Alpari (UK) Ltd.

 

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Type

Size

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Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

3 000.00

Credit Facility:

0.00

 

Closed Trade P/L:

3 325.35

Floating P/L:

-245.71

Margin:

580.10

Balance:

6 325.35

Equity:

6 079.64

Free Margin:

5 499.54

 

Details:

Graph

Gross Profit:

4 168.78

Gross Loss:

843.43

Total Net Profit:

3 325.35

Profit Factor:

4.94

Expected Payoff:

25.98

 

Absolute Drawdown:

0.00

Maximal Drawdown:

544.69 (9.41%)

Relative Drawdown:

9.41% (544.69)

 

Total Trades:

128

Short Positions (won %):

53 (84.91%)

Long Positions (won %):

75 (89.33%)

Profit Trades (% of total):

112 (87.50%)

Loss trades (% of total):

16 (12.50%)

Largest

profit trade:

149.39

loss trade:

-251.07

Average

profit trade:

37.22

loss trade:

-52.71

Maximum

consecutive wins ($):

25 (888.89)

consecutive losses ($):

4 (-544.69)

Maximal

consecutive profit (count):

888.89 (25)

consecutive loss (count):

-544.69 (4)

Average

consecutive wins:

10

consecutive losses:

2

 