Interbank FX, LLC

Account: 5346853 Name: Sue Findlay Currency: USD 2009 February 12, 10:12
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
541662922009.02.12 02:51sell0.20eurusd1.29101.28840.00002009.02.12 08:451.28540.000.000.00112.00
 120115Sell(#120115)
541692592009.02.12 03:15sell0.20eurchf1.49570.00000.00002009.02.12 08:301.49550.000.000.003.45
 120515Sell(#120515)
541298152009.02.12 00:00buy0.20eurgbp0.89650.89990.90402009.02.12 08:270.90400.000.000.00213.84
 400230SDS_MM_Buy_400230[tp]
541589672009.02.12 02:27sell0.09eurgbp0.89770.00000.00002009.02.12 02:280.89810.000.000.00-5.19
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
541587282009.02.12 02:26sell0.09eurgbp0.89760.00000.00002009.02.12 02:270.89810.000.000.00-6.48
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
541585662009.02.12 02:25sell0.09eurgbp0.89740.00000.00002009.02.12 02:260.89790.000.000.00-6.47
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
541582512009.02.12 02:24sell0.09eurgbp0.89750.00000.00002009.02.12 02:250.89770.000.000.00-2.59
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
541433022009.02.12 00:53sell0.09eurgbp0.89720.00000.00002009.02.12 01:160.89730.000.000.00-1.30
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
541413492009.02.12 00:49sell0.09eurgbp0.89710.00000.00002009.02.12 00:500.89730.000.000.00-2.59
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
541300552009.02.12 00:06sell0.18eurusd1.28751.29901.28522009.02.12 00:071.28770.000.000.00-3.60
  FORTRADER.RU
541208572009.02.11 22:40sell0.09eurgbp0.89670.00000.00002009.02.11 23:570.89640.000.000.003.88
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
539855772009.02.11 13:08buy0.20eurusd1.29381.29671.31382009.02.11 13:571.29670.000.000.0058.00
 123012WilliamsSkalperBuyV4a[sl]
537948472009.02.10 22:15sell0.01usdjpy90.400.000.002009.02.11 13:0890.030.000.000.004.11
 120415Sell(#120415)
538841752009.02.11 06:15sell0.01eurusd1.29080.00000.00002009.02.11 13:001.29310.000.000.00-2.30
 12Sell(#12)
539547302009.02.11 10:45buy0.01eurgbp0.89910.00000.00002009.02.11 11:000.90250.000.000.004.87
 120215Buy(#120215)
537994762009.02.10 22:46sell0.01gbpusd1.45270.00000.00002009.02.11 06:001.44210.000.000.0010.60
 120315Sell(#120315)
538502422009.02.11 03:23sell0.08eurgbp0.88840.00000.00002009.02.11 04:390.88810.000.000.003.48
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
538256312009.02.11 00:45sell limit0.18eurusd1.28981.30221.28492009.02.11 03:451.2882cancelled
538214172009.02.11 00:35sell0.08eurgbp0.88820.00000.00002009.02.11 01:350.88780.000.000.004.63
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
537964412009.02.10 22:23sell0.01eurusd1.28910.00000.00002009.02.11 01:151.28710.000.000.002.00
 12Sell(#12)
538087652009.02.10 23:42buy0.08eurgbp0.88680.00000.00002009.02.11 00:230.88810.000.000.0015.11
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
538005182009.02.10 22:53buy0.08eurgbp0.88720.00000.00002009.02.11 00:090.88750.000.000.003.49
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
538092812009.02.10 23:43buy0.08eurgbp0.88620.00000.00002009.02.11 00:060.88720.000.000.0011.65
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
537952792009.02.10 22:17sell0.01eurusd1.28990.00000.00002009.02.10 22:231.28920.000.000.000.70
 12Sell(#12)
537721192009.02.10 20:07sell0.08eurgbp0.88870.00000.00002009.02.10 21:390.88840.000.000.003.49
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
536145472009.02.10 16:35buy0.17eurusd1.29741.28421.30442009.02.10 19:311.28420.000.000.00-224.40
  FORTRADER.RU[sl]
535177772009.02.10 09:01sell0.20eurusd1.28940.00000.00002009.02.10 19:001.28880.000.000.0012.00
 1201Sell(#1201)
532975552009.02.09 19:58buy0.10eurchf1.51340.00000.00002009.02.10 14:301.50680.000.00-0.09-56.84
 120515Buy(#120515)
535940942009.02.10 13:48sell0.01usdjpy91.120.000.002009.02.10 14:0291.120.000.000.000.00
 12Sell(#12)
534194032009.02.10 03:19sell0.10usdjpy91.420.000.002009.02.10 13:4891.170.000.000.0027.42
 120415Sell(#120415)
534247482009.02.10 03:30sell0.10gbpusd1.48470.00000.00002009.02.10 13:461.47730.000.000.0074.00
 12015Sell(#12015)
533220292009.02.09 23:00sell0.09eurgbp0.87300.00000.00002009.02.10 00:050.87270.000.000.004.02
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
531020832009.02.09 09:15sell0.10usdjpy91.360.000.002009.02.09 23:4591.340.000.00-0.392.19
 120415Sell(#120415)
532510742009.02.09 16:15sell0.10eurgbp0.87220.00000.00002009.02.09 18:300.87220.000.000.000.00
 120215Sell(#120215)
530345612009.02.09 03:15buy0.20eurusd1.29360.00000.00002009.02.09 11:301.29640.000.000.0056.00
 1201Buy(#1201)
530110512009.02.09 01:41sell0.09eurgbp0.87520.00000.00002009.02.09 06:190.87550.000.000.00-3.98
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
530210412009.02.09 02:23sell0.09eurgbp0.87560.00000.00002009.02.09 06:190.87570.000.000.00-1.32
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
530226992009.02.09 02:26sell0.08eurgbp0.87610.00000.00002009.02.09 06:120.87620.000.000.00-1.18
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
530121502009.02.09 01:46sell0.08eurgbp0.87580.00000.00002009.02.09 02:060.87490.000.000.0010.65
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
530012722009.02.09 01:05sell0.09eurgbp0.87480.00000.00002009.02.09 02:060.87490.000.000.00-1.33
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
528254232009.02.06 14:15buy limit0.20eurusd1.28081.26611.29192009.02.09 01:301.2942cancelled
529909882009.02.09 00:19buy0.09eurgbp0.87330.00000.00002009.02.09 00:590.87450.000.000.0016.02
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
529852812009.02.09 00:02sell0.08eurgbp0.87500.00000.00002009.02.09 00:150.87380.000.000.0014.27
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
529833402009.02.08 23:57sell0.08eurgbp0.87450.00000.00002009.02.09 00:140.87420.000.000.003.56
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
529750052009.02.08 23:18buy0.08eurgbp0.87360.00000.00002009.02.09 00:000.87470.000.000.0013.04
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
527603292009.02.06 10:56sell0.10usdjpy91.080.000.002009.02.08 23:3992.150.000.00-0.39-116.12
 120415Sell(#120415)
526789122009.02.06 06:19sell0.10gbpusd1.46210.00000.00002009.02.08 23:371.48430.000.00-0.99-222.00
 12015Sell(#12015)
527615112009.02.06 11:12sell0.21eurusd1.28031.29251.27622009.02.06 18:111.29250.000.000.00-256.20
  FORTRADER.RU[sl]
525867552009.02.05 19:30buy0.20eurusd1.28450.00000.00002009.02.06 14:301.28770.000.000.6664.00
 1201Buy(#1201)
526301072009.02.06 00:31buy0.20eurusd1.27941.26791.28172009.02.06 09:171.28170.000.000.0046.00
  FORTRADER.RU[tp]
527024042009.02.06 07:45buy0.10eurchf1.49810.00000.00002009.02.06 09:151.49940.000.000.0011.10
 120515Buy(#120515)
526821812009.02.06 06:51sell0.19eurusd1.27751.28911.27502009.02.06 06:511.27770.000.000.00-3.80
  FORTRADER.RU
525844472009.02.05 19:15buy0.10gbpusd1.46460.00000.00002009.02.06 05:301.46370.000.000.19-9.00
 12015Buy(#12015)
526167652009.02.05 22:01buy0.10eurchf1.49820.00000.00002009.02.06 03:301.49950.000.000.0011.08
 120515Buy(#120515)
526449202009.02.06 02:01sell0.09eurgbp0.87540.00000.00002009.02.06 02:540.87450.000.000.0011.84
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
526305582009.02.06 00:17sell0.09eurgbp0.87490.00000.00002009.02.06 01:300.87460.000.000.003.95
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
522393342009.02.04 21:30buy0.10usdjpy89.440.000.002009.02.05 23:1091.220.000.00-1.31195.13
 120415Buy(#120415)
526081262009.02.05 21:09buy0.09eurgbp0.87450.00000.00002009.02.05 21:100.87400.000.000.00-6.59
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
526072872009.02.05 21:07buy0.09eurgbp0.87450.00000.00002009.02.05 21:080.87400.000.000.00-6.59
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
526053262009.02.05 20:58buy0.09eurgbp0.87460.00000.00002009.02.05 20:590.87420.000.000.00-5.27
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
525981622009.02.05 20:10buy0.09eurgbp0.87490.00000.00002009.02.05 20:110.87490.000.000.000.00
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
524682882009.02.05 14:03buy0.10eurchf1.49010.00000.00002009.02.05 17:001.49630.000.000.0053.20
 120515Buy(#120515)
523119412009.02.05 05:19sell0.10eurchf1.48870.00000.00002009.02.05 13:301.49120.000.000.00-21.48
 120530Sell(#120530)
523522392009.02.05 08:43sell0.20eurusd1.28371.29731.27562009.02.05 13:301.28170.000.000.0040.00
  FORTRADER.RU
522984762009.02.05 03:35buy0.09eurgbp0.88830.00000.00002009.02.05 03:500.88940.000.000.0014.29
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
522943162009.02.05 03:00buy0.09eurgbp0.88810.00000.00002009.02.05 03:000.88840.000.000.003.89
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
522844322009.02.05 01:39sell0.09eurgbp0.88960.00000.00002009.02.05 03:000.88810.000.000.0019.45
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
522802982009.02.05 01:12sell0.09eurgbp0.88920.00000.00002009.02.05 02:190.88890.000.000.003.90
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
522688782009.02.05 01:17sell0.19eurusd1.28391.29641.27882009.02.05 01:301.28290.000.000.0019.00
  FORTRADER.RU
522573932009.02.04 23:31sell0.09eurgbp0.88890.00000.00002009.02.05 00:310.88860.000.000.003.90
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
522601132009.02.04 23:47sell0.09eurgbp0.88930.00000.00002009.02.05 00:250.88830.000.000.0012.99
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
522474272009.02.04 22:22sell0.09eurgbp0.88920.00000.00002009.02.04 23:140.88790.000.000.0016.92
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
520513932009.02.04 10:21buy0.20eurusd1.29701.27701.31702009.02.04 15:151.29210.000.000.00-98.00
 123012WilliamsSkalperBuyV4a
520376852009.02.04 09:22buy0.20gbpusd1.43981.43231.44182009.02.04 09:471.44180.000.000.0040.00
 10013WilliamsSkalperBuyV4[tp]
520251312009.02.04 08:40buy0.20gbpusd1.43981.43231.44182009.02.04 09:141.44180.000.000.0040.00
 10013WilliamsSkalperBuyV4[tp]
520190092009.02.04 08:10buy0.20gbpusd1.43981.43231.44182009.02.04 08:291.44180.000.000.0040.00
 10013WilliamsSkalperBuyV4[tp]
519846732009.02.04 07:02buy0.20gbpusd1.43961.43211.44162009.02.04 08:061.44160.000.000.0040.00
 10013WilliamsSkalperBuyV4[tp]
519262882009.02.04 01:17buy0.20eurusd1.29881.27881.31882009.02.04 05:151.30240.000.000.0072.00
 123012WilliamsSkalperBuyV4a
519500372009.02.04 03:53sell0.08eurgbp0.90400.00000.00002009.02.04 03:540.90460.000.000.00-6.90
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
519498702009.02.04 03:51sell0.08eurgbp0.90430.00000.00002009.02.04 03:520.90450.000.000.00-2.30
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
519490702009.02.04 03:44sell0.08eurgbp0.90420.00000.00002009.02.04 03:510.90470.000.000.00-5.75
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
519472482009.02.04 03:29sell0.08eurgbp0.90410.00000.00002009.02.04 03:300.90440.000.000.00-3.45
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
519453282009.02.04 03:13sell0.08eurgbp0.90390.00000.00002009.02.04 03:140.90400.000.000.00-1.15
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
519451762009.02.04 03:11sell0.08eurgbp0.90400.00000.00002009.02.04 03:130.90420.000.000.00-2.31
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
519427932009.02.04 02:55sell0.08eurgbp0.90380.00000.00002009.02.04 02:570.90440.000.000.00-6.91
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
519412942009.02.04 02:47sell0.08eurgbp0.90360.00000.00002009.02.04 02:490.90430.000.000.00-8.05
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
519403802009.02.04 02:39sell0.08eurgbp0.90300.00000.00002009.02.04 02:400.90360.000.000.00-6.91
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
519402262009.02.04 02:37sell0.08eurgbp0.90310.00000.00002009.02.04 02:380.90340.000.000.00-3.46
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
519337122009.02.04 02:00sell0.08eurgbp0.90270.00000.00002009.02.04 02:220.90320.000.000.00-5.76
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
519268792009.02.04 01:20sell0.08eurgbp0.90200.00000.00002009.02.04 02:220.90320.000.000.00-13.83
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
518987972009.02.03 22:58sell0.09eurgbp0.90190.00000.00002009.02.04 00:320.90150.000.000.005.19
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
518570802009.02.03 19:07buy0.20eurusd1.29761.30160.00002009.02.03 22:421.30160.000.000.0080.00
 1201Buy(#1201)[sl]
516761012009.02.03 11:14sell0.19eurusd1.28371.29671.27712009.02.03 15:071.29670.000.000.00-247.00
  FORTRADER.RU[sl]
516428792009.02.03 07:22buy0.20eurusd1.28491.26491.30492009.02.03 12:301.28730.000.000.0048.00
 123012WilliamsSkalperBuyV4a
515386262009.02.02 22:51sell0.08eurgbp0.90030.00000.00002009.02.03 08:060.90070.000.000.00-4.57
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
515407992009.02.02 23:12sell0.08eurgbp0.90070.00000.00002009.02.03 08:060.90100.000.000.00-3.42
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
515440662009.02.02 23:27sell0.08eurgbp0.90130.00000.00002009.02.03 08:060.90170.000.000.00-4.56
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
515184392009.02.02 20:30buy0.20eurusd1.28411.28480.00002009.02.03 03:451.28880.000.000.6694.00
 1201Buy(#1201)
515228322009.02.02 20:58buy0.09eurgbp0.89950.00000.00002009.02.02 21:020.89980.000.000.003.85
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
515209222009.02.02 20:44buy0.09eurgbp0.89940.00000.00002009.02.02 20:450.89960.000.000.002.57
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
515146182009.02.02 20:01buy0.09eurgbp0.89970.00000.00002009.02.02 20:330.90010.000.000.005.13
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
513578302009.02.02 13:30buy0.17eurusd1.27431.27881.28322009.02.02 15:081.28320.000.000.00151.30
  FORTRADER.RU[tp]
512946082009.02.02 08:38buy0.20eurgbp0.89500.88350.90202009.02.02 11:460.90200.000.000.00198.30
 3001Buy(#3001)[tp]
511181812009.01.30 17:01buy0.20eurgbp0.88760.89050.89462009.02.02 08:380.89460.000.00-1.13199.33
 3001Buy(#3001)[tp]
512577832009.02.02 07:09sell0.14eurusd1.27211.28401.26892009.02.02 07:301.27230.000.000.00-2.80
  FORTRADER.RU
512153092009.02.02 02:28sell0.06eurgbp0.88530.00000.00002009.02.02 03:400.88500.000.000.002.59
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
512172962009.02.02 02:39sell0.06eurgbp0.88570.00000.00002009.02.02 03:400.88540.000.000.002.58
 777777Your_Lucky_v2 EURGBP
  0.00 0.00 -2.79 850.20
Closed P/L: 847.41
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
542013732009.02.12 08:12buy0.16eurusd1.29121.27901.2956 1.28290.000.000.00-132.80
  FORTRADER.RU
  0.00 0.00 0.00 -132.80
 Floating P/L: -132.80
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 847.41 Floating P/L: -132.80 Margin: 80.00
Balance: 2 516.50 Equity: 2 383.70 Free Margin: 2 303.70