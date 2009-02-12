|Account: 5346853
|Name: Sue Findlay
|Currency: USD
|2009 February 12, 10:12
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|54166292
|2009.02.12 02:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2910
|1.2884
|0.0000
|2009.02.12 08:45
|1.2854
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|120115
|Sell(#120115)
|54169259
|2009.02.12 03:15
|sell
|0.20
|eurchf
|1.4957
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 08:30
|1.4955
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|120515
|Sell(#120515)
|54129815
|2009.02.12 00:00
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.8965
|0.8999
|0.9040
|2009.02.12 08:27
|0.9040
|0.00
|0.00
|0.00
|213.84
|400230
|SDS_MM_Buy_400230[tp]
|54158967
|2009.02.12 02:27
|sell
|0.09
|eurgbp
|0.8977
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 02:28
|0.8981
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.19
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|54158728
|2009.02.12 02:26
|sell
|0.09
|eurgbp
|0.8976
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 02:27
|0.8981
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.48
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|54158566
|2009.02.12 02:25
|sell
|0.09
|eurgbp
|0.8974
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 02:26
|0.8979
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.47
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|54158251
|2009.02.12 02:24
|sell
|0.09
|eurgbp
|0.8975
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 02:25
|0.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.59
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|54143302
|2009.02.12 00:53
|sell
|0.09
|eurgbp
|0.8972
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 01:16
|0.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|54141349
|2009.02.12 00:49
|sell
|0.09
|eurgbp
|0.8971
|0.0000
|0.0000
|2009.02.12 00:50
|0.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.59
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|54130055
|2009.02.12 00:06
|sell
|0.18
|eurusd
|1.2875
|1.2990
|1.2852
|2009.02.12 00:07
|1.2877
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|FORTRADER.RU
|54120857
|2009.02.11 22:40
|sell
|0.09
|eurgbp
|0.8967
|0.0000
|0.0000
|2009.02.11 23:57
|0.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|53985577
|2009.02.11 13:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2938
|1.2967
|1.3138
|2009.02.11 13:57
|1.2967
|0.00
|0.00
|0.00
|58.00
|123012
|WilliamsSkalperBuyV4a[sl]
|53794847
|2009.02.10 22:15
|sell
|0.01
|usdjpy
|90.40
|0.00
|0.00
|2009.02.11 13:08
|90.03
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|120415
|Sell(#120415)
|53884175
|2009.02.11 06:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2908
|0.0000
|0.0000
|2009.02.11 13:00
|1.2931
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|12
|Sell(#12)
|53954730
|2009.02.11 10:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8991
|0.0000
|0.0000
|2009.02.11 11:00
|0.9025
|0.00
|0.00
|0.00
|4.87
|120215
|Buy(#120215)
|53799476
|2009.02.10 22:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4527
|0.0000
|0.0000
|2009.02.11 06:00
|1.4421
|0.00
|0.00
|0.00
|10.60
|120315
|Sell(#120315)
|53850242
|2009.02.11 03:23
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.8884
|0.0000
|0.0000
|2009.02.11 04:39
|0.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|3.48
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|53825631
|2009.02.11 00:45
|sell limit
|0.18
|eurusd
|1.2898
|1.3022
|1.2849
|2009.02.11 03:45
|1.2882
|cancelled
|53821417
|2009.02.11 00:35
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.8882
|0.0000
|0.0000
|2009.02.11 01:35
|0.8878
|0.00
|0.00
|0.00
|4.63
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|53796441
|2009.02.10 22:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2891
|0.0000
|0.0000
|2009.02.11 01:15
|1.2871
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|12
|Sell(#12)
|53808765
|2009.02.10 23:42
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.8868
|0.0000
|0.0000
|2009.02.11 00:23
|0.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|15.11
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|53800518
|2009.02.10 22:53
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.8872
|0.0000
|0.0000
|2009.02.11 00:09
|0.8875
|0.00
|0.00
|0.00
|3.49
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|53809281
|2009.02.10 23:43
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.8862
|0.0000
|0.0000
|2009.02.11 00:06
|0.8872
|0.00
|0.00
|0.00
|11.65
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|53795279
|2009.02.10 22:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2899
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 22:23
|1.2892
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|12
|Sell(#12)
|53772119
|2009.02.10 20:07
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.8887
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 21:39
|0.8884
|0.00
|0.00
|0.00
|3.49
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|53614547
|2009.02.10 16:35
|buy
|0.17
|eurusd
|1.2974
|1.2842
|1.3044
|2009.02.10 19:31
|1.2842
|0.00
|0.00
|0.00
|-224.40
|FORTRADER.RU[sl]
|53517777
|2009.02.10 09:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2894
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 19:00
|1.2888
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1201
|Sell(#1201)
|53297555
|2009.02.09 19:58
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5134
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 14:30
|1.5068
|0.00
|0.00
|-0.09
|-56.84
|120515
|Buy(#120515)
|53594094
|2009.02.10 13:48
|sell
|0.01
|usdjpy
|91.12
|0.00
|0.00
|2009.02.10 14:02
|91.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12
|Sell(#12)
|53419403
|2009.02.10 03:19
|sell
|0.10
|usdjpy
|91.42
|0.00
|0.00
|2009.02.10 13:48
|91.17
|0.00
|0.00
|0.00
|27.42
|120415
|Sell(#120415)
|53424748
|2009.02.10 03:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 13:46
|1.4773
|0.00
|0.00
|0.00
|74.00
|12015
|Sell(#12015)
|53322029
|2009.02.09 23:00
|sell
|0.09
|eurgbp
|0.8730
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 00:05
|0.8727
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|53102083
|2009.02.09 09:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|91.36
|0.00
|0.00
|2009.02.09 23:45
|91.34
|0.00
|0.00
|-0.39
|2.19
|120415
|Sell(#120415)
|53251074
|2009.02.09 16:15
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.8722
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 18:30
|0.8722
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|120215
|Sell(#120215)
|53034561
|2009.02.09 03:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 11:30
|1.2964
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|1201
|Buy(#1201)
|53011051
|2009.02.09 01:41
|sell
|0.09
|eurgbp
|0.8752
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 06:19
|0.8755
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.98
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|53021041
|2009.02.09 02:23
|sell
|0.09
|eurgbp
|0.8756
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 06:19
|0.8757
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|53022699
|2009.02.09 02:26
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.8761
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 06:12
|0.8762
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|53012150
|2009.02.09 01:46
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.8758
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 02:06
|0.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|10.65
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|53001272
|2009.02.09 01:05
|sell
|0.09
|eurgbp
|0.8748
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 02:06
|0.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|52825423
|2009.02.06 14:15
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2808
|1.2661
|1.2919
|2009.02.09 01:30
|1.2942
|cancelled
|52990988
|2009.02.09 00:19
|buy
|0.09
|eurgbp
|0.8733
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 00:59
|0.8745
|0.00
|0.00
|0.00
|16.02
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|52985281
|2009.02.09 00:02
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.8750
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 00:15
|0.8738
|0.00
|0.00
|0.00
|14.27
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|52983340
|2009.02.08 23:57
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.8745
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 00:14
|0.8742
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|52975005
|2009.02.08 23:18
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.8736
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 00:00
|0.8747
|0.00
|0.00
|0.00
|13.04
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|52760329
|2009.02.06 10:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|91.08
|0.00
|0.00
|2009.02.08 23:39
|92.15
|0.00
|0.00
|-0.39
|-116.12
|120415
|Sell(#120415)
|52678912
|2009.02.06 06:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|2009.02.08 23:37
|1.4843
|0.00
|0.00
|-0.99
|-222.00
|12015
|Sell(#12015)
|52761511
|2009.02.06 11:12
|sell
|0.21
|eurusd
|1.2803
|1.2925
|1.2762
|2009.02.06 18:11
|1.2925
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.20
|FORTRADER.RU[sl]
|52586755
|2009.02.05 19:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|2009.02.06 14:30
|1.2877
|0.00
|0.00
|0.66
|64.00
|1201
|Buy(#1201)
|52630107
|2009.02.06 00:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2794
|1.2679
|1.2817
|2009.02.06 09:17
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|FORTRADER.RU[tp]
|52702404
|2009.02.06 07:45
|buy
|0.10
|eurchf
|1.4981
|0.0000
|0.0000
|2009.02.06 09:15
|1.4994
|0.00
|0.00
|0.00
|11.10
|120515
|Buy(#120515)
|52682181
|2009.02.06 06:51
|sell
|0.19
|eurusd
|1.2775
|1.2891
|1.2750
|2009.02.06 06:51
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|FORTRADER.RU
|52584447
|2009.02.05 19:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|2009.02.06 05:30
|1.4637
|0.00
|0.00
|0.19
|-9.00
|12015
|Buy(#12015)
|52616765
|2009.02.05 22:01
|buy
|0.10
|eurchf
|1.4982
|0.0000
|0.0000
|2009.02.06 03:30
|1.4995
|0.00
|0.00
|0.00
|11.08
|120515
|Buy(#120515)
|52644920
|2009.02.06 02:01
|sell
|0.09
|eurgbp
|0.8754
|0.0000
|0.0000
|2009.02.06 02:54
|0.8745
|0.00
|0.00
|0.00
|11.84
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|52630558
|2009.02.06 00:17
|sell
|0.09
|eurgbp
|0.8749
|0.0000
|0.0000
|2009.02.06 01:30
|0.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|52239334
|2009.02.04 21:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.44
|0.00
|0.00
|2009.02.05 23:10
|91.22
|0.00
|0.00
|-1.31
|195.13
|120415
|Buy(#120415)
|52608126
|2009.02.05 21:09
|buy
|0.09
|eurgbp
|0.8745
|0.0000
|0.0000
|2009.02.05 21:10
|0.8740
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.59
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|52607287
|2009.02.05 21:07
|buy
|0.09
|eurgbp
|0.8745
|0.0000
|0.0000
|2009.02.05 21:08
|0.8740
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.59
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|52605326
|2009.02.05 20:58
|buy
|0.09
|eurgbp
|0.8746
|0.0000
|0.0000
|2009.02.05 20:59
|0.8742
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.27
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|52598162
|2009.02.05 20:10
|buy
|0.09
|eurgbp
|0.8749
|0.0000
|0.0000
|2009.02.05 20:11
|0.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|52468288
|2009.02.05 14:03
|buy
|0.10
|eurchf
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|2009.02.05 17:00
|1.4963
|0.00
|0.00
|0.00
|53.20
|120515
|Buy(#120515)
|52311941
|2009.02.05 05:19
|sell
|0.10
|eurchf
|1.4887
|0.0000
|0.0000
|2009.02.05 13:30
|1.4912
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.48
|120530
|Sell(#120530)
|52352239
|2009.02.05 08:43
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2837
|1.2973
|1.2756
|2009.02.05 13:30
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|FORTRADER.RU
|52298476
|2009.02.05 03:35
|buy
|0.09
|eurgbp
|0.8883
|0.0000
|0.0000
|2009.02.05 03:50
|0.8894
|0.00
|0.00
|0.00
|14.29
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|52294316
|2009.02.05 03:00
|buy
|0.09
|eurgbp
|0.8881
|0.0000
|0.0000
|2009.02.05 03:00
|0.8884
|0.00
|0.00
|0.00
|3.89
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|52284432
|2009.02.05 01:39
|sell
|0.09
|eurgbp
|0.8896
|0.0000
|0.0000
|2009.02.05 03:00
|0.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|19.45
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|52280298
|2009.02.05 01:12
|sell
|0.09
|eurgbp
|0.8892
|0.0000
|0.0000
|2009.02.05 02:19
|0.8889
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|52268878
|2009.02.05 01:17
|sell
|0.19
|eurusd
|1.2839
|1.2964
|1.2788
|2009.02.05 01:30
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|FORTRADER.RU
|52257393
|2009.02.04 23:31
|sell
|0.09
|eurgbp
|0.8889
|0.0000
|0.0000
|2009.02.05 00:31
|0.8886
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|52260113
|2009.02.04 23:47
|sell
|0.09
|eurgbp
|0.8893
|0.0000
|0.0000
|2009.02.05 00:25
|0.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|12.99
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|52247427
|2009.02.04 22:22
|sell
|0.09
|eurgbp
|0.8892
|0.0000
|0.0000
|2009.02.04 23:14
|0.8879
|0.00
|0.00
|0.00
|16.92
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|52051393
|2009.02.04 10:21
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2970
|1.2770
|1.3170
|2009.02.04 15:15
|1.2921
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.00
|123012
|WilliamsSkalperBuyV4a
|52037685
|2009.02.04 09:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.4398
|1.4323
|1.4418
|2009.02.04 09:47
|1.4418
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10013
|WilliamsSkalperBuyV4[tp]
|52025131
|2009.02.04 08:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.4398
|1.4323
|1.4418
|2009.02.04 09:14
|1.4418
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10013
|WilliamsSkalperBuyV4[tp]
|52019009
|2009.02.04 08:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.4398
|1.4323
|1.4418
|2009.02.04 08:29
|1.4418
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10013
|WilliamsSkalperBuyV4[tp]
|51984673
|2009.02.04 07:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.4396
|1.4321
|1.4416
|2009.02.04 08:06
|1.4416
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10013
|WilliamsSkalperBuyV4[tp]
|51926288
|2009.02.04 01:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2988
|1.2788
|1.3188
|2009.02.04 05:15
|1.3024
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|123012
|WilliamsSkalperBuyV4a
|51950037
|2009.02.04 03:53
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.9040
|0.0000
|0.0000
|2009.02.04 03:54
|0.9046
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.90
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|51949870
|2009.02.04 03:51
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.9043
|0.0000
|0.0000
|2009.02.04 03:52
|0.9045
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|51949070
|2009.02.04 03:44
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.9042
|0.0000
|0.0000
|2009.02.04 03:51
|0.9047
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.75
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|51947248
|2009.02.04 03:29
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.9041
|0.0000
|0.0000
|2009.02.04 03:30
|0.9044
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.45
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|51945328
|2009.02.04 03:13
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.9039
|0.0000
|0.0000
|2009.02.04 03:14
|0.9040
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|51945176
|2009.02.04 03:11
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.9040
|0.0000
|0.0000
|2009.02.04 03:13
|0.9042
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.31
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|51942793
|2009.02.04 02:55
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.9038
|0.0000
|0.0000
|2009.02.04 02:57
|0.9044
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|51941294
|2009.02.04 02:47
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.9036
|0.0000
|0.0000
|2009.02.04 02:49
|0.9043
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.05
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|51940380
|2009.02.04 02:39
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.9030
|0.0000
|0.0000
|2009.02.04 02:40
|0.9036
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|51940226
|2009.02.04 02:37
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.9031
|0.0000
|0.0000
|2009.02.04 02:38
|0.9034
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.46
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|51933712
|2009.02.04 02:00
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.9027
|0.0000
|0.0000
|2009.02.04 02:22
|0.9032
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.76
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|51926879
|2009.02.04 01:20
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.9020
|0.0000
|0.0000
|2009.02.04 02:22
|0.9032
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.83
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|51898797
|2009.02.03 22:58
|sell
|0.09
|eurgbp
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|2009.02.04 00:32
|0.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|5.19
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|51857080
|2009.02.03 19:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2976
|1.3016
|0.0000
|2009.02.03 22:42
|1.3016
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1201
|Buy(#1201)[sl]
|51676101
|2009.02.03 11:14
|sell
|0.19
|eurusd
|1.2837
|1.2967
|1.2771
|2009.02.03 15:07
|1.2967
|0.00
|0.00
|0.00
|-247.00
|FORTRADER.RU[sl]
|51642879
|2009.02.03 07:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2849
|1.2649
|1.3049
|2009.02.03 12:30
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|123012
|WilliamsSkalperBuyV4a
|51538626
|2009.02.02 22:51
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.9003
|0.0000
|0.0000
|2009.02.03 08:06
|0.9007
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.57
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|51540799
|2009.02.02 23:12
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.9007
|0.0000
|0.0000
|2009.02.03 08:06
|0.9010
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.42
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|51544066
|2009.02.02 23:27
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.9013
|0.0000
|0.0000
|2009.02.03 08:06
|0.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.56
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|51518439
|2009.02.02 20:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2841
|1.2848
|0.0000
|2009.02.03 03:45
|1.2888
|0.00
|0.00
|0.66
|94.00
|1201
|Buy(#1201)
|51522832
|2009.02.02 20:58
|buy
|0.09
|eurgbp
|0.8995
|0.0000
|0.0000
|2009.02.02 21:02
|0.8998
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|51520922
|2009.02.02 20:44
|buy
|0.09
|eurgbp
|0.8994
|0.0000
|0.0000
|2009.02.02 20:45
|0.8996
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|51514618
|2009.02.02 20:01
|buy
|0.09
|eurgbp
|0.8997
|0.0000
|0.0000
|2009.02.02 20:33
|0.9001
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|51357830
|2009.02.02 13:30
|buy
|0.17
|eurusd
|1.2743
|1.2788
|1.2832
|2009.02.02 15:08
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|151.30
|FORTRADER.RU[tp]
|51294608
|2009.02.02 08:38
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.8950
|0.8835
|0.9020
|2009.02.02 11:46
|0.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|198.30
|3001
|Buy(#3001)[tp]
|51118181
|2009.01.30 17:01
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.8876
|0.8905
|0.8946
|2009.02.02 08:38
|0.8946
|0.00
|0.00
|-1.13
|199.33
|3001
|Buy(#3001)[tp]
|51257783
|2009.02.02 07:09
|sell
|0.14
|eurusd
|1.2721
|1.2840
|1.2689
|2009.02.02 07:30
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|FORTRADER.RU
|51215309
|2009.02.02 02:28
|sell
|0.06
|eurgbp
|0.8853
|0.0000
|0.0000
|2009.02.02 03:40
|0.8850
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|51217296
|2009.02.02 02:39
|sell
|0.06
|eurgbp
|0.8857
|0.0000
|0.0000
|2009.02.02 03:40
|0.8854
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|777777
|Your_Lucky_v2 EURGBP
|0.00
|0.00
|-2.79
|850.20
|Closed P/L:
|847.41
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|54201373
|2009.02.12 08:12
|buy
|0.16
|eurusd
|1.2912
|1.2790
|1.2956
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.80
|FORTRADER.RU
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.80
|Floating P/L:
|-132.80
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|847.41
|Floating P/L:
|-132.80
|Margin:
|80.00
|Balance:
|2 516.50
|Equity:
|2 383.70
|Free Margin:
|2 303.70