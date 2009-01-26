UMIS Group Ltd
|Account: 1051042
|Name: nik
|Currency: USD
|2009 January 29, 23:13
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1415542
|2009.01.26 07:55
|balance
|Deposit
|100 000.00
|1415558
|2009.01.26 08:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1622
|0.0000
|1.1602
|2009.01.26 08:08
|1.1627
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|1415561
|2009.01.26 08:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2938
|0.0000
|1.2918
|2009.01.26 08:08
|1.2948
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1415562
|2009.01.26 08:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2937
|0.0000
|1.2917
|2009.01.26 08:08
|1.2948
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|1415563
|2009.01.26 08:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1627
|0.0000
|1.1647
|2009.01.26 08:08
|1.1624
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.58
|1415566
|2009.01.26 08:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1623
|0.0000
|1.1603
|2009.01.26 09:06
|1.1619
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|1415567
|2009.01.26 08:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2949
|0.0000
|1.2969
|2009.01.26 09:42
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|1415568
|2009.01.26 08:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2945
|0.0000
|1.2925
|2009.01.26 08:38
|1.2925
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1415569
|2009.01.26 08:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1627
|0.0000
|1.1647
|2009.01.26 10:14
|1.1630
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|1415622
|2009.01.26 08:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2917
|0.0000
|1.2897
|2009.01.26 10:14
|1.2907
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1415715
|2009.01.26 09:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1616
|0.0000
|1.1596
|2009.01.26 11:06
|1.1610
|0.00
|0.00
|0.00
|5.17
|1415845
|2009.01.26 09:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2926
|0.0000
|1.2946
|2009.01.26 10:42
|1.2906
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1415947
|2009.01.26 10:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1631
|0.0000
|1.1651
|2009.01.26 11:27
|1.1616
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.91
|1415951
|2009.01.26 10:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2901
|0.0000
|1.2881
|2009.01.26 10:20
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1415991
|2009.01.26 10:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2876
|0.0000
|1.2856
|2009.01.26 11:27
|1.2924
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|1416075
|2009.01.26 10:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2905
|0.0000
|1.2885
|2009.01.26 11:57
|1.2966
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.00
|1416246
|2009.01.26 11:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1606
|0.0000
|1.1586
|2009.01.26 11:13
|1.1586
|0.00
|0.00
|0.00
|17.26
|1416311
|2009.01.26 11:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1582
|0.0000
|1.1562
|2009.01.26 11:39
|1.1596
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.07
|1416389
|2009.01.26 11:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2924
|0.0000
|1.2944
|2009.01.26 11:39
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1416393
|2009.01.26 11:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1618
|0.0000
|1.1598
|2009.01.26 11:39
|1.1598
|0.00
|0.00
|0.00
|17.24
|1416474
|2009.01.26 11:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1597
|0.0000
|1.1577
|2009.01.26 11:42
|1.1577
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|1416475
|2009.01.26 11:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2951
|0.0000
|1.2971
|2009.01.26 11:43
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1416477
|2009.01.26 11:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1592
|0.0000
|1.1572
|2009.01.26 11:43
|1.1572
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|1416498
|2009.01.26 11:42
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1574
|0.0000
|1.1554
|2009.01.26 13:40
|1.1599
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.55
|1416501
|2009.01.26 11:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1568
|0.0000
|1.1548
|2009.01.26 12:12
|1.1578
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.64
|1416503
|2009.01.26 11:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2974
|0.0000
|1.2994
|2009.01.26 13:37
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|1416610
|2009.01.26 11:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2967
|0.0000
|1.2987
|2009.01.26 13:07
|1.2954
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|1416699
|2009.01.26 12:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1576
|0.0000
|1.1556
|2009.01.26 13:42
|1.1602
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.41
|1416961
|2009.01.26 13:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2958
|0.0000
|1.2978
|2009.01.26 13:37
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1417582
|2009.01.26 15:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1594
|0.0000
|1.1574
|2009.01.26 15:17
|1.1574
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|1417587
|2009.01.26 15:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2968
|0.0000
|1.2988
|2009.01.26 15:18
|1.2988
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1417601
|2009.01.26 15:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2968
|0.0000
|1.2988
|2009.01.26 15:18
|1.2988
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1417609
|2009.01.26 15:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1593
|0.0000
|1.1573
|2009.01.26 15:18
|1.1573
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|1417653
|2009.01.26 15:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1571
|0.0000
|1.1551
|2009.01.26 15:58
|1.1566
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|1417656
|2009.01.26 15:18
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1569
|0.0000
|1.1549
|2009.01.26 15:58
|1.1556
|0.00
|0.00
|0.00
|11.25
|1417659
|2009.01.26 15:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2991
|0.0000
|1.3011
|2009.01.26 15:55
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1417661
|2009.01.26 15:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2990
|0.0000
|1.3010
|2009.01.26 15:53
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1417874
|2009.01.26 15:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2995
|0.0000
|1.3015
|2009.01.26 15:58
|1.3015
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1417885
|2009.01.26 15:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2998
|0.0000
|1.3018
|2009.01.26 16:00
|1.3018
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1417904
|2009.01.26 15:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3018
|0.0000
|1.3038
|2009.01.26 16:38
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|1417907
|2009.01.26 15:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1553
|0.0000
|1.1533
|2009.01.26 16:43
|1.1550
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|1417908
|2009.01.26 15:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1555
|0.0000
|1.1535
|2009.01.26 16:43
|1.1551
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|1417930
|2009.01.26 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3023
|0.0000
|1.3043
|2009.01.26 16:19
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|1418090
|2009.01.26 16:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3011
|0.0000
|1.2991
|2009.01.26 16:23
|1.2991
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1418113
|2009.01.26 16:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2988
|0.0000
|1.2968
|2009.01.26 17:19
|1.3088
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1418219
|2009.01.26 16:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3007
|0.0000
|1.2987
|2009.01.26 22:17
|1.3103
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|1418250
|2009.01.26 16:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1550
|0.0000
|1.1530
|2009.01.26 16:54
|1.1530
|0.00
|0.00
|0.00
|17.35
|1418257
|2009.01.26 16:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1548
|0.0000
|1.1528
|2009.01.26 16:56
|1.1528
|0.00
|0.00
|0.00
|17.35
|1418332
|2009.01.26 16:55
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1529
|0.0000
|1.1509
|2009.01.26 17:02
|1.1509
|0.00
|0.00
|0.00
|17.38
|1418338
|2009.01.26 16:56
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1523
|0.0000
|1.1503
|2009.01.26 17:02
|1.1503
|0.00
|0.00
|0.00
|17.39
|1418406
|2009.01.26 17:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1499
|0.0000
|1.1479
|2009.01.26 17:22
|1.1479
|0.00
|0.00
|0.00
|17.42
|1418408
|2009.01.26 17:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1497
|0.0000
|1.1477
|2009.01.26 17:12
|1.1487
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|1418520
|2009.01.26 17:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1483
|0.0000
|1.1463
|2009.01.26 17:22
|1.1482
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|1418590
|2009.01.26 17:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|1.3106
|2009.01.26 17:22
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1418615
|2009.01.26 17:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3114
|0.0000
|1.3134
|2009.01.26 17:42
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1418616
|2009.01.26 17:22
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1471
|0.0000
|1.1451
|2009.01.26 18:01
|1.1451
|0.00
|0.00
|0.00
|17.47
|1418618
|2009.01.26 17:22
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1468
|0.0000
|1.1448
|2009.01.26 18:01
|1.1448
|0.00
|0.00
|0.00
|17.47
|1418792
|2009.01.26 17:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3137
|0.0000
|1.3157
|2009.01.26 17:55
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1418913
|2009.01.26 17:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3147
|0.0000
|1.3167
|2009.01.26 18:01
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1418956
|2009.01.26 18:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1444
|0.0000
|1.1424
|2009.01.26 19:28
|1.1440
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|1418960
|2009.01.26 18:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1445
|0.0000
|1.1425
|2009.01.26 19:28
|1.1446
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|1418962
|2009.01.26 18:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3179
|0.0000
|1.3199
|2009.01.26 20:19
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1419580
|2009.01.26 19:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1442
|0.0000
|1.1422
|2009.01.26 19:39
|1.1422
|0.00
|0.00
|0.00
|17.51
|1419581
|2009.01.26 19:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1442
|0.0000
|1.1422
|2009.01.26 19:39
|1.1422
|0.00
|0.00
|0.00
|17.51
|1419633
|2009.01.26 19:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1418
|0.0000
|1.1398
|2009.01.26 22:35
|1.1398
|0.00
|0.00
|0.00
|17.55
|1419634
|2009.01.26 19:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1427
|0.0000
|1.1407
|2009.01.26 20:18
|1.1407
|0.00
|0.00
|0.00
|17.53
|1420357
|2009.01.26 22:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3126
|0.0000
|1.3106
|2009.01.26 22:16
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1420358
|2009.01.26 22:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1416
|0.0000
|1.1436
|2009.01.27 09:09
|1.1370
|0.00
|0.00
|-0.40
|-40.46
|1420402
|2009.01.26 22:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3104
|0.0000
|1.3084
|2009.01.27 08:46
|1.3220
|0.00
|0.00
|-0.80
|-116.00
|1420404
|2009.01.26 22:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3104
|0.0000
|1.3084
|2009.01.27 08:45
|1.3220
|0.00
|0.00
|-0.80
|-116.00
|1420451
|2009.01.26 22:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1397
|0.0000
|1.1377
|2009.01.26 23:10
|1.1377
|0.00
|0.00
|0.00
|17.58
|1421478
|2009.01.27 08:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1369
|0.0000
|1.1389
|2009.01.27 09:09
|1.1374
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|1421481
|2009.01.27 08:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3221
|0.0000
|1.3241
|2009.01.27 08:55
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1421484
|2009.01.27 08:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3224
|0.0000
|1.3244
|2009.01.27 09:50
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1421499
|2009.01.27 08:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3244
|0.0000
|1.3264
|2009.01.27 09:50
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|1421530
|2009.01.27 09:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1375
|0.0000
|1.1395
|2009.01.27 09:42
|1.1395
|0.00
|0.00
|0.00
|17.55
|1421532
|2009.01.27 09:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1375
|0.0000
|1.1395
|2009.01.27 09:42
|1.1395
|0.00
|0.00
|0.00
|17.55
|1421615
|2009.01.27 09:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1398
|0.0000
|1.1418
|2009.01.27 09:50
|1.1389
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.90
|1421616
|2009.01.27 09:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1398
|0.0000
|1.1418
|2009.01.27 09:50
|1.1389
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.90
|1421639
|2009.01.27 09:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3191
|0.0000
|1.3171
|2009.01.27 09:51
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1421640
|2009.01.27 09:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3192
|0.0000
|1.3172
|2009.01.27 09:51
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1421641
|2009.01.27 09:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1393
|0.0000
|1.1413
|2009.01.27 09:51
|1.1389
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.51
|1421642
|2009.01.27 09:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1393
|0.0000
|1.1413
|2009.01.27 09:51
|1.1389
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.51
|1421644
|2009.01.27 09:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3192
|0.0000
|1.3172
|2009.01.27 09:51
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1421645
|2009.01.27 09:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3193
|0.0000
|1.3173
|2009.01.27 09:51
|1.3195
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1421646
|2009.01.27 09:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3192
|0.0000
|1.3172
|2009.01.27 09:57
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1421647
|2009.01.27 09:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3193
|0.0000
|1.3173
|2009.01.27 09:57
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1421648
|2009.01.27 09:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1393
|0.0000
|1.1413
|2009.01.27 09:57
|1.1393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1421651
|2009.01.27 09:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1392
|0.0000
|1.1412
|2009.01.27 09:57
|1.1393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|1421658
|2009.01.27 09:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3186
|0.0000
|1.3166
|2009.01.27 10:05
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1421659
|2009.01.27 09:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3187
|0.0000
|1.3167
|2009.01.27 10:05
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1421661
|2009.01.27 09:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1397
|0.0000
|1.1417
|2009.01.27 10:05
|1.1394
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|1421662
|2009.01.27 09:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1397
|0.0000
|1.1417
|2009.01.27 10:05
|1.1394
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|1421694
|2009.01.27 10:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1396
|0.0000
|1.1416
|2009.01.27 10:07
|1.1396
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1421695
|2009.01.27 10:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3191
|0.0000
|1.3171
|2009.01.27 10:07
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1421696
|2009.01.27 10:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1397
|0.0000
|1.1417
|2009.01.27 10:07
|1.1398
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|1421697
|2009.01.27 10:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3190
|0.0000
|1.3170
|2009.01.27 10:07
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1421707
|2009.01.27 10:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3185
|0.0000
|1.3165
|2009.01.27 11:01
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|1421708
|2009.01.27 10:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3187
|0.0000
|1.3167
|2009.01.27 11:01
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|1421709
|2009.01.27 10:08
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1399
|0.0000
|1.1419
|2009.01.27 11:01
|1.1348
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.94
|1421712
|2009.01.27 10:08
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1399
|0.0000
|1.1419
|2009.01.27 11:02
|1.1352
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.40
|1422088
|2009.01.27 11:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3241
|0.0000
|1.3221
|2009.01.27 11:02
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1422090
|2009.01.27 11:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3241
|0.0000
|1.3221
|2009.01.27 11:02
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|1422091
|2009.01.27 11:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1351
|0.0000
|1.1371
|2009.01.27 11:02
|1.1353
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|1422093
|2009.01.27 11:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1356
|0.0000
|1.1376
|2009.01.27 11:02
|1.1355
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|1422095
|2009.01.27 11:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1360
|0.0000
|1.1380
|2009.01.27 11:06
|1.1364
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|1422096
|2009.01.27 11:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1359
|0.0000
|1.1379
|2009.01.27 11:06
|1.1364
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|1422097
|2009.01.27 11:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3239
|0.0000
|1.3219
|2009.01.27 11:06
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1422098
|2009.01.27 11:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3240
|0.0000
|1.3220
|2009.01.27 11:06
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|1422137
|2009.01.27 11:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3239
|0.0000
|1.3219
|2009.01.27 11:06
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1422138
|2009.01.27 11:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3240
|0.0000
|1.3220
|2009.01.27 11:06
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1422139
|2009.01.27 11:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1366
|0.0000
|1.1386
|2009.01.27 11:06
|1.1367
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|1422140
|2009.01.27 11:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1366
|0.0000
|1.1386
|2009.01.27 11:06
|1.1367
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|1422147
|2009.01.27 11:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3232
|0.0000
|1.3212
|2009.01.27 11:17
|1.3240
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1422148
|2009.01.27 11:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1371
|0.0000
|1.1391
|2009.01.27 11:16
|1.1366
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|1422149
|2009.01.27 11:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3232
|0.0000
|1.3212
|2009.01.27 11:16
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|1422152
|2009.01.27 11:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1372
|0.0000
|1.1392
|2009.01.27 11:16
|1.1366
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.28
|1422213
|2009.01.27 11:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3237
|0.0000
|1.3217
|2009.01.27 11:42
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1422215
|2009.01.27 11:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|1.3216
|2009.01.27 11:42
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|1422216
|2009.01.27 11:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1373
|0.0000
|1.1393
|2009.01.27 11:42
|1.1371
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|1422218
|2009.01.27 11:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1372
|0.0000
|1.1392
|2009.01.27 11:42
|1.1371
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|1422350
|2009.01.27 11:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3244
|0.0000
|1.3224
|2009.01.27 12:04
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.00
|1422352
|2009.01.27 11:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1376
|0.0000
|1.1396
|2009.01.27 12:04
|1.1342
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.98
|1422353
|2009.01.27 11:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3246
|0.0000
|1.3226
|2009.01.27 12:04
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|1422354
|2009.01.27 11:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1375
|0.0000
|1.1395
|2009.01.27 12:04
|1.1338
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.63
|1422496
|2009.01.27 12:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1343
|0.0000
|1.1323
|2009.01.27 12:04
|1.1347
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.53
|1422498
|2009.01.27 12:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3296
|0.0000
|1.3316
|2009.01.27 12:04
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|1422501
|2009.01.27 12:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1337
|0.0000
|1.1317
|2009.01.27 12:05
|1.1324
|0.00
|0.00
|0.00
|11.48
|1422509
|2009.01.27 12:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1318
|0.0000
|1.1298
|2009.01.27 12:05
|1.1322
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.53
|1422510
|2009.01.27 12:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3319
|0.0000
|1.3339
|2009.01.27 12:05
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1422511
|2009.01.27 12:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3318
|0.0000
|1.3338
|2009.01.27 12:05
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|1422512
|2009.01.27 12:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3321
|0.0000
|1.3341
|2009.01.27 12:05
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1422513
|2009.01.27 12:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1316
|0.0000
|1.1296
|2009.01.27 12:05
|1.1317
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|1422514
|2009.01.27 12:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3326
|0.0000
|1.3346
|2009.01.27 12:05
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1422515
|2009.01.27 12:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1315
|0.0000
|1.1295
|2009.01.27 12:05
|1.1317
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.77
|1422517
|2009.01.27 12:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3326
|0.0000
|1.3346
|2009.01.27 12:20
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|1422519
|2009.01.27 12:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1317
|0.0000
|1.1297
|2009.01.27 12:20
|1.1325
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.06
|1422521
|2009.01.27 12:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3322
|0.0000
|1.3342
|2009.01.27 12:20
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1422522
|2009.01.27 12:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1321
|0.0000
|1.1301
|2009.01.27 12:20
|1.1327
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.30
|1422621
|2009.01.27 12:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1324
|0.0000
|1.1304
|2009.01.27 12:22
|1.1320
|0.00
|0.00
|0.00
|3.53
|1422622
|2009.01.27 12:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1323
|0.0000
|1.1303
|2009.01.27 12:22
|1.1320
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|1422623
|2009.01.27 12:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3309
|0.0000
|1.3329
|2009.01.27 12:22
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1422624
|2009.01.27 12:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3308
|0.0000
|1.3328
|2009.01.27 12:22
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1422643
|2009.01.27 12:22
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1318
|0.0000
|1.1298
|2009.01.27 13:55
|1.1375
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.11
|1422644
|2009.01.27 12:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3318
|0.0000
|1.3338
|2009.01.27 13:55
|1.3235
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.00
|1422645
|2009.01.27 12:23
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1318
|0.0000
|1.1298
|2009.01.27 13:55
|1.1376
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.98
|1422647
|2009.01.27 12:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3317
|0.0000
|1.3337
|2009.01.27 13:55
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|1423263
|2009.01.27 13:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1376
|0.0000
|1.1396
|2009.01.27 13:55
|1.1370
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.28
|1423266
|2009.01.27 13:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1376
|0.0000
|1.1396
|2009.01.27 14:19
|1.1367
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.92
|1423267
|2009.01.27 13:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1376
|0.0000
|1.1396
|2009.01.27 14:19
|1.1368
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.04
|1423268
|2009.01.27 13:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3235
|0.0000
|1.3215
|2009.01.27 14:19
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|1423269
|2009.01.27 13:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3234
|0.0000
|1.3214
|2009.01.27 14:19
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1423473
|2009.01.27 14:19
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1369
|0.0000
|1.1349
|2009.01.27 14:19
|1.1370
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|1423476
|2009.01.27 14:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3248
|0.0000
|1.3268
|2009.01.27 14:19
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1423480
|2009.01.27 14:19
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1368
|0.0000
|1.1348
|2009.01.27 14:26
|1.1379
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.67
|1423481
|2009.01.27 14:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1368
|0.0000
|1.1348
|2009.01.27 14:26
|1.1379
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.67
|1423483
|2009.01.27 14:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3242
|0.0000
|1.3222
|2009.01.27 14:26
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|1423485
|2009.01.27 14:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3242
|0.0000
|1.3222
|2009.01.27 14:26
|1.3230
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1423519
|2009.01.27 14:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1379
|0.0000
|1.1399
|2009.01.27 14:30
|1.1375
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.52
|1423520
|2009.01.27 14:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3226
|0.0000
|1.3206
|2009.01.27 14:30
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1423523
|2009.01.27 14:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1380
|0.0000
|1.1400
|2009.01.27 14:30
|1.1376
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.52
|1423524
|2009.01.27 14:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3226
|0.0000
|1.3206
|2009.01.27 14:30
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1423556
|2009.01.27 14:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1377
|0.0000
|1.1397
|2009.01.27 14:32
|1.1385
|0.00
|0.00
|0.00
|7.03
|1423557
|2009.01.27 14:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1378
|0.0000
|1.1398
|2009.01.27 14:32
|1.1385
|0.00
|0.00
|0.00
|6.15
|1423559
|2009.01.27 14:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3217
|0.0000
|1.3197
|2009.01.27 14:32
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1423563
|2009.01.27 14:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3218
|0.0000
|1.3198
|2009.01.27 14:32
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1423581
|2009.01.27 14:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3202
|0.0000
|1.3182
|2009.01.27 14:32
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1423582
|2009.01.27 14:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3202
|0.0000
|1.3182
|2009.01.27 14:33
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1423583
|2009.01.27 14:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1389
|0.0000
|1.1409
|2009.01.27 14:33
|1.1388
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|1423586
|2009.01.27 14:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1386
|0.0000
|1.1406
|2009.01.27 14:33
|1.1390
|0.00
|0.00
|0.00
|3.51
|1423587
|2009.01.27 14:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3204
|0.0000
|1.3184
|2009.01.27 14:33
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1423598
|2009.01.27 14:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3195
|0.0000
|1.3175
|2009.01.27 14:45
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|1423602
|2009.01.27 14:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3194
|0.0000
|1.3174
|2009.01.27 14:45
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|1423608
|2009.01.27 14:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1390
|0.0000
|1.1410
|2009.01.27 14:45
|1.1390
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1423609
|2009.01.27 14:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1389
|0.0000
|1.1409
|2009.01.27 14:45
|1.1390
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|1423674
|2009.01.27 14:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3206
|0.0000
|1.3186
|2009.01.27 14:46
|1.3203
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1423675
|2009.01.27 14:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1388
|0.0000
|1.1408
|2009.01.27 14:46
|1.1391
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|1423676
|2009.01.27 14:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1389
|0.0000
|1.1409
|2009.01.27 14:46
|1.1391
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|1423677
|2009.01.27 14:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3206
|0.0000
|1.3186
|2009.01.27 14:46
|1.3203
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1423685
|2009.01.27 14:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3195
|0.0000
|1.3175
|2009.01.27 14:46
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1423686
|2009.01.27 14:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3196
|0.0000
|1.3176
|2009.01.27 14:46
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1423688
|2009.01.27 14:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1396
|0.0000
|1.1416
|2009.01.27 14:46
|1.1393
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|1423689
|2009.01.27 14:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1394
|0.0000
|1.1414
|2009.01.27 14:46
|1.1393
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|1423690
|2009.01.27 14:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1397
|0.0000
|1.1417
|2009.01.27 15:22
|1.1403
|0.00
|0.00
|0.00
|5.26
|1423691
|2009.01.27 14:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1396
|0.0000
|1.1416
|2009.01.27 15:22
|1.1401
|0.00
|0.00
|0.00
|4.39
|1423692
|2009.01.27 14:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3191
|0.0000
|1.3171
|2009.01.27 15:21
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1423693
|2009.01.27 14:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3191
|0.0000
|1.3171
|2009.01.27 15:21
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1423868
|2009.01.27 15:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3180
|0.0000
|1.3160
|2009.01.27 15:22
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1423872
|2009.01.27 15:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3182
|0.0000
|1.3162
|2009.01.27 15:22
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1423881
|2009.01.27 15:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|1.3136
|2009.01.27 16:49
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1423882
|2009.01.27 15:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1405
|0.0000
|1.1425
|2009.01.27 16:49
|1.1412
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|1423883
|2009.01.27 15:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1403
|0.0000
|1.1423
|2009.01.27 16:50
|1.1411
|0.00
|0.00
|0.00
|7.01
|1423886
|2009.01.27 15:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|1.3140
|2009.01.27 16:48
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|1424398
|2009.01.27 16:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3152
|2009.01.27 16:49
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1424418
|2009.01.27 16:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|1.3140
|2009.01.27 16:50
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1424419
|2009.01.27 16:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1417
|0.0000
|1.1437
|2009.01.27 16:50
|1.1411
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.26
|1424420
|2009.01.27 16:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|1.3140
|2009.01.27 16:50
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1424427
|2009.01.27 16:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1415
|0.0000
|1.1435
|2009.01.27 18:03
|1.1406
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.89
|1424428
|2009.01.27 16:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1412
|0.0000
|1.1432
|2009.01.27 18:03
|1.1408
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.51
|1424429
|2009.01.27 16:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3165
|0.0000
|1.3145
|2009.01.27 17:30
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.00
|1424431
|2009.01.27 16:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3163
|0.0000
|1.3143
|2009.01.27 17:30
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.00
|1424801
|2009.01.27 17:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3217
|0.0000
|1.3237
|2009.01.27 18:42
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.00
|1424803
|2009.01.27 17:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3217
|0.0000
|1.3237
|2009.01.27 18:26
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.00
|1425052
|2009.01.27 18:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1408
|0.0000
|1.1428
|2009.01.27 18:06
|1.1428
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|1425053
|2009.01.27 18:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1410
|0.0000
|1.1430
|2009.01.27 18:06
|1.1430
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|1425103
|2009.01.27 18:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1430
|0.0000
|1.1450
|2009.01.27 19:02
|1.1399
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.20
|1425104
|2009.01.27 18:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1434
|0.0000
|1.1454
|2009.01.27 19:05
|1.1403
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.19
|1425302
|2009.01.27 18:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|1.3134
|2009.01.27 18:32
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1425341
|2009.01.27 18:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3129
|0.0000
|1.3109
|2009.01.27 19:14
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|1425406
|2009.01.27 18:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|1.3129
|2009.01.27 19:14
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|1425562
|2009.01.27 19:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1406
|0.0000
|1.1426
|2009.01.27 19:16
|1.1407
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|1425573
|2009.01.27 19:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1403
|0.0000
|1.1423
|2009.01.27 19:16
|1.1405
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|1425660
|2009.01.27 19:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3163
|0.0000
|1.3143
|2009.01.27 19:15
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1425663
|2009.01.27 19:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|1.3137
|2009.01.27 19:16
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1425683
|2009.01.27 19:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3150
|0.0000
|1.3130
|2009.01.27 19:17
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1425687
|2009.01.27 19:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1409
|0.0000
|1.1429
|2009.01.27 22:30
|1.1387
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.32
|1425691
|2009.01.27 19:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1414
|0.0000
|1.1434
|2009.01.27 19:55
|1.1403
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.65
|1425694
|2009.01.27 19:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3139
|0.0000
|1.3119
|2009.01.27 21:08
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1425705
|2009.01.27 19:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3128
|0.0000
|1.3108
|2009.01.27 21:08
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|1425899
|2009.01.27 19:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1407
|0.0000
|1.1427
|2009.01.27 22:31
|1.1378
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.49
|1426230
|2009.01.27 21:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|1.3137
|2009.01.27 22:30
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|1426231
|2009.01.27 21:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|1.3141
|2009.01.27 22:30
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1426518
|2009.01.27 22:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3164
|0.0000
|1.3144
|2009.01.27 22:31
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1426519
|2009.01.27 22:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1389
|0.0000
|1.1409
|2009.01.27 22:31
|1.1378
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.67
|1426520
|2009.01.27 22:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3169
|0.0000
|1.3149
|2009.01.27 22:31
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1426525
|2009.01.27 22:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1382
|0.0000
|1.1402
|2009.01.27 23:35
|1.1372
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.79
|1426526
|2009.01.27 22:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3171
|0.0000
|1.3151
|2009.01.27 23:36
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.00
|1426527
|2009.01.27 22:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1382
|0.0000
|1.1402
|2009.01.27 23:35
|1.1378
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.52
|1426528
|2009.01.27 22:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3171
|0.0000
|1.3151
|2009.01.27 23:36
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.00
|1426722
|2009.01.27 23:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1380
|0.0000
|1.1400
|2009.01.27 23:59
|1.1400
|0.00
|0.00
|-0.40
|17.54
|1426724
|2009.01.27 23:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3210
|0.0000
|1.3230
|2009.01.28 00:35
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.30
|-52.00
|1426726
|2009.01.27 23:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1378
|0.0000
|1.1398
|2009.01.27 23:59
|1.1398
|0.00
|0.00
|0.00
|17.55
|1426727
|2009.01.27 23:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3206
|0.0000
|1.3226
|2009.01.28 00:34
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.30
|-44.00
|1426796
|2009.01.27 23:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1401
|0.0000
|1.1421
|2009.01.28 00:26
|1.1421
|0.00
|0.00
|-0.40
|17.51
|1426797
|2009.01.27 23:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1403
|0.0000
|1.1423
|2009.01.28 00:26
|1.1423
|0.00
|0.00
|0.00
|17.51
|1426881
|2009.01.28 00:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1423
|0.0000
|1.1443
|2009.01.28 00:35
|1.1419
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|1426883
|2009.01.28 00:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1425
|0.0000
|1.1445
|2009.01.28 00:35
|1.1418
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.13
|1426923
|2009.01.28 00:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|1.3140
|2009.01.28 00:35
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|1426926
|2009.01.28 00:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1421
|0.0000
|1.1441
|2009.01.28 01:45
|1.1406
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.15
|1426927
|2009.01.28 00:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1420
|0.0000
|1.1440
|2009.01.28 01:45
|1.1406
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.27
|1426928
|2009.01.28 00:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3159
|0.0000
|1.3139
|2009.01.28 01:45
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|1426929
|2009.01.28 00:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|1.3140
|2009.01.28 01:45
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1427061
|2009.01.28 01:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1407
|0.0000
|1.1387
|2009.01.28 03:30
|1.1387
|0.00
|0.00
|0.00
|17.56
|1427062
|2009.01.28 01:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1406
|0.0000
|1.1386
|2009.01.28 03:30
|1.1386
|0.00
|0.00
|0.00
|17.57
|1427063
|2009.01.28 01:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3191
|0.0000
|1.3211
|2009.01.28 02:16
|1.3211
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1427064
|2009.01.28 01:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3190
|0.0000
|1.3210
|2009.01.28 02:16
|1.3210
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1427087
|2009.01.28 02:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3213
|0.0000
|1.3233
|2009.01.28 03:30
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1427088
|2009.01.28 02:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3216
|0.0000
|1.3236
|2009.01.28 02:44
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1427129
|2009.01.28 02:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3223
|0.0000
|1.3243
|2009.01.28 03:30
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1427157
|2009.01.28 03:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|1.3256
|2009.01.28 04:23
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1427158
|2009.01.28 03:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1382
|0.0000
|1.1362
|2009.01.28 04:28
|1.1408
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.79
|1427159
|2009.01.28 03:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1385
|0.0000
|1.1365
|2009.01.28 04:27
|1.1412
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.66
|1427161
|2009.01.28 03:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3245
|0.0000
|1.3265
|2009.01.28 04:28
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|1427239
|2009.01.28 04:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3197
|0.0000
|1.3217
|2009.01.28 04:27
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1427244
|2009.01.28 04:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3203
|0.0000
|1.3223
|2009.01.28 04:28
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1427246
|2009.01.28 04:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1404
|0.0000
|1.1384
|2009.01.28 04:28
|1.1408
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.51
|1427248
|2009.01.28 04:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1406
|0.0000
|1.1386
|2009.01.28 04:56
|1.1386
|0.00
|0.00
|0.00
|17.57
|1427249
|2009.01.28 04:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1405
|0.0000
|1.1385
|2009.01.28 04:56
|1.1385
|0.00
|0.00
|0.00
|17.57
|1427250
|2009.01.28 04:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3208
|0.0000
|1.3228
|2009.01.28 04:43
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1427251
|2009.01.28 04:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3207
|0.0000
|1.3227
|2009.01.28 04:55
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1427268
|2009.01.28 04:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3214
|0.0000
|1.3234
|2009.01.28 04:57
|1.3234
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1427276
|2009.01.28 04:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3229
|0.0000
|1.3249
|2009.01.28 05:08
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1427279
|2009.01.28 04:56
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1383
|0.0000
|1.1363
|2009.01.28 08:53
|1.1380
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|1427280
|2009.01.28 04:56
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1384
|0.0000
|1.1364
|2009.01.28 08:27
|1.1381
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|1427281
|2009.01.28 04:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3235
|0.0000
|1.3255
|2009.01.28 05:23
|1.3239
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1427299
|2009.01.28 05:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3252
|0.0000
|1.3272
|2009.01.28 05:24
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|1427336
|2009.01.28 05:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3241
|0.0000
|1.3221
|2009.01.28 05:35
|1.3240
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1427337
|2009.01.28 05:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3247
|0.0000
|1.3267
|2009.01.28 07:32
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1427362
|2009.01.28 05:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|1.3216
|2009.01.28 06:25
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1427402
|2009.01.28 06:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3229
|0.0000
|1.3209
|2009.01.28 08:06
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|1427463
|2009.01.28 07:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3253
|0.0000
|1.3273
|2009.01.28 07:59
|1.3261
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1427512
|2009.01.28 07:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3266
|0.0000
|1.3286
|2009.01.28 08:52
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1427540
|2009.01.28 08:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3240
|0.0000
|1.3220
|2009.01.28 09:44
|1.3236
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1427595
|2009.01.28 08:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1381
|0.0000
|1.1401
|2009.01.28 09:31
|1.1401
|0.00
|0.00
|0.00
|17.54
|1427631
|2009.01.28 08:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3256
|0.0000
|1.3236
|2009.01.28 09:44
|1.3236
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1427635
|2009.01.28 08:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1381
|0.0000
|1.1401
|2009.01.28 09:31
|1.1401
|0.00
|0.00
|0.00
|17.54
|1427706
|2009.01.28 09:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1398
|0.0000
|1.1418
|2009.01.28 10:13
|1.1392
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.27
|1427707
|2009.01.28 09:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1395
|0.0000
|1.1415
|2009.01.28 10:13
|1.1392
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|1427730
|2009.01.28 09:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3235
|0.0000
|1.3215
|2009.01.28 10:13
|1.3236
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|1427731
|2009.01.28 09:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3233
|0.0000
|1.3213
|2009.01.28 10:13
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1427803
|2009.01.28 10:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1392
|0.0000
|1.1372
|2009.01.28 10:31
|1.1372
|0.00
|0.00
|0.00
|17.59
|1427804
|2009.01.28 10:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1391
|0.0000
|1.1371
|2009.01.28 10:31
|1.1371
|0.00
|0.00
|0.00
|17.59
|1427806
|2009.01.28 10:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3232
|0.0000
|1.3212
|2009.01.28 10:43
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|1427808
|2009.01.28 10:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3230
|0.0000
|1.3210
|2009.01.28 10:47
|1.3242
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1427906
|2009.01.28 10:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1367
|0.0000
|1.1347
|2009.01.28 11:02
|1.1347
|0.00
|0.00
|0.00
|17.63
|1427907
|2009.01.28 10:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1366
|0.0000
|1.1346
|2009.01.28 11:03
|1.1346
|0.00
|0.00
|0.00
|17.63
|1427968
|2009.01.28 10:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3247
|0.0000
|1.3267
|2009.01.28 10:59
|1.3267
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1427988
|2009.01.28 10:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3240
|0.0000
|1.3260
|2009.01.28 10:58
|1.3260
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1428021
|2009.01.28 10:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3260
|0.0000
|1.3280
|2009.01.28 11:02
|1.3280
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1428030
|2009.01.28 10:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|1.3290
|2009.01.28 11:03
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1428053
|2009.01.28 11:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3286
|0.0000
|1.3306
|2009.01.28 11:10
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1428060
|2009.01.28 11:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1344
|0.0000
|1.1324
|2009.01.28 11:27
|1.1342
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|1428063
|2009.01.28 11:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1346
|0.0000
|1.1326
|2009.01.28 11:27
|1.1342
|0.00
|0.00
|0.00
|3.53
|1428065
|2009.01.28 11:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3293
|0.0000
|1.3313
|2009.01.28 11:12
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1428119
|2009.01.28 11:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3310
|0.0000
|1.3330
|2009.01.28 11:27
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1428137
|2009.01.28 11:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3316
|0.0000
|1.3336
|2009.01.28 11:27
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|1428272
|2009.01.28 11:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3292
|0.0000
|1.3312
|2009.01.28 11:27
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1428278
|2009.01.28 11:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1339
|0.0000
|1.1319
|2009.01.28 11:49
|1.1341
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|1428279
|2009.01.28 11:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3298
|0.0000
|1.3318
|2009.01.28 11:48
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1428280
|2009.01.28 11:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3297
|0.0000
|1.3317
|2009.01.28 11:39
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1428281
|2009.01.28 11:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1337
|0.0000
|1.1317
|2009.01.28 11:49
|1.1343
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.29
|1428391
|2009.01.28 11:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3301
|0.0000
|1.3321
|2009.01.28 11:49
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1428461
|2009.01.28 11:49
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1338
|0.0000
|1.1318
|2009.01.28 12:38
|1.1365
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.76
|1428462
|2009.01.28 11:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3303
|0.0000
|1.3323
|2009.01.28 12:38
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|1428463
|2009.01.28 11:49
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1339
|0.0000
|1.1319
|2009.01.28 13:58
|1.1425
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.27
|1428465
|2009.01.28 11:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3302
|0.0000
|1.3322
|2009.01.28 12:39
|1.3268
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|1428849
|2009.01.28 12:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1364
|0.0000
|1.1384
|2009.01.28 12:44
|1.1384
|0.00
|0.00
|0.00
|17.57
|1428852
|2009.01.28 12:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3269
|0.0000
|1.3249
|2009.01.28 12:55
|1.3265
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1428853
|2009.01.28 12:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3268
|0.0000
|1.3248
|2009.01.28 12:55
|1.3263
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1428896
|2009.01.28 12:44
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1394
|0.0000
|1.1414
|2009.01.28 13:18
|1.1414
|0.00
|0.00
|0.00
|17.52
|1428963
|2009.01.28 12:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3259
|0.0000
|1.3239
|2009.01.28 13:13
|1.3257
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1428965
|2009.01.28 12:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3261
|0.0000
|1.3241
|2009.01.28 13:14
|1.3256
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1429057
|2009.01.28 13:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3252
|0.0000
|1.3232
|2009.01.28 13:36
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1429059
|2009.01.28 13:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3252
|0.0000
|1.3232
|2009.01.28 13:36
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1429085
|2009.01.28 13:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1417
|0.0000
|1.1437
|2009.01.28 13:30
|1.1418
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|1429174
|2009.01.28 13:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1430
|0.0000
|1.1450
|2009.01.28 13:57
|1.1421
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.88
|1429223
|2009.01.28 13:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3232
|0.0000
|1.3212
|2009.01.28 13:57
|1.3253
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|1429226
|2009.01.28 13:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3227
|0.0000
|1.3207
|2009.01.28 13:57
|1.3253
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|1429348
|2009.01.28 13:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3250
|0.0000
|1.3230
|2009.01.28 15:58
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|1429350
|2009.01.28 13:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3249
|0.0000
|1.3229
|2009.01.28 15:58
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|1429352
|2009.01.28 13:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1426
|0.0000
|1.1446
|2009.01.28 15:58
|1.1408
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.78
|1429353
|2009.01.28 13:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1423
|0.0000
|1.1443
|2009.01.28 15:58
|1.1408
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.15
|1430005
|2009.01.28 15:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1409
|0.0000
|1.1389
|2009.01.28 17:10
|1.1403
|0.00
|0.00
|0.00
|5.26
|1430006
|2009.01.28 15:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3286
|0.0000
|1.3306
|2009.01.28 16:25
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1430008
|2009.01.28 15:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3287
|0.0000
|1.3307
|2009.01.28 16:20
|1.3278
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|1430009
|2009.01.28 15:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1410
|0.0000
|1.1390
|2009.01.28 17:10
|1.1404
|0.00
|0.00
|0.00
|5.26
|1430204
|2009.01.28 16:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3277
|0.0000
|1.3257
|2009.01.28 16:42
|1.3267
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1430238
|2009.01.28 16:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3289
|0.0000
|1.3309
|2009.01.28 16:52
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1430416
|2009.01.28 16:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3264
|0.0000
|1.3244
|2009.01.28 17:13
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|1430489
|2009.01.28 16:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3287
|0.0000
|1.3307
|2009.01.28 17:11
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1430596
|2009.01.28 17:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1400
|0.0000
|1.1380
|2009.01.28 17:32
|1.1397
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|1430603
|2009.01.28 17:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3320
|0.0000
|1.3340
|2009.01.28 17:35
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|1430606
|2009.01.28 17:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1385
|0.0000
|1.1365
|2009.01.28 17:35
|1.1390
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.39
|1430629
|2009.01.28 17:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3290
|0.0000
|1.3310
|2009.01.28 17:35
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1430752
|2009.01.28 17:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1394
|0.0000
|1.1374
|2009.01.28 19:03
|1.1435
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.85
|1430764
|2009.01.28 17:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3295
|0.0000
|1.3315
|2009.01.28 19:03
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.00
|1430765
|2009.01.28 17:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3296
|0.0000
|1.3316
|2009.01.28 19:03
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|1430768
|2009.01.28 17:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1389
|0.0000
|1.1369
|2009.01.28 19:04
|1.1436
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.10
|1431309
|2009.01.28 19:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3253
|0.0000
|1.3273
|2009.01.28 20:02
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1431311
|2009.01.28 19:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1429
|0.0000
|1.1409
|2009.01.28 20:18
|1.1429
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1431313
|2009.01.28 19:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3254
|0.0000
|1.3274
|2009.01.28 20:02
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1431317
|2009.01.28 19:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1432
|0.0000
|1.1412
|2009.01.28 20:18
|1.1428
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|1431590
|2009.01.28 20:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3258
|0.0000
|1.3278
|2009.01.28 20:18
|1.3265
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1431593
|2009.01.28 20:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3257
|0.0000
|1.3277
|2009.01.28 22:08
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1431656
|2009.01.28 20:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3268
|0.0000
|1.3288
|2009.01.28 22:08
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|1431658
|2009.01.28 20:18
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1424
|0.0000
|1.1404
|2009.01.28 22:08
|1.1457
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.80
|1431660
|2009.01.28 20:18
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1424
|0.0000
|1.1404
|2009.01.28 22:08
|1.1457
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.80
|1432006
|2009.01.28 22:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1453
|0.0000
|1.1433
|2009.01.28 22:15
|1.1433
|0.00
|0.00
|0.00
|17.49
|1432007
|2009.01.28 22:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1454
|0.0000
|1.1434
|2009.01.28 22:15
|1.1434
|0.00
|0.00
|0.00
|17.49
|1432009
|2009.01.28 22:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3252
|0.0000
|1.3272
|2009.01.28 22:15
|1.3272
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1432012
|2009.01.28 22:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3252
|0.0000
|1.3272
|2009.01.28 22:15
|1.3272
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1432038
|2009.01.28 22:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3287
|0.0000
|1.3307
|2009.01.28 22:21
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.00
|1432040
|2009.01.28 22:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1436
|0.0000
|1.1416
|2009.01.28 22:21
|1.1516
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.47
|1432041
|2009.01.28 22:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1439
|0.0000
|1.1419
|2009.01.28 22:21
|1.1516
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.86
|1432043
|2009.01.28 22:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3273
|0.0000
|1.3293
|2009.01.28 22:21
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|1432121
|2009.01.28 22:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1518
|0.0000
|1.1538
|2009.01.28 22:23
|1.1538
|0.00
|0.00
|0.00
|17.33
|1432123
|2009.01.28 22:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3177
|0.0000
|1.3157
|2009.01.28 22:22
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1432127
|2009.01.28 22:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1522
|0.0000
|1.1542
|2009.01.28 22:23
|1.1542
|0.00
|0.00
|0.00
|17.33
|1432129
|2009.01.28 22:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3152
|2009.01.28 22:22
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1432142
|2009.01.28 22:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|1.3132
|2009.01.28 22:26
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1432144
|2009.01.28 22:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3150
|0.0000
|1.3130
|2009.01.28 22:26
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1432145
|2009.01.28 22:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1545
|0.0000
|1.1565
|2009.01.28 22:26
|1.1555
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1432146
|2009.01.28 22:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1547
|0.0000
|1.1567
|2009.01.28 22:25
|1.1538
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|1432184
|2009.01.28 22:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1542
|0.0000
|1.1562
|2009.01.28 22:26
|1.1553
|0.00
|0.00
|0.00
|9.52
|1432190
|2009.01.28 22:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3124
|0.0000
|1.3104
|2009.01.28 22:26
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1432191
|2009.01.28 22:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3127
|0.0000
|1.3107
|2009.01.28 22:26
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1432192
|2009.01.28 22:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1556
|0.0000
|1.1576
|2009.01.28 22:54
|1.1550
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.19
|1432193
|2009.01.28 22:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3129
|0.0000
|1.3109
|2009.01.28 22:31
|1.3112
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|1432196
|2009.01.28 22:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3131
|0.0000
|1.3111
|2009.01.28 22:28
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1432197
|2009.01.28 22:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1554
|0.0000
|1.1574
|2009.01.28 22:56
|1.1558
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|1432220
|2009.01.28 22:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3129
|0.0000
|1.3109
|2009.01.28 22:31
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1432249
|2009.01.28 22:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3106
|0.0000
|1.3086
|2009.01.28 22:55
|1.3116
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1432250
|2009.01.28 22:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3107
|0.0000
|1.3087
|2009.01.28 22:54
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1432437
|2009.01.28 22:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1552
|0.0000
|1.1572
|2009.01.29 01:47
|1.1527
|0.00
|0.00
|-1.21
|-21.69
|1432438
|2009.01.28 22:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3117
|0.0000
|1.3097
|2009.01.28 23:06
|1.3114
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1432450
|2009.01.28 22:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3114
|0.0000
|1.3094
|2009.01.28 23:06
|1.3112
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1432466
|2009.01.28 22:56
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1556
|0.0000
|1.1576
|2009.01.29 01:47
|1.1527
|0.00
|0.00
|-1.21
|-25.16
|1432521
|2009.01.28 23:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3110
|0.0000
|1.3090
|2009.01.29 01:47
|1.3156
|0.00
|0.00
|-2.38
|-46.00
|1432522
|2009.01.28 23:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3109
|0.0000
|1.3089
|2009.01.29 01:47
|1.3156
|0.00
|0.00
|-2.38
|-47.00
|1433015
|2009.01.29 01:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|1.3132
|2009.01.29 02:36
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1433016
|2009.01.29 01:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1531
|0.0000
|1.1551
|2009.01.29 02:35
|1.1531
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1433017
|2009.01.29 01:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1531
|0.0000
|1.1551
|2009.01.29 02:36
|1.1532
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|1433018
|2009.01.29 01:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|1.3133
|2009.01.29 02:35
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1433071
|2009.01.29 02:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1533
|0.0000
|1.1513
|2009.01.29 02:36
|1.1535
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|1433072
|2009.01.29 02:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3141
|0.0000
|1.3121
|2009.01.29 02:36
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|1433073
|2009.01.29 02:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3139
|0.0000
|1.3119
|2009.01.29 02:36
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|1433075
|2009.01.29 02:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3132
|0.0000
|1.3112
|2009.01.29 03:49
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1433076
|2009.01.29 02:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3136
|0.0000
|1.3116
|2009.01.29 03:43
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1433077
|2009.01.29 02:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1540
|0.0000
|1.1560
|2009.01.29 03:54
|1.1544
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|1433078
|2009.01.29 02:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1535
|0.0000
|1.1515
|2009.01.29 07:45
|1.1551
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.85
|1433129
|2009.01.29 03:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3130
|0.0000
|1.3110
|2009.01.29 04:14
|1.3110
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1433136
|2009.01.29 03:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3123
|0.0000
|1.3103
|2009.01.29 06:57
|1.3103
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1433146
|2009.01.29 03:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1546
|0.0000
|1.1566
|2009.01.29 06:58
|1.1566
|0.00
|0.00
|0.00
|17.29
|1433155
|2009.01.29 04:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3107
|0.0000
|1.3087
|2009.01.29 06:57
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1433217
|2009.01.29 06:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3099
|0.0000
|1.3079
|2009.01.29 09:24
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1433219
|2009.01.29 06:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3102
|0.0000
|1.3082
|2009.01.29 09:11
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1433221
|2009.01.29 06:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1569
|0.0000
|1.1589
|2009.01.29 09:24
|1.1541
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.26
|1433285
|2009.01.29 07:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1551
|0.0000
|1.1531
|2009.01.29 08:00
|1.1531
|0.00
|0.00
|0.00
|17.34
|1433307
|2009.01.29 08:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1532
|0.0000
|1.1512
|2009.01.29 12:54
|1.1555
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.90
|1433426
|2009.01.29 09:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3102
|0.0000
|1.3082
|2009.01.29 10:03
|1.3091
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|1433463
|2009.01.29 09:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1541
|0.0000
|1.1521
|2009.01.29 10:42
|1.1560
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.44
|1433490
|2009.01.29 09:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3113
|0.0000
|1.3133
|2009.01.29 14:06
|1.3081
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1433570
|2009.01.29 10:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3092
|0.0000
|1.3112
|2009.01.29 14:07
|1.3077
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|1433742
|2009.01.29 10:42
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1554
|0.0000
|1.1534
|2009.01.29 13:09
|1.1534
|0.00
|0.00
|0.00
|17.34
|1434353
|2009.01.29 12:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1551
|0.0000
|1.1531
|2009.01.29 13:54
|1.1531
|0.00
|0.00
|0.00
|17.34
|1434786
|2009.01.29 14:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1509
|0.0000
|1.1489
|2009.01.29 14:54
|1.1489
|0.00
|0.00
|0.00
|17.41
|1434790
|2009.01.29 14:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1509
|0.0000
|1.1489
|2009.01.29 14:54
|1.1489
|0.00
|0.00
|0.00
|17.41
|1434805
|2009.01.29 14:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3082
|0.0000
|1.3102
|2009.01.29 14:16
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1434821
|2009.01.29 14:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3079
|0.0000
|1.3099
|2009.01.29 14:15
|1.3099
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1434867
|2009.01.29 14:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3101
|0.0000
|1.3121
|2009.01.29 14:47
|1.3121
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1434869
|2009.01.29 14:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3101
|0.0000
|1.3121
|2009.01.29 14:47
|1.3121
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1435128
|2009.01.29 15:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1472
|0.0000
|1.1452
|2009.01.29 15:33
|1.1452
|0.00
|0.00
|0.00
|17.46
|1435129
|2009.01.29 15:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1472
|0.0000
|1.1452
|2009.01.29 15:33
|1.1452
|0.00
|0.00
|0.00
|17.46
|1435130
|2009.01.29 15:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3133
|0.0000
|1.3153
|2009.01.29 15:33
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1435131
|2009.01.29 15:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3133
|0.0000
|1.3153
|2009.01.29 15:33
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1435235
|2009.01.29 15:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1448
|0.0000
|1.1428
|2009.01.29 16:47
|1.1469
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.31
|1435236
|2009.01.29 15:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|1.3172
|2009.01.29 16:26
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|1435237
|2009.01.29 15:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1450
|0.0000
|1.1430
|2009.01.29 16:47
|1.1468
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.70
|1435239
|2009.01.29 15:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3151
|0.0000
|1.3171
|2009.01.29 16:26
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|1435531
|2009.01.29 16:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3130
|0.0000
|1.3150
|2009.01.29 16:47
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1435533
|2009.01.29 16:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3125
|0.0000
|1.3105
|2009.01.29 17:10
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|1435652
|2009.01.29 16:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1465
|0.0000
|1.1365
|2009.01.29 17:09
|1.1456
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|1435653
|2009.01.29 16:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1464
|0.0000
|1.1364
|2009.01.29 17:09
|1.1456
|0.00
|0.00
|0.00
|6.98
|1435654
|2009.01.29 16:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3148
|0.0000
|1.3248
|2009.01.29 17:11
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1435798
|2009.01.29 17:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1455
|0.0000
|1.1555
|2009.01.29 17:10
|1.1458
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|1435799
|2009.01.29 17:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1453
|0.0000
|1.1553
|2009.01.29 17:10
|1.1457
|0.00
|0.00
|0.00
|3.49
|1435809
|2009.01.29 17:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|1.3056
|2009.01.29 17:10
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1435815
|2009.01.29 17:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3148
|0.0000
|1.3048
|2009.01.29 17:31
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1435816
|2009.01.29 17:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3147
|0.0000
|1.3047
|2009.01.29 17:31
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|1435817
|2009.01.29 17:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1463
|1.1481
|1.1620
|2009.01.29 17:31
|1.1497
|0.00
|0.00
|0.00
|29.57
|1435818
|2009.01.29 17:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1464
|1.1477
|1.1617
|2009.01.29 17:31
|1.1499
|0.00
|0.00
|0.00
|30.44
|1435946
|2009.01.29 17:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1501
|0.0000
|1.1601
|2009.01.29 17:57
|1.1435
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.72
|1435947
|2009.01.29 17:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1499
|0.0000
|1.1599
|2009.01.29 17:57
|1.1435
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.97
|1435949
|2009.01.29 17:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3124
|0.0000
|1.3024
|2009.01.29 17:57
|1.3110
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1435950
|2009.01.29 17:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3123
|0.0000
|1.3023
|2009.01.29 17:57
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1436088
|2009.01.29 17:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3103
|0.0000
|1.3003
|2009.01.29 18:09
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1436089
|2009.01.29 17:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3105
|0.0000
|1.3005
|2009.01.29 18:09
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|1436090
|2009.01.29 17:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1436
|0.0000
|1.1336
|2009.01.29 18:09
|1.1414
|0.00
|0.00
|0.00
|19.27
|1436093
|2009.01.29 17:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1436
|0.0000
|1.1336
|2009.01.29 18:09
|1.1413
|0.00
|0.00
|0.00
|20.15
|1436213
|2009.01.29 18:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3091
|0.0000
|1.2991
|2009.01.29 18:54
|1.3078
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|1436214
|2009.01.29 18:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1410
|0.0000
|1.1310
|2009.01.29 18:54
|1.1435
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.86
|1436216
|2009.01.29 18:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1411
|0.0000
|1.1311
|2009.01.29 18:54
|1.1436
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.86
|1436218
|2009.01.29 18:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3092
|0.0000
|1.2992
|2009.01.29 18:54
|1.3078
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1436535
|2009.01.29 18:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1432
|0.0000
|1.1332
|2009.01.29 19:31
|1.1467
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.52
|1436537
|2009.01.29 18:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3080
|0.0000
|1.2980
|2009.01.29 19:31
|1.3054
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|1436538
|2009.01.29 18:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3081
|0.0000
|1.2981
|2009.01.29 19:31
|1.3054
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|1436543
|2009.01.29 18:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1441
|0.0000
|1.1541
|2009.01.29 19:31
|1.1457
|0.00
|0.00
|0.00
|13.97
|1436786
|2009.01.29 19:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1467
|0.0000
|1.1567
|2009.01.29 19:54
|1.1489
|0.00
|0.00
|0.00
|19.15
|1436794
|2009.01.29 19:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3042
|0.0000
|1.2942
|2009.01.29 19:54
|1.3015
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|1436807
|2009.01.29 19:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3045
|0.0000
|1.2945
|2009.01.29 19:54
|1.3016
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|1436809
|2009.01.29 19:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1465
|0.0000
|1.1565
|2009.01.29 19:53
|1.1490
|0.00
|0.00
|0.00
|21.76
|1437105
|2009.01.29 19:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1493
|0.0000
|1.1593
|2009.01.29 19:54
|1.1488
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.35
|1437111
|2009.01.29 19:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3014
|0.0000
|1.2914
|2009.01.29 20:03
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1437112
|2009.01.29 19:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3014
|0.0000
|1.2914
|2009.01.29 20:03
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1437113
|2009.01.29 19:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1489
|0.0000
|1.1589
|2009.01.29 20:03
|1.1500
|0.00
|0.00
|0.00
|9.57
|1437114
|2009.01.29 19:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1489
|0.0000
|1.1589
|2009.01.29 20:03
|1.1501
|0.00
|0.00
|0.00
|10.43
|1437215
|2009.01.29 20:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1502
|0.0000
|1.1402
|2009.01.29 20:03
|1.1504
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|1437217
|2009.01.29 20:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1501
|0.0000
|1.1401
|2009.01.29 20:03
|1.1506
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.35
|1437224
|2009.01.29 20:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2963
|0.0000
|1.2863
|2009.01.29 20:11
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1437235
|2009.01.29 20:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2952
|0.0000
|1.2852
|2009.01.29 20:10
|1.2938
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1437238
|2009.01.29 20:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1516
|0.0000
|1.1616
|2009.01.29 20:11
|1.1532
|0.00
|0.00
|0.00
|13.87
|1437240
|2009.01.29 20:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1514
|0.0000
|1.1614
|2009.01.29 20:11
|1.1534
|0.00
|0.00
|0.00
|17.34
|1437286
|2009.01.29 20:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2934
|0.0000
|1.2834
|2009.01.29 20:11
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|1437294
|2009.01.29 20:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2943
|0.0000
|1.2843
|2009.01.29 21:02
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|1437295
|2009.01.29 20:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2943
|0.0000
|1.2843
|2009.01.29 21:04
|1.2967
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|1437296
|2009.01.29 20:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1536
|0.0000
|1.1636
|2009.01.29 21:00
|1.1514
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.11
|1437297
|2009.01.29 20:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1535
|0.0000
|1.1635
|2009.01.29 21:00
|1.1514
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.24
|1437612
|2009.01.29 21:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1512
|0.0000
|1.1412
|2009.01.29 22:21
|1.1513
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|1437616
|2009.01.29 21:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2960
|0.0000
|1.3060
|2009.01.29 22:21
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1437627
|2009.01.29 21:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1508
|0.0000
|1.1408
|2009.01.29 22:21
|1.1513
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.34
|1437629
|2009.01.29 21:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2968
|0.0000
|1.3068
|2009.01.29 22:21
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1415590
|2009.01.26 08:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2932
|0.0000
|1.2952
|2009.01.26 09:42
|1.2923
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|1415636
|2009.01.26 08:43
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1639
|0.0000
|1.1619
|2009.01.26 09:06
|1.1619
|0.00
|0.00
|0.00
|34.43
|1415842
|2009.01.26 09:41
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1609
|0.0000
|1.1629
|2009.01.26 10:14
|1.1629
|0.00
|0.00
|0.00
|34.40
|1415855
|2009.01.26 09:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2934
|0.0000
|1.2914
|2009.01.26 10:14
|1.2914
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1415950
|2009.01.26 10:14
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2906
|0.0000
|1.2926
|2009.01.26 10:41
|1.2903
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1415952
|2009.01.26 10:14
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1632
|0.0000
|1.1612
|2009.01.26 11:06
|1.1612
|0.00
|0.00
|0.00
|34.45
|1416037
|2009.01.26 10:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2892
|0.0000
|1.2872
|2009.01.26 11:27
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|1416133
|2009.01.26 10:51
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1616
|0.0000
|1.1636
|2009.01.26 11:27
|1.1618
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|1416239
|2009.01.26 11:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2920
|0.0000
|1.2900
|2009.01.26 11:57
|1.2967
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.00
|1416361
|2009.01.26 11:20
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1597
|0.0000
|1.1577
|2009.01.26 11:39
|1.1597
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1416560
|2009.01.26 11:50
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1583
|0.0000
|1.1563
|2009.01.26 12:12
|1.1579
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|1416637
|2009.01.26 12:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2958
|0.0000
|1.2978
|2009.01.26 13:37
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1416645
|2009.01.26 12:03
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1590
|0.0000
|1.1570
|2009.01.26 13:40
|1.1601
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.96
|1416651
|2009.01.26 12:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2951
|0.0000
|1.2971
|2009.01.26 13:07
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1416734
|2009.01.26 12:18
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1591
|0.0000
|1.1571
|2009.01.26 13:42
|1.1604
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.41
|1416996
|2009.01.26 13:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2942
|0.0000
|1.2962
|2009.01.26 13:37
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1417295
|2009.01.26 14:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2947
|0.0000
|1.2967
|2009.01.26 15:03
|1.2967
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1417297
|2009.01.26 14:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2944
|0.0000
|1.2964
|2009.01.26 15:01
|1.2964
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1417316
|2009.01.26 14:05
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1611
|0.0000
|1.1591
|2009.01.26 15:03
|1.1591
|0.00
|0.00
|0.00
|34.51
|1417335
|2009.01.26 14:07
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1617
|0.0000
|1.1597
|2009.01.26 15:00
|1.1597
|0.00
|0.00
|0.00
|34.49
|1417795
|2009.01.26 15:41
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2974
|0.0000
|1.2994
|2009.01.26 15:55
|1.2994
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1417796
|2009.01.26 15:41
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2973
|0.0000
|1.2993
|2009.01.26 15:53
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1417809
|2009.01.26 15:44
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1584
|0.0000
|1.1564
|2009.01.26 15:58
|1.1564
|0.00
|0.00
|0.00
|34.59
|1417813
|2009.01.26 15:46
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1586
|0.0000
|1.1566
|2009.01.26 15:58
|1.1566
|0.00
|0.00
|0.00
|34.58
|1417956
|2009.01.26 16:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3005
|0.0000
|1.3025
|2009.01.26 16:19
|1.3011
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1417969
|2009.01.26 16:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3003
|0.0000
|1.3023
|2009.01.26 16:38
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1418027
|2009.01.26 16:13
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1569
|0.0000
|1.1549
|2009.01.26 16:43
|1.1549
|0.00
|0.00
|0.00
|34.64
|1418028
|2009.01.26 16:13
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1570
|0.0000
|1.1550
|2009.01.26 16:42
|1.1550
|0.00
|0.00
|0.00
|34.63
|1418216
|2009.01.26 16:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3004
|0.0000
|1.2984
|2009.01.26 17:19
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.00
|1418239
|2009.01.26 16:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3027
|0.0000
|1.3007
|2009.01.26 22:17
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|-156.00
|1418461
|2009.01.26 17:08
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1512
|0.0000
|1.1492
|2009.01.26 17:11
|1.1492
|0.00
|0.00
|0.00
|34.81
|1418581
|2009.01.26 17:18
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1500
|0.0000
|1.1480
|2009.01.26 17:22
|1.1480
|0.00
|0.00
|0.00
|34.84
|1418889
|2009.01.26 17:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3122
|0.0000
|1.3142
|2009.01.26 17:55
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1418994
|2009.01.26 18:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3164
|0.0000
|1.3184
|2009.01.26 20:15
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1419058
|2009.01.26 18:10
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1460
|0.0000
|1.1440
|2009.01.26 19:28
|1.1440
|0.00
|0.00
|0.00
|34.97
|1419082
|2009.01.26 18:11
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1461
|0.0000
|1.1441
|2009.01.26 19:28
|1.1441
|0.00
|0.00
|0.00
|34.96
|1420447
|2009.01.26 22:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3120
|0.0000
|1.3100
|2009.01.27 08:45
|1.3220
|0.00
|0.00
|-1.59
|-200.00
|1420449
|2009.01.26 22:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3119
|0.0000
|1.3099
|2009.01.27 08:45
|1.3220
|0.00
|0.00
|-1.59
|-202.00
|1420450
|2009.01.26 22:35
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1400
|0.0000
|1.1420
|2009.01.26 22:48
|1.1420
|0.00
|0.00
|0.00
|35.03
|1421482
|2009.01.27 08:46
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1367
|0.0000
|1.1387
|2009.01.27 09:09
|1.1372
|0.00
|0.00
|0.00
|8.79
|1421497
|2009.01.27 08:55
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1354
|0.0000
|1.1374
|2009.01.27 09:09
|1.1374
|0.00
|0.00
|0.00
|35.17
|1421515
|2009.01.27 09:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3229
|0.0000
|1.3249
|2009.01.27 09:50
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.00
|1421540
|2009.01.27 09:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3208
|0.0000
|1.3228
|2009.01.27 09:50
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1421674
|2009.01.27 10:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3202
|0.0000
|1.3182
|2009.01.27 10:05
|1.3195
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1421675
|2009.01.27 10:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3202
|0.0000
|1.3182
|2009.01.27 10:05
|1.3195
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1421728
|2009.01.27 10:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3200
|0.0000
|1.3180
|2009.01.27 11:01
|1.3240
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|1421729
|2009.01.27 10:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3202
|0.0000
|1.3182
|2009.01.27 11:01
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.00
|1421743
|2009.01.27 10:14
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1383
|0.0000
|1.1403
|2009.01.27 11:01
|1.1347
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.45
|1421761
|2009.01.27 10:17
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1383
|0.0000
|1.1403
|2009.01.27 11:01
|1.1350
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.15
|1422164
|2009.01.27 11:09
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1356
|0.0000
|1.1376
|2009.01.27 11:16
|1.1366
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|1422167
|2009.01.27 11:09
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1357
|0.0000
|1.1377
|2009.01.27 11:16
|1.1365
|0.00
|0.00
|0.00
|14.08
|1422188
|2009.01.27 11:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3248
|0.0000
|1.3228
|2009.01.27 11:16
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1422189
|2009.01.27 11:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3247
|0.0000
|1.3227
|2009.01.27 11:16
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1422281
|2009.01.27 11:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3253
|0.0000
|1.3233
|2009.01.27 11:42
|1.3247
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1422282
|2009.01.27 11:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3253
|0.0000
|1.3233
|2009.01.27 11:42
|1.3246
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1422425
|2009.01.27 11:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3260
|0.0000
|1.3240
|2009.01.27 12:04
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|1422427
|2009.01.27 11:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3263
|0.0000
|1.3243
|2009.01.27 12:04
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.00
|1422432
|2009.01.27 11:58
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1360
|0.0000
|1.1380
|2009.01.27 12:04
|1.1348
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.15
|1422437
|2009.01.27 11:58
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1360
|0.0000
|1.1380
|2009.01.27 12:04
|1.1343
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.97
|1422529
|2009.01.27 12:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3311
|0.0000
|1.3331
|2009.01.27 12:20
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1422530
|2009.01.27 12:08
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1333
|0.0000
|1.1313
|2009.01.27 12:20
|1.1325
|0.00
|0.00
|0.00
|14.13
|1422537
|2009.01.27 12:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3307
|0.0000
|1.3327
|2009.01.27 12:20
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1422574
|2009.01.27 12:12
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1337
|0.0000
|1.1317
|2009.01.27 12:20
|1.1327
|0.00
|0.00
|0.00
|17.66
|1422667
|2009.01.27 12:25
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1333
|0.0000
|1.1313
|2009.01.27 13:55
|1.1376
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.60
|1422668
|2009.01.27 12:25
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1334
|0.0000
|1.1314
|2009.01.27 13:55
|1.1375
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.09
|1422731
|2009.01.27 12:36
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3303
|0.0000
|1.3323
|2009.01.27 13:55
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.00
|1422732
|2009.01.27 12:36
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3302
|0.0000
|1.3322
|2009.01.27 13:55
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|1423348
|2009.01.27 14:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3250
|0.0000
|1.3230
|2009.01.27 14:19
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1423350
|2009.01.27 14:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1359
|0.0000
|1.1379
|2009.01.27 14:19
|1.1368
|0.00
|0.00
|0.00
|15.83
|1423351
|2009.01.27 14:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3252
|0.0000
|1.3232
|2009.01.27 14:19
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1423352
|2009.01.27 14:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1359
|0.0000
|1.1379
|2009.01.27 14:19
|1.1367
|0.00
|0.00
|0.00
|14.08
|1423651
|2009.01.27 14:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3209
|0.0000
|1.3189
|2009.01.27 14:44
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1423667
|2009.01.27 14:43
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3210
|0.0000
|1.3190
|2009.01.27 14:44
|1.3203
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1423818
|2009.01.27 15:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3206
|0.0000
|1.3186
|2009.01.27 15:21
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1423819
|2009.01.27 15:12
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1380
|0.0000
|1.1400
|2009.01.27 15:22
|1.1400
|0.00
|0.00
|0.00
|35.09
|1423822
|2009.01.27 15:12
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1380
|0.0000
|1.1400
|2009.01.27 15:22
|1.1400
|0.00
|0.00
|0.00
|35.09
|1423823
|2009.01.27 15:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3206
|0.0000
|1.3186
|2009.01.27 15:21
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1424003
|2009.01.27 15:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3152
|2009.01.27 16:49
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1424008
|2009.01.27 15:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3177
|0.0000
|1.3157
|2009.01.27 16:47
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1424148
|2009.01.27 16:10
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1390
|0.0000
|1.1410
|2009.01.27 16:49
|1.1410
|0.00
|0.00
|0.00
|35.06
|1424447
|2009.01.27 16:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3178
|0.0000
|1.3158
|2009.01.27 17:30
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.00
|1424449
|2009.01.27 16:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3180
|0.0000
|1.3160
|2009.01.27 17:30
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|1424451
|2009.01.27 16:52
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1400
|0.0000
|1.1420
|2009.01.27 18:02
|1.1400
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1424460
|2009.01.27 16:53
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1397
|0.0000
|1.1417
|2009.01.27 18:03
|1.1411
|0.00
|0.00
|0.00
|24.54
|1425008
|2009.01.27 17:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3202
|0.0000
|1.3222
|2009.01.27 18:42
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.00
|1425009
|2009.01.27 17:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3202
|0.0000
|1.3222
|2009.01.27 18:26
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.00
|1425162
|2009.01.27 18:11
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1419
|0.0000
|1.1439
|2009.01.27 19:05
|1.1403
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.06
|1425173
|2009.01.27 18:12
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1414
|0.0000
|1.1434
|2009.01.27 19:02
|1.1401
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.81
|1425407
|2009.01.27 18:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3150
|0.0000
|1.3130
|2009.01.27 19:14
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|1425487
|2009.01.27 18:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|1.3146
|2009.01.27 19:14
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1425598
|2009.01.27 19:09
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1390
|0.0000
|1.1410
|2009.01.27 19:16
|1.1410
|0.00
|0.00
|0.00
|35.06
|1425616
|2009.01.27 19:10
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1385
|0.0000
|1.1405
|2009.01.27 19:16
|1.1405
|0.00
|0.00
|0.00
|35.07
|1425750
|2009.01.27 19:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3143
|0.0000
|1.3123
|2009.01.27 21:08
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|1425764
|2009.01.27 19:26
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|1.3137
|2009.01.27 21:08
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1425770
|2009.01.27 19:27
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1399
|0.0000
|1.1419
|2009.01.27 19:55
|1.1402
|0.00
|0.00
|0.00
|5.26
|1425771
|2009.01.27 19:27
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1393
|0.0000
|1.1413
|2009.01.27 22:30
|1.1385
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.05
|1425925
|2009.01.27 20:00
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1392
|0.0000
|1.1412
|2009.01.27 22:31
|1.1378
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.61
|1426246
|2009.01.27 21:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3173
|0.0000
|1.3153
|2009.01.27 22:30
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1426257
|2009.01.27 21:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3176
|0.0000
|1.3156
|2009.01.27 22:30
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1426659
|2009.01.27 23:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3186
|0.0000
|1.3166
|2009.01.27 23:36
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|1426660
|2009.01.27 23:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3187
|0.0000
|1.3167
|2009.01.27 23:36
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|1426668
|2009.01.27 23:21
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1367
|0.0000
|1.1387
|2009.01.27 23:35
|1.1376
|0.00
|0.00
|0.00
|15.82
|1426669
|2009.01.27 23:21
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1367
|0.0000
|1.1387
|2009.01.27 23:35
|1.1379
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|1426781
|2009.01.27 23:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3195
|0.0000
|1.3215
|2009.01.28 00:35
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.60
|-74.00
|1426789
|2009.01.27 23:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3191
|0.0000
|1.3211
|2009.01.28 00:34
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.60
|-64.00
|1427002
|2009.01.28 01:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3175
|0.0000
|1.3155
|2009.01.28 01:45
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|1427003
|2009.01.28 01:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3177
|0.0000
|1.3157
|2009.01.28 01:45
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|1427032
|2009.01.28 01:31
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1405
|0.0000
|1.1425
|2009.01.28 01:45
|1.1407
|0.00
|0.00
|0.00
|3.51
|1427033
|2009.01.28 01:31
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1403
|0.0000
|1.1423
|2009.01.28 01:44
|1.1405
|0.00
|0.00
|0.00
|3.51
|1427112
|2009.01.28 02:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3201
|0.0000
|1.3221
|2009.01.28 02:43
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1427170
|2009.01.28 03:33
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3229
|0.0000
|1.3249
|2009.01.28 04:28
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|1427173
|2009.01.28 03:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3220
|0.0000
|1.3240
|2009.01.28 04:23
|1.3195
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|1427174
|2009.01.28 03:38
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1399
|0.0000
|1.1379
|2009.01.28 04:28
|1.1408
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.78
|1427176
|2009.01.28 03:38
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1401
|0.0000
|1.1381
|2009.01.28 04:27
|1.1412
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.28
|1427260
|2009.01.28 04:33
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3193
|0.0000
|1.3213
|2009.01.28 04:43
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1427318
|2009.01.28 05:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|1.3256
|2009.01.28 05:24
|1.3242
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1427322
|2009.01.28 05:14
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3219
|0.0000
|1.3239
|2009.01.28 05:23
|1.3239
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1427351
|2009.01.28 05:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3257
|0.0000
|1.3237
|2009.01.28 05:35
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1427382
|2009.01.28 05:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3252
|0.0000
|1.3232
|2009.01.28 06:25
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1427403
|2009.01.28 06:25
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3232
|0.0000
|1.3252
|2009.01.28 07:32
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1427451
|2009.01.28 07:26
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3244
|0.0000
|1.3224
|2009.01.28 08:06
|1.3242
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1427481
|2009.01.28 07:41
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3237
|0.0000
|1.3257
|2009.01.28 07:59
|1.3257
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1427538
|2009.01.28 08:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3250
|0.0000
|1.3270
|2009.01.28 08:52
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1427569
|2009.01.28 08:17
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1399
|0.0000
|1.1379
|2009.01.28 08:53
|1.1379
|0.00
|0.00
|0.00
|35.15
|1427570
|2009.01.28 08:17
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1400
|0.0000
|1.1380
|2009.01.28 08:27
|1.1380
|0.00
|0.00
|0.00
|35.15
|1427630
|2009.01.28 08:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3256
|0.0000
|1.3236
|2009.01.28 09:44
|1.3236
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1427741
|2009.01.28 09:47
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1382
|0.0000
|1.1402
|2009.01.28 10:13
|1.1392
|0.00
|0.00
|0.00
|17.56
|1427746
|2009.01.28 09:49
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1380
|0.0000
|1.1400
|2009.01.28 10:13
|1.1392
|0.00
|0.00
|0.00
|21.07
|1427783
|2009.01.28 10:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3248
|0.0000
|1.3228
|2009.01.28 10:13
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1427784
|2009.01.28 10:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3251
|0.0000
|1.3231
|2009.01.28 10:13
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|1427901
|2009.01.28 10:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3245
|0.0000
|1.3225
|2009.01.28 10:47
|1.3242
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1427908
|2009.01.28 10:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3247
|0.0000
|1.3227
|2009.01.28 10:43
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1428147
|2009.01.28 11:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3299
|0.0000
|1.3319
|2009.01.28 11:27
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|1428193
|2009.01.28 11:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3295
|0.0000
|1.3315
|2009.01.28 11:27
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1428224
|2009.01.28 11:20
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1360
|0.0000
|1.1340
|2009.01.28 11:27
|1.1341
|0.00
|0.00
|0.00
|33.51
|1428298
|2009.01.28 11:30
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1352
|0.0000
|1.1332
|2009.01.28 11:48
|1.1341
|0.00
|0.00
|0.00
|19.40
|1428303
|2009.01.28 11:30
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1354
|0.0000
|1.1334
|2009.01.28 11:48
|1.1342
|0.00
|0.00
|0.00
|21.16
|1428305
|2009.01.28 11:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3283
|0.0000
|1.3303
|2009.01.28 11:48
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1428306
|2009.01.28 11:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3278
|0.0000
|1.3298
|2009.01.28 11:39
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1428410
|2009.01.28 11:41
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3286
|0.0000
|1.3306
|2009.01.28 11:48
|1.3300
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|1428505
|2009.01.28 11:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3288
|0.0000
|1.3308
|2009.01.28 12:38
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|1428507
|2009.01.28 11:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3287
|0.0000
|1.3307
|2009.01.28 12:38
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1428554
|2009.01.28 11:58
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1353
|0.0000
|1.1333
|2009.01.28 12:38
|1.1362
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.84
|1428555
|2009.01.28 11:58
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1354
|0.0000
|1.1334
|2009.01.28 13:58
|1.1425
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.29
|1428918
|2009.01.28 12:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3285
|0.0000
|1.3265
|2009.01.28 12:55
|1.3265
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1428922
|2009.01.28 12:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3283
|0.0000
|1.3263
|2009.01.28 12:55
|1.3263
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1428993
|2009.01.28 13:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3276
|0.0000
|1.3256
|2009.01.28 13:13
|1.3256
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1428994
|2009.01.28 13:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3277
|0.0000
|1.3257
|2009.01.28 13:13
|1.3257
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1429114
|2009.01.28 13:23
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1401
|0.0000
|1.1421
|2009.01.28 13:30
|1.1421
|0.00
|0.00
|0.00
|35.02
|1429236
|2009.01.28 13:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3242
|0.0000
|1.3222
|2009.01.28 13:57
|1.3253
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|1429252
|2009.01.28 13:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3247
|0.0000
|1.3227
|2009.01.28 13:57
|1.3253
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1429579
|2009.01.28 14:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3264
|0.0000
|1.3244
|2009.01.28 15:58
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|1429580
|2009.01.28 14:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3266
|0.0000
|1.3246
|2009.01.28 15:58
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|1429642
|2009.01.28 15:01
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1402
|0.0000
|1.1422
|2009.01.28 15:57
|1.1408
|0.00
|0.00
|0.00
|10.52
|1429643
|2009.01.28 15:02
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1401
|0.0000
|1.1421
|2009.01.28 15:57
|1.1408
|0.00
|0.00
|0.00
|12.27
|1430026
|2009.01.28 15:59
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1424
|0.0000
|1.1404
|2009.01.28 17:10
|1.1404
|0.00
|0.00
|0.00
|35.08
|1430028
|2009.01.28 15:59
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1425
|0.0000
|1.1405
|2009.01.28 17:10
|1.1405
|0.00
|0.00
|0.00
|35.07
|1430040
|2009.01.28 16:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3268
|0.0000
|1.3288
|2009.01.28 16:24
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1430064
|2009.01.28 16:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3292
|2009.01.28 16:20
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1430273
|2009.01.28 16:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3293
|0.0000
|1.3273
|2009.01.28 16:41
|1.3273
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1430415
|2009.01.28 16:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3265
|0.0000
|1.3285
|2009.01.28 16:52
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1430485
|2009.01.28 16:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3279
|0.0000
|1.3259
|2009.01.28 17:13
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|1430614
|2009.01.28 17:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3305
|0.0000
|1.3325
|2009.01.28 17:35
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1430627
|2009.01.28 17:13
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1410
|0.0000
|1.1390
|2009.01.28 17:35
|1.1390
|0.00
|0.00
|0.00
|35.12
|1430631
|2009.01.28 17:13
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1415
|0.0000
|1.1395
|2009.01.28 17:31
|1.1395
|0.00
|0.00
|0.00
|35.10
|1430666
|2009.01.28 17:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3274
|0.0000
|1.3294
|2009.01.28 17:34
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1430782
|2009.01.28 17:39
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1404
|0.0000
|1.1384
|2009.01.28 19:03
|1.1437
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.71
|1430785
|2009.01.28 17:39
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1409
|0.0000
|1.1389
|2009.01.28 19:03
|1.1436
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.22
|1430807
|2009.01.28 17:43
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3275
|0.0000
|1.3295
|2009.01.28 19:03
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.00
|1430809
|2009.01.28 17:43
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3276
|0.0000
|1.3296
|2009.01.28 19:03
|1.3251
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|1431449
|2009.01.28 19:32
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3232
|0.0000
|1.3252
|2009.01.28 19:43
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1431450
|2009.01.28 19:32
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3232
|0.0000
|1.3252
|2009.01.28 19:43
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1431517
|2009.01.28 19:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3235
|0.0000
|1.3255
|2009.01.28 20:01
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1431518
|2009.01.28 19:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3234
|0.0000
|1.3254
|2009.01.28 20:01
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1431605
|2009.01.28 20:06
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1446
|0.0000
|1.1426
|2009.01.28 20:18
|1.1426
|0.00
|0.00
|0.00
|35.01
|1431606
|2009.01.28 20:06
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1447
|0.0000
|1.1427
|2009.01.28 20:18
|1.1427
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|1431626
|2009.01.28 20:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3243
|0.0000
|1.3263
|2009.01.28 20:18
|1.3263
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1431708
|2009.01.28 20:41
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1440
|0.0000
|1.1420
|2009.01.28 22:08
|1.1457
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.68
|1431745
|2009.01.28 20:51
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1440
|0.0000
|1.1420
|2009.01.28 22:08
|1.1458
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.42
|1431788
|2009.01.28 21:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3253
|0.0000
|1.3273
|2009.01.28 22:08
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1431797
|2009.01.28 21:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3242
|0.0000
|1.3262
|2009.01.28 22:07
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1432045
|2009.01.28 22:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3271
|0.0000
|1.3291
|2009.01.28 22:21
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|-164.00
|1432047
|2009.01.28 22:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3255
|0.0000
|1.3275
|2009.01.28 22:21
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|1432062
|2009.01.28 22:18
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1461
|0.0000
|1.1441
|2009.01.28 22:21
|1.1519
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.70
|1432063
|2009.01.28 22:18
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1468
|0.0000
|1.1448
|2009.01.28 22:21
|1.1519
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.55
|1432157
|2009.01.28 22:23
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1532
|0.0000
|1.1552
|2009.01.28 22:25
|1.1537
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1432158
|2009.01.28 22:23
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1529
|0.0000
|1.1549
|2009.01.28 22:26
|1.1549
|0.00
|0.00
|0.00
|34.64
|1432165
|2009.01.28 22:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3168
|0.0000
|1.3148
|2009.01.28 22:26
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1432166
|2009.01.28 22:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3168
|0.0000
|1.3148
|2009.01.28 22:26
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1432207
|2009.01.28 22:27
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1540
|0.0000
|1.1560
|2009.01.28 22:54
|1.1551
|0.00
|0.00
|0.00
|19.05
|1432208
|2009.01.28 22:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3144
|0.0000
|1.3124
|2009.01.28 22:30
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1432213
|2009.01.28 22:28
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1538
|0.0000
|1.1558
|2009.01.28 22:56
|1.1558
|0.00
|0.00
|0.00
|34.61
|1432214
|2009.01.28 22:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3150
|0.0000
|1.3130
|2009.01.28 22:28
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1432268
|2009.01.28 22:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3122
|0.0000
|1.3102
|2009.01.28 22:55
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1432271
|2009.01.28 22:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3122
|0.0000
|1.3102
|2009.01.28 22:54
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1432481
|2009.01.28 23:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3134
|0.0000
|1.3114
|2009.01.28 23:05
|1.3114
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1432482
|2009.01.28 23:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3133
|0.0000
|1.3113
|2009.01.28 23:05
|1.3113
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1432550
|2009.01.28 23:10
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1541
|0.0000
|1.1561
|2009.01.29 01:47
|1.1527
|0.00
|0.00
|-2.42
|-24.29
|1432644
|2009.01.28 23:24
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1536
|0.0000
|1.1556
|2009.01.29 01:47
|1.1527
|0.00
|0.00
|-2.42
|-15.62
|1432696
|2009.01.28 23:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3124
|0.0000
|1.3104
|2009.01.29 01:47
|1.3156
|0.00
|0.00
|-4.76
|-64.00
|1432697
|2009.01.28 23:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3125
|0.0000
|1.3105
|2009.01.29 01:47
|1.3156
|0.00
|0.00
|-4.76
|-62.00
|1433044
|2009.01.29 02:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3167
|0.0000
|1.3147
|2009.01.29 02:35
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1433045
|2009.01.29 02:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3168
|0.0000
|1.3148
|2009.01.29 02:35
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1433046
|2009.01.29 02:10
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1515
|0.0000
|1.1535
|2009.01.29 02:35
|1.1531
|0.00
|0.00
|0.00
|27.75
|1433101
|2009.01.29 02:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3147
|0.0000
|1.3127
|2009.01.29 03:49
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1433102
|2009.01.29 02:54
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1524
|0.0000
|1.1544
|2009.01.29 03:54
|1.1544
|0.00
|0.00
|0.00
|34.65
|1433113
|2009.01.29 03:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|1.3132
|2009.01.29 03:43
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1433163
|2009.01.29 04:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3122
|0.0000
|1.3102
|2009.01.29 06:57
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1433188
|2009.01.29 05:57
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1552
|0.0000
|1.1532
|2009.01.29 07:44
|1.1549
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|1433265
|2009.01.29 07:29
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1554
|0.0000
|1.1574
|2009.01.29 09:24
|1.1544
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.33
|1433288
|2009.01.29 07:46
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3117
|0.0000
|1.3097
|2009.01.29 09:08
|1.3097
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1433289
|2009.01.29 07:46
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3118
|0.0000
|1.3098
|2009.01.29 09:08
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1433396
|2009.01.29 09:00
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1547
|0.0000
|1.1527
|2009.01.29 12:54
|1.1555
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.85
|1433496
|2009.01.29 09:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3117
|0.0000
|1.3097
|2009.01.29 09:59
|1.3097
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1433568
|2009.01.29 10:02
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1557
|0.0000
|1.1537
|2009.01.29 10:42
|1.1559
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.46
|1433569
|2009.01.29 10:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3092
|0.0000
|1.3112
|2009.01.29 14:06
|1.3080
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|1433576
|2009.01.29 10:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3070
|0.0000
|1.3090
|2009.01.29 14:06
|1.3081
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1435441
|2009.01.29 16:14
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1489
|0.0000
|1.1469
|2009.01.29 16:47
|1.1469
|0.00
|0.00
|0.00
|34.88
|1435443
|2009.01.29 16:14
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3111
|0.0000
|1.3131
|2009.01.29 16:26
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1435444
|2009.01.29 16:15
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1488
|0.0000
|1.1468
|2009.01.29 16:47
|1.1468
|0.00
|0.00
|0.00
|34.88
|1435445
|2009.01.29 16:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3112
|0.0000
|1.3132
|2009.01.29 16:26
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1435569
|2009.01.29 16:32
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3119
|0.0000
|1.3219
|2009.01.29 16:47
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|1435618
|2009.01.29 16:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3137
|0.0000
|1.3037
|2009.01.29 17:10
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|1435983
|2009.01.29 17:37
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1490
|0.0000
|1.1590
|2009.01.29 17:57
|1.1435
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.20
|1435987
|2009.01.29 17:38
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1488
|0.0000
|1.1588
|2009.01.29 17:57
|1.1433
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.21
|1436037
|2009.01.29 17:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3134
|0.0000
|1.3034
|2009.01.29 17:57
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1436040
|2009.01.29 17:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3135
|0.0000
|1.3035
|2009.01.29 17:57
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|1436099
|2009.01.29 17:58
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3114
|0.0000
|1.3014
|2009.01.29 18:09
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1436232
|2009.01.29 18:10
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1421
|0.0000
|1.1321
|2009.01.29 18:54
|1.1436
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.23
|1436255
|2009.01.29 18:15
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1424
|0.0000
|1.1324
|2009.01.29 18:54
|1.1443
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.21
|1436552
|2009.01.29 18:55
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1443
|0.0000
|1.1343
|2009.01.29 19:31
|1.1467
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.86
|1436690
|2009.01.29 19:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3092
|0.0000
|1.2992
|2009.01.29 19:31
|1.3054
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|1436691
|2009.01.29 19:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3092
|0.0000
|1.2992
|2009.01.29 19:31
|1.3059
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|1437253
|2009.01.29 20:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2964
|0.0000
|1.2864
|2009.01.29 20:10
|1.2936
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|1437319
|2009.01.29 20:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2954
|0.0000
|1.2854
|2009.01.29 21:00
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1437320
|2009.01.29 20:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2956
|0.0000
|1.2856
|2009.01.29 21:03
|1.2965
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|1437321
|2009.01.29 20:14
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1524
|0.0000
|1.1624
|2009.01.29 21:00
|1.1514
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.37
|1437324
|2009.01.29 20:15
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1523
|0.0000
|1.1623
|2009.01.29 21:00
|1.1514
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.63
|1437815
|2009.01.29 21:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2957
|0.0000
|1.3057
|2009.01.29 22:21
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1437829
|2009.01.29 21:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2950
|0.0000
|1.3050
|2009.01.29 22:21
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1437856
|2009.01.29 21:53
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1519
|0.0000
|1.1419
|2009.01.29 22:21
|1.1513
|0.00
|0.00
|0.00
|10.42
|1437888
|2009.01.29 21:56
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1524
|0.0000
|1.1424
|2009.01.29 22:21
|1.1513
|0.00
|0.00
|0.00
|19.11
|1415635
|2009.01.26 08:43
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2916
|0.0000
|1.2936
|2009.01.26 09:41
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1415974
|2009.01.26 10:18
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2885
|0.0000
|1.2905
|2009.01.26 10:41
|1.2905
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1416077
|2009.01.26 10:42
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2907
|0.0000
|1.2887
|2009.01.26 11:26
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|1416257
|2009.01.26 11:07
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2935
|0.0000
|1.2915
|2009.01.26 11:57
|1.2966
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.00
|1416258
|2009.01.26 11:07
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1601
|0.0000
|1.1621
|2009.01.26 11:26
|1.1621
|0.00
|0.00
|0.00
|68.84
|1416385
|2009.01.26 11:26
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1615
|0.0000
|1.1595
|2009.01.26 11:39
|1.1595
|0.00
|0.00
|0.00
|69.00
|1416671
|2009.01.26 12:06
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1599
|0.0000
|1.1579
|2009.01.26 12:12
|1.1579
|0.00
|0.00
|0.00
|69.09
|1416771
|2009.01.26 12:25
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1606
|0.0000
|1.1586
|2009.01.26 13:41
|1.1599
|0.00
|0.00
|0.00
|24.14
|1416772
|2009.01.26 12:25
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1607
|0.0000
|1.1587
|2009.01.26 13:40
|1.1605
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|1416789
|2009.01.26 12:28
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2943
|0.0000
|1.2963
|2009.01.26 13:37
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1416794
|2009.01.26 12:29
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2935
|0.0000
|1.2955
|2009.01.26 13:07
|1.2955
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1418055
|2009.01.26 16:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2990
|0.0000
|1.3010
|2009.01.26 16:19
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1418117
|2009.01.26 16:23
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2988
|0.0000
|1.3008
|2009.01.26 16:38
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1418238
|2009.01.26 16:41
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3026
|0.0000
|1.3006
|2009.01.26 17:19
|1.3085
|0.00
|0.00
|0.00
|-236.00
|1418249
|2009.01.26 16:43
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3042
|0.0000
|1.3022
|2009.01.26 22:17
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.00
|-260.00
|1421476
|2009.01.27 08:45
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3218
|0.0000
|1.3198
|2009.01.27 08:46
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1421477
|2009.01.27 08:45
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3218
|0.0000
|1.3198
|2009.01.27 08:46
|1.3224
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|1421498
|2009.01.27 08:55
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1352
|0.0000
|1.1372
|2009.01.27 09:09
|1.1372
|0.00
|0.00
|0.00
|70.35
|1421535
|2009.01.27 09:10
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3213
|0.0000
|1.3233
|2009.01.27 09:50
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|1421560
|2009.01.27 09:21
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3193
|0.0000
|1.3213
|2009.01.27 09:50
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1421744
|2009.01.27 10:14
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3216
|0.0000
|1.3196
|2009.01.27 11:01
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1421756
|2009.01.27 10:15
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3217
|0.0000
|1.3197
|2009.01.27 11:01
|1.3247
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|1421792
|2009.01.27 10:21
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1367
|0.0000
|1.1387
|2009.01.27 11:01
|1.1348
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.97
|1421794
|2009.01.27 10:21
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1367
|0.0000
|1.1387
|2009.01.27 11:01
|1.1349
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.44
|1422456
|2009.01.27 12:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3283
|0.0000
|1.3263
|2009.01.27 12:04
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|1422457
|2009.01.27 12:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3279
|0.0000
|1.3259
|2009.01.27 12:04
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|1422461
|2009.01.27 12:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1344
|0.0000
|1.1364
|2009.01.27 12:04
|1.1344
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1422462
|2009.01.27 12:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1344
|0.0000
|1.1364
|2009.01.27 12:04
|1.1347
|0.00
|0.00
|0.00
|10.58
|1422570
|2009.01.27 12:11
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3296
|0.0000
|1.3316
|2009.01.27 12:20
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1422744
|2009.01.27 12:38
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1348
|0.0000
|1.1328
|2009.01.27 13:54
|1.1375
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.95
|1422745
|2009.01.27 12:38
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3287
|0.0000
|1.3307
|2009.01.27 13:55
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|1422746
|2009.01.27 12:38
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1350
|0.0000
|1.1330
|2009.01.27 13:55
|1.1375
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.91
|1422747
|2009.01.27 12:38
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3284
|0.0000
|1.3304
|2009.01.27 13:55
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|-188.00
|1424270
|2009.01.27 16:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3189
|0.0000
|1.3169
|2009.01.27 16:49
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1424338
|2009.01.27 16:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3194
|0.0000
|1.3174
|2009.01.27 16:47
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1424492
|2009.01.27 16:59
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3196
|0.0000
|1.3176
|2009.01.27 17:30
|1.3211
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|1424493
|2009.01.27 16:59
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3197
|0.0000
|1.3177
|2009.01.27 17:30
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|1424599
|2009.01.27 17:11
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1381
|0.0000
|1.1401
|2009.01.27 18:02
|1.1401
|0.00
|0.00
|0.00
|70.17
|1424600
|2009.01.27 17:11
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1381
|0.0000
|1.1401
|2009.01.27 18:02
|1.1401
|0.00
|0.00
|0.00
|70.17
|1425025
|2009.01.27 18:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3186
|0.0000
|1.3206
|2009.01.27 18:42
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|1425026
|2009.01.27 18:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3184
|0.0000
|1.3204
|2009.01.27 18:26
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|1425308
|2009.01.27 18:27
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1403
|0.0000
|1.1423
|2009.01.27 19:05
|1.1403
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1425399
|2009.01.27 18:42
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1397
|0.0000
|1.1417
|2009.01.27 19:02
|1.1399
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|1425489
|2009.01.27 18:54
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3169
|0.0000
|1.3149
|2009.01.27 19:14
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1425617
|2009.01.27 19:10
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3182
|0.0000
|1.3162
|2009.01.27 19:14
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1425766
|2009.01.27 19:27
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3158
|0.0000
|1.3138
|2009.01.27 21:08
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1425827
|2009.01.27 19:37
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1383
|0.0000
|1.1403
|2009.01.27 19:55
|1.1403
|0.00
|0.00
|0.00
|70.16
|1426018
|2009.01.27 20:19
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3179
|0.0000
|1.3159
|2009.01.27 21:08
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1426280
|2009.01.27 21:25
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3188
|0.0000
|1.3168
|2009.01.27 22:30
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1426283
|2009.01.27 21:25
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3193
|0.0000
|1.3173
|2009.01.27 22:30
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1426284
|2009.01.27 21:25
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1376
|0.0000
|1.1396
|2009.01.27 22:31
|1.1380
|0.00
|0.00
|0.00
|14.06
|1426285
|2009.01.27 21:25
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1376
|0.0000
|1.1396
|2009.01.27 22:30
|1.1385
|0.00
|0.00
|0.00
|31.62
|1426674
|2009.01.27 23:23
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3202
|0.0000
|1.3182
|2009.01.27 23:35
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1426675
|2009.01.27 23:23
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3203
|0.0000
|1.3183
|2009.01.27 23:35
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1426830
|2009.01.28 00:08
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3179
|0.0000
|1.3199
|2009.01.28 00:35
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|1426862
|2009.01.28 00:18
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3175
|0.0000
|1.3195
|2009.01.28 00:34
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|1427021
|2009.01.28 01:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3190
|0.0000
|1.3170
|2009.01.28 01:45
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1427031
|2009.01.28 01:31
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3193
|0.0000
|1.3173
|2009.01.28 01:44
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1427175
|2009.01.28 03:38
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3214
|0.0000
|1.3234
|2009.01.28 04:28
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1427182
|2009.01.28 03:42
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3203
|0.0000
|1.3223
|2009.01.28 04:23
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|1427202
|2009.01.28 03:50
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1414
|0.0000
|1.1394
|2009.01.28 04:28
|1.1408
|0.00
|0.00
|0.00
|21.04
|1427213
|2009.01.28 03:54
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1418
|0.0000
|1.1398
|2009.01.28 04:27
|1.1412
|0.00
|0.00
|0.00
|21.03
|1427321
|2009.01.28 05:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3221
|0.0000
|1.3241
|2009.01.28 05:23
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1427510
|2009.01.28 07:59
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3263
|0.0000
|1.3243
|2009.01.28 08:06
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1427544
|2009.01.28 08:07
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3235
|0.0000
|1.3255
|2009.01.28 08:52
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1427947
|2009.01.28 10:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3260
|0.0000
|1.3240
|2009.01.28 10:47
|1.3240
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1427948
|2009.01.28 10:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3265
|0.0000
|1.3245
|2009.01.28 10:43
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1428207
|2009.01.28 11:19
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3284
|0.0000
|1.3304
|2009.01.28 11:27
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1428213
|2009.01.28 11:19
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3278
|0.0000
|1.3298
|2009.01.28 11:27
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|1428679
|2009.01.28 12:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|1.3290
|2009.01.28 12:38
|1.3272
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1428681
|2009.01.28 12:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3292
|2009.01.28 12:38
|1.3272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1428709
|2009.01.28 12:17
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1368
|0.0000
|1.1348
|2009.01.28 12:38
|1.1364
|0.00
|0.00
|0.00
|14.08
|1428711
|2009.01.28 12:17
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1371
|0.0000
|1.1351
|2009.01.28 13:58
|1.1425
|0.00
|0.00
|0.00
|-189.06
|1429318
|2009.01.28 13:51
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3257
|0.0000
|1.3237
|2009.01.28 13:57
|1.3253
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1429820
|2009.01.28 15:34
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3285
|0.0000
|1.3265
|2009.01.28 15:57
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1429821
|2009.01.28 15:34
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3285
|0.0000
|1.3265
|2009.01.28 15:57
|1.3287
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1430158
|2009.01.28 16:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3256
|0.0000
|1.3276
|2009.01.28 16:20
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1430566
|2009.01.28 17:04
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3295
|0.0000
|1.3275
|2009.01.28 17:12
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|1430626
|2009.01.28 17:13
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3288
|0.0000
|1.3308
|2009.01.28 17:35
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1430986
|2009.01.28 18:09
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1428
|0.0000
|1.1408
|2009.01.28 19:03
|1.1438
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.97
|1430987
|2009.01.28 18:09
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3242
|0.0000
|1.3262
|2009.01.28 19:03
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1430988
|2009.01.28 18:09
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3243
|0.0000
|1.3263
|2009.01.28 19:03
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1430989
|2009.01.28 18:09
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1431
|0.0000
|1.1411
|2009.01.28 19:03
|1.1435
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.99
|1431790
|2009.01.28 21:09
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1455
|0.0000
|1.1435
|2009.01.28 22:08
|1.1458
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.47
|1431791
|2009.01.28 21:09
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1455
|0.0000
|1.1435
|2009.01.28 22:07
|1.1458
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.47
|1431819
|2009.01.28 21:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|1.3256
|2009.01.28 22:07
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|1432046
|2009.01.28 22:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3254
|0.0000
|1.3274
|2009.01.28 22:21
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|-252.00
|1432068
|2009.01.28 22:18
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3234
|0.0000
|1.3254
|2009.01.28 22:21
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|1432070
|2009.01.28 22:18
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1476
|0.0000
|1.1456
|2009.01.28 22:21
|1.1518
|0.00
|0.00
|0.00
|-145.86
|1432109
|2009.01.28 22:21
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1498
|0.0000
|1.1478
|2009.01.28 22:21
|1.1518
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.46
|1432175
|2009.01.28 22:24
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1517
|0.0000
|1.1537
|2009.01.28 22:25
|1.1537
|0.00
|0.00
|0.00
|69.34
|1432291
|2009.01.28 22:34
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3137
|0.0000
|1.3117
|2009.01.28 22:55
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1432319
|2009.01.28 22:36
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3139
|0.0000
|1.3119
|2009.01.28 22:54
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1432328
|2009.01.28 22:37
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1523
|0.0000
|1.1543
|2009.01.28 22:54
|1.1543
|0.00
|0.00
|0.00
|69.31
|1432689
|2009.01.28 23:33
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1525
|0.0000
|1.1545
|2009.01.29 01:47
|1.1527
|0.00
|0.00
|-4.84
|6.94
|1432693
|2009.01.28 23:34
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1521
|0.0000
|1.1541
|2009.01.29 01:47
|1.1527
|0.00
|0.00
|-4.84
|20.82
|1432751
|2009.01.28 23:47
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3139
|0.0000
|1.3119
|2009.01.29 01:47
|1.3156
|0.00
|0.00
|-9.52
|-68.00
|1432752
|2009.01.28 23:47
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3141
|0.0000
|1.3121
|2009.01.29 01:47
|1.3157
|0.00
|0.00
|-9.52
|-64.00
|1433222
|2009.01.29 06:58
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1569
|0.0000
|1.1549
|2009.01.29 07:44
|1.1549
|0.00
|0.00
|0.00
|69.27
|1433294
|2009.01.29 07:49
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1538
|0.0000
|1.1558
|2009.01.29 09:09
|1.1558
|0.00
|0.00
|0.00
|69.22
|1433572
|2009.01.29 10:03
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1563
|0.0000
|1.1543
|2009.01.29 12:07
|1.1543
|0.00
|0.00
|0.00
|69.31
|1433574
|2009.01.29 10:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3075
|0.0000
|1.3095
|2009.01.29 14:06
|1.3081
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1433583
|2009.01.29 10:04
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1576
|0.0000
|1.1556
|2009.01.29 10:42
|1.1556
|0.00
|0.00
|0.00
|69.23
|1434350
|2009.01.29 12:54
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3049
|0.0000
|1.3069
|2009.01.29 13:04
|1.3069
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1435655
|2009.01.29 16:48
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3148
|0.0000
|1.3048
|2009.01.29 17:10
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|1436035
|2009.01.29 17:47
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1474
|0.0000
|1.1574
|2009.01.29 17:57
|1.1434
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.93
|1436036
|2009.01.29 17:48
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1468
|0.0000
|1.1568
|2009.01.29 17:57
|1.1434
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.94
|1436061
|2009.01.29 17:50
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3146
|0.0000
|1.3046
|2009.01.29 17:57
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|164.00
|1436064
|2009.01.29 17:50
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3145
|0.0000
|1.3045
|2009.01.29 17:57
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|1436257
|2009.01.29 18:15
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1431
|0.0000
|1.1331
|2009.01.29 18:54
|1.1444
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.44
|1436258
|2009.01.29 18:15
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1435
|0.0000
|1.1335
|2009.01.29 18:54
|1.1444
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.46
|1436579
|2009.01.29 19:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1454
|0.0000
|1.1354
|2009.01.29 19:31
|1.1467
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.35
|1437365
|2009.01.29 20:21
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2965
|0.0000
|1.2865
|2009.01.29 20:58
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|1437443
|2009.01.29 20:35
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2967
|0.0000
|1.2867
|2009.01.29 20:58
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1437469
|2009.01.29 20:42
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1514
|0.0000
|1.1614
|2009.01.29 20:58
|1.1522
|0.00
|0.00
|0.00
|27.77
|1437477
|2009.01.29 20:43
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1512
|0.0000
|1.1612
|2009.01.29 20:58
|1.1522
|0.00
|0.00
|0.00
|34.72
|1437837
|2009.01.29 21:52
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2947
|0.0000
|1.3047
|2009.01.29 22:21
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|1415750
|2009.01.26 09:13
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2901
|0.0000
|1.2921
|2009.01.26 09:41
|1.2921
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1416243
|2009.01.26 11:06
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2926
|0.0000
|1.2906
|2009.01.26 11:26
|1.2920
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|1416483
|2009.01.26 11:41
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2951
|0.0000
|1.2931
|2009.01.26 11:57
|1.2965
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|1416946
|2009.01.26 13:03
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1622
|0.0000
|1.1602
|2009.01.26 13:40
|1.1602
|0.00
|0.00
|0.00
|137.91
|1417049
|2009.01.26 13:24
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1623
|0.0000
|1.1603
|2009.01.26 13:40
|1.1603
|0.00
|0.00
|0.00
|137.90
|1418248
|2009.01.26 16:42
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3042
|0.0000
|1.3022
|2009.01.26 17:19
|1.3085
|0.00
|0.00
|0.00
|-344.00
|1418325
|2009.01.26 16:54
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3059
|0.0000
|1.3039
|2009.01.26 22:17
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.00
|-384.00
|1421556
|2009.01.27 09:19
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3196
|0.0000
|1.3216
|2009.01.27 09:50
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|1421779
|2009.01.27 10:20
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3232
|0.0000
|1.3212
|2009.01.27 11:01
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|1421789
|2009.01.27 10:21
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3233
|0.0000
|1.3213
|2009.01.27 11:01
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|1421891
|2009.01.27 10:36
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1352
|0.0000
|1.1372
|2009.01.27 11:01
|1.1348
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.20
|1421892
|2009.01.27 10:36
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1351
|0.0000
|1.1371
|2009.01.27 11:01
|1.1348
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.15
|1422464
|2009.01.27 12:00
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3296
|0.0000
|1.3276
|2009.01.27 12:04
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1422465
|2009.01.27 12:00
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3303
|0.0000
|1.3283
|2009.01.27 12:04
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|1422471
|2009.01.27 12:01
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1327
|0.0000
|1.1347
|2009.01.27 12:03
|1.1347
|0.00
|0.00
|0.00
|141.01
|1422831
|2009.01.27 12:54
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3292
|2009.01.27 13:55
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|1422834
|2009.01.27 12:54
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3269
|0.0000
|1.3289
|2009.01.27 13:55
|1.3236
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.00
|1422873
|2009.01.27 13:02
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1364
|0.0000
|1.1344
|2009.01.27 13:54
|1.1376
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.39
|1422880
|2009.01.27 13:03
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1365
|0.0000
|1.1345
|2009.01.27 13:55
|1.1374
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.30
|1424569
|2009.01.27 17:08
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3218
|0.0000
|1.3198
|2009.01.27 17:30
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1424570
|2009.01.27 17:08
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3216
|0.0000
|1.3196
|2009.01.27 17:30
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1425028
|2009.01.27 18:01
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3171
|0.0000
|1.3191
|2009.01.27 18:42
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|1425038
|2009.01.27 18:01
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3168
|0.0000
|1.3188
|2009.01.27 18:26
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|1425404
|2009.01.27 18:42
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1387
|0.0000
|1.1407
|2009.01.27 19:05
|1.1407
|0.00
|0.00
|0.00
|140.26
|1425464
|2009.01.27 18:52
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1380
|0.0000
|1.1400
|2009.01.27 19:02
|1.1400
|0.00
|0.00
|0.00
|140.35
|1425623
|2009.01.27 19:11
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3185
|0.0000
|1.3165
|2009.01.27 19:14
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1426019
|2009.01.27 20:19
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3178
|0.0000
|1.3158
|2009.01.27 21:08
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1426467
|2009.01.27 22:18
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1360
|0.0000
|1.1380
|2009.01.27 22:30
|1.1380
|0.00
|0.00
|0.00
|140.60
|1426687
|2009.01.27 23:25
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3219
|0.0000
|1.3199
|2009.01.27 23:35
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|1426688
|2009.01.27 23:25
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3218
|0.0000
|1.3198
|2009.01.27 23:35
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|1426878
|2009.01.28 00:25
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3163
|0.0000
|1.3183
|2009.01.28 00:35
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1426879
|2009.01.28 00:26
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3159
|0.0000
|1.3179
|2009.01.28 00:34
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1427046
|2009.01.28 01:38
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3205
|0.0000
|1.3185
|2009.01.28 01:44
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|1427048
|2009.01.28 01:39
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3208
|0.0000
|1.3188
|2009.01.28 01:44
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|1427197
|2009.01.28 03:46
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3198
|0.0000
|1.3218
|2009.01.28 04:28
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|1427204
|2009.01.28 03:50
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3188
|0.0000
|1.3208
|2009.01.28 04:23
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1428223
|2009.01.28 11:20
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3267
|0.0000
|1.3287
|2009.01.28 11:26
|1.3287
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1428710
|2009.01.28 12:17
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3253
|0.0000
|1.3273
|2009.01.28 12:38
|1.3273
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1428712
|2009.01.28 12:17
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3252
|0.0000
|1.3272
|2009.01.28 12:38
|1.3272
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1428782
|2009.01.28 12:29
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1384
|0.0000
|1.1364
|2009.01.28 12:38
|1.1364
|0.00
|0.00
|0.00
|140.80
|1428894
|2009.01.28 12:44
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1389
|0.0000
|1.1369
|2009.01.28 13:58
|1.1425
|0.00
|0.00
|0.00
|-252.08
|1429873
|2009.01.28 15:41
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3304
|0.0000
|1.3284
|2009.01.28 15:57
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1429875
|2009.01.28 15:41
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3304
|0.0000
|1.3284
|2009.01.28 15:57
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1430607
|2009.01.28 17:11
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3322
|0.0000
|1.3302
|2009.01.28 17:12
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1430667
|2009.01.28 17:17
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3273
|0.0000
|1.3293
|2009.01.28 17:34
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1431017
|2009.01.28 18:17
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1443
|0.0000
|1.1423
|2009.01.28 19:03
|1.1436
|0.00
|0.00
|0.00
|48.97
|1431020
|2009.01.28 18:17
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1447
|0.0000
|1.1427
|2009.01.28 19:03
|1.1436
|0.00
|0.00
|0.00
|76.95
|1431183
|2009.01.28 18:44
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3223
|0.0000
|1.3243
|2009.01.28 19:01
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1431184
|2009.01.28 18:44
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3223
|0.0000
|1.3243
|2009.01.28 19:01
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1431840
|2009.01.28 21:24
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1470
|0.0000
|1.1450
|2009.01.28 22:07
|1.1458
|0.00
|0.00
|0.00
|83.78
|1431966
|2009.01.28 21:59
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1471
|0.0000
|1.1451
|2009.01.28 22:07
|1.1457
|0.00
|0.00
|0.00
|97.76
|1432066
|2009.01.28 22:18
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3237
|0.0000
|1.3257
|2009.01.28 22:21
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|-384.00
|1432101
|2009.01.28 22:20
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1491
|0.0000
|1.1471
|2009.01.28 22:21
|1.1518
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.53
|1432110
|2009.01.28 22:21
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3202
|0.0000
|1.3222
|2009.01.28 22:21
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|1432775
|2009.01.28 23:53
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1510
|0.0000
|1.1530
|2009.01.29 01:47
|1.1527
|0.00
|0.00
|-9.67
|117.98
|1432890
|2009.01.29 00:32
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3135
|2009.01.29 01:47
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1432892
|2009.01.29 00:33
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|1.3136
|2009.01.29 01:47
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1434349
|2009.01.29 12:53
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3052
|0.0000
|1.3072
|2009.01.29 13:05
|1.3072
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1435675
|2009.01.29 16:50
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|1.3061
|2009.01.29 17:10
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1436039
|2009.01.29 17:48
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1462
|0.0000
|1.1562
|2009.01.29 17:57
|1.1433
|0.00
|0.00
|0.00
|-202.92
|1436041
|2009.01.29 17:48
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1458
|0.0000
|1.1558
|2009.01.29 17:57
|1.1433
|0.00
|0.00
|0.00
|-174.93
|1436260
|2009.01.29 18:15
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1443
|0.0000
|1.1343
|2009.01.29 18:54
|1.1444
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.99
|1436270
|2009.01.29 18:16
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1445
|0.0000
|1.1345
|2009.01.29 18:54
|1.1444
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|1437476
|2009.01.29 20:43
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2975
|0.0000
|1.2875
|2009.01.29 20:58
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|1437492
|2009.01.29 20:46
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2977
|0.0000
|1.2877
|2009.01.29 20:58
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|1437507
|2009.01.29 20:49
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1503
|0.0000
|1.1603
|2009.01.29 20:58
|1.1521
|0.00
|0.00
|0.00
|124.99
|1437527
|2009.01.29 20:53
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1502
|0.0000
|1.1602
|2009.01.29 20:58
|1.1522
|0.00
|0.00
|0.00
|138.86
|1417130
|2009.01.26 13:37
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2961
|0.0000
|1.2981
|2009.01.26 15:01
|1.2964
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|1417131
|2009.01.26 13:37
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2962
|0.0000
|1.2982
|2009.01.26 15:04
|1.2968
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|1417152
|2009.01.26 13:41
|sell
|1.10
|usdchf
|1.1596
|0.0000
|1.1576
|2009.01.26 15:04
|1.1593
|0.00
|0.00
|0.00
|28.47
|1417160
|2009.01.26 13:42
|sell
|1.10
|usdchf
|1.1600
|0.0000
|1.1580
|2009.01.26 15:00
|1.1597
|0.00
|0.00
|0.00
|28.46
|1416283
|2009.01.26 11:10
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2941
|0.0000
|1.2921
|2009.01.26 11:26
|1.2921
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1416500
|2009.01.26 11:43
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2966
|0.0000
|1.2946
|2009.01.26 11:57
|1.2966
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1418324
|2009.01.26 16:53
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3057
|0.0000
|1.3037
|2009.01.26 17:18
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|-416.00
|1418416
|2009.01.26 17:04
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3076
|0.0000
|1.3056
|2009.01.26 22:16
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|-464.00
|1421884
|2009.01.27 10:35
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3247
|0.0000
|1.3227
|2009.01.27 11:01
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1421885
|2009.01.27 10:35
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3249
|0.0000
|1.3229
|2009.01.27 11:01
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1421911
|2009.01.27 10:37
|buy
|1.60
|usdchf
|1.1337
|0.0000
|1.1357
|2009.01.27 11:01
|1.1347
|0.00
|0.00
|0.00
|141.01
|1421915
|2009.01.27 10:38
|buy
|1.60
|usdchf
|1.1335
|0.0000
|1.1355
|2009.01.27 11:01
|1.1351
|0.00
|0.00
|0.00
|225.53
|1422472
|2009.01.27 12:01
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3311
|0.0000
|1.3291
|2009.01.27 12:03
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1422881
|2009.01.27 13:04
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3255
|0.0000
|1.3275
|2009.01.27 13:55
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|-288.00
|1422883
|2009.01.27 13:04
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3253
|0.0000
|1.3273
|2009.01.27 13:55
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.00
|1422956
|2009.01.27 13:15
|sell
|1.60
|usdchf
|1.1381
|0.0000
|1.1361
|2009.01.27 13:54
|1.1375
|0.00
|0.00
|0.00
|84.40
|1422957
|2009.01.27 13:15
|sell
|1.60
|usdchf
|1.1383
|0.0000
|1.1363
|2009.01.27 13:55
|1.1374
|0.00
|0.00
|0.00
|126.60
|1424639
|2009.01.27 17:15
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3234
|0.0000
|1.3214
|2009.01.27 17:30
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1424640
|2009.01.27 17:15
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3235
|0.0000
|1.3215
|2009.01.27 17:30
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1425061
|2009.01.27 18:03
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|1.3174
|2009.01.27 18:42
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|1425062
|2009.01.27 18:03
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|1.3172
|2009.01.27 18:26
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1426885
|2009.01.28 00:26
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3144
|0.0000
|1.3164
|2009.01.28 00:35
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|1426886
|2009.01.28 00:26
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3142
|0.0000
|1.3162
|2009.01.28 00:34
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1427205
|2009.01.28 03:50
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3183
|0.0000
|1.3203
|2009.01.28 04:28
|1.3203
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1427214
|2009.01.28 03:54
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3173
|0.0000
|1.3193
|2009.01.28 04:23
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1428962
|2009.01.28 12:55
|sell
|1.60
|usdchf
|1.1407
|0.0000
|1.1387
|2009.01.28 13:57
|1.1424
|0.00
|0.00
|0.00
|-238.10
|1431181
|2009.01.28 18:44
|sell
|1.60
|usdchf
|1.1467
|0.0000
|1.1447
|2009.01.28 19:00
|1.1447
|0.00
|0.00
|0.00
|279.55
|1431182
|2009.01.28 18:44
|sell
|1.60
|usdchf
|1.1468
|0.0000
|1.1448
|2009.01.28 19:00
|1.1448
|0.00
|0.00
|0.00
|279.52
|1432103
|2009.01.28 22:21
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3201
|0.0000
|1.3221
|2009.01.28 22:21
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|1432113
|2009.01.28 22:21
|sell
|1.60
|usdchf
|1.1506
|0.0000
|1.1486
|2009.01.28 22:21
|1.1513
|0.00
|0.00
|0.00
|-97.28
|1432968
|2009.01.29 01:12
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3171
|0.0000
|1.3151
|2009.01.29 01:47
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|1432974
|2009.01.29 01:13
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3173
|0.0000
|1.3153
|2009.01.29 01:47
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|1435756
|2009.01.29 17:04
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3072
|2009.01.29 17:09
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|1436052
|2009.01.29 17:50
|buy
|1.60
|usdchf
|1.1430
|0.0000
|1.1530
|2009.01.29 17:57
|1.1438
|0.00
|0.00
|0.00
|111.91
|1436060
|2009.01.29 17:50
|buy
|1.60
|usdchf
|1.1437
|0.0000
|1.1537
|2009.01.29 17:57
|1.1438
|0.00
|0.00
|0.00
|13.99
|1436299
|2009.01.29 18:19
|sell
|1.60
|usdchf
|1.1455
|0.0000
|1.1355
|2009.01.29 18:54
|1.1444
|0.00
|0.00
|0.00
|153.79
|1436300
|2009.01.29 18:19
|sell
|1.60
|usdchf
|1.1456
|0.0000
|1.1356
|2009.01.29 18:54
|1.1443
|0.00
|0.00
|0.00
|181.77
|1437495
|2009.01.29 20:47
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2986
|0.0000
|1.2886
|2009.01.29 20:58
|1.2955
|0.00
|0.00
|0.00
|496.00
|1437496
|2009.01.29 20:47
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2988
|0.0000
|1.2888
|2009.01.29 20:58
|1.2955
|0.00
|0.00
|0.00
|528.00
|1416546
|2009.01.26 11:47
|sell
|3.20
|eurusd
|1.2985
|0.0000
|1.2965
|2009.01.26 11:57
|1.2965
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|1418412
|2009.01.26 17:03
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3073
|0.0000
|1.3053
|2009.01.26 17:18
|1.3084
|0.00
|0.00
|0.00
|-352.00
|1418517
|2009.01.26 17:12
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3102
|0.0000
|1.3082
|2009.01.26 22:16
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|1421906
|2009.01.27 10:37
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3266
|0.0000
|1.3246
|2009.01.27 11:01
|1.3246
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|1421909
|2009.01.27 10:37
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3265
|0.0000
|1.3245
|2009.01.27 11:01
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|512.00
|1422987
|2009.01.27 13:22
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3239
|0.0000
|1.3259
|2009.01.27 13:55
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|1422999
|2009.01.27 13:24
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|1.3256
|2009.01.27 13:55
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1423178
|2009.01.27 13:45
|sell
|3.20
|usdchf
|1.1396
|0.0000
|1.1376
|2009.01.27 13:53
|1.1376
|0.00
|0.00
|0.00
|562.59
|1425101
|2009.01.27 18:06
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3138
|0.0000
|1.3158
|2009.01.27 18:42
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|1425102
|2009.01.27 18:06
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3134
|0.0000
|1.3154
|2009.01.27 18:26
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|1429171
|2009.01.28 13:30
|sell
|3.20
|usdchf
|1.1423
|0.0000
|1.1403
|2009.01.28 13:57
|1.1424
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.01
|1418519
|2009.01.26 17:12
|sell
|6.40
|eurusd
|1.3103
|0.0000
|1.3083
|2009.01.26 17:18
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|1418636
|2009.01.26 17:23
|sell
|6.40
|eurusd
|1.3117
|0.0000
|1.3097
|2009.01.26 21:12
|1.3097
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|1420359
|2009.01.26 22:05
|sell
|6.40
|eurusd
|1.3125
|0.0000
|1.3105
|2009.01.26 22:16
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|1423109
|2009.01.27 13:39
|buy
|6.40
|eurusd
|1.3224
|0.0000
|1.3244
|2009.01.27 13:55
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|832.00
|1423110
|2009.01.27 13:39
|buy
|6.40
|eurusd
|1.3221
|0.0000
|1.3241
|2009.01.27 13:55
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|1 024.00
|1425342
|2009.01.27 18:32
|buy
|6.40
|eurusd
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|2009.01.27 18:42
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|1429198
|2009.01.28 13:33
|sell
|6.40
|usdchf
|1.1440
|0.0000
|1.1420
|2009.01.28 13:57
|1.1424
|0.00
|0.00
|0.00
|896.36
|
|0.00
|0.00
|-64.11
|13 433.21
|Closed P/L:
|13 369.10
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1438002
|2009.01.29 22:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2964
|0.0000
|1.3064
|
|1.2957
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1438003
|2009.01.29 22:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2963
|0.0000
|1.3063
|
|1.2957
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1438004
|2009.01.29 22:21
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1510
|0.0000
|1.1410
|
|1.1518
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.95
|1438005
|2009.01.29 22:21
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1511
|0.0000
|1.1411
|
|1.1518
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.08
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.03
|
|Floating P/L:
|-26.03
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|13 369.10
|Floating P/L:
|-26.03
|Margin:
|459.27
|Balance:
|113 369.10
|Equity:
|113 343.07
|Free Margin:
|112 883.80