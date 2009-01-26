UMIS Group Ltd

Account: 1051042 Name: nik Currency: USD 2009 January 29, 23:13
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
14155422009.01.26 07:55balanceDeposit100 000.00
14155582009.01.26 08:05sell0.10usdchf1.16220.00001.16022009.01.26 08:081.16270.000.000.00-4.30
14155612009.01.26 08:06sell0.10eurusd1.29380.00001.29182009.01.26 08:081.29480.000.000.00-10.00
14155622009.01.26 08:06sell0.10eurusd1.29370.00001.29172009.01.26 08:081.29480.000.000.00-11.00
14155632009.01.26 08:06buy0.10usdchf1.16270.00001.16472009.01.26 08:081.16240.000.000.00-2.58
14155662009.01.26 08:09sell0.10usdchf1.16230.00001.16032009.01.26 09:061.16190.000.000.003.44
14155672009.01.26 08:09buy0.10eurusd1.29490.00001.29692009.01.26 09:421.29220.000.000.00-27.00
14155682009.01.26 08:09sell0.10eurusd1.29450.00001.29252009.01.26 08:381.29250.000.000.0020.00
14155692009.01.26 08:09buy0.10usdchf1.16270.00001.16472009.01.26 10:141.16300.000.000.002.58
14156222009.01.26 08:39sell0.10eurusd1.29170.00001.28972009.01.26 10:141.29070.000.000.0010.00
14157152009.01.26 09:06sell0.10usdchf1.16160.00001.15962009.01.26 11:061.16100.000.000.005.17
14158452009.01.26 09:42buy0.10eurusd1.29260.00001.29462009.01.26 10:421.29060.000.000.00-20.00
14159472009.01.26 10:14buy0.10usdchf1.16310.00001.16512009.01.26 11:271.16160.000.000.00-12.91
14159512009.01.26 10:14sell0.10eurusd1.29010.00001.28812009.01.26 10:201.28810.000.000.0020.00
14159912009.01.26 10:21sell0.10eurusd1.28760.00001.28562009.01.26 11:271.29240.000.000.00-48.00
14160752009.01.26 10:42sell0.10eurusd1.29050.00001.28852009.01.26 11:571.29660.000.000.00-61.00
14162462009.01.26 11:06sell0.10usdchf1.16060.00001.15862009.01.26 11:131.15860.000.000.0017.26
14163112009.01.26 11:13sell0.10usdchf1.15820.00001.15622009.01.26 11:391.15960.000.000.00-12.07
14163892009.01.26 11:27buy0.10eurusd1.29240.00001.29442009.01.26 11:391.29440.000.000.0020.00
14163932009.01.26 11:27sell0.10usdchf1.16180.00001.15982009.01.26 11:391.15980.000.000.0017.24
14164742009.01.26 11:39sell0.10usdchf1.15970.00001.15772009.01.26 11:421.15770.000.000.0017.28
14164752009.01.26 11:39buy0.10eurusd1.29510.00001.29712009.01.26 11:431.29710.000.000.0020.00
14164772009.01.26 11:39sell0.10usdchf1.15920.00001.15722009.01.26 11:431.15720.000.000.0017.28
14164982009.01.26 11:42sell0.10usdchf1.15740.00001.15542009.01.26 13:401.15990.000.000.00-21.55
14165012009.01.26 11:43sell0.10usdchf1.15680.00001.15482009.01.26 12:121.15780.000.000.00-8.64
14165032009.01.26 11:43buy0.10eurusd1.29740.00001.29942009.01.26 13:371.29590.000.000.00-15.00
14166102009.01.26 11:57buy0.10eurusd1.29670.00001.29872009.01.26 13:071.29540.000.000.00-13.00
14166992009.01.26 12:12sell0.10usdchf1.15760.00001.15562009.01.26 13:421.16020.000.000.00-22.41
14169612009.01.26 13:07buy0.10eurusd1.29580.00001.29782009.01.26 13:371.29590.000.000.001.00
14175822009.01.26 15:00sell0.10usdchf1.15940.00001.15742009.01.26 15:171.15740.000.000.0017.28
14175872009.01.26 15:01buy0.10eurusd1.29680.00001.29882009.01.26 15:181.29880.000.000.0020.00
14176012009.01.26 15:04buy0.10eurusd1.29680.00001.29882009.01.26 15:181.29880.000.000.0020.00
14176092009.01.26 15:05sell0.10usdchf1.15930.00001.15732009.01.26 15:181.15730.000.000.0017.28
14176532009.01.26 15:17sell0.10usdchf1.15710.00001.15512009.01.26 15:581.15660.000.000.004.32
14176562009.01.26 15:18sell0.10usdchf1.15690.00001.15492009.01.26 15:581.15560.000.000.0011.25
14176592009.01.26 15:18buy0.10eurusd1.29910.00001.30112009.01.26 15:551.29930.000.000.002.00
14176612009.01.26 15:18buy0.10eurusd1.29900.00001.30102009.01.26 15:531.29930.000.000.003.00
14178742009.01.26 15:53buy0.10eurusd1.29950.00001.30152009.01.26 15:581.30150.000.000.0020.00
14178852009.01.26 15:55buy0.10eurusd1.29980.00001.30182009.01.26 16:001.30180.000.000.0020.00
14179042009.01.26 15:58buy0.10eurusd1.30180.00001.30382009.01.26 16:381.30090.000.000.00-9.00
14179072009.01.26 15:58sell0.10usdchf1.15530.00001.15332009.01.26 16:431.15500.000.000.002.60
14179082009.01.26 15:58sell0.10usdchf1.15550.00001.15352009.01.26 16:431.15510.000.000.003.46
14179302009.01.26 16:00buy0.10eurusd1.30230.00001.30432009.01.26 16:191.30100.000.000.00-13.00
14180902009.01.26 16:19sell0.10eurusd1.30110.00001.29912009.01.26 16:231.29910.000.000.0020.00
14181132009.01.26 16:23sell0.10eurusd1.29880.00001.29682009.01.26 17:191.30880.000.000.00-100.00
14182192009.01.26 16:38sell0.10eurusd1.30070.00001.29872009.01.26 22:171.31030.000.000.00-96.00
14182502009.01.26 16:43sell0.10usdchf1.15500.00001.15302009.01.26 16:541.15300.000.000.0017.35
14182572009.01.26 16:43sell0.10usdchf1.15480.00001.15282009.01.26 16:561.15280.000.000.0017.35
14183322009.01.26 16:55sell0.10usdchf1.15290.00001.15092009.01.26 17:021.15090.000.000.0017.38
14183382009.01.26 16:56sell0.10usdchf1.15230.00001.15032009.01.26 17:021.15030.000.000.0017.39
14184062009.01.26 17:03sell0.10usdchf1.14990.00001.14792009.01.26 17:221.14790.000.000.0017.42
14184082009.01.26 17:03sell0.10usdchf1.14970.00001.14772009.01.26 17:121.14870.000.000.008.71
14185202009.01.26 17:12sell0.10usdchf1.14830.00001.14632009.01.26 17:221.14820.000.000.000.87
14185902009.01.26 17:19buy0.10eurusd1.30860.00001.31062009.01.26 17:221.31060.000.000.0020.00
14186152009.01.26 17:22buy0.10eurusd1.31140.00001.31342009.01.26 17:421.31340.000.000.0020.00
14186162009.01.26 17:22sell0.10usdchf1.14710.00001.14512009.01.26 18:011.14510.000.000.0017.47
14186182009.01.26 17:22sell0.10usdchf1.14680.00001.14482009.01.26 18:011.14480.000.000.0017.47
14187922009.01.26 17:42buy0.10eurusd1.31370.00001.31572009.01.26 17:551.31430.000.000.006.00
14189132009.01.26 17:55buy0.10eurusd1.31470.00001.31672009.01.26 18:011.31670.000.000.0020.00
14189562009.01.26 18:01sell0.10usdchf1.14440.00001.14242009.01.26 19:281.14400.000.000.003.50
14189602009.01.26 18:01sell0.10usdchf1.14450.00001.14252009.01.26 19:281.14460.000.000.00-0.87
14189622009.01.26 18:01buy0.10eurusd1.31790.00001.31992009.01.26 20:191.31990.000.000.0020.00
14195802009.01.26 19:28sell0.10usdchf1.14420.00001.14222009.01.26 19:391.14220.000.000.0017.51
14195812009.01.26 19:28sell0.10usdchf1.14420.00001.14222009.01.26 19:391.14220.000.000.0017.51
14196332009.01.26 19:39sell0.10usdchf1.14180.00001.13982009.01.26 22:351.13980.000.000.0017.55
14196342009.01.26 19:39sell0.10usdchf1.14270.00001.14072009.01.26 20:181.14070.000.000.0017.53
14203572009.01.26 22:05sell0.10eurusd1.31260.00001.31062009.01.26 22:161.31060.000.000.0020.00
14203582009.01.26 22:05buy0.10usdchf1.14160.00001.14362009.01.27 09:091.13700.000.00-0.40-40.46
14204022009.01.26 22:16sell0.10eurusd1.31040.00001.30842009.01.27 08:461.32200.000.00-0.80-116.00
14204042009.01.26 22:17sell0.10eurusd1.31040.00001.30842009.01.27 08:451.32200.000.00-0.80-116.00
14204512009.01.26 22:35sell0.10usdchf1.13970.00001.13772009.01.26 23:101.13770.000.000.0017.58
14214782009.01.27 08:45buy0.10usdchf1.13690.00001.13892009.01.27 09:091.13740.000.000.004.40
14214812009.01.27 08:46buy0.10eurusd1.32210.00001.32412009.01.27 08:551.32410.000.000.0020.00
14214842009.01.27 08:46buy0.10eurusd1.32240.00001.32442009.01.27 09:501.31920.000.000.00-32.00
14214992009.01.27 08:55buy0.10eurusd1.32440.00001.32642009.01.27 09:501.31920.000.000.00-52.00
14215302009.01.27 09:09buy0.10usdchf1.13750.00001.13952009.01.27 09:421.13950.000.000.0017.55
14215322009.01.27 09:09buy0.10usdchf1.13750.00001.13952009.01.27 09:421.13950.000.000.0017.55
14216152009.01.27 09:43buy0.10usdchf1.13980.00001.14182009.01.27 09:501.13890.000.000.00-7.90
14216162009.01.27 09:43buy0.10usdchf1.13980.00001.14182009.01.27 09:501.13890.000.000.00-7.90
14216392009.01.27 09:50sell0.10eurusd1.31910.00001.31712009.01.27 09:511.31960.000.000.00-5.00
14216402009.01.27 09:50sell0.10eurusd1.31920.00001.31722009.01.27 09:511.31960.000.000.00-4.00
14216412009.01.27 09:50buy0.10usdchf1.13930.00001.14132009.01.27 09:511.13890.000.000.00-3.51
14216422009.01.27 09:50buy0.10usdchf1.13930.00001.14132009.01.27 09:511.13890.000.000.00-3.51
14216442009.01.27 09:51sell0.10eurusd1.31920.00001.31722009.01.27 09:511.31960.000.000.00-4.00
14216452009.01.27 09:51sell0.10eurusd1.31930.00001.31732009.01.27 09:511.31950.000.000.00-2.00
14216462009.01.27 09:51sell0.10eurusd1.31920.00001.31722009.01.27 09:571.31900.000.000.002.00
14216472009.01.27 09:51sell0.10eurusd1.31930.00001.31732009.01.27 09:571.31900.000.000.003.00
14216482009.01.27 09:51buy0.10usdchf1.13930.00001.14132009.01.27 09:571.13930.000.000.000.00
14216512009.01.27 09:52buy0.10usdchf1.13920.00001.14122009.01.27 09:571.13930.000.000.000.88
14216582009.01.27 09:57sell0.10eurusd1.31860.00001.31662009.01.27 10:051.31930.000.000.00-7.00
14216592009.01.27 09:57sell0.10eurusd1.31870.00001.31672009.01.27 10:051.31940.000.000.00-7.00
14216612009.01.27 09:57buy0.10usdchf1.13970.00001.14172009.01.27 10:051.13940.000.000.00-2.63
14216622009.01.27 09:58buy0.10usdchf1.13970.00001.14172009.01.27 10:051.13940.000.000.00-2.63
14216942009.01.27 10:05buy0.10usdchf1.13960.00001.14162009.01.27 10:071.13960.000.000.000.00
14216952009.01.27 10:05sell0.10eurusd1.31910.00001.31712009.01.27 10:071.31890.000.000.002.00
14216962009.01.27 10:05buy0.10usdchf1.13970.00001.14172009.01.27 10:071.13980.000.000.000.88
14216972009.01.27 10:05sell0.10eurusd1.31900.00001.31702009.01.27 10:071.31890.000.000.001.00
14217072009.01.27 10:08sell0.10eurusd1.31850.00001.31652009.01.27 11:011.32410.000.000.00-56.00
14217082009.01.27 10:08sell0.10eurusd1.31870.00001.31672009.01.27 11:011.32410.000.000.00-54.00
14217092009.01.27 10:08buy0.10usdchf1.13990.00001.14192009.01.27 11:011.13480.000.000.00-44.94
14217122009.01.27 10:08buy0.10usdchf1.13990.00001.14192009.01.27 11:021.13520.000.000.00-41.40
14220882009.01.27 11:01sell0.10eurusd1.32410.00001.32212009.01.27 11:021.32430.000.000.00-2.00
14220902009.01.27 11:01sell0.10eurusd1.32410.00001.32212009.01.27 11:021.32440.000.000.00-3.00
14220912009.01.27 11:01buy0.10usdchf1.13510.00001.13712009.01.27 11:021.13530.000.000.001.76
14220932009.01.27 11:02buy0.10usdchf1.13560.00001.13762009.01.27 11:021.13550.000.000.00-0.88
14220952009.01.27 11:02buy0.10usdchf1.13600.00001.13802009.01.27 11:061.13640.000.000.003.52
14220962009.01.27 11:02buy0.10usdchf1.13590.00001.13792009.01.27 11:061.13640.000.000.004.40
14220972009.01.27 11:02sell0.10eurusd1.32390.00001.32192009.01.27 11:061.32410.000.000.00-2.00
14220982009.01.27 11:02sell0.10eurusd1.32400.00001.32202009.01.27 11:061.32410.000.000.00-1.00
14221372009.01.27 11:06sell0.10eurusd1.32390.00001.32192009.01.27 11:061.32370.000.000.002.00
14221382009.01.27 11:06sell0.10eurusd1.32400.00001.32202009.01.27 11:061.32370.000.000.003.00
14221392009.01.27 11:06buy0.10usdchf1.13660.00001.13862009.01.27 11:061.13670.000.000.000.88
14221402009.01.27 11:06buy0.10usdchf1.13660.00001.13862009.01.27 11:061.13670.000.000.000.88
14221472009.01.27 11:07sell0.10eurusd1.32320.00001.32122009.01.27 11:171.32400.000.000.00-8.00
14221482009.01.27 11:07buy0.10usdchf1.13710.00001.13912009.01.27 11:161.13660.000.000.00-4.40
14221492009.01.27 11:07sell0.10eurusd1.32320.00001.32122009.01.27 11:161.32430.000.000.00-11.00
14221522009.01.27 11:07buy0.10usdchf1.13720.00001.13922009.01.27 11:161.13660.000.000.00-5.28
14222132009.01.27 11:17sell0.10eurusd1.32370.00001.32172009.01.27 11:421.32490.000.000.00-12.00
14222152009.01.27 11:17sell0.10eurusd1.32360.00001.32162009.01.27 11:421.32490.000.000.00-13.00
14222162009.01.27 11:17buy0.10usdchf1.13730.00001.13932009.01.27 11:421.13710.000.000.00-1.76
14222182009.01.27 11:17buy0.10usdchf1.13720.00001.13922009.01.27 11:421.13710.000.000.00-0.88
14223502009.01.27 11:42sell0.10eurusd1.32440.00001.32242009.01.27 12:041.33010.000.000.00-57.00
14223522009.01.27 11:42buy0.10usdchf1.13760.00001.13962009.01.27 12:041.13420.000.000.00-29.98
14223532009.01.27 11:42sell0.10eurusd1.32460.00001.32262009.01.27 12:041.32960.000.000.00-50.00
14223542009.01.27 11:42buy0.10usdchf1.13750.00001.13952009.01.27 12:041.13380.000.000.00-32.63
14224962009.01.27 12:04sell0.10usdchf1.13430.00001.13232009.01.27 12:041.13470.000.000.00-3.53
14224982009.01.27 12:04buy0.10eurusd1.32960.00001.33162009.01.27 12:041.32930.000.000.00-3.00
14225012009.01.27 12:04sell0.10usdchf1.13370.00001.13172009.01.27 12:051.13240.000.000.0011.48
14225092009.01.27 12:05sell0.10usdchf1.13180.00001.12982009.01.27 12:051.13220.000.000.00-3.53
14225102009.01.27 12:05buy0.10eurusd1.33190.00001.33392009.01.27 12:051.33170.000.000.00-2.00
14225112009.01.27 12:05buy0.10eurusd1.33180.00001.33382009.01.27 12:051.33170.000.000.00-1.00
14225122009.01.27 12:05buy0.10eurusd1.33210.00001.33412009.01.27 12:051.33280.000.000.007.00
14225132009.01.27 12:05sell0.10usdchf1.13160.00001.12962009.01.27 12:051.13170.000.000.00-0.88
14225142009.01.27 12:05buy0.10eurusd1.33260.00001.33462009.01.27 12:051.33280.000.000.002.00
14225152009.01.27 12:05sell0.10usdchf1.13150.00001.12952009.01.27 12:051.13170.000.000.00-1.77
14225172009.01.27 12:06buy0.10eurusd1.33260.00001.33462009.01.27 12:201.33050.000.000.00-21.00
14225192009.01.27 12:06sell0.10usdchf1.13170.00001.12972009.01.27 12:201.13250.000.000.00-7.06
14225212009.01.27 12:06buy0.10eurusd1.33220.00001.33422009.01.27 12:201.33060.000.000.00-16.00
14225222009.01.27 12:06sell0.10usdchf1.13210.00001.13012009.01.27 12:201.13270.000.000.00-5.30
14226212009.01.27 12:20sell0.10usdchf1.13240.00001.13042009.01.27 12:221.13200.000.000.003.53
14226222009.01.27 12:20sell0.10usdchf1.13230.00001.13032009.01.27 12:221.13200.000.000.002.65
14226232009.01.27 12:20buy0.10eurusd1.33090.00001.33292009.01.27 12:221.33130.000.000.004.00
14226242009.01.27 12:20buy0.10eurusd1.33080.00001.33282009.01.27 12:221.33130.000.000.005.00
14226432009.01.27 12:22sell0.10usdchf1.13180.00001.12982009.01.27 13:551.13750.000.000.00-50.11
14226442009.01.27 12:22buy0.10eurusd1.33180.00001.33382009.01.27 13:551.32350.000.000.00-83.00
14226452009.01.27 12:23sell0.10usdchf1.13180.00001.12982009.01.27 13:551.13760.000.000.00-50.98
14226472009.01.27 12:23buy0.10eurusd1.33170.00001.33372009.01.27 13:551.32370.000.000.00-80.00
14232632009.01.27 13:55buy0.10usdchf1.13760.00001.13962009.01.27 13:551.13700.000.000.00-5.28
14232662009.01.27 13:55buy0.10usdchf1.13760.00001.13962009.01.27 14:191.13670.000.000.00-7.92
14232672009.01.27 13:55buy0.10usdchf1.13760.00001.13962009.01.27 14:191.13680.000.000.00-7.04
14232682009.01.27 13:55sell0.10eurusd1.32350.00001.32152009.01.27 14:191.32440.000.000.00-9.00
14232692009.01.27 13:55sell0.10eurusd1.32340.00001.32142009.01.27 14:191.32440.000.000.00-10.00
14234732009.01.27 14:19sell0.10usdchf1.13690.00001.13492009.01.27 14:191.13700.000.000.00-0.88
14234762009.01.27 14:19buy0.10eurusd1.32480.00001.32682009.01.27 14:191.32410.000.000.00-7.00
14234802009.01.27 14:19sell0.10usdchf1.13680.00001.13482009.01.27 14:261.13790.000.000.00-9.67
14234812009.01.27 14:20sell0.10usdchf1.13680.00001.13482009.01.27 14:261.13790.000.000.00-9.67
14234832009.01.27 14:20sell0.10eurusd1.32420.00001.32222009.01.27 14:261.32310.000.000.0011.00
14234852009.01.27 14:20sell0.10eurusd1.32420.00001.32222009.01.27 14:261.32300.000.000.0012.00
14235192009.01.27 14:26buy0.10usdchf1.13790.00001.13992009.01.27 14:301.13750.000.000.00-3.52
14235202009.01.27 14:26sell0.10eurusd1.32260.00001.32062009.01.27 14:301.32200.000.000.006.00
14235232009.01.27 14:26buy0.10usdchf1.13800.00001.14002009.01.27 14:301.13760.000.000.00-3.52
14235242009.01.27 14:26sell0.10eurusd1.32260.00001.32062009.01.27 14:301.32210.000.000.005.00
14235562009.01.27 14:30buy0.10usdchf1.13770.00001.13972009.01.27 14:321.13850.000.000.007.03
14235572009.01.27 14:30buy0.10usdchf1.13780.00001.13982009.01.27 14:321.13850.000.000.006.15
14235592009.01.27 14:30sell0.10eurusd1.32170.00001.31972009.01.27 14:321.32050.000.000.0012.00
14235632009.01.27 14:30sell0.10eurusd1.32180.00001.31982009.01.27 14:321.32040.000.000.0014.00
14235812009.01.27 14:32sell0.10eurusd1.32020.00001.31822009.01.27 14:321.32040.000.000.00-2.00
14235822009.01.27 14:32sell0.10eurusd1.32020.00001.31822009.01.27 14:331.32000.000.000.002.00
14235832009.01.27 14:33buy0.10usdchf1.13890.00001.14092009.01.27 14:331.13880.000.000.00-0.88
14235862009.01.27 14:33buy0.10usdchf1.13860.00001.14062009.01.27 14:331.13900.000.000.003.51
14235872009.01.27 14:33sell0.10eurusd1.32040.00001.31842009.01.27 14:331.31990.000.000.005.00
14235982009.01.27 14:34sell0.10eurusd1.31950.00001.31752009.01.27 14:451.32080.000.000.00-13.00
14236022009.01.27 14:34sell0.10eurusd1.31940.00001.31742009.01.27 14:451.32080.000.000.00-14.00
14236082009.01.27 14:35buy0.10usdchf1.13900.00001.14102009.01.27 14:451.13900.000.000.000.00
14236092009.01.27 14:35buy0.10usdchf1.13890.00001.14092009.01.27 14:451.13900.000.000.000.88
14236742009.01.27 14:45sell0.10eurusd1.32060.00001.31862009.01.27 14:461.32030.000.000.003.00
14236752009.01.27 14:45buy0.10usdchf1.13880.00001.14082009.01.27 14:461.13910.000.000.002.63
14236762009.01.27 14:45buy0.10usdchf1.13890.00001.14092009.01.27 14:461.13910.000.000.001.76
14236772009.01.27 14:45sell0.10eurusd1.32060.00001.31862009.01.27 14:461.32030.000.000.003.00
14236852009.01.27 14:46sell0.10eurusd1.31950.00001.31752009.01.27 14:461.31920.000.000.003.00
14236862009.01.27 14:46sell0.10eurusd1.31960.00001.31762009.01.27 14:461.31920.000.000.004.00
14236882009.01.27 14:46buy0.10usdchf1.13960.00001.14162009.01.27 14:461.13930.000.000.00-2.63
14236892009.01.27 14:46buy0.10usdchf1.13940.00001.14142009.01.27 14:461.13930.000.000.00-0.88
14236902009.01.27 14:46buy0.10usdchf1.13970.00001.14172009.01.27 15:221.14030.000.000.005.26
14236912009.01.27 14:46buy0.10usdchf1.13960.00001.14162009.01.27 15:221.14010.000.000.004.39
14236922009.01.27 14:46sell0.10eurusd1.31910.00001.31712009.01.27 15:211.31840.000.000.007.00
14236932009.01.27 14:46sell0.10eurusd1.31910.00001.31712009.01.27 15:211.31850.000.000.006.00
14238682009.01.27 15:21sell0.10eurusd1.31800.00001.31602009.01.27 15:221.31600.000.000.0020.00
14238722009.01.27 15:21sell0.10eurusd1.31820.00001.31622009.01.27 15:221.31620.000.000.0020.00
14238812009.01.27 15:22sell0.10eurusd1.31560.00001.31362009.01.27 16:491.31640.000.000.00-8.00
14238822009.01.27 15:22buy0.10usdchf1.14050.00001.14252009.01.27 16:491.14120.000.000.006.13
14238832009.01.27 15:22buy0.10usdchf1.14030.00001.14232009.01.27 16:501.14110.000.000.007.01
14238862009.01.27 15:22sell0.10eurusd1.31600.00001.31402009.01.27 16:481.31770.000.000.00-17.00
14243982009.01.27 16:48sell0.10eurusd1.31720.00001.31522009.01.27 16:491.31700.000.000.002.00
14244182009.01.27 16:49sell0.10eurusd1.31600.00001.31402009.01.27 16:501.31650.000.000.00-5.00
14244192009.01.27 16:49buy0.10usdchf1.14170.00001.14372009.01.27 16:501.14110.000.000.00-5.26
14244202009.01.27 16:50sell0.10eurusd1.31600.00001.31402009.01.27 16:501.31650.000.000.00-5.00
14244272009.01.27 16:50buy0.10usdchf1.14150.00001.14352009.01.27 18:031.14060.000.000.00-7.89
14244282009.01.27 16:50buy0.10usdchf1.14120.00001.14322009.01.27 18:031.14080.000.000.00-3.51
14244292009.01.27 16:50sell0.10eurusd1.31650.00001.31452009.01.27 17:301.32160.000.000.00-51.00
14244312009.01.27 16:50sell0.10eurusd1.31630.00001.31432009.01.27 17:301.32160.000.000.00-53.00
14248012009.01.27 17:30buy0.10eurusd1.32170.00001.32372009.01.27 18:421.31520.000.000.00-65.00
14248032009.01.27 17:30buy0.10eurusd1.32170.00001.32372009.01.27 18:261.31520.000.000.00-65.00
14250522009.01.27 18:03buy0.10usdchf1.14080.00001.14282009.01.27 18:061.14280.000.000.0017.50
14250532009.01.27 18:03buy0.10usdchf1.14100.00001.14302009.01.27 18:061.14300.000.000.0017.50
14251032009.01.27 18:06buy0.10usdchf1.14300.00001.14502009.01.27 19:021.13990.000.000.00-27.20
14251042009.01.27 18:06buy0.10usdchf1.14340.00001.14542009.01.27 19:051.14030.000.000.00-27.19
14253022009.01.27 18:26sell0.10eurusd1.31540.00001.31342009.01.27 18:321.31340.000.000.0020.00
14253412009.01.27 18:32sell0.10eurusd1.31290.00001.31092009.01.27 19:141.31670.000.000.00-38.00
14254062009.01.27 18:42sell0.10eurusd1.31490.00001.31292009.01.27 19:141.31630.000.000.00-14.00
14255622009.01.27 19:02buy0.10usdchf1.14060.00001.14262009.01.27 19:161.14070.000.000.000.88
14255732009.01.27 19:05buy0.10usdchf1.14030.00001.14232009.01.27 19:161.14050.000.000.001.75
14256602009.01.27 19:14sell0.10eurusd1.31630.00001.31432009.01.27 19:151.31430.000.000.0020.00
14256632009.01.27 19:14sell0.10eurusd1.31570.00001.31372009.01.27 19:161.31370.000.000.0020.00
14256832009.01.27 19:16sell0.10eurusd1.31500.00001.31302009.01.27 19:171.31300.000.000.0020.00
14256872009.01.27 19:16buy0.10usdchf1.14090.00001.14292009.01.27 22:301.13870.000.000.00-19.32
14256912009.01.27 19:16buy0.10usdchf1.14140.00001.14342009.01.27 19:551.14030.000.000.00-9.65
14256942009.01.27 19:16sell0.10eurusd1.31390.00001.31192009.01.27 21:081.31590.000.000.00-20.00
14257052009.01.27 19:17sell0.10eurusd1.31280.00001.31082009.01.27 21:081.31630.000.000.00-35.00
14258992009.01.27 19:55buy0.10usdchf1.14070.00001.14272009.01.27 22:311.13780.000.000.00-25.49
14262302009.01.27 21:08sell0.10eurusd1.31570.00001.31372009.01.27 22:301.31680.000.000.00-11.00
14262312009.01.27 21:08sell0.10eurusd1.31610.00001.31412009.01.27 22:301.31690.000.000.00-8.00
14265182009.01.27 22:30sell0.10eurusd1.31640.00001.31442009.01.27 22:311.31760.000.000.00-12.00
14265192009.01.27 22:30buy0.10usdchf1.13890.00001.14092009.01.27 22:311.13780.000.000.00-9.67
14265202009.01.27 22:30sell0.10eurusd1.31690.00001.31492009.01.27 22:311.31760.000.000.00-7.00
14265252009.01.27 22:31buy0.10usdchf1.13820.00001.14022009.01.27 23:351.13720.000.000.00-8.79
14265262009.01.27 22:31sell0.10eurusd1.31710.00001.31512009.01.27 23:361.32080.000.000.00-37.00
14265272009.01.27 22:31buy0.10usdchf1.13820.00001.14022009.01.27 23:351.13780.000.000.00-3.52
14265282009.01.27 22:31sell0.10eurusd1.31710.00001.31512009.01.27 23:361.32080.000.000.00-37.00
14267222009.01.27 23:36buy0.10usdchf1.13800.00001.14002009.01.27 23:591.14000.000.00-0.4017.54
14267242009.01.27 23:36buy0.10eurusd1.32100.00001.32302009.01.28 00:351.31580.000.000.30-52.00
14267262009.01.27 23:36buy0.10usdchf1.13780.00001.13982009.01.27 23:591.13980.000.000.0017.55
14267272009.01.27 23:36buy0.10eurusd1.32060.00001.32262009.01.28 00:341.31620.000.000.30-44.00
14267962009.01.27 23:59buy0.10usdchf1.14010.00001.14212009.01.28 00:261.14210.000.00-0.4017.51
14267972009.01.27 23:59buy0.10usdchf1.14030.00001.14232009.01.28 00:261.14230.000.000.0017.51
14268812009.01.28 00:26buy0.10usdchf1.14230.00001.14432009.01.28 00:351.14190.000.000.00-3.50
14268832009.01.28 00:26buy0.10usdchf1.14250.00001.14452009.01.28 00:351.14180.000.000.00-6.13
14269232009.01.28 00:34sell0.10eurusd1.31600.00001.31402009.01.28 00:351.31630.000.000.00-3.00
14269262009.01.28 00:35buy0.10usdchf1.14210.00001.14412009.01.28 01:451.14060.000.000.00-13.15
14269272009.01.28 00:35buy0.10usdchf1.14200.00001.14402009.01.28 01:451.14060.000.000.00-12.27
14269282009.01.28 00:35sell0.10eurusd1.31590.00001.31392009.01.28 01:451.31920.000.000.00-33.00
14269292009.01.28 00:35sell0.10eurusd1.31600.00001.31402009.01.28 01:451.31920.000.000.00-32.00
14270612009.01.28 01:45sell0.10usdchf1.14070.00001.13872009.01.28 03:301.13870.000.000.0017.56
14270622009.01.28 01:45sell0.10usdchf1.14060.00001.13862009.01.28 03:301.13860.000.000.0017.57
14270632009.01.28 01:45buy0.10eurusd1.31910.00001.32112009.01.28 02:161.32110.000.000.0020.00
14270642009.01.28 01:45buy0.10eurusd1.31900.00001.32102009.01.28 02:161.32100.000.000.0020.00
14270872009.01.28 02:16buy0.10eurusd1.32130.00001.32332009.01.28 03:301.32330.000.000.0020.00
14270882009.01.28 02:16buy0.10eurusd1.32160.00001.32362009.01.28 02:441.32200.000.000.004.00
14271292009.01.28 02:44buy0.10eurusd1.32230.00001.32432009.01.28 03:301.32430.000.000.0020.00
14271572009.01.28 03:30buy0.10eurusd1.32360.00001.32562009.01.28 04:231.31960.000.000.00-40.00
14271582009.01.28 03:30sell0.10usdchf1.13820.00001.13622009.01.28 04:281.14080.000.000.00-22.79
14271592009.01.28 03:30sell0.10usdchf1.13850.00001.13652009.01.28 04:271.14120.000.000.00-23.66
14271612009.01.28 03:30buy0.10eurusd1.32450.00001.32652009.01.28 04:281.32040.000.000.00-41.00
14272392009.01.28 04:23buy0.10eurusd1.31970.00001.32172009.01.28 04:271.32010.000.000.004.00
14272442009.01.28 04:27buy0.10eurusd1.32030.00001.32232009.01.28 04:281.32040.000.000.001.00
14272462009.01.28 04:28sell0.10usdchf1.14040.00001.13842009.01.28 04:281.14080.000.000.00-3.51
14272482009.01.28 04:28sell0.10usdchf1.14060.00001.13862009.01.28 04:561.13860.000.000.0017.57
14272492009.01.28 04:29sell0.10usdchf1.14050.00001.13852009.01.28 04:561.13850.000.000.0017.57
14272502009.01.28 04:29buy0.10eurusd1.32080.00001.32282009.01.28 04:431.32130.000.000.005.00
14272512009.01.28 04:29buy0.10eurusd1.32070.00001.32272009.01.28 04:551.32270.000.000.0020.00
14272682009.01.28 04:43buy0.10eurusd1.32140.00001.32342009.01.28 04:571.32340.000.000.0020.00
14272762009.01.28 04:55buy0.10eurusd1.32290.00001.32492009.01.28 05:081.32490.000.000.0020.00
14272792009.01.28 04:56sell0.10usdchf1.13830.00001.13632009.01.28 08:531.13800.000.000.002.64
14272802009.01.28 04:56sell0.10usdchf1.13840.00001.13642009.01.28 08:271.13810.000.000.002.64
14272812009.01.28 04:57buy0.10eurusd1.32350.00001.32552009.01.28 05:231.32390.000.000.004.00
14272992009.01.28 05:08buy0.10eurusd1.32520.00001.32722009.01.28 05:241.32430.000.000.00-9.00
14273362009.01.28 05:24sell0.10eurusd1.32410.00001.32212009.01.28 05:351.32400.000.000.001.00
14273372009.01.28 05:24buy0.10eurusd1.32470.00001.32672009.01.28 07:321.32520.000.000.005.00
14273622009.01.28 05:35sell0.10eurusd1.32360.00001.32162009.01.28 06:251.32320.000.000.004.00
14274022009.01.28 06:25sell0.10eurusd1.32290.00001.32092009.01.28 08:061.32440.000.000.00-15.00
14274632009.01.28 07:32buy0.10eurusd1.32530.00001.32732009.01.28 07:591.32610.000.000.008.00
14275122009.01.28 07:59buy0.10eurusd1.32660.00001.32862009.01.28 08:521.32540.000.000.00-12.00
14275402009.01.28 08:06sell0.10eurusd1.32400.00001.32202009.01.28 09:441.32360.000.000.004.00
14275952009.01.28 08:27buy0.10usdchf1.13810.00001.14012009.01.28 09:311.14010.000.000.0017.54
14276312009.01.28 08:52sell0.10eurusd1.32560.00001.32362009.01.28 09:441.32360.000.000.0020.00
14276352009.01.28 08:53buy0.10usdchf1.13810.00001.14012009.01.28 09:311.14010.000.000.0017.54
14277062009.01.28 09:32buy0.10usdchf1.13980.00001.14182009.01.28 10:131.13920.000.000.00-5.27
14277072009.01.28 09:32buy0.10usdchf1.13950.00001.14152009.01.28 10:131.13920.000.000.00-2.63
14277302009.01.28 09:44sell0.10eurusd1.32350.00001.32152009.01.28 10:131.32360.000.000.00-1.00
14277312009.01.28 09:44sell0.10eurusd1.32330.00001.32132009.01.28 10:131.32370.000.000.00-4.00
14278032009.01.28 10:13sell0.10usdchf1.13920.00001.13722009.01.28 10:311.13720.000.000.0017.59
14278042009.01.28 10:13sell0.10usdchf1.13910.00001.13712009.01.28 10:311.13710.000.000.0017.59
14278062009.01.28 10:13sell0.10eurusd1.32320.00001.32122009.01.28 10:431.32450.000.000.00-13.00
14278082009.01.28 10:13sell0.10eurusd1.32300.00001.32102009.01.28 10:471.32420.000.000.00-12.00
14279062009.01.28 10:31sell0.10usdchf1.13670.00001.13472009.01.28 11:021.13470.000.000.0017.63
14279072009.01.28 10:31sell0.10usdchf1.13660.00001.13462009.01.28 11:031.13460.000.000.0017.63
14279682009.01.28 10:43buy0.10eurusd1.32470.00001.32672009.01.28 10:591.32670.000.000.0020.00
14279882009.01.28 10:47buy0.10eurusd1.32400.00001.32602009.01.28 10:581.32600.000.000.0020.00
14280212009.01.28 10:58buy0.10eurusd1.32600.00001.32802009.01.28 11:021.32800.000.000.0020.00
14280302009.01.28 10:59buy0.10eurusd1.32700.00001.32902009.01.28 11:031.32900.000.000.0020.00
14280532009.01.28 11:02buy0.10eurusd1.32860.00001.33062009.01.28 11:101.33060.000.000.0020.00
14280602009.01.28 11:03sell0.10usdchf1.13440.00001.13242009.01.28 11:271.13420.000.000.001.76
14280632009.01.28 11:03sell0.10usdchf1.13460.00001.13262009.01.28 11:271.13420.000.000.003.53
14280652009.01.28 11:03buy0.10eurusd1.32930.00001.33132009.01.28 11:121.33130.000.000.0020.00
14281192009.01.28 11:10buy0.10eurusd1.33100.00001.33302009.01.28 11:271.32940.000.000.00-16.00
14281372009.01.28 11:12buy0.10eurusd1.33160.00001.33362009.01.28 11:271.32890.000.000.00-27.00
14282722009.01.28 11:27buy0.10eurusd1.32920.00001.33122009.01.28 11:271.32970.000.000.005.00
14282782009.01.28 11:27sell0.10usdchf1.13390.00001.13192009.01.28 11:491.13410.000.000.00-1.76
14282792009.01.28 11:27buy0.10eurusd1.32980.00001.33182009.01.28 11:481.32990.000.000.001.00
14282802009.01.28 11:27buy0.10eurusd1.32970.00001.33172009.01.28 11:391.32990.000.000.002.00
14282812009.01.28 11:27sell0.10usdchf1.13370.00001.13172009.01.28 11:491.13430.000.000.00-5.29
14283912009.01.28 11:39buy0.10eurusd1.33010.00001.33212009.01.28 11:491.32990.000.000.00-2.00
14284612009.01.28 11:49sell0.10usdchf1.13380.00001.13182009.01.28 12:381.13650.000.000.00-23.76
14284622009.01.28 11:49buy0.10eurusd1.33030.00001.33232009.01.28 12:381.32700.000.000.00-33.00
14284632009.01.28 11:49sell0.10usdchf1.13390.00001.13192009.01.28 13:581.14250.000.000.00-75.27
14284652009.01.28 11:49buy0.10eurusd1.33020.00001.33222009.01.28 12:391.32680.000.000.00-34.00
14288492009.01.28 12:38buy0.10usdchf1.13640.00001.13842009.01.28 12:441.13840.000.000.0017.57
14288522009.01.28 12:38sell0.10eurusd1.32690.00001.32492009.01.28 12:551.32650.000.000.004.00
14288532009.01.28 12:39sell0.10eurusd1.32680.00001.32482009.01.28 12:551.32630.000.000.005.00
14288962009.01.28 12:44buy0.10usdchf1.13940.00001.14142009.01.28 13:181.14140.000.000.0017.52
14289632009.01.28 12:55sell0.10eurusd1.32590.00001.32392009.01.28 13:131.32570.000.000.002.00
14289652009.01.28 12:55sell0.10eurusd1.32610.00001.32412009.01.28 13:141.32560.000.000.005.00
14290572009.01.28 13:14sell0.10eurusd1.32520.00001.32322009.01.28 13:361.32320.000.000.0020.00
14290592009.01.28 13:14sell0.10eurusd1.32520.00001.32322009.01.28 13:361.32320.000.000.0020.00
14290852009.01.28 13:19buy0.10usdchf1.14170.00001.14372009.01.28 13:301.14180.000.000.000.88
14291742009.01.28 13:30buy0.10usdchf1.14300.00001.14502009.01.28 13:571.14210.000.000.00-7.88
14292232009.01.28 13:36sell0.10eurusd1.32320.00001.32122009.01.28 13:571.32530.000.000.00-21.00
14292262009.01.28 13:36sell0.10eurusd1.32270.00001.32072009.01.28 13:571.32530.000.000.00-26.00
14293482009.01.28 13:57sell0.10eurusd1.32500.00001.32302009.01.28 15:581.32880.000.000.00-38.00
14293502009.01.28 13:58sell0.10eurusd1.32490.00001.32292009.01.28 15:581.32880.000.000.00-39.00
14293522009.01.28 13:58buy0.10usdchf1.14260.00001.14462009.01.28 15:581.14080.000.000.00-15.78
14293532009.01.28 13:58buy0.10usdchf1.14230.00001.14432009.01.28 15:581.14080.000.000.00-13.15
14300052009.01.28 15:58sell0.10usdchf1.14090.00001.13892009.01.28 17:101.14030.000.000.005.26
14300062009.01.28 15:58buy0.10eurusd1.32860.00001.33062009.01.28 16:251.32880.000.000.002.00
14300082009.01.28 15:58buy0.10eurusd1.32870.00001.33072009.01.28 16:201.32780.000.000.00-9.00
14300092009.01.28 15:58sell0.10usdchf1.14100.00001.13902009.01.28 17:101.14040.000.000.005.26
14302042009.01.28 16:20sell0.10eurusd1.32770.00001.32572009.01.28 16:421.32670.000.000.0010.00
14302382009.01.28 16:25buy0.10eurusd1.32890.00001.33092009.01.28 16:521.32850.000.000.00-4.00
14304162009.01.28 16:42sell0.10eurusd1.32640.00001.32442009.01.28 17:131.32900.000.000.00-26.00
14304892009.01.28 16:52buy0.10eurusd1.32870.00001.33072009.01.28 17:111.33070.000.000.0020.00
14305962009.01.28 17:10sell0.10usdchf1.14000.00001.13802009.01.28 17:321.13970.000.000.002.63
14306032009.01.28 17:11buy0.10eurusd1.33200.00001.33402009.01.28 17:351.32920.000.000.00-28.00
14306062009.01.28 17:11sell0.10usdchf1.13850.00001.13652009.01.28 17:351.13900.000.000.00-4.39
14306292009.01.28 17:13buy0.10eurusd1.32900.00001.33102009.01.28 17:351.32940.000.000.004.00
14307522009.01.28 17:32sell0.10usdchf1.13940.00001.13742009.01.28 19:031.14350.000.000.00-35.85
14307642009.01.28 17:35buy0.10eurusd1.32950.00001.33152009.01.28 19:031.32480.000.000.00-47.00
14307652009.01.28 17:35buy0.10eurusd1.32960.00001.33162009.01.28 19:031.32540.000.000.00-42.00
14307682009.01.28 17:35sell0.10usdchf1.13890.00001.13692009.01.28 19:041.14360.000.000.00-41.10
14313092009.01.28 19:03buy0.10eurusd1.32530.00001.32732009.01.28 20:021.32550.000.000.002.00
14313112009.01.28 19:03sell0.10usdchf1.14290.00001.14092009.01.28 20:181.14290.000.000.000.00
14313132009.01.28 19:03buy0.10eurusd1.32540.00001.32742009.01.28 20:021.32550.000.000.001.00
14313172009.01.28 19:04sell0.10usdchf1.14320.00001.14122009.01.28 20:181.14280.000.000.003.50
14315902009.01.28 20:02buy0.10eurusd1.32580.00001.32782009.01.28 20:181.32650.000.000.007.00
14315932009.01.28 20:02buy0.10eurusd1.32570.00001.32772009.01.28 22:081.32500.000.000.00-7.00
14316562009.01.28 20:18buy0.10eurusd1.32680.00001.32882009.01.28 22:081.32500.000.000.00-18.00
14316582009.01.28 20:18sell0.10usdchf1.14240.00001.14042009.01.28 22:081.14570.000.000.00-28.80
14316602009.01.28 20:18sell0.10usdchf1.14240.00001.14042009.01.28 22:081.14570.000.000.00-28.80
14320062009.01.28 22:08sell0.10usdchf1.14530.00001.14332009.01.28 22:151.14330.000.000.0017.49
14320072009.01.28 22:08sell0.10usdchf1.14540.00001.14342009.01.28 22:151.14340.000.000.0017.49
14320092009.01.28 22:08buy0.10eurusd1.32520.00001.32722009.01.28 22:151.32720.000.000.0020.00
14320122009.01.28 22:08buy0.10eurusd1.32520.00001.32722009.01.28 22:151.32720.000.000.0020.00
14320382009.01.28 22:15buy0.10eurusd1.32870.00001.33072009.01.28 22:211.31890.000.000.00-98.00
14320402009.01.28 22:15sell0.10usdchf1.14360.00001.14162009.01.28 22:211.15160.000.000.00-69.47
14320412009.01.28 22:15sell0.10usdchf1.14390.00001.14192009.01.28 22:211.15160.000.000.00-66.86
14320432009.01.28 22:15buy0.10eurusd1.32730.00001.32932009.01.28 22:211.31890.000.000.00-84.00
14321212009.01.28 22:22buy0.10usdchf1.15180.00001.15382009.01.28 22:231.15380.000.000.0017.33
14321232009.01.28 22:22sell0.10eurusd1.31770.00001.31572009.01.28 22:221.31570.000.000.0020.00
14321272009.01.28 22:22buy0.10usdchf1.15220.00001.15422009.01.28 22:231.15420.000.000.0017.33
14321292009.01.28 22:22sell0.10eurusd1.31720.00001.31522009.01.28 22:221.31520.000.000.0020.00
14321422009.01.28 22:23sell0.10eurusd1.31520.00001.31322009.01.28 22:261.31320.000.000.0020.00
14321442009.01.28 22:23sell0.10eurusd1.31500.00001.31302009.01.28 22:261.31300.000.000.0020.00
14321452009.01.28 22:23buy0.10usdchf1.15450.00001.15652009.01.28 22:261.15550.000.000.008.65
14321462009.01.28 22:23buy0.10usdchf1.15470.00001.15672009.01.28 22:251.15380.000.000.00-7.80
14321842009.01.28 22:25buy0.10usdchf1.15420.00001.15622009.01.28 22:261.15530.000.000.009.52
14321902009.01.28 22:26sell0.10eurusd1.31240.00001.31042009.01.28 22:261.31310.000.000.00-7.00
14321912009.01.28 22:26sell0.10eurusd1.31270.00001.31072009.01.28 22:261.31310.000.000.00-4.00
14321922009.01.28 22:26buy0.10usdchf1.15560.00001.15762009.01.28 22:541.15500.000.000.00-5.19
14321932009.01.28 22:26sell0.10eurusd1.31290.00001.31092009.01.28 22:311.31120.000.000.0017.00
14321962009.01.28 22:26sell0.10eurusd1.31310.00001.31112009.01.28 22:281.31310.000.000.000.00
14321972009.01.28 22:26buy0.10usdchf1.15540.00001.15742009.01.28 22:561.15580.000.000.003.46
14322202009.01.28 22:28sell0.10eurusd1.31290.00001.31092009.01.28 22:311.31090.000.000.0020.00
14322492009.01.28 22:31sell0.10eurusd1.31060.00001.30862009.01.28 22:551.31160.000.000.00-10.00
14322502009.01.28 22:31sell0.10eurusd1.31070.00001.30872009.01.28 22:541.31190.000.000.00-12.00
14324372009.01.28 22:54buy0.10usdchf1.15520.00001.15722009.01.29 01:471.15270.000.00-1.21-21.69
14324382009.01.28 22:54sell0.10eurusd1.31170.00001.30972009.01.28 23:061.31140.000.000.003.00
14324502009.01.28 22:55sell0.10eurusd1.31140.00001.30942009.01.28 23:061.31120.000.000.002.00
14324662009.01.28 22:56buy0.10usdchf1.15560.00001.15762009.01.29 01:471.15270.000.00-1.21-25.16
14325212009.01.28 23:06sell0.10eurusd1.31100.00001.30902009.01.29 01:471.31560.000.00-2.38-46.00
14325222009.01.28 23:06sell0.10eurusd1.31090.00001.30892009.01.29 01:471.31560.000.00-2.38-47.00
14330152009.01.29 01:47sell0.10eurusd1.31520.00001.31322009.01.29 02:361.31430.000.000.009.00
14330162009.01.29 01:47buy0.10usdchf1.15310.00001.15512009.01.29 02:351.15310.000.000.000.00
14330172009.01.29 01:47buy0.10usdchf1.15310.00001.15512009.01.29 02:361.15320.000.000.000.87
14330182009.01.29 01:48sell0.10eurusd1.31530.00001.31332009.01.29 02:351.31500.000.000.003.00
14330712009.01.29 02:35sell0.10usdchf1.15330.00001.15132009.01.29 02:361.15350.000.000.00-1.73
14330722009.01.29 02:35sell0.10eurusd1.31410.00001.31212009.01.29 02:361.31420.000.000.00-1.00
14330732009.01.29 02:36sell0.10eurusd1.31390.00001.31192009.01.29 02:361.31420.000.000.00-3.00
14330752009.01.29 02:36sell0.10eurusd1.31320.00001.31122009.01.29 03:491.31270.000.000.005.00
14330762009.01.29 02:36sell0.10eurusd1.31360.00001.31162009.01.29 03:431.31320.000.000.004.00
14330772009.01.29 02:36buy0.10usdchf1.15400.00001.15602009.01.29 03:541.15440.000.000.003.47
14330782009.01.29 02:36sell0.10usdchf1.15350.00001.15152009.01.29 07:451.15510.000.000.00-13.85
14331292009.01.29 03:43sell0.10eurusd1.31300.00001.31102009.01.29 04:141.31100.000.000.0020.00
14331362009.01.29 03:49sell0.10eurusd1.31230.00001.31032009.01.29 06:571.31030.000.000.0020.00
14331462009.01.29 03:54buy0.10usdchf1.15460.00001.15662009.01.29 06:581.15660.000.000.0017.29
14331552009.01.29 04:14sell0.10eurusd1.31070.00001.30872009.01.29 06:571.31060.000.000.001.00
14332172009.01.29 06:57sell0.10eurusd1.30990.00001.30792009.01.29 09:241.31090.000.000.00-10.00
14332192009.01.29 06:57sell0.10eurusd1.31020.00001.30822009.01.29 09:111.31060.000.000.00-4.00
14332212009.01.29 06:58buy0.10usdchf1.15690.00001.15892009.01.29 09:241.15410.000.000.00-24.26
14332852009.01.29 07:45sell0.10usdchf1.15510.00001.15312009.01.29 08:001.15310.000.000.0017.34
14333072009.01.29 08:00sell0.10usdchf1.15320.00001.15122009.01.29 12:541.15550.000.000.00-19.90
14334262009.01.29 09:11sell0.10eurusd1.31020.00001.30822009.01.29 10:031.30910.000.000.0011.00
14334632009.01.29 09:25sell0.10usdchf1.15410.00001.15212009.01.29 10:421.15600.000.000.00-16.44
14334902009.01.29 09:37buy0.10eurusd1.31130.00001.31332009.01.29 14:061.30810.000.000.00-32.00
14335702009.01.29 10:03buy0.10eurusd1.30920.00001.31122009.01.29 14:071.30770.000.000.00-15.00
14337422009.01.29 10:42sell0.10usdchf1.15540.00001.15342009.01.29 13:091.15340.000.000.0017.34
14343532009.01.29 12:54sell0.10usdchf1.15510.00001.15312009.01.29 13:541.15310.000.000.0017.34
14347862009.01.29 14:06sell0.10usdchf1.15090.00001.14892009.01.29 14:541.14890.000.000.0017.41
14347902009.01.29 14:06sell0.10usdchf1.15090.00001.14892009.01.29 14:541.14890.000.000.0017.41
14348052009.01.29 14:07buy0.10eurusd1.30820.00001.31022009.01.29 14:161.31020.000.000.0020.00
14348212009.01.29 14:10buy0.10eurusd1.30790.00001.30992009.01.29 14:151.30990.000.000.0020.00
14348672009.01.29 14:16buy0.10eurusd1.31010.00001.31212009.01.29 14:471.31210.000.000.0020.00
14348692009.01.29 14:16buy0.10eurusd1.31010.00001.31212009.01.29 14:471.31210.000.000.0020.00
14351282009.01.29 15:08sell0.10usdchf1.14720.00001.14522009.01.29 15:331.14520.000.000.0017.46
14351292009.01.29 15:08sell0.10usdchf1.14720.00001.14522009.01.29 15:331.14520.000.000.0017.46
14351302009.01.29 15:08buy0.10eurusd1.31330.00001.31532009.01.29 15:331.31530.000.000.0020.00
14351312009.01.29 15:08buy0.10eurusd1.31330.00001.31532009.01.29 15:331.31530.000.000.0020.00
14352352009.01.29 15:33sell0.10usdchf1.14480.00001.14282009.01.29 16:471.14690.000.000.00-18.31
14352362009.01.29 15:33buy0.10eurusd1.31520.00001.31722009.01.29 16:261.31260.000.000.00-26.00
14352372009.01.29 15:33sell0.10usdchf1.14500.00001.14302009.01.29 16:471.14680.000.000.00-15.70
14352392009.01.29 15:33buy0.10eurusd1.31510.00001.31712009.01.29 16:261.31300.000.000.00-21.00
14355312009.01.29 16:26buy0.10eurusd1.31300.00001.31502009.01.29 16:471.31500.000.000.0020.00
14355332009.01.29 16:26sell0.10eurusd1.31250.00001.31052009.01.29 17:101.31590.000.000.00-34.00
14356522009.01.29 16:47sell0.10usdchf1.14650.00001.13652009.01.29 17:091.14560.000.000.007.86
14356532009.01.29 16:47sell0.10usdchf1.14640.00001.13642009.01.29 17:091.14560.000.000.006.98
14356542009.01.29 16:47buy0.10eurusd1.31480.00001.32482009.01.29 17:111.31500.000.000.002.00
14357982009.01.29 17:10buy0.10usdchf1.14550.00001.15552009.01.29 17:101.14580.000.000.002.62
14357992009.01.29 17:10buy0.10usdchf1.14530.00001.15532009.01.29 17:101.14570.000.000.003.49
14358092009.01.29 17:10sell0.10eurusd1.31560.00001.30562009.01.29 17:101.31550.000.000.001.00
14358152009.01.29 17:11sell0.10eurusd1.31480.00001.30482009.01.29 17:311.31280.000.000.0020.00
14358162009.01.29 17:11sell0.10eurusd1.31470.00001.30472009.01.29 17:311.31280.000.000.0019.00
14358172009.01.29 17:11buy0.10usdchf1.14631.14811.16202009.01.29 17:311.14970.000.000.0029.57
14358182009.01.29 17:11buy0.10usdchf1.14641.14771.16172009.01.29 17:311.14990.000.000.0030.44
14359462009.01.29 17:31buy0.10usdchf1.15010.00001.16012009.01.29 17:571.14350.000.000.00-57.72
14359472009.01.29 17:31buy0.10usdchf1.14990.00001.15992009.01.29 17:571.14350.000.000.00-55.97
14359492009.01.29 17:31sell0.10eurusd1.31240.00001.30242009.01.29 17:571.31100.000.000.0014.00
14359502009.01.29 17:31sell0.10eurusd1.31230.00001.30232009.01.29 17:571.31090.000.000.0014.00
14360882009.01.29 17:57sell0.10eurusd1.31030.00001.30032009.01.29 18:091.30960.000.000.007.00
14360892009.01.29 17:57sell0.10eurusd1.31050.00001.30052009.01.29 18:091.30940.000.000.0011.00
14360902009.01.29 17:57sell0.10usdchf1.14360.00001.13362009.01.29 18:091.14140.000.000.0019.27
14360932009.01.29 17:58sell0.10usdchf1.14360.00001.13362009.01.29 18:091.14130.000.000.0020.15
14362132009.01.29 18:09sell0.10eurusd1.30910.00001.29912009.01.29 18:541.30780.000.000.0013.00
14362142009.01.29 18:09sell0.10usdchf1.14100.00001.13102009.01.29 18:541.14350.000.000.00-21.86
14362162009.01.29 18:09sell0.10usdchf1.14110.00001.13112009.01.29 18:541.14360.000.000.00-21.86
14362182009.01.29 18:09sell0.10eurusd1.30920.00001.29922009.01.29 18:541.30780.000.000.0014.00
14365352009.01.29 18:54sell0.10usdchf1.14320.00001.13322009.01.29 19:311.14670.000.000.00-30.52
14365372009.01.29 18:54sell0.10eurusd1.30800.00001.29802009.01.29 19:311.30540.000.000.0026.00
14365382009.01.29 18:54sell0.10eurusd1.30810.00001.29812009.01.29 19:311.30540.000.000.0027.00
14365432009.01.29 18:54buy0.10usdchf1.14410.00001.15412009.01.29 19:311.14570.000.000.0013.97
14367862009.01.29 19:31buy0.10usdchf1.14670.00001.15672009.01.29 19:541.14890.000.000.0019.15
14367942009.01.29 19:31sell0.10eurusd1.30420.00001.29422009.01.29 19:541.30150.000.000.0027.00
14368072009.01.29 19:32sell0.10eurusd1.30450.00001.29452009.01.29 19:541.30160.000.000.0029.00
14368092009.01.29 19:32buy0.10usdchf1.14650.00001.15652009.01.29 19:531.14900.000.000.0021.76
14371052009.01.29 19:53buy0.10usdchf1.14930.00001.15932009.01.29 19:541.14880.000.000.00-4.35
14371112009.01.29 19:54sell0.10eurusd1.30140.00001.29142009.01.29 20:031.29700.000.000.0044.00
14371122009.01.29 19:54sell0.10eurusd1.30140.00001.29142009.01.29 20:031.29700.000.000.0044.00
14371132009.01.29 19:54buy0.10usdchf1.14890.00001.15892009.01.29 20:031.15000.000.000.009.57
14371142009.01.29 19:54buy0.10usdchf1.14890.00001.15892009.01.29 20:031.15010.000.000.0010.43
14372152009.01.29 20:03sell0.10usdchf1.15020.00001.14022009.01.29 20:031.15040.000.000.00-1.74
14372172009.01.29 20:03sell0.10usdchf1.15010.00001.14012009.01.29 20:031.15060.000.000.00-4.35
14372242009.01.29 20:03sell0.10eurusd1.29630.00001.28632009.01.29 20:111.29450.000.000.0018.00
14372352009.01.29 20:04sell0.10eurusd1.29520.00001.28522009.01.29 20:101.29380.000.000.0014.00
14372382009.01.29 20:04buy0.10usdchf1.15160.00001.16162009.01.29 20:111.15320.000.000.0013.87
14372402009.01.29 20:04buy0.10usdchf1.15140.00001.16142009.01.29 20:111.15340.000.000.0017.34
14372862009.01.29 20:10sell0.10eurusd1.29340.00001.28342009.01.29 20:111.29450.000.000.00-11.00
14372942009.01.29 20:11sell0.10eurusd1.29430.00001.28432009.01.29 21:021.29600.000.000.00-17.00
14372952009.01.29 20:11sell0.10eurusd1.29430.00001.28432009.01.29 21:041.29670.000.000.00-24.00
14372962009.01.29 20:11buy0.10usdchf1.15360.00001.16362009.01.29 21:001.15140.000.000.00-19.11
14372972009.01.29 20:11buy0.10usdchf1.15350.00001.16352009.01.29 21:001.15140.000.000.00-18.24
14376122009.01.29 21:02sell0.10usdchf1.15120.00001.14122009.01.29 22:211.15130.000.000.00-0.87
14376162009.01.29 21:02buy0.10eurusd1.29600.00001.30602009.01.29 22:211.29610.000.000.001.00
14376272009.01.29 21:03sell0.10usdchf1.15080.00001.14082009.01.29 22:211.15130.000.000.00-4.34
14376292009.01.29 21:04buy0.10eurusd1.29680.00001.30682009.01.29 22:211.29610.000.000.00-7.00
14155902009.01.26 08:22buy0.20eurusd1.29320.00001.29522009.01.26 09:421.29230.000.000.00-18.00
14156362009.01.26 08:43sell0.20usdchf1.16390.00001.16192009.01.26 09:061.16190.000.000.0034.43
14158422009.01.26 09:41buy0.20usdchf1.16090.00001.16292009.01.26 10:141.16290.000.000.0034.40
14158552009.01.26 09:45sell0.20eurusd1.29340.00001.29142009.01.26 10:141.29140.000.000.0040.00
14159502009.01.26 10:14buy0.20eurusd1.29060.00001.29262009.01.26 10:411.29030.000.000.00-6.00
14159522009.01.26 10:14sell0.20usdchf1.16320.00001.16122009.01.26 11:061.16120.000.000.0034.45
14160372009.01.26 10:32sell0.20eurusd1.28920.00001.28722009.01.26 11:271.29220.000.000.00-60.00
14161332009.01.26 10:51buy0.20usdchf1.16160.00001.16362009.01.26 11:271.16180.000.000.003.44
14162392009.01.26 11:06sell0.20eurusd1.29200.00001.29002009.01.26 11:571.29670.000.000.00-94.00
14163612009.01.26 11:20sell0.20usdchf1.15970.00001.15772009.01.26 11:391.15970.000.000.000.00
14165602009.01.26 11:50sell0.20usdchf1.15830.00001.15632009.01.26 12:121.15790.000.000.006.91
14166372009.01.26 12:01buy0.20eurusd1.29580.00001.29782009.01.26 13:371.29630.000.000.0010.00
14166452009.01.26 12:03sell0.20usdchf1.15900.00001.15702009.01.26 13:401.16010.000.000.00-18.96
14166512009.01.26 12:04buy0.20eurusd1.29510.00001.29712009.01.26 13:071.29560.000.000.0010.00
14167342009.01.26 12:18sell0.20usdchf1.15910.00001.15712009.01.26 13:421.16040.000.000.00-22.41
14169962009.01.26 13:15buy0.20eurusd1.29420.00001.29622009.01.26 13:371.29620.000.000.0040.00
14172952009.01.26 14:03buy0.20eurusd1.29470.00001.29672009.01.26 15:031.29670.000.000.0040.00
14172972009.01.26 14:03buy0.20eurusd1.29440.00001.29642009.01.26 15:011.29640.000.000.0040.00
14173162009.01.26 14:05sell0.20usdchf1.16110.00001.15912009.01.26 15:031.15910.000.000.0034.51
14173352009.01.26 14:07sell0.20usdchf1.16170.00001.15972009.01.26 15:001.15970.000.000.0034.49
14177952009.01.26 15:41buy0.20eurusd1.29740.00001.29942009.01.26 15:551.29940.000.000.0040.00
14177962009.01.26 15:41buy0.20eurusd1.29730.00001.29932009.01.26 15:531.29930.000.000.0040.00
14178092009.01.26 15:44sell0.20usdchf1.15840.00001.15642009.01.26 15:581.15640.000.000.0034.59
14178132009.01.26 15:46sell0.20usdchf1.15860.00001.15662009.01.26 15:581.15660.000.000.0034.58
14179562009.01.26 16:04buy0.20eurusd1.30050.00001.30252009.01.26 16:191.30110.000.000.0012.00
14179692009.01.26 16:06buy0.20eurusd1.30030.00001.30232009.01.26 16:381.30080.000.000.0010.00
14180272009.01.26 16:13sell0.20usdchf1.15690.00001.15492009.01.26 16:431.15490.000.000.0034.64
14180282009.01.26 16:13sell0.20usdchf1.15700.00001.15502009.01.26 16:421.15500.000.000.0034.63
14182162009.01.26 16:37sell0.20eurusd1.30040.00001.29842009.01.26 17:191.30870.000.000.00-166.00
14182392009.01.26 16:41sell0.20eurusd1.30270.00001.30072009.01.26 22:171.31050.000.000.00-156.00
14184612009.01.26 17:08sell0.20usdchf1.15120.00001.14922009.01.26 17:111.14920.000.000.0034.81
14185812009.01.26 17:18sell0.20usdchf1.15000.00001.14802009.01.26 17:221.14800.000.000.0034.84
14188892009.01.26 17:51buy0.20eurusd1.31220.00001.31422009.01.26 17:551.31420.000.000.0040.00
14189942009.01.26 18:04buy0.20eurusd1.31640.00001.31842009.01.26 20:151.31840.000.000.0040.00
14190582009.01.26 18:10sell0.20usdchf1.14600.00001.14402009.01.26 19:281.14400.000.000.0034.97
14190822009.01.26 18:11sell0.20usdchf1.14610.00001.14412009.01.26 19:281.14410.000.000.0034.96
14204472009.01.26 22:34sell0.20eurusd1.31200.00001.31002009.01.27 08:451.32200.000.00-1.59-200.00
14204492009.01.26 22:35sell0.20eurusd1.31190.00001.30992009.01.27 08:451.32200.000.00-1.59-202.00
14204502009.01.26 22:35buy0.20usdchf1.14000.00001.14202009.01.26 22:481.14200.000.000.0035.03
14214822009.01.27 08:46buy0.20usdchf1.13670.00001.13872009.01.27 09:091.13720.000.000.008.79
14214972009.01.27 08:55buy0.20usdchf1.13540.00001.13742009.01.27 09:091.13740.000.000.0035.17
14215152009.01.27 09:01buy0.20eurusd1.32290.00001.32492009.01.27 09:501.31920.000.000.00-74.00
14215402009.01.27 09:15buy0.20eurusd1.32080.00001.32282009.01.27 09:501.31920.000.000.00-32.00
14216742009.01.27 10:01sell0.20eurusd1.32020.00001.31822009.01.27 10:051.31950.000.000.0014.00
14216752009.01.27 10:01sell0.20eurusd1.32020.00001.31822009.01.27 10:051.31950.000.000.0014.00
14217282009.01.27 10:12sell0.20eurusd1.32000.00001.31802009.01.27 11:011.32400.000.000.00-80.00
14217292009.01.27 10:13sell0.20eurusd1.32020.00001.31822009.01.27 11:011.32480.000.000.00-92.00
14217432009.01.27 10:14buy0.20usdchf1.13830.00001.14032009.01.27 11:011.13470.000.000.00-63.45
14217612009.01.27 10:17buy0.20usdchf1.13830.00001.14032009.01.27 11:011.13500.000.000.00-58.15
14221642009.01.27 11:09buy0.20usdchf1.13560.00001.13762009.01.27 11:161.13660.000.000.0017.60
14221672009.01.27 11:09buy0.20usdchf1.13570.00001.13772009.01.27 11:161.13650.000.000.0014.08
14221882009.01.27 11:11sell0.20eurusd1.32480.00001.32282009.01.27 11:161.32440.000.000.008.00
14221892009.01.27 11:11sell0.20eurusd1.32470.00001.32272009.01.27 11:161.32430.000.000.008.00
14222812009.01.27 11:28sell0.20eurusd1.32530.00001.32332009.01.27 11:421.32470.000.000.0012.00
14222822009.01.27 11:29sell0.20eurusd1.32530.00001.32332009.01.27 11:421.32460.000.000.0014.00
14224252009.01.27 11:57sell0.20eurusd1.32600.00001.32402009.01.27 12:041.32940.000.000.00-68.00
14224272009.01.27 11:57sell0.20eurusd1.32630.00001.32432009.01.27 12:041.32940.000.000.00-62.00
14224322009.01.27 11:58buy0.20usdchf1.13600.00001.13802009.01.27 12:041.13480.000.000.00-21.15
14224372009.01.27 11:58buy0.20usdchf1.13600.00001.13802009.01.27 12:041.13430.000.000.00-29.97
14225292009.01.27 12:07buy0.20eurusd1.33110.00001.33312009.01.27 12:201.33060.000.000.00-10.00
14225302009.01.27 12:08sell0.20usdchf1.13330.00001.13132009.01.27 12:201.13250.000.000.0014.13
14225372009.01.27 12:08buy0.20eurusd1.33070.00001.33272009.01.27 12:201.33070.000.000.000.00
14225742009.01.27 12:12sell0.20usdchf1.13370.00001.13172009.01.27 12:201.13270.000.000.0017.66
14226672009.01.27 12:25sell0.20usdchf1.13330.00001.13132009.01.27 13:551.13760.000.000.00-75.60
14226682009.01.27 12:25sell0.20usdchf1.13340.00001.13142009.01.27 13:551.13750.000.000.00-72.09
14227312009.01.27 12:36buy0.20eurusd1.33030.00001.33232009.01.27 13:551.32370.000.000.00-132.00
14227322009.01.27 12:36buy0.20eurusd1.33020.00001.33222009.01.27 13:551.32370.000.000.00-130.00
14233482009.01.27 14:03sell0.20eurusd1.32500.00001.32302009.01.27 14:191.32440.000.000.0012.00
14233502009.01.27 14:03buy0.20usdchf1.13590.00001.13792009.01.27 14:191.13680.000.000.0015.83
14233512009.01.27 14:03sell0.20eurusd1.32520.00001.32322009.01.27 14:191.32440.000.000.0016.00
14233522009.01.27 14:03buy0.20usdchf1.13590.00001.13792009.01.27 14:191.13670.000.000.0014.08
14236512009.01.27 14:42sell0.20eurusd1.32090.00001.31892009.01.27 14:441.32050.000.000.008.00
14236672009.01.27 14:43sell0.20eurusd1.32100.00001.31902009.01.27 14:441.32030.000.000.0014.00
14238182009.01.27 15:12sell0.20eurusd1.32060.00001.31862009.01.27 15:211.31860.000.000.0040.00
14238192009.01.27 15:12buy0.20usdchf1.13800.00001.14002009.01.27 15:221.14000.000.000.0035.09
14238222009.01.27 15:12buy0.20usdchf1.13800.00001.14002009.01.27 15:221.14000.000.000.0035.09
14238232009.01.27 15:12sell0.20eurusd1.32060.00001.31862009.01.27 15:211.31860.000.000.0040.00
14240032009.01.27 15:40sell0.20eurusd1.31720.00001.31522009.01.27 16:491.31630.000.000.0018.00
14240082009.01.27 15:41sell0.20eurusd1.31770.00001.31572009.01.27 16:471.31750.000.000.004.00
14241482009.01.27 16:10buy0.20usdchf1.13900.00001.14102009.01.27 16:491.14100.000.000.0035.06
14244472009.01.27 16:52sell0.20eurusd1.31780.00001.31582009.01.27 17:301.32150.000.000.00-74.00
14244492009.01.27 16:52sell0.20eurusd1.31800.00001.31602009.01.27 17:301.32140.000.000.00-68.00
14244512009.01.27 16:52buy0.20usdchf1.14000.00001.14202009.01.27 18:021.14000.000.000.000.00
14244602009.01.27 16:53buy0.20usdchf1.13970.00001.14172009.01.27 18:031.14110.000.000.0024.54
14250082009.01.27 17:58buy0.20eurusd1.32020.00001.32222009.01.27 18:421.31530.000.000.00-98.00
14250092009.01.27 17:58buy0.20eurusd1.32020.00001.32222009.01.27 18:261.31510.000.000.00-102.00
14251622009.01.27 18:11buy0.20usdchf1.14190.00001.14392009.01.27 19:051.14030.000.000.00-28.06
14251732009.01.27 18:12buy0.20usdchf1.14140.00001.14342009.01.27 19:021.14010.000.000.00-22.81
14254072009.01.27 18:42sell0.20eurusd1.31500.00001.31302009.01.27 19:141.31650.000.000.00-30.00
14254872009.01.27 18:54sell0.20eurusd1.31660.00001.31462009.01.27 19:141.31610.000.000.0010.00
14255982009.01.27 19:09buy0.20usdchf1.13900.00001.14102009.01.27 19:161.14100.000.000.0035.06
14256162009.01.27 19:10buy0.20usdchf1.13850.00001.14052009.01.27 19:161.14050.000.000.0035.07
14257502009.01.27 19:25sell0.20eurusd1.31430.00001.31232009.01.27 21:081.31610.000.000.00-36.00
14257642009.01.27 19:26sell0.20eurusd1.31570.00001.31372009.01.27 21:081.31590.000.000.00-4.00
14257702009.01.27 19:27buy0.20usdchf1.13990.00001.14192009.01.27 19:551.14020.000.000.005.26
14257712009.01.27 19:27buy0.20usdchf1.13930.00001.14132009.01.27 22:301.13850.000.000.00-14.05
14259252009.01.27 20:00buy0.20usdchf1.13920.00001.14122009.01.27 22:311.13780.000.000.00-24.61
14262462009.01.27 21:13sell0.20eurusd1.31730.00001.31532009.01.27 22:301.31710.000.000.004.00
14262572009.01.27 21:16sell0.20eurusd1.31760.00001.31562009.01.27 22:301.31710.000.000.0010.00
14266592009.01.27 23:17sell0.20eurusd1.31860.00001.31662009.01.27 23:361.32080.000.000.00-44.00
14266602009.01.27 23:17sell0.20eurusd1.31870.00001.31672009.01.27 23:361.32080.000.000.00-42.00
14266682009.01.27 23:21buy0.20usdchf1.13670.00001.13872009.01.27 23:351.13760.000.000.0015.82
14266692009.01.27 23:21buy0.20usdchf1.13670.00001.13872009.01.27 23:351.13790.000.000.0021.09
14267812009.01.27 23:52buy0.20eurusd1.31950.00001.32152009.01.28 00:351.31580.000.000.60-74.00
14267892009.01.27 23:56buy0.20eurusd1.31910.00001.32112009.01.28 00:341.31590.000.000.60-64.00
14270022009.01.28 01:20sell0.20eurusd1.31750.00001.31552009.01.28 01:451.31920.000.000.00-34.00
14270032009.01.28 01:20sell0.20eurusd1.31770.00001.31572009.01.28 01:451.31920.000.000.00-30.00
14270322009.01.28 01:31buy0.20usdchf1.14050.00001.14252009.01.28 01:451.14070.000.000.003.51
14270332009.01.28 01:31buy0.20usdchf1.14030.00001.14232009.01.28 01:441.14050.000.000.003.51
14271122009.01.28 02:29buy0.20eurusd1.32010.00001.32212009.01.28 02:431.32210.000.000.0040.00
14271702009.01.28 03:33buy0.20eurusd1.32290.00001.32492009.01.28 04:281.32040.000.000.00-50.00
14271732009.01.28 03:37buy0.20eurusd1.32200.00001.32402009.01.28 04:231.31950.000.000.00-50.00
14271742009.01.28 03:38sell0.20usdchf1.13990.00001.13792009.01.28 04:281.14080.000.000.00-15.78
14271762009.01.28 03:38sell0.20usdchf1.14010.00001.13812009.01.28 04:271.14120.000.000.00-19.28
14272602009.01.28 04:33buy0.20eurusd1.31930.00001.32132009.01.28 04:431.32130.000.000.0040.00
14273182009.01.28 05:13buy0.20eurusd1.32360.00001.32562009.01.28 05:241.32420.000.000.0012.00
14273222009.01.28 05:14buy0.20eurusd1.32190.00001.32392009.01.28 05:231.32390.000.000.0040.00
14273512009.01.28 05:29sell0.20eurusd1.32570.00001.32372009.01.28 05:351.32370.000.000.0040.00
14273822009.01.28 05:57sell0.20eurusd1.32520.00001.32322009.01.28 06:251.32320.000.000.0040.00
14274032009.01.28 06:25buy0.20eurusd1.32320.00001.32522009.01.28 07:321.32520.000.000.0040.00
14274512009.01.28 07:26sell0.20eurusd1.32440.00001.32242009.01.28 08:061.32420.000.000.004.00
14274812009.01.28 07:41buy0.20eurusd1.32370.00001.32572009.01.28 07:591.32570.000.000.0040.00
14275382009.01.28 08:06buy0.20eurusd1.32500.00001.32702009.01.28 08:521.32540.000.000.008.00
14275692009.01.28 08:17sell0.20usdchf1.13990.00001.13792009.01.28 08:531.13790.000.000.0035.15
14275702009.01.28 08:17sell0.20usdchf1.14000.00001.13802009.01.28 08:271.13800.000.000.0035.15
14276302009.01.28 08:52sell0.20eurusd1.32560.00001.32362009.01.28 09:441.32360.000.000.0040.00
14277412009.01.28 09:47buy0.20usdchf1.13820.00001.14022009.01.28 10:131.13920.000.000.0017.56
14277462009.01.28 09:49buy0.20usdchf1.13800.00001.14002009.01.28 10:131.13920.000.000.0021.07
14277832009.01.28 10:08sell0.20eurusd1.32480.00001.32282009.01.28 10:131.32370.000.000.0022.00
14277842009.01.28 10:08sell0.20eurusd1.32510.00001.32312009.01.28 10:131.32370.000.000.0028.00
14279012009.01.28 10:30sell0.20eurusd1.32450.00001.32252009.01.28 10:471.32420.000.000.006.00
14279082009.01.28 10:31sell0.20eurusd1.32470.00001.32272009.01.28 10:431.32450.000.000.004.00
14281472009.01.28 11:13buy0.20eurusd1.32990.00001.33192009.01.28 11:271.32860.000.000.00-26.00
14281932009.01.28 11:17buy0.20eurusd1.32950.00001.33152009.01.28 11:271.32940.000.000.00-2.00
14282242009.01.28 11:20sell0.20usdchf1.13600.00001.13402009.01.28 11:271.13410.000.000.0033.51
14282982009.01.28 11:30sell0.20usdchf1.13520.00001.13322009.01.28 11:481.13410.000.000.0019.40
14283032009.01.28 11:30sell0.20usdchf1.13540.00001.13342009.01.28 11:481.13420.000.000.0021.16
14283052009.01.28 11:30buy0.20eurusd1.32830.00001.33032009.01.28 11:481.33030.000.000.0040.00
14283062009.01.28 11:30buy0.20eurusd1.32780.00001.32982009.01.28 11:391.32980.000.000.0040.00
14284102009.01.28 11:41buy0.20eurusd1.32860.00001.33062009.01.28 11:481.33000.000.000.0028.00
14285052009.01.28 11:52buy0.20eurusd1.32880.00001.33082009.01.28 12:381.32710.000.000.00-34.00
14285072009.01.28 11:52buy0.20eurusd1.32870.00001.33072009.01.28 12:381.32710.000.000.00-32.00
14285542009.01.28 11:58sell0.20usdchf1.13530.00001.13332009.01.28 12:381.13620.000.000.00-15.84
14285552009.01.28 11:58sell0.20usdchf1.13540.00001.13342009.01.28 13:581.14250.000.000.00-124.29
14289182009.01.28 12:47sell0.20eurusd1.32850.00001.32652009.01.28 12:551.32650.000.000.0040.00
14289222009.01.28 12:47sell0.20eurusd1.32830.00001.32632009.01.28 12:551.32630.000.000.0040.00
14289932009.01.28 13:01sell0.20eurusd1.32760.00001.32562009.01.28 13:131.32560.000.000.0040.00
14289942009.01.28 13:01sell0.20eurusd1.32770.00001.32572009.01.28 13:131.32570.000.000.0040.00
14291142009.01.28 13:23buy0.20usdchf1.14010.00001.14212009.01.28 13:301.14210.000.000.0035.02
14292362009.01.28 13:37sell0.20eurusd1.32420.00001.32222009.01.28 13:571.32530.000.000.00-22.00
14292522009.01.28 13:40sell0.20eurusd1.32470.00001.32272009.01.28 13:571.32530.000.000.00-12.00
14295792009.01.28 14:48sell0.20eurusd1.32640.00001.32442009.01.28 15:581.32880.000.000.00-48.00
14295802009.01.28 14:48sell0.20eurusd1.32660.00001.32462009.01.28 15:581.32880.000.000.00-44.00
14296422009.01.28 15:01buy0.20usdchf1.14020.00001.14222009.01.28 15:571.14080.000.000.0010.52
14296432009.01.28 15:02buy0.20usdchf1.14010.00001.14212009.01.28 15:571.14080.000.000.0012.27
14300262009.01.28 15:59sell0.20usdchf1.14240.00001.14042009.01.28 17:101.14040.000.000.0035.08
14300282009.01.28 15:59sell0.20usdchf1.14250.00001.14052009.01.28 17:101.14050.000.000.0035.07
14300402009.01.28 16:01buy0.20eurusd1.32680.00001.32882009.01.28 16:241.32880.000.000.0040.00
14300642009.01.28 16:03buy0.20eurusd1.32720.00001.32922009.01.28 16:201.32760.000.000.008.00
14302732009.01.28 16:28sell0.20eurusd1.32930.00001.32732009.01.28 16:411.32730.000.000.0040.00
14304152009.01.28 16:42buy0.20eurusd1.32650.00001.32852009.01.28 16:521.32850.000.000.0040.00
14304852009.01.28 16:52sell0.20eurusd1.32790.00001.32592009.01.28 17:131.32910.000.000.00-24.00
14306142009.01.28 17:12buy0.20eurusd1.33050.00001.33252009.01.28 17:351.32890.000.000.00-32.00
14306272009.01.28 17:13sell0.20usdchf1.14100.00001.13902009.01.28 17:351.13900.000.000.0035.12
14306312009.01.28 17:13sell0.20usdchf1.14150.00001.13952009.01.28 17:311.13950.000.000.0035.10
14306662009.01.28 17:17buy0.20eurusd1.32740.00001.32942009.01.28 17:341.32940.000.000.0040.00
14307822009.01.28 17:39sell0.20usdchf1.14040.00001.13842009.01.28 19:031.14370.000.000.00-57.71
14307852009.01.28 17:39sell0.20usdchf1.14090.00001.13892009.01.28 19:031.14360.000.000.00-47.22
14308072009.01.28 17:43buy0.20eurusd1.32750.00001.32952009.01.28 19:031.32440.000.000.00-62.00
14308092009.01.28 17:43buy0.20eurusd1.32760.00001.32962009.01.28 19:031.32510.000.000.00-50.00
14314492009.01.28 19:32buy0.20eurusd1.32320.00001.32522009.01.28 19:431.32520.000.000.0040.00
14314502009.01.28 19:32buy0.20eurusd1.32320.00001.32522009.01.28 19:431.32520.000.000.0040.00
14315172009.01.28 19:46buy0.20eurusd1.32350.00001.32552009.01.28 20:011.32550.000.000.0040.00
14315182009.01.28 19:46buy0.20eurusd1.32340.00001.32542009.01.28 20:011.32540.000.000.0040.00
14316052009.01.28 20:06sell0.20usdchf1.14460.00001.14262009.01.28 20:181.14260.000.000.0035.01
14316062009.01.28 20:06sell0.20usdchf1.14470.00001.14272009.01.28 20:181.14270.000.000.0035.00
14316262009.01.28 20:10buy0.20eurusd1.32430.00001.32632009.01.28 20:181.32630.000.000.0040.00
14317082009.01.28 20:41sell0.20usdchf1.14400.00001.14202009.01.28 22:081.14570.000.000.00-29.68
14317452009.01.28 20:51sell0.20usdchf1.14400.00001.14202009.01.28 22:081.14580.000.000.00-31.42
14317882009.01.28 21:09buy0.20eurusd1.32530.00001.32732009.01.28 22:081.32500.000.000.00-6.00
14317972009.01.28 21:10buy0.20eurusd1.32420.00001.32622009.01.28 22:071.32500.000.000.0016.00
14320452009.01.28 22:15buy0.20eurusd1.32710.00001.32912009.01.28 22:211.31890.000.000.00-164.00
14320472009.01.28 22:15buy0.20eurusd1.32550.00001.32752009.01.28 22:211.31910.000.000.00-128.00
14320622009.01.28 22:18sell0.20usdchf1.14610.00001.14412009.01.28 22:211.15190.000.000.00-100.70
14320632009.01.28 22:18sell0.20usdchf1.14680.00001.14482009.01.28 22:211.15190.000.000.00-88.55
14321572009.01.28 22:23buy0.20usdchf1.15320.00001.15522009.01.28 22:251.15370.000.000.008.67
14321582009.01.28 22:23buy0.20usdchf1.15290.00001.15492009.01.28 22:261.15490.000.000.0034.64
14321652009.01.28 22:23sell0.20eurusd1.31680.00001.31482009.01.28 22:261.31480.000.000.0040.00
14321662009.01.28 22:23sell0.20eurusd1.31680.00001.31482009.01.28 22:261.31480.000.000.0040.00
14322072009.01.28 22:27buy0.20usdchf1.15400.00001.15602009.01.28 22:541.15510.000.000.0019.05
14322082009.01.28 22:27sell0.20eurusd1.31440.00001.31242009.01.28 22:301.31240.000.000.0040.00
14322132009.01.28 22:28buy0.20usdchf1.15380.00001.15582009.01.28 22:561.15580.000.000.0034.61
14322142009.01.28 22:28sell0.20eurusd1.31500.00001.31302009.01.28 22:281.31300.000.000.0040.00
14322682009.01.28 22:32sell0.20eurusd1.31220.00001.31022009.01.28 22:551.31180.000.000.008.00
14322712009.01.28 22:33sell0.20eurusd1.31220.00001.31022009.01.28 22:541.31190.000.000.006.00
14324812009.01.28 23:00sell0.20eurusd1.31340.00001.31142009.01.28 23:051.31140.000.000.0040.00
14324822009.01.28 23:00sell0.20eurusd1.31330.00001.31132009.01.28 23:051.31130.000.000.0040.00
14325502009.01.28 23:10buy0.20usdchf1.15410.00001.15612009.01.29 01:471.15270.000.00-2.42-24.29
14326442009.01.28 23:24buy0.20usdchf1.15360.00001.15562009.01.29 01:471.15270.000.00-2.42-15.62
14326962009.01.28 23:35sell0.20eurusd1.31240.00001.31042009.01.29 01:471.31560.000.00-4.76-64.00
14326972009.01.28 23:35sell0.20eurusd1.31250.00001.31052009.01.29 01:471.31560.000.00-4.76-62.00
14330442009.01.29 02:10sell0.20eurusd1.31670.00001.31472009.01.29 02:351.31470.000.000.0040.00
14330452009.01.29 02:10sell0.20eurusd1.31680.00001.31482009.01.29 02:351.31480.000.000.0040.00
14330462009.01.29 02:10buy0.20usdchf1.15150.00001.15352009.01.29 02:351.15310.000.000.0027.75
14331012009.01.29 02:54sell0.20eurusd1.31470.00001.31272009.01.29 03:491.31270.000.000.0040.00
14331022009.01.29 02:54buy0.20usdchf1.15240.00001.15442009.01.29 03:541.15440.000.000.0034.65
14331132009.01.29 03:09sell0.20eurusd1.31520.00001.31322009.01.29 03:431.31320.000.000.0040.00
14331632009.01.29 04:35sell0.20eurusd1.31220.00001.31022009.01.29 06:571.31020.000.000.0040.00
14331882009.01.29 05:57sell0.20usdchf1.15520.00001.15322009.01.29 07:441.15490.000.000.005.20
14332652009.01.29 07:29buy0.20usdchf1.15540.00001.15742009.01.29 09:241.15440.000.000.00-17.33
14332882009.01.29 07:46sell0.20eurusd1.31170.00001.30972009.01.29 09:081.30970.000.000.0040.00
14332892009.01.29 07:46sell0.20eurusd1.31180.00001.30982009.01.29 09:081.30980.000.000.0040.00
14333962009.01.29 09:00sell0.20usdchf1.15470.00001.15272009.01.29 12:541.15550.000.000.00-13.85
14334962009.01.29 09:40sell0.20eurusd1.31170.00001.30972009.01.29 09:591.30970.000.000.0040.00
14335682009.01.29 10:02sell0.20usdchf1.15570.00001.15372009.01.29 10:421.15590.000.000.00-3.46
14335692009.01.29 10:03buy0.20eurusd1.30920.00001.31122009.01.29 14:061.30800.000.000.00-24.00
14335762009.01.29 10:03buy0.20eurusd1.30700.00001.30902009.01.29 14:061.30810.000.000.0022.00
14354412009.01.29 16:14sell0.20usdchf1.14890.00001.14692009.01.29 16:471.14690.000.000.0034.88
14354432009.01.29 16:14buy0.20eurusd1.31110.00001.31312009.01.29 16:261.31310.000.000.0040.00
14354442009.01.29 16:15sell0.20usdchf1.14880.00001.14682009.01.29 16:471.14680.000.000.0034.88
14354452009.01.29 16:15buy0.20eurusd1.31120.00001.31322009.01.29 16:261.31320.000.000.0040.00
14355692009.01.29 16:32buy0.20eurusd1.31190.00001.32192009.01.29 16:471.31500.000.000.0062.00
14356182009.01.29 16:41sell0.20eurusd1.31370.00001.30372009.01.29 17:101.31600.000.000.00-46.00
14359832009.01.29 17:37buy0.20usdchf1.14900.00001.15902009.01.29 17:571.14350.000.000.00-96.20
14359872009.01.29 17:38buy0.20usdchf1.14880.00001.15882009.01.29 17:571.14330.000.000.00-96.21
14360372009.01.29 17:48sell0.20eurusd1.31340.00001.30342009.01.29 17:571.31090.000.000.0050.00
14360402009.01.29 17:48sell0.20eurusd1.31350.00001.30352009.01.29 17:571.31080.000.000.0054.00
14360992009.01.29 17:58sell0.20eurusd1.31140.00001.30142009.01.29 18:091.30940.000.000.0040.00
14362322009.01.29 18:10sell0.20usdchf1.14210.00001.13212009.01.29 18:541.14360.000.000.00-26.23
14362552009.01.29 18:15sell0.20usdchf1.14240.00001.13242009.01.29 18:541.14430.000.000.00-33.21
14365522009.01.29 18:55sell0.20usdchf1.14430.00001.13432009.01.29 19:311.14670.000.000.00-41.86
14366902009.01.29 19:19sell0.20eurusd1.30920.00001.29922009.01.29 19:311.30540.000.000.0076.00
14366912009.01.29 19:19sell0.20eurusd1.30920.00001.29922009.01.29 19:311.30590.000.000.0066.00
14372532009.01.29 20:06sell0.20eurusd1.29640.00001.28642009.01.29 20:101.29360.000.000.0056.00
14373192009.01.29 20:14sell0.20eurusd1.29540.00001.28542009.01.29 21:001.29620.000.000.00-16.00
14373202009.01.29 20:14sell0.20eurusd1.29560.00001.28562009.01.29 21:031.29650.000.000.00-18.00
14373212009.01.29 20:14buy0.20usdchf1.15240.00001.16242009.01.29 21:001.15140.000.000.00-17.37
14373242009.01.29 20:15buy0.20usdchf1.15230.00001.16232009.01.29 21:001.15140.000.000.00-15.63
14378152009.01.29 21:50buy0.20eurusd1.29570.00001.30572009.01.29 22:211.29610.000.000.008.00
14378292009.01.29 21:52buy0.20eurusd1.29500.00001.30502009.01.29 22:211.29610.000.000.0022.00
14378562009.01.29 21:53sell0.20usdchf1.15190.00001.14192009.01.29 22:211.15130.000.000.0010.42
14378882009.01.29 21:56sell0.20usdchf1.15240.00001.14242009.01.29 22:211.15130.000.000.0019.11
14156352009.01.26 08:43buy0.40eurusd1.29160.00001.29362009.01.26 09:411.29270.000.000.0044.00
14159742009.01.26 10:18buy0.40eurusd1.28850.00001.29052009.01.26 10:411.29050.000.000.0080.00
14160772009.01.26 10:42sell0.40eurusd1.29070.00001.28872009.01.26 11:261.29220.000.000.00-60.00
14162572009.01.26 11:07sell0.40eurusd1.29350.00001.29152009.01.26 11:571.29660.000.000.00-124.00
14162582009.01.26 11:07buy0.40usdchf1.16010.00001.16212009.01.26 11:261.16210.000.000.0068.84
14163852009.01.26 11:26sell0.40usdchf1.16150.00001.15952009.01.26 11:391.15950.000.000.0069.00
14166712009.01.26 12:06sell0.40usdchf1.15990.00001.15792009.01.26 12:121.15790.000.000.0069.09
14167712009.01.26 12:25sell0.40usdchf1.16060.00001.15862009.01.26 13:411.15990.000.000.0024.14
14167722009.01.26 12:25sell0.40usdchf1.16070.00001.15872009.01.26 13:401.16050.000.000.006.89
14167892009.01.26 12:28buy0.40eurusd1.29430.00001.29632009.01.26 13:371.29630.000.000.0080.00
14167942009.01.26 12:29buy0.40eurusd1.29350.00001.29552009.01.26 13:071.29550.000.000.0080.00
14180552009.01.26 16:15buy0.40eurusd1.29900.00001.30102009.01.26 16:191.30100.000.000.0080.00
14181172009.01.26 16:23buy0.40eurusd1.29880.00001.30082009.01.26 16:381.30080.000.000.0080.00
14182382009.01.26 16:41sell0.40eurusd1.30260.00001.30062009.01.26 17:191.30850.000.000.00-236.00
14182492009.01.26 16:43sell0.40eurusd1.30420.00001.30222009.01.26 22:171.31070.000.000.00-260.00
14214762009.01.27 08:45sell0.40eurusd1.32180.00001.31982009.01.27 08:461.32210.000.000.00-12.00
14214772009.01.27 08:45sell0.40eurusd1.32180.00001.31982009.01.27 08:461.32240.000.000.00-24.00
14214982009.01.27 08:55buy0.40usdchf1.13520.00001.13722009.01.27 09:091.13720.000.000.0070.35
14215352009.01.27 09:10buy0.40eurusd1.32130.00001.32332009.01.27 09:501.31920.000.000.00-84.00
14215602009.01.27 09:21buy0.40eurusd1.31930.00001.32132009.01.27 09:501.31930.000.000.000.00
14217442009.01.27 10:14sell0.40eurusd1.32160.00001.31962009.01.27 11:011.32410.000.000.00-100.00
14217562009.01.27 10:15sell0.40eurusd1.32170.00001.31972009.01.27 11:011.32470.000.000.00-120.00
14217922009.01.27 10:21buy0.40usdchf1.13670.00001.13872009.01.27 11:011.13480.000.000.00-66.97
14217942009.01.27 10:21buy0.40usdchf1.13670.00001.13872009.01.27 11:011.13490.000.000.00-63.44
14224562009.01.27 12:00sell0.40eurusd1.32830.00001.32632009.01.27 12:041.32940.000.000.00-44.00
14224572009.01.27 12:00sell0.40eurusd1.32790.00001.32592009.01.27 12:041.32970.000.000.00-72.00
14224612009.01.27 12:00buy0.40usdchf1.13440.00001.13642009.01.27 12:041.13440.000.000.000.00
14224622009.01.27 12:00buy0.40usdchf1.13440.00001.13642009.01.27 12:041.13470.000.000.0010.58
14225702009.01.27 12:11buy0.40eurusd1.32960.00001.33162009.01.27 12:201.33060.000.000.0040.00
14227442009.01.27 12:38sell0.40usdchf1.13480.00001.13282009.01.27 13:541.13750.000.000.00-94.95
14227452009.01.27 12:38buy0.40eurusd1.32870.00001.33072009.01.27 13:551.32370.000.000.00-200.00
14227462009.01.27 12:38sell0.40usdchf1.13500.00001.13302009.01.27 13:551.13750.000.000.00-87.91
14227472009.01.27 12:38buy0.40eurusd1.32840.00001.33042009.01.27 13:551.32370.000.000.00-188.00
14242702009.01.27 16:30sell0.40eurusd1.31890.00001.31692009.01.27 16:491.31690.000.000.0080.00
14243382009.01.27 16:40sell0.40eurusd1.31940.00001.31742009.01.27 16:471.31740.000.000.0080.00
14244922009.01.27 16:59sell0.40eurusd1.31960.00001.31762009.01.27 17:301.32110.000.000.00-60.00
14244932009.01.27 16:59sell0.40eurusd1.31970.00001.31772009.01.27 17:301.32150.000.000.00-72.00
14245992009.01.27 17:11buy0.40usdchf1.13810.00001.14012009.01.27 18:021.14010.000.000.0070.17
14246002009.01.27 17:11buy0.40usdchf1.13810.00001.14012009.01.27 18:021.14010.000.000.0070.17
14250252009.01.27 18:00buy0.40eurusd1.31860.00001.32062009.01.27 18:421.31500.000.000.00-144.00
14250262009.01.27 18:00buy0.40eurusd1.31840.00001.32042009.01.27 18:261.31520.000.000.00-128.00
14253082009.01.27 18:27buy0.40usdchf1.14030.00001.14232009.01.27 19:051.14030.000.000.000.00
14253992009.01.27 18:42buy0.40usdchf1.13970.00001.14172009.01.27 19:021.13990.000.000.007.02
14254892009.01.27 18:54sell0.40eurusd1.31690.00001.31492009.01.27 19:141.31650.000.000.0016.00
14256172009.01.27 19:10sell0.40eurusd1.31820.00001.31622009.01.27 19:141.31620.000.000.0080.00
14257662009.01.27 19:27sell0.40eurusd1.31580.00001.31382009.01.27 21:081.31590.000.000.00-4.00
14258272009.01.27 19:37buy0.40usdchf1.13830.00001.14032009.01.27 19:551.14030.000.000.0070.16
14260182009.01.27 20:19sell0.40eurusd1.31790.00001.31592009.01.27 21:081.31590.000.000.0080.00
14262802009.01.27 21:25sell0.40eurusd1.31880.00001.31682009.01.27 22:301.31680.000.000.0080.00
14262832009.01.27 21:25sell0.40eurusd1.31930.00001.31732009.01.27 22:301.31730.000.000.0080.00
14262842009.01.27 21:25buy0.40usdchf1.13760.00001.13962009.01.27 22:311.13800.000.000.0014.06
14262852009.01.27 21:25buy0.40usdchf1.13760.00001.13962009.01.27 22:301.13850.000.000.0031.62
14266742009.01.27 23:23sell0.40eurusd1.32020.00001.31822009.01.27 23:351.32040.000.000.00-8.00
14266752009.01.27 23:23sell0.40eurusd1.32030.00001.31832009.01.27 23:351.32040.000.000.00-4.00
14268302009.01.28 00:08buy0.40eurusd1.31790.00001.31992009.01.28 00:351.31580.000.000.00-84.00
14268622009.01.28 00:18buy0.40eurusd1.31750.00001.31952009.01.28 00:341.31610.000.000.00-56.00
14270212009.01.28 01:30sell0.40eurusd1.31900.00001.31702009.01.28 01:451.31920.000.000.00-8.00
14270312009.01.28 01:31sell0.40eurusd1.31930.00001.31732009.01.28 01:441.31920.000.000.004.00
14271752009.01.28 03:38buy0.40eurusd1.32140.00001.32342009.01.28 04:281.32040.000.000.00-40.00
14271822009.01.28 03:42buy0.40eurusd1.32030.00001.32232009.01.28 04:231.31970.000.000.00-24.00
14272022009.01.28 03:50sell0.40usdchf1.14140.00001.13942009.01.28 04:281.14080.000.000.0021.04
14272132009.01.28 03:54sell0.40usdchf1.14180.00001.13982009.01.28 04:271.14120.000.000.0021.03
14273212009.01.28 05:14buy0.40eurusd1.32210.00001.32412009.01.28 05:231.32410.000.000.0080.00
14275102009.01.28 07:59sell0.40eurusd1.32630.00001.32432009.01.28 08:061.32430.000.000.0080.00
14275442009.01.28 08:07buy0.40eurusd1.32350.00001.32552009.01.28 08:521.32550.000.000.0080.00
14279472009.01.28 10:40sell0.40eurusd1.32600.00001.32402009.01.28 10:471.32400.000.000.0080.00
14279482009.01.28 10:40sell0.40eurusd1.32650.00001.32452009.01.28 10:431.32450.000.000.0080.00
14282072009.01.28 11:19buy0.40eurusd1.32840.00001.33042009.01.28 11:271.32860.000.000.008.00
14282132009.01.28 11:19buy0.40eurusd1.32780.00001.32982009.01.28 11:271.32950.000.000.0068.00
14286792009.01.28 12:14buy0.40eurusd1.32700.00001.32902009.01.28 12:381.32720.000.000.008.00
14286812009.01.28 12:14buy0.40eurusd1.32720.00001.32922009.01.28 12:381.32720.000.000.000.00
14287092009.01.28 12:17sell0.40usdchf1.13680.00001.13482009.01.28 12:381.13640.000.000.0014.08
14287112009.01.28 12:17sell0.40usdchf1.13710.00001.13512009.01.28 13:581.14250.000.000.00-189.06
14293182009.01.28 13:51sell0.40eurusd1.32570.00001.32372009.01.28 13:571.32530.000.000.0016.00
14298202009.01.28 15:34sell0.40eurusd1.32850.00001.32652009.01.28 15:571.32880.000.000.00-12.00
14298212009.01.28 15:34sell0.40eurusd1.32850.00001.32652009.01.28 15:571.32870.000.000.00-8.00
14301582009.01.28 16:14buy0.40eurusd1.32560.00001.32762009.01.28 16:201.32760.000.000.0080.00
14305662009.01.28 17:04sell0.40eurusd1.32950.00001.32752009.01.28 17:121.33020.000.000.00-28.00
14306262009.01.28 17:13buy0.40eurusd1.32880.00001.33082009.01.28 17:351.32920.000.000.0016.00
14309862009.01.28 18:09sell0.40usdchf1.14280.00001.14082009.01.28 19:031.14380.000.000.00-34.97
14309872009.01.28 18:09buy0.40eurusd1.32420.00001.32622009.01.28 19:031.32480.000.000.0024.00
14309882009.01.28 18:09buy0.40eurusd1.32430.00001.32632009.01.28 19:031.32480.000.000.0020.00
14309892009.01.28 18:09sell0.40usdchf1.14310.00001.14112009.01.28 19:031.14350.000.000.00-13.99
14317902009.01.28 21:09sell0.40usdchf1.14550.00001.14352009.01.28 22:081.14580.000.000.00-10.47
14317912009.01.28 21:09sell0.40usdchf1.14550.00001.14352009.01.28 22:071.14580.000.000.00-10.47
14318192009.01.28 21:15buy0.40eurusd1.32360.00001.32562009.01.28 22:071.32500.000.000.0056.00
14320462009.01.28 22:15buy0.40eurusd1.32540.00001.32742009.01.28 22:211.31910.000.000.00-252.00
14320682009.01.28 22:18buy0.40eurusd1.32340.00001.32542009.01.28 22:211.31890.000.000.00-180.00
14320702009.01.28 22:18sell0.40usdchf1.14760.00001.14562009.01.28 22:211.15180.000.000.00-145.86
14321092009.01.28 22:21sell0.40usdchf1.14980.00001.14782009.01.28 22:211.15180.000.000.00-69.46
14321752009.01.28 22:24buy0.40usdchf1.15170.00001.15372009.01.28 22:251.15370.000.000.0069.34
14322912009.01.28 22:34sell0.40eurusd1.31370.00001.31172009.01.28 22:551.31170.000.000.0080.00
14323192009.01.28 22:36sell0.40eurusd1.31390.00001.31192009.01.28 22:541.31190.000.000.0080.00
14323282009.01.28 22:37buy0.40usdchf1.15230.00001.15432009.01.28 22:541.15430.000.000.0069.31
14326892009.01.28 23:33buy0.40usdchf1.15250.00001.15452009.01.29 01:471.15270.000.00-4.846.94
14326932009.01.28 23:34buy0.40usdchf1.15210.00001.15412009.01.29 01:471.15270.000.00-4.8420.82
14327512009.01.28 23:47sell0.40eurusd1.31390.00001.31192009.01.29 01:471.31560.000.00-9.52-68.00
14327522009.01.28 23:47sell0.40eurusd1.31410.00001.31212009.01.29 01:471.31570.000.00-9.52-64.00
14332222009.01.29 06:58sell0.40usdchf1.15690.00001.15492009.01.29 07:441.15490.000.000.0069.27
14332942009.01.29 07:49buy0.40usdchf1.15380.00001.15582009.01.29 09:091.15580.000.000.0069.22
14335722009.01.29 10:03sell0.40usdchf1.15630.00001.15432009.01.29 12:071.15430.000.000.0069.31
14335742009.01.29 10:03buy0.40eurusd1.30750.00001.30952009.01.29 14:061.30810.000.000.0024.00
14335832009.01.29 10:04sell0.40usdchf1.15760.00001.15562009.01.29 10:421.15560.000.000.0069.23
14343502009.01.29 12:54buy0.40eurusd1.30490.00001.30692009.01.29 13:041.30690.000.000.0080.00
14356552009.01.29 16:48sell0.40eurusd1.31480.00001.30482009.01.29 17:101.31620.000.000.00-56.00
14360352009.01.29 17:47buy0.40usdchf1.14740.00001.15742009.01.29 17:571.14340.000.000.00-139.93
14360362009.01.29 17:48buy0.40usdchf1.14680.00001.15682009.01.29 17:571.14340.000.000.00-118.94
14360612009.01.29 17:50sell0.40eurusd1.31460.00001.30462009.01.29 17:571.31050.000.000.00164.00
14360642009.01.29 17:50sell0.40eurusd1.31450.00001.30452009.01.29 17:571.31070.000.000.00152.00
14362572009.01.29 18:15sell0.40usdchf1.14310.00001.13312009.01.29 18:541.14440.000.000.00-45.44
14362582009.01.29 18:15sell0.40usdchf1.14350.00001.13352009.01.29 18:541.14440.000.000.00-31.46
14365792009.01.29 19:00sell0.40usdchf1.14540.00001.13542009.01.29 19:311.14670.000.000.00-45.35
14373652009.01.29 20:21sell0.40eurusd1.29650.00001.28652009.01.29 20:581.29560.000.000.0036.00
14374432009.01.29 20:35sell0.40eurusd1.29670.00001.28672009.01.29 20:581.29560.000.000.0044.00
14374692009.01.29 20:42buy0.40usdchf1.15140.00001.16142009.01.29 20:581.15220.000.000.0027.77
14374772009.01.29 20:43buy0.40usdchf1.15120.00001.16122009.01.29 20:581.15220.000.000.0034.72
14378372009.01.29 21:52buy0.40eurusd1.29470.00001.30472009.01.29 22:211.29610.000.000.0056.00
14157502009.01.26 09:13buy0.80eurusd1.29010.00001.29212009.01.26 09:411.29210.000.000.00160.00
14162432009.01.26 11:06sell0.80eurusd1.29260.00001.29062009.01.26 11:261.29200.000.000.0048.00
14164832009.01.26 11:41sell0.80eurusd1.29510.00001.29312009.01.26 11:571.29650.000.000.00-112.00
14169462009.01.26 13:03sell0.80usdchf1.16220.00001.16022009.01.26 13:401.16020.000.000.00137.91
14170492009.01.26 13:24sell0.80usdchf1.16230.00001.16032009.01.26 13:401.16030.000.000.00137.90
14182482009.01.26 16:42sell0.80eurusd1.30420.00001.30222009.01.26 17:191.30850.000.000.00-344.00
14183252009.01.26 16:54sell0.80eurusd1.30590.00001.30392009.01.26 22:171.31070.000.000.00-384.00
14215562009.01.27 09:19buy0.80eurusd1.31960.00001.32162009.01.27 09:501.31930.000.000.00-24.00
14217792009.01.27 10:20sell0.80eurusd1.32320.00001.32122009.01.27 11:011.32430.000.000.00-88.00
14217892009.01.27 10:21sell0.80eurusd1.32330.00001.32132009.01.27 11:011.32480.000.000.00-120.00
14218912009.01.27 10:36buy0.80usdchf1.13520.00001.13722009.01.27 11:011.13480.000.000.00-28.20
14218922009.01.27 10:36buy0.80usdchf1.13510.00001.13712009.01.27 11:011.13480.000.000.00-21.15
14224642009.01.27 12:00sell0.80eurusd1.32960.00001.32762009.01.27 12:041.32920.000.000.0032.00
14224652009.01.27 12:00sell0.80eurusd1.33030.00001.32832009.01.27 12:041.32940.000.000.0072.00
14224712009.01.27 12:01buy0.80usdchf1.13270.00001.13472009.01.27 12:031.13470.000.000.00141.01
14228312009.01.27 12:54buy0.80eurusd1.32720.00001.32922009.01.27 13:551.32370.000.000.00-280.00
14228342009.01.27 12:54buy0.80eurusd1.32690.00001.32892009.01.27 13:551.32360.000.000.00-264.00
14228732009.01.27 13:02sell0.80usdchf1.13640.00001.13442009.01.27 13:541.13760.000.000.00-84.39
14228802009.01.27 13:03sell0.80usdchf1.13650.00001.13452009.01.27 13:551.13740.000.000.00-63.30
14245692009.01.27 17:08sell0.80eurusd1.32180.00001.31982009.01.27 17:301.32140.000.000.0032.00
14245702009.01.27 17:08sell0.80eurusd1.32160.00001.31962009.01.27 17:301.32160.000.000.000.00
14250282009.01.27 18:01buy0.80eurusd1.31710.00001.31912009.01.27 18:421.31500.000.000.00-168.00
14250382009.01.27 18:01buy0.80eurusd1.31680.00001.31882009.01.27 18:261.31520.000.000.00-128.00
14254042009.01.27 18:42buy0.80usdchf1.13870.00001.14072009.01.27 19:051.14070.000.000.00140.26
14254642009.01.27 18:52buy0.80usdchf1.13800.00001.14002009.01.27 19:021.14000.000.000.00140.35
14256232009.01.27 19:11sell0.80eurusd1.31850.00001.31652009.01.27 19:141.31650.000.000.00160.00
14260192009.01.27 20:19sell0.80eurusd1.31780.00001.31582009.01.27 21:081.31580.000.000.00160.00
14264672009.01.27 22:18buy0.80usdchf1.13600.00001.13802009.01.27 22:301.13800.000.000.00140.60
14266872009.01.27 23:25sell0.80eurusd1.32190.00001.31992009.01.27 23:351.32050.000.000.00112.00
14266882009.01.27 23:25sell0.80eurusd1.32180.00001.31982009.01.27 23:351.32050.000.000.00104.00
14268782009.01.28 00:25buy0.80eurusd1.31630.00001.31832009.01.28 00:351.31580.000.000.00-40.00
14268792009.01.28 00:26buy0.80eurusd1.31590.00001.31792009.01.28 00:341.31630.000.000.0032.00
14270462009.01.28 01:38sell0.80eurusd1.32050.00001.31852009.01.28 01:441.31920.000.000.00104.00
14270482009.01.28 01:39sell0.80eurusd1.32080.00001.31882009.01.28 01:441.31920.000.000.00128.00
14271972009.01.28 03:46buy0.80eurusd1.31980.00001.32182009.01.28 04:281.32040.000.000.0048.00
14272042009.01.28 03:50buy0.80eurusd1.31880.00001.32082009.01.28 04:231.31930.000.000.0040.00
14282232009.01.28 11:20buy0.80eurusd1.32670.00001.32872009.01.28 11:261.32870.000.000.00160.00
14287102009.01.28 12:17buy0.80eurusd1.32530.00001.32732009.01.28 12:381.32730.000.000.00160.00
14287122009.01.28 12:17buy0.80eurusd1.32520.00001.32722009.01.28 12:381.32720.000.000.00160.00
14287822009.01.28 12:29sell0.80usdchf1.13840.00001.13642009.01.28 12:381.13640.000.000.00140.80
14288942009.01.28 12:44sell0.80usdchf1.13890.00001.13692009.01.28 13:581.14250.000.000.00-252.08
14298732009.01.28 15:41sell0.80eurusd1.33040.00001.32842009.01.28 15:571.32840.000.000.00160.00
14298752009.01.28 15:41sell0.80eurusd1.33040.00001.32842009.01.28 15:571.32840.000.000.00160.00
14306072009.01.28 17:11sell0.80eurusd1.33220.00001.33022009.01.28 17:121.33020.000.000.00160.00
14306672009.01.28 17:17buy0.80eurusd1.32730.00001.32932009.01.28 17:341.32930.000.000.00160.00
14310172009.01.28 18:17sell0.80usdchf1.14430.00001.14232009.01.28 19:031.14360.000.000.0048.97
14310202009.01.28 18:17sell0.80usdchf1.14470.00001.14272009.01.28 19:031.14360.000.000.0076.95
14311832009.01.28 18:44buy0.80eurusd1.32230.00001.32432009.01.28 19:011.32430.000.000.00160.00
14311842009.01.28 18:44buy0.80eurusd1.32230.00001.32432009.01.28 19:011.32430.000.000.00160.00
14318402009.01.28 21:24sell0.80usdchf1.14700.00001.14502009.01.28 22:071.14580.000.000.0083.78
14319662009.01.28 21:59sell0.80usdchf1.14710.00001.14512009.01.28 22:071.14570.000.000.0097.76
14320662009.01.28 22:18buy0.80eurusd1.32370.00001.32572009.01.28 22:211.31890.000.000.00-384.00
14321012009.01.28 22:20sell0.80usdchf1.14910.00001.14712009.01.28 22:211.15180.000.000.00-187.53
14321102009.01.28 22:21buy0.80eurusd1.32020.00001.32222009.01.28 22:211.31940.000.000.00-64.00
14327752009.01.28 23:53buy0.80usdchf1.15100.00001.15302009.01.29 01:471.15270.000.00-9.67117.98
14328902009.01.29 00:32sell0.80eurusd1.31550.00001.31352009.01.29 01:471.31570.000.000.00-16.00
14328922009.01.29 00:33sell0.80eurusd1.31560.00001.31362009.01.29 01:471.31570.000.000.00-8.00
14343492009.01.29 12:53buy0.80eurusd1.30520.00001.30722009.01.29 13:051.30720.000.000.00160.00
14356752009.01.29 16:50sell0.80eurusd1.31610.00001.30612009.01.29 17:101.31630.000.000.00-16.00
14360392009.01.29 17:48buy0.80usdchf1.14620.00001.15622009.01.29 17:571.14330.000.000.00-202.92
14360412009.01.29 17:48buy0.80usdchf1.14580.00001.15582009.01.29 17:571.14330.000.000.00-174.93
14362602009.01.29 18:15sell0.80usdchf1.14430.00001.13432009.01.29 18:541.14440.000.000.00-6.99
14362702009.01.29 18:16sell0.80usdchf1.14450.00001.13452009.01.29 18:541.14440.000.000.006.99
14374762009.01.29 20:43sell0.80eurusd1.29750.00001.28752009.01.29 20:581.29560.000.000.00152.00
14374922009.01.29 20:46sell0.80eurusd1.29770.00001.28772009.01.29 20:581.29560.000.000.00168.00
14375072009.01.29 20:49buy0.80usdchf1.15030.00001.16032009.01.29 20:581.15210.000.000.00124.99
14375272009.01.29 20:53buy0.80usdchf1.15020.00001.16022009.01.29 20:581.15220.000.000.00138.86
14171302009.01.26 13:37buy1.10eurusd1.29610.00001.29812009.01.26 15:011.29640.000.000.0033.00
14171312009.01.26 13:37buy1.10eurusd1.29620.00001.29822009.01.26 15:041.29680.000.000.0066.00
14171522009.01.26 13:41sell1.10usdchf1.15960.00001.15762009.01.26 15:041.15930.000.000.0028.47
14171602009.01.26 13:42sell1.10usdchf1.16000.00001.15802009.01.26 15:001.15970.000.000.0028.46
14162832009.01.26 11:10sell1.60eurusd1.29410.00001.29212009.01.26 11:261.29210.000.000.00320.00
14165002009.01.26 11:43sell1.60eurusd1.29660.00001.29462009.01.26 11:571.29660.000.000.000.00
14183242009.01.26 16:53sell1.60eurusd1.30570.00001.30372009.01.26 17:181.30830.000.000.00-416.00
14184162009.01.26 17:04sell1.60eurusd1.30760.00001.30562009.01.26 22:161.31050.000.000.00-464.00
14218842009.01.27 10:35sell1.60eurusd1.32470.00001.32272009.01.27 11:011.32450.000.000.0032.00
14218852009.01.27 10:35sell1.60eurusd1.32490.00001.32292009.01.27 11:011.32480.000.000.0016.00
14219112009.01.27 10:37buy1.60usdchf1.13370.00001.13572009.01.27 11:011.13470.000.000.00141.01
14219152009.01.27 10:38buy1.60usdchf1.13350.00001.13552009.01.27 11:011.13510.000.000.00225.53
14224722009.01.27 12:01sell1.60eurusd1.33110.00001.32912009.01.27 12:031.32910.000.000.00320.00
14228812009.01.27 13:04buy1.60eurusd1.32550.00001.32752009.01.27 13:551.32370.000.000.00-288.00
14228832009.01.27 13:04buy1.60eurusd1.32530.00001.32732009.01.27 13:551.32370.000.000.00-256.00
14229562009.01.27 13:15sell1.60usdchf1.13810.00001.13612009.01.27 13:541.13750.000.000.0084.40
14229572009.01.27 13:15sell1.60usdchf1.13830.00001.13632009.01.27 13:551.13740.000.000.00126.60
14246392009.01.27 17:15sell1.60eurusd1.32340.00001.32142009.01.27 17:301.32140.000.000.00320.00
14246402009.01.27 17:15sell1.60eurusd1.32350.00001.32152009.01.27 17:301.32150.000.000.00320.00
14250612009.01.27 18:03buy1.60eurusd1.31540.00001.31742009.01.27 18:421.31490.000.000.00-80.00
14250622009.01.27 18:03buy1.60eurusd1.31520.00001.31722009.01.27 18:261.31540.000.000.0032.00
14268852009.01.28 00:26buy1.60eurusd1.31440.00001.31642009.01.28 00:351.31580.000.000.00224.00
14268862009.01.28 00:26buy1.60eurusd1.31420.00001.31622009.01.28 00:341.31620.000.000.00320.00
14272052009.01.28 03:50buy1.60eurusd1.31830.00001.32032009.01.28 04:281.32030.000.000.00320.00
14272142009.01.28 03:54buy1.60eurusd1.31730.00001.31932009.01.28 04:231.31930.000.000.00320.00
14289622009.01.28 12:55sell1.60usdchf1.14070.00001.13872009.01.28 13:571.14240.000.000.00-238.10
14311812009.01.28 18:44sell1.60usdchf1.14670.00001.14472009.01.28 19:001.14470.000.000.00279.55
14311822009.01.28 18:44sell1.60usdchf1.14680.00001.14482009.01.28 19:001.14480.000.000.00279.52
14321032009.01.28 22:21buy1.60eurusd1.32010.00001.32212009.01.28 22:211.31910.000.000.00-160.00
14321132009.01.28 22:21sell1.60usdchf1.15060.00001.14862009.01.28 22:211.15130.000.000.00-97.28
14329682009.01.29 01:12sell1.60eurusd1.31710.00001.31512009.01.29 01:471.31570.000.000.00224.00
14329742009.01.29 01:13sell1.60eurusd1.31730.00001.31532009.01.29 01:471.31570.000.000.00256.00
14357562009.01.29 17:04sell1.60eurusd1.31720.00001.30722009.01.29 17:091.31580.000.000.00224.00
14360522009.01.29 17:50buy1.60usdchf1.14300.00001.15302009.01.29 17:571.14380.000.000.00111.91
14360602009.01.29 17:50buy1.60usdchf1.14370.00001.15372009.01.29 17:571.14380.000.000.0013.99
14362992009.01.29 18:19sell1.60usdchf1.14550.00001.13552009.01.29 18:541.14440.000.000.00153.79
14363002009.01.29 18:19sell1.60usdchf1.14560.00001.13562009.01.29 18:541.14430.000.000.00181.77
14374952009.01.29 20:47sell1.60eurusd1.29860.00001.28862009.01.29 20:581.29550.000.000.00496.00
14374962009.01.29 20:47sell1.60eurusd1.29880.00001.28882009.01.29 20:581.29550.000.000.00528.00
14165462009.01.26 11:47sell3.20eurusd1.29850.00001.29652009.01.26 11:571.29650.000.000.00640.00
14184122009.01.26 17:03sell3.20eurusd1.30730.00001.30532009.01.26 17:181.30840.000.000.00-352.00
14185172009.01.26 17:12sell3.20eurusd1.31020.00001.30822009.01.26 22:161.31060.000.000.00-128.00
14219062009.01.27 10:37sell3.20eurusd1.32660.00001.32462009.01.27 11:011.32460.000.000.00640.00
14219092009.01.27 10:37sell3.20eurusd1.32650.00001.32452009.01.27 11:011.32490.000.000.00512.00
14229872009.01.27 13:22buy3.20eurusd1.32390.00001.32592009.01.27 13:551.32370.000.000.00-64.00
14229992009.01.27 13:24buy3.20eurusd1.32360.00001.32562009.01.27 13:551.32370.000.000.0032.00
14231782009.01.27 13:45sell3.20usdchf1.13960.00001.13762009.01.27 13:531.13760.000.000.00562.59
14251012009.01.27 18:06buy3.20eurusd1.31380.00001.31582009.01.27 18:421.31400.000.000.0064.00
14251022009.01.27 18:06buy3.20eurusd1.31340.00001.31542009.01.27 18:261.31540.000.000.00640.00
14291712009.01.28 13:30sell3.20usdchf1.14230.00001.14032009.01.28 13:571.14240.000.000.00-28.01
14185192009.01.26 17:12sell6.40eurusd1.31030.00001.30832009.01.26 17:181.30830.000.000.001 280.00
14186362009.01.26 17:23sell6.40eurusd1.31170.00001.30972009.01.26 21:121.30970.000.000.001 280.00
14203592009.01.26 22:05sell6.40eurusd1.31250.00001.31052009.01.26 22:161.31050.000.000.001 280.00
14231092009.01.27 13:39buy6.40eurusd1.32240.00001.32442009.01.27 13:551.32370.000.000.00832.00
14231102009.01.27 13:39buy6.40eurusd1.32210.00001.32412009.01.27 13:551.32370.000.000.001 024.00
14253422009.01.27 18:32buy6.40eurusd1.31230.00001.31432009.01.27 18:421.31430.000.000.001 280.00
14291982009.01.28 13:33sell6.40usdchf1.14400.00001.14202009.01.28 13:571.14240.000.000.00896.36
  0.00 0.00 -64.11 13 433.21
Closed P/L: 13 369.10
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
14380022009.01.29 22:21buy0.10eurusd1.29640.00001.3064 1.29570.000.000.00-7.00
14380032009.01.29 22:21buy0.10eurusd1.29630.00001.3063 1.29570.000.000.00-6.00
14380042009.01.29 22:21sell0.10usdchf1.15100.00001.1410 1.15180.000.000.00-6.95
14380052009.01.29 22:21sell0.10usdchf1.15110.00001.1411 1.15180.000.000.00-6.08
  0.00 0.00 0.00 -26.03
 Floating P/L: -26.03
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 13 369.10 Floating P/L: -26.03 Margin: 459.27
Balance: 113 369.10 Equity: 113 343.07 Free Margin: 112 883.80