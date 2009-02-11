Activtrades Ltd

Account: 51393 Name: Josef Noll Currency: USD 2009 February 11, 20:13
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
49063572009.02.11 16:28buy0.02gbpusd1.43231.37240.00002009.02.11 16:371.43660.000.000.008.60
49062852009.02.11 16:27buy0.02eurusd1.28881.22870.00002009.02.11 17:311.29240.000.000.007.20
49056832009.02.11 16:15buy0.01eurusd1.29091.22870.00002009.02.11 17:311.29250.000.000.001.60
49019302009.02.11 14:50sell0.07audcad0.82370.82740.00002009.02.11 15:150.82030.000.000.0019.03
49018802009.02.11 14:49sell0.06audcad0.82260.82740.00002009.02.11 15:150.82030.000.000.0011.03
49018762009.02.11 14:49sell0.02audchf0.76120.79510.00002009.02.11 16:300.75500.000.000.0010.68
49013432009.02.11 14:38sell0.01eurusd1.29801.34850.00002009.02.11 17:311.29270.000.000.005.30
49010162009.02.11 14:32sell0.05audcad0.82150.82740.00002009.02.11 15:150.82030.000.000.004.80
49008812009.02.11 14:30sell0.04audcad0.82040.82740.00002009.02.11 15:150.82030.000.000.000.32
49008522009.02.11 14:30sell0.03audcad0.81930.82740.00002009.02.11 15:150.82030.000.000.00-2.40
49004192009.02.11 14:21sell0.01audchf0.75930.79510.00002009.02.11 16:300.75500.000.000.003.70
49000132009.02.11 14:12sell0.02audcad0.81820.82740.00002009.02.11 15:150.82030.000.000.00-3.36
48997582009.02.11 14:07sell0.01audcad0.81710.82740.00002009.02.11 15:150.82030.000.000.00-2.56
48971602009.02.11 12:58buy0.01gbpusd1.43651.37240.00002009.02.11 16:371.43660.000.000.000.10
48953862009.02.11 11:55buy0.02gbpusd1.43601.37630.00002009.02.11 12:331.44070.000.000.009.40
48949222009.02.11 11:44buy0.01gbpusd1.44021.37630.00002009.02.11 12:331.44080.000.000.000.60
48938812009.02.11 11:23sell0.02gbpusd1.45501.51500.00002009.02.11 11:311.45000.000.000.0010.00
48932842009.02.11 11:13sell0.01gbpusd1.45101.51500.00002009.02.11 11:311.44980.000.000.001.20
48893522009.02.11 09:37sell0.03eurusd1.29711.35710.00002009.02.11 10:581.29450.000.000.007.80
48887852009.02.11 09:22sell0.02eurusd1.29481.35710.00002009.02.11 10:581.29450.000.000.000.60
48853642009.02.11 07:24sell0.01eurusd1.29261.35710.00002009.02.11 10:581.29450.000.000.00-1.90
48848442009.02.11 07:03buy0.07gbpusd1.44051.41400.00002009.02.11 11:131.45100.000.000.0073.50
48843432009.02.11 06:43buy0.06gbpusd1.44421.41400.00002009.02.11 11:131.45100.000.000.0040.80
48810862009.02.11 02:18buy0.01eurusd1.28651.23730.00002009.02.11 10:581.29430.000.000.007.80
48805432009.02.11 01:51buy0.05gbpusd1.44771.41400.00002009.02.11 11:131.45100.000.000.0016.50
48740122009.02.10 21:01sell0.01gbpusd1.45041.47290.00002009.02.11 11:131.45130.000.00-0.03-0.90
48723392009.02.10 20:21buy0.03eurusd1.28681.22660.00002009.02.10 22:481.29220.000.000.0016.20
48701802009.02.10 19:21buy0.04gbpusd1.45551.41400.00002009.02.11 11:131.45080.000.000.04-18.80
48700912009.02.10 19:20buy0.02eurusd1.29101.22660.00002009.02.10 22:481.29220.000.000.002.40
48683742009.02.10 18:36buy0.01eurusd1.29461.22660.00002009.02.10 22:481.29220.000.000.00-2.40
48648872009.02.10 17:31buy0.03gbpusd1.46341.41400.00002009.02.11 11:131.45080.000.000.03-37.80
48617792009.02.10 16:53buy0.02gbpusd1.46901.41400.00002009.02.11 11:131.45090.000.000.02-36.20
48611072009.02.10 16:42sell0.04eurusd1.30481.32100.00002009.02.10 18:331.29570.000.000.0036.40
48596112009.02.10 16:16buy0.01gbpusd1.47381.41400.00002009.02.11 11:131.45090.000.000.01-22.90
48587292009.02.10 16:02sell0.03eurusd1.30031.32100.00002009.02.10 18:331.29570.000.000.0013.80
48583842009.02.10 15:56buy0.03gbpusd1.47261.41250.00002009.02.10 16:101.47630.000.000.0011.10
48557992009.02.10 14:56buy0.02gbpusd1.47641.41250.00002009.02.10 16:101.47630.000.000.00-0.20
48508572009.02.10 12:18buy0.01gbpusd1.47901.41250.00002009.02.10 16:101.47630.000.000.00-2.70
48492982009.02.10 11:31sell0.18eurusd1.29581.32100.00002009.02.10 18:331.29570.000.000.001.80
48484492009.02.10 11:04buy0.07gbpusd1.47910.00000.00002009.02.10 11:071.48000.000.000.006.30
48484332009.02.10 11:03buy0.14gbpusd1.47760.00000.00002009.02.10 11:041.47880.000.000.0016.80
48481002009.02.10 10:51buy0.07gbpusd1.48020.00000.00002009.02.10 11:041.47880.000.000.00-9.80
48476002009.02.10 10:36buy0.07gbpusd1.47920.00000.00002009.02.10 10:511.48010.000.000.006.30
48475532009.02.10 10:35buy0.16gbpusd1.47760.00000.00002009.02.10 10:351.47870.000.000.0017.60
48473462009.02.10 10:31buy0.16gbpusd1.47770.00000.00002009.02.10 10:341.47900.000.000.0020.80
48471222009.02.10 10:26sell0.08eurusd1.29181.32100.00002009.02.10 18:331.29570.000.000.00-31.20
48470942009.02.10 10:26buy0.07gbpusd1.48030.00000.00002009.02.10 10:351.47870.000.000.00-11.20
48468182009.02.10 10:19buy0.07gbpusd1.47900.00000.00002009.02.10 10:261.47990.000.000.006.30
48463382009.02.10 10:11buy0.16gbpusd1.47750.00000.00002009.02.10 10:191.47870.000.000.0019.20
48458882009.02.10 10:01buy0.06gbpusd1.48020.00000.00002009.02.10 10:191.47880.000.000.00-8.40
48457422009.02.10 09:59buy0.08audnzd1.24871.24540.00002009.02.10 17:351.24540.000.000.00-13.92
48439492009.02.10 09:14sell0.08gbpusd1.48830.00000.00002009.02.10 09:291.48760.000.000.005.60
48438732009.02.10 09:14sell0.08eurusd1.29100.00000.00002009.02.10 10:111.28910.000.000.0015.20
48424852009.02.10 08:39buy0.06audnzd1.25191.24540.00002009.02.10 17:351.24540.000.000.00-20.57
48408412009.02.10 07:49buy0.04audnzd1.25441.24540.00002009.02.10 17:351.24540.000.000.00-18.99
48389432009.02.10 06:42buy0.02audnzd1.25661.24540.00002009.02.10 17:351.24540.000.000.00-11.81
48383552009.02.10 06:30buy0.04audnzd1.25590.00000.00002009.02.10 06:401.25660.000.000.001.49
48371042009.02.10 05:27buy0.06gbpusd1.48060.00000.00002009.02.10 05:311.48190.000.000.007.80
48362502009.02.10 04:56buy0.06gbpusd1.48160.00000.00002009.02.10 05:181.48240.000.000.004.80
48357982009.02.10 04:45buy0.06gbpusd1.48120.00000.00002009.02.10 04:531.48200.000.000.004.80
48316222009.02.10 02:27buy0.06gbpusd1.48280.00000.00002009.02.10 03:201.48370.000.000.005.40
48303392009.02.10 02:05buy0.32eurusd1.28430.00000.00002009.02.10 08:111.28970.000.000.00172.80
48296412009.02.10 01:37buy0.02audnzd1.25770.00000.00002009.02.10 06:401.25660.000.000.00-1.17
48295172009.02.10 01:32buy0.24gbpusd1.48070.00000.00002009.02.10 02:251.48320.000.000.0060.00
48293992009.02.10 01:30buy0.24eurusd1.28990.00000.00002009.02.10 08:111.28980.000.000.00-2.40
48288852009.02.10 01:17buy0.16gbpusd1.48430.00000.00002009.02.10 02:251.48320.000.000.00-17.60
48288822009.02.10 01:17buy0.16eurusd1.29450.00000.00002009.02.10 08:111.28970.000.000.00-76.80
48278882009.02.10 00:45buy0.08gbpusd1.48790.00000.00002009.02.10 02:251.48320.000.000.00-37.60
48278582009.02.10 00:44buy0.08eurusd1.29870.00000.00002009.02.10 08:111.28970.000.000.00-72.00
48262102009.02.09 23:50buy0.08gbpusd1.48830.00000.00002009.02.09 23:581.48920.000.000.007.20
48260742009.02.09 23:49buy0.08eurusd1.29910.00000.00002009.02.10 00:041.30050.000.000.1411.20
48235362009.02.09 21:59sell0.02audnzd1.26140.00000.00002009.02.10 06:401.25860.000.000.072.98
48191072009.02.09 18:51sell0.06gbpusd1.49520.00000.00002009.02.09 18:561.49440.000.000.004.80
48189492009.02.09 18:40sell0.06gbpusd1.49520.00000.00002009.02.09 18:431.49440.000.000.004.80
48183852009.02.09 17:51sell0.06gbpusd1.49510.00000.00002009.02.09 17:561.49410.000.000.006.00
48183092009.02.09 17:44sell0.06gbpusd1.49510.00000.00002009.02.09 17:461.49430.000.000.004.80
48182482009.02.09 17:39buy0.02audnzd1.25600.00000.00002009.02.09 18:181.25920.000.000.003.48
48178692009.02.09 17:12sell0.06gbpusd1.49510.00000.00002009.02.09 17:311.49400.000.000.006.60
48163512009.02.09 16:12buy0.07eurusd1.30300.00000.00002009.02.09 19:291.30260.000.000.00-2.80
48153022009.02.09 15:20sell0.28eurusd1.30680.00000.00002009.02.09 19:291.30280.000.000.00112.00
48152232009.02.09 15:15sell0.06gbpusd1.49360.00000.00002009.02.09 16:051.49190.000.000.0010.20
48138572009.02.09 14:24sell0.06gbpusd1.49280.00000.00002009.02.09 15:131.49200.000.000.004.80
48136332009.02.09 14:19sell0.21eurusd1.30250.00000.00002009.02.09 19:291.30280.000.000.00-6.30
48136142009.02.09 14:19sell0.14gbpusd1.49610.00000.00002009.02.09 14:241.49330.000.000.0039.20
48131182009.02.09 13:56sell0.14eurusd1.29960.00000.00002009.02.09 19:291.30280.000.000.00-44.80
48131142009.02.09 13:56sell0.06gbpusd1.48880.00000.00002009.02.09 14:241.49330.000.000.00-27.00
48127042009.02.09 13:26sell0.07eurusd1.29750.00000.00002009.02.09 19:291.30280.000.000.00-37.10
48126592009.02.09 13:25sell0.14eurusd1.29890.00000.00002009.02.09 13:261.29770.000.000.0016.80
48125722009.02.09 13:23sell0.07eurusd1.29680.00000.00002009.02.09 13:261.29760.000.000.00-5.60
48124522009.02.09 13:07sell0.06gbpusd1.48890.00000.00002009.02.09 13:371.48700.000.000.0011.40
48124122009.02.09 13:04sell0.06gbpusd1.49000.00000.00002009.02.09 13:071.48920.000.000.004.80
48122462009.02.09 12:52sell0.14eurusd1.29750.00000.00002009.02.09 12:571.29630.000.000.0016.80
48119432009.02.09 12:34sell0.14gbpusd1.49180.00000.00002009.02.09 13:041.49010.000.000.0023.80
48117592009.02.09 12:21sell0.07eurusd1.29570.00000.00002009.02.09 12:571.29630.000.000.00-4.20
48115502009.02.09 12:05sell0.06gbpusd1.48720.00000.00002009.02.09 13:041.49010.000.000.00-17.40
48114482009.02.09 11:59sell0.18gbpusd1.48630.00000.00002009.02.09 12:051.48750.000.000.00-21.60
48105722009.02.09 10:28sell0.16gbpusd1.48280.00000.00002009.02.09 12:051.48750.000.000.00-75.20
48103512009.02.09 10:11sell0.08gbpusd1.47930.00000.00002009.02.09 12:051.48750.000.000.00-65.60
48099512009.02.09 09:40sell0.08gbpusd1.47950.00000.00002009.02.09 09:421.47890.000.000.004.80
48083602009.02.09 08:17buy0.01gbpusd1.47210.00000.00002009.02.09 09:251.47260.000.000.000.50
48075462009.02.09 07:12buy0.02eurusd1.28880.00000.00002009.02.09 09:251.29010.000.000.002.60
48075432009.02.09 07:12buy0.02gbpusd1.47080.00000.00002009.02.09 07:321.47500.000.000.008.40
48073762009.02.09 07:03buy0.01eurusd1.29090.00000.00002009.02.09 09:251.29000.000.000.00-0.90
48066282009.02.09 04:53buy0.01gbpusd1.47470.00000.00002009.02.09 07:321.47500.000.000.000.30
48062422009.02.09 03:46buy0.02gbpusd1.47420.00000.00002009.02.09 04:231.47730.000.000.006.20
48058172009.02.09 02:48buy0.01gbpusd1.47640.00000.00002009.02.09 04:231.47730.000.000.000.90
48048842009.02.09 01:18sell0.02gbpusd1.48680.00000.00002009.02.09 02:021.48280.000.000.008.00
48046832009.02.09 01:10sell0.01gbpusd1.48290.00000.00002009.02.09 02:021.48280.000.000.000.10
48040472009.02.09 00:07sell0.02gbpusd1.48560.00000.00002009.02.09 01:001.48090.000.000.009.40
48032702009.02.08 23:01sell0.01eurusd1.29680.00000.00002009.02.09 09:251.29020.000.000.006.60
48018802009.02.06 20:04sell0.01gbpusd1.48080.00000.00002009.02.09 01:001.48090.000.00-0.03-0.10
48013092009.02.06 19:31sell0.04eurusd1.29610.00000.00002009.02.06 20:141.29410.000.000.008.00
48013072009.02.06 19:31sell0.04gbpusd1.48390.00000.00002009.02.06 20:021.47980.000.000.0016.40
48010992009.02.06 19:25sell0.02eurusd1.29240.00000.00002009.02.06 20:141.29410.000.000.00-3.40
48005492009.02.06 18:55sell0.03gbpusd1.47950.00000.00002009.02.06 20:021.47980.000.000.00-0.90
47994072009.02.06 17:16sell0.02gbpusd1.47590.00000.00002009.02.06 20:021.47980.000.000.00-7.80
47947352009.02.06 14:32sell0.01gbpusd1.47270.00000.00002009.02.06 20:021.47970.000.000.00-7.00
47931902009.02.06 13:06buy0.01gbpusd1.46400.00000.00002009.02.06 20:021.47950.000.000.0015.50
47912942009.02.06 10:07sell0.02gbpusd1.47420.00000.00002009.02.06 10:301.46610.000.000.0016.20
47908572009.02.06 09:40balanceDeposit1 500.00
  0.00 0.00 0.25 295.73
Closed P/L: 295.98
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
48620882009.02.10 16:59sell0.01audnzd1.25131.25750.0000 1.24540.000.000.043.09
48746322009.02.10 21:22sell0.02audnzd1.25361.25750.0000 1.24540.000.000.078.59
48823972009.02.11 03:59buy0.01audnzd1.24941.23270.0000 1.24340.000.000.00-3.14
48833562009.02.11 05:41buy0.02audnzd1.24751.23270.0000 1.24340.000.000.00-4.29
49035602009.02.11 15:27sell0.01audcad0.82110.83870.0000 0.81210.000.000.007.22
49059842009.02.11 16:20buy0.03audnzd1.24601.23270.0000 1.24340.000.000.00-4.08
49064762009.02.11 16:30buy0.01audcad0.81370.78240.0000 0.81140.000.000.00-1.85
49070682009.02.11 16:40buy0.01audchf0.75410.69420.0000 0.75610.000.000.001.72
49071192009.02.11 16:40buy0.01gbpusd1.43491.37480.0000 1.43330.000.000.00-1.60
49074402009.02.11 16:43buy0.04audnzd1.24431.23270.0000 1.24340.000.000.00-1.88
49108212009.02.11 17:53buy0.01eurusd1.28911.22620.0000 1.28540.000.000.00-3.70
49117802009.02.11 18:14buy0.02eurusd1.28631.22620.0000 1.28540.000.000.00-1.80
49143332009.02.11 19:43buy0.02audcad0.81080.78240.0000 0.81140.000.000.000.96
  0.00 0.00 0.11 -0.76
 Floating P/L: -0.65
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 295.98 Floating P/L: -0.65 Margin: 59.10
Balance: 1 795.98 Equity: 1 795.33 Free Margin: 1 736.23
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 089.22 Gross Loss: 793.24 Total Net Profit: 295.98
Profit Factor: 1.37 Expected Payoff: 2.49  
Absolute Drawdown: 82.83 Maximal Drawdown: 166.60 (10.52%) Relative Drawdown: 10.52% (166.60)
 
Total Trades: 119 Short Positions (won %): 60 (65.00%) Long Positions (won %): 59 (62.71%)
Profit Trades (% of total): 76 (63.87%) Loss trades (% of total): 43 (36.13%)
Largest profit trade: 172.80 loss trade: -76.80
Average profit trade: 14.33 loss trade: -18.45
Maximum consecutive wins ($): 9 (84.68) consecutive losses ($): 5 (-67.99)
Maximal consecutive profit (count): 172.80 (1) consecutive loss (count): -166.60 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2