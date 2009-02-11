|Account: 51393
|Name: Josef Noll
|Currency: USD
|2009 February 11, 20:13
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4906357
|2009.02.11 16:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4323
|1.3724
|0.0000
|2009.02.11 16:37
|1.4366
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|4906285
|2009.02.11 16:27
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2888
|1.2287
|0.0000
|2009.02.11 17:31
|1.2924
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|4905683
|2009.02.11 16:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2909
|1.2287
|0.0000
|2009.02.11 17:31
|1.2925
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|4901930
|2009.02.11 14:50
|sell
|0.07
|audcad
|0.8237
|0.8274
|0.0000
|2009.02.11 15:15
|0.8203
|0.00
|0.00
|0.00
|19.03
|4901880
|2009.02.11 14:49
|sell
|0.06
|audcad
|0.8226
|0.8274
|0.0000
|2009.02.11 15:15
|0.8203
|0.00
|0.00
|0.00
|11.03
|4901876
|2009.02.11 14:49
|sell
|0.02
|audchf
|0.7612
|0.7951
|0.0000
|2009.02.11 16:30
|0.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|10.68
|4901343
|2009.02.11 14:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2980
|1.3485
|0.0000
|2009.02.11 17:31
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|5.30
|4901016
|2009.02.11 14:32
|sell
|0.05
|audcad
|0.8215
|0.8274
|0.0000
|2009.02.11 15:15
|0.8203
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|4900881
|2009.02.11 14:30
|sell
|0.04
|audcad
|0.8204
|0.8274
|0.0000
|2009.02.11 15:15
|0.8203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|4900852
|2009.02.11 14:30
|sell
|0.03
|audcad
|0.8193
|0.8274
|0.0000
|2009.02.11 15:15
|0.8203
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|4900419
|2009.02.11 14:21
|sell
|0.01
|audchf
|0.7593
|0.7951
|0.0000
|2009.02.11 16:30
|0.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|4900013
|2009.02.11 14:12
|sell
|0.02
|audcad
|0.8182
|0.8274
|0.0000
|2009.02.11 15:15
|0.8203
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.36
|4899758
|2009.02.11 14:07
|sell
|0.01
|audcad
|0.8171
|0.8274
|0.0000
|2009.02.11 15:15
|0.8203
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|4897160
|2009.02.11 12:58
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4365
|1.3724
|0.0000
|2009.02.11 16:37
|1.4366
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|4895386
|2009.02.11 11:55
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4360
|1.3763
|0.0000
|2009.02.11 12:33
|1.4407
|0.00
|0.00
|0.00
|9.40
|4894922
|2009.02.11 11:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4402
|1.3763
|0.0000
|2009.02.11 12:33
|1.4408
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|4893881
|2009.02.11 11:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4550
|1.5150
|0.0000
|2009.02.11 11:31
|1.4500
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4893284
|2009.02.11 11:13
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4510
|1.5150
|0.0000
|2009.02.11 11:31
|1.4498
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|4889352
|2009.02.11 09:37
|sell
|0.03
|eurusd
|1.2971
|1.3571
|0.0000
|2009.02.11 10:58
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|4888785
|2009.02.11 09:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2948
|1.3571
|0.0000
|2009.02.11 10:58
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|4885364
|2009.02.11 07:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2926
|1.3571
|0.0000
|2009.02.11 10:58
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|4884844
|2009.02.11 07:03
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.4405
|1.4140
|0.0000
|2009.02.11 11:13
|1.4510
|0.00
|0.00
|0.00
|73.50
|4884343
|2009.02.11 06:43
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.4442
|1.4140
|0.0000
|2009.02.11 11:13
|1.4510
|0.00
|0.00
|0.00
|40.80
|4881086
|2009.02.11 02:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2865
|1.2373
|0.0000
|2009.02.11 10:58
|1.2943
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|4880543
|2009.02.11 01:51
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.4477
|1.4140
|0.0000
|2009.02.11 11:13
|1.4510
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|4874012
|2009.02.10 21:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4504
|1.4729
|0.0000
|2009.02.11 11:13
|1.4513
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.90
|4872339
|2009.02.10 20:21
|buy
|0.03
|eurusd
|1.2868
|1.2266
|0.0000
|2009.02.10 22:48
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|16.20
|4870180
|2009.02.10 19:21
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.4555
|1.4140
|0.0000
|2009.02.11 11:13
|1.4508
|0.00
|0.00
|0.04
|-18.80
|4870091
|2009.02.10 19:20
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2910
|1.2266
|0.0000
|2009.02.10 22:48
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|4868374
|2009.02.10 18:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2946
|1.2266
|0.0000
|2009.02.10 22:48
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|4864887
|2009.02.10 17:31
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.4634
|1.4140
|0.0000
|2009.02.11 11:13
|1.4508
|0.00
|0.00
|0.03
|-37.80
|4861779
|2009.02.10 16:53
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4690
|1.4140
|0.0000
|2009.02.11 11:13
|1.4509
|0.00
|0.00
|0.02
|-36.20
|4861107
|2009.02.10 16:42
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3048
|1.3210
|0.0000
|2009.02.10 18:33
|1.2957
|0.00
|0.00
|0.00
|36.40
|4859611
|2009.02.10 16:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4738
|1.4140
|0.0000
|2009.02.11 11:13
|1.4509
|0.00
|0.00
|0.01
|-22.90
|4858729
|2009.02.10 16:02
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3003
|1.3210
|0.0000
|2009.02.10 18:33
|1.2957
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|4858384
|2009.02.10 15:56
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.4726
|1.4125
|0.0000
|2009.02.10 16:10
|1.4763
|0.00
|0.00
|0.00
|11.10
|4855799
|2009.02.10 14:56
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4764
|1.4125
|0.0000
|2009.02.10 16:10
|1.4763
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|4850857
|2009.02.10 12:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4790
|1.4125
|0.0000
|2009.02.10 16:10
|1.4763
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|4849298
|2009.02.10 11:31
|sell
|0.18
|eurusd
|1.2958
|1.3210
|0.0000
|2009.02.10 18:33
|1.2957
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|4848449
|2009.02.10 11:04
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.4791
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 11:07
|1.4800
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|4848433
|2009.02.10 11:03
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 11:04
|1.4788
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|4848100
|2009.02.10 10:51
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 11:04
|1.4788
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.80
|4847600
|2009.02.10 10:36
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.4792
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 10:51
|1.4801
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|4847553
|2009.02.10 10:35
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 10:35
|1.4787
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|4847346
|2009.02.10 10:31
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 10:34
|1.4790
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|4847122
|2009.02.10 10:26
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2918
|1.3210
|0.0000
|2009.02.10 18:33
|1.2957
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.20
|4847094
|2009.02.10 10:26
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 10:35
|1.4787
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|4846818
|2009.02.10 10:19
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 10:26
|1.4799
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|4846338
|2009.02.10 10:11
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 10:19
|1.4787
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|4845888
|2009.02.10 10:01
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 10:19
|1.4788
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|4845742
|2009.02.10 09:59
|buy
|0.08
|audnzd
|1.2487
|1.2454
|0.0000
|2009.02.10 17:35
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.92
|4843949
|2009.02.10 09:14
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 09:29
|1.4876
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|4843873
|2009.02.10 09:14
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2910
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 10:11
|1.2891
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|4842485
|2009.02.10 08:39
|buy
|0.06
|audnzd
|1.2519
|1.2454
|0.0000
|2009.02.10 17:35
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.57
|4840841
|2009.02.10 07:49
|buy
|0.04
|audnzd
|1.2544
|1.2454
|0.0000
|2009.02.10 17:35
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.99
|4838943
|2009.02.10 06:42
|buy
|0.02
|audnzd
|1.2566
|1.2454
|0.0000
|2009.02.10 17:35
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.81
|4838355
|2009.02.10 06:30
|buy
|0.04
|audnzd
|1.2559
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 06:40
|1.2566
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|4837104
|2009.02.10 05:27
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.4806
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 05:31
|1.4819
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|4836250
|2009.02.10 04:56
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.4816
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 05:18
|1.4824
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|4835798
|2009.02.10 04:45
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 04:53
|1.4820
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|4831622
|2009.02.10 02:27
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 03:20
|1.4837
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|4830339
|2009.02.10 02:05
|buy
|0.32
|eurusd
|1.2843
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 08:11
|1.2897
|0.00
|0.00
|0.00
|172.80
|4829641
|2009.02.10 01:37
|buy
|0.02
|audnzd
|1.2577
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 06:40
|1.2566
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.17
|4829517
|2009.02.10 01:32
|buy
|0.24
|gbpusd
|1.4807
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 02:25
|1.4832
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|4829399
|2009.02.10 01:30
|buy
|0.24
|eurusd
|1.2899
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 08:11
|1.2898
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|4828885
|2009.02.10 01:17
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 02:25
|1.4832
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.60
|4828882
|2009.02.10 01:17
|buy
|0.16
|eurusd
|1.2945
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 08:11
|1.2897
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.80
|4827888
|2009.02.10 00:45
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.4879
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 02:25
|1.4832
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.60
|4827858
|2009.02.10 00:44
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2987
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 08:11
|1.2897
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|4826210
|2009.02.09 23:50
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 23:58
|1.4892
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|4826074
|2009.02.09 23:49
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2991
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 00:04
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.14
|11.20
|4823536
|2009.02.09 21:59
|sell
|0.02
|audnzd
|1.2614
|0.0000
|0.0000
|2009.02.10 06:40
|1.2586
|0.00
|0.00
|0.07
|2.98
|4819107
|2009.02.09 18:51
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.4952
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 18:56
|1.4944
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|4818949
|2009.02.09 18:40
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.4952
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 18:43
|1.4944
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|4818385
|2009.02.09 17:51
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.4951
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 17:56
|1.4941
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4818309
|2009.02.09 17:44
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.4951
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 17:46
|1.4943
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|4818248
|2009.02.09 17:39
|buy
|0.02
|audnzd
|1.2560
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 18:18
|1.2592
|0.00
|0.00
|0.00
|3.48
|4817869
|2009.02.09 17:12
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.4951
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 17:31
|1.4940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|4816351
|2009.02.09 16:12
|buy
|0.07
|eurusd
|1.3030
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 19:29
|1.3026
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|4815302
|2009.02.09 15:20
|sell
|0.28
|eurusd
|1.3068
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 19:29
|1.3028
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|4815223
|2009.02.09 15:15
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.4936
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 16:05
|1.4919
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|4813857
|2009.02.09 14:24
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.4928
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 15:13
|1.4920
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|4813633
|2009.02.09 14:19
|sell
|0.21
|eurusd
|1.3025
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 19:29
|1.3028
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.30
|4813614
|2009.02.09 14:19
|sell
|0.14
|gbpusd
|1.4961
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 14:24
|1.4933
|0.00
|0.00
|0.00
|39.20
|4813118
|2009.02.09 13:56
|sell
|0.14
|eurusd
|1.2996
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 19:29
|1.3028
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.80
|4813114
|2009.02.09 13:56
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.4888
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 14:24
|1.4933
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|4812704
|2009.02.09 13:26
|sell
|0.07
|eurusd
|1.2975
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 19:29
|1.3028
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.10
|4812659
|2009.02.09 13:25
|sell
|0.14
|eurusd
|1.2989
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 13:26
|1.2977
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|4812572
|2009.02.09 13:23
|sell
|0.07
|eurusd
|1.2968
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 13:26
|1.2976
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|4812452
|2009.02.09 13:07
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.4889
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 13:37
|1.4870
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|4812412
|2009.02.09 13:04
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 13:07
|1.4892
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|4812246
|2009.02.09 12:52
|sell
|0.14
|eurusd
|1.2975
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 12:57
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|4811943
|2009.02.09 12:34
|sell
|0.14
|gbpusd
|1.4918
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 13:04
|1.4901
|0.00
|0.00
|0.00
|23.80
|4811759
|2009.02.09 12:21
|sell
|0.07
|eurusd
|1.2957
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 12:57
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|4811550
|2009.02.09 12:05
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 13:04
|1.4901
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.40
|4811448
|2009.02.09 11:59
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.4863
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 12:05
|1.4875
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.60
|4810572
|2009.02.09 10:28
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 12:05
|1.4875
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.20
|4810351
|2009.02.09 10:11
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 12:05
|1.4875
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.60
|4809951
|2009.02.09 09:40
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.4795
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 09:42
|1.4789
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|4808360
|2009.02.09 08:17
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 09:25
|1.4726
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|4807546
|2009.02.09 07:12
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2888
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 09:25
|1.2901
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|4807543
|2009.02.09 07:12
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 07:32
|1.4750
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|4807376
|2009.02.09 07:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2909
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 09:25
|1.2900
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|4806628
|2009.02.09 04:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 07:32
|1.4750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|4806242
|2009.02.09 03:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 04:23
|1.4773
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|4805817
|2009.02.09 02:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4764
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 04:23
|1.4773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|4804884
|2009.02.09 01:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 02:02
|1.4828
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4804683
|2009.02.09 01:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 02:02
|1.4828
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|4804047
|2009.02.09 00:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 01:00
|1.4809
|0.00
|0.00
|0.00
|9.40
|4803270
|2009.02.08 23:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2968
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 09:25
|1.2902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|4801880
|2009.02.06 20:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|2009.02.09 01:00
|1.4809
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.10
|4801309
|2009.02.06 19:31
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2961
|0.0000
|0.0000
|2009.02.06 20:14
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4801307
|2009.02.06 19:31
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|2009.02.06 20:02
|1.4798
|0.00
|0.00
|0.00
|16.40
|4801099
|2009.02.06 19:25
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2924
|0.0000
|0.0000
|2009.02.06 20:14
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|4800549
|2009.02.06 18:55
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.4795
|0.0000
|0.0000
|2009.02.06 20:02
|1.4798
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|4799407
|2009.02.06 17:16
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|2009.02.06 20:02
|1.4798
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|4794735
|2009.02.06 14:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|2009.02.06 20:02
|1.4797
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|4793190
|2009.02.06 13:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|2009.02.06 20:02
|1.4795
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|4791294
|2009.02.06 10:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|2009.02.06 10:30
|1.4661
|0.00
|0.00
|0.00
|16.20
|4790857
|2009.02.06 09:40
|balance
|Deposit
|1 500.00
|0.00
|0.00
|0.25
|295.73
|Closed P/L:
|295.98
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4862088
|2009.02.10 16:59
|sell
|0.01
|audnzd
|1.2513
|1.2575
|0.0000
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.04
|3.09
|4874632
|2009.02.10 21:22
|sell
|0.02
|audnzd
|1.2536
|1.2575
|0.0000
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.07
|8.59
|4882397
|2009.02.11 03:59
|buy
|0.01
|audnzd
|1.2494
|1.2327
|0.0000
|1.2434
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.14
|4883356
|2009.02.11 05:41
|buy
|0.02
|audnzd
|1.2475
|1.2327
|0.0000
|1.2434
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.29
|4903560
|2009.02.11 15:27
|sell
|0.01
|audcad
|0.8211
|0.8387
|0.0000
|0.8121
|0.00
|0.00
|0.00
|7.22
|4905984
|2009.02.11 16:20
|buy
|0.03
|audnzd
|1.2460
|1.2327
|0.0000
|1.2434
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.08
|4906476
|2009.02.11 16:30
|buy
|0.01
|audcad
|0.8137
|0.7824
|0.0000
|0.8114
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|4907068
|2009.02.11 16:40
|buy
|0.01
|audchf
|0.7541
|0.6942
|0.0000
|0.7561
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|4907119
|2009.02.11 16:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4349
|1.3748
|0.0000
|1.4333
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|4907440
|2009.02.11 16:43
|buy
|0.04
|audnzd
|1.2443
|1.2327
|0.0000
|1.2434
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.88
|4910821
|2009.02.11 17:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2891
|1.2262
|0.0000
|1.2854
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|4911780
|2009.02.11 18:14
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2863
|1.2262
|0.0000
|1.2854
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|4914333
|2009.02.11 19:43
|buy
|0.02
|audcad
|0.8108
|0.7824
|0.0000
|0.8114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|0.00
|0.00
|0.11
|-0.76
|Floating P/L:
|-0.65
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|295.98
|Floating P/L:
|-0.65
|Margin:
|59.10
|Balance:
|1 795.98
|Equity:
|1 795.33
|Free Margin:
|1 736.23
|Details:
|Gross Profit:
|1 089.22
|Gross Loss:
|793.24
|Total Net Profit:
|295.98
|Profit Factor:
|1.37
|Expected Payoff:
|2.49
|Absolute Drawdown:
|82.83
|Maximal Drawdown:
|166.60 (10.52%)
|Relative Drawdown:
|10.52% (166.60)
|Total Trades:
|119
|Short Positions (won %):
|60 (65.00%)
|Long Positions (won %):
|59 (62.71%)
|Profit Trades (% of total):
|76 (63.87%)
|Loss trades (% of total):
|43 (36.13%)
|Largest
|profit trade:
|172.80
|loss trade:
|-76.80
|Average
|profit trade:
|14.33
|loss trade:
|-18.45
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (84.68)
|consecutive losses ($):
|5 (-67.99)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|172.80 (1)
|consecutive loss (count):
|-166.60 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2