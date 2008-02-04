Strategy Tester Report
Piplite v1.8
InterbankFX-MT4 Demo Accounts 2 (Build 220)

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2008.02.03 23:00 - 2009.02.02 20:59 (2008.02.03 - 2009.02.03)
ModelOpen prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
ParametersInitialAccountSet="Enter your initial account balance in USD"; InitialAccount=2500; TradeCommentset="Enter trade comment (ex: Piplite)"; TradeComment="Piplite"; NumberPortionSet="Portion of Account to trade (1-10)"; NumberPortionSet2="Works with MM and Equity Protection"; Portion=1; AccountProtect="Protects account portion from"; AccountProtect2="excessive negative P/L"; UseEquityProtection=true; FloatPercent=70; AccountTypeSet="1 = standard, 10 = micro account"; AccountTypeSet2="Works only with MM Enabled"; Accounttype=1; MoneyMangement=true; MaximumRisk=5; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; LotSize=0.01; LotIncrementSet="Lot Inc used if MM is off (.01-.05)"; LotIncrement=0.01; Slippage=5; ProfitTargetSet="Set desired Profit; autoset with MM on!"; ProfitTarget=1; ProfitSkewSet="Multiplier for Profit Target if MM on!"; ProfitSkewSet2="Inop with MM off"; ProfitSkew=14; ProfitTakeSet="1-mixed, 2-global, 3-split, 1 is best!"; ProfitMode=1; ProfitTrailSet="Tries to grow profit past Profit Target if true"; ProfitTrailing=true; ProfitRetraceSet="Max % decrease in Profit before"; ProfitRetraceSet2="closing orders"; MaxRetrace=2; TradeDirectionSet="Piplite trades best when set to true!"; ReverseDirection=true; RSIIndicatorSet="Period and Bars for aRSI"; RSIIndicatorSet2="Set ARSI_trigger = 0 for auto ATR entry"; UseARSI=true; RSI_period=30; RSI_bars=10; ARSI_trigger=0.008; MARSICrossSet="Further checks trades in Trend"; Use_MARSI_Cross=false; RSIMA_MA_Period=10; RSIMA_RSI_Period=14; TrendProtectSet="True=enable RSI trade window"; TrendProtect=false; Window=40; TradeEntryDelaySet="Prevent multiple entries within a certain time frame in seconds"; Use_Entry_Delay=false; Minimum_Entry_Delay=1200; OrderSpaceSet="Autosets additional order spacing if true"; OrderSpaceSet2="Trend/spacing used if false"; AutoSpacing=true; StDevTF=60; StDevPer=10; StDevMode=1; Spacing=10; TrendSpacing=1000; TradeWindowSet="Trade Session Hours in Server Time"; UseTradeTime=true; StartSession1=21; EndSession1=9;
Bars in test13210Ticks modelled25412Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit2857.70Gross profit6135.31Gross loss-3277.61
Profit factor1.87Expected payoff17.01
Absolute drawdown2417.21Maximal drawdown3235.76 (29.91%)Relative drawdown29.91% (3235.76)
Total trades168Short positions (won %)60 (51.67%)Long positions (won %)108 (63.89%)
Profit trades (% of total)100 (59.52%)Loss trades (% of total)68 (40.48%)
Largestprofit trade385.41loss trade-188.98
Averageprofit trade61.35loss trade-48.20
Maximumconsecutive wins (profit in money)13 (241.49)consecutive losses (loss in money)9 (-1133.73)
Maximalconsecutive profit (count of wins)985.38 (4)consecutive loss (count of losses)-1133.73 (9)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.02.04 08:00sell10.051.97560.00000.0000
22008.02.06 08:00buy20.051.95810.00000.0000
32008.02.11 08:30buy30.101.94180.00000.0000
42008.02.27 07:00sell40.101.98970.00000.0000
52008.02.27 07:30sell50.151.99250.00000.0000
62008.02.27 22:00close50.151.98190.00000.000015.9010015.90
72008.02.27 22:00close40.101.98190.00000.00007.8010023.70
82008.02.27 22:00close30.101.98150.00000.000040.0010063.70
92008.02.27 22:00close20.051.98150.00000.000011.9010075.60
102008.02.27 22:00close10.051.98190.00000.0000-4.2910071.32
112008.02.28 07:30buy60.051.97930.00000.0000
122008.03.05 08:00buy70.101.97760.00000.0000
132008.03.12 02:00sell80.052.00940.00000.0000
142008.03.12 04:00sell90.102.01210.00000.0000
152008.03.13 03:30sell100.152.03170.00000.0000
162008.03.17 02:00close100.152.01660.00000.000022.3510093.67
172008.03.17 02:00close90.102.01660.00000.0000-5.0010088.67
182008.03.17 02:00close80.052.01660.00000.0000-3.8510084.83
192008.03.17 02:00close70.102.01620.00000.000038.8310123.65
202008.03.17 02:00close60.052.01620.00000.000018.6010142.26
212008.03.17 02:30buy110.052.01120.00000.0000
222008.03.17 03:00buy120.102.01090.00000.0000
232008.03.18 04:00sell130.052.00390.00000.0000
242008.03.18 07:30sell140.102.00520.00000.0000
252008.03.18 21:00buy150.152.00730.00000.0000
262008.03.19 08:00sell160.152.01390.00000.0000
272008.03.24 01:00buy170.201.97810.00000.0000
282008.03.27 12:30close170.202.01760.00000.000079.1910221.45
292008.03.27 12:30close160.152.01800.00000.0000-7.6310213.81
302008.03.27 12:30close150.152.01760.00000.000015.7610229.57
312008.03.27 12:30close140.102.01800.00000.0000-13.8910215.69
322008.03.27 12:30close130.052.01800.00000.0000-7.5910208.09
332008.03.27 12:30close120.102.01760.00000.00006.9310215.02
342008.03.27 12:30close110.052.01760.00000.00003.3110218.33
352008.03.31 07:00buy180.051.98740.00000.0000
362008.04.01 06:00buy190.101.97850.00000.0000
372008.04.08 08:00buy200.151.97790.00000.0000
382008.04.14 23:30buy210.201.97290.00000.0000
392008.04.15 06:30buy220.251.97030.00000.0000
402008.04.16 06:30sell230.051.96800.00000.0000
412008.04.16 07:00sell240.101.96960.00000.0000
422008.04.17 08:00sell250.151.97420.00000.0000
432008.04.18 08:30close250.151.99490.00000.0000-31.2010187.13
442008.04.18 08:30close240.101.99490.00000.0000-25.7010161.44
452008.04.18 08:30close230.051.99490.00000.0000-13.6510147.79
462008.04.18 08:30close220.251.99450.00000.000060.7410208.53
472008.04.18 08:30close210.201.99450.00000.000043.4310251.96
482008.04.18 08:30close200.151.99450.00000.000025.2410277.20
492008.04.18 08:30close190.101.99450.00000.000016.3610293.56
502008.04.18 08:30close180.051.99450.00000.00003.7410297.30
512008.04.21 00:00sell260.051.99810.00000.0000
522008.04.21 02:00sell270.102.00180.00000.0000
532008.04.21 07:00buy280.051.99490.00000.0000
542008.04.21 08:00buy290.101.99370.00000.0000
552008.04.21 08:30buy300.151.98820.00000.0000
562008.04.22 07:00buy310.201.97530.00000.0000
572008.04.24 08:30buy320.251.97170.00000.0000
582008.04.28 10:30close320.251.98860.00000.000042.3410339.64
592008.04.28 10:30close310.201.98860.00000.000026.8310366.47
602008.04.28 10:30close300.151.98860.00000.00000.8010367.27
612008.04.28 10:30close290.101.98860.00000.0000-4.9710362.30
622008.04.28 10:30close280.051.98860.00000.0000-3.0810359.22
632008.04.28 10:30close270.101.98900.00000.000012.1110371.33
642008.04.28 10:30close260.051.98900.00000.00004.2010375.53
652008.04.29 08:00buy330.051.98490.00000.0000
662008.04.29 08:30buy340.101.98160.00000.0000
672008.05.06 07:00buy350.151.97000.00000.0000
682008.05.06 07:30buy360.201.96910.00000.0000
692008.05.07 07:00buy370.251.96340.00000.0000
702008.05.07 07:30buy380.301.96090.00000.0000
712008.05.07 08:30buy390.351.95620.00000.0000
722008.05.12 23:00buy400.401.95540.00000.0000
732008.05.12 23:30buy410.451.95360.00000.0000
742008.05.19 08:30sell420.051.96120.00000.0000
752008.05.20 11:00close420.051.96470.00000.0000-1.8010373.73
762008.05.20 11:00close410.451.96430.00000.000048.8310422.57
772008.05.20 11:00close400.401.96430.00000.000036.2110458.77
782008.05.20 11:00close390.351.96430.00000.000029.2110487.99
792008.05.20 11:00close380.301.96430.00000.000010.9410498.93
802008.05.20 11:00close370.251.96430.00000.00002.8710501.80
812008.05.20 11:00close360.201.96430.00000.0000-9.0710492.73
822008.05.20 11:00close350.151.96430.00000.0000-8.1510484.58
832008.05.20 11:00close340.101.96430.00000.0000-16.9010467.68
842008.05.20 11:00close330.051.96430.00000.0000-10.1010457.58
852008.05.21 07:00buy430.051.96420.00000.0000
862008.05.21 21:00sell440.051.97340.00000.0000
872008.05.28 07:00sell450.101.98020.00000.0000
882008.06.02 08:00buy460.101.96290.00000.0000
892008.06.02 08:30buy470.151.96120.00000.0000
902008.06.04 06:30buy480.201.95720.00000.0000
912008.06.09 09:30close480.201.97430.00000.000034.3910491.97
922008.06.09 09:30close470.151.97430.00000.000019.8510511.82
932008.06.09 09:30close460.101.97430.00000.000011.5310523.35
942008.06.09 09:30close450.101.97470.00000.00004.3110527.66
952008.06.09 09:30close440.051.97470.00000.0000-1.5910526.07
962008.06.09 09:30close430.051.97430.00000.00005.2310531.30
972008.06.10 03:30buy490.051.96960.00000.0000
982008.06.10 07:30buy500.101.96100.00000.0000
992008.06.12 01:30buy510.151.95960.00000.0000
1002008.06.12 02:00buy520.201.95800.00000.0000
1012008.06.20 11:00close520.201.97610.00000.000036.5010567.80
1022008.06.20 11:00close510.151.97610.00000.000024.9810592.78
1032008.06.20 11:00close500.101.97610.00000.000015.3310608.11
1042008.06.20 11:00close490.051.97610.00000.00003.3610611.47
1052008.06.23 07:30buy530.051.96820.00000.0000
1062008.06.23 08:00buy540.101.96560.00000.0000
1072008.06.26 08:30sell550.051.97850.00000.0000
1082008.07.01 07:00sell560.101.99610.00000.0000
1092008.07.01 07:30sell570.151.99790.00000.0000
1102008.07.07 09:00close570.151.97180.00000.000038.2610649.73
1112008.07.07 09:00close560.101.97180.00000.000023.7110673.44
1122008.07.07 09:00close550.051.97180.00000.00002.9010676.34
1132008.07.07 09:00close540.101.97140.00000.00006.0710682.41
1142008.07.07 09:00close530.051.97140.00000.00001.7310684.14
1152008.07.08 08:00sell580.051.97680.00000.0000
1162008.07.08 08:30sell590.101.97730.00000.0000
1172008.07.10 07:30buy600.051.97680.00000.0000
1182008.07.15 08:00sell610.152.00420.00000.0000
1192008.07.15 08:30sell620.202.01130.00000.0000
1202008.07.24 13:30close620.201.98440.00000.000051.6210735.77
1212008.07.24 13:30close610.151.98440.00000.000028.0710763.83
1222008.07.24 13:30close600.051.98400.00000.00003.7310767.56
1232008.07.24 13:30close590.101.98440.00000.0000-8.8810758.68
1242008.07.24 13:30close580.051.98440.00000.0000-4.6910753.99
1252008.08.05 08:30buy630.051.95310.00000.0000
1262008.08.11 08:00sell640.051.92210.00000.0000
1272008.08.11 08:30sell650.101.92380.00000.0000
1282008.08.12 01:30buy660.101.90640.00000.0000
1292008.08.12 06:00buy670.151.89970.00000.0000
1302008.08.13 02:30buy680.201.89310.00000.0000
1312008.08.19 06:00buy690.251.85820.00000.0000
1322008.08.19 06:30buy700.301.85480.00000.0000
1332008.08.25 00:30buy710.351.84240.00000.0000
1342008.08.26 08:30buy720.401.83830.00000.0000
1352008.09.01 01:00buy730.451.80460.00000.0000
1362008.09.01 01:30buy740.501.80320.00000.0000
1372008.09.01 22:30buy750.551.78570.00000.0000
1382008.09.03 04:30buy760.601.77210.00000.0000
1392008.09.03 05:00buy770.651.77190.00000.0000
1402008.09.03 08:30buy780.701.76720.00000.0000
1412008.09.04 06:30sell790.151.77950.00000.0000
1422008.09.04 21:30buy800.751.75710.00000.0000
1432008.09.10 21:30buy810.801.74990.00000.0000
1442008.09.14 23:00close810.801.79800.00000.0000385.4111139.40
1452008.09.14 23:00close800.751.79800.00000.0000307.8911447.29
1462008.09.14 23:00close790.151.79840.00000.0000-29.5411417.75
1472008.09.14 23:00close780.701.79800.00000.0000217.0611634.81
1482008.09.14 23:00close770.651.79800.00000.0000171.0111805.82
1492008.09.14 23:00close760.601.79800.00000.0000156.6511962.48
1502008.09.14 23:00close750.551.79800.00000.000069.0112031.49
1512008.09.14 23:00close740.501.79800.00000.0000-24.7712006.72
1522008.09.14 23:00close730.451.79800.00000.0000-28.5911978.13
1532008.09.14 23:00close720.401.79800.00000.0000-159.7611818.38
1542008.09.14 23:00close710.351.79800.00000.0000-154.0711664.31
1552008.09.14 23:00close700.301.79800.00000.0000-168.9211495.39
1562008.09.14 23:00close690.251.79800.00000.0000-149.2611346.12
1572008.09.14 23:00close680.201.79800.00000.0000-188.9811157.14
1582008.09.14 23:00close670.151.79800.00000.0000-151.6111005.53
1592008.09.14 23:00close660.101.79800.00000.0000-107.7710897.76
1602008.09.14 23:00close650.101.79840.00000.0000122.0311019.79
1612008.09.14 23:00close640.051.79840.00000.000060.1711079.96
1622008.09.14 23:00close630.051.79800.00000.0000-77.1711002.79
1632008.09.15 00:30sell820.061.80190.00000.0000
1642008.09.15 03:30sell830.121.80930.00000.0000
1652008.09.15 08:30buy840.061.79940.00000.0000
1662008.09.16 04:00buy850.121.79060.00000.0000
1672008.09.22 07:30sell860.181.83730.00000.0000
1682008.09.22 08:00sell870.241.84280.00000.0000
1692008.09.24 08:30sell880.301.85900.00000.0000
1702008.09.25 17:30close880.301.83560.00000.000069.3111072.10
1712008.09.25 17:30close870.241.83560.00000.000016.0911088.19
1722008.09.25 17:30close860.181.83560.00000.00002.1711090.36
1732008.09.25 17:30close850.121.83520.00000.000053.7711144.13
1742008.09.25 17:30close840.061.83520.00000.000021.6211165.75
1752008.09.25 17:30close830.121.83560.00000.0000-32.9911132.76
1762008.09.25 17:30close820.061.83560.00000.0000-20.9311111.83
1772008.09.29 00:30buy890.061.82780.00000.0000
1782008.09.29 07:00buy900.121.81910.00000.0000
1792008.09.29 07:30buy910.181.80850.00000.0000
1802008.09.29 22:00buy920.241.80440.00000.0000
1812008.09.30 07:30sell930.061.81070.00000.0000
1822008.10.02 00:30buy940.301.76510.00000.0000
1832008.10.02 07:30buy950.361.76320.00000.0000
1842008.10.07 08:00buy960.421.74480.00000.0000
1852008.10.07 08:30buy970.481.73590.00000.0000
1862008.10.08 23:30buy980.541.72430.00000.0000
1872008.10.09 01:00buy990.601.72060.00000.0000
1882008.10.09 21:00buy1000.661.70730.00000.0000
1892008.10.13 03:00buy1010.721.69730.00000.0000
1902008.10.13 15:00close1010.721.74140.00000.0000317.5211429.35
1912008.10.13 15:00close1000.661.74140.00000.0000225.3111654.66
1922008.10.13 15:00close990.601.74140.00000.0000125.0311779.69
1932008.10.13 15:00close980.541.74140.00000.000092.8511872.54
1942008.10.13 15:00close970.481.74140.00000.000026.9511899.49
1952008.10.13 15:00close960.421.74140.00000.0000-13.8011885.68
1962008.10.13 15:00close950.361.74140.00000.0000-77.8611807.82
1972008.10.13 15:00close940.301.74140.00000.0000-70.5911737.23
1982008.10.13 15:00close930.061.74180.00000.000040.5711777.80
1992008.10.13 15:00close920.241.74140.00000.0000-150.5611627.24
2002008.10.13 15:00close910.181.74140.00000.0000-120.3011506.94
2012008.10.13 15:00close900.121.74140.00000.0000-92.9211414.02
2022008.10.13 15:00close890.061.74140.00000.0000-51.6811362.34
2032008.10.13 23:00sell1020.061.74340.00000.0000
2042008.10.14 04:00sell1030.121.75510.00000.0000
2052008.10.14 07:00buy1040.061.74360.00000.0000
2062008.10.15 21:00buy1050.121.72700.00000.0000
2072008.10.15 22:00buy1060.181.71430.00000.0000
2082008.10.20 07:30close1060.181.74690.00000.000058.8511421.19
2092008.10.20 07:30close1050.121.74690.00000.000023.9911445.18
2102008.10.20 07:30close1040.061.74690.00000.00002.0511447.23
2112008.10.20 07:30close1030.121.74730.00000.00008.6511455.88
2122008.10.20 07:30close1020.061.74730.00000.0000-2.7611453.12
2132008.10.21 07:00buy1070.061.71190.00000.0000
2142008.10.21 08:30buy1080.121.70300.00000.0000
2152008.10.21 21:00buy1090.181.67070.00000.0000
2162008.10.22 00:00buy1100.241.65310.00000.0000
2172008.10.22 04:30buy1110.301.62390.00000.0000
2182008.10.22 06:30sell1120.061.63090.00000.0000
2192008.10.22 23:30buy1130.361.61690.00000.0000
2202008.10.27 02:00buy1140.421.57050.00000.0000
2212008.10.27 05:30buy1150.481.56270.00000.0000
2222008.10.27 07:30buy1160.541.55170.00000.0000
2232008.10.28 01:30buy1170.601.54310.00000.0000
2242008.10.29 00:30close1170.601.60390.00000.0000364.9111818.04
2252008.10.29 00:30close1160.541.60390.00000.0000282.0912100.12
2262008.10.29 00:30close1150.481.60390.00000.0000197.9412298.06
2272008.10.29 00:30close1140.421.60390.00000.0000140.4412438.50
2282008.10.29 00:30close1130.361.60390.00000.0000-46.3212392.18
2292008.10.29 00:30close1120.061.60430.00000.000015.5412407.73
2302008.10.29 00:30close1110.301.60390.00000.0000-59.6012348.12
2312008.10.29 00:30close1100.241.60390.00000.0000-117.7612230.36
2322008.10.29 00:30close1090.181.60390.00000.0000-119.9712110.40
2332008.10.29 00:30close1080.121.60390.00000.0000-118.7411991.66
2342008.10.29 00:30close1070.061.60390.00000.0000-64.7111926.95
2352008.10.29 07:00sell1180.061.61520.00000.0000
2362008.10.29 21:30sell1190.121.64170.00000.0000
2372008.10.30 01:30sell1200.181.65460.00000.0000
2382008.10.31 09:30close1200.181.61930.00000.000063.3611990.31
2392008.10.31 09:30close1190.121.61930.00000.000026.4012016.72
2402008.10.31 09:30close1180.061.61930.00000.0000-2.7012014.02
2412008.11.03 02:00sell1210.061.62030.00000.0000
2422008.11.03 03:00sell1220.121.62770.00000.0000
2432008.11.03 06:30sell1230.181.63780.00000.0000
2442008.11.03 15:00close1230.181.59720.00000.000073.0812087.10
2452008.11.03 15:00close1220.121.59720.00000.000036.6012123.70
2462008.11.03 15:00close1210.061.59720.00000.000013.8612137.56
2472008.11.03 23:00buy1240.061.57340.00000.0000
2482008.11.04 04:30buy1250.121.56170.00000.0000
2492008.11.05 16:00close1250.121.61630.00000.000065.5412203.10
2502008.11.05 16:00close1240.061.61630.00000.000025.7612228.87
2512008.11.05 21:00buy1260.061.59070.00000.0000
2522008.11.06 03:30buy1270.121.57940.00000.0000
2532008.11.06 08:30sell1280.061.59520.00000.0000
2542008.11.06 21:00buy1290.181.56550.00000.0000
2552008.11.11 08:00buy1300.241.55860.00000.0000
2562008.11.12 22:30buy1310.301.49140.00000.0000
2572008.11.13 07:30buy1320.361.48420.00000.0000
2582008.11.13 21:00sell1330.121.48850.00000.0000
2592008.11.17 00:00buy1340.421.46670.00000.0000
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2632008.11.24 18:00close1310.301.51610.00000.000074.7812592.47
2642008.11.24 18:00close1300.241.51610.00000.0000-101.4112491.07
2652008.11.24 18:00close1290.181.51610.00000.0000-88.3712402.69
2662008.11.24 18:00close1280.061.51650.00000.000046.2712448.96
2672008.11.24 18:00close1270.121.51610.00000.0000-75.6012373.37
2682008.11.24 18:00close1260.061.51610.00000.0000-44.5412328.83
2692008.11.25 04:00buy1350.061.50950.00000.0000
2702008.11.25 21:00sell1360.061.54920.00000.0000
2712008.12.01 21:00buy1370.121.48290.00000.0000
2722008.12.02 08:30buy1380.181.47990.00000.0000
2732008.12.02 14:30close1380.181.50360.00000.000042.6612371.49
2742008.12.02 14:30close1370.121.50360.00000.000024.8612396.35
2752008.12.02 14:30close1360.061.50400.00000.000026.7012423.05
2762008.12.02 14:30close1350.061.50360.00000.0000-3.4612419.59
2772008.12.03 08:30buy1390.061.48340.00000.0000
2782008.12.04 08:00buy1400.121.46910.00000.0000
2792008.12.04 08:30buy1410.181.46470.00000.0000
2802008.12.08 06:30sell1420.061.48180.00000.0000
2812008.12.08 08:00sell1430.121.49510.00000.0000
2822008.12.08 10:00close1430.121.49680.00000.0000-2.0412417.55
2832008.12.08 10:00close1420.061.49680.00000.0000-9.0012408.55
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2852008.12.08 10:00close1400.121.49640.00000.000032.8112498.49
2862008.12.08 10:00close1390.061.49640.00000.00007.8612506.34
2872008.12.09 02:00buy1440.061.48300.00000.0000
2882008.12.09 08:30buy1450.121.47830.00000.0000
2892008.12.10 07:30sell1460.061.48520.00000.0000
2902008.12.11 05:30sell1470.121.49030.00000.0000
2912008.12.11 06:30sell1480.181.49680.00000.0000
2922008.12.15 00:30sell1490.241.50120.00000.0000
2932008.12.15 05:00sell1500.301.50550.00000.0000
2942008.12.16 21:00sell1510.361.56290.00000.0000
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2972008.12.18 18:00close1490.241.49730.00000.00008.1712772.37
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2992008.12.18 18:00close1470.121.49730.00000.0000-9.2312760.99
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3032008.12.22 00:00sell1520.061.49670.00000.0000
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3052009.01.19 22:30buy1540.121.43770.00000.0000
3062009.01.20 00:30buy1550.181.43270.00000.0000
3072009.01.20 04:30buy1560.241.42030.00000.0000
3082009.01.20 08:00buy1570.301.41210.00000.0000
3092009.01.20 22:30buy1580.361.38650.00000.0000
3102009.01.21 08:30buy1590.421.37400.00000.0000
3112009.01.22 21:00sell1600.121.38890.00000.0000
3122009.01.26 00:00buy1610.481.36150.00000.0000
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3232009.01.26 22:30sell1620.061.40380.00000.0000
3242009.01.27 07:30sell1630.121.41160.00000.0000
3252009.01.27 08:30sell1640.181.41980.00000.0000
3262009.01.28 02:30sell1650.241.42210.00000.0000
3272009.01.28 05:30sell1660.301.42770.00000.0000
3282009.01.29 01:00buy1670.061.41910.00000.0000
3292009.01.29 06:00buy1680.121.41270.00000.0000
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