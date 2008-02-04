Strategy Tester Report
Piplite v1.8
InterbankFX-MT4 Demo Accounts 2 (Build 220)
|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2008.02.03 23:00 - 2009.02.02 20:59 (2008.02.03 - 2009.02.03)
|Model
|Open prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
|Parameters
|InitialAccountSet="Enter your initial account balance in USD"; InitialAccount=2500; TradeCommentset="Enter trade comment (ex: Piplite)"; TradeComment="Piplite"; NumberPortionSet="Portion of Account to trade (1-10)"; NumberPortionSet2="Works with MM and Equity Protection"; Portion=1; AccountProtect="Protects account portion from"; AccountProtect2="excessive negative P/L"; UseEquityProtection=true;
FloatPercent=70; AccountTypeSet="1 = standard, 10 = micro account"; AccountTypeSet2="Works only with MM Enabled"; Accounttype=1; MoneyMangement=true;
MaximumRisk=5; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; LotSize=0.01; LotIncrementSet="Lot Inc used if MM is off (.01-.05)"; LotIncrement=0.01; Slippage=5; ProfitTargetSet="Set desired Profit; autoset with MM on!"; ProfitTarget=1; ProfitSkewSet="Multiplier for Profit Target if MM on!"; ProfitSkewSet2="Inop with MM off"; ProfitSkew=14; ProfitTakeSet="1-mixed, 2-global, 3-split, 1 is best!"; ProfitMode=1; ProfitTrailSet="Tries to grow profit past Profit Target if true"; ProfitTrailing=true;
ProfitRetraceSet="Max % decrease in Profit before"; ProfitRetraceSet2="closing orders"; MaxRetrace=2; TradeDirectionSet="Piplite trades best when set to true!"; ReverseDirection=true;
RSIIndicatorSet="Period and Bars for aRSI"; RSIIndicatorSet2="Set ARSI_trigger = 0 for auto ATR entry"; UseARSI=true;
RSI_period=30; RSI_bars=10; ARSI_trigger=0.008; MARSICrossSet="Further checks trades in Trend"; Use_MARSI_Cross=false;
RSIMA_MA_Period=10; RSIMA_RSI_Period=14; TrendProtectSet="True=enable RSI trade window"; TrendProtect=false;
Window=40; TradeEntryDelaySet="Prevent multiple entries within a certain time frame in seconds"; Use_Entry_Delay=false;
Minimum_Entry_Delay=1200; OrderSpaceSet="Autosets additional order spacing if true"; OrderSpaceSet2="Trend/spacing used if false"; AutoSpacing=true;
StDevTF=60; StDevPer=10; StDevMode=1; Spacing=10; TrendSpacing=1000; TradeWindowSet="Trade Session Hours in Server Time"; UseTradeTime=true;
StartSession1=21; EndSession1=9;
|Bars in test
|13210
|Ticks modelled
|25412
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|2857.70
|Gross profit
|6135.31
|Gross loss
|-3277.61
|Profit factor
|1.87
|Expected payoff
|17.01
|Absolute drawdown
|2417.21
|Maximal drawdown
|3235.76 (29.91%)
|Relative drawdown
|29.91% (3235.76)
|Total trades
|168
|Short positions (won %)
|60 (51.67%)
|Long positions (won %)
|108 (63.89%)
|Profit trades (% of total)
|100 (59.52%)
|Loss trades (% of total)
|68 (40.48%)
|Largest
|profit trade
|385.41
|loss trade
|-188.98
|Average
|profit trade
|61.35
|loss trade
|-48.20
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|13 (241.49)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-1133.73)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|985.38 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-1133.73 (9)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.02.04 08:00
|sell
|1
|0.05
|1.9756
|0.0000
|0.0000
|2
|2008.02.06 08:00
|buy
|2
|0.05
|1.9581
|0.0000
|0.0000
|3
|2008.02.11 08:30
|buy
|3
|0.10
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|4
|2008.02.27 07:00
|sell
|4
|0.10
|1.9897
|0.0000
|0.0000
|5
|2008.02.27 07:30
|sell
|5
|0.15
|1.9925
|0.0000
|0.0000
|6
|2008.02.27 22:00
|close
|5
|0.15
|1.9819
|0.0000
|0.0000
|15.90
|10015.90
|7
|2008.02.27 22:00
|close
|4
|0.10
|1.9819
|0.0000
|0.0000
|7.80
|10023.70
|8
|2008.02.27 22:00
|close
|3
|0.10
|1.9815
|0.0000
|0.0000
|40.00
|10063.70
|9
|2008.02.27 22:00
|close
|2
|0.05
|1.9815
|0.0000
|0.0000
|11.90
|10075.60
|10
|2008.02.27 22:00
|close
|1
|0.05
|1.9819
|0.0000
|0.0000
|-4.29
|10071.32
|11
|2008.02.28 07:30
|buy
|6
|0.05
|1.9793
|0.0000
|0.0000
|12
|2008.03.05 08:00
|buy
|7
|0.10
|1.9776
|0.0000
|0.0000
|13
|2008.03.12 02:00
|sell
|8
|0.05
|2.0094
|0.0000
|0.0000
|14
|2008.03.12 04:00
|sell
|9
|0.10
|2.0121
|0.0000
|0.0000
|15
|2008.03.13 03:30
|sell
|10
|0.15
|2.0317
|0.0000
|0.0000
|16
|2008.03.17 02:00
|close
|10
|0.15
|2.0166
|0.0000
|0.0000
|22.35
|10093.67
|17
|2008.03.17 02:00
|close
|9
|0.10
|2.0166
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10088.67
|18
|2008.03.17 02:00
|close
|8
|0.05
|2.0166
|0.0000
|0.0000
|-3.85
|10084.83
|19
|2008.03.17 02:00
|close
|7
|0.10
|2.0162
|0.0000
|0.0000
|38.83
|10123.65
|20
|2008.03.17 02:00
|close
|6
|0.05
|2.0162
|0.0000
|0.0000
|18.60
|10142.26
|21
|2008.03.17 02:30
|buy
|11
|0.05
|2.0112
|0.0000
|0.0000
|22
|2008.03.17 03:00
|buy
|12
|0.10
|2.0109
|0.0000
|0.0000
|23
|2008.03.18 04:00
|sell
|13
|0.05
|2.0039
|0.0000
|0.0000
|24
|2008.03.18 07:30
|sell
|14
|0.10
|2.0052
|0.0000
|0.0000
|25
|2008.03.18 21:00
|buy
|15
|0.15
|2.0073
|0.0000
|0.0000
|26
|2008.03.19 08:00
|sell
|16
|0.15
|2.0139
|0.0000
|0.0000
|27
|2008.03.24 01:00
|buy
|17
|0.20
|1.9781
|0.0000
|0.0000
|28
|2008.03.27 12:30
|close
|17
|0.20
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|79.19
|10221.45
|29
|2008.03.27 12:30
|close
|16
|0.15
|2.0180
|0.0000
|0.0000
|-7.63
|10213.81
|30
|2008.03.27 12:30
|close
|15
|0.15
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|15.76
|10229.57
|31
|2008.03.27 12:30
|close
|14
|0.10
|2.0180
|0.0000
|0.0000
|-13.89
|10215.69
|32
|2008.03.27 12:30
|close
|13
|0.05
|2.0180
|0.0000
|0.0000
|-7.59
|10208.09
|33
|2008.03.27 12:30
|close
|12
|0.10
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|6.93
|10215.02
|34
|2008.03.27 12:30
|close
|11
|0.05
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|3.31
|10218.33
|35
|2008.03.31 07:00
|buy
|18
|0.05
|1.9874
|0.0000
|0.0000
|36
|2008.04.01 06:00
|buy
|19
|0.10
|1.9785
|0.0000
|0.0000
|37
|2008.04.08 08:00
|buy
|20
|0.15
|1.9779
|0.0000
|0.0000
|38
|2008.04.14 23:30
|buy
|21
|0.20
|1.9729
|0.0000
|0.0000
|39
|2008.04.15 06:30
|buy
|22
|0.25
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|40
|2008.04.16 06:30
|sell
|23
|0.05
|1.9680
|0.0000
|0.0000
|41
|2008.04.16 07:00
|sell
|24
|0.10
|1.9696
|0.0000
|0.0000
|42
|2008.04.17 08:00
|sell
|25
|0.15
|1.9742
|0.0000
|0.0000
|43
|2008.04.18 08:30
|close
|25
|0.15
|1.9949
|0.0000
|0.0000
|-31.20
|10187.13
|44
|2008.04.18 08:30
|close
|24
|0.10
|1.9949
|0.0000
|0.0000
|-25.70
|10161.44
|45
|2008.04.18 08:30
|close
|23
|0.05
|1.9949
|0.0000
|0.0000
|-13.65
|10147.79
|46
|2008.04.18 08:30
|close
|22
|0.25
|1.9945
|0.0000
|0.0000
|60.74
|10208.53
|47
|2008.04.18 08:30
|close
|21
|0.20
|1.9945
|0.0000
|0.0000
|43.43
|10251.96
|48
|2008.04.18 08:30
|close
|20
|0.15
|1.9945
|0.0000
|0.0000
|25.24
|10277.20
|49
|2008.04.18 08:30
|close
|19
|0.10
|1.9945
|0.0000
|0.0000
|16.36
|10293.56
|50
|2008.04.18 08:30
|close
|18
|0.05
|1.9945
|0.0000
|0.0000
|3.74
|10297.30
|51
|2008.04.21 00:00
|sell
|26
|0.05
|1.9981
|0.0000
|0.0000
|52
|2008.04.21 02:00
|sell
|27
|0.10
|2.0018
|0.0000
|0.0000
|53
|2008.04.21 07:00
|buy
|28
|0.05
|1.9949
|0.0000
|0.0000
|54
|2008.04.21 08:00
|buy
|29
|0.10
|1.9937
|0.0000
|0.0000
|55
|2008.04.21 08:30
|buy
|30
|0.15
|1.9882
|0.0000
|0.0000
|56
|2008.04.22 07:00
|buy
|31
|0.20
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|57
|2008.04.24 08:30
|buy
|32
|0.25
|1.9717
|0.0000
|0.0000
|58
|2008.04.28 10:30
|close
|32
|0.25
|1.9886
|0.0000
|0.0000
|42.34
|10339.64
|59
|2008.04.28 10:30
|close
|31
|0.20
|1.9886
|0.0000
|0.0000
|26.83
|10366.47
|60
|2008.04.28 10:30
|close
|30
|0.15
|1.9886
|0.0000
|0.0000
|0.80
|10367.27
|61
|2008.04.28 10:30
|close
|29
|0.10
|1.9886
|0.0000
|0.0000
|-4.97
|10362.30
|62
|2008.04.28 10:30
|close
|28
|0.05
|1.9886
|0.0000
|0.0000
|-3.08
|10359.22
|63
|2008.04.28 10:30
|close
|27
|0.10
|1.9890
|0.0000
|0.0000
|12.11
|10371.33
|64
|2008.04.28 10:30
|close
|26
|0.05
|1.9890
|0.0000
|0.0000
|4.20
|10375.53
|65
|2008.04.29 08:00
|buy
|33
|0.05
|1.9849
|0.0000
|0.0000
|66
|2008.04.29 08:30
|buy
|34
|0.10
|1.9816
|0.0000
|0.0000
|67
|2008.05.06 07:00
|buy
|35
|0.15
|1.9700
|0.0000
|0.0000
|68
|2008.05.06 07:30
|buy
|36
|0.20
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|69
|2008.05.07 07:00
|buy
|37
|0.25
|1.9634
|0.0000
|0.0000
|70
|2008.05.07 07:30
|buy
|38
|0.30
|1.9609
|0.0000
|0.0000
|71
|2008.05.07 08:30
|buy
|39
|0.35
|1.9562
|0.0000
|0.0000
|72
|2008.05.12 23:00
|buy
|40
|0.40
|1.9554
|0.0000
|0.0000
|73
|2008.05.12 23:30
|buy
|41
|0.45
|1.9536
|0.0000
|0.0000
|74
|2008.05.19 08:30
|sell
|42
|0.05
|1.9612
|0.0000
|0.0000
|75
|2008.05.20 11:00
|close
|42
|0.05
|1.9647
|0.0000
|0.0000
|-1.80
|10373.73
|76
|2008.05.20 11:00
|close
|41
|0.45
|1.9643
|0.0000
|0.0000
|48.83
|10422.57
|77
|2008.05.20 11:00
|close
|40
|0.40
|1.9643
|0.0000
|0.0000
|36.21
|10458.77
|78
|2008.05.20 11:00
|close
|39
|0.35
|1.9643
|0.0000
|0.0000
|29.21
|10487.99
|79
|2008.05.20 11:00
|close
|38
|0.30
|1.9643
|0.0000
|0.0000
|10.94
|10498.93
|80
|2008.05.20 11:00
|close
|37
|0.25
|1.9643
|0.0000
|0.0000
|2.87
|10501.80
|81
|2008.05.20 11:00
|close
|36
|0.20
|1.9643
|0.0000
|0.0000
|-9.07
|10492.73
|82
|2008.05.20 11:00
|close
|35
|0.15
|1.9643
|0.0000
|0.0000
|-8.15
|10484.58
|83
|2008.05.20 11:00
|close
|34
|0.10
|1.9643
|0.0000
|0.0000
|-16.90
|10467.68
|84
|2008.05.20 11:00
|close
|33
|0.05
|1.9643
|0.0000
|0.0000
|-10.10
|10457.58
|85
|2008.05.21 07:00
|buy
|43
|0.05
|1.9642
|0.0000
|0.0000
|86
|2008.05.21 21:00
|sell
|44
|0.05
|1.9734
|0.0000
|0.0000
|87
|2008.05.28 07:00
|sell
|45
|0.10
|1.9802
|0.0000
|0.0000
|88
|2008.06.02 08:00
|buy
|46
|0.10
|1.9629
|0.0000
|0.0000
|89
|2008.06.02 08:30
|buy
|47
|0.15
|1.9612
|0.0000
|0.0000
|90
|2008.06.04 06:30
|buy
|48
|0.20
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|91
|2008.06.09 09:30
|close
|48
|0.20
|1.9743
|0.0000
|0.0000
|34.39
|10491.97
|92
|2008.06.09 09:30
|close
|47
|0.15
|1.9743
|0.0000
|0.0000
|19.85
|10511.82
|93
|2008.06.09 09:30
|close
|46
|0.10
|1.9743
|0.0000
|0.0000
|11.53
|10523.35
|94
|2008.06.09 09:30
|close
|45
|0.10
|1.9747
|0.0000
|0.0000
|4.31
|10527.66
|95
|2008.06.09 09:30
|close
|44
|0.05
|1.9747
|0.0000
|0.0000
|-1.59
|10526.07
|96
|2008.06.09 09:30
|close
|43
|0.05
|1.9743
|0.0000
|0.0000
|5.23
|10531.30
|97
|2008.06.10 03:30
|buy
|49
|0.05
|1.9696
|0.0000
|0.0000
|98
|2008.06.10 07:30
|buy
|50
|0.10
|1.9610
|0.0000
|0.0000
|99
|2008.06.12 01:30
|buy
|51
|0.15
|1.9596
|0.0000
|0.0000
|100
|2008.06.12 02:00
|buy
|52
|0.20
|1.9580
|0.0000
|0.0000
|101
|2008.06.20 11:00
|close
|52
|0.20
|1.9761
|0.0000
|0.0000
|36.50
|10567.80
|102
|2008.06.20 11:00
|close
|51
|0.15
|1.9761
|0.0000
|0.0000
|24.98
|10592.78
|103
|2008.06.20 11:00
|close
|50
|0.10
|1.9761
|0.0000
|0.0000
|15.33
|10608.11
|104
|2008.06.20 11:00
|close
|49
|0.05
|1.9761
|0.0000
|0.0000
|3.36
|10611.47
|105
|2008.06.23 07:30
|buy
|53
|0.05
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|106
|2008.06.23 08:00
|buy
|54
|0.10
|1.9656
|0.0000
|0.0000
|107
|2008.06.26 08:30
|sell
|55
|0.05
|1.9785
|0.0000
|0.0000
|108
|2008.07.01 07:00
|sell
|56
|0.10
|1.9961
|0.0000
|0.0000
|109
|2008.07.01 07:30
|sell
|57
|0.15
|1.9979
|0.0000
|0.0000
|110
|2008.07.07 09:00
|close
|57
|0.15
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|38.26
|10649.73
|111
|2008.07.07 09:00
|close
|56
|0.10
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|23.71
|10673.44
|112
|2008.07.07 09:00
|close
|55
|0.05
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|2.90
|10676.34
|113
|2008.07.07 09:00
|close
|54
|0.10
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|6.07
|10682.41
|114
|2008.07.07 09:00
|close
|53
|0.05
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|1.73
|10684.14
|115
|2008.07.08 08:00
|sell
|58
|0.05
|1.9768
|0.0000
|0.0000
|116
|2008.07.08 08:30
|sell
|59
|0.10
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|117
|2008.07.10 07:30
|buy
|60
|0.05
|1.9768
|0.0000
|0.0000
|118
|2008.07.15 08:00
|sell
|61
|0.15
|2.0042
|0.0000
|0.0000
|119
|2008.07.15 08:30
|sell
|62
|0.20
|2.0113
|0.0000
|0.0000
|120
|2008.07.24 13:30
|close
|62
|0.20
|1.9844
|0.0000
|0.0000
|51.62
|10735.77
|121
|2008.07.24 13:30
|close
|61
|0.15
|1.9844
|0.0000
|0.0000
|28.07
|10763.83
|122
|2008.07.24 13:30
|close
|60
|0.05
|1.9840
|0.0000
|0.0000
|3.73
|10767.56
|123
|2008.07.24 13:30
|close
|59
|0.10
|1.9844
|0.0000
|0.0000
|-8.88
|10758.68
|124
|2008.07.24 13:30
|close
|58
|0.05
|1.9844
|0.0000
|0.0000
|-4.69
|10753.99
|125
|2008.08.05 08:30
|buy
|63
|0.05
|1.9531
|0.0000
|0.0000
|126
|2008.08.11 08:00
|sell
|64
|0.05
|1.9221
|0.0000
|0.0000
|127
|2008.08.11 08:30
|sell
|65
|0.10
|1.9238
|0.0000
|0.0000
|128
|2008.08.12 01:30
|buy
|66
|0.10
|1.9064
|0.0000
|0.0000
|129
|2008.08.12 06:00
|buy
|67
|0.15
|1.8997
|0.0000
|0.0000
|130
|2008.08.13 02:30
|buy
|68
|0.20
|1.8931
|0.0000
|0.0000
|131
|2008.08.19 06:00
|buy
|69
|0.25
|1.8582
|0.0000
|0.0000
|132
|2008.08.19 06:30
|buy
|70
|0.30
|1.8548
|0.0000
|0.0000
|133
|2008.08.25 00:30
|buy
|71
|0.35
|1.8424
|0.0000
|0.0000
|134
|2008.08.26 08:30
|buy
|72
|0.40
|1.8383
|0.0000
|0.0000
|135
|2008.09.01 01:00
|buy
|73
|0.45
|1.8046
|0.0000
|0.0000
|136
|2008.09.01 01:30
|buy
|74
|0.50
|1.8032
|0.0000
|0.0000
|137
|2008.09.01 22:30
|buy
|75
|0.55
|1.7857
|0.0000
|0.0000
|138
|2008.09.03 04:30
|buy
|76
|0.60
|1.7721
|0.0000
|0.0000
|139
|2008.09.03 05:00
|buy
|77
|0.65
|1.7719
|0.0000
|0.0000
|140
|2008.09.03 08:30
|buy
|78
|0.70
|1.7672
|0.0000
|0.0000
|141
|2008.09.04 06:30
|sell
|79
|0.15
|1.7795
|0.0000
|0.0000
|142
|2008.09.04 21:30
|buy
|80
|0.75
|1.7571
|0.0000
|0.0000
|143
|2008.09.10 21:30
|buy
|81
|0.80
|1.7499
|0.0000
|0.0000
|144
|2008.09.14 23:00
|close
|81
|0.80
|1.7980
|0.0000
|0.0000
|385.41
|11139.40
|145
|2008.09.14 23:00
|close
|80
|0.75
|1.7980
|0.0000
|0.0000
|307.89
|11447.29
|146
|2008.09.14 23:00
|close
|79
|0.15
|1.7984
|0.0000
|0.0000
|-29.54
|11417.75
|147
|2008.09.14 23:00
|close
|78
|0.70
|1.7980
|0.0000
|0.0000
|217.06
|11634.81
|148
|2008.09.14 23:00
|close
|77
|0.65
|1.7980
|0.0000
|0.0000
|171.01
|11805.82
|149
|2008.09.14 23:00
|close
|76
|0.60
|1.7980
|0.0000
|0.0000
|156.65
|11962.48
|150
|2008.09.14 23:00
|close
|75
|0.55
|1.7980
|0.0000
|0.0000
|69.01
|12031.49
|151
|2008.09.14 23:00
|close
|74
|0.50
|1.7980
|0.0000
|0.0000
|-24.77
|12006.72
|152
|2008.09.14 23:00
|close
|73
|0.45
|1.7980
|0.0000
|0.0000
|-28.59
|11978.13
|153
|2008.09.14 23:00
|close
|72
|0.40
|1.7980
|0.0000
|0.0000
|-159.76
|11818.38
|154
|2008.09.14 23:00
|close
|71
|0.35
|1.7980
|0.0000
|0.0000
|-154.07
|11664.31
|155
|2008.09.14 23:00
|close
|70
|0.30
|1.7980
|0.0000
|0.0000
|-168.92
|11495.39
|156
|2008.09.14 23:00
|close
|69
|0.25
|1.7980
|0.0000
|0.0000
|-149.26
|11346.12
|157
|2008.09.14 23:00
|close
|68
|0.20
|1.7980
|0.0000
|0.0000
|-188.98
|11157.14
|158
|2008.09.14 23:00
|close
|67
|0.15
|1.7980
|0.0000
|0.0000
|-151.61
|11005.53
|159
|2008.09.14 23:00
|close
|66
|0.10
|1.7980
|0.0000
|0.0000
|-107.77
|10897.76
|160
|2008.09.14 23:00
|close
|65
|0.10
|1.7984
|0.0000
|0.0000
|122.03
|11019.79
|161
|2008.09.14 23:00
|close
|64
|0.05
|1.7984
|0.0000
|0.0000
|60.17
|11079.96
|162
|2008.09.14 23:00
|close
|63
|0.05
|1.7980
|0.0000
|0.0000
|-77.17
|11002.79
|163
|2008.09.15 00:30
|sell
|82
|0.06
|1.8019
|0.0000
|0.0000
|164
|2008.09.15 03:30
|sell
|83
|0.12
|1.8093
|0.0000
|0.0000
|165
|2008.09.15 08:30
|buy
|84
|0.06
|1.7994
|0.0000
|0.0000
|166
|2008.09.16 04:00
|buy
|85
|0.12
|1.7906
|0.0000
|0.0000
|167
|2008.09.22 07:30
|sell
|86
|0.18
|1.8373
|0.0000
|0.0000
|168
|2008.09.22 08:00
|sell
|87
|0.24
|1.8428
|0.0000
|0.0000
|169
|2008.09.24 08:30
|sell
|88
|0.30
|1.8590
|0.0000
|0.0000
|170
|2008.09.25 17:30
|close
|88
|0.30
|1.8356
|0.0000
|0.0000
|69.31
|11072.10
|171
|2008.09.25 17:30
|close
|87
|0.24
|1.8356
|0.0000
|0.0000
|16.09
|11088.19
|172
|2008.09.25 17:30
|close
|86
|0.18
|1.8356
|0.0000
|0.0000
|2.17
|11090.36
|173
|2008.09.25 17:30
|close
|85
|0.12
|1.8352
|0.0000
|0.0000
|53.77
|11144.13
|174
|2008.09.25 17:30
|close
|84
|0.06
|1.8352
|0.0000
|0.0000
|21.62
|11165.75
|175
|2008.09.25 17:30
|close
|83
|0.12
|1.8356
|0.0000
|0.0000
|-32.99
|11132.76
|176
|2008.09.25 17:30
|close
|82
|0.06
|1.8356
|0.0000
|0.0000
|-20.93
|11111.83
|177
|2008.09.29 00:30
|buy
|89
|0.06
|1.8278
|0.0000
|0.0000
|178
|2008.09.29 07:00
|buy
|90
|0.12
|1.8191
|0.0000
|0.0000
|179
|2008.09.29 07:30
|buy
|91
|0.18
|1.8085
|0.0000
|0.0000
|180
|2008.09.29 22:00
|buy
|92
|0.24
|1.8044
|0.0000
|0.0000
|181
|2008.09.30 07:30
|sell
|93
|0.06
|1.8107
|0.0000
|0.0000
|182
|2008.10.02 00:30
|buy
|94
|0.30
|1.7651
|0.0000
|0.0000
|183
|2008.10.02 07:30
|buy
|95
|0.36
|1.7632
|0.0000
|0.0000
|184
|2008.10.07 08:00
|buy
|96
|0.42
|1.7448
|0.0000
|0.0000
|185
|2008.10.07 08:30
|buy
|97
|0.48
|1.7359
|0.0000
|0.0000
|186
|2008.10.08 23:30
|buy
|98
|0.54
|1.7243
|0.0000
|0.0000
|187
|2008.10.09 01:00
|buy
|99
|0.60
|1.7206
|0.0000
|0.0000
|188
|2008.10.09 21:00
|buy
|100
|0.66
|1.7073
|0.0000
|0.0000
|189
|2008.10.13 03:00
|buy
|101
|0.72
|1.6973
|0.0000
|0.0000
|190
|2008.10.13 15:00
|close
|101
|0.72
|1.7414
|0.0000
|0.0000
|317.52
|11429.35
|191
|2008.10.13 15:00
|close
|100
|0.66
|1.7414
|0.0000
|0.0000
|225.31
|11654.66
|192
|2008.10.13 15:00
|close
|99
|0.60
|1.7414
|0.0000
|0.0000
|125.03
|11779.69
|193
|2008.10.13 15:00
|close
|98
|0.54
|1.7414
|0.0000
|0.0000
|92.85
|11872.54
|194
|2008.10.13 15:00
|close
|97
|0.48
|1.7414
|0.0000
|0.0000
|26.95
|11899.49
|195
|2008.10.13 15:00
|close
|96
|0.42
|1.7414
|0.0000
|0.0000
|-13.80
|11885.68
|196
|2008.10.13 15:00
|close
|95
|0.36
|1.7414
|0.0000
|0.0000
|-77.86
|11807.82
|197
|2008.10.13 15:00
|close
|94
|0.30
|1.7414
|0.0000
|0.0000
|-70.59
|11737.23
|198
|2008.10.13 15:00
|close
|93
|0.06
|1.7418
|0.0000
|0.0000
|40.57
|11777.80
|199
|2008.10.13 15:00
|close
|92
|0.24
|1.7414
|0.0000
|0.0000
|-150.56
|11627.24
|200
|2008.10.13 15:00
|close
|91
|0.18
|1.7414
|0.0000
|0.0000
|-120.30
|11506.94
|201
|2008.10.13 15:00
|close
|90
|0.12
|1.7414
|0.0000
|0.0000
|-92.92
|11414.02
|202
|2008.10.13 15:00
|close
|89
|0.06
|1.7414
|0.0000
|0.0000
|-51.68
|11362.34
|203
|2008.10.13 23:00
|sell
|102
|0.06
|1.7434
|0.0000
|0.0000
|204
|2008.10.14 04:00
|sell
|103
|0.12
|1.7551
|0.0000
|0.0000
|205
|2008.10.14 07:00
|buy
|104
|0.06
|1.7436
|0.0000
|0.0000
|206
|2008.10.15 21:00
|buy
|105
|0.12
|1.7270
|0.0000
|0.0000
|207
|2008.10.15 22:00
|buy
|106
|0.18
|1.7143
|0.0000
|0.0000
|208
|2008.10.20 07:30
|close
|106
|0.18
|1.7469
|0.0000
|0.0000
|58.85
|11421.19
|209
|2008.10.20 07:30
|close
|105
|0.12
|1.7469
|0.0000
|0.0000
|23.99
|11445.18
|210
|2008.10.20 07:30
|close
|104
|0.06
|1.7469
|0.0000
|0.0000
|2.05
|11447.23
|211
|2008.10.20 07:30
|close
|103
|0.12
|1.7473
|0.0000
|0.0000
|8.65
|11455.88
|212
|2008.10.20 07:30
|close
|102
|0.06
|1.7473
|0.0000
|0.0000
|-2.76
|11453.12
|213
|2008.10.21 07:00
|buy
|107
|0.06
|1.7119
|0.0000
|0.0000
|214
|2008.10.21 08:30
|buy
|108
|0.12
|1.7030
|0.0000
|0.0000
|215
|2008.10.21 21:00
|buy
|109
|0.18
|1.6707
|0.0000
|0.0000
|216
|2008.10.22 00:00
|buy
|110
|0.24
|1.6531
|0.0000
|0.0000
|217
|2008.10.22 04:30
|buy
|111
|0.30
|1.6239
|0.0000
|0.0000
|218
|2008.10.22 06:30
|sell
|112
|0.06
|1.6309
|0.0000
|0.0000
|219
|2008.10.22 23:30
|buy
|113
|0.36
|1.6169
|0.0000
|0.0000
|220
|2008.10.27 02:00
|buy
|114
|0.42
|1.5705
|0.0000
|0.0000
|221
|2008.10.27 05:30
|buy
|115
|0.48
|1.5627
|0.0000
|0.0000
|222
|2008.10.27 07:30
|buy
|116
|0.54
|1.5517
|0.0000
|0.0000
|223
|2008.10.28 01:30
|buy
|117
|0.60
|1.5431
|0.0000
|0.0000
|224
|2008.10.29 00:30
|close
|117
|0.60
|1.6039
|0.0000
|0.0000
|364.91
|11818.04
|225
|2008.10.29 00:30
|close
|116
|0.54
|1.6039
|0.0000
|0.0000
|282.09
|12100.12
|226
|2008.10.29 00:30
|close
|115
|0.48
|1.6039
|0.0000
|0.0000
|197.94
|12298.06
|227
|2008.10.29 00:30
|close
|114
|0.42
|1.6039
|0.0000
|0.0000
|140.44
|12438.50
|228
|2008.10.29 00:30
|close
|113
|0.36
|1.6039
|0.0000
|0.0000
|-46.32
|12392.18
|229
|2008.10.29 00:30
|close
|112
|0.06
|1.6043
|0.0000
|0.0000
|15.54
|12407.73
|230
|2008.10.29 00:30
|close
|111
|0.30
|1.6039
|0.0000
|0.0000
|-59.60
|12348.12
|231
|2008.10.29 00:30
|close
|110
|0.24
|1.6039
|0.0000
|0.0000
|-117.76
|12230.36
|232
|2008.10.29 00:30
|close
|109
|0.18
|1.6039
|0.0000
|0.0000
|-119.97
|12110.40
|233
|2008.10.29 00:30
|close
|108
|0.12
|1.6039
|0.0000
|0.0000
|-118.74
|11991.66
|234
|2008.10.29 00:30
|close
|107
|0.06
|1.6039
|0.0000
|0.0000
|-64.71
|11926.95
|235
|2008.10.29 07:00
|sell
|118
|0.06
|1.6152
|0.0000
|0.0000
|236
|2008.10.29 21:30
|sell
|119
|0.12
|1.6417
|0.0000
|0.0000
|237
|2008.10.30 01:30
|sell
|120
|0.18
|1.6546
|0.0000
|0.0000
|238
|2008.10.31 09:30
|close
|120
|0.18
|1.6193
|0.0000
|0.0000
|63.36
|11990.31
|239
|2008.10.31 09:30
|close
|119
|0.12
|1.6193
|0.0000
|0.0000
|26.40
|12016.72
|240
|2008.10.31 09:30
|close
|118
|0.06
|1.6193
|0.0000
|0.0000
|-2.70
|12014.02
|241
|2008.11.03 02:00
|sell
|121
|0.06
|1.6203
|0.0000
|0.0000
|242
|2008.11.03 03:00
|sell
|122
|0.12
|1.6277
|0.0000
|0.0000
|243
|2008.11.03 06:30
|sell
|123
|0.18
|1.6378
|0.0000
|0.0000
|244
|2008.11.03 15:00
|close
|123
|0.18
|1.5972
|0.0000
|0.0000
|73.08
|12087.10
|245
|2008.11.03 15:00
|close
|122
|0.12
|1.5972
|0.0000
|0.0000
|36.60
|12123.70
|246
|2008.11.03 15:00
|close
|121
|0.06
|1.5972
|0.0000
|0.0000
|13.86
|12137.56
|247
|2008.11.03 23:00
|buy
|124
|0.06
|1.5734
|0.0000
|0.0000
|248
|2008.11.04 04:30
|buy
|125
|0.12
|1.5617
|0.0000
|0.0000
|249
|2008.11.05 16:00
|close
|125
|0.12
|1.6163
|0.0000
|0.0000
|65.54
|12203.10
|250
|2008.11.05 16:00
|close
|124
|0.06
|1.6163
|0.0000
|0.0000
|25.76
|12228.87
|251
|2008.11.05 21:00
|buy
|126
|0.06
|1.5907
|0.0000
|0.0000
|252
|2008.11.06 03:30
|buy
|127
|0.12
|1.5794
|0.0000
|0.0000
|253
|2008.11.06 08:30
|sell
|128
|0.06
|1.5952
|0.0000
|0.0000
|254
|2008.11.06 21:00
|buy
|129
|0.18
|1.5655
|0.0000
|0.0000
|255
|2008.11.11 08:00
|buy
|130
|0.24
|1.5586
|0.0000
|0.0000
|256
|2008.11.12 22:30
|buy
|131
|0.30
|1.4914
|0.0000
|0.0000
|257
|2008.11.13 07:30
|buy
|132
|0.36
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|258
|2008.11.13 21:00
|sell
|133
|0.12
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|259
|2008.11.17 00:00
|buy
|134
|0.42
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|260
|2008.11.24 18:00
|close
|134
|0.42
|1.5161
|0.0000
|0.0000
|208.04
|12436.90
|261
|2008.11.24 18:00
|close
|133
|0.12
|1.5165
|0.0000
|0.0000
|-34.67
|12402.24
|262
|2008.11.24 18:00
|close
|132
|0.36
|1.5161
|0.0000
|0.0000
|115.46
|12517.69
|263
|2008.11.24 18:00
|close
|131
|0.30
|1.5161
|0.0000
|0.0000
|74.78
|12592.47
|264
|2008.11.24 18:00
|close
|130
|0.24
|1.5161
|0.0000
|0.0000
|-101.41
|12491.07
|265
|2008.11.24 18:00
|close
|129
|0.18
|1.5161
|0.0000
|0.0000
|-88.37
|12402.69
|266
|2008.11.24 18:00
|close
|128
|0.06
|1.5165
|0.0000
|0.0000
|46.27
|12448.96
|267
|2008.11.24 18:00
|close
|127
|0.12
|1.5161
|0.0000
|0.0000
|-75.60
|12373.37
|268
|2008.11.24 18:00
|close
|126
|0.06
|1.5161
|0.0000
|0.0000
|-44.54
|12328.83
|269
|2008.11.25 04:00
|buy
|135
|0.06
|1.5095
|0.0000
|0.0000
|270
|2008.11.25 21:00
|sell
|136
|0.06
|1.5492
|0.0000
|0.0000
|271
|2008.12.01 21:00
|buy
|137
|0.12
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|272
|2008.12.02 08:30
|buy
|138
|0.18
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|273
|2008.12.02 14:30
|close
|138
|0.18
|1.5036
|0.0000
|0.0000
|42.66
|12371.49
|274
|2008.12.02 14:30
|close
|137
|0.12
|1.5036
|0.0000
|0.0000
|24.86
|12396.35
|275
|2008.12.02 14:30
|close
|136
|0.06
|1.5040
|0.0000
|0.0000
|26.70
|12423.05
|276
|2008.12.02 14:30
|close
|135
|0.06
|1.5036
|0.0000
|0.0000
|-3.46
|12419.59
|277
|2008.12.03 08:30
|buy
|139
|0.06
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|278
|2008.12.04 08:00
|buy
|140
|0.12
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|279
|2008.12.04 08:30
|buy
|141
|0.18
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|280
|2008.12.08 06:30
|sell
|142
|0.06
|1.4818
|0.0000
|0.0000
|281
|2008.12.08 08:00
|sell
|143
|0.12
|1.4951
|0.0000
|0.0000
|282
|2008.12.08 10:00
|close
|143
|0.12
|1.4968
|0.0000
|0.0000
|-2.04
|12417.55
|283
|2008.12.08 10:00
|close
|142
|0.06
|1.4968
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|12408.55
|284
|2008.12.08 10:00
|close
|141
|0.18
|1.4964
|0.0000
|0.0000
|57.13
|12465.68
|285
|2008.12.08 10:00
|close
|140
|0.12
|1.4964
|0.0000
|0.0000
|32.81
|12498.49
|286
|2008.12.08 10:00
|close
|139
|0.06
|1.4964
|0.0000
|0.0000
|7.86
|12506.34
|287
|2008.12.09 02:00
|buy
|144
|0.06
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|288
|2008.12.09 08:30
|buy
|145
|0.12
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|289
|2008.12.10 07:30
|sell
|146
|0.06
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|290
|2008.12.11 05:30
|sell
|147
|0.12
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|291
|2008.12.11 06:30
|sell
|148
|0.18
|1.4968
|0.0000
|0.0000
|292
|2008.12.15 00:30
|sell
|149
|0.24
|1.5012
|0.0000
|0.0000
|293
|2008.12.15 05:00
|sell
|150
|0.30
|1.5055
|0.0000
|0.0000
|294
|2008.12.16 21:00
|sell
|151
|0.36
|1.5629
|0.0000
|0.0000
|295
|2008.12.18 18:00
|close
|151
|0.36
|1.4973
|0.0000
|0.0000
|234.73
|12741.08
|296
|2008.12.18 18:00
|close
|150
|0.30
|1.4973
|0.0000
|0.0000
|23.12
|12764.19
|297
|2008.12.18 18:00
|close
|149
|0.24
|1.4973
|0.0000
|0.0000
|8.17
|12772.37
|298
|2008.12.18 18:00
|close
|148
|0.18
|1.4973
|0.0000
|0.0000
|-2.15
|12770.22
|299
|2008.12.18 18:00
|close
|147
|0.12
|1.4973
|0.0000
|0.0000
|-9.23
|12760.99
|300
|2008.12.18 18:00
|close
|146
|0.06
|1.4973
|0.0000
|0.0000
|-7.85
|12753.13
|301
|2008.12.18 18:00
|close
|145
|0.12
|1.4969
|0.0000
|0.0000
|22.57
|12775.70
|302
|2008.12.18 18:00
|close
|144
|0.06
|1.4969
|0.0000
|0.0000
|8.47
|12784.17
|303
|2008.12.22 00:00
|sell
|152
|0.06
|1.4967
|0.0000
|0.0000
|304
|2008.12.29 21:30
|buy
|153
|0.06
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|305
|2009.01.19 22:30
|buy
|154
|0.12
|1.4377
|0.0000
|0.0000
|306
|2009.01.20 00:30
|buy
|155
|0.18
|1.4327
|0.0000
|0.0000
|307
|2009.01.20 04:30
|buy
|156
|0.24
|1.4203
|0.0000
|0.0000
|308
|2009.01.20 08:00
|buy
|157
|0.30
|1.4121
|0.0000
|0.0000
|309
|2009.01.20 22:30
|buy
|158
|0.36
|1.3865
|0.0000
|0.0000
|310
|2009.01.21 08:30
|buy
|159
|0.42
|1.3740
|0.0000
|0.0000
|311
|2009.01.22 21:00
|sell
|160
|0.12
|1.3889
|0.0000
|0.0000
|312
|2009.01.26 00:00
|buy
|161
|0.48
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|313
|2009.01.26 21:00
|close
|161
|0.48
|1.3971
|0.0000
|0.0000
|170.88
|12955.05
|314
|2009.01.26 21:00
|close
|160
|0.12
|1.3975
|0.0000
|0.0000
|-10.56
|12944.49
|315
|2009.01.26 21:00
|close
|159
|0.42
|1.3971
|0.0000
|0.0000
|97.42
|13041.91
|316
|2009.01.26 21:00
|close
|158
|0.36
|1.3971
|0.0000
|0.0000
|38.57
|13080.48
|317
|2009.01.26 21:00
|close
|157
|0.30
|1.3971
|0.0000
|0.0000
|-44.66
|13035.82
|318
|2009.01.26 21:00
|close
|156
|0.24
|1.3971
|0.0000
|0.0000
|-55.41
|12980.42
|319
|2009.01.26 21:00
|close
|155
|0.18
|1.3971
|0.0000
|0.0000
|-63.87
|12916.54
|320
|2009.01.26 21:00
|close
|154
|0.12
|1.3971
|0.0000
|0.0000
|-48.56
|12867.98
|321
|2009.01.26 21:00
|close
|153
|0.06
|1.3971
|0.0000
|0.0000
|-29.08
|12838.90
|322
|2009.01.26 21:00
|close
|152
|0.06
|1.3975
|0.0000
|0.0000
|57.44
|12896.34
|323
|2009.01.26 22:30
|sell
|162
|0.06
|1.4038
|0.0000
|0.0000
|324
|2009.01.27 07:30
|sell
|163
|0.12
|1.4116
|0.0000
|0.0000
|325
|2009.01.27 08:30
|sell
|164
|0.18
|1.4198
|0.0000
|0.0000
|326
|2009.01.28 02:30
|sell
|165
|0.24
|1.4221
|0.0000
|0.0000
|327
|2009.01.28 05:30
|sell
|166
|0.30
|1.4277
|0.0000
|0.0000
|328
|2009.01.29 01:00
|buy
|167
|0.06
|1.4191
|0.0000
|0.0000
|329
|2009.01.29 06:00
|buy
|168
|0.12
|1.4127
|0.0000
|0.0000
|330
|2009.02.02 20:59
|close at stop
|168
|0.12
|1.4266
|0.0000
|0.0000
|16.73
|12913.07
|331
|2009.02.02 20:59
|close at stop
|167
|0.06
|1.4266
|0.0000
|0.0000
|4.52
|12917.59
|332
|2009.02.02 20:59
|close at stop
|166
|0.30
|1.4270
|0.0000
|0.0000
|0.62
|12918.20
|333
|2009.02.02 20:59
|close at stop
|165
|0.24
|1.4270
|0.0000
|0.0000
|-12.95
|12905.26
|334
|2009.02.02 20:59
|close at stop
|164
|0.18
|1.4270
|0.0000
|0.0000
|-14.03
|12891.23
|335
|2009.02.02 20:59
|close at stop
|163
|0.12
|1.4270
|0.0000
|0.0000
|-19.19
|12872.03
|336
|2009.02.02 20:59
|close at stop
|162
|0.06
|1.4270
|0.0000
|0.0000
|-14.34
|12857.70