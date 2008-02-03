Strategy Tester Report
Piplite v1.8
InterbankFX-MT4 Demo Accounts 2 (Build 220)
|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2008.02.03 23:00 - 2009.02.02 20:30 (2008.02.03 - 2009.02.03)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|InitialAccountSet="Enter your initial account balance in USD"; InitialAccount=2500; TradeCommentset="Enter trade comment (ex: Piplite)"; TradeComment="Piplite"; NumberPortionSet="Portion of Account to trade (1-10)"; NumberPortionSet2="Works with MM and Equity Protection"; Portion=1; AccountProtect="Protects account portion from"; AccountProtect2="excessive negative P/L"; UseEquityProtection=true;
FloatPercent=70; AccountTypeSet="1 = standard, 10 = micro account"; AccountTypeSet2="Works only with MM Enabled"; Accounttype=1; MoneyMangement=true;
MaximumRisk=5; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; LotSize=0.01; LotIncrementSet="Lot Inc used if MM is off (.01-.05)"; LotIncrement=0.01; Slippage=5; ProfitTargetSet="Set desired Profit; autoset with MM on!"; ProfitTarget=1; ProfitSkewSet="Multiplier for Profit Target if MM on!"; ProfitSkewSet2="Inop with MM off"; ProfitSkew=14; ProfitTakeSet="1-mixed, 2-global, 3-split, 1 is best!"; ProfitMode=1; ProfitTrailSet="Tries to grow profit past Profit Target if true"; ProfitTrailing=true;
ProfitRetraceSet="Max % decrease in Profit before"; ProfitRetraceSet2="closing orders"; MaxRetrace=2; TradeDirectionSet="Piplite trades best when set to true!"; ReverseDirection=true;
RSIIndicatorSet="Period and Bars for aRSI"; RSIIndicatorSet2="Set ARSI_trigger = 0 for auto ATR entry"; UseARSI=true;
RSI_period=30; RSI_bars=10; ARSI_trigger=0.008; MARSICrossSet="Further checks trades in Trend"; Use_MARSI_Cross=false;
RSIMA_MA_Period=10; RSIMA_RSI_Period=14; TrendProtectSet="True=enable RSI trade window"; TrendProtect=false;
Window=40; TradeEntryDelaySet="Prevent multiple entries within a certain time frame in seconds"; Use_Entry_Delay=false;
Minimum_Entry_Delay=1200; OrderSpaceSet="Autosets additional order spacing if true"; OrderSpaceSet2="Trend/spacing used if false"; AutoSpacing=true;
StDevTF=60; StDevPer=10; StDevMode=1; Spacing=10; TrendSpacing=1000; TradeWindowSet="Trade Session Hours in Server Time"; UseTradeTime=true;
StartSession1=21; EndSession1=9;
|Bars in test
|13210
|Ticks modelled
|4820296
|Modelling quality
|33.84%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-4665.12
|Gross profit
|5880.65
|Gross loss
|-10545.77
|Profit factor
|0.56
|Expected payoff
|-4.87
|Absolute drawdown
|5717.20
|Maximal drawdown
|7948.99 (59.84%)
|Relative drawdown
|60.13% (6458.00)
|Total trades
|958
|Short positions (won %)
|489 (44.99%)
|Long positions (won %)
|469 (58.64%)
|Profit trades (% of total)
|495 (51.67%)
|Loss trades (% of total)
|463 (48.33%)
|Largest
|profit trade
|79.20
|loss trade
|-163.80
|Average
|profit trade
|11.88
|loss trade
|-22.78
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|72 (1149.70)
|consecutive losses (loss in money)
|124 (-8122.21)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1149.70 (72)
|consecutive loss (count of losses)
|-8122.21 (124)
|Average
|consecutive wins
|35
|consecutive losses
|33
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.02.04 07:39
|sell
|1
|0.05
|1.9699
|0.0000
|0.0000
|2
|2008.02.04 07:39
|sell
|2
|0.10
|1.9700
|0.0000
|0.0000
|3
|2008.02.04 07:39
|sell
|3
|0.15
|1.9701
|0.0000
|0.0000
|4
|2008.02.04 07:39
|sell
|4
|0.20
|1.9702
|0.0000
|0.0000
|5
|2008.02.04 07:39
|sell
|5
|0.25
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|6
|2008.02.04 07:39
|sell
|6
|0.30
|1.9704
|0.0000
|0.0000
|7
|2008.02.04 07:39
|sell
|7
|0.35
|1.9705
|0.0000
|0.0000
|8
|2008.02.04 07:39
|sell
|8
|0.40
|1.9706
|0.0000
|0.0000
|9
|2008.02.04 07:39
|sell
|9
|0.45
|1.9707
|0.0000
|0.0000
|10
|2008.02.04 07:39
|sell
|10
|0.50
|1.9708
|0.0000
|0.0000
|11
|2008.02.04 07:39
|sell
|11
|0.55
|1.9709
|0.0000
|0.0000
|12
|2008.02.04 07:39
|sell
|12
|0.60
|1.9710
|0.0000
|0.0000
|13
|2008.02.04 07:40
|sell
|13
|0.65
|1.9711
|0.0000
|0.0000
|14
|2008.02.04 07:40
|sell
|14
|0.70
|1.9711
|0.0000
|0.0000
|15
|2008.02.04 07:40
|sell
|15
|0.75
|1.9711
|0.0000
|0.0000
|16
|2008.02.04 07:40
|sell
|16
|0.80
|1.9711
|0.0000
|0.0000
|17
|2008.02.04 07:43
|sell
|17
|0.85
|1.9711
|0.0000
|0.0000
|18
|2008.02.04 07:43
|sell
|18
|0.90
|1.9712
|0.0000
|0.0000
|19
|2008.02.04 07:43
|sell
|19
|0.95
|1.9713
|0.0000
|0.0000
|20
|2008.02.04 07:43
|sell
|20
|1.00
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|21
|2008.02.04 07:43
|sell
|21
|1.05
|1.9715
|0.0000
|0.0000
|22
|2008.02.04 07:43
|sell
|22
|1.10
|1.9716
|0.0000
|0.0000
|23
|2008.02.04 07:43
|sell
|23
|1.15
|1.9717
|0.0000
|0.0000
|24
|2008.02.04 07:43
|sell
|24
|1.20
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|25
|2008.02.04 07:43
|sell
|25
|1.25
|1.9719
|0.0000
|0.0000
|26
|2008.02.04 07:43
|sell
|26
|1.30
|1.9720
|0.0000
|0.0000
|27
|2008.02.04 07:43
|sell
|27
|1.35
|1.9721
|0.0000
|0.0000
|28
|2008.02.04 07:43
|sell
|28
|1.40
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|29
|2008.02.04 07:43
|sell
|29
|1.45
|1.9723
|0.0000
|0.0000
|30
|2008.02.04 07:43
|sell
|30
|1.50
|1.9724
|0.0000
|0.0000
|31
|2008.02.04 07:43
|sell
|31
|1.55
|1.9725
|0.0000
|0.0000
|32
|2008.02.04 07:43
|sell
|32
|1.60
|1.9726
|0.0000
|0.0000
|33
|2008.02.04 07:44
|sell
|33
|1.65
|1.9727
|0.0000
|0.0000
|34
|2008.02.04 07:44
|sell
|34
|1.70
|1.9728
|0.0000
|0.0000
|35
|2008.02.04 07:44
|sell
|35
|1.75
|1.9729
|0.0000
|0.0000
|36
|2008.02.04 07:44
|sell
|36
|1.80
|1.9730
|0.0000
|0.0000
|37
|2008.02.04 07:44
|sell
|37
|1.85
|1.9731
|0.0000
|0.0000
|38
|2008.02.04 07:44
|sell
|38
|1.90
|1.9732
|0.0000
|0.0000
|39
|2008.02.04 07:44
|sell
|39
|1.95
|1.9733
|0.0000
|0.0000
|40
|2008.02.04 07:44
|sell
|40
|2.00
|1.9734
|0.0000
|0.0000
|41
|2008.02.04 07:44
|sell
|41
|2.05
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|42
|2008.02.04 07:45
|sell
|42
|2.10
|1.9736
|0.0000
|0.0000
|43
|2008.02.04 07:45
|sell
|43
|2.15
|1.9736
|0.0000
|0.0000
|44
|2008.02.04 07:45
|sell
|44
|2.20
|1.9736
|0.0000
|0.0000
|45
|2008.02.04 07:45
|sell
|45
|2.25
|1.9736
|0.0000
|0.0000
|46
|2008.02.04 07:48
|sell
|46
|2.30
|1.9736
|0.0000
|0.0000
|47
|2008.02.04 07:48
|sell
|47
|2.35
|1.9737
|0.0000
|0.0000
|48
|2008.02.04 07:48
|sell
|48
|2.40
|1.9738
|0.0000
|0.0000
|49
|2008.02.04 07:48
|sell
|49
|2.45
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|50
|2008.02.04 07:48
|sell
|50
|2.50
|1.9740
|0.0000
|0.0000
|51
|2008.02.04 07:48
|sell
|51
|2.55
|1.9741
|0.0000
|0.0000
|52
|2008.02.04 07:48
|sell
|52
|2.60
|1.9742
|0.0000
|0.0000
|53
|2008.02.04 07:48
|sell
|53
|2.65
|1.9743
|0.0000
|0.0000
|54
|2008.02.04 07:48
|sell
|54
|2.70
|1.9744
|0.0000
|0.0000
|55
|2008.02.04 07:48
|sell
|55
|2.75
|1.9745
|0.0000
|0.0000
|56
|2008.02.04 07:48
|sell
|56
|2.80
|1.9746
|0.0000
|0.0000
|57
|2008.02.04 07:48
|sell
|57
|2.85
|1.9747
|0.0000
|0.0000
|58
|2008.02.04 07:48
|sell
|58
|2.90
|1.9748
|0.0000
|0.0000
|59
|2008.02.04 07:48
|sell
|59
|2.95
|1.9749
|0.0000
|0.0000
|60
|2008.02.04 07:48
|sell
|60
|3.00
|1.9750
|0.0000
|0.0000
|61
|2008.02.04 07:48
|sell
|61
|3.05
|1.9751
|0.0000
|0.0000
|62
|2008.02.04 07:49
|sell
|62
|3.10
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|63
|2008.02.04 07:49
|sell
|63
|3.15
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|64
|2008.02.04 07:49
|sell
|64
|3.20
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|65
|2008.02.04 07:49
|sell
|65
|3.25
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|66
|2008.02.04 07:49
|sell
|66
|3.30
|1.9756
|0.0000
|0.0000
|67
|2008.02.04 07:49
|sell
|67
|3.35
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|68
|2008.02.04 07:49
|sell
|68
|3.40
|1.9758
|0.0000
|0.0000
|69
|2008.02.04 07:49
|sell
|69
|3.45
|1.9759
|0.0000
|0.0000
|70
|2008.02.04 07:49
|sell
|70
|3.50
|1.9760
|0.0000
|0.0000
|71
|2008.02.04 07:50
|sell
|71
|3.55
|1.9761
|0.0000
|0.0000
|72
|2008.02.04 07:50
|sell
|72
|3.60
|1.9761
|0.0000
|0.0000
|73
|2008.02.04 07:56
|close
|72
|3.60
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|79.20
|10079.20
|74
|2008.02.04 07:56
|close
|71
|3.55
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|78.10
|10157.30
|75
|2008.02.04 07:56
|close
|70
|3.50
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|73.50
|10230.80
|76
|2008.02.04 07:56
|close
|69
|3.45
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|69.00
|10299.80
|77
|2008.02.04 07:56
|close
|68
|3.40
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|64.60
|10364.40
|78
|2008.02.04 07:56
|close
|67
|3.35
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|60.30
|10424.70
|79
|2008.02.04 07:56
|close
|66
|3.30
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|56.10
|10480.80
|80
|2008.02.04 07:56
|close
|65
|3.25
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|52.00
|10532.80
|81
|2008.02.04 07:56
|close
|64
|3.20
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|48.00
|10580.80
|82
|2008.02.04 07:56
|close
|63
|3.15
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|44.10
|10624.90
|83
|2008.02.04 07:56
|close
|62
|3.10
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|40.30
|10665.20
|84
|2008.02.04 07:56
|close
|61
|3.05
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|36.60
|10701.80
|85
|2008.02.04 07:56
|close
|60
|3.00
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|33.00
|10734.80
|86
|2008.02.04 07:56
|close
|59
|2.95
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|29.50
|10764.30
|87
|2008.02.04 07:56
|close
|58
|2.90
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|26.10
|10790.40
|88
|2008.02.04 07:56
|close
|57
|2.85
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|22.80
|10813.20
|89
|2008.02.04 07:56
|close
|56
|2.80
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|19.60
|10832.80
|90
|2008.02.04 07:56
|close
|55
|2.75
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|16.50
|10849.30
|91
|2008.02.04 07:56
|close
|54
|2.70
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|13.50
|10862.80
|92
|2008.02.04 07:56
|close
|53
|2.65
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|10.60
|10873.40
|93
|2008.02.04 07:56
|close
|52
|2.60
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|7.80
|10881.20
|94
|2008.02.04 07:56
|close
|51
|2.55
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|5.10
|10886.30
|95
|2008.02.04 07:56
|close
|50
|2.50
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|2.50
|10888.80
|96
|2008.02.04 07:56
|close
|49
|2.45
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10888.80
|97
|2008.02.04 07:56
|close
|48
|2.40
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|10886.40
|98
|2008.02.04 07:56
|close
|47
|2.35
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-4.70
|10881.70
|99
|2008.02.04 07:56
|close
|46
|2.30
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-6.90
|10874.80
|100
|2008.02.04 07:56
|close
|45
|2.25
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-6.75
|10868.05
|101
|2008.02.04 07:56
|close
|44
|2.20
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-6.60
|10861.45
|102
|2008.02.04 07:56
|close
|43
|2.15
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-6.45
|10855.00
|103
|2008.02.04 07:56
|close
|42
|2.10
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-6.30
|10848.70
|104
|2008.02.04 07:56
|close
|41
|2.05
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-8.20
|10840.50
|105
|2008.02.04 07:56
|close
|40
|2.00
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|10830.50
|106
|2008.02.04 07:56
|close
|39
|1.95
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-11.70
|10818.80
|107
|2008.02.04 07:56
|close
|38
|1.90
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-13.30
|10805.50
|108
|2008.02.04 07:56
|close
|37
|1.85
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-14.80
|10790.70
|109
|2008.02.04 07:56
|close
|36
|1.80
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-16.20
|10774.50
|110
|2008.02.04 07:56
|close
|35
|1.75
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-17.50
|10757.00
|111
|2008.02.04 07:56
|close
|34
|1.70
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-18.70
|10738.30
|112
|2008.02.04 07:56
|close
|33
|1.65
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-19.80
|10718.50
|113
|2008.02.04 07:56
|close
|32
|1.60
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-20.80
|10697.70
|114
|2008.02.04 07:56
|close
|31
|1.55
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-21.70
|10676.00
|115
|2008.02.04 07:56
|close
|30
|1.50
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-22.50
|10653.50
|116
|2008.02.04 07:56
|close
|29
|1.45
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-23.20
|10630.30
|117
|2008.02.04 07:56
|close
|28
|1.40
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-23.80
|10606.50
|118
|2008.02.04 07:56
|close
|27
|1.35
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-24.30
|10582.20
|119
|2008.02.04 07:56
|close
|26
|1.30
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-24.70
|10557.50
|120
|2008.02.04 07:56
|close
|25
|1.25
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|10532.50
|121
|2008.02.04 07:56
|close
|24
|1.20
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-25.20
|10507.30
|122
|2008.02.04 07:56
|close
|23
|1.15
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-25.30
|10482.00
|123
|2008.02.04 07:56
|close
|22
|1.10
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-25.30
|10456.70
|124
|2008.02.04 07:56
|close
|21
|1.05
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-25.20
|10431.50
|125
|2008.02.04 07:56
|close
|20
|1.00
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|10406.50
|126
|2008.02.04 07:56
|close
|19
|0.95
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-24.70
|10381.80
|127
|2008.02.04 07:56
|close
|18
|0.90
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-24.30
|10357.50
|128
|2008.02.04 07:56
|close
|17
|0.85
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-23.80
|10333.70
|129
|2008.02.04 07:56
|close
|16
|0.80
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-22.40
|10311.30
|130
|2008.02.04 07:56
|close
|15
|0.75
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|10290.30
|131
|2008.02.04 07:56
|close
|14
|0.70
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-19.60
|10270.70
|132
|2008.02.04 07:56
|close
|13
|0.65
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-18.20
|10252.50
|133
|2008.02.04 07:56
|close
|12
|0.60
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-17.40
|10235.10
|134
|2008.02.04 07:56
|close
|11
|0.55
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-16.50
|10218.60
|135
|2008.02.04 07:56
|close
|10
|0.50
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-15.50
|10203.10
|136
|2008.02.04 07:56
|close
|9
|0.45
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-14.40
|10188.70
|137
|2008.02.04 07:56
|close
|8
|0.40
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-13.20
|10175.50
|138
|2008.02.04 07:56
|close
|7
|0.35
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-11.90
|10163.60
|139
|2008.02.04 07:56
|close
|6
|0.30
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-10.50
|10153.10
|140
|2008.02.04 07:56
|close
|5
|0.25
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|10144.10
|141
|2008.02.04 07:56
|close
|4
|0.20
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-7.40
|10136.70
|142
|2008.02.04 07:56
|close
|3
|0.15
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-5.70
|10131.00
|143
|2008.02.04 07:56
|close
|2
|0.10
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-3.90
|10127.10
|144
|2008.02.04 07:56
|close
|1
|0.05
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|10125.10
|145
|2008.02.04 07:56
|sell
|73
|0.05
|1.9734
|0.0000
|0.0000
|146
|2008.02.04 07:57
|sell
|74
|0.10
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|147
|2008.02.04 08:00
|sell
|75
|0.15
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|148
|2008.02.04 08:00
|sell
|76
|0.20
|1.9758
|0.0000
|0.0000
|149
|2008.02.04 08:00
|sell
|77
|0.25
|1.9758
|0.0000
|0.0000
|150
|2008.02.04 08:00
|sell
|78
|0.30
|1.9759
|0.0000
|0.0000
|151
|2008.02.04 08:00
|sell
|79
|0.35
|1.9760
|0.0000
|0.0000
|152
|2008.02.04 08:00
|sell
|80
|0.40
|1.9760
|0.0000
|0.0000
|153
|2008.02.04 08:00
|sell
|81
|0.45
|1.9761
|0.0000
|0.0000
|154
|2008.02.04 08:00
|sell
|82
|0.50
|1.9762
|0.0000
|0.0000
|155
|2008.02.04 08:00
|sell
|83
|0.55
|1.9762
|0.0000
|0.0000
|156
|2008.02.04 08:00
|sell
|84
|0.60
|1.9763
|0.0000
|0.0000
|157
|2008.02.04 08:00
|sell
|85
|0.65
|1.9764
|0.0000
|0.0000
|158
|2008.02.04 08:00
|sell
|86
|0.70
|1.9764
|0.0000
|0.0000
|159
|2008.02.04 08:00
|sell
|87
|0.75
|1.9765
|0.0000
|0.0000
|160
|2008.02.04 08:00
|sell
|88
|0.80
|1.9766
|0.0000
|0.0000
|161
|2008.02.04 08:01
|sell
|89
|0.85
|1.9766
|0.0000
|0.0000
|162
|2008.02.04 08:01
|sell
|90
|0.90
|1.9767
|0.0000
|0.0000
|163
|2008.02.04 08:01
|sell
|91
|0.95
|1.9768
|0.0000
|0.0000
|164
|2008.02.04 08:01
|sell
|92
|1.00
|1.9768
|0.0000
|0.0000
|165
|2008.02.04 08:01
|sell
|93
|1.05
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|166
|2008.02.04 08:01
|sell
|94
|1.10
|1.9770
|0.0000
|0.0000
|167
|2008.02.04 08:01
|sell
|95
|1.15
|1.9770
|0.0000
|0.0000
|168
|2008.02.04 08:01
|sell
|96
|1.20
|1.9771
|0.0000
|0.0000
|169
|2008.02.04 08:01
|sell
|97
|1.25
|1.9772
|0.0000
|0.0000
|170
|2008.02.04 08:01
|sell
|98
|1.30
|1.9772
|0.0000
|0.0000
|171
|2008.02.04 08:01
|sell
|99
|1.35
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|172
|2008.02.04 08:01
|sell
|100
|1.40
|1.9774
|0.0000
|0.0000
|173
|2008.02.04 08:02
|sell
|101
|1.45
|1.9774
|0.0000
|0.0000
|174
|2008.02.04 08:02
|sell
|102
|1.50
|1.9774
|0.0000
|0.0000
|175
|2008.02.04 08:02
|sell
|103
|1.55
|1.9774
|0.0000
|0.0000
|176
|2008.02.04 08:02
|sell
|104
|1.60
|1.9774
|0.0000
|0.0000
|177
|2008.02.04 08:02
|sell
|105
|1.65
|1.9774
|0.0000
|0.0000
|178
|2008.02.04 08:02
|sell
|106
|1.70
|1.9774
|0.0000
|0.0000
|179
|2008.02.04 08:02
|sell
|107
|1.75
|1.9774
|0.0000
|0.0000
|180
|2008.02.04 08:02
|sell
|108
|1.80
|1.9774
|0.0000
|0.0000
|181
|2008.02.04 08:03
|sell
|109
|1.85
|1.9774
|0.0000
|0.0000
|182
|2008.02.04 08:03
|sell
|110
|1.90
|1.9774
|0.0000
|0.0000
|183
|2008.02.04 08:03
|sell
|111
|1.95
|1.9774
|0.0000
|0.0000
|184
|2008.02.04 08:03
|sell
|112
|2.00
|1.9774
|0.0000
|0.0000
|185
|2008.02.04 08:03
|sell
|113
|2.05
|1.9774
|0.0000
|0.0000
|186
|2008.02.04 08:03
|sell
|114
|2.10
|1.9774
|0.0000
|0.0000
|187
|2008.02.04 08:05
|sell
|115
|2.15
|1.9774
|0.0000
|0.0000
|188
|2008.02.04 08:05
|sell
|116
|2.20
|1.9774
|0.0000
|0.0000
|189
|2008.02.04 08:05
|sell
|117
|2.25
|1.9774
|0.0000
|0.0000
|190
|2008.02.04 08:05
|sell
|118
|2.30
|1.9774
|0.0000
|0.0000
|191
|2008.02.04 08:05
|sell
|119
|2.35
|1.9774
|0.0000
|0.0000
|192
|2008.02.04 08:05
|sell
|120
|2.40
|1.9774
|0.0000
|0.0000
|193
|2008.02.04 08:05
|sell
|121
|2.45
|1.9775
|0.0000
|0.0000
|194
|2008.02.04 08:05
|sell
|122
|2.50
|1.9775
|0.0000
|0.0000
|195
|2008.02.04 08:05
|sell
|123
|2.55
|1.9775
|0.0000
|0.0000
|196
|2008.02.04 08:05
|sell
|124
|2.60
|1.9775
|0.0000
|0.0000
|197
|2008.02.04 08:06
|sell
|125
|2.65
|1.9775
|0.0000
|0.0000
|198
|2008.02.04 08:06
|sell
|126
|2.70
|1.9776
|0.0000
|0.0000
|199
|2008.02.04 08:06
|sell
|127
|2.75
|1.9776
|0.0000
|0.0000
|200
|2008.02.04 08:06
|sell
|128
|2.80
|1.9776
|0.0000
|0.0000
|201
|2008.02.04 08:06
|sell
|129
|2.85
|1.9776
|0.0000
|0.0000
|202
|2008.02.04 08:06
|sell
|130
|2.90
|1.9776
|0.0000
|0.0000
|203
|2008.02.04 08:06
|sell
|131
|2.95
|1.9776
|0.0000
|0.0000
|204
|2008.02.04 08:06
|sell
|132
|3.00
|1.9777
|0.0000
|0.0000
|205
|2008.02.04 08:06
|sell
|133
|3.05
|1.9777
|0.0000
|0.0000
|206
|2008.02.04 08:06
|sell
|134
|3.10
|1.9777
|0.0000
|0.0000
|207
|2008.02.04 08:06
|sell
|135
|3.15
|1.9777
|0.0000
|0.0000
|208
|2008.02.04 08:06
|sell
|136
|3.20
|1.9777
|0.0000
|0.0000
|209
|2008.02.04 08:07
|sell
|137
|3.25
|1.9777
|0.0000
|0.0000
|210
|2008.02.04 08:07
|sell
|138
|3.30
|1.9777
|0.0000
|0.0000
|211
|2008.02.04 08:07
|sell
|139
|3.35
|1.9777
|0.0000
|0.0000
|212
|2008.02.04 08:08
|close
|139
|3.35
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|13.40
|10138.50
|213
|2008.02.04 08:08
|close
|138
|3.30
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|13.20
|10151.70
|214
|2008.02.04 08:08
|close
|137
|3.25
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|13.00
|10164.70
|215
|2008.02.04 08:08
|close
|136
|3.20
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|12.80
|10177.50
|216
|2008.02.04 08:08
|close
|135
|3.15
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|12.60
|10190.10
|217
|2008.02.04 08:08
|close
|134
|3.10
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|12.40
|10202.50
|218
|2008.02.04 08:08
|close
|133
|3.05
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|12.20
|10214.70
|219
|2008.02.04 08:08
|close
|132
|3.00
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10226.70
|220
|2008.02.04 08:08
|close
|131
|2.95
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|8.85
|10235.55
|221
|2008.02.04 08:08
|close
|130
|2.90
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|8.70
|10244.25
|222
|2008.02.04 08:08
|close
|129
|2.85
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|8.55
|10252.80
|223
|2008.02.04 08:08
|close
|128
|2.80
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|8.40
|10261.20
|224
|2008.02.04 08:08
|close
|127
|2.75
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|8.25
|10269.45
|225
|2008.02.04 08:08
|close
|126
|2.70
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|8.10
|10277.55
|226
|2008.02.04 08:08
|close
|125
|2.65
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|5.30
|10282.85
|227
|2008.02.04 08:08
|close
|124
|2.60
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|5.20
|10288.05
|228
|2008.02.04 08:08
|close
|123
|2.55
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|5.10
|10293.15
|229
|2008.02.04 08:08
|close
|122
|2.50
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|5.00
|10298.15
|230
|2008.02.04 08:08
|close
|121
|2.45
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|4.90
|10303.05
|231
|2008.02.04 08:08
|close
|120
|2.40
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|2.40
|10305.45
|232
|2008.02.04 08:08
|close
|119
|2.35
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|2.35
|10307.80
|233
|2008.02.04 08:08
|close
|118
|2.30
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|2.30
|10310.10
|234
|2008.02.04 08:08
|close
|117
|2.25
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|2.25
|10312.35
|235
|2008.02.04 08:08
|close
|116
|2.20
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|2.20
|10314.55
|236
|2008.02.04 08:08
|close
|115
|2.15
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|2.15
|10316.70
|237
|2008.02.04 08:08
|close
|114
|2.10
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|2.10
|10318.80
|238
|2008.02.04 08:08
|close
|113
|2.05
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|2.05
|10320.85
|239
|2008.02.04 08:08
|close
|112
|2.00
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10322.85
|240
|2008.02.04 08:08
|close
|111
|1.95
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|1.95
|10324.80
|241
|2008.02.04 08:08
|close
|110
|1.90
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|1.90
|10326.70
|242
|2008.02.04 08:08
|close
|109
|1.85
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|1.85
|10328.55
|243
|2008.02.04 08:08
|close
|108
|1.80
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|1.80
|10330.35
|244
|2008.02.04 08:08
|close
|107
|1.75
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|1.75
|10332.10
|245
|2008.02.04 08:08
|close
|106
|1.70
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|1.70
|10333.80
|246
|2008.02.04 08:08
|close
|105
|1.65
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|1.65
|10335.45
|247
|2008.02.04 08:08
|close
|104
|1.60
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|1.60
|10337.05
|248
|2008.02.04 08:08
|close
|103
|1.55
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|1.55
|10338.60
|249
|2008.02.04 08:08
|close
|102
|1.50
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|1.50
|10340.10
|250
|2008.02.04 08:08
|close
|101
|1.45
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|1.45
|10341.55
|251
|2008.02.04 08:08
|close
|100
|1.40
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|1.40
|10342.95
|252
|2008.02.04 08:08
|close
|99
|1.35
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10342.95
|253
|2008.02.04 08:08
|close
|98
|1.30
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-1.30
|10341.65
|254
|2008.02.04 08:08
|close
|97
|1.25
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-1.25
|10340.40
|255
|2008.02.04 08:08
|close
|96
|1.20
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|10338.00
|256
|2008.02.04 08:08
|close
|95
|1.15
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-3.45
|10334.55
|257
|2008.02.04 08:08
|close
|94
|1.10
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-3.30
|10331.25
|258
|2008.02.04 08:08
|close
|93
|1.05
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-4.20
|10327.05
|259
|2008.02.04 08:08
|close
|92
|1.00
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10322.05
|260
|2008.02.04 08:08
|close
|91
|0.95
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-4.75
|10317.30
|261
|2008.02.04 08:08
|close
|90
|0.90
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-5.40
|10311.90
|262
|2008.02.04 08:08
|close
|89
|0.85
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-5.95
|10305.95
|263
|2008.02.04 08:08
|close
|88
|0.80
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-5.60
|10300.35
|264
|2008.02.04 08:08
|close
|87
|0.75
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|10294.35
|265
|2008.02.04 08:08
|close
|86
|0.70
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-6.30
|10288.05
|266
|2008.02.04 08:08
|close
|85
|0.65
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-5.85
|10282.20
|267
|2008.02.04 08:08
|close
|84
|0.60
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|10276.20
|268
|2008.02.04 08:08
|close
|83
|0.55
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-6.05
|10270.15
|269
|2008.02.04 08:08
|close
|82
|0.50
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-5.50
|10264.65
|270
|2008.02.04 08:08
|close
|81
|0.45
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-5.40
|10259.25
|271
|2008.02.04 08:08
|close
|80
|0.40
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-5.20
|10254.05
|272
|2008.02.04 08:08
|close
|79
|0.35
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-4.55
|10249.50
|273
|2008.02.04 08:08
|close
|78
|0.30
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-4.20
|10245.30
|274
|2008.02.04 08:08
|close
|77
|0.25
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-3.75
|10241.55
|275
|2008.02.04 08:08
|close
|76
|0.20
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|10238.55
|276
|2008.02.04 08:08
|close
|75
|0.15
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|10236.15
|277
|2008.02.04 08:08
|close
|74
|0.10
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-1.60
|10234.55
|278
|2008.02.04 08:08
|close
|73
|0.05
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|-1.95
|10232.60
|279
|2008.02.04 08:08
|sell
|140
|0.05
|1.9768
|0.0000
|0.0000
|280
|2008.02.04 08:08
|sell
|141
|0.10
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|281
|2008.02.04 08:11
|sell
|142
|0.15
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|282
|2008.02.04 08:11
|sell
|143
|0.20
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|283
|2008.02.04 08:11
|sell
|144
|0.25
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|284
|2008.02.04 08:11
|sell
|145
|0.30
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|285
|2008.02.04 08:11
|sell
|146
|0.35
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|286
|2008.02.04 08:11
|sell
|147
|0.40
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|287
|2008.02.04 08:11
|sell
|148
|0.45
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|288
|2008.02.04 08:11
|sell
|149
|0.50
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|289
|2008.02.04 08:11
|sell
|150
|0.55
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|290
|2008.02.04 08:12
|sell
|151
|0.60
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|291
|2008.02.04 08:12
|sell
|152
|0.65
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|292
|2008.02.04 08:12
|sell
|153
|0.70
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|293
|2008.02.04 08:18
|close
|153
|0.70
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|9.80
|10242.40
|294
|2008.02.04 08:18
|close
|152
|0.65
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|9.10
|10251.50
|295
|2008.02.04 08:18
|close
|151
|0.60
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|8.40
|10259.90
|296
|2008.02.04 08:18
|close
|150
|0.55
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|7.70
|10267.60
|297
|2008.02.04 08:18
|close
|149
|0.50
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|7.00
|10274.60
|298
|2008.02.04 08:18
|close
|148
|0.45
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|6.30
|10280.90
|299
|2008.02.04 08:18
|close
|147
|0.40
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|5.60
|10286.50
|300
|2008.02.04 08:18
|close
|146
|0.35
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|4.90
|10291.40
|301
|2008.02.04 08:18
|close
|145
|0.30
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|4.20
|10295.60
|302
|2008.02.04 08:18
|close
|144
|0.25
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|3.50
|10299.10
|303
|2008.02.04 08:18
|close
|143
|0.20
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|2.80
|10301.90
|304
|2008.02.04 08:18
|close
|142
|0.15
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|2.10
|10304.00
|305
|2008.02.04 08:18
|close
|141
|0.10
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|1.40
|10305.40
|306
|2008.02.04 08:18
|close
|140
|0.05
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|0.65
|10306.05
|307
|2008.02.04 08:18
|sell
|154
|0.05
|1.9750
|0.0000
|0.0000
|308
|2008.02.04 08:19
|sell
|155
|0.10
|1.9750
|0.0000
|0.0000
|309
|2008.02.04 08:20
|sell
|156
|0.15
|1.9750
|0.0000
|0.0000
|310
|2008.02.04 08:20
|sell
|157
|0.20
|1.9750
|0.0000
|0.0000
|311
|2008.02.04 08:20
|sell
|158
|0.25
|1.9750
|0.0000
|0.0000
|312
|2008.02.04 08:20
|sell
|159
|0.30
|1.9750
|0.0000
|0.0000
|313
|2008.02.04 08:21
|sell
|160
|0.35
|1.9750
|0.0000
|0.0000
|314
|2008.02.04 08:21
|sell
|161
|0.40
|1.9751
|0.0000
|0.0000
|315
|2008.02.04 08:21
|sell
|162
|0.45
|1.9751
|0.0000
|0.0000
|316
|2008.02.04 08:21
|sell
|163
|0.50
|1.9751
|0.0000
|0.0000
|317
|2008.02.04 08:21
|sell
|164
|0.55
|1.9751
|0.0000
|0.0000
|318
|2008.02.04 08:21
|sell
|165
|0.60
|1.9751
|0.0000
|0.0000
|319
|2008.02.04 08:21
|sell
|166
|0.65
|1.9751
|0.0000
|0.0000
|320
|2008.02.04 08:21
|sell
|167
|0.70
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|321
|2008.02.04 08:21
|sell
|168
|0.75
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|322
|2008.02.04 08:21
|sell
|169
|0.80
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|323
|2008.02.04 08:21
|sell
|170
|0.85
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|324
|2008.02.04 08:21
|sell
|171
|0.90
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|325
|2008.02.04 08:22
|sell
|172
|0.95
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|326
|2008.02.04 08:22
|sell
|173
|1.00
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|327
|2008.02.04 08:22
|sell
|174
|1.05
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|328
|2008.02.04 08:22
|sell
|175
|1.10
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|329
|2008.02.04 08:22
|sell
|176
|1.15
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|330
|2008.02.04 08:22
|sell
|177
|1.20
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|331
|2008.02.04 08:22
|sell
|178
|1.25
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|332
|2008.02.04 08:22
|sell
|179
|1.30
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|333
|2008.02.04 08:23
|sell
|180
|1.35
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|334
|2008.02.04 08:23
|sell
|181
|1.40
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|335
|2008.02.04 08:23
|sell
|182
|1.45
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|336
|2008.02.04 08:23
|sell
|183
|1.50
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|337
|2008.02.04 08:23
|sell
|184
|1.55
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|338
|2008.02.04 08:23
|sell
|185
|1.60
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|339
|2008.02.04 08:25
|sell
|186
|1.65
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|340
|2008.02.04 08:25
|sell
|187
|1.70
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|341
|2008.02.04 08:25
|sell
|188
|1.75
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|342
|2008.02.04 08:25
|sell
|189
|1.80
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|343
|2008.02.04 08:25
|sell
|190
|1.85
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|344
|2008.02.04 08:25
|sell
|191
|1.90
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|345
|2008.02.04 08:25
|sell
|192
|1.95
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|346
|2008.02.04 08:25
|sell
|193
|2.00
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|347
|2008.02.04 08:25
|sell
|194
|2.05
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|348
|2008.02.04 08:25
|sell
|195
|2.10
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|349
|2008.02.04 08:25
|sell
|196
|2.15
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|350
|2008.02.04 08:25
|sell
|197
|2.20
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|351
|2008.02.04 08:26
|sell
|198
|2.25
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|352
|2008.02.04 08:26
|sell
|199
|2.30
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|353
|2008.02.04 08:26
|sell
|200
|2.35
|1.9756
|0.0000
|0.0000
|354
|2008.02.04 08:26
|sell
|201
|2.40
|1.9756
|0.0000
|0.0000
|355
|2008.02.04 08:26
|sell
|202
|2.45
|1.9756
|0.0000
|0.0000
|356
|2008.02.04 08:26
|sell
|203
|2.50
|1.9756
|0.0000
|0.0000
|357
|2008.02.04 08:26
|sell
|204
|2.55
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|358
|2008.02.04 08:26
|sell
|205
|2.60
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|359
|2008.02.04 08:26
|sell
|206
|2.65
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|360
|2008.02.04 08:26
|sell
|207
|2.70
|1.9758
|0.0000
|0.0000
|361
|2008.02.04 08:26
|sell
|208
|2.75
|1.9758
|0.0000
|0.0000
|362
|2008.02.04 08:26
|sell
|209
|2.80
|1.9758
|0.0000
|0.0000
|363
|2008.02.04 08:38
|close
|209
|2.80
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|14.00
|10320.05
|364
|2008.02.04 08:38
|close
|208
|2.75
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|13.75
|10333.80
|365
|2008.02.04 08:38
|close
|207
|2.70
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|13.50
|10347.30
|366
|2008.02.04 08:38
|close
|206
|2.65
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|10.60
|10357.90
|367
|2008.02.04 08:38
|close
|205
|2.60
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|10.40
|10368.30
|368
|2008.02.04 08:38
|close
|204
|2.55
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|10.20
|10378.50
|369
|2008.02.04 08:38
|close
|203
|2.50
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|7.50
|10386.00
|370
|2008.02.04 08:38
|close
|202
|2.45
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|7.35
|10393.35
|371
|2008.02.04 08:38
|close
|201
|2.40
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|7.20
|10400.55
|372
|2008.02.04 08:38
|close
|200
|2.35
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|7.05
|10407.60
|373
|2008.02.04 08:38
|close
|199
|2.30
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|4.60
|10412.20
|374
|2008.02.04 08:38
|close
|198
|2.25
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|4.50
|10416.70
|375
|2008.02.04 08:38
|close
|197
|2.20
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|4.40
|10421.10
|376
|2008.02.04 08:38
|close
|196
|2.15
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|2.15
|10423.25
|377
|2008.02.04 08:38
|close
|195
|2.10
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|2.10
|10425.35
|378
|2008.02.04 08:38
|close
|194
|2.05
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|2.05
|10427.40
|379
|2008.02.04 08:38
|close
|193
|2.00
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10429.40
|380
|2008.02.04 08:38
|close
|192
|1.95
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10429.40
|381
|2008.02.04 08:38
|close
|191
|1.90
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10429.40
|382
|2008.02.04 08:38
|close
|190
|1.85
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10429.40
|383
|2008.02.04 08:38
|close
|189
|1.80
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-1.80
|10427.60
|384
|2008.02.04 08:38
|close
|188
|1.75
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-1.75
|10425.85
|385
|2008.02.04 08:38
|close
|187
|1.70
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-1.70
|10424.15
|386
|2008.02.04 08:38
|close
|186
|1.65
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-1.65
|10422.50
|387
|2008.02.04 08:38
|close
|185
|1.60
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-1.60
|10420.90
|388
|2008.02.04 08:38
|close
|184
|1.55
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-1.55
|10419.35
|389
|2008.02.04 08:38
|close
|183
|1.50
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-1.50
|10417.85
|390
|2008.02.04 08:38
|close
|182
|1.45
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-1.45
|10416.40
|391
|2008.02.04 08:38
|close
|181
|1.40
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-1.40
|10415.00
|392
|2008.02.04 08:38
|close
|180
|1.35
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-1.35
|10413.65
|393
|2008.02.04 08:38
|close
|179
|1.30
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-1.30
|10412.35
|394
|2008.02.04 08:38
|close
|178
|1.25
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-1.25
|10411.10
|395
|2008.02.04 08:38
|close
|177
|1.20
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|10409.90
|396
|2008.02.04 08:38
|close
|176
|1.15
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-1.15
|10408.75
|397
|2008.02.04 08:38
|close
|175
|1.10
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-1.10
|10407.65
|398
|2008.02.04 08:38
|close
|174
|1.05
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-1.05
|10406.60
|399
|2008.02.04 08:38
|close
|173
|1.00
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|10405.60
|400
|2008.02.04 08:38
|close
|172
|0.95
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-0.95
|10404.65
|401
|2008.02.04 08:38
|close
|171
|0.90
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-0.90
|10403.75
|402
|2008.02.04 08:38
|close
|170
|0.85
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-0.85
|10402.90
|403
|2008.02.04 08:38
|close
|169
|0.80
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-0.80
|10402.10
|404
|2008.02.04 08:38
|close
|168
|0.75
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-0.75
|10401.35
|405
|2008.02.04 08:38
|close
|167
|0.70
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-0.70
|10400.65
|406
|2008.02.04 08:38
|close
|166
|0.65
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-1.30
|10399.35
|407
|2008.02.04 08:38
|close
|165
|0.60
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|10398.15
|408
|2008.02.04 08:38
|close
|164
|0.55
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-1.10
|10397.05
|409
|2008.02.04 08:38
|close
|163
|0.50
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|10396.05
|410
|2008.02.04 08:38
|close
|162
|0.45
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-0.90
|10395.15
|411
|2008.02.04 08:38
|close
|161
|0.40
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-0.80
|10394.35
|412
|2008.02.04 08:38
|close
|160
|0.35
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-1.05
|10393.30
|413
|2008.02.04 08:38
|close
|159
|0.30
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-0.90
|10392.40
|414
|2008.02.04 08:38
|close
|158
|0.25
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-0.75
|10391.65
|415
|2008.02.04 08:38
|close
|157
|0.20
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|10391.05
|416
|2008.02.04 08:38
|close
|156
|0.15
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-0.45
|10390.60
|417
|2008.02.04 08:38
|close
|155
|0.10
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-0.30
|10390.30
|418
|2008.02.04 08:38
|close
|154
|0.05
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-0.15
|10390.15
|419
|2008.02.04 08:38
|sell
|210
|0.05
|1.9749
|0.0000
|0.0000
|420
|2008.02.05 03:18
|buy
|211
|0.05
|1.9719
|0.0000
|0.0000
|421
|2008.02.05 03:18
|buy
|212
|0.10
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|422
|2008.02.05 03:19
|buy
|213
|0.15
|1.9717
|0.0000
|0.0000
|423
|2008.02.05 03:19
|buy
|214
|0.20
|1.9716
|0.0000
|0.0000
|424
|2008.02.05 03:19
|buy
|215
|0.25
|1.9715
|0.0000
|0.0000
|425
|2008.02.05 03:20
|buy
|216
|0.30
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|426
|2008.02.05 03:20
|buy
|217
|0.35
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|427
|2008.02.05 03:20
|buy
|218
|0.40
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|428
|2008.02.05 03:43
|buy
|219
|0.45
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|429
|2008.02.05 03:44
|buy
|220
|0.50
|1.9713
|0.0000
|0.0000
|430
|2008.02.05 03:44
|buy
|221
|0.55
|1.9712
|0.0000
|0.0000
|431
|2008.02.05 03:45
|buy
|222
|0.60
|1.9712
|0.0000
|0.0000
|432
|2008.02.05 03:45
|buy
|223
|0.65
|1.9712
|0.0000
|0.0000
|433
|2008.02.05 03:45
|buy
|224
|0.70
|1.9712
|0.0000
|0.0000
|434
|2008.02.05 03:45
|buy
|225
|0.75
|1.9712
|0.0000
|0.0000
|435
|2008.02.05 03:48
|buy
|226
|0.80
|1.9712
|0.0000
|0.0000
|436
|2008.02.05 03:48
|buy
|227
|0.85
|1.9711
|0.0000
|0.0000
|437
|2008.02.05 03:48
|buy
|228
|0.90
|1.9710
|0.0000
|0.0000
|438
|2008.02.05 03:48
|buy
|229
|0.95
|1.9709
|0.0000
|0.0000
|439
|2008.02.05 03:49
|buy
|230
|1.00
|1.9708
|0.0000
|0.0000
|440
|2008.02.05 03:49
|buy
|231
|1.05
|1.9707
|0.0000
|0.0000
|441
|2008.02.05 03:49
|buy
|232
|1.10
|1.9706
|0.0000
|0.0000
|442
|2008.02.05 03:50
|buy
|233
|1.15
|1.9705
|0.0000
|0.0000
|443
|2008.02.05 03:50
|buy
|234
|1.20
|1.9705
|0.0000
|0.0000
|444
|2008.02.05 03:50
|buy
|235
|1.25
|1.9705
|0.0000
|0.0000
|445
|2008.02.05 04:00
|close
|235
|1.25
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|11.25
|10401.40
|446
|2008.02.05 04:00
|close
|234
|1.20
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|10.80
|10412.20
|447
|2008.02.05 04:00
|close
|233
|1.15
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|10.35
|10422.55
|448
|2008.02.05 04:00
|close
|232
|1.10
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|8.80
|10431.35
|449
|2008.02.05 04:00
|close
|231
|1.05
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|7.35
|10438.70
|450
|2008.02.05 04:00
|close
|230
|1.00
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|6.00
|10444.70
|451
|2008.02.05 04:00
|close
|229
|0.95
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|4.75
|10449.45
|452
|2008.02.05 04:00
|close
|228
|0.90
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|3.60
|10453.05
|453
|2008.02.05 04:00
|close
|227
|0.85
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|2.55
|10455.60
|454
|2008.02.05 04:00
|close
|226
|0.80
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|1.60
|10457.20
|455
|2008.02.05 04:00
|close
|225
|0.75
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|1.50
|10458.70
|456
|2008.02.05 04:00
|close
|224
|0.70
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|1.40
|10460.10
|457
|2008.02.05 04:00
|close
|223
|0.65
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|1.30
|10461.40
|458
|2008.02.05 04:00
|close
|222
|0.60
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|1.20
|10462.60
|459
|2008.02.05 04:00
|close
|221
|0.55
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|1.10
|10463.70
|460
|2008.02.05 04:00
|close
|220
|0.50
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|0.50
|10464.20
|461
|2008.02.05 04:00
|close
|219
|0.45
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10464.20
|462
|2008.02.05 04:00
|close
|218
|0.40
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10464.20
|463
|2008.02.05 04:00
|close
|217
|0.35
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10464.20
|464
|2008.02.05 04:00
|close
|216
|0.30
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10464.20
|465
|2008.02.05 04:00
|close
|215
|0.25
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|-0.25
|10463.95
|466
|2008.02.05 04:00
|close
|214
|0.20
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|10463.55
|467
|2008.02.05 04:00
|close
|213
|0.15
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|-0.45
|10463.10
|468
|2008.02.05 04:00
|close
|212
|0.10
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|10462.70
|469
|2008.02.05 04:00
|close
|211
|0.05
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|-0.25
|10462.45
|470
|2008.02.05 04:00
|close
|210
|0.05
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|1.50
|10463.95
|471
|2008.02.05 07:14
|sell
|236
|0.05
|1.9749
|0.0000
|0.0000
|472
|2008.02.05 07:14
|sell
|237
|0.10
|1.9749
|0.0000
|0.0000
|473
|2008.02.05 07:14
|sell
|238
|0.15
|1.9750
|0.0000
|0.0000
|474
|2008.02.05 07:14
|sell
|239
|0.20
|1.9751
|0.0000
|0.0000
|475
|2008.02.05 07:14
|sell
|240
|0.25
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|476
|2008.02.05 07:15
|sell
|241
|0.30
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|477
|2008.02.05 07:15
|sell
|242
|0.35
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|478
|2008.02.05 07:15
|sell
|243
|0.40
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|479
|2008.02.05 07:15
|sell
|244
|0.45
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|480
|2008.02.05 07:15
|sell
|245
|0.50
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|481
|2008.02.05 07:18
|sell
|246
|0.55
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|482
|2008.02.05 07:18
|sell
|247
|0.60
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|483
|2008.02.05 07:18
|sell
|248
|0.65
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|484
|2008.02.05 07:18
|sell
|249
|0.70
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|485
|2008.02.05 07:18
|sell
|250
|0.75
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|486
|2008.02.05 07:18
|sell
|251
|0.80
|1.9756
|0.0000
|0.0000
|487
|2008.02.05 07:18
|sell
|252
|0.85
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|488
|2008.02.05 07:19
|sell
|253
|0.90
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|489
|2008.02.05 07:19
|sell
|254
|0.95
|1.9758
|0.0000
|0.0000
|490
|2008.02.05 07:19
|sell
|255
|1.00
|1.9759
|0.0000
|0.0000
|491
|2008.02.05 07:19
|sell
|256
|1.05
|1.9760
|0.0000
|0.0000
|492
|2008.02.05 07:19
|sell
|257
|1.10
|1.9761
|0.0000
|0.0000
|493
|2008.02.05 07:19
|sell
|258
|1.15
|1.9761
|0.0000
|0.0000
|494
|2008.02.05 07:20
|sell
|259
|1.20
|1.9762
|0.0000
|0.0000
|495
|2008.02.05 07:20
|sell
|260
|1.25
|1.9762
|0.0000
|0.0000
|496
|2008.02.05 07:20
|sell
|261
|1.30
|1.9762
|0.0000
|0.0000
|497
|2008.02.05 07:27
|close
|261
|1.30
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|11.70
|10475.65
|498
|2008.02.05 07:27
|close
|260
|1.25
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|11.25
|10486.90
|499
|2008.02.05 07:27
|close
|259
|1.20
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|10.80
|10497.70
|500
|2008.02.05 07:27
|close
|258
|1.15
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|9.20
|10506.90
|501
|2008.02.05 07:27
|close
|257
|1.10
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|8.80
|10515.70
|502
|2008.02.05 07:27
|close
|256
|1.05
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|7.35
|10523.05
|503
|2008.02.05 07:27
|close
|255
|1.00
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|6.00
|10529.05
|504
|2008.02.05 07:27
|close
|254
|0.95
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|4.75
|10533.80
|505
|2008.02.05 07:27
|close
|253
|0.90
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|3.60
|10537.40
|506
|2008.02.05 07:27
|close
|252
|0.85
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|3.40
|10540.80
|507
|2008.02.05 07:27
|close
|251
|0.80
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|2.40
|10543.20
|508
|2008.02.05 07:27
|close
|250
|0.75
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|1.50
|10544.70
|509
|2008.02.05 07:27
|close
|249
|0.70
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|0.70
|10545.40
|510
|2008.02.05 07:27
|close
|248
|0.65
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|0.65
|10546.05
|511
|2008.02.05 07:27
|close
|247
|0.60
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10546.05
|512
|2008.02.05 07:27
|close
|246
|0.55
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-0.55
|10545.50
|513
|2008.02.05 07:27
|close
|245
|0.50
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-0.50
|10545.00
|514
|2008.02.05 07:27
|close
|244
|0.45
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-0.45
|10544.55
|515
|2008.02.05 07:27
|close
|243
|0.40
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|10544.15
|516
|2008.02.05 07:27
|close
|242
|0.35
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-0.35
|10543.80
|517
|2008.02.05 07:27
|close
|241
|0.30
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-0.30
|10543.50
|518
|2008.02.05 07:27
|close
|240
|0.25
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-0.25
|10543.25
|519
|2008.02.05 07:27
|close
|239
|0.20
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|10542.85
|520
|2008.02.05 07:27
|close
|238
|0.15
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-0.45
|10542.40
|521
|2008.02.05 07:27
|close
|237
|0.10
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|10542.00
|522
|2008.02.05 07:27
|close
|236
|0.05
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|-0.20
|10541.80
|523
|2008.02.05 07:31
|sell
|262
|0.05
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|524
|2008.02.05 07:31
|sell
|263
|0.10
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|525
|2008.02.05 07:31
|sell
|264
|0.15
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|526
|2008.02.05 07:31
|sell
|265
|0.20
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|527
|2008.02.05 07:31
|sell
|266
|0.25
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|528
|2008.02.05 07:31
|sell
|267
|0.30
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|529
|2008.02.05 07:32
|sell
|268
|0.35
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|530
|2008.02.05 07:32
|sell
|269
|0.40
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|531
|2008.02.05 07:32
|sell
|270
|0.45
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|532
|2008.02.05 07:32
|sell
|271
|0.50
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|533
|2008.02.05 07:32
|sell
|272
|0.55
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|534
|2008.02.05 07:33
|sell
|273
|0.60
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|535
|2008.02.05 07:33
|sell
|274
|0.65
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|536
|2008.02.05 07:33
|sell
|275
|0.70
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|537
|2008.02.05 07:33
|sell
|276
|0.75
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|538
|2008.02.05 07:33
|sell
|277
|0.80
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|539
|2008.02.05 07:35
|sell
|278
|0.85
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|540
|2008.02.05 07:35
|sell
|279
|0.90
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|541
|2008.02.05 07:36
|sell
|280
|0.95
|1.9755
|0.0000
|0.0000
|542
|2008.02.05 07:36
|sell
|281
|1.00
|1.9756
|0.0000
|0.0000
|543
|2008.02.05 07:36
|sell
|282
|1.05
|1.9756
|0.0000
|0.0000
|544
|2008.02.05 07:36
|sell
|283
|1.10
|1.9756
|0.0000
|0.0000
|545
|2008.02.05 07:36
|sell
|284
|1.15
|1.9756
|0.0000
|0.0000
|546
|2008.02.05 07:36
|sell
|285
|1.20
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|547
|2008.02.05 07:37
|sell
|286
|1.25
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|548
|2008.02.05 07:37
|sell
|287
|1.30
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|549
|2008.02.05 07:37
|sell
|288
|1.35
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|550
|2008.02.05 07:37
|sell
|289
|1.40
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|551
|2008.02.05 07:43
|close
|289
|1.40
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|7.00
|10548.80
|552
|2008.02.05 07:43
|close
|288
|1.35
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|6.75
|10555.55
|553
|2008.02.05 07:43
|close
|287
|1.30
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|6.50
|10562.05
|554
|2008.02.05 07:43
|close
|286
|1.25
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|6.25
|10568.30
|555
|2008.02.05 07:43
|close
|285
|1.20
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|6.00
|10574.30
|556
|2008.02.05 07:43
|close
|284
|1.15
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|4.60
|10578.90
|557
|2008.02.05 07:43
|close
|283
|1.10
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|4.40
|10583.30
|558
|2008.02.05 07:43
|close
|282
|1.05
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|4.20
|10587.50
|559
|2008.02.05 07:43
|close
|281
|1.00
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10591.50
|560
|2008.02.05 07:43
|close
|280
|0.95
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|2.85
|10594.35
|561
|2008.02.05 07:43
|close
|279
|0.90
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|2.70
|10597.05
|562
|2008.02.05 07:43
|close
|278
|0.85
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|2.55
|10599.60
|563
|2008.02.05 07:43
|close
|277
|0.80
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|2.40
|10602.00
|564
|2008.02.05 07:43
|close
|276
|0.75
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|2.25
|10604.25
|565
|2008.02.05 07:43
|close
|275
|0.70
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|2.10
|10606.35
|566
|2008.02.05 07:43
|close
|274
|0.65
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|1.95
|10608.30
|567
|2008.02.05 07:43
|close
|273
|0.60
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|1.80
|10610.10
|568
|2008.02.05 07:43
|close
|272
|0.55
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|1.65
|10611.75
|569
|2008.02.05 07:43
|close
|271
|0.50
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|1.50
|10613.25
|570
|2008.02.05 07:43
|close
|270
|0.45
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|1.35
|10614.60
|571
|2008.02.05 07:43
|close
|269
|0.40
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|1.20
|10615.80
|572
|2008.02.05 07:43
|close
|268
|0.35
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|1.05
|10616.85
|573
|2008.02.05 07:43
|close
|267
|0.30
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|0.60
|10617.45
|574
|2008.02.05 07:43
|close
|266
|0.25
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|0.50
|10617.95
|575
|2008.02.05 07:43
|close
|265
|0.20
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|0.20
|10618.15
|576
|2008.02.05 07:43
|close
|264
|0.15
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|0.15
|10618.30
|577
|2008.02.05 07:43
|close
|263
|0.10
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10618.30
|578
|2008.02.05 07:43
|close
|262
|0.05
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10618.30
|579
|2008.02.05 08:43
|buy
|290
|0.05
|1.9702
|0.0000
|0.0000
|580
|2008.02.05 08:43
|buy
|291
|0.10
|1.9702
|0.0000
|0.0000
|581
|2008.02.05 08:43
|buy
|292
|0.15
|1.9701
|0.0000
|0.0000
|582
|2008.02.05 08:43
|buy
|293
|0.20
|1.9700
|0.0000
|0.0000
|583
|2008.02.05 08:44
|buy
|294
|0.25
|1.9700
|0.0000
|0.0000
|584
|2008.02.05 08:44
|buy
|295
|0.30
|1.9699
|0.0000
|0.0000
|585
|2008.02.05 08:44
|buy
|296
|0.35
|1.9699
|0.0000
|0.0000
|586
|2008.02.05 08:44
|buy
|297
|0.40
|1.9698
|0.0000
|0.0000
|587
|2008.02.05 08:44
|buy
|298
|0.45
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|588
|2008.02.05 08:45
|buy
|299
|0.50
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|589
|2008.02.05 08:45
|buy
|300
|0.55
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|590
|2008.02.05 08:45
|buy
|301
|0.60
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|591
|2008.02.05 08:45
|buy
|302
|0.65
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|592
|2008.02.05 08:45
|buy
|303
|0.70
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|593
|2008.02.05 08:45
|buy
|304
|0.75
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|594
|2008.02.05 08:45
|buy
|305
|0.80
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|595
|2008.02.05 08:47
|buy
|306
|0.85
|1.9697
|0.0000
|0.0000
|596
|2008.02.05 08:47
|buy
|307
|0.90
|1.9696
|0.0000
|0.0000
|597
|2008.02.05 08:48
|buy
|308
|0.95
|1.9696
|0.0000
|0.0000
|598
|2008.02.05 08:48
|buy
|309
|1.00
|1.9695
|0.0000
|0.0000
|599
|2008.02.05 08:48
|buy
|310
|1.05
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|600
|2008.02.05 08:48
|buy
|311
|1.10
|1.9693
|0.0000
|0.0000
|601
|2008.02.05 08:48
|buy
|312
|1.15
|1.9693
|0.0000
|0.0000
|602
|2008.02.05 08:48
|buy
|313
|1.20
|1.9692
|0.0000
|0.0000
|603
|2008.02.05 08:48
|buy
|314
|1.25
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|604
|2008.02.05 08:48
|buy
|315
|1.30
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|605
|2008.02.05 08:48
|buy
|316
|1.35
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|606
|2008.02.05 08:48
|buy
|317
|1.40
|1.9689
|0.0000
|0.0000
|607
|2008.02.05 08:49
|buy
|318
|1.45
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|608
|2008.02.05 08:49
|buy
|319
|1.50
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|609
|2008.02.05 08:49
|buy
|320
|1.55
|1.9687
|0.0000
|0.0000
|610
|2008.02.05 08:49
|buy
|321
|1.60
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|611
|2008.02.05 08:50
|buy
|322
|1.65
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|612
|2008.02.05 08:50
|buy
|323
|1.70
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|613
|2008.02.05 08:50
|buy
|324
|1.75
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|614
|2008.02.05 08:50
|buy
|325
|1.80
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|615
|2008.02.05 09:39
|close
|325
|1.80
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|14.40
|10632.70
|616
|2008.02.05 09:39
|close
|324
|1.75
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|14.00
|10646.70
|617
|2008.02.05 09:39
|close
|323
|1.70
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|13.60
|10660.30
|618
|2008.02.05 09:39
|close
|322
|1.65
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|13.20
|10673.50
|619
|2008.02.05 09:39
|close
|321
|1.60
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|12.80
|10686.30
|620
|2008.02.05 09:39
|close
|320
|1.55
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|10.85
|10697.15
|621
|2008.02.05 09:39
|close
|319
|1.50
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|9.00
|10706.15
|622
|2008.02.05 09:39
|close
|318
|1.45
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|8.70
|10714.85
|623
|2008.02.05 09:39
|close
|317
|1.40
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|7.00
|10721.85
|624
|2008.02.05 09:39
|close
|316
|1.35
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|5.40
|10727.25
|625
|2008.02.05 09:39
|close
|315
|1.30
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|3.90
|10731.15
|626
|2008.02.05 09:39
|close
|314
|1.25
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|3.75
|10734.90
|627
|2008.02.05 09:39
|close
|313
|1.20
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|2.40
|10737.30
|628
|2008.02.05 09:39
|close
|312
|1.15
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|1.15
|10738.45
|629
|2008.02.05 09:39
|close
|311
|1.10
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|1.10
|10739.55
|630
|2008.02.05 09:39
|close
|310
|1.05
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10739.55
|631
|2008.02.05 09:39
|close
|309
|1.00
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|10738.55
|632
|2008.02.05 09:39
|close
|308
|0.95
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|-1.90
|10736.65
|633
|2008.02.05 09:39
|close
|307
|0.90
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|-1.80
|10734.85
|634
|2008.02.05 09:39
|close
|306
|0.85
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|-2.55
|10732.30
|635
|2008.02.05 09:39
|close
|305
|0.80
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|10729.90
|636
|2008.02.05 09:39
|close
|304
|0.75
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|-2.25
|10727.65
|637
|2008.02.05 09:39
|close
|303
|0.70
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|-2.10
|10725.55
|638
|2008.02.05 09:39
|close
|302
|0.65
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|-1.95
|10723.60
|639
|2008.02.05 09:39
|close
|301
|0.60
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|-1.80
|10721.80
|640
|2008.02.05 09:39
|close
|300
|0.55
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|-1.65
|10720.15
|641
|2008.02.05 09:39
|close
|299
|0.50
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|-1.50
|10718.65
|642
|2008.02.05 09:39
|close
|298
|0.45
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|-1.35
|10717.30
|643
|2008.02.05 09:39
|close
|297
|0.40
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|-1.60
|10715.70
|644
|2008.02.05 09:39
|close
|296
|0.35
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|-1.75
|10713.95
|645
|2008.02.05 09:39
|close
|295
|0.30
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|-1.50
|10712.45
|646
|2008.02.05 09:39
|close
|294
|0.25
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|-1.50
|10710.95
|647
|2008.02.05 09:39
|close
|293
|0.20
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|10709.75
|648
|2008.02.05 09:39
|close
|292
|0.15
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|-1.05
|10708.70
|649
|2008.02.05 09:39
|close
|291
|0.10
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|-0.80
|10707.90
|650
|2008.02.05 09:39
|close
|290
|0.05
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|10707.50
|651
|2008.02.06 07:20
|buy
|326
|0.05
|1.9625
|0.0000
|0.0000
|652
|2008.02.06 07:20
|buy
|327
|0.10
|1.9625
|0.0000
|0.0000
|653
|2008.02.06 07:20
|buy
|328
|0.15
|1.9625
|0.0000
|0.0000
|654
|2008.02.06 07:38
|buy
|329
|0.20
|1.9622
|0.0000
|0.0000
|655
|2008.02.06 07:38
|buy
|330
|0.25
|1.9621
|0.0000
|0.0000
|656
|2008.02.06 07:38
|buy
|331
|0.30
|1.9621
|0.0000
|0.0000
|657
|2008.02.06 07:38
|buy
|332
|0.35
|1.9620
|0.0000
|0.0000
|658
|2008.02.06 07:38
|buy
|333
|0.40
|1.9619
|0.0000
|0.0000
|659
|2008.02.06 07:38
|buy
|334
|0.45
|1.9619
|0.0000
|0.0000
|660
|2008.02.06 07:38
|buy
|335
|0.50
|1.9618
|0.0000
|0.0000
|661
|2008.02.06 07:39
|buy
|336
|0.55
|1.9617
|0.0000
|0.0000
|662
|2008.02.06 07:39
|buy
|337
|0.60
|1.9617
|0.0000
|0.0000
|663
|2008.02.06 07:39
|buy
|338
|0.65
|1.9616
|0.0000
|0.0000
|664
|2008.02.06 07:39
|buy
|339
|0.70
|1.9615
|0.0000
|0.0000
|665
|2008.02.06 07:39
|buy
|340
|0.75
|1.9615
|0.0000
|0.0000
|666
|2008.02.06 07:39
|buy
|341
|0.80
|1.9614
|0.0000
|0.0000
|667
|2008.02.06 07:39
|buy
|342
|0.85
|1.9613
|0.0000
|0.0000
|668
|2008.02.06 07:40
|buy
|343
|0.90
|1.9613
|0.0000
|0.0000
|669
|2008.02.06 07:40
|buy
|344
|0.95
|1.9613
|0.0000
|0.0000
|670
|2008.02.06 07:40
|buy
|345
|1.00
|1.9613
|0.0000
|0.0000
|671
|2008.02.06 07:40
|buy
|346
|1.05
|1.9613
|0.0000
|0.0000
|672
|2008.02.06 07:40
|buy
|347
|1.10
|1.9613
|0.0000
|0.0000
|673
|2008.02.06 07:40
|buy
|348
|1.15
|1.9613
|0.0000
|0.0000
|674
|2008.02.06 07:42
|buy
|349
|1.20
|1.9613
|0.0000
|0.0000
|675
|2008.02.06 07:43
|buy
|350
|1.25
|1.9612
|0.0000
|0.0000
|676
|2008.02.06 07:43
|buy
|351
|1.30
|1.9612
|0.0000
|0.0000
|677
|2008.02.06 07:43
|buy
|352
|1.35
|1.9611
|0.0000
|0.0000
|678
|2008.02.06 07:43
|buy
|353
|1.40
|1.9610
|0.0000
|0.0000
|679
|2008.02.06 07:43
|buy
|354
|1.45
|1.9610
|0.0000
|0.0000
|680
|2008.02.06 07:43
|buy
|355
|1.50
|1.9609
|0.0000
|0.0000
|681
|2008.02.06 07:43
|buy
|356
|1.55
|1.9608
|0.0000
|0.0000
|682
|2008.02.06 07:43
|buy
|357
|1.60
|1.9608
|0.0000
|0.0000
|683
|2008.02.06 07:43
|buy
|358
|1.65
|1.9607
|0.0000
|0.0000
|684
|2008.02.06 07:43
|buy
|359
|1.70
|1.9606
|0.0000
|0.0000
|685
|2008.02.06 07:43
|buy
|360
|1.75
|1.9606
|0.0000
|0.0000
|686
|2008.02.06 07:43
|buy
|361
|1.80
|1.9605
|0.0000
|0.0000
|687
|2008.02.06 07:43
|buy
|362
|1.85
|1.9604
|0.0000
|0.0000
|688
|2008.02.06 07:43
|buy
|363
|1.90
|1.9604
|0.0000
|0.0000
|689
|2008.02.06 07:43
|buy
|364
|1.95
|1.9603
|0.0000
|0.0000
|690
|2008.02.06 07:44
|buy
|365
|2.00
|1.9602
|0.0000
|0.0000
|691
|2008.02.06 07:44
|buy
|366
|2.05
|1.9602
|0.0000
|0.0000
|692
|2008.02.06 07:44
|buy
|367
|2.10
|1.9601
|0.0000
|0.0000
|693
|2008.02.06 07:44
|buy
|368
|2.15
|1.9600
|0.0000
|0.0000
|694
|2008.02.06 07:44
|buy
|369
|2.20
|1.9600
|0.0000
|0.0000
|695
|2008.02.06 07:44
|buy
|370
|2.25
|1.9599
|0.0000
|0.0000
|696
|2008.02.06 07:44
|buy
|371
|2.30
|1.9598
|0.0000
|0.0000
|697
|2008.02.06 07:45
|buy
|372
|2.35
|1.9598
|0.0000
|0.0000
|698
|2008.02.06 07:45
|buy
|373
|2.40
|1.9598
|0.0000
|0.0000
|699
|2008.02.06 07:45
|buy
|374
|2.45
|1.9598
|0.0000
|0.0000
|700
|2008.02.06 07:45
|buy
|375
|2.50
|1.9598
|0.0000
|0.0000
|701
|2008.02.06 07:45
|buy
|376
|2.55
|1.9598
|0.0000
|0.0000
|702
|2008.02.06 07:45
|buy
|377
|2.60
|1.9598
|0.0000
|0.0000
|703
|2008.02.06 07:47
|buy
|378
|2.65
|1.9598
|0.0000
|0.0000
|704
|2008.02.06 07:47
|buy
|379
|2.70
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|705
|2008.02.06 07:48
|buy
|380
|2.75
|1.9596
|0.0000
|0.0000
|706
|2008.02.06 07:48
|buy
|381
|2.80
|1.9595
|0.0000
|0.0000
|707
|2008.02.06 07:48
|buy
|382
|2.85
|1.9594
|0.0000
|0.0000
|708
|2008.02.06 07:48
|buy
|383
|2.90
|1.9594
|0.0000
|0.0000
|709
|2008.02.06 07:48
|buy
|384
|2.95
|1.9593
|0.0000
|0.0000
|710
|2008.02.06 07:48
|buy
|385
|3.00
|1.9592
|0.0000
|0.0000
|711
|2008.02.06 07:48
|buy
|386
|3.05
|1.9591
|0.0000
|0.0000
|712
|2008.02.06 07:48
|buy
|387
|3.10
|1.9590
|0.0000
|0.0000
|713
|2008.02.06 07:48
|buy
|388
|3.15
|1.9589
|0.0000
|0.0000
|714
|2008.02.06 07:48
|buy
|389
|3.20
|1.9589
|0.0000
|0.0000
|715
|2008.02.06 07:48
|buy
|390
|3.25
|1.9588
|0.0000
|0.0000
|716
|2008.02.06 07:48
|buy
|391
|3.30
|1.9587
|0.0000
|0.0000
|717
|2008.02.06 07:48
|buy
|392
|3.35
|1.9586
|0.0000
|0.0000
|718
|2008.02.06 07:48
|buy
|393
|3.40
|1.9585
|0.0000
|0.0000
|719
|2008.02.06 07:48
|buy
|394
|3.45
|1.9584
|0.0000
|0.0000
|720
|2008.02.06 07:49
|buy
|395
|3.50
|1.9583
|0.0000
|0.0000
|721
|2008.02.06 07:49
|buy
|396
|3.55
|1.9583
|0.0000
|0.0000
|722
|2008.02.06 07:49
|buy
|397
|3.60
|1.9582
|0.0000
|0.0000
|723
|2008.02.06 07:49
|buy
|398
|3.65
|1.9581
|0.0000
|0.0000
|724
|2008.02.06 07:49
|buy
|399
|3.70
|1.9580
|0.0000
|0.0000
|725
|2008.02.06 07:49
|buy
|400
|3.75
|1.9579
|0.0000
|0.0000
|726
|2008.02.06 07:49
|buy
|401
|3.80
|1.9578
|0.0000
|0.0000
|727
|2008.02.06 09:00
|close
|401
|3.80
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|72.20
|10779.70
|728
|2008.02.06 09:00
|close
|400
|3.75
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|67.50
|10847.20
|729
|2008.02.06 09:00
|close
|399
|3.70
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|62.90
|10910.10
|730
|2008.02.06 09:00
|close
|398
|3.65
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|58.40
|10968.50
|731
|2008.02.06 09:00
|close
|397
|3.60
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|54.00
|11022.50
|732
|2008.02.06 09:00
|close
|396
|3.55
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|49.70
|11072.20
|733
|2008.02.06 09:00
|close
|395
|3.50
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|49.00
|11121.20
|734
|2008.02.06 09:00
|close
|394
|3.45
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|44.85
|11166.05
|735
|2008.02.06 09:00
|close
|393
|3.40
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|40.80
|11206.85
|736
|2008.02.06 09:00
|close
|392
|3.35
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|36.85
|11243.70
|737
|2008.02.06 09:00
|close
|391
|3.30
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|33.00
|11276.70
|738
|2008.02.06 09:00
|close
|390
|3.25
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|29.25
|11305.95
|739
|2008.02.06 09:00
|close
|389
|3.20
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|25.60
|11331.55
|740
|2008.02.06 09:00
|close
|388
|3.15
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|25.20
|11356.75
|741
|2008.02.06 09:00
|close
|387
|3.10
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|21.70
|11378.45
|742
|2008.02.06 09:00
|close
|386
|3.05
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|18.30
|11396.75
|743
|2008.02.06 09:00
|close
|385
|3.00
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|15.00
|11411.75
|744
|2008.02.06 09:00
|close
|384
|2.95
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|11.80
|11423.55
|745
|2008.02.06 09:00
|close
|383
|2.90
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|8.70
|11432.25
|746
|2008.02.06 09:00
|close
|382
|2.85
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|8.55
|11440.80
|747
|2008.02.06 09:00
|close
|381
|2.80
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|5.60
|11446.40
|748
|2008.02.06 09:00
|close
|380
|2.75
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|2.75
|11449.15
|749
|2008.02.06 09:00
|close
|379
|2.70
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|0.00
|11449.15
|750
|2008.02.06 09:00
|close
|378
|2.65
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-2.65
|11446.50
|751
|2008.02.06 09:00
|close
|377
|2.60
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-2.60
|11443.90
|752
|2008.02.06 09:00
|close
|376
|2.55
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-2.55
|11441.35
|753
|2008.02.06 09:00
|close
|375
|2.50
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-2.50
|11438.85
|754
|2008.02.06 09:00
|close
|374
|2.45
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-2.45
|11436.40
|755
|2008.02.06 09:00
|close
|373
|2.40
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|11434.00
|756
|2008.02.06 09:00
|close
|372
|2.35
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-2.35
|11431.65
|757
|2008.02.06 09:00
|close
|371
|2.30
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-2.30
|11429.35
|758
|2008.02.06 09:00
|close
|370
|2.25
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-4.50
|11424.85
|759
|2008.02.06 09:00
|close
|369
|2.20
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-6.60
|11418.25
|760
|2008.02.06 09:00
|close
|368
|2.15
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-6.45
|11411.80
|761
|2008.02.06 09:00
|close
|367
|2.10
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-8.40
|11403.40
|762
|2008.02.06 09:00
|close
|366
|2.05
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-10.25
|11393.15
|763
|2008.02.06 09:00
|close
|365
|2.00
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|11383.15
|764
|2008.02.06 09:00
|close
|364
|1.95
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-11.70
|11371.45
|765
|2008.02.06 09:00
|close
|363
|1.90
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-13.30
|11358.15
|766
|2008.02.06 09:00
|close
|362
|1.85
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-12.95
|11345.20
|767
|2008.02.06 09:00
|close
|361
|1.80
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-14.40
|11330.80
|768
|2008.02.06 09:00
|close
|360
|1.75
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-15.75
|11315.05
|769
|2008.02.06 09:00
|close
|359
|1.70
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-15.30
|11299.75
|770
|2008.02.06 09:00
|close
|358
|1.65
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-16.50
|11283.25
|771
|2008.02.06 09:00
|close
|357
|1.60
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-17.60
|11265.65
|772
|2008.02.06 09:00
|close
|356
|1.55
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-17.05
|11248.60
|773
|2008.02.06 09:00
|close
|355
|1.50
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|11230.60
|774
|2008.02.06 09:00
|close
|354
|1.45
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-18.85
|11211.75
|775
|2008.02.06 09:00
|close
|353
|1.40
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-18.20
|11193.55
|776
|2008.02.06 09:00
|close
|352
|1.35
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-18.90
|11174.65
|777
|2008.02.06 09:00
|close
|351
|1.30
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-19.50
|11155.15
|778
|2008.02.06 09:00
|close
|350
|1.25
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-18.75
|11136.40
|779
|2008.02.06 09:00
|close
|349
|1.20
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-19.20
|11117.20
|780
|2008.02.06 09:00
|close
|348
|1.15
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-18.40
|11098.80
|781
|2008.02.06 09:00
|close
|347
|1.10
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-17.60
|11081.20
|782
|2008.02.06 09:00
|close
|346
|1.05
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-16.80
|11064.40
|783
|2008.02.06 09:00
|close
|345
|1.00
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|11048.40
|784
|2008.02.06 09:00
|close
|344
|0.95
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-15.20
|11033.20
|785
|2008.02.06 09:00
|close
|343
|0.90
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-14.40
|11018.80
|786
|2008.02.06 09:00
|close
|342
|0.85
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-13.60
|11005.20
|787
|2008.02.06 09:00
|close
|341
|0.80
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-13.60
|10991.60
|788
|2008.02.06 09:00
|close
|340
|0.75
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-13.50
|10978.10
|789
|2008.02.06 09:00
|close
|339
|0.70
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-12.60
|10965.50
|790
|2008.02.06 09:00
|close
|338
|0.65
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-12.35
|10953.15
|791
|2008.02.06 09:00
|close
|337
|0.60
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|10941.15
|792
|2008.02.06 09:00
|close
|336
|0.55
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|10930.15
|793
|2008.02.06 09:00
|close
|335
|0.50
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-10.50
|10919.65
|794
|2008.02.06 09:00
|close
|334
|0.45
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-9.90
|10909.75
|795
|2008.02.06 09:00
|close
|333
|0.40
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-8.80
|10900.95
|796
|2008.02.06 09:00
|close
|332
|0.35
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-8.05
|10892.90
|797
|2008.02.06 09:00
|close
|331
|0.30
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-7.20
|10885.70
|798
|2008.02.06 09:00
|close
|330
|0.25
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|10879.70
|799
|2008.02.06 09:00
|close
|329
|0.20
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10874.70
|800
|2008.02.06 09:00
|close
|328
|0.15
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-4.20
|10870.50
|801
|2008.02.06 09:00
|close
|327
|0.10
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-2.80
|10867.70
|802
|2008.02.06 09:00
|close
|326
|0.05
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|-1.40
|10866.30
|803
|2008.02.07 06:19
|sell
|402
|0.05
|1.9621
|0.0000
|0.0000
|804
|2008.02.07 06:19
|sell
|403
|0.10
|1.9622
|0.0000
|0.0000
|805
|2008.02.07 06:20
|sell
|404
|0.15
|1.9622
|0.0000
|0.0000
|806
|2008.02.07 06:20
|sell
|405
|0.20
|1.9622
|0.0000
|0.0000
|807
|2008.02.07 06:20
|sell
|406
|0.25
|1.9622
|0.0000
|0.0000
|808
|2008.02.07 07:49
|buy
|407
|0.05
|1.9579
|0.0000
|0.0000
|809
|2008.02.07 07:50
|buy
|408
|0.10
|1.9578
|0.0000
|0.0000
|810
|2008.02.07 07:50
|buy
|409
|0.15
|1.9578
|0.0000
|0.0000
|811
|2008.02.07 07:50
|buy
|410
|0.20
|1.9578
|0.0000
|0.0000
|812
|2008.02.07 08:08
|buy
|411
|0.25
|1.9574
|0.0000
|0.0000
|813
|2008.02.07 08:08
|buy
|412
|0.30
|1.9574
|0.0000
|0.0000
|814
|2008.02.07 08:09
|buy
|413
|0.35
|1.9574
|0.0000
|0.0000
|815
|2008.02.07 08:09
|buy
|414
|0.40
|1.9574
|0.0000
|0.0000
|816
|2008.02.07 08:09
|buy
|415
|0.45
|1.9573
|0.0000
|0.0000
|817
|2008.02.07 08:09
|buy
|416
|0.50
|1.9573
|0.0000
|0.0000
|818
|2008.02.07 08:09
|buy
|417
|0.55
|1.9573
|0.0000
|0.0000
|819
|2008.02.07 08:09
|buy
|418
|0.60
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|820
|2008.02.07 08:09
|buy
|419
|0.65
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|821
|2008.02.07 08:09
|buy
|420
|0.70
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|822
|2008.02.07 08:10
|buy
|421
|0.75
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|823
|2008.02.07 08:10
|buy
|422
|0.80
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|824
|2008.02.07 08:10
|buy
|423
|0.85
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|825
|2008.02.07 08:10
|buy
|424
|0.90
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|826
|2008.02.07 08:10
|buy
|425
|0.95
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|827
|2008.02.07 08:10
|buy
|426
|1.00
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|828
|2008.02.07 08:10
|buy
|427
|1.05
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|829
|2008.02.07 08:10
|buy
|428
|1.10
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|830
|2008.02.07 08:10
|buy
|429
|1.15
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|831
|2008.02.07 08:10
|buy
|430
|1.20
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|832
|2008.02.07 08:11
|buy
|431
|1.25
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|833
|2008.02.07 08:11
|buy
|432
|1.30
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|834
|2008.02.07 08:12
|buy
|433
|1.35
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|835
|2008.02.07 08:13
|buy
|434
|1.40
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|836
|2008.02.07 08:13
|buy
|435
|1.45
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|837
|2008.02.07 08:13
|buy
|436
|1.50
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|838
|2008.02.07 08:13
|buy
|437
|1.55
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|839
|2008.02.07 08:13
|buy
|438
|1.60
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|840
|2008.02.07 08:13
|buy
|439
|1.65
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|841
|2008.02.07 08:13
|buy
|440
|1.70
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|842
|2008.02.07 08:13
|buy
|441
|1.75
|1.9570
|0.0000
|0.0000
|843
|2008.02.07 08:13
|buy
|442
|1.80
|1.9570
|0.0000
|0.0000
|844
|2008.02.07 08:13
|buy
|443
|1.85
|1.9570
|0.0000
|0.0000
|845
|2008.02.07 08:14
|buy
|444
|1.90
|1.9570
|0.0000
|0.0000
|846
|2008.02.07 08:14
|buy
|445
|1.95
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|847
|2008.02.07 08:14
|buy
|446
|2.00
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|848
|2008.02.07 08:14
|buy
|447
|2.05
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|849
|2008.02.07 08:14
|buy
|448
|2.10
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|850
|2008.02.07 08:14
|buy
|449
|2.15
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|851
|2008.02.07 08:14
|buy
|450
|2.20
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|852
|2008.02.07 08:14
|buy
|451
|2.25
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|853
|2008.02.07 08:15
|buy
|452
|2.30
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|854
|2008.02.07 08:15
|buy
|453
|2.35
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|855
|2008.02.07 08:15
|buy
|454
|2.40
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|856
|2008.02.07 08:15
|buy
|455
|2.45
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|857
|2008.02.07 08:15
|buy
|456
|2.50
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|858
|2008.02.07 08:15
|buy
|457
|2.55
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|859
|2008.02.07 08:15
|buy
|458
|2.60
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|860
|2008.02.07 08:15
|buy
|459
|2.65
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|861
|2008.02.07 08:15
|buy
|460
|2.70
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|862
|2008.02.07 08:15
|buy
|461
|2.75
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|863
|2008.02.07 08:16
|buy
|462
|2.80
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|864
|2008.02.07 08:16
|buy
|463
|2.85
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|865
|2008.02.07 08:16
|buy
|464
|2.90
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|866
|2008.02.07 08:16
|buy
|465
|2.95
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|867
|2008.02.07 08:16
|buy
|466
|3.00
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|868
|2008.02.07 08:16
|buy
|467
|3.05
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|869
|2008.02.07 08:16
|buy
|468
|3.10
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|870
|2008.02.07 08:16
|buy
|469
|3.15
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|871
|2008.02.07 08:16
|buy
|470
|3.20
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|872
|2008.02.07 08:16
|buy
|471
|3.25
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|873
|2008.02.07 08:17
|buy
|472
|3.30
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|874
|2008.02.07 08:17
|buy
|473
|3.35
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|875
|2008.02.07 08:17
|buy
|474
|3.40
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|876
|2008.02.07 08:17
|buy
|475
|3.45
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|877
|2008.02.07 08:17
|buy
|476
|3.50
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|878
|2008.02.07 08:17
|buy
|477
|3.55
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|879
|2008.02.07 08:17
|buy
|478
|3.60
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|880
|2008.02.07 08:17
|buy
|479
|3.65
|1.9567
|0.0000
|0.0000
|881
|2008.02.07 08:17
|buy
|480
|3.70
|1.9567
|0.0000
|0.0000
|882
|2008.02.07 08:18
|buy
|481
|3.75
|1.9567
|0.0000
|0.0000
|883
|2008.02.07 08:18
|buy
|482
|3.80
|1.9566
|0.0000
|0.0000
|884
|2008.02.07 08:18
|buy
|483
|3.85
|1.9566
|0.0000
|0.0000
|885
|2008.02.07 08:18
|buy
|484
|3.90
|1.9566
|0.0000
|0.0000
|886
|2008.02.07 08:18
|buy
|485
|3.95
|1.9565
|0.0000
|0.0000
|887
|2008.02.07 08:18
|buy
|486
|4.00
|1.9565
|0.0000
|0.0000
|888
|2008.02.07 08:18
|buy
|487
|4.05
|1.9565
|0.0000
|0.0000
|889
|2008.02.07 08:18
|buy
|488
|4.10
|1.9564
|0.0000
|0.0000
|890
|2008.02.07 08:18
|buy
|489
|4.15
|1.9564
|0.0000
|0.0000
|891
|2008.02.07 08:19
|buy
|490
|4.20
|1.9564
|0.0000
|0.0000
|892
|2008.02.07 08:19
|buy
|491
|4.25
|1.9563
|0.0000
|0.0000
|893
|2008.02.07 08:30
|close
|491
|4.25
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|34.00
|10900.30
|894
|2008.02.07 08:30
|close
|490
|4.20
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|29.40
|10929.70
|895
|2008.02.07 08:30
|close
|489
|4.15
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|29.05
|10958.75
|896
|2008.02.07 08:30
|close
|488
|4.10
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|28.70
|10987.45
|897
|2008.02.07 08:30
|close
|487
|4.05
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|24.30
|11011.75
|898
|2008.02.07 08:30
|close
|486
|4.00
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|24.00
|11035.75
|899
|2008.02.07 08:30
|close
|485
|3.95
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|23.70
|11059.45
|900
|2008.02.07 08:30
|close
|484
|3.90
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|19.50
|11078.95
|901
|2008.02.07 08:30
|close
|483
|3.85
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|19.25
|11098.20
|902
|2008.02.07 08:30
|close
|482
|3.80
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|19.00
|11117.20
|903
|2008.02.07 08:30
|close
|481
|3.75
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|15.00
|11132.20
|904
|2008.02.07 08:30
|close
|480
|3.70
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|14.80
|11147.00
|905
|2008.02.07 08:30
|close
|479
|3.65
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|14.60
|11161.60
|906
|2008.02.07 08:30
|close
|478
|3.60
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|10.80
|11172.40
|907
|2008.02.07 08:30
|close
|477
|3.55
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|10.65
|11183.05
|908
|2008.02.07 08:30
|close
|476
|3.50
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|10.50
|11193.55
|909
|2008.02.07 08:30
|close
|475
|3.45
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|10.35
|11203.90
|910
|2008.02.07 08:30
|close
|474
|3.40
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|10.20
|11214.10
|911
|2008.02.07 08:30
|close
|473
|3.35
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|10.05
|11224.15
|912
|2008.02.07 08:30
|close
|472
|3.30
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|9.90
|11234.05
|913
|2008.02.07 08:30
|close
|471
|3.25
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|9.75
|11243.80
|914
|2008.02.07 08:30
|close
|470
|3.20
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|9.60
|11253.40
|915
|2008.02.07 08:30
|close
|469
|3.15
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|9.45
|11262.85
|916
|2008.02.07 08:30
|close
|468
|3.10
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|9.30
|11272.15
|917
|2008.02.07 08:30
|close
|467
|3.05
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|9.15
|11281.30
|918
|2008.02.07 08:30
|close
|466
|3.00
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|9.00
|11290.30
|919
|2008.02.07 08:30
|close
|465
|2.95
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|8.85
|11299.15
|920
|2008.02.07 08:30
|close
|464
|2.90
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|8.70
|11307.85
|921
|2008.02.07 08:30
|close
|463
|2.85
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|8.55
|11316.40
|922
|2008.02.07 08:30
|close
|462
|2.80
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|8.40
|11324.80
|923
|2008.02.07 08:30
|close
|461
|2.75
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|8.25
|11333.05
|924
|2008.02.07 08:30
|close
|460
|2.70
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|8.10
|11341.15
|925
|2008.02.07 08:30
|close
|459
|2.65
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|7.95
|11349.10
|926
|2008.02.07 08:30
|close
|458
|2.60
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|7.80
|11356.90
|927
|2008.02.07 08:30
|close
|457
|2.55
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|7.65
|11364.55
|928
|2008.02.07 08:30
|close
|456
|2.50
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|7.50
|11372.05
|929
|2008.02.07 08:30
|close
|455
|2.45
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|7.35
|11379.40
|930
|2008.02.07 08:30
|close
|454
|2.40
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|7.20
|11386.60
|931
|2008.02.07 08:30
|close
|453
|2.35
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|7.05
|11393.65
|932
|2008.02.07 08:30
|close
|452
|2.30
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|6.90
|11400.55
|933
|2008.02.07 08:30
|close
|451
|2.25
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|6.75
|11407.30
|934
|2008.02.07 08:30
|close
|450
|2.20
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|6.60
|11413.90
|935
|2008.02.07 08:30
|close
|449
|2.15
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|6.45
|11420.35
|936
|2008.02.07 08:30
|close
|448
|2.10
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|4.20
|11424.55
|937
|2008.02.07 08:30
|close
|447
|2.05
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|4.10
|11428.65
|938
|2008.02.07 08:30
|close
|446
|2.00
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|4.00
|11432.65
|939
|2008.02.07 08:30
|close
|445
|1.95
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|3.90
|11436.55
|940
|2008.02.07 08:30
|close
|444
|1.90
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|1.90
|11438.45
|941
|2008.02.07 08:30
|close
|443
|1.85
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|1.85
|11440.30
|942
|2008.02.07 08:30
|close
|442
|1.80
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|1.80
|11442.10
|943
|2008.02.07 08:30
|close
|441
|1.75
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|1.75
|11443.85
|944
|2008.02.07 08:30
|close
|440
|1.70
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|0.00
|11443.85
|945
|2008.02.07 08:30
|close
|439
|1.65
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|0.00
|11443.85
|946
|2008.02.07 08:30
|close
|438
|1.60
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|0.00
|11443.85
|947
|2008.02.07 08:30
|close
|437
|1.55
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|0.00
|11443.85
|948
|2008.02.07 08:30
|close
|436
|1.50
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-1.50
|11442.35
|949
|2008.02.07 08:30
|close
|435
|1.45
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-1.45
|11440.90
|950
|2008.02.07 08:30
|close
|434
|1.40
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-1.40
|11439.50
|951
|2008.02.07 08:30
|close
|433
|1.35
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-1.35
|11438.15
|952
|2008.02.07 08:30
|close
|432
|1.30
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-1.30
|11436.85
|953
|2008.02.07 08:30
|close
|431
|1.25
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-1.25
|11435.60
|954
|2008.02.07 08:30
|close
|430
|1.20
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|11434.40
|955
|2008.02.07 08:30
|close
|429
|1.15
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-1.15
|11433.25
|956
|2008.02.07 08:30
|close
|428
|1.10
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-1.10
|11432.15
|957
|2008.02.07 08:30
|close
|427
|1.05
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-1.05
|11431.10
|958
|2008.02.07 08:30
|close
|426
|1.00
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|11430.10
|959
|2008.02.07 08:30
|close
|425
|0.95
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-0.95
|11429.15
|960
|2008.02.07 08:30
|close
|424
|0.90
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-0.90
|11428.25
|961
|2008.02.07 08:30
|close
|423
|0.85
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-0.85
|11427.40
|962
|2008.02.07 08:30
|close
|422
|0.80
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-0.80
|11426.60
|963
|2008.02.07 08:30
|close
|421
|0.75
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-0.75
|11425.85
|964
|2008.02.07 08:30
|close
|420
|0.70
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-0.70
|11425.15
|965
|2008.02.07 08:30
|close
|419
|0.65
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-0.65
|11424.50
|966
|2008.02.07 08:30
|close
|418
|0.60
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|11423.90
|967
|2008.02.07 08:30
|close
|417
|0.55
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-1.10
|11422.80
|968
|2008.02.07 08:30
|close
|416
|0.50
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|11421.80
|969
|2008.02.07 08:30
|close
|415
|0.45
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-0.90
|11420.90
|970
|2008.02.07 08:30
|close
|414
|0.40
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|11419.70
|971
|2008.02.07 08:30
|close
|413
|0.35
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-1.05
|11418.65
|972
|2008.02.07 08:30
|close
|412
|0.30
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-0.90
|11417.75
|973
|2008.02.07 08:30
|close
|411
|0.25
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-0.75
|11417.00
|974
|2008.02.07 08:30
|close
|410
|0.20
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-1.40
|11415.60
|975
|2008.02.07 08:30
|close
|409
|0.15
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-1.05
|11414.55
|976
|2008.02.07 08:30
|close
|408
|0.10
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-0.70
|11413.85
|977
|2008.02.07 08:30
|close
|407
|0.05
|1.9571
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|11413.45
|978
|2008.02.07 08:30
|close
|406
|0.25
|1.9575
|0.0000
|0.0000
|11.75
|11425.20
|979
|2008.02.07 08:30
|close
|405
|0.20
|1.9575
|0.0000
|0.0000
|9.40
|11434.60
|980
|2008.02.07 08:30
|close
|404
|0.15
|1.9575
|0.0000
|0.0000
|7.05
|11441.65
|981
|2008.02.07 08:30
|close
|403
|0.10
|1.9575
|0.0000
|0.0000
|4.70
|11446.35
|982
|2008.02.07 08:30
|close
|402
|0.05
|1.9575
|0.0000
|0.0000
|2.30
|11448.65
|983
|2008.02.07 08:55
|buy
|492
|0.06
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|984
|2008.02.07 08:55
|buy
|493
|0.12
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|985
|2008.02.07 08:55
|buy
|494
|0.18
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|986
|2008.02.07 08:56
|buy
|495
|0.24
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|987
|2008.02.07 08:56
|buy
|496
|0.30
|1.9567
|0.0000
|0.0000
|988
|2008.02.07 08:56
|buy
|497
|0.36
|1.9567
|0.0000
|0.0000
|989
|2008.02.11 07:38
|buy
|498
|0.42
|1.9443
|0.0000
|0.0000
|990
|2008.02.11 07:38
|buy
|499
|0.48
|1.9443
|0.0000
|0.0000
|991
|2008.02.11 07:38
|buy
|500
|0.54
|1.9443
|0.0000
|0.0000
|992
|2008.02.11 07:38
|buy
|501
|0.60
|1.9442
|0.0000
|0.0000
|993
|2008.02.11 07:38
|buy
|502
|0.66
|1.9442
|0.0000
|0.0000
|994
|2008.02.11 07:38
|buy
|503
|0.72
|1.9442
|0.0000
|0.0000
|995
|2008.02.11 07:38
|buy
|504
|0.78
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|996
|2008.02.11 07:38
|buy
|505
|0.84
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|997
|2008.02.11 07:39
|buy
|506
|0.90
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|998
|2008.02.11 07:39
|buy
|507
|0.96
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|999
|2008.02.11 07:39
|buy
|508
|1.02
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|1000
|2008.02.11 07:40
|buy
|509
|1.08
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|1001
|2008.02.11 07:40
|buy
|510
|1.14
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|1002
|2008.02.11 07:40
|buy
|511
|1.20
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|1003
|2008.02.11 07:40
|buy
|512
|1.26
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|1004
|2008.02.11 07:40
|buy
|513
|1.32
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|1005
|2008.02.11 07:40
|buy
|514
|1.38
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|1006
|2008.02.11 07:40
|buy
|515
|1.44
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|1007
|2008.02.11 07:40
|buy
|516
|1.50
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|1008
|2008.02.11 07:40
|buy
|517
|1.56
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|1009
|2008.02.11 07:40
|buy
|518
|1.62
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|1010
|2008.02.11 07:40
|buy
|519
|1.68
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|1011
|2008.02.11 07:40
|buy
|520
|1.74
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|1012
|2008.02.11 07:40
|buy
|521
|1.80
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|1013
|2008.02.11 07:42
|buy
|522
|1.86
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|1014
|2008.02.11 07:42
|buy
|523
|1.92
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|1015
|2008.02.11 07:42
|buy
|524
|1.98
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|1016
|2008.02.11 07:42
|buy
|525
|2.04
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|1017
|2008.02.11 07:43
|buy
|526
|2.10
|1.9439
|0.0000
|0.0000
|1018
|2008.02.11 07:43
|buy
|527
|2.16
|1.9439
|0.0000
|0.0000
|1019
|2008.02.11 07:43
|buy
|528
|2.22
|1.9439
|0.0000
|0.0000
|1020
|2008.02.11 07:43
|buy
|529
|2.28
|1.9438
|0.0000
|0.0000
|1021
|2008.02.11 07:43
|buy
|530
|2.34
|1.9438
|0.0000
|0.0000
|1022
|2008.02.11 07:43
|buy
|531
|2.40
|1.9438
|0.0000
|0.0000
|1023
|2008.02.11 07:43
|buy
|532
|2.46
|1.9437
|0.0000
|0.0000
|1024
|2008.02.11 07:43
|buy
|533
|2.52
|1.9437
|0.0000
|0.0000
|1025
|2008.02.11 07:43
|buy
|534
|2.58
|1.9437
|0.0000
|0.0000
|1026
|2008.02.11 07:43
|buy
|535
|2.64
|1.9436
|0.0000
|0.0000
|1027
|2008.02.11 07:43
|buy
|536
|2.70
|1.9436
|0.0000
|0.0000
|1028
|2008.02.11 07:43
|buy
|537
|2.76
|1.9436
|0.0000
|0.0000
|1029
|2008.02.11 07:43
|buy
|538
|2.82
|1.9436
|0.0000
|0.0000
|1030
|2008.02.11 07:43
|buy
|539
|2.88
|1.9435
|0.0000
|0.0000
|1031
|2008.02.11 07:43
|buy
|540
|2.94
|1.9435
|0.0000
|0.0000
|1032
|2008.02.11 07:44
|buy
|541
|3.00
|1.9435
|0.0000
|0.0000
|1033
|2008.02.11 07:44
|buy
|542
|3.06
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|1034
|2008.02.11 07:44
|buy
|543
|3.12
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|1035
|2008.02.11 07:45
|buy
|544
|3.18
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|1036
|2008.02.11 07:45
|buy
|545
|3.24
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|1037
|2008.02.11 07:45
|buy
|546
|3.30
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|1038
|2008.02.11 07:45
|buy
|547
|3.36
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|1039
|2008.02.11 07:45
|buy
|548
|3.42
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|1040
|2008.02.11 07:45
|buy
|549
|3.48
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|1041
|2008.02.11 07:45
|buy
|550
|3.54
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|1042
|2008.02.11 07:45
|buy
|551
|3.60
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|1043
|2008.02.11 07:45
|buy
|552
|3.66
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|1044
|2008.02.11 07:45
|buy
|553
|3.72
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|1045
|2008.02.11 07:45
|buy
|554
|3.78
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|1046
|2008.02.11 07:45
|buy
|555
|3.84
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|1047
|2008.02.11 07:45
|buy
|556
|3.90
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|1048
|2008.02.11 07:45
|buy
|557
|3.96
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|1049
|2008.02.11 07:47
|buy
|558
|4.02
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|1050
|2008.02.11 07:47
|buy
|559
|4.08
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|1051
|2008.02.11 07:47
|buy
|560
|4.14
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|1052
|2008.02.11 07:47
|buy
|561
|4.20
|1.9433
|0.0000
|0.0000
|1053
|2008.02.11 07:47
|buy
|562
|4.26
|1.9433
|0.0000
|0.0000
|1054
|2008.02.11 07:48
|buy
|563
|4.32
|1.9432
|0.0000
|0.0000
|1055
|2008.02.11 07:48
|buy
|564
|4.38
|1.9432
|0.0000
|0.0000
|1056
|2008.02.11 07:48
|buy
|565
|4.44
|1.9431
|0.0000
|0.0000
|1057
|2008.02.11 07:48
|buy
|566
|4.50
|1.9431
|0.0000
|0.0000
|1058
|2008.02.11 07:48
|buy
|567
|4.56
|1.9431
|0.0000
|0.0000
|1059
|2008.02.11 07:48
|buy
|568
|4.62
|1.9430
|0.0000
|0.0000
|1060
|2008.02.11 07:48
|buy
|569
|4.68
|1.9430
|0.0000
|0.0000
|1061
|2008.02.11 07:48
|buy
|570
|4.74
|1.9430
|0.0000
|0.0000
|1062
|2008.02.11 08:00
|close
|570
|4.74
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|52.14
|11500.79
|1063
|2008.02.11 08:00
|close
|569
|4.68
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|51.48
|11552.27
|1064
|2008.02.11 08:00
|close
|568
|4.62
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|50.82
|11603.09
|1065
|2008.02.11 08:00
|close
|567
|4.56
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|45.60
|11648.69
|1066
|2008.02.11 08:00
|close
|566
|4.50
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|45.00
|11693.69
|1067
|2008.02.11 08:00
|close
|565
|4.44
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|44.40
|11738.09
|1068
|2008.02.11 08:00
|close
|564
|4.38
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|39.42
|11777.51
|1069
|2008.02.11 08:00
|close
|563
|4.32
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|38.88
|11816.39
|1070
|2008.02.11 08:00
|close
|562
|4.26
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|34.08
|11850.47
|1071
|2008.02.11 08:00
|close
|561
|4.20
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|33.60
|11884.07
|1072
|2008.02.11 08:00
|close
|560
|4.14
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|28.98
|11913.05
|1073
|2008.02.11 08:00
|close
|559
|4.08
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|28.56
|11941.61
|1074
|2008.02.11 08:00
|close
|558
|4.02
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|28.14
|11969.75
|1075
|2008.02.11 08:00
|close
|557
|3.96
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|27.72
|11997.47
|1076
|2008.02.11 08:00
|close
|556
|3.90
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|27.30
|12024.77
|1077
|2008.02.11 08:00
|close
|555
|3.84
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|26.88
|12051.65
|1078
|2008.02.11 08:00
|close
|554
|3.78
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|26.46
|12078.11
|1079
|2008.02.11 08:00
|close
|553
|3.72
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|26.04
|12104.15
|1080
|2008.02.11 08:00
|close
|552
|3.66
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|25.62
|12129.77
|1081
|2008.02.11 08:00
|close
|551
|3.60
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|25.20
|12154.97
|1082
|2008.02.11 08:00
|close
|550
|3.54
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|24.78
|12179.75
|1083
|2008.02.11 08:00
|close
|549
|3.48
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|24.36
|12204.11
|1084
|2008.02.11 08:00
|close
|548
|3.42
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|23.94
|12228.05
|1085
|2008.02.11 08:00
|close
|547
|3.36
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|23.52
|12251.57
|1086
|2008.02.11 08:00
|close
|546
|3.30
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|23.10
|12274.67
|1087
|2008.02.11 08:00
|close
|545
|3.24
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|22.68
|12297.35
|1088
|2008.02.11 08:00
|close
|544
|3.18
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|22.26
|12319.61
|1089
|2008.02.11 08:00
|close
|543
|3.12
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|21.84
|12341.45
|1090
|2008.02.11 08:00
|close
|542
|3.06
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|21.42
|12362.87
|1091
|2008.02.11 08:00
|close
|541
|3.00
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|18.00
|12380.87
|1092
|2008.02.11 08:00
|close
|540
|2.94
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|17.64
|12398.51
|1093
|2008.02.11 08:00
|close
|539
|2.88
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|17.28
|12415.79
|1094
|2008.02.11 08:00
|close
|538
|2.82
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|14.10
|12429.89
|1095
|2008.02.11 08:00
|close
|537
|2.76
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|13.80
|12443.69
|1096
|2008.02.11 08:00
|close
|536
|2.70
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|13.50
|12457.19
|1097
|2008.02.11 08:00
|close
|535
|2.64
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|13.20
|12470.39
|1098
|2008.02.11 08:00
|close
|534
|2.58
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|10.32
|12480.71
|1099
|2008.02.11 08:00
|close
|533
|2.52
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|10.08
|12490.79
|1100
|2008.02.11 08:00
|close
|532
|2.46
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|9.84
|12500.63
|1101
|2008.02.11 08:00
|close
|531
|2.40
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|7.20
|12507.83
|1102
|2008.02.11 08:00
|close
|530
|2.34
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|7.02
|12514.85
|1103
|2008.02.11 08:00
|close
|529
|2.28
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|6.84
|12521.69
|1104
|2008.02.11 08:00
|close
|528
|2.22
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|4.44
|12526.13
|1105
|2008.02.11 08:00
|close
|527
|2.16
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|4.32
|12530.45
|1106
|2008.02.11 08:00
|close
|526
|2.10
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|4.20
|12534.65
|1107
|2008.02.11 08:00
|close
|525
|2.04
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|2.04
|12536.69
|1108
|2008.02.11 08:00
|close
|524
|1.98
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|1.98
|12538.67
|1109
|2008.02.11 08:00
|close
|523
|1.92
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|1.92
|12540.59
|1110
|2008.02.11 08:00
|close
|522
|1.86
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|1.86
|12542.45
|1111
|2008.02.11 08:00
|close
|521
|1.80
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|1.80
|12544.25
|1112
|2008.02.11 08:00
|close
|520
|1.74
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|1.74
|12545.99
|1113
|2008.02.11 08:00
|close
|519
|1.68
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|1.68
|12547.67
|1114
|2008.02.11 08:00
|close
|518
|1.62
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|1.62
|12549.29
|1115
|2008.02.11 08:00
|close
|517
|1.56
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|1.56
|12550.85
|1116
|2008.02.11 08:00
|close
|516
|1.50
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|1.50
|12552.35
|1117
|2008.02.11 08:00
|close
|515
|1.44
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|1.44
|12553.79
|1118
|2008.02.11 08:00
|close
|514
|1.38
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|1.38
|12555.17
|1119
|2008.02.11 08:00
|close
|513
|1.32
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|1.32
|12556.49
|1120
|2008.02.11 08:00
|close
|512
|1.26
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|1.26
|12557.75
|1121
|2008.02.11 08:00
|close
|511
|1.20
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|1.20
|12558.95
|1122
|2008.02.11 08:00
|close
|510
|1.14
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|1.14
|12560.09
|1123
|2008.02.11 08:00
|close
|509
|1.08
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|1.08
|12561.17
|1124
|2008.02.11 08:00
|close
|508
|1.02
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|1.02
|12562.19
|1125
|2008.02.11 08:00
|close
|507
|0.96
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|0.96
|12563.15
|1126
|2008.02.11 08:00
|close
|506
|0.90
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|0.00
|12563.15
|1127
|2008.02.11 08:00
|close
|505
|0.84
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|0.00
|12563.15
|1128
|2008.02.11 08:00
|close
|504
|0.78
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|0.00
|12563.15
|1129
|2008.02.11 08:00
|close
|503
|0.72
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|-0.72
|12562.43
|1130
|2008.02.11 08:00
|close
|502
|0.66
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|-0.66
|12561.77
|1131
|2008.02.11 08:00
|close
|501
|0.60
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|12561.17
|1132
|2008.02.11 08:00
|close
|500
|0.54
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|-1.08
|12560.09
|1133
|2008.02.11 08:00
|close
|499
|0.48
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|-0.96
|12559.13
|1134
|2008.02.11 08:00
|close
|498
|0.42
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|-0.84
|12558.29
|1135
|2008.02.11 08:00
|close
|497
|0.36
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|-45.22
|12513.07
|1136
|2008.02.11 08:00
|close
|496
|0.30
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|-37.69
|12475.38
|1137
|2008.02.11 08:00
|close
|495
|0.24
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|-30.39
|12444.99
|1138
|2008.02.11 08:00
|close
|494
|0.18
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|-22.79
|12422.20
|1139
|2008.02.11 08:00
|close
|493
|0.12
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|-15.31
|12406.89
|1140
|2008.02.11 08:00
|close
|492
|0.06
|1.9441
|0.0000
|0.0000
|-7.66
|12399.23
|1141
|2008.02.11 08:01
|buy
|571
|0.06
|1.9438
|0.0000
|0.0000
|1142
|2008.02.11 08:01
|buy
|572
|0.12
|1.9438
|0.0000
|0.0000
|1143
|2008.02.11 08:01
|buy
|573
|0.18
|1.9437
|0.0000
|0.0000
|1144
|2008.02.11 08:01
|buy
|574
|0.24
|1.9437
|0.0000
|0.0000
|1145
|2008.02.11 08:01
|buy
|575
|0.30
|1.9436
|0.0000
|0.0000
|1146
|2008.02.11 08:01
|buy
|576
|0.36
|1.9436
|0.0000
|0.0000
|1147
|2008.02.11 08:01
|buy
|577
|0.42
|1.9435
|0.0000
|0.0000
|1148
|2008.02.11 08:02
|buy
|578
|0.48
|1.9435
|0.0000
|0.0000
|1149
|2008.02.11 08:02
|buy
|579
|0.54
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|1150
|2008.02.11 08:02
|buy
|580
|0.60
|1.9433
|0.0000
|0.0000
|1151
|2008.02.11 08:02
|buy
|581
|0.66
|1.9433
|0.0000
|0.0000
|1152
|2008.02.11 08:02
|buy
|582
|0.72
|1.9432
|0.0000
|0.0000
|1153
|2008.02.11 08:02
|buy
|583
|0.78
|1.9432
|0.0000
|0.0000
|1154
|2008.02.11 08:02
|buy
|584
|0.84
|1.9431
|0.0000
|0.0000
|1155
|2008.02.11 08:03
|buy
|585
|0.90
|1.9431
|0.0000
|0.0000
|1156
|2008.02.11 08:03
|buy
|586
|0.96
|1.9431
|0.0000
|0.0000
|1157
|2008.02.11 08:03
|buy
|587
|1.02
|1.9431
|0.0000
|0.0000
|1158
|2008.02.11 08:03
|buy
|588
|1.08
|1.9431
|0.0000
|0.0000
|1159
|2008.02.11 08:03
|buy
|589
|1.14
|1.9431
|0.0000
|0.0000
|1160
|2008.02.11 08:03
|buy
|590
|1.20
|1.9431
|0.0000
|0.0000
|1161
|2008.02.11 08:03
|buy
|591
|1.26
|1.9431
|0.0000
|0.0000
|1162
|2008.02.11 08:04
|buy
|592
|1.32
|1.9431
|0.0000
|0.0000
|1163
|2008.02.11 08:07
|buy
|593
|1.38
|1.9431
|0.0000
|0.0000
|1164
|2008.02.11 08:07
|buy
|594
|1.44
|1.9431
|0.0000
|0.0000
|1165
|2008.02.11 08:07
|buy
|595
|1.50
|1.9430
|0.0000
|0.0000
|1166
|2008.02.11 08:07
|buy
|596
|1.56
|1.9429
|0.0000
|0.0000
|1167
|2008.02.11 08:07
|buy
|597
|1.62
|1.9429
|0.0000
|0.0000
|1168
|2008.02.11 08:07
|buy
|598
|1.68
|1.9428
|0.0000
|0.0000
|1169
|2008.02.11 08:07
|buy
|599
|1.74
|1.9428
|0.0000
|0.0000
|1170
|2008.02.11 08:08
|buy
|600
|1.80
|1.9427
|0.0000
|0.0000
|1171
|2008.02.11 08:08
|buy
|601
|1.86
|1.9427
|0.0000
|0.0000
|1172
|2008.02.11 08:08
|buy
|602
|1.92
|1.9426
|0.0000
|0.0000
|1173
|2008.02.11 08:08
|buy
|603
|1.98
|1.9426
|0.0000
|0.0000
|1174
|2008.02.11 08:08
|buy
|604
|2.04
|1.9425
|0.0000
|0.0000
|1175
|2008.02.11 08:08
|buy
|605
|2.10
|1.9425
|0.0000
|0.0000
|1176
|2008.02.11 08:08
|buy
|606
|2.16
|1.9424
|0.0000
|0.0000
|1177
|2008.02.11 08:08
|buy
|607
|2.22
|1.9424
|0.0000
|0.0000
|1178
|2008.02.11 08:08
|buy
|608
|2.28
|1.9423
|0.0000
|0.0000
|1179
|2008.02.11 08:08
|buy
|609
|2.34
|1.9423
|0.0000
|0.0000
|1180
|2008.02.11 08:09
|buy
|610
|2.40
|1.9422
|0.0000
|0.0000
|1181
|2008.02.11 08:09
|buy
|611
|2.46
|1.9422
|0.0000
|0.0000
|1182
|2008.02.11 08:09
|buy
|612
|2.52
|1.9421
|0.0000
|0.0000
|1183
|2008.02.11 08:09
|buy
|613
|2.58
|1.9421
|0.0000
|0.0000
|1184
|2008.02.11 08:09
|buy
|614
|2.64
|1.9420
|0.0000
|0.0000
|1185
|2008.02.11 08:10
|buy
|615
|2.70
|1.9420
|0.0000
|0.0000
|1186
|2008.02.11 08:10
|buy
|616
|2.76
|1.9420
|0.0000
|0.0000
|1187
|2008.02.11 08:10
|buy
|617
|2.82
|1.9420
|0.0000
|0.0000
|1188
|2008.02.11 08:10
|buy
|618
|2.88
|1.9420
|0.0000
|0.0000
|1189
|2008.02.11 08:10
|buy
|619
|2.94
|1.9420
|0.0000
|0.0000
|1190
|2008.02.11 08:10
|buy
|620
|3.00
|1.9420
|0.0000
|0.0000
|1191
|2008.02.11 08:10
|buy
|621
|3.06
|1.9420
|0.0000
|0.0000
|1192
|2008.02.11 08:10
|buy
|622
|3.12
|1.9420
|0.0000
|0.0000
|1193
|2008.02.11 08:13
|buy
|623
|3.18
|1.9420
|0.0000
|0.0000
|1194
|2008.02.11 08:13
|buy
|624
|3.24
|1.9420
|0.0000
|0.0000
|1195
|2008.02.11 08:13
|buy
|625
|3.30
|1.9419
|0.0000
|0.0000
|1196
|2008.02.11 08:14
|buy
|626
|3.36
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|1197
|2008.02.11 08:14
|buy
|627
|3.42
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|1198
|2008.02.11 08:14
|buy
|628
|3.48
|1.9417
|0.0000
|0.0000
|1199
|2008.02.11 08:14
|buy
|629
|3.54
|1.9416
|0.0000
|0.0000
|1200
|2008.02.11 08:14
|buy
|630
|3.60
|1.9416
|0.0000
|0.0000
|1201
|2008.02.11 08:14
|buy
|631
|3.66
|1.9415
|0.0000
|0.0000
|1202
|2008.02.11 08:14
|buy
|632
|3.72
|1.9414
|0.0000
|0.0000
|1203
|2008.02.11 08:14
|buy
|633
|3.78
|1.9414
|0.0000
|0.0000
|1204
|2008.02.11 08:14
|buy
|634
|3.84
|1.9413
|0.0000
|0.0000
|1205
|2008.02.11 08:14
|buy
|635
|3.90
|1.9412
|0.0000
|0.0000
|1206
|2008.02.11 08:15
|buy
|636
|3.96
|1.9412
|0.0000
|0.0000
|1207
|2008.02.11 08:15
|buy
|637
|4.02
|1.9411
|0.0000
|0.0000
|1208
|2008.02.11 08:15
|buy
|638
|4.08
|1.9410
|0.0000
|0.0000
|1209
|2008.02.11 08:15
|buy
|639
|4.14
|1.9410
|0.0000
|0.0000
|1210
|2008.02.11 08:15
|buy
|640
|4.20
|1.9409
|0.0000
|0.0000
|1211
|2008.02.11 08:15
|buy
|641
|4.26
|1.9408
|0.0000
|0.0000
|1212
|2008.02.11 08:15
|buy
|642
|4.32
|1.9408
|0.0000
|0.0000
|1213
|2008.02.11 08:15
|buy
|643
|4.38
|1.9407
|0.0000
|0.0000
|1214
|2008.02.11 08:15
|buy
|644
|4.44
|1.9406
|0.0000
|0.0000
|1215
|2008.02.11 08:16
|buy
|645
|4.50
|1.9406
|0.0000
|0.0000
|1216
|2008.02.11 08:16
|buy
|646
|4.56
|1.9405
|0.0000
|0.0000
|1217
|2008.02.11 08:16
|buy
|647
|4.62
|1.9405
|0.0000
|0.0000
|1218
|2008.02.11 08:16
|buy
|648
|4.68
|1.9405
|0.0000
|0.0000
|1219
|2008.02.11 08:38
|close
|648
|4.68
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|60.84
|12460.07
|1220
|2008.02.11 08:38
|close
|647
|4.62
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|60.06
|12520.13
|1221
|2008.02.11 08:38
|close
|646
|4.56
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|59.28
|12579.41
|1222
|2008.02.11 08:38
|close
|645
|4.50
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|54.00
|12633.41
|1223
|2008.02.11 08:38
|close
|644
|4.44
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|53.28
|12686.69
|1224
|2008.02.11 08:38
|close
|643
|4.38
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|48.18
|12734.87
|1225
|2008.02.11 08:38
|close
|642
|4.32
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|43.20
|12778.07
|1226
|2008.02.11 08:38
|close
|641
|4.26
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|42.60
|12820.67
|1227
|2008.02.11 08:38
|close
|640
|4.20
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|37.80
|12858.47
|1228
|2008.02.11 08:38
|close
|639
|4.14
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|33.12
|12891.59
|1229
|2008.02.11 08:38
|close
|638
|4.08
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|32.64
|12924.23
|1230
|2008.02.11 08:38
|close
|637
|4.02
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|28.14
|12952.37
|1231
|2008.02.11 08:38
|close
|636
|3.96
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|23.76
|12976.13
|1232
|2008.02.11 08:38
|close
|635
|3.90
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|23.40
|12999.53
|1233
|2008.02.11 08:38
|close
|634
|3.84
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|19.20
|13018.73
|1234
|2008.02.11 08:38
|close
|633
|3.78
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|15.12
|13033.85
|1235
|2008.02.11 08:38
|close
|632
|3.72
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|14.88
|13048.73
|1236
|2008.02.11 08:38
|close
|631
|3.66
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|10.98
|13059.71
|1237
|2008.02.11 08:38
|close
|630
|3.60
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|7.20
|13066.91
|1238
|2008.02.11 08:38
|close
|629
|3.54
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|7.08
|13073.99
|1239
|2008.02.11 08:38
|close
|628
|3.48
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|3.48
|13077.47
|1240
|2008.02.11 08:38
|close
|627
|3.42
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|0.00
|13077.47
|1241
|2008.02.11 08:38
|close
|626
|3.36
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|0.00
|13077.47
|1242
|2008.02.11 08:38
|close
|625
|3.30
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-3.30
|13074.17
|1243
|2008.02.11 08:38
|close
|624
|3.24
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-6.48
|13067.69
|1244
|2008.02.11 08:38
|close
|623
|3.18
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-6.36
|13061.33
|1245
|2008.02.11 08:38
|close
|622
|3.12
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-6.24
|13055.09
|1246
|2008.02.11 08:38
|close
|621
|3.06
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-6.12
|13048.97
|1247
|2008.02.11 08:38
|close
|620
|3.00
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|13042.97
|1248
|2008.02.11 08:38
|close
|619
|2.94
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-5.88
|13037.09
|1249
|2008.02.11 08:38
|close
|618
|2.88
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-5.76
|13031.33
|1250
|2008.02.11 08:38
|close
|617
|2.82
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-5.64
|13025.69
|1251
|2008.02.11 08:38
|close
|616
|2.76
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-5.52
|13020.17
|1252
|2008.02.11 08:38
|close
|615
|2.70
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-5.40
|13014.77
|1253
|2008.02.11 08:38
|close
|614
|2.64
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-5.28
|13009.49
|1254
|2008.02.11 08:38
|close
|613
|2.58
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-7.74
|13001.75
|1255
|2008.02.11 08:38
|close
|612
|2.52
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-7.56
|12994.19
|1256
|2008.02.11 08:38
|close
|611
|2.46
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-9.84
|12984.35
|1257
|2008.02.11 08:38
|close
|610
|2.40
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-9.60
|12974.75
|1258
|2008.02.11 08:38
|close
|609
|2.34
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-11.70
|12963.05
|1259
|2008.02.11 08:38
|close
|608
|2.28
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-11.40
|12951.65
|1260
|2008.02.11 08:38
|close
|607
|2.22
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-13.32
|12938.33
|1261
|2008.02.11 08:38
|close
|606
|2.16
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-12.96
|12925.37
|1262
|2008.02.11 08:38
|close
|605
|2.10
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-14.70
|12910.67
|1263
|2008.02.11 08:38
|close
|604
|2.04
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-14.28
|12896.39
|1264
|2008.02.11 08:38
|close
|603
|1.98
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-15.84
|12880.55
|1265
|2008.02.11 08:38
|close
|602
|1.92
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-15.36
|12865.19
|1266
|2008.02.11 08:38
|close
|601
|1.86
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-16.74
|12848.45
|1267
|2008.02.11 08:38
|close
|600
|1.80
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-16.20
|12832.25
|1268
|2008.02.11 08:38
|close
|599
|1.74
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-17.40
|12814.85
|1269
|2008.02.11 08:38
|close
|598
|1.68
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-16.80
|12798.05
|1270
|2008.02.11 08:38
|close
|597
|1.62
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-17.82
|12780.23
|1271
|2008.02.11 08:38
|close
|596
|1.56
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-17.16
|12763.07
|1272
|2008.02.11 08:38
|close
|595
|1.50
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|12745.07
|1273
|2008.02.11 08:38
|close
|594
|1.44
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-18.72
|12726.35
|1274
|2008.02.11 08:38
|close
|593
|1.38
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-17.94
|12708.41
|1275
|2008.02.11 08:38
|close
|592
|1.32
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-17.16
|12691.25
|1276
|2008.02.11 08:38
|close
|591
|1.26
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-16.38
|12674.87
|1277
|2008.02.11 08:38
|close
|590
|1.20
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-15.60
|12659.27
|1278
|2008.02.11 08:38
|close
|589
|1.14
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-14.82
|12644.45
|1279
|2008.02.11 08:38
|close
|588
|1.08
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-14.04
|12630.41
|1280
|2008.02.11 08:38
|close
|587
|1.02
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-13.26
|12617.15
|1281
|2008.02.11 08:38
|close
|586
|0.96
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-12.48
|12604.67
|1282
|2008.02.11 08:38
|close
|585
|0.90
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-11.70
|12592.97
|1283
|2008.02.11 08:38
|close
|584
|0.84
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-10.92
|12582.05
|1284
|2008.02.11 08:38
|close
|583
|0.78
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-10.92
|12571.13
|1285
|2008.02.11 08:38
|close
|582
|0.72
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-10.08
|12561.05
|1286
|2008.02.11 08:38
|close
|581
|0.66
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-9.90
|12551.15
|1287
|2008.02.11 08:38
|close
|580
|0.60
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|12542.15
|1288
|2008.02.11 08:38
|close
|579
|0.54
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-8.64
|12533.51
|1289
|2008.02.11 08:38
|close
|578
|0.48
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-8.16
|12525.35
|1290
|2008.02.11 08:38
|close
|577
|0.42
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-7.14
|12518.21
|1291
|2008.02.11 08:38
|close
|576
|0.36
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-6.48
|12511.73
|1292
|2008.02.11 08:38
|close
|575
|0.30
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-5.40
|12506.33
|1293
|2008.02.11 08:38
|close
|574
|0.24
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-4.56
|12501.77
|1294
|2008.02.11 08:38
|close
|573
|0.18
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-3.42
|12498.35
|1295
|2008.02.11 08:38
|close
|572
|0.12
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|12495.95
|1296
|2008.02.11 08:38
|close
|571
|0.06
|1.9418
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|12494.75
|1297
|2008.02.12 05:49
|sell
|649
|0.06
|1.9527
|0.0000
|0.0000
|1298
|2008.02.12 05:49
|sell
|650
|0.12
|1.9527
|0.0000
|0.0000
|1299
|2008.02.12 05:50
|sell
|651
|0.18
|1.9528
|0.0000
|0.0000
|1300
|2008.02.12 05:50
|sell
|652
|0.24
|1.9528
|0.0000
|0.0000
|1301
|2008.02.12 05:50
|sell
|653
|0.30
|1.9528
|0.0000
|0.0000
|1302
|2008.02.12 05:51
|sell
|654
|0.36
|1.9528
|0.0000
|0.0000
|1303
|2008.02.12 07:48
|sell
|655
|0.42
|1.9541
|0.0000
|0.0000
|1304
|2008.02.12 07:48
|sell
|656
|0.48
|1.9541
|0.0000
|0.0000
|1305
|2008.02.12 07:48
|sell
|657
|0.54
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|1306
|2008.02.12 07:48
|sell
|658
|0.60
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|1307
|2008.02.12 07:48
|sell
|659
|0.66
|1.9543
|0.0000
|0.0000
|1308
|2008.02.12 07:49
|sell
|660
|0.72
|1.9544
|0.0000
|0.0000
|1309
|2008.02.12 07:49
|sell
|661
|0.78
|1.9544
|0.0000
|0.0000
|1310
|2008.02.12 07:49
|sell
|662
|0.84
|1.9545
|0.0000
|0.0000
|1311
|2008.02.12 07:49
|sell
|663
|0.90
|1.9546
|0.0000
|0.0000
|1312
|2008.02.12 07:49
|sell
|664
|0.96
|1.9546
|0.0000
|0.0000
|1313
|2008.02.12 07:49
|sell
|665
|1.02
|1.9547
|0.0000
|0.0000
|1314
|2008.02.12 07:50
|sell
|666
|1.08
|1.9547
|0.0000
|0.0000
|1315
|2008.02.12 07:50
|sell
|667
|1.14
|1.9547
|0.0000
|0.0000
|1316
|2008.02.12 07:50
|sell
|668
|1.20
|1.9547
|0.0000
|0.0000
|1317
|2008.02.12 08:01
|sell
|669
|1.26
|1.9547
|0.0000
|0.0000
|1318
|2008.02.12 08:01
|sell
|670
|1.32
|1.9548
|0.0000
|0.0000
|1319
|2008.02.12 08:01
|sell
|671
|1.38
|1.9548
|0.0000
|0.0000
|1320
|2008.02.12 08:01
|sell
|672
|1.44
|1.9549
|0.0000
|0.0000
|1321
|2008.02.12 08:01
|sell
|673
|1.50
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|1322
|2008.02.12 08:01
|sell
|674
|1.56
|1.9551
|0.0000
|0.0000
|1323
|2008.02.12 08:01
|sell
|675
|1.62
|1.9552
|0.0000
|0.0000
|1324
|2008.02.12 08:01
|sell
|676
|1.68
|1.9552
|0.0000
|0.0000
|1325
|2008.02.12 08:02
|sell
|677
|1.74
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1326
|2008.02.12 08:02
|sell
|678
|1.80
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1327
|2008.02.12 08:02
|sell
|679
|1.86
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1328
|2008.02.12 08:02
|sell
|680
|1.92
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1329
|2008.02.12 08:02
|sell
|681
|1.98
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1330
|2008.02.12 08:03
|sell
|682
|2.04
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1331
|2008.02.12 08:03
|sell
|683
|2.10
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1332
|2008.02.12 08:05
|sell
|684
|2.16
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1333
|2008.02.12 08:05
|sell
|685
|2.22
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1334
|2008.02.12 08:06
|sell
|686
|2.28
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1335
|2008.02.12 08:06
|sell
|687
|2.34
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1336
|2008.02.12 08:06
|sell
|688
|2.40
|1.9554
|0.0000
|0.0000
|1337
|2008.02.12 08:06
|sell
|689
|2.46
|1.9554
|0.0000
|0.0000
|1338
|2008.02.12 08:06
|sell
|690
|2.52
|1.9554
|0.0000
|0.0000
|1339
|2008.02.12 08:06
|sell
|691
|2.58
|1.9554
|0.0000
|0.0000
|1340
|2008.02.12 08:06
|sell
|692
|2.64
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|1341
|2008.02.12 08:06
|sell
|693
|2.70
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|1342
|2008.02.12 08:06
|sell
|694
|2.76
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|1343
|2008.02.12 08:07
|sell
|695
|2.82
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|1344
|2008.02.12 08:07
|sell
|696
|2.88
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|1345
|2008.02.12 08:07
|sell
|697
|2.94
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|1346
|2008.02.12 08:09
|close
|697
|2.94
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|14.70
|12509.45
|1347
|2008.02.12 08:09
|close
|696
|2.88
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|14.40
|12523.85
|1348
|2008.02.12 08:09
|close
|695
|2.82
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|14.10
|12537.95
|1349
|2008.02.12 08:09
|close
|694
|2.76
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|13.80
|12551.75
|1350
|2008.02.12 08:09
|close
|693
|2.70
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|13.50
|12565.25
|1351
|2008.02.12 08:09
|close
|692
|2.64
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|13.20
|12578.45
|1352
|2008.02.12 08:09
|close
|691
|2.58
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|10.32
|12588.77
|1353
|2008.02.12 08:09
|close
|690
|2.52
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|10.08
|12598.85
|1354
|2008.02.12 08:09
|close
|689
|2.46
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|9.84
|12608.69
|1355
|2008.02.12 08:09
|close
|688
|2.40
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|9.60
|12618.29
|1356
|2008.02.12 08:09
|close
|687
|2.34
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|7.02
|12625.31
|1357
|2008.02.12 08:09
|close
|686
|2.28
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|6.84
|12632.15
|1358
|2008.02.12 08:09
|close
|685
|2.22
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|6.66
|12638.81
|1359
|2008.02.12 08:09
|close
|684
|2.16
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|6.48
|12645.29
|1360
|2008.02.12 08:09
|close
|683
|2.10
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|6.30
|12651.59
|1361
|2008.02.12 08:09
|close
|682
|2.04
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|6.12
|12657.71
|1362
|2008.02.12 08:09
|close
|681
|1.98
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|5.94
|12663.65
|1363
|2008.02.12 08:09
|close
|680
|1.92
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|5.76
|12669.41
|1364
|2008.02.12 08:09
|close
|679
|1.86
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|5.58
|12674.99
|1365
|2008.02.12 08:09
|close
|678
|1.80
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|5.40
|12680.39
|1366
|2008.02.12 08:09
|close
|677
|1.74
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|5.22
|12685.61
|1367
|2008.02.12 08:09
|close
|676
|1.68
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|3.36
|12688.97
|1368
|2008.02.12 08:09
|close
|675
|1.62
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|3.24
|12692.21
|1369
|2008.02.12 08:09
|close
|674
|1.56
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|1.56
|12693.77
|1370
|2008.02.12 08:09
|close
|673
|1.50
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|0.00
|12693.77
|1371
|2008.02.12 08:09
|close
|672
|1.44
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|-1.44
|12692.33
|1372
|2008.02.12 08:09
|close
|671
|1.38
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|-2.76
|12689.57
|1373
|2008.02.12 08:09
|close
|670
|1.32
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|-2.64
|12686.93
|1374
|2008.02.12 08:09
|close
|669
|1.26
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|-3.78
|12683.15
|1375
|2008.02.12 08:09
|close
|668
|1.20
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|-3.60
|12679.55
|1376
|2008.02.12 08:09
|close
|667
|1.14
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|-3.42
|12676.13
|1377
|2008.02.12 08:09
|close
|666
|1.08
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|-3.24
|12672.89
|1378
|2008.02.12 08:09
|close
|665
|1.02
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|-3.06
|12669.83
|1379
|2008.02.12 08:09
|close
|664
|0.96
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|-3.84
|12665.99
|1380
|2008.02.12 08:09
|close
|663
|0.90
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|-3.60
|12662.39
|1381
|2008.02.12 08:09
|close
|662
|0.84
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|-4.20
|12658.19
|1382
|2008.02.12 08:09
|close
|661
|0.78
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|-4.68
|12653.51
|1383
|2008.02.12 08:09
|close
|660
|0.72
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|-4.32
|12649.19
|1384
|2008.02.12 08:09
|close
|659
|0.66
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|-4.62
|12644.57
|1385
|2008.02.12 08:09
|close
|658
|0.60
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|-4.80
|12639.77
|1386
|2008.02.12 08:09
|close
|657
|0.54
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|-4.32
|12635.45
|1387
|2008.02.12 08:09
|close
|656
|0.48
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|-4.32
|12631.13
|1388
|2008.02.12 08:09
|close
|655
|0.42
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|-3.78
|12627.35
|1389
|2008.02.12 08:09
|close
|654
|0.36
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|-7.92
|12619.43
|1390
|2008.02.12 08:09
|close
|653
|0.30
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|-6.60
|12612.83
|1391
|2008.02.12 08:09
|close
|652
|0.24
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|-5.28
|12607.55
|1392
|2008.02.12 08:09
|close
|651
|0.18
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|-3.96
|12603.59
|1393
|2008.02.12 08:09
|close
|650
|0.12
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|-2.76
|12600.83
|1394
|2008.02.12 08:09
|close
|649
|0.06
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|-1.38
|12599.45
|1395
|2008.02.12 08:09
|sell
|698
|0.06
|1.9546
|0.0000
|0.0000
|1396
|2008.02.12 08:10
|sell
|699
|0.12
|1.9546
|0.0000
|0.0000
|1397
|2008.02.12 08:10
|sell
|700
|0.18
|1.9546
|0.0000
|0.0000
|1398
|2008.02.12 08:10
|sell
|701
|0.24
|1.9546
|0.0000
|0.0000
|1399
|2008.02.12 08:10
|sell
|702
|0.30
|1.9546
|0.0000
|0.0000
|1400
|2008.02.12 08:10
|sell
|703
|0.36
|1.9546
|0.0000
|0.0000
|1401
|2008.02.12 08:10
|sell
|704
|0.42
|1.9546
|0.0000
|0.0000
|1402
|2008.02.12 08:10
|sell
|705
|0.48
|1.9546
|0.0000
|0.0000
|1403
|2008.02.12 08:10
|sell
|706
|0.54
|1.9547
|0.0000
|0.0000
|1404
|2008.02.12 08:10
|sell
|707
|0.60
|1.9547
|0.0000
|0.0000
|1405
|2008.02.12 08:10
|sell
|708
|0.66
|1.9547
|0.0000
|0.0000
|1406
|2008.02.12 08:11
|sell
|709
|0.72
|1.9547
|0.0000
|0.0000
|1407
|2008.02.12 08:11
|sell
|710
|0.78
|1.9547
|0.0000
|0.0000
|1408
|2008.02.12 08:11
|sell
|711
|0.84
|1.9547
|0.0000
|0.0000
|1409
|2008.02.12 08:11
|sell
|712
|0.90
|1.9548
|0.0000
|0.0000
|1410
|2008.02.12 08:11
|sell
|713
|0.96
|1.9548
|0.0000
|0.0000
|1411
|2008.02.12 08:11
|sell
|714
|1.02
|1.9548
|0.0000
|0.0000
|1412
|2008.02.12 08:11
|sell
|715
|1.08
|1.9548
|0.0000
|0.0000
|1413
|2008.02.12 08:11
|sell
|716
|1.14
|1.9548
|0.0000
|0.0000
|1414
|2008.02.12 08:11
|sell
|717
|1.20
|1.9548
|0.0000
|0.0000
|1415
|2008.02.12 08:12
|sell
|718
|1.26
|1.9548
|0.0000
|0.0000
|1416
|2008.02.12 08:12
|sell
|719
|1.32
|1.9548
|0.0000
|0.0000
|1417
|2008.02.12 08:12
|sell
|720
|1.38
|1.9548
|0.0000
|0.0000
|1418
|2008.02.12 08:17
|close
|720
|1.38
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|8.28
|12607.73
|1419
|2008.02.12 08:17
|close
|719
|1.32
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|7.92
|12615.65
|1420
|2008.02.12 08:17
|close
|718
|1.26
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|7.56
|12623.21
|1421
|2008.02.12 08:17
|close
|717
|1.20
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|7.20
|12630.41
|1422
|2008.02.12 08:17
|close
|716
|1.14
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|6.84
|12637.25
|1423
|2008.02.12 08:17
|close
|715
|1.08
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|6.48
|12643.73
|1424
|2008.02.12 08:17
|close
|714
|1.02
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|6.12
|12649.85
|1425
|2008.02.12 08:17
|close
|713
|0.96
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|5.76
|12655.61
|1426
|2008.02.12 08:17
|close
|712
|0.90
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|5.40
|12661.01
|1427
|2008.02.12 08:17
|close
|711
|0.84
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|4.20
|12665.21
|1428
|2008.02.12 08:17
|close
|710
|0.78
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|3.90
|12669.11
|1429
|2008.02.12 08:17
|close
|709
|0.72
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|3.60
|12672.71
|1430
|2008.02.12 08:17
|close
|708
|0.66
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|3.30
|12676.01
|1431
|2008.02.12 08:17
|close
|707
|0.60
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|3.00
|12679.01
|1432
|2008.02.12 08:17
|close
|706
|0.54
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|2.70
|12681.71
|1433
|2008.02.12 08:17
|close
|705
|0.48
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|1.92
|12683.63
|1434
|2008.02.12 08:17
|close
|704
|0.42
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|1.68
|12685.31
|1435
|2008.02.12 08:17
|close
|703
|0.36
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|1.44
|12686.75
|1436
|2008.02.12 08:17
|close
|702
|0.30
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|1.20
|12687.95
|1437
|2008.02.12 08:17
|close
|701
|0.24
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|0.96
|12688.91
|1438
|2008.02.12 08:17
|close
|700
|0.18
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|0.72
|12689.63
|1439
|2008.02.12 08:17
|close
|699
|0.12
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|0.48
|12690.11
|1440
|2008.02.12 08:17
|close
|698
|0.06
|1.9542
|0.0000
|0.0000
|0.24
|12690.35
|1441
|2008.02.12 08:48
|buy
|721
|0.06
|1.9500
|0.0000
|0.0000
|1442
|2008.02.12 08:48
|buy
|722
|0.12
|1.9499
|0.0000
|0.0000
|1443
|2008.02.12 08:48
|buy
|723
|0.18
|1.9498
|0.0000
|0.0000
|1444
|2008.02.12 08:49
|buy
|724
|0.24
|1.9497
|0.0000
|0.0000
|1445
|2008.02.12 08:49
|buy
|725
|0.30
|1.9496
|0.0000
|0.0000
|1446
|2008.02.12 08:49
|buy
|726
|0.36
|1.9495
|0.0000
|0.0000
|1447
|2008.02.12 08:49
|buy
|727
|0.42
|1.9494
|0.0000
|0.0000
|1448
|2008.02.12 08:49
|buy
|728
|0.48
|1.9493
|0.0000
|0.0000
|1449
|2008.02.12 08:49
|buy
|729
|0.54
|1.9492
|0.0000
|0.0000
|1450
|2008.02.12 08:50
|buy
|730
|0.60
|1.9491
|0.0000
|0.0000
|1451
|2008.02.12 08:50
|buy
|731
|0.66
|1.9491
|0.0000
|0.0000
|1452
|2008.02.12 08:50
|buy
|732
|0.72
|1.9491
|0.0000
|0.0000
|1453
|2008.02.12 11:49
|close
|732
|0.72
|1.9511
|0.0000
|0.0000
|14.40
|12704.75
|1454
|2008.02.12 11:49
|close
|731
|0.66
|1.9511
|0.0000
|0.0000
|13.20
|12717.95
|1455
|2008.02.12 11:49
|close
|730
|0.60
|1.9511
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12729.95
|1456
|2008.02.12 11:49
|close
|729
|0.54
|1.9511
|0.0000
|0.0000
|10.26
|12740.21
|1457
|2008.02.12 11:49
|close
|728
|0.48
|1.9511
|0.0000
|0.0000
|8.64
|12748.85
|1458
|2008.02.12 11:49
|close
|727
|0.42
|1.9511
|0.0000
|0.0000
|7.14
|12755.99
|1459
|2008.02.12 11:49
|close
|726
|0.36
|1.9511
|0.0000
|0.0000
|5.76
|12761.75
|1460
|2008.02.12 11:49
|close
|725
|0.30
|1.9511
|0.0000
|0.0000
|4.50
|12766.25
|1461
|2008.02.12 11:49
|close
|724
|0.24
|1.9511
|0.0000
|0.0000
|3.36
|12769.61
|1462
|2008.02.12 11:49
|close
|723
|0.18
|1.9511
|0.0000
|0.0000
|2.34
|12771.95
|1463
|2008.02.12 11:49
|close
|722
|0.12
|1.9511
|0.0000
|0.0000
|1.44
|12773.39
|1464
|2008.02.12 11:49
|close
|721
|0.06
|1.9511
|0.0000
|0.0000
|0.66
|12774.05
|1465
|2008.02.13 00:15
|buy
|733
|0.06
|1.9575
|0.0000
|0.0000
|1466
|2008.02.13 00:15
|buy
|734
|0.12
|1.9574
|0.0000
|0.0000
|1467
|2008.02.13 00:15
|buy
|735
|0.18
|1.9574
|0.0000
|0.0000
|1468
|2008.02.13 00:15
|buy
|736
|0.24
|1.9573
|0.0000
|0.0000
|1469
|2008.02.13 00:16
|buy
|737
|0.30
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|1470
|2008.02.13 00:16
|buy
|738
|0.36
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|1471
|2008.02.13 00:16
|buy
|739
|0.42
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|1472
|2008.02.13 00:17
|buy
|740
|0.48
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|1473
|2008.02.13 00:17
|buy
|741
|0.54
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|1474
|2008.02.13 01:01
|buy
|742
|0.60
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|1475
|2008.02.13 01:01
|buy
|743
|0.66
|1.9568
|0.0000
|0.0000
|1476
|2008.02.13 01:01
|buy
|744
|0.72
|1.9567
|0.0000
|0.0000
|1477
|2008.02.13 01:01
|buy
|745
|0.78
|1.9566
|0.0000
|0.0000
|1478
|2008.02.13 01:02
|buy
|746
|0.84
|1.9566
|0.0000
|0.0000
|1479
|2008.02.13 01:02
|buy
|747
|0.90
|1.9566
|0.0000
|0.0000
|1480
|2008.02.13 01:02
|buy
|748
|0.96
|1.9566
|0.0000
|0.0000
|1481
|2008.02.13 01:03
|buy
|749
|1.02
|1.9566
|0.0000
|0.0000
|1482
|2008.02.13 01:03
|buy
|750
|1.08
|1.9566
|0.0000
|0.0000
|1483
|2008.02.13 01:03
|buy
|751
|1.14
|1.9566
|0.0000
|0.0000
|1484
|2008.02.13 01:03
|buy
|752
|1.20
|1.9566
|0.0000
|0.0000
|1485
|2008.02.13 01:04
|buy
|753
|1.26
|1.9566
|0.0000
|0.0000
|1486
|2008.02.13 01:04
|buy
|754
|1.32
|1.9566
|0.0000
|0.0000
|1487
|2008.02.13 01:04
|buy
|755
|1.38
|1.9566
|0.0000
|0.0000
|1488
|2008.02.13 01:05
|buy
|756
|1.44
|1.9566
|0.0000
|0.0000
|1489
|2008.02.13 01:05
|buy
|757
|1.50
|1.9566
|0.0000
|0.0000
|1490
|2008.02.13 01:05
|buy
|758
|1.56
|1.9566
|0.0000
|0.0000
|1491
|2008.02.13 01:05
|buy
|759
|1.62
|1.9566
|0.0000
|0.0000
|1492
|2008.02.13 01:06
|buy
|760
|1.68
|1.9566
|0.0000
|0.0000
|1493
|2008.02.13 01:06
|buy
|761
|1.74
|1.9565
|0.0000
|0.0000
|1494
|2008.02.13 01:06
|buy
|762
|1.80
|1.9565
|0.0000
|0.0000
|1495
|2008.02.13 01:06
|buy
|763
|1.86
|1.9565
|0.0000
|0.0000
|1496
|2008.02.13 01:06
|buy
|764
|1.92
|1.9565
|0.0000
|0.0000
|1497
|2008.02.13 01:07
|buy
|765
|1.98
|1.9565
|0.0000
|0.0000
|1498
|2008.02.13 01:07
|buy
|766
|2.04
|1.9565
|0.0000
|0.0000
|1499
|2008.02.13 01:18
|close
|766
|2.04
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|8.16
|12782.21
|1500
|2008.02.13 01:18
|close
|765
|1.98
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|7.92
|12790.13
|1501
|2008.02.13 01:18
|close
|764
|1.92
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|7.68
|12797.81
|1502
|2008.02.13 01:18
|close
|763
|1.86
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|7.44
|12805.25
|1503
|2008.02.13 01:18
|close
|762
|1.80
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|7.20
|12812.45
|1504
|2008.02.13 01:18
|close
|761
|1.74
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|6.96
|12819.41
|1505
|2008.02.13 01:18
|close
|760
|1.68
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|5.04
|12824.45
|1506
|2008.02.13 01:18
|close
|759
|1.62
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|4.86
|12829.31
|1507
|2008.02.13 01:18
|close
|758
|1.56
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|4.68
|12833.99
|1508
|2008.02.13 01:18
|close
|757
|1.50
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|4.50
|12838.49
|1509
|2008.02.13 01:18
|close
|756
|1.44
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|4.32
|12842.81
|1510
|2008.02.13 01:18
|close
|755
|1.38
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|4.14
|12846.95
|1511
|2008.02.13 01:18
|close
|754
|1.32
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|3.96
|12850.91
|1512
|2008.02.13 01:18
|close
|753
|1.26
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|3.78
|12854.69
|1513
|2008.02.13 01:18
|close
|752
|1.20
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|3.60
|12858.29
|1514
|2008.02.13 01:18
|close
|751
|1.14
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|3.42
|12861.71
|1515
|2008.02.13 01:18
|close
|750
|1.08
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|3.24
|12864.95
|1516
|2008.02.13 01:18
|close
|749
|1.02
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|3.06
|12868.01
|1517
|2008.02.13 01:18
|close
|748
|0.96
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|2.88
|12870.89
|1518
|2008.02.13 01:18
|close
|747
|0.90
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|2.70
|12873.59
|1519
|2008.02.13 01:18
|close
|746
|0.84
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|2.52
|12876.11
|1520
|2008.02.13 01:18
|close
|745
|0.78
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|2.34
|12878.45
|1521
|2008.02.13 01:18
|close
|744
|0.72
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|1.44
|12879.89
|1522
|2008.02.13 01:18
|close
|743
|0.66
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|0.66
|12880.55
|1523
|2008.02.13 01:18
|close
|742
|0.60
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|0.00
|12880.55
|1524
|2008.02.13 01:18
|close
|741
|0.54
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|-1.62
|12878.93
|1525
|2008.02.13 01:18
|close
|740
|0.48
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|-1.44
|12877.49
|1526
|2008.02.13 01:18
|close
|739
|0.42
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|-1.26
|12876.23
|1527
|2008.02.13 01:18
|close
|738
|0.36
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|-1.08
|12875.15
|1528
|2008.02.13 01:18
|close
|737
|0.30
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|-0.90
|12874.25
|1529
|2008.02.13 01:18
|close
|736
|0.24
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|-0.96
|12873.29
|1530
|2008.02.13 01:18
|close
|735
|0.18
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|-0.90
|12872.39
|1531
|2008.02.13 01:18
|close
|734
|0.12
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|12871.79
|1532
|2008.02.13 01:18
|close
|733
|0.06
|1.9569
|0.0000
|0.0000
|-0.36
|12871.43
|1533
|2008.02.13 08:18
|buy
|767
|0.06
|1.9562
|0.0000
|0.0000
|1534
|2008.02.13 08:18
|buy
|768
|0.12
|1.9561
|0.0000
|0.0000
|1535
|2008.02.13 08:18
|buy
|769
|0.18
|1.9560
|0.0000
|0.0000
|1536
|2008.02.13 08:18
|buy
|770
|0.24
|1.9560
|0.0000
|0.0000
|1537
|2008.02.13 08:18
|buy
|771
|0.30
|1.9559
|0.0000
|0.0000
|1538
|2008.02.13 08:18
|buy
|772
|0.36
|1.9558
|0.0000
|0.0000
|1539
|2008.02.13 08:19
|buy
|773
|0.42
|1.9558
|0.0000
|0.0000
|1540
|2008.02.13 08:19
|buy
|774
|0.48
|1.9557
|0.0000
|0.0000
|1541
|2008.02.13 08:19
|buy
|775
|0.54
|1.9556
|0.0000
|0.0000
|1542
|2008.02.13 08:19
|buy
|776
|0.60
|1.9556
|0.0000
|0.0000
|1543
|2008.02.13 08:20
|buy
|777
|0.66
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|1544
|2008.02.13 08:20
|buy
|778
|0.72
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|1545
|2008.02.13 08:20
|buy
|779
|0.78
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|1546
|2008.02.13 08:20
|buy
|780
|0.84
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|1547
|2008.02.13 08:31
|buy
|781
|0.90
|1.9554
|0.0000
|0.0000
|1548
|2008.02.13 08:31
|buy
|782
|0.96
|1.9554
|0.0000
|0.0000
|1549
|2008.02.13 08:32
|buy
|783
|1.02
|1.9554
|0.0000
|0.0000
|1550
|2008.02.13 08:32
|buy
|784
|1.08
|1.9554
|0.0000
|0.0000
|1551
|2008.02.13 08:32
|buy
|785
|1.14
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1552
|2008.02.13 08:32
|buy
|786
|1.20
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1553
|2008.02.13 08:32
|buy
|787
|1.26
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1554
|2008.02.13 08:33
|buy
|788
|1.32
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1555
|2008.02.13 08:33
|buy
|789
|1.38
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1556
|2008.02.13 08:33
|buy
|790
|1.44
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1557
|2008.02.13 08:33
|buy
|791
|1.50
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1558
|2008.02.13 08:33
|buy
|792
|1.56
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1559
|2008.02.13 08:34
|buy
|793
|1.62
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1560
|2008.02.13 08:34
|buy
|794
|1.68
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1561
|2008.02.13 08:34
|buy
|795
|1.74
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1562
|2008.02.13 08:34
|buy
|796
|1.80
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1563
|2008.02.13 08:34
|buy
|797
|1.86
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1564
|2008.02.13 08:37
|buy
|798
|1.92
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1565
|2008.02.13 08:38
|buy
|799
|1.98
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1566
|2008.02.13 08:38
|buy
|800
|2.04
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1567
|2008.02.13 08:38
|buy
|801
|2.10
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1568
|2008.02.13 08:38
|buy
|802
|2.16
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|1569
|2008.02.13 08:38
|buy
|803
|2.22
|1.9552
|0.0000
|0.0000
|1570
|2008.02.13 08:39
|buy
|804
|2.28
|1.9552
|0.0000
|0.0000
|1571
|2008.02.13 08:39
|buy
|805
|2.34
|1.9552
|0.0000
|0.0000
|1572
|2008.02.13 08:39
|buy
|806
|2.40
|1.9552
|0.0000
|0.0000
|1573
|2008.02.13 08:39
|buy
|807
|2.46
|1.9552
|0.0000
|0.0000
|1574
|2008.02.13 08:40
|buy
|808
|2.52
|1.9552
|0.0000
|0.0000
|1575
|2008.02.13 08:40
|buy
|809
|2.58
|1.9552
|0.0000
|0.0000
|1576
|2008.02.13 08:40
|buy
|810
|2.64
|1.9552
|0.0000
|0.0000
|1577
|2008.02.13 08:48
|close
|810
|2.64
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|7.92
|12879.35
|1578
|2008.02.13 08:48
|close
|809
|2.58
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|7.74
|12887.09
|1579
|2008.02.13 08:48
|close
|808
|2.52
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|7.56
|12894.65
|1580
|2008.02.13 08:48
|close
|807
|2.46
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|7.38
|12902.03
|1581
|2008.02.13 08:48
|close
|806
|2.40
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|7.20
|12909.23
|1582
|2008.02.13 08:48
|close
|805
|2.34
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|7.02
|12916.25
|1583
|2008.02.13 08:48
|close
|804
|2.28
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|6.84
|12923.09
|1584
|2008.02.13 08:48
|close
|803
|2.22
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|6.66
|12929.75
|1585
|2008.02.13 08:48
|close
|802
|2.16
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|4.32
|12934.07
|1586
|2008.02.13 08:48
|close
|801
|2.10
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|4.20
|12938.27
|1587
|2008.02.13 08:48
|close
|800
|2.04
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|4.08
|12942.35
|1588
|2008.02.13 08:48
|close
|799
|1.98
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|3.96
|12946.31
|1589
|2008.02.13 08:48
|close
|798
|1.92
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|3.84
|12950.15
|1590
|2008.02.13 08:48
|close
|797
|1.86
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|3.72
|12953.87
|1591
|2008.02.13 08:48
|close
|796
|1.80
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|3.60
|12957.47
|1592
|2008.02.13 08:48
|close
|795
|1.74
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|3.48
|12960.95
|1593
|2008.02.13 08:48
|close
|794
|1.68
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|3.36
|12964.31
|1594
|2008.02.13 08:48
|close
|793
|1.62
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|3.24
|12967.55
|1595
|2008.02.13 08:48
|close
|792
|1.56
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|3.12
|12970.67
|1596
|2008.02.13 08:48
|close
|791
|1.50
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|3.00
|12973.67
|1597
|2008.02.13 08:48
|close
|790
|1.44
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|2.88
|12976.55
|1598
|2008.02.13 08:48
|close
|789
|1.38
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|2.76
|12979.31
|1599
|2008.02.13 08:48
|close
|788
|1.32
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|2.64
|12981.95
|1600
|2008.02.13 08:48
|close
|787
|1.26
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|2.52
|12984.47
|1601
|2008.02.13 08:48
|close
|786
|1.20
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|2.40
|12986.87
|1602
|2008.02.13 08:48
|close
|785
|1.14
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|2.28
|12989.15
|1603
|2008.02.13 08:48
|close
|784
|1.08
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|1.08
|12990.23
|1604
|2008.02.13 08:48
|close
|783
|1.02
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|1.02
|12991.25
|1605
|2008.02.13 08:48
|close
|782
|0.96
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|0.96
|12992.21
|1606
|2008.02.13 08:48
|close
|781
|0.90
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|0.90
|12993.11
|1607
|2008.02.13 08:48
|close
|780
|0.84
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|0.00
|12993.11
|1608
|2008.02.13 08:48
|close
|779
|0.78
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|0.00
|12993.11
|1609
|2008.02.13 08:48
|close
|778
|0.72
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|0.00
|12993.11
|1610
|2008.02.13 08:48
|close
|777
|0.66
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|0.00
|12993.11
|1611
|2008.02.13 08:48
|close
|776
|0.60
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|12992.51
|1612
|2008.02.13 08:48
|close
|775
|0.54
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|-0.54
|12991.97
|1613
|2008.02.13 08:48
|close
|774
|0.48
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|-0.96
|12991.01
|1614
|2008.02.13 08:48
|close
|773
|0.42
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|-1.26
|12989.75
|1615
|2008.02.13 08:48
|close
|772
|0.36
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|-1.08
|12988.67
|1616
|2008.02.13 08:48
|close
|771
|0.30
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|12987.47
|1617
|2008.02.13 08:48
|close
|770
|0.24
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|12986.27
|1618
|2008.02.13 08:48
|close
|769
|0.18
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|-0.90
|12985.37
|1619
|2008.02.13 08:48
|close
|768
|0.12
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|-0.72
|12984.65
|1620
|2008.02.13 08:48
|close
|767
|0.06
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|-0.42
|12984.23
|1621
|2008.02.14 07:02
|sell
|811
|0.06
|1.9660
|0.0000
|0.0000
|1622
|2008.02.14 07:03
|sell
|812
|0.12
|1.9660
|0.0000
|0.0000
|1623
|2008.02.14 07:03
|sell
|813
|0.18
|1.9660
|0.0000
|0.0000
|1624
|2008.02.14 07:03
|sell
|814
|0.24
|1.9660
|0.0000
|0.0000
|1625
|2008.02.14 07:03
|sell
|815
|0.30
|1.9660
|0.0000
|0.0000
|1626
|2008.02.14 07:03
|sell
|816
|0.36
|1.9660
|0.0000
|0.0000
|1627
|2008.02.14 07:03
|sell
|817
|0.42
|1.9660
|0.0000
|0.0000
|1628
|2008.02.14 07:03
|sell
|818
|0.48
|1.9660
|0.0000
|0.0000
|1629
|2008.02.14 07:04
|sell
|819
|0.54
|1.9660
|0.0000
|0.0000
|1630
|2008.02.14 07:04
|sell
|820
|0.60
|1.9660
|0.0000
|0.0000
|1631
|2008.02.14 07:04
|sell
|821
|0.66
|1.9660
|0.0000
|0.0000
|1632
|2008.02.14 07:07
|sell
|822
|0.72
|1.9660
|0.0000
|0.0000
|1633
|2008.02.14 07:07
|sell
|823
|0.78
|1.9660
|0.0000
|0.0000
|1634
|2008.02.14 07:07
|sell
|824
|0.84
|1.9661
|0.0000
|0.0000
|1635
|2008.02.14 07:07
|sell
|825
|0.90
|1.9661
|0.0000
|0.0000
|1636
|2008.02.14 07:07
|sell
|826
|0.96
|1.9662
|0.0000
|0.0000
|1637
|2008.02.14 07:07
|sell
|827
|1.02
|1.9662
|0.0000
|0.0000
|1638
|2008.02.14 07:07
|sell
|828
|1.08
|1.9663
|0.0000
|0.0000
|1639
|2008.02.14 07:07
|sell
|829
|1.14
|1.9663
|0.0000
|0.0000
|1640
|2008.02.14 07:07
|sell
|830
|1.20
|1.9664
|0.0000
|0.0000
|1641
|2008.02.14 07:08
|sell
|831
|1.26
|1.9664
|0.0000
|0.0000
|1642
|2008.02.14 07:08
|sell
|832
|1.32
|1.9665
|0.0000
|0.0000
|1643
|2008.02.14 07:08
|sell
|833
|1.38
|1.9665
|0.0000
|0.0000
|1644
|2008.02.14 07:08
|sell
|834
|1.44
|1.9666
|0.0000
|0.0000
|1645
|2008.02.14 07:08
|sell
|835
|1.50
|1.9666
|0.0000
|0.0000
|1646
|2008.02.14 07:08
|sell
|836
|1.56
|1.9667
|0.0000
|0.0000
|1647
|2008.02.14 07:08
|sell
|837
|1.62
|1.9667
|0.0000
|0.0000
|1648
|2008.02.14 07:08
|sell
|838
|1.68
|1.9668
|0.0000
|0.0000
|1649
|2008.02.14 07:08
|sell
|839
|1.74
|1.9668
|0.0000
|0.0000
|1650
|2008.02.14 07:08
|sell
|840
|1.80
|1.9669
|0.0000
|0.0000
|1651
|2008.02.14 07:09
|sell
|841
|1.86
|1.9669
|0.0000
|0.0000
|1652
|2008.02.14 07:09
|sell
|842
|1.92
|1.9670
|0.0000
|0.0000
|1653
|2008.02.14 07:09
|sell
|843
|1.98
|1.9670
|0.0000
|0.0000
|1654
|2008.02.14 07:09
|sell
|844
|2.04
|1.9671
|0.0000
|0.0000
|1655
|2008.02.14 07:09
|sell
|845
|2.10
|1.9671
|0.0000
|0.0000
|1656
|2008.02.14 07:10
|sell
|846
|2.16
|1.9671
|0.0000
|0.0000
|1657
|2008.02.14 07:10
|sell
|847
|2.22
|1.9671
|0.0000
|0.0000
|1658
|2008.02.14 07:10
|sell
|848
|2.28
|1.9671
|0.0000
|0.0000
|1659
|2008.02.14 07:10
|sell
|849
|2.34
|1.9671
|0.0000
|0.0000
|1660
|2008.02.14 07:10
|sell
|850
|2.40
|1.9671
|0.0000
|0.0000
|1661
|2008.02.14 07:10
|sell
|851
|2.46
|1.9671
|0.0000
|0.0000
|1662
|2008.02.14 07:10
|sell
|852
|2.52
|1.9671
|0.0000
|0.0000
|1663
|2008.02.14 07:10
|sell
|853
|2.58
|1.9671
|0.0000
|0.0000
|1664
|2008.02.14 07:13
|sell
|854
|2.64
|1.9671
|0.0000
|0.0000
|1665
|2008.02.14 07:14
|sell
|855
|2.70
|1.9671
|0.0000
|0.0000
|1666
|2008.02.14 07:14
|sell
|856
|2.76
|1.9672
|0.0000
|0.0000
|1667
|2008.02.14 07:14
|sell
|857
|2.82
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|1668
|2008.02.14 07:14
|sell
|858
|2.88
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|1669
|2008.02.14 07:14
|sell
|859
|2.94
|1.9674
|0.0000
|0.0000
|1670
|2008.02.14 07:14
|sell
|860
|3.00
|1.9674
|0.0000
|0.0000
|1671
|2008.02.14 07:14
|sell
|861
|3.06
|1.9675
|0.0000
|0.0000
|1672
|2008.02.14 07:14
|sell
|862
|3.12
|1.9675
|0.0000
|0.0000
|1673
|2008.02.14 07:14
|sell
|863
|3.18
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|1674
|2008.02.14 07:14
|sell
|864
|3.24
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|1675
|2008.02.14 07:15
|sell
|865
|3.30
|1.9677
|0.0000
|0.0000
|1676
|2008.02.14 07:15
|sell
|866
|3.36
|1.9677
|0.0000
|0.0000
|1677
|2008.02.14 07:15
|sell
|867
|3.42
|1.9678
|0.0000
|0.0000
|1678
|2008.02.14 07:15
|sell
|868
|3.48
|1.9678
|0.0000
|0.0000
|1679
|2008.02.14 07:15
|sell
|869
|3.54
|1.9679
|0.0000
|0.0000
|1680
|2008.02.14 07:15
|sell
|870
|3.60
|1.9679
|0.0000
|0.0000
|1681
|2008.02.14 07:15
|sell
|871
|3.66
|1.9680
|0.0000
|0.0000
|1682
|2008.02.14 07:15
|sell
|872
|3.72
|1.9680
|0.0000
|0.0000
|1683
|2008.02.14 07:15
|sell
|873
|3.78
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|1684
|2008.02.14 07:16
|sell
|874
|3.84
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|1685
|2008.02.14 07:16
|sell
|875
|3.90
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|1686
|2008.02.14 07:16
|sell
|876
|3.96
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|1687
|2008.02.14 07:16
|sell
|877
|4.02
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|1688
|2008.02.14 07:16
|sell
|878
|4.08
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|1689
|2008.02.14 07:16
|sell
|879
|4.14
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|1690
|2008.02.14 07:17
|sell
|880
|4.20
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|1691
|2008.02.14 07:25
|close
|880
|4.20
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|37.80
|13022.03
|1692
|2008.02.14 07:25
|close
|879
|4.14
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|37.26
|13059.29
|1693
|2008.02.14 07:25
|close
|878
|4.08
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|36.72
|13096.01
|1694
|2008.02.14 07:25
|close
|877
|4.02
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|36.18
|13132.19
|1695
|2008.02.14 07:25
|close
|876
|3.96
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|35.64
|13167.83
|1696
|2008.02.14 07:25
|close
|875
|3.90
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|35.10
|13202.93
|1697
|2008.02.14 07:25
|close
|874
|3.84
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|30.72
|13233.65
|1698
|2008.02.14 07:25
|close
|873
|3.78
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|30.24
|13263.89
|1699
|2008.02.14 07:25
|close
|872
|3.72
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|26.04
|13289.93
|1700
|2008.02.14 07:25
|close
|871
|3.66
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|25.62
|13315.55
|1701
|2008.02.14 07:25
|close
|870
|3.60
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|21.60
|13337.15
|1702
|2008.02.14 07:25
|close
|869
|3.54
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|21.24
|13358.39
|1703
|2008.02.14 07:25
|close
|868
|3.48
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|17.40
|13375.79
|1704
|2008.02.14 07:25
|close
|867
|3.42
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|17.10
|13392.89
|1705
|2008.02.14 07:25
|close
|866
|3.36
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|13.44
|13406.33
|1706
|2008.02.14 07:25
|close
|865
|3.30
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|13.20
|13419.53
|1707
|2008.02.14 07:25
|close
|864
|3.24
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|9.72
|13429.25
|1708
|2008.02.14 07:25
|close
|863
|3.18
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|9.54
|13438.79
|1709
|2008.02.14 07:25
|close
|862
|3.12
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|6.24
|13445.03
|1710
|2008.02.14 07:25
|close
|861
|3.06
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|6.12
|13451.15
|1711
|2008.02.14 07:25
|close
|860
|3.00
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|3.00
|13454.15
|1712
|2008.02.14 07:25
|close
|859
|2.94
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|2.94
|13457.09
|1713
|2008.02.14 07:25
|close
|858
|2.88
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|0.00
|13457.09
|1714
|2008.02.14 07:25
|close
|857
|2.82
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|0.00
|13457.09
|1715
|2008.02.14 07:25
|close
|856
|2.76
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-2.76
|13454.33
|1716
|2008.02.14 07:25
|close
|855
|2.70
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-5.40
|13448.93
|1717
|2008.02.14 07:25
|close
|854
|2.64
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-5.28
|13443.65
|1718
|2008.02.14 07:25
|close
|853
|2.58
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-5.16
|13438.49
|1719
|2008.02.14 07:25
|close
|852
|2.52
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-5.04
|13433.45
|1720
|2008.02.14 07:25
|close
|851
|2.46
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-4.92
|13428.53
|1721
|2008.02.14 07:25
|close
|850
|2.40
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-4.80
|13423.73
|1722
|2008.02.14 07:25
|close
|849
|2.34
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-4.68
|13419.05
|1723
|2008.02.14 07:25
|close
|848
|2.28
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-4.56
|13414.49
|1724
|2008.02.14 07:25
|close
|847
|2.22
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-4.44
|13410.05
|1725
|2008.02.14 07:25
|close
|846
|2.16
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-4.32
|13405.73
|1726
|2008.02.14 07:25
|close
|845
|2.10
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-4.20
|13401.53
|1727
|2008.02.14 07:25
|close
|844
|2.04
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-4.08
|13397.45
|1728
|2008.02.14 07:25
|close
|843
|1.98
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-5.94
|13391.51
|1729
|2008.02.14 07:25
|close
|842
|1.92
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-5.76
|13385.75
|1730
|2008.02.14 07:25
|close
|841
|1.86
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-7.44
|13378.31
|1731
|2008.02.14 07:25
|close
|840
|1.80
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-7.20
|13371.11
|1732
|2008.02.14 07:25
|close
|839
|1.74
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-8.70
|13362.41
|1733
|2008.02.14 07:25
|close
|838
|1.68
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-8.40
|13354.01
|1734
|2008.02.14 07:25
|close
|837
|1.62
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-9.72
|13344.29
|1735
|2008.02.14 07:25
|close
|836
|1.56
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-9.36
|13334.93
|1736
|2008.02.14 07:25
|close
|835
|1.50
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-10.50
|13324.43
|1737
|2008.02.14 07:25
|close
|834
|1.44
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-10.08
|13314.35
|1738
|2008.02.14 07:25
|close
|833
|1.38
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-11.04
|13303.31
|1739
|2008.02.14 07:25
|close
|832
|1.32
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-10.56
|13292.75
|1740
|2008.02.14 07:25
|close
|831
|1.26
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-11.34
|13281.41
|1741
|2008.02.14 07:25
|close
|830
|1.20
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-10.80
|13270.61
|1742
|2008.02.14 07:25
|close
|829
|1.14
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-11.40
|13259.21
|1743
|2008.02.14 07:25
|close
|828
|1.08
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-10.80
|13248.41
|1744
|2008.02.14 07:25
|close
|827
|1.02
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-11.22
|13237.19
|1745
|2008.02.14 07:25
|close
|826
|0.96
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-10.56
|13226.63
|1746
|2008.02.14 07:25
|close
|825
|0.90
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-10.80
|13215.83
|1747
|2008.02.14 07:25
|close
|824
|0.84
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-10.08
|13205.75
|1748
|2008.02.14 07:25
|close
|823
|0.78
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-10.14
|13195.61
|1749
|2008.02.14 07:25
|close
|822
|0.72
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-9.36
|13186.25
|1750
|2008.02.14 07:25
|close
|821
|0.66
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-8.58
|13177.67
|1751
|2008.02.14 07:25
|close
|820
|0.60
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-7.80
|13169.87
|1752
|2008.02.14 07:25
|close
|819
|0.54
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-7.02
|13162.85
|1753
|2008.02.14 07:25
|close
|818
|0.48
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-6.24
|13156.61
|1754
|2008.02.14 07:25
|close
|817
|0.42
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-5.46
|13151.15
|1755
|2008.02.14 07:25
|close
|816
|0.36
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-4.68
|13146.47
|1756
|2008.02.14 07:25
|close
|815
|0.30
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-3.90
|13142.57
|1757
|2008.02.14 07:25
|close
|814
|0.24
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-3.12
|13139.45
|1758
|2008.02.14 07:25
|close
|813
|0.18
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-2.34
|13137.11
|1759
|2008.02.14 07:25
|close
|812
|0.12
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-1.56
|13135.55
|1760
|2008.02.14 07:25
|close
|811
|0.06
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|-0.78
|13134.77
|1761
|2008.02.14 07:25
|sell
|881
|0.07
|1.9668
|0.0000
|0.0000
|1762
|2008.02.14 07:25
|sell
|882
|0.14
|1.9669
|0.0000
|0.0000
|1763
|2008.02.14 07:26
|sell
|883
|0.21
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|1764
|2008.02.14 07:33
|sell
|884
|0.28
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|1765
|2008.02.14 07:33
|sell
|885
|0.35
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|1766
|2008.02.14 07:34
|sell
|886
|0.42
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|1767
|2008.02.14 07:34
|sell
|887
|0.49
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|1768
|2008.02.14 07:34
|sell
|888
|0.56
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|1769
|2008.02.14 07:34
|sell
|889
|0.63
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|1770
|2008.02.14 07:34
|sell
|890
|0.70
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|1771
|2008.02.14 07:34
|sell
|891
|0.77
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|1772
|2008.02.14 07:34
|sell
|892
|0.84
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|1773
|2008.02.14 07:35
|sell
|893
|0.91
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|1774
|2008.02.14 07:35
|sell
|894
|0.98
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|1775
|2008.02.14 07:35
|sell
|895
|1.05
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|1776
|2008.02.14 07:35
|sell
|896
|1.12
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|1777
|2008.02.14 07:35
|sell
|897
|1.19
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|1778
|2008.02.14 07:38
|sell
|898
|1.26
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|1779
|2008.02.14 07:38
|sell
|899
|1.33
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|1780
|2008.02.14 07:38
|sell
|900
|1.40
|1.9677
|0.0000
|0.0000
|1781
|2008.02.14 07:38
|sell
|901
|1.47
|1.9678
|0.0000
|0.0000
|1782
|2008.02.14 07:38
|sell
|902
|1.54
|1.9678
|0.0000
|0.0000
|1783
|2008.02.14 07:38
|sell
|903
|1.61
|1.9679
|0.0000
|0.0000
|1784
|2008.02.14 07:38
|sell
|904
|1.68
|1.9679
|0.0000
|0.0000
|1785
|2008.02.14 07:38
|sell
|905
|1.75
|1.9680
|0.0000
|0.0000
|1786
|2008.02.14 07:38
|sell
|906
|1.82
|1.9680
|0.0000
|0.0000
|1787
|2008.02.14 07:39
|sell
|907
|1.89
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|1788
|2008.02.14 07:39
|sell
|908
|1.96
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|1789
|2008.02.14 07:39
|sell
|909
|2.03
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|1790
|2008.02.14 07:40
|sell
|910
|2.10
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|1791
|2008.02.14 07:40
|sell
|911
|2.17
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|1792
|2008.02.14 07:40
|sell
|912
|2.24
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|1793
|2008.02.14 07:40
|sell
|913
|2.31
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|1794
|2008.02.14 07:40
|sell
|914
|2.38
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|1795
|2008.02.14 07:40
|sell
|915
|2.45
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|1796
|2008.02.14 07:40
|sell
|916
|2.52
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|1797
|2008.02.14 07:40
|sell
|917
|2.59
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|1798
|2008.02.14 07:41
|sell
|918
|2.66
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|1799
|2008.02.14 07:41
|sell
|919
|2.73
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|1800
|2008.02.14 07:42
|sell
|920
|2.80
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|1801
|2008.02.14 07:42
|sell
|921
|2.87
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|1802
|2008.02.14 07:43
|sell
|922
|2.94
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|1803
|2008.02.14 07:43
|sell
|923
|3.01
|1.9683
|0.0000
|0.0000
|1804
|2008.02.14 07:43
|sell
|924
|3.08
|1.9683
|0.0000
|0.0000
|1805
|2008.02.14 07:43
|sell
|925
|3.15
|1.9684
|0.0000
|0.0000
|1806
|2008.02.14 07:43
|sell
|926
|3.22
|1.9684
|0.0000
|0.0000
|1807
|2008.02.14 07:43
|sell
|927
|3.29
|1.9685
|0.0000
|0.0000
|1808
|2008.02.14 07:43
|sell
|928
|3.36
|1.9685
|0.0000
|0.0000
|1809
|2008.02.14 07:44
|sell
|929
|3.43
|1.9685
|0.0000
|0.0000
|1810
|2008.02.14 07:44
|sell
|930
|3.50
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|1811
|2008.02.14 07:44
|sell
|931
|3.57
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|1812
|2008.02.14 07:44
|sell
|932
|3.64
|1.9687
|0.0000
|0.0000
|1813
|2008.02.14 07:44
|sell
|933
|3.71
|1.9687
|0.0000
|0.0000
|1814
|2008.02.14 07:44
|sell
|934
|3.78
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|1815
|2008.02.14 07:44
|sell
|935
|3.85
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|1816
|2008.02.14 07:45
|sell
|936
|3.92
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|1817
|2008.02.14 07:45
|sell
|937
|3.99
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|1818
|2008.02.14 07:45
|sell
|938
|4.06
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|1819
|2008.02.14 07:45
|sell
|939
|4.13
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|1820
|2008.02.14 07:45
|sell
|940
|4.20
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|1821
|2008.02.14 07:45
|sell
|941
|4.27
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|1822
|2008.02.14 07:45
|sell
|942
|4.34
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|1823
|2008.02.14 07:45
|sell
|943
|4.41
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|1824
|2008.02.14 07:46
|sell
|944
|4.48
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|1825
|2008.02.14 07:46
|sell
|945
|4.55
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|1826
|2008.02.14 07:47
|sell
|946
|4.62
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|1827
|2008.02.14 07:47
|sell
|947
|4.69
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|1828
|2008.02.14 07:48
|sell
|948
|4.76
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|1829
|2008.02.14 07:48
|sell
|949
|4.83
|1.9689
|0.0000
|0.0000
|1830
|2008.02.14 07:48
|sell
|950
|4.90
|1.9689
|0.0000
|0.0000
|1831
|2008.02.14 07:48
|sell
|951
|4.97
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|1832
|2008.02.14 07:48
|sell
|952
|5.04
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|1833
|2008.02.14 07:48
|sell
|953
|5.11
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|1834
|2008.02.14 07:48
|sell
|954
|5.18
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|1835
|2008.02.14 07:48
|sell
|955
|5.25
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|1836
|2008.02.14 07:48
|sell
|956
|5.32
|1.9692
|0.0000
|0.0000
|1837
|2008.02.14 07:48
|sell
|957
|5.39
|1.9692
|0.0000
|0.0000
|1838
|2008.02.14 07:49
|sell
|958
|5.46
|1.9692
|0.0000
|0.0000
|1839
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|958
|5.46
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-163.80
|12970.97
|1840
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|957
|5.39
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-161.70
|12809.27
|1841
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|956
|5.32
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-159.60
|12649.67
|1842
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|955
|5.25
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-162.75
|12486.92
|1843
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|954
|5.18
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-160.58
|12326.34
|1844
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|953
|5.11
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-158.41
|12167.93
|1845
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|952
|5.04
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-161.28
|12006.65
|1846
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|951
|4.97
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-159.04
|11847.61
|1847
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|950
|4.90
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-161.70
|11685.91
|1848
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|949
|4.83
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-159.39
|11526.52
|1849
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|948
|4.76
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-161.84
|11364.68
|1850
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|947
|4.69
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-159.46
|11205.22
|1851
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|946
|4.62
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-157.08
|11048.14
|1852
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|945
|4.55
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-154.70
|10893.44
|1853
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|944
|4.48
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-152.32
|10741.12
|1854
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|943
|4.41
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-149.94
|10591.18
|1855
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|942
|4.34
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-147.56
|10443.62
|1856
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|941
|4.27
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-145.18
|10298.44
|1857
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|940
|4.20
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-142.80
|10155.64
|1858
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|939
|4.13
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-140.42
|10015.22
|1859
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|938
|4.06
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-138.04
|9877.18
|1860
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|937
|3.99
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-135.66
|9741.52
|1861
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|936
|3.92
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-133.28
|9608.24
|1862
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|935
|3.85
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-130.90
|9477.34
|1863
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|934
|3.78
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-128.52
|9348.82
|1864
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|933
|3.71
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-129.85
|9218.97
|1865
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|932
|3.64
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-127.40
|9091.57
|1866
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|931
|3.57
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-128.52
|8963.05
|1867
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|930
|3.50
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|8837.05
|1868
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|929
|3.43
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-126.91
|8710.14
|1869
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|928
|3.36
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-124.32
|8585.82
|1870
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|927
|3.29
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-121.73
|8464.09
|1871
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|926
|3.22
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-122.36
|8341.73
|1872
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|925
|3.15
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-119.70
|8222.03
|1873
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|924
|3.08
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-120.12
|8101.91
|1874
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|923
|3.01
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-117.39
|7984.52
|1875
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|922
|2.94
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-117.60
|7866.92
|1876
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|921
|2.87
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-114.80
|7752.12
|1877
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|920
|2.80
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-112.00
|7640.12
|1878
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|919
|2.73
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-109.20
|7530.92
|1879
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|918
|2.66
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-106.40
|7424.52
|1880
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|917
|2.59
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-103.60
|7320.92
|1881
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|916
|2.52
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-100.80
|7220.12
|1882
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|915
|2.45
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-98.00
|7122.12
|1883
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|914
|2.38
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-95.20
|7026.92
|1884
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|913
|2.31
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-92.40
|6934.52
|1885
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|912
|2.24
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-89.60
|6844.92
|1886
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|911
|2.17
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-86.80
|6758.12
|1887
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|910
|2.10
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-84.00
|6674.12
|1888
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|909
|2.03
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-81.20
|6592.92
|1889
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|908
|1.96
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-80.36
|6512.56
|1890
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|907
|1.89
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-77.49
|6435.07
|1891
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|906
|1.82
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-76.44
|6358.63
|1892
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|905
|1.75
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-73.50
|6285.13
|1893
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|904
|1.68
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-72.24
|6212.89
|1894
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|903
|1.61
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-69.23
|6143.66
|1895
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|902
|1.54
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-67.76
|6075.90
|1896
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|901
|1.47
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-64.68
|6011.22
|1897
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|900
|1.40
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-63.00
|5948.22
|1898
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|899
|1.33
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-61.18
|5887.04
|1899
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|898
|1.26
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-57.96
|5829.08
|1900
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|897
|1.19
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-54.74
|5774.34
|1901
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|896
|1.12
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-51.52
|5722.82
|1902
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|895
|1.05
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-48.30
|5674.52
|1903
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|894
|0.98
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-45.08
|5629.44
|1904
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|893
|0.91
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-41.86
|5587.58
|1905
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|892
|0.84
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-38.64
|5548.94
|1906
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|891
|0.77
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-35.42
|5513.52
|1907
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|890
|0.70
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-32.20
|5481.32
|1908
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|889
|0.63
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-28.98
|5452.34
|1909
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|888
|0.56
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-25.76
|5426.58
|1910
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|887
|0.49
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-22.54
|5404.04
|1911
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|886
|0.42
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-19.32
|5384.72
|1912
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|885
|0.35
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-16.10
|5368.62
|1913
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|884
|0.28
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-12.88
|5355.74
|1914
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|883
|0.21
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-9.66
|5346.08
|1915
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|882
|0.14
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-7.42
|5338.66
|1916
|2008.02.14 09:06
|close at stop
|881
|0.07
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-3.78
|5334.88