Strategy Tester Report
Piplite v1.8
InterbankFX-MT4 Demo Accounts 2 (Build 220)

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2008.02.03 23:00 - 2009.02.02 20:30 (2008.02.03 - 2009.02.03)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersInitialAccountSet="Enter your initial account balance in USD"; InitialAccount=2500; TradeCommentset="Enter trade comment (ex: Piplite)"; TradeComment="Piplite"; NumberPortionSet="Portion of Account to trade (1-10)"; NumberPortionSet2="Works with MM and Equity Protection"; Portion=1; AccountProtect="Protects account portion from"; AccountProtect2="excessive negative P/L"; UseEquityProtection=true; FloatPercent=70; AccountTypeSet="1 = standard, 10 = micro account"; AccountTypeSet2="Works only with MM Enabled"; Accounttype=1; MoneyMangement=true; MaximumRisk=5; ManuallotSet="Lots used if MM is off"; LotSize=0.01; LotIncrementSet="Lot Inc used if MM is off (.01-.05)"; LotIncrement=0.01; Slippage=5; ProfitTargetSet="Set desired Profit; autoset with MM on!"; ProfitTarget=1; ProfitSkewSet="Multiplier for Profit Target if MM on!"; ProfitSkewSet2="Inop with MM off"; ProfitSkew=14; ProfitTakeSet="1-mixed, 2-global, 3-split, 1 is best!"; ProfitMode=1; ProfitTrailSet="Tries to grow profit past Profit Target if true"; ProfitTrailing=true; ProfitRetraceSet="Max % decrease in Profit before"; ProfitRetraceSet2="closing orders"; MaxRetrace=2; TradeDirectionSet="Piplite trades best when set to true!"; ReverseDirection=true; RSIIndicatorSet="Period and Bars for aRSI"; RSIIndicatorSet2="Set ARSI_trigger = 0 for auto ATR entry"; UseARSI=true; RSI_period=30; RSI_bars=10; ARSI_trigger=0.008; MARSICrossSet="Further checks trades in Trend"; Use_MARSI_Cross=false; RSIMA_MA_Period=10; RSIMA_RSI_Period=14; TrendProtectSet="True=enable RSI trade window"; TrendProtect=false; Window=40; TradeEntryDelaySet="Prevent multiple entries within a certain time frame in seconds"; Use_Entry_Delay=false; Minimum_Entry_Delay=1200; OrderSpaceSet="Autosets additional order spacing if true"; OrderSpaceSet2="Trend/spacing used if false"; AutoSpacing=true; StDevTF=60; StDevPer=10; StDevMode=1; Spacing=10; TrendSpacing=1000; TradeWindowSet="Trade Session Hours in Server Time"; UseTradeTime=true; StartSession1=21; EndSession1=9;
Bars in test13210Ticks modelled4820296Modelling quality33.84%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-4665.12Gross profit5880.65Gross loss-10545.77
Profit factor0.56Expected payoff-4.87
Absolute drawdown5717.20Maximal drawdown7948.99 (59.84%)Relative drawdown60.13% (6458.00)
Total trades958Short positions (won %)489 (44.99%)Long positions (won %)469 (58.64%)
Profit trades (% of total)495 (51.67%)Loss trades (% of total)463 (48.33%)
Largestprofit trade79.20loss trade-163.80
Averageprofit trade11.88loss trade-22.78
Maximumconsecutive wins (profit in money)72 (1149.70)consecutive losses (loss in money)124 (-8122.21)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1149.70 (72)consecutive loss (count of losses)-8122.21 (124)
Averageconsecutive wins35consecutive losses33
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.02.04 07:39sell10.051.96990.00000.0000
22008.02.04 07:39sell20.101.97000.00000.0000
32008.02.04 07:39sell30.151.97010.00000.0000
42008.02.04 07:39sell40.201.97020.00000.0000
52008.02.04 07:39sell50.251.97030.00000.0000
62008.02.04 07:39sell60.301.97040.00000.0000
72008.02.04 07:39sell70.351.97050.00000.0000
82008.02.04 07:39sell80.401.97060.00000.0000
92008.02.04 07:39sell90.451.97070.00000.0000
102008.02.04 07:39sell100.501.97080.00000.0000
112008.02.04 07:39sell110.551.97090.00000.0000
122008.02.04 07:39sell120.601.97100.00000.0000
132008.02.04 07:40sell130.651.97110.00000.0000
142008.02.04 07:40sell140.701.97110.00000.0000
152008.02.04 07:40sell150.751.97110.00000.0000
162008.02.04 07:40sell160.801.97110.00000.0000
172008.02.04 07:43sell170.851.97110.00000.0000
182008.02.04 07:43sell180.901.97120.00000.0000
192008.02.04 07:43sell190.951.97130.00000.0000
202008.02.04 07:43sell201.001.97140.00000.0000
212008.02.04 07:43sell211.051.97150.00000.0000
222008.02.04 07:43sell221.101.97160.00000.0000
232008.02.04 07:43sell231.151.97170.00000.0000
242008.02.04 07:43sell241.201.97180.00000.0000
252008.02.04 07:43sell251.251.97190.00000.0000
262008.02.04 07:43sell261.301.97200.00000.0000
272008.02.04 07:43sell271.351.97210.00000.0000
282008.02.04 07:43sell281.401.97220.00000.0000
292008.02.04 07:43sell291.451.97230.00000.0000
302008.02.04 07:43sell301.501.97240.00000.0000
312008.02.04 07:43sell311.551.97250.00000.0000
322008.02.04 07:43sell321.601.97260.00000.0000
332008.02.04 07:44sell331.651.97270.00000.0000
342008.02.04 07:44sell341.701.97280.00000.0000
352008.02.04 07:44sell351.751.97290.00000.0000
362008.02.04 07:44sell361.801.97300.00000.0000
372008.02.04 07:44sell371.851.97310.00000.0000
382008.02.04 07:44sell381.901.97320.00000.0000
392008.02.04 07:44sell391.951.97330.00000.0000
402008.02.04 07:44sell402.001.97340.00000.0000
412008.02.04 07:44sell412.051.97350.00000.0000
422008.02.04 07:45sell422.101.97360.00000.0000
432008.02.04 07:45sell432.151.97360.00000.0000
442008.02.04 07:45sell442.201.97360.00000.0000
452008.02.04 07:45sell452.251.97360.00000.0000
462008.02.04 07:48sell462.301.97360.00000.0000
472008.02.04 07:48sell472.351.97370.00000.0000
482008.02.04 07:48sell482.401.97380.00000.0000
492008.02.04 07:48sell492.451.97390.00000.0000
502008.02.04 07:48sell502.501.97400.00000.0000
512008.02.04 07:48sell512.551.97410.00000.0000
522008.02.04 07:48sell522.601.97420.00000.0000
532008.02.04 07:48sell532.651.97430.00000.0000
542008.02.04 07:48sell542.701.97440.00000.0000
552008.02.04 07:48sell552.751.97450.00000.0000
562008.02.04 07:48sell562.801.97460.00000.0000
572008.02.04 07:48sell572.851.97470.00000.0000
582008.02.04 07:48sell582.901.97480.00000.0000
592008.02.04 07:48sell592.951.97490.00000.0000
602008.02.04 07:48sell603.001.97500.00000.0000
612008.02.04 07:48sell613.051.97510.00000.0000
622008.02.04 07:49sell623.101.97520.00000.0000
632008.02.04 07:49sell633.151.97530.00000.0000
642008.02.04 07:49sell643.201.97540.00000.0000
652008.02.04 07:49sell653.251.97550.00000.0000
662008.02.04 07:49sell663.301.97560.00000.0000
672008.02.04 07:49sell673.351.97570.00000.0000
682008.02.04 07:49sell683.401.97580.00000.0000
692008.02.04 07:49sell693.451.97590.00000.0000
702008.02.04 07:49sell703.501.97600.00000.0000
712008.02.04 07:50sell713.551.97610.00000.0000
722008.02.04 07:50sell723.601.97610.00000.0000
732008.02.04 07:56close723.601.97390.00000.000079.2010079.20
742008.02.04 07:56close713.551.97390.00000.000078.1010157.30
752008.02.04 07:56close703.501.97390.00000.000073.5010230.80
762008.02.04 07:56close693.451.97390.00000.000069.0010299.80
772008.02.04 07:56close683.401.97390.00000.000064.6010364.40
782008.02.04 07:56close673.351.97390.00000.000060.3010424.70
792008.02.04 07:56close663.301.97390.00000.000056.1010480.80
802008.02.04 07:56close653.251.97390.00000.000052.0010532.80
812008.02.04 07:56close643.201.97390.00000.000048.0010580.80
822008.02.04 07:56close633.151.97390.00000.000044.1010624.90
832008.02.04 07:56close623.101.97390.00000.000040.3010665.20
842008.02.04 07:56close613.051.97390.00000.000036.6010701.80
852008.02.04 07:56close603.001.97390.00000.000033.0010734.80
862008.02.04 07:56close592.951.97390.00000.000029.5010764.30
872008.02.04 07:56close582.901.97390.00000.000026.1010790.40
882008.02.04 07:56close572.851.97390.00000.000022.8010813.20
892008.02.04 07:56close562.801.97390.00000.000019.6010832.80
902008.02.04 07:56close552.751.97390.00000.000016.5010849.30
912008.02.04 07:56close542.701.97390.00000.000013.5010862.80
922008.02.04 07:56close532.651.97390.00000.000010.6010873.40
932008.02.04 07:56close522.601.97390.00000.00007.8010881.20
942008.02.04 07:56close512.551.97390.00000.00005.1010886.30
952008.02.04 07:56close502.501.97390.00000.00002.5010888.80
962008.02.04 07:56close492.451.97390.00000.00000.0010888.80
972008.02.04 07:56close482.401.97390.00000.0000-2.4010886.40
982008.02.04 07:56close472.351.97390.00000.0000-4.7010881.70
992008.02.04 07:56close462.301.97390.00000.0000-6.9010874.80
1002008.02.04 07:56close452.251.97390.00000.0000-6.7510868.05
1012008.02.04 07:56close442.201.97390.00000.0000-6.6010861.45
1022008.02.04 07:56close432.151.97390.00000.0000-6.4510855.00
1032008.02.04 07:56close422.101.97390.00000.0000-6.3010848.70
1042008.02.04 07:56close412.051.97390.00000.0000-8.2010840.50
1052008.02.04 07:56close402.001.97390.00000.0000-10.0010830.50
1062008.02.04 07:56close391.951.97390.00000.0000-11.7010818.80
1072008.02.04 07:56close381.901.97390.00000.0000-13.3010805.50
1082008.02.04 07:56close371.851.97390.00000.0000-14.8010790.70
1092008.02.04 07:56close361.801.97390.00000.0000-16.2010774.50
1102008.02.04 07:56close351.751.97390.00000.0000-17.5010757.00
1112008.02.04 07:56close341.701.97390.00000.0000-18.7010738.30
1122008.02.04 07:56close331.651.97390.00000.0000-19.8010718.50
1132008.02.04 07:56close321.601.97390.00000.0000-20.8010697.70
1142008.02.04 07:56close311.551.97390.00000.0000-21.7010676.00
1152008.02.04 07:56close301.501.97390.00000.0000-22.5010653.50
1162008.02.04 07:56close291.451.97390.00000.0000-23.2010630.30
1172008.02.04 07:56close281.401.97390.00000.0000-23.8010606.50
1182008.02.04 07:56close271.351.97390.00000.0000-24.3010582.20
1192008.02.04 07:56close261.301.97390.00000.0000-24.7010557.50
1202008.02.04 07:56close251.251.97390.00000.0000-25.0010532.50
1212008.02.04 07:56close241.201.97390.00000.0000-25.2010507.30
1222008.02.04 07:56close231.151.97390.00000.0000-25.3010482.00
1232008.02.04 07:56close221.101.97390.00000.0000-25.3010456.70
1242008.02.04 07:56close211.051.97390.00000.0000-25.2010431.50
1252008.02.04 07:56close201.001.97390.00000.0000-25.0010406.50
1262008.02.04 07:56close190.951.97390.00000.0000-24.7010381.80
1272008.02.04 07:56close180.901.97390.00000.0000-24.3010357.50
1282008.02.04 07:56close170.851.97390.00000.0000-23.8010333.70
1292008.02.04 07:56close160.801.97390.00000.0000-22.4010311.30
1302008.02.04 07:56close150.751.97390.00000.0000-21.0010290.30
1312008.02.04 07:56close140.701.97390.00000.0000-19.6010270.70
1322008.02.04 07:56close130.651.97390.00000.0000-18.2010252.50
1332008.02.04 07:56close120.601.97390.00000.0000-17.4010235.10
1342008.02.04 07:56close110.551.97390.00000.0000-16.5010218.60
1352008.02.04 07:56close100.501.97390.00000.0000-15.5010203.10
1362008.02.04 07:56close90.451.97390.00000.0000-14.4010188.70
1372008.02.04 07:56close80.401.97390.00000.0000-13.2010175.50
1382008.02.04 07:56close70.351.97390.00000.0000-11.9010163.60
1392008.02.04 07:56close60.301.97390.00000.0000-10.5010153.10
1402008.02.04 07:56close50.251.97390.00000.0000-9.0010144.10
1412008.02.04 07:56close40.201.97390.00000.0000-7.4010136.70
1422008.02.04 07:56close30.151.97390.00000.0000-5.7010131.00
1432008.02.04 07:56close20.101.97390.00000.0000-3.9010127.10
1442008.02.04 07:56close10.051.97390.00000.0000-2.0010125.10
1452008.02.04 07:56sell730.051.97340.00000.0000
1462008.02.04 07:57sell740.101.97570.00000.0000
1472008.02.04 08:00sell750.151.97570.00000.0000
1482008.02.04 08:00sell760.201.97580.00000.0000
1492008.02.04 08:00sell770.251.97580.00000.0000
1502008.02.04 08:00sell780.301.97590.00000.0000
1512008.02.04 08:00sell790.351.97600.00000.0000
1522008.02.04 08:00sell800.401.97600.00000.0000
1532008.02.04 08:00sell810.451.97610.00000.0000
1542008.02.04 08:00sell820.501.97620.00000.0000
1552008.02.04 08:00sell830.551.97620.00000.0000
1562008.02.04 08:00sell840.601.97630.00000.0000
1572008.02.04 08:00sell850.651.97640.00000.0000
1582008.02.04 08:00sell860.701.97640.00000.0000
1592008.02.04 08:00sell870.751.97650.00000.0000
1602008.02.04 08:00sell880.801.97660.00000.0000
1612008.02.04 08:01sell890.851.97660.00000.0000
1622008.02.04 08:01sell900.901.97670.00000.0000
1632008.02.04 08:01sell910.951.97680.00000.0000
1642008.02.04 08:01sell921.001.97680.00000.0000
1652008.02.04 08:01sell931.051.97690.00000.0000
1662008.02.04 08:01sell941.101.97700.00000.0000
1672008.02.04 08:01sell951.151.97700.00000.0000
1682008.02.04 08:01sell961.201.97710.00000.0000
1692008.02.04 08:01sell971.251.97720.00000.0000
1702008.02.04 08:01sell981.301.97720.00000.0000
1712008.02.04 08:01sell991.351.97730.00000.0000
1722008.02.04 08:01sell1001.401.97740.00000.0000
1732008.02.04 08:02sell1011.451.97740.00000.0000
1742008.02.04 08:02sell1021.501.97740.00000.0000
1752008.02.04 08:02sell1031.551.97740.00000.0000
1762008.02.04 08:02sell1041.601.97740.00000.0000
1772008.02.04 08:02sell1051.651.97740.00000.0000
1782008.02.04 08:02sell1061.701.97740.00000.0000
1792008.02.04 08:02sell1071.751.97740.00000.0000
1802008.02.04 08:02sell1081.801.97740.00000.0000
1812008.02.04 08:03sell1091.851.97740.00000.0000
1822008.02.04 08:03sell1101.901.97740.00000.0000
1832008.02.04 08:03sell1111.951.97740.00000.0000
1842008.02.04 08:03sell1122.001.97740.00000.0000
1852008.02.04 08:03sell1132.051.97740.00000.0000
1862008.02.04 08:03sell1142.101.97740.00000.0000
1872008.02.04 08:05sell1152.151.97740.00000.0000
1882008.02.04 08:05sell1162.201.97740.00000.0000
1892008.02.04 08:05sell1172.251.97740.00000.0000
1902008.02.04 08:05sell1182.301.97740.00000.0000
1912008.02.04 08:05sell1192.351.97740.00000.0000
1922008.02.04 08:05sell1202.401.97740.00000.0000
1932008.02.04 08:05sell1212.451.97750.00000.0000
1942008.02.04 08:05sell1222.501.97750.00000.0000
1952008.02.04 08:05sell1232.551.97750.00000.0000
1962008.02.04 08:05sell1242.601.97750.00000.0000
1972008.02.04 08:06sell1252.651.97750.00000.0000
1982008.02.04 08:06sell1262.701.97760.00000.0000
1992008.02.04 08:06sell1272.751.97760.00000.0000
2002008.02.04 08:06sell1282.801.97760.00000.0000
2012008.02.04 08:06sell1292.851.97760.00000.0000
2022008.02.04 08:06sell1302.901.97760.00000.0000
2032008.02.04 08:06sell1312.951.97760.00000.0000
2042008.02.04 08:06sell1323.001.97770.00000.0000
2052008.02.04 08:06sell1333.051.97770.00000.0000
2062008.02.04 08:06sell1343.101.97770.00000.0000
2072008.02.04 08:06sell1353.151.97770.00000.0000
2082008.02.04 08:06sell1363.201.97770.00000.0000
2092008.02.04 08:07sell1373.251.97770.00000.0000
2102008.02.04 08:07sell1383.301.97770.00000.0000
2112008.02.04 08:07sell1393.351.97770.00000.0000
2122008.02.04 08:08close1393.351.97730.00000.000013.4010138.50
2132008.02.04 08:08close1383.301.97730.00000.000013.2010151.70
2142008.02.04 08:08close1373.251.97730.00000.000013.0010164.70
2152008.02.04 08:08close1363.201.97730.00000.000012.8010177.50
2162008.02.04 08:08close1353.151.97730.00000.000012.6010190.10
2172008.02.04 08:08close1343.101.97730.00000.000012.4010202.50
2182008.02.04 08:08close1333.051.97730.00000.000012.2010214.70
2192008.02.04 08:08close1323.001.97730.00000.000012.0010226.70
2202008.02.04 08:08close1312.951.97730.00000.00008.8510235.55
2212008.02.04 08:08close1302.901.97730.00000.00008.7010244.25
2222008.02.04 08:08close1292.851.97730.00000.00008.5510252.80
2232008.02.04 08:08close1282.801.97730.00000.00008.4010261.20
2242008.02.04 08:08close1272.751.97730.00000.00008.2510269.45
2252008.02.04 08:08close1262.701.97730.00000.00008.1010277.55
2262008.02.04 08:08close1252.651.97730.00000.00005.3010282.85
2272008.02.04 08:08close1242.601.97730.00000.00005.2010288.05
2282008.02.04 08:08close1232.551.97730.00000.00005.1010293.15
2292008.02.04 08:08close1222.501.97730.00000.00005.0010298.15
2302008.02.04 08:08close1212.451.97730.00000.00004.9010303.05
2312008.02.04 08:08close1202.401.97730.00000.00002.4010305.45
2322008.02.04 08:08close1192.351.97730.00000.00002.3510307.80
2332008.02.04 08:08close1182.301.97730.00000.00002.3010310.10
2342008.02.04 08:08close1172.251.97730.00000.00002.2510312.35
2352008.02.04 08:08close1162.201.97730.00000.00002.2010314.55
2362008.02.04 08:08close1152.151.97730.00000.00002.1510316.70
2372008.02.04 08:08close1142.101.97730.00000.00002.1010318.80
2382008.02.04 08:08close1132.051.97730.00000.00002.0510320.85
2392008.02.04 08:08close1122.001.97730.00000.00002.0010322.85
2402008.02.04 08:08close1111.951.97730.00000.00001.9510324.80
2412008.02.04 08:08close1101.901.97730.00000.00001.9010326.70
2422008.02.04 08:08close1091.851.97730.00000.00001.8510328.55
2432008.02.04 08:08close1081.801.97730.00000.00001.8010330.35
2442008.02.04 08:08close1071.751.97730.00000.00001.7510332.10
2452008.02.04 08:08close1061.701.97730.00000.00001.7010333.80
2462008.02.04 08:08close1051.651.97730.00000.00001.6510335.45
2472008.02.04 08:08close1041.601.97730.00000.00001.6010337.05
2482008.02.04 08:08close1031.551.97730.00000.00001.5510338.60
2492008.02.04 08:08close1021.501.97730.00000.00001.5010340.10
2502008.02.04 08:08close1011.451.97730.00000.00001.4510341.55
2512008.02.04 08:08close1001.401.97730.00000.00001.4010342.95
2522008.02.04 08:08close991.351.97730.00000.00000.0010342.95
2532008.02.04 08:08close981.301.97730.00000.0000-1.3010341.65
2542008.02.04 08:08close971.251.97730.00000.0000-1.2510340.40
2552008.02.04 08:08close961.201.97730.00000.0000-2.4010338.00
2562008.02.04 08:08close951.151.97730.00000.0000-3.4510334.55
2572008.02.04 08:08close941.101.97730.00000.0000-3.3010331.25
2582008.02.04 08:08close931.051.97730.00000.0000-4.2010327.05
2592008.02.04 08:08close921.001.97730.00000.0000-5.0010322.05
2602008.02.04 08:08close910.951.97730.00000.0000-4.7510317.30
2612008.02.04 08:08close900.901.97730.00000.0000-5.4010311.90
2622008.02.04 08:08close890.851.97730.00000.0000-5.9510305.95
2632008.02.04 08:08close880.801.97730.00000.0000-5.6010300.35
2642008.02.04 08:08close870.751.97730.00000.0000-6.0010294.35
2652008.02.04 08:08close860.701.97730.00000.0000-6.3010288.05
2662008.02.04 08:08close850.651.97730.00000.0000-5.8510282.20
2672008.02.04 08:08close840.601.97730.00000.0000-6.0010276.20
2682008.02.04 08:08close830.551.97730.00000.0000-6.0510270.15
2692008.02.04 08:08close820.501.97730.00000.0000-5.5010264.65
2702008.02.04 08:08close810.451.97730.00000.0000-5.4010259.25
2712008.02.04 08:08close800.401.97730.00000.0000-5.2010254.05
2722008.02.04 08:08close790.351.97730.00000.0000-4.5510249.50
2732008.02.04 08:08close780.301.97730.00000.0000-4.2010245.30
2742008.02.04 08:08close770.251.97730.00000.0000-3.7510241.55
2752008.02.04 08:08close760.201.97730.00000.0000-3.0010238.55
2762008.02.04 08:08close750.151.97730.00000.0000-2.4010236.15
2772008.02.04 08:08close740.101.97730.00000.0000-1.6010234.55
2782008.02.04 08:08close730.051.97730.00000.0000-1.9510232.60
2792008.02.04 08:08sell1400.051.97680.00000.0000
2802008.02.04 08:08sell1410.101.97690.00000.0000
2812008.02.04 08:11sell1420.151.97690.00000.0000
2822008.02.04 08:11sell1430.201.97690.00000.0000
2832008.02.04 08:11sell1440.251.97690.00000.0000
2842008.02.04 08:11sell1450.301.97690.00000.0000
2852008.02.04 08:11sell1460.351.97690.00000.0000
2862008.02.04 08:11sell1470.401.97690.00000.0000
2872008.02.04 08:11sell1480.451.97690.00000.0000
2882008.02.04 08:11sell1490.501.97690.00000.0000
2892008.02.04 08:11sell1500.551.97690.00000.0000
2902008.02.04 08:12sell1510.601.97690.00000.0000
2912008.02.04 08:12sell1520.651.97690.00000.0000
2922008.02.04 08:12sell1530.701.97690.00000.0000
2932008.02.04 08:18close1530.701.97550.00000.00009.8010242.40
2942008.02.04 08:18close1520.651.97550.00000.00009.1010251.50
2952008.02.04 08:18close1510.601.97550.00000.00008.4010259.90
2962008.02.04 08:18close1500.551.97550.00000.00007.7010267.60
2972008.02.04 08:18close1490.501.97550.00000.00007.0010274.60
2982008.02.04 08:18close1480.451.97550.00000.00006.3010280.90
2992008.02.04 08:18close1470.401.97550.00000.00005.6010286.50
3002008.02.04 08:18close1460.351.97550.00000.00004.9010291.40
3012008.02.04 08:18close1450.301.97550.00000.00004.2010295.60
3022008.02.04 08:18close1440.251.97550.00000.00003.5010299.10
3032008.02.04 08:18close1430.201.97550.00000.00002.8010301.90
3042008.02.04 08:18close1420.151.97550.00000.00002.1010304.00
3052008.02.04 08:18close1410.101.97550.00000.00001.4010305.40
3062008.02.04 08:18close1400.051.97550.00000.00000.6510306.05
3072008.02.04 08:18sell1540.051.97500.00000.0000
3082008.02.04 08:19sell1550.101.97500.00000.0000
3092008.02.04 08:20sell1560.151.97500.00000.0000
3102008.02.04 08:20sell1570.201.97500.00000.0000
3112008.02.04 08:20sell1580.251.97500.00000.0000
3122008.02.04 08:20sell1590.301.97500.00000.0000
3132008.02.04 08:21sell1600.351.97500.00000.0000
3142008.02.04 08:21sell1610.401.97510.00000.0000
3152008.02.04 08:21sell1620.451.97510.00000.0000
3162008.02.04 08:21sell1630.501.97510.00000.0000
3172008.02.04 08:21sell1640.551.97510.00000.0000
3182008.02.04 08:21sell1650.601.97510.00000.0000
3192008.02.04 08:21sell1660.651.97510.00000.0000
3202008.02.04 08:21sell1670.701.97520.00000.0000
3212008.02.04 08:21sell1680.751.97520.00000.0000
3222008.02.04 08:21sell1690.801.97520.00000.0000
3232008.02.04 08:21sell1700.851.97520.00000.0000
3242008.02.04 08:21sell1710.901.97520.00000.0000
3252008.02.04 08:22sell1720.951.97520.00000.0000
3262008.02.04 08:22sell1731.001.97520.00000.0000
3272008.02.04 08:22sell1741.051.97520.00000.0000
3282008.02.04 08:22sell1751.101.97520.00000.0000
3292008.02.04 08:22sell1761.151.97520.00000.0000
3302008.02.04 08:22sell1771.201.97520.00000.0000
3312008.02.04 08:22sell1781.251.97520.00000.0000
3322008.02.04 08:22sell1791.301.97520.00000.0000
3332008.02.04 08:23sell1801.351.97520.00000.0000
3342008.02.04 08:23sell1811.401.97520.00000.0000
3352008.02.04 08:23sell1821.451.97520.00000.0000
3362008.02.04 08:23sell1831.501.97520.00000.0000
3372008.02.04 08:23sell1841.551.97520.00000.0000
3382008.02.04 08:23sell1851.601.97520.00000.0000
3392008.02.04 08:25sell1861.651.97520.00000.0000
3402008.02.04 08:25sell1871.701.97520.00000.0000
3412008.02.04 08:25sell1881.751.97520.00000.0000
3422008.02.04 08:25sell1891.801.97520.00000.0000
3432008.02.04 08:25sell1901.851.97530.00000.0000
3442008.02.04 08:25sell1911.901.97530.00000.0000
3452008.02.04 08:25sell1921.951.97530.00000.0000
3462008.02.04 08:25sell1932.001.97540.00000.0000
3472008.02.04 08:25sell1942.051.97540.00000.0000
3482008.02.04 08:25sell1952.101.97540.00000.0000
3492008.02.04 08:25sell1962.151.97540.00000.0000
3502008.02.04 08:25sell1972.201.97550.00000.0000
3512008.02.04 08:26sell1982.251.97550.00000.0000
3522008.02.04 08:26sell1992.301.97550.00000.0000
3532008.02.04 08:26sell2002.351.97560.00000.0000
3542008.02.04 08:26sell2012.401.97560.00000.0000
3552008.02.04 08:26sell2022.451.97560.00000.0000
3562008.02.04 08:26sell2032.501.97560.00000.0000
3572008.02.04 08:26sell2042.551.97570.00000.0000
3582008.02.04 08:26sell2052.601.97570.00000.0000
3592008.02.04 08:26sell2062.651.97570.00000.0000
3602008.02.04 08:26sell2072.701.97580.00000.0000
3612008.02.04 08:26sell2082.751.97580.00000.0000
3622008.02.04 08:26sell2092.801.97580.00000.0000
3632008.02.04 08:38close2092.801.97530.00000.000014.0010320.05
3642008.02.04 08:38close2082.751.97530.00000.000013.7510333.80
3652008.02.04 08:38close2072.701.97530.00000.000013.5010347.30
3662008.02.04 08:38close2062.651.97530.00000.000010.6010357.90
3672008.02.04 08:38close2052.601.97530.00000.000010.4010368.30
3682008.02.04 08:38close2042.551.97530.00000.000010.2010378.50
3692008.02.04 08:38close2032.501.97530.00000.00007.5010386.00
3702008.02.04 08:38close2022.451.97530.00000.00007.3510393.35
3712008.02.04 08:38close2012.401.97530.00000.00007.2010400.55
3722008.02.04 08:38close2002.351.97530.00000.00007.0510407.60
3732008.02.04 08:38close1992.301.97530.00000.00004.6010412.20
3742008.02.04 08:38close1982.251.97530.00000.00004.5010416.70
3752008.02.04 08:38close1972.201.97530.00000.00004.4010421.10
3762008.02.04 08:38close1962.151.97530.00000.00002.1510423.25
3772008.02.04 08:38close1952.101.97530.00000.00002.1010425.35
3782008.02.04 08:38close1942.051.97530.00000.00002.0510427.40
3792008.02.04 08:38close1932.001.97530.00000.00002.0010429.40
3802008.02.04 08:38close1921.951.97530.00000.00000.0010429.40
3812008.02.04 08:38close1911.901.97530.00000.00000.0010429.40
3822008.02.04 08:38close1901.851.97530.00000.00000.0010429.40
3832008.02.04 08:38close1891.801.97530.00000.0000-1.8010427.60
3842008.02.04 08:38close1881.751.97530.00000.0000-1.7510425.85
3852008.02.04 08:38close1871.701.97530.00000.0000-1.7010424.15
3862008.02.04 08:38close1861.651.97530.00000.0000-1.6510422.50
3872008.02.04 08:38close1851.601.97530.00000.0000-1.6010420.90
3882008.02.04 08:38close1841.551.97530.00000.0000-1.5510419.35
3892008.02.04 08:38close1831.501.97530.00000.0000-1.5010417.85
3902008.02.04 08:38close1821.451.97530.00000.0000-1.4510416.40
3912008.02.04 08:38close1811.401.97530.00000.0000-1.4010415.00
3922008.02.04 08:38close1801.351.97530.00000.0000-1.3510413.65
3932008.02.04 08:38close1791.301.97530.00000.0000-1.3010412.35
3942008.02.04 08:38close1781.251.97530.00000.0000-1.2510411.10
3952008.02.04 08:38close1771.201.97530.00000.0000-1.2010409.90
3962008.02.04 08:38close1761.151.97530.00000.0000-1.1510408.75
3972008.02.04 08:38close1751.101.97530.00000.0000-1.1010407.65
3982008.02.04 08:38close1741.051.97530.00000.0000-1.0510406.60
3992008.02.04 08:38close1731.001.97530.00000.0000-1.0010405.60
4002008.02.04 08:38close1720.951.97530.00000.0000-0.9510404.65
4012008.02.04 08:38close1710.901.97530.00000.0000-0.9010403.75
4022008.02.04 08:38close1700.851.97530.00000.0000-0.8510402.90
4032008.02.04 08:38close1690.801.97530.00000.0000-0.8010402.10
4042008.02.04 08:38close1680.751.97530.00000.0000-0.7510401.35
4052008.02.04 08:38close1670.701.97530.00000.0000-0.7010400.65
4062008.02.04 08:38close1660.651.97530.00000.0000-1.3010399.35
4072008.02.04 08:38close1650.601.97530.00000.0000-1.2010398.15
4082008.02.04 08:38close1640.551.97530.00000.0000-1.1010397.05
4092008.02.04 08:38close1630.501.97530.00000.0000-1.0010396.05
4102008.02.04 08:38close1620.451.97530.00000.0000-0.9010395.15
4112008.02.04 08:38close1610.401.97530.00000.0000-0.8010394.35
4122008.02.04 08:38close1600.351.97530.00000.0000-1.0510393.30
4132008.02.04 08:38close1590.301.97530.00000.0000-0.9010392.40
4142008.02.04 08:38close1580.251.97530.00000.0000-0.7510391.65
4152008.02.04 08:38close1570.201.97530.00000.0000-0.6010391.05
4162008.02.04 08:38close1560.151.97530.00000.0000-0.4510390.60
4172008.02.04 08:38close1550.101.97530.00000.0000-0.3010390.30
4182008.02.04 08:38close1540.051.97530.00000.0000-0.1510390.15
4192008.02.04 08:38sell2100.051.97490.00000.0000
4202008.02.05 03:18buy2110.051.97190.00000.0000
4212008.02.05 03:18buy2120.101.97180.00000.0000
4222008.02.05 03:19buy2130.151.97170.00000.0000
4232008.02.05 03:19buy2140.201.97160.00000.0000
4242008.02.05 03:19buy2150.251.97150.00000.0000
4252008.02.05 03:20buy2160.301.97140.00000.0000
4262008.02.05 03:20buy2170.351.97140.00000.0000
4272008.02.05 03:20buy2180.401.97140.00000.0000
4282008.02.05 03:43buy2190.451.97140.00000.0000
4292008.02.05 03:44buy2200.501.97130.00000.0000
4302008.02.05 03:44buy2210.551.97120.00000.0000
4312008.02.05 03:45buy2220.601.97120.00000.0000
4322008.02.05 03:45buy2230.651.97120.00000.0000
4332008.02.05 03:45buy2240.701.97120.00000.0000
4342008.02.05 03:45buy2250.751.97120.00000.0000
4352008.02.05 03:48buy2260.801.97120.00000.0000
4362008.02.05 03:48buy2270.851.97110.00000.0000
4372008.02.05 03:48buy2280.901.97100.00000.0000
4382008.02.05 03:48buy2290.951.97090.00000.0000
4392008.02.05 03:49buy2301.001.97080.00000.0000
4402008.02.05 03:49buy2311.051.97070.00000.0000
4412008.02.05 03:49buy2321.101.97060.00000.0000
4422008.02.05 03:50buy2331.151.97050.00000.0000
4432008.02.05 03:50buy2341.201.97050.00000.0000
4442008.02.05 03:50buy2351.251.97050.00000.0000
4452008.02.05 04:00close2351.251.97140.00000.000011.2510401.40
4462008.02.05 04:00close2341.201.97140.00000.000010.8010412.20
4472008.02.05 04:00close2331.151.97140.00000.000010.3510422.55
4482008.02.05 04:00close2321.101.97140.00000.00008.8010431.35
4492008.02.05 04:00close2311.051.97140.00000.00007.3510438.70
4502008.02.05 04:00close2301.001.97140.00000.00006.0010444.70
4512008.02.05 04:00close2290.951.97140.00000.00004.7510449.45
4522008.02.05 04:00close2280.901.97140.00000.00003.6010453.05
4532008.02.05 04:00close2270.851.97140.00000.00002.5510455.60
4542008.02.05 04:00close2260.801.97140.00000.00001.6010457.20
4552008.02.05 04:00close2250.751.97140.00000.00001.5010458.70
4562008.02.05 04:00close2240.701.97140.00000.00001.4010460.10
4572008.02.05 04:00close2230.651.97140.00000.00001.3010461.40
4582008.02.05 04:00close2220.601.97140.00000.00001.2010462.60
4592008.02.05 04:00close2210.551.97140.00000.00001.1010463.70
4602008.02.05 04:00close2200.501.97140.00000.00000.5010464.20
4612008.02.05 04:00close2190.451.97140.00000.00000.0010464.20
4622008.02.05 04:00close2180.401.97140.00000.00000.0010464.20
4632008.02.05 04:00close2170.351.97140.00000.00000.0010464.20
4642008.02.05 04:00close2160.301.97140.00000.00000.0010464.20
4652008.02.05 04:00close2150.251.97140.00000.0000-0.2510463.95
4662008.02.05 04:00close2140.201.97140.00000.0000-0.4010463.55
4672008.02.05 04:00close2130.151.97140.00000.0000-0.4510463.10
4682008.02.05 04:00close2120.101.97140.00000.0000-0.4010462.70
4692008.02.05 04:00close2110.051.97140.00000.0000-0.2510462.45
4702008.02.05 04:00close2100.051.97180.00000.00001.5010463.95
4712008.02.05 07:14sell2360.051.97490.00000.0000
4722008.02.05 07:14sell2370.101.97490.00000.0000
4732008.02.05 07:14sell2380.151.97500.00000.0000
4742008.02.05 07:14sell2390.201.97510.00000.0000
4752008.02.05 07:14sell2400.251.97520.00000.0000
4762008.02.05 07:15sell2410.301.97520.00000.0000
4772008.02.05 07:15sell2420.351.97520.00000.0000
4782008.02.05 07:15sell2430.401.97520.00000.0000
4792008.02.05 07:15sell2440.451.97520.00000.0000
4802008.02.05 07:15sell2450.501.97520.00000.0000
4812008.02.05 07:18sell2460.551.97520.00000.0000
4822008.02.05 07:18sell2470.601.97530.00000.0000
4832008.02.05 07:18sell2480.651.97540.00000.0000
4842008.02.05 07:18sell2490.701.97540.00000.0000
4852008.02.05 07:18sell2500.751.97550.00000.0000
4862008.02.05 07:18sell2510.801.97560.00000.0000
4872008.02.05 07:18sell2520.851.97570.00000.0000
4882008.02.05 07:19sell2530.901.97570.00000.0000
4892008.02.05 07:19sell2540.951.97580.00000.0000
4902008.02.05 07:19sell2551.001.97590.00000.0000
4912008.02.05 07:19sell2561.051.97600.00000.0000
4922008.02.05 07:19sell2571.101.97610.00000.0000
4932008.02.05 07:19sell2581.151.97610.00000.0000
4942008.02.05 07:20sell2591.201.97620.00000.0000
4952008.02.05 07:20sell2601.251.97620.00000.0000
4962008.02.05 07:20sell2611.301.97620.00000.0000
4972008.02.05 07:27close2611.301.97530.00000.000011.7010475.65
4982008.02.05 07:27close2601.251.97530.00000.000011.2510486.90
4992008.02.05 07:27close2591.201.97530.00000.000010.8010497.70
5002008.02.05 07:27close2581.151.97530.00000.00009.2010506.90
5012008.02.05 07:27close2571.101.97530.00000.00008.8010515.70
5022008.02.05 07:27close2561.051.97530.00000.00007.3510523.05
5032008.02.05 07:27close2551.001.97530.00000.00006.0010529.05
5042008.02.05 07:27close2540.951.97530.00000.00004.7510533.80
5052008.02.05 07:27close2530.901.97530.00000.00003.6010537.40
5062008.02.05 07:27close2520.851.97530.00000.00003.4010540.80
5072008.02.05 07:27close2510.801.97530.00000.00002.4010543.20
5082008.02.05 07:27close2500.751.97530.00000.00001.5010544.70
5092008.02.05 07:27close2490.701.97530.00000.00000.7010545.40
5102008.02.05 07:27close2480.651.97530.00000.00000.6510546.05
5112008.02.05 07:27close2470.601.97530.00000.00000.0010546.05
5122008.02.05 07:27close2460.551.97530.00000.0000-0.5510545.50
5132008.02.05 07:27close2450.501.97530.00000.0000-0.5010545.00
5142008.02.05 07:27close2440.451.97530.00000.0000-0.4510544.55
5152008.02.05 07:27close2430.401.97530.00000.0000-0.4010544.15
5162008.02.05 07:27close2420.351.97530.00000.0000-0.3510543.80
5172008.02.05 07:27close2410.301.97530.00000.0000-0.3010543.50
5182008.02.05 07:27close2400.251.97530.00000.0000-0.2510543.25
5192008.02.05 07:27close2390.201.97530.00000.0000-0.4010542.85
5202008.02.05 07:27close2380.151.97530.00000.0000-0.4510542.40
5212008.02.05 07:27close2370.101.97530.00000.0000-0.4010542.00
5222008.02.05 07:27close2360.051.97530.00000.0000-0.2010541.80
5232008.02.05 07:31sell2620.051.97520.00000.0000
5242008.02.05 07:31sell2630.101.97520.00000.0000
5252008.02.05 07:31sell2640.151.97530.00000.0000
5262008.02.05 07:31sell2650.201.97530.00000.0000
5272008.02.05 07:31sell2660.251.97540.00000.0000
5282008.02.05 07:31sell2670.301.97540.00000.0000
5292008.02.05 07:32sell2680.351.97550.00000.0000
5302008.02.05 07:32sell2690.401.97550.00000.0000
5312008.02.05 07:32sell2700.451.97550.00000.0000
5322008.02.05 07:32sell2710.501.97550.00000.0000
5332008.02.05 07:32sell2720.551.97550.00000.0000
5342008.02.05 07:33sell2730.601.97550.00000.0000
5352008.02.05 07:33sell2740.651.97550.00000.0000
5362008.02.05 07:33sell2750.701.97550.00000.0000
5372008.02.05 07:33sell2760.751.97550.00000.0000
5382008.02.05 07:33sell2770.801.97550.00000.0000
5392008.02.05 07:35sell2780.851.97550.00000.0000
5402008.02.05 07:35sell2790.901.97550.00000.0000
5412008.02.05 07:36sell2800.951.97550.00000.0000
5422008.02.05 07:36sell2811.001.97560.00000.0000
5432008.02.05 07:36sell2821.051.97560.00000.0000
5442008.02.05 07:36sell2831.101.97560.00000.0000
5452008.02.05 07:36sell2841.151.97560.00000.0000
5462008.02.05 07:36sell2851.201.97570.00000.0000
5472008.02.05 07:37sell2861.251.97570.00000.0000
5482008.02.05 07:37sell2871.301.97570.00000.0000
5492008.02.05 07:37sell2881.351.97570.00000.0000
5502008.02.05 07:37sell2891.401.97570.00000.0000
5512008.02.05 07:43close2891.401.97520.00000.00007.0010548.80
5522008.02.05 07:43close2881.351.97520.00000.00006.7510555.55
5532008.02.05 07:43close2871.301.97520.00000.00006.5010562.05
5542008.02.05 07:43close2861.251.97520.00000.00006.2510568.30
5552008.02.05 07:43close2851.201.97520.00000.00006.0010574.30
5562008.02.05 07:43close2841.151.97520.00000.00004.6010578.90
5572008.02.05 07:43close2831.101.97520.00000.00004.4010583.30
5582008.02.05 07:43close2821.051.97520.00000.00004.2010587.50
5592008.02.05 07:43close2811.001.97520.00000.00004.0010591.50
5602008.02.05 07:43close2800.951.97520.00000.00002.8510594.35
5612008.02.05 07:43close2790.901.97520.00000.00002.7010597.05
5622008.02.05 07:43close2780.851.97520.00000.00002.5510599.60
5632008.02.05 07:43close2770.801.97520.00000.00002.4010602.00
5642008.02.05 07:43close2760.751.97520.00000.00002.2510604.25
5652008.02.05 07:43close2750.701.97520.00000.00002.1010606.35
5662008.02.05 07:43close2740.651.97520.00000.00001.9510608.30
5672008.02.05 07:43close2730.601.97520.00000.00001.8010610.10
5682008.02.05 07:43close2720.551.97520.00000.00001.6510611.75
5692008.02.05 07:43close2710.501.97520.00000.00001.5010613.25
5702008.02.05 07:43close2700.451.97520.00000.00001.3510614.60
5712008.02.05 07:43close2690.401.97520.00000.00001.2010615.80
5722008.02.05 07:43close2680.351.97520.00000.00001.0510616.85
5732008.02.05 07:43close2670.301.97520.00000.00000.6010617.45
5742008.02.05 07:43close2660.251.97520.00000.00000.5010617.95
5752008.02.05 07:43close2650.201.97520.00000.00000.2010618.15
5762008.02.05 07:43close2640.151.97520.00000.00000.1510618.30
5772008.02.05 07:43close2630.101.97520.00000.00000.0010618.30
5782008.02.05 07:43close2620.051.97520.00000.00000.0010618.30
5792008.02.05 08:43buy2900.051.97020.00000.0000
5802008.02.05 08:43buy2910.101.97020.00000.0000
5812008.02.05 08:43buy2920.151.97010.00000.0000
5822008.02.05 08:43buy2930.201.97000.00000.0000
5832008.02.05 08:44buy2940.251.97000.00000.0000
5842008.02.05 08:44buy2950.301.96990.00000.0000
5852008.02.05 08:44buy2960.351.96990.00000.0000
5862008.02.05 08:44buy2970.401.96980.00000.0000
5872008.02.05 08:44buy2980.451.96970.00000.0000
5882008.02.05 08:45buy2990.501.96970.00000.0000
5892008.02.05 08:45buy3000.551.96970.00000.0000
5902008.02.05 08:45buy3010.601.96970.00000.0000
5912008.02.05 08:45buy3020.651.96970.00000.0000
5922008.02.05 08:45buy3030.701.96970.00000.0000
5932008.02.05 08:45buy3040.751.96970.00000.0000
5942008.02.05 08:45buy3050.801.96970.00000.0000
5952008.02.05 08:47buy3060.851.96970.00000.0000
5962008.02.05 08:47buy3070.901.96960.00000.0000
5972008.02.05 08:48buy3080.951.96960.00000.0000
5982008.02.05 08:48buy3091.001.96950.00000.0000
5992008.02.05 08:48buy3101.051.96940.00000.0000
6002008.02.05 08:48buy3111.101.96930.00000.0000
6012008.02.05 08:48buy3121.151.96930.00000.0000
6022008.02.05 08:48buy3131.201.96920.00000.0000
6032008.02.05 08:48buy3141.251.96910.00000.0000
6042008.02.05 08:48buy3151.301.96910.00000.0000
6052008.02.05 08:48buy3161.351.96900.00000.0000
6062008.02.05 08:48buy3171.401.96890.00000.0000
6072008.02.05 08:49buy3181.451.96880.00000.0000
6082008.02.05 08:49buy3191.501.96880.00000.0000
6092008.02.05 08:49buy3201.551.96870.00000.0000
6102008.02.05 08:49buy3211.601.96860.00000.0000
6112008.02.05 08:50buy3221.651.96860.00000.0000
6122008.02.05 08:50buy3231.701.96860.00000.0000
6132008.02.05 08:50buy3241.751.96860.00000.0000
6142008.02.05 08:50buy3251.801.96860.00000.0000
6152008.02.05 09:39close3251.801.96940.00000.000014.4010632.70
6162008.02.05 09:39close3241.751.96940.00000.000014.0010646.70
6172008.02.05 09:39close3231.701.96940.00000.000013.6010660.30
6182008.02.05 09:39close3221.651.96940.00000.000013.2010673.50
6192008.02.05 09:39close3211.601.96940.00000.000012.8010686.30
6202008.02.05 09:39close3201.551.96940.00000.000010.8510697.15
6212008.02.05 09:39close3191.501.96940.00000.00009.0010706.15
6222008.02.05 09:39close3181.451.96940.00000.00008.7010714.85
6232008.02.05 09:39close3171.401.96940.00000.00007.0010721.85
6242008.02.05 09:39close3161.351.96940.00000.00005.4010727.25
6252008.02.05 09:39close3151.301.96940.00000.00003.9010731.15
6262008.02.05 09:39close3141.251.96940.00000.00003.7510734.90
6272008.02.05 09:39close3131.201.96940.00000.00002.4010737.30
6282008.02.05 09:39close3121.151.96940.00000.00001.1510738.45
6292008.02.05 09:39close3111.101.96940.00000.00001.1010739.55
6302008.02.05 09:39close3101.051.96940.00000.00000.0010739.55
6312008.02.05 09:39close3091.001.96940.00000.0000-1.0010738.55
6322008.02.05 09:39close3080.951.96940.00000.0000-1.9010736.65
6332008.02.05 09:39close3070.901.96940.00000.0000-1.8010734.85
6342008.02.05 09:39close3060.851.96940.00000.0000-2.5510732.30
6352008.02.05 09:39close3050.801.96940.00000.0000-2.4010729.90
6362008.02.05 09:39close3040.751.96940.00000.0000-2.2510727.65
6372008.02.05 09:39close3030.701.96940.00000.0000-2.1010725.55
6382008.02.05 09:39close3020.651.96940.00000.0000-1.9510723.60
6392008.02.05 09:39close3010.601.96940.00000.0000-1.8010721.80
6402008.02.05 09:39close3000.551.96940.00000.0000-1.6510720.15
6412008.02.05 09:39close2990.501.96940.00000.0000-1.5010718.65
6422008.02.05 09:39close2980.451.96940.00000.0000-1.3510717.30
6432008.02.05 09:39close2970.401.96940.00000.0000-1.6010715.70
6442008.02.05 09:39close2960.351.96940.00000.0000-1.7510713.95
6452008.02.05 09:39close2950.301.96940.00000.0000-1.5010712.45
6462008.02.05 09:39close2940.251.96940.00000.0000-1.5010710.95
6472008.02.05 09:39close2930.201.96940.00000.0000-1.2010709.75
6482008.02.05 09:39close2920.151.96940.00000.0000-1.0510708.70
6492008.02.05 09:39close2910.101.96940.00000.0000-0.8010707.90
6502008.02.05 09:39close2900.051.96940.00000.0000-0.4010707.50
6512008.02.06 07:20buy3260.051.96250.00000.0000
6522008.02.06 07:20buy3270.101.96250.00000.0000
6532008.02.06 07:20buy3280.151.96250.00000.0000
6542008.02.06 07:38buy3290.201.96220.00000.0000
6552008.02.06 07:38buy3300.251.96210.00000.0000
6562008.02.06 07:38buy3310.301.96210.00000.0000
6572008.02.06 07:38buy3320.351.96200.00000.0000
6582008.02.06 07:38buy3330.401.96190.00000.0000
6592008.02.06 07:38buy3340.451.96190.00000.0000
6602008.02.06 07:38buy3350.501.96180.00000.0000
6612008.02.06 07:39buy3360.551.96170.00000.0000
6622008.02.06 07:39buy3370.601.96170.00000.0000
6632008.02.06 07:39buy3380.651.96160.00000.0000
6642008.02.06 07:39buy3390.701.96150.00000.0000
6652008.02.06 07:39buy3400.751.96150.00000.0000
6662008.02.06 07:39buy3410.801.96140.00000.0000
6672008.02.06 07:39buy3420.851.96130.00000.0000
6682008.02.06 07:40buy3430.901.96130.00000.0000
6692008.02.06 07:40buy3440.951.96130.00000.0000
6702008.02.06 07:40buy3451.001.96130.00000.0000
6712008.02.06 07:40buy3461.051.96130.00000.0000
6722008.02.06 07:40buy3471.101.96130.00000.0000
6732008.02.06 07:40buy3481.151.96130.00000.0000
6742008.02.06 07:42buy3491.201.96130.00000.0000
6752008.02.06 07:43buy3501.251.96120.00000.0000
6762008.02.06 07:43buy3511.301.96120.00000.0000
6772008.02.06 07:43buy3521.351.96110.00000.0000
6782008.02.06 07:43buy3531.401.96100.00000.0000
6792008.02.06 07:43buy3541.451.96100.00000.0000
6802008.02.06 07:43buy3551.501.96090.00000.0000
6812008.02.06 07:43buy3561.551.96080.00000.0000
6822008.02.06 07:43buy3571.601.96080.00000.0000
6832008.02.06 07:43buy3581.651.96070.00000.0000
6842008.02.06 07:43buy3591.701.96060.00000.0000
6852008.02.06 07:43buy3601.751.96060.00000.0000
6862008.02.06 07:43buy3611.801.96050.00000.0000
6872008.02.06 07:43buy3621.851.96040.00000.0000
6882008.02.06 07:43buy3631.901.96040.00000.0000
6892008.02.06 07:43buy3641.951.96030.00000.0000
6902008.02.06 07:44buy3652.001.96020.00000.0000
6912008.02.06 07:44buy3662.051.96020.00000.0000
6922008.02.06 07:44buy3672.101.96010.00000.0000
6932008.02.06 07:44buy3682.151.96000.00000.0000
6942008.02.06 07:44buy3692.201.96000.00000.0000
6952008.02.06 07:44buy3702.251.95990.00000.0000
6962008.02.06 07:44buy3712.301.95980.00000.0000
6972008.02.06 07:45buy3722.351.95980.00000.0000
6982008.02.06 07:45buy3732.401.95980.00000.0000
6992008.02.06 07:45buy3742.451.95980.00000.0000
7002008.02.06 07:45buy3752.501.95980.00000.0000
7012008.02.06 07:45buy3762.551.95980.00000.0000
7022008.02.06 07:45buy3772.601.95980.00000.0000
7032008.02.06 07:47buy3782.651.95980.00000.0000
7042008.02.06 07:47buy3792.701.95970.00000.0000
7052008.02.06 07:48buy3802.751.95960.00000.0000
7062008.02.06 07:48buy3812.801.95950.00000.0000
7072008.02.06 07:48buy3822.851.95940.00000.0000
7082008.02.06 07:48buy3832.901.95940.00000.0000
7092008.02.06 07:48buy3842.951.95930.00000.0000
7102008.02.06 07:48buy3853.001.95920.00000.0000
7112008.02.06 07:48buy3863.051.95910.00000.0000
7122008.02.06 07:48buy3873.101.95900.00000.0000
7132008.02.06 07:48buy3883.151.95890.00000.0000
7142008.02.06 07:48buy3893.201.95890.00000.0000
7152008.02.06 07:48buy3903.251.95880.00000.0000
7162008.02.06 07:48buy3913.301.95870.00000.0000
7172008.02.06 07:48buy3923.351.95860.00000.0000
7182008.02.06 07:48buy3933.401.95850.00000.0000
7192008.02.06 07:48buy3943.451.95840.00000.0000
7202008.02.06 07:49buy3953.501.95830.00000.0000
7212008.02.06 07:49buy3963.551.95830.00000.0000
7222008.02.06 07:49buy3973.601.95820.00000.0000
7232008.02.06 07:49buy3983.651.95810.00000.0000
7242008.02.06 07:49buy3993.701.95800.00000.0000
7252008.02.06 07:49buy4003.751.95790.00000.0000
7262008.02.06 07:49buy4013.801.95780.00000.0000
7272008.02.06 09:00close4013.801.95970.00000.000072.2010779.70
7282008.02.06 09:00close4003.751.95970.00000.000067.5010847.20
7292008.02.06 09:00close3993.701.95970.00000.000062.9010910.10
7302008.02.06 09:00close3983.651.95970.00000.000058.4010968.50
7312008.02.06 09:00close3973.601.95970.00000.000054.0011022.50
7322008.02.06 09:00close3963.551.95970.00000.000049.7011072.20
7332008.02.06 09:00close3953.501.95970.00000.000049.0011121.20
7342008.02.06 09:00close3943.451.95970.00000.000044.8511166.05
7352008.02.06 09:00close3933.401.95970.00000.000040.8011206.85
7362008.02.06 09:00close3923.351.95970.00000.000036.8511243.70
7372008.02.06 09:00close3913.301.95970.00000.000033.0011276.70
7382008.02.06 09:00close3903.251.95970.00000.000029.2511305.95
7392008.02.06 09:00close3893.201.95970.00000.000025.6011331.55
7402008.02.06 09:00close3883.151.95970.00000.000025.2011356.75
7412008.02.06 09:00close3873.101.95970.00000.000021.7011378.45
7422008.02.06 09:00close3863.051.95970.00000.000018.3011396.75
7432008.02.06 09:00close3853.001.95970.00000.000015.0011411.75
7442008.02.06 09:00close3842.951.95970.00000.000011.8011423.55
7452008.02.06 09:00close3832.901.95970.00000.00008.7011432.25
7462008.02.06 09:00close3822.851.95970.00000.00008.5511440.80
7472008.02.06 09:00close3812.801.95970.00000.00005.6011446.40
7482008.02.06 09:00close3802.751.95970.00000.00002.7511449.15
7492008.02.06 09:00close3792.701.95970.00000.00000.0011449.15
7502008.02.06 09:00close3782.651.95970.00000.0000-2.6511446.50
7512008.02.06 09:00close3772.601.95970.00000.0000-2.6011443.90
7522008.02.06 09:00close3762.551.95970.00000.0000-2.5511441.35
7532008.02.06 09:00close3752.501.95970.00000.0000-2.5011438.85
7542008.02.06 09:00close3742.451.95970.00000.0000-2.4511436.40
7552008.02.06 09:00close3732.401.95970.00000.0000-2.4011434.00
7562008.02.06 09:00close3722.351.95970.00000.0000-2.3511431.65
7572008.02.06 09:00close3712.301.95970.00000.0000-2.3011429.35
7582008.02.06 09:00close3702.251.95970.00000.0000-4.5011424.85
7592008.02.06 09:00close3692.201.95970.00000.0000-6.6011418.25
7602008.02.06 09:00close3682.151.95970.00000.0000-6.4511411.80
7612008.02.06 09:00close3672.101.95970.00000.0000-8.4011403.40
7622008.02.06 09:00close3662.051.95970.00000.0000-10.2511393.15
7632008.02.06 09:00close3652.001.95970.00000.0000-10.0011383.15
7642008.02.06 09:00close3641.951.95970.00000.0000-11.7011371.45
7652008.02.06 09:00close3631.901.95970.00000.0000-13.3011358.15
7662008.02.06 09:00close3621.851.95970.00000.0000-12.9511345.20
7672008.02.06 09:00close3611.801.95970.00000.0000-14.4011330.80
7682008.02.06 09:00close3601.751.95970.00000.0000-15.7511315.05
7692008.02.06 09:00close3591.701.95970.00000.0000-15.3011299.75
7702008.02.06 09:00close3581.651.95970.00000.0000-16.5011283.25
7712008.02.06 09:00close3571.601.95970.00000.0000-17.6011265.65
7722008.02.06 09:00close3561.551.95970.00000.0000-17.0511248.60
7732008.02.06 09:00close3551.501.95970.00000.0000-18.0011230.60
7742008.02.06 09:00close3541.451.95970.00000.0000-18.8511211.75
7752008.02.06 09:00close3531.401.95970.00000.0000-18.2011193.55
7762008.02.06 09:00close3521.351.95970.00000.0000-18.9011174.65
7772008.02.06 09:00close3511.301.95970.00000.0000-19.5011155.15
7782008.02.06 09:00close3501.251.95970.00000.0000-18.7511136.40
7792008.02.06 09:00close3491.201.95970.00000.0000-19.2011117.20
7802008.02.06 09:00close3481.151.95970.00000.0000-18.4011098.80
7812008.02.06 09:00close3471.101.95970.00000.0000-17.6011081.20
7822008.02.06 09:00close3461.051.95970.00000.0000-16.8011064.40
7832008.02.06 09:00close3451.001.95970.00000.0000-16.0011048.40
7842008.02.06 09:00close3440.951.95970.00000.0000-15.2011033.20
7852008.02.06 09:00close3430.901.95970.00000.0000-14.4011018.80
7862008.02.06 09:00close3420.851.95970.00000.0000-13.6011005.20
7872008.02.06 09:00close3410.801.95970.00000.0000-13.6010991.60
7882008.02.06 09:00close3400.751.95970.00000.0000-13.5010978.10
7892008.02.06 09:00close3390.701.95970.00000.0000-12.6010965.50
7902008.02.06 09:00close3380.651.95970.00000.0000-12.3510953.15
7912008.02.06 09:00close3370.601.95970.00000.0000-12.0010941.15
7922008.02.06 09:00close3360.551.95970.00000.0000-11.0010930.15
7932008.02.06 09:00close3350.501.95970.00000.0000-10.5010919.65
7942008.02.06 09:00close3340.451.95970.00000.0000-9.9010909.75
7952008.02.06 09:00close3330.401.95970.00000.0000-8.8010900.95
7962008.02.06 09:00close3320.351.95970.00000.0000-8.0510892.90
7972008.02.06 09:00close3310.301.95970.00000.0000-7.2010885.70
7982008.02.06 09:00close3300.251.95970.00000.0000-6.0010879.70
7992008.02.06 09:00close3290.201.95970.00000.0000-5.0010874.70
8002008.02.06 09:00close3280.151.95970.00000.0000-4.2010870.50
8012008.02.06 09:00close3270.101.95970.00000.0000-2.8010867.70
8022008.02.06 09:00close3260.051.95970.00000.0000-1.4010866.30
8032008.02.07 06:19sell4020.051.96210.00000.0000
8042008.02.07 06:19sell4030.101.96220.00000.0000
8052008.02.07 06:20sell4040.151.96220.00000.0000
8062008.02.07 06:20sell4050.201.96220.00000.0000
8072008.02.07 06:20sell4060.251.96220.00000.0000
8082008.02.07 07:49buy4070.051.95790.00000.0000
8092008.02.07 07:50buy4080.101.95780.00000.0000
8102008.02.07 07:50buy4090.151.95780.00000.0000
8112008.02.07 07:50buy4100.201.95780.00000.0000
8122008.02.07 08:08buy4110.251.95740.00000.0000
8132008.02.07 08:08buy4120.301.95740.00000.0000
8142008.02.07 08:09buy4130.351.95740.00000.0000
8152008.02.07 08:09buy4140.401.95740.00000.0000
8162008.02.07 08:09buy4150.451.95730.00000.0000
8172008.02.07 08:09buy4160.501.95730.00000.0000
8182008.02.07 08:09buy4170.551.95730.00000.0000
8192008.02.07 08:09buy4180.601.95720.00000.0000
8202008.02.07 08:09buy4190.651.95720.00000.0000
8212008.02.07 08:09buy4200.701.95720.00000.0000
8222008.02.07 08:10buy4210.751.95720.00000.0000
8232008.02.07 08:10buy4220.801.95720.00000.0000
8242008.02.07 08:10buy4230.851.95720.00000.0000
8252008.02.07 08:10buy4240.901.95720.00000.0000
8262008.02.07 08:10buy4250.951.95720.00000.0000
8272008.02.07 08:10buy4261.001.95720.00000.0000
8282008.02.07 08:10buy4271.051.95720.00000.0000
8292008.02.07 08:10buy4281.101.95720.00000.0000
8302008.02.07 08:10buy4291.151.95720.00000.0000
8312008.02.07 08:10buy4301.201.95720.00000.0000
8322008.02.07 08:11buy4311.251.95720.00000.0000
8332008.02.07 08:11buy4321.301.95720.00000.0000
8342008.02.07 08:12buy4331.351.95720.00000.0000
8352008.02.07 08:13buy4341.401.95720.00000.0000
8362008.02.07 08:13buy4351.451.95720.00000.0000
8372008.02.07 08:13buy4361.501.95720.00000.0000
8382008.02.07 08:13buy4371.551.95710.00000.0000
8392008.02.07 08:13buy4381.601.95710.00000.0000
8402008.02.07 08:13buy4391.651.95710.00000.0000
8412008.02.07 08:13buy4401.701.95710.00000.0000
8422008.02.07 08:13buy4411.751.95700.00000.0000
8432008.02.07 08:13buy4421.801.95700.00000.0000
8442008.02.07 08:13buy4431.851.95700.00000.0000
8452008.02.07 08:14buy4441.901.95700.00000.0000
8462008.02.07 08:14buy4451.951.95690.00000.0000
8472008.02.07 08:14buy4462.001.95690.00000.0000
8482008.02.07 08:14buy4472.051.95690.00000.0000
8492008.02.07 08:14buy4482.101.95690.00000.0000
8502008.02.07 08:14buy4492.151.95680.00000.0000
8512008.02.07 08:14buy4502.201.95680.00000.0000
8522008.02.07 08:14buy4512.251.95680.00000.0000
8532008.02.07 08:15buy4522.301.95680.00000.0000
8542008.02.07 08:15buy4532.351.95680.00000.0000
8552008.02.07 08:15buy4542.401.95680.00000.0000
8562008.02.07 08:15buy4552.451.95680.00000.0000
8572008.02.07 08:15buy4562.501.95680.00000.0000
8582008.02.07 08:15buy4572.551.95680.00000.0000
8592008.02.07 08:15buy4582.601.95680.00000.0000
8602008.02.07 08:15buy4592.651.95680.00000.0000
8612008.02.07 08:15buy4602.701.95680.00000.0000
8622008.02.07 08:15buy4612.751.95680.00000.0000
8632008.02.07 08:16buy4622.801.95680.00000.0000
8642008.02.07 08:16buy4632.851.95680.00000.0000
8652008.02.07 08:16buy4642.901.95680.00000.0000
8662008.02.07 08:16buy4652.951.95680.00000.0000
8672008.02.07 08:16buy4663.001.95680.00000.0000
8682008.02.07 08:16buy4673.051.95680.00000.0000
8692008.02.07 08:16buy4683.101.95680.00000.0000
8702008.02.07 08:16buy4693.151.95680.00000.0000
8712008.02.07 08:16buy4703.201.95680.00000.0000
8722008.02.07 08:16buy4713.251.95680.00000.0000
8732008.02.07 08:17buy4723.301.95680.00000.0000
8742008.02.07 08:17buy4733.351.95680.00000.0000
8752008.02.07 08:17buy4743.401.95680.00000.0000
8762008.02.07 08:17buy4753.451.95680.00000.0000
8772008.02.07 08:17buy4763.501.95680.00000.0000
8782008.02.07 08:17buy4773.551.95680.00000.0000
8792008.02.07 08:17buy4783.601.95680.00000.0000
8802008.02.07 08:17buy4793.651.95670.00000.0000
8812008.02.07 08:17buy4803.701.95670.00000.0000
8822008.02.07 08:18buy4813.751.95670.00000.0000
8832008.02.07 08:18buy4823.801.95660.00000.0000
8842008.02.07 08:18buy4833.851.95660.00000.0000
8852008.02.07 08:18buy4843.901.95660.00000.0000
8862008.02.07 08:18buy4853.951.95650.00000.0000
8872008.02.07 08:18buy4864.001.95650.00000.0000
8882008.02.07 08:18buy4874.051.95650.00000.0000
8892008.02.07 08:18buy4884.101.95640.00000.0000
8902008.02.07 08:18buy4894.151.95640.00000.0000
8912008.02.07 08:19buy4904.201.95640.00000.0000
8922008.02.07 08:19buy4914.251.95630.00000.0000
8932008.02.07 08:30close4914.251.95710.00000.000034.0010900.30
8942008.02.07 08:30close4904.201.95710.00000.000029.4010929.70
8952008.02.07 08:30close4894.151.95710.00000.000029.0510958.75
8962008.02.07 08:30close4884.101.95710.00000.000028.7010987.45
8972008.02.07 08:30close4874.051.95710.00000.000024.3011011.75
8982008.02.07 08:30close4864.001.95710.00000.000024.0011035.75
8992008.02.07 08:30close4853.951.95710.00000.000023.7011059.45
9002008.02.07 08:30close4843.901.95710.00000.000019.5011078.95
9012008.02.07 08:30close4833.851.95710.00000.000019.2511098.20
9022008.02.07 08:30close4823.801.95710.00000.000019.0011117.20
9032008.02.07 08:30close4813.751.95710.00000.000015.0011132.20
9042008.02.07 08:30close4803.701.95710.00000.000014.8011147.00
9052008.02.07 08:30close4793.651.95710.00000.000014.6011161.60
9062008.02.07 08:30close4783.601.95710.00000.000010.8011172.40
9072008.02.07 08:30close4773.551.95710.00000.000010.6511183.05
9082008.02.07 08:30close4763.501.95710.00000.000010.5011193.55
9092008.02.07 08:30close4753.451.95710.00000.000010.3511203.90
9102008.02.07 08:30close4743.401.95710.00000.000010.2011214.10
9112008.02.07 08:30close4733.351.95710.00000.000010.0511224.15
9122008.02.07 08:30close4723.301.95710.00000.00009.9011234.05
9132008.02.07 08:30close4713.251.95710.00000.00009.7511243.80
9142008.02.07 08:30close4703.201.95710.00000.00009.6011253.40
9152008.02.07 08:30close4693.151.95710.00000.00009.4511262.85
9162008.02.07 08:30close4683.101.95710.00000.00009.3011272.15
9172008.02.07 08:30close4673.051.95710.00000.00009.1511281.30
9182008.02.07 08:30close4663.001.95710.00000.00009.0011290.30
9192008.02.07 08:30close4652.951.95710.00000.00008.8511299.15
9202008.02.07 08:30close4642.901.95710.00000.00008.7011307.85
9212008.02.07 08:30close4632.851.95710.00000.00008.5511316.40
9222008.02.07 08:30close4622.801.95710.00000.00008.4011324.80
9232008.02.07 08:30close4612.751.95710.00000.00008.2511333.05
9242008.02.07 08:30close4602.701.95710.00000.00008.1011341.15
9252008.02.07 08:30close4592.651.95710.00000.00007.9511349.10
9262008.02.07 08:30close4582.601.95710.00000.00007.8011356.90
9272008.02.07 08:30close4572.551.95710.00000.00007.6511364.55
9282008.02.07 08:30close4562.501.95710.00000.00007.5011372.05
9292008.02.07 08:30close4552.451.95710.00000.00007.3511379.40
9302008.02.07 08:30close4542.401.95710.00000.00007.2011386.60
9312008.02.07 08:30close4532.351.95710.00000.00007.0511393.65
9322008.02.07 08:30close4522.301.95710.00000.00006.9011400.55
9332008.02.07 08:30close4512.251.95710.00000.00006.7511407.30
9342008.02.07 08:30close4502.201.95710.00000.00006.6011413.90
9352008.02.07 08:30close4492.151.95710.00000.00006.4511420.35
9362008.02.07 08:30close4482.101.95710.00000.00004.2011424.55
9372008.02.07 08:30close4472.051.95710.00000.00004.1011428.65
9382008.02.07 08:30close4462.001.95710.00000.00004.0011432.65
9392008.02.07 08:30close4451.951.95710.00000.00003.9011436.55
9402008.02.07 08:30close4441.901.95710.00000.00001.9011438.45
9412008.02.07 08:30close4431.851.95710.00000.00001.8511440.30
9422008.02.07 08:30close4421.801.95710.00000.00001.8011442.10
9432008.02.07 08:30close4411.751.95710.00000.00001.7511443.85
9442008.02.07 08:30close4401.701.95710.00000.00000.0011443.85
9452008.02.07 08:30close4391.651.95710.00000.00000.0011443.85
9462008.02.07 08:30close4381.601.95710.00000.00000.0011443.85
9472008.02.07 08:30close4371.551.95710.00000.00000.0011443.85
9482008.02.07 08:30close4361.501.95710.00000.0000-1.5011442.35
9492008.02.07 08:30close4351.451.95710.00000.0000-1.4511440.90
9502008.02.07 08:30close4341.401.95710.00000.0000-1.4011439.50
9512008.02.07 08:30close4331.351.95710.00000.0000-1.3511438.15
9522008.02.07 08:30close4321.301.95710.00000.0000-1.3011436.85
9532008.02.07 08:30close4311.251.95710.00000.0000-1.2511435.60
9542008.02.07 08:30close4301.201.95710.00000.0000-1.2011434.40
9552008.02.07 08:30close4291.151.95710.00000.0000-1.1511433.25
9562008.02.07 08:30close4281.101.95710.00000.0000-1.1011432.15
9572008.02.07 08:30close4271.051.95710.00000.0000-1.0511431.10
9582008.02.07 08:30close4261.001.95710.00000.0000-1.0011430.10
9592008.02.07 08:30close4250.951.95710.00000.0000-0.9511429.15
9602008.02.07 08:30close4240.901.95710.00000.0000-0.9011428.25
9612008.02.07 08:30close4230.851.95710.00000.0000-0.8511427.40
9622008.02.07 08:30close4220.801.95710.00000.0000-0.8011426.60
9632008.02.07 08:30close4210.751.95710.00000.0000-0.7511425.85
9642008.02.07 08:30close4200.701.95710.00000.0000-0.7011425.15
9652008.02.07 08:30close4190.651.95710.00000.0000-0.6511424.50
9662008.02.07 08:30close4180.601.95710.00000.0000-0.6011423.90
9672008.02.07 08:30close4170.551.95710.00000.0000-1.1011422.80
9682008.02.07 08:30close4160.501.95710.00000.0000-1.0011421.80
9692008.02.07 08:30close4150.451.95710.00000.0000-0.9011420.90
9702008.02.07 08:30close4140.401.95710.00000.0000-1.2011419.70
9712008.02.07 08:30close4130.351.95710.00000.0000-1.0511418.65
9722008.02.07 08:30close4120.301.95710.00000.0000-0.9011417.75
9732008.02.07 08:30close4110.251.95710.00000.0000-0.7511417.00
9742008.02.07 08:30close4100.201.95710.00000.0000-1.4011415.60
9752008.02.07 08:30close4090.151.95710.00000.0000-1.0511414.55
9762008.02.07 08:30close4080.101.95710.00000.0000-0.7011413.85
9772008.02.07 08:30close4070.051.95710.00000.0000-0.4011413.45
9782008.02.07 08:30close4060.251.95750.00000.000011.7511425.20
9792008.02.07 08:30close4050.201.95750.00000.00009.4011434.60
9802008.02.07 08:30close4040.151.95750.00000.00007.0511441.65
9812008.02.07 08:30close4030.101.95750.00000.00004.7011446.35
9822008.02.07 08:30close4020.051.95750.00000.00002.3011448.65
9832008.02.07 08:55buy4920.061.95690.00000.0000
9842008.02.07 08:55buy4930.121.95690.00000.0000
9852008.02.07 08:55buy4940.181.95680.00000.0000
9862008.02.07 08:56buy4950.241.95680.00000.0000
9872008.02.07 08:56buy4960.301.95670.00000.0000
9882008.02.07 08:56buy4970.361.95670.00000.0000
9892008.02.11 07:38buy4980.421.94430.00000.0000
9902008.02.11 07:38buy4990.481.94430.00000.0000
9912008.02.11 07:38buy5000.541.94430.00000.0000
9922008.02.11 07:38buy5010.601.94420.00000.0000
9932008.02.11 07:38buy5020.661.94420.00000.0000
9942008.02.11 07:38buy5030.721.94420.00000.0000
9952008.02.11 07:38buy5040.781.94410.00000.0000
9962008.02.11 07:38buy5050.841.94410.00000.0000
9972008.02.11 07:39buy5060.901.94410.00000.0000
9982008.02.11 07:39buy5070.961.94400.00000.0000
9992008.02.11 07:39buy5081.021.94400.00000.0000
10002008.02.11 07:40buy5091.081.94400.00000.0000
10012008.02.11 07:40buy5101.141.94400.00000.0000
10022008.02.11 07:40buy5111.201.94400.00000.0000
10032008.02.11 07:40buy5121.261.94400.00000.0000
10042008.02.11 07:40buy5131.321.94400.00000.0000
10052008.02.11 07:40buy5141.381.94400.00000.0000
10062008.02.11 07:40buy5151.441.94400.00000.0000
10072008.02.11 07:40buy5161.501.94400.00000.0000
10082008.02.11 07:40buy5171.561.94400.00000.0000
10092008.02.11 07:40buy5181.621.94400.00000.0000
10102008.02.11 07:40buy5191.681.94400.00000.0000
10112008.02.11 07:40buy5201.741.94400.00000.0000
10122008.02.11 07:40buy5211.801.94400.00000.0000
10132008.02.11 07:42buy5221.861.94400.00000.0000
10142008.02.11 07:42buy5231.921.94400.00000.0000
10152008.02.11 07:42buy5241.981.94400.00000.0000
10162008.02.11 07:42buy5252.041.94400.00000.0000
10172008.02.11 07:43buy5262.101.94390.00000.0000
10182008.02.11 07:43buy5272.161.94390.00000.0000
10192008.02.11 07:43buy5282.221.94390.00000.0000
10202008.02.11 07:43buy5292.281.94380.00000.0000
10212008.02.11 07:43buy5302.341.94380.00000.0000
10222008.02.11 07:43buy5312.401.94380.00000.0000
10232008.02.11 07:43buy5322.461.94370.00000.0000
10242008.02.11 07:43buy5332.521.94370.00000.0000
10252008.02.11 07:43buy5342.581.94370.00000.0000
10262008.02.11 07:43buy5352.641.94360.00000.0000
10272008.02.11 07:43buy5362.701.94360.00000.0000
10282008.02.11 07:43buy5372.761.94360.00000.0000
10292008.02.11 07:43buy5382.821.94360.00000.0000
10302008.02.11 07:43buy5392.881.94350.00000.0000
10312008.02.11 07:43buy5402.941.94350.00000.0000
10322008.02.11 07:44buy5413.001.94350.00000.0000
10332008.02.11 07:44buy5423.061.94340.00000.0000
10342008.02.11 07:44buy5433.121.94340.00000.0000
10352008.02.11 07:45buy5443.181.94340.00000.0000
10362008.02.11 07:45buy5453.241.94340.00000.0000
10372008.02.11 07:45buy5463.301.94340.00000.0000
10382008.02.11 07:45buy5473.361.94340.00000.0000
10392008.02.11 07:45buy5483.421.94340.00000.0000
10402008.02.11 07:45buy5493.481.94340.00000.0000
10412008.02.11 07:45buy5503.541.94340.00000.0000
10422008.02.11 07:45buy5513.601.94340.00000.0000
10432008.02.11 07:45buy5523.661.94340.00000.0000
10442008.02.11 07:45buy5533.721.94340.00000.0000
10452008.02.11 07:45buy5543.781.94340.00000.0000
10462008.02.11 07:45buy5553.841.94340.00000.0000
10472008.02.11 07:45buy5563.901.94340.00000.0000
10482008.02.11 07:45buy5573.961.94340.00000.0000
10492008.02.11 07:47buy5584.021.94340.00000.0000
10502008.02.11 07:47buy5594.081.94340.00000.0000
10512008.02.11 07:47buy5604.141.94340.00000.0000
10522008.02.11 07:47buy5614.201.94330.00000.0000
10532008.02.11 07:47buy5624.261.94330.00000.0000
10542008.02.11 07:48buy5634.321.94320.00000.0000
10552008.02.11 07:48buy5644.381.94320.00000.0000
10562008.02.11 07:48buy5654.441.94310.00000.0000
10572008.02.11 07:48buy5664.501.94310.00000.0000
10582008.02.11 07:48buy5674.561.94310.00000.0000
10592008.02.11 07:48buy5684.621.94300.00000.0000
10602008.02.11 07:48buy5694.681.94300.00000.0000
10612008.02.11 07:48buy5704.741.94300.00000.0000
10622008.02.11 08:00close5704.741.94410.00000.000052.1411500.79
10632008.02.11 08:00close5694.681.94410.00000.000051.4811552.27
10642008.02.11 08:00close5684.621.94410.00000.000050.8211603.09
10652008.02.11 08:00close5674.561.94410.00000.000045.6011648.69
10662008.02.11 08:00close5664.501.94410.00000.000045.0011693.69
10672008.02.11 08:00close5654.441.94410.00000.000044.4011738.09
10682008.02.11 08:00close5644.381.94410.00000.000039.4211777.51
10692008.02.11 08:00close5634.321.94410.00000.000038.8811816.39
10702008.02.11 08:00close5624.261.94410.00000.000034.0811850.47
10712008.02.11 08:00close5614.201.94410.00000.000033.6011884.07
10722008.02.11 08:00close5604.141.94410.00000.000028.9811913.05
10732008.02.11 08:00close5594.081.94410.00000.000028.5611941.61
10742008.02.11 08:00close5584.021.94410.00000.000028.1411969.75
10752008.02.11 08:00close5573.961.94410.00000.000027.7211997.47
10762008.02.11 08:00close5563.901.94410.00000.000027.3012024.77
10772008.02.11 08:00close5553.841.94410.00000.000026.8812051.65
10782008.02.11 08:00close5543.781.94410.00000.000026.4612078.11
10792008.02.11 08:00close5533.721.94410.00000.000026.0412104.15
10802008.02.11 08:00close5523.661.94410.00000.000025.6212129.77
10812008.02.11 08:00close5513.601.94410.00000.000025.2012154.97
10822008.02.11 08:00close5503.541.94410.00000.000024.7812179.75
10832008.02.11 08:00close5493.481.94410.00000.000024.3612204.11
10842008.02.11 08:00close5483.421.94410.00000.000023.9412228.05
10852008.02.11 08:00close5473.361.94410.00000.000023.5212251.57
10862008.02.11 08:00close5463.301.94410.00000.000023.1012274.67
10872008.02.11 08:00close5453.241.94410.00000.000022.6812297.35
10882008.02.11 08:00close5443.181.94410.00000.000022.2612319.61
10892008.02.11 08:00close5433.121.94410.00000.000021.8412341.45
10902008.02.11 08:00close5423.061.94410.00000.000021.4212362.87
10912008.02.11 08:00close5413.001.94410.00000.000018.0012380.87
10922008.02.11 08:00close5402.941.94410.00000.000017.6412398.51
10932008.02.11 08:00close5392.881.94410.00000.000017.2812415.79
10942008.02.11 08:00close5382.821.94410.00000.000014.1012429.89
10952008.02.11 08:00close5372.761.94410.00000.000013.8012443.69
10962008.02.11 08:00close5362.701.94410.00000.000013.5012457.19
10972008.02.11 08:00close5352.641.94410.00000.000013.2012470.39
10982008.02.11 08:00close5342.581.94410.00000.000010.3212480.71
10992008.02.11 08:00close5332.521.94410.00000.000010.0812490.79
11002008.02.11 08:00close5322.461.94410.00000.00009.8412500.63
11012008.02.11 08:00close5312.401.94410.00000.00007.2012507.83
11022008.02.11 08:00close5302.341.94410.00000.00007.0212514.85
11032008.02.11 08:00close5292.281.94410.00000.00006.8412521.69
11042008.02.11 08:00close5282.221.94410.00000.00004.4412526.13
11052008.02.11 08:00close5272.161.94410.00000.00004.3212530.45
11062008.02.11 08:00close5262.101.94410.00000.00004.2012534.65
11072008.02.11 08:00close5252.041.94410.00000.00002.0412536.69
11082008.02.11 08:00close5241.981.94410.00000.00001.9812538.67
11092008.02.11 08:00close5231.921.94410.00000.00001.9212540.59
11102008.02.11 08:00close5221.861.94410.00000.00001.8612542.45
11112008.02.11 08:00close5211.801.94410.00000.00001.8012544.25
11122008.02.11 08:00close5201.741.94410.00000.00001.7412545.99
11132008.02.11 08:00close5191.681.94410.00000.00001.6812547.67
11142008.02.11 08:00close5181.621.94410.00000.00001.6212549.29
11152008.02.11 08:00close5171.561.94410.00000.00001.5612550.85
11162008.02.11 08:00close5161.501.94410.00000.00001.5012552.35
11172008.02.11 08:00close5151.441.94410.00000.00001.4412553.79
11182008.02.11 08:00close5141.381.94410.00000.00001.3812555.17
11192008.02.11 08:00close5131.321.94410.00000.00001.3212556.49
11202008.02.11 08:00close5121.261.94410.00000.00001.2612557.75
11212008.02.11 08:00close5111.201.94410.00000.00001.2012558.95
11222008.02.11 08:00close5101.141.94410.00000.00001.1412560.09
11232008.02.11 08:00close5091.081.94410.00000.00001.0812561.17
11242008.02.11 08:00close5081.021.94410.00000.00001.0212562.19
11252008.02.11 08:00close5070.961.94410.00000.00000.9612563.15
11262008.02.11 08:00close5060.901.94410.00000.00000.0012563.15
11272008.02.11 08:00close5050.841.94410.00000.00000.0012563.15
11282008.02.11 08:00close5040.781.94410.00000.00000.0012563.15
11292008.02.11 08:00close5030.721.94410.00000.0000-0.7212562.43
11302008.02.11 08:00close5020.661.94410.00000.0000-0.6612561.77
11312008.02.11 08:00close5010.601.94410.00000.0000-0.6012561.17
11322008.02.11 08:00close5000.541.94410.00000.0000-1.0812560.09
11332008.02.11 08:00close4990.481.94410.00000.0000-0.9612559.13
11342008.02.11 08:00close4980.421.94410.00000.0000-0.8412558.29
11352008.02.11 08:00close4970.361.94410.00000.0000-45.2212513.07
11362008.02.11 08:00close4960.301.94410.00000.0000-37.6912475.38
11372008.02.11 08:00close4950.241.94410.00000.0000-30.3912444.99
11382008.02.11 08:00close4940.181.94410.00000.0000-22.7912422.20
11392008.02.11 08:00close4930.121.94410.00000.0000-15.3112406.89
11402008.02.11 08:00close4920.061.94410.00000.0000-7.6612399.23
11412008.02.11 08:01buy5710.061.94380.00000.0000
11422008.02.11 08:01buy5720.121.94380.00000.0000
11432008.02.11 08:01buy5730.181.94370.00000.0000
11442008.02.11 08:01buy5740.241.94370.00000.0000
11452008.02.11 08:01buy5750.301.94360.00000.0000
11462008.02.11 08:01buy5760.361.94360.00000.0000
11472008.02.11 08:01buy5770.421.94350.00000.0000
11482008.02.11 08:02buy5780.481.94350.00000.0000
11492008.02.11 08:02buy5790.541.94340.00000.0000
11502008.02.11 08:02buy5800.601.94330.00000.0000
11512008.02.11 08:02buy5810.661.94330.00000.0000
11522008.02.11 08:02buy5820.721.94320.00000.0000
11532008.02.11 08:02buy5830.781.94320.00000.0000
11542008.02.11 08:02buy5840.841.94310.00000.0000
11552008.02.11 08:03buy5850.901.94310.00000.0000
11562008.02.11 08:03buy5860.961.94310.00000.0000
11572008.02.11 08:03buy5871.021.94310.00000.0000
11582008.02.11 08:03buy5881.081.94310.00000.0000
11592008.02.11 08:03buy5891.141.94310.00000.0000
11602008.02.11 08:03buy5901.201.94310.00000.0000
11612008.02.11 08:03buy5911.261.94310.00000.0000
11622008.02.11 08:04buy5921.321.94310.00000.0000
11632008.02.11 08:07buy5931.381.94310.00000.0000
11642008.02.11 08:07buy5941.441.94310.00000.0000
11652008.02.11 08:07buy5951.501.94300.00000.0000
11662008.02.11 08:07buy5961.561.94290.00000.0000
11672008.02.11 08:07buy5971.621.94290.00000.0000
11682008.02.11 08:07buy5981.681.94280.00000.0000
11692008.02.11 08:07buy5991.741.94280.00000.0000
11702008.02.11 08:08buy6001.801.94270.00000.0000
11712008.02.11 08:08buy6011.861.94270.00000.0000
11722008.02.11 08:08buy6021.921.94260.00000.0000
11732008.02.11 08:08buy6031.981.94260.00000.0000
11742008.02.11 08:08buy6042.041.94250.00000.0000
11752008.02.11 08:08buy6052.101.94250.00000.0000
11762008.02.11 08:08buy6062.161.94240.00000.0000
11772008.02.11 08:08buy6072.221.94240.00000.0000
11782008.02.11 08:08buy6082.281.94230.00000.0000
11792008.02.11 08:08buy6092.341.94230.00000.0000
11802008.02.11 08:09buy6102.401.94220.00000.0000
11812008.02.11 08:09buy6112.461.94220.00000.0000
11822008.02.11 08:09buy6122.521.94210.00000.0000
11832008.02.11 08:09buy6132.581.94210.00000.0000
11842008.02.11 08:09buy6142.641.94200.00000.0000
11852008.02.11 08:10buy6152.701.94200.00000.0000
11862008.02.11 08:10buy6162.761.94200.00000.0000
11872008.02.11 08:10buy6172.821.94200.00000.0000
11882008.02.11 08:10buy6182.881.94200.00000.0000
11892008.02.11 08:10buy6192.941.94200.00000.0000
11902008.02.11 08:10buy6203.001.94200.00000.0000
11912008.02.11 08:10buy6213.061.94200.00000.0000
11922008.02.11 08:10buy6223.121.94200.00000.0000
11932008.02.11 08:13buy6233.181.94200.00000.0000
11942008.02.11 08:13buy6243.241.94200.00000.0000
11952008.02.11 08:13buy6253.301.94190.00000.0000
11962008.02.11 08:14buy6263.361.94180.00000.0000
11972008.02.11 08:14buy6273.421.94180.00000.0000
11982008.02.11 08:14buy6283.481.94170.00000.0000
11992008.02.11 08:14buy6293.541.94160.00000.0000
12002008.02.11 08:14buy6303.601.94160.00000.0000
12012008.02.11 08:14buy6313.661.94150.00000.0000
12022008.02.11 08:14buy6323.721.94140.00000.0000
12032008.02.11 08:14buy6333.781.94140.00000.0000
12042008.02.11 08:14buy6343.841.94130.00000.0000
12052008.02.11 08:14buy6353.901.94120.00000.0000
12062008.02.11 08:15buy6363.961.94120.00000.0000
12072008.02.11 08:15buy6374.021.94110.00000.0000
12082008.02.11 08:15buy6384.081.94100.00000.0000
12092008.02.11 08:15buy6394.141.94100.00000.0000
12102008.02.11 08:15buy6404.201.94090.00000.0000
12112008.02.11 08:15buy6414.261.94080.00000.0000
12122008.02.11 08:15buy6424.321.94080.00000.0000
12132008.02.11 08:15buy6434.381.94070.00000.0000
12142008.02.11 08:15buy6444.441.94060.00000.0000
12152008.02.11 08:16buy6454.501.94060.00000.0000
12162008.02.11 08:16buy6464.561.94050.00000.0000
12172008.02.11 08:16buy6474.621.94050.00000.0000
12182008.02.11 08:16buy6484.681.94050.00000.0000
12192008.02.11 08:38close6484.681.94180.00000.000060.8412460.07
12202008.02.11 08:38close6474.621.94180.00000.000060.0612520.13
12212008.02.11 08:38close6464.561.94180.00000.000059.2812579.41
12222008.02.11 08:38close6454.501.94180.00000.000054.0012633.41
12232008.02.11 08:38close6444.441.94180.00000.000053.2812686.69
12242008.02.11 08:38close6434.381.94180.00000.000048.1812734.87
12252008.02.11 08:38close6424.321.94180.00000.000043.2012778.07
12262008.02.11 08:38close6414.261.94180.00000.000042.6012820.67
12272008.02.11 08:38close6404.201.94180.00000.000037.8012858.47
12282008.02.11 08:38close6394.141.94180.00000.000033.1212891.59
12292008.02.11 08:38close6384.081.94180.00000.000032.6412924.23
12302008.02.11 08:38close6374.021.94180.00000.000028.1412952.37
12312008.02.11 08:38close6363.961.94180.00000.000023.7612976.13
12322008.02.11 08:38close6353.901.94180.00000.000023.4012999.53
12332008.02.11 08:38close6343.841.94180.00000.000019.2013018.73
12342008.02.11 08:38close6333.781.94180.00000.000015.1213033.85
12352008.02.11 08:38close6323.721.94180.00000.000014.8813048.73
12362008.02.11 08:38close6313.661.94180.00000.000010.9813059.71
12372008.02.11 08:38close6303.601.94180.00000.00007.2013066.91
12382008.02.11 08:38close6293.541.94180.00000.00007.0813073.99
12392008.02.11 08:38close6283.481.94180.00000.00003.4813077.47
12402008.02.11 08:38close6273.421.94180.00000.00000.0013077.47
12412008.02.11 08:38close6263.361.94180.00000.00000.0013077.47
12422008.02.11 08:38close6253.301.94180.00000.0000-3.3013074.17
12432008.02.11 08:38close6243.241.94180.00000.0000-6.4813067.69
12442008.02.11 08:38close6233.181.94180.00000.0000-6.3613061.33
12452008.02.11 08:38close6223.121.94180.00000.0000-6.2413055.09
12462008.02.11 08:38close6213.061.94180.00000.0000-6.1213048.97
12472008.02.11 08:38close6203.001.94180.00000.0000-6.0013042.97
12482008.02.11 08:38close6192.941.94180.00000.0000-5.8813037.09
12492008.02.11 08:38close6182.881.94180.00000.0000-5.7613031.33
12502008.02.11 08:38close6172.821.94180.00000.0000-5.6413025.69
12512008.02.11 08:38close6162.761.94180.00000.0000-5.5213020.17
12522008.02.11 08:38close6152.701.94180.00000.0000-5.4013014.77
12532008.02.11 08:38close6142.641.94180.00000.0000-5.2813009.49
12542008.02.11 08:38close6132.581.94180.00000.0000-7.7413001.75
12552008.02.11 08:38close6122.521.94180.00000.0000-7.5612994.19
12562008.02.11 08:38close6112.461.94180.00000.0000-9.8412984.35
12572008.02.11 08:38close6102.401.94180.00000.0000-9.6012974.75
12582008.02.11 08:38close6092.341.94180.00000.0000-11.7012963.05
12592008.02.11 08:38close6082.281.94180.00000.0000-11.4012951.65
12602008.02.11 08:38close6072.221.94180.00000.0000-13.3212938.33
12612008.02.11 08:38close6062.161.94180.00000.0000-12.9612925.37
12622008.02.11 08:38close6052.101.94180.00000.0000-14.7012910.67
12632008.02.11 08:38close6042.041.94180.00000.0000-14.2812896.39
12642008.02.11 08:38close6031.981.94180.00000.0000-15.8412880.55
12652008.02.11 08:38close6021.921.94180.00000.0000-15.3612865.19
12662008.02.11 08:38close6011.861.94180.00000.0000-16.7412848.45
12672008.02.11 08:38close6001.801.94180.00000.0000-16.2012832.25
12682008.02.11 08:38close5991.741.94180.00000.0000-17.4012814.85
12692008.02.11 08:38close5981.681.94180.00000.0000-16.8012798.05
12702008.02.11 08:38close5971.621.94180.00000.0000-17.8212780.23
12712008.02.11 08:38close5961.561.94180.00000.0000-17.1612763.07
12722008.02.11 08:38close5951.501.94180.00000.0000-18.0012745.07
12732008.02.11 08:38close5941.441.94180.00000.0000-18.7212726.35
12742008.02.11 08:38close5931.381.94180.00000.0000-17.9412708.41
12752008.02.11 08:38close5921.321.94180.00000.0000-17.1612691.25
12762008.02.11 08:38close5911.261.94180.00000.0000-16.3812674.87
12772008.02.11 08:38close5901.201.94180.00000.0000-15.6012659.27
12782008.02.11 08:38close5891.141.94180.00000.0000-14.8212644.45
12792008.02.11 08:38close5881.081.94180.00000.0000-14.0412630.41
12802008.02.11 08:38close5871.021.94180.00000.0000-13.2612617.15
12812008.02.11 08:38close5860.961.94180.00000.0000-12.4812604.67
12822008.02.11 08:38close5850.901.94180.00000.0000-11.7012592.97
12832008.02.11 08:38close5840.841.94180.00000.0000-10.9212582.05
12842008.02.11 08:38close5830.781.94180.00000.0000-10.9212571.13
12852008.02.11 08:38close5820.721.94180.00000.0000-10.0812561.05
12862008.02.11 08:38close5810.661.94180.00000.0000-9.9012551.15
12872008.02.11 08:38close5800.601.94180.00000.0000-9.0012542.15
12882008.02.11 08:38close5790.541.94180.00000.0000-8.6412533.51
12892008.02.11 08:38close5780.481.94180.00000.0000-8.1612525.35
12902008.02.11 08:38close5770.421.94180.00000.0000-7.1412518.21
12912008.02.11 08:38close5760.361.94180.00000.0000-6.4812511.73
12922008.02.11 08:38close5750.301.94180.00000.0000-5.4012506.33
12932008.02.11 08:38close5740.241.94180.00000.0000-4.5612501.77
12942008.02.11 08:38close5730.181.94180.00000.0000-3.4212498.35
12952008.02.11 08:38close5720.121.94180.00000.0000-2.4012495.95
12962008.02.11 08:38close5710.061.94180.00000.0000-1.2012494.75
12972008.02.12 05:49sell6490.061.95270.00000.0000
12982008.02.12 05:49sell6500.121.95270.00000.0000
12992008.02.12 05:50sell6510.181.95280.00000.0000
13002008.02.12 05:50sell6520.241.95280.00000.0000
13012008.02.12 05:50sell6530.301.95280.00000.0000
13022008.02.12 05:51sell6540.361.95280.00000.0000
13032008.02.12 07:48sell6550.421.95410.00000.0000
13042008.02.12 07:48sell6560.481.95410.00000.0000
13052008.02.12 07:48sell6570.541.95420.00000.0000
13062008.02.12 07:48sell6580.601.95420.00000.0000
13072008.02.12 07:48sell6590.661.95430.00000.0000
13082008.02.12 07:49sell6600.721.95440.00000.0000
13092008.02.12 07:49sell6610.781.95440.00000.0000
13102008.02.12 07:49sell6620.841.95450.00000.0000
13112008.02.12 07:49sell6630.901.95460.00000.0000
13122008.02.12 07:49sell6640.961.95460.00000.0000
13132008.02.12 07:49sell6651.021.95470.00000.0000
13142008.02.12 07:50sell6661.081.95470.00000.0000
13152008.02.12 07:50sell6671.141.95470.00000.0000
13162008.02.12 07:50sell6681.201.95470.00000.0000
13172008.02.12 08:01sell6691.261.95470.00000.0000
13182008.02.12 08:01sell6701.321.95480.00000.0000
13192008.02.12 08:01sell6711.381.95480.00000.0000
13202008.02.12 08:01sell6721.441.95490.00000.0000
13212008.02.12 08:01sell6731.501.95500.00000.0000
13222008.02.12 08:01sell6741.561.95510.00000.0000
13232008.02.12 08:01sell6751.621.95520.00000.0000
13242008.02.12 08:01sell6761.681.95520.00000.0000
13252008.02.12 08:02sell6771.741.95530.00000.0000
13262008.02.12 08:02sell6781.801.95530.00000.0000
13272008.02.12 08:02sell6791.861.95530.00000.0000
13282008.02.12 08:02sell6801.921.95530.00000.0000
13292008.02.12 08:02sell6811.981.95530.00000.0000
13302008.02.12 08:03sell6822.041.95530.00000.0000
13312008.02.12 08:03sell6832.101.95530.00000.0000
13322008.02.12 08:05sell6842.161.95530.00000.0000
13332008.02.12 08:05sell6852.221.95530.00000.0000
13342008.02.12 08:06sell6862.281.95530.00000.0000
13352008.02.12 08:06sell6872.341.95530.00000.0000
13362008.02.12 08:06sell6882.401.95540.00000.0000
13372008.02.12 08:06sell6892.461.95540.00000.0000
13382008.02.12 08:06sell6902.521.95540.00000.0000
13392008.02.12 08:06sell6912.581.95540.00000.0000
13402008.02.12 08:06sell6922.641.95550.00000.0000
13412008.02.12 08:06sell6932.701.95550.00000.0000
13422008.02.12 08:06sell6942.761.95550.00000.0000
13432008.02.12 08:07sell6952.821.95550.00000.0000
13442008.02.12 08:07sell6962.881.95550.00000.0000
13452008.02.12 08:07sell6972.941.95550.00000.0000
13462008.02.12 08:09close6972.941.95500.00000.000014.7012509.45
13472008.02.12 08:09close6962.881.95500.00000.000014.4012523.85
13482008.02.12 08:09close6952.821.95500.00000.000014.1012537.95
13492008.02.12 08:09close6942.761.95500.00000.000013.8012551.75
13502008.02.12 08:09close6932.701.95500.00000.000013.5012565.25
13512008.02.12 08:09close6922.641.95500.00000.000013.2012578.45
13522008.02.12 08:09close6912.581.95500.00000.000010.3212588.77
13532008.02.12 08:09close6902.521.95500.00000.000010.0812598.85
13542008.02.12 08:09close6892.461.95500.00000.00009.8412608.69
13552008.02.12 08:09close6882.401.95500.00000.00009.6012618.29
13562008.02.12 08:09close6872.341.95500.00000.00007.0212625.31
13572008.02.12 08:09close6862.281.95500.00000.00006.8412632.15
13582008.02.12 08:09close6852.221.95500.00000.00006.6612638.81
13592008.02.12 08:09close6842.161.95500.00000.00006.4812645.29
13602008.02.12 08:09close6832.101.95500.00000.00006.3012651.59
13612008.02.12 08:09close6822.041.95500.00000.00006.1212657.71
13622008.02.12 08:09close6811.981.95500.00000.00005.9412663.65
13632008.02.12 08:09close6801.921.95500.00000.00005.7612669.41
13642008.02.12 08:09close6791.861.95500.00000.00005.5812674.99
13652008.02.12 08:09close6781.801.95500.00000.00005.4012680.39
13662008.02.12 08:09close6771.741.95500.00000.00005.2212685.61
13672008.02.12 08:09close6761.681.95500.00000.00003.3612688.97
13682008.02.12 08:09close6751.621.95500.00000.00003.2412692.21
13692008.02.12 08:09close6741.561.95500.00000.00001.5612693.77
13702008.02.12 08:09close6731.501.95500.00000.00000.0012693.77
13712008.02.12 08:09close6721.441.95500.00000.0000-1.4412692.33
13722008.02.12 08:09close6711.381.95500.00000.0000-2.7612689.57
13732008.02.12 08:09close6701.321.95500.00000.0000-2.6412686.93
13742008.02.12 08:09close6691.261.95500.00000.0000-3.7812683.15
13752008.02.12 08:09close6681.201.95500.00000.0000-3.6012679.55
13762008.02.12 08:09close6671.141.95500.00000.0000-3.4212676.13
13772008.02.12 08:09close6661.081.95500.00000.0000-3.2412672.89
13782008.02.12 08:09close6651.021.95500.00000.0000-3.0612669.83
13792008.02.12 08:09close6640.961.95500.00000.0000-3.8412665.99
13802008.02.12 08:09close6630.901.95500.00000.0000-3.6012662.39
13812008.02.12 08:09close6620.841.95500.00000.0000-4.2012658.19
13822008.02.12 08:09close6610.781.95500.00000.0000-4.6812653.51
13832008.02.12 08:09close6600.721.95500.00000.0000-4.3212649.19
13842008.02.12 08:09close6590.661.95500.00000.0000-4.6212644.57
13852008.02.12 08:09close6580.601.95500.00000.0000-4.8012639.77
13862008.02.12 08:09close6570.541.95500.00000.0000-4.3212635.45
13872008.02.12 08:09close6560.481.95500.00000.0000-4.3212631.13
13882008.02.12 08:09close6550.421.95500.00000.0000-3.7812627.35
13892008.02.12 08:09close6540.361.95500.00000.0000-7.9212619.43
13902008.02.12 08:09close6530.301.95500.00000.0000-6.6012612.83
13912008.02.12 08:09close6520.241.95500.00000.0000-5.2812607.55
13922008.02.12 08:09close6510.181.95500.00000.0000-3.9612603.59
13932008.02.12 08:09close6500.121.95500.00000.0000-2.7612600.83
13942008.02.12 08:09close6490.061.95500.00000.0000-1.3812599.45
13952008.02.12 08:09sell6980.061.95460.00000.0000
13962008.02.12 08:10sell6990.121.95460.00000.0000
13972008.02.12 08:10sell7000.181.95460.00000.0000
13982008.02.12 08:10sell7010.241.95460.00000.0000
13992008.02.12 08:10sell7020.301.95460.00000.0000
14002008.02.12 08:10sell7030.361.95460.00000.0000
14012008.02.12 08:10sell7040.421.95460.00000.0000
14022008.02.12 08:10sell7050.481.95460.00000.0000
14032008.02.12 08:10sell7060.541.95470.00000.0000
14042008.02.12 08:10sell7070.601.95470.00000.0000
14052008.02.12 08:10sell7080.661.95470.00000.0000
14062008.02.12 08:11sell7090.721.95470.00000.0000
14072008.02.12 08:11sell7100.781.95470.00000.0000
14082008.02.12 08:11sell7110.841.95470.00000.0000
14092008.02.12 08:11sell7120.901.95480.00000.0000
14102008.02.12 08:11sell7130.961.95480.00000.0000
14112008.02.12 08:11sell7141.021.95480.00000.0000
14122008.02.12 08:11sell7151.081.95480.00000.0000
14132008.02.12 08:11sell7161.141.95480.00000.0000
14142008.02.12 08:11sell7171.201.95480.00000.0000
14152008.02.12 08:12sell7181.261.95480.00000.0000
14162008.02.12 08:12sell7191.321.95480.00000.0000
14172008.02.12 08:12sell7201.381.95480.00000.0000
14182008.02.12 08:17close7201.381.95420.00000.00008.2812607.73
14192008.02.12 08:17close7191.321.95420.00000.00007.9212615.65
14202008.02.12 08:17close7181.261.95420.00000.00007.5612623.21
14212008.02.12 08:17close7171.201.95420.00000.00007.2012630.41
14222008.02.12 08:17close7161.141.95420.00000.00006.8412637.25
14232008.02.12 08:17close7151.081.95420.00000.00006.4812643.73
14242008.02.12 08:17close7141.021.95420.00000.00006.1212649.85
14252008.02.12 08:17close7130.961.95420.00000.00005.7612655.61
14262008.02.12 08:17close7120.901.95420.00000.00005.4012661.01
14272008.02.12 08:17close7110.841.95420.00000.00004.2012665.21
14282008.02.12 08:17close7100.781.95420.00000.00003.9012669.11
14292008.02.12 08:17close7090.721.95420.00000.00003.6012672.71
14302008.02.12 08:17close7080.661.95420.00000.00003.3012676.01
14312008.02.12 08:17close7070.601.95420.00000.00003.0012679.01
14322008.02.12 08:17close7060.541.95420.00000.00002.7012681.71
14332008.02.12 08:17close7050.481.95420.00000.00001.9212683.63
14342008.02.12 08:17close7040.421.95420.00000.00001.6812685.31
14352008.02.12 08:17close7030.361.95420.00000.00001.4412686.75
14362008.02.12 08:17close7020.301.95420.00000.00001.2012687.95
14372008.02.12 08:17close7010.241.95420.00000.00000.9612688.91
14382008.02.12 08:17close7000.181.95420.00000.00000.7212689.63
14392008.02.12 08:17close6990.121.95420.00000.00000.4812690.11
14402008.02.12 08:17close6980.061.95420.00000.00000.2412690.35
14412008.02.12 08:48buy7210.061.95000.00000.0000
14422008.02.12 08:48buy7220.121.94990.00000.0000
14432008.02.12 08:48buy7230.181.94980.00000.0000
14442008.02.12 08:49buy7240.241.94970.00000.0000
14452008.02.12 08:49buy7250.301.94960.00000.0000
14462008.02.12 08:49buy7260.361.94950.00000.0000
14472008.02.12 08:49buy7270.421.94940.00000.0000
14482008.02.12 08:49buy7280.481.94930.00000.0000
14492008.02.12 08:49buy7290.541.94920.00000.0000
14502008.02.12 08:50buy7300.601.94910.00000.0000
14512008.02.12 08:50buy7310.661.94910.00000.0000
14522008.02.12 08:50buy7320.721.94910.00000.0000
14532008.02.12 11:49close7320.721.95110.00000.000014.4012704.75
14542008.02.12 11:49close7310.661.95110.00000.000013.2012717.95
14552008.02.12 11:49close7300.601.95110.00000.000012.0012729.95
14562008.02.12 11:49close7290.541.95110.00000.000010.2612740.21
14572008.02.12 11:49close7280.481.95110.00000.00008.6412748.85
14582008.02.12 11:49close7270.421.95110.00000.00007.1412755.99
14592008.02.12 11:49close7260.361.95110.00000.00005.7612761.75
14602008.02.12 11:49close7250.301.95110.00000.00004.5012766.25
14612008.02.12 11:49close7240.241.95110.00000.00003.3612769.61
14622008.02.12 11:49close7230.181.95110.00000.00002.3412771.95
14632008.02.12 11:49close7220.121.95110.00000.00001.4412773.39
14642008.02.12 11:49close7210.061.95110.00000.00000.6612774.05
14652008.02.13 00:15buy7330.061.95750.00000.0000
14662008.02.13 00:15buy7340.121.95740.00000.0000
14672008.02.13 00:15buy7350.181.95740.00000.0000
14682008.02.13 00:15buy7360.241.95730.00000.0000
14692008.02.13 00:16buy7370.301.95720.00000.0000
14702008.02.13 00:16buy7380.361.95720.00000.0000
14712008.02.13 00:16buy7390.421.95720.00000.0000
14722008.02.13 00:17buy7400.481.95720.00000.0000
14732008.02.13 00:17buy7410.541.95720.00000.0000
14742008.02.13 01:01buy7420.601.95690.00000.0000
14752008.02.13 01:01buy7430.661.95680.00000.0000
14762008.02.13 01:01buy7440.721.95670.00000.0000
14772008.02.13 01:01buy7450.781.95660.00000.0000
14782008.02.13 01:02buy7460.841.95660.00000.0000
14792008.02.13 01:02buy7470.901.95660.00000.0000
14802008.02.13 01:02buy7480.961.95660.00000.0000
14812008.02.13 01:03buy7491.021.95660.00000.0000
14822008.02.13 01:03buy7501.081.95660.00000.0000
14832008.02.13 01:03buy7511.141.95660.00000.0000
14842008.02.13 01:03buy7521.201.95660.00000.0000
14852008.02.13 01:04buy7531.261.95660.00000.0000
14862008.02.13 01:04buy7541.321.95660.00000.0000
14872008.02.13 01:04buy7551.381.95660.00000.0000
14882008.02.13 01:05buy7561.441.95660.00000.0000
14892008.02.13 01:05buy7571.501.95660.00000.0000
14902008.02.13 01:05buy7581.561.95660.00000.0000
14912008.02.13 01:05buy7591.621.95660.00000.0000
14922008.02.13 01:06buy7601.681.95660.00000.0000
14932008.02.13 01:06buy7611.741.95650.00000.0000
14942008.02.13 01:06buy7621.801.95650.00000.0000
14952008.02.13 01:06buy7631.861.95650.00000.0000
14962008.02.13 01:06buy7641.921.95650.00000.0000
14972008.02.13 01:07buy7651.981.95650.00000.0000
14982008.02.13 01:07buy7662.041.95650.00000.0000
14992008.02.13 01:18close7662.041.95690.00000.00008.1612782.21
15002008.02.13 01:18close7651.981.95690.00000.00007.9212790.13
15012008.02.13 01:18close7641.921.95690.00000.00007.6812797.81
15022008.02.13 01:18close7631.861.95690.00000.00007.4412805.25
15032008.02.13 01:18close7621.801.95690.00000.00007.2012812.45
15042008.02.13 01:18close7611.741.95690.00000.00006.9612819.41
15052008.02.13 01:18close7601.681.95690.00000.00005.0412824.45
15062008.02.13 01:18close7591.621.95690.00000.00004.8612829.31
15072008.02.13 01:18close7581.561.95690.00000.00004.6812833.99
15082008.02.13 01:18close7571.501.95690.00000.00004.5012838.49
15092008.02.13 01:18close7561.441.95690.00000.00004.3212842.81
15102008.02.13 01:18close7551.381.95690.00000.00004.1412846.95
15112008.02.13 01:18close7541.321.95690.00000.00003.9612850.91
15122008.02.13 01:18close7531.261.95690.00000.00003.7812854.69
15132008.02.13 01:18close7521.201.95690.00000.00003.6012858.29
15142008.02.13 01:18close7511.141.95690.00000.00003.4212861.71
15152008.02.13 01:18close7501.081.95690.00000.00003.2412864.95
15162008.02.13 01:18close7491.021.95690.00000.00003.0612868.01
15172008.02.13 01:18close7480.961.95690.00000.00002.8812870.89
15182008.02.13 01:18close7470.901.95690.00000.00002.7012873.59
15192008.02.13 01:18close7460.841.95690.00000.00002.5212876.11
15202008.02.13 01:18close7450.781.95690.00000.00002.3412878.45
15212008.02.13 01:18close7440.721.95690.00000.00001.4412879.89
15222008.02.13 01:18close7430.661.95690.00000.00000.6612880.55
15232008.02.13 01:18close7420.601.95690.00000.00000.0012880.55
15242008.02.13 01:18close7410.541.95690.00000.0000-1.6212878.93
15252008.02.13 01:18close7400.481.95690.00000.0000-1.4412877.49
15262008.02.13 01:18close7390.421.95690.00000.0000-1.2612876.23
15272008.02.13 01:18close7380.361.95690.00000.0000-1.0812875.15
15282008.02.13 01:18close7370.301.95690.00000.0000-0.9012874.25
15292008.02.13 01:18close7360.241.95690.00000.0000-0.9612873.29
15302008.02.13 01:18close7350.181.95690.00000.0000-0.9012872.39
15312008.02.13 01:18close7340.121.95690.00000.0000-0.6012871.79
15322008.02.13 01:18close7330.061.95690.00000.0000-0.3612871.43
15332008.02.13 08:18buy7670.061.95620.00000.0000
15342008.02.13 08:18buy7680.121.95610.00000.0000
15352008.02.13 08:18buy7690.181.95600.00000.0000
15362008.02.13 08:18buy7700.241.95600.00000.0000
15372008.02.13 08:18buy7710.301.95590.00000.0000
15382008.02.13 08:18buy7720.361.95580.00000.0000
15392008.02.13 08:19buy7730.421.95580.00000.0000
15402008.02.13 08:19buy7740.481.95570.00000.0000
15412008.02.13 08:19buy7750.541.95560.00000.0000
15422008.02.13 08:19buy7760.601.95560.00000.0000
15432008.02.13 08:20buy7770.661.95550.00000.0000
15442008.02.13 08:20buy7780.721.95550.00000.0000
15452008.02.13 08:20buy7790.781.95550.00000.0000
15462008.02.13 08:20buy7800.841.95550.00000.0000
15472008.02.13 08:31buy7810.901.95540.00000.0000
15482008.02.13 08:31buy7820.961.95540.00000.0000
15492008.02.13 08:32buy7831.021.95540.00000.0000
15502008.02.13 08:32buy7841.081.95540.00000.0000
15512008.02.13 08:32buy7851.141.95530.00000.0000
15522008.02.13 08:32buy7861.201.95530.00000.0000
15532008.02.13 08:32buy7871.261.95530.00000.0000
15542008.02.13 08:33buy7881.321.95530.00000.0000
15552008.02.13 08:33buy7891.381.95530.00000.0000
15562008.02.13 08:33buy7901.441.95530.00000.0000
15572008.02.13 08:33buy7911.501.95530.00000.0000
15582008.02.13 08:33buy7921.561.95530.00000.0000
15592008.02.13 08:34buy7931.621.95530.00000.0000
15602008.02.13 08:34buy7941.681.95530.00000.0000
15612008.02.13 08:34buy7951.741.95530.00000.0000
15622008.02.13 08:34buy7961.801.95530.00000.0000
15632008.02.13 08:34buy7971.861.95530.00000.0000
15642008.02.13 08:37buy7981.921.95530.00000.0000
15652008.02.13 08:38buy7991.981.95530.00000.0000
15662008.02.13 08:38buy8002.041.95530.00000.0000
15672008.02.13 08:38buy8012.101.95530.00000.0000
15682008.02.13 08:38buy8022.161.95530.00000.0000
15692008.02.13 08:38buy8032.221.95520.00000.0000
15702008.02.13 08:39buy8042.281.95520.00000.0000
15712008.02.13 08:39buy8052.341.95520.00000.0000
15722008.02.13 08:39buy8062.401.95520.00000.0000
15732008.02.13 08:39buy8072.461.95520.00000.0000
15742008.02.13 08:40buy8082.521.95520.00000.0000
15752008.02.13 08:40buy8092.581.95520.00000.0000
15762008.02.13 08:40buy8102.641.95520.00000.0000
15772008.02.13 08:48close8102.641.95550.00000.00007.9212879.35
15782008.02.13 08:48close8092.581.95550.00000.00007.7412887.09
15792008.02.13 08:48close8082.521.95550.00000.00007.5612894.65
15802008.02.13 08:48close8072.461.95550.00000.00007.3812902.03
15812008.02.13 08:48close8062.401.95550.00000.00007.2012909.23
15822008.02.13 08:48close8052.341.95550.00000.00007.0212916.25
15832008.02.13 08:48close8042.281.95550.00000.00006.8412923.09
15842008.02.13 08:48close8032.221.95550.00000.00006.6612929.75
15852008.02.13 08:48close8022.161.95550.00000.00004.3212934.07
15862008.02.13 08:48close8012.101.95550.00000.00004.2012938.27
15872008.02.13 08:48close8002.041.95550.00000.00004.0812942.35
15882008.02.13 08:48close7991.981.95550.00000.00003.9612946.31
15892008.02.13 08:48close7981.921.95550.00000.00003.8412950.15
15902008.02.13 08:48close7971.861.95550.00000.00003.7212953.87
15912008.02.13 08:48close7961.801.95550.00000.00003.6012957.47
15922008.02.13 08:48close7951.741.95550.00000.00003.4812960.95
15932008.02.13 08:48close7941.681.95550.00000.00003.3612964.31
15942008.02.13 08:48close7931.621.95550.00000.00003.2412967.55
15952008.02.13 08:48close7921.561.95550.00000.00003.1212970.67
15962008.02.13 08:48close7911.501.95550.00000.00003.0012973.67
15972008.02.13 08:48close7901.441.95550.00000.00002.8812976.55
15982008.02.13 08:48close7891.381.95550.00000.00002.7612979.31
15992008.02.13 08:48close7881.321.95550.00000.00002.6412981.95
16002008.02.13 08:48close7871.261.95550.00000.00002.5212984.47
16012008.02.13 08:48close7861.201.95550.00000.00002.4012986.87
16022008.02.13 08:48close7851.141.95550.00000.00002.2812989.15
16032008.02.13 08:48close7841.081.95550.00000.00001.0812990.23
16042008.02.13 08:48close7831.021.95550.00000.00001.0212991.25
16052008.02.13 08:48close7820.961.95550.00000.00000.9612992.21
16062008.02.13 08:48close7810.901.95550.00000.00000.9012993.11
16072008.02.13 08:48close7800.841.95550.00000.00000.0012993.11
16082008.02.13 08:48close7790.781.95550.00000.00000.0012993.11
16092008.02.13 08:48close7780.721.95550.00000.00000.0012993.11
16102008.02.13 08:48close7770.661.95550.00000.00000.0012993.11
16112008.02.13 08:48close7760.601.95550.00000.0000-0.6012992.51
16122008.02.13 08:48close7750.541.95550.00000.0000-0.5412991.97
16132008.02.13 08:48close7740.481.95550.00000.0000-0.9612991.01
16142008.02.13 08:48close7730.421.95550.00000.0000-1.2612989.75
16152008.02.13 08:48close7720.361.95550.00000.0000-1.0812988.67
16162008.02.13 08:48close7710.301.95550.00000.0000-1.2012987.47
16172008.02.13 08:48close7700.241.95550.00000.0000-1.2012986.27
16182008.02.13 08:48close7690.181.95550.00000.0000-0.9012985.37
16192008.02.13 08:48close7680.121.95550.00000.0000-0.7212984.65
16202008.02.13 08:48close7670.061.95550.00000.0000-0.4212984.23
16212008.02.14 07:02sell8110.061.96600.00000.0000
16222008.02.14 07:03sell8120.121.96600.00000.0000
16232008.02.14 07:03sell8130.181.96600.00000.0000
16242008.02.14 07:03sell8140.241.96600.00000.0000
16252008.02.14 07:03sell8150.301.96600.00000.0000
16262008.02.14 07:03sell8160.361.96600.00000.0000
16272008.02.14 07:03sell8170.421.96600.00000.0000
16282008.02.14 07:03sell8180.481.96600.00000.0000
16292008.02.14 07:04sell8190.541.96600.00000.0000
16302008.02.14 07:04sell8200.601.96600.00000.0000
16312008.02.14 07:04sell8210.661.96600.00000.0000
16322008.02.14 07:07sell8220.721.96600.00000.0000
16332008.02.14 07:07sell8230.781.96600.00000.0000
16342008.02.14 07:07sell8240.841.96610.00000.0000
16352008.02.14 07:07sell8250.901.96610.00000.0000
16362008.02.14 07:07sell8260.961.96620.00000.0000
16372008.02.14 07:07sell8271.021.96620.00000.0000
16382008.02.14 07:07sell8281.081.96630.00000.0000
16392008.02.14 07:07sell8291.141.96630.00000.0000
16402008.02.14 07:07sell8301.201.96640.00000.0000
16412008.02.14 07:08sell8311.261.96640.00000.0000
16422008.02.14 07:08sell8321.321.96650.00000.0000
16432008.02.14 07:08sell8331.381.96650.00000.0000
16442008.02.14 07:08sell8341.441.96660.00000.0000
16452008.02.14 07:08sell8351.501.96660.00000.0000
16462008.02.14 07:08sell8361.561.96670.00000.0000
16472008.02.14 07:08sell8371.621.96670.00000.0000
16482008.02.14 07:08sell8381.681.96680.00000.0000
16492008.02.14 07:08sell8391.741.96680.00000.0000
16502008.02.14 07:08sell8401.801.96690.00000.0000
16512008.02.14 07:09sell8411.861.96690.00000.0000
16522008.02.14 07:09sell8421.921.96700.00000.0000
16532008.02.14 07:09sell8431.981.96700.00000.0000
16542008.02.14 07:09sell8442.041.96710.00000.0000
16552008.02.14 07:09sell8452.101.96710.00000.0000
16562008.02.14 07:10sell8462.161.96710.00000.0000
16572008.02.14 07:10sell8472.221.96710.00000.0000
16582008.02.14 07:10sell8482.281.96710.00000.0000
16592008.02.14 07:10sell8492.341.96710.00000.0000
16602008.02.14 07:10sell8502.401.96710.00000.0000
16612008.02.14 07:10sell8512.461.96710.00000.0000
16622008.02.14 07:10sell8522.521.96710.00000.0000
16632008.02.14 07:10sell8532.581.96710.00000.0000
16642008.02.14 07:13sell8542.641.96710.00000.0000
16652008.02.14 07:14sell8552.701.96710.00000.0000
16662008.02.14 07:14sell8562.761.96720.00000.0000
16672008.02.14 07:14sell8572.821.96730.00000.0000
16682008.02.14 07:14sell8582.881.96730.00000.0000
16692008.02.14 07:14sell8592.941.96740.00000.0000
16702008.02.14 07:14sell8603.001.96740.00000.0000
16712008.02.14 07:14sell8613.061.96750.00000.0000
16722008.02.14 07:14sell8623.121.96750.00000.0000
16732008.02.14 07:14sell8633.181.96760.00000.0000
16742008.02.14 07:14sell8643.241.96760.00000.0000
16752008.02.14 07:15sell8653.301.96770.00000.0000
16762008.02.14 07:15sell8663.361.96770.00000.0000
16772008.02.14 07:15sell8673.421.96780.00000.0000
16782008.02.14 07:15sell8683.481.96780.00000.0000
16792008.02.14 07:15sell8693.541.96790.00000.0000
16802008.02.14 07:15sell8703.601.96790.00000.0000
16812008.02.14 07:15sell8713.661.96800.00000.0000
16822008.02.14 07:15sell8723.721.96800.00000.0000
16832008.02.14 07:15sell8733.781.96810.00000.0000
16842008.02.14 07:16sell8743.841.96810.00000.0000
16852008.02.14 07:16sell8753.901.96820.00000.0000
16862008.02.14 07:16sell8763.961.96820.00000.0000
16872008.02.14 07:16sell8774.021.96820.00000.0000
16882008.02.14 07:16sell8784.081.96820.00000.0000
16892008.02.14 07:16sell8794.141.96820.00000.0000
16902008.02.14 07:17sell8804.201.96820.00000.0000
16912008.02.14 07:25close8804.201.96730.00000.000037.8013022.03
16922008.02.14 07:25close8794.141.96730.00000.000037.2613059.29
16932008.02.14 07:25close8784.081.96730.00000.000036.7213096.01
16942008.02.14 07:25close8774.021.96730.00000.000036.1813132.19
16952008.02.14 07:25close8763.961.96730.00000.000035.6413167.83
16962008.02.14 07:25close8753.901.96730.00000.000035.1013202.93
16972008.02.14 07:25close8743.841.96730.00000.000030.7213233.65
16982008.02.14 07:25close8733.781.96730.00000.000030.2413263.89
16992008.02.14 07:25close8723.721.96730.00000.000026.0413289.93
17002008.02.14 07:25close8713.661.96730.00000.000025.6213315.55
17012008.02.14 07:25close8703.601.96730.00000.000021.6013337.15
17022008.02.14 07:25close8693.541.96730.00000.000021.2413358.39
17032008.02.14 07:25close8683.481.96730.00000.000017.4013375.79
17042008.02.14 07:25close8673.421.96730.00000.000017.1013392.89
17052008.02.14 07:25close8663.361.96730.00000.000013.4413406.33
17062008.02.14 07:25close8653.301.96730.00000.000013.2013419.53
17072008.02.14 07:25close8643.241.96730.00000.00009.7213429.25
17082008.02.14 07:25close8633.181.96730.00000.00009.5413438.79
17092008.02.14 07:25close8623.121.96730.00000.00006.2413445.03
17102008.02.14 07:25close8613.061.96730.00000.00006.1213451.15
17112008.02.14 07:25close8603.001.96730.00000.00003.0013454.15
17122008.02.14 07:25close8592.941.96730.00000.00002.9413457.09
17132008.02.14 07:25close8582.881.96730.00000.00000.0013457.09
17142008.02.14 07:25close8572.821.96730.00000.00000.0013457.09
17152008.02.14 07:25close8562.761.96730.00000.0000-2.7613454.33
17162008.02.14 07:25close8552.701.96730.00000.0000-5.4013448.93
17172008.02.14 07:25close8542.641.96730.00000.0000-5.2813443.65
17182008.02.14 07:25close8532.581.96730.00000.0000-5.1613438.49
17192008.02.14 07:25close8522.521.96730.00000.0000-5.0413433.45
17202008.02.14 07:25close8512.461.96730.00000.0000-4.9213428.53
17212008.02.14 07:25close8502.401.96730.00000.0000-4.8013423.73
17222008.02.14 07:25close8492.341.96730.00000.0000-4.6813419.05
17232008.02.14 07:25close8482.281.96730.00000.0000-4.5613414.49
17242008.02.14 07:25close8472.221.96730.00000.0000-4.4413410.05
17252008.02.14 07:25close8462.161.96730.00000.0000-4.3213405.73
17262008.02.14 07:25close8452.101.96730.00000.0000-4.2013401.53
17272008.02.14 07:25close8442.041.96730.00000.0000-4.0813397.45
17282008.02.14 07:25close8431.981.96730.00000.0000-5.9413391.51
17292008.02.14 07:25close8421.921.96730.00000.0000-5.7613385.75
17302008.02.14 07:25close8411.861.96730.00000.0000-7.4413378.31
17312008.02.14 07:25close8401.801.96730.00000.0000-7.2013371.11
17322008.02.14 07:25close8391.741.96730.00000.0000-8.7013362.41
17332008.02.14 07:25close8381.681.96730.00000.0000-8.4013354.01
17342008.02.14 07:25close8371.621.96730.00000.0000-9.7213344.29
17352008.02.14 07:25close8361.561.96730.00000.0000-9.3613334.93
17362008.02.14 07:25close8351.501.96730.00000.0000-10.5013324.43
17372008.02.14 07:25close8341.441.96730.00000.0000-10.0813314.35
17382008.02.14 07:25close8331.381.96730.00000.0000-11.0413303.31
17392008.02.14 07:25close8321.321.96730.00000.0000-10.5613292.75
17402008.02.14 07:25close8311.261.96730.00000.0000-11.3413281.41
17412008.02.14 07:25close8301.201.96730.00000.0000-10.8013270.61
17422008.02.14 07:25close8291.141.96730.00000.0000-11.4013259.21
17432008.02.14 07:25close8281.081.96730.00000.0000-10.8013248.41
17442008.02.14 07:25close8271.021.96730.00000.0000-11.2213237.19
17452008.02.14 07:25close8260.961.96730.00000.0000-10.5613226.63
17462008.02.14 07:25close8250.901.96730.00000.0000-10.8013215.83
17472008.02.14 07:25close8240.841.96730.00000.0000-10.0813205.75
17482008.02.14 07:25close8230.781.96730.00000.0000-10.1413195.61
17492008.02.14 07:25close8220.721.96730.00000.0000-9.3613186.25
17502008.02.14 07:25close8210.661.96730.00000.0000-8.5813177.67
17512008.02.14 07:25close8200.601.96730.00000.0000-7.8013169.87
17522008.02.14 07:25close8190.541.96730.00000.0000-7.0213162.85
17532008.02.14 07:25close8180.481.96730.00000.0000-6.2413156.61
17542008.02.14 07:25close8170.421.96730.00000.0000-5.4613151.15
17552008.02.14 07:25close8160.361.96730.00000.0000-4.6813146.47
17562008.02.14 07:25close8150.301.96730.00000.0000-3.9013142.57
17572008.02.14 07:25close8140.241.96730.00000.0000-3.1213139.45
17582008.02.14 07:25close8130.181.96730.00000.0000-2.3413137.11
17592008.02.14 07:25close8120.121.96730.00000.0000-1.5613135.55
17602008.02.14 07:25close8110.061.96730.00000.0000-0.7813134.77
17612008.02.14 07:25sell8810.071.96680.00000.0000
17622008.02.14 07:25sell8820.141.96690.00000.0000
17632008.02.14 07:26sell8830.211.96760.00000.0000
17642008.02.14 07:33sell8840.281.96760.00000.0000
17652008.02.14 07:33sell8850.351.96760.00000.0000
17662008.02.14 07:34sell8860.421.96760.00000.0000
17672008.02.14 07:34sell8870.491.96760.00000.0000
17682008.02.14 07:34sell8880.561.96760.00000.0000
17692008.02.14 07:34sell8890.631.96760.00000.0000
17702008.02.14 07:34sell8900.701.96760.00000.0000
17712008.02.14 07:34sell8910.771.96760.00000.0000
17722008.02.14 07:34sell8920.841.96760.00000.0000
17732008.02.14 07:35sell8930.911.96760.00000.0000
17742008.02.14 07:35sell8940.981.96760.00000.0000
17752008.02.14 07:35sell8951.051.96760.00000.0000
17762008.02.14 07:35sell8961.121.96760.00000.0000
17772008.02.14 07:35sell8971.191.96760.00000.0000
17782008.02.14 07:38sell8981.261.96760.00000.0000
17792008.02.14 07:38sell8991.331.96760.00000.0000
17802008.02.14 07:38sell9001.401.96770.00000.0000
17812008.02.14 07:38sell9011.471.96780.00000.0000
17822008.02.14 07:38sell9021.541.96780.00000.0000
17832008.02.14 07:38sell9031.611.96790.00000.0000
17842008.02.14 07:38sell9041.681.96790.00000.0000
17852008.02.14 07:38sell9051.751.96800.00000.0000
17862008.02.14 07:38sell9061.821.96800.00000.0000
17872008.02.14 07:39sell9071.891.96810.00000.0000
17882008.02.14 07:39sell9081.961.96810.00000.0000
17892008.02.14 07:39sell9092.031.96820.00000.0000
17902008.02.14 07:40sell9102.101.96820.00000.0000
17912008.02.14 07:40sell9112.171.96820.00000.0000
17922008.02.14 07:40sell9122.241.96820.00000.0000
17932008.02.14 07:40sell9132.311.96820.00000.0000
17942008.02.14 07:40sell9142.381.96820.00000.0000
17952008.02.14 07:40sell9152.451.96820.00000.0000
17962008.02.14 07:40sell9162.521.96820.00000.0000
17972008.02.14 07:40sell9172.591.96820.00000.0000
17982008.02.14 07:41sell9182.661.96820.00000.0000
17992008.02.14 07:41sell9192.731.96820.00000.0000
18002008.02.14 07:42sell9202.801.96820.00000.0000
18012008.02.14 07:42sell9212.871.96820.00000.0000
18022008.02.14 07:43sell9222.941.96820.00000.0000
18032008.02.14 07:43sell9233.011.96830.00000.0000
18042008.02.14 07:43sell9243.081.96830.00000.0000
18052008.02.14 07:43sell9253.151.96840.00000.0000
18062008.02.14 07:43sell9263.221.96840.00000.0000
18072008.02.14 07:43sell9273.291.96850.00000.0000
18082008.02.14 07:43sell9283.361.96850.00000.0000
18092008.02.14 07:44sell9293.431.96850.00000.0000
18102008.02.14 07:44sell9303.501.96860.00000.0000
18112008.02.14 07:44sell9313.571.96860.00000.0000
18122008.02.14 07:44sell9323.641.96870.00000.0000
18132008.02.14 07:44sell9333.711.96870.00000.0000
18142008.02.14 07:44sell9343.781.96880.00000.0000
18152008.02.14 07:44sell9353.851.96880.00000.0000
18162008.02.14 07:45sell9363.921.96880.00000.0000
18172008.02.14 07:45sell9373.991.96880.00000.0000
18182008.02.14 07:45sell9384.061.96880.00000.0000
18192008.02.14 07:45sell9394.131.96880.00000.0000
18202008.02.14 07:45sell9404.201.96880.00000.0000
18212008.02.14 07:45sell9414.271.96880.00000.0000
18222008.02.14 07:45sell9424.341.96880.00000.0000
18232008.02.14 07:45sell9434.411.96880.00000.0000
18242008.02.14 07:46sell9444.481.96880.00000.0000
18252008.02.14 07:46sell9454.551.96880.00000.0000
18262008.02.14 07:47sell9464.621.96880.00000.0000
18272008.02.14 07:47sell9474.691.96880.00000.0000
18282008.02.14 07:48sell9484.761.96880.00000.0000
18292008.02.14 07:48sell9494.831.96890.00000.0000
18302008.02.14 07:48sell9504.901.96890.00000.0000
18312008.02.14 07:48sell9514.971.96900.00000.0000
18322008.02.14 07:48sell9525.041.96900.00000.0000
18332008.02.14 07:48sell9535.111.96910.00000.0000
18342008.02.14 07:48sell9545.181.96910.00000.0000
18352008.02.14 07:48sell9555.251.96910.00000.0000
18362008.02.14 07:48sell9565.321.96920.00000.0000
18372008.02.14 07:48sell9575.391.96920.00000.0000
18382008.02.14 07:49sell9585.461.96920.00000.0000
18392008.02.14 09:06close at stop9585.461.97220.00000.0000-163.8012970.97
18402008.02.14 09:06close at stop9575.391.97220.00000.0000-161.7012809.27
18412008.02.14 09:06close at stop9565.321.97220.00000.0000-159.6012649.67
18422008.02.14 09:06close at stop9555.251.97220.00000.0000-162.7512486.92
18432008.02.14 09:06close at stop9545.181.97220.00000.0000-160.5812326.34
18442008.02.14 09:06close at stop9535.111.97220.00000.0000-158.4112167.93
18452008.02.14 09:06close at stop9525.041.97220.00000.0000-161.2812006.65
18462008.02.14 09:06close at stop9514.971.97220.00000.0000-159.0411847.61
18472008.02.14 09:06close at stop9504.901.97220.00000.0000-161.7011685.91
18482008.02.14 09:06close at stop9494.831.97220.00000.0000-159.3911526.52
18492008.02.14 09:06close at stop9484.761.97220.00000.0000-161.8411364.68
18502008.02.14 09:06close at stop9474.691.97220.00000.0000-159.4611205.22
18512008.02.14 09:06close at stop9464.621.97220.00000.0000-157.0811048.14
18522008.02.14 09:06close at stop9454.551.97220.00000.0000-154.7010893.44
18532008.02.14 09:06close at stop9444.481.97220.00000.0000-152.3210741.12
18542008.02.14 09:06close at stop9434.411.97220.00000.0000-149.9410591.18
18552008.02.14 09:06close at stop9424.341.97220.00000.0000-147.5610443.62
18562008.02.14 09:06close at stop9414.271.97220.00000.0000-145.1810298.44
18572008.02.14 09:06close at stop9404.201.97220.00000.0000-142.8010155.64
18582008.02.14 09:06close at stop9394.131.97220.00000.0000-140.4210015.22
18592008.02.14 09:06close at stop9384.061.97220.00000.0000-138.049877.18
18602008.02.14 09:06close at stop9373.991.97220.00000.0000-135.669741.52
18612008.02.14 09:06close at stop9363.921.97220.00000.0000-133.289608.24
18622008.02.14 09:06close at stop9353.851.97220.00000.0000-130.909477.34
18632008.02.14 09:06close at stop9343.781.97220.00000.0000-128.529348.82
18642008.02.14 09:06close at stop9333.711.97220.00000.0000-129.859218.97
18652008.02.14 09:06close at stop9323.641.97220.00000.0000-127.409091.57
18662008.02.14 09:06close at stop9313.571.97220.00000.0000-128.528963.05
18672008.02.14 09:06close at stop9303.501.97220.00000.0000-126.008837.05
18682008.02.14 09:06close at stop9293.431.97220.00000.0000-126.918710.14
18692008.02.14 09:06close at stop9283.361.97220.00000.0000-124.328585.82
18702008.02.14 09:06close at stop9273.291.97220.00000.0000-121.738464.09
18712008.02.14 09:06close at stop9263.221.97220.00000.0000-122.368341.73
18722008.02.14 09:06close at stop9253.151.97220.00000.0000-119.708222.03
18732008.02.14 09:06close at stop9243.081.97220.00000.0000-120.128101.91
18742008.02.14 09:06close at stop9233.011.97220.00000.0000-117.397984.52
18752008.02.14 09:06close at stop9222.941.97220.00000.0000-117.607866.92
18762008.02.14 09:06close at stop9212.871.97220.00000.0000-114.807752.12
18772008.02.14 09:06close at stop9202.801.97220.00000.0000-112.007640.12
18782008.02.14 09:06close at stop9192.731.97220.00000.0000-109.207530.92
18792008.02.14 09:06close at stop9182.661.97220.00000.0000-106.407424.52
18802008.02.14 09:06close at stop9172.591.97220.00000.0000-103.607320.92
18812008.02.14 09:06close at stop9162.521.97220.00000.0000-100.807220.12
18822008.02.14 09:06close at stop9152.451.97220.00000.0000-98.007122.12
18832008.02.14 09:06close at stop9142.381.97220.00000.0000-95.207026.92
18842008.02.14 09:06close at stop9132.311.97220.00000.0000-92.406934.52
18852008.02.14 09:06close at stop9122.241.97220.00000.0000-89.606844.92
18862008.02.14 09:06close at stop9112.171.97220.00000.0000-86.806758.12
18872008.02.14 09:06close at stop9102.101.97220.00000.0000-84.006674.12
18882008.02.14 09:06close at stop9092.031.97220.00000.0000-81.206592.92
18892008.02.14 09:06close at stop9081.961.97220.00000.0000-80.366512.56
18902008.02.14 09:06close at stop9071.891.97220.00000.0000-77.496435.07
18912008.02.14 09:06close at stop9061.821.97220.00000.0000-76.446358.63
18922008.02.14 09:06close at stop9051.751.97220.00000.0000-73.506285.13
18932008.02.14 09:06close at stop9041.681.97220.00000.0000-72.246212.89
18942008.02.14 09:06close at stop9031.611.97220.00000.0000-69.236143.66
18952008.02.14 09:06close at stop9021.541.97220.00000.0000-67.766075.90
18962008.02.14 09:06close at stop9011.471.97220.00000.0000-64.686011.22
18972008.02.14 09:06close at stop9001.401.97220.00000.0000-63.005948.22
18982008.02.14 09:06close at stop8991.331.97220.00000.0000-61.185887.04
18992008.02.14 09:06close at stop8981.261.97220.00000.0000-57.965829.08
19002008.02.14 09:06close at stop8971.191.97220.00000.0000-54.745774.34
19012008.02.14 09:06close at stop8961.121.97220.00000.0000-51.525722.82
19022008.02.14 09:06close at stop8951.051.97220.00000.0000-48.305674.52
19032008.02.14 09:06close at stop8940.981.97220.00000.0000-45.085629.44
19042008.02.14 09:06close at stop8930.911.97220.00000.0000-41.865587.58
19052008.02.14 09:06close at stop8920.841.97220.00000.0000-38.645548.94
19062008.02.14 09:06close at stop8910.771.97220.00000.0000-35.425513.52
19072008.02.14 09:06close at stop8900.701.97220.00000.0000-32.205481.32
19082008.02.14 09:06close at stop8890.631.97220.00000.0000-28.985452.34
19092008.02.14 09:06close at stop8880.561.97220.00000.0000-25.765426.58
19102008.02.14 09:06close at stop8870.491.97220.00000.0000-22.545404.04
19112008.02.14 09:06close at stop8860.421.97220.00000.0000-19.325384.72
19122008.02.14 09:06close at stop8850.351.97220.00000.0000-16.105368.62
19132008.02.14 09:06close at stop8840.281.97220.00000.0000-12.885355.74
19142008.02.14 09:06close at stop8830.211.97220.00000.0000-9.665346.08
19152008.02.14 09:06close at stop8820.141.97220.00000.0000-7.425338.66
19162008.02.14 09:06close at stop8810.071.97220.00000.0000-3.785334.88