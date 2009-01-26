FXDD

Server: FXDD-MT4 Demo Server Summary Currency: USD 2009 January 29, 10:40
TicketLoginOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
5924479361937832009.01.26 08:35balanceDeposit10 000.00
5924790061937832009.01.26 09:01buy1.00eurusd1.29251.29140.00002009.01.26 09:051.29270.000.000.0020.00
5924935861937832009.01.26 09:15sell1.00eurusd1.28991.29300.00002009.01.26 09:191.28850.000.000.00140.00
5925697961937832009.01.26 10:00sell1.00eurusd1.29001.29100.00002009.01.26 10:011.28950.000.000.0050.00
5926353361937832009.01.26 10:30buy1.00eurusd1.29371.29190.00002009.01.26 10:391.29480.000.000.00110.00
5927528961937832009.01.26 12:00buy1.00eurusd1.29491.29350.00002009.01.26 12:031.29350.000.000.00-140.00
5927585461937832009.01.26 12:04buy1.00eurusd1.29481.29350.00002009.01.26 12:351.29550.000.000.0070.00
5928238861937832009.01.26 12:48buy1.00eurusd1.29611.29490.00002009.01.26 12:521.29650.000.000.0040.00
5928700861937832009.01.26 13:37sell1.00eurusd1.29411.29560.00002009.01.26 13:511.29560.000.000.00-150.00
5928787361937832009.01.26 13:51buy1.00eurusd1.29571.29400.00002009.01.26 14:041.29660.000.000.0090.00
5929361061937832009.01.26 14:39buy1.00eurusd1.29841.29700.00002009.01.26 14:411.29700.000.000.00-140.00
5929400361937832009.01.26 14:42buy1.00eurusd1.29751.29760.00002009.01.26 14:571.29950.000.000.00200.00
5929962061937832009.01.26 15:15buy1.00eurusd1.29961.29790.00002009.01.26 15:201.30110.000.000.00150.00
5930520061937832009.01.26 15:45buy1.00eurusd1.30481.30350.00002009.01.26 15:571.30690.000.000.00210.00
5931318661937832009.01.26 16:15buy1.00eurusd1.31011.30800.00002009.01.26 16:261.31110.000.000.00100.00
5935524561937832009.01.26 21:15sell1.00eurusd1.31091.31150.00002009.01.26 21:271.31150.000.000.00-60.00
5935640061937832009.01.26 21:28buy1.00eurusd1.31131.31150.00002009.01.26 21:411.31250.000.000.00120.00
5936436361937832009.01.26 22:48buy1.00eurusd1.31801.31700.00002009.01.26 22:511.31700.000.000.00-100.00
5936462361937832009.01.26 22:52sell1.00eurusd1.31721.31820.00002009.01.26 22:551.31820.000.000.00-100.00
5936477661937832009.01.26 22:55buy1.00eurusd1.31811.31700.00002009.01.26 23:001.31700.000.000.00-110.00
5936534561937832009.01.26 23:01sell1.00eurusd1.31701.31760.00002009.01.26 23:091.31650.000.000.0050.00
5938312261937832009.01.27 01:36buy1.05eurusd1.32031.31950.00002009.01.27 01:541.31950.000.000.00-84.00
5938484461937832009.01.27 02:02sell1.05eurusd1.31851.31950.00002009.01.27 02:081.31710.000.000.00147.00
5942926561937832009.01.27 09:05sell1.06eurusd1.31911.32050.00002009.01.27 09:081.31900.000.000.0010.60
5942957761937832009.01.27 09:13buy1.06eurusd1.32101.31950.00002009.01.27 09:211.32330.000.000.00243.80
5943405261937832009.01.27 09:35buy1.06eurusd1.32471.32350.00002009.01.27 09:381.32650.000.000.00190.80
5944297961937832009.01.27 10:29buy1.06eurusd1.32561.32400.00002009.01.27 10:591.32620.000.000.0063.60
5945020561937832009.01.27 11:16buy1.06eurusd1.33021.32900.00002009.01.27 11:231.33160.000.000.00148.40
5945821361937832009.01.27 12:13buy1.06eurusd1.32581.32400.00002009.01.27 12:211.32400.000.000.00-190.80
5946072261937832009.01.27 12:30buy1.06eurusd1.32491.32400.00002009.01.27 12:331.32400.000.000.00-95.40
5946113361937832009.01.27 12:33sell1.06eurusd1.32411.32520.00002009.01.27 12:391.32290.000.000.00127.20
5946494661937832009.01.27 13:00buy1.06eurusd1.32411.32300.00002009.01.27 13:031.32520.000.000.00116.60
5946701261937832009.01.27 13:16buy1.06eurusd1.32511.32400.00002009.01.27 13:191.32400.000.000.00-116.60
5946758361937832009.01.27 13:22buy1.06eurusd1.32491.32380.00002009.01.27 13:241.32380.000.000.00-116.60
5947204661937832009.01.27 13:46sell1.06eurusd1.32001.32150.00002009.01.27 13:481.31890.000.000.00116.60
5947594061937832009.01.27 14:15buy1.06eurusd1.32071.31930.00002009.01.27 14:171.31930.000.000.00-148.40
5947883361937832009.01.27 14:30sell1.06eurusd1.31591.31750.00002009.01.27 14:351.31670.000.000.00-84.80
5959045861937832009.01.28 08:15sell1.06eurusd1.32491.32610.00002009.01.28 08:161.32610.000.000.00-127.20
5959094861937832009.01.28 08:19buy1.06eurusd1.32601.32410.00002009.01.28 08:441.32410.000.000.00-201.40
5959313261937832009.01.28 08:45sell1.06eurusd1.32361.32520.00002009.01.28 09:081.32520.000.000.00-169.60
5959655761937832009.01.28 09:17sell1.06eurusd1.32220.00000.00002009.01.28 09:191.32370.000.000.00-159.00
5959687061937832009.01.28 09:19sell1.06eurusd1.32230.00000.00002009.01.28 09:291.32430.000.000.00-212.00
5959854561937832009.01.28 09:30buy1.06eurusd1.32411.32280.00002009.01.28 09:321.32520.000.000.00116.60
5959935461937832009.01.28 09:35buy1.06eurusd1.32381.32280.00002009.01.28 09:401.32540.000.000.00169.60
5960085061937832009.01.28 09:46sell1.06eurusd1.32431.32560.00002009.01.28 09:491.32480.000.000.00-53.00
5960114061937832009.01.28 09:49buy1.06eurusd1.32481.32500.00002009.01.28 10:041.32950.000.000.00498.20
5960472461937832009.01.28 10:10buy1.06eurusd1.33021.33000.00002009.01.28 10:121.33100.000.000.0084.80
5960718061937832009.01.28 10:27buy1.06eurusd1.32901.32900.00002009.01.28 10:511.33040.000.000.00148.40
5961684761937832009.01.28 11:38buy1.06eurusd1.32741.32480.00002009.01.28 11:421.32790.000.000.0053.00
5961788261937832009.01.28 11:45buy1.06eurusd1.32751.32750.00002009.01.28 11:511.32910.000.000.00169.60
5962001661937832009.01.28 12:00buy1.06eurusd1.32741.32560.00002009.01.28 12:021.32660.000.000.00-84.80
5962378661937832009.01.28 12:31buy1.06eurusd1.32671.32500.00002009.01.28 12:331.32500.000.000.00-180.20
5962710461937832009.01.28 13:01sell1.06eurusd1.32431.32600.00002009.01.28 13:191.32420.000.000.0010.60
5962877261937832009.01.28 13:21buy1.06eurusd1.32491.32400.00002009.01.28 13:371.32590.000.000.00106.00
5963092261937832009.01.28 13:45buy1.06eurusd1.32601.32450.00002009.01.28 13:491.32620.000.000.0021.20
5963257161937832009.01.28 14:02buy1.06eurusd1.32781.32590.00002009.01.28 14:091.32700.000.000.00-84.80
5963331261937832009.01.28 14:09sell1.06eurusd1.32711.32820.00002009.01.28 14:131.32610.000.000.00106.00
5963407361937832009.01.28 14:18buy1.06eurusd1.32661.32510.00002009.01.28 14:341.32850.000.000.00201.40
5963657161937832009.01.28 14:40buy1.06eurusd1.32951.32800.00002009.01.28 14:411.33040.000.000.0095.40
5963753461937832009.01.28 14:46buy1.06eurusd1.33011.32890.00002009.01.28 14:491.33000.000.000.00-10.60
5976434761937832009.01.29 08:41sell1.12eurusd1.31081.31210.00002009.01.29 08:471.31130.000.000.00-56.00
5976466561937832009.01.29 08:47buy1.12eurusd1.31131.31050.00002009.01.29 08:551.31050.000.000.00-89.60
5976510761937832009.01.29 08:55sell1.12eurusd1.31031.31200.00002009.01.29 09:041.30650.000.000.00425.60
5977031861937832009.01.29 09:19sell1.12eurusd1.30571.30700.00002009.01.29 09:241.30700.000.000.00-145.60
5977136061937832009.01.29 09:32sell1.12eurusd1.30601.30750.00002009.01.29 09:371.30750.000.000.00-168.00
5977166961937832009.01.29 09:38buy1.12eurusd1.30701.30570.00002009.01.29 09:411.30790.000.000.00100.80
5977865861937832009.01.29 10:30sell1.12eurusd1.30691.30850.00002009.01.29 10:331.30550.000.000.00156.80
Deposit: 10 000.00 Credit: 0.00 Withdrawal: 0.00 1 600.20