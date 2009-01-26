|Server: FXDD-MT4 Demo Server
|Summary Currency: USD
|2009 January 29, 10:40
|Ticket
|Login
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|59244793
|6193783
|2009.01.26 08:35
|balance
|Deposit
|10 000.00
|59247900
|6193783
|2009.01.26 09:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2925
|1.2914
|0.0000
|2009.01.26 09:05
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|59249358
|6193783
|2009.01.26 09:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2899
|1.2930
|0.0000
|2009.01.26 09:19
|1.2885
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|59256979
|6193783
|2009.01.26 10:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2900
|1.2910
|0.0000
|2009.01.26 10:01
|1.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|59263533
|6193783
|2009.01.26 10:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2937
|1.2919
|0.0000
|2009.01.26 10:39
|1.2948
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|59275289
|6193783
|2009.01.26 12:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2949
|1.2935
|0.0000
|2009.01.26 12:03
|1.2935
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|59275854
|6193783
|2009.01.26 12:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2948
|1.2935
|0.0000
|2009.01.26 12:35
|1.2955
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|59282388
|6193783
|2009.01.26 12:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2961
|1.2949
|0.0000
|2009.01.26 12:52
|1.2965
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|59287008
|6193783
|2009.01.26 13:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2941
|1.2956
|0.0000
|2009.01.26 13:51
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|59287873
|6193783
|2009.01.26 13:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2957
|1.2940
|0.0000
|2009.01.26 14:04
|1.2966
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|59293610
|6193783
|2009.01.26 14:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2984
|1.2970
|0.0000
|2009.01.26 14:41
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|59294003
|6193783
|2009.01.26 14:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2975
|1.2976
|0.0000
|2009.01.26 14:57
|1.2995
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|59299620
|6193783
|2009.01.26 15:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2996
|1.2979
|0.0000
|2009.01.26 15:20
|1.3011
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|59305200
|6193783
|2009.01.26 15:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3048
|1.3035
|0.0000
|2009.01.26 15:57
|1.3069
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|59313186
|6193783
|2009.01.26 16:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3101
|1.3080
|0.0000
|2009.01.26 16:26
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|59355245
|6193783
|2009.01.26 21:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3109
|1.3115
|0.0000
|2009.01.26 21:27
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|59356400
|6193783
|2009.01.26 21:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3113
|1.3115
|0.0000
|2009.01.26 21:41
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|59364363
|6193783
|2009.01.26 22:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3180
|1.3170
|0.0000
|2009.01.26 22:51
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|59364623
|6193783
|2009.01.26 22:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3172
|1.3182
|0.0000
|2009.01.26 22:55
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|59364776
|6193783
|2009.01.26 22:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3181
|1.3170
|0.0000
|2009.01.26 23:00
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|59365345
|6193783
|2009.01.26 23:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3170
|1.3176
|0.0000
|2009.01.26 23:09
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|59383122
|6193783
|2009.01.27 01:36
|buy
|1.05
|eurusd
|1.3203
|1.3195
|0.0000
|2009.01.27 01:54
|1.3195
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|59384844
|6193783
|2009.01.27 02:02
|sell
|1.05
|eurusd
|1.3185
|1.3195
|0.0000
|2009.01.27 02:08
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|147.00
|59429265
|6193783
|2009.01.27 09:05
|sell
|1.06
|eurusd
|1.3191
|1.3205
|0.0000
|2009.01.27 09:08
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|10.60
|59429577
|6193783
|2009.01.27 09:13
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3210
|1.3195
|0.0000
|2009.01.27 09:21
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|243.80
|59434052
|6193783
|2009.01.27 09:35
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3247
|1.3235
|0.0000
|2009.01.27 09:38
|1.3265
|0.00
|0.00
|0.00
|190.80
|59442979
|6193783
|2009.01.27 10:29
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3256
|1.3240
|0.0000
|2009.01.27 10:59
|1.3262
|0.00
|0.00
|0.00
|63.60
|59450205
|6193783
|2009.01.27 11:16
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3302
|1.3290
|0.0000
|2009.01.27 11:23
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|148.40
|59458213
|6193783
|2009.01.27 12:13
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3258
|1.3240
|0.0000
|2009.01.27 12:21
|1.3240
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.80
|59460722
|6193783
|2009.01.27 12:30
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3249
|1.3240
|0.0000
|2009.01.27 12:33
|1.3240
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.40
|59461133
|6193783
|2009.01.27 12:33
|sell
|1.06
|eurusd
|1.3241
|1.3252
|0.0000
|2009.01.27 12:39
|1.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|127.20
|59464946
|6193783
|2009.01.27 13:00
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3241
|1.3230
|0.0000
|2009.01.27 13:03
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.00
|116.60
|59467012
|6193783
|2009.01.27 13:16
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3251
|1.3240
|0.0000
|2009.01.27 13:19
|1.3240
|0.00
|0.00
|0.00
|-116.60
|59467583
|6193783
|2009.01.27 13:22
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3249
|1.3238
|0.0000
|2009.01.27 13:24
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|-116.60
|59472046
|6193783
|2009.01.27 13:46
|sell
|1.06
|eurusd
|1.3200
|1.3215
|0.0000
|2009.01.27 13:48
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|116.60
|59475940
|6193783
|2009.01.27 14:15
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3207
|1.3193
|0.0000
|2009.01.27 14:17
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|-148.40
|59478833
|6193783
|2009.01.27 14:30
|sell
|1.06
|eurusd
|1.3159
|1.3175
|0.0000
|2009.01.27 14:35
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.80
|59590458
|6193783
|2009.01.28 08:15
|sell
|1.06
|eurusd
|1.3249
|1.3261
|0.0000
|2009.01.28 08:16
|1.3261
|0.00
|0.00
|0.00
|-127.20
|59590948
|6193783
|2009.01.28 08:19
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3260
|1.3241
|0.0000
|2009.01.28 08:44
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|-201.40
|59593132
|6193783
|2009.01.28 08:45
|sell
|1.06
|eurusd
|1.3236
|1.3252
|0.0000
|2009.01.28 09:08
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.00
|-169.60
|59596557
|6193783
|2009.01.28 09:17
|sell
|1.06
|eurusd
|1.3222
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 09:19
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|-159.00
|59596870
|6193783
|2009.01.28 09:19
|sell
|1.06
|eurusd
|1.3223
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 09:29
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|-212.00
|59598545
|6193783
|2009.01.28 09:30
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3241
|1.3228
|0.0000
|2009.01.28 09:32
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.00
|116.60
|59599354
|6193783
|2009.01.28 09:35
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3238
|1.3228
|0.0000
|2009.01.28 09:40
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|169.60
|59600850
|6193783
|2009.01.28 09:46
|sell
|1.06
|eurusd
|1.3243
|1.3256
|0.0000
|2009.01.28 09:49
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.00
|59601140
|6193783
|2009.01.28 09:49
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3248
|1.3250
|0.0000
|2009.01.28 10:04
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|498.20
|59604724
|6193783
|2009.01.28 10:10
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3302
|1.3300
|0.0000
|2009.01.28 10:12
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|84.80
|59607180
|6193783
|2009.01.28 10:27
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3290
|1.3290
|0.0000
|2009.01.28 10:51
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.00
|148.40
|59616847
|6193783
|2009.01.28 11:38
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3274
|1.3248
|0.0000
|2009.01.28 11:42
|1.3279
|0.00
|0.00
|0.00
|53.00
|59617882
|6193783
|2009.01.28 11:45
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3275
|1.3275
|0.0000
|2009.01.28 11:51
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.00
|169.60
|59620016
|6193783
|2009.01.28 12:00
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3274
|1.3256
|0.0000
|2009.01.28 12:02
|1.3266
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.80
|59623786
|6193783
|2009.01.28 12:31
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3267
|1.3250
|0.0000
|2009.01.28 12:33
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.20
|59627104
|6193783
|2009.01.28 13:01
|sell
|1.06
|eurusd
|1.3243
|1.3260
|0.0000
|2009.01.28 13:19
|1.3242
|0.00
|0.00
|0.00
|10.60
|59628772
|6193783
|2009.01.28 13:21
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3249
|1.3240
|0.0000
|2009.01.28 13:37
|1.3259
|0.00
|0.00
|0.00
|106.00
|59630922
|6193783
|2009.01.28 13:45
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3260
|1.3245
|0.0000
|2009.01.28 13:49
|1.3262
|0.00
|0.00
|0.00
|21.20
|59632571
|6193783
|2009.01.28 14:02
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3278
|1.3259
|0.0000
|2009.01.28 14:09
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.80
|59633312
|6193783
|2009.01.28 14:09
|sell
|1.06
|eurusd
|1.3271
|1.3282
|0.0000
|2009.01.28 14:13
|1.3261
|0.00
|0.00
|0.00
|106.00
|59634073
|6193783
|2009.01.28 14:18
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3266
|1.3251
|0.0000
|2009.01.28 14:34
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|201.40
|59636571
|6193783
|2009.01.28 14:40
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3295
|1.3280
|0.0000
|2009.01.28 14:41
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.00
|95.40
|59637534
|6193783
|2009.01.28 14:46
|buy
|1.06
|eurusd
|1.3301
|1.3289
|0.0000
|2009.01.28 14:49
|1.3300
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.60
|59764347
|6193783
|2009.01.29 08:41
|sell
|1.12
|eurusd
|1.3108
|1.3121
|0.0000
|2009.01.29 08:47
|1.3113
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|59764665
|6193783
|2009.01.29 08:47
|buy
|1.12
|eurusd
|1.3113
|1.3105
|0.0000
|2009.01.29 08:55
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.60
|59765107
|6193783
|2009.01.29 08:55
|sell
|1.12
|eurusd
|1.3103
|1.3120
|0.0000
|2009.01.29 09:04
|1.3065
|0.00
|0.00
|0.00
|425.60
|59770318
|6193783
|2009.01.29 09:19
|sell
|1.12
|eurusd
|1.3057
|1.3070
|0.0000
|2009.01.29 09:24
|1.3070
|0.00
|0.00
|0.00
|-145.60
|59771360
|6193783
|2009.01.29 09:32
|sell
|1.12
|eurusd
|1.3060
|1.3075
|0.0000
|2009.01.29 09:37
|1.3075
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|59771669
|6193783
|2009.01.29 09:38
|buy
|1.12
|eurusd
|1.3070
|1.3057
|0.0000
|2009.01.29 09:41
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|100.80
|59778658
|6193783
|2009.01.29 10:30
|sell
|1.12
|eurusd
|1.3069
|1.3085
|0.0000
|2009.01.29 10:33
|1.3055
|0.00
|0.00
|0.00
|156.80
|Deposit: 10 000.00 Credit: 0.00 Withdrawal: 0.00
|1 600.20