Strategy Tester Report
EA_Betterf
(Build 220)

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Minute (M1) 2005.01.10 04:11 - 2008.11.14 23:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameterslots=0.1; Slippage=2; Warp=67; Deviation=1.85; Amplitude=155; Distortion=0.79; SL_long_EQUAL_SL_short=false; SL_long=80; SL_short=65; UseSound=true; MagicNumber=55555;
Bars in test1407181Ticks modelled19538117Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit1079.87Gross profit23570.37Gross loss-22490.50
Profit factor1.05Expected payoff1.83
Absolute drawdown1005.13Maximal drawdown2622.22 (19.26%)Relative drawdown19.26% (2622.22)
Total trades591Short positions (won %)292 (42.81%)Long positions (won %)299 (48.16%)
Profit trades (% of total)269 (45.52%)Loss trades (% of total)322 (54.48%)
Largestprofit trade692.60loss trade-82.00
Averageprofit trade87.62loss trade-69.85
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (667.16)consecutive losses (loss in money)11 (-825.13)
Maximalconsecutive profit (count of wins)756.49 (2)consecutive loss (count of losses)-825.13 (11)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12005.01.10 04:11buy10.101.30721.29900.0000
22005.01.11 13:01modify10.101.30721.30790.0000
32005.01.12 17:52modify10.101.30721.31640.0000
42005.01.14 05:09s/l10.101.31641.31640.000094.8010094.80
52005.01.14 05:10sell20.101.31691.32360.0000
62005.01.14 07:37modify20.101.31691.31680.0000
72005.01.18 03:58modify20.101.31691.31000.0000
82005.01.19 11:46s/l20.101.31001.31000.000066.6710161.47
92005.01.19 11:47buy30.101.30961.30140.0000
102005.01.19 20:06s/l30.101.30141.30140.0000-82.0010079.47
112005.01.19 20:07sell40.101.30141.30810.0000
122005.01.20 13:37modify40.101.30141.30120.0000
132005.01.21 18:03s/l40.101.30121.30120.0000-1.1110078.36
142005.01.21 18:04buy50.101.30141.29320.0000
152005.01.24 13:45modify50.101.30141.30170.0000
162005.01.25 04:45s/l50.101.30171.30170.00003.9310082.29
172005.01.25 04:46sell60.101.30151.30820.0000
182005.01.25 20:01modify60.101.30151.30120.0000
192005.01.26 12:33s/l60.101.30121.30120.00002.2210084.51
202005.01.26 12:34buy70.101.30151.29330.0000
212005.01.26 20:56modify70.101.30151.30270.0000
222005.01.27 15:24s/l70.101.30271.30270.000013.4010097.91
232005.01.27 15:24sell80.101.30261.30930.0000
242005.02.02 08:57s/l80.101.30931.30930.0000-70.1110027.80
252005.02.02 08:58buy90.101.30921.30100.0000
262005.02.02 19:50s/l90.101.30101.30100.0000-82.009945.80
272005.02.02 19:51buy100.101.30121.29300.0000
282005.02.04 16:51s/l100.101.29301.29300.0000-80.139865.67
292005.02.04 16:52sell110.101.29151.29820.0000
302005.02.07 03:13modify110.101.29151.29120.0000
312005.02.07 19:59modify110.101.29151.28370.0000
322005.02.10 17:32s/l110.101.28371.28370.000073.339939.00
332005.02.10 17:33buy120.101.28341.27520.0000
342005.02.14 04:12modify120.101.28341.28340.0000
352005.02.15 16:06sell130.101.29991.30660.0000
362005.02.15 16:06close120.101.29991.28340.0000166.4010105.40
372005.02.16 16:28s/l130.101.30661.30660.0000-67.7810037.62
382005.02.16 16:29buy140.101.30631.29810.0000
392005.02.16 18:21s/l140.101.29811.29810.0000-82.009955.62
402005.02.16 18:22sell150.101.29771.30440.0000
412005.02.16 21:36s/l150.101.30441.30440.0000-67.009888.62
422005.02.16 21:36sell160.101.30421.31090.0000
432005.02.22 05:59s/l160.101.31091.31090.0000-71.679816.96
442005.02.22 06:00buy170.101.31111.30290.0000
452005.02.22 13:36sell180.101.31931.32600.0000
462005.02.22 13:36close170.101.31931.30290.000082.009898.96
472005.02.22 21:54s/l180.101.32601.32600.0000-67.009831.96
482005.02.22 21:55buy190.101.32591.31770.0000
492005.02.24 19:15s/l190.101.31771.31770.0000-80.139751.82
502005.02.24 19:16sell200.101.31781.32450.0000
512005.02.25 22:43s/l200.101.32451.32450.0000-67.789684.05
522005.02.25 22:44buy210.101.32421.31600.0000
532005.03.02 03:54s/l210.101.31601.31600.0000-80.609603.45
542005.03.02 03:54sell220.101.31601.32270.0000
552005.03.02 16:59modify220.101.31601.31590.0000
562005.03.03 12:26s/l220.101.31591.31590.0000-1.339602.11
572005.03.03 12:27buy230.101.31581.30760.0000
582005.03.04 18:39modify230.101.31581.31590.0000
592005.03.08 17:57modify230.101.31581.32450.0000
602005.03.09 20:46modify230.101.31581.33340.0000
612005.03.14 20:25s/l230.101.33341.33340.0000180.209782.31
622005.03.14 20:26sell240.101.33371.34040.0000
632005.03.15 16:31s/l240.101.34041.34040.0000-67.789714.53
642005.03.15 16:32buy250.101.34031.33210.0000
652005.03.15 17:38s/l250.101.33211.33210.0000-82.009632.53
662005.03.15 17:39buy260.101.33211.32390.0000
672005.03.16 16:37modify260.101.33211.33220.0000
682005.03.18 11:47s/l260.101.33221.33220.00003.339635.87
692005.03.18 11:48sell270.101.33221.33890.0000
702005.03.21 05:12modify270.101.33221.33210.0000
712005.03.21 16:19modify270.101.33221.32530.0000
722005.03.22 22:45modify270.101.33221.31820.0000
732005.03.23 12:15modify270.101.33221.31110.0000
742005.03.23 20:15modify270.101.33221.30340.0000
752005.03.24 12:08s/l270.101.30341.30340.0000283.339919.20
762005.03.24 12:09buy280.101.30331.29510.0000
772005.03.24 20:01s/l280.101.29511.29510.0000-82.009837.20
782005.03.24 20:01sell290.101.29511.30180.0000
792005.03.28 16:48buy300.101.28841.28020.0000
802005.03.28 16:48close290.101.28841.30180.000065.449902.65
812005.03.30 10:15modify300.101.28841.28890.0000
822005.04.01 18:22s/l300.101.28891.28890.00007.809910.45
832005.04.01 18:23sell310.101.28851.29520.0000
842005.04.05 05:56modify310.101.28851.28830.0000
852005.04.06 05:55s/l310.101.28831.28830.0000-0.339910.11
862005.04.06 05:56buy320.101.28831.28010.0000
872005.04.11 11:08modify320.101.28831.28840.0000
882005.04.12 16:30s/l320.101.28841.28840.00003.809913.91
892005.04.12 16:31buy330.101.28861.28040.0000
902005.04.14 15:58s/l330.101.28041.28040.0000-80.139833.78
912005.04.14 15:59sell340.101.28091.28760.0000
922005.04.15 14:51s/l340.101.28761.28760.0000-67.789766.00
932005.04.15 14:52buy350.101.28761.27940.0000
942005.04.18 10:30sell360.101.29641.30310.0000
952005.04.18 10:30close350.101.29641.27940.000088.479854.47
962005.04.18 18:20s/l360.101.30311.30310.0000-67.009787.47
972005.04.18 18:21buy370.101.30291.29470.0000
982005.04.21 17:59sell380.101.31101.31770.0000
992005.04.21 17:59close370.101.31101.29470.000083.339870.80
1002005.04.21 19:22modify380.101.31101.31040.0000
1012005.04.25 12:02buy390.101.29701.28880.0000
1022005.04.25 12:02close380.101.29701.31040.0000138.4410009.24
1032005.04.28 15:31s/l390.101.28881.28880.0000-79.679929.58
1042005.04.28 15:32sell400.101.28931.29600.0000
1052005.04.29 09:09s/l400.101.29601.29600.0000-67.789861.80
1062005.04.29 09:10buy410.101.29591.28770.0000
1072005.04.29 20:25s/l410.101.28771.28770.0000-82.009779.80
1082005.04.29 20:26sell420.101.28741.29410.0000
1092005.05.04 04:39s/l420.101.29411.29410.0000-69.339710.47
1102005.05.04 04:40buy430.101.29391.28570.0000
1112005.05.06 15:48s/l430.101.28571.28570.0000-80.139630.33
1122005.05.06 15:49sell440.101.28621.29290.0000
1132005.05.09 05:18modify440.101.28621.28600.0000
1142005.05.10 00:10s/l440.101.28601.28600.00000.449630.78
1152005.05.10 00:11buy450.101.28611.27790.0000
1162005.05.11 17:04s/l450.101.27791.27790.0000-81.539549.24
1172005.05.11 17:05sell460.101.27791.28460.0000
1182005.05.12 15:49modify460.101.27791.27740.0000
1192005.05.13 12:40modify460.101.27791.27040.0000
1202005.05.20 16:03modify460.101.27791.26360.0000
1212005.05.26 21:40modify460.101.27791.25630.0000
1222005.05.27 18:33s/l460.101.25631.25630.0000202.009751.25
1232005.05.27 18:34buy470.101.25641.24820.0000
1242005.05.30 14:04s/l470.101.24821.24820.0000-81.539669.71
1252005.05.30 14:05sell480.101.24831.25500.0000
1262005.05.31 04:18modify480.101.24831.24800.0000
1272005.05.31 12:52modify480.101.24831.24120.0000
1282005.06.01 11:23modify480.101.24831.23340.0000
1292005.06.01 23:04modify480.101.24831.22620.0000
1302005.06.02 10:17s/l480.101.22621.22620.0000217.119886.82
1312005.06.02 10:18sell490.101.22611.23280.0000
1322005.06.03 15:30s/l490.101.23281.23280.0000-67.789819.05
1332005.06.03 15:31buy500.101.23221.22400.0000
1342005.06.03 18:12s/l500.101.22401.22400.0000-82.009737.05
1352005.06.03 18:13sell510.101.22401.23070.0000
1362005.06.07 09:29s/l510.101.23071.23070.0000-68.569668.49
1372005.06.07 09:30buy520.101.23071.22250.0000
1382005.06.08 21:11s/l520.101.22251.22250.0000-81.539586.96
1392005.06.08 21:12sell530.101.22251.22920.0000
1402005.06.10 17:02modify530.101.22251.22210.0000
1412005.06.13 04:04modify530.101.22251.21490.0000
1422005.06.14 03:42s/l530.101.21491.21490.000071.339658.29
1432005.06.14 03:43buy540.101.21421.20600.0000
1442005.06.14 16:14s/l540.101.20601.20600.0000-82.009576.29
1452005.06.14 16:15sell550.101.20621.21290.0000
1462005.06.15 20:53s/l550.101.21291.21290.0000-67.789508.51
1472005.06.15 20:54buy560.101.21291.20470.0000
1482005.06.17 17:27modify560.101.21291.21320.0000
1492005.06.20 17:31s/l560.101.21321.21320.00005.339513.85
1502005.06.20 17:32buy570.101.21341.20520.0000
1512005.06.23 15:23s/l570.101.20521.20520.0000-79.679434.18
1522005.06.23 15:24sell580.101.20531.21200.0000
1532005.06.27 02:19s/l580.101.21201.21200.0000-68.569365.62
1542005.06.27 02:19buy590.101.21211.20390.0000
1552005.06.29 09:15s/l590.101.20391.20390.0000-81.079284.56
1562005.06.29 09:16sell600.101.20441.21110.0000
1572005.06.29 18:51s/l600.101.21111.21110.0000-67.009217.56
1582005.06.29 18:51buy610.101.21111.20290.0000
1592005.07.01 09:50s/l610.101.20291.20290.0000-80.139137.42
1602005.07.01 09:51buy620.101.20321.19500.0000
1612005.07.01 19:06s/l620.101.19501.19500.0000-82.009055.42
1622005.07.01 19:07sell630.101.19441.20110.0000
1632005.07.05 09:42modify630.101.19441.19390.0000
1642005.07.05 11:51s/l630.101.19391.19390.00003.449058.87
1652005.07.05 11:52buy640.101.19391.18570.0000
1662005.07.07 12:26modify640.101.19391.19570.0000
1672005.07.07 12:49s/l640.101.19571.19570.000019.879078.73
1682005.07.07 12:50sell650.101.19641.20310.0000
1692005.07.08 15:31modify650.101.19641.19570.0000
1702005.07.08 16:42s/l650.101.19571.19570.00006.229084.96
1712005.07.08 16:43buy660.101.19541.18720.0000
1722005.07.11 17:21modify660.101.19541.19550.0000
1732005.07.12 05:23sell670.101.21241.21910.0000
1742005.07.12 05:23close660.101.21241.19550.0000170.939255.89
1752005.07.12 10:24s/l670.101.21911.21910.0000-67.009188.89
1762005.07.12 10:25buy680.101.21941.21120.0000
1772005.07.13 16:28s/l680.101.21121.21120.0000-81.539107.36
1782005.07.13 16:29sell690.101.21101.21770.0000
1792005.07.15 15:37modify690.101.21101.21000.0000
1802005.07.19 14:42modify690.101.21101.20310.0000
1812005.07.19 19:31s/l690.101.20311.20310.000074.339181.69
1822005.07.19 19:32buy700.101.20311.19490.0000
1832005.07.20 20:32modify700.101.20311.20400.0000
1842005.07.21 14:28modify700.101.20311.21420.0000
1852005.07.21 16:56s/l700.101.21421.21420.0000112.879294.56
1862005.07.21 16:57sell710.101.21431.22100.0000
1872005.07.21 20:51s/l710.101.22101.22100.0000-67.009227.56
1882005.07.21 20:52sell720.101.22061.22730.0000
1892005.07.22 15:17modify720.101.22061.22050.0000
1902005.07.22 18:59modify720.101.22061.21360.0000
1912005.07.26 12:24buy730.101.20031.19210.0000
1922005.07.26 12:24close720.101.20031.21360.0000200.679428.22
1932005.07.28 14:06sell740.101.20861.21530.0000
1942005.07.28 14:06close730.101.20861.19210.000084.879513.09
1952005.07.29 17:38s/l740.101.21531.21530.0000-67.789445.31
1962005.07.29 17:39buy750.101.21551.20730.0000
1972005.08.01 15:26modify750.101.21551.21580.0000
1982005.08.03 04:23s/l750.101.21581.21580.00004.409449.71
1992005.08.03 04:24buy760.101.21601.20780.0000
2002005.08.03 11:58modify760.101.21601.21620.0000
2012005.08.03 15:24modify760.101.21601.22460.0000
2022005.08.09 08:57modify760.101.21601.23320.0000
2032005.08.09 16:07s/l760.101.23321.23320.0000174.809624.51
2042005.08.09 16:08sell770.101.23341.24010.0000
2052005.08.10 12:04s/l770.101.24011.24010.0000-67.789556.73
2062005.08.10 12:05buy780.101.24001.23180.0000
2072005.08.12 11:28modify780.101.24001.24030.0000
2082005.08.12 16:00s/l780.101.24031.24030.00004.879561.60
2092005.08.12 16:01sell790.101.24031.24700.0000
2102005.08.16 04:00modify790.101.24031.24020.0000
2112005.08.17 19:32modify790.101.24031.23320.0000
2122005.08.18 15:51buy800.101.21971.21150.0000
2132005.08.18 15:51close790.101.21971.23320.0000201.339762.94
2142005.08.24 16:26modify800.101.21971.21980.0000
2152005.08.30 12:55s/l800.101.21981.21980.00005.679768.60
2162005.08.30 12:55sell810.101.21981.22650.0000
2172005.08.31 17:10s/l810.101.22651.22650.0000-67.789700.82
2182005.08.31 17:11buy820.101.22691.21870.0000
2192005.08.31 19:31sell830.101.23561.24230.0000
2202005.08.31 19:31close820.101.23561.21870.000087.009787.82
2212005.09.01 17:00s/l830.101.24231.24230.0000-69.339718.49
2222005.09.01 17:01buy840.101.24121.23300.0000
2232005.09.01 21:22modify840.101.24121.24150.0000
2242005.09.02 12:04modify840.101.24121.25020.0000
2252005.09.02 16:30s/l840.101.25021.25020.000090.479808.96
2262005.09.02 16:31sell850.101.25051.25720.0000
2272005.09.05 04:35s/l850.101.25721.25720.0000-67.789741.18
2282005.09.05 04:36buy860.101.25751.24930.0000
2292005.09.06 03:55s/l860.101.24931.24930.0000-81.539659.65
2302005.09.06 03:56sell870.101.24921.25590.0000
2312005.09.07 16:16modify870.101.24921.24870.0000
2322005.09.12 05:51modify870.101.24921.24010.0000
2332005.09.13 13:00modify870.101.24921.23270.0000
2342005.09.14 15:23s/l870.101.23271.23270.0000158.789818.42
2352005.09.14 15:24sell880.101.23231.23900.0000
2362005.09.15 04:08modify880.101.23231.23020.0000
2372005.09.16 07:35s/l880.101.23021.23020.000017.899836.31
2382005.09.16 07:36buy890.101.23051.22230.0000
2392005.09.16 16:00s/l890.101.22231.22230.0000-82.009754.31
2402005.09.16 16:01sell900.101.22171.22840.0000
2412005.09.19 01:14buy910.101.21511.20690.0000
2422005.09.19 01:14close900.101.21511.22840.000065.229819.54
2432005.09.21 11:51sell920.101.22321.22990.0000
2442005.09.21 11:51close910.101.22321.20690.000081.939901.47
2452005.09.22 17:10modify920.101.22321.22310.0000
2462005.09.23 15:50modify920.101.22321.21620.0000
2472005.09.26 00:07modify920.101.22321.20940.0000
2482005.10.03 04:04buy930.101.19601.18780.0000
2492005.10.03 04:04close920.101.19601.20940.0000262.6710164.14
2502005.10.06 03:16modify930.101.19601.19630.0000
2512005.10.06 16:52sell940.101.21291.21960.0000
2522005.10.06 16:52close930.101.21291.19630.0000171.3310335.47
2532005.10.06 21:37s/l940.101.21961.21960.0000-67.0010268.47
2542005.10.06 21:38sell950.101.21971.22640.0000
2552005.10.07 15:31modify950.101.21971.21800.0000
2562005.10.10 16:49buy960.101.20471.19650.0000
2572005.10.10 16:49close950.101.20471.21800.0000148.4410416.91
2582005.10.12 01:31s/l960.101.19651.19650.0000-81.0710335.85
2592005.10.12 01:32sell970.101.19661.20330.0000
2602005.10.12 15:10s/l970.101.20331.20330.0000-67.0010268.85
2612005.10.12 15:11buy980.101.20301.19480.0000
2622005.10.13 14:51s/l980.101.19481.19480.0000-80.6010188.25
2632005.10.13 14:52sell990.101.19481.20150.0000
2642005.10.13 20:50s/l990.101.20151.20150.0000-67.0010121.25
2652005.10.13 20:51buy1000.101.20141.19320.0000
2662005.10.14 19:40modify1000.101.20141.20160.0000
2672005.10.17 14:28s/l1000.101.20161.20160.00002.9310124.18
2682005.10.17 14:29sell1010.101.20121.20790.0000
2692005.10.18 12:16buy1020.101.19441.18620.0000
2702005.10.18 12:16close1010.101.19441.20790.000067.2210191.40
2712005.10.21 01:44modify1020.101.19441.19450.0000
2722005.10.21 18:26s/l1020.101.19451.19450.00003.3310194.74
2732005.10.21 18:27buy1030.101.19461.18640.0000
2742005.10.25 10:38modify1030.101.19461.19490.0000
2752005.10.25 16:29modify1030.101.19461.20340.0000
2762005.10.31 14:31s/l1030.101.20341.20340.000091.7310286.47
2772005.10.31 14:32sell1040.101.20281.20950.0000
2782005.11.03 19:06modify1040.101.20281.20260.0000
2792005.11.04 17:23modify1040.101.20281.19530.0000
2802005.11.04 17:54modify1040.101.20281.18850.0000
2812005.11.08 03:11modify1040.101.20281.18040.0000
2822005.11.14 18:44modify1040.101.20281.17340.0000
2832005.11.16 01:34s/l1040.101.17341.17340.0000281.5610568.03
2842005.11.16 01:35buy1050.101.17371.16550.0000
2852005.11.16 16:42s/l1050.101.16551.16550.0000-82.0010486.03
2862005.11.16 16:43sell1060.101.16551.17220.0000
2872005.11.17 17:04s/l1060.101.17221.17220.0000-69.3310416.69
2882005.11.17 17:05buy1070.101.17211.16390.0000
2892005.11.21 10:23modify1070.101.17211.17250.0000
2902005.11.21 18:16s/l1070.101.17251.17250.00004.9310421.63
2912005.11.21 18:17sell1080.101.17271.17940.0000
2922005.11.22 21:11s/l1080.101.17941.17940.0000-67.7810353.85
2932005.11.22 21:12buy1090.101.17981.17160.0000
2942005.11.25 19:04s/l1090.101.17161.17160.0000-79.6710274.18
2952005.11.25 19:05sell1100.101.17151.17820.0000
2962005.11.28 17:46s/l1100.101.17821.17820.0000-67.7810206.40
2972005.11.28 17:47buy1110.101.17831.17010.0000
2982005.11.28 21:09modify1110.101.17831.17850.0000
2992005.11.29 15:16s/l1110.101.17851.17850.00002.4710208.87
3002005.11.29 15:17sell1120.101.17861.18530.0000
3012005.12.01 15:49buy1130.101.17171.16350.0000
3022005.12.01 15:49close1120.101.17171.18530.000065.8910274.76
3032005.12.05 19:25modify1130.101.17171.17180.0000
3042005.12.07 12:46s/l1130.101.17181.17180.00002.8710277.63
3052005.12.07 12:47sell1140.101.17181.17850.0000
3062005.12.08 11:09s/l1140.101.17851.17850.0000-69.3310208.29
3072005.12.08 11:10buy1150.101.17851.17030.0000
3082005.12.12 10:30modify1150.101.17851.17850.0000
3092005.12.12 15:20modify1150.101.17851.18710.0000
3102005.12.14 04:18modify1150.101.17851.19550.0000
3112005.12.15 17:13s/l1150.101.19551.19550.0000173.2710381.56
3122005.12.15 17:14sell1160.101.19521.20190.0000
3132005.12.16 11:17s/l1160.101.20191.20190.0000-67.7810313.78
3142005.12.16 11:18sell1170.101.20161.20830.0000
3152005.12.20 15:34modify1170.101.20161.20130.0000
3162005.12.20 18:14modify1170.101.20161.19440.0000
3172005.12.21 16:43modify1170.101.20161.18760.0000
3182005.12.22 17:03s/l1170.101.18761.18760.0000135.3310449.11
3192005.12.22 17:04sell1180.101.18741.19410.0000
3202005.12.30 14:32modify1180.101.18741.18730.0000
3212006.01.03 08:27s/l1180.101.18731.18730.0000-6.7810442.34
3222006.01.03 08:27buy1190.101.18931.18110.0000
3232006.01.03 17:51modify1190.101.18931.18940.0000
3242006.01.04 04:08modify1190.101.18931.19850.0000
3252006.01.06 15:49modify1190.101.18931.20720.0000
3262006.01.09 11:14s/l1190.101.20721.20720.0000181.8010624.14
3272006.01.09 11:15buy1200.101.20751.19930.0000
3282006.01.12 03:53modify1200.101.20751.20770.0000
3292006.01.12 15:59s/l1200.101.20771.20770.00004.3310628.47
3302006.01.12 16:00sell1210.101.20781.21450.0000
3312006.01.12 17:09modify1210.101.20781.20770.0000
3322006.01.13 11:04s/l1210.101.20771.20770.00000.2210628.69
3332006.01.13 11:05buy1220.101.20771.19950.0000
3342006.01.16 01:39modify1220.101.20771.20790.0000
3352006.01.17 02:57s/l1220.101.20791.20790.00002.9310631.63
3362006.01.17 02:58sell1230.101.20771.21440.0000
3372006.01.18 10:52s/l1230.101.21441.21440.0000-67.7810563.85
3382006.01.18 10:52buy1240.101.21441.20620.0000
3392006.01.19 10:35s/l1240.101.20621.20620.0000-80.6010483.25
3402006.01.19 10:36sell1250.101.20651.21320.0000
3412006.01.20 20:52s/l1250.101.21321.21320.0000-67.7810415.47
3422006.01.20 20:53buy1260.101.21341.20520.0000
3432006.01.23 02:42modify1260.101.21341.21550.0000
3442006.01.24 01:43modify1260.101.21341.22380.0000
3452006.01.25 17:50s/l1260.101.22381.22380.0000105.4010520.87
3462006.01.25 17:51sell1270.101.22441.23110.0000
3472006.01.27 13:10modify1270.101.22441.22390.0000
3482006.01.27 20:20modify1270.101.22441.21690.0000
3492006.01.31 19:14s/l1270.101.21691.21690.000070.3310591.20
3502006.01.31 19:15buy1280.101.21691.20870.0000
3512006.02.01 15:19s/l1280.101.20871.20870.0000-81.5310509.67
3522006.02.01 15:20sell1290.101.20851.21520.0000
3532006.02.03 15:37modify1290.101.20851.20840.0000
3542006.02.06 19:19modify1290.101.20851.20160.0000
3552006.02.07 11:41s/l1290.101.20161.20160.000064.3310574.00
3562006.02.07 11:42buy1300.101.20131.19310.0000
3572006.02.08 18:07s/l1300.101.19311.19310.0000-81.5310492.47
3582006.02.08 18:08sell1310.101.19281.19950.0000
3592006.02.09 03:02s/l1310.101.19951.19950.0000-69.3310423.14
3602006.02.09 03:03buy1320.101.19931.19110.0000
3612006.02.10 17:54s/l1320.101.19111.19110.0000-81.5310341.60
3622006.02.10 17:55sell1330.101.19101.19770.0000
3632006.02.27 01:22modify1330.101.19101.19050.0000
3642006.02.28 17:11s/l1330.101.19051.19050.0000-7.4410334.16
3652006.02.28 17:12buy1340.101.19051.18230.0000
3662006.03.02 17:10modify1340.101.19051.19070.0000
3672006.03.06 01:15modify1340.101.19051.19900.0000
3682006.03.06 19:56s/l1340.101.19901.19900.000087.8010421.96
3692006.03.06 19:57sell1350.101.19921.20590.0000
3702006.03.07 11:20modify1350.101.19921.19910.0000
3712006.03.14 17:00s/l1350.101.19911.19910.0000-5.2210416.74
3722006.03.14 17:01buy1360.101.19961.19140.0000
3732006.03.16 12:13modify1360.101.19961.19980.0000
3742006.03.16 18:08modify1360.101.19961.20810.0000
3752006.03.21 17:55s/l1360.101.20811.20810.000088.2710505.01
3762006.03.21 17:56sell1370.101.20851.21520.0000
3772006.03.23 17:20modify1370.101.20851.20810.0000
3782006.03.28 13:58s/l1370.101.20811.20810.0000-1.4410503.56
3792006.03.28 13:59buy1380.101.20801.19980.0000
3802006.03.28 21:52s/l1380.101.19981.19980.0000-82.0010421.56
3812006.03.28 21:53buy1390.101.20031.19210.0000
3822006.03.30 13:23modify1390.101.20031.20050.0000
3832006.03.30 23:04sell1400.101.21691.22360.0000
3842006.03.30 23:04close1390.101.21691.20050.0000167.8710589.43
3852006.03.31 12:04modify1400.101.21691.21600.0000
3862006.04.04 07:35s/l1400.101.21601.21600.00006.6710596.09
3872006.04.04 07:36buy1410.101.21601.20780.0000
3882006.04.04 15:29modify1410.101.21601.21680.0000
3892006.04.07 10:17s/l1410.101.21681.21680.000010.3310606.43
3902006.04.07 10:18sell1420.101.21711.22380.0000
3912006.04.07 18:59modify1420.101.21711.21700.0000
3922006.04.12 03:23s/l1420.101.21701.21700.0000-1.3310605.09
3932006.04.12 03:24sell1430.101.21671.22340.0000
3942006.04.12 15:35modify1430.101.21671.21610.0000
3952006.04.17 03:14s/l1430.101.21611.21610.00002.1110607.21
3962006.04.17 03:15buy1440.101.21611.20790.0000
3972006.04.17 15:19sell1450.101.22431.23100.0000
3982006.04.17 15:19close1440.101.22431.20790.000082.0010689.21
3992006.04.18 21:02s/l1450.101.23101.23100.0000-67.7810621.43
4002006.04.18 21:03buy1460.101.23161.22340.0000
4012006.04.24 10:41modify1460.101.23161.23180.0000
4022006.04.27 17:09modify1460.101.23161.24060.0000
4032006.04.28 16:48modify1460.101.23161.24930.0000
4042006.05.01 15:57modify1460.101.23161.25870.0000
4052006.05.01 22:17s/l1460.101.25871.25870.0000277.0710898.49
4062006.05.01 22:18sell1470.101.25881.26550.0000
4072006.05.02 13:06s/l1470.101.26551.26550.0000-67.7810830.72
4082006.05.02 13:07buy1480.101.26571.25750.0000
4092006.05.04 11:35s/l1480.101.25751.25750.0000-80.1310750.58
4102006.05.04 11:36sell1490.101.25791.26460.0000
4112006.05.04 16:48s/l1490.101.26461.26460.0000-67.0010683.58
4122006.05.04 16:49buy1500.101.26451.25630.0000
4132006.05.05 15:31modify1500.101.26451.26660.0000
4142006.05.09 09:56s/l1500.101.26661.26660.000022.4010705.98
4152006.05.09 09:57sell1510.101.26691.27360.0000
4162006.05.09 16:51s/l1510.101.27361.27360.0000-67.0010638.98
4172006.05.09 16:52buy1520.101.27351.26530.0000
4182006.05.10 21:44modify1520.101.27351.27510.0000
4192006.05.11 02:50s/l1520.101.27511.27510.000017.8710656.85
4202006.05.11 02:51sell1530.101.27531.28200.0000
4212006.05.11 10:54modify1530.101.27531.27520.0000
4222006.05.11 15:30s/l1530.101.27521.27520.00001.0010657.85
4232006.05.11 15:31buy1540.101.27531.26710.0000
4242006.05.11 17:47modify1540.101.27531.27560.0000
4252006.05.12 12:38modify1540.101.27531.28400.0000
4262006.05.15 11:07s/l1540.101.28401.28400.000087.9310745.78
4272006.05.15 11:08sell1550.101.28371.29040.0000
4282006.05.17 10:54s/l1550.101.29041.29040.0000-68.5610677.23
4292006.05.17 10:55buy1560.101.29061.28240.0000
4302006.05.17 17:24s/l1560.101.28241.28240.0000-82.0010595.23
4312006.05.17 17:25sell1570.101.28121.28790.0000
4322006.05.17 18:31modify1570.101.28121.28040.0000
4332006.05.18 11:33s/l1570.101.28041.28040.00005.6710600.89
4342006.05.18 11:34buy1580.101.28001.27180.0000
4352006.05.19 16:04s/l1580.101.27181.27180.0000-81.5310519.36
4362006.05.19 16:05sell1590.101.27121.27790.0000
4372006.05.19 21:42s/l1590.101.27791.27790.0000-67.0010452.36
4382006.05.19 21:43buy1600.101.27821.27000.0000
4392006.05.22 09:53s/l1600.101.27001.27000.0000-81.5310370.83
4402006.05.22 09:54sell1610.101.27001.27670.0000
4412006.05.22 11:29s/l1610.101.27671.27670.0000-67.0010303.83
4422006.05.22 11:30sell1620.101.27641.28310.0000
4432006.05.22 18:12s/l1620.101.28311.28310.0000-67.0010236.83
4442006.05.22 18:13buy1630.101.28321.27500.0000
4452006.05.24 17:40s/l1630.101.27501.27500.0000-81.0710155.76
4462006.05.24 17:41sell1640.101.27511.28180.0000
4472006.05.25 21:43s/l1640.101.28181.28180.0000-69.3310086.43
4482006.05.25 21:44buy1650.101.28191.27370.0000
4492006.05.26 16:43s/l1650.101.27371.27370.0000-81.5310004.89
4502006.05.26 16:44sell1660.101.27411.28080.0000
4512006.05.30 05:53s/l1660.101.28081.28080.0000-68.569936.34
4522006.05.30 05:54buy1670.101.28041.27220.0000
4532006.05.30 17:03modify1670.101.28041.28110.0000
4542006.05.31 21:38s/l1670.101.28111.28110.00007.479943.81
4552006.05.31 21:39sell1680.101.28151.28820.0000
4562006.06.01 14:14modify1680.101.28151.28140.0000
4572006.06.01 17:50s/l1680.101.28141.28140.0000-1.339942.47
4582006.06.01 17:51buy1690.101.28161.27340.0000
4592006.06.02 15:41modify1690.101.28161.28240.0000
4602006.06.06 16:35s/l1690.101.28241.28240.00009.409951.87
4612006.06.06 16:36sell1700.101.28261.28930.0000
4622006.06.08 10:11modify1700.101.28261.28250.0000
4632006.06.08 15:33modify1700.101.28261.27480.0000
4642006.06.09 15:34modify1700.101.28261.26790.0000
4652006.06.09 17:10s/l1700.101.26791.26790.0000143.1110094.98
4662006.06.09 17:11buy1710.101.26851.26030.0000
4672006.06.12 12:39s/l1710.101.26031.26030.0000-81.5310013.45
4682006.06.12 12:40sell1720.101.26031.26700.0000
4692006.06.13 20:28modify1720.101.26031.25980.0000
4702006.06.14 10:45s/l1720.101.25981.25980.00003.4410016.89
4712006.06.14 10:46buy1730.101.25961.25140.0000
4722006.06.22 07:22modify1730.101.25961.25970.0000
4732006.06.22 13:47s/l1730.101.25971.25970.00005.6710022.56
4742006.06.22 13:48buy1740.101.25981.25160.0000
4752006.06.23 14:47s/l1740.101.25161.25160.0000-81.539941.03
4762006.06.23 14:48sell1750.101.25161.25830.0000
4772006.06.26 10:43s/l1750.101.25831.25830.0000-67.789873.25
4782006.06.26 10:44buy1760.101.25841.25020.0000
4792006.06.29 21:58sell1770.101.26651.27320.0000
4802006.06.29 21:58close1760.101.26651.25020.000083.339956.58
4812006.06.30 08:46s/l1770.101.27321.27320.0000-67.789888.81
4822006.06.30 08:47buy1780.101.27301.26480.0000
4832006.07.03 17:15modify1780.101.27301.27350.0000
4842006.07.05 16:15s/l1780.101.27351.27350.00006.409895.21
4852006.07.05 16:16sell1790.101.27361.28030.0000
4862006.07.07 15:29s/l1790.101.28031.28030.0000-70.119825.09
4872006.07.07 15:30buy1800.101.28141.27320.0000
4882006.07.10 15:43s/l1800.101.27321.27320.0000-81.539743.56
4892006.07.10 15:44sell1810.101.27321.27990.0000
4902006.07.14 09:23modify1810.101.27321.27260.0000
4912006.07.17 11:13modify1810.101.27321.26580.0000
4922006.07.17 15:36modify1810.101.27321.25880.0000
4932006.07.19 19:55s/l1810.101.25881.25880.0000137.009880.56
4942006.07.19 19:55buy1820.101.25881.25060.0000
4952006.07.21 11:17modify1820.101.25881.25910.0000
4962006.07.25 18:20s/l1820.101.25911.25910.00005.809886.36
4972006.07.25 18:21sell1830.101.25921.26590.0000
4982006.07.26 19:51s/l1830.101.26591.26590.0000-67.789818.58
4992006.07.26 19:52buy1840.101.26561.25740.0000
5002006.07.27 08:42modify1840.101.26561.26570.0000
5012006.08.01 19:58modify1840.101.26561.27400.0000
5022006.08.04 16:57sell1850.101.29031.29700.0000
5032006.08.04 16:57close1840.101.29031.27400.0000252.1310070.72
5042006.08.07 20:58buy1860.101.28371.27550.0000
5052006.08.07 20:58close1850.101.28371.29700.000065.2210135.94
5062006.08.10 18:17s/l1860.101.27551.27550.0000-79.6710056.27
5072006.08.10 18:18buy1870.101.27531.26710.0000
5082006.08.16 15:32modify1870.101.27531.27530.0000
5092006.08.21 15:13modify1870.101.27531.28360.0000
5102006.08.22 13:00s/l1870.101.28361.28360.000087.6710143.94
5112006.08.22 13:01sell1880.101.28371.29040.0000
5122006.08.24 04:03modify1880.101.28371.28360.0000
5132006.08.24 11:53s/l1880.101.28361.28360.0000-2.1110141.83
5142006.08.24 11:54sell1890.101.28371.29040.0000
5152006.08.24 18:54modify1890.101.28371.28340.0000
5162006.08.29 07:35s/l1890.101.28341.28340.00000.6710142.49
5172006.08.29 07:36sell1900.101.28261.28930.0000
5182006.08.29 17:49buy1910.101.27581.26760.0000
5192006.08.29 17:49close1900.101.27581.28930.000068.0010210.49
5202006.08.30 03:27modify1910.101.27581.27610.0000
5212006.09.01 16:08s/l1910.101.27611.27610.00005.3310215.83
5222006.09.01 16:09sell1920.101.27591.28260.0000
5232006.09.01 18:55s/l1920.101.28261.28260.0000-67.0010148.83
5242006.09.01 18:56buy1930.101.28311.27490.0000
5252006.09.07 14:06s/l1930.101.27491.27490.0000-79.2010069.63
5262006.09.07 14:07buy1940.101.27441.26620.0000
5272006.09.08 16:05s/l1940.101.26621.26620.0000-81.539988.09
5282006.09.08 16:06buy1950.101.26681.25860.0000
5292006.09.14 18:00modify1950.101.26681.26690.0000
5302006.09.15 14:51s/l1950.101.26691.26690.00004.279992.36
5312006.09.15 14:52sell1960.101.26721.27390.0000
5322006.09.21 13:35s/l1960.101.27391.27390.0000-71.679920.69
5332006.09.21 13:36buy1970.101.27431.26610.0000
5342006.09.22 10:30modify1970.101.27431.27440.0000
5352006.09.25 17:00s/l1970.101.27441.27440.00001.939922.63
5362006.09.25 17:01sell1980.101.27451.28120.0000
5372006.09.26 17:05modify1980.101.27451.27440.0000
5382006.10.02 16:53s/l1980.101.27441.27440.0000-4.449918.18
5392006.10.02 16:53buy1990.101.27441.26620.0000
5402006.10.06 14:59s/l1990.101.26621.26620.0000-79.209838.98
5412006.10.06 15:00sell2000.101.26641.27310.0000
5422006.10.06 16:07modify2000.101.26641.26620.0000
5432006.10.10 16:38modify2000.101.26641.25900.0000
5442006.10.19 16:45s/l2000.101.25901.25900.000063.899902.87
5452006.10.19 16:46buy2010.101.25911.25090.0000
5462006.10.26 15:37modify2010.101.25911.25920.0000
5472006.10.31 17:10modify2010.101.25911.26750.0000
5482006.11.09 18:36modify2010.101.25911.27610.0000
5492006.11.22 16:52modify2010.101.25911.28460.0000
5502006.11.24 10:31modify2010.101.25911.29330.0000
5512006.11.24 12:31modify2010.101.25911.30150.0000
5522006.11.28 15:35modify2010.101.25911.30990.0000
5532006.11.30 18:15sell2020.101.32641.33310.0000
5542006.11.30 18:15close2010.101.32641.30990.0000692.6010595.47
5552006.12.01 17:29s/l2020.101.33311.33310.0000-67.7810527.69
5562006.12.01 17:30sell2030.101.33311.33980.0000
5572006.12.06 11:41modify2030.101.33311.33290.0000
5582006.12.08 15:52s/l2030.101.33291.33290.0000-3.4410524.25
5592006.12.08 15:53buy2040.101.33401.32580.0000
5602006.12.08 18:51s/l2040.101.32581.32580.0000-82.0010442.25
5612006.12.08 18:52sell2050.101.32531.33200.0000
5622006.12.11 00:01modify2050.101.32531.32440.0000
5632006.12.11 19:01s/l2050.101.32441.32440.00008.2210450.47
5642006.12.11 19:02sell2060.101.32391.33060.0000
5652006.12.14 15:32modify2060.101.32391.32350.0000
5662006.12.15 11:54modify2060.101.32391.31670.0000
5672006.12.15 15:30s/l2060.101.31671.31670.000067.3310517.81
5682006.12.15 15:31buy2070.101.31781.30960.0000
5692006.12.15 17:04s/l2070.101.30961.30960.0000-82.0010435.81
5702006.12.15 17:05buy2080.101.31011.30190.0000
5712006.12.19 18:41modify2080.101.31011.31030.0000
5722006.12.26 19:52s/l2080.101.31031.31030.00006.2010442.01
5732006.12.26 19:53sell2090.101.31031.31700.0000
5742006.12.27 08:37s/l2090.101.31701.31700.0000-67.7810374.23
5752006.12.27 08:38buy2100.101.31691.30870.0000
5762007.01.02 09:34sell2110.101.32511.33180.0000
5772007.01.02 09:34close2100.101.32511.30870.000084.8010459.03
5782007.01.03 17:09modify2110.101.32511.32480.0000
5792007.01.04 11:29modify2110.101.32511.31800.0000
5802007.01.05 15:31modify2110.101.32511.30920.0000
5812007.01.10 04:15modify2110.101.32511.30230.0000
5822007.01.11 17:31modify2110.101.32511.29550.0000
5832007.01.15 09:42s/l2110.101.29551.29550.0000285.8910744.92
5842007.01.15 09:43buy2120.101.29501.28680.0000
5852007.01.23 14:50modify2120.101.29501.29530.0000
5862007.01.24 17:27s/l2120.101.29531.29530.00007.2010752.12
5872007.01.24 17:28sell2130.101.29561.30230.0000
5882007.01.26 17:01modify2130.101.29561.29540.0000
5892007.01.29 19:00s/l2130.101.29541.29540.0000-1.8910750.23
5902007.01.29 19:01buy2140.101.29581.28760.0000
5912007.02.01 03:18sell2150.101.30391.31060.0000
5922007.02.01 03:18close2140.101.30391.28760.000083.3310833.56
5932007.02.02 17:03modify2150.101.30391.30350.0000
5942007.02.08 17:41s/l2150.101.30351.30350.0000-1.4410832.12
5952007.02.08 17:42buy2160.101.30361.29540.0000
5962007.02.12 12:24s/l2160.101.29541.29540.0000-81.0710751.05
5972007.02.12 12:25sell2170.101.29531.30200.0000
5982007.02.13 14:17s/l2170.101.30201.30200.0000-67.7810683.27
5992007.02.13 14:17buy2180.101.30201.29380.0000
6002007.02.14 15:55modify2180.101.30201.30250.0000
6012007.02.26 02:24modify2180.101.30201.31090.0000
6022007.03.05 13:21s/l2180.101.31091.31090.000098.3310781.61
6032007.03.05 13:22sell2190.101.31111.31780.0000
6042007.03.07 21:27s/l2190.101.31781.31780.0000-68.5610713.05
6052007.03.07 21:27buy2200.101.31781.30960.0000
6062007.03.09 15:51s/l2200.101.30961.30960.0000-80.1310632.92
6072007.03.09 15:52sell2210.101.30971.31640.0000
6082007.03.12 11:16s/l2210.101.31641.31640.0000-67.7810565.14
6092007.03.12 11:17buy2220.101.31591.30770.0000
6102007.03.14 18:13modify2220.101.31591.31610.0000
6112007.03.16 11:26modify2220.101.31591.32440.0000
6122007.03.22 01:51modify2220.101.31591.33290.0000
6132007.03.22 18:43s/l2220.101.33291.33290.0000175.6010740.74
6142007.03.22 18:44sell2230.101.332681.33940.0000
6152007.03.26 00:49modify2230.101.332681.33250.0000
6162007.03.26 16:07s/l2230.101.33251.33250.00000.2410740.98
6172007.03.26 16:08buy2240.101.33271.32450.0000
6182007.04.05 16:14modify2240.101.33271.33280.0000
6192007.04.12 17:23modify2240.101.33271.34110.0000
6202007.04.16 01:22modify2240.101.33271.34950.0000
6212007.04.25 13:47modify2240.101.33271.35790.0000
6222007.05.02 06:18s/l2240.101.35791.35790.0000269.2711010.25
6232007.05.02 06:19sell2250.101.35741.36410.0000
6242007.05.10 15:53modify2250.101.35741.35720.0000
6252007.05.15 17:32s/l2250.101.35721.35720.0000-8.1111002.14
6262007.05.15 17:33buy2260.101.35811.34990.0000
6272007.05.17 15:31s/l2260.101.34991.34990.0000-80.1310922.00
6282007.05.17 15:32sell2270.101.35011.35680.0000
6292007.05.23 10:46modify2270.101.35011.34990.0000
6302007.05.23 15:05s/l2270.101.34991.34990.0000-1.1110920.89
6312007.05.23 15:06sell2280.101.34941.35610.0000
6322007.05.24 11:07modify2280.101.34941.34930.0000
6332007.05.29 12:09s/l2280.101.34931.34930.0000-3.6710917.23
6342007.05.29 12:10buy2290.101.34941.34120.0000
6352007.05.30 14:51s/l2290.101.34121.34120.0000-81.5310835.69
6362007.05.30 14:52sell2300.101.34131.34800.0000
6372007.06.04 15:10s/l2300.101.34801.34800.0000-70.8910764.81
6382007.06.04 15:11buy2310.101.34801.33980.0000
6392007.06.08 10:21s/l2310.101.33981.33980.0000-79.2010685.61
6402007.06.08 10:22sell2320.101.33951.34620.0000
6412007.06.08 13:16modify2320.101.33951.33900.0000
6422007.06.18 03:00s/l2320.101.33901.33900.0000-1.2210684.38
6432007.06.18 03:01buy2330.101.33891.33070.0000
6442007.06.25 03:17sell2340.101.34701.35370.0000
6452007.06.25 03:17close2330.101.34701.33070.000084.2710768.65
6462007.06.29 19:57s/l2340.101.35371.35370.0000-71.6710696.98
6472007.06.29 19:58buy2350.101.35391.34570.0000
6482007.07.02 17:30modify2350.101.35391.35400.0000
6492007.07.10 16:49sell2360.101.37071.37740.0000
6502007.07.10 16:49close2350.101.37071.35400.0000172.2010869.18
6512007.07.11 00:50s/l2360.101.37741.37740.0000-67.7810801.41
6522007.07.11 00:51buy2370.101.37741.36920.0000
6532007.07.26 14:30s/l2370.101.36921.36920.0000-74.0710727.34
6542007.07.26 14:31sell2380.101.36931.37600.0000
6552007.07.26 19:27s/l2380.101.37601.37600.0000-67.0010660.34
6562007.07.26 19:28buy2390.101.37631.36810.0000
6572007.07.27 11:44s/l2390.101.36811.36810.0000-81.5310578.80
6582007.07.27 11:45sell2400.101.36801.37470.0000
6592007.07.30 00:55buy2410.101.36141.35320.0000
6602007.07.30 00:55close2400.101.36141.37470.000065.2210644.03
6612007.07.30 22:08modify2410.101.36141.36150.0000
6622007.08.03 18:32modify2410.101.36141.36980.0000
6632007.08.09 15:41s/l2410.101.36981.36980.000089.6010733.63
6642007.08.09 15:42sell2420.101.36971.37640.0000
6652007.08.13 17:07modify2420.101.36971.36950.0000
6662007.08.14 20:50modify2420.101.36971.36220.0000
6672007.08.15 08:46modify2420.101.36971.35530.0000
6682007.08.16 00:37modify2420.101.36971.34850.0000
6692007.08.17 15:15s/l2420.101.34851.34850.0000205.7810939.40
6702007.08.17 15:16sell2430.101.34671.35340.0000
6712007.08.17 17:47s/l2430.101.35341.35340.0000-67.0010872.40
6722007.08.17 17:48buy2440.101.35341.34520.0000
6732007.08.22 04:29s/l2440.101.34521.34520.0000-80.6010791.80
6742007.08.22 04:30sell2450.101.34511.35180.0000
6752007.08.22 17:20s/l2450.101.35181.35180.0000-67.0010724.80
6762007.08.22 17:21buy2460.101.35171.34350.0000
6772007.08.24 11:44modify2460.101.35171.35190.0000
6782007.08.27 03:06modify2460.101.35171.36020.0000
6792007.08.28 22:41s/l2460.101.36021.36020.000087.8010812.60
6802007.08.28 22:42sell2470.101.36031.36700.0000
6812007.08.29 18:29s/l2470.101.36701.36700.0000-67.7810744.83
6822007.08.29 18:30buy2480.101.36701.35880.0000
6832007.09.04 13:01s/l2480.101.35881.35880.0000-79.2010665.63
6842007.09.04 13:02buy2490.101.35891.35070.0000
6852007.09.05 18:57modify2490.101.35891.35900.0000
6862007.09.07 15:33modify2490.101.35891.36750.0000
6872007.09.11 16:30modify2490.101.35891.37590.0000
6882007.09.13 11:57modify2490.101.35891.38450.0000
6892007.09.14 18:13s/l2490.101.38451.38450.0000261.6010927.23
6902007.09.14 18:14sell2500.101.38491.39160.0000
6912007.09.18 21:15s/l2500.101.39161.39160.0000-68.5610858.67
6922007.09.18 21:16buy2510.101.39211.38390.0000
6932007.09.20 09:32modify2510.101.39211.39250.0000
6942007.09.20 18:14sell2520.101.40881.41550.0000
6952007.09.20 18:14close2510.101.40881.39250.0000168.8711027.54
6962007.09.25 17:00s/l2520.101.41551.41550.0000-69.3310958.20
6972007.09.25 17:01buy2530.101.41531.40710.0000
6982007.09.28 18:17modify2530.101.41531.41540.0000
6992007.10.02 13:52s/l2530.101.41541.41540.00004.2710962.47
7002007.10.02 13:53sell2540.101.41561.42230.0000
7012007.10.03 22:56modify2540.101.41561.41550.0000
7022007.10.05 16:48s/l2540.101.41551.41550.0000-2.8910959.58
7032007.10.05 16:49buy2550.101.41571.40750.0000
7042007.10.08 16:52s/l2550.101.40751.40750.0000-81.5310878.05
7052007.10.08 16:53sell2560.101.40751.41420.0000
7062007.10.10 11:36s/l2560.101.41421.41420.0000-68.5610809.49
7072007.10.10 11:36buy2570.101.41421.40600.0000
7082007.10.11 17:38sell2580.101.42231.42900.0000
7092007.10.11 17:38close2570.101.42231.40600.000082.4010891.89
7102007.10.12 18:34modify2580.101.42231.42220.0000
7112007.10.15 10:55s/l2580.101.42221.42220.0000-0.5610891.34
7122007.10.15 10:56buy2590.101.42241.41420.0000
7132007.10.18 15:52modify2590.101.42241.42280.0000
7142007.10.22 13:34s/l2590.101.42281.42280.00007.2710898.60
7152007.10.22 13:35sell2600.101.42271.42940.0000
7162007.10.22 14:44modify2600.101.42271.42230.0000
7172007.10.23 14:04s/l2600.101.42231.42230.00003.2210901.83
7182007.10.23 14:05buy2610.101.42241.41420.0000
7192007.10.25 13:26modify2610.101.42241.42260.0000
7202007.10.26 17:53modify2610.101.42241.43090.0000
7212007.10.31 20:41modify2610.101.42241.43960.0000
7222007.11.06 16:00modify2610.101.42241.44800.0000
7232007.11.07 04:30modify2610.101.42241.45780.0000
7242007.11.09 12:22modify2610.101.42241.46660.0000
7252007.11.09 13:44s/l2610.101.46661.46660.0000450.8711352.69
7262007.11.09 13:45sell2620.101.46681.47350.0000
7272007.11.12 11:02modify2620.101.46681.46670.0000
7282007.11.12 16:27modify2620.101.46681.45990.0000
7292007.11.13 08:50s/l2620.101.45991.45990.000067.4411420.14
7302007.11.13 08:51buy2630.101.45991.45170.0000
7312007.11.14 11:39modify2630.101.45991.46010.0000
7322007.11.16 10:14s/l2630.101.46011.46010.00004.3311424.47
7332007.11.16 10:15sell2640.101.46021.46690.0000
7342007.11.16 16:21s/l2640.101.46691.46690.0000-67.0011357.47
7352007.11.16 16:22buy2650.101.46701.45880.0000
7362007.11.20 10:08sell2660.101.47601.48270.0000
7372007.11.20 10:08close2650.101.47601.45880.000090.9311448.40
7382007.11.20 23:15s/l2660.101.48271.48270.0000-67.0011381.40
7392007.11.20 23:16buy2670.101.48331.47510.0000
7402007.11.23 03:51sell2680.101.49141.49810.0000
7412007.11.23 03:51close2670.101.49141.47510.000083.3311464.74
7422007.11.23 11:07modify2680.101.49141.49070.0000
7432007.11.27 15:30s/l2680.101.49071.49070.00005.4411470.18
7442007.11.27 15:31buy2690.101.49051.48230.0000
7452007.11.27 18:20s/l2690.101.48231.48230.0000-82.0011388.18
7462007.11.27 18:21sell2700.101.48231.48900.0000
7472007.11.28 10:17buy2710.101.47571.46750.0000
7482007.11.28 10:17close2700.101.47571.48900.000065.2211453.40
7492007.11.28 21:34modify2710.101.47571.47670.0000
7502007.11.29 10:18s/l2710.101.47671.47670.000011.4011464.80
7512007.11.29 10:19sell2720.101.47631.48300.0000
7522007.11.30 17:48modify2720.101.47631.47580.0000
7532007.12.04 15:21s/l2720.101.47581.47580.00002.6711467.47
7542007.12.04 15:22buy2730.101.47581.46760.0000
7552007.12.05 15:24s/l2730.101.46761.46760.0000-81.5311385.94
7562007.12.05 15:25sell2740.101.46771.47440.0000
7572007.12.05 21:19modify2740.101.46771.46750.0000
7582007.12.06 14:09modify2740.101.46771.46050.0000
7592007.12.06 15:47s/l2740.101.46051.46050.000069.6711455.60
7602007.12.06 15:48buy2750.101.46071.45250.0000
7612007.12.10 14:19modify2750.101.46071.46110.0000
7622007.12.13 17:29s/l2750.101.46111.46110.00007.2711462.87
7632007.12.13 17:30sell2760.101.46131.46800.0000
7642007.12.14 12:03modify2760.101.46131.46120.0000
7652007.12.14 15:33modify2760.101.46131.45400.0000
7662007.12.17 00:00modify2760.101.46131.44570.0000
7672007.12.20 13:05modify2760.101.46131.43840.0000
7682007.12.21 08:46s/l2760.101.43841.43840.0000222.7811685.65
7692007.12.21 08:47buy2770.101.43831.43010.0000
7702007.12.26 15:05modify2770.101.43831.43880.0000
7712007.12.27 15:43modify2770.101.43831.44730.0000
7722007.12.27 19:58modify2770.101.43831.45580.0000
7732007.12.28 17:06modify2770.101.43831.46420.0000
7742007.12.31 17:11s/l2770.101.46421.46420.0000262.7311948.38
7752007.12.31 17:12sell2780.101.46421.47090.0000
7762007.12.31 19:13modify2780.101.46421.46380.0000
7772008.01.02 06:59s/l2780.101.46381.46380.00002.4411950.83
7782008.01.02 07:00buy2790.101.46381.45560.0000
7792008.01.02 18:00modify2790.101.46381.46460.0000
7802008.01.04 15:34modify2790.101.46381.47370.0000
7812008.01.07 03:26s/l2790.101.47371.47370.0000101.3312052.16
7822008.01.07 03:27sell2800.101.47361.48030.0000
7832008.01.07 10:00modify2800.101.47361.47320.0000
7842008.01.07 15:20s/l2800.101.47321.47320.00004.0012056.16
7852008.01.07 15:21buy2810.101.47321.46500.0000
7862008.01.09 17:47s/l2810.101.46501.46500.0000-81.0711975.09
7872008.01.09 17:48sell2820.101.46491.47160.0000
7882008.01.10 16:37s/l2820.101.47161.47160.0000-69.3311905.76
7892008.01.10 16:38buy2830.101.47211.46390.0000
7902008.01.10 19:52sell2840.101.48081.48750.0000
7912008.01.10 19:52close2830.101.48081.46390.000087.0011992.76
7922008.01.14 08:09s/l2840.101.48751.48750.0000-68.5611924.20
7932008.01.14 08:10buy2850.101.48651.47830.0000
7942008.01.16 00:09s/l2850.101.47831.47830.0000-81.0711843.14
7952008.01.16 00:10sell2860.101.47821.48490.0000
7962008.01.16 05:28s/l2860.101.48491.48490.0000-67.0011776.14
7972008.01.16 05:29buy2870.101.48471.47650.0000
7982008.01.16 17:46s/l2870.101.47651.47650.0000-82.0011694.14
7992008.01.16 17:47sell2880.101.47561.48230.0000
8002008.01.16 17:53modify2880.101.47561.47460.0000
8012008.01.16 18:14modify2880.101.47561.46680.0000
8022008.01.16 20:33s/l2880.101.46681.46680.000088.0011782.14
8032008.01.16 20:34buy2890.101.46711.45890.0000
8042008.01.21 01:22s/l2890.101.45891.45890.0000-79.6711702.47
8052008.01.21 01:23sell2900.101.45881.46550.0000
8062008.01.21 10:05modify2900.101.45881.45850.0000
8072008.01.21 18:21modify2900.101.45881.45170.0000
8082008.01.22 09:59modify2900.101.45881.44480.0000
8092008.01.22 10:56s/l2900.101.44481.44480.0000139.2211841.69
8102008.01.22 10:57buy2910.101.44541.43720.0000
8112008.01.22 15:21modify2910.101.44541.45010.0000
8122008.01.23 00:29modify2910.101.44541.45920.0000
8132008.01.23 10:13s/l2910.101.45921.45920.0000138.4711980.16
8142008.01.23 10:14sell2920.101.45841.46510.0000
8152008.01.24 13:09s/l2920.101.46511.46510.0000-69.3311910.83
8162008.01.24 13:10buy2930.101.46501.45680.0000
8172008.01.24 18:29modify2930.101.46501.46510.0000
8182008.01.30 12:15modify2930.101.46501.47370.0000
8192008.01.30 22:05sell2940.101.49011.49680.0000
8202008.01.30 22:05close2930.101.49011.47370.0000252.8712163.69
8212008.01.31 01:42modify2940.101.49011.48990.0000
8222008.01.31 08:11s/l2940.101.48991.48990.0000-0.3312163.36
8232008.01.31 08:12buy2950.101.49011.48190.0000
8242008.01.31 10:51s/l2950.101.48191.48190.0000-82.0012081.36
8252008.01.31 10:52sell2960.101.48211.48880.0000
8262008.01.31 15:31s/l2960.101.48881.48880.0000-67.0012014.36
8272008.01.31 15:32buy2970.101.48971.48150.0000
8282008.01.31 16:29s/l2970.101.48151.48150.0000-82.0011932.36
8292008.01.31 16:30sell2980.101.48141.48810.0000
8302008.02.01 09:47s/l2980.101.48811.48810.0000-67.7811864.58
8312008.02.01 09:48buy2990.101.48871.48050.0000
8322008.02.01 17:01s/l2990.101.48051.48050.0000-82.0011782.58
8332008.02.01 17:02sell3000.101.48101.48770.0000
8342008.02.05 11:20modify3000.101.48101.48010.0000
8352008.02.05 14:05modify3000.101.48101.47330.0000
8362008.02.06 10:23modify3000.101.48101.46600.0000
8372008.02.06 17:17s/l3000.101.46601.46600.0000147.6711930.25
8382008.02.06 17:18buy3010.101.46681.45860.0000
8392008.02.07 14:33s/l3010.101.45861.45860.0000-80.6011849.65
8402008.02.07 14:34sell3020.101.45841.46510.0000
8412008.02.07 15:53modify3020.101.45841.45830.0000
8422008.02.07 20:31modify3020.101.45841.45090.0000
8432008.02.08 14:50s/l3020.101.45091.45090.000074.2211923.87
8442008.02.08 14:51buy3030.101.45061.44240.0000
8452008.02.12 16:28modify3030.101.45061.45080.0000
8462008.02.15 11:47modify3030.101.45061.45940.0000
8472008.02.21 17:41modify3030.101.45061.46830.0000
8482008.02.22 11:18sell3040.101.48471.49140.0000
8492008.02.22 11:18close3030.101.48471.46830.0000347.5312271.40
8502008.02.26 19:22s/l3040.101.49141.49140.0000-68.5612202.85
8512008.02.26 19:23buy3050.101.49161.48340.0000
8522008.02.27 00:20modify3050.101.49161.49520.0000
8532008.02.27 18:05sell3060.101.51191.51860.0000
8542008.02.27 18:05close3050.101.51191.49520.0000203.4712406.31
8552008.02.28 18:01s/l3060.101.51861.51860.0000-69.3312336.98
8562008.02.28 18:02buy3070.101.51911.51090.0000
8572008.03.05 18:17sell3080.101.52841.53510.0000
8582008.03.05 18:17close3070.101.52841.51090.000094.8712431.85
8592008.03.06 15:56s/l3080.101.53511.53510.0000-69.3312362.51
8602008.03.06 15:57buy3090.101.53591.52770.0000
8612008.03.07 15:32modify3090.101.53591.53620.0000
8622008.03.07 16:37s/l3090.101.53621.53620.00003.4712365.98
8632008.03.07 16:38sell3100.101.53571.54240.0000
8642008.03.11 13:00s/l3100.101.54241.54240.0000-68.5612297.43
8652008.03.11 13:01sell3110.101.54231.54900.0000
8662008.03.11 13:36s/l3110.101.54901.54900.0000-67.0012230.43
8672008.03.11 13:37sell3120.101.54811.55480.0000
8682008.03.11 15:40modify3120.101.54811.54700.0000
8692008.03.11 17:15modify3120.101.54811.53940.0000
8702008.03.12 12:53s/l3120.101.53941.53940.000086.2212316.65
8712008.03.12 12:54buy3130.101.54001.53180.0000
8722008.03.12 15:14modify3130.101.54001.54010.0000
8732008.03.12 23:05modify3130.101.54001.54870.0000
8742008.03.14 17:02modify3130.101.54001.55830.0000
8752008.03.17 02:48modify3130.101.54001.56740.0000
8762008.03.17 04:36modify3130.101.54001.57580.0000
8772008.03.17 10:51s/l3130.101.57581.57580.0000360.3312676.98
8782008.03.17 10:52sell3140.101.57571.58240.0000
8792008.03.18 13:26s/l3140.101.58241.58240.0000-67.7812609.20
8802008.03.18 13:27buy3150.101.58241.57420.0000
8812008.03.18 21:15s/l3150.101.57421.57420.0000-82.0012527.20
8822008.03.18 21:16sell3160.101.57871.58540.0000
8832008.03.18 21:51modify3160.101.57871.57860.0000
8842008.03.18 22:45modify3160.101.57871.57140.0000
8852008.03.19 07:51s/l3160.101.57141.57140.000072.2212599.43
8862008.03.19 07:52buy3170.101.57131.56310.0000
8872008.03.19 19:05s/l3170.101.56311.56310.0000-82.0012517.43
8882008.03.19 19:06buy3180.101.56331.55510.0000
8892008.03.20 11:12s/l3180.101.55511.55510.0000-80.6012436.83
8902008.03.20 11:13sell3190.101.55461.56130.0000
8912008.03.20 12:50modify3190.101.55461.55440.0000
8922008.03.20 17:10modify3190.101.55461.54750.0000
8932008.03.25 05:08s/l3190.101.54751.54750.000068.6712505.49
8942008.03.25 05:09buy3200.101.54741.53920.0000
8952008.03.25 06:55modify3200.101.54741.54750.0000
8962008.03.25 23:36modify3200.101.54741.55580.0000
8972008.03.26 12:44sell3210.101.57271.57940.0000
8982008.03.26 12:44close3200.101.57271.55580.0000253.4712758.96
8992008.03.26 20:37s/l3210.101.57941.57940.0000-67.0012691.96
9002008.03.26 20:38buy3220.101.58001.57180.0000
9012008.03.31 17:29modify3220.101.58001.58090.0000
9022008.03.31 18:33s/l3220.101.58091.58090.000011.3312703.29
9032008.03.31 18:34buy3230.101.58071.57250.0000
9042008.04.01 09:00s/l3230.101.57251.57250.0000-81.5312621.76
9052008.04.01 09:01buy3240.101.57271.56450.0000
9062008.04.01 12:58s/l3240.101.56451.56450.0000-82.0012539.76
9072008.04.01 12:59sell3250.101.56471.57140.0000
9082008.04.01 17:25modify3250.101.56471.56430.0000
9092008.04.02 11:43s/l3250.101.56431.56430.00003.2212542.98
9102008.04.02 11:44buy3260.101.56491.55670.0000
9112008.04.03 12:35s/l3260.101.55671.55670.0000-80.6012462.38
9122008.04.03 12:36sell3270.101.55731.56400.0000
9132008.04.03 18:13s/l3270.101.56401.56400.0000-67.0012395.38
9142008.04.03 18:14buy3280.101.56541.55720.0000
9152008.04.04 13:10modify3280.101.56541.56570.0000
9162008.04.07 05:02s/l3280.101.56571.56570.00003.9312399.31
9172008.04.07 05:03sell3290.101.56561.57230.0000
9182008.04.07 13:06s/l3290.101.57231.57230.0000-67.0012332.31
9192008.04.07 13:07sell3300.101.57231.57900.0000
9202008.04.08 03:26s/l3300.101.57901.57900.0000-67.7812264.54
9212008.04.08 03:27buy3310.101.57891.57070.0000
9222008.04.08 14:29s/l3310.101.57071.57070.0000-82.0012182.54
9232008.04.08 14:30buy3320.101.57081.56260.0000
9242008.04.09 18:22modify3320.101.57081.57110.0000
9252008.04.10 11:42modify3320.101.57081.57950.0000
9262008.04.10 17:54s/l3320.101.57951.57950.000088.8712271.40
9272008.04.10 17:55sell3330.101.57911.58580.0000
9282008.04.14 00:00modify3330.101.57911.57620.0000
9292008.04.14 09:40s/l3330.101.57621.57620.000027.4412298.85
9302008.04.14 09:41buy3340.101.57591.56770.0000
9312008.04.14 14:13sell3350.101.58431.59100.0000
9322008.04.14 14:13close3340.101.58431.56770.000084.0012382.85
9332008.04.15 20:28modify3350.101.58431.58330.0000
9342008.04.16 09:07s/l3350.101.58331.58330.00008.4412391.29
9352008.04.16 09:08sell3360.101.58341.59010.0000
9362008.04.16 12:24s/l3360.101.59011.59010.0000-67.0012324.29
9372008.04.16 12:25buy3370.101.59011.58190.0000
9382008.04.18 14:42s/l3370.101.58191.58190.0000-80.1312244.16
9392008.04.18 14:43sell3380.101.58211.58880.0000
9402008.04.18 15:38modify3380.101.58211.58170.0000
9412008.04.18 22:38s/l3380.101.58171.58170.00004.0012248.16
9422008.04.18 22:39buy3390.101.58141.57320.0000
9432008.04.21 13:53modify3390.101.58141.58180.0000
9442008.04.22 17:29modify3390.101.58141.59060.0000
9452008.04.23 16:12s/l3390.101.59061.59060.000093.4012341.56
9462008.04.23 16:13sell3400.101.59101.59770.0000
9472008.04.24 04:36buy3410.101.58441.57620.0000
9482008.04.24 04:36close3400.101.58441.59770.000063.6712405.23
9492008.04.24 11:11s/l3410.101.57621.57620.0000-82.0012323.23
9502008.04.24 11:12sell3420.101.57601.58270.0000
9512008.04.24 16:07modify3420.101.57601.57540.0000
9522008.04.25 10:20modify3420.101.57601.56840.0000
9532008.04.28 09:13s/l3420.101.56841.56840.000074.4412397.67
9542008.04.28 09:14buy3430.101.56821.56000.0000
9552008.04.28 16:00s/l3430.101.56001.56000.0000-82.0012315.67
9562008.04.28 16:01sell3440.101.56031.56700.0000
9572008.04.30 11:39modify3440.101.56031.55990.0000
9582008.04.30 21:27s/l3440.101.55991.55990.00002.4412318.11
9592008.04.30 21:28buy3450.101.55931.55110.0000
9602008.05.01 11:44s/l3450.101.55111.55110.0000-80.6012237.51
9612008.05.01 11:45sell3460.101.55111.55780.0000
9622008.05.01 17:54buy3470.101.54451.53630.0000
9632008.05.01 17:54close3460.101.54451.55780.000066.0012303.51
9642008.05.02 15:38s/l3470.101.53631.53630.0000-81.5312221.98
9652008.05.02 15:39sell3480.101.53771.54440.0000
9662008.05.05 03:12s/l3480.101.54441.54440.0000-67.7812154.20
9672008.05.05 03:13buy3490.101.54461.53640.0000
9682008.05.06 04:16modify3490.101.54461.54470.0000
9692008.05.07 13:01s/l3490.101.54471.54470.00001.9312156.14
9702008.05.07 13:02sell3500.101.54351.55020.0000
9712008.05.07 18:50modify3500.101.54351.54330.0000
9722008.05.08 04:57modify3500.101.54351.53600.0000
9732008.05.08 14:33s/l3500.101.53601.53600.000072.6712228.80
9742008.05.08 14:34buy3510.101.53651.52830.0000
9752008.05.09 09:02modify3510.101.53651.53700.0000
9762008.05.12 09:10s/l3510.101.53701.53700.00005.9312234.74
9772008.05.12 09:11sell3520.101.53691.54360.0000
9782008.05.12 11:45s/l3520.101.54361.54360.0000-67.0012167.74
9792008.05.12 11:46buy3530.101.54371.53550.0000
9802008.05.12 18:30sell3540.101.55211.55880.0000
9812008.05.12 18:30close3530.101.55211.53550.000084.0012251.74
9822008.05.13 13:12modify3540.101.55211.55170.0000
9832008.05.13 18:51s/l3540.101.55171.55170.00003.2212254.96
9842008.05.13 18:52buy3550.101.55191.54370.0000
9852008.05.14 07:57s/l3550.101.54371.54370.0000-81.5312173.43
9862008.05.14 07:58sell3560.101.54391.55060.0000
9872008.05.15 09:00s/l3560.101.55061.55060.0000-69.3312104.09
9882008.05.15 09:01buy3570.101.55091.54270.0000
9892008.05.15 19:40s/l3570.101.54271.54270.0000-82.0012022.09
9902008.05.15 19:41sell3580.101.54241.54910.0000
9912008.05.16 08:41s/l3580.101.54911.54910.0000-67.7811954.32
9922008.05.16 08:42buy3590.101.54911.54090.0000
9932008.05.16 18:14modify3590.101.54911.54960.0000
9942008.05.19 18:05s/l3590.101.54961.54960.00005.4711959.78
9952008.05.19 18:06sell3600.101.54971.55640.0000
9962008.05.20 09:27s/l3600.101.55641.55640.0000-67.7811892.00
9972008.05.20 09:28buy3610.101.55651.54830.0000
9982008.05.20 12:29modify3610.101.55651.55660.0000
9992008.05.21 11:07modify3610.101.55651.56500.0000
10002008.05.27 08:50modify3610.101.55651.57340.0000
10012008.05.27 10:42s/l3610.101.57341.57340.0000172.2712064.27
10022008.05.27 10:43sell3620.101.57311.57980.0000
10032008.05.28 14:18buy3630.101.56651.55830.0000
10042008.05.28 14:18close3620.101.56651.57980.000065.2212129.49
10052008.05.29 09:10s/l3630.101.55831.55830.0000-80.6012048.89
10062008.05.29 09:11sell3640.101.55811.56480.0000
10072008.05.29 19:11modify3640.101.55811.55760.0000
10082008.06.02 19:38s/l3640.101.55761.55760.00003.4412052.34
10092008.06.02 19:39buy3650.101.55901.55080.0000
10102008.06.03 16:16s/l3650.101.55081.55080.0000-81.5311970.80
10112008.06.03 16:17sell3660.101.55101.55770.0000
10122008.06.03 16:45buy3670.101.54421.53600.0000
10132008.06.03 16:45close3660.101.54421.55770.000068.0012038.80
10142008.06.05 16:37modify3670.101.54421.54490.0000
10152008.06.06 08:46modify3670.101.54421.55350.0000
10162008.06.06 17:04modify3670.101.54421.56210.0000
10172008.06.09 00:00sell3680.101.57841.58510.0000
10182008.06.09 00:00close3670.101.57841.56210.0000344.8012383.60
10192008.06.09 16:32modify3680.101.57841.57820.0000
10202008.06.09 20:03modify3680.101.57841.57040.0000
10212008.06.10 03:32modify3680.101.57841.56310.0000
10222008.06.10 13:25modify3680.101.57841.55630.0000
10232008.06.11 17:38s/l3680.101.55631.55630.0000219.4412603.05
10242008.06.11 17:39buy3690.101.55591.54770.0000
10252008.06.12 05:41s/l3690.101.54771.54770.0000-80.6012522.45
10262008.06.12 05:42sell3700.101.54801.55470.0000
10272008.06.12 10:03buy3710.101.54111.53290.0000
10282008.06.12 10:03close3700.101.54111.55470.000069.0012591.45
10292008.06.13 12:39s/l3710.101.53291.53290.0000-81.5312509.91
10302008.06.13 12:40sell3720.101.53321.53990.0000
10312008.06.16 00:00s/l3720.101.53991.53990.0000-67.7812442.14
10322008.06.16 00:00buy3730.101.54071.53250.0000
10332008.06.16 15:38modify3730.101.54071.54080.0000
10342008.06.19 03:35sell3740.101.55711.56380.0000
10352008.06.19 03:35close3730.101.55711.54080.0000166.3312608.47
10362008.06.19 11:40modify3740.101.55711.55680.0000
10372008.06.20 11:09s/l3740.101.55681.55680.00002.2212610.69
10382008.06.20 11:10buy3750.101.55671.54850.0000
10392008.06.20 17:28modify3750.101.55671.55680.0000
10402008.06.23 10:00s/l3750.101.55681.55680.00001.4712612.16
10412008.06.23 10:01sell3760.101.55691.56360.0000
10422008.06.23 15:35modify3760.101.55691.55680.0000
10432008.06.24 10:22s/l3760.101.55681.55680.00000.2212612.38
10442008.06.24 10:23buy3770.101.55721.54900.0000
10452008.06.25 21:40modify3770.101.55721.55830.0000
10462008.06.26 15:34modify3770.101.55721.56660.0000
10472008.06.30 11:40modify3770.101.55721.57500.0000
10482008.06.30 14:21s/l3770.101.57501.57500.0000180.8012793.18
10492008.06.30 14:22buy3780.101.57521.56700.0000
10502008.07.02 09:54modify3780.101.57521.57560.0000
10512008.07.03 15:52s/l3780.101.57561.57560.00006.3312799.51
10522008.07.03 15:53sell3790.101.57531.58200.0000
10532008.07.03 19:23modify3790.101.57531.57510.0000
10542008.07.07 10:07buy3800.101.56181.55360.0000
10552008.07.07 10:07close3790.101.56181.57510.0000133.4412932.96
10562008.07.07 19:50modify3800.101.56181.56240.0000
10572008.07.10 17:49sell3810.101.57921.58590.0000
10582008.07.10 17:49close3800.101.57921.56240.0000176.3313109.29
10592008.07.11 15:24s/l3810.101.58591.58590.0000-67.7813041.51
10602008.07.11 15:25buy3820.101.58651.57830.0000
10612008.07.14 00:00sell3830.101.59681.60350.0000
10622008.07.14 00:00close3820.101.59681.57830.0000103.4713144.98
10632008.07.14 03:00modify3830.101.59681.59670.0000
10642008.07.15 10:24s/l3830.101.59671.59670.00000.2213145.20
10652008.07.15 10:25buy3840.101.59681.58860.0000
10662008.07.15 21:42s/l3840.101.58861.58860.0000-82.0013063.20
10672008.07.15 21:43sell3850.101.58881.59550.0000
10682008.07.16 17:59modify3850.101.58881.58860.0000
10692008.07.17 12:31s/l3850.101.58861.58860.0000-1.1113062.09
10702008.07.17 12:32buy3860.101.58841.58020.0000
10712008.07.17 21:07s/l3860.101.58021.58020.0000-82.0012980.09
10722008.07.17 21:08buy3870.101.58091.57270.0000
10732008.07.21 11:17modify3870.101.58091.58190.0000
10742008.07.22 18:05s/l3870.101.58191.58190.000011.4012991.49
10752008.07.22 18:06sell3880.101.58221.58890.0000
10762008.07.23 10:02modify3880.101.58221.58150.0000
10772008.07.23 21:08modify3880.101.58221.57430.0000
10782008.07.25 13:29s/l3880.101.57431.57430.000075.1113066.60
10792008.07.25 13:30buy3890.101.57441.56620.0000
10802008.07.29 17:00s/l3890.101.56621.56620.0000-81.0712985.54
10812008.07.29 17:01sell3900.101.56581.57250.0000
10822008.07.29 18:20modify3900.101.56581.56530.0000
10832008.07.31 15:31s/l3900.101.56531.56530.00001.8912987.43
10842008.07.31 15:32buy3910.101.56611.55790.0000
10852008.07.31 19:05s/l3910.101.55791.55790.0000-82.0012905.43
10862008.07.31 19:06sell3920.101.55791.56460.0000
10872008.08.05 10:41buy3930.101.55121.54300.0000
10882008.08.05 10:41close3920.101.55121.56460.000064.6712970.09
10892008.08.06 16:22s/l3930.101.54301.54300.0000-81.5312888.56
10902008.08.06 16:23sell3940.101.54311.54980.0000
10912008.08.07 15:33s/l3940.101.54981.54980.0000-69.3312819.23
10922008.08.07 15:34buy3950.101.55001.54180.0000
10932008.08.07 15:53s/l3950.101.54181.54180.0000-82.0012737.23
10942008.08.07 15:54sell3960.101.54141.54810.0000
10952008.08.07 18:48modify3960.101.54141.54030.0000
10962008.08.08 03:12modify3960.101.54141.53220.0000
10972008.08.08 10:04modify3960.101.54141.52390.0000
10982008.08.08 15:03modify3960.101.54141.51700.0000
10992008.08.08 16:53modify3960.101.54141.50980.0000
11002008.08.11 00:04modify3960.101.54141.49950.0000
11012008.08.11 08:35s/l3960.101.49951.49950.0000417.4413154.67
11022008.08.11 08:36buy3970.101.49951.49130.0000
11032008.08.11 11:19modify3970.101.49951.49970.0000
11042008.08.11 15:54s/l3970.101.49971.49970.00002.0013156.67
11052008.08.11 15:55sell3980.101.49951.50620.0000
11062008.08.11 19:33buy3990.101.49261.48440.0000
11072008.08.11 19:33close3980.101.49261.50620.000069.0013225.67
11082008.08.12 08:44s/l3990.101.48441.48440.0000-81.5313144.14
11092008.08.12 08:45sell4000.101.48431.49100.0000
11102008.08.12 10:53s/l4000.101.49101.49100.0000-67.0013077.14
11112008.08.12 10:54sell4010.101.49101.49770.0000
11122008.08.13 10:19s/l4010.101.49771.49770.0000-67.7813009.36
11132008.08.13 10:20buy4020.101.49761.48940.0000
11142008.08.13 13:09s/l4020.101.48941.48940.0000-82.0012927.36
11152008.08.13 13:10sell4030.101.48911.49580.0000
11162008.08.14 19:13modify4030.101.48911.48890.0000
11172008.08.15 09:22modify4030.101.48911.48150.0000
11182008.08.15 17:00modify4030.101.48911.47470.0000
11192008.08.18 06:25s/l4030.101.47471.47470.0000140.1113067.47
11202008.08.18 06:26buy4040.101.47471.46650.0000
11212008.08.19 08:53s/l4040.101.46651.46650.0000-81.5312985.94
11222008.08.19 08:54sell4050.101.46681.47350.0000
11232008.08.19 18:17s/l4050.101.47351.47350.0000-67.0012918.94
11242008.08.19 18:18buy4060.101.47351.46530.0000
11252008.08.21 09:39modify4060.101.47351.47380.0000
11262008.08.21 23:07modify4060.101.47351.48220.0000
11272008.08.22 12:01s/l4060.101.48221.48220.000089.3313008.27
11282008.08.22 12:02buy4070.101.48291.47470.0000
11292008.08.25 03:12s/l4070.101.47471.47470.0000-81.5312926.74
11302008.08.25 03:12sell4080.101.47471.48140.0000
11312008.08.26 09:17modify4080.101.47471.47430.0000
11322008.08.26 11:09modify4080.101.47471.46730.0000
11332008.08.26 18:22s/l4080.101.46731.46730.000073.2212999.96
11342008.08.26 18:23sell4090.101.46741.47410.0000
11352008.08.27 06:52s/l4090.101.47411.47410.0000-67.7812932.18
11362008.08.27 06:53buy4100.101.47431.46610.0000
11372008.08.29 18:43s/l4100.101.46611.46610.0000-80.1312852.05
11382008.08.29 18:44sell4110.101.46611.47280.0000
11392008.09.01 17:16modify4110.101.46611.46600.0000
11402008.09.02 09:45modify4110.101.46611.45910.0000
11412008.09.03 07:15modify4110.101.46611.45110.0000
11422008.09.03 23:05s/l4110.101.45111.45110.0000147.6712999.72
11432008.09.03 23:06buy4120.101.45101.44280.0000
11442008.09.04 17:05s/l4120.101.44281.44280.0000-80.6012919.12
11452008.09.04 17:06sell4130.101.44331.45000.0000
11462008.09.04 18:17modify4130.101.44331.44210.0000
11472008.09.05 00:13modify4130.101.44331.43420.0000
11482008.09.05 13:57modify4130.101.44331.42690.0000
11492008.09.05 15:26s/l4130.101.42691.42690.0000163.2213082.34
11502008.09.05 15:27buy4140.101.42701.41880.0000
11512008.09.08 00:06modify4140.101.42701.42830.0000
11522008.09.08 11:13s/l4140.101.42831.42830.000013.4713095.80
11532008.09.08 11:14sell4150.101.42861.43530.0000
11542008.09.08 12:09modify4150.101.42861.42830.0000
11552008.09.08 18:57modify4150.101.42861.42010.0000
11562008.09.08 20:38modify4150.101.42861.41330.0000
11572008.09.08 22:32s/l4150.101.41331.41330.0000153.0013248.80
11582008.09.08 22:33buy4160.101.41361.40540.0000
11592008.09.09 05:45s/l4160.101.40541.40540.0000-81.5313167.27
11602008.09.09 05:46sell4170.101.40541.41210.0000
11612008.09.09 09:41s/l4170.101.41211.41210.0000-67.0013100.27
11622008.09.09 09:42buy4180.101.41231.40410.0000
11632008.09.09 19:31modify4180.101.41231.41260.0000
11642008.09.09 22:12s/l4180.101.41261.41260.00003.0013103.27
11652008.09.09 22:13sell4190.101.41271.41940.0000
11662008.09.10 17:54modify4190.101.41271.41210.0000
11672008.09.11 00:05modify4190.101.41271.40440.0000
11682008.09.11 11:58modify4190.101.41271.39700.0000
11692008.09.11 15:31s/l4190.101.39701.39700.0000153.8913257.16
11702008.09.11 15:32buy4200.101.39781.38960.0000
11712008.09.11 16:50s/l4200.101.38961.38960.0000-82.0013175.16
11722008.09.11 16:51sell4210.101.39011.39680.0000
11732008.09.11 23:27s/l4210.101.39681.39680.0000-67.0013108.16
11742008.09.11 23:28buy4220.101.39701.38880.0000
11752008.09.12 09:40modify4220.101.39701.39740.0000
11762008.09.12 16:25modify4220.101.39701.40600.0000
11772008.09.15 00:00modify4220.101.39701.42610.0000
11782008.09.15 06:09modify4220.101.39701.43470.0000
11792008.09.15 07:44s/l4220.101.43471.43470.0000377.9313486.09
11802008.09.15 07:45sell4230.101.43531.44200.0000
11812008.09.15 08:43s/l4230.101.44201.44200.0000-67.0013419.09
11822008.09.15 08:44buy4240.101.44291.43470.0000
11832008.09.15 09:30s/l4240.101.43471.43470.0000-82.0013337.09
11842008.09.15 09:31sell4250.101.43511.44180.0000
11852008.09.15 10:04buy4260.101.42841.42020.0000
11862008.09.15 10:04close4250.101.42841.44180.000067.0013404.09
11872008.09.15 13:31s/l4260.101.42021.42020.0000-82.0013322.09
11882008.09.15 13:32sell4270.101.41961.42630.0000
11892008.09.15 14:28modify4270.101.41961.41870.0000
11902008.09.15 16:19s/l4270.101.41871.41870.00009.0013331.09
11912008.09.15 16:20buy4280.101.41881.41060.0000
11922008.09.15 22:35modify4280.101.41881.41950.0000
11932008.09.16 06:27s/l4280.101.41951.41950.00007.4713338.56
11942008.09.16 06:28sell4290.101.41971.42640.0000
11952008.09.16 09:00s/l4290.101.42641.42640.0000-67.0013271.56
11962008.09.16 09:01sell4300.101.42661.43330.0000
11972008.09.16 12:44modify4300.101.42661.42630.0000
11982008.09.16 15:14s/l4300.101.42631.42630.00003.0013274.56
11992008.09.16 15:15buy4310.101.42671.41850.0000
12002008.09.16 16:28s/l4310.101.41851.41850.0000-82.0013192.56
12012008.09.16 16:29sell4320.101.41881.42550.0000
12022008.09.16 18:00modify4320.101.41881.41870.0000
12032008.09.17 03:01s/l4320.101.41871.41870.00000.2213192.78
12042008.09.17 03:02buy4330.101.41901.41080.0000
12052008.09.17 19:02s/l4330.101.41081.41080.0000-82.0013110.78
12062008.09.17 19:03buy4340.101.41151.40330.0000
12072008.09.17 20:18sell4350.101.41981.42650.0000
12082008.09.17 20:18close4340.101.41981.40330.000083.0013193.78
12092008.09.17 20:29s/l4350.101.42651.42650.0000-67.0013126.78
12102008.09.17 20:30buy4360.101.42661.41840.0000
12112008.09.17 21:22modify4360.101.42661.42680.0000
12122008.09.18 12:26modify4360.101.42661.43560.0000
12132008.09.18 13:10modify4360.101.42661.44600.0000
12142008.09.18 15:36s/l4360.101.44601.44600.0000195.4013322.18
12152008.09.18 15:37sell4370.101.44551.45220.0000
12162008.09.18 16:50buy4380.101.43891.43070.0000
12172008.09.18 16:50close4370.101.43891.45220.000066.0013388.18
12182008.09.18 22:16s/l4380.101.43071.43070.0000-82.0013306.18
12192008.09.18 22:17sell4390.101.42901.43570.0000
12202008.09.18 23:22s/l4390.101.43571.43570.0000-67.0013239.18
12212008.09.18 23:23buy4400.101.43571.42750.0000
12222008.09.19 03:22s/l4400.101.42751.42750.0000-81.5313157.65
12232008.09.19 03:23buy4410.101.42731.41910.0000
12242008.09.19 06:24s/l4410.101.41911.41910.0000-82.0013075.65
12252008.09.19 06:25sell4420.101.41921.42590.0000
12262008.09.19 09:18s/l4420.101.42591.42590.0000-67.0013008.65
12272008.09.19 09:19buy4430.101.42581.41760.0000
12282008.09.19 11:20s/l4430.101.41761.41760.0000-82.0012926.65
12292008.09.19 11:21sell4440.101.41761.42430.0000
12302008.09.19 14:01s/l4440.101.42431.42430.0000-67.0012859.65
12312008.09.19 14:02buy4450.101.42431.41610.0000
12322008.09.19 15:56modify4450.101.42431.42560.0000
12332008.09.19 17:58modify4450.101.42431.43460.0000
12342008.09.22 05:06modify4450.101.42431.44330.0000
12352008.09.22 11:19modify4450.101.42431.45170.0000
12362008.09.22 18:10modify4450.101.42431.46020.0000
12372008.09.22 20:16sell4460.101.47651.48320.0000
12382008.09.22 20:16close4450.101.47651.46020.0000522.4713382.12
12392008.09.22 22:26s/l4460.101.48321.48320.0000-67.0013315.12
12402008.09.22 22:27buy4470.101.48331.47510.0000
12412008.09.23 09:54s/l4470.101.47511.47510.0000-81.5313233.58
12422008.09.23 09:55sell4480.101.47501.48170.0000
12432008.09.23 19:55modify4480.101.47501.47430.0000
12442008.09.24 15:41s/l4480.101.47431.47430.00006.2213239.80
12452008.09.24 15:42buy4490.101.47421.46600.0000
12462008.09.24 17:48s/l4490.101.46601.46600.0000-82.0013157.80
12472008.09.24 17:49buy4500.101.46641.45820.0000
12482008.09.25 09:36modify4500.101.46641.46700.0000
12492008.09.25 13:47s/l4500.101.46701.46700.00007.4013165.20
12502008.09.25 13:48sell4510.101.46711.47380.0000
12512008.09.25 17:00s/l4510.101.47381.47380.0000-67.0013098.20
12522008.09.25 17:01sell4520.101.47381.48050.0000
12532008.09.25 17:21modify4520.101.47381.47330.0000
12542008.09.25 20:00modify4520.101.47381.46430.0000
12552008.09.25 21:55s/l4520.101.46431.46430.000095.0013193.20
12562008.09.25 21:56buy4530.101.46471.45650.0000
12572008.09.26 10:58s/l4530.101.45651.45650.0000-81.5313111.67
12582008.09.26 10:59buy4540.101.45711.44890.0000
12592008.09.26 15:03modify4540.101.45711.45730.0000
12602008.09.26 16:24s/l4540.101.45731.45730.00002.0013113.67
12612008.09.26 16:25sell4550.101.45781.46450.0000
12622008.09.26 16:50s/l4550.101.46451.46450.0000-67.0013046.67
12632008.09.26 16:51buy4560.101.46461.45640.0000
12642008.09.29 00:00s/l4560.101.45641.45640.0000-81.5312965.14
12652008.09.29 00:00sell4570.101.45491.46160.0000
12662008.09.29 08:08modify4570.101.45491.45480.0000
12672008.09.29 09:38modify4570.101.45491.44760.0000
12682008.09.29 10:24modify4570.101.45491.43960.0000
12692008.09.29 16:44s/l4570.101.43961.43960.0000153.0013118.14
12702008.09.29 16:45buy4580.101.43961.43140.0000
12712008.09.29 20:46modify4580.101.43961.44070.0000
12722008.09.30 01:04s/l4580.101.44071.44070.000011.4713129.60
12732008.09.30 01:05sell4590.101.44051.44720.0000
12742008.09.30 13:29modify4590.101.44051.44040.0000
12752008.09.30 15:37modify4590.101.44051.43270.0000
12762008.09.30 16:39modify4590.101.44051.42580.0000
12772008.09.30 17:38modify4590.101.44051.41890.0000
12782008.09.30 18:00modify4590.101.44051.41150.0000
12792008.10.01 00:19s/l4590.101.41151.41150.0000289.2213418.83
12802008.10.01 00:20buy4600.101.41151.40330.0000
12812008.10.01 15:25s/l4600.101.40331.40330.0000-82.0013336.83
12822008.10.01 15:26buy4610.101.40261.39440.0000
12832008.10.02 03:08s/l4610.101.39441.39440.0000-80.6013256.23
12842008.10.02 03:09sell4620.101.39441.40110.0000
12852008.10.02 04:44s/l4620.101.40111.40110.0000-67.0013189.23
12862008.10.02 04:45buy4630.101.40131.39310.0000
12872008.10.02 05:09s/l4630.101.39311.39310.0000-82.0013107.23
12882008.10.02 05:10sell4640.101.39331.40000.0000
12892008.10.02 10:34modify4640.101.39331.39320.0000
12902008.10.02 11:38s/l4640.101.39321.39320.00001.0013108.23
12912008.10.02 11:39buy4650.101.39311.38490.0000
12922008.10.02 15:35s/l4650.101.38491.38490.0000-82.0013026.23
12932008.10.02 15:36sell4660.101.38181.38850.0000
12942008.10.03 08:26s/l4660.101.38851.38850.0000-67.7812958.45
12952008.10.03 08:27buy4670.101.38851.38030.0000
12962008.10.03 15:32s/l4670.101.38031.38030.0000-82.0012876.45
12972008.10.03 15:33sell4680.101.38071.38740.0000
12982008.10.03 16:14modify4680.101.38071.38010.0000
12992008.10.03 17:47s/l4680.101.38011.38010.00006.0012882.45
13002008.10.03 17:48buy4690.101.38071.37250.0000
13012008.10.03 21:12modify4690.101.38071.38090.0000
13022008.10.03 22:35s/l4690.101.38091.38090.00002.0012884.45
13032008.10.03 22:36sell4700.101.38071.38740.0000
13042008.10.05 23:59modify4700.101.38071.37380.0000
13052008.10.06 08:44modify4700.101.38071.36690.0000
13062008.10.06 17:16buy4710.101.35331.34510.0000
13072008.10.06 17:16close4700.101.35331.36690.0000273.2213157.67
13082008.10.06 22:16s/l4710.101.34511.34510.0000-82.0013075.67
13092008.10.06 22:17sell4720.101.34471.35140.0000
13102008.10.06 22:46s/l4720.101.35141.35140.0000-67.0013008.67
13112008.10.06 22:47buy4730.101.35221.34400.0000
13122008.10.07 07:14modify4730.101.35221.35230.0000
13132008.10.07 11:16s/l4730.101.35231.35230.00001.4713010.14
13142008.10.07 11:17sell4740.101.35211.35880.0000
13152008.10.07 13:18s/l4740.101.35881.35880.0000-67.0012943.14
13162008.10.07 13:19sell4750.101.35831.36500.0000
13172008.10.07 16:00s/l4750.101.36501.36500.0000-67.0012876.14
13182008.10.07 16:01buy4760.101.36691.35870.0000
13192008.10.07 18:13s/l4760.101.35871.35870.0000-82.0012794.14
13202008.10.07 18:14sell4770.101.35961.36630.0000
13212008.10.07 21:49s/l4770.101.36631.36630.0000-67.0012727.14
13222008.10.07 21:50buy4780.101.36571.35750.0000
13232008.10.08 02:10s/l4780.101.35751.35750.0000-81.5312645.60
13242008.10.08 02:11buy4790.101.35821.35000.0000
13252008.10.08 10:12modify4790.101.35821.35920.0000
13262008.10.08 13:07s/l4790.101.35921.35920.000010.0012655.60
13272008.10.08 13:08sell4800.101.35941.36610.0000
13282008.10.08 14:00s/l4800.101.36611.36610.0000-67.0012588.60
13292008.10.08 14:01buy4810.101.36221.35400.0000
13302008.10.08 14:08modify4810.101.36221.36310.0000
13312008.10.08 16:00s/l4810.101.36311.36310.00009.0012597.60
13322008.10.08 16:01buy4820.101.36361.35540.0000
13332008.10.08 20:19modify4820.101.36361.36410.0000
13342008.10.09 00:09s/l4820.101.36411.36410.00006.4012604.00
13352008.10.09 00:10sell4830.101.36421.37090.0000
13362008.10.09 10:30s/l4830.101.37091.37090.0000-67.0012537.00
13372008.10.09 10:31buy4840.101.37141.36320.0000
13382008.10.09 17:27s/l4840.101.36321.36320.0000-82.0012455.00
13392008.10.09 17:28buy4850.101.36401.35580.0000
13402008.10.10 02:48s/l4850.101.35581.35580.0000-81.5312373.47
13412008.10.10 02:49sell4860.101.35611.36280.0000
13422008.10.10 10:32s/l4860.101.36281.36280.0000-67.0012306.47
13432008.10.10 10:32buy4870.101.36281.35460.0000
13442008.10.10 13:27s/l4870.101.35461.35460.0000-82.0012224.47
13452008.10.10 13:28sell4880.101.35461.36130.0000
13462008.10.10 17:13s/l4880.101.36131.36130.0000-67.0012157.47
13472008.10.10 17:14buy4890.101.36141.35320.0000
13482008.10.10 17:41s/l4890.101.35321.35320.0000-82.0012075.47
13492008.10.10 17:42sell4900.101.35281.35950.0000
13502008.10.10 18:52modify4900.101.35281.35230.0000
13512008.10.10 20:41modify4900.101.35281.34480.0000
13522008.10.10 21:28modify4900.101.35281.33730.0000
13532008.10.10 22:13s/l4900.101.33731.33730.0000155.0012230.47
13542008.10.10 22:14buy4910.101.33731.32910.0000
13552008.10.13 00:00modify4910.101.33731.34960.0000
13562008.10.13 05:49s/l4910.101.34961.34960.0000123.4712353.94
13572008.10.13 05:50sell4920.101.34871.35540.0000
13582008.10.13 08:41s/l4920.101.35541.35540.0000-67.0012286.94
13592008.10.13 08:42buy4930.101.35561.34740.0000
13602008.10.13 09:21modify4930.101.35561.35570.0000
13612008.10.13 18:43s/l4930.101.35571.35570.00001.0012287.94
13622008.10.13 18:44sell4940.101.35441.36110.0000
13632008.10.14 01:43s/l4940.101.36111.36110.0000-67.7812220.16
13642008.10.14 01:44buy4950.101.36111.35290.0000
13652008.10.14 08:51modify4950.101.36111.36130.0000
13662008.10.14 17:46s/l4950.101.36131.36130.00002.0012222.16
13672008.10.14 17:47sell4960.101.36151.36820.0000
13682008.10.14 18:28s/l4960.101.36821.36820.0000-67.0012155.16
13692008.10.14 18:29buy4970.101.36781.35960.0000
13702008.10.15 02:04s/l4970.101.35961.35960.0000-81.5312073.63
13712008.10.15 02:05sell4980.101.35921.36590.0000
13722008.10.15 13:32s/l4980.101.36591.36590.0000-67.0012006.63
13732008.10.15 13:33buy4990.101.36641.35820.0000
13742008.10.15 15:56s/l4990.101.35821.35820.0000-82.0011924.63
13752008.10.15 15:57buy5000.101.35841.35020.0000
13762008.10.15 21:01s/l5000.101.35021.35020.0000-82.0011842.63
13772008.10.15 21:02buy5010.101.35091.34270.0000
13782008.10.16 01:23s/l5010.101.34271.34270.0000-80.6011762.03
13792008.10.16 01:24sell5020.101.34261.34930.0000
13802008.10.16 03:43s/l5020.101.34931.34930.0000-67.0011695.03
13812008.10.16 03:44buy5030.101.34921.34100.0000
13822008.10.16 07:25s/l5030.101.34101.34100.0000-82.0011613.03
13832008.10.16 07:26sell5040.101.34121.34790.0000
13842008.10.16 12:14s/l5040.101.34791.34790.0000-67.0011546.03
13852008.10.16 12:15buy5050.101.34771.33950.0000
13862008.10.16 17:19s/l5050.101.33951.33950.0000-82.0011464.03
13872008.10.16 17:20sell5060.101.33911.34580.0000
13882008.10.16 22:08s/l5060.101.34581.34580.0000-67.0011397.03
13892008.10.16 22:09sell5070.101.34581.35250.0000
13902008.10.17 13:58buy5080.101.33891.33070.0000
13912008.10.17 13:58close5070.101.33891.35250.000068.2211465.25
13922008.10.17 17:00modify5080.101.33891.33930.0000
13932008.10.20 16:23s/l5080.101.33931.33930.00004.4711469.72
13942008.10.20 16:24sell5090.101.33921.34590.0000
13952008.10.20 17:30modify5090.101.33921.33890.0000
13962008.10.21 09:50modify5090.101.33921.33120.0000
13972008.10.21 15:34buy5100.101.31751.30930.0000
13982008.10.21 15:34close5090.101.31751.33120.0000216.2211685.94
13992008.10.21 19:23s/l5100.101.30931.30930.0000-82.0011603.94
14002008.10.21 19:24buy5110.101.30961.30140.0000
14012008.10.22 02:31s/l5110.101.30141.30140.0000-81.5311522.40
14022008.10.22 02:32sell5120.101.30151.30820.0000
14032008.10.22 06:30modify5120.101.30151.30040.0000
14042008.10.22 07:18modify5120.101.30151.29100.0000
14052008.10.22 07:30modify5120.101.30151.28180.0000
14062008.10.22 07:38s/l5120.101.28181.28180.0000197.0011719.40
14072008.10.22 07:39sell5130.101.28251.28920.0000
14082008.10.22 10:03s/l5130.101.28921.28920.0000-67.0011652.40
14092008.10.22 10:04buy5140.101.28891.28070.0000
14102008.10.22 17:03s/l5140.101.28071.28070.0000-82.0011570.40
14112008.10.22 17:04sell5150.101.28131.28800.0000
14122008.10.22 17:41s/l5150.101.28801.28800.0000-67.0011503.40
14132008.10.22 17:42buy5160.101.28851.28030.0000
14142008.10.23 02:03s/l5160.101.28031.28030.0000-80.6011422.80
14152008.10.23 02:04sell5170.101.27891.28560.0000
14162008.10.23 03:09s/l5170.101.28561.28560.0000-67.0011355.80
14172008.10.23 03:10buy5180.101.28611.27790.0000
14182008.10.23 06:34s/l5180.101.27791.27790.0000-82.0011273.80
14192008.10.23 06:35sell5190.101.27721.28390.0000
14202008.10.23 09:31s/l5190.101.28391.28390.0000-67.0011206.80
14212008.10.23 09:32buy5200.101.28411.27590.0000
14222008.10.23 15:27s/l5200.101.27591.27590.0000-82.0011124.80
14232008.10.23 15:28sell5210.101.27611.28280.0000
14242008.10.23 15:57s/l5210.101.28281.28280.0000-67.0011057.80
14252008.10.23 15:58buy5220.101.28241.27420.0000
14262008.10.23 23:07modify5220.101.28241.28270.0000
14272008.10.24 00:15modify5220.101.28241.29140.0000
14282008.10.24 01:43s/l5220.101.29141.29140.000090.4711148.27
14292008.10.24 01:44sell5230.101.29131.29800.0000
14302008.10.24 04:54modify5230.101.29131.28980.0000
14312008.10.24 06:23buy5240.101.27641.26820.0000
14322008.10.24 06:23close5230.101.27641.28980.0000149.0011297.27
14332008.10.24 09:55s/l5240.101.26821.26820.0000-82.0011215.27
14342008.10.24 09:56sell5250.101.26701.27370.0000
14352008.10.24 11:18modify5250.101.26701.26630.0000
14362008.10.24 12:33modify5250.101.26701.25890.0000
14372008.10.24 13:18s/l5250.101.25891.25890.000081.0011296.27
14382008.10.24 13:19buy5260.101.25881.25060.0000
14392008.10.24 15:41modify5260.101.25881.25970.0000
14402008.10.24 21:04s/l5260.101.25971.25970.00009.0011305.27
14412008.10.24 21:05sell5270.101.25921.26590.0000
14422008.10.27 03:02s/l5270.101.26591.26590.0000-67.7811237.49
14432008.10.27 03:03buy5280.101.26611.25790.0000
14442008.10.27 03:36s/l5280.101.25791.25790.0000-82.0011155.49
14452008.10.27 03:37sell5290.101.25831.26500.0000
14462008.10.27 09:57modify5290.101.25831.25790.0000
14472008.10.27 10:51buy5300.101.24401.23580.0000
14482008.10.27 10:51close5290.101.24401.25790.0000143.0011298.49
14492008.10.27 12:06s/l5300.101.23581.23580.0000-82.0011216.49
14502008.10.27 12:07buy5310.101.23581.22760.0000
14512008.10.27 13:15modify5310.101.23581.23630.0000
14522008.10.27 19:56modify5310.101.23581.24570.0000
14532008.10.28 00:12s/l5310.101.24571.24570.000099.4711315.96
14542008.10.28 00:13sell5320.101.24561.25230.0000
14552008.10.28 04:05modify5320.101.24561.24350.0000
14562008.10.28 05:39s/l5320.101.24351.24350.000021.0011336.96
14572008.10.28 05:40buy5330.101.24201.23380.0000
14582008.10.28 08:39modify5330.101.24201.24270.0000
14592008.10.28 21:53modify5330.101.24201.25170.0000
14602008.10.28 22:58modify5330.101.24201.26090.0000
14612008.10.29 00:58modify5330.101.24201.26960.0000
14622008.10.29 06:07s/l5330.101.26961.26960.0000276.4711613.43
14632008.10.29 06:08sell5340.101.26941.27610.0000
14642008.10.29 09:43s/l5340.101.27611.27610.0000-67.0011546.43
14652008.10.29 09:44sell5350.101.27641.28310.0000
14662008.10.29 10:30modify5350.101.27641.27520.0000
14672008.10.29 11:49s/l5350.101.27521.27520.000012.0011558.43
14682008.10.29 11:50buy5360.101.27591.26770.0000
14692008.10.29 13:59modify5360.101.27591.27640.0000
14702008.10.29 15:26s/l5360.101.27641.27640.00005.0011563.43
14712008.10.29 15:27buy5370.101.27731.26910.0000
14722008.10.29 17:04modify5370.101.27731.27810.0000
14732008.10.29 17:24modify5370.101.27731.28650.0000
14742008.10.29 18:57s/l5370.101.28651.28650.000092.0011655.43
14752008.10.29 18:58sell5380.101.28661.29330.0000
14762008.10.29 19:36s/l5380.101.29331.29330.0000-67.0011588.43
14772008.10.29 19:37buy5390.101.29331.28510.0000
14782008.10.29 21:25s/l5390.101.28511.28510.0000-82.0011506.43
14792008.10.29 21:26sell5400.101.28541.29210.0000
14802008.10.29 22:16s/l5400.101.29211.29210.0000-67.0011439.43
14812008.10.29 22:17buy5410.101.29101.28280.0000
14822008.10.30 03:18modify5410.101.29101.29120.0000
14832008.10.30 03:52sell5420.101.30921.31590.0000
14842008.10.30 03:52close5410.101.30921.29120.0000183.4011622.83
14852008.10.30 04:17s/l5420.101.31591.31590.0000-67.0011555.83
14862008.10.30 04:18buy5430.101.31611.30790.0000
14872008.10.30 05:41modify5430.101.31611.31660.0000
14882008.10.30 09:12s/l5430.101.31661.31660.00005.0011560.83
14892008.10.30 09:13sell5440.101.31591.32260.0000
14902008.10.30 10:19s/l5440.101.32261.32260.0000-67.0011493.83
14912008.10.30 10:20buy5450.101.32281.31460.0000
14922008.10.30 12:00s/l5450.101.31461.31460.0000-82.0011411.83
14932008.10.30 12:01sell5460.101.31431.32100.0000
14942008.10.30 12:34buy5470.101.30771.29950.0000
14952008.10.30 12:34close5460.101.30771.32100.000066.0011477.83
14962008.10.30 14:06sell5480.101.31581.32250.0000
14972008.10.30 14:06close5470.101.31581.29950.000081.0011558.83
14982008.10.30 14:30modify5480.101.31581.31570.0000
14992008.10.30 16:25buy5490.101.30231.29410.0000
15002008.10.30 16:25close5480.101.30231.31570.0000135.0011693.83
15012008.10.30 17:37s/l5490.101.29411.29410.0000-82.0011611.83
15022008.10.30 17:38sell5500.101.29381.30050.0000
15032008.10.30 18:36modify5500.101.29381.29370.0000
15042008.10.30 20:11s/l5500.101.29371.29370.00001.0011612.83
15052008.10.30 20:12buy5510.101.29321.28500.0000
15062008.10.31 00:49s/l5510.101.28501.28500.0000-81.5311531.29
15072008.10.31 00:50sell5520.101.28541.29210.0000
15082008.10.31 03:25modify5520.101.28541.28500.0000
15092008.10.31 05:48s/l5520.101.28501.28500.00004.0011535.29
15102008.10.31 05:49buy5530.101.28571.27750.0000
15112008.10.31 09:21s/l5530.101.27751.27750.0000-82.0011453.29
15122008.10.31 09:22sell5540.101.27781.28450.0000
15132008.10.31 09:48modify5540.101.27781.27720.0000
15142008.10.31 12:36s/l5540.101.27721.27720.00006.0011459.29
15152008.10.31 12:37buy5550.101.27721.26900.0000
15162008.10.31 17:34s/l5550.101.26901.26900.0000-82.0011377.29
15172008.10.31 17:35sell5560.101.26861.27530.0000
15182008.10.31 18:16s/l5560.101.27531.27530.0000-67.0011310.29
15192008.10.31 18:17buy5570.101.27611.26790.0000
15202008.10.31 18:46s/l5570.101.26791.26790.0000-82.0011228.29
15212008.10.31 18:47sell5580.101.26841.27510.0000
15222008.10.31 19:13s/l5580.101.27511.27510.0000-67.0011161.29
15232008.10.31 19:14buy5590.101.27331.26510.0000
15242008.11.03 03:28modify5590.101.27331.27370.0000
15252008.11.03 16:08s/l5590.101.27371.27370.00004.4711165.76
15262008.11.03 16:09sell5600.101.27451.28120.0000
15272008.11.03 19:16modify5600.101.27451.27410.0000
15282008.11.03 21:27buy5610.101.26061.25240.0000
15292008.11.03 21:27close5600.101.26061.27410.0000139.0011304.76
15302008.11.04 06:23s/l5610.101.25241.25240.0000-81.5311223.23
15312008.11.04 06:24sell5620.101.25291.25960.0000
15322008.11.04 07:19s/l5620.101.25961.25960.0000-67.0011156.23
15332008.11.04 07:20sell5630.101.25971.26640.0000
15342008.11.04 10:22s/l5630.101.26641.26640.0000-67.0011089.23
15352008.11.04 10:23buy5640.101.26761.25940.0000
15362008.11.04 12:27modify5640.101.26761.26820.0000
15372008.11.04 14:53modify5640.101.26761.27690.0000
15382008.11.04 17:38modify5640.101.26761.28640.0000
15392008.11.04 19:17modify5640.101.26761.29470.0000
15402008.11.04 21:55s/l5640.101.29471.29470.0000271.0011360.23
15412008.11.04 21:56sell5650.101.29461.30130.0000
15422008.11.04 23:08s/l5650.101.30131.30130.0000-67.0011293.23
15432008.11.04 23:09buy5660.101.30131.29310.0000
15442008.11.05 02:12s/l5660.101.29311.29310.0000-81.5311211.69
15452008.11.05 02:13sell5670.101.29321.29990.0000
15462008.11.05 06:18modify5670.101.29321.29200.0000
15472008.11.05 08:23s/l5670.101.29201.29200.000012.0011223.69
15482008.11.05 08:24buy5680.101.29201.28380.0000
15492008.11.05 09:05s/l5680.101.28381.28380.0000-82.0011141.69
15502008.11.05 09:06sell5690.101.28411.29080.0000
15512008.11.05 13:47s/l5690.101.29081.29080.0000-67.0011074.69
15522008.11.05 13:48buy5700.101.29181.28360.0000
15532008.11.05 17:10modify5700.101.29181.29270.0000
15542008.11.05 17:19modify5700.101.29181.30110.0000
15552008.11.05 18:28s/l5700.101.30111.30110.000093.0011167.69
15562008.11.05 18:29sell5710.101.30151.30820.0000
15572008.11.05 22:23modify5710.101.30151.30140.0000
15582008.11.06 03:07modify5710.101.30151.29420.0000
15592008.11.06 14:47modify5710.101.30151.28570.0000
15602008.11.06 16:36s/l5710.101.28571.28570.0000155.6711323.36
15612008.11.06 16:37buy5720.101.28641.27820.0000
15622008.11.06 17:56s/l5720.101.27821.27820.0000-82.0011241.36
15632008.11.06 17:57sell5730.101.27821.28490.0000
15642008.11.06 18:29buy5740.101.27141.26320.0000
15652008.11.06 18:29close5730.101.27141.28490.000068.0011309.36
15662008.11.07 10:08modify5740.101.27141.27200.0000
15672008.11.10 02:39modify5740.101.27141.28040.0000
15682008.11.10 10:01s/l5740.101.28041.28040.000090.9311400.29
15692008.11.10 10:02sell5750.101.28021.28690.0000
15702008.11.10 10:52s/l5750.101.28691.28690.0000-67.0011333.29
15712008.11.10 10:53buy5760.101.28681.27860.0000
15722008.11.10 18:17s/l5760.101.27861.27860.0000-82.0011251.29
15732008.11.10 18:18sell5770.101.27781.28450.0000
15742008.11.11 02:40modify5770.101.27781.27740.0000
15752008.11.11 11:04s/l5770.101.27741.27740.00003.2211254.51
15762008.11.11 11:05buy5780.101.27821.27000.0000
15772008.11.11 14:27s/l5780.101.27001.27000.0000-82.0011172.51
15782008.11.11 14:28sell5790.101.26991.27660.0000
15792008.11.11 17:06modify5790.101.26991.26950.0000
15802008.11.11 17:58modify5790.101.26991.26190.0000
15812008.11.12 01:48modify5790.101.26991.25510.0000
15822008.11.12 02:25s/l5790.101.25511.25510.0000147.2211319.74
15832008.11.12 02:26buy5800.101.25511.24690.0000
15842008.11.12 18:09s/l5800.101.24691.24690.0000-82.0011237.74
15852008.11.12 18:10sell5810.101.24841.25510.0000
15862008.11.12 18:17s/l5810.101.25511.25510.0000-67.0011170.74
15872008.11.12 18:18buy5820.101.25561.24740.0000
15882008.11.12 22:37s/l5820.101.24741.24740.0000-82.0011088.74
15892008.11.12 22:38sell5830.101.24761.25430.0000
15902008.11.13 09:33modify5830.101.24761.24730.0000
15912008.11.13 10:32s/l5830.101.24731.24730.00000.6711089.40
15922008.11.13 10:33buy5840.101.24661.23840.0000
15932008.11.13 14:26modify5840.101.24661.24700.0000
15942008.11.13 19:48s/l5840.101.24701.24700.00004.0011093.40
15952008.11.13 19:49sell5850.101.24721.25390.0000
15962008.11.13 20:40s/l5850.101.25391.25390.0000-67.0011026.40
15972008.11.13 20:41buy5860.101.25441.24620.0000
15982008.11.13 21:38modify5860.101.25441.25480.0000
15992008.11.13 21:52modify5860.101.25441.26380.0000
16002008.11.13 22:56modify5860.101.25441.27230.0000
16012008.11.14 00:25s/l5860.101.27231.27230.0000179.4711205.87
16022008.11.14 00:26sell5870.101.27321.27990.0000
16032008.11.14 01:31s/l5870.101.27991.27990.0000-67.0011138.87
16042008.11.14 01:32buy5880.101.28031.27210.0000
16052008.11.14 06:22s/l5880.101.27211.27210.0000-82.0011056.87
16062008.11.14 06:23sell5890.101.27211.27880.0000
16072008.11.14 15:21modify5890.101.27211.27090.0000
16082008.11.14 16:55s/l5890.101.27091.27090.000012.0011068.87
16092008.11.14 16:56buy5900.101.27091.26270.0000
16102008.11.14 22:00modify5900.101.27091.27140.0000
16112008.11.14 22:54s/l5900.101.27141.27140.00005.0011073.87
16122008.11.14 22:55sell5910.101.27021.27690.0000
16132008.11.25 18:59close at stop5910.101.26891.27690.00006.0011079.87