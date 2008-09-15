|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2005.01.10 04:11 - 2008.11.14 23:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|lots=0.1; Slippage=2; Warp=67; Deviation=1.85; Amplitude=155; Distortion=0.79; SL_long_EQUAL_SL_short=false; SL_long=80; SL_short=65; UseSound=true; MagicNumber=55555;
|Bars in test
|1407181
|Ticks modelled
|19538117
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1079.87
|Gross profit
|23570.37
|Gross loss
|-22490.50
|Profit factor
|1.05
|Expected payoff
|1.83
|Absolute drawdown
|1005.13
|Maximal drawdown
|2622.22 (19.26%)
|Relative drawdown
|19.26% (2622.22)
|Total trades
|591
|Short positions (won %)
|292 (42.81%)
|Long positions (won %)
|299 (48.16%)
|Profit trades (% of total)
|269 (45.52%)
|Loss trades (% of total)
|322 (54.48%)
|Largest
|profit trade
|692.60
|loss trade
|-82.00
|Average
|profit trade
|87.62
|loss trade
|-69.85
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (667.16)
|consecutive losses (loss in money)
|11 (-825.13)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|756.49 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-825.13 (11)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.10 04:11
|buy
|1
|0.10
|1.3072
|1.2990
|0.0000
|2
|2005.01.11 13:01
|modify
|1
|0.10
|1.3072
|1.3079
|0.0000
|3
|2005.01.12 17:52
|modify
|1
|0.10
|1.3072
|1.3164
|0.0000
|4
|2005.01.14 05:09
|s/l
|1
|0.10
|1.3164
|1.3164
|0.0000
|94.80
|10094.80
|5
|2005.01.14 05:10
|sell
|2
|0.10
|1.3169
|1.3236
|0.0000
|6
|2005.01.14 07:37
|modify
|2
|0.10
|1.3169
|1.3168
|0.0000
|7
|2005.01.18 03:58
|modify
|2
|0.10
|1.3169
|1.3100
|0.0000
|8
|2005.01.19 11:46
|s/l
|2
|0.10
|1.3100
|1.3100
|0.0000
|66.67
|10161.47
|9
|2005.01.19 11:47
|buy
|3
|0.10
|1.3096
|1.3014
|0.0000
|10
|2005.01.19 20:06
|s/l
|3
|0.10
|1.3014
|1.3014
|0.0000
|-82.00
|10079.47
|11
|2005.01.19 20:07
|sell
|4
|0.10
|1.3014
|1.3081
|0.0000
|12
|2005.01.20 13:37
|modify
|4
|0.10
|1.3014
|1.3012
|0.0000
|13
|2005.01.21 18:03
|s/l
|4
|0.10
|1.3012
|1.3012
|0.0000
|-1.11
|10078.36
|14
|2005.01.21 18:04
|buy
|5
|0.10
|1.3014
|1.2932
|0.0000
|15
|2005.01.24 13:45
|modify
|5
|0.10
|1.3014
|1.3017
|0.0000
|16
|2005.01.25 04:45
|s/l
|5
|0.10
|1.3017
|1.3017
|0.0000
|3.93
|10082.29
|17
|2005.01.25 04:46
|sell
|6
|0.10
|1.3015
|1.3082
|0.0000
|18
|2005.01.25 20:01
|modify
|6
|0.10
|1.3015
|1.3012
|0.0000
|19
|2005.01.26 12:33
|s/l
|6
|0.10
|1.3012
|1.3012
|0.0000
|2.22
|10084.51
|20
|2005.01.26 12:34
|buy
|7
|0.10
|1.3015
|1.2933
|0.0000
|21
|2005.01.26 20:56
|modify
|7
|0.10
|1.3015
|1.3027
|0.0000
|22
|2005.01.27 15:24
|s/l
|7
|0.10
|1.3027
|1.3027
|0.0000
|13.40
|10097.91
|23
|2005.01.27 15:24
|sell
|8
|0.10
|1.3026
|1.3093
|0.0000
|24
|2005.02.02 08:57
|s/l
|8
|0.10
|1.3093
|1.3093
|0.0000
|-70.11
|10027.80
|25
|2005.02.02 08:58
|buy
|9
|0.10
|1.3092
|1.3010
|0.0000
|26
|2005.02.02 19:50
|s/l
|9
|0.10
|1.3010
|1.3010
|0.0000
|-82.00
|9945.80
|27
|2005.02.02 19:51
|buy
|10
|0.10
|1.3012
|1.2930
|0.0000
|28
|2005.02.04 16:51
|s/l
|10
|0.10
|1.2930
|1.2930
|0.0000
|-80.13
|9865.67
|29
|2005.02.04 16:52
|sell
|11
|0.10
|1.2915
|1.2982
|0.0000
|30
|2005.02.07 03:13
|modify
|11
|0.10
|1.2915
|1.2912
|0.0000
|31
|2005.02.07 19:59
|modify
|11
|0.10
|1.2915
|1.2837
|0.0000
|32
|2005.02.10 17:32
|s/l
|11
|0.10
|1.2837
|1.2837
|0.0000
|73.33
|9939.00
|33
|2005.02.10 17:33
|buy
|12
|0.10
|1.2834
|1.2752
|0.0000
|34
|2005.02.14 04:12
|modify
|12
|0.10
|1.2834
|1.2834
|0.0000
|35
|2005.02.15 16:06
|sell
|13
|0.10
|1.2999
|1.3066
|0.0000
|36
|2005.02.15 16:06
|close
|12
|0.10
|1.2999
|1.2834
|0.0000
|166.40
|10105.40
|37
|2005.02.16 16:28
|s/l
|13
|0.10
|1.3066
|1.3066
|0.0000
|-67.78
|10037.62
|38
|2005.02.16 16:29
|buy
|14
|0.10
|1.3063
|1.2981
|0.0000
|39
|2005.02.16 18:21
|s/l
|14
|0.10
|1.2981
|1.2981
|0.0000
|-82.00
|9955.62
|40
|2005.02.16 18:22
|sell
|15
|0.10
|1.2977
|1.3044
|0.0000
|41
|2005.02.16 21:36
|s/l
|15
|0.10
|1.3044
|1.3044
|0.0000
|-67.00
|9888.62
|42
|2005.02.16 21:36
|sell
|16
|0.10
|1.3042
|1.3109
|0.0000
|43
|2005.02.22 05:59
|s/l
|16
|0.10
|1.3109
|1.3109
|0.0000
|-71.67
|9816.96
|44
|2005.02.22 06:00
|buy
|17
|0.10
|1.3111
|1.3029
|0.0000
|45
|2005.02.22 13:36
|sell
|18
|0.10
|1.3193
|1.3260
|0.0000
|46
|2005.02.22 13:36
|close
|17
|0.10
|1.3193
|1.3029
|0.0000
|82.00
|9898.96
|47
|2005.02.22 21:54
|s/l
|18
|0.10
|1.3260
|1.3260
|0.0000
|-67.00
|9831.96
|48
|2005.02.22 21:55
|buy
|19
|0.10
|1.3259
|1.3177
|0.0000
|49
|2005.02.24 19:15
|s/l
|19
|0.10
|1.3177
|1.3177
|0.0000
|-80.13
|9751.82
|50
|2005.02.24 19:16
|sell
|20
|0.10
|1.3178
|1.3245
|0.0000
|51
|2005.02.25 22:43
|s/l
|20
|0.10
|1.3245
|1.3245
|0.0000
|-67.78
|9684.05
|52
|2005.02.25 22:44
|buy
|21
|0.10
|1.3242
|1.3160
|0.0000
|53
|2005.03.02 03:54
|s/l
|21
|0.10
|1.3160
|1.3160
|0.0000
|-80.60
|9603.45
|54
|2005.03.02 03:54
|sell
|22
|0.10
|1.3160
|1.3227
|0.0000
|55
|2005.03.02 16:59
|modify
|22
|0.10
|1.3160
|1.3159
|0.0000
|56
|2005.03.03 12:26
|s/l
|22
|0.10
|1.3159
|1.3159
|0.0000
|-1.33
|9602.11
|57
|2005.03.03 12:27
|buy
|23
|0.10
|1.3158
|1.3076
|0.0000
|58
|2005.03.04 18:39
|modify
|23
|0.10
|1.3158
|1.3159
|0.0000
|59
|2005.03.08 17:57
|modify
|23
|0.10
|1.3158
|1.3245
|0.0000
|60
|2005.03.09 20:46
|modify
|23
|0.10
|1.3158
|1.3334
|0.0000
|61
|2005.03.14 20:25
|s/l
|23
|0.10
|1.3334
|1.3334
|0.0000
|180.20
|9782.31
|62
|2005.03.14 20:26
|sell
|24
|0.10
|1.3337
|1.3404
|0.0000
|63
|2005.03.15 16:31
|s/l
|24
|0.10
|1.3404
|1.3404
|0.0000
|-67.78
|9714.53
|64
|2005.03.15 16:32
|buy
|25
|0.10
|1.3403
|1.3321
|0.0000
|65
|2005.03.15 17:38
|s/l
|25
|0.10
|1.3321
|1.3321
|0.0000
|-82.00
|9632.53
|66
|2005.03.15 17:39
|buy
|26
|0.10
|1.3321
|1.3239
|0.0000
|67
|2005.03.16 16:37
|modify
|26
|0.10
|1.3321
|1.3322
|0.0000
|68
|2005.03.18 11:47
|s/l
|26
|0.10
|1.3322
|1.3322
|0.0000
|3.33
|9635.87
|69
|2005.03.18 11:48
|sell
|27
|0.10
|1.3322
|1.3389
|0.0000
|70
|2005.03.21 05:12
|modify
|27
|0.10
|1.3322
|1.3321
|0.0000
|71
|2005.03.21 16:19
|modify
|27
|0.10
|1.3322
|1.3253
|0.0000
|72
|2005.03.22 22:45
|modify
|27
|0.10
|1.3322
|1.3182
|0.0000
|73
|2005.03.23 12:15
|modify
|27
|0.10
|1.3322
|1.3111
|0.0000
|74
|2005.03.23 20:15
|modify
|27
|0.10
|1.3322
|1.3034
|0.0000
|75
|2005.03.24 12:08
|s/l
|27
|0.10
|1.3034
|1.3034
|0.0000
|283.33
|9919.20
|76
|2005.03.24 12:09
|buy
|28
|0.10
|1.3033
|1.2951
|0.0000
|77
|2005.03.24 20:01
|s/l
|28
|0.10
|1.2951
|1.2951
|0.0000
|-82.00
|9837.20
|78
|2005.03.24 20:01
|sell
|29
|0.10
|1.2951
|1.3018
|0.0000
|79
|2005.03.28 16:48
|buy
|30
|0.10
|1.2884
|1.2802
|0.0000
|80
|2005.03.28 16:48
|close
|29
|0.10
|1.2884
|1.3018
|0.0000
|65.44
|9902.65
|81
|2005.03.30 10:15
|modify
|30
|0.10
|1.2884
|1.2889
|0.0000
|82
|2005.04.01 18:22
|s/l
|30
|0.10
|1.2889
|1.2889
|0.0000
|7.80
|9910.45
|83
|2005.04.01 18:23
|sell
|31
|0.10
|1.2885
|1.2952
|0.0000
|84
|2005.04.05 05:56
|modify
|31
|0.10
|1.2885
|1.2883
|0.0000
|85
|2005.04.06 05:55
|s/l
|31
|0.10
|1.2883
|1.2883
|0.0000
|-0.33
|9910.11
|86
|2005.04.06 05:56
|buy
|32
|0.10
|1.2883
|1.2801
|0.0000
|87
|2005.04.11 11:08
|modify
|32
|0.10
|1.2883
|1.2884
|0.0000
|88
|2005.04.12 16:30
|s/l
|32
|0.10
|1.2884
|1.2884
|0.0000
|3.80
|9913.91
|89
|2005.04.12 16:31
|buy
|33
|0.10
|1.2886
|1.2804
|0.0000
|90
|2005.04.14 15:58
|s/l
|33
|0.10
|1.2804
|1.2804
|0.0000
|-80.13
|9833.78
|91
|2005.04.14 15:59
|sell
|34
|0.10
|1.2809
|1.2876
|0.0000
|92
|2005.04.15 14:51
|s/l
|34
|0.10
|1.2876
|1.2876
|0.0000
|-67.78
|9766.00
|93
|2005.04.15 14:52
|buy
|35
|0.10
|1.2876
|1.2794
|0.0000
|94
|2005.04.18 10:30
|sell
|36
|0.10
|1.2964
|1.3031
|0.0000
|95
|2005.04.18 10:30
|close
|35
|0.10
|1.2964
|1.2794
|0.0000
|88.47
|9854.47
|96
|2005.04.18 18:20
|s/l
|36
|0.10
|1.3031
|1.3031
|0.0000
|-67.00
|9787.47
|97
|2005.04.18 18:21
|buy
|37
|0.10
|1.3029
|1.2947
|0.0000
|98
|2005.04.21 17:59
|sell
|38
|0.10
|1.3110
|1.3177
|0.0000
|99
|2005.04.21 17:59
|close
|37
|0.10
|1.3110
|1.2947
|0.0000
|83.33
|9870.80
|100
|2005.04.21 19:22
|modify
|38
|0.10
|1.3110
|1.3104
|0.0000
|101
|2005.04.25 12:02
|buy
|39
|0.10
|1.2970
|1.2888
|0.0000
|102
|2005.04.25 12:02
|close
|38
|0.10
|1.2970
|1.3104
|0.0000
|138.44
|10009.24
|103
|2005.04.28 15:31
|s/l
|39
|0.10
|1.2888
|1.2888
|0.0000
|-79.67
|9929.58
|104
|2005.04.28 15:32
|sell
|40
|0.10
|1.2893
|1.2960
|0.0000
|105
|2005.04.29 09:09
|s/l
|40
|0.10
|1.2960
|1.2960
|0.0000
|-67.78
|9861.80
|106
|2005.04.29 09:10
|buy
|41
|0.10
|1.2959
|1.2877
|0.0000
|107
|2005.04.29 20:25
|s/l
|41
|0.10
|1.2877
|1.2877
|0.0000
|-82.00
|9779.80
|108
|2005.04.29 20:26
|sell
|42
|0.10
|1.2874
|1.2941
|0.0000
|109
|2005.05.04 04:39
|s/l
|42
|0.10
|1.2941
|1.2941
|0.0000
|-69.33
|9710.47
|110
|2005.05.04 04:40
|buy
|43
|0.10
|1.2939
|1.2857
|0.0000
|111
|2005.05.06 15:48
|s/l
|43
|0.10
|1.2857
|1.2857
|0.0000
|-80.13
|9630.33
|112
|2005.05.06 15:49
|sell
|44
|0.10
|1.2862
|1.2929
|0.0000
|113
|2005.05.09 05:18
|modify
|44
|0.10
|1.2862
|1.2860
|0.0000
|114
|2005.05.10 00:10
|s/l
|44
|0.10
|1.2860
|1.2860
|0.0000
|0.44
|9630.78
|115
|2005.05.10 00:11
|buy
|45
|0.10
|1.2861
|1.2779
|0.0000
|116
|2005.05.11 17:04
|s/l
|45
|0.10
|1.2779
|1.2779
|0.0000
|-81.53
|9549.24
|117
|2005.05.11 17:05
|sell
|46
|0.10
|1.2779
|1.2846
|0.0000
|118
|2005.05.12 15:49
|modify
|46
|0.10
|1.2779
|1.2774
|0.0000
|119
|2005.05.13 12:40
|modify
|46
|0.10
|1.2779
|1.2704
|0.0000
|120
|2005.05.20 16:03
|modify
|46
|0.10
|1.2779
|1.2636
|0.0000
|121
|2005.05.26 21:40
|modify
|46
|0.10
|1.2779
|1.2563
|0.0000
|122
|2005.05.27 18:33
|s/l
|46
|0.10
|1.2563
|1.2563
|0.0000
|202.00
|9751.25
|123
|2005.05.27 18:34
|buy
|47
|0.10
|1.2564
|1.2482
|0.0000
|124
|2005.05.30 14:04
|s/l
|47
|0.10
|1.2482
|1.2482
|0.0000
|-81.53
|9669.71
|125
|2005.05.30 14:05
|sell
|48
|0.10
|1.2483
|1.2550
|0.0000
|126
|2005.05.31 04:18
|modify
|48
|0.10
|1.2483
|1.2480
|0.0000
|127
|2005.05.31 12:52
|modify
|48
|0.10
|1.2483
|1.2412
|0.0000
|128
|2005.06.01 11:23
|modify
|48
|0.10
|1.2483
|1.2334
|0.0000
|129
|2005.06.01 23:04
|modify
|48
|0.10
|1.2483
|1.2262
|0.0000
|130
|2005.06.02 10:17
|s/l
|48
|0.10
|1.2262
|1.2262
|0.0000
|217.11
|9886.82
|131
|2005.06.02 10:18
|sell
|49
|0.10
|1.2261
|1.2328
|0.0000
|132
|2005.06.03 15:30
|s/l
|49
|0.10
|1.2328
|1.2328
|0.0000
|-67.78
|9819.05
|133
|2005.06.03 15:31
|buy
|50
|0.10
|1.2322
|1.2240
|0.0000
|134
|2005.06.03 18:12
|s/l
|50
|0.10
|1.2240
|1.2240
|0.0000
|-82.00
|9737.05
|135
|2005.06.03 18:13
|sell
|51
|0.10
|1.2240
|1.2307
|0.0000
|136
|2005.06.07 09:29
|s/l
|51
|0.10
|1.2307
|1.2307
|0.0000
|-68.56
|9668.49
|137
|2005.06.07 09:30
|buy
|52
|0.10
|1.2307
|1.2225
|0.0000
|138
|2005.06.08 21:11
|s/l
|52
|0.10
|1.2225
|1.2225
|0.0000
|-81.53
|9586.96
|139
|2005.06.08 21:12
|sell
|53
|0.10
|1.2225
|1.2292
|0.0000
|140
|2005.06.10 17:02
|modify
|53
|0.10
|1.2225
|1.2221
|0.0000
|141
|2005.06.13 04:04
|modify
|53
|0.10
|1.2225
|1.2149
|0.0000
|142
|2005.06.14 03:42
|s/l
|53
|0.10
|1.2149
|1.2149
|0.0000
|71.33
|9658.29
|143
|2005.06.14 03:43
|buy
|54
|0.10
|1.2142
|1.2060
|0.0000
|144
|2005.06.14 16:14
|s/l
|54
|0.10
|1.2060
|1.2060
|0.0000
|-82.00
|9576.29
|145
|2005.06.14 16:15
|sell
|55
|0.10
|1.2062
|1.2129
|0.0000
|146
|2005.06.15 20:53
|s/l
|55
|0.10
|1.2129
|1.2129
|0.0000
|-67.78
|9508.51
|147
|2005.06.15 20:54
|buy
|56
|0.10
|1.2129
|1.2047
|0.0000
|148
|2005.06.17 17:27
|modify
|56
|0.10
|1.2129
|1.2132
|0.0000
|149
|2005.06.20 17:31
|s/l
|56
|0.10
|1.2132
|1.2132
|0.0000
|5.33
|9513.85
|150
|2005.06.20 17:32
|buy
|57
|0.10
|1.2134
|1.2052
|0.0000
|151
|2005.06.23 15:23
|s/l
|57
|0.10
|1.2052
|1.2052
|0.0000
|-79.67
|9434.18
|152
|2005.06.23 15:24
|sell
|58
|0.10
|1.2053
|1.2120
|0.0000
|153
|2005.06.27 02:19
|s/l
|58
|0.10
|1.2120
|1.2120
|0.0000
|-68.56
|9365.62
|154
|2005.06.27 02:19
|buy
|59
|0.10
|1.2121
|1.2039
|0.0000
|155
|2005.06.29 09:15
|s/l
|59
|0.10
|1.2039
|1.2039
|0.0000
|-81.07
|9284.56
|156
|2005.06.29 09:16
|sell
|60
|0.10
|1.2044
|1.2111
|0.0000
|157
|2005.06.29 18:51
|s/l
|60
|0.10
|1.2111
|1.2111
|0.0000
|-67.00
|9217.56
|158
|2005.06.29 18:51
|buy
|61
|0.10
|1.2111
|1.2029
|0.0000
|159
|2005.07.01 09:50
|s/l
|61
|0.10
|1.2029
|1.2029
|0.0000
|-80.13
|9137.42
|160
|2005.07.01 09:51
|buy
|62
|0.10
|1.2032
|1.1950
|0.0000
|161
|2005.07.01 19:06
|s/l
|62
|0.10
|1.1950
|1.1950
|0.0000
|-82.00
|9055.42
|162
|2005.07.01 19:07
|sell
|63
|0.10
|1.1944
|1.2011
|0.0000
|163
|2005.07.05 09:42
|modify
|63
|0.10
|1.1944
|1.1939
|0.0000
|164
|2005.07.05 11:51
|s/l
|63
|0.10
|1.1939
|1.1939
|0.0000
|3.44
|9058.87
|165
|2005.07.05 11:52
|buy
|64
|0.10
|1.1939
|1.1857
|0.0000
|166
|2005.07.07 12:26
|modify
|64
|0.10
|1.1939
|1.1957
|0.0000
|167
|2005.07.07 12:49
|s/l
|64
|0.10
|1.1957
|1.1957
|0.0000
|19.87
|9078.73
|168
|2005.07.07 12:50
|sell
|65
|0.10
|1.1964
|1.2031
|0.0000
|169
|2005.07.08 15:31
|modify
|65
|0.10
|1.1964
|1.1957
|0.0000
|170
|2005.07.08 16:42
|s/l
|65
|0.10
|1.1957
|1.1957
|0.0000
|6.22
|9084.96
|171
|2005.07.08 16:43
|buy
|66
|0.10
|1.1954
|1.1872
|0.0000
|172
|2005.07.11 17:21
|modify
|66
|0.10
|1.1954
|1.1955
|0.0000
|173
|2005.07.12 05:23
|sell
|67
|0.10
|1.2124
|1.2191
|0.0000
|174
|2005.07.12 05:23
|close
|66
|0.10
|1.2124
|1.1955
|0.0000
|170.93
|9255.89
|175
|2005.07.12 10:24
|s/l
|67
|0.10
|1.2191
|1.2191
|0.0000
|-67.00
|9188.89
|176
|2005.07.12 10:25
|buy
|68
|0.10
|1.2194
|1.2112
|0.0000
|177
|2005.07.13 16:28
|s/l
|68
|0.10
|1.2112
|1.2112
|0.0000
|-81.53
|9107.36
|178
|2005.07.13 16:29
|sell
|69
|0.10
|1.2110
|1.2177
|0.0000
|179
|2005.07.15 15:37
|modify
|69
|0.10
|1.2110
|1.2100
|0.0000
|180
|2005.07.19 14:42
|modify
|69
|0.10
|1.2110
|1.2031
|0.0000
|181
|2005.07.19 19:31
|s/l
|69
|0.10
|1.2031
|1.2031
|0.0000
|74.33
|9181.69
|182
|2005.07.19 19:32
|buy
|70
|0.10
|1.2031
|1.1949
|0.0000
|183
|2005.07.20 20:32
|modify
|70
|0.10
|1.2031
|1.2040
|0.0000
|184
|2005.07.21 14:28
|modify
|70
|0.10
|1.2031
|1.2142
|0.0000
|185
|2005.07.21 16:56
|s/l
|70
|0.10
|1.2142
|1.2142
|0.0000
|112.87
|9294.56
|186
|2005.07.21 16:57
|sell
|71
|0.10
|1.2143
|1.2210
|0.0000
|187
|2005.07.21 20:51
|s/l
|71
|0.10
|1.2210
|1.2210
|0.0000
|-67.00
|9227.56
|188
|2005.07.21 20:52
|sell
|72
|0.10
|1.2206
|1.2273
|0.0000
|189
|2005.07.22 15:17
|modify
|72
|0.10
|1.2206
|1.2205
|0.0000
|190
|2005.07.22 18:59
|modify
|72
|0.10
|1.2206
|1.2136
|0.0000
|191
|2005.07.26 12:24
|buy
|73
|0.10
|1.2003
|1.1921
|0.0000
|192
|2005.07.26 12:24
|close
|72
|0.10
|1.2003
|1.2136
|0.0000
|200.67
|9428.22
|193
|2005.07.28 14:06
|sell
|74
|0.10
|1.2086
|1.2153
|0.0000
|194
|2005.07.28 14:06
|close
|73
|0.10
|1.2086
|1.1921
|0.0000
|84.87
|9513.09
|195
|2005.07.29 17:38
|s/l
|74
|0.10
|1.2153
|1.2153
|0.0000
|-67.78
|9445.31
|196
|2005.07.29 17:39
|buy
|75
|0.10
|1.2155
|1.2073
|0.0000
|197
|2005.08.01 15:26
|modify
|75
|0.10
|1.2155
|1.2158
|0.0000
|198
|2005.08.03 04:23
|s/l
|75
|0.10
|1.2158
|1.2158
|0.0000
|4.40
|9449.71
|199
|2005.08.03 04:24
|buy
|76
|0.10
|1.2160
|1.2078
|0.0000
|200
|2005.08.03 11:58
|modify
|76
|0.10
|1.2160
|1.2162
|0.0000
|201
|2005.08.03 15:24
|modify
|76
|0.10
|1.2160
|1.2246
|0.0000
|202
|2005.08.09 08:57
|modify
|76
|0.10
|1.2160
|1.2332
|0.0000
|203
|2005.08.09 16:07
|s/l
|76
|0.10
|1.2332
|1.2332
|0.0000
|174.80
|9624.51
|204
|2005.08.09 16:08
|sell
|77
|0.10
|1.2334
|1.2401
|0.0000
|205
|2005.08.10 12:04
|s/l
|77
|0.10
|1.2401
|1.2401
|0.0000
|-67.78
|9556.73
|206
|2005.08.10 12:05
|buy
|78
|0.10
|1.2400
|1.2318
|0.0000
|207
|2005.08.12 11:28
|modify
|78
|0.10
|1.2400
|1.2403
|0.0000
|208
|2005.08.12 16:00
|s/l
|78
|0.10
|1.2403
|1.2403
|0.0000
|4.87
|9561.60
|209
|2005.08.12 16:01
|sell
|79
|0.10
|1.2403
|1.2470
|0.0000
|210
|2005.08.16 04:00
|modify
|79
|0.10
|1.2403
|1.2402
|0.0000
|211
|2005.08.17 19:32
|modify
|79
|0.10
|1.2403
|1.2332
|0.0000
|212
|2005.08.18 15:51
|buy
|80
|0.10
|1.2197
|1.2115
|0.0000
|213
|2005.08.18 15:51
|close
|79
|0.10
|1.2197
|1.2332
|0.0000
|201.33
|9762.94
|214
|2005.08.24 16:26
|modify
|80
|0.10
|1.2197
|1.2198
|0.0000
|215
|2005.08.30 12:55
|s/l
|80
|0.10
|1.2198
|1.2198
|0.0000
|5.67
|9768.60
|216
|2005.08.30 12:55
|sell
|81
|0.10
|1.2198
|1.2265
|0.0000
|217
|2005.08.31 17:10
|s/l
|81
|0.10
|1.2265
|1.2265
|0.0000
|-67.78
|9700.82
|218
|2005.08.31 17:11
|buy
|82
|0.10
|1.2269
|1.2187
|0.0000
|219
|2005.08.31 19:31
|sell
|83
|0.10
|1.2356
|1.2423
|0.0000
|220
|2005.08.31 19:31
|close
|82
|0.10
|1.2356
|1.2187
|0.0000
|87.00
|9787.82
|221
|2005.09.01 17:00
|s/l
|83
|0.10
|1.2423
|1.2423
|0.0000
|-69.33
|9718.49
|222
|2005.09.01 17:01
|buy
|84
|0.10
|1.2412
|1.2330
|0.0000
|223
|2005.09.01 21:22
|modify
|84
|0.10
|1.2412
|1.2415
|0.0000
|224
|2005.09.02 12:04
|modify
|84
|0.10
|1.2412
|1.2502
|0.0000
|225
|2005.09.02 16:30
|s/l
|84
|0.10
|1.2502
|1.2502
|0.0000
|90.47
|9808.96
|226
|2005.09.02 16:31
|sell
|85
|0.10
|1.2505
|1.2572
|0.0000
|227
|2005.09.05 04:35
|s/l
|85
|0.10
|1.2572
|1.2572
|0.0000
|-67.78
|9741.18
|228
|2005.09.05 04:36
|buy
|86
|0.10
|1.2575
|1.2493
|0.0000
|229
|2005.09.06 03:55
|s/l
|86
|0.10
|1.2493
|1.2493
|0.0000
|-81.53
|9659.65
|230
|2005.09.06 03:56
|sell
|87
|0.10
|1.2492
|1.2559
|0.0000
|231
|2005.09.07 16:16
|modify
|87
|0.10
|1.2492
|1.2487
|0.0000
|232
|2005.09.12 05:51
|modify
|87
|0.10
|1.2492
|1.2401
|0.0000
|233
|2005.09.13 13:00
|modify
|87
|0.10
|1.2492
|1.2327
|0.0000
|234
|2005.09.14 15:23
|s/l
|87
|0.10
|1.2327
|1.2327
|0.0000
|158.78
|9818.42
|235
|2005.09.14 15:24
|sell
|88
|0.10
|1.2323
|1.2390
|0.0000
|236
|2005.09.15 04:08
|modify
|88
|0.10
|1.2323
|1.2302
|0.0000
|237
|2005.09.16 07:35
|s/l
|88
|0.10
|1.2302
|1.2302
|0.0000
|17.89
|9836.31
|238
|2005.09.16 07:36
|buy
|89
|0.10
|1.2305
|1.2223
|0.0000
|239
|2005.09.16 16:00
|s/l
|89
|0.10
|1.2223
|1.2223
|0.0000
|-82.00
|9754.31
|240
|2005.09.16 16:01
|sell
|90
|0.10
|1.2217
|1.2284
|0.0000
|241
|2005.09.19 01:14
|buy
|91
|0.10
|1.2151
|1.2069
|0.0000
|242
|2005.09.19 01:14
|close
|90
|0.10
|1.2151
|1.2284
|0.0000
|65.22
|9819.54
|243
|2005.09.21 11:51
|sell
|92
|0.10
|1.2232
|1.2299
|0.0000
|244
|2005.09.21 11:51
|close
|91
|0.10
|1.2232
|1.2069
|0.0000
|81.93
|9901.47
|245
|2005.09.22 17:10
|modify
|92
|0.10
|1.2232
|1.2231
|0.0000
|246
|2005.09.23 15:50
|modify
|92
|0.10
|1.2232
|1.2162
|0.0000
|247
|2005.09.26 00:07
|modify
|92
|0.10
|1.2232
|1.2094
|0.0000
|248
|2005.10.03 04:04
|buy
|93
|0.10
|1.1960
|1.1878
|0.0000
|249
|2005.10.03 04:04
|close
|92
|0.10
|1.1960
|1.2094
|0.0000
|262.67
|10164.14
|250
|2005.10.06 03:16
|modify
|93
|0.10
|1.1960
|1.1963
|0.0000
|251
|2005.10.06 16:52
|sell
|94
|0.10
|1.2129
|1.2196
|0.0000
|252
|2005.10.06 16:52
|close
|93
|0.10
|1.2129
|1.1963
|0.0000
|171.33
|10335.47
|253
|2005.10.06 21:37
|s/l
|94
|0.10
|1.2196
|1.2196
|0.0000
|-67.00
|10268.47
|254
|2005.10.06 21:38
|sell
|95
|0.10
|1.2197
|1.2264
|0.0000
|255
|2005.10.07 15:31
|modify
|95
|0.10
|1.2197
|1.2180
|0.0000
|256
|2005.10.10 16:49
|buy
|96
|0.10
|1.2047
|1.1965
|0.0000
|257
|2005.10.10 16:49
|close
|95
|0.10
|1.2047
|1.2180
|0.0000
|148.44
|10416.91
|258
|2005.10.12 01:31
|s/l
|96
|0.10
|1.1965
|1.1965
|0.0000
|-81.07
|10335.85
|259
|2005.10.12 01:32
|sell
|97
|0.10
|1.1966
|1.2033
|0.0000
|260
|2005.10.12 15:10
|s/l
|97
|0.10
|1.2033
|1.2033
|0.0000
|-67.00
|10268.85
|261
|2005.10.12 15:11
|buy
|98
|0.10
|1.2030
|1.1948
|0.0000
|262
|2005.10.13 14:51
|s/l
|98
|0.10
|1.1948
|1.1948
|0.0000
|-80.60
|10188.25
|263
|2005.10.13 14:52
|sell
|99
|0.10
|1.1948
|1.2015
|0.0000
|264
|2005.10.13 20:50
|s/l
|99
|0.10
|1.2015
|1.2015
|0.0000
|-67.00
|10121.25
|265
|2005.10.13 20:51
|buy
|100
|0.10
|1.2014
|1.1932
|0.0000
|266
|2005.10.14 19:40
|modify
|100
|0.10
|1.2014
|1.2016
|0.0000
|267
|2005.10.17 14:28
|s/l
|100
|0.10
|1.2016
|1.2016
|0.0000
|2.93
|10124.18
|268
|2005.10.17 14:29
|sell
|101
|0.10
|1.2012
|1.2079
|0.0000
|269
|2005.10.18 12:16
|buy
|102
|0.10
|1.1944
|1.1862
|0.0000
|270
|2005.10.18 12:16
|close
|101
|0.10
|1.1944
|1.2079
|0.0000
|67.22
|10191.40
|271
|2005.10.21 01:44
|modify
|102
|0.10
|1.1944
|1.1945
|0.0000
|272
|2005.10.21 18:26
|s/l
|102
|0.10
|1.1945
|1.1945
|0.0000
|3.33
|10194.74
|273
|2005.10.21 18:27
|buy
|103
|0.10
|1.1946
|1.1864
|0.0000
|274
|2005.10.25 10:38
|modify
|103
|0.10
|1.1946
|1.1949
|0.0000
|275
|2005.10.25 16:29
|modify
|103
|0.10
|1.1946
|1.2034
|0.0000
|276
|2005.10.31 14:31
|s/l
|103
|0.10
|1.2034
|1.2034
|0.0000
|91.73
|10286.47
|277
|2005.10.31 14:32
|sell
|104
|0.10
|1.2028
|1.2095
|0.0000
|278
|2005.11.03 19:06
|modify
|104
|0.10
|1.2028
|1.2026
|0.0000
|279
|2005.11.04 17:23
|modify
|104
|0.10
|1.2028
|1.1953
|0.0000
|280
|2005.11.04 17:54
|modify
|104
|0.10
|1.2028
|1.1885
|0.0000
|281
|2005.11.08 03:11
|modify
|104
|0.10
|1.2028
|1.1804
|0.0000
|282
|2005.11.14 18:44
|modify
|104
|0.10
|1.2028
|1.1734
|0.0000
|283
|2005.11.16 01:34
|s/l
|104
|0.10
|1.1734
|1.1734
|0.0000
|281.56
|10568.03
|284
|2005.11.16 01:35
|buy
|105
|0.10
|1.1737
|1.1655
|0.0000
|285
|2005.11.16 16:42
|s/l
|105
|0.10
|1.1655
|1.1655
|0.0000
|-82.00
|10486.03
|286
|2005.11.16 16:43
|sell
|106
|0.10
|1.1655
|1.1722
|0.0000
|287
|2005.11.17 17:04
|s/l
|106
|0.10
|1.1722
|1.1722
|0.0000
|-69.33
|10416.69
|288
|2005.11.17 17:05
|buy
|107
|0.10
|1.1721
|1.1639
|0.0000
|289
|2005.11.21 10:23
|modify
|107
|0.10
|1.1721
|1.1725
|0.0000
|290
|2005.11.21 18:16
|s/l
|107
|0.10
|1.1725
|1.1725
|0.0000
|4.93
|10421.63
|291
|2005.11.21 18:17
|sell
|108
|0.10
|1.1727
|1.1794
|0.0000
|292
|2005.11.22 21:11
|s/l
|108
|0.10
|1.1794
|1.1794
|0.0000
|-67.78
|10353.85
|293
|2005.11.22 21:12
|buy
|109
|0.10
|1.1798
|1.1716
|0.0000
|294
|2005.11.25 19:04
|s/l
|109
|0.10
|1.1716
|1.1716
|0.0000
|-79.67
|10274.18
|295
|2005.11.25 19:05
|sell
|110
|0.10
|1.1715
|1.1782
|0.0000
|296
|2005.11.28 17:46
|s/l
|110
|0.10
|1.1782
|1.1782
|0.0000
|-67.78
|10206.40
|297
|2005.11.28 17:47
|buy
|111
|0.10
|1.1783
|1.1701
|0.0000
|298
|2005.11.28 21:09
|modify
|111
|0.10
|1.1783
|1.1785
|0.0000
|299
|2005.11.29 15:16
|s/l
|111
|0.10
|1.1785
|1.1785
|0.0000
|2.47
|10208.87
|300
|2005.11.29 15:17
|sell
|112
|0.10
|1.1786
|1.1853
|0.0000
|301
|2005.12.01 15:49
|buy
|113
|0.10
|1.1717
|1.1635
|0.0000
|302
|2005.12.01 15:49
|close
|112
|0.10
|1.1717
|1.1853
|0.0000
|65.89
|10274.76
|303
|2005.12.05 19:25
|modify
|113
|0.10
|1.1717
|1.1718
|0.0000
|304
|2005.12.07 12:46
|s/l
|113
|0.10
|1.1718
|1.1718
|0.0000
|2.87
|10277.63
|305
|2005.12.07 12:47
|sell
|114
|0.10
|1.1718
|1.1785
|0.0000
|306
|2005.12.08 11:09
|s/l
|114
|0.10
|1.1785
|1.1785
|0.0000
|-69.33
|10208.29
|307
|2005.12.08 11:10
|buy
|115
|0.10
|1.1785
|1.1703
|0.0000
|308
|2005.12.12 10:30
|modify
|115
|0.10
|1.1785
|1.1785
|0.0000
|309
|2005.12.12 15:20
|modify
|115
|0.10
|1.1785
|1.1871
|0.0000
|310
|2005.12.14 04:18
|modify
|115
|0.10
|1.1785
|1.1955
|0.0000
|311
|2005.12.15 17:13
|s/l
|115
|0.10
|1.1955
|1.1955
|0.0000
|173.27
|10381.56
|312
|2005.12.15 17:14
|sell
|116
|0.10
|1.1952
|1.2019
|0.0000
|313
|2005.12.16 11:17
|s/l
|116
|0.10
|1.2019
|1.2019
|0.0000
|-67.78
|10313.78
|314
|2005.12.16 11:18
|sell
|117
|0.10
|1.2016
|1.2083
|0.0000
|315
|2005.12.20 15:34
|modify
|117
|0.10
|1.2016
|1.2013
|0.0000
|316
|2005.12.20 18:14
|modify
|117
|0.10
|1.2016
|1.1944
|0.0000
|317
|2005.12.21 16:43
|modify
|117
|0.10
|1.2016
|1.1876
|0.0000
|318
|2005.12.22 17:03
|s/l
|117
|0.10
|1.1876
|1.1876
|0.0000
|135.33
|10449.11
|319
|2005.12.22 17:04
|sell
|118
|0.10
|1.1874
|1.1941
|0.0000
|320
|2005.12.30 14:32
|modify
|118
|0.10
|1.1874
|1.1873
|0.0000
|321
|2006.01.03 08:27
|s/l
|118
|0.10
|1.1873
|1.1873
|0.0000
|-6.78
|10442.34
|322
|2006.01.03 08:27
|buy
|119
|0.10
|1.1893
|1.1811
|0.0000
|323
|2006.01.03 17:51
|modify
|119
|0.10
|1.1893
|1.1894
|0.0000
|324
|2006.01.04 04:08
|modify
|119
|0.10
|1.1893
|1.1985
|0.0000
|325
|2006.01.06 15:49
|modify
|119
|0.10
|1.1893
|1.2072
|0.0000
|326
|2006.01.09 11:14
|s/l
|119
|0.10
|1.2072
|1.2072
|0.0000
|181.80
|10624.14
|327
|2006.01.09 11:15
|buy
|120
|0.10
|1.2075
|1.1993
|0.0000
|328
|2006.01.12 03:53
|modify
|120
|0.10
|1.2075
|1.2077
|0.0000
|329
|2006.01.12 15:59
|s/l
|120
|0.10
|1.2077
|1.2077
|0.0000
|4.33
|10628.47
|330
|2006.01.12 16:00
|sell
|121
|0.10
|1.2078
|1.2145
|0.0000
|331
|2006.01.12 17:09
|modify
|121
|0.10
|1.2078
|1.2077
|0.0000
|332
|2006.01.13 11:04
|s/l
|121
|0.10
|1.2077
|1.2077
|0.0000
|0.22
|10628.69
|333
|2006.01.13 11:05
|buy
|122
|0.10
|1.2077
|1.1995
|0.0000
|334
|2006.01.16 01:39
|modify
|122
|0.10
|1.2077
|1.2079
|0.0000
|335
|2006.01.17 02:57
|s/l
|122
|0.10
|1.2079
|1.2079
|0.0000
|2.93
|10631.63
|336
|2006.01.17 02:58
|sell
|123
|0.10
|1.2077
|1.2144
|0.0000
|337
|2006.01.18 10:52
|s/l
|123
|0.10
|1.2144
|1.2144
|0.0000
|-67.78
|10563.85
|338
|2006.01.18 10:52
|buy
|124
|0.10
|1.2144
|1.2062
|0.0000
|339
|2006.01.19 10:35
|s/l
|124
|0.10
|1.2062
|1.2062
|0.0000
|-80.60
|10483.25
|340
|2006.01.19 10:36
|sell
|125
|0.10
|1.2065
|1.2132
|0.0000
|341
|2006.01.20 20:52
|s/l
|125
|0.10
|1.2132
|1.2132
|0.0000
|-67.78
|10415.47
|342
|2006.01.20 20:53
|buy
|126
|0.10
|1.2134
|1.2052
|0.0000
|343
|2006.01.23 02:42
|modify
|126
|0.10
|1.2134
|1.2155
|0.0000
|344
|2006.01.24 01:43
|modify
|126
|0.10
|1.2134
|1.2238
|0.0000
|345
|2006.01.25 17:50
|s/l
|126
|0.10
|1.2238
|1.2238
|0.0000
|105.40
|10520.87
|346
|2006.01.25 17:51
|sell
|127
|0.10
|1.2244
|1.2311
|0.0000
|347
|2006.01.27 13:10
|modify
|127
|0.10
|1.2244
|1.2239
|0.0000
|348
|2006.01.27 20:20
|modify
|127
|0.10
|1.2244
|1.2169
|0.0000
|349
|2006.01.31 19:14
|s/l
|127
|0.10
|1.2169
|1.2169
|0.0000
|70.33
|10591.20
|350
|2006.01.31 19:15
|buy
|128
|0.10
|1.2169
|1.2087
|0.0000
|351
|2006.02.01 15:19
|s/l
|128
|0.10
|1.2087
|1.2087
|0.0000
|-81.53
|10509.67
|352
|2006.02.01 15:20
|sell
|129
|0.10
|1.2085
|1.2152
|0.0000
|353
|2006.02.03 15:37
|modify
|129
|0.10
|1.2085
|1.2084
|0.0000
|354
|2006.02.06 19:19
|modify
|129
|0.10
|1.2085
|1.2016
|0.0000
|355
|2006.02.07 11:41
|s/l
|129
|0.10
|1.2016
|1.2016
|0.0000
|64.33
|10574.00
|356
|2006.02.07 11:42
|buy
|130
|0.10
|1.2013
|1.1931
|0.0000
|357
|2006.02.08 18:07
|s/l
|130
|0.10
|1.1931
|1.1931
|0.0000
|-81.53
|10492.47
|358
|2006.02.08 18:08
|sell
|131
|0.10
|1.1928
|1.1995
|0.0000
|359
|2006.02.09 03:02
|s/l
|131
|0.10
|1.1995
|1.1995
|0.0000
|-69.33
|10423.14
|360
|2006.02.09 03:03
|buy
|132
|0.10
|1.1993
|1.1911
|0.0000
|361
|2006.02.10 17:54
|s/l
|132
|0.10
|1.1911
|1.1911
|0.0000
|-81.53
|10341.60
|362
|2006.02.10 17:55
|sell
|133
|0.10
|1.1910
|1.1977
|0.0000
|363
|2006.02.27 01:22
|modify
|133
|0.10
|1.1910
|1.1905
|0.0000
|364
|2006.02.28 17:11
|s/l
|133
|0.10
|1.1905
|1.1905
|0.0000
|-7.44
|10334.16
|365
|2006.02.28 17:12
|buy
|134
|0.10
|1.1905
|1.1823
|0.0000
|366
|2006.03.02 17:10
|modify
|134
|0.10
|1.1905
|1.1907
|0.0000
|367
|2006.03.06 01:15
|modify
|134
|0.10
|1.1905
|1.1990
|0.0000
|368
|2006.03.06 19:56
|s/l
|134
|0.10
|1.1990
|1.1990
|0.0000
|87.80
|10421.96
|369
|2006.03.06 19:57
|sell
|135
|0.10
|1.1992
|1.2059
|0.0000
|370
|2006.03.07 11:20
|modify
|135
|0.10
|1.1992
|1.1991
|0.0000
|371
|2006.03.14 17:00
|s/l
|135
|0.10
|1.1991
|1.1991
|0.0000
|-5.22
|10416.74
|372
|2006.03.14 17:01
|buy
|136
|0.10
|1.1996
|1.1914
|0.0000
|373
|2006.03.16 12:13
|modify
|136
|0.10
|1.1996
|1.1998
|0.0000
|374
|2006.03.16 18:08
|modify
|136
|0.10
|1.1996
|1.2081
|0.0000
|375
|2006.03.21 17:55
|s/l
|136
|0.10
|1.2081
|1.2081
|0.0000
|88.27
|10505.01
|376
|2006.03.21 17:56
|sell
|137
|0.10
|1.2085
|1.2152
|0.0000
|377
|2006.03.23 17:20
|modify
|137
|0.10
|1.2085
|1.2081
|0.0000
|378
|2006.03.28 13:58
|s/l
|137
|0.10
|1.2081
|1.2081
|0.0000
|-1.44
|10503.56
|379
|2006.03.28 13:59
|buy
|138
|0.10
|1.2080
|1.1998
|0.0000
|380
|2006.03.28 21:52
|s/l
|138
|0.10
|1.1998
|1.1998
|0.0000
|-82.00
|10421.56
|381
|2006.03.28 21:53
|buy
|139
|0.10
|1.2003
|1.1921
|0.0000
|382
|2006.03.30 13:23
|modify
|139
|0.10
|1.2003
|1.2005
|0.0000
|383
|2006.03.30 23:04
|sell
|140
|0.10
|1.2169
|1.2236
|0.0000
|384
|2006.03.30 23:04
|close
|139
|0.10
|1.2169
|1.2005
|0.0000
|167.87
|10589.43
|385
|2006.03.31 12:04
|modify
|140
|0.10
|1.2169
|1.2160
|0.0000
|386
|2006.04.04 07:35
|s/l
|140
|0.10
|1.2160
|1.2160
|0.0000
|6.67
|10596.09
|387
|2006.04.04 07:36
|buy
|141
|0.10
|1.2160
|1.2078
|0.0000
|388
|2006.04.04 15:29
|modify
|141
|0.10
|1.2160
|1.2168
|0.0000
|389
|2006.04.07 10:17
|s/l
|141
|0.10
|1.2168
|1.2168
|0.0000
|10.33
|10606.43
|390
|2006.04.07 10:18
|sell
|142
|0.10
|1.2171
|1.2238
|0.0000
|391
|2006.04.07 18:59
|modify
|142
|0.10
|1.2171
|1.2170
|0.0000
|392
|2006.04.12 03:23
|s/l
|142
|0.10
|1.2170
|1.2170
|0.0000
|-1.33
|10605.09
|393
|2006.04.12 03:24
|sell
|143
|0.10
|1.2167
|1.2234
|0.0000
|394
|2006.04.12 15:35
|modify
|143
|0.10
|1.2167
|1.2161
|0.0000
|395
|2006.04.17 03:14
|s/l
|143
|0.10
|1.2161
|1.2161
|0.0000
|2.11
|10607.21
|396
|2006.04.17 03:15
|buy
|144
|0.10
|1.2161
|1.2079
|0.0000
|397
|2006.04.17 15:19
|sell
|145
|0.10
|1.2243
|1.2310
|0.0000
|398
|2006.04.17 15:19
|close
|144
|0.10
|1.2243
|1.2079
|0.0000
|82.00
|10689.21
|399
|2006.04.18 21:02
|s/l
|145
|0.10
|1.2310
|1.2310
|0.0000
|-67.78
|10621.43
|400
|2006.04.18 21:03
|buy
|146
|0.10
|1.2316
|1.2234
|0.0000
|401
|2006.04.24 10:41
|modify
|146
|0.10
|1.2316
|1.2318
|0.0000
|402
|2006.04.27 17:09
|modify
|146
|0.10
|1.2316
|1.2406
|0.0000
|403
|2006.04.28 16:48
|modify
|146
|0.10
|1.2316
|1.2493
|0.0000
|404
|2006.05.01 15:57
|modify
|146
|0.10
|1.2316
|1.2587
|0.0000
|405
|2006.05.01 22:17
|s/l
|146
|0.10
|1.2587
|1.2587
|0.0000
|277.07
|10898.49
|406
|2006.05.01 22:18
|sell
|147
|0.10
|1.2588
|1.2655
|0.0000
|407
|2006.05.02 13:06
|s/l
|147
|0.10
|1.2655
|1.2655
|0.0000
|-67.78
|10830.72
|408
|2006.05.02 13:07
|buy
|148
|0.10
|1.2657
|1.2575
|0.0000
|409
|2006.05.04 11:35
|s/l
|148
|0.10
|1.2575
|1.2575
|0.0000
|-80.13
|10750.58
|410
|2006.05.04 11:36
|sell
|149
|0.10
|1.2579
|1.2646
|0.0000
|411
|2006.05.04 16:48
|s/l
|149
|0.10
|1.2646
|1.2646
|0.0000
|-67.00
|10683.58
|412
|2006.05.04 16:49
|buy
|150
|0.10
|1.2645
|1.2563
|0.0000
|413
|2006.05.05 15:31
|modify
|150
|0.10
|1.2645
|1.2666
|0.0000
|414
|2006.05.09 09:56
|s/l
|150
|0.10
|1.2666
|1.2666
|0.0000
|22.40
|10705.98
|415
|2006.05.09 09:57
|sell
|151
|0.10
|1.2669
|1.2736
|0.0000
|416
|2006.05.09 16:51
|s/l
|151
|0.10
|1.2736
|1.2736
|0.0000
|-67.00
|10638.98
|417
|2006.05.09 16:52
|buy
|152
|0.10
|1.2735
|1.2653
|0.0000
|418
|2006.05.10 21:44
|modify
|152
|0.10
|1.2735
|1.2751
|0.0000
|419
|2006.05.11 02:50
|s/l
|152
|0.10
|1.2751
|1.2751
|0.0000
|17.87
|10656.85
|420
|2006.05.11 02:51
|sell
|153
|0.10
|1.2753
|1.2820
|0.0000
|421
|2006.05.11 10:54
|modify
|153
|0.10
|1.2753
|1.2752
|0.0000
|422
|2006.05.11 15:30
|s/l
|153
|0.10
|1.2752
|1.2752
|0.0000
|1.00
|10657.85
|423
|2006.05.11 15:31
|buy
|154
|0.10
|1.2753
|1.2671
|0.0000
|424
|2006.05.11 17:47
|modify
|154
|0.10
|1.2753
|1.2756
|0.0000
|425
|2006.05.12 12:38
|modify
|154
|0.10
|1.2753
|1.2840
|0.0000
|426
|2006.05.15 11:07
|s/l
|154
|0.10
|1.2840
|1.2840
|0.0000
|87.93
|10745.78
|427
|2006.05.15 11:08
|sell
|155
|0.10
|1.2837
|1.2904
|0.0000
|428
|2006.05.17 10:54
|s/l
|155
|0.10
|1.2904
|1.2904
|0.0000
|-68.56
|10677.23
|429
|2006.05.17 10:55
|buy
|156
|0.10
|1.2906
|1.2824
|0.0000
|430
|2006.05.17 17:24
|s/l
|156
|0.10
|1.2824
|1.2824
|0.0000
|-82.00
|10595.23
|431
|2006.05.17 17:25
|sell
|157
|0.10
|1.2812
|1.2879
|0.0000
|432
|2006.05.17 18:31
|modify
|157
|0.10
|1.2812
|1.2804
|0.0000
|433
|2006.05.18 11:33
|s/l
|157
|0.10
|1.2804
|1.2804
|0.0000
|5.67
|10600.89
|434
|2006.05.18 11:34
|buy
|158
|0.10
|1.2800
|1.2718
|0.0000
|435
|2006.05.19 16:04
|s/l
|158
|0.10
|1.2718
|1.2718
|0.0000
|-81.53
|10519.36
|436
|2006.05.19 16:05
|sell
|159
|0.10
|1.2712
|1.2779
|0.0000
|437
|2006.05.19 21:42
|s/l
|159
|0.10
|1.2779
|1.2779
|0.0000
|-67.00
|10452.36
|438
|2006.05.19 21:43
|buy
|160
|0.10
|1.2782
|1.2700
|0.0000
|439
|2006.05.22 09:53
|s/l
|160
|0.10
|1.2700
|1.2700
|0.0000
|-81.53
|10370.83
|440
|2006.05.22 09:54
|sell
|161
|0.10
|1.2700
|1.2767
|0.0000
|441
|2006.05.22 11:29
|s/l
|161
|0.10
|1.2767
|1.2767
|0.0000
|-67.00
|10303.83
|442
|2006.05.22 11:30
|sell
|162
|0.10
|1.2764
|1.2831
|0.0000
|443
|2006.05.22 18:12
|s/l
|162
|0.10
|1.2831
|1.2831
|0.0000
|-67.00
|10236.83
|444
|2006.05.22 18:13
|buy
|163
|0.10
|1.2832
|1.2750
|0.0000
|445
|2006.05.24 17:40
|s/l
|163
|0.10
|1.2750
|1.2750
|0.0000
|-81.07
|10155.76
|446
|2006.05.24 17:41
|sell
|164
|0.10
|1.2751
|1.2818
|0.0000
|447
|2006.05.25 21:43
|s/l
|164
|0.10
|1.2818
|1.2818
|0.0000
|-69.33
|10086.43
|448
|2006.05.25 21:44
|buy
|165
|0.10
|1.2819
|1.2737
|0.0000
|449
|2006.05.26 16:43
|s/l
|165
|0.10
|1.2737
|1.2737
|0.0000
|-81.53
|10004.89
|450
|2006.05.26 16:44
|sell
|166
|0.10
|1.2741
|1.2808
|0.0000
|451
|2006.05.30 05:53
|s/l
|166
|0.10
|1.2808
|1.2808
|0.0000
|-68.56
|9936.34
|452
|2006.05.30 05:54
|buy
|167
|0.10
|1.2804
|1.2722
|0.0000
|453
|2006.05.30 17:03
|modify
|167
|0.10
|1.2804
|1.2811
|0.0000
|454
|2006.05.31 21:38
|s/l
|167
|0.10
|1.2811
|1.2811
|0.0000
|7.47
|9943.81
|455
|2006.05.31 21:39
|sell
|168
|0.10
|1.2815
|1.2882
|0.0000
|456
|2006.06.01 14:14
|modify
|168
|0.10
|1.2815
|1.2814
|0.0000
|457
|2006.06.01 17:50
|s/l
|168
|0.10
|1.2814
|1.2814
|0.0000
|-1.33
|9942.47
|458
|2006.06.01 17:51
|buy
|169
|0.10
|1.2816
|1.2734
|0.0000
|459
|2006.06.02 15:41
|modify
|169
|0.10
|1.2816
|1.2824
|0.0000
|460
|2006.06.06 16:35
|s/l
|169
|0.10
|1.2824
|1.2824
|0.0000
|9.40
|9951.87
|461
|2006.06.06 16:36
|sell
|170
|0.10
|1.2826
|1.2893
|0.0000
|462
|2006.06.08 10:11
|modify
|170
|0.10
|1.2826
|1.2825
|0.0000
|463
|2006.06.08 15:33
|modify
|170
|0.10
|1.2826
|1.2748
|0.0000
|464
|2006.06.09 15:34
|modify
|170
|0.10
|1.2826
|1.2679
|0.0000
|465
|2006.06.09 17:10
|s/l
|170
|0.10
|1.2679
|1.2679
|0.0000
|143.11
|10094.98
|466
|2006.06.09 17:11
|buy
|171
|0.10
|1.2685
|1.2603
|0.0000
|467
|2006.06.12 12:39
|s/l
|171
|0.10
|1.2603
|1.2603
|0.0000
|-81.53
|10013.45
|468
|2006.06.12 12:40
|sell
|172
|0.10
|1.2603
|1.2670
|0.0000
|469
|2006.06.13 20:28
|modify
|172
|0.10
|1.2603
|1.2598
|0.0000
|470
|2006.06.14 10:45
|s/l
|172
|0.10
|1.2598
|1.2598
|0.0000
|3.44
|10016.89
|471
|2006.06.14 10:46
|buy
|173
|0.10
|1.2596
|1.2514
|0.0000
|472
|2006.06.22 07:22
|modify
|173
|0.10
|1.2596
|1.2597
|0.0000
|473
|2006.06.22 13:47
|s/l
|173
|0.10
|1.2597
|1.2597
|0.0000
|5.67
|10022.56
|474
|2006.06.22 13:48
|buy
|174
|0.10
|1.2598
|1.2516
|0.0000
|475
|2006.06.23 14:47
|s/l
|174
|0.10
|1.2516
|1.2516
|0.0000
|-81.53
|9941.03
|476
|2006.06.23 14:48
|sell
|175
|0.10
|1.2516
|1.2583
|0.0000
|477
|2006.06.26 10:43
|s/l
|175
|0.10
|1.2583
|1.2583
|0.0000
|-67.78
|9873.25
|478
|2006.06.26 10:44
|buy
|176
|0.10
|1.2584
|1.2502
|0.0000
|479
|2006.06.29 21:58
|sell
|177
|0.10
|1.2665
|1.2732
|0.0000
|480
|2006.06.29 21:58
|close
|176
|0.10
|1.2665
|1.2502
|0.0000
|83.33
|9956.58
|481
|2006.06.30 08:46
|s/l
|177
|0.10
|1.2732
|1.2732
|0.0000
|-67.78
|9888.81
|482
|2006.06.30 08:47
|buy
|178
|0.10
|1.2730
|1.2648
|0.0000
|483
|2006.07.03 17:15
|modify
|178
|0.10
|1.2730
|1.2735
|0.0000
|484
|2006.07.05 16:15
|s/l
|178
|0.10
|1.2735
|1.2735
|0.0000
|6.40
|9895.21
|485
|2006.07.05 16:16
|sell
|179
|0.10
|1.2736
|1.2803
|0.0000
|486
|2006.07.07 15:29
|s/l
|179
|0.10
|1.2803
|1.2803
|0.0000
|-70.11
|9825.09
|487
|2006.07.07 15:30
|buy
|180
|0.10
|1.2814
|1.2732
|0.0000
|488
|2006.07.10 15:43
|s/l
|180
|0.10
|1.2732
|1.2732
|0.0000
|-81.53
|9743.56
|489
|2006.07.10 15:44
|sell
|181
|0.10
|1.2732
|1.2799
|0.0000
|490
|2006.07.14 09:23
|modify
|181
|0.10
|1.2732
|1.2726
|0.0000
|491
|2006.07.17 11:13
|modify
|181
|0.10
|1.2732
|1.2658
|0.0000
|492
|2006.07.17 15:36
|modify
|181
|0.10
|1.2732
|1.2588
|0.0000
|493
|2006.07.19 19:55
|s/l
|181
|0.10
|1.2588
|1.2588
|0.0000
|137.00
|9880.56
|494
|2006.07.19 19:55
|buy
|182
|0.10
|1.2588
|1.2506
|0.0000
|495
|2006.07.21 11:17
|modify
|182
|0.10
|1.2588
|1.2591
|0.0000
|496
|2006.07.25 18:20
|s/l
|182
|0.10
|1.2591
|1.2591
|0.0000
|5.80
|9886.36
|497
|2006.07.25 18:21
|sell
|183
|0.10
|1.2592
|1.2659
|0.0000
|498
|2006.07.26 19:51
|s/l
|183
|0.10
|1.2659
|1.2659
|0.0000
|-67.78
|9818.58
|499
|2006.07.26 19:52
|buy
|184
|0.10
|1.2656
|1.2574
|0.0000
|500
|2006.07.27 08:42
|modify
|184
|0.10
|1.2656
|1.2657
|0.0000
|501
|2006.08.01 19:58
|modify
|184
|0.10
|1.2656
|1.2740
|0.0000
|502
|2006.08.04 16:57
|sell
|185
|0.10
|1.2903
|1.2970
|0.0000
|503
|2006.08.04 16:57
|close
|184
|0.10
|1.2903
|1.2740
|0.0000
|252.13
|10070.72
|504
|2006.08.07 20:58
|buy
|186
|0.10
|1.2837
|1.2755
|0.0000
|505
|2006.08.07 20:58
|close
|185
|0.10
|1.2837
|1.2970
|0.0000
|65.22
|10135.94
|506
|2006.08.10 18:17
|s/l
|186
|0.10
|1.2755
|1.2755
|0.0000
|-79.67
|10056.27
|507
|2006.08.10 18:18
|buy
|187
|0.10
|1.2753
|1.2671
|0.0000
|508
|2006.08.16 15:32
|modify
|187
|0.10
|1.2753
|1.2753
|0.0000
|509
|2006.08.21 15:13
|modify
|187
|0.10
|1.2753
|1.2836
|0.0000
|510
|2006.08.22 13:00
|s/l
|187
|0.10
|1.2836
|1.2836
|0.0000
|87.67
|10143.94
|511
|2006.08.22 13:01
|sell
|188
|0.10
|1.2837
|1.2904
|0.0000
|512
|2006.08.24 04:03
|modify
|188
|0.10
|1.2837
|1.2836
|0.0000
|513
|2006.08.24 11:53
|s/l
|188
|0.10
|1.2836
|1.2836
|0.0000
|-2.11
|10141.83
|514
|2006.08.24 11:54
|sell
|189
|0.10
|1.2837
|1.2904
|0.0000
|515
|2006.08.24 18:54
|modify
|189
|0.10
|1.2837
|1.2834
|0.0000
|516
|2006.08.29 07:35
|s/l
|189
|0.10
|1.2834
|1.2834
|0.0000
|0.67
|10142.49
|517
|2006.08.29 07:36
|sell
|190
|0.10
|1.2826
|1.2893
|0.0000
|518
|2006.08.29 17:49
|buy
|191
|0.10
|1.2758
|1.2676
|0.0000
|519
|2006.08.29 17:49
|close
|190
|0.10
|1.2758
|1.2893
|0.0000
|68.00
|10210.49
|520
|2006.08.30 03:27
|modify
|191
|0.10
|1.2758
|1.2761
|0.0000
|521
|2006.09.01 16:08
|s/l
|191
|0.10
|1.2761
|1.2761
|0.0000
|5.33
|10215.83
|522
|2006.09.01 16:09
|sell
|192
|0.10
|1.2759
|1.2826
|0.0000
|523
|2006.09.01 18:55
|s/l
|192
|0.10
|1.2826
|1.2826
|0.0000
|-67.00
|10148.83
|524
|2006.09.01 18:56
|buy
|193
|0.10
|1.2831
|1.2749
|0.0000
|525
|2006.09.07 14:06
|s/l
|193
|0.10
|1.2749
|1.2749
|0.0000
|-79.20
|10069.63
|526
|2006.09.07 14:07
|buy
|194
|0.10
|1.2744
|1.2662
|0.0000
|527
|2006.09.08 16:05
|s/l
|194
|0.10
|1.2662
|1.2662
|0.0000
|-81.53
|9988.09
|528
|2006.09.08 16:06
|buy
|195
|0.10
|1.2668
|1.2586
|0.0000
|529
|2006.09.14 18:00
|modify
|195
|0.10
|1.2668
|1.2669
|0.0000
|530
|2006.09.15 14:51
|s/l
|195
|0.10
|1.2669
|1.2669
|0.0000
|4.27
|9992.36
|531
|2006.09.15 14:52
|sell
|196
|0.10
|1.2672
|1.2739
|0.0000
|532
|2006.09.21 13:35
|s/l
|196
|0.10
|1.2739
|1.2739
|0.0000
|-71.67
|9920.69
|533
|2006.09.21 13:36
|buy
|197
|0.10
|1.2743
|1.2661
|0.0000
|534
|2006.09.22 10:30
|modify
|197
|0.10
|1.2743
|1.2744
|0.0000
|535
|2006.09.25 17:00
|s/l
|197
|0.10
|1.2744
|1.2744
|0.0000
|1.93
|9922.63
|536
|2006.09.25 17:01
|sell
|198
|0.10
|1.2745
|1.2812
|0.0000
|537
|2006.09.26 17:05
|modify
|198
|0.10
|1.2745
|1.2744
|0.0000
|538
|2006.10.02 16:53
|s/l
|198
|0.10
|1.2744
|1.2744
|0.0000
|-4.44
|9918.18
|539
|2006.10.02 16:53
|buy
|199
|0.10
|1.2744
|1.2662
|0.0000
|540
|2006.10.06 14:59
|s/l
|199
|0.10
|1.2662
|1.2662
|0.0000
|-79.20
|9838.98
|541
|2006.10.06 15:00
|sell
|200
|0.10
|1.2664
|1.2731
|0.0000
|542
|2006.10.06 16:07
|modify
|200
|0.10
|1.2664
|1.2662
|0.0000
|543
|2006.10.10 16:38
|modify
|200
|0.10
|1.2664
|1.2590
|0.0000
|544
|2006.10.19 16:45
|s/l
|200
|0.10
|1.2590
|1.2590
|0.0000
|63.89
|9902.87
|545
|2006.10.19 16:46
|buy
|201
|0.10
|1.2591
|1.2509
|0.0000
|546
|2006.10.26 15:37
|modify
|201
|0.10
|1.2591
|1.2592
|0.0000
|547
|2006.10.31 17:10
|modify
|201
|0.10
|1.2591
|1.2675
|0.0000
|548
|2006.11.09 18:36
|modify
|201
|0.10
|1.2591
|1.2761
|0.0000
|549
|2006.11.22 16:52
|modify
|201
|0.10
|1.2591
|1.2846
|0.0000
|550
|2006.11.24 10:31
|modify
|201
|0.10
|1.2591
|1.2933
|0.0000
|551
|2006.11.24 12:31
|modify
|201
|0.10
|1.2591
|1.3015
|0.0000
|552
|2006.11.28 15:35
|modify
|201
|0.10
|1.2591
|1.3099
|0.0000
|553
|2006.11.30 18:15
|sell
|202
|0.10
|1.3264
|1.3331
|0.0000
|554
|2006.11.30 18:15
|close
|201
|0.10
|1.3264
|1.3099
|0.0000
|692.60
|10595.47
|555
|2006.12.01 17:29
|s/l
|202
|0.10
|1.3331
|1.3331
|0.0000
|-67.78
|10527.69
|556
|2006.12.01 17:30
|sell
|203
|0.10
|1.3331
|1.3398
|0.0000
|557
|2006.12.06 11:41
|modify
|203
|0.10
|1.3331
|1.3329
|0.0000
|558
|2006.12.08 15:52
|s/l
|203
|0.10
|1.3329
|1.3329
|0.0000
|-3.44
|10524.25
|559
|2006.12.08 15:53
|buy
|204
|0.10
|1.3340
|1.3258
|0.0000
|560
|2006.12.08 18:51
|s/l
|204
|0.10
|1.3258
|1.3258
|0.0000
|-82.00
|10442.25
|561
|2006.12.08 18:52
|sell
|205
|0.10
|1.3253
|1.3320
|0.0000
|562
|2006.12.11 00:01
|modify
|205
|0.10
|1.3253
|1.3244
|0.0000
|563
|2006.12.11 19:01
|s/l
|205
|0.10
|1.3244
|1.3244
|0.0000
|8.22
|10450.47
|564
|2006.12.11 19:02
|sell
|206
|0.10
|1.3239
|1.3306
|0.0000
|565
|2006.12.14 15:32
|modify
|206
|0.10
|1.3239
|1.3235
|0.0000
|566
|2006.12.15 11:54
|modify
|206
|0.10
|1.3239
|1.3167
|0.0000
|567
|2006.12.15 15:30
|s/l
|206
|0.10
|1.3167
|1.3167
|0.0000
|67.33
|10517.81
|568
|2006.12.15 15:31
|buy
|207
|0.10
|1.3178
|1.3096
|0.0000
|569
|2006.12.15 17:04
|s/l
|207
|0.10
|1.3096
|1.3096
|0.0000
|-82.00
|10435.81
|570
|2006.12.15 17:05
|buy
|208
|0.10
|1.3101
|1.3019
|0.0000
|571
|2006.12.19 18:41
|modify
|208
|0.10
|1.3101
|1.3103
|0.0000
|572
|2006.12.26 19:52
|s/l
|208
|0.10
|1.3103
|1.3103
|0.0000
|6.20
|10442.01
|573
|2006.12.26 19:53
|sell
|209
|0.10
|1.3103
|1.3170
|0.0000
|574
|2006.12.27 08:37
|s/l
|209
|0.10
|1.3170
|1.3170
|0.0000
|-67.78
|10374.23
|575
|2006.12.27 08:38
|buy
|210
|0.10
|1.3169
|1.3087
|0.0000
|576
|2007.01.02 09:34
|sell
|211
|0.10
|1.3251
|1.3318
|0.0000
|577
|2007.01.02 09:34
|close
|210
|0.10
|1.3251
|1.3087
|0.0000
|84.80
|10459.03
|578
|2007.01.03 17:09
|modify
|211
|0.10
|1.3251
|1.3248
|0.0000
|579
|2007.01.04 11:29
|modify
|211
|0.10
|1.3251
|1.3180
|0.0000
|580
|2007.01.05 15:31
|modify
|211
|0.10
|1.3251
|1.3092
|0.0000
|581
|2007.01.10 04:15
|modify
|211
|0.10
|1.3251
|1.3023
|0.0000
|582
|2007.01.11 17:31
|modify
|211
|0.10
|1.3251
|1.2955
|0.0000
|583
|2007.01.15 09:42
|s/l
|211
|0.10
|1.2955
|1.2955
|0.0000
|285.89
|10744.92
|584
|2007.01.15 09:43
|buy
|212
|0.10
|1.2950
|1.2868
|0.0000
|585
|2007.01.23 14:50
|modify
|212
|0.10
|1.2950
|1.2953
|0.0000
|586
|2007.01.24 17:27
|s/l
|212
|0.10
|1.2953
|1.2953
|0.0000
|7.20
|10752.12
|587
|2007.01.24 17:28
|sell
|213
|0.10
|1.2956
|1.3023
|0.0000
|588
|2007.01.26 17:01
|modify
|213
|0.10
|1.2956
|1.2954
|0.0000
|589
|2007.01.29 19:00
|s/l
|213
|0.10
|1.2954
|1.2954
|0.0000
|-1.89
|10750.23
|590
|2007.01.29 19:01
|buy
|214
|0.10
|1.2958
|1.2876
|0.0000
|591
|2007.02.01 03:18
|sell
|215
|0.10
|1.3039
|1.3106
|0.0000
|592
|2007.02.01 03:18
|close
|214
|0.10
|1.3039
|1.2876
|0.0000
|83.33
|10833.56
|593
|2007.02.02 17:03
|modify
|215
|0.10
|1.3039
|1.3035
|0.0000
|594
|2007.02.08 17:41
|s/l
|215
|0.10
|1.3035
|1.3035
|0.0000
|-1.44
|10832.12
|595
|2007.02.08 17:42
|buy
|216
|0.10
|1.3036
|1.2954
|0.0000
|596
|2007.02.12 12:24
|s/l
|216
|0.10
|1.2954
|1.2954
|0.0000
|-81.07
|10751.05
|597
|2007.02.12 12:25
|sell
|217
|0.10
|1.2953
|1.3020
|0.0000
|598
|2007.02.13 14:17
|s/l
|217
|0.10
|1.3020
|1.3020
|0.0000
|-67.78
|10683.27
|599
|2007.02.13 14:17
|buy
|218
|0.10
|1.3020
|1.2938
|0.0000
|600
|2007.02.14 15:55
|modify
|218
|0.10
|1.3020
|1.3025
|0.0000
|601
|2007.02.26 02:24
|modify
|218
|0.10
|1.3020
|1.3109
|0.0000
|602
|2007.03.05 13:21
|s/l
|218
|0.10
|1.3109
|1.3109
|0.0000
|98.33
|10781.61
|603
|2007.03.05 13:22
|sell
|219
|0.10
|1.3111
|1.3178
|0.0000
|604
|2007.03.07 21:27
|s/l
|219
|0.10
|1.3178
|1.3178
|0.0000
|-68.56
|10713.05
|605
|2007.03.07 21:27
|buy
|220
|0.10
|1.3178
|1.3096
|0.0000
|606
|2007.03.09 15:51
|s/l
|220
|0.10
|1.3096
|1.3096
|0.0000
|-80.13
|10632.92
|607
|2007.03.09 15:52
|sell
|221
|0.10
|1.3097
|1.3164
|0.0000
|608
|2007.03.12 11:16
|s/l
|221
|0.10
|1.3164
|1.3164
|0.0000
|-67.78
|10565.14
|609
|2007.03.12 11:17
|buy
|222
|0.10
|1.3159
|1.3077
|0.0000
|610
|2007.03.14 18:13
|modify
|222
|0.10
|1.3159
|1.3161
|0.0000
|611
|2007.03.16 11:26
|modify
|222
|0.10
|1.3159
|1.3244
|0.0000
|612
|2007.03.22 01:51
|modify
|222
|0.10
|1.3159
|1.3329
|0.0000
|613
|2007.03.22 18:43
|s/l
|222
|0.10
|1.3329
|1.3329
|0.0000
|175.60
|10740.74
|614
|2007.03.22 18:44
|sell
|223
|0.10
|1.33268
|1.3394
|0.0000
|615
|2007.03.26 00:49
|modify
|223
|0.10
|1.33268
|1.3325
|0.0000
|616
|2007.03.26 16:07
|s/l
|223
|0.10
|1.3325
|1.3325
|0.0000
|0.24
|10740.98
|617
|2007.03.26 16:08
|buy
|224
|0.10
|1.3327
|1.3245
|0.0000
|618
|2007.04.05 16:14
|modify
|224
|0.10
|1.3327
|1.3328
|0.0000
|619
|2007.04.12 17:23
|modify
|224
|0.10
|1.3327
|1.3411
|0.0000
|620
|2007.04.16 01:22
|modify
|224
|0.10
|1.3327
|1.3495
|0.0000
|621
|2007.04.25 13:47
|modify
|224
|0.10
|1.3327
|1.3579
|0.0000
|622
|2007.05.02 06:18
|s/l
|224
|0.10
|1.3579
|1.3579
|0.0000
|269.27
|11010.25
|623
|2007.05.02 06:19
|sell
|225
|0.10
|1.3574
|1.3641
|0.0000
|624
|2007.05.10 15:53
|modify
|225
|0.10
|1.3574
|1.3572
|0.0000
|625
|2007.05.15 17:32
|s/l
|225
|0.10
|1.3572
|1.3572
|0.0000
|-8.11
|11002.14
|626
|2007.05.15 17:33
|buy
|226
|0.10
|1.3581
|1.3499
|0.0000
|627
|2007.05.17 15:31
|s/l
|226
|0.10
|1.3499
|1.3499
|0.0000
|-80.13
|10922.00
|628
|2007.05.17 15:32
|sell
|227
|0.10
|1.3501
|1.3568
|0.0000
|629
|2007.05.23 10:46
|modify
|227
|0.10
|1.3501
|1.3499
|0.0000
|630
|2007.05.23 15:05
|s/l
|227
|0.10
|1.3499
|1.3499
|0.0000
|-1.11
|10920.89
|631
|2007.05.23 15:06
|sell
|228
|0.10
|1.3494
|1.3561
|0.0000
|632
|2007.05.24 11:07
|modify
|228
|0.10
|1.3494
|1.3493
|0.0000
|633
|2007.05.29 12:09
|s/l
|228
|0.10
|1.3493
|1.3493
|0.0000
|-3.67
|10917.23
|634
|2007.05.29 12:10
|buy
|229
|0.10
|1.3494
|1.3412
|0.0000
|635
|2007.05.30 14:51
|s/l
|229
|0.10
|1.3412
|1.3412
|0.0000
|-81.53
|10835.69
|636
|2007.05.30 14:52
|sell
|230
|0.10
|1.3413
|1.3480
|0.0000
|637
|2007.06.04 15:10
|s/l
|230
|0.10
|1.3480
|1.3480
|0.0000
|-70.89
|10764.81
|638
|2007.06.04 15:11
|buy
|231
|0.10
|1.3480
|1.3398
|0.0000
|639
|2007.06.08 10:21
|s/l
|231
|0.10
|1.3398
|1.3398
|0.0000
|-79.20
|10685.61
|640
|2007.06.08 10:22
|sell
|232
|0.10
|1.3395
|1.3462
|0.0000
|641
|2007.06.08 13:16
|modify
|232
|0.10
|1.3395
|1.3390
|0.0000
|642
|2007.06.18 03:00
|s/l
|232
|0.10
|1.3390
|1.3390
|0.0000
|-1.22
|10684.38
|643
|2007.06.18 03:01
|buy
|233
|0.10
|1.3389
|1.3307
|0.0000
|644
|2007.06.25 03:17
|sell
|234
|0.10
|1.3470
|1.3537
|0.0000
|645
|2007.06.25 03:17
|close
|233
|0.10
|1.3470
|1.3307
|0.0000
|84.27
|10768.65
|646
|2007.06.29 19:57
|s/l
|234
|0.10
|1.3537
|1.3537
|0.0000
|-71.67
|10696.98
|647
|2007.06.29 19:58
|buy
|235
|0.10
|1.3539
|1.3457
|0.0000
|648
|2007.07.02 17:30
|modify
|235
|0.10
|1.3539
|1.3540
|0.0000
|649
|2007.07.10 16:49
|sell
|236
|0.10
|1.3707
|1.3774
|0.0000
|650
|2007.07.10 16:49
|close
|235
|0.10
|1.3707
|1.3540
|0.0000
|172.20
|10869.18
|651
|2007.07.11 00:50
|s/l
|236
|0.10
|1.3774
|1.3774
|0.0000
|-67.78
|10801.41
|652
|2007.07.11 00:51
|buy
|237
|0.10
|1.3774
|1.3692
|0.0000
|653
|2007.07.26 14:30
|s/l
|237
|0.10
|1.3692
|1.3692
|0.0000
|-74.07
|10727.34
|654
|2007.07.26 14:31
|sell
|238
|0.10
|1.3693
|1.3760
|0.0000
|655
|2007.07.26 19:27
|s/l
|238
|0.10
|1.3760
|1.3760
|0.0000
|-67.00
|10660.34
|656
|2007.07.26 19:28
|buy
|239
|0.10
|1.3763
|1.3681
|0.0000
|657
|2007.07.27 11:44
|s/l
|239
|0.10
|1.3681
|1.3681
|0.0000
|-81.53
|10578.80
|658
|2007.07.27 11:45
|sell
|240
|0.10
|1.3680
|1.3747
|0.0000
|659
|2007.07.30 00:55
|buy
|241
|0.10
|1.3614
|1.3532
|0.0000
|660
|2007.07.30 00:55
|close
|240
|0.10
|1.3614
|1.3747
|0.0000
|65.22
|10644.03
|661
|2007.07.30 22:08
|modify
|241
|0.10
|1.3614
|1.3615
|0.0000
|662
|2007.08.03 18:32
|modify
|241
|0.10
|1.3614
|1.3698
|0.0000
|663
|2007.08.09 15:41
|s/l
|241
|0.10
|1.3698
|1.3698
|0.0000
|89.60
|10733.63
|664
|2007.08.09 15:42
|sell
|242
|0.10
|1.3697
|1.3764
|0.0000
|665
|2007.08.13 17:07
|modify
|242
|0.10
|1.3697
|1.3695
|0.0000
|666
|2007.08.14 20:50
|modify
|242
|0.10
|1.3697
|1.3622
|0.0000
|667
|2007.08.15 08:46
|modify
|242
|0.10
|1.3697
|1.3553
|0.0000
|668
|2007.08.16 00:37
|modify
|242
|0.10
|1.3697
|1.3485
|0.0000
|669
|2007.08.17 15:15
|s/l
|242
|0.10
|1.3485
|1.3485
|0.0000
|205.78
|10939.40
|670
|2007.08.17 15:16
|sell
|243
|0.10
|1.3467
|1.3534
|0.0000
|671
|2007.08.17 17:47
|s/l
|243
|0.10
|1.3534
|1.3534
|0.0000
|-67.00
|10872.40
|672
|2007.08.17 17:48
|buy
|244
|0.10
|1.3534
|1.3452
|0.0000
|673
|2007.08.22 04:29
|s/l
|244
|0.10
|1.3452
|1.3452
|0.0000
|-80.60
|10791.80
|674
|2007.08.22 04:30
|sell
|245
|0.10
|1.3451
|1.3518
|0.0000
|675
|2007.08.22 17:20
|s/l
|245
|0.10
|1.3518
|1.3518
|0.0000
|-67.00
|10724.80
|676
|2007.08.22 17:21
|buy
|246
|0.10
|1.3517
|1.3435
|0.0000
|677
|2007.08.24 11:44
|modify
|246
|0.10
|1.3517
|1.3519
|0.0000
|678
|2007.08.27 03:06
|modify
|246
|0.10
|1.3517
|1.3602
|0.0000
|679
|2007.08.28 22:41
|s/l
|246
|0.10
|1.3602
|1.3602
|0.0000
|87.80
|10812.60
|680
|2007.08.28 22:42
|sell
|247
|0.10
|1.3603
|1.3670
|0.0000
|681
|2007.08.29 18:29
|s/l
|247
|0.10
|1.3670
|1.3670
|0.0000
|-67.78
|10744.83
|682
|2007.08.29 18:30
|buy
|248
|0.10
|1.3670
|1.3588
|0.0000
|683
|2007.09.04 13:01
|s/l
|248
|0.10
|1.3588
|1.3588
|0.0000
|-79.20
|10665.63
|684
|2007.09.04 13:02
|buy
|249
|0.10
|1.3589
|1.3507
|0.0000
|685
|2007.09.05 18:57
|modify
|249
|0.10
|1.3589
|1.3590
|0.0000
|686
|2007.09.07 15:33
|modify
|249
|0.10
|1.3589
|1.3675
|0.0000
|687
|2007.09.11 16:30
|modify
|249
|0.10
|1.3589
|1.3759
|0.0000
|688
|2007.09.13 11:57
|modify
|249
|0.10
|1.3589
|1.3845
|0.0000
|689
|2007.09.14 18:13
|s/l
|249
|0.10
|1.3845
|1.3845
|0.0000
|261.60
|10927.23
|690
|2007.09.14 18:14
|sell
|250
|0.10
|1.3849
|1.3916
|0.0000
|691
|2007.09.18 21:15
|s/l
|250
|0.10
|1.3916
|1.3916
|0.0000
|-68.56
|10858.67
|692
|2007.09.18 21:16
|buy
|251
|0.10
|1.3921
|1.3839
|0.0000
|693
|2007.09.20 09:32
|modify
|251
|0.10
|1.3921
|1.3925
|0.0000
|694
|2007.09.20 18:14
|sell
|252
|0.10
|1.4088
|1.4155
|0.0000
|695
|2007.09.20 18:14
|close
|251
|0.10
|1.4088
|1.3925
|0.0000
|168.87
|11027.54
|696
|2007.09.25 17:00
|s/l
|252
|0.10
|1.4155
|1.4155
|0.0000
|-69.33
|10958.20
|697
|2007.09.25 17:01
|buy
|253
|0.10
|1.4153
|1.4071
|0.0000
|698
|2007.09.28 18:17
|modify
|253
|0.10
|1.4153
|1.4154
|0.0000
|699
|2007.10.02 13:52
|s/l
|253
|0.10
|1.4154
|1.4154
|0.0000
|4.27
|10962.47
|700
|2007.10.02 13:53
|sell
|254
|0.10
|1.4156
|1.4223
|0.0000
|701
|2007.10.03 22:56
|modify
|254
|0.10
|1.4156
|1.4155
|0.0000
|702
|2007.10.05 16:48
|s/l
|254
|0.10
|1.4155
|1.4155
|0.0000
|-2.89
|10959.58
|703
|2007.10.05 16:49
|buy
|255
|0.10
|1.4157
|1.4075
|0.0000
|704
|2007.10.08 16:52
|s/l
|255
|0.10
|1.4075
|1.4075
|0.0000
|-81.53
|10878.05
|705
|2007.10.08 16:53
|sell
|256
|0.10
|1.4075
|1.4142
|0.0000
|706
|2007.10.10 11:36
|s/l
|256
|0.10
|1.4142
|1.4142
|0.0000
|-68.56
|10809.49
|707
|2007.10.10 11:36
|buy
|257
|0.10
|1.4142
|1.4060
|0.0000
|708
|2007.10.11 17:38
|sell
|258
|0.10
|1.4223
|1.4290
|0.0000
|709
|2007.10.11 17:38
|close
|257
|0.10
|1.4223
|1.4060
|0.0000
|82.40
|10891.89
|710
|2007.10.12 18:34
|modify
|258
|0.10
|1.4223
|1.4222
|0.0000
|711
|2007.10.15 10:55
|s/l
|258
|0.10
|1.4222
|1.4222
|0.0000
|-0.56
|10891.34
|712
|2007.10.15 10:56
|buy
|259
|0.10
|1.4224
|1.4142
|0.0000
|713
|2007.10.18 15:52
|modify
|259
|0.10
|1.4224
|1.4228
|0.0000
|714
|2007.10.22 13:34
|s/l
|259
|0.10
|1.4228
|1.4228
|0.0000
|7.27
|10898.60
|715
|2007.10.22 13:35
|sell
|260
|0.10
|1.4227
|1.4294
|0.0000
|716
|2007.10.22 14:44
|modify
|260
|0.10
|1.4227
|1.4223
|0.0000
|717
|2007.10.23 14:04
|s/l
|260
|0.10
|1.4223
|1.4223
|0.0000
|3.22
|10901.83
|718
|2007.10.23 14:05
|buy
|261
|0.10
|1.4224
|1.4142
|0.0000
|719
|2007.10.25 13:26
|modify
|261
|0.10
|1.4224
|1.4226
|0.0000
|720
|2007.10.26 17:53
|modify
|261
|0.10
|1.4224
|1.4309
|0.0000
|721
|2007.10.31 20:41
|modify
|261
|0.10
|1.4224
|1.4396
|0.0000
|722
|2007.11.06 16:00
|modify
|261
|0.10
|1.4224
|1.4480
|0.0000
|723
|2007.11.07 04:30
|modify
|261
|0.10
|1.4224
|1.4578
|0.0000
|724
|2007.11.09 12:22
|modify
|261
|0.10
|1.4224
|1.4666
|0.0000
|725
|2007.11.09 13:44
|s/l
|261
|0.10
|1.4666
|1.4666
|0.0000
|450.87
|11352.69
|726
|2007.11.09 13:45
|sell
|262
|0.10
|1.4668
|1.4735
|0.0000
|727
|2007.11.12 11:02
|modify
|262
|0.10
|1.4668
|1.4667
|0.0000
|728
|2007.11.12 16:27
|modify
|262
|0.10
|1.4668
|1.4599
|0.0000
|729
|2007.11.13 08:50
|s/l
|262
|0.10
|1.4599
|1.4599
|0.0000
|67.44
|11420.14
|730
|2007.11.13 08:51
|buy
|263
|0.10
|1.4599
|1.4517
|0.0000
|731
|2007.11.14 11:39
|modify
|263
|0.10
|1.4599
|1.4601
|0.0000
|732
|2007.11.16 10:14
|s/l
|263
|0.10
|1.4601
|1.4601
|0.0000
|4.33
|11424.47
|733
|2007.11.16 10:15
|sell
|264
|0.10
|1.4602
|1.4669
|0.0000
|734
|2007.11.16 16:21
|s/l
|264
|0.10
|1.4669
|1.4669
|0.0000
|-67.00
|11357.47
|735
|2007.11.16 16:22
|buy
|265
|0.10
|1.4670
|1.4588
|0.0000
|736
|2007.11.20 10:08
|sell
|266
|0.10
|1.4760
|1.4827
|0.0000
|737
|2007.11.20 10:08
|close
|265
|0.10
|1.4760
|1.4588
|0.0000
|90.93
|11448.40
|738
|2007.11.20 23:15
|s/l
|266
|0.10
|1.4827
|1.4827
|0.0000
|-67.00
|11381.40
|739
|2007.11.20 23:16
|buy
|267
|0.10
|1.4833
|1.4751
|0.0000
|740
|2007.11.23 03:51
|sell
|268
|0.10
|1.4914
|1.4981
|0.0000
|741
|2007.11.23 03:51
|close
|267
|0.10
|1.4914
|1.4751
|0.0000
|83.33
|11464.74
|742
|2007.11.23 11:07
|modify
|268
|0.10
|1.4914
|1.4907
|0.0000
|743
|2007.11.27 15:30
|s/l
|268
|0.10
|1.4907
|1.4907
|0.0000
|5.44
|11470.18
|744
|2007.11.27 15:31
|buy
|269
|0.10
|1.4905
|1.4823
|0.0000
|745
|2007.11.27 18:20
|s/l
|269
|0.10
|1.4823
|1.4823
|0.0000
|-82.00
|11388.18
|746
|2007.11.27 18:21
|sell
|270
|0.10
|1.4823
|1.4890
|0.0000
|747
|2007.11.28 10:17
|buy
|271
|0.10
|1.4757
|1.4675
|0.0000
|748
|2007.11.28 10:17
|close
|270
|0.10
|1.4757
|1.4890
|0.0000
|65.22
|11453.40
|749
|2007.11.28 21:34
|modify
|271
|0.10
|1.4757
|1.4767
|0.0000
|750
|2007.11.29 10:18
|s/l
|271
|0.10
|1.4767
|1.4767
|0.0000
|11.40
|11464.80
|751
|2007.11.29 10:19
|sell
|272
|0.10
|1.4763
|1.4830
|0.0000
|752
|2007.11.30 17:48
|modify
|272
|0.10
|1.4763
|1.4758
|0.0000
|753
|2007.12.04 15:21
|s/l
|272
|0.10
|1.4758
|1.4758
|0.0000
|2.67
|11467.47
|754
|2007.12.04 15:22
|buy
|273
|0.10
|1.4758
|1.4676
|0.0000
|755
|2007.12.05 15:24
|s/l
|273
|0.10
|1.4676
|1.4676
|0.0000
|-81.53
|11385.94
|756
|2007.12.05 15:25
|sell
|274
|0.10
|1.4677
|1.4744
|0.0000
|757
|2007.12.05 21:19
|modify
|274
|0.10
|1.4677
|1.4675
|0.0000
|758
|2007.12.06 14:09
|modify
|274
|0.10
|1.4677
|1.4605
|0.0000
|759
|2007.12.06 15:47
|s/l
|274
|0.10
|1.4605
|1.4605
|0.0000
|69.67
|11455.60
|760
|2007.12.06 15:48
|buy
|275
|0.10
|1.4607
|1.4525
|0.0000
|761
|2007.12.10 14:19
|modify
|275
|0.10
|1.4607
|1.4611
|0.0000
|762
|2007.12.13 17:29
|s/l
|275
|0.10
|1.4611
|1.4611
|0.0000
|7.27
|11462.87
|763
|2007.12.13 17:30
|sell
|276
|0.10
|1.4613
|1.4680
|0.0000
|764
|2007.12.14 12:03
|modify
|276
|0.10
|1.4613
|1.4612
|0.0000
|765
|2007.12.14 15:33
|modify
|276
|0.10
|1.4613
|1.4540
|0.0000
|766
|2007.12.17 00:00
|modify
|276
|0.10
|1.4613
|1.4457
|0.0000
|767
|2007.12.20 13:05
|modify
|276
|0.10
|1.4613
|1.4384
|0.0000
|768
|2007.12.21 08:46
|s/l
|276
|0.10
|1.4384
|1.4384
|0.0000
|222.78
|11685.65
|769
|2007.12.21 08:47
|buy
|277
|0.10
|1.4383
|1.4301
|0.0000
|770
|2007.12.26 15:05
|modify
|277
|0.10
|1.4383
|1.4388
|0.0000
|771
|2007.12.27 15:43
|modify
|277
|0.10
|1.4383
|1.4473
|0.0000
|772
|2007.12.27 19:58
|modify
|277
|0.10
|1.4383
|1.4558
|0.0000
|773
|2007.12.28 17:06
|modify
|277
|0.10
|1.4383
|1.4642
|0.0000
|774
|2007.12.31 17:11
|s/l
|277
|0.10
|1.4642
|1.4642
|0.0000
|262.73
|11948.38
|775
|2007.12.31 17:12
|sell
|278
|0.10
|1.4642
|1.4709
|0.0000
|776
|2007.12.31 19:13
|modify
|278
|0.10
|1.4642
|1.4638
|0.0000
|777
|2008.01.02 06:59
|s/l
|278
|0.10
|1.4638
|1.4638
|0.0000
|2.44
|11950.83
|778
|2008.01.02 07:00
|buy
|279
|0.10
|1.4638
|1.4556
|0.0000
|779
|2008.01.02 18:00
|modify
|279
|0.10
|1.4638
|1.4646
|0.0000
|780
|2008.01.04 15:34
|modify
|279
|0.10
|1.4638
|1.4737
|0.0000
|781
|2008.01.07 03:26
|s/l
|279
|0.10
|1.4737
|1.4737
|0.0000
|101.33
|12052.16
|782
|2008.01.07 03:27
|sell
|280
|0.10
|1.4736
|1.4803
|0.0000
|783
|2008.01.07 10:00
|modify
|280
|0.10
|1.4736
|1.4732
|0.0000
|784
|2008.01.07 15:20
|s/l
|280
|0.10
|1.4732
|1.4732
|0.0000
|4.00
|12056.16
|785
|2008.01.07 15:21
|buy
|281
|0.10
|1.4732
|1.4650
|0.0000
|786
|2008.01.09 17:47
|s/l
|281
|0.10
|1.4650
|1.4650
|0.0000
|-81.07
|11975.09
|787
|2008.01.09 17:48
|sell
|282
|0.10
|1.4649
|1.4716
|0.0000
|788
|2008.01.10 16:37
|s/l
|282
|0.10
|1.4716
|1.4716
|0.0000
|-69.33
|11905.76
|789
|2008.01.10 16:38
|buy
|283
|0.10
|1.4721
|1.4639
|0.0000
|790
|2008.01.10 19:52
|sell
|284
|0.10
|1.4808
|1.4875
|0.0000
|791
|2008.01.10 19:52
|close
|283
|0.10
|1.4808
|1.4639
|0.0000
|87.00
|11992.76
|792
|2008.01.14 08:09
|s/l
|284
|0.10
|1.4875
|1.4875
|0.0000
|-68.56
|11924.20
|793
|2008.01.14 08:10
|buy
|285
|0.10
|1.4865
|1.4783
|0.0000
|794
|2008.01.16 00:09
|s/l
|285
|0.10
|1.4783
|1.4783
|0.0000
|-81.07
|11843.14
|795
|2008.01.16 00:10
|sell
|286
|0.10
|1.4782
|1.4849
|0.0000
|796
|2008.01.16 05:28
|s/l
|286
|0.10
|1.4849
|1.4849
|0.0000
|-67.00
|11776.14
|797
|2008.01.16 05:29
|buy
|287
|0.10
|1.4847
|1.4765
|0.0000
|798
|2008.01.16 17:46
|s/l
|287
|0.10
|1.4765
|1.4765
|0.0000
|-82.00
|11694.14
|799
|2008.01.16 17:47
|sell
|288
|0.10
|1.4756
|1.4823
|0.0000
|800
|2008.01.16 17:53
|modify
|288
|0.10
|1.4756
|1.4746
|0.0000
|801
|2008.01.16 18:14
|modify
|288
|0.10
|1.4756
|1.4668
|0.0000
|802
|2008.01.16 20:33
|s/l
|288
|0.10
|1.4668
|1.4668
|0.0000
|88.00
|11782.14
|803
|2008.01.16 20:34
|buy
|289
|0.10
|1.4671
|1.4589
|0.0000
|804
|2008.01.21 01:22
|s/l
|289
|0.10
|1.4589
|1.4589
|0.0000
|-79.67
|11702.47
|805
|2008.01.21 01:23
|sell
|290
|0.10
|1.4588
|1.4655
|0.0000
|806
|2008.01.21 10:05
|modify
|290
|0.10
|1.4588
|1.4585
|0.0000
|807
|2008.01.21 18:21
|modify
|290
|0.10
|1.4588
|1.4517
|0.0000
|808
|2008.01.22 09:59
|modify
|290
|0.10
|1.4588
|1.4448
|0.0000
|809
|2008.01.22 10:56
|s/l
|290
|0.10
|1.4448
|1.4448
|0.0000
|139.22
|11841.69
|810
|2008.01.22 10:57
|buy
|291
|0.10
|1.4454
|1.4372
|0.0000
|811
|2008.01.22 15:21
|modify
|291
|0.10
|1.4454
|1.4501
|0.0000
|812
|2008.01.23 00:29
|modify
|291
|0.10
|1.4454
|1.4592
|0.0000
|813
|2008.01.23 10:13
|s/l
|291
|0.10
|1.4592
|1.4592
|0.0000
|138.47
|11980.16
|814
|2008.01.23 10:14
|sell
|292
|0.10
|1.4584
|1.4651
|0.0000
|815
|2008.01.24 13:09
|s/l
|292
|0.10
|1.4651
|1.4651
|0.0000
|-69.33
|11910.83
|816
|2008.01.24 13:10
|buy
|293
|0.10
|1.4650
|1.4568
|0.0000
|817
|2008.01.24 18:29
|modify
|293
|0.10
|1.4650
|1.4651
|0.0000
|818
|2008.01.30 12:15
|modify
|293
|0.10
|1.4650
|1.4737
|0.0000
|819
|2008.01.30 22:05
|sell
|294
|0.10
|1.4901
|1.4968
|0.0000
|820
|2008.01.30 22:05
|close
|293
|0.10
|1.4901
|1.4737
|0.0000
|252.87
|12163.69
|821
|2008.01.31 01:42
|modify
|294
|0.10
|1.4901
|1.4899
|0.0000
|822
|2008.01.31 08:11
|s/l
|294
|0.10
|1.4899
|1.4899
|0.0000
|-0.33
|12163.36
|823
|2008.01.31 08:12
|buy
|295
|0.10
|1.4901
|1.4819
|0.0000
|824
|2008.01.31 10:51
|s/l
|295
|0.10
|1.4819
|1.4819
|0.0000
|-82.00
|12081.36
|825
|2008.01.31 10:52
|sell
|296
|0.10
|1.4821
|1.4888
|0.0000
|826
|2008.01.31 15:31
|s/l
|296
|0.10
|1.4888
|1.4888
|0.0000
|-67.00
|12014.36
|827
|2008.01.31 15:32
|buy
|297
|0.10
|1.4897
|1.4815
|0.0000
|828
|2008.01.31 16:29
|s/l
|297
|0.10
|1.4815
|1.4815
|0.0000
|-82.00
|11932.36
|829
|2008.01.31 16:30
|sell
|298
|0.10
|1.4814
|1.4881
|0.0000
|830
|2008.02.01 09:47
|s/l
|298
|0.10
|1.4881
|1.4881
|0.0000
|-67.78
|11864.58
|831
|2008.02.01 09:48
|buy
|299
|0.10
|1.4887
|1.4805
|0.0000
|832
|2008.02.01 17:01
|s/l
|299
|0.10
|1.4805
|1.4805
|0.0000
|-82.00
|11782.58
|833
|2008.02.01 17:02
|sell
|300
|0.10
|1.4810
|1.4877
|0.0000
|834
|2008.02.05 11:20
|modify
|300
|0.10
|1.4810
|1.4801
|0.0000
|835
|2008.02.05 14:05
|modify
|300
|0.10
|1.4810
|1.4733
|0.0000
|836
|2008.02.06 10:23
|modify
|300
|0.10
|1.4810
|1.4660
|0.0000
|837
|2008.02.06 17:17
|s/l
|300
|0.10
|1.4660
|1.4660
|0.0000
|147.67
|11930.25
|838
|2008.02.06 17:18
|buy
|301
|0.10
|1.4668
|1.4586
|0.0000
|839
|2008.02.07 14:33
|s/l
|301
|0.10
|1.4586
|1.4586
|0.0000
|-80.60
|11849.65
|840
|2008.02.07 14:34
|sell
|302
|0.10
|1.4584
|1.4651
|0.0000
|841
|2008.02.07 15:53
|modify
|302
|0.10
|1.4584
|1.4583
|0.0000
|842
|2008.02.07 20:31
|modify
|302
|0.10
|1.4584
|1.4509
|0.0000
|843
|2008.02.08 14:50
|s/l
|302
|0.10
|1.4509
|1.4509
|0.0000
|74.22
|11923.87
|844
|2008.02.08 14:51
|buy
|303
|0.10
|1.4506
|1.4424
|0.0000
|845
|2008.02.12 16:28
|modify
|303
|0.10
|1.4506
|1.4508
|0.0000
|846
|2008.02.15 11:47
|modify
|303
|0.10
|1.4506
|1.4594
|0.0000
|847
|2008.02.21 17:41
|modify
|303
|0.10
|1.4506
|1.4683
|0.0000
|848
|2008.02.22 11:18
|sell
|304
|0.10
|1.4847
|1.4914
|0.0000
|849
|2008.02.22 11:18
|close
|303
|0.10
|1.4847
|1.4683
|0.0000
|347.53
|12271.40
|850
|2008.02.26 19:22
|s/l
|304
|0.10
|1.4914
|1.4914
|0.0000
|-68.56
|12202.85
|851
|2008.02.26 19:23
|buy
|305
|0.10
|1.4916
|1.4834
|0.0000
|852
|2008.02.27 00:20
|modify
|305
|0.10
|1.4916
|1.4952
|0.0000
|853
|2008.02.27 18:05
|sell
|306
|0.10
|1.5119
|1.5186
|0.0000
|854
|2008.02.27 18:05
|close
|305
|0.10
|1.5119
|1.4952
|0.0000
|203.47
|12406.31
|855
|2008.02.28 18:01
|s/l
|306
|0.10
|1.5186
|1.5186
|0.0000
|-69.33
|12336.98
|856
|2008.02.28 18:02
|buy
|307
|0.10
|1.5191
|1.5109
|0.0000
|857
|2008.03.05 18:17
|sell
|308
|0.10
|1.5284
|1.5351
|0.0000
|858
|2008.03.05 18:17
|close
|307
|0.10
|1.5284
|1.5109
|0.0000
|94.87
|12431.85
|859
|2008.03.06 15:56
|s/l
|308
|0.10
|1.5351
|1.5351
|0.0000
|-69.33
|12362.51
|860
|2008.03.06 15:57
|buy
|309
|0.10
|1.5359
|1.5277
|0.0000
|861
|2008.03.07 15:32
|modify
|309
|0.10
|1.5359
|1.5362
|0.0000
|862
|2008.03.07 16:37
|s/l
|309
|0.10
|1.5362
|1.5362
|0.0000
|3.47
|12365.98
|863
|2008.03.07 16:38
|sell
|310
|0.10
|1.5357
|1.5424
|0.0000
|864
|2008.03.11 13:00
|s/l
|310
|0.10
|1.5424
|1.5424
|0.0000
|-68.56
|12297.43
|865
|2008.03.11 13:01
|sell
|311
|0.10
|1.5423
|1.5490
|0.0000
|866
|2008.03.11 13:36
|s/l
|311
|0.10
|1.5490
|1.5490
|0.0000
|-67.00
|12230.43
|867
|2008.03.11 13:37
|sell
|312
|0.10
|1.5481
|1.5548
|0.0000
|868
|2008.03.11 15:40
|modify
|312
|0.10
|1.5481
|1.5470
|0.0000
|869
|2008.03.11 17:15
|modify
|312
|0.10
|1.5481
|1.5394
|0.0000
|870
|2008.03.12 12:53
|s/l
|312
|0.10
|1.5394
|1.5394
|0.0000
|86.22
|12316.65
|871
|2008.03.12 12:54
|buy
|313
|0.10
|1.5400
|1.5318
|0.0000
|872
|2008.03.12 15:14
|modify
|313
|0.10
|1.5400
|1.5401
|0.0000
|873
|2008.03.12 23:05
|modify
|313
|0.10
|1.5400
|1.5487
|0.0000
|874
|2008.03.14 17:02
|modify
|313
|0.10
|1.5400
|1.5583
|0.0000
|875
|2008.03.17 02:48
|modify
|313
|0.10
|1.5400
|1.5674
|0.0000
|876
|2008.03.17 04:36
|modify
|313
|0.10
|1.5400
|1.5758
|0.0000
|877
|2008.03.17 10:51
|s/l
|313
|0.10
|1.5758
|1.5758
|0.0000
|360.33
|12676.98
|878
|2008.03.17 10:52
|sell
|314
|0.10
|1.5757
|1.5824
|0.0000
|879
|2008.03.18 13:26
|s/l
|314
|0.10
|1.5824
|1.5824
|0.0000
|-67.78
|12609.20
|880
|2008.03.18 13:27
|buy
|315
|0.10
|1.5824
|1.5742
|0.0000
|881
|2008.03.18 21:15
|s/l
|315
|0.10
|1.5742
|1.5742
|0.0000
|-82.00
|12527.20
|882
|2008.03.18 21:16
|sell
|316
|0.10
|1.5787
|1.5854
|0.0000
|883
|2008.03.18 21:51
|modify
|316
|0.10
|1.5787
|1.5786
|0.0000
|884
|2008.03.18 22:45
|modify
|316
|0.10
|1.5787
|1.5714
|0.0000
|885
|2008.03.19 07:51
|s/l
|316
|0.10
|1.5714
|1.5714
|0.0000
|72.22
|12599.43
|886
|2008.03.19 07:52
|buy
|317
|0.10
|1.5713
|1.5631
|0.0000
|887
|2008.03.19 19:05
|s/l
|317
|0.10
|1.5631
|1.5631
|0.0000
|-82.00
|12517.43
|888
|2008.03.19 19:06
|buy
|318
|0.10
|1.5633
|1.5551
|0.0000
|889
|2008.03.20 11:12
|s/l
|318
|0.10
|1.5551
|1.5551
|0.0000
|-80.60
|12436.83
|890
|2008.03.20 11:13
|sell
|319
|0.10
|1.5546
|1.5613
|0.0000
|891
|2008.03.20 12:50
|modify
|319
|0.10
|1.5546
|1.5544
|0.0000
|892
|2008.03.20 17:10
|modify
|319
|0.10
|1.5546
|1.5475
|0.0000
|893
|2008.03.25 05:08
|s/l
|319
|0.10
|1.5475
|1.5475
|0.0000
|68.67
|12505.49
|894
|2008.03.25 05:09
|buy
|320
|0.10
|1.5474
|1.5392
|0.0000
|895
|2008.03.25 06:55
|modify
|320
|0.10
|1.5474
|1.5475
|0.0000
|896
|2008.03.25 23:36
|modify
|320
|0.10
|1.5474
|1.5558
|0.0000
|897
|2008.03.26 12:44
|sell
|321
|0.10
|1.5727
|1.5794
|0.0000
|898
|2008.03.26 12:44
|close
|320
|0.10
|1.5727
|1.5558
|0.0000
|253.47
|12758.96
|899
|2008.03.26 20:37
|s/l
|321
|0.10
|1.5794
|1.5794
|0.0000
|-67.00
|12691.96
|900
|2008.03.26 20:38
|buy
|322
|0.10
|1.5800
|1.5718
|0.0000
|901
|2008.03.31 17:29
|modify
|322
|0.10
|1.5800
|1.5809
|0.0000
|902
|2008.03.31 18:33
|s/l
|322
|0.10
|1.5809
|1.5809
|0.0000
|11.33
|12703.29
|903
|2008.03.31 18:34
|buy
|323
|0.10
|1.5807
|1.5725
|0.0000
|904
|2008.04.01 09:00
|s/l
|323
|0.10
|1.5725
|1.5725
|0.0000
|-81.53
|12621.76
|905
|2008.04.01 09:01
|buy
|324
|0.10
|1.5727
|1.5645
|0.0000
|906
|2008.04.01 12:58
|s/l
|324
|0.10
|1.5645
|1.5645
|0.0000
|-82.00
|12539.76
|907
|2008.04.01 12:59
|sell
|325
|0.10
|1.5647
|1.5714
|0.0000
|908
|2008.04.01 17:25
|modify
|325
|0.10
|1.5647
|1.5643
|0.0000
|909
|2008.04.02 11:43
|s/l
|325
|0.10
|1.5643
|1.5643
|0.0000
|3.22
|12542.98
|910
|2008.04.02 11:44
|buy
|326
|0.10
|1.5649
|1.5567
|0.0000
|911
|2008.04.03 12:35
|s/l
|326
|0.10
|1.5567
|1.5567
|0.0000
|-80.60
|12462.38
|912
|2008.04.03 12:36
|sell
|327
|0.10
|1.5573
|1.5640
|0.0000
|913
|2008.04.03 18:13
|s/l
|327
|0.10
|1.5640
|1.5640
|0.0000
|-67.00
|12395.38
|914
|2008.04.03 18:14
|buy
|328
|0.10
|1.5654
|1.5572
|0.0000
|915
|2008.04.04 13:10
|modify
|328
|0.10
|1.5654
|1.5657
|0.0000
|916
|2008.04.07 05:02
|s/l
|328
|0.10
|1.5657
|1.5657
|0.0000
|3.93
|12399.31
|917
|2008.04.07 05:03
|sell
|329
|0.10
|1.5656
|1.5723
|0.0000
|918
|2008.04.07 13:06
|s/l
|329
|0.10
|1.5723
|1.5723
|0.0000
|-67.00
|12332.31
|919
|2008.04.07 13:07
|sell
|330
|0.10
|1.5723
|1.5790
|0.0000
|920
|2008.04.08 03:26
|s/l
|330
|0.10
|1.5790
|1.5790
|0.0000
|-67.78
|12264.54
|921
|2008.04.08 03:27
|buy
|331
|0.10
|1.5789
|1.5707
|0.0000
|922
|2008.04.08 14:29
|s/l
|331
|0.10
|1.5707
|1.5707
|0.0000
|-82.00
|12182.54
|923
|2008.04.08 14:30
|buy
|332
|0.10
|1.5708
|1.5626
|0.0000
|924
|2008.04.09 18:22
|modify
|332
|0.10
|1.5708
|1.5711
|0.0000
|925
|2008.04.10 11:42
|modify
|332
|0.10
|1.5708
|1.5795
|0.0000
|926
|2008.04.10 17:54
|s/l
|332
|0.10
|1.5795
|1.5795
|0.0000
|88.87
|12271.40
|927
|2008.04.10 17:55
|sell
|333
|0.10
|1.5791
|1.5858
|0.0000
|928
|2008.04.14 00:00
|modify
|333
|0.10
|1.5791
|1.5762
|0.0000
|929
|2008.04.14 09:40
|s/l
|333
|0.10
|1.5762
|1.5762
|0.0000
|27.44
|12298.85
|930
|2008.04.14 09:41
|buy
|334
|0.10
|1.5759
|1.5677
|0.0000
|931
|2008.04.14 14:13
|sell
|335
|0.10
|1.5843
|1.5910
|0.0000
|932
|2008.04.14 14:13
|close
|334
|0.10
|1.5843
|1.5677
|0.0000
|84.00
|12382.85
|933
|2008.04.15 20:28
|modify
|335
|0.10
|1.5843
|1.5833
|0.0000
|934
|2008.04.16 09:07
|s/l
|335
|0.10
|1.5833
|1.5833
|0.0000
|8.44
|12391.29
|935
|2008.04.16 09:08
|sell
|336
|0.10
|1.5834
|1.5901
|0.0000
|936
|2008.04.16 12:24
|s/l
|336
|0.10
|1.5901
|1.5901
|0.0000
|-67.00
|12324.29
|937
|2008.04.16 12:25
|buy
|337
|0.10
|1.5901
|1.5819
|0.0000
|938
|2008.04.18 14:42
|s/l
|337
|0.10
|1.5819
|1.5819
|0.0000
|-80.13
|12244.16
|939
|2008.04.18 14:43
|sell
|338
|0.10
|1.5821
|1.5888
|0.0000
|940
|2008.04.18 15:38
|modify
|338
|0.10
|1.5821
|1.5817
|0.0000
|941
|2008.04.18 22:38
|s/l
|338
|0.10
|1.5817
|1.5817
|0.0000
|4.00
|12248.16
|942
|2008.04.18 22:39
|buy
|339
|0.10
|1.5814
|1.5732
|0.0000
|943
|2008.04.21 13:53
|modify
|339
|0.10
|1.5814
|1.5818
|0.0000
|944
|2008.04.22 17:29
|modify
|339
|0.10
|1.5814
|1.5906
|0.0000
|945
|2008.04.23 16:12
|s/l
|339
|0.10
|1.5906
|1.5906
|0.0000
|93.40
|12341.56
|946
|2008.04.23 16:13
|sell
|340
|0.10
|1.5910
|1.5977
|0.0000
|947
|2008.04.24 04:36
|buy
|341
|0.10
|1.5844
|1.5762
|0.0000
|948
|2008.04.24 04:36
|close
|340
|0.10
|1.5844
|1.5977
|0.0000
|63.67
|12405.23
|949
|2008.04.24 11:11
|s/l
|341
|0.10
|1.5762
|1.5762
|0.0000
|-82.00
|12323.23
|950
|2008.04.24 11:12
|sell
|342
|0.10
|1.5760
|1.5827
|0.0000
|951
|2008.04.24 16:07
|modify
|342
|0.10
|1.5760
|1.5754
|0.0000
|952
|2008.04.25 10:20
|modify
|342
|0.10
|1.5760
|1.5684
|0.0000
|953
|2008.04.28 09:13
|s/l
|342
|0.10
|1.5684
|1.5684
|0.0000
|74.44
|12397.67
|954
|2008.04.28 09:14
|buy
|343
|0.10
|1.5682
|1.5600
|0.0000
|955
|2008.04.28 16:00
|s/l
|343
|0.10
|1.5600
|1.5600
|0.0000
|-82.00
|12315.67
|956
|2008.04.28 16:01
|sell
|344
|0.10
|1.5603
|1.5670
|0.0000
|957
|2008.04.30 11:39
|modify
|344
|0.10
|1.5603
|1.5599
|0.0000
|958
|2008.04.30 21:27
|s/l
|344
|0.10
|1.5599
|1.5599
|0.0000
|2.44
|12318.11
|959
|2008.04.30 21:28
|buy
|345
|0.10
|1.5593
|1.5511
|0.0000
|960
|2008.05.01 11:44
|s/l
|345
|0.10
|1.5511
|1.5511
|0.0000
|-80.60
|12237.51
|961
|2008.05.01 11:45
|sell
|346
|0.10
|1.5511
|1.5578
|0.0000
|962
|2008.05.01 17:54
|buy
|347
|0.10
|1.5445
|1.5363
|0.0000
|963
|2008.05.01 17:54
|close
|346
|0.10
|1.5445
|1.5578
|0.0000
|66.00
|12303.51
|964
|2008.05.02 15:38
|s/l
|347
|0.10
|1.5363
|1.5363
|0.0000
|-81.53
|12221.98
|965
|2008.05.02 15:39
|sell
|348
|0.10
|1.5377
|1.5444
|0.0000
|966
|2008.05.05 03:12
|s/l
|348
|0.10
|1.5444
|1.5444
|0.0000
|-67.78
|12154.20
|967
|2008.05.05 03:13
|buy
|349
|0.10
|1.5446
|1.5364
|0.0000
|968
|2008.05.06 04:16
|modify
|349
|0.10
|1.5446
|1.5447
|0.0000
|969
|2008.05.07 13:01
|s/l
|349
|0.10
|1.5447
|1.5447
|0.0000
|1.93
|12156.14
|970
|2008.05.07 13:02
|sell
|350
|0.10
|1.5435
|1.5502
|0.0000
|971
|2008.05.07 18:50
|modify
|350
|0.10
|1.5435
|1.5433
|0.0000
|972
|2008.05.08 04:57
|modify
|350
|0.10
|1.5435
|1.5360
|0.0000
|973
|2008.05.08 14:33
|s/l
|350
|0.10
|1.5360
|1.5360
|0.0000
|72.67
|12228.80
|974
|2008.05.08 14:34
|buy
|351
|0.10
|1.5365
|1.5283
|0.0000
|975
|2008.05.09 09:02
|modify
|351
|0.10
|1.5365
|1.5370
|0.0000
|976
|2008.05.12 09:10
|s/l
|351
|0.10
|1.5370
|1.5370
|0.0000
|5.93
|12234.74
|977
|2008.05.12 09:11
|sell
|352
|0.10
|1.5369
|1.5436
|0.0000
|978
|2008.05.12 11:45
|s/l
|352
|0.10
|1.5436
|1.5436
|0.0000
|-67.00
|12167.74
|979
|2008.05.12 11:46
|buy
|353
|0.10
|1.5437
|1.5355
|0.0000
|980
|2008.05.12 18:30
|sell
|354
|0.10
|1.5521
|1.5588
|0.0000
|981
|2008.05.12 18:30
|close
|353
|0.10
|1.5521
|1.5355
|0.0000
|84.00
|12251.74
|982
|2008.05.13 13:12
|modify
|354
|0.10
|1.5521
|1.5517
|0.0000
|983
|2008.05.13 18:51
|s/l
|354
|0.10
|1.5517
|1.5517
|0.0000
|3.22
|12254.96
|984
|2008.05.13 18:52
|buy
|355
|0.10
|1.5519
|1.5437
|0.0000
|985
|2008.05.14 07:57
|s/l
|355
|0.10
|1.5437
|1.5437
|0.0000
|-81.53
|12173.43
|986
|2008.05.14 07:58
|sell
|356
|0.10
|1.5439
|1.5506
|0.0000
|987
|2008.05.15 09:00
|s/l
|356
|0.10
|1.5506
|1.5506
|0.0000
|-69.33
|12104.09
|988
|2008.05.15 09:01
|buy
|357
|0.10
|1.5509
|1.5427
|0.0000
|989
|2008.05.15 19:40
|s/l
|357
|0.10
|1.5427
|1.5427
|0.0000
|-82.00
|12022.09
|990
|2008.05.15 19:41
|sell
|358
|0.10
|1.5424
|1.5491
|0.0000
|991
|2008.05.16 08:41
|s/l
|358
|0.10
|1.5491
|1.5491
|0.0000
|-67.78
|11954.32
|992
|2008.05.16 08:42
|buy
|359
|0.10
|1.5491
|1.5409
|0.0000
|993
|2008.05.16 18:14
|modify
|359
|0.10
|1.5491
|1.5496
|0.0000
|994
|2008.05.19 18:05
|s/l
|359
|0.10
|1.5496
|1.5496
|0.0000
|5.47
|11959.78
|995
|2008.05.19 18:06
|sell
|360
|0.10
|1.5497
|1.5564
|0.0000
|996
|2008.05.20 09:27
|s/l
|360
|0.10
|1.5564
|1.5564
|0.0000
|-67.78
|11892.00
|997
|2008.05.20 09:28
|buy
|361
|0.10
|1.5565
|1.5483
|0.0000
|998
|2008.05.20 12:29
|modify
|361
|0.10
|1.5565
|1.5566
|0.0000
|999
|2008.05.21 11:07
|modify
|361
|0.10
|1.5565
|1.5650
|0.0000
|1000
|2008.05.27 08:50
|modify
|361
|0.10
|1.5565
|1.5734
|0.0000
|1001
|2008.05.27 10:42
|s/l
|361
|0.10
|1.5734
|1.5734
|0.0000
|172.27
|12064.27
|1002
|2008.05.27 10:43
|sell
|362
|0.10
|1.5731
|1.5798
|0.0000
|1003
|2008.05.28 14:18
|buy
|363
|0.10
|1.5665
|1.5583
|0.0000
|1004
|2008.05.28 14:18
|close
|362
|0.10
|1.5665
|1.5798
|0.0000
|65.22
|12129.49
|1005
|2008.05.29 09:10
|s/l
|363
|0.10
|1.5583
|1.5583
|0.0000
|-80.60
|12048.89
|1006
|2008.05.29 09:11
|sell
|364
|0.10
|1.5581
|1.5648
|0.0000
|1007
|2008.05.29 19:11
|modify
|364
|0.10
|1.5581
|1.5576
|0.0000
|1008
|2008.06.02 19:38
|s/l
|364
|0.10
|1.5576
|1.5576
|0.0000
|3.44
|12052.34
|1009
|2008.06.02 19:39
|buy
|365
|0.10
|1.5590
|1.5508
|0.0000
|1010
|2008.06.03 16:16
|s/l
|365
|0.10
|1.5508
|1.5508
|0.0000
|-81.53
|11970.80
|1011
|2008.06.03 16:17
|sell
|366
|0.10
|1.5510
|1.5577
|0.0000
|1012
|2008.06.03 16:45
|buy
|367
|0.10
|1.5442
|1.5360
|0.0000
|1013
|2008.06.03 16:45
|close
|366
|0.10
|1.5442
|1.5577
|0.0000
|68.00
|12038.80
|1014
|2008.06.05 16:37
|modify
|367
|0.10
|1.5442
|1.5449
|0.0000
|1015
|2008.06.06 08:46
|modify
|367
|0.10
|1.5442
|1.5535
|0.0000
|1016
|2008.06.06 17:04
|modify
|367
|0.10
|1.5442
|1.5621
|0.0000
|1017
|2008.06.09 00:00
|sell
|368
|0.10
|1.5784
|1.5851
|0.0000
|1018
|2008.06.09 00:00
|close
|367
|0.10
|1.5784
|1.5621
|0.0000
|344.80
|12383.60
|1019
|2008.06.09 16:32
|modify
|368
|0.10
|1.5784
|1.5782
|0.0000
|1020
|2008.06.09 20:03
|modify
|368
|0.10
|1.5784
|1.5704
|0.0000
|1021
|2008.06.10 03:32
|modify
|368
|0.10
|1.5784
|1.5631
|0.0000
|1022
|2008.06.10 13:25
|modify
|368
|0.10
|1.5784
|1.5563
|0.0000
|1023
|2008.06.11 17:38
|s/l
|368
|0.10
|1.5563
|1.5563
|0.0000
|219.44
|12603.05
|1024
|2008.06.11 17:39
|buy
|369
|0.10
|1.5559
|1.5477
|0.0000
|1025
|2008.06.12 05:41
|s/l
|369
|0.10
|1.5477
|1.5477
|0.0000
|-80.60
|12522.45
|1026
|2008.06.12 05:42
|sell
|370
|0.10
|1.5480
|1.5547
|0.0000
|1027
|2008.06.12 10:03
|buy
|371
|0.10
|1.5411
|1.5329
|0.0000
|1028
|2008.06.12 10:03
|close
|370
|0.10
|1.5411
|1.5547
|0.0000
|69.00
|12591.45
|1029
|2008.06.13 12:39
|s/l
|371
|0.10
|1.5329
|1.5329
|0.0000
|-81.53
|12509.91
|1030
|2008.06.13 12:40
|sell
|372
|0.10
|1.5332
|1.5399
|0.0000
|1031
|2008.06.16 00:00
|s/l
|372
|0.10
|1.5399
|1.5399
|0.0000
|-67.78
|12442.14
|1032
|2008.06.16 00:00
|buy
|373
|0.10
|1.5407
|1.5325
|0.0000
|1033
|2008.06.16 15:38
|modify
|373
|0.10
|1.5407
|1.5408
|0.0000
|1034
|2008.06.19 03:35
|sell
|374
|0.10
|1.5571
|1.5638
|0.0000
|1035
|2008.06.19 03:35
|close
|373
|0.10
|1.5571
|1.5408
|0.0000
|166.33
|12608.47
|1036
|2008.06.19 11:40
|modify
|374
|0.10
|1.5571
|1.5568
|0.0000
|1037
|2008.06.20 11:09
|s/l
|374
|0.10
|1.5568
|1.5568
|0.0000
|2.22
|12610.69
|1038
|2008.06.20 11:10
|buy
|375
|0.10
|1.5567
|1.5485
|0.0000
|1039
|2008.06.20 17:28
|modify
|375
|0.10
|1.5567
|1.5568
|0.0000
|1040
|2008.06.23 10:00
|s/l
|375
|0.10
|1.5568
|1.5568
|0.0000
|1.47
|12612.16
|1041
|2008.06.23 10:01
|sell
|376
|0.10
|1.5569
|1.5636
|0.0000
|1042
|2008.06.23 15:35
|modify
|376
|0.10
|1.5569
|1.5568
|0.0000
|1043
|2008.06.24 10:22
|s/l
|376
|0.10
|1.5568
|1.5568
|0.0000
|0.22
|12612.38
|1044
|2008.06.24 10:23
|buy
|377
|0.10
|1.5572
|1.5490
|0.0000
|1045
|2008.06.25 21:40
|modify
|377
|0.10
|1.5572
|1.5583
|0.0000
|1046
|2008.06.26 15:34
|modify
|377
|0.10
|1.5572
|1.5666
|0.0000
|1047
|2008.06.30 11:40
|modify
|377
|0.10
|1.5572
|1.5750
|0.0000
|1048
|2008.06.30 14:21
|s/l
|377
|0.10
|1.5750
|1.5750
|0.0000
|180.80
|12793.18
|1049
|2008.06.30 14:22
|buy
|378
|0.10
|1.5752
|1.5670
|0.0000
|1050
|2008.07.02 09:54
|modify
|378
|0.10
|1.5752
|1.5756
|0.0000
|1051
|2008.07.03 15:52
|s/l
|378
|0.10
|1.5756
|1.5756
|0.0000
|6.33
|12799.51
|1052
|2008.07.03 15:53
|sell
|379
|0.10
|1.5753
|1.5820
|0.0000
|1053
|2008.07.03 19:23
|modify
|379
|0.10
|1.5753
|1.5751
|0.0000
|1054
|2008.07.07 10:07
|buy
|380
|0.10
|1.5618
|1.5536
|0.0000
|1055
|2008.07.07 10:07
|close
|379
|0.10
|1.5618
|1.5751
|0.0000
|133.44
|12932.96
|1056
|2008.07.07 19:50
|modify
|380
|0.10
|1.5618
|1.5624
|0.0000
|1057
|2008.07.10 17:49
|sell
|381
|0.10
|1.5792
|1.5859
|0.0000
|1058
|2008.07.10 17:49
|close
|380
|0.10
|1.5792
|1.5624
|0.0000
|176.33
|13109.29
|1059
|2008.07.11 15:24
|s/l
|381
|0.10
|1.5859
|1.5859
|0.0000
|-67.78
|13041.51
|1060
|2008.07.11 15:25
|buy
|382
|0.10
|1.5865
|1.5783
|0.0000
|1061
|2008.07.14 00:00
|sell
|383
|0.10
|1.5968
|1.6035
|0.0000
|1062
|2008.07.14 00:00
|close
|382
|0.10
|1.5968
|1.5783
|0.0000
|103.47
|13144.98
|1063
|2008.07.14 03:00
|modify
|383
|0.10
|1.5968
|1.5967
|0.0000
|1064
|2008.07.15 10:24
|s/l
|383
|0.10
|1.5967
|1.5967
|0.0000
|0.22
|13145.20
|1065
|2008.07.15 10:25
|buy
|384
|0.10
|1.5968
|1.5886
|0.0000
|1066
|2008.07.15 21:42
|s/l
|384
|0.10
|1.5886
|1.5886
|0.0000
|-82.00
|13063.20
|1067
|2008.07.15 21:43
|sell
|385
|0.10
|1.5888
|1.5955
|0.0000
|1068
|2008.07.16 17:59
|modify
|385
|0.10
|1.5888
|1.5886
|0.0000
|1069
|2008.07.17 12:31
|s/l
|385
|0.10
|1.5886
|1.5886
|0.0000
|-1.11
|13062.09
|1070
|2008.07.17 12:32
|buy
|386
|0.10
|1.5884
|1.5802
|0.0000
|1071
|2008.07.17 21:07
|s/l
|386
|0.10
|1.5802
|1.5802
|0.0000
|-82.00
|12980.09
|1072
|2008.07.17 21:08
|buy
|387
|0.10
|1.5809
|1.5727
|0.0000
|1073
|2008.07.21 11:17
|modify
|387
|0.10
|1.5809
|1.5819
|0.0000
|1074
|2008.07.22 18:05
|s/l
|387
|0.10
|1.5819
|1.5819
|0.0000
|11.40
|12991.49
|1075
|2008.07.22 18:06
|sell
|388
|0.10
|1.5822
|1.5889
|0.0000
|1076
|2008.07.23 10:02
|modify
|388
|0.10
|1.5822
|1.5815
|0.0000
|1077
|2008.07.23 21:08
|modify
|388
|0.10
|1.5822
|1.5743
|0.0000
|1078
|2008.07.25 13:29
|s/l
|388
|0.10
|1.5743
|1.5743
|0.0000
|75.11
|13066.60
|1079
|2008.07.25 13:30
|buy
|389
|0.10
|1.5744
|1.5662
|0.0000
|1080
|2008.07.29 17:00
|s/l
|389
|0.10
|1.5662
|1.5662
|0.0000
|-81.07
|12985.54
|1081
|2008.07.29 17:01
|sell
|390
|0.10
|1.5658
|1.5725
|0.0000
|1082
|2008.07.29 18:20
|modify
|390
|0.10
|1.5658
|1.5653
|0.0000
|1083
|2008.07.31 15:31
|s/l
|390
|0.10
|1.5653
|1.5653
|0.0000
|1.89
|12987.43
|1084
|2008.07.31 15:32
|buy
|391
|0.10
|1.5661
|1.5579
|0.0000
|1085
|2008.07.31 19:05
|s/l
|391
|0.10
|1.5579
|1.5579
|0.0000
|-82.00
|12905.43
|1086
|2008.07.31 19:06
|sell
|392
|0.10
|1.5579
|1.5646
|0.0000
|1087
|2008.08.05 10:41
|buy
|393
|0.10
|1.5512
|1.5430
|0.0000
|1088
|2008.08.05 10:41
|close
|392
|0.10
|1.5512
|1.5646
|0.0000
|64.67
|12970.09
|1089
|2008.08.06 16:22
|s/l
|393
|0.10
|1.5430
|1.5430
|0.0000
|-81.53
|12888.56
|1090
|2008.08.06 16:23
|sell
|394
|0.10
|1.5431
|1.5498
|0.0000
|1091
|2008.08.07 15:33
|s/l
|394
|0.10
|1.5498
|1.5498
|0.0000
|-69.33
|12819.23
|1092
|2008.08.07 15:34
|buy
|395
|0.10
|1.5500
|1.5418
|0.0000
|1093
|2008.08.07 15:53
|s/l
|395
|0.10
|1.5418
|1.5418
|0.0000
|-82.00
|12737.23
|1094
|2008.08.07 15:54
|sell
|396
|0.10
|1.5414
|1.5481
|0.0000
|1095
|2008.08.07 18:48
|modify
|396
|0.10
|1.5414
|1.5403
|0.0000
|1096
|2008.08.08 03:12
|modify
|396
|0.10
|1.5414
|1.5322
|0.0000
|1097
|2008.08.08 10:04
|modify
|396
|0.10
|1.5414
|1.5239
|0.0000
|1098
|2008.08.08 15:03
|modify
|396
|0.10
|1.5414
|1.5170
|0.0000
|1099
|2008.08.08 16:53
|modify
|396
|0.10
|1.5414
|1.5098
|0.0000
|1100
|2008.08.11 00:04
|modify
|396
|0.10
|1.5414
|1.4995
|0.0000
|1101
|2008.08.11 08:35
|s/l
|396
|0.10
|1.4995
|1.4995
|0.0000
|417.44
|13154.67
|1102
|2008.08.11 08:36
|buy
|397
|0.10
|1.4995
|1.4913
|0.0000
|1103
|2008.08.11 11:19
|modify
|397
|0.10
|1.4995
|1.4997
|0.0000
|1104
|2008.08.11 15:54
|s/l
|397
|0.10
|1.4997
|1.4997
|0.0000
|2.00
|13156.67
|1105
|2008.08.11 15:55
|sell
|398
|0.10
|1.4995
|1.5062
|0.0000
|1106
|2008.08.11 19:33
|buy
|399
|0.10
|1.4926
|1.4844
|0.0000
|1107
|2008.08.11 19:33
|close
|398
|0.10
|1.4926
|1.5062
|0.0000
|69.00
|13225.67
|1108
|2008.08.12 08:44
|s/l
|399
|0.10
|1.4844
|1.4844
|0.0000
|-81.53
|13144.14
|1109
|2008.08.12 08:45
|sell
|400
|0.10
|1.4843
|1.4910
|0.0000
|1110
|2008.08.12 10:53
|s/l
|400
|0.10
|1.4910
|1.4910
|0.0000
|-67.00
|13077.14
|1111
|2008.08.12 10:54
|sell
|401
|0.10
|1.4910
|1.4977
|0.0000
|1112
|2008.08.13 10:19
|s/l
|401
|0.10
|1.4977
|1.4977
|0.0000
|-67.78
|13009.36
|1113
|2008.08.13 10:20
|buy
|402
|0.10
|1.4976
|1.4894
|0.0000
|1114
|2008.08.13 13:09
|s/l
|402
|0.10
|1.4894
|1.4894
|0.0000
|-82.00
|12927.36
|1115
|2008.08.13 13:10
|sell
|403
|0.10
|1.4891
|1.4958
|0.0000
|1116
|2008.08.14 19:13
|modify
|403
|0.10
|1.4891
|1.4889
|0.0000
|1117
|2008.08.15 09:22
|modify
|403
|0.10
|1.4891
|1.4815
|0.0000
|1118
|2008.08.15 17:00
|modify
|403
|0.10
|1.4891
|1.4747
|0.0000
|1119
|2008.08.18 06:25
|s/l
|403
|0.10
|1.4747
|1.4747
|0.0000
|140.11
|13067.47
|1120
|2008.08.18 06:26
|buy
|404
|0.10
|1.4747
|1.4665
|0.0000
|1121
|2008.08.19 08:53
|s/l
|404
|0.10
|1.4665
|1.4665
|0.0000
|-81.53
|12985.94
|1122
|2008.08.19 08:54
|sell
|405
|0.10
|1.4668
|1.4735
|0.0000
|1123
|2008.08.19 18:17
|s/l
|405
|0.10
|1.4735
|1.4735
|0.0000
|-67.00
|12918.94
|1124
|2008.08.19 18:18
|buy
|406
|0.10
|1.4735
|1.4653
|0.0000
|1125
|2008.08.21 09:39
|modify
|406
|0.10
|1.4735
|1.4738
|0.0000
|1126
|2008.08.21 23:07
|modify
|406
|0.10
|1.4735
|1.4822
|0.0000
|1127
|2008.08.22 12:01
|s/l
|406
|0.10
|1.4822
|1.4822
|0.0000
|89.33
|13008.27
|1128
|2008.08.22 12:02
|buy
|407
|0.10
|1.4829
|1.4747
|0.0000
|1129
|2008.08.25 03:12
|s/l
|407
|0.10
|1.4747
|1.4747
|0.0000
|-81.53
|12926.74
|1130
|2008.08.25 03:12
|sell
|408
|0.10
|1.4747
|1.4814
|0.0000
|1131
|2008.08.26 09:17
|modify
|408
|0.10
|1.4747
|1.4743
|0.0000
|1132
|2008.08.26 11:09
|modify
|408
|0.10
|1.4747
|1.4673
|0.0000
|1133
|2008.08.26 18:22
|s/l
|408
|0.10
|1.4673
|1.4673
|0.0000
|73.22
|12999.96
|1134
|2008.08.26 18:23
|sell
|409
|0.10
|1.4674
|1.4741
|0.0000
|1135
|2008.08.27 06:52
|s/l
|409
|0.10
|1.4741
|1.4741
|0.0000
|-67.78
|12932.18
|1136
|2008.08.27 06:53
|buy
|410
|0.10
|1.4743
|1.4661
|0.0000
|1137
|2008.08.29 18:43
|s/l
|410
|0.10
|1.4661
|1.4661
|0.0000
|-80.13
|12852.05
|1138
|2008.08.29 18:44
|sell
|411
|0.10
|1.4661
|1.4728
|0.0000
|1139
|2008.09.01 17:16
|modify
|411
|0.10
|1.4661
|1.4660
|0.0000
|1140
|2008.09.02 09:45
|modify
|411
|0.10
|1.4661
|1.4591
|0.0000
|1141
|2008.09.03 07:15
|modify
|411
|0.10
|1.4661
|1.4511
|0.0000
|1142
|2008.09.03 23:05
|s/l
|411
|0.10
|1.4511
|1.4511
|0.0000
|147.67
|12999.72
|1143
|2008.09.03 23:06
|buy
|412
|0.10
|1.4510
|1.4428
|0.0000
|1144
|2008.09.04 17:05
|s/l
|412
|0.10
|1.4428
|1.4428
|0.0000
|-80.60
|12919.12
|1145
|2008.09.04 17:06
|sell
|413
|0.10
|1.4433
|1.4500
|0.0000
|1146
|2008.09.04 18:17
|modify
|413
|0.10
|1.4433
|1.4421
|0.0000
|1147
|2008.09.05 00:13
|modify
|413
|0.10
|1.4433
|1.4342
|0.0000
|1148
|2008.09.05 13:57
|modify
|413
|0.10
|1.4433
|1.4269
|0.0000
|1149
|2008.09.05 15:26
|s/l
|413
|0.10
|1.4269
|1.4269
|0.0000
|163.22
|13082.34
|1150
|2008.09.05 15:27
|buy
|414
|0.10
|1.4270
|1.4188
|0.0000
|1151
|2008.09.08 00:06
|modify
|414
|0.10
|1.4270
|1.4283
|0.0000
|1152
|2008.09.08 11:13
|s/l
|414
|0.10
|1.4283
|1.4283
|0.0000
|13.47
|13095.80
|1153
|2008.09.08 11:14
|sell
|415
|0.10
|1.4286
|1.4353
|0.0000
|1154
|2008.09.08 12:09
|modify
|415
|0.10
|1.4286
|1.4283
|0.0000
|1155
|2008.09.08 18:57
|modify
|415
|0.10
|1.4286
|1.4201
|0.0000
|1156
|2008.09.08 20:38
|modify
|415
|0.10
|1.4286
|1.4133
|0.0000
|1157
|2008.09.08 22:32
|s/l
|415
|0.10
|1.4133
|1.4133
|0.0000
|153.00
|13248.80
|1158
|2008.09.08 22:33
|buy
|416
|0.10
|1.4136
|1.4054
|0.0000
|1159
|2008.09.09 05:45
|s/l
|416
|0.10
|1.4054
|1.4054
|0.0000
|-81.53
|13167.27
|1160
|2008.09.09 05:46
|sell
|417
|0.10
|1.4054
|1.4121
|0.0000
|1161
|2008.09.09 09:41
|s/l
|417
|0.10
|1.4121
|1.4121
|0.0000
|-67.00
|13100.27
|1162
|2008.09.09 09:42
|buy
|418
|0.10
|1.4123
|1.4041
|0.0000
|1163
|2008.09.09 19:31
|modify
|418
|0.10
|1.4123
|1.4126
|0.0000
|1164
|2008.09.09 22:12
|s/l
|418
|0.10
|1.4126
|1.4126
|0.0000
|3.00
|13103.27
|1165
|2008.09.09 22:13
|sell
|419
|0.10
|1.4127
|1.4194
|0.0000
|1166
|2008.09.10 17:54
|modify
|419
|0.10
|1.4127
|1.4121
|0.0000
|1167
|2008.09.11 00:05
|modify
|419
|0.10
|1.4127
|1.4044
|0.0000
|1168
|2008.09.11 11:58
|modify
|419
|0.10
|1.4127
|1.3970
|0.0000
|1169
|2008.09.11 15:31
|s/l
|419
|0.10
|1.3970
|1.3970
|0.0000
|153.89
|13257.16
|1170
|2008.09.11 15:32
|buy
|420
|0.10
|1.3978
|1.3896
|0.0000
|1171
|2008.09.11 16:50
|s/l
|420
|0.10
|1.3896
|1.3896
|0.0000
|-82.00
|13175.16
|1172
|2008.09.11 16:51
|sell
|421
|0.10
|1.3901
|1.3968
|0.0000
|1173
|2008.09.11 23:27
|s/l
|421
|0.10
|1.3968
|1.3968
|0.0000
|-67.00
|13108.16
|1174
|2008.09.11 23:28
|buy
|422
|0.10
|1.3970
|1.3888
|0.0000
|1175
|2008.09.12 09:40
|modify
|422
|0.10
|1.3970
|1.3974
|0.0000
|1176
|2008.09.12 16:25
|modify
|422
|0.10
|1.3970
|1.4060
|0.0000
|1177
|2008.09.15 00:00
|modify
|422
|0.10
|1.3970
|1.4261
|0.0000
|1178
|2008.09.15 06:09
|modify
|422
|0.10
|1.3970
|1.4347
|0.0000
|1179
|2008.09.15 07:44
|s/l
|422
|0.10
|1.4347
|1.4347
|0.0000
|377.93
|13486.09
|1180
|2008.09.15 07:45
|sell
|423
|0.10
|1.4353
|1.4420
|0.0000
|1181
|2008.09.15 08:43
|s/l
|423
|0.10
|1.4420
|1.4420
|0.0000
|-67.00
|13419.09
|1182
|2008.09.15 08:44
|buy
|424
|0.10
|1.4429
|1.4347
|0.0000
|1183
|2008.09.15 09:30
|s/l
|424
|0.10
|1.4347
|1.4347
|0.0000
|-82.00
|13337.09
|1184
|2008.09.15 09:31
|sell
|425
|0.10
|1.4351
|1.4418
|0.0000
|1185
|2008.09.15 10:04
|buy
|426
|0.10
|1.4284
|1.4202
|0.0000
|1186
|2008.09.15 10:04
|close
|425
|0.10
|1.4284
|1.4418
|0.0000
|67.00
|13404.09
|1187
|2008.09.15 13:31
|s/l
|426
|0.10
|1.4202
|1.4202
|0.0000
|-82.00
|13322.09
|1188
|2008.09.15 13:32
|sell
|427
|0.10
|1.4196
|1.4263
|0.0000
|1189
|2008.09.15 14:28
|modify
|427
|0.10
|1.4196
|1.4187
|0.0000
|1190
|2008.09.15 16:19
|s/l
|427
|0.10
|1.4187
|1.4187
|0.0000
|9.00
|13331.09
|1191
|2008.09.15 16:20
|buy
|428
|0.10
|1.4188
|1.4106
|0.0000
|1192
|2008.09.15 22:35
|modify
|428
|0.10
|1.4188
|1.4195
|0.0000
|1193
|2008.09.16 06:27
|s/l
|428
|0.10
|1.4195
|1.4195
|0.0000
|7.47
|13338.56
|1194
|2008.09.16 06:28
|sell
|429
|0.10
|1.4197
|1.4264
|0.0000
|1195
|2008.09.16 09:00
|s/l
|429
|0.10
|1.4264
|1.4264
|0.0000
|-67.00
|13271.56
|1196
|2008.09.16 09:01
|sell
|430
|0.10
|1.4266
|1.4333
|0.0000
|1197
|2008.09.16 12:44
|modify
|430
|0.10
|1.4266
|1.4263
|0.0000
|1198
|2008.09.16 15:14
|s/l
|430
|0.10
|1.4263
|1.4263
|0.0000
|3.00
|13274.56
|1199
|2008.09.16 15:15
|buy
|431
|0.10
|1.4267
|1.4185
|0.0000
|1200
|2008.09.16 16:28
|s/l
|431
|0.10
|1.4185
|1.4185
|0.0000
|-82.00
|13192.56
|1201
|2008.09.16 16:29
|sell
|432
|0.10
|1.4188
|1.4255
|0.0000
|1202
|2008.09.16 18:00
|modify
|432
|0.10
|1.4188
|1.4187
|0.0000
|1203
|2008.09.17 03:01
|s/l
|432
|0.10
|1.4187
|1.4187
|0.0000
|0.22
|13192.78
|1204
|2008.09.17 03:02
|buy
|433
|0.10
|1.4190
|1.4108
|0.0000
|1205
|2008.09.17 19:02
|s/l
|433
|0.10
|1.4108
|1.4108
|0.0000
|-82.00
|13110.78
|1206
|2008.09.17 19:03
|buy
|434
|0.10
|1.4115
|1.4033
|0.0000
|1207
|2008.09.17 20:18
|sell
|435
|0.10
|1.4198
|1.4265
|0.0000
|1208
|2008.09.17 20:18
|close
|434
|0.10
|1.4198
|1.4033
|0.0000
|83.00
|13193.78
|1209
|2008.09.17 20:29
|s/l
|435
|0.10
|1.4265
|1.4265
|0.0000
|-67.00
|13126.78
|1210
|2008.09.17 20:30
|buy
|436
|0.10
|1.4266
|1.4184
|0.0000
|1211
|2008.09.17 21:22
|modify
|436
|0.10
|1.4266
|1.4268
|0.0000
|1212
|2008.09.18 12:26
|modify
|436
|0.10
|1.4266
|1.4356
|0.0000
|1213
|2008.09.18 13:10
|modify
|436
|0.10
|1.4266
|1.4460
|0.0000
|1214
|2008.09.18 15:36
|s/l
|436
|0.10
|1.4460
|1.4460
|0.0000
|195.40
|13322.18
|1215
|2008.09.18 15:37
|sell
|437
|0.10
|1.4455
|1.4522
|0.0000
|1216
|2008.09.18 16:50
|buy
|438
|0.10
|1.4389
|1.4307
|0.0000
|1217
|2008.09.18 16:50
|close
|437
|0.10
|1.4389
|1.4522
|0.0000
|66.00
|13388.18
|1218
|2008.09.18 22:16
|s/l
|438
|0.10
|1.4307
|1.4307
|0.0000
|-82.00
|13306.18
|1219
|2008.09.18 22:17
|sell
|439
|0.10
|1.4290
|1.4357
|0.0000
|1220
|2008.09.18 23:22
|s/l
|439
|0.10
|1.4357
|1.4357
|0.0000
|-67.00
|13239.18
|1221
|2008.09.18 23:23
|buy
|440
|0.10
|1.4357
|1.4275
|0.0000
|1222
|2008.09.19 03:22
|s/l
|440
|0.10
|1.4275
|1.4275
|0.0000
|-81.53
|13157.65
|1223
|2008.09.19 03:23
|buy
|441
|0.10
|1.4273
|1.4191
|0.0000
|1224
|2008.09.19 06:24
|s/l
|441
|0.10
|1.4191
|1.4191
|0.0000
|-82.00
|13075.65
|1225
|2008.09.19 06:25
|sell
|442
|0.10
|1.4192
|1.4259
|0.0000
|1226
|2008.09.19 09:18
|s/l
|442
|0.10
|1.4259
|1.4259
|0.0000
|-67.00
|13008.65
|1227
|2008.09.19 09:19
|buy
|443
|0.10
|1.4258
|1.4176
|0.0000
|1228
|2008.09.19 11:20
|s/l
|443
|0.10
|1.4176
|1.4176
|0.0000
|-82.00
|12926.65
|1229
|2008.09.19 11:21
|sell
|444
|0.10
|1.4176
|1.4243
|0.0000
|1230
|2008.09.19 14:01
|s/l
|444
|0.10
|1.4243
|1.4243
|0.0000
|-67.00
|12859.65
|1231
|2008.09.19 14:02
|buy
|445
|0.10
|1.4243
|1.4161
|0.0000
|1232
|2008.09.19 15:56
|modify
|445
|0.10
|1.4243
|1.4256
|0.0000
|1233
|2008.09.19 17:58
|modify
|445
|0.10
|1.4243
|1.4346
|0.0000
|1234
|2008.09.22 05:06
|modify
|445
|0.10
|1.4243
|1.4433
|0.0000
|1235
|2008.09.22 11:19
|modify
|445
|0.10
|1.4243
|1.4517
|0.0000
|1236
|2008.09.22 18:10
|modify
|445
|0.10
|1.4243
|1.4602
|0.0000
|1237
|2008.09.22 20:16
|sell
|446
|0.10
|1.4765
|1.4832
|0.0000
|1238
|2008.09.22 20:16
|close
|445
|0.10
|1.4765
|1.4602
|0.0000
|522.47
|13382.12
|1239
|2008.09.22 22:26
|s/l
|446
|0.10
|1.4832
|1.4832
|0.0000
|-67.00
|13315.12
|1240
|2008.09.22 22:27
|buy
|447
|0.10
|1.4833
|1.4751
|0.0000
|1241
|2008.09.23 09:54
|s/l
|447
|0.10
|1.4751
|1.4751
|0.0000
|-81.53
|13233.58
|1242
|2008.09.23 09:55
|sell
|448
|0.10
|1.4750
|1.4817
|0.0000
|1243
|2008.09.23 19:55
|modify
|448
|0.10
|1.4750
|1.4743
|0.0000
|1244
|2008.09.24 15:41
|s/l
|448
|0.10
|1.4743
|1.4743
|0.0000
|6.22
|13239.80
|1245
|2008.09.24 15:42
|buy
|449
|0.10
|1.4742
|1.4660
|0.0000
|1246
|2008.09.24 17:48
|s/l
|449
|0.10
|1.4660
|1.4660
|0.0000
|-82.00
|13157.80
|1247
|2008.09.24 17:49
|buy
|450
|0.10
|1.4664
|1.4582
|0.0000
|1248
|2008.09.25 09:36
|modify
|450
|0.10
|1.4664
|1.4670
|0.0000
|1249
|2008.09.25 13:47
|s/l
|450
|0.10
|1.4670
|1.4670
|0.0000
|7.40
|13165.20
|1250
|2008.09.25 13:48
|sell
|451
|0.10
|1.4671
|1.4738
|0.0000
|1251
|2008.09.25 17:00
|s/l
|451
|0.10
|1.4738
|1.4738
|0.0000
|-67.00
|13098.20
|1252
|2008.09.25 17:01
|sell
|452
|0.10
|1.4738
|1.4805
|0.0000
|1253
|2008.09.25 17:21
|modify
|452
|0.10
|1.4738
|1.4733
|0.0000
|1254
|2008.09.25 20:00
|modify
|452
|0.10
|1.4738
|1.4643
|0.0000
|1255
|2008.09.25 21:55
|s/l
|452
|0.10
|1.4643
|1.4643
|0.0000
|95.00
|13193.20
|1256
|2008.09.25 21:56
|buy
|453
|0.10
|1.4647
|1.4565
|0.0000
|1257
|2008.09.26 10:58
|s/l
|453
|0.10
|1.4565
|1.4565
|0.0000
|-81.53
|13111.67
|1258
|2008.09.26 10:59
|buy
|454
|0.10
|1.4571
|1.4489
|0.0000
|1259
|2008.09.26 15:03
|modify
|454
|0.10
|1.4571
|1.4573
|0.0000
|1260
|2008.09.26 16:24
|s/l
|454
|0.10
|1.4573
|1.4573
|0.0000
|2.00
|13113.67
|1261
|2008.09.26 16:25
|sell
|455
|0.10
|1.4578
|1.4645
|0.0000
|1262
|2008.09.26 16:50
|s/l
|455
|0.10
|1.4645
|1.4645
|0.0000
|-67.00
|13046.67
|1263
|2008.09.26 16:51
|buy
|456
|0.10
|1.4646
|1.4564
|0.0000
|1264
|2008.09.29 00:00
|s/l
|456
|0.10
|1.4564
|1.4564
|0.0000
|-81.53
|12965.14
|1265
|2008.09.29 00:00
|sell
|457
|0.10
|1.4549
|1.4616
|0.0000
|1266
|2008.09.29 08:08
|modify
|457
|0.10
|1.4549
|1.4548
|0.0000
|1267
|2008.09.29 09:38
|modify
|457
|0.10
|1.4549
|1.4476
|0.0000
|1268
|2008.09.29 10:24
|modify
|457
|0.10
|1.4549
|1.4396
|0.0000
|1269
|2008.09.29 16:44
|s/l
|457
|0.10
|1.4396
|1.4396
|0.0000
|153.00
|13118.14
|1270
|2008.09.29 16:45
|buy
|458
|0.10
|1.4396
|1.4314
|0.0000
|1271
|2008.09.29 20:46
|modify
|458
|0.10
|1.4396
|1.4407
|0.0000
|1272
|2008.09.30 01:04
|s/l
|458
|0.10
|1.4407
|1.4407
|0.0000
|11.47
|13129.60
|1273
|2008.09.30 01:05
|sell
|459
|0.10
|1.4405
|1.4472
|0.0000
|1274
|2008.09.30 13:29
|modify
|459
|0.10
|1.4405
|1.4404
|0.0000
|1275
|2008.09.30 15:37
|modify
|459
|0.10
|1.4405
|1.4327
|0.0000
|1276
|2008.09.30 16:39
|modify
|459
|0.10
|1.4405
|1.4258
|0.0000
|1277
|2008.09.30 17:38
|modify
|459
|0.10
|1.4405
|1.4189
|0.0000
|1278
|2008.09.30 18:00
|modify
|459
|0.10
|1.4405
|1.4115
|0.0000
|1279
|2008.10.01 00:19
|s/l
|459
|0.10
|1.4115
|1.4115
|0.0000
|289.22
|13418.83
|1280
|2008.10.01 00:20
|buy
|460
|0.10
|1.4115
|1.4033
|0.0000
|1281
|2008.10.01 15:25
|s/l
|460
|0.10
|1.4033
|1.4033
|0.0000
|-82.00
|13336.83
|1282
|2008.10.01 15:26
|buy
|461
|0.10
|1.4026
|1.3944
|0.0000
|1283
|2008.10.02 03:08
|s/l
|461
|0.10
|1.3944
|1.3944
|0.0000
|-80.60
|13256.23
|1284
|2008.10.02 03:09
|sell
|462
|0.10
|1.3944
|1.4011
|0.0000
|1285
|2008.10.02 04:44
|s/l
|462
|0.10
|1.4011
|1.4011
|0.0000
|-67.00
|13189.23
|1286
|2008.10.02 04:45
|buy
|463
|0.10
|1.4013
|1.3931
|0.0000
|1287
|2008.10.02 05:09
|s/l
|463
|0.10
|1.3931
|1.3931
|0.0000
|-82.00
|13107.23
|1288
|2008.10.02 05:10
|sell
|464
|0.10
|1.3933
|1.4000
|0.0000
|1289
|2008.10.02 10:34
|modify
|464
|0.10
|1.3933
|1.3932
|0.0000
|1290
|2008.10.02 11:38
|s/l
|464
|0.10
|1.3932
|1.3932
|0.0000
|1.00
|13108.23
|1291
|2008.10.02 11:39
|buy
|465
|0.10
|1.3931
|1.3849
|0.0000
|1292
|2008.10.02 15:35
|s/l
|465
|0.10
|1.3849
|1.3849
|0.0000
|-82.00
|13026.23
|1293
|2008.10.02 15:36
|sell
|466
|0.10
|1.3818
|1.3885
|0.0000
|1294
|2008.10.03 08:26
|s/l
|466
|0.10
|1.3885
|1.3885
|0.0000
|-67.78
|12958.45
|1295
|2008.10.03 08:27
|buy
|467
|0.10
|1.3885
|1.3803
|0.0000
|1296
|2008.10.03 15:32
|s/l
|467
|0.10
|1.3803
|1.3803
|0.0000
|-82.00
|12876.45
|1297
|2008.10.03 15:33
|sell
|468
|0.10
|1.3807
|1.3874
|0.0000
|1298
|2008.10.03 16:14
|modify
|468
|0.10
|1.3807
|1.3801
|0.0000
|1299
|2008.10.03 17:47
|s/l
|468
|0.10
|1.3801
|1.3801
|0.0000
|6.00
|12882.45
|1300
|2008.10.03 17:48
|buy
|469
|0.10
|1.3807
|1.3725
|0.0000
|1301
|2008.10.03 21:12
|modify
|469
|0.10
|1.3807
|1.3809
|0.0000
|1302
|2008.10.03 22:35
|s/l
|469
|0.10
|1.3809
|1.3809
|0.0000
|2.00
|12884.45
|1303
|2008.10.03 22:36
|sell
|470
|0.10
|1.3807
|1.3874
|0.0000
|1304
|2008.10.05 23:59
|modify
|470
|0.10
|1.3807
|1.3738
|0.0000
|1305
|2008.10.06 08:44
|modify
|470
|0.10
|1.3807
|1.3669
|0.0000
|1306
|2008.10.06 17:16
|buy
|471
|0.10
|1.3533
|1.3451
|0.0000
|1307
|2008.10.06 17:16
|close
|470
|0.10
|1.3533
|1.3669
|0.0000
|273.22
|13157.67
|1308
|2008.10.06 22:16
|s/l
|471
|0.10
|1.3451
|1.3451
|0.0000
|-82.00
|13075.67
|1309
|2008.10.06 22:17
|sell
|472
|0.10
|1.3447
|1.3514
|0.0000
|1310
|2008.10.06 22:46
|s/l
|472
|0.10
|1.3514
|1.3514
|0.0000
|-67.00
|13008.67
|1311
|2008.10.06 22:47
|buy
|473
|0.10
|1.3522
|1.3440
|0.0000
|1312
|2008.10.07 07:14
|modify
|473
|0.10
|1.3522
|1.3523
|0.0000
|1313
|2008.10.07 11:16
|s/l
|473
|0.10
|1.3523
|1.3523
|0.0000
|1.47
|13010.14
|1314
|2008.10.07 11:17
|sell
|474
|0.10
|1.3521
|1.3588
|0.0000
|1315
|2008.10.07 13:18
|s/l
|474
|0.10
|1.3588
|1.3588
|0.0000
|-67.00
|12943.14
|1316
|2008.10.07 13:19
|sell
|475
|0.10
|1.3583
|1.3650
|0.0000
|1317
|2008.10.07 16:00
|s/l
|475
|0.10
|1.3650
|1.3650
|0.0000
|-67.00
|12876.14
|1318
|2008.10.07 16:01
|buy
|476
|0.10
|1.3669
|1.3587
|0.0000
|1319
|2008.10.07 18:13
|s/l
|476
|0.10
|1.3587
|1.3587
|0.0000
|-82.00
|12794.14
|1320
|2008.10.07 18:14
|sell
|477
|0.10
|1.3596
|1.3663
|0.0000
|1321
|2008.10.07 21:49
|s/l
|477
|0.10
|1.3663
|1.3663
|0.0000
|-67.00
|12727.14
|1322
|2008.10.07 21:50
|buy
|478
|0.10
|1.3657
|1.3575
|0.0000
|1323
|2008.10.08 02:10
|s/l
|478
|0.10
|1.3575
|1.3575
|0.0000
|-81.53
|12645.60
|1324
|2008.10.08 02:11
|buy
|479
|0.10
|1.3582
|1.3500
|0.0000
|1325
|2008.10.08 10:12
|modify
|479
|0.10
|1.3582
|1.3592
|0.0000
|1326
|2008.10.08 13:07
|s/l
|479
|0.10
|1.3592
|1.3592
|0.0000
|10.00
|12655.60
|1327
|2008.10.08 13:08
|sell
|480
|0.10
|1.3594
|1.3661
|0.0000
|1328
|2008.10.08 14:00
|s/l
|480
|0.10
|1.3661
|1.3661
|0.0000
|-67.00
|12588.60
|1329
|2008.10.08 14:01
|buy
|481
|0.10
|1.3622
|1.3540
|0.0000
|1330
|2008.10.08 14:08
|modify
|481
|0.10
|1.3622
|1.3631
|0.0000
|1331
|2008.10.08 16:00
|s/l
|481
|0.10
|1.3631
|1.3631
|0.0000
|9.00
|12597.60
|1332
|2008.10.08 16:01
|buy
|482
|0.10
|1.3636
|1.3554
|0.0000
|1333
|2008.10.08 20:19
|modify
|482
|0.10
|1.3636
|1.3641
|0.0000
|1334
|2008.10.09 00:09
|s/l
|482
|0.10
|1.3641
|1.3641
|0.0000
|6.40
|12604.00
|1335
|2008.10.09 00:10
|sell
|483
|0.10
|1.3642
|1.3709
|0.0000
|1336
|2008.10.09 10:30
|s/l
|483
|0.10
|1.3709
|1.3709
|0.0000
|-67.00
|12537.00
|1337
|2008.10.09 10:31
|buy
|484
|0.10
|1.3714
|1.3632
|0.0000
|1338
|2008.10.09 17:27
|s/l
|484
|0.10
|1.3632
|1.3632
|0.0000
|-82.00
|12455.00
|1339
|2008.10.09 17:28
|buy
|485
|0.10
|1.3640
|1.3558
|0.0000
|1340
|2008.10.10 02:48
|s/l
|485
|0.10
|1.3558
|1.3558
|0.0000
|-81.53
|12373.47
|1341
|2008.10.10 02:49
|sell
|486
|0.10
|1.3561
|1.3628
|0.0000
|1342
|2008.10.10 10:32
|s/l
|486
|0.10
|1.3628
|1.3628
|0.0000
|-67.00
|12306.47
|1343
|2008.10.10 10:32
|buy
|487
|0.10
|1.3628
|1.3546
|0.0000
|1344
|2008.10.10 13:27
|s/l
|487
|0.10
|1.3546
|1.3546
|0.0000
|-82.00
|12224.47
|1345
|2008.10.10 13:28
|sell
|488
|0.10
|1.3546
|1.3613
|0.0000
|1346
|2008.10.10 17:13
|s/l
|488
|0.10
|1.3613
|1.3613
|0.0000
|-67.00
|12157.47
|1347
|2008.10.10 17:14
|buy
|489
|0.10
|1.3614
|1.3532
|0.0000
|1348
|2008.10.10 17:41
|s/l
|489
|0.10
|1.3532
|1.3532
|0.0000
|-82.00
|12075.47
|1349
|2008.10.10 17:42
|sell
|490
|0.10
|1.3528
|1.3595
|0.0000
|1350
|2008.10.10 18:52
|modify
|490
|0.10
|1.3528
|1.3523
|0.0000
|1351
|2008.10.10 20:41
|modify
|490
|0.10
|1.3528
|1.3448
|0.0000
|1352
|2008.10.10 21:28
|modify
|490
|0.10
|1.3528
|1.3373
|0.0000
|1353
|2008.10.10 22:13
|s/l
|490
|0.10
|1.3373
|1.3373
|0.0000
|155.00
|12230.47
|1354
|2008.10.10 22:14
|buy
|491
|0.10
|1.3373
|1.3291
|0.0000
|1355
|2008.10.13 00:00
|modify
|491
|0.10
|1.3373
|1.3496
|0.0000
|1356
|2008.10.13 05:49
|s/l
|491
|0.10
|1.3496
|1.3496
|0.0000
|123.47
|12353.94
|1357
|2008.10.13 05:50
|sell
|492
|0.10
|1.3487
|1.3554
|0.0000
|1358
|2008.10.13 08:41
|s/l
|492
|0.10
|1.3554
|1.3554
|0.0000
|-67.00
|12286.94
|1359
|2008.10.13 08:42
|buy
|493
|0.10
|1.3556
|1.3474
|0.0000
|1360
|2008.10.13 09:21
|modify
|493
|0.10
|1.3556
|1.3557
|0.0000
|1361
|2008.10.13 18:43
|s/l
|493
|0.10
|1.3557
|1.3557
|0.0000
|1.00
|12287.94
|1362
|2008.10.13 18:44
|sell
|494
|0.10
|1.3544
|1.3611
|0.0000
|1363
|2008.10.14 01:43
|s/l
|494
|0.10
|1.3611
|1.3611
|0.0000
|-67.78
|12220.16
|1364
|2008.10.14 01:44
|buy
|495
|0.10
|1.3611
|1.3529
|0.0000
|1365
|2008.10.14 08:51
|modify
|495
|0.10
|1.3611
|1.3613
|0.0000
|1366
|2008.10.14 17:46
|s/l
|495
|0.10
|1.3613
|1.3613
|0.0000
|2.00
|12222.16
|1367
|2008.10.14 17:47
|sell
|496
|0.10
|1.3615
|1.3682
|0.0000
|1368
|2008.10.14 18:28
|s/l
|496
|0.10
|1.3682
|1.3682
|0.0000
|-67.00
|12155.16
|1369
|2008.10.14 18:29
|buy
|497
|0.10
|1.3678
|1.3596
|0.0000
|1370
|2008.10.15 02:04
|s/l
|497
|0.10
|1.3596
|1.3596
|0.0000
|-81.53
|12073.63
|1371
|2008.10.15 02:05
|sell
|498
|0.10
|1.3592
|1.3659
|0.0000
|1372
|2008.10.15 13:32
|s/l
|498
|0.10
|1.3659
|1.3659
|0.0000
|-67.00
|12006.63
|1373
|2008.10.15 13:33
|buy
|499
|0.10
|1.3664
|1.3582
|0.0000
|1374
|2008.10.15 15:56
|s/l
|499
|0.10
|1.3582
|1.3582
|0.0000
|-82.00
|11924.63
|1375
|2008.10.15 15:57
|buy
|500
|0.10
|1.3584
|1.3502
|0.0000
|1376
|2008.10.15 21:01
|s/l
|500
|0.10
|1.3502
|1.3502
|0.0000
|-82.00
|11842.63
|1377
|2008.10.15 21:02
|buy
|501
|0.10
|1.3509
|1.3427
|0.0000
|1378
|2008.10.16 01:23
|s/l
|501
|0.10
|1.3427
|1.3427
|0.0000
|-80.60
|11762.03
|1379
|2008.10.16 01:24
|sell
|502
|0.10
|1.3426
|1.3493
|0.0000
|1380
|2008.10.16 03:43
|s/l
|502
|0.10
|1.3493
|1.3493
|0.0000
|-67.00
|11695.03
|1381
|2008.10.16 03:44
|buy
|503
|0.10
|1.3492
|1.3410
|0.0000
|1382
|2008.10.16 07:25
|s/l
|503
|0.10
|1.3410
|1.3410
|0.0000
|-82.00
|11613.03
|1383
|2008.10.16 07:26
|sell
|504
|0.10
|1.3412
|1.3479
|0.0000
|1384
|2008.10.16 12:14
|s/l
|504
|0.10
|1.3479
|1.3479
|0.0000
|-67.00
|11546.03
|1385
|2008.10.16 12:15
|buy
|505
|0.10
|1.3477
|1.3395
|0.0000
|1386
|2008.10.16 17:19
|s/l
|505
|0.10
|1.3395
|1.3395
|0.0000
|-82.00
|11464.03
|1387
|2008.10.16 17:20
|sell
|506
|0.10
|1.3391
|1.3458
|0.0000
|1388
|2008.10.16 22:08
|s/l
|506
|0.10
|1.3458
|1.3458
|0.0000
|-67.00
|11397.03
|1389
|2008.10.16 22:09
|sell
|507
|0.10
|1.3458
|1.3525
|0.0000
|1390
|2008.10.17 13:58
|buy
|508
|0.10
|1.3389
|1.3307
|0.0000
|1391
|2008.10.17 13:58
|close
|507
|0.10
|1.3389
|1.3525
|0.0000
|68.22
|11465.25
|1392
|2008.10.17 17:00
|modify
|508
|0.10
|1.3389
|1.3393
|0.0000
|1393
|2008.10.20 16:23
|s/l
|508
|0.10
|1.3393
|1.3393
|0.0000
|4.47
|11469.72
|1394
|2008.10.20 16:24
|sell
|509
|0.10
|1.3392
|1.3459
|0.0000
|1395
|2008.10.20 17:30
|modify
|509
|0.10
|1.3392
|1.3389
|0.0000
|1396
|2008.10.21 09:50
|modify
|509
|0.10
|1.3392
|1.3312
|0.0000
|1397
|2008.10.21 15:34
|buy
|510
|0.10
|1.3175
|1.3093
|0.0000
|1398
|2008.10.21 15:34
|close
|509
|0.10
|1.3175
|1.3312
|0.0000
|216.22
|11685.94
|1399
|2008.10.21 19:23
|s/l
|510
|0.10
|1.3093
|1.3093
|0.0000
|-82.00
|11603.94
|1400
|2008.10.21 19:24
|buy
|511
|0.10
|1.3096
|1.3014
|0.0000
|1401
|2008.10.22 02:31
|s/l
|511
|0.10
|1.3014
|1.3014
|0.0000
|-81.53
|11522.40
|1402
|2008.10.22 02:32
|sell
|512
|0.10
|1.3015
|1.3082
|0.0000
|1403
|2008.10.22 06:30
|modify
|512
|0.10
|1.3015
|1.3004
|0.0000
|1404
|2008.10.22 07:18
|modify
|512
|0.10
|1.3015
|1.2910
|0.0000
|1405
|2008.10.22 07:30
|modify
|512
|0.10
|1.3015
|1.2818
|0.0000
|1406
|2008.10.22 07:38
|s/l
|512
|0.10
|1.2818
|1.2818
|0.0000
|197.00
|11719.40
|1407
|2008.10.22 07:39
|sell
|513
|0.10
|1.2825
|1.2892
|0.0000
|1408
|2008.10.22 10:03
|s/l
|513
|0.10
|1.2892
|1.2892
|0.0000
|-67.00
|11652.40
|1409
|2008.10.22 10:04
|buy
|514
|0.10
|1.2889
|1.2807
|0.0000
|1410
|2008.10.22 17:03
|s/l
|514
|0.10
|1.2807
|1.2807
|0.0000
|-82.00
|11570.40
|1411
|2008.10.22 17:04
|sell
|515
|0.10
|1.2813
|1.2880
|0.0000
|1412
|2008.10.22 17:41
|s/l
|515
|0.10
|1.2880
|1.2880
|0.0000
|-67.00
|11503.40
|1413
|2008.10.22 17:42
|buy
|516
|0.10
|1.2885
|1.2803
|0.0000
|1414
|2008.10.23 02:03
|s/l
|516
|0.10
|1.2803
|1.2803
|0.0000
|-80.60
|11422.80
|1415
|2008.10.23 02:04
|sell
|517
|0.10
|1.2789
|1.2856
|0.0000
|1416
|2008.10.23 03:09
|s/l
|517
|0.10
|1.2856
|1.2856
|0.0000
|-67.00
|11355.80
|1417
|2008.10.23 03:10
|buy
|518
|0.10
|1.2861
|1.2779
|0.0000
|1418
|2008.10.23 06:34
|s/l
|518
|0.10
|1.2779
|1.2779
|0.0000
|-82.00
|11273.80
|1419
|2008.10.23 06:35
|sell
|519
|0.10
|1.2772
|1.2839
|0.0000
|1420
|2008.10.23 09:31
|s/l
|519
|0.10
|1.2839
|1.2839
|0.0000
|-67.00
|11206.80
|1421
|2008.10.23 09:32
|buy
|520
|0.10
|1.2841
|1.2759
|0.0000
|1422
|2008.10.23 15:27
|s/l
|520
|0.10
|1.2759
|1.2759
|0.0000
|-82.00
|11124.80
|1423
|2008.10.23 15:28
|sell
|521
|0.10
|1.2761
|1.2828
|0.0000
|1424
|2008.10.23 15:57
|s/l
|521
|0.10
|1.2828
|1.2828
|0.0000
|-67.00
|11057.80
|1425
|2008.10.23 15:58
|buy
|522
|0.10
|1.2824
|1.2742
|0.0000
|1426
|2008.10.23 23:07
|modify
|522
|0.10
|1.2824
|1.2827
|0.0000
|1427
|2008.10.24 00:15
|modify
|522
|0.10
|1.2824
|1.2914
|0.0000
|1428
|2008.10.24 01:43
|s/l
|522
|0.10
|1.2914
|1.2914
|0.0000
|90.47
|11148.27
|1429
|2008.10.24 01:44
|sell
|523
|0.10
|1.2913
|1.2980
|0.0000
|1430
|2008.10.24 04:54
|modify
|523
|0.10
|1.2913
|1.2898
|0.0000
|1431
|2008.10.24 06:23
|buy
|524
|0.10
|1.2764
|1.2682
|0.0000
|1432
|2008.10.24 06:23
|close
|523
|0.10
|1.2764
|1.2898
|0.0000
|149.00
|11297.27
|1433
|2008.10.24 09:55
|s/l
|524
|0.10
|1.2682
|1.2682
|0.0000
|-82.00
|11215.27
|1434
|2008.10.24 09:56
|sell
|525
|0.10
|1.2670
|1.2737
|0.0000
|1435
|2008.10.24 11:18
|modify
|525
|0.10
|1.2670
|1.2663
|0.0000
|1436
|2008.10.24 12:33
|modify
|525
|0.10
|1.2670
|1.2589
|0.0000
|1437
|2008.10.24 13:18
|s/l
|525
|0.10
|1.2589
|1.2589
|0.0000
|81.00
|11296.27
|1438
|2008.10.24 13:19
|buy
|526
|0.10
|1.2588
|1.2506
|0.0000
|1439
|2008.10.24 15:41
|modify
|526
|0.10
|1.2588
|1.2597
|0.0000
|1440
|2008.10.24 21:04
|s/l
|526
|0.10
|1.2597
|1.2597
|0.0000
|9.00
|11305.27
|1441
|2008.10.24 21:05
|sell
|527
|0.10
|1.2592
|1.2659
|0.0000
|1442
|2008.10.27 03:02
|s/l
|527
|0.10
|1.2659
|1.2659
|0.0000
|-67.78
|11237.49
|1443
|2008.10.27 03:03
|buy
|528
|0.10
|1.2661
|1.2579
|0.0000
|1444
|2008.10.27 03:36
|s/l
|528
|0.10
|1.2579
|1.2579
|0.0000
|-82.00
|11155.49
|1445
|2008.10.27 03:37
|sell
|529
|0.10
|1.2583
|1.2650
|0.0000
|1446
|2008.10.27 09:57
|modify
|529
|0.10
|1.2583
|1.2579
|0.0000
|1447
|2008.10.27 10:51
|buy
|530
|0.10
|1.2440
|1.2358
|0.0000
|1448
|2008.10.27 10:51
|close
|529
|0.10
|1.2440
|1.2579
|0.0000
|143.00
|11298.49
|1449
|2008.10.27 12:06
|s/l
|530
|0.10
|1.2358
|1.2358
|0.0000
|-82.00
|11216.49
|1450
|2008.10.27 12:07
|buy
|531
|0.10
|1.2358
|1.2276
|0.0000
|1451
|2008.10.27 13:15
|modify
|531
|0.10
|1.2358
|1.2363
|0.0000
|1452
|2008.10.27 19:56
|modify
|531
|0.10
|1.2358
|1.2457
|0.0000
|1453
|2008.10.28 00:12
|s/l
|531
|0.10
|1.2457
|1.2457
|0.0000
|99.47
|11315.96
|1454
|2008.10.28 00:13
|sell
|532
|0.10
|1.2456
|1.2523
|0.0000
|1455
|2008.10.28 04:05
|modify
|532
|0.10
|1.2456
|1.2435
|0.0000
|1456
|2008.10.28 05:39
|s/l
|532
|0.10
|1.2435
|1.2435
|0.0000
|21.00
|11336.96
|1457
|2008.10.28 05:40
|buy
|533
|0.10
|1.2420
|1.2338
|0.0000
|1458
|2008.10.28 08:39
|modify
|533
|0.10
|1.2420
|1.2427
|0.0000
|1459
|2008.10.28 21:53
|modify
|533
|0.10
|1.2420
|1.2517
|0.0000
|1460
|2008.10.28 22:58
|modify
|533
|0.10
|1.2420
|1.2609
|0.0000
|1461
|2008.10.29 00:58
|modify
|533
|0.10
|1.2420
|1.2696
|0.0000
|1462
|2008.10.29 06:07
|s/l
|533
|0.10
|1.2696
|1.2696
|0.0000
|276.47
|11613.43
|1463
|2008.10.29 06:08
|sell
|534
|0.10
|1.2694
|1.2761
|0.0000
|1464
|2008.10.29 09:43
|s/l
|534
|0.10
|1.2761
|1.2761
|0.0000
|-67.00
|11546.43
|1465
|2008.10.29 09:44
|sell
|535
|0.10
|1.2764
|1.2831
|0.0000
|1466
|2008.10.29 10:30
|modify
|535
|0.10
|1.2764
|1.2752
|0.0000
|1467
|2008.10.29 11:49
|s/l
|535
|0.10
|1.2752
|1.2752
|0.0000
|12.00
|11558.43
|1468
|2008.10.29 11:50
|buy
|536
|0.10
|1.2759
|1.2677
|0.0000
|1469
|2008.10.29 13:59
|modify
|536
|0.10
|1.2759
|1.2764
|0.0000
|1470
|2008.10.29 15:26
|s/l
|536
|0.10
|1.2764
|1.2764
|0.0000
|5.00
|11563.43
|1471
|2008.10.29 15:27
|buy
|537
|0.10
|1.2773
|1.2691
|0.0000
|1472
|2008.10.29 17:04
|modify
|537
|0.10
|1.2773
|1.2781
|0.0000
|1473
|2008.10.29 17:24
|modify
|537
|0.10
|1.2773
|1.2865
|0.0000
|1474
|2008.10.29 18:57
|s/l
|537
|0.10
|1.2865
|1.2865
|0.0000
|92.00
|11655.43
|1475
|2008.10.29 18:58
|sell
|538
|0.10
|1.2866
|1.2933
|0.0000
|1476
|2008.10.29 19:36
|s/l
|538
|0.10
|1.2933
|1.2933
|0.0000
|-67.00
|11588.43
|1477
|2008.10.29 19:37
|buy
|539
|0.10
|1.2933
|1.2851
|0.0000
|1478
|2008.10.29 21:25
|s/l
|539
|0.10
|1.2851
|1.2851
|0.0000
|-82.00
|11506.43
|1479
|2008.10.29 21:26
|sell
|540
|0.10
|1.2854
|1.2921
|0.0000
|1480
|2008.10.29 22:16
|s/l
|540
|0.10
|1.2921
|1.2921
|0.0000
|-67.00
|11439.43
|1481
|2008.10.29 22:17
|buy
|541
|0.10
|1.2910
|1.2828
|0.0000
|1482
|2008.10.30 03:18
|modify
|541
|0.10
|1.2910
|1.2912
|0.0000
|1483
|2008.10.30 03:52
|sell
|542
|0.10
|1.3092
|1.3159
|0.0000
|1484
|2008.10.30 03:52
|close
|541
|0.10
|1.3092
|1.2912
|0.0000
|183.40
|11622.83
|1485
|2008.10.30 04:17
|s/l
|542
|0.10
|1.3159
|1.3159
|0.0000
|-67.00
|11555.83
|1486
|2008.10.30 04:18
|buy
|543
|0.10
|1.3161
|1.3079
|0.0000
|1487
|2008.10.30 05:41
|modify
|543
|0.10
|1.3161
|1.3166
|0.0000
|1488
|2008.10.30 09:12
|s/l
|543
|0.10
|1.3166
|1.3166
|0.0000
|5.00
|11560.83
|1489
|2008.10.30 09:13
|sell
|544
|0.10
|1.3159
|1.3226
|0.0000
|1490
|2008.10.30 10:19
|s/l
|544
|0.10
|1.3226
|1.3226
|0.0000
|-67.00
|11493.83
|1491
|2008.10.30 10:20
|buy
|545
|0.10
|1.3228
|1.3146
|0.0000
|1492
|2008.10.30 12:00
|s/l
|545
|0.10
|1.3146
|1.3146
|0.0000
|-82.00
|11411.83
|1493
|2008.10.30 12:01
|sell
|546
|0.10
|1.3143
|1.3210
|0.0000
|1494
|2008.10.30 12:34
|buy
|547
|0.10
|1.3077
|1.2995
|0.0000
|1495
|2008.10.30 12:34
|close
|546
|0.10
|1.3077
|1.3210
|0.0000
|66.00
|11477.83
|1496
|2008.10.30 14:06
|sell
|548
|0.10
|1.3158
|1.3225
|0.0000
|1497
|2008.10.30 14:06
|close
|547
|0.10
|1.3158
|1.2995
|0.0000
|81.00
|11558.83
|1498
|2008.10.30 14:30
|modify
|548
|0.10
|1.3158
|1.3157
|0.0000
|1499
|2008.10.30 16:25
|buy
|549
|0.10
|1.3023
|1.2941
|0.0000
|1500
|2008.10.30 16:25
|close
|548
|0.10
|1.3023
|1.3157
|0.0000
|135.00
|11693.83
|1501
|2008.10.30 17:37
|s/l
|549
|0.10
|1.2941
|1.2941
|0.0000
|-82.00
|11611.83
|1502
|2008.10.30 17:38
|sell
|550
|0.10
|1.2938
|1.3005
|0.0000
|1503
|2008.10.30 18:36
|modify
|550
|0.10
|1.2938
|1.2937
|0.0000
|1504
|2008.10.30 20:11
|s/l
|550
|0.10
|1.2937
|1.2937
|0.0000
|1.00
|11612.83
|1505
|2008.10.30 20:12
|buy
|551
|0.10
|1.2932
|1.2850
|0.0000
|1506
|2008.10.31 00:49
|s/l
|551
|0.10
|1.2850
|1.2850
|0.0000
|-81.53
|11531.29
|1507
|2008.10.31 00:50
|sell
|552
|0.10
|1.2854
|1.2921
|0.0000
|1508
|2008.10.31 03:25
|modify
|552
|0.10
|1.2854
|1.2850
|0.0000
|1509
|2008.10.31 05:48
|s/l
|552
|0.10
|1.2850
|1.2850
|0.0000
|4.00
|11535.29
|1510
|2008.10.31 05:49
|buy
|553
|0.10
|1.2857
|1.2775
|0.0000
|1511
|2008.10.31 09:21
|s/l
|553
|0.10
|1.2775
|1.2775
|0.0000
|-82.00
|11453.29
|1512
|2008.10.31 09:22
|sell
|554
|0.10
|1.2778
|1.2845
|0.0000
|1513
|2008.10.31 09:48
|modify
|554
|0.10
|1.2778
|1.2772
|0.0000
|1514
|2008.10.31 12:36
|s/l
|554
|0.10
|1.2772
|1.2772
|0.0000
|6.00
|11459.29
|1515
|2008.10.31 12:37
|buy
|555
|0.10
|1.2772
|1.2690
|0.0000
|1516
|2008.10.31 17:34
|s/l
|555
|0.10
|1.2690
|1.2690
|0.0000
|-82.00
|11377.29
|1517
|2008.10.31 17:35
|sell
|556
|0.10
|1.2686
|1.2753
|0.0000
|1518
|2008.10.31 18:16
|s/l
|556
|0.10
|1.2753
|1.2753
|0.0000
|-67.00
|11310.29
|1519
|2008.10.31 18:17
|buy
|557
|0.10
|1.2761
|1.2679
|0.0000
|1520
|2008.10.31 18:46
|s/l
|557
|0.10
|1.2679
|1.2679
|0.0000
|-82.00
|11228.29
|1521
|2008.10.31 18:47
|sell
|558
|0.10
|1.2684
|1.2751
|0.0000
|1522
|2008.10.31 19:13
|s/l
|558
|0.10
|1.2751
|1.2751
|0.0000
|-67.00
|11161.29
|1523
|2008.10.31 19:14
|buy
|559
|0.10
|1.2733
|1.2651
|0.0000
|1524
|2008.11.03 03:28
|modify
|559
|0.10
|1.2733
|1.2737
|0.0000
|1525
|2008.11.03 16:08
|s/l
|559
|0.10
|1.2737
|1.2737
|0.0000
|4.47
|11165.76
|1526
|2008.11.03 16:09
|sell
|560
|0.10
|1.2745
|1.2812
|0.0000
|1527
|2008.11.03 19:16
|modify
|560
|0.10
|1.2745
|1.2741
|0.0000
|1528
|2008.11.03 21:27
|buy
|561
|0.10
|1.2606
|1.2524
|0.0000
|1529
|2008.11.03 21:27
|close
|560
|0.10
|1.2606
|1.2741
|0.0000
|139.00
|11304.76
|1530
|2008.11.04 06:23
|s/l
|561
|0.10
|1.2524
|1.2524
|0.0000
|-81.53
|11223.23
|1531
|2008.11.04 06:24
|sell
|562
|0.10
|1.2529
|1.2596
|0.0000
|1532
|2008.11.04 07:19
|s/l
|562
|0.10
|1.2596
|1.2596
|0.0000
|-67.00
|11156.23
|1533
|2008.11.04 07:20
|sell
|563
|0.10
|1.2597
|1.2664
|0.0000
|1534
|2008.11.04 10:22
|s/l
|563
|0.10
|1.2664
|1.2664
|0.0000
|-67.00
|11089.23
|1535
|2008.11.04 10:23
|buy
|564
|0.10
|1.2676
|1.2594
|0.0000
|1536
|2008.11.04 12:27
|modify
|564
|0.10
|1.2676
|1.2682
|0.0000
|1537
|2008.11.04 14:53
|modify
|564
|0.10
|1.2676
|1.2769
|0.0000
|1538
|2008.11.04 17:38
|modify
|564
|0.10
|1.2676
|1.2864
|0.0000
|1539
|2008.11.04 19:17
|modify
|564
|0.10
|1.2676
|1.2947
|0.0000
|1540
|2008.11.04 21:55
|s/l
|564
|0.10
|1.2947
|1.2947
|0.0000
|271.00
|11360.23
|1541
|2008.11.04 21:56
|sell
|565
|0.10
|1.2946
|1.3013
|0.0000
|1542
|2008.11.04 23:08
|s/l
|565
|0.10
|1.3013
|1.3013
|0.0000
|-67.00
|11293.23
|1543
|2008.11.04 23:09
|buy
|566
|0.10
|1.3013
|1.2931
|0.0000
|1544
|2008.11.05 02:12
|s/l
|566
|0.10
|1.2931
|1.2931
|0.0000
|-81.53
|11211.69
|1545
|2008.11.05 02:13
|sell
|567
|0.10
|1.2932
|1.2999
|0.0000
|1546
|2008.11.05 06:18
|modify
|567
|0.10
|1.2932
|1.2920
|0.0000
|1547
|2008.11.05 08:23
|s/l
|567
|0.10
|1.2920
|1.2920
|0.0000
|12.00
|11223.69
|1548
|2008.11.05 08:24
|buy
|568
|0.10
|1.2920
|1.2838
|0.0000
|1549
|2008.11.05 09:05
|s/l
|568
|0.10
|1.2838
|1.2838
|0.0000
|-82.00
|11141.69
|1550
|2008.11.05 09:06
|sell
|569
|0.10
|1.2841
|1.2908
|0.0000
|1551
|2008.11.05 13:47
|s/l
|569
|0.10
|1.2908
|1.2908
|0.0000
|-67.00
|11074.69
|1552
|2008.11.05 13:48
|buy
|570
|0.10
|1.2918
|1.2836
|0.0000
|1553
|2008.11.05 17:10
|modify
|570
|0.10
|1.2918
|1.2927
|0.0000
|1554
|2008.11.05 17:19
|modify
|570
|0.10
|1.2918
|1.3011
|0.0000
|1555
|2008.11.05 18:28
|s/l
|570
|0.10
|1.3011
|1.3011
|0.0000
|93.00
|11167.69
|1556
|2008.11.05 18:29
|sell
|571
|0.10
|1.3015
|1.3082
|0.0000
|1557
|2008.11.05 22:23
|modify
|571
|0.10
|1.3015
|1.3014
|0.0000
|1558
|2008.11.06 03:07
|modify
|571
|0.10
|1.3015
|1.2942
|0.0000
|1559
|2008.11.06 14:47
|modify
|571
|0.10
|1.3015
|1.2857
|0.0000
|1560
|2008.11.06 16:36
|s/l
|571
|0.10
|1.2857
|1.2857
|0.0000
|155.67
|11323.36
|1561
|2008.11.06 16:37
|buy
|572
|0.10
|1.2864
|1.2782
|0.0000
|1562
|2008.11.06 17:56
|s/l
|572
|0.10
|1.2782
|1.2782
|0.0000
|-82.00
|11241.36
|1563
|2008.11.06 17:57
|sell
|573
|0.10
|1.2782
|1.2849
|0.0000
|1564
|2008.11.06 18:29
|buy
|574
|0.10
|1.2714
|1.2632
|0.0000
|1565
|2008.11.06 18:29
|close
|573
|0.10
|1.2714
|1.2849
|0.0000
|68.00
|11309.36
|1566
|2008.11.07 10:08
|modify
|574
|0.10
|1.2714
|1.2720
|0.0000
|1567
|2008.11.10 02:39
|modify
|574
|0.10
|1.2714
|1.2804
|0.0000
|1568
|2008.11.10 10:01
|s/l
|574
|0.10
|1.2804
|1.2804
|0.0000
|90.93
|11400.29
|1569
|2008.11.10 10:02
|sell
|575
|0.10
|1.2802
|1.2869
|0.0000
|1570
|2008.11.10 10:52
|s/l
|575
|0.10
|1.2869
|1.2869
|0.0000
|-67.00
|11333.29
|1571
|2008.11.10 10:53
|buy
|576
|0.10
|1.2868
|1.2786
|0.0000
|1572
|2008.11.10 18:17
|s/l
|576
|0.10
|1.2786
|1.2786
|0.0000
|-82.00
|11251.29
|1573
|2008.11.10 18:18
|sell
|577
|0.10
|1.2778
|1.2845
|0.0000
|1574
|2008.11.11 02:40
|modify
|577
|0.10
|1.2778
|1.2774
|0.0000
|1575
|2008.11.11 11:04
|s/l
|577
|0.10
|1.2774
|1.2774
|0.0000
|3.22
|11254.51
|1576
|2008.11.11 11:05
|buy
|578
|0.10
|1.2782
|1.2700
|0.0000
|1577
|2008.11.11 14:27
|s/l
|578
|0.10
|1.2700
|1.2700
|0.0000
|-82.00
|11172.51
|1578
|2008.11.11 14:28
|sell
|579
|0.10
|1.2699
|1.2766
|0.0000
|1579
|2008.11.11 17:06
|modify
|579
|0.10
|1.2699
|1.2695
|0.0000
|1580
|2008.11.11 17:58
|modify
|579
|0.10
|1.2699
|1.2619
|0.0000
|1581
|2008.11.12 01:48
|modify
|579
|0.10
|1.2699
|1.2551
|0.0000
|1582
|2008.11.12 02:25
|s/l
|579
|0.10
|1.2551
|1.2551
|0.0000
|147.22
|11319.74
|1583
|2008.11.12 02:26
|buy
|580
|0.10
|1.2551
|1.2469
|0.0000
|1584
|2008.11.12 18:09
|s/l
|580
|0.10
|1.2469
|1.2469
|0.0000
|-82.00
|11237.74
|1585
|2008.11.12 18:10
|sell
|581
|0.10
|1.2484
|1.2551
|0.0000
|1586
|2008.11.12 18:17
|s/l
|581
|0.10
|1.2551
|1.2551
|0.0000
|-67.00
|11170.74
|1587
|2008.11.12 18:18
|buy
|582
|0.10
|1.2556
|1.2474
|0.0000
|1588
|2008.11.12 22:37
|s/l
|582
|0.10
|1.2474
|1.2474
|0.0000
|-82.00
|11088.74
|1589
|2008.11.12 22:38
|sell
|583
|0.10
|1.2476
|1.2543
|0.0000
|1590
|2008.11.13 09:33
|modify
|583
|0.10
|1.2476
|1.2473
|0.0000
|1591
|2008.11.13 10:32
|s/l
|583
|0.10
|1.2473
|1.2473
|0.0000
|0.67
|11089.40
|1592
|2008.11.13 10:33
|buy
|584
|0.10
|1.2466
|1.2384
|0.0000
|1593
|2008.11.13 14:26
|modify
|584
|0.10
|1.2466
|1.2470
|0.0000
|1594
|2008.11.13 19:48
|s/l
|584
|0.10
|1.2470
|1.2470
|0.0000
|4.00
|11093.40
|1595
|2008.11.13 19:49
|sell
|585
|0.10
|1.2472
|1.2539
|0.0000
|1596
|2008.11.13 20:40
|s/l
|585
|0.10
|1.2539
|1.2539
|0.0000
|-67.00
|11026.40
|1597
|2008.11.13 20:41
|buy
|586
|0.10
|1.2544
|1.2462
|0.0000
|1598
|2008.11.13 21:38
|modify
|586
|0.10
|1.2544
|1.2548
|0.0000
|1599
|2008.11.13 21:52
|modify
|586
|0.10
|1.2544
|1.2638
|0.0000
|1600
|2008.11.13 22:56
|modify
|586
|0.10
|1.2544
|1.2723
|0.0000
|1601
|2008.11.14 00:25
|s/l
|586
|0.10
|1.2723
|1.2723
|0.0000
|179.47
|11205.87
|1602
|2008.11.14 00:26
|sell
|587
|0.10
|1.2732
|1.2799
|0.0000
|1603
|2008.11.14 01:31
|s/l
|587
|0.10
|1.2799
|1.2799
|0.0000
|-67.00
|11138.87
|1604
|2008.11.14 01:32
|buy
|588
|0.10
|1.2803
|1.2721
|0.0000
|1605
|2008.11.14 06:22
|s/l
|588
|0.10
|1.2721
|1.2721
|0.0000
|-82.00
|11056.87
|1606
|2008.11.14 06:23
|sell
|589
|0.10
|1.2721
|1.2788
|0.0000
|1607
|2008.11.14 15:21
|modify
|589
|0.10
|1.2721
|1.2709
|0.0000
|1608
|2008.11.14 16:55
|s/l
|589
|0.10
|1.2709
|1.2709
|0.0000
|12.00
|11068.87
|1609
|2008.11.14 16:56
|buy
|590
|0.10
|1.2709
|1.2627
|0.0000
|1610
|2008.11.14 22:00
|modify
|590
|0.10
|1.2709
|1.2714
|0.0000
|1611
|2008.11.14 22:54
|s/l
|590
|0.10
|1.2714
|1.2714
|0.0000
|5.00
|11073.87
|1612
|2008.11.14 22:55
|sell
|591
|0.10
|1.2702
|1.2769
|0.0000
|1613
|2008.11.25 18:59
|close at stop
|591
|0.10
|1.2689
|1.2769
|0.0000
|6.00
|11079.87