|Account: 522412
|Name: William Snyder
|Currency: USD
|2009 January 30, 22:14
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|31459488
|2008.12.30 19:45
|balance
|Deposit
|3 000.00
|31610814
|2009.01.02 13:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.39001
|1.41809
|1.38111
|2009.01.02 21:26
|1.38500
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|11001
|31610817
|2009.01.02 13:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.39001
|1.41809
|1.37561
|2009.01.02 21:26
|1.38500
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|11003
|31610822
|2009.01.02 13:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.39001
|1.41809
|1.36671
|2009.01.02 21:26
|1.38500
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|11005
|31611255
|2009.01.05 18:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.46641
|1.43737
|1.48971
|2009.01.06 18:52
|1.48971
|0.00
|0.00
|0.06
|23.30
|12006
|[tp]
|31611355
|2009.01.05 00:17
|buy
|0.01
|eurjpy
|128.297
|125.756
|129.187
|2009.01.06 06:19
|125.756
|0.00
|0.00
|0.11
|-27.32
|14002
|[sl]
|31611359
|2009.01.05 00:17
|buy
|0.01
|eurjpy
|128.297
|125.756
|129.737
|2009.01.06 06:19
|125.756
|0.00
|0.00
|0.11
|-27.32
|14004
|[sl]
|31611366
|2009.01.05 00:17
|buy
|0.01
|eurjpy
|128.297
|125.756
|130.627
|2009.01.06 06:19
|125.756
|0.00
|0.00
|0.11
|-27.32
|14006
|[sl]
|31616922
|2009.01.02 10:33
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.743
|130.114
|133.633
|2009.01.02 21:26
|133.325
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|13002
|31616941
|2009.01.02 10:33
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.743
|130.114
|134.183
|2009.01.02 21:26
|133.335
|0.00
|0.00
|0.00
|6.43
|13004
|31617426
|2009.01.02 10:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.743
|130.114
|135.073
|2009.01.02 21:27
|133.325
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|13006
|31681800
|2009.01.05 09:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38378
|1.41174
|1.37488
|2009.01.05 09:25
|1.37488
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|11001
|[tp]
|31681819
|2009.01.05 09:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38378
|1.41174
|1.36938
|2009.01.05 09:28
|1.36938
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|11003
|[tp]
|31681835
|2009.01.05 09:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38378
|1.41174
|1.36048
|2009.01.05 12:59
|1.36380
|0.00
|0.00
|0.00
|19.98
|11005
|31699464
|2009.01.05 02:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.479
|130.836
|134.369
|2009.01.05 09:30
|134.369
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|13002
|[tp]
|31699477
|2009.01.05 02:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.479
|130.836
|134.919
|2009.01.05 10:03
|134.919
|0.00
|0.00
|0.00
|15.49
|13004
|[tp]
|31699483
|2009.01.05 02:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.479
|130.836
|135.809
|2009.01.05 12:59
|135.360
|0.00
|0.00
|0.00
|20.15
|13006
|31851709
|2009.01.06 05:44
|sell
|0.01
|eurjpy
|125.867
|128.410
|124.977
|2009.01.08 08:42
|124.977
|0.00
|0.00
|-0.53
|9.70
|14001
|[tp]
|31851749
|2009.01.06 05:44
|sell
|0.01
|eurjpy
|125.867
|128.410
|124.427
|2009.01.08 08:56
|124.427
|0.00
|0.00
|-0.53
|15.69
|14003
|[tp]
|31851787
|2009.01.06 05:44
|sell
|0.01
|eurjpy
|125.867
|125.166
|123.537
|2009.01.09 14:31
|125.166
|0.00
|0.00
|-0.67
|7.70
|14005
|[sl]
|31868893
|2009.01.06 05:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35946
|1.35846
|1.33956
|2009.01.06 11:01
|1.33956
|0.00
|0.00
|0.00
|19.90
|11001
|[tp]
|31868895
|2009.01.06 05:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35946
|1.35846
|1.34586
|2009.01.06 08:53
|1.34586
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|11003
|[tp]
|31868898
|2009.01.06 05:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35946
|1.35846
|1.34386
|2009.01.06 09:13
|1.34386
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|11005
|[tp]
|31869741
|2009.01.06 05:20
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.412
|133.711
|137.302
|2009.01.06 09:28
|137.302
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|13002
|[tp]
|31869759
|2009.01.06 05:20
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.412
|133.711
|137.852
|2009.01.06 10:09
|137.852
|0.00
|0.00
|0.00
|15.37
|13004
|[tp]
|31869763
|2009.01.06 05:20
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.412
|133.711
|138.742
|2009.01.06 16:52
|138.742
|0.00
|0.00
|0.00
|24.66
|13006
|[tp]
|31901103
|2009.01.06 17:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.47649
|1.44726
|1.48539
|2009.01.06 18:20
|1.48539
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|12002
|[tp]
|31901105
|2009.01.06 17:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.47649
|1.44726
|1.49089
|2009.01.06 18:52
|1.49089
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|12004
|[tp]
|31957653
|2009.01.06 15:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34091
|1.36358
|1.32101
|2009.01.07 12:20
|1.36358
|0.00
|0.00
|-0.08
|-22.67
|11001
|[sl]
|31957662
|2009.01.06 15:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34091
|1.36358
|1.32731
|2009.01.07 12:20
|1.36358
|0.00
|0.00
|-0.08
|-22.67
|11003
|[sl]
|31957669
|2009.01.06 15:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34091
|1.36358
|1.32531
|2009.01.07 12:20
|1.36358
|0.00
|0.00
|-0.08
|-22.67
|11005
|[sl]
|32034000
|2009.01.07 08:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35965
|1.36065
|1.37955
|2009.01.07 13:22
|1.36065
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11002
|[sl]
|32034089
|2009.01.07 08:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35965
|1.36065
|1.37325
|2009.01.07 13:22
|1.36065
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11004
|[sl]
|32034096
|2009.01.07 08:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35965
|1.36065
|1.37525
|2009.01.07 13:22
|1.36065
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11006
|[sl]
|32054892
|2009.01.07 04:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48800
|1.45853
|1.49690
|2009.01.07 08:52
|1.49690
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|12002
|[tp]
|32055008
|2009.01.07 04:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48800
|1.45853
|1.50240
|2009.01.07 13:35
|1.50240
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|12004
|[tp]
|32055042
|2009.01.07 04:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48800
|1.45853
|1.51130
|2009.01.07 14:36
|1.51130
|0.00
|0.00
|0.00
|23.30
|12006
|[tp]
|32082153
|2009.01.07 08:32
|buy
|0.01
|gbpjpy
|139.570
|136.806
|140.460
|2009.01.07 14:10
|140.460
|0.00
|0.00
|0.00
|9.54
|13002
|[tp]
|32082224
|2009.01.07 08:32
|buy
|0.01
|gbpjpy
|139.570
|136.806
|141.010
|2009.01.07 17:10
|141.010
|0.00
|0.00
|0.00
|15.55
|13004
|[tp]
|32082321
|2009.01.07 08:32
|buy
|0.01
|gbpjpy
|139.570
|136.806
|141.900
|2009.01.08 15:40
|139.705
|0.00
|0.00
|0.27
|1.48
|13006
|32131303
|2009.01.07 14:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36238
|1.36338
|1.38228
|2009.01.07 16:28
|1.36338
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11002
|[sl]
|32131308
|2009.01.07 14:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36238
|1.36338
|1.37598
|2009.01.08 15:07
|1.37598
|0.00
|0.00
|0.20
|13.60
|11004
|[tp]
|32131316
|2009.01.07 14:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36238
|1.36338
|1.37798
|2009.01.08 15:07
|1.37798
|0.00
|0.00
|0.20
|15.60
|11006
|[tp]
|32230428
|2009.01.09 16:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34888
|1.34751
|1.32898
|2009.01.12 16:42
|1.33235
|0.00
|0.00
|-0.08
|16.53
|11001
|32230491
|2009.01.08 08:42
|sell
|0.01
|gbpjpy
|137.860
|140.645
|136.970
|2009.01.09 16:30
|136.970
|0.00
|0.00
|-0.11
|9.85
|13001
|[tp]
|32230539
|2009.01.09 16:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34888
|1.34788
|1.33528
|2009.01.12 09:20
|1.33528
|0.00
|0.00
|-0.08
|13.60
|11003
|[tp]
|32230571
|2009.01.09 16:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34888
|1.34788
|1.33328
|2009.01.12 09:31
|1.33328
|0.00
|0.00
|-0.08
|15.60
|11005
|[tp]
|32230578
|2009.01.08 08:42
|sell
|0.01
|gbpjpy
|137.860
|140.645
|136.420
|2009.01.12 00:00
|136.420
|0.00
|0.00
|-0.22
|15.93
|13003
|[tp]
|32230660
|2009.01.08 08:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51070
|1.48079
|1.51960
|2009.01.08 13:17
|1.51960
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|12002
|[tp]
|32230691
|2009.01.08 08:42
|sell
|0.01
|gbpjpy
|137.860
|137.253
|135.530
|2009.01.12 09:15
|135.530
|0.00
|0.00
|-0.22
|25.86
|13005
|[tp]
|32230695
|2009.01.08 08:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51070
|1.48079
|1.52510
|2009.01.08 13:28
|1.52510
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|12004
|[tp]
|32231701
|2009.01.08 08:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51070
|1.48079
|1.53400
|2009.01.08 15:07
|1.53400
|0.00
|0.00
|0.00
|23.30
|12006
|[tp]
|32265584
|2009.01.08 15:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.37285
|1.37385
|1.39275
|2009.01.08 15:54
|1.37385
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11002
|[sl]
|32350152
|2009.01.08 16:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.37351
|1.35068
|1.39341
|2009.01.09 15:33
|1.35068
|0.00
|0.00
|0.07
|-22.83
|11002
|[sl]
|32350158
|2009.01.08 16:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.37351
|1.35068
|1.38711
|2009.01.09 15:33
|1.35068
|0.00
|0.00
|0.07
|-22.83
|11004
|[sl]
|32350171
|2009.01.08 16:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.37351
|1.35068
|1.38911
|2009.01.09 15:33
|1.35068
|0.00
|0.00
|0.07
|-22.83
|11006
|[sl]
|32359623
|2009.01.08 16:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52008
|1.48998
|1.52898
|2009.01.09 12:59
|1.52898
|0.00
|0.00
|0.06
|8.90
|12002
|[tp]
|32359631
|2009.01.08 16:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52008
|1.48998
|1.53448
|2009.01.09 13:40
|1.53448
|0.00
|0.00
|0.06
|14.40
|12004
|[tp]
|32359639
|2009.01.08 16:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52008
|1.48998
|1.54338
|2009.01.12 09:54
|1.49293
|0.00
|0.00
|0.12
|-27.15
|12006
|32378227
|2009.01.09 02:07
|sell
|0.01
|eurjpy
|124.442
|126.956
|123.552
|2009.01.09 15:26
|123.552
|0.00
|0.00
|0.00
|9.76
|14001
|[tp]
|32378229
|2009.01.09 02:07
|sell
|0.01
|eurjpy
|124.442
|126.956
|123.002
|2009.01.09 15:34
|123.002
|0.00
|0.00
|0.00
|15.82
|14003
|[tp]
|32603774
|2009.01.12 06:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|136.108
|138.858
|135.218
|2009.01.12 09:28
|135.218
|0.00
|0.00
|0.00
|9.87
|13001
|[tp]
|32614871
|2009.01.12 09:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|135.921
|138.667
|134.481
|2009.01.12 10:13
|134.481
|0.00
|0.00
|0.00
|15.97
|13003
|[tp]
|32724649
|2009.01.13 06:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32767
|1.32667
|1.30777
|2009.01.13 08:39
|1.32667
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11001
|[sl]
|32724654
|2009.01.13 06:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32767
|1.32667
|1.31407
|2009.01.13 08:39
|1.32667
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11003
|[sl]
|32724659
|2009.01.13 06:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32767
|1.32667
|1.31207
|2009.01.13 08:39
|1.32667
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11005
|[sl]
|32763108
|2009.01.13 09:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32395
|1.32295
|1.30405
|2009.01.13 15:49
|1.32295
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11001
|[sl]
|32763117
|2009.01.13 09:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32395
|1.32295
|1.31035
|2009.01.13 15:49
|1.32295
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11003
|[sl]
|32763118
|2009.01.13 09:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32395
|1.32295
|1.30835
|2009.01.14 02:03
|1.32295
|0.00
|0.00
|-0.08
|1.00
|11005
|[sl]
|32787018
|2009.01.13 11:45
|sell
|0.01
|eurjpy
|118.680
|121.078
|117.790
|2009.01.13 19:44
|117.790
|0.00
|0.00
|0.00
|9.97
|14001
|[tp]
|32787199
|2009.01.13 11:45
|sell
|0.01
|eurjpy
|118.680
|121.078
|117.240
|2009.01.13 20:00
|117.240
|0.00
|0.00
|0.00
|16.16
|14003
|[tp]
|32787201
|2009.01.13 11:45
|sell
|0.01
|eurjpy
|118.680
|118.287
|116.350
|2009.01.14 20:24
|117.350
|0.00
|0.00
|-0.14
|14.93
|14005
|32909298
|2009.01.14 14:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31320
|1.31220
|1.29330
|2009.01.15 14:28
|1.31220
|0.00
|0.00
|-0.21
|1.00
|11001
|[sl]
|32909306
|2009.01.14 14:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31320
|1.31220
|1.29960
|2009.01.15 14:28
|1.31220
|0.00
|0.00
|-0.21
|1.00
|11003
|[sl]
|32909314
|2009.01.14 14:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31320
|1.31220
|1.29760
|2009.01.15 14:28
|1.31220
|0.00
|0.00
|-0.21
|1.00
|11005
|[sl]
|32910535
|2009.01.14 04:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.45379
|1.48316
|1.44489
|2009.01.16 06:53
|1.48316
|0.00
|0.00
|-0.23
|-29.37
|12001
|[sl]
|32910656
|2009.01.14 04:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.45379
|1.48316
|1.43939
|2009.01.16 06:53
|1.48316
|0.00
|0.00
|-0.23
|-29.37
|12003
|[sl]
|32910677
|2009.01.14 04:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.45379
|1.48316
|1.43049
|2009.01.16 06:53
|1.48316
|0.00
|0.00
|-0.23
|-29.37
|12005
|[sl]
|32911111
|2009.01.14 04:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.063
|132.690
|129.173
|2009.01.14 16:43
|129.173
|0.00
|0.00
|0.00
|10.04
|13001
|[tp]
|32911125
|2009.01.14 04:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.063
|132.690
|128.623
|2009.01.16 02:32
|132.690
|0.00
|0.00
|-0.28
|-29.13
|13003
|[sl]
|32911133
|2009.01.14 04:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.063
|132.690
|127.733
|2009.01.16 02:32
|132.690
|0.00
|0.00
|-0.28
|-29.13
|13005
|[sl]
|33028103
|2009.01.14 21:02
|sell
|0.01
|eurjpy
|117.104
|119.470
|116.214
|2009.01.16 04:06
|119.470
|0.00
|0.00
|-0.36
|-26.20
|14001
|[sl]
|33028111
|2009.01.14 21:02
|sell
|0.01
|eurjpy
|117.104
|119.470
|115.664
|2009.01.16 04:06
|119.470
|0.00
|0.00
|-0.36
|-26.20
|14003
|[sl]
|33028112
|2009.01.14 21:02
|sell
|0.01
|eurjpy
|117.104
|119.470
|114.774
|2009.01.16 04:06
|119.470
|0.00
|0.00
|-0.36
|-26.20
|14005
|[sl]
|33052809
|2009.01.15 20:22
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.719
|129.111
|132.609
|2009.01.16 02:32
|132.609
|0.00
|0.00
|0.04
|9.87
|13002
|[tp]
|33052825
|2009.01.15 20:22
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.719
|129.111
|133.159
|2009.01.16 03:59
|133.159
|0.00
|0.00
|0.04
|15.99
|13004
|[tp]
|33052908
|2009.01.15 20:22
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.719
|129.111
|134.049
|2009.01.16 06:53
|134.049
|0.00
|0.00
|0.04
|25.77
|13006
|[tp]
|33137198
|2009.01.15 15:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30623
|1.32830
|1.28633
|2009.01.16 11:50
|1.32830
|0.00
|0.00
|-0.07
|-22.07
|11001
|[sl]
|33137211
|2009.01.15 15:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30623
|1.32830
|1.29263
|2009.01.16 11:50
|1.32830
|0.00
|0.00
|-0.07
|-22.07
|11003
|[sl]
|33137219
|2009.01.15 15:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30623
|1.32830
|1.29063
|2009.01.16 11:50
|1.32830
|0.00
|0.00
|-0.07
|-22.07
|11005
|[sl]
|33222732
|2009.01.16 02:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.47604
|1.44681
|1.48494
|2009.01.16 07:24
|1.48494
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|12002
|[tp]
|33222750
|2009.01.16 02:27
|buy
|0.01
|eurjpy
|118.781
|116.429
|119.671
|2009.01.16 06:50
|119.671
|0.00
|0.00
|0.00
|9.85
|14002
|[tp]
|33222773
|2009.01.16 02:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.47604
|1.44681
|1.49044
|2009.01.16 10:11
|1.49044
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|12004
|[tp]
|33222791
|2009.01.16 04:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32520
|1.32620
|1.34510
|2009.01.16 13:34
|1.32620
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11002
|[sl]
|33222813
|2009.01.16 02:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.47604
|1.47892
|1.49934
|2009.01.19 08:16
|1.47892
|0.00
|0.00
|0.05
|2.88
|12006
|[sl]
|33222829
|2009.01.16 02:27
|buy
|0.01
|eurjpy
|118.781
|116.429
|120.221
|2009.01.16 11:38
|120.221
|0.00
|0.00
|0.00
|15.89
|14004
|[tp]
|33222853
|2009.01.16 02:27
|buy
|0.01
|eurjpy
|118.781
|119.196
|121.111
|2009.01.19 00:02
|121.111
|0.00
|0.00
|0.05
|25.68
|14006
|[tp]
|33222897
|2009.01.16 04:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32520
|1.32620
|1.33880
|2009.01.16 13:34
|1.32620
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11004
|[sl]
|33222901
|2009.01.16 04:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32520
|1.32620
|1.34080
|2009.01.16 13:34
|1.32620
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11006
|[sl]
|33283711
|2009.01.19 14:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.45316
|1.48252
|1.44426
|2009.01.19 21:14
|1.44426
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|12001
|[tp]
|33283728
|2009.01.19 14:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.45316
|1.48252
|1.43876
|2009.01.19 23:11
|1.43876
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|12003
|[tp]
|33283739
|2009.01.19 14:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.45316
|1.48252
|1.42986
|2009.01.20 01:34
|1.42986
|0.00
|0.00
|-0.06
|23.30
|12005
|[tp]
|33311261
|2009.01.19 22:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30687
|1.30587
|1.28697
|2009.01.20 20:15
|1.28697
|0.00
|0.00
|-0.07
|19.90
|11001
|[tp]
|33311267
|2009.01.19 22:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30687
|1.30587
|1.29327
|2009.01.20 08:52
|1.29327
|0.00
|0.00
|-0.07
|13.60
|11003
|[tp]
|33311277
|2009.01.19 22:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30687
|1.30587
|1.29127
|2009.01.20 14:17
|1.29127
|0.00
|0.00
|-0.07
|15.60
|11005
|[tp]
|33324157
|2009.01.16 14:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33007
|1.33107
|1.34997
|2009.01.19 08:15
|1.33107
|0.00
|0.00
|0.06
|1.00
|11002
|[sl]
|33324169
|2009.01.16 14:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33007
|1.33107
|1.34367
|2009.01.19 08:15
|1.33107
|0.00
|0.00
|0.06
|1.00
|11004
|[sl]
|33324172
|2009.01.16 14:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33007
|1.33107
|1.34567
|2009.01.19 08:15
|1.33107
|0.00
|0.00
|0.06
|1.00
|11006
|[sl]
|33367907
|2009.01.19 14:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.483
|134.139
|130.593
|2009.01.19 15:45
|130.593
|0.00
|0.00
|0.00
|9.86
|13001
|[tp]
|33367911
|2009.01.19 14:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.483
|134.139
|130.043
|2009.01.20 01:28
|130.043
|0.00
|0.00
|-0.07
|15.92
|13003
|[tp]
|33367913
|2009.01.19 14:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.483
|134.139
|129.153
|2009.01.20 01:44
|129.153
|0.00
|0.00
|-0.07
|25.80
|13005
|[tp]
|33368005
|2009.01.19 00:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.139
|131.483
|135.029
|2009.01.19 00:00
|135.029
|0.00
|0.00
|0.00
|9.81
|13002
|[tp]
|33368009
|2009.01.19 00:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.139
|131.483
|135.579
|2009.01.19 00:12
|135.579
|0.00
|0.00
|0.00
|15.79
|13004
|[tp]
|33368015
|2009.01.19 00:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.139
|131.483
|136.469
|2009.01.19 14:17
|131.483
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.46
|13006
|[sl]
|33402197
|2009.01.19 04:26
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.49032
|1.46081
|1.49922
|2009.01.19 13:45
|1.46081
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.51
|12002
|[sl]
|33402218
|2009.01.19 04:26
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.49032
|1.46081
|1.50472
|2009.01.19 13:45
|1.46081
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.51
|12004
|[sl]
|33424524
|2009.01.19 06:56
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.931
|132.259
|135.821
|2009.01.19 13:31
|132.259
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.53
|13002
|[sl]
|33424525
|2009.01.19 06:56
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.931
|132.259
|136.371
|2009.01.19 13:31
|132.259
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.53
|13004
|[sl]
|33424835
|2009.01.19 06:36
|buy
|0.01
|eurjpy
|121.094
|118.696
|121.984
|2009.01.19 15:44
|118.696
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.52
|14002
|[sl]
|33424844
|2009.01.19 06:36
|buy
|0.01
|eurjpy
|121.094
|118.696
|122.534
|2009.01.19 15:44
|118.696
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.52
|14004
|[sl]
|33424846
|2009.01.19 06:36
|buy
|0.01
|eurjpy
|121.094
|118.696
|123.424
|2009.01.19 15:44
|118.696
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.52
|14006
|[sl]
|33561717
|2009.01.20 01:14
|sell
|0.01
|eurjpy
|118.272
|120.662
|117.382
|2009.01.20 05:20
|117.382
|0.00
|0.00
|0.00
|9.85
|14001
|[tp]
|33561721
|2009.01.20 01:14
|sell
|0.01
|eurjpy
|118.272
|120.662
|116.832
|2009.01.20 13:55
|116.832
|0.00
|0.00
|0.00
|15.95
|14003
|[tp]
|33561732
|2009.01.20 01:14
|sell
|0.01
|eurjpy
|118.272
|117.918
|115.942
|2009.01.20 19:59
|115.942
|0.00
|0.00
|0.00
|25.88
|14005
|[tp]
|33725811
|2009.01.20 21:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28798
|1.28698
|1.26808
|2009.01.21 18:08
|1.28698
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.00
|11001
|[sl]
|33725824
|2009.01.20 21:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28798
|1.28698
|1.27438
|2009.01.21 18:08
|1.28698
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.00
|11003
|[sl]
|33725833
|2009.01.20 21:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28798
|1.28698
|1.27238
|2009.01.21 18:08
|1.28698
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.00
|11005
|[sl]
|33756616
|2009.01.21 22:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30595
|1.28424
|1.32585
|2009.01.23 08:53
|1.28424
|0.00
|0.00
|0.25
|-21.71
|11002
|[sl]
|33756648
|2009.01.21 22:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30595
|1.28424
|1.31955
|2009.01.23 08:53
|1.28424
|0.00
|0.00
|0.25
|-21.71
|11004
|[sl]
|33756745
|2009.01.21 22:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30595
|1.28424
|1.32155
|2009.01.23 08:53
|1.28424
|0.00
|0.00
|0.25
|-21.71
|11006
|[sl]
|33767246
|2009.01.21 07:50
|sell
|0.01
|eurjpy
|116.028
|118.372
|115.138
|2009.01.21 16:28
|115.138
|0.00
|0.00
|0.00
|9.98
|14001
|[tp]
|33767254
|2009.01.21 07:50
|sell
|0.01
|eurjpy
|116.028
|118.372
|114.588
|2009.01.21 16:38
|114.588
|0.00
|0.00
|0.00
|16.19
|14003
|[tp]
|33767257
|2009.01.21 07:50
|sell
|0.01
|eurjpy
|116.028
|118.372
|113.698
|2009.01.21 16:42
|113.698
|0.00
|0.00
|0.00
|26.43
|14005
|[tp]
|33776487
|2009.01.21 04:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.39916
|1.42742
|1.39026
|2009.01.21 07:59
|1.39026
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|12001
|[tp]
|33776504
|2009.01.21 04:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.39916
|1.42742
|1.38476
|2009.01.21 08:13
|1.38476
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|12003
|[tp]
|33776527
|2009.01.21 04:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.39916
|1.42742
|1.37586
|2009.01.21 09:22
|1.37586
|0.00
|0.00
|0.00
|23.30
|12005
|[tp]
|33856348
|2009.01.21 15:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.38484
|1.41282
|1.37594
|2009.01.21 16:39
|1.37594
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|12001
|[tp]
|33856358
|2009.01.21 15:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.38484
|1.41282
|1.37044
|2009.01.21 17:01
|1.37044
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|12003
|[tp]
|33856871
|2009.01.21 16:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.657
|127.175
|123.767
|2009.01.21 16:07
|123.767
|0.00
|0.00
|0.00
|9.93
|13001
|[tp]
|33856882
|2009.01.21 16:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.657
|127.175
|123.217
|2009.01.21 16:29
|123.217
|0.00
|0.00
|0.00
|16.15
|13003
|[tp]
|33856893
|2009.01.21 16:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.657
|127.175
|122.327
|2009.01.21 16:38
|122.327
|0.00
|0.00
|0.00
|26.23
|13005
|[tp]
|33921706
|2009.01.21 20:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.37925
|1.40712
|1.37035
|2009.01.22 16:08
|1.37035
|0.00
|0.00
|-0.17
|8.90
|12001
|[tp]
|33921720
|2009.01.21 20:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.37925
|1.40712
|1.36485
|2009.01.23 09:18
|1.36485
|0.00
|0.00
|-0.23
|14.40
|12003
|[tp]
|33921722
|2009.01.21 20:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.37925
|1.40712
|1.35595
|2009.01.23 10:44
|1.35595
|0.00
|0.00
|-0.23
|23.30
|12005
|[tp]
|33924304
|2009.01.21 20:49
|sell
|0.01
|eurjpy
|114.835
|117.155
|113.945
|2009.01.23 08:47
|113.945
|0.00
|0.00
|-0.36
|10.06
|14001
|[tp]
|33924331
|2009.01.21 20:49
|sell
|0.01
|eurjpy
|114.835
|117.155
|113.395
|2009.01.23 09:09
|113.395
|0.00
|0.00
|-0.36
|16.31
|14003
|[tp]
|33924347
|2009.01.21 20:49
|sell
|0.01
|eurjpy
|114.835
|114.761
|112.505
|2009.01.23 16:14
|114.761
|0.00
|0.00
|-0.36
|0.83
|14005
|[sl]
|33966658
|2009.01.22 01:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|123.474
|125.969
|122.584
|2009.01.22 12:17
|122.584
|0.00
|0.00
|0.00
|10.03
|13001
|[tp]
|33966684
|2009.01.22 01:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|123.474
|125.969
|122.034
|2009.01.22 13:32
|122.034
|0.00
|0.00
|0.00
|16.21
|13003
|[tp]
|33966758
|2009.01.22 01:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|123.458
|123.143
|121.128
|2009.01.23 08:52
|121.128
|0.00
|0.00
|-0.07
|26.34
|13005
|[tp]
|34144126
|2009.01.26 15:11
|buy
|0.01
|eurjpy
|116.798
|114.486
|117.688
|2009.01.26 16:22
|117.688
|0.00
|0.00
|0.00
|9.96
|14002
|[tp]
|34144141
|2009.01.26 16:26
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.784
|122.313
|125.674
|2009.01.27 03:58
|125.674
|0.00
|0.00
|0.04
|9.93
|13002
|[tp]
|34144156
|2009.01.23 01:00
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.40115
|1.37341
|1.41005
|2009.01.26 23:00
|1.39954
|cancelled
|12002
|cancelled
|34144163
|2009.01.26 16:26
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.784
|122.313
|126.224
|2009.01.27 08:27
|126.224
|0.00
|0.00
|0.04
|16.10
|13004
|[tp]
|34144170
|2009.01.26 16:26
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.784
|122.313
|127.114
|2009.01.27 08:37
|127.114
|0.00
|0.00
|0.04
|25.92
|13006
|[tp]
|34144183
|2009.01.23 01:00
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.40115
|1.37341
|1.41555
|2009.01.26 23:00
|1.39954
|cancelled
|12004
|cancelled
|34144197
|2009.01.23 01:00
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.40115
|1.37341
|1.42445
|2009.01.26 23:00
|1.39954
|cancelled
|12006
|cancelled
|34144207
|2009.01.23 08:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28827
|1.28727
|1.26837
|2009.01.23 15:27
|1.28727
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11001
|[sl]
|34144217
|2009.01.26 15:11
|buy
|0.01
|eurjpy
|116.802
|114.489
|118.242
|2009.01.27 03:52
|118.242
|0.00
|0.00
|0.05
|16.11
|14004
|[tp]
|34144234
|2009.01.26 15:11
|buy
|0.01
|eurjpy
|116.802
|114.489
|119.132
|2009.01.27 08:36
|119.132
|0.00
|0.00
|0.05
|25.93
|14006
|[tp]
|34144257
|2009.01.23 08:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28827
|1.28727
|1.27467
|2009.01.23 15:27
|1.28727
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11003
|[sl]
|34144264
|2009.01.23 08:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28827
|1.28727
|1.27267
|2009.01.23 15:27
|1.28727
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11005
|[sl]
|34232351
|2009.01.23 14:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.155
|123.602
|120.265
|2009.01.26 00:11
|120.265
|0.00
|0.00
|-0.07
|10.07
|13001
|[tp]
|34232378
|2009.01.23 14:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.155
|123.602
|119.715
|2009.01.26 11:36
|123.602
|0.00
|0.00
|-0.07
|-27.34
|13003
|[sl]
|34232389
|2009.01.23 14:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.155
|123.602
|118.825
|2009.01.26 11:36
|123.602
|0.00
|0.00
|-0.07
|-27.34
|13005
|[sl]
|34240802
|2009.01.23 15:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.36349
|1.39103
|1.35459
|2009.01.26 15:10
|1.39103
|0.00
|0.00
|-0.06
|-27.54
|12001
|[sl]
|34240805
|2009.01.23 15:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.36349
|1.39103
|1.34909
|2009.01.26 15:10
|1.39103
|0.00
|0.00
|-0.06
|-27.54
|12003
|[sl]
|34240808
|2009.01.23 15:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.36349
|1.39103
|1.34019
|2009.01.26 15:10
|1.39103
|0.00
|0.00
|-0.06
|-27.54
|12005
|[sl]
|34241692
|2009.01.23 20:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30278
|1.30378
|1.32268
|2009.01.26 23:11
|1.32268
|0.00
|0.00
|0.06
|19.90
|11002
|[tp]
|34241712
|2009.01.23 20:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30278
|1.30378
|1.31638
|2009.01.26 16:00
|1.31638
|0.00
|0.00
|0.06
|13.60
|11004
|[tp]
|34241731
|2009.01.23 20:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30278
|1.30378
|1.31838
|2009.01.26 18:15
|1.31838
|0.00
|0.00
|0.06
|15.60
|11006
|[tp]
|34244788
|2009.01.23 16:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28097
|1.30262
|1.26107
|2009.01.23 20:00
|1.30262
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.65
|11001
|[sl]
|34244793
|2009.01.23 16:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28097
|1.30262
|1.26737
|2009.01.23 20:00
|1.30262
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.65
|11003
|[sl]
|34244795
|2009.01.23 16:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28097
|1.30262
|1.26537
|2009.01.23 20:00
|1.30262
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.65
|11005
|[sl]
|34253734
|2009.01.23 16:14
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|113.613
|115.908
|112.723
|2009.01.26 23:00
|117.461
|cancelled
|14001
|cancelled
|34253743
|2009.01.23 16:14
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|113.613
|115.908
|112.173
|2009.01.26 23:00
|117.461
|cancelled
|14003
|cancelled
|34253746
|2009.01.23 16:14
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|113.613
|115.908
|111.283
|2009.01.26 23:00
|117.461
|cancelled
|14005
|cancelled
|34295226
|2009.01.23 20:11
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.27911
|1.30073
|1.25921
|2009.01.26 23:00
|1.31873
|cancelled
|11001
|cancelled
|34295233
|2009.01.23 20:11
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.27911
|1.30073
|1.26551
|2009.01.26 23:00
|1.31873
|cancelled
|11003
|cancelled
|34295242
|2009.01.23 20:11
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.27911
|1.30073
|1.26351
|2009.01.26 23:00
|1.31873
|cancelled
|11005
|cancelled
|34382470
|2009.01.26 11:44
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|120.615
|123.051
|119.725
|2009.01.26 23:00
|124.612
|cancelled
|13001
|cancelled
|34382473
|2009.01.26 11:44
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|120.615
|123.051
|119.175
|2009.01.26 23:00
|124.612
|cancelled
|13003
|cancelled
|34382477
|2009.01.26 11:44
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|120.615
|123.051
|118.285
|2009.01.26 23:00
|124.612
|cancelled
|13005
|cancelled
|34418904
|2009.01.26 15:38
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.35983
|1.38730
|1.35093
|2009.01.26 23:00
|1.39924
|cancelled
|12001
|cancelled
|34418908
|2009.01.26 15:38
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.35983
|1.38730
|1.34543
|2009.01.26 23:00
|1.39924
|cancelled
|12003
|cancelled
|34418917
|2009.01.26 15:38
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.35983
|1.38730
|1.33653
|2009.01.26 23:00
|1.39924
|cancelled
|12005
|cancelled
|34485519
|2009.01.27 01:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.39624
|1.36859
|1.40514
|2009.01.27 04:05
|1.40514
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|12002
|[tp]
|34485538
|2009.01.27 01:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.39624
|1.36859
|1.41064
|2009.01.27 08:26
|1.41064
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|12004
|[tp]
|34485549
|2009.01.27 01:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.39624
|1.36859
|1.41954
|2009.01.27 09:29
|1.41954
|0.00
|0.00
|0.00
|23.30
|12006
|[tp]
|34485555
|2009.01.27 01:08
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.36859
|1.39624
|1.35969
|2009.01.27 23:00
|1.41286
|cancelled
|12001
|cancelled
|34485556
|2009.01.27 01:08
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.36859
|1.39624
|1.35419
|2009.01.27 23:00
|1.41315
|cancelled
|12003
|cancelled
|34485561
|2009.01.27 01:08
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.36859
|1.39624
|1.34529
|2009.01.27 23:00
|1.41315
|cancelled
|12005
|cancelled
|34490527
|2009.01.27 02:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31710
|1.31810
|1.33700
|2009.01.27 07:38
|1.31810
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11002
|[sl]
|34490552
|2009.01.27 02:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31710
|1.31810
|1.33070
|2009.01.27 07:38
|1.31810
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11004
|[sl]
|34490554
|2009.01.27 02:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31710
|1.31810
|1.33270
|2009.01.27 07:38
|1.31810
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11006
|[sl]
|34490562
|2009.01.27 02:17
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.29521
|1.31710
|1.27531
|2009.01.27 23:00
|1.31588
|cancelled
|11001
|cancelled
|34490572
|2009.01.27 02:17
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.29521
|1.31710
|1.28161
|2009.01.27 23:00
|1.31593
|cancelled
|11003
|cancelled
|34490582
|2009.01.27 02:17
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.29521
|1.31710
|1.27961
|2009.01.27 23:00
|1.31588
|cancelled
|11005
|cancelled
|34492457
|2009.01.27 02:43
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|121.941
|124.404
|121.051
|2009.01.27 23:00
|125.677
|cancelled
|13001
|cancelled
|34492481
|2009.01.27 02:44
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|121.941
|124.404
|120.501
|2009.01.27 23:03
|125.640
|cancelled
|13003
|cancelled
|34492485
|2009.01.27 02:44
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|121.941
|124.404
|119.611
|2009.01.27 23:00
|125.677
|cancelled
|13005
|cancelled
|34519381
|2009.01.27 08:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32276
|1.32376
|1.34266
|2009.01.27 09:01
|1.32376
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11002
|[sl]
|34519385
|2009.01.27 08:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32276
|1.32376
|1.33636
|2009.01.27 11:22
|1.32376
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11004
|[sl]
|34519399
|2009.01.27 08:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32276
|1.32376
|1.33836
|2009.01.27 11:22
|1.32376
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11006
|[sl]
|34519500
|2009.01.27 07:38
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|115.443
|117.775
|114.553
|2009.01.27 23:00
|117.067
|cancelled
|14001
|cancelled
|34548426
|2009.01.27 11:27
|buy
|0.01
|eurjpy
|118.188
|115.847
|119.078
|2009.01.28 18:00
|119.078
|0.00
|0.00
|0.03
|9.90
|14002
|[tp]
|34548431
|2009.01.27 11:27
|buy
|0.01
|eurjpy
|118.188
|118.262
|119.628
|2009.01.29 03:10
|118.262
|0.00
|0.00
|0.13
|0.82
|14004
|[sl]
|34548438
|2009.01.27 11:27
|buy
|0.01
|eurjpy
|118.188
|118.262
|120.518
|2009.01.29 03:10
|118.262
|0.00
|0.00
|0.13
|0.82
|14006
|[sl]
|34548443
|2009.01.27 11:22
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|115.847
|118.188
|114.407
|2009.01.27 23:00
|117.067
|cancelled
|14003
|cancelled
|34548445
|2009.01.27 11:22
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.32686
|1.30480
|1.34676
|2009.01.27 23:00
|1.31611
|cancelled
|11002
|cancelled
|34548448
|2009.01.27 11:22
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|115.847
|118.188
|113.517
|2009.01.27 23:00
|117.063
|cancelled
|14005
|cancelled
|34548457
|2009.01.27 11:22
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.32686
|1.30480
|1.34046
|2009.01.27 23:00
|1.31606
|cancelled
|11004
|cancelled
|34548463
|2009.01.27 11:22
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.32686
|1.30480
|1.34246
|2009.01.27 23:00
|1.31606
|cancelled
|11006
|cancelled
|34551705
|2009.01.27 11:47
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.599
|123.112
|126.489
|2009.01.27 12:00
|126.489
|0.00
|0.00
|0.00
|9.98
|13002
|[tp]
|34551715
|2009.01.27 11:47
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.599
|123.112
|127.039
|2009.01.28 01:11
|127.039
|0.00
|0.00
|0.05
|16.10
|13004
|[tp]
|34551727
|2009.01.27 11:47
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.599
|126.126
|127.929
|2009.01.28 13:46
|127.929
|0.00
|0.00
|0.05
|26.09
|13006
|[tp]
|34561744
|2009.01.27 12:50
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.40891
|1.38101
|1.41781
|2009.01.27 16:52
|1.41781
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|12002
|[tp]
|34561751
|2009.01.27 12:50
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.40891
|1.38101
|1.42331
|2009.01.28 05:30
|1.42331
|0.00
|0.00
|0.05
|14.40
|12004
|[tp]
|34561761
|2009.01.27 12:50
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.40891
|1.41149
|1.43221
|2009.01.28 09:50
|1.43221
|0.00
|0.00
|0.05
|23.30
|12006
|[tp]
|34660943
|2009.01.28 01:00
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|116.037
|118.381
|115.147
|2009.01.28 23:00
|118.867
|cancelled
|14001
|cancelled
|34661006
|2009.01.28 01:00
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|116.037
|118.381
|114.597
|2009.01.28 23:00
|118.886
|cancelled
|14003
|cancelled
|34661033
|2009.01.28 01:00
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|116.037
|118.381
|113.707
|2009.01.28 23:00
|118.836
|cancelled
|14005
|cancelled
|34661065
|2009.01.28 09:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33056
|1.30845
|1.35046
|2009.01.29 05:11
|1.30845
|0.00
|0.00
|0.08
|-22.11
|11002
|[sl]
|34661070
|2009.01.28 09:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33056
|1.30845
|1.34416
|2009.01.29 05:11
|1.30845
|0.00
|0.00
|0.08
|-22.11
|11004
|[sl]
|34661077
|2009.01.28 09:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33056
|1.30845
|1.34616
|2009.01.29 05:11
|1.30845
|0.00
|0.00
|0.08
|-22.11
|11006
|[sl]
|34661092
|2009.01.28 01:00
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.30845
|1.33056
|1.28855
|2009.01.28 23:00
|1.31628
|cancelled
|11001
|cancelled
|34661178
|2009.01.28 01:00
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.30845
|1.33056
|1.29485
|2009.01.28 23:00
|1.31628
|cancelled
|11003
|cancelled
|34661197
|2009.01.28 01:00
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.30845
|1.33056
|1.29285
|2009.01.28 23:03
|1.31601
|cancelled
|11005
|cancelled
|34666067
|2009.01.28 01:38
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.39071
|1.41881
|1.38181
|2009.01.28 23:00
|1.42407
|cancelled
|12001
|cancelled
|34666079
|2009.01.28 01:38
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.39071
|1.41881
|1.37631
|2009.01.28 23:00
|1.42407
|cancelled
|12003
|cancelled
|34666093
|2009.01.28 01:38
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.39071
|1.41881
|1.36741
|2009.01.28 23:00
|1.42407
|cancelled
|12005
|cancelled
|34667880
|2009.01.28 01:47
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|123.952
|126.456
|123.062
|2009.01.28 23:00
|128.506
|cancelled
|13001
|cancelled
|34667887
|2009.01.28 01:47
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|123.952
|126.456
|122.512
|2009.01.28 23:00
|128.536
|cancelled
|13003
|cancelled
|34667897
|2009.01.28 01:47
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|123.952
|126.456
|121.622
|2009.01.28 23:00
|128.506
|cancelled
|13005
|cancelled
|34721111
|2009.01.28 10:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.42607
|1.39783
|1.43497
|2009.01.28 15:03
|1.43497
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|12002
|[tp]
|34721118
|2009.01.28 10:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.42607
|1.39783
|1.44047
|2009.01.30 16:59
|1.44047
|0.00
|0.00
|0.19
|14.40
|12004
|[tp]
|34721122
|2009.01.28 10:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.42607
|1.42694
|1.44937
|2009.01.30 18:18
|1.44036
|0.00
|0.00
|0.19
|14.29
|12006
|34765990
|2009.01.28 16:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|127.557
|125.031
|128.447
|2009.01.28 16:43
|128.447
|0.00
|0.00
|0.00
|9.91
|13002
|[tp]
|34766064
|2009.01.28 16:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|127.557
|125.031
|128.997
|2009.01.28 20:04
|128.997
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|13004
|[tp]
|34766082
|2009.01.28 16:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|127.557
|127.911
|129.887
|2009.01.30 01:19
|127.911
|0.00
|0.00
|0.20
|3.94
|13006
|[sl]
|34840272
|2009.01.29 17:29
|sell
|0.01
|eurjpy
|117.030
|119.394
|116.140
|2009.01.29 18:58
|116.140
|0.00
|0.00
|0.00
|9.93
|14001
|[tp]
|34840292
|2009.01.29 17:29
|sell
|0.01
|eurjpy
|117.030
|119.394
|115.590
|2009.01.30 01:54
|115.590
|0.00
|0.00
|-0.04
|16.07
|14003
|[tp]
|34840318
|2009.01.29 17:29
|sell
|0.01
|eurjpy
|117.030
|116.167
|114.700
|2009.01.30 17:28
|114.700
|0.00
|0.00
|-0.04
|25.99
|14005
|[tp]
|34840345
|2009.01.29 02:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31075
|1.30975
|1.29085
|2009.01.29 12:14
|1.30975
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11001
|[sl]
|34840365
|2009.01.29 02:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31075
|1.30975
|1.29715
|2009.01.29 12:14
|1.30975
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11003
|[sl]
|34840392
|2009.01.29 02:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31075
|1.30975
|1.29515
|2009.01.29 12:14
|1.30975
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11005
|[sl]
|34840397
|2009.01.29 01:00
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.40647
|1.43488
|1.39757
|2009.01.29 23:00
|1.43004
|cancelled
|12001
|cancelled
|34840404
|2009.01.29 01:00
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.40647
|1.43488
|1.39207
|2009.01.29 23:00
|1.42982
|cancelled
|12003
|cancelled
|34840416
|2009.01.29 01:00
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.40647
|1.43488
|1.38317
|2009.01.29 23:00
|1.43004
|cancelled
|12005
|cancelled
|34843955
|2009.01.29 01:42
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|125.977
|128.522
|125.087
|2009.01.29 23:00
|128.691
|cancelled
|13001
|cancelled
|34843983
|2009.01.29 01:42
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|125.977
|128.522
|124.537
|2009.01.29 23:00
|128.700
|cancelled
|13003
|cancelled
|34843991
|2009.01.29 01:42
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|125.977
|128.522
|123.647
|2009.01.29 23:00
|128.680
|cancelled
|13005
|cancelled
|34850914
|2009.01.29 03:10
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|119.444
|117.079
|120.334
|2009.01.29 23:00
|116.669
|cancelled
|14002
|cancelled
|34850917
|2009.01.29 03:10
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|119.444
|117.079
|120.884
|2009.01.29 23:00
|116.669
|cancelled
|14004
|cancelled
|34850923
|2009.01.29 03:10
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|119.444
|117.079
|121.774
|2009.01.29 23:00
|116.669
|cancelled
|14006
|cancelled
|34859571
|2009.01.29 05:17
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.33057
|1.30846
|1.35047
|2009.01.29 23:00
|1.29567
|cancelled
|11002
|cancelled
|34860900
|2009.01.29 05:25
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.33057
|1.30846
|1.34417
|2009.01.29 23:00
|1.29567
|cancelled
|11004
|cancelled
|34860949
|2009.01.29 05:26
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.33057
|1.30846
|1.34617
|2009.01.29 23:00
|1.29567
|cancelled
|11006
|cancelled
|34911431
|2009.01.29 17:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30391
|1.30291
|1.28401
|2009.01.30 10:43
|1.28401
|0.00
|0.00
|-0.03
|19.90
|11001
|[tp]
|34911444
|2009.01.29 17:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30391
|1.30291
|1.29031
|2009.01.30 01:24
|1.29031
|0.00
|0.00
|-0.03
|13.60
|11003
|[tp]
|34911457
|2009.01.29 17:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30391
|1.30291
|1.28831
|2009.01.30 05:01
|1.28831
|0.00
|0.00
|-0.03
|15.60
|11005
|[tp]
|34996662
|2009.01.29 19:27
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|128.943
|126.390
|129.833
|2009.01.29 23:00
|128.800
|cancelled
|13002
|cancelled
|34996672
|2009.01.29 19:27
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|128.943
|126.390
|130.383
|2009.01.29 23:00
|128.800
|cancelled
|13004
|cancelled
|34996679
|2009.01.29 19:27
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.43624
|1.40780
|1.44514
|2009.01.29 23:00
|1.43012
|cancelled
|12002
|cancelled
|35005544
|2009.01.29 20:47
|sell
|0.01
|eurjpy
|116.579
|118.935
|115.689
|2009.01.30 01:32
|115.689
|0.00
|0.00
|-0.04
|9.93
|14001
|[tp]
|35025132
|2009.01.30 16:47
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.190
|126.631
|130.080
|2009.01.30 18:18
|129.483
|0.00
|0.00
|0.00
|3.26
|13002
|35025159
|2009.01.30 16:47
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.190
|126.631
|130.630
|2009.01.30 18:18
|129.476
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|13004
|35025180
|2009.01.30 16:47
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.190
|126.631
|131.520
|2009.01.30 18:18
|129.494
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|13006
|35081337
|2009.01.30 12:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28452
|1.28352
|1.26462
|2009.01.30 17:03
|1.28352
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11001
|[sl]
|35081385
|2009.01.30 12:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28452
|1.28352
|1.27092
|2009.01.30 17:03
|1.28352
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11003
|[sl]
|35081386
|2009.01.30 12:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28452
|1.28352
|1.26892
|2009.01.30 17:03
|1.28352
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11005
|[sl]
|35133412
|2009.01.30 17:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28013
|1.30177
|1.26023
|2009.01.30 18:18
|1.28027
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|11001
|35133423
|2009.01.30 17:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28013
|1.30177
|1.26653
|2009.01.30 18:18
|1.28029
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|11003
|35133427
|2009.01.30 17:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28013
|1.30177
|1.26453
|2009.01.30 18:19
|1.28019
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|11005
|35141081
|2009.01.30 18:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|114.988
|117.311
|114.098
|2009.01.30 18:19
|115.102
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|14001
|35141085
|2009.01.30 18:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|114.988
|117.311
|113.548
|2009.01.30 18:19
|115.105
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|14003
|35141088
|2009.01.30 18:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|114.988
|117.311
|112.658
|2009.01.30 18:19
|115.076
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|14005
|35145147
|2009.01.30 18:20
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.44121
|1.41267
|1.45011
|2009.01.30 22:01
|1.45011
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|12002
|[tp]
|0.00
|0.00
|-4.78
|781.78
|Closed P/L:
|777.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|35145150
|2009.01.30 18:20
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.44121
|1.41267
|1.45561
|1.45146
|0.00
|0.00
|0.00
|10.25
|12004
|35145157
|2009.01.30 18:20
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.44121
|1.41267
|1.46451
|1.45146
|0.00
|0.00
|0.00
|10.25
|12006
|35145166
|2009.01.30 18:30
|sell
|0.01
|eurjpy
|114.943
|117.265
|114.053
|115.129
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.07
|14001
|35145168
|2009.01.30 18:30
|sell
|0.01
|eurjpy
|114.943
|117.265
|113.503
|115.129
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.07
|14003
|35145170
|2009.01.30 18:30
|sell
|0.01
|eurjpy
|114.943
|117.265
|112.613
|115.129
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.07
|14005
|35147554
|2009.01.30 20:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27864
|1.30025
|1.25874
|1.27956
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|11001
|35147568
|2009.01.30 20:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27864
|1.30025
|1.26504
|1.27956
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|11003
|35147589
|2009.01.30 20:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27864
|1.30025
|1.26304
|1.27956
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|11005
|0.00
|0.00
|0.00
|11.53
|Floating P/L:
|11.53
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|35023022
|2009.01.30 01:00
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.40988
|1.43836
|1.40098
|1.45146
|12001
|35023055
|2009.01.30 01:00
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.40988
|1.43836
|1.39548
|1.45146
|12003
|35023084
|2009.01.30 01:00
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.40988
|1.43836
|1.38658
|1.45146
|12005
|35023099
|2009.01.30 01:00
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|126.628
|129.186
|125.738
|130.538
|13001
|35023116
|2009.01.30 01:00
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|126.628
|129.186
|125.188
|130.538
|13003
|35023123
|2009.01.30 01:00
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|126.628
|129.186
|124.298
|130.538
|13005
|35023607
|2009.01.30 01:08
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|118.652
|116.303
|119.542
|115.129
|14002
|35023612
|2009.01.30 01:08
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|118.652
|116.303
|120.092
|115.129
|14004
|35023618
|2009.01.30 01:08
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|118.652
|116.303
|120.982
|115.129
|14006
|35051077
|2009.01.30 07:02
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.31002
|1.28824
|1.32992
|1.27956
|11002
|35051079
|2009.01.30 07:02
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.31002
|1.28824
|1.32362
|1.27956
|11004
|35051088
|2009.01.30 07:02
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.31002
|1.28824
|1.32562
|1.27956
|11006
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|777.00
|Floating P/L:
|11.53
|Margin:
|21.11
|Balance:
|3 777.00
|Equity:
|3 788.53
|Free Margin:
|3 767.42
|Details:
|Gross Profit:
|1 879.96
|Gross Loss:
|1 102.96
|Total Net Profit:
|777.00
|Profit Factor:
|1.70
|Expected Payoff:
|3.53
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|359.59 (10.46%)
|Relative Drawdown:
|10.46% (359.59)
|Total Trades:
|220
|Short Positions (won %):
|115 (75.65%)
|Long Positions (won %):
|105 (80.00%)
|Profit Trades (% of total):
|171 (77.73%)
|Loss trades (% of total):
|49 (22.27%)
|Largest
|profit trade:
|26.43
|loss trade:
|-29.60
|Average
|profit trade:
|10.99
|loss trade:
|-22.51
|Maximum
|consecutive wins ($):
|31 (447.09)
|consecutive losses ($):
|8 (-227.10)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|447.09 (31)
|consecutive loss (count):
|-227.10 (8)
|Average
|consecutive wins:
|11
|consecutive losses:
|4