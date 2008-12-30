Alpari (UK) Ltd.

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Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 777.00 Floating P/L: 11.53 Margin: 21.11
Balance: 3 777.00 Equity: 3 788.53 Free Margin: 3 767.42
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 879.96 Gross Loss: 1 102.96 Total Net Profit: 777.00
Profit Factor: 1.70 Expected Payoff: 3.53  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 359.59 (10.46%) Relative Drawdown: 10.46% (359.59)
 
Total Trades: 220 Short Positions (won %): 115 (75.65%) Long Positions (won %): 105 (80.00%)
Profit Trades (% of total): 171 (77.73%) Loss trades (% of total): 49 (22.27%)
Largest profit trade: 26.43 loss trade: -29.60
Average profit trade: 10.99 loss trade: -22.51
Maximum consecutive wins ($): 31 (447.09) consecutive losses ($): 8 (-227.10)
Maximal consecutive profit (count): 447.09 (31) consecutive loss (count): -227.10 (8)
Average consecutive wins: 11 consecutive losses: 4