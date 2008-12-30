Alpari (UK) Ltd.

Account: 522412 Name: William Snyder Currency: USD 2009 January 30, 22:14

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Closed P/L: 777.00

Open Trades:

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14001

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14003

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35147589 sell 0.01 eurusd 1.27864 1.30025 1.26304 1.27956 0.00 0.00 0.00 -0.92

11005

0.00 0.00 0.00 11.53

Floating P/L: 11.53

Working Orders:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price

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13005

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35023618 buy stop 0.01 eurjpy 118.652 116.303 120.982 115.129

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35051077 buy stop 0.01 eurusd 1.31002 1.28824 1.32992 1.27956

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35051079 buy stop 0.01 eurusd 1.31002 1.28824 1.32362 1.27956

11004

35051088 buy stop 0.01 eurusd 1.31002 1.28824 1.32562 1.27956

11006

Summary:

Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 777.00 Floating P/L: 11.53 Margin: 21.11

Balance: 3 777.00 Equity: 3 788.53 Free Margin: 3 767.42

Details:

Gross Profit: 1 879.96 Gross Loss: 1 102.96 Total Net Profit: 777.00

Profit Factor: 1.70 Expected Payoff: 3.53

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 359.59 (10.46%) Relative Drawdown: 10.46% (359.59)

Total Trades: 220 Short Positions (won %): 115 (75.65%) Long Positions (won %): 105 (80.00%)

Profit Trades (% of total): 171 (77.73%) Loss trades (% of total): 49 (22.27%)

Largest profit trade: 26.43 loss trade: -29.60

Average profit trade: 10.99 loss trade: -22.51

Maximum consecutive wins ($): 31 (447.09) consecutive losses ($): 8 (-227.10)

Maximal consecutive profit (count): 447.09 (31) consecutive loss (count): -227.10 (8)