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0.00
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Working Orders:
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Ticket
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Open Time
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Type
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Size
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Item
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Price
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S / L
|
T / P
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Market Price
|
|
No transactions
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
3 000.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
Closed Trade P/L:
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Floating P/L:
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|
Margin:
|
0.00
|
Balance:
|
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Equity:
|
6 364.83
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Free Margin:
|
6 364.83
|
|
Details:
|
|
Gross Profit:
|
4 325.13
|
Gross Loss:
|
960.30
|
Total Net Profit:
|
3 364.83
|
Profit Factor:
|
4.50
|
Expected Payoff:
|
24.92
|
|
Absolute Drawdown:
|
0.00
|
Maximal Drawdown:
|
544.69 (9.41%)
|
Relative Drawdown:
|
9.41% (544.69)
|
|
Total Trades:
|
135
|
Short Positions (won %):
|
56 (83.93%)
|
Long Positions (won %):
|
79 (88.61%)
|
Profit Trades (% of total):
|
117 (86.67%)
|
Loss trades (% of total):
|
18 (13.33%)
|
Largest
|
profit trade:
|
149.39
|
loss trade:
|
-251.07
|
Average
|
profit trade:
|
36.97
|
loss trade:
|
-53.35
|
Maximum
|
consecutive wins ($):
|
25 (888.89)
|
consecutive losses ($):
|
4 (-544.69)
|
Maximal
|
consecutive profit (count):
|
888.89 (25)
|
consecutive loss (count):
|
-544.69 (4)
|
Average
|
consecutive wins:
|
11
|
consecutive losses:
|
2