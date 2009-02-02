FX Clearing Group, Inc.

Account: 1033477 Name: 1,200 Currency: USD 2009 February 4, 13:29
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
28458352009.02.02 02:54buy0.60eurgbp0.88410.87670.88492009.02.02 03:200.88460.000.000.0043.16
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
28462302009.02.02 03:34buy0.60eurgbp0.88400.87660.88482009.02.02 03:430.88440.000.000.0034.52
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
28464162009.02.02 04:12sell0.60eurgbp0.88550.89290.88472009.02.02 05:400.88520.000.000.0025.85
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
28464412009.02.02 04:14sell0.50eurgbp0.88580.89320.88502009.02.02 05:380.88550.000.000.0021.54
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
28578852009.02.02 22:01buy0.60eurgbp0.89960.89120.90042009.02.02 22:130.90030.000.000.0059.91
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
28581072009.02.02 22:44buy0.60eurgbp0.89950.89110.90032009.02.02 22:450.89990.000.000.0034.27
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
28581762009.02.02 22:58buy0.60eurgbp0.89950.89110.90032009.02.02 23:030.89990.000.000.0034.26
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
28587772009.02.03 00:15sell0.60eurgbp0.90040.90880.89962009.02.03 00:240.90000.000.000.0034.21
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
28588382009.02.03 00:24sell0.70eurgbp0.90050.90890.89972009.02.03 00:350.90010.000.000.0039.90
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
28590332009.02.03 01:01sell0.70eurgbp0.90070.90910.89992009.02.03 10:060.90100.000.000.00-29.95
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
28590972009.02.03 01:16sell0.60eurgbp0.90100.90940.90022009.02.03 10:060.90140.000.000.00-34.22
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
28591722009.02.03 01:24sell0.50eurgbp0.90140.90980.90062009.02.03 10:050.90170.000.000.00-21.36
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
28725172009.02.03 23:05sell0.60eurgbp0.90310.91220.90232009.02.03 23:050.90230.000.000.0069.43
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP[tp]
28732022009.02.04 00:42buy0.70eurgbp0.90110.89200.90192009.02.04 00:450.90150.000.000.0040.38
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
28738452009.02.04 02:32buy0.70eurgbp0.90080.89170.90162009.02.04 02:330.90160.000.000.0080.73
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP[tp]
28740422009.02.04 02:53buy0.70eurgbp0.90090.89180.90172009.02.04 02:540.90130.000.000.0040.29
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
28740922009.02.04 02:56buy0.70eurgbp0.90080.89170.90162009.02.04 03:000.90120.000.000.0040.29
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
28741592009.02.04 03:01buy0.70eurgbp0.90090.89180.90172009.02.04 03:030.90130.000.000.0040.27
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
28743532009.02.04 03:17sell0.70eurgbp0.90200.91110.90122009.02.04 10:050.90230.000.000.00-30.25
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
28743892009.02.04 03:20sell0.60eurgbp0.90240.91150.90162009.02.04 08:210.90270.000.000.00-26.00
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
28745482009.02.04 03:56sell0.50eurgbp0.90290.91200.90212009.02.04 08:150.90330.000.000.00-28.85
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
28716792009.02.03 21:06buy0.10eurusd1.29730.00000.00002009.02.03 21:071.29730.000.000.000.00
 111ERROR
28716832009.02.03 21:06buy0.10gbpjpy128.280.000.002009.02.03 21:07128.270.000.000.00-1.12
 111ERROR
28716822009.02.03 21:06sell0.10gbpusd1.43830.00000.00002009.02.03 21:071.43860.000.000.00-3.00
 111ERROR
28716802009.02.03 21:06buy0.10usdchf1.14550.00000.00002009.02.03 21:071.14510.000.000.00-3.49
 111ERROR
28716782009.02.03 21:06buy0.10usdjpy89.180.000.002009.02.03 21:0789.180.000.000.000.00
 111ERROR
  0.00 0.00 0.00 460.77
Closed P/L: 460.77
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 460.77 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 4 245.00 Equity: 4 245.00 Free Margin: 4 245.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 639.01 Gross Loss: 178.24 Total Net Profit: 460.77
Profit Factor: 3.59 Expected Payoff: 17.72  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 93.14 (2.27%) Relative Drawdown: 2.27% (93.14)
 
Total Trades: 26 Short Positions (won %): 12 (41.67%) Long Positions (won %): 14 (85.71%)
Profit Trades (% of total): 17 (65.38%) Loss trades (% of total): 9 (34.62%)
Largest profit trade: 80.73 loss trade: -34.22
Average profit trade: 37.59 loss trade: -19.80
Maximum consecutive wins ($): 9 (327.62) consecutive losses ($): 3 (-85.53)
Maximal consecutive profit (count): 327.62 (9) consecutive loss (count): -85.53 (3)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 3