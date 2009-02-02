|Account: 1033477
|Name: 1,200
|Currency: USD
|2009 February 4, 13:29
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2845835
|2009.02.02 02:54
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.8841
|0.8767
|0.8849
|2009.02.02 03:20
|0.8846
|0.00
|0.00
|0.00
|43.16
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|2846230
|2009.02.02 03:34
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.8840
|0.8766
|0.8848
|2009.02.02 03:43
|0.8844
|0.00
|0.00
|0.00
|34.52
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|2846416
|2009.02.02 04:12
|sell
|0.60
|eurgbp
|0.8855
|0.8929
|0.8847
|2009.02.02 05:40
|0.8852
|0.00
|0.00
|0.00
|25.85
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|2846441
|2009.02.02 04:14
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.8858
|0.8932
|0.8850
|2009.02.02 05:38
|0.8855
|0.00
|0.00
|0.00
|21.54
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|2857885
|2009.02.02 22:01
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.8996
|0.8912
|0.9004
|2009.02.02 22:13
|0.9003
|0.00
|0.00
|0.00
|59.91
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|2858107
|2009.02.02 22:44
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.8995
|0.8911
|0.9003
|2009.02.02 22:45
|0.8999
|0.00
|0.00
|0.00
|34.27
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|2858176
|2009.02.02 22:58
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.8995
|0.8911
|0.9003
|2009.02.02 23:03
|0.8999
|0.00
|0.00
|0.00
|34.26
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|2858777
|2009.02.03 00:15
|sell
|0.60
|eurgbp
|0.9004
|0.9088
|0.8996
|2009.02.03 00:24
|0.9000
|0.00
|0.00
|0.00
|34.21
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|2858838
|2009.02.03 00:24
|sell
|0.70
|eurgbp
|0.9005
|0.9089
|0.8997
|2009.02.03 00:35
|0.9001
|0.00
|0.00
|0.00
|39.90
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|2859033
|2009.02.03 01:01
|sell
|0.70
|eurgbp
|0.9007
|0.9091
|0.8999
|2009.02.03 10:06
|0.9010
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.95
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|2859097
|2009.02.03 01:16
|sell
|0.60
|eurgbp
|0.9010
|0.9094
|0.9002
|2009.02.03 10:06
|0.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.22
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|2859172
|2009.02.03 01:24
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9014
|0.9098
|0.9006
|2009.02.03 10:05
|0.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.36
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|2872517
|2009.02.03 23:05
|sell
|0.60
|eurgbp
|0.9031
|0.9122
|0.9023
|2009.02.03 23:05
|0.9023
|0.00
|0.00
|0.00
|69.43
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP[tp]
|2873202
|2009.02.04 00:42
|buy
|0.70
|eurgbp
|0.9011
|0.8920
|0.9019
|2009.02.04 00:45
|0.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|40.38
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|2873845
|2009.02.04 02:32
|buy
|0.70
|eurgbp
|0.9008
|0.8917
|0.9016
|2009.02.04 02:33
|0.9016
|0.00
|0.00
|0.00
|80.73
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP[tp]
|2874042
|2009.02.04 02:53
|buy
|0.70
|eurgbp
|0.9009
|0.8918
|0.9017
|2009.02.04 02:54
|0.9013
|0.00
|0.00
|0.00
|40.29
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|2874092
|2009.02.04 02:56
|buy
|0.70
|eurgbp
|0.9008
|0.8917
|0.9016
|2009.02.04 03:00
|0.9012
|0.00
|0.00
|0.00
|40.29
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|2874159
|2009.02.04 03:01
|buy
|0.70
|eurgbp
|0.9009
|0.8918
|0.9017
|2009.02.04 03:03
|0.9013
|0.00
|0.00
|0.00
|40.27
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|2874353
|2009.02.04 03:17
|sell
|0.70
|eurgbp
|0.9020
|0.9111
|0.9012
|2009.02.04 10:05
|0.9023
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.25
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|2874389
|2009.02.04 03:20
|sell
|0.60
|eurgbp
|0.9024
|0.9115
|0.9016
|2009.02.04 08:21
|0.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|2874548
|2009.02.04 03:56
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9029
|0.9120
|0.9021
|2009.02.04 08:15
|0.9033
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.85
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|2871679
|2009.02.03 21:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2973
|0.0000
|0.0000
|2009.02.03 21:07
|1.2973
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|111
|ERROR
|2871683
|2009.02.03 21:06
|buy
|0.10
|gbpjpy
|128.28
|0.00
|0.00
|2009.02.03 21:07
|128.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|
|111
|ERROR
|2871682
|2009.02.03 21:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.4383
|0.0000
|0.0000
|2009.02.03 21:07
|1.4386
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|111
|ERROR
|2871680
|2009.02.03 21:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1455
|0.0000
|0.0000
|2009.02.03 21:07
|1.1451
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.49
|
|111
|ERROR
|2871678
|2009.02.03 21:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.18
|0.00
|0.00
|2009.02.03 21:07
|89.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|111
|ERROR
|
|0.00
|0.00
|0.00
|460.77
|Closed P/L:
|460.77
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|460.77
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|4 245.00
|Equity:
|4 245.00
|Free Margin:
|4 245.00
|
|Details:
|Gross Profit:
|639.01
|Gross Loss:
|178.24
|Total Net Profit:
|460.77
|Profit Factor:
|3.59
|Expected Payoff:
|17.72
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|93.14 (2.27%)
|Relative Drawdown:
|2.27% (93.14)
|
|Total Trades:
|26
|Short Positions (won %):
|12 (41.67%)
|Long Positions (won %):
|14 (85.71%)
|Profit Trades (% of total):
|17 (65.38%)
|Loss trades (% of total):
|9 (34.62%)
|Largest
|profit trade:
|80.73
|loss trade:
|-34.22
|Average
|profit trade:
|37.59
|loss trade:
|-19.80
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (327.62)
|consecutive losses ($):
|3 (-85.53)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|327.62 (9)
|consecutive loss (count):
|-85.53 (3)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|3