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|4 168.09
|
|Details:
|Gross Profit:
|2 163.62
|Gross Loss:
|995.53
|Total Net Profit:
|1 168.09
|Profit Factor:
|2.17
|Expected Payoff:
|3.66
|
|Absolute Drawdown:
|193.02
|Maximal Drawdown:
|581.48 (17.16%)
|Relative Drawdown:
|17.16% (581.48)
|
|Total Trades:
|319
|Short Positions (won %):
|177 (92.09%)
|Long Positions (won %):
|142 (90.85%)
|Profit Trades (% of total):
|292 (91.54%)
|Loss trades (% of total):
|27 (8.46%)
|Largest
|profit trade:
|29.32
|loss trade:
|-300.49
|Average
|profit trade:
|7.41
|loss trade:
|-36.87
|Maximum
|consecutive wins ($):
|112 (749.23)
|consecutive losses ($):
|3 (-76.12)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|749.23 (112)
|consecutive loss (count):
|-581.48 (2)
|Average
|consecutive wins:
|15
|consecutive losses:
|1