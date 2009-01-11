Tadawulfx

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Working Orders:
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Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 168.09 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 4 168.09 Equity: 4 168.09 Free Margin: 4 168.09
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 163.62 Gross Loss: 995.53 Total Net Profit: 1 168.09
Profit Factor: 2.17 Expected Payoff: 3.66  
Absolute Drawdown: 193.02 Maximal Drawdown: 581.48 (17.16%) Relative Drawdown: 17.16% (581.48)
 
Total Trades: 319 Short Positions (won %): 177 (92.09%) Long Positions (won %): 142 (90.85%)
Profit Trades (% of total): 292 (91.54%) Loss trades (% of total): 27 (8.46%)
Largest profit trade: 29.32 loss trade: -300.49
Average profit trade: 7.41 loss trade: -36.87
Maximum consecutive wins ($): 112 (749.23) consecutive losses ($): 3 (-76.12)
Maximal consecutive profit (count): 749.23 (112) consecutive loss (count): -581.48 (2)
Average consecutive wins: 15 consecutive losses: 1