FX Clearing Group, Inc.

Account: 1033477 Name: 1,200 Currency: USD 2009 February 2, 15:28
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
28422032009.01.31 23:59balanceIR2.92
27815642009.01.26 01:02sell0.20eurgbp0.94450.95150.94372009.01.26 01:110.94740.000.000.00-78.92
27822722009.01.26 02:46buy0.20eurgbp0.94630.93930.94712009.01.26 02:490.94670.000.000.0010.89
27823712009.01.26 02:58buy0.20eurgbp0.94610.93910.94692009.01.26 03:010.94650.000.000.0010.88
27824022009.01.26 03:02buy0.20eurgbp0.94670.93970.94752009.01.26 03:170.94710.000.000.0010.88
27827692009.01.26 04:07sell0.20eurgbp0.94760.95460.94682009.01.26 04:250.94720.000.000.0010.89
27827902009.01.26 04:10sell0.20eurgbp0.94800.95500.94722009.01.26 04:230.94760.000.000.0010.88
27830702009.01.26 04:57buy0.20eurgbp0.94680.93980.94762009.01.26 05:310.94720.000.000.0010.91
27830852009.01.26 04:58buy0.20eurgbp0.94640.93940.94722009.01.26 05:010.94680.000.000.0010.90
27831212009.01.26 05:05buy0.20eurgbp0.94620.93920.94702009.01.26 05:290.94670.000.000.0013.64
27832082009.01.26 05:19buy0.20eurgbp0.94590.93890.94672009.01.26 05:290.94650.000.000.0016.37
27833012009.01.26 05:36sell0.20eurgbp0.94750.95450.94672009.01.26 05:370.94670.000.000.0021.86
27833822009.01.26 05:50buy0.20eurgbp0.94590.93890.94672009.01.26 05:570.94630.000.000.0010.94
27923082009.01.26 22:00buy0.20eurgbp0.94300.93600.94382009.01.26 22:010.94340.000.000.0011.15
27923332009.01.26 22:02buy0.20eurgbp0.94340.93640.94422009.01.26 22:290.94380.000.000.0011.19
27923502009.01.26 22:03buy0.20eurgbp0.94250.93550.94332009.01.26 22:100.94300.000.000.0013.96
27924482009.01.26 22:15buy0.20eurgbp0.94250.93550.94332009.01.26 22:250.94300.000.000.0013.98
27927102009.01.26 23:02buy0.20eurgbp0.94280.93580.94362009.01.27 00:090.94310.000.00-0.678.39
27931952009.01.27 00:11sell0.20eurgbp0.94340.95040.94262009.01.27 00:230.94280.000.000.0016.84
27933552009.01.27 00:20sell0.20eurgbp0.94380.95080.94302009.01.27 00:230.94300.000.000.0022.45
27934232009.01.27 00:24buy0.20eurgbp0.94210.93510.94292009.01.27 00:430.94270.000.000.0016.82
27935732009.01.27 00:43buy0.20eurgbp0.94250.93550.94332009.01.27 00:430.94330.000.000.0022.42
27937062009.01.27 01:04sell0.30eurgbp0.94410.95110.94332009.01.27 01:100.94380.000.000.0012.59
27937592009.01.27 01:11sell0.30eurgbp0.94400.95100.94322009.01.27 01:170.94370.000.000.0012.59
27938042009.01.27 01:18sell0.30eurgbp0.94390.95090.94312009.01.27 01:260.94340.000.000.0020.98
27940512009.01.27 01:54sell0.30eurgbp0.94380.95080.94302009.01.27 02:010.94350.000.000.0012.59
27940722009.01.27 01:55sell0.20eurgbp0.94410.95110.94332009.01.27 02:010.94370.000.000.0011.18
27942092009.01.27 02:12sell0.30eurgbp0.94390.95090.94312009.01.27 02:160.94360.000.000.0012.57
27942542009.01.27 02:18sell0.30eurgbp0.94390.95090.94312009.01.27 02:200.94350.000.000.0016.76
27945722009.01.27 03:17buy0.30eurgbp0.94230.93530.94312009.01.27 03:180.94310.000.000.0033.48
27947282009.01.27 03:37sell0.30eurgbp0.94360.95060.94282009.01.27 03:380.94320.000.000.0016.74
27947522009.01.27 03:40sell0.30eurgbp0.94370.95070.94292009.01.27 03:590.94340.000.000.0012.57
27948442009.01.27 03:55sell0.20eurgbp0.94410.95110.94332009.01.27 03:570.94370.000.000.0011.17
27949682009.01.27 04:19buy0.30eurgbp0.94250.93550.94332009.01.27 04:210.94280.000.000.0012.57
27950502009.01.27 04:27buy0.30eurgbp0.94270.93570.94352009.01.27 04:300.94310.000.000.0016.77
27954032009.01.27 04:55sell0.30eurgbp0.94370.95070.94292009.01.27 05:000.94320.000.000.0021.07
27955382009.01.27 05:01sell0.30eurgbp0.94370.95070.94292009.01.27 05:030.94330.000.000.0016.84
27955882009.01.27 05:05buy0.30eurgbp0.94230.93530.94312009.01.27 05:120.94310.000.000.0033.68
27956752009.01.27 05:13buy0.30eurgbp0.94240.93540.94322009.01.27 06:000.94290.000.000.0021.03
27958522009.01.27 05:25buy0.30eurgbp0.94200.93500.94282009.01.27 05:590.94240.000.000.0016.84
27958902009.01.27 05:27buy0.20eurgbp0.94160.93460.94242009.01.27 05:330.94220.000.000.0016.87
27960562009.01.27 05:47buy0.20eurgbp0.94160.93460.94242009.01.27 05:520.94200.000.000.0011.23
27961542009.01.27 05:58buy0.20eurgbp0.94160.93460.94242009.01.27 05:590.94200.000.000.0011.23
28050012009.01.27 22:10sell0.30eurgbp0.93150.93900.93072009.01.27 22:200.93110.000.000.0017.01
28050822009.01.27 22:22sell0.30eurgbp0.93160.93910.93082009.01.27 23:090.93110.000.000.0021.23
28051482009.01.27 22:24sell0.30eurgbp0.93200.93950.93122009.01.27 22:290.93170.000.000.0012.77
28058232009.01.28 00:40buy0.30eurgbp0.93070.92320.93152009.01.28 00:590.93120.000.000.0021.23
28060182009.01.28 01:07sell0.30eurgbp0.93190.93940.93112009.01.28 01:150.93150.000.000.0017.02
28060592009.01.28 01:10sell0.30eurgbp0.93220.93970.93142009.01.28 01:150.93180.000.000.0017.01
28062702009.01.28 01:24sell0.30eurgbp0.93170.93920.93092009.01.28 01:260.93130.000.000.0017.02
28064092009.01.28 01:40buy0.30eurgbp0.93080.92330.93162009.01.28 01:500.93120.000.000.0017.03
28066172009.01.28 02:01sell0.30eurgbp0.93190.93940.93112009.01.28 02:100.93150.000.000.0017.04
28067602009.01.28 02:21buy0.30eurgbp0.93070.92320.93152009.01.28 02:220.93130.000.000.0025.55
28068252009.01.28 02:30sell0.30eurgbp0.93180.93930.93102009.01.28 02:330.93140.000.000.0017.05
28068692009.01.28 02:32sell0.30eurgbp0.93210.93960.93132009.01.28 02:330.93170.000.000.0017.05
28068912009.01.28 02:33sell0.30eurgbp0.93190.93940.93112009.01.28 02:390.93140.000.000.0021.28
28069852009.01.28 02:42buy0.30eurgbp0.93070.92320.93152009.01.28 02:430.93130.000.000.0025.51
28070852009.01.28 02:50buy0.30eurgbp0.93090.92340.93172009.01.28 02:550.93130.000.000.0016.97
28071462009.01.28 02:53buy0.30eurgbp0.93050.92300.93132009.01.28 02:550.93100.000.000.0021.23
28072142009.01.28 02:58sell0.40eurgbp0.93190.93940.93112009.01.28 03:160.93160.000.000.0016.98
28072552009.01.28 03:01sell0.30eurgbp0.93220.93970.93142009.01.28 03:130.93180.000.000.0016.97
28073852009.01.28 03:22sell0.40eurgbp0.93220.93970.93142009.01.28 03:230.93190.000.000.0016.99
28074812009.01.28 03:38sell0.40eurgbp0.93220.93970.93142009.01.28 03:470.93190.000.000.0017.01
28075392009.01.28 03:53sell0.40eurgbp0.93220.93970.93142009.01.28 04:000.93190.000.000.0017.06
28081192009.01.28 05:15buy0.40eurgbp0.93120.92370.93202009.01.28 05:230.93130.000.000.005.69
28081662009.01.28 05:21buy0.30eurgbp0.93090.92340.93172009.01.28 05:230.93130.000.000.0017.06
28172472009.01.28 22:40sell0.40eurgbp0.92440.93110.92362009.01.28 22:430.92410.000.000.0017.06
28173052009.01.28 22:50sell0.40eurgbp0.92450.93120.92372009.01.28 22:530.92420.000.000.0017.06
28173712009.01.28 23:05sell0.40eurgbp0.92440.93110.92362009.01.28 23:280.92400.000.000.0022.76
28173842009.01.28 23:10sell0.30eurgbp0.92480.93150.92402009.01.28 23:130.92440.000.000.0017.06
28176262009.01.28 23:54sell0.40eurgbp0.92460.93130.92382009.01.28 23:550.92400.000.000.0034.20
28177682009.01.29 00:06buy0.40eurgbp0.92350.91680.92432009.01.29 00:160.92400.000.000.0028.51
28180222009.01.29 00:46buy0.40eurgbp0.92260.91590.92342009.01.29 00:480.92300.000.000.0022.80
28181082009.01.29 00:54buy0.40eurgbp0.92270.91600.92352009.01.29 01:000.92320.000.000.0028.49
28182582009.01.29 01:10sell0.40eurgbp0.92440.93110.92362009.01.29 01:110.92360.000.000.0045.58
28182842009.01.29 01:11sell0.40eurgbp0.92430.93100.92352009.01.29 01:160.92390.000.000.0022.80
28183422009.01.29 01:20sell0.40eurgbp0.92410.93080.92332009.01.29 01:230.92370.000.000.0022.80
28184652009.01.29 01:35sell0.40eurgbp0.92430.93100.92352009.01.29 01:360.92430.000.000.000.00
28185142009.01.29 01:36sell0.40eurgbp0.92470.93140.92392009.01.29 01:370.92420.000.000.0028.44
28185432009.01.29 01:37sell0.40eurgbp0.92410.93080.92332009.01.29 01:390.92370.000.000.0022.74
28185762009.01.29 01:40sell0.40eurgbp0.92410.93080.92332009.01.29 01:440.92370.000.000.0022.76
28186342009.01.29 01:46sell0.40eurgbp0.92440.93110.92362009.01.29 01:470.92360.000.000.0045.50
28186522009.01.29 01:47sell0.40eurgbp0.92410.93080.92332009.01.29 01:470.92330.000.000.0045.50
28186562009.01.29 01:47sell0.40eurgbp0.92410.93080.92332009.01.29 02:040.92410.000.000.000.00
28187512009.01.29 02:03sell0.40eurgbp0.92460.93130.92382009.01.29 02:050.92420.000.000.0022.78
28188302009.01.29 02:16sell0.40eurgbp0.92450.93120.92372009.01.29 02:390.92390.000.000.0034.16
28190802009.01.29 02:47sell0.50eurgbp0.92460.93130.92382009.01.29 02:490.92420.000.000.0028.41
28191572009.01.29 02:53sell0.50eurgbp0.92490.93160.92412009.01.29 02:540.92450.000.000.0028.39
28193422009.01.29 03:19sell0.50eurgbp0.92490.93160.92412009.01.29 03:200.92450.000.000.0028.39
28193812009.01.29 03:26sell0.50eurgbp0.92480.93150.92402009.01.29 03:310.92440.000.000.0028.38
28195042009.01.29 03:44sell0.50eurgbp0.92490.93160.92412009.01.29 04:010.92450.000.000.0028.41
28197382009.01.29 04:28sell0.50eurgbp0.92500.93170.92422009.01.29 04:330.92460.000.000.0028.37
28198012009.01.29 04:30sell0.40eurgbp0.92540.93210.92462009.01.29 04:330.92490.000.000.0028.35
28198372009.01.29 04:34sell0.50eurgbp0.92500.93170.92422009.01.29 05:160.92460.000.000.0028.38
28198912009.01.29 04:45sell0.40eurgbp0.92570.93240.92492009.01.29 04:500.92530.000.000.0022.68
28199232009.01.29 04:51sell0.40eurgbp0.92560.93230.92482009.01.29 04:590.92520.000.000.0022.69
28201612009.01.29 05:39sell0.50eurgbp0.92560.93230.92482009.01.29 05:390.92480.000.000.0056.72
28202912009.01.29 05:51buy0.50eurgbp0.92440.91770.92522009.01.29 05:580.92480.000.000.0028.31
28310662009.01.30 00:24buy0.50eurgbp0.90530.89880.90612009.01.30 01:000.90580.000.000.0035.71
28312642009.01.30 01:04sell0.50eurgbp0.90640.91300.90562009.01.30 01:070.90590.000.000.0035.70
28314732009.01.30 01:22sell0.50eurgbp0.90640.91300.90562009.01.30 01:240.90600.000.000.0028.55
28315762009.01.30 01:34sell0.50eurgbp0.90620.91280.90542009.01.30 01:400.90580.000.000.0028.56
28316102009.01.30 01:40sell0.50eurgbp0.90630.91290.90552009.01.30 01:430.90590.000.000.0028.56
28316502009.01.30 01:44sell0.50eurgbp0.90630.91290.90552009.01.30 01:510.90590.000.000.0028.56
28318512009.01.30 02:17sell0.50eurgbp0.90660.91320.90582009.01.30 02:180.90620.000.000.0028.51
28319202009.01.30 02:20sell0.50eurgbp0.90660.91320.90582009.01.30 02:240.90610.000.000.0035.60
28319892009.01.30 02:25sell0.60eurgbp0.90660.91320.90582009.01.30 02:260.90620.000.000.0034.19
28320252009.01.30 02:27sell0.60eurgbp0.90660.91320.90582009.01.30 02:290.90620.000.000.0034.20
28321832009.01.30 02:54sell0.60eurgbp0.90680.91340.90602009.01.30 06:250.90690.000.000.00-8.54
28323142009.01.30 02:58sell0.50eurgbp0.90720.91380.90642009.01.30 03:180.90680.000.000.0028.47
28323922009.01.30 03:06sell0.40eurgbp0.90760.91420.90682009.01.30 03:080.90720.000.000.0022.75
28324062009.01.30 03:09sell0.40eurgbp0.90760.91420.90682009.01.30 03:130.90710.000.000.0028.44
28325032009.01.30 03:26sell0.50eurgbp0.90740.91400.90662009.01.30 03:530.90700.000.000.0028.50
28325752009.01.30 03:32sell0.40eurgbp0.90780.91440.90702009.01.30 03:520.90740.000.000.0022.80
28327072009.01.30 04:00sell0.50eurgbp0.90800.91460.90722009.01.30 04:130.90760.000.000.0028.48
28327382009.01.30 04:06sell0.40eurgbp0.90840.91500.90762009.01.30 04:090.90800.000.000.0022.79
28328612009.01.30 04:31sell0.50eurgbp0.90760.91420.90682009.01.30 06:080.90730.000.000.0021.32
28329052009.01.30 04:38sell0.50eurgbp0.90790.91450.90712009.01.30 04:590.90750.000.000.0028.46
28330222009.01.30 05:06sell0.50eurgbp0.90790.91450.90712009.01.30 05:380.90750.000.000.0028.45
28331712009.01.30 05:43sell0.40eurgbp0.90830.91490.90752009.01.30 06:010.90790.000.000.0022.73
28458352009.02.02 02:54buy0.60eurgbp0.88410.87670.88492009.02.02 03:200.88460.000.000.0043.16
28462302009.02.02 03:34buy0.60eurgbp0.88400.87660.88482009.02.02 03:430.88440.000.000.0034.52
28464162009.02.02 04:12sell0.60eurgbp0.88550.89290.88472009.02.02 05:400.88520.000.000.0025.85
28464412009.02.02 04:14sell0.50eurgbp0.88580.89320.88502009.02.02 05:380.88550.000.000.0021.54
  0.00 0.00 -0.67 2 534.77
Closed P/L: 2 534.10
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2.92 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 534.10 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 909.30 Equity: 3 909.30 Free Margin: 3 909.30
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 621.56 Gross Loss: 87.46 Total Net Profit: 2 534.10
Profit Factor: 29.97 Expected Payoff: 20.60  
Absolute Drawdown: 78.92 Maximal Drawdown: 78.92 (5.75%) Relative Drawdown: 5.75% (78.92)
 
Total Trades: 123 Short Positions (won %): 84 (97.62%) Long Positions (won %): 39 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 121 (98.37%) Loss trades (% of total): 2 (1.63%)
Largest profit trade: 56.72 loss trade: -78.92
Average profit trade: 21.67 loss trade: -43.73
Maximum consecutive wins ($): 117 (2 496.49) consecutive losses ($): 1 (-78.92)
Maximal consecutive profit (count): 2 496.49 (117) consecutive loss (count): -78.92 (1)
Average consecutive wins: 61 consecutive losses: 1