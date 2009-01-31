|Account: 1033477
|Name: 1,200
|Currency: USD
|2009 February 2, 15:28
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2842203
|2009.01.31 23:59
|balance
|IR
|2.92
|2781564
|2009.01.26 01:02
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.9445
|0.9515
|0.9437
|2009.01.26 01:11
|0.9474
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.92
|2782272
|2009.01.26 02:46
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.9463
|0.9393
|0.9471
|2009.01.26 02:49
|0.9467
|0.00
|0.00
|0.00
|10.89
|2782371
|2009.01.26 02:58
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.9461
|0.9391
|0.9469
|2009.01.26 03:01
|0.9465
|0.00
|0.00
|0.00
|10.88
|2782402
|2009.01.26 03:02
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.9467
|0.9397
|0.9475
|2009.01.26 03:17
|0.9471
|0.00
|0.00
|0.00
|10.88
|2782769
|2009.01.26 04:07
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.9476
|0.9546
|0.9468
|2009.01.26 04:25
|0.9472
|0.00
|0.00
|0.00
|10.89
|2782790
|2009.01.26 04:10
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.9480
|0.9550
|0.9472
|2009.01.26 04:23
|0.9476
|0.00
|0.00
|0.00
|10.88
|2783070
|2009.01.26 04:57
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.9468
|0.9398
|0.9476
|2009.01.26 05:31
|0.9472
|0.00
|0.00
|0.00
|10.91
|2783085
|2009.01.26 04:58
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.9464
|0.9394
|0.9472
|2009.01.26 05:01
|0.9468
|0.00
|0.00
|0.00
|10.90
|2783121
|2009.01.26 05:05
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.9462
|0.9392
|0.9470
|2009.01.26 05:29
|0.9467
|0.00
|0.00
|0.00
|13.64
|2783208
|2009.01.26 05:19
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.9459
|0.9389
|0.9467
|2009.01.26 05:29
|0.9465
|0.00
|0.00
|0.00
|16.37
|2783301
|2009.01.26 05:36
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.9475
|0.9545
|0.9467
|2009.01.26 05:37
|0.9467
|0.00
|0.00
|0.00
|21.86
|2783382
|2009.01.26 05:50
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.9459
|0.9389
|0.9467
|2009.01.26 05:57
|0.9463
|0.00
|0.00
|0.00
|10.94
|2792308
|2009.01.26 22:00
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.9430
|0.9360
|0.9438
|2009.01.26 22:01
|0.9434
|0.00
|0.00
|0.00
|11.15
|2792333
|2009.01.26 22:02
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.9434
|0.9364
|0.9442
|2009.01.26 22:29
|0.9438
|0.00
|0.00
|0.00
|11.19
|2792350
|2009.01.26 22:03
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.9425
|0.9355
|0.9433
|2009.01.26 22:10
|0.9430
|0.00
|0.00
|0.00
|13.96
|2792448
|2009.01.26 22:15
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.9425
|0.9355
|0.9433
|2009.01.26 22:25
|0.9430
|0.00
|0.00
|0.00
|13.98
|2792710
|2009.01.26 23:02
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.9428
|0.9358
|0.9436
|2009.01.27 00:09
|0.9431
|0.00
|0.00
|-0.67
|8.39
|2793195
|2009.01.27 00:11
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.9434
|0.9504
|0.9426
|2009.01.27 00:23
|0.9428
|0.00
|0.00
|0.00
|16.84
|2793355
|2009.01.27 00:20
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.9438
|0.9508
|0.9430
|2009.01.27 00:23
|0.9430
|0.00
|0.00
|0.00
|22.45
|2793423
|2009.01.27 00:24
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.9421
|0.9351
|0.9429
|2009.01.27 00:43
|0.9427
|0.00
|0.00
|0.00
|16.82
|2793573
|2009.01.27 00:43
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.9425
|0.9355
|0.9433
|2009.01.27 00:43
|0.9433
|0.00
|0.00
|0.00
|22.42
|2793706
|2009.01.27 01:04
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.9441
|0.9511
|0.9433
|2009.01.27 01:10
|0.9438
|0.00
|0.00
|0.00
|12.59
|2793759
|2009.01.27 01:11
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.9440
|0.9510
|0.9432
|2009.01.27 01:17
|0.9437
|0.00
|0.00
|0.00
|12.59
|2793804
|2009.01.27 01:18
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.9439
|0.9509
|0.9431
|2009.01.27 01:26
|0.9434
|0.00
|0.00
|0.00
|20.98
|2794051
|2009.01.27 01:54
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.9438
|0.9508
|0.9430
|2009.01.27 02:01
|0.9435
|0.00
|0.00
|0.00
|12.59
|2794072
|2009.01.27 01:55
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.9441
|0.9511
|0.9433
|2009.01.27 02:01
|0.9437
|0.00
|0.00
|0.00
|11.18
|2794209
|2009.01.27 02:12
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.9439
|0.9509
|0.9431
|2009.01.27 02:16
|0.9436
|0.00
|0.00
|0.00
|12.57
|2794254
|2009.01.27 02:18
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.9439
|0.9509
|0.9431
|2009.01.27 02:20
|0.9435
|0.00
|0.00
|0.00
|16.76
|2794572
|2009.01.27 03:17
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.9423
|0.9353
|0.9431
|2009.01.27 03:18
|0.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|33.48
|2794728
|2009.01.27 03:37
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.9436
|0.9506
|0.9428
|2009.01.27 03:38
|0.9432
|0.00
|0.00
|0.00
|16.74
|2794752
|2009.01.27 03:40
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.9437
|0.9507
|0.9429
|2009.01.27 03:59
|0.9434
|0.00
|0.00
|0.00
|12.57
|2794844
|2009.01.27 03:55
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.9441
|0.9511
|0.9433
|2009.01.27 03:57
|0.9437
|0.00
|0.00
|0.00
|11.17
|2794968
|2009.01.27 04:19
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.9425
|0.9355
|0.9433
|2009.01.27 04:21
|0.9428
|0.00
|0.00
|0.00
|12.57
|2795050
|2009.01.27 04:27
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.9427
|0.9357
|0.9435
|2009.01.27 04:30
|0.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|16.77
|2795403
|2009.01.27 04:55
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.9437
|0.9507
|0.9429
|2009.01.27 05:00
|0.9432
|0.00
|0.00
|0.00
|21.07
|2795538
|2009.01.27 05:01
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.9437
|0.9507
|0.9429
|2009.01.27 05:03
|0.9433
|0.00
|0.00
|0.00
|16.84
|2795588
|2009.01.27 05:05
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.9423
|0.9353
|0.9431
|2009.01.27 05:12
|0.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|33.68
|2795675
|2009.01.27 05:13
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.9424
|0.9354
|0.9432
|2009.01.27 06:00
|0.9429
|0.00
|0.00
|0.00
|21.03
|2795852
|2009.01.27 05:25
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.9420
|0.9350
|0.9428
|2009.01.27 05:59
|0.9424
|0.00
|0.00
|0.00
|16.84
|2795890
|2009.01.27 05:27
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.9416
|0.9346
|0.9424
|2009.01.27 05:33
|0.9422
|0.00
|0.00
|0.00
|16.87
|2796056
|2009.01.27 05:47
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.9416
|0.9346
|0.9424
|2009.01.27 05:52
|0.9420
|0.00
|0.00
|0.00
|11.23
|2796154
|2009.01.27 05:58
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.9416
|0.9346
|0.9424
|2009.01.27 05:59
|0.9420
|0.00
|0.00
|0.00
|11.23
|2805001
|2009.01.27 22:10
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.9315
|0.9390
|0.9307
|2009.01.27 22:20
|0.9311
|0.00
|0.00
|0.00
|17.01
|2805082
|2009.01.27 22:22
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.9316
|0.9391
|0.9308
|2009.01.27 23:09
|0.9311
|0.00
|0.00
|0.00
|21.23
|2805148
|2009.01.27 22:24
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.9320
|0.9395
|0.9312
|2009.01.27 22:29
|0.9317
|0.00
|0.00
|0.00
|12.77
|2805823
|2009.01.28 00:40
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.9307
|0.9232
|0.9315
|2009.01.28 00:59
|0.9312
|0.00
|0.00
|0.00
|21.23
|2806018
|2009.01.28 01:07
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.9319
|0.9394
|0.9311
|2009.01.28 01:15
|0.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|17.02
|2806059
|2009.01.28 01:10
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.9322
|0.9397
|0.9314
|2009.01.28 01:15
|0.9318
|0.00
|0.00
|0.00
|17.01
|2806270
|2009.01.28 01:24
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.9317
|0.9392
|0.9309
|2009.01.28 01:26
|0.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|17.02
|2806409
|2009.01.28 01:40
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.9308
|0.9233
|0.9316
|2009.01.28 01:50
|0.9312
|0.00
|0.00
|0.00
|17.03
|2806617
|2009.01.28 02:01
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.9319
|0.9394
|0.9311
|2009.01.28 02:10
|0.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|17.04
|2806760
|2009.01.28 02:21
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.9307
|0.9232
|0.9315
|2009.01.28 02:22
|0.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|25.55
|2806825
|2009.01.28 02:30
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.9318
|0.9393
|0.9310
|2009.01.28 02:33
|0.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|17.05
|2806869
|2009.01.28 02:32
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.9321
|0.9396
|0.9313
|2009.01.28 02:33
|0.9317
|0.00
|0.00
|0.00
|17.05
|2806891
|2009.01.28 02:33
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.9319
|0.9394
|0.9311
|2009.01.28 02:39
|0.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|21.28
|2806985
|2009.01.28 02:42
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.9307
|0.9232
|0.9315
|2009.01.28 02:43
|0.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|25.51
|2807085
|2009.01.28 02:50
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.9309
|0.9234
|0.9317
|2009.01.28 02:55
|0.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|16.97
|2807146
|2009.01.28 02:53
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.9305
|0.9230
|0.9313
|2009.01.28 02:55
|0.9310
|0.00
|0.00
|0.00
|21.23
|2807214
|2009.01.28 02:58
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9319
|0.9394
|0.9311
|2009.01.28 03:16
|0.9316
|0.00
|0.00
|0.00
|16.98
|2807255
|2009.01.28 03:01
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.9322
|0.9397
|0.9314
|2009.01.28 03:13
|0.9318
|0.00
|0.00
|0.00
|16.97
|2807385
|2009.01.28 03:22
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9322
|0.9397
|0.9314
|2009.01.28 03:23
|0.9319
|0.00
|0.00
|0.00
|16.99
|2807481
|2009.01.28 03:38
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9322
|0.9397
|0.9314
|2009.01.28 03:47
|0.9319
|0.00
|0.00
|0.00
|17.01
|2807539
|2009.01.28 03:53
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9322
|0.9397
|0.9314
|2009.01.28 04:00
|0.9319
|0.00
|0.00
|0.00
|17.06
|2808119
|2009.01.28 05:15
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.9312
|0.9237
|0.9320
|2009.01.28 05:23
|0.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|5.69
|2808166
|2009.01.28 05:21
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.9309
|0.9234
|0.9317
|2009.01.28 05:23
|0.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|17.06
|2817247
|2009.01.28 22:40
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9244
|0.9311
|0.9236
|2009.01.28 22:43
|0.9241
|0.00
|0.00
|0.00
|17.06
|2817305
|2009.01.28 22:50
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9245
|0.9312
|0.9237
|2009.01.28 22:53
|0.9242
|0.00
|0.00
|0.00
|17.06
|2817371
|2009.01.28 23:05
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9244
|0.9311
|0.9236
|2009.01.28 23:28
|0.9240
|0.00
|0.00
|0.00
|22.76
|2817384
|2009.01.28 23:10
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.9248
|0.9315
|0.9240
|2009.01.28 23:13
|0.9244
|0.00
|0.00
|0.00
|17.06
|2817626
|2009.01.28 23:54
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9246
|0.9313
|0.9238
|2009.01.28 23:55
|0.9240
|0.00
|0.00
|0.00
|34.20
|2817768
|2009.01.29 00:06
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.9235
|0.9168
|0.9243
|2009.01.29 00:16
|0.9240
|0.00
|0.00
|0.00
|28.51
|2818022
|2009.01.29 00:46
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.9226
|0.9159
|0.9234
|2009.01.29 00:48
|0.9230
|0.00
|0.00
|0.00
|22.80
|2818108
|2009.01.29 00:54
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.9227
|0.9160
|0.9235
|2009.01.29 01:00
|0.9232
|0.00
|0.00
|0.00
|28.49
|2818258
|2009.01.29 01:10
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9244
|0.9311
|0.9236
|2009.01.29 01:11
|0.9236
|0.00
|0.00
|0.00
|45.58
|2818284
|2009.01.29 01:11
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9243
|0.9310
|0.9235
|2009.01.29 01:16
|0.9239
|0.00
|0.00
|0.00
|22.80
|2818342
|2009.01.29 01:20
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9241
|0.9308
|0.9233
|2009.01.29 01:23
|0.9237
|0.00
|0.00
|0.00
|22.80
|2818465
|2009.01.29 01:35
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9243
|0.9310
|0.9235
|2009.01.29 01:36
|0.9243
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2818514
|2009.01.29 01:36
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9247
|0.9314
|0.9239
|2009.01.29 01:37
|0.9242
|0.00
|0.00
|0.00
|28.44
|2818543
|2009.01.29 01:37
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9241
|0.9308
|0.9233
|2009.01.29 01:39
|0.9237
|0.00
|0.00
|0.00
|22.74
|2818576
|2009.01.29 01:40
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9241
|0.9308
|0.9233
|2009.01.29 01:44
|0.9237
|0.00
|0.00
|0.00
|22.76
|2818634
|2009.01.29 01:46
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9244
|0.9311
|0.9236
|2009.01.29 01:47
|0.9236
|0.00
|0.00
|0.00
|45.50
|2818652
|2009.01.29 01:47
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9241
|0.9308
|0.9233
|2009.01.29 01:47
|0.9233
|0.00
|0.00
|0.00
|45.50
|2818656
|2009.01.29 01:47
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9241
|0.9308
|0.9233
|2009.01.29 02:04
|0.9241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2818751
|2009.01.29 02:03
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9246
|0.9313
|0.9238
|2009.01.29 02:05
|0.9242
|0.00
|0.00
|0.00
|22.78
|2818830
|2009.01.29 02:16
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9245
|0.9312
|0.9237
|2009.01.29 02:39
|0.9239
|0.00
|0.00
|0.00
|34.16
|2819080
|2009.01.29 02:47
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9246
|0.9313
|0.9238
|2009.01.29 02:49
|0.9242
|0.00
|0.00
|0.00
|28.41
|2819157
|2009.01.29 02:53
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9249
|0.9316
|0.9241
|2009.01.29 02:54
|0.9245
|0.00
|0.00
|0.00
|28.39
|2819342
|2009.01.29 03:19
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9249
|0.9316
|0.9241
|2009.01.29 03:20
|0.9245
|0.00
|0.00
|0.00
|28.39
|2819381
|2009.01.29 03:26
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9248
|0.9315
|0.9240
|2009.01.29 03:31
|0.9244
|0.00
|0.00
|0.00
|28.38
|2819504
|2009.01.29 03:44
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9249
|0.9316
|0.9241
|2009.01.29 04:01
|0.9245
|0.00
|0.00
|0.00
|28.41
|2819738
|2009.01.29 04:28
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9250
|0.9317
|0.9242
|2009.01.29 04:33
|0.9246
|0.00
|0.00
|0.00
|28.37
|2819801
|2009.01.29 04:30
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9254
|0.9321
|0.9246
|2009.01.29 04:33
|0.9249
|0.00
|0.00
|0.00
|28.35
|2819837
|2009.01.29 04:34
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9250
|0.9317
|0.9242
|2009.01.29 05:16
|0.9246
|0.00
|0.00
|0.00
|28.38
|2819891
|2009.01.29 04:45
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9257
|0.9324
|0.9249
|2009.01.29 04:50
|0.9253
|0.00
|0.00
|0.00
|22.68
|2819923
|2009.01.29 04:51
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9256
|0.9323
|0.9248
|2009.01.29 04:59
|0.9252
|0.00
|0.00
|0.00
|22.69
|2820161
|2009.01.29 05:39
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9256
|0.9323
|0.9248
|2009.01.29 05:39
|0.9248
|0.00
|0.00
|0.00
|56.72
|2820291
|2009.01.29 05:51
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.9244
|0.9177
|0.9252
|2009.01.29 05:58
|0.9248
|0.00
|0.00
|0.00
|28.31
|2831066
|2009.01.30 00:24
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.9053
|0.8988
|0.9061
|2009.01.30 01:00
|0.9058
|0.00
|0.00
|0.00
|35.71
|2831264
|2009.01.30 01:04
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9064
|0.9130
|0.9056
|2009.01.30 01:07
|0.9059
|0.00
|0.00
|0.00
|35.70
|2831473
|2009.01.30 01:22
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9064
|0.9130
|0.9056
|2009.01.30 01:24
|0.9060
|0.00
|0.00
|0.00
|28.55
|2831576
|2009.01.30 01:34
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9062
|0.9128
|0.9054
|2009.01.30 01:40
|0.9058
|0.00
|0.00
|0.00
|28.56
|2831610
|2009.01.30 01:40
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9063
|0.9129
|0.9055
|2009.01.30 01:43
|0.9059
|0.00
|0.00
|0.00
|28.56
|2831650
|2009.01.30 01:44
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9063
|0.9129
|0.9055
|2009.01.30 01:51
|0.9059
|0.00
|0.00
|0.00
|28.56
|2831851
|2009.01.30 02:17
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9066
|0.9132
|0.9058
|2009.01.30 02:18
|0.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|28.51
|2831920
|2009.01.30 02:20
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9066
|0.9132
|0.9058
|2009.01.30 02:24
|0.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|35.60
|2831989
|2009.01.30 02:25
|sell
|0.60
|eurgbp
|0.9066
|0.9132
|0.9058
|2009.01.30 02:26
|0.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|34.19
|2832025
|2009.01.30 02:27
|sell
|0.60
|eurgbp
|0.9066
|0.9132
|0.9058
|2009.01.30 02:29
|0.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|34.20
|2832183
|2009.01.30 02:54
|sell
|0.60
|eurgbp
|0.9068
|0.9134
|0.9060
|2009.01.30 06:25
|0.9069
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.54
|2832314
|2009.01.30 02:58
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9072
|0.9138
|0.9064
|2009.01.30 03:18
|0.9068
|0.00
|0.00
|0.00
|28.47
|2832392
|2009.01.30 03:06
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9076
|0.9142
|0.9068
|2009.01.30 03:08
|0.9072
|0.00
|0.00
|0.00
|22.75
|2832406
|2009.01.30 03:09
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9076
|0.9142
|0.9068
|2009.01.30 03:13
|0.9071
|0.00
|0.00
|0.00
|28.44
|2832503
|2009.01.30 03:26
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9074
|0.9140
|0.9066
|2009.01.30 03:53
|0.9070
|0.00
|0.00
|0.00
|28.50
|2832575
|2009.01.30 03:32
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9078
|0.9144
|0.9070
|2009.01.30 03:52
|0.9074
|0.00
|0.00
|0.00
|22.80
|2832707
|2009.01.30 04:00
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9080
|0.9146
|0.9072
|2009.01.30 04:13
|0.9076
|0.00
|0.00
|0.00
|28.48
|2832738
|2009.01.30 04:06
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9084
|0.9150
|0.9076
|2009.01.30 04:09
|0.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|22.79
|2832861
|2009.01.30 04:31
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9076
|0.9142
|0.9068
|2009.01.30 06:08
|0.9073
|0.00
|0.00
|0.00
|21.32
|2832905
|2009.01.30 04:38
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9079
|0.9145
|0.9071
|2009.01.30 04:59
|0.9075
|0.00
|0.00
|0.00
|28.46
|2833022
|2009.01.30 05:06
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9079
|0.9145
|0.9071
|2009.01.30 05:38
|0.9075
|0.00
|0.00
|0.00
|28.45
|2833171
|2009.01.30 05:43
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9083
|0.9149
|0.9075
|2009.01.30 06:01
|0.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|22.73
|2845835
|2009.02.02 02:54
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.8841
|0.8767
|0.8849
|2009.02.02 03:20
|0.8846
|0.00
|0.00
|0.00
|43.16
|2846230
|2009.02.02 03:34
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.8840
|0.8766
|0.8848
|2009.02.02 03:43
|0.8844
|0.00
|0.00
|0.00
|34.52
|2846416
|2009.02.02 04:12
|sell
|0.60
|eurgbp
|0.8855
|0.8929
|0.8847
|2009.02.02 05:40
|0.8852
|0.00
|0.00
|0.00
|25.85
|2846441
|2009.02.02 04:14
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.8858
|0.8932
|0.8850
|2009.02.02 05:38
|0.8855
|0.00
|0.00
|0.00
|21.54
|0.00
|0.00
|-0.67
|2 534.77
|Closed P/L:
|2 534.10
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2.92
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 534.10
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|3 909.30
|Equity:
|3 909.30
|Free Margin:
|3 909.30
|Details:
|Gross Profit:
|2 621.56
|Gross Loss:
|87.46
|Total Net Profit:
|2 534.10
|Profit Factor:
|29.97
|Expected Payoff:
|20.60
|Absolute Drawdown:
|78.92
|Maximal Drawdown:
|78.92 (5.75%)
|Relative Drawdown:
|5.75% (78.92)
|Total Trades:
|123
|Short Positions (won %):
|84 (97.62%)
|Long Positions (won %):
|39 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|121 (98.37%)
|Loss trades (% of total):
|2 (1.63%)
|Largest
|profit trade:
|56.72
|loss trade:
|-78.92
|Average
|profit trade:
|21.67
|loss trade:
|-43.73
|Maximum
|consecutive wins ($):
|117 (2 496.49)
|consecutive losses ($):
|1 (-78.92)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 496.49 (117)
|consecutive loss (count):
|-78.92 (1)
|Average
|consecutive wins:
|61
|consecutive losses:
|1