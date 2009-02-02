Beaverhead Financial Inc.
|Account: 4558634
|Name: 3rint
|Currency: USD
|2009 February 2, 13:07
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5486696
|2009.02.02 00:54
|buy
|0.05
|eurusd
|1.2751
|1.2461
|1.2781
|2009.02.02 02:06
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|
|
|V1+V2
|5486697
|2009.02.02 00:54
|sell
|0.05
|eurusd
|1.2749
|1.3039
|1.2719
|2009.02.02 01:51
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|
|V1+V2
|5486750
|2009.02.02 00:56
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.4446
|1.4154
|1.4474
|2009.02.02 02:53
|1.4415
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.50
|
|
|V1+V2
|5486753
|2009.02.02 00:56
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.4442
|1.4734
|1.4414
|2009.02.02 01:45
|1.4414
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|
|V1+V2[tp]
|5486764
|2009.02.02 00:57
|buy
|0.05
|usdjpy
|89.65
|86.75
|90.00
|2009.02.02 02:05
|89.76
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|
|
|V1+V2
|5486776
|2009.02.02 00:58
|sell
|0.05
|usdjpy
|89.60
|92.51
|89.26
|2009.02.02 02:05
|89.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.02
|
|
|V1+V2
|5487199
|2009.02.02 01:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2778
|1.3039
|1.2749
|2009.02.02 01:51
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|
|
|V1+V2[tp]
|5487435
|2009.02.02 01:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.4417
|1.4156
|1.4446
|2009.02.02 02:53
|1.4417
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|
|V1+V2
|5487503
|2009.02.02 01:45
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.4410
|1.4700
|1.4380
|2009.02.02 01:51
|1.4380
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|
|V1+V2[tp]
|5487588
|2009.02.02 01:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.4386
|1.4156
|1.4416
|2009.02.02 02:53
|1.4416
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|
|
|V1+V2[tp]
|5487620
|2009.02.02 01:51
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.4375
|1.4665
|1.4345
|2009.02.02 03:17
|1.4399
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|
|
|V1+V2
|5487633
|2009.02.02 01:51
|sell
|0.05
|eurusd
|1.2746
|1.3036
|1.2716
|2009.02.02 02:06
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|
|
|V1+V2
|5487862
|2009.02.02 02:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.4405
|1.4665
|1.4375
|2009.02.02 03:18
|1.4402
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|
|V1+V2
|5487918
|2009.02.02 02:06
|buy
|0.05
|usdjpy
|89.77
|86.87
|90.12
|2009.02.02 09:33
|89.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.37
|
|
|V1+V2
|5487920
|2009.02.02 02:06
|sell
|0.05
|usdjpy
|89.75
|92.65
|89.40
|2009.02.02 09:33
|89.65
|0.00
|0.00
|0.00
|5.58
|
|
|V1+V2
|5487940
|2009.02.02 02:07
|buy
|0.05
|eurusd
|1.2771
|1.2481
|1.2801
|2009.02.02 09:27
|1.2729
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|
|
|V1+V2
|5487942
|2009.02.02 02:07
|sell
|0.05
|eurusd
|1.2768
|1.3059
|1.2739
|2009.02.02 02:56
|1.2739
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|
|
|V1+V2[tp]
|5488453
|2009.02.02 02:53
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.4420
|1.4129
|1.4449
|2009.02.02 06:56
|1.4388
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|
|
|V1+V2
|5488510
|2009.02.02 02:55
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.4434
|1.4666
|1.4406
|2009.02.02 03:01
|1.4406
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|
|
|V1+V2[tp]
|5488545
|2009.02.02 02:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2741
|1.2481
|1.2771
|2009.02.02 10:25
|1.2741
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|
|V1+V2
|5488552
|2009.02.02 02:56
|sell
|0.05
|eurusd
|1.2738
|1.3028
|1.2708
|2009.02.02 08:59
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|
|V1+V2[tp]
|5488864
|2009.02.02 03:18
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.4395
|1.4685
|1.4365
|2009.02.02 04:29
|1.4365
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|
|V1+V2[tp]
|5488911
|2009.02.02 03:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.4390
|1.4130
|1.4420
|2009.02.02 07:18
|1.4392
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|
|V1+V2
|5489848
|2009.02.02 04:29
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.4360
|1.4651
|1.4331
|2009.02.02 08:48
|1.4361
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|
|
|V1+V2
|5490685
|2009.02.02 05:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.4359
|1.4129
|1.4389
|2009.02.02 06:56
|1.4389
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|
|
|V1+V2[tp]
|5491738
|2009.02.02 07:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.4390
|1.4650
|1.4360
|2009.02.02 08:48
|1.4360
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|
|V1+V2[tp]
|5491742
|2009.02.02 07:18
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.4394
|1.4104
|1.4424
|2009.02.02 10:03
|1.4278
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|
|
|V1+V2
|5493196
|2009.02.02 08:48
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.4356
|1.4647
|1.4327
|2009.02.02 08:59
|1.4327
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|
|
|V1+V2[tp]
|5493379
|2009.02.02 08:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2711
|1.2481
|1.2741
|2009.02.02 09:27
|1.2729
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|
|
|V1+V2
|5493498
|2009.02.02 08:59
|sell
|0.05
|eurusd
|1.2708
|1.2999
|1.2679
|2009.02.02 09:27
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.50
|
|
|V1+V2
|5493532
|2009.02.02 08:59
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.4326
|1.4616
|1.4296
|2009.02.02 09:58
|1.4296
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|
|V1+V2[tp]
|5494243
|2009.02.02 09:27
|sell
|0.05
|eurusd
|1.2730
|1.3020
|1.2700
|2009.02.02 11:58
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|
|
|V1+V2
|5494352
|2009.02.02 09:33
|buy
|0.05
|usdjpy
|89.65
|86.75
|90.00
|2009.02.02 10:27
|89.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.54
|
|
|V1+V2
|5494354
|2009.02.02 09:33
|sell
|0.05
|usdjpy
|89.62
|92.53
|89.28
|2009.02.02 10:02
|89.28
|0.00
|0.00
|0.00
|19.04
|
|
|V1+V2[tp]
|5494851
|2009.02.02 09:58
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.4286
|1.4576
|1.4256
|2009.02.02 10:11
|1.4256
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|
|V1+V2[tp]
|5495002
|2009.02.02 10:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2711
|1.2451
|1.2741
|2009.02.02 10:25
|1.2741
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|
|V1+V2[tp]
|5495112
|2009.02.02 10:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.31
|86.71
|89.66
|2009.02.02 10:27
|89.39
|0.00
|0.00
|0.00
|8.95
|
|
|V1+V2
|5495200
|2009.02.02 10:03
|sell
|0.05
|usdjpy
|89.32
|92.23
|88.98
|2009.02.02 10:27
|89.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.03
|
|
|V1+V2
|5495997
|2009.02.02 10:27
|sell
|0.05
|usdjpy
|89.36
|92.28
|89.03
|2009.02.02 10:49
|89.03
|0.00
|0.00
|0.00
|18.53
|
|
|V1+V2[tp]
|5496696
|2009.02.02 10:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2760
|1.3020
|1.2730
|2009.02.02 11:58
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|
|V1+V2[tp]
|
|0.00
|0.00
|0.00
|335.77
|Closed P/L:
|335.77
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5455386
|2009.01.29 19:48
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2994
|1.2671
|0.0000
|
|1.2729
|0.00
|0.00
|-5.40
|-795.00
|
|123000
|NeuroCluster-testing-AI-LB1
|5493182
|2009.02.02 08:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.4364
|1.4104
|1.4394
|
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.00
|-148.00
|
|
|V1+V2
|5493492
|2009.02.02 08:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.4334
|1.4104
|1.4364
|
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.00
|-236.00
|
|
|V1+V2
|5494128
|2009.02.02 09:22
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.4301
|1.4100
|1.4330
|
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.00
|-340.00
|
|
|V1+V2
|5495034
|2009.02.02 10:01
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.4271
|1.4101
|1.4301
|
|1.4216
|0.00
|0.00
|0.00
|-440.00
|
|
|V1+V2
|5495838
|2009.02.02 10:25
|buy
|0.05
|eurusd
|1.2744
|1.2454
|1.2774
|
|1.2729
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.50
|
|
|V1+V2
|5495994
|2009.02.02 10:27
|buy
|0.05
|usdjpy
|89.40
|86.50
|89.75
|
|89.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.78
|
|
|V1+V2
|5496531
|2009.02.02 10:43
|buy
|0.10
|usdjpy
|89.12
|86.50
|89.45
|
|89.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.11
|
|
|V1+V2
|5496727
|2009.02.02 10:49
|sell
|0.05
|usdjpy
|89.00
|91.90
|88.65
|
|89.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.81
|
|
|V1+V2
|
|0.00
|0.00
|-5.40
|-2 000.20
|
|Floating P/L:
|-2 005.60
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|335.77
|Floating P/L:
|-2 005.60
|Margin:
|1 373.79
|Balance:
|2 963.77
|Equity:
|958.17
|Free Margin:
|-415.62
|
|Details:
|Gross Profit:
|520.73
|Gross Loss:
|184.96
|Total Net Profit:
|335.77
|Profit Factor:
|2.82
|Expected Payoff:
|8.39
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|58.00 (1.97%)
|Relative Drawdown:
|1.97% (58.00)
|
|Total Trades:
|40
|Short Positions (won %):
|24 (70.83%)
|Long Positions (won %):
|16 (62.50%)
|Profit Trades (% of total):
|27 (67.50%)
|Loss trades (% of total):
|13 (32.50%)
|Largest
|profit trade:
|60.00
|loss trade:
|-58.00
|Average
|profit trade:
|19.29
|loss trade:
|-14.23
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (64.13)
|consecutive losses ($):
|2 (-19.87)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|78.00 (3)
|consecutive loss (count):
|-58.00 (1)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|1