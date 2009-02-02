Beaverhead Financial Inc.

Account: 4558634 Name: 3rint Currency: USD 2009 February 2, 13:07
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
54866962009.02.02 00:54buy0.05eurusd1.27511.24611.27812009.02.02 02:061.27680.000.000.008.50
  V1+V2
54866972009.02.02 00:54sell0.05eurusd1.27491.30391.27192009.02.02 01:511.27490.000.000.000.00
  V1+V2
54867502009.02.02 00:56buy0.05gbpusd1.44461.41541.44742009.02.02 02:531.44150.000.000.00-15.50
  V1+V2
54867532009.02.02 00:56sell0.05gbpusd1.44421.47341.44142009.02.02 01:451.44140.000.000.0014.00
  V1+V2[tp]
54867642009.02.02 00:57buy0.05usdjpy89.6586.7590.002009.02.02 02:0589.760.000.000.006.13
  V1+V2
54867762009.02.02 00:58sell0.05usdjpy89.6092.5189.262009.02.02 02:0589.780.000.000.00-10.02
  V1+V2
54871992009.02.02 01:18sell0.10eurusd1.27781.30391.27492009.02.02 01:511.27490.000.000.0029.00
  V1+V2[tp]
54874352009.02.02 01:41buy0.10gbpusd1.44171.41561.44462009.02.02 02:531.44170.000.000.000.00
  V1+V2
54875032009.02.02 01:45sell0.05gbpusd1.44101.47001.43802009.02.02 01:511.43800.000.000.0015.00
  V1+V2[tp]
54875882009.02.02 01:50buy0.20gbpusd1.43861.41561.44162009.02.02 02:531.44160.000.000.0060.00
  V1+V2[tp]
54876202009.02.02 01:51sell0.05gbpusd1.43751.46651.43452009.02.02 03:171.43990.000.000.00-12.00
  V1+V2
54876332009.02.02 01:51sell0.05eurusd1.27461.30361.27162009.02.02 02:061.27700.000.000.00-12.00
  V1+V2
54878622009.02.02 02:03sell0.10gbpusd1.44051.46651.43752009.02.02 03:181.44020.000.000.003.00
  V1+V2
54879182009.02.02 02:06buy0.05usdjpy89.7786.8790.122009.02.02 09:3389.620.000.000.00-8.37
  V1+V2
54879202009.02.02 02:06sell0.05usdjpy89.7592.6589.402009.02.02 09:3389.650.000.000.005.58
  V1+V2
54879402009.02.02 02:07buy0.05eurusd1.27711.24811.28012009.02.02 09:271.27290.000.000.00-21.00
  V1+V2
54879422009.02.02 02:07sell0.05eurusd1.27681.30591.27392009.02.02 02:561.27390.000.000.0014.50
  V1+V2[tp]
54884532009.02.02 02:53buy0.05gbpusd1.44201.41291.44492009.02.02 06:561.43880.000.000.00-16.00
  V1+V2
54885102009.02.02 02:55sell0.20gbpusd1.44341.46661.44062009.02.02 03:011.44060.000.000.0056.00
  V1+V2[tp]
54885452009.02.02 02:56buy0.10eurusd1.27411.24811.27712009.02.02 10:251.27410.000.000.000.00
  V1+V2
54885522009.02.02 02:56sell0.05eurusd1.27381.30281.27082009.02.02 08:591.27080.000.000.0015.00
  V1+V2[tp]
54888642009.02.02 03:18sell0.05gbpusd1.43951.46851.43652009.02.02 04:291.43650.000.000.0015.00
  V1+V2[tp]
54889112009.02.02 03:20buy0.10gbpusd1.43901.41301.44202009.02.02 07:181.43920.000.000.002.00
  V1+V2
54898482009.02.02 04:29sell0.05gbpusd1.43601.46511.43312009.02.02 08:481.43610.000.000.00-0.50
  V1+V2
54906852009.02.02 05:56buy0.20gbpusd1.43591.41291.43892009.02.02 06:561.43890.000.000.0060.00
  V1+V2[tp]
54917382009.02.02 07:17sell0.10gbpusd1.43901.46501.43602009.02.02 08:481.43600.000.000.0030.00
  V1+V2[tp]
54917422009.02.02 07:18buy0.05gbpusd1.43941.41041.44242009.02.02 10:031.42780.000.000.00-58.00
  V1+V2
54931962009.02.02 08:48sell0.05gbpusd1.43561.46471.43272009.02.02 08:591.43270.000.000.0014.50
  V1+V2[tp]
54933792009.02.02 08:54buy0.20eurusd1.27111.24811.27412009.02.02 09:271.27290.000.000.0036.00
  V1+V2
54934982009.02.02 08:59sell0.05eurusd1.27081.29991.26792009.02.02 09:271.27310.000.000.00-11.50
  V1+V2
54935322009.02.02 08:59sell0.05gbpusd1.43261.46161.42962009.02.02 09:581.42960.000.000.0015.00
  V1+V2[tp]
54942432009.02.02 09:27sell0.05eurusd1.27301.30201.27002009.02.02 11:581.27310.000.000.00-0.50
  V1+V2
54943522009.02.02 09:33buy0.05usdjpy89.6586.7590.002009.02.02 10:2789.390.000.000.00-14.54
  V1+V2
54943542009.02.02 09:33sell0.05usdjpy89.6292.5389.282009.02.02 10:0289.280.000.000.0019.04
  V1+V2[tp]
54948512009.02.02 09:58sell0.05gbpusd1.42861.45761.42562009.02.02 10:111.42560.000.000.0015.00
  V1+V2[tp]
54950022009.02.02 10:01buy0.10eurusd1.27111.24511.27412009.02.02 10:251.27410.000.000.0030.00
  V1+V2[tp]
54951122009.02.02 10:02buy0.10usdjpy89.3186.7189.662009.02.02 10:2789.390.000.000.008.95
  V1+V2
54952002009.02.02 10:03sell0.05usdjpy89.3292.2388.982009.02.02 10:2789.410.000.000.00-5.03
  V1+V2
54959972009.02.02 10:27sell0.05usdjpy89.3692.2889.032009.02.02 10:4989.030.000.000.0018.53
  V1+V2[tp]
54966962009.02.02 10:48sell0.10eurusd1.27601.30201.27302009.02.02 11:581.27300.000.000.0030.00
  V1+V2[tp]
  0.00 0.00 0.00 335.77
Closed P/L: 335.77
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
54553862009.01.29 19:48buy0.30eurusd1.29941.26710.0000 1.27290.000.00-5.40-795.00
 123000NeuroCluster-testing-AI-LB1
54931822009.02.02 08:48buy0.10gbpusd1.43641.41041.4394 1.42160.000.000.00-148.00
  V1+V2
54934922009.02.02 08:59buy0.20gbpusd1.43341.41041.4364 1.42160.000.000.00-236.00
  V1+V2
54941282009.02.02 09:22buy0.40gbpusd1.43011.41001.4330 1.42160.000.000.00-340.00
  V1+V2
54950342009.02.02 10:01buy0.80gbpusd1.42711.41011.4301 1.42160.000.000.00-440.00
  V1+V2
54958382009.02.02 10:25buy0.05eurusd1.27441.24541.2774 1.27290.000.000.00-7.50
  V1+V2
54959942009.02.02 10:27buy0.05usdjpy89.4086.5089.75 89.030.000.000.00-20.78
  V1+V2
54965312009.02.02 10:43buy0.10usdjpy89.1286.5089.45 89.030.000.000.00-10.11
  V1+V2
54967272009.02.02 10:49sell0.05usdjpy89.0091.9088.65 89.050.000.000.00-2.81
  V1+V2
  0.00 0.00 -5.40 -2 000.20
 Floating P/L: -2 005.60
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 335.77 Floating P/L: -2 005.60 Margin: 1 373.79
Balance: 2 963.77 Equity: 958.17 Free Margin: -415.62
 
Details:
Graph
Gross Profit: 520.73 Gross Loss: 184.96 Total Net Profit: 335.77
Profit Factor: 2.82 Expected Payoff: 8.39  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 58.00 (1.97%) Relative Drawdown: 1.97% (58.00)
 
Total Trades: 40 Short Positions (won %): 24 (70.83%) Long Positions (won %): 16 (62.50%)
Profit Trades (% of total): 27 (67.50%) Loss trades (% of total): 13 (32.50%)
Largest profit trade: 60.00 loss trade: -58.00
Average profit trade: 19.29 loss trade: -14.23
Maximum consecutive wins ($): 5 (64.13) consecutive losses ($): 2 (-19.87)
Maximal consecutive profit (count): 78.00 (3) consecutive loss (count): -58.00 (1)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1