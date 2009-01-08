FXcast

Account: 190709 Name: DMBSYS - Pipmaker v14 Currency: EUR 2009 January 28, 22:47
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1687231132009.01.08 18:41balanceDeposit1 000.00
1687231632009.01.08 18:55buy0.02euraud1.92871.82880.00002009.01.08 18:571.92960.000.000.000.93
1687231462009.01.08 18:50buy0.01euraud1.93391.83400.00002009.01.08 18:571.92960.000.000.00-2.23
1687231312009.01.08 18:45sell0.01euraud1.93532.03520.00002009.01.08 18:571.93030.000.000.002.59
1687231702009.01.08 18:57buy0.01euraud1.93031.83040.00002009.01.08 19:081.93250.000.000.001.14
1687235592009.01.08 21:53buy0.02euraud1.92661.82670.00002009.01.08 22:311.92950.000.000.003.01
1687234792009.01.08 21:01buy0.01euraud1.93191.83200.00002009.01.08 22:311.92950.000.000.00-1.24
1687236542009.01.08 22:36buy0.01euraud1.92591.82600.00002009.01.08 23:061.92860.000.000.001.40
1687237242009.01.08 23:06sell0.01euraud1.92852.02840.00002009.01.08 23:111.92620.000.000.001.19
1687240842009.01.09 04:09buy0.02euraud1.92471.82480.00002009.01.09 04:101.92640.000.000.001.76
1687237392009.01.08 23:14sell0.01euraud1.92832.02820.00002009.01.09 04:101.92740.000.000.010.47
1687238082009.01.09 00:15buy0.01euraud1.92841.82850.00002009.01.09 04:101.92640.000.000.00-1.04
1687240872009.01.09 04:11buy0.01euraud1.92601.82610.00002009.01.09 04:221.92830.000.000.001.19
1687241002009.01.09 04:28sell0.02euraud1.93242.03230.00002009.01.09 04:541.93030.000.000.002.18
1687240952009.01.09 04:22sell0.01euraud1.92862.02850.00002009.01.09 04:541.93030.000.000.00-0.88
1687242502009.01.09 06:29sell0.02euraud1.93442.03430.00002009.01.09 06:291.93360.000.000.000.83
1687241972009.01.09 05:54sell0.01euraud1.93142.03130.00002009.01.09 06:291.93360.000.000.00-1.14
1687241692009.01.09 05:20buy0.01euraud1.92941.82950.00002009.01.09 06:291.93260.000.000.001.66
1687242522009.01.09 06:29sell0.01euraud1.93292.03280.00002009.01.09 06:461.93060.000.000.001.19
1687247782009.01.09 09:57sell0.02euraud1.93492.03480.00002009.01.09 09:591.93410.000.000.000.83
1687243452009.01.09 07:39sell0.01euraud1.93212.03200.00002009.01.09 09:591.93450.000.000.00-1.24
1687242892009.01.09 07:03buy0.01euraud1.93041.83050.00002009.01.09 09:591.93310.000.000.001.40
1687248842009.01.09 10:17sell0.03eurgbp0.90071.00060.00002009.01.09 10:380.90090.000.000.00-0.67
1687249132009.01.09 10:22sell0.04eurgbp0.90171.00160.00002009.01.09 10:380.90090.000.000.003.55
1687249192009.01.09 10:22sell0.05eurgbp0.90271.00260.00002009.01.09 10:380.90090.000.000.009.99
1687247082009.01.09 09:34sell0.02eurgbp0.89720.99710.00002009.01.09 10:380.90090.000.000.00-8.21
1687234702009.01.08 20:55buy0.01eurgbp0.90140.80150.00002009.01.09 10:380.90050.000.00-0.04-1.00
1687238682009.01.09 01:13sell0.01eurgbp0.89960.99950.00002009.01.09 10:380.90090.000.000.00-1.44
1687253142009.01.09 11:26buy0.01eurgbp0.89930.79940.00002009.01.09 11:340.89870.000.000.00-0.67
1687253322009.01.09 11:32buy0.02eurgbp0.89790.79800.00002009.01.09 11:340.89870.000.000.001.78
1687250142009.01.09 10:41buy0.01euraud1.94741.84750.00002009.01.09 12:161.94160.000.000.00-2.99
1687249752009.01.09 10:28sell0.04euraud1.94112.04100.00002009.01.09 12:161.94290.000.000.00-3.71
1687248862009.01.09 10:17sell0.03euraud1.93842.03830.00002009.01.09 12:161.94280.000.000.00-6.79
1687249792009.01.09 10:30sell0.05euraud1.94522.04510.00002009.01.09 12:161.94330.000.000.004.89
1687247832009.01.09 09:59sell0.01euraud1.93302.03290.00002009.01.09 12:161.94280.000.000.00-5.04
1687248402009.01.09 10:08sell0.02euraud1.93572.03560.00002009.01.09 12:161.94280.000.000.00-7.31
1687250082009.01.09 10:37sell0.06euraud1.94932.04920.00002009.01.09 12:161.94250.000.000.0021.00
1687255462009.01.09 12:16buy0.01euraud1.94251.84260.00002009.01.09 12:541.93910.000.000.00-1.75
1687256372009.01.09 12:42buy0.02euraud1.93611.83620.00002009.01.09 12:541.93900.000.000.002.99
1687261312009.01.09 14:05sell0.01euraud1.93722.03710.00002009.01.09 14:331.93060.000.000.003.42
1687257622009.01.09 13:03buy0.01euraud1.93661.83670.00002009.01.09 14:331.92850.000.000.00-4.20
1687262762009.01.09 14:33buy0.02euraud1.93061.83070.00002009.01.09 14:331.93220.000.000.001.66
1687262782009.01.09 14:33buy0.01euraud1.92991.83000.00002009.01.09 14:341.93230.000.000.001.24
1687262792009.01.09 14:34buy0.01euraud1.93301.83310.00002009.01.09 14:371.93530.000.000.001.19
1687258822009.01.09 13:16buy0.05eurgbp0.89300.79310.00002009.01.09 14:390.89520.000.000.0012.29
1687262462009.01.09 14:31sell0.01eurgbp0.89450.99440.00002009.01.09 14:390.89560.000.000.00-1.23
1687255652009.01.09 12:22buy0.03eurgbp0.89600.79610.00002009.01.09 14:390.89520.000.000.00-2.68
1687258212009.01.09 13:09buy0.04eurgbp0.89450.79460.00002009.01.09 14:390.89520.000.000.003.13
1687253402009.01.09 11:34buy0.01eurgbp0.89900.79910.00002009.01.09 14:390.89420.000.000.00-5.37
1687263172009.01.09 14:39sell0.01euraud1.93962.03950.00002009.01.09 14:391.93680.000.000.001.45
1687263182009.01.09 14:40sell0.01euraud1.93982.03970.00002009.01.09 14:401.93710.000.000.001.39
1687263812009.01.09 14:46buy0.01euraud1.93351.83360.00002009.01.09 14:461.93570.000.000.001.14
1687264872009.01.09 14:56buy0.02euraud1.92761.82770.00002009.01.09 15:221.92610.000.000.00-1.56
1687266092009.01.09 15:11buy0.03euraud1.92151.82160.00002009.01.09 15:221.92620.000.000.007.32
1687263872009.01.09 14:47buy0.01euraud1.93351.83360.00002009.01.09 15:221.92610.000.000.00-3.84
1687266562009.01.09 15:22buy0.01euraud1.92121.82130.00002009.01.09 15:221.92470.000.000.001.82
1687266652009.01.09 15:26buy0.01euraud1.92171.82180.00002009.01.09 15:491.92390.000.000.001.14
1687268682009.01.09 16:00sell0.01euraud1.92672.02660.00002009.01.09 16:011.92450.000.000.001.14
1687272352009.01.09 17:25buy0.02euraud1.91151.81160.00002009.01.09 17:311.91510.000.000.003.76
1687270142009.01.09 16:33buy0.01euraud1.91991.82000.00002009.01.09 18:021.91380.000.000.00-3.19
1687272832009.01.09 17:35buy0.02euraud1.91041.81050.00002009.01.09 18:021.91420.000.000.003.97
1687275212009.01.09 18:41sell0.02eurgbp0.88750.98740.00002009.01.12 00:000.89310.000.000.04-12.54
1687271102009.01.09 16:58buy0.04eurgbp0.88640.78650.00002009.01.12 00:000.89270.000.00-0.1628.23
1687265412009.01.09 15:02buy0.03eurgbp0.88980.78990.00002009.01.12 00:000.89270.000.00-0.129.75
1687263822009.01.09 14:46buy0.02eurgbp0.89220.79230.00002009.01.12 00:000.89240.000.00-0.080.45
1687263162009.01.09 14:39sell0.01eurgbp0.89520.99510.00002009.01.12 00:000.89280.000.000.022.69
1687253892009.01.09 11:41buy0.02eurgbp0.89750.79760.00002009.01.12 00:000.89280.000.00-0.08-10.53
1687281212009.01.12 00:00sell0.02euraud1.92412.02400.00002009.01.12 00:031.92230.000.000.001.87
1687276332009.01.09 19:16sell0.01euraud1.91042.01030.00002009.01.12 00:031.92220.000.000.01-6.14
1687274152009.01.09 18:11buy0.01euraud1.91061.81070.00002009.01.12 00:031.92110.000.00-0.045.47
1687281902009.01.12 00:00sell0.01eurgbp0.89230.99220.00002009.01.12 00:090.89120.000.000.001.23
1687283282009.01.12 00:03sell0.01euraud1.92122.02110.00002009.01.12 00:271.91900.000.000.001.15
1687284262009.01.12 00:42sell0.01euraud1.92142.02130.00002009.01.12 01:111.91920.000.000.001.15
1687293812009.01.12 08:57buy0.01eurgbp0.88650.78660.00002009.01.12 09:010.88760.000.000.001.24
1687288892009.01.12 05:23sell0.03euraud1.93622.03610.00002009.01.12 09:081.93100.000.000.008.08
1687285742009.01.12 01:41sell0.01euraud1.92182.02170.00002009.01.12 09:081.93100.000.000.00-4.76
1687287762009.01.12 04:28sell0.02euraud1.92932.02920.00002009.01.12 09:081.93100.000.000.00-1.76
1687294362009.01.12 09:08buy0.01euraud1.93031.83040.00002009.01.12 09:201.93280.000.000.001.29
1687296812009.01.12 09:41buy0.01euraud1.93011.83020.00002009.01.12 09:451.93230.000.000.001.14
1687312372009.01.12 14:45sell0.02eurgbp0.89800.99790.00002009.01.12 16:170.89530.000.000.006.03
1687296732009.01.12 09:39sell0.01eurgbp0.89140.99130.00002009.01.12 16:170.89530.000.000.00-4.36
1687306472009.01.12 12:57buy0.01euraud1.95671.85680.00002009.01.12 17:431.95890.000.000.001.12
1687331172009.01.12 22:00buy0.06usdcad1.21511.19971.22102009.01.12 22:071.21620.000.000.004.06
1687331142009.01.12 22:00sell0.05eurgbp0.90310.91980.89762009.01.12 22:290.90250.000.000.003.32
1687332162009.01.12 22:50buy0.06gbpchf1.64931.63281.65382009.01.12 22:521.65050.000.000.003.38
1687332132009.01.12 22:50sell0.05eurgbp0.90310.91890.89742009.01.12 22:590.90250.000.000.003.32
1687326052009.01.12 18:51sell0.01eurgbp0.90251.00240.00002009.01.13 07:460.89970.000.000.023.11
1687342632009.01.13 07:46buy0.01euraud1.96501.86510.00002009.01.13 08:091.96700.000.000.001.02
1687297712009.01.12 09:53sell0.01euraud1.93942.03930.00002009.01.13 08:101.96810.000.000.01-14.58
1687323842009.01.12 17:40sell0.02euraud1.95852.05840.00002009.01.13 08:111.96780.000.000.02-9.45
1687738042009.01.21 11:31sell0.01euraud1.99442.09430.00002009.01.21 11:491.99220.000.000.001.10
1687741682009.01.21 13:15sell0.01euraud1.99482.09470.00002009.01.21 13:291.99250.000.000.001.15
1687743772009.01.21 14:00sell0.01euraud1.99512.09500.00002009.01.21 14:021.99290.000.000.001.10
1687744362009.01.21 14:11sell0.01euraud1.99492.09480.00002009.01.21 14:161.99260.000.000.001.15
1687749042009.01.21 15:37buy0.02euraud1.98151.88160.00002009.01.21 16:071.97830.000.000.00-3.24
1687750042009.01.21 15:53buy0.03euraud1.97761.87770.00002009.01.21 16:071.97840.000.000.001.21
1687750462009.01.21 15:58buy0.04euraud1.97381.87390.00002009.01.21 16:071.97810.000.000.008.70
1687746752009.01.21 15:05buy0.01euraud1.98621.88630.00002009.01.21 16:071.97840.000.000.00-3.94
1687752442009.01.21 16:09buy0.01euraud1.97881.87890.00002009.01.21 16:131.98110.000.000.001.16
1687753782009.01.21 16:22buy0.01euraud1.97861.87870.00002009.01.21 16:241.98100.000.000.001.21
1687756802009.01.21 16:53sell0.01euraud1.99122.09110.00002009.01.21 16:571.98870.000.000.001.26
1687757892009.01.21 17:03sell0.01euraud1.99002.08990.00002009.01.21 17:081.98710.000.000.001.46
1687758852009.01.21 17:11sell0.01euraud1.98842.08830.00002009.01.21 17:271.98610.000.000.001.16
1687760892009.01.21 17:31buy0.01euraud1.97911.87920.00002009.01.21 17:571.97700.000.000.00-1.06
1687762082009.01.21 17:46buy0.02euraud1.97441.87450.00002009.01.21 17:571.97690.000.000.002.53
1687765212009.01.21 18:31buy0.01euraud1.97641.87650.00002009.01.21 18:341.97890.000.000.001.26
1687767452009.01.21 19:03buy0.02euraud1.97031.87040.00002009.01.21 19:121.97320.000.000.002.94
1687766032009.01.21 18:41buy0.01euraud1.97641.87650.00002009.01.21 19:121.97320.000.000.00-1.62
1687767972009.01.21 19:12buy0.01euraud1.97381.87390.00002009.01.21 21:251.96930.000.000.00-2.29
1687772422009.01.21 20:55buy0.02euraud1.96561.86570.00002009.01.21 21:251.96910.000.000.003.55
1687774382009.01.21 21:40buy0.01euraud1.96481.86490.00002009.01.21 22:131.96750.000.000.001.37
1687798162009.01.22 08:10buy0.01euraud1.97501.87510.00002009.01.22 10:011.97720.000.000.001.11
1687811922009.01.22 10:41sell0.01euraud1.98050.00000.00002009.01.22 10:571.97820.000.000.001.16
1687812962009.01.22 11:07sell0.01euraud1.98130.00000.00002009.01.22 11:101.97910.000.000.001.11
1687813622009.01.22 11:20sell0.01euraud1.98130.00000.00002009.01.22 12:431.97910.000.000.001.11
1687821412009.01.22 13:59buy0.01euraud1.97690.00000.00002009.01.22 14:001.97910.000.000.001.11
1687826722009.01.22 15:27sell0.01euraud1.98630.00000.00002009.01.22 15:341.98370.000.000.001.31
1687827342009.01.22 15:39sell0.01euraud1.98630.00000.00002009.01.22 16:521.98400.000.000.001.16
1687834082009.01.22 17:20buy0.01euraud1.97990.00000.00002009.01.22 18:301.98250.000.000.001.31
1687839322009.01.22 19:06buy0.01euraud1.97620.00000.00002009.01.22 19:241.97840.000.000.001.11
1687839912009.01.22 19:29buy0.01euraud1.97590.00000.00002009.01.22 19:441.97820.000.000.001.16
1687840642009.01.22 20:02buy0.01euraud1.97530.00000.00002009.01.22 20:491.97750.000.000.001.11
1687843452009.01.22 21:16sell0.01euraud1.98300.00000.00002009.01.22 21:431.98070.000.000.001.16
1687850052009.01.23 03:07sell0.01eurgbp0.93980.00000.00002009.01.23 04:040.93880.000.000.001.07
1687844302009.01.22 21:54sell0.01euraud1.98280.00000.00002009.01.23 04:391.98060.000.000.011.11
1687851642009.01.23 04:52buy0.01euraud1.97990.00000.00002009.01.23 05:231.98220.000.000.001.16
1687856782009.01.23 07:12sell0.01euraud1.98760.00000.00002009.01.23 07:241.98540.000.000.001.11
1687857552009.01.23 07:29sell0.01euraud1.98790.00000.00002009.01.23 07:471.98570.000.000.001.11
1687859172009.01.23 08:11sell0.01euraud1.98900.00000.00002009.01.23 08:411.98660.000.000.001.21
1687861052009.01.23 08:44sell0.01euraud1.98980.00000.00002009.01.23 08:531.98760.000.000.001.11
1687861942009.01.23 08:55buy0.01eurgbp0.93670.00000.00002009.01.23 08:590.93770.000.000.001.07
1687862512009.01.23 09:04buy0.01eurgbp0.93670.00000.00002009.01.23 09:050.93770.000.000.001.07
1687862832009.01.23 09:07sell0.01euraud1.99100.00000.00002009.01.23 09:091.98880.000.000.001.11
1687862742009.01.23 09:06buy0.01eurgbp0.93670.00000.00002009.01.23 09:180.93770.000.000.001.07
1687863822009.01.23 09:18buy0.02gbpusd1.36470.00000.00002009.01.23 09:201.36830.000.000.003.93
1687860102009.01.23 08:33buy0.01gbpusd1.37340.00000.00002009.01.23 09:201.36820.000.000.00-2.84
1687864832009.01.23 09:30buy0.01euraud1.98320.00000.00002009.01.23 09:351.98550.000.000.001.16
1687866172009.01.23 10:04sell0.01eurgbp0.94180.00000.00002009.01.23 10:080.94080.000.000.001.06
1687868192009.01.23 10:30buy0.02gbpusd1.35970.00000.00002009.01.23 10:321.36320.000.000.003.82
1687864042009.01.23 09:20buy0.01gbpusd1.36830.00000.00002009.01.23 10:321.36320.000.000.00-2.78
1687867572009.01.23 10:24sell0.01eurgbp0.94200.00000.00002009.01.23 10:330.94100.000.000.001.06
1687868562009.01.23 10:33sell0.01gbpusd1.36480.00000.00002009.01.23 10:331.36280.000.000.001.09
1687868272009.01.23 10:30sell0.01euraud1.99150.00000.00002009.01.23 10:331.98930.000.000.001.11
1687869122009.01.23 10:39sell0.01eurgbp0.94330.00000.00002009.01.23 10:410.94230.000.000.001.06
1687869012009.01.23 10:37sell0.01euraud1.99150.00000.00002009.01.23 10:421.98930.000.000.001.11
1687870932009.01.23 10:55sell0.01eurgbp0.94380.00000.00002009.01.23 10:570.94280.000.000.001.06
1687871492009.01.23 11:07sell0.01euraud1.99190.00000.00002009.01.23 11:121.98960.000.000.001.16
1687871382009.01.23 11:05buy0.02gbpusd1.35220.00000.00002009.01.23 11:131.35570.000.000.003.83
1687869112009.01.23 10:39buy0.01gbpusd1.36080.00000.00002009.01.23 11:131.35570.000.000.00-2.79
1687873002009.01.23 11:30buy0.01euraud1.98300.00000.00002009.01.23 11:321.98540.000.000.001.21
1687871332009.01.23 11:03sell0.01eurgbp0.94390.00000.00002009.01.23 11:400.94290.000.000.001.06
1687874442009.01.23 11:59sell0.01eurgbp0.94550.00000.00002009.01.23 12:200.94450.000.000.001.06
1687874522009.01.23 12:01sell0.01euraud1.99240.00000.00002009.01.23 12:301.99020.000.000.001.11
1687877422009.01.23 12:54sell0.01euraud1.99310.00000.00002009.01.23 12:571.99080.000.000.001.16
1687881432009.01.23 14:12buy0.01euraud1.98420.00000.00002009.01.23 14:191.98670.000.000.001.26
1687881262009.01.23 14:09buy0.01eurgbp0.93890.00000.00002009.01.23 14:310.94000.000.000.001.17
1687871872009.01.23 11:13buy0.01gbpusd1.35580.00000.00002009.01.23 15:181.36700.000.000.006.11
1687885402009.01.23 15:13sell0.02gbpusd1.36780.00000.00002009.01.23 15:181.36730.000.000.000.55
1687873042009.01.23 11:31sell0.01gbpusd1.35700.00000.00002009.01.23 15:181.36730.000.000.00-5.62
1687885442009.01.23 15:13buy0.01eurgbp0.93780.00000.00002009.01.23 15:180.93880.000.000.001.07
1687885952009.01.23 15:18sell0.01gbpusd1.36720.00000.00002009.01.23 15:491.36530.000.000.001.03
1687888202009.01.23 15:54buy0.01euraud1.98350.00000.00002009.01.23 15:551.98570.000.000.001.11
1687888652009.01.23 16:00buy0.01euraud1.98310.00000.00002009.01.23 16:221.97880.000.000.00-2.17
1687889552009.01.23 16:17buy0.02euraud1.97560.00000.00002009.01.23 16:221.97900.000.000.003.44
1687894012009.01.23 17:04sell0.01gbpusd1.36950.00000.00002009.01.23 17:121.36760.000.000.001.04
1687894392009.01.23 17:14sell0.01gbpusd1.36940.00000.00002009.01.23 17:331.36750.000.000.001.04
1687893102009.01.23 16:59buy0.01eurgbp0.93620.00000.00002009.01.23 17:360.93720.000.000.001.07
1687895952009.01.23 17:47sell0.01euraud1.96770.00000.00002009.01.23 17:551.97230.000.000.00-2.33
1687894402009.01.23 17:14buy0.03euraud1.96490.00000.00002009.01.23 17:551.97130.000.000.009.74
1687890012009.01.23 16:25buy0.02euraud1.97250.00000.00002009.01.23 17:551.97130.000.000.00-1.22
1687889832009.01.23 16:22buy0.01euraud1.98000.00000.00002009.01.23 17:551.97130.000.000.00-4.41
1687896302009.01.23 17:53sell0.01eurgbp0.94220.00000.00002009.01.23 17:590.94110.000.000.001.17
1687898172009.01.23 18:22sell0.01gbpusd1.37130.00000.00002009.01.23 18:291.36940.000.000.001.03
1687899502009.01.23 18:38sell0.01eurgbp0.94250.00000.00002009.01.23 18:410.94150.000.000.001.06
1687896492009.01.23 17:55sell0.01euraud1.97090.00000.00002009.01.23 18:421.96870.000.000.001.12
1687900412009.01.23 18:49sell0.01eurgbp0.94260.00000.00002009.01.23 18:540.94160.000.000.001.06
1687903752009.01.23 19:31sell0.01euraud1.97980.00000.00002009.01.23 19:341.97760.000.000.001.11
1687901112009.01.23 18:56sell0.01eurgbp0.94260.00000.00002009.01.23 21:100.94160.000.000.001.06
1687904472009.01.23 19:41sell0.01euraud1.97970.00000.00002009.01.26 00:001.97740.000.000.011.16
1687902972009.01.23 19:22sell0.01gbpusd1.37190.00000.00002009.01.26 00:001.36770.000.00-0.022.27
1687911802009.01.26 00:12sell0.02eurgbp0.95040.00000.00002009.01.26 00:140.94810.000.000.004.85
1687912442009.01.26 00:23buy0.02gbpusd1.35550.00000.00002009.01.26 00:401.36030.000.000.005.21
1687910732009.01.26 00:00buy0.01gbpusd1.36770.00000.00002009.01.26 00:401.36030.000.000.00-4.02
1687911512009.01.26 00:04sell0.01eurgbp0.94450.00000.00002009.01.26 00:550.94800.000.000.00-3.69
1687912572009.01.26 00:25sell0.02eurgbp0.95030.00000.00002009.01.26 00:550.94800.000.000.004.85
1687913492009.01.26 00:40buy0.01gbpusd1.36110.00000.00002009.01.26 00:561.36320.000.000.001.14
1687914272009.01.26 01:20buy0.01gbpusd1.36200.00000.00002009.01.26 01:281.36410.000.000.001.14
1687914812009.01.26 01:59buy0.01gbpusd1.36210.00000.00002009.01.26 03:581.36450.000.000.001.30
1687921842009.01.26 06:38buy0.01gbpusd1.36050.00000.00002009.01.26 07:451.36270.000.000.001.19
1687921742009.01.26 06:35sell0.01eurgbp0.94970.00000.00002009.01.26 08:260.94860.000.000.001.16
1687924422009.01.26 07:35sell0.01euraud1.97970.00000.00002009.01.26 09:111.97740.000.000.001.16
1687930182009.01.26 09:35buy0.01euraud1.97460.00000.00002009.01.26 09:431.97680.000.000.001.11
1687928492009.01.26 09:01buy0.01eurgbp0.94590.00000.00002009.01.26 10:550.94270.000.000.00-3.39
1687933762009.01.26 10:32buy0.02eurgbp0.94050.00000.00002009.01.26 10:550.94270.000.000.004.67
1687937692009.01.26 11:24buy0.01euraud1.97480.00000.00002009.01.26 11:401.97130.000.000.00-1.78
1687938362009.01.26 11:36buy0.02euraud1.96840.00000.00002009.01.26 11:401.97140.000.000.003.04
1687938492009.01.26 11:40buy0.01euraud1.97230.00000.00002009.01.26 12:071.97450.000.000.001.11
1687937472009.01.26 11:19buy0.01eurgbp0.94010.00000.00002009.01.26 13:240.93730.000.000.00-2.99
1687940632009.01.26 12:40buy0.02eurgbp0.93530.00000.00002009.01.26 13:240.93730.000.000.004.27
1687945252009.01.26 14:10sell0.01euraud1.97980.00000.00002009.01.26 14:141.97760.000.000.001.11
1687928562009.01.26 09:03sell0.01gbpusd1.36720.00000.00002009.01.26 14:211.38150.000.000.00-7.69
1687937642009.01.26 11:23sell0.02gbpusd1.37850.00000.00002009.01.26 14:211.38150.000.000.00-3.23
1687943512009.01.26 13:43sell0.03gbpusd1.38890.00000.00002009.01.26 14:211.38150.000.000.0011.95
1687945752009.01.26 14:21sell0.01euraud1.97990.00000.00002009.01.26 14:341.97770.000.000.001.11
1687947712009.01.26 14:43sell0.01eurgbp0.94300.00000.00002009.01.26 14:460.94200.000.000.001.06
1687949342009.01.26 15:04sell0.01gbpusd1.38890.00000.00002009.01.26 15:051.38680.000.000.001.12
1687950032009.01.26 15:10sell0.01gbpusd1.38890.00000.00002009.01.26 15:361.38690.000.000.001.07
1687954122009.01.26 15:57sell0.02euraud1.98760.00000.00002009.01.26 16:011.98360.000.000.004.03
1687952212009.01.26 15:33sell0.01euraud1.98100.00000.00002009.01.26 16:011.98500.000.000.00-2.02
1687952082009.01.26 15:32sell0.01eurgbp0.94350.00000.00002009.01.26 16:440.94250.000.000.001.06
1687954632009.01.26 16:00sell0.01gbpusd1.39180.00000.00002009.01.26 17:141.38980.000.000.001.07
1687965222009.01.26 17:36sell0.01gbpusd1.39450.00000.00002009.01.26 19:001.39240.000.000.001.12
1687973412009.01.26 20:19buy0.01gbpusd1.38690.00000.00002009.01.26 20:281.38890.000.000.001.07
1687972892009.01.26 20:06sell0.03euraud1.99720.00000.00002009.01.26 21:121.99700.000.000.000.30
1687955482009.01.26 16:02sell0.01euraud1.98340.00000.00002009.01.26 21:121.99680.000.000.00-6.71
1687974592009.01.26 20:51sell0.04euraud2.00400.00000.00002009.01.26 21:121.99670.000.000.0014.62
1687958402009.01.26 16:17sell0.02euraud1.99000.00000.00002009.01.26 21:121.99680.000.000.00-6.81
1687975222009.01.26 21:06sell0.01gbpusd1.39680.00000.00002009.01.26 21:431.39480.000.000.001.06
1687980392009.01.26 23:11sell0.01euraud2.00120.00000.00002009.01.26 23:331.99880.000.000.001.20
1687980582009.01.26 23:13sell0.01gbpusd1.39960.00000.00002009.01.27 00:111.39760.000.00-0.021.06
1687982982009.01.27 00:13buy0.01euraud1.99230.00000.00002009.01.27 00:211.99460.000.000.001.15
1687984952009.01.27 00:40buy0.01euraud1.99180.00000.00002009.01.27 00:541.99410.000.000.001.15
1687985852009.01.27 01:08buy0.01euraud1.99140.00000.00002009.01.27 01:171.99360.000.000.001.10
1687988612009.01.27 02:34buy0.01gbpusd1.39340.00000.00002009.01.27 02:571.39550.000.000.001.12
1687986562009.01.27 01:24buy0.01euraud1.99130.00000.00002009.01.27 03:461.99360.000.000.001.15
1687993392009.01.27 04:56sell0.01euraud1.99760.00000.00002009.01.27 05:091.99530.000.000.001.15
1687994432009.01.27 05:25sell0.01euraud1.99790.00000.00002009.01.27 05:321.99560.000.000.001.15
1687999072009.01.27 07:35buy0.01eurgbp0.93850.00000.00002009.01.27 07:410.93950.000.000.001.06
1688000602009.01.27 08:21buy0.02euraud1.98200.00000.00002009.01.27 09:451.98530.000.000.003.32
1687996462009.01.27 06:10buy0.01euraud1.98960.00000.00002009.01.27 09:451.98530.000.000.00-2.17
1688003902009.01.27 09:29buy0.02eurgbp0.93390.00000.00002009.01.27 09:530.93550.000.000.003.42
1688000622009.01.27 08:21buy0.01eurgbp0.93770.00000.00002009.01.27 09:530.93550.000.000.00-2.35
1688005232009.01.27 10:00sell0.01euraud1.99010.00000.00002009.01.27 10:251.98770.000.000.001.21
1688002652009.01.27 08:59sell0.02gbpusd1.41780.00000.00002009.01.27 11:431.41150.000.000.006.67
1687990692009.01.27 03:52sell0.01gbpusd1.40170.00000.00002009.01.27 11:431.41150.000.000.00-5.19
1688009852009.01.27 11:45buy0.01gbpusd1.40950.00000.00002009.01.27 11:481.41150.000.000.001.05
1688009742009.01.27 11:43sell0.01euraud1.99230.00000.00002009.01.27 11:481.99000.000.000.001.16
1688011012009.01.27 12:10buy0.01eurgbp0.93330.00000.00002009.01.27 12:390.93430.000.000.001.07
1688012672009.01.27 12:44buy0.01gbpusd1.40970.00000.00002009.01.27 13:081.41170.000.000.001.06
1688011222009.01.27 12:21sell0.01euraud1.99300.00000.00002009.01.27 13:191.99070.000.000.001.16
1688014562009.01.27 13:21buy0.01gbpusd1.40840.00000.00002009.01.27 14:091.41040.000.000.001.06
1688018442009.01.27 14:37buy0.01gbpusd1.40670.00000.00002009.01.27 15:151.40880.000.000.001.11
1688019892009.01.27 14:55sell0.01eurgbp0.93890.00000.00002009.01.27 15:470.93790.000.000.001.07
1688021062009.01.27 15:20sell0.01euraud1.99370.00000.00002009.01.27 15:511.99040.000.000.001.66
1688022052009.01.27 15:53sell0.01euraud1.99470.00000.00002009.01.27 15:591.99250.000.000.001.10
1688022842009.01.27 16:04buy0.01gbpusd1.40500.00000.00002009.01.27 16:131.40700.000.000.001.07
1688023322009.01.27 16:08sell0.01euraud1.99470.00000.00002009.01.27 16:311.99250.000.000.001.10
1688026052009.01.27 16:47sell0.01euraud1.99540.00000.00002009.01.27 16:541.99310.000.000.001.15
1688027672009.01.27 17:06sell0.01euraud1.99550.00000.00002009.01.27 17:151.99320.000.000.001.15
1688034572009.01.27 19:24buy0.01euraud1.98720.00000.00002009.01.27 19:361.98950.000.000.001.16
1688035102009.01.27 19:40buy0.01euraud1.98690.00000.00002009.01.27 19:571.98910.000.000.001.11
1688023722009.01.27 16:13buy0.01eurgbp0.93360.00000.00002009.01.27 21:230.93140.000.000.00-2.36
1688025182009.01.27 16:36buy0.02eurgbp0.92970.00000.00002009.01.27 21:230.93140.000.000.003.65
1688025472009.01.27 16:42sell0.01gbpusd1.41420.00000.00002009.01.27 22:261.41220.000.000.001.07
1688040252009.01.27 22:26buy0.01gbpusd1.41190.00000.00002009.01.27 23:071.41400.000.000.001.11
1688042702009.01.27 23:56buy0.01euraud1.98560.00000.00002009.01.28 00:011.98800.000.00-0.041.21
1688044212009.01.28 00:16sell0.01gbpusd1.41970.00000.00002009.01.28 00:221.41770.000.000.001.06
1688047502009.01.28 01:18buy0.01euraud1.98510.00000.00002009.01.28 01:301.98740.000.000.001.16
1688045562009.01.28 00:39sell0.01gbpusd1.41980.00000.00002009.01.28 01:471.41770.000.000.001.11
1688052362009.01.28 02:38sell0.01euraud1.99370.00000.00002009.01.28 02:571.99140.000.000.001.15
1688054162009.01.28 03:06sell0.01euraud1.99380.00000.00002009.01.28 03:081.99150.000.000.001.15
1688054282009.01.28 03:09sell0.01gbpusd1.42230.00000.00002009.01.28 03:131.42030.000.000.001.06
1688054422009.01.28 03:11sell0.01euraud1.99440.00000.00002009.01.28 03:171.99220.000.000.001.10
1688054782009.01.28 03:23sell0.01euraud1.99410.00000.00002009.01.28 03:261.99120.000.000.001.46
1688056182009.01.28 03:44sell0.01euraud1.99450.00000.00002009.01.28 04:051.99230.000.000.001.10
1688059972009.01.28 05:37buy0.01euraud1.98640.00000.00002009.01.28 05:581.98860.000.000.001.11
1688064182009.01.28 06:59buy0.01euraud1.98470.00000.00002009.01.28 07:031.98700.000.000.001.16
1688065132009.01.28 07:27buy0.01euraud1.98400.00000.00002009.01.28 08:291.98620.000.000.001.11
1688061912009.01.28 06:04buy0.01eurgbp0.92900.00000.00002009.01.28 08:390.93000.000.000.001.08
1688067822009.01.28 08:32sell0.01euraud1.98970.00000.00002009.01.28 08:411.98750.000.000.001.11
1688068612009.01.28 08:58sell0.01eurgbp0.93210.00000.00002009.01.28 09:060.93110.000.000.001.07
1688069582009.01.28 09:10sell0.01eurgbp0.93230.00000.00002009.01.28 09:300.93130.000.000.001.07
1688069512009.01.28 09:09sell0.01euraud1.98980.00000.00002009.01.28 09:541.98760.000.000.001.11
1688079912009.01.28 12:21sell0.01euraud1.98450.00000.00002009.01.28 12:351.98230.000.000.001.11
1688079922009.01.28 12:21buy0.01eurgbp0.92760.00000.00002009.01.28 13:040.92860.000.000.001.08
1688080632009.01.28 12:43buy0.01euraud1.98180.00000.00002009.01.28 13:361.98420.000.000.001.21
1688086012009.01.28 14:26buy0.01euraud1.97930.00000.00002009.01.28 14:281.98160.000.000.001.16
1688086472009.01.28 14:36buy0.01euraud1.97920.00000.00002009.01.28 14:531.98140.000.000.001.11
1688087432009.01.28 14:59buy0.01euraud1.97840.00000.00002009.01.28 15:061.98070.000.000.001.16
1688089862009.01.28 15:44sell0.01euraud1.98720.00000.00002009.01.28 15:511.98500.000.000.001.11
1688094602009.01.28 16:35buy0.01euraud1.97790.00000.00002009.01.28 16:371.98010.000.000.001.11
1688094912009.01.28 16:40buy0.01euraud1.97790.00000.00002009.01.28 16:591.98010.000.000.001.11
1688096282009.01.28 16:59buy0.01eurgbp0.92390.00000.00002009.01.28 17:000.92490.000.000.001.08
1688098022009.01.28 17:27buy0.01euraud1.97540.00000.00002009.01.28 17:431.97780.000.000.001.21
1688103052009.01.28 19:24buy0.01euraud1.97430.00000.00002009.01.28 19:281.97650.000.000.001.11
1688103542009.01.28 19:40buy0.01euraud1.97360.00000.00002009.01.28 20:151.97580.000.000.001.11
1688105712009.01.28 20:20buy0.02euraud1.96510.00000.00002009.01.28 20:231.96800.000.000.002.95
1688105602009.01.28 20:19buy0.01euraud1.97150.00000.00002009.01.28 20:231.96260.000.000.00-4.53
1688106132009.01.28 20:23buy0.01euraud1.96920.00000.00002009.01.28 20:231.97240.000.000.001.62
1688106192009.01.28 20:23buy0.01euraud1.96950.00000.00002009.01.28 20:231.97200.000.000.001.27
1688106232009.01.28 20:24buy0.01euraud1.96960.00000.00002009.01.28 20:241.97260.000.000.001.52
1688106322009.01.28 20:24buy0.01euraud1.97180.00000.00002009.01.28 20:311.97480.000.000.001.52
1688107502009.01.28 20:33buy0.01euraud1.97000.00000.00002009.01.28 20:351.97220.000.000.001.12
1688105722009.01.28 20:20buy0.01eurgbp0.92260.00000.00002009.01.28 20:420.92360.000.000.001.08
1688111262009.01.28 21:30sell0.02euraud1.98740.00000.00002009.01.28 21:341.98450.000.000.002.92
1688109932009.01.28 21:13sell0.01euraud1.98100.00000.00002009.01.28 21:341.98450.000.000.00-1.76
1688111512009.01.28 21:34sell0.01euraud1.98390.00000.00002009.01.28 21:351.98150.000.000.001.21
  0.00 0.00 -0.45 273.93
Closed P/L: 273.48
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1688054952009.01.28 03:29sell0.01gbpusd1.42250.00000.0000 1.42230.000.000.000.11
1688089772009.01.28 15:43buy0.01gbpusd1.42630.00000.0000 1.42200.000.000.00-2.29
  0.00 0.00 0.00 -2.18
 Floating P/L: -2.18
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 273.48 Floating P/L: -2.18 Margin: 3.76
Balance: 1 273.48 Equity: 1 271.30 Free Margin: 1 267.54
 
Details:
Graph
Gross Profit: 504.06 Gross Loss: 230.58 Total Net Profit: 273.48
Profit Factor: 2.19 Expected Payoff: 0.92  
Absolute Drawdown: 3.65 Maximal Drawdown: 30.53 (2.97%) Relative Drawdown: 2.97% (30.53)
 
Total Trades: 296 Short Positions (won %): 146 (80.82%) Long Positions (won %): 150 (78.00%)
Profit Trades (% of total): 235 (79.39%) Loss trades (% of total): 61 (20.61%)
Largest profit trade: 28.07 loss trade: -14.57
Average profit trade: 2.14 loss trade: -3.78
Maximum consecutive wins ($): 34 (40.84) consecutive losses ($): 4 (-22.85)
Maximal consecutive profit (count): 40.84 (34) consecutive loss (count): -24.00 (2)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1