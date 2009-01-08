|Account: 190709
|Name: DMBSYS - Pipmaker v14
|Currency: EUR
|2009 January 28, 22:47
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|168723113
|2009.01.08 18:41
|balance
|Deposit
|1 000.00
|168723163
|2009.01.08 18:55
|buy
|0.02
|euraud
|1.9287
|1.8288
|0.0000
|2009.01.08 18:57
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|168723146
|2009.01.08 18:50
|buy
|0.01
|euraud
|1.9339
|1.8340
|0.0000
|2009.01.08 18:57
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.23
|168723131
|2009.01.08 18:45
|sell
|0.01
|euraud
|1.9353
|2.0352
|0.0000
|2009.01.08 18:57
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|168723170
|2009.01.08 18:57
|buy
|0.01
|euraud
|1.9303
|1.8304
|0.0000
|2009.01.08 19:08
|1.9325
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|168723559
|2009.01.08 21:53
|buy
|0.02
|euraud
|1.9266
|1.8267
|0.0000
|2009.01.08 22:31
|1.9295
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|168723479
|2009.01.08 21:01
|buy
|0.01
|euraud
|1.9319
|1.8320
|0.0000
|2009.01.08 22:31
|1.9295
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|168723654
|2009.01.08 22:36
|buy
|0.01
|euraud
|1.9259
|1.8260
|0.0000
|2009.01.08 23:06
|1.9286
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|168723724
|2009.01.08 23:06
|sell
|0.01
|euraud
|1.9285
|2.0284
|0.0000
|2009.01.08 23:11
|1.9262
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|168724084
|2009.01.09 04:09
|buy
|0.02
|euraud
|1.9247
|1.8248
|0.0000
|2009.01.09 04:10
|1.9264
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|168723739
|2009.01.08 23:14
|sell
|0.01
|euraud
|1.9283
|2.0282
|0.0000
|2009.01.09 04:10
|1.9274
|0.00
|0.00
|0.01
|0.47
|168723808
|2009.01.09 00:15
|buy
|0.01
|euraud
|1.9284
|1.8285
|0.0000
|2009.01.09 04:10
|1.9264
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|168724087
|2009.01.09 04:11
|buy
|0.01
|euraud
|1.9260
|1.8261
|0.0000
|2009.01.09 04:22
|1.9283
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|168724100
|2009.01.09 04:28
|sell
|0.02
|euraud
|1.9324
|2.0323
|0.0000
|2009.01.09 04:54
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|168724095
|2009.01.09 04:22
|sell
|0.01
|euraud
|1.9286
|2.0285
|0.0000
|2009.01.09 04:54
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|168724250
|2009.01.09 06:29
|sell
|0.02
|euraud
|1.9344
|2.0343
|0.0000
|2009.01.09 06:29
|1.9336
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|168724197
|2009.01.09 05:54
|sell
|0.01
|euraud
|1.9314
|2.0313
|0.0000
|2009.01.09 06:29
|1.9336
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.14
|168724169
|2009.01.09 05:20
|buy
|0.01
|euraud
|1.9294
|1.8295
|0.0000
|2009.01.09 06:29
|1.9326
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|168724252
|2009.01.09 06:29
|sell
|0.01
|euraud
|1.9329
|2.0328
|0.0000
|2009.01.09 06:46
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|168724778
|2009.01.09 09:57
|sell
|0.02
|euraud
|1.9349
|2.0348
|0.0000
|2009.01.09 09:59
|1.9341
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|168724345
|2009.01.09 07:39
|sell
|0.01
|euraud
|1.9321
|2.0320
|0.0000
|2009.01.09 09:59
|1.9345
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|168724289
|2009.01.09 07:03
|buy
|0.01
|euraud
|1.9304
|1.8305
|0.0000
|2009.01.09 09:59
|1.9331
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|168724884
|2009.01.09 10:17
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.9007
|1.0006
|0.0000
|2009.01.09 10:38
|0.9009
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|168724913
|2009.01.09 10:22
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.9017
|1.0016
|0.0000
|2009.01.09 10:38
|0.9009
|0.00
|0.00
|0.00
|3.55
|168724919
|2009.01.09 10:22
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.9027
|1.0026
|0.0000
|2009.01.09 10:38
|0.9009
|0.00
|0.00
|0.00
|9.99
|168724708
|2009.01.09 09:34
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8972
|0.9971
|0.0000
|2009.01.09 10:38
|0.9009
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.21
|168723470
|2009.01.08 20:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.9014
|0.8015
|0.0000
|2009.01.09 10:38
|0.9005
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.00
|168723868
|2009.01.09 01:13
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8996
|0.9995
|0.0000
|2009.01.09 10:38
|0.9009
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|168725314
|2009.01.09 11:26
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8993
|0.7994
|0.0000
|2009.01.09 11:34
|0.8987
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|168725332
|2009.01.09 11:32
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8979
|0.7980
|0.0000
|2009.01.09 11:34
|0.8987
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|168725014
|2009.01.09 10:41
|buy
|0.01
|euraud
|1.9474
|1.8475
|0.0000
|2009.01.09 12:16
|1.9416
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.99
|168724975
|2009.01.09 10:28
|sell
|0.04
|euraud
|1.9411
|2.0410
|0.0000
|2009.01.09 12:16
|1.9429
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.71
|168724886
|2009.01.09 10:17
|sell
|0.03
|euraud
|1.9384
|2.0383
|0.0000
|2009.01.09 12:16
|1.9428
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.79
|168724979
|2009.01.09 10:30
|sell
|0.05
|euraud
|1.9452
|2.0451
|0.0000
|2009.01.09 12:16
|1.9433
|0.00
|0.00
|0.00
|4.89
|168724783
|2009.01.09 09:59
|sell
|0.01
|euraud
|1.9330
|2.0329
|0.0000
|2009.01.09 12:16
|1.9428
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.04
|168724840
|2009.01.09 10:08
|sell
|0.02
|euraud
|1.9357
|2.0356
|0.0000
|2009.01.09 12:16
|1.9428
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.31
|168725008
|2009.01.09 10:37
|sell
|0.06
|euraud
|1.9493
|2.0492
|0.0000
|2009.01.09 12:16
|1.9425
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|168725546
|2009.01.09 12:16
|buy
|0.01
|euraud
|1.9425
|1.8426
|0.0000
|2009.01.09 12:54
|1.9391
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.75
|168725637
|2009.01.09 12:42
|buy
|0.02
|euraud
|1.9361
|1.8362
|0.0000
|2009.01.09 12:54
|1.9390
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|168726131
|2009.01.09 14:05
|sell
|0.01
|euraud
|1.9372
|2.0371
|0.0000
|2009.01.09 14:33
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|168725762
|2009.01.09 13:03
|buy
|0.01
|euraud
|1.9366
|1.8367
|0.0000
|2009.01.09 14:33
|1.9285
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|168726276
|2009.01.09 14:33
|buy
|0.02
|euraud
|1.9306
|1.8307
|0.0000
|2009.01.09 14:33
|1.9322
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|168726278
|2009.01.09 14:33
|buy
|0.01
|euraud
|1.9299
|1.8300
|0.0000
|2009.01.09 14:34
|1.9323
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|168726279
|2009.01.09 14:34
|buy
|0.01
|euraud
|1.9330
|1.8331
|0.0000
|2009.01.09 14:37
|1.9353
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|168725882
|2009.01.09 13:16
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.8930
|0.7931
|0.0000
|2009.01.09 14:39
|0.8952
|0.00
|0.00
|0.00
|12.29
|168726246
|2009.01.09 14:31
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8945
|0.9944
|0.0000
|2009.01.09 14:39
|0.8956
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.23
|168725565
|2009.01.09 12:22
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.8960
|0.7961
|0.0000
|2009.01.09 14:39
|0.8952
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.68
|168725821
|2009.01.09 13:09
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.8945
|0.7946
|0.0000
|2009.01.09 14:39
|0.8952
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|168725340
|2009.01.09 11:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8990
|0.7991
|0.0000
|2009.01.09 14:39
|0.8942
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.37
|168726317
|2009.01.09 14:39
|sell
|0.01
|euraud
|1.9396
|2.0395
|0.0000
|2009.01.09 14:39
|1.9368
|0.00
|0.00
|0.00
|1.45
|168726318
|2009.01.09 14:40
|sell
|0.01
|euraud
|1.9398
|2.0397
|0.0000
|2009.01.09 14:40
|1.9371
|0.00
|0.00
|0.00
|1.39
|168726381
|2009.01.09 14:46
|buy
|0.01
|euraud
|1.9335
|1.8336
|0.0000
|2009.01.09 14:46
|1.9357
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|168726487
|2009.01.09 14:56
|buy
|0.02
|euraud
|1.9276
|1.8277
|0.0000
|2009.01.09 15:22
|1.9261
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.56
|168726609
|2009.01.09 15:11
|buy
|0.03
|euraud
|1.9215
|1.8216
|0.0000
|2009.01.09 15:22
|1.9262
|0.00
|0.00
|0.00
|7.32
|168726387
|2009.01.09 14:47
|buy
|0.01
|euraud
|1.9335
|1.8336
|0.0000
|2009.01.09 15:22
|1.9261
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|168726656
|2009.01.09 15:22
|buy
|0.01
|euraud
|1.9212
|1.8213
|0.0000
|2009.01.09 15:22
|1.9247
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|168726665
|2009.01.09 15:26
|buy
|0.01
|euraud
|1.9217
|1.8218
|0.0000
|2009.01.09 15:49
|1.9239
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|168726868
|2009.01.09 16:00
|sell
|0.01
|euraud
|1.9267
|2.0266
|0.0000
|2009.01.09 16:01
|1.9245
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|168727235
|2009.01.09 17:25
|buy
|0.02
|euraud
|1.9115
|1.8116
|0.0000
|2009.01.09 17:31
|1.9151
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|168727014
|2009.01.09 16:33
|buy
|0.01
|euraud
|1.9199
|1.8200
|0.0000
|2009.01.09 18:02
|1.9138
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.19
|168727283
|2009.01.09 17:35
|buy
|0.02
|euraud
|1.9104
|1.8105
|0.0000
|2009.01.09 18:02
|1.9142
|0.00
|0.00
|0.00
|3.97
|168727521
|2009.01.09 18:41
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8875
|0.9874
|0.0000
|2009.01.12 00:00
|0.8931
|0.00
|0.00
|0.04
|-12.54
|168727110
|2009.01.09 16:58
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.8864
|0.7865
|0.0000
|2009.01.12 00:00
|0.8927
|0.00
|0.00
|-0.16
|28.23
|168726541
|2009.01.09 15:02
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.8898
|0.7899
|0.0000
|2009.01.12 00:00
|0.8927
|0.00
|0.00
|-0.12
|9.75
|168726382
|2009.01.09 14:46
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8922
|0.7923
|0.0000
|2009.01.12 00:00
|0.8924
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.45
|168726316
|2009.01.09 14:39
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8952
|0.9951
|0.0000
|2009.01.12 00:00
|0.8928
|0.00
|0.00
|0.02
|2.69
|168725389
|2009.01.09 11:41
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.8975
|0.7976
|0.0000
|2009.01.12 00:00
|0.8928
|0.00
|0.00
|-0.08
|-10.53
|168728121
|2009.01.12 00:00
|sell
|0.02
|euraud
|1.9241
|2.0240
|0.0000
|2009.01.12 00:03
|1.9223
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|168727633
|2009.01.09 19:16
|sell
|0.01
|euraud
|1.9104
|2.0103
|0.0000
|2009.01.12 00:03
|1.9222
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.14
|168727415
|2009.01.09 18:11
|buy
|0.01
|euraud
|1.9106
|1.8107
|0.0000
|2009.01.12 00:03
|1.9211
|0.00
|0.00
|-0.04
|5.47
|168728190
|2009.01.12 00:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8923
|0.9922
|0.0000
|2009.01.12 00:09
|0.8912
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|168728328
|2009.01.12 00:03
|sell
|0.01
|euraud
|1.9212
|2.0211
|0.0000
|2009.01.12 00:27
|1.9190
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|168728426
|2009.01.12 00:42
|sell
|0.01
|euraud
|1.9214
|2.0213
|0.0000
|2009.01.12 01:11
|1.9192
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|168729381
|2009.01.12 08:57
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.8865
|0.7866
|0.0000
|2009.01.12 09:01
|0.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|168728889
|2009.01.12 05:23
|sell
|0.03
|euraud
|1.9362
|2.0361
|0.0000
|2009.01.12 09:08
|1.9310
|0.00
|0.00
|0.00
|8.08
|168728574
|2009.01.12 01:41
|sell
|0.01
|euraud
|1.9218
|2.0217
|0.0000
|2009.01.12 09:08
|1.9310
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.76
|168728776
|2009.01.12 04:28
|sell
|0.02
|euraud
|1.9293
|2.0292
|0.0000
|2009.01.12 09:08
|1.9310
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|168729436
|2009.01.12 09:08
|buy
|0.01
|euraud
|1.9303
|1.8304
|0.0000
|2009.01.12 09:20
|1.9328
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|168729681
|2009.01.12 09:41
|buy
|0.01
|euraud
|1.9301
|1.8302
|0.0000
|2009.01.12 09:45
|1.9323
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|168731237
|2009.01.12 14:45
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.8980
|0.9979
|0.0000
|2009.01.12 16:17
|0.8953
|0.00
|0.00
|0.00
|6.03
|168729673
|2009.01.12 09:39
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.8914
|0.9913
|0.0000
|2009.01.12 16:17
|0.8953
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.36
|168730647
|2009.01.12 12:57
|buy
|0.01
|euraud
|1.9567
|1.8568
|0.0000
|2009.01.12 17:43
|1.9589
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|168733117
|2009.01.12 22:00
|buy
|0.06
|usdcad
|1.2151
|1.1997
|1.2210
|2009.01.12 22:07
|1.2162
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|168733114
|2009.01.12 22:00
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.9031
|0.9198
|0.8976
|2009.01.12 22:29
|0.9025
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|168733216
|2009.01.12 22:50
|buy
|0.06
|gbpchf
|1.6493
|1.6328
|1.6538
|2009.01.12 22:52
|1.6505
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|168733213
|2009.01.12 22:50
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.9031
|0.9189
|0.8974
|2009.01.12 22:59
|0.9025
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|168732605
|2009.01.12 18:51
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.9025
|1.0024
|0.0000
|2009.01.13 07:46
|0.8997
|0.00
|0.00
|0.02
|3.11
|168734263
|2009.01.13 07:46
|buy
|0.01
|euraud
|1.9650
|1.8651
|0.0000
|2009.01.13 08:09
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|168729771
|2009.01.12 09:53
|sell
|0.01
|euraud
|1.9394
|2.0393
|0.0000
|2009.01.13 08:10
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.01
|-14.58
|168732384
|2009.01.12 17:40
|sell
|0.02
|euraud
|1.9585
|2.0584
|0.0000
|2009.01.13 08:11
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.02
|-9.45
|168773804
|2009.01.21 11:31
|sell
|0.01
|euraud
|1.9944
|2.0943
|0.0000
|2009.01.21 11:49
|1.9922
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|168774168
|2009.01.21 13:15
|sell
|0.01
|euraud
|1.9948
|2.0947
|0.0000
|2009.01.21 13:29
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|168774377
|2009.01.21 14:00
|sell
|0.01
|euraud
|1.9951
|2.0950
|0.0000
|2009.01.21 14:02
|1.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|168774436
|2009.01.21 14:11
|sell
|0.01
|euraud
|1.9949
|2.0948
|0.0000
|2009.01.21 14:16
|1.9926
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|168774904
|2009.01.21 15:37
|buy
|0.02
|euraud
|1.9815
|1.8816
|0.0000
|2009.01.21 16:07
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.24
|168775004
|2009.01.21 15:53
|buy
|0.03
|euraud
|1.9776
|1.8777
|0.0000
|2009.01.21 16:07
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|168775046
|2009.01.21 15:58
|buy
|0.04
|euraud
|1.9738
|1.8739
|0.0000
|2009.01.21 16:07
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|168774675
|2009.01.21 15:05
|buy
|0.01
|euraud
|1.9862
|1.8863
|0.0000
|2009.01.21 16:07
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.94
|168775244
|2009.01.21 16:09
|buy
|0.01
|euraud
|1.9788
|1.8789
|0.0000
|2009.01.21 16:13
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|168775378
|2009.01.21 16:22
|buy
|0.01
|euraud
|1.9786
|1.8787
|0.0000
|2009.01.21 16:24
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|168775680
|2009.01.21 16:53
|sell
|0.01
|euraud
|1.9912
|2.0911
|0.0000
|2009.01.21 16:57
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|168775789
|2009.01.21 17:03
|sell
|0.01
|euraud
|1.9900
|2.0899
|0.0000
|2009.01.21 17:08
|1.9871
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|168775885
|2009.01.21 17:11
|sell
|0.01
|euraud
|1.9884
|2.0883
|0.0000
|2009.01.21 17:27
|1.9861
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|168776089
|2009.01.21 17:31
|buy
|0.01
|euraud
|1.9791
|1.8792
|0.0000
|2009.01.21 17:57
|1.9770
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.06
|168776208
|2009.01.21 17:46
|buy
|0.02
|euraud
|1.9744
|1.8745
|0.0000
|2009.01.21 17:57
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|168776521
|2009.01.21 18:31
|buy
|0.01
|euraud
|1.9764
|1.8765
|0.0000
|2009.01.21 18:34
|1.9789
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|168776745
|2009.01.21 19:03
|buy
|0.02
|euraud
|1.9703
|1.8704
|0.0000
|2009.01.21 19:12
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|168776603
|2009.01.21 18:41
|buy
|0.01
|euraud
|1.9764
|1.8765
|0.0000
|2009.01.21 19:12
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|168776797
|2009.01.21 19:12
|buy
|0.01
|euraud
|1.9738
|1.8739
|0.0000
|2009.01.21 21:25
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.29
|168777242
|2009.01.21 20:55
|buy
|0.02
|euraud
|1.9656
|1.8657
|0.0000
|2009.01.21 21:25
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|3.55
|168777438
|2009.01.21 21:40
|buy
|0.01
|euraud
|1.9648
|1.8649
|0.0000
|2009.01.21 22:13
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|168779816
|2009.01.22 08:10
|buy
|0.01
|euraud
|1.9750
|1.8751
|0.0000
|2009.01.22 10:01
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168781192
|2009.01.22 10:41
|sell
|0.01
|euraud
|1.9805
|0.0000
|0.0000
|2009.01.22 10:57
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|168781296
|2009.01.22 11:07
|sell
|0.01
|euraud
|1.9813
|0.0000
|0.0000
|2009.01.22 11:10
|1.9791
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168781362
|2009.01.22 11:20
|sell
|0.01
|euraud
|1.9813
|0.0000
|0.0000
|2009.01.22 12:43
|1.9791
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168782141
|2009.01.22 13:59
|buy
|0.01
|euraud
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|2009.01.22 14:00
|1.9791
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168782672
|2009.01.22 15:27
|sell
|0.01
|euraud
|1.9863
|0.0000
|0.0000
|2009.01.22 15:34
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|168782734
|2009.01.22 15:39
|sell
|0.01
|euraud
|1.9863
|0.0000
|0.0000
|2009.01.22 16:52
|1.9840
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|168783408
|2009.01.22 17:20
|buy
|0.01
|euraud
|1.9799
|0.0000
|0.0000
|2009.01.22 18:30
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|168783932
|2009.01.22 19:06
|buy
|0.01
|euraud
|1.9762
|0.0000
|0.0000
|2009.01.22 19:24
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168783991
|2009.01.22 19:29
|buy
|0.01
|euraud
|1.9759
|0.0000
|0.0000
|2009.01.22 19:44
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|168784064
|2009.01.22 20:02
|buy
|0.01
|euraud
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|2009.01.22 20:49
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168784345
|2009.01.22 21:16
|sell
|0.01
|euraud
|1.9830
|0.0000
|0.0000
|2009.01.22 21:43
|1.9807
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|168785005
|2009.01.23 03:07
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.9398
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 04:04
|0.9388
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|168784430
|2009.01.22 21:54
|sell
|0.01
|euraud
|1.9828
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 04:39
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.01
|1.11
|168785164
|2009.01.23 04:52
|buy
|0.01
|euraud
|1.9799
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 05:23
|1.9822
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|168785678
|2009.01.23 07:12
|sell
|0.01
|euraud
|1.9876
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 07:24
|1.9854
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168785755
|2009.01.23 07:29
|sell
|0.01
|euraud
|1.9879
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 07:47
|1.9857
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168785917
|2009.01.23 08:11
|sell
|0.01
|euraud
|1.9890
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 08:41
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|168786105
|2009.01.23 08:44
|sell
|0.01
|euraud
|1.9898
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 08:53
|1.9876
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168786194
|2009.01.23 08:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.9367
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 08:59
|0.9377
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|168786251
|2009.01.23 09:04
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.9367
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 09:05
|0.9377
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|168786283
|2009.01.23 09:07
|sell
|0.01
|euraud
|1.9910
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 09:09
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168786274
|2009.01.23 09:06
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.9367
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 09:18
|0.9377
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|168786382
|2009.01.23 09:18
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 09:20
|1.3683
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|168786010
|2009.01.23 08:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.3734
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 09:20
|1.3682
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.84
|168786483
|2009.01.23 09:30
|buy
|0.01
|euraud
|1.9832
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 09:35
|1.9855
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|168786617
|2009.01.23 10:04
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.9418
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 10:08
|0.9408
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|168786819
|2009.01.23 10:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 10:32
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|168786404
|2009.01.23 09:20
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.3683
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 10:32
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.78
|168786757
|2009.01.23 10:24
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.9420
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 10:33
|0.9410
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|168786856
|2009.01.23 10:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 10:33
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|168786827
|2009.01.23 10:30
|sell
|0.01
|euraud
|1.9915
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 10:33
|1.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168786912
|2009.01.23 10:39
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.9433
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 10:41
|0.9423
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|168786901
|2009.01.23 10:37
|sell
|0.01
|euraud
|1.9915
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 10:42
|1.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168787093
|2009.01.23 10:55
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.9438
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 10:57
|0.9428
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|168787149
|2009.01.23 11:07
|sell
|0.01
|euraud
|1.9919
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 11:12
|1.9896
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|168787138
|2009.01.23 11:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 11:13
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|168786911
|2009.01.23 10:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 11:13
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|168787300
|2009.01.23 11:30
|buy
|0.01
|euraud
|1.9830
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 11:32
|1.9854
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|168787133
|2009.01.23 11:03
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.9439
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 11:40
|0.9429
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|168787444
|2009.01.23 11:59
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.9455
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 12:20
|0.9445
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|168787452
|2009.01.23 12:01
|sell
|0.01
|euraud
|1.9924
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 12:30
|1.9902
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168787742
|2009.01.23 12:54
|sell
|0.01
|euraud
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 12:57
|1.9908
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|168788143
|2009.01.23 14:12
|buy
|0.01
|euraud
|1.9842
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 14:19
|1.9867
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|168788126
|2009.01.23 14:09
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.9389
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 14:31
|0.9400
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|168787187
|2009.01.23 11:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 15:18
|1.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|6.11
|168788540
|2009.01.23 15:13
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.3678
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 15:18
|1.3673
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|168787304
|2009.01.23 11:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 15:18
|1.3673
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.62
|168788544
|2009.01.23 15:13
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.9378
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 15:18
|0.9388
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|168788595
|2009.01.23 15:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 15:49
|1.3653
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|168788820
|2009.01.23 15:54
|buy
|0.01
|euraud
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 15:55
|1.9857
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168788865
|2009.01.23 16:00
|buy
|0.01
|euraud
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 16:22
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.17
|168788955
|2009.01.23 16:17
|buy
|0.02
|euraud
|1.9756
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 16:22
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|168789401
|2009.01.23 17:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3695
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 17:12
|1.3676
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|168789439
|2009.01.23 17:14
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3694
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 17:33
|1.3675
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|168789310
|2009.01.23 16:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.9362
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 17:36
|0.9372
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|168789595
|2009.01.23 17:47
|sell
|0.01
|euraud
|1.9677
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 17:55
|1.9723
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.33
|168789440
|2009.01.23 17:14
|buy
|0.03
|euraud
|1.9649
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 17:55
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|9.74
|168789001
|2009.01.23 16:25
|buy
|0.02
|euraud
|1.9725
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 17:55
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|168788983
|2009.01.23 16:22
|buy
|0.01
|euraud
|1.9800
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 17:55
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.41
|168789630
|2009.01.23 17:53
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.9422
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 17:59
|0.9411
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|168789817
|2009.01.23 18:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3713
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 18:29
|1.3694
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|168789950
|2009.01.23 18:38
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.9425
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 18:41
|0.9415
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|168789649
|2009.01.23 17:55
|sell
|0.01
|euraud
|1.9709
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 18:42
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|168790041
|2009.01.23 18:49
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.9426
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 18:54
|0.9416
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|168790375
|2009.01.23 19:31
|sell
|0.01
|euraud
|1.9798
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 19:34
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168790111
|2009.01.23 18:56
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.9426
|0.0000
|0.0000
|2009.01.23 21:10
|0.9416
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|168790447
|2009.01.23 19:41
|sell
|0.01
|euraud
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 00:00
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.01
|1.16
|168790297
|2009.01.23 19:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3719
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 00:00
|1.3677
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.27
|168791180
|2009.01.26 00:12
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.9504
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 00:14
|0.9481
|0.00
|0.00
|0.00
|4.85
|168791244
|2009.01.26 00:23
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.3555
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 00:40
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|5.21
|168791073
|2009.01.26 00:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.3677
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 00:40
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.02
|168791151
|2009.01.26 00:04
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.9445
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 00:55
|0.9480
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.69
|168791257
|2009.01.26 00:25
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.9503
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 00:55
|0.9480
|0.00
|0.00
|0.00
|4.85
|168791349
|2009.01.26 00:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 00:56
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|168791427
|2009.01.26 01:20
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 01:28
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|168791481
|2009.01.26 01:59
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 03:58
|1.3645
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|168792184
|2009.01.26 06:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 07:45
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|168792174
|2009.01.26 06:35
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.9497
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 08:26
|0.9486
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|168792442
|2009.01.26 07:35
|sell
|0.01
|euraud
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 09:11
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|168793018
|2009.01.26 09:35
|buy
|0.01
|euraud
|1.9746
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 09:43
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168792849
|2009.01.26 09:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.9459
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 10:55
|0.9427
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.39
|168793376
|2009.01.26 10:32
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.9405
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 10:55
|0.9427
|0.00
|0.00
|0.00
|4.67
|168793769
|2009.01.26 11:24
|buy
|0.01
|euraud
|1.9748
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 11:40
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|168793836
|2009.01.26 11:36
|buy
|0.02
|euraud
|1.9684
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 11:40
|1.9714
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|168793849
|2009.01.26 11:40
|buy
|0.01
|euraud
|1.9723
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 12:07
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168793747
|2009.01.26 11:19
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.9401
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 13:24
|0.9373
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.99
|168794063
|2009.01.26 12:40
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.9353
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 13:24
|0.9373
|0.00
|0.00
|0.00
|4.27
|168794525
|2009.01.26 14:10
|sell
|0.01
|euraud
|1.9798
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 14:14
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168792856
|2009.01.26 09:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 14:21
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.69
|168793764
|2009.01.26 11:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.3785
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 14:21
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.23
|168794351
|2009.01.26 13:43
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.3889
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 14:21
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|11.95
|168794575
|2009.01.26 14:21
|sell
|0.01
|euraud
|1.9799
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 14:34
|1.9777
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168794771
|2009.01.26 14:43
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.9430
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 14:46
|0.9420
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|168794934
|2009.01.26 15:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3889
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 15:05
|1.3868
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|168795003
|2009.01.26 15:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3889
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 15:36
|1.3869
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|168795412
|2009.01.26 15:57
|sell
|0.02
|euraud
|1.9876
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 16:01
|1.9836
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|168795221
|2009.01.26 15:33
|sell
|0.01
|euraud
|1.9810
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 16:01
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.02
|168795208
|2009.01.26 15:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.9435
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 16:44
|0.9425
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|168795463
|2009.01.26 16:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3918
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 17:14
|1.3898
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|168796522
|2009.01.26 17:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3945
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 19:00
|1.3924
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|168797341
|2009.01.26 20:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.3869
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 20:28
|1.3889
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|168797289
|2009.01.26 20:06
|sell
|0.03
|euraud
|1.9972
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 21:12
|1.9970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|168795548
|2009.01.26 16:02
|sell
|0.01
|euraud
|1.9834
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 21:12
|1.9968
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.71
|168797459
|2009.01.26 20:51
|sell
|0.04
|euraud
|2.0040
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 21:12
|1.9967
|0.00
|0.00
|0.00
|14.62
|168795840
|2009.01.26 16:17
|sell
|0.02
|euraud
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 21:12
|1.9968
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.81
|168797522
|2009.01.26 21:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3968
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 21:43
|1.3948
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|168798039
|2009.01.26 23:11
|sell
|0.01
|euraud
|2.0012
|0.0000
|0.0000
|2009.01.26 23:33
|1.9988
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|168798058
|2009.01.26 23:13
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.3996
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 00:11
|1.3976
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.06
|168798298
|2009.01.27 00:13
|buy
|0.01
|euraud
|1.9923
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 00:21
|1.9946
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|168798495
|2009.01.27 00:40
|buy
|0.01
|euraud
|1.9918
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 00:54
|1.9941
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|168798585
|2009.01.27 01:08
|buy
|0.01
|euraud
|1.9914
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 01:17
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|168798861
|2009.01.27 02:34
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.3934
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 02:57
|1.3955
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|168798656
|2009.01.27 01:24
|buy
|0.01
|euraud
|1.9913
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 03:46
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|168799339
|2009.01.27 04:56
|sell
|0.01
|euraud
|1.9976
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 05:09
|1.9953
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|168799443
|2009.01.27 05:25
|sell
|0.01
|euraud
|1.9979
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 05:32
|1.9956
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|168799907
|2009.01.27 07:35
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.9385
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 07:41
|0.9395
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|168800060
|2009.01.27 08:21
|buy
|0.02
|euraud
|1.9820
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 09:45
|1.9853
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|168799646
|2009.01.27 06:10
|buy
|0.01
|euraud
|1.9896
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 09:45
|1.9853
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.17
|168800390
|2009.01.27 09:29
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.9339
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 09:53
|0.9355
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|168800062
|2009.01.27 08:21
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.9377
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 09:53
|0.9355
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.35
|168800523
|2009.01.27 10:00
|sell
|0.01
|euraud
|1.9901
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 10:25
|1.9877
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|168800265
|2009.01.27 08:59
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.4178
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 11:43
|1.4115
|0.00
|0.00
|0.00
|6.67
|168799069
|2009.01.27 03:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4017
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 11:43
|1.4115
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.19
|168800985
|2009.01.27 11:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4095
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 11:48
|1.4115
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|168800974
|2009.01.27 11:43
|sell
|0.01
|euraud
|1.9923
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 11:48
|1.9900
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|168801101
|2009.01.27 12:10
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.9333
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 12:39
|0.9343
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|168801267
|2009.01.27 12:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4097
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 13:08
|1.4117
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|168801122
|2009.01.27 12:21
|sell
|0.01
|euraud
|1.9930
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 13:19
|1.9907
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|168801456
|2009.01.27 13:21
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4084
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 14:09
|1.4104
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|168801844
|2009.01.27 14:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4067
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 15:15
|1.4088
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168801989
|2009.01.27 14:55
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.9389
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 15:47
|0.9379
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|168802106
|2009.01.27 15:20
|sell
|0.01
|euraud
|1.9937
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 15:51
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|168802205
|2009.01.27 15:53
|sell
|0.01
|euraud
|1.9947
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 15:59
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|168802284
|2009.01.27 16:04
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4050
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 16:13
|1.4070
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|168802332
|2009.01.27 16:08
|sell
|0.01
|euraud
|1.9947
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 16:31
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|168802605
|2009.01.27 16:47
|sell
|0.01
|euraud
|1.9954
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 16:54
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|168802767
|2009.01.27 17:06
|sell
|0.01
|euraud
|1.9955
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 17:15
|1.9932
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|168803457
|2009.01.27 19:24
|buy
|0.01
|euraud
|1.9872
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 19:36
|1.9895
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|168803510
|2009.01.27 19:40
|buy
|0.01
|euraud
|1.9869
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 19:57
|1.9891
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168802372
|2009.01.27 16:13
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.9336
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 21:23
|0.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.36
|168802518
|2009.01.27 16:36
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.9297
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 21:23
|0.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|3.65
|168802547
|2009.01.27 16:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4142
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 22:26
|1.4122
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|168804025
|2009.01.27 22:26
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4119
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 23:07
|1.4140
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168804270
|2009.01.27 23:56
|buy
|0.01
|euraud
|1.9856
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 00:01
|1.9880
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.21
|168804421
|2009.01.28 00:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4197
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 00:22
|1.4177
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|168804750
|2009.01.28 01:18
|buy
|0.01
|euraud
|1.9851
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 01:30
|1.9874
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|168804556
|2009.01.28 00:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4198
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 01:47
|1.4177
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168805236
|2009.01.28 02:38
|sell
|0.01
|euraud
|1.9937
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 02:57
|1.9914
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|168805416
|2009.01.28 03:06
|sell
|0.01
|euraud
|1.9938
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 03:08
|1.9915
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|168805428
|2009.01.28 03:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4223
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 03:13
|1.4203
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|168805442
|2009.01.28 03:11
|sell
|0.01
|euraud
|1.9944
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 03:17
|1.9922
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|168805478
|2009.01.28 03:23
|sell
|0.01
|euraud
|1.9941
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 03:26
|1.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|168805618
|2009.01.28 03:44
|sell
|0.01
|euraud
|1.9945
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 04:05
|1.9923
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|168805997
|2009.01.28 05:37
|buy
|0.01
|euraud
|1.9864
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 05:58
|1.9886
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168806418
|2009.01.28 06:59
|buy
|0.01
|euraud
|1.9847
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 07:03
|1.9870
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|168806513
|2009.01.28 07:27
|buy
|0.01
|euraud
|1.9840
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 08:29
|1.9862
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168806191
|2009.01.28 06:04
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.9290
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 08:39
|0.9300
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|168806782
|2009.01.28 08:32
|sell
|0.01
|euraud
|1.9897
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 08:41
|1.9875
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168806861
|2009.01.28 08:58
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.9321
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 09:06
|0.9311
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|168806958
|2009.01.28 09:10
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.9323
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 09:30
|0.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|168806951
|2009.01.28 09:09
|sell
|0.01
|euraud
|1.9898
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 09:54
|1.9876
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168807991
|2009.01.28 12:21
|sell
|0.01
|euraud
|1.9845
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 12:35
|1.9823
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168807992
|2009.01.28 12:21
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.9276
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 13:04
|0.9286
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|168808063
|2009.01.28 12:43
|buy
|0.01
|euraud
|1.9818
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 13:36
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|168808601
|2009.01.28 14:26
|buy
|0.01
|euraud
|1.9793
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 14:28
|1.9816
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|168808647
|2009.01.28 14:36
|buy
|0.01
|euraud
|1.9792
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 14:53
|1.9814
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168808743
|2009.01.28 14:59
|buy
|0.01
|euraud
|1.9784
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 15:06
|1.9807
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|168808986
|2009.01.28 15:44
|sell
|0.01
|euraud
|1.9872
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 15:51
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168809460
|2009.01.28 16:35
|buy
|0.01
|euraud
|1.9779
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 16:37
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168809491
|2009.01.28 16:40
|buy
|0.01
|euraud
|1.9779
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 16:59
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168809628
|2009.01.28 16:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.9239
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 17:00
|0.9249
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|168809802
|2009.01.28 17:27
|buy
|0.01
|euraud
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 17:43
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|168810305
|2009.01.28 19:24
|buy
|0.01
|euraud
|1.9743
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 19:28
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168810354
|2009.01.28 19:40
|buy
|0.01
|euraud
|1.9736
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 20:15
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|168810571
|2009.01.28 20:20
|buy
|0.02
|euraud
|1.9651
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 20:23
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|2.95
|168810560
|2009.01.28 20:19
|buy
|0.01
|euraud
|1.9715
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 20:23
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.53
|168810613
|2009.01.28 20:23
|buy
|0.01
|euraud
|1.9692
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 20:23
|1.9724
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|168810619
|2009.01.28 20:23
|buy
|0.01
|euraud
|1.9695
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 20:23
|1.9720
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|168810623
|2009.01.28 20:24
|buy
|0.01
|euraud
|1.9696
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 20:24
|1.9726
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|168810632
|2009.01.28 20:24
|buy
|0.01
|euraud
|1.9718
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 20:31
|1.9748
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|168810750
|2009.01.28 20:33
|buy
|0.01
|euraud
|1.9700
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 20:35
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|168810572
|2009.01.28 20:20
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.9226
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 20:42
|0.9236
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|168811126
|2009.01.28 21:30
|sell
|0.02
|euraud
|1.9874
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 21:34
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.00
|2.92
|168810993
|2009.01.28 21:13
|sell
|0.01
|euraud
|1.9810
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 21:34
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|168811151
|2009.01.28 21:34
|sell
|0.01
|euraud
|1.9839
|0.0000
|0.0000
|2009.01.28 21:35
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|
|0.00
|0.00
|-0.45
|273.93
|Closed P/L:
|273.48
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|168805495
|2009.01.28 03:29
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.4225
|0.0000
|0.0000
|
|1.4223
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|168808977
|2009.01.28 15:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.4263
|0.0000
|0.0000
|
|1.4220
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.29
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.18
|
|Floating P/L:
|-2.18
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|273.48
|Floating P/L:
|-2.18
|Margin:
|3.76
|Balance:
|1 273.48
|Equity:
|1 271.30
|Free Margin:
|1 267.54
|
|Details:
|Gross Profit:
|504.06
|Gross Loss:
|230.58
|Total Net Profit:
|273.48
|Profit Factor:
|2.19
|Expected Payoff:
|0.92
|
|Absolute Drawdown:
|3.65
|Maximal Drawdown:
|30.53 (2.97%)
|Relative Drawdown:
|2.97% (30.53)
|
|Total Trades:
|296
|Short Positions (won %):
|146 (80.82%)
|Long Positions (won %):
|150 (78.00%)
|Profit Trades (% of total):
|235 (79.39%)
|Loss trades (% of total):
|61 (20.61%)
|Largest
|profit trade:
|28.07
|loss trade:
|-14.57
|Average
|profit trade:
|2.14
|loss trade:
|-3.78
|Maximum
|consecutive wins ($):
|34 (40.84)
|consecutive losses ($):
|4 (-22.85)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|40.84 (34)
|consecutive loss (count):
|-24.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1