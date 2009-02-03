Alpari (UK)
Ltd.
|
Account: 583844
|
Name: Geoff
|
Currency: USD
|
2009 February 19, 03:20
|
Closed Transactions:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
35437929
|
2009.02.03 15:33
|
balance
|
Deposit
|
3 000.00
|
35477804
|
2009.02.03 19:15
|
buy
|
0.18
|
eurgbp
|
0.90244
|
0.89852
|
0.90494
|
2009.02.03 19:22
|
0.90269
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.46
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35477988
|
2009.02.03 19:16
|
buy
|
0.18
|
eurgbp
|
0.90239
|
0.89847
|
0.90489
|
2009.02.03 19:27
|
0.90291
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.42
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35480458
|
2009.02.03 19:42
|
buy
|
0.18
|
eurgbp
|
0.90233
|
0.89841
|
0.90483
|
2009.02.03 20:15
|
0.90248
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.89
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35480569
|
2009.02.03 19:43
|
buy
|
0.18
|
eurgbp
|
0.90205
|
0.89813
|
0.90455
|
2009.02.03 20:15
|
0.90262
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.78
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35485568
|
2009.02.03 20:16
|
sell
|
0.18
|
eurgbp
|
0.90320
|
0.90712
|
0.90070
|
2009.02.03 20:18
|
0.90270
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.98
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35487193
|
2009.02.03 20:30
|
sell
|
0.18
|
eurgbp
|
0.90276
|
0.90668
|
0.90026
|
2009.02.03 20:33
|
0.90226
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.98
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35497024
|
2009.02.03 22:00
|
buy
|
0.91
|
usdcad
|
1.23090
|
1.21570
|
1.23580
|
2009.02.03 23:33
|
1.23140
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.95
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35497832
|
2009.02.03 22:00
|
sell
|
0.59
|
gbpchf
|
1.65275
|
1.66890
|
1.64740
|
2009.02.03 22:37
|
1.65165
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
56.80
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35499958
|
2009.02.03 22:42
|
sell
|
0.66
|
eurchf
|
1.49020
|
1.50620
|
1.48610
|
2009.02.03 22:52
|
1.48950
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
40.41
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35500221
|
2009.02.03 22:44
|
sell
|
0.56
|
gbpchf
|
1.65325
|
1.66900
|
1.64840
|
2009.02.03 22:54
|
1.65215
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
53.89
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35500396
|
2009.02.03 22:44
|
buy
|
0.57
|
eurgbp
|
0.90130
|
0.88610
|
0.90620
|
2009.02.03 22:54
|
0.90190
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
49.43
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35502000
|
2009.02.03 23:00
|
buy
|
0.61
|
gbpchf
|
1.65111
|
1.63440
|
1.65550
|
2009.02.03 23:03
|
1.65215
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
55.54
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35502411
|
2009.02.03 23:01
|
sell
|
0.64
|
eurgbp
|
0.90230
|
0.91850
|
0.89830
|
2009.02.03 23:08
|
0.90150
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
74.06
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35503754
|
2009.02.03 23:11
|
sell
|
0.71
|
eurchf
|
1.49060
|
1.50650
|
1.48560
|
2009.02.03 23:12
|
1.49000
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.28
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35505643
|
2009.02.03 23:42
|
buy
|
0.21
|
eurgbp
|
0.90116
|
0.89724
|
0.90366
|
2009.02.03 23:43
|
0.90099
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-5.15
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35505709
|
2009.02.03 23:42
|
buy
|
0.78
|
eurchf
|
1.48919
|
1.47230
|
1.49470
|
2009.02.03 23:56
|
1.48970
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
34.77
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35506264
|
2009.02.03 23:44
|
buy
|
0.20
|
eurgbp
|
0.90104
|
0.89712
|
0.90354
|
2009.02.03 23:45
|
0.90108
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.15
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35506401
|
2009.02.03 23:44
|
buy
|
0.73
|
eurgbp
|
0.90086
|
0.88570
|
0.90560
|
2009.02.03 23:45
|
0.90171
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
89.48
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35511592
|
2009.02.04 00:35
|
sell
|
0.75
|
gbpchf
|
1.65213
|
1.66890
|
1.64810
|
2009.02.04 00:51
|
1.65113
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
65.56
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35511910
|
2009.02.04 00:36
|
buy
|
0.76
|
eurgbp
|
0.90129
|
0.88440
|
0.90650
|
2009.02.04 00:50
|
0.90190
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
66.90
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35512991
|
2009.02.04 00:43
|
buy
|
0.74
|
eurchf
|
1.48912
|
1.47350
|
1.49500
|
2009.02.04 03:30
|
1.48900
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-7.75
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35514214
|
2009.02.04 00:58
|
sell
|
1.05
|
usdcad
|
1.23230
|
1.24740
|
1.22690
|
2009.02.04 03:30
|
1.23200
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.57
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35517510
|
2009.02.04 01:32
|
buy
|
0.19
|
eurgbp
|
0.90113
|
0.89721
|
0.90363
|
2009.02.04 01:33
|
0.90163
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.69
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35518185
|
2009.02.04 01:39
|
buy
|
0.20
|
eurgbp
|
0.90120
|
0.89728
|
0.90370
|
2009.02.04 01:40
|
0.90118
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.58
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35518812
|
2009.02.04 01:45
|
buy
|
0.20
|
eurgbp
|
0.90118
|
0.89726
|
0.90368
|
2009.02.04 02:05
|
0.90166
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.80
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35519307
|
2009.02.04 01:51
|
buy
|
0.19
|
eurgbp
|
0.90114
|
0.89722
|
0.90364
|
2009.02.04 01:54
|
0.90161
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.85
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35519917
|
2009.02.04 01:53
|
buy
|
0.18
|
eurgbp
|
0.90099
|
0.89707
|
0.90349
|
2009.02.04 01:54
|
0.90149
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.95
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35520627
|
2009.02.04 01:55
|
buy
|
0.17
|
eurgbp
|
0.90112
|
0.89720
|
0.90362
|
2009.02.04 02:05
|
0.90166
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.21
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35523714
|
2009.02.04 02:17
|
sell
|
0.19
|
eurgbp
|
0.90210
|
0.90602
|
0.89960
|
2009.02.04 07:55
|
0.90535
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-88.95
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35524050
|
2009.02.04 02:20
|
sell
|
0.19
|
eurgbp
|
0.90215
|
0.90607
|
0.89965
|
2009.02.04 07:21
|
0.90254
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-10.70
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35665898
|
2009.02.04 19:13
|
sell
|
0.30
|
eurgbp
|
0.88786
|
0.89178
|
0.88536
|
2009.02.04 23:00
|
0.88885
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-42.96
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35666050
|
2009.02.04 19:14
|
sell
|
0.29
|
eurgbp
|
0.88810
|
0.89202
|
0.88560
|
2009.02.04 22:40
|
0.88819
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.77
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35668591
|
2009.02.04 19:45
|
sell
|
0.28
|
eurgbp
|
0.88837
|
0.89229
|
0.88587
|
2009.02.04 22:17
|
0.88812
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.11
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35682292
|
2009.02.04 22:00
|
buy
|
0.52
|
eurchf
|
1.48844
|
1.47250
|
1.49300
|
2009.02.04 22:10
|
1.48895
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.88
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35684453
|
2009.02.04 22:25
|
sell
|
0.54
|
eurchf
|
1.48945
|
1.50500
|
1.48420
|
2009.02.04 22:42
|
1.48850
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
44.26
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35685410
|
2009.02.04 22:30
|
buy
|
0.27
|
eurgbp
|
0.88820
|
0.88428
|
0.89070
|
2009.02.04 23:00
|
0.88825
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.95
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35685877
|
2009.02.04 22:41
|
buy
|
0.28
|
eurgbp
|
0.88810
|
0.88418
|
0.89060
|
2009.02.04 23:00
|
0.88821
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.46
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35685990
|
2009.02.04 22:41
|
buy
|
1.05
|
eurgbp
|
0.88806
|
0.87260
|
0.89390
|
2009.02.04 23:21
|
0.88873
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
101.69
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35687641
|
2009.02.04 22:57
|
buy
|
0.50
|
eurchf
|
1.48795
|
1.47170
|
1.49370
|
2009.02.04 23:03
|
1.48885
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
38.87
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35687858
|
2009.02.04 22:58
|
buy
|
0.25
|
eurgbp
|
0.88810
|
0.88418
|
0.89060
|
2009.02.04 23:00
|
0.88825
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.43
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35688854
|
2009.02.04 23:10
|
sell
|
0.55
|
eurchf
|
1.48955
|
1.50630
|
1.48390
|
2009.02.04 23:11
|
1.48900
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.10
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35689978
|
2009.02.04 23:21
|
sell
|
0.31
|
eurgbp
|
0.88915
|
0.89307
|
0.88665
|
2009.02.04 23:23
|
0.88910
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.24
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35690176
|
2009.02.04 23:21
|
sell
|
1.18
|
eurgbp
|
0.88925
|
0.90590
|
0.88500
|
2009.02.04 23:52
|
0.88848
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
131.36
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35690940
|
2009.02.04 23:22
|
sell
|
0.54
|
eurchf
|
1.48990
|
1.50620
|
1.48450
|
2009.02.04 23:34
|
1.48939
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.77
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35692899
|
2009.02.04 23:52
|
buy
|
0.33
|
eurgbp
|
0.88815
|
0.88423
|
0.89065
|
2009.02.04 23:54
|
0.88835
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.53
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35693365
|
2009.02.04 23:53
|
buy
|
0.32
|
eurgbp
|
0.88805
|
0.88413
|
0.89055
|
2009.02.04 23:58
|
0.88858
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24.49
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35695307
|
2009.02.05 00:14
|
buy
|
0.33
|
eurgbp
|
0.88804
|
0.88412
|
0.89054
|
2009.02.05 00:15
|
0.88855
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24.31
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35695974
|
2009.02.05 00:19
|
sell
|
0.33
|
eurgbp
|
0.88907
|
0.89299
|
0.88657
|
2009.02.05 00:48
|
0.88877
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.32
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35696812
|
2009.02.05 00:22
|
sell
|
0.32
|
eurgbp
|
0.88911
|
0.89303
|
0.88661
|
2009.02.05 01:06
|
0.88894
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.87
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35698189
|
2009.02.05 00:44
|
sell
|
1.21
|
eurgbp
|
0.88904
|
0.90470
|
0.88310
|
2009.02.05 01:08
|
0.88838
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
115.55
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35698276
|
2009.02.05 00:46
|
sell
|
0.28
|
eurgbp
|
0.88909
|
0.89301
|
0.88659
|
2009.02.05 00:48
|
0.88877
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.95
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35701104
|
2009.02.05 01:20
|
buy
|
0.66
|
eurchf
|
1.48789
|
1.47120
|
1.49330
|
2009.02.05 02:11
|
1.48839
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
28.44
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35702203
|
2009.02.05 01:25
|
buy
|
1.27
|
eurgbp
|
0.88822
|
0.87160
|
0.89250
|
2009.02.05 02:05
|
0.88893
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
129.91
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35705891
|
2009.02.05 01:53
|
buy
|
0.29
|
eurgbp
|
0.88799
|
0.88407
|
0.89049
|
2009.02.05 02:01
|
0.88844
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.80
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35708854
|
2009.02.05 02:06
|
sell
|
0.34
|
eurgbp
|
0.88914
|
0.89306
|
0.88664
|
2009.02.05 03:00
|
0.88889
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.27
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35709201
|
2009.02.05 02:07
|
sell
|
0.33
|
eurgbp
|
0.88921
|
0.89313
|
0.88671
|
2009.02.05 03:19
|
0.88891
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.30
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35871758
|
2009.02.05 20:06
|
buy
|
0.36
|
eurgbp
|
0.87650
|
0.87258
|
0.87900
|
2009.02.05 22:35
|
0.87502
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-77.86
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35877115
|
2009.02.05 20:48
|
buy
|
0.35
|
eurgbp
|
0.87532
|
0.87140
|
0.87782
|
2009.02.05 22:35
|
0.87485
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-24.04
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35877396
|
2009.02.05 20:50
|
buy
|
0.34
|
eurgbp
|
0.87518
|
0.87126
|
0.87768
|
2009.02.05 22:35
|
0.87481
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-18.39
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35885469
|
2009.02.05 22:00
|
buy
|
0.62
|
eurchf
|
1.49715
|
1.48120
|
1.50220
|
2009.02.05 22:01
|
1.49785
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.09
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35886567
|
2009.02.05 22:07
|
buy
|
1.25
|
eurgbp
|
0.87447
|
0.85930
|
0.87950
|
2009.02.05 22:44
|
0.87508
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
111.47
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35887468
|
2009.02.05 22:09
|
buy
|
0.57
|
eurchf
|
1.49669
|
1.48000
|
1.50140
|
2009.02.05 22:11
|
1.49725
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.27
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35889281
|
2009.02.05 22:18
|
buy
|
0.59
|
eurchf
|
1.49645
|
1.47980
|
1.50070
|
2009.02.05 22:23
|
1.49705
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.23
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35889344
|
2009.02.05 22:18
|
buy
|
0.50
|
gbpchf
|
1.71095
|
1.69440
|
1.71640
|
2009.02.05 22:34
|
1.71202
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
45.69
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35890424
|
2009.02.05 22:30
|
sell
|
0.37
|
usdcad
|
1.23290
|
1.24980
|
1.22730
|
2009.02.05 23:00
|
1.23257
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.91
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35890744
|
2009.02.05 22:34
|
sell
|
0.51
|
gbpchf
|
1.71336
|
1.72890
|
1.70790
|
2009.02.05 22:41
|
1.71235
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
43.97
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35890924
|
2009.02.05 22:34
|
sell
|
0.56
|
eurchf
|
1.49855
|
1.51500
|
1.49270
|
2009.02.05 22:42
|
1.49798
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.25
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35892748
|
2009.02.05 22:54
|
sell
|
0.37
|
eurgbp
|
0.87544
|
0.87936
|
0.87294
|
2009.02.05 23:02
|
0.87520
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.98
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35892974
|
2009.02.05 22:54
|
sell
|
1.40
|
eurgbp
|
0.87533
|
0.89200
|
0.86930
|
2009.02.05 23:09
|
0.87473
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
122.86
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35893910
|
2009.02.05 22:58
|
buy
|
0.64
|
eurchf
|
1.49677
|
1.48130
|
1.50120
|
2009.02.05 22:59
|
1.49731
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
29.51
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
35895771
|
2009.02.05 23:15
|
buy
|
0.39
|
eurgbp
|
0.87451
|
0.87059
|
0.87701
|
2009.02.05 23:30
|
0.87500
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.92
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35897104
|
2009.02.05 23:38
|
buy
|
0.39
|
eurgbp
|
0.87448
|
0.87056
|
0.87698
|
2009.02.06 01:04
|
0.87474
|
0.00
|
0.00
|
-0.74
|
14.83
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35897950
|
2009.02.05 23:54
|
buy
|
0.38
|
eurgbp
|
0.87441
|
0.87049
|
0.87691
|
2009.02.06 01:04
|
0.87461
|
0.00
|
0.00
|
-0.72
|
11.12
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35903836
|
2009.02.06 01:09
|
sell
|
0.39
|
eurgbp
|
0.87481
|
0.87873
|
0.87231
|
2009.02.06 02:00
|
0.87468
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.42
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35904034
|
2009.02.06 01:11
|
sell
|
0.38
|
eurgbp
|
0.87486
|
0.87878
|
0.87236
|
2009.02.06 02:00
|
0.87458
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.55
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
35906293
|
2009.02.06 01:28
|
sell
|
0.37
|
eurgbp
|
0.87491
|
0.87883
|
0.87241
|
2009.02.06 02:30
|
0.87459
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.32
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36070442
|
2009.02.09 00:06
|
buy
|
0.40
|
eurgbp
|
0.87381
|
0.86989
|
0.87631
|
2009.02.09 00:39
|
0.87403
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.04
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36071974
|
2009.02.09 00:12
|
buy
|
0.39
|
eurgbp
|
0.87372
|
0.86980
|
0.87622
|
2009.02.09 00:39
|
0.87425
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.66
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36074752
|
2009.02.09 00:39
|
sell
|
0.40
|
eurgbp
|
0.87472
|
0.87864
|
0.87222
|
2009.02.09 01:13
|
0.87452
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.88
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36076868
|
2009.02.09 01:02
|
sell
|
0.39
|
eurgbp
|
0.87485
|
0.87877
|
0.87235
|
2009.02.09 01:14
|
0.87433
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.14
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36079187
|
2009.02.09 01:17
|
buy
|
0.40
|
eurgbp
|
0.87377
|
0.86985
|
0.87627
|
2009.02.09 01:36
|
0.87390
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.72
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36079550
|
2009.02.09 01:18
|
buy
|
0.39
|
eurgbp
|
0.87349
|
0.86957
|
0.87599
|
2009.02.09 01:36
|
0.87403
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31.26
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36084512
|
2009.02.09 02:09
|
sell
|
0.41
|
eurgbp
|
0.87473
|
0.87865
|
0.87223
|
2009.02.09 03:08
|
0.87462
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.68
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36086613
|
2009.02.09 02:29
|
sell
|
0.39
|
eurgbp
|
0.87485
|
0.87877
|
0.87235
|
2009.02.09 03:08
|
0.87457
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.17
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36088028
|
2009.02.09 02:40
|
sell
|
0.38
|
eurgbp
|
0.87491
|
0.87883
|
0.87241
|
2009.02.09 07:32
|
0.87523
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-17.93
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36235540
|
2009.02.09 19:03
|
buy
|
0.41
|
eurgbp
|
0.87331
|
0.86939
|
0.87581
|
2009.02.09 19:05
|
0.87385
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
33.05
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36236822
|
2009.02.09 19:19
|
buy
|
0.41
|
eurgbp
|
0.87309
|
0.86917
|
0.87559
|
2009.02.09 20:27
|
0.87324
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.16
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36237026
|
2009.02.09 19:21
|
buy
|
0.40
|
eurgbp
|
0.87306
|
0.86914
|
0.87556
|
2009.02.09 20:27
|
0.87328
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.10
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36239299
|
2009.02.09 19:36
|
buy
|
0.39
|
eurgbp
|
0.87296
|
0.86904
|
0.87546
|
2009.02.09 20:37
|
0.87326
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.43
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36251663
|
2009.02.09 21:49
|
buy
|
0.41
|
eurgbp
|
0.87267
|
0.86875
|
0.87517
|
2009.02.09 23:16
|
0.87285
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.99
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36252221
|
2009.02.09 22:00
|
sell
|
0.77
|
eurchf
|
1.51350
|
1.53000
|
1.50860
|
2009.02.09 23:49
|
1.51329
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.88
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36252706
|
2009.02.09 22:01
|
buy
|
0.38
|
eurgbp
|
0.87294
|
0.86902
|
0.87544
|
2009.02.09 23:16
|
0.87325
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.54
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36254542
|
2009.02.09 22:42
|
buy
|
0.37
|
eurgbp
|
0.87287
|
0.86895
|
0.87537
|
2009.02.09 23:58
|
0.87305
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.92
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36255945
|
2009.02.09 23:00
|
sell
|
0.45
|
usdcad
|
1.21737
|
1.23380
|
1.21200
|
2009.02.09 23:15
|
1.21570
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
61.82
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36257148
|
2009.02.09 23:05
|
buy
|
1.34
|
eurgbp
|
0.87235
|
0.85560
|
0.87710
|
2009.02.09 23:16
|
0.87295
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
119.70
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36259254
|
2009.02.09 23:25
|
buy
|
0.49
|
usdcad
|
1.21535
|
1.19940
|
1.22130
|
2009.02.09 23:32
|
1.21650
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
46.32
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36260006
|
2009.02.09 23:39
|
buy
|
0.40
|
eurgbp
|
0.87253
|
0.86861
|
0.87503
|
2009.02.09 23:58
|
0.87315
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.92
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36260658
|
2009.02.09 23:50
|
buy
|
0.79
|
eurchf
|
1.51285
|
1.49670
|
1.51820
|
2009.02.09 23:54
|
1.51336
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
34.60
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36261880
|
2009.02.09 23:58
|
sell
|
0.44
|
eurgbp
|
0.87315
|
0.87707
|
0.87065
|
2009.02.10 00:16
|
0.87292
|
0.00
|
0.00
|
0.59
|
15.08
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36262698
|
2009.02.10 00:03
|
sell
|
0.43
|
eurgbp
|
0.87319
|
0.87711
|
0.87069
|
2009.02.10 00:37
|
0.87273
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
29.47
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36263638
|
2009.02.10 00:24
|
sell
|
0.83
|
eurchf
|
1.51445
|
1.53130
|
1.50870
|
2009.02.10 00:42
|
1.51395
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35.62
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36265528
|
2009.02.10 00:45
|
buy
|
0.85
|
eurchf
|
1.51278
|
1.49730
|
1.51820
|
2009.02.10 00:47
|
1.51339
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
44.44
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36267120
|
2009.02.10 00:47
|
buy
|
0.86
|
eurchf
|
1.51283
|
1.49590
|
1.51740
|
2009.02.10 01:00
|
1.51369
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
63.36
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36269214
|
2009.02.10 00:58
|
sell
|
0.53
|
usdcad
|
1.21858
|
1.23550
|
1.21430
|
2009.02.10 01:47
|
1.22438
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-251.07
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36270749
|
2009.02.10 01:04
|
buy
|
0.85
|
eurchf
|
1.51240
|
1.49700
|
1.51730
|
2009.02.10 01:17
|
1.51363
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
89.41
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36273379
|
2009.02.10 01:18
|
buy
|
0.45
|
eurgbp
|
0.87216
|
0.86824
|
0.87466
|
2009.02.10 02:01
|
0.86928
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-191.69
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36273555
|
2009.02.10 01:18
|
buy
|
1.66
|
eurgbp
|
0.87191
|
0.85530
|
0.87630
|
2009.02.10 10:01
|
0.87152
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-95.85
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36455447
|
2009.02.10 19:31
|
sell
|
0.42
|
eurgbp
|
0.88750
|
0.89142
|
0.88500
|
2009.02.10 20:22
|
0.88760
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-6.08
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36455585
|
2009.02.10 19:32
|
sell
|
0.41
|
eurgbp
|
0.88784
|
0.89176
|
0.88534
|
2009.02.10 20:33
|
0.88753
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.40
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36457742
|
2009.02.10 19:47
|
sell
|
0.40
|
eurgbp
|
0.88797
|
0.89189
|
0.88547
|
2009.02.10 20:22
|
0.88745
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.13
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36467728
|
2009.02.10 20:33
|
buy
|
0.42
|
eurgbp
|
0.88699
|
0.88307
|
0.88949
|
2009.02.10 20:36
|
0.88752
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.24
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36469955
|
2009.02.10 20:46
|
sell
|
0.43
|
eurgbp
|
0.88853
|
0.89245
|
0.88603
|
2009.02.10 20:48
|
0.88794
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.80
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36471384
|
2009.02.10 20:55
|
sell
|
0.43
|
eurgbp
|
0.88872
|
0.89264
|
0.88622
|
2009.02.10 20:58
|
0.88820
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.41
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36473768
|
2009.02.10 21:07
|
sell
|
0.43
|
eurgbp
|
0.88868
|
0.89260
|
0.88618
|
2009.02.10 21:44
|
0.88813
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
34.30
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36480002
|
2009.02.10 22:00
|
buy
|
1.66
|
eurgbp
|
0.88791
|
0.87290
|
0.89250
|
2009.02.10 22:03
|
0.88853
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
149.32
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36480397
|
2009.02.10 22:00
|
buy
|
0.39
|
eurgbp
|
0.88780
|
0.88388
|
0.89030
|
2009.02.10 22:01
|
0.88823
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24.32
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36481472
|
2009.02.10 22:09
|
sell
|
0.45
|
eurgbp
|
0.88899
|
0.89291
|
0.88649
|
2009.02.10 22:11
|
0.88900
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.66
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36481504
|
2009.02.10 22:09
|
sell
|
1.66
|
eurgbp
|
0.88913
|
0.90490
|
0.88480
|
2009.02.10 22:35
|
0.88852
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
147.05
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36484463
|
2009.02.10 22:40
|
buy
|
0.46
|
eurgbp
|
0.88800
|
0.88408
|
0.89050
|
2009.02.10 23:33
|
0.88885
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
56.77
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36484500
|
2009.02.10 22:40
|
buy
|
0.56
|
usdcad
|
1.24545
|
1.23020
|
1.25020
|
2009.02.11 05:05
|
1.24510
|
0.00
|
0.00
|
-1.30
|
-15.74
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36485597
|
2009.02.10 22:44
|
sell
|
0.83
|
eurchf
|
1.49310
|
1.50910
|
1.48760
|
2009.02.10 23:19
|
1.49255
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
39.44
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36485830
|
2009.02.10 22:45
|
buy
|
0.42
|
eurgbp
|
0.88795
|
0.88403
|
0.89045
|
2009.02.10 23:33
|
0.88885
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
54.89
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36487376
|
2009.02.10 22:59
|
buy
|
0.40
|
eurgbp
|
0.88791
|
0.88399
|
0.89041
|
2009.02.10 23:33
|
0.88846
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31.94
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36491874
|
2009.02.10 23:46
|
buy
|
0.46
|
eurgbp
|
0.88765
|
0.88373
|
0.89015
|
2009.02.10 23:59
|
0.88765
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36492230
|
2009.02.10 23:48
|
buy
|
0.44
|
eurgbp
|
0.88745
|
0.88353
|
0.88995
|
2009.02.11 01:06
|
0.88775
|
0.00
|
0.00
|
-0.83
|
19.22
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36492906
|
2009.02.10 23:53
|
buy
|
1.64
|
eurgbp
|
0.88705
|
0.87090
|
0.89130
|
2009.02.10 23:59
|
0.88765
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
143.07
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36495724
|
2009.02.11 00:31
|
buy
|
1.71
|
eurgbp
|
0.88705
|
0.87020
|
0.89110
|
2009.02.11 01:06
|
0.88765
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
149.39
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36496634
|
2009.02.11 00:34
|
buy
|
0.78
|
eurchf
|
1.49205
|
1.47580
|
1.49740
|
2009.02.11 00:35
|
1.49265
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
40.51
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36496927
|
2009.02.11 00:35
|
buy
|
0.78
|
eurchf
|
1.49215
|
1.47520
|
1.49680
|
2009.02.11 00:40
|
1.49280
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
43.87
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36500032
|
2009.02.11 01:06
|
sell
|
1.81
|
eurgbp
|
0.88775
|
0.90330
|
0.88250
|
2009.02.11 05:40
|
0.88813
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-99.83
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36501372
|
2009.02.11 01:21
|
sell
|
0.43
|
eurgbp
|
0.88805
|
0.89197
|
0.88555
|
2009.02.11 02:22
|
0.88775
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.69
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36504084
|
2009.02.11 01:44
|
sell
|
0.74
|
eurchf
|
1.49380
|
1.50950
|
1.48780
|
2009.02.11 01:47
|
1.49300
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
51.04
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36508714
|
2009.02.11 02:22
|
buy
|
0.46
|
eurgbp
|
0.88755
|
0.88363
|
0.89005
|
2009.02.11 02:29
|
0.88815
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
39.98
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36510954
|
2009.02.11 02:55
|
buy
|
0.46
|
eurgbp
|
0.88785
|
0.88393
|
0.89035
|
2009.02.11 04:11
|
0.88822
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24.65
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36511090
|
2009.02.11 02:58
|
buy
|
0.46
|
eurgbp
|
0.88775
|
0.88383
|
0.89025
|
2009.02.11 03:58
|
0.88808
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.99
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36635939
|
2009.02.11 21:23
|
buy
|
0.51
|
eurgbp
|
0.89642
|
0.89250
|
0.89892
|
2009.02.11 21:30
|
0.89699
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
41.81
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36636803
|
2009.02.11 21:33
|
buy
|
0.51
|
eurgbp
|
0.89635
|
0.89243
|
0.89885
|
2009.02.11 21:38
|
0.89661
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.06
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36637014
|
2009.02.11 21:34
|
buy
|
0.50
|
eurgbp
|
0.89631
|
0.89239
|
0.89881
|
2009.02.11 21:45
|
0.89687
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
40.20
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36638313
|
2009.02.11 21:55
|
buy
|
0.52
|
eurgbp
|
0.89636
|
0.89244
|
0.89886
|
2009.02.11 22:13
|
0.89643
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.23
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36639060
|
2009.02.11 22:02
|
buy
|
0.50
|
eurgbp
|
0.89632
|
0.89240
|
0.89882
|
2009.02.11 22:14
|
0.89633
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.72
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36639933
|
2009.02.11 22:12
|
buy
|
0.61
|
usdcad
|
1.24155
|
1.22460
|
1.24560
|
2009.02.12 00:25
|
1.24159
|
0.00
|
0.00
|
-4.30
|
1.97
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36640120
|
2009.02.11 22:12
|
sell
|
0.93
|
eurchf
|
1.49475
|
1.51100
|
1.48920
|
2009.02.11 22:28
|
1.49413
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
49.77
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36641719
|
2009.02.11 22:53
|
sell
|
1.95
|
eurgbp
|
0.89692
|
0.91250
|
0.89180
|
2009.02.11 23:02
|
0.89630
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
174.13
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36643165
|
2009.02.11 23:02
|
buy
|
1.98
|
eurgbp
|
0.89630
|
0.87990
|
0.90100
|
2009.02.12 00:04
|
0.89661
|
0.00
|
0.00
|
-11.12
|
88.16
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36643866
|
2009.02.11 23:02
|
buy
|
0.46
|
eurgbp
|
0.89620
|
0.89228
|
0.89870
|
2009.02.11 23:38
|
0.89651
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.48
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36645550
|
2009.02.11 23:33
|
buy
|
0.45
|
eurgbp
|
0.89612
|
0.89220
|
0.89862
|
2009.02.11 23:39
|
0.89659
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.38
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36648282
|
2009.02.12 00:16
|
buy
|
1.02
|
eurchf
|
1.49410
|
1.47750
|
1.49860
|
2009.02.12 01:44
|
1.49444
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
29.94
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36655389
|
2009.02.12 01:41
|
sell
|
0.52
|
eurgbp
|
0.89687
|
0.90079
|
0.89437
|
2009.02.12 02:23
|
0.89690
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.24
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36655582
|
2009.02.12 01:43
|
sell
|
0.51
|
eurgbp
|
0.89700
|
0.90092
|
0.89450
|
2009.02.12 08:54
|
0.90023
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-236.70
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36657273
|
2009.02.12 01:59
|
sell
|
0.52
|
eurgbp
|
0.89734
|
0.90126
|
0.89484
|
2009.02.12 02:23
|
0.89690
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.93
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36787353
|
2009.02.12 19:00
|
sell
|
0.53
|
eurgbp
|
0.90107
|
0.90499
|
0.89857
|
2009.02.12 20:48
|
0.90073
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.60
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36787622
|
2009.02.12 19:01
|
sell
|
0.52
|
eurgbp
|
0.90141
|
0.90533
|
0.89891
|
2009.02.12 20:48
|
0.90100
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.29
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36789085
|
2009.02.12 19:12
|
sell
|
0.50
|
eurgbp
|
0.90155
|
0.90547
|
0.89905
|
2009.02.12 20:48
|
0.90118
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.28
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36811328
|
2009.02.12 21:49
|
sell
|
0.54
|
eurgbp
|
0.90223
|
0.90615
|
0.89973
|
2009.02.12 21:51
|
0.90170
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
40.79
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36812596
|
2009.02.12 21:55
|
buy
|
0.54
|
eurgbp
|
0.90101
|
0.89709
|
0.90351
|
2009.02.12 22:01
|
0.90155
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
41.59
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36814370
|
2009.02.12 22:07
|
sell
|
0.54
|
eurgbp
|
0.90222
|
0.90614
|
0.89972
|
2009.02.12 22:09
|
0.90255
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-25.40
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36814612
|
2009.02.12 22:08
|
sell
|
0.53
|
eurgbp
|
0.90256
|
0.90648
|
0.90006
|
2009.02.12 22:09
|
0.90261
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.78
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36815050
|
2009.02.12 22:09
|
sell
|
2.00
|
eurgbp
|
0.90285
|
0.91960
|
0.89850
|
2009.02.12 22:10
|
0.90214
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
202.47
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36815598
|
2009.02.12 22:15
|
sell
|
0.54
|
eurchf
|
1.49609
|
1.51190
|
1.49080
|
2009.02.12 22:21
|
1.49543
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.65
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
36819781
|
2009.02.12 23:08
|
buy
|
0.56
|
eurgbp
|
0.90150
|
0.89758
|
0.90400
|
2009.02.12 23:12
|
0.90210
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
47.93
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36824809
|
2009.02.12 23:47
|
buy
|
0.56
|
eurgbp
|
0.90140
|
0.89748
|
0.90390
|
2009.02.12 23:56
|
0.90190
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
40.00
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36827945
|
2009.02.13 00:27
|
sell
|
0.57
|
eurgbp
|
0.90250
|
0.90642
|
0.90000
|
2009.02.13 00:38
|
0.90230
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.26
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36828134
|
2009.02.13 00:30
|
sell
|
0.55
|
eurgbp
|
0.90260
|
0.90652
|
0.90010
|
2009.02.13 00:59
|
0.90200
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
47.17
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36831340
|
2009.02.13 01:03
|
buy
|
0.57
|
eurgbp
|
0.90150
|
0.89758
|
0.90400
|
2009.02.13 01:05
|
0.90210
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
48.92
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36831903
|
2009.02.13 01:05
|
buy
|
0.58
|
eurgbp
|
0.90140
|
0.89748
|
0.90390
|
2009.02.13 01:07
|
0.90190
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
41.46
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36832270
|
2009.02.13 01:10
|
buy
|
0.58
|
eurgbp
|
0.90150
|
0.89758
|
0.90400
|
2009.02.13 01:11
|
0.90140
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-8.29
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36832325
|
2009.02.13 01:10
|
buy
|
1.76
|
eurgbp
|
0.90130
|
0.89810
|
0.90180
|
2009.02.13 01:50
|
0.90170
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
100.64
|
|
3714431
|
EURGBP_2
|
36832351
|
2009.02.13 01:10
|
buy
|
1.76
|
eurgbp
|
0.90130
|
0.89770
|
0.90180
|
2009.02.13 03:26
|
0.89770
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-909.25
|
|
3714432
|
EURGBP_3[sl]
|
36832387
|
2009.02.13 01:10
|
buy
|
1.76
|
eurgbp
|
0.90130
|
0.89810
|
0.90180
|
2009.02.13 01:50
|
0.90160
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
75.49
|
|
3714433
|
EURGBP_4
|
36832645
|
2009.02.13 01:13
|
buy
|
0.45
|
eurgbp
|
0.90150
|
0.89758
|
0.90400
|
2009.02.13 01:14
|
0.90140
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-6.43
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36833437
|
2009.02.13 01:22
|
buy
|
0.43
|
eurgbp
|
0.90120
|
0.89728
|
0.90370
|
2009.02.13 01:46
|
0.90130
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.15
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36833818
|
2009.02.13 01:26
|
buy
|
0.42
|
eurgbp
|
0.90110
|
0.89718
|
0.90360
|
2009.02.13 01:48
|
0.90140
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.01
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36834797
|
2009.02.13 01:46
|
buy
|
0.40
|
eurgbp
|
0.90100
|
0.89708
|
0.90350
|
2009.02.13 01:48
|
0.90140
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.87
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36836663
|
2009.02.13 02:10
|
buy
|
0.55
|
eurgbp
|
0.90120
|
0.89728
|
0.90370
|
2009.02.13 03:14
|
0.89790
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-260.33
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36836928
|
2009.02.13 02:14
|
buy
|
0.53
|
eurgbp
|
0.90110
|
0.89718
|
0.90360
|
2009.02.13 03:14
|
0.89780
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-250.84
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36837342
|
2009.02.13 02:20
|
buy
|
2.37
|
eurgbp
|
0.90070
|
0.89750
|
0.00000
|
2009.02.13 04:07
|
0.89750
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1 089.03
|
|
371443
|
EURGBP_1[sl]
|
36838499
|
2009.02.13 02:46
|
buy
|
0.39
|
eurgbp
|
0.89990
|
0.89598
|
0.90240
|
2009.02.13 05:22
|
0.89960
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-16.82
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36971988
|
2009.02.16 01:44
|
buy
|
0.40
|
eurgbp
|
0.89781
|
0.89389
|
0.90031
|
2009.02.16 05:25
|
0.89775
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.41
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36972408
|
2009.02.16 01:52
|
buy
|
0.38
|
eurgbp
|
0.89777
|
0.89385
|
0.90027
|
2009.02.16 05:25
|
0.89768
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-4.87
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36974667
|
2009.02.16 02:14
|
buy
|
0.37
|
eurgbp
|
0.89699
|
0.89307
|
0.89949
|
2009.02.16 02:44
|
0.89751
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.43
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
36976923
|
2009.02.16 02:54
|
buy
|
0.37
|
eurgbp
|
0.89717
|
0.89325
|
0.89967
|
2009.02.16 04:26
|
0.89755
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.01
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37062091
|
2009.02.16 19:30
|
sell
|
0.40
|
eurgbp
|
0.89629
|
0.90021
|
0.89379
|
2009.02.16 19:51
|
0.89644
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-8.55
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37062127
|
2009.02.16 19:32
|
sell
|
0.39
|
eurgbp
|
0.89634
|
0.90026
|
0.89384
|
2009.02.16 19:59
|
0.89653
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-10.56
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37062199
|
2009.02.16 19:33
|
sell
|
1.77
|
eurgbp
|
0.89657
|
0.89977
|
0.00000
|
2009.02.16 20:04
|
0.89590
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
169.05
|
|
371443
|
EURGBP_1
|
37062216
|
2009.02.16 19:33
|
sell
|
1.18
|
eurgbp
|
0.89657
|
0.89983
|
0.89607
|
2009.02.16 20:04
|
0.89607
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
84.15
|
|
3714431
|
EURGBP_2[tp]
|
37063284
|
2009.02.16 19:55
|
sell
|
0.31
|
eurgbp
|
0.89671
|
0.90063
|
0.89421
|
2009.02.16 20:00
|
0.89649
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.72
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37063420
|
2009.02.16 19:57
|
sell
|
0.30
|
eurgbp
|
0.89685
|
0.90077
|
0.89435
|
2009.02.16 20:00
|
0.89644
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.53
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37065100
|
2009.02.16 20:32
|
buy
|
1.97
|
eurgbp
|
0.89540
|
0.89220
|
0.00000
|
2009.02.16 20:36
|
0.89592
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
145.95
|
|
371443
|
EURGBP_1
|
37067043
|
2009.02.16 21:30
|
buy
|
0.43
|
eurgbp
|
0.89470
|
0.89078
|
0.89720
|
2009.02.16 21:31
|
0.89535
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
39.85
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37067087
|
2009.02.16 21:30
|
buy
|
1.33
|
eurgbp
|
0.89537
|
0.89217
|
0.89587
|
2009.02.16 21:38
|
0.89579
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
79.61
|
|
3714431
|
EURGBP_2
|
37067239
|
2009.02.16 21:30
|
buy
|
1.83
|
eurgbp
|
0.89520
|
0.89200
|
0.00000
|
2009.02.16 21:38
|
0.89577
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
148.66
|
|
371443
|
EURGBP_1
|
37067392
|
2009.02.16 21:32
|
buy
|
0.35
|
eurgbp
|
0.89503
|
0.89111
|
0.89753
|
2009.02.16 21:33
|
0.89532
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.49
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37067530
|
2009.02.16 21:33
|
buy
|
0.33
|
eurgbp
|
0.89485
|
0.89093
|
0.89735
|
2009.02.16 21:35
|
0.89536
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.99
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37070526
|
2009.02.16 22:34
|
sell
|
0.44
|
eurchf
|
1.48440
|
1.50010
|
1.48020
|
2009.02.16 22:38
|
1.48380
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.74
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
37072106
|
2009.02.16 22:51
|
sell
|
0.44
|
eurchf
|
1.48450
|
1.49970
|
1.47910
|
2009.02.16 23:06
|
1.48380
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.56
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
37072839
|
2009.02.16 22:55
|
buy
|
0.45
|
eurgbp
|
0.89527
|
0.89135
|
0.89777
|
2009.02.16 22:59
|
0.89590
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
40.52
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37074344
|
2009.02.16 23:12
|
buy
|
0.46
|
eurgbp
|
0.89505
|
0.89113
|
0.89755
|
2009.02.16 23:14
|
0.89584
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
51.87
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37076658
|
2009.02.16 23:57
|
sell
|
0.45
|
eurchf
|
1.48454
|
1.50150
|
1.47990
|
2009.02.17 01:04
|
1.48479
|
0.00
|
0.00
|
-2.01
|
-9.69
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
37079883
|
2009.02.17 00:33
|
buy
|
0.46
|
eurgbp
|
0.89484
|
0.89092
|
0.89734
|
2009.02.17 00:35
|
0.89535
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
33.49
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37084208
|
2009.02.17 01:29
|
buy
|
0.47
|
eurgbp
|
0.89493
|
0.89101
|
0.89743
|
2009.02.17 01:32
|
0.89542
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.81
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37088206
|
2009.02.17 02:07
|
buy
|
0.47
|
eurgbp
|
0.89476
|
0.89084
|
0.89726
|
2009.02.17 02:46
|
0.89195
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-187.56
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37205470
|
2009.02.17 19:01
|
sell
|
0.46
|
eurgbp
|
0.88463
|
0.88855
|
0.88213
|
2009.02.17 19:09
|
0.88441
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.39
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37205607
|
2009.02.17 19:02
|
sell
|
0.44
|
eurgbp
|
0.88474
|
0.88866
|
0.88224
|
2009.02.17 19:12
|
0.88422
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.55
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37209437
|
2009.02.17 19:38
|
buy
|
1.44
|
eurgbp
|
0.88421
|
0.88066
|
0.88471
|
2009.02.17 19:41
|
0.88471
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
102.47
|
|
3714432
|
EURGBP_3[tp]
|
37210025
|
2009.02.17 19:44
|
sell
|
1.46
|
eurgbp
|
0.88493
|
0.88833
|
0.88443
|
2009.02.17 19:46
|
0.88462
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
64.48
|
|
3714431
|
EURGBP_2
|
37210490
|
2009.02.17 19:48
|
buy
|
1.48
|
eurgbp
|
0.88424
|
0.88066
|
0.88474
|
2009.02.17 19:50
|
0.88465
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
86.44
|
|
3714432
|
EURGBP_3
|
37210698
|
2009.02.17 19:49
|
buy
|
1.36
|
eurgbp
|
0.88397
|
0.88077
|
0.88447
|
2009.02.17 19:50
|
0.88429
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
62.00
|
|
3714433
|
EURGBP_4
|
37210704
|
2009.02.17 19:49
|
buy
|
0.40
|
eurgbp
|
0.88396
|
0.88004
|
0.88646
|
2009.02.17 19:50
|
0.88449
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.20
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37211090
|
2009.02.17 19:52
|
buy
|
1.53
|
eurgbp
|
0.88420
|
0.88066
|
0.88470
|
2009.02.17 21:02
|
0.88423
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.55
|
|
3714432
|
EURGBP_3
|
37211707
|
2009.02.17 19:58
|
buy
|
0.45
|
eurgbp
|
0.88402
|
0.88010
|
0.88652
|
2009.02.17 20:01
|
0.88410
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.13
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37211742
|
2009.02.17 19:58
|
buy
|
1.36
|
eurgbp
|
0.88394
|
0.88074
|
0.88444
|
2009.02.17 20:39
|
0.88424
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
58.17
|
|
3714433
|
EURGBP_4
|
37211758
|
2009.02.17 19:58
|
buy
|
1.88
|
eurgbp
|
0.88384
|
0.88064
|
0.00000
|
2009.02.17 20:59
|
0.88420
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
96.52
|
|
371443
|
EURGBP_1
|
37212163
|
2009.02.17 20:00
|
buy
|
0.35
|
eurgbp
|
0.88378
|
0.87986
|
0.88628
|
2009.02.17 20:17
|
0.88405
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.46
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37215631
|
2009.02.17 20:27
|
buy
|
0.36
|
eurgbp
|
0.88369
|
0.87977
|
0.88619
|
2009.02.17 20:35
|
0.88410
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.05
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37215761
|
2009.02.17 20:28
|
buy
|
0.34
|
eurgbp
|
0.88354
|
0.87962
|
0.88604
|
2009.02.17 20:35
|
0.88410
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.15
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37218671
|
2009.02.17 20:54
|
buy
|
0.40
|
eurgbp
|
0.88359
|
0.87967
|
0.88609
|
2009.02.17 20:56
|
0.88403
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.11
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37220083
|
2009.02.17 21:06
|
sell
|
1.59
|
eurgbp
|
0.88459
|
0.88823
|
0.88409
|
2009.02.17 21:12
|
0.88425
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
77.16
|
|
3714431
|
EURGBP_2
|
37220385
|
2009.02.17 21:08
|
sell
|
0.47
|
eurgbp
|
0.88475
|
0.88867
|
0.88225
|
2009.02.17 21:18
|
0.88420
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.88
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37222248
|
2009.02.17 21:27
|
buy
|
0.52
|
eurgbp
|
0.88353
|
0.87961
|
0.88603
|
2009.02.17 21:30
|
0.88411
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
43.03
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37225944
|
2009.02.17 21:52
|
sell
|
1.63
|
eurgbp
|
0.88478
|
0.88798
|
0.88428
|
2009.02.17 22:15
|
0.88447
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
71.99
|
|
3714431
|
EURGBP_2
|
37226003
|
2009.02.17 21:52
|
sell
|
0.48
|
eurgbp
|
0.88487
|
0.88879
|
0.88237
|
2009.02.17 22:12
|
0.88472
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.26
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37226391
|
2009.02.17 21:58
|
sell
|
1.47
|
eurgbp
|
0.88478
|
0.88798
|
0.88428
|
2009.02.17 22:15
|
0.88443
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
73.31
|
|
3714431
|
EURGBP_2
|
37230306
|
2009.02.17 22:32
|
buy
|
0.52
|
eurchf
|
1.47224
|
1.45560
|
1.47620
|
2009.02.18 03:22
|
1.47184
|
0.00
|
0.00
|
1.68
|
-17.82
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
37231969
|
2009.02.17 22:50
|
buy
|
0.52
|
eurgbp
|
0.88372
|
0.87980
|
0.88622
|
2009.02.17 23:43
|
0.88391
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.05
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37233235
|
2009.02.17 23:02
|
buy
|
0.50
|
eurgbp
|
0.88368
|
0.87976
|
0.88618
|
2009.02.18 00:48
|
0.88385
|
0.00
|
0.00
|
0.21
|
12.10
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37234059
|
2009.02.17 23:14
|
buy
|
1.92
|
eurgbp
|
0.88374
|
0.86870
|
0.88870
|
2009.02.18 01:44
|
0.88395
|
0.00
|
0.00
|
0.82
|
57.47
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
37234609
|
2009.02.17 23:17
|
buy
|
0.44
|
eurgbp
|
0.88369
|
0.87977
|
0.88619
|
2009.02.18 00:48
|
0.88388
|
0.00
|
0.00
|
0.19
|
11.90
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37236521
|
2009.02.17 23:58
|
buy
|
0.44
|
eurgbp
|
0.88364
|
0.87972
|
0.88614
|
2009.02.18 00:49
|
0.88391
|
0.00
|
0.00
|
0.19
|
16.92
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37372430
|
2009.02.18 19:00
|
sell
|
2.54
|
eurgbp
|
0.88356
|
0.88676
|
0.00000
|
2009.02.18 19:11
|
0.88306
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
180.75
|
|
371443
|
EURGBP_1
|
37372438
|
2009.02.18 19:00
|
sell
|
1.69
|
eurgbp
|
0.88356
|
0.88606
|
0.88306
|
2009.02.18 19:03
|
0.88326
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
72.14
|
|
3714431
|
EURGBP_2
|
37372922
|
2009.02.18 19:03
|
sell
|
1.52
|
eurgbp
|
0.88364
|
0.88684
|
0.88314
|
2009.02.18 19:11
|
0.88319
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
97.34
|
|
3714431
|
EURGBP_2
|
37373593
|
2009.02.18 19:10
|
sell
|
0.46
|
eurgbp
|
0.88334
|
0.88726
|
0.88084
|
2009.02.18 19:11
|
0.88316
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.78
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37373699
|
2009.02.18 19:11
|
sell
|
0.51
|
eurgbp
|
0.88300
|
0.88692
|
0.88050
|
2009.02.18 19:59
|
0.88290
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.26
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37374992
|
2009.02.18 19:24
|
sell
|
0.56
|
eurgbp
|
0.88331
|
0.88723
|
0.88081
|
2009.02.18 20:00
|
0.88280
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
40.64
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37384119
|
2009.02.18 20:38
|
buy
|
0.57
|
eurgbp
|
0.88256
|
0.87864
|
0.88506
|
2009.02.18 20:56
|
0.88252
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.24
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37384135
|
2009.02.18 20:38
|
buy
|
1.75
|
eurgbp
|
0.88252
|
0.87932
|
0.88302
|
2009.02.18 21:11
|
0.88286
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
84.62
|
|
3714433
|
EURGBP_4
|
37384302
|
2009.02.18 20:39
|
buy
|
0.52
|
eurgbp
|
0.88247
|
0.87855
|
0.88497
|
2009.02.18 20:59
|
0.88250
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.22
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37384539
|
2009.02.18 20:40
|
buy
|
1.56
|
eurgbp
|
0.88227
|
0.87782
|
0.88277
|
2009.02.18 21:11
|
0.88269
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
93.19
|
|
3714432
|
EURGBP_3
|
37388847
|
2009.02.18 21:28
|
buy
|
0.59
|
eurgbp
|
0.88215
|
0.87823
|
0.88465
|
2009.02.18 21:34
|
0.88190
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-20.99
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37389026
|
2009.02.18 21:29
|
buy
|
0.57
|
eurgbp
|
0.88199
|
0.87807
|
0.88449
|
2009.02.18 21:34
|
0.88179
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-16.22
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37389352
|
2009.02.18 21:32
|
buy
|
1.75
|
eurgbp
|
0.88197
|
0.87877
|
0.88247
|
2009.02.18 21:39
|
0.88227
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
74.67
|
|
3714433
|
EURGBP_4
|
37389499
|
2009.02.18 21:33
|
buy
|
2.39
|
eurgbp
|
0.88166
|
0.87846
|
0.00000
|
2009.02.18 21:39
|
0.88248
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
278.71
|
|
371443
|
EURGBP_1
|
37389504
|
2009.02.18 21:33
|
buy
|
1.59
|
eurgbp
|
0.88166
|
0.87846
|
0.88216
|
2009.02.18 21:39
|
0.88216
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
113.10
|
|
3714431
|
EURGBP_2[tp]
|
37389510
|
2009.02.18 21:33
|
buy
|
1.59
|
eurgbp
|
0.88166
|
0.87853
|
0.88216
|
2009.02.18 21:39
|
0.88216
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
113.10
|
|
3714432
|
EURGBP_3[tp]
|
37390431
|
2009.02.18 21:47
|
buy
|
0.63
|
eurgbp
|
0.88202
|
0.87810
|
0.88452
|
2009.02.18 21:59
|
0.88180
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-19.73
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37390543
|
2009.02.18 21:49
|
buy
|
0.62
|
eurgbp
|
0.88191
|
0.87799
|
0.88441
|
2009.02.18 21:59
|
0.88181
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-8.83
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37390595
|
2009.02.18 21:49
|
buy
|
1.87
|
eurgbp
|
0.88169
|
0.87849
|
0.88219
|
2009.02.18 23:13
|
0.88213
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
116.95
|
|
3714431
|
EURGBP_2
|
37390601
|
2009.02.18 21:49
|
buy
|
1.87
|
eurgbp
|
0.88169
|
0.87849
|
0.88219
|
2009.02.18 23:13
|
0.88213
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
116.95
|
|
3714433
|
EURGBP_4
|
37390644
|
2009.02.18 21:49
|
buy
|
2.37
|
eurgbp
|
0.88163
|
0.87843
|
0.00000
|
2009.02.18 23:13
|
0.88196
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
111.15
|
|
371443
|
EURGBP_1
|
37392341
|
2009.02.18 22:04
|
buy
|
0.48
|
eurchf
|
1.47620
|
1.45920
|
1.48110
|
2009.02.18 22:19
|
1.47675
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.42
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
37393120
|
2009.02.18 22:06
|
buy
|
1.81
|
eurgbp
|
0.88171
|
0.86590
|
0.88590
|
2009.02.18 23:13
|
0.88213
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
108.05
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
37394222
|
2009.02.18 22:12
|
buy
|
0.42
|
eurgbp
|
0.88168
|
0.87776
|
0.88418
|
2009.02.18 22:14
|
0.88184
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.55
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37395906
|
2009.02.18 22:27
|
buy
|
0.44
|
eurgbp
|
0.88179
|
0.87787
|
0.88429
|
2009.02.18 22:41
|
0.88173
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.75
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37395938
|
2009.02.18 22:28
|
buy
|
0.42
|
eurgbp
|
0.88175
|
0.87783
|
0.88425
|
2009.02.18 22:41
|
0.88176
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.60
|
|
777777
|
Your_Lucky_v2b EURGBP
|
37396199
|
2009.02.18 22:30
|
buy
|
0.41
|
eurchf
|
1.47610
|
1.46030
|
1.48120
|
2009.02.18 23:04
|
1.47665
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.14
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
37399021
|
2009.02.18 23:06
|
sell
|
0.44
|
eurchf
|
1.47690
|
1.49210
|
1.47160
|
2009.02.18 23:06
|
1.47637
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.78
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
37399917
|
2009.02.18 23:08
|
sell
|
0.46
|
eurchf
|
1.47686
|
1.49280
|
1.47220
|
2009.02.18 23:10
|
1.47625
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.82
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
37402246
|
2009.02.18 23:20
|
buy
|
0.65
|
eurchf
|
1.47609
|
1.46110
|
1.48070
|
2009.02.18 23:34
|
1.47671
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
34.26
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
37405426
|
2009.02.19 00:02
|
buy
|
0.66
|
eurchf
|
1.47590
|
1.45950
|
1.48100
|
2009.02.19 01:17
|
1.47629
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.92
|
|
12464336
|
FapTurboShortTerm
|
|
0.00
|
0.00
|
-17.34
|
5 474.13
|
Closed P/L:
|
5 456.79
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
No transactions
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
3 000.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
Closed Trade P/L:
|
5 456.79
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Margin:
|
0.00
|
Balance:
|
8 456.79
|
Equity:
|
8 456.79
|
Free Margin:
|
8 456.79
|
|
Details:
|
|
Gross Profit:
|
9 544.08
|
Gross Loss:
|
4 087.29
|
Total Net Profit:
|
5 456.79
|
Profit Factor:
|
2.34
|
Expected Payoff:
|
21.07
|
|
Absolute Drawdown:
|
0.00
|
Maximal Drawdown:
|
2 526.27 (33.85%)
|
Relative Drawdown:
|
33.85% (2 526.27)
|
|
Total Trades:
|
259
|
Short Positions (won %):
|
96 (83.33%)
|
Long Positions (won %):
|
163 (83.44%)
|
Profit Trades (% of total):
|
216 (83.40%)
|
Loss trades (% of total):
|
43 (16.60%)
|
Largest
|
profit trade:
|
278.71
|
loss trade:
|
-1 089.03
|
Average
|
profit trade:
|
44.19
|
loss trade:
|
-95.05
|
Maximum
|
consecutive wins ($):
|
26 (1 072.15)
|
consecutive losses ($):
|
5 (-2 526.27)
|
Maximal
|
consecutive profit (count):
|
1 072.15 (26)
|
consecutive loss (count):
|
-2 526.27 (5)
|
Average
|
consecutive wins:
|
8
|
consecutive losses:
|
2