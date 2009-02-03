Alpari (UK) Ltd.

 

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Size

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Margin:

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Balance:

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Equity:

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Details:

Graph

Gross Profit:

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Gross Loss:

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Total Net Profit:

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Profit Factor:

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Expected Payoff:

21.07

 

Absolute Drawdown:

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Maximal Drawdown:

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Relative Drawdown:

33.85% (2 526.27)

 

Total Trades:

259

Short Positions (won %):

96 (83.33%)

Long Positions (won %):

163 (83.44%)

Profit Trades (% of total):

216 (83.40%)

Loss trades (% of total):

43 (16.60%)

Largest

profit trade:

278.71

loss trade:

-1 089.03

Average

profit trade:

44.19

loss trade:

-95.05

Maximum

consecutive wins ($):

26 (1 072.15)

consecutive losses ($):

5 (-2 526.27)

Maximal

consecutive profit (count):

1 072.15 (26)

consecutive loss (count):

-2 526.27 (5)

Average

consecutive wins:

8

consecutive losses:

2

 