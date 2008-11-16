|Account: 5958697
|Name: BlessFifthElement 1.0.6
|Currency: USD
|2008 November 21, 21:29
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|50151515
|2008.11.16 04:44
|balance
|Deposit
|50 000.00
|50229172
|2008.11.17 08:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2560
|0.0000
|1.2579
|2008.11.17 09:45
|1.2579
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|50229207
|2008.11.17 08:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2564
|0.0000
|1.2591
|2008.11.17 09:10
|1.2591
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50236170
|2008.11.17 09:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2586
|0.0000
|1.2579
|2008.11.17 09:45
|1.2579
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|50237634
|2008.11.17 09:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2593
|0.0000
|1.2620
|2008.11.17 10:13
|1.2620
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50242287
|2008.11.17 09:32
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2606
|0.0000
|1.2579
|2008.11.17 09:45
|1.2579
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|50244743
|2008.11.17 09:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2574
|0.0000
|1.2656
|2008.11.17 13:26
|1.2656
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.20
|50246719
|2008.11.17 09:55
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2595
|0.0000
|1.2656
|2008.11.17 13:26
|1.2656
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.20
|50249808
|2008.11.17 10:11
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2615
|0.0000
|1.2656
|2008.11.17 13:26
|1.2656
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.40
|50250898
|2008.11.17 10:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2627
|0.0000
|1.2654
|2008.11.17 10:55
|1.2654
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50253717
|2008.11.17 10:30
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2640
|0.0000
|1.2656
|2008.11.17 13:26
|1.2656
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|50257852
|2008.11.17 10:55
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2660
|0.0000
|1.2656
|2008.11.17 13:26
|1.2656
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|50257965
|2008.11.17 10:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2661
|0.0000
|1.2688
|2008.11.17 11:24
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50262283
|2008.11.17 11:09
|sell
|0.32
|eurusd
|1.2683
|0.0000
|1.2656
|2008.11.17 13:26
|1.2656
|0.00
|0.00
|0.00
|86.40
|50265440
|2008.11.17 11:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2690
|0.0000
|1.2697
|2008.11.17 12:18
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|50270315
|2008.11.17 11:41
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2670
|0.0000
|1.2697
|2008.11.17 12:18
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|50276907
|2008.11.17 12:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2698
|0.0000
|1.2665
|2008.11.17 15:07
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|50279146
|2008.11.17 12:34
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2678
|0.0000
|1.2665
|2008.11.17 15:07
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|50283470
|2008.11.17 13:04
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2658
|0.0000
|1.2665
|2008.11.17 15:07
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|50287428
|2008.11.17 13:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2654
|0.0000
|1.2627
|2008.11.17 14:10
|1.2627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50293718
|2008.11.17 14:07
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2638
|0.0000
|1.2665
|2008.11.17 15:07
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|50294310
|2008.11.17 14:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2625
|0.0000
|1.2638
|2008.11.17 16:06
|1.2638
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|50295578
|2008.11.17 14:20
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2645
|0.0000
|1.2638
|2008.11.17 16:06
|1.2638
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|50302441
|2008.11.17 15:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2667
|0.0000
|1.2673
|2008.11.17 16:16
|1.2673
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|50302445
|2008.11.17 15:07
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2665
|0.0000
|1.2638
|2008.11.17 16:06
|1.2638
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|50309558
|2008.11.17 15:41
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2646
|0.0000
|1.2673
|2008.11.17 16:16
|1.2673
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|50314281
|2008.11.17 16:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2637
|0.0000
|1.2650
|2008.11.17 17:17
|1.2650
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|50316021
|2008.11.17 16:12
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2657
|0.0000
|1.2650
|2008.11.17 17:17
|1.2650
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|50317455
|2008.11.17 16:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2675
|0.0000
|1.2662
|2008.11.17 18:04
|1.2662
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|50320844
|2008.11.17 16:29
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2655
|0.0000
|1.2662
|2008.11.17 18:04
|1.2662
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|50329048
|2008.11.17 16:58
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2677
|0.0000
|1.2650
|2008.11.17 17:17
|1.2650
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|50333298
|2008.11.17 17:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2648
|0.0000
|1.2702
|2008.11.17 21:05
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|50340368
|2008.11.17 17:56
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2635
|0.0000
|1.2662
|2008.11.17 18:04
|1.2662
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|50342199
|2008.11.17 18:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2663
|0.0000
|1.2690
|2008.11.17 18:10
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50342364
|2008.11.17 18:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2668
|0.0000
|1.2702
|2008.11.17 21:05
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|50343679
|2008.11.17 18:10
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2688
|0.0000
|1.2702
|2008.11.17 21:05
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|50343705
|2008.11.17 18:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2691
|0.0000
|1.2698
|2008.11.17 18:39
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|50347616
|2008.11.17 18:27
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2671
|0.0000
|1.2698
|2008.11.17 18:39
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|50349847
|2008.11.17 18:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2700
|0.0000
|1.2707
|2008.11.17 18:48
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|50350620
|2008.11.17 18:42
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2680
|0.0000
|1.2707
|2008.11.17 18:48
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|50352035
|2008.11.17 18:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2711
|0.0000
|1.2738
|2008.11.17 19:10
|1.2738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50352047
|2008.11.17 18:48
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2709
|0.0000
|1.2702
|2008.11.17 21:05
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|50354438
|2008.11.17 18:52
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2729
|0.0000
|1.2702
|2008.11.17 21:05
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|43.20
|50358545
|2008.11.17 19:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2740
|0.0000
|1.2666
|2008.11.18 02:17
|1.2666
|0.00
|0.00
|0.05
|-7.40
|50362082
|2008.11.17 19:37
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2720
|0.0000
|1.2666
|2008.11.18 02:17
|1.2666
|0.00
|0.00
|0.10
|-10.80
|50371015
|2008.11.17 21:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2700
|0.0000
|1.2694
|2008.11.17 21:32
|1.2694
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|50371592
|2008.11.17 21:11
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2721
|0.0000
|1.2694
|2008.11.17 21:32
|1.2694
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|50373801
|2008.11.17 21:32
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2700
|0.0000
|1.2666
|2008.11.18 02:17
|1.2666
|0.00
|0.00
|0.20
|-13.60
|50374018
|2008.11.17 21:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2692
|0.0000
|1.2685
|2008.11.17 21:59
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|50374442
|2008.11.17 21:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2712
|0.0000
|1.2685
|2008.11.17 21:59
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|50376808
|2008.11.17 21:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2683
|0.0000
|1.2656
|2008.11.17 22:56
|1.2656
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50376917
|2008.11.17 21:59
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2680
|0.0000
|1.2666
|2008.11.18 02:17
|1.2666
|0.00
|0.00
|0.40
|-11.20
|50381734
|2008.11.17 22:38
|buy
|0.16
|eurusd
|1.2660
|0.0000
|1.2666
|2008.11.18 02:17
|1.2666
|0.00
|0.00
|0.81
|9.60
|50385222
|2008.11.17 22:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2654
|0.0000
|1.2627
|2008.11.18 02:31
|1.2627
|0.00
|0.00
|-0.09
|2.70
|50399260
|2008.11.18 00:19
|buy
|0.32
|eurusd
|1.2639
|0.0000
|1.2666
|2008.11.18 02:17
|1.2666
|0.00
|0.00
|0.00
|86.40
|50409012
|2008.11.18 02:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2668
|0.0000
|1.2635
|2008.11.18 04:00
|1.2635
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|50410201
|2008.11.18 02:26
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2648
|0.0000
|1.2635
|2008.11.18 04:00
|1.2635
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|50411328
|2008.11.18 02:31
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2628
|0.0000
|1.2635
|2008.11.18 04:00
|1.2635
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|50411366
|2008.11.18 02:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2625
|0.0000
|1.2598
|2008.11.18 08:09
|1.2598
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50417146
|2008.11.18 03:03
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2608
|0.0000
|1.2635
|2008.11.18 04:00
|1.2635
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|50423023
|2008.11.18 04:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2636
|0.0000
|1.2622
|2008.11.18 09:20
|1.2622
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|50426452
|2008.11.18 04:41
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2615
|0.0000
|1.2622
|2008.11.18 09:20
|1.2622
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|50440074
|2008.11.18 08:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2596
|0.0000
|1.2629
|2008.11.18 10:12
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|50440251
|2008.11.18 08:10
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2595
|0.0000
|1.2622
|2008.11.18 09:20
|1.2622
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|50448398
|2008.11.18 09:10
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2616
|0.0000
|1.2629
|2008.11.18 10:12
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|50449545
|2008.11.18 09:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2626
|0.0000
|1.2653
|2008.11.18 09:57
|1.2653
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50453298
|2008.11.18 09:45
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2636
|0.0000
|1.2629
|2008.11.18 10:12
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|50455700
|2008.11.18 09:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2655
|0.0000
|1.2605
|2008.11.18 11:30
|1.2605
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|50457277
|2008.11.18 10:03
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2656
|0.0000
|1.2629
|2008.11.18 10:12
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|50459123
|2008.11.18 10:14
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2623
|0.0000
|1.2605
|2008.11.18 11:30
|1.2605
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|50459197
|2008.11.18 10:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2619
|0.0000
|1.2592
|2008.11.18 10:55
|1.2592
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50459781
|2008.11.18 10:17
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2603
|0.0000
|1.2605
|2008.11.18 11:30
|1.2605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|50466862
|2008.11.18 10:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2588
|0.0000
|1.2642
|2008.11.18 16:00
|1.2642
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|50467606
|2008.11.18 10:56
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2578
|0.0000
|1.2605
|2008.11.18 11:30
|1.2605
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|50474619
|2008.11.18 11:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2607
|0.0000
|1.2634
|2008.11.18 14:04
|1.2634
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50474631
|2008.11.18 11:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2608
|0.0000
|1.2642
|2008.11.18 16:00
|1.2642
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|50491672
|2008.11.18 14:04
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2629
|0.0000
|1.2642
|2008.11.18 16:00
|1.2642
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|50491824
|2008.11.18 14:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2634
|0.0000
|1.2661
|2008.11.18 15:37
|1.2661
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50499067
|2008.11.18 15:07
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2649
|0.0000
|1.2642
|2008.11.18 16:00
|1.2642
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|50504875
|2008.11.18 15:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2663
|0.0000
|1.2649
|2008.11.18 18:16
|1.2649
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|50505139
|2008.11.18 15:37
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2669
|0.0000
|1.2642
|2008.11.18 16:00
|1.2642
|0.00
|0.00
|0.00
|43.20
|50512087
|2008.11.18 16:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2643
|0.0000
|1.2649
|2008.11.18 18:16
|1.2649
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|50512093
|2008.11.18 16:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2641
|0.0000
|1.2634
|2008.11.18 17:36
|1.2634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|50524095
|2008.11.18 16:49
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2661
|0.0000
|1.2634
|2008.11.18 17:36
|1.2634
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|50532677
|2008.11.18 17:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2632
|0.0000
|1.2665
|2008.11.18 19:25
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|50532966
|2008.11.18 17:36
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2622
|0.0000
|1.2649
|2008.11.18 18:16
|1.2649
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|50539946
|2008.11.18 18:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2651
|0.0000
|1.2678
|2008.11.18 18:45
|1.2678
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50540005
|2008.11.18 18:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2652
|0.0000
|1.2665
|2008.11.18 19:25
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|50543919
|2008.11.18 18:45
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2672
|0.0000
|1.2665
|2008.11.18 19:25
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|50544001
|2008.11.18 18:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2680
|0.0000
|1.2607
|2008.11.18 20:54
|1.2607
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.30
|50545286
|2008.11.18 18:53
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2692
|0.0000
|1.2665
|2008.11.18 19:25
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|50550278
|2008.11.18 19:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2663
|0.0000
|1.2636
|2008.11.18 20:08
|1.2636
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50551193
|2008.11.18 19:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2660
|0.0000
|1.2607
|2008.11.18 20:54
|1.2607
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.60
|50555211
|2008.11.18 20:07
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2640
|0.0000
|1.2607
|2008.11.18 20:54
|1.2607
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|50555423
|2008.11.18 20:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2634
|0.0000
|1.2607
|2008.11.18 20:16
|1.2607
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50556969
|2008.11.18 20:15
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2620
|0.0000
|1.2607
|2008.11.18 20:54
|1.2607
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|50557587
|2008.11.18 20:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2605
|0.0000
|1.2599
|2008.11.18 20:30
|1.2599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|50558848
|2008.11.18 20:21
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2626
|0.0000
|1.2599
|2008.11.18 20:30
|1.2599
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|50560042
|2008.11.18 20:30
|buy
|0.16
|eurusd
|1.2600
|0.0000
|1.2607
|2008.11.18 20:54
|1.2607
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|50560047
|2008.11.18 20:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2598
|0.0000
|1.2591
|2008.11.18 21:04
|1.2591
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|50563429
|2008.11.18 20:47
|buy
|0.32
|eurusd
|1.2580
|0.0000
|1.2607
|2008.11.18 20:54
|1.2607
|0.00
|0.00
|0.00
|86.40
|50564543
|2008.11.18 20:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2609
|0.0000
|1.2596
|2008.11.18 22:09
|1.2596
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|50565136
|2008.11.18 20:59
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2618
|0.0000
|1.2591
|2008.11.18 21:04
|1.2591
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|50566280
|2008.11.18 21:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2588
|0.0000
|1.2581
|2008.11.18 21:45
|1.2581
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|50566455
|2008.11.18 21:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2589
|0.0000
|1.2596
|2008.11.18 22:09
|1.2596
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|50568514
|2008.11.18 21:24
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2608
|0.0000
|1.2581
|2008.11.18 21:45
|1.2581
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|50570564
|2008.11.18 21:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2579
|0.0000
|1.2612
|2008.11.19 05:05
|1.2612
|0.00
|0.00
|-0.09
|-3.30
|50571071
|2008.11.18 21:47
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2569
|0.0000
|1.2596
|2008.11.18 22:09
|1.2596
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|50573932
|2008.11.18 22:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2598
|0.0000
|1.2605
|2008.11.18 22:22
|1.2605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|50573980
|2008.11.18 22:09
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2599
|0.0000
|1.2612
|2008.11.19 05:05
|1.2612
|0.00
|0.00
|-0.18
|-2.60
|50575238
|2008.11.18 22:16
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2578
|0.0000
|1.2605
|2008.11.18 22:22
|1.2605
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|50576090
|2008.11.18 22:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2608
|0.0000
|1.2615
|2008.11.18 22:40
|1.2615
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|50576668
|2008.11.18 22:26
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2588
|0.0000
|1.2615
|2008.11.18 22:40
|1.2615
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|50578365
|2008.11.18 22:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2617
|0.0000
|1.2644
|2008.11.19 09:43
|1.2644
|0.00
|0.00
|0.05
|2.70
|50578555
|2008.11.18 22:41
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2619
|0.0000
|1.2612
|2008.11.19 05:05
|1.2612
|0.00
|0.00
|-0.36
|2.80
|50590598
|2008.11.19 00:52
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2639
|0.0000
|1.2612
|2008.11.19 05:05
|1.2612
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|50609594
|2008.11.19 05:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2611
|0.0000
|1.2605
|2008.11.19 11:00
|1.2605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|50626808
|2008.11.19 08:46
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2632
|0.0000
|1.2605
|2008.11.19 11:00
|1.2605
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|50634020
|2008.11.19 09:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2646
|0.0000
|1.2633
|2008.11.19 14:04
|1.2633
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|50642219
|2008.11.19 10:41
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2626
|0.0000
|1.2633
|2008.11.19 14:04
|1.2633
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|50645508
|2008.11.19 11:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2606
|0.0000
|1.2633
|2008.11.19 14:04
|1.2633
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|50645540
|2008.11.19 11:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2604
|0.0000
|1.2720
|2008.11.19 17:32
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.60
|50656050
|2008.11.19 12:23
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2624
|0.0000
|1.2720
|2008.11.19 17:32
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.20
|50668807
|2008.11.19 14:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2635
|0.0000
|1.2662
|2008.11.19 16:08
|1.2662
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50669329
|2008.11.19 14:06
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2644
|0.0000
|1.2720
|2008.11.19 17:32
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.40
|50688581
|2008.11.19 16:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2663
|0.0000
|1.2690
|2008.11.19 16:10
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50688596
|2008.11.19 16:08
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2664
|0.0000
|1.2720
|2008.11.19 17:32
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.80
|50689907
|2008.11.19 16:10
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2685
|0.0000
|1.2720
|2008.11.19 17:32
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|50690040
|2008.11.19 16:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2690
|0.0000
|1.2717
|2008.11.19 16:12
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50691416
|2008.11.19 16:11
|sell
|0.32
|eurusd
|1.2705
|0.0000
|1.2720
|2008.11.19 17:32
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|50692720
|2008.11.19 16:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2718
|0.0000
|1.2745
|2008.11.19 16:27
|1.2745
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50693428
|2008.11.19 16:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2749
|0.0000
|1.2776
|2008.11.19 16:37
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50693430
|2008.11.19 16:29
|sell
|0.64
|eurusd
|1.2747
|0.0000
|1.2720
|2008.11.19 17:32
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|172.80
|50693976
|2008.11.19 16:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2778
|0.0000
|1.2785
|2008.11.19 17:01
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|50695139
|2008.11.19 16:47
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2758
|0.0000
|1.2785
|2008.11.19 17:01
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|50699745
|2008.11.19 17:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2787
|0.0000
|1.2676
|2008.11.19 18:09
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.10
|50706570
|2008.11.19 17:24
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2751
|0.0000
|1.2676
|2008.11.19 18:09
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|50708923
|2008.11.19 17:31
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2731
|0.0000
|1.2676
|2008.11.19 18:09
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|50709323
|2008.11.19 17:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2718
|0.0000
|1.2691
|2008.11.19 17:36
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50709457
|2008.11.19 17:32
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2711
|0.0000
|1.2676
|2008.11.19 18:09
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|50711057
|2008.11.19 17:36
|buy
|0.16
|eurusd
|1.2690
|0.0000
|1.2676
|2008.11.19 18:09
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.40
|50711155
|2008.11.19 17:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2682
|0.0000
|1.2655
|2008.11.19 17:59
|1.2655
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50716036
|2008.11.19 17:57
|buy
|0.32
|eurusd
|1.2670
|0.0000
|1.2676
|2008.11.19 18:09
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|50716665
|2008.11.19 17:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2653
|0.0000
|1.2646
|2008.11.19 18:20
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|50717439
|2008.11.19 18:00
|buy
|0.64
|eurusd
|1.2649
|0.0000
|1.2676
|2008.11.19 18:09
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|172.80
|50719364
|2008.11.19 18:08
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2673
|0.0000
|1.2646
|2008.11.19 18:20
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|50719404
|2008.11.19 18:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2677
|0.0000
|1.2601
|2008.11.19 18:35
|1.2601
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|50720830
|2008.11.19 18:16
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2657
|0.0000
|1.2601
|2008.11.19 18:35
|1.2601
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|50721906
|2008.11.19 18:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2644
|0.0000
|1.2617
|2008.11.19 18:22
|1.2617
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50722099
|2008.11.19 18:21
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2636
|0.0000
|1.2601
|2008.11.19 18:35
|1.2601
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|50722896
|2008.11.19 18:22
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2616
|0.0000
|1.2601
|2008.11.19 18:35
|1.2601
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|50723002
|2008.11.19 18:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2611
|0.0000
|1.2584
|2008.11.19 18:25
|1.2584
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50724054
|2008.11.19 18:25
|buy
|0.16
|eurusd
|1.2594
|0.0000
|1.2601
|2008.11.19 18:35
|1.2601
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|50724358
|2008.11.19 18:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2582
|0.0000
|1.2575
|2008.11.19 19:26
|1.2575
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|50726073
|2008.11.19 18:29
|buy
|0.32
|eurusd
|1.2574
|0.0000
|1.2601
|2008.11.19 18:35
|1.2601
|0.00
|0.00
|0.00
|86.40
|50728482
|2008.11.19 18:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2603
|0.0000
|1.2589
|2008.11.19 19:40
|1.2589
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|50728489
|2008.11.19 18:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2602
|0.0000
|1.2575
|2008.11.19 19:26
|1.2575
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|50736169
|2008.11.19 19:18
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2583
|0.0000
|1.2589
|2008.11.19 19:40
|1.2589
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|50737285
|2008.11.19 19:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2573
|0.0000
|1.2566
|2008.11.19 20:29
|1.2566
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|50737783
|2008.11.19 19:28
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2562
|0.0000
|1.2589
|2008.11.19 19:40
|1.2589
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|50738350
|2008.11.19 19:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2581
|0.0000
|1.2608
|2008.11.19 20:03
|1.2608
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50740024
|2008.11.19 19:58
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2593
|0.0000
|1.2566
|2008.11.19 20:29
|1.2566
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|50741114
|2008.11.19 20:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2610
|0.0000
|1.2597
|2008.11.19 20:55
|1.2597
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|50742043
|2008.11.19 20:10
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2590
|0.0000
|1.2597
|2008.11.19 20:55
|1.2597
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|50743951
|2008.11.19 20:27
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2570
|0.0000
|1.2597
|2008.11.19 20:55
|1.2597
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|50744257
|2008.11.19 20:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2564
|0.0000
|1.2577
|2008.11.19 21:19
|1.2577
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|50746560
|2008.11.19 20:42
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2584
|0.0000
|1.2577
|2008.11.19 21:19
|1.2577
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|50748291
|2008.11.19 20:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2599
|0.0000
|1.2586
|2008.11.19 21:45
|1.2586
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|50749906
|2008.11.19 21:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2579
|0.0000
|1.2586
|2008.11.19 21:45
|1.2586
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|50751559
|2008.11.19 21:14
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2604
|0.0000
|1.2577
|2008.11.19 21:19
|1.2577
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|50752749
|2008.11.19 21:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2575
|0.0000
|1.2548
|2008.11.19 21:36
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50755743
|2008.11.19 21:35
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2559
|0.0000
|1.2586
|2008.11.19 21:45
|1.2586
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|50756139
|2008.11.19 21:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2545
|0.0000
|1.2579
|2008.11.19 22:15
|1.2579
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|50756704
|2008.11.19 21:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2566
|0.0000
|1.2579
|2008.11.19 22:15
|1.2579
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|50757702
|2008.11.19 21:45
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2586
|0.0000
|1.2579
|2008.11.19 22:15
|1.2579
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|50757707
|2008.11.19 21:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2587
|0.0000
|1.2514
|2008.11.20 02:39
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.15
|-7.30
|50759199
|2008.11.19 21:52
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2606
|0.0000
|1.2579
|2008.11.19 22:15
|1.2579
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|50762353
|2008.11.19 22:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2576
|0.0000
|1.2549
|2008.11.19 22:22
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50763153
|2008.11.19 22:19
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2567
|0.0000
|1.2514
|2008.11.20 02:39
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.30
|-10.60
|50763974
|2008.11.19 22:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2547
|0.0000
|1.2520
|2008.11.19 23:06
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50763978
|2008.11.19 22:22
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2547
|0.0000
|1.2514
|2008.11.20 02:39
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.60
|-13.20
|50768213
|2008.11.19 22:42
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2527
|0.0000
|1.2514
|2008.11.20 02:39
|1.2514
|0.00
|0.00
|1.20
|-10.40
|50772766
|2008.11.19 23:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2519
|0.0000
|1.2492
|2008.11.19 23:52
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50775671
|2008.11.19 23:43
|buy
|0.16
|eurusd
|1.2507
|0.0000
|1.2514
|2008.11.20 02:39
|1.2514
|0.00
|0.00
|2.39
|11.20
|50776634
|2008.11.19 23:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2487
|0.0000
|1.2480
|2008.11.20 06:26
|1.2480
|0.00
|0.00
|-0.27
|0.70
|50776676
|2008.11.19 23:52
|buy
|0.32
|eurusd
|1.2487
|0.0000
|1.2514
|2008.11.20 02:39
|1.2514
|0.00
|0.00
|4.78
|86.40
|50791817
|2008.11.20 02:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2507
|0.0000
|1.2480
|2008.11.20 06:26
|1.2480
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|50792404
|2008.11.20 02:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2515
|0.0000
|1.2502
|2008.11.20 07:57
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|50810599
|2008.11.20 06:16
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2495
|0.0000
|1.2502
|2008.11.20 07:57
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|50813246
|2008.11.20 06:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2478
|0.0000
|1.2512
|2008.11.20 12:33
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|50813526
|2008.11.20 06:27
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2475
|0.0000
|1.2502
|2008.11.20 07:57
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|50821046
|2008.11.20 07:29
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2499
|0.0000
|1.2512
|2008.11.20 12:33
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|50823914
|2008.11.20 07:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2504
|0.0000
|1.2511
|2008.11.20 08:54
|1.2511
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|50828497
|2008.11.20 08:23
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2484
|0.0000
|1.2511
|2008.11.20 08:54
|1.2511
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|50832534
|2008.11.20 08:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2510
|0.0000
|1.2537
|2008.11.20 11:24
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50836898
|2008.11.20 09:23
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2519
|0.0000
|1.2512
|2008.11.20 12:33
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|50859065
|2008.11.20 11:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2539
|0.0000
|1.2546
|2008.11.20 14:02
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|50859103
|2008.11.20 11:24
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2539
|0.0000
|1.2512
|2008.11.20 12:33
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|50862597
|2008.11.20 11:51
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2519
|0.0000
|1.2546
|2008.11.20 14:02
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|50867228
|2008.11.20 12:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2511
|0.0000
|1.2524
|2008.11.20 15:28
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|50869286
|2008.11.20 12:52
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2531
|0.0000
|1.2524
|2008.11.20 15:28
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|50879222
|2008.11.20 14:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2548
|0.0000
|1.2555
|2008.11.20 14:12
|1.2555
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|50879558
|2008.11.20 14:02
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2551
|0.0000
|1.2524
|2008.11.20 15:28
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|50881398
|2008.11.20 14:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2528
|0.0000
|1.2555
|2008.11.20 14:12
|1.2555
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|50883504
|2008.11.20 14:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2558
|0.0000
|1.2525
|2008.11.20 15:47
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|50887269
|2008.11.20 14:32
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2538
|0.0000
|1.2525
|2008.11.20 15:47
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|50897589
|2008.11.20 15:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2522
|0.0000
|1.2495
|2008.11.20 15:33
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50898854
|2008.11.20 15:31
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2518
|0.0000
|1.2525
|2008.11.20 15:47
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|50900070
|2008.11.20 15:32
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2498
|0.0000
|1.2525
|2008.11.20 15:47
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|50900975
|2008.11.20 15:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2493
|0.0000
|1.2546
|2008.11.20 16:36
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.30
|50902821
|2008.11.20 15:38
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2513
|0.0000
|1.2546
|2008.11.20 16:36
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|50905496
|2008.11.20 15:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2529
|0.0000
|1.2556
|2008.11.20 16:23
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50912530
|2008.11.20 16:07
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2533
|0.0000
|1.2546
|2008.11.20 16:36
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|50918736
|2008.11.20 16:22
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2553
|0.0000
|1.2546
|2008.11.20 16:36
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|50918889
|2008.11.20 16:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2558
|0.0000
|1.2585
|2008.11.20 16:32
|1.2585
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50919588
|2008.11.20 16:23
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2573
|0.0000
|1.2546
|2008.11.20 16:36
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|43.20
|50922962
|2008.11.20 16:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2587
|0.0000
|1.2513
|2008.11.20 17:23
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|50925074
|2008.11.20 16:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2567
|0.0000
|1.2513
|2008.11.20 17:23
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|50925302
|2008.11.20 16:36
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2547
|0.0000
|1.2513
|2008.11.20 17:23
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|50925325
|2008.11.20 16:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2545
|0.0000
|1.2518
|2008.11.20 16:44
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50930075
|2008.11.20 16:42
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2526
|0.0000
|1.2513
|2008.11.20 17:23
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|50931461
|2008.11.20 16:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2517
|0.0000
|1.2510
|2008.11.20 17:04
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|50932572
|2008.11.20 16:46
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2537
|0.0000
|1.2510
|2008.11.20 17:04
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|50938609
|2008.11.20 17:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2511
|0.0000
|1.2484
|2008.11.20 17:10
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50938855
|2008.11.20 17:05
|buy
|0.16
|eurusd
|1.2506
|0.0000
|1.2513
|2008.11.20 17:23
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|50939458
|2008.11.20 17:05
|buy
|0.32
|eurusd
|1.2486
|0.0000
|1.2513
|2008.11.20 17:23
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|86.40
|50941767
|2008.11.20 17:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2482
|0.0000
|1.2497
|2008.11.20 17:39
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|50943178
|2008.11.20 17:14
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2503
|0.0000
|1.2497
|2008.11.20 17:39
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|50946149
|2008.11.20 17:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2514
|0.0000
|1.2521
|2008.11.20 17:32
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|50947609
|2008.11.20 17:27
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2494
|0.0000
|1.2521
|2008.11.20 17:32
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|50949355
|2008.11.20 17:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2524
|0.0000
|1.2531
|2008.11.20 18:01
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|50949366
|2008.11.20 17:32
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2524
|0.0000
|1.2497
|2008.11.20 17:39
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|50950774
|2008.11.20 17:37
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2504
|0.0000
|1.2531
|2008.11.20 18:01
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|50951390
|2008.11.20 17:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2496
|0.0000
|1.2509
|2008.11.20 19:10
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|50953035
|2008.11.20 17:44
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2516
|0.0000
|1.2509
|2008.11.20 19:10
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|50959109
|2008.11.20 18:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2533
|0.0000
|1.2540
|2008.11.20 19:15
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|50959527
|2008.11.20 18:02
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2536
|0.0000
|1.2509
|2008.11.20 19:10
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|50968467
|2008.11.20 18:47
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2513
|0.0000
|1.2540
|2008.11.20 19:15
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|50972505
|2008.11.20 19:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2508
|0.0000
|1.2561
|2008.11.20 20:19
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.30
|50973092
|2008.11.20 19:14
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2528
|0.0000
|1.2561
|2008.11.20 20:19
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|50973591
|2008.11.20 19:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2542
|0.0000
|1.2569
|2008.11.20 19:47
|1.2569
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50977489
|2008.11.20 19:28
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2548
|0.0000
|1.2561
|2008.11.20 20:19
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|50982653
|2008.11.20 19:47
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2568
|0.0000
|1.2561
|2008.11.20 20:19
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|50982765
|2008.11.20 19:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2570
|0.0000
|1.2475
|2008.11.21 00:19
|1.2475
|0.00
|0.00
|0.05
|-9.50
|50984276
|2008.11.20 19:50
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2588
|0.0000
|1.2561
|2008.11.20 20:19
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.00
|43.20
|50991652
|2008.11.20 20:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2559
|0.0000
|1.2532
|2008.11.20 20:21
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50991908
|2008.11.20 20:19
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2549
|0.0000
|1.2475
|2008.11.21 00:19
|1.2475
|0.00
|0.00
|0.10
|-14.80
|50993298
|2008.11.20 20:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2531
|0.0000
|1.2504
|2008.11.20 21:19
|1.2504
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|50996740
|2008.11.20 20:35
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2529
|0.0000
|1.2475
|2008.11.21 00:19
|1.2475
|0.00
|0.00
|0.20
|-21.60
|51001484
|2008.11.20 21:11
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2509
|0.0000
|1.2475
|2008.11.21 00:19
|1.2475
|0.00
|0.00
|0.40
|-27.20
|51002980
|2008.11.20 21:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2502
|0.0000
|1.2495
|2008.11.20 22:39
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|51003454
|2008.11.20 21:21
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2522
|0.0000
|1.2495
|2008.11.20 22:39
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|51017715
|2008.11.20 22:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2493
|0.0000
|1.2486
|2008.11.20 22:51
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|51019282
|2008.11.20 22:46
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2513
|0.0000
|1.2486
|2008.11.20 22:51
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|51020228
|2008.11.20 22:50
|buy
|0.16
|eurusd
|1.2489
|0.0000
|1.2475
|2008.11.21 00:19
|1.2475
|0.00
|0.00
|0.79
|-22.40
|51020358
|2008.11.20 22:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2484
|0.0000
|1.2457
|2008.11.20 23:16
|1.2457
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|51021248
|2008.11.20 22:53
|buy
|0.32
|eurusd
|1.2468
|0.0000
|1.2475
|2008.11.21 00:19
|1.2475
|0.00
|0.00
|1.59
|22.40
|51026338
|2008.11.20 23:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2455
|0.0000
|1.2448
|2008.11.21 00:51
|1.2448
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.70
|51028197
|2008.11.20 23:31
|buy
|0.64
|eurusd
|1.2448
|0.0000
|1.2475
|2008.11.21 00:19
|1.2475
|0.00
|0.00
|3.18
|172.80
|51035649
|2008.11.21 00:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2480
|0.0000
|1.2467
|2008.11.21 04:16
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|51035725
|2008.11.21 00:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2475
|0.0000
|1.2448
|2008.11.21 00:51
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|51039010
|2008.11.21 00:48
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2460
|0.0000
|1.2467
|2008.11.21 04:16
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|51039359
|2008.11.21 00:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2446
|0.0000
|1.2541
|2008.11.21 17:25
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.50
|51045567
|2008.11.21 01:43
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2440
|0.0000
|1.2467
|2008.11.21 04:16
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|51064203
|2008.11.21 04:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2466
|0.0000
|1.2541
|2008.11.21 17:25
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|51064415
|2008.11.21 04:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2469
|0.0000
|1.2496
|2008.11.21 06:22
|1.2496
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|51076023
|2008.11.21 06:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2487
|0.0000
|1.2541
|2008.11.21 17:25
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.60
|51079288
|2008.11.21 06:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2498
|0.0000
|1.2525
|2008.11.21 08:17
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|51079910
|2008.11.21 06:24
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2508
|0.0000
|1.2541
|2008.11.21 17:25
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.40
|51098902
|2008.11.21 08:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2527
|0.0000
|1.2554
|2008.11.21 11:31
|1.2554
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|51098937
|2008.11.21 08:17
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2528
|0.0000
|1.2541
|2008.11.21 17:25
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.80
|51124510
|2008.11.21 11:15
|sell
|0.32
|eurusd
|1.2548
|0.0000
|1.2541
|2008.11.21 17:25
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|51126796
|2008.11.21 11:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2557
|0.0000
|1.2584
|2008.11.21 11:44
|1.2584
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|51127967
|2008.11.21 11:35
|sell
|0.64
|eurusd
|1.2568
|0.0000
|1.2541
|2008.11.21 17:25
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.00
|172.80
|51130093
|2008.11.21 11:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2586
|0.0000
|1.2613
|2008.11.21 12:00
|1.2613
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|51134018
|2008.11.21 12:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2615
|0.0000
|1.2601
|2008.11.21 14:44
|1.2601
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|51139011
|2008.11.21 12:29
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2595
|0.0000
|1.2601
|2008.11.21 14:44
|1.2601
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|51151341
|2008.11.21 13:49
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2574
|0.0000
|1.2601
|2008.11.21 14:44
|1.2601
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|51161255
|2008.11.21 14:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2604
|0.0000
|1.2631
|2008.11.21 15:25
|1.2631
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|51168476
|2008.11.21 15:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2634
|0.0000
|1.2581
|2008.11.21 16:12
|1.2581
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.30
|51173964
|2008.11.21 15:47
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2614
|0.0000
|1.2581
|2008.11.21 16:12
|1.2581
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|51174581
|2008.11.21 15:48
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2594
|0.0000
|1.2581
|2008.11.21 16:12
|1.2581
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|51176048
|2008.11.21 15:54
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2574
|0.0000
|1.2581
|2008.11.21 16:12
|1.2581
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|51179725
|2008.11.21 16:02
|buy
|0.16
|eurusd
|1.2554
|0.0000
|1.2581
|2008.11.21 16:12
|1.2581
|0.00
|0.00
|0.00
|43.20
|51182206
|2008.11.21 16:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2583
|0.0000
|1.2570
|2008.11.21 17:37
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|51190835
|2008.11.21 16:54
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2563
|0.0000
|1.2570
|2008.11.21 17:37
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|51196888
|2008.11.21 17:25
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2543
|0.0000
|1.2570
|2008.11.21 17:37
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|51197072
|2008.11.21 17:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2539
|0.0000
|1.2552
|2008.11.21 17:44
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|51199440
|2008.11.21 17:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2559
|0.0000
|1.2552
|2008.11.21 17:44
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|51200232
|2008.11.21 17:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2573
|0.0000
|1.2474
|2008.11.21 18:06
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.90
|51200621
|2008.11.21 17:38
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2579
|0.0000
|1.2552
|2008.11.21 17:44
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|51202150
|2008.11.21 17:44
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2553
|0.0000
|1.2474
|2008.11.21 18:06
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.80
|51202192
|2008.11.21 17:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2551
|0.0000
|1.2544
|2008.11.21 17:54
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|51203095
|2008.11.21 17:48
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2571
|0.0000
|1.2544
|2008.11.21 17:54
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|51204524
|2008.11.21 17:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2543
|0.0000
|1.2516
|2008.11.21 17:59
|1.2516
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|51205359
|2008.11.21 17:57
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2533
|0.0000
|1.2474
|2008.11.21 18:06
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.60
|51206480
|2008.11.21 17:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2514
|0.0000
|1.2487
|2008.11.21 18:02
|1.2487
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|51206836
|2008.11.21 17:59
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2513
|0.0000
|1.2474
|2008.11.21 18:06
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.20
|51208686
|2008.11.21 18:02
|buy
|0.16
|eurusd
|1.2492
|0.0000
|1.2474
|2008.11.21 18:06
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.80
|51208864
|2008.11.21 18:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2483
|0.0000
|1.2456
|2008.11.21 18:05
|1.2456
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|51210090
|2008.11.21 18:04
|buy
|0.32
|eurusd
|1.2472
|0.0000
|1.2474
|2008.11.21 18:06
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|51210600
|2008.11.21 18:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2454
|0.0000
|1.2548
|2008.11.21 19:58
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|51210715
|2008.11.21 18:05
|buy
|0.64
|eurusd
|1.2447
|0.0000
|1.2474
|2008.11.21 18:06
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|172.80
|51211546
|2008.11.21 18:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2476
|0.0000
|1.2481
|2008.11.21 18:14
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|51212074
|2008.11.21 18:07
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2454
|0.0000
|1.2481
|2008.11.21 18:14
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|51213837
|2008.11.21 18:11
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2475
|0.0000
|1.2548
|2008.11.21 19:58
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.60
|51214603
|2008.11.21 18:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2485
|0.0000
|1.2512
|2008.11.21 18:21
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|51215157
|2008.11.21 18:16
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2495
|0.0000
|1.2548
|2008.11.21 19:58
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.20
|51216566
|2008.11.21 18:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2515
|0.0000
|1.2542
|2008.11.21 18:36
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|51216578
|2008.11.21 18:21
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2515
|0.0000
|1.2548
|2008.11.21 19:58
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.40
|51217993
|2008.11.21 18:24
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2535
|0.0000
|1.2548
|2008.11.21 19:58
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.80
|51221183
|2008.11.21 18:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2544
|0.0000
|1.2551
|2008.11.21 19:04
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|51222978
|2008.11.21 18:46
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2524
|0.0000
|1.2551
|2008.11.21 19:04
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|51226485
|2008.11.21 19:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2553
|0.0000
|1.2560
|2008.11.21 19:26
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|51228354
|2008.11.21 19:14
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2533
|0.0000
|1.2560
|2008.11.21 19:26
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|51228855
|2008.11.21 19:16
|sell
|0.32
|eurusd
|1.2555
|0.0000
|1.2548
|2008.11.21 19:58
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|51230341
|2008.11.21 19:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2568
|0.0000
|1.2554
|2008.11.21 20:15
|1.2554
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|51231364
|2008.11.21 19:32
|sell
|0.64
|eurusd
|1.2575
|0.0000
|1.2548
|2008.11.21 19:58
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|172.80
|51234135
|2008.11.21 19:58
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2548
|0.0000
|1.2554
|2008.11.21 20:15
|1.2554
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|51234142
|2008.11.21 19:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2546
|0.0000
|1.2519
|2008.11.21 20:23
|1.2519
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|51235883
|2008.11.21 20:07
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2527
|0.0000
|1.2554
|2008.11.21 20:15
|1.2554
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|51237001
|2008.11.21 20:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2556
|0.0000
|1.2543
|2008.11.21 20:39
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|51237387
|2008.11.21 20:20
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2536
|0.0000
|1.2543
|2008.11.21 20:39
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|51238139
|2008.11.21 20:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2517
|0.0000
|1.2531
|2008.11.21 20:58
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|51238345
|2008.11.21 20:23
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2516
|0.0000
|1.2543
|2008.11.21 20:39
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|51239711
|2008.11.21 20:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2537
|0.0000
|1.2531
|2008.11.21 20:58
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|51240355
|2008.11.21 20:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2548
|0.0000
|1.2553
|2008.11.21 21:29
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|51240593
|2008.11.21 20:41
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2558
|0.0000
|1.2531
|2008.11.21 20:58
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|51242514
|2008.11.21 20:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2531
|0.0000
|1.2504
|2008.11.21 21:29
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|51242564
|2008.11.21 20:58
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2526
|0.0000
|1.2553
|2008.11.21 21:29
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|
|0.00
|0.00
|16.26
|1 654.20
|Closed P/L:
|1 670.46
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 670.46
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|51 670.46
|Equity:
|51 670.46
|Free Margin:
|51 670.46
|
|Details:
|Gross Profit:
|2 803.59
|Gross Loss:
|1 133.13
|Total Net Profit:
|1 670.46
|Profit Factor:
|2.47
|Expected Payoff:
|5.08
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|213.10 (0.42%)
|Relative Drawdown:
|0.42% (213.10)
|
|Total Trades:
|329
|Short Positions (won %):
|152 (65.79%)
|Long Positions (won %):
|177 (65.54%)
|Profit Trades (% of total):
|216 (65.65%)
|Loss trades (% of total):
|113 (34.35%)
|Largest
|profit trade:
|175.98
|loss trade:
|-56.00
|Average
|profit trade:
|12.98
|loss trade:
|-10.03
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (202.70)
|consecutive losses ($):
|5 (-98.50)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|218.18 (6)
|consecutive loss (count):
|-120.00 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2