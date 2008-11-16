FXDD

Account: 5958697 Name: BlessFifthElement 1.0.6 Currency: USD 2008 November 21, 21:29
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
501515152008.11.16 04:44balanceDeposit50 000.00
502291722008.11.17 08:16sell0.01eurusd1.25600.00001.25792008.11.17 09:451.25790.000.000.00-1.90
502292072008.11.17 08:16buy0.01eurusd1.25640.00001.25912008.11.17 09:101.25910.000.000.002.70
502361702008.11.17 09:04sell0.02eurusd1.25860.00001.25792008.11.17 09:451.25790.000.000.001.40
502376342008.11.17 09:10buy0.01eurusd1.25930.00001.26202008.11.17 10:131.26200.000.000.002.70
502422872008.11.17 09:32sell0.04eurusd1.26060.00001.25792008.11.17 09:451.25790.000.000.0010.80
502447432008.11.17 09:45sell0.01eurusd1.25740.00001.26562008.11.17 13:261.26560.000.000.00-8.20
502467192008.11.17 09:55sell0.02eurusd1.25950.00001.26562008.11.17 13:261.26560.000.000.00-12.20
502498082008.11.17 10:11sell0.04eurusd1.26150.00001.26562008.11.17 13:261.26560.000.000.00-16.40
502508982008.11.17 10:16buy0.01eurusd1.26270.00001.26542008.11.17 10:551.26540.000.000.002.70
502537172008.11.17 10:30sell0.08eurusd1.26400.00001.26562008.11.17 13:261.26560.000.000.00-12.80
502578522008.11.17 10:55sell0.16eurusd1.26600.00001.26562008.11.17 13:261.26560.000.000.006.40
502579652008.11.17 10:55buy0.01eurusd1.26610.00001.26882008.11.17 11:241.26880.000.000.002.70
502622832008.11.17 11:09sell0.32eurusd1.26830.00001.26562008.11.17 13:261.26560.000.000.0086.40
502654402008.11.17 11:24buy0.01eurusd1.26900.00001.26972008.11.17 12:181.26970.000.000.000.70
502703152008.11.17 11:41buy0.02eurusd1.26700.00001.26972008.11.17 12:181.26970.000.000.005.40
502769072008.11.17 12:18buy0.01eurusd1.26980.00001.26652008.11.17 15:071.26650.000.000.00-3.30
502791462008.11.17 12:34buy0.02eurusd1.26780.00001.26652008.11.17 15:071.26650.000.000.00-2.60
502834702008.11.17 13:04buy0.04eurusd1.26580.00001.26652008.11.17 15:071.26650.000.000.002.80
502874282008.11.17 13:26sell0.01eurusd1.26540.00001.26272008.11.17 14:101.26270.000.000.002.70
502937182008.11.17 14:07buy0.08eurusd1.26380.00001.26652008.11.17 15:071.26650.000.000.0021.60
502943102008.11.17 14:10sell0.01eurusd1.26250.00001.26382008.11.17 16:061.26380.000.000.00-1.30
502955782008.11.17 14:20sell0.02eurusd1.26450.00001.26382008.11.17 16:061.26380.000.000.001.40
503024412008.11.17 15:07buy0.01eurusd1.26670.00001.26732008.11.17 16:161.26730.000.000.000.60
503024452008.11.17 15:07sell0.04eurusd1.26650.00001.26382008.11.17 16:061.26380.000.000.0010.80
503095582008.11.17 15:41buy0.02eurusd1.26460.00001.26732008.11.17 16:161.26730.000.000.005.40
503142812008.11.17 16:06sell0.01eurusd1.26370.00001.26502008.11.17 17:171.26500.000.000.00-1.30
503160212008.11.17 16:12sell0.02eurusd1.26570.00001.26502008.11.17 17:171.26500.000.000.001.40
503174552008.11.17 16:16buy0.01eurusd1.26750.00001.26622008.11.17 18:041.26620.000.000.00-1.30
503208442008.11.17 16:29buy0.02eurusd1.26550.00001.26622008.11.17 18:041.26620.000.000.001.40
503290482008.11.17 16:58sell0.04eurusd1.26770.00001.26502008.11.17 17:171.26500.000.000.0010.80
503332982008.11.17 17:17sell0.01eurusd1.26480.00001.27022008.11.17 21:051.27020.000.000.00-5.40
503403682008.11.17 17:56buy0.04eurusd1.26350.00001.26622008.11.17 18:041.26620.000.000.0010.80
503421992008.11.17 18:04buy0.01eurusd1.26630.00001.26902008.11.17 18:101.26900.000.000.002.70
503423642008.11.17 18:05sell0.02eurusd1.26680.00001.27022008.11.17 21:051.27020.000.000.00-6.80
503436792008.11.17 18:10sell0.04eurusd1.26880.00001.27022008.11.17 21:051.27020.000.000.00-5.60
503437052008.11.17 18:10buy0.01eurusd1.26910.00001.26982008.11.17 18:391.26980.000.000.000.70
503476162008.11.17 18:27buy0.02eurusd1.26710.00001.26982008.11.17 18:391.26980.000.000.005.40
503498472008.11.17 18:39buy0.01eurusd1.27000.00001.27072008.11.17 18:481.27070.000.000.000.70
503506202008.11.17 18:42buy0.02eurusd1.26800.00001.27072008.11.17 18:481.27070.000.000.005.40
503520352008.11.17 18:48buy0.01eurusd1.27110.00001.27382008.11.17 19:101.27380.000.000.002.70
503520472008.11.17 18:48sell0.08eurusd1.27090.00001.27022008.11.17 21:051.27020.000.000.005.60
503544382008.11.17 18:52sell0.16eurusd1.27290.00001.27022008.11.17 21:051.27020.000.000.0043.20
503585452008.11.17 19:10buy0.01eurusd1.27400.00001.26662008.11.18 02:171.26660.000.000.05-7.40
503620822008.11.17 19:37buy0.02eurusd1.27200.00001.26662008.11.18 02:171.26660.000.000.10-10.80
503710152008.11.17 21:05sell0.01eurusd1.27000.00001.26942008.11.17 21:321.26940.000.000.000.60
503715922008.11.17 21:11sell0.02eurusd1.27210.00001.26942008.11.17 21:321.26940.000.000.005.40
503738012008.11.17 21:32buy0.04eurusd1.27000.00001.26662008.11.18 02:171.26660.000.000.20-13.60
503740182008.11.17 21:33sell0.01eurusd1.26920.00001.26852008.11.17 21:591.26850.000.000.000.70
503744422008.11.17 21:36sell0.02eurusd1.27120.00001.26852008.11.17 21:591.26850.000.000.005.40
503768082008.11.17 21:59sell0.01eurusd1.26830.00001.26562008.11.17 22:561.26560.000.000.002.70
503769172008.11.17 21:59buy0.08eurusd1.26800.00001.26662008.11.18 02:171.26660.000.000.40-11.20
503817342008.11.17 22:38buy0.16eurusd1.26600.00001.26662008.11.18 02:171.26660.000.000.819.60
503852222008.11.17 22:56sell0.01eurusd1.26540.00001.26272008.11.18 02:311.26270.000.00-0.092.70
503992602008.11.18 00:19buy0.32eurusd1.26390.00001.26662008.11.18 02:171.26660.000.000.0086.40
504090122008.11.18 02:17buy0.01eurusd1.26680.00001.26352008.11.18 04:001.26350.000.000.00-3.30
504102012008.11.18 02:26buy0.02eurusd1.26480.00001.26352008.11.18 04:001.26350.000.000.00-2.60
504113282008.11.18 02:31buy0.04eurusd1.26280.00001.26352008.11.18 04:001.26350.000.000.002.80
504113662008.11.18 02:31sell0.01eurusd1.26250.00001.25982008.11.18 08:091.25980.000.000.002.70
504171462008.11.18 03:03buy0.08eurusd1.26080.00001.26352008.11.18 04:001.26350.000.000.0021.60
504230232008.11.18 04:00buy0.01eurusd1.26360.00001.26222008.11.18 09:201.26220.000.000.00-1.40
504264522008.11.18 04:41buy0.02eurusd1.26150.00001.26222008.11.18 09:201.26220.000.000.001.40
504400742008.11.18 08:09sell0.01eurusd1.25960.00001.26292008.11.18 10:121.26290.000.000.00-3.30
504402512008.11.18 08:10buy0.04eurusd1.25950.00001.26222008.11.18 09:201.26220.000.000.0010.80
504483982008.11.18 09:10sell0.02eurusd1.26160.00001.26292008.11.18 10:121.26290.000.000.00-2.60
504495452008.11.18 09:25buy0.01eurusd1.26260.00001.26532008.11.18 09:571.26530.000.000.002.70
504532982008.11.18 09:45sell0.04eurusd1.26360.00001.26292008.11.18 10:121.26290.000.000.002.80
504557002008.11.18 09:57buy0.01eurusd1.26550.00001.26052008.11.18 11:301.26050.000.000.00-5.00
504572772008.11.18 10:03sell0.08eurusd1.26560.00001.26292008.11.18 10:121.26290.000.000.0021.60
504591232008.11.18 10:14buy0.02eurusd1.26230.00001.26052008.11.18 11:301.26050.000.000.00-3.60
504591972008.11.18 10:14sell0.01eurusd1.26190.00001.25922008.11.18 10:551.25920.000.000.002.70
504597812008.11.18 10:17buy0.04eurusd1.26030.00001.26052008.11.18 11:301.26050.000.000.000.80
504668622008.11.18 10:55sell0.01eurusd1.25880.00001.26422008.11.18 16:001.26420.000.000.00-5.40
504676062008.11.18 10:56buy0.08eurusd1.25780.00001.26052008.11.18 11:301.26050.000.000.0021.60
504746192008.11.18 11:30buy0.01eurusd1.26070.00001.26342008.11.18 14:041.26340.000.000.002.70
504746312008.11.18 11:30sell0.02eurusd1.26080.00001.26422008.11.18 16:001.26420.000.000.00-6.80
504916722008.11.18 14:04sell0.04eurusd1.26290.00001.26422008.11.18 16:001.26420.000.000.00-5.20
504918242008.11.18 14:04buy0.01eurusd1.26340.00001.26612008.11.18 15:371.26610.000.000.002.70
504990672008.11.18 15:07sell0.08eurusd1.26490.00001.26422008.11.18 16:001.26420.000.000.005.60
505048752008.11.18 15:37buy0.01eurusd1.26630.00001.26492008.11.18 18:161.26490.000.000.00-1.40
505051392008.11.18 15:37sell0.16eurusd1.26690.00001.26422008.11.18 16:001.26420.000.000.0043.20
505120872008.11.18 16:00buy0.02eurusd1.26430.00001.26492008.11.18 18:161.26490.000.000.001.20
505120932008.11.18 16:00sell0.01eurusd1.26410.00001.26342008.11.18 17:361.26340.000.000.000.70
505240952008.11.18 16:49sell0.02eurusd1.26610.00001.26342008.11.18 17:361.26340.000.000.005.40
505326772008.11.18 17:36sell0.01eurusd1.26320.00001.26652008.11.18 19:251.26650.000.000.00-3.30
505329662008.11.18 17:36buy0.04eurusd1.26220.00001.26492008.11.18 18:161.26490.000.000.0010.80
505399462008.11.18 18:16buy0.01eurusd1.26510.00001.26782008.11.18 18:451.26780.000.000.002.70
505400052008.11.18 18:16sell0.02eurusd1.26520.00001.26652008.11.18 19:251.26650.000.000.00-2.60
505439192008.11.18 18:45sell0.04eurusd1.26720.00001.26652008.11.18 19:251.26650.000.000.002.80
505440012008.11.18 18:45buy0.01eurusd1.26800.00001.26072008.11.18 20:541.26070.000.000.00-7.30
505452862008.11.18 18:53sell0.08eurusd1.26920.00001.26652008.11.18 19:251.26650.000.000.0021.60
505502782008.11.18 19:25sell0.01eurusd1.26630.00001.26362008.11.18 20:081.26360.000.000.002.70
505511932008.11.18 19:30buy0.02eurusd1.26600.00001.26072008.11.18 20:541.26070.000.000.00-10.60
505552112008.11.18 20:07buy0.04eurusd1.26400.00001.26072008.11.18 20:541.26070.000.000.00-13.20
505554232008.11.18 20:08sell0.01eurusd1.26340.00001.26072008.11.18 20:161.26070.000.000.002.70
505569692008.11.18 20:15buy0.08eurusd1.26200.00001.26072008.11.18 20:541.26070.000.000.00-10.40
505575872008.11.18 20:16sell0.01eurusd1.26050.00001.25992008.11.18 20:301.25990.000.000.000.60
505588482008.11.18 20:21sell0.02eurusd1.26260.00001.25992008.11.18 20:301.25990.000.000.005.40
505600422008.11.18 20:30buy0.16eurusd1.26000.00001.26072008.11.18 20:541.26070.000.000.0011.20
505600472008.11.18 20:30sell0.01eurusd1.25980.00001.25912008.11.18 21:041.25910.000.000.000.70
505634292008.11.18 20:47buy0.32eurusd1.25800.00001.26072008.11.18 20:541.26070.000.000.0086.40
505645432008.11.18 20:54buy0.01eurusd1.26090.00001.25962008.11.18 22:091.25960.000.000.00-1.30
505651362008.11.18 20:59sell0.02eurusd1.26180.00001.25912008.11.18 21:041.25910.000.000.005.40
505662802008.11.18 21:04sell0.01eurusd1.25880.00001.25812008.11.18 21:451.25810.000.000.000.70
505664552008.11.18 21:05buy0.02eurusd1.25890.00001.25962008.11.18 22:091.25960.000.000.001.40
505685142008.11.18 21:24sell0.02eurusd1.26080.00001.25812008.11.18 21:451.25810.000.000.005.40
505705642008.11.18 21:45sell0.01eurusd1.25790.00001.26122008.11.19 05:051.26120.000.00-0.09-3.30
505710712008.11.18 21:47buy0.04eurusd1.25690.00001.25962008.11.18 22:091.25960.000.000.0010.80
505739322008.11.18 22:09buy0.01eurusd1.25980.00001.26052008.11.18 22:221.26050.000.000.000.70
505739802008.11.18 22:09sell0.02eurusd1.25990.00001.26122008.11.19 05:051.26120.000.00-0.18-2.60
505752382008.11.18 22:16buy0.02eurusd1.25780.00001.26052008.11.18 22:221.26050.000.000.005.40
505760902008.11.18 22:22buy0.01eurusd1.26080.00001.26152008.11.18 22:401.26150.000.000.000.70
505766682008.11.18 22:26buy0.02eurusd1.25880.00001.26152008.11.18 22:401.26150.000.000.005.40
505783652008.11.18 22:40buy0.01eurusd1.26170.00001.26442008.11.19 09:431.26440.000.000.052.70
505785552008.11.18 22:41sell0.04eurusd1.26190.00001.26122008.11.19 05:051.26120.000.00-0.362.80
505905982008.11.19 00:52sell0.08eurusd1.26390.00001.26122008.11.19 05:051.26120.000.000.0021.60
506095942008.11.19 05:05sell0.01eurusd1.26110.00001.26052008.11.19 11:001.26050.000.000.000.60
506268082008.11.19 08:46sell0.02eurusd1.26320.00001.26052008.11.19 11:001.26050.000.000.005.40
506340202008.11.19 09:43buy0.01eurusd1.26460.00001.26332008.11.19 14:041.26330.000.000.00-1.30
506422192008.11.19 10:41buy0.02eurusd1.26260.00001.26332008.11.19 14:041.26330.000.000.001.40
506455082008.11.19 11:00buy0.04eurusd1.26060.00001.26332008.11.19 14:041.26330.000.000.0010.80
506455402008.11.19 11:00sell0.01eurusd1.26040.00001.27202008.11.19 17:321.27200.000.000.00-11.60
506560502008.11.19 12:23sell0.02eurusd1.26240.00001.27202008.11.19 17:321.27200.000.000.00-19.20
506688072008.11.19 14:04buy0.01eurusd1.26350.00001.26622008.11.19 16:081.26620.000.000.002.70
506693292008.11.19 14:06sell0.04eurusd1.26440.00001.27202008.11.19 17:321.27200.000.000.00-30.40
506885812008.11.19 16:08buy0.01eurusd1.26630.00001.26902008.11.19 16:101.26900.000.000.002.70
506885962008.11.19 16:08sell0.08eurusd1.26640.00001.27202008.11.19 17:321.27200.000.000.00-44.80
506899072008.11.19 16:10sell0.16eurusd1.26850.00001.27202008.11.19 17:321.27200.000.000.00-56.00
506900402008.11.19 16:10buy0.01eurusd1.26900.00001.27172008.11.19 16:121.27170.000.000.002.70
506914162008.11.19 16:11sell0.32eurusd1.27050.00001.27202008.11.19 17:321.27200.000.000.00-48.00
506927202008.11.19 16:12buy0.01eurusd1.27180.00001.27452008.11.19 16:271.27450.000.000.002.70
506934282008.11.19 16:29buy0.01eurusd1.27490.00001.27762008.11.19 16:371.27760.000.000.002.70
506934302008.11.19 16:29sell0.64eurusd1.27470.00001.27202008.11.19 17:321.27200.000.000.00172.80
506939762008.11.19 16:37buy0.01eurusd1.27780.00001.27852008.11.19 17:011.27850.000.000.000.70
506951392008.11.19 16:47buy0.02eurusd1.27580.00001.27852008.11.19 17:011.27850.000.000.005.40
506997452008.11.19 17:01buy0.01eurusd1.27870.00001.26762008.11.19 18:091.26760.000.000.00-11.10
507065702008.11.19 17:24buy0.02eurusd1.27510.00001.26762008.11.19 18:091.26760.000.000.00-15.00
507089232008.11.19 17:31buy0.04eurusd1.27310.00001.26762008.11.19 18:091.26760.000.000.00-22.00
507093232008.11.19 17:32sell0.01eurusd1.27180.00001.26912008.11.19 17:361.26910.000.000.002.70
507094572008.11.19 17:32buy0.08eurusd1.27110.00001.26762008.11.19 18:091.26760.000.000.00-28.00
507110572008.11.19 17:36buy0.16eurusd1.26900.00001.26762008.11.19 18:091.26760.000.000.00-22.40
507111552008.11.19 17:36sell0.01eurusd1.26820.00001.26552008.11.19 17:591.26550.000.000.002.70
507160362008.11.19 17:57buy0.32eurusd1.26700.00001.26762008.11.19 18:091.26760.000.000.0019.20
507166652008.11.19 17:59sell0.01eurusd1.26530.00001.26462008.11.19 18:201.26460.000.000.000.70
507174392008.11.19 18:00buy0.64eurusd1.26490.00001.26762008.11.19 18:091.26760.000.000.00172.80
507193642008.11.19 18:08sell0.02eurusd1.26730.00001.26462008.11.19 18:201.26460.000.000.005.40
507194042008.11.19 18:09buy0.01eurusd1.26770.00001.26012008.11.19 18:351.26010.000.000.00-7.60
507208302008.11.19 18:16buy0.02eurusd1.26570.00001.26012008.11.19 18:351.26010.000.000.00-11.20
507219062008.11.19 18:21sell0.01eurusd1.26440.00001.26172008.11.19 18:221.26170.000.000.002.70
507220992008.11.19 18:21buy0.04eurusd1.26360.00001.26012008.11.19 18:351.26010.000.000.00-14.00
507228962008.11.19 18:22buy0.08eurusd1.26160.00001.26012008.11.19 18:351.26010.000.000.00-12.00
507230022008.11.19 18:22sell0.01eurusd1.26110.00001.25842008.11.19 18:251.25840.000.000.002.70
507240542008.11.19 18:25buy0.16eurusd1.25940.00001.26012008.11.19 18:351.26010.000.000.0011.20
507243582008.11.19 18:25sell0.01eurusd1.25820.00001.25752008.11.19 19:261.25750.000.000.000.70
507260732008.11.19 18:29buy0.32eurusd1.25740.00001.26012008.11.19 18:351.26010.000.000.0086.40
507284822008.11.19 18:35buy0.01eurusd1.26030.00001.25892008.11.19 19:401.25890.000.000.00-1.40
507284892008.11.19 18:35sell0.02eurusd1.26020.00001.25752008.11.19 19:261.25750.000.000.005.40
507361692008.11.19 19:18buy0.02eurusd1.25830.00001.25892008.11.19 19:401.25890.000.000.001.20
507372852008.11.19 19:26sell0.01eurusd1.25730.00001.25662008.11.19 20:291.25660.000.000.000.70
507377832008.11.19 19:28buy0.04eurusd1.25620.00001.25892008.11.19 19:401.25890.000.000.0010.80
507383502008.11.19 19:47buy0.01eurusd1.25810.00001.26082008.11.19 20:031.26080.000.000.002.70
507400242008.11.19 19:58sell0.02eurusd1.25930.00001.25662008.11.19 20:291.25660.000.000.005.40
507411142008.11.19 20:03buy0.01eurusd1.26100.00001.25972008.11.19 20:551.25970.000.000.00-1.30
507420432008.11.19 20:10buy0.02eurusd1.25900.00001.25972008.11.19 20:551.25970.000.000.001.40
507439512008.11.19 20:27buy0.04eurusd1.25700.00001.25972008.11.19 20:551.25970.000.000.0010.80
507442572008.11.19 20:29sell0.01eurusd1.25640.00001.25772008.11.19 21:191.25770.000.000.00-1.30
507465602008.11.19 20:42sell0.02eurusd1.25840.00001.25772008.11.19 21:191.25770.000.000.001.40
507482912008.11.19 20:55buy0.01eurusd1.25990.00001.25862008.11.19 21:451.25860.000.000.00-1.30
507499062008.11.19 21:05buy0.02eurusd1.25790.00001.25862008.11.19 21:451.25860.000.000.001.40
507515592008.11.19 21:14sell0.04eurusd1.26040.00001.25772008.11.19 21:191.25770.000.000.0010.80
507527492008.11.19 21:19sell0.01eurusd1.25750.00001.25482008.11.19 21:361.25480.000.000.002.70
507557432008.11.19 21:35buy0.04eurusd1.25590.00001.25862008.11.19 21:451.25860.000.000.0010.80
507561392008.11.19 21:36sell0.01eurusd1.25450.00001.25792008.11.19 22:151.25790.000.000.00-3.40
507567042008.11.19 21:39sell0.02eurusd1.25660.00001.25792008.11.19 22:151.25790.000.000.00-2.60
507577022008.11.19 21:45sell0.04eurusd1.25860.00001.25792008.11.19 22:151.25790.000.000.002.80
507577072008.11.19 21:45buy0.01eurusd1.25870.00001.25142008.11.20 02:391.25140.000.000.15-7.30
507591992008.11.19 21:52sell0.08eurusd1.26060.00001.25792008.11.19 22:151.25790.000.000.0021.60
507623532008.11.19 22:15sell0.01eurusd1.25760.00001.25492008.11.19 22:221.25490.000.000.002.70
507631532008.11.19 22:19buy0.02eurusd1.25670.00001.25142008.11.20 02:391.25140.000.000.30-10.60
507639742008.11.19 22:22sell0.01eurusd1.25470.00001.25202008.11.19 23:061.25200.000.000.002.70
507639782008.11.19 22:22buy0.04eurusd1.25470.00001.25142008.11.20 02:391.25140.000.000.60-13.20
507682132008.11.19 22:42buy0.08eurusd1.25270.00001.25142008.11.20 02:391.25140.000.001.20-10.40
507727662008.11.19 23:06sell0.01eurusd1.25190.00001.24922008.11.19 23:521.24920.000.000.002.70
507756712008.11.19 23:43buy0.16eurusd1.25070.00001.25142008.11.20 02:391.25140.000.002.3911.20
507766342008.11.19 23:52sell0.01eurusd1.24870.00001.24802008.11.20 06:261.24800.000.00-0.270.70
507766762008.11.19 23:52buy0.32eurusd1.24870.00001.25142008.11.20 02:391.25140.000.004.7886.40
507918172008.11.20 02:33sell0.02eurusd1.25070.00001.24802008.11.20 06:261.24800.000.000.005.40
507924042008.11.20 02:39buy0.01eurusd1.25150.00001.25022008.11.20 07:571.25020.000.000.00-1.30
508105992008.11.20 06:16buy0.02eurusd1.24950.00001.25022008.11.20 07:571.25020.000.000.001.40
508132462008.11.20 06:26sell0.01eurusd1.24780.00001.25122008.11.20 12:331.25120.000.000.00-3.40
508135262008.11.20 06:27buy0.04eurusd1.24750.00001.25022008.11.20 07:571.25020.000.000.0010.80
508210462008.11.20 07:29sell0.02eurusd1.24990.00001.25122008.11.20 12:331.25120.000.000.00-2.60
508239142008.11.20 07:57buy0.01eurusd1.25040.00001.25112008.11.20 08:541.25110.000.000.000.70
508284972008.11.20 08:23buy0.02eurusd1.24840.00001.25112008.11.20 08:541.25110.000.000.005.40
508325342008.11.20 08:54buy0.01eurusd1.25100.00001.25372008.11.20 11:241.25370.000.000.002.70
508368982008.11.20 09:23sell0.04eurusd1.25190.00001.25122008.11.20 12:331.25120.000.000.002.80
508590652008.11.20 11:24buy0.01eurusd1.25390.00001.25462008.11.20 14:021.25460.000.000.000.70
508591032008.11.20 11:24sell0.08eurusd1.25390.00001.25122008.11.20 12:331.25120.000.000.0021.60
508625972008.11.20 11:51buy0.02eurusd1.25190.00001.25462008.11.20 14:021.25460.000.000.005.40
508672282008.11.20 12:33sell0.01eurusd1.25110.00001.25242008.11.20 15:281.25240.000.000.00-1.30
508692862008.11.20 12:52sell0.02eurusd1.25310.00001.25242008.11.20 15:281.25240.000.000.001.40
508792222008.11.20 14:02buy0.01eurusd1.25480.00001.25552008.11.20 14:121.25550.000.000.000.70
508795582008.11.20 14:02sell0.04eurusd1.25510.00001.25242008.11.20 15:281.25240.000.000.0010.80
508813982008.11.20 14:05buy0.02eurusd1.25280.00001.25552008.11.20 14:121.25550.000.000.005.40
508835042008.11.20 14:12buy0.01eurusd1.25580.00001.25252008.11.20 15:471.25250.000.000.00-3.30
508872692008.11.20 14:32buy0.02eurusd1.25380.00001.25252008.11.20 15:471.25250.000.000.00-2.60
508975892008.11.20 15:28sell0.01eurusd1.25220.00001.24952008.11.20 15:331.24950.000.000.002.70
508988542008.11.20 15:31buy0.04eurusd1.25180.00001.25252008.11.20 15:471.25250.000.000.002.80
509000702008.11.20 15:32buy0.08eurusd1.24980.00001.25252008.11.20 15:471.25250.000.000.0021.60
509009752008.11.20 15:33sell0.01eurusd1.24930.00001.25462008.11.20 16:361.25460.000.000.00-5.30
509028212008.11.20 15:38sell0.02eurusd1.25130.00001.25462008.11.20 16:361.25460.000.000.00-6.60
509054962008.11.20 15:47buy0.01eurusd1.25290.00001.25562008.11.20 16:231.25560.000.000.002.70
509125302008.11.20 16:07sell0.04eurusd1.25330.00001.25462008.11.20 16:361.25460.000.000.00-5.20
509187362008.11.20 16:22sell0.08eurusd1.25530.00001.25462008.11.20 16:361.25460.000.000.005.60
509188892008.11.20 16:23buy0.01eurusd1.25580.00001.25852008.11.20 16:321.25850.000.000.002.70
509195882008.11.20 16:23sell0.16eurusd1.25730.00001.25462008.11.20 16:361.25460.000.000.0043.20
509229622008.11.20 16:32buy0.01eurusd1.25870.00001.25132008.11.20 17:231.25130.000.000.00-7.40
509250742008.11.20 16:35buy0.02eurusd1.25670.00001.25132008.11.20 17:231.25130.000.000.00-10.80
509253022008.11.20 16:36buy0.04eurusd1.25470.00001.25132008.11.20 17:231.25130.000.000.00-13.60
509253252008.11.20 16:36sell0.01eurusd1.25450.00001.25182008.11.20 16:441.25180.000.000.002.70
509300752008.11.20 16:42buy0.08eurusd1.25260.00001.25132008.11.20 17:231.25130.000.000.00-10.40
509314612008.11.20 16:44sell0.01eurusd1.25170.00001.25102008.11.20 17:041.25100.000.000.000.70
509325722008.11.20 16:46sell0.02eurusd1.25370.00001.25102008.11.20 17:041.25100.000.000.005.40
509386092008.11.20 17:04sell0.01eurusd1.25110.00001.24842008.11.20 17:101.24840.000.000.002.70
509388552008.11.20 17:05buy0.16eurusd1.25060.00001.25132008.11.20 17:231.25130.000.000.0011.20
509394582008.11.20 17:05buy0.32eurusd1.24860.00001.25132008.11.20 17:231.25130.000.000.0086.40
509417672008.11.20 17:10sell0.01eurusd1.24820.00001.24972008.11.20 17:391.24970.000.000.00-1.50
509431782008.11.20 17:14sell0.02eurusd1.25030.00001.24972008.11.20 17:391.24970.000.000.001.20
509461492008.11.20 17:23buy0.01eurusd1.25140.00001.25212008.11.20 17:321.25210.000.000.000.70
509476092008.11.20 17:27buy0.02eurusd1.24940.00001.25212008.11.20 17:321.25210.000.000.005.40
509493552008.11.20 17:32buy0.01eurusd1.25240.00001.25312008.11.20 18:011.25310.000.000.000.70
509493662008.11.20 17:32sell0.04eurusd1.25240.00001.24972008.11.20 17:391.24970.000.000.0010.80
509507742008.11.20 17:37buy0.02eurusd1.25040.00001.25312008.11.20 18:011.25310.000.000.005.40
509513902008.11.20 17:39sell0.01eurusd1.24960.00001.25092008.11.20 19:101.25090.000.000.00-1.30
509530352008.11.20 17:44sell0.02eurusd1.25160.00001.25092008.11.20 19:101.25090.000.000.001.40
509591092008.11.20 18:01buy0.01eurusd1.25330.00001.25402008.11.20 19:151.25400.000.000.000.70
509595272008.11.20 18:02sell0.04eurusd1.25360.00001.25092008.11.20 19:101.25090.000.000.0010.80
509684672008.11.20 18:47buy0.02eurusd1.25130.00001.25402008.11.20 19:151.25400.000.000.005.40
509725052008.11.20 19:10sell0.01eurusd1.25080.00001.25612008.11.20 20:191.25610.000.000.00-5.30
509730922008.11.20 19:14sell0.02eurusd1.25280.00001.25612008.11.20 20:191.25610.000.000.00-6.60
509735912008.11.20 19:15buy0.01eurusd1.25420.00001.25692008.11.20 19:471.25690.000.000.002.70
509774892008.11.20 19:28sell0.04eurusd1.25480.00001.25612008.11.20 20:191.25610.000.000.00-5.20
509826532008.11.20 19:47sell0.08eurusd1.25680.00001.25612008.11.20 20:191.25610.000.000.005.60
509827652008.11.20 19:47buy0.01eurusd1.25700.00001.24752008.11.21 00:191.24750.000.000.05-9.50
509842762008.11.20 19:50sell0.16eurusd1.25880.00001.25612008.11.20 20:191.25610.000.000.0043.20
509916522008.11.20 20:19sell0.01eurusd1.25590.00001.25322008.11.20 20:211.25320.000.000.002.70
509919082008.11.20 20:19buy0.02eurusd1.25490.00001.24752008.11.21 00:191.24750.000.000.10-14.80
509932982008.11.20 20:21sell0.01eurusd1.25310.00001.25042008.11.20 21:191.25040.000.000.002.70
509967402008.11.20 20:35buy0.04eurusd1.25290.00001.24752008.11.21 00:191.24750.000.000.20-21.60
510014842008.11.20 21:11buy0.08eurusd1.25090.00001.24752008.11.21 00:191.24750.000.000.40-27.20
510029802008.11.20 21:19sell0.01eurusd1.25020.00001.24952008.11.20 22:391.24950.000.000.000.70
510034542008.11.20 21:21sell0.02eurusd1.25220.00001.24952008.11.20 22:391.24950.000.000.005.40
510177152008.11.20 22:39sell0.01eurusd1.24930.00001.24862008.11.20 22:511.24860.000.000.000.70
510192822008.11.20 22:46sell0.02eurusd1.25130.00001.24862008.11.20 22:511.24860.000.000.005.40
510202282008.11.20 22:50buy0.16eurusd1.24890.00001.24752008.11.21 00:191.24750.000.000.79-22.40
510203582008.11.20 22:51sell0.01eurusd1.24840.00001.24572008.11.20 23:161.24570.000.000.002.70
510212482008.11.20 22:53buy0.32eurusd1.24680.00001.24752008.11.21 00:191.24750.000.001.5922.40
510263382008.11.20 23:16sell0.01eurusd1.24550.00001.24482008.11.21 00:511.24480.000.00-0.090.70
510281972008.11.20 23:31buy0.64eurusd1.24480.00001.24752008.11.21 00:191.24750.000.003.18172.80
510356492008.11.21 00:22buy0.01eurusd1.24800.00001.24672008.11.21 04:161.24670.000.000.00-1.30
510357252008.11.21 00:22sell0.02eurusd1.24750.00001.24482008.11.21 00:511.24480.000.000.005.40
510390102008.11.21 00:48buy0.02eurusd1.24600.00001.24672008.11.21 04:161.24670.000.000.001.40
510393592008.11.21 00:51sell0.01eurusd1.24460.00001.25412008.11.21 17:251.25410.000.000.00-9.50
510455672008.11.21 01:43buy0.04eurusd1.24400.00001.24672008.11.21 04:161.24670.000.000.0010.80
510642032008.11.21 04:16sell0.02eurusd1.24660.00001.25412008.11.21 17:251.25410.000.000.00-15.00
510644152008.11.21 04:16buy0.01eurusd1.24690.00001.24962008.11.21 06:221.24960.000.000.002.70
510760232008.11.21 06:15sell0.04eurusd1.24870.00001.25412008.11.21 17:251.25410.000.000.00-21.60
510792882008.11.21 06:22buy0.01eurusd1.24980.00001.25252008.11.21 08:171.25250.000.000.002.70
510799102008.11.21 06:24sell0.08eurusd1.25080.00001.25412008.11.21 17:251.25410.000.000.00-26.40
510989022008.11.21 08:17buy0.01eurusd1.25270.00001.25542008.11.21 11:311.25540.000.000.002.70
510989372008.11.21 08:17sell0.16eurusd1.25280.00001.25412008.11.21 17:251.25410.000.000.00-20.80
511245102008.11.21 11:15sell0.32eurusd1.25480.00001.25412008.11.21 17:251.25410.000.000.0022.40
511267962008.11.21 11:31buy0.01eurusd1.25570.00001.25842008.11.21 11:441.25840.000.000.002.70
511279672008.11.21 11:35sell0.64eurusd1.25680.00001.25412008.11.21 17:251.25410.000.000.00172.80
511300932008.11.21 11:44buy0.01eurusd1.25860.00001.26132008.11.21 12:001.26130.000.000.002.70
511340182008.11.21 12:00buy0.01eurusd1.26150.00001.26012008.11.21 14:441.26010.000.000.00-1.40
511390112008.11.21 12:29buy0.02eurusd1.25950.00001.26012008.11.21 14:441.26010.000.000.001.20
511513412008.11.21 13:49buy0.04eurusd1.25740.00001.26012008.11.21 14:441.26010.000.000.0010.80
511612552008.11.21 14:44buy0.01eurusd1.26040.00001.26312008.11.21 15:251.26310.000.000.002.70
511684762008.11.21 15:25buy0.01eurusd1.26340.00001.25812008.11.21 16:121.25810.000.000.00-5.30
511739642008.11.21 15:47buy0.02eurusd1.26140.00001.25812008.11.21 16:121.25810.000.000.00-6.60
511745812008.11.21 15:48buy0.04eurusd1.25940.00001.25812008.11.21 16:121.25810.000.000.00-5.20
511760482008.11.21 15:54buy0.08eurusd1.25740.00001.25812008.11.21 16:121.25810.000.000.005.60
511797252008.11.21 16:02buy0.16eurusd1.25540.00001.25812008.11.21 16:121.25810.000.000.0043.20
511822062008.11.21 16:12buy0.01eurusd1.25830.00001.25702008.11.21 17:371.25700.000.000.00-1.30
511908352008.11.21 16:54buy0.02eurusd1.25630.00001.25702008.11.21 17:371.25700.000.000.001.40
511968882008.11.21 17:25buy0.04eurusd1.25430.00001.25702008.11.21 17:371.25700.000.000.0010.80
511970722008.11.21 17:25sell0.01eurusd1.25390.00001.25522008.11.21 17:441.25520.000.000.00-1.30
511994402008.11.21 17:33sell0.02eurusd1.25590.00001.25522008.11.21 17:441.25520.000.000.001.40
512002322008.11.21 17:37buy0.01eurusd1.25730.00001.24742008.11.21 18:061.24740.000.000.00-9.90
512006212008.11.21 17:38sell0.04eurusd1.25790.00001.25522008.11.21 17:441.25520.000.000.0010.80
512021502008.11.21 17:44buy0.02eurusd1.25530.00001.24742008.11.21 18:061.24740.000.000.00-15.80
512021922008.11.21 17:45sell0.01eurusd1.25510.00001.25442008.11.21 17:541.25440.000.000.000.70
512030952008.11.21 17:48sell0.02eurusd1.25710.00001.25442008.11.21 17:541.25440.000.000.005.40
512045242008.11.21 17:54sell0.01eurusd1.25430.00001.25162008.11.21 17:591.25160.000.000.002.70
512053592008.11.21 17:57buy0.04eurusd1.25330.00001.24742008.11.21 18:061.24740.000.000.00-23.60
512064802008.11.21 17:59sell0.01eurusd1.25140.00001.24872008.11.21 18:021.24870.000.000.002.70
512068362008.11.21 17:59buy0.08eurusd1.25130.00001.24742008.11.21 18:061.24740.000.000.00-31.20
512086862008.11.21 18:02buy0.16eurusd1.24920.00001.24742008.11.21 18:061.24740.000.000.00-28.80
512088642008.11.21 18:02sell0.01eurusd1.24830.00001.24562008.11.21 18:051.24560.000.000.002.70
512100902008.11.21 18:04buy0.32eurusd1.24720.00001.24742008.11.21 18:061.24740.000.000.006.40
512106002008.11.21 18:05sell0.01eurusd1.24540.00001.25482008.11.21 19:581.25480.000.000.00-9.40
512107152008.11.21 18:05buy0.64eurusd1.24470.00001.24742008.11.21 18:061.24740.000.000.00172.80
512115462008.11.21 18:06buy0.01eurusd1.24760.00001.24812008.11.21 18:141.24810.000.000.000.50
512120742008.11.21 18:07buy0.02eurusd1.24540.00001.24812008.11.21 18:141.24810.000.000.005.40
512138372008.11.21 18:11sell0.02eurusd1.24750.00001.25482008.11.21 19:581.25480.000.000.00-14.60
512146032008.11.21 18:14buy0.01eurusd1.24850.00001.25122008.11.21 18:211.25120.000.000.002.70
512151572008.11.21 18:16sell0.04eurusd1.24950.00001.25482008.11.21 19:581.25480.000.000.00-21.20
512165662008.11.21 18:21buy0.01eurusd1.25150.00001.25422008.11.21 18:361.25420.000.000.002.70
512165782008.11.21 18:21sell0.08eurusd1.25150.00001.25482008.11.21 19:581.25480.000.000.00-26.40
512179932008.11.21 18:24sell0.16eurusd1.25350.00001.25482008.11.21 19:581.25480.000.000.00-20.80
512211832008.11.21 18:36buy0.01eurusd1.25440.00001.25512008.11.21 19:041.25510.000.000.000.70
512229782008.11.21 18:46buy0.02eurusd1.25240.00001.25512008.11.21 19:041.25510.000.000.005.40
512264852008.11.21 19:04buy0.01eurusd1.25530.00001.25602008.11.21 19:261.25600.000.000.000.70
512283542008.11.21 19:14buy0.02eurusd1.25330.00001.25602008.11.21 19:261.25600.000.000.005.40
512288552008.11.21 19:16sell0.32eurusd1.25550.00001.25482008.11.21 19:581.25480.000.000.0022.40
512303412008.11.21 19:26buy0.01eurusd1.25680.00001.25542008.11.21 20:151.25540.000.000.00-1.40
512313642008.11.21 19:32sell0.64eurusd1.25750.00001.25482008.11.21 19:581.25480.000.000.00172.80
512341352008.11.21 19:58buy0.02eurusd1.25480.00001.25542008.11.21 20:151.25540.000.000.001.20
512341422008.11.21 19:58sell0.01eurusd1.25460.00001.25192008.11.21 20:231.25190.000.000.002.70
512358832008.11.21 20:07buy0.04eurusd1.25270.00001.25542008.11.21 20:151.25540.000.000.0010.80
512370012008.11.21 20:15buy0.01eurusd1.25560.00001.25432008.11.21 20:391.25430.000.000.00-1.30
512373872008.11.21 20:20buy0.02eurusd1.25360.00001.25432008.11.21 20:391.25430.000.000.001.40
512381392008.11.21 20:23sell0.01eurusd1.25170.00001.25312008.11.21 20:581.25310.000.000.00-1.40
512383452008.11.21 20:23buy0.04eurusd1.25160.00001.25432008.11.21 20:391.25430.000.000.0010.80
512397112008.11.21 20:32sell0.02eurusd1.25370.00001.25312008.11.21 20:581.25310.000.000.001.20
512403552008.11.21 20:39buy0.01eurusd1.25480.00001.25532008.11.21 21:291.25320.000.000.00-1.60
512405932008.11.21 20:41sell0.04eurusd1.25580.00001.25312008.11.21 20:581.25310.000.000.0010.80
512425142008.11.21 20:58sell0.01eurusd1.25310.00001.25042008.11.21 21:291.25350.000.000.00-0.40
512425642008.11.21 20:58buy0.02eurusd1.25260.00001.25532008.11.21 21:291.25330.000.000.001.40
  0.00 0.00 16.26 1 654.20
Closed P/L: 1 670.46
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 670.46 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 51 670.46 Equity: 51 670.46 Free Margin: 51 670.46
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 803.59 Gross Loss: 1 133.13 Total Net Profit: 1 670.46
Profit Factor: 2.47 Expected Payoff: 5.08  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 213.10 (0.42%) Relative Drawdown: 0.42% (213.10)
 
Total Trades: 329 Short Positions (won %): 152 (65.79%) Long Positions (won %): 177 (65.54%)
Profit Trades (% of total): 216 (65.65%) Loss trades (% of total): 113 (34.35%)
Largest profit trade: 175.98 loss trade: -56.00
Average profit trade: 12.98 loss trade: -10.03
Maximum consecutive wins ($): 10 (202.70) consecutive losses ($): 5 (-98.50)
Maximal consecutive profit (count): 218.18 (6) consecutive loss (count): -120.00 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2