Strategy Tester Report
Your_Lucky_EURGBP_v2b
Tadawulfx-Demo (Build 220)
|Symbol
|EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
|Period
|15 Minutes (M15) 2009.01.15 00:00 - 2009.02.02 23:45 (2009.01.15 - 2009.02.03)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Expert_Name="Your_Lucky_v2b"; CloseAll_NOW=false;
StopAfterLastTrade=false;
TargetEquity=2000000; OpenHour=21; CloseHour=5; LotsOptimized=true;
Auto_LotsDecimal=true;
LotsDecimal=0; Risk=15; Lots=10; MaxLots=10; AutoRange_SL=false;
StopLoss=13; SL_OutSession=20; AutoRange_TP=true;
AccountProfitClose=true;
TakeProfit=5; TakeProfit_FAKE=25; Range_OP=3; OPFromFractal=7; PriceFromMid=6; MinuteforNextOP=1; MinuteForClose=1; Slippage=3; MaxSpread=4; Use_Damiani_Filter=true;
Time_Opened_Expire=true;
Hidden_TP=true;
Hidden_SL=true;
Hide_ALL=true;
TradeOnFriday=true;
CloseOnFriday=false;
MaxTrades=5; MaxTradePerBar=2; MaxTradePerPosition=3; IMA_PERIOD=11; MA_AngleZero_PERIOD=14; i_Trend_Level=0.0015; Magic=777777; LimitTime_1=60; LimitTime_2=140; LimitTime_3=170; LimitTime_4=200; LimitTime_5=240; pips_1=3; pips_2=2; pips_3=0; pips_4=1; pips_5=4; RangeD_Min=80; Per_RangeD_Avg=3; Per_RangeD_SL=3.5; Per_RangeD_SL_Out=4; Per_RangeD_TP=20; created_by="_rdb_ : 28 Desember 2008"; Need_Donation="Abdul Rahman"; PayPal="abdulrahman_maros@yahoo.com"; Bank_Wire="BCA : 7990026640"; LibertyReserve="U7067895";
|Bars in test
|2237
|Ticks modelled
|197647
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|1
|Initial deposit
|20000.00
|Total net profit
|6301.87
|Gross profit
|7734.88
|Gross loss
|-1433.01
|Profit factor
|5.40
|Expected payoff
|37.74
|Absolute drawdown
|153.73
|Maximal drawdown
|1065.25 (4.98%)
|Relative drawdown
|4.98% (1065.25)
|Total trades
|167
|Short positions (won %)
|100 (94.00%)
|Long positions (won %)
|67 (98.51%)
|Profit trades (% of total)
|160 (95.81%)
|Loss trades (% of total)
|7 (4.19%)
|Largest
|profit trade
|89.67
|loss trade
|-364.93
|Average
|profit trade
|48.34
|loss trade
|-204.72
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|88 (4438.69)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-894.44)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4438.69 (88)
|consecutive loss (count of losses)
|-894.44 (3)
|Average
|consecutive wins
|27
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.01.15 00:03
|buy
|1
|0.60
|0.9024
|0.0000
|0.0000
|2
|2009.01.15 00:06
|close
|1
|0.60
|0.9030
|0.0000
|0.0000
|51.22
|20051.22
|3
|2009.01.15 00:18
|buy
|2
|0.60
|0.9022
|0.0000
|0.0000
|4
|2009.01.15 00:32
|close
|2
|0.60
|0.9027
|0.0000
|0.0000
|42.69
|20093.91
|5
|2009.01.15 00:49
|sell
|3
|0.60
|0.9035
|0.0000
|0.0000
|6
|2009.01.15 00:52
|sell
|4
|0.60
|0.9038
|0.0000
|0.0000
|7
|2009.01.15 01:20
|close
|3
|0.60
|0.9034
|0.0000
|0.0000
|8.54
|20102.45
|8
|2009.01.15 01:20
|close
|4
|0.60
|0.9033
|0.0000
|0.0000
|42.70
|20145.15
|9
|2009.01.15 01:38
|sell
|5
|0.60
|0.9039
|0.0000
|0.0000
|10
|2009.01.15 01:54
|close
|5
|0.60
|0.9033
|0.0000
|0.0000
|51.24
|20196.39
|11
|2009.01.15 01:59
|buy
|6
|0.60
|0.9028
|0.0000
|0.0000
|12
|2009.01.15 02:04
|buy
|7
|0.60
|0.9024
|0.0000
|0.0000
|13
|2009.01.15 02:07
|close
|7
|0.60
|0.9030
|0.0000
|0.0000
|51.22
|20247.61
|14
|2009.01.15 02:13
|close
|6
|0.60
|0.9035
|0.0000
|0.0000
|59.76
|20307.37
|15
|2009.01.15 02:25
|sell
|8
|0.60
|0.9039
|0.0000
|0.0000
|16
|2009.01.15 02:29
|sell
|9
|0.60
|0.9043
|0.0000
|0.0000
|17
|2009.01.15 02:39
|close
|9
|0.60
|0.9036
|0.0000
|0.0000
|59.78
|20367.15
|18
|2009.01.15 03:06
|close
|8
|0.60
|0.9034
|0.0000
|0.0000
|42.70
|20409.85
|19
|2009.01.15 03:27
|buy
|10
|0.60
|0.9028
|0.0000
|0.0000
|20
|2009.01.15 03:31
|buy
|11
|0.60
|0.9024
|0.0000
|0.0000
|21
|2009.01.15 03:58
|buy
|12
|0.60
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|22
|2009.01.15 04:10
|close
|12
|0.60
|0.9024
|0.0000
|0.0000
|42.69
|20452.54
|23
|2009.01.15 04:20
|buy
|13
|0.60
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|24
|2009.01.15 04:39
|close
|13
|0.60
|0.9025
|0.0000
|0.0000
|51.23
|20503.77
|25
|2009.01.15 04:54
|buy
|14
|0.60
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|26
|2009.01.15 05:55
|close
|14
|0.60
|0.9022
|0.0000
|0.0000
|25.61
|20529.38
|27
|2009.01.15 06:38
|close
|11
|0.60
|0.9024
|0.0000
|0.0000
|0.00
|20529.38
|28
|2009.01.15 07:28
|close
|10
|0.60
|0.9024
|0.0000
|0.0000
|-34.15
|20495.23
|29
|2009.01.15 21:37
|buy
|15
|0.60
|0.8963
|0.0000
|0.0000
|30
|2009.01.15 21:39
|close
|15
|0.60
|0.8969
|0.0000
|0.0000
|51.23
|20546.46
|31
|2009.01.15 22:12
|sell
|16
|0.60
|0.8978
|0.0000
|0.0000
|32
|2009.01.15 22:26
|sell
|17
|0.60
|0.8982
|0.0000
|0.0000
|33
|2009.01.15 22:33
|close
|17
|0.60
|0.8977
|0.0000
|0.0000
|42.70
|20589.16
|34
|2009.01.15 22:39
|close
|16
|0.60
|0.8972
|0.0000
|0.0000
|51.24
|20640.40
|35
|2009.01.15 22:58
|buy
|18
|0.60
|0.8963
|0.0000
|0.0000
|36
|2009.01.15 23:16
|buy
|19
|0.60
|0.8958
|0.0000
|0.0000
|37
|2009.01.15 23:49
|close
|19
|0.60
|0.8964
|0.0000
|0.0000
|51.23
|20691.63
|38
|2009.01.15 23:53
|close
|18
|0.60
|0.8969
|0.0000
|0.0000
|51.23
|20742.86
|39
|2009.01.16 00:10
|sell
|20
|0.60
|0.8972
|0.0000
|0.0000
|40
|2009.01.16 00:16
|close
|20
|0.60
|0.8967
|0.0000
|0.0000
|42.70
|20785.56
|41
|2009.01.16 00:37
|sell
|21
|0.60
|0.8968
|0.0000
|0.0000
|42
|2009.01.16 00:59
|sell
|22
|0.60
|0.8976
|0.0000
|0.0000
|43
|2009.01.16 01:09
|close
|22
|0.60
|0.8971
|0.0000
|0.0000
|42.70
|20828.26
|44
|2009.01.16 01:41
|close
|21
|0.60
|0.8965
|0.0000
|0.0000
|25.62
|20853.88
|45
|2009.01.16 02:43
|buy
|23
|0.60
|0.8957
|0.0000
|0.0000
|46
|2009.01.16 02:48
|buy
|24
|0.60
|0.8953
|0.0000
|0.0000
|47
|2009.01.16 04:32
|close
|24
|0.60
|0.8957
|0.0000
|0.0000
|34.15
|20888.03
|48
|2009.01.16 04:47
|close
|23
|0.60
|0.8960
|0.0000
|0.0000
|25.62
|20913.65
|49
|2009.01.19 01:24
|buy
|25
|0.60
|0.8983
|0.0000
|0.0000
|50
|2009.01.19 01:49
|buy
|26
|0.60
|0.8979
|0.0000
|0.0000
|51
|2009.01.19 01:57
|close
|26
|0.60
|0.8985
|0.0000
|0.0000
|51.23
|20964.88
|52
|2009.01.19 01:58
|close
|25
|0.60
|0.8990
|0.0000
|0.0000
|59.77
|21024.65
|53
|2009.01.19 04:00
|buy
|27
|0.60
|0.8983
|0.0000
|0.0000
|54
|2009.01.19 04:12
|buy
|28
|0.60
|0.8979
|0.0000
|0.0000
|55
|2009.01.19 04:24
|buy
|29
|0.60
|0.8975
|0.0000
|0.0000
|56
|2009.01.19 04:53
|close
|29
|0.60
|0.8982
|0.0000
|0.0000
|59.77
|21084.42
|57
|2009.01.19 05:44
|close
|28
|0.60
|0.8982
|0.0000
|0.0000
|25.62
|21110.04
|58
|2009.01.19 06:05
|close
|27
|0.60
|0.8987
|0.0000
|0.0000
|34.16
|21144.20
|59
|2009.01.19 21:09
|sell
|30
|0.60
|0.9075
|0.0000
|0.0000
|60
|2009.01.19 21:15
|close
|30
|0.60
|0.9069
|0.0000
|0.0000
|51.24
|21195.44
|61
|2009.01.19 22:41
|buy
|31
|0.60
|0.9058
|0.0000
|0.0000
|62
|2009.01.19 22:56
|buy
|32
|0.60
|0.9053
|0.0000
|0.0000
|63
|2009.01.19 22:58
|close
|32
|0.60
|0.9061
|0.0000
|0.0000
|68.31
|21263.75
|64
|2009.01.19 22:59
|close
|31
|0.60
|0.9064
|0.0000
|0.0000
|51.23
|21314.98
|65
|2009.01.19 23:06
|sell
|33
|0.60
|0.9073
|0.0000
|0.0000
|66
|2009.01.20 00:24
|sell
|34
|0.60
|0.9080
|0.0000
|0.0000
|67
|2009.01.20 00:46
|close
|34
|0.60
|0.9075
|0.0000
|0.0000
|42.71
|21357.69
|68
|2009.01.20 01:01
|sell
|35
|0.60
|0.9079
|0.0000
|0.0000
|69
|2009.01.20 01:13
|sell
|36
|0.60
|0.9085
|0.0000
|0.0000
|70
|2009.01.20 01:20
|close
|36
|0.60
|0.9080
|0.0000
|0.0000
|42.72
|21400.41
|71
|2009.01.20 01:28
|sell
|37
|0.60
|0.9091
|0.0000
|0.0000
|72
|2009.01.20 01:29
|close
|37
|0.60
|0.9116
|0.0000
|0.0000
|-213.51
|21186.90
|73
|2009.01.20 01:29
|close
|35
|0.60
|0.9116
|0.0000
|0.0000
|-316.00
|20870.90
|74
|2009.01.20 01:29
|close
|33
|0.60
|0.9116
|0.0000
|0.0000
|-364.93
|20505.97
|75
|2009.01.20 21:03
|sell
|38
|0.60
|0.9266
|0.0000
|0.0000
|76
|2009.01.20 21:22
|close
|38
|0.60
|0.9261
|0.0000
|0.0000
|42.70
|20548.67
|77
|2009.01.20 21:57
|sell
|39
|0.60
|0.9265
|0.0000
|0.0000
|78
|2009.01.20 21:59
|close
|39
|0.60
|0.9259
|0.0000
|0.0000
|51.24
|20599.91
|79
|2009.01.20 22:13
|sell
|40
|0.60
|0.9265
|0.0000
|0.0000
|80
|2009.01.20 22:18
|sell
|41
|0.60
|0.9269
|0.0000
|0.0000
|81
|2009.01.20 22:28
|sell
|42
|0.60
|0.9273
|0.0000
|0.0000
|82
|2009.01.20 22:43
|close
|42
|0.60
|0.9268
|0.0000
|0.0000
|42.70
|20642.61
|83
|2009.01.20 22:51
|sell
|43
|0.60
|0.9276
|0.0000
|0.0000
|84
|2009.01.20 22:58
|close
|43
|0.60
|0.9270
|0.0000
|0.0000
|51.23
|20693.84
|85
|2009.01.20 22:59
|close
|41
|0.60
|0.9264
|0.0000
|0.0000
|42.70
|20736.54
|86
|2009.01.21 01:46
|sell
|44
|0.60
|0.9287
|0.0000
|0.0000
|87
|2009.01.21 02:00
|close
|44
|0.60
|0.9281
|0.0000
|0.0000
|51.24
|20787.78
|88
|2009.01.21 02:09
|sell
|45
|0.60
|0.9288
|0.0000
|0.0000
|89
|2009.01.21 02:20
|close
|45
|0.60
|0.9283
|0.0000
|0.0000
|42.70
|20830.48
|90
|2009.01.21 04:14
|sell
|46
|0.60
|0.9290
|0.0000
|0.0000
|91
|2009.01.21 04:17
|close
|46
|0.60
|0.9284
|0.0000
|0.0000
|51.24
|20881.72
|92
|2009.01.21 04:32
|sell
|47
|0.60
|0.9288
|0.0000
|0.0000
|93
|2009.01.21 04:42
|sell
|48
|0.60
|0.9291
|0.0000
|0.0000
|94
|2009.01.21 04:45
|close
|48
|0.60
|0.9286
|0.0000
|0.0000
|42.70
|20924.42
|95
|2009.01.21 04:56
|close
|47
|0.60
|0.9283
|0.0000
|0.0000
|42.70
|20967.12
|96
|2009.01.21 05:06
|close
|40
|0.60
|0.9302
|0.0000
|0.0000
|-313.66
|20653.45
|97
|2009.01.21 23:00
|sell
|49
|0.60
|0.9334
|0.0000
|0.0000
|98
|2009.01.21 23:07
|sell
|50
|0.60
|0.9338
|0.0000
|0.0000
|99
|2009.01.21 23:28
|sell
|51
|0.60
|0.9341
|0.0000
|0.0000
|100
|2009.01.21 23:33
|close
|51
|0.60
|0.9336
|0.0000
|0.0000
|42.70
|20696.15
|101
|2009.01.21 23:33
|close
|50
|0.60
|0.9333
|0.0000
|0.0000
|42.70
|20738.85
|102
|2009.01.21 23:34
|close
|49
|0.60
|0.9329
|0.0000
|0.0000
|42.70
|20781.55
|103
|2009.01.21 23:44
|sell
|52
|0.60
|0.9341
|0.0000
|0.0000
|104
|2009.01.21 23:46
|sell
|53
|0.60
|0.9345
|0.0000
|0.0000
|105
|2009.01.21 23:47
|close
|53
|0.60
|0.9340
|0.0000
|0.0000
|42.70
|20824.25
|106
|2009.01.21 23:50
|close
|52
|0.60
|0.9331
|0.0000
|0.0000
|85.40
|20909.65
|107
|2009.01.22 00:10
|sell
|54
|0.60
|0.9339
|0.0000
|0.0000
|108
|2009.01.22 00:15
|sell
|55
|0.60
|0.9343
|0.0000
|0.0000
|109
|2009.01.22 01:15
|sell
|56
|0.60
|0.9365
|0.0000
|0.0000
|110
|2009.01.22 01:19
|close
|56
|0.60
|0.9360
|0.0000
|0.0000
|42.71
|20952.36
|111
|2009.01.22 02:15
|close
|55
|0.60
|0.9340
|0.0000
|0.0000
|25.62
|20977.98
|112
|2009.01.22 02:20
|close
|54
|0.60
|0.9335
|0.0000
|0.0000
|34.17
|21012.15
|113
|2009.01.22 02:26
|buy
|57
|0.60
|0.9342
|0.0000
|0.0000
|114
|2009.01.22 02:49
|close
|57
|0.60
|0.9348
|0.0000
|0.0000
|51.23
|21063.38
|115
|2009.01.22 02:59
|buy
|58
|0.60
|0.9337
|0.0000
|0.0000
|116
|2009.01.22 03:00
|close
|58
|0.60
|0.9345
|0.0000
|0.0000
|68.31
|21131.69
|117
|2009.01.22 03:02
|buy
|59
|0.60
|0.9342
|0.0000
|0.0000
|118
|2009.01.22 03:04
|buy
|60
|0.60
|0.9338
|0.0000
|0.0000
|119
|2009.01.22 03:15
|close
|60
|0.60
|0.9344
|0.0000
|0.0000
|51.23
|21182.92
|120
|2009.01.22 03:26
|buy
|61
|0.60
|0.9333
|0.0000
|0.0000
|121
|2009.01.22 03:38
|close
|61
|0.60
|0.9338
|0.0000
|0.0000
|42.70
|21225.62
|122
|2009.01.22 03:47
|sell
|62
|0.60
|0.9346
|0.0000
|0.0000
|123
|2009.01.22 03:51
|close
|62
|0.60
|0.9341
|0.0000
|0.0000
|42.70
|21268.32
|124
|2009.01.22 04:01
|sell
|63
|0.60
|0.9347
|0.0000
|0.0000
|125
|2009.01.22 04:01
|close
|59
|0.60
|0.9348
|0.0000
|0.0000
|51.23
|21319.55
|126
|2009.01.22 04:02
|close
|63
|0.60
|0.9342
|0.0000
|0.0000
|42.70
|21362.25
|127
|2009.01.22 04:14
|sell
|64
|0.60
|0.9346
|0.0000
|0.0000
|128
|2009.01.22 06:46
|close
|64
|0.60
|0.9344
|0.0000
|0.0000
|17.08
|21379.33
|129
|2009.01.22 21:00
|sell
|65
|0.60
|0.9380
|0.0000
|0.0000
|130
|2009.01.22 21:01
|sell
|66
|0.60
|0.9384
|0.0000
|0.0000
|131
|2009.01.22 21:04
|close
|66
|0.60
|0.9379
|0.0000
|0.0000
|42.70
|21422.03
|132
|2009.01.22 21:04
|close
|65
|0.60
|0.9375
|0.0000
|0.0000
|42.70
|21464.73
|133
|2009.01.22 21:13
|buy
|67
|0.60
|0.9366
|0.0000
|0.0000
|134
|2009.01.22 21:47
|close
|67
|0.60
|0.9372
|0.0000
|0.0000
|51.23
|21515.96
|135
|2009.01.22 21:53
|buy
|68
|0.60
|0.9363
|0.0000
|0.0000
|136
|2009.01.22 21:55
|close
|68
|0.60
|0.9368
|0.0000
|0.0000
|42.70
|21558.66
|137
|2009.01.22 23:55
|buy
|69
|0.60
|0.9367
|0.0000
|0.0000
|138
|2009.01.22 23:56
|close
|69
|0.60
|0.9374
|0.0000
|0.0000
|59.77
|21618.43
|139
|2009.01.23 01:34
|sell
|70
|0.60
|0.9378
|0.0000
|0.0000
|140
|2009.01.23 01:35
|sell
|71
|0.60
|0.9381
|0.0000
|0.0000
|141
|2009.01.23 05:01
|close
|71
|0.60
|0.9381
|0.0000
|0.0000
|0.00
|21618.43
|142
|2009.01.23 05:25
|close
|70
|0.60
|0.9399
|0.0000
|0.0000
|-179.36
|21439.07
|143
|2009.01.26 01:45
|buy
|72
|0.60
|0.9463
|0.0000
|0.0000
|144
|2009.01.26 01:49
|close
|72
|0.60
|0.9468
|0.0000
|0.0000
|42.70
|21481.77
|145
|2009.01.26 01:57
|buy
|73
|0.60
|0.9461
|0.0000
|0.0000
|146
|2009.01.26 02:02
|close
|73
|0.60
|0.9466
|0.0000
|0.0000
|42.70
|21524.47
|147
|2009.01.26 02:11
|buy
|74
|0.60
|0.9466
|0.0000
|0.0000
|148
|2009.01.26 02:16
|close
|74
|0.60
|0.9472
|0.0000
|0.0000
|51.23
|21575.70
|149
|2009.01.26 03:07
|sell
|75
|0.60
|0.9476
|0.0000
|0.0000
|150
|2009.01.26 03:10
|sell
|76
|0.60
|0.9480
|0.0000
|0.0000
|151
|2009.01.26 03:25
|close
|76
|0.60
|0.9474
|0.0000
|0.0000
|51.25
|21626.95
|152
|2009.01.26 03:25
|close
|75
|0.60
|0.9471
|0.0000
|0.0000
|42.71
|21669.66
|153
|2009.01.26 03:57
|buy
|77
|0.70
|0.9468
|0.0000
|0.0000
|154
|2009.01.26 03:59
|buy
|78
|0.60
|0.9464
|0.0000
|0.0000
|155
|2009.01.26 04:32
|close
|77
|0.70
|0.9469
|0.0000
|0.0000
|9.97
|21679.63
|156
|2009.01.26 04:32
|close
|78
|0.60
|0.9470
|0.0000
|0.0000
|51.23
|21730.86
|157
|2009.01.26 04:34
|sell
|79
|0.70
|0.9474
|0.0000
|0.0000
|158
|2009.01.26 04:37
|close
|79
|0.70
|0.9469
|0.0000
|0.0000
|49.82
|21780.68
|159
|2009.01.26 04:50
|buy
|80
|0.70
|0.9460
|0.0000
|0.0000
|160
|2009.01.26 05:05
|close
|80
|0.70
|0.9465
|0.0000
|0.0000
|49.82
|21830.50
|161
|2009.01.26 21:00
|buy
|81
|0.70
|0.9432
|0.0000
|0.0000
|162
|2009.01.26 21:03
|buy
|82
|0.60
|0.9427
|0.0000
|0.0000
|163
|2009.01.26 21:27
|close
|82
|0.60
|0.9433
|0.0000
|0.0000
|51.23
|21881.73
|164
|2009.01.26 21:28
|close
|81
|0.70
|0.9437
|0.0000
|0.0000
|49.81
|21931.54
|165
|2009.01.26 23:02
|buy
|83
|0.70
|0.9424
|0.0000
|0.0000
|166
|2009.01.26 23:06
|close
|83
|0.70
|0.9429
|0.0000
|0.0000
|49.81
|21981.35
|167
|2009.01.26 23:11
|sell
|84
|0.70
|0.9439
|0.0000
|0.0000
|168
|2009.01.26 23:23
|close
|84
|0.70
|0.9434
|0.0000
|0.0000
|49.83
|22031.18
|169
|2009.01.26 23:24
|buy
|85
|0.70
|0.9424
|0.0000
|0.0000
|170
|2009.01.26 23:25
|buy
|86
|0.60
|0.9421
|0.0000
|0.0000
|171
|2009.01.26 23:30
|close
|85
|0.70
|0.9425
|0.0000
|0.0000
|9.96
|22041.14
|172
|2009.01.26 23:30
|close
|86
|0.60
|0.9426
|0.0000
|0.0000
|42.70
|22083.84
|173
|2009.01.27 00:19
|sell
|87
|0.70
|0.9440
|0.0000
|0.0000
|174
|2009.01.27 00:26
|close
|87
|0.70
|0.9434
|0.0000
|0.0000
|59.79
|22143.63
|175
|2009.01.27 00:53
|sell
|88
|0.70
|0.9438
|0.0000
|0.0000
|176
|2009.01.27 00:55
|sell
|89
|0.60
|0.9441
|0.0000
|0.0000
|177
|2009.01.27 01:01
|close
|88
|0.70
|0.9437
|0.0000
|0.0000
|9.96
|22153.59
|178
|2009.01.27 01:01
|close
|89
|0.60
|0.9435
|0.0000
|0.0000
|51.24
|22204.83
|179
|2009.01.27 01:12
|sell
|90
|0.70
|0.9440
|0.0000
|0.0000
|180
|2009.01.27 01:19
|close
|90
|0.70
|0.9435
|0.0000
|0.0000
|49.82
|22254.65
|181
|2009.01.27 02:17
|buy
|91
|0.70
|0.9424
|0.0000
|0.0000
|182
|2009.01.27 02:18
|close
|91
|0.70
|0.9431
|0.0000
|0.0000
|69.73
|22324.38
|183
|2009.01.27 02:40
|sell
|92
|0.70
|0.9436
|0.0000
|0.0000
|184
|2009.01.27 02:56
|sell
|93
|0.60
|0.9440
|0.0000
|0.0000
|185
|2009.01.27 02:59
|close
|93
|0.60
|0.9435
|0.0000
|0.0000
|42.70
|22367.08
|186
|2009.01.27 02:59
|close
|92
|0.70
|0.9431
|0.0000
|0.0000
|49.82
|22416.90
|187
|2009.01.27 03:27
|buy
|94
|0.70
|0.9425
|0.0000
|0.0000
|188
|2009.01.27 03:30
|close
|94
|0.70
|0.9430
|0.0000
|0.0000
|49.81
|22466.71
|189
|2009.01.27 03:56
|sell
|95
|0.70
|0.9437
|0.0000
|0.0000
|190
|2009.01.27 04:00
|close
|95
|0.70
|0.9432
|0.0000
|0.0000
|49.83
|22516.54
|191
|2009.01.27 04:05
|buy
|96
|0.70
|0.9424
|0.0000
|0.0000
|192
|2009.01.27 04:06
|buy
|97
|0.60
|0.9419
|0.0000
|0.0000
|193
|2009.01.27 04:12
|close
|97
|0.60
|0.9424
|0.0000
|0.0000
|42.70
|22559.24
|194
|2009.01.27 04:12
|close
|96
|0.70
|0.9430
|0.0000
|0.0000
|59.77
|22619.01
|195
|2009.01.27 04:24
|buy
|98
|0.70
|0.9418
|0.0000
|0.0000
|196
|2009.01.27 04:33
|close
|98
|0.70
|0.9424
|0.0000
|0.0000
|59.78
|22678.79
|197
|2009.01.27 04:33
|buy
|99
|0.70
|0.9421
|0.0000
|0.0000
|198
|2009.01.27 04:47
|buy
|100
|0.70
|0.9417
|0.0000
|0.0000
|199
|2009.01.27 04:52
|close
|100
|0.70
|0.9422
|0.0000
|0.0000
|49.81
|22728.60
|200
|2009.01.27 04:58
|buy
|101
|0.70
|0.9417
|0.0000
|0.0000
|201
|2009.01.27 04:59
|close
|99
|0.70
|0.9423
|0.0000
|0.0000
|19.92
|22748.52
|202
|2009.01.27 05:00
|close
|101
|0.70
|0.9426
|0.0000
|0.0000
|89.65
|22838.17
|203
|2009.01.27 21:12
|sell
|102
|0.70
|0.9316
|0.0000
|0.0000
|204
|2009.01.27 21:24
|sell
|103
|0.70
|0.9320
|0.0000
|0.0000
|205
|2009.01.27 21:39
|close
|103
|0.70
|0.9315
|0.0000
|0.0000
|49.82
|22887.99
|206
|2009.01.27 22:10
|close
|102
|0.70
|0.9311
|0.0000
|0.0000
|49.82
|22937.81
|207
|2009.01.27 22:27
|buy
|104
|0.70
|0.9309
|0.0000
|0.0000
|208
|2009.01.27 22:34
|close
|104
|0.70
|0.9315
|0.0000
|0.0000
|59.77
|22997.58
|209
|2009.01.27 23:30
|buy
|105
|0.70
|0.9308
|0.0000
|0.0000
|210
|2009.01.27 23:33
|close
|105
|0.70
|0.9313
|0.0000
|0.0000
|49.81
|23047.39
|211
|2009.01.27 23:35
|buy
|106
|0.70
|0.9309
|0.0000
|0.0000
|212
|2009.01.28 00:00
|close
|106
|0.70
|0.9315
|0.0000
|0.0000
|56.08
|23103.47
|213
|2009.01.28 00:07
|sell
|107
|0.70
|0.9319
|0.0000
|0.0000
|214
|2009.01.28 00:15
|close
|107
|0.70
|0.9313
|0.0000
|0.0000
|59.78
|23163.25
|215
|2009.01.28 00:25
|sell
|108
|0.70
|0.9318
|0.0000
|0.0000
|216
|2009.01.28 00:27
|close
|108
|0.70
|0.9313
|0.0000
|0.0000
|49.82
|23213.07
|217
|2009.01.28 00:40
|buy
|109
|0.70
|0.9304
|0.0000
|0.0000
|218
|2009.01.28 00:43
|close
|109
|0.70
|0.9309
|0.0000
|0.0000
|49.81
|23262.88
|219
|2009.01.28 00:45
|buy
|110
|0.70
|0.9308
|0.0000
|0.0000
|220
|2009.01.28 00:55
|close
|110
|0.70
|0.9314
|0.0000
|0.0000
|59.76
|23322.64
|221
|2009.01.28 01:01
|sell
|111
|0.70
|0.9318
|0.0000
|0.0000
|222
|2009.01.28 01:11
|close
|111
|0.70
|0.9312
|0.0000
|0.0000
|59.78
|23382.42
|223
|2009.01.28 01:21
|buy
|112
|0.70
|0.9306
|0.0000
|0.0000
|224
|2009.01.28 01:22
|close
|112
|0.70
|0.9312
|0.0000
|0.0000
|59.76
|23442.18
|225
|2009.01.28 01:30
|sell
|113
|0.70
|0.9319
|0.0000
|0.0000
|226
|2009.01.28 01:33
|close
|113
|0.70
|0.9314
|0.0000
|0.0000
|49.82
|23492.00
|227
|2009.01.28 01:33
|sell
|114
|0.70
|0.9319
|0.0000
|0.0000
|228
|2009.01.28 01:39
|close
|114
|0.70
|0.9314
|0.0000
|0.0000
|49.82
|23541.82
|229
|2009.01.28 01:42
|buy
|115
|0.70
|0.9306
|0.0000
|0.0000
|230
|2009.01.28 01:43
|close
|115
|0.70
|0.9314
|0.0000
|0.0000
|79.68
|23621.50
|231
|2009.01.28 01:50
|buy
|116
|0.70
|0.9306
|0.0000
|0.0000
|232
|2009.01.28 01:54
|buy
|117
|0.70
|0.9302
|0.0000
|0.0000
|233
|2009.01.28 01:55
|close
|116
|0.70
|0.9307
|0.0000
|0.0000
|9.96
|23631.46
|234
|2009.01.28 01:55
|close
|117
|0.70
|0.9311
|0.0000
|0.0000
|89.65
|23721.11
|235
|2009.01.28 01:58
|sell
|118
|0.70
|0.9319
|0.0000
|0.0000
|236
|2009.01.28 02:01
|sell
|119
|0.70
|0.9322
|0.0000
|0.0000
|237
|2009.01.28 02:23
|close
|119
|0.70
|0.9317
|0.0000
|0.0000
|49.82
|23770.93
|238
|2009.01.28 02:38
|sell
|120
|0.70
|0.9322
|0.0000
|0.0000
|239
|2009.01.28 02:49
|close
|118
|0.70
|0.9318
|0.0000
|0.0000
|9.96
|23780.89
|240
|2009.01.28 03:09
|close
|120
|0.70
|0.9317
|0.0000
|0.0000
|49.82
|23830.71
|241
|2009.01.28 04:17
|buy
|121
|0.70
|0.9312
|0.0000
|0.0000
|242
|2009.01.28 04:31
|close
|121
|0.70
|0.9317
|0.0000
|0.0000
|49.81
|23880.52
|243
|2009.01.28 21:30
|sell
|122
|0.70
|0.9239
|0.0000
|0.0000
|244
|2009.01.28 21:33
|sell
|123
|0.70
|0.9243
|0.0000
|0.0000
|245
|2009.01.28 21:43
|close
|123
|0.70
|0.9238
|0.0000
|0.0000
|49.81
|23930.33
|246
|2009.01.28 21:46
|sell
|124
|0.70
|0.9244
|0.0000
|0.0000
|247
|2009.01.28 22:08
|sell
|125
|0.70
|0.9248
|0.0000
|0.0000
|248
|2009.01.28 22:28
|close
|125
|0.70
|0.9243
|0.0000
|0.0000
|49.82
|23980.15
|249
|2009.01.28 22:29
|close
|124
|0.70
|0.9239
|0.0000
|0.0000
|49.82
|24029.97
|250
|2009.01.28 22:32
|close
|122
|0.70
|0.9235
|0.0000
|0.0000
|39.85
|24069.82
|251
|2009.01.28 23:06
|buy
|126
|0.70
|0.9235
|0.0000
|0.0000
|252
|2009.01.28 23:46
|buy
|127
|0.70
|0.9231
|0.0000
|0.0000
|253
|2009.01.28 23:52
|close
|127
|0.70
|0.9236
|0.0000
|0.0000
|49.81
|24119.63
|254
|2009.01.29 00:09
|close
|126
|0.70
|0.9238
|0.0000
|0.0000
|18.82
|24138.46
|255
|2009.01.29 00:36
|sell
|128
|0.70
|0.9245
|0.0000
|0.0000
|256
|2009.01.29 00:37
|close
|128
|0.70
|0.9237
|0.0000
|0.0000
|79.71
|24218.17
|257
|2009.01.29 00:54
|sell
|129
|0.70
|0.9246
|0.0000
|0.0000
|258
|2009.01.29 00:55
|close
|129
|0.70
|0.9240
|0.0000
|0.0000
|59.78
|24277.95
|259
|2009.01.29 01:15
|sell
|130
|0.70
|0.9245
|0.0000
|0.0000
|260
|2009.01.29 01:30
|close
|130
|0.70
|0.9239
|0.0000
|0.0000
|59.78
|24337.73
|261
|2009.01.29 01:40
|buy
|131
|0.70
|0.9234
|0.0000
|0.0000
|262
|2009.01.29 01:43
|close
|131
|0.70
|0.9241
|0.0000
|0.0000
|69.73
|24407.46
|263
|2009.01.29 01:46
|sell
|132
|0.70
|0.9245
|0.0000
|0.0000
|264
|2009.01.29 01:53
|close
|132
|0.70
|0.9239
|0.0000
|0.0000
|59.78
|24467.24
|265
|2009.01.29 02:19
|sell
|133
|0.70
|0.9248
|0.0000
|0.0000
|266
|2009.01.29 02:21
|close
|133
|0.70
|0.9243
|0.0000
|0.0000
|49.82
|24517.06
|267
|2009.01.29 02:26
|sell
|134
|0.70
|0.9248
|0.0000
|0.0000
|268
|2009.01.29 02:32
|close
|134
|0.70
|0.9243
|0.0000
|0.0000
|49.82
|24566.88
|269
|2009.01.29 02:45
|sell
|135
|0.70
|0.9249
|0.0000
|0.0000
|270
|2009.01.29 03:28
|sell
|136
|0.70
|0.9253
|0.0000
|0.0000
|271
|2009.01.29 03:45
|sell
|137
|0.70
|0.9257
|0.0000
|0.0000
|272
|2009.01.29 03:59
|close
|137
|0.70
|0.9252
|0.0000
|0.0000
|49.82
|24616.70
|273
|2009.01.29 04:10
|close
|136
|0.70
|0.9248
|0.0000
|0.0000
|49.81
|24666.51
|274
|2009.01.29 04:14
|sell
|138
|0.70
|0.9260
|0.0000
|0.0000
|275
|2009.01.29 04:15
|close
|138
|0.70
|0.9255
|0.0000
|0.0000
|49.82
|24716.33
|276
|2009.01.29 04:23
|close
|135
|0.70
|0.9246
|0.0000
|0.0000
|29.89
|24746.22
|277
|2009.01.29 04:36
|buy
|139
|0.70
|0.9244
|0.0000
|0.0000
|278
|2009.01.29 04:38
|close
|139
|0.70
|0.9251
|0.0000
|0.0000
|69.73
|24815.95
|279
|2009.01.29 04:39
|buy
|140
|0.70
|0.9244
|0.0000
|0.0000
|280
|2009.01.29 04:41
|close
|140
|0.70
|0.9249
|0.0000
|0.0000
|49.81
|24865.76
|281
|2009.01.29 04:51
|buy
|141
|0.70
|0.9244
|0.0000
|0.0000
|282
|2009.01.29 04:58
|close
|141
|0.70
|0.9249
|0.0000
|0.0000
|49.81
|24915.57
|283
|2009.01.29 23:08
|sell
|142
|0.70
|0.9061
|0.0000
|0.0000
|284
|2009.01.29 23:09
|close
|142
|0.70
|0.9056
|0.0000
|0.0000
|49.82
|24965.39
|285
|2009.01.29 23:39
|buy
|143
|0.70
|0.9050
|0.0000
|0.0000
|286
|2009.01.29 23:44
|close
|143
|0.70
|0.9055
|0.0000
|0.0000
|49.81
|25015.20
|287
|2009.01.30 00:05
|sell
|144
|0.80
|0.9062
|0.0000
|0.0000
|288
|2009.01.30 00:12
|close
|144
|0.80
|0.9057
|0.0000
|0.0000
|56.94
|25072.14
|289
|2009.01.30 00:21
|sell
|145
|0.80
|0.9062
|0.0000
|0.0000
|290
|2009.01.30 00:26
|close
|145
|0.80
|0.9057
|0.0000
|0.0000
|56.94
|25129.08
|291
|2009.01.30 00:34
|sell
|146
|0.80
|0.9062
|0.0000
|0.0000
|292
|2009.01.30 00:40
|close
|146
|0.80
|0.9055
|0.0000
|0.0000
|79.71
|25208.79
|293
|2009.01.30 00:40
|sell
|147
|0.80
|0.9064
|0.0000
|0.0000
|294
|2009.01.30 00:43
|close
|147
|0.80
|0.9059
|0.0000
|0.0000
|56.93
|25265.72
|295
|2009.01.30 00:44
|sell
|148
|0.80
|0.9063
|0.0000
|0.0000
|296
|2009.01.30 00:51
|close
|148
|0.80
|0.9058
|0.0000
|0.0000
|56.93
|25322.65
|297
|2009.01.30 01:01
|sell
|149
|0.80
|0.9064
|0.0000
|0.0000
|298
|2009.01.30 01:07
|close
|149
|0.80
|0.9059
|0.0000
|0.0000
|56.93
|25379.58
|299
|2009.01.30 01:20
|sell
|150
|0.80
|0.9065
|0.0000
|0.0000
|300
|2009.01.30 01:21
|close
|150
|0.80
|0.9060
|0.0000
|0.0000
|56.94
|25436.52
|301
|2009.01.30 01:22
|sell
|151
|0.80
|0.9064
|0.0000
|0.0000
|302
|2009.01.30 01:24
|close
|151
|0.80
|0.9059
|0.0000
|0.0000
|56.93
|25493.45
|303
|2009.01.30 01:25
|sell
|152
|0.80
|0.9065
|0.0000
|0.0000
|304
|2009.01.30 01:26
|close
|152
|0.80
|0.9059
|0.0000
|0.0000
|68.32
|25561.77
|305
|2009.01.30 01:28
|sell
|153
|0.80
|0.9065
|0.0000
|0.0000
|306
|2009.01.30 01:38
|close
|153
|0.80
|0.9060
|0.0000
|0.0000
|56.94
|25618.71
|307
|2009.01.30 01:53
|sell
|154
|0.80
|0.9066
|0.0000
|0.0000
|308
|2009.01.30 01:54
|sell
|155
|0.70
|0.9070
|0.0000
|0.0000
|309
|2009.01.30 01:56
|close
|155
|0.70
|0.9065
|0.0000
|0.0000
|49.82
|25668.53
|310
|2009.01.30 02:25
|sell
|156
|0.70
|0.9070
|0.0000
|0.0000
|311
|2009.01.30 02:32
|sell
|157
|0.70
|0.9074
|0.0000
|0.0000
|312
|2009.01.30 02:52
|close
|157
|0.70
|0.9067
|0.0000
|0.0000
|69.74
|25738.27
|313
|2009.01.30 02:59
|sell
|158
|0.70
|0.9077
|0.0000
|0.0000
|314
|2009.01.30 03:13
|close
|158
|0.70
|0.9072
|0.0000
|0.0000
|49.82
|25788.09
|315
|2009.01.30 03:31
|sell
|159
|0.70
|0.9074
|0.0000
|0.0000
|316
|2009.01.30 04:38
|close
|159
|0.70
|0.9070
|0.0000
|0.0000
|39.85
|25827.94
|317
|2009.01.30 04:43
|sell
|160
|0.70
|0.9080
|0.0000
|0.0000
|318
|2009.01.30 05:01
|close
|160
|0.70
|0.9075
|0.0000
|0.0000
|49.82
|25877.76
|319
|2009.01.30 05:19
|close
|156
|0.70
|0.9070
|0.0000
|0.0000
|0.00
|25877.76
|320
|2009.01.30 05:25
|close
|154
|0.80
|0.9067
|0.0000
|0.0000
|-11.39
|25866.37
|321
|2009.02.02 01:28
|sell
|161
|0.80
|0.8861
|0.0000
|0.0000
|322
|2009.02.02 01:33
|close
|161
|0.80
|0.8856
|0.0000
|0.0000
|56.93
|25923.30
|323
|2009.02.02 02:15
|buy
|162
|0.80
|0.8841
|0.0000
|0.0000
|324
|2009.02.02 02:49
|close
|162
|0.80
|0.8846
|0.0000
|0.0000
|56.92
|25980.22
|325
|2009.02.02 03:30
|sell
|163
|0.80
|0.8857
|0.0000
|0.0000
|326
|2009.02.02 03:38
|sell
|164
|0.70
|0.8861
|0.0000
|0.0000
|327
|2009.02.02 03:43
|close
|164
|0.70
|0.8856
|0.0000
|0.0000
|49.82
|26030.04
|328
|2009.02.02 04:00
|sell
|165
|0.70
|0.8861
|0.0000
|0.0000
|329
|2009.02.02 04:40
|close
|165
|0.70
|0.8852
|0.0000
|0.0000
|89.67
|26119.71
|330
|2009.02.02 04:40
|close
|163
|0.80
|0.8852
|0.0000
|0.0000
|56.93
|26176.64
|331
|2009.02.02 21:44
|buy
|166
|0.80
|0.8994
|0.0000
|0.0000
|332
|2009.02.02 21:46
|close
|166
|0.80
|0.9000
|0.0000
|0.0000
|68.30
|26244.94
|333
|2009.02.02 22:46
|sell
|167
|0.80
|0.9003
|0.0000
|0.0000
|334
|2009.02.02 22:48
|close
|167
|0.80
|0.8998
|0.0000
|0.0000
|56.93
|26301.87