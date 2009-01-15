Strategy Tester Report
Your_Lucky_EURGBP_v2b
Tadawulfx-Demo (Build 220)

SymbolEURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Period15 Minutes (M15) 2009.01.15 00:00 - 2009.02.02 23:45 (2009.01.15 - 2009.02.03)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersExpert_Name="Your_Lucky_v2b"; CloseAll_NOW=false; StopAfterLastTrade=false; TargetEquity=2000000; OpenHour=21; CloseHour=5; LotsOptimized=true; Auto_LotsDecimal=true; LotsDecimal=0; Risk=15; Lots=10; MaxLots=10; AutoRange_SL=false; StopLoss=13; SL_OutSession=20; AutoRange_TP=true; AccountProfitClose=true; TakeProfit=5; TakeProfit_FAKE=25; Range_OP=3; OPFromFractal=7; PriceFromMid=6; MinuteforNextOP=1; MinuteForClose=1; Slippage=3; MaxSpread=4; Use_Damiani_Filter=true; Time_Opened_Expire=true; Hidden_TP=true; Hidden_SL=true; Hide_ALL=true; TradeOnFriday=true; CloseOnFriday=false; MaxTrades=5; MaxTradePerBar=2; MaxTradePerPosition=3; IMA_PERIOD=11; MA_AngleZero_PERIOD=14; i_Trend_Level=0.0015; Magic=777777; LimitTime_1=60; LimitTime_2=140; LimitTime_3=170; LimitTime_4=200; LimitTime_5=240; pips_1=3; pips_2=2; pips_3=0; pips_4=1; pips_5=4; RangeD_Min=80; Per_RangeD_Avg=3; Per_RangeD_SL=3.5; Per_RangeD_SL_Out=4; Per_RangeD_TP=20; created_by="_rdb_ : 28 Desember 2008"; Need_Donation="Abdul Rahman"; PayPal="abdulrahman_maros@yahoo.com"; Bank_Wire="BCA : 7990026640"; LibertyReserve="U7067895";
Bars in test2237Ticks modelled197647Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors1
Initial deposit20000.00
Total net profit6301.87Gross profit7734.88Gross loss-1433.01
Profit factor5.40Expected payoff37.74
Absolute drawdown153.73Maximal drawdown1065.25 (4.98%)Relative drawdown4.98% (1065.25)
Total trades167Short positions (won %)100 (94.00%)Long positions (won %)67 (98.51%)
Profit trades (% of total)160 (95.81%)Loss trades (% of total)7 (4.19%)
Largestprofit trade89.67loss trade-364.93
Averageprofit trade48.34loss trade-204.72
Maximumconsecutive wins (profit in money)88 (4438.69)consecutive losses (loss in money)3 (-894.44)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4438.69 (88)consecutive loss (count of losses)-894.44 (3)
Averageconsecutive wins27consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.01.15 00:03buy10.600.90240.00000.0000
22009.01.15 00:06close10.600.90300.00000.000051.2220051.22
32009.01.15 00:18buy20.600.90220.00000.0000
42009.01.15 00:32close20.600.90270.00000.000042.6920093.91
52009.01.15 00:49sell30.600.90350.00000.0000
62009.01.15 00:52sell40.600.90380.00000.0000
72009.01.15 01:20close30.600.90340.00000.00008.5420102.45
82009.01.15 01:20close40.600.90330.00000.000042.7020145.15
92009.01.15 01:38sell50.600.90390.00000.0000
102009.01.15 01:54close50.600.90330.00000.000051.2420196.39
112009.01.15 01:59buy60.600.90280.00000.0000
122009.01.15 02:04buy70.600.90240.00000.0000
132009.01.15 02:07close70.600.90300.00000.000051.2220247.61
142009.01.15 02:13close60.600.90350.00000.000059.7620307.37
152009.01.15 02:25sell80.600.90390.00000.0000
162009.01.15 02:29sell90.600.90430.00000.0000
172009.01.15 02:39close90.600.90360.00000.000059.7820367.15
182009.01.15 03:06close80.600.90340.00000.000042.7020409.85
192009.01.15 03:27buy100.600.90280.00000.0000
202009.01.15 03:31buy110.600.90240.00000.0000
212009.01.15 03:58buy120.600.90190.00000.0000
222009.01.15 04:10close120.600.90240.00000.000042.6920452.54
232009.01.15 04:20buy130.600.90190.00000.0000
242009.01.15 04:39close130.600.90250.00000.000051.2320503.77
252009.01.15 04:54buy140.600.90190.00000.0000
262009.01.15 05:55close140.600.90220.00000.000025.6120529.38
272009.01.15 06:38close110.600.90240.00000.00000.0020529.38
282009.01.15 07:28close100.600.90240.00000.0000-34.1520495.23
292009.01.15 21:37buy150.600.89630.00000.0000
302009.01.15 21:39close150.600.89690.00000.000051.2320546.46
312009.01.15 22:12sell160.600.89780.00000.0000
322009.01.15 22:26sell170.600.89820.00000.0000
332009.01.15 22:33close170.600.89770.00000.000042.7020589.16
342009.01.15 22:39close160.600.89720.00000.000051.2420640.40
352009.01.15 22:58buy180.600.89630.00000.0000
362009.01.15 23:16buy190.600.89580.00000.0000
372009.01.15 23:49close190.600.89640.00000.000051.2320691.63
382009.01.15 23:53close180.600.89690.00000.000051.2320742.86
392009.01.16 00:10sell200.600.89720.00000.0000
402009.01.16 00:16close200.600.89670.00000.000042.7020785.56
412009.01.16 00:37sell210.600.89680.00000.0000
422009.01.16 00:59sell220.600.89760.00000.0000
432009.01.16 01:09close220.600.89710.00000.000042.7020828.26
442009.01.16 01:41close210.600.89650.00000.000025.6220853.88
452009.01.16 02:43buy230.600.89570.00000.0000
462009.01.16 02:48buy240.600.89530.00000.0000
472009.01.16 04:32close240.600.89570.00000.000034.1520888.03
482009.01.16 04:47close230.600.89600.00000.000025.6220913.65
492009.01.19 01:24buy250.600.89830.00000.0000
502009.01.19 01:49buy260.600.89790.00000.0000
512009.01.19 01:57close260.600.89850.00000.000051.2320964.88
522009.01.19 01:58close250.600.89900.00000.000059.7721024.65
532009.01.19 04:00buy270.600.89830.00000.0000
542009.01.19 04:12buy280.600.89790.00000.0000
552009.01.19 04:24buy290.600.89750.00000.0000
562009.01.19 04:53close290.600.89820.00000.000059.7721084.42
572009.01.19 05:44close280.600.89820.00000.000025.6221110.04
582009.01.19 06:05close270.600.89870.00000.000034.1621144.20
592009.01.19 21:09sell300.600.90750.00000.0000
602009.01.19 21:15close300.600.90690.00000.000051.2421195.44
612009.01.19 22:41buy310.600.90580.00000.0000
622009.01.19 22:56buy320.600.90530.00000.0000
632009.01.19 22:58close320.600.90610.00000.000068.3121263.75
642009.01.19 22:59close310.600.90640.00000.000051.2321314.98
652009.01.19 23:06sell330.600.90730.00000.0000
662009.01.20 00:24sell340.600.90800.00000.0000
672009.01.20 00:46close340.600.90750.00000.000042.7121357.69
682009.01.20 01:01sell350.600.90790.00000.0000
692009.01.20 01:13sell360.600.90850.00000.0000
702009.01.20 01:20close360.600.90800.00000.000042.7221400.41
712009.01.20 01:28sell370.600.90910.00000.0000
722009.01.20 01:29close370.600.91160.00000.0000-213.5121186.90
732009.01.20 01:29close350.600.91160.00000.0000-316.0020870.90
742009.01.20 01:29close330.600.91160.00000.0000-364.9320505.97
752009.01.20 21:03sell380.600.92660.00000.0000
762009.01.20 21:22close380.600.92610.00000.000042.7020548.67
772009.01.20 21:57sell390.600.92650.00000.0000
782009.01.20 21:59close390.600.92590.00000.000051.2420599.91
792009.01.20 22:13sell400.600.92650.00000.0000
802009.01.20 22:18sell410.600.92690.00000.0000
812009.01.20 22:28sell420.600.92730.00000.0000
822009.01.20 22:43close420.600.92680.00000.000042.7020642.61
832009.01.20 22:51sell430.600.92760.00000.0000
842009.01.20 22:58close430.600.92700.00000.000051.2320693.84
852009.01.20 22:59close410.600.92640.00000.000042.7020736.54
862009.01.21 01:46sell440.600.92870.00000.0000
872009.01.21 02:00close440.600.92810.00000.000051.2420787.78
882009.01.21 02:09sell450.600.92880.00000.0000
892009.01.21 02:20close450.600.92830.00000.000042.7020830.48
902009.01.21 04:14sell460.600.92900.00000.0000
912009.01.21 04:17close460.600.92840.00000.000051.2420881.72
922009.01.21 04:32sell470.600.92880.00000.0000
932009.01.21 04:42sell480.600.92910.00000.0000
942009.01.21 04:45close480.600.92860.00000.000042.7020924.42
952009.01.21 04:56close470.600.92830.00000.000042.7020967.12
962009.01.21 05:06close400.600.93020.00000.0000-313.6620653.45
972009.01.21 23:00sell490.600.93340.00000.0000
982009.01.21 23:07sell500.600.93380.00000.0000
992009.01.21 23:28sell510.600.93410.00000.0000
1002009.01.21 23:33close510.600.93360.00000.000042.7020696.15
1012009.01.21 23:33close500.600.93330.00000.000042.7020738.85
1022009.01.21 23:34close490.600.93290.00000.000042.7020781.55
1032009.01.21 23:44sell520.600.93410.00000.0000
1042009.01.21 23:46sell530.600.93450.00000.0000
1052009.01.21 23:47close530.600.93400.00000.000042.7020824.25
1062009.01.21 23:50close520.600.93310.00000.000085.4020909.65
1072009.01.22 00:10sell540.600.93390.00000.0000
1082009.01.22 00:15sell550.600.93430.00000.0000
1092009.01.22 01:15sell560.600.93650.00000.0000
1102009.01.22 01:19close560.600.93600.00000.000042.7120952.36
1112009.01.22 02:15close550.600.93400.00000.000025.6220977.98
1122009.01.22 02:20close540.600.93350.00000.000034.1721012.15
1132009.01.22 02:26buy570.600.93420.00000.0000
1142009.01.22 02:49close570.600.93480.00000.000051.2321063.38
1152009.01.22 02:59buy580.600.93370.00000.0000
1162009.01.22 03:00close580.600.93450.00000.000068.3121131.69
1172009.01.22 03:02buy590.600.93420.00000.0000
1182009.01.22 03:04buy600.600.93380.00000.0000
1192009.01.22 03:15close600.600.93440.00000.000051.2321182.92
1202009.01.22 03:26buy610.600.93330.00000.0000
1212009.01.22 03:38close610.600.93380.00000.000042.7021225.62
1222009.01.22 03:47sell620.600.93460.00000.0000
1232009.01.22 03:51close620.600.93410.00000.000042.7021268.32
1242009.01.22 04:01sell630.600.93470.00000.0000
1252009.01.22 04:01close590.600.93480.00000.000051.2321319.55
1262009.01.22 04:02close630.600.93420.00000.000042.7021362.25
1272009.01.22 04:14sell640.600.93460.00000.0000
1282009.01.22 06:46close640.600.93440.00000.000017.0821379.33
1292009.01.22 21:00sell650.600.93800.00000.0000
1302009.01.22 21:01sell660.600.93840.00000.0000
1312009.01.22 21:04close660.600.93790.00000.000042.7021422.03
1322009.01.22 21:04close650.600.93750.00000.000042.7021464.73
1332009.01.22 21:13buy670.600.93660.00000.0000
1342009.01.22 21:47close670.600.93720.00000.000051.2321515.96
1352009.01.22 21:53buy680.600.93630.00000.0000
1362009.01.22 21:55close680.600.93680.00000.000042.7021558.66
1372009.01.22 23:55buy690.600.93670.00000.0000
1382009.01.22 23:56close690.600.93740.00000.000059.7721618.43
1392009.01.23 01:34sell700.600.93780.00000.0000
1402009.01.23 01:35sell710.600.93810.00000.0000
1412009.01.23 05:01close710.600.93810.00000.00000.0021618.43
1422009.01.23 05:25close700.600.93990.00000.0000-179.3621439.07
1432009.01.26 01:45buy720.600.94630.00000.0000
1442009.01.26 01:49close720.600.94680.00000.000042.7021481.77
1452009.01.26 01:57buy730.600.94610.00000.0000
1462009.01.26 02:02close730.600.94660.00000.000042.7021524.47
1472009.01.26 02:11buy740.600.94660.00000.0000
1482009.01.26 02:16close740.600.94720.00000.000051.2321575.70
1492009.01.26 03:07sell750.600.94760.00000.0000
1502009.01.26 03:10sell760.600.94800.00000.0000
1512009.01.26 03:25close760.600.94740.00000.000051.2521626.95
1522009.01.26 03:25close750.600.94710.00000.000042.7121669.66
1532009.01.26 03:57buy770.700.94680.00000.0000
1542009.01.26 03:59buy780.600.94640.00000.0000
1552009.01.26 04:32close770.700.94690.00000.00009.9721679.63
1562009.01.26 04:32close780.600.94700.00000.000051.2321730.86
1572009.01.26 04:34sell790.700.94740.00000.0000
1582009.01.26 04:37close790.700.94690.00000.000049.8221780.68
1592009.01.26 04:50buy800.700.94600.00000.0000
1602009.01.26 05:05close800.700.94650.00000.000049.8221830.50
1612009.01.26 21:00buy810.700.94320.00000.0000
1622009.01.26 21:03buy820.600.94270.00000.0000
1632009.01.26 21:27close820.600.94330.00000.000051.2321881.73
1642009.01.26 21:28close810.700.94370.00000.000049.8121931.54
1652009.01.26 23:02buy830.700.94240.00000.0000
1662009.01.26 23:06close830.700.94290.00000.000049.8121981.35
1672009.01.26 23:11sell840.700.94390.00000.0000
1682009.01.26 23:23close840.700.94340.00000.000049.8322031.18
1692009.01.26 23:24buy850.700.94240.00000.0000
1702009.01.26 23:25buy860.600.94210.00000.0000
1712009.01.26 23:30close850.700.94250.00000.00009.9622041.14
1722009.01.26 23:30close860.600.94260.00000.000042.7022083.84
1732009.01.27 00:19sell870.700.94400.00000.0000
1742009.01.27 00:26close870.700.94340.00000.000059.7922143.63
1752009.01.27 00:53sell880.700.94380.00000.0000
1762009.01.27 00:55sell890.600.94410.00000.0000
1772009.01.27 01:01close880.700.94370.00000.00009.9622153.59
1782009.01.27 01:01close890.600.94350.00000.000051.2422204.83
1792009.01.27 01:12sell900.700.94400.00000.0000
1802009.01.27 01:19close900.700.94350.00000.000049.8222254.65
1812009.01.27 02:17buy910.700.94240.00000.0000
1822009.01.27 02:18close910.700.94310.00000.000069.7322324.38
1832009.01.27 02:40sell920.700.94360.00000.0000
1842009.01.27 02:56sell930.600.94400.00000.0000
1852009.01.27 02:59close930.600.94350.00000.000042.7022367.08
1862009.01.27 02:59close920.700.94310.00000.000049.8222416.90
1872009.01.27 03:27buy940.700.94250.00000.0000
1882009.01.27 03:30close940.700.94300.00000.000049.8122466.71
1892009.01.27 03:56sell950.700.94370.00000.0000
1902009.01.27 04:00close950.700.94320.00000.000049.8322516.54
1912009.01.27 04:05buy960.700.94240.00000.0000
1922009.01.27 04:06buy970.600.94190.00000.0000
1932009.01.27 04:12close970.600.94240.00000.000042.7022559.24
1942009.01.27 04:12close960.700.94300.00000.000059.7722619.01
1952009.01.27 04:24buy980.700.94180.00000.0000
1962009.01.27 04:33close980.700.94240.00000.000059.7822678.79
1972009.01.27 04:33buy990.700.94210.00000.0000
1982009.01.27 04:47buy1000.700.94170.00000.0000
1992009.01.27 04:52close1000.700.94220.00000.000049.8122728.60
2002009.01.27 04:58buy1010.700.94170.00000.0000
2012009.01.27 04:59close990.700.94230.00000.000019.9222748.52
2022009.01.27 05:00close1010.700.94260.00000.000089.6522838.17
2032009.01.27 21:12sell1020.700.93160.00000.0000
2042009.01.27 21:24sell1030.700.93200.00000.0000
2052009.01.27 21:39close1030.700.93150.00000.000049.8222887.99
2062009.01.27 22:10close1020.700.93110.00000.000049.8222937.81
2072009.01.27 22:27buy1040.700.93090.00000.0000
2082009.01.27 22:34close1040.700.93150.00000.000059.7722997.58
2092009.01.27 23:30buy1050.700.93080.00000.0000
2102009.01.27 23:33close1050.700.93130.00000.000049.8123047.39
2112009.01.27 23:35buy1060.700.93090.00000.0000
2122009.01.28 00:00close1060.700.93150.00000.000056.0823103.47
2132009.01.28 00:07sell1070.700.93190.00000.0000
2142009.01.28 00:15close1070.700.93130.00000.000059.7823163.25
2152009.01.28 00:25sell1080.700.93180.00000.0000
2162009.01.28 00:27close1080.700.93130.00000.000049.8223213.07
2172009.01.28 00:40buy1090.700.93040.00000.0000
2182009.01.28 00:43close1090.700.93090.00000.000049.8123262.88
2192009.01.28 00:45buy1100.700.93080.00000.0000
2202009.01.28 00:55close1100.700.93140.00000.000059.7623322.64
2212009.01.28 01:01sell1110.700.93180.00000.0000
2222009.01.28 01:11close1110.700.93120.00000.000059.7823382.42
2232009.01.28 01:21buy1120.700.93060.00000.0000
2242009.01.28 01:22close1120.700.93120.00000.000059.7623442.18
2252009.01.28 01:30sell1130.700.93190.00000.0000
2262009.01.28 01:33close1130.700.93140.00000.000049.8223492.00
2272009.01.28 01:33sell1140.700.93190.00000.0000
2282009.01.28 01:39close1140.700.93140.00000.000049.8223541.82
2292009.01.28 01:42buy1150.700.93060.00000.0000
2302009.01.28 01:43close1150.700.93140.00000.000079.6823621.50
2312009.01.28 01:50buy1160.700.93060.00000.0000
2322009.01.28 01:54buy1170.700.93020.00000.0000
2332009.01.28 01:55close1160.700.93070.00000.00009.9623631.46
2342009.01.28 01:55close1170.700.93110.00000.000089.6523721.11
2352009.01.28 01:58sell1180.700.93190.00000.0000
2362009.01.28 02:01sell1190.700.93220.00000.0000
2372009.01.28 02:23close1190.700.93170.00000.000049.8223770.93
2382009.01.28 02:38sell1200.700.93220.00000.0000
2392009.01.28 02:49close1180.700.93180.00000.00009.9623780.89
2402009.01.28 03:09close1200.700.93170.00000.000049.8223830.71
2412009.01.28 04:17buy1210.700.93120.00000.0000
2422009.01.28 04:31close1210.700.93170.00000.000049.8123880.52
2432009.01.28 21:30sell1220.700.92390.00000.0000
2442009.01.28 21:33sell1230.700.92430.00000.0000
2452009.01.28 21:43close1230.700.92380.00000.000049.8123930.33
2462009.01.28 21:46sell1240.700.92440.00000.0000
2472009.01.28 22:08sell1250.700.92480.00000.0000
2482009.01.28 22:28close1250.700.92430.00000.000049.8223980.15
2492009.01.28 22:29close1240.700.92390.00000.000049.8224029.97
2502009.01.28 22:32close1220.700.92350.00000.000039.8524069.82
2512009.01.28 23:06buy1260.700.92350.00000.0000
2522009.01.28 23:46buy1270.700.92310.00000.0000
2532009.01.28 23:52close1270.700.92360.00000.000049.8124119.63
2542009.01.29 00:09close1260.700.92380.00000.000018.8224138.46
2552009.01.29 00:36sell1280.700.92450.00000.0000
2562009.01.29 00:37close1280.700.92370.00000.000079.7124218.17
2572009.01.29 00:54sell1290.700.92460.00000.0000
2582009.01.29 00:55close1290.700.92400.00000.000059.7824277.95
2592009.01.29 01:15sell1300.700.92450.00000.0000
2602009.01.29 01:30close1300.700.92390.00000.000059.7824337.73
2612009.01.29 01:40buy1310.700.92340.00000.0000
2622009.01.29 01:43close1310.700.92410.00000.000069.7324407.46
2632009.01.29 01:46sell1320.700.92450.00000.0000
2642009.01.29 01:53close1320.700.92390.00000.000059.7824467.24
2652009.01.29 02:19sell1330.700.92480.00000.0000
2662009.01.29 02:21close1330.700.92430.00000.000049.8224517.06
2672009.01.29 02:26sell1340.700.92480.00000.0000
2682009.01.29 02:32close1340.700.92430.00000.000049.8224566.88
2692009.01.29 02:45sell1350.700.92490.00000.0000
2702009.01.29 03:28sell1360.700.92530.00000.0000
2712009.01.29 03:45sell1370.700.92570.00000.0000
2722009.01.29 03:59close1370.700.92520.00000.000049.8224616.70
2732009.01.29 04:10close1360.700.92480.00000.000049.8124666.51
2742009.01.29 04:14sell1380.700.92600.00000.0000
2752009.01.29 04:15close1380.700.92550.00000.000049.8224716.33
2762009.01.29 04:23close1350.700.92460.00000.000029.8924746.22
2772009.01.29 04:36buy1390.700.92440.00000.0000
2782009.01.29 04:38close1390.700.92510.00000.000069.7324815.95
2792009.01.29 04:39buy1400.700.92440.00000.0000
2802009.01.29 04:41close1400.700.92490.00000.000049.8124865.76
2812009.01.29 04:51buy1410.700.92440.00000.0000
2822009.01.29 04:58close1410.700.92490.00000.000049.8124915.57
2832009.01.29 23:08sell1420.700.90610.00000.0000
2842009.01.29 23:09close1420.700.90560.00000.000049.8224965.39
2852009.01.29 23:39buy1430.700.90500.00000.0000
2862009.01.29 23:44close1430.700.90550.00000.000049.8125015.20
2872009.01.30 00:05sell1440.800.90620.00000.0000
2882009.01.30 00:12close1440.800.90570.00000.000056.9425072.14
2892009.01.30 00:21sell1450.800.90620.00000.0000
2902009.01.30 00:26close1450.800.90570.00000.000056.9425129.08
2912009.01.30 00:34sell1460.800.90620.00000.0000
2922009.01.30 00:40close1460.800.90550.00000.000079.7125208.79
2932009.01.30 00:40sell1470.800.90640.00000.0000
2942009.01.30 00:43close1470.800.90590.00000.000056.9325265.72
2952009.01.30 00:44sell1480.800.90630.00000.0000
2962009.01.30 00:51close1480.800.90580.00000.000056.9325322.65
2972009.01.30 01:01sell1490.800.90640.00000.0000
2982009.01.30 01:07close1490.800.90590.00000.000056.9325379.58
2992009.01.30 01:20sell1500.800.90650.00000.0000
3002009.01.30 01:21close1500.800.90600.00000.000056.9425436.52
3012009.01.30 01:22sell1510.800.90640.00000.0000
3022009.01.30 01:24close1510.800.90590.00000.000056.9325493.45
3032009.01.30 01:25sell1520.800.90650.00000.0000
3042009.01.30 01:26close1520.800.90590.00000.000068.3225561.77
3052009.01.30 01:28sell1530.800.90650.00000.0000
3062009.01.30 01:38close1530.800.90600.00000.000056.9425618.71
3072009.01.30 01:53sell1540.800.90660.00000.0000
3082009.01.30 01:54sell1550.700.90700.00000.0000
3092009.01.30 01:56close1550.700.90650.00000.000049.8225668.53
3102009.01.30 02:25sell1560.700.90700.00000.0000
3112009.01.30 02:32sell1570.700.90740.00000.0000
3122009.01.30 02:52close1570.700.90670.00000.000069.7425738.27
3132009.01.30 02:59sell1580.700.90770.00000.0000
3142009.01.30 03:13close1580.700.90720.00000.000049.8225788.09
3152009.01.30 03:31sell1590.700.90740.00000.0000
3162009.01.30 04:38close1590.700.90700.00000.000039.8525827.94
3172009.01.30 04:43sell1600.700.90800.00000.0000
3182009.01.30 05:01close1600.700.90750.00000.000049.8225877.76
3192009.01.30 05:19close1560.700.90700.00000.00000.0025877.76
3202009.01.30 05:25close1540.800.90670.00000.0000-11.3925866.37
3212009.02.02 01:28sell1610.800.88610.00000.0000
3222009.02.02 01:33close1610.800.88560.00000.000056.9325923.30
3232009.02.02 02:15buy1620.800.88410.00000.0000
3242009.02.02 02:49close1620.800.88460.00000.000056.9225980.22
3252009.02.02 03:30sell1630.800.88570.00000.0000
3262009.02.02 03:38sell1640.700.88610.00000.0000
3272009.02.02 03:43close1640.700.88560.00000.000049.8226030.04
3282009.02.02 04:00sell1650.700.88610.00000.0000
3292009.02.02 04:40close1650.700.88520.00000.000089.6726119.71
3302009.02.02 04:40close1630.800.88520.00000.000056.9326176.64
3312009.02.02 21:44buy1660.800.89940.00000.0000
3322009.02.02 21:46close1660.800.90000.00000.000068.3026244.94
3332009.02.02 22:46sell1670.800.90030.00000.0000
3342009.02.02 22:48close1670.800.89980.00000.000056.9326301.87