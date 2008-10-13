Strategy Tester Report
Your_Lucky_EURGBP_v2
Tadawulfx-Live (Build 220)
|Symbol
|EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
|Period
|5 Minutes (M5) 2008.09.04 00:00 - 2009.02.03 23:55 (2008.09.04 - 2009.02.04)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Expert_Name="Your_Lucky_v2"; CloseAll_NOW=false;
StopAfterLastTrade=false;
TargetEquity=99900000; OpenHour=21; CloseHour=5; LotsOptimized=false;
Auto_LotsDecimal=true;
LotsDecimal=1; Risk=50; Lots=0.6; MaxLots=20; AutoRange_SL=true;
StopLoss=13; SL_OutSession=1; AutoRange_TP=true;
AccountProfitClose=true;
TakeProfit=6; Range_OP=3; OPFromFractal=7; PriceFromMid=6; MinuteforNextOP=1; MinuteForClose=1; Slippage=3; MaxSpread=5; Use_Damiani_Filter=true;
Time_Opened_Expire=true;
Hidden_TP=true;
Hidden_SL=true;
Hide_ALL=true;
TradeOnFriday=true;
CloseOnFriday=false;
MaxTrades=5; MaxTradePerBar=2; MaxTradePerPosition=1; IMA_PERIOD=11; MA_AngleZero_PERIOD=14; i_Trend_Level=0.0015; Magic=777777; LimitTime_1=60; LimitTime_2=140; LimitTime_3=170; LimitTime_4=200; LimitTime_5=240; pips_1=3; pips_2=2; pips_3=0; pips_4=1; pips_5=4; RangeD_Min=80; Per_RangeD_Avg=3; Per_RangeD_SL=3.5; Per_RangeD_SL_Out=4; Per_RangeD_TP=20; created_by="_rdb_ : 28 Desember 2008"; Need_Donation="Abdul Rahman"; PayPal="abdulrahman_maros@yahoo.com"; Bank_Wire="BCA : 7990026640"; LibertyReserve="U7067895";
|Bars in test
|31185
|Ticks modelled
|1247143
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1600.00
|Total net profit
|16096.88
|Gross profit
|26193.48
|Gross loss
|-10096.60
|Profit factor
|2.59
|Expected payoff
|21.90
|Absolute drawdown
|230.69
|Maximal drawdown
|907.03 (6.91%)
|Relative drawdown
|25.20% (461.40)
|Total trades
|735
|Short positions (won %)
|372 (93.01%)
|Long positions (won %)
|363 (91.46%)
|Profit trades (% of total)
|678 (92.24%)
|Loss trades (% of total)
|57 (7.76%)
|Largest
|profit trade
|133.11
|loss trade
|-523.43
|Average
|profit trade
|38.63
|loss trade
|-177.13
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|62 (2485.13)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-416.96)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2485.13 (62)
|consecutive loss (count of losses)
|-523.43 (1)
|Average
|consecutive wins
|13
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.09.04 01:03
|sell
|1
|0.60
|0.8171
|0.0000
|0.0000
|2
|2008.09.04 01:12
|close
|1
|0.60
|0.8167
|0.0000
|0.0000
|35.49
|1635.49
|3
|2008.09.04 03:06
|buy
|2
|0.60
|0.8170
|0.0000
|0.0000
|4
|2008.09.04 04:08
|close
|2
|0.60
|0.8173
|0.0000
|0.0000
|26.62
|1662.11
|5
|2008.09.04 23:35
|sell
|3
|0.60
|0.8106
|0.0000
|0.0000
|6
|2008.09.04 23:36
|close
|3
|0.60
|0.8101
|0.0000
|0.0000
|44.37
|1706.48
|7
|2008.09.04 23:38
|sell
|4
|0.60
|0.8106
|0.0000
|0.0000
|8
|2008.09.04 23:43
|close
|4
|0.60
|0.8102
|0.0000
|0.0000
|35.49
|1741.97
|9
|2008.09.04 23:45
|sell
|5
|0.60
|0.8102
|0.0000
|0.0000
|10
|2008.09.04 23:50
|close
|5
|0.60
|0.8098
|0.0000
|0.0000
|35.50
|1777.47
|11
|2008.09.05 00:51
|sell
|6
|0.60
|0.8103
|0.0000
|0.0000
|12
|2008.09.05 00:54
|close
|6
|0.60
|0.8099
|0.0000
|0.0000
|35.49
|1812.96
|13
|2008.09.05 01:10
|sell
|7
|0.60
|0.8103
|0.0000
|0.0000
|14
|2008.09.05 03:50
|close
|7
|0.60
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|-337.21
|1475.75
|15
|2008.09.08 02:19
|sell
|8
|0.60
|0.8057
|0.0000
|0.0000
|16
|2008.09.08 02:31
|close
|8
|0.60
|0.8053
|0.0000
|0.0000
|35.50
|1511.25
|17
|2008.09.08 02:55
|buy
|9
|0.60
|0.8045
|0.0000
|0.0000
|18
|2008.09.08 03:59
|close
|9
|0.60
|0.8048
|0.0000
|0.0000
|26.62
|1537.87
|19
|2008.09.08 04:11
|buy
|10
|0.60
|0.8039
|0.0000
|0.0000
|20
|2008.09.08 04:12
|close
|10
|0.60
|0.8043
|0.0000
|0.0000
|35.49
|1573.36
|21
|2008.09.08 04:25
|buy
|11
|0.60
|0.8039
|0.0000
|0.0000
|22
|2008.09.08 04:36
|close
|11
|0.60
|0.8043
|0.0000
|0.0000
|35.49
|1608.85
|23
|2008.09.08 04:45
|buy
|12
|0.60
|0.8036
|0.0000
|0.0000
|24
|2008.09.08 05:46
|close
|12
|0.60
|0.8039
|0.0000
|0.0000
|26.61
|1635.46
|25
|2008.09.08 21:32
|sell
|13
|0.60
|0.8048
|0.0000
|0.0000
|26
|2008.09.08 21:56
|close
|13
|0.60
|0.8044
|0.0000
|0.0000
|35.49
|1670.95
|27
|2008.09.08 22:13
|buy
|14
|0.60
|0.8037
|0.0000
|0.0000
|28
|2008.09.08 23:06
|close
|14
|0.60
|0.8041
|0.0000
|0.0000
|35.49
|1706.44
|29
|2008.09.08 23:11
|sell
|15
|0.60
|0.8049
|0.0000
|0.0000
|30
|2008.09.08 23:12
|close
|15
|0.60
|0.8045
|0.0000
|0.0000
|35.50
|1741.94
|31
|2008.09.08 23:27
|buy
|16
|0.60
|0.8035
|0.0000
|0.0000
|32
|2008.09.09 00:06
|close
|16
|0.60
|0.8040
|0.0000
|0.0000
|42.31
|1784.25
|33
|2008.09.09 00:07
|sell
|17
|0.60
|0.8047
|0.0000
|0.0000
|34
|2008.09.09 00:15
|close
|17
|0.60
|0.8042
|0.0000
|0.0000
|44.37
|1828.62
|35
|2008.09.09 01:00
|buy
|18
|0.60
|0.8033
|0.0000
|0.0000
|36
|2008.09.09 02:00
|close
|18
|0.60
|0.8036
|0.0000
|0.0000
|26.62
|1855.24
|37
|2008.09.09 02:57
|buy
|19
|0.60
|0.8030
|0.0000
|0.0000
|38
|2008.09.09 06:21
|close
|19
|0.60
|0.8029
|0.0000
|0.0000
|-8.87
|1846.37
|39
|2008.09.09 21:08
|buy
|20
|0.60
|0.8029
|0.0000
|0.0000
|40
|2008.09.09 23:02
|close
|20
|0.60
|0.8032
|0.0000
|0.0000
|26.61
|1872.98
|41
|2008.09.09 23:31
|buy
|21
|0.60
|0.8020
|0.0000
|0.0000
|42
|2008.09.10 00:02
|close
|21
|0.60
|0.8024
|0.0000
|0.0000
|33.45
|1906.43
|43
|2008.09.10 00:15
|sell
|22
|0.60
|0.8031
|0.0000
|0.0000
|44
|2008.09.10 00:43
|close
|22
|0.60
|0.8026
|0.0000
|0.0000
|44.37
|1950.80
|45
|2008.09.10 00:56
|sell
|23
|0.60
|0.8034
|0.0000
|0.0000
|46
|2008.09.10 00:59
|close
|23
|0.60
|0.8030
|0.0000
|0.0000
|35.50
|1986.30
|47
|2008.09.10 04:11
|sell
|24
|0.60
|0.8029
|0.0000
|0.0000
|48
|2008.09.10 04:12
|close
|24
|0.60
|0.8025
|0.0000
|0.0000
|35.50
|2021.80
|49
|2008.09.10 21:22
|sell
|25
|0.60
|0.7999
|0.0000
|0.0000
|50
|2008.09.10 21:41
|close
|25
|0.60
|0.7995
|0.0000
|0.0000
|35.50
|2057.30
|51
|2008.09.10 22:02
|buy
|26
|0.60
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|52
|2008.09.10 22:05
|close
|26
|0.60
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|44.36
|2101.66
|53
|2008.09.10 22:06
|buy
|27
|0.60
|0.7989
|0.0000
|0.0000
|54
|2008.09.10 22:14
|close
|27
|0.60
|0.7993
|0.0000
|0.0000
|35.49
|2137.15
|55
|2008.09.10 22:34
|buy
|28
|0.60
|0.7988
|0.0000
|0.0000
|56
|2008.09.10 23:34
|close
|28
|0.60
|0.7991
|0.0000
|0.0000
|26.62
|2163.77
|57
|2008.09.10 23:35
|sell
|29
|0.60
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|58
|2008.09.10 23:42
|close
|29
|0.60
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|35.50
|2199.27
|59
|2008.09.11 01:00
|buy
|30
|0.60
|0.7979
|0.0000
|0.0000
|60
|2008.09.11 03:30
|close
|30
|0.60
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|17.74
|2217.01
|61
|2008.09.11 21:09
|sell
|31
|0.60
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|62
|2008.09.11 21:13
|close
|31
|0.60
|0.7962
|0.0000
|0.0000
|35.49
|2252.50
|63
|2008.09.11 23:01
|sell
|32
|0.60
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|64
|2008.09.12 02:05
|close
|32
|0.60
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|1.06
|2253.56
|65
|2008.09.12 03:00
|buy
|33
|0.60
|0.7968
|0.0000
|0.0000
|66
|2008.09.12 04:05
|close
|33
|0.60
|0.7971
|0.0000
|0.0000
|26.61
|2280.17
|67
|2008.09.15 01:48
|sell
|34
|0.60
|0.7961
|0.0000
|0.0000
|68
|2008.09.15 02:34
|close
|34
|0.60
|0.7956
|0.0000
|0.0000
|44.37
|2324.54
|69
|2008.09.15 04:13
|sell
|35
|0.60
|0.7965
|0.0000
|0.0000
|70
|2008.09.15 05:21
|close
|35
|0.60
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|-177.48
|2147.06
|71
|2008.09.15 21:24
|sell
|36
|0.60
|0.7939
|0.0000
|0.0000
|72
|2008.09.15 21:29
|close
|36
|0.60
|0.7935
|0.0000
|0.0000
|35.50
|2182.56
|73
|2008.09.15 21:45
|sell
|37
|0.60
|0.7939
|0.0000
|0.0000
|74
|2008.09.15 22:15
|close
|37
|0.60
|0.7935
|0.0000
|0.0000
|35.50
|2218.06
|75
|2008.09.15 22:36
|buy
|38
|0.60
|0.7930
|0.0000
|0.0000
|76
|2008.09.15 23:57
|close
|38
|0.60
|0.7933
|0.0000
|0.0000
|26.61
|2244.67
|77
|2008.09.16 00:18
|buy
|39
|0.60
|0.7922
|0.0000
|0.0000
|78
|2008.09.16 00:25
|close
|39
|0.60
|0.7927
|0.0000
|0.0000
|44.35
|2289.02
|79
|2008.09.16 00:37
|sell
|40
|0.60
|0.7933
|0.0000
|0.0000
|80
|2008.09.16 03:57
|close
|40
|0.60
|0.7934
|0.0000
|0.0000
|-8.88
|2280.14
|81
|2008.09.16 03:57
|buy
|41
|0.60
|0.7934
|0.0000
|0.0000
|82
|2008.09.16 04:47
|close
|41
|0.60
|0.7939
|0.0000
|0.0000
|44.36
|2324.50
|83
|2008.09.16 21:19
|sell
|42
|0.60
|0.7927
|0.0000
|0.0000
|84
|2008.09.16 21:23
|close
|42
|0.60
|0.7923
|0.0000
|0.0000
|35.50
|2360.00
|85
|2008.09.16 21:59
|sell
|43
|0.60
|0.7927
|0.0000
|0.0000
|86
|2008.09.16 22:10
|close
|43
|0.60
|0.7923
|0.0000
|0.0000
|35.50
|2395.50
|87
|2008.09.16 22:50
|sell
|44
|0.60
|0.7929
|0.0000
|0.0000
|88
|2008.09.16 22:59
|close
|44
|0.60
|0.7925
|0.0000
|0.0000
|35.50
|2431.00
|89
|2008.09.16 23:20
|buy
|45
|0.60
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|90
|2008.09.16 23:34
|close
|45
|0.60
|0.7924
|0.0000
|0.0000
|44.36
|2475.36
|91
|2008.09.16 23:34
|buy
|46
|0.60
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|92
|2008.09.16 23:49
|close
|46
|0.60
|0.7923
|0.0000
|0.0000
|35.49
|2510.85
|93
|2008.09.16 23:59
|buy
|47
|0.60
|0.7918
|0.0000
|0.0000
|94
|2008.09.17 00:04
|close
|47
|0.60
|0.7922
|0.0000
|0.0000
|33.45
|2544.31
|95
|2008.09.17 01:45
|sell
|48
|0.60
|0.7929
|0.0000
|0.0000
|96
|2008.09.17 05:05
|close
|48
|0.60
|0.7956
|0.0000
|0.0000
|-239.59
|2304.72
|97
|2008.09.17 21:05
|buy
|49
|0.60
|0.7884
|0.0000
|0.0000
|98
|2008.09.17 23:09
|close
|49
|0.60
|0.7887
|0.0000
|0.0000
|26.62
|2331.34
|99
|2008.09.17 23:35
|sell
|50
|0.60
|0.7888
|0.0000
|0.0000
|100
|2008.09.18 03:44
|close
|50
|0.60
|0.7891
|0.0000
|0.0000
|-23.43
|2307.91
|101
|2008.09.18 04:06
|buy
|51
|0.60
|0.7889
|0.0000
|0.0000
|102
|2008.09.18 05:28
|close
|51
|0.60
|0.7892
|0.0000
|0.0000
|26.62
|2334.53
|103
|2008.09.18 21:08
|buy
|52
|0.60
|0.7898
|0.0000
|0.0000
|104
|2008.09.19 02:12
|close
|52
|0.60
|0.7894
|0.0000
|0.0000
|-37.53
|2297.00
|105
|2008.09.19 02:12
|sell
|53
|0.60
|0.7894
|0.0000
|0.0000
|106
|2008.09.19 02:23
|close
|53
|0.60
|0.7889
|0.0000
|0.0000
|44.37
|2341.37
|107
|2008.09.19 02:31
|buy
|54
|0.60
|0.7879
|0.0000
|0.0000
|108
|2008.09.19 02:35
|close
|54
|0.60
|0.7884
|0.0000
|0.0000
|44.35
|2385.72
|109
|2008.09.19 02:59
|buy
|55
|0.60
|0.7881
|0.0000
|0.0000
|110
|2008.09.19 03:01
|close
|55
|0.60
|0.7885
|0.0000
|0.0000
|35.49
|2421.21
|111
|2008.09.19 03:07
|buy
|56
|0.60
|0.7881
|0.0000
|0.0000
|112
|2008.09.19 03:50
|close
|56
|0.60
|0.7885
|0.0000
|0.0000
|35.49
|2456.70
|113
|2008.09.19 04:13
|buy
|57
|0.60
|0.7879
|0.0000
|0.0000
|114
|2008.09.19 07:58
|close
|57
|0.60
|0.7878
|0.0000
|0.0000
|-8.88
|2447.82
|115
|2008.09.22 00:46
|buy
|58
|0.60
|0.7895
|0.0000
|0.0000
|116
|2008.09.22 01:03
|close
|58
|0.60
|0.7899
|0.0000
|0.0000
|35.49
|2483.31
|117
|2008.09.22 01:04
|sell
|59
|0.60
|0.7904
|0.0000
|0.0000
|118
|2008.09.22 01:06
|close
|59
|0.60
|0.7900
|0.0000
|0.0000
|35.50
|2518.81
|119
|2008.09.22 01:11
|sell
|60
|0.60
|0.7904
|0.0000
|0.0000
|120
|2008.09.22 05:58
|close
|60
|0.60
|0.7924
|0.0000
|0.0000
|-177.48
|2341.33
|121
|2008.09.22 21:07
|sell
|61
|0.60
|0.7967
|0.0000
|0.0000
|122
|2008.09.22 23:57
|close
|61
|0.60
|0.7967
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2341.33
|123
|2008.09.23 01:55
|sell
|62
|0.60
|0.7973
|0.0000
|0.0000
|124
|2008.09.23 03:26
|close
|62
|0.60
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|35.49
|2376.82
|125
|2008.09.23 22:56
|buy
|63
|0.60
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|126
|2008.09.23 23:01
|close
|63
|0.60
|0.7916
|0.0000
|0.0000
|44.36
|2421.18
|127
|2008.09.24 01:56
|buy
|64
|0.60
|0.7910
|0.0000
|0.0000
|128
|2008.09.24 02:02
|close
|64
|0.60
|0.7916
|0.0000
|0.0000
|53.23
|2474.41
|129
|2008.09.24 03:43
|sell
|65
|0.60
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|130
|2008.09.24 04:02
|close
|65
|0.60
|0.7915
|0.0000
|0.0000
|35.50
|2509.91
|131
|2008.09.24 04:14
|sell
|66
|0.60
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|132
|2008.09.24 06:36
|close
|66
|0.60
|0.7917
|0.0000
|0.0000
|17.75
|2527.66
|133
|2008.09.24 23:08
|sell
|67
|0.60
|0.7923
|0.0000
|0.0000
|134
|2008.09.24 23:20
|close
|67
|0.60
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|35.49
|2563.15
|135
|2008.09.25 03:16
|sell
|68
|0.60
|0.7921
|0.0000
|0.0000
|136
|2008.09.25 06:37
|close
|68
|0.60
|0.7922
|0.0000
|0.0000
|-8.88
|2554.27
|137
|2008.09.25 21:00
|buy
|69
|0.60
|0.7956
|0.0000
|0.0000
|138
|2008.09.25 21:05
|close
|69
|0.60
|0.7960
|0.0000
|0.0000
|35.49
|2589.76
|139
|2008.09.25 21:23
|buy
|70
|0.60
|0.7955
|0.0000
|0.0000
|140
|2008.09.26 00:30
|close
|70
|0.60
|0.7955
|0.0000
|0.0000
|-2.04
|2587.72
|141
|2008.09.26 01:31
|sell
|71
|0.60
|0.7960
|0.0000
|0.0000
|142
|2008.09.26 01:36
|close
|71
|0.60
|0.7956
|0.0000
|0.0000
|35.50
|2623.22
|143
|2008.09.26 01:53
|sell
|72
|0.60
|0.7961
|0.0000
|0.0000
|144
|2008.09.26 02:43
|close
|72
|0.60
|0.7957
|0.0000
|0.0000
|35.49
|2658.71
|145
|2008.09.29 02:07
|buy
|73
|0.60
|0.7934
|0.0000
|0.0000
|146
|2008.09.29 02:29
|close
|73
|0.60
|0.7938
|0.0000
|0.0000
|35.49
|2694.20
|147
|2008.09.29 03:01
|buy
|74
|0.60
|0.7931
|0.0000
|0.0000
|148
|2008.09.29 03:03
|close
|74
|0.60
|0.7935
|0.0000
|0.0000
|35.49
|2729.69
|149
|2008.09.29 04:32
|buy
|75
|0.60
|0.7930
|0.0000
|0.0000
|150
|2008.09.29 05:03
|close
|75
|0.60
|0.7935
|0.0000
|0.0000
|44.36
|2774.05
|151
|2008.09.29 21:16
|buy
|76
|0.60
|0.7978
|0.0000
|0.0000
|152
|2008.09.29 21:33
|close
|76
|0.60
|0.7982
|0.0000
|0.0000
|35.49
|2809.54
|153
|2008.09.29 22:30
|sell
|77
|0.60
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|154
|2008.09.29 22:41
|close
|77
|0.60
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|35.50
|2845.04
|155
|2008.09.29 23:46
|sell
|78
|0.60
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|156
|2008.09.29 23:55
|close
|78
|0.60
|0.7988
|0.0000
|0.0000
|35.50
|2880.54
|157
|2008.09.29 23:58
|sell
|79
|0.60
|0.7991
|0.0000
|0.0000
|158
|2008.09.30 00:07
|close
|79
|0.60
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|36.55
|2917.09
|159
|2008.09.30 00:19
|sell
|80
|0.60
|0.7991
|0.0000
|0.0000
|160
|2008.09.30 00:29
|close
|80
|0.60
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|35.49
|2952.58
|161
|2008.09.30 00:45
|buy
|81
|0.60
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|162
|2008.09.30 00:57
|close
|81
|0.60
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|44.36
|2996.94
|163
|2008.09.30 01:01
|sell
|82
|0.60
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|164
|2008.09.30 01:04
|close
|82
|0.60
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|35.50
|3032.44
|165
|2008.09.30 01:08
|buy
|83
|0.60
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|166
|2008.09.30 05:08
|close
|83
|0.60
|0.7977
|0.0000
|0.0000
|-35.49
|2996.95
|167
|2008.09.30 21:10
|sell
|84
|0.60
|0.7921
|0.0000
|0.0000
|168
|2008.09.30 21:37
|close
|84
|0.60
|0.7917
|0.0000
|0.0000
|35.49
|3032.44
|169
|2008.10.01 00:30
|buy
|85
|0.60
|0.7908
|0.0000
|0.0000
|170
|2008.10.01 00:31
|close
|85
|0.60
|0.7912
|0.0000
|0.0000
|35.49
|3067.93
|171
|2008.10.01 00:31
|buy
|86
|0.60
|0.7912
|0.0000
|0.0000
|172
|2008.10.01 00:39
|close
|86
|0.60
|0.7916
|0.0000
|0.0000
|35.49
|3103.42
|173
|2008.10.01 00:48
|buy
|87
|0.60
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|174
|2008.10.01 01:36
|close
|87
|0.60
|0.7916
|0.0000
|0.0000
|44.36
|3147.78
|175
|2008.10.01 02:07
|sell
|88
|0.60
|0.7921
|0.0000
|0.0000
|176
|2008.10.01 03:17
|close
|88
|0.60
|0.7918
|0.0000
|0.0000
|26.62
|3174.40
|177
|2008.10.01 03:17
|buy
|89
|0.60
|0.7915
|0.0000
|0.0000
|178
|2008.10.01 04:57
|close
|89
|0.60
|0.7918
|0.0000
|0.0000
|26.62
|3201.02
|179
|2008.10.01 21:26
|buy
|90
|0.60
|0.7914
|0.0000
|0.0000
|180
|2008.10.01 21:38
|close
|90
|0.60
|0.7918
|0.0000
|0.0000
|35.49
|3236.51
|181
|2008.10.01 21:59
|buy
|91
|0.60
|0.7912
|0.0000
|0.0000
|182
|2008.10.01 22:22
|close
|91
|0.60
|0.7916
|0.0000
|0.0000
|35.49
|3272.00
|183
|2008.10.01 22:35
|buy
|92
|0.60
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|184
|2008.10.01 22:45
|close
|92
|0.60
|0.7913
|0.0000
|0.0000
|35.49
|3307.49
|185
|2008.10.01 23:01
|sell
|93
|0.60
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|186
|2008.10.01 23:10
|close
|93
|0.60
|0.7915
|0.0000
|0.0000
|35.50
|3342.99
|187
|2008.10.01 23:18
|sell
|94
|0.60
|0.7920
|0.0000
|0.0000
|188
|2008.10.01 23:30
|close
|94
|0.60
|0.7916
|0.0000
|0.0000
|35.50
|3378.49
|189
|2008.10.01 23:30
|sell
|95
|0.60
|0.7920
|0.0000
|0.0000
|190
|2008.10.01 23:40
|close
|95
|0.60
|0.7916
|0.0000
|0.0000
|35.50
|3413.99
|191
|2008.10.02 01:55
|buy
|96
|0.60
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|192
|2008.10.02 04:08
|close
|96
|0.60
|0.7888
|0.0000
|0.0000
|-204.05
|3209.94
|193
|2008.10.02 21:37
|buy
|97
|0.60
|0.7829
|0.0000
|0.0000
|194
|2008.10.02 21:49
|close
|97
|0.60
|0.7834
|0.0000
|0.0000
|44.35
|3254.29
|195
|2008.10.02 22:21
|sell
|98
|0.60
|0.7840
|0.0000
|0.0000
|196
|2008.10.02 22:50
|close
|98
|0.60
|0.7836
|0.0000
|0.0000
|35.50
|3289.79
|197
|2008.10.02 23:24
|buy
|99
|0.60
|0.7829
|0.0000
|0.0000
|198
|2008.10.03 03:20
|close
|99
|0.60
|0.7828
|0.0000
|0.0000
|-10.92
|3278.87
|199
|2008.10.03 03:24
|sell
|100
|0.60
|0.7830
|0.0000
|0.0000
|200
|2008.10.03 03:35
|close
|100
|0.60
|0.7826
|0.0000
|0.0000
|35.50
|3314.37
|201
|2008.10.03 04:00
|sell
|101
|0.60
|0.7831
|0.0000
|0.0000
|202
|2008.10.03 04:17
|close
|101
|0.60
|0.7827
|0.0000
|0.0000
|35.49
|3349.86
|203
|2008.10.06 04:30
|sell
|102
|0.60
|0.7734
|0.0000
|0.0000
|204
|2008.10.06 06:17
|close
|102
|0.60
|0.7761
|0.0000
|0.0000
|-239.59
|3110.27
|205
|2008.10.06 21:05
|buy
|103
|0.60
|0.7746
|0.0000
|0.0000
|206
|2008.10.06 21:46
|close
|103
|0.60
|0.7750
|0.0000
|0.0000
|35.49
|3145.76
|207
|2008.10.06 21:53
|buy
|104
|0.60
|0.7738
|0.0000
|0.0000
|208
|2008.10.06 21:54
|close
|104
|0.60
|0.7742
|0.0000
|0.0000
|35.49
|3181.25
|209
|2008.10.06 22:12
|sell
|105
|0.60
|0.7754
|0.0000
|0.0000
|210
|2008.10.06 22:48
|close
|105
|0.60
|0.7748
|0.0000
|0.0000
|53.25
|3234.50
|211
|2008.10.06 23:00
|buy
|106
|0.60
|0.7741
|0.0000
|0.0000
|212
|2008.10.06 23:33
|close
|106
|0.60
|0.7747
|0.0000
|0.0000
|53.23
|3287.73
|213
|2008.10.06 23:39
|sell
|107
|0.60
|0.7753
|0.0000
|0.0000
|214
|2008.10.06 23:41
|close
|107
|0.60
|0.7749
|0.0000
|0.0000
|35.49
|3323.22
|215
|2008.10.06 23:45
|buy
|108
|0.60
|0.7742
|0.0000
|0.0000
|216
|2008.10.07 00:45
|close
|108
|0.60
|0.7745
|0.0000
|0.0000
|24.57
|3347.79
|217
|2008.10.07 00:48
|sell
|109
|0.60
|0.7749
|0.0000
|0.0000
|218
|2008.10.07 03:01
|close
|109
|0.60
|0.7743
|0.0000
|0.0000
|53.25
|3401.04
|219
|2008.10.07 03:36
|buy
|110
|0.60
|0.7746
|0.0000
|0.0000
|220
|2008.10.07 05:44
|close
|110
|0.60
|0.7722
|0.0000
|0.0000
|-212.91
|3188.13
|221
|2008.10.07 21:52
|sell
|111
|0.60
|0.7791
|0.0000
|0.0000
|222
|2008.10.07 22:22
|close
|111
|0.60
|0.7787
|0.0000
|0.0000
|35.49
|3223.62
|223
|2008.10.07 23:27
|buy
|112
|0.60
|0.7778
|0.0000
|0.0000
|224
|2008.10.07 23:28
|close
|112
|0.60
|0.7782
|0.0000
|0.0000
|35.49
|3259.11
|225
|2008.10.07 23:37
|sell
|113
|0.60
|0.7791
|0.0000
|0.0000
|226
|2008.10.07 23:40
|close
|113
|0.60
|0.7786
|0.0000
|0.0000
|44.37
|3303.48
|227
|2008.10.07 23:47
|buy
|114
|0.60
|0.7781
|0.0000
|0.0000
|228
|2008.10.08 00:59
|close
|114
|0.60
|0.7784
|0.0000
|0.0000
|24.57
|3328.05
|229
|2008.10.08 01:26
|buy
|115
|0.60
|0.7777
|0.0000
|0.0000
|230
|2008.10.08 01:31
|close
|115
|0.60
|0.7782
|0.0000
|0.0000
|44.36
|3372.41
|231
|2008.10.08 01:43
|buy
|116
|0.60
|0.7777
|0.0000
|0.0000
|232
|2008.10.08 02:52
|close
|116
|0.60
|0.7780
|0.0000
|0.0000
|26.62
|3399.03
|233
|2008.10.08 03:06
|buy
|117
|0.60
|0.7771
|0.0000
|0.0000
|234
|2008.10.08 06:13
|close
|117
|0.60
|0.7771
|0.0000
|0.0000
|0.00
|3399.03
|235
|2008.10.08 21:00
|buy
|118
|0.60
|0.7913
|0.0000
|0.0000
|236
|2008.10.09 03:04
|close
|118
|0.60
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|-41.61
|3357.42
|237
|2008.10.09 03:04
|sell
|119
|0.60
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|238
|2008.10.09 03:11
|close
|119
|0.60
|0.7904
|0.0000
|0.0000
|44.37
|3401.79
|239
|2008.10.09 03:39
|buy
|120
|0.60
|0.7899
|0.0000
|0.0000
|240
|2008.10.09 03:44
|close
|120
|0.60
|0.7904
|0.0000
|0.0000
|44.36
|3446.15
|241
|2008.10.09 03:49
|sell
|121
|0.60
|0.7910
|0.0000
|0.0000
|242
|2008.10.09 03:50
|close
|121
|0.60
|0.7906
|0.0000
|0.0000
|35.50
|3481.65
|243
|2008.10.09 03:52
|sell
|122
|0.60
|0.7910
|0.0000
|0.0000
|244
|2008.10.09 03:56
|close
|122
|0.60
|0.7905
|0.0000
|0.0000
|44.37
|3526.02
|245
|2008.10.09 03:58
|sell
|123
|0.60
|0.7910
|0.0000
|0.0000
|246
|2008.10.09 04:10
|close
|123
|0.60
|0.7906
|0.0000
|0.0000
|35.50
|3561.52
|247
|2008.10.09 04:21
|buy
|124
|0.60
|0.7897
|0.0000
|0.0000
|248
|2008.10.09 04:29
|close
|124
|0.60
|0.7902
|0.0000
|0.0000
|44.35
|3605.87
|249
|2008.10.09 04:38
|sell
|125
|0.60
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|250
|2008.10.09 04:43
|close
|125
|0.60
|0.7906
|0.0000
|0.0000
|44.37
|3650.24
|251
|2008.10.09 04:46
|sell
|126
|0.60
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|252
|2008.10.09 04:58
|close
|126
|0.60
|0.7907
|0.0000
|0.0000
|35.49
|3685.73
|253
|2008.10.09 21:00
|sell
|127
|0.60
|0.7943
|0.0000
|0.0000
|254
|2008.10.09 21:02
|close
|127
|0.60
|0.7938
|0.0000
|0.0000
|44.37
|3730.10
|255
|2008.10.09 21:21
|sell
|128
|0.60
|0.7942
|0.0000
|0.0000
|256
|2008.10.09 21:24
|close
|128
|0.60
|0.7938
|0.0000
|0.0000
|35.50
|3765.60
|257
|2008.10.09 21:39
|sell
|129
|0.60
|0.7943
|0.0000
|0.0000
|258
|2008.10.09 21:48
|close
|129
|0.60
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|-204.10
|3561.50
|259
|2008.10.10 01:32
|sell
|130
|0.60
|0.7964
|0.0000
|0.0000
|260
|2008.10.10 01:34
|close
|130
|0.60
|0.7960
|0.0000
|0.0000
|35.50
|3597.00
|261
|2008.10.10 01:52
|sell
|131
|0.60
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|262
|2008.10.10 02:25
|close
|131
|0.60
|0.7962
|0.0000
|0.0000
|35.49
|3632.49
|263
|2008.10.10 02:33
|sell
|132
|0.60
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|264
|2008.10.10 02:54
|close
|132
|0.60
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|35.50
|3667.99
|265
|2008.10.13 01:43
|sell
|133
|0.60
|0.7939
|0.0000
|0.0000
|266
|2008.10.13 01:57
|close
|133
|0.60
|0.7935
|0.0000
|0.0000
|35.50
|3703.49
|267
|2008.10.13 02:45
|buy
|134
|0.60
|0.7933
|0.0000
|0.0000
|268
|2008.10.13 03:04
|close
|134
|0.60
|0.7937
|0.0000
|0.0000
|35.49
|3738.98
|269
|2008.10.13 04:11
|buy
|135
|0.60
|0.7933
|0.0000
|0.0000
|270
|2008.10.13 04:19
|close
|135
|0.60
|0.7937
|0.0000
|0.0000
|35.49
|3774.47
|271
|2008.10.13 04:36
|sell
|136
|0.60
|0.7943
|0.0000
|0.0000
|272
|2008.10.13 05:10
|close
|136
|0.60
|0.7939
|0.0000
|0.0000
|35.49
|3809.96
|273
|2008.10.13 21:02
|sell
|137
|0.60
|0.7826
|0.0000
|0.0000
|274
|2008.10.13 21:30
|close
|137
|0.60
|0.7821
|0.0000
|0.0000
|44.37
|3854.33
|275
|2008.10.13 21:36
|buy
|138
|0.60
|0.7819
|0.0000
|0.0000
|276
|2008.10.13 21:37
|close
|138
|0.60
|0.7823
|0.0000
|0.0000
|35.49
|3889.82
|277
|2008.10.13 21:43
|sell
|139
|0.60
|0.7830
|0.0000
|0.0000
|278
|2008.10.13 21:47
|close
|139
|0.60
|0.7826
|0.0000
|0.0000
|35.50
|3925.32
|279
|2008.10.13 21:51
|buy
|140
|0.60
|0.7818
|0.0000
|0.0000
|280
|2008.10.13 21:55
|close
|140
|0.60
|0.7822
|0.0000
|0.0000
|35.49
|3960.81
|281
|2008.10.13 21:59
|sell
|141
|0.60
|0.7830
|0.0000
|0.0000
|282
|2008.10.13 22:01
|close
|141
|0.60
|0.7826
|0.0000
|0.0000
|35.50
|3996.31
|283
|2008.10.13 22:15
|sell
|142
|0.60
|0.7830
|0.0000
|0.0000
|284
|2008.10.13 22:17
|close
|142
|0.60
|0.7826
|0.0000
|0.0000
|35.50
|4031.81
|285
|2008.10.13 22:30
|buy
|143
|0.60
|0.7818
|0.0000
|0.0000
|286
|2008.10.13 22:32
|close
|143
|0.60
|0.7822
|0.0000
|0.0000
|35.49
|4067.30
|287
|2008.10.13 22:35
|sell
|144
|0.60
|0.7831
|0.0000
|0.0000
|288
|2008.10.13 23:10
|close
|144
|0.60
|0.7827
|0.0000
|0.0000
|35.49
|4102.79
|289
|2008.10.13 23:18
|buy
|145
|0.60
|0.7817
|0.0000
|0.0000
|290
|2008.10.13 23:19
|close
|145
|0.60
|0.7822
|0.0000
|0.0000
|44.36
|4147.15
|291
|2008.10.13 23:24
|buy
|146
|0.60
|0.7817
|0.0000
|0.0000
|292
|2008.10.13 23:25
|close
|146
|0.60
|0.7823
|0.0000
|0.0000
|53.23
|4200.38
|293
|2008.10.13 23:29
|buy
|147
|0.60
|0.7818
|0.0000
|0.0000
|294
|2008.10.14 01:46
|close
|147
|0.60
|0.7821
|0.0000
|0.0000
|24.57
|4224.96
|295
|2008.10.14 02:16
|sell
|148
|0.60
|0.7826
|0.0000
|0.0000
|296
|2008.10.14 02:42
|close
|148
|0.60
|0.7821
|0.0000
|0.0000
|44.37
|4269.33
|297
|2008.10.14 02:53
|buy
|149
|0.60
|0.7816
|0.0000
|0.0000
|298
|2008.10.14 02:57
|close
|149
|0.60
|0.7821
|0.0000
|0.0000
|44.35
|4313.68
|299
|2008.10.14 02:59
|buy
|150
|0.60
|0.7816
|0.0000
|0.0000
|300
|2008.10.14 04:31
|close
|150
|0.60
|0.7819
|0.0000
|0.0000
|26.61
|4340.29
|301
|2008.10.14 04:38
|buy
|151
|0.60
|0.7809
|0.0000
|0.0000
|302
|2008.10.14 04:42
|close
|151
|0.60
|0.7813
|0.0000
|0.0000
|35.49
|4375.78
|303
|2008.10.14 21:47
|buy
|152
|0.60
|0.7825
|0.0000
|0.0000
|304
|2008.10.14 21:56
|close
|152
|0.60
|0.7829
|0.0000
|0.0000
|35.49
|4411.27
|305
|2008.10.14 22:00
|sell
|153
|0.60
|0.7840
|0.0000
|0.0000
|306
|2008.10.14 22:08
|close
|153
|0.60
|0.7836
|0.0000
|0.0000
|35.50
|4446.77
|307
|2008.10.14 22:16
|sell
|154
|0.60
|0.7842
|0.0000
|0.0000
|308
|2008.10.14 22:21
|close
|154
|0.60
|0.7838
|0.0000
|0.0000
|35.50
|4482.27
|309
|2008.10.14 22:29
|buy
|155
|0.60
|0.7826
|0.0000
|0.0000
|310
|2008.10.14 22:36
|close
|155
|0.60
|0.7830
|0.0000
|0.0000
|35.49
|4517.76
|311
|2008.10.14 22:44
|buy
|156
|0.60
|0.7828
|0.0000
|0.0000
|312
|2008.10.14 23:01
|close
|156
|0.60
|0.7832
|0.0000
|0.0000
|35.49
|4553.25
|313
|2008.10.14 23:08
|buy
|157
|0.60
|0.7826
|0.0000
|0.0000
|314
|2008.10.14 23:39
|close
|157
|0.60
|0.7830
|0.0000
|0.0000
|35.49
|4588.74
|315
|2008.10.14 23:55
|buy
|158
|0.60
|0.7821
|0.0000
|0.0000
|316
|2008.10.15 00:16
|close
|158
|0.60
|0.7825
|0.0000
|0.0000
|33.45
|4622.19
|317
|2008.10.15 01:14
|buy
|159
|0.60
|0.7816
|0.0000
|0.0000
|318
|2008.10.15 05:07
|close
|159
|0.60
|0.7789
|0.0000
|0.0000
|-239.54
|4382.65
|319
|2008.10.15 21:56
|buy
|160
|0.60
|0.7788
|0.0000
|0.0000
|320
|2008.10.15 21:59
|close
|160
|0.60
|0.7792
|0.0000
|0.0000
|35.49
|4418.14
|321
|2008.10.16 01:39
|buy
|161
|0.60
|0.7819
|0.0000
|0.0000
|322
|2008.10.16 01:40
|close
|161
|0.60
|0.7823
|0.0000
|0.0000
|35.49
|4453.63
|323
|2008.10.16 01:40
|buy
|162
|0.60
|0.7825
|0.0000
|0.0000
|324
|2008.10.16 04:49
|close
|162
|0.60
|0.7791
|0.0000
|0.0000
|-301.63
|4152.00
|325
|2008.10.16 22:29
|sell
|163
|0.60
|0.7773
|0.0000
|0.0000
|326
|2008.10.17 00:30
|close
|163
|0.60
|0.7769
|0.0000
|0.0000
|36.55
|4188.55
|327
|2008.10.17 00:38
|buy
|164
|0.60
|0.7770
|0.0000
|0.0000
|328
|2008.10.17 00:54
|close
|164
|0.60
|0.7774
|0.0000
|0.0000
|35.49
|4224.04
|329
|2008.10.17 01:07
|sell
|165
|0.60
|0.7788
|0.0000
|0.0000
|330
|2008.10.17 01:34
|close
|165
|0.60
|0.7784
|0.0000
|0.0000
|35.49
|4259.53
|331
|2008.10.17 02:12
|sell
|166
|0.60
|0.7786
|0.0000
|0.0000
|332
|2008.10.17 02:38
|close
|166
|0.60
|0.7782
|0.0000
|0.0000
|35.49
|4295.02
|333
|2008.10.17 02:54
|buy
|167
|0.60
|0.7773
|0.0000
|0.0000
|334
|2008.10.17 03:01
|close
|167
|0.60
|0.7780
|0.0000
|0.0000
|62.10
|4357.12
|335
|2008.10.17 03:15
|buy
|168
|0.60
|0.7774
|0.0000
|0.0000
|336
|2008.10.17 06:30
|close
|168
|0.60
|0.7774
|0.0000
|0.0000
|0.00
|4357.12
|337
|2008.10.20 00:12
|buy
|169
|0.60
|0.7747
|0.0000
|0.0000
|338
|2008.10.20 01:08
|close
|169
|0.60
|0.7752
|0.0000
|0.0000
|44.35
|4401.47
|339
|2008.10.20 01:30
|sell
|170
|0.60
|0.7761
|0.0000
|0.0000
|340
|2008.10.20 01:34
|close
|170
|0.60
|0.7757
|0.0000
|0.0000
|35.49
|4436.96
|341
|2008.10.20 01:57
|sell
|171
|0.60
|0.7761
|0.0000
|0.0000
|342
|2008.10.20 02:01
|close
|171
|0.60
|0.7757
|0.0000
|0.0000
|35.49
|4472.45
|343
|2008.10.20 02:48
|sell
|172
|0.60
|0.7761
|0.0000
|0.0000
|344
|2008.10.20 04:52
|close
|172
|0.60
|0.7758
|0.0000
|0.0000
|26.62
|4499.07
|345
|2008.10.20 21:57
|buy
|173
|0.60
|0.7770
|0.0000
|0.0000
|346
|2008.10.20 22:28
|close
|173
|0.60
|0.7774
|0.0000
|0.0000
|35.49
|4534.56
|347
|2008.10.20 23:21
|buy
|174
|0.60
|0.7768
|0.0000
|0.0000
|348
|2008.10.20 23:42
|close
|174
|0.60
|0.7773
|0.0000
|0.0000
|44.36
|4578.92
|349
|2008.10.20 23:42
|buy
|175
|0.60
|0.7768
|0.0000
|0.0000
|350
|2008.10.20 23:57
|close
|175
|0.60
|0.7772
|0.0000
|0.0000
|35.49
|4614.41
|351
|2008.10.21 00:25
|buy
|176
|0.60
|0.7766
|0.0000
|0.0000
|352
|2008.10.21 00:36
|close
|176
|0.60
|0.7771
|0.0000
|0.0000
|44.35
|4658.76
|353
|2008.10.21 00:47
|sell
|177
|0.60
|0.7779
|0.0000
|0.0000
|354
|2008.10.21 00:51
|close
|177
|0.60
|0.7774
|0.0000
|0.0000
|44.37
|4703.13
|355
|2008.10.21 00:54
|buy
|178
|0.60
|0.7766
|0.0000
|0.0000
|356
|2008.10.21 00:56
|close
|178
|0.60
|0.7771
|0.0000
|0.0000
|44.35
|4747.48
|357
|2008.10.21 01:31
|sell
|179
|0.60
|0.7778
|0.0000
|0.0000
|358
|2008.10.21 01:43
|close
|179
|0.60
|0.7774
|0.0000
|0.0000
|35.49
|4782.97
|359
|2008.10.21 02:05
|buy
|180
|0.60
|0.7766
|0.0000
|0.0000
|360
|2008.10.21 08:50
|close
|180
|0.60
|0.7742
|0.0000
|0.0000
|-212.92
|4570.05
|361
|2008.10.21 21:06
|buy
|181
|0.60
|0.7750
|0.0000
|0.0000
|362
|2008.10.21 21:10
|close
|181
|0.60
|0.7755
|0.0000
|0.0000
|44.36
|4614.41
|363
|2008.10.22 00:30
|sell
|182
|0.60
|0.7828
|0.0000
|0.0000
|364
|2008.10.22 00:46
|close
|182
|0.60
|0.7824
|0.0000
|0.0000
|35.49
|4649.90
|365
|2008.10.22 00:55
|sell
|183
|0.60
|0.7828
|0.0000
|0.0000
|366
|2008.10.22 01:31
|close
|183
|0.60
|0.7824
|0.0000
|0.0000
|35.49
|4685.39
|367
|2008.10.22 04:03
|sell
|184
|0.60
|0.7858
|0.0000
|0.0000
|368
|2008.10.22 04:08
|close
|184
|0.60
|0.7854
|0.0000
|0.0000
|35.49
|4720.88
|369
|2008.10.22 04:24
|sell
|185
|0.60
|0.7857
|0.0000
|0.0000
|370
|2008.10.22 05:10
|close
|185
|0.60
|0.7853
|0.0000
|0.0000
|35.50
|4756.38
|371
|2008.10.22 22:03
|sell
|186
|0.60
|0.7897
|0.0000
|0.0000
|372
|2008.10.22 22:14
|close
|186
|0.60
|0.7892
|0.0000
|0.0000
|44.37
|4800.75
|373
|2008.10.22 22:32
|sell
|187
|0.60
|0.7900
|0.0000
|0.0000
|374
|2008.10.22 23:20
|close
|187
|0.60
|0.7896
|0.0000
|0.0000
|35.50
|4836.25
|375
|2008.10.22 23:21
|buy
|188
|0.60
|0.7890
|0.0000
|0.0000
|376
|2008.10.22 23:23
|close
|188
|0.60
|0.7894
|0.0000
|0.0000
|35.49
|4871.74
|377
|2008.10.22 23:28
|buy
|189
|0.60
|0.7889
|0.0000
|0.0000
|378
|2008.10.22 23:37
|close
|189
|0.60
|0.7904
|0.0000
|0.0000
|133.08
|5004.82
|379
|2008.10.22 23:45
|sell
|190
|0.60
|0.7905
|0.0000
|0.0000
|380
|2008.10.22 23:46
|close
|190
|0.60
|0.7901
|0.0000
|0.0000
|35.50
|5040.32
|381
|2008.10.22 23:47
|sell
|191
|0.60
|0.7904
|0.0000
|0.0000
|382
|2008.10.22 23:52
|close
|191
|0.60
|0.7899
|0.0000
|0.0000
|44.37
|5084.69
|383
|2008.10.22 23:58
|sell
|192
|0.60
|0.7906
|0.0000
|0.0000
|384
|2008.10.23 01:04
|close
|192
|0.60
|0.7903
|0.0000
|0.0000
|29.81
|5114.50
|385
|2008.10.23 01:36
|buy
|193
|0.60
|0.7888
|0.0000
|0.0000
|386
|2008.10.23 02:30
|close
|193
|0.60
|0.7892
|0.0000
|0.0000
|35.49
|5149.99
|387
|2008.10.23 03:39
|buy
|194
|0.60
|0.7884
|0.0000
|0.0000
|388
|2008.10.23 03:43
|close
|194
|0.60
|0.7888
|0.0000
|0.0000
|35.49
|5185.48
|389
|2008.10.23 04:19
|sell
|195
|0.60
|0.7894
|0.0000
|0.0000
|390
|2008.10.23 04:51
|close
|195
|0.60
|0.7890
|0.0000
|0.0000
|35.50
|5220.98
|391
|2008.10.23 23:03
|sell
|196
|0.60
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|392
|2008.10.23 23:04
|close
|196
|0.60
|0.7976
|0.0000
|0.0000
|35.50
|5256.48
|393
|2008.10.23 23:09
|buy
|197
|0.60
|0.7963
|0.0000
|0.0000
|394
|2008.10.24 00:05
|close
|197
|0.60
|0.7968
|0.0000
|0.0000
|42.32
|5298.80
|395
|2008.10.24 00:33
|sell
|198
|0.60
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|396
|2008.10.24 02:08
|close
|198
|0.60
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|35.50
|5334.30
|397
|2008.10.24 02:08
|buy
|199
|0.60
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|398
|2008.10.24 02:23
|close
|199
|0.60
|0.7972
|0.0000
|0.0000
|53.23
|5387.53
|399
|2008.10.24 02:51
|sell
|200
|0.60
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|400
|2008.10.24 02:52
|close
|200
|0.60
|0.7979
|0.0000
|0.0000
|35.49
|5423.02
|401
|2008.10.24 02:52
|sell
|201
|0.60
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|402
|2008.10.24 02:55
|close
|201
|0.60
|0.7979
|0.0000
|0.0000
|35.49
|5458.51
|403
|2008.10.24 03:14
|buy
|202
|0.60
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|404
|2008.10.24 03:20
|close
|202
|0.60
|0.7973
|0.0000
|0.0000
|35.49
|5494.00
|405
|2008.10.24 03:38
|buy
|203
|0.60
|0.7968
|0.0000
|0.0000
|406
|2008.10.24 03:41
|close
|203
|0.60
|0.7972
|0.0000
|0.0000
|35.49
|5529.49
|407
|2008.10.24 03:55
|buy
|204
|0.60
|0.7967
|0.0000
|0.0000
|408
|2008.10.24 03:56
|close
|204
|0.60
|0.7972
|0.0000
|0.0000
|44.36
|5573.85
|409
|2008.10.24 04:34
|buy
|205
|0.60
|0.7962
|0.0000
|0.0000
|410
|2008.10.24 05:01
|close
|205
|0.60
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|35.49
|5609.34
|411
|2008.10.27 02:05
|buy
|206
|0.60
|0.7959
|0.0000
|0.0000
|412
|2008.10.27 02:22
|close
|206
|0.60
|0.7963
|0.0000
|0.0000
|35.49
|5644.83
|413
|2008.10.27 03:30
|sell
|207
|0.60
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|414
|2008.10.27 03:59
|close
|207
|0.60
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|35.50
|5680.33
|415
|2008.10.27 04:20
|sell
|208
|0.60
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|416
|2008.10.27 04:25
|close
|208
|0.60
|0.7988
|0.0000
|0.0000
|35.50
|5715.83
|417
|2008.10.27 04:27
|sell
|209
|0.60
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|418
|2008.10.27 04:34
|close
|209
|0.60
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|53.25
|5769.08
|419
|2008.10.27 04:37
|buy
|210
|0.60
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|420
|2008.10.27 04:42
|close
|210
|0.60
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|44.36
|5813.44
|421
|2008.10.27 04:44
|sell
|211
|0.60
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|422
|2008.10.27 04:48
|close
|211
|0.60
|0.7988
|0.0000
|0.0000
|35.50
|5848.94
|423
|2008.10.27 04:57
|sell
|212
|0.60
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|424
|2008.10.27 05:08
|close
|212
|0.60
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|35.50
|5884.44
|425
|2008.10.27 21:01
|buy
|213
|0.60
|0.8007
|0.0000
|0.0000
|426
|2008.10.27 21:06
|close
|213
|0.60
|0.8011
|0.0000
|0.0000
|35.49
|5919.93
|427
|2008.10.27 21:55
|sell
|214
|0.60
|0.8033
|0.0000
|0.0000
|428
|2008.10.27 22:00
|close
|214
|0.60
|0.8029
|0.0000
|0.0000
|35.49
|5955.42
|429
|2008.10.27 22:00
|sell
|215
|0.60
|0.8026
|0.0000
|0.0000
|430
|2008.10.27 22:30
|close
|215
|0.60
|0.8022
|0.0000
|0.0000
|35.49
|5990.91
|431
|2008.10.27 22:58
|buy
|216
|0.60
|0.8014
|0.0000
|0.0000
|432
|2008.10.27 23:00
|close
|216
|0.60
|0.8018
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6026.40
|433
|2008.10.27 23:16
|buy
|217
|0.60
|0.8020
|0.0000
|0.0000
|434
|2008.10.27 23:35
|close
|217
|0.60
|0.8024
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6061.89
|435
|2008.10.27 23:42
|sell
|218
|0.60
|0.8031
|0.0000
|0.0000
|436
|2008.10.27 23:44
|close
|218
|0.60
|0.8027
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6097.38
|437
|2008.10.28 00:21
|buy
|219
|0.60
|0.8015
|0.0000
|0.0000
|438
|2008.10.28 00:23
|close
|219
|0.60
|0.8024
|0.0000
|0.0000
|79.85
|6177.23
|439
|2008.10.28 00:24
|buy
|220
|0.60
|0.8018
|0.0000
|0.0000
|440
|2008.10.28 00:36
|close
|220
|0.60
|0.8022
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6212.72
|441
|2008.10.28 01:04
|buy
|221
|0.60
|0.8009
|0.0000
|0.0000
|442
|2008.10.28 01:24
|close
|221
|0.60
|0.8013
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6248.21
|443
|2008.10.28 01:26
|sell
|222
|0.60
|0.8028
|0.0000
|0.0000
|444
|2008.10.28 01:29
|close
|222
|0.60
|0.8024
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6283.70
|445
|2008.10.28 01:29
|sell
|223
|0.60
|0.8027
|0.0000
|0.0000
|446
|2008.10.28 01:31
|close
|223
|0.60
|0.8022
|0.0000
|0.0000
|44.37
|6328.07
|447
|2008.10.28 01:33
|sell
|224
|0.60
|0.8028
|0.0000
|0.0000
|448
|2008.10.28 01:54
|close
|224
|0.60
|0.8024
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6363.56
|449
|2008.10.28 02:20
|buy
|225
|0.60
|0.8016
|0.0000
|0.0000
|450
|2008.10.28 05:11
|close
|225
|0.60
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|-230.67
|6132.89
|451
|2008.10.28 22:41
|buy
|226
|0.60
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|452
|2008.10.28 22:46
|close
|226
|0.60
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6168.38
|453
|2008.10.28 22:53
|sell
|227
|0.60
|0.7995
|0.0000
|0.0000
|454
|2008.10.28 22:55
|close
|227
|0.60
|0.7991
|0.0000
|0.0000
|35.50
|6203.88
|455
|2008.10.28 23:00
|buy
|228
|0.60
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|456
|2008.10.28 23:25
|close
|228
|0.60
|0.7958
|0.0000
|0.0000
|-204.05
|5999.83
|457
|2008.10.28 23:35
|buy
|229
|0.60
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|458
|2008.10.28 23:44
|close
|229
|0.60
|0.7974
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6035.32
|459
|2008.10.29 00:39
|buy
|230
|0.60
|0.7976
|0.0000
|0.0000
|460
|2008.10.29 01:31
|close
|230
|0.60
|0.7951
|0.0000
|0.0000
|-221.79
|5813.53
|461
|2008.10.29 04:07
|buy
|231
|0.60
|0.7939
|0.0000
|0.0000
|462
|2008.10.29 04:15
|close
|231
|0.60
|0.7944
|0.0000
|0.0000
|44.36
|5857.89
|463
|2008.10.29 23:03
|buy
|232
|0.60
|0.7905
|0.0000
|0.0000
|464
|2008.10.29 23:36
|close
|232
|0.60
|0.7910
|0.0000
|0.0000
|44.36
|5902.25
|465
|2008.10.29 23:37
|sell
|233
|0.60
|0.7913
|0.0000
|0.0000
|466
|2008.10.29 23:46
|close
|233
|0.60
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|35.49
|5937.74
|467
|2008.10.30 00:00
|sell
|234
|0.60
|0.7915
|0.0000
|0.0000
|468
|2008.10.30 00:02
|close
|234
|0.60
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|35.50
|5973.24
|469
|2008.10.30 00:09
|sell
|235
|0.60
|0.7915
|0.0000
|0.0000
|470
|2008.10.30 02:13
|close
|235
|0.60
|0.7952
|0.0000
|0.0000
|-328.34
|5644.90
|471
|2008.10.30 22:39
|sell
|236
|0.60
|0.7864
|0.0000
|0.0000
|472
|2008.10.30 22:44
|close
|236
|0.60
|0.7860
|0.0000
|0.0000
|35.50
|5680.40
|473
|2008.10.30 22:58
|sell
|237
|0.60
|0.7863
|0.0000
|0.0000
|474
|2008.10.30 23:12
|close
|237
|0.60
|0.7858
|0.0000
|0.0000
|44.37
|5724.77
|475
|2008.10.30 23:22
|sell
|238
|0.60
|0.7866
|0.0000
|0.0000
|476
|2008.10.30 23:25
|close
|238
|0.60
|0.7862
|0.0000
|0.0000
|35.49
|5760.26
|477
|2008.10.30 23:30
|sell
|239
|0.60
|0.7865
|0.0000
|0.0000
|478
|2008.10.30 23:47
|close
|239
|0.60
|0.7860
|0.0000
|0.0000
|44.37
|5804.63
|479
|2008.10.30 23:58
|sell
|240
|0.60
|0.7865
|0.0000
|0.0000
|480
|2008.10.31 00:01
|close
|240
|0.60
|0.7861
|0.0000
|0.0000
|36.56
|5841.20
|481
|2008.10.31 00:15
|sell
|241
|0.60
|0.7866
|0.0000
|0.0000
|482
|2008.10.31 00:16
|close
|241
|0.60
|0.7862
|0.0000
|0.0000
|35.49
|5876.69
|483
|2008.10.31 00:25
|buy
|242
|0.60
|0.7851
|0.0000
|0.0000
|484
|2008.10.31 00:31
|close
|242
|0.60
|0.7855
|0.0000
|0.0000
|35.49
|5912.18
|485
|2008.10.31 00:45
|sell
|243
|0.60
|0.7865
|0.0000
|0.0000
|486
|2008.10.31 00:53
|close
|243
|0.60
|0.7860
|0.0000
|0.0000
|44.37
|5956.55
|487
|2008.10.31 01:00
|sell
|244
|0.60
|0.7865
|0.0000
|0.0000
|488
|2008.10.31 01:04
|close
|244
|0.60
|0.7861
|0.0000
|0.0000
|35.50
|5992.05
|489
|2008.10.31 01:15
|buy
|245
|0.60
|0.7852
|0.0000
|0.0000
|490
|2008.10.31 01:20
|close
|245
|0.60
|0.7857
|0.0000
|0.0000
|44.36
|6036.41
|491
|2008.10.31 01:22
|buy
|246
|0.60
|0.7852
|0.0000
|0.0000
|492
|2008.10.31 01:26
|close
|246
|0.60
|0.7856
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6071.90
|493
|2008.10.31 01:54
|buy
|247
|0.60
|0.7850
|0.0000
|0.0000
|494
|2008.10.31 02:42
|close
|247
|0.60
|0.7854
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6107.39
|495
|2008.10.31 02:54
|sell
|248
|0.60
|0.7862
|0.0000
|0.0000
|496
|2008.10.31 03:03
|close
|248
|0.60
|0.7858
|0.0000
|0.0000
|35.50
|6142.89
|497
|2008.10.31 03:03
|sell
|249
|0.60
|0.7862
|0.0000
|0.0000
|498
|2008.10.31 03:06
|close
|249
|0.60
|0.7858
|0.0000
|0.0000
|35.50
|6178.39
|499
|2008.10.31 03:06
|sell
|250
|0.60
|0.7862
|0.0000
|0.0000
|500
|2008.10.31 03:09
|close
|250
|0.60
|0.7858
|0.0000
|0.0000
|35.50
|6213.89
|501
|2008.10.31 03:19
|sell
|251
|0.60
|0.7861
|0.0000
|0.0000
|502
|2008.10.31 03:20
|close
|251
|0.60
|0.7857
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6249.38
|503
|2008.10.31 03:48
|buy
|252
|0.60
|0.7846
|0.0000
|0.0000
|504
|2008.10.31 03:51
|close
|252
|0.60
|0.7850
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6284.87
|505
|2008.10.31 03:52
|buy
|253
|0.60
|0.7849
|0.0000
|0.0000
|506
|2008.10.31 05:25
|close
|253
|0.60
|0.7852
|0.0000
|0.0000
|26.61
|6311.48
|507
|2008.11.03 02:47
|buy
|254
|0.60
|0.7922
|0.0000
|0.0000
|508
|2008.11.03 03:13
|close
|254
|0.60
|0.7927
|0.0000
|0.0000
|44.35
|6355.83
|509
|2008.11.03 03:24
|buy
|255
|0.60
|0.7921
|0.0000
|0.0000
|510
|2008.11.03 03:47
|close
|255
|0.60
|0.7873
|0.0000
|0.0000
|-425.83
|5930.00
|511
|2008.11.03 04:30
|buy
|256
|0.60
|0.7891
|0.0000
|0.0000
|512
|2008.11.03 05:21
|close
|256
|0.60
|0.7897
|0.0000
|0.0000
|53.23
|5983.23
|513
|2008.11.03 21:00
|buy
|257
|0.60
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|514
|2008.11.03 21:06
|close
|257
|0.60
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6018.72
|515
|2008.11.03 21:29
|buy
|258
|0.60
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|516
|2008.11.03 21:33
|close
|258
|0.60
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6054.21
|517
|2008.11.03 22:00
|buy
|259
|0.60
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|518
|2008.11.03 22:02
|close
|259
|0.60
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|44.36
|6098.57
|519
|2008.11.03 22:27
|sell
|260
|0.60
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|520
|2008.11.03 22:42
|close
|260
|0.60
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|35.50
|6134.07
|521
|2008.11.03 23:07
|buy
|261
|0.60
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|522
|2008.11.03 23:09
|close
|261
|0.60
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6169.56
|523
|2008.11.03 23:12
|buy
|262
|0.60
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|524
|2008.11.03 23:14
|close
|262
|0.60
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6205.05
|525
|2008.11.03 23:21
|sell
|263
|0.60
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|526
|2008.11.03 23:22
|close
|263
|0.60
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|71.00
|6276.05
|527
|2008.11.03 23:38
|sell
|264
|0.60
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|528
|2008.11.03 23:46
|close
|264
|0.60
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|35.50
|6311.55
|529
|2008.11.03 23:48
|sell
|265
|0.60
|0.7998
|0.0000
|0.0000
|530
|2008.11.03 23:52
|close
|265
|0.60
|0.7993
|0.0000
|0.0000
|44.37
|6355.92
|531
|2008.11.03 23:53
|buy
|266
|0.60
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|532
|2008.11.03 23:54
|close
|266
|0.60
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6391.41
|533
|2008.11.03 23:58
|sell
|267
|0.60
|0.7998
|0.0000
|0.0000
|534
|2008.11.04 00:34
|close
|267
|0.60
|0.7993
|0.0000
|0.0000
|45.43
|6436.84
|535
|2008.11.04 00:37
|sell
|268
|0.60
|0.8001
|0.0000
|0.0000
|536
|2008.11.04 00:53
|close
|268
|0.60
|0.7996
|0.0000
|0.0000
|44.37
|6481.21
|537
|2008.11.04 00:59
|sell
|269
|0.60
|0.8001
|0.0000
|0.0000
|538
|2008.11.04 01:02
|close
|269
|0.60
|0.7997
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6516.70
|539
|2008.11.04 01:07
|sell
|270
|0.60
|0.8005
|0.0000
|0.0000
|540
|2008.11.04 01:13
|close
|270
|0.60
|0.8001
|0.0000
|0.0000
|35.50
|6552.20
|541
|2008.11.04 01:14
|sell
|271
|0.60
|0.8003
|0.0000
|0.0000
|542
|2008.11.04 01:54
|close
|271
|0.60
|0.7999
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6587.69
|543
|2008.11.04 02:20
|buy
|272
|0.60
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|544
|2008.11.04 02:21
|close
|272
|0.60
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6623.18
|545
|2008.11.04 02:25
|sell
|273
|0.60
|0.8006
|0.0000
|0.0000
|546
|2008.11.04 02:26
|close
|273
|0.60
|0.7991
|0.0000
|0.0000
|133.11
|6756.29
|547
|2008.11.04 02:31
|buy
|274
|0.60
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|548
|2008.11.04 02:41
|close
|274
|0.60
|0.7991
|0.0000
|0.0000
|44.36
|6800.65
|549
|2008.11.04 02:45
|buy
|275
|0.60
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|550
|2008.11.04 02:59
|close
|275
|0.60
|0.7991
|0.0000
|0.0000
|44.36
|6845.01
|551
|2008.11.04 03:16
|buy
|276
|0.60
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|552
|2008.11.04 03:18
|close
|276
|0.60
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6880.50
|553
|2008.11.04 03:19
|buy
|277
|0.60
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|554
|2008.11.04 03:57
|close
|277
|0.60
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|53.23
|6933.73
|555
|2008.11.04 04:30
|sell
|278
|0.60
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|556
|2008.11.04 05:01
|close
|278
|0.60
|0.8014
|0.0000
|0.0000
|-177.48
|6756.25
|557
|2008.11.05 02:00
|buy
|279
|0.60
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|558
|2008.11.05 02:11
|close
|279
|0.60
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6791.74
|559
|2008.11.05 02:53
|buy
|280
|0.60
|0.8132
|0.0000
|0.0000
|560
|2008.11.05 03:01
|close
|280
|0.60
|0.8136
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6827.23
|561
|2008.11.05 03:06
|buy
|281
|0.60
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|562
|2008.11.05 05:10
|close
|281
|0.60
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|26.61
|6853.84
|563
|2008.11.05 21:20
|buy
|282
|0.60
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|564
|2008.11.05 22:49
|close
|282
|0.60
|0.8143
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6889.33
|565
|2008.11.05 23:28
|buy
|283
|0.60
|0.8126
|0.0000
|0.0000
|566
|2008.11.05 23:30
|close
|283
|0.60
|0.8130
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6924.82
|567
|2008.11.05 23:30
|buy
|284
|0.60
|0.8126
|0.0000
|0.0000
|568
|2008.11.05 23:31
|close
|284
|0.60
|0.8130
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6960.31
|569
|2008.11.05 23:44
|sell
|285
|0.60
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|570
|2008.11.06 01:50
|close
|285
|0.60
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|29.81
|6990.12
|571
|2008.11.06 01:58
|buy
|286
|0.60
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|572
|2008.11.06 03:02
|close
|286
|0.60
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|26.61
|7016.73
|573
|2008.11.06 03:13
|buy
|287
|0.60
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|574
|2008.11.06 04:12
|close
|287
|0.60
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|35.49
|7052.22
|575
|2008.11.06 04:48
|buy
|288
|0.60
|0.8126
|0.0000
|0.0000
|576
|2008.11.06 04:49
|close
|288
|0.60
|0.8132
|0.0000
|0.0000
|53.23
|7105.45
|577
|2008.11.06 21:00
|sell
|289
|0.60
|0.8089
|0.0000
|0.0000
|578
|2008.11.06 21:01
|close
|289
|0.60
|0.8084
|0.0000
|0.0000
|44.37
|7149.82
|579
|2008.11.06 21:05
|sell
|290
|0.60
|0.8089
|0.0000
|0.0000
|580
|2008.11.06 21:08
|close
|290
|0.60
|0.8085
|0.0000
|0.0000
|35.50
|7185.32
|581
|2008.11.06 21:11
|sell
|291
|0.60
|0.8089
|0.0000
|0.0000
|582
|2008.11.06 22:22
|close
|291
|0.60
|0.8142
|0.0000
|0.0000
|-470.32
|6715.00
|583
|2008.11.06 22:48
|sell
|292
|0.60
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|584
|2008.11.06 23:38
|close
|292
|0.60
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|35.50
|6750.50
|585
|2008.11.06 23:46
|sell
|293
|0.60
|0.8143
|0.0000
|0.0000
|586
|2008.11.06 23:47
|close
|293
|0.60
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6785.99
|587
|2008.11.06 23:47
|sell
|294
|0.60
|0.8143
|0.0000
|0.0000
|588
|2008.11.07 00:05
|close
|294
|0.60
|0.8137
|0.0000
|0.0000
|54.30
|6840.30
|589
|2008.11.07 00:26
|sell
|295
|0.60
|0.8145
|0.0000
|0.0000
|590
|2008.11.07 01:33
|close
|295
|0.60
|0.8142
|0.0000
|0.0000
|26.62
|6866.92
|591
|2008.11.07 01:49
|sell
|296
|0.60
|0.8148
|0.0000
|0.0000
|592
|2008.11.07 01:55
|close
|296
|0.60
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6902.41
|593
|2008.11.07 02:13
|buy
|297
|0.60
|0.8133
|0.0000
|0.0000
|594
|2008.11.07 02:16
|close
|297
|0.60
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|53.23
|6955.64
|595
|2008.11.07 02:27
|sell
|298
|0.60
|0.8148
|0.0000
|0.0000
|596
|2008.11.07 02:31
|close
|298
|0.60
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|35.49
|6991.13
|597
|2008.11.07 03:00
|sell
|299
|0.60
|0.8148
|0.0000
|0.0000
|598
|2008.11.07 03:07
|close
|299
|0.60
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|35.49
|7026.62
|599
|2008.11.07 04:52
|buy
|300
|0.60
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|600
|2008.11.07 05:04
|close
|300
|0.60
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|44.36
|7070.98
|601
|2008.11.10 00:05
|buy
|301
|0.60
|0.8127
|0.0000
|0.0000
|602
|2008.11.10 01:16
|close
|301
|0.60
|0.8130
|0.0000
|0.0000
|26.62
|7097.60
|603
|2008.11.10 01:18
|sell
|302
|0.60
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|604
|2008.11.10 01:28
|close
|302
|0.60
|0.8130
|0.0000
|0.0000
|35.50
|7133.10
|605
|2008.11.10 01:37
|sell
|303
|0.60
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|606
|2008.11.10 01:49
|close
|303
|0.60
|0.8130
|0.0000
|0.0000
|35.50
|7168.60
|607
|2008.11.10 02:11
|buy
|304
|0.60
|0.8119
|0.0000
|0.0000
|608
|2008.11.10 03:37
|close
|304
|0.60
|0.8123
|0.0000
|0.0000
|35.49
|7204.09
|609
|2008.11.10 04:58
|sell
|305
|0.60
|0.8130
|0.0000
|0.0000
|610
|2008.11.10 06:07
|close
|305
|0.60
|0.8127
|0.0000
|0.0000
|26.62
|7230.71
|611
|2008.11.10 21:03
|sell
|306
|0.60
|0.8182
|0.0000
|0.0000
|612
|2008.11.10 21:15
|close
|306
|0.60
|0.8178
|0.0000
|0.0000
|35.50
|7266.21
|613
|2008.11.10 21:34
|buy
|307
|0.60
|0.8169
|0.0000
|0.0000
|614
|2008.11.10 21:39
|close
|307
|0.60
|0.8173
|0.0000
|0.0000
|35.49
|7301.70
|615
|2008.11.10 21:41
|buy
|308
|0.60
|0.8169
|0.0000
|0.0000
|616
|2008.11.10 21:44
|close
|308
|0.60
|0.8173
|0.0000
|0.0000
|35.49
|7337.19
|617
|2008.11.10 21:45
|buy
|309
|0.60
|0.8170
|0.0000
|0.0000
|618
|2008.11.10 22:48
|close
|309
|0.60
|0.8173
|0.0000
|0.0000
|26.62
|7363.81
|619
|2008.11.10 23:28
|buy
|310
|0.60
|0.8159
|0.0000
|0.0000
|620
|2008.11.10 23:35
|close
|310
|0.60
|0.8163
|0.0000
|0.0000
|35.49
|7399.30
|621
|2008.11.11 00:01
|buy
|311
|0.60
|0.8157
|0.0000
|0.0000
|622
|2008.11.11 00:10
|close
|311
|0.60
|0.8161
|0.0000
|0.0000
|35.49
|7434.79
|623
|2008.11.11 00:21
|buy
|312
|0.60
|0.8157
|0.0000
|0.0000
|624
|2008.11.11 03:31
|close
|312
|0.60
|0.8114
|0.0000
|0.0000
|-381.48
|7053.31
|625
|2008.11.11 21:08
|buy
|313
|0.60
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|626
|2008.11.11 22:00
|close
|313
|0.60
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|53.23
|7106.54
|627
|2008.11.11 23:06
|buy
|314
|0.60
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|628
|2008.11.11 23:18
|close
|314
|0.60
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|53.23
|7159.77
|629
|2008.11.11 23:24
|buy
|315
|0.60
|0.8136
|0.0000
|0.0000
|630
|2008.11.12 00:32
|close
|315
|0.60
|0.8140
|0.0000
|0.0000
|33.44
|7193.21
|631
|2008.11.12 01:27
|sell
|316
|0.60
|0.8148
|0.0000
|0.0000
|632
|2008.11.12 01:28
|close
|316
|0.60
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|35.49
|7228.70
|633
|2008.11.12 04:23
|sell
|317
|0.60
|0.8148
|0.0000
|0.0000
|634
|2008.11.12 04:24
|close
|317
|0.60
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|35.49
|7264.19
|635
|2008.11.12 04:26
|sell
|318
|0.60
|0.8148
|0.0000
|0.0000
|636
|2008.11.12 04:45
|close
|318
|0.60
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|35.49
|7299.68
|637
|2008.11.12 04:47
|sell
|319
|0.60
|0.8147
|0.0000
|0.0000
|638
|2008.11.12 06:22
|close
|319
|0.60
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|26.62
|7326.30
|639
|2008.11.12 21:16
|buy
|320
|0.60
|0.8365
|0.0000
|0.0000
|640
|2008.11.12 21:57
|close
|320
|0.60
|0.8369
|0.0000
|0.0000
|35.49
|7361.79
|641
|2008.11.12 21:59
|buy
|321
|0.60
|0.8356
|0.0000
|0.0000
|642
|2008.11.12 22:01
|close
|321
|0.60
|0.8360
|0.0000
|0.0000
|35.49
|7397.28
|643
|2008.11.12 22:01
|buy
|322
|0.60
|0.8360
|0.0000
|0.0000
|644
|2008.11.12 22:05
|close
|322
|0.60
|0.8366
|0.0000
|0.0000
|53.23
|7450.51
|645
|2008.11.12 22:22
|buy
|323
|0.60
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|646
|2008.11.12 22:55
|close
|323
|0.60
|0.8364
|0.0000
|0.0000
|53.23
|7503.74
|647
|2008.11.12 23:04
|buy
|324
|0.60
|0.8354
|0.0000
|0.0000
|648
|2008.11.12 23:09
|close
|324
|0.60
|0.8359
|0.0000
|0.0000
|44.35
|7548.09
|649
|2008.11.12 23:12
|buy
|325
|0.60
|0.8347
|0.0000
|0.0000
|650
|2008.11.12 23:14
|close
|325
|0.60
|0.8355
|0.0000
|0.0000
|70.97
|7619.06
|651
|2008.11.12 23:15
|buy
|326
|0.60
|0.8353
|0.0000
|0.0000
|652
|2008.11.12 23:31
|close
|326
|0.60
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|44.36
|7663.42
|653
|2008.11.12 23:39
|buy
|327
|0.60
|0.8352
|0.0000
|0.0000
|654
|2008.11.12 23:43
|close
|327
|0.60
|0.8356
|0.0000
|0.0000
|35.49
|7698.91
|655
|2008.11.12 23:49
|sell
|328
|0.60
|0.8369
|0.0000
|0.0000
|656
|2008.11.13 00:28
|close
|328
|0.60
|0.8365
|0.0000
|0.0000
|38.69
|7737.60
|657
|2008.11.13 00:32
|buy
|329
|0.60
|0.8360
|0.0000
|0.0000
|658
|2008.11.13 00:46
|close
|329
|0.60
|0.8365
|0.0000
|0.0000
|44.35
|7781.95
|659
|2008.11.13 00:57
|buy
|330
|0.60
|0.8361
|0.0000
|0.0000
|660
|2008.11.13 00:59
|close
|330
|0.60
|0.8366
|0.0000
|0.0000
|44.36
|7826.31
|661
|2008.11.13 01:32
|sell
|331
|0.60
|0.8375
|0.0000
|0.0000
|662
|2008.11.13 01:46
|close
|331
|0.60
|0.8371
|0.0000
|0.0000
|35.50
|7861.81
|663
|2008.11.13 02:04
|buy
|332
|0.60
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|664
|2008.11.13 02:08
|close
|332
|0.60
|0.8362
|0.0000
|0.0000
|35.49
|7897.30
|665
|2008.11.13 02:08
|buy
|333
|0.60
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|666
|2008.11.13 02:19
|close
|333
|0.60
|0.8362
|0.0000
|0.0000
|35.49
|7932.79
|667
|2008.11.13 02:37
|buy
|334
|0.60
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|668
|2008.11.13 05:16
|close
|334
|0.60
|0.8360
|0.0000
|0.0000
|17.75
|7950.54
|669
|2008.11.13 23:13
|buy
|335
|0.60
|0.8608
|0.0000
|0.0000
|670
|2008.11.13 23:28
|close
|335
|0.60
|0.8612
|0.0000
|0.0000
|35.49
|7986.03
|671
|2008.11.13 23:35
|buy
|336
|0.60
|0.8608
|0.0000
|0.0000
|672
|2008.11.13 23:36
|close
|336
|0.60
|0.8613
|0.0000
|0.0000
|44.36
|8030.39
|673
|2008.11.13 23:47
|buy
|337
|0.60
|0.8607
|0.0000
|0.0000
|674
|2008.11.13 23:51
|close
|337
|0.60
|0.8612
|0.0000
|0.0000
|44.36
|8074.75
|675
|2008.11.14 00:03
|sell
|338
|0.60
|0.8619
|0.0000
|0.0000
|676
|2008.11.14 00:04
|close
|338
|0.60
|0.8615
|0.0000
|0.0000
|35.50
|8110.25
|677
|2008.11.14 00:09
|buy
|339
|0.60
|0.8606
|0.0000
|0.0000
|678
|2008.11.14 01:56
|close
|339
|0.60
|0.8610
|0.0000
|0.0000
|35.49
|8145.74
|679
|2008.11.14 02:31
|buy
|340
|0.60
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|680
|2008.11.14 02:37
|close
|340
|0.60
|0.8599
|0.0000
|0.0000
|35.49
|8181.23
|681
|2008.11.14 02:40
|buy
|341
|0.60
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|682
|2008.11.14 02:42
|close
|341
|0.60
|0.8599
|0.0000
|0.0000
|35.49
|8216.72
|683
|2008.11.14 03:40
|buy
|342
|0.60
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|684
|2008.11.14 05:00
|close
|342
|0.60
|0.8572
|0.0000
|0.0000
|-204.04
|8012.68
|685
|2008.11.17 00:05
|buy
|343
|0.60
|0.8548
|0.0000
|0.0000
|686
|2008.11.17 00:17
|close
|343
|0.60
|0.8524
|0.0000
|0.0000
|-212.92
|7799.76
|687
|2008.11.17 00:56
|buy
|344
|0.60
|0.8539
|0.0000
|0.0000
|688
|2008.11.17 01:23
|close
|344
|0.60
|0.8544
|0.0000
|0.0000
|44.36
|7844.12
|689
|2008.11.17 01:27
|buy
|345
|0.60
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|690
|2008.11.17 03:45
|close
|345
|0.60
|0.8540
|0.0000
|0.0000
|35.48
|7879.60
|691
|2008.11.17 03:53
|sell
|346
|0.60
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|692
|2008.11.17 03:56
|close
|346
|0.60
|0.8532
|0.0000
|0.0000
|35.49
|7915.09
|693
|2008.11.17 04:27
|sell
|347
|0.60
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|694
|2008.11.17 04:33
|close
|347
|0.60
|0.8534
|0.0000
|0.0000
|35.49
|7950.58
|695
|2008.11.17 04:39
|sell
|348
|0.60
|0.8541
|0.0000
|0.0000
|696
|2008.11.17 04:43
|close
|348
|0.60
|0.8537
|0.0000
|0.0000
|35.49
|7986.07
|697
|2008.11.17 04:53
|sell
|349
|0.60
|0.8543
|0.0000
|0.0000
|698
|2008.11.17 04:55
|close
|349
|0.60
|0.8539
|0.0000
|0.0000
|35.49
|8021.56
|699
|2008.11.17 04:58
|buy
|350
|0.60
|0.8524
|0.0000
|0.0000
|700
|2008.11.17 04:59
|close
|350
|0.60
|0.8529
|0.0000
|0.0000
|44.36
|8065.92
|701
|2008.11.17 21:05
|buy
|351
|0.60
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|702
|2008.11.17 23:52
|close
|351
|0.60
|0.8450
|0.0000
|0.0000
|26.61
|8092.53
|703
|2008.11.18 00:18
|buy
|352
|0.60
|0.8434
|0.0000
|0.0000
|704
|2008.11.18 01:17
|close
|352
|0.60
|0.8438
|0.0000
|0.0000
|35.49
|8128.02
|705
|2008.11.18 01:20
|buy
|353
|0.60
|0.8429
|0.0000
|0.0000
|706
|2008.11.18 01:25
|close
|353
|0.60
|0.8434
|0.0000
|0.0000
|44.35
|8172.37
|707
|2008.11.18 01:26
|buy
|354
|0.60
|0.8431
|0.0000
|0.0000
|708
|2008.11.18 01:28
|close
|354
|0.60
|0.8436
|0.0000
|0.0000
|44.36
|8216.73
|709
|2008.11.18 02:22
|buy
|355
|0.60
|0.8428
|0.0000
|0.0000
|710
|2008.11.18 02:32
|close
|355
|0.60
|0.8432
|0.0000
|0.0000
|35.49
|8252.22
|711
|2008.11.18 02:44
|buy
|356
|0.60
|0.8426
|0.0000
|0.0000
|712
|2008.11.18 02:47
|close
|356
|0.60
|0.8430
|0.0000
|0.0000
|35.49
|8287.71
|713
|2008.11.18 02:49
|buy
|357
|0.60
|0.8428
|0.0000
|0.0000
|714
|2008.11.18 02:58
|close
|357
|0.60
|0.8432
|0.0000
|0.0000
|35.49
|8323.20
|715
|2008.11.18 03:52
|buy
|358
|0.60
|0.8421
|0.0000
|0.0000
|716
|2008.11.18 03:53
|close
|358
|0.60
|0.8425
|0.0000
|0.0000
|35.49
|8358.69
|717
|2008.11.18 21:04
|buy
|359
|0.60
|0.8435
|0.0000
|0.0000
|718
|2008.11.18 21:09
|close
|359
|0.60
|0.8440
|0.0000
|0.0000
|44.35
|8403.04
|719
|2008.11.18 21:23
|sell
|360
|0.60
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|720
|2008.11.18 21:24
|close
|360
|0.60
|0.8439
|0.0000
|0.0000
|62.11
|8465.15
|721
|2008.11.18 21:29
|sell
|361
|0.60
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|722
|2008.11.18 21:30
|close
|361
|0.60
|0.8443
|0.0000
|0.0000
|35.50
|8500.65
|723
|2008.11.18 21:30
|sell
|362
|0.60
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|724
|2008.11.18 21:31
|close
|362
|0.60
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|35.49
|8536.14
|725
|2008.11.18 21:34
|sell
|363
|0.60
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|726
|2008.11.18 22:17
|close
|363
|0.60
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|44.37
|8580.51
|727
|2008.11.18 22:19
|buy
|364
|0.60
|0.8437
|0.0000
|0.0000
|728
|2008.11.18 23:15
|close
|364
|0.60
|0.8441
|0.0000
|0.0000
|35.49
|8616.00
|729
|2008.11.18 23:37
|buy
|365
|0.60
|0.8435
|0.0000
|0.0000
|730
|2008.11.18 23:40
|close
|365
|0.60
|0.8441
|0.0000
|0.0000
|53.23
|8669.23
|731
|2008.11.18 23:52
|sell
|366
|0.60
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|732
|2008.11.18 23:54
|close
|366
|0.60
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|35.49
|8704.72
|733
|2008.11.19 00:13
|sell
|367
|0.60
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|734
|2008.11.19 00:43
|close
|367
|0.60
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|35.49
|8740.21
|735
|2008.11.19 00:50
|sell
|368
|0.60
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|736
|2008.11.19 01:40
|close
|368
|0.60
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|44.37
|8784.58
|737
|2008.11.19 01:55
|sell
|369
|0.60
|0.8452
|0.0000
|0.0000
|738
|2008.11.19 01:56
|close
|369
|0.60
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|44.37
|8828.95
|739
|2008.11.19 02:13
|sell
|370
|0.60
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|740
|2008.11.19 02:47
|close
|370
|0.60
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|44.37
|8873.32
|741
|2008.11.19 02:47
|buy
|371
|0.60
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|742
|2008.11.19 02:54
|close
|371
|0.60
|0.8448
|0.0000
|0.0000
|35.49
|8908.81
|743
|2008.11.19 02:56
|buy
|372
|0.60
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|744
|2008.11.19 02:59
|close
|372
|0.60
|0.8448
|0.0000
|0.0000
|35.49
|8944.30
|745
|2008.11.19 03:28
|buy
|373
|0.60
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|746
|2008.11.19 05:27
|close
|373
|0.60
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|26.62
|8970.92
|747
|2008.11.19 21:01
|sell
|374
|0.60
|0.8384
|0.0000
|0.0000
|748
|2008.11.19 21:20
|close
|374
|0.60
|0.8379
|0.0000
|0.0000
|44.37
|9015.29
|749
|2008.11.19 22:40
|buy
|375
|0.60
|0.8361
|0.0000
|0.0000
|750
|2008.11.20 02:45
|close
|375
|0.60
|0.8357
|0.0000
|0.0000
|-41.61
|8973.68
|751
|2008.11.20 02:47
|sell
|376
|0.60
|0.8356
|0.0000
|0.0000
|752
|2008.11.20 05:17
|close
|376
|0.60
|0.8354
|0.0000
|0.0000
|17.74
|8991.42
|753
|2008.11.20 21:00
|buy
|377
|0.60
|0.8450
|0.0000
|0.0000
|754
|2008.11.20 21:15
|close
|377
|0.60
|0.8455
|0.0000
|0.0000
|44.36
|9035.78
|755
|2008.11.20 22:31
|buy
|378
|0.60
|0.8453
|0.0000
|0.0000
|756
|2008.11.20 22:36
|close
|378
|0.60
|0.8457
|0.0000
|0.0000
|35.49
|9071.27
|757
|2008.11.20 22:36
|buy
|379
|0.60
|0.8454
|0.0000
|0.0000
|758
|2008.11.20 22:47
|close
|379
|0.60
|0.8459
|0.0000
|0.0000
|44.35
|9115.62
|759
|2008.11.20 23:07
|sell
|380
|0.60
|0.8466
|0.0000
|0.0000
|760
|2008.11.20 23:11
|close
|380
|0.60
|0.8460
|0.0000
|0.0000
|53.24
|9168.86
|761
|2008.11.20 23:19
|sell
|381
|0.60
|0.8466
|0.0000
|0.0000
|762
|2008.11.20 23:21
|close
|381
|0.60
|0.8462
|0.0000
|0.0000
|35.49
|9204.35
|763
|2008.11.20 23:24
|sell
|382
|0.60
|0.8466
|0.0000
|0.0000
|764
|2008.11.20 23:39
|close
|382
|0.60
|0.8460
|0.0000
|0.0000
|53.24
|9257.59
|765
|2008.11.20 23:49
|buy
|383
|0.60
|0.8455
|0.0000
|0.0000
|766
|2008.11.21 03:59
|close
|383
|0.60
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|-37.53
|9220.06
|767
|2008.11.21 04:23
|buy
|384
|0.60
|0.8439
|0.0000
|0.0000
|768
|2008.11.21 04:26
|close
|384
|0.60
|0.8443
|0.0000
|0.0000
|35.49
|9255.55
|769
|2008.11.24 00:10
|buy
|385
|0.60
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|770
|2008.11.24 00:24
|close
|385
|0.60
|0.8448
|0.0000
|0.0000
|35.49
|9291.04
|771
|2008.11.24 01:45
|sell
|386
|0.60
|0.8484
|0.0000
|0.0000
|772
|2008.11.24 01:47
|close
|386
|0.60
|0.8480
|0.0000
|0.0000
|35.50
|9326.54
|773
|2008.11.24 03:11
|buy
|387
|0.60
|0.8465
|0.0000
|0.0000
|774
|2008.11.24 03:20
|close
|387
|0.60
|0.8469
|0.0000
|0.0000
|35.49
|9362.03
|775
|2008.11.24 04:24
|sell
|388
|0.60
|0.8475
|0.0000
|0.0000
|776
|2008.11.24 04:48
|close
|388
|0.60
|0.8471
|0.0000
|0.0000
|35.50
|9397.53
|777
|2008.11.24 21:23
|sell
|389
|0.60
|0.8526
|0.0000
|0.0000
|778
|2008.11.24 21:38
|close
|389
|0.60
|0.8521
|0.0000
|0.0000
|44.37
|9441.90
|779
|2008.11.24 22:57
|sell
|390
|0.60
|0.8524
|0.0000
|0.0000
|780
|2008.11.25 01:14
|close
|390
|0.60
|0.8521
|0.0000
|0.0000
|27.69
|9469.60
|781
|2008.11.25 01:21
|buy
|391
|0.60
|0.8518
|0.0000
|0.0000
|782
|2008.11.25 01:26
|close
|391
|0.60
|0.8522
|0.0000
|0.0000
|35.49
|9505.09
|783
|2008.11.25 01:48
|buy
|392
|0.60
|0.8521
|0.0000
|0.0000
|784
|2008.11.25 06:10
|close
|392
|0.60
|0.8501
|0.0000
|0.0000
|-177.43
|9327.66
|785
|2008.11.25 22:12
|sell
|393
|0.60
|0.8436
|0.0000
|0.0000
|786
|2008.11.26 05:13
|close
|393
|0.60
|0.8457
|0.0000
|0.0000
|-185.30
|9142.36
|787
|2008.11.26 21:00
|buy
|394
|0.60
|0.8404
|0.0000
|0.0000
|788
|2008.11.26 21:36
|close
|394
|0.60
|0.8409
|0.0000
|0.0000
|44.35
|9186.71
|789
|2008.11.26 22:13
|buy
|395
|0.60
|0.8399
|0.0000
|0.0000
|790
|2008.11.26 22:28
|close
|395
|0.60
|0.8404
|0.0000
|0.0000
|44.36
|9231.07
|791
|2008.11.26 23:01
|buy
|396
|0.60
|0.8399
|0.0000
|0.0000
|792
|2008.11.26 23:06
|close
|396
|0.60
|0.8407
|0.0000
|0.0000
|70.97
|9302.04
|793
|2008.11.26 23:08
|buy
|397
|0.60
|0.8399
|0.0000
|0.0000
|794
|2008.11.27 00:23
|close
|397
|0.60
|0.8403
|0.0000
|0.0000
|29.36
|9331.40
|795
|2008.11.27 00:45
|sell
|398
|0.60
|0.8407
|0.0000
|0.0000
|796
|2008.11.27 01:54
|close
|398
|0.60
|0.8404
|0.0000
|0.0000
|26.62
|9358.02
|797
|2008.11.27 01:54
|buy
|399
|0.60
|0.8401
|0.0000
|0.0000
|798
|2008.11.27 01:56
|close
|399
|0.60
|0.8405
|0.0000
|0.0000
|35.49
|9393.51
|799
|2008.11.27 02:09
|buy
|400
|0.60
|0.8397
|0.0000
|0.0000
|800
|2008.11.27 02:50
|close
|400
|0.60
|0.8403
|0.0000
|0.0000
|53.22
|9446.73
|801
|2008.11.27 03:49
|sell
|401
|0.60
|0.8410
|0.0000
|0.0000
|802
|2008.11.27 04:18
|close
|401
|0.60
|0.8406
|0.0000
|0.0000
|35.50
|9482.23
|803
|2008.11.27 22:21
|buy
|402
|0.60
|0.8372
|0.0000
|0.0000
|804
|2008.11.27 22:26
|close
|402
|0.60
|0.8377
|0.0000
|0.0000
|44.35
|9526.58
|805
|2008.11.28 01:05
|sell
|403
|0.60
|0.8382
|0.0000
|0.0000
|806
|2008.11.28 01:15
|close
|403
|0.60
|0.8378
|0.0000
|0.0000
|35.50
|9562.08
|807
|2008.11.28 01:33
|sell
|404
|0.60
|0.8382
|0.0000
|0.0000
|808
|2008.11.28 01:36
|close
|404
|0.60
|0.8378
|0.0000
|0.0000
|35.50
|9597.58
|809
|2008.11.28 01:48
|sell
|405
|0.60
|0.8382
|0.0000
|0.0000
|810
|2008.11.28 04:23
|close
|405
|0.60
|0.8379
|0.0000
|0.0000
|26.62
|9624.20
|811
|2008.12.01 01:02
|buy
|406
|0.60
|0.8250
|0.0000
|0.0000
|812
|2008.12.01 01:15
|close
|406
|0.60
|0.8254
|0.0000
|0.0000
|35.49
|9659.69
|813
|2008.12.01 02:01
|sell
|407
|0.60
|0.8261
|0.0000
|0.0000
|814
|2008.12.01 02:03
|close
|407
|0.60
|0.8257
|0.0000
|0.0000
|35.49
|9695.18
|815
|2008.12.01 02:07
|sell
|408
|0.60
|0.8261
|0.0000
|0.0000
|816
|2008.12.01 02:16
|close
|408
|0.60
|0.8257
|0.0000
|0.0000
|35.49
|9730.67
|817
|2008.12.01 02:27
|sell
|409
|0.60
|0.8263
|0.0000
|0.0000
|818
|2008.12.01 02:48
|close
|409
|0.60
|0.8259
|0.0000
|0.0000
|35.49
|9766.16
|819
|2008.12.01 02:55
|sell
|410
|0.60
|0.8263
|0.0000
|0.0000
|820
|2008.12.01 06:55
|close
|410
|0.60
|0.8267
|0.0000
|0.0000
|-35.50
|9730.66
|821
|2008.12.01 21:07
|buy
|411
|0.60
|0.8490
|0.0000
|0.0000
|822
|2008.12.01 21:21
|close
|411
|0.60
|0.8495
|0.0000
|0.0000
|44.36
|9775.02
|823
|2008.12.01 21:33
|buy
|412
|0.60
|0.8489
|0.0000
|0.0000
|824
|2008.12.01 21:42
|close
|412
|0.60
|0.8493
|0.0000
|0.0000
|35.49
|9810.51
|825
|2008.12.01 22:12
|buy
|413
|0.60
|0.8489
|0.0000
|0.0000
|826
|2008.12.01 22:14
|close
|413
|0.60
|0.8493
|0.0000
|0.0000
|35.49
|9846.00
|827
|2008.12.01 22:18
|buy
|414
|0.60
|0.8485
|0.0000
|0.0000
|828
|2008.12.02 07:00
|close
|414
|0.60
|0.8481
|0.0000
|0.0000
|-37.53
|9808.47
|829
|2008.12.02 21:00
|sell
|415
|0.60
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|830
|2008.12.02 21:20
|close
|415
|0.60
|0.8532
|0.0000
|0.0000
|35.49
|9843.96
|831
|2008.12.02 22:57
|sell
|416
|0.60
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|832
|2008.12.02 22:59
|close
|416
|0.60
|0.8534
|0.0000
|0.0000
|35.49
|9879.45
|833
|2008.12.02 23:01
|buy
|417
|0.60
|0.8526
|0.0000
|0.0000
|834
|2008.12.02 23:29
|close
|417
|0.60
|0.8531
|0.0000
|0.0000
|44.36
|9923.81
|835
|2008.12.03 00:06
|buy
|418
|0.60
|0.8523
|0.0000
|0.0000
|836
|2008.12.03 00:36
|close
|418
|0.60
|0.8528
|0.0000
|0.0000
|44.35
|9968.16
|837
|2008.12.03 00:44
|sell
|419
|0.60
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|838
|2008.12.03 00:46
|close
|419
|0.60
|0.8532
|0.0000
|0.0000
|35.49
|10003.65
|839
|2008.12.03 01:08
|sell
|420
|0.60
|0.8535
|0.0000
|0.0000
|840
|2008.12.03 01:33
|close
|420
|0.60
|0.8531
|0.0000
|0.0000
|35.50
|10039.15
|841
|2008.12.03 02:36
|sell
|421
|0.60
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|842
|2008.12.03 02:42
|close
|421
|0.60
|0.8534
|0.0000
|0.0000
|35.49
|10074.64
|843
|2008.12.03 02:44
|sell
|422
|0.60
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|844
|2008.12.03 02:46
|close
|422
|0.60
|0.8534
|0.0000
|0.0000
|35.49
|10110.13
|845
|2008.12.03 03:55
|buy
|423
|0.60
|0.8526
|0.0000
|0.0000
|846
|2008.12.03 04:34
|close
|423
|0.60
|0.8531
|0.0000
|0.0000
|44.36
|10154.49
|847
|2008.12.03 04:38
|sell
|424
|0.60
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|848
|2008.12.03 04:39
|close
|424
|0.60
|0.8532
|0.0000
|0.0000
|35.49
|10189.98
|849
|2008.12.03 04:43
|sell
|425
|0.60
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|850
|2008.12.03 06:26
|close
|425
|0.60
|0.8533
|0.0000
|0.0000
|26.62
|10216.60
|851
|2008.12.03 21:43
|buy
|426
|0.60
|0.8588
|0.0000
|0.0000
|852
|2008.12.03 21:45
|close
|426
|0.60
|0.8592
|0.0000
|0.0000
|35.49
|10252.09
|853
|2008.12.03 21:58
|sell
|427
|0.60
|0.8600
|0.0000
|0.0000
|854
|2008.12.03 23:05
|close
|427
|0.60
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|44.37
|10296.46
|855
|2008.12.03 23:45
|sell
|428
|0.60
|0.8605
|0.0000
|0.0000
|856
|2008.12.04 00:20
|close
|428
|0.60
|0.8600
|0.0000
|0.0000
|47.56
|10344.02
|857
|2008.12.04 02:08
|sell
|429
|0.60
|0.8605
|0.0000
|0.0000
|858
|2008.12.04 02:17
|close
|429
|0.60
|0.8600
|0.0000
|0.0000
|44.37
|10388.39
|859
|2008.12.04 02:41
|sell
|430
|0.60
|0.8605
|0.0000
|0.0000
|860
|2008.12.04 04:11
|close
|430
|0.60
|0.8602
|0.0000
|0.0000
|26.62
|10415.01
|861
|2008.12.04 21:03
|buy
|431
|0.60
|0.8666
|0.0000
|0.0000
|862
|2008.12.04 21:04
|close
|431
|0.60
|0.8674
|0.0000
|0.0000
|70.97
|10485.98
|863
|2008.12.04 21:08
|sell
|432
|0.60
|0.8684
|0.0000
|0.0000
|864
|2008.12.04 21:15
|close
|432
|0.60
|0.8677
|0.0000
|0.0000
|62.12
|10548.10
|865
|2008.12.04 21:17
|sell
|433
|0.60
|0.8681
|0.0000
|0.0000
|866
|2008.12.04 21:54
|close
|433
|0.60
|0.8717
|0.0000
|0.0000
|-319.47
|10228.63
|867
|2008.12.04 23:40
|buy
|434
|0.60
|0.8697
|0.0000
|0.0000
|868
|2008.12.05 00:52
|close
|434
|0.60
|0.8700
|0.0000
|0.0000
|24.57
|10253.20
|869
|2008.12.05 01:55
|buy
|435
|0.60
|0.8695
|0.0000
|0.0000
|870
|2008.12.05 02:00
|close
|435
|0.60
|0.8699
|0.0000
|0.0000
|35.49
|10288.69
|871
|2008.12.05 02:18
|sell
|436
|0.60
|0.8707
|0.0000
|0.0000
|872
|2008.12.05 02:22
|close
|436
|0.60
|0.8703
|0.0000
|0.0000
|35.50
|10324.19
|873
|2008.12.05 03:00
|sell
|437
|0.60
|0.8707
|0.0000
|0.0000
|874
|2008.12.05 03:13
|close
|437
|0.60
|0.8703
|0.0000
|0.0000
|35.50
|10359.69
|875
|2008.12.05 03:37
|buy
|438
|0.60
|0.8695
|0.0000
|0.0000
|876
|2008.12.05 04:00
|close
|438
|0.60
|0.8700
|0.0000
|0.0000
|44.36
|10404.05
|877
|2008.12.08 00:48
|sell
|439
|0.60
|0.8660
|0.0000
|0.0000
|878
|2008.12.08 01:34
|close
|439
|0.60
|0.8656
|0.0000
|0.0000
|35.50
|10439.55
|879
|2008.12.08 01:41
|sell
|440
|0.60
|0.8664
|0.0000
|0.0000
|880
|2008.12.08 02:50
|close
|440
|0.60
|0.8661
|0.0000
|0.0000
|26.63
|10466.18
|881
|2008.12.08 03:12
|buy
|441
|0.60
|0.8656
|0.0000
|0.0000
|882
|2008.12.08 03:46
|close
|441
|0.60
|0.8660
|0.0000
|0.0000
|35.49
|10501.67
|883
|2008.12.08 04:04
|buy
|442
|0.60
|0.8654
|0.0000
|0.0000
|884
|2008.12.08 04:12
|close
|442
|0.60
|0.8659
|0.0000
|0.0000
|44.35
|10546.02
|885
|2008.12.08 04:40
|sell
|443
|0.60
|0.8666
|0.0000
|0.0000
|886
|2008.12.08 04:43
|close
|443
|0.60
|0.8661
|0.0000
|0.0000
|44.37
|10590.39
|887
|2008.12.08 04:57
|sell
|444
|0.60
|0.8666
|0.0000
|0.0000
|888
|2008.12.08 05:49
|close
|444
|0.60
|0.8661
|0.0000
|0.0000
|44.37
|10634.76
|889
|2008.12.08 21:41
|buy
|445
|0.60
|0.8674
|0.0000
|0.0000
|890
|2008.12.08 21:54
|close
|445
|0.60
|0.8679
|0.0000
|0.0000
|44.36
|10679.12
|891
|2008.12.08 22:21
|sell
|446
|0.60
|0.8685
|0.0000
|0.0000
|892
|2008.12.09 00:10
|close
|446
|0.60
|0.8681
|0.0000
|0.0000
|36.56
|10715.69
|893
|2008.12.09 00:31
|buy
|447
|0.60
|0.8681
|0.0000
|0.0000
|894
|2008.12.09 00:34
|close
|447
|0.60
|0.8685
|0.0000
|0.0000
|35.49
|10751.18
|895
|2008.12.09 00:41
|buy
|448
|0.60
|0.8681
|0.0000
|0.0000
|896
|2008.12.09 00:47
|close
|448
|0.60
|0.8685
|0.0000
|0.0000
|35.49
|10786.67
|897
|2008.12.09 01:56
|buy
|449
|0.60
|0.8680
|0.0000
|0.0000
|898
|2008.12.09 05:56
|close
|449
|0.60
|0.8676
|0.0000
|0.0000
|-35.49
|10751.18
|899
|2008.12.09 21:00
|sell
|450
|0.60
|0.8757
|0.0000
|0.0000
|900
|2008.12.10 00:30
|close
|450
|0.60
|0.8756
|0.0000
|0.0000
|9.94
|10761.12
|901
|2008.12.10 00:30
|buy
|451
|0.60
|0.8756
|0.0000
|0.0000
|902
|2008.12.10 00:31
|close
|451
|0.60
|0.8760
|0.0000
|0.0000
|35.49
|10796.61
|903
|2008.12.10 02:08
|buy
|452
|0.60
|0.8756
|0.0000
|0.0000
|904
|2008.12.10 02:18
|close
|452
|0.60
|0.8764
|0.0000
|0.0000
|70.97
|10867.58
|905
|2008.12.10 04:44
|sell
|453
|0.60
|0.8768
|0.0000
|0.0000
|906
|2008.12.10 05:31
|close
|453
|0.60
|0.8764
|0.0000
|0.0000
|35.49
|10903.07
|907
|2008.12.10 22:14
|buy
|454
|0.60
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|908
|2008.12.10 22:18
|close
|454
|0.60
|0.8798
|0.0000
|0.0000
|35.49
|10938.56
|909
|2008.12.10 22:29
|buy
|455
|0.60
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|910
|2008.12.10 22:31
|close
|455
|0.60
|0.8798
|0.0000
|0.0000
|35.49
|10974.05
|911
|2008.12.10 23:22
|buy
|456
|0.60
|0.8793
|0.0000
|0.0000
|912
|2008.12.10 23:23
|close
|456
|0.60
|0.8798
|0.0000
|0.0000
|44.36
|11018.41
|913
|2008.12.10 23:24
|buy
|457
|0.60
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|914
|2008.12.10 23:25
|close
|457
|0.60
|0.8798
|0.0000
|0.0000
|35.49
|11053.90
|915
|2008.12.10 23:37
|buy
|458
|0.60
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|916
|2008.12.10 23:38
|close
|458
|0.60
|0.8798
|0.0000
|0.0000
|35.49
|11089.39
|917
|2008.12.10 23:44
|buy
|459
|0.60
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|918
|2008.12.10 23:48
|close
|459
|0.60
|0.8798
|0.0000
|0.0000
|35.49
|11124.88
|919
|2008.12.11 00:19
|sell
|460
|0.60
|0.8807
|0.0000
|0.0000
|920
|2008.12.11 00:22
|close
|460
|0.60
|0.8803
|0.0000
|0.0000
|35.50
|11160.38
|921
|2008.12.11 00:26
|buy
|461
|0.60
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|922
|2008.12.11 00:30
|close
|461
|0.60
|0.8798
|0.0000
|0.0000
|35.49
|11195.87
|923
|2008.12.11 00:45
|buy
|462
|0.60
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|924
|2008.12.11 01:02
|close
|462
|0.60
|0.8798
|0.0000
|0.0000
|35.49
|11231.36
|925
|2008.12.11 01:08
|buy
|463
|0.60
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|926
|2008.12.11 01:12
|close
|463
|0.60
|0.8798
|0.0000
|0.0000
|35.49
|11266.85
|927
|2008.12.11 01:21
|buy
|464
|0.60
|0.8792
|0.0000
|0.0000
|928
|2008.12.11 01:31
|close
|464
|0.60
|0.8797
|0.0000
|0.0000
|44.36
|11311.21
|929
|2008.12.11 01:37
|buy
|465
|0.60
|0.8791
|0.0000
|0.0000
|930
|2008.12.11 02:38
|close
|465
|0.60
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|26.61
|11337.82
|931
|2008.12.11 02:56
|buy
|466
|0.60
|0.8787
|0.0000
|0.0000
|932
|2008.12.11 02:58
|close
|466
|0.60
|0.8791
|0.0000
|0.0000
|35.49
|11373.31
|933
|2008.12.11 03:18
|buy
|467
|0.60
|0.8785
|0.0000
|0.0000
|934
|2008.12.11 06:27
|close
|467
|0.60
|0.8785
|0.0000
|0.0000
|0.00
|11373.31
|935
|2008.12.11 21:22
|sell
|468
|0.60
|0.8888
|0.0000
|0.0000
|936
|2008.12.11 21:32
|close
|468
|0.60
|0.8884
|0.0000
|0.0000
|35.49
|11408.80
|937
|2008.12.11 21:44
|sell
|469
|0.60
|0.8887
|0.0000
|0.0000
|938
|2008.12.11 22:59
|close
|469
|0.60
|0.8884
|0.0000
|0.0000
|26.62
|11435.42
|939
|2008.12.11 23:16
|buy
|470
|0.60
|0.8877
|0.0000
|0.0000
|940
|2008.12.11 23:45
|close
|470
|0.60
|0.8881
|0.0000
|0.0000
|35.49
|11470.91
|941
|2008.12.11 23:53
|buy
|471
|0.60
|0.8873
|0.0000
|0.0000
|942
|2008.12.12 00:14
|close
|471
|0.60
|0.8878
|0.0000
|0.0000
|42.31
|11513.22
|943
|2008.12.12 01:36
|buy
|472
|0.60
|0.8870
|0.0000
|0.0000
|944
|2008.12.12 01:44
|close
|472
|0.60
|0.8874
|0.0000
|0.0000
|35.49
|11548.71
|945
|2008.12.12 02:03
|sell
|473
|0.60
|0.8881
|0.0000
|0.0000
|946
|2008.12.12 02:07
|close
|473
|0.60
|0.8877
|0.0000
|0.0000
|35.49
|11584.20
|947
|2008.12.12 02:25
|sell
|474
|0.60
|0.8881
|0.0000
|0.0000
|948
|2008.12.12 02:30
|close
|474
|0.60
|0.8877
|0.0000
|0.0000
|35.49
|11619.69
|949
|2008.12.12 03:22
|buy
|475
|0.60
|0.8868
|0.0000
|0.0000
|950
|2008.12.12 04:05
|close
|475
|0.60
|0.8872
|0.0000
|0.0000
|35.49
|11655.18
|951
|2008.12.12 04:19
|sell
|476
|0.60
|0.8879
|0.0000
|0.0000
|952
|2008.12.12 04:21
|close
|476
|0.60
|0.8875
|0.0000
|0.0000
|35.50
|11690.68
|953
|2008.12.12 04:24
|sell
|477
|0.60
|0.8879
|0.0000
|0.0000
|954
|2008.12.12 04:25
|close
|477
|0.60
|0.8873
|0.0000
|0.0000
|53.25
|11743.93
|955
|2008.12.12 04:30
|sell
|478
|0.60
|0.8879
|0.0000
|0.0000
|956
|2008.12.12 04:33
|close
|478
|0.60
|0.8871
|0.0000
|0.0000
|71.00
|11814.93
|957
|2008.12.12 04:49
|sell
|479
|0.60
|0.8878
|0.0000
|0.0000
|958
|2008.12.12 05:08
|close
|479
|0.60
|0.8873
|0.0000
|0.0000
|44.37
|11859.30
|959
|2008.12.15 00:06
|sell
|480
|0.60
|0.8949
|0.0000
|0.0000
|960
|2008.12.15 00:11
|close
|480
|0.60
|0.8945
|0.0000
|0.0000
|35.50
|11894.80
|961
|2008.12.15 00:20
|sell
|481
|0.60
|0.8949
|0.0000
|0.0000
|962
|2008.12.15 07:20
|close
|481
|0.60
|0.8981
|0.0000
|0.0000
|-283.96
|11610.84
|963
|2008.12.15 21:00
|sell
|482
|0.60
|0.8958
|0.0000
|0.0000
|964
|2008.12.15 21:38
|close
|482
|0.60
|0.8954
|0.0000
|0.0000
|35.49
|11646.33
|965
|2008.12.15 21:45
|sell
|483
|0.60
|0.8960
|0.0000
|0.0000
|966
|2008.12.15 22:05
|close
|483
|0.60
|0.8956
|0.0000
|0.0000
|35.50
|11681.83
|967
|2008.12.15 22:30
|buy
|484
|0.60
|0.8949
|0.0000
|0.0000
|968
|2008.12.15 22:33
|close
|484
|0.60
|0.8954
|0.0000
|0.0000
|44.36
|11726.19
|969
|2008.12.15 22:44
|buy
|485
|0.60
|0.8952
|0.0000
|0.0000
|970
|2008.12.15 23:13
|close
|485
|0.60
|0.8956
|0.0000
|0.0000
|35.49
|11761.68
|971
|2008.12.16 00:39
|sell
|486
|0.60
|0.8960
|0.0000
|0.0000
|972
|2008.12.16 00:41
|close
|486
|0.60
|0.8956
|0.0000
|0.0000
|35.50
|11797.18
|973
|2008.12.16 02:06
|sell
|487
|0.60
|0.8962
|0.0000
|0.0000
|974
|2008.12.16 02:11
|close
|487
|0.60
|0.8957
|0.0000
|0.0000
|44.37
|11841.55
|975
|2008.12.17 00:12
|buy
|488
|0.60
|0.9010
|0.0000
|0.0000
|976
|2008.12.17 00:36
|close
|488
|0.60
|0.9016
|0.0000
|0.0000
|53.23
|11894.78
|977
|2008.12.17 00:38
|sell
|489
|0.60
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|978
|2008.12.17 01:58
|close
|489
|0.60
|0.9016
|0.0000
|0.0000
|26.63
|11921.41
|979
|2008.12.17 02:05
|sell
|490
|0.60
|0.9027
|0.0000
|0.0000
|980
|2008.12.17 02:10
|close
|490
|0.60
|0.9022
|0.0000
|0.0000
|44.37
|11965.78
|981
|2008.12.17 03:18
|buy
|491
|0.60
|0.9015
|0.0000
|0.0000
|982
|2008.12.17 03:31
|close
|491
|0.60
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|35.49
|12001.27
|983
|2008.12.17 21:16
|sell
|492
|0.60
|0.9281
|0.0000
|0.0000
|984
|2008.12.17 21:17
|close
|492
|0.60
|0.9276
|0.0000
|0.0000
|44.37
|12045.64
|985
|2008.12.17 21:24
|sell
|493
|0.60
|0.9280
|0.0000
|0.0000
|986
|2008.12.17 21:32
|close
|493
|0.60
|0.9276
|0.0000
|0.0000
|35.50
|12081.14
|987
|2008.12.17 21:45
|sell
|494
|0.60
|0.9281
|0.0000
|0.0000
|988
|2008.12.17 21:48
|close
|494
|0.60
|0.9276
|0.0000
|0.0000
|44.37
|12125.51
|989
|2008.12.17 22:30
|buy
|495
|0.60
|0.9274
|0.0000
|0.0000
|990
|2008.12.17 22:44
|close
|495
|0.60
|0.9280
|0.0000
|0.0000
|53.23
|12178.74
|991
|2008.12.17 22:53
|sell
|496
|0.60
|0.9285
|0.0000
|0.0000
|992
|2008.12.17 22:54
|close
|496
|0.60
|0.9279
|0.0000
|0.0000
|53.24
|12231.98
|993
|2008.12.17 23:05
|sell
|497
|0.60
|0.9287
|0.0000
|0.0000
|994
|2008.12.17 23:17
|close
|497
|0.60
|0.9283
|0.0000
|0.0000
|35.50
|12267.48
|995
|2008.12.17 23:25
|sell
|498
|0.60
|0.9287
|0.0000
|0.0000
|996
|2008.12.18 00:00
|close
|498
|0.60
|0.9281
|0.0000
|0.0000
|56.44
|12323.93
|997
|2008.12.18 00:20
|sell
|499
|0.60
|0.9292
|0.0000
|0.0000
|998
|2008.12.18 00:21
|close
|499
|0.60
|0.9288
|0.0000
|0.0000
|35.50
|12359.43
|999
|2008.12.18 00:25
|sell
|500
|0.60
|0.9292
|0.0000
|0.0000
|1000
|2008.12.18 00:27
|close
|500
|0.60
|0.9288
|0.0000
|0.0000
|35.50
|12394.93
|1001
|2008.12.18 00:38
|sell
|501
|0.60
|0.9294
|0.0000
|0.0000
|1002
|2008.12.18 00:43
|close
|501
|0.60
|0.9288
|0.0000
|0.0000
|53.25
|12448.18
|1003
|2008.12.18 00:44
|sell
|502
|0.60
|0.9293
|0.0000
|0.0000
|1004
|2008.12.18 00:49
|close
|502
|0.60
|0.9288
|0.0000
|0.0000
|44.37
|12492.55
|1005
|2008.12.18 01:09
|sell
|503
|0.60
|0.9294
|0.0000
|0.0000
|1006
|2008.12.18 01:18
|close
|503
|0.60
|0.9290
|0.0000
|0.0000
|35.50
|12528.05
|1007
|2008.12.18 01:29
|sell
|504
|0.60
|0.9294
|0.0000
|0.0000
|1008
|2008.12.18 01:34
|close
|504
|0.60
|0.9290
|0.0000
|0.0000
|35.50
|12563.55
|1009
|2008.12.18 01:35
|sell
|505
|0.60
|0.9294
|0.0000
|0.0000
|1010
|2008.12.18 01:54
|close
|505
|0.60
|0.9290
|0.0000
|0.0000
|35.50
|12599.05
|1011
|2008.12.18 02:11
|sell
|506
|0.60
|0.9296
|0.0000
|0.0000
|1012
|2008.12.18 03:04
|close
|506
|0.60
|0.9292
|0.0000
|0.0000
|35.49
|12634.54
|1013
|2008.12.18 03:16
|sell
|507
|0.60
|0.9301
|0.0000
|0.0000
|1014
|2008.12.18 03:19
|close
|507
|0.60
|0.9297
|0.0000
|0.0000
|35.49
|12670.03
|1015
|2008.12.18 03:26
|sell
|508
|0.60
|0.9301
|0.0000
|0.0000
|1016
|2008.12.18 03:28
|close
|508
|0.60
|0.9297
|0.0000
|0.0000
|35.49
|12705.52
|1017
|2008.12.18 04:13
|sell
|509
|0.60
|0.9305
|0.0000
|0.0000
|1018
|2008.12.18 04:35
|close
|509
|0.60
|0.9301
|0.0000
|0.0000
|35.50
|12741.02
|1019
|2008.12.18 04:43
|sell
|510
|0.60
|0.9307
|0.0000
|0.0000
|1020
|2008.12.18 04:47
|close
|510
|0.60
|0.9302
|0.0000
|0.0000
|44.37
|12785.39
|1021
|2008.12.18 21:24
|buy
|511
|0.60
|0.9498
|0.0000
|0.0000
|1022
|2008.12.18 21:25
|close
|511
|0.60
|0.9507
|0.0000
|0.0000
|79.84
|12865.23
|1023
|2008.12.18 21:30
|buy
|512
|0.60
|0.9498
|0.0000
|0.0000
|1024
|2008.12.18 21:31
|close
|512
|0.60
|0.9503
|0.0000
|0.0000
|44.35
|12909.58
|1025
|2008.12.18 21:31
|buy
|513
|0.60
|0.9496
|0.0000
|0.0000
|1026
|2008.12.18 23:02
|close
|513
|0.60
|0.9499
|0.0000
|0.0000
|26.62
|12936.20
|1027
|2008.12.19 00:12
|sell
|514
|0.60
|0.9499
|0.0000
|0.0000
|1028
|2008.12.19 00:16
|close
|514
|0.60
|0.9495
|0.0000
|0.0000
|35.50
|12971.70
|1029
|2008.12.19 00:39
|buy
|515
|0.60
|0.9486
|0.0000
|0.0000
|1030
|2008.12.19 00:54
|close
|515
|0.60
|0.9491
|0.0000
|0.0000
|44.36
|13016.06
|1031
|2008.12.19 00:57
|sell
|516
|0.60
|0.9497
|0.0000
|0.0000
|1032
|2008.12.19 01:00
|close
|516
|0.60
|0.9493
|0.0000
|0.0000
|35.50
|13051.56
|1033
|2008.12.19 01:02
|sell
|517
|0.60
|0.9497
|0.0000
|0.0000
|1034
|2008.12.19 01:12
|close
|517
|0.60
|0.9492
|0.0000
|0.0000
|44.37
|13095.93
|1035
|2008.12.19 01:20
|buy
|518
|0.60
|0.9486
|0.0000
|0.0000
|1036
|2008.12.19 05:10
|close
|518
|0.60
|0.9427
|0.0000
|0.0000
|-523.43
|12572.50
|1037
|2008.12.22 00:00
|buy
|519
|0.60
|0.9319
|0.0000
|0.0000
|1038
|2008.12.22 00:53
|close
|519
|0.60
|0.9323
|0.0000
|0.0000
|35.49
|12607.99
|1039
|2008.12.22 02:30
|sell
|520
|0.60
|0.9371
|0.0000
|0.0000
|1040
|2008.12.22 02:34
|close
|520
|0.60
|0.9367
|0.0000
|0.0000
|35.49
|12643.48
|1041
|2008.12.22 03:52
|sell
|521
|0.60
|0.9366
|0.0000
|0.0000
|1042
|2008.12.22 05:36
|close
|521
|0.60
|0.9362
|0.0000
|0.0000
|35.49
|12678.97
|1043
|2008.12.22 22:00
|sell
|522
|0.60
|0.9406
|0.0000
|0.0000
|1044
|2008.12.22 22:07
|close
|522
|0.60
|0.9402
|0.0000
|0.0000
|35.49
|12714.46
|1045
|2008.12.22 22:27
|sell
|523
|0.60
|0.9404
|0.0000
|0.0000
|1046
|2008.12.22 22:36
|close
|523
|0.60
|0.9399
|0.0000
|0.0000
|44.37
|12758.83
|1047
|2008.12.22 22:49
|sell
|524
|0.60
|0.9407
|0.0000
|0.0000
|1048
|2008.12.22 22:50
|close
|524
|0.60
|0.9401
|0.0000
|0.0000
|53.25
|12812.08
|1049
|2008.12.22 22:51
|sell
|525
|0.60
|0.9405
|0.0000
|0.0000
|1050
|2008.12.22 22:54
|close
|525
|0.60
|0.9401
|0.0000
|0.0000
|35.50
|12847.58
|1051
|2008.12.22 23:00
|sell
|526
|0.60
|0.9405
|0.0000
|0.0000
|1052
|2008.12.22 23:10
|close
|526
|0.60
|0.9401
|0.0000
|0.0000
|35.50
|12883.08
|1053
|2008.12.22 23:10
|sell
|527
|0.60
|0.9406
|0.0000
|0.0000
|1054
|2008.12.23 05:15
|close
|527
|0.60
|0.9439
|0.0000
|0.0000
|-291.79
|12591.29
|1055
|2008.12.23 23:00
|buy
|528
|0.60
|0.9457
|0.0000
|0.0000
|1056
|2008.12.23 23:34
|close
|528
|0.60
|0.9461
|0.0000
|0.0000
|35.49
|12626.78
|1057
|2008.12.23 23:47
|sell
|529
|0.60
|0.9465
|0.0000
|0.0000
|1058
|2008.12.23 23:50
|close
|529
|0.60
|0.9460
|0.0000
|0.0000
|44.37
|12671.15
|1059
|2008.12.23 23:56
|buy
|530
|0.60
|0.9450
|0.0000
|0.0000
|1060
|2008.12.23 23:57
|close
|530
|0.60
|0.9454
|0.0000
|0.0000
|35.49
|12706.64
|1061
|2008.12.24 00:03
|sell
|531
|0.60
|0.9465
|0.0000
|0.0000
|1062
|2008.12.24 00:10
|close
|531
|0.60
|0.9460
|0.0000
|0.0000
|44.37
|12751.01
|1063
|2008.12.24 00:10
|sell
|532
|0.60
|0.9464
|0.0000
|0.0000
|1064
|2008.12.24 00:15
|close
|532
|0.60
|0.9460
|0.0000
|0.0000
|35.50
|12786.51
|1065
|2008.12.24 00:25
|sell
|533
|0.60
|0.9465
|0.0000
|0.0000
|1066
|2008.12.24 00:31
|close
|533
|0.60
|0.9460
|0.0000
|0.0000
|44.37
|12830.88
|1067
|2008.12.24 00:45
|sell
|534
|0.60
|0.9467
|0.0000
|0.0000
|1068
|2008.12.24 00:47
|close
|534
|0.60
|0.9463
|0.0000
|0.0000
|35.50
|12866.38
|1069
|2008.12.24 00:47
|sell
|535
|0.60
|0.9465
|0.0000
|0.0000
|1070
|2008.12.24 00:49
|close
|535
|0.60
|0.9459
|0.0000
|0.0000
|53.24
|12919.62
|1071
|2008.12.24 00:53
|buy
|536
|0.60
|0.9453
|0.0000
|0.0000
|1072
|2008.12.24 00:58
|close
|536
|0.60
|0.9458
|0.0000
|0.0000
|44.36
|12963.98
|1073
|2008.12.24 01:55
|buy
|537
|0.60
|0.9453
|0.0000
|0.0000
|1074
|2008.12.24 01:58
|close
|537
|0.60
|0.9459
|0.0000
|0.0000
|53.23
|13017.21
|1075
|2008.12.24 02:38
|sell
|538
|0.60
|0.9468
|0.0000
|0.0000
|1076
|2008.12.24 02:39
|close
|538
|0.60
|0.9464
|0.0000
|0.0000
|35.49
|13052.70
|1077
|2008.12.24 03:45
|buy
|539
|0.60
|0.9453
|0.0000
|0.0000
|1078
|2008.12.24 06:13
|close
|539
|0.60
|0.9455
|0.0000
|0.0000
|17.75
|13070.45
|1079
|2008.12.29 02:16
|buy
|540
|0.60
|0.9608
|0.0000
|0.0000
|1080
|2008.12.29 02:20
|close
|540
|0.60
|0.9612
|0.0000
|0.0000
|35.49
|13105.94
|1081
|2008.12.29 03:11
|sell
|541
|0.60
|0.9623
|0.0000
|0.0000
|1082
|2008.12.29 05:47
|close
|541
|0.60
|0.9645
|0.0000
|0.0000
|-195.23
|12910.71
|1083
|2008.12.29 22:26
|buy
|542
|0.60
|0.9645
|0.0000
|0.0000
|1084
|2008.12.29 22:27
|close
|542
|0.60
|0.9649
|0.0000
|0.0000
|35.49
|12946.20
|1085
|2008.12.29 22:39
|sell
|543
|0.60
|0.9665
|0.0000
|0.0000
|1086
|2008.12.29 22:48
|close
|543
|0.60
|0.9660
|0.0000
|0.0000
|44.37
|12990.57
|1087
|2008.12.29 22:55
|sell
|544
|0.60
|0.9665
|0.0000
|0.0000
|1088
|2008.12.29 23:01
|close
|544
|0.60
|0.9661
|0.0000
|0.0000
|35.50
|13026.07
|1089
|2008.12.29 23:04
|sell
|545
|0.60
|0.9667
|0.0000
|0.0000
|1090
|2008.12.29 23:16
|close
|545
|0.60
|0.9690
|0.0000
|0.0000
|-204.10
|12821.97
|1091
|2008.12.29 23:45
|sell
|546
|0.60
|0.9682
|0.0000
|0.0000
|1092
|2008.12.29 23:53
|close
|546
|0.60
|0.9677
|0.0000
|0.0000
|44.37
|12866.34
|1093
|2008.12.30 00:21
|sell
|547
|0.60
|0.9685
|0.0000
|0.0000
|1094
|2008.12.30 01:02
|close
|547
|0.60
|0.9710
|0.0000
|0.0000
|-221.85
|12644.49
|1095
|2008.12.30 02:04
|sell
|548
|0.60
|0.9717
|0.0000
|0.0000
|1096
|2008.12.30 02:11
|close
|548
|0.60
|0.9713
|0.0000
|0.0000
|35.50
|12679.99
|1097
|2008.12.30 02:38
|sell
|549
|0.60
|0.9718
|0.0000
|0.0000
|1098
|2008.12.30 06:00
|close
|549
|0.60
|0.9719
|0.0000
|0.0000
|-8.88
|12671.11
|1099
|2008.12.30 21:05
|buy
|550
|0.60
|0.9778
|0.0000
|0.0000
|1100
|2008.12.31 00:02
|close
|550
|0.60
|0.9778
|0.0000
|0.0000
|-2.04
|12669.07
|1101
|2008.12.31 00:03
|sell
|551
|0.60
|0.9783
|0.0000
|0.0000
|1102
|2008.12.31 00:09
|close
|551
|0.60
|0.9778
|0.0000
|0.0000
|44.37
|12713.44
|1103
|2008.12.31 00:59
|sell
|552
|0.60
|0.9784
|0.0000
|0.0000
|1104
|2008.12.31 01:00
|close
|552
|0.60
|0.9780
|0.0000
|0.0000
|35.50
|12748.94
|1105
|2008.12.31 01:28
|sell
|553
|0.60
|0.9784
|0.0000
|0.0000
|1106
|2008.12.31 01:33
|close
|553
|0.60
|0.9780
|0.0000
|0.0000
|35.50
|12784.44
|1107
|2008.12.31 02:14
|buy
|554
|0.60
|0.9771
|0.0000
|0.0000
|1108
|2008.12.31 02:16
|close
|554
|0.60
|0.9775
|0.0000
|0.0000
|35.49
|12819.93
|1109
|2008.12.31 03:00
|buy
|555
|0.60
|0.9773
|0.0000
|0.0000
|1110
|2008.12.31 06:33
|close
|555
|0.60
|0.9752
|0.0000
|0.0000
|-186.31
|12633.62
|1111
|2009.01.05 03:00
|buy
|556
|0.60
|0.9613
|0.0000
|0.0000
|1112
|2009.01.05 05:00
|close
|556
|0.60
|0.9583
|0.0000
|0.0000
|-266.15
|12367.47
|1113
|2009.01.05 23:28
|sell
|557
|0.60
|0.9269
|0.0000
|0.0000
|1114
|2009.01.05 23:40
|close
|557
|0.60
|0.9265
|0.0000
|0.0000
|35.50
|12402.97
|1115
|2009.01.05 23:48
|sell
|558
|0.60
|0.9271
|0.0000
|0.0000
|1116
|2009.01.05 23:50
|close
|558
|0.60
|0.9267
|0.0000
|0.0000
|35.49
|12438.46
|1117
|2009.01.05 23:50
|sell
|559
|0.60
|0.9271
|0.0000
|0.0000
|1118
|2009.01.06 01:01
|close
|559
|0.60
|0.9268
|0.0000
|0.0000
|27.68
|12466.14
|1119
|2009.01.06 01:15
|buy
|560
|0.60
|0.9270
|0.0000
|0.0000
|1120
|2009.01.06 01:19
|close
|560
|0.60
|0.9274
|0.0000
|0.0000
|35.49
|12501.63
|1121
|2009.01.06 01:45
|buy
|561
|0.60
|0.9271
|0.0000
|0.0000
|1122
|2009.01.06 03:09
|close
|561
|0.60
|0.9274
|0.0000
|0.0000
|26.62
|12528.25
|1123
|2009.01.06 03:35
|sell
|562
|0.60
|0.9273
|0.0000
|0.0000
|1124
|2009.01.06 05:46
|close
|562
|0.60
|0.9269
|0.0000
|0.0000
|35.49
|12563.74
|1125
|2009.01.06 21:01
|buy
|563
|0.60
|0.9038
|0.0000
|0.0000
|1126
|2009.01.06 21:08
|close
|563
|0.60
|0.9043
|0.0000
|0.0000
|44.36
|12608.10
|1127
|2009.01.06 21:22
|sell
|564
|0.60
|0.9052
|0.0000
|0.0000
|1128
|2009.01.06 21:26
|close
|564
|0.60
|0.9048
|0.0000
|0.0000
|35.50
|12643.60
|1129
|2009.01.06 22:01
|buy
|565
|0.60
|0.9035
|0.0000
|0.0000
|1130
|2009.01.06 22:05
|close
|565
|0.60
|0.9041
|0.0000
|0.0000
|53.23
|12696.83
|1131
|2009.01.06 22:15
|sell
|566
|0.60
|0.9050
|0.0000
|0.0000
|1132
|2009.01.07 01:55
|close
|566
|0.60
|0.9050
|0.0000
|0.0000
|1.06
|12697.90
|1133
|2009.01.07 01:56
|buy
|567
|0.60
|0.9053
|0.0000
|0.0000
|1134
|2009.01.07 02:01
|close
|567
|0.60
|0.9057
|0.0000
|0.0000
|35.49
|12733.39
|1135
|2009.01.07 02:02
|buy
|568
|0.60
|0.9056
|0.0000
|0.0000
|1136
|2009.01.07 03:19
|close
|568
|0.60
|0.9059
|0.0000
|0.0000
|26.61
|12760.00
|1137
|2009.01.07 03:19
|sell
|569
|0.60
|0.9059
|0.0000
|0.0000
|1138
|2009.01.07 03:48
|close
|569
|0.60
|0.9055
|0.0000
|0.0000
|35.50
|12795.50
|1139
|2009.01.07 03:59
|sell
|570
|0.60
|0.9064
|0.0000
|0.0000
|1140
|2009.01.07 04:45
|close
|570
|0.60
|0.9060
|0.0000
|0.0000
|35.50
|12831.00
|1141
|2009.01.07 04:50
|sell
|571
|0.60
|0.9068
|0.0000
|0.0000
|1142
|2009.01.07 05:03
|close
|571
|0.60
|0.9064
|0.0000
|0.0000
|35.49
|12866.49
|1143
|2009.01.07 21:21
|sell
|572
|0.60
|0.9008
|0.0000
|0.0000
|1144
|2009.01.08 05:00
|close
|572
|0.60
|0.9034
|0.0000
|0.0000
|-227.54
|12638.95
|1145
|2009.01.08 21:25
|buy
|573
|0.60
|0.9010
|0.0000
|0.0000
|1146
|2009.01.09 01:15
|close
|573
|0.60
|0.9010
|0.0000
|0.0000
|-2.04
|12636.91
|1147
|2009.01.09 01:18
|sell
|574
|0.60
|0.9007
|0.0000
|0.0000
|1148
|2009.01.09 01:34
|close
|574
|0.60
|0.9003
|0.0000
|0.0000
|35.50
|12672.41
|1149
|2009.01.09 02:05
|buy
|575
|0.60
|0.8996
|0.0000
|0.0000
|1150
|2009.01.09 02:40
|close
|575
|0.60
|0.9000
|0.0000
|0.0000
|35.49
|12707.90
|1151
|2009.01.09 02:50
|buy
|576
|0.60
|0.8993
|0.0000
|0.0000
|1152
|2009.01.09 03:30
|close
|576
|0.60
|0.8998
|0.0000
|0.0000
|44.36
|12752.26
|1153
|2009.01.12 01:04
|sell
|577
|0.60
|0.8899
|0.0000
|0.0000
|1154
|2009.01.12 01:06
|close
|577
|0.60
|0.8895
|0.0000
|0.0000
|35.50
|12787.76
|1155
|2009.01.12 01:13
|sell
|578
|0.60
|0.8897
|0.0000
|0.0000
|1156
|2009.01.12 01:18
|close
|578
|0.60
|0.8892
|0.0000
|0.0000
|44.37
|12832.13
|1157
|2009.01.12 01:20
|sell
|579
|0.60
|0.8897
|0.0000
|0.0000
|1158
|2009.01.12 01:26
|close
|579
|0.60
|0.8893
|0.0000
|0.0000
|35.50
|12867.63
|1159
|2009.01.12 01:35
|buy
|580
|0.60
|0.8884
|0.0000
|0.0000
|1160
|2009.01.12 01:38
|close
|580
|0.60
|0.8888
|0.0000
|0.0000
|35.49
|12903.12
|1161
|2009.01.12 02:36
|sell
|581
|0.60
|0.8899
|0.0000
|0.0000
|1162
|2009.01.12 03:53
|close
|581
|0.60
|0.8896
|0.0000
|0.0000
|26.63
|12929.75
|1163
|2009.01.12 04:16
|buy
|582
|0.60
|0.8889
|0.0000
|0.0000
|1164
|2009.01.12 05:00
|close
|582
|0.60
|0.8868
|0.0000
|0.0000
|-186.30
|12743.45
|1165
|2009.01.12 21:39
|buy
|583
|0.60
|0.9015
|0.0000
|0.0000
|1166
|2009.01.12 21:49
|close
|583
|0.60
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|35.49
|12778.94
|1167
|2009.01.12 23:00
|buy
|584
|0.60
|0.9015
|0.0000
|0.0000
|1168
|2009.01.12 23:02
|close
|584
|0.60
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|35.49
|12814.43
|1169
|2009.01.13 00:36
|buy
|585
|0.60
|0.9015
|0.0000
|0.0000
|1170
|2009.01.13 01:08
|close
|585
|0.60
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|35.49
|12849.92
|1171
|2009.01.13 01:21
|buy
|586
|0.60
|0.9014
|0.0000
|0.0000
|1172
|2009.01.13 01:22
|close
|586
|0.60
|0.9018
|0.0000
|0.0000
|35.49
|12885.41
|1173
|2009.01.13 02:05
|buy
|587
|0.60
|0.9015
|0.0000
|0.0000
|1174
|2009.01.13 02:06
|close
|587
|0.60
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|35.49
|12920.90
|1175
|2009.01.13 04:59
|sell
|588
|0.60
|0.9027
|0.0000
|0.0000
|1176
|2009.01.13 05:07
|close
|588
|0.60
|0.9022
|0.0000
|0.0000
|44.37
|12965.27
|1177
|2009.01.13 21:34
|sell
|589
|0.60
|0.9095
|0.0000
|0.0000
|1178
|2009.01.13 22:56
|close
|589
|0.60
|0.9092
|0.0000
|0.0000
|26.62
|12991.89
|1179
|2009.01.13 22:56
|buy
|590
|0.60
|0.9092
|0.0000
|0.0000
|1180
|2009.01.13 23:01
|close
|590
|0.60
|0.9097
|0.0000
|0.0000
|44.36
|13036.25
|1181
|2009.01.13 23:02
|buy
|591
|0.60
|0.9093
|0.0000
|0.0000
|1182
|2009.01.13 23:05
|close
|591
|0.60
|0.9098
|0.0000
|0.0000
|44.36
|13080.61
|1183
|2009.01.13 23:09
|buy
|592
|0.60
|0.9087
|0.0000
|0.0000
|1184
|2009.01.13 23:19
|close
|592
|0.60
|0.9099
|0.0000
|0.0000
|106.46
|13187.07
|1185
|2009.01.13 23:19
|buy
|593
|0.60
|0.9093
|0.0000
|0.0000
|1186
|2009.01.14 01:00
|close
|593
|0.60
|0.9098
|0.0000
|0.0000
|42.32
|13229.39
|1187
|2009.01.14 02:12
|buy
|594
|0.60
|0.9089
|0.0000
|0.0000
|1188
|2009.01.14 02:25
|close
|594
|0.60
|0.9093
|0.0000
|0.0000
|35.49
|13264.88
|1189
|2009.01.14 03:12
|buy
|595
|0.60
|0.9090
|0.0000
|0.0000
|1190
|2009.01.14 03:34
|close
|595
|0.60
|0.9095
|0.0000
|0.0000
|44.36
|13309.24
|1191
|2009.01.14 03:44
|buy
|596
|0.60
|0.9089
|0.0000
|0.0000
|1192
|2009.01.14 03:45
|close
|596
|0.60
|0.9093
|0.0000
|0.0000
|35.49
|13344.73
|1193
|2009.01.14 04:12
|sell
|597
|0.60
|0.9100
|0.0000
|0.0000
|1194
|2009.01.14 06:45
|close
|597
|0.60
|0.9098
|0.0000
|0.0000
|17.75
|13362.48
|1195
|2009.01.14 21:05
|buy
|598
|0.60
|0.9019
|0.0000
|0.0000
|1196
|2009.01.14 21:06
|close
|598
|0.60
|0.9023
|0.0000
|0.0000
|35.49
|13397.97
|1197
|2009.01.14 21:40
|sell
|599
|0.60
|0.9035
|0.0000
|0.0000
|1198
|2009.01.14 21:42
|close
|599
|0.60
|0.9031
|0.0000
|0.0000
|35.50
|13433.47
|1199
|2009.01.14 22:08
|sell
|600
|0.60
|0.9033
|0.0000
|0.0000
|1200
|2009.01.14 22:30
|close
|600
|0.60
|0.9029
|0.0000
|0.0000
|35.49
|13468.96
|1201
|2009.01.14 23:08
|buy
|601
|0.60
|0.9022
|0.0000
|0.0000
|1202
|2009.01.14 23:13
|close
|601
|0.60
|0.9028
|0.0000
|0.0000
|53.22
|13522.18
|1203
|2009.01.14 23:53
|buy
|602
|0.60
|0.9024
|0.0000
|0.0000
|1204
|2009.01.14 23:54
|close
|602
|0.60
|0.9030
|0.0000
|0.0000
|53.23
|13575.41
|1205
|2009.01.14 23:55
|buy
|603
|0.60
|0.9024
|0.0000
|0.0000
|1206
|2009.01.15 00:06
|close
|603
|0.60
|0.9030
|0.0000
|0.0000
|47.11
|13622.52
|1207
|2009.01.15 00:18
|buy
|604
|0.60
|0.9022
|0.0000
|0.0000
|1208
|2009.01.15 00:32
|close
|604
|0.60
|0.9027
|0.0000
|0.0000
|44.35
|13666.87
|1209
|2009.01.15 00:49
|sell
|605
|0.60
|0.9035
|0.0000
|0.0000
|1210
|2009.01.15 01:20
|close
|605
|0.60
|0.9031
|0.0000
|0.0000
|35.50
|13702.37
|1211
|2009.01.15 01:38
|sell
|606
|0.60
|0.9039
|0.0000
|0.0000
|1212
|2009.01.15 01:52
|close
|606
|0.60
|0.9035
|0.0000
|0.0000
|35.50
|13737.87
|1213
|2009.01.15 01:59
|buy
|607
|0.60
|0.9028
|0.0000
|0.0000
|1214
|2009.01.15 02:01
|close
|607
|0.60
|0.9032
|0.0000
|0.0000
|35.49
|13773.36
|1215
|2009.01.15 02:03
|buy
|608
|0.60
|0.9028
|0.0000
|0.0000
|1216
|2009.01.15 02:12
|close
|608
|0.60
|0.9032
|0.0000
|0.0000
|35.49
|13808.85
|1217
|2009.01.15 02:25
|sell
|609
|0.60
|0.9039
|0.0000
|0.0000
|1218
|2009.01.15 02:39
|close
|609
|0.60
|0.9035
|0.0000
|0.0000
|35.50
|13844.35
|1219
|2009.01.15 03:27
|buy
|610
|0.60
|0.9028
|0.0000
|0.0000
|1220
|2009.01.15 07:28
|close
|610
|0.60
|0.9024
|0.0000
|0.0000
|-35.48
|13808.87
|1221
|2009.01.15 21:37
|buy
|611
|0.60
|0.8963
|0.0000
|0.0000
|1222
|2009.01.15 21:39
|close
|611
|0.60
|0.8967
|0.0000
|0.0000
|35.49
|13844.36
|1223
|2009.01.15 22:12
|sell
|612
|0.60
|0.8978
|0.0000
|0.0000
|1224
|2009.01.15 22:19
|close
|612
|0.60
|0.8974
|0.0000
|0.0000
|35.49
|13879.85
|1225
|2009.01.15 22:24
|sell
|613
|0.60
|0.8980
|0.0000
|0.0000
|1226
|2009.01.15 22:35
|close
|613
|0.60
|0.8974
|0.0000
|0.0000
|53.24
|13933.09
|1227
|2009.01.15 22:58
|buy
|614
|0.60
|0.8963
|0.0000
|0.0000
|1228
|2009.01.15 23:01
|close
|614
|0.60
|0.8967
|0.0000
|0.0000
|35.49
|13968.58
|1229
|2009.01.15 23:02
|buy
|615
|0.60
|0.8963
|0.0000
|0.0000
|1230
|2009.01.15 23:03
|close
|615
|0.60
|0.8967
|0.0000
|0.0000
|35.49
|14004.07
|1231
|2009.01.15 23:05
|buy
|616
|0.60
|0.8963
|0.0000
|0.0000
|1232
|2009.01.15 23:49
|close
|616
|0.60
|0.8967
|0.0000
|0.0000
|35.49
|14039.56
|1233
|2009.01.16 00:10
|sell
|617
|0.60
|0.8972
|0.0000
|0.0000
|1234
|2009.01.16 00:16
|close
|617
|0.60
|0.8968
|0.0000
|0.0000
|35.50
|14075.06
|1235
|2009.01.16 00:37
|sell
|618
|0.60
|0.8968
|0.0000
|0.0000
|1236
|2009.01.16 01:41
|close
|618
|0.60
|0.8965
|0.0000
|0.0000
|26.62
|14101.68
|1237
|2009.01.16 02:43
|buy
|619
|0.60
|0.8957
|0.0000
|0.0000
|1238
|2009.01.16 04:47
|close
|619
|0.60
|0.8960
|0.0000
|0.0000
|26.62
|14128.30
|1239
|2009.01.19 01:24
|buy
|620
|0.60
|0.8983
|0.0000
|0.0000
|1240
|2009.01.19 01:42
|close
|620
|0.60
|0.8987
|0.0000
|0.0000
|35.49
|14163.79
|1241
|2009.01.19 01:47
|buy
|621
|0.60
|0.8981
|0.0000
|0.0000
|1242
|2009.01.19 01:57
|close
|621
|0.60
|0.8985
|0.0000
|0.0000
|35.49
|14199.28
|1243
|2009.01.19 04:00
|buy
|622
|0.60
|0.8983
|0.0000
|0.0000
|1244
|2009.01.19 06:05
|close
|622
|0.60
|0.8987
|0.0000
|0.0000
|35.49
|14234.77
|1245
|2009.01.19 21:09
|sell
|623
|0.60
|0.9075
|0.0000
|0.0000
|1246
|2009.01.19 21:11
|close
|623
|0.60
|0.9071
|0.0000
|0.0000
|35.50
|14270.27
|1247
|2009.01.19 21:11
|sell
|624
|0.60
|0.9075
|0.0000
|0.0000
|1248
|2009.01.19 21:13
|close
|624
|0.60
|0.9071
|0.0000
|0.0000
|35.50
|14305.77
|1249
|2009.01.19 21:14
|sell
|625
|0.60
|0.9075
|0.0000
|0.0000
|1250
|2009.01.19 21:15
|close
|625
|0.60
|0.9069
|0.0000
|0.0000
|53.24
|14359.01
|1251
|2009.01.19 22:41
|buy
|626
|0.60
|0.9058
|0.0000
|0.0000
|1252
|2009.01.19 22:44
|close
|626
|0.60
|0.9062
|0.0000
|0.0000
|35.49
|14394.50
|1253
|2009.01.19 22:44
|buy
|627
|0.60
|0.9058
|0.0000
|0.0000
|1254
|2009.01.19 22:59
|close
|627
|0.60
|0.9063
|0.0000
|0.0000
|44.36
|14438.86
|1255
|2009.01.19 23:06
|sell
|628
|0.60
|0.9073
|0.0000
|0.0000
|1256
|2009.01.20 01:29
|close
|628
|0.60
|0.9116
|0.0000
|0.0000
|-380.52
|14058.35
|1257
|2009.01.20 21:03
|sell
|629
|0.60
|0.9266
|0.0000
|0.0000
|1258
|2009.01.20 21:22
|close
|629
|0.60
|0.9261
|0.0000
|0.0000
|44.37
|14102.72
|1259
|2009.01.20 21:57
|sell
|630
|0.60
|0.9265
|0.0000
|0.0000
|1260
|2009.01.20 21:59
|close
|630
|0.60
|0.9259
|0.0000
|0.0000
|53.24
|14155.96
|1261
|2009.01.20 22:13
|sell
|631
|0.60
|0.9265
|0.0000
|0.0000
|1262
|2009.01.20 22:59
|close
|631
|0.60
|0.9261
|0.0000
|0.0000
|35.50
|14191.46
|1263
|2009.01.21 00:01
|buy
|632
|0.60
|0.9272
|0.0000
|0.0000
|1264
|2009.01.21 00:26
|close
|632
|0.60
|0.9277
|0.0000
|0.0000
|44.35
|14235.81
|1265
|2009.01.21 01:19
|buy
|633
|0.60
|0.9275
|0.0000
|0.0000
|1266
|2009.01.21 01:22
|close
|633
|0.60
|0.9280
|0.0000
|0.0000
|44.36
|14280.17
|1267
|2009.01.21 01:46
|sell
|634
|0.60
|0.9287
|0.0000
|0.0000
|1268
|2009.01.21 01:59
|close
|634
|0.60
|0.9283
|0.0000
|0.0000
|35.50
|14315.67
|1269
|2009.01.21 02:09
|sell
|635
|0.60
|0.9288
|0.0000
|0.0000
|1270
|2009.01.21 02:19
|close
|635
|0.60
|0.9284
|0.0000
|0.0000
|35.49
|14351.16
|1271
|2009.01.21 02:52
|buy
|636
|0.60
|0.9277
|0.0000
|0.0000
|1272
|2009.01.21 02:58
|close
|636
|0.60
|0.9281
|0.0000
|0.0000
|35.49
|14386.65
|1273
|2009.01.21 03:01
|buy
|637
|0.60
|0.9278
|0.0000
|0.0000
|1274
|2009.01.21 03:04
|close
|637
|0.60
|0.9282
|0.0000
|0.0000
|35.49
|14422.14
|1275
|2009.01.21 03:05
|buy
|638
|0.60
|0.9277
|0.0000
|0.0000
|1276
|2009.01.21 03:09
|close
|638
|0.60
|0.9281
|0.0000
|0.0000
|35.49
|14457.63
|1277
|2009.01.21 03:13
|buy
|639
|0.60
|0.9277
|0.0000
|0.0000
|1278
|2009.01.21 03:21
|close
|639
|0.60
|0.9281
|0.0000
|0.0000
|35.49
|14493.12
|1279
|2009.01.21 03:29
|buy
|640
|0.60
|0.9277
|0.0000
|0.0000
|1280
|2009.01.21 04:03
|close
|640
|0.60
|0.9281
|0.0000
|0.0000
|35.49
|14528.61
|1281
|2009.01.21 04:14
|sell
|641
|0.60
|0.9290
|0.0000
|0.0000
|1282
|2009.01.21 04:17
|close
|641
|0.60
|0.9286
|0.0000
|0.0000
|35.50
|14564.11
|1283
|2009.01.21 04:20
|sell
|642
|0.60
|0.9289
|0.0000
|0.0000
|1284
|2009.01.21 04:21
|close
|642
|0.60
|0.9283
|0.0000
|0.0000
|53.25
|14617.36
|1285
|2009.01.21 04:32
|sell
|643
|0.60
|0.9288
|0.0000
|0.0000
|1286
|2009.01.21 04:34
|close
|643
|0.60
|0.9284
|0.0000
|0.0000
|35.49
|14652.85
|1287
|2009.01.21 04:42
|sell
|644
|0.60
|0.9289
|0.0000
|0.0000
|1288
|2009.01.21 04:56
|close
|644
|0.60
|0.9284
|0.0000
|0.0000
|44.37
|14697.22
|1289
|2009.01.21 23:00
|sell
|645
|0.60
|0.9334
|0.0000
|0.0000
|1290
|2009.01.21 23:34
|close
|645
|0.60
|0.9330
|0.0000
|0.0000
|35.50
|14732.72
|1291
|2009.01.21 23:44
|sell
|646
|0.60
|0.9341
|0.0000
|0.0000
|1292
|2009.01.21 23:47
|close
|646
|0.60
|0.9337
|0.0000
|0.0000
|35.49
|14768.21
|1293
|2009.01.21 23:47
|sell
|647
|0.60
|0.9339
|0.0000
|0.0000
|1294
|2009.01.21 23:50
|close
|647
|0.60
|0.9331
|0.0000
|0.0000
|71.00
|14839.21
|1295
|2009.01.22 00:10
|sell
|648
|0.60
|0.9339
|0.0000
|0.0000
|1296
|2009.01.22 02:20
|close
|648
|0.60
|0.9335
|0.0000
|0.0000
|35.50
|14874.71
|1297
|2009.01.22 02:26
|buy
|649
|0.60
|0.9342
|0.0000
|0.0000
|1298
|2009.01.22 02:49
|close
|649
|0.60
|0.9347
|0.0000
|0.0000
|44.36
|14919.07
|1299
|2009.01.22 02:59
|buy
|650
|0.60
|0.9337
|0.0000
|0.0000
|1300
|2009.01.22 03:00
|close
|650
|0.60
|0.9345
|0.0000
|0.0000
|70.97
|14990.04
|1301
|2009.01.22 03:02
|buy
|651
|0.60
|0.9342
|0.0000
|0.0000
|1302
|2009.01.22 03:47
|sell
|652
|0.60
|0.9346
|0.0000
|0.0000
|1303
|2009.01.22 03:49
|close
|652
|0.60
|0.9342
|0.0000
|0.0000
|35.49
|15025.53
|1304
|2009.01.22 03:50
|sell
|653
|0.60
|0.9346
|0.0000
|0.0000
|1305
|2009.01.22 03:51
|close
|653
|0.60
|0.9340
|0.0000
|0.0000
|53.24
|15078.77
|1306
|2009.01.22 04:01
|close
|651
|0.60
|0.9347
|0.0000
|0.0000
|44.36
|15123.13
|1307
|2009.01.22 04:01
|sell
|654
|0.60
|0.9347
|0.0000
|0.0000
|1308
|2009.01.22 04:02
|close
|654
|0.60
|0.9342
|0.0000
|0.0000
|44.37
|15167.50
|1309
|2009.01.22 04:14
|sell
|655
|0.60
|0.9346
|0.0000
|0.0000
|1310
|2009.01.22 04:29
|close
|655
|0.60
|0.9342
|0.0000
|0.0000
|35.49
|15202.99
|1311
|2009.01.22 04:50
|sell
|656
|0.60
|0.9348
|0.0000
|0.0000
|1312
|2009.01.22 05:16
|close
|656
|0.60
|0.9344
|0.0000
|0.0000
|35.49
|15238.48
|1313
|2009.01.22 21:00
|sell
|657
|0.60
|0.9380
|0.0000
|0.0000
|1314
|2009.01.22 21:04
|close
|657
|0.60
|0.9375
|0.0000
|0.0000
|44.37
|15282.85
|1315
|2009.01.22 21:13
|buy
|658
|0.60
|0.9366
|0.0000
|0.0000
|1316
|2009.01.22 21:47
|close
|658
|0.60
|0.9372
|0.0000
|0.0000
|53.23
|15336.08
|1317
|2009.01.22 21:53
|buy
|659
|0.60
|0.9363
|0.0000
|0.0000
|1318
|2009.01.22 21:55
|close
|659
|0.60
|0.9368
|0.0000
|0.0000
|44.36
|15380.44
|1319
|2009.01.22 23:55
|buy
|660
|0.60
|0.9367
|0.0000
|0.0000
|1320
|2009.01.22 23:56
|close
|660
|0.60
|0.9374
|0.0000
|0.0000
|62.10
|15442.54
|1321
|2009.01.23 01:34
|sell
|661
|0.60
|0.9378
|0.0000
|0.0000
|1322
|2009.01.23 05:25
|close
|661
|0.60
|0.9399
|0.0000
|0.0000
|-186.36
|15256.18
|1323
|2009.01.26 01:45
|buy
|662
|0.60
|0.9463
|0.0000
|0.0000
|1324
|2009.01.26 01:49
|close
|662
|0.60
|0.9467
|0.0000
|0.0000
|35.49
|15291.67
|1325
|2009.01.26 01:57
|buy
|663
|0.60
|0.9461
|0.0000
|0.0000
|1326
|2009.01.26 02:02
|close
|663
|0.60
|0.9466
|0.0000
|0.0000
|44.36
|15336.03
|1327
|2009.01.26 02:11
|buy
|664
|0.60
|0.9466
|0.0000
|0.0000
|1328
|2009.01.26 02:16
|close
|664
|0.60
|0.9472
|0.0000
|0.0000
|53.23
|15389.26
|1329
|2009.01.26 03:07
|sell
|665
|0.60
|0.9476
|0.0000
|0.0000
|1330
|2009.01.26 03:25
|close
|665
|0.60
|0.9471
|0.0000
|0.0000
|44.37
|15433.63
|1331
|2009.01.26 03:57
|buy
|666
|0.60
|0.9468
|0.0000
|0.0000
|1332
|2009.01.26 04:33
|close
|666
|0.60
|0.9472
|0.0000
|0.0000
|35.49
|15469.12
|1333
|2009.01.26 04:34
|sell
|667
|0.60
|0.9474
|0.0000
|0.0000
|1334
|2009.01.26 04:35
|close
|667
|0.60
|0.9470
|0.0000
|0.0000
|35.50
|15504.62
|1335
|2009.01.26 04:36
|sell
|668
|0.60
|0.9474
|0.0000
|0.0000
|1336
|2009.01.26 04:37
|close
|668
|0.60
|0.9470
|0.0000
|0.0000
|35.50
|15540.12
|1337
|2009.01.26 04:50
|buy
|669
|0.60
|0.9460
|0.0000
|0.0000
|1338
|2009.01.26 05:05
|close
|669
|0.60
|0.9465
|0.0000
|0.0000
|44.35
|15584.47
|1339
|2009.01.26 21:00
|buy
|670
|0.60
|0.9432
|0.0000
|0.0000
|1340
|2009.01.26 21:28
|close
|670
|0.60
|0.9436
|0.0000
|0.0000
|35.49
|15619.96
|1341
|2009.01.26 23:02
|buy
|671
|0.60
|0.9424
|0.0000
|0.0000
|1342
|2009.01.26 23:06
|close
|671
|0.60
|0.9429
|0.0000
|0.0000
|44.36
|15664.32
|1343
|2009.01.26 23:11
|sell
|672
|0.60
|0.9439
|0.0000
|0.0000
|1344
|2009.01.26 23:23
|close
|672
|0.60
|0.9434
|0.0000
|0.0000
|44.37
|15708.69
|1345
|2009.01.26 23:24
|buy
|673
|0.60
|0.9424
|0.0000
|0.0000
|1346
|2009.01.26 23:43
|close
|673
|0.60
|0.9430
|0.0000
|0.0000
|53.23
|15761.92
|1347
|2009.01.27 00:19
|sell
|674
|0.60
|0.9440
|0.0000
|0.0000
|1348
|2009.01.27 00:26
|close
|674
|0.60
|0.9436
|0.0000
|0.0000
|35.50
|15797.42
|1349
|2009.01.27 00:53
|sell
|675
|0.60
|0.9438
|0.0000
|0.0000
|1350
|2009.01.27 01:02
|close
|675
|0.60
|0.9434
|0.0000
|0.0000
|35.49
|15832.91
|1351
|2009.01.27 01:12
|sell
|676
|0.60
|0.9440
|0.0000
|0.0000
|1352
|2009.01.27 01:16
|close
|676
|0.60
|0.9436
|0.0000
|0.0000
|35.50
|15868.41
|1353
|2009.01.27 01:18
|sell
|677
|0.60
|0.9439
|0.0000
|0.0000
|1354
|2009.01.27 01:19
|close
|677
|0.60
|0.9434
|0.0000
|0.0000
|44.37
|15912.78
|1355
|2009.01.27 02:17
|buy
|678
|0.60
|0.9424
|0.0000
|0.0000
|1356
|2009.01.27 02:18
|close
|678
|0.60
|0.9431
|0.0000
|0.0000
|62.10
|15974.88
|1357
|2009.01.27 02:40
|sell
|679
|0.60
|0.9436
|0.0000
|0.0000
|1358
|2009.01.27 02:59
|close
|679
|0.60
|0.9432
|0.0000
|0.0000
|35.49
|16010.37
|1359
|2009.01.27 03:27
|buy
|680
|0.60
|0.9425
|0.0000
|0.0000
|1360
|2009.01.27 03:30
|close
|680
|0.60
|0.9429
|0.0000
|0.0000
|35.49
|16045.86
|1361
|2009.01.27 03:56
|sell
|681
|0.60
|0.9437
|0.0000
|0.0000
|1362
|2009.01.27 04:00
|close
|681
|0.60
|0.9433
|0.0000
|0.0000
|35.50
|16081.36
|1363
|2009.01.27 04:05
|buy
|682
|0.60
|0.9424
|0.0000
|0.0000
|1364
|2009.01.27 04:12
|close
|682
|0.60
|0.9429
|0.0000
|0.0000
|44.36
|16125.72
|1365
|2009.01.27 04:14
|buy
|683
|0.60
|0.9423
|0.0000
|0.0000
|1366
|2009.01.27 04:19
|close
|683
|0.60
|0.9428
|0.0000
|0.0000
|44.35
|16170.07
|1367
|2009.01.27 04:24
|buy
|684
|0.60
|0.9418
|0.0000
|0.0000
|1368
|2009.01.27 04:25
|close
|684
|0.60
|0.9422
|0.0000
|0.0000
|35.49
|16205.56
|1369
|2009.01.27 04:25
|buy
|685
|0.60
|0.9423
|0.0000
|0.0000
|1370
|2009.01.27 04:59
|close
|685
|0.60
|0.9428
|0.0000
|0.0000
|44.35
|16249.91
|1371
|2009.01.27 21:12
|sell
|686
|0.60
|0.9316
|0.0000
|0.0000
|1372
|2009.01.27 22:09
|close
|686
|0.60
|0.9312
|0.0000
|0.0000
|35.49
|16285.40
|1373
|2009.01.27 22:27
|buy
|687
|0.60
|0.9309
|0.0000
|0.0000
|1374
|2009.01.27 22:33
|close
|687
|0.60
|0.9313
|0.0000
|0.0000
|35.49
|16320.89
|1375
|2009.01.27 23:30
|buy
|688
|0.60
|0.9308
|0.0000
|0.0000
|1376
|2009.01.27 23:33
|close
|688
|0.60
|0.9312
|0.0000
|0.0000
|35.49
|16356.38
|1377
|2009.01.27 23:35
|buy
|689
|0.60
|0.9309
|0.0000
|0.0000
|1378
|2009.01.28 00:00
|close
|689
|0.60
|0.9314
|0.0000
|0.0000
|42.32
|16398.70
|1379
|2009.01.28 00:07
|sell
|690
|0.60
|0.9319
|0.0000
|0.0000
|1380
|2009.01.28 00:15
|close
|690
|0.60
|0.9315
|0.0000
|0.0000
|35.50
|16434.20
|1381
|2009.01.28 00:25
|sell
|691
|0.60
|0.9318
|0.0000
|0.0000
|1382
|2009.01.28 00:26
|close
|691
|0.60
|0.9314
|0.0000
|0.0000
|35.49
|16469.69
|1383
|2009.01.28 00:40
|buy
|692
|0.60
|0.9304
|0.0000
|0.0000
|1384
|2009.01.28 00:43
|close
|692
|0.60
|0.9309
|0.0000
|0.0000
|44.35
|16514.04
|1385
|2009.01.28 00:45
|buy
|693
|0.60
|0.9308
|0.0000
|0.0000
|1386
|2009.01.28 00:50
|close
|693
|0.60
|0.9312
|0.0000
|0.0000
|35.49
|16549.53
|1387
|2009.01.28 01:01
|sell
|694
|0.60
|0.9318
|0.0000
|0.0000
|1388
|2009.01.28 01:11
|close
|694
|0.60
|0.9314
|0.0000
|0.0000
|35.49
|16585.02
|1389
|2009.01.28 01:21
|buy
|695
|0.60
|0.9306
|0.0000
|0.0000
|1390
|2009.01.28 01:22
|close
|695
|0.60
|0.9311
|0.0000
|0.0000
|44.36
|16629.38
|1391
|2009.01.28 01:30
|sell
|696
|0.60
|0.9319
|0.0000
|0.0000
|1392
|2009.01.28 01:33
|close
|696
|0.60
|0.9315
|0.0000
|0.0000
|35.50
|16664.88
|1393
|2009.01.28 01:33
|sell
|697
|0.60
|0.9319
|0.0000
|0.0000
|1394
|2009.01.28 01:39
|close
|697
|0.60
|0.9314
|0.0000
|0.0000
|44.37
|16709.25
|1395
|2009.01.28 01:42
|buy
|698
|0.60
|0.9306
|0.0000
|0.0000
|1396
|2009.01.28 01:43
|close
|698
|0.60
|0.9314
|0.0000
|0.0000
|70.97
|16780.22
|1397
|2009.01.28 01:50
|buy
|699
|0.60
|0.9306
|0.0000
|0.0000
|1398
|2009.01.28 01:55
|close
|699
|0.60
|0.9310
|0.0000
|0.0000
|35.49
|16815.71
|1399
|2009.01.28 01:58
|sell
|700
|0.60
|0.9319
|0.0000
|0.0000
|1400
|2009.01.28 02:28
|close
|700
|0.60
|0.9315
|0.0000
|0.0000
|35.50
|16851.21
|1401
|2009.01.28 02:38
|sell
|701
|0.60
|0.9322
|0.0000
|0.0000
|1402
|2009.01.28 02:49
|close
|701
|0.60
|0.9318
|0.0000
|0.0000
|35.50
|16886.71
|1403
|2009.01.28 02:53
|sell
|702
|0.60
|0.9323
|0.0000
|0.0000
|1404
|2009.01.28 03:00
|close
|702
|0.60
|0.9319
|0.0000
|0.0000
|35.49
|16922.20
|1405
|2009.01.28 04:15
|buy
|703
|0.60
|0.9311
|0.0000
|0.0000
|1406
|2009.01.28 04:24
|close
|703
|0.60
|0.9316
|0.0000
|0.0000
|44.36
|16966.56
|1407
|2009.01.28 04:46
|buy
|704
|0.60
|0.9310
|0.0000
|0.0000
|1408
|2009.01.28 05:17
|close
|704
|0.60
|0.9315
|0.0000
|0.0000
|44.35
|17010.91
|1409
|2009.01.28 21:40
|sell
|705
|0.60
|0.9243
|0.0000
|0.0000
|1410
|2009.01.28 22:29
|close
|705
|0.60
|0.9237
|0.0000
|0.0000
|53.24
|17064.15
|1411
|2009.01.28 23:06
|buy
|706
|0.60
|0.9236
|0.0000
|0.0000
|1412
|2009.01.29 00:10
|close
|706
|0.60
|0.9241
|0.0000
|0.0000
|38.24
|17102.39
|1413
|2009.01.29 00:10
|sell
|707
|0.60
|0.9244
|0.0000
|0.0000
|1414
|2009.01.29 00:18
|close
|707
|0.60
|0.9240
|0.0000
|0.0000
|35.50
|17137.89
|1415
|2009.01.29 00:21
|sell
|708
|0.60
|0.9243
|0.0000
|0.0000
|1416
|2009.01.29 00:23
|close
|708
|0.60
|0.9239
|0.0000
|0.0000
|35.49
|17173.38
|1417
|2009.01.29 00:36
|sell
|709
|0.60
|0.9243
|0.0000
|0.0000
|1418
|2009.01.29 00:44
|close
|709
|0.60
|0.9239
|0.0000
|0.0000
|35.49
|17208.87
|1419
|2009.01.29 00:48
|sell
|710
|0.60
|0.9244
|0.0000
|0.0000
|1420
|2009.01.29 01:06
|close
|710
|0.60
|0.9240
|0.0000
|0.0000
|35.50
|17244.37
|1421
|2009.01.29 01:16
|sell
|711
|0.60
|0.9246
|0.0000
|0.0000
|1422
|2009.01.29 01:39
|close
|711
|0.60
|0.9241
|0.0000
|0.0000
|44.37
|17288.74
|1423
|2009.01.29 01:47
|sell
|712
|0.60
|0.9248
|0.0000
|0.0000
|1424
|2009.01.29 01:49
|close
|712
|0.60
|0.9243
|0.0000
|0.0000
|44.37
|17333.11
|1425
|2009.01.29 01:52
|sell
|713
|0.60
|0.9248
|0.0000
|0.0000
|1426
|2009.01.29 01:55
|close
|713
|0.60
|0.9244
|0.0000
|0.0000
|35.49
|17368.60
|1427
|2009.01.29 02:18
|sell
|714
|0.60
|0.9250
|0.0000
|0.0000
|1428
|2009.01.29 02:21
|close
|714
|0.60
|0.9245
|0.0000
|0.0000
|44.37
|17412.97
|1429
|2009.01.29 02:26
|sell
|715
|0.60
|0.9249
|0.0000
|0.0000
|1430
|2009.01.29 02:31
|close
|715
|0.60
|0.9245
|0.0000
|0.0000
|35.50
|17448.47
|1431
|2009.01.29 03:28
|sell
|716
|0.60
|0.9252
|0.0000
|0.0000
|1432
|2009.01.29 03:33
|close
|716
|0.60
|0.9248
|0.0000
|0.0000
|35.50
|17483.97
|1433
|2009.01.29 03:33
|sell
|717
|0.60
|0.9251
|0.0000
|0.0000
|1434
|2009.01.29 04:21
|close
|717
|0.60
|0.9247
|0.0000
|0.0000
|35.49
|17519.46
|1435
|2009.01.29 04:39
|sell
|718
|0.60
|0.9257
|0.0000
|0.0000
|1436
|2009.01.29 04:40
|close
|718
|0.60
|0.9253
|0.0000
|0.0000
|35.50
|17554.96
|1437
|2009.01.29 04:51
|buy
|719
|0.60
|0.9245
|0.0000
|0.0000
|1438
|2009.01.29 04:58
|close
|719
|0.60
|0.9249
|0.0000
|0.0000
|35.49
|17590.45
|1439
|2009.01.30 00:04
|sell
|720
|0.60
|0.9063
|0.0000
|0.0000
|1440
|2009.01.30 00:07
|close
|720
|0.60
|0.9059
|0.0000
|0.0000
|35.49
|17625.94
|1441
|2009.01.30 00:21
|sell
|721
|0.60
|0.9063
|0.0000
|0.0000
|1442
|2009.01.30 00:26
|close
|721
|0.60
|0.9058
|0.0000
|0.0000
|44.37
|17670.31
|1443
|2009.01.30 00:34
|sell
|722
|0.60
|0.9062
|0.0000
|0.0000
|1444
|2009.01.30 00:51
|close
|722
|0.60
|0.9058
|0.0000
|0.0000
|35.50
|17705.81
|1445
|2009.01.30 01:17
|sell
|723
|0.60
|0.9064
|0.0000
|0.0000
|1446
|2009.01.30 01:39
|close
|723
|0.60
|0.9060
|0.0000
|0.0000
|35.50
|17741.31
|1447
|2009.01.30 01:53
|sell
|724
|0.60
|0.9067
|0.0000
|0.0000
|1448
|2009.01.30 05:20
|close
|724
|0.60
|0.9068
|0.0000
|0.0000
|-8.87
|17732.44
|1449
|2009.02.02 02:15
|buy
|725
|0.60
|0.8840
|0.0000
|0.0000
|1450
|2009.02.02 02:17
|close
|725
|0.60
|0.8844
|0.0000
|0.0000
|35.49
|17767.93
|1451
|2009.02.02 02:34
|buy
|726
|0.60
|0.8839
|0.0000
|0.0000
|1452
|2009.02.02 02:35
|close
|726
|0.60
|0.8843
|0.0000
|0.0000
|35.49
|17803.42
|1453
|2009.02.02 03:12
|sell
|727
|0.60
|0.8855
|0.0000
|0.0000
|1454
|2009.02.02 04:40
|close
|727
|0.60
|0.8852
|0.0000
|0.0000
|26.62
|17830.04
|1455
|2009.02.02 21:01
|buy
|728
|0.60
|0.8999
|0.0000
|0.0000
|1456
|2009.02.02 21:39
|close
|728
|0.60
|0.9006
|0.0000
|0.0000
|62.10
|17892.14
|1457
|2009.02.02 21:44
|buy
|729
|0.60
|0.8995
|0.0000
|0.0000
|1458
|2009.02.02 21:45
|close
|729
|0.60
|0.8999
|0.0000
|0.0000
|35.49
|17927.63
|1459
|2009.02.02 21:59
|buy
|730
|0.60
|0.8995
|0.0000
|0.0000
|1460
|2009.02.02 22:00
|close
|730
|0.60
|0.8999
|0.0000
|0.0000
|35.49
|17963.12
|1461
|2009.02.02 22:47
|sell
|731
|0.60
|0.9004
|0.0000
|0.0000
|1462
|2009.02.02 22:48
|close
|731
|0.60
|0.9000
|0.0000
|0.0000
|35.50
|17998.62
|1463
|2009.02.02 23:23
|sell
|732
|0.60
|0.9004
|0.0000
|0.0000
|1464
|2009.02.02 23:25
|close
|732
|0.60
|0.9000
|0.0000
|0.0000
|35.50
|18034.12
|1465
|2009.02.03 00:01
|sell
|733
|0.60
|0.9006
|0.0000
|0.0000
|1466
|2009.02.03 05:05
|close
|733
|0.60
|0.9054
|0.0000
|0.0000
|-425.96
|17608.16
|1467
|2009.02.03 23:44
|buy
|734
|0.60
|0.9011
|0.0000
|0.0000
|1468
|2009.02.03 23:45
|close
|734
|0.60
|0.9016
|0.0000
|0.0000
|44.36
|17652.52
|1469
|2009.02.03 23:52
|buy
|735
|0.60
|0.9011
|0.0000
|0.0000
|1470
|2009.02.03 23:53
|close
|735
|0.60
|0.9016
|0.0000
|0.0000
|44.36
|17696.88