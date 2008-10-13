Strategy Tester Report
Your_Lucky_EURGBP_v2
Tadawulfx-Live (Build 220)

SymbolEURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Period5 Minutes (M5) 2008.09.04 00:00 - 2009.02.03 23:55 (2008.09.04 - 2009.02.04)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersExpert_Name="Your_Lucky_v2"; CloseAll_NOW=false; StopAfterLastTrade=false; TargetEquity=99900000; OpenHour=21; CloseHour=5; LotsOptimized=false; Auto_LotsDecimal=true; LotsDecimal=1; Risk=50; Lots=0.6; MaxLots=20; AutoRange_SL=true; StopLoss=13; SL_OutSession=1; AutoRange_TP=true; AccountProfitClose=true; TakeProfit=6; Range_OP=3; OPFromFractal=7; PriceFromMid=6; MinuteforNextOP=1; MinuteForClose=1; Slippage=3; MaxSpread=5; Use_Damiani_Filter=true; Time_Opened_Expire=true; Hidden_TP=true; Hidden_SL=true; Hide_ALL=true; TradeOnFriday=true; CloseOnFriday=false; MaxTrades=5; MaxTradePerBar=2; MaxTradePerPosition=1; IMA_PERIOD=11; MA_AngleZero_PERIOD=14; i_Trend_Level=0.0015; Magic=777777; LimitTime_1=60; LimitTime_2=140; LimitTime_3=170; LimitTime_4=200; LimitTime_5=240; pips_1=3; pips_2=2; pips_3=0; pips_4=1; pips_5=4; RangeD_Min=80; Per_RangeD_Avg=3; Per_RangeD_SL=3.5; Per_RangeD_SL_Out=4; Per_RangeD_TP=20; created_by="_rdb_ : 28 Desember 2008"; Need_Donation="Abdul Rahman"; PayPal="abdulrahman_maros@yahoo.com"; Bank_Wire="BCA : 7990026640"; LibertyReserve="U7067895";
Bars in test31185Ticks modelled1247143Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit1600.00
Total net profit16096.88Gross profit26193.48Gross loss-10096.60
Profit factor2.59Expected payoff21.90
Absolute drawdown230.69Maximal drawdown907.03 (6.91%)Relative drawdown25.20% (461.40)
Total trades735Short positions (won %)372 (93.01%)Long positions (won %)363 (91.46%)
Profit trades (% of total)678 (92.24%)Loss trades (% of total)57 (7.76%)
Largestprofit trade133.11loss trade-523.43
Averageprofit trade38.63loss trade-177.13
Maximumconsecutive wins (profit in money)62 (2485.13)consecutive losses (loss in money)2 (-416.96)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2485.13 (62)consecutive loss (count of losses)-523.43 (1)
Averageconsecutive wins13consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.09.04 01:03sell10.600.81710.00000.0000
22008.09.04 01:12close10.600.81670.00000.000035.491635.49
32008.09.04 03:06buy20.600.81700.00000.0000
42008.09.04 04:08close20.600.81730.00000.000026.621662.11
52008.09.04 23:35sell30.600.81060.00000.0000
62008.09.04 23:36close30.600.81010.00000.000044.371706.48
72008.09.04 23:38sell40.600.81060.00000.0000
82008.09.04 23:43close40.600.81020.00000.000035.491741.97
92008.09.04 23:45sell50.600.81020.00000.0000
102008.09.04 23:50close50.600.80980.00000.000035.501777.47
112008.09.05 00:51sell60.600.81030.00000.0000
122008.09.05 00:54close60.600.80990.00000.000035.491812.96
132008.09.05 01:10sell70.600.81030.00000.0000
142008.09.05 03:50close70.600.81410.00000.0000-337.211475.75
152008.09.08 02:19sell80.600.80570.00000.0000
162008.09.08 02:31close80.600.80530.00000.000035.501511.25
172008.09.08 02:55buy90.600.80450.00000.0000
182008.09.08 03:59close90.600.80480.00000.000026.621537.87
192008.09.08 04:11buy100.600.80390.00000.0000
202008.09.08 04:12close100.600.80430.00000.000035.491573.36
212008.09.08 04:25buy110.600.80390.00000.0000
222008.09.08 04:36close110.600.80430.00000.000035.491608.85
232008.09.08 04:45buy120.600.80360.00000.0000
242008.09.08 05:46close120.600.80390.00000.000026.611635.46
252008.09.08 21:32sell130.600.80480.00000.0000
262008.09.08 21:56close130.600.80440.00000.000035.491670.95
272008.09.08 22:13buy140.600.80370.00000.0000
282008.09.08 23:06close140.600.80410.00000.000035.491706.44
292008.09.08 23:11sell150.600.80490.00000.0000
302008.09.08 23:12close150.600.80450.00000.000035.501741.94
312008.09.08 23:27buy160.600.80350.00000.0000
322008.09.09 00:06close160.600.80400.00000.000042.311784.25
332008.09.09 00:07sell170.600.80470.00000.0000
342008.09.09 00:15close170.600.80420.00000.000044.371828.62
352008.09.09 01:00buy180.600.80330.00000.0000
362008.09.09 02:00close180.600.80360.00000.000026.621855.24
372008.09.09 02:57buy190.600.80300.00000.0000
382008.09.09 06:21close190.600.80290.00000.0000-8.871846.37
392008.09.09 21:08buy200.600.80290.00000.0000
402008.09.09 23:02close200.600.80320.00000.000026.611872.98
412008.09.09 23:31buy210.600.80200.00000.0000
422008.09.10 00:02close210.600.80240.00000.000033.451906.43
432008.09.10 00:15sell220.600.80310.00000.0000
442008.09.10 00:43close220.600.80260.00000.000044.371950.80
452008.09.10 00:56sell230.600.80340.00000.0000
462008.09.10 00:59close230.600.80300.00000.000035.501986.30
472008.09.10 04:11sell240.600.80290.00000.0000
482008.09.10 04:12close240.600.80250.00000.000035.502021.80
492008.09.10 21:22sell250.600.79990.00000.0000
502008.09.10 21:41close250.600.79950.00000.000035.502057.30
512008.09.10 22:02buy260.600.79870.00000.0000
522008.09.10 22:05close260.600.79920.00000.000044.362101.66
532008.09.10 22:06buy270.600.79890.00000.0000
542008.09.10 22:14close270.600.79930.00000.000035.492137.15
552008.09.10 22:34buy280.600.79880.00000.0000
562008.09.10 23:34close280.600.79910.00000.000026.622163.77
572008.09.10 23:35sell290.600.79940.00000.0000
582008.09.10 23:42close290.600.79900.00000.000035.502199.27
592008.09.11 01:00buy300.600.79790.00000.0000
602008.09.11 03:30close300.600.79810.00000.000017.742217.01
612008.09.11 21:09sell310.600.79660.00000.0000
622008.09.11 21:13close310.600.79620.00000.000035.492252.50
632008.09.11 23:01sell320.600.79700.00000.0000
642008.09.12 02:05close320.600.79700.00000.00001.062253.56
652008.09.12 03:00buy330.600.79680.00000.0000
662008.09.12 04:05close330.600.79710.00000.000026.612280.17
672008.09.15 01:48sell340.600.79610.00000.0000
682008.09.15 02:34close340.600.79560.00000.000044.372324.54
692008.09.15 04:13sell350.600.79650.00000.0000
702008.09.15 05:21close350.600.79850.00000.0000-177.482147.06
712008.09.15 21:24sell360.600.79390.00000.0000
722008.09.15 21:29close360.600.79350.00000.000035.502182.56
732008.09.15 21:45sell370.600.79390.00000.0000
742008.09.15 22:15close370.600.79350.00000.000035.502218.06
752008.09.15 22:36buy380.600.79300.00000.0000
762008.09.15 23:57close380.600.79330.00000.000026.612244.67
772008.09.16 00:18buy390.600.79220.00000.0000
782008.09.16 00:25close390.600.79270.00000.000044.352289.02
792008.09.16 00:37sell400.600.79330.00000.0000
802008.09.16 03:57close400.600.79340.00000.0000-8.882280.14
812008.09.16 03:57buy410.600.79340.00000.0000
822008.09.16 04:47close410.600.79390.00000.000044.362324.50
832008.09.16 21:19sell420.600.79270.00000.0000
842008.09.16 21:23close420.600.79230.00000.000035.502360.00
852008.09.16 21:59sell430.600.79270.00000.0000
862008.09.16 22:10close430.600.79230.00000.000035.502395.50
872008.09.16 22:50sell440.600.79290.00000.0000
882008.09.16 22:59close440.600.79250.00000.000035.502431.00
892008.09.16 23:20buy450.600.79190.00000.0000
902008.09.16 23:34close450.600.79240.00000.000044.362475.36
912008.09.16 23:34buy460.600.79190.00000.0000
922008.09.16 23:49close460.600.79230.00000.000035.492510.85
932008.09.16 23:59buy470.600.79180.00000.0000
942008.09.17 00:04close470.600.79220.00000.000033.452544.31
952008.09.17 01:45sell480.600.79290.00000.0000
962008.09.17 05:05close480.600.79560.00000.0000-239.592304.72
972008.09.17 21:05buy490.600.78840.00000.0000
982008.09.17 23:09close490.600.78870.00000.000026.622331.34
992008.09.17 23:35sell500.600.78880.00000.0000
1002008.09.18 03:44close500.600.78910.00000.0000-23.432307.91
1012008.09.18 04:06buy510.600.78890.00000.0000
1022008.09.18 05:28close510.600.78920.00000.000026.622334.53
1032008.09.18 21:08buy520.600.78980.00000.0000
1042008.09.19 02:12close520.600.78940.00000.0000-37.532297.00
1052008.09.19 02:12sell530.600.78940.00000.0000
1062008.09.19 02:23close530.600.78890.00000.000044.372341.37
1072008.09.19 02:31buy540.600.78790.00000.0000
1082008.09.19 02:35close540.600.78840.00000.000044.352385.72
1092008.09.19 02:59buy550.600.78810.00000.0000
1102008.09.19 03:01close550.600.78850.00000.000035.492421.21
1112008.09.19 03:07buy560.600.78810.00000.0000
1122008.09.19 03:50close560.600.78850.00000.000035.492456.70
1132008.09.19 04:13buy570.600.78790.00000.0000
1142008.09.19 07:58close570.600.78780.00000.0000-8.882447.82
1152008.09.22 00:46buy580.600.78950.00000.0000
1162008.09.22 01:03close580.600.78990.00000.000035.492483.31
1172008.09.22 01:04sell590.600.79040.00000.0000
1182008.09.22 01:06close590.600.79000.00000.000035.502518.81
1192008.09.22 01:11sell600.600.79040.00000.0000
1202008.09.22 05:58close600.600.79240.00000.0000-177.482341.33
1212008.09.22 21:07sell610.600.79670.00000.0000
1222008.09.22 23:57close610.600.79670.00000.00000.002341.33
1232008.09.23 01:55sell620.600.79730.00000.0000
1242008.09.23 03:26close620.600.79690.00000.000035.492376.82
1252008.09.23 22:56buy630.600.79110.00000.0000
1262008.09.23 23:01close630.600.79160.00000.000044.362421.18
1272008.09.24 01:56buy640.600.79100.00000.0000
1282008.09.24 02:02close640.600.79160.00000.000053.232474.41
1292008.09.24 03:43sell650.600.79190.00000.0000
1302008.09.24 04:02close650.600.79150.00000.000035.502509.91
1312008.09.24 04:14sell660.600.79190.00000.0000
1322008.09.24 06:36close660.600.79170.00000.000017.752527.66
1332008.09.24 23:08sell670.600.79230.00000.0000
1342008.09.24 23:20close670.600.79190.00000.000035.492563.15
1352008.09.25 03:16sell680.600.79210.00000.0000
1362008.09.25 06:37close680.600.79220.00000.0000-8.882554.27
1372008.09.25 21:00buy690.600.79560.00000.0000
1382008.09.25 21:05close690.600.79600.00000.000035.492589.76
1392008.09.25 21:23buy700.600.79550.00000.0000
1402008.09.26 00:30close700.600.79550.00000.0000-2.042587.72
1412008.09.26 01:31sell710.600.79600.00000.0000
1422008.09.26 01:36close710.600.79560.00000.000035.502623.22
1432008.09.26 01:53sell720.600.79610.00000.0000
1442008.09.26 02:43close720.600.79570.00000.000035.492658.71
1452008.09.29 02:07buy730.600.79340.00000.0000
1462008.09.29 02:29close730.600.79380.00000.000035.492694.20
1472008.09.29 03:01buy740.600.79310.00000.0000
1482008.09.29 03:03close740.600.79350.00000.000035.492729.69
1492008.09.29 04:32buy750.600.79300.00000.0000
1502008.09.29 05:03close750.600.79350.00000.000044.362774.05
1512008.09.29 21:16buy760.600.79780.00000.0000
1522008.09.29 21:33close760.600.79820.00000.000035.492809.54
1532008.09.29 22:30sell770.600.79900.00000.0000
1542008.09.29 22:41close770.600.79860.00000.000035.502845.04
1552008.09.29 23:46sell780.600.79920.00000.0000
1562008.09.29 23:55close780.600.79880.00000.000035.502880.54
1572008.09.29 23:58sell790.600.79910.00000.0000
1582008.09.30 00:07close790.600.79870.00000.000036.552917.09
1592008.09.30 00:19sell800.600.79910.00000.0000
1602008.09.30 00:29close800.600.79870.00000.000035.492952.58
1612008.09.30 00:45buy810.600.79810.00000.0000
1622008.09.30 00:57close810.600.79860.00000.000044.362996.94
1632008.09.30 01:01sell820.600.79940.00000.0000
1642008.09.30 01:04close820.600.79900.00000.000035.503032.44
1652008.09.30 01:08buy830.600.79810.00000.0000
1662008.09.30 05:08close830.600.79770.00000.0000-35.492996.95
1672008.09.30 21:10sell840.600.79210.00000.0000
1682008.09.30 21:37close840.600.79170.00000.000035.493032.44
1692008.10.01 00:30buy850.600.79080.00000.0000
1702008.10.01 00:31close850.600.79120.00000.000035.493067.93
1712008.10.01 00:31buy860.600.79120.00000.0000
1722008.10.01 00:39close860.600.79160.00000.000035.493103.42
1732008.10.01 00:48buy870.600.79110.00000.0000
1742008.10.01 01:36close870.600.79160.00000.000044.363147.78
1752008.10.01 02:07sell880.600.79210.00000.0000
1762008.10.01 03:17close880.600.79180.00000.000026.623174.40
1772008.10.01 03:17buy890.600.79150.00000.0000
1782008.10.01 04:57close890.600.79180.00000.000026.623201.02
1792008.10.01 21:26buy900.600.79140.00000.0000
1802008.10.01 21:38close900.600.79180.00000.000035.493236.51
1812008.10.01 21:59buy910.600.79120.00000.0000
1822008.10.01 22:22close910.600.79160.00000.000035.493272.00
1832008.10.01 22:35buy920.600.79090.00000.0000
1842008.10.01 22:45close920.600.79130.00000.000035.493307.49
1852008.10.01 23:01sell930.600.79190.00000.0000
1862008.10.01 23:10close930.600.79150.00000.000035.503342.99
1872008.10.01 23:18sell940.600.79200.00000.0000
1882008.10.01 23:30close940.600.79160.00000.000035.503378.49
1892008.10.01 23:30sell950.600.79200.00000.0000
1902008.10.01 23:40close950.600.79160.00000.000035.503413.99
1912008.10.02 01:55buy960.600.79110.00000.0000
1922008.10.02 04:08close960.600.78880.00000.0000-204.053209.94
1932008.10.02 21:37buy970.600.78290.00000.0000
1942008.10.02 21:49close970.600.78340.00000.000044.353254.29
1952008.10.02 22:21sell980.600.78400.00000.0000
1962008.10.02 22:50close980.600.78360.00000.000035.503289.79
1972008.10.02 23:24buy990.600.78290.00000.0000
1982008.10.03 03:20close990.600.78280.00000.0000-10.923278.87
1992008.10.03 03:24sell1000.600.78300.00000.0000
2002008.10.03 03:35close1000.600.78260.00000.000035.503314.37
2012008.10.03 04:00sell1010.600.78310.00000.0000
2022008.10.03 04:17close1010.600.78270.00000.000035.493349.86
2032008.10.06 04:30sell1020.600.77340.00000.0000
2042008.10.06 06:17close1020.600.77610.00000.0000-239.593110.27
2052008.10.06 21:05buy1030.600.77460.00000.0000
2062008.10.06 21:46close1030.600.77500.00000.000035.493145.76
2072008.10.06 21:53buy1040.600.77380.00000.0000
2082008.10.06 21:54close1040.600.77420.00000.000035.493181.25
2092008.10.06 22:12sell1050.600.77540.00000.0000
2102008.10.06 22:48close1050.600.77480.00000.000053.253234.50
2112008.10.06 23:00buy1060.600.77410.00000.0000
2122008.10.06 23:33close1060.600.77470.00000.000053.233287.73
2132008.10.06 23:39sell1070.600.77530.00000.0000
2142008.10.06 23:41close1070.600.77490.00000.000035.493323.22
2152008.10.06 23:45buy1080.600.77420.00000.0000
2162008.10.07 00:45close1080.600.77450.00000.000024.573347.79
2172008.10.07 00:48sell1090.600.77490.00000.0000
2182008.10.07 03:01close1090.600.77430.00000.000053.253401.04
2192008.10.07 03:36buy1100.600.77460.00000.0000
2202008.10.07 05:44close1100.600.77220.00000.0000-212.913188.13
2212008.10.07 21:52sell1110.600.77910.00000.0000
2222008.10.07 22:22close1110.600.77870.00000.000035.493223.62
2232008.10.07 23:27buy1120.600.77780.00000.0000
2242008.10.07 23:28close1120.600.77820.00000.000035.493259.11
2252008.10.07 23:37sell1130.600.77910.00000.0000
2262008.10.07 23:40close1130.600.77860.00000.000044.373303.48
2272008.10.07 23:47buy1140.600.77810.00000.0000
2282008.10.08 00:59close1140.600.77840.00000.000024.573328.05
2292008.10.08 01:26buy1150.600.77770.00000.0000
2302008.10.08 01:31close1150.600.77820.00000.000044.363372.41
2312008.10.08 01:43buy1160.600.77770.00000.0000
2322008.10.08 02:52close1160.600.77800.00000.000026.623399.03
2332008.10.08 03:06buy1170.600.77710.00000.0000
2342008.10.08 06:13close1170.600.77710.00000.00000.003399.03
2352008.10.08 21:00buy1180.600.79130.00000.0000
2362008.10.09 03:04close1180.600.79090.00000.0000-41.613357.42
2372008.10.09 03:04sell1190.600.79090.00000.0000
2382008.10.09 03:11close1190.600.79040.00000.000044.373401.79
2392008.10.09 03:39buy1200.600.78990.00000.0000
2402008.10.09 03:44close1200.600.79040.00000.000044.363446.15
2412008.10.09 03:49sell1210.600.79100.00000.0000
2422008.10.09 03:50close1210.600.79060.00000.000035.503481.65
2432008.10.09 03:52sell1220.600.79100.00000.0000
2442008.10.09 03:56close1220.600.79050.00000.000044.373526.02
2452008.10.09 03:58sell1230.600.79100.00000.0000
2462008.10.09 04:10close1230.600.79060.00000.000035.503561.52
2472008.10.09 04:21buy1240.600.78970.00000.0000
2482008.10.09 04:29close1240.600.79020.00000.000044.353605.87
2492008.10.09 04:38sell1250.600.79110.00000.0000
2502008.10.09 04:43close1250.600.79060.00000.000044.373650.24
2512008.10.09 04:46sell1260.600.79110.00000.0000
2522008.10.09 04:58close1260.600.79070.00000.000035.493685.73
2532008.10.09 21:00sell1270.600.79430.00000.0000
2542008.10.09 21:02close1270.600.79380.00000.000044.373730.10
2552008.10.09 21:21sell1280.600.79420.00000.0000
2562008.10.09 21:24close1280.600.79380.00000.000035.503765.60
2572008.10.09 21:39sell1290.600.79430.00000.0000
2582008.10.09 21:48close1290.600.79660.00000.0000-204.103561.50
2592008.10.10 01:32sell1300.600.79640.00000.0000
2602008.10.10 01:34close1300.600.79600.00000.000035.503597.00
2612008.10.10 01:52sell1310.600.79660.00000.0000
2622008.10.10 02:25close1310.600.79620.00000.000035.493632.49
2632008.10.10 02:33sell1320.600.79700.00000.0000
2642008.10.10 02:54close1320.600.79660.00000.000035.503667.99
2652008.10.13 01:43sell1330.600.79390.00000.0000
2662008.10.13 01:57close1330.600.79350.00000.000035.503703.49
2672008.10.13 02:45buy1340.600.79330.00000.0000
2682008.10.13 03:04close1340.600.79370.00000.000035.493738.98
2692008.10.13 04:11buy1350.600.79330.00000.0000
2702008.10.13 04:19close1350.600.79370.00000.000035.493774.47
2712008.10.13 04:36sell1360.600.79430.00000.0000
2722008.10.13 05:10close1360.600.79390.00000.000035.493809.96
2732008.10.13 21:02sell1370.600.78260.00000.0000
2742008.10.13 21:30close1370.600.78210.00000.000044.373854.33
2752008.10.13 21:36buy1380.600.78190.00000.0000
2762008.10.13 21:37close1380.600.78230.00000.000035.493889.82
2772008.10.13 21:43sell1390.600.78300.00000.0000
2782008.10.13 21:47close1390.600.78260.00000.000035.503925.32
2792008.10.13 21:51buy1400.600.78180.00000.0000
2802008.10.13 21:55close1400.600.78220.00000.000035.493960.81
2812008.10.13 21:59sell1410.600.78300.00000.0000
2822008.10.13 22:01close1410.600.78260.00000.000035.503996.31
2832008.10.13 22:15sell1420.600.78300.00000.0000
2842008.10.13 22:17close1420.600.78260.00000.000035.504031.81
2852008.10.13 22:30buy1430.600.78180.00000.0000
2862008.10.13 22:32close1430.600.78220.00000.000035.494067.30
2872008.10.13 22:35sell1440.600.78310.00000.0000
2882008.10.13 23:10close1440.600.78270.00000.000035.494102.79
2892008.10.13 23:18buy1450.600.78170.00000.0000
2902008.10.13 23:19close1450.600.78220.00000.000044.364147.15
2912008.10.13 23:24buy1460.600.78170.00000.0000
2922008.10.13 23:25close1460.600.78230.00000.000053.234200.38
2932008.10.13 23:29buy1470.600.78180.00000.0000
2942008.10.14 01:46close1470.600.78210.00000.000024.574224.96
2952008.10.14 02:16sell1480.600.78260.00000.0000
2962008.10.14 02:42close1480.600.78210.00000.000044.374269.33
2972008.10.14 02:53buy1490.600.78160.00000.0000
2982008.10.14 02:57close1490.600.78210.00000.000044.354313.68
2992008.10.14 02:59buy1500.600.78160.00000.0000
3002008.10.14 04:31close1500.600.78190.00000.000026.614340.29
3012008.10.14 04:38buy1510.600.78090.00000.0000
3022008.10.14 04:42close1510.600.78130.00000.000035.494375.78
3032008.10.14 21:47buy1520.600.78250.00000.0000
3042008.10.14 21:56close1520.600.78290.00000.000035.494411.27
3052008.10.14 22:00sell1530.600.78400.00000.0000
3062008.10.14 22:08close1530.600.78360.00000.000035.504446.77
3072008.10.14 22:16sell1540.600.78420.00000.0000
3082008.10.14 22:21close1540.600.78380.00000.000035.504482.27
3092008.10.14 22:29buy1550.600.78260.00000.0000
3102008.10.14 22:36close1550.600.78300.00000.000035.494517.76
3112008.10.14 22:44buy1560.600.78280.00000.0000
3122008.10.14 23:01close1560.600.78320.00000.000035.494553.25
3132008.10.14 23:08buy1570.600.78260.00000.0000
3142008.10.14 23:39close1570.600.78300.00000.000035.494588.74
3152008.10.14 23:55buy1580.600.78210.00000.0000
3162008.10.15 00:16close1580.600.78250.00000.000033.454622.19
3172008.10.15 01:14buy1590.600.78160.00000.0000
3182008.10.15 05:07close1590.600.77890.00000.0000-239.544382.65
3192008.10.15 21:56buy1600.600.77880.00000.0000
3202008.10.15 21:59close1600.600.77920.00000.000035.494418.14
3212008.10.16 01:39buy1610.600.78190.00000.0000
3222008.10.16 01:40close1610.600.78230.00000.000035.494453.63
3232008.10.16 01:40buy1620.600.78250.00000.0000
3242008.10.16 04:49close1620.600.77910.00000.0000-301.634152.00
3252008.10.16 22:29sell1630.600.77730.00000.0000
3262008.10.17 00:30close1630.600.77690.00000.000036.554188.55
3272008.10.17 00:38buy1640.600.77700.00000.0000
3282008.10.17 00:54close1640.600.77740.00000.000035.494224.04
3292008.10.17 01:07sell1650.600.77880.00000.0000
3302008.10.17 01:34close1650.600.77840.00000.000035.494259.53
3312008.10.17 02:12sell1660.600.77860.00000.0000
3322008.10.17 02:38close1660.600.77820.00000.000035.494295.02
3332008.10.17 02:54buy1670.600.77730.00000.0000
3342008.10.17 03:01close1670.600.77800.00000.000062.104357.12
3352008.10.17 03:15buy1680.600.77740.00000.0000
3362008.10.17 06:30close1680.600.77740.00000.00000.004357.12
3372008.10.20 00:12buy1690.600.77470.00000.0000
3382008.10.20 01:08close1690.600.77520.00000.000044.354401.47
3392008.10.20 01:30sell1700.600.77610.00000.0000
3402008.10.20 01:34close1700.600.77570.00000.000035.494436.96
3412008.10.20 01:57sell1710.600.77610.00000.0000
3422008.10.20 02:01close1710.600.77570.00000.000035.494472.45
3432008.10.20 02:48sell1720.600.77610.00000.0000
3442008.10.20 04:52close1720.600.77580.00000.000026.624499.07
3452008.10.20 21:57buy1730.600.77700.00000.0000
3462008.10.20 22:28close1730.600.77740.00000.000035.494534.56
3472008.10.20 23:21buy1740.600.77680.00000.0000
3482008.10.20 23:42close1740.600.77730.00000.000044.364578.92
3492008.10.20 23:42buy1750.600.77680.00000.0000
3502008.10.20 23:57close1750.600.77720.00000.000035.494614.41
3512008.10.21 00:25buy1760.600.77660.00000.0000
3522008.10.21 00:36close1760.600.77710.00000.000044.354658.76
3532008.10.21 00:47sell1770.600.77790.00000.0000
3542008.10.21 00:51close1770.600.77740.00000.000044.374703.13
3552008.10.21 00:54buy1780.600.77660.00000.0000
3562008.10.21 00:56close1780.600.77710.00000.000044.354747.48
3572008.10.21 01:31sell1790.600.77780.00000.0000
3582008.10.21 01:43close1790.600.77740.00000.000035.494782.97
3592008.10.21 02:05buy1800.600.77660.00000.0000
3602008.10.21 08:50close1800.600.77420.00000.0000-212.924570.05
3612008.10.21 21:06buy1810.600.77500.00000.0000
3622008.10.21 21:10close1810.600.77550.00000.000044.364614.41
3632008.10.22 00:30sell1820.600.78280.00000.0000
3642008.10.22 00:46close1820.600.78240.00000.000035.494649.90
3652008.10.22 00:55sell1830.600.78280.00000.0000
3662008.10.22 01:31close1830.600.78240.00000.000035.494685.39
3672008.10.22 04:03sell1840.600.78580.00000.0000
3682008.10.22 04:08close1840.600.78540.00000.000035.494720.88
3692008.10.22 04:24sell1850.600.78570.00000.0000
3702008.10.22 05:10close1850.600.78530.00000.000035.504756.38
3712008.10.22 22:03sell1860.600.78970.00000.0000
3722008.10.22 22:14close1860.600.78920.00000.000044.374800.75
3732008.10.22 22:32sell1870.600.79000.00000.0000
3742008.10.22 23:20close1870.600.78960.00000.000035.504836.25
3752008.10.22 23:21buy1880.600.78900.00000.0000
3762008.10.22 23:23close1880.600.78940.00000.000035.494871.74
3772008.10.22 23:28buy1890.600.78890.00000.0000
3782008.10.22 23:37close1890.600.79040.00000.0000133.085004.82
3792008.10.22 23:45sell1900.600.79050.00000.0000
3802008.10.22 23:46close1900.600.79010.00000.000035.505040.32
3812008.10.22 23:47sell1910.600.79040.00000.0000
3822008.10.22 23:52close1910.600.78990.00000.000044.375084.69
3832008.10.22 23:58sell1920.600.79060.00000.0000
3842008.10.23 01:04close1920.600.79030.00000.000029.815114.50
3852008.10.23 01:36buy1930.600.78880.00000.0000
3862008.10.23 02:30close1930.600.78920.00000.000035.495149.99
3872008.10.23 03:39buy1940.600.78840.00000.0000
3882008.10.23 03:43close1940.600.78880.00000.000035.495185.48
3892008.10.23 04:19sell1950.600.78940.00000.0000
3902008.10.23 04:51close1950.600.78900.00000.000035.505220.98
3912008.10.23 23:03sell1960.600.79800.00000.0000
3922008.10.23 23:04close1960.600.79760.00000.000035.505256.48
3932008.10.23 23:09buy1970.600.79630.00000.0000
3942008.10.24 00:05close1970.600.79680.00000.000042.325298.80
3952008.10.24 00:33sell1980.600.79700.00000.0000
3962008.10.24 02:08close1980.600.79660.00000.000035.505334.30
3972008.10.24 02:08buy1990.600.79660.00000.0000
3982008.10.24 02:23close1990.600.79720.00000.000053.235387.53
3992008.10.24 02:51sell2000.600.79830.00000.0000
4002008.10.24 02:52close2000.600.79790.00000.000035.495423.02
4012008.10.24 02:52sell2010.600.79830.00000.0000
4022008.10.24 02:55close2010.600.79790.00000.000035.495458.51
4032008.10.24 03:14buy2020.600.79690.00000.0000
4042008.10.24 03:20close2020.600.79730.00000.000035.495494.00
4052008.10.24 03:38buy2030.600.79680.00000.0000
4062008.10.24 03:41close2030.600.79720.00000.000035.495529.49
4072008.10.24 03:55buy2040.600.79670.00000.0000
4082008.10.24 03:56close2040.600.79720.00000.000044.365573.85
4092008.10.24 04:34buy2050.600.79620.00000.0000
4102008.10.24 05:01close2050.600.79660.00000.000035.495609.34
4112008.10.27 02:05buy2060.600.79590.00000.0000
4122008.10.27 02:22close2060.600.79630.00000.000035.495644.83
4132008.10.27 03:30sell2070.600.79870.00000.0000
4142008.10.27 03:59close2070.600.79830.00000.000035.505680.33
4152008.10.27 04:20sell2080.600.79920.00000.0000
4162008.10.27 04:25close2080.600.79880.00000.000035.505715.83
4172008.10.27 04:27sell2090.600.79920.00000.0000
4182008.10.27 04:34close2090.600.79860.00000.000053.255769.08
4192008.10.27 04:37buy2100.600.79800.00000.0000
4202008.10.27 04:42close2100.600.79850.00000.000044.365813.44
4212008.10.27 04:44sell2110.600.79920.00000.0000
4222008.10.27 04:48close2110.600.79880.00000.000035.505848.94
4232008.10.27 04:57sell2120.600.79940.00000.0000
4242008.10.27 05:08close2120.600.79900.00000.000035.505884.44
4252008.10.27 21:01buy2130.600.80070.00000.0000
4262008.10.27 21:06close2130.600.80110.00000.000035.495919.93
4272008.10.27 21:55sell2140.600.80330.00000.0000
4282008.10.27 22:00close2140.600.80290.00000.000035.495955.42
4292008.10.27 22:00sell2150.600.80260.00000.0000
4302008.10.27 22:30close2150.600.80220.00000.000035.495990.91
4312008.10.27 22:58buy2160.600.80140.00000.0000
4322008.10.27 23:00close2160.600.80180.00000.000035.496026.40
4332008.10.27 23:16buy2170.600.80200.00000.0000
4342008.10.27 23:35close2170.600.80240.00000.000035.496061.89
4352008.10.27 23:42sell2180.600.80310.00000.0000
4362008.10.27 23:44close2180.600.80270.00000.000035.496097.38
4372008.10.28 00:21buy2190.600.80150.00000.0000
4382008.10.28 00:23close2190.600.80240.00000.000079.856177.23
4392008.10.28 00:24buy2200.600.80180.00000.0000
4402008.10.28 00:36close2200.600.80220.00000.000035.496212.72
4412008.10.28 01:04buy2210.600.80090.00000.0000
4422008.10.28 01:24close2210.600.80130.00000.000035.496248.21
4432008.10.28 01:26sell2220.600.80280.00000.0000
4442008.10.28 01:29close2220.600.80240.00000.000035.496283.70
4452008.10.28 01:29sell2230.600.80270.00000.0000
4462008.10.28 01:31close2230.600.80220.00000.000044.376328.07
4472008.10.28 01:33sell2240.600.80280.00000.0000
4482008.10.28 01:54close2240.600.80240.00000.000035.496363.56
4492008.10.28 02:20buy2250.600.80160.00000.0000
4502008.10.28 05:11close2250.600.79900.00000.0000-230.676132.89
4512008.10.28 22:41buy2260.600.79810.00000.0000
4522008.10.28 22:46close2260.600.79850.00000.000035.496168.38
4532008.10.28 22:53sell2270.600.79950.00000.0000
4542008.10.28 22:55close2270.600.79910.00000.000035.506203.88
4552008.10.28 23:00buy2280.600.79810.00000.0000
4562008.10.28 23:25close2280.600.79580.00000.0000-204.055999.83
4572008.10.28 23:35buy2290.600.79700.00000.0000
4582008.10.28 23:44close2290.600.79740.00000.000035.496035.32
4592008.10.29 00:39buy2300.600.79760.00000.0000
4602008.10.29 01:31close2300.600.79510.00000.0000-221.795813.53
4612008.10.29 04:07buy2310.600.79390.00000.0000
4622008.10.29 04:15close2310.600.79440.00000.000044.365857.89
4632008.10.29 23:03buy2320.600.79050.00000.0000
4642008.10.29 23:36close2320.600.79100.00000.000044.365902.25
4652008.10.29 23:37sell2330.600.79130.00000.0000
4662008.10.29 23:46close2330.600.79090.00000.000035.495937.74
4672008.10.30 00:00sell2340.600.79150.00000.0000
4682008.10.30 00:02close2340.600.79110.00000.000035.505973.24
4692008.10.30 00:09sell2350.600.79150.00000.0000
4702008.10.30 02:13close2350.600.79520.00000.0000-328.345644.90
4712008.10.30 22:39sell2360.600.78640.00000.0000
4722008.10.30 22:44close2360.600.78600.00000.000035.505680.40
4732008.10.30 22:58sell2370.600.78630.00000.0000
4742008.10.30 23:12close2370.600.78580.00000.000044.375724.77
4752008.10.30 23:22sell2380.600.78660.00000.0000
4762008.10.30 23:25close2380.600.78620.00000.000035.495760.26
4772008.10.30 23:30sell2390.600.78650.00000.0000
4782008.10.30 23:47close2390.600.78600.00000.000044.375804.63
4792008.10.30 23:58sell2400.600.78650.00000.0000
4802008.10.31 00:01close2400.600.78610.00000.000036.565841.20
4812008.10.31 00:15sell2410.600.78660.00000.0000
4822008.10.31 00:16close2410.600.78620.00000.000035.495876.69
4832008.10.31 00:25buy2420.600.78510.00000.0000
4842008.10.31 00:31close2420.600.78550.00000.000035.495912.18
4852008.10.31 00:45sell2430.600.78650.00000.0000
4862008.10.31 00:53close2430.600.78600.00000.000044.375956.55
4872008.10.31 01:00sell2440.600.78650.00000.0000
4882008.10.31 01:04close2440.600.78610.00000.000035.505992.05
4892008.10.31 01:15buy2450.600.78520.00000.0000
4902008.10.31 01:20close2450.600.78570.00000.000044.366036.41
4912008.10.31 01:22buy2460.600.78520.00000.0000
4922008.10.31 01:26close2460.600.78560.00000.000035.496071.90
4932008.10.31 01:54buy2470.600.78500.00000.0000
4942008.10.31 02:42close2470.600.78540.00000.000035.496107.39
4952008.10.31 02:54sell2480.600.78620.00000.0000
4962008.10.31 03:03close2480.600.78580.00000.000035.506142.89
4972008.10.31 03:03sell2490.600.78620.00000.0000
4982008.10.31 03:06close2490.600.78580.00000.000035.506178.39
4992008.10.31 03:06sell2500.600.78620.00000.0000
5002008.10.31 03:09close2500.600.78580.00000.000035.506213.89
5012008.10.31 03:19sell2510.600.78610.00000.0000
5022008.10.31 03:20close2510.600.78570.00000.000035.496249.38
5032008.10.31 03:48buy2520.600.78460.00000.0000
5042008.10.31 03:51close2520.600.78500.00000.000035.496284.87
5052008.10.31 03:52buy2530.600.78490.00000.0000
5062008.10.31 05:25close2530.600.78520.00000.000026.616311.48
5072008.11.03 02:47buy2540.600.79220.00000.0000
5082008.11.03 03:13close2540.600.79270.00000.000044.356355.83
5092008.11.03 03:24buy2550.600.79210.00000.0000
5102008.11.03 03:47close2550.600.78730.00000.0000-425.835930.00
5112008.11.03 04:30buy2560.600.78910.00000.0000
5122008.11.03 05:21close2560.600.78970.00000.000053.235983.23
5132008.11.03 21:00buy2570.600.79830.00000.0000
5142008.11.03 21:06close2570.600.79870.00000.000035.496018.72
5152008.11.03 21:29buy2580.600.79810.00000.0000
5162008.11.03 21:33close2580.600.79850.00000.000035.496054.21
5172008.11.03 22:00buy2590.600.79800.00000.0000
5182008.11.03 22:02close2590.600.79850.00000.000044.366098.57
5192008.11.03 22:27sell2600.600.79940.00000.0000
5202008.11.03 22:42close2600.600.79900.00000.000035.506134.07
5212008.11.03 23:07buy2610.600.79810.00000.0000
5222008.11.03 23:09close2610.600.79850.00000.000035.496169.56
5232008.11.03 23:12buy2620.600.79810.00000.0000
5242008.11.03 23:14close2620.600.79850.00000.000035.496205.05
5252008.11.03 23:21sell2630.600.79940.00000.0000
5262008.11.03 23:22close2630.600.79860.00000.000071.006276.05
5272008.11.03 23:38sell2640.600.79940.00000.0000
5282008.11.03 23:46close2640.600.79900.00000.000035.506311.55
5292008.11.03 23:48sell2650.600.79980.00000.0000
5302008.11.03 23:52close2650.600.79930.00000.000044.376355.92
5312008.11.03 23:53buy2660.600.79810.00000.0000
5322008.11.03 23:54close2660.600.79850.00000.000035.496391.41
5332008.11.03 23:58sell2670.600.79980.00000.0000
5342008.11.04 00:34close2670.600.79930.00000.000045.436436.84
5352008.11.04 00:37sell2680.600.80010.00000.0000
5362008.11.04 00:53close2680.600.79960.00000.000044.376481.21
5372008.11.04 00:59sell2690.600.80010.00000.0000
5382008.11.04 01:02close2690.600.79970.00000.000035.496516.70
5392008.11.04 01:07sell2700.600.80050.00000.0000
5402008.11.04 01:13close2700.600.80010.00000.000035.506552.20
5412008.11.04 01:14sell2710.600.80030.00000.0000
5422008.11.04 01:54close2710.600.79990.00000.000035.496587.69
5432008.11.04 02:20buy2720.600.79900.00000.0000
5442008.11.04 02:21close2720.600.79940.00000.000035.496623.18
5452008.11.04 02:25sell2730.600.80060.00000.0000
5462008.11.04 02:26close2730.600.79910.00000.0000133.116756.29
5472008.11.04 02:31buy2740.600.79860.00000.0000
5482008.11.04 02:41close2740.600.79910.00000.000044.366800.65
5492008.11.04 02:45buy2750.600.79860.00000.0000
5502008.11.04 02:59close2750.600.79910.00000.000044.366845.01
5512008.11.04 03:16buy2760.600.79810.00000.0000
5522008.11.04 03:18close2760.600.79850.00000.000035.496880.50
5532008.11.04 03:19buy2770.600.79860.00000.0000
5542008.11.04 03:57close2770.600.79920.00000.000053.236933.73
5552008.11.04 04:30sell2780.600.79940.00000.0000
5562008.11.04 05:01close2780.600.80140.00000.0000-177.486756.25
5572008.11.05 02:00buy2790.600.81310.00000.0000
5582008.11.05 02:11close2790.600.81350.00000.000035.496791.74
5592008.11.05 02:53buy2800.600.81320.00000.0000
5602008.11.05 03:01close2800.600.81360.00000.000035.496827.23
5612008.11.05 03:06buy2810.600.81310.00000.0000
5622008.11.05 05:10close2810.600.81340.00000.000026.616853.84
5632008.11.05 21:20buy2820.600.81390.00000.0000
5642008.11.05 22:49close2820.600.81430.00000.000035.496889.33
5652008.11.05 23:28buy2830.600.81260.00000.0000
5662008.11.05 23:30close2830.600.81300.00000.000035.496924.82
5672008.11.05 23:30buy2840.600.81260.00000.0000
5682008.11.05 23:31close2840.600.81300.00000.000035.496960.31
5692008.11.05 23:44sell2850.600.81380.00000.0000
5702008.11.06 01:50close2850.600.81350.00000.000029.816990.12
5712008.11.06 01:58buy2860.600.81350.00000.0000
5722008.11.06 03:02close2860.600.81380.00000.000026.617016.73
5732008.11.06 03:13buy2870.600.81310.00000.0000
5742008.11.06 04:12close2870.600.81350.00000.000035.497052.22
5752008.11.06 04:48buy2880.600.81260.00000.0000
5762008.11.06 04:49close2880.600.81320.00000.000053.237105.45
5772008.11.06 21:00sell2890.600.80890.00000.0000
5782008.11.06 21:01close2890.600.80840.00000.000044.377149.82
5792008.11.06 21:05sell2900.600.80890.00000.0000
5802008.11.06 21:08close2900.600.80850.00000.000035.507185.32
5812008.11.06 21:11sell2910.600.80890.00000.0000
5822008.11.06 22:22close2910.600.81420.00000.0000-470.326715.00
5832008.11.06 22:48sell2920.600.81350.00000.0000
5842008.11.06 23:38close2920.600.81310.00000.000035.506750.50
5852008.11.06 23:46sell2930.600.81430.00000.0000
5862008.11.06 23:47close2930.600.81390.00000.000035.496785.99
5872008.11.06 23:47sell2940.600.81430.00000.0000
5882008.11.07 00:05close2940.600.81370.00000.000054.306840.30
5892008.11.07 00:26sell2950.600.81450.00000.0000
5902008.11.07 01:33close2950.600.81420.00000.000026.626866.92
5912008.11.07 01:49sell2960.600.81480.00000.0000
5922008.11.07 01:55close2960.600.81440.00000.000035.496902.41
5932008.11.07 02:13buy2970.600.81330.00000.0000
5942008.11.07 02:16close2970.600.81390.00000.000053.236955.64
5952008.11.07 02:27sell2980.600.81480.00000.0000
5962008.11.07 02:31close2980.600.81440.00000.000035.496991.13
5972008.11.07 03:00sell2990.600.81480.00000.0000
5982008.11.07 03:07close2990.600.81440.00000.000035.497026.62
5992008.11.07 04:52buy3000.600.81340.00000.0000
6002008.11.07 05:04close3000.600.81390.00000.000044.367070.98
6012008.11.10 00:05buy3010.600.81270.00000.0000
6022008.11.10 01:16close3010.600.81300.00000.000026.627097.60
6032008.11.10 01:18sell3020.600.81340.00000.0000
6042008.11.10 01:28close3020.600.81300.00000.000035.507133.10
6052008.11.10 01:37sell3030.600.81340.00000.0000
6062008.11.10 01:49close3030.600.81300.00000.000035.507168.60
6072008.11.10 02:11buy3040.600.81190.00000.0000
6082008.11.10 03:37close3040.600.81230.00000.000035.497204.09
6092008.11.10 04:58sell3050.600.81300.00000.0000
6102008.11.10 06:07close3050.600.81270.00000.000026.627230.71
6112008.11.10 21:03sell3060.600.81820.00000.0000
6122008.11.10 21:15close3060.600.81780.00000.000035.507266.21
6132008.11.10 21:34buy3070.600.81690.00000.0000
6142008.11.10 21:39close3070.600.81730.00000.000035.497301.70
6152008.11.10 21:41buy3080.600.81690.00000.0000
6162008.11.10 21:44close3080.600.81730.00000.000035.497337.19
6172008.11.10 21:45buy3090.600.81700.00000.0000
6182008.11.10 22:48close3090.600.81730.00000.000026.627363.81
6192008.11.10 23:28buy3100.600.81590.00000.0000
6202008.11.10 23:35close3100.600.81630.00000.000035.497399.30
6212008.11.11 00:01buy3110.600.81570.00000.0000
6222008.11.11 00:10close3110.600.81610.00000.000035.497434.79
6232008.11.11 00:21buy3120.600.81570.00000.0000
6242008.11.11 03:31close3120.600.81140.00000.0000-381.487053.31
6252008.11.11 21:08buy3130.600.81350.00000.0000
6262008.11.11 22:00close3130.600.81410.00000.000053.237106.54
6272008.11.11 23:06buy3140.600.81350.00000.0000
6282008.11.11 23:18close3140.600.81410.00000.000053.237159.77
6292008.11.11 23:24buy3150.600.81360.00000.0000
6302008.11.12 00:32close3150.600.81400.00000.000033.447193.21
6312008.11.12 01:27sell3160.600.81480.00000.0000
6322008.11.12 01:28close3160.600.81440.00000.000035.497228.70
6332008.11.12 04:23sell3170.600.81480.00000.0000
6342008.11.12 04:24close3170.600.81440.00000.000035.497264.19
6352008.11.12 04:26sell3180.600.81480.00000.0000
6362008.11.12 04:45close3180.600.81440.00000.000035.497299.68
6372008.11.12 04:47sell3190.600.81470.00000.0000
6382008.11.12 06:22close3190.600.81440.00000.000026.627326.30
6392008.11.12 21:16buy3200.600.83650.00000.0000
6402008.11.12 21:57close3200.600.83690.00000.000035.497361.79
6412008.11.12 21:59buy3210.600.83560.00000.0000
6422008.11.12 22:01close3210.600.83600.00000.000035.497397.28
6432008.11.12 22:01buy3220.600.83600.00000.0000
6442008.11.12 22:05close3220.600.83660.00000.000053.237450.51
6452008.11.12 22:22buy3230.600.83580.00000.0000
6462008.11.12 22:55close3230.600.83640.00000.000053.237503.74
6472008.11.12 23:04buy3240.600.83540.00000.0000
6482008.11.12 23:09close3240.600.83590.00000.000044.357548.09
6492008.11.12 23:12buy3250.600.83470.00000.0000
6502008.11.12 23:14close3250.600.83550.00000.000070.977619.06
6512008.11.12 23:15buy3260.600.83530.00000.0000
6522008.11.12 23:31close3260.600.83580.00000.000044.367663.42
6532008.11.12 23:39buy3270.600.83520.00000.0000
6542008.11.12 23:43close3270.600.83560.00000.000035.497698.91
6552008.11.12 23:49sell3280.600.83690.00000.0000
6562008.11.13 00:28close3280.600.83650.00000.000038.697737.60
6572008.11.13 00:32buy3290.600.83600.00000.0000
6582008.11.13 00:46close3290.600.83650.00000.000044.357781.95
6592008.11.13 00:57buy3300.600.83610.00000.0000
6602008.11.13 00:59close3300.600.83660.00000.000044.367826.31
6612008.11.13 01:32sell3310.600.83750.00000.0000
6622008.11.13 01:46close3310.600.83710.00000.000035.507861.81
6632008.11.13 02:04buy3320.600.83580.00000.0000
6642008.11.13 02:08close3320.600.83620.00000.000035.497897.30
6652008.11.13 02:08buy3330.600.83580.00000.0000
6662008.11.13 02:19close3330.600.83620.00000.000035.497932.79
6672008.11.13 02:37buy3340.600.83580.00000.0000
6682008.11.13 05:16close3340.600.83600.00000.000017.757950.54
6692008.11.13 23:13buy3350.600.86080.00000.0000
6702008.11.13 23:28close3350.600.86120.00000.000035.497986.03
6712008.11.13 23:35buy3360.600.86080.00000.0000
6722008.11.13 23:36close3360.600.86130.00000.000044.368030.39
6732008.11.13 23:47buy3370.600.86070.00000.0000
6742008.11.13 23:51close3370.600.86120.00000.000044.368074.75
6752008.11.14 00:03sell3380.600.86190.00000.0000
6762008.11.14 00:04close3380.600.86150.00000.000035.508110.25
6772008.11.14 00:09buy3390.600.86060.00000.0000
6782008.11.14 01:56close3390.600.86100.00000.000035.498145.74
6792008.11.14 02:31buy3400.600.85950.00000.0000
6802008.11.14 02:37close3400.600.85990.00000.000035.498181.23
6812008.11.14 02:40buy3410.600.85950.00000.0000
6822008.11.14 02:42close3410.600.85990.00000.000035.498216.72
6832008.11.14 03:40buy3420.600.85950.00000.0000
6842008.11.14 05:00close3420.600.85720.00000.0000-204.048012.68
6852008.11.17 00:05buy3430.600.85480.00000.0000
6862008.11.17 00:17close3430.600.85240.00000.0000-212.927799.76
6872008.11.17 00:56buy3440.600.85390.00000.0000
6882008.11.17 01:23close3440.600.85440.00000.000044.367844.12
6892008.11.17 01:27buy3450.600.85360.00000.0000
6902008.11.17 03:45close3450.600.85400.00000.000035.487879.60
6912008.11.17 03:53sell3460.600.85360.00000.0000
6922008.11.17 03:56close3460.600.85320.00000.000035.497915.09
6932008.11.17 04:27sell3470.600.85380.00000.0000
6942008.11.17 04:33close3470.600.85340.00000.000035.497950.58
6952008.11.17 04:39sell3480.600.85410.00000.0000
6962008.11.17 04:43close3480.600.85370.00000.000035.497986.07
6972008.11.17 04:53sell3490.600.85430.00000.0000
6982008.11.17 04:55close3490.600.85390.00000.000035.498021.56
6992008.11.17 04:58buy3500.600.85240.00000.0000
7002008.11.17 04:59close3500.600.85290.00000.000044.368065.92
7012008.11.17 21:05buy3510.600.84470.00000.0000
7022008.11.17 23:52close3510.600.84500.00000.000026.618092.53
7032008.11.18 00:18buy3520.600.84340.00000.0000
7042008.11.18 01:17close3520.600.84380.00000.000035.498128.02
7052008.11.18 01:20buy3530.600.84290.00000.0000
7062008.11.18 01:25close3530.600.84340.00000.000044.358172.37
7072008.11.18 01:26buy3540.600.84310.00000.0000
7082008.11.18 01:28close3540.600.84360.00000.000044.368216.73
7092008.11.18 02:22buy3550.600.84280.00000.0000
7102008.11.18 02:32close3550.600.84320.00000.000035.498252.22
7112008.11.18 02:44buy3560.600.84260.00000.0000
7122008.11.18 02:47close3560.600.84300.00000.000035.498287.71
7132008.11.18 02:49buy3570.600.84280.00000.0000
7142008.11.18 02:58close3570.600.84320.00000.000035.498323.20
7152008.11.18 03:52buy3580.600.84210.00000.0000
7162008.11.18 03:53close3580.600.84250.00000.000035.498358.69
7172008.11.18 21:04buy3590.600.84350.00000.0000
7182008.11.18 21:09close3590.600.84400.00000.000044.358403.04
7192008.11.18 21:23sell3600.600.84460.00000.0000
7202008.11.18 21:24close3600.600.84390.00000.000062.118465.15
7212008.11.18 21:29sell3610.600.84470.00000.0000
7222008.11.18 21:30close3610.600.84430.00000.000035.508500.65
7232008.11.18 21:30sell3620.600.84460.00000.0000
7242008.11.18 21:31close3620.600.84420.00000.000035.498536.14
7252008.11.18 21:34sell3630.600.84470.00000.0000
7262008.11.18 22:17close3630.600.84420.00000.000044.378580.51
7272008.11.18 22:19buy3640.600.84370.00000.0000
7282008.11.18 23:15close3640.600.84410.00000.000035.498616.00
7292008.11.18 23:37buy3650.600.84350.00000.0000
7302008.11.18 23:40close3650.600.84410.00000.000053.238669.23
7312008.11.18 23:52sell3660.600.84460.00000.0000
7322008.11.18 23:54close3660.600.84420.00000.000035.498704.72
7332008.11.19 00:13sell3670.600.84460.00000.0000
7342008.11.19 00:43close3670.600.84420.00000.000035.498740.21
7352008.11.19 00:50sell3680.600.84470.00000.0000
7362008.11.19 01:40close3680.600.84420.00000.000044.378784.58
7372008.11.19 01:55sell3690.600.84520.00000.0000
7382008.11.19 01:56close3690.600.84470.00000.000044.378828.95
7392008.11.19 02:13sell3700.600.84510.00000.0000
7402008.11.19 02:47close3700.600.84460.00000.000044.378873.32
7412008.11.19 02:47buy3710.600.84440.00000.0000
7422008.11.19 02:54close3710.600.84480.00000.000035.498908.81
7432008.11.19 02:56buy3720.600.84440.00000.0000
7442008.11.19 02:59close3720.600.84480.00000.000035.498944.30
7452008.11.19 03:28buy3730.600.84440.00000.0000
7462008.11.19 05:27close3730.600.84470.00000.000026.628970.92
7472008.11.19 21:01sell3740.600.83840.00000.0000
7482008.11.19 21:20close3740.600.83790.00000.000044.379015.29
7492008.11.19 22:40buy3750.600.83610.00000.0000
7502008.11.20 02:45close3750.600.83570.00000.0000-41.618973.68
7512008.11.20 02:47sell3760.600.83560.00000.0000
7522008.11.20 05:17close3760.600.83540.00000.000017.748991.42
7532008.11.20 21:00buy3770.600.84500.00000.0000
7542008.11.20 21:15close3770.600.84550.00000.000044.369035.78
7552008.11.20 22:31buy3780.600.84530.00000.0000
7562008.11.20 22:36close3780.600.84570.00000.000035.499071.27
7572008.11.20 22:36buy3790.600.84540.00000.0000
7582008.11.20 22:47close3790.600.84590.00000.000044.359115.62
7592008.11.20 23:07sell3800.600.84660.00000.0000
7602008.11.20 23:11close3800.600.84600.00000.000053.249168.86
7612008.11.20 23:19sell3810.600.84660.00000.0000
7622008.11.20 23:21close3810.600.84620.00000.000035.499204.35
7632008.11.20 23:24sell3820.600.84660.00000.0000
7642008.11.20 23:39close3820.600.84600.00000.000053.249257.59
7652008.11.20 23:49buy3830.600.84550.00000.0000
7662008.11.21 03:59close3830.600.84510.00000.0000-37.539220.06
7672008.11.21 04:23buy3840.600.84390.00000.0000
7682008.11.21 04:26close3840.600.84430.00000.000035.499255.55
7692008.11.24 00:10buy3850.600.84440.00000.0000
7702008.11.24 00:24close3850.600.84480.00000.000035.499291.04
7712008.11.24 01:45sell3860.600.84840.00000.0000
7722008.11.24 01:47close3860.600.84800.00000.000035.509326.54
7732008.11.24 03:11buy3870.600.84650.00000.0000
7742008.11.24 03:20close3870.600.84690.00000.000035.499362.03
7752008.11.24 04:24sell3880.600.84750.00000.0000
7762008.11.24 04:48close3880.600.84710.00000.000035.509397.53
7772008.11.24 21:23sell3890.600.85260.00000.0000
7782008.11.24 21:38close3890.600.85210.00000.000044.379441.90
7792008.11.24 22:57sell3900.600.85240.00000.0000
7802008.11.25 01:14close3900.600.85210.00000.000027.699469.60
7812008.11.25 01:21buy3910.600.85180.00000.0000
7822008.11.25 01:26close3910.600.85220.00000.000035.499505.09
7832008.11.25 01:48buy3920.600.85210.00000.0000
7842008.11.25 06:10close3920.600.85010.00000.0000-177.439327.66
7852008.11.25 22:12sell3930.600.84360.00000.0000
7862008.11.26 05:13close3930.600.84570.00000.0000-185.309142.36
7872008.11.26 21:00buy3940.600.84040.00000.0000
7882008.11.26 21:36close3940.600.84090.00000.000044.359186.71
7892008.11.26 22:13buy3950.600.83990.00000.0000
7902008.11.26 22:28close3950.600.84040.00000.000044.369231.07
7912008.11.26 23:01buy3960.600.83990.00000.0000
7922008.11.26 23:06close3960.600.84070.00000.000070.979302.04
7932008.11.26 23:08buy3970.600.83990.00000.0000
7942008.11.27 00:23close3970.600.84030.00000.000029.369331.40
7952008.11.27 00:45sell3980.600.84070.00000.0000
7962008.11.27 01:54close3980.600.84040.00000.000026.629358.02
7972008.11.27 01:54buy3990.600.84010.00000.0000
7982008.11.27 01:56close3990.600.84050.00000.000035.499393.51
7992008.11.27 02:09buy4000.600.83970.00000.0000
8002008.11.27 02:50close4000.600.84030.00000.000053.229446.73
8012008.11.27 03:49sell4010.600.84100.00000.0000
8022008.11.27 04:18close4010.600.84060.00000.000035.509482.23
8032008.11.27 22:21buy4020.600.83720.00000.0000
8042008.11.27 22:26close4020.600.83770.00000.000044.359526.58
8052008.11.28 01:05sell4030.600.83820.00000.0000
8062008.11.28 01:15close4030.600.83780.00000.000035.509562.08
8072008.11.28 01:33sell4040.600.83820.00000.0000
8082008.11.28 01:36close4040.600.83780.00000.000035.509597.58
8092008.11.28 01:48sell4050.600.83820.00000.0000
8102008.11.28 04:23close4050.600.83790.00000.000026.629624.20
8112008.12.01 01:02buy4060.600.82500.00000.0000
8122008.12.01 01:15close4060.600.82540.00000.000035.499659.69
8132008.12.01 02:01sell4070.600.82610.00000.0000
8142008.12.01 02:03close4070.600.82570.00000.000035.499695.18
8152008.12.01 02:07sell4080.600.82610.00000.0000
8162008.12.01 02:16close4080.600.82570.00000.000035.499730.67
8172008.12.01 02:27sell4090.600.82630.00000.0000
8182008.12.01 02:48close4090.600.82590.00000.000035.499766.16
8192008.12.01 02:55sell4100.600.82630.00000.0000
8202008.12.01 06:55close4100.600.82670.00000.0000-35.509730.66
8212008.12.01 21:07buy4110.600.84900.00000.0000
8222008.12.01 21:21close4110.600.84950.00000.000044.369775.02
8232008.12.01 21:33buy4120.600.84890.00000.0000
8242008.12.01 21:42close4120.600.84930.00000.000035.499810.51
8252008.12.01 22:12buy4130.600.84890.00000.0000
8262008.12.01 22:14close4130.600.84930.00000.000035.499846.00
8272008.12.01 22:18buy4140.600.84850.00000.0000
8282008.12.02 07:00close4140.600.84810.00000.0000-37.539808.47
8292008.12.02 21:00sell4150.600.85360.00000.0000
8302008.12.02 21:20close4150.600.85320.00000.000035.499843.96
8312008.12.02 22:57sell4160.600.85380.00000.0000
8322008.12.02 22:59close4160.600.85340.00000.000035.499879.45
8332008.12.02 23:01buy4170.600.85260.00000.0000
8342008.12.02 23:29close4170.600.85310.00000.000044.369923.81
8352008.12.03 00:06buy4180.600.85230.00000.0000
8362008.12.03 00:36close4180.600.85280.00000.000044.359968.16
8372008.12.03 00:44sell4190.600.85360.00000.0000
8382008.12.03 00:46close4190.600.85320.00000.000035.4910003.65
8392008.12.03 01:08sell4200.600.85350.00000.0000
8402008.12.03 01:33close4200.600.85310.00000.000035.5010039.15
8412008.12.03 02:36sell4210.600.85380.00000.0000
8422008.12.03 02:42close4210.600.85340.00000.000035.4910074.64
8432008.12.03 02:44sell4220.600.85380.00000.0000
8442008.12.03 02:46close4220.600.85340.00000.000035.4910110.13
8452008.12.03 03:55buy4230.600.85260.00000.0000
8462008.12.03 04:34close4230.600.85310.00000.000044.3610154.49
8472008.12.03 04:38sell4240.600.85360.00000.0000
8482008.12.03 04:39close4240.600.85320.00000.000035.4910189.98
8492008.12.03 04:43sell4250.600.85360.00000.0000
8502008.12.03 06:26close4250.600.85330.00000.000026.6210216.60
8512008.12.03 21:43buy4260.600.85880.00000.0000
8522008.12.03 21:45close4260.600.85920.00000.000035.4910252.09
8532008.12.03 21:58sell4270.600.86000.00000.0000
8542008.12.03 23:05close4270.600.85950.00000.000044.3710296.46
8552008.12.03 23:45sell4280.600.86050.00000.0000
8562008.12.04 00:20close4280.600.86000.00000.000047.5610344.02
8572008.12.04 02:08sell4290.600.86050.00000.0000
8582008.12.04 02:17close4290.600.86000.00000.000044.3710388.39
8592008.12.04 02:41sell4300.600.86050.00000.0000
8602008.12.04 04:11close4300.600.86020.00000.000026.6210415.01
8612008.12.04 21:03buy4310.600.86660.00000.0000
8622008.12.04 21:04close4310.600.86740.00000.000070.9710485.98
8632008.12.04 21:08sell4320.600.86840.00000.0000
8642008.12.04 21:15close4320.600.86770.00000.000062.1210548.10
8652008.12.04 21:17sell4330.600.86810.00000.0000
8662008.12.04 21:54close4330.600.87170.00000.0000-319.4710228.63
8672008.12.04 23:40buy4340.600.86970.00000.0000
8682008.12.05 00:52close4340.600.87000.00000.000024.5710253.20
8692008.12.05 01:55buy4350.600.86950.00000.0000
8702008.12.05 02:00close4350.600.86990.00000.000035.4910288.69
8712008.12.05 02:18sell4360.600.87070.00000.0000
8722008.12.05 02:22close4360.600.87030.00000.000035.5010324.19
8732008.12.05 03:00sell4370.600.87070.00000.0000
8742008.12.05 03:13close4370.600.87030.00000.000035.5010359.69
8752008.12.05 03:37buy4380.600.86950.00000.0000
8762008.12.05 04:00close4380.600.87000.00000.000044.3610404.05
8772008.12.08 00:48sell4390.600.86600.00000.0000
8782008.12.08 01:34close4390.600.86560.00000.000035.5010439.55
8792008.12.08 01:41sell4400.600.86640.00000.0000
8802008.12.08 02:50close4400.600.86610.00000.000026.6310466.18
8812008.12.08 03:12buy4410.600.86560.00000.0000
8822008.12.08 03:46close4410.600.86600.00000.000035.4910501.67
8832008.12.08 04:04buy4420.600.86540.00000.0000
8842008.12.08 04:12close4420.600.86590.00000.000044.3510546.02
8852008.12.08 04:40sell4430.600.86660.00000.0000
8862008.12.08 04:43close4430.600.86610.00000.000044.3710590.39
8872008.12.08 04:57sell4440.600.86660.00000.0000
8882008.12.08 05:49close4440.600.86610.00000.000044.3710634.76
8892008.12.08 21:41buy4450.600.86740.00000.0000
8902008.12.08 21:54close4450.600.86790.00000.000044.3610679.12
8912008.12.08 22:21sell4460.600.86850.00000.0000
8922008.12.09 00:10close4460.600.86810.00000.000036.5610715.69
8932008.12.09 00:31buy4470.600.86810.00000.0000
8942008.12.09 00:34close4470.600.86850.00000.000035.4910751.18
8952008.12.09 00:41buy4480.600.86810.00000.0000
8962008.12.09 00:47close4480.600.86850.00000.000035.4910786.67
8972008.12.09 01:56buy4490.600.86800.00000.0000
8982008.12.09 05:56close4490.600.86760.00000.0000-35.4910751.18
8992008.12.09 21:00sell4500.600.87570.00000.0000
9002008.12.10 00:30close4500.600.87560.00000.00009.9410761.12
9012008.12.10 00:30buy4510.600.87560.00000.0000
9022008.12.10 00:31close4510.600.87600.00000.000035.4910796.61
9032008.12.10 02:08buy4520.600.87560.00000.0000
9042008.12.10 02:18close4520.600.87640.00000.000070.9710867.58
9052008.12.10 04:44sell4530.600.87680.00000.0000
9062008.12.10 05:31close4530.600.87640.00000.000035.4910903.07
9072008.12.10 22:14buy4540.600.87940.00000.0000
9082008.12.10 22:18close4540.600.87980.00000.000035.4910938.56
9092008.12.10 22:29buy4550.600.87940.00000.0000
9102008.12.10 22:31close4550.600.87980.00000.000035.4910974.05
9112008.12.10 23:22buy4560.600.87930.00000.0000
9122008.12.10 23:23close4560.600.87980.00000.000044.3611018.41
9132008.12.10 23:24buy4570.600.87940.00000.0000
9142008.12.10 23:25close4570.600.87980.00000.000035.4911053.90
9152008.12.10 23:37buy4580.600.87940.00000.0000
9162008.12.10 23:38close4580.600.87980.00000.000035.4911089.39
9172008.12.10 23:44buy4590.600.87940.00000.0000
9182008.12.10 23:48close4590.600.87980.00000.000035.4911124.88
9192008.12.11 00:19sell4600.600.88070.00000.0000
9202008.12.11 00:22close4600.600.88030.00000.000035.5011160.38
9212008.12.11 00:26buy4610.600.87940.00000.0000
9222008.12.11 00:30close4610.600.87980.00000.000035.4911195.87
9232008.12.11 00:45buy4620.600.87940.00000.0000
9242008.12.11 01:02close4620.600.87980.00000.000035.4911231.36
9252008.12.11 01:08buy4630.600.87940.00000.0000
9262008.12.11 01:12close4630.600.87980.00000.000035.4911266.85
9272008.12.11 01:21buy4640.600.87920.00000.0000
9282008.12.11 01:31close4640.600.87970.00000.000044.3611311.21
9292008.12.11 01:37buy4650.600.87910.00000.0000
9302008.12.11 02:38close4650.600.87940.00000.000026.6111337.82
9312008.12.11 02:56buy4660.600.87870.00000.0000
9322008.12.11 02:58close4660.600.87910.00000.000035.4911373.31
9332008.12.11 03:18buy4670.600.87850.00000.0000
9342008.12.11 06:27close4670.600.87850.00000.00000.0011373.31
9352008.12.11 21:22sell4680.600.88880.00000.0000
9362008.12.11 21:32close4680.600.88840.00000.000035.4911408.80
9372008.12.11 21:44sell4690.600.88870.00000.0000
9382008.12.11 22:59close4690.600.88840.00000.000026.6211435.42
9392008.12.11 23:16buy4700.600.88770.00000.0000
9402008.12.11 23:45close4700.600.88810.00000.000035.4911470.91
9412008.12.11 23:53buy4710.600.88730.00000.0000
9422008.12.12 00:14close4710.600.88780.00000.000042.3111513.22
9432008.12.12 01:36buy4720.600.88700.00000.0000
9442008.12.12 01:44close4720.600.88740.00000.000035.4911548.71
9452008.12.12 02:03sell4730.600.88810.00000.0000
9462008.12.12 02:07close4730.600.88770.00000.000035.4911584.20
9472008.12.12 02:25sell4740.600.88810.00000.0000
9482008.12.12 02:30close4740.600.88770.00000.000035.4911619.69
9492008.12.12 03:22buy4750.600.88680.00000.0000
9502008.12.12 04:05close4750.600.88720.00000.000035.4911655.18
9512008.12.12 04:19sell4760.600.88790.00000.0000
9522008.12.12 04:21close4760.600.88750.00000.000035.5011690.68
9532008.12.12 04:24sell4770.600.88790.00000.0000
9542008.12.12 04:25close4770.600.88730.00000.000053.2511743.93
9552008.12.12 04:30sell4780.600.88790.00000.0000
9562008.12.12 04:33close4780.600.88710.00000.000071.0011814.93
9572008.12.12 04:49sell4790.600.88780.00000.0000
9582008.12.12 05:08close4790.600.88730.00000.000044.3711859.30
9592008.12.15 00:06sell4800.600.89490.00000.0000
9602008.12.15 00:11close4800.600.89450.00000.000035.5011894.80
9612008.12.15 00:20sell4810.600.89490.00000.0000
9622008.12.15 07:20close4810.600.89810.00000.0000-283.9611610.84
9632008.12.15 21:00sell4820.600.89580.00000.0000
9642008.12.15 21:38close4820.600.89540.00000.000035.4911646.33
9652008.12.15 21:45sell4830.600.89600.00000.0000
9662008.12.15 22:05close4830.600.89560.00000.000035.5011681.83
9672008.12.15 22:30buy4840.600.89490.00000.0000
9682008.12.15 22:33close4840.600.89540.00000.000044.3611726.19
9692008.12.15 22:44buy4850.600.89520.00000.0000
9702008.12.15 23:13close4850.600.89560.00000.000035.4911761.68
9712008.12.16 00:39sell4860.600.89600.00000.0000
9722008.12.16 00:41close4860.600.89560.00000.000035.5011797.18
9732008.12.16 02:06sell4870.600.89620.00000.0000
9742008.12.16 02:11close4870.600.89570.00000.000044.3711841.55
9752008.12.17 00:12buy4880.600.90100.00000.0000
9762008.12.17 00:36close4880.600.90160.00000.000053.2311894.78
9772008.12.17 00:38sell4890.600.90190.00000.0000
9782008.12.17 01:58close4890.600.90160.00000.000026.6311921.41
9792008.12.17 02:05sell4900.600.90270.00000.0000
9802008.12.17 02:10close4900.600.90220.00000.000044.3711965.78
9812008.12.17 03:18buy4910.600.90150.00000.0000
9822008.12.17 03:31close4910.600.90190.00000.000035.4912001.27
9832008.12.17 21:16sell4920.600.92810.00000.0000
9842008.12.17 21:17close4920.600.92760.00000.000044.3712045.64
9852008.12.17 21:24sell4930.600.92800.00000.0000
9862008.12.17 21:32close4930.600.92760.00000.000035.5012081.14
9872008.12.17 21:45sell4940.600.92810.00000.0000
9882008.12.17 21:48close4940.600.92760.00000.000044.3712125.51
9892008.12.17 22:30buy4950.600.92740.00000.0000
9902008.12.17 22:44close4950.600.92800.00000.000053.2312178.74
9912008.12.17 22:53sell4960.600.92850.00000.0000
9922008.12.17 22:54close4960.600.92790.00000.000053.2412231.98
9932008.12.17 23:05sell4970.600.92870.00000.0000
9942008.12.17 23:17close4970.600.92830.00000.000035.5012267.48
9952008.12.17 23:25sell4980.600.92870.00000.0000
9962008.12.18 00:00close4980.600.92810.00000.000056.4412323.93
9972008.12.18 00:20sell4990.600.92920.00000.0000
9982008.12.18 00:21close4990.600.92880.00000.000035.5012359.43
9992008.12.18 00:25sell5000.600.92920.00000.0000
10002008.12.18 00:27close5000.600.92880.00000.000035.5012394.93
10012008.12.18 00:38sell5010.600.92940.00000.0000
10022008.12.18 00:43close5010.600.92880.00000.000053.2512448.18
10032008.12.18 00:44sell5020.600.92930.00000.0000
10042008.12.18 00:49close5020.600.92880.00000.000044.3712492.55
10052008.12.18 01:09sell5030.600.92940.00000.0000
10062008.12.18 01:18close5030.600.92900.00000.000035.5012528.05
10072008.12.18 01:29sell5040.600.92940.00000.0000
10082008.12.18 01:34close5040.600.92900.00000.000035.5012563.55
10092008.12.18 01:35sell5050.600.92940.00000.0000
10102008.12.18 01:54close5050.600.92900.00000.000035.5012599.05
10112008.12.18 02:11sell5060.600.92960.00000.0000
10122008.12.18 03:04close5060.600.92920.00000.000035.4912634.54
10132008.12.18 03:16sell5070.600.93010.00000.0000
10142008.12.18 03:19close5070.600.92970.00000.000035.4912670.03
10152008.12.18 03:26sell5080.600.93010.00000.0000
10162008.12.18 03:28close5080.600.92970.00000.000035.4912705.52
10172008.12.18 04:13sell5090.600.93050.00000.0000
10182008.12.18 04:35close5090.600.93010.00000.000035.5012741.02
10192008.12.18 04:43sell5100.600.93070.00000.0000
10202008.12.18 04:47close5100.600.93020.00000.000044.3712785.39
10212008.12.18 21:24buy5110.600.94980.00000.0000
10222008.12.18 21:25close5110.600.95070.00000.000079.8412865.23
10232008.12.18 21:30buy5120.600.94980.00000.0000
10242008.12.18 21:31close5120.600.95030.00000.000044.3512909.58
10252008.12.18 21:31buy5130.600.94960.00000.0000
10262008.12.18 23:02close5130.600.94990.00000.000026.6212936.20
10272008.12.19 00:12sell5140.600.94990.00000.0000
10282008.12.19 00:16close5140.600.94950.00000.000035.5012971.70
10292008.12.19 00:39buy5150.600.94860.00000.0000
10302008.12.19 00:54close5150.600.94910.00000.000044.3613016.06
10312008.12.19 00:57sell5160.600.94970.00000.0000
10322008.12.19 01:00close5160.600.94930.00000.000035.5013051.56
10332008.12.19 01:02sell5170.600.94970.00000.0000
10342008.12.19 01:12close5170.600.94920.00000.000044.3713095.93
10352008.12.19 01:20buy5180.600.94860.00000.0000
10362008.12.19 05:10close5180.600.94270.00000.0000-523.4312572.50
10372008.12.22 00:00buy5190.600.93190.00000.0000
10382008.12.22 00:53close5190.600.93230.00000.000035.4912607.99
10392008.12.22 02:30sell5200.600.93710.00000.0000
10402008.12.22 02:34close5200.600.93670.00000.000035.4912643.48
10412008.12.22 03:52sell5210.600.93660.00000.0000
10422008.12.22 05:36close5210.600.93620.00000.000035.4912678.97
10432008.12.22 22:00sell5220.600.94060.00000.0000
10442008.12.22 22:07close5220.600.94020.00000.000035.4912714.46
10452008.12.22 22:27sell5230.600.94040.00000.0000
10462008.12.22 22:36close5230.600.93990.00000.000044.3712758.83
10472008.12.22 22:49sell5240.600.94070.00000.0000
10482008.12.22 22:50close5240.600.94010.00000.000053.2512812.08
10492008.12.22 22:51sell5250.600.94050.00000.0000
10502008.12.22 22:54close5250.600.94010.00000.000035.5012847.58
10512008.12.22 23:00sell5260.600.94050.00000.0000
10522008.12.22 23:10close5260.600.94010.00000.000035.5012883.08
10532008.12.22 23:10sell5270.600.94060.00000.0000
10542008.12.23 05:15close5270.600.94390.00000.0000-291.7912591.29
10552008.12.23 23:00buy5280.600.94570.00000.0000
10562008.12.23 23:34close5280.600.94610.00000.000035.4912626.78
10572008.12.23 23:47sell5290.600.94650.00000.0000
10582008.12.23 23:50close5290.600.94600.00000.000044.3712671.15
10592008.12.23 23:56buy5300.600.94500.00000.0000
10602008.12.23 23:57close5300.600.94540.00000.000035.4912706.64
10612008.12.24 00:03sell5310.600.94650.00000.0000
10622008.12.24 00:10close5310.600.94600.00000.000044.3712751.01
10632008.12.24 00:10sell5320.600.94640.00000.0000
10642008.12.24 00:15close5320.600.94600.00000.000035.5012786.51
10652008.12.24 00:25sell5330.600.94650.00000.0000
10662008.12.24 00:31close5330.600.94600.00000.000044.3712830.88
10672008.12.24 00:45sell5340.600.94670.00000.0000
10682008.12.24 00:47close5340.600.94630.00000.000035.5012866.38
10692008.12.24 00:47sell5350.600.94650.00000.0000
10702008.12.24 00:49close5350.600.94590.00000.000053.2412919.62
10712008.12.24 00:53buy5360.600.94530.00000.0000
10722008.12.24 00:58close5360.600.94580.00000.000044.3612963.98
10732008.12.24 01:55buy5370.600.94530.00000.0000
10742008.12.24 01:58close5370.600.94590.00000.000053.2313017.21
10752008.12.24 02:38sell5380.600.94680.00000.0000
10762008.12.24 02:39close5380.600.94640.00000.000035.4913052.70
10772008.12.24 03:45buy5390.600.94530.00000.0000
10782008.12.24 06:13close5390.600.94550.00000.000017.7513070.45
10792008.12.29 02:16buy5400.600.96080.00000.0000
10802008.12.29 02:20close5400.600.96120.00000.000035.4913105.94
10812008.12.29 03:11sell5410.600.96230.00000.0000
10822008.12.29 05:47close5410.600.96450.00000.0000-195.2312910.71
10832008.12.29 22:26buy5420.600.96450.00000.0000
10842008.12.29 22:27close5420.600.96490.00000.000035.4912946.20
10852008.12.29 22:39sell5430.600.96650.00000.0000
10862008.12.29 22:48close5430.600.96600.00000.000044.3712990.57
10872008.12.29 22:55sell5440.600.96650.00000.0000
10882008.12.29 23:01close5440.600.96610.00000.000035.5013026.07
10892008.12.29 23:04sell5450.600.96670.00000.0000
10902008.12.29 23:16close5450.600.96900.00000.0000-204.1012821.97
10912008.12.29 23:45sell5460.600.96820.00000.0000
10922008.12.29 23:53close5460.600.96770.00000.000044.3712866.34
10932008.12.30 00:21sell5470.600.96850.00000.0000
10942008.12.30 01:02close5470.600.97100.00000.0000-221.8512644.49
10952008.12.30 02:04sell5480.600.97170.00000.0000
10962008.12.30 02:11close5480.600.97130.00000.000035.5012679.99
10972008.12.30 02:38sell5490.600.97180.00000.0000
10982008.12.30 06:00close5490.600.97190.00000.0000-8.8812671.11
10992008.12.30 21:05buy5500.600.97780.00000.0000
11002008.12.31 00:02close5500.600.97780.00000.0000-2.0412669.07
11012008.12.31 00:03sell5510.600.97830.00000.0000
11022008.12.31 00:09close5510.600.97780.00000.000044.3712713.44
11032008.12.31 00:59sell5520.600.97840.00000.0000
11042008.12.31 01:00close5520.600.97800.00000.000035.5012748.94
11052008.12.31 01:28sell5530.600.97840.00000.0000
11062008.12.31 01:33close5530.600.97800.00000.000035.5012784.44
11072008.12.31 02:14buy5540.600.97710.00000.0000
11082008.12.31 02:16close5540.600.97750.00000.000035.4912819.93
11092008.12.31 03:00buy5550.600.97730.00000.0000
11102008.12.31 06:33close5550.600.97520.00000.0000-186.3112633.62
11112009.01.05 03:00buy5560.600.96130.00000.0000
11122009.01.05 05:00close5560.600.95830.00000.0000-266.1512367.47
11132009.01.05 23:28sell5570.600.92690.00000.0000
11142009.01.05 23:40close5570.600.92650.00000.000035.5012402.97
11152009.01.05 23:48sell5580.600.92710.00000.0000
11162009.01.05 23:50close5580.600.92670.00000.000035.4912438.46
11172009.01.05 23:50sell5590.600.92710.00000.0000
11182009.01.06 01:01close5590.600.92680.00000.000027.6812466.14
11192009.01.06 01:15buy5600.600.92700.00000.0000
11202009.01.06 01:19close5600.600.92740.00000.000035.4912501.63
11212009.01.06 01:45buy5610.600.92710.00000.0000
11222009.01.06 03:09close5610.600.92740.00000.000026.6212528.25
11232009.01.06 03:35sell5620.600.92730.00000.0000
11242009.01.06 05:46close5620.600.92690.00000.000035.4912563.74
11252009.01.06 21:01buy5630.600.90380.00000.0000
11262009.01.06 21:08close5630.600.90430.00000.000044.3612608.10
11272009.01.06 21:22sell5640.600.90520.00000.0000
11282009.01.06 21:26close5640.600.90480.00000.000035.5012643.60
11292009.01.06 22:01buy5650.600.90350.00000.0000
11302009.01.06 22:05close5650.600.90410.00000.000053.2312696.83
11312009.01.06 22:15sell5660.600.90500.00000.0000
11322009.01.07 01:55close5660.600.90500.00000.00001.0612697.90
11332009.01.07 01:56buy5670.600.90530.00000.0000
11342009.01.07 02:01close5670.600.90570.00000.000035.4912733.39
11352009.01.07 02:02buy5680.600.90560.00000.0000
11362009.01.07 03:19close5680.600.90590.00000.000026.6112760.00
11372009.01.07 03:19sell5690.600.90590.00000.0000
11382009.01.07 03:48close5690.600.90550.00000.000035.5012795.50
11392009.01.07 03:59sell5700.600.90640.00000.0000
11402009.01.07 04:45close5700.600.90600.00000.000035.5012831.00
11412009.01.07 04:50sell5710.600.90680.00000.0000
11422009.01.07 05:03close5710.600.90640.00000.000035.4912866.49
11432009.01.07 21:21sell5720.600.90080.00000.0000
11442009.01.08 05:00close5720.600.90340.00000.0000-227.5412638.95
11452009.01.08 21:25buy5730.600.90100.00000.0000
11462009.01.09 01:15close5730.600.90100.00000.0000-2.0412636.91
11472009.01.09 01:18sell5740.600.90070.00000.0000
11482009.01.09 01:34close5740.600.90030.00000.000035.5012672.41
11492009.01.09 02:05buy5750.600.89960.00000.0000
11502009.01.09 02:40close5750.600.90000.00000.000035.4912707.90
11512009.01.09 02:50buy5760.600.89930.00000.0000
11522009.01.09 03:30close5760.600.89980.00000.000044.3612752.26
11532009.01.12 01:04sell5770.600.88990.00000.0000
11542009.01.12 01:06close5770.600.88950.00000.000035.5012787.76
11552009.01.12 01:13sell5780.600.88970.00000.0000
11562009.01.12 01:18close5780.600.88920.00000.000044.3712832.13
11572009.01.12 01:20sell5790.600.88970.00000.0000
11582009.01.12 01:26close5790.600.88930.00000.000035.5012867.63
11592009.01.12 01:35buy5800.600.88840.00000.0000
11602009.01.12 01:38close5800.600.88880.00000.000035.4912903.12
11612009.01.12 02:36sell5810.600.88990.00000.0000
11622009.01.12 03:53close5810.600.88960.00000.000026.6312929.75
11632009.01.12 04:16buy5820.600.88890.00000.0000
11642009.01.12 05:00close5820.600.88680.00000.0000-186.3012743.45
11652009.01.12 21:39buy5830.600.90150.00000.0000
11662009.01.12 21:49close5830.600.90190.00000.000035.4912778.94
11672009.01.12 23:00buy5840.600.90150.00000.0000
11682009.01.12 23:02close5840.600.90190.00000.000035.4912814.43
11692009.01.13 00:36buy5850.600.90150.00000.0000
11702009.01.13 01:08close5850.600.90190.00000.000035.4912849.92
11712009.01.13 01:21buy5860.600.90140.00000.0000
11722009.01.13 01:22close5860.600.90180.00000.000035.4912885.41
11732009.01.13 02:05buy5870.600.90150.00000.0000
11742009.01.13 02:06close5870.600.90190.00000.000035.4912920.90
11752009.01.13 04:59sell5880.600.90270.00000.0000
11762009.01.13 05:07close5880.600.90220.00000.000044.3712965.27
11772009.01.13 21:34sell5890.600.90950.00000.0000
11782009.01.13 22:56close5890.600.90920.00000.000026.6212991.89
11792009.01.13 22:56buy5900.600.90920.00000.0000
11802009.01.13 23:01close5900.600.90970.00000.000044.3613036.25
11812009.01.13 23:02buy5910.600.90930.00000.0000
11822009.01.13 23:05close5910.600.90980.00000.000044.3613080.61
11832009.01.13 23:09buy5920.600.90870.00000.0000
11842009.01.13 23:19close5920.600.90990.00000.0000106.4613187.07
11852009.01.13 23:19buy5930.600.90930.00000.0000
11862009.01.14 01:00close5930.600.90980.00000.000042.3213229.39
11872009.01.14 02:12buy5940.600.90890.00000.0000
11882009.01.14 02:25close5940.600.90930.00000.000035.4913264.88
11892009.01.14 03:12buy5950.600.90900.00000.0000
11902009.01.14 03:34close5950.600.90950.00000.000044.3613309.24
11912009.01.14 03:44buy5960.600.90890.00000.0000
11922009.01.14 03:45close5960.600.90930.00000.000035.4913344.73
11932009.01.14 04:12sell5970.600.91000.00000.0000
11942009.01.14 06:45close5970.600.90980.00000.000017.7513362.48
11952009.01.14 21:05buy5980.600.90190.00000.0000
11962009.01.14 21:06close5980.600.90230.00000.000035.4913397.97
11972009.01.14 21:40sell5990.600.90350.00000.0000
11982009.01.14 21:42close5990.600.90310.00000.000035.5013433.47
11992009.01.14 22:08sell6000.600.90330.00000.0000
12002009.01.14 22:30close6000.600.90290.00000.000035.4913468.96
12012009.01.14 23:08buy6010.600.90220.00000.0000
12022009.01.14 23:13close6010.600.90280.00000.000053.2213522.18
12032009.01.14 23:53buy6020.600.90240.00000.0000
12042009.01.14 23:54close6020.600.90300.00000.000053.2313575.41
12052009.01.14 23:55buy6030.600.90240.00000.0000
12062009.01.15 00:06close6030.600.90300.00000.000047.1113622.52
12072009.01.15 00:18buy6040.600.90220.00000.0000
12082009.01.15 00:32close6040.600.90270.00000.000044.3513666.87
12092009.01.15 00:49sell6050.600.90350.00000.0000
12102009.01.15 01:20close6050.600.90310.00000.000035.5013702.37
12112009.01.15 01:38sell6060.600.90390.00000.0000
12122009.01.15 01:52close6060.600.90350.00000.000035.5013737.87
12132009.01.15 01:59buy6070.600.90280.00000.0000
12142009.01.15 02:01close6070.600.90320.00000.000035.4913773.36
12152009.01.15 02:03buy6080.600.90280.00000.0000
12162009.01.15 02:12close6080.600.90320.00000.000035.4913808.85
12172009.01.15 02:25sell6090.600.90390.00000.0000
12182009.01.15 02:39close6090.600.90350.00000.000035.5013844.35
12192009.01.15 03:27buy6100.600.90280.00000.0000
12202009.01.15 07:28close6100.600.90240.00000.0000-35.4813808.87
12212009.01.15 21:37buy6110.600.89630.00000.0000
12222009.01.15 21:39close6110.600.89670.00000.000035.4913844.36
12232009.01.15 22:12sell6120.600.89780.00000.0000
12242009.01.15 22:19close6120.600.89740.00000.000035.4913879.85
12252009.01.15 22:24sell6130.600.89800.00000.0000
12262009.01.15 22:35close6130.600.89740.00000.000053.2413933.09
12272009.01.15 22:58buy6140.600.89630.00000.0000
12282009.01.15 23:01close6140.600.89670.00000.000035.4913968.58
12292009.01.15 23:02buy6150.600.89630.00000.0000
12302009.01.15 23:03close6150.600.89670.00000.000035.4914004.07
12312009.01.15 23:05buy6160.600.89630.00000.0000
12322009.01.15 23:49close6160.600.89670.00000.000035.4914039.56
12332009.01.16 00:10sell6170.600.89720.00000.0000
12342009.01.16 00:16close6170.600.89680.00000.000035.5014075.06
12352009.01.16 00:37sell6180.600.89680.00000.0000
12362009.01.16 01:41close6180.600.89650.00000.000026.6214101.68
12372009.01.16 02:43buy6190.600.89570.00000.0000
12382009.01.16 04:47close6190.600.89600.00000.000026.6214128.30
12392009.01.19 01:24buy6200.600.89830.00000.0000
12402009.01.19 01:42close6200.600.89870.00000.000035.4914163.79
12412009.01.19 01:47buy6210.600.89810.00000.0000
12422009.01.19 01:57close6210.600.89850.00000.000035.4914199.28
12432009.01.19 04:00buy6220.600.89830.00000.0000
12442009.01.19 06:05close6220.600.89870.00000.000035.4914234.77
12452009.01.19 21:09sell6230.600.90750.00000.0000
12462009.01.19 21:11close6230.600.90710.00000.000035.5014270.27
12472009.01.19 21:11sell6240.600.90750.00000.0000
12482009.01.19 21:13close6240.600.90710.00000.000035.5014305.77
12492009.01.19 21:14sell6250.600.90750.00000.0000
12502009.01.19 21:15close6250.600.90690.00000.000053.2414359.01
12512009.01.19 22:41buy6260.600.90580.00000.0000
12522009.01.19 22:44close6260.600.90620.00000.000035.4914394.50
12532009.01.19 22:44buy6270.600.90580.00000.0000
12542009.01.19 22:59close6270.600.90630.00000.000044.3614438.86
12552009.01.19 23:06sell6280.600.90730.00000.0000
12562009.01.20 01:29close6280.600.91160.00000.0000-380.5214058.35
12572009.01.20 21:03sell6290.600.92660.00000.0000
12582009.01.20 21:22close6290.600.92610.00000.000044.3714102.72
12592009.01.20 21:57sell6300.600.92650.00000.0000
12602009.01.20 21:59close6300.600.92590.00000.000053.2414155.96
12612009.01.20 22:13sell6310.600.92650.00000.0000
12622009.01.20 22:59close6310.600.92610.00000.000035.5014191.46
12632009.01.21 00:01buy6320.600.92720.00000.0000
12642009.01.21 00:26close6320.600.92770.00000.000044.3514235.81
12652009.01.21 01:19buy6330.600.92750.00000.0000
12662009.01.21 01:22close6330.600.92800.00000.000044.3614280.17
12672009.01.21 01:46sell6340.600.92870.00000.0000
12682009.01.21 01:59close6340.600.92830.00000.000035.5014315.67
12692009.01.21 02:09sell6350.600.92880.00000.0000
12702009.01.21 02:19close6350.600.92840.00000.000035.4914351.16
12712009.01.21 02:52buy6360.600.92770.00000.0000
12722009.01.21 02:58close6360.600.92810.00000.000035.4914386.65
12732009.01.21 03:01buy6370.600.92780.00000.0000
12742009.01.21 03:04close6370.600.92820.00000.000035.4914422.14
12752009.01.21 03:05buy6380.600.92770.00000.0000
12762009.01.21 03:09close6380.600.92810.00000.000035.4914457.63
12772009.01.21 03:13buy6390.600.92770.00000.0000
12782009.01.21 03:21close6390.600.92810.00000.000035.4914493.12
12792009.01.21 03:29buy6400.600.92770.00000.0000
12802009.01.21 04:03close6400.600.92810.00000.000035.4914528.61
12812009.01.21 04:14sell6410.600.92900.00000.0000
12822009.01.21 04:17close6410.600.92860.00000.000035.5014564.11
12832009.01.21 04:20sell6420.600.92890.00000.0000
12842009.01.21 04:21close6420.600.92830.00000.000053.2514617.36
12852009.01.21 04:32sell6430.600.92880.00000.0000
12862009.01.21 04:34close6430.600.92840.00000.000035.4914652.85
12872009.01.21 04:42sell6440.600.92890.00000.0000
12882009.01.21 04:56close6440.600.92840.00000.000044.3714697.22
12892009.01.21 23:00sell6450.600.93340.00000.0000
12902009.01.21 23:34close6450.600.93300.00000.000035.5014732.72
12912009.01.21 23:44sell6460.600.93410.00000.0000
12922009.01.21 23:47close6460.600.93370.00000.000035.4914768.21
12932009.01.21 23:47sell6470.600.93390.00000.0000
12942009.01.21 23:50close6470.600.93310.00000.000071.0014839.21
12952009.01.22 00:10sell6480.600.93390.00000.0000
12962009.01.22 02:20close6480.600.93350.00000.000035.5014874.71
12972009.01.22 02:26buy6490.600.93420.00000.0000
12982009.01.22 02:49close6490.600.93470.00000.000044.3614919.07
12992009.01.22 02:59buy6500.600.93370.00000.0000
13002009.01.22 03:00close6500.600.93450.00000.000070.9714990.04
13012009.01.22 03:02buy6510.600.93420.00000.0000
13022009.01.22 03:47sell6520.600.93460.00000.0000
13032009.01.22 03:49close6520.600.93420.00000.000035.4915025.53
13042009.01.22 03:50sell6530.600.93460.00000.0000
13052009.01.22 03:51close6530.600.93400.00000.000053.2415078.77
13062009.01.22 04:01close6510.600.93470.00000.000044.3615123.13
13072009.01.22 04:01sell6540.600.93470.00000.0000
13082009.01.22 04:02close6540.600.93420.00000.000044.3715167.50
13092009.01.22 04:14sell6550.600.93460.00000.0000
13102009.01.22 04:29close6550.600.93420.00000.000035.4915202.99
13112009.01.22 04:50sell6560.600.93480.00000.0000
13122009.01.22 05:16close6560.600.93440.00000.000035.4915238.48
13132009.01.22 21:00sell6570.600.93800.00000.0000
13142009.01.22 21:04close6570.600.93750.00000.000044.3715282.85
13152009.01.22 21:13buy6580.600.93660.00000.0000
13162009.01.22 21:47close6580.600.93720.00000.000053.2315336.08
13172009.01.22 21:53buy6590.600.93630.00000.0000
13182009.01.22 21:55close6590.600.93680.00000.000044.3615380.44
13192009.01.22 23:55buy6600.600.93670.00000.0000
13202009.01.22 23:56close6600.600.93740.00000.000062.1015442.54
13212009.01.23 01:34sell6610.600.93780.00000.0000
13222009.01.23 05:25close6610.600.93990.00000.0000-186.3615256.18
13232009.01.26 01:45buy6620.600.94630.00000.0000
13242009.01.26 01:49close6620.600.94670.00000.000035.4915291.67
13252009.01.26 01:57buy6630.600.94610.00000.0000
13262009.01.26 02:02close6630.600.94660.00000.000044.3615336.03
13272009.01.26 02:11buy6640.600.94660.00000.0000
13282009.01.26 02:16close6640.600.94720.00000.000053.2315389.26
13292009.01.26 03:07sell6650.600.94760.00000.0000
13302009.01.26 03:25close6650.600.94710.00000.000044.3715433.63
13312009.01.26 03:57buy6660.600.94680.00000.0000
13322009.01.26 04:33close6660.600.94720.00000.000035.4915469.12
13332009.01.26 04:34sell6670.600.94740.00000.0000
13342009.01.26 04:35close6670.600.94700.00000.000035.5015504.62
13352009.01.26 04:36sell6680.600.94740.00000.0000
13362009.01.26 04:37close6680.600.94700.00000.000035.5015540.12
13372009.01.26 04:50buy6690.600.94600.00000.0000
13382009.01.26 05:05close6690.600.94650.00000.000044.3515584.47
13392009.01.26 21:00buy6700.600.94320.00000.0000
13402009.01.26 21:28close6700.600.94360.00000.000035.4915619.96
13412009.01.26 23:02buy6710.600.94240.00000.0000
13422009.01.26 23:06close6710.600.94290.00000.000044.3615664.32
13432009.01.26 23:11sell6720.600.94390.00000.0000
13442009.01.26 23:23close6720.600.94340.00000.000044.3715708.69
13452009.01.26 23:24buy6730.600.94240.00000.0000
13462009.01.26 23:43close6730.600.94300.00000.000053.2315761.92
13472009.01.27 00:19sell6740.600.94400.00000.0000
13482009.01.27 00:26close6740.600.94360.00000.000035.5015797.42
13492009.01.27 00:53sell6750.600.94380.00000.0000
13502009.01.27 01:02close6750.600.94340.00000.000035.4915832.91
13512009.01.27 01:12sell6760.600.94400.00000.0000
13522009.01.27 01:16close6760.600.94360.00000.000035.5015868.41
13532009.01.27 01:18sell6770.600.94390.00000.0000
13542009.01.27 01:19close6770.600.94340.00000.000044.3715912.78
13552009.01.27 02:17buy6780.600.94240.00000.0000
13562009.01.27 02:18close6780.600.94310.00000.000062.1015974.88
13572009.01.27 02:40sell6790.600.94360.00000.0000
13582009.01.27 02:59close6790.600.94320.00000.000035.4916010.37
13592009.01.27 03:27buy6800.600.94250.00000.0000
13602009.01.27 03:30close6800.600.94290.00000.000035.4916045.86
13612009.01.27 03:56sell6810.600.94370.00000.0000
13622009.01.27 04:00close6810.600.94330.00000.000035.5016081.36
13632009.01.27 04:05buy6820.600.94240.00000.0000
13642009.01.27 04:12close6820.600.94290.00000.000044.3616125.72
13652009.01.27 04:14buy6830.600.94230.00000.0000
13662009.01.27 04:19close6830.600.94280.00000.000044.3516170.07
13672009.01.27 04:24buy6840.600.94180.00000.0000
13682009.01.27 04:25close6840.600.94220.00000.000035.4916205.56
13692009.01.27 04:25buy6850.600.94230.00000.0000
13702009.01.27 04:59close6850.600.94280.00000.000044.3516249.91
13712009.01.27 21:12sell6860.600.93160.00000.0000
13722009.01.27 22:09close6860.600.93120.00000.000035.4916285.40
13732009.01.27 22:27buy6870.600.93090.00000.0000
13742009.01.27 22:33close6870.600.93130.00000.000035.4916320.89
13752009.01.27 23:30buy6880.600.93080.00000.0000
13762009.01.27 23:33close6880.600.93120.00000.000035.4916356.38
13772009.01.27 23:35buy6890.600.93090.00000.0000
13782009.01.28 00:00close6890.600.93140.00000.000042.3216398.70
13792009.01.28 00:07sell6900.600.93190.00000.0000
13802009.01.28 00:15close6900.600.93150.00000.000035.5016434.20
13812009.01.28 00:25sell6910.600.93180.00000.0000
13822009.01.28 00:26close6910.600.93140.00000.000035.4916469.69
13832009.01.28 00:40buy6920.600.93040.00000.0000
13842009.01.28 00:43close6920.600.93090.00000.000044.3516514.04
13852009.01.28 00:45buy6930.600.93080.00000.0000
13862009.01.28 00:50close6930.600.93120.00000.000035.4916549.53
13872009.01.28 01:01sell6940.600.93180.00000.0000
13882009.01.28 01:11close6940.600.93140.00000.000035.4916585.02
13892009.01.28 01:21buy6950.600.93060.00000.0000
13902009.01.28 01:22close6950.600.93110.00000.000044.3616629.38
13912009.01.28 01:30sell6960.600.93190.00000.0000
13922009.01.28 01:33close6960.600.93150.00000.000035.5016664.88
13932009.01.28 01:33sell6970.600.93190.00000.0000
13942009.01.28 01:39close6970.600.93140.00000.000044.3716709.25
13952009.01.28 01:42buy6980.600.93060.00000.0000
13962009.01.28 01:43close6980.600.93140.00000.000070.9716780.22
13972009.01.28 01:50buy6990.600.93060.00000.0000
13982009.01.28 01:55close6990.600.93100.00000.000035.4916815.71
13992009.01.28 01:58sell7000.600.93190.00000.0000
14002009.01.28 02:28close7000.600.93150.00000.000035.5016851.21
14012009.01.28 02:38sell7010.600.93220.00000.0000
14022009.01.28 02:49close7010.600.93180.00000.000035.5016886.71
14032009.01.28 02:53sell7020.600.93230.00000.0000
14042009.01.28 03:00close7020.600.93190.00000.000035.4916922.20
14052009.01.28 04:15buy7030.600.93110.00000.0000
14062009.01.28 04:24close7030.600.93160.00000.000044.3616966.56
14072009.01.28 04:46buy7040.600.93100.00000.0000
14082009.01.28 05:17close7040.600.93150.00000.000044.3517010.91
14092009.01.28 21:40sell7050.600.92430.00000.0000
14102009.01.28 22:29close7050.600.92370.00000.000053.2417064.15
14112009.01.28 23:06buy7060.600.92360.00000.0000
14122009.01.29 00:10close7060.600.92410.00000.000038.2417102.39
14132009.01.29 00:10sell7070.600.92440.00000.0000
14142009.01.29 00:18close7070.600.92400.00000.000035.5017137.89
14152009.01.29 00:21sell7080.600.92430.00000.0000
14162009.01.29 00:23close7080.600.92390.00000.000035.4917173.38
14172009.01.29 00:36sell7090.600.92430.00000.0000
14182009.01.29 00:44close7090.600.92390.00000.000035.4917208.87
14192009.01.29 00:48sell7100.600.92440.00000.0000
14202009.01.29 01:06close7100.600.92400.00000.000035.5017244.37
14212009.01.29 01:16sell7110.600.92460.00000.0000
14222009.01.29 01:39close7110.600.92410.00000.000044.3717288.74
14232009.01.29 01:47sell7120.600.92480.00000.0000
14242009.01.29 01:49close7120.600.92430.00000.000044.3717333.11
14252009.01.29 01:52sell7130.600.92480.00000.0000
14262009.01.29 01:55close7130.600.92440.00000.000035.4917368.60
14272009.01.29 02:18sell7140.600.92500.00000.0000
14282009.01.29 02:21close7140.600.92450.00000.000044.3717412.97
14292009.01.29 02:26sell7150.600.92490.00000.0000
14302009.01.29 02:31close7150.600.92450.00000.000035.5017448.47
14312009.01.29 03:28sell7160.600.92520.00000.0000
14322009.01.29 03:33close7160.600.92480.00000.000035.5017483.97
14332009.01.29 03:33sell7170.600.92510.00000.0000
14342009.01.29 04:21close7170.600.92470.00000.000035.4917519.46
14352009.01.29 04:39sell7180.600.92570.00000.0000
14362009.01.29 04:40close7180.600.92530.00000.000035.5017554.96
14372009.01.29 04:51buy7190.600.92450.00000.0000
14382009.01.29 04:58close7190.600.92490.00000.000035.4917590.45
14392009.01.30 00:04sell7200.600.90630.00000.0000
14402009.01.30 00:07close7200.600.90590.00000.000035.4917625.94
14412009.01.30 00:21sell7210.600.90630.00000.0000
14422009.01.30 00:26close7210.600.90580.00000.000044.3717670.31
14432009.01.30 00:34sell7220.600.90620.00000.0000
14442009.01.30 00:51close7220.600.90580.00000.000035.5017705.81
14452009.01.30 01:17sell7230.600.90640.00000.0000
14462009.01.30 01:39close7230.600.90600.00000.000035.5017741.31
14472009.01.30 01:53sell7240.600.90670.00000.0000
14482009.01.30 05:20close7240.600.90680.00000.0000-8.8717732.44
14492009.02.02 02:15buy7250.600.88400.00000.0000
14502009.02.02 02:17close7250.600.88440.00000.000035.4917767.93
14512009.02.02 02:34buy7260.600.88390.00000.0000
14522009.02.02 02:35close7260.600.88430.00000.000035.4917803.42
14532009.02.02 03:12sell7270.600.88550.00000.0000
14542009.02.02 04:40close7270.600.88520.00000.000026.6217830.04
14552009.02.02 21:01buy7280.600.89990.00000.0000
14562009.02.02 21:39close7280.600.90060.00000.000062.1017892.14
14572009.02.02 21:44buy7290.600.89950.00000.0000
14582009.02.02 21:45close7290.600.89990.00000.000035.4917927.63
14592009.02.02 21:59buy7300.600.89950.00000.0000
14602009.02.02 22:00close7300.600.89990.00000.000035.4917963.12
14612009.02.02 22:47sell7310.600.90040.00000.0000
14622009.02.02 22:48close7310.600.90000.00000.000035.5017998.62
14632009.02.02 23:23sell7320.600.90040.00000.0000
14642009.02.02 23:25close7320.600.90000.00000.000035.5018034.12
14652009.02.03 00:01sell7330.600.90060.00000.0000
14662009.02.03 05:05close7330.600.90540.00000.0000-425.9617608.16
14672009.02.03 23:44buy7340.600.90110.00000.0000
14682009.02.03 23:45close7340.600.90160.00000.000044.3617652.52
14692009.02.03 23:52buy7350.600.90110.00000.0000
14702009.02.03 23:53close7350.600.90160.00000.000044.3617696.88