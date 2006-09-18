FIBO Group, Ltd.
A/C No: 40847Name: 888_fibo_8888882009.01.22 05:00 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
117030411602602006.08.14 11:01sell0.10gbpusd1.88751.89320.00002006.08.14 16:231.89320.000.00-57.00
217178031602602006.08.15 15:00buy0.10gbpusd1.89471.88960.00002006.08.16 10:411.88960.000.00-51.00
317425751602602006.08.17 17:00sell0.10gbpusd1.89291.88730.00002006.08.21 04:001.88660.000.0063.00
417547111602602006.08.21 04:00buy0.10gbpusd1.88661.88990.00002006.08.22 00:371.88990.000.0033.00
517771861602602006.08.22 14:00sell0.10gbpusd1.88721.89260.00002006.08.23 09:351.89260.000.00-54.00
617970761602602006.08.24 10:00sell0.10gbpusd1.89021.89470.00002006.08.24 12:511.89470.000.00-45.00
718144191602602006.08.28 02:01sell0.10gbpusd1.88651.89100.00002006.08.28 03:011.88900.000.00-25.00
818144921602602006.08.28 03:01buy0.10gbpusd1.88901.89460.00002006.08.29 16:221.89460.000.0056.00
918282911602602006.08.29 21:01buy0.10gbpusd1.89921.90040.00002006.08.31 16:301.90040.000.0012.00
1018500221602602006.09.01 18:00buy0.10gbpusd1.90511.90120.00002006.09.05 08:501.90120.000.00-39.00
1118628741602602006.09.05 09:01buy0.10gbpusd1.90161.89770.00002006.09.05 10:011.89770.000.00-39.00
1219008291602602006.09.12 06:01buy0.10gbpusd1.86891.88450.00002006.09.14 22:491.88450.000.00156.00
1319244841602602006.09.15 13:00sell0.10gbpusd1.88151.88360.00002006.09.18 06:001.88100.000.005.00
1419292971602602006.09.18 06:00buy0.10gbpusd1.88101.87590.00002006.09.18 08:001.88010.000.00-9.00
1519297161602602006.09.18 08:00sell0.10gbpusd1.88011.88490.00002006.09.18 09:011.88370.000.00-36.00
1619303251602602006.09.18 09:01buy0.10gbpusd1.88371.87660.00002006.09.18 11:351.87660.000.00-71.00
1719319241602602006.09.18 12:01sell0.10gbpusd1.87511.88150.00002006.09.18 21:241.88150.000.00-64.00
1819371811602602006.09.19 02:00buy0.10gbpusd1.88211.88220.00002006.09.19 17:421.88220.000.001.00
1919654541602602006.09.25 00:00buy0.10gbpusd1.90101.90030.00002006.09.25 11:171.90030.000.00-7.00
2019830651602602006.09.25 17:00sell0.10gbpusd1.89931.87070.00002006.09.29 17:231.87070.000.00286.00
2120201211602602006.10.02 02:00sell0.10gbpusd1.87221.87660.00002006.10.02 15:251.87660.000.00-44.00
2220375771602602006.10.04 11:00sell0.10gbpusd1.88121.88670.00002006.10.04 21:301.88670.000.00-55.00
2320580081602602006.10.09 00:01sell0.10gbpusd1.86891.85970.00002006.10.12 09:051.85970.000.0092.00
2420805271602602006.10.12 10:00buy0.10gbpusd1.86051.85490.00002006.10.13 16:021.85490.000.00-56.00
2520905941602602006.10.13 18:00sell0.10gbpusd1.85461.85940.00002006.10.16 09:571.85940.000.00-48.00
2621321531602602006.10.23 11:00sell0.10gbpusd1.87521.87340.00002006.10.24 17:181.87340.000.0018.00
2721411121602602006.10.24 18:00buy0.10gbpusd1.87471.89750.00002006.10.31 08:251.89750.000.00228.00
2821839191602602006.11.02 09:00sell0.10gbpusd1.90341.90870.00002006.11.02 10:491.90870.000.00-53.00
2921955441602602006.11.06 03:00sell0.10gbpusd1.90091.90180.00002006.11.07 02:261.90180.000.00-9.00
3022008471602602006.11.07 03:02buy0.10gbpusd1.90161.90450.00002006.11.07 21:111.90450.000.0029.00
3122123511602602006.11.08 16:00sell0.10gbpusd1.90151.90740.00002006.11.09 08:581.90740.000.00-59.00
3222205871602602006.11.09 18:00buy0.10gbpusd1.90691.90990.00002006.11.12 22:041.90990.000.0030.00
3322284111602602006.11.13 00:00buy0.10gbpusd1.91231.91140.00002006.11.13 08:391.91140.000.00-9.00
3422638031602602006.11.19 23:00buy0.10gbpusd1.89531.94490.00002006.11.29 19:241.94490.000.00496.00
3523164491602602006.11.29 20:00buy0.10gbpusd1.94601.94470.00002006.11.29 21:461.94470.000.00-13.00
3623328001602602006.12.04 00:00buy0.10gbpusd1.98371.97230.00002006.12.04 09:271.97230.000.00-114.00
3723467131602602006.12.05 17:00sell0.10gbpusd1.97091.97080.00002006.12.06 16:431.97080.000.001.00
3823707121602602006.12.11 03:00sell0.10gbpusd1.94761.95870.00002006.12.11 18:151.95870.000.00-111.00
3923774861602602006.12.11 19:00buy0.10gbpusd1.95841.96400.00002006.12.13 14:341.96400.000.0056.00
4024185971602602006.12.19 10:00buy0.10gbpusd1.96231.96790.00002006.12.20 16:371.96790.000.0056.00
4124308521602602006.12.20 18:00sell0.10gbpusd1.96461.96450.00002006.12.22 08:181.96450.000.001.00
4224413951602602006.12.22 11:00buy0.10gbpusd1.96721.95970.00002006.12.22 15:581.95970.000.00-75.00
4324447251602602006.12.22 18:00sell0.10gbpusd1.95701.96420.00002006.12.26 10:011.95930.000.00-23.00
4424466991602602006.12.26 11:00sell0.10gbpusd1.95911.95900.00002006.12.27 03:371.95900.000.001.00
4524563201602602006.12.28 14:00buy0.10gbpusd1.96261.95890.00002006.12.29 15:151.95890.000.00-37.00
4624919161602602007.01.08 03:00sell0.10gbpusd1.92781.93330.00002007.01.08 07:581.93330.000.00-55.00
4725077381602602007.01.10 02:00sell0.10gbpusd1.93571.94240.00002007.01.10 09:251.94240.000.00-67.00
4825162301602602007.01.11 11:00buy0.10gbpusd1.93981.94470.00002007.01.11 15:201.94470.000.0049.00
4925283851602602007.01.14 23:00buy0.10gbpusd1.95971.96030.00002007.01.16 16:251.96030.000.006.00
5025779891602602007.01.18 22:00buy0.10gbpusd1.97451.98500.00002007.01.23 17:111.98500.000.00105.00
5126309121602602007.01.23 18:00buy0.10gbpusd1.98501.98060.00002007.01.23 22:311.98060.000.00-44.00
5226341531602602007.01.24 08:00sell0.10gbpusd1.97761.97200.00002007.01.25 09:121.97200.000.0056.00
5326593501602602007.01.29 02:00sell0.10gbpusd1.95841.96220.00002007.01.30 01:021.96160.000.00-32.00
5426659701602602007.01.30 01:02buy0.10gbpusd1.96161.96030.00002007.01.30 16:371.96030.000.00-13.00
5526733311602602007.01.31 04:00sell0.10gbpusd1.96201.95570.00002007.01.31 16:181.95570.000.0063.00
5626807431602602007.01.31 18:00buy0.10gbpusd1.96131.95920.00002007.02.05 01:001.96560.000.0043.00
5726979771602602007.02.05 02:00sell0.10gbpusd1.96541.96880.00002007.02.05 09:001.96630.000.00-9.00
5826997591602602007.02.05 09:00buy0.10gbpusd1.96631.96040.00002007.02.05 10:411.96040.000.00-59.00
5927247511602602007.02.08 14:00sell0.10gbpusd1.95971.95250.00002007.02.13 09:021.95250.000.0072.00
6027463461602602007.02.13 10:00sell0.10gbpusd1.95011.94810.00002007.02.14 00:231.94810.000.0020.00
6127658231602602007.02.15 15:00sell0.10gbpusd1.95891.96150.00002007.02.15 15:081.96150.000.00-26.00
6227761731602602007.02.18 23:00buy0.10gbpusd1.95451.94940.00002007.02.19 11:181.94940.000.00-51.00
6327822621602602007.02.19 19:00buy0.10gbpusd1.95361.95060.00002007.02.21 10:341.95060.000.00-30.00
6427936321602602007.02.21 11:00sell0.10gbpusd1.94981.95370.00002007.02.22 16:561.95370.000.00-39.00
6528151801602602007.02.25 23:08buy0.10gbpusd1.96431.96010.00002007.02.27 08:331.96010.000.00-42.00
6628399901602602007.02.28 15:00buy0.10gbpusd1.96211.95650.00002007.03.01 17:031.95650.000.00-56.00
6728608361602602007.03.02 08:00sell0.10gbpusd1.95411.92650.00002007.03.06 03:291.92650.000.00276.00
6828840901602602007.03.06 04:00sell0.10gbpusd1.92691.92970.00002007.03.06 05:181.92970.000.00-28.00
6929055211602602007.03.09 01:00sell0.10gbpusd1.92941.93450.00002007.03.09 14:291.93450.000.00-51.00
7029134901602602007.03.11 23:00buy0.10gbpusd1.93311.93490.00002007.03.12 13:251.93490.000.0018.00
7129193921602602007.03.12 14:00sell0.10gbpusd1.93171.93030.00002007.03.14 15:231.93030.000.0014.00
7229426301602602007.03.14 16:00buy0.10gbpusd1.93341.94040.00002007.03.16 19:071.94040.000.0070.00
7329635181602602007.03.19 02:00buy0.10gbpusd1.94281.95680.00002007.03.21 10:301.95680.000.00140.00
7429982391602602007.03.23 16:00sell0.10gbpusd1.96011.96510.00002007.03.26 08:001.96310.000.00-30.00
7530015711602602007.03.26 08:00buy0.10gbpusd1.96311.96320.00002007.03.27 11:051.96320.000.001.00
7630175421602602007.03.28 11:00sell0.10gbpusd1.96151.96700.00002007.03.28 14:481.96700.000.00-55.00
7730380411602602007.03.30 18:00buy0.10gbpusd1.96871.97410.00002007.04.03 12:371.97410.000.0054.00
7830514721602602007.04.03 13:00buy0.10gbpusd1.97591.97410.00002007.04.03 19:561.97410.000.00-18.00
7930541461602602007.04.03 20:00sell0.10gbpusd1.97371.97910.00002007.04.04 17:001.97750.000.00-38.00
8030659711602602007.04.05 14:00sell0.10gbpusd1.96941.97300.00002007.04.05 15:251.97300.000.00-36.00
8130744161602602007.04.09 01:04sell0.10gbpusd1.96481.96330.00002007.04.10 02:361.96330.000.0015.00
8230827381602602007.04.10 04:00buy0.10gbpusd1.96711.98180.00002007.04.13 17:161.98180.000.00147.00
8331138261602602007.04.13 18:00buy0.10gbpusd1.98312.00430.00002007.04.18 14:052.00430.000.00212.00
8431363351602602007.04.18 15:00buy0.10gbpusd2.00582.00430.00002007.04.18 17:042.00430.000.00-15.00
8531405861602602007.04.19 07:00sell0.10gbpusd2.00322.00770.00002007.04.19 12:002.00410.000.00-9.00
8631428051602602007.04.19 12:00buy0.10gbpusd2.00411.99800.00002007.04.20 00:002.00240.000.00-17.00
8731467351602602007.04.20 00:00sell0.10gbpusd2.00242.00740.00002007.04.20 06:002.00390.000.00-15.00
8831473981602602007.04.20 06:00buy0.10gbpusd2.00392.00000.00002007.04.23 04:002.00300.000.00-9.00
8931532741602602007.04.23 04:00sell0.10gbpusd2.00302.00250.00002007.04.24 16:002.00250.000.005.00
9031698191602602007.04.25 05:01buy0.10gbpusd2.00312.00000.00002007.04.26 11:322.00000.000.00-31.00
9131901131602602007.04.27 19:00sell0.10gbpusd1.99561.99550.00002007.04.30 14:481.99550.000.001.00
9231955461602602007.04.30 15:00sell0.10gbpusd1.99482.00030.00002007.04.30 16:492.00030.000.00-55.00
9332044251602602007.05.01 19:00sell0.10gbpusd1.99841.99130.00002007.05.04 14:301.99130.000.0071.00
9432267321602602007.05.04 16:00buy0.10gbpusd1.99201.99220.00002007.05.08 09:271.99220.000.002.00
9532374251602602007.05.08 13:00sell0.10gbpusd1.99221.99310.00002007.05.09 11:571.99310.000.00-9.00
9632433101602602007.05.09 15:00buy0.10gbpusd1.99491.99240.00002007.05.10 10:141.99240.000.00-25.00
9732588811602602007.05.14 01:00sell0.10gbpusd1.98161.98510.00002007.05.14 05:001.98410.000.00-25.00
9832592421602602007.05.14 05:00buy0.10gbpusd1.98411.98070.00002007.05.14 10:391.98070.000.00-34.00
9932655381602602007.05.15 09:00buy0.10gbpusd1.98171.97730.00002007.05.15 10:321.97730.000.00-44.00
10032670931602602007.05.15 12:00sell0.10gbpusd1.97581.97950.00002007.05.15 14:341.97950.000.00-37.00
10132695691602602007.05.15 17:00buy0.10gbpusd1.98411.98060.00002007.05.16 14:411.98060.000.00-35.00
10232765631602602007.05.16 18:00sell0.10gbpusd1.97711.97640.00002007.05.18 17:021.97640.000.007.00
10332910271602602007.05.21 03:00sell0.10gbpusd1.97421.97270.00002007.05.22 08:081.97270.000.0015.00
10433003021602602007.05.22 15:00buy0.10gbpusd1.97421.97240.00002007.05.23 09:511.97240.000.00-18.00
10533191351602602007.05.28 03:00buy0.10gbpusd1.98461.98550.00002007.05.29 13:211.98550.000.009.00
10633270971602602007.05.29 17:00sell0.10gbpusd1.98141.97850.00002007.05.31 14:071.97850.000.0029.00
10733376891602602007.05.31 18:00buy0.10gbpusd1.97991.99100.00002007.06.06 11:501.99100.000.00111.00
10833628011602602007.06.06 12:00buy0.10gbpusd1.99181.99130.00002007.06.06 14:401.99130.000.00-5.00
10933714381602602007.06.07 13:00sell0.10gbpusd1.98751.97050.00002007.06.10 22:021.97050.000.00170.00
11033833681602602007.06.11 00:00sell0.10gbpusd1.96911.97160.00002007.06.12 02:451.97160.000.00-25.00
11133890201602602007.06.12 03:01buy0.10gbpusd1.97211.97280.00002007.06.13 02:261.97280.000.007.00
11233967451602602007.06.13 10:00sell0.10gbpusd1.97191.97320.00002007.06.13 16:431.97320.000.00-13.00
11334006201602602007.06.13 21:00buy0.10gbpusd1.97361.96880.00002007.06.14 09:061.96880.000.00-48.00
11434046841602602007.06.14 15:00sell0.10gbpusd1.96751.97250.00002007.06.15 14:301.97250.000.00-50.00
11534097791602602007.06.15 15:00buy0.10gbpusd1.97351.99000.00002007.06.21 11:491.99000.000.00165.00
11634317921602602007.06.21 12:00buy0.10gbpusd1.99001.99610.00002007.06.25 17:011.99610.000.0061.00
11734446551602602007.06.25 18:00sell0.10gbpusd1.99601.99870.00002007.06.25 20:511.99870.000.00-27.00
11834531501602602007.06.27 09:00sell0.10gbpusd1.99531.99750.00002007.06.27 14:201.99750.000.00-22.00
11934563241602602007.06.27 20:00buy0.10gbpusd1.99832.01280.00002007.07.05 13:002.01280.000.00145.00
12034864951602602007.07.05 17:00sell0.10gbpusd2.01002.01310.00002007.07.06 16:242.01310.000.00-31.00
12134915071602602007.07.06 17:00buy0.10gbpusd2.01332.00750.00002007.07.09 00:002.01130.000.00-20.00
12234929671602602007.07.09 00:00sell0.10gbpusd2.01132.01520.00002007.07.09 10:002.01310.000.00-18.00
12334949241602602007.07.09 10:00buy0.10gbpusd2.01312.02930.00002007.07.12 14:522.02930.000.00162.00
12435222451602602007.07.13 15:00buy0.10gbpusd2.03522.03480.00002007.07.17 03:022.03480.000.00-4.00
12535298311602602007.07.17 04:01buy0.10gbpusd2.03662.04920.00002007.07.18 10:322.04920.000.00126.00
12635568151602602007.07.23 16:01buy0.10gbpusd2.05912.05970.00002007.07.24 12:272.05970.000.006.00
12735673611602602007.07.25 03:00sell0.10gbpusd2.05592.06110.00002007.07.25 07:262.06110.000.00-52.00
12835747541602602007.07.25 20:00sell0.10gbpusd2.05032.05020.00002007.07.26 18:202.05020.000.001.00
12935892601602602007.07.27 00:00sell0.10gbpusd2.04532.02870.00002007.07.30 09:582.02870.000.00166.00
13036070711602602007.07.31 02:00buy0.10gbpusd2.03102.02790.00002007.08.01 03:092.02790.000.00-31.00
13136156981602602007.08.01 07:00sell0.10gbpusd2.02542.02970.00002007.08.01 14:302.02970.000.00-43.00
13236200791602602007.08.01 15:00buy0.10gbpusd2.03252.03520.00002007.08.06 11:572.03520.000.0027.00
13336398271602602007.08.06 12:00sell0.10gbpusd2.03382.02530.00002007.08.08 10:252.02530.000.0085.00
13436552301602602007.08.08 13:00buy0.10gbpusd2.03002.03040.00002007.08.09 12:022.03040.000.004.00
13536739921602602007.08.12 23:00sell0.10gbpusd2.02152.02850.00002007.08.13 04:042.02420.000.00-27.00
13636745391602602007.08.13 04:04buy0.10gbpusd2.02422.01790.00002007.08.13 06:002.02310.000.00-11.00
13736749211602602007.08.13 06:00sell0.10gbpusd2.02311.99550.00002007.08.15 16:311.99550.000.00276.00
13837365041602602007.08.20 00:00sell0.10gbpusd1.98131.98960.00002007.08.20 08:001.98430.000.00-30.00
13937387831602602007.08.20 08:00buy0.10gbpusd1.98431.97890.00002007.08.21 08:441.97890.000.00-54.00
14037830371602602007.08.26 23:01buy0.10gbpusd2.01442.01130.00002007.08.27 23:162.01130.000.00-31.00
14137900261602602007.08.28 01:00sell0.10gbpusd2.00862.01080.00002007.08.28 12:392.01080.000.00-22.00
14237931091602602007.08.28 13:00buy0.10gbpusd2.01152.00570.00002007.08.28 17:492.00570.000.00-58.00
14337963271602602007.08.28 22:01sell0.10gbpusd2.00342.00510.00002007.08.29 10:082.00510.000.00-17.00
14438009141602602007.08.29 11:00buy0.10gbpusd2.00612.01170.00002007.08.30 09:472.01170.000.0056.00
14538131391602602007.08.30 12:00sell0.10gbpusd2.00662.01510.00002007.08.30 16:512.01510.000.00-85.00
14638158321602602007.08.30 18:00buy0.10gbpusd2.01602.01340.00002007.08.31 16:012.01340.000.00-26.00
14738273951602602007.09.02 23:11buy0.10gbpusd2.01802.01200.00002007.09.04 14:112.01200.000.00-60.00
14838374381602602007.09.04 15:00sell0.10gbpusd2.00812.01510.00002007.09.04 18:382.01510.000.00-70.00
14938409221602602007.09.05 02:00buy0.10gbpusd2.01562.01000.00002007.09.05 06:382.01000.000.00-56.00
15038470691602602007.09.05 17:00buy0.10gbpusd2.02012.01820.00002007.09.06 14:132.01820.000.00-19.00
15138560131602602007.09.06 15:00sell0.10gbpusd2.01512.02240.00002007.09.06 17:022.02240.000.00-73.00
15238690291602602007.09.10 01:00buy0.10gbpusd2.02822.02440.00002007.09.11 03:002.02590.000.00-23.00
15338772951602602007.09.11 03:00sell0.10gbpusd2.02592.03050.00002007.09.11 11:232.03050.000.00-46.00
15438826871602602007.09.11 13:00buy0.10gbpusd2.03132.02920.00002007.09.12 14:012.02920.000.00-21.00
15538936271602602007.09.12 23:00sell0.10gbpusd2.02952.03160.00002007.09.13 18:552.03160.000.00-21.00
15638996601602602007.09.13 20:00buy0.10gbpusd2.03302.02750.00002007.09.13 22:262.02750.000.00-55.00
15739002811602602007.09.13 23:00sell0.10gbpusd2.02521.99740.00002007.09.18 10:021.99740.000.00278.00
15839170981602602007.09.18 11:00sell0.10gbpusd1.99321.99740.00002007.09.18 14:371.99740.000.00-42.00
15939344051602602007.09.20 11:00buy0.10gbpusd2.00822.00830.00002007.09.20 18:572.00830.000.001.00
16039492711602602007.09.23 23:15buy0.10gbpusd2.02152.02260.00002007.09.24 14:382.02260.000.0011.00
16139577421602602007.09.25 03:00sell0.10gbpusd2.01332.01640.00002007.09.25 15:362.01640.000.00-31.00
16239637021602602007.09.25 16:00buy0.10gbpusd2.01902.01210.00002007.09.26 11:022.01210.000.00-69.00
16339689461602602007.09.26 13:00sell0.10gbpusd2.01122.01730.00002007.09.26 13:422.01730.000.00-61.00
16439734981602602007.09.27 09:00buy0.10gbpusd2.02402.02180.00002007.09.28 06:332.02180.000.00-22.00
16539792101602602007.09.28 07:02buy0.10gbpusd2.02262.04060.00002007.10.01 12:402.04060.000.00180.00
16639879201602602007.10.01 13:00buy0.10gbpusd2.04012.03640.00002007.10.02 10:002.03820.000.00-19.00
16739928281602602007.10.02 10:00sell0.10gbpusd2.03822.04410.00002007.10.02 16:002.04410.000.00-59.00
16840074911602602007.10.04 17:00buy0.10gbpusd2.04132.03350.00002007.10.05 09:272.03350.000.00-78.00
16940162341602602007.10.05 17:01buy0.10gbpusd2.04142.03600.00002007.10.08 11:052.03600.000.00-54.00
17040234031602602007.10.08 12:00buy0.10gbpusd2.03722.03540.00002007.10.08 17:462.03540.000.00-18.00
17140265711602602007.10.08 20:00sell0.10gbpusd2.03352.03470.00002007.10.09 17:062.03470.000.00-12.00
17240416941602602007.10.11 02:00sell0.10gbpusd2.03902.03270.00002007.10.12 14:412.03270.000.0063.00
17340570971602602007.10.12 17:00buy0.10gbpusd2.03432.02890.00002007.10.15 04:002.03270.000.00-16.00
17440593861602602007.10.15 04:00sell0.10gbpusd2.03272.03690.00002007.10.15 05:002.03550.000.00-28.00
17540595061602602007.10.15 05:00buy0.10gbpusd2.03552.03560.00002007.10.16 09:352.03560.000.001.00
17640694381602602007.10.16 10:00sell0.10gbpusd2.03532.03730.00002007.10.16 15:032.03730.000.00-20.00
17740807631602602007.10.17 15:00buy0.10gbpusd2.03822.04150.00002007.10.19 09:092.04150.000.0033.00
17841002671602602007.10.21 23:01buy0.10gbpusd2.05472.04930.00002007.10.22 01:112.04930.000.00-54.00
17941439321602602007.10.28 23:00buy0.10gbpusd2.05432.05740.00002007.10.30 07:482.05740.000.0031.00
18041900401602602007.11.05 00:00buy0.10gbpusd2.08892.08420.00002007.11.05 09:102.08420.000.00-47.00
18141934381602602007.11.05 11:00sell0.10gbpusd2.08092.08680.00002007.11.06 08:532.08680.000.00-59.00
18242012891602602007.11.06 09:00buy0.10gbpusd2.08752.09860.00002007.11.07 23:122.09860.000.00111.00
18342331791602602007.11.09 13:00sell0.10gbpusd2.09632.08520.00002007.11.12 08:362.08520.000.00111.00
18442414181602602007.11.12 09:00sell0.10gbpusd2.08452.06240.00002007.11.13 02:532.06240.000.00221.00
18542611251602602007.11.14 00:00buy0.10gbpusd2.07392.07400.00002007.11.14 11:542.07400.000.001.00
18642673271602602007.11.14 13:00sell0.10gbpusd2.06632.06070.00002007.11.15 07:452.06070.000.0056.00
18742949841602602007.11.16 19:00buy0.10gbpusd2.05202.04640.00002007.11.19 09:022.04640.000.00-56.00
18843003551602602007.11.19 10:01sell0.10gbpusd2.04602.05330.00002007.11.19 12:142.05330.000.00-73.00
18943101491602602007.11.20 09:00buy0.10gbpusd2.05892.05900.00002007.11.21 10:312.05900.000.001.00
19043297681602602007.11.21 22:00buy0.10gbpusd2.06622.06350.00002007.11.23 10:072.06350.000.00-27.00
19143476361602602007.11.23 11:00sell0.10gbpusd2.06102.06640.00002007.11.26 01:002.06400.000.00-30.00
19243538141602602007.11.26 01:00buy0.10gbpusd2.06402.05720.00002007.11.26 02:002.06160.000.00-24.00
19343539401602602007.11.26 02:00sell0.10gbpusd2.06162.06810.00002007.11.26 05:002.06360.000.00-20.00
19443545531602602007.11.26 05:00buy0.10gbpusd2.06362.06920.00002007.11.27 08:222.06920.000.0056.00
19543732541602602007.11.27 18:01sell0.10gbpusd2.06512.06810.00002007.11.28 14:332.06810.000.00-30.00
19643846931602602007.11.28 16:00buy0.10gbpusd2.07052.07610.00002007.11.29 01:472.07610.000.0056.00
19744115401602602007.12.02 23:00sell0.10gbpusd2.05472.06090.00002007.12.03 08:052.06090.000.00-62.00
19844164351602602007.12.03 12:00buy0.10gbpusd2.06462.05870.00002007.12.04 16:502.05870.000.00-59.00
19944306361602602007.12.04 17:00sell0.10gbpusd2.05892.03130.00002007.12.06 06:022.03130.000.00276.00
20044594351602602007.12.07 13:01buy0.10gbpusd2.03382.02580.00002007.12.09 23:032.03050.000.00-33.00
20144648891602602007.12.09 23:03sell0.10gbpusd2.03052.03580.00002007.12.10 01:002.03340.000.00-29.00
20244652161602602007.12.10 01:00buy0.10gbpusd2.03342.04360.00002007.12.11 16:412.04360.000.00102.00
20344885881602602007.12.12 10:00buy0.10gbpusd2.04452.04070.00002007.12.13 09:182.04070.000.00-38.00
20445035381602602007.12.13 16:00sell0.10gbpusd2.03922.02230.00002007.12.17 20:172.02230.000.00169.00
20545321581602602007.12.17 21:00sell0.10gbpusd2.02131.98820.00002007.12.21 03:221.98820.000.00331.00
20645753861602602007.12.24 00:00sell0.10gbpusd1.98331.98290.00002007.12.26 14:051.98290.000.004.00
20745859941602602007.12.26 20:00buy0.10gbpusd1.98431.99220.00002007.12.28 15:351.99220.000.0079.00
20846006811602602007.12.28 16:00sell0.10gbpusd1.99181.99890.00002007.12.30 23:011.99500.000.00-32.00
20946030701602602007.12.30 23:01buy0.10gbpusd1.99501.99510.00002008.01.02 07:371.99510.000.001.00
21046061111602602008.01.02 09:00sell0.10gbpusd1.98131.97570.00002008.01.04 10:321.97570.000.0056.00
21146308921602602008.01.07 01:00sell0.10gbpusd1.97151.97580.00002008.01.07 17:001.97570.000.00-42.00
21246461521602602008.01.07 17:00buy0.10gbpusd1.97571.96730.00002008.01.08 00:341.96730.000.00-84.00
21346967961602602008.01.14 00:00buy0.10gbpusd1.96001.95270.00002008.01.14 01:011.95940.000.00-6.00
21446971211602602008.01.14 01:01sell0.10gbpusd1.95941.96420.00002008.01.14 03:011.95970.000.00-3.00
21546974751602602008.01.14 03:01buy0.10gbpusd1.95971.95330.00002008.01.14 05:001.95860.000.00-11.00
21646977581602602008.01.14 05:00sell0.10gbpusd1.95861.96360.00002008.01.14 07:001.95940.000.00-8.00
21746983561602602008.01.14 07:00buy0.10gbpusd1.95941.95700.00002008.01.14 14:391.95700.000.00-24.00
21847130561602602008.01.15 11:00buy0.10gbpusd1.96121.96340.00002008.01.15 20:321.96340.000.0022.00
21947218511602602008.01.16 00:00sell0.10gbpusd1.95751.96660.00002008.01.16 15:011.96660.000.00-91.00
22047319581602602008.01.16 16:00buy0.10gbpusd1.97031.96040.00002008.01.16 18:541.96040.000.00-99.00
22147639521602602008.01.21 00:01sell0.10gbpusd1.95691.94030.00002008.01.22 09:191.94030.000.00166.00
22248181511602602008.01.23 15:00sell0.10gbpusd1.94721.95820.00002008.01.23 21:341.95820.000.00-110.00
22348697171602602008.01.27 23:05buy0.10gbpusd1.98401.97860.00002008.01.28 02:101.97860.000.00-54.00
22448734171602602008.01.28 06:00sell0.10gbpusd1.97311.98160.00002008.01.28 09:491.98160.000.00-85.00
22548826001602602008.01.28 15:00buy0.10gbpusd1.98491.98590.00002008.01.30 16:151.98590.000.0010.00
22649170541602602008.01.31 01:00sell0.10gbpusd1.98401.99240.00002008.01.31 11:301.99240.000.00-84.00
22749253661602602008.01.31 13:00buy0.10gbpusd1.99421.98600.00002008.01.31 15:191.98600.000.00-82.00
22849429351602602008.02.01 15:00sell0.10gbpusd1.98031.97470.00002008.02.04 08:581.97470.000.0056.00
22949558561602602008.02.04 09:00sell0.10gbpusd1.97521.98130.00002008.02.04 18:001.97780.000.00-26.00
23049650321602602008.02.04 18:00buy0.10gbpusd1.97781.96980.00002008.02.05 09:371.96980.000.00-80.00
23149879581602602008.02.05 16:00sell0.10gbpusd1.96481.94820.00002008.02.07 15:351.94820.000.00166.00
23250547361602602008.02.11 06:03sell0.10gbpusd1.94691.95020.00002008.02.11 10:521.95020.000.00-33.00
23350606691602602008.02.11 12:00buy0.10gbpusd1.95171.94390.00002008.02.11 15:471.94390.000.00-78.00
23451235091602602008.02.15 12:00sell0.10gbpusd1.96221.94370.00002008.02.20 20:281.94370.000.00185.00
23551873671602602008.02.20 21:00sell0.10gbpusd1.94301.94370.00002008.02.21 03:081.94370.000.00-7.00
23651949211602602008.02.21 10:01buy0.10gbpusd1.94681.96200.00002008.02.25 08:291.96200.000.00152.00
23752248801602602008.02.25 09:00buy0.10gbpusd1.96281.98580.00002008.02.27 11:461.98580.000.00230.00
23852691641602602008.02.28 09:00sell0.10gbpusd1.97881.98740.00002008.02.28 15:081.98740.000.00-86.00
23952790351602602008.02.28 17:00buy0.10gbpusd1.99001.98510.00002008.02.29 09:561.98510.000.00-49.00
24053019701602602008.03.02 23:00buy0.10gbpusd1.98901.98290.00002008.03.03 08:571.98290.000.00-61.00
24153257231602602008.03.04 03:00sell0.10gbpusd1.98461.98390.00002008.03.05 16:021.98390.000.007.00
24253540161602602008.03.05 17:00buy0.10gbpusd1.98961.98970.00002008.03.06 02:421.98970.000.001.00
24353979961602602008.03.09 23:05buy0.10gbpusd2.01662.01100.00002008.03.10 17:422.01100.000.00-56.00
24454202591602602008.03.10 18:00sell0.10gbpusd2.01032.01360.00002008.03.11 10:122.01360.000.00-33.00
24554364921602602008.03.11 11:00buy0.10gbpusd2.01472.01000.00002008.03.11 13:472.01000.000.00-47.00
24654423251602602008.03.11 14:00sell0.10gbpusd2.00962.00950.00002008.03.12 02:402.00950.000.001.00
24754650201602602008.03.12 05:00buy0.10gbpusd2.01232.02540.00002008.03.14 12:142.02540.000.00131.00
24855362581602602008.03.14 13:00sell0.10gbpusd2.02512.03420.00002008.03.14 14:542.03420.000.00-91.00
24955528581602602008.03.14 20:00sell0.10gbpusd2.02202.02190.00002008.03.17 09:472.02190.000.001.00
25056020231602602008.03.18 14:00buy0.10gbpusd2.01932.01940.00002008.03.18 19:172.01940.000.001.00
25156127001602602008.03.18 21:00sell0.10gbpusd2.00791.98580.00002008.03.20 22:041.98580.000.00221.00
25256783841602602008.03.24 12:01buy0.10gbpusd1.98341.97950.00002008.03.24 15:051.97950.000.00-39.00
25357124021602602008.03.26 12:00sell0.10gbpusd1.99642.00310.00002008.03.26 17:222.00310.000.00-67.00
25457169611602602008.03.26 18:00buy0.10gbpusd2.00382.00940.00002008.03.27 16:312.00940.000.0056.00
25557484261602602008.03.27 20:00sell0.10gbpusd2.00341.99230.00002008.03.31 16:161.99230.000.00111.00
25658312511602602008.04.02 20:01buy0.10gbpusd1.98831.97840.00002008.04.03 10:301.97840.000.00-99.00
25758777831602602008.04.06 23:01buy0.10gbpusd1.99541.98680.00002008.04.07 03:001.99070.000.00-47.00
25858790311602602008.04.07 03:00sell0.10gbpusd1.99071.97410.00002008.04.09 15:561.97410.000.00166.00
25959496641602602008.04.10 20:01sell0.10gbpusd1.97121.97110.00002008.04.14 04:381.97110.000.001.00
26059709581602602008.04.14 05:00sell0.10gbpusd1.97151.97650.00002008.04.14 09:001.97280.000.00-13.00
26159752781602602008.04.14 09:00buy0.10gbpusd1.97281.97840.00002008.04.14 19:121.97840.000.0056.00
26259894691602602008.04.14 21:00sell0.10gbpusd1.97481.96920.00002008.04.16 08:261.96920.000.0056.00
26360159911602602008.04.16 10:00buy0.10gbpusd1.97181.97190.00002008.04.16 19:321.97190.000.001.00
26460669851602602008.04.20 23:01buy0.10gbpusd1.99661.99230.00002008.04.21 09:401.99230.000.00-43.00
26560749971602602008.04.21 11:02sell0.10gbpusd1.98851.98290.00002008.04.22 10:401.98290.000.0056.00
26660947301602602008.04.22 13:00buy0.10gbpusd1.98661.99220.00002008.04.23 08:061.99220.000.0056.00
26761127161602602008.04.23 14:00sell0.10gbpusd1.98521.97960.00002008.04.25 11:311.97960.000.0056.00
26861420261602602008.04.25 12:00buy0.10gbpusd1.98611.97860.00002008.04.28 09:121.97860.000.00-75.00
26961544031602602008.04.28 10:01buy0.10gbpusd1.98001.98610.00002008.04.29 08:351.98610.000.0061.00
27061969881602602008.04.30 17:00buy0.10gbpusd1.98061.98190.00002008.05.01 14:371.98190.000.0013.00
27162137681602602008.05.01 15:00sell0.10gbpusd1.97891.98070.00002008.05.02 09:221.98070.000.00-18.00
27262332061602602008.05.04 23:04sell0.10gbpusd1.97271.97220.00002008.05.06 13:451.97220.000.005.00
27362560141602602008.05.06 15:00buy0.10gbpusd1.97381.96880.00002008.05.07 04:001.96880.000.00-50.00
27463051951602602008.05.11 23:00sell0.10gbpusd1.95061.95150.00002008.05.12 10:231.95150.000.00-9.00
27563178821602602008.05.13 04:02sell0.10gbpusd1.95241.95750.00002008.05.13 10:301.95750.000.00-51.00
27663660371602602008.05.18 23:00buy0.10gbpusd1.95731.95170.00002008.05.19 15:371.95170.000.00-56.00
27763824161602602008.05.20 10:00buy0.10gbpusd1.95651.96220.00002008.05.21 16:271.96220.000.0057.00
27864312921602602008.05.26 00:01buy0.10gbpusd1.98121.97630.00002008.05.26 12:081.97630.000.00-49.00
27964433431602602008.05.27 09:00sell0.10gbpusd1.97741.97970.00002008.05.28 08:531.97970.000.00-23.00
28064560351602602008.05.28 09:00buy0.10gbpusd1.98051.97430.00002008.05.28 13:281.97430.000.00-62.00
28164801621602602008.05.30 08:02buy0.10gbpusd1.97661.97230.00002008.05.30 10:081.97230.000.00-43.00
28264847921602602008.05.30 15:00sell0.10gbpusd1.96931.97750.00002008.05.30 17:051.97750.000.00-82.00
28365193511602602008.06.04 09:00sell0.10gbpusd1.95761.95400.00002008.06.05 15:371.95400.000.0036.00
28465578021602602008.06.09 00:00buy0.10gbpusd1.97041.97050.00002008.06.10 04:391.97050.000.001.00
28565734681602602008.06.10 06:00sell0.10gbpusd1.96911.96110.00002008.06.11 13:541.96110.000.0080.00
28665896451602602008.06.11 14:00buy0.10gbpusd1.96141.95670.00002008.06.12 07:281.95670.000.00-47.00
28765974071602602008.06.12 08:01sell0.10gbpusd1.95621.95060.00002008.06.13 17:321.95060.000.0056.00
28866159791602602008.06.15 23:00buy0.10gbpusd1.94971.94380.00002008.06.16 02:001.94830.000.00-14.00
28966164201602602008.06.16 02:00sell0.10gbpusd1.94831.95390.00002008.06.16 04:011.95010.000.00-18.00
29066342951602602008.06.17 12:00sell0.10gbpusd1.95301.95650.00002008.06.17 18:051.95650.000.00-35.00
29166413611602602008.06.17 20:01buy0.10gbpusd1.95791.95100.00002008.06.18 07:151.95100.000.00-69.00
29266831631602602008.06.24 09:00buy0.10gbpusd1.96811.96680.00002008.06.25 17:371.96680.000.00-13.00
29367195111602602008.06.29 23:06buy0.10gbpusd1.99461.98990.00002008.06.30 13:011.98990.000.00-47.00
29467389931602602008.07.01 17:00sell0.10gbpusd1.99101.99090.00002008.07.02 14:151.99090.000.001.00
29567485861602602008.07.02 15:00buy0.10gbpusd1.99331.98610.00002008.07.03 10:301.98610.000.00-72.00
29667726921602602008.07.07 06:03sell0.10gbpusd1.97701.97360.00002008.07.07 18:311.97360.000.0034.00
29768121481602602008.07.10 11:00sell0.10gbpusd1.97341.98090.00002008.07.11 13:441.98090.000.00-75.00
29868314811602602008.07.13 23:00buy0.10gbpusd1.99111.98270.00002008.07.14 08:191.98270.000.00-84.00
29968859281602602008.07.18 03:00sell0.10gbpusd1.99601.99810.00002008.07.21 13:001.99770.000.00-17.00
30069270761602602008.07.23 13:00buy0.10gbpusd1.99891.99420.00002008.07.24 08:551.99420.000.00-47.00
30169497681602602008.07.25 12:00buy0.10gbpusd1.99501.98830.00002008.07.25 16:541.98830.000.00-67.00
30269652521602602008.07.28 19:00buy0.10gbpusd1.99561.98920.00002008.07.29 12:221.98920.000.00-64.00
30369762341602602008.07.29 16:00sell0.10gbpusd1.98311.98300.00002008.07.30 10:011.98300.000.001.00
30470121271602602008.08.01 10:00sell0.10gbpusd1.97521.95860.00002008.08.06 08:451.95860.000.00166.00
30570521671602602008.08.06 09:00sell0.10gbpusd1.95641.92330.00002008.08.11 09:541.92330.000.00331.00
30671726221602602008.08.18 03:00buy0.10gbpusd1.86891.85780.00002008.08.19 07:551.85780.000.00-111.00
30771856381602602008.08.19 09:00sell0.10gbpusd1.85671.86590.00002008.08.19 17:181.86590.000.00-92.00
30872102751602602008.08.21 06:04buy0.10gbpusd1.86481.87040.00002008.08.22 09:311.87040.000.0056.00
30972294621602602008.08.22 11:00sell0.10gbpusd1.85941.84830.00002008.08.25 11:221.84830.000.00111.00
31072505341602602008.08.25 18:00buy0.10gbpusd1.85861.84520.00002008.08.26 06:311.84520.000.00-134.00
31172571381602602008.08.26 08:00sell0.10gbpusd1.84421.84410.00002008.08.27 02:181.84410.000.001.00
31272753971602602008.08.27 07:00buy0.10gbpusd1.84721.83850.00002008.08.27 16:281.83850.000.00-87.00
31372893551602602008.08.27 18:00sell0.10gbpusd1.83151.78740.00002008.09.02 16:181.78740.000.00441.00
31474057871602602008.09.04 18:00sell0.10gbpusd1.76871.76310.00002008.09.05 10:441.76310.000.0056.00
31574717341602602008.09.09 13:00buy0.10gbpusd1.76541.75510.00002008.09.10 12:381.75510.000.00-103.00
31675020251602602008.09.10 23:00sell0.10gbpusd1.75271.75260.00002008.09.11 13:151.75260.000.001.00
31775525221602602008.09.15 14:00sell0.10gbpusd1.77871.79480.00002008.09.15 17:101.79480.000.00-161.00
31875616891602602008.09.15 22:00buy0.10gbpusd1.80261.78560.00002008.09.16 11:471.78560.000.00-170.00
31975715151602602008.09.16 12:00sell0.10gbpusd1.78241.78230.00002008.09.16 18:091.78230.000.001.00
32075938631602602008.09.17 09:00buy0.10gbpusd1.79281.81490.00002008.09.18 09:021.81490.000.00221.00
32176435101602602008.09.19 03:00sell0.10gbpusd1.80561.80550.00002008.09.19 14:011.80550.000.001.00
32276565281602602008.09.19 15:00buy0.10gbpusd1.81541.82650.00002008.09.22 03:111.82650.000.00111.00
32377498971602602008.09.25 18:00sell0.10gbpusd1.84031.84020.00002008.09.25 21:321.84020.000.001.00
32478875301602602008.10.03 17:00buy0.10gbpusd1.77491.77500.00002008.10.03 21:211.77500.000.001.00
32578961061602602008.10.06 00:00sell0.10gbpusd1.76181.74520.00002008.10.06 21:301.74520.000.00166.00
32679311631602602008.10.07 06:00buy0.10gbpusd1.75671.73960.00002008.10.07 10:061.73960.000.00-171.00
32779387311602602008.10.07 11:00sell0.10gbpusd1.73811.75430.00002008.10.07 14:041.75430.000.00-162.00
32880511171602602008.10.12 23:00buy0.10gbpusd1.71561.69800.00002008.10.13 04:001.70900.000.00-66.00
32980534351602602008.10.13 04:00sell0.10gbpusd1.70901.70890.00002008.10.13 07:411.70890.000.001.00
33080589521602602008.10.13 09:00buy0.10gbpusd1.71721.73380.00002008.10.13 18:121.73380.000.00166.00
33181274391602602008.10.15 20:00sell0.10gbpusd1.73381.72820.00002008.10.16 02:441.72820.000.0056.00
33281806571602602008.10.17 08:00buy0.10gbpusd1.73331.73890.00002008.10.20 13:031.73890.000.0056.00
33382278341602602008.10.20 16:00sell0.10gbpusd1.72381.71820.00002008.10.20 23:171.71820.000.0056.00
33484183401602602008.10.28 08:00buy0.10gbpusd1.57281.54870.00002008.10.28 08:561.54870.000.00-241.00
33585227711602602008.10.31 08:00sell0.10gbpusd1.62401.62390.00002008.10.31 09:481.62390.000.001.00
33686053341602602008.11.04 17:00buy0.10gbpusd1.60751.60760.00002008.11.05 18:171.60760.000.001.00
33786501971602602008.11.06 03:01sell0.10gbpusd1.58131.56470.00002008.11.07 03:481.56470.000.00166.00
33889139661602602008.11.17 15:00buy0.10gbpusd1.49651.49660.00002008.11.17 23:441.49660.000.001.00
33990108811602602008.11.20 11:00sell0.10gbpusd1.48431.47870.00002008.11.21 05:051.47870.000.0056.00
34090910481602602008.11.24 17:00buy0.10gbpusd1.50891.50900.00002008.11.24 18:231.50900.000.001.00
34192291481602602008.12.01 11:00sell0.10gbpusd1.51251.49040.00002008.12.01 20:491.49040.000.00221.00
34293808911602602008.12.08 09:00buy0.10gbpusd1.49541.50100.00002008.12.12 05:151.50100.000.0056.00
34396064301602602008.12.17 14:00sell0.10gbpusd1.53041.56070.00002008.12.18 06:201.56070.000.00-303.00
34496964251602602008.12.22 03:00sell0.10gbpusd1.49461.48720.00002008.12.22 16:391.47520.000.00194.00
34598219481602602009.01.05 18:00buy0.10gbpusd1.46031.46590.00002009.01.06 01:541.46590.000.0056.00
34699377861602602009.01.09 21:00sell0.10gbpusd1.51301.50190.00002009.01.12 13:131.50190.000.00111.00
347100660341602602009.01.16 03:00buy0.10gbpusd1.47741.48850.00002009.01.16 16:001.48850.000.00111.00
348100875041602602009.01.16 18:00sell0.10gbpusd1.47321.47310.00002009.01.16 20:361.47310.000.001.00
349101033611602602009.01.19 10:00sell0.10gbpusd1.46341.43030.00002009.01.20 06:551.43030.000.00331.00
350101966931602602009.01.22 00:00buy0.10gbpusd1.40191.38090.00002009.01.22 11:591.38090.000.00-210.00
0.000.002842.00
 
Summary P/L:2842.00
 
Winning trades:(155) 12534.00
Losing trades:(195) -9692.00
Max summary P/L:3052.00
Largest winning trade:496.00
Largest losing trade:-303.00
Max consecutive winners:8 (503.00)
Max consecutive losers:12 (-555.00)
Max consecutive profit:804.00 (6)
Max consecutive loss:-555.00 (12)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:843.00 (0.00%)
Profit factor:1.29
Avg. profit factor:1.63
Risk factor:3.37
 
* * *