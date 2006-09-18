|A/C No: 40847
|Name: 888_fibo_888888
|2009.01.22 05:00 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|1703041
|160260
|2006.08.14 11:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8875
|1.8932
|0.0000
|2006.08.14 16:23
|1.8932
|0.00
|0.00
|-57.00
|2
|1717803
|160260
|2006.08.15 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8947
|1.8896
|0.0000
|2006.08.16 10:41
|1.8896
|0.00
|0.00
|-51.00
|3
|1742575
|160260
|2006.08.17 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8929
|1.8873
|0.0000
|2006.08.21 04:00
|1.8866
|0.00
|0.00
|63.00
|4
|1754711
|160260
|2006.08.21 04:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8866
|1.8899
|0.0000
|2006.08.22 00:37
|1.8899
|0.00
|0.00
|33.00
|5
|1777186
|160260
|2006.08.22 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8872
|1.8926
|0.0000
|2006.08.23 09:35
|1.8926
|0.00
|0.00
|-54.00
|6
|1797076
|160260
|2006.08.24 10:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8902
|1.8947
|0.0000
|2006.08.24 12:51
|1.8947
|0.00
|0.00
|-45.00
|7
|1814419
|160260
|2006.08.28 02:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8865
|1.8910
|0.0000
|2006.08.28 03:01
|1.8890
|0.00
|0.00
|-25.00
|8
|1814492
|160260
|2006.08.28 03:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8890
|1.8946
|0.0000
|2006.08.29 16:22
|1.8946
|0.00
|0.00
|56.00
|9
|1828291
|160260
|2006.08.29 21:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8992
|1.9004
|0.0000
|2006.08.31 16:30
|1.9004
|0.00
|0.00
|12.00
|10
|1850022
|160260
|2006.09.01 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9051
|1.9012
|0.0000
|2006.09.05 08:50
|1.9012
|0.00
|0.00
|-39.00
|11
|1862874
|160260
|2006.09.05 09:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9016
|1.8977
|0.0000
|2006.09.05 10:01
|1.8977
|0.00
|0.00
|-39.00
|12
|1900829
|160260
|2006.09.12 06:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8689
|1.8845
|0.0000
|2006.09.14 22:49
|1.8845
|0.00
|0.00
|156.00
|13
|1924484
|160260
|2006.09.15 13:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8815
|1.8836
|0.0000
|2006.09.18 06:00
|1.8810
|0.00
|0.00
|5.00
|14
|1929297
|160260
|2006.09.18 06:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8810
|1.8759
|0.0000
|2006.09.18 08:00
|1.8801
|0.00
|0.00
|-9.00
|15
|1929716
|160260
|2006.09.18 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8801
|1.8849
|0.0000
|2006.09.18 09:01
|1.8837
|0.00
|0.00
|-36.00
|16
|1930325
|160260
|2006.09.18 09:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8837
|1.8766
|0.0000
|2006.09.18 11:35
|1.8766
|0.00
|0.00
|-71.00
|17
|1931924
|160260
|2006.09.18 12:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8751
|1.8815
|0.0000
|2006.09.18 21:24
|1.8815
|0.00
|0.00
|-64.00
|18
|1937181
|160260
|2006.09.19 02:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8821
|1.8822
|0.0000
|2006.09.19 17:42
|1.8822
|0.00
|0.00
|1.00
|19
|1965454
|160260
|2006.09.25 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9010
|1.9003
|0.0000
|2006.09.25 11:17
|1.9003
|0.00
|0.00
|-7.00
|20
|1983065
|160260
|2006.09.25 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8993
|1.8707
|0.0000
|2006.09.29 17:23
|1.8707
|0.00
|0.00
|286.00
|21
|2020121
|160260
|2006.10.02 02:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8722
|1.8766
|0.0000
|2006.10.02 15:25
|1.8766
|0.00
|0.00
|-44.00
|22
|2037577
|160260
|2006.10.04 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8812
|1.8867
|0.0000
|2006.10.04 21:30
|1.8867
|0.00
|0.00
|-55.00
|23
|2058008
|160260
|2006.10.09 00:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8689
|1.8597
|0.0000
|2006.10.12 09:05
|1.8597
|0.00
|0.00
|92.00
|24
|2080527
|160260
|2006.10.12 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8605
|1.8549
|0.0000
|2006.10.13 16:02
|1.8549
|0.00
|0.00
|-56.00
|25
|2090594
|160260
|2006.10.13 18:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8546
|1.8594
|0.0000
|2006.10.16 09:57
|1.8594
|0.00
|0.00
|-48.00
|26
|2132153
|160260
|2006.10.23 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8752
|1.8734
|0.0000
|2006.10.24 17:18
|1.8734
|0.00
|0.00
|18.00
|27
|2141112
|160260
|2006.10.24 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8747
|1.8975
|0.0000
|2006.10.31 08:25
|1.8975
|0.00
|0.00
|228.00
|28
|2183919
|160260
|2006.11.02 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9034
|1.9087
|0.0000
|2006.11.02 10:49
|1.9087
|0.00
|0.00
|-53.00
|29
|2195544
|160260
|2006.11.06 03:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9009
|1.9018
|0.0000
|2006.11.07 02:26
|1.9018
|0.00
|0.00
|-9.00
|30
|2200847
|160260
|2006.11.07 03:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9016
|1.9045
|0.0000
|2006.11.07 21:11
|1.9045
|0.00
|0.00
|29.00
|31
|2212351
|160260
|2006.11.08 16:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9015
|1.9074
|0.0000
|2006.11.09 08:58
|1.9074
|0.00
|0.00
|-59.00
|32
|2220587
|160260
|2006.11.09 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9069
|1.9099
|0.0000
|2006.11.12 22:04
|1.9099
|0.00
|0.00
|30.00
|33
|2228411
|160260
|2006.11.13 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9123
|1.9114
|0.0000
|2006.11.13 08:39
|1.9114
|0.00
|0.00
|-9.00
|34
|2263803
|160260
|2006.11.19 23:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8953
|1.9449
|0.0000
|2006.11.29 19:24
|1.9449
|0.00
|0.00
|496.00
|35
|2316449
|160260
|2006.11.29 20:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9460
|1.9447
|0.0000
|2006.11.29 21:46
|1.9447
|0.00
|0.00
|-13.00
|36
|2332800
|160260
|2006.12.04 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9837
|1.9723
|0.0000
|2006.12.04 09:27
|1.9723
|0.00
|0.00
|-114.00
|37
|2346713
|160260
|2006.12.05 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9709
|1.9708
|0.0000
|2006.12.06 16:43
|1.9708
|0.00
|0.00
|1.00
|38
|2370712
|160260
|2006.12.11 03:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9476
|1.9587
|0.0000
|2006.12.11 18:15
|1.9587
|0.00
|0.00
|-111.00
|39
|2377486
|160260
|2006.12.11 19:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9584
|1.9640
|0.0000
|2006.12.13 14:34
|1.9640
|0.00
|0.00
|56.00
|40
|2418597
|160260
|2006.12.19 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9623
|1.9679
|0.0000
|2006.12.20 16:37
|1.9679
|0.00
|0.00
|56.00
|41
|2430852
|160260
|2006.12.20 18:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9646
|1.9645
|0.0000
|2006.12.22 08:18
|1.9645
|0.00
|0.00
|1.00
|42
|2441395
|160260
|2006.12.22 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9672
|1.9597
|0.0000
|2006.12.22 15:58
|1.9597
|0.00
|0.00
|-75.00
|43
|2444725
|160260
|2006.12.22 18:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9570
|1.9642
|0.0000
|2006.12.26 10:01
|1.9593
|0.00
|0.00
|-23.00
|44
|2446699
|160260
|2006.12.26 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9591
|1.9590
|0.0000
|2006.12.27 03:37
|1.9590
|0.00
|0.00
|1.00
|45
|2456320
|160260
|2006.12.28 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9626
|1.9589
|0.0000
|2006.12.29 15:15
|1.9589
|0.00
|0.00
|-37.00
|46
|2491916
|160260
|2007.01.08 03:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9278
|1.9333
|0.0000
|2007.01.08 07:58
|1.9333
|0.00
|0.00
|-55.00
|47
|2507738
|160260
|2007.01.10 02:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9357
|1.9424
|0.0000
|2007.01.10 09:25
|1.9424
|0.00
|0.00
|-67.00
|48
|2516230
|160260
|2007.01.11 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9398
|1.9447
|0.0000
|2007.01.11 15:20
|1.9447
|0.00
|0.00
|49.00
|49
|2528385
|160260
|2007.01.14 23:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9597
|1.9603
|0.0000
|2007.01.16 16:25
|1.9603
|0.00
|0.00
|6.00
|50
|2577989
|160260
|2007.01.18 22:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9745
|1.9850
|0.0000
|2007.01.23 17:11
|1.9850
|0.00
|0.00
|105.00
|51
|2630912
|160260
|2007.01.23 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9850
|1.9806
|0.0000
|2007.01.23 22:31
|1.9806
|0.00
|0.00
|-44.00
|52
|2634153
|160260
|2007.01.24 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9776
|1.9720
|0.0000
|2007.01.25 09:12
|1.9720
|0.00
|0.00
|56.00
|53
|2659350
|160260
|2007.01.29 02:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9584
|1.9622
|0.0000
|2007.01.30 01:02
|1.9616
|0.00
|0.00
|-32.00
|54
|2665970
|160260
|2007.01.30 01:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9616
|1.9603
|0.0000
|2007.01.30 16:37
|1.9603
|0.00
|0.00
|-13.00
|55
|2673331
|160260
|2007.01.31 04:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9620
|1.9557
|0.0000
|2007.01.31 16:18
|1.9557
|0.00
|0.00
|63.00
|56
|2680743
|160260
|2007.01.31 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9613
|1.9592
|0.0000
|2007.02.05 01:00
|1.9656
|0.00
|0.00
|43.00
|57
|2697977
|160260
|2007.02.05 02:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9654
|1.9688
|0.0000
|2007.02.05 09:00
|1.9663
|0.00
|0.00
|-9.00
|58
|2699759
|160260
|2007.02.05 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9663
|1.9604
|0.0000
|2007.02.05 10:41
|1.9604
|0.00
|0.00
|-59.00
|59
|2724751
|160260
|2007.02.08 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9597
|1.9525
|0.0000
|2007.02.13 09:02
|1.9525
|0.00
|0.00
|72.00
|60
|2746346
|160260
|2007.02.13 10:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9501
|1.9481
|0.0000
|2007.02.14 00:23
|1.9481
|0.00
|0.00
|20.00
|61
|2765823
|160260
|2007.02.15 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9589
|1.9615
|0.0000
|2007.02.15 15:08
|1.9615
|0.00
|0.00
|-26.00
|62
|2776173
|160260
|2007.02.18 23:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9545
|1.9494
|0.0000
|2007.02.19 11:18
|1.9494
|0.00
|0.00
|-51.00
|63
|2782262
|160260
|2007.02.19 19:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9536
|1.9506
|0.0000
|2007.02.21 10:34
|1.9506
|0.00
|0.00
|-30.00
|64
|2793632
|160260
|2007.02.21 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9498
|1.9537
|0.0000
|2007.02.22 16:56
|1.9537
|0.00
|0.00
|-39.00
|65
|2815180
|160260
|2007.02.25 23:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9643
|1.9601
|0.0000
|2007.02.27 08:33
|1.9601
|0.00
|0.00
|-42.00
|66
|2839990
|160260
|2007.02.28 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9621
|1.9565
|0.0000
|2007.03.01 17:03
|1.9565
|0.00
|0.00
|-56.00
|67
|2860836
|160260
|2007.03.02 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9541
|1.9265
|0.0000
|2007.03.06 03:29
|1.9265
|0.00
|0.00
|276.00
|68
|2884090
|160260
|2007.03.06 04:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9269
|1.9297
|0.0000
|2007.03.06 05:18
|1.9297
|0.00
|0.00
|-28.00
|69
|2905521
|160260
|2007.03.09 01:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9294
|1.9345
|0.0000
|2007.03.09 14:29
|1.9345
|0.00
|0.00
|-51.00
|70
|2913490
|160260
|2007.03.11 23:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9331
|1.9349
|0.0000
|2007.03.12 13:25
|1.9349
|0.00
|0.00
|18.00
|71
|2919392
|160260
|2007.03.12 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9317
|1.9303
|0.0000
|2007.03.14 15:23
|1.9303
|0.00
|0.00
|14.00
|72
|2942630
|160260
|2007.03.14 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9334
|1.9404
|0.0000
|2007.03.16 19:07
|1.9404
|0.00
|0.00
|70.00
|73
|2963518
|160260
|2007.03.19 02:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9428
|1.9568
|0.0000
|2007.03.21 10:30
|1.9568
|0.00
|0.00
|140.00
|74
|2998239
|160260
|2007.03.23 16:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9601
|1.9651
|0.0000
|2007.03.26 08:00
|1.9631
|0.00
|0.00
|-30.00
|75
|3001571
|160260
|2007.03.26 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9631
|1.9632
|0.0000
|2007.03.27 11:05
|1.9632
|0.00
|0.00
|1.00
|76
|3017542
|160260
|2007.03.28 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9615
|1.9670
|0.0000
|2007.03.28 14:48
|1.9670
|0.00
|0.00
|-55.00
|77
|3038041
|160260
|2007.03.30 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9687
|1.9741
|0.0000
|2007.04.03 12:37
|1.9741
|0.00
|0.00
|54.00
|78
|3051472
|160260
|2007.04.03 13:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9759
|1.9741
|0.0000
|2007.04.03 19:56
|1.9741
|0.00
|0.00
|-18.00
|79
|3054146
|160260
|2007.04.03 20:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9737
|1.9791
|0.0000
|2007.04.04 17:00
|1.9775
|0.00
|0.00
|-38.00
|80
|3065971
|160260
|2007.04.05 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9694
|1.9730
|0.0000
|2007.04.05 15:25
|1.9730
|0.00
|0.00
|-36.00
|81
|3074416
|160260
|2007.04.09 01:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9648
|1.9633
|0.0000
|2007.04.10 02:36
|1.9633
|0.00
|0.00
|15.00
|82
|3082738
|160260
|2007.04.10 04:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9671
|1.9818
|0.0000
|2007.04.13 17:16
|1.9818
|0.00
|0.00
|147.00
|83
|3113826
|160260
|2007.04.13 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9831
|2.0043
|0.0000
|2007.04.18 14:05
|2.0043
|0.00
|0.00
|212.00
|84
|3136335
|160260
|2007.04.18 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0058
|2.0043
|0.0000
|2007.04.18 17:04
|2.0043
|0.00
|0.00
|-15.00
|85
|3140586
|160260
|2007.04.19 07:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0032
|2.0077
|0.0000
|2007.04.19 12:00
|2.0041
|0.00
|0.00
|-9.00
|86
|3142805
|160260
|2007.04.19 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0041
|1.9980
|0.0000
|2007.04.20 00:00
|2.0024
|0.00
|0.00
|-17.00
|87
|3146735
|160260
|2007.04.20 00:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0024
|2.0074
|0.0000
|2007.04.20 06:00
|2.0039
|0.00
|0.00
|-15.00
|88
|3147398
|160260
|2007.04.20 06:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0039
|2.0000
|0.0000
|2007.04.23 04:00
|2.0030
|0.00
|0.00
|-9.00
|89
|3153274
|160260
|2007.04.23 04:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0030
|2.0025
|0.0000
|2007.04.24 16:00
|2.0025
|0.00
|0.00
|5.00
|90
|3169819
|160260
|2007.04.25 05:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0031
|2.0000
|0.0000
|2007.04.26 11:32
|2.0000
|0.00
|0.00
|-31.00
|91
|3190113
|160260
|2007.04.27 19:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9956
|1.9955
|0.0000
|2007.04.30 14:48
|1.9955
|0.00
|0.00
|1.00
|92
|3195546
|160260
|2007.04.30 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9948
|2.0003
|0.0000
|2007.04.30 16:49
|2.0003
|0.00
|0.00
|-55.00
|93
|3204425
|160260
|2007.05.01 19:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9984
|1.9913
|0.0000
|2007.05.04 14:30
|1.9913
|0.00
|0.00
|71.00
|94
|3226732
|160260
|2007.05.04 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9920
|1.9922
|0.0000
|2007.05.08 09:27
|1.9922
|0.00
|0.00
|2.00
|95
|3237425
|160260
|2007.05.08 13:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9922
|1.9931
|0.0000
|2007.05.09 11:57
|1.9931
|0.00
|0.00
|-9.00
|96
|3243310
|160260
|2007.05.09 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9949
|1.9924
|0.0000
|2007.05.10 10:14
|1.9924
|0.00
|0.00
|-25.00
|97
|3258881
|160260
|2007.05.14 01:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9816
|1.9851
|0.0000
|2007.05.14 05:00
|1.9841
|0.00
|0.00
|-25.00
|98
|3259242
|160260
|2007.05.14 05:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9841
|1.9807
|0.0000
|2007.05.14 10:39
|1.9807
|0.00
|0.00
|-34.00
|99
|3265538
|160260
|2007.05.15 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9817
|1.9773
|0.0000
|2007.05.15 10:32
|1.9773
|0.00
|0.00
|-44.00
|100
|3267093
|160260
|2007.05.15 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9758
|1.9795
|0.0000
|2007.05.15 14:34
|1.9795
|0.00
|0.00
|-37.00
|101
|3269569
|160260
|2007.05.15 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9841
|1.9806
|0.0000
|2007.05.16 14:41
|1.9806
|0.00
|0.00
|-35.00
|102
|3276563
|160260
|2007.05.16 18:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9771
|1.9764
|0.0000
|2007.05.18 17:02
|1.9764
|0.00
|0.00
|7.00
|103
|3291027
|160260
|2007.05.21 03:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9742
|1.9727
|0.0000
|2007.05.22 08:08
|1.9727
|0.00
|0.00
|15.00
|104
|3300302
|160260
|2007.05.22 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9742
|1.9724
|0.0000
|2007.05.23 09:51
|1.9724
|0.00
|0.00
|-18.00
|105
|3319135
|160260
|2007.05.28 03:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9846
|1.9855
|0.0000
|2007.05.29 13:21
|1.9855
|0.00
|0.00
|9.00
|106
|3327097
|160260
|2007.05.29 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9814
|1.9785
|0.0000
|2007.05.31 14:07
|1.9785
|0.00
|0.00
|29.00
|107
|3337689
|160260
|2007.05.31 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9799
|1.9910
|0.0000
|2007.06.06 11:50
|1.9910
|0.00
|0.00
|111.00
|108
|3362801
|160260
|2007.06.06 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9918
|1.9913
|0.0000
|2007.06.06 14:40
|1.9913
|0.00
|0.00
|-5.00
|109
|3371438
|160260
|2007.06.07 13:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9875
|1.9705
|0.0000
|2007.06.10 22:02
|1.9705
|0.00
|0.00
|170.00
|110
|3383368
|160260
|2007.06.11 00:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9691
|1.9716
|0.0000
|2007.06.12 02:45
|1.9716
|0.00
|0.00
|-25.00
|111
|3389020
|160260
|2007.06.12 03:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9721
|1.9728
|0.0000
|2007.06.13 02:26
|1.9728
|0.00
|0.00
|7.00
|112
|3396745
|160260
|2007.06.13 10:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9719
|1.9732
|0.0000
|2007.06.13 16:43
|1.9732
|0.00
|0.00
|-13.00
|113
|3400620
|160260
|2007.06.13 21:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9736
|1.9688
|0.0000
|2007.06.14 09:06
|1.9688
|0.00
|0.00
|-48.00
|114
|3404684
|160260
|2007.06.14 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9675
|1.9725
|0.0000
|2007.06.15 14:30
|1.9725
|0.00
|0.00
|-50.00
|115
|3409779
|160260
|2007.06.15 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9735
|1.9900
|0.0000
|2007.06.21 11:49
|1.9900
|0.00
|0.00
|165.00
|116
|3431792
|160260
|2007.06.21 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9900
|1.9961
|0.0000
|2007.06.25 17:01
|1.9961
|0.00
|0.00
|61.00
|117
|3444655
|160260
|2007.06.25 18:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9960
|1.9987
|0.0000
|2007.06.25 20:51
|1.9987
|0.00
|0.00
|-27.00
|118
|3453150
|160260
|2007.06.27 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9953
|1.9975
|0.0000
|2007.06.27 14:20
|1.9975
|0.00
|0.00
|-22.00
|119
|3456324
|160260
|2007.06.27 20:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9983
|2.0128
|0.0000
|2007.07.05 13:00
|2.0128
|0.00
|0.00
|145.00
|120
|3486495
|160260
|2007.07.05 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0100
|2.0131
|0.0000
|2007.07.06 16:24
|2.0131
|0.00
|0.00
|-31.00
|121
|3491507
|160260
|2007.07.06 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0133
|2.0075
|0.0000
|2007.07.09 00:00
|2.0113
|0.00
|0.00
|-20.00
|122
|3492967
|160260
|2007.07.09 00:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0113
|2.0152
|0.0000
|2007.07.09 10:00
|2.0131
|0.00
|0.00
|-18.00
|123
|3494924
|160260
|2007.07.09 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0131
|2.0293
|0.0000
|2007.07.12 14:52
|2.0293
|0.00
|0.00
|162.00
|124
|3522245
|160260
|2007.07.13 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0352
|2.0348
|0.0000
|2007.07.17 03:02
|2.0348
|0.00
|0.00
|-4.00
|125
|3529831
|160260
|2007.07.17 04:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0366
|2.0492
|0.0000
|2007.07.18 10:32
|2.0492
|0.00
|0.00
|126.00
|126
|3556815
|160260
|2007.07.23 16:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0591
|2.0597
|0.0000
|2007.07.24 12:27
|2.0597
|0.00
|0.00
|6.00
|127
|3567361
|160260
|2007.07.25 03:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0559
|2.0611
|0.0000
|2007.07.25 07:26
|2.0611
|0.00
|0.00
|-52.00
|128
|3574754
|160260
|2007.07.25 20:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0503
|2.0502
|0.0000
|2007.07.26 18:20
|2.0502
|0.00
|0.00
|1.00
|129
|3589260
|160260
|2007.07.27 00:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0453
|2.0287
|0.0000
|2007.07.30 09:58
|2.0287
|0.00
|0.00
|166.00
|130
|3607071
|160260
|2007.07.31 02:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0310
|2.0279
|0.0000
|2007.08.01 03:09
|2.0279
|0.00
|0.00
|-31.00
|131
|3615698
|160260
|2007.08.01 07:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0254
|2.0297
|0.0000
|2007.08.01 14:30
|2.0297
|0.00
|0.00
|-43.00
|132
|3620079
|160260
|2007.08.01 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0325
|2.0352
|0.0000
|2007.08.06 11:57
|2.0352
|0.00
|0.00
|27.00
|133
|3639827
|160260
|2007.08.06 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0338
|2.0253
|0.0000
|2007.08.08 10:25
|2.0253
|0.00
|0.00
|85.00
|134
|3655230
|160260
|2007.08.08 13:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0300
|2.0304
|0.0000
|2007.08.09 12:02
|2.0304
|0.00
|0.00
|4.00
|135
|3673992
|160260
|2007.08.12 23:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0215
|2.0285
|0.0000
|2007.08.13 04:04
|2.0242
|0.00
|0.00
|-27.00
|136
|3674539
|160260
|2007.08.13 04:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0242
|2.0179
|0.0000
|2007.08.13 06:00
|2.0231
|0.00
|0.00
|-11.00
|137
|3674921
|160260
|2007.08.13 06:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0231
|1.9955
|0.0000
|2007.08.15 16:31
|1.9955
|0.00
|0.00
|276.00
|138
|3736504
|160260
|2007.08.20 00:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9813
|1.9896
|0.0000
|2007.08.20 08:00
|1.9843
|0.00
|0.00
|-30.00
|139
|3738783
|160260
|2007.08.20 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9843
|1.9789
|0.0000
|2007.08.21 08:44
|1.9789
|0.00
|0.00
|-54.00
|140
|3783037
|160260
|2007.08.26 23:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0144
|2.0113
|0.0000
|2007.08.27 23:16
|2.0113
|0.00
|0.00
|-31.00
|141
|3790026
|160260
|2007.08.28 01:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0086
|2.0108
|0.0000
|2007.08.28 12:39
|2.0108
|0.00
|0.00
|-22.00
|142
|3793109
|160260
|2007.08.28 13:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0115
|2.0057
|0.0000
|2007.08.28 17:49
|2.0057
|0.00
|0.00
|-58.00
|143
|3796327
|160260
|2007.08.28 22:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0034
|2.0051
|0.0000
|2007.08.29 10:08
|2.0051
|0.00
|0.00
|-17.00
|144
|3800914
|160260
|2007.08.29 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0061
|2.0117
|0.0000
|2007.08.30 09:47
|2.0117
|0.00
|0.00
|56.00
|145
|3813139
|160260
|2007.08.30 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0066
|2.0151
|0.0000
|2007.08.30 16:51
|2.0151
|0.00
|0.00
|-85.00
|146
|3815832
|160260
|2007.08.30 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0160
|2.0134
|0.0000
|2007.08.31 16:01
|2.0134
|0.00
|0.00
|-26.00
|147
|3827395
|160260
|2007.09.02 23:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|2.0120
|0.0000
|2007.09.04 14:11
|2.0120
|0.00
|0.00
|-60.00
|148
|3837438
|160260
|2007.09.04 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0081
|2.0151
|0.0000
|2007.09.04 18:38
|2.0151
|0.00
|0.00
|-70.00
|149
|3840922
|160260
|2007.09.05 02:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0156
|2.0100
|0.0000
|2007.09.05 06:38
|2.0100
|0.00
|0.00
|-56.00
|150
|3847069
|160260
|2007.09.05 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0201
|2.0182
|0.0000
|2007.09.06 14:13
|2.0182
|0.00
|0.00
|-19.00
|151
|3856013
|160260
|2007.09.06 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0151
|2.0224
|0.0000
|2007.09.06 17:02
|2.0224
|0.00
|0.00
|-73.00
|152
|3869029
|160260
|2007.09.10 01:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0282
|2.0244
|0.0000
|2007.09.11 03:00
|2.0259
|0.00
|0.00
|-23.00
|153
|3877295
|160260
|2007.09.11 03:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0259
|2.0305
|0.0000
|2007.09.11 11:23
|2.0305
|0.00
|0.00
|-46.00
|154
|3882687
|160260
|2007.09.11 13:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0313
|2.0292
|0.0000
|2007.09.12 14:01
|2.0292
|0.00
|0.00
|-21.00
|155
|3893627
|160260
|2007.09.12 23:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0295
|2.0316
|0.0000
|2007.09.13 18:55
|2.0316
|0.00
|0.00
|-21.00
|156
|3899660
|160260
|2007.09.13 20:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0330
|2.0275
|0.0000
|2007.09.13 22:26
|2.0275
|0.00
|0.00
|-55.00
|157
|3900281
|160260
|2007.09.13 23:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0252
|1.9974
|0.0000
|2007.09.18 10:02
|1.9974
|0.00
|0.00
|278.00
|158
|3917098
|160260
|2007.09.18 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9932
|1.9974
|0.0000
|2007.09.18 14:37
|1.9974
|0.00
|0.00
|-42.00
|159
|3934405
|160260
|2007.09.20 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0082
|2.0083
|0.0000
|2007.09.20 18:57
|2.0083
|0.00
|0.00
|1.00
|160
|3949271
|160260
|2007.09.23 23:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0215
|2.0226
|0.0000
|2007.09.24 14:38
|2.0226
|0.00
|0.00
|11.00
|161
|3957742
|160260
|2007.09.25 03:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0133
|2.0164
|0.0000
|2007.09.25 15:36
|2.0164
|0.00
|0.00
|-31.00
|162
|3963702
|160260
|2007.09.25 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0190
|2.0121
|0.0000
|2007.09.26 11:02
|2.0121
|0.00
|0.00
|-69.00
|163
|3968946
|160260
|2007.09.26 13:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0112
|2.0173
|0.0000
|2007.09.26 13:42
|2.0173
|0.00
|0.00
|-61.00
|164
|3973498
|160260
|2007.09.27 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0240
|2.0218
|0.0000
|2007.09.28 06:33
|2.0218
|0.00
|0.00
|-22.00
|165
|3979210
|160260
|2007.09.28 07:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0226
|2.0406
|0.0000
|2007.10.01 12:40
|2.0406
|0.00
|0.00
|180.00
|166
|3987920
|160260
|2007.10.01 13:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0401
|2.0364
|0.0000
|2007.10.02 10:00
|2.0382
|0.00
|0.00
|-19.00
|167
|3992828
|160260
|2007.10.02 10:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0382
|2.0441
|0.0000
|2007.10.02 16:00
|2.0441
|0.00
|0.00
|-59.00
|168
|4007491
|160260
|2007.10.04 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0413
|2.0335
|0.0000
|2007.10.05 09:27
|2.0335
|0.00
|0.00
|-78.00
|169
|4016234
|160260
|2007.10.05 17:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0414
|2.0360
|0.0000
|2007.10.08 11:05
|2.0360
|0.00
|0.00
|-54.00
|170
|4023403
|160260
|2007.10.08 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0372
|2.0354
|0.0000
|2007.10.08 17:46
|2.0354
|0.00
|0.00
|-18.00
|171
|4026571
|160260
|2007.10.08 20:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0335
|2.0347
|0.0000
|2007.10.09 17:06
|2.0347
|0.00
|0.00
|-12.00
|172
|4041694
|160260
|2007.10.11 02:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0390
|2.0327
|0.0000
|2007.10.12 14:41
|2.0327
|0.00
|0.00
|63.00
|173
|4057097
|160260
|2007.10.12 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0343
|2.0289
|0.0000
|2007.10.15 04:00
|2.0327
|0.00
|0.00
|-16.00
|174
|4059386
|160260
|2007.10.15 04:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0327
|2.0369
|0.0000
|2007.10.15 05:00
|2.0355
|0.00
|0.00
|-28.00
|175
|4059506
|160260
|2007.10.15 05:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0355
|2.0356
|0.0000
|2007.10.16 09:35
|2.0356
|0.00
|0.00
|1.00
|176
|4069438
|160260
|2007.10.16 10:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0353
|2.0373
|0.0000
|2007.10.16 15:03
|2.0373
|0.00
|0.00
|-20.00
|177
|4080763
|160260
|2007.10.17 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0382
|2.0415
|0.0000
|2007.10.19 09:09
|2.0415
|0.00
|0.00
|33.00
|178
|4100267
|160260
|2007.10.21 23:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0547
|2.0493
|0.0000
|2007.10.22 01:11
|2.0493
|0.00
|0.00
|-54.00
|179
|4143932
|160260
|2007.10.28 23:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0543
|2.0574
|0.0000
|2007.10.30 07:48
|2.0574
|0.00
|0.00
|31.00
|180
|4190040
|160260
|2007.11.05 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0889
|2.0842
|0.0000
|2007.11.05 09:10
|2.0842
|0.00
|0.00
|-47.00
|181
|4193438
|160260
|2007.11.05 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0809
|2.0868
|0.0000
|2007.11.06 08:53
|2.0868
|0.00
|0.00
|-59.00
|182
|4201289
|160260
|2007.11.06 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0875
|2.0986
|0.0000
|2007.11.07 23:12
|2.0986
|0.00
|0.00
|111.00
|183
|4233179
|160260
|2007.11.09 13:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0963
|2.0852
|0.0000
|2007.11.12 08:36
|2.0852
|0.00
|0.00
|111.00
|184
|4241418
|160260
|2007.11.12 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0845
|2.0624
|0.0000
|2007.11.13 02:53
|2.0624
|0.00
|0.00
|221.00
|185
|4261125
|160260
|2007.11.14 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0739
|2.0740
|0.0000
|2007.11.14 11:54
|2.0740
|0.00
|0.00
|1.00
|186
|4267327
|160260
|2007.11.14 13:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0663
|2.0607
|0.0000
|2007.11.15 07:45
|2.0607
|0.00
|0.00
|56.00
|187
|4294984
|160260
|2007.11.16 19:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0520
|2.0464
|0.0000
|2007.11.19 09:02
|2.0464
|0.00
|0.00
|-56.00
|188
|4300355
|160260
|2007.11.19 10:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0460
|2.0533
|0.0000
|2007.11.19 12:14
|2.0533
|0.00
|0.00
|-73.00
|189
|4310149
|160260
|2007.11.20 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0589
|2.0590
|0.0000
|2007.11.21 10:31
|2.0590
|0.00
|0.00
|1.00
|190
|4329768
|160260
|2007.11.21 22:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0662
|2.0635
|0.0000
|2007.11.23 10:07
|2.0635
|0.00
|0.00
|-27.00
|191
|4347636
|160260
|2007.11.23 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0610
|2.0664
|0.0000
|2007.11.26 01:00
|2.0640
|0.00
|0.00
|-30.00
|192
|4353814
|160260
|2007.11.26 01:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0640
|2.0572
|0.0000
|2007.11.26 02:00
|2.0616
|0.00
|0.00
|-24.00
|193
|4353940
|160260
|2007.11.26 02:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0616
|2.0681
|0.0000
|2007.11.26 05:00
|2.0636
|0.00
|0.00
|-20.00
|194
|4354553
|160260
|2007.11.26 05:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0636
|2.0692
|0.0000
|2007.11.27 08:22
|2.0692
|0.00
|0.00
|56.00
|195
|4373254
|160260
|2007.11.27 18:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0651
|2.0681
|0.0000
|2007.11.28 14:33
|2.0681
|0.00
|0.00
|-30.00
|196
|4384693
|160260
|2007.11.28 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0705
|2.0761
|0.0000
|2007.11.29 01:47
|2.0761
|0.00
|0.00
|56.00
|197
|4411540
|160260
|2007.12.02 23:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0547
|2.0609
|0.0000
|2007.12.03 08:05
|2.0609
|0.00
|0.00
|-62.00
|198
|4416435
|160260
|2007.12.03 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0646
|2.0587
|0.0000
|2007.12.04 16:50
|2.0587
|0.00
|0.00
|-59.00
|199
|4430636
|160260
|2007.12.04 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0589
|2.0313
|0.0000
|2007.12.06 06:02
|2.0313
|0.00
|0.00
|276.00
|200
|4459435
|160260
|2007.12.07 13:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0338
|2.0258
|0.0000
|2007.12.09 23:03
|2.0305
|0.00
|0.00
|-33.00
|201
|4464889
|160260
|2007.12.09 23:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0305
|2.0358
|0.0000
|2007.12.10 01:00
|2.0334
|0.00
|0.00
|-29.00
|202
|4465216
|160260
|2007.12.10 01:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0334
|2.0436
|0.0000
|2007.12.11 16:41
|2.0436
|0.00
|0.00
|102.00
|203
|4488588
|160260
|2007.12.12 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0445
|2.0407
|0.0000
|2007.12.13 09:18
|2.0407
|0.00
|0.00
|-38.00
|204
|4503538
|160260
|2007.12.13 16:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0392
|2.0223
|0.0000
|2007.12.17 20:17
|2.0223
|0.00
|0.00
|169.00
|205
|4532158
|160260
|2007.12.17 21:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0213
|1.9882
|0.0000
|2007.12.21 03:22
|1.9882
|0.00
|0.00
|331.00
|206
|4575386
|160260
|2007.12.24 00:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9833
|1.9829
|0.0000
|2007.12.26 14:05
|1.9829
|0.00
|0.00
|4.00
|207
|4585994
|160260
|2007.12.26 20:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9843
|1.9922
|0.0000
|2007.12.28 15:35
|1.9922
|0.00
|0.00
|79.00
|208
|4600681
|160260
|2007.12.28 16:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9918
|1.9989
|0.0000
|2007.12.30 23:01
|1.9950
|0.00
|0.00
|-32.00
|209
|4603070
|160260
|2007.12.30 23:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9950
|1.9951
|0.0000
|2008.01.02 07:37
|1.9951
|0.00
|0.00
|1.00
|210
|4606111
|160260
|2008.01.02 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9813
|1.9757
|0.0000
|2008.01.04 10:32
|1.9757
|0.00
|0.00
|56.00
|211
|4630892
|160260
|2008.01.07 01:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9715
|1.9758
|0.0000
|2008.01.07 17:00
|1.9757
|0.00
|0.00
|-42.00
|212
|4646152
|160260
|2008.01.07 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9757
|1.9673
|0.0000
|2008.01.08 00:34
|1.9673
|0.00
|0.00
|-84.00
|213
|4696796
|160260
|2008.01.14 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9600
|1.9527
|0.0000
|2008.01.14 01:01
|1.9594
|0.00
|0.00
|-6.00
|214
|4697121
|160260
|2008.01.14 01:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9594
|1.9642
|0.0000
|2008.01.14 03:01
|1.9597
|0.00
|0.00
|-3.00
|215
|4697475
|160260
|2008.01.14 03:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9597
|1.9533
|0.0000
|2008.01.14 05:00
|1.9586
|0.00
|0.00
|-11.00
|216
|4697758
|160260
|2008.01.14 05:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9586
|1.9636
|0.0000
|2008.01.14 07:00
|1.9594
|0.00
|0.00
|-8.00
|217
|4698356
|160260
|2008.01.14 07:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9594
|1.9570
|0.0000
|2008.01.14 14:39
|1.9570
|0.00
|0.00
|-24.00
|218
|4713056
|160260
|2008.01.15 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9612
|1.9634
|0.0000
|2008.01.15 20:32
|1.9634
|0.00
|0.00
|22.00
|219
|4721851
|160260
|2008.01.16 00:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9575
|1.9666
|0.0000
|2008.01.16 15:01
|1.9666
|0.00
|0.00
|-91.00
|220
|4731958
|160260
|2008.01.16 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9703
|1.9604
|0.0000
|2008.01.16 18:54
|1.9604
|0.00
|0.00
|-99.00
|221
|4763952
|160260
|2008.01.21 00:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9569
|1.9403
|0.0000
|2008.01.22 09:19
|1.9403
|0.00
|0.00
|166.00
|222
|4818151
|160260
|2008.01.23 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9472
|1.9582
|0.0000
|2008.01.23 21:34
|1.9582
|0.00
|0.00
|-110.00
|223
|4869717
|160260
|2008.01.27 23:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9840
|1.9786
|0.0000
|2008.01.28 02:10
|1.9786
|0.00
|0.00
|-54.00
|224
|4873417
|160260
|2008.01.28 06:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9731
|1.9816
|0.0000
|2008.01.28 09:49
|1.9816
|0.00
|0.00
|-85.00
|225
|4882600
|160260
|2008.01.28 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9849
|1.9859
|0.0000
|2008.01.30 16:15
|1.9859
|0.00
|0.00
|10.00
|226
|4917054
|160260
|2008.01.31 01:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9840
|1.9924
|0.0000
|2008.01.31 11:30
|1.9924
|0.00
|0.00
|-84.00
|227
|4925366
|160260
|2008.01.31 13:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9942
|1.9860
|0.0000
|2008.01.31 15:19
|1.9860
|0.00
|0.00
|-82.00
|228
|4942935
|160260
|2008.02.01 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9803
|1.9747
|0.0000
|2008.02.04 08:58
|1.9747
|0.00
|0.00
|56.00
|229
|4955856
|160260
|2008.02.04 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9752
|1.9813
|0.0000
|2008.02.04 18:00
|1.9778
|0.00
|0.00
|-26.00
|230
|4965032
|160260
|2008.02.04 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9778
|1.9698
|0.0000
|2008.02.05 09:37
|1.9698
|0.00
|0.00
|-80.00
|231
|4987958
|160260
|2008.02.05 16:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9648
|1.9482
|0.0000
|2008.02.07 15:35
|1.9482
|0.00
|0.00
|166.00
|232
|5054736
|160260
|2008.02.11 06:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9469
|1.9502
|0.0000
|2008.02.11 10:52
|1.9502
|0.00
|0.00
|-33.00
|233
|5060669
|160260
|2008.02.11 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9517
|1.9439
|0.0000
|2008.02.11 15:47
|1.9439
|0.00
|0.00
|-78.00
|234
|5123509
|160260
|2008.02.15 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9622
|1.9437
|0.0000
|2008.02.20 20:28
|1.9437
|0.00
|0.00
|185.00
|235
|5187367
|160260
|2008.02.20 21:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9430
|1.9437
|0.0000
|2008.02.21 03:08
|1.9437
|0.00
|0.00
|-7.00
|236
|5194921
|160260
|2008.02.21 10:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9468
|1.9620
|0.0000
|2008.02.25 08:29
|1.9620
|0.00
|0.00
|152.00
|237
|5224880
|160260
|2008.02.25 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9628
|1.9858
|0.0000
|2008.02.27 11:46
|1.9858
|0.00
|0.00
|230.00
|238
|5269164
|160260
|2008.02.28 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9788
|1.9874
|0.0000
|2008.02.28 15:08
|1.9874
|0.00
|0.00
|-86.00
|239
|5279035
|160260
|2008.02.28 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9900
|1.9851
|0.0000
|2008.02.29 09:56
|1.9851
|0.00
|0.00
|-49.00
|240
|5301970
|160260
|2008.03.02 23:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9890
|1.9829
|0.0000
|2008.03.03 08:57
|1.9829
|0.00
|0.00
|-61.00
|241
|5325723
|160260
|2008.03.04 03:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9846
|1.9839
|0.0000
|2008.03.05 16:02
|1.9839
|0.00
|0.00
|7.00
|242
|5354016
|160260
|2008.03.05 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9896
|1.9897
|0.0000
|2008.03.06 02:42
|1.9897
|0.00
|0.00
|1.00
|243
|5397996
|160260
|2008.03.09 23:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0166
|2.0110
|0.0000
|2008.03.10 17:42
|2.0110
|0.00
|0.00
|-56.00
|244
|5420259
|160260
|2008.03.10 18:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0103
|2.0136
|0.0000
|2008.03.11 10:12
|2.0136
|0.00
|0.00
|-33.00
|245
|5436492
|160260
|2008.03.11 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0147
|2.0100
|0.0000
|2008.03.11 13:47
|2.0100
|0.00
|0.00
|-47.00
|246
|5442325
|160260
|2008.03.11 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0096
|2.0095
|0.0000
|2008.03.12 02:40
|2.0095
|0.00
|0.00
|1.00
|247
|5465020
|160260
|2008.03.12 05:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0123
|2.0254
|0.0000
|2008.03.14 12:14
|2.0254
|0.00
|0.00
|131.00
|248
|5536258
|160260
|2008.03.14 13:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0251
|2.0342
|0.0000
|2008.03.14 14:54
|2.0342
|0.00
|0.00
|-91.00
|249
|5552858
|160260
|2008.03.14 20:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0220
|2.0219
|0.0000
|2008.03.17 09:47
|2.0219
|0.00
|0.00
|1.00
|250
|5602023
|160260
|2008.03.18 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0193
|2.0194
|0.0000
|2008.03.18 19:17
|2.0194
|0.00
|0.00
|1.00
|251
|5612700
|160260
|2008.03.18 21:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0079
|1.9858
|0.0000
|2008.03.20 22:04
|1.9858
|0.00
|0.00
|221.00
|252
|5678384
|160260
|2008.03.24 12:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9834
|1.9795
|0.0000
|2008.03.24 15:05
|1.9795
|0.00
|0.00
|-39.00
|253
|5712402
|160260
|2008.03.26 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9964
|2.0031
|0.0000
|2008.03.26 17:22
|2.0031
|0.00
|0.00
|-67.00
|254
|5716961
|160260
|2008.03.26 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0038
|2.0094
|0.0000
|2008.03.27 16:31
|2.0094
|0.00
|0.00
|56.00
|255
|5748426
|160260
|2008.03.27 20:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0034
|1.9923
|0.0000
|2008.03.31 16:16
|1.9923
|0.00
|0.00
|111.00
|256
|5831251
|160260
|2008.04.02 20:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9883
|1.9784
|0.0000
|2008.04.03 10:30
|1.9784
|0.00
|0.00
|-99.00
|257
|5877783
|160260
|2008.04.06 23:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9954
|1.9868
|0.0000
|2008.04.07 03:00
|1.9907
|0.00
|0.00
|-47.00
|258
|5879031
|160260
|2008.04.07 03:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9907
|1.9741
|0.0000
|2008.04.09 15:56
|1.9741
|0.00
|0.00
|166.00
|259
|5949664
|160260
|2008.04.10 20:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9712
|1.9711
|0.0000
|2008.04.14 04:38
|1.9711
|0.00
|0.00
|1.00
|260
|5970958
|160260
|2008.04.14 05:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9715
|1.9765
|0.0000
|2008.04.14 09:00
|1.9728
|0.00
|0.00
|-13.00
|261
|5975278
|160260
|2008.04.14 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9728
|1.9784
|0.0000
|2008.04.14 19:12
|1.9784
|0.00
|0.00
|56.00
|262
|5989469
|160260
|2008.04.14 21:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9748
|1.9692
|0.0000
|2008.04.16 08:26
|1.9692
|0.00
|0.00
|56.00
|263
|6015991
|160260
|2008.04.16 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9718
|1.9719
|0.0000
|2008.04.16 19:32
|1.9719
|0.00
|0.00
|1.00
|264
|6066985
|160260
|2008.04.20 23:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9966
|1.9923
|0.0000
|2008.04.21 09:40
|1.9923
|0.00
|0.00
|-43.00
|265
|6074997
|160260
|2008.04.21 11:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9885
|1.9829
|0.0000
|2008.04.22 10:40
|1.9829
|0.00
|0.00
|56.00
|266
|6094730
|160260
|2008.04.22 13:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9866
|1.9922
|0.0000
|2008.04.23 08:06
|1.9922
|0.00
|0.00
|56.00
|267
|6112716
|160260
|2008.04.23 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9852
|1.9796
|0.0000
|2008.04.25 11:31
|1.9796
|0.00
|0.00
|56.00
|268
|6142026
|160260
|2008.04.25 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9861
|1.9786
|0.0000
|2008.04.28 09:12
|1.9786
|0.00
|0.00
|-75.00
|269
|6154403
|160260
|2008.04.28 10:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9800
|1.9861
|0.0000
|2008.04.29 08:35
|1.9861
|0.00
|0.00
|61.00
|270
|6196988
|160260
|2008.04.30 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9806
|1.9819
|0.0000
|2008.05.01 14:37
|1.9819
|0.00
|0.00
|13.00
|271
|6213768
|160260
|2008.05.01 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9789
|1.9807
|0.0000
|2008.05.02 09:22
|1.9807
|0.00
|0.00
|-18.00
|272
|6233206
|160260
|2008.05.04 23:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9727
|1.9722
|0.0000
|2008.05.06 13:45
|1.9722
|0.00
|0.00
|5.00
|273
|6256014
|160260
|2008.05.06 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9738
|1.9688
|0.0000
|2008.05.07 04:00
|1.9688
|0.00
|0.00
|-50.00
|274
|6305195
|160260
|2008.05.11 23:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9506
|1.9515
|0.0000
|2008.05.12 10:23
|1.9515
|0.00
|0.00
|-9.00
|275
|6317882
|160260
|2008.05.13 04:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9524
|1.9575
|0.0000
|2008.05.13 10:30
|1.9575
|0.00
|0.00
|-51.00
|276
|6366037
|160260
|2008.05.18 23:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9573
|1.9517
|0.0000
|2008.05.19 15:37
|1.9517
|0.00
|0.00
|-56.00
|277
|6382416
|160260
|2008.05.20 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9565
|1.9622
|0.0000
|2008.05.21 16:27
|1.9622
|0.00
|0.00
|57.00
|278
|6431292
|160260
|2008.05.26 00:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9812
|1.9763
|0.0000
|2008.05.26 12:08
|1.9763
|0.00
|0.00
|-49.00
|279
|6443343
|160260
|2008.05.27 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9774
|1.9797
|0.0000
|2008.05.28 08:53
|1.9797
|0.00
|0.00
|-23.00
|280
|6456035
|160260
|2008.05.28 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9805
|1.9743
|0.0000
|2008.05.28 13:28
|1.9743
|0.00
|0.00
|-62.00
|281
|6480162
|160260
|2008.05.30 08:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9766
|1.9723
|0.0000
|2008.05.30 10:08
|1.9723
|0.00
|0.00
|-43.00
|282
|6484792
|160260
|2008.05.30 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9693
|1.9775
|0.0000
|2008.05.30 17:05
|1.9775
|0.00
|0.00
|-82.00
|283
|6519351
|160260
|2008.06.04 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9576
|1.9540
|0.0000
|2008.06.05 15:37
|1.9540
|0.00
|0.00
|36.00
|284
|6557802
|160260
|2008.06.09 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9704
|1.9705
|0.0000
|2008.06.10 04:39
|1.9705
|0.00
|0.00
|1.00
|285
|6573468
|160260
|2008.06.10 06:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9691
|1.9611
|0.0000
|2008.06.11 13:54
|1.9611
|0.00
|0.00
|80.00
|286
|6589645
|160260
|2008.06.11 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9614
|1.9567
|0.0000
|2008.06.12 07:28
|1.9567
|0.00
|0.00
|-47.00
|287
|6597407
|160260
|2008.06.12 08:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9562
|1.9506
|0.0000
|2008.06.13 17:32
|1.9506
|0.00
|0.00
|56.00
|288
|6615979
|160260
|2008.06.15 23:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9497
|1.9438
|0.0000
|2008.06.16 02:00
|1.9483
|0.00
|0.00
|-14.00
|289
|6616420
|160260
|2008.06.16 02:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9483
|1.9539
|0.0000
|2008.06.16 04:01
|1.9501
|0.00
|0.00
|-18.00
|290
|6634295
|160260
|2008.06.17 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9530
|1.9565
|0.0000
|2008.06.17 18:05
|1.9565
|0.00
|0.00
|-35.00
|291
|6641361
|160260
|2008.06.17 20:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9579
|1.9510
|0.0000
|2008.06.18 07:15
|1.9510
|0.00
|0.00
|-69.00
|292
|6683163
|160260
|2008.06.24 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9681
|1.9668
|0.0000
|2008.06.25 17:37
|1.9668
|0.00
|0.00
|-13.00
|293
|6719511
|160260
|2008.06.29 23:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9946
|1.9899
|0.0000
|2008.06.30 13:01
|1.9899
|0.00
|0.00
|-47.00
|294
|6738993
|160260
|2008.07.01 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9910
|1.9909
|0.0000
|2008.07.02 14:15
|1.9909
|0.00
|0.00
|1.00
|295
|6748586
|160260
|2008.07.02 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9933
|1.9861
|0.0000
|2008.07.03 10:30
|1.9861
|0.00
|0.00
|-72.00
|296
|6772692
|160260
|2008.07.07 06:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9770
|1.9736
|0.0000
|2008.07.07 18:31
|1.9736
|0.00
|0.00
|34.00
|297
|6812148
|160260
|2008.07.10 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9734
|1.9809
|0.0000
|2008.07.11 13:44
|1.9809
|0.00
|0.00
|-75.00
|298
|6831481
|160260
|2008.07.13 23:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9911
|1.9827
|0.0000
|2008.07.14 08:19
|1.9827
|0.00
|0.00
|-84.00
|299
|6885928
|160260
|2008.07.18 03:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9960
|1.9981
|0.0000
|2008.07.21 13:00
|1.9977
|0.00
|0.00
|-17.00
|300
|6927076
|160260
|2008.07.23 13:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9989
|1.9942
|0.0000
|2008.07.24 08:55
|1.9942
|0.00
|0.00
|-47.00
|301
|6949768
|160260
|2008.07.25 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9950
|1.9883
|0.0000
|2008.07.25 16:54
|1.9883
|0.00
|0.00
|-67.00
|302
|6965252
|160260
|2008.07.28 19:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9956
|1.9892
|0.0000
|2008.07.29 12:22
|1.9892
|0.00
|0.00
|-64.00
|303
|6976234
|160260
|2008.07.29 16:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9831
|1.9830
|0.0000
|2008.07.30 10:01
|1.9830
|0.00
|0.00
|1.00
|304
|7012127
|160260
|2008.08.01 10:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9752
|1.9586
|0.0000
|2008.08.06 08:45
|1.9586
|0.00
|0.00
|166.00
|305
|7052167
|160260
|2008.08.06 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9564
|1.9233
|0.0000
|2008.08.11 09:54
|1.9233
|0.00
|0.00
|331.00
|306
|7172622
|160260
|2008.08.18 03:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8689
|1.8578
|0.0000
|2008.08.19 07:55
|1.8578
|0.00
|0.00
|-111.00
|307
|7185638
|160260
|2008.08.19 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8567
|1.8659
|0.0000
|2008.08.19 17:18
|1.8659
|0.00
|0.00
|-92.00
|308
|7210275
|160260
|2008.08.21 06:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8648
|1.8704
|0.0000
|2008.08.22 09:31
|1.8704
|0.00
|0.00
|56.00
|309
|7229462
|160260
|2008.08.22 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8594
|1.8483
|0.0000
|2008.08.25 11:22
|1.8483
|0.00
|0.00
|111.00
|310
|7250534
|160260
|2008.08.25 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8586
|1.8452
|0.0000
|2008.08.26 06:31
|1.8452
|0.00
|0.00
|-134.00
|311
|7257138
|160260
|2008.08.26 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8442
|1.8441
|0.0000
|2008.08.27 02:18
|1.8441
|0.00
|0.00
|1.00
|312
|7275397
|160260
|2008.08.27 07:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8472
|1.8385
|0.0000
|2008.08.27 16:28
|1.8385
|0.00
|0.00
|-87.00
|313
|7289355
|160260
|2008.08.27 18:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8315
|1.7874
|0.0000
|2008.09.02 16:18
|1.7874
|0.00
|0.00
|441.00
|314
|7405787
|160260
|2008.09.04 18:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7687
|1.7631
|0.0000
|2008.09.05 10:44
|1.7631
|0.00
|0.00
|56.00
|315
|7471734
|160260
|2008.09.09 13:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7654
|1.7551
|0.0000
|2008.09.10 12:38
|1.7551
|0.00
|0.00
|-103.00
|316
|7502025
|160260
|2008.09.10 23:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7527
|1.7526
|0.0000
|2008.09.11 13:15
|1.7526
|0.00
|0.00
|1.00
|317
|7552522
|160260
|2008.09.15 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7787
|1.7948
|0.0000
|2008.09.15 17:10
|1.7948
|0.00
|0.00
|-161.00
|318
|7561689
|160260
|2008.09.15 22:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8026
|1.7856
|0.0000
|2008.09.16 11:47
|1.7856
|0.00
|0.00
|-170.00
|319
|7571515
|160260
|2008.09.16 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7824
|1.7823
|0.0000
|2008.09.16 18:09
|1.7823
|0.00
|0.00
|1.00
|320
|7593863
|160260
|2008.09.17 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7928
|1.8149
|0.0000
|2008.09.18 09:02
|1.8149
|0.00
|0.00
|221.00
|321
|7643510
|160260
|2008.09.19 03:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8056
|1.8055
|0.0000
|2008.09.19 14:01
|1.8055
|0.00
|0.00
|1.00
|322
|7656528
|160260
|2008.09.19 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8154
|1.8265
|0.0000
|2008.09.22 03:11
|1.8265
|0.00
|0.00
|111.00
|323
|7749897
|160260
|2008.09.25 18:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8403
|1.8402
|0.0000
|2008.09.25 21:32
|1.8402
|0.00
|0.00
|1.00
|324
|7887530
|160260
|2008.10.03 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7749
|1.7750
|0.0000
|2008.10.03 21:21
|1.7750
|0.00
|0.00
|1.00
|325
|7896106
|160260
|2008.10.06 00:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7618
|1.7452
|0.0000
|2008.10.06 21:30
|1.7452
|0.00
|0.00
|166.00
|326
|7931163
|160260
|2008.10.07 06:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7567
|1.7396
|0.0000
|2008.10.07 10:06
|1.7396
|0.00
|0.00
|-171.00
|327
|7938731
|160260
|2008.10.07 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7381
|1.7543
|0.0000
|2008.10.07 14:04
|1.7543
|0.00
|0.00
|-162.00
|328
|8051117
|160260
|2008.10.12 23:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7156
|1.6980
|0.0000
|2008.10.13 04:00
|1.7090
|0.00
|0.00
|-66.00
|329
|8053435
|160260
|2008.10.13 04:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7090
|1.7089
|0.0000
|2008.10.13 07:41
|1.7089
|0.00
|0.00
|1.00
|330
|8058952
|160260
|2008.10.13 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7172
|1.7338
|0.0000
|2008.10.13 18:12
|1.7338
|0.00
|0.00
|166.00
|331
|8127439
|160260
|2008.10.15 20:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7338
|1.7282
|0.0000
|2008.10.16 02:44
|1.7282
|0.00
|0.00
|56.00
|332
|8180657
|160260
|2008.10.17 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7333
|1.7389
|0.0000
|2008.10.20 13:03
|1.7389
|0.00
|0.00
|56.00
|333
|8227834
|160260
|2008.10.20 16:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7238
|1.7182
|0.0000
|2008.10.20 23:17
|1.7182
|0.00
|0.00
|56.00
|334
|8418340
|160260
|2008.10.28 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5728
|1.5487
|0.0000
|2008.10.28 08:56
|1.5487
|0.00
|0.00
|-241.00
|335
|8522771
|160260
|2008.10.31 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.6240
|1.6239
|0.0000
|2008.10.31 09:48
|1.6239
|0.00
|0.00
|1.00
|336
|8605334
|160260
|2008.11.04 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.6075
|1.6076
|0.0000
|2008.11.05 18:17
|1.6076
|0.00
|0.00
|1.00
|337
|8650197
|160260
|2008.11.06 03:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5813
|1.5647
|0.0000
|2008.11.07 03:48
|1.5647
|0.00
|0.00
|166.00
|338
|8913966
|160260
|2008.11.17 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.4965
|1.4966
|0.0000
|2008.11.17 23:44
|1.4966
|0.00
|0.00
|1.00
|339
|9010881
|160260
|2008.11.20 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.4843
|1.4787
|0.0000
|2008.11.21 05:05
|1.4787
|0.00
|0.00
|56.00
|340
|9091048
|160260
|2008.11.24 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5089
|1.5090
|0.0000
|2008.11.24 18:23
|1.5090
|0.00
|0.00
|1.00
|341
|9229148
|160260
|2008.12.01 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5125
|1.4904
|0.0000
|2008.12.01 20:49
|1.4904
|0.00
|0.00
|221.00
|342
|9380891
|160260
|2008.12.08 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.4954
|1.5010
|0.0000
|2008.12.12 05:15
|1.5010
|0.00
|0.00
|56.00
|343
|9606430
|160260
|2008.12.17 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5304
|1.5607
|0.0000
|2008.12.18 06:20
|1.5607
|0.00
|0.00
|-303.00
|344
|9696425
|160260
|2008.12.22 03:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.4946
|1.4872
|0.0000
|2008.12.22 16:39
|1.4752
|0.00
|0.00
|194.00
|345
|9821948
|160260
|2009.01.05 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.4603
|1.4659
|0.0000
|2009.01.06 01:54
|1.4659
|0.00
|0.00
|56.00
|346
|9937786
|160260
|2009.01.09 21:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5130
|1.5019
|0.0000
|2009.01.12 13:13
|1.5019
|0.00
|0.00
|111.00
|347
|10066034
|160260
|2009.01.16 03:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.4774
|1.4885
|0.0000
|2009.01.16 16:00
|1.4885
|0.00
|0.00
|111.00
|348
|10087504
|160260
|2009.01.16 18:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.4732
|1.4731
|0.0000
|2009.01.16 20:36
|1.4731
|0.00
|0.00
|1.00
|349
|10103361
|160260
|2009.01.19 10:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.4634
|1.4303
|0.0000
|2009.01.20 06:55
|1.4303
|0.00
|0.00
|331.00
|350
|10196693
|160260
|2009.01.22 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.4019
|1.3809
|0.0000
|2009.01.22 11:59
|1.3809
|0.00
|0.00
|-210.00
|0.00
|0.00
|2842.00
|Summary P/L:
|2842.00
|Winning trades:
|(155) 12534.00
|Losing trades:
|(195) -9692.00
|Max summary P/L:
|3052.00
|Largest winning trade:
|496.00
|Largest losing trade:
|-303.00
|Max consecutive winners:
|8 (503.00)
|Max consecutive losers:
|12 (-555.00)
|Max consecutive profit:
|804.00 (6)
|Max consecutive loss:
|-555.00 (12)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|843.00 (0.00%)
|Profit factor:
|1.29
|Avg. profit factor:
|1.63
|Risk factor:
|3.37