Strategy Tester Report
!_rdb_THUNDER4WD_v2a
AlpariUK-Demo (Build 220)
|Symbol
|EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
|Period
|5 Minutes (M5) 2008.01.02 10:00 - 2008.06.30 23:55 (2008.01.01 - 2008.07.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|ExpertName="!_rdb_THUNDER4WD_EURGBP_v2"; HourStartSession=21; HourStopSession=5; Thunder_1=true;
Thunder_2=true;
Thunder_3=true;
CloseAll_NOW=false;
StopAfterLastTrade=false;
TargetEquity=0; LotsOptimized=true;
Auto_LotsDecimal=true;
LotsDecimal=0; Lots=0.1; MaxLots=0; Risk=50; MaxTrades=5; MinuteforNextOP=1; MinuteForClose=1; Hidden_TP=true;
Hidden_SL=true;
Hide_ALL=true;
AutoRange_SL=true;
StopLoss=28; SL_OutSession=32; AutoRange_TP=true;
AccountProfitClose=true;
TakeProfit=6; Slippage=3; MaxSpread=35; AutoPriceFromLast=true;
PriceFromLastOP=3; AutoPriceFractal=true;
OPFromFractal=7; AutoPriceMid=true;
PriceFromMid=7; i_Trend_Level=0.0017; IMA_PERIOD=11; Use_Damiani_Filter=true;
TradeOnFriday=true;
CloseOnFriday=true;
Friday_Days=5; Time_Protection=true;
LimitTime_1=60; LimitTime_2=140; LimitTime_3=170; LimitTime_4=200; LimitTime_5=260; pips_1=3; pips_2=2; pips_3=0; pips_4=1; pips_5=3; RangeD_Min=80; Per_RangeD_Avg=3; Per_RangeD_SL=3; Per_RangeD_SL_Out=4; Per_RangeD_TP=20; Per_RangeD_OP=40; Per_RangeD_Fractal=28; Per_RangeD_Mid=30; myOrderComment="THUNDER4WD"; Need_Donation="Abdul Rahman"; PayPal="abdulrahman_maros@yahoo.com"; Bank_Wire="BCA : 7990026640"; LibertyReserve="U7067895";
|Bars in test
|36747
|Ticks modelled
|775874
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|100000.00
|Total net profit
|281741.43
|Gross profit
|531324.69
|Gross loss
|-249583.26
|Profit factor
|2.13
|Expected payoff
|508.56
|Absolute drawdown
|3487.43
|Maximal drawdown
|41822.06 (11.10%)
|Relative drawdown
|11.98% (15326.73)
|Total trades
|554
|Short positions (won %)
|284 (78.52%)
|Long positions (won %)
|270 (77.41%)
|Profit trades (% of total)
|432 (77.98%)
|Loss trades (% of total)
|122 (22.02%)
|Largest
|profit trade
|3399.35
|loss trade
|-17722.05
|Average
|profit trade
|1229.92
|loss trade
|-2045.76
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|19 (21558.92)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-6050.74)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|22132.96 (13)
|consecutive loss (count of losses)
|-30397.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.02 22:59
|buy
|1
|10.00
|0.74284
|0.00000
|0.00000
|2
|2008.01.03 01:41
|buy
|2
|9.63
|0.74240
|0.00000
|0.00000
|3
|2008.01.03 05:01
|close
|2
|9.63
|0.74230
|0.00000
|0.00000
|-140.07
|99859.93
|4
|2008.01.03 07:21
|close
|1
|10.00
|0.74260
|0.00000
|0.00000
|-349.10
|99510.83
|5
|2008.01.03 21:00
|sell
|3
|9.95
|0.74710
|0.00000
|0.00000
|6
|2008.01.03 22:09
|sell
|4
|9.54
|0.74780
|0.00000
|0.00000
|7
|2008.01.03 23:24
|close
|3
|9.95
|0.74770
|0.00000
|0.00000
|-868.58
|98642.25
|8
|2008.01.03 23:27
|close
|4
|9.54
|0.74750
|0.00000
|0.00000
|416.40
|99058.65
|9
|2008.01.03 23:27
|buy
|5
|9.91
|0.74750
|0.00000
|0.00000
|10
|2008.01.04 01:20
|sell
|6
|9.67
|0.74780
|0.00000
|0.00000
|11
|2008.01.04 01:49
|close
|5
|9.91
|0.74780
|0.00000
|0.00000
|432.45
|99491.10
|12
|2008.01.04 02:29
|close
|6
|9.67
|0.74750
|0.00000
|0.00000
|422.07
|99913.17
|13
|2008.01.04 03:20
|sell
|7
|9.99
|0.74790
|0.00000
|0.00000
|14
|2008.01.04 04:20
|close
|7
|9.99
|0.74730
|0.00000
|0.00000
|872.07
|100785.24
|15
|2008.01.07 00:01
|buy
|8
|10.08
|0.74730
|0.00000
|0.00000
|16
|2008.01.07 00:39
|close
|8
|10.08
|0.74790
|0.00000
|0.00000
|879.74
|101664.98
|17
|2008.01.07 02:17
|buy
|9
|10.17
|0.74750
|0.00000
|0.00000
|18
|2008.01.07 03:51
|buy
|10
|9.76
|0.74690
|0.00000
|0.00000
|19
|2008.01.07 04:50
|close
|10
|9.76
|0.74757
|0.00000
|0.00000
|951.19
|102616.17
|20
|2008.01.07 05:38
|close
|9
|10.17
|0.74740
|0.00000
|0.00000
|-147.93
|102468.24
|21
|2008.01.07 21:00
|sell
|11
|10.25
|0.74590
|0.00000
|0.00000
|22
|2008.01.07 21:14
|close
|11
|10.25
|0.74530
|0.00000
|0.00000
|894.77
|103363.01
|23
|2008.01.08 00:01
|sell
|12
|10.34
|0.74620
|0.00000
|0.00000
|24
|2008.01.08 01:50
|close
|12
|10.34
|0.74590
|0.00000
|0.00000
|451.31
|103814.32
|25
|2008.01.08 02:03
|buy
|13
|10.38
|0.74580
|0.00000
|0.00000
|26
|2008.01.08 04:27
|close
|13
|10.38
|0.74610
|0.00000
|0.00000
|452.96
|104267.28
|27
|2008.01.08 04:29
|sell
|14
|10.43
|0.74610
|0.00000
|0.00000
|28
|2008.01.08 05:29
|close
|14
|10.43
|0.74580
|0.00000
|0.00000
|455.24
|104722.52
|29
|2008.01.08 21:00
|sell
|15
|10.47
|0.74610
|0.00000
|0.00000
|30
|2008.01.08 22:07
|close
|15
|10.47
|0.74580
|0.00000
|0.00000
|456.98
|105179.50
|31
|2008.01.08 22:07
|buy
|16
|10.52
|0.74560
|0.00000
|0.00000
|32
|2008.01.09 00:41
|close
|16
|10.52
|0.74580
|0.00000
|0.00000
|306.05
|105485.55
|33
|2008.01.09 01:13
|sell
|17
|10.55
|0.74610
|0.00000
|0.00000
|34
|2008.01.09 02:26
|close
|17
|10.55
|0.74580
|0.00000
|0.00000
|460.48
|105946.03
|35
|2008.01.09 03:05
|buy
|18
|10.59
|0.74530
|0.00000
|0.00000
|36
|2008.01.09 06:25
|close
|18
|10.59
|0.74520
|0.00000
|0.00000
|-154.04
|105791.99
|37
|2008.01.09 21:00
|sell
|19
|10.58
|0.74910
|0.00000
|0.00000
|38
|2008.01.09 21:28
|close
|19
|10.58
|0.74850
|0.00000
|0.00000
|923.57
|106715.56
|39
|2008.01.09 21:28
|buy
|20
|10.67
|0.74850
|0.00000
|0.00000
|40
|2008.01.09 22:29
|close
|20
|10.67
|0.74885
|0.00000
|0.00000
|543.22
|107258.78
|41
|2008.01.09 22:47
|buy
|21
|10.73
|0.74850
|0.00000
|0.00000
|42
|2008.01.09 23:53
|close
|21
|10.73
|0.74880
|0.00000
|0.00000
|468.24
|107727.02
|43
|2008.01.10 00:33
|sell
|22
|10.77
|0.74910
|0.00000
|0.00000
|44
|2008.01.10 10:49
|close
|22
|10.77
|0.74938
|0.00000
|0.00000
|-438.74
|107288.28
|45
|2008.01.10 21:00
|buy
|23
|10.73
|0.75460
|0.00000
|0.00000
|46
|2008.01.10 21:16
|buy
|24
|10.36
|0.75436
|0.00000
|0.00000
|47
|2008.01.10 21:38
|buy
|25
|9.97
|0.75411
|0.00000
|0.00000
|48
|2008.01.10 22:18
|sell
|26
|9.93
|0.75450
|0.00000
|0.00000
|49
|2008.01.10 22:23
|close
|24
|10.36
|0.75476
|0.00000
|0.00000
|602.79
|107891.07
|50
|2008.01.10 22:23
|close
|25
|9.97
|0.75476
|0.00000
|0.00000
|942.65
|108833.72
|51
|2008.01.10 22:52
|close
|23
|10.73
|0.75490
|0.00000
|0.00000
|468.24
|109301.96
|52
|2008.01.11 01:45
|close
|26
|9.93
|0.75450
|0.00000
|0.00000
|-18.85
|109283.11
|53
|2008.01.11 03:02
|buy
|27
|10.93
|0.75420
|0.00000
|0.00000
|54
|2008.01.11 04:39
|buy
|28
|10.51
|0.75370
|0.00000
|0.00000
|55
|2008.01.11 04:53
|close
|28
|10.51
|0.75430
|0.00000
|0.00000
|917.27
|110200.38
|56
|2008.01.11 05:01
|close
|27
|10.93
|0.75460
|0.00000
|0.00000
|635.95
|110836.33
|57
|2008.01.14 00:06
|sell
|29
|11.08
|0.75580
|0.00000
|0.00000
|58
|2008.01.14 01:17
|close
|29
|11.08
|0.75550
|0.00000
|0.00000
|483.61
|111319.94
|59
|2008.01.14 01:17
|buy
|30
|11.13
|0.75550
|0.00000
|0.00000
|60
|2008.01.14 01:31
|sell
|31
|10.90
|0.75600
|0.00000
|0.00000
|61
|2008.01.14 01:32
|close
|30
|11.13
|0.75610
|0.00000
|0.00000
|971.39
|112291.33
|62
|2008.01.14 03:06
|close
|31
|10.90
|0.75570
|0.00000
|0.00000
|475.76
|112767.09
|63
|2008.01.14 04:15
|buy
|32
|11.28
|0.75560
|0.00000
|0.00000
|64
|2008.01.14 05:16
|close
|32
|11.28
|0.75600
|0.00000
|0.00000
|656.31
|113423.40
|65
|2008.01.14 21:16
|sell
|33
|11.34
|0.76030
|0.00000
|0.00000
|66
|2008.01.14 22:44
|close
|33
|11.34
|0.76000
|0.00000
|0.00000
|494.95
|113918.35
|67
|2008.01.14 23:52
|sell
|34
|11.39
|0.76040
|0.00000
|0.00000
|68
|2008.01.15 03:46
|close
|34
|11.39
|0.76030
|0.00000
|0.00000
|144.09
|114062.44
|69
|2008.01.15 03:46
|buy
|35
|11.41
|0.76030
|0.00000
|0.00000
|70
|2008.01.15 04:20
|buy
|36
|10.99
|0.75990
|0.00000
|0.00000
|71
|2008.01.15 07:40
|close
|36
|10.99
|0.75980
|0.00000
|0.00000
|-159.86
|113902.58
|72
|2008.01.15 07:49
|close
|35
|11.41
|0.76030
|0.00000
|0.00000
|0.00
|113902.58
|73
|2008.01.15 22:03
|buy
|37
|11.39
|0.75442
|0.00000
|0.00000
|74
|2008.01.15 23:25
|close
|37
|11.39
|0.75475
|0.00000
|0.00000
|546.74
|114449.32
|75
|2008.01.15 23:26
|sell
|38
|11.44
|0.75490
|0.00000
|0.00000
|76
|2008.01.16 00:16
|sell
|39
|11.02
|0.75530
|0.00000
|0.00000
|77
|2008.01.16 00:39
|sell
|40
|10.55
|0.75570
|0.00000
|0.00000
|78
|2008.01.16 02:59
|close
|40
|10.55
|0.75550
|0.00000
|0.00000
|306.99
|114756.31
|79
|2008.01.16 04:17
|close
|39
|11.02
|0.75535
|0.00000
|0.00000
|-80.16
|114676.15
|80
|2008.01.16 04:18
|close
|38
|11.44
|0.75517
|0.00000
|0.00000
|-471.10
|114205.05
|81
|2008.01.16 04:18
|buy
|41
|11.42
|0.75517
|0.00000
|0.00000
|82
|2008.01.16 04:47
|close
|41
|11.42
|0.75580
|0.00000
|0.00000
|1046.53
|115251.58
|83
|2008.01.16 04:49
|sell
|42
|11.53
|0.75600
|0.00000
|0.00000
|84
|2008.01.16 09:03
|close
|42
|11.53
|0.75600
|0.00000
|0.00000
|0.00
|115251.58
|85
|2008.01.16 21:08
|buy
|43
|11.53
|0.74633
|0.00000
|0.00000
|86
|2008.01.16 22:01
|sell
|44
|11.28
|0.74680
|0.00000
|0.00000
|87
|2008.01.16 22:04
|close
|43
|11.53
|0.74700
|0.00000
|0.00000
|1123.69
|116375.27
|88
|2008.01.16 22:31
|buy
|45
|11.41
|0.74630
|0.00000
|0.00000
|89
|2008.01.16 22:43
|close
|44
|11.28
|0.74610
|0.00000
|0.00000
|1148.79
|117524.06
|90
|2008.01.16 23:53
|close
|45
|11.41
|0.74670
|0.00000
|0.00000
|663.87
|118187.93
|91
|2008.01.16 23:59
|sell
|46
|11.82
|0.74690
|0.00000
|0.00000
|92
|2008.01.17 00:23
|sell
|47
|11.38
|0.74730
|0.00000
|0.00000
|93
|2008.01.17 01:34
|sell
|48
|10.89
|0.74770
|0.00000
|0.00000
|94
|2008.01.17 03:37
|close
|48
|10.89
|0.74740
|0.00000
|0.00000
|475.32
|118663.25
|95
|2008.01.17 03:37
|close
|47
|11.38
|0.74727
|0.00000
|0.00000
|49.67
|118712.92
|96
|2008.01.17 04:05
|close
|46
|11.82
|0.74693
|0.00000
|0.00000
|-118.89
|118594.03
|97
|2008.01.17 04:05
|buy
|49
|11.86
|0.74693
|0.00000
|0.00000
|98
|2008.01.17 04:19
|buy
|50
|11.44
|0.74660
|0.00000
|0.00000
|99
|2008.01.17 04:29
|buy
|51
|10.98
|0.74629
|0.00000
|0.00000
|100
|2008.01.17 05:03
|close
|51
|10.98
|0.74690
|0.00000
|0.00000
|974.26
|119568.29
|101
|2008.01.17 05:04
|close
|49
|11.86
|0.74709
|0.00000
|0.00000
|276.03
|119844.32
|102
|2008.01.17 05:05
|close
|50
|11.44
|0.74722
|0.00000
|0.00000
|1031.72
|120876.04
|103
|2008.01.17 21:48
|sell
|52
|12.09
|0.74470
|0.00000
|0.00000
|104
|2008.01.17 21:59
|close
|52
|12.09
|0.74410
|0.00000
|0.00000
|1055.38
|121931.42
|105
|2008.01.17 22:09
|buy
|53
|12.19
|0.74390
|0.00000
|0.00000
|106
|2008.01.17 22:18
|buy
|54
|11.77
|0.74360
|0.00000
|0.00000
|107
|2008.01.17 22:25
|buy
|55
|11.26
|0.74320
|0.00000
|0.00000
|108
|2008.01.18 00:46
|close
|53
|12.19
|0.74305
|0.00000
|0.00000
|-1507.18
|120424.24
|109
|2008.01.18 01:50
|buy
|56
|10.96
|0.74230
|0.00000
|0.00000
|110
|2008.01.18 03:04
|close
|56
|10.96
|0.74263
|0.00000
|0.00000
|526.10
|120950.34
|111
|2008.01.18 03:11
|close
|55
|11.26
|0.74300
|0.00000
|0.00000
|-327.58
|120622.76
|112
|2008.01.18 04:16
|close
|54
|11.77
|0.74340
|0.00000
|0.00000
|-342.41
|120280.35
|113
|2008.01.18 04:16
|sell
|57
|12.03
|0.74340
|0.00000
|0.00000
|114
|2008.01.18 04:38
|sell
|58
|11.61
|0.74370
|0.00000
|0.00000
|115
|2008.01.18 06:30
|close
|57
|12.03
|0.74390
|0.00000
|0.00000
|-875.12
|119405.23
|116
|2008.01.18 06:31
|close
|58
|11.61
|0.74400
|0.00000
|0.00000
|-506.74
|118898.49
|117
|2008.01.21 04:53
|buy
|59
|11.89
|0.74540
|0.00000
|0.00000
|118
|2008.01.21 08:13
|close
|59
|11.89
|0.74530
|0.00000
|0.00000
|-172.95
|118725.54
|119
|2008.01.21 21:34
|sell
|60
|11.87
|0.74339
|0.00000
|0.00000
|120
|2008.01.21 23:01
|sell
|61
|11.42
|0.74390
|0.00000
|0.00000
|121
|2008.01.21 23:51
|close
|60
|11.87
|0.74333
|0.00000
|0.00000
|103.62
|118829.16
|122
|2008.01.22 00:04
|close
|61
|11.42
|0.74360
|0.00000
|0.00000
|476.77
|119305.93
|123
|2008.01.22 00:14
|buy
|62
|11.93
|0.74310
|0.00000
|0.00000
|124
|2008.01.22 01:26
|close
|62
|11.93
|0.74360
|0.00000
|0.00000
|867.67
|120173.60
|125
|2008.01.22 01:26
|sell
|63
|12.02
|0.74360
|0.00000
|0.00000
|126
|2008.01.22 01:50
|close
|63
|12.02
|0.74300
|0.00000
|0.00000
|1049.28
|121222.88
|127
|2008.01.22 01:50
|buy
|64
|12.12
|0.74290
|0.00000
|0.00000
|128
|2008.01.22 01:52
|buy
|65
|11.70
|0.74260
|0.00000
|0.00000
|129
|2008.01.22 02:08
|close
|64
|12.12
|0.74310
|0.00000
|0.00000
|352.59
|121575.47
|130
|2008.01.22 02:45
|close
|65
|11.70
|0.74322
|0.00000
|0.00000
|1055.17
|122630.64
|131
|2008.01.22 02:46
|sell
|66
|12.26
|0.74359
|0.00000
|0.00000
|132
|2008.01.22 03:30
|close
|66
|12.26
|0.74300
|0.00000
|0.00000
|1052.39
|123683.03
|133
|2008.01.22 03:30
|buy
|67
|12.37
|0.74295
|0.00000
|0.00000
|134
|2008.01.22 03:51
|close
|67
|12.37
|0.74360
|0.00000
|0.00000
|1169.57
|124852.60
|135
|2008.01.22 04:56
|buy
|68
|12.49
|0.74320
|0.00000
|0.00000
|136
|2008.01.22 05:20
|close
|68
|12.49
|0.74380
|0.00000
|0.00000
|1090.08
|125942.68
|137
|2008.01.22 21:21
|sell
|69
|12.59
|0.74510
|0.00000
|0.00000
|138
|2008.01.22 22:08
|sell
|70
|12.12
|0.74560
|0.00000
|0.00000
|139
|2008.01.22 22:19
|sell
|71
|11.60
|0.74600
|0.00000
|0.00000
|140
|2008.01.23 00:49
|close
|69
|12.59
|0.74670
|0.00000
|0.00000
|-2954.65
|122988.04
|141
|2008.01.23 00:51
|sell
|72
|11.11
|0.74710
|0.00000
|0.00000
|142
|2008.01.23 01:14
|close
|72
|11.11
|0.74642
|0.00000
|0.00000
|1099.15
|124087.19
|143
|2008.01.23 02:52
|close
|71
|11.60
|0.74627
|0.00000
|0.00000
|-477.70
|123609.49
|144
|2008.01.23 04:10
|sell
|73
|11.74
|0.74700
|0.00000
|0.00000
|145
|2008.01.23 04:42
|sell
|74
|11.24
|0.74740
|0.00000
|0.00000
|146
|2008.01.23 08:04
|close
|74
|11.24
|0.74744
|0.00000
|0.00000
|-65.41
|123544.08
|147
|2008.01.23 08:26
|close
|73
|11.74
|0.74709
|0.00000
|0.00000
|-153.73
|123390.35
|148
|2008.01.23 08:47
|close
|70
|12.12
|0.74580
|0.00000
|0.00000
|-375.67
|123014.68
|149
|2008.01.23 21:00
|sell
|75
|12.30
|0.74740
|0.00000
|0.00000
|150
|2008.01.24 01:11
|close
|75
|12.30
|0.74740
|0.00000
|0.00000
|-70.04
|122944.64
|151
|2008.01.24 01:11
|buy
|76
|12.29
|0.74740
|0.00000
|0.00000
|152
|2008.01.24 02:22
|close
|76
|12.29
|0.74780
|0.00000
|0.00000
|715.08
|123659.72
|153
|2008.01.24 02:22
|sell
|77
|12.37
|0.74780
|0.00000
|0.00000
|154
|2008.01.24 03:17
|sell
|78
|11.90
|0.74830
|0.00000
|0.00000
|155
|2008.01.24 03:28
|sell
|79
|11.42
|0.74860
|0.00000
|0.00000
|156
|2008.01.24 03:58
|buy
|80
|11.44
|0.74810
|0.00000
|0.00000
|157
|2008.01.24 04:48
|close
|79
|11.42
|0.74830
|0.00000
|0.00000
|498.45
|124158.17
|158
|2008.01.24 05:24
|close
|78
|11.90
|0.74800
|0.00000
|0.00000
|519.40
|124677.57
|159
|2008.01.24 06:08
|close
|77
|12.37
|0.74780
|0.00000
|0.00000
|0.00
|124677.57
|160
|2008.01.24 07:16
|close
|80
|11.44
|0.74819
|0.00000
|0.00000
|149.77
|124827.34
|161
|2008.01.24 21:09
|buy
|81
|12.48
|0.74733
|0.00000
|0.00000
|162
|2008.01.24 21:17
|buy
|82
|12.04
|0.74700
|0.00000
|0.00000
|163
|2008.01.24 21:22
|buy
|83
|11.53
|0.74660
|0.00000
|0.00000
|164
|2008.01.24 22:05
|close
|81
|12.48
|0.74720
|0.00000
|0.00000
|-235.99
|124591.35
|165
|2008.01.24 22:05
|close
|83
|11.53
|0.74720
|0.00000
|0.00000
|1006.29
|125597.64
|166
|2008.01.24 23:03
|buy
|84
|12.07
|0.74630
|0.00000
|0.00000
|167
|2008.01.24 23:29
|close
|84
|12.07
|0.74690
|0.00000
|0.00000
|1053.42
|126651.06
|168
|2008.01.25 00:09
|close
|82
|12.04
|0.74710
|0.00000
|0.00000
|175.14
|126826.20
|169
|2008.01.25 01:47
|sell
|85
|12.68
|0.74750
|0.00000
|0.00000
|170
|2008.01.25 02:18
|close
|85
|12.68
|0.74690
|0.00000
|0.00000
|1106.89
|127933.09
|171
|2008.01.25 03:50
|buy
|86
|12.79
|0.74680
|0.00000
|0.00000
|172
|2008.01.25 04:11
|buy
|87
|12.33
|0.74640
|0.00000
|0.00000
|173
|2008.01.25 07:02
|close
|86
|12.79
|0.74520
|0.00000
|0.00000
|-2976.69
|124956.40
|174
|2008.01.25 07:02
|close
|87
|12.33
|0.74520
|0.00000
|0.00000
|-2152.22
|122804.18
|175
|2008.01.28 02:36
|sell
|88
|12.28
|0.74140
|0.00000
|0.00000
|176
|2008.01.28 03:10
|sell
|89
|11.85
|0.74170
|0.00000
|0.00000
|177
|2008.01.28 03:48
|sell
|90
|11.24
|0.74240
|0.00000
|0.00000
|178
|2008.01.28 07:51
|close
|90
|11.24
|0.74245
|0.00000
|0.00000
|-81.77
|122722.41
|179
|2008.01.28 08:30
|close
|89
|11.85
|0.74198
|0.00000
|0.00000
|-482.73
|122239.68
|180
|2008.01.28 08:45
|close
|88
|12.28
|0.74160
|0.00000
|0.00000
|-357.33
|121882.35
|181
|2008.01.28 23:09
|sell
|91
|12.19
|0.74540
|0.00000
|0.00000
|182
|2008.01.28 23:56
|buy
|92
|11.92
|0.74500
|0.00000
|0.00000
|183
|2008.01.29 00:09
|close
|91
|12.19
|0.74500
|0.00000
|0.00000
|686.27
|122568.62
|184
|2008.01.29 01:10
|buy
|93
|11.80
|0.74450
|0.00000
|0.00000
|185
|2008.01.29 03:21
|close
|92
|11.92
|0.74430
|0.00000
|0.00000
|-1213.71
|121354.91
|186
|2008.01.29 03:26
|sell
|94
|11.86
|0.74480
|0.00000
|0.00000
|187
|2008.01.29 03:26
|close
|93
|11.80
|0.74490
|0.00000
|0.00000
|686.57
|122041.48
|188
|2008.01.29 04:26
|close
|94
|11.86
|0.74450
|0.00000
|0.00000
|517.65
|122559.13
|189
|2008.01.29 21:00
|buy
|95
|12.26
|0.74260
|0.00000
|0.00000
|190
|2008.01.29 23:08
|sell
|96
|11.97
|0.74290
|0.00000
|0.00000
|191
|2008.01.29 23:42
|close
|96
|11.97
|0.74230
|0.00000
|0.00000
|1044.91
|123604.04
|192
|2008.01.30 00:27
|close
|95
|12.26
|0.74260
|0.00000
|0.00000
|0.00
|123604.04
|193
|2008.01.30 01:00
|buy
|97
|12.36
|0.74240
|0.00000
|0.00000
|194
|2008.01.30 06:06
|close
|97
|12.36
|0.74220
|0.00000
|0.00000
|-359.58
|123244.46
|195
|2008.01.31 01:55
|buy
|98
|12.32
|0.74690
|0.00000
|0.00000
|196
|2008.01.31 02:10
|close
|98
|12.32
|0.74750
|0.00000
|0.00000
|1075.24
|124319.70
|197
|2008.01.31 04:20
|sell
|99
|12.43
|0.74760
|0.00000
|0.00000
|198
|2008.01.31 04:44
|sell
|100
|11.96
|0.74810
|0.00000
|0.00000
|199
|2008.01.31 05:09
|close
|100
|11.96
|0.74750
|0.00000
|0.00000
|1044.04
|125363.74
|200
|2008.01.31 06:09
|close
|99
|12.43
|0.74720
|0.00000
|0.00000
|723.38
|126087.12
|201
|2008.01.31 21:00
|sell
|101
|12.61
|0.74750
|0.00000
|0.00000
|202
|2008.01.31 23:45
|close
|101
|12.61
|0.74730
|0.00000
|0.00000
|366.92
|126454.04
|203
|2008.01.31 23:45
|buy
|102
|12.65
|0.74730
|0.00000
|0.00000
|204
|2008.02.01 01:55
|buy
|103
|12.04
|0.74610
|0.00000
|0.00000
|205
|2008.02.01 02:49
|close
|103
|12.04
|0.74670
|0.00000
|0.00000
|1050.80
|127504.84
|206
|2008.02.01 04:23
|close
|102
|12.65
|0.74703
|0.00000
|0.00000
|-496.81
|127008.03
|207
|2008.02.01 04:23
|sell
|104
|12.70
|0.74703
|0.00000
|0.00000
|208
|2008.02.01 07:13
|close
|104
|12.70
|0.74682
|0.00000
|0.00000
|388.02
|127396.05
|209
|2008.02.04 00:00
|sell
|105
|12.74
|0.75330
|0.00000
|0.00000
|210
|2008.02.04 00:10
|sell
|106
|12.29
|0.75360
|0.00000
|0.00000
|211
|2008.02.04 00:26
|close
|105
|12.74
|0.75315
|0.00000
|0.00000
|278.03
|127674.08
|212
|2008.02.04 00:26
|close
|106
|12.29
|0.75290
|0.00000
|0.00000
|1251.65
|128925.73
|213
|2008.02.04 03:12
|buy
|107
|12.89
|0.75250
|0.00000
|0.00000
|214
|2008.02.04 03:31
|buy
|108
|12.43
|0.75217
|0.00000
|0.00000
|215
|2008.02.04 04:33
|close
|108
|12.43
|0.75250
|0.00000
|0.00000
|596.66
|129522.39
|216
|2008.02.04 05:07
|close
|107
|12.89
|0.75320
|0.00000
|0.00000
|1312.48
|130834.87
|217
|2008.02.04 21:18
|sell
|109
|13.08
|0.75120
|0.00000
|0.00000
|218
|2008.02.05 00:14
|close
|109
|13.08
|0.75110
|0.00000
|0.00000
|165.47
|131000.35
|219
|2008.02.05 00:21
|buy
|110
|13.10
|0.75100
|0.00000
|0.00000
|220
|2008.02.05 00:28
|buy
|111
|12.64
|0.75070
|0.00000
|0.00000
|221
|2008.02.05 03:49
|close
|111
|12.64
|0.75060
|0.00000
|0.00000
|-183.86
|130816.49
|222
|2008.02.05 04:13
|close
|110
|13.10
|0.75100
|0.00000
|0.00000
|0.00
|130816.49
|223
|2008.02.05 04:13
|sell
|112
|13.08
|0.75100
|0.00000
|0.00000
|224
|2008.02.05 04:37
|sell
|113
|12.58
|0.75150
|0.00000
|0.00000
|225
|2008.02.05 05:37
|close
|113
|12.58
|0.75120
|0.00000
|0.00000
|549.08
|131365.57
|226
|2008.02.05 07:34
|close
|112
|13.08
|0.75100
|0.00000
|0.00000
|0.00
|131365.57
|227
|2008.02.05 21:38
|buy
|114
|13.14
|0.74570
|0.00000
|0.00000
|228
|2008.02.06 00:02
|close
|114
|13.14
|0.74590
|0.00000
|0.00000
|382.27
|131747.84
|229
|2008.02.06 00:37
|buy
|115
|13.17
|0.74530
|0.00000
|0.00000
|230
|2008.02.06 01:55
|buy
|116
|12.67
|0.74480
|0.00000
|0.00000
|231
|2008.02.06 04:18
|close
|116
|12.67
|0.74500
|0.00000
|0.00000
|368.60
|132116.44
|232
|2008.02.06 04:36
|close
|115
|13.17
|0.74520
|0.00000
|0.00000
|-191.57
|131924.87
|233
|2008.02.06 04:36
|sell
|117
|13.19
|0.74520
|0.00000
|0.00000
|234
|2008.02.06 05:36
|close
|117
|13.19
|0.74490
|0.00000
|0.00000
|575.70
|132500.57
|235
|2008.02.06 21:14
|buy
|118
|13.25
|0.74611
|0.00000
|0.00000
|236
|2008.02.07 01:34
|close
|118
|13.25
|0.74590
|0.00000
|0.00000
|-404.74
|132095.83
|237
|2008.02.07 02:01
|sell
|119
|13.21
|0.74610
|0.00000
|0.00000
|238
|2008.02.07 04:01
|close
|119
|13.21
|0.74580
|0.00000
|0.00000
|576.58
|132672.41
|239
|2008.02.07 22:59
|sell
|120
|13.27
|0.74570
|0.00000
|0.00000
|240
|2008.02.08 00:45
|close
|120
|13.27
|0.74540
|0.00000
|0.00000
|554.01
|133226.42
|241
|2008.02.08 01:03
|buy
|121
|13.32
|0.74520
|0.00000
|0.00000
|242
|2008.02.08 03:33
|close
|121
|13.32
|0.74560
|0.00000
|0.00000
|775.01
|134001.43
|243
|2008.02.08 03:33
|sell
|122
|13.40
|0.74560
|0.00000
|0.00000
|244
|2008.02.08 04:37
|close
|122
|13.40
|0.74530
|0.00000
|0.00000
|584.87
|134586.30
|245
|2008.02.11 00:11
|sell
|123
|13.46
|0.74620
|0.00000
|0.00000
|246
|2008.02.11 01:12
|sell
|124
|12.99
|0.74650
|0.00000
|0.00000
|247
|2008.02.11 02:18
|close
|124
|12.99
|0.74620
|0.00000
|0.00000
|566.97
|135153.27
|248
|2008.02.11 02:36
|close
|123
|13.46
|0.74600
|0.00000
|0.00000
|391.66
|135544.93
|249
|2008.02.11 22:46
|buy
|125
|13.55
|0.74420
|0.00000
|0.00000
|250
|2008.02.11 23:42
|sell
|126
|13.26
|0.74460
|0.00000
|0.00000
|251
|2008.02.11 23:47
|close
|125
|13.55
|0.74460
|0.00000
|0.00000
|788.39
|136333.32
|252
|2008.02.12 00:46
|close
|126
|13.26
|0.74430
|0.00000
|0.00000
|553.59
|136886.91
|253
|2008.02.12 00:58
|buy
|127
|13.69
|0.74400
|0.00000
|0.00000
|254
|2008.02.12 03:20
|close
|127
|13.69
|0.74420
|0.00000
|0.00000
|398.27
|137285.18
|255
|2008.02.12 03:20
|sell
|128
|13.73
|0.74420
|0.00000
|0.00000
|256
|2008.02.12 05:50
|close
|128
|13.73
|0.74400
|0.00000
|0.00000
|399.51
|137684.69
|257
|2008.02.12 22:51
|sell
|129
|13.77
|0.74400
|0.00000
|0.00000
|258
|2008.02.12 23:09
|sell
|130
|13.27
|0.74438
|0.00000
|0.00000
|259
|2008.02.13 00:35
|close
|130
|13.27
|0.74400
|0.00000
|0.00000
|708.46
|138393.16
|260
|2008.02.13 01:17
|sell
|131
|13.26
|0.74475
|0.00000
|0.00000
|261
|2008.02.13 02:01
|buy
|132
|13.07
|0.74440
|0.00000
|0.00000
|262
|2008.02.13 02:33
|close
|131
|13.26
|0.74440
|0.00000
|0.00000
|675.22
|139068.38
|263
|2008.02.13 03:53
|close
|129
|13.77
|0.74420
|0.00000
|0.00000
|-426.82
|138641.56
|264
|2008.02.13 05:26
|close
|132
|13.07
|0.74430
|0.00000
|0.00000
|-190.11
|138451.45
|265
|2008.02.13 21:01
|buy
|133
|13.85
|0.74187
|0.00000
|0.00000
|266
|2008.02.13 21:29
|buy
|134
|13.37
|0.74161
|0.00000
|0.00000
|267
|2008.02.13 22:15
|close
|133
|13.85
|0.74210
|0.00000
|0.00000
|463.36
|138914.81
|268
|2008.02.13 22:22
|close
|134
|13.37
|0.74230
|0.00000
|0.00000
|1341.91
|140256.72
|269
|2008.02.13 22:22
|sell
|135
|14.03
|0.74230
|0.00000
|0.00000
|270
|2008.02.14 00:46
|close
|135
|14.03
|0.74210
|0.00000
|0.00000
|328.35
|140585.08
|271
|2008.02.14 00:56
|buy
|136
|14.06
|0.74175
|0.00000
|0.00000
|272
|2008.02.14 02:48
|close
|136
|14.06
|0.74210
|0.00000
|0.00000
|715.81
|141300.89
|273
|2008.02.14 03:02
|sell
|137
|14.13
|0.74230
|0.00000
|0.00000
|274
|2008.02.14 05:35
|close
|137
|14.13
|0.74209
|0.00000
|0.00000
|431.71
|141732.60
|275
|2008.02.18 01:37
|buy
|138
|14.17
|0.74850
|0.00000
|0.00000
|276
|2008.02.18 02:10
|close
|138
|14.17
|0.74910
|0.00000
|0.00000
|1236.70
|142969.30
|277
|2008.02.18 02:14
|sell
|139
|14.30
|0.74920
|0.00000
|0.00000
|278
|2008.02.18 03:36
|close
|139
|14.30
|0.74890
|0.00000
|0.00000
|624.15
|143593.45
|279
|2008.02.18 03:59
|buy
|140
|14.36
|0.74860
|0.00000
|0.00000
|280
|2008.02.18 07:36
|close
|140
|14.36
|0.74850
|0.00000
|0.00000
|-208.88
|143384.57
|281
|2008.02.18 21:03
|buy
|141
|14.34
|0.75140
|0.00000
|0.00000
|282
|2008.02.18 21:24
|buy
|142
|13.83
|0.75110
|0.00000
|0.00000
|283
|2008.02.18 21:36
|buy
|143
|13.33
|0.75090
|0.00000
|0.00000
|284
|2008.02.19 00:06
|close
|143
|13.33
|0.75110
|0.00000
|0.00000
|387.80
|143772.37
|285
|2008.02.19 00:10
|sell
|144
|13.60
|0.75128
|0.00000
|0.00000
|286
|2008.02.19 00:10
|close
|142
|13.83
|0.75132
|0.00000
|0.00000
|442.58
|144214.95
|287
|2008.02.19 00:10
|close
|141
|14.34
|0.75143
|0.00000
|0.00000
|62.58
|144277.53
|288
|2008.02.19 01:13
|sell
|145
|13.97
|0.75150
|0.00000
|0.00000
|289
|2008.02.19 01:14
|sell
|146
|13.46
|0.75170
|0.00000
|0.00000
|290
|2008.02.19 04:25
|close
|146
|13.46
|0.75160
|0.00000
|0.00000
|195.83
|144473.36
|291
|2008.02.19 05:15
|close
|144
|13.60
|0.75150
|0.00000
|0.00000
|-435.31
|144038.05
|292
|2008.02.19 05:15
|close
|145
|13.97
|0.75150
|0.00000
|0.00000
|0.00
|144038.05
|293
|2008.02.19 22:59
|buy
|147
|14.40
|0.75570
|0.00000
|0.00000
|294
|2008.02.20 00:54
|close
|147
|14.40
|0.75610
|0.00000
|0.00000
|837.85
|144875.90
|295
|2008.02.20 00:54
|sell
|148
|14.49
|0.75610
|0.00000
|0.00000
|296
|2008.02.20 03:26
|close
|148
|14.49
|0.75590
|0.00000
|0.00000
|421.63
|145297.53
|297
|2008.02.20 03:26
|buy
|149
|14.53
|0.75590
|0.00000
|0.00000
|298
|2008.02.20 03:35
|buy
|150
|14.02
|0.75560
|0.00000
|0.00000
|299
|2008.02.20 08:09
|close
|150
|14.02
|0.75540
|0.00000
|0.00000
|-407.87
|144889.66
|300
|2008.02.20 08:23
|close
|149
|14.53
|0.75562
|0.00000
|0.00000
|-591.79
|144297.87
|301
|2008.02.21 21:24
|buy
|151
|14.43
|0.75490
|0.00000
|0.00000
|302
|2008.02.21 22:30
|buy
|152
|13.90
|0.75447
|0.00000
|0.00000
|303
|2008.02.21 23:32
|close
|152
|13.90
|0.75490
|0.00000
|0.00000
|869.41
|145167.28
|304
|2008.02.22 02:45
|buy
|153
|13.80
|0.75360
|0.00000
|0.00000
|305
|2008.02.22 02:49
|buy
|154
|13.17
|0.75310
|0.00000
|0.00000
|306
|2008.02.22 05:24
|close
|154
|13.17
|0.75340
|0.00000
|0.00000
|574.71
|145741.99
|307
|2008.02.22 06:03
|close
|151
|14.43
|0.75340
|0.00000
|0.00000
|-3148.48
|142593.51
|308
|2008.02.22 06:05
|close
|153
|13.80
|0.75350
|0.00000
|0.00000
|-200.73
|142392.78
|309
|2008.02.25 00:09
|buy
|155
|14.24
|0.75360
|0.00000
|0.00000
|310
|2008.02.25 02:21
|close
|155
|14.24
|0.75390
|0.00000
|0.00000
|621.41
|143014.19
|311
|2008.02.25 03:41
|buy
|156
|14.30
|0.75350
|0.00000
|0.00000
|312
|2008.02.25 06:26
|close
|156
|14.30
|0.75380
|0.00000
|0.00000
|624.03
|143638.22
|313
|2008.02.25 21:00
|sell
|157
|14.36
|0.75370
|0.00000
|0.00000
|314
|2008.02.25 22:03
|close
|157
|14.36
|0.75340
|0.00000
|0.00000
|626.77
|144264.99
|315
|2008.02.25 23:15
|sell
|158
|14.43
|0.75400
|0.00000
|0.00000
|316
|2008.02.26 02:33
|close
|158
|14.43
|0.75399
|0.00000
|0.00000
|-6.39
|144258.60
|317
|2008.02.26 04:40
|sell
|159
|14.43
|0.75430
|0.00000
|0.00000
|318
|2008.02.26 05:57
|close
|159
|14.43
|0.75400
|0.00000
|0.00000
|629.82
|144888.42
|319
|2008.02.26 22:02
|sell
|160
|14.49
|0.75380
|0.00000
|0.00000
|320
|2008.02.26 22:23
|sell
|161
|13.98
|0.75410
|0.00000
|0.00000
|321
|2008.02.26 22:54
|close
|160
|14.49
|0.75360
|0.00000
|0.00000
|421.63
|145310.05
|322
|2008.02.26 23:05
|close
|161
|13.98
|0.75340
|0.00000
|0.00000
|1423.77
|146733.82
|323
|2008.02.26 23:05
|buy
|162
|14.67
|0.75340
|0.00000
|0.00000
|324
|2008.02.26 23:19
|close
|162
|14.67
|0.75404
|0.00000
|0.00000
|1365.70
|148099.52
|325
|2008.02.27 03:32
|sell
|163
|14.81
|0.75518
|0.00000
|0.00000
|326
|2008.02.27 04:50
|close
|163
|14.81
|0.75480
|0.00000
|0.00000
|818.79
|148918.31
|327
|2008.02.28 01:38
|buy
|164
|14.89
|0.76220
|0.00000
|0.00000
|328
|2008.02.28 03:12
|buy
|165
|14.30
|0.76160
|0.00000
|0.00000
|329
|2008.02.28 04:14
|close
|165
|14.30
|0.76190
|0.00000
|0.00000
|624.03
|149542.34
|330
|2008.02.28 06:55
|close
|164
|14.89
|0.76200
|0.00000
|0.00000
|-433.18
|149109.16
|331
|2008.02.28 21:07
|sell
|166
|14.91
|0.76388
|0.00000
|0.00000
|332
|2008.02.28 23:58
|close
|166
|14.91
|0.76370
|0.00000
|0.00000
|390.47
|149499.63
|333
|2008.02.29 02:44
|buy
|167
|14.95
|0.76300
|0.00000
|0.00000
|334
|2008.02.29 03:59
|close
|167
|14.95
|0.76330
|0.00000
|0.00000
|652.39
|150152.02
|335
|2008.03.03 02:11
|buy
|168
|15.02
|0.76530
|0.00000
|0.00000
|336
|2008.03.03 03:12
|close
|168
|15.02
|0.76580
|0.00000
|0.00000
|1092.41
|151244.43
|337
|2008.03.03 04:00
|sell
|169
|15.12
|0.76620
|0.00000
|0.00000
|338
|2008.03.03 08:26
|close
|169
|15.12
|0.76630
|0.00000
|0.00000
|-219.98
|151024.45
|339
|2008.03.03 21:37
|sell
|170
|15.10
|0.76580
|0.00000
|0.00000
|340
|2008.03.03 21:59
|sell
|171
|14.55
|0.76620
|0.00000
|0.00000
|341
|2008.03.03 22:47
|sell
|172
|13.89
|0.76670
|0.00000
|0.00000
|342
|2008.03.03 23:27
|close
|172
|13.89
|0.76600
|0.00000
|0.00000
|1414.60
|152439.05
|343
|2008.03.04 00:34
|close
|171
|14.55
|0.76580
|0.00000
|0.00000
|819.13
|153258.18
|344
|2008.03.04 00:39
|close
|170
|15.10
|0.76577
|0.00000
|0.00000
|37.24
|153295.42
|345
|2008.03.04 00:39
|buy
|173
|15.33
|0.76577
|0.00000
|0.00000
|346
|2008.03.04 02:17
|close
|173
|15.33
|0.76610
|0.00000
|0.00000
|735.87
|154031.29
|347
|2008.03.04 02:18
|sell
|174
|15.40
|0.76620
|0.00000
|0.00000
|348
|2008.03.04 02:51
|close
|174
|15.40
|0.76560
|0.00000
|0.00000
|1344.33
|155375.62
|349
|2008.03.04 03:16
|buy
|175
|15.54
|0.76540
|0.00000
|0.00000
|350
|2008.03.04 04:16
|close
|175
|15.54
|0.76580
|0.00000
|0.00000
|904.17
|156279.79
|351
|2008.03.04 21:46
|buy
|176
|15.63
|0.76570
|0.00000
|0.00000
|352
|2008.03.04 22:47
|close
|176
|15.63
|0.76600
|0.00000
|0.00000
|682.07
|156961.86
|353
|2008.03.04 23:28
|buy
|177
|15.70
|0.76570
|0.00000
|0.00000
|354
|2008.03.05 01:09
|close
|177
|15.70
|0.76610
|0.00000
|0.00000
|913.48
|157875.34
|355
|2008.03.05 01:17
|sell
|178
|15.79
|0.76620
|0.00000
|0.00000
|356
|2008.03.05 01:56
|buy
|179
|15.46
|0.76570
|0.00000
|0.00000
|357
|2008.03.05 03:41
|close
|178
|15.79
|0.76600
|0.00000
|0.00000
|459.46
|158334.80
|358
|2008.03.05 04:02
|close
|179
|15.46
|0.76600
|0.00000
|0.00000
|674.65
|159009.45
|359
|2008.03.05 21:00
|sell
|180
|15.90
|0.76630
|0.00000
|0.00000
|360
|2008.03.05 21:09
|sell
|181
|15.34
|0.76662
|0.00000
|0.00000
|361
|2008.03.05 21:12
|sell
|182
|14.74
|0.76690
|0.00000
|0.00000
|362
|2008.03.05 22:13
|close
|182
|14.74
|0.76660
|0.00000
|0.00000
|643.35
|159652.80
|363
|2008.03.05 22:18
|buy
|183
|15.12
|0.76640
|0.00000
|0.00000
|364
|2008.03.05 22:45
|close
|181
|15.34
|0.76620
|0.00000
|0.00000
|937.36
|160590.16
|365
|2008.03.06 00:39
|close
|183
|15.12
|0.76663
|0.00000
|0.00000
|505.85
|161096.01
|366
|2008.03.06 13:37
|close
|180
|15.90
|0.76650
|0.00000
|0.00000
|-553.19
|160542.82
|367
|2008.03.06 21:15
|sell
|184
|16.05
|0.76560
|0.00000
|0.00000
|368
|2008.03.06 21:52
|close
|184
|16.05
|0.76490
|0.00000
|0.00000
|1634.58
|162177.40
|369
|2008.03.06 21:53
|buy
|185
|16.22
|0.76475
|0.00000
|0.00000
|370
|2008.03.06 22:04
|close
|185
|16.22
|0.76537
|0.00000
|0.00000
|1462.80
|163640.20
|371
|2008.03.06 23:09
|sell
|186
|16.36
|0.76560
|0.00000
|0.00000
|372
|2008.03.07 00:04
|buy
|187
|16.00
|0.76520
|0.00000
|0.00000
|373
|2008.03.07 00:07
|close
|186
|16.36
|0.76500
|0.00000
|0.00000
|1397.08
|165037.28
|374
|2008.03.07 05:20
|close
|187
|16.00
|0.76500
|0.00000
|0.00000
|-465.47
|164571.81
|375
|2008.03.10 00:36
|sell
|188
|16.46
|0.76260
|0.00000
|0.00000
|376
|2008.03.10 01:11
|close
|188
|16.46
|0.76200
|0.00000
|0.00000
|1436.86
|166008.67
|377
|2008.03.10 01:30
|buy
|189
|16.60
|0.76190
|0.00000
|0.00000
|378
|2008.03.10 01:46
|buy
|190
|15.99
|0.76150
|0.00000
|0.00000
|379
|2008.03.10 03:06
|close
|190
|15.99
|0.76190
|0.00000
|0.00000
|930.36
|166939.03
|380
|2008.03.10 04:04
|close
|189
|16.60
|0.76210
|0.00000
|0.00000
|482.93
|167421.96
|381
|2008.03.10 21:00
|sell
|191
|16.74
|0.76370
|0.00000
|0.00000
|382
|2008.03.11 00:58
|close
|191
|16.74
|0.76370
|0.00000
|0.00000
|-31.77
|167390.18
|383
|2008.03.11 00:58
|buy
|192
|16.74
|0.76370
|0.00000
|0.00000
|384
|2008.03.11 01:03
|close
|192
|16.74
|0.76430
|0.00000
|0.00000
|1461.00
|168851.18
|385
|2008.03.11 01:51
|buy
|193
|16.89
|0.76360
|0.00000
|0.00000
|386
|2008.03.11 02:07
|close
|193
|16.89
|0.76420
|0.00000
|0.00000
|1474.10
|170325.28
|387
|2008.03.11 02:36
|sell
|194
|17.03
|0.76470
|0.00000
|0.00000
|388
|2008.03.11 03:25
|sell
|195
|16.41
|0.76510
|0.00000
|0.00000
|389
|2008.03.11 03:35
|sell
|196
|15.76
|0.76540
|0.00000
|0.00000
|390
|2008.03.11 06:53
|close
|196
|15.76
|0.76530
|0.00000
|0.00000
|229.29
|170554.57
|391
|2008.03.11 07:02
|close
|195
|16.41
|0.76510
|0.00000
|0.00000
|0.00
|170554.57
|392
|2008.03.11 07:03
|close
|194
|17.03
|0.76490
|0.00000
|0.00000
|-495.54
|170059.03
|393
|2008.03.11 23:30
|sell
|197
|17.01
|0.76460
|0.00000
|0.00000
|394
|2008.03.12 02:24
|close
|197
|17.01
|0.76450
|0.00000
|0.00000
|215.19
|170274.22
|395
|2008.03.12 02:35
|buy
|198
|17.03
|0.76440
|0.00000
|0.00000
|396
|2008.03.12 08:23
|close
|198
|17.03
|0.76419
|0.00000
|0.00000
|-520.21
|169754.01
|397
|2008.03.12 21:00
|sell
|199
|16.98
|0.76740
|0.00000
|0.00000
|398
|2008.03.12 22:03
|close
|199
|16.98
|0.76710
|0.00000
|0.00000
|741.12
|170495.13
|399
|2008.03.12 22:41
|sell
|200
|17.05
|0.76748
|0.00000
|0.00000
|400
|2008.03.12 23:34
|close
|200
|17.05
|0.76680
|0.00000
|0.00000
|1686.81
|172181.94
|401
|2008.03.12 23:37
|buy
|201
|17.22
|0.76670
|0.00000
|0.00000
|402
|2008.03.13 00:04
|buy
|202
|16.61
|0.76640
|0.00000
|0.00000
|403
|2008.03.13 03:02
|close
|202
|16.61
|0.76646
|0.00000
|0.00000
|144.96
|172326.90
|404
|2008.03.13 04:10
|close
|201
|17.22
|0.76640
|0.00000
|0.00000
|-751.44
|171575.46
|405
|2008.03.13 04:17
|sell
|203
|17.16
|0.76668
|0.00000
|0.00000
|406
|2008.03.13 04:27
|sell
|204
|16.55
|0.76699
|0.00000
|0.00000
|407
|2008.03.13 04:40
|close
|203
|17.16
|0.76650
|0.00000
|0.00000
|449.39
|172024.85
|408
|2008.03.13 05:29
|close
|204
|16.55
|0.76660
|0.00000
|0.00000
|939.07
|172963.92
|409
|2008.03.14 00:00
|buy
|205
|17.30
|0.76830
|0.00000
|0.00000
|410
|2008.03.14 01:01
|close
|205
|17.30
|0.76900
|0.00000
|0.00000
|1761.52
|174725.44
|411
|2008.03.14 01:01
|sell
|206
|17.47
|0.76900
|0.00000
|0.00000
|412
|2008.03.14 01:24
|close
|206
|17.47
|0.76840
|0.00000
|0.00000
|1525.03
|176250.47
|413
|2008.03.14 01:25
|buy
|207
|17.63
|0.76830
|0.00000
|0.00000
|414
|2008.03.14 03:04
|close
|207
|17.63
|0.76860
|0.00000
|0.00000
|769.34
|177019.81
|415
|2008.03.14 03:06
|sell
|208
|17.70
|0.76865
|0.00000
|0.00000
|416
|2008.03.14 04:33
|close
|208
|17.70
|0.76835
|0.00000
|0.00000
|772.56
|177792.37
|417
|2008.03.17 21:00
|sell
|209
|17.78
|0.78690
|0.00000
|0.00000
|418
|2008.03.17 21:01
|sell
|210
|17.14
|0.78726
|0.00000
|0.00000
|419
|2008.03.17 21:02
|sell
|211
|16.41
|0.78766
|0.00000
|0.00000
|420
|2008.03.17 21:54
|close
|211
|16.41
|0.78700
|0.00000
|0.00000
|1575.74
|179368.11
|421
|2008.03.17 21:56
|buy
|212
|17.05
|0.78690
|0.00000
|0.00000
|422
|2008.03.17 22:14
|close
|212
|17.05
|0.78760
|0.00000
|0.00000
|1736.07
|181104.18
|423
|2008.03.17 22:31
|close
|210
|17.14
|0.78690
|0.00000
|0.00000
|897.73
|182001.91
|424
|2008.03.17 22:43
|close
|209
|17.78
|0.78660
|0.00000
|0.00000
|776.04
|182777.95
|425
|2008.03.17 22:43
|buy
|213
|18.28
|0.78660
|0.00000
|0.00000
|426
|2008.03.17 23:50
|close
|213
|18.28
|0.78700
|0.00000
|0.00000
|1063.61
|183841.56
|427
|2008.03.18 00:44
|sell
|214
|18.38
|0.78750
|0.00000
|0.00000
|428
|2008.03.18 00:52
|sell
|215
|17.73
|0.78782
|0.00000
|0.00000
|429
|2008.03.18 00:55
|sell
|216
|17.03
|0.78813
|0.00000
|0.00000
|430
|2008.03.18 01:58
|close
|216
|17.03
|0.78780
|0.00000
|0.00000
|817.64
|184659.20
|431
|2008.03.18 01:59
|close
|215
|17.73
|0.78750
|0.00000
|0.00000
|825.45
|185484.65
|432
|2008.03.18 03:01
|close
|214
|18.38
|0.78720
|0.00000
|0.00000
|802.23
|186286.88
|433
|2008.03.18 03:02
|buy
|217
|18.63
|0.78720
|0.00000
|0.00000
|434
|2008.03.18 03:16
|close
|217
|18.63
|0.78780
|0.00000
|0.00000
|1625.95
|187912.83
|435
|2008.03.18 03:39
|buy
|218
|18.79
|0.78705
|0.00000
|0.00000
|436
|2008.03.18 04:31
|close
|218
|18.79
|0.78767
|0.00000
|0.00000
|1694.58
|189607.41
|437
|2008.03.18 22:00
|buy
|219
|18.96
|0.77885
|0.00000
|0.00000
|438
|2008.03.18 22:11
|buy
|220
|18.23
|0.77830
|0.00000
|0.00000
|439
|2008.03.18 22:48
|buy
|221
|17.45
|0.77790
|0.00000
|0.00000
|440
|2008.03.18 23:47
|close
|221
|17.45
|0.77860
|0.00000
|0.00000
|1776.79
|191384.20
|441
|2008.03.18 23:51
|close
|220
|18.23
|0.77870
|0.00000
|0.00000
|1060.70
|192444.90
|442
|2008.03.19 00:46
|close
|219
|18.96
|0.77910
|0.00000
|0.00000
|689.48
|193134.38
|443
|2008.03.19 01:00
|sell
|222
|19.31
|0.77920
|0.00000
|0.00000
|444
|2008.03.19 01:02
|sell
|223
|18.62
|0.77955
|0.00000
|0.00000
|445
|2008.03.19 01:13
|sell
|224
|17.86
|0.77990
|0.00000
|0.00000
|446
|2008.03.19 02:01
|close
|222
|19.31
|0.77934
|0.00000
|0.00000
|-393.32
|192741.06
|447
|2008.03.19 02:01
|close
|224
|17.86
|0.77934
|0.00000
|0.00000
|1455.14
|194196.20
|448
|2008.03.19 02:02
|close
|223
|18.62
|0.77925
|0.00000
|0.00000
|812.70
|195008.90
|449
|2008.03.19 02:05
|buy
|225
|19.50
|0.77884
|0.00000
|0.00000
|450
|2008.03.19 02:08
|buy
|226
|18.79
|0.77845
|0.00000
|0.00000
|451
|2008.03.19 02:49
|close
|225
|19.50
|0.77900
|0.00000
|0.00000
|453.84
|195462.74
|452
|2008.03.19 02:49
|close
|226
|18.79
|0.77918
|0.00000
|0.00000
|1995.23
|197457.97
|453
|2008.03.19 02:49
|sell
|227
|19.75
|0.77940
|0.00000
|0.00000
|454
|2008.03.19 04:24
|close
|227
|19.75
|0.77910
|0.00000
|0.00000
|862.02
|198319.99
|455
|2008.03.19 21:20
|buy
|228
|19.83
|0.78700
|0.00000
|0.00000
|456
|2008.03.19 22:01
|close
|228
|19.83
|0.78760
|0.00000
|0.00000
|1730.68
|200050.67
|457
|2008.03.19 22:01
|sell
|229
|20.01
|0.78780
|0.00000
|0.00000
|458
|2008.03.19 22:04
|sell
|230
|19.30
|0.78810
|0.00000
|0.00000
|459
|2008.03.19 22:06
|sell
|231
|18.51
|0.78845
|0.00000
|0.00000
|460
|2008.03.19 22:22
|close
|229
|20.01
|0.78790
|0.00000
|0.00000
|-291.13
|199759.54
|461
|2008.03.19 22:22
|close
|231
|18.51
|0.78790
|0.00000
|0.00000
|1481.16
|201240.70
|462
|2008.03.19 22:49
|sell
|232
|19.44
|0.78842
|0.00000
|0.00000
|463
|2008.03.19 22:51
|sell
|233
|18.63
|0.78880
|0.00000
|0.00000
|464
|2008.03.19 23:11
|close
|230
|19.30
|0.78820
|0.00000
|0.00000
|-280.80
|200959.90
|465
|2008.03.19 23:11
|close
|233
|18.63
|0.78820
|0.00000
|0.00000
|1626.29
|202586.19
|466
|2008.03.19 23:48
|close
|232
|19.44
|0.78780
|0.00000
|0.00000
|1753.56
|204339.75
|467
|2008.03.19 23:48
|buy
|234
|20.43
|0.78752
|0.00000
|0.00000
|468
|2008.03.20 00:23
|buy
|235
|19.71
|0.78720
|0.00000
|0.00000
|469
|2008.03.20 00:30
|close
|234
|20.43
|0.78770
|0.00000
|0.00000
|534.91
|204874.66
|470
|2008.03.20 00:48
|close
|235
|19.71
|0.78790
|0.00000
|0.00000
|2006.91
|206881.57
|471
|2008.03.20 00:59
|sell
|236
|20.69
|0.78830
|0.00000
|0.00000
|472
|2008.03.20 01:08
|close
|236
|20.69
|0.78770
|0.00000
|0.00000
|1806.11
|208687.68
|473
|2008.03.20 01:31
|buy
|237
|20.87
|0.78720
|0.00000
|0.00000
|474
|2008.03.20 01:51
|buy
|238
|20.11
|0.78680
|0.00000
|0.00000
|475
|2008.03.20 02:06
|buy
|239
|19.25
|0.78640
|0.00000
|0.00000
|476
|2008.03.20 02:26
|close
|239
|19.25
|0.78706
|0.00000
|0.00000
|1848.07
|210535.75
|477
|2008.03.20 02:45
|buy
|240
|19.43
|0.78640
|0.00000
|0.00000
|478
|2008.03.20 03:12
|sell
|241
|19.45
|0.78690
|0.00000
|0.00000
|479
|2008.03.20 03:26
|close
|240
|19.43
|0.78710
|0.00000
|0.00000
|1978.40
|212514.15
|480
|2008.03.20 03:30
|close
|238
|20.11
|0.78720
|0.00000
|0.00000
|1170.08
|213684.23
|481
|2008.03.20 04:04
|close
|237
|20.87
|0.78750
|0.00000
|0.00000
|910.72
|214594.95
|482
|2008.03.20 06:23
|close
|241
|19.45
|0.78680
|0.00000
|0.00000
|282.98
|214877.93
|483
|2008.03.20 21:00
|buy
|242
|21.49
|0.77730
|0.00000
|0.00000
|484
|2008.03.20 23:04
|close
|242
|21.49
|0.77770
|0.00000
|0.00000
|1250.37
|216128.30
|485
|2008.03.20 23:04
|sell
|243
|21.61
|0.77770
|0.00000
|0.00000
|486
|2008.03.20 23:33
|sell
|244
|20.85
|0.77800
|0.00000
|0.00000
|487
|2008.03.21 00:37
|close
|244
|20.85
|0.77770
|0.00000
|0.00000
|870.47
|216998.77
|488
|2008.03.21 01:05
|close
|243
|21.61
|0.77740
|0.00000
|0.00000
|902.19
|217900.96
|489
|2008.03.21 01:55
|buy
|245
|21.79
|0.77690
|0.00000
|0.00000
|490
|2008.03.21 03:11
|close
|245
|21.79
|0.77720
|0.00000
|0.00000
|950.88
|218851.84
|491
|2008.03.21 03:11
|sell
|246
|21.89
|0.77720
|0.00000
|0.00000
|492
|2008.03.21 05:34
|close
|246
|21.89
|0.77700
|0.00000
|0.00000
|636.95
|219488.79
|493
|2008.03.24 00:01
|buy
|247
|21.95
|0.77830
|0.00000
|0.00000
|494
|2008.03.24 00:46
|close
|247
|21.95
|0.77890
|0.00000
|0.00000
|1915.71
|221404.50
|495
|2008.03.24 00:47
|sell
|248
|22.14
|0.77900
|0.00000
|0.00000
|496
|2008.03.24 01:47
|close
|248
|22.14
|0.77870
|0.00000
|0.00000
|966.35
|222370.85
|497
|2008.03.24 02:49
|buy
|249
|22.24
|0.77830
|0.00000
|0.00000
|498
|2008.03.24 02:50
|buy
|250
|21.42
|0.77790
|0.00000
|0.00000
|499
|2008.03.24 09:32
|close
|250
|21.42
|0.77760
|0.00000
|0.00000
|-934.72
|221436.13
|500
|2008.03.24 11:14
|close
|249
|22.24
|0.77804
|0.00000
|0.00000
|-841.11
|220595.02
|501
|2008.03.24 21:09
|sell
|251
|22.06
|0.77710
|0.00000
|0.00000
|502
|2008.03.24 22:09
|close
|251
|22.06
|0.77678
|0.00000
|0.00000
|1027.04
|221622.06
|503
|2008.03.24 23:05
|buy
|252
|22.16
|0.77630
|0.00000
|0.00000
|504
|2008.03.25 00:38
|close
|252
|22.16
|0.77660
|0.00000
|0.00000
|967.02
|222589.08
|505
|2008.03.25 00:52
|sell
|253
|22.26
|0.77680
|0.00000
|0.00000
|506
|2008.03.25 01:52
|close
|253
|22.26
|0.77640
|0.00000
|0.00000
|1295.44
|223884.52
|507
|2008.03.25 01:52
|buy
|254
|22.39
|0.77640
|0.00000
|0.00000
|508
|2008.03.25 02:47
|sell
|255
|21.90
|0.77680
|0.00000
|0.00000
|509
|2008.03.25 02:48
|close
|254
|22.39
|0.77700
|0.00000
|0.00000
|1954.11
|225838.63
|510
|2008.03.25 03:32
|close
|255
|21.90
|0.77960
|0.00000
|0.00000
|-8921.45
|216917.18
|511
|2008.03.25 21:34
|sell
|256
|21.69
|0.78041
|0.00000
|0.00000
|512
|2008.03.25 22:04
|close
|256
|21.69
|0.77982
|0.00000
|0.00000
|1861.85
|218779.03
|513
|2008.03.25 22:08
|buy
|257
|21.88
|0.77940
|0.00000
|0.00000
|514
|2008.03.25 23:51
|close
|257
|21.88
|0.77980
|0.00000
|0.00000
|1273.06
|220052.09
|515
|2008.03.25 23:51
|sell
|258
|22.01
|0.77990
|0.00000
|0.00000
|516
|2008.03.26 00:56
|close
|258
|22.01
|0.77960
|0.00000
|0.00000
|918.90
|220970.98
|517
|2008.03.26 01:17
|sell
|259
|22.10
|0.78010
|0.00000
|0.00000
|518
|2008.03.26 02:07
|sell
|260
|21.29
|0.78050
|0.00000
|0.00000
|519
|2008.03.26 03:08
|close
|260
|21.29
|0.78010
|0.00000
|0.00000
|1238.99
|222209.97
|520
|2008.03.26 04:08
|close
|259
|22.10
|0.78003
|0.00000
|0.00000
|225.07
|222435.04
|521
|2008.03.26 21:02
|sell
|261
|22.24
|0.78860
|0.00000
|0.00000
|522
|2008.03.27 00:20
|close
|261
|22.24
|0.78850
|0.00000
|0.00000
|196.94
|222631.98
|523
|2008.03.27 00:20
|buy
|262
|22.26
|0.78850
|0.00000
|0.00000
|524
|2008.03.27 01:01
|buy
|263
|21.42
|0.78800
|0.00000
|0.00000
|525
|2008.03.27 01:07
|buy
|264
|20.54
|0.78765
|0.00000
|0.00000
|526
|2008.03.27 02:03
|close
|264
|20.54
|0.78827
|0.00000
|0.00000
|1852.40
|224484.38
|527
|2008.03.27 02:03
|close
|263
|21.42
|0.78833
|0.00000
|0.00000
|1028.20
|225512.58
|528
|2008.03.27 02:04
|close
|262
|22.26
|0.78882
|0.00000
|0.00000
|1036.15
|226548.73
|529
|2008.03.27 02:04
|sell
|265
|22.65
|0.78882
|0.00000
|0.00000
|530
|2008.03.27 02:07
|sell
|266
|21.83
|0.78920
|0.00000
|0.00000
|531
|2008.03.27 02:36
|close
|265
|22.65
|0.78870
|0.00000
|0.00000
|395.44
|226944.17
|532
|2008.03.27 02:43
|close
|266
|21.83
|0.78857
|0.00000
|0.00000
|2000.91
|228945.08
|533
|2008.03.27 03:25
|buy
|267
|22.89
|0.78790
|0.00000
|0.00000
|534
|2008.03.27 04:29
|close
|267
|22.89
|0.78830
|0.00000
|0.00000
|1331.83
|230276.91
|535
|2008.03.27 04:30
|sell
|268
|23.03
|0.78840
|0.00000
|0.00000
|536
|2008.03.27 05:54
|close
|268
|23.03
|0.78810
|0.00000
|0.00000
|1005.19
|231282.10
|537
|2008.03.27 21:15
|buy
|269
|23.13
|0.78660
|0.00000
|0.00000
|538
|2008.03.27 21:40
|buy
|270
|22.31
|0.78627
|0.00000
|0.00000
|539
|2008.03.27 22:52
|close
|270
|22.31
|0.78667
|0.00000
|0.00000
|1298.09
|232580.19
|540
|2008.03.27 23:00
|sell
|271
|22.71
|0.78690
|0.00000
|0.00000
|541
|2008.03.27 23:18
|close
|269
|23.13
|0.78700
|0.00000
|0.00000
|1345.79
|233925.98
|542
|2008.03.27 23:30
|sell
|272
|22.46
|0.78760
|0.00000
|0.00000
|543
|2008.03.27 23:36
|sell
|273
|21.58
|0.78790
|0.00000
|0.00000
|544
|2008.03.28 01:15
|close
|273
|21.58
|0.78760
|0.00000
|0.00000
|900.94
|234826.92
|545
|2008.03.28 01:15
|close
|271
|22.71
|0.78750
|0.00000
|0.00000
|-2025.55
|232801.37
|546
|2008.03.28 01:39
|close
|272
|22.46
|0.78730
|0.00000
|0.00000
|937.68
|233739.05
|547
|2008.03.28 01:39
|buy
|274
|23.37
|0.78730
|0.00000
|0.00000
|548
|2008.03.28 01:43
|buy
|275
|22.52
|0.78690
|0.00000
|0.00000
|549
|2008.03.28 01:53
|buy
|276
|21.61
|0.78657
|0.00000
|0.00000
|550
|2008.03.28 02:18
|close
|276
|21.61
|0.78720
|0.00000
|0.00000
|1980.34
|235719.39
|551
|2008.03.28 03:00
|close
|275
|22.52
|0.78720
|0.00000
|0.00000
|982.73
|236702.12
|552
|2008.03.28 03:59
|buy
|277
|22.58
|0.78620
|0.00000
|0.00000
|553
|2008.03.28 04:39
|close
|277
|22.58
|0.78680
|0.00000
|0.00000
|1970.69
|238672.81
|554
|2008.03.28 06:31
|close
|274
|23.37
|0.78640
|0.00000
|0.00000
|-3059.46
|235613.35
|555
|2008.03.31 00:04
|buy
|278
|23.56
|0.79180
|0.00000
|0.00000
|556
|2008.03.31 00:18
|close
|278
|23.56
|0.79240
|0.00000
|0.00000
|2056.22
|237669.57
|557
|2008.03.31 01:11
|buy
|279
|23.77
|0.79160
|0.00000
|0.00000
|558
|2008.03.31 01:56
|buy
|280
|22.93
|0.79129
|0.00000
|0.00000
|559
|2008.03.31 04:15
|close
|280
|22.93
|0.79160
|0.00000
|0.00000
|1033.97
|238703.54
|560
|2008.03.31 04:16
|close
|279
|23.77
|0.79161
|0.00000
|0.00000
|34.58
|238738.12
|561
|2008.03.31 04:16
|sell
|281
|23.87
|0.79161
|0.00000
|0.00000
|562
|2008.03.31 04:46
|sell
|282
|23.00
|0.79200
|0.00000
|0.00000
|563
|2008.03.31 10:05
|close
|282
|23.00
|0.79580
|0.00000
|0.00000
|-12715.83
|226022.29
|564
|2008.03.31 10:05
|close
|281
|23.87
|0.79580
|0.00000
|0.00000
|-14551.23
|211471.06
|565
|2008.03.31 21:34
|sell
|283
|21.15
|0.79640
|0.00000
|0.00000
|566
|2008.03.31 21:43
|close
|283
|21.15
|0.79570
|0.00000
|0.00000
|2153.98
|213625.04
|567
|2008.03.31 22:14
|buy
|284
|21.36
|0.79530
|0.00000
|0.00000
|568
|2008.03.31 22:59
|close
|284
|21.36
|0.79590
|0.00000
|0.00000
|1864.22
|215489.26
|569
|2008.04.01 02:05
|sell
|285
|21.55
|0.79510
|0.00000
|0.00000
|570
|2008.04.01 02:17
|close
|285
|21.55
|0.79450
|0.00000
|0.00000
|1881.18
|217370.44
|571
|2008.04.01 02:26
|sell
|286
|21.74
|0.79530
|0.00000
|0.00000
|572
|2008.04.01 05:31
|close
|286
|21.74
|0.79520
|0.00000
|0.00000
|316.29
|217686.73
|573
|2008.04.01 21:04
|buy
|287
|21.77
|0.78930
|0.00000
|0.00000
|574
|2008.04.01 22:14
|close
|287
|21.77
|0.78960
|0.00000
|0.00000
|950.00
|218636.73
|575
|2008.04.01 22:15
|sell
|288
|21.86
|0.78970
|0.00000
|0.00000
|576
|2008.04.01 22:46
|sell
|289
|21.06
|0.79010
|0.00000
|0.00000
|577
|2008.04.02 00:22
|close
|289
|21.06
|0.78980
|0.00000
|0.00000
|879.24
|219515.97
|578
|2008.04.02 00:30
|close
|288
|21.86
|0.78940
|0.00000
|0.00000
|912.63
|220428.60
|579
|2008.04.02 00:30
|buy
|290
|22.04
|0.78940
|0.00000
|0.00000
|580
|2008.04.02 04:56
|close
|290
|22.04
|0.78910
|0.00000
|0.00000
|-961.78
|219466.82
|581
|2008.04.02 21:14
|sell
|291
|21.95
|0.78820
|0.00000
|0.00000
|582
|2008.04.02 21:33
|sell
|292
|21.16
|0.78855
|0.00000
|0.00000
|583
|2008.04.03 01:55
|close
|292
|21.16
|0.78880
|0.00000
|0.00000
|-890.13
|218576.69
|584
|2008.04.03 02:10
|close
|291
|21.95
|0.78840
|0.00000
|0.00000
|-763.68
|217813.01
|585
|2008.04.03 02:10
|buy
|293
|21.78
|0.78840
|0.00000
|0.00000
|586
|2008.04.03 02:48
|buy
|294
|20.98
|0.78800
|0.00000
|0.00000
|587
|2008.04.03 03:05
|buy
|295
|20.09
|0.78760
|0.00000
|0.00000
|588
|2008.04.03 04:05
|close
|295
|20.09
|0.78818
|0.00000
|0.00000
|1694.93
|219507.94
|589
|2008.04.03 04:14
|close
|294
|20.98
|0.78830
|0.00000
|0.00000
|915.53
|220423.47
|590
|2008.04.03 09:31
|close
|293
|21.78
|0.78810
|0.00000
|0.00000
|-950.43
|219473.04
|591
|2008.04.03 21:01
|sell
|296
|21.95
|0.78580
|0.00000
|0.00000
|592
|2008.04.03 22:19
|close
|296
|21.95
|0.78550
|0.00000
|0.00000
|958.05
|220431.09
|593
|2008.04.03 22:27
|buy
|297
|22.04
|0.78510
|0.00000
|0.00000
|594
|2008.04.03 23:28
|close
|297
|22.04
|0.78550
|0.00000
|0.00000
|1282.37
|221713.46
|595
|2008.04.03 23:50
|sell
|298
|22.17
|0.78580
|0.00000
|0.00000
|596
|2008.04.04 00:31
|buy
|299
|21.71
|0.78530
|0.00000
|0.00000
|597
|2008.04.04 00:31
|close
|298
|22.17
|0.78520
|0.00000
|0.00000
|1893.23
|223606.69
|598
|2008.04.04 02:29
|close
|299
|21.71
|0.78570
|0.00000
|0.00000
|1263.18
|224869.87
|599
|2008.04.04 02:29
|sell
|300
|22.49
|0.78570
|0.00000
|0.00000
|600
|2008.04.04 02:53
|close
|300
|22.49
|0.78510
|0.00000
|0.00000
|1963.24
|226833.11
|601
|2008.04.04 02:55
|buy
|301
|22.68
|0.78490
|0.00000
|0.00000
|602
|2008.04.04 03:29
|buy
|302
|21.88
|0.78457
|0.00000
|0.00000
|603
|2008.04.04 04:08
|close
|301
|22.68
|0.78510
|0.00000
|0.00000
|659.81
|227492.92
|604
|2008.04.04 04:08
|sell
|303
|22.31
|0.78510
|0.00000
|0.00000
|605
|2008.04.04 04:16
|close
|302
|21.88
|0.78520
|0.00000
|0.00000
|2005.08
|229498.00
|606
|2008.04.04 04:44
|sell
|304
|22.07
|0.78570
|0.00000
|0.00000
|607
|2008.04.04 05:42
|close
|304
|22.07
|0.78510
|0.00000
|0.00000
|1926.58
|231424.58
|608
|2008.04.04 06:56
|close
|303
|22.31
|0.78540
|0.00000
|0.00000
|-973.76
|230450.82
|609
|2008.04.07 00:01
|buy
|305
|23.05
|0.78900
|0.00000
|0.00000
|610
|2008.04.07 00:20
|buy
|306
|22.20
|0.78860
|0.00000
|0.00000
|611
|2008.04.07 00:56
|close
|305
|23.05
|0.78910
|0.00000
|0.00000
|335.28
|230786.10
|612
|2008.04.07 01:16
|close
|306
|22.20
|0.78930
|0.00000
|0.00000
|2260.45
|233046.55
|613
|2008.04.07 01:24
|sell
|307
|23.30
|0.78940
|0.00000
|0.00000
|614
|2008.04.07 02:08
|close
|307
|23.30
|0.78860
|0.00000
|0.00000
|2711.93
|235758.48
|615
|2008.04.07 02:08
|buy
|308
|23.58
|0.78860
|0.00000
|0.00000
|616
|2008.04.07 03:51
|buy
|309
|22.68
|0.78810
|0.00000
|0.00000
|617
|2008.04.07 03:53
|buy
|310
|21.78
|0.78780
|0.00000
|0.00000
|618
|2008.04.07 07:17
|close
|310
|21.78
|0.78780
|0.00000
|0.00000
|0.00
|235758.48
|619
|2008.04.07 07:58
|close
|309
|22.68
|0.78800
|0.00000
|0.00000
|-329.90
|235428.58
|620
|2008.04.07 08:31
|close
|308
|23.58
|0.78840
|0.00000
|0.00000
|-685.99
|234742.59
|621
|2008.04.07 21:52
|buy
|311
|23.47
|0.79020
|0.00000
|0.00000
|622
|2008.04.07 22:02
|buy
|312
|22.65
|0.78990
|0.00000
|0.00000
|623
|2008.04.07 22:37
|close
|311
|23.47
|0.79040
|0.00000
|0.00000
|682.79
|235425.38
|624
|2008.04.07 22:37
|close
|312
|22.65
|0.79054
|0.00000
|0.00000
|2108.59
|237533.97
|625
|2008.04.07 22:37
|sell
|313
|23.75
|0.79057
|0.00000
|0.00000
|626
|2008.04.07 23:07
|buy
|314
|23.29
|0.79000
|0.00000
|0.00000
|627
|2008.04.07 23:08
|close
|313
|23.75
|0.78990
|0.00000
|0.00000
|2315.11
|239849.08
|628
|2008.04.08 01:59
|close
|314
|23.29
|0.79010
|0.00000
|0.00000
|338.77
|240187.85
|629
|2008.04.08 02:02
|sell
|315
|24.02
|0.79020
|0.00000
|0.00000
|630
|2008.04.08 02:10
|sell
|316
|23.14
|0.79060
|0.00000
|0.00000
|631
|2008.04.08 02:14
|close
|315
|24.02
|0.79300
|0.00000
|0.00000
|-9785.07
|230402.78
|632
|2008.04.08 02:55
|close
|316
|23.14
|0.79340
|0.00000
|0.00000
|-9426.59
|220976.19
|633
|2008.04.08 04:56
|sell
|317
|22.10
|0.79295
|0.00000
|0.00000
|634
|2008.04.08 05:28
|close
|317
|22.10
|0.79230
|0.00000
|0.00000
|2089.96
|223066.15
|635
|2008.04.08 22:15
|buy
|318
|22.31
|0.79770
|0.00000
|0.00000
|636
|2008.04.09 00:47
|close
|318
|22.31
|0.79800
|0.00000
|0.00000
|973.56
|224039.71
|637
|2008.04.09 00:47
|sell
|319
|22.40
|0.79800
|0.00000
|0.00000
|638
|2008.04.09 02:24
|sell
|320
|21.49
|0.79868
|0.00000
|0.00000
|639
|2008.04.09 03:58
|close
|320
|21.49
|0.79830
|0.00000
|0.00000
|1188.10
|225227.81
|640
|2008.04.09 04:53
|close
|319
|22.40
|0.79800
|0.00000
|0.00000
|0.00
|225227.81
|641
|2008.04.09 22:00
|buy
|321
|22.52
|0.80090
|0.00000
|0.00000
|642
|2008.04.09 22:30
|buy
|322
|21.73
|0.80058
|0.00000
|0.00000
|643
|2008.04.09 22:50
|close
|321
|22.52
|0.80108
|0.00000
|0.00000
|589.64
|225817.45
|644
|2008.04.09 22:53
|close
|322
|21.73
|0.80120
|0.00000
|0.00000
|1959.72
|227777.17
|645
|2008.04.09 23:44
|sell
|323
|22.78
|0.80160
|0.00000
|0.00000
|646
|2008.04.10 00:20
|close
|323
|22.78
|0.80101
|0.00000
|0.00000
|1825.71
|229602.88
|647
|2008.04.10 00:20
|buy
|324
|22.96
|0.80101
|0.00000
|0.00000
|648
|2008.04.10 00:47
|close
|324
|22.96
|0.80160
|0.00000
|0.00000
|1970.46
|231573.34
|649
|2008.04.10 02:22
|sell
|325
|23.16
|0.80180
|0.00000
|0.00000
|650
|2008.04.10 04:01
|close
|325
|23.16
|0.80150
|0.00000
|0.00000
|1010.87
|232584.21
|651
|2008.04.10 04:02
|buy
|326
|23.26
|0.80140
|0.00000
|0.00000
|652
|2008.04.10 04:04
|buy
|327
|22.44
|0.80110
|0.00000
|0.00000
|653
|2008.04.10 04:12
|close
|326
|23.26
|0.80166
|0.00000
|0.00000
|879.68
|233463.89
|654
|2008.04.10 04:12
|close
|327
|22.44
|0.80180
|0.00000
|0.00000
|2284.89
|235748.78
|655
|2008.04.10 04:30
|buy
|328
|23.57
|0.80130
|0.00000
|0.00000
|656
|2008.04.10 04:33
|buy
|329
|22.75
|0.80100
|0.00000
|0.00000
|657
|2008.04.10 06:48
|close
|329
|22.75
|0.80146
|0.00000
|0.00000
|1522.23
|237271.01
|658
|2008.04.10 07:35
|close
|328
|23.57
|0.80140
|0.00000
|0.00000
|342.85
|237613.86
|659
|2008.04.10 22:45
|sell
|330
|23.76
|0.79860
|0.00000
|0.00000
|660
|2008.04.11 00:42
|close
|330
|23.76
|0.79830
|0.00000
|0.00000
|991.95
|238605.81
|661
|2008.04.11 02:54
|buy
|331
|23.86
|0.79810
|0.00000
|0.00000
|662
|2008.04.11 03:07
|close
|331
|23.86
|0.79870
|0.00000
|0.00000
|2082.40
|240688.21
|663
|2008.04.11 03:38
|buy
|332
|24.07
|0.79830
|0.00000
|0.00000
|664
|2008.04.11 04:04
|buy
|333
|23.19
|0.79790
|0.00000
|0.00000
|665
|2008.04.11 04:35
|close
|332
|24.07
|0.79840
|0.00000
|0.00000
|350.12
|241038.33
|666
|2008.04.11 05:04
|close
|333
|23.19
|0.79850
|0.00000
|0.00000
|2023.93
|243062.26
|667
|2008.04.14 02:13
|buy
|334
|24.31
|0.79860
|0.00000
|0.00000
|668
|2008.04.14 07:53
|close
|334
|24.31
|0.79839
|0.00000
|0.00000
|-742.58
|242319.68
|669
|2008.04.14 21:00
|sell
|335
|24.23
|0.80040
|0.00000
|0.00000
|670
|2008.04.14 22:36
|close
|335
|24.23
|0.80010
|0.00000
|0.00000
|1057.57
|243377.25
|671
|2008.04.14 22:48
|buy
|336
|24.34
|0.79973
|0.00000
|0.00000
|672
|2008.04.14 23:10
|close
|336
|24.34
|0.80044
|0.00000
|0.00000
|2513.75
|245891.00
|673
|2008.04.14 23:10
|sell
|337
|24.59
|0.80047
|0.00000
|0.00000
|674
|2008.04.15 04:30
|close
|337
|24.59
|0.80130
|0.00000
|0.00000
|-3016.08
|242874.92
|675
|2008.04.15 04:30
|buy
|338
|24.29
|0.80130
|0.00000
|0.00000
|676
|2008.04.15 05:41
|close
|338
|24.29
|0.80160
|0.00000
|0.00000
|1059.97
|243934.89
|677
|2008.04.15 21:00
|sell
|339
|24.39
|0.80475
|0.00000
|0.00000
|678
|2008.04.15 21:32
|buy
|340
|23.87
|0.80430
|0.00000
|0.00000
|679
|2008.04.15 22:04
|close
|340
|23.87
|0.80490
|0.00000
|0.00000
|2083.28
|246018.17
|680
|2008.04.15 22:19
|close
|339
|24.39
|0.80440
|0.00000
|0.00000
|1241.98
|247260.15
|681
|2008.04.15 23:00
|sell
|341
|24.73
|0.80504
|0.00000
|0.00000
|682
|2008.04.15 23:18
|close
|341
|24.73
|0.80430
|0.00000
|0.00000
|2662.50
|249922.65
|683
|2008.04.16 01:08
|sell
|342
|24.99
|0.80490
|0.00000
|0.00000
|684
|2008.04.16 01:25
|close
|342
|24.99
|0.80430
|0.00000
|0.00000
|2181.48
|252104.13
|685
|2008.04.16 01:25
|buy
|343
|25.21
|0.80430
|0.00000
|0.00000
|686
|2008.04.16 02:04
|close
|343
|25.21
|0.80490
|0.00000
|0.00000
|2200.23
|254304.36
|687
|2008.04.16 02:04
|sell
|344
|25.43
|0.80490
|0.00000
|0.00000
|688
|2008.04.16 03:04
|close
|344
|25.43
|0.80460
|0.00000
|0.00000
|1109.94
|255414.30
|689
|2008.04.16 03:14
|sell
|345
|25.54
|0.80494
|0.00000
|0.00000
|690
|2008.04.16 04:18
|close
|345
|25.54
|0.80460
|0.00000
|0.00000
|1263.37
|256677.67
|691
|2008.04.16 23:00
|buy
|346
|25.67
|0.80870
|0.00000
|0.00000
|692
|2008.04.16 23:10
|buy
|347
|24.76
|0.80837
|0.00000
|0.00000
|693
|2008.04.16 23:53
|buy
|348
|23.72
|0.80800
|0.00000
|0.00000
|694
|2008.04.17 00:25
|close
|346
|25.67
|0.80860
|0.00000
|0.00000
|-373.40
|256304.27
|695
|2008.04.17 00:25
|close
|348
|23.72
|0.80860
|0.00000
|0.00000
|2070.19
|258374.46
|696
|2008.04.17 00:29
|close
|347
|24.76
|0.80870
|0.00000
|0.00000
|1188.53
|259562.99
|697
|2008.04.17 00:35
|sell
|349
|25.96
|0.80890
|0.00000
|0.00000
|698
|2008.04.17 01:27
|sell
|350
|24.93
|0.80950
|0.00000
|0.00000
|699
|2008.04.17 01:33
|close
|350
|24.93
|0.80890
|0.00000
|0.00000
|2176.24
|261739.23
|700
|2008.04.17 01:59
|close
|349
|25.96
|0.80860
|0.00000
|0.00000
|1133.07
|262872.30
|701
|2008.04.17 02:00
|buy
|351
|26.29
|0.80840
|0.00000
|0.00000
|702
|2008.04.17 02:29
|buy
|352
|25.35
|0.80807
|0.00000
|0.00000
|703
|2008.04.17 04:21
|close
|352
|25.35
|0.80840
|0.00000
|0.00000
|1216.84
|264089.14
|704
|2008.04.17 05:16
|close
|351
|26.29
|0.80850
|0.00000
|0.00000
|382.42
|264471.56
|705
|2008.04.17 22:00
|sell
|353
|26.45
|0.79794
|0.00000
|0.00000
|706
|2008.04.17 22:30
|sell
|354
|25.42
|0.79850
|0.00000
|0.00000
|707
|2008.04.17 22:59
|sell
|355
|24.33
|0.79890
|0.00000
|0.00000
|708
|2008.04.18 02:06
|close
|355
|24.33
|0.79880
|0.00000
|0.00000
|307.80
|264779.36
|709
|2008.04.18 02:51
|close
|354
|25.42
|0.79870
|0.00000
|0.00000
|-787.92
|263991.45
|710
|2008.04.18 06:05
|close
|353
|26.45
|0.79910
|0.00000
|0.00000
|-4514.12
|259477.32
|711
|2008.04.21 00:10
|buy
|356
|25.95
|0.79120
|0.00000
|0.00000
|712
|2008.04.21 00:43
|buy
|357
|24.97
|0.79073
|0.00000
|0.00000
|713
|2008.04.21 00:57
|buy
|358
|23.96
|0.79040
|0.00000
|0.00000
|714
|2008.04.21 01:24
|close
|356
|25.95
|0.79100
|0.00000
|0.00000
|-754.93
|258722.39
|715
|2008.04.21 01:24
|close
|358
|23.96
|0.79100
|0.00000
|0.00000
|2091.14
|260813.53
|716
|2008.04.21 01:43
|close
|357
|24.97
|0.79113
|0.00000
|0.00000
|1452.85
|262266.38
|717
|2008.04.21 01:45
|sell
|359
|26.23
|0.79140
|0.00000
|0.00000
|718
|2008.04.21 02:09
|close
|359
|26.23
|0.79080
|0.00000
|0.00000
|2289.72
|264556.10
|719
|2008.04.21 02:37
|sell
|360
|26.46
|0.79130
|0.00000
|0.00000
|720
|2008.04.21 02:51
|sell
|361
|25.49
|0.79170
|0.00000
|0.00000
|721
|2008.04.21 02:54
|sell
|362
|24.48
|0.79200
|0.00000
|0.00000
|722
|2008.04.21 02:56
|close
|360
|26.46
|0.79145
|0.00000
|0.00000
|-577.45
|263978.65
|723
|2008.04.21 02:56
|close
|362
|24.48
|0.79145
|0.00000
|0.00000
|1958.88
|265937.53
|724
|2008.04.21 03:06
|close
|361
|25.49
|0.79100
|0.00000
|0.00000
|2595.98
|268533.51
|725
|2008.04.21 03:44
|buy
|363
|26.85
|0.79058
|0.00000
|0.00000
|726
|2008.04.21 03:47
|buy
|364
|25.89
|0.79022
|0.00000
|0.00000
|727
|2008.04.21 04:13
|buy
|365
|24.85
|0.78990
|0.00000
|0.00000
|728
|2008.04.21 04:41
|close
|363
|26.85
|0.79050
|0.00000
|0.00000
|-312.45
|268221.06
|729
|2008.04.21 04:41
|close
|365
|24.85
|0.79050
|0.00000
|0.00000
|2168.81
|270389.87
|730
|2008.04.21 05:06
|close
|364
|25.89
|0.79060
|0.00000
|0.00000
|1431.06
|271820.93
|731
|2008.04.22 00:04
|sell
|366
|27.18
|0.80390
|0.00000
|0.00000
|732
|2008.04.22 00:37
|close
|366
|27.18
|0.80330
|0.00000
|0.00000
|2372.96
|274193.89
|733
|2008.04.22 00:50
|buy
|367
|27.42
|0.80320
|0.00000
|0.00000
|734
|2008.04.22 01:39
|buy
|368
|26.42
|0.80280
|0.00000
|0.00000
|735
|2008.04.22 02:53
|buy
|369
|25.29
|0.80240
|0.00000
|0.00000
|736
|2008.04.22 03:54
|close
|369
|25.29
|0.80290
|0.00000
|0.00000
|1839.48
|276033.37
|737
|2008.04.22 03:54
|close
|368
|26.42
|0.80312
|0.00000
|0.00000
|1229.87
|277263.24
|738
|2008.04.22 03:54
|close
|367
|27.42
|0.80323
|0.00000
|0.00000
|119.67
|277382.91
|739
|2008.04.22 03:54
|sell
|370
|27.74
|0.80323
|0.00000
|0.00000
|740
|2008.04.22 04:05
|sell
|371
|26.70
|0.80370
|0.00000
|0.00000
|741
|2008.04.22 04:25
|sell
|372
|25.64
|0.80400
|0.00000
|0.00000
|742
|2008.04.22 05:14
|close
|371
|26.70
|0.80340
|0.00000
|0.00000
|1165.46
|278548.37
|743
|2008.04.22 05:15
|close
|372
|25.64
|0.80329
|0.00000
|0.00000
|2648.75
|281197.12
|744
|2008.04.22 06:04
|close
|370
|27.74
|0.80290
|0.00000
|0.00000
|1331.94
|282529.06
|745
|2008.04.22 21:02
|sell
|373
|28.25
|0.80180
|0.00000
|0.00000
|746
|2008.04.22 21:12
|sell
|374
|27.26
|0.80210
|0.00000
|0.00000
|747
|2008.04.22 21:41
|close
|373
|28.25
|0.80160
|0.00000
|0.00000
|822.45
|283351.51
|748
|2008.04.22 21:41
|close
|374
|27.26
|0.80140
|0.00000
|0.00000
|2777.69
|286129.20
|749
|2008.04.22 21:41
|buy
|375
|28.61
|0.80140
|0.00000
|0.00000
|750
|2008.04.22 21:46
|buy
|376
|27.49
|0.80082
|0.00000
|0.00000
|751
|2008.04.22 22:47
|close
|376
|27.49
|0.80120
|0.00000
|0.00000
|1520.81
|287650.01
|752
|2008.04.22 22:55
|close
|375
|28.61
|0.80170
|0.00000
|0.00000
|1249.60
|288899.61
|753
|2008.04.22 22:55
|sell
|377
|28.89
|0.80170
|0.00000
|0.00000
|754
|2008.04.23 00:00
|close
|377
|28.89
|0.80140
|0.00000
|0.00000
|1207.00
|290106.61
|755
|2008.04.23 00:05
|buy
|378
|29.01
|0.80100
|0.00000
|0.00000
|756
|2008.04.23 04:41
|close
|378
|29.01
|0.80070
|0.00000
|0.00000
|-1265.97
|288840.64
|757
|2008.04.23 04:41
|sell
|379
|28.88
|0.80070
|0.00000
|0.00000
|758
|2008.04.23 10:30
|close
|379
|28.88
|0.80098
|0.00000
|0.00000
|-1176.46
|287664.18
|759
|2008.04.23 22:08
|buy
|380
|28.77
|0.80230
|0.00000
|0.00000
|760
|2008.04.23 23:17
|close
|380
|28.77
|0.80270
|0.00000
|0.00000
|1673.15
|289337.33
|761
|2008.04.23 23:17
|sell
|381
|28.93
|0.80270
|0.00000
|0.00000
|762
|2008.04.24 00:57
|close
|381
|28.93
|0.80240
|0.00000
|0.00000
|1097.37
|290434.70
|763
|2008.04.24 01:19
|buy
|382
|29.04
|0.80220
|0.00000
|0.00000
|764
|2008.04.24 08:00
|close
|382
|29.04
|0.80190
|0.00000
|0.00000
|-1267.26
|289167.44
|765
|2008.04.24 21:00
|buy
|383
|28.92
|0.79413
|0.00000
|0.00000
|766
|2008.04.24 21:33
|close
|383
|28.92
|0.79473
|0.00000
|0.00000
|2523.53
|291690.97
|767
|2008.04.24 23:03
|buy
|384
|29.17
|0.79440
|0.00000
|0.00000
|768
|2008.04.24 23:46
|sell
|385
|28.53
|0.79480
|0.00000
|0.00000
|769
|2008.04.24 23:51
|close
|384
|29.17
|0.79520
|0.00000
|0.00000
|3393.62
|295084.59
|770
|2008.04.25 02:03
|close
|385
|28.53
|0.79440
|0.00000
|0.00000
|1605.77
|296690.36
|771
|2008.04.25 02:03
|buy
|386
|29.67
|0.79440
|0.00000
|0.00000
|772
|2008.04.25 02:31
|close
|386
|29.67
|0.79500
|0.00000
|0.00000
|2588.83
|299279.19
|773
|2008.04.25 02:34
|sell
|387
|29.93
|0.79510
|0.00000
|0.00000
|774
|2008.04.25 02:48
|close
|387
|29.93
|0.79450
|0.00000
|0.00000
|2612.06
|301891.25
|775
|2008.04.25 03:27
|buy
|388
|30.19
|0.79440
|0.00000
|0.00000
|776
|2008.04.25 04:20
|close
|388
|30.19
|0.79500
|0.00000
|0.00000
|2634.27
|304525.52
|777
|2008.04.25 04:21
|sell
|389
|30.45
|0.79510
|0.00000
|0.00000
|778
|2008.04.25 06:01
|close
|389
|30.45
|0.79470
|0.00000
|0.00000
|1771.41
|306296.93
|779
|2008.04.28 01:31
|sell
|390
|30.63
|0.78745
|0.00000
|0.00000
|780
|2008.04.28 02:46
|sell
|391
|29.49
|0.78790
|0.00000
|0.00000
|781
|2008.04.28 03:03
|sell
|392
|28.23
|0.78830
|0.00000
|0.00000
|782
|2008.04.28 03:50
|buy
|393
|28.04
|0.78797
|0.00000
|0.00000
|783
|2008.04.28 03:50
|close
|392
|28.23
|0.78770
|0.00000
|0.00000
|2462.64
|308759.57
|784
|2008.04.28 05:04
|close
|393
|28.04
|0.78830
|0.00000
|0.00000
|1345.05
|310104.62
|785
|2008.04.28 12:01
|close
|391
|29.49
|0.78814
|0.00000
|0.00000
|-1028.42
|309076.20
|786
|2008.04.28 13:16
|close
|390
|30.63
|0.78770
|0.00000
|0.00000
|-1112.64
|307963.56
|787
|2008.04.28 21:00
|sell
|394
|30.80
|0.78610
|0.00000
|0.00000
|788
|2008.04.28 22:29
|close
|394
|30.80
|0.78580
|0.00000
|0.00000
|1341.88
|309305.44
|789
|2008.04.28 22:29
|buy
|395
|30.93
|0.78580
|0.00000
|0.00000
|790
|2008.04.28 23:29
|close
|395
|30.93
|0.78630
|0.00000
|0.00000
|2244.90
|311550.34
|791
|2008.04.28 23:30
|sell
|396
|31.16
|0.78640
|0.00000
|0.00000
|792
|2008.04.29 00:54
|close
|396
|31.16
|0.78610
|0.00000
|0.00000
|1298.09
|312848.43
|793
|2008.04.29 01:52
|buy
|397
|31.28
|0.78600
|0.00000
|0.00000
|794
|2008.04.29 02:25
|sell
|398
|30.60
|0.78640
|0.00000
|0.00000
|795
|2008.04.29 03:47
|close
|398
|30.60
|0.78610
|0.00000
|0.00000
|1332.94
|314181.37
|796
|2008.04.29 04:57
|close
|397
|31.28
|0.78610
|0.00000
|0.00000
|454.10
|314635.47
|797
|2008.04.29 22:25
|buy
|399
|31.46
|0.79040
|0.00000
|0.00000
|798
|2008.04.30 00:42
|close
|399
|31.46
|0.79070
|0.00000
|0.00000
|1370.20
|316005.67
|799
|2008.04.30 00:44
|sell
|400
|31.60
|0.79090
|0.00000
|0.00000
|800
|2008.04.30 01:03
|sell
|401
|30.45
|0.79130
|0.00000
|0.00000
|801
|2008.04.30 02:54
|close
|401
|30.45
|0.79100
|0.00000
|0.00000
|1326.33
|317332.00
|802
|2008.04.30 08:04
|close
|400
|31.60
|0.79410
|0.00000
|0.00000
|-14680.90
|302651.10
|803
|2008.04.30 21:00
|sell
|402
|30.27
|0.78630
|0.00000
|0.00000
|804
|2008.04.30 21:28
|close
|402
|30.27
|0.78560
|0.00000
|0.00000
|3076.11
|305727.21
|805
|2008.04.30 21:33
|buy
|403
|30.57
|0.78530
|0.00000
|0.00000
|806
|2008.04.30 22:26
|close
|403
|30.57
|0.78590
|0.00000
|0.00000
|2661.94
|308389.15
|807
|2008.04.30 22:40
|sell
|404
|30.84
|0.78620
|0.00000
|0.00000
|808
|2008.04.30 23:00
|sell
|405
|29.67
|0.78670
|0.00000
|0.00000
|809
|2008.04.30 23:29
|close
|405
|29.67
|0.78610
|0.00000
|0.00000
|2584.10
|310973.25
|810
|2008.04.30 23:46
|close
|404
|30.84
|0.78590
|0.00000
|0.00000
|1343.00
|312316.25
|811
|2008.05.01 02:30
|sell
|406
|31.23
|0.78670
|0.00000
|0.00000
|812
|2008.05.01 06:53
|close
|406
|31.23
|0.78690
|0.00000
|0.00000
|-906.60
|311409.65
|813
|2008.05.01 22:56
|sell
|407
|31.14
|0.78350
|0.00000
|0.00000
|814
|2008.05.01 23:41
|close
|407
|31.14
|0.78290
|0.00000
|0.00000
|2711.03
|314120.68
|815
|2008.05.02 00:33
|buy
|408
|31.41
|0.78250
|0.00000
|0.00000
|816
|2008.05.02 02:49
|buy
|409
|30.26
|0.78210
|0.00000
|0.00000
|817
|2008.05.02 04:44
|close
|408
|31.41
|0.78240
|0.00000
|0.00000
|-455.66
|313665.02
|818
|2008.05.02 05:42
|close
|409
|30.26
|0.78218
|0.00000
|0.00000
|351.18
|314016.20
|819
|2008.05.05 04:37
|sell
|410
|31.40
|0.78270
|0.00000
|0.00000
|820
|2008.05.05 07:04
|close
|410
|31.40
|0.78250
|0.00000
|0.00000
|911.23
|314927.43
|821
|2008.05.05 21:27
|buy
|411
|31.49
|0.78570
|0.00000
|0.00000
|822
|2008.05.05 21:54
|buy
|412
|30.34
|0.78530
|0.00000
|0.00000
|823
|2008.05.05 22:58
|close
|412
|30.34
|0.78560
|0.00000
|0.00000
|1320.15
|316247.58
|824
|2008.05.06 01:49
|close
|411
|31.49
|0.78545
|0.00000
|0.00000
|-1141.82
|315105.76
|825
|2008.05.06 02:07
|sell
|413
|31.51
|0.78600
|0.00000
|0.00000
|826
|2008.05.06 03:14
|sell
|414
|30.31
|0.78650
|0.00000
|0.00000
|827
|2008.05.06 05:51
|close
|414
|30.31
|0.78630
|0.00000
|0.00000
|879.42
|315985.18
|828
|2008.05.06 06:32
|close
|413
|31.51
|0.78620
|0.00000
|0.00000
|-914.23
|315070.95
|829
|2008.05.07 00:34
|sell
|415
|31.51
|0.78730
|0.00000
|0.00000
|830
|2008.05.07 02:04
|close
|415
|31.51
|0.78700
|0.00000
|0.00000
|1371.62
|316442.57
|831
|2008.05.07 02:15
|buy
|416
|31.64
|0.78690
|0.00000
|0.00000
|832
|2008.05.07 03:15
|close
|416
|31.64
|0.78730
|0.00000
|0.00000
|1835.99
|318278.56
|833
|2008.05.07 22:21
|buy
|417
|31.83
|0.78820
|0.00000
|0.00000
|834
|2008.05.07 22:43
|buy
|418
|30.71
|0.78790
|0.00000
|0.00000
|835
|2008.05.08 00:16
|close
|418
|30.71
|0.78820
|0.00000
|0.00000
|1336.20
|319614.76
|836
|2008.05.08 01:35
|buy
|419
|30.57
|0.78730
|0.00000
|0.00000
|837
|2008.05.08 03:52
|close
|419
|30.57
|0.78440
|0.00000
|0.00000
|-12856.37
|306758.39
|838
|2008.05.08 03:52
|close
|417
|31.83
|0.78440
|0.00000
|0.00000
|-17540.63
|289217.76
|839
|2008.05.08 21:00
|sell
|420
|28.92
|0.78860
|0.00000
|0.00000
|840
|2008.05.08 22:10
|close
|420
|28.92
|0.78830
|0.00000
|0.00000
|1257.28
|290475.04
|841
|2008.05.08 23:00
|buy
|421
|29.05
|0.78780
|0.00000
|0.00000
|842
|2008.05.09 02:22
|close
|421
|29.05
|0.78770
|0.00000
|0.00000
|-420.94
|290054.10
|843
|2008.05.09 02:39
|buy
|422
|29.01
|0.78760
|0.00000
|0.00000
|844
|2008.05.09 03:05
|sell
|423
|28.32
|0.78790
|0.00000
|0.00000
|845
|2008.05.09 03:23
|close
|422
|29.01
|0.78820
|0.00000
|0.00000
|2522.44
|292576.54
|846
|2008.05.09 03:30
|sell
|424
|28.22
|0.78830
|0.00000
|0.00000
|847
|2008.05.09 03:55
|close
|423
|28.32
|0.78777
|0.00000
|0.00000
|533.64
|293110.18
|848
|2008.05.09 03:55
|buy
|425
|28.77
|0.78770
|0.00000
|0.00000
|849
|2008.05.09 03:56
|close
|424
|28.22
|0.78760
|0.00000
|0.00000
|2863.34
|295973.52
|850
|2008.05.09 04:56
|close
|425
|28.77
|0.78810
|0.00000
|0.00000
|1667.61
|297641.13
|851
|2008.05.12 00:01
|buy
|426
|29.76
|0.79250
|0.00000
|0.00000
|852
|2008.05.12 00:19
|buy
|427
|28.70
|0.79215
|0.00000
|0.00000
|853
|2008.05.12 00:42
|buy
|428
|27.52
|0.79180
|0.00000
|0.00000
|854
|2008.05.12 01:09
|close
|428
|27.52
|0.79247
|0.00000
|0.00000
|2671.34
|300312.47
|855
|2008.05.12 01:23
|close
|427
|28.70
|0.79250
|0.00000
|0.00000
|1455.31
|301767.78
|856
|2008.05.12 01:24
|close
|426
|29.76
|0.79280
|0.00000
|0.00000
|1293.48
|303061.26
|857
|2008.05.12 01:24
|sell
|429
|30.31
|0.79280
|0.00000
|0.00000
|858
|2008.05.12 01:37
|close
|429
|30.31
|0.79220
|0.00000
|0.00000
|2635.22
|305696.48
|859
|2008.05.12 02:07
|sell
|430
|30.57
|0.79277
|0.00000
|0.00000
|860
|2008.05.12 02:43
|sell
|431
|29.48
|0.79310
|0.00000
|0.00000
|861
|2008.05.12 03:04
|close
|430
|30.57
|0.79263
|0.00000
|0.00000
|620.19
|306316.67
|862
|2008.05.12 03:33
|close
|431
|29.48
|0.79247
|0.00000
|0.00000
|2691.25
|309007.92
|863
|2008.05.12 03:33
|buy
|432
|30.90
|0.79230
|0.00000
|0.00000
|864
|2008.05.12 03:35
|buy
|433
|29.78
|0.79191
|0.00000
|0.00000
|865
|2008.05.12 08:00
|close
|433
|29.78
|0.79162
|0.00000
|0.00000
|-1250.77
|307757.15
|866
|2008.05.12 08:35
|close
|432
|30.90
|0.78909
|0.00000
|0.00000
|-14365.34
|293391.81
|867
|2008.05.12 21:23
|buy
|434
|29.34
|0.79380
|0.00000
|0.00000
|868
|2008.05.12 22:50
|close
|434
|29.34
|0.79410
|0.00000
|0.00000
|1274.70
|294666.51
|869
|2008.05.12 22:56
|sell
|435
|29.47
|0.79433
|0.00000
|0.00000
|870
|2008.05.13 00:26
|close
|435
|29.47
|0.79400
|0.00000
|0.00000
|1352.74
|296019.25
|871
|2008.05.13 01:01
|sell
|436
|29.60
|0.79475
|0.00000
|0.00000
|872
|2008.05.13 01:03
|sell
|437
|28.56
|0.79505
|0.00000
|0.00000
|873
|2008.05.13 02:44
|close
|437
|28.56
|0.79470
|0.00000
|0.00000
|1447.91
|297467.16
|874
|2008.05.13 02:52
|close
|436
|29.60
|0.79440
|0.00000
|0.00000
|1500.64
|298967.80
|875
|2008.05.13 02:52
|buy
|438
|29.90
|0.79440
|0.00000
|0.00000
|876
|2008.05.13 04:03
|close
|438
|29.90
|0.79480
|0.00000
|0.00000
|1731.84
|300699.64
|877
|2008.05.13 21:53
|sell
|439
|30.07
|0.79568
|0.00000
|0.00000
|878
|2008.05.13 23:12
|close
|439
|30.07
|0.79530
|0.00000
|0.00000
|1653.48
|302353.12
|879
|2008.05.13 23:15
|buy
|440
|30.24
|0.79510
|0.00000
|0.00000
|880
|2008.05.14 01:37
|close
|440
|30.24
|0.79530
|0.00000
|0.00000
|875.01
|303228.13
|881
|2008.05.14 01:40
|sell
|441
|30.32
|0.79540
|0.00000
|0.00000
|882
|2008.05.14 02:33
|buy
|442
|29.65
|0.79500
|0.00000
|0.00000
|883
|2008.05.14 02:40
|close
|441
|30.32
|0.79493
|0.00000
|0.00000
|2062.27
|305290.40
|884
|2008.05.14 06:10
|close
|442
|29.65
|0.79490
|0.00000
|0.00000
|-428.94
|304861.46
|885
|2008.05.15 02:12
|sell
|443
|30.49
|0.79520
|0.00000
|0.00000
|886
|2008.05.15 03:15
|close
|443
|30.49
|0.79490
|0.00000
|0.00000
|1325.99
|306187.45
|887
|2008.05.15 04:21
|sell
|444
|30.62
|0.79502
|0.00000
|0.00000
|888
|2008.05.15 04:27
|sell
|445
|29.46
|0.79550
|0.00000
|0.00000
|889
|2008.05.15 04:40
|close
|445
|29.46
|0.79490
|0.00000
|0.00000
|2562.30
|308749.75
|890
|2008.05.15 05:26
|close
|444
|30.62
|0.79470
|0.00000
|0.00000
|1420.32
|310170.07
|891
|2008.05.15 22:37
|buy
|446
|31.02
|0.79360
|0.00000
|0.00000
|892
|2008.05.16 01:48
|close
|446
|31.02
|0.79370
|0.00000
|0.00000
|449.43
|310619.50
|893
|2008.05.16 01:53
|sell
|447
|31.06
|0.79390
|0.00000
|0.00000
|894
|2008.05.16 07:26
|close
|447
|31.06
|0.79490
|0.00000
|0.00000
|-4501.37
|306118.13
|895
|2008.05.19 02:26
|buy
|448
|30.61
|0.79600
|0.00000
|0.00000
|896
|2008.05.19 07:02
|close
|448
|30.61
|0.79570
|0.00000
|0.00000
|-1327.50
|304790.63
|897
|2008.05.19 23:23
|sell
|449
|30.48
|0.79630
|0.00000
|0.00000
|898
|2008.05.20 00:02
|sell
|450
|29.37
|0.79667
|0.00000
|0.00000
|899
|2008.05.20 02:18
|close
|450
|29.37
|0.79631
|0.00000
|0.00000
|1529.34
|306319.97
|900
|2008.05.20 02:18
|close
|449
|30.48
|0.79620
|0.00000
|0.00000
|383.02
|306702.99
|901
|2008.05.20 02:18
|buy
|451
|30.67
|0.79620
|0.00000
|0.00000
|902
|2008.05.20 02:23
|buy
|452
|29.56
|0.79582
|0.00000
|0.00000
|903
|2008.05.20 02:33
|close
|451
|30.67
|0.79639
|0.00000
|0.00000
|842.84
|307545.83
|904
|2008.05.20 02:43
|close
|452
|29.56
|0.79645
|0.00000
|0.00000
|2692.38
|310238.21
|905
|2008.05.20 21:00
|sell
|453
|31.02
|0.79630
|0.00000
|0.00000
|906
|2008.05.20 21:47
|close
|453
|31.02
|0.79570
|0.00000
|0.00000
|2690.90
|312929.11
|907
|2008.05.20 22:26
|buy
|454
|31.29
|0.79541
|0.00000
|0.00000
|908
|2008.05.20 22:40
|buy
|455
|30.19
|0.79510
|0.00000
|0.00000
|909
|2008.05.20 22:57
|buy
|456
|29.09
|0.79490
|0.00000
|0.00000
|910
|2008.05.20 23:52
|close
|455
|30.19
|0.79570
|0.00000
|0.00000
|2619.65
|315548.76
|911
|2008.05.20 23:52
|close
|456
|29.09
|0.79570
|0.00000
|0.00000
|3365.60
|318914.36
|912
|2008.05.20 23:52
|sell
|457
|31.15
|0.79570
|0.00000
|0.00000
|913
|2008.05.21 01:01
|close
|457
|31.15
|0.79540
|0.00000
|0.00000
|1292.47
|320206.82
|914
|2008.05.21 01:43
|close
|454
|31.29
|0.79550
|0.00000
|0.00000
|407.20
|320614.02
|915
|2008.05.21 02:07
|sell
|458
|32.06
|0.79580
|0.00000
|0.00000
|916
|2008.05.21 02:55
|sell
|459
|30.89
|0.79620
|0.00000
|0.00000
|917
|2008.05.21 05:01
|close
|459
|30.89
|0.79590
|0.00000
|0.00000
|1340.27
|321954.29
|918
|2008.05.21 05:06
|close
|458
|32.06
|0.79572
|0.00000
|0.00000
|370.94
|322325.23
|919
|2008.05.21 22:19
|buy
|460
|32.23
|0.80140
|0.00000
|0.00000
|920
|2008.05.21 22:42
|buy
|461
|30.96
|0.80080
|0.00000
|0.00000
|921
|2008.05.21 22:49
|buy
|462
|29.83
|0.80060
|0.00000
|0.00000
|922
|2008.05.21 23:42
|close
|461
|30.96
|0.80110
|0.00000
|0.00000
|1345.36
|323670.59
|923
|2008.05.21 23:51
|close
|462
|29.83
|0.80110
|0.00000
|0.00000
|2160.43
|325831.02
|924
|2008.05.22 10:32
|close
|460
|32.23
|0.79800
|0.00000
|0.00000
|-15871.30
|309959.72
|925
|2008.05.22 21:46
|sell
|463
|31.00
|0.79390
|0.00000
|0.00000
|926
|2008.05.22 22:08
|sell
|464
|29.94
|0.79412
|0.00000
|0.00000
|927
|2008.05.22 22:11
|sell
|465
|28.78
|0.79440
|0.00000
|0.00000
|928
|2008.05.22 23:05
|close
|463
|31.00
|0.79394
|0.00000
|0.00000
|-179.62
|309780.10
|929
|2008.05.22 23:05
|close
|465
|28.78
|0.79394
|0.00000
|0.00000
|1917.68
|311697.78
|930
|2008.05.23 00:42
|sell
|466
|29.99
|0.79470
|0.00000
|0.00000
|931
|2008.05.23 01:42
|close
|466
|29.99
|0.79440
|0.00000
|0.00000
|1303.08
|313000.86
|932
|2008.05.23 02:29
|close
|464
|29.94
|0.79420
|0.00000
|0.00000
|-403.68
|312597.19
|933
|2008.05.23 02:54
|sell
|467
|31.26
|0.79460
|0.00000
|0.00000
|934
|2008.05.23 06:04
|close
|467
|31.26
|0.79450
|0.00000
|0.00000
|452.80
|313049.99
|935
|2008.05.26 00:01
|buy
|468
|31.30
|0.79600
|0.00000
|0.00000
|936
|2008.05.26 01:01
|close
|468
|31.30
|0.79640
|0.00000
|0.00000
|1813.36
|314863.35
|937
|2008.05.26 01:52
|sell
|469
|31.49
|0.79660
|0.00000
|0.00000
|938
|2008.05.26 02:55
|close
|469
|31.49
|0.79630
|0.00000
|0.00000
|1368.44
|316231.79
|939
|2008.05.26 02:55
|buy
|470
|31.62
|0.79630
|0.00000
|0.00000
|940
|2008.05.26 03:59
|buy
|471
|30.33
|0.79560
|0.00000
|0.00000
|941
|2008.05.26 07:45
|close
|471
|30.33
|0.79559
|0.00000
|0.00000
|-43.93
|316187.86
|942
|2008.05.26 08:19
|close
|470
|31.62
|0.79600
|0.00000
|0.00000
|-1373.92
|314813.94
|943
|2008.05.26 21:05
|sell
|472
|31.48
|0.79590
|0.00000
|0.00000
|944
|2008.05.26 22:54
|close
|472
|31.48
|0.79560
|0.00000
|0.00000
|1367.51
|316181.45
|945
|2008.05.26 23:46
|sell
|473
|31.62
|0.79600
|0.00000
|0.00000
|946
|2008.05.27 02:41
|sell
|474
|30.32
|0.79670
|0.00000
|0.00000
|947
|2008.05.27 04:08
|close
|474
|30.32
|0.79640
|0.00000
|0.00000
|1317.02
|317498.47
|948
|2008.05.27 08:45
|close
|473
|31.62
|0.79620
|0.00000
|0.00000
|-975.77
|316522.69
|949
|2008.05.28 03:15
|buy
|475
|31.65
|0.79360
|0.00000
|0.00000
|950
|2008.05.28 03:25
|close
|475
|31.65
|0.79420
|0.00000
|0.00000
|2747.82
|319270.51
|951
|2008.05.28 03:25
|sell
|476
|31.93
|0.79420
|0.00000
|0.00000
|952
|2008.05.28 03:51
|sell
|477
|30.76
|0.79460
|0.00000
|0.00000
|953
|2008.05.28 06:27
|close
|477
|30.76
|0.79440
|0.00000
|0.00000
|890.52
|320161.03
|954
|2008.05.28 08:56
|close
|476
|31.93
|0.79443
|0.00000
|0.00000
|-1062.95
|319098.08
|955
|2008.05.28 21:16
|sell
|478
|31.91
|0.78990
|0.00000
|0.00000
|956
|2008.05.28 21:38
|sell
|479
|30.74
|0.79030
|0.00000
|0.00000
|957
|2008.05.28 22:38
|close
|479
|30.74
|0.79000
|0.00000
|0.00000
|1334.10
|320432.18
|958
|2008.05.28 22:59
|close
|478
|31.91
|0.78955
|0.00000
|0.00000
|1615.79
|322047.97
|959
|2008.05.28 22:59
|buy
|480
|32.20
|0.78940
|0.00000
|0.00000
|960
|2008.05.28 23:24
|close
|480
|32.20
|0.79000
|0.00000
|0.00000
|2794.52
|324842.49
|961
|2008.05.29 02:42
|buy
|481
|32.48
|0.78997
|0.00000
|0.00000
|962
|2008.05.29 04:00
|close
|481
|32.48
|0.79030
|0.00000
|0.00000
|1550.36
|326392.85
|963
|2008.05.29 23:41
|sell
|482
|32.64
|0.78550
|0.00000
|0.00000
|964
|2008.05.30 00:01
|close
|482
|32.64
|0.78490
|0.00000
|0.00000
|2769.72
|329162.57
|965
|2008.05.30 01:24
|sell
|483
|32.92
|0.78560
|0.00000
|0.00000
|966
|2008.05.30 02:21
|sell
|484
|31.76
|0.78590
|0.00000
|0.00000
|967
|2008.05.30 02:54
|buy
|485
|31.37
|0.78548
|0.00000
|0.00000
|968
|2008.05.30 02:54
|close
|483
|32.92
|0.78524
|0.00000
|0.00000
|1713.63
|330876.20
|969
|2008.05.30 02:54
|close
|484
|31.76
|0.78524
|0.00000
|0.00000
|3030.97
|333907.17
|970
|2008.05.30 06:40
|close
|485
|31.37
|0.78540
|0.00000
|0.00000
|-362.80
|333544.37
|971
|2008.06.02 03:39
|sell
|486
|33.35
|0.78795
|0.00000
|0.00000
|972
|2008.06.02 05:14
|close
|486
|33.35
|0.78760
|0.00000
|0.00000
|1689.04
|335233.41
|973
|2008.06.02 21:15
|buy
|487
|33.52
|0.79040
|0.00000
|0.00000
|974
|2008.06.02 21:53
|buy
|488
|32.35
|0.79010
|0.00000
|0.00000
|975
|2008.06.02 22:13
|buy
|489
|31.07
|0.78980
|0.00000
|0.00000
|976
|2008.06.02 22:42
|close
|489
|31.07
|0.79050
|0.00000
|0.00000
|3147.51
|338380.92
|977
|2008.06.02 23:48
|close
|488
|32.35
|0.79040
|0.00000
|0.00000
|1404.51
|339785.43
|978
|2008.06.03 00:08
|close
|487
|33.52
|0.79050
|0.00000
|0.00000
|485.10
|340270.53
|979
|2008.06.03 00:17
|sell
|490
|34.03
|0.79080
|0.00000
|0.00000
|980
|2008.06.03 03:45
|close
|490
|34.03
|0.79088
|0.00000
|0.00000
|-394.07
|339876.46
|981
|2008.06.03 03:49
|buy
|491
|33.99
|0.79060
|0.00000
|0.00000
|982
|2008.06.03 05:37
|close
|491
|33.99
|0.79100
|0.00000
|0.00000
|1967.69
|341844.15
|983
|2008.06.03 21:02
|buy
|492
|34.18
|0.78681
|0.00000
|0.00000
|984
|2008.06.04 00:00
|close
|492
|34.18
|0.78697
|0.00000
|0.00000
|791.45
|342635.60
|985
|2008.06.04 00:43
|sell
|493
|34.26
|0.78720
|0.00000
|0.00000
|986
|2008.06.04 02:55
|close
|493
|34.26
|0.78690
|0.00000
|0.00000
|1487.61
|344123.21
|987
|2008.06.04 02:55
|buy
|494
|34.41
|0.78690
|0.00000
|0.00000
|988
|2008.06.04 03:34
|close
|494
|34.41
|0.78750
|0.00000
|0.00000
|2987.93
|347111.14
|989
|2008.06.04 03:38
|sell
|495
|34.71
|0.78760
|0.00000
|0.00000
|990
|2008.06.04 03:49
|close
|495
|34.71
|0.78700
|0.00000
|0.00000
|3014.61
|350125.75
|991
|2008.06.04 03:51
|buy
|496
|35.01
|0.78690
|0.00000
|0.00000
|992
|2008.06.04 04:35
|sell
|497
|34.29
|0.78740
|0.00000
|0.00000
|993
|2008.06.04 04:38
|close
|496
|35.01
|0.78750
|0.00000
|0.00000
|3040.03
|353165.78
|994
|2008.06.04 05:48
|close
|497
|34.29
|0.78707
|0.00000
|0.00000
|1637.97
|354803.75
|995
|2008.06.04 21:00
|buy
|498
|35.48
|0.78990
|0.00000
|0.00000
|996
|2008.06.04 21:25
|buy
|499
|34.15
|0.78943
|0.00000
|0.00000
|997
|2008.06.05 00:16
|close
|499
|34.15
|0.78950
|0.00000
|0.00000
|346.31
|355150.06
|998
|2008.06.05 01:04
|close
|498
|35.48
|0.78990
|0.00000
|0.00000
|0.00
|355150.06
|999
|2008.06.05 01:04
|sell
|500
|35.52
|0.78995
|0.00000
|0.00000
|1000
|2008.06.05 01:10
|sell
|501
|34.25
|0.79029
|0.00000
|0.00000
|1001
|2008.06.05 02:28
|close
|501
|34.25
|0.78990
|0.00000
|0.00000
|1934.98
|357085.04
|1002
|2008.06.05 03:24
|close
|500
|35.52
|0.78970
|0.00000
|0.00000
|1286.28
|358371.32
|1003
|2008.06.05 03:26
|buy
|502
|35.84
|0.78930
|0.00000
|0.00000
|1004
|2008.06.05 06:34
|close
|502
|35.84
|0.78940
|0.00000
|0.00000
|518.99
|358890.31
|1005
|2008.06.06 01:49
|sell
|503
|35.89
|0.79650
|0.00000
|0.00000
|1006
|2008.06.06 01:56
|close
|503
|35.89
|0.79590
|0.00000
|0.00000
|3119.11
|362009.42
|1007
|2008.06.06 02:28
|buy
|504
|36.20
|0.79590
|0.00000
|0.00000
|1008
|2008.06.06 06:15
|close
|504
|36.20
|0.79557
|0.00000
|0.00000
|-1729.97
|360279.45
|1009
|2008.06.09 03:04
|sell
|505
|36.03
|0.80120
|0.00000
|0.00000
|1010
|2008.06.09 06:52
|close
|505
|36.03
|0.80120
|0.00000
|0.00000
|0.00
|360279.45
|1011
|2008.06.10 01:00
|sell
|506
|36.03
|0.79280
|0.00000
|0.00000
|1012
|2008.06.10 01:03
|close
|506
|36.03
|0.79220
|0.00000
|0.00000
|3132.08
|363411.53
|1013
|2008.06.10 01:03
|buy
|507
|36.34
|0.79210
|0.00000
|0.00000
|1014
|2008.06.10 01:27
|close
|507
|36.34
|0.79270
|0.00000
|0.00000
|3158.37
|366569.90
|1015
|2008.06.10 02:00
|sell
|508
|36.66
|0.79300
|0.00000
|0.00000
|1016
|2008.06.10 02:10
|close
|508
|36.66
|0.79240
|0.00000
|0.00000
|3185.40
|369755.30
|1017
|2008.06.10 02:19
|buy
|509
|36.98
|0.79185
|0.00000
|0.00000
|1018
|2008.06.10 06:57
|close
|509
|36.98
|0.79160
|0.00000
|0.00000
|-1339.02
|368416.28
|1019
|2008.06.11 01:01
|sell
|510
|36.84
|0.79160
|0.00000
|0.00000
|1020
|2008.06.11 02:20
|close
|510
|36.84
|0.79130
|0.00000
|0.00000
|1600.25
|370016.53
|1021
|2008.06.11 02:59
|sell
|511
|37.00
|0.79180
|0.00000
|0.00000
|1022
|2008.06.11 03:16
|sell
|512
|35.65
|0.79220
|0.00000
|0.00000
|1023
|2008.06.11 03:33
|sell
|513
|34.22
|0.79252
|0.00000
|0.00000
|1024
|2008.06.11 04:37
|close
|513
|34.22
|0.79220
|0.00000
|0.00000
|1585.54
|371602.07
|1025
|2008.06.11 05:00
|close
|512
|35.65
|0.79190
|0.00000
|0.00000
|1548.56
|373150.63
|1026
|2008.06.11 06:07
|close
|511
|37.00
|0.79170
|0.00000
|0.00000
|535.73
|373686.36
|1027
|2008.06.11 21:30
|buy
|514
|37.37
|0.79245
|0.00000
|0.00000
|1028
|2008.06.11 22:48
|buy
|515
|36.00
|0.79205
|0.00000
|0.00000
|1029
|2008.06.12 00:09
|close
|515
|36.00
|0.79240
|0.00000
|0.00000
|1822.99
|375509.35
|1030
|2008.06.12 00:21
|close
|514
|37.37
|0.79250
|0.00000
|0.00000
|270.33
|375779.68
|1031
|2008.06.12 02:38
|buy
|516
|37.58
|0.79210
|0.00000
|0.00000
|1032
|2008.06.12 03:16
|buy
|517
|36.26
|0.79180
|0.00000
|0.00000
|1033
|2008.06.12 08:30
|close
|516
|37.58
|0.78884
|0.00000
|0.00000
|-17722.05
|358057.63
|1034
|2008.06.12 11:01
|close
|517
|36.26
|0.79150
|0.00000
|0.00000
|-1573.30
|356484.33
|1035
|2008.06.12 21:12
|buy
|518
|35.65
|0.79180
|0.00000
|0.00000
|1036
|2008.06.12 22:13
|close
|518
|35.65
|0.79230
|0.00000
|0.00000
|2578.49
|359062.82
|1037
|2008.06.12 22:27
|sell
|519
|35.91
|0.79260
|0.00000
|0.00000
|1038
|2008.06.12 22:37
|sell
|520
|34.65
|0.79290
|0.00000
|0.00000
|1039
|2008.06.13 01:34
|close
|519
|35.91
|0.79363
|0.00000
|0.00000
|-5419.52
|353643.31
|1040
|2008.06.13 02:30
|close
|520
|34.65
|0.79297
|0.00000
|0.00000
|-416.75
|353226.56
|1041
|2008.06.13 02:30
|buy
|521
|35.32
|0.79297
|0.00000
|0.00000
|1042
|2008.06.13 03:30
|close
|521
|35.32
|0.79340
|0.00000
|0.00000
|2197.60
|355424.16
|1043
|2008.06.13 04:28
|buy
|522
|35.54
|0.79280
|0.00000
|0.00000
|1044
|2008.06.13 05:41
|close
|522
|35.54
|0.79320
|0.00000
|0.00000
|2056.87
|357481.03
|1045
|2008.06.16 03:53
|buy
|523
|35.75
|0.78900
|0.00000
|0.00000
|1046
|2008.06.16 04:32
|close
|523
|35.75
|0.78960
|0.00000
|0.00000
|3103.00
|360584.03
|1047
|2008.06.16 04:32
|sell
|524
|36.06
|0.78980
|0.00000
|0.00000
|1048
|2008.06.16 05:02
|close
|524
|36.06
|0.78920
|0.00000
|0.00000
|3130.55
|363714.58
|1049
|2008.06.16 22:44
|buy
|525
|36.37
|0.78830
|0.00000
|0.00000
|1050
|2008.06.17 02:14
|close
|525
|36.37
|0.78820
|0.00000
|0.00000
|-526.34
|363188.24
|1051
|2008.06.17 02:58
|sell
|526
|36.32
|0.78820
|0.00000
|0.00000
|1052
|2008.06.17 03:16
|sell
|527
|34.97
|0.78864
|0.00000
|0.00000
|1053
|2008.06.17 03:18
|sell
|528
|33.52
|0.78900
|0.00000
|0.00000
|1054
|2008.06.17 03:30
|close
|526
|36.32
|0.78840
|0.00000
|0.00000
|-1051.44
|362136.80
|1055
|2008.06.17 03:30
|close
|528
|33.52
|0.78840
|0.00000
|0.00000
|2911.13
|365047.93
|1056
|2008.06.17 03:33
|sell
|529
|35.25
|0.78899
|0.00000
|0.00000
|1057
|2008.06.17 07:58
|close
|529
|35.25
|0.78920
|0.00000
|0.00000
|-1072.11
|363975.82
|1058
|2008.06.17 08:28
|close
|527
|34.97
|0.78893
|0.00000
|0.00000
|-1469.06
|362506.76
|1059
|2008.06.17 21:05
|sell
|530
|36.25
|0.79290
|0.00000
|0.00000
|1060
|2008.06.17 22:08
|close
|530
|36.25
|0.79260
|0.00000
|0.00000
|1574.56
|364081.32
|1061
|2008.06.18 00:50
|sell
|531
|36.41
|0.79320
|0.00000
|0.00000
|1062
|2008.06.18 01:46
|close
|531
|36.41
|0.79260
|0.00000
|0.00000
|3163.01
|367244.33
|1063
|2008.06.18 03:11
|sell
|532
|36.72
|0.79310
|0.00000
|0.00000
|1064
|2008.06.18 07:03
|close
|532
|36.72
|0.79310
|0.00000
|0.00000
|0.00
|367244.33
|1065
|2008.06.18 22:13
|sell
|533
|36.72
|0.79280
|0.00000
|0.00000
|1066
|2008.06.19 09:09
|close
|533
|36.72
|0.79290
|0.00000
|0.00000
|-740.55
|366503.78
|1067
|2008.06.19 22:01
|sell
|534
|36.65
|0.78600
|0.00000
|0.00000
|1068
|2008.06.20 01:29
|close
|534
|36.65
|0.78590
|0.00000
|0.00000
|460.96
|366964.73
|1069
|2008.06.20 01:36
|buy
|535
|36.70
|0.78580
|0.00000
|0.00000
|1070
|2008.06.20 02:48
|close
|535
|36.70
|0.78610
|0.00000
|0.00000
|1593.39
|368558.12
|1071
|2008.06.20 02:53
|sell
|536
|36.86
|0.78635
|0.00000
|0.00000
|1072
|2008.06.20 03:28
|sell
|537
|35.54
|0.78670
|0.00000
|0.00000
|1073
|2008.06.20 06:11
|close
|536
|36.86
|0.78710
|0.00000
|0.00000
|-4001.36
|364556.76
|1074
|2008.06.20 06:11
|close
|537
|35.54
|0.78701
|0.00000
|0.00000
|-1594.67
|362962.09
|1075
|2008.06.23 01:00
|buy
|538
|36.30
|0.79020
|0.00000
|0.00000
|1076
|2008.06.23 02:04
|close
|538
|36.30
|0.79057
|0.00000
|0.00000
|1943.77
|364905.86
|1077
|2008.06.23 04:04
|buy
|539
|36.49
|0.79034
|0.00000
|0.00000
|1078
|2008.06.23 05:08
|close
|539
|36.49
|0.79070
|0.00000
|0.00000
|1901.03
|366806.89
|1079
|2008.06.23 22:31
|buy
|540
|36.68
|0.78960
|0.00000
|0.00000
|1080
|2008.06.24 00:35
|close
|540
|36.68
|0.79000
|0.00000
|0.00000
|2123.22
|368930.11
|1081
|2008.06.24 00:35
|sell
|541
|36.89
|0.79000
|0.00000
|0.00000
|1082
|2008.06.24 03:22
|close
|541
|36.89
|0.78980
|0.00000
|0.00000
|1067.91
|369998.02
|1083
|2008.06.24 03:40
|buy
|542
|37.00
|0.78970
|0.00000
|0.00000
|1084
|2008.06.24 05:43
|close
|542
|37.00
|0.79003
|0.00000
|0.00000
|1766.93
|371764.95
|1085
|2008.06.24 21:00
|buy
|543
|37.18
|0.79080
|0.00000
|0.00000
|1086
|2008.06.25 06:58
|close
|543
|37.18
|0.79050
|0.00000
|0.00000
|-1615.71
|370149.24
|1087
|2008.06.25 23:33
|sell
|544
|37.01
|0.79370
|0.00000
|0.00000
|1088
|2008.06.26 02:00
|close
|544
|37.01
|0.79350
|0.00000
|0.00000
|861.42
|371010.66
|1089
|2008.06.26 02:11
|sell
|545
|37.10
|0.79390
|0.00000
|0.00000
|1090
|2008.06.26 04:56
|sell
|546
|35.58
|0.79460
|0.00000
|0.00000
|1091
|2008.06.26 06:04
|close
|546
|35.58
|0.79420
|0.00000
|0.00000
|2061.46
|373072.12
|1092
|2008.06.26 06:32
|close
|545
|37.10
|0.79410
|0.00000
|0.00000
|-1074.76
|371997.36
|1093
|2008.06.26 22:51
|buy
|547
|37.20
|0.79250
|0.00000
|0.00000
|1094
|2008.06.27 00:42
|sell
|548
|36.27
|0.79270
|0.00000
|0.00000
|1095
|2008.06.27 00:53
|close
|547
|37.20
|0.79280
|0.00000
|0.00000
|1616.53
|373613.89
|1096
|2008.06.27 02:24
|close
|548
|36.27
|0.79240
|0.00000
|0.00000
|1576.36
|375190.25
|1097
|2008.06.27 03:27
|buy
|549
|37.52
|0.79220
|0.00000
|0.00000
|1098
|2008.06.27 06:09
|close
|549
|37.52
|0.79182
|0.00000
|0.00000
|-2065.27
|373124.98
|1099
|2008.06.30 01:00
|sell
|550
|37.31
|0.79190
|0.00000
|0.00000
|1100
|2008.06.30 01:23
|sell
|551
|36.06
|0.79210
|0.00000
|0.00000
|1101
|2008.06.30 01:57
|close
|550
|37.31
|0.79170
|0.00000
|0.00000
|1082.22
|374207.20
|1102
|2008.06.30 01:58
|buy
|552
|36.73
|0.79150
|0.00000
|0.00000
|1103
|2008.06.30 01:58
|close
|551
|36.06
|0.79145
|0.00000
|0.00000
|3399.35
|377606.55
|1104
|2008.06.30 04:27
|close
|552
|36.73
|0.79176
|0.00000
|0.00000
|1384.53
|378991.08
|1105
|2008.06.30 04:27
|sell
|553
|37.90
|0.79200
|0.00000
|0.00000
|1106
|2008.06.30 07:50
|close
|553
|37.90
|0.79200
|0.00000
|0.00000
|0.00
|378991.08
|1107
|2008.06.30 23:01
|sell
|554
|37.90
|0.79090
|0.00000
|0.00000
|1108
|2008.06.30 23:56
|close at stop
|554
|37.90
|0.79040
|0.00000
|0.00000
|2750.35
|381741.43