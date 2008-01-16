Strategy Tester Report
!_rdb_THUNDER4WD_v2a
AlpariUK-Demo (Build 220)

SymbolEURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Period5 Minutes (M5) 2008.01.02 10:00 - 2008.06.30 23:55 (2008.01.01 - 2008.07.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersExpertName="!_rdb_THUNDER4WD_EURGBP_v2"; HourStartSession=21; HourStopSession=5; Thunder_1=true; Thunder_2=true; Thunder_3=true; CloseAll_NOW=false; StopAfterLastTrade=false; TargetEquity=0; LotsOptimized=true; Auto_LotsDecimal=true; LotsDecimal=0; Lots=0.1; MaxLots=0; Risk=50; MaxTrades=5; MinuteforNextOP=1; MinuteForClose=1; Hidden_TP=true; Hidden_SL=true; Hide_ALL=true; AutoRange_SL=true; StopLoss=28; SL_OutSession=32; AutoRange_TP=true; AccountProfitClose=true; TakeProfit=6; Slippage=3; MaxSpread=35; AutoPriceFromLast=true; PriceFromLastOP=3; AutoPriceFractal=true; OPFromFractal=7; AutoPriceMid=true; PriceFromMid=7; i_Trend_Level=0.0017; IMA_PERIOD=11; Use_Damiani_Filter=true; TradeOnFriday=true; CloseOnFriday=true; Friday_Days=5; Time_Protection=true; LimitTime_1=60; LimitTime_2=140; LimitTime_3=170; LimitTime_4=200; LimitTime_5=260; pips_1=3; pips_2=2; pips_3=0; pips_4=1; pips_5=3; RangeD_Min=80; Per_RangeD_Avg=3; Per_RangeD_SL=3; Per_RangeD_SL_Out=4; Per_RangeD_TP=20; Per_RangeD_OP=40; Per_RangeD_Fractal=28; Per_RangeD_Mid=30; myOrderComment="THUNDER4WD"; Need_Donation="Abdul Rahman"; PayPal="abdulrahman_maros@yahoo.com"; Bank_Wire="BCA : 7990026640"; LibertyReserve="U7067895";
Bars in test36747Ticks modelled775874Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit100000.00
Total net profit281741.43Gross profit531324.69Gross loss-249583.26
Profit factor2.13Expected payoff508.56
Absolute drawdown3487.43Maximal drawdown41822.06 (11.10%)Relative drawdown11.98% (15326.73)
Total trades554Short positions (won %)284 (78.52%)Long positions (won %)270 (77.41%)
Profit trades (% of total)432 (77.98%)Loss trades (% of total)122 (22.02%)
Largestprofit trade3399.35loss trade-17722.05
Averageprofit trade1229.92loss trade-2045.76
Maximumconsecutive wins (profit in money)19 (21558.92)consecutive losses (loss in money)5 (-6050.74)
Maximalconsecutive profit (count of wins)22132.96 (13)consecutive loss (count of losses)-30397.00 (2)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.02 22:59buy110.000.742840.000000.00000
22008.01.03 01:41buy29.630.742400.000000.00000
32008.01.03 05:01close29.630.742300.000000.00000-140.0799859.93
42008.01.03 07:21close110.000.742600.000000.00000-349.1099510.83
52008.01.03 21:00sell39.950.747100.000000.00000
62008.01.03 22:09sell49.540.747800.000000.00000
72008.01.03 23:24close39.950.747700.000000.00000-868.5898642.25
82008.01.03 23:27close49.540.747500.000000.00000416.4099058.65
92008.01.03 23:27buy59.910.747500.000000.00000
102008.01.04 01:20sell69.670.747800.000000.00000
112008.01.04 01:49close59.910.747800.000000.00000432.4599491.10
122008.01.04 02:29close69.670.747500.000000.00000422.0799913.17
132008.01.04 03:20sell79.990.747900.000000.00000
142008.01.04 04:20close79.990.747300.000000.00000872.07100785.24
152008.01.07 00:01buy810.080.747300.000000.00000
162008.01.07 00:39close810.080.747900.000000.00000879.74101664.98
172008.01.07 02:17buy910.170.747500.000000.00000
182008.01.07 03:51buy109.760.746900.000000.00000
192008.01.07 04:50close109.760.747570.000000.00000951.19102616.17
202008.01.07 05:38close910.170.747400.000000.00000-147.93102468.24
212008.01.07 21:00sell1110.250.745900.000000.00000
222008.01.07 21:14close1110.250.745300.000000.00000894.77103363.01
232008.01.08 00:01sell1210.340.746200.000000.00000
242008.01.08 01:50close1210.340.745900.000000.00000451.31103814.32
252008.01.08 02:03buy1310.380.745800.000000.00000
262008.01.08 04:27close1310.380.746100.000000.00000452.96104267.28
272008.01.08 04:29sell1410.430.746100.000000.00000
282008.01.08 05:29close1410.430.745800.000000.00000455.24104722.52
292008.01.08 21:00sell1510.470.746100.000000.00000
302008.01.08 22:07close1510.470.745800.000000.00000456.98105179.50
312008.01.08 22:07buy1610.520.745600.000000.00000
322008.01.09 00:41close1610.520.745800.000000.00000306.05105485.55
332008.01.09 01:13sell1710.550.746100.000000.00000
342008.01.09 02:26close1710.550.745800.000000.00000460.48105946.03
352008.01.09 03:05buy1810.590.745300.000000.00000
362008.01.09 06:25close1810.590.745200.000000.00000-154.04105791.99
372008.01.09 21:00sell1910.580.749100.000000.00000
382008.01.09 21:28close1910.580.748500.000000.00000923.57106715.56
392008.01.09 21:28buy2010.670.748500.000000.00000
402008.01.09 22:29close2010.670.748850.000000.00000543.22107258.78
412008.01.09 22:47buy2110.730.748500.000000.00000
422008.01.09 23:53close2110.730.748800.000000.00000468.24107727.02
432008.01.10 00:33sell2210.770.749100.000000.00000
442008.01.10 10:49close2210.770.749380.000000.00000-438.74107288.28
452008.01.10 21:00buy2310.730.754600.000000.00000
462008.01.10 21:16buy2410.360.754360.000000.00000
472008.01.10 21:38buy259.970.754110.000000.00000
482008.01.10 22:18sell269.930.754500.000000.00000
492008.01.10 22:23close2410.360.754760.000000.00000602.79107891.07
502008.01.10 22:23close259.970.754760.000000.00000942.65108833.72
512008.01.10 22:52close2310.730.754900.000000.00000468.24109301.96
522008.01.11 01:45close269.930.754500.000000.00000-18.85109283.11
532008.01.11 03:02buy2710.930.754200.000000.00000
542008.01.11 04:39buy2810.510.753700.000000.00000
552008.01.11 04:53close2810.510.754300.000000.00000917.27110200.38
562008.01.11 05:01close2710.930.754600.000000.00000635.95110836.33
572008.01.14 00:06sell2911.080.755800.000000.00000
582008.01.14 01:17close2911.080.755500.000000.00000483.61111319.94
592008.01.14 01:17buy3011.130.755500.000000.00000
602008.01.14 01:31sell3110.900.756000.000000.00000
612008.01.14 01:32close3011.130.756100.000000.00000971.39112291.33
622008.01.14 03:06close3110.900.755700.000000.00000475.76112767.09
632008.01.14 04:15buy3211.280.755600.000000.00000
642008.01.14 05:16close3211.280.756000.000000.00000656.31113423.40
652008.01.14 21:16sell3311.340.760300.000000.00000
662008.01.14 22:44close3311.340.760000.000000.00000494.95113918.35
672008.01.14 23:52sell3411.390.760400.000000.00000
682008.01.15 03:46close3411.390.760300.000000.00000144.09114062.44
692008.01.15 03:46buy3511.410.760300.000000.00000
702008.01.15 04:20buy3610.990.759900.000000.00000
712008.01.15 07:40close3610.990.759800.000000.00000-159.86113902.58
722008.01.15 07:49close3511.410.760300.000000.000000.00113902.58
732008.01.15 22:03buy3711.390.754420.000000.00000
742008.01.15 23:25close3711.390.754750.000000.00000546.74114449.32
752008.01.15 23:26sell3811.440.754900.000000.00000
762008.01.16 00:16sell3911.020.755300.000000.00000
772008.01.16 00:39sell4010.550.755700.000000.00000
782008.01.16 02:59close4010.550.755500.000000.00000306.99114756.31
792008.01.16 04:17close3911.020.755350.000000.00000-80.16114676.15
802008.01.16 04:18close3811.440.755170.000000.00000-471.10114205.05
812008.01.16 04:18buy4111.420.755170.000000.00000
822008.01.16 04:47close4111.420.755800.000000.000001046.53115251.58
832008.01.16 04:49sell4211.530.756000.000000.00000
842008.01.16 09:03close4211.530.756000.000000.000000.00115251.58
852008.01.16 21:08buy4311.530.746330.000000.00000
862008.01.16 22:01sell4411.280.746800.000000.00000
872008.01.16 22:04close4311.530.747000.000000.000001123.69116375.27
882008.01.16 22:31buy4511.410.746300.000000.00000
892008.01.16 22:43close4411.280.746100.000000.000001148.79117524.06
902008.01.16 23:53close4511.410.746700.000000.00000663.87118187.93
912008.01.16 23:59sell4611.820.746900.000000.00000
922008.01.17 00:23sell4711.380.747300.000000.00000
932008.01.17 01:34sell4810.890.747700.000000.00000
942008.01.17 03:37close4810.890.747400.000000.00000475.32118663.25
952008.01.17 03:37close4711.380.747270.000000.0000049.67118712.92
962008.01.17 04:05close4611.820.746930.000000.00000-118.89118594.03
972008.01.17 04:05buy4911.860.746930.000000.00000
982008.01.17 04:19buy5011.440.746600.000000.00000
992008.01.17 04:29buy5110.980.746290.000000.00000
1002008.01.17 05:03close5110.980.746900.000000.00000974.26119568.29
1012008.01.17 05:04close4911.860.747090.000000.00000276.03119844.32
1022008.01.17 05:05close5011.440.747220.000000.000001031.72120876.04
1032008.01.17 21:48sell5212.090.744700.000000.00000
1042008.01.17 21:59close5212.090.744100.000000.000001055.38121931.42
1052008.01.17 22:09buy5312.190.743900.000000.00000
1062008.01.17 22:18buy5411.770.743600.000000.00000
1072008.01.17 22:25buy5511.260.743200.000000.00000
1082008.01.18 00:46close5312.190.743050.000000.00000-1507.18120424.24
1092008.01.18 01:50buy5610.960.742300.000000.00000
1102008.01.18 03:04close5610.960.742630.000000.00000526.10120950.34
1112008.01.18 03:11close5511.260.743000.000000.00000-327.58120622.76
1122008.01.18 04:16close5411.770.743400.000000.00000-342.41120280.35
1132008.01.18 04:16sell5712.030.743400.000000.00000
1142008.01.18 04:38sell5811.610.743700.000000.00000
1152008.01.18 06:30close5712.030.743900.000000.00000-875.12119405.23
1162008.01.18 06:31close5811.610.744000.000000.00000-506.74118898.49
1172008.01.21 04:53buy5911.890.745400.000000.00000
1182008.01.21 08:13close5911.890.745300.000000.00000-172.95118725.54
1192008.01.21 21:34sell6011.870.743390.000000.00000
1202008.01.21 23:01sell6111.420.743900.000000.00000
1212008.01.21 23:51close6011.870.743330.000000.00000103.62118829.16
1222008.01.22 00:04close6111.420.743600.000000.00000476.77119305.93
1232008.01.22 00:14buy6211.930.743100.000000.00000
1242008.01.22 01:26close6211.930.743600.000000.00000867.67120173.60
1252008.01.22 01:26sell6312.020.743600.000000.00000
1262008.01.22 01:50close6312.020.743000.000000.000001049.28121222.88
1272008.01.22 01:50buy6412.120.742900.000000.00000
1282008.01.22 01:52buy6511.700.742600.000000.00000
1292008.01.22 02:08close6412.120.743100.000000.00000352.59121575.47
1302008.01.22 02:45close6511.700.743220.000000.000001055.17122630.64
1312008.01.22 02:46sell6612.260.743590.000000.00000
1322008.01.22 03:30close6612.260.743000.000000.000001052.39123683.03
1332008.01.22 03:30buy6712.370.742950.000000.00000
1342008.01.22 03:51close6712.370.743600.000000.000001169.57124852.60
1352008.01.22 04:56buy6812.490.743200.000000.00000
1362008.01.22 05:20close6812.490.743800.000000.000001090.08125942.68
1372008.01.22 21:21sell6912.590.745100.000000.00000
1382008.01.22 22:08sell7012.120.745600.000000.00000
1392008.01.22 22:19sell7111.600.746000.000000.00000
1402008.01.23 00:49close6912.590.746700.000000.00000-2954.65122988.04
1412008.01.23 00:51sell7211.110.747100.000000.00000
1422008.01.23 01:14close7211.110.746420.000000.000001099.15124087.19
1432008.01.23 02:52close7111.600.746270.000000.00000-477.70123609.49
1442008.01.23 04:10sell7311.740.747000.000000.00000
1452008.01.23 04:42sell7411.240.747400.000000.00000
1462008.01.23 08:04close7411.240.747440.000000.00000-65.41123544.08
1472008.01.23 08:26close7311.740.747090.000000.00000-153.73123390.35
1482008.01.23 08:47close7012.120.745800.000000.00000-375.67123014.68
1492008.01.23 21:00sell7512.300.747400.000000.00000
1502008.01.24 01:11close7512.300.747400.000000.00000-70.04122944.64
1512008.01.24 01:11buy7612.290.747400.000000.00000
1522008.01.24 02:22close7612.290.747800.000000.00000715.08123659.72
1532008.01.24 02:22sell7712.370.747800.000000.00000
1542008.01.24 03:17sell7811.900.748300.000000.00000
1552008.01.24 03:28sell7911.420.748600.000000.00000
1562008.01.24 03:58buy8011.440.748100.000000.00000
1572008.01.24 04:48close7911.420.748300.000000.00000498.45124158.17
1582008.01.24 05:24close7811.900.748000.000000.00000519.40124677.57
1592008.01.24 06:08close7712.370.747800.000000.000000.00124677.57
1602008.01.24 07:16close8011.440.748190.000000.00000149.77124827.34
1612008.01.24 21:09buy8112.480.747330.000000.00000
1622008.01.24 21:17buy8212.040.747000.000000.00000
1632008.01.24 21:22buy8311.530.746600.000000.00000
1642008.01.24 22:05close8112.480.747200.000000.00000-235.99124591.35
1652008.01.24 22:05close8311.530.747200.000000.000001006.29125597.64
1662008.01.24 23:03buy8412.070.746300.000000.00000
1672008.01.24 23:29close8412.070.746900.000000.000001053.42126651.06
1682008.01.25 00:09close8212.040.747100.000000.00000175.14126826.20
1692008.01.25 01:47sell8512.680.747500.000000.00000
1702008.01.25 02:18close8512.680.746900.000000.000001106.89127933.09
1712008.01.25 03:50buy8612.790.746800.000000.00000
1722008.01.25 04:11buy8712.330.746400.000000.00000
1732008.01.25 07:02close8612.790.745200.000000.00000-2976.69124956.40
1742008.01.25 07:02close8712.330.745200.000000.00000-2152.22122804.18
1752008.01.28 02:36sell8812.280.741400.000000.00000
1762008.01.28 03:10sell8911.850.741700.000000.00000
1772008.01.28 03:48sell9011.240.742400.000000.00000
1782008.01.28 07:51close9011.240.742450.000000.00000-81.77122722.41
1792008.01.28 08:30close8911.850.741980.000000.00000-482.73122239.68
1802008.01.28 08:45close8812.280.741600.000000.00000-357.33121882.35
1812008.01.28 23:09sell9112.190.745400.000000.00000
1822008.01.28 23:56buy9211.920.745000.000000.00000
1832008.01.29 00:09close9112.190.745000.000000.00000686.27122568.62
1842008.01.29 01:10buy9311.800.744500.000000.00000
1852008.01.29 03:21close9211.920.744300.000000.00000-1213.71121354.91
1862008.01.29 03:26sell9411.860.744800.000000.00000
1872008.01.29 03:26close9311.800.744900.000000.00000686.57122041.48
1882008.01.29 04:26close9411.860.744500.000000.00000517.65122559.13
1892008.01.29 21:00buy9512.260.742600.000000.00000
1902008.01.29 23:08sell9611.970.742900.000000.00000
1912008.01.29 23:42close9611.970.742300.000000.000001044.91123604.04
1922008.01.30 00:27close9512.260.742600.000000.000000.00123604.04
1932008.01.30 01:00buy9712.360.742400.000000.00000
1942008.01.30 06:06close9712.360.742200.000000.00000-359.58123244.46
1952008.01.31 01:55buy9812.320.746900.000000.00000
1962008.01.31 02:10close9812.320.747500.000000.000001075.24124319.70
1972008.01.31 04:20sell9912.430.747600.000000.00000
1982008.01.31 04:44sell10011.960.748100.000000.00000
1992008.01.31 05:09close10011.960.747500.000000.000001044.04125363.74
2002008.01.31 06:09close9912.430.747200.000000.00000723.38126087.12
2012008.01.31 21:00sell10112.610.747500.000000.00000
2022008.01.31 23:45close10112.610.747300.000000.00000366.92126454.04
2032008.01.31 23:45buy10212.650.747300.000000.00000
2042008.02.01 01:55buy10312.040.746100.000000.00000
2052008.02.01 02:49close10312.040.746700.000000.000001050.80127504.84
2062008.02.01 04:23close10212.650.747030.000000.00000-496.81127008.03
2072008.02.01 04:23sell10412.700.747030.000000.00000
2082008.02.01 07:13close10412.700.746820.000000.00000388.02127396.05
2092008.02.04 00:00sell10512.740.753300.000000.00000
2102008.02.04 00:10sell10612.290.753600.000000.00000
2112008.02.04 00:26close10512.740.753150.000000.00000278.03127674.08
2122008.02.04 00:26close10612.290.752900.000000.000001251.65128925.73
2132008.02.04 03:12buy10712.890.752500.000000.00000
2142008.02.04 03:31buy10812.430.752170.000000.00000
2152008.02.04 04:33close10812.430.752500.000000.00000596.66129522.39
2162008.02.04 05:07close10712.890.753200.000000.000001312.48130834.87
2172008.02.04 21:18sell10913.080.751200.000000.00000
2182008.02.05 00:14close10913.080.751100.000000.00000165.47131000.35
2192008.02.05 00:21buy11013.100.751000.000000.00000
2202008.02.05 00:28buy11112.640.750700.000000.00000
2212008.02.05 03:49close11112.640.750600.000000.00000-183.86130816.49
2222008.02.05 04:13close11013.100.751000.000000.000000.00130816.49
2232008.02.05 04:13sell11213.080.751000.000000.00000
2242008.02.05 04:37sell11312.580.751500.000000.00000
2252008.02.05 05:37close11312.580.751200.000000.00000549.08131365.57
2262008.02.05 07:34close11213.080.751000.000000.000000.00131365.57
2272008.02.05 21:38buy11413.140.745700.000000.00000
2282008.02.06 00:02close11413.140.745900.000000.00000382.27131747.84
2292008.02.06 00:37buy11513.170.745300.000000.00000
2302008.02.06 01:55buy11612.670.744800.000000.00000
2312008.02.06 04:18close11612.670.745000.000000.00000368.60132116.44
2322008.02.06 04:36close11513.170.745200.000000.00000-191.57131924.87
2332008.02.06 04:36sell11713.190.745200.000000.00000
2342008.02.06 05:36close11713.190.744900.000000.00000575.70132500.57
2352008.02.06 21:14buy11813.250.746110.000000.00000
2362008.02.07 01:34close11813.250.745900.000000.00000-404.74132095.83
2372008.02.07 02:01sell11913.210.746100.000000.00000
2382008.02.07 04:01close11913.210.745800.000000.00000576.58132672.41
2392008.02.07 22:59sell12013.270.745700.000000.00000
2402008.02.08 00:45close12013.270.745400.000000.00000554.01133226.42
2412008.02.08 01:03buy12113.320.745200.000000.00000
2422008.02.08 03:33close12113.320.745600.000000.00000775.01134001.43
2432008.02.08 03:33sell12213.400.745600.000000.00000
2442008.02.08 04:37close12213.400.745300.000000.00000584.87134586.30
2452008.02.11 00:11sell12313.460.746200.000000.00000
2462008.02.11 01:12sell12412.990.746500.000000.00000
2472008.02.11 02:18close12412.990.746200.000000.00000566.97135153.27
2482008.02.11 02:36close12313.460.746000.000000.00000391.66135544.93
2492008.02.11 22:46buy12513.550.744200.000000.00000
2502008.02.11 23:42sell12613.260.744600.000000.00000
2512008.02.11 23:47close12513.550.744600.000000.00000788.39136333.32
2522008.02.12 00:46close12613.260.744300.000000.00000553.59136886.91
2532008.02.12 00:58buy12713.690.744000.000000.00000
2542008.02.12 03:20close12713.690.744200.000000.00000398.27137285.18
2552008.02.12 03:20sell12813.730.744200.000000.00000
2562008.02.12 05:50close12813.730.744000.000000.00000399.51137684.69
2572008.02.12 22:51sell12913.770.744000.000000.00000
2582008.02.12 23:09sell13013.270.744380.000000.00000
2592008.02.13 00:35close13013.270.744000.000000.00000708.46138393.16
2602008.02.13 01:17sell13113.260.744750.000000.00000
2612008.02.13 02:01buy13213.070.744400.000000.00000
2622008.02.13 02:33close13113.260.744400.000000.00000675.22139068.38
2632008.02.13 03:53close12913.770.744200.000000.00000-426.82138641.56
2642008.02.13 05:26close13213.070.744300.000000.00000-190.11138451.45
2652008.02.13 21:01buy13313.850.741870.000000.00000
2662008.02.13 21:29buy13413.370.741610.000000.00000
2672008.02.13 22:15close13313.850.742100.000000.00000463.36138914.81
2682008.02.13 22:22close13413.370.742300.000000.000001341.91140256.72
2692008.02.13 22:22sell13514.030.742300.000000.00000
2702008.02.14 00:46close13514.030.742100.000000.00000328.35140585.08
2712008.02.14 00:56buy13614.060.741750.000000.00000
2722008.02.14 02:48close13614.060.742100.000000.00000715.81141300.89
2732008.02.14 03:02sell13714.130.742300.000000.00000
2742008.02.14 05:35close13714.130.742090.000000.00000431.71141732.60
2752008.02.18 01:37buy13814.170.748500.000000.00000
2762008.02.18 02:10close13814.170.749100.000000.000001236.70142969.30
2772008.02.18 02:14sell13914.300.749200.000000.00000
2782008.02.18 03:36close13914.300.748900.000000.00000624.15143593.45
2792008.02.18 03:59buy14014.360.748600.000000.00000
2802008.02.18 07:36close14014.360.748500.000000.00000-208.88143384.57
2812008.02.18 21:03buy14114.340.751400.000000.00000
2822008.02.18 21:24buy14213.830.751100.000000.00000
2832008.02.18 21:36buy14313.330.750900.000000.00000
2842008.02.19 00:06close14313.330.751100.000000.00000387.80143772.37
2852008.02.19 00:10sell14413.600.751280.000000.00000
2862008.02.19 00:10close14213.830.751320.000000.00000442.58144214.95
2872008.02.19 00:10close14114.340.751430.000000.0000062.58144277.53
2882008.02.19 01:13sell14513.970.751500.000000.00000
2892008.02.19 01:14sell14613.460.751700.000000.00000
2902008.02.19 04:25close14613.460.751600.000000.00000195.83144473.36
2912008.02.19 05:15close14413.600.751500.000000.00000-435.31144038.05
2922008.02.19 05:15close14513.970.751500.000000.000000.00144038.05
2932008.02.19 22:59buy14714.400.755700.000000.00000
2942008.02.20 00:54close14714.400.756100.000000.00000837.85144875.90
2952008.02.20 00:54sell14814.490.756100.000000.00000
2962008.02.20 03:26close14814.490.755900.000000.00000421.63145297.53
2972008.02.20 03:26buy14914.530.755900.000000.00000
2982008.02.20 03:35buy15014.020.755600.000000.00000
2992008.02.20 08:09close15014.020.755400.000000.00000-407.87144889.66
3002008.02.20 08:23close14914.530.755620.000000.00000-591.79144297.87
3012008.02.21 21:24buy15114.430.754900.000000.00000
3022008.02.21 22:30buy15213.900.754470.000000.00000
3032008.02.21 23:32close15213.900.754900.000000.00000869.41145167.28
3042008.02.22 02:45buy15313.800.753600.000000.00000
3052008.02.22 02:49buy15413.170.753100.000000.00000
3062008.02.22 05:24close15413.170.753400.000000.00000574.71145741.99
3072008.02.22 06:03close15114.430.753400.000000.00000-3148.48142593.51
3082008.02.22 06:05close15313.800.753500.000000.00000-200.73142392.78
3092008.02.25 00:09buy15514.240.753600.000000.00000
3102008.02.25 02:21close15514.240.753900.000000.00000621.41143014.19
3112008.02.25 03:41buy15614.300.753500.000000.00000
3122008.02.25 06:26close15614.300.753800.000000.00000624.03143638.22
3132008.02.25 21:00sell15714.360.753700.000000.00000
3142008.02.25 22:03close15714.360.753400.000000.00000626.77144264.99
3152008.02.25 23:15sell15814.430.754000.000000.00000
3162008.02.26 02:33close15814.430.753990.000000.00000-6.39144258.60
3172008.02.26 04:40sell15914.430.754300.000000.00000
3182008.02.26 05:57close15914.430.754000.000000.00000629.82144888.42
3192008.02.26 22:02sell16014.490.753800.000000.00000
3202008.02.26 22:23sell16113.980.754100.000000.00000
3212008.02.26 22:54close16014.490.753600.000000.00000421.63145310.05
3222008.02.26 23:05close16113.980.753400.000000.000001423.77146733.82
3232008.02.26 23:05buy16214.670.753400.000000.00000
3242008.02.26 23:19close16214.670.754040.000000.000001365.70148099.52
3252008.02.27 03:32sell16314.810.755180.000000.00000
3262008.02.27 04:50close16314.810.754800.000000.00000818.79148918.31
3272008.02.28 01:38buy16414.890.762200.000000.00000
3282008.02.28 03:12buy16514.300.761600.000000.00000
3292008.02.28 04:14close16514.300.761900.000000.00000624.03149542.34
3302008.02.28 06:55close16414.890.762000.000000.00000-433.18149109.16
3312008.02.28 21:07sell16614.910.763880.000000.00000
3322008.02.28 23:58close16614.910.763700.000000.00000390.47149499.63
3332008.02.29 02:44buy16714.950.763000.000000.00000
3342008.02.29 03:59close16714.950.763300.000000.00000652.39150152.02
3352008.03.03 02:11buy16815.020.765300.000000.00000
3362008.03.03 03:12close16815.020.765800.000000.000001092.41151244.43
3372008.03.03 04:00sell16915.120.766200.000000.00000
3382008.03.03 08:26close16915.120.766300.000000.00000-219.98151024.45
3392008.03.03 21:37sell17015.100.765800.000000.00000
3402008.03.03 21:59sell17114.550.766200.000000.00000
3412008.03.03 22:47sell17213.890.766700.000000.00000
3422008.03.03 23:27close17213.890.766000.000000.000001414.60152439.05
3432008.03.04 00:34close17114.550.765800.000000.00000819.13153258.18
3442008.03.04 00:39close17015.100.765770.000000.0000037.24153295.42
3452008.03.04 00:39buy17315.330.765770.000000.00000
3462008.03.04 02:17close17315.330.766100.000000.00000735.87154031.29
3472008.03.04 02:18sell17415.400.766200.000000.00000
3482008.03.04 02:51close17415.400.765600.000000.000001344.33155375.62
3492008.03.04 03:16buy17515.540.765400.000000.00000
3502008.03.04 04:16close17515.540.765800.000000.00000904.17156279.79
3512008.03.04 21:46buy17615.630.765700.000000.00000
3522008.03.04 22:47close17615.630.766000.000000.00000682.07156961.86
3532008.03.04 23:28buy17715.700.765700.000000.00000
3542008.03.05 01:09close17715.700.766100.000000.00000913.48157875.34
3552008.03.05 01:17sell17815.790.766200.000000.00000
3562008.03.05 01:56buy17915.460.765700.000000.00000
3572008.03.05 03:41close17815.790.766000.000000.00000459.46158334.80
3582008.03.05 04:02close17915.460.766000.000000.00000674.65159009.45
3592008.03.05 21:00sell18015.900.766300.000000.00000
3602008.03.05 21:09sell18115.340.766620.000000.00000
3612008.03.05 21:12sell18214.740.766900.000000.00000
3622008.03.05 22:13close18214.740.766600.000000.00000643.35159652.80
3632008.03.05 22:18buy18315.120.766400.000000.00000
3642008.03.05 22:45close18115.340.766200.000000.00000937.36160590.16
3652008.03.06 00:39close18315.120.766630.000000.00000505.85161096.01
3662008.03.06 13:37close18015.900.766500.000000.00000-553.19160542.82
3672008.03.06 21:15sell18416.050.765600.000000.00000
3682008.03.06 21:52close18416.050.764900.000000.000001634.58162177.40
3692008.03.06 21:53buy18516.220.764750.000000.00000
3702008.03.06 22:04close18516.220.765370.000000.000001462.80163640.20
3712008.03.06 23:09sell18616.360.765600.000000.00000
3722008.03.07 00:04buy18716.000.765200.000000.00000
3732008.03.07 00:07close18616.360.765000.000000.000001397.08165037.28
3742008.03.07 05:20close18716.000.765000.000000.00000-465.47164571.81
3752008.03.10 00:36sell18816.460.762600.000000.00000
3762008.03.10 01:11close18816.460.762000.000000.000001436.86166008.67
3772008.03.10 01:30buy18916.600.761900.000000.00000
3782008.03.10 01:46buy19015.990.761500.000000.00000
3792008.03.10 03:06close19015.990.761900.000000.00000930.36166939.03
3802008.03.10 04:04close18916.600.762100.000000.00000482.93167421.96
3812008.03.10 21:00sell19116.740.763700.000000.00000
3822008.03.11 00:58close19116.740.763700.000000.00000-31.77167390.18
3832008.03.11 00:58buy19216.740.763700.000000.00000
3842008.03.11 01:03close19216.740.764300.000000.000001461.00168851.18
3852008.03.11 01:51buy19316.890.763600.000000.00000
3862008.03.11 02:07close19316.890.764200.000000.000001474.10170325.28
3872008.03.11 02:36sell19417.030.764700.000000.00000
3882008.03.11 03:25sell19516.410.765100.000000.00000
3892008.03.11 03:35sell19615.760.765400.000000.00000
3902008.03.11 06:53close19615.760.765300.000000.00000229.29170554.57
3912008.03.11 07:02close19516.410.765100.000000.000000.00170554.57
3922008.03.11 07:03close19417.030.764900.000000.00000-495.54170059.03
3932008.03.11 23:30sell19717.010.764600.000000.00000
3942008.03.12 02:24close19717.010.764500.000000.00000215.19170274.22
3952008.03.12 02:35buy19817.030.764400.000000.00000
3962008.03.12 08:23close19817.030.764190.000000.00000-520.21169754.01
3972008.03.12 21:00sell19916.980.767400.000000.00000
3982008.03.12 22:03close19916.980.767100.000000.00000741.12170495.13
3992008.03.12 22:41sell20017.050.767480.000000.00000
4002008.03.12 23:34close20017.050.766800.000000.000001686.81172181.94
4012008.03.12 23:37buy20117.220.766700.000000.00000
4022008.03.13 00:04buy20216.610.766400.000000.00000
4032008.03.13 03:02close20216.610.766460.000000.00000144.96172326.90
4042008.03.13 04:10close20117.220.766400.000000.00000-751.44171575.46
4052008.03.13 04:17sell20317.160.766680.000000.00000
4062008.03.13 04:27sell20416.550.766990.000000.00000
4072008.03.13 04:40close20317.160.766500.000000.00000449.39172024.85
4082008.03.13 05:29close20416.550.766600.000000.00000939.07172963.92
4092008.03.14 00:00buy20517.300.768300.000000.00000
4102008.03.14 01:01close20517.300.769000.000000.000001761.52174725.44
4112008.03.14 01:01sell20617.470.769000.000000.00000
4122008.03.14 01:24close20617.470.768400.000000.000001525.03176250.47
4132008.03.14 01:25buy20717.630.768300.000000.00000
4142008.03.14 03:04close20717.630.768600.000000.00000769.34177019.81
4152008.03.14 03:06sell20817.700.768650.000000.00000
4162008.03.14 04:33close20817.700.768350.000000.00000772.56177792.37
4172008.03.17 21:00sell20917.780.786900.000000.00000
4182008.03.17 21:01sell21017.140.787260.000000.00000
4192008.03.17 21:02sell21116.410.787660.000000.00000
4202008.03.17 21:54close21116.410.787000.000000.000001575.74179368.11
4212008.03.17 21:56buy21217.050.786900.000000.00000
4222008.03.17 22:14close21217.050.787600.000000.000001736.07181104.18
4232008.03.17 22:31close21017.140.786900.000000.00000897.73182001.91
4242008.03.17 22:43close20917.780.786600.000000.00000776.04182777.95
4252008.03.17 22:43buy21318.280.786600.000000.00000
4262008.03.17 23:50close21318.280.787000.000000.000001063.61183841.56
4272008.03.18 00:44sell21418.380.787500.000000.00000
4282008.03.18 00:52sell21517.730.787820.000000.00000
4292008.03.18 00:55sell21617.030.788130.000000.00000
4302008.03.18 01:58close21617.030.787800.000000.00000817.64184659.20
4312008.03.18 01:59close21517.730.787500.000000.00000825.45185484.65
4322008.03.18 03:01close21418.380.787200.000000.00000802.23186286.88
4332008.03.18 03:02buy21718.630.787200.000000.00000
4342008.03.18 03:16close21718.630.787800.000000.000001625.95187912.83
4352008.03.18 03:39buy21818.790.787050.000000.00000
4362008.03.18 04:31close21818.790.787670.000000.000001694.58189607.41
4372008.03.18 22:00buy21918.960.778850.000000.00000
4382008.03.18 22:11buy22018.230.778300.000000.00000
4392008.03.18 22:48buy22117.450.777900.000000.00000
4402008.03.18 23:47close22117.450.778600.000000.000001776.79191384.20
4412008.03.18 23:51close22018.230.778700.000000.000001060.70192444.90
4422008.03.19 00:46close21918.960.779100.000000.00000689.48193134.38
4432008.03.19 01:00sell22219.310.779200.000000.00000
4442008.03.19 01:02sell22318.620.779550.000000.00000
4452008.03.19 01:13sell22417.860.779900.000000.00000
4462008.03.19 02:01close22219.310.779340.000000.00000-393.32192741.06
4472008.03.19 02:01close22417.860.779340.000000.000001455.14194196.20
4482008.03.19 02:02close22318.620.779250.000000.00000812.70195008.90
4492008.03.19 02:05buy22519.500.778840.000000.00000
4502008.03.19 02:08buy22618.790.778450.000000.00000
4512008.03.19 02:49close22519.500.779000.000000.00000453.84195462.74
4522008.03.19 02:49close22618.790.779180.000000.000001995.23197457.97
4532008.03.19 02:49sell22719.750.779400.000000.00000
4542008.03.19 04:24close22719.750.779100.000000.00000862.02198319.99
4552008.03.19 21:20buy22819.830.787000.000000.00000
4562008.03.19 22:01close22819.830.787600.000000.000001730.68200050.67
4572008.03.19 22:01sell22920.010.787800.000000.00000
4582008.03.19 22:04sell23019.300.788100.000000.00000
4592008.03.19 22:06sell23118.510.788450.000000.00000
4602008.03.19 22:22close22920.010.787900.000000.00000-291.13199759.54
4612008.03.19 22:22close23118.510.787900.000000.000001481.16201240.70
4622008.03.19 22:49sell23219.440.788420.000000.00000
4632008.03.19 22:51sell23318.630.788800.000000.00000
4642008.03.19 23:11close23019.300.788200.000000.00000-280.80200959.90
4652008.03.19 23:11close23318.630.788200.000000.000001626.29202586.19
4662008.03.19 23:48close23219.440.787800.000000.000001753.56204339.75
4672008.03.19 23:48buy23420.430.787520.000000.00000
4682008.03.20 00:23buy23519.710.787200.000000.00000
4692008.03.20 00:30close23420.430.787700.000000.00000534.91204874.66
4702008.03.20 00:48close23519.710.787900.000000.000002006.91206881.57
4712008.03.20 00:59sell23620.690.788300.000000.00000
4722008.03.20 01:08close23620.690.787700.000000.000001806.11208687.68
4732008.03.20 01:31buy23720.870.787200.000000.00000
4742008.03.20 01:51buy23820.110.786800.000000.00000
4752008.03.20 02:06buy23919.250.786400.000000.00000
4762008.03.20 02:26close23919.250.787060.000000.000001848.07210535.75
4772008.03.20 02:45buy24019.430.786400.000000.00000
4782008.03.20 03:12sell24119.450.786900.000000.00000
4792008.03.20 03:26close24019.430.787100.000000.000001978.40212514.15
4802008.03.20 03:30close23820.110.787200.000000.000001170.08213684.23
4812008.03.20 04:04close23720.870.787500.000000.00000910.72214594.95
4822008.03.20 06:23close24119.450.786800.000000.00000282.98214877.93
4832008.03.20 21:00buy24221.490.777300.000000.00000
4842008.03.20 23:04close24221.490.777700.000000.000001250.37216128.30
4852008.03.20 23:04sell24321.610.777700.000000.00000
4862008.03.20 23:33sell24420.850.778000.000000.00000
4872008.03.21 00:37close24420.850.777700.000000.00000870.47216998.77
4882008.03.21 01:05close24321.610.777400.000000.00000902.19217900.96
4892008.03.21 01:55buy24521.790.776900.000000.00000
4902008.03.21 03:11close24521.790.777200.000000.00000950.88218851.84
4912008.03.21 03:11sell24621.890.777200.000000.00000
4922008.03.21 05:34close24621.890.777000.000000.00000636.95219488.79
4932008.03.24 00:01buy24721.950.778300.000000.00000
4942008.03.24 00:46close24721.950.778900.000000.000001915.71221404.50
4952008.03.24 00:47sell24822.140.779000.000000.00000
4962008.03.24 01:47close24822.140.778700.000000.00000966.35222370.85
4972008.03.24 02:49buy24922.240.778300.000000.00000
4982008.03.24 02:50buy25021.420.777900.000000.00000
4992008.03.24 09:32close25021.420.777600.000000.00000-934.72221436.13
5002008.03.24 11:14close24922.240.778040.000000.00000-841.11220595.02
5012008.03.24 21:09sell25122.060.777100.000000.00000
5022008.03.24 22:09close25122.060.776780.000000.000001027.04221622.06
5032008.03.24 23:05buy25222.160.776300.000000.00000
5042008.03.25 00:38close25222.160.776600.000000.00000967.02222589.08
5052008.03.25 00:52sell25322.260.776800.000000.00000
5062008.03.25 01:52close25322.260.776400.000000.000001295.44223884.52
5072008.03.25 01:52buy25422.390.776400.000000.00000
5082008.03.25 02:47sell25521.900.776800.000000.00000
5092008.03.25 02:48close25422.390.777000.000000.000001954.11225838.63
5102008.03.25 03:32close25521.900.779600.000000.00000-8921.45216917.18
5112008.03.25 21:34sell25621.690.780410.000000.00000
5122008.03.25 22:04close25621.690.779820.000000.000001861.85218779.03
5132008.03.25 22:08buy25721.880.779400.000000.00000
5142008.03.25 23:51close25721.880.779800.000000.000001273.06220052.09
5152008.03.25 23:51sell25822.010.779900.000000.00000
5162008.03.26 00:56close25822.010.779600.000000.00000918.90220970.98
5172008.03.26 01:17sell25922.100.780100.000000.00000
5182008.03.26 02:07sell26021.290.780500.000000.00000
5192008.03.26 03:08close26021.290.780100.000000.000001238.99222209.97
5202008.03.26 04:08close25922.100.780030.000000.00000225.07222435.04
5212008.03.26 21:02sell26122.240.788600.000000.00000
5222008.03.27 00:20close26122.240.788500.000000.00000196.94222631.98
5232008.03.27 00:20buy26222.260.788500.000000.00000
5242008.03.27 01:01buy26321.420.788000.000000.00000
5252008.03.27 01:07buy26420.540.787650.000000.00000
5262008.03.27 02:03close26420.540.788270.000000.000001852.40224484.38
5272008.03.27 02:03close26321.420.788330.000000.000001028.20225512.58
5282008.03.27 02:04close26222.260.788820.000000.000001036.15226548.73
5292008.03.27 02:04sell26522.650.788820.000000.00000
5302008.03.27 02:07sell26621.830.789200.000000.00000
5312008.03.27 02:36close26522.650.788700.000000.00000395.44226944.17
5322008.03.27 02:43close26621.830.788570.000000.000002000.91228945.08
5332008.03.27 03:25buy26722.890.787900.000000.00000
5342008.03.27 04:29close26722.890.788300.000000.000001331.83230276.91
5352008.03.27 04:30sell26823.030.788400.000000.00000
5362008.03.27 05:54close26823.030.788100.000000.000001005.19231282.10
5372008.03.27 21:15buy26923.130.786600.000000.00000
5382008.03.27 21:40buy27022.310.786270.000000.00000
5392008.03.27 22:52close27022.310.786670.000000.000001298.09232580.19
5402008.03.27 23:00sell27122.710.786900.000000.00000
5412008.03.27 23:18close26923.130.787000.000000.000001345.79233925.98
5422008.03.27 23:30sell27222.460.787600.000000.00000
5432008.03.27 23:36sell27321.580.787900.000000.00000
5442008.03.28 01:15close27321.580.787600.000000.00000900.94234826.92
5452008.03.28 01:15close27122.710.787500.000000.00000-2025.55232801.37
5462008.03.28 01:39close27222.460.787300.000000.00000937.68233739.05
5472008.03.28 01:39buy27423.370.787300.000000.00000
5482008.03.28 01:43buy27522.520.786900.000000.00000
5492008.03.28 01:53buy27621.610.786570.000000.00000
5502008.03.28 02:18close27621.610.787200.000000.000001980.34235719.39
5512008.03.28 03:00close27522.520.787200.000000.00000982.73236702.12
5522008.03.28 03:59buy27722.580.786200.000000.00000
5532008.03.28 04:39close27722.580.786800.000000.000001970.69238672.81
5542008.03.28 06:31close27423.370.786400.000000.00000-3059.46235613.35
5552008.03.31 00:04buy27823.560.791800.000000.00000
5562008.03.31 00:18close27823.560.792400.000000.000002056.22237669.57
5572008.03.31 01:11buy27923.770.791600.000000.00000
5582008.03.31 01:56buy28022.930.791290.000000.00000
5592008.03.31 04:15close28022.930.791600.000000.000001033.97238703.54
5602008.03.31 04:16close27923.770.791610.000000.0000034.58238738.12
5612008.03.31 04:16sell28123.870.791610.000000.00000
5622008.03.31 04:46sell28223.000.792000.000000.00000
5632008.03.31 10:05close28223.000.795800.000000.00000-12715.83226022.29
5642008.03.31 10:05close28123.870.795800.000000.00000-14551.23211471.06
5652008.03.31 21:34sell28321.150.796400.000000.00000
5662008.03.31 21:43close28321.150.795700.000000.000002153.98213625.04
5672008.03.31 22:14buy28421.360.795300.000000.00000
5682008.03.31 22:59close28421.360.795900.000000.000001864.22215489.26
5692008.04.01 02:05sell28521.550.795100.000000.00000
5702008.04.01 02:17close28521.550.794500.000000.000001881.18217370.44
5712008.04.01 02:26sell28621.740.795300.000000.00000
5722008.04.01 05:31close28621.740.795200.000000.00000316.29217686.73
5732008.04.01 21:04buy28721.770.789300.000000.00000
5742008.04.01 22:14close28721.770.789600.000000.00000950.00218636.73
5752008.04.01 22:15sell28821.860.789700.000000.00000
5762008.04.01 22:46sell28921.060.790100.000000.00000
5772008.04.02 00:22close28921.060.789800.000000.00000879.24219515.97
5782008.04.02 00:30close28821.860.789400.000000.00000912.63220428.60
5792008.04.02 00:30buy29022.040.789400.000000.00000
5802008.04.02 04:56close29022.040.789100.000000.00000-961.78219466.82
5812008.04.02 21:14sell29121.950.788200.000000.00000
5822008.04.02 21:33sell29221.160.788550.000000.00000
5832008.04.03 01:55close29221.160.788800.000000.00000-890.13218576.69
5842008.04.03 02:10close29121.950.788400.000000.00000-763.68217813.01
5852008.04.03 02:10buy29321.780.788400.000000.00000
5862008.04.03 02:48buy29420.980.788000.000000.00000
5872008.04.03 03:05buy29520.090.787600.000000.00000
5882008.04.03 04:05close29520.090.788180.000000.000001694.93219507.94
5892008.04.03 04:14close29420.980.788300.000000.00000915.53220423.47
5902008.04.03 09:31close29321.780.788100.000000.00000-950.43219473.04
5912008.04.03 21:01sell29621.950.785800.000000.00000
5922008.04.03 22:19close29621.950.785500.000000.00000958.05220431.09
5932008.04.03 22:27buy29722.040.785100.000000.00000
5942008.04.03 23:28close29722.040.785500.000000.000001282.37221713.46
5952008.04.03 23:50sell29822.170.785800.000000.00000
5962008.04.04 00:31buy29921.710.785300.000000.00000
5972008.04.04 00:31close29822.170.785200.000000.000001893.23223606.69
5982008.04.04 02:29close29921.710.785700.000000.000001263.18224869.87
5992008.04.04 02:29sell30022.490.785700.000000.00000
6002008.04.04 02:53close30022.490.785100.000000.000001963.24226833.11
6012008.04.04 02:55buy30122.680.784900.000000.00000
6022008.04.04 03:29buy30221.880.784570.000000.00000
6032008.04.04 04:08close30122.680.785100.000000.00000659.81227492.92
6042008.04.04 04:08sell30322.310.785100.000000.00000
6052008.04.04 04:16close30221.880.785200.000000.000002005.08229498.00
6062008.04.04 04:44sell30422.070.785700.000000.00000
6072008.04.04 05:42close30422.070.785100.000000.000001926.58231424.58
6082008.04.04 06:56close30322.310.785400.000000.00000-973.76230450.82
6092008.04.07 00:01buy30523.050.789000.000000.00000
6102008.04.07 00:20buy30622.200.788600.000000.00000
6112008.04.07 00:56close30523.050.789100.000000.00000335.28230786.10
6122008.04.07 01:16close30622.200.789300.000000.000002260.45233046.55
6132008.04.07 01:24sell30723.300.789400.000000.00000
6142008.04.07 02:08close30723.300.788600.000000.000002711.93235758.48
6152008.04.07 02:08buy30823.580.788600.000000.00000
6162008.04.07 03:51buy30922.680.788100.000000.00000
6172008.04.07 03:53buy31021.780.787800.000000.00000
6182008.04.07 07:17close31021.780.787800.000000.000000.00235758.48
6192008.04.07 07:58close30922.680.788000.000000.00000-329.90235428.58
6202008.04.07 08:31close30823.580.788400.000000.00000-685.99234742.59
6212008.04.07 21:52buy31123.470.790200.000000.00000
6222008.04.07 22:02buy31222.650.789900.000000.00000
6232008.04.07 22:37close31123.470.790400.000000.00000682.79235425.38
6242008.04.07 22:37close31222.650.790540.000000.000002108.59237533.97
6252008.04.07 22:37sell31323.750.790570.000000.00000
6262008.04.07 23:07buy31423.290.790000.000000.00000
6272008.04.07 23:08close31323.750.789900.000000.000002315.11239849.08
6282008.04.08 01:59close31423.290.790100.000000.00000338.77240187.85
6292008.04.08 02:02sell31524.020.790200.000000.00000
6302008.04.08 02:10sell31623.140.790600.000000.00000
6312008.04.08 02:14close31524.020.793000.000000.00000-9785.07230402.78
6322008.04.08 02:55close31623.140.793400.000000.00000-9426.59220976.19
6332008.04.08 04:56sell31722.100.792950.000000.00000
6342008.04.08 05:28close31722.100.792300.000000.000002089.96223066.15
6352008.04.08 22:15buy31822.310.797700.000000.00000
6362008.04.09 00:47close31822.310.798000.000000.00000973.56224039.71
6372008.04.09 00:47sell31922.400.798000.000000.00000
6382008.04.09 02:24sell32021.490.798680.000000.00000
6392008.04.09 03:58close32021.490.798300.000000.000001188.10225227.81
6402008.04.09 04:53close31922.400.798000.000000.000000.00225227.81
6412008.04.09 22:00buy32122.520.800900.000000.00000
6422008.04.09 22:30buy32221.730.800580.000000.00000
6432008.04.09 22:50close32122.520.801080.000000.00000589.64225817.45
6442008.04.09 22:53close32221.730.801200.000000.000001959.72227777.17
6452008.04.09 23:44sell32322.780.801600.000000.00000
6462008.04.10 00:20close32322.780.801010.000000.000001825.71229602.88
6472008.04.10 00:20buy32422.960.801010.000000.00000
6482008.04.10 00:47close32422.960.801600.000000.000001970.46231573.34
6492008.04.10 02:22sell32523.160.801800.000000.00000
6502008.04.10 04:01close32523.160.801500.000000.000001010.87232584.21
6512008.04.10 04:02buy32623.260.801400.000000.00000
6522008.04.10 04:04buy32722.440.801100.000000.00000
6532008.04.10 04:12close32623.260.801660.000000.00000879.68233463.89
6542008.04.10 04:12close32722.440.801800.000000.000002284.89235748.78
6552008.04.10 04:30buy32823.570.801300.000000.00000
6562008.04.10 04:33buy32922.750.801000.000000.00000
6572008.04.10 06:48close32922.750.801460.000000.000001522.23237271.01
6582008.04.10 07:35close32823.570.801400.000000.00000342.85237613.86
6592008.04.10 22:45sell33023.760.798600.000000.00000
6602008.04.11 00:42close33023.760.798300.000000.00000991.95238605.81
6612008.04.11 02:54buy33123.860.798100.000000.00000
6622008.04.11 03:07close33123.860.798700.000000.000002082.40240688.21
6632008.04.11 03:38buy33224.070.798300.000000.00000
6642008.04.11 04:04buy33323.190.797900.000000.00000
6652008.04.11 04:35close33224.070.798400.000000.00000350.12241038.33
6662008.04.11 05:04close33323.190.798500.000000.000002023.93243062.26
6672008.04.14 02:13buy33424.310.798600.000000.00000
6682008.04.14 07:53close33424.310.798390.000000.00000-742.58242319.68
6692008.04.14 21:00sell33524.230.800400.000000.00000
6702008.04.14 22:36close33524.230.800100.000000.000001057.57243377.25
6712008.04.14 22:48buy33624.340.799730.000000.00000
6722008.04.14 23:10close33624.340.800440.000000.000002513.75245891.00
6732008.04.14 23:10sell33724.590.800470.000000.00000
6742008.04.15 04:30close33724.590.801300.000000.00000-3016.08242874.92
6752008.04.15 04:30buy33824.290.801300.000000.00000
6762008.04.15 05:41close33824.290.801600.000000.000001059.97243934.89
6772008.04.15 21:00sell33924.390.804750.000000.00000
6782008.04.15 21:32buy34023.870.804300.000000.00000
6792008.04.15 22:04close34023.870.804900.000000.000002083.28246018.17
6802008.04.15 22:19close33924.390.804400.000000.000001241.98247260.15
6812008.04.15 23:00sell34124.730.805040.000000.00000
6822008.04.15 23:18close34124.730.804300.000000.000002662.50249922.65
6832008.04.16 01:08sell34224.990.804900.000000.00000
6842008.04.16 01:25close34224.990.804300.000000.000002181.48252104.13
6852008.04.16 01:25buy34325.210.804300.000000.00000
6862008.04.16 02:04close34325.210.804900.000000.000002200.23254304.36
6872008.04.16 02:04sell34425.430.804900.000000.00000
6882008.04.16 03:04close34425.430.804600.000000.000001109.94255414.30
6892008.04.16 03:14sell34525.540.804940.000000.00000
6902008.04.16 04:18close34525.540.804600.000000.000001263.37256677.67
6912008.04.16 23:00buy34625.670.808700.000000.00000
6922008.04.16 23:10buy34724.760.808370.000000.00000
6932008.04.16 23:53buy34823.720.808000.000000.00000
6942008.04.17 00:25close34625.670.808600.000000.00000-373.40256304.27
6952008.04.17 00:25close34823.720.808600.000000.000002070.19258374.46
6962008.04.17 00:29close34724.760.808700.000000.000001188.53259562.99
6972008.04.17 00:35sell34925.960.808900.000000.00000
6982008.04.17 01:27sell35024.930.809500.000000.00000
6992008.04.17 01:33close35024.930.808900.000000.000002176.24261739.23
7002008.04.17 01:59close34925.960.808600.000000.000001133.07262872.30
7012008.04.17 02:00buy35126.290.808400.000000.00000
7022008.04.17 02:29buy35225.350.808070.000000.00000
7032008.04.17 04:21close35225.350.808400.000000.000001216.84264089.14
7042008.04.17 05:16close35126.290.808500.000000.00000382.42264471.56
7052008.04.17 22:00sell35326.450.797940.000000.00000
7062008.04.17 22:30sell35425.420.798500.000000.00000
7072008.04.17 22:59sell35524.330.798900.000000.00000
7082008.04.18 02:06close35524.330.798800.000000.00000307.80264779.36
7092008.04.18 02:51close35425.420.798700.000000.00000-787.92263991.45
7102008.04.18 06:05close35326.450.799100.000000.00000-4514.12259477.32
7112008.04.21 00:10buy35625.950.791200.000000.00000
7122008.04.21 00:43buy35724.970.790730.000000.00000
7132008.04.21 00:57buy35823.960.790400.000000.00000
7142008.04.21 01:24close35625.950.791000.000000.00000-754.93258722.39
7152008.04.21 01:24close35823.960.791000.000000.000002091.14260813.53
7162008.04.21 01:43close35724.970.791130.000000.000001452.85262266.38
7172008.04.21 01:45sell35926.230.791400.000000.00000
7182008.04.21 02:09close35926.230.790800.000000.000002289.72264556.10
7192008.04.21 02:37sell36026.460.791300.000000.00000
7202008.04.21 02:51sell36125.490.791700.000000.00000
7212008.04.21 02:54sell36224.480.792000.000000.00000
7222008.04.21 02:56close36026.460.791450.000000.00000-577.45263978.65
7232008.04.21 02:56close36224.480.791450.000000.000001958.88265937.53
7242008.04.21 03:06close36125.490.791000.000000.000002595.98268533.51
7252008.04.21 03:44buy36326.850.790580.000000.00000
7262008.04.21 03:47buy36425.890.790220.000000.00000
7272008.04.21 04:13buy36524.850.789900.000000.00000
7282008.04.21 04:41close36326.850.790500.000000.00000-312.45268221.06
7292008.04.21 04:41close36524.850.790500.000000.000002168.81270389.87
7302008.04.21 05:06close36425.890.790600.000000.000001431.06271820.93
7312008.04.22 00:04sell36627.180.803900.000000.00000
7322008.04.22 00:37close36627.180.803300.000000.000002372.96274193.89
7332008.04.22 00:50buy36727.420.803200.000000.00000
7342008.04.22 01:39buy36826.420.802800.000000.00000
7352008.04.22 02:53buy36925.290.802400.000000.00000
7362008.04.22 03:54close36925.290.802900.000000.000001839.48276033.37
7372008.04.22 03:54close36826.420.803120.000000.000001229.87277263.24
7382008.04.22 03:54close36727.420.803230.000000.00000119.67277382.91
7392008.04.22 03:54sell37027.740.803230.000000.00000
7402008.04.22 04:05sell37126.700.803700.000000.00000
7412008.04.22 04:25sell37225.640.804000.000000.00000
7422008.04.22 05:14close37126.700.803400.000000.000001165.46278548.37
7432008.04.22 05:15close37225.640.803290.000000.000002648.75281197.12
7442008.04.22 06:04close37027.740.802900.000000.000001331.94282529.06
7452008.04.22 21:02sell37328.250.801800.000000.00000
7462008.04.22 21:12sell37427.260.802100.000000.00000
7472008.04.22 21:41close37328.250.801600.000000.00000822.45283351.51
7482008.04.22 21:41close37427.260.801400.000000.000002777.69286129.20
7492008.04.22 21:41buy37528.610.801400.000000.00000
7502008.04.22 21:46buy37627.490.800820.000000.00000
7512008.04.22 22:47close37627.490.801200.000000.000001520.81287650.01
7522008.04.22 22:55close37528.610.801700.000000.000001249.60288899.61
7532008.04.22 22:55sell37728.890.801700.000000.00000
7542008.04.23 00:00close37728.890.801400.000000.000001207.00290106.61
7552008.04.23 00:05buy37829.010.801000.000000.00000
7562008.04.23 04:41close37829.010.800700.000000.00000-1265.97288840.64
7572008.04.23 04:41sell37928.880.800700.000000.00000
7582008.04.23 10:30close37928.880.800980.000000.00000-1176.46287664.18
7592008.04.23 22:08buy38028.770.802300.000000.00000
7602008.04.23 23:17close38028.770.802700.000000.000001673.15289337.33
7612008.04.23 23:17sell38128.930.802700.000000.00000
7622008.04.24 00:57close38128.930.802400.000000.000001097.37290434.70
7632008.04.24 01:19buy38229.040.802200.000000.00000
7642008.04.24 08:00close38229.040.801900.000000.00000-1267.26289167.44
7652008.04.24 21:00buy38328.920.794130.000000.00000
7662008.04.24 21:33close38328.920.794730.000000.000002523.53291690.97
7672008.04.24 23:03buy38429.170.794400.000000.00000
7682008.04.24 23:46sell38528.530.794800.000000.00000
7692008.04.24 23:51close38429.170.795200.000000.000003393.62295084.59
7702008.04.25 02:03close38528.530.794400.000000.000001605.77296690.36
7712008.04.25 02:03buy38629.670.794400.000000.00000
7722008.04.25 02:31close38629.670.795000.000000.000002588.83299279.19
7732008.04.25 02:34sell38729.930.795100.000000.00000
7742008.04.25 02:48close38729.930.794500.000000.000002612.06301891.25
7752008.04.25 03:27buy38830.190.794400.000000.00000
7762008.04.25 04:20close38830.190.795000.000000.000002634.27304525.52
7772008.04.25 04:21sell38930.450.795100.000000.00000
7782008.04.25 06:01close38930.450.794700.000000.000001771.41306296.93
7792008.04.28 01:31sell39030.630.787450.000000.00000
7802008.04.28 02:46sell39129.490.787900.000000.00000
7812008.04.28 03:03sell39228.230.788300.000000.00000
7822008.04.28 03:50buy39328.040.787970.000000.00000
7832008.04.28 03:50close39228.230.787700.000000.000002462.64308759.57
7842008.04.28 05:04close39328.040.788300.000000.000001345.05310104.62
7852008.04.28 12:01close39129.490.788140.000000.00000-1028.42309076.20
7862008.04.28 13:16close39030.630.787700.000000.00000-1112.64307963.56
7872008.04.28 21:00sell39430.800.786100.000000.00000
7882008.04.28 22:29close39430.800.785800.000000.000001341.88309305.44
7892008.04.28 22:29buy39530.930.785800.000000.00000
7902008.04.28 23:29close39530.930.786300.000000.000002244.90311550.34
7912008.04.28 23:30sell39631.160.786400.000000.00000
7922008.04.29 00:54close39631.160.786100.000000.000001298.09312848.43
7932008.04.29 01:52buy39731.280.786000.000000.00000
7942008.04.29 02:25sell39830.600.786400.000000.00000
7952008.04.29 03:47close39830.600.786100.000000.000001332.94314181.37
7962008.04.29 04:57close39731.280.786100.000000.00000454.10314635.47
7972008.04.29 22:25buy39931.460.790400.000000.00000
7982008.04.30 00:42close39931.460.790700.000000.000001370.20316005.67
7992008.04.30 00:44sell40031.600.790900.000000.00000
8002008.04.30 01:03sell40130.450.791300.000000.00000
8012008.04.30 02:54close40130.450.791000.000000.000001326.33317332.00
8022008.04.30 08:04close40031.600.794100.000000.00000-14680.90302651.10
8032008.04.30 21:00sell40230.270.786300.000000.00000
8042008.04.30 21:28close40230.270.785600.000000.000003076.11305727.21
8052008.04.30 21:33buy40330.570.785300.000000.00000
8062008.04.30 22:26close40330.570.785900.000000.000002661.94308389.15
8072008.04.30 22:40sell40430.840.786200.000000.00000
8082008.04.30 23:00sell40529.670.786700.000000.00000
8092008.04.30 23:29close40529.670.786100.000000.000002584.10310973.25
8102008.04.30 23:46close40430.840.785900.000000.000001343.00312316.25
8112008.05.01 02:30sell40631.230.786700.000000.00000
8122008.05.01 06:53close40631.230.786900.000000.00000-906.60311409.65
8132008.05.01 22:56sell40731.140.783500.000000.00000
8142008.05.01 23:41close40731.140.782900.000000.000002711.03314120.68
8152008.05.02 00:33buy40831.410.782500.000000.00000
8162008.05.02 02:49buy40930.260.782100.000000.00000
8172008.05.02 04:44close40831.410.782400.000000.00000-455.66313665.02
8182008.05.02 05:42close40930.260.782180.000000.00000351.18314016.20
8192008.05.05 04:37sell41031.400.782700.000000.00000
8202008.05.05 07:04close41031.400.782500.000000.00000911.23314927.43
8212008.05.05 21:27buy41131.490.785700.000000.00000
8222008.05.05 21:54buy41230.340.785300.000000.00000
8232008.05.05 22:58close41230.340.785600.000000.000001320.15316247.58
8242008.05.06 01:49close41131.490.785450.000000.00000-1141.82315105.76
8252008.05.06 02:07sell41331.510.786000.000000.00000
8262008.05.06 03:14sell41430.310.786500.000000.00000
8272008.05.06 05:51close41430.310.786300.000000.00000879.42315985.18
8282008.05.06 06:32close41331.510.786200.000000.00000-914.23315070.95
8292008.05.07 00:34sell41531.510.787300.000000.00000
8302008.05.07 02:04close41531.510.787000.000000.000001371.62316442.57
8312008.05.07 02:15buy41631.640.786900.000000.00000
8322008.05.07 03:15close41631.640.787300.000000.000001835.99318278.56
8332008.05.07 22:21buy41731.830.788200.000000.00000
8342008.05.07 22:43buy41830.710.787900.000000.00000
8352008.05.08 00:16close41830.710.788200.000000.000001336.20319614.76
8362008.05.08 01:35buy41930.570.787300.000000.00000
8372008.05.08 03:52close41930.570.784400.000000.00000-12856.37306758.39
8382008.05.08 03:52close41731.830.784400.000000.00000-17540.63289217.76
8392008.05.08 21:00sell42028.920.788600.000000.00000
8402008.05.08 22:10close42028.920.788300.000000.000001257.28290475.04
8412008.05.08 23:00buy42129.050.787800.000000.00000
8422008.05.09 02:22close42129.050.787700.000000.00000-420.94290054.10
8432008.05.09 02:39buy42229.010.787600.000000.00000
8442008.05.09 03:05sell42328.320.787900.000000.00000
8452008.05.09 03:23close42229.010.788200.000000.000002522.44292576.54
8462008.05.09 03:30sell42428.220.788300.000000.00000
8472008.05.09 03:55close42328.320.787770.000000.00000533.64293110.18
8482008.05.09 03:55buy42528.770.787700.000000.00000
8492008.05.09 03:56close42428.220.787600.000000.000002863.34295973.52
8502008.05.09 04:56close42528.770.788100.000000.000001667.61297641.13
8512008.05.12 00:01buy42629.760.792500.000000.00000
8522008.05.12 00:19buy42728.700.792150.000000.00000
8532008.05.12 00:42buy42827.520.791800.000000.00000
8542008.05.12 01:09close42827.520.792470.000000.000002671.34300312.47
8552008.05.12 01:23close42728.700.792500.000000.000001455.31301767.78
8562008.05.12 01:24close42629.760.792800.000000.000001293.48303061.26
8572008.05.12 01:24sell42930.310.792800.000000.00000
8582008.05.12 01:37close42930.310.792200.000000.000002635.22305696.48
8592008.05.12 02:07sell43030.570.792770.000000.00000
8602008.05.12 02:43sell43129.480.793100.000000.00000
8612008.05.12 03:04close43030.570.792630.000000.00000620.19306316.67
8622008.05.12 03:33close43129.480.792470.000000.000002691.25309007.92
8632008.05.12 03:33buy43230.900.792300.000000.00000
8642008.05.12 03:35buy43329.780.791910.000000.00000
8652008.05.12 08:00close43329.780.791620.000000.00000-1250.77307757.15
8662008.05.12 08:35close43230.900.789090.000000.00000-14365.34293391.81
8672008.05.12 21:23buy43429.340.793800.000000.00000
8682008.05.12 22:50close43429.340.794100.000000.000001274.70294666.51
8692008.05.12 22:56sell43529.470.794330.000000.00000
8702008.05.13 00:26close43529.470.794000.000000.000001352.74296019.25
8712008.05.13 01:01sell43629.600.794750.000000.00000
8722008.05.13 01:03sell43728.560.795050.000000.00000
8732008.05.13 02:44close43728.560.794700.000000.000001447.91297467.16
8742008.05.13 02:52close43629.600.794400.000000.000001500.64298967.80
8752008.05.13 02:52buy43829.900.794400.000000.00000
8762008.05.13 04:03close43829.900.794800.000000.000001731.84300699.64
8772008.05.13 21:53sell43930.070.795680.000000.00000
8782008.05.13 23:12close43930.070.795300.000000.000001653.48302353.12
8792008.05.13 23:15buy44030.240.795100.000000.00000
8802008.05.14 01:37close44030.240.795300.000000.00000875.01303228.13
8812008.05.14 01:40sell44130.320.795400.000000.00000
8822008.05.14 02:33buy44229.650.795000.000000.00000
8832008.05.14 02:40close44130.320.794930.000000.000002062.27305290.40
8842008.05.14 06:10close44229.650.794900.000000.00000-428.94304861.46
8852008.05.15 02:12sell44330.490.795200.000000.00000
8862008.05.15 03:15close44330.490.794900.000000.000001325.99306187.45
8872008.05.15 04:21sell44430.620.795020.000000.00000
8882008.05.15 04:27sell44529.460.795500.000000.00000
8892008.05.15 04:40close44529.460.794900.000000.000002562.30308749.75
8902008.05.15 05:26close44430.620.794700.000000.000001420.32310170.07
8912008.05.15 22:37buy44631.020.793600.000000.00000
8922008.05.16 01:48close44631.020.793700.000000.00000449.43310619.50
8932008.05.16 01:53sell44731.060.793900.000000.00000
8942008.05.16 07:26close44731.060.794900.000000.00000-4501.37306118.13
8952008.05.19 02:26buy44830.610.796000.000000.00000
8962008.05.19 07:02close44830.610.795700.000000.00000-1327.50304790.63
8972008.05.19 23:23sell44930.480.796300.000000.00000
8982008.05.20 00:02sell45029.370.796670.000000.00000
8992008.05.20 02:18close45029.370.796310.000000.000001529.34306319.97
9002008.05.20 02:18close44930.480.796200.000000.00000383.02306702.99
9012008.05.20 02:18buy45130.670.796200.000000.00000
9022008.05.20 02:23buy45229.560.795820.000000.00000
9032008.05.20 02:33close45130.670.796390.000000.00000842.84307545.83
9042008.05.20 02:43close45229.560.796450.000000.000002692.38310238.21
9052008.05.20 21:00sell45331.020.796300.000000.00000
9062008.05.20 21:47close45331.020.795700.000000.000002690.90312929.11
9072008.05.20 22:26buy45431.290.795410.000000.00000
9082008.05.20 22:40buy45530.190.795100.000000.00000
9092008.05.20 22:57buy45629.090.794900.000000.00000
9102008.05.20 23:52close45530.190.795700.000000.000002619.65315548.76
9112008.05.20 23:52close45629.090.795700.000000.000003365.60318914.36
9122008.05.20 23:52sell45731.150.795700.000000.00000
9132008.05.21 01:01close45731.150.795400.000000.000001292.47320206.82
9142008.05.21 01:43close45431.290.795500.000000.00000407.20320614.02
9152008.05.21 02:07sell45832.060.795800.000000.00000
9162008.05.21 02:55sell45930.890.796200.000000.00000
9172008.05.21 05:01close45930.890.795900.000000.000001340.27321954.29
9182008.05.21 05:06close45832.060.795720.000000.00000370.94322325.23
9192008.05.21 22:19buy46032.230.801400.000000.00000
9202008.05.21 22:42buy46130.960.800800.000000.00000
9212008.05.21 22:49buy46229.830.800600.000000.00000
9222008.05.21 23:42close46130.960.801100.000000.000001345.36323670.59
9232008.05.21 23:51close46229.830.801100.000000.000002160.43325831.02
9242008.05.22 10:32close46032.230.798000.000000.00000-15871.30309959.72
9252008.05.22 21:46sell46331.000.793900.000000.00000
9262008.05.22 22:08sell46429.940.794120.000000.00000
9272008.05.22 22:11sell46528.780.794400.000000.00000
9282008.05.22 23:05close46331.000.793940.000000.00000-179.62309780.10
9292008.05.22 23:05close46528.780.793940.000000.000001917.68311697.78
9302008.05.23 00:42sell46629.990.794700.000000.00000
9312008.05.23 01:42close46629.990.794400.000000.000001303.08313000.86
9322008.05.23 02:29close46429.940.794200.000000.00000-403.68312597.19
9332008.05.23 02:54sell46731.260.794600.000000.00000
9342008.05.23 06:04close46731.260.794500.000000.00000452.80313049.99
9352008.05.26 00:01buy46831.300.796000.000000.00000
9362008.05.26 01:01close46831.300.796400.000000.000001813.36314863.35
9372008.05.26 01:52sell46931.490.796600.000000.00000
9382008.05.26 02:55close46931.490.796300.000000.000001368.44316231.79
9392008.05.26 02:55buy47031.620.796300.000000.00000
9402008.05.26 03:59buy47130.330.795600.000000.00000
9412008.05.26 07:45close47130.330.795590.000000.00000-43.93316187.86
9422008.05.26 08:19close47031.620.796000.000000.00000-1373.92314813.94
9432008.05.26 21:05sell47231.480.795900.000000.00000
9442008.05.26 22:54close47231.480.795600.000000.000001367.51316181.45
9452008.05.26 23:46sell47331.620.796000.000000.00000
9462008.05.27 02:41sell47430.320.796700.000000.00000
9472008.05.27 04:08close47430.320.796400.000000.000001317.02317498.47
9482008.05.27 08:45close47331.620.796200.000000.00000-975.77316522.69
9492008.05.28 03:15buy47531.650.793600.000000.00000
9502008.05.28 03:25close47531.650.794200.000000.000002747.82319270.51
9512008.05.28 03:25sell47631.930.794200.000000.00000
9522008.05.28 03:51sell47730.760.794600.000000.00000
9532008.05.28 06:27close47730.760.794400.000000.00000890.52320161.03
9542008.05.28 08:56close47631.930.794430.000000.00000-1062.95319098.08
9552008.05.28 21:16sell47831.910.789900.000000.00000
9562008.05.28 21:38sell47930.740.790300.000000.00000
9572008.05.28 22:38close47930.740.790000.000000.000001334.10320432.18
9582008.05.28 22:59close47831.910.789550.000000.000001615.79322047.97
9592008.05.28 22:59buy48032.200.789400.000000.00000
9602008.05.28 23:24close48032.200.790000.000000.000002794.52324842.49
9612008.05.29 02:42buy48132.480.789970.000000.00000
9622008.05.29 04:00close48132.480.790300.000000.000001550.36326392.85
9632008.05.29 23:41sell48232.640.785500.000000.00000
9642008.05.30 00:01close48232.640.784900.000000.000002769.72329162.57
9652008.05.30 01:24sell48332.920.785600.000000.00000
9662008.05.30 02:21sell48431.760.785900.000000.00000
9672008.05.30 02:54buy48531.370.785480.000000.00000
9682008.05.30 02:54close48332.920.785240.000000.000001713.63330876.20
9692008.05.30 02:54close48431.760.785240.000000.000003030.97333907.17
9702008.05.30 06:40close48531.370.785400.000000.00000-362.80333544.37
9712008.06.02 03:39sell48633.350.787950.000000.00000
9722008.06.02 05:14close48633.350.787600.000000.000001689.04335233.41
9732008.06.02 21:15buy48733.520.790400.000000.00000
9742008.06.02 21:53buy48832.350.790100.000000.00000
9752008.06.02 22:13buy48931.070.789800.000000.00000
9762008.06.02 22:42close48931.070.790500.000000.000003147.51338380.92
9772008.06.02 23:48close48832.350.790400.000000.000001404.51339785.43
9782008.06.03 00:08close48733.520.790500.000000.00000485.10340270.53
9792008.06.03 00:17sell49034.030.790800.000000.00000
9802008.06.03 03:45close49034.030.790880.000000.00000-394.07339876.46
9812008.06.03 03:49buy49133.990.790600.000000.00000
9822008.06.03 05:37close49133.990.791000.000000.000001967.69341844.15
9832008.06.03 21:02buy49234.180.786810.000000.00000
9842008.06.04 00:00close49234.180.786970.000000.00000791.45342635.60
9852008.06.04 00:43sell49334.260.787200.000000.00000
9862008.06.04 02:55close49334.260.786900.000000.000001487.61344123.21
9872008.06.04 02:55buy49434.410.786900.000000.00000
9882008.06.04 03:34close49434.410.787500.000000.000002987.93347111.14
9892008.06.04 03:38sell49534.710.787600.000000.00000
9902008.06.04 03:49close49534.710.787000.000000.000003014.61350125.75
9912008.06.04 03:51buy49635.010.786900.000000.00000
9922008.06.04 04:35sell49734.290.787400.000000.00000
9932008.06.04 04:38close49635.010.787500.000000.000003040.03353165.78
9942008.06.04 05:48close49734.290.787070.000000.000001637.97354803.75
9952008.06.04 21:00buy49835.480.789900.000000.00000
9962008.06.04 21:25buy49934.150.789430.000000.00000
9972008.06.05 00:16close49934.150.789500.000000.00000346.31355150.06
9982008.06.05 01:04close49835.480.789900.000000.000000.00355150.06
9992008.06.05 01:04sell50035.520.789950.000000.00000
10002008.06.05 01:10sell50134.250.790290.000000.00000
10012008.06.05 02:28close50134.250.789900.000000.000001934.98357085.04
10022008.06.05 03:24close50035.520.789700.000000.000001286.28358371.32
10032008.06.05 03:26buy50235.840.789300.000000.00000
10042008.06.05 06:34close50235.840.789400.000000.00000518.99358890.31
10052008.06.06 01:49sell50335.890.796500.000000.00000
10062008.06.06 01:56close50335.890.795900.000000.000003119.11362009.42
10072008.06.06 02:28buy50436.200.795900.000000.00000
10082008.06.06 06:15close50436.200.795570.000000.00000-1729.97360279.45
10092008.06.09 03:04sell50536.030.801200.000000.00000
10102008.06.09 06:52close50536.030.801200.000000.000000.00360279.45
10112008.06.10 01:00sell50636.030.792800.000000.00000
10122008.06.10 01:03close50636.030.792200.000000.000003132.08363411.53
10132008.06.10 01:03buy50736.340.792100.000000.00000
10142008.06.10 01:27close50736.340.792700.000000.000003158.37366569.90
10152008.06.10 02:00sell50836.660.793000.000000.00000
10162008.06.10 02:10close50836.660.792400.000000.000003185.40369755.30
10172008.06.10 02:19buy50936.980.791850.000000.00000
10182008.06.10 06:57close50936.980.791600.000000.00000-1339.02368416.28
10192008.06.11 01:01sell51036.840.791600.000000.00000
10202008.06.11 02:20close51036.840.791300.000000.000001600.25370016.53
10212008.06.11 02:59sell51137.000.791800.000000.00000
10222008.06.11 03:16sell51235.650.792200.000000.00000
10232008.06.11 03:33sell51334.220.792520.000000.00000
10242008.06.11 04:37close51334.220.792200.000000.000001585.54371602.07
10252008.06.11 05:00close51235.650.791900.000000.000001548.56373150.63
10262008.06.11 06:07close51137.000.791700.000000.00000535.73373686.36
10272008.06.11 21:30buy51437.370.792450.000000.00000
10282008.06.11 22:48buy51536.000.792050.000000.00000
10292008.06.12 00:09close51536.000.792400.000000.000001822.99375509.35
10302008.06.12 00:21close51437.370.792500.000000.00000270.33375779.68
10312008.06.12 02:38buy51637.580.792100.000000.00000
10322008.06.12 03:16buy51736.260.791800.000000.00000
10332008.06.12 08:30close51637.580.788840.000000.00000-17722.05358057.63
10342008.06.12 11:01close51736.260.791500.000000.00000-1573.30356484.33
10352008.06.12 21:12buy51835.650.791800.000000.00000
10362008.06.12 22:13close51835.650.792300.000000.000002578.49359062.82
10372008.06.12 22:27sell51935.910.792600.000000.00000
10382008.06.12 22:37sell52034.650.792900.000000.00000
10392008.06.13 01:34close51935.910.793630.000000.00000-5419.52353643.31
10402008.06.13 02:30close52034.650.792970.000000.00000-416.75353226.56
10412008.06.13 02:30buy52135.320.792970.000000.00000
10422008.06.13 03:30close52135.320.793400.000000.000002197.60355424.16
10432008.06.13 04:28buy52235.540.792800.000000.00000
10442008.06.13 05:41close52235.540.793200.000000.000002056.87357481.03
10452008.06.16 03:53buy52335.750.789000.000000.00000
10462008.06.16 04:32close52335.750.789600.000000.000003103.00360584.03
10472008.06.16 04:32sell52436.060.789800.000000.00000
10482008.06.16 05:02close52436.060.789200.000000.000003130.55363714.58
10492008.06.16 22:44buy52536.370.788300.000000.00000
10502008.06.17 02:14close52536.370.788200.000000.00000-526.34363188.24
10512008.06.17 02:58sell52636.320.788200.000000.00000
10522008.06.17 03:16sell52734.970.788640.000000.00000
10532008.06.17 03:18sell52833.520.789000.000000.00000
10542008.06.17 03:30close52636.320.788400.000000.00000-1051.44362136.80
10552008.06.17 03:30close52833.520.788400.000000.000002911.13365047.93
10562008.06.17 03:33sell52935.250.788990.000000.00000
10572008.06.17 07:58close52935.250.789200.000000.00000-1072.11363975.82
10582008.06.17 08:28close52734.970.788930.000000.00000-1469.06362506.76
10592008.06.17 21:05sell53036.250.792900.000000.00000
10602008.06.17 22:08close53036.250.792600.000000.000001574.56364081.32
10612008.06.18 00:50sell53136.410.793200.000000.00000
10622008.06.18 01:46close53136.410.792600.000000.000003163.01367244.33
10632008.06.18 03:11sell53236.720.793100.000000.00000
10642008.06.18 07:03close53236.720.793100.000000.000000.00367244.33
10652008.06.18 22:13sell53336.720.792800.000000.00000
10662008.06.19 09:09close53336.720.792900.000000.00000-740.55366503.78
10672008.06.19 22:01sell53436.650.786000.000000.00000
10682008.06.20 01:29close53436.650.785900.000000.00000460.96366964.73
10692008.06.20 01:36buy53536.700.785800.000000.00000
10702008.06.20 02:48close53536.700.786100.000000.000001593.39368558.12
10712008.06.20 02:53sell53636.860.786350.000000.00000
10722008.06.20 03:28sell53735.540.786700.000000.00000
10732008.06.20 06:11close53636.860.787100.000000.00000-4001.36364556.76
10742008.06.20 06:11close53735.540.787010.000000.00000-1594.67362962.09
10752008.06.23 01:00buy53836.300.790200.000000.00000
10762008.06.23 02:04close53836.300.790570.000000.000001943.77364905.86
10772008.06.23 04:04buy53936.490.790340.000000.00000
10782008.06.23 05:08close53936.490.790700.000000.000001901.03366806.89
10792008.06.23 22:31buy54036.680.789600.000000.00000
10802008.06.24 00:35close54036.680.790000.000000.000002123.22368930.11
10812008.06.24 00:35sell54136.890.790000.000000.00000
10822008.06.24 03:22close54136.890.789800.000000.000001067.91369998.02
10832008.06.24 03:40buy54237.000.789700.000000.00000
10842008.06.24 05:43close54237.000.790030.000000.000001766.93371764.95
10852008.06.24 21:00buy54337.180.790800.000000.00000
10862008.06.25 06:58close54337.180.790500.000000.00000-1615.71370149.24
10872008.06.25 23:33sell54437.010.793700.000000.00000
10882008.06.26 02:00close54437.010.793500.000000.00000861.42371010.66
10892008.06.26 02:11sell54537.100.793900.000000.00000
10902008.06.26 04:56sell54635.580.794600.000000.00000
10912008.06.26 06:04close54635.580.794200.000000.000002061.46373072.12
10922008.06.26 06:32close54537.100.794100.000000.00000-1074.76371997.36
10932008.06.26 22:51buy54737.200.792500.000000.00000
10942008.06.27 00:42sell54836.270.792700.000000.00000
10952008.06.27 00:53close54737.200.792800.000000.000001616.53373613.89
10962008.06.27 02:24close54836.270.792400.000000.000001576.36375190.25
10972008.06.27 03:27buy54937.520.792200.000000.00000
10982008.06.27 06:09close54937.520.791820.000000.00000-2065.27373124.98
10992008.06.30 01:00sell55037.310.791900.000000.00000
11002008.06.30 01:23sell55136.060.792100.000000.00000
11012008.06.30 01:57close55037.310.791700.000000.000001082.22374207.20
11022008.06.30 01:58buy55236.730.791500.000000.00000
11032008.06.30 01:58close55136.060.791450.000000.000003399.35377606.55
11042008.06.30 04:27close55236.730.791760.000000.000001384.53378991.08
11052008.06.30 04:27sell55337.900.792000.000000.00000
11062008.06.30 07:50close55337.900.792000.000000.000000.00378991.08
11072008.06.30 23:01sell55437.900.790900.000000.00000
11082008.06.30 23:56close at stop55437.900.790400.000000.000002750.35381741.43