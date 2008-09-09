Strategy Tester Report
FapTurbo36c_mod_v01
(Build 220)

SymbolEURGBP (Euro vs. Great Britain Pound)
Period15 Minutes (M15) 2005.01.11 03:30 - 2008.11.14 22:45
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameters____Scalper___________="--- Scalper EURCHF, EURGPB, GBPCHF or USDCAD M15 ---"; UseScalperStrategy=true; Scalper_Lots=0.1; Scalper_UseMM=true; Scalper_LotsRiskReductor=5; Scalper_MaxLots=10; Scalper_GMTOffset=2; Scalper_StealthMode=true; Scalper_UseCustomLevels=true; Scalper_RelaxHours=0; Scalper_SimpleHeightFilter=true; Scalper_TrendFilter=true; Scalper_TradeFriday=false; Scalper_OneTrade=0; Scalper_UseFilterMA=false; Scalper_PeriodFilterMA=100; Scalper_PriceFilterMA=0; Scalper_MethodFilterMA=0; Scalper_MaxSpread=5; Scalper_SlipageInc=2; Scalper_ExpertComment="FapTurboShortTerm"; Scalper_MagicNumber=12464336; ____FapTurbo__________="---------- FapTurbo EUR/USD M1 ----------"; FapTurbo_Lots=0.01; FapTurbo_LotsRiskReductor=1; FapTurbo_MaxOrders=2; FapTurbo_MaxLots=10; FapTurbo_StopTime=9; FapTurbo_aaa=35; FapTurbo_bbb=48; FapTurbo_TakeProfit=140; FapTurbo_StopLoss=500; FapTurbo_TrailingStop=0; FapTurbo_DurationInHours=0; FapTurbo_CloseAfterXmonths=1; FapTurbo_PeriodMALarge=100; FapTurbo_PeriodMASmall=30; FapTurbo_PriceMA_0_6=0; FapTurbo_TypeMA_0_3=0; FapTurbo_ShiftMALarge=3; FapTurbo_ShiftMASmall=1; FapTurbo_LookForDays=2; FapTurbo_CriticalDays=45; FapTurbo_RelaxDays=0; FapTurbo_HedgingLotReducer=0; FapTurbo_Hedging=0; FapTurbo_TradeNFP=1; FapTurbo_TradeFriday=1; FapTurbo_Prudent=0; FapTurbo_SymAlligatorOnCritica=1; FapTurbo_FixedDirection=1; FapTurbo_ClsLsrOnMrktChnge=0; FapTurbo_AlwaysTrade=0; FapTurbo_LowLot=0.1; FapTurbo_TooGoodToBeTrue=50; FapTurbo_PrudentPeriod=30; FapTurbo_StartWorkTimeHour=0; FapTurbo_StartWorkTimeMin=0; FapTurbo_EndWorkTimeHour=0; FapTurbo_EndWorkTimeMin=0; FapTurbo_OneTrade=0; FapTurbo_SpanGator=0.5; FapTurbo_SlipPage=3; FapTurbo_ExpertComment="FapTurboEA"; FapTurbo_MagicNumber=12464337; ____Other_Parameters__="-----------------------------------------"; TradeMicroLots=true; SendEmail=false; SoundAlert=false; SoundFileAtOpen="alert.wav"; SoundFileAtClose="alert.wav"; ColorBuy=Blue; ColorSell=Red; WriteLog=true; WriteDebugLog=false; PrintLogOnChart=true; KEY="012345";
Bars in test94695Ticks modelled18824492Modelling quality89.91%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit7662.79Gross profit13542.41Gross loss-5879.62
Profit factor2.30Expected payoff8.57
Absolute drawdown771.51Maximal drawdown1422.59 (13.36%)Relative drawdown13.36% (1422.59)
Total trades894Short positions (won %)594 (60.61%)Long positions (won %)300 (82.33%)
Profit trades (% of total)607 (67.90%)Loss trades (% of total)287 (32.10%)
Largestprofit trade64.69loss trade-869.93
Averageprofit trade22.31loss trade-20.49
Maximumconsecutive wins (profit in money)59 (2377.31)consecutive losses (loss in money)8 (-110.15)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2377.31 (59)consecutive loss (count of losses)-869.93 (1)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12005.01.11 23:02buy10.300.69860.00000.0000
22005.01.11 23:02modify10.300.69860.68310.7043
32005.01.12 03:05close10.300.69820.68310.7043-18.479981.53
42005.01.17 23:15sell20.300.70230.00000.0000
52005.01.17 23:15modify20.300.70230.71860.6968
62005.01.18 01:47close20.300.70210.71860.69688.669990.19
72005.01.18 01:47buy30.300.70210.00000.0000
82005.01.18 01:47modify30.300.70210.68690.7073
92005.01.18 02:58close30.300.70240.68690.707313.8610004.05
102005.01.18 23:00sell40.300.69830.00000.0000
112005.01.18 23:00modify40.300.69830.71370.6939
122005.01.18 23:59close40.300.69770.71370.693927.7210031.77
132005.01.19 01:14sell50.300.69810.00000.0000
142005.01.19 01:15modify50.300.69810.71310.6921
152005.01.19 04:42close50.300.69820.71310.6921-4.6210027.15
162005.01.19 23:05sell60.300.69520.00000.0000
172005.01.19 23:05modify60.300.69520.71060.6912
182005.01.19 23:44close60.300.69460.71060.691227.7310054.88
192005.01.20 01:28sell70.300.69530.00000.0000
202005.01.20 01:29modify70.300.69530.71190.6901
212005.01.20 02:41close70.300.69500.71190.690113.8610068.74
222005.01.20 02:47buy80.300.69490.00000.0000
232005.01.20 02:47modify80.300.69490.67890.7004
242005.01.20 03:57close80.300.69520.67890.700413.8510082.59
252005.01.25 00:44sell90.300.69440.00000.0000
262005.01.25 00:44modify90.300.69440.71100.6899
272005.01.25 03:02close90.300.69400.71100.689918.4810101.07
282005.01.25 23:00sell100.300.69580.00000.0000
292005.01.25 23:00modify100.300.69580.71220.6903
302005.01.26 02:20close100.300.69590.71220.6903-5.2010095.87
312005.01.26 02:45sell110.300.69590.00000.0000
322005.01.26 02:45modify110.300.69590.71110.6917
332005.01.26 03:46close110.300.69550.71110.691718.4810114.35
342005.01.27 00:17sell120.300.69470.00000.0000
352005.01.27 00:17modify120.300.69470.71170.6902
362005.01.27 01:31close120.300.69430.71170.690218.4810132.83
372005.01.27 01:54sell130.300.69470.00000.0000
382005.01.27 01:54modify130.300.69470.71060.6902
392005.01.27 04:48close130.300.69470.71060.69020.0010132.83
402005.01.31 23:00buy140.300.69220.00000.0000
412005.01.31 23:00modify140.300.69220.67620.6966
422005.02.01 01:03close140.300.69260.67620.696618.4810151.31
432005.02.01 01:03sell150.300.69260.00000.0000
442005.02.01 01:03modify150.300.69260.70770.6876
452005.02.01 03:55close150.300.69260.70770.68760.0010151.31
462005.02.02 02:10sell160.300.69260.00000.0000
472005.02.02 02:10modify160.300.69260.70820.6872
482005.02.02 14:07close160.300.69300.70820.6872-18.4810132.83
492005.02.03 00:47buy170.300.69080.00000.0000
502005.02.03 00:47modify170.300.69080.67470.6951
512005.02.03 02:36close170.300.69110.67470.695113.8610146.69
522005.02.03 02:36sell180.300.69110.00000.0000
532005.02.03 02:36modify180.300.69110.70610.6852
542005.02.03 05:01close180.300.69090.70610.68529.2410155.93
552005.02.07 23:49sell190.300.68720.00000.0000
562005.02.07 23:49modify190.300.68720.70360.6814
572005.02.08 00:53close190.300.68690.70360.681413.2810169.21
582005.02.08 01:59sell200.300.68690.00000.0000
592005.02.08 01:59modify200.300.68690.70220.6829
602005.02.08 03:55close200.300.68650.70220.682918.4810187.69
612005.02.08 23:39buy210.300.68820.00000.0000
622005.02.08 23:39modify210.300.68820.67120.6942
632005.02.09 02:09close210.300.68850.67120.694213.8510201.54
642005.02.09 02:09sell220.300.68850.00000.0000
652005.02.09 02:09modify220.300.68850.70540.6826
662005.02.09 05:26close220.300.68850.70540.68260.0010201.54
672005.02.09 23:04buy230.300.68840.00000.0000
682005.02.09 23:04modify230.300.68840.67340.6924
692005.02.10 00:30close230.300.68880.67340.692418.4810220.02
702005.02.10 00:30sell240.300.68880.00000.0000
712005.02.10 00:30modify240.300.68880.70510.6840
722005.02.10 03:02close240.300.68840.70510.684018.4810238.50
732005.02.15 00:24sell250.300.68660.00000.0000
742005.02.15 00:24modify250.300.68660.70160.6806
752005.02.15 10:03close250.300.68690.70160.6806-13.8610224.64
762005.02.15 23:20buy260.300.68670.00000.0000
772005.02.15 23:20modify260.300.68670.66970.6917
782005.02.16 01:08close260.300.68700.66970.691713.8610238.50
792005.02.16 01:08sell270.300.68700.00000.0000
802005.02.16 01:08modify270.300.68700.70370.6812
812005.02.16 02:54close270.300.68670.70370.681213.8610252.36
822005.02.16 23:10buy280.300.69130.00000.0000
832005.02.16 23:10modify280.300.69130.67510.6969
842005.02.17 02:02close280.300.69130.67510.69690.0010252.36
852005.02.21 23:14sell290.300.68870.00000.0000
862005.02.21 23:14modify290.300.68870.70460.6840
872005.02.22 02:28close290.300.68870.70460.6840-0.5810251.78
882005.02.22 02:42sell300.300.68880.00000.0000
892005.02.22 02:42modify300.300.68880.70470.6837
902005.02.25 14:15close300.300.68910.70470.6837-16.7610235.02
912005.02.28 23:00buy310.300.68870.00000.0000
922005.02.28 23:02modify310.300.68870.67320.6940
932005.03.01 02:48close310.300.68860.67320.6940-4.6210230.40
942005.03.02 02:28sell320.300.68660.00000.0000
952005.03.02 02:28modify320.300.68660.70270.6814
962005.03.02 04:48close320.300.68630.70270.681413.8610244.26
972005.03.02 23:33sell330.300.68650.00000.0000
982005.03.02 23:33modify330.300.68650.70330.6812
992005.03.03 03:33close330.300.68680.70330.6812-15.6010228.65
1002005.03.07 23:33sell340.300.69000.00000.0000
1012005.03.07 23:33modify340.300.69000.70500.6859
1022005.03.08 03:39close340.300.69030.70500.6859-14.4410214.21
1032005.03.08 23:27sell350.300.69190.00000.0000
1042005.03.08 23:27modify350.300.69190.70850.6863
1052005.03.09 02:39close350.300.69190.70850.6863-0.5810213.63
1062005.03.09 02:40sell360.300.69200.00000.0000
1072005.03.09 02:41modify360.300.69200.70820.6865
1082005.03.09 06:40close360.300.69230.70820.6865-13.8610199.77
1092005.03.09 23:04buy370.300.69540.00000.0000
1102005.03.09 23:04modify370.300.69540.67850.7000
1112005.03.10 01:54close370.300.69550.67850.70004.6210204.39
1122005.03.10 02:08sell380.300.69560.00000.0000
1132005.03.10 02:08modify380.300.69560.71130.6910
1142005.03.10 05:39close380.300.69570.71130.6910-4.6210199.77
1152005.03.14 23:58sell390.300.69850.00000.0000
1162005.03.14 23:59modify390.300.69850.71550.6937
1172005.03.15 02:56close390.300.69850.71550.6937-0.5810199.19
1182005.03.15 23:00sell400.300.69600.00000.0000
1192005.03.15 23:00modify400.300.69600.71120.6910
1202005.03.16 00:58close400.300.69560.71120.691017.9010217.09
1212005.03.16 00:58buy410.300.69560.00000.0000
1222005.03.16 00:58modify410.300.69560.67980.7009
1232005.03.16 02:04close410.300.69600.67980.700918.4810235.57
1242005.03.16 02:04sell420.300.69600.00000.0000
1252005.03.16 02:05modify420.300.69600.71110.6916
1262005.03.16 03:27close420.300.69540.71110.691627.7210263.29
1272005.03.17 00:24sell430.300.69670.00000.0000
1282005.03.17 00:24modify430.300.69670.71260.6916
1292005.03.17 01:25close430.300.69630.71260.691618.4810281.77
1302005.03.17 02:37buy440.300.69590.00000.0000
1312005.03.17 02:37modify440.300.69590.68080.7017
1322005.03.17 03:48close440.300.69630.68080.701718.4710300.24
1332005.03.22 00:19sell450.300.69400.00000.0000
1342005.03.22 00:19modify450.300.69400.71030.6884
1352005.03.22 04:31close450.300.69430.71030.6884-13.8610286.38
1362005.03.22 23:13buy460.300.69400.00000.0000
1372005.03.22 23:13modify460.300.69400.67830.6989
1382005.03.23 03:13close460.300.69360.67830.6989-18.4710267.91
1392005.03.23 23:00sell470.300.69490.00000.0000
1402005.03.23 23:01modify470.300.69490.71170.6892
1412005.03.24 00:50close470.300.69450.71170.689216.7410284.65
1422005.03.24 01:17sell480.300.69490.00000.0000
1432005.03.24 01:17modify480.300.69490.71040.6895
1442005.03.24 02:18close480.300.69450.71040.689518.4810303.13
1452005.03.24 02:18buy490.300.69450.00000.0000
1462005.03.24 02:18modify490.300.69450.67800.6985
1472005.03.24 05:36close490.300.69460.67800.69854.6210307.75
1482005.03.29 00:04sell500.300.69080.00000.0000
1492005.03.29 00:04modify500.300.69080.70640.6858
1502005.03.29 02:38close500.300.69050.70640.685813.8610321.61
1512005.03.29 02:39buy510.400.69040.00000.0000
1522005.03.29 02:39modify510.400.69040.67480.6948
1532005.03.29 03:31close510.400.69110.67480.694843.1110364.72
1542005.03.29 23:31sell520.400.68930.00000.0000
1552005.03.29 23:32modify520.400.68930.70490.6844
1562005.03.30 03:29close520.400.68940.70490.6844-6.9310357.79
1572005.03.30 23:00buy530.400.68790.00000.0000
1582005.03.30 23:00modify530.400.68790.67090.6926
1592005.03.31 01:59close530.400.68790.67090.69260.0010357.79
1602005.03.31 01:59sell540.400.68790.00000.0000
1612005.03.31 01:59modify540.400.68790.70290.6827
1622005.03.31 03:55close540.400.68750.70290.682724.6410382.43
1632005.04.05 23:52sell550.400.68420.00000.0000
1642005.04.05 23:52modify550.400.68420.70110.6787
1652005.04.06 00:54close550.400.68390.70110.678717.7110400.13
1662005.04.06 02:20sell560.400.68400.00000.0000
1672005.04.06 02:20modify560.400.68400.70080.6788
1682005.04.06 03:15close560.400.68340.70080.678836.9710437.10
1692005.04.07 01:57sell570.400.68460.00000.0000
1702005.04.07 01:57modify570.400.68460.70160.6788
1712005.04.07 04:48close570.400.68460.70160.67880.0010437.10
1722005.04.12 01:04sell580.400.68620.00000.0000
1732005.04.12 01:06modify580.400.68620.70320.6809
1742005.04.12 03:07close580.400.68590.70320.680918.4810455.58
1752005.04.14 00:50sell590.400.68190.00000.0000
1762005.04.14 00:50modify590.400.68190.69710.6759
1772005.04.14 03:12close590.400.68160.69710.675918.4810474.06
1782005.04.18 23:33sell600.400.68390.00000.0000
1792005.04.18 23:33modify600.400.68390.69890.6784
1802005.04.19 01:55close600.400.68360.69890.678417.7210491.78
1812005.04.19 02:07buy610.400.68350.00000.0000
1822005.04.19 02:07modify610.400.68350.66850.6888
1832005.04.19 02:32close610.400.68410.66850.688836.9510528.73
1842005.04.19 02:32sell620.400.68410.00000.0000
1852005.04.19 02:32modify620.400.68410.69950.6785
1862005.04.19 06:07close620.400.68420.69950.6785-6.1610522.57
1872005.04.19 23:45sell630.400.68100.00000.0000
1882005.04.19 23:45modify630.400.68100.69630.6758
1892005.04.20 05:38close630.400.68140.69630.6758-25.4210497.15
1902005.04.20 23:07sell640.400.68210.00000.0000
1912005.04.20 23:07modify640.400.68210.69780.6775
1922005.04.21 00:10close640.400.68180.69780.677516.1610513.30
1932005.04.21 01:14sell650.400.68190.00000.0000
1942005.04.21 01:14modify650.400.68190.69880.6777
1952005.04.21 07:22close650.400.68220.69880.6777-18.4810494.82
1962005.04.25 23:00sell660.400.68010.00000.0000
1972005.04.25 23:00modify660.400.68010.69550.6755
1982005.04.26 00:49close660.400.67980.69550.675517.7110512.53
1992005.04.26 00:49buy670.400.67980.00000.0000
2002005.04.26 00:50modify670.400.67980.66310.6848
2012005.04.26 03:59close670.400.67980.66310.68480.0010512.53
2022005.04.26 23:14sell680.400.68110.00000.0000
2032005.04.26 23:14modify680.400.68110.69660.6770
2042005.04.27 02:32close680.400.68110.69660.6770-0.7710511.76
2052005.04.27 02:32buy690.400.68110.00000.0000
2062005.04.27 02:34modify690.400.68110.66440.6857
2072005.04.27 05:30close690.400.68110.66440.68570.0010511.76
2082005.04.28 00:24sell700.400.67870.00000.0000
2092005.04.28 00:24modify700.400.67870.69410.6738
2102005.04.28 03:15close700.400.67870.69410.67380.0010511.76
2112005.05.02 23:00sell710.400.67890.00000.0000
2122005.05.02 23:04modify710.400.67890.69450.6733
2132005.05.03 00:50close710.400.67850.69450.673323.8810535.63
2142005.05.03 00:50buy720.400.67850.00000.0000
2152005.05.03 00:50modify720.400.67850.66350.6832
2162005.05.03 03:03close720.400.67890.66350.683224.6310560.26
2172005.05.03 23:59buy730.400.68030.00000.0000
2182005.05.03 23:59modify730.400.68030.66530.6863
2192005.05.04 02:56close730.400.68030.66530.68630.0010560.26
2202005.05.05 00:57sell740.400.68090.00000.0000
2212005.05.05 00:57modify740.400.68090.69640.6752
2222005.05.05 03:47close740.400.68090.69640.67520.0010560.26
2232005.05.09 23:00sell750.400.68180.00000.0000
2242005.05.09 23:13modify750.400.68180.69760.6764
2252005.05.10 05:51close750.400.68210.69760.6764-19.2510541.01
2262005.05.10 23:27sell760.400.68400.00000.0000
2272005.05.10 23:27modify760.400.68400.70060.6793
2282005.05.11 01:54close760.400.68380.70060.679311.5510552.55
2292005.05.11 01:54buy770.400.68370.00000.0000
2302005.05.11 01:54modify770.400.68370.66700.6880
2312005.05.11 04:45close770.400.68370.66700.68800.0010552.55
2322005.05.11 23:53sell780.400.68420.00000.0000
2332005.05.11 23:53modify780.400.68420.69970.6786
2342005.05.12 01:33close780.400.68390.69970.678616.1610568.71
2352005.05.16 23:45sell790.400.68780.00000.0000
2362005.05.16 23:45modify790.400.68780.70310.6823
2372005.05.17 01:09close790.400.68740.70310.682323.8710592.58
2382005.05.17 01:14buy800.400.68730.00000.0000
2392005.05.17 01:14modify800.400.68730.67080.6915
2402005.05.17 03:13close800.400.68770.67080.691524.6410617.22
2412005.05.18 01:12buy810.400.68690.00000.0000
2422005.05.18 01:13modify810.400.68690.67120.6921
2432005.05.18 02:34close810.400.68720.67120.692118.4710635.69
2442005.05.18 23:35sell820.400.68910.00000.0000
2452005.05.18 23:35modify820.400.68910.70440.6831
2462005.05.19 02:57close820.400.68920.70440.6831-8.4810627.21
2472005.05.23 23:30buy830.400.68740.00000.0000
2482005.05.23 23:30modify830.400.68740.67120.6925
2492005.05.24 02:50close830.400.68730.67120.6925-6.1610621.05
2502005.05.24 23:00sell840.400.68850.00000.0000
2512005.05.24 23:01modify840.400.68850.70350.6829
2522005.05.25 01:24close840.400.68820.70350.682917.7110638.75
2532005.05.25 01:34buy850.400.68800.00000.0000
2542005.05.25 01:34modify850.400.68800.67100.6934
2552005.05.25 04:46close850.400.68810.67100.69346.1610644.91
2562005.05.25 23:00sell860.400.68810.00000.0000
2572005.05.25 23:00modify860.400.68810.70370.6836
2582005.05.26 01:54close860.400.68810.70370.6836-2.3210642.59
2592005.05.26 02:44sell870.400.68810.00000.0000
2602005.05.26 02:44modify870.400.68810.70420.6830
2612005.05.26 05:34close870.400.68810.70420.68300.0010642.59
2622005.05.31 00:55sell880.400.68410.00000.0000
2632005.05.31 00:55modify880.400.68410.70040.6788
2642005.05.31 04:07close880.400.68410.70040.67880.0010642.59
2652005.06.01 23:03buy890.400.67460.00000.0000
2662005.06.01 23:03modify890.400.67460.65860.6804
2672005.06.02 03:09close890.400.67420.65860.6804-24.6310617.96
2682005.06.06 23:02buy900.400.67240.00000.0000
2692005.06.06 23:02modify900.400.67240.65650.6782
2702005.06.07 02:02close900.400.67240.65650.67820.0010617.96
2712005.06.07 02:02sell910.400.67240.00000.0000
2722005.06.07 02:02modify910.400.67240.68890.6678
2732005.06.07 04:55close910.400.67230.68890.66786.1610624.12
2742005.06.08 00:20sell920.400.66970.00000.0000
2752005.06.08 00:20modify920.400.66970.68530.6643
2762005.06.08 03:10close920.400.66960.68530.66436.1610630.28
2772005.06.08 23:02sell930.400.67040.00000.0000
2782005.06.08 23:02modify930.400.67040.68650.6654
2792005.06.09 03:09close930.400.67080.68650.6654-26.9610603.32
2802005.06.13 23:00sell940.400.67010.00000.0000
2812005.06.13 23:00modify940.400.67010.68700.6661
2822005.06.14 02:18close940.400.67010.68700.6661-0.7710602.54
2832005.06.14 02:29sell950.400.67030.00000.0000
2842005.06.14 02:29modify950.400.67030.68680.6643
2852005.06.14 11:30close950.400.67070.68680.6643-24.6410577.90
2862005.06.15 02:37sell960.400.66610.00000.0000
2872005.06.15 02:37modify960.400.66610.68230.6621
2882005.06.15 07:18close960.400.66650.68230.6621-24.6510553.25
2892005.06.15 23:00sell970.400.66500.00000.0000
2902005.06.15 23:00modify970.400.66500.68200.6607
2912005.06.16 00:00close970.400.66470.68200.660716.1610569.41
2922005.06.16 00:16sell980.400.66510.00000.0000
2932005.06.16 00:16modify980.400.66510.68190.6607
2942005.06.16 03:09close980.400.66510.68190.66070.0010569.41
2952005.06.20 23:25buy990.400.66590.00000.0000
2962005.06.20 23:27modify990.400.66590.65020.6702
2972005.06.21 01:45close990.400.66630.65020.670224.6310594.04
2982005.06.21 01:45sell1000.400.66630.00000.0000
2992005.06.21 01:45modify1000.400.66630.68330.6613
3002005.06.21 04:35close1000.400.66630.68330.66130.0010594.04
3012005.06.21 23:00sell1010.400.66550.00000.0000
3022005.06.21 23:01modify1010.400.66550.68130.6615
3032005.06.22 04:23close1010.400.66580.68130.6615-19.2510574.79
3042005.06.22 23:17sell1020.400.66560.00000.0000
3052005.06.22 23:17modify1020.400.66560.68260.6614
3062005.06.23 04:21close1020.400.66590.68260.6614-20.8010553.99
3072005.06.28 00:09sell1030.400.66520.00000.0000
3082005.06.28 00:09modify1030.400.66520.68150.6592
3092005.06.28 09:20close1030.400.66560.68150.6592-24.6410529.35
3102005.06.28 23:52buy1040.400.66420.00000.0000
3112005.06.28 23:52modify1040.400.66420.64740.6689
3122005.06.29 02:55close1040.400.66420.64740.66890.0010529.35
3132005.06.29 23:05buy1050.400.66860.00000.0000
3142005.06.29 23:05modify1050.400.66860.65160.6737
3152005.06.30 02:18close1050.400.66860.65160.67370.0010529.35
3162005.06.30 02:18sell1060.400.66860.00000.0000
3172005.06.30 02:18modify1060.400.66860.68490.6627
3182005.06.30 06:35close1060.400.66890.68490.6627-18.4910510.86
3192005.07.05 00:00buy1070.400.67640.00000.0000
3202005.07.05 00:00modify1070.400.67640.66070.6815
3212005.07.05 01:07close1070.400.67680.66070.681524.6410535.50
3222005.07.05 02:09buy1080.400.67620.00000.0000
3232005.07.05 02:10modify1080.400.67620.65930.6810
3242005.07.05 04:08close1080.400.67660.65930.681024.6310560.13
3252005.07.06 00:22sell1090.400.67840.00000.0000
3262005.07.06 00:29modify1090.400.67840.69460.6742
3272005.07.06 03:52close1090.400.67850.69460.6742-6.1610553.97
3282005.07.06 23:00sell1100.400.67940.00000.0000
3292005.07.06 23:06modify1100.400.67940.69490.6749
3302005.07.13 11:42close1100.400.69070.69490.6749-701.549852.43
3312005.07.13 23:00buy1110.300.68560.00000.0000
3322005.07.13 23:01modify1110.300.68560.66990.6912
3332005.07.14 02:42close1110.300.68550.66990.6912-4.629847.81
3342005.07.14 02:42sell1120.300.68550.00000.0000
3352005.07.14 02:42modify1120.300.68550.70120.6815
3362005.07.14 04:50close1120.300.68510.70120.681518.489866.29
3372005.07.18 23:24sell1130.300.68970.00000.0000
3382005.07.18 23:25modify1130.300.68970.70670.6845
3392005.07.19 00:41close1130.300.68930.70670.684517.909884.19
3402005.07.19 01:31sell1140.300.68950.00000.0000
3412005.07.19 01:31modify1140.300.68950.70620.6836
3422005.07.19 05:40close1140.300.68970.70620.6836-9.249874.95
3432005.07.19 23:00sell1150.300.69180.00000.0000
3442005.07.19 23:10modify1150.300.69180.70710.6861
3452005.07.20 01:02close1150.300.69140.70710.686117.919892.86
3462005.07.20 01:28sell1160.300.69170.00000.0000
3472005.07.20 01:28modify1160.300.69170.70800.6870
3482005.07.25 17:46close1160.300.69200.70800.6870-16.769876.10
3492005.07.25 23:19sell1170.300.69080.00000.0000
3502005.07.25 23:19modify1170.300.69080.70600.6865
3512005.07.26 02:19close1170.300.69080.70600.6865-0.589875.52
3522005.07.26 23:20sell1180.300.69110.00000.0000
3532005.07.26 23:20modify1180.300.69110.70730.6859
3542005.07.27 08:17close1180.300.69150.70730.6859-19.069856.46
3552005.07.27 23:00sell1190.300.69170.00000.0000
3562005.07.27 23:03modify1190.300.69170.70860.6874
3572005.07.28 02:29close1190.300.69180.70860.6874-6.369850.09
3582005.07.28 02:32buy1200.300.69170.00000.0000
3592005.07.28 02:32modify1200.300.69170.67640.6959
3602005.07.28 03:09close1200.300.69230.67640.695927.729877.81
3612005.08.02 00:19buy1210.300.68870.00000.0000
3622005.08.02 00:19modify1210.300.68870.67370.6945
3632005.08.02 02:11close1210.300.68910.67370.694518.489896.29
3642005.08.02 02:13sell1220.300.68930.00000.0000
3652005.08.02 02:13modify1220.300.68930.70480.6841
3662005.08.02 05:51close1220.300.68940.70480.6841-4.629891.67
3672005.08.02 23:47buy1230.300.68850.00000.0000
3682005.08.02 23:47modify1230.300.68850.67350.6930
3692005.08.03 02:43close1230.300.68850.67350.69300.009891.67
3702005.08.03 02:43sell1240.300.68850.00000.0000
3712005.08.03 02:43modify1240.300.68850.70420.6826
3722005.08.03 03:43close1240.300.68810.70420.682618.499910.16
3732005.08.03 23:00sell1250.300.69360.00000.0000
3742005.08.03 23:00modify1250.300.69360.70860.6882
3752005.08.04 02:21close1250.300.69370.70860.6882-6.369903.80
3762005.08.04 02:23buy1260.300.69350.00000.0000
3772005.08.04 02:23modify1260.300.69350.67680.6987
3782005.08.04 04:18close1260.300.69390.67680.698718.479922.27
3792005.08.08 23:00sell1270.300.69210.00000.0000
3802005.08.08 23:00modify1270.300.69210.70910.6862
3812005.08.09 03:07close1270.300.69240.70910.6862-14.449907.83
3822005.08.09 23:33buy1280.300.69200.00000.0000
3832005.08.09 23:33modify1280.300.69200.67620.6964
3842005.08.10 00:47close1280.300.69230.67620.696413.869921.69
3852005.08.10 00:47sell1290.300.69230.00000.0000
3862005.08.10 00:47modify1290.300.69230.70920.6866
3872005.08.10 02:31close1290.300.69200.70920.686613.869935.55
3882005.08.10 02:31buy1300.300.69200.00000.0000
3892005.08.10 02:31modify1300.300.69200.67670.6975
3902005.08.10 08:27close1300.300.69160.67670.6975-18.479917.08
3912005.08.10 23:01sell1310.300.68960.00000.0000
3922005.08.10 23:01modify1310.300.68960.70590.6846
3932005.08.11 01:52close1310.300.68960.70590.6846-1.749915.34
3942005.08.15 23:27sell1320.300.68280.00000.0000
3952005.08.15 23:27modify1320.300.68280.69920.6773
3962005.08.16 03:10close1320.300.68290.69920.6773-5.209910.14
3972005.08.17 00:42buy1330.300.68240.00000.0000
3982005.08.17 00:42modify1330.300.68240.66710.6875
3992005.08.17 02:18close1330.300.68280.66710.687518.479928.61
4002005.08.17 02:18sell1340.300.68280.00000.0000
4012005.08.17 02:18modify1340.300.68280.69810.6771
4022005.08.17 04:03close1340.300.68240.69810.677118.489947.09
4032005.08.18 00:28sell1350.300.67950.00000.0000
4042005.08.18 00:28modify1350.300.67950.69610.6744
4052005.08.18 03:18close1350.300.67950.69610.67440.009947.09
4062005.08.22 23:58sell1360.300.67930.00000.0000
4072005.08.22 23:58modify1360.300.67930.69480.6739
4082005.08.23 02:33close1360.300.67900.69480.673913.289960.37
4092005.08.24 00:28sell1370.300.67910.00000.0000
4102005.08.24 00:29modify1370.300.67910.69520.6741
4112005.08.24 02:41close1370.300.67880.69520.674113.869974.23
4122005.08.24 02:41buy1380.300.67880.00000.0000
4132005.08.24 02:41modify1380.300.67880.66300.6837
4142005.08.24 05:15close1380.300.67900.66300.68379.249983.47
4152005.08.25 01:11sell1390.300.68160.00000.0000
4162005.08.25 01:11modify1390.300.68160.69820.6770
4172005.08.25 05:13close1390.300.68190.69820.6770-13.879969.60
4182005.08.29 23:43sell1400.300.68090.00000.0000
4192005.08.29 23:43modify1400.300.68090.69740.6756
4202005.08.30 02:43close1400.300.68090.69740.6756-0.589969.02
4212005.08.31 00:30sell1410.300.68430.00000.0000
4222005.08.31 00:34modify1410.300.68430.69950.6796
4232005.08.31 03:44close1410.300.68430.69950.67960.009969.02
4242005.08.31 23:00sell1420.300.68420.00000.0000
4252005.08.31 23:02modify1420.300.68420.70080.6792
4262005.09.01 02:26close1420.300.68430.70080.6792-6.369962.66
4272005.09.05 23:41sell1430.300.67970.00000.0000
4282005.09.05 23:41modify1430.300.67970.69510.6750
4292005.09.06 02:43close1430.300.67970.69510.6750-0.589962.08
4302005.09.07 00:51sell1440.300.67680.00000.0000
4312005.09.07 00:51modify1440.300.67680.69240.6721
4322005.09.07 14:20close1440.300.67710.69240.6721-13.869948.22
4332005.09.12 23:02sell1450.300.67510.00000.0000
4342005.09.12 23:02modify1450.300.67510.69070.6694
4352005.09.13 01:37close1450.300.67480.69070.669413.299961.51
4362005.09.13 02:39sell1460.300.67500.00000.0000
4372005.09.13 02:39modify1460.300.67500.69140.6691
4382005.09.13 04:02close1460.300.67470.69140.669113.879975.38
4392005.09.14 00:42sell1470.300.67320.00000.0000
4402005.09.14 00:42modify1470.300.67320.68950.6683
4412005.09.14 04:26close1470.300.67330.68950.6683-4.629970.76
4422005.09.14 23:49sell1480.300.67350.00000.0000
4432005.09.14 23:49modify1480.300.67350.68880.6684
4442005.09.15 02:56close1480.300.67350.68880.6684-1.749969.02
4452005.09.19 23:17sell1490.300.67360.00000.0000
4462005.09.19 23:17modify1490.300.67360.68930.6692
4472005.09.20 02:02close1490.300.67330.68930.669213.289982.30
4482005.09.20 02:04buy1500.300.67310.00000.0000
4492005.09.20 02:05modify1500.300.67310.65680.6786
4502005.09.20 03:04close1500.300.67360.65680.678623.1010005.40
4512005.09.21 01:42sell1510.300.67390.00000.0000
4522005.09.21 01:42modify1510.300.67390.68940.6680
4532005.10.06 19:44close1510.300.68520.68940.6680-531.979473.43
4542005.10.10 23:18sell1520.300.68730.00000.0000
4552005.10.10 23:18modify1520.300.68730.70270.6816
4562005.10.11 01:59close1520.300.68700.70270.681613.289486.71
4572005.10.11 02:26sell1530.300.68720.00000.0000
4582005.10.11 02:26modify1530.300.68720.70410.6820
4592005.10.11 02:54close1530.300.68660.70410.682027.729514.43
4602005.10.12 01:18sell1540.300.68680.00000.0000
4612005.10.12 01:18modify1540.300.68680.70290.6808
4622005.10.12 04:13close1540.300.68680.70290.68080.009514.43
4632005.10.13 01:31sell1550.300.68640.00000.0000
4642005.10.13 01:31modify1550.300.68640.70340.6807
4652005.10.13 03:10close1550.300.68580.70340.680727.729542.15
4662005.10.18 01:43buy1560.300.68500.00000.0000
4672005.10.18 01:43modify1560.300.68500.66920.6894
4682005.10.18 04:33close1560.300.68500.66920.68940.009542.15
4692005.10.18 23:20sell1570.300.68310.00000.0000
4702005.10.18 23:20modify1570.300.68310.69960.6784
4712005.10.19 01:50close1570.300.68290.69960.67848.669550.81
4722005.10.19 01:50buy1580.300.68290.00000.0000
4732005.10.19 01:50modify1580.300.68290.66700.6880
4742005.10.19 02:51close1580.300.68340.66700.688023.109573.91
4752005.10.19 23:19sell1590.300.67940.00000.0000
4762005.10.19 23:19modify1590.300.67940.69450.6741
4772005.10.20 00:56close1590.300.67900.69450.674116.749590.65
4782005.10.20 00:56buy1600.300.67900.00000.0000
4792005.10.20 00:56modify1600.300.67900.66200.6841
4802005.10.20 02:19close1600.300.67940.66200.684118.489609.13
4812005.10.20 02:47sell1610.300.67970.00000.0000
4822005.10.20 02:47modify1610.300.67970.69590.6755
4832005.10.20 05:44close1610.300.67970.69590.67550.009609.13
4842005.10.24 23:24buy1620.300.67730.00000.0000
4852005.10.24 23:24modify1620.300.67730.66130.6832
4862005.10.25 03:25close1620.300.67700.66130.6832-13.859595.28
4872005.10.25 23:02sell1630.300.67840.00000.0000
4882005.10.25 23:03modify1630.300.67840.69410.6741
4892005.10.26 02:08close1630.300.67840.69410.6741-0.589594.70
4902005.10.26 02:08buy1640.300.67840.00000.0000
4912005.10.26 02:08modify1640.300.67840.66240.6828
4922005.10.26 04:59close1640.300.67840.66240.68280.009594.70
4932005.10.26 23:15buy1650.300.67970.00000.0000
4942005.10.26 23:16modify1650.300.67970.66400.6846
4952005.10.27 05:08close1650.300.67930.66400.6846-18.479576.23
4962005.10.31 23:41sell1660.300.67750.00000.0000
4972005.10.31 23:41modify1660.300.67750.69330.6721
4982005.11.01 02:54close1660.300.67750.69330.6721-0.589575.64
4992005.11.01 23:11sell1670.300.68060.00000.0000
5002005.11.01 23:11modify1670.300.68060.69760.6752
5012005.11.02 09:03close1670.300.68090.69760.6752-14.449561.20
5022005.11.03 00:04sell1680.300.67950.00000.0000
5032005.11.03 00:04modify1680.300.67950.69490.6735
5042005.11.03 03:49close1680.300.67960.69490.6735-4.629556.58
5052005.11.07 23:15sell1690.300.67690.00000.0000
5062005.11.07 23:15modify1690.300.67690.69390.6717
5072005.11.08 01:19close1690.300.67650.69390.671717.909574.48
5082005.11.08 02:32buy1700.300.67610.00000.0000
5092005.11.08 02:32modify1700.300.67610.66040.6802
5102005.11.08 10:39close1700.300.67580.66040.6802-13.869560.62
5112005.11.08 23:59buy1710.300.67530.00000.0000
5122005.11.08 23:59modify1710.300.67530.66010.6803
5132005.11.09 02:54close1710.300.67530.66010.68030.009560.62
5142005.11.10 01:27sell1720.300.67500.00000.0000
5152005.11.10 01:27modify1720.300.67500.69040.6708
5162005.11.10 02:36close1720.300.67470.69040.670813.879574.49
5172005.11.15 00:29sell1730.300.67290.00000.0000
5182005.11.15 00:30modify1730.300.67290.68810.6688
5192005.11.15 02:28close1730.300.67260.68810.668813.869588.35
5202005.11.15 23:00sell1740.300.67540.00000.0000
5212005.11.15 23:00modify1740.300.67540.69100.6703
5222005.11.16 02:35close1740.300.67550.69100.6703-5.209583.15
5232005.11.16 23:00buy1750.300.67990.00000.0000
5242005.11.16 23:00modify1750.300.67990.66410.6840
5252005.11.17 03:14close1750.300.67950.66410.6840-18.489564.67
5262005.11.21 23:34sell1760.300.68290.00000.0000
5272005.11.21 23:34modify1760.300.68290.69840.6782
5282005.11.22 06:07close1760.300.68320.69840.6782-14.449550.23
5292005.11.22 23:00sell1770.300.68580.00000.0000
5302005.11.22 23:01modify1770.300.68580.70120.6815
5312005.11.23 03:00close1770.300.68610.70120.6815-14.449535.79
5322005.11.23 23:00sell1780.300.68530.00000.0000
5332005.11.23 23:00modify1780.300.68530.70130.6801
5342005.11.24 03:11close1780.300.68570.70130.6801-20.229515.57
5352005.11.28 23:00buy1790.300.68480.00000.0000
5362005.11.28 23:00modify1790.300.68480.66980.6892
5372005.11.29 00:08close1790.300.68510.66980.689213.859529.42
5382005.11.29 00:08sell1800.300.68510.00000.0000
5392005.11.29 00:08modify1800.300.68510.70020.6799
5402005.11.29 03:21close1800.300.68510.70020.67990.009529.42
5412005.11.29 23:00sell1810.300.68550.00000.0000
5422005.11.29 23:15modify1810.300.68550.70110.6801
5432005.11.30 01:59close1810.300.68540.70110.68014.049533.46
5442005.12.01 01:42sell1820.300.68180.00000.0000
5452005.12.01 01:42modify1820.300.68180.69680.6777
5462005.12.01 05:08close1820.300.68190.69680.6777-4.629528.84
5472005.12.06 01:03sell1830.300.67700.00000.0000
5482005.12.06 01:03modify1830.300.67700.69200.6717
5492005.12.06 03:54close1830.300.67700.69200.67170.009528.84
5502005.12.07 01:43sell1840.300.67710.00000.0000
5512005.12.07 01:43modify1840.300.67710.69410.6722
5522005.12.07 04:45close1840.300.67710.69410.67220.009528.84
5532005.12.07 23:25sell1850.300.67580.00000.0000
5542005.12.07 23:25modify1850.300.67580.69210.6707
5552005.12.08 00:35close1850.300.67540.69210.670716.749545.58
5562005.12.08 01:31sell1860.300.67570.00000.0000
5572005.12.08 01:31modify1860.300.67570.69090.6700
5582005.12.08 03:27close1860.300.67530.69090.670018.489564.06
5592005.12.13 01:07sell1870.300.67340.00000.0000
5602005.12.13 01:07modify1870.300.67340.68950.6687
5612005.12.13 03:58close1870.300.67340.68950.66870.009564.06
5622005.12.13 23:00buy1880.300.67480.00000.0000
5632005.12.13 23:00modify1880.300.67480.65800.6789
5642005.12.14 01:50close1880.300.67480.65800.67890.009564.06
5652005.12.14 01:50sell1890.300.67480.00000.0000
5662005.12.14 01:50modify1890.300.67480.69010.6698
5672005.12.20 17:44close1890.300.67510.69010.6698-17.359546.71
5682005.12.20 23:00sell1900.300.67670.00000.0000
5692005.12.20 23:00modify1900.300.67670.69170.6707
5702005.12.20 23:48close1900.300.67600.69170.670732.349579.05
5712005.12.20 23:48buy1910.300.67600.00000.0000
5722005.12.20 23:48modify1910.300.67600.65930.6820
5732005.12.21 03:48close1910.300.67570.65930.6820-13.869565.19
5742005.12.21 23:47buy1920.300.67850.00000.0000
5752005.12.21 23:49modify1920.300.67850.66190.6839
5762005.12.22 02:49close1920.300.67850.66190.68390.009565.19
5772005.12.22 02:49sell1930.300.67850.00000.0000
5782005.12.22 02:49modify1930.300.67850.69410.6742
5792005.12.22 04:20close1930.300.67810.69410.674218.499583.68
5802005.12.28 00:21sell1940.300.68500.00000.0000
5812005.12.28 00:21modify1940.300.68500.70060.6804
5822005.12.28 03:43close1940.300.68510.70060.6804-4.629579.06
5832005.12.29 00:11buy1950.300.68920.00000.0000
5842005.12.29 00:11modify1950.300.68920.67250.6934
5852005.12.29 09:21close1950.300.68890.67250.6934-13.869565.20
5862006.01.03 23:21buy1960.300.68830.00000.0000
5872006.01.03 23:21modify1960.300.68830.67190.6938
5882006.01.04 02:10close1960.300.68860.67190.693813.859579.05
5892006.01.04 02:10sell1970.300.68860.00000.0000
5902006.01.04 02:10modify1970.300.68860.70410.6834
5912006.01.04 05:40close1970.300.68870.70410.6834-4.629574.43
5922006.01.04 23:00sell1980.300.68970.00000.0000
5932006.01.04 23:01modify1980.300.68970.70640.6840
5942006.01.05 00:00close1980.300.68910.70640.684025.989600.41
5952006.01.05 00:00buy1990.300.68910.00000.0000
5962006.01.05 00:00modify1990.300.68910.67360.6947
5972006.01.05 01:01close1990.300.68950.67360.694718.479618.88
5982006.01.05 01:01sell2000.300.68960.00000.0000
5992006.01.05 01:01modify2000.300.68960.70490.6841
6002006.01.05 02:04close2000.300.68920.70490.684118.489637.36
6012006.01.09 23:00sell2010.300.68460.00000.0000
6022006.01.09 23:00modify2010.300.68460.70040.6797
6032006.01.10 01:35close2010.300.68430.70040.679713.289650.63
6042006.01.10 02:01buy2020.300.68410.00000.0000
6052006.01.10 02:01modify2020.300.68410.66710.6881
6062006.01.10 09:27close2020.300.68380.66710.6881-13.859636.78
6072006.01.11 00:16sell2030.300.68370.00000.0000
6082006.01.11 00:16modify2030.300.68370.69910.6792
6092006.01.12 16:00close2030.300.68400.69910.6792-15.609621.18
6102006.01.16 23:28sell2040.300.68560.00000.0000
6112006.01.16 23:29modify2040.300.68560.70230.6801
6122006.01.17 02:54close2040.300.68570.70230.6801-5.209615.98
6132006.01.18 00:24sell2050.300.68510.00000.0000
6142006.01.18 00:24modify2050.300.68510.70200.6806
6152006.01.18 02:46close2050.300.68490.70200.68069.259625.23
6162006.01.19 00:19sell2060.300.68710.00000.0000
6172006.01.19 00:19modify2060.300.68710.70400.6827
6182006.01.19 02:31close2060.300.68680.70400.682713.869639.09
6192006.01.19 02:41buy2070.300.68670.00000.0000
6202006.01.19 02:41modify2070.300.68670.67010.6910
6212006.01.19 05:53close2070.300.68670.67010.69100.009639.09
6222006.01.23 23:01sell2080.300.68850.00000.0000
6232006.01.23 23:01modify2080.300.68850.70440.6845
6242006.01.24 00:25close2080.300.68810.70440.684517.919657.00
6252006.01.24 00:25buy2090.300.68810.00000.0000
6262006.01.24 00:25modify2090.300.68810.67220.6924
6272006.01.24 01:07close2090.300.68880.67220.692432.339689.33
6282006.01.24 01:07sell2100.300.68880.00000.0000
6292006.01.24 01:07modify2100.300.68880.70380.6847
6302006.01.24 02:05close2100.300.68810.70380.684732.359721.68
6312006.01.24 23:18sell2110.300.68800.00000.0000
6322006.01.24 23:18modify2110.300.68800.70500.6820
6332006.01.25 00:31close2110.300.68760.70500.682017.909739.58
6342006.01.25 00:34buy2120.300.68750.00000.0000
6352006.01.25 00:34modify2120.300.68750.67160.6919
6362006.01.25 02:28close2120.300.68790.67160.691918.489758.06
6372006.01.25 02:28sell2130.300.68790.00000.0000
6382006.01.25 02:28modify2130.300.68790.70290.6835
6392006.01.25 07:14close2130.300.68820.70290.6835-13.869744.20
6402006.01.26 00:56sell2140.300.68650.00000.0000
6412006.01.26 00:56modify2140.300.68650.70160.6813
6422006.01.26 02:19close2140.300.68610.70160.681318.489762.68
6432006.01.26 02:36sell2150.300.68650.00000.0000
6442006.01.26 02:38modify2150.300.68650.70230.6806
6452006.01.26 05:27close2150.300.68650.70230.68060.009762.68
6462006.01.30 23:09buy2160.300.68370.00000.0000
6472006.01.30 23:09modify2160.300.68370.66710.6887
6482006.01.31 02:00close2160.300.68380.66710.68874.629767.30
6492006.01.31 02:00sell2170.300.68380.00000.0000
6502006.01.31 02:02modify2170.300.68380.69920.6787
6512006.01.31 05:38close2170.300.68390.69920.6787-4.629762.68
6522006.01.31 23:00sell2180.300.68300.00000.0000
6532006.01.31 23:02modify2180.300.68300.69870.6773
6542006.02.01 03:00close2180.300.68320.69870.6773-9.829752.86
6552006.02.02 00:10sell2190.300.68010.00000.0000
6562006.02.02 00:11modify2190.300.68010.69680.6758
6572006.02.02 00:47close2190.300.67950.69680.675827.729780.58
6582006.02.02 00:47buy2200.300.67950.00000.0000
6592006.02.02 00:47modify2200.300.67950.66410.6835
6602006.02.02 02:16close2200.300.67990.66410.683518.489799.06
6612006.02.02 02:16sell2210.300.67990.00000.0000
6622006.02.02 02:16modify2210.300.67990.69490.6741
6632006.02.02 06:12close2210.300.67990.69490.67410.009799.06
6642006.02.07 00:33sell2220.300.68480.00000.0000
6652006.02.07 00:33modify2220.300.68480.70120.6794
6662006.02.07 03:29close2220.300.68480.70120.67940.009799.06
6672006.02.07 23:00sell2230.300.68630.00000.0000
6682006.02.07 23:02modify2230.300.68630.70300.6808
6692006.02.08 02:20close2230.300.68640.70300.6808-5.209793.86
6702006.02.08 23:28sell2240.300.68660.00000.0000
6712006.02.08 23:28modify2240.300.68660.70290.6808
6722006.02.09 03:04close2240.300.68670.70290.6808-6.369787.50
6732006.02.13 23:00sell2250.300.68340.00000.0000
6742006.02.13 23:00modify2250.300.68340.70030.6787
6752006.02.14 01:51close2250.300.68340.70030.6787-0.589786.92
6762006.02.14 02:34sell2260.300.68340.00000.0000
6772006.02.14 02:34modify2260.300.68340.69850.6776
6782006.02.14 05:54close2260.300.68350.69850.6776-4.629782.30
6792006.02.15 00:59sell2270.300.68640.00000.0000
6802006.02.15 00:59modify2270.300.68640.70270.6814
6812006.02.15 05:51close2270.300.68680.70270.6814-18.489763.82
6822006.02.16 00:27sell2280.300.68310.00000.0000
6832006.02.16 00:27modify2280.300.68310.69980.6775
6842006.02.16 02:52close2280.300.68290.69980.67759.249773.06
6852006.02.21 00:54buy2290.300.68420.00000.0000
6862006.02.21 00:55modify2290.300.68420.66910.6886
6872006.02.21 03:45close2290.300.68430.66910.68864.629777.68
6882006.02.21 23:10buy2300.300.68220.00000.0000
6892006.02.21 23:10modify2300.300.68220.66660.6864
6902006.02.22 00:48close2300.300.68260.66660.686418.489796.16
6912006.02.22 00:48sell2310.300.68260.00000.0000
6922006.02.22 00:48modify2310.300.68260.69840.6769
6932006.02.22 08:37close2310.300.68290.69840.6769-13.869782.30
6942006.02.22 23:18sell2320.300.68330.00000.0000
6952006.02.22 23:18modify2320.300.68330.70020.6786
6962006.02.23 02:08close2320.300.68330.70020.6786-1.749780.56
6972006.02.23 02:32sell2330.300.68330.00000.0000
6982006.02.23 02:32modify2330.300.68330.69970.6786
6992006.02.23 05:25close2330.300.68320.69970.67864.629785.18
7002006.02.27 23:57buy2340.300.68080.00000.0000
7012006.02.27 23:57modify2340.300.68080.66490.6868
7022006.02.28 01:29close2340.300.68110.66490.686813.869799.04
7032006.02.28 01:29sell2350.300.68110.00000.0000
7042006.02.28 01:29modify2350.300.68110.69670.6763
7052006.02.28 04:19close2350.300.68110.69670.67630.009799.04
7062006.02.28 23:56sell2360.300.67980.00000.0000
7072006.02.28 23:56modify2360.300.67980.69620.6747
7082006.03.01 12:09close2360.300.68010.69620.6747-14.449784.60
7092006.03.01 23:01sell2370.300.68120.00000.0000
7102006.03.01 23:01modify2370.300.68120.69800.6772
7112006.03.02 02:34close2370.300.68130.69800.6772-6.369778.24
7122006.03.06 23:02sell2380.300.68690.00000.0000
7132006.03.06 23:02modify2380.300.68690.70280.6824
7142006.03.07 00:10close2380.300.68650.70280.682417.909796.14
7152006.03.07 02:02sell2390.300.68670.00000.0000
7162006.03.07 02:02modify2390.300.68670.70310.6826
7172006.03.07 02:46close2390.300.68600.70310.682632.349828.48
7182006.03.07 02:46buy2400.300.68600.00000.0000
7192006.03.07 02:46modify2400.300.68600.66930.6917
7202006.03.07 02:53close2400.300.68670.66930.691732.339860.81
7212006.03.07 23:47sell2410.300.68460.00000.0000
7222006.03.07 23:47modify2410.300.68460.70090.6792
7232006.03.08 02:54close2410.300.68460.70090.6792-0.589860.23
7242006.03.08 23:28buy2420.300.68590.00000.0000
7252006.03.08 23:28modify2420.300.68590.67090.6908
7262006.03.09 01:01close2420.300.68620.67090.690813.859874.08
7272006.03.09 01:01sell2430.300.68620.00000.0000
7282006.03.09 01:01modify2430.300.68620.70240.6803
7292006.03.09 09:02close2430.300.68660.70240.6803-18.489855.60
7302006.03.14 00:18buy2440.300.68990.00000.0000
7312006.03.14 00:18modify2440.300.68990.67330.6952
7322006.03.14 04:18close2440.300.68970.67330.6952-9.249846.36
7332006.03.15 00:09buy2450.300.68780.00000.0000
7342006.03.15 00:10modify2450.300.68780.67240.6937
7352006.03.15 01:14close2450.300.68810.67240.693713.869860.22
7362006.03.15 02:22sell2460.300.68820.00000.0000
7372006.03.15 02:22modify2460.300.68820.70480.6832
7382006.03.15 05:50close2460.300.68830.70480.6832-4.629855.60
7392006.03.15 23:00sell2470.300.69060.00000.0000
7402006.03.15 23:00modify2470.300.69060.70630.6855
7412006.03.16 02:01close2470.300.69060.70630.6855-1.749853.85
7422006.03.16 02:26buy2480.300.69020.00000.0000
7432006.03.16 02:26modify2480.300.69020.67330.6949
7442006.03.16 05:20close2480.300.69020.67330.69490.009853.85
7452006.03.21 01:24sell2490.300.69270.00000.0000
7462006.03.21 01:24modify2490.300.69270.70890.6868
7472006.03.21 02:27close2490.300.69230.70890.686818.489872.33
7482006.03.21 02:27buy2500.300.69220.00000.0000
7492006.03.21 02:27modify2500.300.69220.67580.6966
7502006.03.21 05:14close2500.300.69250.67580.696613.869886.19
7512006.03.22 00:56sell2510.300.69230.00000.0000
7522006.03.22 00:56modify2510.300.69230.70930.6880
7532006.03.22 04:22close2510.300.69240.70930.6880-4.629881.57
7542006.03.23 00:58sell2520.300.69140.00000.0000
7552006.03.23 00:58modify2520.300.69140.70640.6871
7562006.03.23 02:56close2520.300.69100.70640.687118.489900.05
7572006.03.27 23:01sell2530.300.68750.00000.0000
7582006.03.27 23:01modify2530.300.68750.70350.6831
7592006.03.28 02:41close2530.300.68760.70350.6831-5.209894.85
7602006.03.29 00:42sell2540.300.68890.00000.0000
7612006.03.29 00:42modify2540.300.68890.70400.6841
7622006.03.29 02:47close2540.300.68850.70400.684118.489913.33
7632006.03.29 02:47buy2550.300.68850.00000.0000
7642006.03.29 02:47modify2550.300.68850.67150.6942
7652006.03.29 05:41close2550.300.68850.67150.69420.009913.33
7662006.03.29 23:52sell2560.300.69360.00000.0000
7672006.03.29 23:52modify2560.300.69360.71030.6881
7682006.03.30 02:16close2560.300.69330.71030.688112.129925.45
7692006.04.04 00:06buy2570.300.69780.00000.0000
7702006.04.04 00:12modify2570.300.69780.68100.7018
7712006.04.04 02:57close2570.300.69790.68100.70184.629930.07
7722006.04.05 00:21sell2580.300.69840.00000.0000
7732006.04.05 00:23modify2580.300.69840.71510.6928
7742006.04.05 03:28close2580.300.69840.71510.69280.009930.07
7752006.04.05 23:28buy2590.300.70070.00000.0000
7762006.04.05 23:28modify2590.300.70070.68520.7066
7772006.04.06 01:07close2590.300.70110.68520.706618.489948.55
7782006.04.06 01:07sell2600.300.70110.00000.0000
7792006.04.06 01:07modify2600.300.70110.71760.6964
7802006.04.06 03:59close2600.300.70110.71760.69640.009948.55
7812006.04.11 02:01sell2610.300.69480.00000.0000
7822006.04.11 02:01modify2610.300.69480.71150.6898
7832006.04.11 03:46close2610.300.69440.71150.689818.489967.03
7842006.04.11 23:13sell2620.300.69460.00000.0000
7852006.04.11 23:13modify2620.300.69460.71030.6905
7862006.04.12 02:05close2620.300.69440.71030.69058.669975.69
7872006.04.12 02:41sell2630.300.69460.00000.0000
7882006.04.12 02:41modify2630.300.69460.71160.6896
7892006.04.12 05:32close2630.300.69460.71160.68960.009975.69
7902006.04.12 23:23sell2640.300.69160.00000.0000
7912006.04.12 23:23modify2640.300.69160.70790.6862
7922006.04.13 03:07close2640.300.69170.70790.6862-6.379969.32
7932006.04.18 00:01buy2650.300.69220.00000.0000
7942006.04.18 00:01modify2650.300.69220.67600.6971
7952006.04.18 02:27close2650.300.69250.67600.697113.869983.18
7962006.04.18 02:27sell2660.300.69250.00000.0000
7972006.04.18 02:27modify2660.300.69250.70800.6879
7982006.04.18 04:13close2660.300.69210.70800.687918.4810001.66
7992006.04.18 23:00sell2670.300.69180.00000.0000
8002006.04.18 23:00modify2670.300.69180.70870.6870
8012006.04.19 12:28close2670.300.69210.70870.6870-14.449987.22
8022006.04.19 23:55buy2680.300.69070.00000.0000
8032006.04.19 23:55modify2680.300.69070.67390.6958
8042006.04.20 02:46close2680.300.69070.67390.69580.009987.22
8052006.04.25 00:50sell2690.300.69320.00000.0000
8062006.04.25 00:51modify2690.300.69320.70850.6875
8072006.04.25 03:07close2690.300.69290.70850.687513.8610001.08
8082006.04.25 23:00sell2700.300.69530.00000.0000
8092006.04.25 23:01modify2700.300.69530.71040.6894
8102006.04.26 01:55close2700.300.69530.71040.6894-0.5810000.50
8112006.04.26 23:02sell2710.300.69780.00000.0000
8122006.04.26 23:02modify2710.300.69780.71280.6920
8132006.04.27 00:04close2710.300.69740.71280.692016.7410017.24
8142006.04.27 00:04buy2720.300.69740.00000.0000
8152006.04.27 00:04modify2720.300.69740.68150.7027
8162006.04.27 02:54close2720.300.69740.68150.70270.0010017.24
8172006.05.01 23:00buy2730.300.68950.00000.0000
8182006.05.01 23:00modify2730.300.68950.67270.6943
8192006.05.02 02:39close2730.300.68940.67270.6943-4.6110012.63
8202006.05.02 02:39sell2740.300.68940.00000.0000
8212006.05.02 02:39modify2740.300.68940.70570.6844
8222006.05.02 07:16close2740.300.68980.70570.6844-18.489994.15
8232006.05.03 01:46sell2750.300.68580.00000.0000
8242006.05.03 01:46modify2750.300.68580.70200.6811
8252006.05.03 05:35close2750.300.68590.70200.6811-4.629989.53
8262006.05.04 00:12sell2760.300.68580.00000.0000
8272006.05.04 00:12modify2760.300.68580.70270.6812
8282006.05.04 09:22close2760.300.68610.70270.6812-13.869975.67
8292006.05.10 01:55sell2770.300.68370.00000.0000
8302006.05.10 01:55modify2770.300.68370.69990.6777
8312006.05.10 05:57close2770.300.68400.69990.6777-13.869961.81
8322006.05.10 23:07buy2780.300.68580.00000.0000
8332006.05.10 23:07modify2780.300.68580.67080.6906
8342006.05.11 01:58close2780.300.68580.67080.69060.009961.81
8352006.05.11 02:32sell2790.300.68590.00000.0000
8362006.05.11 02:32modify2790.300.68590.70200.6805
8372006.05.11 06:32close2790.300.68620.70200.6805-13.869947.95
8382006.05.15 23:00buy2800.300.68110.00000.0000
8392006.05.15 23:00modify2800.300.68110.66520.6859
8402006.05.16 01:20close2800.300.68140.66520.685913.869961.81
8412006.05.16 01:20sell2810.300.68140.00000.0000
8422006.05.16 01:21modify2810.300.68140.69690.6765
8432006.05.16 04:35close2810.300.68140.69690.67650.009961.81
8442006.05.16 23:05sell2820.300.68110.00000.0000
8452006.05.16 23:05modify2820.300.68110.69680.6756
8462006.05.17 01:39close2820.300.68090.69680.67568.669970.47
8472006.05.17 02:01sell2830.300.68110.00000.0000
8482006.05.17 02:01modify2830.300.68110.69810.6758
8492006.05.17 03:39close2830.300.68080.69810.675813.869984.33
8502006.05.17 23:00sell2840.300.67710.00000.0000
8512006.05.17 23:00modify2840.300.67710.69290.6717
8522006.05.18 00:00close2840.300.67680.69290.671712.129996.45
8532006.05.18 01:00sell2850.300.67700.00000.0000
8542006.05.18 01:00modify2850.300.67700.69380.6721
8552006.05.18 03:21close2850.300.67680.69380.67219.2410005.69
8562006.05.22 23:55sell2860.300.68210.00000.0000
8572006.05.22 23:55modify2860.300.68210.69880.6772
8582006.05.23 02:01close2860.300.68180.69880.677213.2810018.97
8592006.05.23 23:00buy2870.300.68210.00000.0000
8602006.05.23 23:00modify2870.300.68210.66540.6877
8612006.05.24 08:45close2870.300.68180.66540.6877-13.8610005.11
8622006.05.24 23:32sell2880.300.68260.00000.0000
8632006.05.24 23:32modify2880.300.68260.69960.6774
8642006.05.25 03:21close2880.300.68270.69960.6774-6.369998.74
8652006.05.30 00:19sell2890.300.68580.00000.0000
8662006.05.30 00:19modify2890.300.68580.70260.6810
8672006.05.30 03:42close2890.300.68590.70260.6810-4.629994.12
8682006.05.30 23:02buy2900.300.68320.00000.0000
8692006.05.30 23:04modify2900.300.68320.66760.6887
8702006.05.31 01:02close2900.300.68360.66760.688718.4810012.60
8712006.05.31 01:02sell2910.300.68360.00000.0000
8722006.05.31 01:02modify2910.300.68360.70020.6786
8732006.05.31 03:52close2910.300.68350.70020.67864.6210017.22
8742006.06.01 00:47buy2920.300.68480.00000.0000
8752006.06.01 00:47modify2920.300.68480.66960.6908
8762006.06.01 03:19close2920.300.68500.66960.69089.2410026.46
8772006.06.06 00:01buy2930.300.68920.00000.0000
8782006.06.06 00:01modify2930.300.68920.67350.6939
8792006.06.06 02:02close2930.300.68960.67350.693918.4710044.93
8802006.06.06 02:02sell2940.300.68960.00000.0000
8812006.06.06 02:02modify2940.300.68960.70540.6840
8822006.06.06 03:04close2940.300.68920.70540.684018.4810063.41
8832006.06.06 23:00sell2950.300.68960.00000.0000
8842006.06.06 23:01modify2950.300.68960.70540.6853
8852006.06.07 00:09close2950.300.68920.70540.685317.9010081.31
8862006.06.07 00:09buy2960.300.68920.00000.0000
8872006.06.07 00:09modify2960.300.68920.67280.6938
8882006.06.07 02:33close2960.300.68950.67280.693813.8510095.16
8892006.06.07 02:33sell2970.300.68950.00000.0000
8902006.06.07 02:33modify2970.300.68950.70490.6855
8912006.06.07 03:44close2970.300.68910.70490.685518.4810113.64
8922006.06.08 02:04sell2980.300.68940.00000.0000
8932006.06.08 02:04modify2980.300.68940.70460.6845
8942006.06.08 04:08close2980.300.68900.70460.684518.4810132.12
8952006.06.13 00:08sell2990.300.68340.00000.0000
8962006.06.13 00:08modify2990.300.68340.69900.6788
8972006.06.13 03:57close2990.300.68350.69900.6788-4.6210127.50
8982006.06.13 23:14sell3000.300.68400.00000.0000
8992006.06.13 23:14modify3000.300.68400.70000.6797
9002006.06.14 01:37close3000.300.68380.70000.67978.6610136.16
9012006.06.14 02:05sell3010.300.68410.00000.0000
9022006.06.14 02:05modify3010.300.68410.69960.6794
9032006.06.14 04:47close3010.300.68390.69960.67949.2410145.40
9042006.06.14 23:04sell3020.300.68370.00000.0000
9052006.06.14 23:04modify3020.300.68370.70070.6785
9062006.06.15 01:28close3020.300.68340.70070.678512.1210157.52
9072006.06.15 01:28buy3030.300.68340.00000.0000
9082006.06.15 01:28modify3030.300.68340.66790.6875
9092006.06.15 03:50close3030.300.68370.66790.687513.8610171.38
9102006.06.19 23:59buy3040.300.68310.00000.0000
9112006.06.19 23:59modify3040.300.68310.66760.6887
9122006.06.20 01:42close3040.300.68350.66760.688718.4810189.86
9132006.06.20 01:42sell3050.300.68350.00000.0000
9142006.06.20 01:42modify3050.300.68350.70030.6794
9152006.06.20 03:48close3050.300.68310.70030.679418.4810208.34
9162006.06.21 02:07sell3060.300.68310.00000.0000
9172006.06.21 02:07modify3060.300.68310.69870.6786
9182006.06.21 03:13close3060.300.68280.69870.678613.8610222.20
9192006.06.22 00:05buy3070.300.68610.00000.0000
9202006.06.22 00:05modify3070.300.68610.67060.6907
9212006.06.22 02:56close3070.300.68610.67060.69070.0010222.20
9222006.06.27 00:47sell3080.300.69020.00000.0000
9232006.06.27 00:47modify3080.300.69020.70600.6845
9242006.06.27 08:49close3080.300.69060.70600.6845-18.4810203.72
9252006.06.27 23:48sell3090.300.69060.00000.0000
9262006.06.27 23:48modify3090.300.69060.70640.6859
9272006.06.28 02:13close3090.300.69030.70640.685913.2810217.00
9282006.06.28 23:00sell3100.300.69030.00000.0000
9292006.06.28 23:00modify3100.300.69030.70680.6852
9302006.06.29 01:51close3100.300.69030.70680.6852-1.7410215.26
9312006.07.03 23:33sell3110.300.69500.00000.0000
9322006.07.03 23:33modify3110.300.69500.71070.6903
9332006.07.04 00:57close3110.300.69460.71070.690317.9110233.17
9342006.07.04 01:02sell3120.300.69490.00000.0000
9352006.07.04 01:02modify3120.300.69490.71190.6906
9362006.07.04 03:05close3120.300.69450.71190.690618.4810251.65
9372006.07.04 23:07sell3130.300.69340.00000.0000
9382006.07.04 23:07modify3130.300.69340.70960.6880
9392006.07.05 01:27close3130.300.69300.70960.688017.9010269.55
9402006.07.05 01:27buy3140.300.69300.00000.0000
9412006.07.05 01:27modify3140.300.69300.67700.6975
9422006.07.05 02:28close3140.300.69340.67700.697518.4810288.03
9432006.07.05 02:28sell3150.300.69340.00000.0000
9442006.07.05 02:28modify3150.300.69340.70900.6876
9452006.07.05 05:28close3150.300.69340.70900.68760.0010288.03
9462006.07.12 00:05sell3160.300.69190.00000.0000
9472006.07.12 00:05modify3160.300.69190.70850.6860
9482006.07.12 03:29close3160.300.69200.70850.6860-4.6210283.41
9492006.07.13 01:48sell3170.300.69250.00000.0000
9502006.07.13 01:48modify3170.300.69250.70810.6874
9512006.07.13 05:50close3170.300.69270.70810.6874-9.2410274.17
9522006.07.18 23:26sell3180.300.68490.00000.0000
9532006.07.18 23:27modify3180.300.68490.69990.6804
9542006.07.19 03:02close3180.300.68490.69990.6804-0.5810273.59
9552006.07.20 02:39sell3190.300.68370.00000.0000
9562006.07.20 02:39modify3190.300.68370.69910.6777
9572006.07.20 04:21close3190.300.68330.69910.677718.4810292.07
9582006.07.25 02:10sell3200.300.68260.00000.0000
9592006.07.25 02:10modify3200.300.68260.69940.6786
9602006.07.26 09:14close3200.300.68290.69940.6786-14.4410277.63
9612006.07.26 23:00sell3210.300.68530.00000.0000
9622006.07.26 23:05modify3210.300.68530.70130.6806
9632006.07.27 03:00close3210.300.68570.70130.6806-20.2210257.41
9642006.08.01 01:32sell3220.300.68370.00000.0000
9652006.08.01 01:32modify3220.300.68370.70030.6792
9662006.08.01 03:52close3220.300.68340.70030.679213.8610271.27
9672006.08.01 23:00sell3230.300.68350.00000.0000
9682006.08.01 23:00modify3230.300.68350.69910.6786
9692006.08.02 01:51close3230.300.68350.69910.6786-0.5810270.69
9702006.08.02 02:45sell3240.300.68360.00000.0000
9712006.08.02 02:53modify3240.300.68360.70050.6791
9722006.08.02 04:22close3240.300.68320.70050.679118.4810289.17
9732006.08.08 00:04buy3250.300.67320.00000.0000
9742006.08.08 00:05modify3250.300.67320.65690.6786
9752006.08.08 02:56close3250.300.67320.65690.67860.0010289.17
9762006.08.09 01:25sell3260.300.67290.00000.0000
9772006.08.09 01:25modify3260.300.67290.68820.6674
9782006.08.09 01:49close3260.300.67230.68820.667427.7210316.89
9792006.08.09 01:49buy3270.300.67230.00000.0000
9802006.08.09 01:49modify3270.300.67230.65610.6776
9812006.08.09 01:50close3270.300.67290.65610.677627.7110344.60
9822006.08.09 01:50sell3280.400.67290.00000.0000
9832006.08.09 01:50modify3280.400.67290.68860.6683
9842006.08.09 05:58close3280.400.67330.68860.6683-24.6410319.96
9852006.08.09 23:49sell3290.400.67530.00000.0000
9862006.08.09 23:49modify3290.400.67530.69070.6706
9872006.08.10 03:51close3290.400.67560.69070.6706-20.8010299.15
9882006.08.15 02:39sell3300.300.67370.00000.0000
9892006.08.15 02:39modify3300.300.67370.68940.6683
9902006.08.15 05:29close3300.300.67370.68940.66830.0010299.15
9912006.08.15 23:33sell3310.300.67540.00000.0000
9922006.08.15 23:35modify3310.300.67540.69110.6709
9932006.08.16 02:23close3310.300.67540.69110.6709-0.5810298.57
9942006.08.16 02:36sell3320.300.67530.00000.0000
9952006.08.16 02:36modify3320.300.67530.69180.6699
9962006.08.16 05:58close3320.300.67540.69180.6699-4.6210293.95
9972006.08.16 23:12sell3330.300.67750.00000.0000
9982006.08.16 23:12modify3330.300.67750.69350.6730
9992006.08.17 01:34close3330.300.67720.69350.673012.1210306.07
10002006.08.17 02:09sell3340.300.67740.00000.0000
10012006.08.17 02:09modify3340.300.67740.69240.6715
10022006.08.17 05:38close3340.300.67750.69240.6715-4.6210301.45
10032006.08.22 00:31sell3350.300.68100.00000.0000
10042006.08.22 00:31modify3350.300.68100.69750.6750
10052006.08.22 01:32close3350.300.68070.69750.675013.8610315.31
10062006.08.22 01:36buy3360.300.68040.00000.0000
10072006.08.22 01:36modify3360.300.68040.66530.6859
10082006.08.22 04:26close3360.300.68040.66530.68590.0010315.31
10092006.08.23 00:32sell3370.300.67820.00000.0000
10102006.08.23 00:32modify3370.300.67820.69420.6739
10112006.08.23 03:22close3370.300.67820.69420.67390.0010315.31
10122006.08.23 23:44buy3380.300.67540.00000.0000
10132006.08.23 23:44modify3380.300.67540.65950.6802
10142006.08.24 02:22close3380.300.67570.65950.680213.8610329.17
10152006.08.24 02:22sell3390.400.67570.00000.0000
10162006.08.24 02:22modify3390.400.67570.69140.6708
10172006.08.24 04:07close3390.400.67530.69140.670824.6410353.81
10182006.08.28 23:01sell3400.400.67490.00000.0000
10192006.08.28 23:02modify3400.400.67490.69190.6691
10202006.08.29 02:39close3400.400.67500.69190.6691-6.9310346.88
10212006.08.29 23:00sell3410.400.67560.00000.0000
10222006.08.29 23:00modify3410.400.67560.69250.6706
10232006.08.30 01:56close3410.400.67560.69250.6706-0.7710346.11
10242006.08.30 02:48sell3420.400.67570.00000.0000
10252006.08.30 02:48modify3420.400.67570.69170.6713
10262006.08.30 06:49close3420.400.67600.69170.6713-18.4810327.63
10272006.08.31 00:41sell3430.400.67410.00000.0000
10282006.08.31 00:41modify3430.400.67410.68940.6694
10292006.08.31 03:34close3430.400.67400.68940.66946.1610333.79
10302006.09.05 02:06sell3440.400.67500.00000.0000
10312006.09.05 02:06modify3440.400.67500.69100.6695
10322006.09.05 03:10close3440.400.67470.69100.669518.4810352.27
10332006.09.06 01:02sell3450.400.67690.00000.0000
10342006.09.06 01:02modify3450.400.67690.69210.6720
10352006.09.06 03:50close3450.400.67660.69210.672018.4810370.75
10362006.09.07 00:48buy3460.400.67920.00000.0000
10372006.09.07 00:48modify3460.400.67920.66400.6848
10382006.09.07 01:50close3460.400.67960.66400.684824.6310395.38
10392006.09.07 01:50sell3470.400.67960.00000.0000
10402006.09.07 01:51modify3470.400.67960.69550.6753
10412006.09.07 11:40close3470.400.67990.69550.6753-18.4810376.90
10422006.09.12 01:20sell3480.400.68120.00000.0000
10432006.09.12 01:20modify3480.400.68120.69780.6772
10442006.09.12 02:35close3480.400.68090.69780.677218.4810395.38
10452006.09.12 02:40buy3490.400.68070.00000.0000
10462006.09.12 02:40modify3490.400.68070.66510.6851
10472006.09.12 06:41close3490.400.68040.66510.6851-18.4710376.91
10482006.09.13 01:23sell3500.400.67710.00000.0000
10492006.09.13 01:23modify3500.400.67710.69260.6720
10502006.09.13 04:14close3500.400.67710.69260.67200.0010376.91
10512006.09.14 00:01sell3510.400.67660.00000.0000
10522006.09.14 00:01modify3510.400.67660.69250.6719
10532006.09.14 02:22close3510.400.67630.69250.671918.4810395.39
10542006.09.18 23:25sell3520.400.67570.00000.0000
10552006.09.18 23:25modify3520.400.67570.69130.6712
10562006.09.19 02:15close3520.400.67560.69130.67125.3910400.77
10572006.09.19 23:00sell3530.400.67380.00000.0000
10582006.09.19 23:01modify3530.400.67380.68900.6692
10592006.09.20 02:21close3530.400.67380.68900.6692-0.7710400.00
10602006.09.21 00:18sell3540.400.67220.00000.0000
10612006.09.21 00:18modify3540.400.67220.68740.6662
10622006.09.21 04:18close3540.400.67260.68740.6662-24.6410375.36
10632006.09.25 23:00sell3550.400.67100.00000.0000
10642006.09.25 23:00modify3550.400.67100.68720.6657
10652006.09.26 01:50close3550.400.67090.68720.66575.3910380.74
10662006.09.26 02:26sell3560.400.67100.00000.0000
10672006.09.26 02:26modify3560.400.67100.68660.6666
10682006.09.26 03:26close3560.400.67070.68660.666618.4810399.22
10692006.09.26 23:00sell3570.400.66980.00000.0000
10702006.09.26 23:00modify3570.400.66980.68660.6657
10712006.09.27 01:50close3570.400.66980.68660.6657-0.7710398.45
10722006.09.27 02:44sell3580.400.66970.00000.0000
10732006.09.27 02:44modify3580.400.66970.68670.6646
10742006.09.27 07:01close3580.400.67000.68670.6646-18.4810379.97
10752006.09.28 01:34sell3590.400.67250.00000.0000
10762006.09.28 01:34modify3590.400.67250.68770.6674
10772006.10.06 15:28close3590.400.67280.68770.6674-24.6710355.30
10782006.10.09 23:59buy3600.400.67450.00000.0000
10792006.10.09 23:59modify3600.400.67450.65830.6789
10802006.10.10 02:26close3600.400.67480.65830.678918.4710373.77
10812006.10.10 02:26sell3610.400.67480.00000.0000
10822006.10.10 02:26modify3610.400.67480.69110.6689
10832006.10.10 05:16close3610.400.67480.69110.66890.0010373.77
10842006.10.10 23:04sell3620.400.67600.00000.0000
10852006.10.10 23:04modify3620.400.67600.69240.6700
10862006.10.11 01:57close3620.400.67600.69240.6700-0.7710372.99
10872006.10.12 01:36sell3630.400.67540.00000.0000
10882006.10.12 01:36modify3630.400.67540.69090.6702
10892006.10.12 03:55close3630.400.67500.69090.670224.6410397.63
10902006.10.16 23:00sell3640.400.67330.00000.0000
10912006.10.16 23:00modify3640.400.67330.68960.6677
10922006.10.17 00:54close3640.400.67290.68960.667723.8710421.50
10932006.10.17 00:54buy3650.400.67290.00000.0000
10942006.10.17 00:54modify3650.400.67290.65770.6784
10952006.10.17 01:54close3650.400.67330.65770.678424.6310446.13
10962006.10.17 01:54sell3660.400.67330.00000.0000
10972006.10.17 01:55modify3660.400.67330.68880.6681
10982006.10.17 04:44close3660.400.67330.68880.66810.0010446.13
10992006.10.18 00:09buy3670.400.67040.00000.0000
11002006.10.18 00:09modify3670.400.67040.65370.6747
11012006.10.18 02:05close3670.400.67080.65370.674724.6310470.76
11022006.10.18 23:29sell3680.400.67120.00000.0000
11032006.10.18 23:29modify3680.400.67120.68770.6668
11042006.10.19 03:17close3680.400.67130.68770.6668-8.4910462.27
11052006.10.24 00:50sell3690.400.67000.00000.0000
11062006.10.24 00:50modify3690.400.67000.68690.6654
11072006.10.24 03:43close3690.400.67000.68690.66540.0010462.27
11082006.10.25 00:35sell3700.400.67050.00000.0000
11092006.10.25 00:35modify3700.400.67050.68730.6649
11102006.10.25 03:54close3700.400.67050.68730.66490.0010462.27
11112006.10.26 00:58sell3710.400.67130.00000.0000
11122006.10.26 00:58modify3710.400.67130.68710.6661
11132006.10.26 04:22close3710.400.67140.68710.6661-6.1610456.11
11142006.10.31 00:20sell3720.400.66940.00000.0000
11152006.10.31 00:20modify3720.400.66940.68610.6645
11162006.10.31 02:46close3720.400.66910.68610.664518.4810474.59
11172006.10.31 02:46buy3730.400.66910.00000.0000
11182006.10.31 02:46modify3730.400.66910.65270.6734
11192006.10.31 05:37close3730.400.66910.65270.67340.0010474.59
11202006.10.31 23:03sell3740.400.66920.00000.0000
11212006.10.31 23:03modify3740.400.66920.68560.6635
11222006.11.01 01:56close3740.400.66920.68560.6635-0.7710473.81
11232006.11.02 00:15sell3750.400.66850.00000.0000
11242006.11.02 00:15modify3750.400.66850.68470.6641
11252006.11.02 03:16close3750.400.66850.68470.66410.0010473.81
11262006.11.07 00:14sell3760.400.67070.00000.0000
11272006.11.07 00:14modify3760.400.67070.68750.6666
11282006.11.07 02:29close3760.400.67030.68750.666624.6410498.45
11292006.11.08 00:06sell3770.400.67040.00000.0000
11302006.11.08 00:06modify3770.400.67040.68730.6650
11312006.11.08 03:01close3770.400.67040.68730.66500.0010498.45
11322006.11.08 23:50buy3780.400.66960.00000.0000
11332006.11.08 23:50modify3780.400.66960.65380.6754
11342006.11.09 00:58close3780.400.66990.65380.675418.4810516.93
11352006.11.09 00:58sell3790.400.66990.00000.0000
11362006.11.09 00:58modify3790.400.66990.68660.6644
11372006.11.09 04:59close3790.400.67030.68660.6644-24.6410492.29
11382006.11.14 00:15sell3800.400.67370.00000.0000
11392006.11.14 00:15modify3800.400.67370.69040.6683
11402006.11.14 01:57close3800.400.67330.69040.668324.6410516.93
11412006.11.14 01:59buy3810.400.67320.00000.0000
11422006.11.14 01:59modify3810.400.67320.65650.6789
11432006.11.14 04:51close3810.400.67320.65650.67890.0010516.93
11442006.11.15 23:11sell3820.400.67900.00000.0000
11452006.11.15 23:13modify3820.400.67900.69410.6737
11462006.11.16 02:02close3820.400.67900.69410.6737-2.3210514.61
11472006.11.21 02:12sell3830.400.67560.00000.0000
11482006.11.21 02:12modify3830.400.67560.69090.6697
11492006.11.21 05:34close3830.400.67570.69090.6697-6.1610508.45
11502006.11.21 23:04sell3840.400.67620.00000.0000
11512006.11.21 23:04modify3840.400.67620.69250.6714
11522006.11.22 02:55close3840.400.67630.69250.6714-6.9410501.51
11532006.11.22 23:06sell3850.400.67590.00000.0000
11542006.11.22 23:06modify3850.400.67590.69250.6716
11552006.11.23 03:18close3850.400.67620.69250.6716-20.8010480.71
11562006.11.27 23:12sell3860.400.67790.00000.0000
11572006.11.27 23:12modify3860.400.67790.69360.6735
11582006.11.28 02:04close3860.400.67790.69360.6735-0.7710479.93
11592006.11.28 23:02sell3870.400.67620.00000.0000
11602006.11.28 23:02modify3870.400.67620.69300.6716
11612006.11.29 01:52close3870.400.67600.69300.671611.5510491.48
11622006.11.29 01:53sell3880.400.67630.00000.0000
11632006.11.29 01:53modify3880.400.67630.69230.6719
11642006.11.29 02:54close3880.400.67590.69230.671924.6510516.13
11652006.11.30 00:24sell3890.400.67600.00000.0000
11662006.11.30 00:24modify3890.400.67600.69170.6700
11672006.11.30 02:34close3890.400.67570.69170.670018.4810534.61
11682006.12.04 23:45sell3900.400.67330.00000.0000
11692006.12.04 23:45modify3900.400.67330.69020.6676
11702006.12.05 09:35close3900.400.67370.69020.6676-25.4110509.19
11712006.12.07 01:14sell3910.400.67580.00000.0000
11722006.12.07 01:14modify3910.400.67580.69210.6710
11732006.12.07 05:14close3910.400.67610.69210.6710-18.4810490.71
11742006.12.11 23:53buy3920.400.67630.00000.0000
11752006.12.11 23:53modify3920.400.67630.66120.6820
11762006.12.12 03:54close3920.400.67600.66120.6820-18.4710472.24
11772006.12.13 00:20sell3930.400.67400.00000.0000
11782006.12.13 00:20modify3930.400.67400.69070.6698
11792006.12.13 02:49close3930.400.67380.69070.669812.3210484.56
11802006.12.14 00:01sell3940.400.67190.00000.0000
11812006.12.14 00:01modify3940.400.67190.68750.6666
11822006.12.14 02:51close3940.400.67180.68750.66666.1610490.72
11832006.12.18 23:00sell3950.400.67240.00000.0000
11842006.12.18 23:00modify3950.400.67240.68800.6669
11852006.12.19 02:55close3950.400.67250.68800.6669-6.9310483.79
11862006.12.20 00:43sell3960.400.67040.00000.0000
11872006.12.20 00:43modify3960.400.67040.68650.6647
11882006.12.20 04:44close3960.400.67080.68650.6647-24.6410459.15
11892006.12.20 23:06sell3970.400.67080.00000.0000
11902006.12.20 23:06modify3970.400.67080.68680.6665
11912006.12.21 02:05close3970.400.67080.68680.6665-2.3210456.83
11922006.12.21 02:06sell3980.400.67070.00000.0000
11932006.12.21 02:06modify3980.400.67070.68700.6662
11942006.12.21 04:57close3980.400.67070.68700.66620.0010456.83
11952006.12.27 01:04sell3990.400.67060.00000.0000
11962006.12.27 01:04modify3990.400.67060.68730.6655
11972006.12.27 04:27close3990.400.67070.68730.6655-6.1610450.67
11982006.12.28 00:29buy4000.400.67030.00000.0000
11992006.12.28 00:29modify4000.400.67030.65350.6751
12002006.12.28 01:58close4000.400.67070.65350.675124.6310475.30
12012006.12.28 01:58sell4010.400.67070.00000.0000
12022006.12.28 01:58modify4010.400.67070.68670.6659
12032006.12.28 03:00close4010.400.67030.68670.665924.6410499.94
12042007.01.03 01:11sell4020.400.67290.00000.0000
12052007.01.03 01:11modify4020.400.67290.68930.6677
12062007.01.03 04:01close4020.400.67290.68930.66770.0010499.94
12072007.01.04 00:13sell4030.400.67510.00000.0000
12082007.01.04 00:13modify4030.400.67510.69130.6692
12092007.01.04 01:49close4030.400.67480.69130.669218.4810518.42
12102007.01.04 02:15sell4040.400.67500.00000.0000
12112007.01.04 02:16modify4040.400.67500.69070.6701
12122007.01.04 05:05close4040.400.67500.69070.67010.0010518.42
12132007.01.08 23:45sell4050.400.67210.00000.0000
12142007.01.08 23:45modify4050.400.67210.68790.6662
12152007.01.09 02:05close4050.400.67180.68790.666217.7110536.13
12162007.01.10 02:18sell4060.400.67030.00000.0000
12172007.01.10 02:18modify4060.400.67030.68630.6657
12182007.01.10 03:33close4060.400.66990.68630.665724.6410560.77
12192007.01.10 23:20sell4070.400.66950.00000.0000
12202007.01.10 23:20modify4070.400.66950.68510.6646
12212007.01.11 09:31close4070.400.66980.68510.6646-20.8010539.96
12222007.01.16 02:01sell4080.400.65870.00000.0000
12232007.01.16 02:01modify4080.400.65870.67520.6531
12242007.01.16 04:51close4080.400.65870.67520.65310.0010539.96
12252007.01.16 23:16sell4090.400.65870.00000.0000
12262007.01.16 23:16modify4090.400.65870.67570.6541
12272007.01.17 03:18close4090.400.65900.67570.6541-19.2610520.70
12282007.01.18 00:27sell4100.400.65690.00000.0000
12292007.01.18 00:27modify4100.400.65690.67380.6527
12302007.01.18 03:44close4100.400.65690.67380.65270.0010520.70
12312007.01.23 02:14buy4110.400.65490.00000.0000
12322007.01.23 02:15modify4110.400.65490.63990.6597
12332007.01.23 08:15close4110.400.65460.63990.6597-18.4810502.22
12342007.01.23 23:00sell4120.400.65730.00000.0000
12352007.01.23 23:02modify4120.400.65730.67400.6522
12362007.01.24 01:50close4120.400.65730.67400.6522-0.7710501.45
12372007.01.24 02:41sell4130.400.65720.00000.0000
12382007.01.24 02:41modify4130.400.65720.67280.6530
12392007.01.24 06:53close4130.400.65760.67280.6530-24.6410476.81
12402007.01.25 01:13sell4140.400.65880.00000.0000
12412007.01.25 01:13modify4140.400.65880.67580.6540
12422007.01.25 04:03close4140.400.65880.67580.65400.0010476.81
12432007.01.30 01:02sell4150.400.66100.00000.0000
12442007.01.30 01:02modify4150.400.66100.67710.6552
12452007.01.30 02:36close4150.400.66070.67710.655218.4810495.29
12462007.01.30 02:43buy4160.400.66050.00000.0000
12472007.01.30 02:43modify4160.400.66050.64530.6658
12482007.01.30 05:35close4160.400.66050.64530.66580.0010495.29
12492007.01.31 00:00sell4170.400.66090.00000.0000
12502007.01.31 00:01modify4170.400.66090.67610.6560
12512007.01.31 02:29close4170.400.66070.67610.656012.3210507.61
12522007.01.31 23:16sell4180.400.66350.00000.0000
12532007.01.31 23:16modify4180.400.66350.67910.6594
12542007.02.01 02:08close4180.400.66340.67910.65943.8410511.44
12552007.02.06 01:19sell4190.400.65970.00000.0000
12562007.02.06 01:19modify4190.400.65970.67660.6550
12572007.02.06 03:53close4190.400.65940.67660.655018.4810529.92
12582007.02.07 00:11sell4200.400.65880.00000.0000
12592007.02.07 00:11modify4200.400.65880.67390.6534
12602007.02.07 04:11close4200.400.65910.67390.6534-18.4810511.44
12612007.02.08 00:23sell4210.400.66070.00000.0000
12622007.02.08 00:24modify4210.400.66070.67730.6547
12632007.02.08 04:23close4210.400.66100.67730.6547-18.4810492.96
12642007.02.12 23:59sell4220.400.66580.00000.0000
12652007.02.13 00:00modify4220.400.66580.68150.6599
12662007.02.13 02:55close4220.400.66550.68150.659917.7110510.67
12672007.02.14 00:22sell4230.400.66980.00000.0000
12682007.02.14 00:23modify4230.400.66980.68550.6647
12692007.02.14 03:14close4230.400.66980.68550.66470.0010510.67
12702007.02.14 23:51sell4240.400.66910.00000.0000
12712007.02.14 23:51modify4240.400.66910.68460.6644
12722007.02.15 01:56close4240.400.66880.68460.664416.1610526.83
12732007.02.15 01:57buy4250.400.66870.00000.0000
12742007.02.15 01:57modify4250.400.66870.65370.6739
12752007.02.15 02:04close4250.400.66930.65370.673936.9510563.78
12762007.02.15 02:04sell4260.400.66930.00000.0000
12772007.02.15 02:04modify4260.400.66930.68530.6639
12782007.02.15 03:26close4260.400.66890.68530.663924.6410588.42
12792007.02.20 00:13sell4270.400.67430.00000.0000
12802007.02.20 00:13modify4270.400.67430.69030.6695
12812007.02.20 04:05close4270.400.67440.69030.6695-6.1610582.26
12822007.02.21 01:32sell4280.400.67210.00000.0000
12832007.02.21 01:32modify4280.400.67210.68810.6666
12842007.02.21 04:52close4280.400.67220.68810.6666-6.1610576.10
12852007.02.21 23:31sell4290.400.67250.00000.0000
12862007.02.21 23:31modify4290.400.67250.68750.6683
12872007.02.22 03:33close4290.400.67270.68750.6683-14.6410561.46
12882007.02.26 23:21sell4300.400.67150.00000.0000
12892007.02.26 23:21modify4300.400.67150.68760.6670
12902007.02.27 02:47close4300.400.67160.68760.6670-6.9310554.52
12912007.02.27 23:10sell4310.400.67490.00000.0000
12922007.02.27 23:10modify4310.400.67490.69100.6707
12932007.02.28 00:46close4310.400.67460.69100.670717.7110572.23
12942007.02.28 00:46buy4320.400.67460.00000.0000
12952007.02.28 00:46modify4320.400.67460.65850.6796
12962007.02.28 09:07close4320.400.67420.65850.6796-24.6310547.60
12972007.03.01 01:08sell4330.400.67390.00000.0000
12982007.03.01 01:08modify4330.400.67390.69030.6681
12992007.03.01 03:58close4330.400.67390.69030.66810.0010547.60
13002007.03.06 00:02sell4340.400.68150.00000.0000
13012007.03.06 00:02modify4340.400.68150.69710.6763
13022007.03.06 02:36close4340.400.68120.69710.676318.4910566.09
13032007.03.06 02:36buy4350.400.68120.00000.0000
13042007.03.06 02:36modify4350.400.68120.66590.6863
13052007.03.06 08:34close4350.400.68090.66590.6863-18.4810547.61
13062007.03.07 00:29buy4360.400.67930.00000.0000
13072007.03.07 00:29modify4360.400.67930.66290.6846
13082007.03.07 03:27close4360.400.67930.66290.68460.0010547.61
13092007.03.07 23:00sell4370.400.68170.00000.0000
13102007.03.07 23:00modify4370.400.68170.69830.6763
13112007.03.08 07:02close4370.400.68200.69830.6763-20.8010526.81
13122007.03.13 00:11sell4380.400.68270.00000.0000
13132007.03.13 00:11modify4380.400.68270.69800.6774
13142007.03.13 04:12close4380.400.68290.69800.6774-12.3210514.49
13152007.03.13 23:04sell4390.400.68400.00000.0000
13162007.03.13 23:04modify4390.400.68400.69950.6797
13172007.03.14 01:54close4390.400.68400.69950.6797-0.7710513.71
13182007.03.14 01:54buy4400.400.68400.00000.0000
13192007.03.14 01:54modify4400.400.68400.66890.6899
13202007.03.14 06:15close4400.400.68370.66890.6899-18.4710495.24
13212007.03.15 01:12sell4410.400.68340.00000.0000
13222007.03.15 01:12modify4410.400.68340.69900.6793
13232007.03.15 01:31close4410.400.68280.69900.679336.9610532.20
13242007.03.15 01:31buy4420.400.68280.00000.0000
13252007.03.15 01:31modify4420.400.68280.66610.6883
13262007.03.15 03:13close4420.400.68310.66610.688318.4710550.67
13272007.03.19 23:01sell4430.400.68430.00000.0000
13282007.03.19 23:01modify4430.400.68430.70010.6798
13292007.03.20 01:41close4430.400.68400.70010.679817.7110568.38
13302007.03.20 02:31sell4440.400.68430.00000.0000
13312007.03.20 02:31modify4440.400.68430.69990.6783
13322007.03.20 03:00close4440.400.68370.69990.678336.9710605.35
13332007.03.21 01:32sell4450.400.67910.00000.0000
13342007.03.21 01:32modify4450.400.67910.69500.6751
13352007.03.21 03:29close4450.400.67880.69500.675118.4810623.83
13362007.03.22 00:13sell4460.400.68030.00000.0000
13372007.03.22 00:13modify4460.400.68030.69530.6760
13382007.03.22 03:16close4460.400.68030.69530.67600.0010623.83
13392007.03.27 00:01sell4470.400.67710.00000.0000
13402007.03.27 00:01modify4470.400.67710.69220.6713
13412007.03.27 01:02close4470.400.67680.69220.671318.4810642.31
13422007.03.27 01:36sell4480.400.67690.00000.0000
13432007.03.27 01:36modify4480.400.67690.69350.6709
13442007.03.27 05:36close4480.400.67720.69350.6709-18.4810623.83
13452007.03.27 23:01sell4490.400.67920.00000.0000
13462007.03.27 23:01modify4490.400.67920.69580.6735
13472007.03.28 03:01close4490.400.67960.69580.6735-25.4110598.41
13482007.03.28 23:17sell4500.400.67890.00000.0000
13492007.03.28 23:17modify4500.400.67890.69540.6731
13502007.03.29 00:20close4500.400.67850.69540.673122.3310620.74
13512007.03.29 00:39buy4510.400.67840.00000.0000
13522007.03.29 00:39modify4510.400.67840.66330.6827
13532007.03.29 04:39close4510.400.67800.66330.6827-24.6410596.10
13542007.04.03 01:52sell4520.400.67600.00000.0000
13552007.04.03 01:52modify4520.400.67600.69170.6706
13562007.04.03 04:44close4520.400.67600.69170.67060.0010596.10
13572007.04.04 02:31sell4530.400.67530.00000.0000
13582007.04.04 02:31modify4530.400.67530.69060.6696
13592007.04.04 06:31close4530.400.67570.69060.6696-24.6410571.46
13602007.04.05 02:19sell4540.400.67680.00000.0000
13612007.04.05 02:19modify4540.400.67680.69330.6716
13622007.04.05 05:42close4540.400.67690.69330.6716-6.1610565.30
13632007.04.09 23:54buy4550.400.68070.00000.0000
13642007.04.09 23:54modify4550.400.68070.66480.6862
13652007.04.10 03:12close4550.400.68070.66480.68620.0010565.30
13662007.04.10 23:40sell4560.400.68130.00000.0000
13672007.04.10 23:40modify4560.400.68130.69670.6773
13682007.04.11 02:17close4560.400.68100.69670.677317.7210583.02
13692007.04.11 23:01sell4570.400.67980.00000.0000
13702007.04.11 23:04modify4570.400.67980.69540.6757
13712007.04.16 16:10close4570.400.68010.69540.6757-22.3510560.67
13722007.04.16 23:18buy4580.400.68030.00000.0000
13732007.04.16 23:18modify4580.400.68030.66420.6860
13742007.04.17 02:38close4580.400.68020.66420.6860-6.1610554.51
13752007.04.18 02:13sell4590.400.67620.00000.0000
13762007.04.18 02:13modify4590.400.67620.69250.6718
13772007.04.18 06:13close4590.400.67650.69250.6718-18.4910536.02
13782007.04.18 23:00sell4600.400.67720.00000.0000
13792007.04.18 23:00modify4600.400.67720.69350.6726
13802007.04.19 04:54close4600.400.67760.69350.6726-26.9610509.06
13812007.04.23 23:00sell4610.400.67840.00000.0000
13822007.04.23 23:02modify4610.400.67840.69410.6730
13832007.04.24 03:00close4610.400.67870.69410.6730-19.2510489.80
13842007.04.25 00:18sell4620.400.68130.00000.0000
13852007.04.25 00:18modify4620.400.68130.69800.6757
13862007.04.25 02:11close4620.400.68090.69800.675724.6510514.45
13872007.04.25 02:11buy4630.400.68090.00000.0000
13882007.04.25 02:11modify4630.400.68090.66440.6865
13892007.04.25 05:05close4630.400.68090.66440.68650.0010514.45
13902007.05.01 00:33sell4640.400.68270.00000.0000
13912007.05.01 00:33modify4640.400.68270.69780.6777
13922007.05.01 03:53close4640.400.68270.69780.67770.0010514.45
13932007.05.10 01:28sell4650.400.67860.00000.0000
13942007.05.10 01:28modify4650.400.67860.69530.6742
13952007.05.10 05:29close4650.400.67890.69530.6742-18.4910495.96
13962007.05.15 23:22sell4660.400.68470.00000.0000
13972007.05.15 23:22modify4660.400.68470.70150.6792
13982007.05.16 02:15close4660.400.68470.70150.6792-0.7710495.19
13992007.05.16 23:02sell4670.400.68380.00000.0000
14002007.05.16 23:02modify4670.400.68380.70020.6795
14012007.05.17 02:50close4670.400.68390.70020.6795-8.4810486.71
14022007.05.23 01:21sell4680.400.68120.00000.0000
14032007.05.23 01:21modify4680.400.68120.69660.6771
14042007.05.23 05:25close4680.400.68160.69660.6771-24.6510462.06
14052007.05.24 01:10sell4690.400.67770.00000.0000
14062007.05.24 01:10modify4690.400.67770.69400.6733
14072007.05.24 04:15close4690.400.67760.69400.67336.1610468.22
14082007.05.29 02:09sell4700.400.67840.00000.0000
14092007.05.29 02:09modify4700.400.67840.69470.6736
14102007.05.29 04:35close4700.400.67810.69470.673618.4810486.70
14112007.05.30 01:48sell4710.400.67890.00000.0000
14122007.05.30 01:48modify4710.400.67890.69550.6742
14132007.05.30 04:27close4710.400.67860.69550.674218.4910505.19
14142007.06.05 00:26sell4720.400.67760.00000.0000
14152007.06.05 00:26modify4720.400.67760.69280.6722
14162007.06.05 04:27close4720.400.67790.69280.6722-18.4810486.71
14172007.06.07 00:09sell4730.400.67780.00000.0000
14182007.06.07 00:09modify4730.400.67780.69290.6723
14192007.06.07 01:46close4730.400.67740.69290.672324.6410511.35
14202007.06.11 23:48sell4740.400.67830.00000.0000
14212007.06.11 23:48modify4740.400.67830.69520.6725
14222007.06.12 02:44close4740.400.67820.69520.67255.3910516.73
14232007.06.13 23:00sell4750.400.67460.00000.0000
14242007.06.13 23:00modify4750.400.67460.69110.6691
14252007.06.14 03:05close4750.400.67490.69110.6691-20.8010495.93
14262007.06.18 23:34sell4760.400.67630.00000.0000
14272007.06.18 23:34modify4760.400.67630.69170.6716
14282007.06.19 03:14close4760.400.67640.69170.6716-6.9310489.00
14292007.06.25 23:00sell4770.400.67400.00000.0000
14302007.06.25 23:00modify4770.400.67400.68920.6683
14312007.06.26 01:51close4770.400.67400.68920.6683-0.7710488.22
14322007.06.27 01:11sell4780.400.67350.00000.0000
14332007.06.27 01:12modify4780.400.67350.69020.6691
14342007.06.27 02:14close4780.400.67310.69020.669124.6410512.86
14352007.06.28 01:52sell4790.400.67300.00000.0000
14362007.06.28 01:52modify4790.400.67300.68880.6687
14372007.06.28 05:59close4790.400.67340.68880.6687-24.6410488.22
14382007.07.02 23:07buy4800.400.67520.00000.0000
14392007.07.02 23:07modify4800.400.67520.65910.6792
14402007.07.03 01:01close4800.400.67560.65910.679224.6310512.85
14412007.07.03 01:01sell4810.400.67560.00000.0000
14422007.07.03 01:01modify4810.400.67560.69110.6714
14432007.07.03 03:23close4810.400.67530.69110.671418.4810531.33
14442007.07.03 23:00sell4820.400.67480.00000.0000
14452007.07.03 23:00modify4820.400.67480.69160.6692
14462007.07.04 03:27close4820.400.67510.69160.6692-19.2510512.08
14472007.07.05 01:57sell4830.400.67520.00000.0000
14482007.07.05 01:57modify4830.400.67520.69140.6707
14492007.07.05 05:19close4830.400.67530.69140.6707-6.1610505.92
14502007.07.09 23:41sell4840.400.67620.00000.0000
14512007.07.09 23:41modify4840.400.67620.69190.6714
14522007.07.10 02:31close4840.400.67620.69190.6714-0.7710505.15
14532007.07.10 23:24sell4850.400.67750.00000.0000
14542007.07.10 23:24modify4850.400.67750.69250.6731
14552007.07.11 09:43close4850.400.67790.69250.6731-25.4110479.73
14562007.07.12 01:18sell4860.400.67660.00000.0000
14572007.07.12 01:18modify4860.400.67660.69280.6724
14582007.07.12 06:03close4860.400.67690.69280.6724-18.4810461.25
14592007.07.18 00:34sell4870.400.67360.00000.0000
14602007.07.18 00:34modify4870.400.67360.69020.6687
14612007.07.18 06:06close4870.400.67380.69020.6687-12.3310448.92
14622007.07.18 23:42sell4880.400.67220.00000.0000
14632007.07.18 23:42modify4880.400.67220.68830.6673
14642007.07.19 04:31close4880.400.67260.68830.6673-26.9610421.96
14652007.07.24 23:00sell4890.400.67050.00000.0000
14662007.07.24 23:01modify4890.400.67050.68630.6663
14672007.07.25 02:09close4890.400.67050.68630.6663-0.7710421.19
14682007.07.26 01:10sell4900.400.66840.00000.0000
14692007.07.26 01:10modify4900.400.66840.68400.6630
14702007.07.26 04:05close4900.400.66840.68400.66300.0010421.19
14712007.07.31 02:05buy4910.400.67600.00000.0000
14722007.07.31 02:05modify4910.400.67600.65960.6814
14732007.07.31 08:09close4910.400.67570.65960.6814-18.4810402.71
14742007.07.31 23:00sell4920.400.67340.00000.0000
14752007.07.31 23:00modify4920.400.67340.69020.6694
14762007.08.01 03:14close4920.400.67380.69020.6694-25.4210377.28
14772007.08.01 23:00buy4930.400.67320.00000.0000
14782007.08.01 23:00modify4930.400.67320.65630.6786
14792007.08.02 02:07close4930.400.67320.65630.67860.0010377.28
14802007.08.02 02:07sell4940.400.67320.00000.0000
14812007.08.02 02:07modify4940.400.67320.68870.6676
14822007.08.02 04:55close4940.400.67290.68870.667618.4810395.76
14832007.08.06 23:00buy4950.400.67910.00000.0000
14842007.08.06 23:00modify4950.400.67910.66270.6832
14852007.08.07 01:51close4950.400.67910.66270.68320.0010395.76
14862007.08.07 02:05sell4960.400.67930.00000.0000
14872007.08.07 02:05modify4960.400.67930.69490.6736
14882007.08.07 06:05close4960.400.67970.69490.6736-24.6410371.12
14892007.08.07 23:18buy4970.400.67960.00000.0000
14902007.08.07 23:21modify4970.400.67960.66390.6838
14912007.08.08 02:09close4970.400.67970.66390.68386.1610377.28
14922007.08.08 02:48sell4980.400.67980.00000.0000
14932007.08.08 02:48modify4980.400.67980.69670.6754
14942007.08.08 08:54close4980.400.68010.69670.6754-18.4810358.80
14952007.08.09 00:59sell4990.400.67770.00000.0000
14962007.08.09 00:59modify4990.400.67770.69370.6719
14972007.08.09 03:52close4990.400.67770.69370.67190.0010358.80
14982007.08.14 00:31sell5000.400.67660.00000.0000
14992007.08.14 00:31modify5000.400.67660.69190.6717
15002007.08.14 03:54close5000.400.67670.69190.6717-6.1610352.64
15012007.08.15 00:34sell5010.400.67790.00000.0000
15022007.08.15 00:34modify5010.400.67790.69290.6733
15032007.08.15 04:48close5010.400.67820.69290.6733-18.4810334.16
15042007.08.15 23:49sell5020.400.67570.00000.0000
15052007.08.15 23:49modify5020.400.67570.69190.6715
15062007.08.16 03:09close5020.400.67580.69190.6715-8.4810325.68
15072007.08.20 23:43buy5030.400.67800.00000.0000
15082007.08.20 23:43modify5030.400.67800.66170.6833
15092007.08.21 02:13close5030.400.67830.66170.683318.4810344.16
15102007.08.21 02:13sell5040.400.67830.00000.0000
15112007.08.21 02:13modify5040.400.67830.69500.6731
15122007.08.21 05:44close5040.400.67840.69500.6731-6.1610338.00
15132007.08.23 01:00sell5050.400.67980.00000.0000
15142007.08.23 01:00modify5050.400.67980.69600.6739
15152007.08.23 02:00close5050.400.67940.69600.673924.6410362.64
15162007.08.23 02:13buy5060.400.67910.00000.0000
15172007.08.23 02:13modify5060.400.67910.66270.6836
15182007.08.23 02:45close5060.400.67980.66270.683643.1110405.75
15192007.08.23 02:45sell5070.400.67980.00000.0000
15202007.08.23 02:45modify5070.400.67980.69520.6750
15212007.08.23 03:47close5070.400.67940.69520.675024.6410430.39
15222007.08.28 00:16sell5080.400.67830.00000.0000
15232007.08.28 00:16modify5080.400.67830.69410.6737
15242007.08.28 04:32close5080.400.67870.69410.6737-24.6410405.75
15252007.08.28 23:14sell5090.400.67960.00000.0000
15262007.08.28 23:14modify5090.400.67960.69570.6747
15272007.08.29 02:04close5090.400.67960.69570.6747-0.7710404.98
15282007.08.29 02:19buy5100.400.67950.00000.0000
15292007.08.29 02:19modify5100.400.67950.66380.6841
15302007.08.29 06:40close5100.400.67910.66380.6841-24.6410380.34
15312007.08.29 23:01sell5110.400.67760.00000.0000
15322007.08.29 23:01modify5110.400.67760.69460.6730
15332007.08.30 03:55close5110.400.67790.69460.6730-20.8010359.53
15342007.09.03 23:00sell5120.400.67470.00000.0000
15352007.09.03 23:02modify5120.400.67470.69070.6688
15362007.09.04 03:54close5120.400.67500.69070.6688-19.2510340.28
15372007.09.05 01:19sell5130.400.67590.00000.0000
15382007.09.05 01:19modify5130.400.67590.69180.6717
15392007.09.05 04:29close5130.400.67590.69180.67170.0010340.28
15402007.09.06 01:40sell5140.400.67580.00000.0000
15412007.09.06 01:40modify5140.400.67580.69250.6707
15422007.09.06 05:03close5140.400.67580.69250.67070.0010340.28
15432007.09.11 00:31sell5150.400.68080.00000.0000
15442007.09.11 00:31modify5150.400.68080.69620.6768
15452007.09.11 03:00close5150.400.68050.69620.676818.4810358.76
15462007.09.12 01:19sell5160.400.68090.00000.0000
15472007.09.12 01:19modify5160.400.68090.69650.6751
15482007.09.12 11:21close5160.400.68120.69650.6751-18.4810340.28
15492007.09.12 23:37sell5170.400.68500.00000.0000
15502007.09.12 23:37modify5170.400.68500.70020.6795
15512007.09.13 03:41close5170.400.68540.70020.6795-26.9610313.32
15522007.09.18 01:11sell5180.300.69540.00000.0000
15532007.09.18 01:13modify5180.300.69540.71180.6902
15542007.09.18 09:09close5180.300.69570.71180.6902-13.8610299.46
15552007.09.18 23:28sell5190.300.69450.00000.0000
15562007.09.18 23:28modify5190.300.69450.71000.6900
15572007.09.19 03:21close5190.300.69460.71000.6900-5.2010294.26
15582007.09.20 00:06sell5200.300.69790.00000.0000
15592007.09.20 00:07modify5200.300.69790.71450.6934
15602007.09.20 05:43close5200.300.69820.71450.6934-13.8610280.40
15612007.09.25 23:17buy5210.300.70050.00000.0000
15622007.09.25 23:17modify5210.300.70050.68420.7062
15632007.09.26 01:48close5210.300.70080.68420.706213.8510294.25
15642007.09.26 01:48sell5220.300.70080.00000.0000
15652007.09.26 01:48modify5220.300.70080.71640.6961
15662007.09.26 05:47close5220.300.70090.71640.6961-4.6210289.63
15672007.09.27 01:15sell5230.300.70110.00000.0000
15682007.09.27 01:15modify5230.300.70110.71640.6967
15692007.09.27 06:04close5230.300.70140.71640.6967-13.8610275.77
15702007.10.01 23:26sell5240.300.69670.00000.0000
15712007.10.01 23:29modify5240.300.69670.71310.6926
15722007.10.02 02:17close5240.300.69670.71310.6926-0.5810275.19
15732007.10.02 23:23buy5250.300.69310.00000.0000
15742007.10.02 23:23modify5250.300.69310.67730.6981
15752007.10.03 00:52close5250.300.69350.67730.698118.4810293.67
15762007.10.03 00:52sell5260.300.69350.00000.0000
15772007.10.03 00:52modify5260.300.69350.70880.6889
15782007.10.03 03:44close5260.300.69350.70880.68890.0010293.67
15792007.10.03 23:00buy5270.300.69380.00000.0000
15802007.10.03 23:00modify5270.300.69380.67840.6991
15812007.10.04 02:30close5270.300.69370.67840.6991-4.6210289.05
15822007.10.04 02:30sell5280.300.69370.00000.0000
15832007.10.04 02:30modify5280.300.69370.70990.6878
15842007.10.04 06:30close5280.300.69390.70990.6878-9.2410279.81
15852007.10.09 00:02sell5290.300.69020.00000.0000
15862007.10.09 00:02modify5290.300.69020.70580.6858
15872007.10.09 02:34close5290.300.69000.70580.68589.2410289.05
15882007.10.09 23:03buy5300.300.69240.00000.0000
15892007.10.09 23:03modify5300.300.69240.67620.6965
15902007.10.10 02:13close5300.300.69240.67620.69650.0010289.05
15912007.10.10 02:13sell5310.300.69240.00000.0000
15922007.10.10 02:14modify5310.300.69240.70770.6880
15932007.10.10 03:11close5310.300.69180.70770.688027.7210316.77
15942007.10.10 23:00sell5320.300.69280.00000.0000
15952007.10.10 23:06modify5320.300.69280.70840.6885
15962007.10.11 01:51close5320.300.69280.70840.6885-1.7410315.03
15972007.10.11 02:01sell5330.300.69270.00000.0000
15982007.10.11 02:01modify5330.300.69270.70800.6881
15992007.11.01 13:55close5330.300.69300.70800.6881-26.0510288.98
16002007.11.06 00:45sell5340.300.69560.00000.0000
16012007.11.06 00:45modify5340.300.69560.71260.6897
16022007.11.06 03:36close5340.300.69560.71260.68970.0010288.98
16032007.11.07 00:34sell5350.300.69750.00000.0000
16042007.11.07 00:34modify5350.300.69750.71400.6927
16052007.11.07 03:56close5350.300.69760.71400.6927-4.6210284.36
16062007.11.07 23:00buy5360.300.69660.00000.0000
16072007.11.07 23:00modify5360.300.69660.67990.7010
16082007.11.08 00:12close5360.300.69700.67990.701018.4810302.84
16092007.11.08 00:12sell5370.300.69700.00000.0000
16102007.11.08 00:12modify5370.300.69700.71260.6922
16112007.11.08 01:43close5370.300.69660.71260.692218.4810321.32
16122007.11.08 02:24buy5380.400.69640.00000.0000
16132007.11.08 02:24modify5380.400.69640.68010.7020
16142007.11.08 02:39close5380.400.69710.68010.702043.1110364.43
16152007.11.08 02:39sell5390.400.69710.00000.0000
16162007.11.08 02:39modify5390.400.69710.71260.6931
16172007.11.08 04:19close5390.400.69680.71260.693118.4810382.91
16182007.11.12 23:00sell5400.400.70740.00000.0000
16192007.11.12 23:00modify5400.400.70740.72360.7022
16202007.11.13 01:41close5400.400.70710.72360.702217.7110400.61
16212007.11.13 01:41buy5410.400.70710.00000.0000
16222007.11.13 01:41modify5410.400.70710.69090.7116
16232007.11.13 02:41close5410.400.70750.69090.711624.6410425.25
16242007.11.13 02:41sell5420.400.70750.00000.0000
16252007.11.13 02:41modify5420.400.70750.72280.7025
16262007.11.13 03:49close5420.400.70710.72280.702524.6410449.89
16272007.11.14 00:24buy5430.400.70500.00000.0000
16282007.11.14 00:24modify5430.400.70500.68810.7102
16292007.11.14 03:15close5430.400.70500.68810.71020.0010449.89
16302007.11.14 23:00sell5440.400.71340.00000.0000
16312007.11.14 23:00modify5440.400.71340.72950.7084
16322007.11.15 02:38close5440.400.71350.72950.7084-8.4810441.41
16332007.11.15 02:38buy5450.400.71350.00000.0000
16342007.11.15 02:38modify5450.400.71350.69780.7186
16352007.11.15 05:28close5450.400.71350.69780.71860.0010441.41
16362007.11.19 23:59buy5460.400.71530.00000.0000
16372007.11.19 23:59modify5460.400.71530.69950.7201
16382007.11.20 01:53close5460.400.71570.69950.720124.6310466.04
16392007.11.20 01:53sell5470.400.71570.00000.0000
16402007.11.20 01:54modify5470.400.71570.73220.7113
16412007.11.20 04:21close5470.400.71540.73220.711318.4810484.52
16422007.11.20 23:15sell5480.400.71720.00000.0000
16432007.11.20 23:15modify5480.400.71720.73270.7113
16442007.11.21 04:48close5480.400.71750.73270.7113-19.2510465.27
16452007.11.22 00:12sell5490.400.71960.00000.0000
16462007.11.22 00:12modify5490.400.71960.73610.7136
16472007.11.22 05:33close5490.400.72000.73610.7136-24.6410440.63
16482007.11.26 23:00sell5500.400.71890.00000.0000
16492007.11.26 23:00modify5500.400.71890.73420.7149
16502007.11.26 23:35close5500.400.71820.73420.714943.1310483.76
16512007.11.27 00:46sell5510.400.71850.00000.0000
16522007.11.27 00:46modify5510.400.71850.73460.7137
16532007.11.27 02:42close5510.400.71820.73460.713718.4810502.24
16542007.11.27 02:42buy5520.400.71810.00000.0000
16552007.11.27 02:42modify5520.400.71810.70160.7232
16562007.11.27 08:58close5520.400.71770.70160.7232-24.6310477.61
16572007.11.27 23:00buy5530.400.71690.00000.0000
16582007.11.27 23:00modify5530.400.71690.70130.7223
16592007.11.28 00:23close5530.400.71730.70130.722324.6310502.24
16602007.11.28 00:23sell5540.400.71730.00000.0000
16612007.11.28 00:23modify5540.400.71730.73330.7114
16622007.11.28 03:36close5540.400.71730.73330.71140.0010502.24
16632007.11.28 23:00buy5550.400.71280.00000.0000
16642007.11.28 23:00modify5550.400.71280.69760.7186
16652007.11.29 00:05close5550.400.71320.69760.718624.6310526.87
16662007.11.29 00:38sell5560.400.71340.00000.0000
16672007.11.29 00:38modify5560.400.71340.72890.7084
16682007.11.29 04:38close5560.400.71360.72890.7084-12.3210514.55
16692007.12.03 23:04sell5570.400.71020.00000.0000
16702007.12.03 23:04modify5570.400.71020.72630.7054
16712007.12.04 02:46close5570.400.71030.72630.7054-6.9310507.61
16722007.12.04 02:46buy5580.400.71030.00000.0000
16732007.12.04 02:46modify5580.400.71030.69420.7159
16742007.12.04 05:40close5580.400.71030.69420.71590.0010507.61
16752007.12.04 23:05buy5590.400.71740.00000.0000
16762007.12.04 23:05modify5590.400.71740.70220.7218
16772007.12.05 02:03close5590.400.71740.70220.72180.0010507.61
16782007.12.05 02:03sell5600.400.71750.00000.0000
16792007.12.05 02:03modify5600.400.71750.73280.7118
16802007.12.05 06:44close5600.400.71790.73280.7118-24.6410482.97
16812007.12.05 23:21buy5610.400.72110.00000.0000
16822007.12.05 23:21modify5610.400.72110.70420.7265
16832007.12.06 09:49close5610.400.72070.70420.7265-24.6410458.33
16842007.12.10 23:03buy5620.400.71870.00000.0000
16852007.12.10 23:04modify5620.400.71870.70330.7230
16862007.12.11 00:33close5620.400.71910.70330.723024.6310482.96
16872007.12.11 01:21sell5630.400.71940.00000.0000
16882007.12.11 01:21modify5630.400.71940.73470.7152
16892007.12.11 02:35close5630.400.71910.73470.715218.4810501.44
16902007.12.11 02:40buy5640.400.71900.00000.0000
16912007.12.11 02:40modify5640.400.71900.70280.7238
16922007.12.11 04:05close5640.400.71930.70280.723818.4810519.92
16932007.12.12 01:06sell5650.400.72050.00000.0000
16942007.12.12 01:06modify5650.400.72050.73570.7157
16952007.12.12 02:24close5650.400.72020.73570.715718.4810538.40
16962007.12.12 02:38buy5660.400.72000.00000.0000
16972007.12.12 02:38modify5660.400.72000.70320.7251
16982007.12.12 03:38close5660.400.72030.70320.725118.4810556.88
16992007.12.13 00:44sell5670.400.71880.00000.0000
17002007.12.13 00:44modify5670.400.71880.73450.7144
17012007.12.13 05:59close5670.400.71920.73450.7144-24.6410532.24
17022007.12.17 23:00sell5680.400.71250.00000.0000
17032007.12.17 23:00modify5680.400.71250.72930.7066
17042007.12.18 03:10close5680.400.71290.72930.7066-25.4110506.83
17052007.12.18 23:24buy5690.400.71540.00000.0000
17062007.12.18 23:24modify5690.400.71540.69980.7200
17072007.12.19 02:51close5690.400.71530.69980.7200-6.1610500.67
17082007.12.19 23:32buy5700.400.71980.00000.0000
17092007.12.19 23:32modify5700.400.71980.70390.7249
17102007.12.20 00:53close5700.400.72040.70390.724936.9610537.63
17112007.12.20 00:53sell5710.400.72040.00000.0000
17122007.12.20 00:53modify5710.400.72040.73610.7156
17132007.12.20 02:09close5710.400.72010.73610.715618.4810556.11
17142007.12.26 23:00buy5720.400.73050.00000.0000
17152007.12.26 23:06modify5720.400.73050.71370.7360
17162007.12.27 08:57close5720.400.73020.71370.7360-18.4710537.64
17172008.01.02 23:59buy5730.400.74290.00000.0000
17182008.01.02 23:59modify5730.400.74290.72650.7479
17192008.01.03 04:57close5730.400.74250.72650.7479-24.6410513.00
17202008.01.07 23:00sell5740.400.74610.00000.0000
17212008.01.07 23:00modify5740.400.74610.76220.7403
17222008.01.08 02:40close5740.400.74620.76220.7403-6.9310506.07
17232008.01.08 23:29buy5750.400.74570.00000.0000
17242008.01.08 23:29modify5750.400.74570.73050.7502
17252008.01.09 02:08close5750.400.74600.73050.750218.4810524.55
17262008.01.09 02:08sell5760.400.74600.00000.0000
17272008.01.09 02:08modify5760.400.74600.76260.7417
17282008.01.09 03:57close5760.400.74560.76260.741724.6410549.19
17292008.01.09 23:47buy5770.400.74860.00000.0000
17302008.01.09 23:47modify5770.400.74860.73350.7533
17312008.01.10 01:33close5770.400.74910.73350.753330.7910579.98
17322008.01.10 01:33sell5780.400.74910.00000.0000
17332008.01.10 01:33modify5780.400.74910.76460.7446
17342008.01.10 11:30close5780.400.74940.76460.7446-18.4810561.50
17352008.01.15 00:51sell5790.400.76030.00000.0000
17362008.01.15 00:51modify5790.400.76030.77690.7560
17372008.01.15 04:46close5790.400.76040.77690.7560-6.1610555.34
17382008.01.15 23:03buy5800.400.75450.00000.0000
17392008.01.15 23:03modify5800.400.75450.73860.7601
17402008.01.16 00:24close5800.400.75480.73860.760118.4710573.81
17412008.01.16 00:43sell5810.400.75510.00000.0000
17422008.01.16 00:43modify5810.400.75510.77090.7504
17432008.01.16 05:15close5810.400.75550.77090.7504-24.6410549.17
17442008.01.16 23:03sell5820.400.74690.00000.0000
17452008.01.16 23:03modify5820.400.74690.76340.7425
17462008.01.16 23:43close5820.400.74630.76340.742536.9610586.13
17472008.01.17 00:53sell5830.400.74670.00000.0000
17482008.01.17 00:56modify5830.400.74670.76250.7421
17492008.01.17 05:04close5830.400.74710.76250.7421-24.6410561.49
17502008.01.21 23:00sell5840.400.74330.00000.0000
17512008.01.21 23:00modify5840.400.74330.75980.7388
17522008.01.22 01:50close5840.400.74320.75980.73885.3910566.87
17532008.01.22 01:50buy5850.400.74320.00000.0000
17542008.01.22 01:50modify5850.400.74320.72790.7492
17552008.01.22 03:46close5850.400.74350.72790.749218.4810585.35
17562008.01.22 23:00sell5860.400.74530.00000.0000
17572008.01.22 23:00modify5860.400.74530.76110.7398
17582008.01.23 09:49close5860.400.74560.76110.7398-19.2510566.10
17592008.01.23 23:00sell5870.400.74770.00000.0000
17602008.01.23 23:00modify5870.400.74770.76410.7426
17612008.01.24 01:50close5870.400.74770.76410.7426-2.3210563.78
17622008.01.24 02:06buy5880.400.74760.00000.0000
17632008.01.24 02:06modify5880.400.74760.73120.7531
17642008.01.24 03:42close5880.400.74800.73120.753124.6310588.41
17652008.01.28 23:28sell5890.400.74530.00000.0000
17662008.01.28 23:28modify5890.400.74530.76150.7405
17672008.01.29 01:10close5890.400.74490.76150.740523.8710612.27
17682008.01.29 01:10buy5900.400.74490.00000.0000
17692008.01.29 01:10modify5900.400.74490.72830.7501
17702008.01.29 04:26close5900.400.74490.72830.75010.0010612.27
17712008.01.30 00:06sell5910.400.74280.00000.0000
17722008.01.30 00:06modify5910.400.74280.75910.7388
17732008.01.30 02:12close5910.400.74240.75910.738824.6410636.91
17742008.01.30 02:13buy5920.400.74230.00000.0000
17752008.01.30 02:14modify5920.400.74230.72600.7465
17762008.01.30 06:14close5920.400.74190.72600.7465-24.6310612.28
17772008.01.30 23:00sell5930.400.74720.00000.0000
17782008.01.30 23:00modify5930.400.74720.76250.7431
17792008.01.31 01:44close5930.400.74690.76250.743116.1610628.44
17802008.01.31 01:44buy5940.400.74690.00000.0000
17812008.01.31 01:44modify5940.400.74690.73000.7513
17822008.01.31 01:51close5940.400.74750.73000.751336.9510665.39
17832008.02.04 23:03sell5950.400.75140.00000.0000
17842008.02.04 23:03modify5950.400.75140.76640.7457
17852008.02.05 01:21close5950.400.75100.76640.745723.8810689.27
17862008.02.05 01:21buy5960.400.75100.00000.0000
17872008.02.05 01:21modify5960.400.75100.73420.7555
17882008.02.05 04:50close5960.400.75090.73420.7555-6.1610683.11
17892008.02.05 23:53buy5970.400.74560.00000.0000
17902008.02.05 23:53modify5970.400.74560.72920.7505
17912008.02.06 07:03close5970.400.74530.72920.7505-18.4710664.64
17922008.02.06 23:27buy5980.400.74600.00000.0000
17932008.02.06 23:27modify5980.400.74600.72980.7514
17942008.02.07 02:25close5980.400.74600.72980.75140.0010664.64
17952008.02.07 02:25sell5990.400.74600.00000.0000
17962008.02.07 02:25modify5990.400.74600.76200.7407
17972008.02.07 05:57close5990.400.74610.76200.7407-6.1610658.48
17982008.02.12 00:39sell6000.400.74450.00000.0000
17992008.02.12 00:39modify6000.400.74450.75990.7397
18002008.02.12 01:51close6000.400.74420.75990.739718.4810676.96
18012008.02.12 01:53buy6010.400.74400.00000.0000
18022008.02.12 01:53modify6010.400.74400.72800.7487
18032008.02.12 04:20close6010.400.74430.72800.748718.4810695.44
18042008.02.12 23:51sell6020.400.74400.00000.0000
18052008.02.12 23:51modify6020.400.74400.75930.7398
18062008.02.13 03:51close6020.400.74430.75930.7398-19.2510676.18
18072008.02.13 23:22sell6030.400.74230.00000.0000
18082008.02.13 23:22modify6030.400.74230.75790.7376
18092008.02.14 01:54close6030.400.74200.75790.737616.1610692.34
18102008.02.14 01:54buy6040.400.74200.00000.0000
18112008.02.14 01:54modify6040.400.74200.72530.7463
18122008.02.14 04:08close6040.400.74240.72530.746324.6310716.97
18132008.02.18 23:00buy6050.400.75100.00000.0000
18142008.02.18 23:02modify6050.400.75100.73420.7552
18152008.02.19 01:07close6050.400.75140.73420.755224.6310741.60
18162008.02.19 01:07sell6060.400.75140.00000.0000
18172008.02.19 01:07modify6060.400.75140.76790.7465
18182008.02.19 06:15close6060.400.75170.76790.7465-18.4810723.12
18192008.02.20 01:54sell6070.400.75610.00000.0000
18202008.02.20 01:54modify6070.400.75610.77120.7508
18212008.02.20 04:35close6070.400.75580.77120.750818.4810741.60
18222008.02.21 00:00sell6080.400.75770.00000.0000
18232008.02.21 00:00modify6080.400.75770.77280.7527
18242008.02.21 02:50close6080.400.75760.77280.75276.1610747.76
18252008.02.25 23:48sell6090.400.75380.00000.0000
18262008.02.25 23:48modify6090.400.75380.76950.7493
18272008.02.26 03:33close6090.400.75390.76950.7493-6.9310740.83
18282008.02.26 23:00sell6100.400.75370.00000.0000
18292008.02.26 23:01modify6100.400.75370.77000.7488
18302008.02.27 10:20close6100.400.75410.77000.7488-25.4210715.40
18312008.02.27 23:00sell6110.400.76340.00000.0000
18322008.02.27 23:00modify6110.400.76340.78030.7576
18332008.02.28 00:05close6110.400.76300.78030.757622.3210737.72
18342008.02.28 01:05buy6120.400.76250.00000.0000
18352008.02.28 01:05modify6120.400.76250.74640.7671
18362008.02.28 09:19close6120.400.76210.74640.7671-24.6410713.08
18372008.03.03 23:00sell6130.400.76620.00000.0000
18382008.03.03 23:00modify6130.400.76620.78130.7612
18392008.03.04 01:39close6130.400.76590.78130.761217.7110730.79
18402008.03.04 01:39buy6140.400.76590.00000.0000
18412008.03.04 01:39modify6140.400.76590.74900.7705
18422008.03.04 05:05close6140.400.76580.74900.7705-6.1610724.63
18432008.03.05 02:00sell6150.400.76600.00000.0000
18442008.03.05 02:00modify6150.400.76600.78230.7614
18452008.03.05 05:40close6150.400.76610.78230.7614-6.1610718.47
18462008.03.05 23:00sell6160.400.76670.00000.0000
18472008.03.05 23:00modify6160.400.76670.78170.7619
18482008.03.06 00:00close6160.400.76640.78170.761916.1610734.62
18492008.03.06 00:34sell6170.400.76680.00000.0000
18502008.03.06 00:34modify6170.400.76680.78260.7621
18512008.03.06 14:04close6170.400.76720.78260.7621-24.6410709.98
18522008.03.10 23:00sell6180.400.76390.00000.0000
18532008.03.10 23:00modify6180.400.76390.78000.7599
18542008.03.11 02:53close6180.400.76400.78000.7599-6.9310703.05
18552008.03.12 00:37buy6190.400.76380.00000.0000
18562008.03.12 00:37modify6190.400.76380.74740.7686
18572008.03.12 01:27close6190.400.76450.74740.768643.1210746.17
18582008.03.12 01:27sell6200.400.76450.00000.0000
18592008.03.12 01:27modify6200.400.76450.78020.7588
18602008.03.12 04:31close6200.400.76450.78020.75880.0010746.17
18612008.03.12 23:00sell6210.400.76730.00000.0000
18622008.03.12 23:00modify6210.400.76730.78390.7615
18632008.03.13 01:32close6210.400.76700.78390.761516.1610762.33
18642008.03.13 01:34buy6220.400.76690.00000.0000
18652008.03.13 01:34modify6220.400.76690.75090.7724
18662008.03.13 06:10close6220.400.76660.75090.7724-18.4810743.85
18672008.03.17 23:00sell6230.400.78700.00000.0000
18682008.03.17 23:00modify6230.400.78700.80330.7811
18692008.03.18 00:36close6230.400.78670.80330.781117.7110761.56
18702008.03.18 00:36buy6240.400.78670.00000.0000
18712008.03.18 00:36modify6240.400.78670.77090.7918
18722008.03.18 01:50close6240.400.78700.77090.791818.4810780.04
18732008.03.18 02:43sell6250.400.78750.00000.0000
18742008.03.18 02:43modify6250.400.78750.80410.7828
18752008.03.18 05:00close6250.400.78710.80410.782824.6410804.68
18762008.03.19 00:02buy6260.400.77870.00000.0000
18772008.03.19 00:02modify6260.400.77870.76350.7832
18782008.03.19 01:54close6260.400.77900.76350.783218.4710823.15
18792008.03.19 02:37buy6270.400.77770.00000.0000
18802008.03.19 02:37modify6270.400.77770.76130.7818
18812008.03.19 02:38close6270.400.77830.76130.781836.9510860.10
18822008.03.19 23:20buy6280.400.78700.00000.0000
18832008.03.19 23:20modify6280.400.78700.77010.7924
18842008.03.20 00:01close6280.400.78770.77010.792443.1110903.21
18852008.03.20 00:02sell6290.400.78790.00000.0000
18862008.03.20 00:02modify6290.400.78790.80340.7826
18872008.03.20 01:48close6290.400.78760.80340.782618.4810921.69
18882008.03.20 01:48buy6300.400.78750.00000.0000
18892008.03.20 01:49modify6300.400.78750.77060.7920
18902008.03.20 02:55close6300.400.78790.77060.792024.6410946.33
18912008.03.24 23:09sell6310.400.77710.00000.0000
18922008.03.24 23:09modify6310.400.77710.79280.7726
18932008.03.25 00:29close6310.400.77670.79280.772623.8710970.19
18942008.03.25 00:59buy6320.400.77650.00000.0000
18952008.03.25 00:59modify6320.400.77650.76070.7818
18962008.03.25 02:38close6320.400.77690.76070.781824.6410994.83
18972008.03.25 02:38sell6330.400.77690.00000.0000
18982008.03.25 02:38modify6330.400.77690.79300.7711
18992008.03.25 03:52close6330.400.77660.79300.771118.4811013.31
19002008.03.25 23:00sell6340.400.78010.00000.0000
19012008.03.25 23:00modify6340.400.78010.79670.7759
19022008.03.26 00:05close6340.400.77960.79670.775930.0311043.34
19032008.03.26 00:05buy6350.400.77960.00000.0000
19042008.03.26 00:05modify6350.400.77960.76430.7837
19052008.03.26 01:51close6350.400.77990.76430.783718.4811061.82
19062008.03.26 01:51sell6360.400.77990.00000.0000
19072008.03.26 01:51modify6360.400.77990.79670.7755
19082008.03.26 02:56close6360.400.77960.79670.775518.4811080.30
19092008.03.26 23:00sell6370.400.78870.00000.0000
19102008.03.26 23:00modify6370.400.78870.80510.7840
19112008.03.27 02:16close6370.400.78870.80510.7840-2.3211077.98
19122008.03.27 02:16buy6380.400.78860.00000.0000
19132008.03.27 02:16modify6380.400.78860.77160.7930
19142008.03.27 04:04close6380.400.78890.77160.793018.4711096.45
19152008.04.01 00:40buy6390.400.79530.00000.0000
19162008.04.01 00:40modify6390.400.79530.77870.8010
19172008.04.01 03:46close6390.400.79540.77870.80106.1611102.61
19182008.04.01 23:44sell6400.400.78990.00000.0000
19192008.04.01 23:44modify6400.400.78990.80660.7840
19202008.04.02 01:26close6400.400.78960.80660.784017.7111120.31
19212008.04.02 01:26buy6410.400.78960.00000.0000
19222008.04.02 01:26modify6410.400.78960.77310.7943
19232008.04.02 05:45close6410.400.78920.77310.7943-24.6311095.68
19242008.04.02 23:00sell6420.400.78920.00000.0000
19252008.04.02 23:00modify6420.400.78920.80450.7848
19262008.04.03 01:12close6420.400.78880.80450.784822.3211118.00
19272008.04.07 23:00buy6430.400.79030.00000.0000
19282008.04.07 23:00modify6430.400.79030.77470.7960
19292008.04.08 03:00close6430.400.78990.77470.7960-24.6411093.36
19302008.04.09 01:41sell6440.400.79800.00000.0000
19312008.04.09 01:41modify6440.400.79800.81340.7937
19322008.04.09 05:47close6440.400.79830.81340.7937-18.4811074.88
19332008.04.09 23:00buy6450.400.80110.00000.0000
19342008.04.09 23:00modify6450.400.80110.78560.8066
19352008.04.10 00:41close6450.400.80150.78560.806624.6311099.51
19362008.04.10 00:41sell6460.400.80150.00000.0000
19372008.04.10 00:41modify6460.400.80150.81810.7959
19382008.04.10 03:49close6460.400.80150.81810.79590.0011099.51
19392008.04.14 23:01sell6470.400.80030.00000.0000
19402008.04.14 23:01modify6470.400.80030.81590.7945
19412008.04.17 18:33close6470.400.80070.81590.7945-28.5111071.00
19422008.04.21 23:00sell6480.400.80380.00000.0000
19432008.04.21 23:00modify6480.400.80380.82070.7993
19442008.04.22 01:34close6480.400.80350.82070.799317.7211088.72
19452008.04.22 01:50buy6490.400.80320.00000.0000
19462008.04.22 01:50modify6490.400.80320.78790.8078
19472008.04.22 04:54close6490.400.80320.78790.80780.0011088.72
19482008.04.22 23:54sell6500.400.80160.00000.0000
19492008.04.22 23:54modify6500.400.80160.81770.7963
19502008.04.23 01:05close6500.400.80120.81770.796323.8811112.59
19512008.04.23 01:16buy6510.400.80110.00000.0000
19522008.04.23 01:16modify6510.400.80110.78450.8053
19532008.04.23 05:42close6510.400.80080.78450.8053-18.4811094.11
19542008.04.23 23:27buy6520.400.80230.00000.0000
19552008.04.23 23:27modify6520.400.80230.78580.8068
19562008.04.24 00:29close6520.400.80270.78580.806824.6411118.75
19572008.04.24 00:29sell6530.400.80280.00000.0000
19582008.04.24 00:29modify6530.400.80280.81920.7968
19592008.04.24 02:19close6530.400.80240.81920.796824.6411143.39
19602008.04.24 02:19buy6540.400.80230.00000.0000
19612008.04.24 02:19modify6540.400.80230.78710.8074
19622008.04.24 09:00close6540.400.80200.78710.8074-18.4711124.92
19632008.04.28 23:30buy6550.400.78580.00000.0000
19642008.04.28 23:30modify6550.400.78580.76940.7899
19652008.04.29 00:30close6550.400.78620.76940.789924.6411149.56
19662008.04.29 00:30sell6560.400.78630.00000.0000
19672008.04.29 00:30modify6560.400.78630.80160.7810
19682008.04.29 03:39close6560.400.78630.80160.78100.0011149.56
19692008.04.29 23:25buy6570.400.79060.00000.0000
19702008.04.29 23:25modify6570.400.79060.77500.7960
19712008.04.30 01:44close6570.400.79090.77500.796018.4811168.04
19722008.04.30 01:44sell6580.400.79090.00000.0000
19732008.04.30 01:44modify6580.400.79090.80660.7867
19742008.04.30 06:06close6580.400.79130.80660.7867-24.6511143.39
19752008.04.30 23:32sell6590.400.78620.00000.0000
19762008.04.30 23:32modify6590.400.78620.80240.7806
19772008.05.01 00:50close6590.400.78580.80240.780622.3211165.71
19782008.05.01 00:52buy6600.400.78570.00000.0000
19792008.05.01 00:52modify6600.400.78570.77000.7907
19802008.05.01 01:27close6600.400.78630.77000.790736.9511202.66
19812008.05.01 01:27sell6610.400.78630.00000.0000
19822008.05.01 01:27modify6610.400.78630.80290.7823
19832008.05.01 09:07close6610.400.78670.80290.7823-24.6411178.02
19842008.05.05 23:00buy6620.400.78550.00000.0000
19852008.05.05 23:00modify6620.400.78550.77030.7909
19862008.05.06 00:11close6620.400.78580.77030.790918.4811196.50
19872008.05.06 02:04buy6630.400.78520.00000.0000
19882008.05.06 02:04modify6630.400.78520.76880.7908
19892008.05.06 03:03close6630.400.78580.76880.790836.9511233.45
19902008.05.07 01:24sell6640.400.78710.00000.0000
19912008.05.07 01:24modify6640.400.78710.80240.7830
19922008.05.07 03:14close6640.400.78670.80240.783024.6411258.09
19932008.05.07 23:21buy6650.400.78820.00000.0000
19942008.05.07 23:21modify6650.400.78820.77290.7928
19952008.05.08 17:36close6650.400.78790.77290.7928-18.4711239.62
19962008.05.12 23:49sell6660.400.79400.00000.0000
19972008.05.12 23:49modify6660.400.79400.81030.7884
19982008.05.13 03:52close6660.400.79440.81030.7884-25.4111214.21
19992008.05.13 23:09sell6670.400.79560.00000.0000
20002008.05.13 23:09modify6670.400.79560.81060.7915
20012008.05.14 00:11close6670.400.79520.81060.791523.8711238.07
20022008.05.14 00:16buy6680.400.79500.00000.0000
20032008.05.14 00:16modify6680.400.79500.77940.8005
20042008.05.14 02:40close6680.400.79530.77940.800518.4811256.55
20052008.05.14 02:40sell6690.400.79530.00000.0000
20062008.05.14 02:41modify6690.400.79530.81100.7899
20072008.05.14 03:47close6690.400.79490.81100.789924.6411281.19
20082008.05.14 23:25sell6700.400.79520.00000.0000
20092008.05.14 23:25modify6700.400.79520.81180.7912
20102008.05.15 01:12close6700.400.79480.81180.791222.3211303.51
20112008.05.15 01:52buy6710.400.79460.00000.0000
20122008.05.15 01:52modify6710.400.79460.77890.8001
20132008.05.15 03:12close6710.400.79490.77890.800118.4811321.99
20142008.05.19 23:07buy6720.400.79580.00000.0000
20152008.05.19 23:07modify6720.400.79580.77990.8014
20162008.05.20 00:22close6720.400.79610.77990.801418.4811340.47
20172008.05.20 00:23sell6730.400.79620.00000.0000
20182008.05.20 00:23modify6730.400.79620.81120.7906
20192008.05.20 03:18close6730.400.79620.81120.79060.0011340.47
20202008.05.20 23:26buy6740.400.79540.00000.0000
20212008.05.20 23:26modify6740.400.79540.77920.7998
20222008.05.21 02:43close6740.400.79540.77920.79980.0011340.47
20232008.05.21 23:00sell6750.400.80180.00000.0000
20242008.05.21 23:00modify6750.400.80180.81810.7958
20252008.05.21 23:30close6750.400.80110.81810.795843.1311383.60
20262008.05.21 23:30buy6760.400.80110.00000.0000
20272008.05.21 23:30modify6760.400.80110.78590.8061
20282008.05.22 09:21close6760.400.80080.78590.8061-18.4811365.12
20292008.05.27 00:26sell6770.400.79590.00000.0000
20302008.05.27 00:26modify6770.400.79590.81130.7917
20312008.05.27 09:45close6770.400.79630.81130.7917-24.6511340.47
20322008.05.27 23:00buy6780.400.79430.00000.0000
20332008.05.27 23:00modify6780.400.79430.77840.7984
20342008.05.28 02:34close6780.400.79420.77840.7984-6.1611334.31
20352008.05.28 02:43sell6790.400.79430.00000.0000
20362008.05.28 02:43modify6790.400.79430.81030.7903
20372008.05.28 03:09close6790.400.79370.81030.790336.9711371.28
20382008.05.28 23:00sell6800.400.79000.00000.0000
20392008.05.28 23:00modify6800.400.79000.80650.7850
20402008.05.29 00:00close6800.400.78960.80650.785022.3211393.60
20412008.05.29 00:00buy6810.400.78960.00000.0000
20422008.05.29 00:00modify6810.400.78960.77270.7955
20432008.05.29 01:01close6810.400.79000.77270.795524.6411418.24
20442008.05.29 01:35sell6820.400.79020.00000.0000
20452008.05.29 01:35modify6820.400.79020.80670.7857
20462008.05.29 03:42close6820.400.78980.80670.785724.6411442.88
20472008.06.02 23:12buy6830.400.79010.00000.0000
20482008.06.02 23:12modify6830.400.79010.77340.7942
20492008.06.03 00:53close6830.400.79050.77340.794224.6311467.51
20502008.06.03 00:53sell6840.400.79050.00000.0000
20512008.06.03 00:53modify6840.400.79050.80710.7855
20522008.06.03 04:50close6840.400.79060.80710.7855-6.1611461.35
20532008.06.04 01:42sell6850.400.78700.00000.0000
20542008.06.04 01:42modify6850.400.78700.80350.7825
20552008.06.04 04:50close6850.400.78700.80350.78250.0011461.35
20562008.06.04 23:26buy6860.400.78950.00000.0000
20572008.06.04 23:26modify6860.400.78950.77370.7952
20582008.06.05 01:52close6860.400.78980.77370.795218.4711479.82
20592008.06.05 01:52sell6870.400.78980.00000.0000
20602008.06.05 01:52modify6870.400.78980.80490.7845
20612008.06.05 04:26close6870.400.78950.80490.784518.4811498.30
20622008.06.09 23:00buy6880.400.79210.00000.0000
20632008.06.09 23:00modify6880.400.79210.77640.7961
20642008.06.10 01:18close6880.400.79250.77640.796124.6411522.94
20652008.06.10 01:27sell6890.400.79260.00000.0000
20662008.06.10 01:27modify6890.400.79260.80950.7886
20672008.06.10 03:18close6890.400.79220.80950.788624.6411547.58
20682008.06.10 23:33sell6900.400.79130.00000.0000
20692008.06.10 23:33modify6900.400.79130.80820.7853
20702008.06.11 00:22close6900.400.79070.80820.785336.2011583.77
20712008.06.11 00:22buy6910.400.79070.00000.0000
20722008.06.11 00:22modify6910.400.79070.77450.7950
20732008.06.11 01:23close6910.400.79100.77450.795018.4811602.25
20742008.06.11 02:00sell6920.400.79140.00000.0000
20752008.06.11 02:00modify6920.400.79140.80750.7857
20762008.06.11 06:20close6920.400.79180.80750.7857-24.6411577.61
20772008.06.11 23:46buy6930.400.79230.00000.0000
20782008.06.11 23:46modify6930.400.79230.77610.7978
20792008.06.12 02:20close6930.400.79260.77610.797818.4811596.09
20802008.06.16 23:43buy6940.400.78820.00000.0000
20812008.06.16 23:43modify6940.400.78820.77170.7937
20822008.06.17 03:14close6940.400.78810.77170.7937-6.1611589.93
20832008.06.18 01:50sell6950.400.79280.00000.0000
20842008.06.18 01:50modify6950.400.79280.80950.7880
20852008.06.18 04:46close6950.400.79280.80950.78800.0011589.93
20862008.06.18 23:04sell6960.400.79260.00000.0000
20872008.06.18 23:04modify6960.400.79260.80880.7868
20882008.06.19 10:09close6960.400.79290.80880.7868-20.8011569.13
20892008.06.24 01:21sell6970.400.78980.00000.0000
20902008.06.24 01:21modify6970.400.78980.80600.7853
20912008.06.24 04:21close6970.400.78980.80600.78530.0011569.13
20922008.06.24 23:08buy6980.400.79050.00000.0000
20932008.06.24 23:08modify6980.400.79050.77550.7962
20942008.06.25 03:09close6980.400.79010.77550.7962-24.6311544.50
20952008.06.25 23:55buy6990.400.79320.00000.0000
20962008.06.25 23:55modify6990.400.79320.77820.7979
20972008.06.26 01:51close6990.400.79370.77820.797930.8011575.30
20982008.06.26 01:51sell7000.400.79370.00000.0000
20992008.06.26 01:51modify7000.400.79370.81050.7884
21002008.06.26 04:55close7000.400.79370.81050.78840.0011575.30
21012008.07.01 00:01sell7010.400.79070.00000.0000
21022008.07.01 00:01modify7010.400.79070.80610.7850
21032008.07.01 01:03close7010.400.79030.80610.785024.6411599.94
21042008.07.02 02:27sell7020.400.79180.00000.0000
21052008.07.02 02:27modify7020.400.79180.80870.7871
21062008.07.02 09:26close7020.400.79210.80870.7871-18.4811581.46
21072008.07.02 23:00sell7030.400.79670.00000.0000
21082008.07.02 23:00modify7030.400.79670.81370.7910
21092008.07.03 02:04close7030.400.79670.81370.7910-2.3211579.14
21102008.07.07 23:37sell7040.400.79550.00000.0000
21112008.07.07 23:37modify7040.400.79550.81110.7906
21122008.07.08 02:00close7040.400.79520.81110.790617.7111596.85
21132008.07.08 02:00buy7050.400.79520.00000.0000
21142008.07.08 02:00modify7050.400.79520.78020.7996
21152008.07.08 03:00close7050.400.79560.78020.799624.6311621.48
21162008.07.08 23:39sell7060.400.79530.00000.0000
21172008.07.08 23:39modify7060.400.79530.81150.7901
21182008.07.09 02:59close7060.400.79540.81150.7901-6.9311614.54
21192008.07.09 23:53buy7070.400.79380.00000.0000
21202008.07.09 23:53modify7070.400.79380.77690.7988
21212008.07.10 02:25close7070.400.79400.77690.798812.3211626.86
21222008.07.10 02:25sell7080.400.79400.00000.0000
21232008.07.10 02:25modify7080.400.79400.80990.7895
21242008.07.10 04:46close7080.400.79380.80990.789512.3211639.18
21252008.07.14 23:54buy7090.400.79750.00000.0000
21262008.07.14 23:54modify7090.400.79750.78100.8030
21272008.07.15 03:54close7090.400.79710.78100.8030-24.6411614.54
21282008.07.16 00:36sell7100.400.79360.00000.0000
21292008.07.16 00:37modify7100.400.79360.80870.7892
21302008.07.16 01:11close7100.400.79290.80870.789243.1211657.66
21312008.07.16 01:11buy7110.400.79290.00000.0000
21322008.07.16 01:11modify7110.400.79290.77630.7984
21332008.07.16 02:11close7110.400.79350.77630.798436.9511694.61
21342008.07.17 00:49sell7120.400.79180.00000.0000
21352008.07.17 00:49modify7120.400.79180.80760.7865
21362008.07.17 02:52close7120.400.79140.80760.786524.6411719.25
21372008.07.21 23:19buy7130.400.79480.00000.0000
21382008.07.21 23:19modify7130.400.79480.77960.7990
21392008.07.22 00:20close7130.400.79510.77960.799018.4811737.73
21402008.07.22 02:21sell7140.400.79510.00000.0000
21412008.07.22 02:21modify7140.400.79510.81070.7903
21422008.07.22 06:40close7140.400.79550.81070.7903-24.6411713.09
21432008.07.23 00:20sell7150.400.79270.00000.0000
21442008.07.23 00:20modify7150.400.79270.80870.7887
21452008.07.23 02:06close7150.400.79230.80870.788724.6411737.73
21462008.07.23 02:19sell7160.400.79270.00000.0000
21472008.07.23 02:19modify7160.400.79270.80780.7887
21482008.07.23 04:44close7160.400.79240.80780.788718.4811756.21
21492008.07.23 23:55buy7170.400.78480.00000.0000
21502008.07.23 23:55modify7170.400.78480.76980.7894
21512008.07.24 00:56close7170.400.78520.76980.789424.6411780.85
21522008.07.24 01:15sell7180.400.78540.00000.0000
21532008.07.24 01:15modify7180.400.78540.80220.7813
21542008.07.24 02:32close7180.400.78500.80220.781324.6411805.49
21552008.07.24 02:32buy7190.400.78490.00000.0000
21562008.07.24 02:32modify7190.400.78490.76900.7896
21572008.07.24 04:16close7190.400.78530.76900.789624.6411830.13
21582008.07.29 00:35buy7200.400.78910.00000.0000
21592008.07.29 00:35modify7200.400.78910.77320.7940
21602008.07.29 03:05close7200.400.78940.77320.794018.4811848.61
21612008.07.29 23:14sell7210.400.78760.00000.0000
21622008.07.29 23:14modify7210.400.78760.80410.7827
21632008.07.30 00:44close7210.400.78720.80410.782723.8711872.48
21642008.07.30 00:44buy7220.400.78720.00000.0000
21652008.07.30 00:44modify7220.400.78720.77020.7920
21662008.07.30 03:05close7220.400.78750.77020.792018.4811890.96
21672008.07.31 02:01sell7230.400.78620.00000.0000
21682008.07.31 02:01modify7230.400.78620.80230.7811
21692008.07.31 07:27close7230.400.78660.80230.7811-24.6511866.31
21702008.08.05 00:11sell7240.400.79400.00000.0000
21712008.08.05 00:11modify7240.400.79400.80920.7881
21722008.08.05 02:01close7240.400.79370.80920.788118.4911884.80
21732008.08.05 23:05buy7250.400.79040.00000.0000
21742008.08.05 23:05modify7250.400.79040.77490.7950
21752008.08.06 00:15close7250.400.79080.77490.795024.6311909.43
21762008.08.06 00:15sell7260.400.79080.00000.0000
21772008.08.06 00:15modify7260.400.79080.80710.7851
21782008.08.06 03:08close7260.400.79080.80710.78510.0011909.43
21792008.08.06 23:00sell7270.400.79160.00000.0000
21802008.08.06 23:00modify7270.400.79160.80700.7865
21812008.08.07 00:00close7270.400.79120.80700.786522.3311931.76
21822008.08.07 00:07buy7280.400.79100.00000.0000
21832008.08.07 00:07modify7280.400.79100.77600.7955
21842008.08.07 01:07close7280.400.79140.77600.795524.6311956.39
21852008.08.07 02:24sell7290.400.79160.00000.0000
21862008.08.07 02:24modify7290.400.79160.80790.7866
21872008.08.07 15:37close7290.400.79190.80790.7866-18.4811937.91
21882008.08.11 23:03buy7300.400.78010.00000.0000
21892008.08.11 23:03modify7300.400.78010.76320.7853
21902008.08.12 01:53close7300.400.78030.76320.785312.3211950.23
21912008.08.12 02:12buy7310.400.77960.00000.0000
21922008.08.12 02:12modify7310.400.77960.76360.7838
21932008.08.12 02:40close7310.400.78020.76360.783836.9611987.19
21942008.08.12 02:43sell7320.400.78030.00000.0000
21952008.08.12 02:43modify7320.400.78030.79610.7757
21962008.08.12 04:11close7320.400.77990.79610.775724.6412011.83
21972008.08.12 23:00sell7330.400.78640.00000.0000
21982008.08.12 23:00modify7330.400.78640.80270.7811
21992008.08.13 02:07close7330.400.78640.80270.7811-0.7712011.05
22002008.08.13 02:12buy7340.400.78630.00000.0000
22012008.08.13 02:12modify7340.400.78630.77120.7922
22022008.08.13 03:57close7340.400.78670.77120.792224.6412035.69
22032008.08.13 23:11sell7350.400.79820.00000.0000
22042008.08.13 23:11modify7350.400.79820.81390.7934
22052008.08.13 23:30close7350.400.79760.81390.793436.9612072.65
22062008.08.13 23:30buy7360.400.79750.00000.0000
22072008.08.13 23:30modify7360.400.79750.78180.8021
22082008.08.14 00:19close7360.400.79810.78180.802136.9512109.60
22092008.08.14 00:30sell7370.400.79820.00000.0000
22102008.08.14 00:30modify7370.400.79820.81430.7939
22112008.08.14 03:01close7370.400.79790.81430.793918.4812128.08
22122008.08.18 23:58buy7380.400.78790.00000.0000
22132008.08.18 23:58modify7380.400.78790.77090.7939
22142008.08.19 01:03close7380.400.78830.77090.793924.6312152.71
22152008.08.19 23:00sell7390.400.79170.00000.0000
22162008.08.19 23:00modify7390.400.79170.80690.7874
22172008.08.20 00:05close7390.400.79130.80690.787423.8712176.58
22182008.08.20 00:29sell7400.400.79170.00000.0000
22192008.08.20 00:29modify7400.400.79170.80820.7877
22202008.08.20 02:03close7400.400.79130.80820.787724.6412201.22
22212008.08.20 02:03buy7410.400.79130.00000.0000
22222008.08.20 02:03modify7410.400.79130.77530.7966
22232008.08.20 02:46close7410.400.79190.77530.796636.9612238.18
22242008.08.20 02:46sell7420.400.79190.00000.0000
22252008.08.20 02:46modify7420.400.79190.80740.7866
22262008.08.20 03:47close7420.400.79160.80740.786618.4812256.66
22272008.08.20 23:31sell7430.400.79200.00000.0000
22282008.08.20 23:31modify7430.400.79200.80760.7864
22292008.08.21 01:36close7430.400.79170.80760.786416.1612272.82
22302008.08.21 01:36buy7440.400.79150.00000.0000
22312008.08.21 01:36modify7440.400.79150.77630.7974
22322008.08.21 03:26close7440.400.79190.77630.797424.6412297.46
22332008.08.25 23:58buy7450.400.79620.00000.0000
22342008.08.25 23:58modify7450.400.79620.77960.8014
22352008.08.26 02:29close7450.400.79650.77960.801418.4712315.93
22362008.08.26 02:29sell7460.400.79650.00000.0000
22372008.08.26 02:29modify7460.400.79650.81250.7906
22382008.08.26 05:50close7460.400.79660.81250.7906-6.1612309.77
22392008.08.27 00:51sell7470.400.79670.00000.0000
22402008.08.27 00:51modify7470.400.79670.81200.7924
22412008.08.27 02:06close7470.400.79630.81200.792424.6412334.41
22422008.08.27 23:30sell7480.400.80260.00000.0000
22432008.08.27 23:31modify7480.400.80260.81760.7979
22442008.08.28 00:31close7480.400.80220.81760.797922.3212356.73
22452008.08.28 01:05sell7490.400.80240.00000.0000
22462008.08.28 01:05modify7490.400.80240.81900.7970
22472008.08.28 02:22close7490.400.80200.81900.797024.6412381.37
22482008.09.01 23:28sell7500.400.81080.00000.0000
22492008.09.01 23:28modify7500.400.81080.82580.8066
22502008.09.04 15:37close7500.400.81110.82580.8066-22.3512359.02
22512008.09.08 23:11buy7510.400.80380.00000.0000
22522008.09.08 23:11modify7510.400.80380.78690.8083
22532008.09.09 00:10close7510.400.80440.78690.808336.9612395.98
22542008.09.09 00:10sell7520.400.80470.00000.0000
22552008.09.09 00:10modify7520.400.80470.82070.7990
22562008.09.09 00:11close7520.400.80400.82070.799043.1212439.10
22572008.09.09 00:27buy7530.400.80330.00000.0000
22582008.09.09 00:27modify7530.400.80330.78790.8075
22592008.09.09 01:06close7530.400.80400.78790.807543.1112482.21
22602008.09.09 01:07sell7540.400.80440.00000.0000
22612008.09.09 01:07modify7540.400.80440.81970.7997
22622008.09.09 01:18close7540.400.80380.81970.799736.9612519.17
22632008.09.09 01:39buy7550.400.80320.00000.0000
22642008.09.09 01:39modify7550.400.80320.78730.8081
22652008.09.09 03:05close7550.400.80360.78730.808124.6412543.81
22662008.09.09 23:00buy7560.400.80240.00000.0000
22672008.09.09 23:00modify7560.400.80240.78700.8082
22682008.09.10 00:00close7560.400.80280.78700.808224.6412568.45
22692008.09.10 00:31buy7570.400.80200.00000.0000
22702008.09.10 00:31modify7570.400.80200.78700.8063
22712008.09.10 01:12close7570.400.80270.78700.806343.1112611.56
22722008.09.10 01:15sell7580.400.80290.00000.0000
22732008.09.10 01:15modify7580.400.80290.81900.7988
22742008.09.10 02:19close7580.400.80250.81900.798824.6412636.20
22752008.09.10 02:30buy7590.400.80210.00000.0000
22762008.09.10 02:30modify7590.400.80210.78710.8070
22772008.09.10 04:51close7590.400.80240.78710.807018.4812654.68
22782008.09.10 23:01buy7600.400.79880.00000.0000
22792008.09.10 23:01modify7600.400.79880.78290.8029
22802008.09.11 00:35close7600.400.79910.78290.802918.4812673.16
22812008.09.11 00:36sell7610.400.79950.00000.0000
22822008.09.11 00:36modify7610.400.79950.81610.7940
22832008.09.11 00:42close7610.400.79880.81610.794043.1212716.28
22842008.09.11 00:46buy7620.400.79820.00000.0000
22852008.09.11 00:46modify7620.400.79820.78130.8041
22862008.09.11 01:09close7620.400.79890.78130.804143.1112759.39
22872008.09.11 01:17buy7630.400.79810.00000.0000
22882008.09.11 01:17modify7630.400.79810.78230.8033
22892008.09.11 01:25close7630.400.79880.78230.803343.1112802.50
22902008.09.11 01:46buy7640.400.79800.00000.0000
22912008.09.11 01:46modify7640.400.79800.78190.8021
22922008.09.11 04:36close7640.400.79800.78190.80210.0012802.50
22932008.09.15 23:00sell7650.400.79410.00000.0000
22942008.09.15 23:00modify7650.400.79410.81040.7890
22952008.09.15 23:01close7650.400.79350.81040.789036.9712839.47
22962008.09.15 23:02sell7660.400.79400.00000.0000
22972008.09.15 23:02modify7660.400.79400.80970.7881
22982008.09.15 23:15close7660.400.79340.80970.788136.9712876.44
22992008.09.15 23:15buy7670.400.79270.00000.0000
23002008.09.15 23:15modify7670.400.79270.77630.7968
23012008.09.15 23:26close7670.400.79330.77630.796836.9512913.39
23022008.09.15 23:36buy7680.500.79280.00000.0000
23032008.09.15 23:36modify7680.500.79280.77660.7974
23042008.09.16 00:56close7680.500.79310.77660.797423.0912936.48
23052008.09.16 00:56sell7690.500.79320.00000.0000
23062008.09.16 00:56modify7690.500.79320.81010.7876
23072008.09.16 00:58close7690.500.79260.81010.787646.2112982.69
23082008.09.16 01:00sell7700.500.79350.00000.0000
23092008.09.16 01:00modify7700.500.79350.81010.7878
23102008.09.16 01:09close7700.500.79280.81010.787853.9113036.60
23112008.09.16 01:39sell7710.500.79360.00000.0000
23122008.09.16 01:39modify7710.500.79360.80970.7889
23132008.09.16 03:00close7710.500.79320.80970.788930.8013067.40
23142008.09.16 23:53sell7720.500.79320.00000.0000
23152008.09.16 23:53modify7720.500.79320.80940.7872
23162008.09.16 23:54close7720.500.79260.80940.787246.2113113.61
23172008.09.17 00:20buy7730.500.79170.00000.0000
23182008.09.17 00:20modify7730.500.79170.77520.7966
23192008.09.17 00:49close7730.500.79230.77520.796646.2013159.81
23202008.09.17 00:50buy7740.500.79170.00000.0000
23212008.09.17 00:50modify7740.500.79170.77550.7966
23222008.09.17 01:08close7740.500.79230.77550.796646.2013206.01
23232008.09.17 23:14buy7750.500.78740.00000.0000
23242008.09.17 23:14modify7750.500.78740.77130.7914
23252008.09.17 23:34close7750.500.78800.77130.791446.1913252.20
23262008.09.18 00:51sell7760.500.78920.00000.0000
23272008.09.18 00:51modify7760.500.78920.80530.7838
23282008.09.18 01:00close7760.500.78860.80530.783846.2113298.41
23292008.09.18 01:01sell7770.500.78950.00000.0000
23302008.09.18 01:01modify7770.500.78950.80610.7837
23312008.09.18 01:01close7770.500.78880.80610.783753.9113352.32
23322008.09.18 01:02sell7780.500.78950.00000.0000
23332008.09.18 01:02modify7780.500.78950.80630.7839
23342008.09.18 01:15close7780.500.78880.80630.783953.9113406.23
23352008.09.18 01:16sell7790.500.78970.00000.0000
23362008.09.18 01:16modify7790.500.78970.80550.7846
23372008.09.18 01:57close7790.500.78900.80550.784653.9013460.13
23382008.09.18 02:15buy7800.500.78860.00000.0000
23392008.09.18 02:15modify7800.500.78860.77330.7936
23402008.09.18 02:39close7800.500.78920.77330.793646.1913506.32
23412008.09.22 23:00sell7810.500.79740.00000.0000
23422008.09.22 23:00modify7810.500.79740.81390.7934
23432008.09.22 23:12close7810.500.79680.81390.793446.2113552.53
23442008.09.23 00:31buy7820.500.79630.00000.0000
23452008.09.23 00:31modify7820.500.79630.78110.8022
23462008.09.23 00:34close7820.500.79690.78110.802246.1913598.72
23472008.09.23 00:52buy7830.500.79640.00000.0000
23482008.09.23 00:52modify7830.500.79640.78090.8019
23492008.09.23 01:52close7830.500.79680.78090.801930.8013629.52
23502008.09.23 01:52sell7840.500.79690.00000.0000
23512008.09.23 01:52modify7840.500.79690.81270.7909
23522008.09.23 01:56close7840.500.79630.81270.790946.2013675.72
23532008.09.23 02:10buy7850.500.79620.00000.0000
23542008.09.23 02:10modify7850.500.79620.77930.8017
23552008.09.23 02:41close7850.500.79690.77930.801753.8913729.61
23562008.09.23 02:41sell7860.500.79700.00000.0000
23572008.09.23 02:41modify7860.500.79700.81220.7921
23582008.09.23 04:27close7860.500.79670.81220.792123.1113752.72
23592008.09.23 23:12buy7870.500.79110.00000.0000
23602008.09.23 23:12modify7870.500.79110.77460.7956
23612008.09.24 00:57close7870.500.79150.77460.795630.8013783.52
23622008.09.24 02:25buy7880.500.79100.00000.0000
23632008.09.24 02:25modify7880.500.79100.77520.7963
23642008.09.24 04:41close7880.500.79140.77520.796330.7913814.31
23652008.09.24 23:25buy7890.500.79110.00000.0000
23662008.09.24 23:25modify7890.500.79110.77530.7954
23672008.09.24 23:53close7890.500.79180.77530.795453.8913868.20
23682008.09.25 00:09sell7900.500.79200.00000.0000
23692008.09.25 00:09modify7900.500.79200.80840.7868
23702008.09.25 00:20close7900.500.79140.80840.786846.2013914.40
23712008.09.25 00:51buy7910.500.79110.00000.0000
23722008.09.25 00:51modify7910.500.79110.77470.7966
23732008.09.25 02:06close7910.500.79150.77470.796630.8013945.20
23742008.09.25 02:30sell7920.500.79160.00000.0000
23752008.09.25 02:30modify7920.500.79160.80660.7875
23762008.09.25 02:43close7920.500.79090.80660.787553.9113999.11
23772008.09.25 02:43buy7930.500.79090.00000.0000
23782008.09.25 02:43modify7930.500.79090.77410.7964
23792008.09.25 03:44close7930.500.79130.77410.796430.7914029.90
23802008.09.29 23:00sell7940.500.79860.00000.0000
23812008.09.29 23:00modify7940.500.79860.81530.7927
23822008.09.30 00:00close7940.500.79800.81530.792745.2314075.13
23832008.09.30 00:10buy7950.500.79780.00000.0000
23842008.09.30 00:10modify7950.500.79780.78210.8019
23852008.09.30 00:31close7950.500.79840.78210.801946.1914121.32
23862008.09.30 00:38buy7960.500.79780.00000.0000
23872008.09.30 00:38modify7960.500.79780.78270.8020
23882008.09.30 00:45close7960.500.79840.78270.802046.1914167.51
23892008.09.30 00:46sell7970.500.79870.00000.0000
23902008.09.30 00:46modify7970.500.79870.81530.7932
23912008.09.30 01:11close7970.500.79800.81530.793253.9014221.41
23922008.09.30 01:20sell7980.500.79900.00000.0000
23932008.09.30 01:20modify7980.500.79900.81540.7950
23942008.09.30 01:29close7980.500.79840.81540.795046.2114267.62
23952008.09.30 01:32buy7990.500.79780.00000.0000
23962008.09.30 01:32modify7990.500.79780.78160.8029
23972008.09.30 01:57close7990.500.79840.78160.802946.1914313.81
23982008.09.30 01:59sell8000.500.79900.00000.0000
23992008.09.30 01:59modify8000.500.79900.81500.7933
24002008.09.30 02:04close8000.500.79840.81500.793346.2114360.02
24012008.09.30 02:48buy8010.500.79760.00000.0000
24022008.09.30 02:48modify8010.500.79760.78110.8016
24032008.09.30 05:59close8010.500.79760.78110.80160.0014360.02
24042008.09.30 23:38sell8020.500.79190.00000.0000
24052008.09.30 23:38modify8020.500.79190.80820.7876
24062008.10.01 00:01close8020.500.79130.80820.787645.2314405.25
24072008.10.01 00:05buy8030.500.79120.00000.0000
24082008.10.01 00:05modify8030.500.79120.77520.7958
24092008.10.01 00:29close8030.500.79190.77520.795853.8914459.14
24102008.10.01 01:04buy8040.500.79120.00000.0000
24112008.10.01 01:04modify8040.500.79120.77570.7956
24122008.10.01 02:43close8040.500.79160.77570.795630.8014489.94
24132008.10.01 23:35buy8050.500.79090.00000.0000
24142008.10.01 23:35modify8050.500.79090.77430.7949
24152008.10.02 00:01close8050.500.79160.77430.794953.8914543.83
24162008.10.02 00:02sell8060.500.79190.00000.0000
24172008.10.02 00:02modify8060.500.79190.80770.7866
24182008.10.02 00:41close8060.500.79130.80770.786646.2014590.03
24192008.10.02 01:37sell8070.500.79190.00000.0000
24202008.10.02 01:37modify8070.500.79190.80820.7876
24212008.10.02 01:51close8070.500.79130.80820.787646.2014636.23
24222008.10.02 01:51buy8080.500.79110.00000.0000
24232008.10.02 01:51modify8080.500.79110.77430.7959
24242008.10.02 01:58close8080.500.79180.77430.795953.8914690.12
24252008.10.02 01:59sell8090.500.79190.00000.0000
24262008.10.02 01:59modify8090.500.79190.80850.7878
24272008.10.02 02:20close8090.500.79130.80850.787846.2014736.32
24282008.10.02 02:20buy8100.500.79120.00000.0000
24292008.10.02 02:20modify8100.500.79120.77450.7965
24302008.10.03 16:18close8100.500.77990.77450.7965-869.9313866.39
24312008.10.06 23:00buy8110.500.77420.00000.0000
24322008.10.06 23:00modify8110.500.77420.75780.7796
24332008.10.06 23:00close8110.500.77480.75780.779646.1913912.58
24342008.10.06 23:29sell8120.500.77570.00000.0000
24352008.10.06 23:29modify8120.500.77570.79080.7711
24362008.10.06 23:48close8120.500.77500.79080.771153.9013966.48
24372008.10.06 23:54buy8130.500.77400.00000.0000
24382008.10.06 23:54modify8130.500.77400.75900.7788
24392008.10.07 00:37close8130.500.77470.75900.778853.8914020.37
24402008.10.07 00:43buy8140.500.77400.00000.0000
24412008.10.07 00:43modify8140.500.77400.75720.7780
24422008.10.07 01:45close8140.500.77440.75720.778030.7914051.16
24432008.10.07 01:48sell8150.500.77470.00000.0000
24442008.10.07 01:48modify8150.500.77470.79050.7691
24452008.10.07 04:01close8150.500.77440.79050.769123.1014074.26
24462008.10.08 00:10buy8160.500.77800.00000.0000
24472008.10.08 00:10modify8160.500.77800.76110.7824
24482008.10.08 00:36close8160.500.77870.76110.782453.8914128.15
24492008.10.08 00:39buy8170.500.77790.00000.0000
24502008.10.08 00:39modify8170.500.77790.76130.7826
24512008.10.08 00:39close8170.500.77860.76130.782653.8914182.04
24522008.10.08 00:46buy8180.500.77800.00000.0000
24532008.10.08 00:46modify8180.500.77800.76100.7830
24542008.10.08 01:59close8180.500.77840.76100.783030.7914212.83
24552008.10.08 02:19buy8190.500.77750.00000.0000
24562008.10.08 02:19modify8190.500.77750.76170.7815
24572008.10.08 02:21close8190.500.77810.76170.781546.1914259.02
24582008.10.08 02:24buy8200.500.77750.00000.0000
24592008.10.08 02:24modify8200.500.77750.76150.7830
24602008.10.08 02:30close8200.500.77810.76150.783046.1914305.21
24612008.10.08 02:41buy8210.500.77750.00000.0000
24622008.10.08 02:41modify8210.500.77750.76140.7825
24632008.10.08 03:52close8210.500.77780.76140.782523.0914328.30
24642008.10.08 23:04buy8220.500.79040.00000.0000
24652008.10.08 23:04modify8220.500.79040.77530.7960
24662008.10.09 02:20close8220.500.79040.77530.79600.0014328.30
24672008.10.09 02:20sell8230.500.79040.00000.0000
24682008.10.09 02:20modify8230.500.79040.80700.7849
24692008.10.09 02:26close8230.500.78980.80700.784946.2014374.50
24702008.10.09 02:27sell8240.500.78990.00000.0000
24712008.10.09 02:27modify8240.500.78990.80560.7853
24722008.10.09 03:24close8240.500.78930.80560.785346.2014420.70
24732008.10.13 23:14sell8250.500.78300.00000.0000
24742008.10.13 23:14modify8250.500.78300.79870.7784
24752008.10.13 23:19close8250.500.78240.79870.778446.2114466.91
24762008.10.13 23:30buy8260.500.78160.00000.0000
24772008.10.13 23:30modify8260.500.78160.76660.7872
24782008.10.13 23:33close8260.500.78220.76660.787246.1914513.10
24792008.10.13 23:51sell8270.500.78350.00000.0000
24802008.10.13 23:51modify8270.500.78350.79960.7783
24812008.10.14 00:08close8270.500.78280.79960.778352.9414566.04
24822008.10.14 00:24buy8280.500.78160.00000.0000
24832008.10.14 00:24modify8280.500.78160.76530.7857
24842008.10.14 02:44close8280.500.78180.76530.785715.3914581.43
24852008.10.14 02:45sell8290.500.78200.00000.0000
24862008.10.14 02:45modify8290.500.78200.79770.7764
24872008.10.14 03:53close8290.500.78170.79770.776423.1014604.53
24882008.10.14 23:00sell8300.500.78350.00000.0000
24892008.10.14 23:00modify8300.500.78350.79990.7779
24902008.10.14 23:29close8300.500.78280.79990.777953.9114658.44
24912008.10.15 00:16buy8310.500.78230.00000.0000
24922008.10.15 00:16modify8310.500.78230.76560.7883
24932008.10.15 00:39close8310.500.78290.76560.788346.1914704.63
24942008.10.15 00:47buy8320.500.78220.00000.0000
24952008.10.15 00:47modify8320.500.78220.76700.7870
24962008.10.16 00:00close8320.500.78180.76700.7870-30.8014673.83
24972008.10.16 00:00sell8330.500.78180.00000.0000
24982008.10.16 00:00modify8330.500.78180.79740.7761
24992008.10.16 00:06close8330.500.78120.79740.776146.2014720.03
25002008.10.16 00:06sell8340.500.78120.00000.0000
25012008.10.16 00:07modify8340.500.78120.79640.7765
25022008.10.16 03:06close8340.500.78120.79640.77650.0014720.03
25032008.10.20 23:00buy8350.500.77690.00000.0000
25042008.10.20 23:00modify8350.500.77690.76090.7827
25052008.10.20 23:46close8350.500.77760.76090.782753.8914773.92
25062008.10.20 23:52sell8360.500.77770.00000.0000
25072008.10.20 23:52modify8360.500.77770.79420.7725
25082008.10.21 00:13close8360.500.77700.79420.772552.9314826.86
25092008.10.21 00:20buy8370.500.77680.00000.0000
25102008.10.21 00:20modify8370.500.77680.76150.7821
25112008.10.21 01:36close8370.500.77720.76150.782130.7914857.65
25122008.10.21 01:48sell8380.500.77780.00000.0000
25132008.10.21 01:48modify8380.500.77780.79300.7721
25142008.10.21 01:50close8380.500.77720.79300.772146.2014903.85
25152008.10.21 02:31sell8390.500.77780.00000.0000
25162008.10.21 02:31modify8390.500.77780.79450.7728
25172008.10.21 02:43close8390.500.77720.79450.772846.2014950.05
25182008.10.22 00:54sell8400.500.78200.00000.0000
25192008.10.22 00:54modify8400.500.78200.79870.7768
25202008.10.22 01:11close8400.500.78140.79870.776846.2014996.25
25212008.10.22 01:14sell8410.500.78200.00000.0000
25222008.10.22 01:14modify8410.500.78200.79700.7761
25232008.10.22 17:03close8410.500.78240.79700.7761-30.8014965.45
25242008.10.23 00:21buy8420.500.78930.00000.0000
25252008.10.23 00:21modify8420.500.78930.77320.7939
25262008.10.23 00:24close8420.500.78990.77320.793946.1915011.64
25272008.10.23 00:29buy8430.500.78810.00000.0000
25282008.10.23 00:29modify8430.500.78810.77190.7929
25292008.10.23 00:29close8430.500.78880.77190.792953.8915065.53
25302008.10.23 01:46sell8440.500.79110.00000.0000
25312008.10.23 01:46modify8440.500.79110.80720.7858
25322008.10.23 02:03close8440.500.79050.80720.785846.2115111.74
25332008.10.23 02:07buy8450.500.78920.00000.0000
25342008.10.23 02:07modify8450.500.78920.77350.7938
25352008.10.23 04:16close8450.500.78960.77350.793830.8015142.54
25362008.10.27 23:54sell8460.500.80330.00000.0000
25372008.10.27 23:54modify8460.500.80330.81840.7980
25382008.10.28 00:10close8460.500.80270.81840.798045.2415187.78
25392008.10.28 00:38sell8470.500.80360.00000.0000
25402008.10.28 00:38modify8470.500.80360.82060.7992
25412008.10.28 00:39close8470.500.80280.82060.799261.6115249.39
25422008.10.28 01:42sell8480.500.80310.00000.0000
25432008.10.28 01:42modify8480.500.80310.81930.7982
25442008.10.28 01:44close8480.500.80250.81930.798246.2115295.60
25452008.10.28 02:21buy8490.500.80140.00000.0000
25462008.10.28 02:21modify8490.500.80140.78610.8063
25472008.10.28 02:21close8490.500.80200.78610.806346.1915341.79
25482008.10.28 02:22buy8500.500.80140.00000.0000
25492008.10.28 02:22modify8500.500.80140.78620.8067
25502008.10.28 02:23close8500.500.80210.78620.806753.8915395.68
25512008.10.28 02:23buy8510.500.80140.00000.0000
25522008.10.28 02:23modify8510.500.80140.78550.8063
25532008.10.28 02:36close8510.500.80200.78550.806346.1915441.87
25542008.10.29 00:41buy8520.500.79730.00000.0000
25552008.10.29 00:41modify8520.500.79730.78030.8029
25562008.10.29 00:42close8520.500.79790.78030.802946.1915488.06
25572008.10.29 01:01buy8530.600.79750.00000.0000
25582008.10.29 01:01modify8530.600.79750.78200.8017
25592008.10.29 01:02close8530.600.79810.78200.801755.4215543.48
25602008.10.29 01:03buy8540.600.79750.00000.0000
25612008.10.29 01:03modify8540.600.79750.78060.8030
25622008.10.29 01:54close8540.600.79810.78060.803055.4215598.90
25632008.10.29 01:56sell8550.600.79900.00000.0000
25642008.10.29 01:56modify8550.600.79900.81530.7949
25652008.10.29 02:09close8550.600.79840.81530.794955.4415654.34
25662008.10.29 02:47buy8560.600.79660.00000.0000
25672008.10.29 02:47modify8560.600.79660.78040.8012
25682008.10.29 11:54close8560.600.79620.78040.8012-36.9515617.39
25692008.11.03 23:35sell8570.600.79970.00000.0000
25702008.11.03 23:35modify8570.600.79970.81480.7946
25712008.11.03 23:39close8570.600.79900.81480.794664.6915682.08
25722008.11.04 00:07buy8580.600.79800.00000.0000
25732008.11.04 00:07modify8580.600.79800.78210.8025
25742008.11.04 00:16close8580.600.79870.78210.802564.6615746.74
25752008.11.04 00:53buy8590.600.79780.00000.0000
25762008.11.04 00:53modify8590.600.79780.78160.8023
25772008.11.04 00:53close8590.600.79840.78160.802355.4315802.17
25782008.11.04 00:55buy8600.600.79780.00000.0000
25792008.11.04 00:55modify8600.600.79780.78150.8024
25802008.11.04 00:55close8600.600.79840.78150.802455.4315857.60
25812008.11.04 00:58sell8610.600.79980.00000.0000
25822008.11.04 00:58modify8610.600.79980.81560.7954
25832008.11.04 01:18close8610.600.79910.81560.795464.6915922.29
25842008.11.04 01:20sell8620.600.79990.00000.0000
25852008.11.04 01:20modify8620.600.79990.81660.7950
25862008.11.04 01:24close8620.600.79930.81660.795055.4415977.73
25872008.11.04 01:34buy8630.600.79840.00000.0000
25882008.11.04 01:34modify8630.600.79840.78330.8039
25892008.11.04 01:35close8630.600.79900.78330.803955.4316033.16
25902008.11.04 01:35sell8640.600.79990.00000.0000
25912008.11.04 01:36modify8640.600.79990.81620.7946
25922008.11.04 01:53close8640.600.79930.81620.794655.4416088.60
25932008.11.04 01:55sell8650.600.79990.00000.0000
25942008.11.04 01:55modify8650.600.79990.81640.7959
25952008.11.04 02:02close8650.600.79930.81640.795955.4416144.04
25962008.11.04 02:04sell8660.600.79990.00000.0000
25972008.11.04 02:04modify8660.600.79990.81590.7947
25982008.11.04 02:54close8660.600.79930.81590.794755.4416199.48
25992008.11.04 23:00sell8670.600.81420.00000.0000
26002008.11.04 23:00modify8670.600.81420.82990.8087
26012008.11.04 23:08close8670.600.81360.82990.808755.4516254.93
26022008.11.04 23:33sell8680.600.81360.00000.0000
26032008.11.04 23:33modify8680.600.81360.83020.8088
26042008.11.04 23:37close8680.600.81300.83020.808855.4416310.37
26052008.11.04 23:37sell8690.600.81360.00000.0000
26062008.11.04 23:37modify8690.600.81360.83050.8091
26072008.11.04 23:39close8690.600.81300.83050.809155.4416365.81
26082008.11.04 23:52sell8700.600.81370.00000.0000
26092008.11.04 23:52modify8700.600.81370.82870.8079
26102008.11.05 00:46close8700.600.81300.82870.807963.5216429.33
26112008.11.05 00:47sell8710.600.81450.00000.0000
26122008.11.05 00:47modify8710.600.81450.83010.8097
26132008.11.05 00:49close8710.600.81390.83010.809755.4516484.78
26142008.11.05 01:06sell8720.600.81450.00000.0000
26152008.11.05 01:06modify8720.600.81450.83100.8103
26162008.11.05 02:05close8720.600.81390.83100.810355.4516540.23
26172008.11.05 02:12buy8730.600.81360.00000.0000
26182008.11.05 02:12modify8730.600.81360.79700.8184
26192008.11.05 02:39close8730.600.81420.79700.818455.4216595.65
26202008.11.05 02:42buy8740.600.81320.00000.0000
26212008.11.05 02:42modify8740.600.81320.79820.8189
26222008.11.05 03:15close8740.600.81390.79820.818964.6716660.32
26232008.11.05 23:00buy8750.600.81200.00000.0000
26242008.11.05 23:00modify8750.600.81200.79610.8180
26252008.11.05 23:12close8750.600.81270.79610.818064.6716724.99
26262008.11.05 23:50sell8760.600.81420.00000.0000
26272008.11.05 23:50modify8760.600.81420.82960.8100
26282008.11.06 00:09close8760.600.81360.82960.810051.9716776.96
26292008.11.06 01:03sell8770.600.81440.00000.0000
26302008.11.06 01:03modify8770.600.81440.83110.8086
26312008.11.06 01:35close8770.600.81380.83110.808655.4516832.41
26322008.11.06 01:42sell8780.600.81480.00000.0000
26332008.11.06 01:42modify8780.600.81480.83030.8108
26342008.11.06 02:43close8780.600.81440.83030.810836.9616869.37
26352008.11.06 02:48buy8790.600.81340.00000.0000
26362008.11.06 02:48modify8790.600.81340.79830.8194
26372008.11.06 05:13close8790.600.81370.79830.819427.7116897.08
26382008.11.10 23:00buy8800.600.81620.00000.0000
26392008.11.10 23:00modify8800.600.81620.80090.8218
26402008.11.10 23:48close8800.600.81690.80090.821864.6716961.75
26412008.11.11 00:28buy8810.600.81580.00000.0000
26422008.11.11 00:28modify8810.600.81580.79920.8198
26432008.11.11 09:49close8810.600.81540.79920.8198-36.9616924.79
26442008.11.11 23:05sell8820.600.81430.00000.0000
26452008.11.11 23:05modify8820.600.81430.82980.8100
26462008.11.11 23:17close8820.600.81370.82980.810055.4516980.24
26472008.11.11 23:29sell8830.600.81430.00000.0000
26482008.11.11 23:29modify8830.600.81430.82930.8085
26492008.11.12 00:01close8830.600.81360.82930.808563.5317043.76
26502008.11.12 00:01buy8840.600.81350.00000.0000
26512008.11.12 00:01modify8840.600.81350.79650.8180
26522008.11.12 01:32close8840.600.81390.79650.818036.9517080.71
26532008.11.12 01:32sell8850.600.81420.00000.0000
26542008.11.12 01:32modify8850.600.81420.83090.8090
26552008.11.12 01:45close8850.600.81360.83090.809055.4517136.16
26562008.11.12 01:47buy8860.600.81320.00000.0000
26572008.11.12 01:47modify8860.600.81320.79620.8178
26582008.11.12 02:01close8860.600.81390.79620.817864.6717200.83
26592008.11.12 02:06sell8870.600.81430.00000.0000
26602008.11.12 02:06modify8870.600.81430.83090.8098
26612008.11.12 02:20close8870.600.81370.83090.809855.4517256.28
26622008.11.12 02:26sell8880.600.81430.00000.0000
26632008.11.12 02:26modify8880.600.81430.83060.8083
26642008.11.12 02:30close8880.600.81370.83060.808355.4517311.73
26652008.11.12 23:26buy8890.600.83420.00000.0000
26662008.11.12 23:26modify8890.600.83420.81850.8400
26672008.11.12 23:29close8890.600.83490.81850.840064.6717376.40
26682008.11.13 00:07buy8900.600.83460.00000.0000
26692008.11.13 00:07modify8900.600.83460.81860.8391
26702008.11.13 00:08close8900.600.83520.81860.839155.4317431.83
26712008.11.13 00:12buy8910.600.83460.00000.0000
26722008.11.13 00:12modify8910.600.83460.81780.8387
26732008.11.13 00:14close8910.600.83520.81780.838755.4317487.26
26742008.11.13 00:17buy8920.600.83470.00000.0000
26752008.11.13 00:17modify8920.600.83470.81930.8395
26762008.11.13 00:28close8920.600.83530.81930.839555.4217542.68
26772008.11.13 00:49sell8930.600.83700.00000.0000
26782008.11.13 00:49modify8930.600.83700.85300.8311
26792008.11.13 01:28close8930.600.83630.85300.831164.6817607.36
26802008.11.13 01:32buy8940.600.83560.00000.0000
26812008.11.13 01:32modify8940.600.83560.81970.8414
26822008.11.13 01:43close8940.600.83620.81970.841455.4317662.79