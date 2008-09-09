|Symbol
|EURGBP (Euro vs. Great Britain Pound)
|Period
|15 Minutes (M15) 2005.01.11 03:30 - 2008.11.14 22:45
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|____Scalper___________="--- Scalper EURCHF, EURGPB, GBPCHF or USDCAD M15 ---"; UseScalperStrategy=true; Scalper_Lots=0.1; Scalper_UseMM=true; Scalper_LotsRiskReductor=5; Scalper_MaxLots=10; Scalper_GMTOffset=2; Scalper_StealthMode=true; Scalper_UseCustomLevels=true; Scalper_RelaxHours=0; Scalper_SimpleHeightFilter=true; Scalper_TrendFilter=true; Scalper_TradeFriday=false; Scalper_OneTrade=0; Scalper_UseFilterMA=false; Scalper_PeriodFilterMA=100; Scalper_PriceFilterMA=0; Scalper_MethodFilterMA=0; Scalper_MaxSpread=5; Scalper_SlipageInc=2; Scalper_ExpertComment="FapTurboShortTerm"; Scalper_MagicNumber=12464336; ____FapTurbo__________="---------- FapTurbo EUR/USD M1 ----------"; FapTurbo_Lots=0.01; FapTurbo_LotsRiskReductor=1; FapTurbo_MaxOrders=2; FapTurbo_MaxLots=10; FapTurbo_StopTime=9; FapTurbo_aaa=35; FapTurbo_bbb=48; FapTurbo_TakeProfit=140; FapTurbo_StopLoss=500; FapTurbo_TrailingStop=0; FapTurbo_DurationInHours=0; FapTurbo_CloseAfterXmonths=1; FapTurbo_PeriodMALarge=100; FapTurbo_PeriodMASmall=30; FapTurbo_PriceMA_0_6=0; FapTurbo_TypeMA_0_3=0; FapTurbo_ShiftMALarge=3; FapTurbo_ShiftMASmall=1; FapTurbo_LookForDays=2; FapTurbo_CriticalDays=45; FapTurbo_RelaxDays=0; FapTurbo_HedgingLotReducer=0; FapTurbo_Hedging=0; FapTurbo_TradeNFP=1; FapTurbo_TradeFriday=1; FapTurbo_Prudent=0; FapTurbo_SymAlligatorOnCritica=1; FapTurbo_FixedDirection=1; FapTurbo_ClsLsrOnMrktChnge=0; FapTurbo_AlwaysTrade=0; FapTurbo_LowLot=0.1; FapTurbo_TooGoodToBeTrue=50; FapTurbo_PrudentPeriod=30; FapTurbo_StartWorkTimeHour=0; FapTurbo_StartWorkTimeMin=0; FapTurbo_EndWorkTimeHour=0; FapTurbo_EndWorkTimeMin=0; FapTurbo_OneTrade=0; FapTurbo_SpanGator=0.5; FapTurbo_SlipPage=3; FapTurbo_ExpertComment="FapTurboEA"; FapTurbo_MagicNumber=12464337; ____Other_Parameters__="-----------------------------------------"; TradeMicroLots=true; SendEmail=false; SoundAlert=false; SoundFileAtOpen="alert.wav"; SoundFileAtClose="alert.wav"; ColorBuy=Blue; ColorSell=Red; WriteLog=true; WriteDebugLog=false; PrintLogOnChart=true; KEY="012345";
|Bars in test
|94695
|Ticks modelled
|18824492
|Modelling quality
|89.91%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|7662.79
|Gross profit
|13542.41
|Gross loss
|-5879.62
|Profit factor
|2.30
|Expected payoff
|8.57
|Absolute drawdown
|771.51
|Maximal drawdown
|1422.59 (13.36%)
|Relative drawdown
|13.36% (1422.59)
|Total trades
|894
|Short positions (won %)
|594 (60.61%)
|Long positions (won %)
|300 (82.33%)
|Profit trades (% of total)
|607 (67.90%)
|Loss trades (% of total)
|287 (32.10%)
|Largest
|profit trade
|64.69
|loss trade
|-869.93
|Average
|profit trade
|22.31
|loss trade
|-20.49
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|59 (2377.31)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-110.15)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2377.31 (59)
|consecutive loss (count of losses)
|-869.93 (1)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.11 23:02
|buy
|1
|0.30
|0.6986
|0.0000
|0.0000
|2
|2005.01.11 23:02
|modify
|1
|0.30
|0.6986
|0.6831
|0.7043
|3
|2005.01.12 03:05
|close
|1
|0.30
|0.6982
|0.6831
|0.7043
|-18.47
|9981.53
|4
|2005.01.17 23:15
|sell
|2
|0.30
|0.7023
|0.0000
|0.0000
|5
|2005.01.17 23:15
|modify
|2
|0.30
|0.7023
|0.7186
|0.6968
|6
|2005.01.18 01:47
|close
|2
|0.30
|0.7021
|0.7186
|0.6968
|8.66
|9990.19
|7
|2005.01.18 01:47
|buy
|3
|0.30
|0.7021
|0.0000
|0.0000
|8
|2005.01.18 01:47
|modify
|3
|0.30
|0.7021
|0.6869
|0.7073
|9
|2005.01.18 02:58
|close
|3
|0.30
|0.7024
|0.6869
|0.7073
|13.86
|10004.05
|10
|2005.01.18 23:00
|sell
|4
|0.30
|0.6983
|0.0000
|0.0000
|11
|2005.01.18 23:00
|modify
|4
|0.30
|0.6983
|0.7137
|0.6939
|12
|2005.01.18 23:59
|close
|4
|0.30
|0.6977
|0.7137
|0.6939
|27.72
|10031.77
|13
|2005.01.19 01:14
|sell
|5
|0.30
|0.6981
|0.0000
|0.0000
|14
|2005.01.19 01:15
|modify
|5
|0.30
|0.6981
|0.7131
|0.6921
|15
|2005.01.19 04:42
|close
|5
|0.30
|0.6982
|0.7131
|0.6921
|-4.62
|10027.15
|16
|2005.01.19 23:05
|sell
|6
|0.30
|0.6952
|0.0000
|0.0000
|17
|2005.01.19 23:05
|modify
|6
|0.30
|0.6952
|0.7106
|0.6912
|18
|2005.01.19 23:44
|close
|6
|0.30
|0.6946
|0.7106
|0.6912
|27.73
|10054.88
|19
|2005.01.20 01:28
|sell
|7
|0.30
|0.6953
|0.0000
|0.0000
|20
|2005.01.20 01:29
|modify
|7
|0.30
|0.6953
|0.7119
|0.6901
|21
|2005.01.20 02:41
|close
|7
|0.30
|0.6950
|0.7119
|0.6901
|13.86
|10068.74
|22
|2005.01.20 02:47
|buy
|8
|0.30
|0.6949
|0.0000
|0.0000
|23
|2005.01.20 02:47
|modify
|8
|0.30
|0.6949
|0.6789
|0.7004
|24
|2005.01.20 03:57
|close
|8
|0.30
|0.6952
|0.6789
|0.7004
|13.85
|10082.59
|25
|2005.01.25 00:44
|sell
|9
|0.30
|0.6944
|0.0000
|0.0000
|26
|2005.01.25 00:44
|modify
|9
|0.30
|0.6944
|0.7110
|0.6899
|27
|2005.01.25 03:02
|close
|9
|0.30
|0.6940
|0.7110
|0.6899
|18.48
|10101.07
|28
|2005.01.25 23:00
|sell
|10
|0.30
|0.6958
|0.0000
|0.0000
|29
|2005.01.25 23:00
|modify
|10
|0.30
|0.6958
|0.7122
|0.6903
|30
|2005.01.26 02:20
|close
|10
|0.30
|0.6959
|0.7122
|0.6903
|-5.20
|10095.87
|31
|2005.01.26 02:45
|sell
|11
|0.30
|0.6959
|0.0000
|0.0000
|32
|2005.01.26 02:45
|modify
|11
|0.30
|0.6959
|0.7111
|0.6917
|33
|2005.01.26 03:46
|close
|11
|0.30
|0.6955
|0.7111
|0.6917
|18.48
|10114.35
|34
|2005.01.27 00:17
|sell
|12
|0.30
|0.6947
|0.0000
|0.0000
|35
|2005.01.27 00:17
|modify
|12
|0.30
|0.6947
|0.7117
|0.6902
|36
|2005.01.27 01:31
|close
|12
|0.30
|0.6943
|0.7117
|0.6902
|18.48
|10132.83
|37
|2005.01.27 01:54
|sell
|13
|0.30
|0.6947
|0.0000
|0.0000
|38
|2005.01.27 01:54
|modify
|13
|0.30
|0.6947
|0.7106
|0.6902
|39
|2005.01.27 04:48
|close
|13
|0.30
|0.6947
|0.7106
|0.6902
|0.00
|10132.83
|40
|2005.01.31 23:00
|buy
|14
|0.30
|0.6922
|0.0000
|0.0000
|41
|2005.01.31 23:00
|modify
|14
|0.30
|0.6922
|0.6762
|0.6966
|42
|2005.02.01 01:03
|close
|14
|0.30
|0.6926
|0.6762
|0.6966
|18.48
|10151.31
|43
|2005.02.01 01:03
|sell
|15
|0.30
|0.6926
|0.0000
|0.0000
|44
|2005.02.01 01:03
|modify
|15
|0.30
|0.6926
|0.7077
|0.6876
|45
|2005.02.01 03:55
|close
|15
|0.30
|0.6926
|0.7077
|0.6876
|0.00
|10151.31
|46
|2005.02.02 02:10
|sell
|16
|0.30
|0.6926
|0.0000
|0.0000
|47
|2005.02.02 02:10
|modify
|16
|0.30
|0.6926
|0.7082
|0.6872
|48
|2005.02.02 14:07
|close
|16
|0.30
|0.6930
|0.7082
|0.6872
|-18.48
|10132.83
|49
|2005.02.03 00:47
|buy
|17
|0.30
|0.6908
|0.0000
|0.0000
|50
|2005.02.03 00:47
|modify
|17
|0.30
|0.6908
|0.6747
|0.6951
|51
|2005.02.03 02:36
|close
|17
|0.30
|0.6911
|0.6747
|0.6951
|13.86
|10146.69
|52
|2005.02.03 02:36
|sell
|18
|0.30
|0.6911
|0.0000
|0.0000
|53
|2005.02.03 02:36
|modify
|18
|0.30
|0.6911
|0.7061
|0.6852
|54
|2005.02.03 05:01
|close
|18
|0.30
|0.6909
|0.7061
|0.6852
|9.24
|10155.93
|55
|2005.02.07 23:49
|sell
|19
|0.30
|0.6872
|0.0000
|0.0000
|56
|2005.02.07 23:49
|modify
|19
|0.30
|0.6872
|0.7036
|0.6814
|57
|2005.02.08 00:53
|close
|19
|0.30
|0.6869
|0.7036
|0.6814
|13.28
|10169.21
|58
|2005.02.08 01:59
|sell
|20
|0.30
|0.6869
|0.0000
|0.0000
|59
|2005.02.08 01:59
|modify
|20
|0.30
|0.6869
|0.7022
|0.6829
|60
|2005.02.08 03:55
|close
|20
|0.30
|0.6865
|0.7022
|0.6829
|18.48
|10187.69
|61
|2005.02.08 23:39
|buy
|21
|0.30
|0.6882
|0.0000
|0.0000
|62
|2005.02.08 23:39
|modify
|21
|0.30
|0.6882
|0.6712
|0.6942
|63
|2005.02.09 02:09
|close
|21
|0.30
|0.6885
|0.6712
|0.6942
|13.85
|10201.54
|64
|2005.02.09 02:09
|sell
|22
|0.30
|0.6885
|0.0000
|0.0000
|65
|2005.02.09 02:09
|modify
|22
|0.30
|0.6885
|0.7054
|0.6826
|66
|2005.02.09 05:26
|close
|22
|0.30
|0.6885
|0.7054
|0.6826
|0.00
|10201.54
|67
|2005.02.09 23:04
|buy
|23
|0.30
|0.6884
|0.0000
|0.0000
|68
|2005.02.09 23:04
|modify
|23
|0.30
|0.6884
|0.6734
|0.6924
|69
|2005.02.10 00:30
|close
|23
|0.30
|0.6888
|0.6734
|0.6924
|18.48
|10220.02
|70
|2005.02.10 00:30
|sell
|24
|0.30
|0.6888
|0.0000
|0.0000
|71
|2005.02.10 00:30
|modify
|24
|0.30
|0.6888
|0.7051
|0.6840
|72
|2005.02.10 03:02
|close
|24
|0.30
|0.6884
|0.7051
|0.6840
|18.48
|10238.50
|73
|2005.02.15 00:24
|sell
|25
|0.30
|0.6866
|0.0000
|0.0000
|74
|2005.02.15 00:24
|modify
|25
|0.30
|0.6866
|0.7016
|0.6806
|75
|2005.02.15 10:03
|close
|25
|0.30
|0.6869
|0.7016
|0.6806
|-13.86
|10224.64
|76
|2005.02.15 23:20
|buy
|26
|0.30
|0.6867
|0.0000
|0.0000
|77
|2005.02.15 23:20
|modify
|26
|0.30
|0.6867
|0.6697
|0.6917
|78
|2005.02.16 01:08
|close
|26
|0.30
|0.6870
|0.6697
|0.6917
|13.86
|10238.50
|79
|2005.02.16 01:08
|sell
|27
|0.30
|0.6870
|0.0000
|0.0000
|80
|2005.02.16 01:08
|modify
|27
|0.30
|0.6870
|0.7037
|0.6812
|81
|2005.02.16 02:54
|close
|27
|0.30
|0.6867
|0.7037
|0.6812
|13.86
|10252.36
|82
|2005.02.16 23:10
|buy
|28
|0.30
|0.6913
|0.0000
|0.0000
|83
|2005.02.16 23:10
|modify
|28
|0.30
|0.6913
|0.6751
|0.6969
|84
|2005.02.17 02:02
|close
|28
|0.30
|0.6913
|0.6751
|0.6969
|0.00
|10252.36
|85
|2005.02.21 23:14
|sell
|29
|0.30
|0.6887
|0.0000
|0.0000
|86
|2005.02.21 23:14
|modify
|29
|0.30
|0.6887
|0.7046
|0.6840
|87
|2005.02.22 02:28
|close
|29
|0.30
|0.6887
|0.7046
|0.6840
|-0.58
|10251.78
|88
|2005.02.22 02:42
|sell
|30
|0.30
|0.6888
|0.0000
|0.0000
|89
|2005.02.22 02:42
|modify
|30
|0.30
|0.6888
|0.7047
|0.6837
|90
|2005.02.25 14:15
|close
|30
|0.30
|0.6891
|0.7047
|0.6837
|-16.76
|10235.02
|91
|2005.02.28 23:00
|buy
|31
|0.30
|0.6887
|0.0000
|0.0000
|92
|2005.02.28 23:02
|modify
|31
|0.30
|0.6887
|0.6732
|0.6940
|93
|2005.03.01 02:48
|close
|31
|0.30
|0.6886
|0.6732
|0.6940
|-4.62
|10230.40
|94
|2005.03.02 02:28
|sell
|32
|0.30
|0.6866
|0.0000
|0.0000
|95
|2005.03.02 02:28
|modify
|32
|0.30
|0.6866
|0.7027
|0.6814
|96
|2005.03.02 04:48
|close
|32
|0.30
|0.6863
|0.7027
|0.6814
|13.86
|10244.26
|97
|2005.03.02 23:33
|sell
|33
|0.30
|0.6865
|0.0000
|0.0000
|98
|2005.03.02 23:33
|modify
|33
|0.30
|0.6865
|0.7033
|0.6812
|99
|2005.03.03 03:33
|close
|33
|0.30
|0.6868
|0.7033
|0.6812
|-15.60
|10228.65
|100
|2005.03.07 23:33
|sell
|34
|0.30
|0.6900
|0.0000
|0.0000
|101
|2005.03.07 23:33
|modify
|34
|0.30
|0.6900
|0.7050
|0.6859
|102
|2005.03.08 03:39
|close
|34
|0.30
|0.6903
|0.7050
|0.6859
|-14.44
|10214.21
|103
|2005.03.08 23:27
|sell
|35
|0.30
|0.6919
|0.0000
|0.0000
|104
|2005.03.08 23:27
|modify
|35
|0.30
|0.6919
|0.7085
|0.6863
|105
|2005.03.09 02:39
|close
|35
|0.30
|0.6919
|0.7085
|0.6863
|-0.58
|10213.63
|106
|2005.03.09 02:40
|sell
|36
|0.30
|0.6920
|0.0000
|0.0000
|107
|2005.03.09 02:41
|modify
|36
|0.30
|0.6920
|0.7082
|0.6865
|108
|2005.03.09 06:40
|close
|36
|0.30
|0.6923
|0.7082
|0.6865
|-13.86
|10199.77
|109
|2005.03.09 23:04
|buy
|37
|0.30
|0.6954
|0.0000
|0.0000
|110
|2005.03.09 23:04
|modify
|37
|0.30
|0.6954
|0.6785
|0.7000
|111
|2005.03.10 01:54
|close
|37
|0.30
|0.6955
|0.6785
|0.7000
|4.62
|10204.39
|112
|2005.03.10 02:08
|sell
|38
|0.30
|0.6956
|0.0000
|0.0000
|113
|2005.03.10 02:08
|modify
|38
|0.30
|0.6956
|0.7113
|0.6910
|114
|2005.03.10 05:39
|close
|38
|0.30
|0.6957
|0.7113
|0.6910
|-4.62
|10199.77
|115
|2005.03.14 23:58
|sell
|39
|0.30
|0.6985
|0.0000
|0.0000
|116
|2005.03.14 23:59
|modify
|39
|0.30
|0.6985
|0.7155
|0.6937
|117
|2005.03.15 02:56
|close
|39
|0.30
|0.6985
|0.7155
|0.6937
|-0.58
|10199.19
|118
|2005.03.15 23:00
|sell
|40
|0.30
|0.6960
|0.0000
|0.0000
|119
|2005.03.15 23:00
|modify
|40
|0.30
|0.6960
|0.7112
|0.6910
|120
|2005.03.16 00:58
|close
|40
|0.30
|0.6956
|0.7112
|0.6910
|17.90
|10217.09
|121
|2005.03.16 00:58
|buy
|41
|0.30
|0.6956
|0.0000
|0.0000
|122
|2005.03.16 00:58
|modify
|41
|0.30
|0.6956
|0.6798
|0.7009
|123
|2005.03.16 02:04
|close
|41
|0.30
|0.6960
|0.6798
|0.7009
|18.48
|10235.57
|124
|2005.03.16 02:04
|sell
|42
|0.30
|0.6960
|0.0000
|0.0000
|125
|2005.03.16 02:05
|modify
|42
|0.30
|0.6960
|0.7111
|0.6916
|126
|2005.03.16 03:27
|close
|42
|0.30
|0.6954
|0.7111
|0.6916
|27.72
|10263.29
|127
|2005.03.17 00:24
|sell
|43
|0.30
|0.6967
|0.0000
|0.0000
|128
|2005.03.17 00:24
|modify
|43
|0.30
|0.6967
|0.7126
|0.6916
|129
|2005.03.17 01:25
|close
|43
|0.30
|0.6963
|0.7126
|0.6916
|18.48
|10281.77
|130
|2005.03.17 02:37
|buy
|44
|0.30
|0.6959
|0.0000
|0.0000
|131
|2005.03.17 02:37
|modify
|44
|0.30
|0.6959
|0.6808
|0.7017
|132
|2005.03.17 03:48
|close
|44
|0.30
|0.6963
|0.6808
|0.7017
|18.47
|10300.24
|133
|2005.03.22 00:19
|sell
|45
|0.30
|0.6940
|0.0000
|0.0000
|134
|2005.03.22 00:19
|modify
|45
|0.30
|0.6940
|0.7103
|0.6884
|135
|2005.03.22 04:31
|close
|45
|0.30
|0.6943
|0.7103
|0.6884
|-13.86
|10286.38
|136
|2005.03.22 23:13
|buy
|46
|0.30
|0.6940
|0.0000
|0.0000
|137
|2005.03.22 23:13
|modify
|46
|0.30
|0.6940
|0.6783
|0.6989
|138
|2005.03.23 03:13
|close
|46
|0.30
|0.6936
|0.6783
|0.6989
|-18.47
|10267.91
|139
|2005.03.23 23:00
|sell
|47
|0.30
|0.6949
|0.0000
|0.0000
|140
|2005.03.23 23:01
|modify
|47
|0.30
|0.6949
|0.7117
|0.6892
|141
|2005.03.24 00:50
|close
|47
|0.30
|0.6945
|0.7117
|0.6892
|16.74
|10284.65
|142
|2005.03.24 01:17
|sell
|48
|0.30
|0.6949
|0.0000
|0.0000
|143
|2005.03.24 01:17
|modify
|48
|0.30
|0.6949
|0.7104
|0.6895
|144
|2005.03.24 02:18
|close
|48
|0.30
|0.6945
|0.7104
|0.6895
|18.48
|10303.13
|145
|2005.03.24 02:18
|buy
|49
|0.30
|0.6945
|0.0000
|0.0000
|146
|2005.03.24 02:18
|modify
|49
|0.30
|0.6945
|0.6780
|0.6985
|147
|2005.03.24 05:36
|close
|49
|0.30
|0.6946
|0.6780
|0.6985
|4.62
|10307.75
|148
|2005.03.29 00:04
|sell
|50
|0.30
|0.6908
|0.0000
|0.0000
|149
|2005.03.29 00:04
|modify
|50
|0.30
|0.6908
|0.7064
|0.6858
|150
|2005.03.29 02:38
|close
|50
|0.30
|0.6905
|0.7064
|0.6858
|13.86
|10321.61
|151
|2005.03.29 02:39
|buy
|51
|0.40
|0.6904
|0.0000
|0.0000
|152
|2005.03.29 02:39
|modify
|51
|0.40
|0.6904
|0.6748
|0.6948
|153
|2005.03.29 03:31
|close
|51
|0.40
|0.6911
|0.6748
|0.6948
|43.11
|10364.72
|154
|2005.03.29 23:31
|sell
|52
|0.40
|0.6893
|0.0000
|0.0000
|155
|2005.03.29 23:32
|modify
|52
|0.40
|0.6893
|0.7049
|0.6844
|156
|2005.03.30 03:29
|close
|52
|0.40
|0.6894
|0.7049
|0.6844
|-6.93
|10357.79
|157
|2005.03.30 23:00
|buy
|53
|0.40
|0.6879
|0.0000
|0.0000
|158
|2005.03.30 23:00
|modify
|53
|0.40
|0.6879
|0.6709
|0.6926
|159
|2005.03.31 01:59
|close
|53
|0.40
|0.6879
|0.6709
|0.6926
|0.00
|10357.79
|160
|2005.03.31 01:59
|sell
|54
|0.40
|0.6879
|0.0000
|0.0000
|161
|2005.03.31 01:59
|modify
|54
|0.40
|0.6879
|0.7029
|0.6827
|162
|2005.03.31 03:55
|close
|54
|0.40
|0.6875
|0.7029
|0.6827
|24.64
|10382.43
|163
|2005.04.05 23:52
|sell
|55
|0.40
|0.6842
|0.0000
|0.0000
|164
|2005.04.05 23:52
|modify
|55
|0.40
|0.6842
|0.7011
|0.6787
|165
|2005.04.06 00:54
|close
|55
|0.40
|0.6839
|0.7011
|0.6787
|17.71
|10400.13
|166
|2005.04.06 02:20
|sell
|56
|0.40
|0.6840
|0.0000
|0.0000
|167
|2005.04.06 02:20
|modify
|56
|0.40
|0.6840
|0.7008
|0.6788
|168
|2005.04.06 03:15
|close
|56
|0.40
|0.6834
|0.7008
|0.6788
|36.97
|10437.10
|169
|2005.04.07 01:57
|sell
|57
|0.40
|0.6846
|0.0000
|0.0000
|170
|2005.04.07 01:57
|modify
|57
|0.40
|0.6846
|0.7016
|0.6788
|171
|2005.04.07 04:48
|close
|57
|0.40
|0.6846
|0.7016
|0.6788
|0.00
|10437.10
|172
|2005.04.12 01:04
|sell
|58
|0.40
|0.6862
|0.0000
|0.0000
|173
|2005.04.12 01:06
|modify
|58
|0.40
|0.6862
|0.7032
|0.6809
|174
|2005.04.12 03:07
|close
|58
|0.40
|0.6859
|0.7032
|0.6809
|18.48
|10455.58
|175
|2005.04.14 00:50
|sell
|59
|0.40
|0.6819
|0.0000
|0.0000
|176
|2005.04.14 00:50
|modify
|59
|0.40
|0.6819
|0.6971
|0.6759
|177
|2005.04.14 03:12
|close
|59
|0.40
|0.6816
|0.6971
|0.6759
|18.48
|10474.06
|178
|2005.04.18 23:33
|sell
|60
|0.40
|0.6839
|0.0000
|0.0000
|179
|2005.04.18 23:33
|modify
|60
|0.40
|0.6839
|0.6989
|0.6784
|180
|2005.04.19 01:55
|close
|60
|0.40
|0.6836
|0.6989
|0.6784
|17.72
|10491.78
|181
|2005.04.19 02:07
|buy
|61
|0.40
|0.6835
|0.0000
|0.0000
|182
|2005.04.19 02:07
|modify
|61
|0.40
|0.6835
|0.6685
|0.6888
|183
|2005.04.19 02:32
|close
|61
|0.40
|0.6841
|0.6685
|0.6888
|36.95
|10528.73
|184
|2005.04.19 02:32
|sell
|62
|0.40
|0.6841
|0.0000
|0.0000
|185
|2005.04.19 02:32
|modify
|62
|0.40
|0.6841
|0.6995
|0.6785
|186
|2005.04.19 06:07
|close
|62
|0.40
|0.6842
|0.6995
|0.6785
|-6.16
|10522.57
|187
|2005.04.19 23:45
|sell
|63
|0.40
|0.6810
|0.0000
|0.0000
|188
|2005.04.19 23:45
|modify
|63
|0.40
|0.6810
|0.6963
|0.6758
|189
|2005.04.20 05:38
|close
|63
|0.40
|0.6814
|0.6963
|0.6758
|-25.42
|10497.15
|190
|2005.04.20 23:07
|sell
|64
|0.40
|0.6821
|0.0000
|0.0000
|191
|2005.04.20 23:07
|modify
|64
|0.40
|0.6821
|0.6978
|0.6775
|192
|2005.04.21 00:10
|close
|64
|0.40
|0.6818
|0.6978
|0.6775
|16.16
|10513.30
|193
|2005.04.21 01:14
|sell
|65
|0.40
|0.6819
|0.0000
|0.0000
|194
|2005.04.21 01:14
|modify
|65
|0.40
|0.6819
|0.6988
|0.6777
|195
|2005.04.21 07:22
|close
|65
|0.40
|0.6822
|0.6988
|0.6777
|-18.48
|10494.82
|196
|2005.04.25 23:00
|sell
|66
|0.40
|0.6801
|0.0000
|0.0000
|197
|2005.04.25 23:00
|modify
|66
|0.40
|0.6801
|0.6955
|0.6755
|198
|2005.04.26 00:49
|close
|66
|0.40
|0.6798
|0.6955
|0.6755
|17.71
|10512.53
|199
|2005.04.26 00:49
|buy
|67
|0.40
|0.6798
|0.0000
|0.0000
|200
|2005.04.26 00:50
|modify
|67
|0.40
|0.6798
|0.6631
|0.6848
|201
|2005.04.26 03:59
|close
|67
|0.40
|0.6798
|0.6631
|0.6848
|0.00
|10512.53
|202
|2005.04.26 23:14
|sell
|68
|0.40
|0.6811
|0.0000
|0.0000
|203
|2005.04.26 23:14
|modify
|68
|0.40
|0.6811
|0.6966
|0.6770
|204
|2005.04.27 02:32
|close
|68
|0.40
|0.6811
|0.6966
|0.6770
|-0.77
|10511.76
|205
|2005.04.27 02:32
|buy
|69
|0.40
|0.6811
|0.0000
|0.0000
|206
|2005.04.27 02:34
|modify
|69
|0.40
|0.6811
|0.6644
|0.6857
|207
|2005.04.27 05:30
|close
|69
|0.40
|0.6811
|0.6644
|0.6857
|0.00
|10511.76
|208
|2005.04.28 00:24
|sell
|70
|0.40
|0.6787
|0.0000
|0.0000
|209
|2005.04.28 00:24
|modify
|70
|0.40
|0.6787
|0.6941
|0.6738
|210
|2005.04.28 03:15
|close
|70
|0.40
|0.6787
|0.6941
|0.6738
|0.00
|10511.76
|211
|2005.05.02 23:00
|sell
|71
|0.40
|0.6789
|0.0000
|0.0000
|212
|2005.05.02 23:04
|modify
|71
|0.40
|0.6789
|0.6945
|0.6733
|213
|2005.05.03 00:50
|close
|71
|0.40
|0.6785
|0.6945
|0.6733
|23.88
|10535.63
|214
|2005.05.03 00:50
|buy
|72
|0.40
|0.6785
|0.0000
|0.0000
|215
|2005.05.03 00:50
|modify
|72
|0.40
|0.6785
|0.6635
|0.6832
|216
|2005.05.03 03:03
|close
|72
|0.40
|0.6789
|0.6635
|0.6832
|24.63
|10560.26
|217
|2005.05.03 23:59
|buy
|73
|0.40
|0.6803
|0.0000
|0.0000
|218
|2005.05.03 23:59
|modify
|73
|0.40
|0.6803
|0.6653
|0.6863
|219
|2005.05.04 02:56
|close
|73
|0.40
|0.6803
|0.6653
|0.6863
|0.00
|10560.26
|220
|2005.05.05 00:57
|sell
|74
|0.40
|0.6809
|0.0000
|0.0000
|221
|2005.05.05 00:57
|modify
|74
|0.40
|0.6809
|0.6964
|0.6752
|222
|2005.05.05 03:47
|close
|74
|0.40
|0.6809
|0.6964
|0.6752
|0.00
|10560.26
|223
|2005.05.09 23:00
|sell
|75
|0.40
|0.6818
|0.0000
|0.0000
|224
|2005.05.09 23:13
|modify
|75
|0.40
|0.6818
|0.6976
|0.6764
|225
|2005.05.10 05:51
|close
|75
|0.40
|0.6821
|0.6976
|0.6764
|-19.25
|10541.01
|226
|2005.05.10 23:27
|sell
|76
|0.40
|0.6840
|0.0000
|0.0000
|227
|2005.05.10 23:27
|modify
|76
|0.40
|0.6840
|0.7006
|0.6793
|228
|2005.05.11 01:54
|close
|76
|0.40
|0.6838
|0.7006
|0.6793
|11.55
|10552.55
|229
|2005.05.11 01:54
|buy
|77
|0.40
|0.6837
|0.0000
|0.0000
|230
|2005.05.11 01:54
|modify
|77
|0.40
|0.6837
|0.6670
|0.6880
|231
|2005.05.11 04:45
|close
|77
|0.40
|0.6837
|0.6670
|0.6880
|0.00
|10552.55
|232
|2005.05.11 23:53
|sell
|78
|0.40
|0.6842
|0.0000
|0.0000
|233
|2005.05.11 23:53
|modify
|78
|0.40
|0.6842
|0.6997
|0.6786
|234
|2005.05.12 01:33
|close
|78
|0.40
|0.6839
|0.6997
|0.6786
|16.16
|10568.71
|235
|2005.05.16 23:45
|sell
|79
|0.40
|0.6878
|0.0000
|0.0000
|236
|2005.05.16 23:45
|modify
|79
|0.40
|0.6878
|0.7031
|0.6823
|237
|2005.05.17 01:09
|close
|79
|0.40
|0.6874
|0.7031
|0.6823
|23.87
|10592.58
|238
|2005.05.17 01:14
|buy
|80
|0.40
|0.6873
|0.0000
|0.0000
|239
|2005.05.17 01:14
|modify
|80
|0.40
|0.6873
|0.6708
|0.6915
|240
|2005.05.17 03:13
|close
|80
|0.40
|0.6877
|0.6708
|0.6915
|24.64
|10617.22
|241
|2005.05.18 01:12
|buy
|81
|0.40
|0.6869
|0.0000
|0.0000
|242
|2005.05.18 01:13
|modify
|81
|0.40
|0.6869
|0.6712
|0.6921
|243
|2005.05.18 02:34
|close
|81
|0.40
|0.6872
|0.6712
|0.6921
|18.47
|10635.69
|244
|2005.05.18 23:35
|sell
|82
|0.40
|0.6891
|0.0000
|0.0000
|245
|2005.05.18 23:35
|modify
|82
|0.40
|0.6891
|0.7044
|0.6831
|246
|2005.05.19 02:57
|close
|82
|0.40
|0.6892
|0.7044
|0.6831
|-8.48
|10627.21
|247
|2005.05.23 23:30
|buy
|83
|0.40
|0.6874
|0.0000
|0.0000
|248
|2005.05.23 23:30
|modify
|83
|0.40
|0.6874
|0.6712
|0.6925
|249
|2005.05.24 02:50
|close
|83
|0.40
|0.6873
|0.6712
|0.6925
|-6.16
|10621.05
|250
|2005.05.24 23:00
|sell
|84
|0.40
|0.6885
|0.0000
|0.0000
|251
|2005.05.24 23:01
|modify
|84
|0.40
|0.6885
|0.7035
|0.6829
|252
|2005.05.25 01:24
|close
|84
|0.40
|0.6882
|0.7035
|0.6829
|17.71
|10638.75
|253
|2005.05.25 01:34
|buy
|85
|0.40
|0.6880
|0.0000
|0.0000
|254
|2005.05.25 01:34
|modify
|85
|0.40
|0.6880
|0.6710
|0.6934
|255
|2005.05.25 04:46
|close
|85
|0.40
|0.6881
|0.6710
|0.6934
|6.16
|10644.91
|256
|2005.05.25 23:00
|sell
|86
|0.40
|0.6881
|0.0000
|0.0000
|257
|2005.05.25 23:00
|modify
|86
|0.40
|0.6881
|0.7037
|0.6836
|258
|2005.05.26 01:54
|close
|86
|0.40
|0.6881
|0.7037
|0.6836
|-2.32
|10642.59
|259
|2005.05.26 02:44
|sell
|87
|0.40
|0.6881
|0.0000
|0.0000
|260
|2005.05.26 02:44
|modify
|87
|0.40
|0.6881
|0.7042
|0.6830
|261
|2005.05.26 05:34
|close
|87
|0.40
|0.6881
|0.7042
|0.6830
|0.00
|10642.59
|262
|2005.05.31 00:55
|sell
|88
|0.40
|0.6841
|0.0000
|0.0000
|263
|2005.05.31 00:55
|modify
|88
|0.40
|0.6841
|0.7004
|0.6788
|264
|2005.05.31 04:07
|close
|88
|0.40
|0.6841
|0.7004
|0.6788
|0.00
|10642.59
|265
|2005.06.01 23:03
|buy
|89
|0.40
|0.6746
|0.0000
|0.0000
|266
|2005.06.01 23:03
|modify
|89
|0.40
|0.6746
|0.6586
|0.6804
|267
|2005.06.02 03:09
|close
|89
|0.40
|0.6742
|0.6586
|0.6804
|-24.63
|10617.96
|268
|2005.06.06 23:02
|buy
|90
|0.40
|0.6724
|0.0000
|0.0000
|269
|2005.06.06 23:02
|modify
|90
|0.40
|0.6724
|0.6565
|0.6782
|270
|2005.06.07 02:02
|close
|90
|0.40
|0.6724
|0.6565
|0.6782
|0.00
|10617.96
|271
|2005.06.07 02:02
|sell
|91
|0.40
|0.6724
|0.0000
|0.0000
|272
|2005.06.07 02:02
|modify
|91
|0.40
|0.6724
|0.6889
|0.6678
|273
|2005.06.07 04:55
|close
|91
|0.40
|0.6723
|0.6889
|0.6678
|6.16
|10624.12
|274
|2005.06.08 00:20
|sell
|92
|0.40
|0.6697
|0.0000
|0.0000
|275
|2005.06.08 00:20
|modify
|92
|0.40
|0.6697
|0.6853
|0.6643
|276
|2005.06.08 03:10
|close
|92
|0.40
|0.6696
|0.6853
|0.6643
|6.16
|10630.28
|277
|2005.06.08 23:02
|sell
|93
|0.40
|0.6704
|0.0000
|0.0000
|278
|2005.06.08 23:02
|modify
|93
|0.40
|0.6704
|0.6865
|0.6654
|279
|2005.06.09 03:09
|close
|93
|0.40
|0.6708
|0.6865
|0.6654
|-26.96
|10603.32
|280
|2005.06.13 23:00
|sell
|94
|0.40
|0.6701
|0.0000
|0.0000
|281
|2005.06.13 23:00
|modify
|94
|0.40
|0.6701
|0.6870
|0.6661
|282
|2005.06.14 02:18
|close
|94
|0.40
|0.6701
|0.6870
|0.6661
|-0.77
|10602.54
|283
|2005.06.14 02:29
|sell
|95
|0.40
|0.6703
|0.0000
|0.0000
|284
|2005.06.14 02:29
|modify
|95
|0.40
|0.6703
|0.6868
|0.6643
|285
|2005.06.14 11:30
|close
|95
|0.40
|0.6707
|0.6868
|0.6643
|-24.64
|10577.90
|286
|2005.06.15 02:37
|sell
|96
|0.40
|0.6661
|0.0000
|0.0000
|287
|2005.06.15 02:37
|modify
|96
|0.40
|0.6661
|0.6823
|0.6621
|288
|2005.06.15 07:18
|close
|96
|0.40
|0.6665
|0.6823
|0.6621
|-24.65
|10553.25
|289
|2005.06.15 23:00
|sell
|97
|0.40
|0.6650
|0.0000
|0.0000
|290
|2005.06.15 23:00
|modify
|97
|0.40
|0.6650
|0.6820
|0.6607
|291
|2005.06.16 00:00
|close
|97
|0.40
|0.6647
|0.6820
|0.6607
|16.16
|10569.41
|292
|2005.06.16 00:16
|sell
|98
|0.40
|0.6651
|0.0000
|0.0000
|293
|2005.06.16 00:16
|modify
|98
|0.40
|0.6651
|0.6819
|0.6607
|294
|2005.06.16 03:09
|close
|98
|0.40
|0.6651
|0.6819
|0.6607
|0.00
|10569.41
|295
|2005.06.20 23:25
|buy
|99
|0.40
|0.6659
|0.0000
|0.0000
|296
|2005.06.20 23:27
|modify
|99
|0.40
|0.6659
|0.6502
|0.6702
|297
|2005.06.21 01:45
|close
|99
|0.40
|0.6663
|0.6502
|0.6702
|24.63
|10594.04
|298
|2005.06.21 01:45
|sell
|100
|0.40
|0.6663
|0.0000
|0.0000
|299
|2005.06.21 01:45
|modify
|100
|0.40
|0.6663
|0.6833
|0.6613
|300
|2005.06.21 04:35
|close
|100
|0.40
|0.6663
|0.6833
|0.6613
|0.00
|10594.04
|301
|2005.06.21 23:00
|sell
|101
|0.40
|0.6655
|0.0000
|0.0000
|302
|2005.06.21 23:01
|modify
|101
|0.40
|0.6655
|0.6813
|0.6615
|303
|2005.06.22 04:23
|close
|101
|0.40
|0.6658
|0.6813
|0.6615
|-19.25
|10574.79
|304
|2005.06.22 23:17
|sell
|102
|0.40
|0.6656
|0.0000
|0.0000
|305
|2005.06.22 23:17
|modify
|102
|0.40
|0.6656
|0.6826
|0.6614
|306
|2005.06.23 04:21
|close
|102
|0.40
|0.6659
|0.6826
|0.6614
|-20.80
|10553.99
|307
|2005.06.28 00:09
|sell
|103
|0.40
|0.6652
|0.0000
|0.0000
|308
|2005.06.28 00:09
|modify
|103
|0.40
|0.6652
|0.6815
|0.6592
|309
|2005.06.28 09:20
|close
|103
|0.40
|0.6656
|0.6815
|0.6592
|-24.64
|10529.35
|310
|2005.06.28 23:52
|buy
|104
|0.40
|0.6642
|0.0000
|0.0000
|311
|2005.06.28 23:52
|modify
|104
|0.40
|0.6642
|0.6474
|0.6689
|312
|2005.06.29 02:55
|close
|104
|0.40
|0.6642
|0.6474
|0.6689
|0.00
|10529.35
|313
|2005.06.29 23:05
|buy
|105
|0.40
|0.6686
|0.0000
|0.0000
|314
|2005.06.29 23:05
|modify
|105
|0.40
|0.6686
|0.6516
|0.6737
|315
|2005.06.30 02:18
|close
|105
|0.40
|0.6686
|0.6516
|0.6737
|0.00
|10529.35
|316
|2005.06.30 02:18
|sell
|106
|0.40
|0.6686
|0.0000
|0.0000
|317
|2005.06.30 02:18
|modify
|106
|0.40
|0.6686
|0.6849
|0.6627
|318
|2005.06.30 06:35
|close
|106
|0.40
|0.6689
|0.6849
|0.6627
|-18.49
|10510.86
|319
|2005.07.05 00:00
|buy
|107
|0.40
|0.6764
|0.0000
|0.0000
|320
|2005.07.05 00:00
|modify
|107
|0.40
|0.6764
|0.6607
|0.6815
|321
|2005.07.05 01:07
|close
|107
|0.40
|0.6768
|0.6607
|0.6815
|24.64
|10535.50
|322
|2005.07.05 02:09
|buy
|108
|0.40
|0.6762
|0.0000
|0.0000
|323
|2005.07.05 02:10
|modify
|108
|0.40
|0.6762
|0.6593
|0.6810
|324
|2005.07.05 04:08
|close
|108
|0.40
|0.6766
|0.6593
|0.6810
|24.63
|10560.13
|325
|2005.07.06 00:22
|sell
|109
|0.40
|0.6784
|0.0000
|0.0000
|326
|2005.07.06 00:29
|modify
|109
|0.40
|0.6784
|0.6946
|0.6742
|327
|2005.07.06 03:52
|close
|109
|0.40
|0.6785
|0.6946
|0.6742
|-6.16
|10553.97
|328
|2005.07.06 23:00
|sell
|110
|0.40
|0.6794
|0.0000
|0.0000
|329
|2005.07.06 23:06
|modify
|110
|0.40
|0.6794
|0.6949
|0.6749
|330
|2005.07.13 11:42
|close
|110
|0.40
|0.6907
|0.6949
|0.6749
|-701.54
|9852.43
|331
|2005.07.13 23:00
|buy
|111
|0.30
|0.6856
|0.0000
|0.0000
|332
|2005.07.13 23:01
|modify
|111
|0.30
|0.6856
|0.6699
|0.6912
|333
|2005.07.14 02:42
|close
|111
|0.30
|0.6855
|0.6699
|0.6912
|-4.62
|9847.81
|334
|2005.07.14 02:42
|sell
|112
|0.30
|0.6855
|0.0000
|0.0000
|335
|2005.07.14 02:42
|modify
|112
|0.30
|0.6855
|0.7012
|0.6815
|336
|2005.07.14 04:50
|close
|112
|0.30
|0.6851
|0.7012
|0.6815
|18.48
|9866.29
|337
|2005.07.18 23:24
|sell
|113
|0.30
|0.6897
|0.0000
|0.0000
|338
|2005.07.18 23:25
|modify
|113
|0.30
|0.6897
|0.7067
|0.6845
|339
|2005.07.19 00:41
|close
|113
|0.30
|0.6893
|0.7067
|0.6845
|17.90
|9884.19
|340
|2005.07.19 01:31
|sell
|114
|0.30
|0.6895
|0.0000
|0.0000
|341
|2005.07.19 01:31
|modify
|114
|0.30
|0.6895
|0.7062
|0.6836
|342
|2005.07.19 05:40
|close
|114
|0.30
|0.6897
|0.7062
|0.6836
|-9.24
|9874.95
|343
|2005.07.19 23:00
|sell
|115
|0.30
|0.6918
|0.0000
|0.0000
|344
|2005.07.19 23:10
|modify
|115
|0.30
|0.6918
|0.7071
|0.6861
|345
|2005.07.20 01:02
|close
|115
|0.30
|0.6914
|0.7071
|0.6861
|17.91
|9892.86
|346
|2005.07.20 01:28
|sell
|116
|0.30
|0.6917
|0.0000
|0.0000
|347
|2005.07.20 01:28
|modify
|116
|0.30
|0.6917
|0.7080
|0.6870
|348
|2005.07.25 17:46
|close
|116
|0.30
|0.6920
|0.7080
|0.6870
|-16.76
|9876.10
|349
|2005.07.25 23:19
|sell
|117
|0.30
|0.6908
|0.0000
|0.0000
|350
|2005.07.25 23:19
|modify
|117
|0.30
|0.6908
|0.7060
|0.6865
|351
|2005.07.26 02:19
|close
|117
|0.30
|0.6908
|0.7060
|0.6865
|-0.58
|9875.52
|352
|2005.07.26 23:20
|sell
|118
|0.30
|0.6911
|0.0000
|0.0000
|353
|2005.07.26 23:20
|modify
|118
|0.30
|0.6911
|0.7073
|0.6859
|354
|2005.07.27 08:17
|close
|118
|0.30
|0.6915
|0.7073
|0.6859
|-19.06
|9856.46
|355
|2005.07.27 23:00
|sell
|119
|0.30
|0.6917
|0.0000
|0.0000
|356
|2005.07.27 23:03
|modify
|119
|0.30
|0.6917
|0.7086
|0.6874
|357
|2005.07.28 02:29
|close
|119
|0.30
|0.6918
|0.7086
|0.6874
|-6.36
|9850.09
|358
|2005.07.28 02:32
|buy
|120
|0.30
|0.6917
|0.0000
|0.0000
|359
|2005.07.28 02:32
|modify
|120
|0.30
|0.6917
|0.6764
|0.6959
|360
|2005.07.28 03:09
|close
|120
|0.30
|0.6923
|0.6764
|0.6959
|27.72
|9877.81
|361
|2005.08.02 00:19
|buy
|121
|0.30
|0.6887
|0.0000
|0.0000
|362
|2005.08.02 00:19
|modify
|121
|0.30
|0.6887
|0.6737
|0.6945
|363
|2005.08.02 02:11
|close
|121
|0.30
|0.6891
|0.6737
|0.6945
|18.48
|9896.29
|364
|2005.08.02 02:13
|sell
|122
|0.30
|0.6893
|0.0000
|0.0000
|365
|2005.08.02 02:13
|modify
|122
|0.30
|0.6893
|0.7048
|0.6841
|366
|2005.08.02 05:51
|close
|122
|0.30
|0.6894
|0.7048
|0.6841
|-4.62
|9891.67
|367
|2005.08.02 23:47
|buy
|123
|0.30
|0.6885
|0.0000
|0.0000
|368
|2005.08.02 23:47
|modify
|123
|0.30
|0.6885
|0.6735
|0.6930
|369
|2005.08.03 02:43
|close
|123
|0.30
|0.6885
|0.6735
|0.6930
|0.00
|9891.67
|370
|2005.08.03 02:43
|sell
|124
|0.30
|0.6885
|0.0000
|0.0000
|371
|2005.08.03 02:43
|modify
|124
|0.30
|0.6885
|0.7042
|0.6826
|372
|2005.08.03 03:43
|close
|124
|0.30
|0.6881
|0.7042
|0.6826
|18.49
|9910.16
|373
|2005.08.03 23:00
|sell
|125
|0.30
|0.6936
|0.0000
|0.0000
|374
|2005.08.03 23:00
|modify
|125
|0.30
|0.6936
|0.7086
|0.6882
|375
|2005.08.04 02:21
|close
|125
|0.30
|0.6937
|0.7086
|0.6882
|-6.36
|9903.80
|376
|2005.08.04 02:23
|buy
|126
|0.30
|0.6935
|0.0000
|0.0000
|377
|2005.08.04 02:23
|modify
|126
|0.30
|0.6935
|0.6768
|0.6987
|378
|2005.08.04 04:18
|close
|126
|0.30
|0.6939
|0.6768
|0.6987
|18.47
|9922.27
|379
|2005.08.08 23:00
|sell
|127
|0.30
|0.6921
|0.0000
|0.0000
|380
|2005.08.08 23:00
|modify
|127
|0.30
|0.6921
|0.7091
|0.6862
|381
|2005.08.09 03:07
|close
|127
|0.30
|0.6924
|0.7091
|0.6862
|-14.44
|9907.83
|382
|2005.08.09 23:33
|buy
|128
|0.30
|0.6920
|0.0000
|0.0000
|383
|2005.08.09 23:33
|modify
|128
|0.30
|0.6920
|0.6762
|0.6964
|384
|2005.08.10 00:47
|close
|128
|0.30
|0.6923
|0.6762
|0.6964
|13.86
|9921.69
|385
|2005.08.10 00:47
|sell
|129
|0.30
|0.6923
|0.0000
|0.0000
|386
|2005.08.10 00:47
|modify
|129
|0.30
|0.6923
|0.7092
|0.6866
|387
|2005.08.10 02:31
|close
|129
|0.30
|0.6920
|0.7092
|0.6866
|13.86
|9935.55
|388
|2005.08.10 02:31
|buy
|130
|0.30
|0.6920
|0.0000
|0.0000
|389
|2005.08.10 02:31
|modify
|130
|0.30
|0.6920
|0.6767
|0.6975
|390
|2005.08.10 08:27
|close
|130
|0.30
|0.6916
|0.6767
|0.6975
|-18.47
|9917.08
|391
|2005.08.10 23:01
|sell
|131
|0.30
|0.6896
|0.0000
|0.0000
|392
|2005.08.10 23:01
|modify
|131
|0.30
|0.6896
|0.7059
|0.6846
|393
|2005.08.11 01:52
|close
|131
|0.30
|0.6896
|0.7059
|0.6846
|-1.74
|9915.34
|394
|2005.08.15 23:27
|sell
|132
|0.30
|0.6828
|0.0000
|0.0000
|395
|2005.08.15 23:27
|modify
|132
|0.30
|0.6828
|0.6992
|0.6773
|396
|2005.08.16 03:10
|close
|132
|0.30
|0.6829
|0.6992
|0.6773
|-5.20
|9910.14
|397
|2005.08.17 00:42
|buy
|133
|0.30
|0.6824
|0.0000
|0.0000
|398
|2005.08.17 00:42
|modify
|133
|0.30
|0.6824
|0.6671
|0.6875
|399
|2005.08.17 02:18
|close
|133
|0.30
|0.6828
|0.6671
|0.6875
|18.47
|9928.61
|400
|2005.08.17 02:18
|sell
|134
|0.30
|0.6828
|0.0000
|0.0000
|401
|2005.08.17 02:18
|modify
|134
|0.30
|0.6828
|0.6981
|0.6771
|402
|2005.08.17 04:03
|close
|134
|0.30
|0.6824
|0.6981
|0.6771
|18.48
|9947.09
|403
|2005.08.18 00:28
|sell
|135
|0.30
|0.6795
|0.0000
|0.0000
|404
|2005.08.18 00:28
|modify
|135
|0.30
|0.6795
|0.6961
|0.6744
|405
|2005.08.18 03:18
|close
|135
|0.30
|0.6795
|0.6961
|0.6744
|0.00
|9947.09
|406
|2005.08.22 23:58
|sell
|136
|0.30
|0.6793
|0.0000
|0.0000
|407
|2005.08.22 23:58
|modify
|136
|0.30
|0.6793
|0.6948
|0.6739
|408
|2005.08.23 02:33
|close
|136
|0.30
|0.6790
|0.6948
|0.6739
|13.28
|9960.37
|409
|2005.08.24 00:28
|sell
|137
|0.30
|0.6791
|0.0000
|0.0000
|410
|2005.08.24 00:29
|modify
|137
|0.30
|0.6791
|0.6952
|0.6741
|411
|2005.08.24 02:41
|close
|137
|0.30
|0.6788
|0.6952
|0.6741
|13.86
|9974.23
|412
|2005.08.24 02:41
|buy
|138
|0.30
|0.6788
|0.0000
|0.0000
|413
|2005.08.24 02:41
|modify
|138
|0.30
|0.6788
|0.6630
|0.6837
|414
|2005.08.24 05:15
|close
|138
|0.30
|0.6790
|0.6630
|0.6837
|9.24
|9983.47
|415
|2005.08.25 01:11
|sell
|139
|0.30
|0.6816
|0.0000
|0.0000
|416
|2005.08.25 01:11
|modify
|139
|0.30
|0.6816
|0.6982
|0.6770
|417
|2005.08.25 05:13
|close
|139
|0.30
|0.6819
|0.6982
|0.6770
|-13.87
|9969.60
|418
|2005.08.29 23:43
|sell
|140
|0.30
|0.6809
|0.0000
|0.0000
|419
|2005.08.29 23:43
|modify
|140
|0.30
|0.6809
|0.6974
|0.6756
|420
|2005.08.30 02:43
|close
|140
|0.30
|0.6809
|0.6974
|0.6756
|-0.58
|9969.02
|421
|2005.08.31 00:30
|sell
|141
|0.30
|0.6843
|0.0000
|0.0000
|422
|2005.08.31 00:34
|modify
|141
|0.30
|0.6843
|0.6995
|0.6796
|423
|2005.08.31 03:44
|close
|141
|0.30
|0.6843
|0.6995
|0.6796
|0.00
|9969.02
|424
|2005.08.31 23:00
|sell
|142
|0.30
|0.6842
|0.0000
|0.0000
|425
|2005.08.31 23:02
|modify
|142
|0.30
|0.6842
|0.7008
|0.6792
|426
|2005.09.01 02:26
|close
|142
|0.30
|0.6843
|0.7008
|0.6792
|-6.36
|9962.66
|427
|2005.09.05 23:41
|sell
|143
|0.30
|0.6797
|0.0000
|0.0000
|428
|2005.09.05 23:41
|modify
|143
|0.30
|0.6797
|0.6951
|0.6750
|429
|2005.09.06 02:43
|close
|143
|0.30
|0.6797
|0.6951
|0.6750
|-0.58
|9962.08
|430
|2005.09.07 00:51
|sell
|144
|0.30
|0.6768
|0.0000
|0.0000
|431
|2005.09.07 00:51
|modify
|144
|0.30
|0.6768
|0.6924
|0.6721
|432
|2005.09.07 14:20
|close
|144
|0.30
|0.6771
|0.6924
|0.6721
|-13.86
|9948.22
|433
|2005.09.12 23:02
|sell
|145
|0.30
|0.6751
|0.0000
|0.0000
|434
|2005.09.12 23:02
|modify
|145
|0.30
|0.6751
|0.6907
|0.6694
|435
|2005.09.13 01:37
|close
|145
|0.30
|0.6748
|0.6907
|0.6694
|13.29
|9961.51
|436
|2005.09.13 02:39
|sell
|146
|0.30
|0.6750
|0.0000
|0.0000
|437
|2005.09.13 02:39
|modify
|146
|0.30
|0.6750
|0.6914
|0.6691
|438
|2005.09.13 04:02
|close
|146
|0.30
|0.6747
|0.6914
|0.6691
|13.87
|9975.38
|439
|2005.09.14 00:42
|sell
|147
|0.30
|0.6732
|0.0000
|0.0000
|440
|2005.09.14 00:42
|modify
|147
|0.30
|0.6732
|0.6895
|0.6683
|441
|2005.09.14 04:26
|close
|147
|0.30
|0.6733
|0.6895
|0.6683
|-4.62
|9970.76
|442
|2005.09.14 23:49
|sell
|148
|0.30
|0.6735
|0.0000
|0.0000
|443
|2005.09.14 23:49
|modify
|148
|0.30
|0.6735
|0.6888
|0.6684
|444
|2005.09.15 02:56
|close
|148
|0.30
|0.6735
|0.6888
|0.6684
|-1.74
|9969.02
|445
|2005.09.19 23:17
|sell
|149
|0.30
|0.6736
|0.0000
|0.0000
|446
|2005.09.19 23:17
|modify
|149
|0.30
|0.6736
|0.6893
|0.6692
|447
|2005.09.20 02:02
|close
|149
|0.30
|0.6733
|0.6893
|0.6692
|13.28
|9982.30
|448
|2005.09.20 02:04
|buy
|150
|0.30
|0.6731
|0.0000
|0.0000
|449
|2005.09.20 02:05
|modify
|150
|0.30
|0.6731
|0.6568
|0.6786
|450
|2005.09.20 03:04
|close
|150
|0.30
|0.6736
|0.6568
|0.6786
|23.10
|10005.40
|451
|2005.09.21 01:42
|sell
|151
|0.30
|0.6739
|0.0000
|0.0000
|452
|2005.09.21 01:42
|modify
|151
|0.30
|0.6739
|0.6894
|0.6680
|453
|2005.10.06 19:44
|close
|151
|0.30
|0.6852
|0.6894
|0.6680
|-531.97
|9473.43
|454
|2005.10.10 23:18
|sell
|152
|0.30
|0.6873
|0.0000
|0.0000
|455
|2005.10.10 23:18
|modify
|152
|0.30
|0.6873
|0.7027
|0.6816
|456
|2005.10.11 01:59
|close
|152
|0.30
|0.6870
|0.7027
|0.6816
|13.28
|9486.71
|457
|2005.10.11 02:26
|sell
|153
|0.30
|0.6872
|0.0000
|0.0000
|458
|2005.10.11 02:26
|modify
|153
|0.30
|0.6872
|0.7041
|0.6820
|459
|2005.10.11 02:54
|close
|153
|0.30
|0.6866
|0.7041
|0.6820
|27.72
|9514.43
|460
|2005.10.12 01:18
|sell
|154
|0.30
|0.6868
|0.0000
|0.0000
|461
|2005.10.12 01:18
|modify
|154
|0.30
|0.6868
|0.7029
|0.6808
|462
|2005.10.12 04:13
|close
|154
|0.30
|0.6868
|0.7029
|0.6808
|0.00
|9514.43
|463
|2005.10.13 01:31
|sell
|155
|0.30
|0.6864
|0.0000
|0.0000
|464
|2005.10.13 01:31
|modify
|155
|0.30
|0.6864
|0.7034
|0.6807
|465
|2005.10.13 03:10
|close
|155
|0.30
|0.6858
|0.7034
|0.6807
|27.72
|9542.15
|466
|2005.10.18 01:43
|buy
|156
|0.30
|0.6850
|0.0000
|0.0000
|467
|2005.10.18 01:43
|modify
|156
|0.30
|0.6850
|0.6692
|0.6894
|468
|2005.10.18 04:33
|close
|156
|0.30
|0.6850
|0.6692
|0.6894
|0.00
|9542.15
|469
|2005.10.18 23:20
|sell
|157
|0.30
|0.6831
|0.0000
|0.0000
|470
|2005.10.18 23:20
|modify
|157
|0.30
|0.6831
|0.6996
|0.6784
|471
|2005.10.19 01:50
|close
|157
|0.30
|0.6829
|0.6996
|0.6784
|8.66
|9550.81
|472
|2005.10.19 01:50
|buy
|158
|0.30
|0.6829
|0.0000
|0.0000
|473
|2005.10.19 01:50
|modify
|158
|0.30
|0.6829
|0.6670
|0.6880
|474
|2005.10.19 02:51
|close
|158
|0.30
|0.6834
|0.6670
|0.6880
|23.10
|9573.91
|475
|2005.10.19 23:19
|sell
|159
|0.30
|0.6794
|0.0000
|0.0000
|476
|2005.10.19 23:19
|modify
|159
|0.30
|0.6794
|0.6945
|0.6741
|477
|2005.10.20 00:56
|close
|159
|0.30
|0.6790
|0.6945
|0.6741
|16.74
|9590.65
|478
|2005.10.20 00:56
|buy
|160
|0.30
|0.6790
|0.0000
|0.0000
|479
|2005.10.20 00:56
|modify
|160
|0.30
|0.6790
|0.6620
|0.6841
|480
|2005.10.20 02:19
|close
|160
|0.30
|0.6794
|0.6620
|0.6841
|18.48
|9609.13
|481
|2005.10.20 02:47
|sell
|161
|0.30
|0.6797
|0.0000
|0.0000
|482
|2005.10.20 02:47
|modify
|161
|0.30
|0.6797
|0.6959
|0.6755
|483
|2005.10.20 05:44
|close
|161
|0.30
|0.6797
|0.6959
|0.6755
|0.00
|9609.13
|484
|2005.10.24 23:24
|buy
|162
|0.30
|0.6773
|0.0000
|0.0000
|485
|2005.10.24 23:24
|modify
|162
|0.30
|0.6773
|0.6613
|0.6832
|486
|2005.10.25 03:25
|close
|162
|0.30
|0.6770
|0.6613
|0.6832
|-13.85
|9595.28
|487
|2005.10.25 23:02
|sell
|163
|0.30
|0.6784
|0.0000
|0.0000
|488
|2005.10.25 23:03
|modify
|163
|0.30
|0.6784
|0.6941
|0.6741
|489
|2005.10.26 02:08
|close
|163
|0.30
|0.6784
|0.6941
|0.6741
|-0.58
|9594.70
|490
|2005.10.26 02:08
|buy
|164
|0.30
|0.6784
|0.0000
|0.0000
|491
|2005.10.26 02:08
|modify
|164
|0.30
|0.6784
|0.6624
|0.6828
|492
|2005.10.26 04:59
|close
|164
|0.30
|0.6784
|0.6624
|0.6828
|0.00
|9594.70
|493
|2005.10.26 23:15
|buy
|165
|0.30
|0.6797
|0.0000
|0.0000
|494
|2005.10.26 23:16
|modify
|165
|0.30
|0.6797
|0.6640
|0.6846
|495
|2005.10.27 05:08
|close
|165
|0.30
|0.6793
|0.6640
|0.6846
|-18.47
|9576.23
|496
|2005.10.31 23:41
|sell
|166
|0.30
|0.6775
|0.0000
|0.0000
|497
|2005.10.31 23:41
|modify
|166
|0.30
|0.6775
|0.6933
|0.6721
|498
|2005.11.01 02:54
|close
|166
|0.30
|0.6775
|0.6933
|0.6721
|-0.58
|9575.64
|499
|2005.11.01 23:11
|sell
|167
|0.30
|0.6806
|0.0000
|0.0000
|500
|2005.11.01 23:11
|modify
|167
|0.30
|0.6806
|0.6976
|0.6752
|501
|2005.11.02 09:03
|close
|167
|0.30
|0.6809
|0.6976
|0.6752
|-14.44
|9561.20
|502
|2005.11.03 00:04
|sell
|168
|0.30
|0.6795
|0.0000
|0.0000
|503
|2005.11.03 00:04
|modify
|168
|0.30
|0.6795
|0.6949
|0.6735
|504
|2005.11.03 03:49
|close
|168
|0.30
|0.6796
|0.6949
|0.6735
|-4.62
|9556.58
|505
|2005.11.07 23:15
|sell
|169
|0.30
|0.6769
|0.0000
|0.0000
|506
|2005.11.07 23:15
|modify
|169
|0.30
|0.6769
|0.6939
|0.6717
|507
|2005.11.08 01:19
|close
|169
|0.30
|0.6765
|0.6939
|0.6717
|17.90
|9574.48
|508
|2005.11.08 02:32
|buy
|170
|0.30
|0.6761
|0.0000
|0.0000
|509
|2005.11.08 02:32
|modify
|170
|0.30
|0.6761
|0.6604
|0.6802
|510
|2005.11.08 10:39
|close
|170
|0.30
|0.6758
|0.6604
|0.6802
|-13.86
|9560.62
|511
|2005.11.08 23:59
|buy
|171
|0.30
|0.6753
|0.0000
|0.0000
|512
|2005.11.08 23:59
|modify
|171
|0.30
|0.6753
|0.6601
|0.6803
|513
|2005.11.09 02:54
|close
|171
|0.30
|0.6753
|0.6601
|0.6803
|0.00
|9560.62
|514
|2005.11.10 01:27
|sell
|172
|0.30
|0.6750
|0.0000
|0.0000
|515
|2005.11.10 01:27
|modify
|172
|0.30
|0.6750
|0.6904
|0.6708
|516
|2005.11.10 02:36
|close
|172
|0.30
|0.6747
|0.6904
|0.6708
|13.87
|9574.49
|517
|2005.11.15 00:29
|sell
|173
|0.30
|0.6729
|0.0000
|0.0000
|518
|2005.11.15 00:30
|modify
|173
|0.30
|0.6729
|0.6881
|0.6688
|519
|2005.11.15 02:28
|close
|173
|0.30
|0.6726
|0.6881
|0.6688
|13.86
|9588.35
|520
|2005.11.15 23:00
|sell
|174
|0.30
|0.6754
|0.0000
|0.0000
|521
|2005.11.15 23:00
|modify
|174
|0.30
|0.6754
|0.6910
|0.6703
|522
|2005.11.16 02:35
|close
|174
|0.30
|0.6755
|0.6910
|0.6703
|-5.20
|9583.15
|523
|2005.11.16 23:00
|buy
|175
|0.30
|0.6799
|0.0000
|0.0000
|524
|2005.11.16 23:00
|modify
|175
|0.30
|0.6799
|0.6641
|0.6840
|525
|2005.11.17 03:14
|close
|175
|0.30
|0.6795
|0.6641
|0.6840
|-18.48
|9564.67
|526
|2005.11.21 23:34
|sell
|176
|0.30
|0.6829
|0.0000
|0.0000
|527
|2005.11.21 23:34
|modify
|176
|0.30
|0.6829
|0.6984
|0.6782
|528
|2005.11.22 06:07
|close
|176
|0.30
|0.6832
|0.6984
|0.6782
|-14.44
|9550.23
|529
|2005.11.22 23:00
|sell
|177
|0.30
|0.6858
|0.0000
|0.0000
|530
|2005.11.22 23:01
|modify
|177
|0.30
|0.6858
|0.7012
|0.6815
|531
|2005.11.23 03:00
|close
|177
|0.30
|0.6861
|0.7012
|0.6815
|-14.44
|9535.79
|532
|2005.11.23 23:00
|sell
|178
|0.30
|0.6853
|0.0000
|0.0000
|533
|2005.11.23 23:00
|modify
|178
|0.30
|0.6853
|0.7013
|0.6801
|534
|2005.11.24 03:11
|close
|178
|0.30
|0.6857
|0.7013
|0.6801
|-20.22
|9515.57
|535
|2005.11.28 23:00
|buy
|179
|0.30
|0.6848
|0.0000
|0.0000
|536
|2005.11.28 23:00
|modify
|179
|0.30
|0.6848
|0.6698
|0.6892
|537
|2005.11.29 00:08
|close
|179
|0.30
|0.6851
|0.6698
|0.6892
|13.85
|9529.42
|538
|2005.11.29 00:08
|sell
|180
|0.30
|0.6851
|0.0000
|0.0000
|539
|2005.11.29 00:08
|modify
|180
|0.30
|0.6851
|0.7002
|0.6799
|540
|2005.11.29 03:21
|close
|180
|0.30
|0.6851
|0.7002
|0.6799
|0.00
|9529.42
|541
|2005.11.29 23:00
|sell
|181
|0.30
|0.6855
|0.0000
|0.0000
|542
|2005.11.29 23:15
|modify
|181
|0.30
|0.6855
|0.7011
|0.6801
|543
|2005.11.30 01:59
|close
|181
|0.30
|0.6854
|0.7011
|0.6801
|4.04
|9533.46
|544
|2005.12.01 01:42
|sell
|182
|0.30
|0.6818
|0.0000
|0.0000
|545
|2005.12.01 01:42
|modify
|182
|0.30
|0.6818
|0.6968
|0.6777
|546
|2005.12.01 05:08
|close
|182
|0.30
|0.6819
|0.6968
|0.6777
|-4.62
|9528.84
|547
|2005.12.06 01:03
|sell
|183
|0.30
|0.6770
|0.0000
|0.0000
|548
|2005.12.06 01:03
|modify
|183
|0.30
|0.6770
|0.6920
|0.6717
|549
|2005.12.06 03:54
|close
|183
|0.30
|0.6770
|0.6920
|0.6717
|0.00
|9528.84
|550
|2005.12.07 01:43
|sell
|184
|0.30
|0.6771
|0.0000
|0.0000
|551
|2005.12.07 01:43
|modify
|184
|0.30
|0.6771
|0.6941
|0.6722
|552
|2005.12.07 04:45
|close
|184
|0.30
|0.6771
|0.6941
|0.6722
|0.00
|9528.84
|553
|2005.12.07 23:25
|sell
|185
|0.30
|0.6758
|0.0000
|0.0000
|554
|2005.12.07 23:25
|modify
|185
|0.30
|0.6758
|0.6921
|0.6707
|555
|2005.12.08 00:35
|close
|185
|0.30
|0.6754
|0.6921
|0.6707
|16.74
|9545.58
|556
|2005.12.08 01:31
|sell
|186
|0.30
|0.6757
|0.0000
|0.0000
|557
|2005.12.08 01:31
|modify
|186
|0.30
|0.6757
|0.6909
|0.6700
|558
|2005.12.08 03:27
|close
|186
|0.30
|0.6753
|0.6909
|0.6700
|18.48
|9564.06
|559
|2005.12.13 01:07
|sell
|187
|0.30
|0.6734
|0.0000
|0.0000
|560
|2005.12.13 01:07
|modify
|187
|0.30
|0.6734
|0.6895
|0.6687
|561
|2005.12.13 03:58
|close
|187
|0.30
|0.6734
|0.6895
|0.6687
|0.00
|9564.06
|562
|2005.12.13 23:00
|buy
|188
|0.30
|0.6748
|0.0000
|0.0000
|563
|2005.12.13 23:00
|modify
|188
|0.30
|0.6748
|0.6580
|0.6789
|564
|2005.12.14 01:50
|close
|188
|0.30
|0.6748
|0.6580
|0.6789
|0.00
|9564.06
|565
|2005.12.14 01:50
|sell
|189
|0.30
|0.6748
|0.0000
|0.0000
|566
|2005.12.14 01:50
|modify
|189
|0.30
|0.6748
|0.6901
|0.6698
|567
|2005.12.20 17:44
|close
|189
|0.30
|0.6751
|0.6901
|0.6698
|-17.35
|9546.71
|568
|2005.12.20 23:00
|sell
|190
|0.30
|0.6767
|0.0000
|0.0000
|569
|2005.12.20 23:00
|modify
|190
|0.30
|0.6767
|0.6917
|0.6707
|570
|2005.12.20 23:48
|close
|190
|0.30
|0.6760
|0.6917
|0.6707
|32.34
|9579.05
|571
|2005.12.20 23:48
|buy
|191
|0.30
|0.6760
|0.0000
|0.0000
|572
|2005.12.20 23:48
|modify
|191
|0.30
|0.6760
|0.6593
|0.6820
|573
|2005.12.21 03:48
|close
|191
|0.30
|0.6757
|0.6593
|0.6820
|-13.86
|9565.19
|574
|2005.12.21 23:47
|buy
|192
|0.30
|0.6785
|0.0000
|0.0000
|575
|2005.12.21 23:49
|modify
|192
|0.30
|0.6785
|0.6619
|0.6839
|576
|2005.12.22 02:49
|close
|192
|0.30
|0.6785
|0.6619
|0.6839
|0.00
|9565.19
|577
|2005.12.22 02:49
|sell
|193
|0.30
|0.6785
|0.0000
|0.0000
|578
|2005.12.22 02:49
|modify
|193
|0.30
|0.6785
|0.6941
|0.6742
|579
|2005.12.22 04:20
|close
|193
|0.30
|0.6781
|0.6941
|0.6742
|18.49
|9583.68
|580
|2005.12.28 00:21
|sell
|194
|0.30
|0.6850
|0.0000
|0.0000
|581
|2005.12.28 00:21
|modify
|194
|0.30
|0.6850
|0.7006
|0.6804
|582
|2005.12.28 03:43
|close
|194
|0.30
|0.6851
|0.7006
|0.6804
|-4.62
|9579.06
|583
|2005.12.29 00:11
|buy
|195
|0.30
|0.6892
|0.0000
|0.0000
|584
|2005.12.29 00:11
|modify
|195
|0.30
|0.6892
|0.6725
|0.6934
|585
|2005.12.29 09:21
|close
|195
|0.30
|0.6889
|0.6725
|0.6934
|-13.86
|9565.20
|586
|2006.01.03 23:21
|buy
|196
|0.30
|0.6883
|0.0000
|0.0000
|587
|2006.01.03 23:21
|modify
|196
|0.30
|0.6883
|0.6719
|0.6938
|588
|2006.01.04 02:10
|close
|196
|0.30
|0.6886
|0.6719
|0.6938
|13.85
|9579.05
|589
|2006.01.04 02:10
|sell
|197
|0.30
|0.6886
|0.0000
|0.0000
|590
|2006.01.04 02:10
|modify
|197
|0.30
|0.6886
|0.7041
|0.6834
|591
|2006.01.04 05:40
|close
|197
|0.30
|0.6887
|0.7041
|0.6834
|-4.62
|9574.43
|592
|2006.01.04 23:00
|sell
|198
|0.30
|0.6897
|0.0000
|0.0000
|593
|2006.01.04 23:01
|modify
|198
|0.30
|0.6897
|0.7064
|0.6840
|594
|2006.01.05 00:00
|close
|198
|0.30
|0.6891
|0.7064
|0.6840
|25.98
|9600.41
|595
|2006.01.05 00:00
|buy
|199
|0.30
|0.6891
|0.0000
|0.0000
|596
|2006.01.05 00:00
|modify
|199
|0.30
|0.6891
|0.6736
|0.6947
|597
|2006.01.05 01:01
|close
|199
|0.30
|0.6895
|0.6736
|0.6947
|18.47
|9618.88
|598
|2006.01.05 01:01
|sell
|200
|0.30
|0.6896
|0.0000
|0.0000
|599
|2006.01.05 01:01
|modify
|200
|0.30
|0.6896
|0.7049
|0.6841
|600
|2006.01.05 02:04
|close
|200
|0.30
|0.6892
|0.7049
|0.6841
|18.48
|9637.36
|601
|2006.01.09 23:00
|sell
|201
|0.30
|0.6846
|0.0000
|0.0000
|602
|2006.01.09 23:00
|modify
|201
|0.30
|0.6846
|0.7004
|0.6797
|603
|2006.01.10 01:35
|close
|201
|0.30
|0.6843
|0.7004
|0.6797
|13.28
|9650.63
|604
|2006.01.10 02:01
|buy
|202
|0.30
|0.6841
|0.0000
|0.0000
|605
|2006.01.10 02:01
|modify
|202
|0.30
|0.6841
|0.6671
|0.6881
|606
|2006.01.10 09:27
|close
|202
|0.30
|0.6838
|0.6671
|0.6881
|-13.85
|9636.78
|607
|2006.01.11 00:16
|sell
|203
|0.30
|0.6837
|0.0000
|0.0000
|608
|2006.01.11 00:16
|modify
|203
|0.30
|0.6837
|0.6991
|0.6792
|609
|2006.01.12 16:00
|close
|203
|0.30
|0.6840
|0.6991
|0.6792
|-15.60
|9621.18
|610
|2006.01.16 23:28
|sell
|204
|0.30
|0.6856
|0.0000
|0.0000
|611
|2006.01.16 23:29
|modify
|204
|0.30
|0.6856
|0.7023
|0.6801
|612
|2006.01.17 02:54
|close
|204
|0.30
|0.6857
|0.7023
|0.6801
|-5.20
|9615.98
|613
|2006.01.18 00:24
|sell
|205
|0.30
|0.6851
|0.0000
|0.0000
|614
|2006.01.18 00:24
|modify
|205
|0.30
|0.6851
|0.7020
|0.6806
|615
|2006.01.18 02:46
|close
|205
|0.30
|0.6849
|0.7020
|0.6806
|9.25
|9625.23
|616
|2006.01.19 00:19
|sell
|206
|0.30
|0.6871
|0.0000
|0.0000
|617
|2006.01.19 00:19
|modify
|206
|0.30
|0.6871
|0.7040
|0.6827
|618
|2006.01.19 02:31
|close
|206
|0.30
|0.6868
|0.7040
|0.6827
|13.86
|9639.09
|619
|2006.01.19 02:41
|buy
|207
|0.30
|0.6867
|0.0000
|0.0000
|620
|2006.01.19 02:41
|modify
|207
|0.30
|0.6867
|0.6701
|0.6910
|621
|2006.01.19 05:53
|close
|207
|0.30
|0.6867
|0.6701
|0.6910
|0.00
|9639.09
|622
|2006.01.23 23:01
|sell
|208
|0.30
|0.6885
|0.0000
|0.0000
|623
|2006.01.23 23:01
|modify
|208
|0.30
|0.6885
|0.7044
|0.6845
|624
|2006.01.24 00:25
|close
|208
|0.30
|0.6881
|0.7044
|0.6845
|17.91
|9657.00
|625
|2006.01.24 00:25
|buy
|209
|0.30
|0.6881
|0.0000
|0.0000
|626
|2006.01.24 00:25
|modify
|209
|0.30
|0.6881
|0.6722
|0.6924
|627
|2006.01.24 01:07
|close
|209
|0.30
|0.6888
|0.6722
|0.6924
|32.33
|9689.33
|628
|2006.01.24 01:07
|sell
|210
|0.30
|0.6888
|0.0000
|0.0000
|629
|2006.01.24 01:07
|modify
|210
|0.30
|0.6888
|0.7038
|0.6847
|630
|2006.01.24 02:05
|close
|210
|0.30
|0.6881
|0.7038
|0.6847
|32.35
|9721.68
|631
|2006.01.24 23:18
|sell
|211
|0.30
|0.6880
|0.0000
|0.0000
|632
|2006.01.24 23:18
|modify
|211
|0.30
|0.6880
|0.7050
|0.6820
|633
|2006.01.25 00:31
|close
|211
|0.30
|0.6876
|0.7050
|0.6820
|17.90
|9739.58
|634
|2006.01.25 00:34
|buy
|212
|0.30
|0.6875
|0.0000
|0.0000
|635
|2006.01.25 00:34
|modify
|212
|0.30
|0.6875
|0.6716
|0.6919
|636
|2006.01.25 02:28
|close
|212
|0.30
|0.6879
|0.6716
|0.6919
|18.48
|9758.06
|637
|2006.01.25 02:28
|sell
|213
|0.30
|0.6879
|0.0000
|0.0000
|638
|2006.01.25 02:28
|modify
|213
|0.30
|0.6879
|0.7029
|0.6835
|639
|2006.01.25 07:14
|close
|213
|0.30
|0.6882
|0.7029
|0.6835
|-13.86
|9744.20
|640
|2006.01.26 00:56
|sell
|214
|0.30
|0.6865
|0.0000
|0.0000
|641
|2006.01.26 00:56
|modify
|214
|0.30
|0.6865
|0.7016
|0.6813
|642
|2006.01.26 02:19
|close
|214
|0.30
|0.6861
|0.7016
|0.6813
|18.48
|9762.68
|643
|2006.01.26 02:36
|sell
|215
|0.30
|0.6865
|0.0000
|0.0000
|644
|2006.01.26 02:38
|modify
|215
|0.30
|0.6865
|0.7023
|0.6806
|645
|2006.01.26 05:27
|close
|215
|0.30
|0.6865
|0.7023
|0.6806
|0.00
|9762.68
|646
|2006.01.30 23:09
|buy
|216
|0.30
|0.6837
|0.0000
|0.0000
|647
|2006.01.30 23:09
|modify
|216
|0.30
|0.6837
|0.6671
|0.6887
|648
|2006.01.31 02:00
|close
|216
|0.30
|0.6838
|0.6671
|0.6887
|4.62
|9767.30
|649
|2006.01.31 02:00
|sell
|217
|0.30
|0.6838
|0.0000
|0.0000
|650
|2006.01.31 02:02
|modify
|217
|0.30
|0.6838
|0.6992
|0.6787
|651
|2006.01.31 05:38
|close
|217
|0.30
|0.6839
|0.6992
|0.6787
|-4.62
|9762.68
|652
|2006.01.31 23:00
|sell
|218
|0.30
|0.6830
|0.0000
|0.0000
|653
|2006.01.31 23:02
|modify
|218
|0.30
|0.6830
|0.6987
|0.6773
|654
|2006.02.01 03:00
|close
|218
|0.30
|0.6832
|0.6987
|0.6773
|-9.82
|9752.86
|655
|2006.02.02 00:10
|sell
|219
|0.30
|0.6801
|0.0000
|0.0000
|656
|2006.02.02 00:11
|modify
|219
|0.30
|0.6801
|0.6968
|0.6758
|657
|2006.02.02 00:47
|close
|219
|0.30
|0.6795
|0.6968
|0.6758
|27.72
|9780.58
|658
|2006.02.02 00:47
|buy
|220
|0.30
|0.6795
|0.0000
|0.0000
|659
|2006.02.02 00:47
|modify
|220
|0.30
|0.6795
|0.6641
|0.6835
|660
|2006.02.02 02:16
|close
|220
|0.30
|0.6799
|0.6641
|0.6835
|18.48
|9799.06
|661
|2006.02.02 02:16
|sell
|221
|0.30
|0.6799
|0.0000
|0.0000
|662
|2006.02.02 02:16
|modify
|221
|0.30
|0.6799
|0.6949
|0.6741
|663
|2006.02.02 06:12
|close
|221
|0.30
|0.6799
|0.6949
|0.6741
|0.00
|9799.06
|664
|2006.02.07 00:33
|sell
|222
|0.30
|0.6848
|0.0000
|0.0000
|665
|2006.02.07 00:33
|modify
|222
|0.30
|0.6848
|0.7012
|0.6794
|666
|2006.02.07 03:29
|close
|222
|0.30
|0.6848
|0.7012
|0.6794
|0.00
|9799.06
|667
|2006.02.07 23:00
|sell
|223
|0.30
|0.6863
|0.0000
|0.0000
|668
|2006.02.07 23:02
|modify
|223
|0.30
|0.6863
|0.7030
|0.6808
|669
|2006.02.08 02:20
|close
|223
|0.30
|0.6864
|0.7030
|0.6808
|-5.20
|9793.86
|670
|2006.02.08 23:28
|sell
|224
|0.30
|0.6866
|0.0000
|0.0000
|671
|2006.02.08 23:28
|modify
|224
|0.30
|0.6866
|0.7029
|0.6808
|672
|2006.02.09 03:04
|close
|224
|0.30
|0.6867
|0.7029
|0.6808
|-6.36
|9787.50
|673
|2006.02.13 23:00
|sell
|225
|0.30
|0.6834
|0.0000
|0.0000
|674
|2006.02.13 23:00
|modify
|225
|0.30
|0.6834
|0.7003
|0.6787
|675
|2006.02.14 01:51
|close
|225
|0.30
|0.6834
|0.7003
|0.6787
|-0.58
|9786.92
|676
|2006.02.14 02:34
|sell
|226
|0.30
|0.6834
|0.0000
|0.0000
|677
|2006.02.14 02:34
|modify
|226
|0.30
|0.6834
|0.6985
|0.6776
|678
|2006.02.14 05:54
|close
|226
|0.30
|0.6835
|0.6985
|0.6776
|-4.62
|9782.30
|679
|2006.02.15 00:59
|sell
|227
|0.30
|0.6864
|0.0000
|0.0000
|680
|2006.02.15 00:59
|modify
|227
|0.30
|0.6864
|0.7027
|0.6814
|681
|2006.02.15 05:51
|close
|227
|0.30
|0.6868
|0.7027
|0.6814
|-18.48
|9763.82
|682
|2006.02.16 00:27
|sell
|228
|0.30
|0.6831
|0.0000
|0.0000
|683
|2006.02.16 00:27
|modify
|228
|0.30
|0.6831
|0.6998
|0.6775
|684
|2006.02.16 02:52
|close
|228
|0.30
|0.6829
|0.6998
|0.6775
|9.24
|9773.06
|685
|2006.02.21 00:54
|buy
|229
|0.30
|0.6842
|0.0000
|0.0000
|686
|2006.02.21 00:55
|modify
|229
|0.30
|0.6842
|0.6691
|0.6886
|687
|2006.02.21 03:45
|close
|229
|0.30
|0.6843
|0.6691
|0.6886
|4.62
|9777.68
|688
|2006.02.21 23:10
|buy
|230
|0.30
|0.6822
|0.0000
|0.0000
|689
|2006.02.21 23:10
|modify
|230
|0.30
|0.6822
|0.6666
|0.6864
|690
|2006.02.22 00:48
|close
|230
|0.30
|0.6826
|0.6666
|0.6864
|18.48
|9796.16
|691
|2006.02.22 00:48
|sell
|231
|0.30
|0.6826
|0.0000
|0.0000
|692
|2006.02.22 00:48
|modify
|231
|0.30
|0.6826
|0.6984
|0.6769
|693
|2006.02.22 08:37
|close
|231
|0.30
|0.6829
|0.6984
|0.6769
|-13.86
|9782.30
|694
|2006.02.22 23:18
|sell
|232
|0.30
|0.6833
|0.0000
|0.0000
|695
|2006.02.22 23:18
|modify
|232
|0.30
|0.6833
|0.7002
|0.6786
|696
|2006.02.23 02:08
|close
|232
|0.30
|0.6833
|0.7002
|0.6786
|-1.74
|9780.56
|697
|2006.02.23 02:32
|sell
|233
|0.30
|0.6833
|0.0000
|0.0000
|698
|2006.02.23 02:32
|modify
|233
|0.30
|0.6833
|0.6997
|0.6786
|699
|2006.02.23 05:25
|close
|233
|0.30
|0.6832
|0.6997
|0.6786
|4.62
|9785.18
|700
|2006.02.27 23:57
|buy
|234
|0.30
|0.6808
|0.0000
|0.0000
|701
|2006.02.27 23:57
|modify
|234
|0.30
|0.6808
|0.6649
|0.6868
|702
|2006.02.28 01:29
|close
|234
|0.30
|0.6811
|0.6649
|0.6868
|13.86
|9799.04
|703
|2006.02.28 01:29
|sell
|235
|0.30
|0.6811
|0.0000
|0.0000
|704
|2006.02.28 01:29
|modify
|235
|0.30
|0.6811
|0.6967
|0.6763
|705
|2006.02.28 04:19
|close
|235
|0.30
|0.6811
|0.6967
|0.6763
|0.00
|9799.04
|706
|2006.02.28 23:56
|sell
|236
|0.30
|0.6798
|0.0000
|0.0000
|707
|2006.02.28 23:56
|modify
|236
|0.30
|0.6798
|0.6962
|0.6747
|708
|2006.03.01 12:09
|close
|236
|0.30
|0.6801
|0.6962
|0.6747
|-14.44
|9784.60
|709
|2006.03.01 23:01
|sell
|237
|0.30
|0.6812
|0.0000
|0.0000
|710
|2006.03.01 23:01
|modify
|237
|0.30
|0.6812
|0.6980
|0.6772
|711
|2006.03.02 02:34
|close
|237
|0.30
|0.6813
|0.6980
|0.6772
|-6.36
|9778.24
|712
|2006.03.06 23:02
|sell
|238
|0.30
|0.6869
|0.0000
|0.0000
|713
|2006.03.06 23:02
|modify
|238
|0.30
|0.6869
|0.7028
|0.6824
|714
|2006.03.07 00:10
|close
|238
|0.30
|0.6865
|0.7028
|0.6824
|17.90
|9796.14
|715
|2006.03.07 02:02
|sell
|239
|0.30
|0.6867
|0.0000
|0.0000
|716
|2006.03.07 02:02
|modify
|239
|0.30
|0.6867
|0.7031
|0.6826
|717
|2006.03.07 02:46
|close
|239
|0.30
|0.6860
|0.7031
|0.6826
|32.34
|9828.48
|718
|2006.03.07 02:46
|buy
|240
|0.30
|0.6860
|0.0000
|0.0000
|719
|2006.03.07 02:46
|modify
|240
|0.30
|0.6860
|0.6693
|0.6917
|720
|2006.03.07 02:53
|close
|240
|0.30
|0.6867
|0.6693
|0.6917
|32.33
|9860.81
|721
|2006.03.07 23:47
|sell
|241
|0.30
|0.6846
|0.0000
|0.0000
|722
|2006.03.07 23:47
|modify
|241
|0.30
|0.6846
|0.7009
|0.6792
|723
|2006.03.08 02:54
|close
|241
|0.30
|0.6846
|0.7009
|0.6792
|-0.58
|9860.23
|724
|2006.03.08 23:28
|buy
|242
|0.30
|0.6859
|0.0000
|0.0000
|725
|2006.03.08 23:28
|modify
|242
|0.30
|0.6859
|0.6709
|0.6908
|726
|2006.03.09 01:01
|close
|242
|0.30
|0.6862
|0.6709
|0.6908
|13.85
|9874.08
|727
|2006.03.09 01:01
|sell
|243
|0.30
|0.6862
|0.0000
|0.0000
|728
|2006.03.09 01:01
|modify
|243
|0.30
|0.6862
|0.7024
|0.6803
|729
|2006.03.09 09:02
|close
|243
|0.30
|0.6866
|0.7024
|0.6803
|-18.48
|9855.60
|730
|2006.03.14 00:18
|buy
|244
|0.30
|0.6899
|0.0000
|0.0000
|731
|2006.03.14 00:18
|modify
|244
|0.30
|0.6899
|0.6733
|0.6952
|732
|2006.03.14 04:18
|close
|244
|0.30
|0.6897
|0.6733
|0.6952
|-9.24
|9846.36
|733
|2006.03.15 00:09
|buy
|245
|0.30
|0.6878
|0.0000
|0.0000
|734
|2006.03.15 00:10
|modify
|245
|0.30
|0.6878
|0.6724
|0.6937
|735
|2006.03.15 01:14
|close
|245
|0.30
|0.6881
|0.6724
|0.6937
|13.86
|9860.22
|736
|2006.03.15 02:22
|sell
|246
|0.30
|0.6882
|0.0000
|0.0000
|737
|2006.03.15 02:22
|modify
|246
|0.30
|0.6882
|0.7048
|0.6832
|738
|2006.03.15 05:50
|close
|246
|0.30
|0.6883
|0.7048
|0.6832
|-4.62
|9855.60
|739
|2006.03.15 23:00
|sell
|247
|0.30
|0.6906
|0.0000
|0.0000
|740
|2006.03.15 23:00
|modify
|247
|0.30
|0.6906
|0.7063
|0.6855
|741
|2006.03.16 02:01
|close
|247
|0.30
|0.6906
|0.7063
|0.6855
|-1.74
|9853.85
|742
|2006.03.16 02:26
|buy
|248
|0.30
|0.6902
|0.0000
|0.0000
|743
|2006.03.16 02:26
|modify
|248
|0.30
|0.6902
|0.6733
|0.6949
|744
|2006.03.16 05:20
|close
|248
|0.30
|0.6902
|0.6733
|0.6949
|0.00
|9853.85
|745
|2006.03.21 01:24
|sell
|249
|0.30
|0.6927
|0.0000
|0.0000
|746
|2006.03.21 01:24
|modify
|249
|0.30
|0.6927
|0.7089
|0.6868
|747
|2006.03.21 02:27
|close
|249
|0.30
|0.6923
|0.7089
|0.6868
|18.48
|9872.33
|748
|2006.03.21 02:27
|buy
|250
|0.30
|0.6922
|0.0000
|0.0000
|749
|2006.03.21 02:27
|modify
|250
|0.30
|0.6922
|0.6758
|0.6966
|750
|2006.03.21 05:14
|close
|250
|0.30
|0.6925
|0.6758
|0.6966
|13.86
|9886.19
|751
|2006.03.22 00:56
|sell
|251
|0.30
|0.6923
|0.0000
|0.0000
|752
|2006.03.22 00:56
|modify
|251
|0.30
|0.6923
|0.7093
|0.6880
|753
|2006.03.22 04:22
|close
|251
|0.30
|0.6924
|0.7093
|0.6880
|-4.62
|9881.57
|754
|2006.03.23 00:58
|sell
|252
|0.30
|0.6914
|0.0000
|0.0000
|755
|2006.03.23 00:58
|modify
|252
|0.30
|0.6914
|0.7064
|0.6871
|756
|2006.03.23 02:56
|close
|252
|0.30
|0.6910
|0.7064
|0.6871
|18.48
|9900.05
|757
|2006.03.27 23:01
|sell
|253
|0.30
|0.6875
|0.0000
|0.0000
|758
|2006.03.27 23:01
|modify
|253
|0.30
|0.6875
|0.7035
|0.6831
|759
|2006.03.28 02:41
|close
|253
|0.30
|0.6876
|0.7035
|0.6831
|-5.20
|9894.85
|760
|2006.03.29 00:42
|sell
|254
|0.30
|0.6889
|0.0000
|0.0000
|761
|2006.03.29 00:42
|modify
|254
|0.30
|0.6889
|0.7040
|0.6841
|762
|2006.03.29 02:47
|close
|254
|0.30
|0.6885
|0.7040
|0.6841
|18.48
|9913.33
|763
|2006.03.29 02:47
|buy
|255
|0.30
|0.6885
|0.0000
|0.0000
|764
|2006.03.29 02:47
|modify
|255
|0.30
|0.6885
|0.6715
|0.6942
|765
|2006.03.29 05:41
|close
|255
|0.30
|0.6885
|0.6715
|0.6942
|0.00
|9913.33
|766
|2006.03.29 23:52
|sell
|256
|0.30
|0.6936
|0.0000
|0.0000
|767
|2006.03.29 23:52
|modify
|256
|0.30
|0.6936
|0.7103
|0.6881
|768
|2006.03.30 02:16
|close
|256
|0.30
|0.6933
|0.7103
|0.6881
|12.12
|9925.45
|769
|2006.04.04 00:06
|buy
|257
|0.30
|0.6978
|0.0000
|0.0000
|770
|2006.04.04 00:12
|modify
|257
|0.30
|0.6978
|0.6810
|0.7018
|771
|2006.04.04 02:57
|close
|257
|0.30
|0.6979
|0.6810
|0.7018
|4.62
|9930.07
|772
|2006.04.05 00:21
|sell
|258
|0.30
|0.6984
|0.0000
|0.0000
|773
|2006.04.05 00:23
|modify
|258
|0.30
|0.6984
|0.7151
|0.6928
|774
|2006.04.05 03:28
|close
|258
|0.30
|0.6984
|0.7151
|0.6928
|0.00
|9930.07
|775
|2006.04.05 23:28
|buy
|259
|0.30
|0.7007
|0.0000
|0.0000
|776
|2006.04.05 23:28
|modify
|259
|0.30
|0.7007
|0.6852
|0.7066
|777
|2006.04.06 01:07
|close
|259
|0.30
|0.7011
|0.6852
|0.7066
|18.48
|9948.55
|778
|2006.04.06 01:07
|sell
|260
|0.30
|0.7011
|0.0000
|0.0000
|779
|2006.04.06 01:07
|modify
|260
|0.30
|0.7011
|0.7176
|0.6964
|780
|2006.04.06 03:59
|close
|260
|0.30
|0.7011
|0.7176
|0.6964
|0.00
|9948.55
|781
|2006.04.11 02:01
|sell
|261
|0.30
|0.6948
|0.0000
|0.0000
|782
|2006.04.11 02:01
|modify
|261
|0.30
|0.6948
|0.7115
|0.6898
|783
|2006.04.11 03:46
|close
|261
|0.30
|0.6944
|0.7115
|0.6898
|18.48
|9967.03
|784
|2006.04.11 23:13
|sell
|262
|0.30
|0.6946
|0.0000
|0.0000
|785
|2006.04.11 23:13
|modify
|262
|0.30
|0.6946
|0.7103
|0.6905
|786
|2006.04.12 02:05
|close
|262
|0.30
|0.6944
|0.7103
|0.6905
|8.66
|9975.69
|787
|2006.04.12 02:41
|sell
|263
|0.30
|0.6946
|0.0000
|0.0000
|788
|2006.04.12 02:41
|modify
|263
|0.30
|0.6946
|0.7116
|0.6896
|789
|2006.04.12 05:32
|close
|263
|0.30
|0.6946
|0.7116
|0.6896
|0.00
|9975.69
|790
|2006.04.12 23:23
|sell
|264
|0.30
|0.6916
|0.0000
|0.0000
|791
|2006.04.12 23:23
|modify
|264
|0.30
|0.6916
|0.7079
|0.6862
|792
|2006.04.13 03:07
|close
|264
|0.30
|0.6917
|0.7079
|0.6862
|-6.37
|9969.32
|793
|2006.04.18 00:01
|buy
|265
|0.30
|0.6922
|0.0000
|0.0000
|794
|2006.04.18 00:01
|modify
|265
|0.30
|0.6922
|0.6760
|0.6971
|795
|2006.04.18 02:27
|close
|265
|0.30
|0.6925
|0.6760
|0.6971
|13.86
|9983.18
|796
|2006.04.18 02:27
|sell
|266
|0.30
|0.6925
|0.0000
|0.0000
|797
|2006.04.18 02:27
|modify
|266
|0.30
|0.6925
|0.7080
|0.6879
|798
|2006.04.18 04:13
|close
|266
|0.30
|0.6921
|0.7080
|0.6879
|18.48
|10001.66
|799
|2006.04.18 23:00
|sell
|267
|0.30
|0.6918
|0.0000
|0.0000
|800
|2006.04.18 23:00
|modify
|267
|0.30
|0.6918
|0.7087
|0.6870
|801
|2006.04.19 12:28
|close
|267
|0.30
|0.6921
|0.7087
|0.6870
|-14.44
|9987.22
|802
|2006.04.19 23:55
|buy
|268
|0.30
|0.6907
|0.0000
|0.0000
|803
|2006.04.19 23:55
|modify
|268
|0.30
|0.6907
|0.6739
|0.6958
|804
|2006.04.20 02:46
|close
|268
|0.30
|0.6907
|0.6739
|0.6958
|0.00
|9987.22
|805
|2006.04.25 00:50
|sell
|269
|0.30
|0.6932
|0.0000
|0.0000
|806
|2006.04.25 00:51
|modify
|269
|0.30
|0.6932
|0.7085
|0.6875
|807
|2006.04.25 03:07
|close
|269
|0.30
|0.6929
|0.7085
|0.6875
|13.86
|10001.08
|808
|2006.04.25 23:00
|sell
|270
|0.30
|0.6953
|0.0000
|0.0000
|809
|2006.04.25 23:01
|modify
|270
|0.30
|0.6953
|0.7104
|0.6894
|810
|2006.04.26 01:55
|close
|270
|0.30
|0.6953
|0.7104
|0.6894
|-0.58
|10000.50
|811
|2006.04.26 23:02
|sell
|271
|0.30
|0.6978
|0.0000
|0.0000
|812
|2006.04.26 23:02
|modify
|271
|0.30
|0.6978
|0.7128
|0.6920
|813
|2006.04.27 00:04
|close
|271
|0.30
|0.6974
|0.7128
|0.6920
|16.74
|10017.24
|814
|2006.04.27 00:04
|buy
|272
|0.30
|0.6974
|0.0000
|0.0000
|815
|2006.04.27 00:04
|modify
|272
|0.30
|0.6974
|0.6815
|0.7027
|816
|2006.04.27 02:54
|close
|272
|0.30
|0.6974
|0.6815
|0.7027
|0.00
|10017.24
|817
|2006.05.01 23:00
|buy
|273
|0.30
|0.6895
|0.0000
|0.0000
|818
|2006.05.01 23:00
|modify
|273
|0.30
|0.6895
|0.6727
|0.6943
|819
|2006.05.02 02:39
|close
|273
|0.30
|0.6894
|0.6727
|0.6943
|-4.61
|10012.63
|820
|2006.05.02 02:39
|sell
|274
|0.30
|0.6894
|0.0000
|0.0000
|821
|2006.05.02 02:39
|modify
|274
|0.30
|0.6894
|0.7057
|0.6844
|822
|2006.05.02 07:16
|close
|274
|0.30
|0.6898
|0.7057
|0.6844
|-18.48
|9994.15
|823
|2006.05.03 01:46
|sell
|275
|0.30
|0.6858
|0.0000
|0.0000
|824
|2006.05.03 01:46
|modify
|275
|0.30
|0.6858
|0.7020
|0.6811
|825
|2006.05.03 05:35
|close
|275
|0.30
|0.6859
|0.7020
|0.6811
|-4.62
|9989.53
|826
|2006.05.04 00:12
|sell
|276
|0.30
|0.6858
|0.0000
|0.0000
|827
|2006.05.04 00:12
|modify
|276
|0.30
|0.6858
|0.7027
|0.6812
|828
|2006.05.04 09:22
|close
|276
|0.30
|0.6861
|0.7027
|0.6812
|-13.86
|9975.67
|829
|2006.05.10 01:55
|sell
|277
|0.30
|0.6837
|0.0000
|0.0000
|830
|2006.05.10 01:55
|modify
|277
|0.30
|0.6837
|0.6999
|0.6777
|831
|2006.05.10 05:57
|close
|277
|0.30
|0.6840
|0.6999
|0.6777
|-13.86
|9961.81
|832
|2006.05.10 23:07
|buy
|278
|0.30
|0.6858
|0.0000
|0.0000
|833
|2006.05.10 23:07
|modify
|278
|0.30
|0.6858
|0.6708
|0.6906
|834
|2006.05.11 01:58
|close
|278
|0.30
|0.6858
|0.6708
|0.6906
|0.00
|9961.81
|835
|2006.05.11 02:32
|sell
|279
|0.30
|0.6859
|0.0000
|0.0000
|836
|2006.05.11 02:32
|modify
|279
|0.30
|0.6859
|0.7020
|0.6805
|837
|2006.05.11 06:32
|close
|279
|0.30
|0.6862
|0.7020
|0.6805
|-13.86
|9947.95
|838
|2006.05.15 23:00
|buy
|280
|0.30
|0.6811
|0.0000
|0.0000
|839
|2006.05.15 23:00
|modify
|280
|0.30
|0.6811
|0.6652
|0.6859
|840
|2006.05.16 01:20
|close
|280
|0.30
|0.6814
|0.6652
|0.6859
|13.86
|9961.81
|841
|2006.05.16 01:20
|sell
|281
|0.30
|0.6814
|0.0000
|0.0000
|842
|2006.05.16 01:21
|modify
|281
|0.30
|0.6814
|0.6969
|0.6765
|843
|2006.05.16 04:35
|close
|281
|0.30
|0.6814
|0.6969
|0.6765
|0.00
|9961.81
|844
|2006.05.16 23:05
|sell
|282
|0.30
|0.6811
|0.0000
|0.0000
|845
|2006.05.16 23:05
|modify
|282
|0.30
|0.6811
|0.6968
|0.6756
|846
|2006.05.17 01:39
|close
|282
|0.30
|0.6809
|0.6968
|0.6756
|8.66
|9970.47
|847
|2006.05.17 02:01
|sell
|283
|0.30
|0.6811
|0.0000
|0.0000
|848
|2006.05.17 02:01
|modify
|283
|0.30
|0.6811
|0.6981
|0.6758
|849
|2006.05.17 03:39
|close
|283
|0.30
|0.6808
|0.6981
|0.6758
|13.86
|9984.33
|850
|2006.05.17 23:00
|sell
|284
|0.30
|0.6771
|0.0000
|0.0000
|851
|2006.05.17 23:00
|modify
|284
|0.30
|0.6771
|0.6929
|0.6717
|852
|2006.05.18 00:00
|close
|284
|0.30
|0.6768
|0.6929
|0.6717
|12.12
|9996.45
|853
|2006.05.18 01:00
|sell
|285
|0.30
|0.6770
|0.0000
|0.0000
|854
|2006.05.18 01:00
|modify
|285
|0.30
|0.6770
|0.6938
|0.6721
|855
|2006.05.18 03:21
|close
|285
|0.30
|0.6768
|0.6938
|0.6721
|9.24
|10005.69
|856
|2006.05.22 23:55
|sell
|286
|0.30
|0.6821
|0.0000
|0.0000
|857
|2006.05.22 23:55
|modify
|286
|0.30
|0.6821
|0.6988
|0.6772
|858
|2006.05.23 02:01
|close
|286
|0.30
|0.6818
|0.6988
|0.6772
|13.28
|10018.97
|859
|2006.05.23 23:00
|buy
|287
|0.30
|0.6821
|0.0000
|0.0000
|860
|2006.05.23 23:00
|modify
|287
|0.30
|0.6821
|0.6654
|0.6877
|861
|2006.05.24 08:45
|close
|287
|0.30
|0.6818
|0.6654
|0.6877
|-13.86
|10005.11
|862
|2006.05.24 23:32
|sell
|288
|0.30
|0.6826
|0.0000
|0.0000
|863
|2006.05.24 23:32
|modify
|288
|0.30
|0.6826
|0.6996
|0.6774
|864
|2006.05.25 03:21
|close
|288
|0.30
|0.6827
|0.6996
|0.6774
|-6.36
|9998.74
|865
|2006.05.30 00:19
|sell
|289
|0.30
|0.6858
|0.0000
|0.0000
|866
|2006.05.30 00:19
|modify
|289
|0.30
|0.6858
|0.7026
|0.6810
|867
|2006.05.30 03:42
|close
|289
|0.30
|0.6859
|0.7026
|0.6810
|-4.62
|9994.12
|868
|2006.05.30 23:02
|buy
|290
|0.30
|0.6832
|0.0000
|0.0000
|869
|2006.05.30 23:04
|modify
|290
|0.30
|0.6832
|0.6676
|0.6887
|870
|2006.05.31 01:02
|close
|290
|0.30
|0.6836
|0.6676
|0.6887
|18.48
|10012.60
|871
|2006.05.31 01:02
|sell
|291
|0.30
|0.6836
|0.0000
|0.0000
|872
|2006.05.31 01:02
|modify
|291
|0.30
|0.6836
|0.7002
|0.6786
|873
|2006.05.31 03:52
|close
|291
|0.30
|0.6835
|0.7002
|0.6786
|4.62
|10017.22
|874
|2006.06.01 00:47
|buy
|292
|0.30
|0.6848
|0.0000
|0.0000
|875
|2006.06.01 00:47
|modify
|292
|0.30
|0.6848
|0.6696
|0.6908
|876
|2006.06.01 03:19
|close
|292
|0.30
|0.6850
|0.6696
|0.6908
|9.24
|10026.46
|877
|2006.06.06 00:01
|buy
|293
|0.30
|0.6892
|0.0000
|0.0000
|878
|2006.06.06 00:01
|modify
|293
|0.30
|0.6892
|0.6735
|0.6939
|879
|2006.06.06 02:02
|close
|293
|0.30
|0.6896
|0.6735
|0.6939
|18.47
|10044.93
|880
|2006.06.06 02:02
|sell
|294
|0.30
|0.6896
|0.0000
|0.0000
|881
|2006.06.06 02:02
|modify
|294
|0.30
|0.6896
|0.7054
|0.6840
|882
|2006.06.06 03:04
|close
|294
|0.30
|0.6892
|0.7054
|0.6840
|18.48
|10063.41
|883
|2006.06.06 23:00
|sell
|295
|0.30
|0.6896
|0.0000
|0.0000
|884
|2006.06.06 23:01
|modify
|295
|0.30
|0.6896
|0.7054
|0.6853
|885
|2006.06.07 00:09
|close
|295
|0.30
|0.6892
|0.7054
|0.6853
|17.90
|10081.31
|886
|2006.06.07 00:09
|buy
|296
|0.30
|0.6892
|0.0000
|0.0000
|887
|2006.06.07 00:09
|modify
|296
|0.30
|0.6892
|0.6728
|0.6938
|888
|2006.06.07 02:33
|close
|296
|0.30
|0.6895
|0.6728
|0.6938
|13.85
|10095.16
|889
|2006.06.07 02:33
|sell
|297
|0.30
|0.6895
|0.0000
|0.0000
|890
|2006.06.07 02:33
|modify
|297
|0.30
|0.6895
|0.7049
|0.6855
|891
|2006.06.07 03:44
|close
|297
|0.30
|0.6891
|0.7049
|0.6855
|18.48
|10113.64
|892
|2006.06.08 02:04
|sell
|298
|0.30
|0.6894
|0.0000
|0.0000
|893
|2006.06.08 02:04
|modify
|298
|0.30
|0.6894
|0.7046
|0.6845
|894
|2006.06.08 04:08
|close
|298
|0.30
|0.6890
|0.7046
|0.6845
|18.48
|10132.12
|895
|2006.06.13 00:08
|sell
|299
|0.30
|0.6834
|0.0000
|0.0000
|896
|2006.06.13 00:08
|modify
|299
|0.30
|0.6834
|0.6990
|0.6788
|897
|2006.06.13 03:57
|close
|299
|0.30
|0.6835
|0.6990
|0.6788
|-4.62
|10127.50
|898
|2006.06.13 23:14
|sell
|300
|0.30
|0.6840
|0.0000
|0.0000
|899
|2006.06.13 23:14
|modify
|300
|0.30
|0.6840
|0.7000
|0.6797
|900
|2006.06.14 01:37
|close
|300
|0.30
|0.6838
|0.7000
|0.6797
|8.66
|10136.16
|901
|2006.06.14 02:05
|sell
|301
|0.30
|0.6841
|0.0000
|0.0000
|902
|2006.06.14 02:05
|modify
|301
|0.30
|0.6841
|0.6996
|0.6794
|903
|2006.06.14 04:47
|close
|301
|0.30
|0.6839
|0.6996
|0.6794
|9.24
|10145.40
|904
|2006.06.14 23:04
|sell
|302
|0.30
|0.6837
|0.0000
|0.0000
|905
|2006.06.14 23:04
|modify
|302
|0.30
|0.6837
|0.7007
|0.6785
|906
|2006.06.15 01:28
|close
|302
|0.30
|0.6834
|0.7007
|0.6785
|12.12
|10157.52
|907
|2006.06.15 01:28
|buy
|303
|0.30
|0.6834
|0.0000
|0.0000
|908
|2006.06.15 01:28
|modify
|303
|0.30
|0.6834
|0.6679
|0.6875
|909
|2006.06.15 03:50
|close
|303
|0.30
|0.6837
|0.6679
|0.6875
|13.86
|10171.38
|910
|2006.06.19 23:59
|buy
|304
|0.30
|0.6831
|0.0000
|0.0000
|911
|2006.06.19 23:59
|modify
|304
|0.30
|0.6831
|0.6676
|0.6887
|912
|2006.06.20 01:42
|close
|304
|0.30
|0.6835
|0.6676
|0.6887
|18.48
|10189.86
|913
|2006.06.20 01:42
|sell
|305
|0.30
|0.6835
|0.0000
|0.0000
|914
|2006.06.20 01:42
|modify
|305
|0.30
|0.6835
|0.7003
|0.6794
|915
|2006.06.20 03:48
|close
|305
|0.30
|0.6831
|0.7003
|0.6794
|18.48
|10208.34
|916
|2006.06.21 02:07
|sell
|306
|0.30
|0.6831
|0.0000
|0.0000
|917
|2006.06.21 02:07
|modify
|306
|0.30
|0.6831
|0.6987
|0.6786
|918
|2006.06.21 03:13
|close
|306
|0.30
|0.6828
|0.6987
|0.6786
|13.86
|10222.20
|919
|2006.06.22 00:05
|buy
|307
|0.30
|0.6861
|0.0000
|0.0000
|920
|2006.06.22 00:05
|modify
|307
|0.30
|0.6861
|0.6706
|0.6907
|921
|2006.06.22 02:56
|close
|307
|0.30
|0.6861
|0.6706
|0.6907
|0.00
|10222.20
|922
|2006.06.27 00:47
|sell
|308
|0.30
|0.6902
|0.0000
|0.0000
|923
|2006.06.27 00:47
|modify
|308
|0.30
|0.6902
|0.7060
|0.6845
|924
|2006.06.27 08:49
|close
|308
|0.30
|0.6906
|0.7060
|0.6845
|-18.48
|10203.72
|925
|2006.06.27 23:48
|sell
|309
|0.30
|0.6906
|0.0000
|0.0000
|926
|2006.06.27 23:48
|modify
|309
|0.30
|0.6906
|0.7064
|0.6859
|927
|2006.06.28 02:13
|close
|309
|0.30
|0.6903
|0.7064
|0.6859
|13.28
|10217.00
|928
|2006.06.28 23:00
|sell
|310
|0.30
|0.6903
|0.0000
|0.0000
|929
|2006.06.28 23:00
|modify
|310
|0.30
|0.6903
|0.7068
|0.6852
|930
|2006.06.29 01:51
|close
|310
|0.30
|0.6903
|0.7068
|0.6852
|-1.74
|10215.26
|931
|2006.07.03 23:33
|sell
|311
|0.30
|0.6950
|0.0000
|0.0000
|932
|2006.07.03 23:33
|modify
|311
|0.30
|0.6950
|0.7107
|0.6903
|933
|2006.07.04 00:57
|close
|311
|0.30
|0.6946
|0.7107
|0.6903
|17.91
|10233.17
|934
|2006.07.04 01:02
|sell
|312
|0.30
|0.6949
|0.0000
|0.0000
|935
|2006.07.04 01:02
|modify
|312
|0.30
|0.6949
|0.7119
|0.6906
|936
|2006.07.04 03:05
|close
|312
|0.30
|0.6945
|0.7119
|0.6906
|18.48
|10251.65
|937
|2006.07.04 23:07
|sell
|313
|0.30
|0.6934
|0.0000
|0.0000
|938
|2006.07.04 23:07
|modify
|313
|0.30
|0.6934
|0.7096
|0.6880
|939
|2006.07.05 01:27
|close
|313
|0.30
|0.6930
|0.7096
|0.6880
|17.90
|10269.55
|940
|2006.07.05 01:27
|buy
|314
|0.30
|0.6930
|0.0000
|0.0000
|941
|2006.07.05 01:27
|modify
|314
|0.30
|0.6930
|0.6770
|0.6975
|942
|2006.07.05 02:28
|close
|314
|0.30
|0.6934
|0.6770
|0.6975
|18.48
|10288.03
|943
|2006.07.05 02:28
|sell
|315
|0.30
|0.6934
|0.0000
|0.0000
|944
|2006.07.05 02:28
|modify
|315
|0.30
|0.6934
|0.7090
|0.6876
|945
|2006.07.05 05:28
|close
|315
|0.30
|0.6934
|0.7090
|0.6876
|0.00
|10288.03
|946
|2006.07.12 00:05
|sell
|316
|0.30
|0.6919
|0.0000
|0.0000
|947
|2006.07.12 00:05
|modify
|316
|0.30
|0.6919
|0.7085
|0.6860
|948
|2006.07.12 03:29
|close
|316
|0.30
|0.6920
|0.7085
|0.6860
|-4.62
|10283.41
|949
|2006.07.13 01:48
|sell
|317
|0.30
|0.6925
|0.0000
|0.0000
|950
|2006.07.13 01:48
|modify
|317
|0.30
|0.6925
|0.7081
|0.6874
|951
|2006.07.13 05:50
|close
|317
|0.30
|0.6927
|0.7081
|0.6874
|-9.24
|10274.17
|952
|2006.07.18 23:26
|sell
|318
|0.30
|0.6849
|0.0000
|0.0000
|953
|2006.07.18 23:27
|modify
|318
|0.30
|0.6849
|0.6999
|0.6804
|954
|2006.07.19 03:02
|close
|318
|0.30
|0.6849
|0.6999
|0.6804
|-0.58
|10273.59
|955
|2006.07.20 02:39
|sell
|319
|0.30
|0.6837
|0.0000
|0.0000
|956
|2006.07.20 02:39
|modify
|319
|0.30
|0.6837
|0.6991
|0.6777
|957
|2006.07.20 04:21
|close
|319
|0.30
|0.6833
|0.6991
|0.6777
|18.48
|10292.07
|958
|2006.07.25 02:10
|sell
|320
|0.30
|0.6826
|0.0000
|0.0000
|959
|2006.07.25 02:10
|modify
|320
|0.30
|0.6826
|0.6994
|0.6786
|960
|2006.07.26 09:14
|close
|320
|0.30
|0.6829
|0.6994
|0.6786
|-14.44
|10277.63
|961
|2006.07.26 23:00
|sell
|321
|0.30
|0.6853
|0.0000
|0.0000
|962
|2006.07.26 23:05
|modify
|321
|0.30
|0.6853
|0.7013
|0.6806
|963
|2006.07.27 03:00
|close
|321
|0.30
|0.6857
|0.7013
|0.6806
|-20.22
|10257.41
|964
|2006.08.01 01:32
|sell
|322
|0.30
|0.6837
|0.0000
|0.0000
|965
|2006.08.01 01:32
|modify
|322
|0.30
|0.6837
|0.7003
|0.6792
|966
|2006.08.01 03:52
|close
|322
|0.30
|0.6834
|0.7003
|0.6792
|13.86
|10271.27
|967
|2006.08.01 23:00
|sell
|323
|0.30
|0.6835
|0.0000
|0.0000
|968
|2006.08.01 23:00
|modify
|323
|0.30
|0.6835
|0.6991
|0.6786
|969
|2006.08.02 01:51
|close
|323
|0.30
|0.6835
|0.6991
|0.6786
|-0.58
|10270.69
|970
|2006.08.02 02:45
|sell
|324
|0.30
|0.6836
|0.0000
|0.0000
|971
|2006.08.02 02:53
|modify
|324
|0.30
|0.6836
|0.7005
|0.6791
|972
|2006.08.02 04:22
|close
|324
|0.30
|0.6832
|0.7005
|0.6791
|18.48
|10289.17
|973
|2006.08.08 00:04
|buy
|325
|0.30
|0.6732
|0.0000
|0.0000
|974
|2006.08.08 00:05
|modify
|325
|0.30
|0.6732
|0.6569
|0.6786
|975
|2006.08.08 02:56
|close
|325
|0.30
|0.6732
|0.6569
|0.6786
|0.00
|10289.17
|976
|2006.08.09 01:25
|sell
|326
|0.30
|0.6729
|0.0000
|0.0000
|977
|2006.08.09 01:25
|modify
|326
|0.30
|0.6729
|0.6882
|0.6674
|978
|2006.08.09 01:49
|close
|326
|0.30
|0.6723
|0.6882
|0.6674
|27.72
|10316.89
|979
|2006.08.09 01:49
|buy
|327
|0.30
|0.6723
|0.0000
|0.0000
|980
|2006.08.09 01:49
|modify
|327
|0.30
|0.6723
|0.6561
|0.6776
|981
|2006.08.09 01:50
|close
|327
|0.30
|0.6729
|0.6561
|0.6776
|27.71
|10344.60
|982
|2006.08.09 01:50
|sell
|328
|0.40
|0.6729
|0.0000
|0.0000
|983
|2006.08.09 01:50
|modify
|328
|0.40
|0.6729
|0.6886
|0.6683
|984
|2006.08.09 05:58
|close
|328
|0.40
|0.6733
|0.6886
|0.6683
|-24.64
|10319.96
|985
|2006.08.09 23:49
|sell
|329
|0.40
|0.6753
|0.0000
|0.0000
|986
|2006.08.09 23:49
|modify
|329
|0.40
|0.6753
|0.6907
|0.6706
|987
|2006.08.10 03:51
|close
|329
|0.40
|0.6756
|0.6907
|0.6706
|-20.80
|10299.15
|988
|2006.08.15 02:39
|sell
|330
|0.30
|0.6737
|0.0000
|0.0000
|989
|2006.08.15 02:39
|modify
|330
|0.30
|0.6737
|0.6894
|0.6683
|990
|2006.08.15 05:29
|close
|330
|0.30
|0.6737
|0.6894
|0.6683
|0.00
|10299.15
|991
|2006.08.15 23:33
|sell
|331
|0.30
|0.6754
|0.0000
|0.0000
|992
|2006.08.15 23:35
|modify
|331
|0.30
|0.6754
|0.6911
|0.6709
|993
|2006.08.16 02:23
|close
|331
|0.30
|0.6754
|0.6911
|0.6709
|-0.58
|10298.57
|994
|2006.08.16 02:36
|sell
|332
|0.30
|0.6753
|0.0000
|0.0000
|995
|2006.08.16 02:36
|modify
|332
|0.30
|0.6753
|0.6918
|0.6699
|996
|2006.08.16 05:58
|close
|332
|0.30
|0.6754
|0.6918
|0.6699
|-4.62
|10293.95
|997
|2006.08.16 23:12
|sell
|333
|0.30
|0.6775
|0.0000
|0.0000
|998
|2006.08.16 23:12
|modify
|333
|0.30
|0.6775
|0.6935
|0.6730
|999
|2006.08.17 01:34
|close
|333
|0.30
|0.6772
|0.6935
|0.6730
|12.12
|10306.07
|1000
|2006.08.17 02:09
|sell
|334
|0.30
|0.6774
|0.0000
|0.0000
|1001
|2006.08.17 02:09
|modify
|334
|0.30
|0.6774
|0.6924
|0.6715
|1002
|2006.08.17 05:38
|close
|334
|0.30
|0.6775
|0.6924
|0.6715
|-4.62
|10301.45
|1003
|2006.08.22 00:31
|sell
|335
|0.30
|0.6810
|0.0000
|0.0000
|1004
|2006.08.22 00:31
|modify
|335
|0.30
|0.6810
|0.6975
|0.6750
|1005
|2006.08.22 01:32
|close
|335
|0.30
|0.6807
|0.6975
|0.6750
|13.86
|10315.31
|1006
|2006.08.22 01:36
|buy
|336
|0.30
|0.6804
|0.0000
|0.0000
|1007
|2006.08.22 01:36
|modify
|336
|0.30
|0.6804
|0.6653
|0.6859
|1008
|2006.08.22 04:26
|close
|336
|0.30
|0.6804
|0.6653
|0.6859
|0.00
|10315.31
|1009
|2006.08.23 00:32
|sell
|337
|0.30
|0.6782
|0.0000
|0.0000
|1010
|2006.08.23 00:32
|modify
|337
|0.30
|0.6782
|0.6942
|0.6739
|1011
|2006.08.23 03:22
|close
|337
|0.30
|0.6782
|0.6942
|0.6739
|0.00
|10315.31
|1012
|2006.08.23 23:44
|buy
|338
|0.30
|0.6754
|0.0000
|0.0000
|1013
|2006.08.23 23:44
|modify
|338
|0.30
|0.6754
|0.6595
|0.6802
|1014
|2006.08.24 02:22
|close
|338
|0.30
|0.6757
|0.6595
|0.6802
|13.86
|10329.17
|1015
|2006.08.24 02:22
|sell
|339
|0.40
|0.6757
|0.0000
|0.0000
|1016
|2006.08.24 02:22
|modify
|339
|0.40
|0.6757
|0.6914
|0.6708
|1017
|2006.08.24 04:07
|close
|339
|0.40
|0.6753
|0.6914
|0.6708
|24.64
|10353.81
|1018
|2006.08.28 23:01
|sell
|340
|0.40
|0.6749
|0.0000
|0.0000
|1019
|2006.08.28 23:02
|modify
|340
|0.40
|0.6749
|0.6919
|0.6691
|1020
|2006.08.29 02:39
|close
|340
|0.40
|0.6750
|0.6919
|0.6691
|-6.93
|10346.88
|1021
|2006.08.29 23:00
|sell
|341
|0.40
|0.6756
|0.0000
|0.0000
|1022
|2006.08.29 23:00
|modify
|341
|0.40
|0.6756
|0.6925
|0.6706
|1023
|2006.08.30 01:56
|close
|341
|0.40
|0.6756
|0.6925
|0.6706
|-0.77
|10346.11
|1024
|2006.08.30 02:48
|sell
|342
|0.40
|0.6757
|0.0000
|0.0000
|1025
|2006.08.30 02:48
|modify
|342
|0.40
|0.6757
|0.6917
|0.6713
|1026
|2006.08.30 06:49
|close
|342
|0.40
|0.6760
|0.6917
|0.6713
|-18.48
|10327.63
|1027
|2006.08.31 00:41
|sell
|343
|0.40
|0.6741
|0.0000
|0.0000
|1028
|2006.08.31 00:41
|modify
|343
|0.40
|0.6741
|0.6894
|0.6694
|1029
|2006.08.31 03:34
|close
|343
|0.40
|0.6740
|0.6894
|0.6694
|6.16
|10333.79
|1030
|2006.09.05 02:06
|sell
|344
|0.40
|0.6750
|0.0000
|0.0000
|1031
|2006.09.05 02:06
|modify
|344
|0.40
|0.6750
|0.6910
|0.6695
|1032
|2006.09.05 03:10
|close
|344
|0.40
|0.6747
|0.6910
|0.6695
|18.48
|10352.27
|1033
|2006.09.06 01:02
|sell
|345
|0.40
|0.6769
|0.0000
|0.0000
|1034
|2006.09.06 01:02
|modify
|345
|0.40
|0.6769
|0.6921
|0.6720
|1035
|2006.09.06 03:50
|close
|345
|0.40
|0.6766
|0.6921
|0.6720
|18.48
|10370.75
|1036
|2006.09.07 00:48
|buy
|346
|0.40
|0.6792
|0.0000
|0.0000
|1037
|2006.09.07 00:48
|modify
|346
|0.40
|0.6792
|0.6640
|0.6848
|1038
|2006.09.07 01:50
|close
|346
|0.40
|0.6796
|0.6640
|0.6848
|24.63
|10395.38
|1039
|2006.09.07 01:50
|sell
|347
|0.40
|0.6796
|0.0000
|0.0000
|1040
|2006.09.07 01:51
|modify
|347
|0.40
|0.6796
|0.6955
|0.6753
|1041
|2006.09.07 11:40
|close
|347
|0.40
|0.6799
|0.6955
|0.6753
|-18.48
|10376.90
|1042
|2006.09.12 01:20
|sell
|348
|0.40
|0.6812
|0.0000
|0.0000
|1043
|2006.09.12 01:20
|modify
|348
|0.40
|0.6812
|0.6978
|0.6772
|1044
|2006.09.12 02:35
|close
|348
|0.40
|0.6809
|0.6978
|0.6772
|18.48
|10395.38
|1045
|2006.09.12 02:40
|buy
|349
|0.40
|0.6807
|0.0000
|0.0000
|1046
|2006.09.12 02:40
|modify
|349
|0.40
|0.6807
|0.6651
|0.6851
|1047
|2006.09.12 06:41
|close
|349
|0.40
|0.6804
|0.6651
|0.6851
|-18.47
|10376.91
|1048
|2006.09.13 01:23
|sell
|350
|0.40
|0.6771
|0.0000
|0.0000
|1049
|2006.09.13 01:23
|modify
|350
|0.40
|0.6771
|0.6926
|0.6720
|1050
|2006.09.13 04:14
|close
|350
|0.40
|0.6771
|0.6926
|0.6720
|0.00
|10376.91
|1051
|2006.09.14 00:01
|sell
|351
|0.40
|0.6766
|0.0000
|0.0000
|1052
|2006.09.14 00:01
|modify
|351
|0.40
|0.6766
|0.6925
|0.6719
|1053
|2006.09.14 02:22
|close
|351
|0.40
|0.6763
|0.6925
|0.6719
|18.48
|10395.39
|1054
|2006.09.18 23:25
|sell
|352
|0.40
|0.6757
|0.0000
|0.0000
|1055
|2006.09.18 23:25
|modify
|352
|0.40
|0.6757
|0.6913
|0.6712
|1056
|2006.09.19 02:15
|close
|352
|0.40
|0.6756
|0.6913
|0.6712
|5.39
|10400.77
|1057
|2006.09.19 23:00
|sell
|353
|0.40
|0.6738
|0.0000
|0.0000
|1058
|2006.09.19 23:01
|modify
|353
|0.40
|0.6738
|0.6890
|0.6692
|1059
|2006.09.20 02:21
|close
|353
|0.40
|0.6738
|0.6890
|0.6692
|-0.77
|10400.00
|1060
|2006.09.21 00:18
|sell
|354
|0.40
|0.6722
|0.0000
|0.0000
|1061
|2006.09.21 00:18
|modify
|354
|0.40
|0.6722
|0.6874
|0.6662
|1062
|2006.09.21 04:18
|close
|354
|0.40
|0.6726
|0.6874
|0.6662
|-24.64
|10375.36
|1063
|2006.09.25 23:00
|sell
|355
|0.40
|0.6710
|0.0000
|0.0000
|1064
|2006.09.25 23:00
|modify
|355
|0.40
|0.6710
|0.6872
|0.6657
|1065
|2006.09.26 01:50
|close
|355
|0.40
|0.6709
|0.6872
|0.6657
|5.39
|10380.74
|1066
|2006.09.26 02:26
|sell
|356
|0.40
|0.6710
|0.0000
|0.0000
|1067
|2006.09.26 02:26
|modify
|356
|0.40
|0.6710
|0.6866
|0.6666
|1068
|2006.09.26 03:26
|close
|356
|0.40
|0.6707
|0.6866
|0.6666
|18.48
|10399.22
|1069
|2006.09.26 23:00
|sell
|357
|0.40
|0.6698
|0.0000
|0.0000
|1070
|2006.09.26 23:00
|modify
|357
|0.40
|0.6698
|0.6866
|0.6657
|1071
|2006.09.27 01:50
|close
|357
|0.40
|0.6698
|0.6866
|0.6657
|-0.77
|10398.45
|1072
|2006.09.27 02:44
|sell
|358
|0.40
|0.6697
|0.0000
|0.0000
|1073
|2006.09.27 02:44
|modify
|358
|0.40
|0.6697
|0.6867
|0.6646
|1074
|2006.09.27 07:01
|close
|358
|0.40
|0.6700
|0.6867
|0.6646
|-18.48
|10379.97
|1075
|2006.09.28 01:34
|sell
|359
|0.40
|0.6725
|0.0000
|0.0000
|1076
|2006.09.28 01:34
|modify
|359
|0.40
|0.6725
|0.6877
|0.6674
|1077
|2006.10.06 15:28
|close
|359
|0.40
|0.6728
|0.6877
|0.6674
|-24.67
|10355.30
|1078
|2006.10.09 23:59
|buy
|360
|0.40
|0.6745
|0.0000
|0.0000
|1079
|2006.10.09 23:59
|modify
|360
|0.40
|0.6745
|0.6583
|0.6789
|1080
|2006.10.10 02:26
|close
|360
|0.40
|0.6748
|0.6583
|0.6789
|18.47
|10373.77
|1081
|2006.10.10 02:26
|sell
|361
|0.40
|0.6748
|0.0000
|0.0000
|1082
|2006.10.10 02:26
|modify
|361
|0.40
|0.6748
|0.6911
|0.6689
|1083
|2006.10.10 05:16
|close
|361
|0.40
|0.6748
|0.6911
|0.6689
|0.00
|10373.77
|1084
|2006.10.10 23:04
|sell
|362
|0.40
|0.6760
|0.0000
|0.0000
|1085
|2006.10.10 23:04
|modify
|362
|0.40
|0.6760
|0.6924
|0.6700
|1086
|2006.10.11 01:57
|close
|362
|0.40
|0.6760
|0.6924
|0.6700
|-0.77
|10372.99
|1087
|2006.10.12 01:36
|sell
|363
|0.40
|0.6754
|0.0000
|0.0000
|1088
|2006.10.12 01:36
|modify
|363
|0.40
|0.6754
|0.6909
|0.6702
|1089
|2006.10.12 03:55
|close
|363
|0.40
|0.6750
|0.6909
|0.6702
|24.64
|10397.63
|1090
|2006.10.16 23:00
|sell
|364
|0.40
|0.6733
|0.0000
|0.0000
|1091
|2006.10.16 23:00
|modify
|364
|0.40
|0.6733
|0.6896
|0.6677
|1092
|2006.10.17 00:54
|close
|364
|0.40
|0.6729
|0.6896
|0.6677
|23.87
|10421.50
|1093
|2006.10.17 00:54
|buy
|365
|0.40
|0.6729
|0.0000
|0.0000
|1094
|2006.10.17 00:54
|modify
|365
|0.40
|0.6729
|0.6577
|0.6784
|1095
|2006.10.17 01:54
|close
|365
|0.40
|0.6733
|0.6577
|0.6784
|24.63
|10446.13
|1096
|2006.10.17 01:54
|sell
|366
|0.40
|0.6733
|0.0000
|0.0000
|1097
|2006.10.17 01:55
|modify
|366
|0.40
|0.6733
|0.6888
|0.6681
|1098
|2006.10.17 04:44
|close
|366
|0.40
|0.6733
|0.6888
|0.6681
|0.00
|10446.13
|1099
|2006.10.18 00:09
|buy
|367
|0.40
|0.6704
|0.0000
|0.0000
|1100
|2006.10.18 00:09
|modify
|367
|0.40
|0.6704
|0.6537
|0.6747
|1101
|2006.10.18 02:05
|close
|367
|0.40
|0.6708
|0.6537
|0.6747
|24.63
|10470.76
|1102
|2006.10.18 23:29
|sell
|368
|0.40
|0.6712
|0.0000
|0.0000
|1103
|2006.10.18 23:29
|modify
|368
|0.40
|0.6712
|0.6877
|0.6668
|1104
|2006.10.19 03:17
|close
|368
|0.40
|0.6713
|0.6877
|0.6668
|-8.49
|10462.27
|1105
|2006.10.24 00:50
|sell
|369
|0.40
|0.6700
|0.0000
|0.0000
|1106
|2006.10.24 00:50
|modify
|369
|0.40
|0.6700
|0.6869
|0.6654
|1107
|2006.10.24 03:43
|close
|369
|0.40
|0.6700
|0.6869
|0.6654
|0.00
|10462.27
|1108
|2006.10.25 00:35
|sell
|370
|0.40
|0.6705
|0.0000
|0.0000
|1109
|2006.10.25 00:35
|modify
|370
|0.40
|0.6705
|0.6873
|0.6649
|1110
|2006.10.25 03:54
|close
|370
|0.40
|0.6705
|0.6873
|0.6649
|0.00
|10462.27
|1111
|2006.10.26 00:58
|sell
|371
|0.40
|0.6713
|0.0000
|0.0000
|1112
|2006.10.26 00:58
|modify
|371
|0.40
|0.6713
|0.6871
|0.6661
|1113
|2006.10.26 04:22
|close
|371
|0.40
|0.6714
|0.6871
|0.6661
|-6.16
|10456.11
|1114
|2006.10.31 00:20
|sell
|372
|0.40
|0.6694
|0.0000
|0.0000
|1115
|2006.10.31 00:20
|modify
|372
|0.40
|0.6694
|0.6861
|0.6645
|1116
|2006.10.31 02:46
|close
|372
|0.40
|0.6691
|0.6861
|0.6645
|18.48
|10474.59
|1117
|2006.10.31 02:46
|buy
|373
|0.40
|0.6691
|0.0000
|0.0000
|1118
|2006.10.31 02:46
|modify
|373
|0.40
|0.6691
|0.6527
|0.6734
|1119
|2006.10.31 05:37
|close
|373
|0.40
|0.6691
|0.6527
|0.6734
|0.00
|10474.59
|1120
|2006.10.31 23:03
|sell
|374
|0.40
|0.6692
|0.0000
|0.0000
|1121
|2006.10.31 23:03
|modify
|374
|0.40
|0.6692
|0.6856
|0.6635
|1122
|2006.11.01 01:56
|close
|374
|0.40
|0.6692
|0.6856
|0.6635
|-0.77
|10473.81
|1123
|2006.11.02 00:15
|sell
|375
|0.40
|0.6685
|0.0000
|0.0000
|1124
|2006.11.02 00:15
|modify
|375
|0.40
|0.6685
|0.6847
|0.6641
|1125
|2006.11.02 03:16
|close
|375
|0.40
|0.6685
|0.6847
|0.6641
|0.00
|10473.81
|1126
|2006.11.07 00:14
|sell
|376
|0.40
|0.6707
|0.0000
|0.0000
|1127
|2006.11.07 00:14
|modify
|376
|0.40
|0.6707
|0.6875
|0.6666
|1128
|2006.11.07 02:29
|close
|376
|0.40
|0.6703
|0.6875
|0.6666
|24.64
|10498.45
|1129
|2006.11.08 00:06
|sell
|377
|0.40
|0.6704
|0.0000
|0.0000
|1130
|2006.11.08 00:06
|modify
|377
|0.40
|0.6704
|0.6873
|0.6650
|1131
|2006.11.08 03:01
|close
|377
|0.40
|0.6704
|0.6873
|0.6650
|0.00
|10498.45
|1132
|2006.11.08 23:50
|buy
|378
|0.40
|0.6696
|0.0000
|0.0000
|1133
|2006.11.08 23:50
|modify
|378
|0.40
|0.6696
|0.6538
|0.6754
|1134
|2006.11.09 00:58
|close
|378
|0.40
|0.6699
|0.6538
|0.6754
|18.48
|10516.93
|1135
|2006.11.09 00:58
|sell
|379
|0.40
|0.6699
|0.0000
|0.0000
|1136
|2006.11.09 00:58
|modify
|379
|0.40
|0.6699
|0.6866
|0.6644
|1137
|2006.11.09 04:59
|close
|379
|0.40
|0.6703
|0.6866
|0.6644
|-24.64
|10492.29
|1138
|2006.11.14 00:15
|sell
|380
|0.40
|0.6737
|0.0000
|0.0000
|1139
|2006.11.14 00:15
|modify
|380
|0.40
|0.6737
|0.6904
|0.6683
|1140
|2006.11.14 01:57
|close
|380
|0.40
|0.6733
|0.6904
|0.6683
|24.64
|10516.93
|1141
|2006.11.14 01:59
|buy
|381
|0.40
|0.6732
|0.0000
|0.0000
|1142
|2006.11.14 01:59
|modify
|381
|0.40
|0.6732
|0.6565
|0.6789
|1143
|2006.11.14 04:51
|close
|381
|0.40
|0.6732
|0.6565
|0.6789
|0.00
|10516.93
|1144
|2006.11.15 23:11
|sell
|382
|0.40
|0.6790
|0.0000
|0.0000
|1145
|2006.11.15 23:13
|modify
|382
|0.40
|0.6790
|0.6941
|0.6737
|1146
|2006.11.16 02:02
|close
|382
|0.40
|0.6790
|0.6941
|0.6737
|-2.32
|10514.61
|1147
|2006.11.21 02:12
|sell
|383
|0.40
|0.6756
|0.0000
|0.0000
|1148
|2006.11.21 02:12
|modify
|383
|0.40
|0.6756
|0.6909
|0.6697
|1149
|2006.11.21 05:34
|close
|383
|0.40
|0.6757
|0.6909
|0.6697
|-6.16
|10508.45
|1150
|2006.11.21 23:04
|sell
|384
|0.40
|0.6762
|0.0000
|0.0000
|1151
|2006.11.21 23:04
|modify
|384
|0.40
|0.6762
|0.6925
|0.6714
|1152
|2006.11.22 02:55
|close
|384
|0.40
|0.6763
|0.6925
|0.6714
|-6.94
|10501.51
|1153
|2006.11.22 23:06
|sell
|385
|0.40
|0.6759
|0.0000
|0.0000
|1154
|2006.11.22 23:06
|modify
|385
|0.40
|0.6759
|0.6925
|0.6716
|1155
|2006.11.23 03:18
|close
|385
|0.40
|0.6762
|0.6925
|0.6716
|-20.80
|10480.71
|1156
|2006.11.27 23:12
|sell
|386
|0.40
|0.6779
|0.0000
|0.0000
|1157
|2006.11.27 23:12
|modify
|386
|0.40
|0.6779
|0.6936
|0.6735
|1158
|2006.11.28 02:04
|close
|386
|0.40
|0.6779
|0.6936
|0.6735
|-0.77
|10479.93
|1159
|2006.11.28 23:02
|sell
|387
|0.40
|0.6762
|0.0000
|0.0000
|1160
|2006.11.28 23:02
|modify
|387
|0.40
|0.6762
|0.6930
|0.6716
|1161
|2006.11.29 01:52
|close
|387
|0.40
|0.6760
|0.6930
|0.6716
|11.55
|10491.48
|1162
|2006.11.29 01:53
|sell
|388
|0.40
|0.6763
|0.0000
|0.0000
|1163
|2006.11.29 01:53
|modify
|388
|0.40
|0.6763
|0.6923
|0.6719
|1164
|2006.11.29 02:54
|close
|388
|0.40
|0.6759
|0.6923
|0.6719
|24.65
|10516.13
|1165
|2006.11.30 00:24
|sell
|389
|0.40
|0.6760
|0.0000
|0.0000
|1166
|2006.11.30 00:24
|modify
|389
|0.40
|0.6760
|0.6917
|0.6700
|1167
|2006.11.30 02:34
|close
|389
|0.40
|0.6757
|0.6917
|0.6700
|18.48
|10534.61
|1168
|2006.12.04 23:45
|sell
|390
|0.40
|0.6733
|0.0000
|0.0000
|1169
|2006.12.04 23:45
|modify
|390
|0.40
|0.6733
|0.6902
|0.6676
|1170
|2006.12.05 09:35
|close
|390
|0.40
|0.6737
|0.6902
|0.6676
|-25.41
|10509.19
|1171
|2006.12.07 01:14
|sell
|391
|0.40
|0.6758
|0.0000
|0.0000
|1172
|2006.12.07 01:14
|modify
|391
|0.40
|0.6758
|0.6921
|0.6710
|1173
|2006.12.07 05:14
|close
|391
|0.40
|0.6761
|0.6921
|0.6710
|-18.48
|10490.71
|1174
|2006.12.11 23:53
|buy
|392
|0.40
|0.6763
|0.0000
|0.0000
|1175
|2006.12.11 23:53
|modify
|392
|0.40
|0.6763
|0.6612
|0.6820
|1176
|2006.12.12 03:54
|close
|392
|0.40
|0.6760
|0.6612
|0.6820
|-18.47
|10472.24
|1177
|2006.12.13 00:20
|sell
|393
|0.40
|0.6740
|0.0000
|0.0000
|1178
|2006.12.13 00:20
|modify
|393
|0.40
|0.6740
|0.6907
|0.6698
|1179
|2006.12.13 02:49
|close
|393
|0.40
|0.6738
|0.6907
|0.6698
|12.32
|10484.56
|1180
|2006.12.14 00:01
|sell
|394
|0.40
|0.6719
|0.0000
|0.0000
|1181
|2006.12.14 00:01
|modify
|394
|0.40
|0.6719
|0.6875
|0.6666
|1182
|2006.12.14 02:51
|close
|394
|0.40
|0.6718
|0.6875
|0.6666
|6.16
|10490.72
|1183
|2006.12.18 23:00
|sell
|395
|0.40
|0.6724
|0.0000
|0.0000
|1184
|2006.12.18 23:00
|modify
|395
|0.40
|0.6724
|0.6880
|0.6669
|1185
|2006.12.19 02:55
|close
|395
|0.40
|0.6725
|0.6880
|0.6669
|-6.93
|10483.79
|1186
|2006.12.20 00:43
|sell
|396
|0.40
|0.6704
|0.0000
|0.0000
|1187
|2006.12.20 00:43
|modify
|396
|0.40
|0.6704
|0.6865
|0.6647
|1188
|2006.12.20 04:44
|close
|396
|0.40
|0.6708
|0.6865
|0.6647
|-24.64
|10459.15
|1189
|2006.12.20 23:06
|sell
|397
|0.40
|0.6708
|0.0000
|0.0000
|1190
|2006.12.20 23:06
|modify
|397
|0.40
|0.6708
|0.6868
|0.6665
|1191
|2006.12.21 02:05
|close
|397
|0.40
|0.6708
|0.6868
|0.6665
|-2.32
|10456.83
|1192
|2006.12.21 02:06
|sell
|398
|0.40
|0.6707
|0.0000
|0.0000
|1193
|2006.12.21 02:06
|modify
|398
|0.40
|0.6707
|0.6870
|0.6662
|1194
|2006.12.21 04:57
|close
|398
|0.40
|0.6707
|0.6870
|0.6662
|0.00
|10456.83
|1195
|2006.12.27 01:04
|sell
|399
|0.40
|0.6706
|0.0000
|0.0000
|1196
|2006.12.27 01:04
|modify
|399
|0.40
|0.6706
|0.6873
|0.6655
|1197
|2006.12.27 04:27
|close
|399
|0.40
|0.6707
|0.6873
|0.6655
|-6.16
|10450.67
|1198
|2006.12.28 00:29
|buy
|400
|0.40
|0.6703
|0.0000
|0.0000
|1199
|2006.12.28 00:29
|modify
|400
|0.40
|0.6703
|0.6535
|0.6751
|1200
|2006.12.28 01:58
|close
|400
|0.40
|0.6707
|0.6535
|0.6751
|24.63
|10475.30
|1201
|2006.12.28 01:58
|sell
|401
|0.40
|0.6707
|0.0000
|0.0000
|1202
|2006.12.28 01:58
|modify
|401
|0.40
|0.6707
|0.6867
|0.6659
|1203
|2006.12.28 03:00
|close
|401
|0.40
|0.6703
|0.6867
|0.6659
|24.64
|10499.94
|1204
|2007.01.03 01:11
|sell
|402
|0.40
|0.6729
|0.0000
|0.0000
|1205
|2007.01.03 01:11
|modify
|402
|0.40
|0.6729
|0.6893
|0.6677
|1206
|2007.01.03 04:01
|close
|402
|0.40
|0.6729
|0.6893
|0.6677
|0.00
|10499.94
|1207
|2007.01.04 00:13
|sell
|403
|0.40
|0.6751
|0.0000
|0.0000
|1208
|2007.01.04 00:13
|modify
|403
|0.40
|0.6751
|0.6913
|0.6692
|1209
|2007.01.04 01:49
|close
|403
|0.40
|0.6748
|0.6913
|0.6692
|18.48
|10518.42
|1210
|2007.01.04 02:15
|sell
|404
|0.40
|0.6750
|0.0000
|0.0000
|1211
|2007.01.04 02:16
|modify
|404
|0.40
|0.6750
|0.6907
|0.6701
|1212
|2007.01.04 05:05
|close
|404
|0.40
|0.6750
|0.6907
|0.6701
|0.00
|10518.42
|1213
|2007.01.08 23:45
|sell
|405
|0.40
|0.6721
|0.0000
|0.0000
|1214
|2007.01.08 23:45
|modify
|405
|0.40
|0.6721
|0.6879
|0.6662
|1215
|2007.01.09 02:05
|close
|405
|0.40
|0.6718
|0.6879
|0.6662
|17.71
|10536.13
|1216
|2007.01.10 02:18
|sell
|406
|0.40
|0.6703
|0.0000
|0.0000
|1217
|2007.01.10 02:18
|modify
|406
|0.40
|0.6703
|0.6863
|0.6657
|1218
|2007.01.10 03:33
|close
|406
|0.40
|0.6699
|0.6863
|0.6657
|24.64
|10560.77
|1219
|2007.01.10 23:20
|sell
|407
|0.40
|0.6695
|0.0000
|0.0000
|1220
|2007.01.10 23:20
|modify
|407
|0.40
|0.6695
|0.6851
|0.6646
|1221
|2007.01.11 09:31
|close
|407
|0.40
|0.6698
|0.6851
|0.6646
|-20.80
|10539.96
|1222
|2007.01.16 02:01
|sell
|408
|0.40
|0.6587
|0.0000
|0.0000
|1223
|2007.01.16 02:01
|modify
|408
|0.40
|0.6587
|0.6752
|0.6531
|1224
|2007.01.16 04:51
|close
|408
|0.40
|0.6587
|0.6752
|0.6531
|0.00
|10539.96
|1225
|2007.01.16 23:16
|sell
|409
|0.40
|0.6587
|0.0000
|0.0000
|1226
|2007.01.16 23:16
|modify
|409
|0.40
|0.6587
|0.6757
|0.6541
|1227
|2007.01.17 03:18
|close
|409
|0.40
|0.6590
|0.6757
|0.6541
|-19.26
|10520.70
|1228
|2007.01.18 00:27
|sell
|410
|0.40
|0.6569
|0.0000
|0.0000
|1229
|2007.01.18 00:27
|modify
|410
|0.40
|0.6569
|0.6738
|0.6527
|1230
|2007.01.18 03:44
|close
|410
|0.40
|0.6569
|0.6738
|0.6527
|0.00
|10520.70
|1231
|2007.01.23 02:14
|buy
|411
|0.40
|0.6549
|0.0000
|0.0000
|1232
|2007.01.23 02:15
|modify
|411
|0.40
|0.6549
|0.6399
|0.6597
|1233
|2007.01.23 08:15
|close
|411
|0.40
|0.6546
|0.6399
|0.6597
|-18.48
|10502.22
|1234
|2007.01.23 23:00
|sell
|412
|0.40
|0.6573
|0.0000
|0.0000
|1235
|2007.01.23 23:02
|modify
|412
|0.40
|0.6573
|0.6740
|0.6522
|1236
|2007.01.24 01:50
|close
|412
|0.40
|0.6573
|0.6740
|0.6522
|-0.77
|10501.45
|1237
|2007.01.24 02:41
|sell
|413
|0.40
|0.6572
|0.0000
|0.0000
|1238
|2007.01.24 02:41
|modify
|413
|0.40
|0.6572
|0.6728
|0.6530
|1239
|2007.01.24 06:53
|close
|413
|0.40
|0.6576
|0.6728
|0.6530
|-24.64
|10476.81
|1240
|2007.01.25 01:13
|sell
|414
|0.40
|0.6588
|0.0000
|0.0000
|1241
|2007.01.25 01:13
|modify
|414
|0.40
|0.6588
|0.6758
|0.6540
|1242
|2007.01.25 04:03
|close
|414
|0.40
|0.6588
|0.6758
|0.6540
|0.00
|10476.81
|1243
|2007.01.30 01:02
|sell
|415
|0.40
|0.6610
|0.0000
|0.0000
|1244
|2007.01.30 01:02
|modify
|415
|0.40
|0.6610
|0.6771
|0.6552
|1245
|2007.01.30 02:36
|close
|415
|0.40
|0.6607
|0.6771
|0.6552
|18.48
|10495.29
|1246
|2007.01.30 02:43
|buy
|416
|0.40
|0.6605
|0.0000
|0.0000
|1247
|2007.01.30 02:43
|modify
|416
|0.40
|0.6605
|0.6453
|0.6658
|1248
|2007.01.30 05:35
|close
|416
|0.40
|0.6605
|0.6453
|0.6658
|0.00
|10495.29
|1249
|2007.01.31 00:00
|sell
|417
|0.40
|0.6609
|0.0000
|0.0000
|1250
|2007.01.31 00:01
|modify
|417
|0.40
|0.6609
|0.6761
|0.6560
|1251
|2007.01.31 02:29
|close
|417
|0.40
|0.6607
|0.6761
|0.6560
|12.32
|10507.61
|1252
|2007.01.31 23:16
|sell
|418
|0.40
|0.6635
|0.0000
|0.0000
|1253
|2007.01.31 23:16
|modify
|418
|0.40
|0.6635
|0.6791
|0.6594
|1254
|2007.02.01 02:08
|close
|418
|0.40
|0.6634
|0.6791
|0.6594
|3.84
|10511.44
|1255
|2007.02.06 01:19
|sell
|419
|0.40
|0.6597
|0.0000
|0.0000
|1256
|2007.02.06 01:19
|modify
|419
|0.40
|0.6597
|0.6766
|0.6550
|1257
|2007.02.06 03:53
|close
|419
|0.40
|0.6594
|0.6766
|0.6550
|18.48
|10529.92
|1258
|2007.02.07 00:11
|sell
|420
|0.40
|0.6588
|0.0000
|0.0000
|1259
|2007.02.07 00:11
|modify
|420
|0.40
|0.6588
|0.6739
|0.6534
|1260
|2007.02.07 04:11
|close
|420
|0.40
|0.6591
|0.6739
|0.6534
|-18.48
|10511.44
|1261
|2007.02.08 00:23
|sell
|421
|0.40
|0.6607
|0.0000
|0.0000
|1262
|2007.02.08 00:24
|modify
|421
|0.40
|0.6607
|0.6773
|0.6547
|1263
|2007.02.08 04:23
|close
|421
|0.40
|0.6610
|0.6773
|0.6547
|-18.48
|10492.96
|1264
|2007.02.12 23:59
|sell
|422
|0.40
|0.6658
|0.0000
|0.0000
|1265
|2007.02.13 00:00
|modify
|422
|0.40
|0.6658
|0.6815
|0.6599
|1266
|2007.02.13 02:55
|close
|422
|0.40
|0.6655
|0.6815
|0.6599
|17.71
|10510.67
|1267
|2007.02.14 00:22
|sell
|423
|0.40
|0.6698
|0.0000
|0.0000
|1268
|2007.02.14 00:23
|modify
|423
|0.40
|0.6698
|0.6855
|0.6647
|1269
|2007.02.14 03:14
|close
|423
|0.40
|0.6698
|0.6855
|0.6647
|0.00
|10510.67
|1270
|2007.02.14 23:51
|sell
|424
|0.40
|0.6691
|0.0000
|0.0000
|1271
|2007.02.14 23:51
|modify
|424
|0.40
|0.6691
|0.6846
|0.6644
|1272
|2007.02.15 01:56
|close
|424
|0.40
|0.6688
|0.6846
|0.6644
|16.16
|10526.83
|1273
|2007.02.15 01:57
|buy
|425
|0.40
|0.6687
|0.0000
|0.0000
|1274
|2007.02.15 01:57
|modify
|425
|0.40
|0.6687
|0.6537
|0.6739
|1275
|2007.02.15 02:04
|close
|425
|0.40
|0.6693
|0.6537
|0.6739
|36.95
|10563.78
|1276
|2007.02.15 02:04
|sell
|426
|0.40
|0.6693
|0.0000
|0.0000
|1277
|2007.02.15 02:04
|modify
|426
|0.40
|0.6693
|0.6853
|0.6639
|1278
|2007.02.15 03:26
|close
|426
|0.40
|0.6689
|0.6853
|0.6639
|24.64
|10588.42
|1279
|2007.02.20 00:13
|sell
|427
|0.40
|0.6743
|0.0000
|0.0000
|1280
|2007.02.20 00:13
|modify
|427
|0.40
|0.6743
|0.6903
|0.6695
|1281
|2007.02.20 04:05
|close
|427
|0.40
|0.6744
|0.6903
|0.6695
|-6.16
|10582.26
|1282
|2007.02.21 01:32
|sell
|428
|0.40
|0.6721
|0.0000
|0.0000
|1283
|2007.02.21 01:32
|modify
|428
|0.40
|0.6721
|0.6881
|0.6666
|1284
|2007.02.21 04:52
|close
|428
|0.40
|0.6722
|0.6881
|0.6666
|-6.16
|10576.10
|1285
|2007.02.21 23:31
|sell
|429
|0.40
|0.6725
|0.0000
|0.0000
|1286
|2007.02.21 23:31
|modify
|429
|0.40
|0.6725
|0.6875
|0.6683
|1287
|2007.02.22 03:33
|close
|429
|0.40
|0.6727
|0.6875
|0.6683
|-14.64
|10561.46
|1288
|2007.02.26 23:21
|sell
|430
|0.40
|0.6715
|0.0000
|0.0000
|1289
|2007.02.26 23:21
|modify
|430
|0.40
|0.6715
|0.6876
|0.6670
|1290
|2007.02.27 02:47
|close
|430
|0.40
|0.6716
|0.6876
|0.6670
|-6.93
|10554.52
|1291
|2007.02.27 23:10
|sell
|431
|0.40
|0.6749
|0.0000
|0.0000
|1292
|2007.02.27 23:10
|modify
|431
|0.40
|0.6749
|0.6910
|0.6707
|1293
|2007.02.28 00:46
|close
|431
|0.40
|0.6746
|0.6910
|0.6707
|17.71
|10572.23
|1294
|2007.02.28 00:46
|buy
|432
|0.40
|0.6746
|0.0000
|0.0000
|1295
|2007.02.28 00:46
|modify
|432
|0.40
|0.6746
|0.6585
|0.6796
|1296
|2007.02.28 09:07
|close
|432
|0.40
|0.6742
|0.6585
|0.6796
|-24.63
|10547.60
|1297
|2007.03.01 01:08
|sell
|433
|0.40
|0.6739
|0.0000
|0.0000
|1298
|2007.03.01 01:08
|modify
|433
|0.40
|0.6739
|0.6903
|0.6681
|1299
|2007.03.01 03:58
|close
|433
|0.40
|0.6739
|0.6903
|0.6681
|0.00
|10547.60
|1300
|2007.03.06 00:02
|sell
|434
|0.40
|0.6815
|0.0000
|0.0000
|1301
|2007.03.06 00:02
|modify
|434
|0.40
|0.6815
|0.6971
|0.6763
|1302
|2007.03.06 02:36
|close
|434
|0.40
|0.6812
|0.6971
|0.6763
|18.49
|10566.09
|1303
|2007.03.06 02:36
|buy
|435
|0.40
|0.6812
|0.0000
|0.0000
|1304
|2007.03.06 02:36
|modify
|435
|0.40
|0.6812
|0.6659
|0.6863
|1305
|2007.03.06 08:34
|close
|435
|0.40
|0.6809
|0.6659
|0.6863
|-18.48
|10547.61
|1306
|2007.03.07 00:29
|buy
|436
|0.40
|0.6793
|0.0000
|0.0000
|1307
|2007.03.07 00:29
|modify
|436
|0.40
|0.6793
|0.6629
|0.6846
|1308
|2007.03.07 03:27
|close
|436
|0.40
|0.6793
|0.6629
|0.6846
|0.00
|10547.61
|1309
|2007.03.07 23:00
|sell
|437
|0.40
|0.6817
|0.0000
|0.0000
|1310
|2007.03.07 23:00
|modify
|437
|0.40
|0.6817
|0.6983
|0.6763
|1311
|2007.03.08 07:02
|close
|437
|0.40
|0.6820
|0.6983
|0.6763
|-20.80
|10526.81
|1312
|2007.03.13 00:11
|sell
|438
|0.40
|0.6827
|0.0000
|0.0000
|1313
|2007.03.13 00:11
|modify
|438
|0.40
|0.6827
|0.6980
|0.6774
|1314
|2007.03.13 04:12
|close
|438
|0.40
|0.6829
|0.6980
|0.6774
|-12.32
|10514.49
|1315
|2007.03.13 23:04
|sell
|439
|0.40
|0.6840
|0.0000
|0.0000
|1316
|2007.03.13 23:04
|modify
|439
|0.40
|0.6840
|0.6995
|0.6797
|1317
|2007.03.14 01:54
|close
|439
|0.40
|0.6840
|0.6995
|0.6797
|-0.77
|10513.71
|1318
|2007.03.14 01:54
|buy
|440
|0.40
|0.6840
|0.0000
|0.0000
|1319
|2007.03.14 01:54
|modify
|440
|0.40
|0.6840
|0.6689
|0.6899
|1320
|2007.03.14 06:15
|close
|440
|0.40
|0.6837
|0.6689
|0.6899
|-18.47
|10495.24
|1321
|2007.03.15 01:12
|sell
|441
|0.40
|0.6834
|0.0000
|0.0000
|1322
|2007.03.15 01:12
|modify
|441
|0.40
|0.6834
|0.6990
|0.6793
|1323
|2007.03.15 01:31
|close
|441
|0.40
|0.6828
|0.6990
|0.6793
|36.96
|10532.20
|1324
|2007.03.15 01:31
|buy
|442
|0.40
|0.6828
|0.0000
|0.0000
|1325
|2007.03.15 01:31
|modify
|442
|0.40
|0.6828
|0.6661
|0.6883
|1326
|2007.03.15 03:13
|close
|442
|0.40
|0.6831
|0.6661
|0.6883
|18.47
|10550.67
|1327
|2007.03.19 23:01
|sell
|443
|0.40
|0.6843
|0.0000
|0.0000
|1328
|2007.03.19 23:01
|modify
|443
|0.40
|0.6843
|0.7001
|0.6798
|1329
|2007.03.20 01:41
|close
|443
|0.40
|0.6840
|0.7001
|0.6798
|17.71
|10568.38
|1330
|2007.03.20 02:31
|sell
|444
|0.40
|0.6843
|0.0000
|0.0000
|1331
|2007.03.20 02:31
|modify
|444
|0.40
|0.6843
|0.6999
|0.6783
|1332
|2007.03.20 03:00
|close
|444
|0.40
|0.6837
|0.6999
|0.6783
|36.97
|10605.35
|1333
|2007.03.21 01:32
|sell
|445
|0.40
|0.6791
|0.0000
|0.0000
|1334
|2007.03.21 01:32
|modify
|445
|0.40
|0.6791
|0.6950
|0.6751
|1335
|2007.03.21 03:29
|close
|445
|0.40
|0.6788
|0.6950
|0.6751
|18.48
|10623.83
|1336
|2007.03.22 00:13
|sell
|446
|0.40
|0.6803
|0.0000
|0.0000
|1337
|2007.03.22 00:13
|modify
|446
|0.40
|0.6803
|0.6953
|0.6760
|1338
|2007.03.22 03:16
|close
|446
|0.40
|0.6803
|0.6953
|0.6760
|0.00
|10623.83
|1339
|2007.03.27 00:01
|sell
|447
|0.40
|0.6771
|0.0000
|0.0000
|1340
|2007.03.27 00:01
|modify
|447
|0.40
|0.6771
|0.6922
|0.6713
|1341
|2007.03.27 01:02
|close
|447
|0.40
|0.6768
|0.6922
|0.6713
|18.48
|10642.31
|1342
|2007.03.27 01:36
|sell
|448
|0.40
|0.6769
|0.0000
|0.0000
|1343
|2007.03.27 01:36
|modify
|448
|0.40
|0.6769
|0.6935
|0.6709
|1344
|2007.03.27 05:36
|close
|448
|0.40
|0.6772
|0.6935
|0.6709
|-18.48
|10623.83
|1345
|2007.03.27 23:01
|sell
|449
|0.40
|0.6792
|0.0000
|0.0000
|1346
|2007.03.27 23:01
|modify
|449
|0.40
|0.6792
|0.6958
|0.6735
|1347
|2007.03.28 03:01
|close
|449
|0.40
|0.6796
|0.6958
|0.6735
|-25.41
|10598.41
|1348
|2007.03.28 23:17
|sell
|450
|0.40
|0.6789
|0.0000
|0.0000
|1349
|2007.03.28 23:17
|modify
|450
|0.40
|0.6789
|0.6954
|0.6731
|1350
|2007.03.29 00:20
|close
|450
|0.40
|0.6785
|0.6954
|0.6731
|22.33
|10620.74
|1351
|2007.03.29 00:39
|buy
|451
|0.40
|0.6784
|0.0000
|0.0000
|1352
|2007.03.29 00:39
|modify
|451
|0.40
|0.6784
|0.6633
|0.6827
|1353
|2007.03.29 04:39
|close
|451
|0.40
|0.6780
|0.6633
|0.6827
|-24.64
|10596.10
|1354
|2007.04.03 01:52
|sell
|452
|0.40
|0.6760
|0.0000
|0.0000
|1355
|2007.04.03 01:52
|modify
|452
|0.40
|0.6760
|0.6917
|0.6706
|1356
|2007.04.03 04:44
|close
|452
|0.40
|0.6760
|0.6917
|0.6706
|0.00
|10596.10
|1357
|2007.04.04 02:31
|sell
|453
|0.40
|0.6753
|0.0000
|0.0000
|1358
|2007.04.04 02:31
|modify
|453
|0.40
|0.6753
|0.6906
|0.6696
|1359
|2007.04.04 06:31
|close
|453
|0.40
|0.6757
|0.6906
|0.6696
|-24.64
|10571.46
|1360
|2007.04.05 02:19
|sell
|454
|0.40
|0.6768
|0.0000
|0.0000
|1361
|2007.04.05 02:19
|modify
|454
|0.40
|0.6768
|0.6933
|0.6716
|1362
|2007.04.05 05:42
|close
|454
|0.40
|0.6769
|0.6933
|0.6716
|-6.16
|10565.30
|1363
|2007.04.09 23:54
|buy
|455
|0.40
|0.6807
|0.0000
|0.0000
|1364
|2007.04.09 23:54
|modify
|455
|0.40
|0.6807
|0.6648
|0.6862
|1365
|2007.04.10 03:12
|close
|455
|0.40
|0.6807
|0.6648
|0.6862
|0.00
|10565.30
|1366
|2007.04.10 23:40
|sell
|456
|0.40
|0.6813
|0.0000
|0.0000
|1367
|2007.04.10 23:40
|modify
|456
|0.40
|0.6813
|0.6967
|0.6773
|1368
|2007.04.11 02:17
|close
|456
|0.40
|0.6810
|0.6967
|0.6773
|17.72
|10583.02
|1369
|2007.04.11 23:01
|sell
|457
|0.40
|0.6798
|0.0000
|0.0000
|1370
|2007.04.11 23:04
|modify
|457
|0.40
|0.6798
|0.6954
|0.6757
|1371
|2007.04.16 16:10
|close
|457
|0.40
|0.6801
|0.6954
|0.6757
|-22.35
|10560.67
|1372
|2007.04.16 23:18
|buy
|458
|0.40
|0.6803
|0.0000
|0.0000
|1373
|2007.04.16 23:18
|modify
|458
|0.40
|0.6803
|0.6642
|0.6860
|1374
|2007.04.17 02:38
|close
|458
|0.40
|0.6802
|0.6642
|0.6860
|-6.16
|10554.51
|1375
|2007.04.18 02:13
|sell
|459
|0.40
|0.6762
|0.0000
|0.0000
|1376
|2007.04.18 02:13
|modify
|459
|0.40
|0.6762
|0.6925
|0.6718
|1377
|2007.04.18 06:13
|close
|459
|0.40
|0.6765
|0.6925
|0.6718
|-18.49
|10536.02
|1378
|2007.04.18 23:00
|sell
|460
|0.40
|0.6772
|0.0000
|0.0000
|1379
|2007.04.18 23:00
|modify
|460
|0.40
|0.6772
|0.6935
|0.6726
|1380
|2007.04.19 04:54
|close
|460
|0.40
|0.6776
|0.6935
|0.6726
|-26.96
|10509.06
|1381
|2007.04.23 23:00
|sell
|461
|0.40
|0.6784
|0.0000
|0.0000
|1382
|2007.04.23 23:02
|modify
|461
|0.40
|0.6784
|0.6941
|0.6730
|1383
|2007.04.24 03:00
|close
|461
|0.40
|0.6787
|0.6941
|0.6730
|-19.25
|10489.80
|1384
|2007.04.25 00:18
|sell
|462
|0.40
|0.6813
|0.0000
|0.0000
|1385
|2007.04.25 00:18
|modify
|462
|0.40
|0.6813
|0.6980
|0.6757
|1386
|2007.04.25 02:11
|close
|462
|0.40
|0.6809
|0.6980
|0.6757
|24.65
|10514.45
|1387
|2007.04.25 02:11
|buy
|463
|0.40
|0.6809
|0.0000
|0.0000
|1388
|2007.04.25 02:11
|modify
|463
|0.40
|0.6809
|0.6644
|0.6865
|1389
|2007.04.25 05:05
|close
|463
|0.40
|0.6809
|0.6644
|0.6865
|0.00
|10514.45
|1390
|2007.05.01 00:33
|sell
|464
|0.40
|0.6827
|0.0000
|0.0000
|1391
|2007.05.01 00:33
|modify
|464
|0.40
|0.6827
|0.6978
|0.6777
|1392
|2007.05.01 03:53
|close
|464
|0.40
|0.6827
|0.6978
|0.6777
|0.00
|10514.45
|1393
|2007.05.10 01:28
|sell
|465
|0.40
|0.6786
|0.0000
|0.0000
|1394
|2007.05.10 01:28
|modify
|465
|0.40
|0.6786
|0.6953
|0.6742
|1395
|2007.05.10 05:29
|close
|465
|0.40
|0.6789
|0.6953
|0.6742
|-18.49
|10495.96
|1396
|2007.05.15 23:22
|sell
|466
|0.40
|0.6847
|0.0000
|0.0000
|1397
|2007.05.15 23:22
|modify
|466
|0.40
|0.6847
|0.7015
|0.6792
|1398
|2007.05.16 02:15
|close
|466
|0.40
|0.6847
|0.7015
|0.6792
|-0.77
|10495.19
|1399
|2007.05.16 23:02
|sell
|467
|0.40
|0.6838
|0.0000
|0.0000
|1400
|2007.05.16 23:02
|modify
|467
|0.40
|0.6838
|0.7002
|0.6795
|1401
|2007.05.17 02:50
|close
|467
|0.40
|0.6839
|0.7002
|0.6795
|-8.48
|10486.71
|1402
|2007.05.23 01:21
|sell
|468
|0.40
|0.6812
|0.0000
|0.0000
|1403
|2007.05.23 01:21
|modify
|468
|0.40
|0.6812
|0.6966
|0.6771
|1404
|2007.05.23 05:25
|close
|468
|0.40
|0.6816
|0.6966
|0.6771
|-24.65
|10462.06
|1405
|2007.05.24 01:10
|sell
|469
|0.40
|0.6777
|0.0000
|0.0000
|1406
|2007.05.24 01:10
|modify
|469
|0.40
|0.6777
|0.6940
|0.6733
|1407
|2007.05.24 04:15
|close
|469
|0.40
|0.6776
|0.6940
|0.6733
|6.16
|10468.22
|1408
|2007.05.29 02:09
|sell
|470
|0.40
|0.6784
|0.0000
|0.0000
|1409
|2007.05.29 02:09
|modify
|470
|0.40
|0.6784
|0.6947
|0.6736
|1410
|2007.05.29 04:35
|close
|470
|0.40
|0.6781
|0.6947
|0.6736
|18.48
|10486.70
|1411
|2007.05.30 01:48
|sell
|471
|0.40
|0.6789
|0.0000
|0.0000
|1412
|2007.05.30 01:48
|modify
|471
|0.40
|0.6789
|0.6955
|0.6742
|1413
|2007.05.30 04:27
|close
|471
|0.40
|0.6786
|0.6955
|0.6742
|18.49
|10505.19
|1414
|2007.06.05 00:26
|sell
|472
|0.40
|0.6776
|0.0000
|0.0000
|1415
|2007.06.05 00:26
|modify
|472
|0.40
|0.6776
|0.6928
|0.6722
|1416
|2007.06.05 04:27
|close
|472
|0.40
|0.6779
|0.6928
|0.6722
|-18.48
|10486.71
|1417
|2007.06.07 00:09
|sell
|473
|0.40
|0.6778
|0.0000
|0.0000
|1418
|2007.06.07 00:09
|modify
|473
|0.40
|0.6778
|0.6929
|0.6723
|1419
|2007.06.07 01:46
|close
|473
|0.40
|0.6774
|0.6929
|0.6723
|24.64
|10511.35
|1420
|2007.06.11 23:48
|sell
|474
|0.40
|0.6783
|0.0000
|0.0000
|1421
|2007.06.11 23:48
|modify
|474
|0.40
|0.6783
|0.6952
|0.6725
|1422
|2007.06.12 02:44
|close
|474
|0.40
|0.6782
|0.6952
|0.6725
|5.39
|10516.73
|1423
|2007.06.13 23:00
|sell
|475
|0.40
|0.6746
|0.0000
|0.0000
|1424
|2007.06.13 23:00
|modify
|475
|0.40
|0.6746
|0.6911
|0.6691
|1425
|2007.06.14 03:05
|close
|475
|0.40
|0.6749
|0.6911
|0.6691
|-20.80
|10495.93
|1426
|2007.06.18 23:34
|sell
|476
|0.40
|0.6763
|0.0000
|0.0000
|1427
|2007.06.18 23:34
|modify
|476
|0.40
|0.6763
|0.6917
|0.6716
|1428
|2007.06.19 03:14
|close
|476
|0.40
|0.6764
|0.6917
|0.6716
|-6.93
|10489.00
|1429
|2007.06.25 23:00
|sell
|477
|0.40
|0.6740
|0.0000
|0.0000
|1430
|2007.06.25 23:00
|modify
|477
|0.40
|0.6740
|0.6892
|0.6683
|1431
|2007.06.26 01:51
|close
|477
|0.40
|0.6740
|0.6892
|0.6683
|-0.77
|10488.22
|1432
|2007.06.27 01:11
|sell
|478
|0.40
|0.6735
|0.0000
|0.0000
|1433
|2007.06.27 01:12
|modify
|478
|0.40
|0.6735
|0.6902
|0.6691
|1434
|2007.06.27 02:14
|close
|478
|0.40
|0.6731
|0.6902
|0.6691
|24.64
|10512.86
|1435
|2007.06.28 01:52
|sell
|479
|0.40
|0.6730
|0.0000
|0.0000
|1436
|2007.06.28 01:52
|modify
|479
|0.40
|0.6730
|0.6888
|0.6687
|1437
|2007.06.28 05:59
|close
|479
|0.40
|0.6734
|0.6888
|0.6687
|-24.64
|10488.22
|1438
|2007.07.02 23:07
|buy
|480
|0.40
|0.6752
|0.0000
|0.0000
|1439
|2007.07.02 23:07
|modify
|480
|0.40
|0.6752
|0.6591
|0.6792
|1440
|2007.07.03 01:01
|close
|480
|0.40
|0.6756
|0.6591
|0.6792
|24.63
|10512.85
|1441
|2007.07.03 01:01
|sell
|481
|0.40
|0.6756
|0.0000
|0.0000
|1442
|2007.07.03 01:01
|modify
|481
|0.40
|0.6756
|0.6911
|0.6714
|1443
|2007.07.03 03:23
|close
|481
|0.40
|0.6753
|0.6911
|0.6714
|18.48
|10531.33
|1444
|2007.07.03 23:00
|sell
|482
|0.40
|0.6748
|0.0000
|0.0000
|1445
|2007.07.03 23:00
|modify
|482
|0.40
|0.6748
|0.6916
|0.6692
|1446
|2007.07.04 03:27
|close
|482
|0.40
|0.6751
|0.6916
|0.6692
|-19.25
|10512.08
|1447
|2007.07.05 01:57
|sell
|483
|0.40
|0.6752
|0.0000
|0.0000
|1448
|2007.07.05 01:57
|modify
|483
|0.40
|0.6752
|0.6914
|0.6707
|1449
|2007.07.05 05:19
|close
|483
|0.40
|0.6753
|0.6914
|0.6707
|-6.16
|10505.92
|1450
|2007.07.09 23:41
|sell
|484
|0.40
|0.6762
|0.0000
|0.0000
|1451
|2007.07.09 23:41
|modify
|484
|0.40
|0.6762
|0.6919
|0.6714
|1452
|2007.07.10 02:31
|close
|484
|0.40
|0.6762
|0.6919
|0.6714
|-0.77
|10505.15
|1453
|2007.07.10 23:24
|sell
|485
|0.40
|0.6775
|0.0000
|0.0000
|1454
|2007.07.10 23:24
|modify
|485
|0.40
|0.6775
|0.6925
|0.6731
|1455
|2007.07.11 09:43
|close
|485
|0.40
|0.6779
|0.6925
|0.6731
|-25.41
|10479.73
|1456
|2007.07.12 01:18
|sell
|486
|0.40
|0.6766
|0.0000
|0.0000
|1457
|2007.07.12 01:18
|modify
|486
|0.40
|0.6766
|0.6928
|0.6724
|1458
|2007.07.12 06:03
|close
|486
|0.40
|0.6769
|0.6928
|0.6724
|-18.48
|10461.25
|1459
|2007.07.18 00:34
|sell
|487
|0.40
|0.6736
|0.0000
|0.0000
|1460
|2007.07.18 00:34
|modify
|487
|0.40
|0.6736
|0.6902
|0.6687
|1461
|2007.07.18 06:06
|close
|487
|0.40
|0.6738
|0.6902
|0.6687
|-12.33
|10448.92
|1462
|2007.07.18 23:42
|sell
|488
|0.40
|0.6722
|0.0000
|0.0000
|1463
|2007.07.18 23:42
|modify
|488
|0.40
|0.6722
|0.6883
|0.6673
|1464
|2007.07.19 04:31
|close
|488
|0.40
|0.6726
|0.6883
|0.6673
|-26.96
|10421.96
|1465
|2007.07.24 23:00
|sell
|489
|0.40
|0.6705
|0.0000
|0.0000
|1466
|2007.07.24 23:01
|modify
|489
|0.40
|0.6705
|0.6863
|0.6663
|1467
|2007.07.25 02:09
|close
|489
|0.40
|0.6705
|0.6863
|0.6663
|-0.77
|10421.19
|1468
|2007.07.26 01:10
|sell
|490
|0.40
|0.6684
|0.0000
|0.0000
|1469
|2007.07.26 01:10
|modify
|490
|0.40
|0.6684
|0.6840
|0.6630
|1470
|2007.07.26 04:05
|close
|490
|0.40
|0.6684
|0.6840
|0.6630
|0.00
|10421.19
|1471
|2007.07.31 02:05
|buy
|491
|0.40
|0.6760
|0.0000
|0.0000
|1472
|2007.07.31 02:05
|modify
|491
|0.40
|0.6760
|0.6596
|0.6814
|1473
|2007.07.31 08:09
|close
|491
|0.40
|0.6757
|0.6596
|0.6814
|-18.48
|10402.71
|1474
|2007.07.31 23:00
|sell
|492
|0.40
|0.6734
|0.0000
|0.0000
|1475
|2007.07.31 23:00
|modify
|492
|0.40
|0.6734
|0.6902
|0.6694
|1476
|2007.08.01 03:14
|close
|492
|0.40
|0.6738
|0.6902
|0.6694
|-25.42
|10377.28
|1477
|2007.08.01 23:00
|buy
|493
|0.40
|0.6732
|0.0000
|0.0000
|1478
|2007.08.01 23:00
|modify
|493
|0.40
|0.6732
|0.6563
|0.6786
|1479
|2007.08.02 02:07
|close
|493
|0.40
|0.6732
|0.6563
|0.6786
|0.00
|10377.28
|1480
|2007.08.02 02:07
|sell
|494
|0.40
|0.6732
|0.0000
|0.0000
|1481
|2007.08.02 02:07
|modify
|494
|0.40
|0.6732
|0.6887
|0.6676
|1482
|2007.08.02 04:55
|close
|494
|0.40
|0.6729
|0.6887
|0.6676
|18.48
|10395.76
|1483
|2007.08.06 23:00
|buy
|495
|0.40
|0.6791
|0.0000
|0.0000
|1484
|2007.08.06 23:00
|modify
|495
|0.40
|0.6791
|0.6627
|0.6832
|1485
|2007.08.07 01:51
|close
|495
|0.40
|0.6791
|0.6627
|0.6832
|0.00
|10395.76
|1486
|2007.08.07 02:05
|sell
|496
|0.40
|0.6793
|0.0000
|0.0000
|1487
|2007.08.07 02:05
|modify
|496
|0.40
|0.6793
|0.6949
|0.6736
|1488
|2007.08.07 06:05
|close
|496
|0.40
|0.6797
|0.6949
|0.6736
|-24.64
|10371.12
|1489
|2007.08.07 23:18
|buy
|497
|0.40
|0.6796
|0.0000
|0.0000
|1490
|2007.08.07 23:21
|modify
|497
|0.40
|0.6796
|0.6639
|0.6838
|1491
|2007.08.08 02:09
|close
|497
|0.40
|0.6797
|0.6639
|0.6838
|6.16
|10377.28
|1492
|2007.08.08 02:48
|sell
|498
|0.40
|0.6798
|0.0000
|0.0000
|1493
|2007.08.08 02:48
|modify
|498
|0.40
|0.6798
|0.6967
|0.6754
|1494
|2007.08.08 08:54
|close
|498
|0.40
|0.6801
|0.6967
|0.6754
|-18.48
|10358.80
|1495
|2007.08.09 00:59
|sell
|499
|0.40
|0.6777
|0.0000
|0.0000
|1496
|2007.08.09 00:59
|modify
|499
|0.40
|0.6777
|0.6937
|0.6719
|1497
|2007.08.09 03:52
|close
|499
|0.40
|0.6777
|0.6937
|0.6719
|0.00
|10358.80
|1498
|2007.08.14 00:31
|sell
|500
|0.40
|0.6766
|0.0000
|0.0000
|1499
|2007.08.14 00:31
|modify
|500
|0.40
|0.6766
|0.6919
|0.6717
|1500
|2007.08.14 03:54
|close
|500
|0.40
|0.6767
|0.6919
|0.6717
|-6.16
|10352.64
|1501
|2007.08.15 00:34
|sell
|501
|0.40
|0.6779
|0.0000
|0.0000
|1502
|2007.08.15 00:34
|modify
|501
|0.40
|0.6779
|0.6929
|0.6733
|1503
|2007.08.15 04:48
|close
|501
|0.40
|0.6782
|0.6929
|0.6733
|-18.48
|10334.16
|1504
|2007.08.15 23:49
|sell
|502
|0.40
|0.6757
|0.0000
|0.0000
|1505
|2007.08.15 23:49
|modify
|502
|0.40
|0.6757
|0.6919
|0.6715
|1506
|2007.08.16 03:09
|close
|502
|0.40
|0.6758
|0.6919
|0.6715
|-8.48
|10325.68
|1507
|2007.08.20 23:43
|buy
|503
|0.40
|0.6780
|0.0000
|0.0000
|1508
|2007.08.20 23:43
|modify
|503
|0.40
|0.6780
|0.6617
|0.6833
|1509
|2007.08.21 02:13
|close
|503
|0.40
|0.6783
|0.6617
|0.6833
|18.48
|10344.16
|1510
|2007.08.21 02:13
|sell
|504
|0.40
|0.6783
|0.0000
|0.0000
|1511
|2007.08.21 02:13
|modify
|504
|0.40
|0.6783
|0.6950
|0.6731
|1512
|2007.08.21 05:44
|close
|504
|0.40
|0.6784
|0.6950
|0.6731
|-6.16
|10338.00
|1513
|2007.08.23 01:00
|sell
|505
|0.40
|0.6798
|0.0000
|0.0000
|1514
|2007.08.23 01:00
|modify
|505
|0.40
|0.6798
|0.6960
|0.6739
|1515
|2007.08.23 02:00
|close
|505
|0.40
|0.6794
|0.6960
|0.6739
|24.64
|10362.64
|1516
|2007.08.23 02:13
|buy
|506
|0.40
|0.6791
|0.0000
|0.0000
|1517
|2007.08.23 02:13
|modify
|506
|0.40
|0.6791
|0.6627
|0.6836
|1518
|2007.08.23 02:45
|close
|506
|0.40
|0.6798
|0.6627
|0.6836
|43.11
|10405.75
|1519
|2007.08.23 02:45
|sell
|507
|0.40
|0.6798
|0.0000
|0.0000
|1520
|2007.08.23 02:45
|modify
|507
|0.40
|0.6798
|0.6952
|0.6750
|1521
|2007.08.23 03:47
|close
|507
|0.40
|0.6794
|0.6952
|0.6750
|24.64
|10430.39
|1522
|2007.08.28 00:16
|sell
|508
|0.40
|0.6783
|0.0000
|0.0000
|1523
|2007.08.28 00:16
|modify
|508
|0.40
|0.6783
|0.6941
|0.6737
|1524
|2007.08.28 04:32
|close
|508
|0.40
|0.6787
|0.6941
|0.6737
|-24.64
|10405.75
|1525
|2007.08.28 23:14
|sell
|509
|0.40
|0.6796
|0.0000
|0.0000
|1526
|2007.08.28 23:14
|modify
|509
|0.40
|0.6796
|0.6957
|0.6747
|1527
|2007.08.29 02:04
|close
|509
|0.40
|0.6796
|0.6957
|0.6747
|-0.77
|10404.98
|1528
|2007.08.29 02:19
|buy
|510
|0.40
|0.6795
|0.0000
|0.0000
|1529
|2007.08.29 02:19
|modify
|510
|0.40
|0.6795
|0.6638
|0.6841
|1530
|2007.08.29 06:40
|close
|510
|0.40
|0.6791
|0.6638
|0.6841
|-24.64
|10380.34
|1531
|2007.08.29 23:01
|sell
|511
|0.40
|0.6776
|0.0000
|0.0000
|1532
|2007.08.29 23:01
|modify
|511
|0.40
|0.6776
|0.6946
|0.6730
|1533
|2007.08.30 03:55
|close
|511
|0.40
|0.6779
|0.6946
|0.6730
|-20.80
|10359.53
|1534
|2007.09.03 23:00
|sell
|512
|0.40
|0.6747
|0.0000
|0.0000
|1535
|2007.09.03 23:02
|modify
|512
|0.40
|0.6747
|0.6907
|0.6688
|1536
|2007.09.04 03:54
|close
|512
|0.40
|0.6750
|0.6907
|0.6688
|-19.25
|10340.28
|1537
|2007.09.05 01:19
|sell
|513
|0.40
|0.6759
|0.0000
|0.0000
|1538
|2007.09.05 01:19
|modify
|513
|0.40
|0.6759
|0.6918
|0.6717
|1539
|2007.09.05 04:29
|close
|513
|0.40
|0.6759
|0.6918
|0.6717
|0.00
|10340.28
|1540
|2007.09.06 01:40
|sell
|514
|0.40
|0.6758
|0.0000
|0.0000
|1541
|2007.09.06 01:40
|modify
|514
|0.40
|0.6758
|0.6925
|0.6707
|1542
|2007.09.06 05:03
|close
|514
|0.40
|0.6758
|0.6925
|0.6707
|0.00
|10340.28
|1543
|2007.09.11 00:31
|sell
|515
|0.40
|0.6808
|0.0000
|0.0000
|1544
|2007.09.11 00:31
|modify
|515
|0.40
|0.6808
|0.6962
|0.6768
|1545
|2007.09.11 03:00
|close
|515
|0.40
|0.6805
|0.6962
|0.6768
|18.48
|10358.76
|1546
|2007.09.12 01:19
|sell
|516
|0.40
|0.6809
|0.0000
|0.0000
|1547
|2007.09.12 01:19
|modify
|516
|0.40
|0.6809
|0.6965
|0.6751
|1548
|2007.09.12 11:21
|close
|516
|0.40
|0.6812
|0.6965
|0.6751
|-18.48
|10340.28
|1549
|2007.09.12 23:37
|sell
|517
|0.40
|0.6850
|0.0000
|0.0000
|1550
|2007.09.12 23:37
|modify
|517
|0.40
|0.6850
|0.7002
|0.6795
|1551
|2007.09.13 03:41
|close
|517
|0.40
|0.6854
|0.7002
|0.6795
|-26.96
|10313.32
|1552
|2007.09.18 01:11
|sell
|518
|0.30
|0.6954
|0.0000
|0.0000
|1553
|2007.09.18 01:13
|modify
|518
|0.30
|0.6954
|0.7118
|0.6902
|1554
|2007.09.18 09:09
|close
|518
|0.30
|0.6957
|0.7118
|0.6902
|-13.86
|10299.46
|1555
|2007.09.18 23:28
|sell
|519
|0.30
|0.6945
|0.0000
|0.0000
|1556
|2007.09.18 23:28
|modify
|519
|0.30
|0.6945
|0.7100
|0.6900
|1557
|2007.09.19 03:21
|close
|519
|0.30
|0.6946
|0.7100
|0.6900
|-5.20
|10294.26
|1558
|2007.09.20 00:06
|sell
|520
|0.30
|0.6979
|0.0000
|0.0000
|1559
|2007.09.20 00:07
|modify
|520
|0.30
|0.6979
|0.7145
|0.6934
|1560
|2007.09.20 05:43
|close
|520
|0.30
|0.6982
|0.7145
|0.6934
|-13.86
|10280.40
|1561
|2007.09.25 23:17
|buy
|521
|0.30
|0.7005
|0.0000
|0.0000
|1562
|2007.09.25 23:17
|modify
|521
|0.30
|0.7005
|0.6842
|0.7062
|1563
|2007.09.26 01:48
|close
|521
|0.30
|0.7008
|0.6842
|0.7062
|13.85
|10294.25
|1564
|2007.09.26 01:48
|sell
|522
|0.30
|0.7008
|0.0000
|0.0000
|1565
|2007.09.26 01:48
|modify
|522
|0.30
|0.7008
|0.7164
|0.6961
|1566
|2007.09.26 05:47
|close
|522
|0.30
|0.7009
|0.7164
|0.6961
|-4.62
|10289.63
|1567
|2007.09.27 01:15
|sell
|523
|0.30
|0.7011
|0.0000
|0.0000
|1568
|2007.09.27 01:15
|modify
|523
|0.30
|0.7011
|0.7164
|0.6967
|1569
|2007.09.27 06:04
|close
|523
|0.30
|0.7014
|0.7164
|0.6967
|-13.86
|10275.77
|1570
|2007.10.01 23:26
|sell
|524
|0.30
|0.6967
|0.0000
|0.0000
|1571
|2007.10.01 23:29
|modify
|524
|0.30
|0.6967
|0.7131
|0.6926
|1572
|2007.10.02 02:17
|close
|524
|0.30
|0.6967
|0.7131
|0.6926
|-0.58
|10275.19
|1573
|2007.10.02 23:23
|buy
|525
|0.30
|0.6931
|0.0000
|0.0000
|1574
|2007.10.02 23:23
|modify
|525
|0.30
|0.6931
|0.6773
|0.6981
|1575
|2007.10.03 00:52
|close
|525
|0.30
|0.6935
|0.6773
|0.6981
|18.48
|10293.67
|1576
|2007.10.03 00:52
|sell
|526
|0.30
|0.6935
|0.0000
|0.0000
|1577
|2007.10.03 00:52
|modify
|526
|0.30
|0.6935
|0.7088
|0.6889
|1578
|2007.10.03 03:44
|close
|526
|0.30
|0.6935
|0.7088
|0.6889
|0.00
|10293.67
|1579
|2007.10.03 23:00
|buy
|527
|0.30
|0.6938
|0.0000
|0.0000
|1580
|2007.10.03 23:00
|modify
|527
|0.30
|0.6938
|0.6784
|0.6991
|1581
|2007.10.04 02:30
|close
|527
|0.30
|0.6937
|0.6784
|0.6991
|-4.62
|10289.05
|1582
|2007.10.04 02:30
|sell
|528
|0.30
|0.6937
|0.0000
|0.0000
|1583
|2007.10.04 02:30
|modify
|528
|0.30
|0.6937
|0.7099
|0.6878
|1584
|2007.10.04 06:30
|close
|528
|0.30
|0.6939
|0.7099
|0.6878
|-9.24
|10279.81
|1585
|2007.10.09 00:02
|sell
|529
|0.30
|0.6902
|0.0000
|0.0000
|1586
|2007.10.09 00:02
|modify
|529
|0.30
|0.6902
|0.7058
|0.6858
|1587
|2007.10.09 02:34
|close
|529
|0.30
|0.6900
|0.7058
|0.6858
|9.24
|10289.05
|1588
|2007.10.09 23:03
|buy
|530
|0.30
|0.6924
|0.0000
|0.0000
|1589
|2007.10.09 23:03
|modify
|530
|0.30
|0.6924
|0.6762
|0.6965
|1590
|2007.10.10 02:13
|close
|530
|0.30
|0.6924
|0.6762
|0.6965
|0.00
|10289.05
|1591
|2007.10.10 02:13
|sell
|531
|0.30
|0.6924
|0.0000
|0.0000
|1592
|2007.10.10 02:14
|modify
|531
|0.30
|0.6924
|0.7077
|0.6880
|1593
|2007.10.10 03:11
|close
|531
|0.30
|0.6918
|0.7077
|0.6880
|27.72
|10316.77
|1594
|2007.10.10 23:00
|sell
|532
|0.30
|0.6928
|0.0000
|0.0000
|1595
|2007.10.10 23:06
|modify
|532
|0.30
|0.6928
|0.7084
|0.6885
|1596
|2007.10.11 01:51
|close
|532
|0.30
|0.6928
|0.7084
|0.6885
|-1.74
|10315.03
|1597
|2007.10.11 02:01
|sell
|533
|0.30
|0.6927
|0.0000
|0.0000
|1598
|2007.10.11 02:01
|modify
|533
|0.30
|0.6927
|0.7080
|0.6881
|1599
|2007.11.01 13:55
|close
|533
|0.30
|0.6930
|0.7080
|0.6881
|-26.05
|10288.98
|1600
|2007.11.06 00:45
|sell
|534
|0.30
|0.6956
|0.0000
|0.0000
|1601
|2007.11.06 00:45
|modify
|534
|0.30
|0.6956
|0.7126
|0.6897
|1602
|2007.11.06 03:36
|close
|534
|0.30
|0.6956
|0.7126
|0.6897
|0.00
|10288.98
|1603
|2007.11.07 00:34
|sell
|535
|0.30
|0.6975
|0.0000
|0.0000
|1604
|2007.11.07 00:34
|modify
|535
|0.30
|0.6975
|0.7140
|0.6927
|1605
|2007.11.07 03:56
|close
|535
|0.30
|0.6976
|0.7140
|0.6927
|-4.62
|10284.36
|1606
|2007.11.07 23:00
|buy
|536
|0.30
|0.6966
|0.0000
|0.0000
|1607
|2007.11.07 23:00
|modify
|536
|0.30
|0.6966
|0.6799
|0.7010
|1608
|2007.11.08 00:12
|close
|536
|0.30
|0.6970
|0.6799
|0.7010
|18.48
|10302.84
|1609
|2007.11.08 00:12
|sell
|537
|0.30
|0.6970
|0.0000
|0.0000
|1610
|2007.11.08 00:12
|modify
|537
|0.30
|0.6970
|0.7126
|0.6922
|1611
|2007.11.08 01:43
|close
|537
|0.30
|0.6966
|0.7126
|0.6922
|18.48
|10321.32
|1612
|2007.11.08 02:24
|buy
|538
|0.40
|0.6964
|0.0000
|0.0000
|1613
|2007.11.08 02:24
|modify
|538
|0.40
|0.6964
|0.6801
|0.7020
|1614
|2007.11.08 02:39
|close
|538
|0.40
|0.6971
|0.6801
|0.7020
|43.11
|10364.43
|1615
|2007.11.08 02:39
|sell
|539
|0.40
|0.6971
|0.0000
|0.0000
|1616
|2007.11.08 02:39
|modify
|539
|0.40
|0.6971
|0.7126
|0.6931
|1617
|2007.11.08 04:19
|close
|539
|0.40
|0.6968
|0.7126
|0.6931
|18.48
|10382.91
|1618
|2007.11.12 23:00
|sell
|540
|0.40
|0.7074
|0.0000
|0.0000
|1619
|2007.11.12 23:00
|modify
|540
|0.40
|0.7074
|0.7236
|0.7022
|1620
|2007.11.13 01:41
|close
|540
|0.40
|0.7071
|0.7236
|0.7022
|17.71
|10400.61
|1621
|2007.11.13 01:41
|buy
|541
|0.40
|0.7071
|0.0000
|0.0000
|1622
|2007.11.13 01:41
|modify
|541
|0.40
|0.7071
|0.6909
|0.7116
|1623
|2007.11.13 02:41
|close
|541
|0.40
|0.7075
|0.6909
|0.7116
|24.64
|10425.25
|1624
|2007.11.13 02:41
|sell
|542
|0.40
|0.7075
|0.0000
|0.0000
|1625
|2007.11.13 02:41
|modify
|542
|0.40
|0.7075
|0.7228
|0.7025
|1626
|2007.11.13 03:49
|close
|542
|0.40
|0.7071
|0.7228
|0.7025
|24.64
|10449.89
|1627
|2007.11.14 00:24
|buy
|543
|0.40
|0.7050
|0.0000
|0.0000
|1628
|2007.11.14 00:24
|modify
|543
|0.40
|0.7050
|0.6881
|0.7102
|1629
|2007.11.14 03:15
|close
|543
|0.40
|0.7050
|0.6881
|0.7102
|0.00
|10449.89
|1630
|2007.11.14 23:00
|sell
|544
|0.40
|0.7134
|0.0000
|0.0000
|1631
|2007.11.14 23:00
|modify
|544
|0.40
|0.7134
|0.7295
|0.7084
|1632
|2007.11.15 02:38
|close
|544
|0.40
|0.7135
|0.7295
|0.7084
|-8.48
|10441.41
|1633
|2007.11.15 02:38
|buy
|545
|0.40
|0.7135
|0.0000
|0.0000
|1634
|2007.11.15 02:38
|modify
|545
|0.40
|0.7135
|0.6978
|0.7186
|1635
|2007.11.15 05:28
|close
|545
|0.40
|0.7135
|0.6978
|0.7186
|0.00
|10441.41
|1636
|2007.11.19 23:59
|buy
|546
|0.40
|0.7153
|0.0000
|0.0000
|1637
|2007.11.19 23:59
|modify
|546
|0.40
|0.7153
|0.6995
|0.7201
|1638
|2007.11.20 01:53
|close
|546
|0.40
|0.7157
|0.6995
|0.7201
|24.63
|10466.04
|1639
|2007.11.20 01:53
|sell
|547
|0.40
|0.7157
|0.0000
|0.0000
|1640
|2007.11.20 01:54
|modify
|547
|0.40
|0.7157
|0.7322
|0.7113
|1641
|2007.11.20 04:21
|close
|547
|0.40
|0.7154
|0.7322
|0.7113
|18.48
|10484.52
|1642
|2007.11.20 23:15
|sell
|548
|0.40
|0.7172
|0.0000
|0.0000
|1643
|2007.11.20 23:15
|modify
|548
|0.40
|0.7172
|0.7327
|0.7113
|1644
|2007.11.21 04:48
|close
|548
|0.40
|0.7175
|0.7327
|0.7113
|-19.25
|10465.27
|1645
|2007.11.22 00:12
|sell
|549
|0.40
|0.7196
|0.0000
|0.0000
|1646
|2007.11.22 00:12
|modify
|549
|0.40
|0.7196
|0.7361
|0.7136
|1647
|2007.11.22 05:33
|close
|549
|0.40
|0.7200
|0.7361
|0.7136
|-24.64
|10440.63
|1648
|2007.11.26 23:00
|sell
|550
|0.40
|0.7189
|0.0000
|0.0000
|1649
|2007.11.26 23:00
|modify
|550
|0.40
|0.7189
|0.7342
|0.7149
|1650
|2007.11.26 23:35
|close
|550
|0.40
|0.7182
|0.7342
|0.7149
|43.13
|10483.76
|1651
|2007.11.27 00:46
|sell
|551
|0.40
|0.7185
|0.0000
|0.0000
|1652
|2007.11.27 00:46
|modify
|551
|0.40
|0.7185
|0.7346
|0.7137
|1653
|2007.11.27 02:42
|close
|551
|0.40
|0.7182
|0.7346
|0.7137
|18.48
|10502.24
|1654
|2007.11.27 02:42
|buy
|552
|0.40
|0.7181
|0.0000
|0.0000
|1655
|2007.11.27 02:42
|modify
|552
|0.40
|0.7181
|0.7016
|0.7232
|1656
|2007.11.27 08:58
|close
|552
|0.40
|0.7177
|0.7016
|0.7232
|-24.63
|10477.61
|1657
|2007.11.27 23:00
|buy
|553
|0.40
|0.7169
|0.0000
|0.0000
|1658
|2007.11.27 23:00
|modify
|553
|0.40
|0.7169
|0.7013
|0.7223
|1659
|2007.11.28 00:23
|close
|553
|0.40
|0.7173
|0.7013
|0.7223
|24.63
|10502.24
|1660
|2007.11.28 00:23
|sell
|554
|0.40
|0.7173
|0.0000
|0.0000
|1661
|2007.11.28 00:23
|modify
|554
|0.40
|0.7173
|0.7333
|0.7114
|1662
|2007.11.28 03:36
|close
|554
|0.40
|0.7173
|0.7333
|0.7114
|0.00
|10502.24
|1663
|2007.11.28 23:00
|buy
|555
|0.40
|0.7128
|0.0000
|0.0000
|1664
|2007.11.28 23:00
|modify
|555
|0.40
|0.7128
|0.6976
|0.7186
|1665
|2007.11.29 00:05
|close
|555
|0.40
|0.7132
|0.6976
|0.7186
|24.63
|10526.87
|1666
|2007.11.29 00:38
|sell
|556
|0.40
|0.7134
|0.0000
|0.0000
|1667
|2007.11.29 00:38
|modify
|556
|0.40
|0.7134
|0.7289
|0.7084
|1668
|2007.11.29 04:38
|close
|556
|0.40
|0.7136
|0.7289
|0.7084
|-12.32
|10514.55
|1669
|2007.12.03 23:04
|sell
|557
|0.40
|0.7102
|0.0000
|0.0000
|1670
|2007.12.03 23:04
|modify
|557
|0.40
|0.7102
|0.7263
|0.7054
|1671
|2007.12.04 02:46
|close
|557
|0.40
|0.7103
|0.7263
|0.7054
|-6.93
|10507.61
|1672
|2007.12.04 02:46
|buy
|558
|0.40
|0.7103
|0.0000
|0.0000
|1673
|2007.12.04 02:46
|modify
|558
|0.40
|0.7103
|0.6942
|0.7159
|1674
|2007.12.04 05:40
|close
|558
|0.40
|0.7103
|0.6942
|0.7159
|0.00
|10507.61
|1675
|2007.12.04 23:05
|buy
|559
|0.40
|0.7174
|0.0000
|0.0000
|1676
|2007.12.04 23:05
|modify
|559
|0.40
|0.7174
|0.7022
|0.7218
|1677
|2007.12.05 02:03
|close
|559
|0.40
|0.7174
|0.7022
|0.7218
|0.00
|10507.61
|1678
|2007.12.05 02:03
|sell
|560
|0.40
|0.7175
|0.0000
|0.0000
|1679
|2007.12.05 02:03
|modify
|560
|0.40
|0.7175
|0.7328
|0.7118
|1680
|2007.12.05 06:44
|close
|560
|0.40
|0.7179
|0.7328
|0.7118
|-24.64
|10482.97
|1681
|2007.12.05 23:21
|buy
|561
|0.40
|0.7211
|0.0000
|0.0000
|1682
|2007.12.05 23:21
|modify
|561
|0.40
|0.7211
|0.7042
|0.7265
|1683
|2007.12.06 09:49
|close
|561
|0.40
|0.7207
|0.7042
|0.7265
|-24.64
|10458.33
|1684
|2007.12.10 23:03
|buy
|562
|0.40
|0.7187
|0.0000
|0.0000
|1685
|2007.12.10 23:04
|modify
|562
|0.40
|0.7187
|0.7033
|0.7230
|1686
|2007.12.11 00:33
|close
|562
|0.40
|0.7191
|0.7033
|0.7230
|24.63
|10482.96
|1687
|2007.12.11 01:21
|sell
|563
|0.40
|0.7194
|0.0000
|0.0000
|1688
|2007.12.11 01:21
|modify
|563
|0.40
|0.7194
|0.7347
|0.7152
|1689
|2007.12.11 02:35
|close
|563
|0.40
|0.7191
|0.7347
|0.7152
|18.48
|10501.44
|1690
|2007.12.11 02:40
|buy
|564
|0.40
|0.7190
|0.0000
|0.0000
|1691
|2007.12.11 02:40
|modify
|564
|0.40
|0.7190
|0.7028
|0.7238
|1692
|2007.12.11 04:05
|close
|564
|0.40
|0.7193
|0.7028
|0.7238
|18.48
|10519.92
|1693
|2007.12.12 01:06
|sell
|565
|0.40
|0.7205
|0.0000
|0.0000
|1694
|2007.12.12 01:06
|modify
|565
|0.40
|0.7205
|0.7357
|0.7157
|1695
|2007.12.12 02:24
|close
|565
|0.40
|0.7202
|0.7357
|0.7157
|18.48
|10538.40
|1696
|2007.12.12 02:38
|buy
|566
|0.40
|0.7200
|0.0000
|0.0000
|1697
|2007.12.12 02:38
|modify
|566
|0.40
|0.7200
|0.7032
|0.7251
|1698
|2007.12.12 03:38
|close
|566
|0.40
|0.7203
|0.7032
|0.7251
|18.48
|10556.88
|1699
|2007.12.13 00:44
|sell
|567
|0.40
|0.7188
|0.0000
|0.0000
|1700
|2007.12.13 00:44
|modify
|567
|0.40
|0.7188
|0.7345
|0.7144
|1701
|2007.12.13 05:59
|close
|567
|0.40
|0.7192
|0.7345
|0.7144
|-24.64
|10532.24
|1702
|2007.12.17 23:00
|sell
|568
|0.40
|0.7125
|0.0000
|0.0000
|1703
|2007.12.17 23:00
|modify
|568
|0.40
|0.7125
|0.7293
|0.7066
|1704
|2007.12.18 03:10
|close
|568
|0.40
|0.7129
|0.7293
|0.7066
|-25.41
|10506.83
|1705
|2007.12.18 23:24
|buy
|569
|0.40
|0.7154
|0.0000
|0.0000
|1706
|2007.12.18 23:24
|modify
|569
|0.40
|0.7154
|0.6998
|0.7200
|1707
|2007.12.19 02:51
|close
|569
|0.40
|0.7153
|0.6998
|0.7200
|-6.16
|10500.67
|1708
|2007.12.19 23:32
|buy
|570
|0.40
|0.7198
|0.0000
|0.0000
|1709
|2007.12.19 23:32
|modify
|570
|0.40
|0.7198
|0.7039
|0.7249
|1710
|2007.12.20 00:53
|close
|570
|0.40
|0.7204
|0.7039
|0.7249
|36.96
|10537.63
|1711
|2007.12.20 00:53
|sell
|571
|0.40
|0.7204
|0.0000
|0.0000
|1712
|2007.12.20 00:53
|modify
|571
|0.40
|0.7204
|0.7361
|0.7156
|1713
|2007.12.20 02:09
|close
|571
|0.40
|0.7201
|0.7361
|0.7156
|18.48
|10556.11
|1714
|2007.12.26 23:00
|buy
|572
|0.40
|0.7305
|0.0000
|0.0000
|1715
|2007.12.26 23:06
|modify
|572
|0.40
|0.7305
|0.7137
|0.7360
|1716
|2007.12.27 08:57
|close
|572
|0.40
|0.7302
|0.7137
|0.7360
|-18.47
|10537.64
|1717
|2008.01.02 23:59
|buy
|573
|0.40
|0.7429
|0.0000
|0.0000
|1718
|2008.01.02 23:59
|modify
|573
|0.40
|0.7429
|0.7265
|0.7479
|1719
|2008.01.03 04:57
|close
|573
|0.40
|0.7425
|0.7265
|0.7479
|-24.64
|10513.00
|1720
|2008.01.07 23:00
|sell
|574
|0.40
|0.7461
|0.0000
|0.0000
|1721
|2008.01.07 23:00
|modify
|574
|0.40
|0.7461
|0.7622
|0.7403
|1722
|2008.01.08 02:40
|close
|574
|0.40
|0.7462
|0.7622
|0.7403
|-6.93
|10506.07
|1723
|2008.01.08 23:29
|buy
|575
|0.40
|0.7457
|0.0000
|0.0000
|1724
|2008.01.08 23:29
|modify
|575
|0.40
|0.7457
|0.7305
|0.7502
|1725
|2008.01.09 02:08
|close
|575
|0.40
|0.7460
|0.7305
|0.7502
|18.48
|10524.55
|1726
|2008.01.09 02:08
|sell
|576
|0.40
|0.7460
|0.0000
|0.0000
|1727
|2008.01.09 02:08
|modify
|576
|0.40
|0.7460
|0.7626
|0.7417
|1728
|2008.01.09 03:57
|close
|576
|0.40
|0.7456
|0.7626
|0.7417
|24.64
|10549.19
|1729
|2008.01.09 23:47
|buy
|577
|0.40
|0.7486
|0.0000
|0.0000
|1730
|2008.01.09 23:47
|modify
|577
|0.40
|0.7486
|0.7335
|0.7533
|1731
|2008.01.10 01:33
|close
|577
|0.40
|0.7491
|0.7335
|0.7533
|30.79
|10579.98
|1732
|2008.01.10 01:33
|sell
|578
|0.40
|0.7491
|0.0000
|0.0000
|1733
|2008.01.10 01:33
|modify
|578
|0.40
|0.7491
|0.7646
|0.7446
|1734
|2008.01.10 11:30
|close
|578
|0.40
|0.7494
|0.7646
|0.7446
|-18.48
|10561.50
|1735
|2008.01.15 00:51
|sell
|579
|0.40
|0.7603
|0.0000
|0.0000
|1736
|2008.01.15 00:51
|modify
|579
|0.40
|0.7603
|0.7769
|0.7560
|1737
|2008.01.15 04:46
|close
|579
|0.40
|0.7604
|0.7769
|0.7560
|-6.16
|10555.34
|1738
|2008.01.15 23:03
|buy
|580
|0.40
|0.7545
|0.0000
|0.0000
|1739
|2008.01.15 23:03
|modify
|580
|0.40
|0.7545
|0.7386
|0.7601
|1740
|2008.01.16 00:24
|close
|580
|0.40
|0.7548
|0.7386
|0.7601
|18.47
|10573.81
|1741
|2008.01.16 00:43
|sell
|581
|0.40
|0.7551
|0.0000
|0.0000
|1742
|2008.01.16 00:43
|modify
|581
|0.40
|0.7551
|0.7709
|0.7504
|1743
|2008.01.16 05:15
|close
|581
|0.40
|0.7555
|0.7709
|0.7504
|-24.64
|10549.17
|1744
|2008.01.16 23:03
|sell
|582
|0.40
|0.7469
|0.0000
|0.0000
|1745
|2008.01.16 23:03
|modify
|582
|0.40
|0.7469
|0.7634
|0.7425
|1746
|2008.01.16 23:43
|close
|582
|0.40
|0.7463
|0.7634
|0.7425
|36.96
|10586.13
|1747
|2008.01.17 00:53
|sell
|583
|0.40
|0.7467
|0.0000
|0.0000
|1748
|2008.01.17 00:56
|modify
|583
|0.40
|0.7467
|0.7625
|0.7421
|1749
|2008.01.17 05:04
|close
|583
|0.40
|0.7471
|0.7625
|0.7421
|-24.64
|10561.49
|1750
|2008.01.21 23:00
|sell
|584
|0.40
|0.7433
|0.0000
|0.0000
|1751
|2008.01.21 23:00
|modify
|584
|0.40
|0.7433
|0.7598
|0.7388
|1752
|2008.01.22 01:50
|close
|584
|0.40
|0.7432
|0.7598
|0.7388
|5.39
|10566.87
|1753
|2008.01.22 01:50
|buy
|585
|0.40
|0.7432
|0.0000
|0.0000
|1754
|2008.01.22 01:50
|modify
|585
|0.40
|0.7432
|0.7279
|0.7492
|1755
|2008.01.22 03:46
|close
|585
|0.40
|0.7435
|0.7279
|0.7492
|18.48
|10585.35
|1756
|2008.01.22 23:00
|sell
|586
|0.40
|0.7453
|0.0000
|0.0000
|1757
|2008.01.22 23:00
|modify
|586
|0.40
|0.7453
|0.7611
|0.7398
|1758
|2008.01.23 09:49
|close
|586
|0.40
|0.7456
|0.7611
|0.7398
|-19.25
|10566.10
|1759
|2008.01.23 23:00
|sell
|587
|0.40
|0.7477
|0.0000
|0.0000
|1760
|2008.01.23 23:00
|modify
|587
|0.40
|0.7477
|0.7641
|0.7426
|1761
|2008.01.24 01:50
|close
|587
|0.40
|0.7477
|0.7641
|0.7426
|-2.32
|10563.78
|1762
|2008.01.24 02:06
|buy
|588
|0.40
|0.7476
|0.0000
|0.0000
|1763
|2008.01.24 02:06
|modify
|588
|0.40
|0.7476
|0.7312
|0.7531
|1764
|2008.01.24 03:42
|close
|588
|0.40
|0.7480
|0.7312
|0.7531
|24.63
|10588.41
|1765
|2008.01.28 23:28
|sell
|589
|0.40
|0.7453
|0.0000
|0.0000
|1766
|2008.01.28 23:28
|modify
|589
|0.40
|0.7453
|0.7615
|0.7405
|1767
|2008.01.29 01:10
|close
|589
|0.40
|0.7449
|0.7615
|0.7405
|23.87
|10612.27
|1768
|2008.01.29 01:10
|buy
|590
|0.40
|0.7449
|0.0000
|0.0000
|1769
|2008.01.29 01:10
|modify
|590
|0.40
|0.7449
|0.7283
|0.7501
|1770
|2008.01.29 04:26
|close
|590
|0.40
|0.7449
|0.7283
|0.7501
|0.00
|10612.27
|1771
|2008.01.30 00:06
|sell
|591
|0.40
|0.7428
|0.0000
|0.0000
|1772
|2008.01.30 00:06
|modify
|591
|0.40
|0.7428
|0.7591
|0.7388
|1773
|2008.01.30 02:12
|close
|591
|0.40
|0.7424
|0.7591
|0.7388
|24.64
|10636.91
|1774
|2008.01.30 02:13
|buy
|592
|0.40
|0.7423
|0.0000
|0.0000
|1775
|2008.01.30 02:14
|modify
|592
|0.40
|0.7423
|0.7260
|0.7465
|1776
|2008.01.30 06:14
|close
|592
|0.40
|0.7419
|0.7260
|0.7465
|-24.63
|10612.28
|1777
|2008.01.30 23:00
|sell
|593
|0.40
|0.7472
|0.0000
|0.0000
|1778
|2008.01.30 23:00
|modify
|593
|0.40
|0.7472
|0.7625
|0.7431
|1779
|2008.01.31 01:44
|close
|593
|0.40
|0.7469
|0.7625
|0.7431
|16.16
|10628.44
|1780
|2008.01.31 01:44
|buy
|594
|0.40
|0.7469
|0.0000
|0.0000
|1781
|2008.01.31 01:44
|modify
|594
|0.40
|0.7469
|0.7300
|0.7513
|1782
|2008.01.31 01:51
|close
|594
|0.40
|0.7475
|0.7300
|0.7513
|36.95
|10665.39
|1783
|2008.02.04 23:03
|sell
|595
|0.40
|0.7514
|0.0000
|0.0000
|1784
|2008.02.04 23:03
|modify
|595
|0.40
|0.7514
|0.7664
|0.7457
|1785
|2008.02.05 01:21
|close
|595
|0.40
|0.7510
|0.7664
|0.7457
|23.88
|10689.27
|1786
|2008.02.05 01:21
|buy
|596
|0.40
|0.7510
|0.0000
|0.0000
|1787
|2008.02.05 01:21
|modify
|596
|0.40
|0.7510
|0.7342
|0.7555
|1788
|2008.02.05 04:50
|close
|596
|0.40
|0.7509
|0.7342
|0.7555
|-6.16
|10683.11
|1789
|2008.02.05 23:53
|buy
|597
|0.40
|0.7456
|0.0000
|0.0000
|1790
|2008.02.05 23:53
|modify
|597
|0.40
|0.7456
|0.7292
|0.7505
|1791
|2008.02.06 07:03
|close
|597
|0.40
|0.7453
|0.7292
|0.7505
|-18.47
|10664.64
|1792
|2008.02.06 23:27
|buy
|598
|0.40
|0.7460
|0.0000
|0.0000
|1793
|2008.02.06 23:27
|modify
|598
|0.40
|0.7460
|0.7298
|0.7514
|1794
|2008.02.07 02:25
|close
|598
|0.40
|0.7460
|0.7298
|0.7514
|0.00
|10664.64
|1795
|2008.02.07 02:25
|sell
|599
|0.40
|0.7460
|0.0000
|0.0000
|1796
|2008.02.07 02:25
|modify
|599
|0.40
|0.7460
|0.7620
|0.7407
|1797
|2008.02.07 05:57
|close
|599
|0.40
|0.7461
|0.7620
|0.7407
|-6.16
|10658.48
|1798
|2008.02.12 00:39
|sell
|600
|0.40
|0.7445
|0.0000
|0.0000
|1799
|2008.02.12 00:39
|modify
|600
|0.40
|0.7445
|0.7599
|0.7397
|1800
|2008.02.12 01:51
|close
|600
|0.40
|0.7442
|0.7599
|0.7397
|18.48
|10676.96
|1801
|2008.02.12 01:53
|buy
|601
|0.40
|0.7440
|0.0000
|0.0000
|1802
|2008.02.12 01:53
|modify
|601
|0.40
|0.7440
|0.7280
|0.7487
|1803
|2008.02.12 04:20
|close
|601
|0.40
|0.7443
|0.7280
|0.7487
|18.48
|10695.44
|1804
|2008.02.12 23:51
|sell
|602
|0.40
|0.7440
|0.0000
|0.0000
|1805
|2008.02.12 23:51
|modify
|602
|0.40
|0.7440
|0.7593
|0.7398
|1806
|2008.02.13 03:51
|close
|602
|0.40
|0.7443
|0.7593
|0.7398
|-19.25
|10676.18
|1807
|2008.02.13 23:22
|sell
|603
|0.40
|0.7423
|0.0000
|0.0000
|1808
|2008.02.13 23:22
|modify
|603
|0.40
|0.7423
|0.7579
|0.7376
|1809
|2008.02.14 01:54
|close
|603
|0.40
|0.7420
|0.7579
|0.7376
|16.16
|10692.34
|1810
|2008.02.14 01:54
|buy
|604
|0.40
|0.7420
|0.0000
|0.0000
|1811
|2008.02.14 01:54
|modify
|604
|0.40
|0.7420
|0.7253
|0.7463
|1812
|2008.02.14 04:08
|close
|604
|0.40
|0.7424
|0.7253
|0.7463
|24.63
|10716.97
|1813
|2008.02.18 23:00
|buy
|605
|0.40
|0.7510
|0.0000
|0.0000
|1814
|2008.02.18 23:02
|modify
|605
|0.40
|0.7510
|0.7342
|0.7552
|1815
|2008.02.19 01:07
|close
|605
|0.40
|0.7514
|0.7342
|0.7552
|24.63
|10741.60
|1816
|2008.02.19 01:07
|sell
|606
|0.40
|0.7514
|0.0000
|0.0000
|1817
|2008.02.19 01:07
|modify
|606
|0.40
|0.7514
|0.7679
|0.7465
|1818
|2008.02.19 06:15
|close
|606
|0.40
|0.7517
|0.7679
|0.7465
|-18.48
|10723.12
|1819
|2008.02.20 01:54
|sell
|607
|0.40
|0.7561
|0.0000
|0.0000
|1820
|2008.02.20 01:54
|modify
|607
|0.40
|0.7561
|0.7712
|0.7508
|1821
|2008.02.20 04:35
|close
|607
|0.40
|0.7558
|0.7712
|0.7508
|18.48
|10741.60
|1822
|2008.02.21 00:00
|sell
|608
|0.40
|0.7577
|0.0000
|0.0000
|1823
|2008.02.21 00:00
|modify
|608
|0.40
|0.7577
|0.7728
|0.7527
|1824
|2008.02.21 02:50
|close
|608
|0.40
|0.7576
|0.7728
|0.7527
|6.16
|10747.76
|1825
|2008.02.25 23:48
|sell
|609
|0.40
|0.7538
|0.0000
|0.0000
|1826
|2008.02.25 23:48
|modify
|609
|0.40
|0.7538
|0.7695
|0.7493
|1827
|2008.02.26 03:33
|close
|609
|0.40
|0.7539
|0.7695
|0.7493
|-6.93
|10740.83
|1828
|2008.02.26 23:00
|sell
|610
|0.40
|0.7537
|0.0000
|0.0000
|1829
|2008.02.26 23:01
|modify
|610
|0.40
|0.7537
|0.7700
|0.7488
|1830
|2008.02.27 10:20
|close
|610
|0.40
|0.7541
|0.7700
|0.7488
|-25.42
|10715.40
|1831
|2008.02.27 23:00
|sell
|611
|0.40
|0.7634
|0.0000
|0.0000
|1832
|2008.02.27 23:00
|modify
|611
|0.40
|0.7634
|0.7803
|0.7576
|1833
|2008.02.28 00:05
|close
|611
|0.40
|0.7630
|0.7803
|0.7576
|22.32
|10737.72
|1834
|2008.02.28 01:05
|buy
|612
|0.40
|0.7625
|0.0000
|0.0000
|1835
|2008.02.28 01:05
|modify
|612
|0.40
|0.7625
|0.7464
|0.7671
|1836
|2008.02.28 09:19
|close
|612
|0.40
|0.7621
|0.7464
|0.7671
|-24.64
|10713.08
|1837
|2008.03.03 23:00
|sell
|613
|0.40
|0.7662
|0.0000
|0.0000
|1838
|2008.03.03 23:00
|modify
|613
|0.40
|0.7662
|0.7813
|0.7612
|1839
|2008.03.04 01:39
|close
|613
|0.40
|0.7659
|0.7813
|0.7612
|17.71
|10730.79
|1840
|2008.03.04 01:39
|buy
|614
|0.40
|0.7659
|0.0000
|0.0000
|1841
|2008.03.04 01:39
|modify
|614
|0.40
|0.7659
|0.7490
|0.7705
|1842
|2008.03.04 05:05
|close
|614
|0.40
|0.7658
|0.7490
|0.7705
|-6.16
|10724.63
|1843
|2008.03.05 02:00
|sell
|615
|0.40
|0.7660
|0.0000
|0.0000
|1844
|2008.03.05 02:00
|modify
|615
|0.40
|0.7660
|0.7823
|0.7614
|1845
|2008.03.05 05:40
|close
|615
|0.40
|0.7661
|0.7823
|0.7614
|-6.16
|10718.47
|1846
|2008.03.05 23:00
|sell
|616
|0.40
|0.7667
|0.0000
|0.0000
|1847
|2008.03.05 23:00
|modify
|616
|0.40
|0.7667
|0.7817
|0.7619
|1848
|2008.03.06 00:00
|close
|616
|0.40
|0.7664
|0.7817
|0.7619
|16.16
|10734.62
|1849
|2008.03.06 00:34
|sell
|617
|0.40
|0.7668
|0.0000
|0.0000
|1850
|2008.03.06 00:34
|modify
|617
|0.40
|0.7668
|0.7826
|0.7621
|1851
|2008.03.06 14:04
|close
|617
|0.40
|0.7672
|0.7826
|0.7621
|-24.64
|10709.98
|1852
|2008.03.10 23:00
|sell
|618
|0.40
|0.7639
|0.0000
|0.0000
|1853
|2008.03.10 23:00
|modify
|618
|0.40
|0.7639
|0.7800
|0.7599
|1854
|2008.03.11 02:53
|close
|618
|0.40
|0.7640
|0.7800
|0.7599
|-6.93
|10703.05
|1855
|2008.03.12 00:37
|buy
|619
|0.40
|0.7638
|0.0000
|0.0000
|1856
|2008.03.12 00:37
|modify
|619
|0.40
|0.7638
|0.7474
|0.7686
|1857
|2008.03.12 01:27
|close
|619
|0.40
|0.7645
|0.7474
|0.7686
|43.12
|10746.17
|1858
|2008.03.12 01:27
|sell
|620
|0.40
|0.7645
|0.0000
|0.0000
|1859
|2008.03.12 01:27
|modify
|620
|0.40
|0.7645
|0.7802
|0.7588
|1860
|2008.03.12 04:31
|close
|620
|0.40
|0.7645
|0.7802
|0.7588
|0.00
|10746.17
|1861
|2008.03.12 23:00
|sell
|621
|0.40
|0.7673
|0.0000
|0.0000
|1862
|2008.03.12 23:00
|modify
|621
|0.40
|0.7673
|0.7839
|0.7615
|1863
|2008.03.13 01:32
|close
|621
|0.40
|0.7670
|0.7839
|0.7615
|16.16
|10762.33
|1864
|2008.03.13 01:34
|buy
|622
|0.40
|0.7669
|0.0000
|0.0000
|1865
|2008.03.13 01:34
|modify
|622
|0.40
|0.7669
|0.7509
|0.7724
|1866
|2008.03.13 06:10
|close
|622
|0.40
|0.7666
|0.7509
|0.7724
|-18.48
|10743.85
|1867
|2008.03.17 23:00
|sell
|623
|0.40
|0.7870
|0.0000
|0.0000
|1868
|2008.03.17 23:00
|modify
|623
|0.40
|0.7870
|0.8033
|0.7811
|1869
|2008.03.18 00:36
|close
|623
|0.40
|0.7867
|0.8033
|0.7811
|17.71
|10761.56
|1870
|2008.03.18 00:36
|buy
|624
|0.40
|0.7867
|0.0000
|0.0000
|1871
|2008.03.18 00:36
|modify
|624
|0.40
|0.7867
|0.7709
|0.7918
|1872
|2008.03.18 01:50
|close
|624
|0.40
|0.7870
|0.7709
|0.7918
|18.48
|10780.04
|1873
|2008.03.18 02:43
|sell
|625
|0.40
|0.7875
|0.0000
|0.0000
|1874
|2008.03.18 02:43
|modify
|625
|0.40
|0.7875
|0.8041
|0.7828
|1875
|2008.03.18 05:00
|close
|625
|0.40
|0.7871
|0.8041
|0.7828
|24.64
|10804.68
|1876
|2008.03.19 00:02
|buy
|626
|0.40
|0.7787
|0.0000
|0.0000
|1877
|2008.03.19 00:02
|modify
|626
|0.40
|0.7787
|0.7635
|0.7832
|1878
|2008.03.19 01:54
|close
|626
|0.40
|0.7790
|0.7635
|0.7832
|18.47
|10823.15
|1879
|2008.03.19 02:37
|buy
|627
|0.40
|0.7777
|0.0000
|0.0000
|1880
|2008.03.19 02:37
|modify
|627
|0.40
|0.7777
|0.7613
|0.7818
|1881
|2008.03.19 02:38
|close
|627
|0.40
|0.7783
|0.7613
|0.7818
|36.95
|10860.10
|1882
|2008.03.19 23:20
|buy
|628
|0.40
|0.7870
|0.0000
|0.0000
|1883
|2008.03.19 23:20
|modify
|628
|0.40
|0.7870
|0.7701
|0.7924
|1884
|2008.03.20 00:01
|close
|628
|0.40
|0.7877
|0.7701
|0.7924
|43.11
|10903.21
|1885
|2008.03.20 00:02
|sell
|629
|0.40
|0.7879
|0.0000
|0.0000
|1886
|2008.03.20 00:02
|modify
|629
|0.40
|0.7879
|0.8034
|0.7826
|1887
|2008.03.20 01:48
|close
|629
|0.40
|0.7876
|0.8034
|0.7826
|18.48
|10921.69
|1888
|2008.03.20 01:48
|buy
|630
|0.40
|0.7875
|0.0000
|0.0000
|1889
|2008.03.20 01:49
|modify
|630
|0.40
|0.7875
|0.7706
|0.7920
|1890
|2008.03.20 02:55
|close
|630
|0.40
|0.7879
|0.7706
|0.7920
|24.64
|10946.33
|1891
|2008.03.24 23:09
|sell
|631
|0.40
|0.7771
|0.0000
|0.0000
|1892
|2008.03.24 23:09
|modify
|631
|0.40
|0.7771
|0.7928
|0.7726
|1893
|2008.03.25 00:29
|close
|631
|0.40
|0.7767
|0.7928
|0.7726
|23.87
|10970.19
|1894
|2008.03.25 00:59
|buy
|632
|0.40
|0.7765
|0.0000
|0.0000
|1895
|2008.03.25 00:59
|modify
|632
|0.40
|0.7765
|0.7607
|0.7818
|1896
|2008.03.25 02:38
|close
|632
|0.40
|0.7769
|0.7607
|0.7818
|24.64
|10994.83
|1897
|2008.03.25 02:38
|sell
|633
|0.40
|0.7769
|0.0000
|0.0000
|1898
|2008.03.25 02:38
|modify
|633
|0.40
|0.7769
|0.7930
|0.7711
|1899
|2008.03.25 03:52
|close
|633
|0.40
|0.7766
|0.7930
|0.7711
|18.48
|11013.31
|1900
|2008.03.25 23:00
|sell
|634
|0.40
|0.7801
|0.0000
|0.0000
|1901
|2008.03.25 23:00
|modify
|634
|0.40
|0.7801
|0.7967
|0.7759
|1902
|2008.03.26 00:05
|close
|634
|0.40
|0.7796
|0.7967
|0.7759
|30.03
|11043.34
|1903
|2008.03.26 00:05
|buy
|635
|0.40
|0.7796
|0.0000
|0.0000
|1904
|2008.03.26 00:05
|modify
|635
|0.40
|0.7796
|0.7643
|0.7837
|1905
|2008.03.26 01:51
|close
|635
|0.40
|0.7799
|0.7643
|0.7837
|18.48
|11061.82
|1906
|2008.03.26 01:51
|sell
|636
|0.40
|0.7799
|0.0000
|0.0000
|1907
|2008.03.26 01:51
|modify
|636
|0.40
|0.7799
|0.7967
|0.7755
|1908
|2008.03.26 02:56
|close
|636
|0.40
|0.7796
|0.7967
|0.7755
|18.48
|11080.30
|1909
|2008.03.26 23:00
|sell
|637
|0.40
|0.7887
|0.0000
|0.0000
|1910
|2008.03.26 23:00
|modify
|637
|0.40
|0.7887
|0.8051
|0.7840
|1911
|2008.03.27 02:16
|close
|637
|0.40
|0.7887
|0.8051
|0.7840
|-2.32
|11077.98
|1912
|2008.03.27 02:16
|buy
|638
|0.40
|0.7886
|0.0000
|0.0000
|1913
|2008.03.27 02:16
|modify
|638
|0.40
|0.7886
|0.7716
|0.7930
|1914
|2008.03.27 04:04
|close
|638
|0.40
|0.7889
|0.7716
|0.7930
|18.47
|11096.45
|1915
|2008.04.01 00:40
|buy
|639
|0.40
|0.7953
|0.0000
|0.0000
|1916
|2008.04.01 00:40
|modify
|639
|0.40
|0.7953
|0.7787
|0.8010
|1917
|2008.04.01 03:46
|close
|639
|0.40
|0.7954
|0.7787
|0.8010
|6.16
|11102.61
|1918
|2008.04.01 23:44
|sell
|640
|0.40
|0.7899
|0.0000
|0.0000
|1919
|2008.04.01 23:44
|modify
|640
|0.40
|0.7899
|0.8066
|0.7840
|1920
|2008.04.02 01:26
|close
|640
|0.40
|0.7896
|0.8066
|0.7840
|17.71
|11120.31
|1921
|2008.04.02 01:26
|buy
|641
|0.40
|0.7896
|0.0000
|0.0000
|1922
|2008.04.02 01:26
|modify
|641
|0.40
|0.7896
|0.7731
|0.7943
|1923
|2008.04.02 05:45
|close
|641
|0.40
|0.7892
|0.7731
|0.7943
|-24.63
|11095.68
|1924
|2008.04.02 23:00
|sell
|642
|0.40
|0.7892
|0.0000
|0.0000
|1925
|2008.04.02 23:00
|modify
|642
|0.40
|0.7892
|0.8045
|0.7848
|1926
|2008.04.03 01:12
|close
|642
|0.40
|0.7888
|0.8045
|0.7848
|22.32
|11118.00
|1927
|2008.04.07 23:00
|buy
|643
|0.40
|0.7903
|0.0000
|0.0000
|1928
|2008.04.07 23:00
|modify
|643
|0.40
|0.7903
|0.7747
|0.7960
|1929
|2008.04.08 03:00
|close
|643
|0.40
|0.7899
|0.7747
|0.7960
|-24.64
|11093.36
|1930
|2008.04.09 01:41
|sell
|644
|0.40
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|1931
|2008.04.09 01:41
|modify
|644
|0.40
|0.7980
|0.8134
|0.7937
|1932
|2008.04.09 05:47
|close
|644
|0.40
|0.7983
|0.8134
|0.7937
|-18.48
|11074.88
|1933
|2008.04.09 23:00
|buy
|645
|0.40
|0.8011
|0.0000
|0.0000
|1934
|2008.04.09 23:00
|modify
|645
|0.40
|0.8011
|0.7856
|0.8066
|1935
|2008.04.10 00:41
|close
|645
|0.40
|0.8015
|0.7856
|0.8066
|24.63
|11099.51
|1936
|2008.04.10 00:41
|sell
|646
|0.40
|0.8015
|0.0000
|0.0000
|1937
|2008.04.10 00:41
|modify
|646
|0.40
|0.8015
|0.8181
|0.7959
|1938
|2008.04.10 03:49
|close
|646
|0.40
|0.8015
|0.8181
|0.7959
|0.00
|11099.51
|1939
|2008.04.14 23:01
|sell
|647
|0.40
|0.8003
|0.0000
|0.0000
|1940
|2008.04.14 23:01
|modify
|647
|0.40
|0.8003
|0.8159
|0.7945
|1941
|2008.04.17 18:33
|close
|647
|0.40
|0.8007
|0.8159
|0.7945
|-28.51
|11071.00
|1942
|2008.04.21 23:00
|sell
|648
|0.40
|0.8038
|0.0000
|0.0000
|1943
|2008.04.21 23:00
|modify
|648
|0.40
|0.8038
|0.8207
|0.7993
|1944
|2008.04.22 01:34
|close
|648
|0.40
|0.8035
|0.8207
|0.7993
|17.72
|11088.72
|1945
|2008.04.22 01:50
|buy
|649
|0.40
|0.8032
|0.0000
|0.0000
|1946
|2008.04.22 01:50
|modify
|649
|0.40
|0.8032
|0.7879
|0.8078
|1947
|2008.04.22 04:54
|close
|649
|0.40
|0.8032
|0.7879
|0.8078
|0.00
|11088.72
|1948
|2008.04.22 23:54
|sell
|650
|0.40
|0.8016
|0.0000
|0.0000
|1949
|2008.04.22 23:54
|modify
|650
|0.40
|0.8016
|0.8177
|0.7963
|1950
|2008.04.23 01:05
|close
|650
|0.40
|0.8012
|0.8177
|0.7963
|23.88
|11112.59
|1951
|2008.04.23 01:16
|buy
|651
|0.40
|0.8011
|0.0000
|0.0000
|1952
|2008.04.23 01:16
|modify
|651
|0.40
|0.8011
|0.7845
|0.8053
|1953
|2008.04.23 05:42
|close
|651
|0.40
|0.8008
|0.7845
|0.8053
|-18.48
|11094.11
|1954
|2008.04.23 23:27
|buy
|652
|0.40
|0.8023
|0.0000
|0.0000
|1955
|2008.04.23 23:27
|modify
|652
|0.40
|0.8023
|0.7858
|0.8068
|1956
|2008.04.24 00:29
|close
|652
|0.40
|0.8027
|0.7858
|0.8068
|24.64
|11118.75
|1957
|2008.04.24 00:29
|sell
|653
|0.40
|0.8028
|0.0000
|0.0000
|1958
|2008.04.24 00:29
|modify
|653
|0.40
|0.8028
|0.8192
|0.7968
|1959
|2008.04.24 02:19
|close
|653
|0.40
|0.8024
|0.8192
|0.7968
|24.64
|11143.39
|1960
|2008.04.24 02:19
|buy
|654
|0.40
|0.8023
|0.0000
|0.0000
|1961
|2008.04.24 02:19
|modify
|654
|0.40
|0.8023
|0.7871
|0.8074
|1962
|2008.04.24 09:00
|close
|654
|0.40
|0.8020
|0.7871
|0.8074
|-18.47
|11124.92
|1963
|2008.04.28 23:30
|buy
|655
|0.40
|0.7858
|0.0000
|0.0000
|1964
|2008.04.28 23:30
|modify
|655
|0.40
|0.7858
|0.7694
|0.7899
|1965
|2008.04.29 00:30
|close
|655
|0.40
|0.7862
|0.7694
|0.7899
|24.64
|11149.56
|1966
|2008.04.29 00:30
|sell
|656
|0.40
|0.7863
|0.0000
|0.0000
|1967
|2008.04.29 00:30
|modify
|656
|0.40
|0.7863
|0.8016
|0.7810
|1968
|2008.04.29 03:39
|close
|656
|0.40
|0.7863
|0.8016
|0.7810
|0.00
|11149.56
|1969
|2008.04.29 23:25
|buy
|657
|0.40
|0.7906
|0.0000
|0.0000
|1970
|2008.04.29 23:25
|modify
|657
|0.40
|0.7906
|0.7750
|0.7960
|1971
|2008.04.30 01:44
|close
|657
|0.40
|0.7909
|0.7750
|0.7960
|18.48
|11168.04
|1972
|2008.04.30 01:44
|sell
|658
|0.40
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|1973
|2008.04.30 01:44
|modify
|658
|0.40
|0.7909
|0.8066
|0.7867
|1974
|2008.04.30 06:06
|close
|658
|0.40
|0.7913
|0.8066
|0.7867
|-24.65
|11143.39
|1975
|2008.04.30 23:32
|sell
|659
|0.40
|0.7862
|0.0000
|0.0000
|1976
|2008.04.30 23:32
|modify
|659
|0.40
|0.7862
|0.8024
|0.7806
|1977
|2008.05.01 00:50
|close
|659
|0.40
|0.7858
|0.8024
|0.7806
|22.32
|11165.71
|1978
|2008.05.01 00:52
|buy
|660
|0.40
|0.7857
|0.0000
|0.0000
|1979
|2008.05.01 00:52
|modify
|660
|0.40
|0.7857
|0.7700
|0.7907
|1980
|2008.05.01 01:27
|close
|660
|0.40
|0.7863
|0.7700
|0.7907
|36.95
|11202.66
|1981
|2008.05.01 01:27
|sell
|661
|0.40
|0.7863
|0.0000
|0.0000
|1982
|2008.05.01 01:27
|modify
|661
|0.40
|0.7863
|0.8029
|0.7823
|1983
|2008.05.01 09:07
|close
|661
|0.40
|0.7867
|0.8029
|0.7823
|-24.64
|11178.02
|1984
|2008.05.05 23:00
|buy
|662
|0.40
|0.7855
|0.0000
|0.0000
|1985
|2008.05.05 23:00
|modify
|662
|0.40
|0.7855
|0.7703
|0.7909
|1986
|2008.05.06 00:11
|close
|662
|0.40
|0.7858
|0.7703
|0.7909
|18.48
|11196.50
|1987
|2008.05.06 02:04
|buy
|663
|0.40
|0.7852
|0.0000
|0.0000
|1988
|2008.05.06 02:04
|modify
|663
|0.40
|0.7852
|0.7688
|0.7908
|1989
|2008.05.06 03:03
|close
|663
|0.40
|0.7858
|0.7688
|0.7908
|36.95
|11233.45
|1990
|2008.05.07 01:24
|sell
|664
|0.40
|0.7871
|0.0000
|0.0000
|1991
|2008.05.07 01:24
|modify
|664
|0.40
|0.7871
|0.8024
|0.7830
|1992
|2008.05.07 03:14
|close
|664
|0.40
|0.7867
|0.8024
|0.7830
|24.64
|11258.09
|1993
|2008.05.07 23:21
|buy
|665
|0.40
|0.7882
|0.0000
|0.0000
|1994
|2008.05.07 23:21
|modify
|665
|0.40
|0.7882
|0.7729
|0.7928
|1995
|2008.05.08 17:36
|close
|665
|0.40
|0.7879
|0.7729
|0.7928
|-18.47
|11239.62
|1996
|2008.05.12 23:49
|sell
|666
|0.40
|0.7940
|0.0000
|0.0000
|1997
|2008.05.12 23:49
|modify
|666
|0.40
|0.7940
|0.8103
|0.7884
|1998
|2008.05.13 03:52
|close
|666
|0.40
|0.7944
|0.8103
|0.7884
|-25.41
|11214.21
|1999
|2008.05.13 23:09
|sell
|667
|0.40
|0.7956
|0.0000
|0.0000
|2000
|2008.05.13 23:09
|modify
|667
|0.40
|0.7956
|0.8106
|0.7915
|2001
|2008.05.14 00:11
|close
|667
|0.40
|0.7952
|0.8106
|0.7915
|23.87
|11238.07
|2002
|2008.05.14 00:16
|buy
|668
|0.40
|0.7950
|0.0000
|0.0000
|2003
|2008.05.14 00:16
|modify
|668
|0.40
|0.7950
|0.7794
|0.8005
|2004
|2008.05.14 02:40
|close
|668
|0.40
|0.7953
|0.7794
|0.8005
|18.48
|11256.55
|2005
|2008.05.14 02:40
|sell
|669
|0.40
|0.7953
|0.0000
|0.0000
|2006
|2008.05.14 02:41
|modify
|669
|0.40
|0.7953
|0.8110
|0.7899
|2007
|2008.05.14 03:47
|close
|669
|0.40
|0.7949
|0.8110
|0.7899
|24.64
|11281.19
|2008
|2008.05.14 23:25
|sell
|670
|0.40
|0.7952
|0.0000
|0.0000
|2009
|2008.05.14 23:25
|modify
|670
|0.40
|0.7952
|0.8118
|0.7912
|2010
|2008.05.15 01:12
|close
|670
|0.40
|0.7948
|0.8118
|0.7912
|22.32
|11303.51
|2011
|2008.05.15 01:52
|buy
|671
|0.40
|0.7946
|0.0000
|0.0000
|2012
|2008.05.15 01:52
|modify
|671
|0.40
|0.7946
|0.7789
|0.8001
|2013
|2008.05.15 03:12
|close
|671
|0.40
|0.7949
|0.7789
|0.8001
|18.48
|11321.99
|2014
|2008.05.19 23:07
|buy
|672
|0.40
|0.7958
|0.0000
|0.0000
|2015
|2008.05.19 23:07
|modify
|672
|0.40
|0.7958
|0.7799
|0.8014
|2016
|2008.05.20 00:22
|close
|672
|0.40
|0.7961
|0.7799
|0.8014
|18.48
|11340.47
|2017
|2008.05.20 00:23
|sell
|673
|0.40
|0.7962
|0.0000
|0.0000
|2018
|2008.05.20 00:23
|modify
|673
|0.40
|0.7962
|0.8112
|0.7906
|2019
|2008.05.20 03:18
|close
|673
|0.40
|0.7962
|0.8112
|0.7906
|0.00
|11340.47
|2020
|2008.05.20 23:26
|buy
|674
|0.40
|0.7954
|0.0000
|0.0000
|2021
|2008.05.20 23:26
|modify
|674
|0.40
|0.7954
|0.7792
|0.7998
|2022
|2008.05.21 02:43
|close
|674
|0.40
|0.7954
|0.7792
|0.7998
|0.00
|11340.47
|2023
|2008.05.21 23:00
|sell
|675
|0.40
|0.8018
|0.0000
|0.0000
|2024
|2008.05.21 23:00
|modify
|675
|0.40
|0.8018
|0.8181
|0.7958
|2025
|2008.05.21 23:30
|close
|675
|0.40
|0.8011
|0.8181
|0.7958
|43.13
|11383.60
|2026
|2008.05.21 23:30
|buy
|676
|0.40
|0.8011
|0.0000
|0.0000
|2027
|2008.05.21 23:30
|modify
|676
|0.40
|0.8011
|0.7859
|0.8061
|2028
|2008.05.22 09:21
|close
|676
|0.40
|0.8008
|0.7859
|0.8061
|-18.48
|11365.12
|2029
|2008.05.27 00:26
|sell
|677
|0.40
|0.7959
|0.0000
|0.0000
|2030
|2008.05.27 00:26
|modify
|677
|0.40
|0.7959
|0.8113
|0.7917
|2031
|2008.05.27 09:45
|close
|677
|0.40
|0.7963
|0.8113
|0.7917
|-24.65
|11340.47
|2032
|2008.05.27 23:00
|buy
|678
|0.40
|0.7943
|0.0000
|0.0000
|2033
|2008.05.27 23:00
|modify
|678
|0.40
|0.7943
|0.7784
|0.7984
|2034
|2008.05.28 02:34
|close
|678
|0.40
|0.7942
|0.7784
|0.7984
|-6.16
|11334.31
|2035
|2008.05.28 02:43
|sell
|679
|0.40
|0.7943
|0.0000
|0.0000
|2036
|2008.05.28 02:43
|modify
|679
|0.40
|0.7943
|0.8103
|0.7903
|2037
|2008.05.28 03:09
|close
|679
|0.40
|0.7937
|0.8103
|0.7903
|36.97
|11371.28
|2038
|2008.05.28 23:00
|sell
|680
|0.40
|0.7900
|0.0000
|0.0000
|2039
|2008.05.28 23:00
|modify
|680
|0.40
|0.7900
|0.8065
|0.7850
|2040
|2008.05.29 00:00
|close
|680
|0.40
|0.7896
|0.8065
|0.7850
|22.32
|11393.60
|2041
|2008.05.29 00:00
|buy
|681
|0.40
|0.7896
|0.0000
|0.0000
|2042
|2008.05.29 00:00
|modify
|681
|0.40
|0.7896
|0.7727
|0.7955
|2043
|2008.05.29 01:01
|close
|681
|0.40
|0.7900
|0.7727
|0.7955
|24.64
|11418.24
|2044
|2008.05.29 01:35
|sell
|682
|0.40
|0.7902
|0.0000
|0.0000
|2045
|2008.05.29 01:35
|modify
|682
|0.40
|0.7902
|0.8067
|0.7857
|2046
|2008.05.29 03:42
|close
|682
|0.40
|0.7898
|0.8067
|0.7857
|24.64
|11442.88
|2047
|2008.06.02 23:12
|buy
|683
|0.40
|0.7901
|0.0000
|0.0000
|2048
|2008.06.02 23:12
|modify
|683
|0.40
|0.7901
|0.7734
|0.7942
|2049
|2008.06.03 00:53
|close
|683
|0.40
|0.7905
|0.7734
|0.7942
|24.63
|11467.51
|2050
|2008.06.03 00:53
|sell
|684
|0.40
|0.7905
|0.0000
|0.0000
|2051
|2008.06.03 00:53
|modify
|684
|0.40
|0.7905
|0.8071
|0.7855
|2052
|2008.06.03 04:50
|close
|684
|0.40
|0.7906
|0.8071
|0.7855
|-6.16
|11461.35
|2053
|2008.06.04 01:42
|sell
|685
|0.40
|0.7870
|0.0000
|0.0000
|2054
|2008.06.04 01:42
|modify
|685
|0.40
|0.7870
|0.8035
|0.7825
|2055
|2008.06.04 04:50
|close
|685
|0.40
|0.7870
|0.8035
|0.7825
|0.00
|11461.35
|2056
|2008.06.04 23:26
|buy
|686
|0.40
|0.7895
|0.0000
|0.0000
|2057
|2008.06.04 23:26
|modify
|686
|0.40
|0.7895
|0.7737
|0.7952
|2058
|2008.06.05 01:52
|close
|686
|0.40
|0.7898
|0.7737
|0.7952
|18.47
|11479.82
|2059
|2008.06.05 01:52
|sell
|687
|0.40
|0.7898
|0.0000
|0.0000
|2060
|2008.06.05 01:52
|modify
|687
|0.40
|0.7898
|0.8049
|0.7845
|2061
|2008.06.05 04:26
|close
|687
|0.40
|0.7895
|0.8049
|0.7845
|18.48
|11498.30
|2062
|2008.06.09 23:00
|buy
|688
|0.40
|0.7921
|0.0000
|0.0000
|2063
|2008.06.09 23:00
|modify
|688
|0.40
|0.7921
|0.7764
|0.7961
|2064
|2008.06.10 01:18
|close
|688
|0.40
|0.7925
|0.7764
|0.7961
|24.64
|11522.94
|2065
|2008.06.10 01:27
|sell
|689
|0.40
|0.7926
|0.0000
|0.0000
|2066
|2008.06.10 01:27
|modify
|689
|0.40
|0.7926
|0.8095
|0.7886
|2067
|2008.06.10 03:18
|close
|689
|0.40
|0.7922
|0.8095
|0.7886
|24.64
|11547.58
|2068
|2008.06.10 23:33
|sell
|690
|0.40
|0.7913
|0.0000
|0.0000
|2069
|2008.06.10 23:33
|modify
|690
|0.40
|0.7913
|0.8082
|0.7853
|2070
|2008.06.11 00:22
|close
|690
|0.40
|0.7907
|0.8082
|0.7853
|36.20
|11583.77
|2071
|2008.06.11 00:22
|buy
|691
|0.40
|0.7907
|0.0000
|0.0000
|2072
|2008.06.11 00:22
|modify
|691
|0.40
|0.7907
|0.7745
|0.7950
|2073
|2008.06.11 01:23
|close
|691
|0.40
|0.7910
|0.7745
|0.7950
|18.48
|11602.25
|2074
|2008.06.11 02:00
|sell
|692
|0.40
|0.7914
|0.0000
|0.0000
|2075
|2008.06.11 02:00
|modify
|692
|0.40
|0.7914
|0.8075
|0.7857
|2076
|2008.06.11 06:20
|close
|692
|0.40
|0.7918
|0.8075
|0.7857
|-24.64
|11577.61
|2077
|2008.06.11 23:46
|buy
|693
|0.40
|0.7923
|0.0000
|0.0000
|2078
|2008.06.11 23:46
|modify
|693
|0.40
|0.7923
|0.7761
|0.7978
|2079
|2008.06.12 02:20
|close
|693
|0.40
|0.7926
|0.7761
|0.7978
|18.48
|11596.09
|2080
|2008.06.16 23:43
|buy
|694
|0.40
|0.7882
|0.0000
|0.0000
|2081
|2008.06.16 23:43
|modify
|694
|0.40
|0.7882
|0.7717
|0.7937
|2082
|2008.06.17 03:14
|close
|694
|0.40
|0.7881
|0.7717
|0.7937
|-6.16
|11589.93
|2083
|2008.06.18 01:50
|sell
|695
|0.40
|0.7928
|0.0000
|0.0000
|2084
|2008.06.18 01:50
|modify
|695
|0.40
|0.7928
|0.8095
|0.7880
|2085
|2008.06.18 04:46
|close
|695
|0.40
|0.7928
|0.8095
|0.7880
|0.00
|11589.93
|2086
|2008.06.18 23:04
|sell
|696
|0.40
|0.7926
|0.0000
|0.0000
|2087
|2008.06.18 23:04
|modify
|696
|0.40
|0.7926
|0.8088
|0.7868
|2088
|2008.06.19 10:09
|close
|696
|0.40
|0.7929
|0.8088
|0.7868
|-20.80
|11569.13
|2089
|2008.06.24 01:21
|sell
|697
|0.40
|0.7898
|0.0000
|0.0000
|2090
|2008.06.24 01:21
|modify
|697
|0.40
|0.7898
|0.8060
|0.7853
|2091
|2008.06.24 04:21
|close
|697
|0.40
|0.7898
|0.8060
|0.7853
|0.00
|11569.13
|2092
|2008.06.24 23:08
|buy
|698
|0.40
|0.7905
|0.0000
|0.0000
|2093
|2008.06.24 23:08
|modify
|698
|0.40
|0.7905
|0.7755
|0.7962
|2094
|2008.06.25 03:09
|close
|698
|0.40
|0.7901
|0.7755
|0.7962
|-24.63
|11544.50
|2095
|2008.06.25 23:55
|buy
|699
|0.40
|0.7932
|0.0000
|0.0000
|2096
|2008.06.25 23:55
|modify
|699
|0.40
|0.7932
|0.7782
|0.7979
|2097
|2008.06.26 01:51
|close
|699
|0.40
|0.7937
|0.7782
|0.7979
|30.80
|11575.30
|2098
|2008.06.26 01:51
|sell
|700
|0.40
|0.7937
|0.0000
|0.0000
|2099
|2008.06.26 01:51
|modify
|700
|0.40
|0.7937
|0.8105
|0.7884
|2100
|2008.06.26 04:55
|close
|700
|0.40
|0.7937
|0.8105
|0.7884
|0.00
|11575.30
|2101
|2008.07.01 00:01
|sell
|701
|0.40
|0.7907
|0.0000
|0.0000
|2102
|2008.07.01 00:01
|modify
|701
|0.40
|0.7907
|0.8061
|0.7850
|2103
|2008.07.01 01:03
|close
|701
|0.40
|0.7903
|0.8061
|0.7850
|24.64
|11599.94
|2104
|2008.07.02 02:27
|sell
|702
|0.40
|0.7918
|0.0000
|0.0000
|2105
|2008.07.02 02:27
|modify
|702
|0.40
|0.7918
|0.8087
|0.7871
|2106
|2008.07.02 09:26
|close
|702
|0.40
|0.7921
|0.8087
|0.7871
|-18.48
|11581.46
|2107
|2008.07.02 23:00
|sell
|703
|0.40
|0.7967
|0.0000
|0.0000
|2108
|2008.07.02 23:00
|modify
|703
|0.40
|0.7967
|0.8137
|0.7910
|2109
|2008.07.03 02:04
|close
|703
|0.40
|0.7967
|0.8137
|0.7910
|-2.32
|11579.14
|2110
|2008.07.07 23:37
|sell
|704
|0.40
|0.7955
|0.0000
|0.0000
|2111
|2008.07.07 23:37
|modify
|704
|0.40
|0.7955
|0.8111
|0.7906
|2112
|2008.07.08 02:00
|close
|704
|0.40
|0.7952
|0.8111
|0.7906
|17.71
|11596.85
|2113
|2008.07.08 02:00
|buy
|705
|0.40
|0.7952
|0.0000
|0.0000
|2114
|2008.07.08 02:00
|modify
|705
|0.40
|0.7952
|0.7802
|0.7996
|2115
|2008.07.08 03:00
|close
|705
|0.40
|0.7956
|0.7802
|0.7996
|24.63
|11621.48
|2116
|2008.07.08 23:39
|sell
|706
|0.40
|0.7953
|0.0000
|0.0000
|2117
|2008.07.08 23:39
|modify
|706
|0.40
|0.7953
|0.8115
|0.7901
|2118
|2008.07.09 02:59
|close
|706
|0.40
|0.7954
|0.8115
|0.7901
|-6.93
|11614.54
|2119
|2008.07.09 23:53
|buy
|707
|0.40
|0.7938
|0.0000
|0.0000
|2120
|2008.07.09 23:53
|modify
|707
|0.40
|0.7938
|0.7769
|0.7988
|2121
|2008.07.10 02:25
|close
|707
|0.40
|0.7940
|0.7769
|0.7988
|12.32
|11626.86
|2122
|2008.07.10 02:25
|sell
|708
|0.40
|0.7940
|0.0000
|0.0000
|2123
|2008.07.10 02:25
|modify
|708
|0.40
|0.7940
|0.8099
|0.7895
|2124
|2008.07.10 04:46
|close
|708
|0.40
|0.7938
|0.8099
|0.7895
|12.32
|11639.18
|2125
|2008.07.14 23:54
|buy
|709
|0.40
|0.7975
|0.0000
|0.0000
|2126
|2008.07.14 23:54
|modify
|709
|0.40
|0.7975
|0.7810
|0.8030
|2127
|2008.07.15 03:54
|close
|709
|0.40
|0.7971
|0.7810
|0.8030
|-24.64
|11614.54
|2128
|2008.07.16 00:36
|sell
|710
|0.40
|0.7936
|0.0000
|0.0000
|2129
|2008.07.16 00:37
|modify
|710
|0.40
|0.7936
|0.8087
|0.7892
|2130
|2008.07.16 01:11
|close
|710
|0.40
|0.7929
|0.8087
|0.7892
|43.12
|11657.66
|2131
|2008.07.16 01:11
|buy
|711
|0.40
|0.7929
|0.0000
|0.0000
|2132
|2008.07.16 01:11
|modify
|711
|0.40
|0.7929
|0.7763
|0.7984
|2133
|2008.07.16 02:11
|close
|711
|0.40
|0.7935
|0.7763
|0.7984
|36.95
|11694.61
|2134
|2008.07.17 00:49
|sell
|712
|0.40
|0.7918
|0.0000
|0.0000
|2135
|2008.07.17 00:49
|modify
|712
|0.40
|0.7918
|0.8076
|0.7865
|2136
|2008.07.17 02:52
|close
|712
|0.40
|0.7914
|0.8076
|0.7865
|24.64
|11719.25
|2137
|2008.07.21 23:19
|buy
|713
|0.40
|0.7948
|0.0000
|0.0000
|2138
|2008.07.21 23:19
|modify
|713
|0.40
|0.7948
|0.7796
|0.7990
|2139
|2008.07.22 00:20
|close
|713
|0.40
|0.7951
|0.7796
|0.7990
|18.48
|11737.73
|2140
|2008.07.22 02:21
|sell
|714
|0.40
|0.7951
|0.0000
|0.0000
|2141
|2008.07.22 02:21
|modify
|714
|0.40
|0.7951
|0.8107
|0.7903
|2142
|2008.07.22 06:40
|close
|714
|0.40
|0.7955
|0.8107
|0.7903
|-24.64
|11713.09
|2143
|2008.07.23 00:20
|sell
|715
|0.40
|0.7927
|0.0000
|0.0000
|2144
|2008.07.23 00:20
|modify
|715
|0.40
|0.7927
|0.8087
|0.7887
|2145
|2008.07.23 02:06
|close
|715
|0.40
|0.7923
|0.8087
|0.7887
|24.64
|11737.73
|2146
|2008.07.23 02:19
|sell
|716
|0.40
|0.7927
|0.0000
|0.0000
|2147
|2008.07.23 02:19
|modify
|716
|0.40
|0.7927
|0.8078
|0.7887
|2148
|2008.07.23 04:44
|close
|716
|0.40
|0.7924
|0.8078
|0.7887
|18.48
|11756.21
|2149
|2008.07.23 23:55
|buy
|717
|0.40
|0.7848
|0.0000
|0.0000
|2150
|2008.07.23 23:55
|modify
|717
|0.40
|0.7848
|0.7698
|0.7894
|2151
|2008.07.24 00:56
|close
|717
|0.40
|0.7852
|0.7698
|0.7894
|24.64
|11780.85
|2152
|2008.07.24 01:15
|sell
|718
|0.40
|0.7854
|0.0000
|0.0000
|2153
|2008.07.24 01:15
|modify
|718
|0.40
|0.7854
|0.8022
|0.7813
|2154
|2008.07.24 02:32
|close
|718
|0.40
|0.7850
|0.8022
|0.7813
|24.64
|11805.49
|2155
|2008.07.24 02:32
|buy
|719
|0.40
|0.7849
|0.0000
|0.0000
|2156
|2008.07.24 02:32
|modify
|719
|0.40
|0.7849
|0.7690
|0.7896
|2157
|2008.07.24 04:16
|close
|719
|0.40
|0.7853
|0.7690
|0.7896
|24.64
|11830.13
|2158
|2008.07.29 00:35
|buy
|720
|0.40
|0.7891
|0.0000
|0.0000
|2159
|2008.07.29 00:35
|modify
|720
|0.40
|0.7891
|0.7732
|0.7940
|2160
|2008.07.29 03:05
|close
|720
|0.40
|0.7894
|0.7732
|0.7940
|18.48
|11848.61
|2161
|2008.07.29 23:14
|sell
|721
|0.40
|0.7876
|0.0000
|0.0000
|2162
|2008.07.29 23:14
|modify
|721
|0.40
|0.7876
|0.8041
|0.7827
|2163
|2008.07.30 00:44
|close
|721
|0.40
|0.7872
|0.8041
|0.7827
|23.87
|11872.48
|2164
|2008.07.30 00:44
|buy
|722
|0.40
|0.7872
|0.0000
|0.0000
|2165
|2008.07.30 00:44
|modify
|722
|0.40
|0.7872
|0.7702
|0.7920
|2166
|2008.07.30 03:05
|close
|722
|0.40
|0.7875
|0.7702
|0.7920
|18.48
|11890.96
|2167
|2008.07.31 02:01
|sell
|723
|0.40
|0.7862
|0.0000
|0.0000
|2168
|2008.07.31 02:01
|modify
|723
|0.40
|0.7862
|0.8023
|0.7811
|2169
|2008.07.31 07:27
|close
|723
|0.40
|0.7866
|0.8023
|0.7811
|-24.65
|11866.31
|2170
|2008.08.05 00:11
|sell
|724
|0.40
|0.7940
|0.0000
|0.0000
|2171
|2008.08.05 00:11
|modify
|724
|0.40
|0.7940
|0.8092
|0.7881
|2172
|2008.08.05 02:01
|close
|724
|0.40
|0.7937
|0.8092
|0.7881
|18.49
|11884.80
|2173
|2008.08.05 23:05
|buy
|725
|0.40
|0.7904
|0.0000
|0.0000
|2174
|2008.08.05 23:05
|modify
|725
|0.40
|0.7904
|0.7749
|0.7950
|2175
|2008.08.06 00:15
|close
|725
|0.40
|0.7908
|0.7749
|0.7950
|24.63
|11909.43
|2176
|2008.08.06 00:15
|sell
|726
|0.40
|0.7908
|0.0000
|0.0000
|2177
|2008.08.06 00:15
|modify
|726
|0.40
|0.7908
|0.8071
|0.7851
|2178
|2008.08.06 03:08
|close
|726
|0.40
|0.7908
|0.8071
|0.7851
|0.00
|11909.43
|2179
|2008.08.06 23:00
|sell
|727
|0.40
|0.7916
|0.0000
|0.0000
|2180
|2008.08.06 23:00
|modify
|727
|0.40
|0.7916
|0.8070
|0.7865
|2181
|2008.08.07 00:00
|close
|727
|0.40
|0.7912
|0.8070
|0.7865
|22.33
|11931.76
|2182
|2008.08.07 00:07
|buy
|728
|0.40
|0.7910
|0.0000
|0.0000
|2183
|2008.08.07 00:07
|modify
|728
|0.40
|0.7910
|0.7760
|0.7955
|2184
|2008.08.07 01:07
|close
|728
|0.40
|0.7914
|0.7760
|0.7955
|24.63
|11956.39
|2185
|2008.08.07 02:24
|sell
|729
|0.40
|0.7916
|0.0000
|0.0000
|2186
|2008.08.07 02:24
|modify
|729
|0.40
|0.7916
|0.8079
|0.7866
|2187
|2008.08.07 15:37
|close
|729
|0.40
|0.7919
|0.8079
|0.7866
|-18.48
|11937.91
|2188
|2008.08.11 23:03
|buy
|730
|0.40
|0.7801
|0.0000
|0.0000
|2189
|2008.08.11 23:03
|modify
|730
|0.40
|0.7801
|0.7632
|0.7853
|2190
|2008.08.12 01:53
|close
|730
|0.40
|0.7803
|0.7632
|0.7853
|12.32
|11950.23
|2191
|2008.08.12 02:12
|buy
|731
|0.40
|0.7796
|0.0000
|0.0000
|2192
|2008.08.12 02:12
|modify
|731
|0.40
|0.7796
|0.7636
|0.7838
|2193
|2008.08.12 02:40
|close
|731
|0.40
|0.7802
|0.7636
|0.7838
|36.96
|11987.19
|2194
|2008.08.12 02:43
|sell
|732
|0.40
|0.7803
|0.0000
|0.0000
|2195
|2008.08.12 02:43
|modify
|732
|0.40
|0.7803
|0.7961
|0.7757
|2196
|2008.08.12 04:11
|close
|732
|0.40
|0.7799
|0.7961
|0.7757
|24.64
|12011.83
|2197
|2008.08.12 23:00
|sell
|733
|0.40
|0.7864
|0.0000
|0.0000
|2198
|2008.08.12 23:00
|modify
|733
|0.40
|0.7864
|0.8027
|0.7811
|2199
|2008.08.13 02:07
|close
|733
|0.40
|0.7864
|0.8027
|0.7811
|-0.77
|12011.05
|2200
|2008.08.13 02:12
|buy
|734
|0.40
|0.7863
|0.0000
|0.0000
|2201
|2008.08.13 02:12
|modify
|734
|0.40
|0.7863
|0.7712
|0.7922
|2202
|2008.08.13 03:57
|close
|734
|0.40
|0.7867
|0.7712
|0.7922
|24.64
|12035.69
|2203
|2008.08.13 23:11
|sell
|735
|0.40
|0.7982
|0.0000
|0.0000
|2204
|2008.08.13 23:11
|modify
|735
|0.40
|0.7982
|0.8139
|0.7934
|2205
|2008.08.13 23:30
|close
|735
|0.40
|0.7976
|0.8139
|0.7934
|36.96
|12072.65
|2206
|2008.08.13 23:30
|buy
|736
|0.40
|0.7975
|0.0000
|0.0000
|2207
|2008.08.13 23:30
|modify
|736
|0.40
|0.7975
|0.7818
|0.8021
|2208
|2008.08.14 00:19
|close
|736
|0.40
|0.7981
|0.7818
|0.8021
|36.95
|12109.60
|2209
|2008.08.14 00:30
|sell
|737
|0.40
|0.7982
|0.0000
|0.0000
|2210
|2008.08.14 00:30
|modify
|737
|0.40
|0.7982
|0.8143
|0.7939
|2211
|2008.08.14 03:01
|close
|737
|0.40
|0.7979
|0.8143
|0.7939
|18.48
|12128.08
|2212
|2008.08.18 23:58
|buy
|738
|0.40
|0.7879
|0.0000
|0.0000
|2213
|2008.08.18 23:58
|modify
|738
|0.40
|0.7879
|0.7709
|0.7939
|2214
|2008.08.19 01:03
|close
|738
|0.40
|0.7883
|0.7709
|0.7939
|24.63
|12152.71
|2215
|2008.08.19 23:00
|sell
|739
|0.40
|0.7917
|0.0000
|0.0000
|2216
|2008.08.19 23:00
|modify
|739
|0.40
|0.7917
|0.8069
|0.7874
|2217
|2008.08.20 00:05
|close
|739
|0.40
|0.7913
|0.8069
|0.7874
|23.87
|12176.58
|2218
|2008.08.20 00:29
|sell
|740
|0.40
|0.7917
|0.0000
|0.0000
|2219
|2008.08.20 00:29
|modify
|740
|0.40
|0.7917
|0.8082
|0.7877
|2220
|2008.08.20 02:03
|close
|740
|0.40
|0.7913
|0.8082
|0.7877
|24.64
|12201.22
|2221
|2008.08.20 02:03
|buy
|741
|0.40
|0.7913
|0.0000
|0.0000
|2222
|2008.08.20 02:03
|modify
|741
|0.40
|0.7913
|0.7753
|0.7966
|2223
|2008.08.20 02:46
|close
|741
|0.40
|0.7919
|0.7753
|0.7966
|36.96
|12238.18
|2224
|2008.08.20 02:46
|sell
|742
|0.40
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|2225
|2008.08.20 02:46
|modify
|742
|0.40
|0.7919
|0.8074
|0.7866
|2226
|2008.08.20 03:47
|close
|742
|0.40
|0.7916
|0.8074
|0.7866
|18.48
|12256.66
|2227
|2008.08.20 23:31
|sell
|743
|0.40
|0.7920
|0.0000
|0.0000
|2228
|2008.08.20 23:31
|modify
|743
|0.40
|0.7920
|0.8076
|0.7864
|2229
|2008.08.21 01:36
|close
|743
|0.40
|0.7917
|0.8076
|0.7864
|16.16
|12272.82
|2230
|2008.08.21 01:36
|buy
|744
|0.40
|0.7915
|0.0000
|0.0000
|2231
|2008.08.21 01:36
|modify
|744
|0.40
|0.7915
|0.7763
|0.7974
|2232
|2008.08.21 03:26
|close
|744
|0.40
|0.7919
|0.7763
|0.7974
|24.64
|12297.46
|2233
|2008.08.25 23:58
|buy
|745
|0.40
|0.7962
|0.0000
|0.0000
|2234
|2008.08.25 23:58
|modify
|745
|0.40
|0.7962
|0.7796
|0.8014
|2235
|2008.08.26 02:29
|close
|745
|0.40
|0.7965
|0.7796
|0.8014
|18.47
|12315.93
|2236
|2008.08.26 02:29
|sell
|746
|0.40
|0.7965
|0.0000
|0.0000
|2237
|2008.08.26 02:29
|modify
|746
|0.40
|0.7965
|0.8125
|0.7906
|2238
|2008.08.26 05:50
|close
|746
|0.40
|0.7966
|0.8125
|0.7906
|-6.16
|12309.77
|2239
|2008.08.27 00:51
|sell
|747
|0.40
|0.7967
|0.0000
|0.0000
|2240
|2008.08.27 00:51
|modify
|747
|0.40
|0.7967
|0.8120
|0.7924
|2241
|2008.08.27 02:06
|close
|747
|0.40
|0.7963
|0.8120
|0.7924
|24.64
|12334.41
|2242
|2008.08.27 23:30
|sell
|748
|0.40
|0.8026
|0.0000
|0.0000
|2243
|2008.08.27 23:31
|modify
|748
|0.40
|0.8026
|0.8176
|0.7979
|2244
|2008.08.28 00:31
|close
|748
|0.40
|0.8022
|0.8176
|0.7979
|22.32
|12356.73
|2245
|2008.08.28 01:05
|sell
|749
|0.40
|0.8024
|0.0000
|0.0000
|2246
|2008.08.28 01:05
|modify
|749
|0.40
|0.8024
|0.8190
|0.7970
|2247
|2008.08.28 02:22
|close
|749
|0.40
|0.8020
|0.8190
|0.7970
|24.64
|12381.37
|2248
|2008.09.01 23:28
|sell
|750
|0.40
|0.8108
|0.0000
|0.0000
|2249
|2008.09.01 23:28
|modify
|750
|0.40
|0.8108
|0.8258
|0.8066
|2250
|2008.09.04 15:37
|close
|750
|0.40
|0.8111
|0.8258
|0.8066
|-22.35
|12359.02
|2251
|2008.09.08 23:11
|buy
|751
|0.40
|0.8038
|0.0000
|0.0000
|2252
|2008.09.08 23:11
|modify
|751
|0.40
|0.8038
|0.7869
|0.8083
|2253
|2008.09.09 00:10
|close
|751
|0.40
|0.8044
|0.7869
|0.8083
|36.96
|12395.98
|2254
|2008.09.09 00:10
|sell
|752
|0.40
|0.8047
|0.0000
|0.0000
|2255
|2008.09.09 00:10
|modify
|752
|0.40
|0.8047
|0.8207
|0.7990
|2256
|2008.09.09 00:11
|close
|752
|0.40
|0.8040
|0.8207
|0.7990
|43.12
|12439.10
|2257
|2008.09.09 00:27
|buy
|753
|0.40
|0.8033
|0.0000
|0.0000
|2258
|2008.09.09 00:27
|modify
|753
|0.40
|0.8033
|0.7879
|0.8075
|2259
|2008.09.09 01:06
|close
|753
|0.40
|0.8040
|0.7879
|0.8075
|43.11
|12482.21
|2260
|2008.09.09 01:07
|sell
|754
|0.40
|0.8044
|0.0000
|0.0000
|2261
|2008.09.09 01:07
|modify
|754
|0.40
|0.8044
|0.8197
|0.7997
|2262
|2008.09.09 01:18
|close
|754
|0.40
|0.8038
|0.8197
|0.7997
|36.96
|12519.17
|2263
|2008.09.09 01:39
|buy
|755
|0.40
|0.8032
|0.0000
|0.0000
|2264
|2008.09.09 01:39
|modify
|755
|0.40
|0.8032
|0.7873
|0.8081
|2265
|2008.09.09 03:05
|close
|755
|0.40
|0.8036
|0.7873
|0.8081
|24.64
|12543.81
|2266
|2008.09.09 23:00
|buy
|756
|0.40
|0.8024
|0.0000
|0.0000
|2267
|2008.09.09 23:00
|modify
|756
|0.40
|0.8024
|0.7870
|0.8082
|2268
|2008.09.10 00:00
|close
|756
|0.40
|0.8028
|0.7870
|0.8082
|24.64
|12568.45
|2269
|2008.09.10 00:31
|buy
|757
|0.40
|0.8020
|0.0000
|0.0000
|2270
|2008.09.10 00:31
|modify
|757
|0.40
|0.8020
|0.7870
|0.8063
|2271
|2008.09.10 01:12
|close
|757
|0.40
|0.8027
|0.7870
|0.8063
|43.11
|12611.56
|2272
|2008.09.10 01:15
|sell
|758
|0.40
|0.8029
|0.0000
|0.0000
|2273
|2008.09.10 01:15
|modify
|758
|0.40
|0.8029
|0.8190
|0.7988
|2274
|2008.09.10 02:19
|close
|758
|0.40
|0.8025
|0.8190
|0.7988
|24.64
|12636.20
|2275
|2008.09.10 02:30
|buy
|759
|0.40
|0.8021
|0.0000
|0.0000
|2276
|2008.09.10 02:30
|modify
|759
|0.40
|0.8021
|0.7871
|0.8070
|2277
|2008.09.10 04:51
|close
|759
|0.40
|0.8024
|0.7871
|0.8070
|18.48
|12654.68
|2278
|2008.09.10 23:01
|buy
|760
|0.40
|0.7988
|0.0000
|0.0000
|2279
|2008.09.10 23:01
|modify
|760
|0.40
|0.7988
|0.7829
|0.8029
|2280
|2008.09.11 00:35
|close
|760
|0.40
|0.7991
|0.7829
|0.8029
|18.48
|12673.16
|2281
|2008.09.11 00:36
|sell
|761
|0.40
|0.7995
|0.0000
|0.0000
|2282
|2008.09.11 00:36
|modify
|761
|0.40
|0.7995
|0.8161
|0.7940
|2283
|2008.09.11 00:42
|close
|761
|0.40
|0.7988
|0.8161
|0.7940
|43.12
|12716.28
|2284
|2008.09.11 00:46
|buy
|762
|0.40
|0.7982
|0.0000
|0.0000
|2285
|2008.09.11 00:46
|modify
|762
|0.40
|0.7982
|0.7813
|0.8041
|2286
|2008.09.11 01:09
|close
|762
|0.40
|0.7989
|0.7813
|0.8041
|43.11
|12759.39
|2287
|2008.09.11 01:17
|buy
|763
|0.40
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|2288
|2008.09.11 01:17
|modify
|763
|0.40
|0.7981
|0.7823
|0.8033
|2289
|2008.09.11 01:25
|close
|763
|0.40
|0.7988
|0.7823
|0.8033
|43.11
|12802.50
|2290
|2008.09.11 01:46
|buy
|764
|0.40
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|2291
|2008.09.11 01:46
|modify
|764
|0.40
|0.7980
|0.7819
|0.8021
|2292
|2008.09.11 04:36
|close
|764
|0.40
|0.7980
|0.7819
|0.8021
|0.00
|12802.50
|2293
|2008.09.15 23:00
|sell
|765
|0.40
|0.7941
|0.0000
|0.0000
|2294
|2008.09.15 23:00
|modify
|765
|0.40
|0.7941
|0.8104
|0.7890
|2295
|2008.09.15 23:01
|close
|765
|0.40
|0.7935
|0.8104
|0.7890
|36.97
|12839.47
|2296
|2008.09.15 23:02
|sell
|766
|0.40
|0.7940
|0.0000
|0.0000
|2297
|2008.09.15 23:02
|modify
|766
|0.40
|0.7940
|0.8097
|0.7881
|2298
|2008.09.15 23:15
|close
|766
|0.40
|0.7934
|0.8097
|0.7881
|36.97
|12876.44
|2299
|2008.09.15 23:15
|buy
|767
|0.40
|0.7927
|0.0000
|0.0000
|2300
|2008.09.15 23:15
|modify
|767
|0.40
|0.7927
|0.7763
|0.7968
|2301
|2008.09.15 23:26
|close
|767
|0.40
|0.7933
|0.7763
|0.7968
|36.95
|12913.39
|2302
|2008.09.15 23:36
|buy
|768
|0.50
|0.7928
|0.0000
|0.0000
|2303
|2008.09.15 23:36
|modify
|768
|0.50
|0.7928
|0.7766
|0.7974
|2304
|2008.09.16 00:56
|close
|768
|0.50
|0.7931
|0.7766
|0.7974
|23.09
|12936.48
|2305
|2008.09.16 00:56
|sell
|769
|0.50
|0.7932
|0.0000
|0.0000
|2306
|2008.09.16 00:56
|modify
|769
|0.50
|0.7932
|0.8101
|0.7876
|2307
|2008.09.16 00:58
|close
|769
|0.50
|0.7926
|0.8101
|0.7876
|46.21
|12982.69
|2308
|2008.09.16 01:00
|sell
|770
|0.50
|0.7935
|0.0000
|0.0000
|2309
|2008.09.16 01:00
|modify
|770
|0.50
|0.7935
|0.8101
|0.7878
|2310
|2008.09.16 01:09
|close
|770
|0.50
|0.7928
|0.8101
|0.7878
|53.91
|13036.60
|2311
|2008.09.16 01:39
|sell
|771
|0.50
|0.7936
|0.0000
|0.0000
|2312
|2008.09.16 01:39
|modify
|771
|0.50
|0.7936
|0.8097
|0.7889
|2313
|2008.09.16 03:00
|close
|771
|0.50
|0.7932
|0.8097
|0.7889
|30.80
|13067.40
|2314
|2008.09.16 23:53
|sell
|772
|0.50
|0.7932
|0.0000
|0.0000
|2315
|2008.09.16 23:53
|modify
|772
|0.50
|0.7932
|0.8094
|0.7872
|2316
|2008.09.16 23:54
|close
|772
|0.50
|0.7926
|0.8094
|0.7872
|46.21
|13113.61
|2317
|2008.09.17 00:20
|buy
|773
|0.50
|0.7917
|0.0000
|0.0000
|2318
|2008.09.17 00:20
|modify
|773
|0.50
|0.7917
|0.7752
|0.7966
|2319
|2008.09.17 00:49
|close
|773
|0.50
|0.7923
|0.7752
|0.7966
|46.20
|13159.81
|2320
|2008.09.17 00:50
|buy
|774
|0.50
|0.7917
|0.0000
|0.0000
|2321
|2008.09.17 00:50
|modify
|774
|0.50
|0.7917
|0.7755
|0.7966
|2322
|2008.09.17 01:08
|close
|774
|0.50
|0.7923
|0.7755
|0.7966
|46.20
|13206.01
|2323
|2008.09.17 23:14
|buy
|775
|0.50
|0.7874
|0.0000
|0.0000
|2324
|2008.09.17 23:14
|modify
|775
|0.50
|0.7874
|0.7713
|0.7914
|2325
|2008.09.17 23:34
|close
|775
|0.50
|0.7880
|0.7713
|0.7914
|46.19
|13252.20
|2326
|2008.09.18 00:51
|sell
|776
|0.50
|0.7892
|0.0000
|0.0000
|2327
|2008.09.18 00:51
|modify
|776
|0.50
|0.7892
|0.8053
|0.7838
|2328
|2008.09.18 01:00
|close
|776
|0.50
|0.7886
|0.8053
|0.7838
|46.21
|13298.41
|2329
|2008.09.18 01:01
|sell
|777
|0.50
|0.7895
|0.0000
|0.0000
|2330
|2008.09.18 01:01
|modify
|777
|0.50
|0.7895
|0.8061
|0.7837
|2331
|2008.09.18 01:01
|close
|777
|0.50
|0.7888
|0.8061
|0.7837
|53.91
|13352.32
|2332
|2008.09.18 01:02
|sell
|778
|0.50
|0.7895
|0.0000
|0.0000
|2333
|2008.09.18 01:02
|modify
|778
|0.50
|0.7895
|0.8063
|0.7839
|2334
|2008.09.18 01:15
|close
|778
|0.50
|0.7888
|0.8063
|0.7839
|53.91
|13406.23
|2335
|2008.09.18 01:16
|sell
|779
|0.50
|0.7897
|0.0000
|0.0000
|2336
|2008.09.18 01:16
|modify
|779
|0.50
|0.7897
|0.8055
|0.7846
|2337
|2008.09.18 01:57
|close
|779
|0.50
|0.7890
|0.8055
|0.7846
|53.90
|13460.13
|2338
|2008.09.18 02:15
|buy
|780
|0.50
|0.7886
|0.0000
|0.0000
|2339
|2008.09.18 02:15
|modify
|780
|0.50
|0.7886
|0.7733
|0.7936
|2340
|2008.09.18 02:39
|close
|780
|0.50
|0.7892
|0.7733
|0.7936
|46.19
|13506.32
|2341
|2008.09.22 23:00
|sell
|781
|0.50
|0.7974
|0.0000
|0.0000
|2342
|2008.09.22 23:00
|modify
|781
|0.50
|0.7974
|0.8139
|0.7934
|2343
|2008.09.22 23:12
|close
|781
|0.50
|0.7968
|0.8139
|0.7934
|46.21
|13552.53
|2344
|2008.09.23 00:31
|buy
|782
|0.50
|0.7963
|0.0000
|0.0000
|2345
|2008.09.23 00:31
|modify
|782
|0.50
|0.7963
|0.7811
|0.8022
|2346
|2008.09.23 00:34
|close
|782
|0.50
|0.7969
|0.7811
|0.8022
|46.19
|13598.72
|2347
|2008.09.23 00:52
|buy
|783
|0.50
|0.7964
|0.0000
|0.0000
|2348
|2008.09.23 00:52
|modify
|783
|0.50
|0.7964
|0.7809
|0.8019
|2349
|2008.09.23 01:52
|close
|783
|0.50
|0.7968
|0.7809
|0.8019
|30.80
|13629.52
|2350
|2008.09.23 01:52
|sell
|784
|0.50
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|2351
|2008.09.23 01:52
|modify
|784
|0.50
|0.7969
|0.8127
|0.7909
|2352
|2008.09.23 01:56
|close
|784
|0.50
|0.7963
|0.8127
|0.7909
|46.20
|13675.72
|2353
|2008.09.23 02:10
|buy
|785
|0.50
|0.7962
|0.0000
|0.0000
|2354
|2008.09.23 02:10
|modify
|785
|0.50
|0.7962
|0.7793
|0.8017
|2355
|2008.09.23 02:41
|close
|785
|0.50
|0.7969
|0.7793
|0.8017
|53.89
|13729.61
|2356
|2008.09.23 02:41
|sell
|786
|0.50
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|2357
|2008.09.23 02:41
|modify
|786
|0.50
|0.7970
|0.8122
|0.7921
|2358
|2008.09.23 04:27
|close
|786
|0.50
|0.7967
|0.8122
|0.7921
|23.11
|13752.72
|2359
|2008.09.23 23:12
|buy
|787
|0.50
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|2360
|2008.09.23 23:12
|modify
|787
|0.50
|0.7911
|0.7746
|0.7956
|2361
|2008.09.24 00:57
|close
|787
|0.50
|0.7915
|0.7746
|0.7956
|30.80
|13783.52
|2362
|2008.09.24 02:25
|buy
|788
|0.50
|0.7910
|0.0000
|0.0000
|2363
|2008.09.24 02:25
|modify
|788
|0.50
|0.7910
|0.7752
|0.7963
|2364
|2008.09.24 04:41
|close
|788
|0.50
|0.7914
|0.7752
|0.7963
|30.79
|13814.31
|2365
|2008.09.24 23:25
|buy
|789
|0.50
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|2366
|2008.09.24 23:25
|modify
|789
|0.50
|0.7911
|0.7753
|0.7954
|2367
|2008.09.24 23:53
|close
|789
|0.50
|0.7918
|0.7753
|0.7954
|53.89
|13868.20
|2368
|2008.09.25 00:09
|sell
|790
|0.50
|0.7920
|0.0000
|0.0000
|2369
|2008.09.25 00:09
|modify
|790
|0.50
|0.7920
|0.8084
|0.7868
|2370
|2008.09.25 00:20
|close
|790
|0.50
|0.7914
|0.8084
|0.7868
|46.20
|13914.40
|2371
|2008.09.25 00:51
|buy
|791
|0.50
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|2372
|2008.09.25 00:51
|modify
|791
|0.50
|0.7911
|0.7747
|0.7966
|2373
|2008.09.25 02:06
|close
|791
|0.50
|0.7915
|0.7747
|0.7966
|30.80
|13945.20
|2374
|2008.09.25 02:30
|sell
|792
|0.50
|0.7916
|0.0000
|0.0000
|2375
|2008.09.25 02:30
|modify
|792
|0.50
|0.7916
|0.8066
|0.7875
|2376
|2008.09.25 02:43
|close
|792
|0.50
|0.7909
|0.8066
|0.7875
|53.91
|13999.11
|2377
|2008.09.25 02:43
|buy
|793
|0.50
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|2378
|2008.09.25 02:43
|modify
|793
|0.50
|0.7909
|0.7741
|0.7964
|2379
|2008.09.25 03:44
|close
|793
|0.50
|0.7913
|0.7741
|0.7964
|30.79
|14029.90
|2380
|2008.09.29 23:00
|sell
|794
|0.50
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|2381
|2008.09.29 23:00
|modify
|794
|0.50
|0.7986
|0.8153
|0.7927
|2382
|2008.09.30 00:00
|close
|794
|0.50
|0.7980
|0.8153
|0.7927
|45.23
|14075.13
|2383
|2008.09.30 00:10
|buy
|795
|0.50
|0.7978
|0.0000
|0.0000
|2384
|2008.09.30 00:10
|modify
|795
|0.50
|0.7978
|0.7821
|0.8019
|2385
|2008.09.30 00:31
|close
|795
|0.50
|0.7984
|0.7821
|0.8019
|46.19
|14121.32
|2386
|2008.09.30 00:38
|buy
|796
|0.50
|0.7978
|0.0000
|0.0000
|2387
|2008.09.30 00:38
|modify
|796
|0.50
|0.7978
|0.7827
|0.8020
|2388
|2008.09.30 00:45
|close
|796
|0.50
|0.7984
|0.7827
|0.8020
|46.19
|14167.51
|2389
|2008.09.30 00:46
|sell
|797
|0.50
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|2390
|2008.09.30 00:46
|modify
|797
|0.50
|0.7987
|0.8153
|0.7932
|2391
|2008.09.30 01:11
|close
|797
|0.50
|0.7980
|0.8153
|0.7932
|53.90
|14221.41
|2392
|2008.09.30 01:20
|sell
|798
|0.50
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|2393
|2008.09.30 01:20
|modify
|798
|0.50
|0.7990
|0.8154
|0.7950
|2394
|2008.09.30 01:29
|close
|798
|0.50
|0.7984
|0.8154
|0.7950
|46.21
|14267.62
|2395
|2008.09.30 01:32
|buy
|799
|0.50
|0.7978
|0.0000
|0.0000
|2396
|2008.09.30 01:32
|modify
|799
|0.50
|0.7978
|0.7816
|0.8029
|2397
|2008.09.30 01:57
|close
|799
|0.50
|0.7984
|0.7816
|0.8029
|46.19
|14313.81
|2398
|2008.09.30 01:59
|sell
|800
|0.50
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|2399
|2008.09.30 01:59
|modify
|800
|0.50
|0.7990
|0.8150
|0.7933
|2400
|2008.09.30 02:04
|close
|800
|0.50
|0.7984
|0.8150
|0.7933
|46.21
|14360.02
|2401
|2008.09.30 02:48
|buy
|801
|0.50
|0.7976
|0.0000
|0.0000
|2402
|2008.09.30 02:48
|modify
|801
|0.50
|0.7976
|0.7811
|0.8016
|2403
|2008.09.30 05:59
|close
|801
|0.50
|0.7976
|0.7811
|0.8016
|0.00
|14360.02
|2404
|2008.09.30 23:38
|sell
|802
|0.50
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|2405
|2008.09.30 23:38
|modify
|802
|0.50
|0.7919
|0.8082
|0.7876
|2406
|2008.10.01 00:01
|close
|802
|0.50
|0.7913
|0.8082
|0.7876
|45.23
|14405.25
|2407
|2008.10.01 00:05
|buy
|803
|0.50
|0.7912
|0.0000
|0.0000
|2408
|2008.10.01 00:05
|modify
|803
|0.50
|0.7912
|0.7752
|0.7958
|2409
|2008.10.01 00:29
|close
|803
|0.50
|0.7919
|0.7752
|0.7958
|53.89
|14459.14
|2410
|2008.10.01 01:04
|buy
|804
|0.50
|0.7912
|0.0000
|0.0000
|2411
|2008.10.01 01:04
|modify
|804
|0.50
|0.7912
|0.7757
|0.7956
|2412
|2008.10.01 02:43
|close
|804
|0.50
|0.7916
|0.7757
|0.7956
|30.80
|14489.94
|2413
|2008.10.01 23:35
|buy
|805
|0.50
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|2414
|2008.10.01 23:35
|modify
|805
|0.50
|0.7909
|0.7743
|0.7949
|2415
|2008.10.02 00:01
|close
|805
|0.50
|0.7916
|0.7743
|0.7949
|53.89
|14543.83
|2416
|2008.10.02 00:02
|sell
|806
|0.50
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|2417
|2008.10.02 00:02
|modify
|806
|0.50
|0.7919
|0.8077
|0.7866
|2418
|2008.10.02 00:41
|close
|806
|0.50
|0.7913
|0.8077
|0.7866
|46.20
|14590.03
|2419
|2008.10.02 01:37
|sell
|807
|0.50
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|2420
|2008.10.02 01:37
|modify
|807
|0.50
|0.7919
|0.8082
|0.7876
|2421
|2008.10.02 01:51
|close
|807
|0.50
|0.7913
|0.8082
|0.7876
|46.20
|14636.23
|2422
|2008.10.02 01:51
|buy
|808
|0.50
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|2423
|2008.10.02 01:51
|modify
|808
|0.50
|0.7911
|0.7743
|0.7959
|2424
|2008.10.02 01:58
|close
|808
|0.50
|0.7918
|0.7743
|0.7959
|53.89
|14690.12
|2425
|2008.10.02 01:59
|sell
|809
|0.50
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|2426
|2008.10.02 01:59
|modify
|809
|0.50
|0.7919
|0.8085
|0.7878
|2427
|2008.10.02 02:20
|close
|809
|0.50
|0.7913
|0.8085
|0.7878
|46.20
|14736.32
|2428
|2008.10.02 02:20
|buy
|810
|0.50
|0.7912
|0.0000
|0.0000
|2429
|2008.10.02 02:20
|modify
|810
|0.50
|0.7912
|0.7745
|0.7965
|2430
|2008.10.03 16:18
|close
|810
|0.50
|0.7799
|0.7745
|0.7965
|-869.93
|13866.39
|2431
|2008.10.06 23:00
|buy
|811
|0.50
|0.7742
|0.0000
|0.0000
|2432
|2008.10.06 23:00
|modify
|811
|0.50
|0.7742
|0.7578
|0.7796
|2433
|2008.10.06 23:00
|close
|811
|0.50
|0.7748
|0.7578
|0.7796
|46.19
|13912.58
|2434
|2008.10.06 23:29
|sell
|812
|0.50
|0.7757
|0.0000
|0.0000
|2435
|2008.10.06 23:29
|modify
|812
|0.50
|0.7757
|0.7908
|0.7711
|2436
|2008.10.06 23:48
|close
|812
|0.50
|0.7750
|0.7908
|0.7711
|53.90
|13966.48
|2437
|2008.10.06 23:54
|buy
|813
|0.50
|0.7740
|0.0000
|0.0000
|2438
|2008.10.06 23:54
|modify
|813
|0.50
|0.7740
|0.7590
|0.7788
|2439
|2008.10.07 00:37
|close
|813
|0.50
|0.7747
|0.7590
|0.7788
|53.89
|14020.37
|2440
|2008.10.07 00:43
|buy
|814
|0.50
|0.7740
|0.0000
|0.0000
|2441
|2008.10.07 00:43
|modify
|814
|0.50
|0.7740
|0.7572
|0.7780
|2442
|2008.10.07 01:45
|close
|814
|0.50
|0.7744
|0.7572
|0.7780
|30.79
|14051.16
|2443
|2008.10.07 01:48
|sell
|815
|0.50
|0.7747
|0.0000
|0.0000
|2444
|2008.10.07 01:48
|modify
|815
|0.50
|0.7747
|0.7905
|0.7691
|2445
|2008.10.07 04:01
|close
|815
|0.50
|0.7744
|0.7905
|0.7691
|23.10
|14074.26
|2446
|2008.10.08 00:10
|buy
|816
|0.50
|0.7780
|0.0000
|0.0000
|2447
|2008.10.08 00:10
|modify
|816
|0.50
|0.7780
|0.7611
|0.7824
|2448
|2008.10.08 00:36
|close
|816
|0.50
|0.7787
|0.7611
|0.7824
|53.89
|14128.15
|2449
|2008.10.08 00:39
|buy
|817
|0.50
|0.7779
|0.0000
|0.0000
|2450
|2008.10.08 00:39
|modify
|817
|0.50
|0.7779
|0.7613
|0.7826
|2451
|2008.10.08 00:39
|close
|817
|0.50
|0.7786
|0.7613
|0.7826
|53.89
|14182.04
|2452
|2008.10.08 00:46
|buy
|818
|0.50
|0.7780
|0.0000
|0.0000
|2453
|2008.10.08 00:46
|modify
|818
|0.50
|0.7780
|0.7610
|0.7830
|2454
|2008.10.08 01:59
|close
|818
|0.50
|0.7784
|0.7610
|0.7830
|30.79
|14212.83
|2455
|2008.10.08 02:19
|buy
|819
|0.50
|0.7775
|0.0000
|0.0000
|2456
|2008.10.08 02:19
|modify
|819
|0.50
|0.7775
|0.7617
|0.7815
|2457
|2008.10.08 02:21
|close
|819
|0.50
|0.7781
|0.7617
|0.7815
|46.19
|14259.02
|2458
|2008.10.08 02:24
|buy
|820
|0.50
|0.7775
|0.0000
|0.0000
|2459
|2008.10.08 02:24
|modify
|820
|0.50
|0.7775
|0.7615
|0.7830
|2460
|2008.10.08 02:30
|close
|820
|0.50
|0.7781
|0.7615
|0.7830
|46.19
|14305.21
|2461
|2008.10.08 02:41
|buy
|821
|0.50
|0.7775
|0.0000
|0.0000
|2462
|2008.10.08 02:41
|modify
|821
|0.50
|0.7775
|0.7614
|0.7825
|2463
|2008.10.08 03:52
|close
|821
|0.50
|0.7778
|0.7614
|0.7825
|23.09
|14328.30
|2464
|2008.10.08 23:04
|buy
|822
|0.50
|0.7904
|0.0000
|0.0000
|2465
|2008.10.08 23:04
|modify
|822
|0.50
|0.7904
|0.7753
|0.7960
|2466
|2008.10.09 02:20
|close
|822
|0.50
|0.7904
|0.7753
|0.7960
|0.00
|14328.30
|2467
|2008.10.09 02:20
|sell
|823
|0.50
|0.7904
|0.0000
|0.0000
|2468
|2008.10.09 02:20
|modify
|823
|0.50
|0.7904
|0.8070
|0.7849
|2469
|2008.10.09 02:26
|close
|823
|0.50
|0.7898
|0.8070
|0.7849
|46.20
|14374.50
|2470
|2008.10.09 02:27
|sell
|824
|0.50
|0.7899
|0.0000
|0.0000
|2471
|2008.10.09 02:27
|modify
|824
|0.50
|0.7899
|0.8056
|0.7853
|2472
|2008.10.09 03:24
|close
|824
|0.50
|0.7893
|0.8056
|0.7853
|46.20
|14420.70
|2473
|2008.10.13 23:14
|sell
|825
|0.50
|0.7830
|0.0000
|0.0000
|2474
|2008.10.13 23:14
|modify
|825
|0.50
|0.7830
|0.7987
|0.7784
|2475
|2008.10.13 23:19
|close
|825
|0.50
|0.7824
|0.7987
|0.7784
|46.21
|14466.91
|2476
|2008.10.13 23:30
|buy
|826
|0.50
|0.7816
|0.0000
|0.0000
|2477
|2008.10.13 23:30
|modify
|826
|0.50
|0.7816
|0.7666
|0.7872
|2478
|2008.10.13 23:33
|close
|826
|0.50
|0.7822
|0.7666
|0.7872
|46.19
|14513.10
|2479
|2008.10.13 23:51
|sell
|827
|0.50
|0.7835
|0.0000
|0.0000
|2480
|2008.10.13 23:51
|modify
|827
|0.50
|0.7835
|0.7996
|0.7783
|2481
|2008.10.14 00:08
|close
|827
|0.50
|0.7828
|0.7996
|0.7783
|52.94
|14566.04
|2482
|2008.10.14 00:24
|buy
|828
|0.50
|0.7816
|0.0000
|0.0000
|2483
|2008.10.14 00:24
|modify
|828
|0.50
|0.7816
|0.7653
|0.7857
|2484
|2008.10.14 02:44
|close
|828
|0.50
|0.7818
|0.7653
|0.7857
|15.39
|14581.43
|2485
|2008.10.14 02:45
|sell
|829
|0.50
|0.7820
|0.0000
|0.0000
|2486
|2008.10.14 02:45
|modify
|829
|0.50
|0.7820
|0.7977
|0.7764
|2487
|2008.10.14 03:53
|close
|829
|0.50
|0.7817
|0.7977
|0.7764
|23.10
|14604.53
|2488
|2008.10.14 23:00
|sell
|830
|0.50
|0.7835
|0.0000
|0.0000
|2489
|2008.10.14 23:00
|modify
|830
|0.50
|0.7835
|0.7999
|0.7779
|2490
|2008.10.14 23:29
|close
|830
|0.50
|0.7828
|0.7999
|0.7779
|53.91
|14658.44
|2491
|2008.10.15 00:16
|buy
|831
|0.50
|0.7823
|0.0000
|0.0000
|2492
|2008.10.15 00:16
|modify
|831
|0.50
|0.7823
|0.7656
|0.7883
|2493
|2008.10.15 00:39
|close
|831
|0.50
|0.7829
|0.7656
|0.7883
|46.19
|14704.63
|2494
|2008.10.15 00:47
|buy
|832
|0.50
|0.7822
|0.0000
|0.0000
|2495
|2008.10.15 00:47
|modify
|832
|0.50
|0.7822
|0.7670
|0.7870
|2496
|2008.10.16 00:00
|close
|832
|0.50
|0.7818
|0.7670
|0.7870
|-30.80
|14673.83
|2497
|2008.10.16 00:00
|sell
|833
|0.50
|0.7818
|0.0000
|0.0000
|2498
|2008.10.16 00:00
|modify
|833
|0.50
|0.7818
|0.7974
|0.7761
|2499
|2008.10.16 00:06
|close
|833
|0.50
|0.7812
|0.7974
|0.7761
|46.20
|14720.03
|2500
|2008.10.16 00:06
|sell
|834
|0.50
|0.7812
|0.0000
|0.0000
|2501
|2008.10.16 00:07
|modify
|834
|0.50
|0.7812
|0.7964
|0.7765
|2502
|2008.10.16 03:06
|close
|834
|0.50
|0.7812
|0.7964
|0.7765
|0.00
|14720.03
|2503
|2008.10.20 23:00
|buy
|835
|0.50
|0.7769
|0.0000
|0.0000
|2504
|2008.10.20 23:00
|modify
|835
|0.50
|0.7769
|0.7609
|0.7827
|2505
|2008.10.20 23:46
|close
|835
|0.50
|0.7776
|0.7609
|0.7827
|53.89
|14773.92
|2506
|2008.10.20 23:52
|sell
|836
|0.50
|0.7777
|0.0000
|0.0000
|2507
|2008.10.20 23:52
|modify
|836
|0.50
|0.7777
|0.7942
|0.7725
|2508
|2008.10.21 00:13
|close
|836
|0.50
|0.7770
|0.7942
|0.7725
|52.93
|14826.86
|2509
|2008.10.21 00:20
|buy
|837
|0.50
|0.7768
|0.0000
|0.0000
|2510
|2008.10.21 00:20
|modify
|837
|0.50
|0.7768
|0.7615
|0.7821
|2511
|2008.10.21 01:36
|close
|837
|0.50
|0.7772
|0.7615
|0.7821
|30.79
|14857.65
|2512
|2008.10.21 01:48
|sell
|838
|0.50
|0.7778
|0.0000
|0.0000
|2513
|2008.10.21 01:48
|modify
|838
|0.50
|0.7778
|0.7930
|0.7721
|2514
|2008.10.21 01:50
|close
|838
|0.50
|0.7772
|0.7930
|0.7721
|46.20
|14903.85
|2515
|2008.10.21 02:31
|sell
|839
|0.50
|0.7778
|0.0000
|0.0000
|2516
|2008.10.21 02:31
|modify
|839
|0.50
|0.7778
|0.7945
|0.7728
|2517
|2008.10.21 02:43
|close
|839
|0.50
|0.7772
|0.7945
|0.7728
|46.20
|14950.05
|2518
|2008.10.22 00:54
|sell
|840
|0.50
|0.7820
|0.0000
|0.0000
|2519
|2008.10.22 00:54
|modify
|840
|0.50
|0.7820
|0.7987
|0.7768
|2520
|2008.10.22 01:11
|close
|840
|0.50
|0.7814
|0.7987
|0.7768
|46.20
|14996.25
|2521
|2008.10.22 01:14
|sell
|841
|0.50
|0.7820
|0.0000
|0.0000
|2522
|2008.10.22 01:14
|modify
|841
|0.50
|0.7820
|0.7970
|0.7761
|2523
|2008.10.22 17:03
|close
|841
|0.50
|0.7824
|0.7970
|0.7761
|-30.80
|14965.45
|2524
|2008.10.23 00:21
|buy
|842
|0.50
|0.7893
|0.0000
|0.0000
|2525
|2008.10.23 00:21
|modify
|842
|0.50
|0.7893
|0.7732
|0.7939
|2526
|2008.10.23 00:24
|close
|842
|0.50
|0.7899
|0.7732
|0.7939
|46.19
|15011.64
|2527
|2008.10.23 00:29
|buy
|843
|0.50
|0.7881
|0.0000
|0.0000
|2528
|2008.10.23 00:29
|modify
|843
|0.50
|0.7881
|0.7719
|0.7929
|2529
|2008.10.23 00:29
|close
|843
|0.50
|0.7888
|0.7719
|0.7929
|53.89
|15065.53
|2530
|2008.10.23 01:46
|sell
|844
|0.50
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|2531
|2008.10.23 01:46
|modify
|844
|0.50
|0.7911
|0.8072
|0.7858
|2532
|2008.10.23 02:03
|close
|844
|0.50
|0.7905
|0.8072
|0.7858
|46.21
|15111.74
|2533
|2008.10.23 02:07
|buy
|845
|0.50
|0.7892
|0.0000
|0.0000
|2534
|2008.10.23 02:07
|modify
|845
|0.50
|0.7892
|0.7735
|0.7938
|2535
|2008.10.23 04:16
|close
|845
|0.50
|0.7896
|0.7735
|0.7938
|30.80
|15142.54
|2536
|2008.10.27 23:54
|sell
|846
|0.50
|0.8033
|0.0000
|0.0000
|2537
|2008.10.27 23:54
|modify
|846
|0.50
|0.8033
|0.8184
|0.7980
|2538
|2008.10.28 00:10
|close
|846
|0.50
|0.8027
|0.8184
|0.7980
|45.24
|15187.78
|2539
|2008.10.28 00:38
|sell
|847
|0.50
|0.8036
|0.0000
|0.0000
|2540
|2008.10.28 00:38
|modify
|847
|0.50
|0.8036
|0.8206
|0.7992
|2541
|2008.10.28 00:39
|close
|847
|0.50
|0.8028
|0.8206
|0.7992
|61.61
|15249.39
|2542
|2008.10.28 01:42
|sell
|848
|0.50
|0.8031
|0.0000
|0.0000
|2543
|2008.10.28 01:42
|modify
|848
|0.50
|0.8031
|0.8193
|0.7982
|2544
|2008.10.28 01:44
|close
|848
|0.50
|0.8025
|0.8193
|0.7982
|46.21
|15295.60
|2545
|2008.10.28 02:21
|buy
|849
|0.50
|0.8014
|0.0000
|0.0000
|2546
|2008.10.28 02:21
|modify
|849
|0.50
|0.8014
|0.7861
|0.8063
|2547
|2008.10.28 02:21
|close
|849
|0.50
|0.8020
|0.7861
|0.8063
|46.19
|15341.79
|2548
|2008.10.28 02:22
|buy
|850
|0.50
|0.8014
|0.0000
|0.0000
|2549
|2008.10.28 02:22
|modify
|850
|0.50
|0.8014
|0.7862
|0.8067
|2550
|2008.10.28 02:23
|close
|850
|0.50
|0.8021
|0.7862
|0.8067
|53.89
|15395.68
|2551
|2008.10.28 02:23
|buy
|851
|0.50
|0.8014
|0.0000
|0.0000
|2552
|2008.10.28 02:23
|modify
|851
|0.50
|0.8014
|0.7855
|0.8063
|2553
|2008.10.28 02:36
|close
|851
|0.50
|0.8020
|0.7855
|0.8063
|46.19
|15441.87
|2554
|2008.10.29 00:41
|buy
|852
|0.50
|0.7973
|0.0000
|0.0000
|2555
|2008.10.29 00:41
|modify
|852
|0.50
|0.7973
|0.7803
|0.8029
|2556
|2008.10.29 00:42
|close
|852
|0.50
|0.7979
|0.7803
|0.8029
|46.19
|15488.06
|2557
|2008.10.29 01:01
|buy
|853
|0.60
|0.7975
|0.0000
|0.0000
|2558
|2008.10.29 01:01
|modify
|853
|0.60
|0.7975
|0.7820
|0.8017
|2559
|2008.10.29 01:02
|close
|853
|0.60
|0.7981
|0.7820
|0.8017
|55.42
|15543.48
|2560
|2008.10.29 01:03
|buy
|854
|0.60
|0.7975
|0.0000
|0.0000
|2561
|2008.10.29 01:03
|modify
|854
|0.60
|0.7975
|0.7806
|0.8030
|2562
|2008.10.29 01:54
|close
|854
|0.60
|0.7981
|0.7806
|0.8030
|55.42
|15598.90
|2563
|2008.10.29 01:56
|sell
|855
|0.60
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|2564
|2008.10.29 01:56
|modify
|855
|0.60
|0.7990
|0.8153
|0.7949
|2565
|2008.10.29 02:09
|close
|855
|0.60
|0.7984
|0.8153
|0.7949
|55.44
|15654.34
|2566
|2008.10.29 02:47
|buy
|856
|0.60
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|2567
|2008.10.29 02:47
|modify
|856
|0.60
|0.7966
|0.7804
|0.8012
|2568
|2008.10.29 11:54
|close
|856
|0.60
|0.7962
|0.7804
|0.8012
|-36.95
|15617.39
|2569
|2008.11.03 23:35
|sell
|857
|0.60
|0.7997
|0.0000
|0.0000
|2570
|2008.11.03 23:35
|modify
|857
|0.60
|0.7997
|0.8148
|0.7946
|2571
|2008.11.03 23:39
|close
|857
|0.60
|0.7990
|0.8148
|0.7946
|64.69
|15682.08
|2572
|2008.11.04 00:07
|buy
|858
|0.60
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|2573
|2008.11.04 00:07
|modify
|858
|0.60
|0.7980
|0.7821
|0.8025
|2574
|2008.11.04 00:16
|close
|858
|0.60
|0.7987
|0.7821
|0.8025
|64.66
|15746.74
|2575
|2008.11.04 00:53
|buy
|859
|0.60
|0.7978
|0.0000
|0.0000
|2576
|2008.11.04 00:53
|modify
|859
|0.60
|0.7978
|0.7816
|0.8023
|2577
|2008.11.04 00:53
|close
|859
|0.60
|0.7984
|0.7816
|0.8023
|55.43
|15802.17
|2578
|2008.11.04 00:55
|buy
|860
|0.60
|0.7978
|0.0000
|0.0000
|2579
|2008.11.04 00:55
|modify
|860
|0.60
|0.7978
|0.7815
|0.8024
|2580
|2008.11.04 00:55
|close
|860
|0.60
|0.7984
|0.7815
|0.8024
|55.43
|15857.60
|2581
|2008.11.04 00:58
|sell
|861
|0.60
|0.7998
|0.0000
|0.0000
|2582
|2008.11.04 00:58
|modify
|861
|0.60
|0.7998
|0.8156
|0.7954
|2583
|2008.11.04 01:18
|close
|861
|0.60
|0.7991
|0.8156
|0.7954
|64.69
|15922.29
|2584
|2008.11.04 01:20
|sell
|862
|0.60
|0.7999
|0.0000
|0.0000
|2585
|2008.11.04 01:20
|modify
|862
|0.60
|0.7999
|0.8166
|0.7950
|2586
|2008.11.04 01:24
|close
|862
|0.60
|0.7993
|0.8166
|0.7950
|55.44
|15977.73
|2587
|2008.11.04 01:34
|buy
|863
|0.60
|0.7984
|0.0000
|0.0000
|2588
|2008.11.04 01:34
|modify
|863
|0.60
|0.7984
|0.7833
|0.8039
|2589
|2008.11.04 01:35
|close
|863
|0.60
|0.7990
|0.7833
|0.8039
|55.43
|16033.16
|2590
|2008.11.04 01:35
|sell
|864
|0.60
|0.7999
|0.0000
|0.0000
|2591
|2008.11.04 01:36
|modify
|864
|0.60
|0.7999
|0.8162
|0.7946
|2592
|2008.11.04 01:53
|close
|864
|0.60
|0.7993
|0.8162
|0.7946
|55.44
|16088.60
|2593
|2008.11.04 01:55
|sell
|865
|0.60
|0.7999
|0.0000
|0.0000
|2594
|2008.11.04 01:55
|modify
|865
|0.60
|0.7999
|0.8164
|0.7959
|2595
|2008.11.04 02:02
|close
|865
|0.60
|0.7993
|0.8164
|0.7959
|55.44
|16144.04
|2596
|2008.11.04 02:04
|sell
|866
|0.60
|0.7999
|0.0000
|0.0000
|2597
|2008.11.04 02:04
|modify
|866
|0.60
|0.7999
|0.8159
|0.7947
|2598
|2008.11.04 02:54
|close
|866
|0.60
|0.7993
|0.8159
|0.7947
|55.44
|16199.48
|2599
|2008.11.04 23:00
|sell
|867
|0.60
|0.8142
|0.0000
|0.0000
|2600
|2008.11.04 23:00
|modify
|867
|0.60
|0.8142
|0.8299
|0.8087
|2601
|2008.11.04 23:08
|close
|867
|0.60
|0.8136
|0.8299
|0.8087
|55.45
|16254.93
|2602
|2008.11.04 23:33
|sell
|868
|0.60
|0.8136
|0.0000
|0.0000
|2603
|2008.11.04 23:33
|modify
|868
|0.60
|0.8136
|0.8302
|0.8088
|2604
|2008.11.04 23:37
|close
|868
|0.60
|0.8130
|0.8302
|0.8088
|55.44
|16310.37
|2605
|2008.11.04 23:37
|sell
|869
|0.60
|0.8136
|0.0000
|0.0000
|2606
|2008.11.04 23:37
|modify
|869
|0.60
|0.8136
|0.8305
|0.8091
|2607
|2008.11.04 23:39
|close
|869
|0.60
|0.8130
|0.8305
|0.8091
|55.44
|16365.81
|2608
|2008.11.04 23:52
|sell
|870
|0.60
|0.8137
|0.0000
|0.0000
|2609
|2008.11.04 23:52
|modify
|870
|0.60
|0.8137
|0.8287
|0.8079
|2610
|2008.11.05 00:46
|close
|870
|0.60
|0.8130
|0.8287
|0.8079
|63.52
|16429.33
|2611
|2008.11.05 00:47
|sell
|871
|0.60
|0.8145
|0.0000
|0.0000
|2612
|2008.11.05 00:47
|modify
|871
|0.60
|0.8145
|0.8301
|0.8097
|2613
|2008.11.05 00:49
|close
|871
|0.60
|0.8139
|0.8301
|0.8097
|55.45
|16484.78
|2614
|2008.11.05 01:06
|sell
|872
|0.60
|0.8145
|0.0000
|0.0000
|2615
|2008.11.05 01:06
|modify
|872
|0.60
|0.8145
|0.8310
|0.8103
|2616
|2008.11.05 02:05
|close
|872
|0.60
|0.8139
|0.8310
|0.8103
|55.45
|16540.23
|2617
|2008.11.05 02:12
|buy
|873
|0.60
|0.8136
|0.0000
|0.0000
|2618
|2008.11.05 02:12
|modify
|873
|0.60
|0.8136
|0.7970
|0.8184
|2619
|2008.11.05 02:39
|close
|873
|0.60
|0.8142
|0.7970
|0.8184
|55.42
|16595.65
|2620
|2008.11.05 02:42
|buy
|874
|0.60
|0.8132
|0.0000
|0.0000
|2621
|2008.11.05 02:42
|modify
|874
|0.60
|0.8132
|0.7982
|0.8189
|2622
|2008.11.05 03:15
|close
|874
|0.60
|0.8139
|0.7982
|0.8189
|64.67
|16660.32
|2623
|2008.11.05 23:00
|buy
|875
|0.60
|0.8120
|0.0000
|0.0000
|2624
|2008.11.05 23:00
|modify
|875
|0.60
|0.8120
|0.7961
|0.8180
|2625
|2008.11.05 23:12
|close
|875
|0.60
|0.8127
|0.7961
|0.8180
|64.67
|16724.99
|2626
|2008.11.05 23:50
|sell
|876
|0.60
|0.8142
|0.0000
|0.0000
|2627
|2008.11.05 23:50
|modify
|876
|0.60
|0.8142
|0.8296
|0.8100
|2628
|2008.11.06 00:09
|close
|876
|0.60
|0.8136
|0.8296
|0.8100
|51.97
|16776.96
|2629
|2008.11.06 01:03
|sell
|877
|0.60
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|2630
|2008.11.06 01:03
|modify
|877
|0.60
|0.8144
|0.8311
|0.8086
|2631
|2008.11.06 01:35
|close
|877
|0.60
|0.8138
|0.8311
|0.8086
|55.45
|16832.41
|2632
|2008.11.06 01:42
|sell
|878
|0.60
|0.8148
|0.0000
|0.0000
|2633
|2008.11.06 01:42
|modify
|878
|0.60
|0.8148
|0.8303
|0.8108
|2634
|2008.11.06 02:43
|close
|878
|0.60
|0.8144
|0.8303
|0.8108
|36.96
|16869.37
|2635
|2008.11.06 02:48
|buy
|879
|0.60
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|2636
|2008.11.06 02:48
|modify
|879
|0.60
|0.8134
|0.7983
|0.8194
|2637
|2008.11.06 05:13
|close
|879
|0.60
|0.8137
|0.7983
|0.8194
|27.71
|16897.08
|2638
|2008.11.10 23:00
|buy
|880
|0.60
|0.8162
|0.0000
|0.0000
|2639
|2008.11.10 23:00
|modify
|880
|0.60
|0.8162
|0.8009
|0.8218
|2640
|2008.11.10 23:48
|close
|880
|0.60
|0.8169
|0.8009
|0.8218
|64.67
|16961.75
|2641
|2008.11.11 00:28
|buy
|881
|0.60
|0.8158
|0.0000
|0.0000
|2642
|2008.11.11 00:28
|modify
|881
|0.60
|0.8158
|0.7992
|0.8198
|2643
|2008.11.11 09:49
|close
|881
|0.60
|0.8154
|0.7992
|0.8198
|-36.96
|16924.79
|2644
|2008.11.11 23:05
|sell
|882
|0.60
|0.8143
|0.0000
|0.0000
|2645
|2008.11.11 23:05
|modify
|882
|0.60
|0.8143
|0.8298
|0.8100
|2646
|2008.11.11 23:17
|close
|882
|0.60
|0.8137
|0.8298
|0.8100
|55.45
|16980.24
|2647
|2008.11.11 23:29
|sell
|883
|0.60
|0.8143
|0.0000
|0.0000
|2648
|2008.11.11 23:29
|modify
|883
|0.60
|0.8143
|0.8293
|0.8085
|2649
|2008.11.12 00:01
|close
|883
|0.60
|0.8136
|0.8293
|0.8085
|63.53
|17043.76
|2650
|2008.11.12 00:01
|buy
|884
|0.60
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|2651
|2008.11.12 00:01
|modify
|884
|0.60
|0.8135
|0.7965
|0.8180
|2652
|2008.11.12 01:32
|close
|884
|0.60
|0.8139
|0.7965
|0.8180
|36.95
|17080.71
|2653
|2008.11.12 01:32
|sell
|885
|0.60
|0.8142
|0.0000
|0.0000
|2654
|2008.11.12 01:32
|modify
|885
|0.60
|0.8142
|0.8309
|0.8090
|2655
|2008.11.12 01:45
|close
|885
|0.60
|0.8136
|0.8309
|0.8090
|55.45
|17136.16
|2656
|2008.11.12 01:47
|buy
|886
|0.60
|0.8132
|0.0000
|0.0000
|2657
|2008.11.12 01:47
|modify
|886
|0.60
|0.8132
|0.7962
|0.8178
|2658
|2008.11.12 02:01
|close
|886
|0.60
|0.8139
|0.7962
|0.8178
|64.67
|17200.83
|2659
|2008.11.12 02:06
|sell
|887
|0.60
|0.8143
|0.0000
|0.0000
|2660
|2008.11.12 02:06
|modify
|887
|0.60
|0.8143
|0.8309
|0.8098
|2661
|2008.11.12 02:20
|close
|887
|0.60
|0.8137
|0.8309
|0.8098
|55.45
|17256.28
|2662
|2008.11.12 02:26
|sell
|888
|0.60
|0.8143
|0.0000
|0.0000
|2663
|2008.11.12 02:26
|modify
|888
|0.60
|0.8143
|0.8306
|0.8083
|2664
|2008.11.12 02:30
|close
|888
|0.60
|0.8137
|0.8306
|0.8083
|55.45
|17311.73
|2665
|2008.11.12 23:26
|buy
|889
|0.60
|0.8342
|0.0000
|0.0000
|2666
|2008.11.12 23:26
|modify
|889
|0.60
|0.8342
|0.8185
|0.8400
|2667
|2008.11.12 23:29
|close
|889
|0.60
|0.8349
|0.8185
|0.8400
|64.67
|17376.40
|2668
|2008.11.13 00:07
|buy
|890
|0.60
|0.8346
|0.0000
|0.0000
|2669
|2008.11.13 00:07
|modify
|890
|0.60
|0.8346
|0.8186
|0.8391
|2670
|2008.11.13 00:08
|close
|890
|0.60
|0.8352
|0.8186
|0.8391
|55.43
|17431.83
|2671
|2008.11.13 00:12
|buy
|891
|0.60
|0.8346
|0.0000
|0.0000
|2672
|2008.11.13 00:12
|modify
|891
|0.60
|0.8346
|0.8178
|0.8387
|2673
|2008.11.13 00:14
|close
|891
|0.60
|0.8352
|0.8178
|0.8387
|55.43
|17487.26
|2674
|2008.11.13 00:17
|buy
|892
|0.60
|0.8347
|0.0000
|0.0000
|2675
|2008.11.13 00:17
|modify
|892
|0.60
|0.8347
|0.8193
|0.8395
|2676
|2008.11.13 00:28
|close
|892
|0.60
|0.8353
|0.8193
|0.8395
|55.42
|17542.68
|2677
|2008.11.13 00:49
|sell
|893
|0.60
|0.8370
|0.0000
|0.0000
|2678
|2008.11.13 00:49
|modify
|893
|0.60
|0.8370
|0.8530
|0.8311
|2679
|2008.11.13 01:28
|close
|893
|0.60
|0.8363
|0.8530
|0.8311
|64.68
|17607.36
|2680
|2008.11.13 01:32
|buy
|894
|0.60
|0.8356
|0.0000
|0.0000
|2681
|2008.11.13 01:32
|modify
|894
|0.60
|0.8356
|0.8197
|0.8414
|2682
|2008.11.13 01:43
|close
|894
|0.60
|0.8362
|0.8197
|0.8414
|55.43
|17662.79