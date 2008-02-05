Strategy Tester Report
FapTurbo36c_mod_v01
(Build 220)

SymbolEURCHF (Euro vs. Swiss Franc)
Period15 Minutes (M15) 2005.01.11 03:30 - 2008.11.14 22:45
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameters____Scalper___________="--- Scalper EURCHF, EURGPB, GBPCHF or USDCAD M15 ---"; UseScalperStrategy=true; Scalper_Lots=0.1; Scalper_UseMM=true; Scalper_LotsRiskReductor=5; Scalper_MaxLots=10; Scalper_GMTOffset=2; Scalper_StealthMode=true; Scalper_UseCustomLevels=true; Scalper_RelaxHours=0; Scalper_SimpleHeightFilter=true; Scalper_TrendFilter=true; Scalper_TradeFriday=false; Scalper_OneTrade=0; Scalper_UseFilterMA=false; Scalper_PeriodFilterMA=100; Scalper_PriceFilterMA=0; Scalper_MethodFilterMA=0; Scalper_MaxSpread=5; Scalper_SlipageInc=2; Scalper_ExpertComment="FapTurboShortTerm"; Scalper_MagicNumber=12464336; ____FapTurbo__________="---------- FapTurbo EUR/USD M1 ----------"; FapTurbo_Lots=0.01; FapTurbo_LotsRiskReductor=1; FapTurbo_MaxOrders=2; FapTurbo_MaxLots=10; FapTurbo_StopTime=9; FapTurbo_aaa=35; FapTurbo_bbb=48; FapTurbo_TakeProfit=140; FapTurbo_StopLoss=500; FapTurbo_TrailingStop=0; FapTurbo_DurationInHours=0; FapTurbo_CloseAfterXmonths=1; FapTurbo_PeriodMALarge=100; FapTurbo_PeriodMASmall=30; FapTurbo_PriceMA_0_6=0; FapTurbo_TypeMA_0_3=0; FapTurbo_ShiftMALarge=3; FapTurbo_ShiftMASmall=1; FapTurbo_LookForDays=2; FapTurbo_CriticalDays=45; FapTurbo_RelaxDays=0; FapTurbo_HedgingLotReducer=0; FapTurbo_Hedging=0; FapTurbo_TradeNFP=1; FapTurbo_TradeFriday=1; FapTurbo_Prudent=0; FapTurbo_SymAlligatorOnCritica=1; FapTurbo_FixedDirection=1; FapTurbo_ClsLsrOnMrktChnge=0; FapTurbo_AlwaysTrade=0; FapTurbo_LowLot=0.1; FapTurbo_TooGoodToBeTrue=50; FapTurbo_PrudentPeriod=30; FapTurbo_StartWorkTimeHour=0; FapTurbo_StartWorkTimeMin=0; FapTurbo_EndWorkTimeHour=0; FapTurbo_EndWorkTimeMin=0; FapTurbo_OneTrade=0; FapTurbo_SpanGator=0.5; FapTurbo_SlipPage=3; FapTurbo_ExpertComment="FapTurboEA"; FapTurbo_MagicNumber=12464337; ____Other_Parameters__="-----------------------------------------"; TradeMicroLots=true; SendEmail=false; SoundAlert=false; SoundFileAtOpen="alert.wav"; SoundFileAtClose="alert.wav"; ColorBuy=Blue; ColorSell=Red; WriteLog=true; WriteDebugLog=false; PrintLogOnChart=true; KEY="012345";
Bars in test94676Ticks modelled17819549Modelling quality89.91%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit314.22Gross profit6795.01Gross loss-6480.79
Profit factor1.05Expected payoff0.28
Absolute drawdown1168.73Maximal drawdown1257.37 (12.46%)Relative drawdown12.46% (1257.37)
Total trades1114Short positions (won %)661 (58.85%)Long positions (won %)453 (76.82%)
Profit trades (% of total)737 (66.16%)Loss trades (% of total)377 (33.84%)
Largestprofit trade27.04loss trade-149.99
Averageprofit trade9.22loss trade-17.19
Maximumconsecutive wins (profit in money)28 (367.89)consecutive losses (loss in money)6 (-160.99)
Maximalconsecutive profit (count of wins)367.89 (28)consecutive loss (count of losses)-264.83 (2)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12005.01.11 23:00buy10.301.55040.00000.0000
22005.01.11 23:00modify10.301.55041.53521.5559
32005.01.12 00:02close10.301.55101.53521.555917.0510017.05
42005.01.12 00:02sell20.301.55100.00000.0000
52005.01.12 00:02modify20.301.55101.56801.5470
62005.01.12 01:30close20.301.55071.56801.54707.4910024.54
72005.01.12 01:35buy30.301.55050.00000.0000
82005.01.12 01:35modify30.301.55051.53451.5559
92005.01.12 01:54close30.301.55101.53451.555912.4910037.03
102005.01.12 02:06buy40.301.55040.00000.0000
112005.01.12 02:06modify40.301.55041.53531.5559
122005.01.12 03:28close40.301.55081.53531.55599.9910047.02
132005.01.12 23:00sell50.301.54770.00000.0000
142005.01.12 23:00modify50.301.54771.56431.5434
152005.01.13 03:16close50.301.54791.56431.5434-15.5610031.46
162005.01.17 23:14sell60.301.54590.00000.0000
172005.01.17 23:14modify60.301.54591.56151.5410
182005.01.18 01:45close60.301.54591.56151.5410-3.5210027.94
192005.01.18 01:51buy70.301.54550.00000.0000
202005.01.18 01:51modify70.301.54551.52971.5510
212005.01.18 03:19close70.301.54591.52971.55109.9910037.93
222005.01.18 23:00buy80.301.54410.00000.0000
232005.01.18 23:00modify80.301.54411.52871.5485
242005.01.19 03:11close80.301.54381.52871.5485-5.4310032.50
252005.01.20 00:15sell90.301.54270.00000.0000
262005.01.20 00:15modify90.301.54271.55871.5368
272005.01.20 01:25close90.301.54211.55871.536814.9910047.49
282005.01.20 01:25buy100.301.54210.00000.0000
292005.01.20 01:25modify100.301.54211.52641.5480
302005.01.20 04:43close100.301.54211.52641.54800.0010047.49
312005.01.24 23:29buy110.301.54580.00000.0000
322005.01.24 23:30modify110.301.54581.52961.5517
332005.01.25 04:53close110.301.54541.52961.5517-7.9310039.56
342005.01.25 23:00buy120.301.54890.00000.0000
352005.01.25 23:00modify120.301.54891.53381.5536
362005.01.26 10:25close120.301.54881.53381.5536-0.4410039.12
372005.01.27 00:18buy130.301.54750.00000.0000
382005.01.27 00:18modify130.301.54751.53231.5519
392005.01.27 01:48close130.301.54781.53231.55197.4910046.61
402005.01.27 01:50sell140.301.54810.00000.0000
412005.01.27 01:50modify140.301.54811.56451.5421
422005.01.27 02:19close140.301.54751.56451.542114.9910061.60
432005.01.27 02:19buy150.301.54710.00000.0000
442005.01.27 02:19modify150.301.54711.53151.5525
452005.01.27 02:21close150.301.54761.53151.552512.4910074.09
462005.01.27 02:27buy160.301.54730.00000.0000
472005.01.27 02:27modify160.301.54731.53031.5532
482005.01.27 09:55close160.301.54691.53031.5532-9.9910064.10
492005.01.31 23:00sell170.301.55000.00000.0000
502005.01.31 23:01modify170.301.55001.56681.5451
512005.01.31 23:17close170.301.54941.56681.545114.9810079.08
522005.01.31 23:17buy180.301.54940.00000.0000
532005.01.31 23:17modify180.301.54941.53351.5539
542005.02.01 00:37close180.301.54971.53351.55399.5610088.65
552005.02.01 00:59sell190.301.54990.00000.0000
562005.02.01 00:59modify190.301.54991.56491.5449
572005.02.02 10:11close190.301.55521.56491.5449-135.909952.75
582005.02.02 23:00buy200.301.55400.00000.0000
592005.02.02 23:00modify200.301.55401.53771.5600
602005.02.03 02:27close200.301.55401.53771.56006.199958.93
612005.02.03 02:27sell210.301.55400.00000.0000
622005.02.03 02:27modify210.301.55401.57021.5497
632005.02.03 16:27close210.301.55941.57021.5497-134.889824.05
642005.02.07 23:51sell220.301.56100.00000.0000
652005.02.07 23:51modify220.301.56101.57711.5556
662005.02.08 04:02close220.301.56141.57711.5556-13.519810.54
672005.02.09 01:24sell230.301.55980.00000.0000
682005.02.09 01:24modify230.301.55981.57651.5544
692005.02.09 02:46close230.301.55951.57651.55447.509818.04
702005.02.09 23:01sell240.301.55750.00000.0000
712005.02.09 23:01modify240.301.55751.57441.5531
722005.02.10 03:41close240.301.55781.57441.5531-18.059799.99
732005.02.14 23:10sell250.301.55430.00000.0000
742005.02.14 23:10modify250.301.55431.57041.5494
752005.02.15 01:26close250.301.55411.57041.54941.479801.46
762005.02.15 01:53sell260.301.55430.00000.0000
772005.02.15 01:53modify260.301.55431.57121.5493
782005.02.15 04:08close260.301.55431.57121.54930.009801.46
792005.02.15 23:44sell270.301.54970.00000.0000
802005.02.15 23:44modify270.301.54971.56641.5439
812005.02.16 01:28close270.301.54941.56641.54393.979805.42
822005.02.16 01:30buy280.301.54940.00000.0000
832005.02.16 01:30modify280.301.54941.53301.5538
842005.02.16 05:35close280.301.54901.53301.5538-9.999795.43
852005.02.16 23:06sell290.301.54790.00000.0000
862005.02.16 23:06modify290.301.54791.56461.5439
872005.02.16 23:33close290.301.54731.56461.543914.999810.42
882005.02.17 00:53sell300.301.54720.00000.0000
892005.02.17 00:53modify300.301.54721.56271.5430
902005.02.17 03:27close300.301.54721.56271.54300.009810.42
912005.02.21 23:21sell310.301.54430.00000.0000
922005.02.21 23:21modify310.301.54431.56051.5384
932005.02.22 06:01close310.301.54451.56051.5384-8.529801.90
942005.02.22 23:00buy320.301.53570.00000.0000
952005.02.22 23:00modify320.301.53571.51981.5409
962005.02.23 01:19close320.301.53571.51981.54092.069803.97
972005.02.23 01:44sell330.301.53620.00000.0000
982005.02.23 01:44modify330.301.53621.55261.5304
992005.02.24 02:49close330.301.53661.55261.5304-20.559783.41
1002005.02.24 02:49buy340.301.53660.00000.0000
1012005.02.24 02:49modify340.301.53661.51961.5419
1022005.02.24 03:39close340.301.53711.51961.541912.499795.90
1032005.02.28 23:29buy350.301.53790.00000.0000
1042005.02.28 23:30modify350.301.53791.52091.5436
1052005.03.01 01:13close350.301.53821.52091.54369.559805.45
1062005.03.01 01:13sell360.301.53820.00000.0000
1072005.03.01 01:13modify360.301.53821.55391.5329
1082005.03.01 03:05close360.301.53791.55391.53297.499812.94
1092005.03.02 00:12sell370.301.53680.00000.0000
1102005.03.02 00:12modify370.301.53681.55241.5316
1112005.03.02 01:39close370.301.53641.55241.53169.999822.93
1122005.03.02 02:32sell380.301.53680.00000.0000
1132005.03.02 02:32modify380.301.53681.55351.5316
1142005.03.02 08:50close380.301.53721.55351.5316-9.999812.94
1152005.03.02 23:00buy390.301.54180.00000.0000
1162005.03.02 23:00modify390.301.54181.52641.5477
1172005.03.02 23:25close390.301.54231.52641.547712.499825.43
1182005.03.03 02:14sell400.301.54190.00000.0000
1192005.03.03 02:14modify400.301.54191.55801.5362
1202005.03.03 07:11close400.301.54231.55801.5362-9.999815.44
1212005.03.07 23:00sell410.301.55270.00000.0000
1222005.03.07 23:00modify410.301.55271.56841.5476
1232005.03.08 01:14close410.301.55241.56841.54763.979819.41
1242005.03.08 01:14buy420.301.55240.00000.0000
1252005.03.08 01:14modify420.301.55241.53541.5573
1262005.03.08 03:35close420.301.55241.53541.55730.009819.41
1272005.03.08 23:00sell430.301.54980.00000.0000
1282005.03.08 23:00modify430.301.54981.56561.5454
1292005.03.09 03:08close430.301.55011.56561.5454-11.019808.40
1302005.03.09 23:03buy440.301.55070.00000.0000
1312005.03.09 23:03modify440.301.55071.53521.5557
1322005.03.10 00:00close440.301.55151.53521.555726.189834.58
1332005.03.10 00:04sell450.301.55160.00000.0000
1342005.03.10 00:04modify450.301.55161.56861.5458
1352005.03.10 02:21close450.301.55141.56861.54585.009839.58
1362005.03.10 02:27sell460.301.55160.00000.0000
1372005.03.10 02:28modify460.301.55161.56731.5472
1382005.03.10 04:15close460.301.55131.56731.54727.509847.08
1392005.03.14 23:00buy470.301.55080.00000.0000
1402005.03.14 23:01modify470.301.55081.53411.5549
1412005.03.15 10:34close470.301.55041.53411.5549-7.939839.15
1422005.03.15 23:03buy480.301.55040.00000.0000
1432005.03.15 23:03modify480.301.55041.53371.5557
1442005.03.16 00:49close480.301.55071.53371.55579.559848.70
1452005.03.16 00:49sell490.301.55070.00000.0000
1462005.03.16 00:49modify490.301.55071.56611.5467
1472005.03.16 03:29close490.301.55071.56611.54670.009848.70
1482005.03.17 00:46buy500.301.54630.00000.0000
1492005.03.17 00:46modify500.301.54631.52981.5521
1502005.03.17 03:01close500.301.54641.52981.55212.499851.19
1512005.03.21 23:00buy510.301.55150.00000.0000
1522005.03.21 23:00modify510.301.55151.53461.5574
1532005.03.22 01:37close510.301.55151.53461.55742.069853.26
1542005.03.22 01:37sell520.301.55150.00000.0000
1552005.03.22 01:37modify520.301.55151.56651.5471
1562005.03.22 05:27close520.301.55141.56651.54712.509855.76
1572005.03.22 23:30sell530.301.55500.00000.0000
1582005.03.22 23:30modify530.301.55501.57061.5505
1592005.03.23 00:28close530.301.55451.57061.55058.979864.73
1602005.03.23 00:31buy540.301.55430.00000.0000
1612005.03.23 00:31modify540.301.55431.53931.5583
1622005.03.23 02:52close540.301.55431.53931.55830.009864.73
1632005.03.23 23:03buy550.301.55390.00000.0000
1642005.03.23 23:03modify550.301.55391.53731.5587
1652005.03.24 03:09close550.301.55371.53731.55871.199865.91
1662005.03.28 23:00buy560.301.55220.00000.0000
1672005.03.28 23:00modify560.301.55221.53721.5571
1682005.03.29 00:37close560.301.55261.53721.557112.059877.97
1692005.03.30 00:08buy570.301.55300.00000.0000
1702005.03.30 00:08modify570.301.55301.53721.5590
1712005.03.30 01:15close570.301.55351.53721.559012.509890.47
1722005.03.30 01:15sell580.301.55350.00000.0000
1732005.03.30 01:15modify580.301.55351.56981.5481
1742005.03.30 01:50close580.301.55301.56981.548112.499902.96
1752005.03.30 23:35sell590.301.54970.00000.0000
1762005.03.30 23:35modify590.301.54971.56501.5443
1772005.03.31 03:04close590.301.54971.56501.5443-10.569892.39
1782005.04.05 01:07buy600.301.55370.00000.0000
1792005.04.05 01:07modify600.301.55371.53701.5578
1802005.04.05 04:08close600.301.55371.53701.55780.009892.39
1812005.04.06 00:14sell610.301.55100.00000.0000
1822005.04.06 00:14modify610.301.55101.56741.5452
1832005.04.06 04:35close610.301.55141.56741.5452-9.999882.40
1842005.04.06 23:00sell620.301.55120.00000.0000
1852005.04.06 23:04modify620.301.55121.56711.5467
1862005.04.07 03:05close620.301.55161.56711.5467-20.569861.84
1872005.04.11 23:00sell630.301.54840.00000.0000
1882005.04.11 23:00modify630.301.54841.56471.5426
1892005.04.12 02:11close630.301.54841.56471.5426-3.529858.32
1902005.04.12 23:00sell640.301.54900.00000.0000
1912005.04.12 23:01modify640.301.54901.56581.5444
1922005.04.13 02:32close640.301.54901.56581.5444-3.529854.79
1932005.04.18 23:00sell650.301.54650.00000.0000
1942005.04.18 23:02modify650.301.54651.56301.5417
1952005.04.19 01:15close650.301.54651.56301.5417-3.529851.27
1962005.04.19 02:34sell660.301.54660.00000.0000
1972005.04.19 02:34modify660.301.54661.56301.5423
1982005.04.19 03:58close660.301.54621.56301.54239.999861.26
1992005.04.20 23:22sell670.301.54170.00000.0000
2002005.04.20 23:22modify670.301.54171.55741.5373
2012005.04.21 00:31close670.301.54121.55741.53731.939863.19
2022005.04.21 00:34buy680.301.54110.00000.0000
2032005.04.21 00:34modify680.301.54111.52581.5466
2042005.04.21 06:32close680.301.54081.52581.5466-7.499855.70
2052005.04.25 23:06sell690.301.54370.00000.0000
2062005.04.25 23:10modify690.301.54371.55951.5394
2072005.04.26 00:53close690.301.54341.55951.53943.989859.68
2082005.04.26 00:53buy700.301.54340.00000.0000
2092005.04.26 00:53modify700.301.54341.52711.5494
2102005.04.26 01:56close700.301.54401.52711.549414.999874.67
2112005.04.26 01:56sell710.301.54400.00000.0000
2122005.04.26 01:56modify710.301.54401.56101.5381
2132005.04.26 03:05close710.301.54351.56101.538112.499887.16
2142005.04.27 00:33sell720.301.54160.00000.0000
2152005.04.27 00:33modify720.301.54161.55831.5362
2162005.04.27 01:54close720.301.54121.55831.53629.999897.15
2172005.04.27 02:09sell730.301.54150.00000.0000
2182005.04.27 02:09modify730.301.54151.55761.5365
2192005.04.27 04:25close730.301.54151.55761.53650.009897.15
2202005.04.27 23:00sell740.301.54170.00000.0000
2212005.04.27 23:00modify740.301.54171.55771.5367
2222005.04.28 02:44close740.301.54181.55771.5367-13.069884.08
2232005.04.28 02:46buy750.301.54160.00000.0000
2242005.04.28 02:46modify750.301.54161.52471.5462
2252005.04.28 03:04close750.301.54211.52471.546212.509896.58
2262005.05.02 23:45sell760.301.54040.00000.0000
2272005.05.02 23:45modify760.301.54041.55691.5363
2282005.05.03 01:26close760.301.54011.55691.53633.979900.55
2292005.05.03 01:26buy770.301.54010.00000.0000
2302005.05.03 01:26modify770.301.54011.52341.5442
2312005.05.03 03:02close770.301.54051.52341.54429.999910.54
2322005.05.03 23:00buy780.301.54240.00000.0000
2332005.05.03 23:00modify780.301.54241.52631.5472
2342005.05.04 00:31close780.301.54281.52631.547212.059922.59
2352005.05.04 00:46sell790.301.54300.00000.0000
2362005.05.04 00:46modify790.301.54301.55881.5377
2372005.05.04 03:31close790.301.54291.55881.53772.509925.09
2382005.05.05 00:01sell800.301.54330.00000.0000
2392005.05.05 00:01modify800.301.54331.55841.5380
2402005.05.05 01:26close800.301.54291.55841.538010.009935.09
2412005.05.05 01:42buy810.301.54260.00000.0000
2422005.05.05 01:42modify810.301.54261.52681.5469
2432005.05.05 03:58close810.301.54261.52681.54690.009935.09
2442005.05.09 23:02sell820.301.54820.00000.0000
2452005.05.09 23:02modify820.301.54821.56491.5426
2462005.05.10 02:41close820.301.54831.56491.5426-6.029929.07
2472005.05.10 02:42buy830.301.54810.00000.0000
2482005.05.10 02:42modify830.301.54811.53141.5539
2492005.05.10 03:12close830.301.54871.53141.553914.999944.06
2502005.05.10 23:17sell840.301.54650.00000.0000
2512005.05.10 23:17modify840.301.54651.56351.5406
2522005.05.11 01:35close840.301.54651.56351.5406-3.529940.54
2532005.05.11 02:30sell850.301.54660.00000.0000
2542005.05.11 02:30modify850.301.54661.56191.5408
2552005.05.11 04:17close850.301.54631.56191.54087.499948.03
2562005.05.11 23:19sell860.301.54440.00000.0000
2572005.05.11 23:19modify860.301.54441.56041.5385
2582005.05.12 03:29close860.301.54471.56041.5385-18.059929.98
2592005.05.16 23:02sell870.301.54420.00000.0000
2602005.05.16 23:02modify870.301.54421.55961.5388
2612005.05.17 04:36close870.301.54461.55961.5388-13.529916.46
2622005.05.17 23:00sell880.301.54480.00000.0000
2632005.05.17 23:00modify880.301.54481.56011.5394
2642005.05.18 00:23close880.301.54441.56011.53946.479922.92
2652005.05.18 00:23sell890.301.54460.00000.0000
2662005.05.18 00:23modify890.301.54461.56031.5393
2672005.05.18 02:56close890.301.54461.56031.53930.009922.92
2682005.05.18 23:00sell900.301.54420.00000.0000
2692005.05.18 23:01modify900.301.54421.56091.5400
2702005.05.19 01:39close900.301.54421.56091.5400-10.569912.36
2712005.05.24 02:42sell910.301.54810.00000.0000
2722005.05.24 02:42modify910.301.54811.56481.5426
2732005.05.24 04:34close910.301.54781.56481.54267.509919.86
2742005.05.24 23:08buy920.301.54660.00000.0000
2752005.05.24 23:08modify920.301.54661.53021.5524
2762005.05.25 02:18close920.301.54661.53021.55242.069921.92
2772005.05.25 02:18sell930.301.54670.00000.0000
2782005.05.25 02:18modify930.301.54671.56261.5422
2792005.05.25 04:46close930.301.54671.56261.54220.009921.92
2802005.05.26 00:30sell940.301.54590.00000.0000
2812005.05.26 00:30modify940.301.54591.56281.5411
2822005.05.26 07:27close940.301.54631.56281.5411-9.999911.93
2832005.05.30 23:29sell950.301.54490.00000.0000
2842005.05.30 23:29modify950.301.54491.56091.5399
2852005.05.31 02:10close950.301.54491.56091.5399-3.529908.41
2862005.05.31 02:36sell960.301.54510.00000.0000
2872005.05.31 02:36modify960.301.54511.56161.5393
2882005.05.31 03:55close960.301.54481.56161.53937.499915.90
2892005.06.01 23:05buy970.301.53180.00000.0000
2902005.06.01 23:05modify970.301.53181.51591.5361
2912005.06.02 01:06close970.301.53211.51591.536113.689929.58
2922005.06.02 01:06sell980.301.53210.00000.0000
2932005.06.02 01:10modify980.301.53211.54791.5262
2942005.06.02 07:15close980.301.53251.54791.5262-9.999919.59
2952005.06.07 01:03sell990.301.53160.00000.0000
2962005.06.07 01:03modify990.301.53161.54661.5273
2972005.06.07 04:34close990.301.53171.54661.5273-2.509917.09
2982005.06.07 23:00buy1000.301.53050.00000.0000
2992005.06.07 23:02modify1000.301.53051.51381.5365
3002005.06.08 02:39close1000.301.53041.51381.5365-0.449916.65
3012005.06.08 02:39sell1010.301.53040.00000.0000
3022005.06.08 02:39modify1010.301.53041.54621.5258
3032005.06.08 04:53close1010.301.53011.54621.52587.499924.14
3042005.06.14 00:09sell1020.301.53910.00000.0000
3052005.06.14 00:09modify1020.301.53911.55451.5343
3062005.06.14 11:20close1020.301.53951.55451.5343-9.999914.15
3072005.06.14 23:00buy1030.301.53710.00000.0000
3082005.06.14 23:02modify1030.301.53711.52021.5421
3092005.06.15 01:16close1030.301.53721.52021.54214.569918.71
3102005.06.15 23:00sell1040.301.53970.00000.0000
3112005.06.15 23:01modify1040.301.53971.55591.5338
3122005.06.16 03:25close1040.301.54001.55591.5338-18.059900.66
3132005.06.20 23:41sell1050.301.54440.00000.0000
3142005.06.20 23:41modify1050.301.54441.55961.5404
3152005.06.21 01:56close1050.301.54441.55961.5404-3.529897.14
3162005.06.21 02:20buy1060.301.54370.00000.0000
3172005.06.21 02:20modify1060.301.54371.52831.5489
3182005.06.21 05:17close1060.301.54381.52831.54892.509899.64
3192005.06.21 23:13sell1070.301.54160.00000.0000
3202005.06.21 23:13modify1070.301.54161.55811.5364
3212005.06.22 00:54close1070.301.54131.55811.53643.979903.61
3222005.06.22 00:54buy1080.301.54130.00000.0000
3232005.06.22 00:54modify1080.301.54131.52541.5471
3242005.06.22 02:32close1080.301.54171.52541.54719.999913.60
3252005.06.22 02:32sell1090.301.54170.00000.0000
3262005.06.22 02:32modify1090.301.54171.55841.5358
3272005.06.22 09:54close1090.301.54211.55841.5358-9.999903.61
3282005.06.22 23:49sell1100.301.54230.00000.0000
3292005.06.22 23:49modify1100.301.54231.55781.5373
3302005.06.23 02:01close1100.301.54201.55781.5373-3.069900.54
3312005.06.23 02:02buy1110.301.54190.00000.0000
3322005.06.23 02:02modify1110.301.54191.52601.5475
3332005.06.23 04:32close1110.301.54191.52601.54750.009900.54
3342005.06.28 00:04sell1120.301.54270.00000.0000
3352005.06.28 00:04modify1120.301.54271.55791.5385
3362005.06.28 03:03close1120.301.54271.55791.53850.009900.54
3372005.06.29 00:14sell1130.301.54530.00000.0000
3382005.06.29 00:14modify1130.301.54531.56101.5413
3392005.06.29 01:46close1130.301.54501.56101.54137.499908.03
3402005.06.29 02:14buy1140.301.54470.00000.0000
3412005.06.29 02:15modify1140.301.54471.52911.5492
3422005.06.29 06:33close1140.301.54431.52911.5492-9.999898.04
3432005.06.29 23:00sell1150.301.54750.00000.0000
3442005.06.29 23:00modify1150.301.54751.56291.5425
3452005.06.30 01:16close1150.301.54751.56291.5425-10.569887.48
3462005.06.30 01:31sell1160.301.54790.00000.0000
3472005.06.30 01:31modify1160.301.54791.56341.5439
3482005.06.30 03:46close1160.301.54791.56341.54390.009887.48
3492005.07.05 00:06sell1170.301.55160.00000.0000
3502005.07.05 00:06modify1170.301.55161.56861.5462
3512005.07.05 03:42close1170.301.55171.56861.5462-2.499884.99
3522005.07.06 00:45sell1180.301.55360.00000.0000
3532005.07.06 00:45modify1180.301.55361.57031.5478
3542005.07.06 03:03close1180.301.55361.57031.54780.009884.99
3552005.07.07 00:33buy1190.301.55350.00000.0000
3562005.07.07 00:33modify1190.301.55351.53781.5579
3572005.07.07 02:24close1190.301.55381.53781.55797.499892.48
3582005.07.07 02:36sell1200.301.55380.00000.0000
3592005.07.07 02:36modify1200.301.55381.57001.5492
3602005.07.07 04:35close1200.301.55351.57001.54927.499899.97
3612005.07.12 01:13sell1210.301.55410.00000.0000
3622005.07.12 01:14modify1210.301.55411.56931.5493
3632005.07.12 05:30close1210.301.55451.56931.5493-9.999889.98
3642005.07.13 00:09sell1220.301.55600.00000.0000
3652005.07.13 00:09modify1220.301.55601.57251.5505
3662005.07.13 02:02close1220.301.55571.57251.55057.499897.47
3672005.07.13 02:24buy1230.301.55530.00000.0000
3682005.07.13 02:25modify1230.301.55531.53951.5607
3692005.07.13 02:25close1230.301.55581.53951.560712.499909.96
3702005.07.13 02:31sell1240.301.55590.00000.0000
3712005.07.13 02:31modify1240.301.55591.57121.5505
3722005.07.18 09:49close1240.301.56121.57121.5505-149.999759.97
3732005.07.18 23:22sell1250.301.56020.00000.0000
3742005.07.18 23:22modify1250.301.56021.57591.5546
3752005.07.19 00:45close1250.301.55991.57591.55463.979763.94
3762005.07.19 02:04sell1260.301.56000.00000.0000
3772005.07.19 02:04modify1260.301.56001.57631.5557
3782005.07.20 08:13close1260.301.56531.57631.5557-135.909628.04
3792005.07.20 23:05sell1270.301.56250.00000.0000
3802005.07.20 23:05modify1270.301.56251.57771.5569
3812005.07.21 00:27close1270.301.56211.57771.5569-0.569627.47
3822005.07.21 00:27buy1280.301.56200.00000.0000
3832005.07.21 00:29modify1280.301.56201.54671.5671
3842005.07.21 08:15close1280.301.56171.54671.5671-7.499619.98
3852005.07.25 23:32sell1290.301.56220.00000.0000
3862005.07.25 23:32modify1290.301.56221.57841.5571
3872005.07.26 03:03close1290.301.56231.57841.5571-6.029613.96
3882005.07.26 23:47sell1300.301.56170.00000.0000
3892005.07.26 23:47modify1300.301.56171.57841.5558
3902005.07.27 02:12close1300.301.56171.57841.5558-3.529610.44
3912005.07.28 00:47sell1310.301.56280.00000.0000
3922005.07.28 00:47modify1310.301.56281.57781.5583
3932005.07.28 14:50close1310.301.56311.57781.5583-7.499602.95
3942005.08.01 23:09buy1320.301.55800.00000.0000
3952005.08.01 23:09modify1320.301.55801.54171.5629
3962005.08.01 23:48close1320.301.55861.54171.562914.999617.94
3972005.08.01 23:48sell1330.301.55860.00000.0000
3982005.08.01 23:48modify1330.301.55861.57501.5526
3992005.08.02 01:08close1330.301.55821.57501.55266.479624.41
4002005.08.02 01:17buy1340.301.55780.00000.0000
4012005.08.02 01:17modify1340.301.55781.54261.5623
4022005.08.02 02:36close1340.301.55811.54261.56237.509631.91
4032005.08.02 02:36sell1350.301.55810.00000.0000
4042005.08.02 02:36modify1350.301.55811.57391.5527
4052005.08.02 04:52close1350.301.55811.57391.55270.009631.91
4062005.08.03 00:02sell1360.301.55720.00000.0000
4072005.08.03 00:02modify1360.301.55721.57251.5514
4082005.08.03 01:13close1360.301.55661.57251.551414.999646.90
4092005.08.03 01:13buy1370.301.55660.00000.0000
4102005.08.03 01:13modify1370.301.55661.54061.5618
4112005.08.03 03:29close1370.301.55661.54061.56180.009646.90
4122005.08.04 00:58buy1380.301.55540.00000.0000
4132005.08.04 00:58modify1380.301.55541.53991.5607
4142005.08.04 02:00close1380.301.55601.53991.560714.999661.89
4152005.08.04 02:00sell1390.301.55600.00000.0000
4162005.08.04 02:00modify1390.301.55601.57251.5515
4172005.08.04 10:19close1390.301.55641.57251.5515-10.009651.89
4182005.08.09 00:05sell1400.301.55770.00000.0000
4192005.08.09 00:05modify1400.301.55771.57381.5532
4202005.08.09 02:07close1400.301.55741.57381.55327.509659.39
4212005.08.09 02:07buy1410.301.55740.00000.0000
4222005.08.09 02:07modify1410.301.55741.54241.5619
4232005.08.09 04:06close1410.301.55771.54241.56197.509666.89
4242005.08.09 23:00sell1420.301.55790.00000.0000
4252005.08.09 23:00modify1420.301.55791.57331.5529
4262005.08.10 02:42close1420.301.55801.57331.5529-6.029660.87
4272005.08.10 23:59sell1430.301.55640.00000.0000
4282005.08.10 23:59modify1430.301.55641.57191.5506
4292005.08.11 02:15close1430.301.55641.57191.5506-10.569650.30
4302005.08.11 02:17sell1440.301.55630.00000.0000
4312005.08.11 02:17modify1440.301.55631.57321.5509
4322005.08.11 04:20close1440.301.55601.57321.55097.509657.80
4332005.08.15 23:26sell1450.301.55180.00000.0000
4342005.08.15 23:26modify1450.301.55181.56721.5461
4352005.08.16 02:59close1450.301.55191.56721.5461-6.029651.78
4362005.08.16 23:03buy1460.301.55020.00000.0000
4372005.08.16 23:03modify1460.301.55021.53351.5547
4382005.08.16 23:46close1460.301.55081.53351.554714.999666.77
4392005.08.17 00:16sell1470.301.55090.00000.0000
4402005.08.17 00:16modify1470.301.55091.56611.5452
4412005.08.17 08:10close1470.301.55131.56611.5452-9.999656.78
4422005.08.18 00:19buy1480.301.54870.00000.0000
4432005.08.18 00:23modify1480.301.54871.53321.5532
4442005.08.18 02:03close1480.301.54891.53321.55324.999661.77
4452005.08.22 23:00sell1490.301.55310.00000.0000
4462005.08.22 23:01modify1490.301.55311.56971.5476
4472005.08.23 02:18close1490.301.55301.56971.5476-1.029660.75
4482005.08.23 02:43buy1500.301.55280.00000.0000
4492005.08.23 02:43modify1500.301.55281.53711.5585
4502005.08.23 02:46close1500.301.55331.53711.558512.499673.24
4512005.08.23 02:46buy1510.301.55290.00000.0000
4522005.08.23 02:47modify1510.301.55291.53781.5574
4532005.08.23 04:04close1510.301.55331.53781.55749.999683.23
4542005.08.24 00:04buy1520.301.55380.00000.0000
4552005.08.24 00:05modify1520.301.55381.53811.5580
4562005.08.24 03:40close1520.301.55371.53811.5580-2.509680.73
4572005.08.24 23:00sell1530.301.55220.00000.0000
4582005.08.24 23:00modify1530.301.55221.56861.5482
4592005.08.25 00:15close1530.301.55191.56861.5482-3.079677.66
4602005.08.25 00:27buy1540.301.55170.00000.0000
4612005.08.25 00:27modify1540.301.55171.53641.5572
4622005.08.25 05:37close1540.301.55131.53641.5572-10.009667.66
4632005.08.29 23:00sell1550.301.55000.00000.0000
4642005.08.29 23:02modify1550.301.55001.56551.5447
4652005.08.30 00:23close1550.301.54961.56551.54476.479674.12
4662005.08.30 00:25buy1560.301.54950.00000.0000
4672005.08.30 00:25modify1560.301.54951.53421.5552
4682005.08.30 02:19close1560.301.54981.53421.55527.509681.62
4692005.08.30 02:19sell1570.301.54980.00000.0000
4702005.08.30 02:19modify1570.301.54981.56551.5455
4712005.08.30 02:25close1570.301.54911.56551.545517.499699.11
4722005.08.30 02:28buy1580.301.54890.00000.0000
4732005.08.30 02:28modify1580.301.54891.53351.5537
4742005.08.30 03:05close1580.301.54951.53351.553714.999714.10
4752005.08.30 23:00sell1590.301.55110.00000.0000
4762005.08.30 23:00modify1590.301.55111.56721.5470
4772005.08.31 01:02close1590.301.55081.56721.54703.989718.08
4782005.08.31 01:59buy1600.301.55070.00000.0000
4792005.08.31 01:59modify1600.301.55071.53471.5564
4802005.08.31 03:39close1600.301.55101.53471.55647.509725.58
4812005.09.01 00:06buy1610.301.54680.00000.0000
4822005.09.01 00:07modify1610.301.54681.53041.5526
4832005.09.01 02:22close1610.301.54681.53041.55260.009725.58
4842005.09.01 02:23sell1620.301.54700.00000.0000
4852005.09.01 02:23modify1620.301.54701.56331.5426
4862005.09.01 02:26close1620.301.54651.56331.542612.499738.07
4872005.09.05 23:02sell1630.301.54400.00000.0000
4882005.09.05 23:02modify1630.301.54401.56021.5393
4892005.09.06 03:04close1630.301.54411.56021.5393-6.029732.05
4902005.09.06 23:00sell1640.301.54370.00000.0000
4912005.09.06 23:15modify1640.301.54371.56001.5385
4922005.09.07 01:23close1640.301.54371.56001.5385-3.529728.53
4932005.09.07 01:24buy1650.301.54340.00000.0000
4942005.09.07 01:24modify1650.301.54341.52791.5475
4952005.09.07 02:07close1650.301.54401.52791.547514.999743.52
4962005.09.07 02:07sell1660.301.54400.00000.0000
4972005.09.07 02:07modify1660.301.54401.55911.5387
4982005.09.07 06:30close1660.301.54441.55911.5387-9.999733.53
4992005.09.08 00:00sell1670.301.54340.00000.0000
5002005.09.08 00:00modify1670.301.54341.55931.5389
5012005.09.08 02:18close1670.301.54341.55931.53890.009733.53
5022005.09.08 02:46sell1680.301.54350.00000.0000
5032005.09.08 02:46modify1680.301.54351.55971.5382
5042005.09.08 05:04close1680.301.54351.55971.53820.009733.53
5052005.09.12 23:05sell1690.301.54550.00000.0000
5062005.09.12 23:06modify1690.301.54551.56061.5412
5072005.09.13 01:49close1690.301.54551.56061.5412-3.529730.01
5082005.09.13 02:08buy1700.301.54490.00000.0000
5092005.09.13 02:08modify1700.301.54491.52791.5502
5102005.09.13 04:31close1700.301.54491.52791.55020.009730.01
5112005.09.14 23:28sell1710.301.54540.00000.0000
5122005.09.14 23:28modify1710.301.54541.56111.5395
5132005.09.15 01:29close1710.301.54511.56111.5395-3.069726.94
5142005.09.15 01:50sell1720.301.54530.00000.0000
5152005.09.15 01:50modify1720.301.54531.56081.5398
5162005.09.15 03:45close1720.301.54501.56081.53987.499734.43
5172005.09.19 23:15sell1730.301.55140.00000.0000
5182005.09.19 23:15modify1730.301.55141.56841.5473
5192005.09.21 10:27close1730.301.55181.56841.5473-17.039717.40
5202005.09.22 01:01sell1740.301.55210.00000.0000
5212005.09.22 01:01modify1740.301.55211.56801.5470
5222005.09.22 08:56close1740.301.55251.56801.5470-9.999707.41
5232005.09.27 00:15sell1750.301.55670.00000.0000
5242005.09.27 00:16modify1750.301.55671.57251.5521
5252005.09.27 01:26close1750.301.55611.57251.552114.999722.40
5262005.09.27 01:26buy1760.301.55610.00000.0000
5272005.09.27 01:26modify1760.301.55611.53961.5619
5282005.09.27 02:18close1760.301.55671.53961.561914.999737.39
5292005.09.27 02:19sell1770.301.55680.00000.0000
5302005.09.27 02:19modify1770.301.55681.57311.5527
5312005.09.27 09:32close1770.301.55721.57311.5527-9.999727.40
5322005.09.27 23:00sell1780.301.55680.00000.0000
5332005.09.27 23:00modify1780.301.55681.57241.5518
5342005.09.28 01:40close1780.301.55681.57241.5518-3.529723.88
5352005.09.28 01:47sell1790.301.55700.00000.0000
5362005.09.28 01:47modify1790.301.55701.57221.5519
5372005.09.28 03:30close1790.301.55671.57221.55197.499731.37
5382005.09.28 23:17buy1800.301.55580.00000.0000
5392005.09.28 23:17modify1800.301.55581.53911.5611
5402005.09.29 01:47close1800.301.55581.53911.56116.199737.56
5412005.09.29 01:47sell1810.301.55590.00000.0000
5422005.09.29 01:47modify1810.301.55591.57111.5504
5432005.09.29 03:38close1810.301.55561.57111.55047.509745.06
5442005.10.04 00:10sell1820.301.55160.00000.0000
5452005.10.04 00:10modify1820.301.55161.56821.5469
5462005.10.04 09:54close1820.301.55201.56821.5469-9.999735.07
5472005.10.04 23:00buy1830.301.55180.00000.0000
5482005.10.04 23:00modify1830.301.55181.53521.5566
5492005.10.05 02:45close1830.301.55181.53521.55662.069737.13
5502005.10.05 02:45sell1840.301.55180.00000.0000
5512005.10.05 02:58modify1840.301.55181.56751.5461
5522005.10.05 03:55close1840.301.55121.56751.546114.999752.12
5532005.10.05 23:23buy1850.301.54850.00000.0000
5542005.10.05 23:23modify1850.301.54851.53251.5527
5552005.10.06 00:58close1850.301.54891.53251.552716.189768.30
5562005.10.06 00:58sell1860.301.54890.00000.0000
5572005.10.06 00:58modify1860.301.54891.56501.5438
5582005.10.06 01:05close1860.301.54841.56501.543812.499780.79
5592005.10.06 01:08sell1870.301.54890.00000.0000
5602005.10.06 01:08modify1870.301.54891.56471.5441
5612005.10.06 01:34close1870.301.54841.56471.544112.499793.28
5622005.10.06 01:48buy1880.301.54800.00000.0000
5632005.10.06 01:48modify1880.301.54801.53161.5537
5642005.10.06 18:14close1880.301.54761.53161.5537-10.009783.28
5652005.10.10 23:07sell1890.301.54870.00000.0000
5662005.10.10 23:07modify1890.301.54871.56401.5433
5672005.10.11 01:22close1890.301.54871.56401.5433-3.529779.76
5682005.10.11 01:48sell1900.301.54860.00000.0000
5692005.10.11 01:48modify1900.301.54861.56411.5428
5702005.10.11 03:31close1900.301.54831.56411.54287.499787.25
5712005.10.12 01:32sell1910.301.54680.00000.0000
5722005.10.12 01:32modify1910.301.54681.56331.5425
5732005.10.12 15:35close1910.301.54711.56331.5425-7.509779.75
5742005.10.12 23:11sell1920.301.54790.00000.0000
5752005.10.12 23:11modify1920.301.54791.56461.5433
5762005.10.13 01:42close1920.301.54791.56461.5433-10.569769.18
5772005.10.13 02:35buy1930.301.54750.00000.0000
5782005.10.13 02:35modify1930.301.54751.53111.5516
5792005.10.13 05:22close1930.301.54761.53111.55162.499771.67
5802005.10.17 23:03sell1940.301.55400.00000.0000
5812005.10.17 23:03modify1940.301.55401.57061.5482
5822005.10.18 01:42close1940.301.55401.57061.5482-3.529768.15
5832005.10.18 01:42buy1950.301.55400.00000.0000
5842005.10.18 01:42modify1950.301.55401.53801.5597
5852005.10.18 01:49close1950.301.55461.53801.559714.999783.14
5862005.10.18 23:00buy1960.301.55300.00000.0000
5872005.10.18 23:07modify1960.301.55301.53601.5587
5882005.10.19 00:57close1960.301.55331.53601.55879.569792.70
5892005.10.19 00:57sell1970.301.55330.00000.0000
5902005.10.19 00:57modify1970.301.55331.56901.5481
5912005.10.19 06:35close1970.301.55371.56901.5481-9.999782.71
5922005.10.19 23:00sell1980.301.55270.00000.0000
5932005.10.19 23:00modify1980.301.55271.56801.5480
5942005.10.20 02:34close1980.301.55281.56801.5480-13.069769.65
5952005.10.24 23:05sell1990.301.54270.00000.0000
5962005.10.24 23:05modify1990.301.54271.55791.5369
5972005.10.25 01:21close1990.301.54271.55791.5369-3.529766.13
5982005.10.25 02:08sell2000.301.54290.00000.0000
5992005.10.25 02:08modify2000.301.54291.55791.5384
6002005.10.25 03:37close2000.301.54251.55791.53849.999776.12
6012005.10.25 23:03sell2010.301.54540.00000.0000
6022005.10.25 23:04modify2010.301.54541.56131.5412
6032005.10.26 00:21close2010.301.54501.56131.54126.479782.59
6042005.10.26 00:21buy2020.301.54500.00000.0000
6052005.10.26 00:21modify2020.301.54501.52831.5507
6062005.10.26 03:17close2020.301.54501.52831.55070.009782.59
6072005.10.26 23:00sell2030.301.54840.00000.0000
6082005.10.26 23:00modify2030.301.54841.56361.5436
6092005.10.27 00:02close2030.301.54781.56361.54364.439787.01
6102005.10.27 00:02buy2040.301.54780.00000.0000
6112005.10.27 00:03modify2040.301.54781.53221.5536
6122005.10.27 02:24close2040.301.54781.53221.55360.009787.01
6132005.10.31 23:00buy2050.301.54540.00000.0000
6142005.10.31 23:00modify2050.301.54541.52931.5501
6152005.11.01 00:47close2050.301.54571.52931.55019.569796.57
6162005.11.01 00:47sell2060.301.54570.00000.0000
6172005.11.01 00:48modify2060.301.54571.56091.5408
6182005.11.01 00:50close2060.301.54521.56091.540812.499809.06
6192005.11.01 00:53sell2070.301.54560.00000.0000
6202005.11.01 00:53modify2070.301.54561.56231.5400
6212005.11.01 12:00close2070.301.54591.56231.5400-7.509801.56
6222005.11.01 23:04buy2080.301.54720.00000.0000
6232005.11.01 23:07modify2080.301.54721.53201.5530
6242005.11.01 23:49close2080.301.54781.53201.553014.999816.55
6252005.11.01 23:52sell2090.301.54800.00000.0000
6262005.11.01 23:52modify2090.301.54801.56411.5440
6272005.11.02 01:50close2090.301.54761.56411.54406.479823.02
6282005.11.02 01:50buy2100.301.54760.00000.0000
6292005.11.02 01:50modify2100.301.54761.53131.5535
6302005.11.02 06:10close2100.301.54721.53131.5535-9.999813.03
6312005.11.03 00:09sell2110.301.54320.00000.0000
6322005.11.03 00:09modify2110.301.54321.55821.5378
6332005.11.03 03:31close2110.301.54321.55821.53780.009813.03
6342005.11.07 23:12buy2120.301.54160.00000.0000
6352005.11.07 23:14modify2120.301.54161.52511.5457
6362005.11.08 02:27close2120.301.54161.52511.54572.069815.10
6372005.11.08 02:30sell2130.301.54190.00000.0000
6382005.11.08 02:30modify2130.301.54191.55711.5366
6392005.11.08 09:51close2130.301.54231.55711.5366-9.999805.11
6402005.11.08 23:00sell2140.301.54370.00000.0000
6412005.11.08 23:00modify2140.301.54371.56001.5382
6422005.11.09 02:24close2140.301.54361.56001.5382-1.029804.08
6432005.11.09 23:06sell2150.301.54150.00000.0000
6442005.11.09 23:06modify2150.301.54151.55831.5360
6452005.11.10 01:32close2150.301.54151.55831.5360-10.569793.52
6462005.11.10 01:46buy2160.301.54140.00000.0000
6472005.11.10 01:46modify2160.301.54141.52611.5458
6482005.11.10 04:44close2160.301.54141.52611.54580.009793.52
6492005.11.14 23:28sell2170.301.54030.00000.0000
6502005.11.14 23:28modify2170.301.54031.55691.5356
6512005.11.15 03:34close2170.301.54061.55691.5356-11.029782.50
6522005.11.16 00:45sell2180.301.54340.00000.0000
6532005.11.16 00:45modify2180.301.54341.55931.5379
6542005.11.16 06:21close2180.301.54381.55931.5379-9.999772.51
6552005.11.17 00:34sell2190.301.54700.00000.0000
6562005.11.17 00:34modify2190.301.54701.56301.5415
6572005.11.17 03:00close2190.301.54701.56301.54150.009772.51
6582005.11.21 23:51sell2200.301.54770.00000.0000
6592005.11.21 23:51modify2200.301.54771.56371.5421
6602005.11.22 02:45close2200.301.54771.56371.5421-3.529768.99
6612005.11.22 23:05sell2210.301.54870.00000.0000
6622005.11.22 23:05modify2210.301.54871.56521.5436
6632005.11.23 01:43close2210.301.54871.56521.5436-3.529765.47
6642005.11.23 01:43buy2220.301.54830.00000.0000
6652005.11.23 01:43modify2220.301.54831.53181.5531
6662005.11.23 02:12close2220.301.54891.53181.553114.999780.46
6672005.11.23 02:12sell2230.301.54900.00000.0000
6682005.11.23 02:12modify2230.301.54901.56421.5436
6692005.11.23 04:04close2230.301.54871.56421.54367.499787.95
6702005.11.23 23:00sell2240.301.55020.00000.0000
6712005.11.23 23:00modify2240.301.55021.56641.5444
6722005.11.24 01:26close2240.301.55021.56641.5444-10.569777.38
6732005.11.24 01:39sell2250.301.55010.00000.0000
6742005.11.24 01:39modify2250.301.55011.56711.5458
6752005.11.24 04:11close2250.301.55011.56711.54580.009777.38
6762005.11.29 00:42sell2260.301.54700.00000.0000
6772005.11.29 00:42modify2260.301.54701.56291.5416
6782005.11.29 02:44close2260.301.54681.56291.54165.009782.38
6792005.11.30 00:55buy2270.301.54700.00000.0000
6802005.11.30 00:55modify2270.301.54701.53081.5525
6812005.11.30 01:28close2270.301.54761.53081.552514.999797.37
6822005.11.30 01:28sell2280.301.54760.00000.0000
6832005.11.30 01:28modify2280.301.54761.56301.5424
6842005.11.30 02:55close2280.301.54731.56301.54247.509804.87
6852005.12.01 00:00buy2290.301.55000.00000.0000
6862005.12.01 00:00modify2290.301.55001.53451.5560
6872005.12.01 01:22close2290.301.55041.53451.556010.009814.87
6882005.12.01 02:00sell2300.301.55060.00000.0000
6892005.12.01 02:00modify2300.301.55061.56611.5464
6902005.12.01 03:44close2300.301.55031.56611.54647.509822.37
6912005.12.06 02:09sell2310.301.54100.00000.0000
6922005.12.06 02:09modify2310.301.54101.55761.5370
6932005.12.06 08:57close2310.301.54141.55761.5370-9.999812.38
6942005.12.06 23:42sell2320.301.53980.00000.0000
6952005.12.06 23:42modify2320.301.53981.55491.5342
6962005.12.07 01:37close2320.301.53951.55491.53423.989816.36
6972005.12.07 02:12sell2330.301.53970.00000.0000
6982005.12.07 02:13modify2330.301.53971.55471.5339
6992005.12.07 04:29close2330.301.53971.55471.53390.009816.36
7002005.12.07 23:30sell2340.301.53970.00000.0000
7012005.12.07 23:30modify2340.301.53971.55481.5348
7022005.12.08 02:02close2340.301.53971.55481.5348-10.569805.80
7032005.12.12 23:00sell2350.301.54230.00000.0000
7042005.12.12 23:01modify2350.301.54231.55781.5370
7052005.12.13 00:19close2350.301.54191.55781.53706.479812.26
7062005.12.13 00:19buy2360.301.54190.00000.0000
7072005.12.13 00:19modify2360.301.54191.52651.5463
7082005.12.13 05:44close2360.301.54151.52651.5463-9.999802.27
7092005.12.13 23:08buy2370.301.54460.00000.0000
7102005.12.13 23:08modify2370.301.54461.52841.5505
7112005.12.14 02:10close2370.301.54461.52841.55052.069804.34
7122005.12.14 02:10sell2380.301.54460.00000.0000
7132005.12.14 02:10modify2380.301.54461.55981.5399
7142005.12.14 03:25close2380.301.54421.55981.539910.009814.34
7152005.12.15 00:21buy2390.301.53830.00000.0000
7162005.12.15 00:21modify2390.301.53831.52331.5429
7172005.12.15 05:17close2390.301.53791.52331.5429-9.999804.35
7182005.12.20 01:09sell2400.301.55190.00000.0000
7192005.12.20 01:10modify2400.301.55191.56821.5464
7202005.12.20 05:05close2400.301.55191.56821.54640.009804.35
7212005.12.21 00:35buy2410.301.55200.00000.0000
7222005.12.21 00:36modify2410.301.55201.53631.5567
7232005.12.21 02:12close2410.301.55241.53631.55679.999814.34
7242005.12.21 02:36sell2420.301.55250.00000.0000
7252005.12.21 02:36modify2420.301.55251.56861.5465
7262005.12.21 09:55close2420.301.55291.56861.5465-10.009804.34
7272005.12.21 23:55buy2430.301.55400.00000.0000
7282005.12.21 23:55modify2430.301.55401.53761.5587
7292005.12.22 02:10close2430.301.55401.53761.55876.199810.52
7302005.12.27 23:41buy2440.301.55840.00000.0000
7312005.12.27 23:41modify2440.301.55841.54331.5639
7322005.12.28 01:40close2440.301.55881.54331.563912.069822.59
7332005.12.28 02:02sell2450.301.55870.00000.0000
7342005.12.28 02:02modify2450.301.55871.57551.5546
7352005.12.28 03:53close2450.301.55841.57551.55467.499830.08
7362005.12.28 23:29sell2460.301.55860.00000.0000
7372005.12.28 23:29modify2460.301.55861.57461.5546
7382005.12.29 01:20close2460.301.55831.57461.5546-3.079827.00
7392005.12.29 02:48sell2470.301.55850.00000.0000
7402005.12.29 02:48modify2470.301.55851.57411.5530
7412005.12.29 06:48close2470.301.55851.57411.55300.009827.00
7422006.01.04 00:13buy2480.301.55040.00000.0000
7432006.01.04 00:14modify2480.301.55041.53451.5558
7442006.01.04 02:02close2480.301.55071.53451.55587.499834.49
7452006.01.04 02:02sell2490.301.55070.00000.0000
7462006.01.04 02:03modify2490.301.55071.56681.5456
7472006.01.04 05:14close2490.301.55031.56681.545610.009844.49
7482006.01.04 23:44sell2500.301.54710.00000.0000
7492006.01.04 23:45modify2500.301.54711.56271.5417
7502006.01.05 01:37close2500.301.54681.56271.5417-3.069841.43
7512006.01.05 02:04sell2510.301.54720.00000.0000
7522006.01.05 02:04modify2510.301.54721.56391.5425
7532006.01.05 02:26close2510.301.54671.56391.542512.499853.92
7542006.01.05 02:47buy2520.301.54630.00000.0000
7552006.01.05 02:47modify2520.301.54631.52961.5517
7562006.01.05 04:20close2520.301.54671.52961.55179.999863.91
7572006.01.10 01:02sell2530.301.54230.00000.0000
7582006.01.10 01:02modify2530.301.54231.55831.5382
7592006.01.10 03:18close2530.301.54231.55831.53820.009863.91
7602006.01.11 02:30sell2540.301.54500.00000.0000
7612006.01.11 02:30modify2540.301.54501.56031.5400
7622006.01.11 08:14close2540.301.54541.56031.5400-9.999853.92
7632006.01.11 23:00sell2550.301.54630.00000.0000
7642006.01.11 23:01modify2550.301.54631.56201.5416
7652006.01.12 03:21close2550.301.54671.56201.5416-20.559833.36
7662006.01.16 23:05sell2560.301.55070.00000.0000
7672006.01.16 23:06modify2560.301.55071.56571.5448
7682006.01.17 01:18close2560.301.55041.56571.54483.989837.34
7692006.01.17 01:29buy2570.301.55030.00000.0000
7702006.01.17 01:30modify2570.301.55031.53501.5559
7712006.01.17 02:25close2570.301.55111.53501.555919.999857.33
7722006.01.17 02:25sell2580.301.55110.00000.0000
7732006.01.17 02:25modify2580.301.55111.56751.5459
7742006.01.17 02:56close2580.301.55051.56751.545914.999872.32
7752006.01.17 23:00sell2590.301.54960.00000.0000
7762006.01.17 23:01modify2590.301.54961.56491.5447
7772006.01.18 01:27close2590.301.54961.56491.5447-3.529868.80
7782006.01.18 23:07sell2600.301.55060.00000.0000
7792006.01.18 23:07modify2600.301.55061.56691.5446
7802006.01.18 23:43close2600.301.55001.56691.544614.999883.79
7812006.01.18 23:43buy2610.301.55000.00000.0000
7822006.01.18 23:43modify2610.301.55001.53361.5549
7832006.01.19 01:29close2610.301.55031.53361.554913.699897.48
7842006.01.19 02:00sell2620.301.55060.00000.0000
7852006.01.19 02:00modify2620.301.55061.56631.5453
7862006.01.19 07:17close2620.301.55091.56631.5453-7.499889.99
7872006.01.24 00:16sell2630.301.54680.00000.0000
7882006.01.24 00:16modify2630.301.54681.56331.5427
7892006.01.24 04:42close2630.301.54711.56331.5427-7.509882.49
7902006.01.25 02:02sell2640.301.54850.00000.0000
7912006.01.25 02:03modify2640.301.54851.56541.5425
7922006.01.25 14:37close2640.301.54881.56541.5425-7.499875.00
7932006.01.25 23:04buy2650.301.54820.00000.0000
7942006.01.25 23:04modify2650.301.54821.53301.5523
7952006.01.26 00:44close2650.301.54851.53301.552313.699888.69
7962006.01.26 00:44sell2660.301.54860.00000.0000
7972006.01.26 00:44modify2660.301.54861.56401.5446
7982006.01.26 10:10close2660.301.54901.56401.5446-9.999878.70
7992006.01.31 00:13sell2670.301.55610.00000.0000
8002006.01.31 00:13modify2670.301.55611.57281.5504
8012006.01.31 02:07close2670.301.55591.57281.55044.999883.69
8022006.02.01 01:55sell2680.301.55360.00000.0000
8032006.02.01 01:56modify2680.301.55361.56981.5493
8042006.02.01 08:08close2680.301.55391.56981.5493-7.499876.20
8052006.02.01 23:29sell2690.301.55550.00000.0000
8062006.02.01 23:29modify2690.301.55551.57211.5513
8072006.02.02 01:32close2690.301.55521.57211.5513-3.069873.13
8082006.02.02 01:32buy2700.301.55520.00000.0000
8092006.02.02 01:32modify2700.301.55521.53891.5598
8102006.02.02 09:13close2700.301.55491.53891.5598-7.509865.63
8112006.02.07 02:05sell2710.301.55710.00000.0000
8122006.02.07 02:05modify2710.301.55711.57381.5525
8132006.02.07 06:32close2710.301.55751.57381.5525-9.999855.64
8142006.02.07 23:17sell2720.301.55410.00000.0000
8152006.02.07 23:17modify2720.301.55411.56951.5481
8162006.02.08 00:41close2720.301.55381.56951.54813.989859.62
8172006.02.08 00:41buy2730.301.55380.00000.0000
8182006.02.08 00:41modify2730.301.55381.53801.5596
8192006.02.08 02:44close2730.301.55401.53801.55965.009864.62
8202006.02.08 23:40buy2740.301.55430.00000.0000
8212006.02.08 23:40modify2740.301.55431.53861.5603
8222006.02.09 02:41close2740.301.55431.53861.56036.199870.81
8232006.02.09 02:41sell2750.301.55430.00000.0000
8242006.02.09 02:41modify2750.301.55431.57071.5484
8252006.02.09 03:00close2750.301.55381.57071.548412.499883.30
8262006.02.14 00:06sell2760.301.55630.00000.0000
8272006.02.14 00:06modify2760.301.55631.57331.5511
8282006.02.14 04:15close2760.301.55671.57331.5511-9.999873.31
8292006.02.14 23:55sell2770.301.55830.00000.0000
8302006.02.14 23:55modify2770.301.55831.57461.5525
8312006.02.15 02:29close2770.301.55831.57461.5525-3.529869.79
8322006.02.15 23:00sell2780.301.55770.00000.0000
8332006.02.15 23:01modify2780.301.55771.57311.5523
8342006.02.16 01:46close2780.301.55771.57311.5523-10.569859.22
8352006.02.20 23:00sell2790.301.56130.00000.0000
8362006.02.20 23:03modify2790.301.56131.57781.5567
8372006.02.21 01:01close2790.301.56101.57781.55673.979863.19
8382006.02.21 01:13sell2800.301.56130.00000.0000
8392006.02.21 01:13modify2800.301.56131.57661.5563
8402006.02.21 02:28close2800.301.56101.57661.55637.499870.68
8412006.02.21 23:59buy2810.301.55820.00000.0000
8422006.02.21 23:59modify2810.301.55821.54241.5627
8432006.02.22 02:14close2810.301.55821.54241.56272.069872.74
8442006.02.22 02:34sell2820.301.55850.00000.0000
8452006.02.22 02:34modify2820.301.55851.57441.5542
8462006.02.22 09:37close2820.301.55891.57441.5542-9.999862.75
8472006.02.23 00:00sell2830.301.56140.00000.0000
8482006.02.23 00:00modify2830.301.56141.57671.5554
8492006.02.23 09:22close2830.301.56181.57671.5554-9.999852.76
8502006.02.28 00:06sell2840.301.56710.00000.0000
8512006.02.28 00:06modify2840.301.56711.58281.5630
8522006.02.28 02:53close2840.301.56711.58281.56300.009852.76
8532006.02.28 23:19sell2850.301.56400.00000.0000
8542006.02.28 23:19modify2850.301.56401.57961.5587
8552006.03.01 00:18close2850.301.56351.57961.55878.979861.73
8562006.03.01 00:50sell2860.301.56400.00000.0000
8572006.03.01 00:50modify2860.301.56401.58051.5595
8582006.03.01 03:44close2860.301.56401.58051.55950.009861.73
8592006.03.01 23:54sell2870.301.56490.00000.0000
8602006.03.01 23:54modify2870.301.56491.58141.5606
8612006.03.02 05:45close2870.301.56521.58141.5606-18.059843.68
8622006.03.06 23:15sell2880.301.56080.00000.0000
8632006.03.06 23:15modify2880.301.56081.57661.5563
8642006.03.07 00:12close2880.301.56021.57661.556311.469855.14
8652006.03.07 00:13buy2890.301.56010.00000.0000
8662006.03.07 00:13modify2890.301.56011.54441.5657
8672006.03.07 01:48close2890.301.56051.54441.56579.999865.13
8682006.03.07 01:48sell2900.301.56050.00000.0000
8692006.03.07 01:48modify2900.301.56051.57671.5551
8702006.03.07 02:46close2900.301.55991.57671.555114.989880.11
8712006.03.07 02:46buy2910.301.55980.00000.0000
8722006.03.07 02:46modify2910.301.55981.54391.5642
8732006.03.07 02:56close2910.301.56041.54391.564214.999895.10
8742006.03.07 23:50sell2920.301.56110.00000.0000
8752006.03.07 23:50modify2920.301.56111.57661.5569
8762006.03.08 03:33close2920.301.56121.57661.5569-6.029889.08
8772006.03.08 23:03sell2930.301.55970.00000.0000
8782006.03.08 23:03modify2930.301.55971.57591.5541
8792006.03.09 17:13close2930.301.56501.57591.5541-142.949746.13
8802006.03.13 23:56sell2940.301.56940.00000.0000
8812006.03.13 23:57modify2940.301.56941.58551.5645
8822006.03.14 00:51close2940.301.56861.58551.564516.469762.59
8832006.03.14 00:51buy2950.301.56860.00000.0000
8842006.03.14 00:51modify2950.301.56861.55211.5726
8852006.03.14 01:32close2950.301.56911.55211.572612.509775.09
8862006.03.14 02:27sell2960.301.56900.00000.0000
8872006.03.14 02:27modify2960.301.56901.58521.5644
8882006.03.14 02:40close2960.301.56841.58521.564414.999790.08
8892006.03.14 02:40buy2970.301.56840.00000.0000
8902006.03.14 02:40modify2970.301.56841.55341.5736
8912006.03.14 05:00close2970.301.56851.55341.57362.509792.58
8922006.03.14 23:00sell2980.301.56530.00000.0000
8932006.03.14 23:00modify2980.301.56531.58171.5612
8942006.03.15 00:09close2980.301.56471.58171.561211.469804.04
8952006.03.15 00:09buy2990.301.56470.00000.0000
8962006.03.15 00:09modify2990.301.56471.54781.5688
8972006.03.15 01:49close2990.301.56501.54781.56887.499811.53
8982006.03.15 01:52sell3000.301.56520.00000.0000
8992006.03.15 01:52modify3000.301.56521.58141.5601
9002006.03.15 06:47close3000.301.56561.58141.5601-9.999801.54
9012006.03.15 23:00buy3010.301.56380.00000.0000
9022006.03.15 23:00modify3010.301.56381.54811.5689
9032006.03.16 03:20close3010.301.56341.54811.5689-3.809797.74
9042006.03.20 23:43sell3020.301.57080.00000.0000
9052006.03.20 23:43modify3020.301.57081.58601.5651
9062006.03.21 00:38close3020.301.57021.58601.565111.479809.20
9072006.03.21 00:38buy3030.301.57020.00000.0000
9082006.03.21 00:38modify3030.301.57021.55431.5759
9092006.03.21 02:27close3030.301.57051.55431.57597.499816.69
9102006.03.21 02:27sell3040.301.57050.00000.0000
9112006.03.21 02:27modify3040.301.57051.58741.5659
9122006.03.21 09:55close3040.301.57091.58741.5659-9.999806.70
9132006.03.22 00:56sell3050.301.57390.00000.0000
9142006.03.22 00:56modify3050.301.57391.59021.5679
9152006.03.22 02:34close3050.301.57361.59021.56797.499814.19
9162006.03.22 23:00sell3060.301.57630.00000.0000
9172006.03.22 23:00modify3060.301.57631.59311.5706
9182006.03.23 02:29close3060.301.57631.59311.5706-10.569803.63
9192006.03.28 01:03sell3070.301.57260.00000.0000
9202006.03.28 01:03modify3070.301.57261.58771.5680
9212006.03.28 02:37close3070.301.57221.58771.56809.999813.62
9222006.03.28 23:00sell3080.301.57190.00000.0000
9232006.03.28 23:00modify3080.301.57191.58751.5674
9242006.03.29 02:15close3080.301.57191.58751.5674-3.529810.10
9252006.03.29 02:15buy3090.301.57170.00000.0000
9262006.03.29 02:15modify3090.301.57171.55661.5758
9272006.03.29 07:05close3090.301.57131.55661.5758-9.999800.11
9282006.03.30 00:01sell3100.301.57550.00000.0000
9292006.03.30 00:01modify3100.301.57551.59151.5710
9302006.03.30 02:26close3100.301.57551.59151.57100.009800.11
9312006.04.03 23:10buy3110.301.58360.00000.0000
9322006.04.03 23:10modify3110.301.58361.56791.5894
9332006.04.04 03:15close3110.301.58321.56791.5894-7.939792.18
9342006.04.04 23:00sell3120.301.58160.00000.0000
9352006.04.04 23:06modify3120.301.58161.59731.5776
9362006.04.05 01:02close3120.301.58131.59731.57763.979796.15
9372006.04.05 01:02buy3130.301.58130.00000.0000
9382006.04.05 01:02modify3130.301.58131.56491.5855
9392006.04.05 01:25close3130.301.58191.56491.585514.999811.14
9402006.04.05 01:25sell3140.301.58190.00000.0000
9412006.04.05 01:26modify3140.301.58191.59721.5768
9422006.04.05 03:41close3140.301.58181.59721.57682.509813.64
9432006.04.06 00:48sell3150.301.57760.00000.0000
9442006.04.06 00:48modify3150.301.57761.59421.5725
9452006.04.06 05:50close3150.301.57801.59421.5725-9.999803.65
9462006.04.11 00:01sell3160.301.57750.00000.0000
9472006.04.11 00:01modify3160.301.57751.59361.5723
9482006.04.11 01:18close3160.301.57721.59361.57237.499811.14
9492006.04.11 01:48sell3170.301.57730.00000.0000
9502006.04.11 01:48modify3170.301.57731.59301.5731
9512006.04.11 04:04close3170.301.57731.59301.57310.009811.14
9522006.04.11 23:33sell3180.301.57620.00000.0000
9532006.04.11 23:35modify3180.301.57621.59271.5706
9542006.04.12 01:55close3180.301.57621.59271.5706-3.529807.62
9552006.04.12 02:43buy3190.301.57580.00000.0000
9562006.04.12 02:43modify3190.301.57581.56081.5813
9572006.04.12 04:59close3190.301.57591.56081.58132.509810.12
9582006.04.13 00:58sell3200.301.57230.00000.0000
9592006.04.13 00:58modify3200.301.57231.58901.5664
9602006.04.13 02:54close3200.301.57201.58901.56647.499817.61
9612006.04.17 23:06sell3210.301.56810.00000.0000
9622006.04.17 23:06modify3210.301.56811.58411.5631
9632006.04.17 23:20close3210.301.56741.58411.563117.499835.10
9642006.04.17 23:20buy3220.301.56740.00000.0000
9652006.04.17 23:21modify3220.301.56741.55061.5725
9662006.04.18 00:38close3220.301.56781.55061.572512.069847.16
9672006.04.18 01:53sell3230.301.56800.00000.0000
9682006.04.18 01:53modify3230.301.56801.58411.5622
9692006.04.18 04:07close3230.301.56771.58411.56227.499854.65
9702006.04.18 23:41sell3240.301.56700.00000.0000
9712006.04.18 23:41modify3240.301.56701.58211.5615
9722006.04.19 00:59close3240.301.56661.58211.56156.479861.12
9732006.04.19 00:59buy3250.301.56650.00000.0000
9742006.04.19 00:59modify3250.301.56651.54951.5722
9752006.04.19 01:29close3250.301.56711.54951.572214.999876.11
9762006.04.19 02:34sell3260.301.56710.00000.0000
9772006.04.19 02:34modify3260.301.56711.58251.5616
9782006.04.19 09:25close3260.301.56751.58251.5616-9.999866.12
9792006.04.20 00:59buy3270.301.56810.00000.0000
9802006.04.20 01:00modify3270.301.56811.55171.5722
9812006.04.20 02:46close3270.301.56841.55171.57227.509873.62
9822006.04.20 02:46sell3280.301.56840.00000.0000
9832006.04.20 02:46modify3280.301.56841.58371.5635
9842006.04.20 03:24close3280.301.56791.58371.563512.499886.11
9852006.04.25 00:13buy3290.301.57070.00000.0000
9862006.04.25 00:14modify3290.301.57071.55461.5757
9872006.04.25 01:19close3290.301.57121.55461.575712.499898.60
9882006.04.25 01:19sell3300.301.57120.00000.0000
9892006.04.25 01:19modify3300.301.57121.58641.5656
9902006.04.25 04:05close3300.301.57111.58641.56562.509901.10
9912006.04.25 23:00sell3310.301.57580.00000.0000
9922006.04.25 23:01modify3310.301.57581.59091.5699
9932006.04.26 03:08close3310.301.57611.59091.5699-11.019890.09
9942006.04.26 23:00sell3320.301.58170.00000.0000
9952006.04.26 23:01modify3320.301.58171.59811.5761
9962006.04.27 01:50close3320.301.58171.59811.5761-10.569879.52
9972006.04.27 01:51buy3330.301.58160.00000.0000
9982006.04.27 01:51modify3330.301.58161.56551.5871
9992006.04.27 04:11close3330.301.58161.56551.58710.009879.52
10002006.05.02 00:23buy3340.301.56180.00000.0000
10012006.05.02 00:24modify3340.301.56181.54671.5665
10022006.05.02 03:54close3340.301.56171.54671.5665-2.509877.02
10032006.05.03 00:23buy3350.301.56070.00000.0000
10042006.05.03 00:23modify3350.301.56071.54531.5656
10052006.05.03 04:10close3350.301.56061.54531.5656-2.509874.52
10062006.05.03 23:07sell3360.301.56130.00000.0000
10072006.05.03 23:07modify3360.301.56131.57761.5564
10082006.05.04 10:48close3360.301.56161.57761.5564-18.069856.46
10092006.05.08 23:10sell3370.301.56080.00000.0000
10102006.05.08 23:10modify3370.301.56081.57751.5566
10112006.05.09 01:28close3370.301.56081.57751.5566-3.529852.94
10122006.05.09 02:27sell3380.301.56080.00000.0000
10132006.05.09 02:27modify3380.301.56081.57701.5550
10142006.05.09 04:43close3380.301.56081.57701.55500.009852.94
10152006.05.09 23:38sell3390.301.55740.00000.0000
10162006.05.09 23:38modify3390.301.55741.57271.5527
10172006.05.10 02:47close3390.301.55741.57271.5527-3.529849.42
10182006.05.10 23:00buy3400.301.55720.00000.0000
10192006.05.10 23:00modify3400.301.55721.54031.5628
10202006.05.10 23:50close3400.301.55771.54031.562812.509861.92
10212006.05.11 00:03sell3410.301.55790.00000.0000
10222006.05.11 00:04modify3410.301.55791.57371.5529
10232006.05.11 16:11close3410.301.55831.57371.5529-9.999851.93
10242006.05.15 23:31sell3420.301.55060.00000.0000
10252006.05.15 23:31modify3420.301.55061.56591.5447
10262006.05.16 03:29close3420.301.55071.56591.5447-6.029845.91
10272006.05.17 00:07sell3430.301.55240.00000.0000
10282006.05.17 00:07modify3430.301.55241.56811.5480
10292006.05.17 01:27close3430.301.55201.56811.54809.999855.90
10302006.05.17 23:26buy3440.301.54780.00000.0000
10312006.05.17 23:26modify3440.301.54781.53161.5521
10322006.05.18 01:00close3440.301.54821.53161.552116.189872.07
10332006.05.18 01:00sell3450.301.54820.00000.0000
10342006.05.18 01:00modify3450.301.54821.56321.5423
10352006.05.18 02:27close3450.301.54781.56321.54239.999882.06
10362006.05.22 23:00sell3460.301.54930.00000.0000
10372006.05.22 23:00modify3460.301.54931.56541.5447
10382006.05.23 00:13close3460.301.54881.56541.54478.979891.03
10392006.05.23 00:13buy3470.301.54880.00000.0000
10402006.05.23 00:13modify3470.301.54881.53261.5535
10412006.05.23 01:28close3470.301.54911.53261.55357.509898.53
10422006.05.23 02:10sell3480.301.54930.00000.0000
10432006.05.23 02:10modify3480.301.54931.56511.5434
10442006.05.23 05:07close3480.301.54931.56511.54340.009898.53
10452006.05.23 23:02buy3490.301.55200.00000.0000
10462006.05.23 23:02modify3490.301.55201.53561.5579
10472006.05.24 09:58close3490.301.55161.53561.5579-7.939890.60
10482006.05.24 23:35buy3500.301.55330.00000.0000
10492006.05.24 23:35modify3500.301.55331.53661.5576
10502006.05.25 00:25close3500.301.55391.53661.557621.189911.78
10512006.05.25 00:25sell3510.301.55400.00000.0000
10522006.05.25 00:26modify3510.301.55401.57101.5487
10532006.05.25 02:28close3510.301.55381.57101.54875.009916.78
10542006.05.25 02:41buy3520.301.55340.00000.0000
10552006.05.25 02:41modify3520.301.55341.53691.5587
10562006.05.25 06:02close3520.301.55341.53691.55870.009916.78
10572006.05.30 00:12sell3530.301.56190.00000.0000
10582006.05.30 00:12modify3530.301.56191.57811.5559
10592006.05.30 00:21close3530.301.56141.57811.555912.499929.27
10602006.05.30 00:25sell3540.301.56180.00000.0000
10612006.05.30 00:25modify3540.301.56181.57841.5572
10622006.05.30 01:41close3540.301.56141.57841.55729.999939.26
10632006.05.30 01:41buy3550.301.56130.00000.0000
10642006.05.30 01:41modify3550.301.56131.54561.5672
10652006.05.30 05:03close3550.301.56131.54561.56720.009939.26
10662006.05.30 23:33buy3560.301.55870.00000.0000
10672006.05.30 23:33modify3560.301.55871.54181.5638
10682006.05.30 23:42close3560.301.55921.54181.563812.499951.75
10692006.05.31 00:58sell3570.301.55920.00000.0000
10702006.05.31 00:58modify3570.301.55921.57611.5543
10712006.05.31 03:32close3570.301.55921.57611.55430.009951.75
10722006.05.31 23:00sell3580.301.56140.00000.0000
10732006.05.31 23:00modify3580.301.56141.57761.5572
10742006.06.01 01:04close3580.301.56111.57761.5572-3.079948.68
10752006.06.01 01:04buy3590.301.56110.00000.0000
10762006.06.01 01:04modify3590.301.56111.54581.5659
10772006.06.01 03:35close3590.301.56111.54581.56590.009948.68
10782006.06.05 23:24buy3600.301.55840.00000.0000
10792006.06.05 23:24modify3600.301.55841.54291.5638
10802006.06.05 23:45close3600.301.55901.54291.563814.999963.67
10812006.06.05 23:46sell3610.301.55910.00000.0000
10822006.06.05 23:46modify3610.301.55911.57581.5535
10832006.06.06 01:41close3610.301.55881.57581.55353.979967.64
10842006.06.06 02:16sell3620.301.55890.00000.0000
10852006.06.06 02:16modify3620.301.55891.57441.5548
10862006.06.06 04:09close3620.301.55861.57441.55487.509975.14
10872006.06.06 23:58sell3630.301.55950.00000.0000
10882006.06.06 23:58modify3630.301.55951.57511.5552
10892006.06.07 00:09close3630.301.55891.57511.555211.469986.59
10902006.06.07 00:09buy3640.301.55890.00000.0000
10912006.06.07 00:09modify3640.301.55891.54251.5635
10922006.06.07 00:24close3640.301.55941.54251.563512.499999.08
10932006.06.07 01:24buy3650.301.55880.00000.0000
10942006.06.07 01:24modify3650.301.55881.54241.5646
10952006.06.07 04:50close3650.301.55881.54241.56460.009999.08
10962006.06.07 23:27buy3660.301.56220.00000.0000
10972006.06.07 23:28modify3660.301.56221.54651.5663
10982006.06.08 01:53close3660.301.56221.54651.56636.1910005.27
10992006.06.08 02:11sell3670.301.56240.00000.0000
11002006.06.08 02:11modify3670.301.56241.57861.5584
11012006.06.08 06:03close3670.301.56241.57861.55840.0010005.27
11022006.06.13 23:44buy3680.301.55370.00000.0000
11032006.06.13 23:44modify3680.301.55371.53821.5581
11042006.06.14 01:08close3680.301.55411.53821.558112.0610017.34
11052006.06.14 01:09sell3690.301.55420.00000.0000
11062006.06.14 01:09modify3690.301.55421.56931.5499
11072006.06.14 08:50close3690.301.55461.56931.5499-9.9910007.35
11082006.06.14 23:01sell3700.301.55150.00000.0000
11092006.06.14 23:01modify3700.301.55151.56731.5457
11102006.06.15 09:19close3700.301.55191.56731.5457-20.559986.79
11112006.06.19 23:24buy3710.301.56020.00000.0000
11122006.06.19 23:24modify3710.301.56021.54371.5645
11132006.06.20 02:24close3710.301.56021.54371.56452.069988.85
11142006.06.20 02:24sell3720.301.56030.00000.0000
11152006.06.20 02:24modify3720.301.56031.57661.5555
11162006.06.20 04:39close3720.301.56031.57661.55550.009988.85
11172006.06.20 23:00sell3730.301.55890.00000.0000
11182006.06.20 23:00modify3730.301.55891.57591.5537
11192006.06.21 00:15close3730.301.55851.57591.55376.479995.32
11202006.06.21 00:19buy3740.301.55840.00000.0000
11212006.06.21 00:23modify3740.301.55841.54301.5634
11222006.06.21 00:48close3740.301.55901.54301.563414.9910010.31
11232006.06.21 00:48sell3750.301.55900.00000.0000
11242006.06.21 00:48modify3750.301.55901.57481.5540
11252006.06.21 03:05close3750.301.55901.57481.55400.0010010.31
11262006.06.21 23:00sell3760.301.56220.00000.0000
11272006.06.21 23:04modify3760.301.56221.57771.5582
11282006.06.22 02:00close3760.301.56221.57771.5582-10.569999.75
11292006.06.26 23:00sell3770.301.56390.00000.0000
11302006.06.26 23:03modify3770.301.56391.58051.5586
11312006.06.27 18:49close3770.301.56421.58051.5586-11.029988.73
11322006.06.27 23:48sell3780.301.56420.00000.0000
11332006.06.27 23:48modify3780.301.56421.58081.5590
11342006.06.28 02:14close3780.301.56421.58081.5590-3.529985.20
11352006.06.29 00:26sell3790.301.56450.00000.0000
11362006.06.29 00:26modify3790.301.56451.58081.5599
11372006.06.29 02:38close3790.301.56421.58081.55997.499992.69
11382006.07.04 00:02sell3800.301.56710.00000.0000
11392006.07.04 00:02modify3800.301.56711.58321.5611
11402006.07.04 04:14close3800.301.56751.58321.5611-9.999982.70
11412006.07.04 23:01buy3810.301.56800.00000.0000
11422006.07.04 23:01modify3810.301.56801.55291.5723
11432006.07.05 09:58close3810.301.56761.55291.5723-7.939974.78
11442006.07.05 23:27buy3820.301.56830.00000.0000
11452006.07.05 23:28modify3820.301.56831.55261.5740
11462006.07.06 02:27close3820.301.56831.55261.57406.199980.97
11472006.07.06 02:27sell3830.301.56830.00000.0000
11482006.07.06 02:27modify3830.301.56831.58351.5623
11492006.07.06 04:44close3830.301.56831.58351.56230.009980.97
11502006.07.11 01:29sell3840.301.56690.00000.0000
11512006.07.11 01:29modify3840.301.56691.58221.5623
11522006.07.11 03:22close3840.301.56661.58221.56237.499988.46
11532006.07.12 00:26sell3850.301.56630.00000.0000
11542006.07.12 00:26modify3850.301.56631.58131.5619
11552006.07.12 02:43close3850.301.56631.58131.56190.009988.46
11562006.07.13 00:09sell3860.301.56740.00000.0000
11572006.07.13 00:09modify3860.301.56741.58291.5622
11582006.07.13 04:17close3860.301.56781.58291.5622-9.999978.47
11592006.07.18 02:27sell3870.301.56260.00000.0000
11602006.07.18 02:27modify3870.301.56261.57781.5575
11612006.07.18 12:03close3870.301.56301.57781.5575-9.999968.48
11622006.07.18 23:27sell3880.301.56650.00000.0000
11632006.07.18 23:27modify3880.301.56651.58311.5606
11642006.07.19 02:58close3880.301.56661.58311.5606-6.029962.45
11652006.07.19 23:00sell3890.301.57130.00000.0000
11662006.07.19 23:00modify3890.301.57131.58711.5655
11672006.07.20 09:16close3890.301.57171.58711.5655-20.559941.90
11682006.07.24 23:27buy3900.301.57380.00000.0000
11692006.07.24 23:27modify3900.301.57381.55791.5789
11702006.07.25 00:53close3900.301.57411.55791.57899.559951.45
11712006.07.25 00:53sell3910.301.57410.00000.0000
11722006.07.25 00:53modify3910.301.57411.58931.5692
11732006.07.25 03:08close3910.301.57411.58931.56920.009951.45
11742006.07.25 23:00sell3920.301.57630.00000.0000
11752006.07.25 23:00modify3920.301.57631.59301.5704
11762006.07.26 02:36close3920.301.57641.59301.5704-6.029945.43
11772006.07.26 02:44buy3930.301.57630.00000.0000
11782006.07.26 02:44modify3930.301.57631.55991.5811
11792006.07.26 17:02close3930.301.57611.55991.5811-5.009940.43
11802006.07.26 23:00sell3940.301.57800.00000.0000
11812006.07.26 23:00modify3940.301.57801.59401.5733
11822006.07.27 00:33close3940.301.57761.59401.5733-0.579939.86
11832006.07.31 23:32sell3950.301.57210.00000.0000
11842006.07.31 23:32modify3950.301.57211.58821.5668
11852006.08.01 00:49close3950.301.57171.58821.56686.489946.33
11862006.08.02 00:07sell3960.301.57250.00000.0000
11872006.08.02 00:11modify3960.301.57251.58891.5681
11882006.08.02 04:08close3960.301.57261.58891.5681-2.499943.84
11892006.08.02 23:00sell3970.301.57450.00000.0000
11902006.08.02 23:05modify3970.301.57451.59071.5700
11912006.08.03 00:18close3970.301.57411.59071.5700-0.579943.27
11922006.08.03 00:21buy3980.301.57400.00000.0000
11932006.08.03 00:21modify3980.301.57401.55761.5789
11942006.08.03 03:37close3980.301.57401.55761.57890.009943.27
11952006.08.08 00:29buy3990.301.57350.00000.0000
11962006.08.08 00:29modify3990.301.57351.55841.5775
11972006.08.08 05:57close3990.301.57311.55841.5775-9.999933.28
11982006.08.08 23:00buy4000.301.57340.00000.0000
11992006.08.08 23:00modify4000.301.57341.55821.5792
12002006.08.09 01:50close4000.301.57341.55821.57922.069935.34
12012006.08.09 01:50sell4010.301.57340.00000.0000
12022006.08.09 01:50modify4010.301.57341.58901.5691
12032006.08.09 10:10close4010.301.57381.58901.5691-9.999925.35
12042006.08.09 23:40sell4020.301.57730.00000.0000
12052006.08.09 23:40modify4020.301.57731.59271.5727
12062006.08.10 04:00close4020.301.57771.59271.5727-20.559904.80
12072006.08.14 23:22sell4030.301.57990.00000.0000
12082006.08.14 23:24modify4030.301.57991.59501.5756
12092006.08.15 01:23close4030.301.57961.59501.57563.989908.78
12102006.08.16 00:11sell4040.301.58180.00000.0000
12112006.08.16 00:11modify4040.301.58181.59711.5772
12122006.08.16 04:30close4040.301.58211.59711.5772-7.509901.28
12132006.08.17 00:05sell4050.301.57930.00000.0000
12142006.08.17 00:05modify4050.301.57931.59541.5748
12152006.08.17 01:46close4050.301.57901.59541.57487.499908.77
12162006.08.17 02:42sell4060.301.57900.00000.0000
12172006.08.17 02:42modify4060.301.57901.59531.5738
12182006.08.17 05:07close4060.301.57901.59531.57380.009908.77
12192006.08.21 23:33sell4070.301.57870.00000.0000
12202006.08.21 23:33modify4070.301.57871.59431.5743
12212006.08.22 01:03close4070.301.57831.59431.57436.479915.24
12222006.08.22 01:03buy4080.301.57830.00000.0000
12232006.08.22 01:03modify4080.301.57831.56211.5838
12242006.08.22 01:30close4080.301.57891.56211.583814.999930.23
12252006.08.22 01:30sell4090.301.57890.00000.0000
12262006.08.22 01:30modify4090.301.57891.59541.5733
12272006.08.22 03:44close4090.301.57861.59541.57337.499937.72
12282006.08.22 23:05sell4100.301.58070.00000.0000
12292006.08.22 23:05modify4100.301.58071.59711.5753
12302006.08.22 23:59close4100.301.58011.59711.575314.999952.71
12312006.08.22 23:59buy4110.301.58010.00000.0000
12322006.08.23 00:00modify4110.301.58011.56351.5845
12332006.08.23 01:40close4110.301.58031.56351.58457.069959.77
12342006.08.23 01:53sell4120.301.58040.00000.0000
12352006.08.23 01:53modify4120.301.58041.59661.5750
12362006.08.23 09:55close4120.301.58081.59661.5750-9.999949.78
12372006.08.23 23:42sell4130.301.57960.00000.0000
12382006.08.23 23:42modify4130.301.57961.59511.5747
12392006.08.24 04:02close4130.301.58001.59511.5747-20.559929.22
12402006.08.28 23:04sell4140.301.58020.00000.0000
12412006.08.28 23:07modify4140.301.58021.59631.5759
12422006.08.29 03:34close4140.301.58061.59631.5759-13.519915.71
12432006.08.30 00:23sell4150.301.57640.00000.0000
12442006.08.30 00:23modify4150.301.57641.59201.5709
12452006.08.30 02:38close4150.301.57631.59201.57092.509918.21
12462006.08.30 23:55buy4160.301.57550.00000.0000
12472006.08.30 23:55modify4160.301.57551.56051.5803
12482006.08.31 02:25close4160.301.57551.56051.58036.199924.40
12492006.09.04 23:22sell4170.301.58080.00000.0000
12502006.09.04 23:23modify4170.301.58081.59721.5761
12512006.09.05 00:56close4170.301.58041.59721.57616.479930.87
12522006.09.05 01:59sell4180.301.58060.00000.0000
12532006.09.05 01:59modify4180.301.58061.59611.5751
12542006.09.05 12:20close4180.301.58101.59611.5751-9.999920.88
12552006.09.05 23:52sell4190.301.58160.00000.0000
12562006.09.05 23:52modify4190.301.58161.59681.5770
12572006.09.06 02:24close4190.301.58161.59681.5770-3.529917.36
12582006.09.07 00:53sell4200.301.58200.00000.0000
12592006.09.07 00:53modify4200.301.58201.59711.5770
12602006.09.07 03:14close4200.301.58191.59711.57702.509919.86
12612006.09.12 00:12sell4210.301.58140.00000.0000
12622006.09.12 00:12modify4210.301.58141.59771.5756
12632006.09.12 02:40close4210.301.58141.59771.57560.009919.86
12642006.09.12 23:25sell4220.301.58660.00000.0000
12652006.09.12 23:25modify4220.301.58661.60271.5820
12662006.09.13 18:38close4220.301.58701.60271.5820-13.519906.35
12672006.09.14 00:10buy4230.301.58730.00000.0000
12682006.09.14 00:10modify4230.301.58731.57081.5916
12692006.09.14 08:08close4230.301.58691.57081.5916-9.999896.36
12702006.09.18 23:04sell4240.301.58900.00000.0000
12712006.09.18 23:04modify4240.301.58901.60541.5842
12722006.09.19 00:26close4240.301.58841.60541.584211.479907.82
12732006.09.19 00:26buy4250.301.58840.00000.0000
12742006.09.19 00:26modify4250.301.58841.57221.5932
12752006.09.19 01:42close4250.301.58881.57221.593210.009917.82
12762006.09.19 01:42sell4260.301.58880.00000.0000
12772006.09.19 01:44modify4260.301.58881.60501.5833
12782006.09.19 04:37close4260.301.58881.60501.58330.009917.82
12792006.09.19 23:04sell4270.301.58680.00000.0000
12802006.09.19 23:04modify4270.301.58681.60231.5824
12812006.09.20 02:56close4270.301.58691.60231.5824-6.029911.80
12822006.09.20 23:00sell4280.301.58750.00000.0000
12832006.09.20 23:00modify4280.301.58751.60391.5823
12842006.09.21 02:06close4280.301.58751.60391.5823-10.569901.24
12852006.09.21 02:07buy4290.301.58740.00000.0000
12862006.09.21 02:07modify4290.301.58741.57141.5929
12872006.09.21 02:23close4290.301.58801.57141.592914.999916.23
12882006.09.21 02:23sell4300.301.58800.00000.0000
12892006.09.21 02:23modify4300.301.58801.60421.5829
12902006.09.21 03:54close4300.301.58771.60421.58297.499923.72
12912006.09.25 23:08sell4310.301.57900.00000.0000
12922006.09.25 23:08modify4310.301.57901.59541.5732
12932006.09.26 01:49close4310.301.57901.59541.5732-3.529920.20
12942006.09.26 02:24sell4320.301.57920.00000.0000
12952006.09.26 02:24modify4320.301.57921.59571.5752
12962006.09.26 03:44close4320.301.57891.59571.57527.499927.69
12972006.09.26 23:42sell4330.301.57760.00000.0000
12982006.09.26 23:42modify4330.301.57761.59401.5719
12992006.09.27 09:06close4330.301.57801.59401.5719-13.519914.18
13002006.09.27 23:11buy4340.301.58040.00000.0000
13012006.09.27 23:11modify4340.301.58041.56511.5861
13022006.09.28 01:59close4340.301.58041.56511.58616.199920.36
13032006.09.28 01:59sell4350.301.58040.00000.0000
13042006.09.28 02:00modify4350.301.58041.59571.5746
13052006.09.29 09:23close4350.301.58571.59571.5746-135.899784.47
13062006.10.03 00:28sell4360.301.58400.00000.0000
13072006.10.03 00:28modify4360.301.58401.60061.5794
13082006.10.03 03:14close4360.301.58401.60061.57940.009784.47
13092006.10.03 23:11sell4370.301.58550.00000.0000
13102006.10.03 23:11modify4370.301.58551.60221.5805
13112006.10.04 04:39close4370.301.58591.60221.5805-13.519770.96
13122006.10.05 01:05sell4380.301.58760.00000.0000
13132006.10.05 01:05modify4380.301.58761.60311.5826
13142006.10.05 03:47close4380.301.58751.60311.58262.509773.46
13152006.10.09 23:17buy4390.301.58920.00000.0000
13162006.10.09 23:17modify4390.301.58921.57341.5948
13172006.10.10 01:37close4390.301.58921.57341.59482.069775.52
13182006.10.10 02:10sell4400.301.58950.00000.0000
13192006.10.10 02:10modify4400.301.58951.60581.5840
13202006.10.10 03:29close4400.301.58921.60581.58407.509783.02
13212006.10.10 23:00sell4410.301.59220.00000.0000
13222006.10.10 23:01modify4410.301.59221.60811.5872
13232006.10.11 21:52close4410.301.59261.60811.5872-13.519769.51
13242006.10.11 23:18buy4420.301.59280.00000.0000
13252006.10.11 23:18modify4420.301.59281.57711.5981
13262006.10.12 01:02close4420.301.59311.57711.598113.699783.20
13272006.10.12 01:40sell4430.301.59320.00000.0000
13282006.10.12 01:40modify4430.301.59321.60831.5879
13292006.10.12 04:14close4430.301.59321.60831.58790.009783.20
13302006.10.16 23:57sell4440.301.59250.00000.0000
13312006.10.16 23:57modify4440.301.59251.60931.5865
13322006.10.17 01:09close4440.301.59191.60931.586511.479794.67
13332006.10.17 01:09buy4450.301.59190.00000.0000
13342006.10.17 01:09modify4450.301.59191.57571.5965
13352006.10.17 01:37close4450.301.59251.57571.596514.999809.66
13362006.10.17 01:37sell4460.301.59250.00000.0000
13372006.10.17 01:37modify4460.301.59251.60781.5875
13382006.10.17 03:52close4460.301.59241.60781.58752.509812.16
13392006.10.17 23:18sell4470.301.59070.00000.0000
13402006.10.17 23:18modify4470.301.59071.60691.5858
13412006.10.18 01:44close4470.301.59071.60691.5858-3.529808.64
13422006.10.18 23:57buy4480.301.59200.00000.0000
13432006.10.18 23:57modify4480.301.59201.57511.5971
13442006.10.19 02:12close4480.301.59211.57511.59718.699817.32
13452006.10.19 02:15sell4490.301.59220.00000.0000
13462006.10.19 02:24modify4490.301.59221.60921.5877
13472006.10.19 04:34close4490.301.59221.60921.58770.009817.32
13482006.10.23 23:04sell4500.301.59010.00000.0000
13492006.10.23 23:04modify4500.301.59011.60641.5841
13502006.10.23 23:59close4500.301.58961.60641.584112.489829.80
13512006.10.24 00:05buy4510.301.58950.00000.0000
13522006.10.24 00:05modify4510.301.58951.57301.5935
13532006.10.24 02:30close4510.301.58961.57301.59352.499832.29
13542006.10.24 02:32sell4520.301.58980.00000.0000
13552006.10.24 02:32modify4520.301.58981.60541.5850
13562006.10.24 05:54close4520.301.58981.60541.58500.009832.29
13572006.10.25 00:28buy4530.301.59060.00000.0000
13582006.10.25 00:29modify4530.301.59061.57501.5957
13592006.10.25 02:33close4530.301.59091.57501.59577.499839.78
13602006.10.25 02:33sell4540.301.59100.00000.0000
13612006.10.25 02:33modify4540.301.59101.60601.5869
13622006.10.25 10:24close4540.301.59131.60601.5869-7.509832.28
13632006.10.25 23:38sell4550.301.59380.00000.0000
13642006.10.25 23:38modify4550.301.59381.61051.5890
13652006.10.26 03:02close4550.301.59381.61051.5890-10.569821.72
13662006.10.31 02:29sell4560.301.58880.00000.0000
13672006.10.31 02:29modify4560.301.58881.60521.5832
13682006.10.31 05:19close4560.301.58881.60521.58320.009821.72
13692006.10.31 23:01sell4570.301.58760.00000.0000
13702006.10.31 23:01modify4570.301.58761.60301.5829
13712006.11.01 02:49close4570.301.58771.60301.5829-6.029815.70
13722006.11.01 23:00sell4580.301.58840.00000.0000
13732006.11.01 23:00modify4580.301.58841.60421.5826
13742006.11.02 02:50close4580.301.58851.60421.5826-13.069802.63
13752006.11.07 00:11buy4590.301.59730.00000.0000
13762006.11.07 00:11modify4590.301.59731.58161.6027
13772006.11.07 04:34close4590.301.59701.58161.6027-7.509795.13
13782006.11.07 23:00sell4600.301.59610.00000.0000
13792006.11.07 23:02modify4600.301.59611.61181.5905
13802006.11.08 00:36close4600.301.59571.61181.59056.479801.60
13812006.11.08 00:36buy4610.301.59570.00000.0000
13822006.11.08 00:36modify4610.301.59571.57891.6003
13832006.11.08 02:05close4610.301.59601.57891.60037.509809.10
13842006.11.09 00:48sell4620.301.59630.00000.0000
13852006.11.09 00:48modify4620.301.59631.61171.5923
13862006.11.09 03:06close4620.301.59631.61171.59230.009809.10
13872006.11.13 23:12sell4630.301.59460.00000.0000
13882006.11.13 23:12modify4630.301.59461.61071.5888
13892006.11.14 01:38close4630.301.59451.61071.5888-1.029808.08
13902006.11.14 01:51sell4640.301.59460.00000.0000
13912006.11.14 01:51modify4640.301.59461.60991.5886
13922006.11.14 03:01close4640.301.59401.60991.588614.999823.07
13932006.11.15 00:19sell4650.301.59360.00000.0000
13942006.11.15 00:20modify4650.301.59361.61051.5880
13952006.11.15 02:44close4650.301.59361.61051.58800.009823.07
13962006.11.16 00:07sell4660.301.59830.00000.0000
13972006.11.16 00:07modify4660.301.59831.61491.5923
13982006.11.16 02:30close4660.301.59811.61491.59235.009828.07
13992006.11.20 23:24sell4670.301.59460.00000.0000
14002006.11.20 23:24modify4670.301.59461.61021.5905
14012006.11.21 01:44close4670.301.59461.61021.5905-3.529824.55
14022006.11.21 02:12sell4680.301.59440.00000.0000
14032006.11.21 02:12modify4680.301.59441.61001.5903
14042006.11.21 06:04close4680.301.59451.61001.5903-2.499822.06
14052006.11.21 23:23sell4690.301.59390.00000.0000
14062006.11.21 23:23modify4690.301.59391.60901.5896
14072006.11.22 02:00close4690.301.59391.60901.5896-3.529818.54
14082006.11.22 23:07sell4700.301.58710.00000.0000
14092006.11.22 23:07modify4700.301.58711.60301.5814
14102006.11.23 04:04close4700.301.58751.60301.5814-20.559797.98
14112006.11.28 01:09sell4710.301.58470.00000.0000
14122006.11.28 01:09modify4710.301.58471.60001.5800
14132006.11.28 03:29close4710.301.58471.60001.58000.009797.98
14142006.11.28 23:53sell4720.301.58780.00000.0000
14152006.11.28 23:53modify4720.301.58781.60281.5818
14162006.11.29 01:42close4720.301.58751.60281.58183.989801.96
14172006.11.29 01:53sell4730.301.58780.00000.0000
14182006.11.29 01:53modify4730.301.58781.60381.5834
14192006.11.29 04:14close4730.301.58781.60381.58340.009801.96
14202006.11.29 23:21sell4740.301.59100.00000.0000
14212006.11.29 23:21modify4740.301.59101.60671.5855
14222006.11.30 03:23close4740.301.59111.60671.5855-13.069788.90
14232006.12.04 23:48sell4750.301.59180.00000.0000
14242006.12.04 23:48modify4750.301.59181.60791.5870
14252006.12.05 01:17close4750.301.59151.60791.58703.979792.87
14262006.12.05 01:50sell4760.301.59200.00000.0000
14272006.12.05 01:50modify4760.301.59201.60841.5872
14282006.12.05 05:33close4760.301.59211.60841.5872-2.509790.37
14292006.12.05 23:33sell4770.301.58800.00000.0000
14302006.12.05 23:33modify4770.301.58801.60311.5834
14312006.12.06 01:30close4770.301.58771.60311.58343.979794.34
14322006.12.06 23:48sell4780.301.58930.00000.0000
14332006.12.06 23:48modify4780.301.58931.60431.5848
14342006.12.07 00:35close4780.301.58881.60431.58481.939796.26
14352006.12.07 02:20sell4790.301.58930.00000.0000
14362006.12.07 02:23modify4790.301.58931.60441.5851
14372006.12.07 06:21close4790.301.58941.60441.5851-2.509793.76
14382006.12.11 23:00sell4800.301.59210.00000.0000
14392006.12.11 23:00modify4800.301.59211.60881.5864
14402006.12.12 01:07close4800.301.59181.60881.58643.989797.74
14412006.12.12 01:09buy4810.301.59170.00000.0000
14422006.12.12 01:09modify4810.301.59171.57501.5957
14432006.12.12 02:01close4810.301.59221.57501.595712.499810.23
14442006.12.12 02:01sell4820.301.59220.00000.0000
14452006.12.12 02:01modify4820.301.59221.60911.5865
14462006.12.12 08:02close4820.301.59261.60911.5865-9.999800.24
14472006.12.12 23:00sell4830.301.59340.00000.0000
14482006.12.12 23:01modify4830.301.59341.60931.5888
14492006.12.13 01:47close4830.301.59341.60931.5888-3.529796.72
14502006.12.13 23:13sell4840.301.59390.00000.0000
14512006.12.13 23:14modify4840.301.59391.61011.5896
14522006.12.14 02:06close4840.301.59391.61011.5896-10.569786.15
14532006.12.18 23:06sell4850.301.60070.00000.0000
14542006.12.18 23:06modify4850.301.60071.61671.5958
14552006.12.19 03:10close4850.301.60081.61671.5958-6.029780.13
14562006.12.19 23:00sell4860.301.60230.00000.0000
14572006.12.19 23:03modify4860.301.60231.61841.5980
14582006.12.20 01:23close4860.301.60221.61841.5980-1.039779.10
14592006.12.21 02:01sell4870.301.60460.00000.0000
14602006.12.21 02:04modify4870.301.60461.62001.5990
14612006.12.21 04:53close4870.301.60461.62001.59900.009779.10
14622006.12.27 00:09sell4880.301.60240.00000.0000
14632006.12.27 00:09modify4880.301.60241.61901.5968
14642006.12.27 02:53close4880.301.60241.61901.59680.009779.10
14652006.12.27 23:54buy4890.301.60830.00000.0000
14662006.12.27 23:54modify4890.301.60831.59261.6136
14672006.12.28 00:00close4890.301.60881.59261.613618.689797.78
14682006.12.28 00:23sell4900.301.60890.00000.0000
14692006.12.28 00:23modify4900.301.60891.62501.6037
14702006.12.28 01:50close4900.301.60851.62501.60379.999807.77
14712007.01.02 23:32sell4910.301.61090.00000.0000
14722007.01.02 23:32modify4910.301.61091.62641.6049
14732007.01.03 03:04close4910.301.61101.62641.6049-6.029801.75
14742007.01.03 23:51sell4920.301.61480.00000.0000
14752007.01.03 23:51modify4920.301.61481.63111.6088
14762007.01.04 00:51close4920.301.61421.63111.60884.439806.17
14772007.01.04 00:51buy4930.301.61410.00000.0000
14782007.01.04 00:51modify4930.301.61411.59911.6184
14792007.01.04 03:48close4930.301.61411.59911.61840.009806.17
14802007.01.08 23:00sell4940.301.61010.00000.0000
14812007.01.08 23:00modify4940.301.61011.62711.6048
14822007.01.09 03:05close4940.301.61031.62711.6048-8.519797.66
14832007.01.10 00:42sell4950.301.61390.00000.0000
14842007.01.10 00:42modify4950.301.61391.62971.6095
14852007.01.10 02:19close4950.301.61361.62971.60957.499805.15
14862007.01.10 02:19buy4960.301.61340.00000.0000
14872007.01.10 02:19modify4960.301.61341.59831.6178
14882007.01.10 09:54close4960.301.61301.59831.6178-10.009795.15
14892007.01.10 23:00sell4970.301.61300.00000.0000
14902007.01.10 23:01modify4970.301.61301.62981.6079
14912007.01.11 00:11close4970.301.61241.62981.60794.439799.58
14922007.01.11 00:11buy4980.301.61240.00000.0000
14932007.01.11 00:11modify4980.301.61241.59721.6164
14942007.01.11 02:30close4980.301.61241.59721.61640.009799.58
14952007.01.11 02:30sell4990.301.61270.00000.0000
14962007.01.11 02:30modify4990.301.61271.62861.6081
14972007.01.11 14:52close4990.301.61311.62861.6081-9.999789.59
14982007.01.16 00:34sell5000.301.61560.00000.0000
14992007.01.16 00:34modify5000.301.61561.63171.6108
15002007.01.16 01:58close5000.301.61531.63171.61087.499797.08
15012007.01.16 02:13sell5010.301.61550.00000.0000
15022007.01.16 02:13modify5010.301.61551.63071.6098
15032007.01.16 03:33close5010.301.61511.63071.60989.999807.07
15042007.01.16 23:00sell5020.301.61240.00000.0000
15052007.01.16 23:00modify5020.301.61241.62891.6084
15062007.01.17 16:52close5020.301.61281.62891.6084-13.519793.56
15072007.01.18 00:23sell5030.301.61390.00000.0000
15082007.01.18 00:23modify5030.301.61391.62911.6094
15092007.01.18 02:38close5030.301.61391.62911.60940.009793.56
15102007.01.23 00:34sell5040.301.61780.00000.0000
15112007.01.23 00:34modify5040.301.61781.63331.6124
15122007.01.23 02:50close5040.301.61781.63331.61240.009793.56
15132007.01.23 23:00sell5050.301.61810.00000.0000
15142007.01.23 23:01modify5050.301.61811.63481.6130
15152007.01.24 08:46close5050.301.61851.63481.6130-13.519780.05
15162007.01.25 00:13buy5060.301.61810.00000.0000
15172007.01.25 00:13modify5060.301.61811.60161.6240
15182007.01.25 01:33close5060.301.61851.60161.62409.999790.04
15192007.01.30 00:01sell5070.301.62400.00000.0000
15202007.01.30 00:01modify5070.301.62401.63941.6181
15212007.01.30 01:22close5070.301.62361.63941.61819.999800.03
15222007.01.30 01:26buy5080.301.62340.00000.0000
15232007.01.30 01:27modify5080.301.62341.60651.6288
15242007.01.30 05:11close5080.301.62331.60651.6288-2.509797.53
15252007.01.30 23:00sell5090.301.62330.00000.0000
15262007.01.30 23:01modify5090.301.62331.64021.6193
15272007.01.31 00:19close5090.301.62291.64021.61936.479803.99
15282007.01.31 00:19buy5100.301.62290.00000.0000
15292007.01.31 00:19modify5100.301.62291.60711.6270
15302007.01.31 02:35close5100.301.62291.60711.62700.009803.99
15312007.01.31 23:34sell5110.301.62150.00000.0000
15322007.01.31 23:34modify5110.301.62151.63781.6156
15332007.02.01 01:03close5110.301.62121.63781.6156-3.079800.92
15342007.02.01 02:45sell5120.301.62110.00000.0000
15352007.02.01 02:45modify5120.301.62111.63621.6164
15362007.02.01 06:19close5120.301.62121.63621.6164-2.509798.42
15372007.02.06 01:28sell5130.301.61450.00000.0000
15382007.02.06 01:28modify5130.301.61451.63101.6085
15392007.02.06 03:04close5130.301.61421.63101.60857.499805.91
15402007.02.06 23:14sell5140.301.60990.00000.0000
15412007.02.06 23:14modify5140.301.60991.62491.6051
15422007.02.07 01:35close5140.301.60991.62491.6051-3.529802.39
15432007.02.07 02:37buy5150.301.60940.00000.0000
15442007.02.07 02:38modify5150.301.60941.59241.6150
15452007.02.07 03:36close5150.301.60991.59241.615012.509814.89
15462007.02.07 23:59sell5160.301.61560.00000.0000
15472007.02.07 23:59modify5160.301.61561.63231.6096
15482007.02.08 02:24close5160.301.61561.63231.6096-10.569804.32
15492007.02.08 02:25sell5170.301.61550.00000.0000
15502007.02.08 02:25modify5170.301.61551.63141.6100
15512007.02.08 08:49close5170.301.62081.63141.6100-132.389671.94
15522007.02.13 00:08sell5180.301.62500.00000.0000
15532007.02.13 00:09modify5180.301.62501.64091.6207
15542007.02.13 02:25close5180.301.62501.64091.62070.009671.94
15552007.02.13 23:00buy5190.301.62580.00000.0000
15562007.02.13 23:00modify5190.301.62581.60961.6300
15572007.02.14 01:09close5190.301.62611.60961.63009.569681.51
15582007.02.14 01:09sell5200.301.62620.00000.0000
15592007.02.14 01:09modify5200.301.62621.64291.6219
15602007.02.14 02:12close5200.301.62561.64291.621914.999696.50
15612007.02.14 02:12buy5210.301.62540.00000.0000
15622007.02.14 02:12modify5210.301.62541.61011.6303
15632007.02.14 04:29close5210.301.62541.61011.63030.009696.50
15642007.02.14 23:15sell5220.301.62790.00000.0000
15652007.02.14 23:15modify5220.301.62791.64311.6236
15662007.02.15 02:01close5220.301.62791.64311.6236-10.569685.93
15672007.02.19 23:42sell5230.301.62180.00000.0000
15682007.02.19 23:42modify5230.301.62181.63791.6176
15692007.02.20 13:26close5230.301.62711.63791.6176-135.909550.03
15702007.02.20 23:12sell5240.301.62480.00000.0000
15712007.02.20 23:12modify5240.301.62481.63981.6196
15722007.02.21 01:13close5240.301.62451.63981.61963.979554.00
15732007.02.21 01:50sell5250.301.62480.00000.0000
15742007.02.21 01:50modify5250.301.62481.64161.6196
15752007.02.21 05:55close5250.301.62521.64161.6196-9.999544.01
15762007.02.21 23:37sell5260.301.62680.00000.0000
15772007.02.21 23:37modify5260.301.62681.64261.6224
15782007.02.22 01:53close5260.301.62681.64261.6224-10.569533.44
15792007.02.22 02:03sell5270.301.62670.00000.0000
15802007.02.22 02:04modify5270.301.62671.64341.6226
15812007.02.22 06:08close5270.301.62711.64341.6226-9.999523.45
15822007.02.26 23:08sell5280.301.62160.00000.0000
15832007.02.26 23:08modify5280.301.62161.63861.6164
15842007.02.27 02:32close5280.301.62161.63861.6164-3.529519.93
15852007.02.27 02:32buy5290.301.62160.00000.0000
15862007.02.27 02:32modify5290.301.62161.60561.6268
15872007.02.27 02:40close5290.301.62211.60561.626812.499532.42
15882007.02.27 02:40buy5300.301.62170.00000.0000
15892007.02.27 02:40modify5300.301.62171.60471.6267
15902007.02.27 15:59close5300.301.61641.60471.6267-132.419400.01
15912007.02.28 00:19buy5310.301.61190.00000.0000
15922007.02.28 00:20modify5310.301.61191.59611.6159
15932007.02.28 00:23close5310.301.61241.59611.615912.499412.50
15942007.02.28 01:17buy5320.301.61190.00000.0000
15952007.02.28 01:17modify5320.301.61191.59561.6177
15962007.02.28 07:26close5320.301.61151.59561.6177-9.999402.51
15972007.02.28 23:00sell5330.301.61290.00000.0000
15982007.02.28 23:02modify5330.301.61291.62961.6084
15992007.03.01 00:46close5330.301.61261.62961.6084-3.079399.44
16002007.03.01 00:46buy5340.301.61260.00000.0000
16012007.03.01 00:46modify5340.301.61261.59671.6183
16022007.03.01 01:51close5340.301.61321.59671.618314.999414.43
16032007.03.01 01:51sell5350.301.61320.00000.0000
16042007.03.01 01:51modify5350.301.61321.62961.6076
16052007.03.01 03:37close5350.301.61291.62961.60767.499421.92
16062007.03.05 23:05buy5360.301.59920.00000.0000
16072007.03.05 23:05modify5360.301.59921.58401.6052
16082007.03.06 02:06close5360.301.59921.58401.60522.069423.98
16092007.03.06 02:06sell5370.301.59920.00000.0000
16102007.03.06 02:06modify5370.301.59921.61561.5945
16112007.03.06 02:54close5370.301.59861.61561.594514.999438.97
16122007.03.06 23:18buy5380.301.60630.00000.0000
16132007.03.06 23:18modify5380.301.60631.59061.6112
16142007.03.07 01:12close5380.301.60661.59061.61129.559448.52
16152007.03.07 01:12sell5390.301.60660.00000.0000
16162007.03.07 01:12modify5390.301.60661.62241.6017
16172007.03.07 03:27close5390.301.60661.62241.60170.009448.52
16182007.03.07 23:09buy5400.301.60420.00000.0000
16192007.03.07 23:10modify5400.301.60421.58791.6093
16202007.03.08 04:40close5400.301.60381.58791.6093-3.809444.72
16212007.03.12 23:19sell5410.301.61540.00000.0000
16222007.03.12 23:19modify5410.301.61541.63211.6094
16232007.03.13 03:42close5410.301.61571.63211.6094-11.029433.70
16242007.03.14 00:12buy5420.301.60680.00000.0000
16252007.03.14 00:12modify5420.301.60681.59131.6119
16262007.03.14 07:59close5420.301.60641.59131.6119-10.009423.70
16272007.03.14 23:00sell5430.301.60860.00000.0000
16282007.03.14 23:00modify5430.301.60861.62551.6031
16292007.03.15 03:15close5430.301.60901.62551.6031-20.559403.15
16302007.03.19 23:05sell5440.301.61300.00000.0000
16312007.03.19 23:05modify5440.301.61301.62961.6071
16322007.03.19 23:46close5440.301.61241.62961.607114.999418.14
16332007.03.20 00:05sell5450.301.61270.00000.0000
16342007.03.20 00:06modify5450.301.61271.62791.6070
16352007.03.20 04:20close5450.301.61311.62791.6070-9.999408.15
16362007.03.20 23:00sell5460.301.61370.00000.0000
16372007.03.20 23:00modify5460.301.61371.62941.6081
16382007.03.21 02:37close5460.301.61381.62941.6081-6.029402.12
16392007.03.21 23:57buy5470.301.61860.00000.0000
16402007.03.21 23:58modify5470.301.61861.60351.6227
16412007.03.22 01:30close5470.301.61901.60351.622716.189418.30
16422007.03.22 01:30sell5480.301.61900.00000.0000
16432007.03.22 01:30modify5480.301.61901.63471.6134
16442007.03.22 03:12close5480.301.61861.63471.61349.999428.29
16452007.03.26 23:35sell5490.301.62050.00000.0000
16462007.03.26 23:35modify5490.301.62051.63551.6158
16472007.03.27 08:05close5490.301.62091.63551.6158-13.519414.78
16482007.03.27 23:02buy5500.301.61980.00000.0000
16492007.03.27 23:02modify5500.301.61981.60431.6247
16502007.03.28 17:59close5500.301.61951.60431.6247-5.439409.35
16512007.03.28 23:03buy5510.301.61930.00000.0000
16522007.03.28 23:05modify5510.301.61931.60311.6238
16532007.03.28 23:31close5510.301.61981.60311.623812.499421.84
16542007.03.28 23:40sell5520.301.62000.00000.0000
16552007.03.28 23:40modify5520.301.62001.63691.6148
16562007.03.29 01:14close5520.301.61971.63691.6148-3.079418.77
16572007.03.29 02:21sell5530.301.62010.00000.0000
16582007.03.29 02:21modify5530.301.62011.63661.6141
16592007.03.29 04:40close5530.301.62001.63661.61412.509421.27
16602007.04.02 23:00sell5540.301.62460.00000.0000
16612007.04.02 23:01modify5540.301.62461.64091.6191
16622007.04.03 01:15close5540.301.62461.64091.6191-3.529417.75
16632007.04.03 02:19sell5550.301.62440.00000.0000
16642007.04.03 02:19modify5550.301.62441.64131.6192
16652007.04.03 04:51close5550.301.62441.64131.61920.009417.75
16662007.04.03 23:02sell5560.301.62960.00000.0000
16672007.04.03 23:02modify5560.301.62961.64461.6250
16682007.04.04 01:52close5560.301.62961.64461.6250-3.529414.23
16692007.04.04 23:00sell5570.301.63100.00000.0000
16702007.04.04 23:02modify5570.301.63101.64721.6270
16712007.04.05 01:44close5570.301.63101.64721.6270-10.569403.66
16722007.04.05 02:47sell5580.301.63120.00000.0000
16732007.04.05 02:47modify5580.301.63121.64791.6263
16742007.04.05 04:07close5580.301.63081.64791.62639.999413.65
16752007.04.10 01:32sell5590.301.63840.00000.0000
16762007.04.10 01:32modify5590.301.63841.65481.6344
16772007.04.10 03:05close5590.301.63801.65481.63449.999423.64
16782007.04.11 00:14buy5600.301.63470.00000.0000
16792007.04.11 00:14modify5600.301.63471.61851.6388
16802007.04.11 00:26close5600.301.63531.61851.638814.999438.63
16812007.04.11 00:26sell5610.301.63540.00000.0000
16822007.04.11 00:26modify5610.301.63541.65121.6312
16832007.04.11 02:30close5610.301.63511.65121.63127.509446.13
16842007.04.11 02:31buy5620.301.63490.00000.0000
16852007.04.11 02:31modify5620.301.63491.61971.6389
16862007.04.11 06:59close5620.301.63461.61971.6389-7.509438.63
16872007.04.11 23:00sell5630.301.63920.00000.0000
16882007.04.11 23:00modify5630.301.63921.65561.6341
16892007.04.12 04:02close5630.301.64461.65561.6341-145.449293.19
16902007.04.16 23:19buy5640.301.64370.00000.0000
16912007.04.16 23:19modify5640.301.64371.62811.6488
16922007.04.17 03:24close5640.301.64341.62811.6488-5.439287.76
16932007.04.17 23:19sell5650.301.64050.00000.0000
16942007.04.17 23:19modify5650.301.64051.65551.6363
16952007.04.17 23:49close5650.301.63991.65551.636314.999302.75
16962007.04.17 23:49buy5660.301.63990.00000.0000
16972007.04.17 23:49modify5660.301.63991.62491.6457
16982007.04.18 00:21close5660.301.64041.62491.645714.559317.30
16992007.04.18 00:21sell5670.301.64060.00000.0000
17002007.04.18 00:21modify5670.301.64061.65591.6349
17012007.04.18 00:47close5670.301.64011.65591.634912.499329.79
17022007.04.18 00:56buy5680.301.63990.00000.0000
17032007.04.18 00:56modify5680.301.63991.62461.6446
17042007.04.18 01:56close5680.301.64041.62461.644612.499342.28
17052007.04.18 01:56sell5690.301.64040.00000.0000
17062007.04.18 01:56modify5690.301.64041.65721.6347
17072007.04.18 02:55close5690.301.63991.65721.634712.499354.77
17082007.04.18 23:00sell5700.301.63730.00000.0000
17092007.04.18 23:00modify5700.301.63731.65391.6332
17102007.04.19 03:42close5700.301.63761.65391.6332-18.069336.71
17112007.04.23 23:00sell5710.301.64190.00000.0000
17122007.04.23 23:00modify5710.301.64191.65761.6365
17132007.04.24 02:55close5710.301.64201.65761.6365-6.029330.69
17142007.04.24 23:08buy5720.301.63860.00000.0000
17152007.04.24 23:08modify5720.301.63861.62181.6437
17162007.04.24 23:55close5720.301.63911.62181.643712.499343.18
17172007.04.24 23:55sell5730.301.63910.00000.0000
17182007.04.24 23:55modify5730.301.63911.65431.6344
17192007.04.25 00:37close5730.301.63861.65431.63448.979352.15
17202007.04.25 00:38buy5740.301.63830.00000.0000
17212007.04.25 00:38modify5740.301.63831.62131.6430
17222007.04.25 03:10close5740.301.63851.62131.64305.009357.15
17232007.04.26 00:08buy5750.301.64250.00000.0000
17242007.04.26 00:08modify5750.301.64251.62711.6476
17252007.04.26 01:03close5750.301.64311.62711.647614.999372.14
17262007.04.26 01:03sell5760.301.64310.00000.0000
17272007.04.26 01:03modify5760.301.64311.65961.6371
17282007.04.26 05:30close5760.301.64341.65961.6371-7.499364.65
17292007.04.30 23:09buy5770.301.64800.00000.0000
17302007.04.30 23:09modify5770.301.64801.63211.6537
17312007.05.01 05:02close5770.301.64771.63211.6537-5.439359.22
17322007.05.02 00:20buy5780.301.65220.00000.0000
17332007.05.02 00:20modify5780.301.65221.63651.6574
17342007.05.02 04:59close5780.301.65181.63651.6574-9.999349.23
17352007.05.02 23:01buy5790.301.65000.00000.0000
17362007.05.02 23:01modify5790.301.65001.63451.6540
17372007.05.03 01:50close5790.301.65001.63451.65406.199355.42
17382007.05.03 01:50sell5800.301.65000.00000.0000
17392007.05.03 01:50modify5800.301.65001.66661.6453
17402007.05.03 08:31close5800.301.65041.66661.6453-9.999345.43
17412007.05.08 01:07sell5810.301.64770.00000.0000
17422007.05.08 01:07modify5810.301.64771.66401.6417
17432007.05.08 17:14close5810.301.64811.66401.6417-10.009335.43
17442007.05.08 23:01sell5820.301.64960.00000.0000
17452007.05.08 23:01modify5820.301.64961.66521.6439
17462007.05.09 02:28close5820.301.64961.66521.6439-3.529331.90
17472007.05.09 02:28buy5830.301.64940.00000.0000
17482007.05.09 02:28modify5830.301.64941.63321.6550
17492007.05.09 03:59close5830.301.64971.63321.65507.499339.39
17502007.05.10 00:00sell5840.301.64870.00000.0000
17512007.05.10 00:00modify5840.301.64871.66381.6447
17522007.05.10 04:07close5840.301.64911.66381.6447-9.999329.40
17532007.05.14 23:31sell5850.301.65120.00000.0000
17542007.05.14 23:31modify5850.301.65121.66631.6462
17552007.05.15 01:18close5850.301.65091.66631.64623.979333.37
17562007.05.15 01:18buy5860.301.65080.00000.0000
17572007.05.15 01:18modify5860.301.65081.63561.6556
17582007.05.15 07:21close5860.301.65051.63561.6556-7.499325.88
17592007.05.15 23:05buy5870.301.65160.00000.0000
17602007.05.15 23:05modify5870.301.65161.63611.6558
17612007.05.16 02:07close5870.301.65161.63611.65582.069327.95
17622007.05.16 02:09sell5880.301.65170.00000.0000
17632007.05.16 02:09modify5880.301.65171.66821.6465
17642007.05.16 04:25close5880.301.65161.66821.64652.499330.44
17652007.05.17 00:53buy5890.301.65300.00000.0000
17662007.05.17 00:54modify5890.301.65301.63611.6586
17672007.05.17 01:07close5890.301.65361.63611.658614.999345.43
17682007.05.21 23:00sell5900.301.65710.00000.0000
17692007.05.21 23:00modify5900.301.65711.67231.6521
17702007.05.22 00:40close5900.301.65681.67231.65213.979349.39
17712007.05.22 00:40buy5910.301.65680.00000.0000
17722007.05.22 00:40modify5910.301.65681.64111.6624
17732007.05.22 08:38close5910.301.65641.64111.6624-10.009339.39
17742007.05.22 23:05buy5920.301.65370.00000.0000
17752007.05.22 23:05modify5920.301.65371.63851.6588
17762007.05.23 00:44close5920.301.65471.63851.658827.049366.44
17772007.05.23 00:44sell5930.301.65470.00000.0000
17782007.05.23 00:44modify5930.301.65471.67041.6490
17792007.05.23 00:44close5930.301.65411.67041.649014.989381.42
17802007.05.23 00:45sell5940.301.65390.00000.0000
17812007.05.23 00:45modify5940.301.65391.67051.6494
17822007.05.23 03:16close5940.301.65381.67051.64942.499383.91
17832007.05.23 23:14buy5950.301.65210.00000.0000
17842007.05.23 23:14modify5950.301.65211.63641.6575
17852007.05.24 01:29close5950.301.65211.63641.65756.199390.09
17862007.05.29 01:28buy5960.301.65240.00000.0000
17872007.05.29 01:28modify5960.301.65241.63701.6576
17882007.05.29 04:37close5960.301.65241.63701.65760.009390.09
17892007.05.29 23:51sell5970.301.64800.00000.0000
17902007.05.29 23:51modify5970.301.64801.66401.6440
17912007.05.30 01:04close5970.301.64751.66401.64408.979399.06
17922007.05.30 01:04buy5980.301.64750.00000.0000
17932007.05.30 01:04modify5980.301.64751.63101.6535
17942007.05.30 04:48close5980.301.64751.63101.65350.009399.06
17952007.05.30 23:01sell5990.301.64560.00000.0000
17962007.05.30 23:01modify5990.301.64561.66141.6412
17972007.05.31 03:34close5990.301.64601.66141.6412-20.559378.51
17982007.06.04 23:00sell6000.301.65070.00000.0000
17992007.06.04 23:05modify6000.301.65071.66711.6448
18002007.06.05 01:18close6000.301.65071.66711.6448-3.529374.99
18012007.06.05 01:22buy6010.301.65040.00000.0000
18022007.06.05 01:22modify6010.301.65041.63511.6562
18032007.06.05 04:36close6010.301.65041.63511.65620.009374.99
18042007.06.05 23:12sell6020.301.64690.00000.0000
18052007.06.05 23:12modify6020.301.64691.66211.6429
18062007.06.06 02:03close6020.301.64691.66211.6429-3.529371.47
18072007.06.06 02:29buy6030.301.64660.00000.0000
18082007.06.06 02:29modify6030.301.64661.63141.6524
18092007.06.06 03:51close6030.301.64691.63141.65247.509378.97
18102007.06.11 23:00buy6040.301.65380.00000.0000
18112007.06.11 23:00modify6040.301.65381.63791.6585
18122007.06.11 23:48close6040.301.65431.63791.658512.499391.46
18132007.06.12 23:00buy6050.301.65450.00000.0000
18142007.06.12 23:00modify6050.301.65451.63941.6590
18152007.06.13 07:15close6050.301.65411.63941.6590-7.939383.53
18162007.06.13 23:00sell6060.301.65700.00000.0000
18172007.06.13 23:02modify6060.301.65701.67351.6515
18182007.06.14 00:06close6060.301.65651.67351.65151.939385.45
18192007.06.14 00:13buy6070.301.65610.00000.0000
18202007.06.14 00:13modify6070.301.65611.63911.6615
18212007.06.14 00:48close6070.301.65661.63911.661512.499397.94
18222007.06.18 23:00sell6080.301.66570.00000.0000
18232007.06.18 23:00modify6080.301.66571.68251.6610
18242007.06.19 03:40close6080.301.66601.68251.6610-11.029386.92
18252007.06.19 23:00sell6090.301.66490.00000.0000
18262007.06.19 23:01modify6090.301.66491.68101.6593
18272007.06.20 01:20close6090.301.66491.68101.6593-3.529383.40
18282007.06.20 01:20buy6100.301.66490.00000.0000
18292007.06.20 01:20modify6100.301.66491.64791.6705
18302007.06.20 01:38close6100.301.66551.64791.670514.999398.39
18312007.06.20 01:38buy6110.301.66510.00000.0000
18322007.06.20 01:38modify6110.301.66511.64881.6707
18332007.06.20 05:44close6110.301.66481.64881.6707-7.509390.89
18342007.06.20 23:02buy6120.301.65950.00000.0000
18352007.06.20 23:02modify6120.301.65951.64281.6649
18362007.06.21 03:07close6120.301.65911.64281.6649-3.809387.09
18372007.06.26 00:30sell6130.301.65400.00000.0000
18382007.06.26 00:30modify6130.301.65401.67091.6493
18392007.06.26 01:52close6130.301.65361.67091.64939.999397.08
18402007.06.26 01:52buy6140.301.65360.00000.0000
18412007.06.26 01:52modify6140.301.65361.63661.6577
18422007.06.26 10:07close6140.301.65321.63661.6577-9.999387.09
18432007.06.26 23:04buy6150.301.65300.00000.0000
18442007.06.26 23:04modify6150.301.65301.63671.6574
18452007.06.27 13:20close6150.301.65261.63671.6574-7.939379.16
18462007.06.27 23:00sell6160.301.65270.00000.0000
18472007.06.27 23:00modify6160.301.65271.66831.6485
18482007.06.28 09:42close6160.301.65291.66831.6485-15.569363.60
18492007.07.03 00:47sell6170.301.64990.00000.0000
18502007.07.03 00:47modify6170.301.64991.66501.6440
18512007.07.03 00:59close6170.301.64941.66501.644012.489376.08
18522007.07.03 01:00buy6180.301.64920.00000.0000
18532007.07.03 01:00modify6180.301.64921.63381.6550
18542007.07.03 04:15close6180.301.64921.63381.65500.009376.08
18552007.07.03 23:00sell6190.301.65490.00000.0000
18562007.07.03 23:00modify6190.301.65491.67141.6505
18572007.07.04 01:18close6190.301.65481.67141.6505-1.029375.06
18582007.07.04 01:54sell6200.301.65490.00000.0000
18592007.07.04 01:54modify6200.301.65491.67061.6507
18602007.07.04 04:15close6200.301.65491.67061.65070.009375.06
18612007.07.04 23:12sell6210.301.65630.00000.0000
18622007.07.04 23:12modify6210.301.65631.67271.6510
18632007.07.05 03:36close6210.301.65671.67271.6510-20.559354.50
18642007.07.09 23:11sell6220.301.65750.00000.0000
18652007.07.09 23:11modify6220.301.65751.67431.6523
18662007.07.10 01:29close6220.301.65751.67431.6523-3.529350.98
18672007.07.10 23:09buy6230.301.65420.00000.0000
18682007.07.10 23:09modify6230.301.65421.63761.6589
18692007.07.11 07:32close6230.301.65381.63761.6589-7.939343.05
18702007.07.11 23:00sell6240.301.65740.00000.0000
18712007.07.11 23:00modify6240.301.65741.67441.6532
18722007.07.12 01:23close6240.301.65741.67441.6532-10.569332.49
18732007.07.16 23:01sell6250.301.65700.00000.0000
18742007.07.16 23:01modify6250.301.65701.67381.6516
18752007.07.17 03:07close6250.301.65741.67381.6516-13.519318.98
18762007.07.18 00:07buy6260.301.65780.00000.0000
18772007.07.18 00:07modify6260.301.65781.64161.6625
18782007.07.18 15:14close6260.301.65741.64161.6625-9.999308.99
18792007.07.18 23:00sell6270.301.65720.00000.0000
18802007.07.18 23:01modify6270.301.65721.67421.6531
18812007.07.18 23:15close6270.301.65671.67421.653112.499321.48
18822007.07.18 23:15buy6280.301.65670.00000.0000
18832007.07.18 23:15modify6280.301.65671.64001.6608
18842007.07.18 23:46close6280.301.65721.64001.660812.499333.97
18852007.07.18 23:47sell6290.301.65730.00000.0000
18862007.07.18 23:47modify6290.301.65731.67321.6513
18872007.07.19 01:04close6290.301.65691.67321.6513-0.579333.39
18882007.07.19 01:04buy6300.301.65690.00000.0000
18892007.07.19 01:04modify6300.301.65691.63991.6626
18902007.07.19 01:38close6300.301.65751.63991.662614.999348.38
18912007.07.23 23:06buy6310.301.66580.00000.0000
18922007.07.23 23:06modify6310.301.66581.64941.6702
18932007.07.24 05:59close6310.301.66541.64941.6702-7.949340.45
18942007.07.24 23:00buy6320.301.66280.00000.0000
18952007.07.24 23:00modify6320.301.66281.64701.6670
18962007.07.25 01:12close6320.301.66301.64701.66707.059347.50
18972007.07.25 01:27sell6330.301.66320.00000.0000
18982007.07.25 01:27modify6330.301.66321.67831.6586
18992007.07.25 02:42close6330.301.66261.67831.658614.999362.49
19002007.07.25 02:42buy6340.301.66260.00000.0000
19012007.07.25 02:42modify6340.301.66261.64731.6678
19022007.07.25 04:48close6340.301.66291.64731.66787.499369.98
19032007.07.25 23:03buy6350.301.66460.00000.0000
19042007.07.25 23:03modify6350.301.66461.64931.6692
19052007.07.26 00:20close6350.301.66501.64931.669216.189386.16
19062007.07.26 00:32sell6360.301.66520.00000.0000
19072007.07.26 00:32modify6360.301.66521.68131.6605
19082007.07.26 03:02close6360.301.66511.68131.66052.499388.65
19092007.07.30 23:00sell6370.301.64830.00000.0000
19102007.07.30 23:01modify6370.301.64831.66371.6439
19112007.07.31 00:15close6370.301.64791.66371.64396.479395.11
19122007.07.31 00:18buy6380.301.64740.00000.0000
19132007.07.31 00:18modify6380.301.64741.63191.6533
19142007.07.31 01:05close6380.301.64801.63191.653314.999410.10
19152007.07.31 01:05sell6390.301.64810.00000.0000
19162007.07.31 01:05modify6390.301.64811.66411.6434
19172007.07.31 03:54close6390.301.64811.66411.64340.009410.10
19182007.07.31 23:00buy6400.301.64450.00000.0000
19192007.07.31 23:00modify6400.301.64451.62771.6485
19202007.08.01 06:53close6400.301.63911.62771.6485-132.859277.26
19212007.08.01 23:00sell6410.301.64550.00000.0000
19222007.08.01 23:01modify6410.301.64551.66081.6406
19232007.08.02 02:28close6410.301.64551.66081.6406-10.569266.69
19242007.08.02 02:28buy6420.301.64550.00000.0000
19252007.08.02 02:28modify6420.301.64551.62991.6502
19262007.08.02 05:53close6420.301.64551.62991.65020.009266.69
19272007.08.06 23:00sell6430.301.64310.00000.0000
19282007.08.06 23:00modify6430.301.64311.65951.6390
19292007.08.06 23:26close6430.301.64261.65951.639012.499279.18
19302007.08.07 01:36buy6440.301.64330.00000.0000
19312007.08.07 01:36modify6440.301.64331.62661.6488
19322007.08.07 01:41close6440.301.64381.62661.648812.499291.67
19332007.08.07 01:41sell6450.301.64380.00000.0000
19342007.08.07 01:41modify6450.301.64381.65961.6380
19352007.08.07 03:44close6450.301.64361.65961.63804.999296.66
19362007.08.08 00:01sell6460.301.64520.00000.0000
19372007.08.08 00:01modify6460.301.64521.66071.6412
19382007.08.08 02:00close6460.301.64491.66071.64127.499304.15
19392007.08.08 02:05buy6470.301.64480.00000.0000
19402007.08.08 02:05modify6470.301.64481.62811.6493
19412007.08.08 03:12close6470.301.64541.62811.649314.999319.14
19422007.08.08 23:12sell6480.301.65060.00000.0000
19432007.08.08 23:12modify6480.301.65061.66721.6448
19442007.08.09 01:21close6480.301.65031.66721.6448-3.079316.07
19452007.08.09 01:24buy6490.301.65020.00000.0000
19462007.08.09 01:24modify6490.301.65021.63501.6547
19472007.08.09 03:02close6490.301.65051.63501.65477.509323.57
19482007.08.13 23:00buy6500.301.64150.00000.0000
19492007.08.13 23:00modify6500.301.64151.62451.6464
19502007.08.14 11:57close6500.301.64111.62451.6464-7.939315.64
19512007.08.14 23:12buy6510.301.63950.00000.0000
19522007.08.14 23:12modify6510.301.63951.62251.6447
19532007.08.15 03:28close6510.301.63911.62251.6447-7.939307.71
19542007.08.15 23:00buy6520.301.63910.00000.0000
19552007.08.15 23:00modify6520.301.63911.62261.6449
19562007.08.16 10:01close6520.301.63381.62261.6449-126.229181.49
19572007.08.20 23:34buy6530.301.62490.00000.0000
19582007.08.20 23:34modify6530.301.62491.60871.6307
19592007.08.21 01:21close6530.301.62531.60871.630712.059193.54
19602007.08.21 01:21sell6540.301.62530.00000.0000
19612007.08.21 01:21modify6540.301.62531.64141.6209
19622007.08.21 03:20close6540.301.62501.64141.62097.509201.04
19632007.08.21 23:02sell6550.301.62520.00000.0000
19642007.08.21 23:02modify6550.301.62521.64181.6209
19652007.08.21 23:33close6550.301.62461.64181.620914.999216.03
19662007.08.21 23:44buy6560.301.62460.00000.0000
19672007.08.21 23:45modify6560.301.62461.60891.6304
19682007.08.22 05:29close6560.301.62421.60891.6304-7.939208.11
19692007.08.22 23:16sell6570.301.63370.00000.0000
19702007.08.22 23:16modify6570.301.63371.65021.6288
19712007.08.23 08:29close6570.301.63411.65021.6288-20.559187.55
19722007.08.27 23:06buy6580.301.64190.00000.0000
19732007.08.27 23:06modify6580.301.64191.62631.6477
19742007.08.28 00:18close6580.301.64251.62631.647717.059204.60
19752007.08.28 00:18sell6590.301.64250.00000.0000
19762007.08.28 00:18modify6590.301.64251.65891.6373
19772007.08.28 00:19close6590.301.64191.65891.637314.989219.58
19782007.08.28 00:36buy6600.301.64150.00000.0000
19792007.08.28 00:36modify6600.301.64151.62541.6457
19802007.08.28 13:50close6600.301.63611.62541.6457-134.919084.67
19812007.08.29 01:06sell6610.301.63410.00000.0000
19822007.08.29 01:06modify6610.301.63411.64961.6291
19832007.08.29 02:21close6610.301.63381.64961.62917.509092.17
19842007.08.29 02:36buy6620.301.63340.00000.0000
19852007.08.29 02:37modify6620.301.63341.61661.6381
19862007.08.29 06:55close6620.301.63301.61661.6381-9.999082.18
19872007.08.29 23:00sell6630.301.64000.00000.0000
19882007.08.29 23:00modify6630.301.64001.65561.6354
19892007.08.30 00:38close6630.301.63971.65561.6354-3.079079.11
19902007.08.30 00:38buy6640.301.63970.00000.0000
19912007.08.30 00:38modify6640.301.63971.62431.6447
19922007.08.30 00:40close6640.301.64021.62431.644712.499091.60
19932007.08.30 01:08buy6650.301.64010.00000.0000
19942007.08.30 01:08modify6650.301.64011.62321.6445
19952007.08.30 01:43close6650.301.64061.62321.644512.499104.09
19962007.08.30 01:43sell6660.301.64060.00000.0000
19972007.08.30 01:43modify6660.301.64061.65651.6356
19982007.08.30 01:48close6660.301.64011.65651.635612.499116.58
19992007.08.30 01:56buy6670.301.63990.00000.0000
20002007.08.30 01:56modify6670.301.63991.62321.6457
20012007.08.30 04:22close6670.301.63991.62321.64570.009116.58
20022007.09.03 23:00sell6680.301.64690.00000.0000
20032007.09.03 23:01modify6680.301.64691.66291.6410
20042007.09.03 23:09close6680.301.64641.66291.641012.499129.07
20052007.09.04 00:53sell6690.301.64660.00000.0000
20062007.09.04 00:53modify6690.301.64661.66241.6416
20072007.09.04 03:10close6690.301.64661.66241.64160.009129.07
20082007.09.04 23:58sell6700.301.64920.00000.0000
20092007.09.04 23:58modify6700.301.64921.66571.6440
20102007.09.05 00:47close6700.301.64861.66571.644011.479140.54
20112007.09.05 00:47buy6710.301.64860.00000.0000
20122007.09.05 00:47modify6710.301.64861.63271.6533
20132007.09.05 02:33close6710.301.64891.63271.65337.509148.04
20142007.09.05 02:33sell6720.301.64890.00000.0000
20152007.09.05 02:33modify6720.301.64891.66391.6449
20162007.09.05 05:21close6720.301.64881.66391.64492.509150.54
20172007.09.05 23:50buy6730.301.64340.00000.0000
20182007.09.05 23:50modify6730.301.64341.62721.6488
20192007.09.06 01:12close6730.301.64381.62721.648816.189166.72
20202007.09.06 02:31buy6740.301.64330.00000.0000
20212007.09.06 02:31modify6740.301.64331.62671.6488
20222007.09.06 04:02close6740.301.64371.62671.64889.999176.71
20232007.09.10 23:01buy6750.301.63760.00000.0000
20242007.09.10 23:01modify6750.301.63761.62211.6429
20252007.09.10 23:52close6750.301.63811.62211.642912.509189.21
20262007.09.11 00:14buy6760.301.63720.00000.0000
20272007.09.11 00:15modify6760.301.63721.62021.6424
20282007.09.11 02:45close6760.301.63721.62021.64240.009189.21
20292007.09.11 23:00sell6770.301.64500.00000.0000
20302007.09.11 23:01modify6770.301.64501.66051.6392
20312007.09.12 03:05close6770.301.64541.66051.6392-13.519175.69
20322007.09.12 23:12sell6780.301.64770.00000.0000
20332007.09.12 23:12modify6780.301.64771.66401.6417
20342007.09.13 00:31close6780.301.64731.66401.6417-0.579175.12
20352007.09.13 00:36buy6790.301.64710.00000.0000
20362007.09.13 00:36modify6790.301.64711.63061.6516
20372007.09.13 02:10close6790.301.64751.63061.65169.999185.11
20382007.09.13 02:10sell6800.301.64750.00000.0000
20392007.09.13 02:10modify6800.301.64751.66411.6432
20402007.09.13 03:28close6800.301.64711.66411.64329.999195.10
20412007.09.17 23:22sell6810.301.64620.00000.0000
20422007.09.17 23:22modify6810.301.64621.66241.6421
20432007.09.18 02:41close6810.301.64621.66241.6421-3.529191.58
20442007.09.18 23:00sell6820.301.65220.00000.0000
20452007.09.18 23:00modify6820.301.65221.66791.6466
20462007.09.18 23:16close6820.301.65171.66791.646612.499204.07
20472007.09.18 23:23sell6830.301.65170.00000.0000
20482007.09.18 23:23modify6830.301.65171.66791.6474
20492007.09.19 00:25close6830.301.65111.66791.647411.469215.53
20502007.09.19 00:25buy6840.301.65110.00000.0000
20512007.09.19 00:25modify6840.301.65111.63551.6553
20522007.09.19 02:16close6840.301.65141.63551.65537.509223.03
20532007.09.19 02:16sell6850.301.65160.00000.0000
20542007.09.19 02:16modify6850.301.65161.66841.6462
20552007.09.19 02:56close6850.301.65101.66841.646214.999238.02
20562007.09.20 00:24sell6860.301.65320.00000.0000
20572007.09.20 00:24modify6860.301.65321.66861.6477
20582007.09.20 02:29close6860.301.65291.66861.64777.499245.51
20592007.09.24 23:05buy6870.301.65190.00000.0000
20602007.09.24 23:05modify6870.301.65191.63661.6571
20612007.09.25 00:49close6870.301.65221.63661.65719.559255.06
20622007.09.25 00:49sell6880.301.65220.00000.0000
20632007.09.25 00:49modify6880.301.65221.66801.6465
20642007.09.25 01:45close6880.301.65171.66801.646512.499267.55
20652007.09.25 01:55buy6890.301.65150.00000.0000
20662007.09.25 01:55modify6890.301.65151.63641.6563
20672007.09.25 04:53close6890.301.65151.63641.65630.009267.55
20682007.09.25 23:23buy6900.301.64880.00000.0000
20692007.09.25 23:23modify6900.301.64881.63351.6545
20702007.09.26 00:05close6900.301.64941.63351.654517.059284.60
20712007.09.26 00:49sell6910.301.64960.00000.0000
20722007.09.26 00:49modify6910.301.64961.66661.6439
20732007.09.26 04:57close6910.301.65001.66661.6439-9.999274.61
20742007.09.27 00:04sell6920.301.65410.00000.0000
20752007.09.27 00:04modify6920.301.65411.67061.6481
20762007.09.27 00:45close6920.301.65361.67061.648112.499287.10
20772007.09.27 00:45buy6930.301.65360.00000.0000
20782007.09.27 00:45modify6930.301.65361.63731.6591
20792007.09.27 04:54close6930.301.65321.63731.6591-9.999277.11
20802007.10.01 23:17buy6940.301.66350.00000.0000
20812007.10.01 23:17modify6940.301.66351.64701.6692
20822007.10.02 02:46close6940.301.66351.64701.66922.069279.18
20832007.10.02 02:46sell6950.301.66360.00000.0000
20842007.10.02 02:46modify6950.301.66361.67971.6584
20852007.10.02 03:33close6950.301.66301.67971.658414.999294.17
20862007.10.02 23:16buy6960.301.66320.00000.0000
20872007.10.02 23:16modify6960.301.66321.64811.6676
20882007.10.03 00:48close6960.301.66361.64811.667612.059306.22
20892007.10.03 02:22sell6970.301.66340.00000.0000
20902007.10.03 02:22modify6970.301.66341.68021.6587
20912007.10.03 08:36close6970.301.66381.68021.6587-9.999296.23
20922007.10.03 23:00buy6980.301.66240.00000.0000
20932007.10.03 23:00modify6980.301.66241.64701.6677
20942007.10.03 23:45close6980.301.66291.64701.667712.499308.72
20952007.10.03 23:45sell6990.301.66290.00000.0000
20962007.10.03 23:45modify6990.301.66291.67831.6580
20972007.10.04 02:48close6990.301.66291.67831.6580-10.569298.15
20982007.10.04 02:48buy7000.301.66290.00000.0000
20992007.10.04 02:48modify7000.301.66291.64601.6689
21002007.10.04 04:38close7000.301.66321.64601.66897.509305.65
21012007.10.08 23:08sell7010.301.66650.00000.0000
21022007.10.08 23:08modify7010.301.66651.68341.6616
21032007.10.09 03:14close7010.301.66681.68341.6616-11.029294.63
21042007.10.09 23:00sell7020.301.66910.00000.0000
21052007.10.09 23:00modify7020.301.66911.68411.6637
21062007.10.10 01:15close7020.301.66911.68411.6637-3.529291.11
21072007.10.10 01:49sell7030.301.66930.00000.0000
21082007.10.10 01:49modify7030.301.66931.68601.6638
21092007.10.10 04:32close7030.301.66931.68601.66380.009291.11
21102007.10.10 23:00sell7040.301.67320.00000.0000
21112007.10.10 23:00modify7040.301.67321.68881.6689
21122007.10.11 01:18close7040.301.67321.68881.6689-10.569280.55
21132007.10.11 01:25sell7050.301.67340.00000.0000
21142007.10.11 01:25modify7050.301.67341.69031.6688
21152007.10.11 05:51close7050.301.67381.69031.6688-9.999270.56
21162007.10.15 23:18sell7060.301.67700.00000.0000
21172007.10.15 23:18modify7060.301.67701.69391.6729
21182007.10.16 03:35close7060.301.67741.69391.6729-13.519257.04
21192007.10.16 23:19sell7070.301.67540.00000.0000
21202007.10.16 23:19modify7070.301.67541.69241.6706
21212007.10.17 03:33close7070.301.67571.69241.6706-11.019246.03
21222007.10.17 23:00sell7080.301.67710.00000.0000
21232007.10.17 23:00modify7080.301.67711.69271.6716
21242007.10.18 00:04close7080.301.67651.69271.67164.429250.45
21252007.10.18 01:12buy7090.301.67630.00000.0000
21262007.10.18 01:12modify7090.301.67631.65931.6810
21272007.10.18 05:05close7090.301.67621.65931.6810-2.509247.95
21282007.10.22 23:00sell7100.301.66750.00000.0000
21292007.10.22 23:00modify7100.301.66751.68441.6621
21302007.10.23 10:55close7100.301.66791.68441.6621-13.519234.44
21312007.10.23 23:00sell7110.301.67360.00000.0000
21322007.10.23 23:00modify7110.301.67361.68981.6694
21332007.10.24 00:14close7110.301.67291.68981.669413.969248.40
21342007.10.24 00:14buy7120.301.67290.00000.0000
21352007.10.24 00:14modify7120.301.67291.65621.6778
21362007.10.24 01:36close7120.301.67331.65621.67789.999258.39
21372007.10.24 01:36sell7130.301.67330.00000.0000
21382007.10.24 01:36modify7130.301.67331.68981.6677
21392007.10.24 03:48close7130.301.67291.68981.66779.999268.38
21402007.10.24 23:12sell7140.301.67090.00000.0000
21412007.10.24 23:12modify7140.301.67091.68791.6656
21422007.10.25 06:20close7140.301.67131.68791.6656-20.559247.82
21432007.10.29 23:26buy7150.301.67960.00000.0000
21442007.10.29 23:26modify7150.301.67961.66351.6848
21452007.10.30 01:42close7150.301.67961.66351.68482.069249.88
21462007.10.30 02:06sell7160.301.67980.00000.0000
21472007.10.30 02:06modify7160.301.67981.69521.6748
21482007.10.30 02:51close7160.301.67921.69521.674814.999264.87
21492007.10.30 23:00buy7170.301.67270.00000.0000
21502007.10.30 23:00modify7170.301.67271.65631.6780
21512007.10.30 23:11close7170.301.67321.65631.678012.499277.36
21522007.10.30 23:24sell7180.301.67360.00000.0000
21532007.10.30 23:24modify7180.301.67361.68881.6682
21542007.10.30 23:51close7180.301.67291.68881.668217.489294.84
21552007.10.30 23:58buy7190.301.67250.00000.0000
21562007.10.30 23:58modify7190.301.67251.65621.6777
21572007.10.31 00:37close7190.301.67301.65621.677714.569309.41
21582007.10.31 02:34sell7200.301.67320.00000.0000
21592007.10.31 02:34modify7200.301.67321.68951.6692
21602007.10.31 03:26close7200.301.67271.68951.669212.499321.90
21612007.11.01 00:29buy7210.301.67720.00000.0000
21622007.11.01 00:29modify7210.301.67721.66201.6827
21632007.11.01 01:48close7210.301.67761.66201.68279.999331.89
21642007.11.01 01:48sell7220.301.67760.00000.0000
21652007.11.01 01:48modify7220.301.67761.69341.6727
21662007.11.01 07:05close7220.301.67801.69341.6727-9.999321.90
21672007.11.05 23:00sell7230.301.66930.00000.0000
21682007.11.05 23:00modify7230.301.66931.68531.6639
21692007.11.05 23:19close7230.301.66871.68531.663914.999336.89
21702007.11.05 23:48sell7240.301.66930.00000.0000
21712007.11.05 23:48modify7240.301.66931.68611.6653
21722007.11.06 04:51close7240.301.66971.68611.6653-13.519323.38
21732007.11.06 23:55buy7250.301.66660.00000.0000
21742007.11.06 23:55modify7250.301.66661.65081.6723
21752007.11.07 04:03close7250.301.66621.65081.6723-7.939315.45
21762007.11.07 23:00buy7260.301.65950.00000.0000
21772007.11.07 23:00modify7260.301.65951.64361.6655
21782007.11.07 23:12close7260.301.66001.64361.665512.499327.94
21792007.11.07 23:31buy7270.301.65940.00000.0000
21802007.11.07 23:31modify7270.301.65941.64281.6652
21812007.11.08 03:10close7270.301.65931.64281.66523.699331.63
21822007.11.12 23:00buy7280.301.64160.00000.0000
21832007.11.12 23:00modify7280.301.64161.62531.6471
21842007.11.13 02:31close7280.301.64151.62531.6471-0.449331.19
21852007.11.13 02:31sell7290.301.64150.00000.0000
21862007.11.13 02:31modify7290.301.64151.65691.6366
21872007.11.13 17:50close7290.301.64181.65691.6366-7.499323.70
21882007.11.14 00:39sell7300.301.64640.00000.0000
21892007.11.14 00:39modify7300.301.64641.66171.6419
21902007.11.14 01:05close7300.301.64571.66171.641917.489341.18
21912007.11.14 01:05buy7310.301.64550.00000.0000
21922007.11.14 01:05modify7310.301.64551.63041.6510
21932007.11.14 01:18close7310.301.64621.63041.651017.499358.67
21942007.11.14 01:29buy7320.301.64570.00000.0000
21952007.11.14 01:29modify7320.301.64571.63041.6498
21962007.11.14 01:48close7320.301.64631.63041.649814.999373.66
21972007.11.14 01:49sell7330.301.64660.00000.0000
21982007.11.14 01:49modify7330.301.64661.66221.6408
21992007.11.14 02:20close7330.301.64601.66221.640814.999388.65
22002007.11.14 23:00buy7340.301.64720.00000.0000
22012007.11.14 23:00modify7340.301.64721.63111.6522
22022007.11.15 03:22close7340.301.64681.63111.6522-3.809384.85
22032007.11.19 23:00buy7350.301.63590.00000.0000
22042007.11.19 23:00modify7350.301.63591.61951.6401
22052007.11.20 05:03close7350.301.63551.61951.6401-7.939376.92
22062007.11.20 23:00sell7360.301.64040.00000.0000
22072007.11.20 23:00modify7360.301.64041.65581.6348
22082007.11.21 02:35close7360.301.64051.65581.6348-6.029370.90
22092007.11.21 02:35buy7370.301.64040.00000.0000
22102007.11.21 02:35modify7370.301.64041.62401.6451
22112007.11.21 11:29close7370.301.63511.62401.6451-132.419238.49
22122007.11.21 23:05buy7380.301.63730.00000.0000
22132007.11.21 23:05modify7380.301.63731.62111.6427
22142007.11.22 00:54close7380.301.63761.62111.642713.689252.16
22152007.11.22 00:54sell7390.301.63760.00000.0000
22162007.11.22 00:54modify7390.301.63761.65401.6323
22172007.11.22 00:59close7390.301.63701.65401.632314.999267.15
22182007.11.22 02:39sell7400.301.63730.00000.0000
22192007.11.22 02:39modify7400.301.63731.65301.6324
22202007.11.22 05:13close7400.301.63731.65301.63240.009267.15
22212007.11.26 23:00buy7410.301.63230.00000.0000
22222007.11.26 23:00modify7410.301.63231.61701.6363
22232007.11.27 02:38close7410.301.63221.61701.6363-0.449266.72
22242007.11.27 02:38sell7420.301.63220.00000.0000
22252007.11.27 02:38modify7420.301.63221.64851.6269
22262007.11.27 14:53close7420.301.63261.64851.6269-9.999256.73
22272007.11.27 23:39sell7430.301.63920.00000.0000
22282007.11.27 23:39modify7430.301.63921.65421.6351
22292007.11.28 02:27close7430.301.63921.65421.6351-3.529253.21
22302007.11.28 02:27buy7440.301.63920.00000.0000
22312007.11.28 02:27modify7440.301.63921.62391.6444
22322007.11.28 09:29close7440.301.63881.62391.6444-10.009243.21
22332007.11.28 23:17buy7450.301.64890.00000.0000
22342007.11.28 23:17modify7450.301.64891.63241.6542
22352007.11.29 02:31close7450.301.64891.63241.65426.199249.39
22362007.11.29 02:31sell7460.301.64890.00000.0000
22372007.11.29 02:31modify7460.301.64891.66581.6447
22382007.11.29 07:04close7460.301.64931.66581.6447-9.999239.40
22392007.12.03 23:00buy7470.301.65280.00000.0000
22402007.12.03 23:00modify7470.301.65281.63731.6579
22412007.12.03 23:38close7470.301.65341.63731.657914.999254.39
22422007.12.04 00:34sell7480.301.65400.00000.0000
22432007.12.04 00:34modify7480.301.65401.66971.6497
22442007.12.04 01:39close7480.301.65341.66971.649714.999269.38
22452007.12.04 01:39buy7490.301.65330.00000.0000
22462007.12.04 01:39modify7490.301.65331.63781.6576
22472007.12.04 02:05close7490.301.65391.63781.657614.999284.37
22482007.12.04 02:08sell7500.301.65410.00000.0000
22492007.12.04 02:08modify7500.301.65411.66991.6487
22502007.12.04 04:41close7500.301.65411.66991.64870.009284.37
22512007.12.04 23:00buy7510.301.64840.00000.0000
22522007.12.04 23:00modify7510.301.64841.63151.6544
22532007.12.05 00:15close7510.301.64891.63151.654414.569298.94
22542007.12.05 00:21sell7520.301.64910.00000.0000
22552007.12.05 00:21modify7520.301.64911.66551.6434
22562007.12.05 02:30close7520.301.64881.66551.64347.499306.43
22572007.12.05 23:03sell7530.301.64830.00000.0000
22582007.12.05 23:03modify7530.301.64831.66461.6429
22592007.12.05 23:16close7530.301.64771.66461.642914.999321.42
22602007.12.06 01:15sell7540.301.64810.00000.0000
22612007.12.06 01:15modify7540.301.64811.66331.6438
22622007.12.06 04:17close7540.301.64811.66331.64380.009321.42
22632007.12.10 23:59sell7550.301.65980.00000.0000
22642007.12.10 23:59modify7550.301.65981.67651.6542
22652007.12.11 03:36close7550.301.65991.67651.6542-6.029315.39
22662007.12.11 23:45buy7560.301.65750.00000.0000
22672007.12.11 23:45modify7560.301.65751.64151.6618
22682007.12.12 02:19close7560.301.65751.64151.66182.069317.46
22692007.12.12 02:19sell7570.301.65750.00000.0000
22702007.12.12 02:19modify7570.301.65751.67251.6532
22712007.12.12 09:57close7570.301.66291.67251.6532-134.889182.58
22722007.12.12 23:33sell7580.301.66880.00000.0000
22732007.12.12 23:33modify7580.301.66881.68511.6635
22742007.12.13 02:04close7580.301.66881.68511.6635-10.569172.01
22752007.12.13 02:04buy7590.301.66870.00000.0000
22762007.12.13 02:04modify7590.301.66871.65201.6734
22772007.12.13 04:41close7590.301.66871.65201.67340.009172.01
22782007.12.17 23:00buy7600.301.65410.00000.0000
22792007.12.17 23:00modify7600.301.65411.63731.6600
22802007.12.17 23:30close7600.301.65471.63731.660014.999187.00
22812007.12.18 00:23sell7610.301.65520.00000.0000
22822007.12.18 00:23modify7610.301.65521.67141.6510
22832007.12.18 15:03close7610.301.66061.67141.6510-134.889052.12
22842007.12.18 23:00sell7620.301.66000.00000.0000
22852007.12.18 23:00modify7620.301.66001.67581.6551
22862007.12.19 01:20close7620.301.66001.67581.6551-3.529048.60
22872007.12.19 01:56sell7630.301.66020.00000.0000
22882007.12.19 01:56modify7630.301.66021.67611.6546
22892007.12.19 03:16close7630.301.65991.67611.65467.499056.09
22902007.12.19 23:10sell7640.301.66160.00000.0000
22912007.12.19 23:10modify7640.301.66161.67781.6572
22922007.12.20 01:14close7640.301.66131.67781.6572-3.069053.03
22932007.12.20 02:17sell7650.301.66140.00000.0000
22942007.12.20 02:17modify7650.301.66141.67681.6561
22952007.12.20 04:29close7650.301.66111.67681.65617.499060.52
22962007.12.26 23:13sell7660.301.66820.00000.0000
22972007.12.26 23:13modify7660.301.66821.68511.6622
22982007.12.27 01:23close7660.301.66791.68511.6622-3.069057.45
22992007.12.27 01:23buy7670.301.66780.00000.0000
23002007.12.27 01:23modify7670.301.66781.65251.6734
23012007.12.27 04:02close7670.301.66781.65251.67340.009057.45
23022008.01.02 23:00sell7680.301.64680.00000.0000
23032008.01.02 23:00modify7680.301.64681.66381.6423
23042008.01.03 02:46close7680.301.64691.66381.6423-13.059044.40
23052008.01.03 02:46buy7690.301.64690.00000.0000
23062008.01.03 02:48modify7690.301.64691.63151.6520
23072008.01.03 07:55close7690.301.64651.63151.6520-9.999034.41
23082008.01.08 00:02sell7700.301.64100.00000.0000
23092008.01.08 00:02modify7700.301.64101.65751.6355
23102008.01.08 01:13close7700.301.64051.65751.635512.499046.90
23112008.01.08 01:33sell7710.301.64090.00000.0000
23122008.01.08 01:33modify7710.301.64091.65721.6363
23132008.01.08 13:34close7710.301.64121.65721.6363-7.499039.41
23142008.01.08 23:00buy7720.301.63750.00000.0000
23152008.01.08 23:00modify7720.301.63751.62081.6429
23162008.01.09 07:16close7720.301.63721.62081.6429-5.449033.97
23172008.01.09 23:00sell7730.301.63640.00000.0000
23182008.01.09 23:00modify7730.301.63641.65231.6322
23192008.01.10 08:56close7730.301.63681.65231.6322-20.559013.42
23202008.01.14 23:59sell7740.301.62530.00000.0000
23212008.01.14 23:59modify7740.301.62531.64231.6195
23222008.01.15 01:16close7740.301.62491.64231.61956.479019.89
23232008.01.15 01:57sell7750.301.62540.00000.0000
23242008.01.15 01:57modify7750.301.62541.64131.6208
23252008.01.15 02:11close7750.301.62481.64131.620814.999034.88
23262008.01.15 23:00buy7760.301.61900.00000.0000
23272008.01.15 23:00modify7760.301.61901.60341.6234
23282008.01.16 03:23close7760.301.61361.60341.6234-132.858902.03
23292008.01.16 23:00buy7770.301.61180.00000.0000
23302008.01.16 23:00modify7770.301.61181.59571.6171
23312008.01.16 23:19close7770.301.61251.59571.617117.498919.52
23322008.01.17 00:08sell7780.301.61350.00000.0000
23332008.01.17 00:08modify7780.301.61351.63011.6075
23342008.01.17 00:52close7780.301.61301.63011.607512.498932.01
23352008.01.17 01:03buy7790.301.61250.00000.0000
23362008.01.17 01:03modify7790.301.61251.59641.6181
23372008.01.17 05:09close7790.301.61221.59641.6181-7.498924.52
23382008.01.21 23:30buy7800.301.60200.00000.0000
23392008.01.21 23:30modify7800.301.60201.58581.6072
23402008.01.22 02:16close7800.301.60201.58581.60722.068926.58
23412008.01.22 02:16sell7810.301.60200.00000.0000
23422008.01.22 02:16modify7810.301.60201.61891.5970
23432008.01.22 02:34close7810.301.60141.61891.597014.998941.57
23442008.01.22 23:13buy7820.301.60320.00000.0000
23452008.01.22 23:13modify7820.301.60321.58721.6083
23462008.01.23 01:10close7820.301.60341.58721.60837.058948.62
23472008.01.23 01:11sell7830.301.60410.00000.0000
23482008.01.23 01:11modify7830.301.60411.62091.5996
23492008.01.23 04:34close7830.301.60411.62091.59960.008948.62
23502008.01.23 23:15sell7840.301.59650.00000.0000
23512008.01.23 23:15modify7840.301.59651.61201.5908
23522008.01.24 03:06close7840.301.59661.61201.5908-13.058935.57
23532008.01.28 23:25buy7850.301.61030.00000.0000
23542008.01.28 23:25modify7850.301.61031.59441.6143
23552008.01.29 00:08close7850.301.61091.59441.614317.058952.62
23562008.01.29 00:08sell7860.301.61090.00000.0000
23572008.01.29 00:08modify7860.301.61091.62731.6059
23582008.01.29 03:25close7860.301.61091.62731.60590.008952.62
23592008.01.29 23:06sell7870.301.61570.00000.0000
23602008.01.29 23:06modify7870.301.61571.63261.6099
23612008.01.30 02:16close7870.301.61571.63261.6099-3.528949.10
23622008.01.30 02:16buy7880.301.61570.00000.0000
23632008.01.30 02:16modify7880.301.61571.60051.6209
23642008.01.30 08:04close7880.301.61531.60051.6209-9.998939.11
23652008.01.31 01:00buy7890.301.60850.00000.0000
23662008.01.31 01:00modify7890.301.60851.59301.6137
23672008.01.31 03:03close7890.301.60881.59301.61377.498946.60
23682008.02.05 00:09sell7900.301.61390.00000.0000
23692008.02.05 00:14modify7900.301.61391.63061.6079
23702008.02.05 00:14close7900.301.61341.63061.607912.498959.09
23712008.02.05 00:14buy7910.301.61310.00000.0000
23722008.02.05 00:14modify7910.301.61311.59631.6187
23732008.02.05 01:30close7910.301.61351.59631.618710.008969.09
23742008.02.05 01:32sell7920.301.61370.00000.0000
23752008.02.05 01:32modify7920.301.61371.62881.6094
23762008.02.05 02:09close7920.301.61321.62881.609412.498981.58
23772008.02.05 02:14buy7930.301.61300.00000.0000
23782008.02.05 02:14modify7930.301.61301.59721.6186
23792008.02.05 02:24close7930.301.61351.59721.618612.508994.08
23802008.02.05 02:46sell7940.301.61380.00000.0000
23812008.02.05 02:46modify7940.301.61381.63001.6079
23822008.02.05 05:34close7940.301.61381.63001.60790.008994.08
23832008.02.05 23:00buy7950.301.61090.00000.0000
23842008.02.05 23:00modify7950.301.61091.59401.6162
23852008.02.06 09:37close7950.301.60561.59401.6162-130.358863.73
23862008.02.06 23:00buy7960.301.60510.00000.0000
23872008.02.06 23:00modify7960.301.60511.58961.6103
23882008.02.06 23:09close7960.301.60571.58961.610314.998878.72
23892008.02.06 23:38sell7970.301.60650.00000.0000
23902008.02.06 23:38modify7970.301.60651.62221.6013
23912008.02.07 00:05close7970.301.60601.62221.60131.938880.65
23922008.02.07 00:25buy7980.301.60490.00000.0000
23932008.02.07 00:25modify7980.301.60491.58961.6092
23942008.02.07 02:40close7980.301.60491.58961.60920.008880.65
23952008.02.11 23:00sell7990.301.59990.00000.0000
23962008.02.11 23:00modify7990.301.59991.61571.5955
23972008.02.12 01:15close7990.301.59981.61571.5955-1.028879.63
23982008.02.12 01:15buy8000.301.59980.00000.0000
23992008.02.12 01:16modify8000.301.59981.58281.6038
24002008.02.12 07:40close8000.301.59941.58281.6038-9.998869.64
24012008.02.12 23:23buy8010.301.60680.00000.0000
24022008.02.12 23:27modify8010.301.60681.59101.6120
24032008.02.12 23:51close8010.301.60741.59101.612014.998884.63
24042008.02.12 23:52sell8020.301.60770.00000.0000
24052008.02.12 23:52modify8020.301.60771.62421.6027
24062008.02.13 00:01close8020.301.60711.62421.602711.478896.10
24072008.02.13 02:06sell8030.301.60720.00000.0000
24082008.02.13 02:06modify8030.301.60721.62351.6023
24092008.02.13 04:04close8030.301.60681.62351.60239.998906.09
24102008.02.13 23:55sell8040.301.61530.00000.0000
24112008.02.13 23:55modify8040.301.61531.63211.6104
24122008.02.14 00:43close8040.301.61461.63211.61046.938913.01
24132008.02.14 00:43buy8050.301.61460.00000.0000
24142008.02.14 00:43modify8050.301.61461.59791.6186
24152008.02.14 08:42close8050.301.61431.59791.6186-7.508905.51
24162008.02.18 23:00sell8060.301.61620.00000.0000
24172008.02.18 23:09modify8060.301.61621.63301.6120
24182008.02.18 23:49close8060.301.61571.63301.612012.498918.00
24192008.02.18 23:50buy8070.301.61550.00000.0000
24202008.02.18 23:50modify8070.301.61551.59921.6202
24212008.02.19 04:06close8070.301.61511.59921.6202-7.938910.07
24222008.02.19 23:55buy8080.301.61120.00000.0000
24232008.02.19 23:55modify8080.301.61121.59511.6160
24242008.02.20 00:15close8080.301.61181.59511.616017.058927.13
24252008.02.20 00:54sell8090.301.61210.00000.0000
24262008.02.20 00:54modify8090.301.61211.62791.6066
24272008.02.20 03:15close8090.301.61211.62791.60660.008927.13
24282008.02.20 23:02sell8100.301.61750.00000.0000
24292008.02.20 23:02modify8100.301.61751.63261.6131
24302008.02.21 00:48close8100.301.61731.63261.6131-5.568921.56
24312008.02.21 00:48buy8110.301.61730.00000.0000
24322008.02.21 00:48modify8110.301.61731.60201.6230
24332008.02.21 02:29close8110.301.61751.60201.62305.008926.56
24342008.02.21 02:31sell8120.301.61760.00000.0000
24352008.02.21 02:31modify8120.301.61761.63261.6136
24362008.02.21 09:37close8120.301.61801.63261.6136-9.998916.57
24372008.02.25 23:00sell8130.301.61560.00000.0000
24382008.02.25 23:02modify8130.301.61561.63261.6104
24392008.02.25 23:43close8130.301.61511.63261.610412.498929.06
24402008.02.25 23:59sell8140.301.61520.00000.0000
24412008.02.25 23:59modify8140.301.61521.63061.6103
24422008.02.26 01:23close8140.301.61481.63061.61036.478935.53
24432008.02.26 01:23buy8150.301.61480.00000.0000
24442008.02.26 01:23modify8150.301.61481.59961.6191
24452008.02.26 02:04close8150.301.61541.59961.619114.998950.52
24462008.02.26 02:05sell8160.301.61560.00000.0000
24472008.02.26 02:05modify8160.301.61561.63211.6115
24482008.02.26 06:53close8160.301.61601.63211.6115-9.998940.53
24492008.02.26 23:15buy8170.301.60990.00000.0000
24502008.02.26 23:15modify8170.301.60991.59301.6149
24512008.02.26 23:29close8170.301.61051.59301.614914.998955.52
24522008.02.27 00:19sell8180.301.61120.00000.0000
24532008.02.27 00:19modify8180.301.61121.62721.6052
24542008.02.27 00:23close8180.301.61061.62721.605214.998970.51
24552008.02.27 00:24sell8190.301.61130.00000.0000
24562008.02.27 00:24modify8190.301.61131.62731.6063
24572008.02.27 05:06close8190.301.61171.62731.6063-9.998960.52
24582008.02.28 02:02buy8200.301.60700.00000.0000
24592008.02.28 02:02modify8200.301.60701.59021.6126
24602008.02.28 06:27close8200.301.60661.59021.6126-9.998950.53
24612008.03.03 23:10sell8210.301.58450.00000.0000
24622008.03.03 23:10modify8210.301.58451.59951.5788
24632008.03.04 00:19close8210.301.58371.59951.578816.468966.99
24642008.03.04 00:19buy8220.301.58370.00000.0000
24652008.03.04 00:19modify8220.301.58371.56681.5881
24662008.03.04 05:47close8220.301.58331.56681.5881-9.998957.00
24672008.03.04 23:00sell8230.301.57890.00000.0000
24682008.03.04 23:00modify8230.301.57891.59541.5729
24692008.03.05 02:55close8230.301.57901.59541.5729-6.028950.98
24702008.03.05 23:06sell8240.301.58210.00000.0000
24712008.03.05 23:06modify8240.301.58211.59801.5767
24722008.03.06 09:24close8240.301.58251.59801.5767-20.558930.42
24732008.03.11 00:12sell8250.301.56470.00000.0000
24742008.03.11 00:12modify8250.301.56471.58111.5598
24752008.03.11 01:32close8250.301.56431.58111.559810.008940.42
24762008.03.11 01:37buy8260.301.56390.00000.0000
24772008.03.11 01:37modify8260.301.56391.54791.5689
24782008.03.11 02:10close8260.301.56441.54791.568912.498952.91
24792008.03.11 02:17sell8270.301.56490.00000.0000
24802008.03.11 02:17modify8270.301.56491.58151.5593
24812008.03.11 02:27close8270.301.56431.58151.559314.998967.90
24822008.03.11 02:48buy8280.301.56310.00000.0000
24832008.03.11 02:48modify8280.301.56311.54711.5682
24842008.03.11 04:06close8280.301.56341.54711.56827.498975.39
24852008.03.11 23:01sell8290.301.58320.00000.0000
24862008.03.11 23:01modify8290.301.58321.59891.5785
24872008.03.12 03:25close8290.301.58361.59891.5785-13.518961.88
24882008.03.12 23:04sell8300.301.58020.00000.0000
24892008.03.12 23:04modify8300.301.58021.59551.5750
24902008.03.12 23:04close8300.301.57941.59551.575019.988981.86
24912008.03.12 23:07buy8310.301.57800.00000.0000
24922008.03.12 23:07modify8310.301.57801.56111.5839
24932008.03.13 00:41close8310.301.57841.56111.583916.188998.04
24942008.03.13 01:08buy8320.301.57770.00000.0000
24952008.03.13 01:08modify8320.301.57771.56121.5821
24962008.03.13 01:42close8320.301.57831.56121.582114.999013.03
24972008.03.13 01:46sell8330.301.57870.00000.0000
24982008.03.13 01:46modify8330.301.57871.59561.5737
24992008.03.13 02:17close8330.301.57811.59561.573714.989028.01
25002008.03.13 02:36buy8340.301.57770.00000.0000
25012008.03.13 02:36modify8340.301.57771.56171.5821
25022008.03.13 03:15close8340.301.57831.56171.582114.999043.00
25032008.03.18 01:51sell8350.301.55010.00000.0000
25042008.03.18 01:51modify8350.301.55011.56531.5442
25052008.03.18 02:11close8350.301.54961.56531.544212.499055.49
25062008.03.18 02:22sell8360.301.55080.00000.0000
25072008.03.18 02:22modify8360.301.55081.56741.5461
25082008.03.18 02:34close8360.301.55021.56741.546114.989070.47
25092008.03.18 23:45sell8370.301.56680.00000.0000
25102008.03.18 23:45modify8370.301.56681.58331.5615
25112008.03.19 01:40close8370.301.56651.58331.56153.989074.45
25122008.03.19 01:40buy8380.301.56650.00000.0000
25132008.03.19 01:40modify8380.301.56651.54951.5705
25142008.03.19 04:21close8380.301.56651.54951.57050.009074.45
25152008.03.19 23:03buy8390.301.56120.00000.0000
25162008.03.19 23:03modify8390.301.56121.54481.5655
25172008.03.20 06:05close8390.301.56081.54481.5655-3.819070.64
25182008.03.24 23:00buy8400.301.57380.00000.0000
25192008.03.24 23:00modify8400.301.57381.55731.5787
25202008.03.24 23:36close8400.301.57431.55731.578712.499083.13
25212008.03.24 23:37sell8410.301.57450.00000.0000
25222008.03.24 23:37modify8410.301.57451.59011.5688
25232008.03.24 23:43close8410.301.57391.59011.568814.999098.12
25242008.03.24 23:44buy8420.301.57370.00000.0000
25252008.03.24 23:44modify8420.301.57371.55701.5777
25262008.03.24 23:50close8420.301.57431.55701.577714.999113.11
25272008.03.24 23:50sell8430.301.57470.00000.0000
25282008.03.24 23:50modify8430.301.57471.59001.5692
25292008.03.24 23:57close8430.301.57411.59001.569214.999128.10
25302008.03.25 00:04buy8440.301.57350.00000.0000
25312008.03.25 00:04modify8440.301.57351.55741.5778
25322008.03.25 04:01close8440.301.57351.55741.57780.009128.10
25332008.03.25 23:34sell8450.301.57440.00000.0000
25342008.03.25 23:34modify8450.301.57441.58961.5699
25352008.03.25 23:40close8450.301.57381.58961.569914.989143.08
25362008.03.26 00:39buy8460.301.57290.00000.0000
25372008.03.26 00:39modify8460.301.57291.55621.5778
25382008.03.26 00:56close8460.301.57351.55621.577814.999158.07
25392008.03.26 01:23sell8470.301.57450.00000.0000
25402008.03.26 01:23modify8470.301.57451.59051.5697
25412008.03.26 03:35close8470.301.57421.59051.56977.499165.56
25422008.03.26 23:58buy8480.301.56720.00000.0000
25432008.03.26 23:58modify8480.301.56721.55031.5724
25442008.03.27 02:00close8480.301.56751.55031.572413.689179.23
25452008.03.27 02:00sell8490.301.56750.00000.0000
25462008.03.27 02:00modify8490.301.56751.58311.5633
25472008.03.27 04:06close8490.301.56721.58311.56337.499186.72
25482008.03.31 23:22buy8500.301.56790.00000.0000
25492008.03.31 23:22modify8500.301.56791.55281.5726
25502008.04.01 00:38close8500.301.56821.55281.57269.559196.28
25512008.04.01 00:38sell8510.301.56870.00000.0000
25522008.04.01 00:39modify8510.301.56871.58491.5636
25532008.04.01 01:02close8510.301.56811.58491.563614.989211.26
25542008.04.01 01:09sell8520.301.56870.00000.0000
25552008.04.01 01:09modify8520.301.56871.58561.5640
25562008.04.01 01:49close8520.301.56811.58561.564014.989226.24
25572008.04.01 02:03buy8530.301.56750.00000.0000
25582008.04.01 02:03modify8530.301.56751.55211.5727
25592008.04.01 03:33close8530.301.56781.55211.57277.509233.74
25602008.04.01 23:00sell8540.301.58120.00000.0000
25612008.04.01 23:00modify8540.301.58121.59721.5756
25622008.04.01 23:17close8540.301.58061.59721.575614.999248.73
25632008.04.01 23:20sell8550.301.58080.00000.0000
25642008.04.01 23:20modify8550.301.58081.59751.5754
25652008.04.01 23:34close8550.301.58021.59751.575414.999263.72
25662008.04.02 00:03sell8560.301.58100.00000.0000
25672008.04.02 00:03modify8560.301.58101.59621.5752
25682008.04.02 00:36close8560.301.58041.59621.575214.989278.70
25692008.04.02 01:30sell8570.301.58110.00000.0000
25702008.04.02 01:30modify8570.301.58111.59611.5754
25712008.04.02 02:06close8570.301.58051.59611.575414.999293.69
25722008.04.02 02:28buy8580.301.58000.00000.0000
25732008.04.02 02:28modify8580.301.58001.56341.5858
25742008.04.02 06:33close8580.301.57981.56341.5858-4.999288.70
25752008.04.03 01:41buy8590.301.58170.00000.0000
25762008.04.03 01:41modify8590.301.58171.56491.5857
25772008.04.03 04:03close8590.301.58171.56491.58570.009288.70
25782008.04.07 23:10buy8600.301.59260.00000.0000
25792008.04.07 23:10modify8600.301.59261.57591.5967
25802008.04.08 03:11close8600.301.59251.57591.5967-0.439288.27
25812008.04.08 23:00sell8610.301.59330.00000.0000
25822008.04.08 23:00modify8610.301.59331.61031.5887
25832008.04.09 03:46close8610.301.59371.61031.5887-13.519274.76
25842008.04.09 23:37sell8620.301.58540.00000.0000
25852008.04.09 23:37modify8620.301.58541.60161.5796
25862008.04.10 03:18close8620.301.58541.60161.5796-10.569264.19
25872008.04.14 23:19buy8630.301.58160.00000.0000
25882008.04.14 23:19modify8630.301.58161.56461.5863
25892008.04.14 23:30close8630.301.58211.56461.586312.499276.68
25902008.04.14 23:35buy8640.301.58170.00000.0000
25912008.04.14 23:35modify8640.301.58171.56601.5876
25922008.04.15 00:40close8640.301.58231.56601.587617.059293.74
25932008.04.15 01:02sell8650.301.58240.00000.0000
25942008.04.15 01:02modify8650.301.58241.59871.5764
25952008.04.15 03:54close8650.301.58241.59871.57640.009293.74
25962008.04.15 23:07sell8660.301.58880.00000.0000
25972008.04.15 23:07modify8660.301.58881.60561.5846
25982008.04.16 11:13close8660.301.58921.60561.5846-13.519280.22
25992008.04.16 23:31sell8670.301.59480.00000.0000
26002008.04.16 23:31modify8670.301.59481.60991.5906
26012008.04.17 01:32close8670.301.59451.60991.5906-3.069277.16
26022008.04.17 01:37buy8680.301.59420.00000.0000
26032008.04.17 01:37modify8680.301.59421.57851.5999
26042008.04.17 01:59close8680.301.59471.57851.599912.499289.65
26052008.04.17 02:17buy8690.301.59390.00000.0000
26062008.04.17 02:17modify8690.301.59391.57721.5990
26072008.04.17 08:32close8690.301.59351.57721.5990-9.999279.66
26082008.04.21 23:20sell8700.301.60580.00000.0000
26092008.04.21 23:20modify8700.301.60581.62221.6009
26102008.04.22 00:07close8700.301.60521.62221.600911.469291.12
26112008.04.22 01:17sell8710.301.60550.00000.0000
26122008.04.22 01:17modify8710.301.60551.62241.6003
26132008.04.22 01:54close8710.301.60491.62241.600314.999306.11
26142008.04.22 02:28sell8720.301.60570.00000.0000
26152008.04.22 02:28modify8720.301.60571.62191.6003
26162008.04.22 02:50close8720.301.60521.62191.600312.499318.60
26172008.04.22 23:01sell8730.301.60470.00000.0000
26182008.04.22 23:01modify8730.301.60471.61981.6002
26192008.04.23 00:26close8730.301.60421.61981.60028.979327.57
26202008.04.23 00:27sell8740.301.60470.00000.0000
26212008.04.23 00:27modify8740.301.60471.62061.6005
26222008.04.23 01:04close8740.301.60411.62061.600514.999342.56
26232008.04.23 01:04buy8750.301.60410.00000.0000
26242008.04.23 01:04modify8750.301.60411.58751.6101
26252008.04.23 05:22close8750.301.60371.58751.6101-9.999332.57
26262008.04.23 23:44sell8760.301.61510.00000.0000
26272008.04.23 23:44modify8760.301.61511.63041.6100
26282008.04.23 23:44close8760.301.61441.63041.610017.489350.05
26292008.04.23 23:50buy8770.301.61350.00000.0000
26302008.04.23 23:50modify8770.301.61351.59801.6177
26312008.04.24 02:38close8770.301.61361.59801.61778.689358.72
26322008.04.24 02:38sell8780.301.61360.00000.0000
26332008.04.24 02:38modify8780.301.61361.62991.6096
26342008.04.24 03:48close8780.301.61301.62991.609614.999373.71
26352008.04.28 23:00buy8790.301.61860.00000.0000
26362008.04.28 23:00modify8790.301.61861.60361.6242
26372008.04.29 01:04close8790.301.61891.60361.62429.569383.28
26382008.04.29 01:04sell8800.301.61890.00000.0000
26392008.04.29 01:04modify8800.301.61891.63531.6137
26402008.04.29 02:26close8800.301.61851.63531.61379.999393.27
26412008.04.29 23:00sell8810.301.61490.00000.0000
26422008.04.29 23:03modify8810.301.61491.63041.6105
26432008.04.30 01:50close8810.301.61491.63041.6105-3.529389.75
26442008.04.30 01:50buy8820.301.61490.00000.0000
26452008.04.30 01:50modify8820.301.61491.59841.6208
26462008.04.30 03:15close8820.301.61531.59841.620810.009399.75
26472008.04.30 23:03buy8830.301.61770.00000.0000
26482008.04.30 23:03modify8830.301.61771.60141.6234
26492008.05.01 03:09close8830.301.61741.60141.6234-1.319398.43
26502008.05.05 23:29sell8840.301.63230.00000.0000
26512008.05.05 23:30modify8840.301.63231.64931.6264
26522008.05.06 02:18close8840.301.63231.64931.6264-3.529394.91
26532008.05.06 23:00sell8850.301.63270.00000.0000
26542008.05.06 23:00modify8850.301.63271.64931.6285
26552008.05.07 03:05close8850.301.63311.64931.6285-13.519381.40
26562008.05.07 23:18buy8860.301.62410.00000.0000
26572008.05.07 23:18modify8860.301.62411.60751.6298
26582008.05.07 23:21close8860.301.62461.60751.629812.499393.89
26592008.05.07 23:23buy8870.301.62410.00000.0000
26602008.05.07 23:23modify8870.301.62411.60801.6293
26612008.05.08 02:07close8870.301.62411.60801.62936.199400.08
26622008.05.08 02:19sell8880.301.62440.00000.0000
26632008.05.08 02:19modify8880.301.62441.64021.6190
26642008.05.08 02:35close8880.301.62391.64021.619012.499412.57
26652008.05.12 23:00sell8890.301.62270.00000.0000
26662008.05.12 23:00modify8890.301.62271.63891.6183
26672008.05.12 23:39close8890.301.62221.63891.618312.499425.06
26682008.05.12 23:40buy8900.301.62210.00000.0000
26692008.05.12 23:40modify8900.301.62211.60531.6261
26702008.05.12 23:49close8900.301.62271.60531.626114.999440.05
26712008.05.12 23:53sell8910.301.62290.00000.0000
26722008.05.12 23:53modify8910.301.62291.63881.6185
26732008.05.13 00:05close8910.301.62241.63881.61858.979449.02
26742008.05.13 00:15sell8920.301.62300.00000.0000
26752008.05.13 00:16modify8920.301.62301.63931.6170
26762008.05.13 01:09close8920.301.62241.63931.617014.999464.01
26772008.05.13 01:09buy8930.301.62230.00000.0000
26782008.05.13 01:09modify8930.301.62231.60551.6282
26792008.05.13 01:47close8930.301.62291.60551.628214.999479.00
26802008.05.14 01:06buy8940.301.62880.00000.0000
26812008.05.14 01:06modify8940.301.62881.61201.6342
26822008.05.14 06:04close8940.301.62841.61201.6342-9.999469.01
26832008.05.14 23:56buy8950.301.63180.00000.0000
26842008.05.14 23:56modify8950.301.63181.61521.6374
26852008.05.15 00:45close8950.301.63241.61521.637421.189490.18
26862008.05.15 00:45sell8960.301.63240.00000.0000
26872008.05.15 00:45modify8960.301.63241.64751.6282
26882008.05.15 00:51close8960.301.63191.64751.628212.499502.67
26892008.05.15 02:04buy8970.301.63140.00000.0000
26902008.05.15 02:04modify8970.301.63141.61531.6363
26912008.05.15 07:41close8970.301.63101.61531.6363-10.009492.67
26922008.05.19 23:00buy8980.301.63350.00000.0000
26932008.05.19 23:00modify8980.301.63351.61681.6386
26942008.05.19 23:54close8980.301.63411.61681.638614.999507.66
26952008.05.19 23:54sell8990.301.63410.00000.0000
26962008.05.19 23:54modify8990.301.63411.65001.6284
26972008.05.20 00:08close8990.301.63351.65001.628411.479519.13
26982008.05.20 00:17sell9000.301.63450.00000.0000
26992008.05.20 00:17modify9000.301.63451.65141.6301
27002008.05.20 00:19close9000.301.63371.65141.630119.989539.11
27012008.05.20 23:00buy9010.301.62340.00000.0000
27022008.05.20 23:00modify9010.301.62341.60641.6285
27032008.05.20 23:23close9010.301.62401.60641.628514.999554.10
27042008.05.20 23:57buy9020.301.62320.00000.0000
27052008.05.20 23:57modify9020.301.62321.60811.6276
27062008.05.21 00:03close9020.301.62381.60811.627617.059571.16
27072008.05.21 00:56buy9030.301.62290.00000.0000
27082008.05.21 00:56modify9030.301.62291.60791.6269
27092008.05.21 01:06close9030.301.62351.60791.626914.999586.15
27102008.05.21 01:10buy9040.301.62290.00000.0000
27112008.05.21 01:10modify9040.301.62291.60691.6273
27122008.05.21 03:49close9040.301.62291.60691.62730.009586.15
27132008.05.21 23:00buy9050.301.61920.00000.0000
27142008.05.21 23:00modify9050.301.61921.60291.6252
27152008.05.22 07:26close9050.301.61881.60291.6252-3.809582.34
27162008.05.27 00:08sell9060.301.61580.00000.0000
27172008.05.27 00:08modify9060.301.61581.63271.6109
27182008.05.27 04:59close9060.301.61621.63271.6109-9.999572.35
27192008.05.27 23:00sell9070.301.62290.00000.0000
27202008.05.27 23:00modify9070.301.62291.63881.6188
27212008.05.27 23:06close9070.301.62241.63881.618812.499584.84
27222008.05.27 23:09sell9080.301.62210.00000.0000
27232008.05.27 23:09modify9080.301.62211.63801.6167
27242008.05.28 00:48close9080.301.62181.63801.61673.979588.81
27252008.05.28 01:06buy9090.301.62140.00000.0000
27262008.05.28 01:06modify9090.301.62141.60521.6258
27272008.05.28 02:37close9090.301.62171.60521.62587.509596.31
27282008.05.28 23:43sell9100.301.62350.00000.0000
27292008.05.28 23:43modify9100.301.62351.64001.6190
27302008.05.29 00:17close9100.301.62291.64001.61904.439600.74
27312008.05.29 00:17buy9110.301.62260.00000.0000
27322008.05.29 00:17modify9110.301.62261.60761.6281
27332008.05.29 01:34close9110.301.62301.60761.628110.009610.74
27342008.05.29 01:38sell9120.301.62340.00000.0000
27352008.05.29 01:38modify9120.301.62341.63851.6191
27362008.05.29 11:56close9120.301.62871.63851.6191-132.389478.36
27372008.06.02 23:00sell9130.301.61210.00000.0000
27382008.06.02 23:00modify9130.301.61211.62761.6079
27392008.06.03 00:58close9130.301.61181.62761.60793.979482.33
27402008.06.03 02:35buy9140.301.61160.00000.0000
27412008.06.03 02:35modify9140.301.61161.59541.6163
27422008.06.03 04:30close9140.301.61191.59541.61637.499489.82
27432008.06.04 00:20buy9150.301.60940.00000.0000
27442008.06.04 00:20modify9150.301.60941.59351.6148
27452008.06.04 00:34close9150.301.60991.59351.614812.509502.32
27462008.06.04 00:50sell9160.301.61050.00000.0000
27472008.06.04 00:50modify9160.301.61051.62621.6049
27482008.06.04 01:49close9160.301.61001.62621.604912.499514.81
27492008.06.04 02:22buy9170.301.60960.00000.0000
27502008.06.04 02:22modify9170.301.60961.59411.6151
27512008.06.04 04:14close9170.301.60991.59411.61517.509522.31
27522008.06.04 23:56sell9180.301.60930.00000.0000
27532008.06.04 23:56modify9180.301.60931.62591.6050
27542008.06.05 00:14close9180.301.60871.62591.60504.429526.72
27552008.06.05 00:15buy9190.301.60840.00000.0000
27562008.06.05 00:15modify9190.301.60841.59331.6128
27572008.06.05 02:30close9190.301.60861.59331.61285.009531.72
27582008.06.05 02:30sell9200.301.60860.00000.0000
27592008.06.05 02:30modify9200.301.60861.62541.6032
27602008.06.05 03:24close9200.301.60811.62541.603212.499544.21
27612008.06.09 23:41sell9210.301.60750.00000.0000
27622008.06.09 23:41modify9210.301.60751.62261.6025
27632008.06.10 01:00close9210.301.60711.62261.60256.489550.69
27642008.06.10 01:02buy9220.301.60700.00000.0000
27652008.06.10 01:02modify9220.301.60701.59181.6121
27662008.06.10 02:20close9220.301.60741.59181.612110.009560.69
27672008.06.10 02:36sell9230.301.60760.00000.0000
27682008.06.10 02:36modify9230.301.60761.62411.6031
27692008.06.10 03:21close9230.301.60711.62411.603112.499573.18
27702008.06.11 02:12sell9240.301.61160.00000.0000
27712008.06.11 02:12modify9240.301.61161.62861.6067
27722008.06.11 05:57close9240.301.61171.62861.6067-2.509570.68
27732008.06.11 23:00buy9250.301.60570.00000.0000
27742008.06.11 23:00modify9250.301.60571.59011.6116
27752008.06.12 08:11close9250.301.60541.59011.6116-1.319569.37
27762008.06.16 23:06buy9260.301.61640.00000.0000
27772008.06.16 23:06modify9260.301.61641.60121.6219
27782008.06.16 23:50close9260.301.61701.60121.621914.999584.36
27792008.06.16 23:50sell9270.301.61710.00000.0000
27802008.06.16 23:50modify9270.301.61711.63221.6123
27812008.06.17 00:38close9270.301.61651.63221.612311.479595.83
27822008.06.17 02:26buy9280.301.61620.00000.0000
27832008.06.17 02:26modify9280.301.61621.60051.6219
27842008.06.17 04:11close9280.301.61651.60051.62197.509603.33
27852008.06.17 23:26buy9290.301.61570.00000.0000
27862008.06.17 23:26modify9290.301.61571.60041.6198
27872008.06.17 23:42close9290.301.61621.60041.619812.499615.82
27882008.06.17 23:46buy9300.301.61560.00000.0000
27892008.06.17 23:46modify9300.301.61561.59881.6197
27902008.06.18 00:01close9300.301.61621.59881.619717.059632.87
27912008.06.18 00:05buy9310.301.61550.00000.0000
27922008.06.18 00:05modify9310.301.61551.59871.6197
27932008.06.18 00:25close9310.301.61601.59871.619712.499645.36
27942008.06.18 01:50sell9320.301.61580.00000.0000
27952008.06.18 01:50modify9320.301.61581.63281.6115
27962008.06.18 04:05close9320.301.61551.63281.61157.509652.86
27972008.06.19 01:52sell9330.301.61000.00000.0000
27982008.06.19 01:52modify9330.301.61001.62501.6054
27992008.06.19 03:02close9330.301.60941.62501.605414.999667.85
28002008.06.23 23:58buy9340.301.62260.00000.0000
28012008.06.23 23:58modify9340.301.62261.60761.6276
28022008.06.24 03:37close9340.301.62251.60761.6276-0.439667.42
28032008.06.24 23:00sell9350.301.62110.00000.0000
28042008.06.24 23:00modify9350.301.62111.63651.6153
28052008.06.25 01:56close9350.301.62111.63651.6153-3.529663.90
28062008.06.25 02:15buy9360.301.62080.00000.0000
28072008.06.25 02:15modify9360.301.62081.60431.6267
28082008.06.25 03:30close9360.301.62121.60431.626710.009673.90
28092008.06.25 23:35buy9370.301.62220.00000.0000
28102008.06.25 23:35modify9370.301.62221.60631.6264
28112008.06.26 02:30close9370.301.62221.60631.62646.199680.09
28122008.06.26 02:30sell9380.301.62220.00000.0000
28132008.06.26 02:31modify9380.301.62221.63731.6168
28142008.06.26 03:04close9380.301.62161.63731.616814.999695.08
28152008.06.30 23:00sell9390.301.60820.00000.0000
28162008.06.30 23:00modify9390.301.60821.62321.6023
28172008.07.01 01:15close9390.301.60821.62321.6023-3.529691.56
28182008.07.01 02:01sell9400.301.60830.00000.0000
28192008.07.01 02:02modify9400.301.60831.62431.6038
28202008.07.01 03:13close9400.301.60771.62431.603814.999706.55
28212008.07.01 23:00sell9410.301.61060.00000.0000
28222008.07.01 23:00modify9410.301.61061.62621.6058
28232008.07.02 00:25close9410.301.61021.62621.60586.479713.01
28242008.07.02 00:39buy9420.301.61020.00000.0000
28252008.07.02 00:40modify9420.301.61021.59361.6152
28262008.07.02 01:03close9420.301.61071.59361.615212.499725.50
28272008.07.02 01:03sell9430.301.61070.00000.0000
28282008.07.02 01:03modify9430.301.61071.62671.6066
28292008.07.02 02:24close9430.301.61031.62671.60669.999735.49
28302008.07.02 02:33sell9440.301.61080.00000.0000
28312008.07.02 02:33modify9440.301.61081.62701.6050
28322008.07.02 03:44close9440.301.61021.62701.605014.999750.48
28332008.07.02 23:04buy9450.301.61010.00000.0000
28342008.07.02 23:04modify9450.301.61011.59421.6153
28352008.07.02 23:58close9450.301.61071.59421.615314.999765.47
28362008.07.03 00:00buy9460.301.60990.00000.0000
28372008.07.03 00:00modify9460.301.60991.59291.6145
28382008.07.03 00:14close9460.301.61051.59291.614514.999780.46
28392008.07.07 23:53sell9470.301.61420.00000.0000
28402008.07.07 23:54modify9470.301.61421.62941.6085
28412008.07.08 01:10close9470.301.61381.62941.60856.479786.93
28422008.07.08 01:55buy9480.301.61350.00000.0000
28432008.07.08 01:55modify9480.301.61351.59711.6192
28442008.07.08 04:35close9480.301.61351.59711.61920.009786.93
28452008.07.08 23:00sell9490.301.61940.00000.0000
28462008.07.08 23:00modify9490.301.61941.63601.6148
28472008.07.09 01:01close9490.301.61911.63601.61483.979790.90
28482008.07.09 01:01buy9500.301.61910.00000.0000
28492008.07.09 01:01modify9500.301.61911.60261.6251
28502008.07.09 02:21close9500.301.61951.60261.625110.009800.90
28512008.07.09 02:21sell9510.301.61950.00000.0000
28522008.07.09 02:21modify9510.301.61951.63461.6150
28532008.07.09 03:50close9510.301.61911.63461.61509.999810.89
28542008.07.09 23:00buy9520.301.61930.00000.0000
28552008.07.09 23:00modify9520.301.61931.60421.6248
28562008.07.10 03:05close9520.301.61891.60421.6248-3.809807.09
28572008.07.14 23:00buy9530.301.61700.00000.0000
28582008.07.14 23:00modify9530.301.61701.60081.6217
28592008.07.15 08:37close9530.301.61661.60081.6217-7.949799.15
28602008.07.15 23:13buy9540.301.60650.00000.0000
28612008.07.15 23:13modify9540.301.60651.59051.6117
28622008.07.16 03:07close9540.301.60641.59051.6117-0.449798.71
28632008.07.16 23:00sell9550.301.60960.00000.0000
28642008.07.16 23:00modify9550.301.60961.62651.6038
28652008.07.17 02:27close9550.301.60961.62651.6038-10.569788.15
28662008.07.17 02:27buy9560.301.60960.00000.0000
28672008.07.17 02:27modify9560.301.60961.59441.6138
28682008.07.17 02:30close9560.301.61011.59441.613812.499800.64
28692008.07.21 23:15sell9570.301.62260.00000.0000
28702008.07.21 23:15modify9570.301.62261.63931.6181
28712008.07.21 23:19close9570.301.62201.63931.618114.999815.63
28722008.07.21 23:34buy9580.301.62120.00000.0000
28732008.07.21 23:34modify9580.301.62121.60501.6255
28742008.07.22 14:20close9580.301.61591.60501.6255-130.359685.28
28752008.07.23 00:41sell9590.301.62730.00000.0000
28762008.07.23 00:41modify9590.301.62731.64331.6231
28772008.07.23 00:56close9590.301.62671.64331.623114.989700.26
28782008.07.23 00:58buy9600.301.62630.00000.0000
28792008.07.23 00:58modify9600.301.62631.60971.6314
28802008.07.23 01:12close9600.301.62691.60971.631414.999715.25
28812008.07.23 02:22buy9610.301.62670.00000.0000
28822008.07.23 02:22modify9610.301.62671.61021.6317
28832008.07.23 04:30close9610.301.62701.61021.63177.499722.74
28842008.07.23 23:46buy9620.301.62850.00000.0000
28852008.07.23 23:46modify9620.301.62851.61191.6330
28862008.07.24 00:04close9620.301.62901.61191.633018.689741.42
28872008.07.24 00:55buy9630.301.62850.00000.0000
28882008.07.24 00:55modify9630.301.62851.61181.6335
28892008.07.24 02:59close9630.301.62871.61181.63354.999746.41
28902008.07.28 23:00sell9640.301.62860.00000.0000
28912008.07.28 23:00modify9640.301.62861.64521.6230
28922008.07.29 00:15close9640.301.62831.64521.62303.979750.38
28932008.07.29 01:03buy9650.301.62780.00000.0000
28942008.07.29 01:03modify9650.301.62781.61201.6323
28952008.07.29 07:31close9650.301.62751.61201.6323-7.509742.88
28962008.07.29 23:24sell9660.301.62950.00000.0000
28972008.07.29 23:24modify9660.301.62951.64531.6255
28982008.07.30 03:31close9660.301.62981.64531.6255-11.019731.87
28992008.07.30 23:00sell9670.301.63250.00000.0000
29002008.07.30 23:00modify9670.301.63251.64901.6271
29012008.07.31 03:07close9670.301.63281.64901.6271-18.069713.80
29022008.08.04 23:06buy9680.301.63230.00000.0000
29032008.08.04 23:06modify9680.301.63231.61621.6366
29042008.08.05 00:09close9680.301.63281.61621.636614.559728.36
29052008.08.05 00:10sell9690.301.63290.00000.0000
29062008.08.05 00:10modify9690.301.63291.64911.6285
29072008.08.05 01:50close9690.301.63261.64911.62857.499735.85
29082008.08.05 02:43buy9700.301.63220.00000.0000
29092008.08.05 02:43modify9700.301.63221.61711.6368
29102008.08.05 07:01close9700.301.63181.61711.6368-9.999725.86
29112008.08.05 23:08buy9710.301.62940.00000.0000
29122008.08.05 23:08modify9710.301.62941.61271.6349
29132008.08.06 00:35close9710.301.62971.61271.63499.569735.42
29142008.08.06 23:56buy9720.301.63340.00000.0000
29152008.08.06 23:56modify9720.301.63341.61741.6392
29162008.08.07 09:21close9720.301.63301.61741.6392-3.809731.62
29172008.08.11 23:19sell9730.301.62060.00000.0000
29182008.08.11 23:19modify9730.301.62061.63761.6146
29192008.08.11 23:32close9730.301.62011.63761.614612.499744.11
29202008.08.11 23:36buy9740.301.61990.00000.0000
29212008.08.11 23:36modify9740.301.61991.60481.6249
29222008.08.12 02:08close9740.301.61991.60481.62492.069746.17
29232008.08.12 02:08sell9750.301.61990.00000.0000
29242008.08.12 02:08modify9750.301.61991.63541.6139
29252008.08.12 02:30close9750.301.61931.63541.613914.989761.15
29262008.08.12 23:00buy9760.301.62170.00000.0000
29272008.08.12 23:00modify9760.301.62171.60591.6275
29282008.08.13 10:08close9760.301.62141.60591.6275-5.449755.71
29292008.08.13 23:00buy9770.301.61920.00000.0000
29302008.08.13 23:00modify9770.301.61921.60301.6233
29312008.08.14 07:42close9770.301.61881.60301.6233-3.809751.91
29322008.08.18 23:33buy9780.301.61270.00000.0000
29332008.08.18 23:33modify9780.301.61271.59641.6174
29342008.08.19 03:03close9780.301.61261.59641.6174-0.449751.47
29352008.08.19 23:11sell9790.301.61360.00000.0000
29362008.08.19 23:11modify9790.301.61361.62991.6081
29372008.08.20 00:16close9790.301.61301.62991.608111.479762.94
29382008.08.20 00:16buy9800.301.61300.00000.0000
29392008.08.20 00:16modify9800.301.61301.59801.6181
29402008.08.20 00:24close9800.301.61351.59801.618112.509775.44
29412008.08.20 00:25buy9810.301.61290.00000.0000
29422008.08.20 00:25modify9810.301.61291.59781.6184
29432008.08.20 01:16close9810.301.61351.59781.618414.999790.43
29442008.08.20 01:16sell9820.301.61360.00000.0000
29452008.08.20 01:16modify9820.301.61361.63021.6082
29462008.08.20 01:59close9820.301.61301.63021.608214.999805.42
29472008.08.20 23:00sell9830.301.62010.00000.0000
29482008.08.20 23:00modify9830.301.62011.63601.6146
29492008.08.21 00:56close9830.301.61981.63601.6146-3.069802.36
29502008.08.21 00:56buy9840.301.61980.00000.0000
29512008.08.21 00:56modify9840.301.61981.60301.6258
29522008.08.21 01:12close9840.301.62041.60301.625814.999817.35
29532008.08.21 02:18buy9850.301.61990.00000.0000
29542008.08.21 02:18modify9850.301.61991.60431.6245
29552008.08.21 03:44close9850.301.62021.60431.62457.499824.84
29562008.08.25 23:11sell9860.301.61710.00000.0000
29572008.08.25 23:11modify9860.301.61711.63241.6129
29582008.08.26 00:35close9860.301.61671.63241.61296.489831.31
29592008.08.26 01:01buy9870.301.61640.00000.0000
29602008.08.26 01:02modify9870.301.61641.60101.6221
29612008.08.26 02:00close9870.301.61701.60101.622114.999846.30
29622008.08.26 02:00sell9880.301.61700.00000.0000
29632008.08.26 02:00modify9880.301.61701.63291.6128
29642008.08.26 02:26close9880.301.61641.63291.612814.999861.29
29652008.08.26 02:40buy9890.301.61620.00000.0000
29662008.08.26 02:40modify9890.301.61621.59991.6219
29672008.08.26 03:14close9890.301.61681.59991.621914.999876.28
29682008.08.26 23:37sell9900.301.61120.00000.0000
29692008.08.26 23:37modify9900.301.61121.62701.6063
29702008.08.27 00:14close9900.301.61061.62701.606311.479887.75
29712008.08.27 01:29sell9910.301.61130.00000.0000
29722008.08.27 01:29modify9910.301.61131.62781.6056
29732008.08.27 02:50close9910.301.61091.62781.60569.999897.74
29742008.08.27 23:00buy9920.301.61520.00000.0000
29752008.08.27 23:00modify9920.301.61521.60021.6207
29762008.08.27 23:22close9920.301.61581.60021.620714.999912.73
29772008.08.27 23:32sell9930.301.61610.00000.0000
29782008.08.27 23:32modify9930.301.61611.63271.6101
29792008.08.28 00:23close9930.301.61551.63271.61014.439917.16
29802008.08.28 00:57buy9940.301.61540.00000.0000
29812008.08.28 00:57modify9940.301.61541.59911.6199
29822008.08.28 03:00close9940.301.61561.59911.61995.009922.16
29832008.09.01 23:00sell9950.301.60920.00000.0000
29842008.09.01 23:00modify9950.301.60921.62431.6050
29852008.09.02 00:17close9950.301.60871.62431.60508.979931.13
29862008.09.02 00:17buy9960.301.60870.00000.0000
29872008.09.02 00:17modify9960.301.60871.59181.6138
29882008.09.02 04:06close9960.301.60861.59181.6138-2.509928.63
29892008.09.03 00:16buy9970.301.60580.00000.0000
29902008.09.03 00:16modify9970.301.60581.58941.6111
29912008.09.03 00:37close9970.301.60631.58941.611112.509941.13
29922008.09.03 01:05sell9980.301.60680.00000.0000
29932008.09.03 01:05modify9980.301.60681.62341.6023
29942008.09.03 01:40close9980.301.60621.62341.602314.999956.12
29952008.09.03 02:04buy9990.301.60590.00000.0000
29962008.09.03 02:04modify9990.301.60591.59011.6110
29972008.09.03 03:51close9990.301.60621.59011.61107.509963.62
29982008.09.03 23:21sell10000.301.60340.00000.0000
29992008.09.03 23:21modify10000.301.60341.61841.5982
30002008.09.04 00:23close10000.301.60291.61841.59821.939965.54
30012008.09.04 02:10sell10010.301.60340.00000.0000
30022008.09.04 02:10modify10010.301.60341.62031.5980
30032008.09.04 04:02close10010.301.60321.62031.59805.009970.54
30042008.09.08 23:05sell10020.301.59830.00000.0000
30052008.09.08 23:05modify10020.301.59831.61531.5932
30062008.09.08 23:08close10020.301.59781.61531.593212.499983.03
30072008.09.08 23:11buy10030.301.59610.00000.0000
30082008.09.08 23:11modify10030.301.59611.57911.6001
30092008.09.08 23:12close10030.301.59661.57911.600112.499995.52
30102008.09.08 23:14sell10040.301.59830.00000.0000
30112008.09.08 23:14modify10040.301.59831.61521.5942
30122008.09.09 00:45close10040.301.59801.61521.59423.989999.50
30132008.09.09 00:45buy10050.301.59800.00000.0000
30142008.09.09 00:45modify10050.301.59801.58121.6022
30152008.09.09 03:34close10050.301.59261.58121.6022-134.919864.59
30162008.09.09 23:00buy10060.301.59320.00000.0000
30172008.09.09 23:00modify10060.301.59321.57651.5981
30182008.09.10 01:17close10060.301.59321.57651.59812.069866.65
30192008.09.10 01:17sell10070.301.59320.00000.0000
30202008.09.10 01:17modify10070.301.59321.60901.5891
30212008.09.10 01:19close10070.301.59261.60901.589114.989881.63
30222008.09.10 02:00sell10080.301.59350.00000.0000
30232008.09.10 02:00modify10080.301.59351.61051.5883
30242008.09.10 02:12close10080.301.59301.61051.588312.499894.12
30252008.09.10 02:47buy10090.301.59200.00000.0000
30262008.09.10 02:47modify10090.301.59201.57531.5980
30272008.09.10 03:45close10090.301.59261.57531.598014.999909.11
30282008.09.10 23:14buy10100.301.59130.00000.0000
30292008.09.10 23:14modify10100.301.59131.57541.5964
30302008.09.10 23:25close10100.301.59181.57541.596412.499921.60
30312008.09.11 00:04buy10110.301.59080.00000.0000
30322008.09.11 00:04modify10110.301.59081.57471.5957
30332008.09.11 00:05close10110.301.59141.57471.595714.999936.59
30342008.09.11 00:45buy10120.301.59070.00000.0000
30352008.09.11 00:45modify10120.301.59071.57491.5950
30362008.09.11 10:35close10120.301.58541.57491.5950-132.429804.17
30372008.09.16 01:49buy10130.301.58690.00000.0000
30382008.09.16 01:49modify10130.301.58691.57031.5913
30392008.09.16 08:56close10130.301.58161.57031.5913-132.419671.76
30402008.09.16 23:00sell10140.301.58800.00000.0000
30412008.09.16 23:00modify10140.301.58801.60491.5820
30422008.09.16 23:03close10140.301.58751.60491.582012.499684.25
30432008.09.16 23:04sell10150.301.58750.00000.0000
30442008.09.16 23:04modify10150.301.58751.60411.5832
30452008.09.16 23:52close10150.301.58691.60411.583214.989699.23
30462008.09.17 00:36buy10160.301.58530.00000.0000
30472008.09.17 00:36modify10160.301.58531.56941.5894
30482008.09.17 02:02close10160.301.58571.56941.58949.999709.22
30492008.09.17 02:30sell10170.301.58800.00000.0000
30502008.09.17 02:30modify10170.301.58801.60351.5839
30512008.09.17 02:30close10170.301.58751.60351.583912.499721.71
30522008.09.17 02:31sell10180.301.58770.00000.0000
30532008.09.17 02:31modify10180.301.58771.60271.5823
30542008.09.17 02:35close10180.301.58711.60271.582314.999736.70
30552008.09.17 02:36sell10190.301.58840.00000.0000
30562008.09.17 02:36modify10190.301.58841.60481.5837
30572008.09.17 06:22close10190.301.58851.60481.5837-2.509734.20
30582008.09.17 23:30buy10200.301.57940.00000.0000
30592008.09.17 23:30modify10200.301.57941.56361.5842
30602008.09.17 23:50close10200.301.58001.56361.584214.999749.19
30612008.09.17 23:52buy10210.301.57980.00000.0000
30622008.09.17 23:52modify10210.301.57981.56291.5840
30632008.09.18 00:41close10210.301.58051.56291.584023.689772.87
30642008.09.18 00:41sell10220.301.58080.00000.0000
30652008.09.18 00:41modify10220.301.58081.59621.5764
30662008.09.18 00:41close10220.301.58011.59621.576417.499790.36
30672008.09.18 00:41buy10230.301.57930.00000.0000
30682008.09.18 00:41modify10230.301.57931.56351.5837
30692008.09.18 00:41close10230.301.57981.56351.583712.499802.85
30702008.09.18 00:42buy10240.301.57940.00000.0000
30712008.09.18 00:42modify10240.301.57941.56351.5850
30722008.09.18 00:46close10240.301.58001.56351.585014.999817.84
30732008.09.18 02:15buy10250.301.57970.00000.0000
30742008.09.18 02:15modify10250.301.57971.56371.5854
30752008.09.18 02:35close10250.301.58021.56371.585412.499830.33
30762008.09.18 02:36buy10260.301.57940.00000.0000
30772008.09.18 02:36modify10260.301.57941.56401.5835
30782008.09.18 04:12close10260.301.57981.56401.583510.009840.33
30792008.09.22 23:15buy10270.301.58920.00000.0000
30802008.09.22 23:15modify10270.301.58921.57351.5947
30812008.09.23 01:52close10270.301.58931.57351.59474.569844.89
30822008.09.23 01:52sell10280.301.58970.00000.0000
30832008.09.23 01:52modify10280.301.58971.60491.5850
30842008.09.23 01:59close10280.301.58921.60491.585012.499857.38
30852008.09.23 02:10sell10290.301.58980.00000.0000
30862008.09.23 02:10modify10290.301.58981.60631.5850
30872008.09.23 10:00close10290.301.59511.60631.5850-132.389725.00
30882008.09.23 23:03buy10300.301.59130.00000.0000
30892008.09.23 23:03modify10300.301.59131.57531.5957
30902008.09.24 00:12close10300.301.59181.57531.595714.559739.56
30912008.09.24 00:38sell10310.301.59250.00000.0000
30922008.09.24 00:38modify10310.301.59251.60911.5883
30932008.09.24 16:41close10310.301.59291.60911.5883-9.999729.57
30942008.09.24 23:00buy10320.301.59560.00000.0000
30952008.09.24 23:00modify10320.301.59561.57921.6002
30962008.09.25 00:02close10320.301.59621.57921.600221.189750.74
30972008.09.25 00:27sell10330.301.59640.00000.0000
30982008.09.25 00:27modify10330.301.59641.61281.5918
30992008.09.25 00:49close10330.301.59591.61281.591812.499763.23
31002008.09.25 01:02buy10340.301.59550.00000.0000
31012008.09.25 01:02modify10340.301.59551.58051.5995
31022008.09.25 01:10close10340.301.59601.58051.599512.499775.72
31032008.09.25 02:14buy10350.301.59560.00000.0000
31042008.09.25 02:14modify10350.301.59561.57921.5997
31052008.09.25 05:58close10350.301.59561.57921.59970.009775.72
31062008.09.30 00:12buy10360.301.57050.00000.0000
31072008.09.30 00:12modify10360.301.57051.55431.5764
31082008.09.30 00:21close10360.301.57111.55431.576414.999790.71
31092008.09.30 01:17buy10370.301.57060.00000.0000
31102008.09.30 01:17modify10370.301.57061.55481.5761
31112008.09.30 01:49close10370.301.57121.55481.576114.999805.70
31122008.09.30 23:00sell10380.301.58230.00000.0000
31132008.09.30 23:00modify10380.301.58231.59831.5775
31142008.09.30 23:01close10380.301.58181.59831.577512.499818.19
31152008.09.30 23:48sell10390.301.58230.00000.0000
31162008.09.30 23:48modify10390.301.58231.59861.5767
31172008.09.30 23:53close10390.301.58181.59861.576712.499830.68
31182008.10.01 00:20buy10400.301.58040.00000.0000
31192008.10.01 00:20modify10400.301.58041.56441.5845
31202008.10.01 00:28close10400.301.58101.56441.584514.999845.67
31212008.10.01 01:29buy10410.301.58060.00000.0000
31222008.10.01 01:29modify10410.301.58061.56461.5857
31232008.10.01 03:24close10410.301.58091.56461.58577.509853.17
31242008.10.01 23:30buy10420.301.57660.00000.0000
31252008.10.01 23:30modify10420.301.57661.55971.5812
31262008.10.02 00:01close10420.301.57721.55971.581221.189874.35
31272008.10.02 00:29sell10430.301.57810.00000.0000
31282008.10.02 00:30modify10430.301.57811.59471.5735
31292008.10.02 00:30close10430.301.57761.59471.573512.499886.84
31302008.10.02 02:01sell10440.301.57790.00000.0000
31312008.10.02 02:01modify10440.301.57791.59471.5722
31322008.10.02 02:59close10440.301.57741.59471.572212.499899.33
31332008.10.07 00:53buy10450.301.54820.00000.0000
31342008.10.07 00:53modify10450.301.54821.53281.5522
31352008.10.07 01:06close10450.301.54881.53281.552214.999914.32
31362008.10.07 01:09buy10460.301.54820.00000.0000
31372008.10.07 01:09modify10460.301.54821.53251.5526
31382008.10.07 01:14close10460.301.54881.53251.552614.999929.31
31392008.10.07 01:21buy10470.301.54800.00000.0000
31402008.10.07 01:21modify10470.301.54801.53291.5539
31412008.10.07 01:24close10470.301.54861.53291.553914.999944.30
31422008.10.07 01:56sell10480.301.55020.00000.0000
31432008.10.07 01:56modify10480.301.55021.56681.5443
31442008.10.07 03:04close10480.301.54961.56681.544314.999959.29
31452008.10.07 23:00buy10490.301.54980.00000.0000
31462008.10.07 23:00modify10490.301.54981.53361.5556
31472008.10.07 23:15close10490.301.55031.53361.555612.499971.78
31482008.10.07 23:23buy10500.301.54990.00000.0000
31492008.10.07 23:23modify10500.301.54991.53361.5558
31502008.10.08 01:13close10500.301.55021.53361.55589.559981.33
31512008.10.08 01:17sell10510.301.55050.00000.0000
31522008.10.08 01:17modify10510.301.55051.56621.5460
31532008.10.08 01:23close10510.301.54991.56621.546014.999996.32
31542008.10.08 01:52buy10520.301.54880.00000.0000
31552008.10.08 01:52modify10520.301.54881.53201.5531
31562008.10.08 01:56close10520.301.54931.53201.553112.5010008.82
31572008.10.08 01:57buy10530.301.54880.00000.0000
31582008.10.08 01:57modify10530.301.54881.53291.5529
31592008.10.08 01:59close10530.301.54931.53291.552912.5010021.32
31602008.10.08 02:05buy10540.301.54880.00000.0000
31612008.10.08 02:05modify10540.301.54881.53201.5541
31622008.10.08 02:15close10540.301.54931.53201.554112.5010033.82
31632008.10.08 02:16sell10550.301.55080.00000.0000
31642008.10.08 02:16modify10550.301.55081.56601.5465
31652008.10.08 02:22close10550.301.55021.56601.546514.9810048.80
31662008.10.08 23:00buy10560.301.53880.00000.0000
31672008.10.08 23:00modify10560.301.53881.52201.5435
31682008.10.08 23:12close10560.301.53941.52201.543514.9910063.79
31692008.10.08 23:47buy10570.301.53880.00000.0000
31702008.10.08 23:47modify10570.301.53881.52191.5431
31712008.10.08 23:48close10570.301.53941.52191.543114.9910078.78
31722008.10.08 23:49buy10580.301.53880.00000.0000
31732008.10.08 23:49modify10580.301.53881.52311.5434
31742008.10.09 03:33close10580.301.53871.52311.54343.6910082.47
31752008.10.14 01:00sell10590.301.54680.00000.0000
31762008.10.14 01:00modify10590.301.54681.56281.5418
31772008.10.14 01:28close10590.301.54621.56281.541814.9810097.45
31782008.10.14 01:58sell10600.301.54680.00000.0000
31792008.10.14 01:58modify10600.301.54681.56341.5411
31802008.10.14 06:22close10600.301.54711.56341.5411-7.5010089.95
31812008.10.14 23:20buy10610.301.54750.00000.0000
31822008.10.14 23:20modify10610.301.54751.53251.5533
31832008.10.14 23:33close10610.301.54801.53251.553312.4910102.44
31842008.10.15 01:08buy10620.301.54750.00000.0000
31852008.10.15 01:08modify10620.301.54751.53201.5533
31862008.10.15 01:08close10620.301.54801.53201.553312.4910114.93
31872008.10.15 01:11buy10630.301.54750.00000.0000
31882008.10.15 01:11modify10630.301.54751.53101.5517
31892008.10.15 01:12close10630.301.54801.53101.551712.4910127.42
31902008.10.15 01:17buy10640.301.54760.00000.0000
31912008.10.15 01:17modify10640.301.54761.53091.5531
31922008.10.15 04:47close10640.301.54231.53091.5531-132.419995.01
31932008.10.16 02:15buy10650.301.52380.00000.0000
31942008.10.16 02:15modify10650.301.52381.50871.5292
31952008.10.16 02:20close10650.301.52441.50871.529214.9910010.00
31962008.10.16 02:29buy10660.301.52390.00000.0000
31972008.10.16 02:29modify10660.301.52391.50801.5285
31982008.10.16 03:11close10660.301.52451.50801.528514.9910024.99
31992008.10.20 23:06buy10670.301.53260.00000.0000
32002008.10.20 23:06modify10670.301.53261.51571.5368
32012008.10.20 23:10close10670.301.53311.51571.536812.5010037.49
32022008.10.20 23:30sell10680.301.53460.00000.0000
32032008.10.20 23:30modify10680.301.53461.55001.5297
32042008.10.20 23:53close10680.301.53401.55001.529714.9810052.47
32052008.10.21 00:19buy10690.301.53280.00000.0000
32062008.10.21 00:19modify10690.301.53281.51611.5379
32072008.10.21 00:20close10690.301.53331.51611.537912.4910064.96
32082008.10.21 00:36buy10700.301.53300.00000.0000
32092008.10.21 00:36modify10700.301.53301.51771.5374
32102008.10.21 00:48close10700.301.53351.51771.537412.4910077.45
32112008.10.21 01:14buy10710.301.53280.00000.0000
32122008.10.21 01:14modify10710.301.53281.51691.5368
32132008.10.21 02:36close10710.301.53341.51691.536814.9910092.44
32142008.10.21 02:36sell10720.301.53340.00000.0000
32152008.10.21 02:36modify10720.301.53341.54901.5276
32162008.10.21 02:36close10720.301.53281.54901.527614.9810107.42
32172008.10.21 02:43sell10730.301.53330.00000.0000
32182008.10.21 02:43modify10730.301.53331.54911.5291
32192008.10.21 04:00close10730.301.53301.54911.52917.4910114.91
32202008.10.22 00:32sell10740.301.50720.00000.0000
32212008.10.22 00:32modify10740.301.50721.52391.5018
32222008.10.22 00:33close10740.301.50671.52391.501812.4910127.40
32232008.10.22 01:15buy10750.301.50440.00000.0000
32242008.10.22 01:15modify10750.301.50441.48931.5085
32252008.10.22 01:18close10750.301.50491.48931.508512.5010139.90
32262008.10.22 02:30buy10760.301.50450.00000.0000
32272008.10.22 02:30modify10760.301.50451.48761.5103
32282008.10.22 06:32close10760.301.49911.48761.5103-134.9110004.99
32292008.10.22 23:47sell10770.301.49520.00000.0000
32302008.10.22 23:47modify10770.301.49521.51131.4904
32312008.10.22 23:49close10770.301.49461.51131.490414.9910019.98
32322008.10.22 23:50sell10780.301.49520.00000.0000
32332008.10.22 23:50modify10780.301.49521.51061.4904
32342008.10.23 00:03close10780.301.49471.51061.49041.9310021.91
32352008.10.23 01:28buy10790.301.49290.00000.0000
32362008.10.23 01:28modify10790.301.49291.47771.4970
32372008.10.23 01:44close10790.301.49351.47771.497014.9910036.90
32382008.10.23 02:04buy10800.301.49170.00000.0000
32392008.10.23 02:04modify10800.301.49171.47501.4959
32402008.10.23 02:06close10800.301.49231.47501.495914.9910051.89
32412008.10.23 02:07buy10810.301.49170.00000.0000
32422008.10.23 02:07modify10810.301.49171.47481.4975
32432008.10.23 03:16close10810.301.49231.47481.497514.9910066.88
32442008.10.30 01:15buy10820.301.46240.00000.0000
32452008.10.30 01:15modify10820.301.46241.44601.4669
32462008.10.30 01:33close10820.301.46301.44601.466914.9910081.87
32472008.10.30 01:37sell10830.301.46390.00000.0000
32482008.10.30 01:37modify10830.301.46391.48051.4599
32492008.10.30 03:02close10830.301.46921.48051.4599-132.389949.49
32502008.11.03 23:29sell10840.301.48530.00000.0000
32512008.11.03 23:29modify10840.301.48531.50201.4811
32522008.11.03 23:31close10840.301.48481.50201.481112.499961.98
32532008.11.03 23:37sell10850.301.48540.00000.0000
32542008.11.03 23:37modify10850.301.48541.50211.4813
32552008.11.03 23:39close10850.301.48481.50211.481314.999976.97
32562008.11.04 00:04sell10860.301.48590.00000.0000
32572008.11.04 00:04modify10860.301.48591.50091.4818
32582008.11.04 00:12close10860.301.48531.50091.481814.999991.96
32592008.11.04 00:15sell10870.301.48590.00000.0000
32602008.11.04 00:15modify10870.301.48591.50251.4813
32612008.11.04 00:52close10870.301.48531.50251.481314.9910006.95
32622008.11.04 00:52buy10880.301.48420.00000.0000
32632008.11.04 00:52modify10880.301.48421.46811.4892
32642008.11.04 01:01close10880.301.48471.46811.489212.4910019.44
32652008.11.04 23:30sell10890.301.51140.00000.0000
32662008.11.04 23:30modify10890.301.51141.52761.5060
32672008.11.04 23:31close10890.301.51091.52761.506012.4910031.93
32682008.11.04 23:33sell10900.301.51090.00000.0000
32692008.11.04 23:33modify10900.301.51091.52661.5057
32702008.11.04 23:36close10900.301.51031.52661.505714.9910046.92
32712008.11.05 00:17sell10910.301.51120.00000.0000
32722008.11.05 00:17modify10910.301.51121.52751.5055
32732008.11.05 00:18close10910.301.51071.52751.505512.4910059.41
32742008.11.05 00:19sell10920.301.51120.00000.0000
32752008.11.05 00:19modify10920.301.51121.52741.5065
32762008.11.05 00:20close10920.301.51071.52741.506512.4910071.90
32772008.11.05 00:22sell10930.301.51120.00000.0000
32782008.11.05 00:23modify10930.301.51121.52821.5058
32792008.11.05 00:23close10930.301.51071.52821.505812.4910084.39
32802008.11.05 00:24sell10940.301.51120.00000.0000
32812008.11.05 00:24modify10940.301.51121.52651.5072
32822008.11.05 00:28close10940.301.51071.52651.507212.4910096.88
32832008.11.05 00:30sell10950.301.51120.00000.0000
32842008.11.05 00:30modify10950.301.51121.52641.5054
32852008.11.05 00:31close10950.301.51071.52641.505412.4910109.37
32862008.11.05 00:42sell10960.301.51120.00000.0000
32872008.11.05 00:42modify10960.301.51121.52801.5068
32882008.11.05 00:46close10960.301.51071.52801.506812.4910121.86
32892008.11.05 01:08sell10970.301.51150.00000.0000
32902008.11.05 01:08modify10970.301.51151.52761.5064
32912008.11.05 01:16close10970.301.51091.52761.506414.9810136.84
32922008.11.05 01:19sell10980.301.51170.00000.0000
32932008.11.05 01:19modify10980.301.51171.52731.5061
32942008.11.05 01:26close10980.301.51111.52731.506114.9910151.83
32952008.11.05 02:09buy10990.301.50950.00000.0000
32962008.11.05 02:09modify10990.301.50951.49371.5145
32972008.11.05 02:39close10990.301.51011.49371.514514.9910166.82
32982008.11.05 02:46sell11000.301.51160.00000.0000
32992008.11.05 02:46modify11000.301.51161.52841.5072
33002008.11.05 02:51close11000.301.51111.52841.507212.4910179.31
33012008.11.06 00:45buy11010.301.49870.00000.0000
33022008.11.06 00:45modify11010.301.49871.48271.5035
33032008.11.06 01:02close11010.301.49921.48271.503512.4910191.80
33042008.11.06 01:18buy11020.301.49900.00000.0000
33052008.11.06 01:18modify11020.301.49901.48341.5038
33062008.11.06 07:59close11020.301.49871.48341.5038-7.4910184.31
33072008.11.10 23:00buy11030.301.50250.00000.0000
33082008.11.10 23:00modify11030.301.50251.48721.5081
33092008.11.10 23:30close11030.301.50301.48721.508112.4910196.80
33102008.11.10 23:32sell11040.301.50360.00000.0000
33112008.11.10 23:32modify11040.301.50361.52031.4978
33122008.11.10 23:45close11040.301.50311.52031.497812.4810209.28
33132008.11.11 00:01buy11050.301.50220.00000.0000
33142008.11.11 00:01modify11050.301.50221.48561.5071
33152008.11.11 00:31close11050.301.50281.48561.507114.9910224.27
33162008.11.11 01:18buy11060.301.50200.00000.0000
33172008.11.11 01:18modify11060.301.50201.48631.5060
33182008.11.11 01:20close11060.301.50261.48631.506014.9910239.26
33192008.11.11 01:33buy11070.301.50210.00000.0000
33202008.11.11 01:33modify11070.301.50211.48621.5064
33212008.11.11 01:34close11070.301.50261.48621.506412.4910251.75
33222008.11.11 01:41buy11080.301.50210.00000.0000
33232008.11.11 01:41modify11080.301.50211.48651.5068
33242008.11.11 01:42close11080.301.50261.48651.506812.4910264.24
33252008.11.11 02:08buy11090.301.50210.00000.0000
33262008.11.11 02:08modify11090.301.50211.48671.5074
33272008.11.11 06:05close11090.301.50201.48671.5074-2.5010261.74
33282008.11.11 23:17buy11100.301.48690.00000.0000
33292008.11.11 23:17modify11100.301.48691.47181.4921
33302008.11.11 23:29close11100.301.48741.47181.492112.5010274.24
33312008.11.12 00:00buy11110.301.48700.00000.0000
33322008.11.12 00:00modify11110.301.48701.47201.4918
33332008.11.12 02:10close11110.301.48731.47201.49187.5010281.74
33342008.11.12 02:10sell11120.301.48730.00000.0000
33352008.11.12 02:10modify11120.301.48731.50291.4816
33362008.11.12 02:19close11120.301.48671.50291.481614.9910296.73
33372008.11.12 23:15buy11130.301.48100.00000.0000
33382008.11.12 23:15modify11130.301.48101.46451.4857
33392008.11.12 23:26close11130.301.48151.46451.485712.4910309.22
33402008.11.13 00:07buy11140.301.48100.00000.0000
33412008.11.13 00:07modify11140.301.48101.46411.4851
33422008.11.13 02:09close11140.301.48121.46411.48515.0010314.22