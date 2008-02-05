|Symbol
|EURCHF (Euro vs. Swiss Franc)
|Period
|15 Minutes (M15) 2005.01.11 03:30 - 2008.11.14 22:45
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|____Scalper___________="--- Scalper EURCHF, EURGPB, GBPCHF or USDCAD M15 ---"; UseScalperStrategy=true; Scalper_Lots=0.1; Scalper_UseMM=true; Scalper_LotsRiskReductor=5; Scalper_MaxLots=10; Scalper_GMTOffset=2; Scalper_StealthMode=true; Scalper_UseCustomLevels=true; Scalper_RelaxHours=0; Scalper_SimpleHeightFilter=true; Scalper_TrendFilter=true; Scalper_TradeFriday=false; Scalper_OneTrade=0; Scalper_UseFilterMA=false; Scalper_PeriodFilterMA=100; Scalper_PriceFilterMA=0; Scalper_MethodFilterMA=0; Scalper_MaxSpread=5; Scalper_SlipageInc=2; Scalper_ExpertComment="FapTurboShortTerm"; Scalper_MagicNumber=12464336; ____FapTurbo__________="---------- FapTurbo EUR/USD M1 ----------"; FapTurbo_Lots=0.01; FapTurbo_LotsRiskReductor=1; FapTurbo_MaxOrders=2; FapTurbo_MaxLots=10; FapTurbo_StopTime=9; FapTurbo_aaa=35; FapTurbo_bbb=48; FapTurbo_TakeProfit=140; FapTurbo_StopLoss=500; FapTurbo_TrailingStop=0; FapTurbo_DurationInHours=0; FapTurbo_CloseAfterXmonths=1; FapTurbo_PeriodMALarge=100; FapTurbo_PeriodMASmall=30; FapTurbo_PriceMA_0_6=0; FapTurbo_TypeMA_0_3=0; FapTurbo_ShiftMALarge=3; FapTurbo_ShiftMASmall=1; FapTurbo_LookForDays=2; FapTurbo_CriticalDays=45; FapTurbo_RelaxDays=0; FapTurbo_HedgingLotReducer=0; FapTurbo_Hedging=0; FapTurbo_TradeNFP=1; FapTurbo_TradeFriday=1; FapTurbo_Prudent=0; FapTurbo_SymAlligatorOnCritica=1; FapTurbo_FixedDirection=1; FapTurbo_ClsLsrOnMrktChnge=0; FapTurbo_AlwaysTrade=0; FapTurbo_LowLot=0.1; FapTurbo_TooGoodToBeTrue=50; FapTurbo_PrudentPeriod=30; FapTurbo_StartWorkTimeHour=0; FapTurbo_StartWorkTimeMin=0; FapTurbo_EndWorkTimeHour=0; FapTurbo_EndWorkTimeMin=0; FapTurbo_OneTrade=0; FapTurbo_SpanGator=0.5; FapTurbo_SlipPage=3; FapTurbo_ExpertComment="FapTurboEA"; FapTurbo_MagicNumber=12464337; ____Other_Parameters__="-----------------------------------------"; TradeMicroLots=true; SendEmail=false; SoundAlert=false; SoundFileAtOpen="alert.wav"; SoundFileAtClose="alert.wav"; ColorBuy=Blue; ColorSell=Red; WriteLog=true; WriteDebugLog=false; PrintLogOnChart=true; KEY="012345";
|Bars in test
|94676
|Ticks modelled
|17819549
|Modelling quality
|89.91%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|314.22
|Gross profit
|6795.01
|Gross loss
|-6480.79
|Profit factor
|1.05
|Expected payoff
|0.28
|Absolute drawdown
|1168.73
|Maximal drawdown
|1257.37 (12.46%)
|Relative drawdown
|12.46% (1257.37)
|Total trades
|1114
|Short positions (won %)
|661 (58.85%)
|Long positions (won %)
|453 (76.82%)
|Profit trades (% of total)
|737 (66.16%)
|Loss trades (% of total)
|377 (33.84%)
|Largest
|profit trade
|27.04
|loss trade
|-149.99
|Average
|profit trade
|9.22
|loss trade
|-17.19
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|28 (367.89)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-160.99)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|367.89 (28)
|consecutive loss (count of losses)
|-264.83 (2)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.11 23:00
|buy
|1
|0.30
|1.5504
|0.0000
|0.0000
|2
|2005.01.11 23:00
|modify
|1
|0.30
|1.5504
|1.5352
|1.5559
|3
|2005.01.12 00:02
|close
|1
|0.30
|1.5510
|1.5352
|1.5559
|17.05
|10017.05
|4
|2005.01.12 00:02
|sell
|2
|0.30
|1.5510
|0.0000
|0.0000
|5
|2005.01.12 00:02
|modify
|2
|0.30
|1.5510
|1.5680
|1.5470
|6
|2005.01.12 01:30
|close
|2
|0.30
|1.5507
|1.5680
|1.5470
|7.49
|10024.54
|7
|2005.01.12 01:35
|buy
|3
|0.30
|1.5505
|0.0000
|0.0000
|8
|2005.01.12 01:35
|modify
|3
|0.30
|1.5505
|1.5345
|1.5559
|9
|2005.01.12 01:54
|close
|3
|0.30
|1.5510
|1.5345
|1.5559
|12.49
|10037.03
|10
|2005.01.12 02:06
|buy
|4
|0.30
|1.5504
|0.0000
|0.0000
|11
|2005.01.12 02:06
|modify
|4
|0.30
|1.5504
|1.5353
|1.5559
|12
|2005.01.12 03:28
|close
|4
|0.30
|1.5508
|1.5353
|1.5559
|9.99
|10047.02
|13
|2005.01.12 23:00
|sell
|5
|0.30
|1.5477
|0.0000
|0.0000
|14
|2005.01.12 23:00
|modify
|5
|0.30
|1.5477
|1.5643
|1.5434
|15
|2005.01.13 03:16
|close
|5
|0.30
|1.5479
|1.5643
|1.5434
|-15.56
|10031.46
|16
|2005.01.17 23:14
|sell
|6
|0.30
|1.5459
|0.0000
|0.0000
|17
|2005.01.17 23:14
|modify
|6
|0.30
|1.5459
|1.5615
|1.5410
|18
|2005.01.18 01:45
|close
|6
|0.30
|1.5459
|1.5615
|1.5410
|-3.52
|10027.94
|19
|2005.01.18 01:51
|buy
|7
|0.30
|1.5455
|0.0000
|0.0000
|20
|2005.01.18 01:51
|modify
|7
|0.30
|1.5455
|1.5297
|1.5510
|21
|2005.01.18 03:19
|close
|7
|0.30
|1.5459
|1.5297
|1.5510
|9.99
|10037.93
|22
|2005.01.18 23:00
|buy
|8
|0.30
|1.5441
|0.0000
|0.0000
|23
|2005.01.18 23:00
|modify
|8
|0.30
|1.5441
|1.5287
|1.5485
|24
|2005.01.19 03:11
|close
|8
|0.30
|1.5438
|1.5287
|1.5485
|-5.43
|10032.50
|25
|2005.01.20 00:15
|sell
|9
|0.30
|1.5427
|0.0000
|0.0000
|26
|2005.01.20 00:15
|modify
|9
|0.30
|1.5427
|1.5587
|1.5368
|27
|2005.01.20 01:25
|close
|9
|0.30
|1.5421
|1.5587
|1.5368
|14.99
|10047.49
|28
|2005.01.20 01:25
|buy
|10
|0.30
|1.5421
|0.0000
|0.0000
|29
|2005.01.20 01:25
|modify
|10
|0.30
|1.5421
|1.5264
|1.5480
|30
|2005.01.20 04:43
|close
|10
|0.30
|1.5421
|1.5264
|1.5480
|0.00
|10047.49
|31
|2005.01.24 23:29
|buy
|11
|0.30
|1.5458
|0.0000
|0.0000
|32
|2005.01.24 23:30
|modify
|11
|0.30
|1.5458
|1.5296
|1.5517
|33
|2005.01.25 04:53
|close
|11
|0.30
|1.5454
|1.5296
|1.5517
|-7.93
|10039.56
|34
|2005.01.25 23:00
|buy
|12
|0.30
|1.5489
|0.0000
|0.0000
|35
|2005.01.25 23:00
|modify
|12
|0.30
|1.5489
|1.5338
|1.5536
|36
|2005.01.26 10:25
|close
|12
|0.30
|1.5488
|1.5338
|1.5536
|-0.44
|10039.12
|37
|2005.01.27 00:18
|buy
|13
|0.30
|1.5475
|0.0000
|0.0000
|38
|2005.01.27 00:18
|modify
|13
|0.30
|1.5475
|1.5323
|1.5519
|39
|2005.01.27 01:48
|close
|13
|0.30
|1.5478
|1.5323
|1.5519
|7.49
|10046.61
|40
|2005.01.27 01:50
|sell
|14
|0.30
|1.5481
|0.0000
|0.0000
|41
|2005.01.27 01:50
|modify
|14
|0.30
|1.5481
|1.5645
|1.5421
|42
|2005.01.27 02:19
|close
|14
|0.30
|1.5475
|1.5645
|1.5421
|14.99
|10061.60
|43
|2005.01.27 02:19
|buy
|15
|0.30
|1.5471
|0.0000
|0.0000
|44
|2005.01.27 02:19
|modify
|15
|0.30
|1.5471
|1.5315
|1.5525
|45
|2005.01.27 02:21
|close
|15
|0.30
|1.5476
|1.5315
|1.5525
|12.49
|10074.09
|46
|2005.01.27 02:27
|buy
|16
|0.30
|1.5473
|0.0000
|0.0000
|47
|2005.01.27 02:27
|modify
|16
|0.30
|1.5473
|1.5303
|1.5532
|48
|2005.01.27 09:55
|close
|16
|0.30
|1.5469
|1.5303
|1.5532
|-9.99
|10064.10
|49
|2005.01.31 23:00
|sell
|17
|0.30
|1.5500
|0.0000
|0.0000
|50
|2005.01.31 23:01
|modify
|17
|0.30
|1.5500
|1.5668
|1.5451
|51
|2005.01.31 23:17
|close
|17
|0.30
|1.5494
|1.5668
|1.5451
|14.98
|10079.08
|52
|2005.01.31 23:17
|buy
|18
|0.30
|1.5494
|0.0000
|0.0000
|53
|2005.01.31 23:17
|modify
|18
|0.30
|1.5494
|1.5335
|1.5539
|54
|2005.02.01 00:37
|close
|18
|0.30
|1.5497
|1.5335
|1.5539
|9.56
|10088.65
|55
|2005.02.01 00:59
|sell
|19
|0.30
|1.5499
|0.0000
|0.0000
|56
|2005.02.01 00:59
|modify
|19
|0.30
|1.5499
|1.5649
|1.5449
|57
|2005.02.02 10:11
|close
|19
|0.30
|1.5552
|1.5649
|1.5449
|-135.90
|9952.75
|58
|2005.02.02 23:00
|buy
|20
|0.30
|1.5540
|0.0000
|0.0000
|59
|2005.02.02 23:00
|modify
|20
|0.30
|1.5540
|1.5377
|1.5600
|60
|2005.02.03 02:27
|close
|20
|0.30
|1.5540
|1.5377
|1.5600
|6.19
|9958.93
|61
|2005.02.03 02:27
|sell
|21
|0.30
|1.5540
|0.0000
|0.0000
|62
|2005.02.03 02:27
|modify
|21
|0.30
|1.5540
|1.5702
|1.5497
|63
|2005.02.03 16:27
|close
|21
|0.30
|1.5594
|1.5702
|1.5497
|-134.88
|9824.05
|64
|2005.02.07 23:51
|sell
|22
|0.30
|1.5610
|0.0000
|0.0000
|65
|2005.02.07 23:51
|modify
|22
|0.30
|1.5610
|1.5771
|1.5556
|66
|2005.02.08 04:02
|close
|22
|0.30
|1.5614
|1.5771
|1.5556
|-13.51
|9810.54
|67
|2005.02.09 01:24
|sell
|23
|0.30
|1.5598
|0.0000
|0.0000
|68
|2005.02.09 01:24
|modify
|23
|0.30
|1.5598
|1.5765
|1.5544
|69
|2005.02.09 02:46
|close
|23
|0.30
|1.5595
|1.5765
|1.5544
|7.50
|9818.04
|70
|2005.02.09 23:01
|sell
|24
|0.30
|1.5575
|0.0000
|0.0000
|71
|2005.02.09 23:01
|modify
|24
|0.30
|1.5575
|1.5744
|1.5531
|72
|2005.02.10 03:41
|close
|24
|0.30
|1.5578
|1.5744
|1.5531
|-18.05
|9799.99
|73
|2005.02.14 23:10
|sell
|25
|0.30
|1.5543
|0.0000
|0.0000
|74
|2005.02.14 23:10
|modify
|25
|0.30
|1.5543
|1.5704
|1.5494
|75
|2005.02.15 01:26
|close
|25
|0.30
|1.5541
|1.5704
|1.5494
|1.47
|9801.46
|76
|2005.02.15 01:53
|sell
|26
|0.30
|1.5543
|0.0000
|0.0000
|77
|2005.02.15 01:53
|modify
|26
|0.30
|1.5543
|1.5712
|1.5493
|78
|2005.02.15 04:08
|close
|26
|0.30
|1.5543
|1.5712
|1.5493
|0.00
|9801.46
|79
|2005.02.15 23:44
|sell
|27
|0.30
|1.5497
|0.0000
|0.0000
|80
|2005.02.15 23:44
|modify
|27
|0.30
|1.5497
|1.5664
|1.5439
|81
|2005.02.16 01:28
|close
|27
|0.30
|1.5494
|1.5664
|1.5439
|3.97
|9805.42
|82
|2005.02.16 01:30
|buy
|28
|0.30
|1.5494
|0.0000
|0.0000
|83
|2005.02.16 01:30
|modify
|28
|0.30
|1.5494
|1.5330
|1.5538
|84
|2005.02.16 05:35
|close
|28
|0.30
|1.5490
|1.5330
|1.5538
|-9.99
|9795.43
|85
|2005.02.16 23:06
|sell
|29
|0.30
|1.5479
|0.0000
|0.0000
|86
|2005.02.16 23:06
|modify
|29
|0.30
|1.5479
|1.5646
|1.5439
|87
|2005.02.16 23:33
|close
|29
|0.30
|1.5473
|1.5646
|1.5439
|14.99
|9810.42
|88
|2005.02.17 00:53
|sell
|30
|0.30
|1.5472
|0.0000
|0.0000
|89
|2005.02.17 00:53
|modify
|30
|0.30
|1.5472
|1.5627
|1.5430
|90
|2005.02.17 03:27
|close
|30
|0.30
|1.5472
|1.5627
|1.5430
|0.00
|9810.42
|91
|2005.02.21 23:21
|sell
|31
|0.30
|1.5443
|0.0000
|0.0000
|92
|2005.02.21 23:21
|modify
|31
|0.30
|1.5443
|1.5605
|1.5384
|93
|2005.02.22 06:01
|close
|31
|0.30
|1.5445
|1.5605
|1.5384
|-8.52
|9801.90
|94
|2005.02.22 23:00
|buy
|32
|0.30
|1.5357
|0.0000
|0.0000
|95
|2005.02.22 23:00
|modify
|32
|0.30
|1.5357
|1.5198
|1.5409
|96
|2005.02.23 01:19
|close
|32
|0.30
|1.5357
|1.5198
|1.5409
|2.06
|9803.97
|97
|2005.02.23 01:44
|sell
|33
|0.30
|1.5362
|0.0000
|0.0000
|98
|2005.02.23 01:44
|modify
|33
|0.30
|1.5362
|1.5526
|1.5304
|99
|2005.02.24 02:49
|close
|33
|0.30
|1.5366
|1.5526
|1.5304
|-20.55
|9783.41
|100
|2005.02.24 02:49
|buy
|34
|0.30
|1.5366
|0.0000
|0.0000
|101
|2005.02.24 02:49
|modify
|34
|0.30
|1.5366
|1.5196
|1.5419
|102
|2005.02.24 03:39
|close
|34
|0.30
|1.5371
|1.5196
|1.5419
|12.49
|9795.90
|103
|2005.02.28 23:29
|buy
|35
|0.30
|1.5379
|0.0000
|0.0000
|104
|2005.02.28 23:30
|modify
|35
|0.30
|1.5379
|1.5209
|1.5436
|105
|2005.03.01 01:13
|close
|35
|0.30
|1.5382
|1.5209
|1.5436
|9.55
|9805.45
|106
|2005.03.01 01:13
|sell
|36
|0.30
|1.5382
|0.0000
|0.0000
|107
|2005.03.01 01:13
|modify
|36
|0.30
|1.5382
|1.5539
|1.5329
|108
|2005.03.01 03:05
|close
|36
|0.30
|1.5379
|1.5539
|1.5329
|7.49
|9812.94
|109
|2005.03.02 00:12
|sell
|37
|0.30
|1.5368
|0.0000
|0.0000
|110
|2005.03.02 00:12
|modify
|37
|0.30
|1.5368
|1.5524
|1.5316
|111
|2005.03.02 01:39
|close
|37
|0.30
|1.5364
|1.5524
|1.5316
|9.99
|9822.93
|112
|2005.03.02 02:32
|sell
|38
|0.30
|1.5368
|0.0000
|0.0000
|113
|2005.03.02 02:32
|modify
|38
|0.30
|1.5368
|1.5535
|1.5316
|114
|2005.03.02 08:50
|close
|38
|0.30
|1.5372
|1.5535
|1.5316
|-9.99
|9812.94
|115
|2005.03.02 23:00
|buy
|39
|0.30
|1.5418
|0.0000
|0.0000
|116
|2005.03.02 23:00
|modify
|39
|0.30
|1.5418
|1.5264
|1.5477
|117
|2005.03.02 23:25
|close
|39
|0.30
|1.5423
|1.5264
|1.5477
|12.49
|9825.43
|118
|2005.03.03 02:14
|sell
|40
|0.30
|1.5419
|0.0000
|0.0000
|119
|2005.03.03 02:14
|modify
|40
|0.30
|1.5419
|1.5580
|1.5362
|120
|2005.03.03 07:11
|close
|40
|0.30
|1.5423
|1.5580
|1.5362
|-9.99
|9815.44
|121
|2005.03.07 23:00
|sell
|41
|0.30
|1.5527
|0.0000
|0.0000
|122
|2005.03.07 23:00
|modify
|41
|0.30
|1.5527
|1.5684
|1.5476
|123
|2005.03.08 01:14
|close
|41
|0.30
|1.5524
|1.5684
|1.5476
|3.97
|9819.41
|124
|2005.03.08 01:14
|buy
|42
|0.30
|1.5524
|0.0000
|0.0000
|125
|2005.03.08 01:14
|modify
|42
|0.30
|1.5524
|1.5354
|1.5573
|126
|2005.03.08 03:35
|close
|42
|0.30
|1.5524
|1.5354
|1.5573
|0.00
|9819.41
|127
|2005.03.08 23:00
|sell
|43
|0.30
|1.5498
|0.0000
|0.0000
|128
|2005.03.08 23:00
|modify
|43
|0.30
|1.5498
|1.5656
|1.5454
|129
|2005.03.09 03:08
|close
|43
|0.30
|1.5501
|1.5656
|1.5454
|-11.01
|9808.40
|130
|2005.03.09 23:03
|buy
|44
|0.30
|1.5507
|0.0000
|0.0000
|131
|2005.03.09 23:03
|modify
|44
|0.30
|1.5507
|1.5352
|1.5557
|132
|2005.03.10 00:00
|close
|44
|0.30
|1.5515
|1.5352
|1.5557
|26.18
|9834.58
|133
|2005.03.10 00:04
|sell
|45
|0.30
|1.5516
|0.0000
|0.0000
|134
|2005.03.10 00:04
|modify
|45
|0.30
|1.5516
|1.5686
|1.5458
|135
|2005.03.10 02:21
|close
|45
|0.30
|1.5514
|1.5686
|1.5458
|5.00
|9839.58
|136
|2005.03.10 02:27
|sell
|46
|0.30
|1.5516
|0.0000
|0.0000
|137
|2005.03.10 02:28
|modify
|46
|0.30
|1.5516
|1.5673
|1.5472
|138
|2005.03.10 04:15
|close
|46
|0.30
|1.5513
|1.5673
|1.5472
|7.50
|9847.08
|139
|2005.03.14 23:00
|buy
|47
|0.30
|1.5508
|0.0000
|0.0000
|140
|2005.03.14 23:01
|modify
|47
|0.30
|1.5508
|1.5341
|1.5549
|141
|2005.03.15 10:34
|close
|47
|0.30
|1.5504
|1.5341
|1.5549
|-7.93
|9839.15
|142
|2005.03.15 23:03
|buy
|48
|0.30
|1.5504
|0.0000
|0.0000
|143
|2005.03.15 23:03
|modify
|48
|0.30
|1.5504
|1.5337
|1.5557
|144
|2005.03.16 00:49
|close
|48
|0.30
|1.5507
|1.5337
|1.5557
|9.55
|9848.70
|145
|2005.03.16 00:49
|sell
|49
|0.30
|1.5507
|0.0000
|0.0000
|146
|2005.03.16 00:49
|modify
|49
|0.30
|1.5507
|1.5661
|1.5467
|147
|2005.03.16 03:29
|close
|49
|0.30
|1.5507
|1.5661
|1.5467
|0.00
|9848.70
|148
|2005.03.17 00:46
|buy
|50
|0.30
|1.5463
|0.0000
|0.0000
|149
|2005.03.17 00:46
|modify
|50
|0.30
|1.5463
|1.5298
|1.5521
|150
|2005.03.17 03:01
|close
|50
|0.30
|1.5464
|1.5298
|1.5521
|2.49
|9851.19
|151
|2005.03.21 23:00
|buy
|51
|0.30
|1.5515
|0.0000
|0.0000
|152
|2005.03.21 23:00
|modify
|51
|0.30
|1.5515
|1.5346
|1.5574
|153
|2005.03.22 01:37
|close
|51
|0.30
|1.5515
|1.5346
|1.5574
|2.06
|9853.26
|154
|2005.03.22 01:37
|sell
|52
|0.30
|1.5515
|0.0000
|0.0000
|155
|2005.03.22 01:37
|modify
|52
|0.30
|1.5515
|1.5665
|1.5471
|156
|2005.03.22 05:27
|close
|52
|0.30
|1.5514
|1.5665
|1.5471
|2.50
|9855.76
|157
|2005.03.22 23:30
|sell
|53
|0.30
|1.5550
|0.0000
|0.0000
|158
|2005.03.22 23:30
|modify
|53
|0.30
|1.5550
|1.5706
|1.5505
|159
|2005.03.23 00:28
|close
|53
|0.30
|1.5545
|1.5706
|1.5505
|8.97
|9864.73
|160
|2005.03.23 00:31
|buy
|54
|0.30
|1.5543
|0.0000
|0.0000
|161
|2005.03.23 00:31
|modify
|54
|0.30
|1.5543
|1.5393
|1.5583
|162
|2005.03.23 02:52
|close
|54
|0.30
|1.5543
|1.5393
|1.5583
|0.00
|9864.73
|163
|2005.03.23 23:03
|buy
|55
|0.30
|1.5539
|0.0000
|0.0000
|164
|2005.03.23 23:03
|modify
|55
|0.30
|1.5539
|1.5373
|1.5587
|165
|2005.03.24 03:09
|close
|55
|0.30
|1.5537
|1.5373
|1.5587
|1.19
|9865.91
|166
|2005.03.28 23:00
|buy
|56
|0.30
|1.5522
|0.0000
|0.0000
|167
|2005.03.28 23:00
|modify
|56
|0.30
|1.5522
|1.5372
|1.5571
|168
|2005.03.29 00:37
|close
|56
|0.30
|1.5526
|1.5372
|1.5571
|12.05
|9877.97
|169
|2005.03.30 00:08
|buy
|57
|0.30
|1.5530
|0.0000
|0.0000
|170
|2005.03.30 00:08
|modify
|57
|0.30
|1.5530
|1.5372
|1.5590
|171
|2005.03.30 01:15
|close
|57
|0.30
|1.5535
|1.5372
|1.5590
|12.50
|9890.47
|172
|2005.03.30 01:15
|sell
|58
|0.30
|1.5535
|0.0000
|0.0000
|173
|2005.03.30 01:15
|modify
|58
|0.30
|1.5535
|1.5698
|1.5481
|174
|2005.03.30 01:50
|close
|58
|0.30
|1.5530
|1.5698
|1.5481
|12.49
|9902.96
|175
|2005.03.30 23:35
|sell
|59
|0.30
|1.5497
|0.0000
|0.0000
|176
|2005.03.30 23:35
|modify
|59
|0.30
|1.5497
|1.5650
|1.5443
|177
|2005.03.31 03:04
|close
|59
|0.30
|1.5497
|1.5650
|1.5443
|-10.56
|9892.39
|178
|2005.04.05 01:07
|buy
|60
|0.30
|1.5537
|0.0000
|0.0000
|179
|2005.04.05 01:07
|modify
|60
|0.30
|1.5537
|1.5370
|1.5578
|180
|2005.04.05 04:08
|close
|60
|0.30
|1.5537
|1.5370
|1.5578
|0.00
|9892.39
|181
|2005.04.06 00:14
|sell
|61
|0.30
|1.5510
|0.0000
|0.0000
|182
|2005.04.06 00:14
|modify
|61
|0.30
|1.5510
|1.5674
|1.5452
|183
|2005.04.06 04:35
|close
|61
|0.30
|1.5514
|1.5674
|1.5452
|-9.99
|9882.40
|184
|2005.04.06 23:00
|sell
|62
|0.30
|1.5512
|0.0000
|0.0000
|185
|2005.04.06 23:04
|modify
|62
|0.30
|1.5512
|1.5671
|1.5467
|186
|2005.04.07 03:05
|close
|62
|0.30
|1.5516
|1.5671
|1.5467
|-20.56
|9861.84
|187
|2005.04.11 23:00
|sell
|63
|0.30
|1.5484
|0.0000
|0.0000
|188
|2005.04.11 23:00
|modify
|63
|0.30
|1.5484
|1.5647
|1.5426
|189
|2005.04.12 02:11
|close
|63
|0.30
|1.5484
|1.5647
|1.5426
|-3.52
|9858.32
|190
|2005.04.12 23:00
|sell
|64
|0.30
|1.5490
|0.0000
|0.0000
|191
|2005.04.12 23:01
|modify
|64
|0.30
|1.5490
|1.5658
|1.5444
|192
|2005.04.13 02:32
|close
|64
|0.30
|1.5490
|1.5658
|1.5444
|-3.52
|9854.79
|193
|2005.04.18 23:00
|sell
|65
|0.30
|1.5465
|0.0000
|0.0000
|194
|2005.04.18 23:02
|modify
|65
|0.30
|1.5465
|1.5630
|1.5417
|195
|2005.04.19 01:15
|close
|65
|0.30
|1.5465
|1.5630
|1.5417
|-3.52
|9851.27
|196
|2005.04.19 02:34
|sell
|66
|0.30
|1.5466
|0.0000
|0.0000
|197
|2005.04.19 02:34
|modify
|66
|0.30
|1.5466
|1.5630
|1.5423
|198
|2005.04.19 03:58
|close
|66
|0.30
|1.5462
|1.5630
|1.5423
|9.99
|9861.26
|199
|2005.04.20 23:22
|sell
|67
|0.30
|1.5417
|0.0000
|0.0000
|200
|2005.04.20 23:22
|modify
|67
|0.30
|1.5417
|1.5574
|1.5373
|201
|2005.04.21 00:31
|close
|67
|0.30
|1.5412
|1.5574
|1.5373
|1.93
|9863.19
|202
|2005.04.21 00:34
|buy
|68
|0.30
|1.5411
|0.0000
|0.0000
|203
|2005.04.21 00:34
|modify
|68
|0.30
|1.5411
|1.5258
|1.5466
|204
|2005.04.21 06:32
|close
|68
|0.30
|1.5408
|1.5258
|1.5466
|-7.49
|9855.70
|205
|2005.04.25 23:06
|sell
|69
|0.30
|1.5437
|0.0000
|0.0000
|206
|2005.04.25 23:10
|modify
|69
|0.30
|1.5437
|1.5595
|1.5394
|207
|2005.04.26 00:53
|close
|69
|0.30
|1.5434
|1.5595
|1.5394
|3.98
|9859.68
|208
|2005.04.26 00:53
|buy
|70
|0.30
|1.5434
|0.0000
|0.0000
|209
|2005.04.26 00:53
|modify
|70
|0.30
|1.5434
|1.5271
|1.5494
|210
|2005.04.26 01:56
|close
|70
|0.30
|1.5440
|1.5271
|1.5494
|14.99
|9874.67
|211
|2005.04.26 01:56
|sell
|71
|0.30
|1.5440
|0.0000
|0.0000
|212
|2005.04.26 01:56
|modify
|71
|0.30
|1.5440
|1.5610
|1.5381
|213
|2005.04.26 03:05
|close
|71
|0.30
|1.5435
|1.5610
|1.5381
|12.49
|9887.16
|214
|2005.04.27 00:33
|sell
|72
|0.30
|1.5416
|0.0000
|0.0000
|215
|2005.04.27 00:33
|modify
|72
|0.30
|1.5416
|1.5583
|1.5362
|216
|2005.04.27 01:54
|close
|72
|0.30
|1.5412
|1.5583
|1.5362
|9.99
|9897.15
|217
|2005.04.27 02:09
|sell
|73
|0.30
|1.5415
|0.0000
|0.0000
|218
|2005.04.27 02:09
|modify
|73
|0.30
|1.5415
|1.5576
|1.5365
|219
|2005.04.27 04:25
|close
|73
|0.30
|1.5415
|1.5576
|1.5365
|0.00
|9897.15
|220
|2005.04.27 23:00
|sell
|74
|0.30
|1.5417
|0.0000
|0.0000
|221
|2005.04.27 23:00
|modify
|74
|0.30
|1.5417
|1.5577
|1.5367
|222
|2005.04.28 02:44
|close
|74
|0.30
|1.5418
|1.5577
|1.5367
|-13.06
|9884.08
|223
|2005.04.28 02:46
|buy
|75
|0.30
|1.5416
|0.0000
|0.0000
|224
|2005.04.28 02:46
|modify
|75
|0.30
|1.5416
|1.5247
|1.5462
|225
|2005.04.28 03:04
|close
|75
|0.30
|1.5421
|1.5247
|1.5462
|12.50
|9896.58
|226
|2005.05.02 23:45
|sell
|76
|0.30
|1.5404
|0.0000
|0.0000
|227
|2005.05.02 23:45
|modify
|76
|0.30
|1.5404
|1.5569
|1.5363
|228
|2005.05.03 01:26
|close
|76
|0.30
|1.5401
|1.5569
|1.5363
|3.97
|9900.55
|229
|2005.05.03 01:26
|buy
|77
|0.30
|1.5401
|0.0000
|0.0000
|230
|2005.05.03 01:26
|modify
|77
|0.30
|1.5401
|1.5234
|1.5442
|231
|2005.05.03 03:02
|close
|77
|0.30
|1.5405
|1.5234
|1.5442
|9.99
|9910.54
|232
|2005.05.03 23:00
|buy
|78
|0.30
|1.5424
|0.0000
|0.0000
|233
|2005.05.03 23:00
|modify
|78
|0.30
|1.5424
|1.5263
|1.5472
|234
|2005.05.04 00:31
|close
|78
|0.30
|1.5428
|1.5263
|1.5472
|12.05
|9922.59
|235
|2005.05.04 00:46
|sell
|79
|0.30
|1.5430
|0.0000
|0.0000
|236
|2005.05.04 00:46
|modify
|79
|0.30
|1.5430
|1.5588
|1.5377
|237
|2005.05.04 03:31
|close
|79
|0.30
|1.5429
|1.5588
|1.5377
|2.50
|9925.09
|238
|2005.05.05 00:01
|sell
|80
|0.30
|1.5433
|0.0000
|0.0000
|239
|2005.05.05 00:01
|modify
|80
|0.30
|1.5433
|1.5584
|1.5380
|240
|2005.05.05 01:26
|close
|80
|0.30
|1.5429
|1.5584
|1.5380
|10.00
|9935.09
|241
|2005.05.05 01:42
|buy
|81
|0.30
|1.5426
|0.0000
|0.0000
|242
|2005.05.05 01:42
|modify
|81
|0.30
|1.5426
|1.5268
|1.5469
|243
|2005.05.05 03:58
|close
|81
|0.30
|1.5426
|1.5268
|1.5469
|0.00
|9935.09
|244
|2005.05.09 23:02
|sell
|82
|0.30
|1.5482
|0.0000
|0.0000
|245
|2005.05.09 23:02
|modify
|82
|0.30
|1.5482
|1.5649
|1.5426
|246
|2005.05.10 02:41
|close
|82
|0.30
|1.5483
|1.5649
|1.5426
|-6.02
|9929.07
|247
|2005.05.10 02:42
|buy
|83
|0.30
|1.5481
|0.0000
|0.0000
|248
|2005.05.10 02:42
|modify
|83
|0.30
|1.5481
|1.5314
|1.5539
|249
|2005.05.10 03:12
|close
|83
|0.30
|1.5487
|1.5314
|1.5539
|14.99
|9944.06
|250
|2005.05.10 23:17
|sell
|84
|0.30
|1.5465
|0.0000
|0.0000
|251
|2005.05.10 23:17
|modify
|84
|0.30
|1.5465
|1.5635
|1.5406
|252
|2005.05.11 01:35
|close
|84
|0.30
|1.5465
|1.5635
|1.5406
|-3.52
|9940.54
|253
|2005.05.11 02:30
|sell
|85
|0.30
|1.5466
|0.0000
|0.0000
|254
|2005.05.11 02:30
|modify
|85
|0.30
|1.5466
|1.5619
|1.5408
|255
|2005.05.11 04:17
|close
|85
|0.30
|1.5463
|1.5619
|1.5408
|7.49
|9948.03
|256
|2005.05.11 23:19
|sell
|86
|0.30
|1.5444
|0.0000
|0.0000
|257
|2005.05.11 23:19
|modify
|86
|0.30
|1.5444
|1.5604
|1.5385
|258
|2005.05.12 03:29
|close
|86
|0.30
|1.5447
|1.5604
|1.5385
|-18.05
|9929.98
|259
|2005.05.16 23:02
|sell
|87
|0.30
|1.5442
|0.0000
|0.0000
|260
|2005.05.16 23:02
|modify
|87
|0.30
|1.5442
|1.5596
|1.5388
|261
|2005.05.17 04:36
|close
|87
|0.30
|1.5446
|1.5596
|1.5388
|-13.52
|9916.46
|262
|2005.05.17 23:00
|sell
|88
|0.30
|1.5448
|0.0000
|0.0000
|263
|2005.05.17 23:00
|modify
|88
|0.30
|1.5448
|1.5601
|1.5394
|264
|2005.05.18 00:23
|close
|88
|0.30
|1.5444
|1.5601
|1.5394
|6.47
|9922.92
|265
|2005.05.18 00:23
|sell
|89
|0.30
|1.5446
|0.0000
|0.0000
|266
|2005.05.18 00:23
|modify
|89
|0.30
|1.5446
|1.5603
|1.5393
|267
|2005.05.18 02:56
|close
|89
|0.30
|1.5446
|1.5603
|1.5393
|0.00
|9922.92
|268
|2005.05.18 23:00
|sell
|90
|0.30
|1.5442
|0.0000
|0.0000
|269
|2005.05.18 23:01
|modify
|90
|0.30
|1.5442
|1.5609
|1.5400
|270
|2005.05.19 01:39
|close
|90
|0.30
|1.5442
|1.5609
|1.5400
|-10.56
|9912.36
|271
|2005.05.24 02:42
|sell
|91
|0.30
|1.5481
|0.0000
|0.0000
|272
|2005.05.24 02:42
|modify
|91
|0.30
|1.5481
|1.5648
|1.5426
|273
|2005.05.24 04:34
|close
|91
|0.30
|1.5478
|1.5648
|1.5426
|7.50
|9919.86
|274
|2005.05.24 23:08
|buy
|92
|0.30
|1.5466
|0.0000
|0.0000
|275
|2005.05.24 23:08
|modify
|92
|0.30
|1.5466
|1.5302
|1.5524
|276
|2005.05.25 02:18
|close
|92
|0.30
|1.5466
|1.5302
|1.5524
|2.06
|9921.92
|277
|2005.05.25 02:18
|sell
|93
|0.30
|1.5467
|0.0000
|0.0000
|278
|2005.05.25 02:18
|modify
|93
|0.30
|1.5467
|1.5626
|1.5422
|279
|2005.05.25 04:46
|close
|93
|0.30
|1.5467
|1.5626
|1.5422
|0.00
|9921.92
|280
|2005.05.26 00:30
|sell
|94
|0.30
|1.5459
|0.0000
|0.0000
|281
|2005.05.26 00:30
|modify
|94
|0.30
|1.5459
|1.5628
|1.5411
|282
|2005.05.26 07:27
|close
|94
|0.30
|1.5463
|1.5628
|1.5411
|-9.99
|9911.93
|283
|2005.05.30 23:29
|sell
|95
|0.30
|1.5449
|0.0000
|0.0000
|284
|2005.05.30 23:29
|modify
|95
|0.30
|1.5449
|1.5609
|1.5399
|285
|2005.05.31 02:10
|close
|95
|0.30
|1.5449
|1.5609
|1.5399
|-3.52
|9908.41
|286
|2005.05.31 02:36
|sell
|96
|0.30
|1.5451
|0.0000
|0.0000
|287
|2005.05.31 02:36
|modify
|96
|0.30
|1.5451
|1.5616
|1.5393
|288
|2005.05.31 03:55
|close
|96
|0.30
|1.5448
|1.5616
|1.5393
|7.49
|9915.90
|289
|2005.06.01 23:05
|buy
|97
|0.30
|1.5318
|0.0000
|0.0000
|290
|2005.06.01 23:05
|modify
|97
|0.30
|1.5318
|1.5159
|1.5361
|291
|2005.06.02 01:06
|close
|97
|0.30
|1.5321
|1.5159
|1.5361
|13.68
|9929.58
|292
|2005.06.02 01:06
|sell
|98
|0.30
|1.5321
|0.0000
|0.0000
|293
|2005.06.02 01:10
|modify
|98
|0.30
|1.5321
|1.5479
|1.5262
|294
|2005.06.02 07:15
|close
|98
|0.30
|1.5325
|1.5479
|1.5262
|-9.99
|9919.59
|295
|2005.06.07 01:03
|sell
|99
|0.30
|1.5316
|0.0000
|0.0000
|296
|2005.06.07 01:03
|modify
|99
|0.30
|1.5316
|1.5466
|1.5273
|297
|2005.06.07 04:34
|close
|99
|0.30
|1.5317
|1.5466
|1.5273
|-2.50
|9917.09
|298
|2005.06.07 23:00
|buy
|100
|0.30
|1.5305
|0.0000
|0.0000
|299
|2005.06.07 23:02
|modify
|100
|0.30
|1.5305
|1.5138
|1.5365
|300
|2005.06.08 02:39
|close
|100
|0.30
|1.5304
|1.5138
|1.5365
|-0.44
|9916.65
|301
|2005.06.08 02:39
|sell
|101
|0.30
|1.5304
|0.0000
|0.0000
|302
|2005.06.08 02:39
|modify
|101
|0.30
|1.5304
|1.5462
|1.5258
|303
|2005.06.08 04:53
|close
|101
|0.30
|1.5301
|1.5462
|1.5258
|7.49
|9924.14
|304
|2005.06.14 00:09
|sell
|102
|0.30
|1.5391
|0.0000
|0.0000
|305
|2005.06.14 00:09
|modify
|102
|0.30
|1.5391
|1.5545
|1.5343
|306
|2005.06.14 11:20
|close
|102
|0.30
|1.5395
|1.5545
|1.5343
|-9.99
|9914.15
|307
|2005.06.14 23:00
|buy
|103
|0.30
|1.5371
|0.0000
|0.0000
|308
|2005.06.14 23:02
|modify
|103
|0.30
|1.5371
|1.5202
|1.5421
|309
|2005.06.15 01:16
|close
|103
|0.30
|1.5372
|1.5202
|1.5421
|4.56
|9918.71
|310
|2005.06.15 23:00
|sell
|104
|0.30
|1.5397
|0.0000
|0.0000
|311
|2005.06.15 23:01
|modify
|104
|0.30
|1.5397
|1.5559
|1.5338
|312
|2005.06.16 03:25
|close
|104
|0.30
|1.5400
|1.5559
|1.5338
|-18.05
|9900.66
|313
|2005.06.20 23:41
|sell
|105
|0.30
|1.5444
|0.0000
|0.0000
|314
|2005.06.20 23:41
|modify
|105
|0.30
|1.5444
|1.5596
|1.5404
|315
|2005.06.21 01:56
|close
|105
|0.30
|1.5444
|1.5596
|1.5404
|-3.52
|9897.14
|316
|2005.06.21 02:20
|buy
|106
|0.30
|1.5437
|0.0000
|0.0000
|317
|2005.06.21 02:20
|modify
|106
|0.30
|1.5437
|1.5283
|1.5489
|318
|2005.06.21 05:17
|close
|106
|0.30
|1.5438
|1.5283
|1.5489
|2.50
|9899.64
|319
|2005.06.21 23:13
|sell
|107
|0.30
|1.5416
|0.0000
|0.0000
|320
|2005.06.21 23:13
|modify
|107
|0.30
|1.5416
|1.5581
|1.5364
|321
|2005.06.22 00:54
|close
|107
|0.30
|1.5413
|1.5581
|1.5364
|3.97
|9903.61
|322
|2005.06.22 00:54
|buy
|108
|0.30
|1.5413
|0.0000
|0.0000
|323
|2005.06.22 00:54
|modify
|108
|0.30
|1.5413
|1.5254
|1.5471
|324
|2005.06.22 02:32
|close
|108
|0.30
|1.5417
|1.5254
|1.5471
|9.99
|9913.60
|325
|2005.06.22 02:32
|sell
|109
|0.30
|1.5417
|0.0000
|0.0000
|326
|2005.06.22 02:32
|modify
|109
|0.30
|1.5417
|1.5584
|1.5358
|327
|2005.06.22 09:54
|close
|109
|0.30
|1.5421
|1.5584
|1.5358
|-9.99
|9903.61
|328
|2005.06.22 23:49
|sell
|110
|0.30
|1.5423
|0.0000
|0.0000
|329
|2005.06.22 23:49
|modify
|110
|0.30
|1.5423
|1.5578
|1.5373
|330
|2005.06.23 02:01
|close
|110
|0.30
|1.5420
|1.5578
|1.5373
|-3.06
|9900.54
|331
|2005.06.23 02:02
|buy
|111
|0.30
|1.5419
|0.0000
|0.0000
|332
|2005.06.23 02:02
|modify
|111
|0.30
|1.5419
|1.5260
|1.5475
|333
|2005.06.23 04:32
|close
|111
|0.30
|1.5419
|1.5260
|1.5475
|0.00
|9900.54
|334
|2005.06.28 00:04
|sell
|112
|0.30
|1.5427
|0.0000
|0.0000
|335
|2005.06.28 00:04
|modify
|112
|0.30
|1.5427
|1.5579
|1.5385
|336
|2005.06.28 03:03
|close
|112
|0.30
|1.5427
|1.5579
|1.5385
|0.00
|9900.54
|337
|2005.06.29 00:14
|sell
|113
|0.30
|1.5453
|0.0000
|0.0000
|338
|2005.06.29 00:14
|modify
|113
|0.30
|1.5453
|1.5610
|1.5413
|339
|2005.06.29 01:46
|close
|113
|0.30
|1.5450
|1.5610
|1.5413
|7.49
|9908.03
|340
|2005.06.29 02:14
|buy
|114
|0.30
|1.5447
|0.0000
|0.0000
|341
|2005.06.29 02:15
|modify
|114
|0.30
|1.5447
|1.5291
|1.5492
|342
|2005.06.29 06:33
|close
|114
|0.30
|1.5443
|1.5291
|1.5492
|-9.99
|9898.04
|343
|2005.06.29 23:00
|sell
|115
|0.30
|1.5475
|0.0000
|0.0000
|344
|2005.06.29 23:00
|modify
|115
|0.30
|1.5475
|1.5629
|1.5425
|345
|2005.06.30 01:16
|close
|115
|0.30
|1.5475
|1.5629
|1.5425
|-10.56
|9887.48
|346
|2005.06.30 01:31
|sell
|116
|0.30
|1.5479
|0.0000
|0.0000
|347
|2005.06.30 01:31
|modify
|116
|0.30
|1.5479
|1.5634
|1.5439
|348
|2005.06.30 03:46
|close
|116
|0.30
|1.5479
|1.5634
|1.5439
|0.00
|9887.48
|349
|2005.07.05 00:06
|sell
|117
|0.30
|1.5516
|0.0000
|0.0000
|350
|2005.07.05 00:06
|modify
|117
|0.30
|1.5516
|1.5686
|1.5462
|351
|2005.07.05 03:42
|close
|117
|0.30
|1.5517
|1.5686
|1.5462
|-2.49
|9884.99
|352
|2005.07.06 00:45
|sell
|118
|0.30
|1.5536
|0.0000
|0.0000
|353
|2005.07.06 00:45
|modify
|118
|0.30
|1.5536
|1.5703
|1.5478
|354
|2005.07.06 03:03
|close
|118
|0.30
|1.5536
|1.5703
|1.5478
|0.00
|9884.99
|355
|2005.07.07 00:33
|buy
|119
|0.30
|1.5535
|0.0000
|0.0000
|356
|2005.07.07 00:33
|modify
|119
|0.30
|1.5535
|1.5378
|1.5579
|357
|2005.07.07 02:24
|close
|119
|0.30
|1.5538
|1.5378
|1.5579
|7.49
|9892.48
|358
|2005.07.07 02:36
|sell
|120
|0.30
|1.5538
|0.0000
|0.0000
|359
|2005.07.07 02:36
|modify
|120
|0.30
|1.5538
|1.5700
|1.5492
|360
|2005.07.07 04:35
|close
|120
|0.30
|1.5535
|1.5700
|1.5492
|7.49
|9899.97
|361
|2005.07.12 01:13
|sell
|121
|0.30
|1.5541
|0.0000
|0.0000
|362
|2005.07.12 01:14
|modify
|121
|0.30
|1.5541
|1.5693
|1.5493
|363
|2005.07.12 05:30
|close
|121
|0.30
|1.5545
|1.5693
|1.5493
|-9.99
|9889.98
|364
|2005.07.13 00:09
|sell
|122
|0.30
|1.5560
|0.0000
|0.0000
|365
|2005.07.13 00:09
|modify
|122
|0.30
|1.5560
|1.5725
|1.5505
|366
|2005.07.13 02:02
|close
|122
|0.30
|1.5557
|1.5725
|1.5505
|7.49
|9897.47
|367
|2005.07.13 02:24
|buy
|123
|0.30
|1.5553
|0.0000
|0.0000
|368
|2005.07.13 02:25
|modify
|123
|0.30
|1.5553
|1.5395
|1.5607
|369
|2005.07.13 02:25
|close
|123
|0.30
|1.5558
|1.5395
|1.5607
|12.49
|9909.96
|370
|2005.07.13 02:31
|sell
|124
|0.30
|1.5559
|0.0000
|0.0000
|371
|2005.07.13 02:31
|modify
|124
|0.30
|1.5559
|1.5712
|1.5505
|372
|2005.07.18 09:49
|close
|124
|0.30
|1.5612
|1.5712
|1.5505
|-149.99
|9759.97
|373
|2005.07.18 23:22
|sell
|125
|0.30
|1.5602
|0.0000
|0.0000
|374
|2005.07.18 23:22
|modify
|125
|0.30
|1.5602
|1.5759
|1.5546
|375
|2005.07.19 00:45
|close
|125
|0.30
|1.5599
|1.5759
|1.5546
|3.97
|9763.94
|376
|2005.07.19 02:04
|sell
|126
|0.30
|1.5600
|0.0000
|0.0000
|377
|2005.07.19 02:04
|modify
|126
|0.30
|1.5600
|1.5763
|1.5557
|378
|2005.07.20 08:13
|close
|126
|0.30
|1.5653
|1.5763
|1.5557
|-135.90
|9628.04
|379
|2005.07.20 23:05
|sell
|127
|0.30
|1.5625
|0.0000
|0.0000
|380
|2005.07.20 23:05
|modify
|127
|0.30
|1.5625
|1.5777
|1.5569
|381
|2005.07.21 00:27
|close
|127
|0.30
|1.5621
|1.5777
|1.5569
|-0.56
|9627.47
|382
|2005.07.21 00:27
|buy
|128
|0.30
|1.5620
|0.0000
|0.0000
|383
|2005.07.21 00:29
|modify
|128
|0.30
|1.5620
|1.5467
|1.5671
|384
|2005.07.21 08:15
|close
|128
|0.30
|1.5617
|1.5467
|1.5671
|-7.49
|9619.98
|385
|2005.07.25 23:32
|sell
|129
|0.30
|1.5622
|0.0000
|0.0000
|386
|2005.07.25 23:32
|modify
|129
|0.30
|1.5622
|1.5784
|1.5571
|387
|2005.07.26 03:03
|close
|129
|0.30
|1.5623
|1.5784
|1.5571
|-6.02
|9613.96
|388
|2005.07.26 23:47
|sell
|130
|0.30
|1.5617
|0.0000
|0.0000
|389
|2005.07.26 23:47
|modify
|130
|0.30
|1.5617
|1.5784
|1.5558
|390
|2005.07.27 02:12
|close
|130
|0.30
|1.5617
|1.5784
|1.5558
|-3.52
|9610.44
|391
|2005.07.28 00:47
|sell
|131
|0.30
|1.5628
|0.0000
|0.0000
|392
|2005.07.28 00:47
|modify
|131
|0.30
|1.5628
|1.5778
|1.5583
|393
|2005.07.28 14:50
|close
|131
|0.30
|1.5631
|1.5778
|1.5583
|-7.49
|9602.95
|394
|2005.08.01 23:09
|buy
|132
|0.30
|1.5580
|0.0000
|0.0000
|395
|2005.08.01 23:09
|modify
|132
|0.30
|1.5580
|1.5417
|1.5629
|396
|2005.08.01 23:48
|close
|132
|0.30
|1.5586
|1.5417
|1.5629
|14.99
|9617.94
|397
|2005.08.01 23:48
|sell
|133
|0.30
|1.5586
|0.0000
|0.0000
|398
|2005.08.01 23:48
|modify
|133
|0.30
|1.5586
|1.5750
|1.5526
|399
|2005.08.02 01:08
|close
|133
|0.30
|1.5582
|1.5750
|1.5526
|6.47
|9624.41
|400
|2005.08.02 01:17
|buy
|134
|0.30
|1.5578
|0.0000
|0.0000
|401
|2005.08.02 01:17
|modify
|134
|0.30
|1.5578
|1.5426
|1.5623
|402
|2005.08.02 02:36
|close
|134
|0.30
|1.5581
|1.5426
|1.5623
|7.50
|9631.91
|403
|2005.08.02 02:36
|sell
|135
|0.30
|1.5581
|0.0000
|0.0000
|404
|2005.08.02 02:36
|modify
|135
|0.30
|1.5581
|1.5739
|1.5527
|405
|2005.08.02 04:52
|close
|135
|0.30
|1.5581
|1.5739
|1.5527
|0.00
|9631.91
|406
|2005.08.03 00:02
|sell
|136
|0.30
|1.5572
|0.0000
|0.0000
|407
|2005.08.03 00:02
|modify
|136
|0.30
|1.5572
|1.5725
|1.5514
|408
|2005.08.03 01:13
|close
|136
|0.30
|1.5566
|1.5725
|1.5514
|14.99
|9646.90
|409
|2005.08.03 01:13
|buy
|137
|0.30
|1.5566
|0.0000
|0.0000
|410
|2005.08.03 01:13
|modify
|137
|0.30
|1.5566
|1.5406
|1.5618
|411
|2005.08.03 03:29
|close
|137
|0.30
|1.5566
|1.5406
|1.5618
|0.00
|9646.90
|412
|2005.08.04 00:58
|buy
|138
|0.30
|1.5554
|0.0000
|0.0000
|413
|2005.08.04 00:58
|modify
|138
|0.30
|1.5554
|1.5399
|1.5607
|414
|2005.08.04 02:00
|close
|138
|0.30
|1.5560
|1.5399
|1.5607
|14.99
|9661.89
|415
|2005.08.04 02:00
|sell
|139
|0.30
|1.5560
|0.0000
|0.0000
|416
|2005.08.04 02:00
|modify
|139
|0.30
|1.5560
|1.5725
|1.5515
|417
|2005.08.04 10:19
|close
|139
|0.30
|1.5564
|1.5725
|1.5515
|-10.00
|9651.89
|418
|2005.08.09 00:05
|sell
|140
|0.30
|1.5577
|0.0000
|0.0000
|419
|2005.08.09 00:05
|modify
|140
|0.30
|1.5577
|1.5738
|1.5532
|420
|2005.08.09 02:07
|close
|140
|0.30
|1.5574
|1.5738
|1.5532
|7.50
|9659.39
|421
|2005.08.09 02:07
|buy
|141
|0.30
|1.5574
|0.0000
|0.0000
|422
|2005.08.09 02:07
|modify
|141
|0.30
|1.5574
|1.5424
|1.5619
|423
|2005.08.09 04:06
|close
|141
|0.30
|1.5577
|1.5424
|1.5619
|7.50
|9666.89
|424
|2005.08.09 23:00
|sell
|142
|0.30
|1.5579
|0.0000
|0.0000
|425
|2005.08.09 23:00
|modify
|142
|0.30
|1.5579
|1.5733
|1.5529
|426
|2005.08.10 02:42
|close
|142
|0.30
|1.5580
|1.5733
|1.5529
|-6.02
|9660.87
|427
|2005.08.10 23:59
|sell
|143
|0.30
|1.5564
|0.0000
|0.0000
|428
|2005.08.10 23:59
|modify
|143
|0.30
|1.5564
|1.5719
|1.5506
|429
|2005.08.11 02:15
|close
|143
|0.30
|1.5564
|1.5719
|1.5506
|-10.56
|9650.30
|430
|2005.08.11 02:17
|sell
|144
|0.30
|1.5563
|0.0000
|0.0000
|431
|2005.08.11 02:17
|modify
|144
|0.30
|1.5563
|1.5732
|1.5509
|432
|2005.08.11 04:20
|close
|144
|0.30
|1.5560
|1.5732
|1.5509
|7.50
|9657.80
|433
|2005.08.15 23:26
|sell
|145
|0.30
|1.5518
|0.0000
|0.0000
|434
|2005.08.15 23:26
|modify
|145
|0.30
|1.5518
|1.5672
|1.5461
|435
|2005.08.16 02:59
|close
|145
|0.30
|1.5519
|1.5672
|1.5461
|-6.02
|9651.78
|436
|2005.08.16 23:03
|buy
|146
|0.30
|1.5502
|0.0000
|0.0000
|437
|2005.08.16 23:03
|modify
|146
|0.30
|1.5502
|1.5335
|1.5547
|438
|2005.08.16 23:46
|close
|146
|0.30
|1.5508
|1.5335
|1.5547
|14.99
|9666.77
|439
|2005.08.17 00:16
|sell
|147
|0.30
|1.5509
|0.0000
|0.0000
|440
|2005.08.17 00:16
|modify
|147
|0.30
|1.5509
|1.5661
|1.5452
|441
|2005.08.17 08:10
|close
|147
|0.30
|1.5513
|1.5661
|1.5452
|-9.99
|9656.78
|442
|2005.08.18 00:19
|buy
|148
|0.30
|1.5487
|0.0000
|0.0000
|443
|2005.08.18 00:23
|modify
|148
|0.30
|1.5487
|1.5332
|1.5532
|444
|2005.08.18 02:03
|close
|148
|0.30
|1.5489
|1.5332
|1.5532
|4.99
|9661.77
|445
|2005.08.22 23:00
|sell
|149
|0.30
|1.5531
|0.0000
|0.0000
|446
|2005.08.22 23:01
|modify
|149
|0.30
|1.5531
|1.5697
|1.5476
|447
|2005.08.23 02:18
|close
|149
|0.30
|1.5530
|1.5697
|1.5476
|-1.02
|9660.75
|448
|2005.08.23 02:43
|buy
|150
|0.30
|1.5528
|0.0000
|0.0000
|449
|2005.08.23 02:43
|modify
|150
|0.30
|1.5528
|1.5371
|1.5585
|450
|2005.08.23 02:46
|close
|150
|0.30
|1.5533
|1.5371
|1.5585
|12.49
|9673.24
|451
|2005.08.23 02:46
|buy
|151
|0.30
|1.5529
|0.0000
|0.0000
|452
|2005.08.23 02:47
|modify
|151
|0.30
|1.5529
|1.5378
|1.5574
|453
|2005.08.23 04:04
|close
|151
|0.30
|1.5533
|1.5378
|1.5574
|9.99
|9683.23
|454
|2005.08.24 00:04
|buy
|152
|0.30
|1.5538
|0.0000
|0.0000
|455
|2005.08.24 00:05
|modify
|152
|0.30
|1.5538
|1.5381
|1.5580
|456
|2005.08.24 03:40
|close
|152
|0.30
|1.5537
|1.5381
|1.5580
|-2.50
|9680.73
|457
|2005.08.24 23:00
|sell
|153
|0.30
|1.5522
|0.0000
|0.0000
|458
|2005.08.24 23:00
|modify
|153
|0.30
|1.5522
|1.5686
|1.5482
|459
|2005.08.25 00:15
|close
|153
|0.30
|1.5519
|1.5686
|1.5482
|-3.07
|9677.66
|460
|2005.08.25 00:27
|buy
|154
|0.30
|1.5517
|0.0000
|0.0000
|461
|2005.08.25 00:27
|modify
|154
|0.30
|1.5517
|1.5364
|1.5572
|462
|2005.08.25 05:37
|close
|154
|0.30
|1.5513
|1.5364
|1.5572
|-10.00
|9667.66
|463
|2005.08.29 23:00
|sell
|155
|0.30
|1.5500
|0.0000
|0.0000
|464
|2005.08.29 23:02
|modify
|155
|0.30
|1.5500
|1.5655
|1.5447
|465
|2005.08.30 00:23
|close
|155
|0.30
|1.5496
|1.5655
|1.5447
|6.47
|9674.12
|466
|2005.08.30 00:25
|buy
|156
|0.30
|1.5495
|0.0000
|0.0000
|467
|2005.08.30 00:25
|modify
|156
|0.30
|1.5495
|1.5342
|1.5552
|468
|2005.08.30 02:19
|close
|156
|0.30
|1.5498
|1.5342
|1.5552
|7.50
|9681.62
|469
|2005.08.30 02:19
|sell
|157
|0.30
|1.5498
|0.0000
|0.0000
|470
|2005.08.30 02:19
|modify
|157
|0.30
|1.5498
|1.5655
|1.5455
|471
|2005.08.30 02:25
|close
|157
|0.30
|1.5491
|1.5655
|1.5455
|17.49
|9699.11
|472
|2005.08.30 02:28
|buy
|158
|0.30
|1.5489
|0.0000
|0.0000
|473
|2005.08.30 02:28
|modify
|158
|0.30
|1.5489
|1.5335
|1.5537
|474
|2005.08.30 03:05
|close
|158
|0.30
|1.5495
|1.5335
|1.5537
|14.99
|9714.10
|475
|2005.08.30 23:00
|sell
|159
|0.30
|1.5511
|0.0000
|0.0000
|476
|2005.08.30 23:00
|modify
|159
|0.30
|1.5511
|1.5672
|1.5470
|477
|2005.08.31 01:02
|close
|159
|0.30
|1.5508
|1.5672
|1.5470
|3.98
|9718.08
|478
|2005.08.31 01:59
|buy
|160
|0.30
|1.5507
|0.0000
|0.0000
|479
|2005.08.31 01:59
|modify
|160
|0.30
|1.5507
|1.5347
|1.5564
|480
|2005.08.31 03:39
|close
|160
|0.30
|1.5510
|1.5347
|1.5564
|7.50
|9725.58
|481
|2005.09.01 00:06
|buy
|161
|0.30
|1.5468
|0.0000
|0.0000
|482
|2005.09.01 00:07
|modify
|161
|0.30
|1.5468
|1.5304
|1.5526
|483
|2005.09.01 02:22
|close
|161
|0.30
|1.5468
|1.5304
|1.5526
|0.00
|9725.58
|484
|2005.09.01 02:23
|sell
|162
|0.30
|1.5470
|0.0000
|0.0000
|485
|2005.09.01 02:23
|modify
|162
|0.30
|1.5470
|1.5633
|1.5426
|486
|2005.09.01 02:26
|close
|162
|0.30
|1.5465
|1.5633
|1.5426
|12.49
|9738.07
|487
|2005.09.05 23:02
|sell
|163
|0.30
|1.5440
|0.0000
|0.0000
|488
|2005.09.05 23:02
|modify
|163
|0.30
|1.5440
|1.5602
|1.5393
|489
|2005.09.06 03:04
|close
|163
|0.30
|1.5441
|1.5602
|1.5393
|-6.02
|9732.05
|490
|2005.09.06 23:00
|sell
|164
|0.30
|1.5437
|0.0000
|0.0000
|491
|2005.09.06 23:15
|modify
|164
|0.30
|1.5437
|1.5600
|1.5385
|492
|2005.09.07 01:23
|close
|164
|0.30
|1.5437
|1.5600
|1.5385
|-3.52
|9728.53
|493
|2005.09.07 01:24
|buy
|165
|0.30
|1.5434
|0.0000
|0.0000
|494
|2005.09.07 01:24
|modify
|165
|0.30
|1.5434
|1.5279
|1.5475
|495
|2005.09.07 02:07
|close
|165
|0.30
|1.5440
|1.5279
|1.5475
|14.99
|9743.52
|496
|2005.09.07 02:07
|sell
|166
|0.30
|1.5440
|0.0000
|0.0000
|497
|2005.09.07 02:07
|modify
|166
|0.30
|1.5440
|1.5591
|1.5387
|498
|2005.09.07 06:30
|close
|166
|0.30
|1.5444
|1.5591
|1.5387
|-9.99
|9733.53
|499
|2005.09.08 00:00
|sell
|167
|0.30
|1.5434
|0.0000
|0.0000
|500
|2005.09.08 00:00
|modify
|167
|0.30
|1.5434
|1.5593
|1.5389
|501
|2005.09.08 02:18
|close
|167
|0.30
|1.5434
|1.5593
|1.5389
|0.00
|9733.53
|502
|2005.09.08 02:46
|sell
|168
|0.30
|1.5435
|0.0000
|0.0000
|503
|2005.09.08 02:46
|modify
|168
|0.30
|1.5435
|1.5597
|1.5382
|504
|2005.09.08 05:04
|close
|168
|0.30
|1.5435
|1.5597
|1.5382
|0.00
|9733.53
|505
|2005.09.12 23:05
|sell
|169
|0.30
|1.5455
|0.0000
|0.0000
|506
|2005.09.12 23:06
|modify
|169
|0.30
|1.5455
|1.5606
|1.5412
|507
|2005.09.13 01:49
|close
|169
|0.30
|1.5455
|1.5606
|1.5412
|-3.52
|9730.01
|508
|2005.09.13 02:08
|buy
|170
|0.30
|1.5449
|0.0000
|0.0000
|509
|2005.09.13 02:08
|modify
|170
|0.30
|1.5449
|1.5279
|1.5502
|510
|2005.09.13 04:31
|close
|170
|0.30
|1.5449
|1.5279
|1.5502
|0.00
|9730.01
|511
|2005.09.14 23:28
|sell
|171
|0.30
|1.5454
|0.0000
|0.0000
|512
|2005.09.14 23:28
|modify
|171
|0.30
|1.5454
|1.5611
|1.5395
|513
|2005.09.15 01:29
|close
|171
|0.30
|1.5451
|1.5611
|1.5395
|-3.06
|9726.94
|514
|2005.09.15 01:50
|sell
|172
|0.30
|1.5453
|0.0000
|0.0000
|515
|2005.09.15 01:50
|modify
|172
|0.30
|1.5453
|1.5608
|1.5398
|516
|2005.09.15 03:45
|close
|172
|0.30
|1.5450
|1.5608
|1.5398
|7.49
|9734.43
|517
|2005.09.19 23:15
|sell
|173
|0.30
|1.5514
|0.0000
|0.0000
|518
|2005.09.19 23:15
|modify
|173
|0.30
|1.5514
|1.5684
|1.5473
|519
|2005.09.21 10:27
|close
|173
|0.30
|1.5518
|1.5684
|1.5473
|-17.03
|9717.40
|520
|2005.09.22 01:01
|sell
|174
|0.30
|1.5521
|0.0000
|0.0000
|521
|2005.09.22 01:01
|modify
|174
|0.30
|1.5521
|1.5680
|1.5470
|522
|2005.09.22 08:56
|close
|174
|0.30
|1.5525
|1.5680
|1.5470
|-9.99
|9707.41
|523
|2005.09.27 00:15
|sell
|175
|0.30
|1.5567
|0.0000
|0.0000
|524
|2005.09.27 00:16
|modify
|175
|0.30
|1.5567
|1.5725
|1.5521
|525
|2005.09.27 01:26
|close
|175
|0.30
|1.5561
|1.5725
|1.5521
|14.99
|9722.40
|526
|2005.09.27 01:26
|buy
|176
|0.30
|1.5561
|0.0000
|0.0000
|527
|2005.09.27 01:26
|modify
|176
|0.30
|1.5561
|1.5396
|1.5619
|528
|2005.09.27 02:18
|close
|176
|0.30
|1.5567
|1.5396
|1.5619
|14.99
|9737.39
|529
|2005.09.27 02:19
|sell
|177
|0.30
|1.5568
|0.0000
|0.0000
|530
|2005.09.27 02:19
|modify
|177
|0.30
|1.5568
|1.5731
|1.5527
|531
|2005.09.27 09:32
|close
|177
|0.30
|1.5572
|1.5731
|1.5527
|-9.99
|9727.40
|532
|2005.09.27 23:00
|sell
|178
|0.30
|1.5568
|0.0000
|0.0000
|533
|2005.09.27 23:00
|modify
|178
|0.30
|1.5568
|1.5724
|1.5518
|534
|2005.09.28 01:40
|close
|178
|0.30
|1.5568
|1.5724
|1.5518
|-3.52
|9723.88
|535
|2005.09.28 01:47
|sell
|179
|0.30
|1.5570
|0.0000
|0.0000
|536
|2005.09.28 01:47
|modify
|179
|0.30
|1.5570
|1.5722
|1.5519
|537
|2005.09.28 03:30
|close
|179
|0.30
|1.5567
|1.5722
|1.5519
|7.49
|9731.37
|538
|2005.09.28 23:17
|buy
|180
|0.30
|1.5558
|0.0000
|0.0000
|539
|2005.09.28 23:17
|modify
|180
|0.30
|1.5558
|1.5391
|1.5611
|540
|2005.09.29 01:47
|close
|180
|0.30
|1.5558
|1.5391
|1.5611
|6.19
|9737.56
|541
|2005.09.29 01:47
|sell
|181
|0.30
|1.5559
|0.0000
|0.0000
|542
|2005.09.29 01:47
|modify
|181
|0.30
|1.5559
|1.5711
|1.5504
|543
|2005.09.29 03:38
|close
|181
|0.30
|1.5556
|1.5711
|1.5504
|7.50
|9745.06
|544
|2005.10.04 00:10
|sell
|182
|0.30
|1.5516
|0.0000
|0.0000
|545
|2005.10.04 00:10
|modify
|182
|0.30
|1.5516
|1.5682
|1.5469
|546
|2005.10.04 09:54
|close
|182
|0.30
|1.5520
|1.5682
|1.5469
|-9.99
|9735.07
|547
|2005.10.04 23:00
|buy
|183
|0.30
|1.5518
|0.0000
|0.0000
|548
|2005.10.04 23:00
|modify
|183
|0.30
|1.5518
|1.5352
|1.5566
|549
|2005.10.05 02:45
|close
|183
|0.30
|1.5518
|1.5352
|1.5566
|2.06
|9737.13
|550
|2005.10.05 02:45
|sell
|184
|0.30
|1.5518
|0.0000
|0.0000
|551
|2005.10.05 02:58
|modify
|184
|0.30
|1.5518
|1.5675
|1.5461
|552
|2005.10.05 03:55
|close
|184
|0.30
|1.5512
|1.5675
|1.5461
|14.99
|9752.12
|553
|2005.10.05 23:23
|buy
|185
|0.30
|1.5485
|0.0000
|0.0000
|554
|2005.10.05 23:23
|modify
|185
|0.30
|1.5485
|1.5325
|1.5527
|555
|2005.10.06 00:58
|close
|185
|0.30
|1.5489
|1.5325
|1.5527
|16.18
|9768.30
|556
|2005.10.06 00:58
|sell
|186
|0.30
|1.5489
|0.0000
|0.0000
|557
|2005.10.06 00:58
|modify
|186
|0.30
|1.5489
|1.5650
|1.5438
|558
|2005.10.06 01:05
|close
|186
|0.30
|1.5484
|1.5650
|1.5438
|12.49
|9780.79
|559
|2005.10.06 01:08
|sell
|187
|0.30
|1.5489
|0.0000
|0.0000
|560
|2005.10.06 01:08
|modify
|187
|0.30
|1.5489
|1.5647
|1.5441
|561
|2005.10.06 01:34
|close
|187
|0.30
|1.5484
|1.5647
|1.5441
|12.49
|9793.28
|562
|2005.10.06 01:48
|buy
|188
|0.30
|1.5480
|0.0000
|0.0000
|563
|2005.10.06 01:48
|modify
|188
|0.30
|1.5480
|1.5316
|1.5537
|564
|2005.10.06 18:14
|close
|188
|0.30
|1.5476
|1.5316
|1.5537
|-10.00
|9783.28
|565
|2005.10.10 23:07
|sell
|189
|0.30
|1.5487
|0.0000
|0.0000
|566
|2005.10.10 23:07
|modify
|189
|0.30
|1.5487
|1.5640
|1.5433
|567
|2005.10.11 01:22
|close
|189
|0.30
|1.5487
|1.5640
|1.5433
|-3.52
|9779.76
|568
|2005.10.11 01:48
|sell
|190
|0.30
|1.5486
|0.0000
|0.0000
|569
|2005.10.11 01:48
|modify
|190
|0.30
|1.5486
|1.5641
|1.5428
|570
|2005.10.11 03:31
|close
|190
|0.30
|1.5483
|1.5641
|1.5428
|7.49
|9787.25
|571
|2005.10.12 01:32
|sell
|191
|0.30
|1.5468
|0.0000
|0.0000
|572
|2005.10.12 01:32
|modify
|191
|0.30
|1.5468
|1.5633
|1.5425
|573
|2005.10.12 15:35
|close
|191
|0.30
|1.5471
|1.5633
|1.5425
|-7.50
|9779.75
|574
|2005.10.12 23:11
|sell
|192
|0.30
|1.5479
|0.0000
|0.0000
|575
|2005.10.12 23:11
|modify
|192
|0.30
|1.5479
|1.5646
|1.5433
|576
|2005.10.13 01:42
|close
|192
|0.30
|1.5479
|1.5646
|1.5433
|-10.56
|9769.18
|577
|2005.10.13 02:35
|buy
|193
|0.30
|1.5475
|0.0000
|0.0000
|578
|2005.10.13 02:35
|modify
|193
|0.30
|1.5475
|1.5311
|1.5516
|579
|2005.10.13 05:22
|close
|193
|0.30
|1.5476
|1.5311
|1.5516
|2.49
|9771.67
|580
|2005.10.17 23:03
|sell
|194
|0.30
|1.5540
|0.0000
|0.0000
|581
|2005.10.17 23:03
|modify
|194
|0.30
|1.5540
|1.5706
|1.5482
|582
|2005.10.18 01:42
|close
|194
|0.30
|1.5540
|1.5706
|1.5482
|-3.52
|9768.15
|583
|2005.10.18 01:42
|buy
|195
|0.30
|1.5540
|0.0000
|0.0000
|584
|2005.10.18 01:42
|modify
|195
|0.30
|1.5540
|1.5380
|1.5597
|585
|2005.10.18 01:49
|close
|195
|0.30
|1.5546
|1.5380
|1.5597
|14.99
|9783.14
|586
|2005.10.18 23:00
|buy
|196
|0.30
|1.5530
|0.0000
|0.0000
|587
|2005.10.18 23:07
|modify
|196
|0.30
|1.5530
|1.5360
|1.5587
|588
|2005.10.19 00:57
|close
|196
|0.30
|1.5533
|1.5360
|1.5587
|9.56
|9792.70
|589
|2005.10.19 00:57
|sell
|197
|0.30
|1.5533
|0.0000
|0.0000
|590
|2005.10.19 00:57
|modify
|197
|0.30
|1.5533
|1.5690
|1.5481
|591
|2005.10.19 06:35
|close
|197
|0.30
|1.5537
|1.5690
|1.5481
|-9.99
|9782.71
|592
|2005.10.19 23:00
|sell
|198
|0.30
|1.5527
|0.0000
|0.0000
|593
|2005.10.19 23:00
|modify
|198
|0.30
|1.5527
|1.5680
|1.5480
|594
|2005.10.20 02:34
|close
|198
|0.30
|1.5528
|1.5680
|1.5480
|-13.06
|9769.65
|595
|2005.10.24 23:05
|sell
|199
|0.30
|1.5427
|0.0000
|0.0000
|596
|2005.10.24 23:05
|modify
|199
|0.30
|1.5427
|1.5579
|1.5369
|597
|2005.10.25 01:21
|close
|199
|0.30
|1.5427
|1.5579
|1.5369
|-3.52
|9766.13
|598
|2005.10.25 02:08
|sell
|200
|0.30
|1.5429
|0.0000
|0.0000
|599
|2005.10.25 02:08
|modify
|200
|0.30
|1.5429
|1.5579
|1.5384
|600
|2005.10.25 03:37
|close
|200
|0.30
|1.5425
|1.5579
|1.5384
|9.99
|9776.12
|601
|2005.10.25 23:03
|sell
|201
|0.30
|1.5454
|0.0000
|0.0000
|602
|2005.10.25 23:04
|modify
|201
|0.30
|1.5454
|1.5613
|1.5412
|603
|2005.10.26 00:21
|close
|201
|0.30
|1.5450
|1.5613
|1.5412
|6.47
|9782.59
|604
|2005.10.26 00:21
|buy
|202
|0.30
|1.5450
|0.0000
|0.0000
|605
|2005.10.26 00:21
|modify
|202
|0.30
|1.5450
|1.5283
|1.5507
|606
|2005.10.26 03:17
|close
|202
|0.30
|1.5450
|1.5283
|1.5507
|0.00
|9782.59
|607
|2005.10.26 23:00
|sell
|203
|0.30
|1.5484
|0.0000
|0.0000
|608
|2005.10.26 23:00
|modify
|203
|0.30
|1.5484
|1.5636
|1.5436
|609
|2005.10.27 00:02
|close
|203
|0.30
|1.5478
|1.5636
|1.5436
|4.43
|9787.01
|610
|2005.10.27 00:02
|buy
|204
|0.30
|1.5478
|0.0000
|0.0000
|611
|2005.10.27 00:03
|modify
|204
|0.30
|1.5478
|1.5322
|1.5536
|612
|2005.10.27 02:24
|close
|204
|0.30
|1.5478
|1.5322
|1.5536
|0.00
|9787.01
|613
|2005.10.31 23:00
|buy
|205
|0.30
|1.5454
|0.0000
|0.0000
|614
|2005.10.31 23:00
|modify
|205
|0.30
|1.5454
|1.5293
|1.5501
|615
|2005.11.01 00:47
|close
|205
|0.30
|1.5457
|1.5293
|1.5501
|9.56
|9796.57
|616
|2005.11.01 00:47
|sell
|206
|0.30
|1.5457
|0.0000
|0.0000
|617
|2005.11.01 00:48
|modify
|206
|0.30
|1.5457
|1.5609
|1.5408
|618
|2005.11.01 00:50
|close
|206
|0.30
|1.5452
|1.5609
|1.5408
|12.49
|9809.06
|619
|2005.11.01 00:53
|sell
|207
|0.30
|1.5456
|0.0000
|0.0000
|620
|2005.11.01 00:53
|modify
|207
|0.30
|1.5456
|1.5623
|1.5400
|621
|2005.11.01 12:00
|close
|207
|0.30
|1.5459
|1.5623
|1.5400
|-7.50
|9801.56
|622
|2005.11.01 23:04
|buy
|208
|0.30
|1.5472
|0.0000
|0.0000
|623
|2005.11.01 23:07
|modify
|208
|0.30
|1.5472
|1.5320
|1.5530
|624
|2005.11.01 23:49
|close
|208
|0.30
|1.5478
|1.5320
|1.5530
|14.99
|9816.55
|625
|2005.11.01 23:52
|sell
|209
|0.30
|1.5480
|0.0000
|0.0000
|626
|2005.11.01 23:52
|modify
|209
|0.30
|1.5480
|1.5641
|1.5440
|627
|2005.11.02 01:50
|close
|209
|0.30
|1.5476
|1.5641
|1.5440
|6.47
|9823.02
|628
|2005.11.02 01:50
|buy
|210
|0.30
|1.5476
|0.0000
|0.0000
|629
|2005.11.02 01:50
|modify
|210
|0.30
|1.5476
|1.5313
|1.5535
|630
|2005.11.02 06:10
|close
|210
|0.30
|1.5472
|1.5313
|1.5535
|-9.99
|9813.03
|631
|2005.11.03 00:09
|sell
|211
|0.30
|1.5432
|0.0000
|0.0000
|632
|2005.11.03 00:09
|modify
|211
|0.30
|1.5432
|1.5582
|1.5378
|633
|2005.11.03 03:31
|close
|211
|0.30
|1.5432
|1.5582
|1.5378
|0.00
|9813.03
|634
|2005.11.07 23:12
|buy
|212
|0.30
|1.5416
|0.0000
|0.0000
|635
|2005.11.07 23:14
|modify
|212
|0.30
|1.5416
|1.5251
|1.5457
|636
|2005.11.08 02:27
|close
|212
|0.30
|1.5416
|1.5251
|1.5457
|2.06
|9815.10
|637
|2005.11.08 02:30
|sell
|213
|0.30
|1.5419
|0.0000
|0.0000
|638
|2005.11.08 02:30
|modify
|213
|0.30
|1.5419
|1.5571
|1.5366
|639
|2005.11.08 09:51
|close
|213
|0.30
|1.5423
|1.5571
|1.5366
|-9.99
|9805.11
|640
|2005.11.08 23:00
|sell
|214
|0.30
|1.5437
|0.0000
|0.0000
|641
|2005.11.08 23:00
|modify
|214
|0.30
|1.5437
|1.5600
|1.5382
|642
|2005.11.09 02:24
|close
|214
|0.30
|1.5436
|1.5600
|1.5382
|-1.02
|9804.08
|643
|2005.11.09 23:06
|sell
|215
|0.30
|1.5415
|0.0000
|0.0000
|644
|2005.11.09 23:06
|modify
|215
|0.30
|1.5415
|1.5583
|1.5360
|645
|2005.11.10 01:32
|close
|215
|0.30
|1.5415
|1.5583
|1.5360
|-10.56
|9793.52
|646
|2005.11.10 01:46
|buy
|216
|0.30
|1.5414
|0.0000
|0.0000
|647
|2005.11.10 01:46
|modify
|216
|0.30
|1.5414
|1.5261
|1.5458
|648
|2005.11.10 04:44
|close
|216
|0.30
|1.5414
|1.5261
|1.5458
|0.00
|9793.52
|649
|2005.11.14 23:28
|sell
|217
|0.30
|1.5403
|0.0000
|0.0000
|650
|2005.11.14 23:28
|modify
|217
|0.30
|1.5403
|1.5569
|1.5356
|651
|2005.11.15 03:34
|close
|217
|0.30
|1.5406
|1.5569
|1.5356
|-11.02
|9782.50
|652
|2005.11.16 00:45
|sell
|218
|0.30
|1.5434
|0.0000
|0.0000
|653
|2005.11.16 00:45
|modify
|218
|0.30
|1.5434
|1.5593
|1.5379
|654
|2005.11.16 06:21
|close
|218
|0.30
|1.5438
|1.5593
|1.5379
|-9.99
|9772.51
|655
|2005.11.17 00:34
|sell
|219
|0.30
|1.5470
|0.0000
|0.0000
|656
|2005.11.17 00:34
|modify
|219
|0.30
|1.5470
|1.5630
|1.5415
|657
|2005.11.17 03:00
|close
|219
|0.30
|1.5470
|1.5630
|1.5415
|0.00
|9772.51
|658
|2005.11.21 23:51
|sell
|220
|0.30
|1.5477
|0.0000
|0.0000
|659
|2005.11.21 23:51
|modify
|220
|0.30
|1.5477
|1.5637
|1.5421
|660
|2005.11.22 02:45
|close
|220
|0.30
|1.5477
|1.5637
|1.5421
|-3.52
|9768.99
|661
|2005.11.22 23:05
|sell
|221
|0.30
|1.5487
|0.0000
|0.0000
|662
|2005.11.22 23:05
|modify
|221
|0.30
|1.5487
|1.5652
|1.5436
|663
|2005.11.23 01:43
|close
|221
|0.30
|1.5487
|1.5652
|1.5436
|-3.52
|9765.47
|664
|2005.11.23 01:43
|buy
|222
|0.30
|1.5483
|0.0000
|0.0000
|665
|2005.11.23 01:43
|modify
|222
|0.30
|1.5483
|1.5318
|1.5531
|666
|2005.11.23 02:12
|close
|222
|0.30
|1.5489
|1.5318
|1.5531
|14.99
|9780.46
|667
|2005.11.23 02:12
|sell
|223
|0.30
|1.5490
|0.0000
|0.0000
|668
|2005.11.23 02:12
|modify
|223
|0.30
|1.5490
|1.5642
|1.5436
|669
|2005.11.23 04:04
|close
|223
|0.30
|1.5487
|1.5642
|1.5436
|7.49
|9787.95
|670
|2005.11.23 23:00
|sell
|224
|0.30
|1.5502
|0.0000
|0.0000
|671
|2005.11.23 23:00
|modify
|224
|0.30
|1.5502
|1.5664
|1.5444
|672
|2005.11.24 01:26
|close
|224
|0.30
|1.5502
|1.5664
|1.5444
|-10.56
|9777.38
|673
|2005.11.24 01:39
|sell
|225
|0.30
|1.5501
|0.0000
|0.0000
|674
|2005.11.24 01:39
|modify
|225
|0.30
|1.5501
|1.5671
|1.5458
|675
|2005.11.24 04:11
|close
|225
|0.30
|1.5501
|1.5671
|1.5458
|0.00
|9777.38
|676
|2005.11.29 00:42
|sell
|226
|0.30
|1.5470
|0.0000
|0.0000
|677
|2005.11.29 00:42
|modify
|226
|0.30
|1.5470
|1.5629
|1.5416
|678
|2005.11.29 02:44
|close
|226
|0.30
|1.5468
|1.5629
|1.5416
|5.00
|9782.38
|679
|2005.11.30 00:55
|buy
|227
|0.30
|1.5470
|0.0000
|0.0000
|680
|2005.11.30 00:55
|modify
|227
|0.30
|1.5470
|1.5308
|1.5525
|681
|2005.11.30 01:28
|close
|227
|0.30
|1.5476
|1.5308
|1.5525
|14.99
|9797.37
|682
|2005.11.30 01:28
|sell
|228
|0.30
|1.5476
|0.0000
|0.0000
|683
|2005.11.30 01:28
|modify
|228
|0.30
|1.5476
|1.5630
|1.5424
|684
|2005.11.30 02:55
|close
|228
|0.30
|1.5473
|1.5630
|1.5424
|7.50
|9804.87
|685
|2005.12.01 00:00
|buy
|229
|0.30
|1.5500
|0.0000
|0.0000
|686
|2005.12.01 00:00
|modify
|229
|0.30
|1.5500
|1.5345
|1.5560
|687
|2005.12.01 01:22
|close
|229
|0.30
|1.5504
|1.5345
|1.5560
|10.00
|9814.87
|688
|2005.12.01 02:00
|sell
|230
|0.30
|1.5506
|0.0000
|0.0000
|689
|2005.12.01 02:00
|modify
|230
|0.30
|1.5506
|1.5661
|1.5464
|690
|2005.12.01 03:44
|close
|230
|0.30
|1.5503
|1.5661
|1.5464
|7.50
|9822.37
|691
|2005.12.06 02:09
|sell
|231
|0.30
|1.5410
|0.0000
|0.0000
|692
|2005.12.06 02:09
|modify
|231
|0.30
|1.5410
|1.5576
|1.5370
|693
|2005.12.06 08:57
|close
|231
|0.30
|1.5414
|1.5576
|1.5370
|-9.99
|9812.38
|694
|2005.12.06 23:42
|sell
|232
|0.30
|1.5398
|0.0000
|0.0000
|695
|2005.12.06 23:42
|modify
|232
|0.30
|1.5398
|1.5549
|1.5342
|696
|2005.12.07 01:37
|close
|232
|0.30
|1.5395
|1.5549
|1.5342
|3.98
|9816.36
|697
|2005.12.07 02:12
|sell
|233
|0.30
|1.5397
|0.0000
|0.0000
|698
|2005.12.07 02:13
|modify
|233
|0.30
|1.5397
|1.5547
|1.5339
|699
|2005.12.07 04:29
|close
|233
|0.30
|1.5397
|1.5547
|1.5339
|0.00
|9816.36
|700
|2005.12.07 23:30
|sell
|234
|0.30
|1.5397
|0.0000
|0.0000
|701
|2005.12.07 23:30
|modify
|234
|0.30
|1.5397
|1.5548
|1.5348
|702
|2005.12.08 02:02
|close
|234
|0.30
|1.5397
|1.5548
|1.5348
|-10.56
|9805.80
|703
|2005.12.12 23:00
|sell
|235
|0.30
|1.5423
|0.0000
|0.0000
|704
|2005.12.12 23:01
|modify
|235
|0.30
|1.5423
|1.5578
|1.5370
|705
|2005.12.13 00:19
|close
|235
|0.30
|1.5419
|1.5578
|1.5370
|6.47
|9812.26
|706
|2005.12.13 00:19
|buy
|236
|0.30
|1.5419
|0.0000
|0.0000
|707
|2005.12.13 00:19
|modify
|236
|0.30
|1.5419
|1.5265
|1.5463
|708
|2005.12.13 05:44
|close
|236
|0.30
|1.5415
|1.5265
|1.5463
|-9.99
|9802.27
|709
|2005.12.13 23:08
|buy
|237
|0.30
|1.5446
|0.0000
|0.0000
|710
|2005.12.13 23:08
|modify
|237
|0.30
|1.5446
|1.5284
|1.5505
|711
|2005.12.14 02:10
|close
|237
|0.30
|1.5446
|1.5284
|1.5505
|2.06
|9804.34
|712
|2005.12.14 02:10
|sell
|238
|0.30
|1.5446
|0.0000
|0.0000
|713
|2005.12.14 02:10
|modify
|238
|0.30
|1.5446
|1.5598
|1.5399
|714
|2005.12.14 03:25
|close
|238
|0.30
|1.5442
|1.5598
|1.5399
|10.00
|9814.34
|715
|2005.12.15 00:21
|buy
|239
|0.30
|1.5383
|0.0000
|0.0000
|716
|2005.12.15 00:21
|modify
|239
|0.30
|1.5383
|1.5233
|1.5429
|717
|2005.12.15 05:17
|close
|239
|0.30
|1.5379
|1.5233
|1.5429
|-9.99
|9804.35
|718
|2005.12.20 01:09
|sell
|240
|0.30
|1.5519
|0.0000
|0.0000
|719
|2005.12.20 01:10
|modify
|240
|0.30
|1.5519
|1.5682
|1.5464
|720
|2005.12.20 05:05
|close
|240
|0.30
|1.5519
|1.5682
|1.5464
|0.00
|9804.35
|721
|2005.12.21 00:35
|buy
|241
|0.30
|1.5520
|0.0000
|0.0000
|722
|2005.12.21 00:36
|modify
|241
|0.30
|1.5520
|1.5363
|1.5567
|723
|2005.12.21 02:12
|close
|241
|0.30
|1.5524
|1.5363
|1.5567
|9.99
|9814.34
|724
|2005.12.21 02:36
|sell
|242
|0.30
|1.5525
|0.0000
|0.0000
|725
|2005.12.21 02:36
|modify
|242
|0.30
|1.5525
|1.5686
|1.5465
|726
|2005.12.21 09:55
|close
|242
|0.30
|1.5529
|1.5686
|1.5465
|-10.00
|9804.34
|727
|2005.12.21 23:55
|buy
|243
|0.30
|1.5540
|0.0000
|0.0000
|728
|2005.12.21 23:55
|modify
|243
|0.30
|1.5540
|1.5376
|1.5587
|729
|2005.12.22 02:10
|close
|243
|0.30
|1.5540
|1.5376
|1.5587
|6.19
|9810.52
|730
|2005.12.27 23:41
|buy
|244
|0.30
|1.5584
|0.0000
|0.0000
|731
|2005.12.27 23:41
|modify
|244
|0.30
|1.5584
|1.5433
|1.5639
|732
|2005.12.28 01:40
|close
|244
|0.30
|1.5588
|1.5433
|1.5639
|12.06
|9822.59
|733
|2005.12.28 02:02
|sell
|245
|0.30
|1.5587
|0.0000
|0.0000
|734
|2005.12.28 02:02
|modify
|245
|0.30
|1.5587
|1.5755
|1.5546
|735
|2005.12.28 03:53
|close
|245
|0.30
|1.5584
|1.5755
|1.5546
|7.49
|9830.08
|736
|2005.12.28 23:29
|sell
|246
|0.30
|1.5586
|0.0000
|0.0000
|737
|2005.12.28 23:29
|modify
|246
|0.30
|1.5586
|1.5746
|1.5546
|738
|2005.12.29 01:20
|close
|246
|0.30
|1.5583
|1.5746
|1.5546
|-3.07
|9827.00
|739
|2005.12.29 02:48
|sell
|247
|0.30
|1.5585
|0.0000
|0.0000
|740
|2005.12.29 02:48
|modify
|247
|0.30
|1.5585
|1.5741
|1.5530
|741
|2005.12.29 06:48
|close
|247
|0.30
|1.5585
|1.5741
|1.5530
|0.00
|9827.00
|742
|2006.01.04 00:13
|buy
|248
|0.30
|1.5504
|0.0000
|0.0000
|743
|2006.01.04 00:14
|modify
|248
|0.30
|1.5504
|1.5345
|1.5558
|744
|2006.01.04 02:02
|close
|248
|0.30
|1.5507
|1.5345
|1.5558
|7.49
|9834.49
|745
|2006.01.04 02:02
|sell
|249
|0.30
|1.5507
|0.0000
|0.0000
|746
|2006.01.04 02:03
|modify
|249
|0.30
|1.5507
|1.5668
|1.5456
|747
|2006.01.04 05:14
|close
|249
|0.30
|1.5503
|1.5668
|1.5456
|10.00
|9844.49
|748
|2006.01.04 23:44
|sell
|250
|0.30
|1.5471
|0.0000
|0.0000
|749
|2006.01.04 23:45
|modify
|250
|0.30
|1.5471
|1.5627
|1.5417
|750
|2006.01.05 01:37
|close
|250
|0.30
|1.5468
|1.5627
|1.5417
|-3.06
|9841.43
|751
|2006.01.05 02:04
|sell
|251
|0.30
|1.5472
|0.0000
|0.0000
|752
|2006.01.05 02:04
|modify
|251
|0.30
|1.5472
|1.5639
|1.5425
|753
|2006.01.05 02:26
|close
|251
|0.30
|1.5467
|1.5639
|1.5425
|12.49
|9853.92
|754
|2006.01.05 02:47
|buy
|252
|0.30
|1.5463
|0.0000
|0.0000
|755
|2006.01.05 02:47
|modify
|252
|0.30
|1.5463
|1.5296
|1.5517
|756
|2006.01.05 04:20
|close
|252
|0.30
|1.5467
|1.5296
|1.5517
|9.99
|9863.91
|757
|2006.01.10 01:02
|sell
|253
|0.30
|1.5423
|0.0000
|0.0000
|758
|2006.01.10 01:02
|modify
|253
|0.30
|1.5423
|1.5583
|1.5382
|759
|2006.01.10 03:18
|close
|253
|0.30
|1.5423
|1.5583
|1.5382
|0.00
|9863.91
|760
|2006.01.11 02:30
|sell
|254
|0.30
|1.5450
|0.0000
|0.0000
|761
|2006.01.11 02:30
|modify
|254
|0.30
|1.5450
|1.5603
|1.5400
|762
|2006.01.11 08:14
|close
|254
|0.30
|1.5454
|1.5603
|1.5400
|-9.99
|9853.92
|763
|2006.01.11 23:00
|sell
|255
|0.30
|1.5463
|0.0000
|0.0000
|764
|2006.01.11 23:01
|modify
|255
|0.30
|1.5463
|1.5620
|1.5416
|765
|2006.01.12 03:21
|close
|255
|0.30
|1.5467
|1.5620
|1.5416
|-20.55
|9833.36
|766
|2006.01.16 23:05
|sell
|256
|0.30
|1.5507
|0.0000
|0.0000
|767
|2006.01.16 23:06
|modify
|256
|0.30
|1.5507
|1.5657
|1.5448
|768
|2006.01.17 01:18
|close
|256
|0.30
|1.5504
|1.5657
|1.5448
|3.98
|9837.34
|769
|2006.01.17 01:29
|buy
|257
|0.30
|1.5503
|0.0000
|0.0000
|770
|2006.01.17 01:30
|modify
|257
|0.30
|1.5503
|1.5350
|1.5559
|771
|2006.01.17 02:25
|close
|257
|0.30
|1.5511
|1.5350
|1.5559
|19.99
|9857.33
|772
|2006.01.17 02:25
|sell
|258
|0.30
|1.5511
|0.0000
|0.0000
|773
|2006.01.17 02:25
|modify
|258
|0.30
|1.5511
|1.5675
|1.5459
|774
|2006.01.17 02:56
|close
|258
|0.30
|1.5505
|1.5675
|1.5459
|14.99
|9872.32
|775
|2006.01.17 23:00
|sell
|259
|0.30
|1.5496
|0.0000
|0.0000
|776
|2006.01.17 23:01
|modify
|259
|0.30
|1.5496
|1.5649
|1.5447
|777
|2006.01.18 01:27
|close
|259
|0.30
|1.5496
|1.5649
|1.5447
|-3.52
|9868.80
|778
|2006.01.18 23:07
|sell
|260
|0.30
|1.5506
|0.0000
|0.0000
|779
|2006.01.18 23:07
|modify
|260
|0.30
|1.5506
|1.5669
|1.5446
|780
|2006.01.18 23:43
|close
|260
|0.30
|1.5500
|1.5669
|1.5446
|14.99
|9883.79
|781
|2006.01.18 23:43
|buy
|261
|0.30
|1.5500
|0.0000
|0.0000
|782
|2006.01.18 23:43
|modify
|261
|0.30
|1.5500
|1.5336
|1.5549
|783
|2006.01.19 01:29
|close
|261
|0.30
|1.5503
|1.5336
|1.5549
|13.69
|9897.48
|784
|2006.01.19 02:00
|sell
|262
|0.30
|1.5506
|0.0000
|0.0000
|785
|2006.01.19 02:00
|modify
|262
|0.30
|1.5506
|1.5663
|1.5453
|786
|2006.01.19 07:17
|close
|262
|0.30
|1.5509
|1.5663
|1.5453
|-7.49
|9889.99
|787
|2006.01.24 00:16
|sell
|263
|0.30
|1.5468
|0.0000
|0.0000
|788
|2006.01.24 00:16
|modify
|263
|0.30
|1.5468
|1.5633
|1.5427
|789
|2006.01.24 04:42
|close
|263
|0.30
|1.5471
|1.5633
|1.5427
|-7.50
|9882.49
|790
|2006.01.25 02:02
|sell
|264
|0.30
|1.5485
|0.0000
|0.0000
|791
|2006.01.25 02:03
|modify
|264
|0.30
|1.5485
|1.5654
|1.5425
|792
|2006.01.25 14:37
|close
|264
|0.30
|1.5488
|1.5654
|1.5425
|-7.49
|9875.00
|793
|2006.01.25 23:04
|buy
|265
|0.30
|1.5482
|0.0000
|0.0000
|794
|2006.01.25 23:04
|modify
|265
|0.30
|1.5482
|1.5330
|1.5523
|795
|2006.01.26 00:44
|close
|265
|0.30
|1.5485
|1.5330
|1.5523
|13.69
|9888.69
|796
|2006.01.26 00:44
|sell
|266
|0.30
|1.5486
|0.0000
|0.0000
|797
|2006.01.26 00:44
|modify
|266
|0.30
|1.5486
|1.5640
|1.5446
|798
|2006.01.26 10:10
|close
|266
|0.30
|1.5490
|1.5640
|1.5446
|-9.99
|9878.70
|799
|2006.01.31 00:13
|sell
|267
|0.30
|1.5561
|0.0000
|0.0000
|800
|2006.01.31 00:13
|modify
|267
|0.30
|1.5561
|1.5728
|1.5504
|801
|2006.01.31 02:07
|close
|267
|0.30
|1.5559
|1.5728
|1.5504
|4.99
|9883.69
|802
|2006.02.01 01:55
|sell
|268
|0.30
|1.5536
|0.0000
|0.0000
|803
|2006.02.01 01:56
|modify
|268
|0.30
|1.5536
|1.5698
|1.5493
|804
|2006.02.01 08:08
|close
|268
|0.30
|1.5539
|1.5698
|1.5493
|-7.49
|9876.20
|805
|2006.02.01 23:29
|sell
|269
|0.30
|1.5555
|0.0000
|0.0000
|806
|2006.02.01 23:29
|modify
|269
|0.30
|1.5555
|1.5721
|1.5513
|807
|2006.02.02 01:32
|close
|269
|0.30
|1.5552
|1.5721
|1.5513
|-3.06
|9873.13
|808
|2006.02.02 01:32
|buy
|270
|0.30
|1.5552
|0.0000
|0.0000
|809
|2006.02.02 01:32
|modify
|270
|0.30
|1.5552
|1.5389
|1.5598
|810
|2006.02.02 09:13
|close
|270
|0.30
|1.5549
|1.5389
|1.5598
|-7.50
|9865.63
|811
|2006.02.07 02:05
|sell
|271
|0.30
|1.5571
|0.0000
|0.0000
|812
|2006.02.07 02:05
|modify
|271
|0.30
|1.5571
|1.5738
|1.5525
|813
|2006.02.07 06:32
|close
|271
|0.30
|1.5575
|1.5738
|1.5525
|-9.99
|9855.64
|814
|2006.02.07 23:17
|sell
|272
|0.30
|1.5541
|0.0000
|0.0000
|815
|2006.02.07 23:17
|modify
|272
|0.30
|1.5541
|1.5695
|1.5481
|816
|2006.02.08 00:41
|close
|272
|0.30
|1.5538
|1.5695
|1.5481
|3.98
|9859.62
|817
|2006.02.08 00:41
|buy
|273
|0.30
|1.5538
|0.0000
|0.0000
|818
|2006.02.08 00:41
|modify
|273
|0.30
|1.5538
|1.5380
|1.5596
|819
|2006.02.08 02:44
|close
|273
|0.30
|1.5540
|1.5380
|1.5596
|5.00
|9864.62
|820
|2006.02.08 23:40
|buy
|274
|0.30
|1.5543
|0.0000
|0.0000
|821
|2006.02.08 23:40
|modify
|274
|0.30
|1.5543
|1.5386
|1.5603
|822
|2006.02.09 02:41
|close
|274
|0.30
|1.5543
|1.5386
|1.5603
|6.19
|9870.81
|823
|2006.02.09 02:41
|sell
|275
|0.30
|1.5543
|0.0000
|0.0000
|824
|2006.02.09 02:41
|modify
|275
|0.30
|1.5543
|1.5707
|1.5484
|825
|2006.02.09 03:00
|close
|275
|0.30
|1.5538
|1.5707
|1.5484
|12.49
|9883.30
|826
|2006.02.14 00:06
|sell
|276
|0.30
|1.5563
|0.0000
|0.0000
|827
|2006.02.14 00:06
|modify
|276
|0.30
|1.5563
|1.5733
|1.5511
|828
|2006.02.14 04:15
|close
|276
|0.30
|1.5567
|1.5733
|1.5511
|-9.99
|9873.31
|829
|2006.02.14 23:55
|sell
|277
|0.30
|1.5583
|0.0000
|0.0000
|830
|2006.02.14 23:55
|modify
|277
|0.30
|1.5583
|1.5746
|1.5525
|831
|2006.02.15 02:29
|close
|277
|0.30
|1.5583
|1.5746
|1.5525
|-3.52
|9869.79
|832
|2006.02.15 23:00
|sell
|278
|0.30
|1.5577
|0.0000
|0.0000
|833
|2006.02.15 23:01
|modify
|278
|0.30
|1.5577
|1.5731
|1.5523
|834
|2006.02.16 01:46
|close
|278
|0.30
|1.5577
|1.5731
|1.5523
|-10.56
|9859.22
|835
|2006.02.20 23:00
|sell
|279
|0.30
|1.5613
|0.0000
|0.0000
|836
|2006.02.20 23:03
|modify
|279
|0.30
|1.5613
|1.5778
|1.5567
|837
|2006.02.21 01:01
|close
|279
|0.30
|1.5610
|1.5778
|1.5567
|3.97
|9863.19
|838
|2006.02.21 01:13
|sell
|280
|0.30
|1.5613
|0.0000
|0.0000
|839
|2006.02.21 01:13
|modify
|280
|0.30
|1.5613
|1.5766
|1.5563
|840
|2006.02.21 02:28
|close
|280
|0.30
|1.5610
|1.5766
|1.5563
|7.49
|9870.68
|841
|2006.02.21 23:59
|buy
|281
|0.30
|1.5582
|0.0000
|0.0000
|842
|2006.02.21 23:59
|modify
|281
|0.30
|1.5582
|1.5424
|1.5627
|843
|2006.02.22 02:14
|close
|281
|0.30
|1.5582
|1.5424
|1.5627
|2.06
|9872.74
|844
|2006.02.22 02:34
|sell
|282
|0.30
|1.5585
|0.0000
|0.0000
|845
|2006.02.22 02:34
|modify
|282
|0.30
|1.5585
|1.5744
|1.5542
|846
|2006.02.22 09:37
|close
|282
|0.30
|1.5589
|1.5744
|1.5542
|-9.99
|9862.75
|847
|2006.02.23 00:00
|sell
|283
|0.30
|1.5614
|0.0000
|0.0000
|848
|2006.02.23 00:00
|modify
|283
|0.30
|1.5614
|1.5767
|1.5554
|849
|2006.02.23 09:22
|close
|283
|0.30
|1.5618
|1.5767
|1.5554
|-9.99
|9852.76
|850
|2006.02.28 00:06
|sell
|284
|0.30
|1.5671
|0.0000
|0.0000
|851
|2006.02.28 00:06
|modify
|284
|0.30
|1.5671
|1.5828
|1.5630
|852
|2006.02.28 02:53
|close
|284
|0.30
|1.5671
|1.5828
|1.5630
|0.00
|9852.76
|853
|2006.02.28 23:19
|sell
|285
|0.30
|1.5640
|0.0000
|0.0000
|854
|2006.02.28 23:19
|modify
|285
|0.30
|1.5640
|1.5796
|1.5587
|855
|2006.03.01 00:18
|close
|285
|0.30
|1.5635
|1.5796
|1.5587
|8.97
|9861.73
|856
|2006.03.01 00:50
|sell
|286
|0.30
|1.5640
|0.0000
|0.0000
|857
|2006.03.01 00:50
|modify
|286
|0.30
|1.5640
|1.5805
|1.5595
|858
|2006.03.01 03:44
|close
|286
|0.30
|1.5640
|1.5805
|1.5595
|0.00
|9861.73
|859
|2006.03.01 23:54
|sell
|287
|0.30
|1.5649
|0.0000
|0.0000
|860
|2006.03.01 23:54
|modify
|287
|0.30
|1.5649
|1.5814
|1.5606
|861
|2006.03.02 05:45
|close
|287
|0.30
|1.5652
|1.5814
|1.5606
|-18.05
|9843.68
|862
|2006.03.06 23:15
|sell
|288
|0.30
|1.5608
|0.0000
|0.0000
|863
|2006.03.06 23:15
|modify
|288
|0.30
|1.5608
|1.5766
|1.5563
|864
|2006.03.07 00:12
|close
|288
|0.30
|1.5602
|1.5766
|1.5563
|11.46
|9855.14
|865
|2006.03.07 00:13
|buy
|289
|0.30
|1.5601
|0.0000
|0.0000
|866
|2006.03.07 00:13
|modify
|289
|0.30
|1.5601
|1.5444
|1.5657
|867
|2006.03.07 01:48
|close
|289
|0.30
|1.5605
|1.5444
|1.5657
|9.99
|9865.13
|868
|2006.03.07 01:48
|sell
|290
|0.30
|1.5605
|0.0000
|0.0000
|869
|2006.03.07 01:48
|modify
|290
|0.30
|1.5605
|1.5767
|1.5551
|870
|2006.03.07 02:46
|close
|290
|0.30
|1.5599
|1.5767
|1.5551
|14.98
|9880.11
|871
|2006.03.07 02:46
|buy
|291
|0.30
|1.5598
|0.0000
|0.0000
|872
|2006.03.07 02:46
|modify
|291
|0.30
|1.5598
|1.5439
|1.5642
|873
|2006.03.07 02:56
|close
|291
|0.30
|1.5604
|1.5439
|1.5642
|14.99
|9895.10
|874
|2006.03.07 23:50
|sell
|292
|0.30
|1.5611
|0.0000
|0.0000
|875
|2006.03.07 23:50
|modify
|292
|0.30
|1.5611
|1.5766
|1.5569
|876
|2006.03.08 03:33
|close
|292
|0.30
|1.5612
|1.5766
|1.5569
|-6.02
|9889.08
|877
|2006.03.08 23:03
|sell
|293
|0.30
|1.5597
|0.0000
|0.0000
|878
|2006.03.08 23:03
|modify
|293
|0.30
|1.5597
|1.5759
|1.5541
|879
|2006.03.09 17:13
|close
|293
|0.30
|1.5650
|1.5759
|1.5541
|-142.94
|9746.13
|880
|2006.03.13 23:56
|sell
|294
|0.30
|1.5694
|0.0000
|0.0000
|881
|2006.03.13 23:57
|modify
|294
|0.30
|1.5694
|1.5855
|1.5645
|882
|2006.03.14 00:51
|close
|294
|0.30
|1.5686
|1.5855
|1.5645
|16.46
|9762.59
|883
|2006.03.14 00:51
|buy
|295
|0.30
|1.5686
|0.0000
|0.0000
|884
|2006.03.14 00:51
|modify
|295
|0.30
|1.5686
|1.5521
|1.5726
|885
|2006.03.14 01:32
|close
|295
|0.30
|1.5691
|1.5521
|1.5726
|12.50
|9775.09
|886
|2006.03.14 02:27
|sell
|296
|0.30
|1.5690
|0.0000
|0.0000
|887
|2006.03.14 02:27
|modify
|296
|0.30
|1.5690
|1.5852
|1.5644
|888
|2006.03.14 02:40
|close
|296
|0.30
|1.5684
|1.5852
|1.5644
|14.99
|9790.08
|889
|2006.03.14 02:40
|buy
|297
|0.30
|1.5684
|0.0000
|0.0000
|890
|2006.03.14 02:40
|modify
|297
|0.30
|1.5684
|1.5534
|1.5736
|891
|2006.03.14 05:00
|close
|297
|0.30
|1.5685
|1.5534
|1.5736
|2.50
|9792.58
|892
|2006.03.14 23:00
|sell
|298
|0.30
|1.5653
|0.0000
|0.0000
|893
|2006.03.14 23:00
|modify
|298
|0.30
|1.5653
|1.5817
|1.5612
|894
|2006.03.15 00:09
|close
|298
|0.30
|1.5647
|1.5817
|1.5612
|11.46
|9804.04
|895
|2006.03.15 00:09
|buy
|299
|0.30
|1.5647
|0.0000
|0.0000
|896
|2006.03.15 00:09
|modify
|299
|0.30
|1.5647
|1.5478
|1.5688
|897
|2006.03.15 01:49
|close
|299
|0.30
|1.5650
|1.5478
|1.5688
|7.49
|9811.53
|898
|2006.03.15 01:52
|sell
|300
|0.30
|1.5652
|0.0000
|0.0000
|899
|2006.03.15 01:52
|modify
|300
|0.30
|1.5652
|1.5814
|1.5601
|900
|2006.03.15 06:47
|close
|300
|0.30
|1.5656
|1.5814
|1.5601
|-9.99
|9801.54
|901
|2006.03.15 23:00
|buy
|301
|0.30
|1.5638
|0.0000
|0.0000
|902
|2006.03.15 23:00
|modify
|301
|0.30
|1.5638
|1.5481
|1.5689
|903
|2006.03.16 03:20
|close
|301
|0.30
|1.5634
|1.5481
|1.5689
|-3.80
|9797.74
|904
|2006.03.20 23:43
|sell
|302
|0.30
|1.5708
|0.0000
|0.0000
|905
|2006.03.20 23:43
|modify
|302
|0.30
|1.5708
|1.5860
|1.5651
|906
|2006.03.21 00:38
|close
|302
|0.30
|1.5702
|1.5860
|1.5651
|11.47
|9809.20
|907
|2006.03.21 00:38
|buy
|303
|0.30
|1.5702
|0.0000
|0.0000
|908
|2006.03.21 00:38
|modify
|303
|0.30
|1.5702
|1.5543
|1.5759
|909
|2006.03.21 02:27
|close
|303
|0.30
|1.5705
|1.5543
|1.5759
|7.49
|9816.69
|910
|2006.03.21 02:27
|sell
|304
|0.30
|1.5705
|0.0000
|0.0000
|911
|2006.03.21 02:27
|modify
|304
|0.30
|1.5705
|1.5874
|1.5659
|912
|2006.03.21 09:55
|close
|304
|0.30
|1.5709
|1.5874
|1.5659
|-9.99
|9806.70
|913
|2006.03.22 00:56
|sell
|305
|0.30
|1.5739
|0.0000
|0.0000
|914
|2006.03.22 00:56
|modify
|305
|0.30
|1.5739
|1.5902
|1.5679
|915
|2006.03.22 02:34
|close
|305
|0.30
|1.5736
|1.5902
|1.5679
|7.49
|9814.19
|916
|2006.03.22 23:00
|sell
|306
|0.30
|1.5763
|0.0000
|0.0000
|917
|2006.03.22 23:00
|modify
|306
|0.30
|1.5763
|1.5931
|1.5706
|918
|2006.03.23 02:29
|close
|306
|0.30
|1.5763
|1.5931
|1.5706
|-10.56
|9803.63
|919
|2006.03.28 01:03
|sell
|307
|0.30
|1.5726
|0.0000
|0.0000
|920
|2006.03.28 01:03
|modify
|307
|0.30
|1.5726
|1.5877
|1.5680
|921
|2006.03.28 02:37
|close
|307
|0.30
|1.5722
|1.5877
|1.5680
|9.99
|9813.62
|922
|2006.03.28 23:00
|sell
|308
|0.30
|1.5719
|0.0000
|0.0000
|923
|2006.03.28 23:00
|modify
|308
|0.30
|1.5719
|1.5875
|1.5674
|924
|2006.03.29 02:15
|close
|308
|0.30
|1.5719
|1.5875
|1.5674
|-3.52
|9810.10
|925
|2006.03.29 02:15
|buy
|309
|0.30
|1.5717
|0.0000
|0.0000
|926
|2006.03.29 02:15
|modify
|309
|0.30
|1.5717
|1.5566
|1.5758
|927
|2006.03.29 07:05
|close
|309
|0.30
|1.5713
|1.5566
|1.5758
|-9.99
|9800.11
|928
|2006.03.30 00:01
|sell
|310
|0.30
|1.5755
|0.0000
|0.0000
|929
|2006.03.30 00:01
|modify
|310
|0.30
|1.5755
|1.5915
|1.5710
|930
|2006.03.30 02:26
|close
|310
|0.30
|1.5755
|1.5915
|1.5710
|0.00
|9800.11
|931
|2006.04.03 23:10
|buy
|311
|0.30
|1.5836
|0.0000
|0.0000
|932
|2006.04.03 23:10
|modify
|311
|0.30
|1.5836
|1.5679
|1.5894
|933
|2006.04.04 03:15
|close
|311
|0.30
|1.5832
|1.5679
|1.5894
|-7.93
|9792.18
|934
|2006.04.04 23:00
|sell
|312
|0.30
|1.5816
|0.0000
|0.0000
|935
|2006.04.04 23:06
|modify
|312
|0.30
|1.5816
|1.5973
|1.5776
|936
|2006.04.05 01:02
|close
|312
|0.30
|1.5813
|1.5973
|1.5776
|3.97
|9796.15
|937
|2006.04.05 01:02
|buy
|313
|0.30
|1.5813
|0.0000
|0.0000
|938
|2006.04.05 01:02
|modify
|313
|0.30
|1.5813
|1.5649
|1.5855
|939
|2006.04.05 01:25
|close
|313
|0.30
|1.5819
|1.5649
|1.5855
|14.99
|9811.14
|940
|2006.04.05 01:25
|sell
|314
|0.30
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|941
|2006.04.05 01:26
|modify
|314
|0.30
|1.5819
|1.5972
|1.5768
|942
|2006.04.05 03:41
|close
|314
|0.30
|1.5818
|1.5972
|1.5768
|2.50
|9813.64
|943
|2006.04.06 00:48
|sell
|315
|0.30
|1.5776
|0.0000
|0.0000
|944
|2006.04.06 00:48
|modify
|315
|0.30
|1.5776
|1.5942
|1.5725
|945
|2006.04.06 05:50
|close
|315
|0.30
|1.5780
|1.5942
|1.5725
|-9.99
|9803.65
|946
|2006.04.11 00:01
|sell
|316
|0.30
|1.5775
|0.0000
|0.0000
|947
|2006.04.11 00:01
|modify
|316
|0.30
|1.5775
|1.5936
|1.5723
|948
|2006.04.11 01:18
|close
|316
|0.30
|1.5772
|1.5936
|1.5723
|7.49
|9811.14
|949
|2006.04.11 01:48
|sell
|317
|0.30
|1.5773
|0.0000
|0.0000
|950
|2006.04.11 01:48
|modify
|317
|0.30
|1.5773
|1.5930
|1.5731
|951
|2006.04.11 04:04
|close
|317
|0.30
|1.5773
|1.5930
|1.5731
|0.00
|9811.14
|952
|2006.04.11 23:33
|sell
|318
|0.30
|1.5762
|0.0000
|0.0000
|953
|2006.04.11 23:35
|modify
|318
|0.30
|1.5762
|1.5927
|1.5706
|954
|2006.04.12 01:55
|close
|318
|0.30
|1.5762
|1.5927
|1.5706
|-3.52
|9807.62
|955
|2006.04.12 02:43
|buy
|319
|0.30
|1.5758
|0.0000
|0.0000
|956
|2006.04.12 02:43
|modify
|319
|0.30
|1.5758
|1.5608
|1.5813
|957
|2006.04.12 04:59
|close
|319
|0.30
|1.5759
|1.5608
|1.5813
|2.50
|9810.12
|958
|2006.04.13 00:58
|sell
|320
|0.30
|1.5723
|0.0000
|0.0000
|959
|2006.04.13 00:58
|modify
|320
|0.30
|1.5723
|1.5890
|1.5664
|960
|2006.04.13 02:54
|close
|320
|0.30
|1.5720
|1.5890
|1.5664
|7.49
|9817.61
|961
|2006.04.17 23:06
|sell
|321
|0.30
|1.5681
|0.0000
|0.0000
|962
|2006.04.17 23:06
|modify
|321
|0.30
|1.5681
|1.5841
|1.5631
|963
|2006.04.17 23:20
|close
|321
|0.30
|1.5674
|1.5841
|1.5631
|17.49
|9835.10
|964
|2006.04.17 23:20
|buy
|322
|0.30
|1.5674
|0.0000
|0.0000
|965
|2006.04.17 23:21
|modify
|322
|0.30
|1.5674
|1.5506
|1.5725
|966
|2006.04.18 00:38
|close
|322
|0.30
|1.5678
|1.5506
|1.5725
|12.06
|9847.16
|967
|2006.04.18 01:53
|sell
|323
|0.30
|1.5680
|0.0000
|0.0000
|968
|2006.04.18 01:53
|modify
|323
|0.30
|1.5680
|1.5841
|1.5622
|969
|2006.04.18 04:07
|close
|323
|0.30
|1.5677
|1.5841
|1.5622
|7.49
|9854.65
|970
|2006.04.18 23:41
|sell
|324
|0.30
|1.5670
|0.0000
|0.0000
|971
|2006.04.18 23:41
|modify
|324
|0.30
|1.5670
|1.5821
|1.5615
|972
|2006.04.19 00:59
|close
|324
|0.30
|1.5666
|1.5821
|1.5615
|6.47
|9861.12
|973
|2006.04.19 00:59
|buy
|325
|0.30
|1.5665
|0.0000
|0.0000
|974
|2006.04.19 00:59
|modify
|325
|0.30
|1.5665
|1.5495
|1.5722
|975
|2006.04.19 01:29
|close
|325
|0.30
|1.5671
|1.5495
|1.5722
|14.99
|9876.11
|976
|2006.04.19 02:34
|sell
|326
|0.30
|1.5671
|0.0000
|0.0000
|977
|2006.04.19 02:34
|modify
|326
|0.30
|1.5671
|1.5825
|1.5616
|978
|2006.04.19 09:25
|close
|326
|0.30
|1.5675
|1.5825
|1.5616
|-9.99
|9866.12
|979
|2006.04.20 00:59
|buy
|327
|0.30
|1.5681
|0.0000
|0.0000
|980
|2006.04.20 01:00
|modify
|327
|0.30
|1.5681
|1.5517
|1.5722
|981
|2006.04.20 02:46
|close
|327
|0.30
|1.5684
|1.5517
|1.5722
|7.50
|9873.62
|982
|2006.04.20 02:46
|sell
|328
|0.30
|1.5684
|0.0000
|0.0000
|983
|2006.04.20 02:46
|modify
|328
|0.30
|1.5684
|1.5837
|1.5635
|984
|2006.04.20 03:24
|close
|328
|0.30
|1.5679
|1.5837
|1.5635
|12.49
|9886.11
|985
|2006.04.25 00:13
|buy
|329
|0.30
|1.5707
|0.0000
|0.0000
|986
|2006.04.25 00:14
|modify
|329
|0.30
|1.5707
|1.5546
|1.5757
|987
|2006.04.25 01:19
|close
|329
|0.30
|1.5712
|1.5546
|1.5757
|12.49
|9898.60
|988
|2006.04.25 01:19
|sell
|330
|0.30
|1.5712
|0.0000
|0.0000
|989
|2006.04.25 01:19
|modify
|330
|0.30
|1.5712
|1.5864
|1.5656
|990
|2006.04.25 04:05
|close
|330
|0.30
|1.5711
|1.5864
|1.5656
|2.50
|9901.10
|991
|2006.04.25 23:00
|sell
|331
|0.30
|1.5758
|0.0000
|0.0000
|992
|2006.04.25 23:01
|modify
|331
|0.30
|1.5758
|1.5909
|1.5699
|993
|2006.04.26 03:08
|close
|331
|0.30
|1.5761
|1.5909
|1.5699
|-11.01
|9890.09
|994
|2006.04.26 23:00
|sell
|332
|0.30
|1.5817
|0.0000
|0.0000
|995
|2006.04.26 23:01
|modify
|332
|0.30
|1.5817
|1.5981
|1.5761
|996
|2006.04.27 01:50
|close
|332
|0.30
|1.5817
|1.5981
|1.5761
|-10.56
|9879.52
|997
|2006.04.27 01:51
|buy
|333
|0.30
|1.5816
|0.0000
|0.0000
|998
|2006.04.27 01:51
|modify
|333
|0.30
|1.5816
|1.5655
|1.5871
|999
|2006.04.27 04:11
|close
|333
|0.30
|1.5816
|1.5655
|1.5871
|0.00
|9879.52
|1000
|2006.05.02 00:23
|buy
|334
|0.30
|1.5618
|0.0000
|0.0000
|1001
|2006.05.02 00:24
|modify
|334
|0.30
|1.5618
|1.5467
|1.5665
|1002
|2006.05.02 03:54
|close
|334
|0.30
|1.5617
|1.5467
|1.5665
|-2.50
|9877.02
|1003
|2006.05.03 00:23
|buy
|335
|0.30
|1.5607
|0.0000
|0.0000
|1004
|2006.05.03 00:23
|modify
|335
|0.30
|1.5607
|1.5453
|1.5656
|1005
|2006.05.03 04:10
|close
|335
|0.30
|1.5606
|1.5453
|1.5656
|-2.50
|9874.52
|1006
|2006.05.03 23:07
|sell
|336
|0.30
|1.5613
|0.0000
|0.0000
|1007
|2006.05.03 23:07
|modify
|336
|0.30
|1.5613
|1.5776
|1.5564
|1008
|2006.05.04 10:48
|close
|336
|0.30
|1.5616
|1.5776
|1.5564
|-18.06
|9856.46
|1009
|2006.05.08 23:10
|sell
|337
|0.30
|1.5608
|0.0000
|0.0000
|1010
|2006.05.08 23:10
|modify
|337
|0.30
|1.5608
|1.5775
|1.5566
|1011
|2006.05.09 01:28
|close
|337
|0.30
|1.5608
|1.5775
|1.5566
|-3.52
|9852.94
|1012
|2006.05.09 02:27
|sell
|338
|0.30
|1.5608
|0.0000
|0.0000
|1013
|2006.05.09 02:27
|modify
|338
|0.30
|1.5608
|1.5770
|1.5550
|1014
|2006.05.09 04:43
|close
|338
|0.30
|1.5608
|1.5770
|1.5550
|0.00
|9852.94
|1015
|2006.05.09 23:38
|sell
|339
|0.30
|1.5574
|0.0000
|0.0000
|1016
|2006.05.09 23:38
|modify
|339
|0.30
|1.5574
|1.5727
|1.5527
|1017
|2006.05.10 02:47
|close
|339
|0.30
|1.5574
|1.5727
|1.5527
|-3.52
|9849.42
|1018
|2006.05.10 23:00
|buy
|340
|0.30
|1.5572
|0.0000
|0.0000
|1019
|2006.05.10 23:00
|modify
|340
|0.30
|1.5572
|1.5403
|1.5628
|1020
|2006.05.10 23:50
|close
|340
|0.30
|1.5577
|1.5403
|1.5628
|12.50
|9861.92
|1021
|2006.05.11 00:03
|sell
|341
|0.30
|1.5579
|0.0000
|0.0000
|1022
|2006.05.11 00:04
|modify
|341
|0.30
|1.5579
|1.5737
|1.5529
|1023
|2006.05.11 16:11
|close
|341
|0.30
|1.5583
|1.5737
|1.5529
|-9.99
|9851.93
|1024
|2006.05.15 23:31
|sell
|342
|0.30
|1.5506
|0.0000
|0.0000
|1025
|2006.05.15 23:31
|modify
|342
|0.30
|1.5506
|1.5659
|1.5447
|1026
|2006.05.16 03:29
|close
|342
|0.30
|1.5507
|1.5659
|1.5447
|-6.02
|9845.91
|1027
|2006.05.17 00:07
|sell
|343
|0.30
|1.5524
|0.0000
|0.0000
|1028
|2006.05.17 00:07
|modify
|343
|0.30
|1.5524
|1.5681
|1.5480
|1029
|2006.05.17 01:27
|close
|343
|0.30
|1.5520
|1.5681
|1.5480
|9.99
|9855.90
|1030
|2006.05.17 23:26
|buy
|344
|0.30
|1.5478
|0.0000
|0.0000
|1031
|2006.05.17 23:26
|modify
|344
|0.30
|1.5478
|1.5316
|1.5521
|1032
|2006.05.18 01:00
|close
|344
|0.30
|1.5482
|1.5316
|1.5521
|16.18
|9872.07
|1033
|2006.05.18 01:00
|sell
|345
|0.30
|1.5482
|0.0000
|0.0000
|1034
|2006.05.18 01:00
|modify
|345
|0.30
|1.5482
|1.5632
|1.5423
|1035
|2006.05.18 02:27
|close
|345
|0.30
|1.5478
|1.5632
|1.5423
|9.99
|9882.06
|1036
|2006.05.22 23:00
|sell
|346
|0.30
|1.5493
|0.0000
|0.0000
|1037
|2006.05.22 23:00
|modify
|346
|0.30
|1.5493
|1.5654
|1.5447
|1038
|2006.05.23 00:13
|close
|346
|0.30
|1.5488
|1.5654
|1.5447
|8.97
|9891.03
|1039
|2006.05.23 00:13
|buy
|347
|0.30
|1.5488
|0.0000
|0.0000
|1040
|2006.05.23 00:13
|modify
|347
|0.30
|1.5488
|1.5326
|1.5535
|1041
|2006.05.23 01:28
|close
|347
|0.30
|1.5491
|1.5326
|1.5535
|7.50
|9898.53
|1042
|2006.05.23 02:10
|sell
|348
|0.30
|1.5493
|0.0000
|0.0000
|1043
|2006.05.23 02:10
|modify
|348
|0.30
|1.5493
|1.5651
|1.5434
|1044
|2006.05.23 05:07
|close
|348
|0.30
|1.5493
|1.5651
|1.5434
|0.00
|9898.53
|1045
|2006.05.23 23:02
|buy
|349
|0.30
|1.5520
|0.0000
|0.0000
|1046
|2006.05.23 23:02
|modify
|349
|0.30
|1.5520
|1.5356
|1.5579
|1047
|2006.05.24 09:58
|close
|349
|0.30
|1.5516
|1.5356
|1.5579
|-7.93
|9890.60
|1048
|2006.05.24 23:35
|buy
|350
|0.30
|1.5533
|0.0000
|0.0000
|1049
|2006.05.24 23:35
|modify
|350
|0.30
|1.5533
|1.5366
|1.5576
|1050
|2006.05.25 00:25
|close
|350
|0.30
|1.5539
|1.5366
|1.5576
|21.18
|9911.78
|1051
|2006.05.25 00:25
|sell
|351
|0.30
|1.5540
|0.0000
|0.0000
|1052
|2006.05.25 00:26
|modify
|351
|0.30
|1.5540
|1.5710
|1.5487
|1053
|2006.05.25 02:28
|close
|351
|0.30
|1.5538
|1.5710
|1.5487
|5.00
|9916.78
|1054
|2006.05.25 02:41
|buy
|352
|0.30
|1.5534
|0.0000
|0.0000
|1055
|2006.05.25 02:41
|modify
|352
|0.30
|1.5534
|1.5369
|1.5587
|1056
|2006.05.25 06:02
|close
|352
|0.30
|1.5534
|1.5369
|1.5587
|0.00
|9916.78
|1057
|2006.05.30 00:12
|sell
|353
|0.30
|1.5619
|0.0000
|0.0000
|1058
|2006.05.30 00:12
|modify
|353
|0.30
|1.5619
|1.5781
|1.5559
|1059
|2006.05.30 00:21
|close
|353
|0.30
|1.5614
|1.5781
|1.5559
|12.49
|9929.27
|1060
|2006.05.30 00:25
|sell
|354
|0.30
|1.5618
|0.0000
|0.0000
|1061
|2006.05.30 00:25
|modify
|354
|0.30
|1.5618
|1.5784
|1.5572
|1062
|2006.05.30 01:41
|close
|354
|0.30
|1.5614
|1.5784
|1.5572
|9.99
|9939.26
|1063
|2006.05.30 01:41
|buy
|355
|0.30
|1.5613
|0.0000
|0.0000
|1064
|2006.05.30 01:41
|modify
|355
|0.30
|1.5613
|1.5456
|1.5672
|1065
|2006.05.30 05:03
|close
|355
|0.30
|1.5613
|1.5456
|1.5672
|0.00
|9939.26
|1066
|2006.05.30 23:33
|buy
|356
|0.30
|1.5587
|0.0000
|0.0000
|1067
|2006.05.30 23:33
|modify
|356
|0.30
|1.5587
|1.5418
|1.5638
|1068
|2006.05.30 23:42
|close
|356
|0.30
|1.5592
|1.5418
|1.5638
|12.49
|9951.75
|1069
|2006.05.31 00:58
|sell
|357
|0.30
|1.5592
|0.0000
|0.0000
|1070
|2006.05.31 00:58
|modify
|357
|0.30
|1.5592
|1.5761
|1.5543
|1071
|2006.05.31 03:32
|close
|357
|0.30
|1.5592
|1.5761
|1.5543
|0.00
|9951.75
|1072
|2006.05.31 23:00
|sell
|358
|0.30
|1.5614
|0.0000
|0.0000
|1073
|2006.05.31 23:00
|modify
|358
|0.30
|1.5614
|1.5776
|1.5572
|1074
|2006.06.01 01:04
|close
|358
|0.30
|1.5611
|1.5776
|1.5572
|-3.07
|9948.68
|1075
|2006.06.01 01:04
|buy
|359
|0.30
|1.5611
|0.0000
|0.0000
|1076
|2006.06.01 01:04
|modify
|359
|0.30
|1.5611
|1.5458
|1.5659
|1077
|2006.06.01 03:35
|close
|359
|0.30
|1.5611
|1.5458
|1.5659
|0.00
|9948.68
|1078
|2006.06.05 23:24
|buy
|360
|0.30
|1.5584
|0.0000
|0.0000
|1079
|2006.06.05 23:24
|modify
|360
|0.30
|1.5584
|1.5429
|1.5638
|1080
|2006.06.05 23:45
|close
|360
|0.30
|1.5590
|1.5429
|1.5638
|14.99
|9963.67
|1081
|2006.06.05 23:46
|sell
|361
|0.30
|1.5591
|0.0000
|0.0000
|1082
|2006.06.05 23:46
|modify
|361
|0.30
|1.5591
|1.5758
|1.5535
|1083
|2006.06.06 01:41
|close
|361
|0.30
|1.5588
|1.5758
|1.5535
|3.97
|9967.64
|1084
|2006.06.06 02:16
|sell
|362
|0.30
|1.5589
|0.0000
|0.0000
|1085
|2006.06.06 02:16
|modify
|362
|0.30
|1.5589
|1.5744
|1.5548
|1086
|2006.06.06 04:09
|close
|362
|0.30
|1.5586
|1.5744
|1.5548
|7.50
|9975.14
|1087
|2006.06.06 23:58
|sell
|363
|0.30
|1.5595
|0.0000
|0.0000
|1088
|2006.06.06 23:58
|modify
|363
|0.30
|1.5595
|1.5751
|1.5552
|1089
|2006.06.07 00:09
|close
|363
|0.30
|1.5589
|1.5751
|1.5552
|11.46
|9986.59
|1090
|2006.06.07 00:09
|buy
|364
|0.30
|1.5589
|0.0000
|0.0000
|1091
|2006.06.07 00:09
|modify
|364
|0.30
|1.5589
|1.5425
|1.5635
|1092
|2006.06.07 00:24
|close
|364
|0.30
|1.5594
|1.5425
|1.5635
|12.49
|9999.08
|1093
|2006.06.07 01:24
|buy
|365
|0.30
|1.5588
|0.0000
|0.0000
|1094
|2006.06.07 01:24
|modify
|365
|0.30
|1.5588
|1.5424
|1.5646
|1095
|2006.06.07 04:50
|close
|365
|0.30
|1.5588
|1.5424
|1.5646
|0.00
|9999.08
|1096
|2006.06.07 23:27
|buy
|366
|0.30
|1.5622
|0.0000
|0.0000
|1097
|2006.06.07 23:28
|modify
|366
|0.30
|1.5622
|1.5465
|1.5663
|1098
|2006.06.08 01:53
|close
|366
|0.30
|1.5622
|1.5465
|1.5663
|6.19
|10005.27
|1099
|2006.06.08 02:11
|sell
|367
|0.30
|1.5624
|0.0000
|0.0000
|1100
|2006.06.08 02:11
|modify
|367
|0.30
|1.5624
|1.5786
|1.5584
|1101
|2006.06.08 06:03
|close
|367
|0.30
|1.5624
|1.5786
|1.5584
|0.00
|10005.27
|1102
|2006.06.13 23:44
|buy
|368
|0.30
|1.5537
|0.0000
|0.0000
|1103
|2006.06.13 23:44
|modify
|368
|0.30
|1.5537
|1.5382
|1.5581
|1104
|2006.06.14 01:08
|close
|368
|0.30
|1.5541
|1.5382
|1.5581
|12.06
|10017.34
|1105
|2006.06.14 01:09
|sell
|369
|0.30
|1.5542
|0.0000
|0.0000
|1106
|2006.06.14 01:09
|modify
|369
|0.30
|1.5542
|1.5693
|1.5499
|1107
|2006.06.14 08:50
|close
|369
|0.30
|1.5546
|1.5693
|1.5499
|-9.99
|10007.35
|1108
|2006.06.14 23:01
|sell
|370
|0.30
|1.5515
|0.0000
|0.0000
|1109
|2006.06.14 23:01
|modify
|370
|0.30
|1.5515
|1.5673
|1.5457
|1110
|2006.06.15 09:19
|close
|370
|0.30
|1.5519
|1.5673
|1.5457
|-20.55
|9986.79
|1111
|2006.06.19 23:24
|buy
|371
|0.30
|1.5602
|0.0000
|0.0000
|1112
|2006.06.19 23:24
|modify
|371
|0.30
|1.5602
|1.5437
|1.5645
|1113
|2006.06.20 02:24
|close
|371
|0.30
|1.5602
|1.5437
|1.5645
|2.06
|9988.85
|1114
|2006.06.20 02:24
|sell
|372
|0.30
|1.5603
|0.0000
|0.0000
|1115
|2006.06.20 02:24
|modify
|372
|0.30
|1.5603
|1.5766
|1.5555
|1116
|2006.06.20 04:39
|close
|372
|0.30
|1.5603
|1.5766
|1.5555
|0.00
|9988.85
|1117
|2006.06.20 23:00
|sell
|373
|0.30
|1.5589
|0.0000
|0.0000
|1118
|2006.06.20 23:00
|modify
|373
|0.30
|1.5589
|1.5759
|1.5537
|1119
|2006.06.21 00:15
|close
|373
|0.30
|1.5585
|1.5759
|1.5537
|6.47
|9995.32
|1120
|2006.06.21 00:19
|buy
|374
|0.30
|1.5584
|0.0000
|0.0000
|1121
|2006.06.21 00:23
|modify
|374
|0.30
|1.5584
|1.5430
|1.5634
|1122
|2006.06.21 00:48
|close
|374
|0.30
|1.5590
|1.5430
|1.5634
|14.99
|10010.31
|1123
|2006.06.21 00:48
|sell
|375
|0.30
|1.5590
|0.0000
|0.0000
|1124
|2006.06.21 00:48
|modify
|375
|0.30
|1.5590
|1.5748
|1.5540
|1125
|2006.06.21 03:05
|close
|375
|0.30
|1.5590
|1.5748
|1.5540
|0.00
|10010.31
|1126
|2006.06.21 23:00
|sell
|376
|0.30
|1.5622
|0.0000
|0.0000
|1127
|2006.06.21 23:04
|modify
|376
|0.30
|1.5622
|1.5777
|1.5582
|1128
|2006.06.22 02:00
|close
|376
|0.30
|1.5622
|1.5777
|1.5582
|-10.56
|9999.75
|1129
|2006.06.26 23:00
|sell
|377
|0.30
|1.5639
|0.0000
|0.0000
|1130
|2006.06.26 23:03
|modify
|377
|0.30
|1.5639
|1.5805
|1.5586
|1131
|2006.06.27 18:49
|close
|377
|0.30
|1.5642
|1.5805
|1.5586
|-11.02
|9988.73
|1132
|2006.06.27 23:48
|sell
|378
|0.30
|1.5642
|0.0000
|0.0000
|1133
|2006.06.27 23:48
|modify
|378
|0.30
|1.5642
|1.5808
|1.5590
|1134
|2006.06.28 02:14
|close
|378
|0.30
|1.5642
|1.5808
|1.5590
|-3.52
|9985.20
|1135
|2006.06.29 00:26
|sell
|379
|0.30
|1.5645
|0.0000
|0.0000
|1136
|2006.06.29 00:26
|modify
|379
|0.30
|1.5645
|1.5808
|1.5599
|1137
|2006.06.29 02:38
|close
|379
|0.30
|1.5642
|1.5808
|1.5599
|7.49
|9992.69
|1138
|2006.07.04 00:02
|sell
|380
|0.30
|1.5671
|0.0000
|0.0000
|1139
|2006.07.04 00:02
|modify
|380
|0.30
|1.5671
|1.5832
|1.5611
|1140
|2006.07.04 04:14
|close
|380
|0.30
|1.5675
|1.5832
|1.5611
|-9.99
|9982.70
|1141
|2006.07.04 23:01
|buy
|381
|0.30
|1.5680
|0.0000
|0.0000
|1142
|2006.07.04 23:01
|modify
|381
|0.30
|1.5680
|1.5529
|1.5723
|1143
|2006.07.05 09:58
|close
|381
|0.30
|1.5676
|1.5529
|1.5723
|-7.93
|9974.78
|1144
|2006.07.05 23:27
|buy
|382
|0.30
|1.5683
|0.0000
|0.0000
|1145
|2006.07.05 23:28
|modify
|382
|0.30
|1.5683
|1.5526
|1.5740
|1146
|2006.07.06 02:27
|close
|382
|0.30
|1.5683
|1.5526
|1.5740
|6.19
|9980.97
|1147
|2006.07.06 02:27
|sell
|383
|0.30
|1.5683
|0.0000
|0.0000
|1148
|2006.07.06 02:27
|modify
|383
|0.30
|1.5683
|1.5835
|1.5623
|1149
|2006.07.06 04:44
|close
|383
|0.30
|1.5683
|1.5835
|1.5623
|0.00
|9980.97
|1150
|2006.07.11 01:29
|sell
|384
|0.30
|1.5669
|0.0000
|0.0000
|1151
|2006.07.11 01:29
|modify
|384
|0.30
|1.5669
|1.5822
|1.5623
|1152
|2006.07.11 03:22
|close
|384
|0.30
|1.5666
|1.5822
|1.5623
|7.49
|9988.46
|1153
|2006.07.12 00:26
|sell
|385
|0.30
|1.5663
|0.0000
|0.0000
|1154
|2006.07.12 00:26
|modify
|385
|0.30
|1.5663
|1.5813
|1.5619
|1155
|2006.07.12 02:43
|close
|385
|0.30
|1.5663
|1.5813
|1.5619
|0.00
|9988.46
|1156
|2006.07.13 00:09
|sell
|386
|0.30
|1.5674
|0.0000
|0.0000
|1157
|2006.07.13 00:09
|modify
|386
|0.30
|1.5674
|1.5829
|1.5622
|1158
|2006.07.13 04:17
|close
|386
|0.30
|1.5678
|1.5829
|1.5622
|-9.99
|9978.47
|1159
|2006.07.18 02:27
|sell
|387
|0.30
|1.5626
|0.0000
|0.0000
|1160
|2006.07.18 02:27
|modify
|387
|0.30
|1.5626
|1.5778
|1.5575
|1161
|2006.07.18 12:03
|close
|387
|0.30
|1.5630
|1.5778
|1.5575
|-9.99
|9968.48
|1162
|2006.07.18 23:27
|sell
|388
|0.30
|1.5665
|0.0000
|0.0000
|1163
|2006.07.18 23:27
|modify
|388
|0.30
|1.5665
|1.5831
|1.5606
|1164
|2006.07.19 02:58
|close
|388
|0.30
|1.5666
|1.5831
|1.5606
|-6.02
|9962.45
|1165
|2006.07.19 23:00
|sell
|389
|0.30
|1.5713
|0.0000
|0.0000
|1166
|2006.07.19 23:00
|modify
|389
|0.30
|1.5713
|1.5871
|1.5655
|1167
|2006.07.20 09:16
|close
|389
|0.30
|1.5717
|1.5871
|1.5655
|-20.55
|9941.90
|1168
|2006.07.24 23:27
|buy
|390
|0.30
|1.5738
|0.0000
|0.0000
|1169
|2006.07.24 23:27
|modify
|390
|0.30
|1.5738
|1.5579
|1.5789
|1170
|2006.07.25 00:53
|close
|390
|0.30
|1.5741
|1.5579
|1.5789
|9.55
|9951.45
|1171
|2006.07.25 00:53
|sell
|391
|0.30
|1.5741
|0.0000
|0.0000
|1172
|2006.07.25 00:53
|modify
|391
|0.30
|1.5741
|1.5893
|1.5692
|1173
|2006.07.25 03:08
|close
|391
|0.30
|1.5741
|1.5893
|1.5692
|0.00
|9951.45
|1174
|2006.07.25 23:00
|sell
|392
|0.30
|1.5763
|0.0000
|0.0000
|1175
|2006.07.25 23:00
|modify
|392
|0.30
|1.5763
|1.5930
|1.5704
|1176
|2006.07.26 02:36
|close
|392
|0.30
|1.5764
|1.5930
|1.5704
|-6.02
|9945.43
|1177
|2006.07.26 02:44
|buy
|393
|0.30
|1.5763
|0.0000
|0.0000
|1178
|2006.07.26 02:44
|modify
|393
|0.30
|1.5763
|1.5599
|1.5811
|1179
|2006.07.26 17:02
|close
|393
|0.30
|1.5761
|1.5599
|1.5811
|-5.00
|9940.43
|1180
|2006.07.26 23:00
|sell
|394
|0.30
|1.5780
|0.0000
|0.0000
|1181
|2006.07.26 23:00
|modify
|394
|0.30
|1.5780
|1.5940
|1.5733
|1182
|2006.07.27 00:33
|close
|394
|0.30
|1.5776
|1.5940
|1.5733
|-0.57
|9939.86
|1183
|2006.07.31 23:32
|sell
|395
|0.30
|1.5721
|0.0000
|0.0000
|1184
|2006.07.31 23:32
|modify
|395
|0.30
|1.5721
|1.5882
|1.5668
|1185
|2006.08.01 00:49
|close
|395
|0.30
|1.5717
|1.5882
|1.5668
|6.48
|9946.33
|1186
|2006.08.02 00:07
|sell
|396
|0.30
|1.5725
|0.0000
|0.0000
|1187
|2006.08.02 00:11
|modify
|396
|0.30
|1.5725
|1.5889
|1.5681
|1188
|2006.08.02 04:08
|close
|396
|0.30
|1.5726
|1.5889
|1.5681
|-2.49
|9943.84
|1189
|2006.08.02 23:00
|sell
|397
|0.30
|1.5745
|0.0000
|0.0000
|1190
|2006.08.02 23:05
|modify
|397
|0.30
|1.5745
|1.5907
|1.5700
|1191
|2006.08.03 00:18
|close
|397
|0.30
|1.5741
|1.5907
|1.5700
|-0.57
|9943.27
|1192
|2006.08.03 00:21
|buy
|398
|0.30
|1.5740
|0.0000
|0.0000
|1193
|2006.08.03 00:21
|modify
|398
|0.30
|1.5740
|1.5576
|1.5789
|1194
|2006.08.03 03:37
|close
|398
|0.30
|1.5740
|1.5576
|1.5789
|0.00
|9943.27
|1195
|2006.08.08 00:29
|buy
|399
|0.30
|1.5735
|0.0000
|0.0000
|1196
|2006.08.08 00:29
|modify
|399
|0.30
|1.5735
|1.5584
|1.5775
|1197
|2006.08.08 05:57
|close
|399
|0.30
|1.5731
|1.5584
|1.5775
|-9.99
|9933.28
|1198
|2006.08.08 23:00
|buy
|400
|0.30
|1.5734
|0.0000
|0.0000
|1199
|2006.08.08 23:00
|modify
|400
|0.30
|1.5734
|1.5582
|1.5792
|1200
|2006.08.09 01:50
|close
|400
|0.30
|1.5734
|1.5582
|1.5792
|2.06
|9935.34
|1201
|2006.08.09 01:50
|sell
|401
|0.30
|1.5734
|0.0000
|0.0000
|1202
|2006.08.09 01:50
|modify
|401
|0.30
|1.5734
|1.5890
|1.5691
|1203
|2006.08.09 10:10
|close
|401
|0.30
|1.5738
|1.5890
|1.5691
|-9.99
|9925.35
|1204
|2006.08.09 23:40
|sell
|402
|0.30
|1.5773
|0.0000
|0.0000
|1205
|2006.08.09 23:40
|modify
|402
|0.30
|1.5773
|1.5927
|1.5727
|1206
|2006.08.10 04:00
|close
|402
|0.30
|1.5777
|1.5927
|1.5727
|-20.55
|9904.80
|1207
|2006.08.14 23:22
|sell
|403
|0.30
|1.5799
|0.0000
|0.0000
|1208
|2006.08.14 23:24
|modify
|403
|0.30
|1.5799
|1.5950
|1.5756
|1209
|2006.08.15 01:23
|close
|403
|0.30
|1.5796
|1.5950
|1.5756
|3.98
|9908.78
|1210
|2006.08.16 00:11
|sell
|404
|0.30
|1.5818
|0.0000
|0.0000
|1211
|2006.08.16 00:11
|modify
|404
|0.30
|1.5818
|1.5971
|1.5772
|1212
|2006.08.16 04:30
|close
|404
|0.30
|1.5821
|1.5971
|1.5772
|-7.50
|9901.28
|1213
|2006.08.17 00:05
|sell
|405
|0.30
|1.5793
|0.0000
|0.0000
|1214
|2006.08.17 00:05
|modify
|405
|0.30
|1.5793
|1.5954
|1.5748
|1215
|2006.08.17 01:46
|close
|405
|0.30
|1.5790
|1.5954
|1.5748
|7.49
|9908.77
|1216
|2006.08.17 02:42
|sell
|406
|0.30
|1.5790
|0.0000
|0.0000
|1217
|2006.08.17 02:42
|modify
|406
|0.30
|1.5790
|1.5953
|1.5738
|1218
|2006.08.17 05:07
|close
|406
|0.30
|1.5790
|1.5953
|1.5738
|0.00
|9908.77
|1219
|2006.08.21 23:33
|sell
|407
|0.30
|1.5787
|0.0000
|0.0000
|1220
|2006.08.21 23:33
|modify
|407
|0.30
|1.5787
|1.5943
|1.5743
|1221
|2006.08.22 01:03
|close
|407
|0.30
|1.5783
|1.5943
|1.5743
|6.47
|9915.24
|1222
|2006.08.22 01:03
|buy
|408
|0.30
|1.5783
|0.0000
|0.0000
|1223
|2006.08.22 01:03
|modify
|408
|0.30
|1.5783
|1.5621
|1.5838
|1224
|2006.08.22 01:30
|close
|408
|0.30
|1.5789
|1.5621
|1.5838
|14.99
|9930.23
|1225
|2006.08.22 01:30
|sell
|409
|0.30
|1.5789
|0.0000
|0.0000
|1226
|2006.08.22 01:30
|modify
|409
|0.30
|1.5789
|1.5954
|1.5733
|1227
|2006.08.22 03:44
|close
|409
|0.30
|1.5786
|1.5954
|1.5733
|7.49
|9937.72
|1228
|2006.08.22 23:05
|sell
|410
|0.30
|1.5807
|0.0000
|0.0000
|1229
|2006.08.22 23:05
|modify
|410
|0.30
|1.5807
|1.5971
|1.5753
|1230
|2006.08.22 23:59
|close
|410
|0.30
|1.5801
|1.5971
|1.5753
|14.99
|9952.71
|1231
|2006.08.22 23:59
|buy
|411
|0.30
|1.5801
|0.0000
|0.0000
|1232
|2006.08.23 00:00
|modify
|411
|0.30
|1.5801
|1.5635
|1.5845
|1233
|2006.08.23 01:40
|close
|411
|0.30
|1.5803
|1.5635
|1.5845
|7.06
|9959.77
|1234
|2006.08.23 01:53
|sell
|412
|0.30
|1.5804
|0.0000
|0.0000
|1235
|2006.08.23 01:53
|modify
|412
|0.30
|1.5804
|1.5966
|1.5750
|1236
|2006.08.23 09:55
|close
|412
|0.30
|1.5808
|1.5966
|1.5750
|-9.99
|9949.78
|1237
|2006.08.23 23:42
|sell
|413
|0.30
|1.5796
|0.0000
|0.0000
|1238
|2006.08.23 23:42
|modify
|413
|0.30
|1.5796
|1.5951
|1.5747
|1239
|2006.08.24 04:02
|close
|413
|0.30
|1.5800
|1.5951
|1.5747
|-20.55
|9929.22
|1240
|2006.08.28 23:04
|sell
|414
|0.30
|1.5802
|0.0000
|0.0000
|1241
|2006.08.28 23:07
|modify
|414
|0.30
|1.5802
|1.5963
|1.5759
|1242
|2006.08.29 03:34
|close
|414
|0.30
|1.5806
|1.5963
|1.5759
|-13.51
|9915.71
|1243
|2006.08.30 00:23
|sell
|415
|0.30
|1.5764
|0.0000
|0.0000
|1244
|2006.08.30 00:23
|modify
|415
|0.30
|1.5764
|1.5920
|1.5709
|1245
|2006.08.30 02:38
|close
|415
|0.30
|1.5763
|1.5920
|1.5709
|2.50
|9918.21
|1246
|2006.08.30 23:55
|buy
|416
|0.30
|1.5755
|0.0000
|0.0000
|1247
|2006.08.30 23:55
|modify
|416
|0.30
|1.5755
|1.5605
|1.5803
|1248
|2006.08.31 02:25
|close
|416
|0.30
|1.5755
|1.5605
|1.5803
|6.19
|9924.40
|1249
|2006.09.04 23:22
|sell
|417
|0.30
|1.5808
|0.0000
|0.0000
|1250
|2006.09.04 23:23
|modify
|417
|0.30
|1.5808
|1.5972
|1.5761
|1251
|2006.09.05 00:56
|close
|417
|0.30
|1.5804
|1.5972
|1.5761
|6.47
|9930.87
|1252
|2006.09.05 01:59
|sell
|418
|0.30
|1.5806
|0.0000
|0.0000
|1253
|2006.09.05 01:59
|modify
|418
|0.30
|1.5806
|1.5961
|1.5751
|1254
|2006.09.05 12:20
|close
|418
|0.30
|1.5810
|1.5961
|1.5751
|-9.99
|9920.88
|1255
|2006.09.05 23:52
|sell
|419
|0.30
|1.5816
|0.0000
|0.0000
|1256
|2006.09.05 23:52
|modify
|419
|0.30
|1.5816
|1.5968
|1.5770
|1257
|2006.09.06 02:24
|close
|419
|0.30
|1.5816
|1.5968
|1.5770
|-3.52
|9917.36
|1258
|2006.09.07 00:53
|sell
|420
|0.30
|1.5820
|0.0000
|0.0000
|1259
|2006.09.07 00:53
|modify
|420
|0.30
|1.5820
|1.5971
|1.5770
|1260
|2006.09.07 03:14
|close
|420
|0.30
|1.5819
|1.5971
|1.5770
|2.50
|9919.86
|1261
|2006.09.12 00:12
|sell
|421
|0.30
|1.5814
|0.0000
|0.0000
|1262
|2006.09.12 00:12
|modify
|421
|0.30
|1.5814
|1.5977
|1.5756
|1263
|2006.09.12 02:40
|close
|421
|0.30
|1.5814
|1.5977
|1.5756
|0.00
|9919.86
|1264
|2006.09.12 23:25
|sell
|422
|0.30
|1.5866
|0.0000
|0.0000
|1265
|2006.09.12 23:25
|modify
|422
|0.30
|1.5866
|1.6027
|1.5820
|1266
|2006.09.13 18:38
|close
|422
|0.30
|1.5870
|1.6027
|1.5820
|-13.51
|9906.35
|1267
|2006.09.14 00:10
|buy
|423
|0.30
|1.5873
|0.0000
|0.0000
|1268
|2006.09.14 00:10
|modify
|423
|0.30
|1.5873
|1.5708
|1.5916
|1269
|2006.09.14 08:08
|close
|423
|0.30
|1.5869
|1.5708
|1.5916
|-9.99
|9896.36
|1270
|2006.09.18 23:04
|sell
|424
|0.30
|1.5890
|0.0000
|0.0000
|1271
|2006.09.18 23:04
|modify
|424
|0.30
|1.5890
|1.6054
|1.5842
|1272
|2006.09.19 00:26
|close
|424
|0.30
|1.5884
|1.6054
|1.5842
|11.47
|9907.82
|1273
|2006.09.19 00:26
|buy
|425
|0.30
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|1274
|2006.09.19 00:26
|modify
|425
|0.30
|1.5884
|1.5722
|1.5932
|1275
|2006.09.19 01:42
|close
|425
|0.30
|1.5888
|1.5722
|1.5932
|10.00
|9917.82
|1276
|2006.09.19 01:42
|sell
|426
|0.30
|1.5888
|0.0000
|0.0000
|1277
|2006.09.19 01:44
|modify
|426
|0.30
|1.5888
|1.6050
|1.5833
|1278
|2006.09.19 04:37
|close
|426
|0.30
|1.5888
|1.6050
|1.5833
|0.00
|9917.82
|1279
|2006.09.19 23:04
|sell
|427
|0.30
|1.5868
|0.0000
|0.0000
|1280
|2006.09.19 23:04
|modify
|427
|0.30
|1.5868
|1.6023
|1.5824
|1281
|2006.09.20 02:56
|close
|427
|0.30
|1.5869
|1.6023
|1.5824
|-6.02
|9911.80
|1282
|2006.09.20 23:00
|sell
|428
|0.30
|1.5875
|0.0000
|0.0000
|1283
|2006.09.20 23:00
|modify
|428
|0.30
|1.5875
|1.6039
|1.5823
|1284
|2006.09.21 02:06
|close
|428
|0.30
|1.5875
|1.6039
|1.5823
|-10.56
|9901.24
|1285
|2006.09.21 02:07
|buy
|429
|0.30
|1.5874
|0.0000
|0.0000
|1286
|2006.09.21 02:07
|modify
|429
|0.30
|1.5874
|1.5714
|1.5929
|1287
|2006.09.21 02:23
|close
|429
|0.30
|1.5880
|1.5714
|1.5929
|14.99
|9916.23
|1288
|2006.09.21 02:23
|sell
|430
|0.30
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|1289
|2006.09.21 02:23
|modify
|430
|0.30
|1.5880
|1.6042
|1.5829
|1290
|2006.09.21 03:54
|close
|430
|0.30
|1.5877
|1.6042
|1.5829
|7.49
|9923.72
|1291
|2006.09.25 23:08
|sell
|431
|0.30
|1.5790
|0.0000
|0.0000
|1292
|2006.09.25 23:08
|modify
|431
|0.30
|1.5790
|1.5954
|1.5732
|1293
|2006.09.26 01:49
|close
|431
|0.30
|1.5790
|1.5954
|1.5732
|-3.52
|9920.20
|1294
|2006.09.26 02:24
|sell
|432
|0.30
|1.5792
|0.0000
|0.0000
|1295
|2006.09.26 02:24
|modify
|432
|0.30
|1.5792
|1.5957
|1.5752
|1296
|2006.09.26 03:44
|close
|432
|0.30
|1.5789
|1.5957
|1.5752
|7.49
|9927.69
|1297
|2006.09.26 23:42
|sell
|433
|0.30
|1.5776
|0.0000
|0.0000
|1298
|2006.09.26 23:42
|modify
|433
|0.30
|1.5776
|1.5940
|1.5719
|1299
|2006.09.27 09:06
|close
|433
|0.30
|1.5780
|1.5940
|1.5719
|-13.51
|9914.18
|1300
|2006.09.27 23:11
|buy
|434
|0.30
|1.5804
|0.0000
|0.0000
|1301
|2006.09.27 23:11
|modify
|434
|0.30
|1.5804
|1.5651
|1.5861
|1302
|2006.09.28 01:59
|close
|434
|0.30
|1.5804
|1.5651
|1.5861
|6.19
|9920.36
|1303
|2006.09.28 01:59
|sell
|435
|0.30
|1.5804
|0.0000
|0.0000
|1304
|2006.09.28 02:00
|modify
|435
|0.30
|1.5804
|1.5957
|1.5746
|1305
|2006.09.29 09:23
|close
|435
|0.30
|1.5857
|1.5957
|1.5746
|-135.89
|9784.47
|1306
|2006.10.03 00:28
|sell
|436
|0.30
|1.5840
|0.0000
|0.0000
|1307
|2006.10.03 00:28
|modify
|436
|0.30
|1.5840
|1.6006
|1.5794
|1308
|2006.10.03 03:14
|close
|436
|0.30
|1.5840
|1.6006
|1.5794
|0.00
|9784.47
|1309
|2006.10.03 23:11
|sell
|437
|0.30
|1.5855
|0.0000
|0.0000
|1310
|2006.10.03 23:11
|modify
|437
|0.30
|1.5855
|1.6022
|1.5805
|1311
|2006.10.04 04:39
|close
|437
|0.30
|1.5859
|1.6022
|1.5805
|-13.51
|9770.96
|1312
|2006.10.05 01:05
|sell
|438
|0.30
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|1313
|2006.10.05 01:05
|modify
|438
|0.30
|1.5876
|1.6031
|1.5826
|1314
|2006.10.05 03:47
|close
|438
|0.30
|1.5875
|1.6031
|1.5826
|2.50
|9773.46
|1315
|2006.10.09 23:17
|buy
|439
|0.30
|1.5892
|0.0000
|0.0000
|1316
|2006.10.09 23:17
|modify
|439
|0.30
|1.5892
|1.5734
|1.5948
|1317
|2006.10.10 01:37
|close
|439
|0.30
|1.5892
|1.5734
|1.5948
|2.06
|9775.52
|1318
|2006.10.10 02:10
|sell
|440
|0.30
|1.5895
|0.0000
|0.0000
|1319
|2006.10.10 02:10
|modify
|440
|0.30
|1.5895
|1.6058
|1.5840
|1320
|2006.10.10 03:29
|close
|440
|0.30
|1.5892
|1.6058
|1.5840
|7.50
|9783.02
|1321
|2006.10.10 23:00
|sell
|441
|0.30
|1.5922
|0.0000
|0.0000
|1322
|2006.10.10 23:01
|modify
|441
|0.30
|1.5922
|1.6081
|1.5872
|1323
|2006.10.11 21:52
|close
|441
|0.30
|1.5926
|1.6081
|1.5872
|-13.51
|9769.51
|1324
|2006.10.11 23:18
|buy
|442
|0.30
|1.5928
|0.0000
|0.0000
|1325
|2006.10.11 23:18
|modify
|442
|0.30
|1.5928
|1.5771
|1.5981
|1326
|2006.10.12 01:02
|close
|442
|0.30
|1.5931
|1.5771
|1.5981
|13.69
|9783.20
|1327
|2006.10.12 01:40
|sell
|443
|0.30
|1.5932
|0.0000
|0.0000
|1328
|2006.10.12 01:40
|modify
|443
|0.30
|1.5932
|1.6083
|1.5879
|1329
|2006.10.12 04:14
|close
|443
|0.30
|1.5932
|1.6083
|1.5879
|0.00
|9783.20
|1330
|2006.10.16 23:57
|sell
|444
|0.30
|1.5925
|0.0000
|0.0000
|1331
|2006.10.16 23:57
|modify
|444
|0.30
|1.5925
|1.6093
|1.5865
|1332
|2006.10.17 01:09
|close
|444
|0.30
|1.5919
|1.6093
|1.5865
|11.47
|9794.67
|1333
|2006.10.17 01:09
|buy
|445
|0.30
|1.5919
|0.0000
|0.0000
|1334
|2006.10.17 01:09
|modify
|445
|0.30
|1.5919
|1.5757
|1.5965
|1335
|2006.10.17 01:37
|close
|445
|0.30
|1.5925
|1.5757
|1.5965
|14.99
|9809.66
|1336
|2006.10.17 01:37
|sell
|446
|0.30
|1.5925
|0.0000
|0.0000
|1337
|2006.10.17 01:37
|modify
|446
|0.30
|1.5925
|1.6078
|1.5875
|1338
|2006.10.17 03:52
|close
|446
|0.30
|1.5924
|1.6078
|1.5875
|2.50
|9812.16
|1339
|2006.10.17 23:18
|sell
|447
|0.30
|1.5907
|0.0000
|0.0000
|1340
|2006.10.17 23:18
|modify
|447
|0.30
|1.5907
|1.6069
|1.5858
|1341
|2006.10.18 01:44
|close
|447
|0.30
|1.5907
|1.6069
|1.5858
|-3.52
|9808.64
|1342
|2006.10.18 23:57
|buy
|448
|0.30
|1.5920
|0.0000
|0.0000
|1343
|2006.10.18 23:57
|modify
|448
|0.30
|1.5920
|1.5751
|1.5971
|1344
|2006.10.19 02:12
|close
|448
|0.30
|1.5921
|1.5751
|1.5971
|8.69
|9817.32
|1345
|2006.10.19 02:15
|sell
|449
|0.30
|1.5922
|0.0000
|0.0000
|1346
|2006.10.19 02:24
|modify
|449
|0.30
|1.5922
|1.6092
|1.5877
|1347
|2006.10.19 04:34
|close
|449
|0.30
|1.5922
|1.6092
|1.5877
|0.00
|9817.32
|1348
|2006.10.23 23:04
|sell
|450
|0.30
|1.5901
|0.0000
|0.0000
|1349
|2006.10.23 23:04
|modify
|450
|0.30
|1.5901
|1.6064
|1.5841
|1350
|2006.10.23 23:59
|close
|450
|0.30
|1.5896
|1.6064
|1.5841
|12.48
|9829.80
|1351
|2006.10.24 00:05
|buy
|451
|0.30
|1.5895
|0.0000
|0.0000
|1352
|2006.10.24 00:05
|modify
|451
|0.30
|1.5895
|1.5730
|1.5935
|1353
|2006.10.24 02:30
|close
|451
|0.30
|1.5896
|1.5730
|1.5935
|2.49
|9832.29
|1354
|2006.10.24 02:32
|sell
|452
|0.30
|1.5898
|0.0000
|0.0000
|1355
|2006.10.24 02:32
|modify
|452
|0.30
|1.5898
|1.6054
|1.5850
|1356
|2006.10.24 05:54
|close
|452
|0.30
|1.5898
|1.6054
|1.5850
|0.00
|9832.29
|1357
|2006.10.25 00:28
|buy
|453
|0.30
|1.5906
|0.0000
|0.0000
|1358
|2006.10.25 00:29
|modify
|453
|0.30
|1.5906
|1.5750
|1.5957
|1359
|2006.10.25 02:33
|close
|453
|0.30
|1.5909
|1.5750
|1.5957
|7.49
|9839.78
|1360
|2006.10.25 02:33
|sell
|454
|0.30
|1.5910
|0.0000
|0.0000
|1361
|2006.10.25 02:33
|modify
|454
|0.30
|1.5910
|1.6060
|1.5869
|1362
|2006.10.25 10:24
|close
|454
|0.30
|1.5913
|1.6060
|1.5869
|-7.50
|9832.28
|1363
|2006.10.25 23:38
|sell
|455
|0.30
|1.5938
|0.0000
|0.0000
|1364
|2006.10.25 23:38
|modify
|455
|0.30
|1.5938
|1.6105
|1.5890
|1365
|2006.10.26 03:02
|close
|455
|0.30
|1.5938
|1.6105
|1.5890
|-10.56
|9821.72
|1366
|2006.10.31 02:29
|sell
|456
|0.30
|1.5888
|0.0000
|0.0000
|1367
|2006.10.31 02:29
|modify
|456
|0.30
|1.5888
|1.6052
|1.5832
|1368
|2006.10.31 05:19
|close
|456
|0.30
|1.5888
|1.6052
|1.5832
|0.00
|9821.72
|1369
|2006.10.31 23:01
|sell
|457
|0.30
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|1370
|2006.10.31 23:01
|modify
|457
|0.30
|1.5876
|1.6030
|1.5829
|1371
|2006.11.01 02:49
|close
|457
|0.30
|1.5877
|1.6030
|1.5829
|-6.02
|9815.70
|1372
|2006.11.01 23:00
|sell
|458
|0.30
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|1373
|2006.11.01 23:00
|modify
|458
|0.30
|1.5884
|1.6042
|1.5826
|1374
|2006.11.02 02:50
|close
|458
|0.30
|1.5885
|1.6042
|1.5826
|-13.06
|9802.63
|1375
|2006.11.07 00:11
|buy
|459
|0.30
|1.5973
|0.0000
|0.0000
|1376
|2006.11.07 00:11
|modify
|459
|0.30
|1.5973
|1.5816
|1.6027
|1377
|2006.11.07 04:34
|close
|459
|0.30
|1.5970
|1.5816
|1.6027
|-7.50
|9795.13
|1378
|2006.11.07 23:00
|sell
|460
|0.30
|1.5961
|0.0000
|0.0000
|1379
|2006.11.07 23:02
|modify
|460
|0.30
|1.5961
|1.6118
|1.5905
|1380
|2006.11.08 00:36
|close
|460
|0.30
|1.5957
|1.6118
|1.5905
|6.47
|9801.60
|1381
|2006.11.08 00:36
|buy
|461
|0.30
|1.5957
|0.0000
|0.0000
|1382
|2006.11.08 00:36
|modify
|461
|0.30
|1.5957
|1.5789
|1.6003
|1383
|2006.11.08 02:05
|close
|461
|0.30
|1.5960
|1.5789
|1.6003
|7.50
|9809.10
|1384
|2006.11.09 00:48
|sell
|462
|0.30
|1.5963
|0.0000
|0.0000
|1385
|2006.11.09 00:48
|modify
|462
|0.30
|1.5963
|1.6117
|1.5923
|1386
|2006.11.09 03:06
|close
|462
|0.30
|1.5963
|1.6117
|1.5923
|0.00
|9809.10
|1387
|2006.11.13 23:12
|sell
|463
|0.30
|1.5946
|0.0000
|0.0000
|1388
|2006.11.13 23:12
|modify
|463
|0.30
|1.5946
|1.6107
|1.5888
|1389
|2006.11.14 01:38
|close
|463
|0.30
|1.5945
|1.6107
|1.5888
|-1.02
|9808.08
|1390
|2006.11.14 01:51
|sell
|464
|0.30
|1.5946
|0.0000
|0.0000
|1391
|2006.11.14 01:51
|modify
|464
|0.30
|1.5946
|1.6099
|1.5886
|1392
|2006.11.14 03:01
|close
|464
|0.30
|1.5940
|1.6099
|1.5886
|14.99
|9823.07
|1393
|2006.11.15 00:19
|sell
|465
|0.30
|1.5936
|0.0000
|0.0000
|1394
|2006.11.15 00:20
|modify
|465
|0.30
|1.5936
|1.6105
|1.5880
|1395
|2006.11.15 02:44
|close
|465
|0.30
|1.5936
|1.6105
|1.5880
|0.00
|9823.07
|1396
|2006.11.16 00:07
|sell
|466
|0.30
|1.5983
|0.0000
|0.0000
|1397
|2006.11.16 00:07
|modify
|466
|0.30
|1.5983
|1.6149
|1.5923
|1398
|2006.11.16 02:30
|close
|466
|0.30
|1.5981
|1.6149
|1.5923
|5.00
|9828.07
|1399
|2006.11.20 23:24
|sell
|467
|0.30
|1.5946
|0.0000
|0.0000
|1400
|2006.11.20 23:24
|modify
|467
|0.30
|1.5946
|1.6102
|1.5905
|1401
|2006.11.21 01:44
|close
|467
|0.30
|1.5946
|1.6102
|1.5905
|-3.52
|9824.55
|1402
|2006.11.21 02:12
|sell
|468
|0.30
|1.5944
|0.0000
|0.0000
|1403
|2006.11.21 02:12
|modify
|468
|0.30
|1.5944
|1.6100
|1.5903
|1404
|2006.11.21 06:04
|close
|468
|0.30
|1.5945
|1.6100
|1.5903
|-2.49
|9822.06
|1405
|2006.11.21 23:23
|sell
|469
|0.30
|1.5939
|0.0000
|0.0000
|1406
|2006.11.21 23:23
|modify
|469
|0.30
|1.5939
|1.6090
|1.5896
|1407
|2006.11.22 02:00
|close
|469
|0.30
|1.5939
|1.6090
|1.5896
|-3.52
|9818.54
|1408
|2006.11.22 23:07
|sell
|470
|0.30
|1.5871
|0.0000
|0.0000
|1409
|2006.11.22 23:07
|modify
|470
|0.30
|1.5871
|1.6030
|1.5814
|1410
|2006.11.23 04:04
|close
|470
|0.30
|1.5875
|1.6030
|1.5814
|-20.55
|9797.98
|1411
|2006.11.28 01:09
|sell
|471
|0.30
|1.5847
|0.0000
|0.0000
|1412
|2006.11.28 01:09
|modify
|471
|0.30
|1.5847
|1.6000
|1.5800
|1413
|2006.11.28 03:29
|close
|471
|0.30
|1.5847
|1.6000
|1.5800
|0.00
|9797.98
|1414
|2006.11.28 23:53
|sell
|472
|0.30
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|1415
|2006.11.28 23:53
|modify
|472
|0.30
|1.5878
|1.6028
|1.5818
|1416
|2006.11.29 01:42
|close
|472
|0.30
|1.5875
|1.6028
|1.5818
|3.98
|9801.96
|1417
|2006.11.29 01:53
|sell
|473
|0.30
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|1418
|2006.11.29 01:53
|modify
|473
|0.30
|1.5878
|1.6038
|1.5834
|1419
|2006.11.29 04:14
|close
|473
|0.30
|1.5878
|1.6038
|1.5834
|0.00
|9801.96
|1420
|2006.11.29 23:21
|sell
|474
|0.30
|1.5910
|0.0000
|0.0000
|1421
|2006.11.29 23:21
|modify
|474
|0.30
|1.5910
|1.6067
|1.5855
|1422
|2006.11.30 03:23
|close
|474
|0.30
|1.5911
|1.6067
|1.5855
|-13.06
|9788.90
|1423
|2006.12.04 23:48
|sell
|475
|0.30
|1.5918
|0.0000
|0.0000
|1424
|2006.12.04 23:48
|modify
|475
|0.30
|1.5918
|1.6079
|1.5870
|1425
|2006.12.05 01:17
|close
|475
|0.30
|1.5915
|1.6079
|1.5870
|3.97
|9792.87
|1426
|2006.12.05 01:50
|sell
|476
|0.30
|1.5920
|0.0000
|0.0000
|1427
|2006.12.05 01:50
|modify
|476
|0.30
|1.5920
|1.6084
|1.5872
|1428
|2006.12.05 05:33
|close
|476
|0.30
|1.5921
|1.6084
|1.5872
|-2.50
|9790.37
|1429
|2006.12.05 23:33
|sell
|477
|0.30
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|1430
|2006.12.05 23:33
|modify
|477
|0.30
|1.5880
|1.6031
|1.5834
|1431
|2006.12.06 01:30
|close
|477
|0.30
|1.5877
|1.6031
|1.5834
|3.97
|9794.34
|1432
|2006.12.06 23:48
|sell
|478
|0.30
|1.5893
|0.0000
|0.0000
|1433
|2006.12.06 23:48
|modify
|478
|0.30
|1.5893
|1.6043
|1.5848
|1434
|2006.12.07 00:35
|close
|478
|0.30
|1.5888
|1.6043
|1.5848
|1.93
|9796.26
|1435
|2006.12.07 02:20
|sell
|479
|0.30
|1.5893
|0.0000
|0.0000
|1436
|2006.12.07 02:23
|modify
|479
|0.30
|1.5893
|1.6044
|1.5851
|1437
|2006.12.07 06:21
|close
|479
|0.30
|1.5894
|1.6044
|1.5851
|-2.50
|9793.76
|1438
|2006.12.11 23:00
|sell
|480
|0.30
|1.5921
|0.0000
|0.0000
|1439
|2006.12.11 23:00
|modify
|480
|0.30
|1.5921
|1.6088
|1.5864
|1440
|2006.12.12 01:07
|close
|480
|0.30
|1.5918
|1.6088
|1.5864
|3.98
|9797.74
|1441
|2006.12.12 01:09
|buy
|481
|0.30
|1.5917
|0.0000
|0.0000
|1442
|2006.12.12 01:09
|modify
|481
|0.30
|1.5917
|1.5750
|1.5957
|1443
|2006.12.12 02:01
|close
|481
|0.30
|1.5922
|1.5750
|1.5957
|12.49
|9810.23
|1444
|2006.12.12 02:01
|sell
|482
|0.30
|1.5922
|0.0000
|0.0000
|1445
|2006.12.12 02:01
|modify
|482
|0.30
|1.5922
|1.6091
|1.5865
|1446
|2006.12.12 08:02
|close
|482
|0.30
|1.5926
|1.6091
|1.5865
|-9.99
|9800.24
|1447
|2006.12.12 23:00
|sell
|483
|0.30
|1.5934
|0.0000
|0.0000
|1448
|2006.12.12 23:01
|modify
|483
|0.30
|1.5934
|1.6093
|1.5888
|1449
|2006.12.13 01:47
|close
|483
|0.30
|1.5934
|1.6093
|1.5888
|-3.52
|9796.72
|1450
|2006.12.13 23:13
|sell
|484
|0.30
|1.5939
|0.0000
|0.0000
|1451
|2006.12.13 23:14
|modify
|484
|0.30
|1.5939
|1.6101
|1.5896
|1452
|2006.12.14 02:06
|close
|484
|0.30
|1.5939
|1.6101
|1.5896
|-10.56
|9786.15
|1453
|2006.12.18 23:06
|sell
|485
|0.30
|1.6007
|0.0000
|0.0000
|1454
|2006.12.18 23:06
|modify
|485
|0.30
|1.6007
|1.6167
|1.5958
|1455
|2006.12.19 03:10
|close
|485
|0.30
|1.6008
|1.6167
|1.5958
|-6.02
|9780.13
|1456
|2006.12.19 23:00
|sell
|486
|0.30
|1.6023
|0.0000
|0.0000
|1457
|2006.12.19 23:03
|modify
|486
|0.30
|1.6023
|1.6184
|1.5980
|1458
|2006.12.20 01:23
|close
|486
|0.30
|1.6022
|1.6184
|1.5980
|-1.03
|9779.10
|1459
|2006.12.21 02:01
|sell
|487
|0.30
|1.6046
|0.0000
|0.0000
|1460
|2006.12.21 02:04
|modify
|487
|0.30
|1.6046
|1.6200
|1.5990
|1461
|2006.12.21 04:53
|close
|487
|0.30
|1.6046
|1.6200
|1.5990
|0.00
|9779.10
|1462
|2006.12.27 00:09
|sell
|488
|0.30
|1.6024
|0.0000
|0.0000
|1463
|2006.12.27 00:09
|modify
|488
|0.30
|1.6024
|1.6190
|1.5968
|1464
|2006.12.27 02:53
|close
|488
|0.30
|1.6024
|1.6190
|1.5968
|0.00
|9779.10
|1465
|2006.12.27 23:54
|buy
|489
|0.30
|1.6083
|0.0000
|0.0000
|1466
|2006.12.27 23:54
|modify
|489
|0.30
|1.6083
|1.5926
|1.6136
|1467
|2006.12.28 00:00
|close
|489
|0.30
|1.6088
|1.5926
|1.6136
|18.68
|9797.78
|1468
|2006.12.28 00:23
|sell
|490
|0.30
|1.6089
|0.0000
|0.0000
|1469
|2006.12.28 00:23
|modify
|490
|0.30
|1.6089
|1.6250
|1.6037
|1470
|2006.12.28 01:50
|close
|490
|0.30
|1.6085
|1.6250
|1.6037
|9.99
|9807.77
|1471
|2007.01.02 23:32
|sell
|491
|0.30
|1.6109
|0.0000
|0.0000
|1472
|2007.01.02 23:32
|modify
|491
|0.30
|1.6109
|1.6264
|1.6049
|1473
|2007.01.03 03:04
|close
|491
|0.30
|1.6110
|1.6264
|1.6049
|-6.02
|9801.75
|1474
|2007.01.03 23:51
|sell
|492
|0.30
|1.6148
|0.0000
|0.0000
|1475
|2007.01.03 23:51
|modify
|492
|0.30
|1.6148
|1.6311
|1.6088
|1476
|2007.01.04 00:51
|close
|492
|0.30
|1.6142
|1.6311
|1.6088
|4.43
|9806.17
|1477
|2007.01.04 00:51
|buy
|493
|0.30
|1.6141
|0.0000
|0.0000
|1478
|2007.01.04 00:51
|modify
|493
|0.30
|1.6141
|1.5991
|1.6184
|1479
|2007.01.04 03:48
|close
|493
|0.30
|1.6141
|1.5991
|1.6184
|0.00
|9806.17
|1480
|2007.01.08 23:00
|sell
|494
|0.30
|1.6101
|0.0000
|0.0000
|1481
|2007.01.08 23:00
|modify
|494
|0.30
|1.6101
|1.6271
|1.6048
|1482
|2007.01.09 03:05
|close
|494
|0.30
|1.6103
|1.6271
|1.6048
|-8.51
|9797.66
|1483
|2007.01.10 00:42
|sell
|495
|0.30
|1.6139
|0.0000
|0.0000
|1484
|2007.01.10 00:42
|modify
|495
|0.30
|1.6139
|1.6297
|1.6095
|1485
|2007.01.10 02:19
|close
|495
|0.30
|1.6136
|1.6297
|1.6095
|7.49
|9805.15
|1486
|2007.01.10 02:19
|buy
|496
|0.30
|1.6134
|0.0000
|0.0000
|1487
|2007.01.10 02:19
|modify
|496
|0.30
|1.6134
|1.5983
|1.6178
|1488
|2007.01.10 09:54
|close
|496
|0.30
|1.6130
|1.5983
|1.6178
|-10.00
|9795.15
|1489
|2007.01.10 23:00
|sell
|497
|0.30
|1.6130
|0.0000
|0.0000
|1490
|2007.01.10 23:01
|modify
|497
|0.30
|1.6130
|1.6298
|1.6079
|1491
|2007.01.11 00:11
|close
|497
|0.30
|1.6124
|1.6298
|1.6079
|4.43
|9799.58
|1492
|2007.01.11 00:11
|buy
|498
|0.30
|1.6124
|0.0000
|0.0000
|1493
|2007.01.11 00:11
|modify
|498
|0.30
|1.6124
|1.5972
|1.6164
|1494
|2007.01.11 02:30
|close
|498
|0.30
|1.6124
|1.5972
|1.6164
|0.00
|9799.58
|1495
|2007.01.11 02:30
|sell
|499
|0.30
|1.6127
|0.0000
|0.0000
|1496
|2007.01.11 02:30
|modify
|499
|0.30
|1.6127
|1.6286
|1.6081
|1497
|2007.01.11 14:52
|close
|499
|0.30
|1.6131
|1.6286
|1.6081
|-9.99
|9789.59
|1498
|2007.01.16 00:34
|sell
|500
|0.30
|1.6156
|0.0000
|0.0000
|1499
|2007.01.16 00:34
|modify
|500
|0.30
|1.6156
|1.6317
|1.6108
|1500
|2007.01.16 01:58
|close
|500
|0.30
|1.6153
|1.6317
|1.6108
|7.49
|9797.08
|1501
|2007.01.16 02:13
|sell
|501
|0.30
|1.6155
|0.0000
|0.0000
|1502
|2007.01.16 02:13
|modify
|501
|0.30
|1.6155
|1.6307
|1.6098
|1503
|2007.01.16 03:33
|close
|501
|0.30
|1.6151
|1.6307
|1.6098
|9.99
|9807.07
|1504
|2007.01.16 23:00
|sell
|502
|0.30
|1.6124
|0.0000
|0.0000
|1505
|2007.01.16 23:00
|modify
|502
|0.30
|1.6124
|1.6289
|1.6084
|1506
|2007.01.17 16:52
|close
|502
|0.30
|1.6128
|1.6289
|1.6084
|-13.51
|9793.56
|1507
|2007.01.18 00:23
|sell
|503
|0.30
|1.6139
|0.0000
|0.0000
|1508
|2007.01.18 00:23
|modify
|503
|0.30
|1.6139
|1.6291
|1.6094
|1509
|2007.01.18 02:38
|close
|503
|0.30
|1.6139
|1.6291
|1.6094
|0.00
|9793.56
|1510
|2007.01.23 00:34
|sell
|504
|0.30
|1.6178
|0.0000
|0.0000
|1511
|2007.01.23 00:34
|modify
|504
|0.30
|1.6178
|1.6333
|1.6124
|1512
|2007.01.23 02:50
|close
|504
|0.30
|1.6178
|1.6333
|1.6124
|0.00
|9793.56
|1513
|2007.01.23 23:00
|sell
|505
|0.30
|1.6181
|0.0000
|0.0000
|1514
|2007.01.23 23:01
|modify
|505
|0.30
|1.6181
|1.6348
|1.6130
|1515
|2007.01.24 08:46
|close
|505
|0.30
|1.6185
|1.6348
|1.6130
|-13.51
|9780.05
|1516
|2007.01.25 00:13
|buy
|506
|0.30
|1.6181
|0.0000
|0.0000
|1517
|2007.01.25 00:13
|modify
|506
|0.30
|1.6181
|1.6016
|1.6240
|1518
|2007.01.25 01:33
|close
|506
|0.30
|1.6185
|1.6016
|1.6240
|9.99
|9790.04
|1519
|2007.01.30 00:01
|sell
|507
|0.30
|1.6240
|0.0000
|0.0000
|1520
|2007.01.30 00:01
|modify
|507
|0.30
|1.6240
|1.6394
|1.6181
|1521
|2007.01.30 01:22
|close
|507
|0.30
|1.6236
|1.6394
|1.6181
|9.99
|9800.03
|1522
|2007.01.30 01:26
|buy
|508
|0.30
|1.6234
|0.0000
|0.0000
|1523
|2007.01.30 01:27
|modify
|508
|0.30
|1.6234
|1.6065
|1.6288
|1524
|2007.01.30 05:11
|close
|508
|0.30
|1.6233
|1.6065
|1.6288
|-2.50
|9797.53
|1525
|2007.01.30 23:00
|sell
|509
|0.30
|1.6233
|0.0000
|0.0000
|1526
|2007.01.30 23:01
|modify
|509
|0.30
|1.6233
|1.6402
|1.6193
|1527
|2007.01.31 00:19
|close
|509
|0.30
|1.6229
|1.6402
|1.6193
|6.47
|9803.99
|1528
|2007.01.31 00:19
|buy
|510
|0.30
|1.6229
|0.0000
|0.0000
|1529
|2007.01.31 00:19
|modify
|510
|0.30
|1.6229
|1.6071
|1.6270
|1530
|2007.01.31 02:35
|close
|510
|0.30
|1.6229
|1.6071
|1.6270
|0.00
|9803.99
|1531
|2007.01.31 23:34
|sell
|511
|0.30
|1.6215
|0.0000
|0.0000
|1532
|2007.01.31 23:34
|modify
|511
|0.30
|1.6215
|1.6378
|1.6156
|1533
|2007.02.01 01:03
|close
|511
|0.30
|1.6212
|1.6378
|1.6156
|-3.07
|9800.92
|1534
|2007.02.01 02:45
|sell
|512
|0.30
|1.6211
|0.0000
|0.0000
|1535
|2007.02.01 02:45
|modify
|512
|0.30
|1.6211
|1.6362
|1.6164
|1536
|2007.02.01 06:19
|close
|512
|0.30
|1.6212
|1.6362
|1.6164
|-2.50
|9798.42
|1537
|2007.02.06 01:28
|sell
|513
|0.30
|1.6145
|0.0000
|0.0000
|1538
|2007.02.06 01:28
|modify
|513
|0.30
|1.6145
|1.6310
|1.6085
|1539
|2007.02.06 03:04
|close
|513
|0.30
|1.6142
|1.6310
|1.6085
|7.49
|9805.91
|1540
|2007.02.06 23:14
|sell
|514
|0.30
|1.6099
|0.0000
|0.0000
|1541
|2007.02.06 23:14
|modify
|514
|0.30
|1.6099
|1.6249
|1.6051
|1542
|2007.02.07 01:35
|close
|514
|0.30
|1.6099
|1.6249
|1.6051
|-3.52
|9802.39
|1543
|2007.02.07 02:37
|buy
|515
|0.30
|1.6094
|0.0000
|0.0000
|1544
|2007.02.07 02:38
|modify
|515
|0.30
|1.6094
|1.5924
|1.6150
|1545
|2007.02.07 03:36
|close
|515
|0.30
|1.6099
|1.5924
|1.6150
|12.50
|9814.89
|1546
|2007.02.07 23:59
|sell
|516
|0.30
|1.6156
|0.0000
|0.0000
|1547
|2007.02.07 23:59
|modify
|516
|0.30
|1.6156
|1.6323
|1.6096
|1548
|2007.02.08 02:24
|close
|516
|0.30
|1.6156
|1.6323
|1.6096
|-10.56
|9804.32
|1549
|2007.02.08 02:25
|sell
|517
|0.30
|1.6155
|0.0000
|0.0000
|1550
|2007.02.08 02:25
|modify
|517
|0.30
|1.6155
|1.6314
|1.6100
|1551
|2007.02.08 08:49
|close
|517
|0.30
|1.6208
|1.6314
|1.6100
|-132.38
|9671.94
|1552
|2007.02.13 00:08
|sell
|518
|0.30
|1.6250
|0.0000
|0.0000
|1553
|2007.02.13 00:09
|modify
|518
|0.30
|1.6250
|1.6409
|1.6207
|1554
|2007.02.13 02:25
|close
|518
|0.30
|1.6250
|1.6409
|1.6207
|0.00
|9671.94
|1555
|2007.02.13 23:00
|buy
|519
|0.30
|1.6258
|0.0000
|0.0000
|1556
|2007.02.13 23:00
|modify
|519
|0.30
|1.6258
|1.6096
|1.6300
|1557
|2007.02.14 01:09
|close
|519
|0.30
|1.6261
|1.6096
|1.6300
|9.56
|9681.51
|1558
|2007.02.14 01:09
|sell
|520
|0.30
|1.6262
|0.0000
|0.0000
|1559
|2007.02.14 01:09
|modify
|520
|0.30
|1.6262
|1.6429
|1.6219
|1560
|2007.02.14 02:12
|close
|520
|0.30
|1.6256
|1.6429
|1.6219
|14.99
|9696.50
|1561
|2007.02.14 02:12
|buy
|521
|0.30
|1.6254
|0.0000
|0.0000
|1562
|2007.02.14 02:12
|modify
|521
|0.30
|1.6254
|1.6101
|1.6303
|1563
|2007.02.14 04:29
|close
|521
|0.30
|1.6254
|1.6101
|1.6303
|0.00
|9696.50
|1564
|2007.02.14 23:15
|sell
|522
|0.30
|1.6279
|0.0000
|0.0000
|1565
|2007.02.14 23:15
|modify
|522
|0.30
|1.6279
|1.6431
|1.6236
|1566
|2007.02.15 02:01
|close
|522
|0.30
|1.6279
|1.6431
|1.6236
|-10.56
|9685.93
|1567
|2007.02.19 23:42
|sell
|523
|0.30
|1.6218
|0.0000
|0.0000
|1568
|2007.02.19 23:42
|modify
|523
|0.30
|1.6218
|1.6379
|1.6176
|1569
|2007.02.20 13:26
|close
|523
|0.30
|1.6271
|1.6379
|1.6176
|-135.90
|9550.03
|1570
|2007.02.20 23:12
|sell
|524
|0.30
|1.6248
|0.0000
|0.0000
|1571
|2007.02.20 23:12
|modify
|524
|0.30
|1.6248
|1.6398
|1.6196
|1572
|2007.02.21 01:13
|close
|524
|0.30
|1.6245
|1.6398
|1.6196
|3.97
|9554.00
|1573
|2007.02.21 01:50
|sell
|525
|0.30
|1.6248
|0.0000
|0.0000
|1574
|2007.02.21 01:50
|modify
|525
|0.30
|1.6248
|1.6416
|1.6196
|1575
|2007.02.21 05:55
|close
|525
|0.30
|1.6252
|1.6416
|1.6196
|-9.99
|9544.01
|1576
|2007.02.21 23:37
|sell
|526
|0.30
|1.6268
|0.0000
|0.0000
|1577
|2007.02.21 23:37
|modify
|526
|0.30
|1.6268
|1.6426
|1.6224
|1578
|2007.02.22 01:53
|close
|526
|0.30
|1.6268
|1.6426
|1.6224
|-10.56
|9533.44
|1579
|2007.02.22 02:03
|sell
|527
|0.30
|1.6267
|0.0000
|0.0000
|1580
|2007.02.22 02:04
|modify
|527
|0.30
|1.6267
|1.6434
|1.6226
|1581
|2007.02.22 06:08
|close
|527
|0.30
|1.6271
|1.6434
|1.6226
|-9.99
|9523.45
|1582
|2007.02.26 23:08
|sell
|528
|0.30
|1.6216
|0.0000
|0.0000
|1583
|2007.02.26 23:08
|modify
|528
|0.30
|1.6216
|1.6386
|1.6164
|1584
|2007.02.27 02:32
|close
|528
|0.30
|1.6216
|1.6386
|1.6164
|-3.52
|9519.93
|1585
|2007.02.27 02:32
|buy
|529
|0.30
|1.6216
|0.0000
|0.0000
|1586
|2007.02.27 02:32
|modify
|529
|0.30
|1.6216
|1.6056
|1.6268
|1587
|2007.02.27 02:40
|close
|529
|0.30
|1.6221
|1.6056
|1.6268
|12.49
|9532.42
|1588
|2007.02.27 02:40
|buy
|530
|0.30
|1.6217
|0.0000
|0.0000
|1589
|2007.02.27 02:40
|modify
|530
|0.30
|1.6217
|1.6047
|1.6267
|1590
|2007.02.27 15:59
|close
|530
|0.30
|1.6164
|1.6047
|1.6267
|-132.41
|9400.01
|1591
|2007.02.28 00:19
|buy
|531
|0.30
|1.6119
|0.0000
|0.0000
|1592
|2007.02.28 00:20
|modify
|531
|0.30
|1.6119
|1.5961
|1.6159
|1593
|2007.02.28 00:23
|close
|531
|0.30
|1.6124
|1.5961
|1.6159
|12.49
|9412.50
|1594
|2007.02.28 01:17
|buy
|532
|0.30
|1.6119
|0.0000
|0.0000
|1595
|2007.02.28 01:17
|modify
|532
|0.30
|1.6119
|1.5956
|1.6177
|1596
|2007.02.28 07:26
|close
|532
|0.30
|1.6115
|1.5956
|1.6177
|-9.99
|9402.51
|1597
|2007.02.28 23:00
|sell
|533
|0.30
|1.6129
|0.0000
|0.0000
|1598
|2007.02.28 23:02
|modify
|533
|0.30
|1.6129
|1.6296
|1.6084
|1599
|2007.03.01 00:46
|close
|533
|0.30
|1.6126
|1.6296
|1.6084
|-3.07
|9399.44
|1600
|2007.03.01 00:46
|buy
|534
|0.30
|1.6126
|0.0000
|0.0000
|1601
|2007.03.01 00:46
|modify
|534
|0.30
|1.6126
|1.5967
|1.6183
|1602
|2007.03.01 01:51
|close
|534
|0.30
|1.6132
|1.5967
|1.6183
|14.99
|9414.43
|1603
|2007.03.01 01:51
|sell
|535
|0.30
|1.6132
|0.0000
|0.0000
|1604
|2007.03.01 01:51
|modify
|535
|0.30
|1.6132
|1.6296
|1.6076
|1605
|2007.03.01 03:37
|close
|535
|0.30
|1.6129
|1.6296
|1.6076
|7.49
|9421.92
|1606
|2007.03.05 23:05
|buy
|536
|0.30
|1.5992
|0.0000
|0.0000
|1607
|2007.03.05 23:05
|modify
|536
|0.30
|1.5992
|1.5840
|1.6052
|1608
|2007.03.06 02:06
|close
|536
|0.30
|1.5992
|1.5840
|1.6052
|2.06
|9423.98
|1609
|2007.03.06 02:06
|sell
|537
|0.30
|1.5992
|0.0000
|0.0000
|1610
|2007.03.06 02:06
|modify
|537
|0.30
|1.5992
|1.6156
|1.5945
|1611
|2007.03.06 02:54
|close
|537
|0.30
|1.5986
|1.6156
|1.5945
|14.99
|9438.97
|1612
|2007.03.06 23:18
|buy
|538
|0.30
|1.6063
|0.0000
|0.0000
|1613
|2007.03.06 23:18
|modify
|538
|0.30
|1.6063
|1.5906
|1.6112
|1614
|2007.03.07 01:12
|close
|538
|0.30
|1.6066
|1.5906
|1.6112
|9.55
|9448.52
|1615
|2007.03.07 01:12
|sell
|539
|0.30
|1.6066
|0.0000
|0.0000
|1616
|2007.03.07 01:12
|modify
|539
|0.30
|1.6066
|1.6224
|1.6017
|1617
|2007.03.07 03:27
|close
|539
|0.30
|1.6066
|1.6224
|1.6017
|0.00
|9448.52
|1618
|2007.03.07 23:09
|buy
|540
|0.30
|1.6042
|0.0000
|0.0000
|1619
|2007.03.07 23:10
|modify
|540
|0.30
|1.6042
|1.5879
|1.6093
|1620
|2007.03.08 04:40
|close
|540
|0.30
|1.6038
|1.5879
|1.6093
|-3.80
|9444.72
|1621
|2007.03.12 23:19
|sell
|541
|0.30
|1.6154
|0.0000
|0.0000
|1622
|2007.03.12 23:19
|modify
|541
|0.30
|1.6154
|1.6321
|1.6094
|1623
|2007.03.13 03:42
|close
|541
|0.30
|1.6157
|1.6321
|1.6094
|-11.02
|9433.70
|1624
|2007.03.14 00:12
|buy
|542
|0.30
|1.6068
|0.0000
|0.0000
|1625
|2007.03.14 00:12
|modify
|542
|0.30
|1.6068
|1.5913
|1.6119
|1626
|2007.03.14 07:59
|close
|542
|0.30
|1.6064
|1.5913
|1.6119
|-10.00
|9423.70
|1627
|2007.03.14 23:00
|sell
|543
|0.30
|1.6086
|0.0000
|0.0000
|1628
|2007.03.14 23:00
|modify
|543
|0.30
|1.6086
|1.6255
|1.6031
|1629
|2007.03.15 03:15
|close
|543
|0.30
|1.6090
|1.6255
|1.6031
|-20.55
|9403.15
|1630
|2007.03.19 23:05
|sell
|544
|0.30
|1.6130
|0.0000
|0.0000
|1631
|2007.03.19 23:05
|modify
|544
|0.30
|1.6130
|1.6296
|1.6071
|1632
|2007.03.19 23:46
|close
|544
|0.30
|1.6124
|1.6296
|1.6071
|14.99
|9418.14
|1633
|2007.03.20 00:05
|sell
|545
|0.30
|1.6127
|0.0000
|0.0000
|1634
|2007.03.20 00:06
|modify
|545
|0.30
|1.6127
|1.6279
|1.6070
|1635
|2007.03.20 04:20
|close
|545
|0.30
|1.6131
|1.6279
|1.6070
|-9.99
|9408.15
|1636
|2007.03.20 23:00
|sell
|546
|0.30
|1.6137
|0.0000
|0.0000
|1637
|2007.03.20 23:00
|modify
|546
|0.30
|1.6137
|1.6294
|1.6081
|1638
|2007.03.21 02:37
|close
|546
|0.30
|1.6138
|1.6294
|1.6081
|-6.02
|9402.12
|1639
|2007.03.21 23:57
|buy
|547
|0.30
|1.6186
|0.0000
|0.0000
|1640
|2007.03.21 23:58
|modify
|547
|0.30
|1.6186
|1.6035
|1.6227
|1641
|2007.03.22 01:30
|close
|547
|0.30
|1.6190
|1.6035
|1.6227
|16.18
|9418.30
|1642
|2007.03.22 01:30
|sell
|548
|0.30
|1.6190
|0.0000
|0.0000
|1643
|2007.03.22 01:30
|modify
|548
|0.30
|1.6190
|1.6347
|1.6134
|1644
|2007.03.22 03:12
|close
|548
|0.30
|1.6186
|1.6347
|1.6134
|9.99
|9428.29
|1645
|2007.03.26 23:35
|sell
|549
|0.30
|1.6205
|0.0000
|0.0000
|1646
|2007.03.26 23:35
|modify
|549
|0.30
|1.6205
|1.6355
|1.6158
|1647
|2007.03.27 08:05
|close
|549
|0.30
|1.6209
|1.6355
|1.6158
|-13.51
|9414.78
|1648
|2007.03.27 23:02
|buy
|550
|0.30
|1.6198
|0.0000
|0.0000
|1649
|2007.03.27 23:02
|modify
|550
|0.30
|1.6198
|1.6043
|1.6247
|1650
|2007.03.28 17:59
|close
|550
|0.30
|1.6195
|1.6043
|1.6247
|-5.43
|9409.35
|1651
|2007.03.28 23:03
|buy
|551
|0.30
|1.6193
|0.0000
|0.0000
|1652
|2007.03.28 23:05
|modify
|551
|0.30
|1.6193
|1.6031
|1.6238
|1653
|2007.03.28 23:31
|close
|551
|0.30
|1.6198
|1.6031
|1.6238
|12.49
|9421.84
|1654
|2007.03.28 23:40
|sell
|552
|0.30
|1.6200
|0.0000
|0.0000
|1655
|2007.03.28 23:40
|modify
|552
|0.30
|1.6200
|1.6369
|1.6148
|1656
|2007.03.29 01:14
|close
|552
|0.30
|1.6197
|1.6369
|1.6148
|-3.07
|9418.77
|1657
|2007.03.29 02:21
|sell
|553
|0.30
|1.6201
|0.0000
|0.0000
|1658
|2007.03.29 02:21
|modify
|553
|0.30
|1.6201
|1.6366
|1.6141
|1659
|2007.03.29 04:40
|close
|553
|0.30
|1.6200
|1.6366
|1.6141
|2.50
|9421.27
|1660
|2007.04.02 23:00
|sell
|554
|0.30
|1.6246
|0.0000
|0.0000
|1661
|2007.04.02 23:01
|modify
|554
|0.30
|1.6246
|1.6409
|1.6191
|1662
|2007.04.03 01:15
|close
|554
|0.30
|1.6246
|1.6409
|1.6191
|-3.52
|9417.75
|1663
|2007.04.03 02:19
|sell
|555
|0.30
|1.6244
|0.0000
|0.0000
|1664
|2007.04.03 02:19
|modify
|555
|0.30
|1.6244
|1.6413
|1.6192
|1665
|2007.04.03 04:51
|close
|555
|0.30
|1.6244
|1.6413
|1.6192
|0.00
|9417.75
|1666
|2007.04.03 23:02
|sell
|556
|0.30
|1.6296
|0.0000
|0.0000
|1667
|2007.04.03 23:02
|modify
|556
|0.30
|1.6296
|1.6446
|1.6250
|1668
|2007.04.04 01:52
|close
|556
|0.30
|1.6296
|1.6446
|1.6250
|-3.52
|9414.23
|1669
|2007.04.04 23:00
|sell
|557
|0.30
|1.6310
|0.0000
|0.0000
|1670
|2007.04.04 23:02
|modify
|557
|0.30
|1.6310
|1.6472
|1.6270
|1671
|2007.04.05 01:44
|close
|557
|0.30
|1.6310
|1.6472
|1.6270
|-10.56
|9403.66
|1672
|2007.04.05 02:47
|sell
|558
|0.30
|1.6312
|0.0000
|0.0000
|1673
|2007.04.05 02:47
|modify
|558
|0.30
|1.6312
|1.6479
|1.6263
|1674
|2007.04.05 04:07
|close
|558
|0.30
|1.6308
|1.6479
|1.6263
|9.99
|9413.65
|1675
|2007.04.10 01:32
|sell
|559
|0.30
|1.6384
|0.0000
|0.0000
|1676
|2007.04.10 01:32
|modify
|559
|0.30
|1.6384
|1.6548
|1.6344
|1677
|2007.04.10 03:05
|close
|559
|0.30
|1.6380
|1.6548
|1.6344
|9.99
|9423.64
|1678
|2007.04.11 00:14
|buy
|560
|0.30
|1.6347
|0.0000
|0.0000
|1679
|2007.04.11 00:14
|modify
|560
|0.30
|1.6347
|1.6185
|1.6388
|1680
|2007.04.11 00:26
|close
|560
|0.30
|1.6353
|1.6185
|1.6388
|14.99
|9438.63
|1681
|2007.04.11 00:26
|sell
|561
|0.30
|1.6354
|0.0000
|0.0000
|1682
|2007.04.11 00:26
|modify
|561
|0.30
|1.6354
|1.6512
|1.6312
|1683
|2007.04.11 02:30
|close
|561
|0.30
|1.6351
|1.6512
|1.6312
|7.50
|9446.13
|1684
|2007.04.11 02:31
|buy
|562
|0.30
|1.6349
|0.0000
|0.0000
|1685
|2007.04.11 02:31
|modify
|562
|0.30
|1.6349
|1.6197
|1.6389
|1686
|2007.04.11 06:59
|close
|562
|0.30
|1.6346
|1.6197
|1.6389
|-7.50
|9438.63
|1687
|2007.04.11 23:00
|sell
|563
|0.30
|1.6392
|0.0000
|0.0000
|1688
|2007.04.11 23:00
|modify
|563
|0.30
|1.6392
|1.6556
|1.6341
|1689
|2007.04.12 04:02
|close
|563
|0.30
|1.6446
|1.6556
|1.6341
|-145.44
|9293.19
|1690
|2007.04.16 23:19
|buy
|564
|0.30
|1.6437
|0.0000
|0.0000
|1691
|2007.04.16 23:19
|modify
|564
|0.30
|1.6437
|1.6281
|1.6488
|1692
|2007.04.17 03:24
|close
|564
|0.30
|1.6434
|1.6281
|1.6488
|-5.43
|9287.76
|1693
|2007.04.17 23:19
|sell
|565
|0.30
|1.6405
|0.0000
|0.0000
|1694
|2007.04.17 23:19
|modify
|565
|0.30
|1.6405
|1.6555
|1.6363
|1695
|2007.04.17 23:49
|close
|565
|0.30
|1.6399
|1.6555
|1.6363
|14.99
|9302.75
|1696
|2007.04.17 23:49
|buy
|566
|0.30
|1.6399
|0.0000
|0.0000
|1697
|2007.04.17 23:49
|modify
|566
|0.30
|1.6399
|1.6249
|1.6457
|1698
|2007.04.18 00:21
|close
|566
|0.30
|1.6404
|1.6249
|1.6457
|14.55
|9317.30
|1699
|2007.04.18 00:21
|sell
|567
|0.30
|1.6406
|0.0000
|0.0000
|1700
|2007.04.18 00:21
|modify
|567
|0.30
|1.6406
|1.6559
|1.6349
|1701
|2007.04.18 00:47
|close
|567
|0.30
|1.6401
|1.6559
|1.6349
|12.49
|9329.79
|1702
|2007.04.18 00:56
|buy
|568
|0.30
|1.6399
|0.0000
|0.0000
|1703
|2007.04.18 00:56
|modify
|568
|0.30
|1.6399
|1.6246
|1.6446
|1704
|2007.04.18 01:56
|close
|568
|0.30
|1.6404
|1.6246
|1.6446
|12.49
|9342.28
|1705
|2007.04.18 01:56
|sell
|569
|0.30
|1.6404
|0.0000
|0.0000
|1706
|2007.04.18 01:56
|modify
|569
|0.30
|1.6404
|1.6572
|1.6347
|1707
|2007.04.18 02:55
|close
|569
|0.30
|1.6399
|1.6572
|1.6347
|12.49
|9354.77
|1708
|2007.04.18 23:00
|sell
|570
|0.30
|1.6373
|0.0000
|0.0000
|1709
|2007.04.18 23:00
|modify
|570
|0.30
|1.6373
|1.6539
|1.6332
|1710
|2007.04.19 03:42
|close
|570
|0.30
|1.6376
|1.6539
|1.6332
|-18.06
|9336.71
|1711
|2007.04.23 23:00
|sell
|571
|0.30
|1.6419
|0.0000
|0.0000
|1712
|2007.04.23 23:00
|modify
|571
|0.30
|1.6419
|1.6576
|1.6365
|1713
|2007.04.24 02:55
|close
|571
|0.30
|1.6420
|1.6576
|1.6365
|-6.02
|9330.69
|1714
|2007.04.24 23:08
|buy
|572
|0.30
|1.6386
|0.0000
|0.0000
|1715
|2007.04.24 23:08
|modify
|572
|0.30
|1.6386
|1.6218
|1.6437
|1716
|2007.04.24 23:55
|close
|572
|0.30
|1.6391
|1.6218
|1.6437
|12.49
|9343.18
|1717
|2007.04.24 23:55
|sell
|573
|0.30
|1.6391
|0.0000
|0.0000
|1718
|2007.04.24 23:55
|modify
|573
|0.30
|1.6391
|1.6543
|1.6344
|1719
|2007.04.25 00:37
|close
|573
|0.30
|1.6386
|1.6543
|1.6344
|8.97
|9352.15
|1720
|2007.04.25 00:38
|buy
|574
|0.30
|1.6383
|0.0000
|0.0000
|1721
|2007.04.25 00:38
|modify
|574
|0.30
|1.6383
|1.6213
|1.6430
|1722
|2007.04.25 03:10
|close
|574
|0.30
|1.6385
|1.6213
|1.6430
|5.00
|9357.15
|1723
|2007.04.26 00:08
|buy
|575
|0.30
|1.6425
|0.0000
|0.0000
|1724
|2007.04.26 00:08
|modify
|575
|0.30
|1.6425
|1.6271
|1.6476
|1725
|2007.04.26 01:03
|close
|575
|0.30
|1.6431
|1.6271
|1.6476
|14.99
|9372.14
|1726
|2007.04.26 01:03
|sell
|576
|0.30
|1.6431
|0.0000
|0.0000
|1727
|2007.04.26 01:03
|modify
|576
|0.30
|1.6431
|1.6596
|1.6371
|1728
|2007.04.26 05:30
|close
|576
|0.30
|1.6434
|1.6596
|1.6371
|-7.49
|9364.65
|1729
|2007.04.30 23:09
|buy
|577
|0.30
|1.6480
|0.0000
|0.0000
|1730
|2007.04.30 23:09
|modify
|577
|0.30
|1.6480
|1.6321
|1.6537
|1731
|2007.05.01 05:02
|close
|577
|0.30
|1.6477
|1.6321
|1.6537
|-5.43
|9359.22
|1732
|2007.05.02 00:20
|buy
|578
|0.30
|1.6522
|0.0000
|0.0000
|1733
|2007.05.02 00:20
|modify
|578
|0.30
|1.6522
|1.6365
|1.6574
|1734
|2007.05.02 04:59
|close
|578
|0.30
|1.6518
|1.6365
|1.6574
|-9.99
|9349.23
|1735
|2007.05.02 23:01
|buy
|579
|0.30
|1.6500
|0.0000
|0.0000
|1736
|2007.05.02 23:01
|modify
|579
|0.30
|1.6500
|1.6345
|1.6540
|1737
|2007.05.03 01:50
|close
|579
|0.30
|1.6500
|1.6345
|1.6540
|6.19
|9355.42
|1738
|2007.05.03 01:50
|sell
|580
|0.30
|1.6500
|0.0000
|0.0000
|1739
|2007.05.03 01:50
|modify
|580
|0.30
|1.6500
|1.6666
|1.6453
|1740
|2007.05.03 08:31
|close
|580
|0.30
|1.6504
|1.6666
|1.6453
|-9.99
|9345.43
|1741
|2007.05.08 01:07
|sell
|581
|0.30
|1.6477
|0.0000
|0.0000
|1742
|2007.05.08 01:07
|modify
|581
|0.30
|1.6477
|1.6640
|1.6417
|1743
|2007.05.08 17:14
|close
|581
|0.30
|1.6481
|1.6640
|1.6417
|-10.00
|9335.43
|1744
|2007.05.08 23:01
|sell
|582
|0.30
|1.6496
|0.0000
|0.0000
|1745
|2007.05.08 23:01
|modify
|582
|0.30
|1.6496
|1.6652
|1.6439
|1746
|2007.05.09 02:28
|close
|582
|0.30
|1.6496
|1.6652
|1.6439
|-3.52
|9331.90
|1747
|2007.05.09 02:28
|buy
|583
|0.30
|1.6494
|0.0000
|0.0000
|1748
|2007.05.09 02:28
|modify
|583
|0.30
|1.6494
|1.6332
|1.6550
|1749
|2007.05.09 03:59
|close
|583
|0.30
|1.6497
|1.6332
|1.6550
|7.49
|9339.39
|1750
|2007.05.10 00:00
|sell
|584
|0.30
|1.6487
|0.0000
|0.0000
|1751
|2007.05.10 00:00
|modify
|584
|0.30
|1.6487
|1.6638
|1.6447
|1752
|2007.05.10 04:07
|close
|584
|0.30
|1.6491
|1.6638
|1.6447
|-9.99
|9329.40
|1753
|2007.05.14 23:31
|sell
|585
|0.30
|1.6512
|0.0000
|0.0000
|1754
|2007.05.14 23:31
|modify
|585
|0.30
|1.6512
|1.6663
|1.6462
|1755
|2007.05.15 01:18
|close
|585
|0.30
|1.6509
|1.6663
|1.6462
|3.97
|9333.37
|1756
|2007.05.15 01:18
|buy
|586
|0.30
|1.6508
|0.0000
|0.0000
|1757
|2007.05.15 01:18
|modify
|586
|0.30
|1.6508
|1.6356
|1.6556
|1758
|2007.05.15 07:21
|close
|586
|0.30
|1.6505
|1.6356
|1.6556
|-7.49
|9325.88
|1759
|2007.05.15 23:05
|buy
|587
|0.30
|1.6516
|0.0000
|0.0000
|1760
|2007.05.15 23:05
|modify
|587
|0.30
|1.6516
|1.6361
|1.6558
|1761
|2007.05.16 02:07
|close
|587
|0.30
|1.6516
|1.6361
|1.6558
|2.06
|9327.95
|1762
|2007.05.16 02:09
|sell
|588
|0.30
|1.6517
|0.0000
|0.0000
|1763
|2007.05.16 02:09
|modify
|588
|0.30
|1.6517
|1.6682
|1.6465
|1764
|2007.05.16 04:25
|close
|588
|0.30
|1.6516
|1.6682
|1.6465
|2.49
|9330.44
|1765
|2007.05.17 00:53
|buy
|589
|0.30
|1.6530
|0.0000
|0.0000
|1766
|2007.05.17 00:54
|modify
|589
|0.30
|1.6530
|1.6361
|1.6586
|1767
|2007.05.17 01:07
|close
|589
|0.30
|1.6536
|1.6361
|1.6586
|14.99
|9345.43
|1768
|2007.05.21 23:00
|sell
|590
|0.30
|1.6571
|0.0000
|0.0000
|1769
|2007.05.21 23:00
|modify
|590
|0.30
|1.6571
|1.6723
|1.6521
|1770
|2007.05.22 00:40
|close
|590
|0.30
|1.6568
|1.6723
|1.6521
|3.97
|9349.39
|1771
|2007.05.22 00:40
|buy
|591
|0.30
|1.6568
|0.0000
|0.0000
|1772
|2007.05.22 00:40
|modify
|591
|0.30
|1.6568
|1.6411
|1.6624
|1773
|2007.05.22 08:38
|close
|591
|0.30
|1.6564
|1.6411
|1.6624
|-10.00
|9339.39
|1774
|2007.05.22 23:05
|buy
|592
|0.30
|1.6537
|0.0000
|0.0000
|1775
|2007.05.22 23:05
|modify
|592
|0.30
|1.6537
|1.6385
|1.6588
|1776
|2007.05.23 00:44
|close
|592
|0.30
|1.6547
|1.6385
|1.6588
|27.04
|9366.44
|1777
|2007.05.23 00:44
|sell
|593
|0.30
|1.6547
|0.0000
|0.0000
|1778
|2007.05.23 00:44
|modify
|593
|0.30
|1.6547
|1.6704
|1.6490
|1779
|2007.05.23 00:44
|close
|593
|0.30
|1.6541
|1.6704
|1.6490
|14.98
|9381.42
|1780
|2007.05.23 00:45
|sell
|594
|0.30
|1.6539
|0.0000
|0.0000
|1781
|2007.05.23 00:45
|modify
|594
|0.30
|1.6539
|1.6705
|1.6494
|1782
|2007.05.23 03:16
|close
|594
|0.30
|1.6538
|1.6705
|1.6494
|2.49
|9383.91
|1783
|2007.05.23 23:14
|buy
|595
|0.30
|1.6521
|0.0000
|0.0000
|1784
|2007.05.23 23:14
|modify
|595
|0.30
|1.6521
|1.6364
|1.6575
|1785
|2007.05.24 01:29
|close
|595
|0.30
|1.6521
|1.6364
|1.6575
|6.19
|9390.09
|1786
|2007.05.29 01:28
|buy
|596
|0.30
|1.6524
|0.0000
|0.0000
|1787
|2007.05.29 01:28
|modify
|596
|0.30
|1.6524
|1.6370
|1.6576
|1788
|2007.05.29 04:37
|close
|596
|0.30
|1.6524
|1.6370
|1.6576
|0.00
|9390.09
|1789
|2007.05.29 23:51
|sell
|597
|0.30
|1.6480
|0.0000
|0.0000
|1790
|2007.05.29 23:51
|modify
|597
|0.30
|1.6480
|1.6640
|1.6440
|1791
|2007.05.30 01:04
|close
|597
|0.30
|1.6475
|1.6640
|1.6440
|8.97
|9399.06
|1792
|2007.05.30 01:04
|buy
|598
|0.30
|1.6475
|0.0000
|0.0000
|1793
|2007.05.30 01:04
|modify
|598
|0.30
|1.6475
|1.6310
|1.6535
|1794
|2007.05.30 04:48
|close
|598
|0.30
|1.6475
|1.6310
|1.6535
|0.00
|9399.06
|1795
|2007.05.30 23:01
|sell
|599
|0.30
|1.6456
|0.0000
|0.0000
|1796
|2007.05.30 23:01
|modify
|599
|0.30
|1.6456
|1.6614
|1.6412
|1797
|2007.05.31 03:34
|close
|599
|0.30
|1.6460
|1.6614
|1.6412
|-20.55
|9378.51
|1798
|2007.06.04 23:00
|sell
|600
|0.30
|1.6507
|0.0000
|0.0000
|1799
|2007.06.04 23:05
|modify
|600
|0.30
|1.6507
|1.6671
|1.6448
|1800
|2007.06.05 01:18
|close
|600
|0.30
|1.6507
|1.6671
|1.6448
|-3.52
|9374.99
|1801
|2007.06.05 01:22
|buy
|601
|0.30
|1.6504
|0.0000
|0.0000
|1802
|2007.06.05 01:22
|modify
|601
|0.30
|1.6504
|1.6351
|1.6562
|1803
|2007.06.05 04:36
|close
|601
|0.30
|1.6504
|1.6351
|1.6562
|0.00
|9374.99
|1804
|2007.06.05 23:12
|sell
|602
|0.30
|1.6469
|0.0000
|0.0000
|1805
|2007.06.05 23:12
|modify
|602
|0.30
|1.6469
|1.6621
|1.6429
|1806
|2007.06.06 02:03
|close
|602
|0.30
|1.6469
|1.6621
|1.6429
|-3.52
|9371.47
|1807
|2007.06.06 02:29
|buy
|603
|0.30
|1.6466
|0.0000
|0.0000
|1808
|2007.06.06 02:29
|modify
|603
|0.30
|1.6466
|1.6314
|1.6524
|1809
|2007.06.06 03:51
|close
|603
|0.30
|1.6469
|1.6314
|1.6524
|7.50
|9378.97
|1810
|2007.06.11 23:00
|buy
|604
|0.30
|1.6538
|0.0000
|0.0000
|1811
|2007.06.11 23:00
|modify
|604
|0.30
|1.6538
|1.6379
|1.6585
|1812
|2007.06.11 23:48
|close
|604
|0.30
|1.6543
|1.6379
|1.6585
|12.49
|9391.46
|1813
|2007.06.12 23:00
|buy
|605
|0.30
|1.6545
|0.0000
|0.0000
|1814
|2007.06.12 23:00
|modify
|605
|0.30
|1.6545
|1.6394
|1.6590
|1815
|2007.06.13 07:15
|close
|605
|0.30
|1.6541
|1.6394
|1.6590
|-7.93
|9383.53
|1816
|2007.06.13 23:00
|sell
|606
|0.30
|1.6570
|0.0000
|0.0000
|1817
|2007.06.13 23:02
|modify
|606
|0.30
|1.6570
|1.6735
|1.6515
|1818
|2007.06.14 00:06
|close
|606
|0.30
|1.6565
|1.6735
|1.6515
|1.93
|9385.45
|1819
|2007.06.14 00:13
|buy
|607
|0.30
|1.6561
|0.0000
|0.0000
|1820
|2007.06.14 00:13
|modify
|607
|0.30
|1.6561
|1.6391
|1.6615
|1821
|2007.06.14 00:48
|close
|607
|0.30
|1.6566
|1.6391
|1.6615
|12.49
|9397.94
|1822
|2007.06.18 23:00
|sell
|608
|0.30
|1.6657
|0.0000
|0.0000
|1823
|2007.06.18 23:00
|modify
|608
|0.30
|1.6657
|1.6825
|1.6610
|1824
|2007.06.19 03:40
|close
|608
|0.30
|1.6660
|1.6825
|1.6610
|-11.02
|9386.92
|1825
|2007.06.19 23:00
|sell
|609
|0.30
|1.6649
|0.0000
|0.0000
|1826
|2007.06.19 23:01
|modify
|609
|0.30
|1.6649
|1.6810
|1.6593
|1827
|2007.06.20 01:20
|close
|609
|0.30
|1.6649
|1.6810
|1.6593
|-3.52
|9383.40
|1828
|2007.06.20 01:20
|buy
|610
|0.30
|1.6649
|0.0000
|0.0000
|1829
|2007.06.20 01:20
|modify
|610
|0.30
|1.6649
|1.6479
|1.6705
|1830
|2007.06.20 01:38
|close
|610
|0.30
|1.6655
|1.6479
|1.6705
|14.99
|9398.39
|1831
|2007.06.20 01:38
|buy
|611
|0.30
|1.6651
|0.0000
|0.0000
|1832
|2007.06.20 01:38
|modify
|611
|0.30
|1.6651
|1.6488
|1.6707
|1833
|2007.06.20 05:44
|close
|611
|0.30
|1.6648
|1.6488
|1.6707
|-7.50
|9390.89
|1834
|2007.06.20 23:02
|buy
|612
|0.30
|1.6595
|0.0000
|0.0000
|1835
|2007.06.20 23:02
|modify
|612
|0.30
|1.6595
|1.6428
|1.6649
|1836
|2007.06.21 03:07
|close
|612
|0.30
|1.6591
|1.6428
|1.6649
|-3.80
|9387.09
|1837
|2007.06.26 00:30
|sell
|613
|0.30
|1.6540
|0.0000
|0.0000
|1838
|2007.06.26 00:30
|modify
|613
|0.30
|1.6540
|1.6709
|1.6493
|1839
|2007.06.26 01:52
|close
|613
|0.30
|1.6536
|1.6709
|1.6493
|9.99
|9397.08
|1840
|2007.06.26 01:52
|buy
|614
|0.30
|1.6536
|0.0000
|0.0000
|1841
|2007.06.26 01:52
|modify
|614
|0.30
|1.6536
|1.6366
|1.6577
|1842
|2007.06.26 10:07
|close
|614
|0.30
|1.6532
|1.6366
|1.6577
|-9.99
|9387.09
|1843
|2007.06.26 23:04
|buy
|615
|0.30
|1.6530
|0.0000
|0.0000
|1844
|2007.06.26 23:04
|modify
|615
|0.30
|1.6530
|1.6367
|1.6574
|1845
|2007.06.27 13:20
|close
|615
|0.30
|1.6526
|1.6367
|1.6574
|-7.93
|9379.16
|1846
|2007.06.27 23:00
|sell
|616
|0.30
|1.6527
|0.0000
|0.0000
|1847
|2007.06.27 23:00
|modify
|616
|0.30
|1.6527
|1.6683
|1.6485
|1848
|2007.06.28 09:42
|close
|616
|0.30
|1.6529
|1.6683
|1.6485
|-15.56
|9363.60
|1849
|2007.07.03 00:47
|sell
|617
|0.30
|1.6499
|0.0000
|0.0000
|1850
|2007.07.03 00:47
|modify
|617
|0.30
|1.6499
|1.6650
|1.6440
|1851
|2007.07.03 00:59
|close
|617
|0.30
|1.6494
|1.6650
|1.6440
|12.48
|9376.08
|1852
|2007.07.03 01:00
|buy
|618
|0.30
|1.6492
|0.0000
|0.0000
|1853
|2007.07.03 01:00
|modify
|618
|0.30
|1.6492
|1.6338
|1.6550
|1854
|2007.07.03 04:15
|close
|618
|0.30
|1.6492
|1.6338
|1.6550
|0.00
|9376.08
|1855
|2007.07.03 23:00
|sell
|619
|0.30
|1.6549
|0.0000
|0.0000
|1856
|2007.07.03 23:00
|modify
|619
|0.30
|1.6549
|1.6714
|1.6505
|1857
|2007.07.04 01:18
|close
|619
|0.30
|1.6548
|1.6714
|1.6505
|-1.02
|9375.06
|1858
|2007.07.04 01:54
|sell
|620
|0.30
|1.6549
|0.0000
|0.0000
|1859
|2007.07.04 01:54
|modify
|620
|0.30
|1.6549
|1.6706
|1.6507
|1860
|2007.07.04 04:15
|close
|620
|0.30
|1.6549
|1.6706
|1.6507
|0.00
|9375.06
|1861
|2007.07.04 23:12
|sell
|621
|0.30
|1.6563
|0.0000
|0.0000
|1862
|2007.07.04 23:12
|modify
|621
|0.30
|1.6563
|1.6727
|1.6510
|1863
|2007.07.05 03:36
|close
|621
|0.30
|1.6567
|1.6727
|1.6510
|-20.55
|9354.50
|1864
|2007.07.09 23:11
|sell
|622
|0.30
|1.6575
|0.0000
|0.0000
|1865
|2007.07.09 23:11
|modify
|622
|0.30
|1.6575
|1.6743
|1.6523
|1866
|2007.07.10 01:29
|close
|622
|0.30
|1.6575
|1.6743
|1.6523
|-3.52
|9350.98
|1867
|2007.07.10 23:09
|buy
|623
|0.30
|1.6542
|0.0000
|0.0000
|1868
|2007.07.10 23:09
|modify
|623
|0.30
|1.6542
|1.6376
|1.6589
|1869
|2007.07.11 07:32
|close
|623
|0.30
|1.6538
|1.6376
|1.6589
|-7.93
|9343.05
|1870
|2007.07.11 23:00
|sell
|624
|0.30
|1.6574
|0.0000
|0.0000
|1871
|2007.07.11 23:00
|modify
|624
|0.30
|1.6574
|1.6744
|1.6532
|1872
|2007.07.12 01:23
|close
|624
|0.30
|1.6574
|1.6744
|1.6532
|-10.56
|9332.49
|1873
|2007.07.16 23:01
|sell
|625
|0.30
|1.6570
|0.0000
|0.0000
|1874
|2007.07.16 23:01
|modify
|625
|0.30
|1.6570
|1.6738
|1.6516
|1875
|2007.07.17 03:07
|close
|625
|0.30
|1.6574
|1.6738
|1.6516
|-13.51
|9318.98
|1876
|2007.07.18 00:07
|buy
|626
|0.30
|1.6578
|0.0000
|0.0000
|1877
|2007.07.18 00:07
|modify
|626
|0.30
|1.6578
|1.6416
|1.6625
|1878
|2007.07.18 15:14
|close
|626
|0.30
|1.6574
|1.6416
|1.6625
|-9.99
|9308.99
|1879
|2007.07.18 23:00
|sell
|627
|0.30
|1.6572
|0.0000
|0.0000
|1880
|2007.07.18 23:01
|modify
|627
|0.30
|1.6572
|1.6742
|1.6531
|1881
|2007.07.18 23:15
|close
|627
|0.30
|1.6567
|1.6742
|1.6531
|12.49
|9321.48
|1882
|2007.07.18 23:15
|buy
|628
|0.30
|1.6567
|0.0000
|0.0000
|1883
|2007.07.18 23:15
|modify
|628
|0.30
|1.6567
|1.6400
|1.6608
|1884
|2007.07.18 23:46
|close
|628
|0.30
|1.6572
|1.6400
|1.6608
|12.49
|9333.97
|1885
|2007.07.18 23:47
|sell
|629
|0.30
|1.6573
|0.0000
|0.0000
|1886
|2007.07.18 23:47
|modify
|629
|0.30
|1.6573
|1.6732
|1.6513
|1887
|2007.07.19 01:04
|close
|629
|0.30
|1.6569
|1.6732
|1.6513
|-0.57
|9333.39
|1888
|2007.07.19 01:04
|buy
|630
|0.30
|1.6569
|0.0000
|0.0000
|1889
|2007.07.19 01:04
|modify
|630
|0.30
|1.6569
|1.6399
|1.6626
|1890
|2007.07.19 01:38
|close
|630
|0.30
|1.6575
|1.6399
|1.6626
|14.99
|9348.38
|1891
|2007.07.23 23:06
|buy
|631
|0.30
|1.6658
|0.0000
|0.0000
|1892
|2007.07.23 23:06
|modify
|631
|0.30
|1.6658
|1.6494
|1.6702
|1893
|2007.07.24 05:59
|close
|631
|0.30
|1.6654
|1.6494
|1.6702
|-7.94
|9340.45
|1894
|2007.07.24 23:00
|buy
|632
|0.30
|1.6628
|0.0000
|0.0000
|1895
|2007.07.24 23:00
|modify
|632
|0.30
|1.6628
|1.6470
|1.6670
|1896
|2007.07.25 01:12
|close
|632
|0.30
|1.6630
|1.6470
|1.6670
|7.05
|9347.50
|1897
|2007.07.25 01:27
|sell
|633
|0.30
|1.6632
|0.0000
|0.0000
|1898
|2007.07.25 01:27
|modify
|633
|0.30
|1.6632
|1.6783
|1.6586
|1899
|2007.07.25 02:42
|close
|633
|0.30
|1.6626
|1.6783
|1.6586
|14.99
|9362.49
|1900
|2007.07.25 02:42
|buy
|634
|0.30
|1.6626
|0.0000
|0.0000
|1901
|2007.07.25 02:42
|modify
|634
|0.30
|1.6626
|1.6473
|1.6678
|1902
|2007.07.25 04:48
|close
|634
|0.30
|1.6629
|1.6473
|1.6678
|7.49
|9369.98
|1903
|2007.07.25 23:03
|buy
|635
|0.30
|1.6646
|0.0000
|0.0000
|1904
|2007.07.25 23:03
|modify
|635
|0.30
|1.6646
|1.6493
|1.6692
|1905
|2007.07.26 00:20
|close
|635
|0.30
|1.6650
|1.6493
|1.6692
|16.18
|9386.16
|1906
|2007.07.26 00:32
|sell
|636
|0.30
|1.6652
|0.0000
|0.0000
|1907
|2007.07.26 00:32
|modify
|636
|0.30
|1.6652
|1.6813
|1.6605
|1908
|2007.07.26 03:02
|close
|636
|0.30
|1.6651
|1.6813
|1.6605
|2.49
|9388.65
|1909
|2007.07.30 23:00
|sell
|637
|0.30
|1.6483
|0.0000
|0.0000
|1910
|2007.07.30 23:01
|modify
|637
|0.30
|1.6483
|1.6637
|1.6439
|1911
|2007.07.31 00:15
|close
|637
|0.30
|1.6479
|1.6637
|1.6439
|6.47
|9395.11
|1912
|2007.07.31 00:18
|buy
|638
|0.30
|1.6474
|0.0000
|0.0000
|1913
|2007.07.31 00:18
|modify
|638
|0.30
|1.6474
|1.6319
|1.6533
|1914
|2007.07.31 01:05
|close
|638
|0.30
|1.6480
|1.6319
|1.6533
|14.99
|9410.10
|1915
|2007.07.31 01:05
|sell
|639
|0.30
|1.6481
|0.0000
|0.0000
|1916
|2007.07.31 01:05
|modify
|639
|0.30
|1.6481
|1.6641
|1.6434
|1917
|2007.07.31 03:54
|close
|639
|0.30
|1.6481
|1.6641
|1.6434
|0.00
|9410.10
|1918
|2007.07.31 23:00
|buy
|640
|0.30
|1.6445
|0.0000
|0.0000
|1919
|2007.07.31 23:00
|modify
|640
|0.30
|1.6445
|1.6277
|1.6485
|1920
|2007.08.01 06:53
|close
|640
|0.30
|1.6391
|1.6277
|1.6485
|-132.85
|9277.26
|1921
|2007.08.01 23:00
|sell
|641
|0.30
|1.6455
|0.0000
|0.0000
|1922
|2007.08.01 23:01
|modify
|641
|0.30
|1.6455
|1.6608
|1.6406
|1923
|2007.08.02 02:28
|close
|641
|0.30
|1.6455
|1.6608
|1.6406
|-10.56
|9266.69
|1924
|2007.08.02 02:28
|buy
|642
|0.30
|1.6455
|0.0000
|0.0000
|1925
|2007.08.02 02:28
|modify
|642
|0.30
|1.6455
|1.6299
|1.6502
|1926
|2007.08.02 05:53
|close
|642
|0.30
|1.6455
|1.6299
|1.6502
|0.00
|9266.69
|1927
|2007.08.06 23:00
|sell
|643
|0.30
|1.6431
|0.0000
|0.0000
|1928
|2007.08.06 23:00
|modify
|643
|0.30
|1.6431
|1.6595
|1.6390
|1929
|2007.08.06 23:26
|close
|643
|0.30
|1.6426
|1.6595
|1.6390
|12.49
|9279.18
|1930
|2007.08.07 01:36
|buy
|644
|0.30
|1.6433
|0.0000
|0.0000
|1931
|2007.08.07 01:36
|modify
|644
|0.30
|1.6433
|1.6266
|1.6488
|1932
|2007.08.07 01:41
|close
|644
|0.30
|1.6438
|1.6266
|1.6488
|12.49
|9291.67
|1933
|2007.08.07 01:41
|sell
|645
|0.30
|1.6438
|0.0000
|0.0000
|1934
|2007.08.07 01:41
|modify
|645
|0.30
|1.6438
|1.6596
|1.6380
|1935
|2007.08.07 03:44
|close
|645
|0.30
|1.6436
|1.6596
|1.6380
|4.99
|9296.66
|1936
|2007.08.08 00:01
|sell
|646
|0.30
|1.6452
|0.0000
|0.0000
|1937
|2007.08.08 00:01
|modify
|646
|0.30
|1.6452
|1.6607
|1.6412
|1938
|2007.08.08 02:00
|close
|646
|0.30
|1.6449
|1.6607
|1.6412
|7.49
|9304.15
|1939
|2007.08.08 02:05
|buy
|647
|0.30
|1.6448
|0.0000
|0.0000
|1940
|2007.08.08 02:05
|modify
|647
|0.30
|1.6448
|1.6281
|1.6493
|1941
|2007.08.08 03:12
|close
|647
|0.30
|1.6454
|1.6281
|1.6493
|14.99
|9319.14
|1942
|2007.08.08 23:12
|sell
|648
|0.30
|1.6506
|0.0000
|0.0000
|1943
|2007.08.08 23:12
|modify
|648
|0.30
|1.6506
|1.6672
|1.6448
|1944
|2007.08.09 01:21
|close
|648
|0.30
|1.6503
|1.6672
|1.6448
|-3.07
|9316.07
|1945
|2007.08.09 01:24
|buy
|649
|0.30
|1.6502
|0.0000
|0.0000
|1946
|2007.08.09 01:24
|modify
|649
|0.30
|1.6502
|1.6350
|1.6547
|1947
|2007.08.09 03:02
|close
|649
|0.30
|1.6505
|1.6350
|1.6547
|7.50
|9323.57
|1948
|2007.08.13 23:00
|buy
|650
|0.30
|1.6415
|0.0000
|0.0000
|1949
|2007.08.13 23:00
|modify
|650
|0.30
|1.6415
|1.6245
|1.6464
|1950
|2007.08.14 11:57
|close
|650
|0.30
|1.6411
|1.6245
|1.6464
|-7.93
|9315.64
|1951
|2007.08.14 23:12
|buy
|651
|0.30
|1.6395
|0.0000
|0.0000
|1952
|2007.08.14 23:12
|modify
|651
|0.30
|1.6395
|1.6225
|1.6447
|1953
|2007.08.15 03:28
|close
|651
|0.30
|1.6391
|1.6225
|1.6447
|-7.93
|9307.71
|1954
|2007.08.15 23:00
|buy
|652
|0.30
|1.6391
|0.0000
|0.0000
|1955
|2007.08.15 23:00
|modify
|652
|0.30
|1.6391
|1.6226
|1.6449
|1956
|2007.08.16 10:01
|close
|652
|0.30
|1.6338
|1.6226
|1.6449
|-126.22
|9181.49
|1957
|2007.08.20 23:34
|buy
|653
|0.30
|1.6249
|0.0000
|0.0000
|1958
|2007.08.20 23:34
|modify
|653
|0.30
|1.6249
|1.6087
|1.6307
|1959
|2007.08.21 01:21
|close
|653
|0.30
|1.6253
|1.6087
|1.6307
|12.05
|9193.54
|1960
|2007.08.21 01:21
|sell
|654
|0.30
|1.6253
|0.0000
|0.0000
|1961
|2007.08.21 01:21
|modify
|654
|0.30
|1.6253
|1.6414
|1.6209
|1962
|2007.08.21 03:20
|close
|654
|0.30
|1.6250
|1.6414
|1.6209
|7.50
|9201.04
|1963
|2007.08.21 23:02
|sell
|655
|0.30
|1.6252
|0.0000
|0.0000
|1964
|2007.08.21 23:02
|modify
|655
|0.30
|1.6252
|1.6418
|1.6209
|1965
|2007.08.21 23:33
|close
|655
|0.30
|1.6246
|1.6418
|1.6209
|14.99
|9216.03
|1966
|2007.08.21 23:44
|buy
|656
|0.30
|1.6246
|0.0000
|0.0000
|1967
|2007.08.21 23:45
|modify
|656
|0.30
|1.6246
|1.6089
|1.6304
|1968
|2007.08.22 05:29
|close
|656
|0.30
|1.6242
|1.6089
|1.6304
|-7.93
|9208.11
|1969
|2007.08.22 23:16
|sell
|657
|0.30
|1.6337
|0.0000
|0.0000
|1970
|2007.08.22 23:16
|modify
|657
|0.30
|1.6337
|1.6502
|1.6288
|1971
|2007.08.23 08:29
|close
|657
|0.30
|1.6341
|1.6502
|1.6288
|-20.55
|9187.55
|1972
|2007.08.27 23:06
|buy
|658
|0.30
|1.6419
|0.0000
|0.0000
|1973
|2007.08.27 23:06
|modify
|658
|0.30
|1.6419
|1.6263
|1.6477
|1974
|2007.08.28 00:18
|close
|658
|0.30
|1.6425
|1.6263
|1.6477
|17.05
|9204.60
|1975
|2007.08.28 00:18
|sell
|659
|0.30
|1.6425
|0.0000
|0.0000
|1976
|2007.08.28 00:18
|modify
|659
|0.30
|1.6425
|1.6589
|1.6373
|1977
|2007.08.28 00:19
|close
|659
|0.30
|1.6419
|1.6589
|1.6373
|14.98
|9219.58
|1978
|2007.08.28 00:36
|buy
|660
|0.30
|1.6415
|0.0000
|0.0000
|1979
|2007.08.28 00:36
|modify
|660
|0.30
|1.6415
|1.6254
|1.6457
|1980
|2007.08.28 13:50
|close
|660
|0.30
|1.6361
|1.6254
|1.6457
|-134.91
|9084.67
|1981
|2007.08.29 01:06
|sell
|661
|0.30
|1.6341
|0.0000
|0.0000
|1982
|2007.08.29 01:06
|modify
|661
|0.30
|1.6341
|1.6496
|1.6291
|1983
|2007.08.29 02:21
|close
|661
|0.30
|1.6338
|1.6496
|1.6291
|7.50
|9092.17
|1984
|2007.08.29 02:36
|buy
|662
|0.30
|1.6334
|0.0000
|0.0000
|1985
|2007.08.29 02:37
|modify
|662
|0.30
|1.6334
|1.6166
|1.6381
|1986
|2007.08.29 06:55
|close
|662
|0.30
|1.6330
|1.6166
|1.6381
|-9.99
|9082.18
|1987
|2007.08.29 23:00
|sell
|663
|0.30
|1.6400
|0.0000
|0.0000
|1988
|2007.08.29 23:00
|modify
|663
|0.30
|1.6400
|1.6556
|1.6354
|1989
|2007.08.30 00:38
|close
|663
|0.30
|1.6397
|1.6556
|1.6354
|-3.07
|9079.11
|1990
|2007.08.30 00:38
|buy
|664
|0.30
|1.6397
|0.0000
|0.0000
|1991
|2007.08.30 00:38
|modify
|664
|0.30
|1.6397
|1.6243
|1.6447
|1992
|2007.08.30 00:40
|close
|664
|0.30
|1.6402
|1.6243
|1.6447
|12.49
|9091.60
|1993
|2007.08.30 01:08
|buy
|665
|0.30
|1.6401
|0.0000
|0.0000
|1994
|2007.08.30 01:08
|modify
|665
|0.30
|1.6401
|1.6232
|1.6445
|1995
|2007.08.30 01:43
|close
|665
|0.30
|1.6406
|1.6232
|1.6445
|12.49
|9104.09
|1996
|2007.08.30 01:43
|sell
|666
|0.30
|1.6406
|0.0000
|0.0000
|1997
|2007.08.30 01:43
|modify
|666
|0.30
|1.6406
|1.6565
|1.6356
|1998
|2007.08.30 01:48
|close
|666
|0.30
|1.6401
|1.6565
|1.6356
|12.49
|9116.58
|1999
|2007.08.30 01:56
|buy
|667
|0.30
|1.6399
|0.0000
|0.0000
|2000
|2007.08.30 01:56
|modify
|667
|0.30
|1.6399
|1.6232
|1.6457
|2001
|2007.08.30 04:22
|close
|667
|0.30
|1.6399
|1.6232
|1.6457
|0.00
|9116.58
|2002
|2007.09.03 23:00
|sell
|668
|0.30
|1.6469
|0.0000
|0.0000
|2003
|2007.09.03 23:01
|modify
|668
|0.30
|1.6469
|1.6629
|1.6410
|2004
|2007.09.03 23:09
|close
|668
|0.30
|1.6464
|1.6629
|1.6410
|12.49
|9129.07
|2005
|2007.09.04 00:53
|sell
|669
|0.30
|1.6466
|0.0000
|0.0000
|2006
|2007.09.04 00:53
|modify
|669
|0.30
|1.6466
|1.6624
|1.6416
|2007
|2007.09.04 03:10
|close
|669
|0.30
|1.6466
|1.6624
|1.6416
|0.00
|9129.07
|2008
|2007.09.04 23:58
|sell
|670
|0.30
|1.6492
|0.0000
|0.0000
|2009
|2007.09.04 23:58
|modify
|670
|0.30
|1.6492
|1.6657
|1.6440
|2010
|2007.09.05 00:47
|close
|670
|0.30
|1.6486
|1.6657
|1.6440
|11.47
|9140.54
|2011
|2007.09.05 00:47
|buy
|671
|0.30
|1.6486
|0.0000
|0.0000
|2012
|2007.09.05 00:47
|modify
|671
|0.30
|1.6486
|1.6327
|1.6533
|2013
|2007.09.05 02:33
|close
|671
|0.30
|1.6489
|1.6327
|1.6533
|7.50
|9148.04
|2014
|2007.09.05 02:33
|sell
|672
|0.30
|1.6489
|0.0000
|0.0000
|2015
|2007.09.05 02:33
|modify
|672
|0.30
|1.6489
|1.6639
|1.6449
|2016
|2007.09.05 05:21
|close
|672
|0.30
|1.6488
|1.6639
|1.6449
|2.50
|9150.54
|2017
|2007.09.05 23:50
|buy
|673
|0.30
|1.6434
|0.0000
|0.0000
|2018
|2007.09.05 23:50
|modify
|673
|0.30
|1.6434
|1.6272
|1.6488
|2019
|2007.09.06 01:12
|close
|673
|0.30
|1.6438
|1.6272
|1.6488
|16.18
|9166.72
|2020
|2007.09.06 02:31
|buy
|674
|0.30
|1.6433
|0.0000
|0.0000
|2021
|2007.09.06 02:31
|modify
|674
|0.30
|1.6433
|1.6267
|1.6488
|2022
|2007.09.06 04:02
|close
|674
|0.30
|1.6437
|1.6267
|1.6488
|9.99
|9176.71
|2023
|2007.09.10 23:01
|buy
|675
|0.30
|1.6376
|0.0000
|0.0000
|2024
|2007.09.10 23:01
|modify
|675
|0.30
|1.6376
|1.6221
|1.6429
|2025
|2007.09.10 23:52
|close
|675
|0.30
|1.6381
|1.6221
|1.6429
|12.50
|9189.21
|2026
|2007.09.11 00:14
|buy
|676
|0.30
|1.6372
|0.0000
|0.0000
|2027
|2007.09.11 00:15
|modify
|676
|0.30
|1.6372
|1.6202
|1.6424
|2028
|2007.09.11 02:45
|close
|676
|0.30
|1.6372
|1.6202
|1.6424
|0.00
|9189.21
|2029
|2007.09.11 23:00
|sell
|677
|0.30
|1.6450
|0.0000
|0.0000
|2030
|2007.09.11 23:01
|modify
|677
|0.30
|1.6450
|1.6605
|1.6392
|2031
|2007.09.12 03:05
|close
|677
|0.30
|1.6454
|1.6605
|1.6392
|-13.51
|9175.69
|2032
|2007.09.12 23:12
|sell
|678
|0.30
|1.6477
|0.0000
|0.0000
|2033
|2007.09.12 23:12
|modify
|678
|0.30
|1.6477
|1.6640
|1.6417
|2034
|2007.09.13 00:31
|close
|678
|0.30
|1.6473
|1.6640
|1.6417
|-0.57
|9175.12
|2035
|2007.09.13 00:36
|buy
|679
|0.30
|1.6471
|0.0000
|0.0000
|2036
|2007.09.13 00:36
|modify
|679
|0.30
|1.6471
|1.6306
|1.6516
|2037
|2007.09.13 02:10
|close
|679
|0.30
|1.6475
|1.6306
|1.6516
|9.99
|9185.11
|2038
|2007.09.13 02:10
|sell
|680
|0.30
|1.6475
|0.0000
|0.0000
|2039
|2007.09.13 02:10
|modify
|680
|0.30
|1.6475
|1.6641
|1.6432
|2040
|2007.09.13 03:28
|close
|680
|0.30
|1.6471
|1.6641
|1.6432
|9.99
|9195.10
|2041
|2007.09.17 23:22
|sell
|681
|0.30
|1.6462
|0.0000
|0.0000
|2042
|2007.09.17 23:22
|modify
|681
|0.30
|1.6462
|1.6624
|1.6421
|2043
|2007.09.18 02:41
|close
|681
|0.30
|1.6462
|1.6624
|1.6421
|-3.52
|9191.58
|2044
|2007.09.18 23:00
|sell
|682
|0.30
|1.6522
|0.0000
|0.0000
|2045
|2007.09.18 23:00
|modify
|682
|0.30
|1.6522
|1.6679
|1.6466
|2046
|2007.09.18 23:16
|close
|682
|0.30
|1.6517
|1.6679
|1.6466
|12.49
|9204.07
|2047
|2007.09.18 23:23
|sell
|683
|0.30
|1.6517
|0.0000
|0.0000
|2048
|2007.09.18 23:23
|modify
|683
|0.30
|1.6517
|1.6679
|1.6474
|2049
|2007.09.19 00:25
|close
|683
|0.30
|1.6511
|1.6679
|1.6474
|11.46
|9215.53
|2050
|2007.09.19 00:25
|buy
|684
|0.30
|1.6511
|0.0000
|0.0000
|2051
|2007.09.19 00:25
|modify
|684
|0.30
|1.6511
|1.6355
|1.6553
|2052
|2007.09.19 02:16
|close
|684
|0.30
|1.6514
|1.6355
|1.6553
|7.50
|9223.03
|2053
|2007.09.19 02:16
|sell
|685
|0.30
|1.6516
|0.0000
|0.0000
|2054
|2007.09.19 02:16
|modify
|685
|0.30
|1.6516
|1.6684
|1.6462
|2055
|2007.09.19 02:56
|close
|685
|0.30
|1.6510
|1.6684
|1.6462
|14.99
|9238.02
|2056
|2007.09.20 00:24
|sell
|686
|0.30
|1.6532
|0.0000
|0.0000
|2057
|2007.09.20 00:24
|modify
|686
|0.30
|1.6532
|1.6686
|1.6477
|2058
|2007.09.20 02:29
|close
|686
|0.30
|1.6529
|1.6686
|1.6477
|7.49
|9245.51
|2059
|2007.09.24 23:05
|buy
|687
|0.30
|1.6519
|0.0000
|0.0000
|2060
|2007.09.24 23:05
|modify
|687
|0.30
|1.6519
|1.6366
|1.6571
|2061
|2007.09.25 00:49
|close
|687
|0.30
|1.6522
|1.6366
|1.6571
|9.55
|9255.06
|2062
|2007.09.25 00:49
|sell
|688
|0.30
|1.6522
|0.0000
|0.0000
|2063
|2007.09.25 00:49
|modify
|688
|0.30
|1.6522
|1.6680
|1.6465
|2064
|2007.09.25 01:45
|close
|688
|0.30
|1.6517
|1.6680
|1.6465
|12.49
|9267.55
|2065
|2007.09.25 01:55
|buy
|689
|0.30
|1.6515
|0.0000
|0.0000
|2066
|2007.09.25 01:55
|modify
|689
|0.30
|1.6515
|1.6364
|1.6563
|2067
|2007.09.25 04:53
|close
|689
|0.30
|1.6515
|1.6364
|1.6563
|0.00
|9267.55
|2068
|2007.09.25 23:23
|buy
|690
|0.30
|1.6488
|0.0000
|0.0000
|2069
|2007.09.25 23:23
|modify
|690
|0.30
|1.6488
|1.6335
|1.6545
|2070
|2007.09.26 00:05
|close
|690
|0.30
|1.6494
|1.6335
|1.6545
|17.05
|9284.60
|2071
|2007.09.26 00:49
|sell
|691
|0.30
|1.6496
|0.0000
|0.0000
|2072
|2007.09.26 00:49
|modify
|691
|0.30
|1.6496
|1.6666
|1.6439
|2073
|2007.09.26 04:57
|close
|691
|0.30
|1.6500
|1.6666
|1.6439
|-9.99
|9274.61
|2074
|2007.09.27 00:04
|sell
|692
|0.30
|1.6541
|0.0000
|0.0000
|2075
|2007.09.27 00:04
|modify
|692
|0.30
|1.6541
|1.6706
|1.6481
|2076
|2007.09.27 00:45
|close
|692
|0.30
|1.6536
|1.6706
|1.6481
|12.49
|9287.10
|2077
|2007.09.27 00:45
|buy
|693
|0.30
|1.6536
|0.0000
|0.0000
|2078
|2007.09.27 00:45
|modify
|693
|0.30
|1.6536
|1.6373
|1.6591
|2079
|2007.09.27 04:54
|close
|693
|0.30
|1.6532
|1.6373
|1.6591
|-9.99
|9277.11
|2080
|2007.10.01 23:17
|buy
|694
|0.30
|1.6635
|0.0000
|0.0000
|2081
|2007.10.01 23:17
|modify
|694
|0.30
|1.6635
|1.6470
|1.6692
|2082
|2007.10.02 02:46
|close
|694
|0.30
|1.6635
|1.6470
|1.6692
|2.06
|9279.18
|2083
|2007.10.02 02:46
|sell
|695
|0.30
|1.6636
|0.0000
|0.0000
|2084
|2007.10.02 02:46
|modify
|695
|0.30
|1.6636
|1.6797
|1.6584
|2085
|2007.10.02 03:33
|close
|695
|0.30
|1.6630
|1.6797
|1.6584
|14.99
|9294.17
|2086
|2007.10.02 23:16
|buy
|696
|0.30
|1.6632
|0.0000
|0.0000
|2087
|2007.10.02 23:16
|modify
|696
|0.30
|1.6632
|1.6481
|1.6676
|2088
|2007.10.03 00:48
|close
|696
|0.30
|1.6636
|1.6481
|1.6676
|12.05
|9306.22
|2089
|2007.10.03 02:22
|sell
|697
|0.30
|1.6634
|0.0000
|0.0000
|2090
|2007.10.03 02:22
|modify
|697
|0.30
|1.6634
|1.6802
|1.6587
|2091
|2007.10.03 08:36
|close
|697
|0.30
|1.6638
|1.6802
|1.6587
|-9.99
|9296.23
|2092
|2007.10.03 23:00
|buy
|698
|0.30
|1.6624
|0.0000
|0.0000
|2093
|2007.10.03 23:00
|modify
|698
|0.30
|1.6624
|1.6470
|1.6677
|2094
|2007.10.03 23:45
|close
|698
|0.30
|1.6629
|1.6470
|1.6677
|12.49
|9308.72
|2095
|2007.10.03 23:45
|sell
|699
|0.30
|1.6629
|0.0000
|0.0000
|2096
|2007.10.03 23:45
|modify
|699
|0.30
|1.6629
|1.6783
|1.6580
|2097
|2007.10.04 02:48
|close
|699
|0.30
|1.6629
|1.6783
|1.6580
|-10.56
|9298.15
|2098
|2007.10.04 02:48
|buy
|700
|0.30
|1.6629
|0.0000
|0.0000
|2099
|2007.10.04 02:48
|modify
|700
|0.30
|1.6629
|1.6460
|1.6689
|2100
|2007.10.04 04:38
|close
|700
|0.30
|1.6632
|1.6460
|1.6689
|7.50
|9305.65
|2101
|2007.10.08 23:08
|sell
|701
|0.30
|1.6665
|0.0000
|0.0000
|2102
|2007.10.08 23:08
|modify
|701
|0.30
|1.6665
|1.6834
|1.6616
|2103
|2007.10.09 03:14
|close
|701
|0.30
|1.6668
|1.6834
|1.6616
|-11.02
|9294.63
|2104
|2007.10.09 23:00
|sell
|702
|0.30
|1.6691
|0.0000
|0.0000
|2105
|2007.10.09 23:00
|modify
|702
|0.30
|1.6691
|1.6841
|1.6637
|2106
|2007.10.10 01:15
|close
|702
|0.30
|1.6691
|1.6841
|1.6637
|-3.52
|9291.11
|2107
|2007.10.10 01:49
|sell
|703
|0.30
|1.6693
|0.0000
|0.0000
|2108
|2007.10.10 01:49
|modify
|703
|0.30
|1.6693
|1.6860
|1.6638
|2109
|2007.10.10 04:32
|close
|703
|0.30
|1.6693
|1.6860
|1.6638
|0.00
|9291.11
|2110
|2007.10.10 23:00
|sell
|704
|0.30
|1.6732
|0.0000
|0.0000
|2111
|2007.10.10 23:00
|modify
|704
|0.30
|1.6732
|1.6888
|1.6689
|2112
|2007.10.11 01:18
|close
|704
|0.30
|1.6732
|1.6888
|1.6689
|-10.56
|9280.55
|2113
|2007.10.11 01:25
|sell
|705
|0.30
|1.6734
|0.0000
|0.0000
|2114
|2007.10.11 01:25
|modify
|705
|0.30
|1.6734
|1.6903
|1.6688
|2115
|2007.10.11 05:51
|close
|705
|0.30
|1.6738
|1.6903
|1.6688
|-9.99
|9270.56
|2116
|2007.10.15 23:18
|sell
|706
|0.30
|1.6770
|0.0000
|0.0000
|2117
|2007.10.15 23:18
|modify
|706
|0.30
|1.6770
|1.6939
|1.6729
|2118
|2007.10.16 03:35
|close
|706
|0.30
|1.6774
|1.6939
|1.6729
|-13.51
|9257.04
|2119
|2007.10.16 23:19
|sell
|707
|0.30
|1.6754
|0.0000
|0.0000
|2120
|2007.10.16 23:19
|modify
|707
|0.30
|1.6754
|1.6924
|1.6706
|2121
|2007.10.17 03:33
|close
|707
|0.30
|1.6757
|1.6924
|1.6706
|-11.01
|9246.03
|2122
|2007.10.17 23:00
|sell
|708
|0.30
|1.6771
|0.0000
|0.0000
|2123
|2007.10.17 23:00
|modify
|708
|0.30
|1.6771
|1.6927
|1.6716
|2124
|2007.10.18 00:04
|close
|708
|0.30
|1.6765
|1.6927
|1.6716
|4.42
|9250.45
|2125
|2007.10.18 01:12
|buy
|709
|0.30
|1.6763
|0.0000
|0.0000
|2126
|2007.10.18 01:12
|modify
|709
|0.30
|1.6763
|1.6593
|1.6810
|2127
|2007.10.18 05:05
|close
|709
|0.30
|1.6762
|1.6593
|1.6810
|-2.50
|9247.95
|2128
|2007.10.22 23:00
|sell
|710
|0.30
|1.6675
|0.0000
|0.0000
|2129
|2007.10.22 23:00
|modify
|710
|0.30
|1.6675
|1.6844
|1.6621
|2130
|2007.10.23 10:55
|close
|710
|0.30
|1.6679
|1.6844
|1.6621
|-13.51
|9234.44
|2131
|2007.10.23 23:00
|sell
|711
|0.30
|1.6736
|0.0000
|0.0000
|2132
|2007.10.23 23:00
|modify
|711
|0.30
|1.6736
|1.6898
|1.6694
|2133
|2007.10.24 00:14
|close
|711
|0.30
|1.6729
|1.6898
|1.6694
|13.96
|9248.40
|2134
|2007.10.24 00:14
|buy
|712
|0.30
|1.6729
|0.0000
|0.0000
|2135
|2007.10.24 00:14
|modify
|712
|0.30
|1.6729
|1.6562
|1.6778
|2136
|2007.10.24 01:36
|close
|712
|0.30
|1.6733
|1.6562
|1.6778
|9.99
|9258.39
|2137
|2007.10.24 01:36
|sell
|713
|0.30
|1.6733
|0.0000
|0.0000
|2138
|2007.10.24 01:36
|modify
|713
|0.30
|1.6733
|1.6898
|1.6677
|2139
|2007.10.24 03:48
|close
|713
|0.30
|1.6729
|1.6898
|1.6677
|9.99
|9268.38
|2140
|2007.10.24 23:12
|sell
|714
|0.30
|1.6709
|0.0000
|0.0000
|2141
|2007.10.24 23:12
|modify
|714
|0.30
|1.6709
|1.6879
|1.6656
|2142
|2007.10.25 06:20
|close
|714
|0.30
|1.6713
|1.6879
|1.6656
|-20.55
|9247.82
|2143
|2007.10.29 23:26
|buy
|715
|0.30
|1.6796
|0.0000
|0.0000
|2144
|2007.10.29 23:26
|modify
|715
|0.30
|1.6796
|1.6635
|1.6848
|2145
|2007.10.30 01:42
|close
|715
|0.30
|1.6796
|1.6635
|1.6848
|2.06
|9249.88
|2146
|2007.10.30 02:06
|sell
|716
|0.30
|1.6798
|0.0000
|0.0000
|2147
|2007.10.30 02:06
|modify
|716
|0.30
|1.6798
|1.6952
|1.6748
|2148
|2007.10.30 02:51
|close
|716
|0.30
|1.6792
|1.6952
|1.6748
|14.99
|9264.87
|2149
|2007.10.30 23:00
|buy
|717
|0.30
|1.6727
|0.0000
|0.0000
|2150
|2007.10.30 23:00
|modify
|717
|0.30
|1.6727
|1.6563
|1.6780
|2151
|2007.10.30 23:11
|close
|717
|0.30
|1.6732
|1.6563
|1.6780
|12.49
|9277.36
|2152
|2007.10.30 23:24
|sell
|718
|0.30
|1.6736
|0.0000
|0.0000
|2153
|2007.10.30 23:24
|modify
|718
|0.30
|1.6736
|1.6888
|1.6682
|2154
|2007.10.30 23:51
|close
|718
|0.30
|1.6729
|1.6888
|1.6682
|17.48
|9294.84
|2155
|2007.10.30 23:58
|buy
|719
|0.30
|1.6725
|0.0000
|0.0000
|2156
|2007.10.30 23:58
|modify
|719
|0.30
|1.6725
|1.6562
|1.6777
|2157
|2007.10.31 00:37
|close
|719
|0.30
|1.6730
|1.6562
|1.6777
|14.56
|9309.41
|2158
|2007.10.31 02:34
|sell
|720
|0.30
|1.6732
|0.0000
|0.0000
|2159
|2007.10.31 02:34
|modify
|720
|0.30
|1.6732
|1.6895
|1.6692
|2160
|2007.10.31 03:26
|close
|720
|0.30
|1.6727
|1.6895
|1.6692
|12.49
|9321.90
|2161
|2007.11.01 00:29
|buy
|721
|0.30
|1.6772
|0.0000
|0.0000
|2162
|2007.11.01 00:29
|modify
|721
|0.30
|1.6772
|1.6620
|1.6827
|2163
|2007.11.01 01:48
|close
|721
|0.30
|1.6776
|1.6620
|1.6827
|9.99
|9331.89
|2164
|2007.11.01 01:48
|sell
|722
|0.30
|1.6776
|0.0000
|0.0000
|2165
|2007.11.01 01:48
|modify
|722
|0.30
|1.6776
|1.6934
|1.6727
|2166
|2007.11.01 07:05
|close
|722
|0.30
|1.6780
|1.6934
|1.6727
|-9.99
|9321.90
|2167
|2007.11.05 23:00
|sell
|723
|0.30
|1.6693
|0.0000
|0.0000
|2168
|2007.11.05 23:00
|modify
|723
|0.30
|1.6693
|1.6853
|1.6639
|2169
|2007.11.05 23:19
|close
|723
|0.30
|1.6687
|1.6853
|1.6639
|14.99
|9336.89
|2170
|2007.11.05 23:48
|sell
|724
|0.30
|1.6693
|0.0000
|0.0000
|2171
|2007.11.05 23:48
|modify
|724
|0.30
|1.6693
|1.6861
|1.6653
|2172
|2007.11.06 04:51
|close
|724
|0.30
|1.6697
|1.6861
|1.6653
|-13.51
|9323.38
|2173
|2007.11.06 23:55
|buy
|725
|0.30
|1.6666
|0.0000
|0.0000
|2174
|2007.11.06 23:55
|modify
|725
|0.30
|1.6666
|1.6508
|1.6723
|2175
|2007.11.07 04:03
|close
|725
|0.30
|1.6662
|1.6508
|1.6723
|-7.93
|9315.45
|2176
|2007.11.07 23:00
|buy
|726
|0.30
|1.6595
|0.0000
|0.0000
|2177
|2007.11.07 23:00
|modify
|726
|0.30
|1.6595
|1.6436
|1.6655
|2178
|2007.11.07 23:12
|close
|726
|0.30
|1.6600
|1.6436
|1.6655
|12.49
|9327.94
|2179
|2007.11.07 23:31
|buy
|727
|0.30
|1.6594
|0.0000
|0.0000
|2180
|2007.11.07 23:31
|modify
|727
|0.30
|1.6594
|1.6428
|1.6652
|2181
|2007.11.08 03:10
|close
|727
|0.30
|1.6593
|1.6428
|1.6652
|3.69
|9331.63
|2182
|2007.11.12 23:00
|buy
|728
|0.30
|1.6416
|0.0000
|0.0000
|2183
|2007.11.12 23:00
|modify
|728
|0.30
|1.6416
|1.6253
|1.6471
|2184
|2007.11.13 02:31
|close
|728
|0.30
|1.6415
|1.6253
|1.6471
|-0.44
|9331.19
|2185
|2007.11.13 02:31
|sell
|729
|0.30
|1.6415
|0.0000
|0.0000
|2186
|2007.11.13 02:31
|modify
|729
|0.30
|1.6415
|1.6569
|1.6366
|2187
|2007.11.13 17:50
|close
|729
|0.30
|1.6418
|1.6569
|1.6366
|-7.49
|9323.70
|2188
|2007.11.14 00:39
|sell
|730
|0.30
|1.6464
|0.0000
|0.0000
|2189
|2007.11.14 00:39
|modify
|730
|0.30
|1.6464
|1.6617
|1.6419
|2190
|2007.11.14 01:05
|close
|730
|0.30
|1.6457
|1.6617
|1.6419
|17.48
|9341.18
|2191
|2007.11.14 01:05
|buy
|731
|0.30
|1.6455
|0.0000
|0.0000
|2192
|2007.11.14 01:05
|modify
|731
|0.30
|1.6455
|1.6304
|1.6510
|2193
|2007.11.14 01:18
|close
|731
|0.30
|1.6462
|1.6304
|1.6510
|17.49
|9358.67
|2194
|2007.11.14 01:29
|buy
|732
|0.30
|1.6457
|0.0000
|0.0000
|2195
|2007.11.14 01:29
|modify
|732
|0.30
|1.6457
|1.6304
|1.6498
|2196
|2007.11.14 01:48
|close
|732
|0.30
|1.6463
|1.6304
|1.6498
|14.99
|9373.66
|2197
|2007.11.14 01:49
|sell
|733
|0.30
|1.6466
|0.0000
|0.0000
|2198
|2007.11.14 01:49
|modify
|733
|0.30
|1.6466
|1.6622
|1.6408
|2199
|2007.11.14 02:20
|close
|733
|0.30
|1.6460
|1.6622
|1.6408
|14.99
|9388.65
|2200
|2007.11.14 23:00
|buy
|734
|0.30
|1.6472
|0.0000
|0.0000
|2201
|2007.11.14 23:00
|modify
|734
|0.30
|1.6472
|1.6311
|1.6522
|2202
|2007.11.15 03:22
|close
|734
|0.30
|1.6468
|1.6311
|1.6522
|-3.80
|9384.85
|2203
|2007.11.19 23:00
|buy
|735
|0.30
|1.6359
|0.0000
|0.0000
|2204
|2007.11.19 23:00
|modify
|735
|0.30
|1.6359
|1.6195
|1.6401
|2205
|2007.11.20 05:03
|close
|735
|0.30
|1.6355
|1.6195
|1.6401
|-7.93
|9376.92
|2206
|2007.11.20 23:00
|sell
|736
|0.30
|1.6404
|0.0000
|0.0000
|2207
|2007.11.20 23:00
|modify
|736
|0.30
|1.6404
|1.6558
|1.6348
|2208
|2007.11.21 02:35
|close
|736
|0.30
|1.6405
|1.6558
|1.6348
|-6.02
|9370.90
|2209
|2007.11.21 02:35
|buy
|737
|0.30
|1.6404
|0.0000
|0.0000
|2210
|2007.11.21 02:35
|modify
|737
|0.30
|1.6404
|1.6240
|1.6451
|2211
|2007.11.21 11:29
|close
|737
|0.30
|1.6351
|1.6240
|1.6451
|-132.41
|9238.49
|2212
|2007.11.21 23:05
|buy
|738
|0.30
|1.6373
|0.0000
|0.0000
|2213
|2007.11.21 23:05
|modify
|738
|0.30
|1.6373
|1.6211
|1.6427
|2214
|2007.11.22 00:54
|close
|738
|0.30
|1.6376
|1.6211
|1.6427
|13.68
|9252.16
|2215
|2007.11.22 00:54
|sell
|739
|0.30
|1.6376
|0.0000
|0.0000
|2216
|2007.11.22 00:54
|modify
|739
|0.30
|1.6376
|1.6540
|1.6323
|2217
|2007.11.22 00:59
|close
|739
|0.30
|1.6370
|1.6540
|1.6323
|14.99
|9267.15
|2218
|2007.11.22 02:39
|sell
|740
|0.30
|1.6373
|0.0000
|0.0000
|2219
|2007.11.22 02:39
|modify
|740
|0.30
|1.6373
|1.6530
|1.6324
|2220
|2007.11.22 05:13
|close
|740
|0.30
|1.6373
|1.6530
|1.6324
|0.00
|9267.15
|2221
|2007.11.26 23:00
|buy
|741
|0.30
|1.6323
|0.0000
|0.0000
|2222
|2007.11.26 23:00
|modify
|741
|0.30
|1.6323
|1.6170
|1.6363
|2223
|2007.11.27 02:38
|close
|741
|0.30
|1.6322
|1.6170
|1.6363
|-0.44
|9266.72
|2224
|2007.11.27 02:38
|sell
|742
|0.30
|1.6322
|0.0000
|0.0000
|2225
|2007.11.27 02:38
|modify
|742
|0.30
|1.6322
|1.6485
|1.6269
|2226
|2007.11.27 14:53
|close
|742
|0.30
|1.6326
|1.6485
|1.6269
|-9.99
|9256.73
|2227
|2007.11.27 23:39
|sell
|743
|0.30
|1.6392
|0.0000
|0.0000
|2228
|2007.11.27 23:39
|modify
|743
|0.30
|1.6392
|1.6542
|1.6351
|2229
|2007.11.28 02:27
|close
|743
|0.30
|1.6392
|1.6542
|1.6351
|-3.52
|9253.21
|2230
|2007.11.28 02:27
|buy
|744
|0.30
|1.6392
|0.0000
|0.0000
|2231
|2007.11.28 02:27
|modify
|744
|0.30
|1.6392
|1.6239
|1.6444
|2232
|2007.11.28 09:29
|close
|744
|0.30
|1.6388
|1.6239
|1.6444
|-10.00
|9243.21
|2233
|2007.11.28 23:17
|buy
|745
|0.30
|1.6489
|0.0000
|0.0000
|2234
|2007.11.28 23:17
|modify
|745
|0.30
|1.6489
|1.6324
|1.6542
|2235
|2007.11.29 02:31
|close
|745
|0.30
|1.6489
|1.6324
|1.6542
|6.19
|9249.39
|2236
|2007.11.29 02:31
|sell
|746
|0.30
|1.6489
|0.0000
|0.0000
|2237
|2007.11.29 02:31
|modify
|746
|0.30
|1.6489
|1.6658
|1.6447
|2238
|2007.11.29 07:04
|close
|746
|0.30
|1.6493
|1.6658
|1.6447
|-9.99
|9239.40
|2239
|2007.12.03 23:00
|buy
|747
|0.30
|1.6528
|0.0000
|0.0000
|2240
|2007.12.03 23:00
|modify
|747
|0.30
|1.6528
|1.6373
|1.6579
|2241
|2007.12.03 23:38
|close
|747
|0.30
|1.6534
|1.6373
|1.6579
|14.99
|9254.39
|2242
|2007.12.04 00:34
|sell
|748
|0.30
|1.6540
|0.0000
|0.0000
|2243
|2007.12.04 00:34
|modify
|748
|0.30
|1.6540
|1.6697
|1.6497
|2244
|2007.12.04 01:39
|close
|748
|0.30
|1.6534
|1.6697
|1.6497
|14.99
|9269.38
|2245
|2007.12.04 01:39
|buy
|749
|0.30
|1.6533
|0.0000
|0.0000
|2246
|2007.12.04 01:39
|modify
|749
|0.30
|1.6533
|1.6378
|1.6576
|2247
|2007.12.04 02:05
|close
|749
|0.30
|1.6539
|1.6378
|1.6576
|14.99
|9284.37
|2248
|2007.12.04 02:08
|sell
|750
|0.30
|1.6541
|0.0000
|0.0000
|2249
|2007.12.04 02:08
|modify
|750
|0.30
|1.6541
|1.6699
|1.6487
|2250
|2007.12.04 04:41
|close
|750
|0.30
|1.6541
|1.6699
|1.6487
|0.00
|9284.37
|2251
|2007.12.04 23:00
|buy
|751
|0.30
|1.6484
|0.0000
|0.0000
|2252
|2007.12.04 23:00
|modify
|751
|0.30
|1.6484
|1.6315
|1.6544
|2253
|2007.12.05 00:15
|close
|751
|0.30
|1.6489
|1.6315
|1.6544
|14.56
|9298.94
|2254
|2007.12.05 00:21
|sell
|752
|0.30
|1.6491
|0.0000
|0.0000
|2255
|2007.12.05 00:21
|modify
|752
|0.30
|1.6491
|1.6655
|1.6434
|2256
|2007.12.05 02:30
|close
|752
|0.30
|1.6488
|1.6655
|1.6434
|7.49
|9306.43
|2257
|2007.12.05 23:03
|sell
|753
|0.30
|1.6483
|0.0000
|0.0000
|2258
|2007.12.05 23:03
|modify
|753
|0.30
|1.6483
|1.6646
|1.6429
|2259
|2007.12.05 23:16
|close
|753
|0.30
|1.6477
|1.6646
|1.6429
|14.99
|9321.42
|2260
|2007.12.06 01:15
|sell
|754
|0.30
|1.6481
|0.0000
|0.0000
|2261
|2007.12.06 01:15
|modify
|754
|0.30
|1.6481
|1.6633
|1.6438
|2262
|2007.12.06 04:17
|close
|754
|0.30
|1.6481
|1.6633
|1.6438
|0.00
|9321.42
|2263
|2007.12.10 23:59
|sell
|755
|0.30
|1.6598
|0.0000
|0.0000
|2264
|2007.12.10 23:59
|modify
|755
|0.30
|1.6598
|1.6765
|1.6542
|2265
|2007.12.11 03:36
|close
|755
|0.30
|1.6599
|1.6765
|1.6542
|-6.02
|9315.39
|2266
|2007.12.11 23:45
|buy
|756
|0.30
|1.6575
|0.0000
|0.0000
|2267
|2007.12.11 23:45
|modify
|756
|0.30
|1.6575
|1.6415
|1.6618
|2268
|2007.12.12 02:19
|close
|756
|0.30
|1.6575
|1.6415
|1.6618
|2.06
|9317.46
|2269
|2007.12.12 02:19
|sell
|757
|0.30
|1.6575
|0.0000
|0.0000
|2270
|2007.12.12 02:19
|modify
|757
|0.30
|1.6575
|1.6725
|1.6532
|2271
|2007.12.12 09:57
|close
|757
|0.30
|1.6629
|1.6725
|1.6532
|-134.88
|9182.58
|2272
|2007.12.12 23:33
|sell
|758
|0.30
|1.6688
|0.0000
|0.0000
|2273
|2007.12.12 23:33
|modify
|758
|0.30
|1.6688
|1.6851
|1.6635
|2274
|2007.12.13 02:04
|close
|758
|0.30
|1.6688
|1.6851
|1.6635
|-10.56
|9172.01
|2275
|2007.12.13 02:04
|buy
|759
|0.30
|1.6687
|0.0000
|0.0000
|2276
|2007.12.13 02:04
|modify
|759
|0.30
|1.6687
|1.6520
|1.6734
|2277
|2007.12.13 04:41
|close
|759
|0.30
|1.6687
|1.6520
|1.6734
|0.00
|9172.01
|2278
|2007.12.17 23:00
|buy
|760
|0.30
|1.6541
|0.0000
|0.0000
|2279
|2007.12.17 23:00
|modify
|760
|0.30
|1.6541
|1.6373
|1.6600
|2280
|2007.12.17 23:30
|close
|760
|0.30
|1.6547
|1.6373
|1.6600
|14.99
|9187.00
|2281
|2007.12.18 00:23
|sell
|761
|0.30
|1.6552
|0.0000
|0.0000
|2282
|2007.12.18 00:23
|modify
|761
|0.30
|1.6552
|1.6714
|1.6510
|2283
|2007.12.18 15:03
|close
|761
|0.30
|1.6606
|1.6714
|1.6510
|-134.88
|9052.12
|2284
|2007.12.18 23:00
|sell
|762
|0.30
|1.6600
|0.0000
|0.0000
|2285
|2007.12.18 23:00
|modify
|762
|0.30
|1.6600
|1.6758
|1.6551
|2286
|2007.12.19 01:20
|close
|762
|0.30
|1.6600
|1.6758
|1.6551
|-3.52
|9048.60
|2287
|2007.12.19 01:56
|sell
|763
|0.30
|1.6602
|0.0000
|0.0000
|2288
|2007.12.19 01:56
|modify
|763
|0.30
|1.6602
|1.6761
|1.6546
|2289
|2007.12.19 03:16
|close
|763
|0.30
|1.6599
|1.6761
|1.6546
|7.49
|9056.09
|2290
|2007.12.19 23:10
|sell
|764
|0.30
|1.6616
|0.0000
|0.0000
|2291
|2007.12.19 23:10
|modify
|764
|0.30
|1.6616
|1.6778
|1.6572
|2292
|2007.12.20 01:14
|close
|764
|0.30
|1.6613
|1.6778
|1.6572
|-3.06
|9053.03
|2293
|2007.12.20 02:17
|sell
|765
|0.30
|1.6614
|0.0000
|0.0000
|2294
|2007.12.20 02:17
|modify
|765
|0.30
|1.6614
|1.6768
|1.6561
|2295
|2007.12.20 04:29
|close
|765
|0.30
|1.6611
|1.6768
|1.6561
|7.49
|9060.52
|2296
|2007.12.26 23:13
|sell
|766
|0.30
|1.6682
|0.0000
|0.0000
|2297
|2007.12.26 23:13
|modify
|766
|0.30
|1.6682
|1.6851
|1.6622
|2298
|2007.12.27 01:23
|close
|766
|0.30
|1.6679
|1.6851
|1.6622
|-3.06
|9057.45
|2299
|2007.12.27 01:23
|buy
|767
|0.30
|1.6678
|0.0000
|0.0000
|2300
|2007.12.27 01:23
|modify
|767
|0.30
|1.6678
|1.6525
|1.6734
|2301
|2007.12.27 04:02
|close
|767
|0.30
|1.6678
|1.6525
|1.6734
|0.00
|9057.45
|2302
|2008.01.02 23:00
|sell
|768
|0.30
|1.6468
|0.0000
|0.0000
|2303
|2008.01.02 23:00
|modify
|768
|0.30
|1.6468
|1.6638
|1.6423
|2304
|2008.01.03 02:46
|close
|768
|0.30
|1.6469
|1.6638
|1.6423
|-13.05
|9044.40
|2305
|2008.01.03 02:46
|buy
|769
|0.30
|1.6469
|0.0000
|0.0000
|2306
|2008.01.03 02:48
|modify
|769
|0.30
|1.6469
|1.6315
|1.6520
|2307
|2008.01.03 07:55
|close
|769
|0.30
|1.6465
|1.6315
|1.6520
|-9.99
|9034.41
|2308
|2008.01.08 00:02
|sell
|770
|0.30
|1.6410
|0.0000
|0.0000
|2309
|2008.01.08 00:02
|modify
|770
|0.30
|1.6410
|1.6575
|1.6355
|2310
|2008.01.08 01:13
|close
|770
|0.30
|1.6405
|1.6575
|1.6355
|12.49
|9046.90
|2311
|2008.01.08 01:33
|sell
|771
|0.30
|1.6409
|0.0000
|0.0000
|2312
|2008.01.08 01:33
|modify
|771
|0.30
|1.6409
|1.6572
|1.6363
|2313
|2008.01.08 13:34
|close
|771
|0.30
|1.6412
|1.6572
|1.6363
|-7.49
|9039.41
|2314
|2008.01.08 23:00
|buy
|772
|0.30
|1.6375
|0.0000
|0.0000
|2315
|2008.01.08 23:00
|modify
|772
|0.30
|1.6375
|1.6208
|1.6429
|2316
|2008.01.09 07:16
|close
|772
|0.30
|1.6372
|1.6208
|1.6429
|-5.44
|9033.97
|2317
|2008.01.09 23:00
|sell
|773
|0.30
|1.6364
|0.0000
|0.0000
|2318
|2008.01.09 23:00
|modify
|773
|0.30
|1.6364
|1.6523
|1.6322
|2319
|2008.01.10 08:56
|close
|773
|0.30
|1.6368
|1.6523
|1.6322
|-20.55
|9013.42
|2320
|2008.01.14 23:59
|sell
|774
|0.30
|1.6253
|0.0000
|0.0000
|2321
|2008.01.14 23:59
|modify
|774
|0.30
|1.6253
|1.6423
|1.6195
|2322
|2008.01.15 01:16
|close
|774
|0.30
|1.6249
|1.6423
|1.6195
|6.47
|9019.89
|2323
|2008.01.15 01:57
|sell
|775
|0.30
|1.6254
|0.0000
|0.0000
|2324
|2008.01.15 01:57
|modify
|775
|0.30
|1.6254
|1.6413
|1.6208
|2325
|2008.01.15 02:11
|close
|775
|0.30
|1.6248
|1.6413
|1.6208
|14.99
|9034.88
|2326
|2008.01.15 23:00
|buy
|776
|0.30
|1.6190
|0.0000
|0.0000
|2327
|2008.01.15 23:00
|modify
|776
|0.30
|1.6190
|1.6034
|1.6234
|2328
|2008.01.16 03:23
|close
|776
|0.30
|1.6136
|1.6034
|1.6234
|-132.85
|8902.03
|2329
|2008.01.16 23:00
|buy
|777
|0.30
|1.6118
|0.0000
|0.0000
|2330
|2008.01.16 23:00
|modify
|777
|0.30
|1.6118
|1.5957
|1.6171
|2331
|2008.01.16 23:19
|close
|777
|0.30
|1.6125
|1.5957
|1.6171
|17.49
|8919.52
|2332
|2008.01.17 00:08
|sell
|778
|0.30
|1.6135
|0.0000
|0.0000
|2333
|2008.01.17 00:08
|modify
|778
|0.30
|1.6135
|1.6301
|1.6075
|2334
|2008.01.17 00:52
|close
|778
|0.30
|1.6130
|1.6301
|1.6075
|12.49
|8932.01
|2335
|2008.01.17 01:03
|buy
|779
|0.30
|1.6125
|0.0000
|0.0000
|2336
|2008.01.17 01:03
|modify
|779
|0.30
|1.6125
|1.5964
|1.6181
|2337
|2008.01.17 05:09
|close
|779
|0.30
|1.6122
|1.5964
|1.6181
|-7.49
|8924.52
|2338
|2008.01.21 23:30
|buy
|780
|0.30
|1.6020
|0.0000
|0.0000
|2339
|2008.01.21 23:30
|modify
|780
|0.30
|1.6020
|1.5858
|1.6072
|2340
|2008.01.22 02:16
|close
|780
|0.30
|1.6020
|1.5858
|1.6072
|2.06
|8926.58
|2341
|2008.01.22 02:16
|sell
|781
|0.30
|1.6020
|0.0000
|0.0000
|2342
|2008.01.22 02:16
|modify
|781
|0.30
|1.6020
|1.6189
|1.5970
|2343
|2008.01.22 02:34
|close
|781
|0.30
|1.6014
|1.6189
|1.5970
|14.99
|8941.57
|2344
|2008.01.22 23:13
|buy
|782
|0.30
|1.6032
|0.0000
|0.0000
|2345
|2008.01.22 23:13
|modify
|782
|0.30
|1.6032
|1.5872
|1.6083
|2346
|2008.01.23 01:10
|close
|782
|0.30
|1.6034
|1.5872
|1.6083
|7.05
|8948.62
|2347
|2008.01.23 01:11
|sell
|783
|0.30
|1.6041
|0.0000
|0.0000
|2348
|2008.01.23 01:11
|modify
|783
|0.30
|1.6041
|1.6209
|1.5996
|2349
|2008.01.23 04:34
|close
|783
|0.30
|1.6041
|1.6209
|1.5996
|0.00
|8948.62
|2350
|2008.01.23 23:15
|sell
|784
|0.30
|1.5965
|0.0000
|0.0000
|2351
|2008.01.23 23:15
|modify
|784
|0.30
|1.5965
|1.6120
|1.5908
|2352
|2008.01.24 03:06
|close
|784
|0.30
|1.5966
|1.6120
|1.5908
|-13.05
|8935.57
|2353
|2008.01.28 23:25
|buy
|785
|0.30
|1.6103
|0.0000
|0.0000
|2354
|2008.01.28 23:25
|modify
|785
|0.30
|1.6103
|1.5944
|1.6143
|2355
|2008.01.29 00:08
|close
|785
|0.30
|1.6109
|1.5944
|1.6143
|17.05
|8952.62
|2356
|2008.01.29 00:08
|sell
|786
|0.30
|1.6109
|0.0000
|0.0000
|2357
|2008.01.29 00:08
|modify
|786
|0.30
|1.6109
|1.6273
|1.6059
|2358
|2008.01.29 03:25
|close
|786
|0.30
|1.6109
|1.6273
|1.6059
|0.00
|8952.62
|2359
|2008.01.29 23:06
|sell
|787
|0.30
|1.6157
|0.0000
|0.0000
|2360
|2008.01.29 23:06
|modify
|787
|0.30
|1.6157
|1.6326
|1.6099
|2361
|2008.01.30 02:16
|close
|787
|0.30
|1.6157
|1.6326
|1.6099
|-3.52
|8949.10
|2362
|2008.01.30 02:16
|buy
|788
|0.30
|1.6157
|0.0000
|0.0000
|2363
|2008.01.30 02:16
|modify
|788
|0.30
|1.6157
|1.6005
|1.6209
|2364
|2008.01.30 08:04
|close
|788
|0.30
|1.6153
|1.6005
|1.6209
|-9.99
|8939.11
|2365
|2008.01.31 01:00
|buy
|789
|0.30
|1.6085
|0.0000
|0.0000
|2366
|2008.01.31 01:00
|modify
|789
|0.30
|1.6085
|1.5930
|1.6137
|2367
|2008.01.31 03:03
|close
|789
|0.30
|1.6088
|1.5930
|1.6137
|7.49
|8946.60
|2368
|2008.02.05 00:09
|sell
|790
|0.30
|1.6139
|0.0000
|0.0000
|2369
|2008.02.05 00:14
|modify
|790
|0.30
|1.6139
|1.6306
|1.6079
|2370
|2008.02.05 00:14
|close
|790
|0.30
|1.6134
|1.6306
|1.6079
|12.49
|8959.09
|2371
|2008.02.05 00:14
|buy
|791
|0.30
|1.6131
|0.0000
|0.0000
|2372
|2008.02.05 00:14
|modify
|791
|0.30
|1.6131
|1.5963
|1.6187
|2373
|2008.02.05 01:30
|close
|791
|0.30
|1.6135
|1.5963
|1.6187
|10.00
|8969.09
|2374
|2008.02.05 01:32
|sell
|792
|0.30
|1.6137
|0.0000
|0.0000
|2375
|2008.02.05 01:32
|modify
|792
|0.30
|1.6137
|1.6288
|1.6094
|2376
|2008.02.05 02:09
|close
|792
|0.30
|1.6132
|1.6288
|1.6094
|12.49
|8981.58
|2377
|2008.02.05 02:14
|buy
|793
|0.30
|1.6130
|0.0000
|0.0000
|2378
|2008.02.05 02:14
|modify
|793
|0.30
|1.6130
|1.5972
|1.6186
|2379
|2008.02.05 02:24
|close
|793
|0.30
|1.6135
|1.5972
|1.6186
|12.50
|8994.08
|2380
|2008.02.05 02:46
|sell
|794
|0.30
|1.6138
|0.0000
|0.0000
|2381
|2008.02.05 02:46
|modify
|794
|0.30
|1.6138
|1.6300
|1.6079
|2382
|2008.02.05 05:34
|close
|794
|0.30
|1.6138
|1.6300
|1.6079
|0.00
|8994.08
|2383
|2008.02.05 23:00
|buy
|795
|0.30
|1.6109
|0.0000
|0.0000
|2384
|2008.02.05 23:00
|modify
|795
|0.30
|1.6109
|1.5940
|1.6162
|2385
|2008.02.06 09:37
|close
|795
|0.30
|1.6056
|1.5940
|1.6162
|-130.35
|8863.73
|2386
|2008.02.06 23:00
|buy
|796
|0.30
|1.6051
|0.0000
|0.0000
|2387
|2008.02.06 23:00
|modify
|796
|0.30
|1.6051
|1.5896
|1.6103
|2388
|2008.02.06 23:09
|close
|796
|0.30
|1.6057
|1.5896
|1.6103
|14.99
|8878.72
|2389
|2008.02.06 23:38
|sell
|797
|0.30
|1.6065
|0.0000
|0.0000
|2390
|2008.02.06 23:38
|modify
|797
|0.30
|1.6065
|1.6222
|1.6013
|2391
|2008.02.07 00:05
|close
|797
|0.30
|1.6060
|1.6222
|1.6013
|1.93
|8880.65
|2392
|2008.02.07 00:25
|buy
|798
|0.30
|1.6049
|0.0000
|0.0000
|2393
|2008.02.07 00:25
|modify
|798
|0.30
|1.6049
|1.5896
|1.6092
|2394
|2008.02.07 02:40
|close
|798
|0.30
|1.6049
|1.5896
|1.6092
|0.00
|8880.65
|2395
|2008.02.11 23:00
|sell
|799
|0.30
|1.5999
|0.0000
|0.0000
|2396
|2008.02.11 23:00
|modify
|799
|0.30
|1.5999
|1.6157
|1.5955
|2397
|2008.02.12 01:15
|close
|799
|0.30
|1.5998
|1.6157
|1.5955
|-1.02
|8879.63
|2398
|2008.02.12 01:15
|buy
|800
|0.30
|1.5998
|0.0000
|0.0000
|2399
|2008.02.12 01:16
|modify
|800
|0.30
|1.5998
|1.5828
|1.6038
|2400
|2008.02.12 07:40
|close
|800
|0.30
|1.5994
|1.5828
|1.6038
|-9.99
|8869.64
|2401
|2008.02.12 23:23
|buy
|801
|0.30
|1.6068
|0.0000
|0.0000
|2402
|2008.02.12 23:27
|modify
|801
|0.30
|1.6068
|1.5910
|1.6120
|2403
|2008.02.12 23:51
|close
|801
|0.30
|1.6074
|1.5910
|1.6120
|14.99
|8884.63
|2404
|2008.02.12 23:52
|sell
|802
|0.30
|1.6077
|0.0000
|0.0000
|2405
|2008.02.12 23:52
|modify
|802
|0.30
|1.6077
|1.6242
|1.6027
|2406
|2008.02.13 00:01
|close
|802
|0.30
|1.6071
|1.6242
|1.6027
|11.47
|8896.10
|2407
|2008.02.13 02:06
|sell
|803
|0.30
|1.6072
|0.0000
|0.0000
|2408
|2008.02.13 02:06
|modify
|803
|0.30
|1.6072
|1.6235
|1.6023
|2409
|2008.02.13 04:04
|close
|803
|0.30
|1.6068
|1.6235
|1.6023
|9.99
|8906.09
|2410
|2008.02.13 23:55
|sell
|804
|0.30
|1.6153
|0.0000
|0.0000
|2411
|2008.02.13 23:55
|modify
|804
|0.30
|1.6153
|1.6321
|1.6104
|2412
|2008.02.14 00:43
|close
|804
|0.30
|1.6146
|1.6321
|1.6104
|6.93
|8913.01
|2413
|2008.02.14 00:43
|buy
|805
|0.30
|1.6146
|0.0000
|0.0000
|2414
|2008.02.14 00:43
|modify
|805
|0.30
|1.6146
|1.5979
|1.6186
|2415
|2008.02.14 08:42
|close
|805
|0.30
|1.6143
|1.5979
|1.6186
|-7.50
|8905.51
|2416
|2008.02.18 23:00
|sell
|806
|0.30
|1.6162
|0.0000
|0.0000
|2417
|2008.02.18 23:09
|modify
|806
|0.30
|1.6162
|1.6330
|1.6120
|2418
|2008.02.18 23:49
|close
|806
|0.30
|1.6157
|1.6330
|1.6120
|12.49
|8918.00
|2419
|2008.02.18 23:50
|buy
|807
|0.30
|1.6155
|0.0000
|0.0000
|2420
|2008.02.18 23:50
|modify
|807
|0.30
|1.6155
|1.5992
|1.6202
|2421
|2008.02.19 04:06
|close
|807
|0.30
|1.6151
|1.5992
|1.6202
|-7.93
|8910.07
|2422
|2008.02.19 23:55
|buy
|808
|0.30
|1.6112
|0.0000
|0.0000
|2423
|2008.02.19 23:55
|modify
|808
|0.30
|1.6112
|1.5951
|1.6160
|2424
|2008.02.20 00:15
|close
|808
|0.30
|1.6118
|1.5951
|1.6160
|17.05
|8927.13
|2425
|2008.02.20 00:54
|sell
|809
|0.30
|1.6121
|0.0000
|0.0000
|2426
|2008.02.20 00:54
|modify
|809
|0.30
|1.6121
|1.6279
|1.6066
|2427
|2008.02.20 03:15
|close
|809
|0.30
|1.6121
|1.6279
|1.6066
|0.00
|8927.13
|2428
|2008.02.20 23:02
|sell
|810
|0.30
|1.6175
|0.0000
|0.0000
|2429
|2008.02.20 23:02
|modify
|810
|0.30
|1.6175
|1.6326
|1.6131
|2430
|2008.02.21 00:48
|close
|810
|0.30
|1.6173
|1.6326
|1.6131
|-5.56
|8921.56
|2431
|2008.02.21 00:48
|buy
|811
|0.30
|1.6173
|0.0000
|0.0000
|2432
|2008.02.21 00:48
|modify
|811
|0.30
|1.6173
|1.6020
|1.6230
|2433
|2008.02.21 02:29
|close
|811
|0.30
|1.6175
|1.6020
|1.6230
|5.00
|8926.56
|2434
|2008.02.21 02:31
|sell
|812
|0.30
|1.6176
|0.0000
|0.0000
|2435
|2008.02.21 02:31
|modify
|812
|0.30
|1.6176
|1.6326
|1.6136
|2436
|2008.02.21 09:37
|close
|812
|0.30
|1.6180
|1.6326
|1.6136
|-9.99
|8916.57
|2437
|2008.02.25 23:00
|sell
|813
|0.30
|1.6156
|0.0000
|0.0000
|2438
|2008.02.25 23:02
|modify
|813
|0.30
|1.6156
|1.6326
|1.6104
|2439
|2008.02.25 23:43
|close
|813
|0.30
|1.6151
|1.6326
|1.6104
|12.49
|8929.06
|2440
|2008.02.25 23:59
|sell
|814
|0.30
|1.6152
|0.0000
|0.0000
|2441
|2008.02.25 23:59
|modify
|814
|0.30
|1.6152
|1.6306
|1.6103
|2442
|2008.02.26 01:23
|close
|814
|0.30
|1.6148
|1.6306
|1.6103
|6.47
|8935.53
|2443
|2008.02.26 01:23
|buy
|815
|0.30
|1.6148
|0.0000
|0.0000
|2444
|2008.02.26 01:23
|modify
|815
|0.30
|1.6148
|1.5996
|1.6191
|2445
|2008.02.26 02:04
|close
|815
|0.30
|1.6154
|1.5996
|1.6191
|14.99
|8950.52
|2446
|2008.02.26 02:05
|sell
|816
|0.30
|1.6156
|0.0000
|0.0000
|2447
|2008.02.26 02:05
|modify
|816
|0.30
|1.6156
|1.6321
|1.6115
|2448
|2008.02.26 06:53
|close
|816
|0.30
|1.6160
|1.6321
|1.6115
|-9.99
|8940.53
|2449
|2008.02.26 23:15
|buy
|817
|0.30
|1.6099
|0.0000
|0.0000
|2450
|2008.02.26 23:15
|modify
|817
|0.30
|1.6099
|1.5930
|1.6149
|2451
|2008.02.26 23:29
|close
|817
|0.30
|1.6105
|1.5930
|1.6149
|14.99
|8955.52
|2452
|2008.02.27 00:19
|sell
|818
|0.30
|1.6112
|0.0000
|0.0000
|2453
|2008.02.27 00:19
|modify
|818
|0.30
|1.6112
|1.6272
|1.6052
|2454
|2008.02.27 00:23
|close
|818
|0.30
|1.6106
|1.6272
|1.6052
|14.99
|8970.51
|2455
|2008.02.27 00:24
|sell
|819
|0.30
|1.6113
|0.0000
|0.0000
|2456
|2008.02.27 00:24
|modify
|819
|0.30
|1.6113
|1.6273
|1.6063
|2457
|2008.02.27 05:06
|close
|819
|0.30
|1.6117
|1.6273
|1.6063
|-9.99
|8960.52
|2458
|2008.02.28 02:02
|buy
|820
|0.30
|1.6070
|0.0000
|0.0000
|2459
|2008.02.28 02:02
|modify
|820
|0.30
|1.6070
|1.5902
|1.6126
|2460
|2008.02.28 06:27
|close
|820
|0.30
|1.6066
|1.5902
|1.6126
|-9.99
|8950.53
|2461
|2008.03.03 23:10
|sell
|821
|0.30
|1.5845
|0.0000
|0.0000
|2462
|2008.03.03 23:10
|modify
|821
|0.30
|1.5845
|1.5995
|1.5788
|2463
|2008.03.04 00:19
|close
|821
|0.30
|1.5837
|1.5995
|1.5788
|16.46
|8966.99
|2464
|2008.03.04 00:19
|buy
|822
|0.30
|1.5837
|0.0000
|0.0000
|2465
|2008.03.04 00:19
|modify
|822
|0.30
|1.5837
|1.5668
|1.5881
|2466
|2008.03.04 05:47
|close
|822
|0.30
|1.5833
|1.5668
|1.5881
|-9.99
|8957.00
|2467
|2008.03.04 23:00
|sell
|823
|0.30
|1.5789
|0.0000
|0.0000
|2468
|2008.03.04 23:00
|modify
|823
|0.30
|1.5789
|1.5954
|1.5729
|2469
|2008.03.05 02:55
|close
|823
|0.30
|1.5790
|1.5954
|1.5729
|-6.02
|8950.98
|2470
|2008.03.05 23:06
|sell
|824
|0.30
|1.5821
|0.0000
|0.0000
|2471
|2008.03.05 23:06
|modify
|824
|0.30
|1.5821
|1.5980
|1.5767
|2472
|2008.03.06 09:24
|close
|824
|0.30
|1.5825
|1.5980
|1.5767
|-20.55
|8930.42
|2473
|2008.03.11 00:12
|sell
|825
|0.30
|1.5647
|0.0000
|0.0000
|2474
|2008.03.11 00:12
|modify
|825
|0.30
|1.5647
|1.5811
|1.5598
|2475
|2008.03.11 01:32
|close
|825
|0.30
|1.5643
|1.5811
|1.5598
|10.00
|8940.42
|2476
|2008.03.11 01:37
|buy
|826
|0.30
|1.5639
|0.0000
|0.0000
|2477
|2008.03.11 01:37
|modify
|826
|0.30
|1.5639
|1.5479
|1.5689
|2478
|2008.03.11 02:10
|close
|826
|0.30
|1.5644
|1.5479
|1.5689
|12.49
|8952.91
|2479
|2008.03.11 02:17
|sell
|827
|0.30
|1.5649
|0.0000
|0.0000
|2480
|2008.03.11 02:17
|modify
|827
|0.30
|1.5649
|1.5815
|1.5593
|2481
|2008.03.11 02:27
|close
|827
|0.30
|1.5643
|1.5815
|1.5593
|14.99
|8967.90
|2482
|2008.03.11 02:48
|buy
|828
|0.30
|1.5631
|0.0000
|0.0000
|2483
|2008.03.11 02:48
|modify
|828
|0.30
|1.5631
|1.5471
|1.5682
|2484
|2008.03.11 04:06
|close
|828
|0.30
|1.5634
|1.5471
|1.5682
|7.49
|8975.39
|2485
|2008.03.11 23:01
|sell
|829
|0.30
|1.5832
|0.0000
|0.0000
|2486
|2008.03.11 23:01
|modify
|829
|0.30
|1.5832
|1.5989
|1.5785
|2487
|2008.03.12 03:25
|close
|829
|0.30
|1.5836
|1.5989
|1.5785
|-13.51
|8961.88
|2488
|2008.03.12 23:04
|sell
|830
|0.30
|1.5802
|0.0000
|0.0000
|2489
|2008.03.12 23:04
|modify
|830
|0.30
|1.5802
|1.5955
|1.5750
|2490
|2008.03.12 23:04
|close
|830
|0.30
|1.5794
|1.5955
|1.5750
|19.98
|8981.86
|2491
|2008.03.12 23:07
|buy
|831
|0.30
|1.5780
|0.0000
|0.0000
|2492
|2008.03.12 23:07
|modify
|831
|0.30
|1.5780
|1.5611
|1.5839
|2493
|2008.03.13 00:41
|close
|831
|0.30
|1.5784
|1.5611
|1.5839
|16.18
|8998.04
|2494
|2008.03.13 01:08
|buy
|832
|0.30
|1.5777
|0.0000
|0.0000
|2495
|2008.03.13 01:08
|modify
|832
|0.30
|1.5777
|1.5612
|1.5821
|2496
|2008.03.13 01:42
|close
|832
|0.30
|1.5783
|1.5612
|1.5821
|14.99
|9013.03
|2497
|2008.03.13 01:46
|sell
|833
|0.30
|1.5787
|0.0000
|0.0000
|2498
|2008.03.13 01:46
|modify
|833
|0.30
|1.5787
|1.5956
|1.5737
|2499
|2008.03.13 02:17
|close
|833
|0.30
|1.5781
|1.5956
|1.5737
|14.98
|9028.01
|2500
|2008.03.13 02:36
|buy
|834
|0.30
|1.5777
|0.0000
|0.0000
|2501
|2008.03.13 02:36
|modify
|834
|0.30
|1.5777
|1.5617
|1.5821
|2502
|2008.03.13 03:15
|close
|834
|0.30
|1.5783
|1.5617
|1.5821
|14.99
|9043.00
|2503
|2008.03.18 01:51
|sell
|835
|0.30
|1.5501
|0.0000
|0.0000
|2504
|2008.03.18 01:51
|modify
|835
|0.30
|1.5501
|1.5653
|1.5442
|2505
|2008.03.18 02:11
|close
|835
|0.30
|1.5496
|1.5653
|1.5442
|12.49
|9055.49
|2506
|2008.03.18 02:22
|sell
|836
|0.30
|1.5508
|0.0000
|0.0000
|2507
|2008.03.18 02:22
|modify
|836
|0.30
|1.5508
|1.5674
|1.5461
|2508
|2008.03.18 02:34
|close
|836
|0.30
|1.5502
|1.5674
|1.5461
|14.98
|9070.47
|2509
|2008.03.18 23:45
|sell
|837
|0.30
|1.5668
|0.0000
|0.0000
|2510
|2008.03.18 23:45
|modify
|837
|0.30
|1.5668
|1.5833
|1.5615
|2511
|2008.03.19 01:40
|close
|837
|0.30
|1.5665
|1.5833
|1.5615
|3.98
|9074.45
|2512
|2008.03.19 01:40
|buy
|838
|0.30
|1.5665
|0.0000
|0.0000
|2513
|2008.03.19 01:40
|modify
|838
|0.30
|1.5665
|1.5495
|1.5705
|2514
|2008.03.19 04:21
|close
|838
|0.30
|1.5665
|1.5495
|1.5705
|0.00
|9074.45
|2515
|2008.03.19 23:03
|buy
|839
|0.30
|1.5612
|0.0000
|0.0000
|2516
|2008.03.19 23:03
|modify
|839
|0.30
|1.5612
|1.5448
|1.5655
|2517
|2008.03.20 06:05
|close
|839
|0.30
|1.5608
|1.5448
|1.5655
|-3.81
|9070.64
|2518
|2008.03.24 23:00
|buy
|840
|0.30
|1.5738
|0.0000
|0.0000
|2519
|2008.03.24 23:00
|modify
|840
|0.30
|1.5738
|1.5573
|1.5787
|2520
|2008.03.24 23:36
|close
|840
|0.30
|1.5743
|1.5573
|1.5787
|12.49
|9083.13
|2521
|2008.03.24 23:37
|sell
|841
|0.30
|1.5745
|0.0000
|0.0000
|2522
|2008.03.24 23:37
|modify
|841
|0.30
|1.5745
|1.5901
|1.5688
|2523
|2008.03.24 23:43
|close
|841
|0.30
|1.5739
|1.5901
|1.5688
|14.99
|9098.12
|2524
|2008.03.24 23:44
|buy
|842
|0.30
|1.5737
|0.0000
|0.0000
|2525
|2008.03.24 23:44
|modify
|842
|0.30
|1.5737
|1.5570
|1.5777
|2526
|2008.03.24 23:50
|close
|842
|0.30
|1.5743
|1.5570
|1.5777
|14.99
|9113.11
|2527
|2008.03.24 23:50
|sell
|843
|0.30
|1.5747
|0.0000
|0.0000
|2528
|2008.03.24 23:50
|modify
|843
|0.30
|1.5747
|1.5900
|1.5692
|2529
|2008.03.24 23:57
|close
|843
|0.30
|1.5741
|1.5900
|1.5692
|14.99
|9128.10
|2530
|2008.03.25 00:04
|buy
|844
|0.30
|1.5735
|0.0000
|0.0000
|2531
|2008.03.25 00:04
|modify
|844
|0.30
|1.5735
|1.5574
|1.5778
|2532
|2008.03.25 04:01
|close
|844
|0.30
|1.5735
|1.5574
|1.5778
|0.00
|9128.10
|2533
|2008.03.25 23:34
|sell
|845
|0.30
|1.5744
|0.0000
|0.0000
|2534
|2008.03.25 23:34
|modify
|845
|0.30
|1.5744
|1.5896
|1.5699
|2535
|2008.03.25 23:40
|close
|845
|0.30
|1.5738
|1.5896
|1.5699
|14.98
|9143.08
|2536
|2008.03.26 00:39
|buy
|846
|0.30
|1.5729
|0.0000
|0.0000
|2537
|2008.03.26 00:39
|modify
|846
|0.30
|1.5729
|1.5562
|1.5778
|2538
|2008.03.26 00:56
|close
|846
|0.30
|1.5735
|1.5562
|1.5778
|14.99
|9158.07
|2539
|2008.03.26 01:23
|sell
|847
|0.30
|1.5745
|0.0000
|0.0000
|2540
|2008.03.26 01:23
|modify
|847
|0.30
|1.5745
|1.5905
|1.5697
|2541
|2008.03.26 03:35
|close
|847
|0.30
|1.5742
|1.5905
|1.5697
|7.49
|9165.56
|2542
|2008.03.26 23:58
|buy
|848
|0.30
|1.5672
|0.0000
|0.0000
|2543
|2008.03.26 23:58
|modify
|848
|0.30
|1.5672
|1.5503
|1.5724
|2544
|2008.03.27 02:00
|close
|848
|0.30
|1.5675
|1.5503
|1.5724
|13.68
|9179.23
|2545
|2008.03.27 02:00
|sell
|849
|0.30
|1.5675
|0.0000
|0.0000
|2546
|2008.03.27 02:00
|modify
|849
|0.30
|1.5675
|1.5831
|1.5633
|2547
|2008.03.27 04:06
|close
|849
|0.30
|1.5672
|1.5831
|1.5633
|7.49
|9186.72
|2548
|2008.03.31 23:22
|buy
|850
|0.30
|1.5679
|0.0000
|0.0000
|2549
|2008.03.31 23:22
|modify
|850
|0.30
|1.5679
|1.5528
|1.5726
|2550
|2008.04.01 00:38
|close
|850
|0.30
|1.5682
|1.5528
|1.5726
|9.55
|9196.28
|2551
|2008.04.01 00:38
|sell
|851
|0.30
|1.5687
|0.0000
|0.0000
|2552
|2008.04.01 00:39
|modify
|851
|0.30
|1.5687
|1.5849
|1.5636
|2553
|2008.04.01 01:02
|close
|851
|0.30
|1.5681
|1.5849
|1.5636
|14.98
|9211.26
|2554
|2008.04.01 01:09
|sell
|852
|0.30
|1.5687
|0.0000
|0.0000
|2555
|2008.04.01 01:09
|modify
|852
|0.30
|1.5687
|1.5856
|1.5640
|2556
|2008.04.01 01:49
|close
|852
|0.30
|1.5681
|1.5856
|1.5640
|14.98
|9226.24
|2557
|2008.04.01 02:03
|buy
|853
|0.30
|1.5675
|0.0000
|0.0000
|2558
|2008.04.01 02:03
|modify
|853
|0.30
|1.5675
|1.5521
|1.5727
|2559
|2008.04.01 03:33
|close
|853
|0.30
|1.5678
|1.5521
|1.5727
|7.50
|9233.74
|2560
|2008.04.01 23:00
|sell
|854
|0.30
|1.5812
|0.0000
|0.0000
|2561
|2008.04.01 23:00
|modify
|854
|0.30
|1.5812
|1.5972
|1.5756
|2562
|2008.04.01 23:17
|close
|854
|0.30
|1.5806
|1.5972
|1.5756
|14.99
|9248.73
|2563
|2008.04.01 23:20
|sell
|855
|0.30
|1.5808
|0.0000
|0.0000
|2564
|2008.04.01 23:20
|modify
|855
|0.30
|1.5808
|1.5975
|1.5754
|2565
|2008.04.01 23:34
|close
|855
|0.30
|1.5802
|1.5975
|1.5754
|14.99
|9263.72
|2566
|2008.04.02 00:03
|sell
|856
|0.30
|1.5810
|0.0000
|0.0000
|2567
|2008.04.02 00:03
|modify
|856
|0.30
|1.5810
|1.5962
|1.5752
|2568
|2008.04.02 00:36
|close
|856
|0.30
|1.5804
|1.5962
|1.5752
|14.98
|9278.70
|2569
|2008.04.02 01:30
|sell
|857
|0.30
|1.5811
|0.0000
|0.0000
|2570
|2008.04.02 01:30
|modify
|857
|0.30
|1.5811
|1.5961
|1.5754
|2571
|2008.04.02 02:06
|close
|857
|0.30
|1.5805
|1.5961
|1.5754
|14.99
|9293.69
|2572
|2008.04.02 02:28
|buy
|858
|0.30
|1.5800
|0.0000
|0.0000
|2573
|2008.04.02 02:28
|modify
|858
|0.30
|1.5800
|1.5634
|1.5858
|2574
|2008.04.02 06:33
|close
|858
|0.30
|1.5798
|1.5634
|1.5858
|-4.99
|9288.70
|2575
|2008.04.03 01:41
|buy
|859
|0.30
|1.5817
|0.0000
|0.0000
|2576
|2008.04.03 01:41
|modify
|859
|0.30
|1.5817
|1.5649
|1.5857
|2577
|2008.04.03 04:03
|close
|859
|0.30
|1.5817
|1.5649
|1.5857
|0.00
|9288.70
|2578
|2008.04.07 23:10
|buy
|860
|0.30
|1.5926
|0.0000
|0.0000
|2579
|2008.04.07 23:10
|modify
|860
|0.30
|1.5926
|1.5759
|1.5967
|2580
|2008.04.08 03:11
|close
|860
|0.30
|1.5925
|1.5759
|1.5967
|-0.43
|9288.27
|2581
|2008.04.08 23:00
|sell
|861
|0.30
|1.5933
|0.0000
|0.0000
|2582
|2008.04.08 23:00
|modify
|861
|0.30
|1.5933
|1.6103
|1.5887
|2583
|2008.04.09 03:46
|close
|861
|0.30
|1.5937
|1.6103
|1.5887
|-13.51
|9274.76
|2584
|2008.04.09 23:37
|sell
|862
|0.30
|1.5854
|0.0000
|0.0000
|2585
|2008.04.09 23:37
|modify
|862
|0.30
|1.5854
|1.6016
|1.5796
|2586
|2008.04.10 03:18
|close
|862
|0.30
|1.5854
|1.6016
|1.5796
|-10.56
|9264.19
|2587
|2008.04.14 23:19
|buy
|863
|0.30
|1.5816
|0.0000
|0.0000
|2588
|2008.04.14 23:19
|modify
|863
|0.30
|1.5816
|1.5646
|1.5863
|2589
|2008.04.14 23:30
|close
|863
|0.30
|1.5821
|1.5646
|1.5863
|12.49
|9276.68
|2590
|2008.04.14 23:35
|buy
|864
|0.30
|1.5817
|0.0000
|0.0000
|2591
|2008.04.14 23:35
|modify
|864
|0.30
|1.5817
|1.5660
|1.5876
|2592
|2008.04.15 00:40
|close
|864
|0.30
|1.5823
|1.5660
|1.5876
|17.05
|9293.74
|2593
|2008.04.15 01:02
|sell
|865
|0.30
|1.5824
|0.0000
|0.0000
|2594
|2008.04.15 01:02
|modify
|865
|0.30
|1.5824
|1.5987
|1.5764
|2595
|2008.04.15 03:54
|close
|865
|0.30
|1.5824
|1.5987
|1.5764
|0.00
|9293.74
|2596
|2008.04.15 23:07
|sell
|866
|0.30
|1.5888
|0.0000
|0.0000
|2597
|2008.04.15 23:07
|modify
|866
|0.30
|1.5888
|1.6056
|1.5846
|2598
|2008.04.16 11:13
|close
|866
|0.30
|1.5892
|1.6056
|1.5846
|-13.51
|9280.22
|2599
|2008.04.16 23:31
|sell
|867
|0.30
|1.5948
|0.0000
|0.0000
|2600
|2008.04.16 23:31
|modify
|867
|0.30
|1.5948
|1.6099
|1.5906
|2601
|2008.04.17 01:32
|close
|867
|0.30
|1.5945
|1.6099
|1.5906
|-3.06
|9277.16
|2602
|2008.04.17 01:37
|buy
|868
|0.30
|1.5942
|0.0000
|0.0000
|2603
|2008.04.17 01:37
|modify
|868
|0.30
|1.5942
|1.5785
|1.5999
|2604
|2008.04.17 01:59
|close
|868
|0.30
|1.5947
|1.5785
|1.5999
|12.49
|9289.65
|2605
|2008.04.17 02:17
|buy
|869
|0.30
|1.5939
|0.0000
|0.0000
|2606
|2008.04.17 02:17
|modify
|869
|0.30
|1.5939
|1.5772
|1.5990
|2607
|2008.04.17 08:32
|close
|869
|0.30
|1.5935
|1.5772
|1.5990
|-9.99
|9279.66
|2608
|2008.04.21 23:20
|sell
|870
|0.30
|1.6058
|0.0000
|0.0000
|2609
|2008.04.21 23:20
|modify
|870
|0.30
|1.6058
|1.6222
|1.6009
|2610
|2008.04.22 00:07
|close
|870
|0.30
|1.6052
|1.6222
|1.6009
|11.46
|9291.12
|2611
|2008.04.22 01:17
|sell
|871
|0.30
|1.6055
|0.0000
|0.0000
|2612
|2008.04.22 01:17
|modify
|871
|0.30
|1.6055
|1.6224
|1.6003
|2613
|2008.04.22 01:54
|close
|871
|0.30
|1.6049
|1.6224
|1.6003
|14.99
|9306.11
|2614
|2008.04.22 02:28
|sell
|872
|0.30
|1.6057
|0.0000
|0.0000
|2615
|2008.04.22 02:28
|modify
|872
|0.30
|1.6057
|1.6219
|1.6003
|2616
|2008.04.22 02:50
|close
|872
|0.30
|1.6052
|1.6219
|1.6003
|12.49
|9318.60
|2617
|2008.04.22 23:01
|sell
|873
|0.30
|1.6047
|0.0000
|0.0000
|2618
|2008.04.22 23:01
|modify
|873
|0.30
|1.6047
|1.6198
|1.6002
|2619
|2008.04.23 00:26
|close
|873
|0.30
|1.6042
|1.6198
|1.6002
|8.97
|9327.57
|2620
|2008.04.23 00:27
|sell
|874
|0.30
|1.6047
|0.0000
|0.0000
|2621
|2008.04.23 00:27
|modify
|874
|0.30
|1.6047
|1.6206
|1.6005
|2622
|2008.04.23 01:04
|close
|874
|0.30
|1.6041
|1.6206
|1.6005
|14.99
|9342.56
|2623
|2008.04.23 01:04
|buy
|875
|0.30
|1.6041
|0.0000
|0.0000
|2624
|2008.04.23 01:04
|modify
|875
|0.30
|1.6041
|1.5875
|1.6101
|2625
|2008.04.23 05:22
|close
|875
|0.30
|1.6037
|1.5875
|1.6101
|-9.99
|9332.57
|2626
|2008.04.23 23:44
|sell
|876
|0.30
|1.6151
|0.0000
|0.0000
|2627
|2008.04.23 23:44
|modify
|876
|0.30
|1.6151
|1.6304
|1.6100
|2628
|2008.04.23 23:44
|close
|876
|0.30
|1.6144
|1.6304
|1.6100
|17.48
|9350.05
|2629
|2008.04.23 23:50
|buy
|877
|0.30
|1.6135
|0.0000
|0.0000
|2630
|2008.04.23 23:50
|modify
|877
|0.30
|1.6135
|1.5980
|1.6177
|2631
|2008.04.24 02:38
|close
|877
|0.30
|1.6136
|1.5980
|1.6177
|8.68
|9358.72
|2632
|2008.04.24 02:38
|sell
|878
|0.30
|1.6136
|0.0000
|0.0000
|2633
|2008.04.24 02:38
|modify
|878
|0.30
|1.6136
|1.6299
|1.6096
|2634
|2008.04.24 03:48
|close
|878
|0.30
|1.6130
|1.6299
|1.6096
|14.99
|9373.71
|2635
|2008.04.28 23:00
|buy
|879
|0.30
|1.6186
|0.0000
|0.0000
|2636
|2008.04.28 23:00
|modify
|879
|0.30
|1.6186
|1.6036
|1.6242
|2637
|2008.04.29 01:04
|close
|879
|0.30
|1.6189
|1.6036
|1.6242
|9.56
|9383.28
|2638
|2008.04.29 01:04
|sell
|880
|0.30
|1.6189
|0.0000
|0.0000
|2639
|2008.04.29 01:04
|modify
|880
|0.30
|1.6189
|1.6353
|1.6137
|2640
|2008.04.29 02:26
|close
|880
|0.30
|1.6185
|1.6353
|1.6137
|9.99
|9393.27
|2641
|2008.04.29 23:00
|sell
|881
|0.30
|1.6149
|0.0000
|0.0000
|2642
|2008.04.29 23:03
|modify
|881
|0.30
|1.6149
|1.6304
|1.6105
|2643
|2008.04.30 01:50
|close
|881
|0.30
|1.6149
|1.6304
|1.6105
|-3.52
|9389.75
|2644
|2008.04.30 01:50
|buy
|882
|0.30
|1.6149
|0.0000
|0.0000
|2645
|2008.04.30 01:50
|modify
|882
|0.30
|1.6149
|1.5984
|1.6208
|2646
|2008.04.30 03:15
|close
|882
|0.30
|1.6153
|1.5984
|1.6208
|10.00
|9399.75
|2647
|2008.04.30 23:03
|buy
|883
|0.30
|1.6177
|0.0000
|0.0000
|2648
|2008.04.30 23:03
|modify
|883
|0.30
|1.6177
|1.6014
|1.6234
|2649
|2008.05.01 03:09
|close
|883
|0.30
|1.6174
|1.6014
|1.6234
|-1.31
|9398.43
|2650
|2008.05.05 23:29
|sell
|884
|0.30
|1.6323
|0.0000
|0.0000
|2651
|2008.05.05 23:30
|modify
|884
|0.30
|1.6323
|1.6493
|1.6264
|2652
|2008.05.06 02:18
|close
|884
|0.30
|1.6323
|1.6493
|1.6264
|-3.52
|9394.91
|2653
|2008.05.06 23:00
|sell
|885
|0.30
|1.6327
|0.0000
|0.0000
|2654
|2008.05.06 23:00
|modify
|885
|0.30
|1.6327
|1.6493
|1.6285
|2655
|2008.05.07 03:05
|close
|885
|0.30
|1.6331
|1.6493
|1.6285
|-13.51
|9381.40
|2656
|2008.05.07 23:18
|buy
|886
|0.30
|1.6241
|0.0000
|0.0000
|2657
|2008.05.07 23:18
|modify
|886
|0.30
|1.6241
|1.6075
|1.6298
|2658
|2008.05.07 23:21
|close
|886
|0.30
|1.6246
|1.6075
|1.6298
|12.49
|9393.89
|2659
|2008.05.07 23:23
|buy
|887
|0.30
|1.6241
|0.0000
|0.0000
|2660
|2008.05.07 23:23
|modify
|887
|0.30
|1.6241
|1.6080
|1.6293
|2661
|2008.05.08 02:07
|close
|887
|0.30
|1.6241
|1.6080
|1.6293
|6.19
|9400.08
|2662
|2008.05.08 02:19
|sell
|888
|0.30
|1.6244
|0.0000
|0.0000
|2663
|2008.05.08 02:19
|modify
|888
|0.30
|1.6244
|1.6402
|1.6190
|2664
|2008.05.08 02:35
|close
|888
|0.30
|1.6239
|1.6402
|1.6190
|12.49
|9412.57
|2665
|2008.05.12 23:00
|sell
|889
|0.30
|1.6227
|0.0000
|0.0000
|2666
|2008.05.12 23:00
|modify
|889
|0.30
|1.6227
|1.6389
|1.6183
|2667
|2008.05.12 23:39
|close
|889
|0.30
|1.6222
|1.6389
|1.6183
|12.49
|9425.06
|2668
|2008.05.12 23:40
|buy
|890
|0.30
|1.6221
|0.0000
|0.0000
|2669
|2008.05.12 23:40
|modify
|890
|0.30
|1.6221
|1.6053
|1.6261
|2670
|2008.05.12 23:49
|close
|890
|0.30
|1.6227
|1.6053
|1.6261
|14.99
|9440.05
|2671
|2008.05.12 23:53
|sell
|891
|0.30
|1.6229
|0.0000
|0.0000
|2672
|2008.05.12 23:53
|modify
|891
|0.30
|1.6229
|1.6388
|1.6185
|2673
|2008.05.13 00:05
|close
|891
|0.30
|1.6224
|1.6388
|1.6185
|8.97
|9449.02
|2674
|2008.05.13 00:15
|sell
|892
|0.30
|1.6230
|0.0000
|0.0000
|2675
|2008.05.13 00:16
|modify
|892
|0.30
|1.6230
|1.6393
|1.6170
|2676
|2008.05.13 01:09
|close
|892
|0.30
|1.6224
|1.6393
|1.6170
|14.99
|9464.01
|2677
|2008.05.13 01:09
|buy
|893
|0.30
|1.6223
|0.0000
|0.0000
|2678
|2008.05.13 01:09
|modify
|893
|0.30
|1.6223
|1.6055
|1.6282
|2679
|2008.05.13 01:47
|close
|893
|0.30
|1.6229
|1.6055
|1.6282
|14.99
|9479.00
|2680
|2008.05.14 01:06
|buy
|894
|0.30
|1.6288
|0.0000
|0.0000
|2681
|2008.05.14 01:06
|modify
|894
|0.30
|1.6288
|1.6120
|1.6342
|2682
|2008.05.14 06:04
|close
|894
|0.30
|1.6284
|1.6120
|1.6342
|-9.99
|9469.01
|2683
|2008.05.14 23:56
|buy
|895
|0.30
|1.6318
|0.0000
|0.0000
|2684
|2008.05.14 23:56
|modify
|895
|0.30
|1.6318
|1.6152
|1.6374
|2685
|2008.05.15 00:45
|close
|895
|0.30
|1.6324
|1.6152
|1.6374
|21.18
|9490.18
|2686
|2008.05.15 00:45
|sell
|896
|0.30
|1.6324
|0.0000
|0.0000
|2687
|2008.05.15 00:45
|modify
|896
|0.30
|1.6324
|1.6475
|1.6282
|2688
|2008.05.15 00:51
|close
|896
|0.30
|1.6319
|1.6475
|1.6282
|12.49
|9502.67
|2689
|2008.05.15 02:04
|buy
|897
|0.30
|1.6314
|0.0000
|0.0000
|2690
|2008.05.15 02:04
|modify
|897
|0.30
|1.6314
|1.6153
|1.6363
|2691
|2008.05.15 07:41
|close
|897
|0.30
|1.6310
|1.6153
|1.6363
|-10.00
|9492.67
|2692
|2008.05.19 23:00
|buy
|898
|0.30
|1.6335
|0.0000
|0.0000
|2693
|2008.05.19 23:00
|modify
|898
|0.30
|1.6335
|1.6168
|1.6386
|2694
|2008.05.19 23:54
|close
|898
|0.30
|1.6341
|1.6168
|1.6386
|14.99
|9507.66
|2695
|2008.05.19 23:54
|sell
|899
|0.30
|1.6341
|0.0000
|0.0000
|2696
|2008.05.19 23:54
|modify
|899
|0.30
|1.6341
|1.6500
|1.6284
|2697
|2008.05.20 00:08
|close
|899
|0.30
|1.6335
|1.6500
|1.6284
|11.47
|9519.13
|2698
|2008.05.20 00:17
|sell
|900
|0.30
|1.6345
|0.0000
|0.0000
|2699
|2008.05.20 00:17
|modify
|900
|0.30
|1.6345
|1.6514
|1.6301
|2700
|2008.05.20 00:19
|close
|900
|0.30
|1.6337
|1.6514
|1.6301
|19.98
|9539.11
|2701
|2008.05.20 23:00
|buy
|901
|0.30
|1.6234
|0.0000
|0.0000
|2702
|2008.05.20 23:00
|modify
|901
|0.30
|1.6234
|1.6064
|1.6285
|2703
|2008.05.20 23:23
|close
|901
|0.30
|1.6240
|1.6064
|1.6285
|14.99
|9554.10
|2704
|2008.05.20 23:57
|buy
|902
|0.30
|1.6232
|0.0000
|0.0000
|2705
|2008.05.20 23:57
|modify
|902
|0.30
|1.6232
|1.6081
|1.6276
|2706
|2008.05.21 00:03
|close
|902
|0.30
|1.6238
|1.6081
|1.6276
|17.05
|9571.16
|2707
|2008.05.21 00:56
|buy
|903
|0.30
|1.6229
|0.0000
|0.0000
|2708
|2008.05.21 00:56
|modify
|903
|0.30
|1.6229
|1.6079
|1.6269
|2709
|2008.05.21 01:06
|close
|903
|0.30
|1.6235
|1.6079
|1.6269
|14.99
|9586.15
|2710
|2008.05.21 01:10
|buy
|904
|0.30
|1.6229
|0.0000
|0.0000
|2711
|2008.05.21 01:10
|modify
|904
|0.30
|1.6229
|1.6069
|1.6273
|2712
|2008.05.21 03:49
|close
|904
|0.30
|1.6229
|1.6069
|1.6273
|0.00
|9586.15
|2713
|2008.05.21 23:00
|buy
|905
|0.30
|1.6192
|0.0000
|0.0000
|2714
|2008.05.21 23:00
|modify
|905
|0.30
|1.6192
|1.6029
|1.6252
|2715
|2008.05.22 07:26
|close
|905
|0.30
|1.6188
|1.6029
|1.6252
|-3.80
|9582.34
|2716
|2008.05.27 00:08
|sell
|906
|0.30
|1.6158
|0.0000
|0.0000
|2717
|2008.05.27 00:08
|modify
|906
|0.30
|1.6158
|1.6327
|1.6109
|2718
|2008.05.27 04:59
|close
|906
|0.30
|1.6162
|1.6327
|1.6109
|-9.99
|9572.35
|2719
|2008.05.27 23:00
|sell
|907
|0.30
|1.6229
|0.0000
|0.0000
|2720
|2008.05.27 23:00
|modify
|907
|0.30
|1.6229
|1.6388
|1.6188
|2721
|2008.05.27 23:06
|close
|907
|0.30
|1.6224
|1.6388
|1.6188
|12.49
|9584.84
|2722
|2008.05.27 23:09
|sell
|908
|0.30
|1.6221
|0.0000
|0.0000
|2723
|2008.05.27 23:09
|modify
|908
|0.30
|1.6221
|1.6380
|1.6167
|2724
|2008.05.28 00:48
|close
|908
|0.30
|1.6218
|1.6380
|1.6167
|3.97
|9588.81
|2725
|2008.05.28 01:06
|buy
|909
|0.30
|1.6214
|0.0000
|0.0000
|2726
|2008.05.28 01:06
|modify
|909
|0.30
|1.6214
|1.6052
|1.6258
|2727
|2008.05.28 02:37
|close
|909
|0.30
|1.6217
|1.6052
|1.6258
|7.50
|9596.31
|2728
|2008.05.28 23:43
|sell
|910
|0.30
|1.6235
|0.0000
|0.0000
|2729
|2008.05.28 23:43
|modify
|910
|0.30
|1.6235
|1.6400
|1.6190
|2730
|2008.05.29 00:17
|close
|910
|0.30
|1.6229
|1.6400
|1.6190
|4.43
|9600.74
|2731
|2008.05.29 00:17
|buy
|911
|0.30
|1.6226
|0.0000
|0.0000
|2732
|2008.05.29 00:17
|modify
|911
|0.30
|1.6226
|1.6076
|1.6281
|2733
|2008.05.29 01:34
|close
|911
|0.30
|1.6230
|1.6076
|1.6281
|10.00
|9610.74
|2734
|2008.05.29 01:38
|sell
|912
|0.30
|1.6234
|0.0000
|0.0000
|2735
|2008.05.29 01:38
|modify
|912
|0.30
|1.6234
|1.6385
|1.6191
|2736
|2008.05.29 11:56
|close
|912
|0.30
|1.6287
|1.6385
|1.6191
|-132.38
|9478.36
|2737
|2008.06.02 23:00
|sell
|913
|0.30
|1.6121
|0.0000
|0.0000
|2738
|2008.06.02 23:00
|modify
|913
|0.30
|1.6121
|1.6276
|1.6079
|2739
|2008.06.03 00:58
|close
|913
|0.30
|1.6118
|1.6276
|1.6079
|3.97
|9482.33
|2740
|2008.06.03 02:35
|buy
|914
|0.30
|1.6116
|0.0000
|0.0000
|2741
|2008.06.03 02:35
|modify
|914
|0.30
|1.6116
|1.5954
|1.6163
|2742
|2008.06.03 04:30
|close
|914
|0.30
|1.6119
|1.5954
|1.6163
|7.49
|9489.82
|2743
|2008.06.04 00:20
|buy
|915
|0.30
|1.6094
|0.0000
|0.0000
|2744
|2008.06.04 00:20
|modify
|915
|0.30
|1.6094
|1.5935
|1.6148
|2745
|2008.06.04 00:34
|close
|915
|0.30
|1.6099
|1.5935
|1.6148
|12.50
|9502.32
|2746
|2008.06.04 00:50
|sell
|916
|0.30
|1.6105
|0.0000
|0.0000
|2747
|2008.06.04 00:50
|modify
|916
|0.30
|1.6105
|1.6262
|1.6049
|2748
|2008.06.04 01:49
|close
|916
|0.30
|1.6100
|1.6262
|1.6049
|12.49
|9514.81
|2749
|2008.06.04 02:22
|buy
|917
|0.30
|1.6096
|0.0000
|0.0000
|2750
|2008.06.04 02:22
|modify
|917
|0.30
|1.6096
|1.5941
|1.6151
|2751
|2008.06.04 04:14
|close
|917
|0.30
|1.6099
|1.5941
|1.6151
|7.50
|9522.31
|2752
|2008.06.04 23:56
|sell
|918
|0.30
|1.6093
|0.0000
|0.0000
|2753
|2008.06.04 23:56
|modify
|918
|0.30
|1.6093
|1.6259
|1.6050
|2754
|2008.06.05 00:14
|close
|918
|0.30
|1.6087
|1.6259
|1.6050
|4.42
|9526.72
|2755
|2008.06.05 00:15
|buy
|919
|0.30
|1.6084
|0.0000
|0.0000
|2756
|2008.06.05 00:15
|modify
|919
|0.30
|1.6084
|1.5933
|1.6128
|2757
|2008.06.05 02:30
|close
|919
|0.30
|1.6086
|1.5933
|1.6128
|5.00
|9531.72
|2758
|2008.06.05 02:30
|sell
|920
|0.30
|1.6086
|0.0000
|0.0000
|2759
|2008.06.05 02:30
|modify
|920
|0.30
|1.6086
|1.6254
|1.6032
|2760
|2008.06.05 03:24
|close
|920
|0.30
|1.6081
|1.6254
|1.6032
|12.49
|9544.21
|2761
|2008.06.09 23:41
|sell
|921
|0.30
|1.6075
|0.0000
|0.0000
|2762
|2008.06.09 23:41
|modify
|921
|0.30
|1.6075
|1.6226
|1.6025
|2763
|2008.06.10 01:00
|close
|921
|0.30
|1.6071
|1.6226
|1.6025
|6.48
|9550.69
|2764
|2008.06.10 01:02
|buy
|922
|0.30
|1.6070
|0.0000
|0.0000
|2765
|2008.06.10 01:02
|modify
|922
|0.30
|1.6070
|1.5918
|1.6121
|2766
|2008.06.10 02:20
|close
|922
|0.30
|1.6074
|1.5918
|1.6121
|10.00
|9560.69
|2767
|2008.06.10 02:36
|sell
|923
|0.30
|1.6076
|0.0000
|0.0000
|2768
|2008.06.10 02:36
|modify
|923
|0.30
|1.6076
|1.6241
|1.6031
|2769
|2008.06.10 03:21
|close
|923
|0.30
|1.6071
|1.6241
|1.6031
|12.49
|9573.18
|2770
|2008.06.11 02:12
|sell
|924
|0.30
|1.6116
|0.0000
|0.0000
|2771
|2008.06.11 02:12
|modify
|924
|0.30
|1.6116
|1.6286
|1.6067
|2772
|2008.06.11 05:57
|close
|924
|0.30
|1.6117
|1.6286
|1.6067
|-2.50
|9570.68
|2773
|2008.06.11 23:00
|buy
|925
|0.30
|1.6057
|0.0000
|0.0000
|2774
|2008.06.11 23:00
|modify
|925
|0.30
|1.6057
|1.5901
|1.6116
|2775
|2008.06.12 08:11
|close
|925
|0.30
|1.6054
|1.5901
|1.6116
|-1.31
|9569.37
|2776
|2008.06.16 23:06
|buy
|926
|0.30
|1.6164
|0.0000
|0.0000
|2777
|2008.06.16 23:06
|modify
|926
|0.30
|1.6164
|1.6012
|1.6219
|2778
|2008.06.16 23:50
|close
|926
|0.30
|1.6170
|1.6012
|1.6219
|14.99
|9584.36
|2779
|2008.06.16 23:50
|sell
|927
|0.30
|1.6171
|0.0000
|0.0000
|2780
|2008.06.16 23:50
|modify
|927
|0.30
|1.6171
|1.6322
|1.6123
|2781
|2008.06.17 00:38
|close
|927
|0.30
|1.6165
|1.6322
|1.6123
|11.47
|9595.83
|2782
|2008.06.17 02:26
|buy
|928
|0.30
|1.6162
|0.0000
|0.0000
|2783
|2008.06.17 02:26
|modify
|928
|0.30
|1.6162
|1.6005
|1.6219
|2784
|2008.06.17 04:11
|close
|928
|0.30
|1.6165
|1.6005
|1.6219
|7.50
|9603.33
|2785
|2008.06.17 23:26
|buy
|929
|0.30
|1.6157
|0.0000
|0.0000
|2786
|2008.06.17 23:26
|modify
|929
|0.30
|1.6157
|1.6004
|1.6198
|2787
|2008.06.17 23:42
|close
|929
|0.30
|1.6162
|1.6004
|1.6198
|12.49
|9615.82
|2788
|2008.06.17 23:46
|buy
|930
|0.30
|1.6156
|0.0000
|0.0000
|2789
|2008.06.17 23:46
|modify
|930
|0.30
|1.6156
|1.5988
|1.6197
|2790
|2008.06.18 00:01
|close
|930
|0.30
|1.6162
|1.5988
|1.6197
|17.05
|9632.87
|2791
|2008.06.18 00:05
|buy
|931
|0.30
|1.6155
|0.0000
|0.0000
|2792
|2008.06.18 00:05
|modify
|931
|0.30
|1.6155
|1.5987
|1.6197
|2793
|2008.06.18 00:25
|close
|931
|0.30
|1.6160
|1.5987
|1.6197
|12.49
|9645.36
|2794
|2008.06.18 01:50
|sell
|932
|0.30
|1.6158
|0.0000
|0.0000
|2795
|2008.06.18 01:50
|modify
|932
|0.30
|1.6158
|1.6328
|1.6115
|2796
|2008.06.18 04:05
|close
|932
|0.30
|1.6155
|1.6328
|1.6115
|7.50
|9652.86
|2797
|2008.06.19 01:52
|sell
|933
|0.30
|1.6100
|0.0000
|0.0000
|2798
|2008.06.19 01:52
|modify
|933
|0.30
|1.6100
|1.6250
|1.6054
|2799
|2008.06.19 03:02
|close
|933
|0.30
|1.6094
|1.6250
|1.6054
|14.99
|9667.85
|2800
|2008.06.23 23:58
|buy
|934
|0.30
|1.6226
|0.0000
|0.0000
|2801
|2008.06.23 23:58
|modify
|934
|0.30
|1.6226
|1.6076
|1.6276
|2802
|2008.06.24 03:37
|close
|934
|0.30
|1.6225
|1.6076
|1.6276
|-0.43
|9667.42
|2803
|2008.06.24 23:00
|sell
|935
|0.30
|1.6211
|0.0000
|0.0000
|2804
|2008.06.24 23:00
|modify
|935
|0.30
|1.6211
|1.6365
|1.6153
|2805
|2008.06.25 01:56
|close
|935
|0.30
|1.6211
|1.6365
|1.6153
|-3.52
|9663.90
|2806
|2008.06.25 02:15
|buy
|936
|0.30
|1.6208
|0.0000
|0.0000
|2807
|2008.06.25 02:15
|modify
|936
|0.30
|1.6208
|1.6043
|1.6267
|2808
|2008.06.25 03:30
|close
|936
|0.30
|1.6212
|1.6043
|1.6267
|10.00
|9673.90
|2809
|2008.06.25 23:35
|buy
|937
|0.30
|1.6222
|0.0000
|0.0000
|2810
|2008.06.25 23:35
|modify
|937
|0.30
|1.6222
|1.6063
|1.6264
|2811
|2008.06.26 02:30
|close
|937
|0.30
|1.6222
|1.6063
|1.6264
|6.19
|9680.09
|2812
|2008.06.26 02:30
|sell
|938
|0.30
|1.6222
|0.0000
|0.0000
|2813
|2008.06.26 02:31
|modify
|938
|0.30
|1.6222
|1.6373
|1.6168
|2814
|2008.06.26 03:04
|close
|938
|0.30
|1.6216
|1.6373
|1.6168
|14.99
|9695.08
|2815
|2008.06.30 23:00
|sell
|939
|0.30
|1.6082
|0.0000
|0.0000
|2816
|2008.06.30 23:00
|modify
|939
|0.30
|1.6082
|1.6232
|1.6023
|2817
|2008.07.01 01:15
|close
|939
|0.30
|1.6082
|1.6232
|1.6023
|-3.52
|9691.56
|2818
|2008.07.01 02:01
|sell
|940
|0.30
|1.6083
|0.0000
|0.0000
|2819
|2008.07.01 02:02
|modify
|940
|0.30
|1.6083
|1.6243
|1.6038
|2820
|2008.07.01 03:13
|close
|940
|0.30
|1.6077
|1.6243
|1.6038
|14.99
|9706.55
|2821
|2008.07.01 23:00
|sell
|941
|0.30
|1.6106
|0.0000
|0.0000
|2822
|2008.07.01 23:00
|modify
|941
|0.30
|1.6106
|1.6262
|1.6058
|2823
|2008.07.02 00:25
|close
|941
|0.30
|1.6102
|1.6262
|1.6058
|6.47
|9713.01
|2824
|2008.07.02 00:39
|buy
|942
|0.30
|1.6102
|0.0000
|0.0000
|2825
|2008.07.02 00:40
|modify
|942
|0.30
|1.6102
|1.5936
|1.6152
|2826
|2008.07.02 01:03
|close
|942
|0.30
|1.6107
|1.5936
|1.6152
|12.49
|9725.50
|2827
|2008.07.02 01:03
|sell
|943
|0.30
|1.6107
|0.0000
|0.0000
|2828
|2008.07.02 01:03
|modify
|943
|0.30
|1.6107
|1.6267
|1.6066
|2829
|2008.07.02 02:24
|close
|943
|0.30
|1.6103
|1.6267
|1.6066
|9.99
|9735.49
|2830
|2008.07.02 02:33
|sell
|944
|0.30
|1.6108
|0.0000
|0.0000
|2831
|2008.07.02 02:33
|modify
|944
|0.30
|1.6108
|1.6270
|1.6050
|2832
|2008.07.02 03:44
|close
|944
|0.30
|1.6102
|1.6270
|1.6050
|14.99
|9750.48
|2833
|2008.07.02 23:04
|buy
|945
|0.30
|1.6101
|0.0000
|0.0000
|2834
|2008.07.02 23:04
|modify
|945
|0.30
|1.6101
|1.5942
|1.6153
|2835
|2008.07.02 23:58
|close
|945
|0.30
|1.6107
|1.5942
|1.6153
|14.99
|9765.47
|2836
|2008.07.03 00:00
|buy
|946
|0.30
|1.6099
|0.0000
|0.0000
|2837
|2008.07.03 00:00
|modify
|946
|0.30
|1.6099
|1.5929
|1.6145
|2838
|2008.07.03 00:14
|close
|946
|0.30
|1.6105
|1.5929
|1.6145
|14.99
|9780.46
|2839
|2008.07.07 23:53
|sell
|947
|0.30
|1.6142
|0.0000
|0.0000
|2840
|2008.07.07 23:54
|modify
|947
|0.30
|1.6142
|1.6294
|1.6085
|2841
|2008.07.08 01:10
|close
|947
|0.30
|1.6138
|1.6294
|1.6085
|6.47
|9786.93
|2842
|2008.07.08 01:55
|buy
|948
|0.30
|1.6135
|0.0000
|0.0000
|2843
|2008.07.08 01:55
|modify
|948
|0.30
|1.6135
|1.5971
|1.6192
|2844
|2008.07.08 04:35
|close
|948
|0.30
|1.6135
|1.5971
|1.6192
|0.00
|9786.93
|2845
|2008.07.08 23:00
|sell
|949
|0.30
|1.6194
|0.0000
|0.0000
|2846
|2008.07.08 23:00
|modify
|949
|0.30
|1.6194
|1.6360
|1.6148
|2847
|2008.07.09 01:01
|close
|949
|0.30
|1.6191
|1.6360
|1.6148
|3.97
|9790.90
|2848
|2008.07.09 01:01
|buy
|950
|0.30
|1.6191
|0.0000
|0.0000
|2849
|2008.07.09 01:01
|modify
|950
|0.30
|1.6191
|1.6026
|1.6251
|2850
|2008.07.09 02:21
|close
|950
|0.30
|1.6195
|1.6026
|1.6251
|10.00
|9800.90
|2851
|2008.07.09 02:21
|sell
|951
|0.30
|1.6195
|0.0000
|0.0000
|2852
|2008.07.09 02:21
|modify
|951
|0.30
|1.6195
|1.6346
|1.6150
|2853
|2008.07.09 03:50
|close
|951
|0.30
|1.6191
|1.6346
|1.6150
|9.99
|9810.89
|2854
|2008.07.09 23:00
|buy
|952
|0.30
|1.6193
|0.0000
|0.0000
|2855
|2008.07.09 23:00
|modify
|952
|0.30
|1.6193
|1.6042
|1.6248
|2856
|2008.07.10 03:05
|close
|952
|0.30
|1.6189
|1.6042
|1.6248
|-3.80
|9807.09
|2857
|2008.07.14 23:00
|buy
|953
|0.30
|1.6170
|0.0000
|0.0000
|2858
|2008.07.14 23:00
|modify
|953
|0.30
|1.6170
|1.6008
|1.6217
|2859
|2008.07.15 08:37
|close
|953
|0.30
|1.6166
|1.6008
|1.6217
|-7.94
|9799.15
|2860
|2008.07.15 23:13
|buy
|954
|0.30
|1.6065
|0.0000
|0.0000
|2861
|2008.07.15 23:13
|modify
|954
|0.30
|1.6065
|1.5905
|1.6117
|2862
|2008.07.16 03:07
|close
|954
|0.30
|1.6064
|1.5905
|1.6117
|-0.44
|9798.71
|2863
|2008.07.16 23:00
|sell
|955
|0.30
|1.6096
|0.0000
|0.0000
|2864
|2008.07.16 23:00
|modify
|955
|0.30
|1.6096
|1.6265
|1.6038
|2865
|2008.07.17 02:27
|close
|955
|0.30
|1.6096
|1.6265
|1.6038
|-10.56
|9788.15
|2866
|2008.07.17 02:27
|buy
|956
|0.30
|1.6096
|0.0000
|0.0000
|2867
|2008.07.17 02:27
|modify
|956
|0.30
|1.6096
|1.5944
|1.6138
|2868
|2008.07.17 02:30
|close
|956
|0.30
|1.6101
|1.5944
|1.6138
|12.49
|9800.64
|2869
|2008.07.21 23:15
|sell
|957
|0.30
|1.6226
|0.0000
|0.0000
|2870
|2008.07.21 23:15
|modify
|957
|0.30
|1.6226
|1.6393
|1.6181
|2871
|2008.07.21 23:19
|close
|957
|0.30
|1.6220
|1.6393
|1.6181
|14.99
|9815.63
|2872
|2008.07.21 23:34
|buy
|958
|0.30
|1.6212
|0.0000
|0.0000
|2873
|2008.07.21 23:34
|modify
|958
|0.30
|1.6212
|1.6050
|1.6255
|2874
|2008.07.22 14:20
|close
|958
|0.30
|1.6159
|1.6050
|1.6255
|-130.35
|9685.28
|2875
|2008.07.23 00:41
|sell
|959
|0.30
|1.6273
|0.0000
|0.0000
|2876
|2008.07.23 00:41
|modify
|959
|0.30
|1.6273
|1.6433
|1.6231
|2877
|2008.07.23 00:56
|close
|959
|0.30
|1.6267
|1.6433
|1.6231
|14.98
|9700.26
|2878
|2008.07.23 00:58
|buy
|960
|0.30
|1.6263
|0.0000
|0.0000
|2879
|2008.07.23 00:58
|modify
|960
|0.30
|1.6263
|1.6097
|1.6314
|2880
|2008.07.23 01:12
|close
|960
|0.30
|1.6269
|1.6097
|1.6314
|14.99
|9715.25
|2881
|2008.07.23 02:22
|buy
|961
|0.30
|1.6267
|0.0000
|0.0000
|2882
|2008.07.23 02:22
|modify
|961
|0.30
|1.6267
|1.6102
|1.6317
|2883
|2008.07.23 04:30
|close
|961
|0.30
|1.6270
|1.6102
|1.6317
|7.49
|9722.74
|2884
|2008.07.23 23:46
|buy
|962
|0.30
|1.6285
|0.0000
|0.0000
|2885
|2008.07.23 23:46
|modify
|962
|0.30
|1.6285
|1.6119
|1.6330
|2886
|2008.07.24 00:04
|close
|962
|0.30
|1.6290
|1.6119
|1.6330
|18.68
|9741.42
|2887
|2008.07.24 00:55
|buy
|963
|0.30
|1.6285
|0.0000
|0.0000
|2888
|2008.07.24 00:55
|modify
|963
|0.30
|1.6285
|1.6118
|1.6335
|2889
|2008.07.24 02:59
|close
|963
|0.30
|1.6287
|1.6118
|1.6335
|4.99
|9746.41
|2890
|2008.07.28 23:00
|sell
|964
|0.30
|1.6286
|0.0000
|0.0000
|2891
|2008.07.28 23:00
|modify
|964
|0.30
|1.6286
|1.6452
|1.6230
|2892
|2008.07.29 00:15
|close
|964
|0.30
|1.6283
|1.6452
|1.6230
|3.97
|9750.38
|2893
|2008.07.29 01:03
|buy
|965
|0.30
|1.6278
|0.0000
|0.0000
|2894
|2008.07.29 01:03
|modify
|965
|0.30
|1.6278
|1.6120
|1.6323
|2895
|2008.07.29 07:31
|close
|965
|0.30
|1.6275
|1.6120
|1.6323
|-7.50
|9742.88
|2896
|2008.07.29 23:24
|sell
|966
|0.30
|1.6295
|0.0000
|0.0000
|2897
|2008.07.29 23:24
|modify
|966
|0.30
|1.6295
|1.6453
|1.6255
|2898
|2008.07.30 03:31
|close
|966
|0.30
|1.6298
|1.6453
|1.6255
|-11.01
|9731.87
|2899
|2008.07.30 23:00
|sell
|967
|0.30
|1.6325
|0.0000
|0.0000
|2900
|2008.07.30 23:00
|modify
|967
|0.30
|1.6325
|1.6490
|1.6271
|2901
|2008.07.31 03:07
|close
|967
|0.30
|1.6328
|1.6490
|1.6271
|-18.06
|9713.80
|2902
|2008.08.04 23:06
|buy
|968
|0.30
|1.6323
|0.0000
|0.0000
|2903
|2008.08.04 23:06
|modify
|968
|0.30
|1.6323
|1.6162
|1.6366
|2904
|2008.08.05 00:09
|close
|968
|0.30
|1.6328
|1.6162
|1.6366
|14.55
|9728.36
|2905
|2008.08.05 00:10
|sell
|969
|0.30
|1.6329
|0.0000
|0.0000
|2906
|2008.08.05 00:10
|modify
|969
|0.30
|1.6329
|1.6491
|1.6285
|2907
|2008.08.05 01:50
|close
|969
|0.30
|1.6326
|1.6491
|1.6285
|7.49
|9735.85
|2908
|2008.08.05 02:43
|buy
|970
|0.30
|1.6322
|0.0000
|0.0000
|2909
|2008.08.05 02:43
|modify
|970
|0.30
|1.6322
|1.6171
|1.6368
|2910
|2008.08.05 07:01
|close
|970
|0.30
|1.6318
|1.6171
|1.6368
|-9.99
|9725.86
|2911
|2008.08.05 23:08
|buy
|971
|0.30
|1.6294
|0.0000
|0.0000
|2912
|2008.08.05 23:08
|modify
|971
|0.30
|1.6294
|1.6127
|1.6349
|2913
|2008.08.06 00:35
|close
|971
|0.30
|1.6297
|1.6127
|1.6349
|9.56
|9735.42
|2914
|2008.08.06 23:56
|buy
|972
|0.30
|1.6334
|0.0000
|0.0000
|2915
|2008.08.06 23:56
|modify
|972
|0.30
|1.6334
|1.6174
|1.6392
|2916
|2008.08.07 09:21
|close
|972
|0.30
|1.6330
|1.6174
|1.6392
|-3.80
|9731.62
|2917
|2008.08.11 23:19
|sell
|973
|0.30
|1.6206
|0.0000
|0.0000
|2918
|2008.08.11 23:19
|modify
|973
|0.30
|1.6206
|1.6376
|1.6146
|2919
|2008.08.11 23:32
|close
|973
|0.30
|1.6201
|1.6376
|1.6146
|12.49
|9744.11
|2920
|2008.08.11 23:36
|buy
|974
|0.30
|1.6199
|0.0000
|0.0000
|2921
|2008.08.11 23:36
|modify
|974
|0.30
|1.6199
|1.6048
|1.6249
|2922
|2008.08.12 02:08
|close
|974
|0.30
|1.6199
|1.6048
|1.6249
|2.06
|9746.17
|2923
|2008.08.12 02:08
|sell
|975
|0.30
|1.6199
|0.0000
|0.0000
|2924
|2008.08.12 02:08
|modify
|975
|0.30
|1.6199
|1.6354
|1.6139
|2925
|2008.08.12 02:30
|close
|975
|0.30
|1.6193
|1.6354
|1.6139
|14.98
|9761.15
|2926
|2008.08.12 23:00
|buy
|976
|0.30
|1.6217
|0.0000
|0.0000
|2927
|2008.08.12 23:00
|modify
|976
|0.30
|1.6217
|1.6059
|1.6275
|2928
|2008.08.13 10:08
|close
|976
|0.30
|1.6214
|1.6059
|1.6275
|-5.44
|9755.71
|2929
|2008.08.13 23:00
|buy
|977
|0.30
|1.6192
|0.0000
|0.0000
|2930
|2008.08.13 23:00
|modify
|977
|0.30
|1.6192
|1.6030
|1.6233
|2931
|2008.08.14 07:42
|close
|977
|0.30
|1.6188
|1.6030
|1.6233
|-3.80
|9751.91
|2932
|2008.08.18 23:33
|buy
|978
|0.30
|1.6127
|0.0000
|0.0000
|2933
|2008.08.18 23:33
|modify
|978
|0.30
|1.6127
|1.5964
|1.6174
|2934
|2008.08.19 03:03
|close
|978
|0.30
|1.6126
|1.5964
|1.6174
|-0.44
|9751.47
|2935
|2008.08.19 23:11
|sell
|979
|0.30
|1.6136
|0.0000
|0.0000
|2936
|2008.08.19 23:11
|modify
|979
|0.30
|1.6136
|1.6299
|1.6081
|2937
|2008.08.20 00:16
|close
|979
|0.30
|1.6130
|1.6299
|1.6081
|11.47
|9762.94
|2938
|2008.08.20 00:16
|buy
|980
|0.30
|1.6130
|0.0000
|0.0000
|2939
|2008.08.20 00:16
|modify
|980
|0.30
|1.6130
|1.5980
|1.6181
|2940
|2008.08.20 00:24
|close
|980
|0.30
|1.6135
|1.5980
|1.6181
|12.50
|9775.44
|2941
|2008.08.20 00:25
|buy
|981
|0.30
|1.6129
|0.0000
|0.0000
|2942
|2008.08.20 00:25
|modify
|981
|0.30
|1.6129
|1.5978
|1.6184
|2943
|2008.08.20 01:16
|close
|981
|0.30
|1.6135
|1.5978
|1.6184
|14.99
|9790.43
|2944
|2008.08.20 01:16
|sell
|982
|0.30
|1.6136
|0.0000
|0.0000
|2945
|2008.08.20 01:16
|modify
|982
|0.30
|1.6136
|1.6302
|1.6082
|2946
|2008.08.20 01:59
|close
|982
|0.30
|1.6130
|1.6302
|1.6082
|14.99
|9805.42
|2947
|2008.08.20 23:00
|sell
|983
|0.30
|1.6201
|0.0000
|0.0000
|2948
|2008.08.20 23:00
|modify
|983
|0.30
|1.6201
|1.6360
|1.6146
|2949
|2008.08.21 00:56
|close
|983
|0.30
|1.6198
|1.6360
|1.6146
|-3.06
|9802.36
|2950
|2008.08.21 00:56
|buy
|984
|0.30
|1.6198
|0.0000
|0.0000
|2951
|2008.08.21 00:56
|modify
|984
|0.30
|1.6198
|1.6030
|1.6258
|2952
|2008.08.21 01:12
|close
|984
|0.30
|1.6204
|1.6030
|1.6258
|14.99
|9817.35
|2953
|2008.08.21 02:18
|buy
|985
|0.30
|1.6199
|0.0000
|0.0000
|2954
|2008.08.21 02:18
|modify
|985
|0.30
|1.6199
|1.6043
|1.6245
|2955
|2008.08.21 03:44
|close
|985
|0.30
|1.6202
|1.6043
|1.6245
|7.49
|9824.84
|2956
|2008.08.25 23:11
|sell
|986
|0.30
|1.6171
|0.0000
|0.0000
|2957
|2008.08.25 23:11
|modify
|986
|0.30
|1.6171
|1.6324
|1.6129
|2958
|2008.08.26 00:35
|close
|986
|0.30
|1.6167
|1.6324
|1.6129
|6.48
|9831.31
|2959
|2008.08.26 01:01
|buy
|987
|0.30
|1.6164
|0.0000
|0.0000
|2960
|2008.08.26 01:02
|modify
|987
|0.30
|1.6164
|1.6010
|1.6221
|2961
|2008.08.26 02:00
|close
|987
|0.30
|1.6170
|1.6010
|1.6221
|14.99
|9846.30
|2962
|2008.08.26 02:00
|sell
|988
|0.30
|1.6170
|0.0000
|0.0000
|2963
|2008.08.26 02:00
|modify
|988
|0.30
|1.6170
|1.6329
|1.6128
|2964
|2008.08.26 02:26
|close
|988
|0.30
|1.6164
|1.6329
|1.6128
|14.99
|9861.29
|2965
|2008.08.26 02:40
|buy
|989
|0.30
|1.6162
|0.0000
|0.0000
|2966
|2008.08.26 02:40
|modify
|989
|0.30
|1.6162
|1.5999
|1.6219
|2967
|2008.08.26 03:14
|close
|989
|0.30
|1.6168
|1.5999
|1.6219
|14.99
|9876.28
|2968
|2008.08.26 23:37
|sell
|990
|0.30
|1.6112
|0.0000
|0.0000
|2969
|2008.08.26 23:37
|modify
|990
|0.30
|1.6112
|1.6270
|1.6063
|2970
|2008.08.27 00:14
|close
|990
|0.30
|1.6106
|1.6270
|1.6063
|11.47
|9887.75
|2971
|2008.08.27 01:29
|sell
|991
|0.30
|1.6113
|0.0000
|0.0000
|2972
|2008.08.27 01:29
|modify
|991
|0.30
|1.6113
|1.6278
|1.6056
|2973
|2008.08.27 02:50
|close
|991
|0.30
|1.6109
|1.6278
|1.6056
|9.99
|9897.74
|2974
|2008.08.27 23:00
|buy
|992
|0.30
|1.6152
|0.0000
|0.0000
|2975
|2008.08.27 23:00
|modify
|992
|0.30
|1.6152
|1.6002
|1.6207
|2976
|2008.08.27 23:22
|close
|992
|0.30
|1.6158
|1.6002
|1.6207
|14.99
|9912.73
|2977
|2008.08.27 23:32
|sell
|993
|0.30
|1.6161
|0.0000
|0.0000
|2978
|2008.08.27 23:32
|modify
|993
|0.30
|1.6161
|1.6327
|1.6101
|2979
|2008.08.28 00:23
|close
|993
|0.30
|1.6155
|1.6327
|1.6101
|4.43
|9917.16
|2980
|2008.08.28 00:57
|buy
|994
|0.30
|1.6154
|0.0000
|0.0000
|2981
|2008.08.28 00:57
|modify
|994
|0.30
|1.6154
|1.5991
|1.6199
|2982
|2008.08.28 03:00
|close
|994
|0.30
|1.6156
|1.5991
|1.6199
|5.00
|9922.16
|2983
|2008.09.01 23:00
|sell
|995
|0.30
|1.6092
|0.0000
|0.0000
|2984
|2008.09.01 23:00
|modify
|995
|0.30
|1.6092
|1.6243
|1.6050
|2985
|2008.09.02 00:17
|close
|995
|0.30
|1.6087
|1.6243
|1.6050
|8.97
|9931.13
|2986
|2008.09.02 00:17
|buy
|996
|0.30
|1.6087
|0.0000
|0.0000
|2987
|2008.09.02 00:17
|modify
|996
|0.30
|1.6087
|1.5918
|1.6138
|2988
|2008.09.02 04:06
|close
|996
|0.30
|1.6086
|1.5918
|1.6138
|-2.50
|9928.63
|2989
|2008.09.03 00:16
|buy
|997
|0.30
|1.6058
|0.0000
|0.0000
|2990
|2008.09.03 00:16
|modify
|997
|0.30
|1.6058
|1.5894
|1.6111
|2991
|2008.09.03 00:37
|close
|997
|0.30
|1.6063
|1.5894
|1.6111
|12.50
|9941.13
|2992
|2008.09.03 01:05
|sell
|998
|0.30
|1.6068
|0.0000
|0.0000
|2993
|2008.09.03 01:05
|modify
|998
|0.30
|1.6068
|1.6234
|1.6023
|2994
|2008.09.03 01:40
|close
|998
|0.30
|1.6062
|1.6234
|1.6023
|14.99
|9956.12
|2995
|2008.09.03 02:04
|buy
|999
|0.30
|1.6059
|0.0000
|0.0000
|2996
|2008.09.03 02:04
|modify
|999
|0.30
|1.6059
|1.5901
|1.6110
|2997
|2008.09.03 03:51
|close
|999
|0.30
|1.6062
|1.5901
|1.6110
|7.50
|9963.62
|2998
|2008.09.03 23:21
|sell
|1000
|0.30
|1.6034
|0.0000
|0.0000
|2999
|2008.09.03 23:21
|modify
|1000
|0.30
|1.6034
|1.6184
|1.5982
|3000
|2008.09.04 00:23
|close
|1000
|0.30
|1.6029
|1.6184
|1.5982
|1.93
|9965.54
|3001
|2008.09.04 02:10
|sell
|1001
|0.30
|1.6034
|0.0000
|0.0000
|3002
|2008.09.04 02:10
|modify
|1001
|0.30
|1.6034
|1.6203
|1.5980
|3003
|2008.09.04 04:02
|close
|1001
|0.30
|1.6032
|1.6203
|1.5980
|5.00
|9970.54
|3004
|2008.09.08 23:05
|sell
|1002
|0.30
|1.5983
|0.0000
|0.0000
|3005
|2008.09.08 23:05
|modify
|1002
|0.30
|1.5983
|1.6153
|1.5932
|3006
|2008.09.08 23:08
|close
|1002
|0.30
|1.5978
|1.6153
|1.5932
|12.49
|9983.03
|3007
|2008.09.08 23:11
|buy
|1003
|0.30
|1.5961
|0.0000
|0.0000
|3008
|2008.09.08 23:11
|modify
|1003
|0.30
|1.5961
|1.5791
|1.6001
|3009
|2008.09.08 23:12
|close
|1003
|0.30
|1.5966
|1.5791
|1.6001
|12.49
|9995.52
|3010
|2008.09.08 23:14
|sell
|1004
|0.30
|1.5983
|0.0000
|0.0000
|3011
|2008.09.08 23:14
|modify
|1004
|0.30
|1.5983
|1.6152
|1.5942
|3012
|2008.09.09 00:45
|close
|1004
|0.30
|1.5980
|1.6152
|1.5942
|3.98
|9999.50
|3013
|2008.09.09 00:45
|buy
|1005
|0.30
|1.5980
|0.0000
|0.0000
|3014
|2008.09.09 00:45
|modify
|1005
|0.30
|1.5980
|1.5812
|1.6022
|3015
|2008.09.09 03:34
|close
|1005
|0.30
|1.5926
|1.5812
|1.6022
|-134.91
|9864.59
|3016
|2008.09.09 23:00
|buy
|1006
|0.30
|1.5932
|0.0000
|0.0000
|3017
|2008.09.09 23:00
|modify
|1006
|0.30
|1.5932
|1.5765
|1.5981
|3018
|2008.09.10 01:17
|close
|1006
|0.30
|1.5932
|1.5765
|1.5981
|2.06
|9866.65
|3019
|2008.09.10 01:17
|sell
|1007
|0.30
|1.5932
|0.0000
|0.0000
|3020
|2008.09.10 01:17
|modify
|1007
|0.30
|1.5932
|1.6090
|1.5891
|3021
|2008.09.10 01:19
|close
|1007
|0.30
|1.5926
|1.6090
|1.5891
|14.98
|9881.63
|3022
|2008.09.10 02:00
|sell
|1008
|0.30
|1.5935
|0.0000
|0.0000
|3023
|2008.09.10 02:00
|modify
|1008
|0.30
|1.5935
|1.6105
|1.5883
|3024
|2008.09.10 02:12
|close
|1008
|0.30
|1.5930
|1.6105
|1.5883
|12.49
|9894.12
|3025
|2008.09.10 02:47
|buy
|1009
|0.30
|1.5920
|0.0000
|0.0000
|3026
|2008.09.10 02:47
|modify
|1009
|0.30
|1.5920
|1.5753
|1.5980
|3027
|2008.09.10 03:45
|close
|1009
|0.30
|1.5926
|1.5753
|1.5980
|14.99
|9909.11
|3028
|2008.09.10 23:14
|buy
|1010
|0.30
|1.5913
|0.0000
|0.0000
|3029
|2008.09.10 23:14
|modify
|1010
|0.30
|1.5913
|1.5754
|1.5964
|3030
|2008.09.10 23:25
|close
|1010
|0.30
|1.5918
|1.5754
|1.5964
|12.49
|9921.60
|3031
|2008.09.11 00:04
|buy
|1011
|0.30
|1.5908
|0.0000
|0.0000
|3032
|2008.09.11 00:04
|modify
|1011
|0.30
|1.5908
|1.5747
|1.5957
|3033
|2008.09.11 00:05
|close
|1011
|0.30
|1.5914
|1.5747
|1.5957
|14.99
|9936.59
|3034
|2008.09.11 00:45
|buy
|1012
|0.30
|1.5907
|0.0000
|0.0000
|3035
|2008.09.11 00:45
|modify
|1012
|0.30
|1.5907
|1.5749
|1.5950
|3036
|2008.09.11 10:35
|close
|1012
|0.30
|1.5854
|1.5749
|1.5950
|-132.42
|9804.17
|3037
|2008.09.16 01:49
|buy
|1013
|0.30
|1.5869
|0.0000
|0.0000
|3038
|2008.09.16 01:49
|modify
|1013
|0.30
|1.5869
|1.5703
|1.5913
|3039
|2008.09.16 08:56
|close
|1013
|0.30
|1.5816
|1.5703
|1.5913
|-132.41
|9671.76
|3040
|2008.09.16 23:00
|sell
|1014
|0.30
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|3041
|2008.09.16 23:00
|modify
|1014
|0.30
|1.5880
|1.6049
|1.5820
|3042
|2008.09.16 23:03
|close
|1014
|0.30
|1.5875
|1.6049
|1.5820
|12.49
|9684.25
|3043
|2008.09.16 23:04
|sell
|1015
|0.30
|1.5875
|0.0000
|0.0000
|3044
|2008.09.16 23:04
|modify
|1015
|0.30
|1.5875
|1.6041
|1.5832
|3045
|2008.09.16 23:52
|close
|1015
|0.30
|1.5869
|1.6041
|1.5832
|14.98
|9699.23
|3046
|2008.09.17 00:36
|buy
|1016
|0.30
|1.5853
|0.0000
|0.0000
|3047
|2008.09.17 00:36
|modify
|1016
|0.30
|1.5853
|1.5694
|1.5894
|3048
|2008.09.17 02:02
|close
|1016
|0.30
|1.5857
|1.5694
|1.5894
|9.99
|9709.22
|3049
|2008.09.17 02:30
|sell
|1017
|0.30
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|3050
|2008.09.17 02:30
|modify
|1017
|0.30
|1.5880
|1.6035
|1.5839
|3051
|2008.09.17 02:30
|close
|1017
|0.30
|1.5875
|1.6035
|1.5839
|12.49
|9721.71
|3052
|2008.09.17 02:31
|sell
|1018
|0.30
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|3053
|2008.09.17 02:31
|modify
|1018
|0.30
|1.5877
|1.6027
|1.5823
|3054
|2008.09.17 02:35
|close
|1018
|0.30
|1.5871
|1.6027
|1.5823
|14.99
|9736.70
|3055
|2008.09.17 02:36
|sell
|1019
|0.30
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|3056
|2008.09.17 02:36
|modify
|1019
|0.30
|1.5884
|1.6048
|1.5837
|3057
|2008.09.17 06:22
|close
|1019
|0.30
|1.5885
|1.6048
|1.5837
|-2.50
|9734.20
|3058
|2008.09.17 23:30
|buy
|1020
|0.30
|1.5794
|0.0000
|0.0000
|3059
|2008.09.17 23:30
|modify
|1020
|0.30
|1.5794
|1.5636
|1.5842
|3060
|2008.09.17 23:50
|close
|1020
|0.30
|1.5800
|1.5636
|1.5842
|14.99
|9749.19
|3061
|2008.09.17 23:52
|buy
|1021
|0.30
|1.5798
|0.0000
|0.0000
|3062
|2008.09.17 23:52
|modify
|1021
|0.30
|1.5798
|1.5629
|1.5840
|3063
|2008.09.18 00:41
|close
|1021
|0.30
|1.5805
|1.5629
|1.5840
|23.68
|9772.87
|3064
|2008.09.18 00:41
|sell
|1022
|0.30
|1.5808
|0.0000
|0.0000
|3065
|2008.09.18 00:41
|modify
|1022
|0.30
|1.5808
|1.5962
|1.5764
|3066
|2008.09.18 00:41
|close
|1022
|0.30
|1.5801
|1.5962
|1.5764
|17.49
|9790.36
|3067
|2008.09.18 00:41
|buy
|1023
|0.30
|1.5793
|0.0000
|0.0000
|3068
|2008.09.18 00:41
|modify
|1023
|0.30
|1.5793
|1.5635
|1.5837
|3069
|2008.09.18 00:41
|close
|1023
|0.30
|1.5798
|1.5635
|1.5837
|12.49
|9802.85
|3070
|2008.09.18 00:42
|buy
|1024
|0.30
|1.5794
|0.0000
|0.0000
|3071
|2008.09.18 00:42
|modify
|1024
|0.30
|1.5794
|1.5635
|1.5850
|3072
|2008.09.18 00:46
|close
|1024
|0.30
|1.5800
|1.5635
|1.5850
|14.99
|9817.84
|3073
|2008.09.18 02:15
|buy
|1025
|0.30
|1.5797
|0.0000
|0.0000
|3074
|2008.09.18 02:15
|modify
|1025
|0.30
|1.5797
|1.5637
|1.5854
|3075
|2008.09.18 02:35
|close
|1025
|0.30
|1.5802
|1.5637
|1.5854
|12.49
|9830.33
|3076
|2008.09.18 02:36
|buy
|1026
|0.30
|1.5794
|0.0000
|0.0000
|3077
|2008.09.18 02:36
|modify
|1026
|0.30
|1.5794
|1.5640
|1.5835
|3078
|2008.09.18 04:12
|close
|1026
|0.30
|1.5798
|1.5640
|1.5835
|10.00
|9840.33
|3079
|2008.09.22 23:15
|buy
|1027
|0.30
|1.5892
|0.0000
|0.0000
|3080
|2008.09.22 23:15
|modify
|1027
|0.30
|1.5892
|1.5735
|1.5947
|3081
|2008.09.23 01:52
|close
|1027
|0.30
|1.5893
|1.5735
|1.5947
|4.56
|9844.89
|3082
|2008.09.23 01:52
|sell
|1028
|0.30
|1.5897
|0.0000
|0.0000
|3083
|2008.09.23 01:52
|modify
|1028
|0.30
|1.5897
|1.6049
|1.5850
|3084
|2008.09.23 01:59
|close
|1028
|0.30
|1.5892
|1.6049
|1.5850
|12.49
|9857.38
|3085
|2008.09.23 02:10
|sell
|1029
|0.30
|1.5898
|0.0000
|0.0000
|3086
|2008.09.23 02:10
|modify
|1029
|0.30
|1.5898
|1.6063
|1.5850
|3087
|2008.09.23 10:00
|close
|1029
|0.30
|1.5951
|1.6063
|1.5850
|-132.38
|9725.00
|3088
|2008.09.23 23:03
|buy
|1030
|0.30
|1.5913
|0.0000
|0.0000
|3089
|2008.09.23 23:03
|modify
|1030
|0.30
|1.5913
|1.5753
|1.5957
|3090
|2008.09.24 00:12
|close
|1030
|0.30
|1.5918
|1.5753
|1.5957
|14.55
|9739.56
|3091
|2008.09.24 00:38
|sell
|1031
|0.30
|1.5925
|0.0000
|0.0000
|3092
|2008.09.24 00:38
|modify
|1031
|0.30
|1.5925
|1.6091
|1.5883
|3093
|2008.09.24 16:41
|close
|1031
|0.30
|1.5929
|1.6091
|1.5883
|-9.99
|9729.57
|3094
|2008.09.24 23:00
|buy
|1032
|0.30
|1.5956
|0.0000
|0.0000
|3095
|2008.09.24 23:00
|modify
|1032
|0.30
|1.5956
|1.5792
|1.6002
|3096
|2008.09.25 00:02
|close
|1032
|0.30
|1.5962
|1.5792
|1.6002
|21.18
|9750.74
|3097
|2008.09.25 00:27
|sell
|1033
|0.30
|1.5964
|0.0000
|0.0000
|3098
|2008.09.25 00:27
|modify
|1033
|0.30
|1.5964
|1.6128
|1.5918
|3099
|2008.09.25 00:49
|close
|1033
|0.30
|1.5959
|1.6128
|1.5918
|12.49
|9763.23
|3100
|2008.09.25 01:02
|buy
|1034
|0.30
|1.5955
|0.0000
|0.0000
|3101
|2008.09.25 01:02
|modify
|1034
|0.30
|1.5955
|1.5805
|1.5995
|3102
|2008.09.25 01:10
|close
|1034
|0.30
|1.5960
|1.5805
|1.5995
|12.49
|9775.72
|3103
|2008.09.25 02:14
|buy
|1035
|0.30
|1.5956
|0.0000
|0.0000
|3104
|2008.09.25 02:14
|modify
|1035
|0.30
|1.5956
|1.5792
|1.5997
|3105
|2008.09.25 05:58
|close
|1035
|0.30
|1.5956
|1.5792
|1.5997
|0.00
|9775.72
|3106
|2008.09.30 00:12
|buy
|1036
|0.30
|1.5705
|0.0000
|0.0000
|3107
|2008.09.30 00:12
|modify
|1036
|0.30
|1.5705
|1.5543
|1.5764
|3108
|2008.09.30 00:21
|close
|1036
|0.30
|1.5711
|1.5543
|1.5764
|14.99
|9790.71
|3109
|2008.09.30 01:17
|buy
|1037
|0.30
|1.5706
|0.0000
|0.0000
|3110
|2008.09.30 01:17
|modify
|1037
|0.30
|1.5706
|1.5548
|1.5761
|3111
|2008.09.30 01:49
|close
|1037
|0.30
|1.5712
|1.5548
|1.5761
|14.99
|9805.70
|3112
|2008.09.30 23:00
|sell
|1038
|0.30
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|3113
|2008.09.30 23:00
|modify
|1038
|0.30
|1.5823
|1.5983
|1.5775
|3114
|2008.09.30 23:01
|close
|1038
|0.30
|1.5818
|1.5983
|1.5775
|12.49
|9818.19
|3115
|2008.09.30 23:48
|sell
|1039
|0.30
|1.5823
|0.0000
|0.0000
|3116
|2008.09.30 23:48
|modify
|1039
|0.30
|1.5823
|1.5986
|1.5767
|3117
|2008.09.30 23:53
|close
|1039
|0.30
|1.5818
|1.5986
|1.5767
|12.49
|9830.68
|3118
|2008.10.01 00:20
|buy
|1040
|0.30
|1.5804
|0.0000
|0.0000
|3119
|2008.10.01 00:20
|modify
|1040
|0.30
|1.5804
|1.5644
|1.5845
|3120
|2008.10.01 00:28
|close
|1040
|0.30
|1.5810
|1.5644
|1.5845
|14.99
|9845.67
|3121
|2008.10.01 01:29
|buy
|1041
|0.30
|1.5806
|0.0000
|0.0000
|3122
|2008.10.01 01:29
|modify
|1041
|0.30
|1.5806
|1.5646
|1.5857
|3123
|2008.10.01 03:24
|close
|1041
|0.30
|1.5809
|1.5646
|1.5857
|7.50
|9853.17
|3124
|2008.10.01 23:30
|buy
|1042
|0.30
|1.5766
|0.0000
|0.0000
|3125
|2008.10.01 23:30
|modify
|1042
|0.30
|1.5766
|1.5597
|1.5812
|3126
|2008.10.02 00:01
|close
|1042
|0.30
|1.5772
|1.5597
|1.5812
|21.18
|9874.35
|3127
|2008.10.02 00:29
|sell
|1043
|0.30
|1.5781
|0.0000
|0.0000
|3128
|2008.10.02 00:30
|modify
|1043
|0.30
|1.5781
|1.5947
|1.5735
|3129
|2008.10.02 00:30
|close
|1043
|0.30
|1.5776
|1.5947
|1.5735
|12.49
|9886.84
|3130
|2008.10.02 02:01
|sell
|1044
|0.30
|1.5779
|0.0000
|0.0000
|3131
|2008.10.02 02:01
|modify
|1044
|0.30
|1.5779
|1.5947
|1.5722
|3132
|2008.10.02 02:59
|close
|1044
|0.30
|1.5774
|1.5947
|1.5722
|12.49
|9899.33
|3133
|2008.10.07 00:53
|buy
|1045
|0.30
|1.5482
|0.0000
|0.0000
|3134
|2008.10.07 00:53
|modify
|1045
|0.30
|1.5482
|1.5328
|1.5522
|3135
|2008.10.07 01:06
|close
|1045
|0.30
|1.5488
|1.5328
|1.5522
|14.99
|9914.32
|3136
|2008.10.07 01:09
|buy
|1046
|0.30
|1.5482
|0.0000
|0.0000
|3137
|2008.10.07 01:09
|modify
|1046
|0.30
|1.5482
|1.5325
|1.5526
|3138
|2008.10.07 01:14
|close
|1046
|0.30
|1.5488
|1.5325
|1.5526
|14.99
|9929.31
|3139
|2008.10.07 01:21
|buy
|1047
|0.30
|1.5480
|0.0000
|0.0000
|3140
|2008.10.07 01:21
|modify
|1047
|0.30
|1.5480
|1.5329
|1.5539
|3141
|2008.10.07 01:24
|close
|1047
|0.30
|1.5486
|1.5329
|1.5539
|14.99
|9944.30
|3142
|2008.10.07 01:56
|sell
|1048
|0.30
|1.5502
|0.0000
|0.0000
|3143
|2008.10.07 01:56
|modify
|1048
|0.30
|1.5502
|1.5668
|1.5443
|3144
|2008.10.07 03:04
|close
|1048
|0.30
|1.5496
|1.5668
|1.5443
|14.99
|9959.29
|3145
|2008.10.07 23:00
|buy
|1049
|0.30
|1.5498
|0.0000
|0.0000
|3146
|2008.10.07 23:00
|modify
|1049
|0.30
|1.5498
|1.5336
|1.5556
|3147
|2008.10.07 23:15
|close
|1049
|0.30
|1.5503
|1.5336
|1.5556
|12.49
|9971.78
|3148
|2008.10.07 23:23
|buy
|1050
|0.30
|1.5499
|0.0000
|0.0000
|3149
|2008.10.07 23:23
|modify
|1050
|0.30
|1.5499
|1.5336
|1.5558
|3150
|2008.10.08 01:13
|close
|1050
|0.30
|1.5502
|1.5336
|1.5558
|9.55
|9981.33
|3151
|2008.10.08 01:17
|sell
|1051
|0.30
|1.5505
|0.0000
|0.0000
|3152
|2008.10.08 01:17
|modify
|1051
|0.30
|1.5505
|1.5662
|1.5460
|3153
|2008.10.08 01:23
|close
|1051
|0.30
|1.5499
|1.5662
|1.5460
|14.99
|9996.32
|3154
|2008.10.08 01:52
|buy
|1052
|0.30
|1.5488
|0.0000
|0.0000
|3155
|2008.10.08 01:52
|modify
|1052
|0.30
|1.5488
|1.5320
|1.5531
|3156
|2008.10.08 01:56
|close
|1052
|0.30
|1.5493
|1.5320
|1.5531
|12.50
|10008.82
|3157
|2008.10.08 01:57
|buy
|1053
|0.30
|1.5488
|0.0000
|0.0000
|3158
|2008.10.08 01:57
|modify
|1053
|0.30
|1.5488
|1.5329
|1.5529
|3159
|2008.10.08 01:59
|close
|1053
|0.30
|1.5493
|1.5329
|1.5529
|12.50
|10021.32
|3160
|2008.10.08 02:05
|buy
|1054
|0.30
|1.5488
|0.0000
|0.0000
|3161
|2008.10.08 02:05
|modify
|1054
|0.30
|1.5488
|1.5320
|1.5541
|3162
|2008.10.08 02:15
|close
|1054
|0.30
|1.5493
|1.5320
|1.5541
|12.50
|10033.82
|3163
|2008.10.08 02:16
|sell
|1055
|0.30
|1.5508
|0.0000
|0.0000
|3164
|2008.10.08 02:16
|modify
|1055
|0.30
|1.5508
|1.5660
|1.5465
|3165
|2008.10.08 02:22
|close
|1055
|0.30
|1.5502
|1.5660
|1.5465
|14.98
|10048.80
|3166
|2008.10.08 23:00
|buy
|1056
|0.30
|1.5388
|0.0000
|0.0000
|3167
|2008.10.08 23:00
|modify
|1056
|0.30
|1.5388
|1.5220
|1.5435
|3168
|2008.10.08 23:12
|close
|1056
|0.30
|1.5394
|1.5220
|1.5435
|14.99
|10063.79
|3169
|2008.10.08 23:47
|buy
|1057
|0.30
|1.5388
|0.0000
|0.0000
|3170
|2008.10.08 23:47
|modify
|1057
|0.30
|1.5388
|1.5219
|1.5431
|3171
|2008.10.08 23:48
|close
|1057
|0.30
|1.5394
|1.5219
|1.5431
|14.99
|10078.78
|3172
|2008.10.08 23:49
|buy
|1058
|0.30
|1.5388
|0.0000
|0.0000
|3173
|2008.10.08 23:49
|modify
|1058
|0.30
|1.5388
|1.5231
|1.5434
|3174
|2008.10.09 03:33
|close
|1058
|0.30
|1.5387
|1.5231
|1.5434
|3.69
|10082.47
|3175
|2008.10.14 01:00
|sell
|1059
|0.30
|1.5468
|0.0000
|0.0000
|3176
|2008.10.14 01:00
|modify
|1059
|0.30
|1.5468
|1.5628
|1.5418
|3177
|2008.10.14 01:28
|close
|1059
|0.30
|1.5462
|1.5628
|1.5418
|14.98
|10097.45
|3178
|2008.10.14 01:58
|sell
|1060
|0.30
|1.5468
|0.0000
|0.0000
|3179
|2008.10.14 01:58
|modify
|1060
|0.30
|1.5468
|1.5634
|1.5411
|3180
|2008.10.14 06:22
|close
|1060
|0.30
|1.5471
|1.5634
|1.5411
|-7.50
|10089.95
|3181
|2008.10.14 23:20
|buy
|1061
|0.30
|1.5475
|0.0000
|0.0000
|3182
|2008.10.14 23:20
|modify
|1061
|0.30
|1.5475
|1.5325
|1.5533
|3183
|2008.10.14 23:33
|close
|1061
|0.30
|1.5480
|1.5325
|1.5533
|12.49
|10102.44
|3184
|2008.10.15 01:08
|buy
|1062
|0.30
|1.5475
|0.0000
|0.0000
|3185
|2008.10.15 01:08
|modify
|1062
|0.30
|1.5475
|1.5320
|1.5533
|3186
|2008.10.15 01:08
|close
|1062
|0.30
|1.5480
|1.5320
|1.5533
|12.49
|10114.93
|3187
|2008.10.15 01:11
|buy
|1063
|0.30
|1.5475
|0.0000
|0.0000
|3188
|2008.10.15 01:11
|modify
|1063
|0.30
|1.5475
|1.5310
|1.5517
|3189
|2008.10.15 01:12
|close
|1063
|0.30
|1.5480
|1.5310
|1.5517
|12.49
|10127.42
|3190
|2008.10.15 01:17
|buy
|1064
|0.30
|1.5476
|0.0000
|0.0000
|3191
|2008.10.15 01:17
|modify
|1064
|0.30
|1.5476
|1.5309
|1.5531
|3192
|2008.10.15 04:47
|close
|1064
|0.30
|1.5423
|1.5309
|1.5531
|-132.41
|9995.01
|3193
|2008.10.16 02:15
|buy
|1065
|0.30
|1.5238
|0.0000
|0.0000
|3194
|2008.10.16 02:15
|modify
|1065
|0.30
|1.5238
|1.5087
|1.5292
|3195
|2008.10.16 02:20
|close
|1065
|0.30
|1.5244
|1.5087
|1.5292
|14.99
|10010.00
|3196
|2008.10.16 02:29
|buy
|1066
|0.30
|1.5239
|0.0000
|0.0000
|3197
|2008.10.16 02:29
|modify
|1066
|0.30
|1.5239
|1.5080
|1.5285
|3198
|2008.10.16 03:11
|close
|1066
|0.30
|1.5245
|1.5080
|1.5285
|14.99
|10024.99
|3199
|2008.10.20 23:06
|buy
|1067
|0.30
|1.5326
|0.0000
|0.0000
|3200
|2008.10.20 23:06
|modify
|1067
|0.30
|1.5326
|1.5157
|1.5368
|3201
|2008.10.20 23:10
|close
|1067
|0.30
|1.5331
|1.5157
|1.5368
|12.50
|10037.49
|3202
|2008.10.20 23:30
|sell
|1068
|0.30
|1.5346
|0.0000
|0.0000
|3203
|2008.10.20 23:30
|modify
|1068
|0.30
|1.5346
|1.5500
|1.5297
|3204
|2008.10.20 23:53
|close
|1068
|0.30
|1.5340
|1.5500
|1.5297
|14.98
|10052.47
|3205
|2008.10.21 00:19
|buy
|1069
|0.30
|1.5328
|0.0000
|0.0000
|3206
|2008.10.21 00:19
|modify
|1069
|0.30
|1.5328
|1.5161
|1.5379
|3207
|2008.10.21 00:20
|close
|1069
|0.30
|1.5333
|1.5161
|1.5379
|12.49
|10064.96
|3208
|2008.10.21 00:36
|buy
|1070
|0.30
|1.5330
|0.0000
|0.0000
|3209
|2008.10.21 00:36
|modify
|1070
|0.30
|1.5330
|1.5177
|1.5374
|3210
|2008.10.21 00:48
|close
|1070
|0.30
|1.5335
|1.5177
|1.5374
|12.49
|10077.45
|3211
|2008.10.21 01:14
|buy
|1071
|0.30
|1.5328
|0.0000
|0.0000
|3212
|2008.10.21 01:14
|modify
|1071
|0.30
|1.5328
|1.5169
|1.5368
|3213
|2008.10.21 02:36
|close
|1071
|0.30
|1.5334
|1.5169
|1.5368
|14.99
|10092.44
|3214
|2008.10.21 02:36
|sell
|1072
|0.30
|1.5334
|0.0000
|0.0000
|3215
|2008.10.21 02:36
|modify
|1072
|0.30
|1.5334
|1.5490
|1.5276
|3216
|2008.10.21 02:36
|close
|1072
|0.30
|1.5328
|1.5490
|1.5276
|14.98
|10107.42
|3217
|2008.10.21 02:43
|sell
|1073
|0.30
|1.5333
|0.0000
|0.0000
|3218
|2008.10.21 02:43
|modify
|1073
|0.30
|1.5333
|1.5491
|1.5291
|3219
|2008.10.21 04:00
|close
|1073
|0.30
|1.5330
|1.5491
|1.5291
|7.49
|10114.91
|3220
|2008.10.22 00:32
|sell
|1074
|0.30
|1.5072
|0.0000
|0.0000
|3221
|2008.10.22 00:32
|modify
|1074
|0.30
|1.5072
|1.5239
|1.5018
|3222
|2008.10.22 00:33
|close
|1074
|0.30
|1.5067
|1.5239
|1.5018
|12.49
|10127.40
|3223
|2008.10.22 01:15
|buy
|1075
|0.30
|1.5044
|0.0000
|0.0000
|3224
|2008.10.22 01:15
|modify
|1075
|0.30
|1.5044
|1.4893
|1.5085
|3225
|2008.10.22 01:18
|close
|1075
|0.30
|1.5049
|1.4893
|1.5085
|12.50
|10139.90
|3226
|2008.10.22 02:30
|buy
|1076
|0.30
|1.5045
|0.0000
|0.0000
|3227
|2008.10.22 02:30
|modify
|1076
|0.30
|1.5045
|1.4876
|1.5103
|3228
|2008.10.22 06:32
|close
|1076
|0.30
|1.4991
|1.4876
|1.5103
|-134.91
|10004.99
|3229
|2008.10.22 23:47
|sell
|1077
|0.30
|1.4952
|0.0000
|0.0000
|3230
|2008.10.22 23:47
|modify
|1077
|0.30
|1.4952
|1.5113
|1.4904
|3231
|2008.10.22 23:49
|close
|1077
|0.30
|1.4946
|1.5113
|1.4904
|14.99
|10019.98
|3232
|2008.10.22 23:50
|sell
|1078
|0.30
|1.4952
|0.0000
|0.0000
|3233
|2008.10.22 23:50
|modify
|1078
|0.30
|1.4952
|1.5106
|1.4904
|3234
|2008.10.23 00:03
|close
|1078
|0.30
|1.4947
|1.5106
|1.4904
|1.93
|10021.91
|3235
|2008.10.23 01:28
|buy
|1079
|0.30
|1.4929
|0.0000
|0.0000
|3236
|2008.10.23 01:28
|modify
|1079
|0.30
|1.4929
|1.4777
|1.4970
|3237
|2008.10.23 01:44
|close
|1079
|0.30
|1.4935
|1.4777
|1.4970
|14.99
|10036.90
|3238
|2008.10.23 02:04
|buy
|1080
|0.30
|1.4917
|0.0000
|0.0000
|3239
|2008.10.23 02:04
|modify
|1080
|0.30
|1.4917
|1.4750
|1.4959
|3240
|2008.10.23 02:06
|close
|1080
|0.30
|1.4923
|1.4750
|1.4959
|14.99
|10051.89
|3241
|2008.10.23 02:07
|buy
|1081
|0.30
|1.4917
|0.0000
|0.0000
|3242
|2008.10.23 02:07
|modify
|1081
|0.30
|1.4917
|1.4748
|1.4975
|3243
|2008.10.23 03:16
|close
|1081
|0.30
|1.4923
|1.4748
|1.4975
|14.99
|10066.88
|3244
|2008.10.30 01:15
|buy
|1082
|0.30
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|3245
|2008.10.30 01:15
|modify
|1082
|0.30
|1.4624
|1.4460
|1.4669
|3246
|2008.10.30 01:33
|close
|1082
|0.30
|1.4630
|1.4460
|1.4669
|14.99
|10081.87
|3247
|2008.10.30 01:37
|sell
|1083
|0.30
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|3248
|2008.10.30 01:37
|modify
|1083
|0.30
|1.4639
|1.4805
|1.4599
|3249
|2008.10.30 03:02
|close
|1083
|0.30
|1.4692
|1.4805
|1.4599
|-132.38
|9949.49
|3250
|2008.11.03 23:29
|sell
|1084
|0.30
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|3251
|2008.11.03 23:29
|modify
|1084
|0.30
|1.4853
|1.5020
|1.4811
|3252
|2008.11.03 23:31
|close
|1084
|0.30
|1.4848
|1.5020
|1.4811
|12.49
|9961.98
|3253
|2008.11.03 23:37
|sell
|1085
|0.30
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|3254
|2008.11.03 23:37
|modify
|1085
|0.30
|1.4854
|1.5021
|1.4813
|3255
|2008.11.03 23:39
|close
|1085
|0.30
|1.4848
|1.5021
|1.4813
|14.99
|9976.97
|3256
|2008.11.04 00:04
|sell
|1086
|0.30
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|3257
|2008.11.04 00:04
|modify
|1086
|0.30
|1.4859
|1.5009
|1.4818
|3258
|2008.11.04 00:12
|close
|1086
|0.30
|1.4853
|1.5009
|1.4818
|14.99
|9991.96
|3259
|2008.11.04 00:15
|sell
|1087
|0.30
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|3260
|2008.11.04 00:15
|modify
|1087
|0.30
|1.4859
|1.5025
|1.4813
|3261
|2008.11.04 00:52
|close
|1087
|0.30
|1.4853
|1.5025
|1.4813
|14.99
|10006.95
|3262
|2008.11.04 00:52
|buy
|1088
|0.30
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|3263
|2008.11.04 00:52
|modify
|1088
|0.30
|1.4842
|1.4681
|1.4892
|3264
|2008.11.04 01:01
|close
|1088
|0.30
|1.4847
|1.4681
|1.4892
|12.49
|10019.44
|3265
|2008.11.04 23:30
|sell
|1089
|0.30
|1.5114
|0.0000
|0.0000
|3266
|2008.11.04 23:30
|modify
|1089
|0.30
|1.5114
|1.5276
|1.5060
|3267
|2008.11.04 23:31
|close
|1089
|0.30
|1.5109
|1.5276
|1.5060
|12.49
|10031.93
|3268
|2008.11.04 23:33
|sell
|1090
|0.30
|1.5109
|0.0000
|0.0000
|3269
|2008.11.04 23:33
|modify
|1090
|0.30
|1.5109
|1.5266
|1.5057
|3270
|2008.11.04 23:36
|close
|1090
|0.30
|1.5103
|1.5266
|1.5057
|14.99
|10046.92
|3271
|2008.11.05 00:17
|sell
|1091
|0.30
|1.5112
|0.0000
|0.0000
|3272
|2008.11.05 00:17
|modify
|1091
|0.30
|1.5112
|1.5275
|1.5055
|3273
|2008.11.05 00:18
|close
|1091
|0.30
|1.5107
|1.5275
|1.5055
|12.49
|10059.41
|3274
|2008.11.05 00:19
|sell
|1092
|0.30
|1.5112
|0.0000
|0.0000
|3275
|2008.11.05 00:19
|modify
|1092
|0.30
|1.5112
|1.5274
|1.5065
|3276
|2008.11.05 00:20
|close
|1092
|0.30
|1.5107
|1.5274
|1.5065
|12.49
|10071.90
|3277
|2008.11.05 00:22
|sell
|1093
|0.30
|1.5112
|0.0000
|0.0000
|3278
|2008.11.05 00:23
|modify
|1093
|0.30
|1.5112
|1.5282
|1.5058
|3279
|2008.11.05 00:23
|close
|1093
|0.30
|1.5107
|1.5282
|1.5058
|12.49
|10084.39
|3280
|2008.11.05 00:24
|sell
|1094
|0.30
|1.5112
|0.0000
|0.0000
|3281
|2008.11.05 00:24
|modify
|1094
|0.30
|1.5112
|1.5265
|1.5072
|3282
|2008.11.05 00:28
|close
|1094
|0.30
|1.5107
|1.5265
|1.5072
|12.49
|10096.88
|3283
|2008.11.05 00:30
|sell
|1095
|0.30
|1.5112
|0.0000
|0.0000
|3284
|2008.11.05 00:30
|modify
|1095
|0.30
|1.5112
|1.5264
|1.5054
|3285
|2008.11.05 00:31
|close
|1095
|0.30
|1.5107
|1.5264
|1.5054
|12.49
|10109.37
|3286
|2008.11.05 00:42
|sell
|1096
|0.30
|1.5112
|0.0000
|0.0000
|3287
|2008.11.05 00:42
|modify
|1096
|0.30
|1.5112
|1.5280
|1.5068
|3288
|2008.11.05 00:46
|close
|1096
|0.30
|1.5107
|1.5280
|1.5068
|12.49
|10121.86
|3289
|2008.11.05 01:08
|sell
|1097
|0.30
|1.5115
|0.0000
|0.0000
|3290
|2008.11.05 01:08
|modify
|1097
|0.30
|1.5115
|1.5276
|1.5064
|3291
|2008.11.05 01:16
|close
|1097
|0.30
|1.5109
|1.5276
|1.5064
|14.98
|10136.84
|3292
|2008.11.05 01:19
|sell
|1098
|0.30
|1.5117
|0.0000
|0.0000
|3293
|2008.11.05 01:19
|modify
|1098
|0.30
|1.5117
|1.5273
|1.5061
|3294
|2008.11.05 01:26
|close
|1098
|0.30
|1.5111
|1.5273
|1.5061
|14.99
|10151.83
|3295
|2008.11.05 02:09
|buy
|1099
|0.30
|1.5095
|0.0000
|0.0000
|3296
|2008.11.05 02:09
|modify
|1099
|0.30
|1.5095
|1.4937
|1.5145
|3297
|2008.11.05 02:39
|close
|1099
|0.30
|1.5101
|1.4937
|1.5145
|14.99
|10166.82
|3298
|2008.11.05 02:46
|sell
|1100
|0.30
|1.5116
|0.0000
|0.0000
|3299
|2008.11.05 02:46
|modify
|1100
|0.30
|1.5116
|1.5284
|1.5072
|3300
|2008.11.05 02:51
|close
|1100
|0.30
|1.5111
|1.5284
|1.5072
|12.49
|10179.31
|3301
|2008.11.06 00:45
|buy
|1101
|0.30
|1.4987
|0.0000
|0.0000
|3302
|2008.11.06 00:45
|modify
|1101
|0.30
|1.4987
|1.4827
|1.5035
|3303
|2008.11.06 01:02
|close
|1101
|0.30
|1.4992
|1.4827
|1.5035
|12.49
|10191.80
|3304
|2008.11.06 01:18
|buy
|1102
|0.30
|1.4990
|0.0000
|0.0000
|3305
|2008.11.06 01:18
|modify
|1102
|0.30
|1.4990
|1.4834
|1.5038
|3306
|2008.11.06 07:59
|close
|1102
|0.30
|1.4987
|1.4834
|1.5038
|-7.49
|10184.31
|3307
|2008.11.10 23:00
|buy
|1103
|0.30
|1.5025
|0.0000
|0.0000
|3308
|2008.11.10 23:00
|modify
|1103
|0.30
|1.5025
|1.4872
|1.5081
|3309
|2008.11.10 23:30
|close
|1103
|0.30
|1.5030
|1.4872
|1.5081
|12.49
|10196.80
|3310
|2008.11.10 23:32
|sell
|1104
|0.30
|1.5036
|0.0000
|0.0000
|3311
|2008.11.10 23:32
|modify
|1104
|0.30
|1.5036
|1.5203
|1.4978
|3312
|2008.11.10 23:45
|close
|1104
|0.30
|1.5031
|1.5203
|1.4978
|12.48
|10209.28
|3313
|2008.11.11 00:01
|buy
|1105
|0.30
|1.5022
|0.0000
|0.0000
|3314
|2008.11.11 00:01
|modify
|1105
|0.30
|1.5022
|1.4856
|1.5071
|3315
|2008.11.11 00:31
|close
|1105
|0.30
|1.5028
|1.4856
|1.5071
|14.99
|10224.27
|3316
|2008.11.11 01:18
|buy
|1106
|0.30
|1.5020
|0.0000
|0.0000
|3317
|2008.11.11 01:18
|modify
|1106
|0.30
|1.5020
|1.4863
|1.5060
|3318
|2008.11.11 01:20
|close
|1106
|0.30
|1.5026
|1.4863
|1.5060
|14.99
|10239.26
|3319
|2008.11.11 01:33
|buy
|1107
|0.30
|1.5021
|0.0000
|0.0000
|3320
|2008.11.11 01:33
|modify
|1107
|0.30
|1.5021
|1.4862
|1.5064
|3321
|2008.11.11 01:34
|close
|1107
|0.30
|1.5026
|1.4862
|1.5064
|12.49
|10251.75
|3322
|2008.11.11 01:41
|buy
|1108
|0.30
|1.5021
|0.0000
|0.0000
|3323
|2008.11.11 01:41
|modify
|1108
|0.30
|1.5021
|1.4865
|1.5068
|3324
|2008.11.11 01:42
|close
|1108
|0.30
|1.5026
|1.4865
|1.5068
|12.49
|10264.24
|3325
|2008.11.11 02:08
|buy
|1109
|0.30
|1.5021
|0.0000
|0.0000
|3326
|2008.11.11 02:08
|modify
|1109
|0.30
|1.5021
|1.4867
|1.5074
|3327
|2008.11.11 06:05
|close
|1109
|0.30
|1.5020
|1.4867
|1.5074
|-2.50
|10261.74
|3328
|2008.11.11 23:17
|buy
|1110
|0.30
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|3329
|2008.11.11 23:17
|modify
|1110
|0.30
|1.4869
|1.4718
|1.4921
|3330
|2008.11.11 23:29
|close
|1110
|0.30
|1.4874
|1.4718
|1.4921
|12.50
|10274.24
|3331
|2008.11.12 00:00
|buy
|1111
|0.30
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|3332
|2008.11.12 00:00
|modify
|1111
|0.30
|1.4870
|1.4720
|1.4918
|3333
|2008.11.12 02:10
|close
|1111
|0.30
|1.4873
|1.4720
|1.4918
|7.50
|10281.74
|3334
|2008.11.12 02:10
|sell
|1112
|0.30
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|3335
|2008.11.12 02:10
|modify
|1112
|0.30
|1.4873
|1.5029
|1.4816
|3336
|2008.11.12 02:19
|close
|1112
|0.30
|1.4867
|1.5029
|1.4816
|14.99
|10296.73
|3337
|2008.11.12 23:15
|buy
|1113
|0.30
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|3338
|2008.11.12 23:15
|modify
|1113
|0.30
|1.4810
|1.4645
|1.4857
|3339
|2008.11.12 23:26
|close
|1113
|0.30
|1.4815
|1.4645
|1.4857
|12.49
|10309.22
|3340
|2008.11.13 00:07
|buy
|1114
|0.30
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|3341
|2008.11.13 00:07
|modify
|1114
|0.30
|1.4810
|1.4641
|1.4851
|3342
|2008.11.13 02:09
|close
|1114
|0.30
|1.4812
|1.4641
|1.4851
|5.00
|10314.22