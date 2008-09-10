|Symbol
|EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
|Period
|15 Minutes (M15) 2004.07.01 00:00 - 2009.01.14 23:45 (2004.07.01 - 2009.01.15)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|____Scalper___________="--- Scalper EURCHF, EURGPB, GBPCHF or USDCAD M15 ---"; UseScalperStrategy=true; Scalper_Lots=0.1; Scalper_UseMM=false; Scalper_LotsRiskReductor=5; Scalper_MaxLots=10; Scalper_GMTOffset=1; Scalper_StealthMode=true; Scalper_UseCustomLevels=true; Scalper_RelaxHours=0; Scalper_SimpleHeightFilter=true; Scalper_TrendFilter=true; Scalper_TradeFriday=false; Scalper_OneTrade=0; Scalper_UseFilterMA=false; Scalper_PeriodFilterMA=100; Scalper_PriceFilterMA=0; Scalper_MethodFilterMA=0; Scalper_MaxSpread=5; Scalper_SlipageInc=2; Scalper_ExpertComment="FapTurboShortTerm"; Scalper_MagicNumber=12464336; ____FapTurbo__________="---------- FapTurbo EUR/USD M1 ----------"; FapTurbo_Lots=0.01; FapTurbo_LotsRiskReductor=1; FapTurbo_MaxOrders=2; FapTurbo_MaxLots=10; FapTurbo_StopTime=9; FapTurbo_aaa=35; FapTurbo_bbb=48; FapTurbo_TakeProfit=140; FapTurbo_StopLoss=500; FapTurbo_TrailingStop=0; FapTurbo_DurationInHours=0; FapTurbo_CloseAfterXmonths=1; FapTurbo_PeriodMALarge=100; FapTurbo_PeriodMASmall=30; FapTurbo_PriceMA_0_6=0; FapTurbo_TypeMA_0_3=0; FapTurbo_ShiftMALarge=3; FapTurbo_ShiftMASmall=1; FapTurbo_LookForDays=2; FapTurbo_CriticalDays=45; FapTurbo_RelaxDays=0; FapTurbo_HedgingLotReducer=0; FapTurbo_Hedging=0; FapTurbo_TradeNFP=1; FapTurbo_TradeFriday=1; FapTurbo_Prudent=0; FapTurbo_SymAlligatorOnCritica=1; FapTurbo_FixedDirection=1; FapTurbo_ClsLsrOnMrktChnge=0; FapTurbo_AlwaysTrade=0; FapTurbo_LowLot=0.1; FapTurbo_TooGoodToBeTrue=50; FapTurbo_PrudentPeriod=30; FapTurbo_StartWorkTimeHour=0; FapTurbo_StartWorkTimeMin=0; FapTurbo_EndWorkTimeHour=0; FapTurbo_EndWorkTimeMin=0; FapTurbo_OneTrade=0; FapTurbo_SpanGator=0.5; FapTurbo_SlipPage=3; FapTurbo_ExpertComment="FapTurboEA"; FapTurbo_MagicNumber=12464337; ____Other_Parameters__="-----------------------------------------"; TradeMicroLots=true; SendEmail=false; SoundAlert=false; SoundFileAtOpen="alert.wav"; SoundFileAtClose="alert.wav"; ColorBuy=Blue; ColorSell=Red; WriteLog=true; WriteDebugLog=false; PrintLogOnChart=true; KEY="7546785316";
|Bars in test
|111702
|Ticks modelled
|5371513
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|97
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|369.04
|Gross profit
|2696.78
|Gross loss
|-2327.74
|Profit factor
|1.16
|Expected payoff
|0.41
|Absolute drawdown
|1073.89
|Maximal drawdown
|1192.85 (11.79%)
|Relative drawdown
|11.79% (1192.85)
|Total trades
|903
|Short positions (won %)
|683 (42.46%)
|Long positions (won %)
|220 (70.00%)
|Profit trades (% of total)
|444 (49.17%)
|Loss trades (% of total)
|459 (50.83%)
|Largest
|profit trade
|14.66
|loss trade
|-176.62
|Average
|profit trade
|6.07
|loss trade
|-5.07
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|31 (244.54)
|consecutive losses (loss in money)
|14 (-230.14)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|244.54 (31)
|consecutive loss (count of losses)
|-230.14 (14)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.01 01:35
|sell
|1
|0.10
|0.6696
|0.0000
|0.0000
|2
|2004.07.01 01:35
|modify
|1
|0.10
|0.6696
|0.6854
|0.6649
|3
|2004.07.01 05:35
|close
|1
|0.10
|0.6698
|0.6854
|0.6649
|-2.93
|9997.07
|4
|2004.07.06 01:46
|sell
|2
|0.10
|0.6719
|0.0000
|0.0000
|5
|2004.07.06 01:46
|modify
|2
|0.10
|0.6719
|0.6873
|0.6660
|6
|2004.07.06 03:11
|close
|2
|0.10
|0.6716
|0.6873
|0.6660
|4.40
|10001.47
|7
|2004.07.06 22:00
|buy
|3
|0.10
|0.6671
|0.0000
|0.0000
|8
|2004.07.06 22:00
|modify
|3
|0.10
|0.6671
|0.6514
|0.6711
|9
|2004.07.06 23:37
|close
|3
|0.10
|0.6675
|0.6514
|0.6711
|5.86
|10007.33
|10
|2004.07.06 23:38
|sell
|4
|0.10
|0.6676
|0.0000
|0.0000
|11
|2004.07.06 23:38
|modify
|4
|0.10
|0.6676
|0.6840
|0.6625
|12
|2004.07.07 01:58
|close
|4
|0.10
|0.6673
|0.6840
|0.6625
|3.76
|10011.09
|13
|2004.07.07 22:00
|sell
|5
|0.10
|0.6667
|0.0000
|0.0000
|14
|2004.07.07 22:00
|modify
|5
|0.10
|0.6667
|0.6817
|0.6622
|15
|2004.07.08 03:05
|close
|5
|0.10
|0.6670
|0.6817
|0.6622
|-6.33
|10004.75
|16
|2004.07.08 22:00
|sell
|6
|0.10
|0.6698
|0.0000
|0.0000
|17
|2004.07.08 22:00
|modify
|6
|0.10
|0.6698
|0.6867
|0.6647
|18
|2004.07.09 01:04
|close
|6
|0.10
|0.6698
|0.6867
|0.6647
|-0.64
|10004.11
|19
|2004.07.12 22:31
|sell
|7
|0.10
|0.6655
|0.0000
|0.0000
|20
|2004.07.12 22:31
|modify
|7
|0.10
|0.6655
|0.6814
|0.6608
|21
|2004.07.13 02:57
|close
|7
|0.10
|0.6658
|0.6814
|0.6608
|-5.04
|9999.06
|22
|2004.07.13 22:00
|sell
|8
|0.10
|0.6641
|0.0000
|0.0000
|23
|2004.07.13 22:00
|modify
|8
|0.10
|0.6641
|0.6795
|0.6581
|24
|2004.07.14 00:58
|close
|8
|0.10
|0.6641
|0.6795
|0.6581
|-0.64
|9998.42
|25
|2004.07.14 01:25
|buy
|9
|0.10
|0.6637
|0.0000
|0.0000
|26
|2004.07.14 01:25
|modify
|9
|0.10
|0.6637
|0.6477
|0.6696
|27
|2004.07.14 02:41
|close
|9
|0.10
|0.6640
|0.6477
|0.6696
|4.40
|10002.82
|28
|2004.07.14 22:11
|buy
|10
|0.10
|0.6672
|0.0000
|0.0000
|29
|2004.07.14 22:11
|modify
|10
|0.10
|0.6672
|0.6514
|0.6723
|30
|2004.07.15 01:07
|close
|10
|0.10
|0.6672
|0.6514
|0.6723
|-0.40
|10002.42
|31
|2004.07.15 22:30
|sell
|11
|0.10
|0.6669
|0.0000
|0.0000
|32
|2004.07.15 22:30
|modify
|11
|0.10
|0.6669
|0.6824
|0.6625
|33
|2004.07.16 02:30
|close
|11
|0.10
|0.6672
|0.6824
|0.6625
|-5.04
|9997.38
|34
|2004.07.19 22:24
|sell
|12
|0.10
|0.6656
|0.0000
|0.0000
|35
|2004.07.19 22:24
|modify
|12
|0.10
|0.6656
|0.6826
|0.6614
|36
|2004.07.20 20:43
|close
|12
|0.10
|0.6659
|0.6826
|0.6614
|-5.04
|9992.33
|37
|2004.07.21 23:31
|sell
|13
|0.10
|0.6662
|0.0000
|0.0000
|38
|2004.07.21 23:31
|modify
|13
|0.10
|0.6662
|0.6821
|0.6604
|39
|2004.07.22 06:01
|close
|13
|0.10
|0.6666
|0.6821
|0.6604
|-7.79
|9984.54
|40
|2004.07.22 22:19
|sell
|14
|0.10
|0.6647
|0.0000
|0.0000
|41
|2004.07.22 22:20
|modify
|14
|0.10
|0.6647
|0.6811
|0.6602
|42
|2004.07.22 23:42
|close
|14
|0.10
|0.6643
|0.6811
|0.6602
|5.86
|9990.40
|43
|2004.07.27 22:42
|sell
|15
|0.10
|0.6616
|0.0000
|0.0000
|44
|2004.07.27 22:43
|modify
|15
|0.10
|0.6616
|0.6780
|0.6576
|45
|2004.07.28 02:30
|close
|15
|0.10
|0.6617
|0.6780
|0.6576
|-2.11
|9988.28
|46
|2004.07.28 22:29
|buy
|16
|0.10
|0.6609
|0.0000
|0.0000
|47
|2004.07.28 22:29
|modify
|16
|0.10
|0.6609
|0.6459
|0.6663
|48
|2004.07.29 02:03
|close
|16
|0.10
|0.6608
|0.6459
|0.6663
|-1.87
|9986.42
|49
|2004.07.29 22:40
|sell
|17
|0.10
|0.6631
|0.0000
|0.0000
|50
|2004.07.29 22:41
|modify
|17
|0.10
|0.6631
|0.6793
|0.6584
|51
|2004.07.29 23:41
|close
|17
|0.10
|0.6628
|0.6793
|0.6584
|4.40
|9990.82
|52
|2004.08.02 23:13
|sell
|18
|0.10
|0.6584
|0.0000
|0.0000
|53
|2004.08.02 23:13
|modify
|18
|0.10
|0.6584
|0.6751
|0.6524
|54
|2004.08.03 02:48
|close
|18
|0.10
|0.6585
|0.6751
|0.6524
|-2.10
|9988.71
|55
|2004.08.03 23:06
|sell
|19
|0.10
|0.6606
|0.0000
|0.0000
|56
|2004.08.03 23:06
|modify
|19
|0.10
|0.6606
|0.6769
|0.6547
|57
|2004.08.04 02:56
|close
|19
|0.10
|0.6607
|0.6769
|0.6547
|-2.11
|9986.60
|58
|2004.08.04 22:24
|sell
|20
|0.10
|0.6601
|0.0000
|0.0000
|59
|2004.08.04 22:24
|modify
|20
|0.10
|0.6601
|0.6751
|0.6551
|60
|2004.08.05 02:49
|close
|20
|0.10
|0.6604
|0.6751
|0.6551
|-6.32
|9980.28
|61
|2004.08.05 22:28
|sell
|21
|0.10
|0.6612
|0.0000
|0.0000
|62
|2004.08.05 22:28
|modify
|21
|0.10
|0.6612
|0.6768
|0.6570
|63
|2004.08.06 01:19
|close
|21
|0.10
|0.6612
|0.6768
|0.6570
|-0.64
|9979.63
|64
|2004.08.09 23:08
|buy
|22
|0.10
|0.6665
|0.0000
|0.0000
|65
|2004.08.09 23:08
|modify
|22
|0.10
|0.6665
|0.6501
|0.6709
|66
|2004.08.10 00:08
|close
|22
|0.10
|0.6669
|0.6501
|0.6709
|5.73
|9985.36
|67
|2004.08.10 22:01
|sell
|23
|0.10
|0.6700
|0.0000
|0.0000
|68
|2004.08.10 22:01
|modify
|23
|0.10
|0.6700
|0.6857
|0.6642
|69
|2004.08.10 23:01
|close
|23
|0.10
|0.6697
|0.6857
|0.6642
|4.40
|9989.76
|70
|2004.08.12 22:00
|sell
|24
|0.10
|0.6725
|0.0000
|0.0000
|71
|2004.08.12 22:00
|modify
|24
|0.10
|0.6725
|0.6878
|0.6667
|72
|2004.08.12 23:52
|close
|24
|0.10
|0.6721
|0.6878
|0.6667
|5.86
|9995.62
|73
|2004.08.16 22:00
|sell
|25
|0.10
|0.6715
|0.0000
|0.0000
|74
|2004.08.16 22:00
|modify
|25
|0.10
|0.6715
|0.6866
|0.6675
|75
|2004.08.17 00:55
|close
|25
|0.10
|0.6715
|0.6866
|0.6675
|-0.64
|9994.98
|76
|2004.08.17 23:08
|sell
|26
|0.10
|0.6758
|0.0000
|0.0000
|77
|2004.08.17 23:09
|modify
|26
|0.10
|0.6758
|0.6917
|0.6707
|78
|2004.08.18 01:25
|close
|26
|0.10
|0.6754
|0.6917
|0.6707
|5.22
|10000.19
|79
|2004.08.18 22:53
|sell
|27
|0.10
|0.6766
|0.0000
|0.0000
|80
|2004.08.18 22:53
|modify
|27
|0.10
|0.6766
|0.6926
|0.6711
|81
|2004.08.19 03:43
|close
|27
|0.10
|0.6769
|0.6926
|0.6711
|-6.32
|9993.87
|82
|2004.08.25 01:05
|sell
|28
|0.10
|0.6742
|0.0000
|0.0000
|83
|2004.08.25 01:05
|modify
|28
|0.10
|0.6742
|0.6912
|0.6697
|84
|2004.08.25 02:15
|close
|28
|0.10
|0.6738
|0.6912
|0.6697
|5.86
|9999.73
|85
|2004.08.25 22:10
|sell
|29
|0.10
|0.6729
|0.0000
|0.0000
|86
|2004.08.25 22:10
|modify
|29
|0.10
|0.6729
|0.6889
|0.6681
|87
|2004.08.26 01:17
|close
|29
|0.10
|0.6729
|0.6889
|0.6681
|-1.93
|9997.79
|88
|2004.08.26 01:22
|sell
|30
|0.10
|0.6730
|0.0000
|0.0000
|89
|2004.08.26 01:22
|modify
|30
|0.10
|0.6730
|0.6888
|0.6681
|90
|2004.08.26 02:22
|close
|30
|0.10
|0.6727
|0.6888
|0.6681
|4.40
|10002.19
|91
|2004.08.31 22:34
|sell
|31
|0.10
|0.6762
|0.0000
|0.0000
|92
|2004.08.31 22:34
|modify
|31
|0.10
|0.6762
|0.6922
|0.6722
|93
|2004.08.31 23:35
|close
|31
|0.10
|0.6759
|0.6922
|0.6722
|4.39
|10006.58
|94
|2004.09.01 00:07
|buy
|32
|0.10
|0.6752
|0.0000
|0.0000
|95
|2004.09.01 00:07
|modify
|32
|0.10
|0.6752
|0.6585
|0.6812
|96
|2004.09.01 01:18
|close
|32
|0.10
|0.6758
|0.6585
|0.6812
|8.79
|10015.37
|97
|2004.09.02 22:00
|sell
|33
|0.10
|0.6798
|0.0000
|0.0000
|98
|2004.09.02 22:02
|modify
|33
|0.10
|0.6798
|0.6965
|0.6742
|99
|2004.09.03 00:53
|close
|33
|0.10
|0.6797
|0.6965
|0.6742
|0.83
|10016.20
|100
|2004.09.06 23:25
|sell
|34
|0.10
|0.6776
|0.0000
|0.0000
|101
|2004.09.06 23:27
|modify
|34
|0.10
|0.6776
|0.6945
|0.6732
|102
|2004.09.07 02:26
|close
|34
|0.10
|0.6776
|0.6945
|0.6732
|-0.64
|10015.55
|103
|2004.09.07 22:00
|sell
|35
|0.10
|0.6823
|0.0000
|0.0000
|104
|2004.09.07 22:00
|modify
|35
|0.10
|0.6823
|0.6973
|0.6775
|105
|2004.09.08 00:50
|close
|35
|0.10
|0.6820
|0.6973
|0.6775
|3.76
|10019.31
|106
|2004.09.08 00:50
|buy
|36
|0.10
|0.6820
|0.0000
|0.0000
|107
|2004.09.08 00:54
|modify
|36
|0.10
|0.6820
|0.6659
|0.6864
|108
|2004.09.08 21:15
|close
|36
|0.10
|0.6817
|0.6659
|0.6864
|-4.40
|10014.91
|109
|2004.09.08 22:00
|sell
|37
|0.10
|0.6817
|0.0000
|0.0000
|110
|2004.09.08 22:02
|modify
|37
|0.10
|0.6817
|0.6981
|0.6772
|111
|2004.09.09 01:31
|close
|37
|0.10
|0.6818
|0.6981
|0.6772
|-3.39
|10011.52
|112
|2004.09.09 22:16
|sell
|38
|0.10
|0.6835
|0.0000
|0.0000
|113
|2004.09.09 22:16
|modify
|38
|0.10
|0.6835
|0.6995
|0.6792
|114
|2004.09.10 02:17
|close
|38
|0.10
|0.6839
|0.6995
|0.6792
|-6.50
|10005.01
|115
|2004.09.14 23:11
|buy
|39
|0.10
|0.6815
|0.0000
|0.0000
|116
|2004.09.14 23:11
|modify
|39
|0.10
|0.6815
|0.6660
|0.6873
|117
|2004.09.14 23:35
|close
|39
|0.10
|0.6821
|0.6660
|0.6873
|8.79
|10013.80
|118
|2004.09.14 23:35
|sell
|40
|0.10
|0.6821
|0.0000
|0.0000
|119
|2004.09.14 23:36
|modify
|40
|0.10
|0.6821
|0.6991
|0.6771
|120
|2004.09.15 00:36
|close
|40
|0.10
|0.6818
|0.6991
|0.6771
|3.76
|10017.56
|121
|2004.09.16 22:53
|sell
|41
|0.10
|0.6795
|0.0000
|0.0000
|122
|2004.09.16 22:53
|modify
|41
|0.10
|0.6795
|0.6956
|0.6735
|123
|2004.09.17 02:13
|close
|41
|0.10
|0.6796
|0.6956
|0.6735
|-2.11
|10015.44
|124
|2004.09.20 22:28
|sell
|42
|0.10
|0.6816
|0.0000
|0.0000
|125
|2004.09.20 22:28
|modify
|42
|0.10
|0.6816
|0.6980
|0.6756
|126
|2004.09.21 00:51
|close
|42
|0.10
|0.6813
|0.6980
|0.6756
|3.76
|10019.20
|127
|2004.09.21 01:12
|sell
|43
|0.10
|0.6816
|0.0000
|0.0000
|128
|2004.09.21 01:13
|modify
|43
|0.10
|0.6816
|0.6973
|0.6775
|129
|2004.09.21 07:48
|close
|43
|0.10
|0.6819
|0.6973
|0.6775
|-4.40
|10014.80
|130
|2004.09.21 22:00
|sell
|44
|0.10
|0.6862
|0.0000
|0.0000
|131
|2004.09.21 22:00
|modify
|44
|0.10
|0.6862
|0.7024
|0.6805
|132
|2004.09.22 02:07
|close
|44
|0.10
|0.6866
|0.7024
|0.6805
|-6.51
|10008.28
|133
|2004.09.22 22:07
|sell
|45
|0.10
|0.6840
|0.0000
|0.0000
|134
|2004.09.22 22:07
|modify
|45
|0.10
|0.6840
|0.6998
|0.6783
|135
|2004.09.23 00:57
|close
|45
|0.10
|0.6840
|0.6998
|0.6783
|-1.93
|10006.35
|136
|2004.09.23 22:29
|sell
|46
|0.10
|0.6831
|0.0000
|0.0000
|137
|2004.09.23 22:29
|modify
|46
|0.10
|0.6831
|0.6999
|0.6789
|138
|2004.09.23 23:30
|close
|46
|0.10
|0.6828
|0.6999
|0.6789
|4.40
|10010.75
|139
|2004.09.27 23:13
|sell
|47
|0.10
|0.6798
|0.0000
|0.0000
|140
|2004.09.27 23:13
|modify
|47
|0.10
|0.6798
|0.6966
|0.6742
|141
|2004.09.28 00:56
|close
|47
|0.10
|0.6792
|0.6966
|0.6742
|8.16
|10018.90
|142
|2004.09.28 00:56
|buy
|48
|0.10
|0.6792
|0.0000
|0.0000
|143
|2004.09.28 00:56
|modify
|48
|0.10
|0.6792
|0.6640
|0.6848
|144
|2004.09.28 05:04
|close
|48
|0.10
|0.6789
|0.6640
|0.6848
|-4.40
|10014.50
|145
|2004.09.29 22:14
|sell
|49
|0.10
|0.6853
|0.0000
|0.0000
|146
|2004.09.29 22:14
|modify
|49
|0.10
|0.6853
|0.7007
|0.6802
|147
|2004.09.30 01:45
|close
|49
|0.10
|0.6854
|0.7007
|0.6802
|-3.40
|10011.10
|148
|2004.10.04 23:49
|sell
|50
|0.10
|0.6887
|0.0000
|0.0000
|149
|2004.10.04 23:49
|modify
|50
|0.10
|0.6887
|0.7041
|0.6845
|150
|2004.10.05 02:15
|close
|50
|0.10
|0.6884
|0.7041
|0.6845
|3.76
|10014.86
|151
|2004.10.05 22:33
|sell
|51
|0.10
|0.6911
|0.0000
|0.0000
|152
|2004.10.05 22:33
|modify
|51
|0.10
|0.6911
|0.7069
|0.6855
|153
|2004.10.06 00:54
|close
|51
|0.10
|0.6909
|0.7069
|0.6855
|2.29
|10017.14
|154
|2004.10.06 22:47
|buy
|52
|0.10
|0.6907
|0.0000
|0.0000
|155
|2004.10.06 22:47
|modify
|52
|0.10
|0.6907
|0.6746
|0.6954
|156
|2004.10.07 02:49
|close
|52
|0.10
|0.6903
|0.6746
|0.6954
|-6.26
|10010.89
|157
|2004.10.13 22:00
|sell
|53
|0.10
|0.6880
|0.0000
|0.0000
|158
|2004.10.13 22:00
|modify
|53
|0.10
|0.6880
|0.7041
|0.6828
|159
|2004.10.14 01:52
|close
|53
|0.10
|0.6880
|0.7041
|0.6828
|-1.93
|10008.95
|160
|2004.10.18 22:01
|sell
|54
|0.10
|0.6948
|0.0000
|0.0000
|161
|2004.10.18 22:01
|modify
|54
|0.10
|0.6948
|0.7103
|0.6903
|162
|2004.10.19 00:55
|close
|54
|0.10
|0.6948
|0.7103
|0.6903
|-0.64
|10008.31
|163
|2004.10.20 01:24
|sell
|55
|0.10
|0.6940
|0.0000
|0.0000
|164
|2004.10.20 01:24
|modify
|55
|0.10
|0.6940
|0.7095
|0.6890
|165
|2004.10.20 04:36
|close
|55
|0.10
|0.6940
|0.7095
|0.6890
|0.00
|10008.31
|166
|2004.10.20 23:05
|sell
|56
|0.10
|0.6925
|0.0000
|0.0000
|167
|2004.10.20 23:05
|modify
|56
|0.10
|0.6925
|0.7081
|0.6878
|168
|2004.10.21 01:55
|close
|56
|0.10
|0.6925
|0.7081
|0.6878
|-1.93
|10006.37
|169
|2004.10.26 22:04
|sell
|57
|0.10
|0.6953
|0.0000
|0.0000
|170
|2004.10.26 22:04
|modify
|57
|0.10
|0.6953
|0.7117
|0.6901
|171
|2004.10.27 00:54
|close
|57
|0.10
|0.6953
|0.7117
|0.6901
|-0.64
|10005.73
|172
|2004.10.27 22:08
|sell
|58
|0.10
|0.6949
|0.0000
|0.0000
|173
|2004.10.27 22:08
|modify
|58
|0.10
|0.6949
|0.7115
|0.6907
|174
|2004.10.28 01:11
|close
|58
|0.10
|0.6949
|0.7115
|0.6907
|-1.93
|10003.79
|175
|2004.11.02 00:11
|sell
|59
|0.10
|0.6955
|0.0000
|0.0000
|176
|2004.11.02 00:11
|modify
|59
|0.10
|0.6955
|0.7108
|0.6907
|177
|2004.11.02 01:33
|close
|59
|0.10
|0.6951
|0.7108
|0.6907
|5.86
|10009.65
|178
|2004.11.02 01:46
|buy
|60
|0.10
|0.6949
|0.0000
|0.0000
|179
|2004.11.02 01:46
|modify
|60
|0.10
|0.6949
|0.6790
|0.7004
|180
|2004.11.02 04:37
|close
|60
|0.10
|0.6949
|0.6790
|0.7004
|0.00
|10009.65
|181
|2004.11.02 22:00
|sell
|61
|0.10
|0.6916
|0.0000
|0.0000
|182
|2004.11.02 22:00
|modify
|61
|0.10
|0.6916
|0.7085
|0.6875
|183
|2004.11.03 00:22
|close
|61
|0.10
|0.6910
|0.7085
|0.6875
|8.15
|10017.80
|184
|2004.11.03 00:22
|buy
|62
|0.10
|0.6910
|0.0000
|0.0000
|185
|2004.11.03 00:22
|modify
|62
|0.10
|0.6910
|0.6756
|0.6956
|186
|2004.11.03 01:26
|close
|62
|0.10
|0.6913
|0.6756
|0.6956
|4.40
|10022.20
|187
|2004.11.03 01:44
|sell
|63
|0.10
|0.6918
|0.0000
|0.0000
|188
|2004.11.03 01:44
|modify
|63
|0.10
|0.6918
|0.7082
|0.6860
|189
|2004.11.03 02:44
|close
|63
|0.10
|0.6914
|0.7082
|0.6860
|5.86
|10028.06
|190
|2004.11.03 23:57
|sell
|64
|0.10
|0.6935
|0.0000
|0.0000
|191
|2004.11.03 23:58
|modify
|64
|0.10
|0.6935
|0.7099
|0.6876
|192
|2004.11.04 03:29
|close
|64
|0.10
|0.6936
|0.7099
|0.6876
|-3.40
|10024.66
|193
|2004.11.09 00:30
|sell
|65
|0.10
|0.6958
|0.0000
|0.0000
|194
|2004.11.09 00:30
|modify
|65
|0.10
|0.6958
|0.7122
|0.6904
|195
|2004.11.09 11:00
|close
|65
|0.10
|0.6960
|0.7122
|0.6904
|-2.93
|10021.73
|196
|2004.11.09 23:32
|sell
|66
|0.10
|0.6946
|0.0000
|0.0000
|197
|2004.11.09 23:32
|modify
|66
|0.10
|0.6946
|0.7106
|0.6899
|198
|2004.11.10 06:59
|close
|66
|0.10
|0.6950
|0.7106
|0.6899
|-6.51
|10015.21
|199
|2004.11.10 22:15
|buy
|67
|0.10
|0.6981
|0.0000
|0.0000
|200
|2004.11.10 22:15
|modify
|67
|0.10
|0.6981
|0.6824
|0.7024
|201
|2004.11.11 04:46
|close
|67
|0.10
|0.6979
|0.6824
|0.7024
|-3.33
|10011.89
|202
|2004.11.15 23:06
|sell
|68
|0.10
|0.7013
|0.0000
|0.0000
|203
|2004.11.15 23:06
|modify
|68
|0.10
|0.7013
|0.7173
|0.6966
|204
|2004.11.16 00:05
|close
|68
|0.10
|0.7007
|0.7173
|0.6966
|8.16
|10020.04
|205
|2004.11.16 00:06
|buy
|69
|0.10
|0.7005
|0.0000
|0.0000
|206
|2004.11.16 00:06
|modify
|69
|0.10
|0.7005
|0.6839
|0.7059
|207
|2004.11.16 03:28
|close
|69
|0.10
|0.7004
|0.6839
|0.7059
|-1.47
|10018.57
|208
|2004.11.17 01:00
|sell
|70
|0.10
|0.6993
|0.0000
|0.0000
|209
|2004.11.17 01:00
|modify
|70
|0.10
|0.6993
|0.7156
|0.6941
|210
|2004.11.17 05:00
|close
|70
|0.10
|0.6997
|0.7156
|0.6941
|-5.86
|10012.71
|211
|2004.11.17 22:38
|buy
|71
|0.10
|0.7009
|0.0000
|0.0000
|212
|2004.11.17 22:38
|modify
|71
|0.10
|0.7009
|0.6844
|0.7052
|213
|2004.11.17 23:59
|close
|71
|0.10
|0.7012
|0.6844
|0.7052
|4.40
|10017.11
|214
|2004.11.17 23:59
|sell
|72
|0.10
|0.7012
|0.0000
|0.0000
|215
|2004.11.17 23:59
|modify
|72
|0.10
|0.7012
|0.7171
|0.6952
|216
|2004.11.18 01:53
|close
|72
|0.10
|0.7009
|0.7171
|0.6952
|2.47
|10019.58
|217
|2004.11.18 22:50
|sell
|73
|0.10
|0.7006
|0.0000
|0.0000
|218
|2004.11.18 22:50
|modify
|73
|0.10
|0.7006
|0.7165
|0.6959
|219
|2004.11.19 01:47
|close
|73
|0.10
|0.7005
|0.7165
|0.6959
|0.82
|10020.39
|220
|2004.11.23 22:00
|sell
|74
|0.10
|0.7003
|0.0000
|0.0000
|221
|2004.11.23 22:00
|modify
|74
|0.10
|0.7003
|0.7165
|0.6943
|222
|2004.11.24 05:37
|close
|74
|0.10
|0.7007
|0.7165
|0.6943
|-6.50
|10013.89
|223
|2004.11.24 22:12
|sell
|75
|0.10
|0.7006
|0.0000
|0.0000
|224
|2004.11.24 22:12
|modify
|75
|0.10
|0.7006
|0.7172
|0.6946
|225
|2004.11.25 01:25
|close
|75
|0.10
|0.7006
|0.7172
|0.6946
|-1.94
|10011.94
|226
|2004.11.25 01:39
|buy
|76
|0.10
|0.7000
|0.0000
|0.0000
|227
|2004.11.25 01:39
|modify
|76
|0.10
|0.7000
|0.6842
|0.7060
|228
|2004.11.25 04:30
|close
|76
|0.10
|0.7000
|0.6842
|0.7060
|0.00
|10011.94
|229
|2004.11.25 22:54
|sell
|77
|0.10
|0.7014
|0.0000
|0.0000
|230
|2004.11.25 22:54
|modify
|77
|0.10
|0.7014
|0.7180
|0.6955
|231
|2004.11.26 00:55
|close
|77
|0.10
|0.7011
|0.7180
|0.6955
|3.76
|10015.70
|232
|2004.11.29 22:06
|sell
|78
|0.10
|0.7010
|0.0000
|0.0000
|233
|2004.11.29 22:06
|modify
|78
|0.10
|0.7010
|0.7173
|0.6967
|234
|2004.11.30 00:58
|close
|78
|0.10
|0.7010
|0.7173
|0.6967
|-0.64
|10015.06
|235
|2004.11.30 22:36
|sell
|79
|0.10
|0.6956
|0.0000
|0.0000
|236
|2004.11.30 22:37
|modify
|79
|0.10
|0.6956
|0.7106
|0.6915
|237
|2004.12.01 03:07
|close
|79
|0.10
|0.6960
|0.7106
|0.6915
|-6.50
|10008.55
|238
|2004.12.01 22:18
|sell
|80
|0.10
|0.6897
|0.0000
|0.0000
|239
|2004.12.01 22:18
|modify
|80
|0.10
|0.6897
|0.7058
|0.6843
|240
|2004.12.02 08:48
|close
|80
|0.10
|0.6900
|0.7058
|0.6843
|-6.33
|10002.22
|241
|2004.12.02 22:07
|buy
|81
|0.10
|0.6896
|0.0000
|0.0000
|242
|2004.12.02 22:07
|modify
|81
|0.10
|0.6896
|0.6742
|0.6956
|243
|2004.12.03 01:08
|close
|81
|0.10
|0.6896
|0.6742
|0.6956
|-0.13
|10002.09
|244
|2004.12.06 22:26
|sell
|82
|0.10
|0.6913
|0.0000
|0.0000
|245
|2004.12.06 22:26
|modify
|82
|0.10
|0.6913
|0.7066
|0.6863
|246
|2004.12.07 01:55
|close
|82
|0.10
|0.6914
|0.7066
|0.6863
|-2.10
|9999.98
|247
|2004.12.08 00:52
|sell
|83
|0.10
|0.6904
|0.0000
|0.0000
|248
|2004.12.08 00:52
|modify
|83
|0.10
|0.6904
|0.7073
|0.6848
|249
|2004.12.08 04:47
|close
|83
|0.10
|0.6905
|0.7073
|0.6848
|-1.47
|9998.51
|250
|2004.12.08 22:25
|sell
|84
|0.10
|0.6896
|0.0000
|0.0000
|251
|2004.12.08 22:25
|modify
|84
|0.10
|0.6896
|0.7062
|0.6850
|252
|2004.12.08 23:25
|close
|84
|0.10
|0.6891
|0.7062
|0.6850
|7.33
|10005.84
|253
|2004.12.08 23:27
|buy
|85
|0.10
|0.6890
|0.0000
|0.0000
|254
|2004.12.08 23:27
|modify
|85
|0.10
|0.6890
|0.6731
|0.6944
|255
|2004.12.09 01:35
|close
|85
|0.10
|0.6893
|0.6731
|0.6944
|4.00
|10009.85
|256
|2004.12.09 01:35
|sell
|86
|0.10
|0.6893
|0.0000
|0.0000
|257
|2004.12.09 01:35
|modify
|86
|0.10
|0.6893
|0.7059
|0.6847
|258
|2004.12.09 02:35
|close
|86
|0.10
|0.6890
|0.7059
|0.6847
|4.40
|10014.25
|259
|2004.12.09 22:08
|sell
|87
|0.10
|0.6912
|0.0000
|0.0000
|260
|2004.12.09 22:08
|modify
|87
|0.10
|0.6912
|0.7078
|0.6856
|261
|2004.12.09 23:35
|close
|87
|0.10
|0.6903
|0.7078
|0.6856
|13.19
|10027.44
|262
|2004.12.13 23:22
|sell
|88
|0.10
|0.6918
|0.0000
|0.0000
|263
|2004.12.13 23:22
|modify
|88
|0.10
|0.6918
|0.7069
|0.6875
|264
|2004.12.14 03:24
|close
|88
|0.10
|0.6921
|0.7069
|0.6875
|-5.03
|10022.40
|265
|2004.12.15 00:54
|sell
|89
|0.10
|0.6899
|0.0000
|0.0000
|266
|2004.12.15 00:54
|modify
|89
|0.10
|0.6899
|0.7053
|0.6858
|267
|2004.12.15 21:46
|close
|89
|0.10
|0.6902
|0.7053
|0.6858
|-4.40
|10018.00
|268
|2004.12.15 22:14
|buy
|90
|0.10
|0.6897
|0.0000
|0.0000
|269
|2004.12.15 22:14
|modify
|90
|0.10
|0.6897
|0.6733
|0.6947
|270
|2004.12.16 00:04
|close
|90
|0.10
|0.6901
|0.6733
|0.6947
|5.47
|10023.48
|271
|2004.12.16 00:04
|sell
|91
|0.10
|0.6901
|0.0000
|0.0000
|272
|2004.12.16 00:04
|modify
|91
|0.10
|0.6901
|0.7064
|0.6844
|273
|2004.12.16 09:12
|close
|91
|0.10
|0.6905
|0.7064
|0.6844
|-5.86
|10017.62
|274
|2004.12.16 22:37
|buy
|92
|0.10
|0.6855
|0.0000
|0.0000
|275
|2004.12.16 22:37
|modify
|92
|0.10
|0.6855
|0.6688
|0.6908
|276
|2004.12.17 00:56
|close
|92
|0.10
|0.6859
|0.6688
|0.6908
|5.73
|10023.34
|277
|2004.12.20 22:03
|sell
|93
|0.10
|0.6882
|0.0000
|0.0000
|278
|2004.12.20 22:03
|modify
|93
|0.10
|0.6882
|0.7049
|0.6832
|279
|2004.12.20 23:08
|close
|93
|0.10
|0.6879
|0.7049
|0.6832
|4.39
|10027.73
|280
|2004.12.20 23:08
|buy
|94
|0.10
|0.6879
|0.0000
|0.0000
|281
|2004.12.20 23:09
|modify
|94
|0.10
|0.6879
|0.6719
|0.6933
|282
|2004.12.21 01:42
|close
|94
|0.10
|0.6881
|0.6719
|0.6933
|2.80
|10030.53
|283
|2004.12.21 01:42
|sell
|95
|0.10
|0.6881
|0.0000
|0.0000
|284
|2004.12.21 01:42
|modify
|95
|0.10
|0.6881
|0.7051
|0.6828
|285
|2004.12.21 05:47
|close
|95
|0.10
|0.6885
|0.7051
|0.6828
|-5.86
|10024.67
|286
|2004.12.22 00:05
|buy
|96
|0.10
|0.6929
|0.0000
|0.0000
|287
|2004.12.22 00:06
|modify
|96
|0.10
|0.6929
|0.6770
|0.6989
|288
|2004.12.22 04:07
|close
|96
|0.10
|0.6926
|0.6770
|0.6989
|-4.39
|10020.28
|289
|2004.12.22 22:50
|buy
|97
|0.10
|0.6988
|0.0000
|0.0000
|290
|2004.12.22 22:53
|modify
|97
|0.10
|0.6988
|0.6836
|0.7031
|291
|2004.12.23 00:25
|close
|97
|0.10
|0.6991
|0.6836
|0.7031
|4.00
|10024.29
|292
|2004.12.23 00:25
|sell
|98
|0.10
|0.6991
|0.0000
|0.0000
|293
|2004.12.23 00:25
|modify
|98
|0.10
|0.6991
|0.7141
|0.6942
|294
|2004.12.23 02:16
|close
|98
|0.10
|0.6988
|0.7141
|0.6942
|4.40
|10028.69
|295
|2004.12.27 22:06
|buy
|99
|0.10
|0.7033
|0.0000
|0.0000
|296
|2004.12.27 22:06
|modify
|99
|0.10
|0.7033
|0.6870
|0.7076
|297
|2004.12.27 23:02
|close
|99
|0.10
|0.7040
|0.6870
|0.7076
|10.26
|10038.95
|298
|2004.12.27 23:02
|sell
|100
|0.10
|0.7040
|0.0000
|0.0000
|299
|2004.12.27 23:02
|modify
|100
|0.10
|0.7040
|0.7207
|0.6999
|300
|2004.12.28 01:26
|close
|100
|0.10
|0.7037
|0.7207
|0.6999
|3.76
|10042.70
|301
|2004.12.28 22:01
|sell
|101
|0.10
|0.7056
|0.0000
|0.0000
|302
|2004.12.28 22:01
|modify
|101
|0.10
|0.7056
|0.7226
|0.7003
|303
|2004.12.29 00:34
|close
|101
|0.10
|0.7052
|0.7226
|0.7003
|5.22
|10047.92
|304
|2004.12.29 00:34
|buy
|102
|0.10
|0.7052
|0.0000
|0.0000
|305
|2004.12.29 00:34
|modify
|102
|0.10
|0.7052
|0.6885
|0.7095
|306
|2004.12.29 06:35
|close
|102
|0.10
|0.7050
|0.6885
|0.7095
|-2.93
|10044.99
|307
|2004.12.29 22:02
|sell
|103
|0.10
|0.7091
|0.0000
|0.0000
|308
|2004.12.29 22:02
|modify
|103
|0.10
|0.7091
|0.7248
|0.7051
|309
|2004.12.30 01:23
|close
|103
|0.10
|0.7091
|0.7248
|0.7051
|-1.93
|10043.05
|310
|2004.12.30 01:41
|buy
|104
|0.10
|0.7088
|0.0000
|0.0000
|311
|2004.12.30 01:41
|modify
|104
|0.10
|0.7088
|0.6920
|0.7139
|312
|2004.12.30 05:15
|close
|104
|0.10
|0.7087
|0.6920
|0.7139
|-1.46
|10041.59
|313
|2004.12.30 22:05
|buy
|105
|0.10
|0.7081
|0.0000
|0.0000
|314
|2004.12.30 22:05
|modify
|105
|0.10
|0.7081
|0.6918
|0.7139
|315
|2004.12.31 01:02
|close
|105
|0.10
|0.7082
|0.6918
|0.7139
|1.34
|10042.93
|316
|2005.01.03 22:06
|buy
|106
|0.10
|0.7073
|0.0000
|0.0000
|317
|2005.01.03 22:08
|modify
|106
|0.10
|0.7073
|0.6923
|0.7133
|318
|2005.01.04 02:03
|close
|106
|0.10
|0.7072
|0.6923
|0.7133
|-1.60
|10041.33
|319
|2005.01.05 22:05
|sell
|107
|0.10
|0.7041
|0.0000
|0.0000
|320
|2005.01.05 22:05
|modify
|107
|0.10
|0.7041
|0.7210
|0.6996
|321
|2005.01.06 01:06
|close
|107
|0.10
|0.7041
|0.7210
|0.6996
|-1.93
|10039.40
|322
|2005.01.10 23:47
|sell
|108
|0.10
|0.6976
|0.0000
|0.0000
|323
|2005.01.10 23:47
|modify
|108
|0.10
|0.6976
|0.7139
|0.6932
|324
|2005.01.11 22:51
|close
|108
|0.10
|0.6980
|0.7139
|0.6932
|-6.50
|10032.89
|325
|2005.01.13 01:17
|sell
|109
|0.10
|0.7012
|0.0000
|0.0000
|326
|2005.01.13 01:17
|modify
|109
|0.10
|0.7012
|0.7163
|0.6960
|327
|2005.01.13 04:42
|close
|109
|0.10
|0.7013
|0.7163
|0.6960
|-1.47
|10031.42
|328
|2005.01.17 23:30
|sell
|110
|0.10
|0.7026
|0.0000
|0.0000
|329
|2005.01.17 23:31
|modify
|110
|0.10
|0.7026
|0.7194
|0.6979
|330
|2005.01.17 23:51
|close
|110
|0.10
|0.7020
|0.7194
|0.6979
|8.79
|10040.21
|331
|2005.01.17 23:51
|buy
|111
|0.10
|0.7020
|0.0000
|0.0000
|332
|2005.01.17 23:51
|modify
|111
|0.10
|0.7020
|0.6850
|0.7076
|333
|2005.01.18 00:52
|close
|111
|0.10
|0.7023
|0.6850
|0.7076
|4.27
|10044.48
|334
|2005.01.18 01:30
|buy
|112
|0.10
|0.7018
|0.0000
|0.0000
|335
|2005.01.18 01:30
|modify
|112
|0.10
|0.7018
|0.6862
|0.7059
|336
|2005.01.18 06:37
|close
|112
|0.10
|0.7015
|0.6862
|0.7059
|-4.40
|10040.08
|337
|2005.01.18 23:14
|sell
|113
|0.10
|0.6980
|0.0000
|0.0000
|338
|2005.01.18 23:14
|modify
|113
|0.10
|0.6980
|0.7139
|0.6928
|339
|2005.01.19 02:59
|close
|113
|0.10
|0.6980
|0.7139
|0.6928
|-0.64
|10039.43
|340
|2005.01.19 23:42
|sell
|114
|0.10
|0.6955
|0.0000
|0.0000
|341
|2005.01.19 23:42
|modify
|114
|0.10
|0.6955
|0.7110
|0.6899
|342
|2005.01.20 00:41
|close
|114
|0.10
|0.6949
|0.7110
|0.6899
|6.86
|10046.29
|343
|2005.01.20 22:23
|sell
|115
|0.10
|0.6927
|0.0000
|0.0000
|344
|2005.01.20 22:23
|modify
|115
|0.10
|0.6927
|0.7092
|0.6880
|345
|2005.01.20 23:04
|close
|115
|0.10
|0.6920
|0.7092
|0.6880
|10.26
|10056.55
|346
|2005.01.24 22:55
|sell
|116
|0.10
|0.6945
|0.0000
|0.0000
|347
|2005.01.24 22:56
|modify
|116
|0.10
|0.6945
|0.7102
|0.6885
|348
|2005.01.25 00:32
|close
|116
|0.10
|0.6941
|0.7102
|0.6885
|5.23
|10061.78
|349
|2005.01.25 00:37
|buy
|117
|0.10
|0.6940
|0.0000
|0.0000
|350
|2005.01.25 00:37
|modify
|117
|0.10
|0.6940
|0.6783
|0.6982
|351
|2005.01.25 06:41
|close
|117
|0.10
|0.6936
|0.6783
|0.6982
|-5.86
|10055.92
|352
|2005.01.26 22:34
|sell
|118
|0.10
|0.6947
|0.0000
|0.0000
|353
|2005.01.26 22:34
|modify
|118
|0.10
|0.6947
|0.7099
|0.6897
|354
|2005.01.27 01:55
|close
|118
|0.10
|0.6948
|0.7099
|0.6897
|-3.39
|10052.52
|355
|2005.01.31 22:04
|buy
|119
|0.10
|0.6920
|0.0000
|0.0000
|356
|2005.01.31 22:04
|modify
|119
|0.10
|0.6920
|0.6757
|0.6960
|357
|2005.01.31 23:04
|close
|119
|0.10
|0.6923
|0.6757
|0.6960
|4.40
|10056.92
|358
|2005.01.31 23:06
|sell
|120
|0.10
|0.6924
|0.0000
|0.0000
|359
|2005.01.31 23:06
|modify
|120
|0.10
|0.6924
|0.7093
|0.6883
|360
|2005.02.01 02:00
|close
|120
|0.10
|0.6924
|0.7093
|0.6883
|-0.64
|10056.28
|361
|2005.02.02 01:23
|sell
|121
|0.10
|0.6926
|0.0000
|0.0000
|362
|2005.02.02 01:23
|modify
|121
|0.10
|0.6926
|0.7087
|0.6874
|363
|2005.02.02 12:06
|close
|121
|0.10
|0.6930
|0.7087
|0.6874
|-5.87
|10050.41
|364
|2005.02.02 23:16
|buy
|122
|0.10
|0.6906
|0.0000
|0.0000
|365
|2005.02.02 23:16
|modify
|122
|0.10
|0.6906
|0.6753
|0.6960
|366
|2005.02.03 00:34
|close
|122
|0.10
|0.6911
|0.6753
|0.6960
|6.93
|10057.34
|367
|2005.02.03 00:34
|sell
|123
|0.10
|0.6911
|0.0000
|0.0000
|368
|2005.02.03 00:34
|modify
|123
|0.10
|0.6911
|0.7070
|0.6871
|369
|2005.02.03 03:01
|close
|123
|0.10
|0.6909
|0.7070
|0.6871
|2.93
|10060.27
|370
|2005.02.07 22:40
|buy
|124
|0.10
|0.6868
|0.0000
|0.0000
|371
|2005.02.07 22:40
|modify
|124
|0.10
|0.6868
|0.6700
|0.6914
|372
|2005.02.08 00:00
|close
|124
|0.10
|0.6871
|0.6700
|0.6914
|4.26
|10064.53
|373
|2005.02.08 00:00
|sell
|125
|0.10
|0.6871
|0.0000
|0.0000
|374
|2005.02.08 00:01
|modify
|125
|0.10
|0.6871
|0.7034
|0.6825
|375
|2005.02.08 01:11
|close
|125
|0.10
|0.6868
|0.7034
|0.6825
|4.40
|10068.93
|376
|2005.02.09 00:46
|sell
|126
|0.10
|0.6887
|0.0000
|0.0000
|377
|2005.02.09 00:46
|modify
|126
|0.10
|0.6887
|0.7055
|0.6841
|378
|2005.02.09 03:48
|close
|126
|0.10
|0.6887
|0.7055
|0.6841
|0.00
|10068.93
|379
|2005.02.09 22:36
|sell
|127
|0.10
|0.6887
|0.0000
|0.0000
|380
|2005.02.09 22:36
|modify
|127
|0.10
|0.6887
|0.7053
|0.6842
|381
|2005.02.10 01:26
|close
|127
|0.10
|0.6886
|0.7053
|0.6842
|-0.47
|10068.46
|382
|2005.02.10 01:26
|buy
|128
|0.10
|0.6885
|0.0000
|0.0000
|383
|2005.02.10 01:26
|modify
|128
|0.10
|0.6885
|0.6719
|0.6936
|384
|2005.02.10 04:03
|close
|128
|0.10
|0.6888
|0.6719
|0.6936
|4.40
|10072.86
|385
|2005.02.14 22:34
|sell
|129
|0.10
|0.6866
|0.0000
|0.0000
|386
|2005.02.14 22:35
|modify
|129
|0.10
|0.6866
|0.7023
|0.6820
|387
|2005.02.15 07:29
|close
|129
|0.10
|0.6869
|0.7023
|0.6820
|-5.03
|10067.82
|388
|2005.02.15 23:08
|sell
|130
|0.10
|0.6866
|0.0000
|0.0000
|389
|2005.02.15 23:08
|modify
|130
|0.10
|0.6866
|0.7016
|0.6823
|390
|2005.02.16 03:34
|close
|130
|0.10
|0.6869
|0.7016
|0.6823
|-5.03
|10062.79
|391
|2005.02.17 01:24
|sell
|131
|0.10
|0.6916
|0.0000
|0.0000
|392
|2005.02.17 01:24
|modify
|131
|0.10
|0.6916
|0.7085
|0.6872
|393
|2005.02.17 05:24
|close
|131
|0.10
|0.6919
|0.7085
|0.6872
|-4.39
|10058.40
|394
|2005.02.21 23:08
|sell
|132
|0.10
|0.6887
|0.0000
|0.0000
|395
|2005.02.21 23:09
|modify
|132
|0.10
|0.6887
|0.7047
|0.6829
|396
|2005.02.22 03:12
|close
|132
|0.10
|0.6890
|0.7047
|0.6829
|-5.04
|10053.35
|397
|2005.02.22 23:00
|sell
|133
|0.10
|0.6936
|0.0000
|0.0000
|398
|2005.02.22 23:01
|modify
|133
|0.10
|0.6936
|0.7090
|0.6885
|399
|2005.02.23 04:08
|close
|133
|0.10
|0.6939
|0.7090
|0.6885
|-5.03
|10048.32
|400
|2005.02.23 22:00
|buy
|134
|0.10
|0.6920
|0.0000
|0.0000
|401
|2005.02.23 22:00
|modify
|134
|0.10
|0.6920
|0.6750
|0.6975
|402
|2005.02.23 23:25
|close
|134
|0.10
|0.6923
|0.6750
|0.6975
|4.40
|10052.72
|403
|2005.02.24 22:02
|sell
|135
|0.10
|0.6909
|0.0000
|0.0000
|404
|2005.02.24 22:02
|modify
|135
|0.10
|0.6909
|0.7077
|0.6861
|405
|2005.02.25 00:25
|close
|135
|0.10
|0.6902
|0.7077
|0.6861
|9.62
|10062.33
|406
|2005.02.28 23:55
|buy
|136
|0.10
|0.6881
|0.0000
|0.0000
|407
|2005.02.28 23:55
|modify
|136
|0.10
|0.6881
|0.6724
|0.6921
|408
|2005.03.01 00:59
|close
|136
|0.10
|0.6885
|0.6724
|0.6921
|5.73
|10068.06
|409
|2005.03.03 01:12
|sell
|137
|0.10
|0.6867
|0.0000
|0.0000
|410
|2005.03.03 01:12
|modify
|137
|0.10
|0.6867
|0.7024
|0.6818
|411
|2005.03.03 05:02
|close
|137
|0.10
|0.6868
|0.7024
|0.6818
|-1.47
|10066.59
|412
|2005.03.07 22:02
|sell
|138
|0.10
|0.6900
|0.0000
|0.0000
|413
|2005.03.07 22:02
|modify
|138
|0.10
|0.6900
|0.7069
|0.6844
|414
|2005.03.08 09:55
|close
|138
|0.10
|0.6903
|0.7069
|0.6844
|-5.04
|10061.55
|415
|2005.03.08 22:38
|sell
|139
|0.10
|0.6919
|0.0000
|0.0000
|416
|2005.03.08 22:38
|modify
|139
|0.10
|0.6919
|0.7087
|0.6869
|417
|2005.03.09 05:24
|close
|139
|0.10
|0.6922
|0.7087
|0.6869
|-5.03
|10056.51
|418
|2005.03.14 22:25
|sell
|140
|0.10
|0.6986
|0.0000
|0.0000
|419
|2005.03.14 22:25
|modify
|140
|0.10
|0.6986
|0.7142
|0.6944
|420
|2005.03.15 01:24
|close
|140
|0.10
|0.6986
|0.7142
|0.6944
|-0.64
|10055.87
|421
|2005.03.15 22:00
|sell
|141
|0.10
|0.6961
|0.0000
|0.0000
|422
|2005.03.15 22:00
|modify
|141
|0.10
|0.6961
|0.7112
|0.6902
|423
|2005.03.15 23:00
|close
|141
|0.10
|0.6958
|0.7112
|0.6902
|4.40
|10060.27
|424
|2005.03.15 23:06
|buy
|142
|0.10
|0.6956
|0.0000
|0.0000
|425
|2005.03.15 23:06
|modify
|142
|0.10
|0.6956
|0.6793
|0.7015
|426
|2005.03.16 00:05
|close
|142
|0.10
|0.6962
|0.6793
|0.7015
|8.66
|10068.93
|427
|2005.03.16 00:05
|sell
|143
|0.10
|0.6962
|0.0000
|0.0000
|428
|2005.03.16 00:05
|modify
|143
|0.10
|0.6962
|0.7132
|0.6922
|429
|2005.03.16 01:06
|close
|143
|0.10
|0.6959
|0.7132
|0.6922
|4.40
|10073.33
|430
|2005.03.16 22:24
|sell
|144
|0.10
|0.6966
|0.0000
|0.0000
|431
|2005.03.16 22:24
|modify
|144
|0.10
|0.6966
|0.7127
|0.6908
|432
|2005.03.16 23:48
|close
|144
|0.10
|0.6962
|0.7127
|0.6908
|5.87
|10079.20
|433
|2005.03.17 00:37
|buy
|145
|0.10
|0.6958
|0.0000
|0.0000
|434
|2005.03.17 00:37
|modify
|145
|0.10
|0.6958
|0.6802
|0.7008
|435
|2005.03.17 01:48
|close
|145
|0.10
|0.6962
|0.6802
|0.7008
|5.86
|10085.06
|436
|2005.03.17 01:48
|sell
|146
|0.10
|0.6962
|0.0000
|0.0000
|437
|2005.03.17 01:48
|modify
|146
|0.10
|0.6962
|0.7112
|0.6903
|438
|2005.03.17 09:01
|close
|146
|0.10
|0.6965
|0.7112
|0.6903
|-4.40
|10080.66
|439
|2005.03.21 22:17
|sell
|147
|0.10
|0.6943
|0.0000
|0.0000
|440
|2005.03.21 22:17
|modify
|147
|0.10
|0.6943
|0.7109
|0.6890
|441
|2005.03.21 23:45
|close
|147
|0.10
|0.6939
|0.7109
|0.6890
|5.87
|10086.53
|442
|2005.03.22 00:35
|sell
|148
|0.10
|0.6942
|0.0000
|0.0000
|443
|2005.03.22 00:35
|modify
|148
|0.10
|0.6942
|0.7098
|0.6895
|444
|2005.03.22 03:48
|close
|148
|0.10
|0.6942
|0.7098
|0.6895
|0.00
|10086.53
|445
|2005.03.24 00:44
|buy
|149
|0.10
|0.6942
|0.0000
|0.0000
|446
|2005.03.24 00:44
|modify
|149
|0.10
|0.6942
|0.6776
|0.7000
|447
|2005.03.24 01:51
|close
|149
|0.10
|0.6946
|0.6776
|0.7000
|5.86
|10092.39
|448
|2005.03.28 23:29
|sell
|150
|0.10
|0.6909
|0.0000
|0.0000
|449
|2005.03.28 23:29
|modify
|150
|0.10
|0.6909
|0.7060
|0.6852
|450
|2005.03.29 01:50
|close
|150
|0.10
|0.6906
|0.7060
|0.6852
|3.75
|10096.13
|451
|2005.03.29 22:39
|sell
|151
|0.10
|0.6894
|0.0000
|0.0000
|452
|2005.03.29 22:39
|modify
|151
|0.10
|0.6894
|0.7057
|0.6847
|453
|2005.03.30 02:11
|close
|151
|0.10
|0.6895
|0.7057
|0.6847
|-2.11
|10094.02
|454
|2005.03.30 22:00
|buy
|152
|0.10
|0.6881
|0.0000
|0.0000
|455
|2005.03.30 22:00
|modify
|152
|0.10
|0.6881
|0.6727
|0.6936
|456
|2005.03.31 02:21
|close
|152
|0.10
|0.6879
|0.6727
|0.6936
|-3.33
|10090.69
|457
|2005.03.31 22:00
|buy
|153
|0.10
|0.6860
|0.0000
|0.0000
|458
|2005.03.31 22:00
|modify
|153
|0.10
|0.6860
|0.6699
|0.6910
|459
|2005.04.01 00:57
|close
|153
|0.10
|0.6860
|0.6699
|0.6910
|-0.13
|10090.56
|460
|2005.04.05 22:53
|sell
|154
|0.10
|0.6842
|0.0000
|0.0000
|461
|2005.04.05 22:53
|modify
|154
|0.10
|0.6842
|0.7011
|0.6802
|462
|2005.04.06 01:31
|close
|154
|0.10
|0.6839
|0.7011
|0.6802
|3.76
|10094.31
|463
|2005.04.07 01:07
|sell
|155
|0.10
|0.6846
|0.0000
|0.0000
|464
|2005.04.07 01:07
|modify
|155
|0.10
|0.6846
|0.7000
|0.6801
|465
|2005.04.07 04:18
|close
|155
|0.10
|0.6846
|0.7000
|0.6801
|0.00
|10094.31
|466
|2005.04.12 00:47
|sell
|156
|0.10
|0.6863
|0.0000
|0.0000
|467
|2005.04.12 00:47
|modify
|156
|0.10
|0.6863
|0.7029
|0.6821
|468
|2005.04.12 02:11
|close
|156
|0.10
|0.6859
|0.7029
|0.6821
|5.87
|10100.18
|469
|2005.04.18 22:59
|sell
|157
|0.10
|0.6840
|0.0000
|0.0000
|470
|2005.04.18 22:59
|modify
|157
|0.10
|0.6840
|0.7002
|0.6791
|471
|2005.04.19 00:57
|close
|157
|0.10
|0.6837
|0.7002
|0.6791
|3.76
|10103.94
|472
|2005.04.19 01:32
|sell
|158
|0.10
|0.6840
|0.0000
|0.0000
|473
|2005.04.19 01:32
|modify
|158
|0.10
|0.6840
|0.7003
|0.6784
|474
|2005.04.19 05:33
|close
|158
|0.10
|0.6843
|0.7003
|0.6784
|-4.40
|10099.54
|475
|2005.04.19 22:34
|sell
|159
|0.10
|0.6810
|0.0000
|0.0000
|476
|2005.04.19 22:36
|modify
|159
|0.10
|0.6810
|0.6962
|0.6765
|477
|2005.04.20 08:13
|close
|159
|0.10
|0.6813
|0.6962
|0.6765
|-5.04
|10094.50
|478
|2005.04.21 00:57
|sell
|160
|0.10
|0.6820
|0.0000
|0.0000
|479
|2005.04.21 00:58
|modify
|160
|0.10
|0.6820
|0.6978
|0.6779
|480
|2005.04.21 05:46
|close
|160
|0.10
|0.6824
|0.6978
|0.6779
|-5.86
|10088.64
|481
|2005.04.25 22:00
|sell
|161
|0.10
|0.6800
|0.0000
|0.0000
|482
|2005.04.25 22:00
|modify
|161
|0.10
|0.6800
|0.6966
|0.6754
|483
|2005.04.26 00:54
|close
|161
|0.10
|0.6800
|0.6966
|0.6754
|-0.64
|10087.99
|484
|2005.04.26 22:00
|sell
|162
|0.10
|0.6810
|0.0000
|0.0000
|485
|2005.04.26 22:00
|modify
|162
|0.10
|0.6810
|0.6969
|0.6767
|486
|2005.04.27 01:31
|close
|162
|0.10
|0.6810
|0.6969
|0.6767
|-0.64
|10087.35
|487
|2005.04.27 23:25
|sell
|163
|0.10
|0.6786
|0.0000
|0.0000
|488
|2005.04.27 23:25
|modify
|163
|0.10
|0.6786
|0.6945
|0.6733
|489
|2005.04.28 02:53
|close
|163
|0.10
|0.6787
|0.6945
|0.6733
|-3.39
|10083.95
|490
|2005.04.28 22:19
|sell
|164
|0.10
|0.6762
|0.0000
|0.0000
|491
|2005.04.28 22:19
|modify
|164
|0.10
|0.6762
|0.6929
|0.6706
|492
|2005.04.29 06:40
|close
|164
|0.10
|0.6765
|0.6929
|0.6706
|-5.04
|10078.91
|493
|2005.05.02 22:00
|sell
|165
|0.10
|0.6787
|0.0000
|0.0000
|494
|2005.05.02 22:00
|modify
|165
|0.10
|0.6787
|0.6942
|0.6743
|495
|2005.05.03 00:05
|close
|165
|0.10
|0.6783
|0.6942
|0.6743
|5.22
|10084.12
|496
|2005.05.03 00:12
|buy
|166
|0.10
|0.6780
|0.0000
|0.0000
|497
|2005.05.03 00:12
|modify
|166
|0.10
|0.6780
|0.6626
|0.6839
|498
|2005.05.03 01:41
|close
|166
|0.10
|0.6784
|0.6626
|0.6839
|5.86
|10089.98
|499
|2005.05.04 23:54
|sell
|167
|0.10
|0.6807
|0.0000
|0.0000
|500
|2005.05.04 23:55
|modify
|167
|0.10
|0.6807
|0.6967
|0.6767
|501
|2005.05.05 03:22
|close
|167
|0.10
|0.6808
|0.6967
|0.6767
|-3.40
|10086.58
|502
|2005.05.09 22:02
|sell
|168
|0.10
|0.6817
|0.0000
|0.0000
|503
|2005.05.09 22:02
|modify
|168
|0.10
|0.6817
|0.6987
|0.6757
|504
|2005.05.10 04:51
|close
|168
|0.10
|0.6820
|0.6987
|0.6757
|-5.04
|10081.53
|505
|2005.05.10 22:58
|sell
|169
|0.10
|0.6840
|0.0000
|0.0000
|506
|2005.05.10 22:59
|modify
|169
|0.10
|0.6840
|0.7000
|0.6796
|507
|2005.05.11 00:54
|close
|169
|0.10
|0.6837
|0.7000
|0.6796
|3.76
|10085.29
|508
|2005.05.11 00:57
|buy
|170
|0.10
|0.6834
|0.0000
|0.0000
|509
|2005.05.11 00:57
|modify
|170
|0.10
|0.6834
|0.6679
|0.6890
|510
|2005.05.11 03:47
|close
|170
|0.10
|0.6834
|0.6679
|0.6890
|0.00
|10085.29
|511
|2005.05.12 22:38
|buy
|171
|0.10
|0.6804
|0.0000
|0.0000
|512
|2005.05.12 22:38
|modify
|171
|0.10
|0.6804
|0.6636
|0.6858
|513
|2005.05.13 01:21
|close
|171
|0.10
|0.6807
|0.6636
|0.6858
|4.27
|10089.56
|514
|2005.05.16 22:49
|sell
|172
|0.10
|0.6876
|0.0000
|0.0000
|515
|2005.05.16 22:49
|modify
|172
|0.10
|0.6876
|0.7028
|0.6816
|516
|2005.05.17 00:14
|close
|172
|0.10
|0.6872
|0.7028
|0.6816
|5.23
|10094.78
|517
|2005.05.17 00:14
|buy
|173
|0.10
|0.6869
|0.0000
|0.0000
|518
|2005.05.17 00:14
|modify
|173
|0.10
|0.6869
|0.6718
|0.6916
|519
|2005.05.17 01:33
|close
|173
|0.10
|0.6872
|0.6718
|0.6916
|4.40
|10099.18
|520
|2005.05.17 22:59
|sell
|174
|0.10
|0.6873
|0.0000
|0.0000
|521
|2005.05.17 22:59
|modify
|174
|0.10
|0.6873
|0.7028
|0.6826
|522
|2005.05.18 00:11
|close
|174
|0.10
|0.6868
|0.7028
|0.6826
|6.69
|10105.87
|523
|2005.05.18 22:36
|sell
|175
|0.10
|0.6891
|0.0000
|0.0000
|524
|2005.05.18 22:36
|modify
|175
|0.10
|0.6891
|0.7041
|0.6835
|525
|2005.05.19 01:26
|close
|175
|0.10
|0.6891
|0.7041
|0.6835
|-1.93
|10103.94
|526
|2005.05.23 22:02
|sell
|176
|0.10
|0.6876
|0.0000
|0.0000
|527
|2005.05.23 22:02
|modify
|176
|0.10
|0.6876
|0.7029
|0.6829
|528
|2005.05.23 23:29
|close
|176
|0.10
|0.6872
|0.7029
|0.6829
|5.87
|10109.81
|529
|2005.05.24 01:46
|sell
|177
|0.10
|0.6873
|0.0000
|0.0000
|530
|2005.05.24 01:46
|modify
|177
|0.10
|0.6873
|0.7023
|0.6815
|531
|2005.05.24 04:41
|close
|177
|0.10
|0.6873
|0.7023
|0.6815
|0.00
|10109.81
|532
|2005.05.25 00:43
|buy
|178
|0.10
|0.6878
|0.0000
|0.0000
|533
|2005.05.25 00:43
|modify
|178
|0.10
|0.6878
|0.6718
|0.6930
|534
|2005.05.25 03:37
|close
|178
|0.10
|0.6879
|0.6718
|0.6930
|1.47
|10111.28
|535
|2005.05.25 22:07
|sell
|179
|0.10
|0.6879
|0.0000
|0.0000
|536
|2005.05.25 22:08
|modify
|179
|0.10
|0.6879
|0.7037
|0.6827
|537
|2005.05.26 01:04
|close
|179
|0.10
|0.6878
|0.7037
|0.6827
|-0.47
|10110.80
|538
|2005.05.26 01:43
|sell
|180
|0.10
|0.6880
|0.0000
|0.0000
|539
|2005.05.26 01:43
|modify
|180
|0.10
|0.6880
|0.7043
|0.6831
|540
|2005.05.26 04:34
|close
|180
|0.10
|0.6880
|0.7043
|0.6831
|0.00
|10110.80
|541
|2005.05.26 22:15
|sell
|181
|0.10
|0.6873
|0.0000
|0.0000
|542
|2005.05.26 22:15
|modify
|181
|0.10
|0.6873
|0.7038
|0.6830
|543
|2005.05.27 01:29
|close
|181
|0.10
|0.6873
|0.7038
|0.6830
|-0.64
|10110.16
|544
|2005.05.31 00:08
|sell
|182
|0.10
|0.6843
|0.0000
|0.0000
|545
|2005.05.31 00:08
|modify
|182
|0.10
|0.6843
|0.6996
|0.6789
|546
|2005.05.31 03:07
|close
|182
|0.10
|0.6842
|0.6996
|0.6789
|1.47
|10111.63
|547
|2005.06.01 00:29
|sell
|183
|0.10
|0.6773
|0.0000
|0.0000
|548
|2005.06.01 00:30
|modify
|183
|0.10
|0.6773
|0.6924
|0.6733
|549
|2005.06.01 01:56
|close
|183
|0.10
|0.6768
|0.6924
|0.6733
|7.33
|10118.96
|550
|2005.06.01 22:05
|buy
|184
|0.10
|0.6743
|0.0000
|0.0000
|551
|2005.06.01 22:05
|modify
|184
|0.10
|0.6743
|0.6583
|0.6800
|552
|2005.06.02 02:08
|close
|184
|0.10
|0.6739
|0.6583
|0.6800
|-6.27
|10112.69
|553
|2005.06.06 22:04
|buy
|185
|0.10
|0.6724
|0.0000
|0.0000
|554
|2005.06.06 22:04
|modify
|185
|0.10
|0.6724
|0.6567
|0.6776
|555
|2005.06.07 01:12
|close
|185
|0.10
|0.6725
|0.6567
|0.6776
|1.33
|10114.02
|556
|2005.06.07 01:12
|sell
|186
|0.10
|0.6725
|0.0000
|0.0000
|557
|2005.06.07 01:12
|modify
|186
|0.10
|0.6725
|0.6884
|0.6674
|558
|2005.06.07 03:59
|close
|186
|0.10
|0.6722
|0.6884
|0.6674
|4.40
|10118.42
|559
|2005.06.08 00:39
|sell
|187
|0.10
|0.6696
|0.0000
|0.0000
|560
|2005.06.08 00:39
|modify
|187
|0.10
|0.6696
|0.6862
|0.6643
|561
|2005.06.08 04:07
|close
|187
|0.10
|0.6697
|0.6862
|0.6643
|-1.46
|10116.96
|562
|2005.06.08 22:45
|sell
|188
|0.10
|0.6705
|0.0000
|0.0000
|563
|2005.06.08 22:45
|modify
|188
|0.10
|0.6705
|0.6873
|0.6650
|564
|2005.06.09 02:16
|close
|188
|0.10
|0.6706
|0.6873
|0.6650
|-3.40
|10113.56
|565
|2005.06.09 22:53
|sell
|189
|0.10
|0.6714
|0.0000
|0.0000
|566
|2005.06.09 22:54
|modify
|189
|0.10
|0.6714
|0.6874
|0.6668
|567
|2005.06.10 02:11
|close
|189
|0.10
|0.6712
|0.6874
|0.6668
|2.29
|10115.84
|568
|2005.06.14 01:32
|sell
|190
|0.10
|0.6704
|0.0000
|0.0000
|569
|2005.06.14 01:32
|modify
|190
|0.10
|0.6704
|0.6874
|0.6652
|570
|2005.06.14 08:02
|close
|190
|0.10
|0.6708
|0.6874
|0.6652
|-5.87
|10109.97
|571
|2005.06.15 01:37
|sell
|191
|0.10
|0.6661
|0.0000
|0.0000
|572
|2005.06.15 01:37
|modify
|191
|0.10
|0.6661
|0.6827
|0.6604
|573
|2005.06.15 07:02
|close
|191
|0.10
|0.6665
|0.6827
|0.6604
|-5.86
|10104.11
|574
|2005.06.15 23:34
|sell
|192
|0.10
|0.6651
|0.0000
|0.0000
|575
|2005.06.15 23:35
|modify
|192
|0.10
|0.6651
|0.6814
|0.6591
|576
|2005.06.16 02:56
|close
|192
|0.10
|0.6652
|0.6814
|0.6591
|-3.39
|10100.72
|577
|2005.06.21 00:59
|sell
|193
|0.10
|0.6664
|0.0000
|0.0000
|578
|2005.06.21 00:59
|modify
|193
|0.10
|0.6664
|0.6819
|0.6619
|579
|2005.06.21 03:50
|close
|193
|0.10
|0.6664
|0.6819
|0.6619
|0.00
|10100.72
|580
|2005.06.21 22:01
|sell
|194
|0.10
|0.6656
|0.0000
|0.0000
|581
|2005.06.21 22:01
|modify
|194
|0.10
|0.6656
|0.6815
|0.6609
|582
|2005.06.22 03:23
|close
|194
|0.10
|0.6658
|0.6815
|0.6609
|-3.57
|10097.14
|583
|2005.06.22 22:33
|sell
|195
|0.10
|0.6656
|0.0000
|0.0000
|584
|2005.06.22 22:33
|modify
|195
|0.10
|0.6656
|0.6818
|0.6596
|585
|2005.06.23 03:25
|close
|195
|0.10
|0.6658
|0.6818
|0.6596
|-4.86
|10092.28
|586
|2005.06.23 22:00
|sell
|196
|0.10
|0.6631
|0.0000
|0.0000
|587
|2005.06.23 22:00
|modify
|196
|0.10
|0.6631
|0.6788
|0.6582
|588
|2005.06.23 23:49
|close
|196
|0.10
|0.6628
|0.6788
|0.6582
|4.40
|10096.68
|589
|2005.06.27 23:01
|sell
|197
|0.10
|0.6649
|0.0000
|0.0000
|590
|2005.06.27 23:02
|modify
|197
|0.10
|0.6649
|0.6799
|0.6589
|591
|2005.06.28 08:47
|close
|197
|0.10
|0.6652
|0.6799
|0.6589
|-5.04
|10091.63
|592
|2005.06.30 01:17
|sell
|198
|0.10
|0.6685
|0.0000
|0.0000
|593
|2005.06.30 01:17
|modify
|198
|0.10
|0.6685
|0.6836
|0.6637
|594
|2005.06.30 05:35
|close
|198
|0.10
|0.6688
|0.6836
|0.6637
|-4.40
|10087.23
|595
|2005.06.30 22:41
|sell
|199
|0.10
|0.6758
|0.0000
|0.0000
|596
|2005.06.30 22:41
|modify
|199
|0.10
|0.6758
|0.6908
|0.6709
|597
|2005.06.30 23:59
|close
|199
|0.10
|0.6754
|0.6908
|0.6709
|5.87
|10093.10
|598
|2005.07.05 00:07
|sell
|200
|0.10
|0.6766
|0.0000
|0.0000
|599
|2005.07.05 00:07
|modify
|200
|0.10
|0.6766
|0.6917
|0.6714
|600
|2005.07.05 01:23
|close
|200
|0.10
|0.6760
|0.6917
|0.6714
|8.80
|10101.90
|601
|2005.07.05 01:23
|buy
|201
|0.10
|0.6760
|0.0000
|0.0000
|602
|2005.07.05 01:23
|modify
|201
|0.10
|0.6760
|0.6593
|0.6816
|603
|2005.07.05 03:11
|close
|201
|0.10
|0.6765
|0.6593
|0.6816
|7.33
|10109.23
|604
|2005.07.05 23:39
|sell
|202
|0.10
|0.6784
|0.0000
|0.0000
|605
|2005.07.05 23:40
|modify
|202
|0.10
|0.6784
|0.6939
|0.6743
|606
|2005.07.06 02:55
|close
|202
|0.10
|0.6784
|0.6939
|0.6743
|-0.64
|10108.59
|607
|2005.07.06 22:09
|sell
|203
|0.10
|0.6794
|0.0000
|0.0000
|608
|2005.07.06 22:09
|modify
|203
|0.10
|0.6794
|0.6951
|0.6740
|609
|2005.07.13 10:42
|close
|203
|0.10
|0.6907
|0.6951
|0.6740
|-170.17
|9938.42
|610
|2005.07.13 22:00
|buy
|204
|0.10
|0.6857
|0.0000
|0.0000
|611
|2005.07.13 22:00
|modify
|204
|0.10
|0.6857
|0.6701
|0.6900
|612
|2005.07.14 01:43
|close
|204
|0.10
|0.6857
|0.6701
|0.6900
|-0.41
|9938.01
|613
|2005.07.14 01:43
|sell
|205
|0.10
|0.6857
|0.0000
|0.0000
|614
|2005.07.14 01:43
|modify
|205
|0.10
|0.6857
|0.7021
|0.6810
|615
|2005.07.14 03:28
|close
|205
|0.10
|0.6852
|0.7021
|0.6810
|7.33
|9945.34
|616
|2005.07.14 22:15
|buy
|206
|0.10
|0.6880
|0.0000
|0.0000
|617
|2005.07.14 22:17
|modify
|206
|0.10
|0.6880
|0.6712
|0.6931
|618
|2005.07.15 01:23
|close
|206
|0.10
|0.6880
|0.6712
|0.6931
|-0.13
|9945.21
|619
|2005.07.18 22:00
|sell
|207
|0.10
|0.6896
|0.0000
|0.0000
|620
|2005.07.18 22:00
|modify
|207
|0.10
|0.6896
|0.7062
|0.6854
|621
|2005.07.19 01:32
|close
|207
|0.10
|0.6897
|0.7062
|0.6854
|-2.10
|9943.11
|622
|2005.07.19 01:33
|sell
|208
|0.10
|0.6896
|0.0000
|0.0000
|623
|2005.07.19 01:33
|modify
|208
|0.10
|0.6896
|0.7052
|0.6851
|624
|2005.07.19 05:03
|close
|208
|0.10
|0.6897
|0.7052
|0.6851
|-1.46
|9941.65
|625
|2005.07.19 22:07
|sell
|209
|0.10
|0.6918
|0.0000
|0.0000
|626
|2005.07.19 22:07
|modify
|209
|0.10
|0.6918
|0.7083
|0.6874
|627
|2005.07.20 00:03
|close
|209
|0.10
|0.6914
|0.7083
|0.6874
|5.23
|9946.87
|628
|2005.07.20 00:28
|sell
|210
|0.10
|0.6917
|0.0000
|0.0000
|629
|2005.07.20 00:28
|modify
|210
|0.10
|0.6917
|0.7074
|0.6872
|630
|2005.07.25 16:46
|close
|210
|0.10
|0.6920
|0.7074
|0.6872
|-7.62
|9939.25
|631
|2005.07.25 22:50
|sell
|211
|0.10
|0.6912
|0.0000
|0.0000
|632
|2005.07.25 22:50
|modify
|211
|0.10
|0.6912
|0.7075
|0.6867
|633
|2005.07.26 00:32
|close
|211
|0.10
|0.6909
|0.7075
|0.6867
|3.76
|9943.00
|634
|2005.07.26 00:45
|sell
|212
|0.10
|0.6908
|0.0000
|0.0000
|635
|2005.07.26 00:45
|modify
|212
|0.10
|0.6908
|0.7068
|0.6865
|636
|2005.07.26 02:58
|close
|212
|0.10
|0.6904
|0.7068
|0.6865
|5.87
|9948.87
|637
|2005.07.26 22:28
|sell
|213
|0.10
|0.6911
|0.0000
|0.0000
|638
|2005.07.26 22:28
|modify
|213
|0.10
|0.6911
|0.7068
|0.6859
|639
|2005.07.27 07:59
|close
|213
|0.10
|0.6914
|0.7068
|0.6859
|-5.03
|9943.84
|640
|2005.07.27 22:06
|sell
|214
|0.10
|0.6916
|0.0000
|0.0000
|641
|2005.07.27 22:06
|modify
|214
|0.10
|0.6916
|0.7072
|0.6866
|642
|2005.07.28 08:02
|close
|214
|0.10
|0.6920
|0.7072
|0.6866
|-7.79
|9936.04
|643
|2005.07.28 22:00
|sell
|215
|0.10
|0.6908
|0.0000
|0.0000
|644
|2005.07.28 22:01
|modify
|215
|0.10
|0.6908
|0.7075
|0.6863
|645
|2005.07.29 02:53
|close
|215
|0.10
|0.6911
|0.7075
|0.6863
|-5.04
|9931.00
|646
|2005.08.03 22:02
|sell
|216
|0.10
|0.6935
|0.0000
|0.0000
|647
|2005.08.03 22:03
|modify
|216
|0.10
|0.6935
|0.7103
|0.6884
|648
|2005.08.04 01:24
|close
|216
|0.10
|0.6936
|0.7103
|0.6884
|-3.40
|9927.60
|649
|2005.08.04 01:40
|buy
|217
|0.10
|0.6930
|0.0000
|0.0000
|650
|2005.08.04 01:40
|modify
|217
|0.10
|0.6930
|0.6761
|0.6988
|651
|2005.08.04 03:16
|close
|217
|0.10
|0.6933
|0.6761
|0.6988
|4.40
|9932.00
|652
|2005.08.04 22:44
|sell
|218
|0.10
|0.6955
|0.0000
|0.0000
|653
|2005.08.04 22:44
|modify
|218
|0.10
|0.6955
|0.7123
|0.6911
|654
|2005.08.05 02:11
|close
|218
|0.10
|0.6956
|0.7123
|0.6911
|-2.11
|9929.88
|655
|2005.08.08 22:24
|sell
|219
|0.10
|0.6922
|0.0000
|0.0000
|656
|2005.08.08 22:24
|modify
|219
|0.10
|0.6922
|0.7081
|0.6872
|657
|2005.08.09 03:51
|close
|219
|0.10
|0.6926
|0.7081
|0.6872
|-6.51
|9923.37
|658
|2005.08.09 23:46
|sell
|220
|0.10
|0.6923
|0.0000
|0.0000
|659
|2005.08.09 23:46
|modify
|220
|0.10
|0.6923
|0.7089
|0.6876
|660
|2005.08.10 01:32
|close
|220
|0.10
|0.6920
|0.7089
|0.6876
|3.76
|9927.12
|661
|2005.08.10 01:33
|buy
|221
|0.10
|0.6919
|0.0000
|0.0000
|662
|2005.08.10 01:33
|modify
|221
|0.10
|0.6919
|0.6756
|0.6971
|663
|2005.08.10 07:38
|close
|221
|0.10
|0.6915
|0.6756
|0.6971
|-5.86
|9921.26
|664
|2005.08.10 22:00
|sell
|222
|0.10
|0.6894
|0.0000
|0.0000
|665
|2005.08.10 22:01
|modify
|222
|0.10
|0.6894
|0.7059
|0.6849
|666
|2005.08.11 01:08
|close
|222
|0.10
|0.6894
|0.7059
|0.6849
|-1.93
|9919.33
|667
|2005.08.11 22:00
|sell
|223
|0.10
|0.6881
|0.0000
|0.0000
|668
|2005.08.11 22:00
|modify
|223
|0.10
|0.6881
|0.7046
|0.6840
|669
|2005.08.12 00:09
|close
|223
|0.10
|0.6878
|0.7046
|0.6840
|3.76
|9923.08
|670
|2005.08.15 22:28
|sell
|224
|0.10
|0.6827
|0.0000
|0.0000
|671
|2005.08.15 22:29
|modify
|224
|0.10
|0.6827
|0.6987
|0.6774
|672
|2005.08.16 02:10
|close
|224
|0.10
|0.6828
|0.6987
|0.6774
|-2.11
|9920.97
|673
|2005.08.17 01:07
|sell
|225
|0.10
|0.6825
|0.0000
|0.0000
|674
|2005.08.17 01:08
|modify
|225
|0.10
|0.6825
|0.6980
|0.6785
|675
|2005.08.17 03:58
|close
|225
|0.10
|0.6825
|0.6980
|0.6785
|0.00
|9920.97
|676
|2005.08.18 00:00
|sell
|226
|0.10
|0.6797
|0.0000
|0.0000
|677
|2005.08.18 00:01
|modify
|226
|0.10
|0.6797
|0.6960
|0.6743
|678
|2005.08.18 07:52
|close
|226
|0.10
|0.6800
|0.6960
|0.6743
|-4.40
|9916.57
|679
|2005.08.23 23:17
|sell
|227
|0.10
|0.6790
|0.0000
|0.0000
|680
|2005.08.23 23:17
|modify
|227
|0.10
|0.6790
|0.6945
|0.6736
|681
|2005.08.24 02:01
|close
|227
|0.10
|0.6788
|0.6945
|0.6736
|2.29
|9918.86
|682
|2005.08.25 00:11
|sell
|228
|0.10
|0.6815
|0.0000
|0.0000
|683
|2005.08.25 00:11
|modify
|228
|0.10
|0.6815
|0.6983
|0.6756
|684
|2005.08.25 04:13
|close
|228
|0.10
|0.6819
|0.6983
|0.6756
|-5.86
|9913.00
|685
|2005.08.30 01:04
|sell
|229
|0.10
|0.6812
|0.0000
|0.0000
|686
|2005.08.30 01:04
|modify
|229
|0.10
|0.6812
|0.6962
|0.6771
|687
|2005.08.30 02:04
|close
|229
|0.10
|0.6808
|0.6962
|0.6771
|5.86
|9918.86
|688
|2005.08.31 23:09
|sell
|230
|0.10
|0.6844
|0.0000
|0.0000
|689
|2005.08.31 23:09
|modify
|230
|0.10
|0.6844
|0.7014
|0.6785
|690
|2005.09.01 02:06
|close
|230
|0.10
|0.6844
|0.7014
|0.6785
|-1.93
|9916.92
|691
|2005.09.05 22:53
|sell
|231
|0.10
|0.6797
|0.0000
|0.0000
|692
|2005.09.05 22:54
|modify
|231
|0.10
|0.6797
|0.6948
|0.6746
|693
|2005.09.06 01:48
|close
|231
|0.10
|0.6797
|0.6948
|0.6746
|-0.64
|9916.28
|694
|2005.09.06 23:45
|sell
|232
|0.10
|0.6766
|0.0000
|0.0000
|695
|2005.09.06 23:45
|modify
|232
|0.10
|0.6766
|0.6920
|0.6712
|696
|2005.09.07 14:35
|close
|232
|0.10
|0.6768
|0.6920
|0.6712
|-3.57
|9912.70
|697
|2005.09.12 22:16
|sell
|233
|0.10
|0.6751
|0.0000
|0.0000
|698
|2005.09.12 22:16
|modify
|233
|0.10
|0.6751
|0.6903
|0.6697
|699
|2005.09.13 00:37
|close
|233
|0.10
|0.6747
|0.6903
|0.6697
|5.23
|9917.93
|700
|2005.09.13 23:42
|sell
|234
|0.10
|0.6734
|0.0000
|0.0000
|701
|2005.09.13 23:42
|modify
|234
|0.10
|0.6734
|0.6889
|0.6693
|702
|2005.09.14 03:26
|close
|234
|0.10
|0.6735
|0.6889
|0.6693
|-2.11
|9915.81
|703
|2005.09.14 22:49
|sell
|235
|0.10
|0.6734
|0.0000
|0.0000
|704
|2005.09.14 22:49
|modify
|235
|0.10
|0.6734
|0.6904
|0.6680
|705
|2005.09.15 02:23
|close
|235
|0.10
|0.6735
|0.6904
|0.6680
|-3.40
|9912.41
|706
|2005.09.15 22:00
|sell
|236
|0.10
|0.6772
|0.0000
|0.0000
|707
|2005.09.15 22:00
|modify
|236
|0.10
|0.6772
|0.6934
|0.6716
|708
|2005.09.15 23:02
|close
|236
|0.10
|0.6769
|0.6934
|0.6716
|4.40
|9916.81
|709
|2005.09.19 22:18
|sell
|237
|0.10
|0.6736
|0.0000
|0.0000
|710
|2005.09.19 22:18
|modify
|237
|0.10
|0.6736
|0.6903
|0.6688
|711
|2005.09.20 01:02
|close
|237
|0.10
|0.6733
|0.6903
|0.6688
|3.76
|9920.56
|712
|2005.09.21 00:42
|sell
|238
|0.10
|0.6739
|0.0000
|0.0000
|713
|2005.09.21 00:42
|modify
|238
|0.10
|0.6739
|0.6897
|0.6681
|714
|2005.10.06 18:43
|close
|238
|0.10
|0.6852
|0.6897
|0.6681
|-176.62
|9743.95
|715
|2005.10.10 23:22
|sell
|239
|0.10
|0.6875
|0.0000
|0.0000
|716
|2005.10.10 23:22
|modify
|239
|0.10
|0.6875
|0.7033
|0.6815
|717
|2005.10.11 00:55
|close
|239
|0.10
|0.6871
|0.7033
|0.6815
|5.22
|9749.16
|718
|2005.10.12 01:18
|sell
|240
|0.10
|0.6868
|0.0000
|0.0000
|719
|2005.10.12 01:18
|modify
|240
|0.10
|0.6868
|0.7028
|0.6817
|720
|2005.10.12 04:08
|close
|240
|0.10
|0.6868
|0.7028
|0.6817
|0.00
|9749.16
|721
|2005.10.13 22:00
|sell
|241
|0.10
|0.6850
|0.0000
|0.0000
|722
|2005.10.13 22:00
|modify
|241
|0.10
|0.6850
|0.7016
|0.6806
|723
|2005.10.13 23:01
|close
|241
|0.10
|0.6847
|0.7016
|0.6806
|4.40
|9753.56
|724
|2005.10.18 01:49
|buy
|242
|0.10
|0.6848
|0.0000
|0.0000
|725
|2005.10.18 01:49
|modify
|242
|0.10
|0.6848
|0.6680
|0.6902
|726
|2005.10.18 02:58
|close
|242
|0.10
|0.6851
|0.6680
|0.6902
|4.40
|9757.96
|727
|2005.10.19 00:00
|sell
|243
|0.10
|0.6832
|0.0000
|0.0000
|728
|2005.10.19 00:00
|modify
|243
|0.10
|0.6832
|0.6982
|0.6784
|729
|2005.10.19 04:00
|close
|243
|0.10
|0.6836
|0.6982
|0.6784
|-5.87
|9752.09
|730
|2005.10.19 23:57
|sell
|244
|0.10
|0.6797
|0.0000
|0.0000
|731
|2005.10.19 23:57
|modify
|244
|0.10
|0.6797
|0.6965
|0.6749
|732
|2005.10.20 00:56
|close
|244
|0.10
|0.6790
|0.6965
|0.6749
|8.33
|9760.42
|733
|2005.10.20 00:56
|buy
|245
|0.10
|0.6790
|0.0000
|0.0000
|734
|2005.10.20 00:56
|modify
|245
|0.10
|0.6790
|0.6620
|0.6841
|735
|2005.10.20 02:21
|close
|245
|0.10
|0.6794
|0.6620
|0.6841
|5.87
|9766.29
|736
|2005.10.20 22:04
|sell
|246
|0.10
|0.6773
|0.0000
|0.0000
|737
|2005.10.20 22:04
|modify
|246
|0.10
|0.6773
|0.6937
|0.6730
|738
|2005.10.21 01:08
|close
|246
|0.10
|0.6773
|0.6937
|0.6730
|-0.64
|9765.64
|739
|2005.10.25 00:07
|buy
|247
|0.10
|0.6769
|0.0000
|0.0000
|740
|2005.10.25 00:07
|modify
|247
|0.10
|0.6769
|0.6605
|0.6829
|741
|2005.10.25 01:12
|close
|247
|0.10
|0.6772
|0.6605
|0.6829
|4.40
|9770.04
|742
|2005.10.25 01:12
|sell
|248
|0.10
|0.6772
|0.0000
|0.0000
|743
|2005.10.25 01:12
|modify
|248
|0.10
|0.6772
|0.6923
|0.6713
|744
|2005.10.25 04:07
|close
|248
|0.10
|0.6772
|0.6923
|0.6713
|0.00
|9770.04
|745
|2005.10.25 22:33
|sell
|249
|0.10
|0.6783
|0.0000
|0.0000
|746
|2005.10.25 22:34
|modify
|249
|0.10
|0.6783
|0.6946
|0.6741
|747
|2005.10.26 02:12
|close
|249
|0.10
|0.6784
|0.6946
|0.6741
|-2.10
|9767.94
|748
|2005.10.26 22:43
|buy
|250
|0.10
|0.6798
|0.0000
|0.0000
|749
|2005.10.26 22:44
|modify
|250
|0.10
|0.6798
|0.6645
|0.6856
|750
|2005.10.27 06:36
|close
|250
|0.10
|0.6794
|0.6645
|0.6856
|-6.26
|9761.68
|751
|2005.10.27 22:12
|sell
|251
|0.10
|0.6805
|0.0000
|0.0000
|752
|2005.10.27 22:13
|modify
|251
|0.10
|0.6805
|0.6965
|0.6756
|753
|2005.10.28 02:15
|close
|251
|0.10
|0.6808
|0.6965
|0.6756
|-5.04
|9756.64
|754
|2005.10.31 23:16
|sell
|252
|0.10
|0.6775
|0.0000
|0.0000
|755
|2005.10.31 23:16
|modify
|252
|0.10
|0.6775
|0.6945
|0.6735
|756
|2005.11.01 02:32
|close
|252
|0.10
|0.6775
|0.6945
|0.6735
|-0.64
|9755.99
|757
|2005.11.01 22:11
|sell
|253
|0.10
|0.6805
|0.0000
|0.0000
|758
|2005.11.01 22:11
|modify
|253
|0.10
|0.6805
|0.6973
|0.6755
|759
|2005.11.02 08:05
|close
|253
|0.10
|0.6808
|0.6973
|0.6755
|-5.04
|9750.95
|760
|2005.11.02 23:33
|sell
|254
|0.10
|0.6795
|0.0000
|0.0000
|761
|2005.11.02 23:33
|modify
|254
|0.10
|0.6795
|0.6961
|0.6747
|762
|2005.11.03 03:33
|close
|254
|0.10
|0.6799
|0.6961
|0.6747
|-7.79
|9743.16
|763
|2005.11.07 22:15
|sell
|255
|0.10
|0.6768
|0.0000
|0.0000
|764
|2005.11.07 22:15
|modify
|255
|0.10
|0.6768
|0.6929
|0.6728
|765
|2005.11.08 01:01
|close
|255
|0.10
|0.6765
|0.6929
|0.6728
|3.76
|9746.91
|766
|2005.11.08 23:02
|buy
|256
|0.10
|0.6751
|0.0000
|0.0000
|767
|2005.11.08 23:02
|modify
|256
|0.10
|0.6751
|0.6587
|0.6799
|768
|2005.11.09 01:53
|close
|256
|0.10
|0.6751
|0.6587
|0.6799
|-0.13
|9746.78
|769
|2005.11.10 00:29
|sell
|257
|0.10
|0.6751
|0.0000
|0.0000
|770
|2005.11.10 00:29
|modify
|257
|0.10
|0.6751
|0.6902
|0.6694
|771
|2005.11.10 01:30
|close
|257
|0.10
|0.6747
|0.6902
|0.6694
|5.87
|9752.65
|772
|2005.11.14 23:29
|sell
|258
|0.10
|0.6730
|0.0000
|0.0000
|773
|2005.11.14 23:29
|modify
|258
|0.10
|0.6730
|0.6883
|0.6672
|774
|2005.11.15 01:11
|close
|258
|0.10
|0.6727
|0.6883
|0.6672
|3.76
|9756.40
|775
|2005.11.15 22:02
|sell
|259
|0.10
|0.6753
|0.0000
|0.0000
|776
|2005.11.15 22:02
|modify
|259
|0.10
|0.6753
|0.6918
|0.6707
|777
|2005.11.16 02:07
|close
|259
|0.10
|0.6757
|0.6918
|0.6707
|-6.50
|9749.90
|778
|2005.11.17 01:28
|sell
|260
|0.10
|0.6797
|0.0000
|0.0000
|779
|2005.11.17 01:28
|modify
|260
|0.10
|0.6797
|0.6949
|0.6749
|780
|2005.11.17 04:54
|close
|260
|0.10
|0.6798
|0.6949
|0.6749
|-1.47
|9748.43
|781
|2005.11.17 22:00
|sell
|261
|0.10
|0.6835
|0.0000
|0.0000
|782
|2005.11.17 22:00
|modify
|261
|0.10
|0.6835
|0.6998
|0.6783
|783
|2005.11.18 00:18
|close
|261
|0.10
|0.6830
|0.6998
|0.6783
|6.69
|9755.12
|784
|2005.11.21 22:26
|sell
|262
|0.10
|0.6827
|0.0000
|0.0000
|785
|2005.11.21 22:26
|modify
|262
|0.10
|0.6827
|0.6995
|0.6773
|786
|2005.11.22 06:23
|close
|262
|0.10
|0.6830
|0.6995
|0.6773
|-5.04
|9750.07
|787
|2005.11.22 22:03
|sell
|263
|0.10
|0.6859
|0.0000
|0.0000
|788
|2005.11.22 22:03
|modify
|263
|0.10
|0.6859
|0.7027
|0.6812
|789
|2005.11.23 01:21
|close
|263
|0.10
|0.6859
|0.7027
|0.6812
|-0.64
|9749.43
|790
|2005.11.23 01:21
|buy
|264
|0.10
|0.6858
|0.0000
|0.0000
|791
|2005.11.23 01:21
|modify
|264
|0.10
|0.6858
|0.6708
|0.6911
|792
|2005.11.23 01:25
|close
|264
|0.10
|0.6864
|0.6708
|0.6911
|8.79
|9758.22
|793
|2005.11.23 01:25
|sell
|265
|0.10
|0.6864
|0.0000
|0.0000
|794
|2005.11.23 01:25
|modify
|265
|0.10
|0.6864
|0.7024
|0.6811
|795
|2005.11.23 03:08
|close
|265
|0.10
|0.6860
|0.7024
|0.6811
|5.86
|9764.08
|796
|2005.11.23 22:36
|sell
|266
|0.10
|0.6855
|0.0000
|0.0000
|797
|2005.11.23 22:36
|modify
|266
|0.10
|0.6855
|0.7007
|0.6797
|798
|2005.11.24 02:36
|close
|266
|0.10
|0.6858
|0.7007
|0.6797
|-6.33
|9757.74
|799
|2005.11.24 22:35
|sell
|267
|0.10
|0.6843
|0.0000
|0.0000
|800
|2005.11.24 22:36
|modify
|267
|0.10
|0.6843
|0.7012
|0.6802
|801
|2005.11.25 00:54
|close
|267
|0.10
|0.6839
|0.7012
|0.6802
|5.23
|9762.97
|802
|2005.11.28 22:00
|buy
|268
|0.10
|0.6848
|0.0000
|0.0000
|803
|2005.11.28 22:01
|modify
|268
|0.10
|0.6848
|0.6681
|0.6893
|804
|2005.11.28 23:08
|close
|268
|0.10
|0.6852
|0.6681
|0.6893
|5.87
|9768.84
|805
|2005.11.28 23:08
|sell
|269
|0.10
|0.6852
|0.0000
|0.0000
|806
|2005.11.28 23:08
|modify
|269
|0.10
|0.6852
|0.7021
|0.6805
|807
|2005.11.29 02:18
|close
|269
|0.10
|0.6852
|0.7021
|0.6805
|-0.64
|9768.19
|808
|2005.12.01 22:00
|sell
|270
|0.10
|0.6778
|0.0000
|0.0000
|809
|2005.12.01 22:01
|modify
|270
|0.10
|0.6778
|0.6946
|0.6726
|810
|2005.12.02 00:56
|close
|270
|0.10
|0.6778
|0.6946
|0.6726
|-0.64
|9767.55
|811
|2005.12.05 23:27
|sell
|271
|0.10
|0.6767
|0.0000
|0.0000
|812
|2005.12.05 23:27
|modify
|271
|0.10
|0.6767
|0.6930
|0.6715
|813
|2005.12.06 03:20
|close
|271
|0.10
|0.6768
|0.6930
|0.6715
|-2.11
|9765.43
|814
|2005.12.06 23:32
|sell
|272
|0.10
|0.6770
|0.0000
|0.0000
|815
|2005.12.06 23:32
|modify
|272
|0.10
|0.6770
|0.6934
|0.6713
|816
|2005.12.07 02:56
|close
|272
|0.10
|0.6771
|0.6934
|0.6713
|-2.11
|9763.32
|817
|2005.12.07 22:25
|sell
|273
|0.10
|0.6758
|0.0000
|0.0000
|818
|2005.12.07 22:25
|modify
|273
|0.10
|0.6758
|0.6917
|0.6716
|819
|2005.12.08 01:15
|close
|273
|0.10
|0.6758
|0.6917
|0.6716
|-1.93
|9761.39
|820
|2005.12.08 01:28
|sell
|274
|0.10
|0.6758
|0.0000
|0.0000
|821
|2005.12.08 01:28
|modify
|274
|0.10
|0.6758
|0.6924
|0.6711
|822
|2005.12.08 02:34
|close
|274
|0.10
|0.6754
|0.6924
|0.6711
|5.87
|9767.26
|823
|2005.12.13 00:58
|sell
|275
|0.10
|0.6734
|0.0000
|0.0000
|824
|2005.12.13 00:58
|modify
|275
|0.10
|0.6734
|0.6886
|0.6674
|825
|2005.12.13 04:59
|close
|275
|0.10
|0.6737
|0.6886
|0.6674
|-4.40
|9762.86
|826
|2005.12.13 22:00
|buy
|276
|0.10
|0.6747
|0.0000
|0.0000
|827
|2005.12.13 22:00
|modify
|276
|0.10
|0.6747
|0.6580
|0.6797
|828
|2005.12.14 00:51
|close
|276
|0.10
|0.6747
|0.6580
|0.6797
|-0.13
|9762.72
|829
|2005.12.14 00:51
|sell
|277
|0.10
|0.6747
|0.0000
|0.0000
|830
|2005.12.14 00:54
|modify
|277
|0.10
|0.6747
|0.6914
|0.6703
|831
|2005.12.20 17:46
|close
|277
|0.10
|0.6750
|0.6914
|0.6703
|-8.27
|9754.46
|832
|2005.12.20 22:05
|sell
|278
|0.10
|0.6766
|0.0000
|0.0000
|833
|2005.12.20 22:06
|modify
|278
|0.10
|0.6766
|0.6927
|0.6713
|834
|2005.12.20 22:50
|close
|278
|0.10
|0.6759
|0.6927
|0.6713
|10.27
|9764.73
|835
|2005.12.20 22:50
|buy
|279
|0.10
|0.6759
|0.0000
|0.0000
|836
|2005.12.20 22:50
|modify
|279
|0.10
|0.6759
|0.6594
|0.6812
|837
|2005.12.21 00:11
|close
|279
|0.10
|0.6762
|0.6594
|0.6812
|4.26
|9768.98
|838
|2005.12.22 01:49
|sell
|280
|0.10
|0.6785
|0.0000
|0.0000
|839
|2005.12.22 01:50
|modify
|280
|0.10
|0.6785
|0.6949
|0.6726
|840
|2005.12.22 03:21
|close
|280
|0.10
|0.6781
|0.6949
|0.6726
|5.86
|9774.84
|841
|2005.12.26 22:15
|buy
|281
|0.10
|0.6838
|0.0000
|0.0000
|842
|2005.12.26 22:15
|modify
|281
|0.10
|0.6838
|0.6682
|0.6879
|843
|2005.12.27 00:35
|close
|281
|0.10
|0.6842
|0.6682
|0.6879
|5.73
|9780.57
|844
|2005.12.27 00:35
|sell
|282
|0.10
|0.6842
|0.0000
|0.0000
|845
|2005.12.27 00:35
|modify
|282
|0.10
|0.6842
|0.6992
|0.6790
|846
|2005.12.27 03:25
|close
|282
|0.10
|0.6842
|0.6992
|0.6790
|0.00
|9780.57
|847
|2005.12.28 00:16
|sell
|283
|0.10
|0.6850
|0.0000
|0.0000
|848
|2005.12.28 00:16
|modify
|283
|0.10
|0.6850
|0.7014
|0.6800
|849
|2005.12.28 03:46
|close
|283
|0.10
|0.6851
|0.7014
|0.6800
|-1.47
|9779.10
|850
|2005.12.28 23:22
|buy
|284
|0.10
|0.6891
|0.0000
|0.0000
|851
|2005.12.28 23:22
|modify
|284
|0.10
|0.6891
|0.6722
|0.6948
|852
|2005.12.29 08:22
|close
|284
|0.10
|0.6890
|0.6722
|0.6948
|-1.87
|9777.24
|853
|2006.01.02 22:20
|sell
|285
|0.10
|0.6864
|0.0000
|0.0000
|854
|2006.01.02 22:20
|modify
|285
|0.10
|0.6864
|0.7030
|0.6811
|855
|2006.01.03 09:23
|close
|285
|0.10
|0.6866
|0.7030
|0.6811
|-3.58
|9773.65
|856
|2006.01.03 23:14
|buy
|286
|0.10
|0.6881
|0.0000
|0.0000
|857
|2006.01.03 23:14
|modify
|286
|0.10
|0.6881
|0.6724
|0.6921
|858
|2006.01.04 01:10
|close
|286
|0.10
|0.6886
|0.6724
|0.6921
|7.20
|9780.85
|859
|2006.01.04 01:10
|sell
|287
|0.10
|0.6886
|0.0000
|0.0000
|860
|2006.01.04 01:10
|modify
|287
|0.10
|0.6886
|0.7055
|0.6828
|861
|2006.01.04 08:00
|close
|287
|0.10
|0.6889
|0.7055
|0.6828
|-4.39
|9776.46
|862
|2006.01.04 22:01
|sell
|288
|0.10
|0.6897
|0.0000
|0.0000
|863
|2006.01.04 22:01
|modify
|288
|0.10
|0.6897
|0.7053
|0.6854
|864
|2006.01.04 23:10
|close
|288
|0.10
|0.6893
|0.7053
|0.6854
|5.86
|9782.32
|865
|2006.01.05 00:01
|sell
|289
|0.10
|0.6896
|0.0000
|0.0000
|866
|2006.01.05 00:01
|modify
|289
|0.10
|0.6896
|0.7051
|0.6844
|867
|2006.01.05 01:04
|close
|289
|0.10
|0.6892
|0.7051
|0.6844
|5.87
|9788.19
|868
|2006.01.05 22:00
|sell
|290
|0.10
|0.6896
|0.0000
|0.0000
|869
|2006.01.05 22:01
|modify
|290
|0.10
|0.6896
|0.7055
|0.6850
|870
|2006.01.06 01:58
|close
|290
|0.10
|0.6897
|0.7055
|0.6850
|-2.10
|9786.09
|871
|2006.01.09 22:01
|sell
|291
|0.10
|0.6847
|0.0000
|0.0000
|872
|2006.01.09 22:01
|modify
|291
|0.10
|0.6847
|0.7006
|0.6791
|873
|2006.01.10 00:51
|close
|291
|0.10
|0.6847
|0.7006
|0.6791
|-0.64
|9785.44
|874
|2006.01.10 01:03
|buy
|292
|0.10
|0.6841
|0.0000
|0.0000
|875
|2006.01.10 01:04
|modify
|292
|0.10
|0.6841
|0.6681
|0.6881
|876
|2006.01.10 10:04
|close
|292
|0.10
|0.6838
|0.6681
|0.6881
|-4.39
|9781.05
|877
|2006.01.10 23:17
|sell
|293
|0.10
|0.6838
|0.0000
|0.0000
|878
|2006.01.10 23:17
|modify
|293
|0.10
|0.6838
|0.7006
|0.6789
|879
|2006.01.12 15:01
|close
|293
|0.10
|0.6841
|0.7006
|0.6789
|-6.98
|9774.07
|880
|2006.01.16 23:06
|sell
|294
|0.10
|0.6858
|0.0000
|0.0000
|881
|2006.01.16 23:06
|modify
|294
|0.10
|0.6858
|0.7027
|0.6813
|882
|2006.01.17 01:56
|close
|294
|0.10
|0.6853
|0.7027
|0.6813
|6.69
|9780.76
|883
|2006.01.18 00:48
|sell
|295
|0.10
|0.6852
|0.0000
|0.0000
|884
|2006.01.18 00:48
|modify
|295
|0.10
|0.6852
|0.7009
|0.6795
|885
|2006.01.18 05:19
|close
|295
|0.10
|0.6856
|0.7009
|0.6795
|-5.87
|9774.89
|886
|2006.01.18 23:19
|sell
|296
|0.10
|0.6871
|0.0000
|0.0000
|887
|2006.01.18 23:19
|modify
|296
|0.10
|0.6871
|0.7039
|0.6819
|888
|2006.01.19 01:33
|close
|296
|0.10
|0.6868
|0.7039
|0.6819
|2.47
|9777.35
|889
|2006.01.23 22:03
|sell
|297
|0.10
|0.6886
|0.0000
|0.0000
|890
|2006.01.23 22:03
|modify
|297
|0.10
|0.6886
|0.7041
|0.6845
|891
|2006.01.23 23:25
|close
|297
|0.10
|0.6882
|0.7041
|0.6845
|5.87
|9783.22
|892
|2006.01.24 00:04
|sell
|298
|0.10
|0.6886
|0.0000
|0.0000
|893
|2006.01.24 00:04
|modify
|298
|0.10
|0.6886
|0.7053
|0.6836
|894
|2006.01.24 01:04
|close
|298
|0.10
|0.6882
|0.7053
|0.6836
|5.87
|9789.09
|895
|2006.01.24 22:20
|sell
|299
|0.10
|0.6880
|0.0000
|0.0000
|896
|2006.01.24 22:20
|modify
|299
|0.10
|0.6880
|0.7045
|0.6840
|897
|2006.01.25 01:10
|close
|299
|0.10
|0.6879
|0.7045
|0.6840
|0.83
|9789.92
|898
|2006.01.25 01:28
|sell
|300
|0.10
|0.6879
|0.0000
|0.0000
|899
|2006.01.25 01:28
|modify
|300
|0.10
|0.6879
|0.7049
|0.6826
|900
|2006.01.25 06:14
|close
|300
|0.10
|0.6882
|0.7049
|0.6826
|-4.40
|9785.52
|901
|2006.01.25 22:12
|sell
|301
|0.10
|0.6866
|0.0000
|0.0000
|902
|2006.01.25 22:12
|modify
|301
|0.10
|0.6866
|0.7024
|0.6815
|903
|2006.01.26 01:04
|close
|301
|0.10
|0.6866
|0.7024
|0.6815
|-1.93
|9783.59
|904
|2006.01.26 22:02
|sell
|302
|0.10
|0.6860
|0.0000
|0.0000
|905
|2006.01.26 22:02
|modify
|302
|0.10
|0.6860
|0.7023
|0.6804
|906
|2006.01.27 00:40
|close
|302
|0.10
|0.6858
|0.7023
|0.6804
|2.29
|9785.87
|907
|2006.01.31 22:19
|sell
|303
|0.10
|0.6832
|0.0000
|0.0000
|908
|2006.01.31 22:19
|modify
|303
|0.10
|0.6832
|0.6997
|0.6780
|909
|2006.01.31 23:25
|close
|303
|0.10
|0.6829
|0.6997
|0.6780
|4.40
|9790.27
|910
|2006.02.01 01:24
|sell
|304
|0.10
|0.6831
|0.0000
|0.0000
|911
|2006.02.01 01:24
|modify
|304
|0.10
|0.6831
|0.6991
|0.6783
|912
|2006.02.01 04:21
|close
|304
|0.10
|0.6831
|0.6991
|0.6783
|0.00
|9790.27
|913
|2006.02.01 23:10
|sell
|305
|0.10
|0.6801
|0.0000
|0.0000
|914
|2006.02.01 23:10
|modify
|305
|0.10
|0.6801
|0.6965
|0.6752
|915
|2006.02.01 23:48
|close
|305
|0.10
|0.6795
|0.6965
|0.6752
|8.80
|9799.07
|916
|2006.02.01 23:48
|buy
|306
|0.10
|0.6794
|0.0000
|0.0000
|917
|2006.02.01 23:48
|modify
|306
|0.10
|0.6794
|0.6640
|0.6852
|918
|2006.02.02 01:06
|close
|306
|0.10
|0.6798
|0.6640
|0.6852
|5.46
|9804.54
|919
|2006.02.02 01:16
|sell
|307
|0.10
|0.6799
|0.0000
|0.0000
|920
|2006.02.02 01:16
|modify
|307
|0.10
|0.6799
|0.6968
|0.6745
|921
|2006.02.02 05:17
|close
|307
|0.10
|0.6802
|0.6968
|0.6745
|-4.40
|9800.14
|922
|2006.02.02 22:53
|buy
|308
|0.10
|0.6792
|0.0000
|0.0000
|923
|2006.02.02 22:53
|modify
|308
|0.10
|0.6792
|0.6630
|0.6848
|924
|2006.02.03 01:18
|close
|308
|0.10
|0.6795
|0.6630
|0.6848
|4.27
|9804.40
|925
|2006.02.06 23:54
|sell
|309
|0.10
|0.6850
|0.0000
|0.0000
|926
|2006.02.06 23:54
|modify
|309
|0.10
|0.6850
|0.7001
|0.6791
|927
|2006.02.07 02:27
|close
|309
|0.10
|0.6848
|0.7001
|0.6791
|2.29
|9806.69
|928
|2006.02.07 22:02
|sell
|310
|0.10
|0.6863
|0.0000
|0.0000
|929
|2006.02.07 22:02
|modify
|310
|0.10
|0.6863
|0.7013
|0.6803
|930
|2006.02.08 01:25
|close
|310
|0.10
|0.6864
|0.7013
|0.6803
|-2.10
|9804.58
|931
|2006.02.08 22:42
|sell
|311
|0.10
|0.6867
|0.0000
|0.0000
|932
|2006.02.08 22:42
|modify
|311
|0.10
|0.6867
|0.7023
|0.6818
|933
|2006.02.09 02:04
|close
|311
|0.10
|0.6868
|0.7023
|0.6818
|-3.40
|9801.18
|934
|2006.02.09 22:02
|sell
|312
|0.10
|0.6881
|0.0000
|0.0000
|935
|2006.02.09 22:02
|modify
|312
|0.10
|0.6881
|0.7050
|0.6823
|936
|2006.02.10 00:41
|close
|312
|0.10
|0.6879
|0.7050
|0.6823
|2.30
|9803.48
|937
|2006.02.13 22:00
|sell
|313
|0.10
|0.6833
|0.0000
|0.0000
|938
|2006.02.13 22:00
|modify
|313
|0.10
|0.6833
|0.6987
|0.6776
|939
|2006.02.14 01:11
|close
|313
|0.10
|0.6833
|0.6987
|0.6776
|-0.64
|9802.83
|940
|2006.02.14 23:59
|sell
|314
|0.10
|0.6864
|0.0000
|0.0000
|941
|2006.02.14 23:59
|modify
|314
|0.10
|0.6864
|0.7032
|0.6805
|942
|2006.02.15 05:42
|close
|314
|0.10
|0.6868
|0.7032
|0.6805
|-6.51
|9796.32
|943
|2006.02.15 23:42
|sell
|315
|0.10
|0.6831
|0.0000
|0.0000
|944
|2006.02.15 23:42
|modify
|315
|0.10
|0.6831
|0.6987
|0.6774
|945
|2006.02.16 02:11
|close
|315
|0.10
|0.6829
|0.6987
|0.6774
|1.01
|9797.32
|946
|2006.02.16 22:31
|sell
|316
|0.10
|0.6842
|0.0000
|0.0000
|947
|2006.02.16 22:32
|modify
|316
|0.10
|0.6842
|0.7001
|0.6801
|948
|2006.02.17 02:42
|close
|316
|0.10
|0.6846
|0.7001
|0.6801
|-6.51
|9790.81
|949
|2006.02.21 23:46
|sell
|317
|0.10
|0.6825
|0.0000
|0.0000
|950
|2006.02.21 23:46
|modify
|317
|0.10
|0.6825
|0.6977
|0.6768
|951
|2006.02.22 08:12
|close
|317
|0.10
|0.6829
|0.6977
|0.6768
|-6.50
|9784.30
|952
|2006.02.28 00:29
|sell
|318
|0.10
|0.6811
|0.0000
|0.0000
|953
|2006.02.28 00:29
|modify
|318
|0.10
|0.6811
|0.6974
|0.6770
|954
|2006.02.28 04:37
|close
|318
|0.10
|0.6815
|0.6974
|0.6770
|-5.86
|9778.44
|955
|2006.02.28 22:57
|sell
|319
|0.10
|0.6798
|0.0000
|0.0000
|956
|2006.02.28 22:57
|modify
|319
|0.10
|0.6798
|0.6964
|0.6747
|957
|2006.03.01 11:16
|close
|319
|0.10
|0.6801
|0.6964
|0.6747
|-5.04
|9773.40
|958
|2006.03.01 22:01
|sell
|320
|0.10
|0.6812
|0.0000
|0.0000
|959
|2006.03.01 22:02
|modify
|320
|0.10
|0.6812
|0.6974
|0.6763
|960
|2006.03.02 01:38
|close
|320
|0.10
|0.6813
|0.6974
|0.6763
|-3.40
|9770.00
|961
|2006.03.02 22:57
|sell
|321
|0.10
|0.6864
|0.0000
|0.0000
|962
|2006.03.02 22:57
|modify
|321
|0.10
|0.6864
|0.7021
|0.6816
|963
|2006.03.03 01:47
|close
|321
|0.10
|0.6864
|0.7021
|0.6816
|-0.64
|9769.35
|964
|2006.03.07 01:02
|sell
|322
|0.10
|0.6867
|0.0000
|0.0000
|965
|2006.03.07 01:02
|modify
|322
|0.10
|0.6867
|0.7030
|0.6825
|966
|2006.03.07 01:46
|close
|322
|0.10
|0.6860
|0.7030
|0.6825
|10.26
|9779.61
|967
|2006.03.07 01:46
|buy
|323
|0.10
|0.6860
|0.0000
|0.0000
|968
|2006.03.07 01:46
|modify
|323
|0.10
|0.6860
|0.6707
|0.6902
|969
|2006.03.07 02:48
|close
|323
|0.10
|0.6864
|0.6707
|0.6902
|5.86
|9785.47
|970
|2006.03.07 23:30
|sell
|324
|0.10
|0.6847
|0.0000
|0.0000
|971
|2006.03.07 23:30
|modify
|324
|0.10
|0.6847
|0.7006
|0.6804
|972
|2006.03.08 02:20
|close
|324
|0.10
|0.6847
|0.7006
|0.6804
|-0.64
|9784.83
|973
|2006.03.09 00:07
|sell
|325
|0.10
|0.6863
|0.0000
|0.0000
|974
|2006.03.09 00:07
|modify
|325
|0.10
|0.6863
|0.7029
|0.6822
|975
|2006.03.09 08:02
|close
|325
|0.10
|0.6866
|0.7029
|0.6822
|-4.40
|9780.43
|976
|2006.03.14 00:28
|buy
|326
|0.10
|0.6897
|0.0000
|0.0000
|977
|2006.03.14 00:28
|modify
|326
|0.10
|0.6897
|0.6746
|0.6957
|978
|2006.03.14 03:21
|close
|326
|0.10
|0.6897
|0.6746
|0.6957
|0.00
|9780.43
|979
|2006.03.14 23:38
|sell
|327
|0.10
|0.6882
|0.0000
|0.0000
|980
|2006.03.14 23:38
|modify
|327
|0.10
|0.6882
|0.7044
|0.6839
|981
|2006.03.15 03:50
|close
|327
|0.10
|0.6886
|0.7044
|0.6839
|-6.51
|9773.91
|982
|2006.03.15 22:00
|sell
|328
|0.10
|0.6906
|0.0000
|0.0000
|983
|2006.03.15 22:00
|modify
|328
|0.10
|0.6906
|0.7075
|0.6847
|984
|2006.03.16 01:02
|close
|328
|0.10
|0.6906
|0.7075
|0.6847
|-1.93
|9771.98
|985
|2006.03.16 22:59
|sell
|329
|0.10
|0.6931
|0.0000
|0.0000
|986
|2006.03.16 22:59
|modify
|329
|0.10
|0.6931
|0.7092
|0.6890
|987
|2006.03.17 03:18
|close
|329
|0.10
|0.6934
|0.7092
|0.6890
|-5.03
|9766.94
|988
|2006.03.21 01:13
|sell
|330
|0.10
|0.6927
|0.0000
|0.0000
|989
|2006.03.21 01:13
|modify
|330
|0.10
|0.6927
|0.7087
|0.6870
|990
|2006.03.21 01:27
|close
|330
|0.10
|0.6920
|0.7087
|0.6870
|10.26
|9777.20
|991
|2006.03.21 01:27
|buy
|331
|0.10
|0.6920
|0.0000
|0.0000
|992
|2006.03.21 01:27
|modify
|331
|0.10
|0.6920
|0.6767
|0.6966
|993
|2006.03.21 02:28
|close
|331
|0.10
|0.6923
|0.6767
|0.6966
|4.39
|9781.59
|994
|2006.03.21 23:57
|sell
|332
|0.10
|0.6924
|0.0000
|0.0000
|995
|2006.03.21 23:57
|modify
|332
|0.10
|0.6924
|0.7085
|0.6880
|996
|2006.03.22 03:22
|close
|332
|0.10
|0.6925
|0.7085
|0.6880
|-2.10
|9779.49
|997
|2006.03.23 22:47
|sell
|333
|0.10
|0.6900
|0.0000
|0.0000
|998
|2006.03.23 22:47
|modify
|333
|0.10
|0.6900
|0.7050
|0.6845
|999
|2006.03.24 02:30
|close
|333
|0.10
|0.6900
|0.7050
|0.6845
|-0.64
|9778.84
|1000
|2006.03.27 22:49
|sell
|334
|0.10
|0.6876
|0.0000
|0.0000
|1001
|2006.03.27 22:49
|modify
|334
|0.10
|0.6876
|0.7038
|0.6823
|1002
|2006.03.28 02:41
|close
|334
|0.10
|0.6877
|0.7038
|0.6823
|-2.10
|9776.74
|1003
|2006.03.28 22:00
|buy
|335
|0.10
|0.6889
|0.0000
|0.0000
|1004
|2006.03.28 22:00
|modify
|335
|0.10
|0.6889
|0.6735
|0.6940
|1005
|2006.03.29 00:53
|close
|335
|0.10
|0.6889
|0.6735
|0.6940
|-0.13
|9776.61
|1006
|2006.03.29 00:53
|sell
|336
|0.10
|0.6889
|0.0000
|0.0000
|1007
|2006.03.29 00:53
|modify
|336
|0.10
|0.6889
|0.7056
|0.6840
|1008
|2006.03.29 03:52
|close
|336
|0.10
|0.6889
|0.7056
|0.6840
|0.00
|9776.61
|1009
|2006.03.30 22:00
|sell
|337
|0.10
|0.6957
|0.0000
|0.0000
|1010
|2006.03.30 22:00
|modify
|337
|0.10
|0.6957
|0.7127
|0.6909
|1011
|2006.04.03 06:43
|close
|337
|0.10
|0.6960
|0.7127
|0.6909
|-5.68
|9770.93
|1012
|2006.04.03 23:27
|buy
|338
|0.10
|0.6976
|0.0000
|0.0000
|1013
|2006.04.03 23:27
|modify
|338
|0.10
|0.6976
|0.6811
|0.7018
|1014
|2006.04.04 01:50
|close
|338
|0.10
|0.6979
|0.6811
|0.7018
|4.26
|9775.19
|1015
|2006.04.04 23:38
|sell
|339
|0.10
|0.6984
|0.0000
|0.0000
|1016
|2006.04.04 23:38
|modify
|339
|0.10
|0.6984
|0.7139
|0.6942
|1017
|2006.04.05 02:28
|close
|339
|0.10
|0.6981
|0.7139
|0.6942
|3.76
|9778.94
|1018
|2006.04.06 00:50
|sell
|340
|0.10
|0.7012
|0.0000
|0.0000
|1019
|2006.04.06 00:50
|modify
|340
|0.10
|0.7012
|0.7179
|0.6958
|1020
|2006.04.06 03:40
|close
|340
|0.10
|0.7012
|0.7179
|0.6958
|0.00
|9778.94
|1021
|2006.04.11 01:01
|sell
|341
|0.10
|0.6949
|0.0000
|0.0000
|1022
|2006.04.11 01:01
|modify
|341
|0.10
|0.6949
|0.7113
|0.6892
|1023
|2006.04.11 02:45
|close
|341
|0.10
|0.6945
|0.7113
|0.6892
|5.86
|9784.80
|1024
|2006.04.11 22:15
|sell
|342
|0.10
|0.6946
|0.0000
|0.0000
|1025
|2006.04.11 22:15
|modify
|342
|0.10
|0.6946
|0.7096
|0.6901
|1026
|2006.04.12 01:07
|close
|342
|0.10
|0.6946
|0.7096
|0.6901
|-0.64
|9784.16
|1027
|2006.04.12 22:23
|sell
|343
|0.10
|0.6915
|0.0000
|0.0000
|1028
|2006.04.12 22:23
|modify
|343
|0.10
|0.6915
|0.7072
|0.6872
|1029
|2006.04.13 02:19
|close
|343
|0.10
|0.6916
|0.7072
|0.6872
|-3.40
|9780.75
|1030
|2006.04.13 22:02
|sell
|344
|0.10
|0.6911
|0.0000
|0.0000
|1031
|2006.04.13 22:02
|modify
|344
|0.10
|0.6911
|0.7063
|0.6853
|1032
|2006.04.14 02:06
|close
|344
|0.10
|0.6915
|0.7063
|0.6853
|-6.50
|9774.25
|1033
|2006.04.18 22:00
|sell
|345
|0.10
|0.6917
|0.0000
|0.0000
|1034
|2006.04.18 22:02
|modify
|345
|0.10
|0.6917
|0.7070
|0.6876
|1035
|2006.04.19 11:35
|close
|345
|0.10
|0.6920
|0.7070
|0.6876
|-5.04
|9769.20
|1036
|2006.04.25 22:01
|sell
|346
|0.10
|0.6951
|0.0000
|0.0000
|1037
|2006.04.25 22:02
|modify
|346
|0.10
|0.6951
|0.7103
|0.6906
|1038
|2006.04.26 01:23
|close
|346
|0.10
|0.6952
|0.7103
|0.6906
|-2.11
|9767.09
|1039
|2006.04.26 22:02
|sell
|347
|0.10
|0.6977
|0.0000
|0.0000
|1040
|2006.04.26 22:04
|modify
|347
|0.10
|0.6977
|0.7138
|0.6924
|1041
|2006.04.27 01:00
|close
|347
|0.10
|0.6977
|0.7138
|0.6924
|-1.93
|9765.16
|1042
|2006.04.27 22:50
|sell
|348
|0.10
|0.6955
|0.0000
|0.0000
|1043
|2006.04.27 22:51
|modify
|348
|0.10
|0.6955
|0.7112
|0.6905
|1044
|2006.04.28 02:53
|close
|348
|0.10
|0.6959
|0.7112
|0.6905
|-6.51
|9758.64
|1045
|2006.05.01 22:29
|buy
|349
|0.10
|0.6894
|0.0000
|0.0000
|1046
|2006.05.01 22:29
|modify
|349
|0.10
|0.6894
|0.6740
|0.6949
|1047
|2006.05.02 01:39
|close
|349
|0.10
|0.6894
|0.6740
|0.6949
|-0.13
|9758.51
|1048
|2006.05.03 00:45
|sell
|350
|0.10
|0.6858
|0.0000
|0.0000
|1049
|2006.05.03 00:46
|modify
|350
|0.10
|0.6858
|0.7008
|0.6804
|1050
|2006.05.03 05:01
|close
|350
|0.10
|0.6861
|0.7008
|0.6804
|-4.40
|9754.11
|1051
|2006.05.03 23:26
|sell
|351
|0.10
|0.6858
|0.0000
|0.0000
|1052
|2006.05.03 23:26
|modify
|351
|0.10
|0.6858
|0.7024
|0.6801
|1053
|2006.05.04 09:13
|close
|351
|0.10
|0.6861
|0.7024
|0.6801
|-6.33
|9747.78
|1054
|2006.05.08 23:05
|buy
|352
|0.10
|0.6836
|0.0000
|0.0000
|1055
|2006.05.08 23:05
|modify
|352
|0.10
|0.6836
|0.6672
|0.6886
|1056
|2006.05.09 02:56
|close
|352
|0.10
|0.6835
|0.6672
|0.6886
|-1.59
|9746.18
|1057
|2006.05.10 01:10
|sell
|353
|0.10
|0.6837
|0.0000
|0.0000
|1058
|2006.05.10 01:10
|modify
|353
|0.10
|0.6837
|0.6998
|0.6791
|1059
|2006.05.10 06:02
|close
|353
|0.10
|0.6840
|0.6998
|0.6791
|-4.40
|9741.78
|1060
|2006.05.10 22:07
|buy
|354
|0.10
|0.6858
|0.0000
|0.0000
|1061
|2006.05.10 22:07
|modify
|354
|0.10
|0.6858
|0.6703
|0.6911
|1062
|2006.05.11 00:57
|close
|354
|0.10
|0.6858
|0.6703
|0.6911
|-0.40
|9741.39
|1063
|2006.05.11 01:48
|sell
|355
|0.10
|0.6859
|0.0000
|0.0000
|1064
|2006.05.11 01:48
|modify
|355
|0.10
|0.6859
|0.7010
|0.6802
|1065
|2006.05.11 09:06
|close
|355
|0.10
|0.6862
|0.7010
|0.6802
|-4.39
|9737.00
|1066
|2006.05.15 22:02
|buy
|356
|0.10
|0.6810
|0.0000
|0.0000
|1067
|2006.05.15 22:02
|modify
|356
|0.10
|0.6810
|0.6647
|0.6851
|1068
|2006.05.16 00:23
|close
|356
|0.10
|0.6813
|0.6647
|0.6851
|4.27
|9741.27
|1069
|2006.05.16 00:23
|sell
|357
|0.10
|0.6813
|0.0000
|0.0000
|1070
|2006.05.16 00:24
|modify
|357
|0.10
|0.6813
|0.6972
|0.6765
|1071
|2006.05.16 03:50
|close
|357
|0.10
|0.6814
|0.6972
|0.6765
|-1.47
|9739.80
|1072
|2006.05.16 22:46
|sell
|358
|0.10
|0.6811
|0.0000
|0.0000
|1073
|2006.05.16 22:46
|modify
|358
|0.10
|0.6811
|0.6973
|0.6753
|1074
|2006.05.17 02:29
|close
|358
|0.10
|0.6812
|0.6973
|0.6753
|-2.10
|9737.69
|1075
|2006.05.18 00:14
|sell
|359
|0.10
|0.6772
|0.0000
|0.0000
|1076
|2006.05.18 00:14
|modify
|359
|0.10
|0.6772
|0.6933
|0.6719
|1077
|2006.05.18 03:05
|close
|359
|0.10
|0.6771
|0.6933
|0.6719
|1.47
|9739.16
|1078
|2006.05.18 22:40
|sell
|360
|0.10
|0.6786
|0.0000
|0.0000
|1079
|2006.05.18 22:40
|modify
|360
|0.10
|0.6786
|0.6940
|0.6744
|1080
|2006.05.19 02:53
|close
|360
|0.10
|0.6789
|0.6940
|0.6744
|-5.04
|9734.12
|1081
|2006.05.22 23:20
|sell
|361
|0.10
|0.6821
|0.0000
|0.0000
|1082
|2006.05.22 23:20
|modify
|361
|0.10
|0.6821
|0.6973
|0.6761
|1083
|2006.05.23 01:54
|close
|361
|0.10
|0.6819
|0.6973
|0.6761
|2.29
|9736.40
|1084
|2006.05.23 22:08
|buy
|362
|0.10
|0.6820
|0.0000
|0.0000
|1085
|2006.05.23 22:08
|modify
|362
|0.10
|0.6820
|0.6652
|0.6869
|1086
|2006.05.24 07:45
|close
|362
|0.10
|0.6817
|0.6652
|0.6869
|-4.53
|9731.87
|1087
|2006.05.24 22:31
|sell
|363
|0.10
|0.6825
|0.0000
|0.0000
|1088
|2006.05.24 22:31
|modify
|363
|0.10
|0.6825
|0.6989
|0.6768
|1089
|2006.05.25 02:31
|close
|363
|0.10
|0.6829
|0.6989
|0.6768
|-7.79
|9724.08
|1090
|2006.05.25 22:46
|sell
|364
|0.10
|0.6837
|0.0000
|0.0000
|1091
|2006.05.25 22:46
|modify
|364
|0.10
|0.6837
|0.6987
|0.6779
|1092
|2006.05.25 23:55
|close
|364
|0.10
|0.6833
|0.6987
|0.6779
|5.87
|9729.95
|1093
|2006.05.29 23:33
|sell
|365
|0.10
|0.6859
|0.0000
|0.0000
|1094
|2006.05.29 23:33
|modify
|365
|0.10
|0.6859
|0.7019
|0.6814
|1095
|2006.05.30 03:50
|close
|365
|0.10
|0.6862
|0.7019
|0.6814
|-5.03
|9724.91
|1096
|2006.05.31 00:01
|sell
|366
|0.10
|0.6835
|0.0000
|0.0000
|1097
|2006.05.31 00:02
|modify
|366
|0.10
|0.6835
|0.6994
|0.6792
|1098
|2006.05.31 02:53
|close
|366
|0.10
|0.6835
|0.6994
|0.6792
|0.00
|9724.91
|1099
|2006.06.01 22:03
|sell
|367
|0.10
|0.6863
|0.0000
|0.0000
|1100
|2006.06.01 22:03
|modify
|367
|0.10
|0.6863
|0.7032
|0.6808
|1101
|2006.06.02 11:48
|close
|367
|0.10
|0.6867
|0.7032
|0.6808
|-6.51
|9718.40
|1102
|2006.06.06 01:03
|sell
|368
|0.10
|0.6895
|0.0000
|0.0000
|1103
|2006.06.06 01:03
|modify
|368
|0.10
|0.6895
|0.7064
|0.6855
|1104
|2006.06.06 03:53
|close
|368
|0.10
|0.6894
|0.7064
|0.6855
|1.47
|9719.87
|1105
|2006.06.06 22:00
|sell
|369
|0.10
|0.6895
|0.0000
|0.0000
|1106
|2006.06.06 22:00
|modify
|369
|0.10
|0.6895
|0.7060
|0.6838
|1107
|2006.06.07 00:21
|close
|369
|0.10
|0.6892
|0.7060
|0.6838
|3.76
|9723.62
|1108
|2006.06.07 23:00
|sell
|370
|0.10
|0.6894
|0.0000
|0.0000
|1109
|2006.06.07 23:00
|modify
|370
|0.10
|0.6894
|0.7045
|0.6841
|1110
|2006.06.08 02:33
|close
|370
|0.10
|0.6895
|0.7045
|0.6841
|-3.40
|9720.22
|1111
|2006.06.12 23:07
|sell
|371
|0.10
|0.6834
|0.0000
|0.0000
|1112
|2006.06.12 23:07
|modify
|371
|0.10
|0.6834
|0.6995
|0.6781
|1113
|2006.06.13 03:07
|close
|371
|0.10
|0.6837
|0.6995
|0.6781
|-5.04
|9715.18
|1114
|2006.06.13 22:45
|sell
|372
|0.10
|0.6840
|0.0000
|0.0000
|1115
|2006.06.13 22:46
|modify
|372
|0.10
|0.6840
|0.6995
|0.6792
|1116
|2006.06.14 02:19
|close
|372
|0.10
|0.6841
|0.6995
|0.6792
|-2.11
|9713.06
|1117
|2006.06.14 22:12
|sell
|373
|0.10
|0.6837
|0.0000
|0.0000
|1118
|2006.06.14 22:13
|modify
|373
|0.10
|0.6837
|0.7002
|0.6783
|1119
|2006.06.15 00:38
|close
|373
|0.10
|0.6834
|0.7002
|0.6783
|2.47
|9715.53
|1120
|2006.06.15 01:48
|sell
|374
|0.10
|0.6836
|0.0000
|0.0000
|1121
|2006.06.15 01:51
|modify
|374
|0.10
|0.6836
|0.6987
|0.6781
|1122
|2006.06.15 06:12
|close
|374
|0.10
|0.6838
|0.6987
|0.6781
|-2.93
|9712.60
|1123
|2006.06.15 22:42
|sell
|375
|0.10
|0.6830
|0.0000
|0.0000
|1124
|2006.06.15 22:42
|modify
|375
|0.10
|0.6830
|0.6990
|0.6779
|1125
|2006.06.16 02:03
|close
|375
|0.10
|0.6831
|0.6990
|0.6779
|-2.11
|9710.48
|1126
|2006.06.26 23:29
|sell
|376
|0.10
|0.6900
|0.0000
|0.0000
|1127
|2006.06.26 23:29
|modify
|376
|0.10
|0.6900
|0.7060
|0.6853
|1128
|2006.06.27 17:51
|close
|376
|0.10
|0.6903
|0.7060
|0.6853
|-5.04
|9705.44
|1129
|2006.06.28 22:07
|sell
|377
|0.10
|0.6904
|0.0000
|0.0000
|1130
|2006.06.28 22:07
|modify
|377
|0.10
|0.6904
|0.7059
|0.6861
|1131
|2006.06.29 00:57
|close
|377
|0.10
|0.6904
|0.7059
|0.6861
|-1.93
|9703.50
|1132
|2006.06.29 22:15
|sell
|378
|0.10
|0.6924
|0.0000
|0.0000
|1133
|2006.06.29 22:18
|modify
|378
|0.10
|0.6924
|0.7086
|0.6882
|1134
|2006.06.30 13:42
|close
|378
|0.10
|0.6928
|0.7086
|0.6882
|-6.50
|9697.00
|1135
|2006.07.04 22:39
|sell
|379
|0.10
|0.6935
|0.0000
|0.0000
|1136
|2006.07.04 22:39
|modify
|379
|0.10
|0.6935
|0.7099
|0.6876
|1137
|2006.07.05 01:52
|close
|379
|0.10
|0.6935
|0.7099
|0.6876
|-0.64
|9696.35
|1138
|2006.07.06 22:05
|sell
|380
|0.10
|0.6954
|0.0000
|0.0000
|1139
|2006.07.06 22:06
|modify
|380
|0.10
|0.6954
|0.7118
|0.6895
|1140
|2006.07.07 01:38
|close
|380
|0.10
|0.6954
|0.7118
|0.6895
|-0.64
|9695.71
|1141
|2006.07.11 23:06
|sell
|381
|0.10
|0.6920
|0.0000
|0.0000
|1142
|2006.07.11 23:06
|modify
|381
|0.10
|0.6920
|0.7070
|0.6879
|1143
|2006.07.12 02:33
|close
|381
|0.10
|0.6920
|0.7070
|0.6879
|-0.64
|9695.07
|1144
|2006.07.13 00:59
|sell
|382
|0.10
|0.6926
|0.0000
|0.0000
|1145
|2006.07.13 00:59
|modify
|382
|0.10
|0.6926
|0.7085
|0.6872
|1146
|2006.07.13 04:59
|close
|382
|0.10
|0.6928
|0.7085
|0.6872
|-2.93
|9692.14
|1147
|2006.07.19 00:37
|sell
|383
|0.10
|0.6849
|0.0000
|0.0000
|1148
|2006.07.19 00:37
|modify
|383
|0.10
|0.6849
|0.7007
|0.6809
|1149
|2006.07.19 02:59
|close
|383
|0.10
|0.6845
|0.7007
|0.6809
|5.86
|9698.00
|1150
|2006.07.19 23:51
|sell
|384
|0.10
|0.6836
|0.0000
|0.0000
|1151
|2006.07.19 23:51
|modify
|384
|0.10
|0.6836
|0.6992
|0.6796
|1152
|2006.07.20 03:19
|close
|384
|0.10
|0.6836
|0.6992
|0.6796
|-1.93
|9696.06
|1153
|2006.07.20 22:16
|sell
|385
|0.10
|0.6835
|0.0000
|0.0000
|1154
|2006.07.20 22:17
|modify
|385
|0.10
|0.6835
|0.6992
|0.6776
|1155
|2006.07.21 01:07
|close
|385
|0.10
|0.6834
|0.6992
|0.6776
|0.83
|9696.89
|1156
|2006.07.25 01:13
|sell
|386
|0.10
|0.6825
|0.0000
|0.0000
|1157
|2006.07.25 01:13
|modify
|386
|0.10
|0.6825
|0.6988
|0.6783
|1158
|2006.07.27 17:06
|close
|386
|0.10
|0.6829
|0.6988
|0.6783
|-8.45
|9688.44
|1159
|2006.08.01 00:32
|sell
|387
|0.10
|0.6837
|0.0000
|0.0000
|1160
|2006.08.01 00:34
|modify
|387
|0.10
|0.6837
|0.6990
|0.6783
|1161
|2006.08.01 02:55
|close
|387
|0.10
|0.6834
|0.6990
|0.6783
|4.40
|9692.84
|1162
|2006.08.01 22:00
|sell
|388
|0.10
|0.6834
|0.0000
|0.0000
|1163
|2006.08.01 22:01
|modify
|388
|0.10
|0.6834
|0.6989
|0.6776
|1164
|2006.08.02 02:00
|close
|388
|0.10
|0.6838
|0.6989
|0.6776
|-6.50
|9686.33
|1165
|2006.08.03 22:18
|sell
|389
|0.10
|0.6784
|0.0000
|0.0000
|1166
|2006.08.03 22:19
|modify
|389
|0.10
|0.6784
|0.6951
|0.6727
|1167
|2006.08.04 01:09
|close
|389
|0.10
|0.6784
|0.6951
|0.6727
|-0.64
|9685.69
|1168
|2006.08.08 00:14
|buy
|390
|0.10
|0.6729
|0.0000
|0.0000
|1169
|2006.08.08 00:14
|modify
|390
|0.10
|0.6729
|0.6560
|0.6773
|1170
|2006.08.08 03:19
|close
|390
|0.10
|0.6729
|0.6560
|0.6773
|0.00
|9685.69
|1171
|2006.08.09 00:45
|sell
|391
|0.10
|0.6729
|0.0000
|0.0000
|1172
|2006.08.09 00:46
|modify
|391
|0.10
|0.6729
|0.6885
|0.6685
|1173
|2006.08.09 05:18
|close
|391
|0.10
|0.6733
|0.6885
|0.6685
|-5.86
|9679.83
|1174
|2006.08.09 23:10
|sell
|392
|0.10
|0.6753
|0.0000
|0.0000
|1175
|2006.08.09 23:11
|modify
|392
|0.10
|0.6753
|0.6916
|0.6698
|1176
|2006.08.10 03:17
|close
|392
|0.10
|0.6757
|0.6916
|0.6698
|-7.80
|9672.03
|1177
|2006.08.14 22:02
|sell
|393
|0.10
|0.6739
|0.0000
|0.0000
|1178
|2006.08.14 22:02
|modify
|393
|0.10
|0.6739
|0.6897
|0.6686
|1179
|2006.08.15 00:22
|close
|393
|0.10
|0.6737
|0.6897
|0.6686
|2.29
|9674.31
|1180
|2006.08.15 22:07
|sell
|394
|0.10
|0.6753
|0.0000
|0.0000
|1181
|2006.08.15 22:08
|modify
|394
|0.10
|0.6753
|0.6903
|0.6704
|1182
|2006.08.16 01:02
|close
|394
|0.10
|0.6753
|0.6903
|0.6704
|-0.64
|9673.67
|1183
|2006.08.16 01:30
|sell
|395
|0.10
|0.6752
|0.0000
|0.0000
|1184
|2006.08.16 01:30
|modify
|395
|0.10
|0.6752
|0.6919
|0.6704
|1185
|2006.08.16 05:31
|close
|395
|0.10
|0.6756
|0.6919
|0.6704
|-5.87
|9667.80
|1186
|2006.08.16 22:12
|sell
|396
|0.10
|0.6774
|0.0000
|0.0000
|1187
|2006.08.16 22:13
|modify
|396
|0.10
|0.6774
|0.6930
|0.6724
|1188
|2006.08.17 02:13
|close
|396
|0.10
|0.6778
|0.6930
|0.6724
|-7.80
|9659.99
|1189
|2006.08.22 23:32
|sell
|397
|0.10
|0.6783
|0.0000
|0.0000
|1190
|2006.08.22 23:33
|modify
|397
|0.10
|0.6783
|0.6935
|0.6739
|1191
|2006.08.23 02:24
|close
|397
|0.10
|0.6782
|0.6935
|0.6739
|0.83
|9660.82
|1192
|2006.08.23 23:31
|sell
|398
|0.10
|0.6757
|0.0000
|0.0000
|1193
|2006.08.23 23:31
|modify
|398
|0.10
|0.6757
|0.6919
|0.6715
|1194
|2006.08.24 02:22
|close
|398
|0.10
|0.6757
|0.6919
|0.6715
|-1.93
|9658.88
|1195
|2006.08.24 22:00
|sell
|399
|0.10
|0.6761
|0.0000
|0.0000
|1196
|2006.08.24 22:01
|modify
|399
|0.10
|0.6761
|0.6921
|0.6720
|1197
|2006.08.25 02:01
|close
|399
|0.10
|0.6765
|0.6921
|0.6720
|-6.50
|9652.38
|1198
|2006.08.28 22:01
|sell
|400
|0.10
|0.6747
|0.0000
|0.0000
|1199
|2006.08.28 22:02
|modify
|400
|0.10
|0.6747
|0.6900
|0.6691
|1200
|2006.08.29 10:06
|close
|400
|0.10
|0.6750
|0.6900
|0.6691
|-5.04
|9647.33
|1201
|2006.08.29 22:00
|sell
|401
|0.10
|0.6755
|0.0000
|0.0000
|1202
|2006.08.29 22:00
|modify
|401
|0.10
|0.6755
|0.6906
|0.6701
|1203
|2006.08.30 05:08
|close
|401
|0.10
|0.6759
|0.6906
|0.6701
|-6.50
|9640.83
|1204
|2006.08.30 22:13
|sell
|402
|0.10
|0.6740
|0.0000
|0.0000
|1205
|2006.08.30 22:13
|modify
|402
|0.10
|0.6740
|0.6893
|0.6697
|1206
|2006.08.30 23:36
|close
|402
|0.10
|0.6737
|0.6893
|0.6697
|4.40
|9645.23
|1207
|2006.08.30 23:41
|sell
|403
|0.10
|0.6741
|0.0000
|0.0000
|1208
|2006.08.30 23:41
|modify
|403
|0.10
|0.6741
|0.6894
|0.6690
|1209
|2006.08.31 02:31
|close
|403
|0.10
|0.6741
|0.6894
|0.6690
|-1.93
|9643.30
|1210
|2006.08.31 22:15
|sell
|404
|0.10
|0.6728
|0.0000
|0.0000
|1211
|2006.08.31 22:15
|modify
|404
|0.10
|0.6728
|0.6890
|0.6670
|1212
|2006.08.31 23:51
|close
|404
|0.10
|0.6724
|0.6890
|0.6670
|5.87
|9649.17
|1213
|2006.09.05 22:39
|sell
|405
|0.10
|0.6768
|0.0000
|0.0000
|1214
|2006.09.05 22:40
|modify
|405
|0.10
|0.6768
|0.6921
|0.6718
|1215
|2006.09.06 02:27
|close
|405
|0.10
|0.6769
|0.6921
|0.6718
|-2.11
|9647.05
|1216
|2006.09.06 22:35
|sell
|406
|0.10
|0.6798
|0.0000
|0.0000
|1217
|2006.09.06 22:35
|modify
|406
|0.10
|0.6798
|0.6962
|0.6746
|1218
|2006.09.06 23:48
|close
|406
|0.10
|0.6794
|0.6962
|0.6746
|5.87
|9652.92
|1219
|2006.09.07 22:20
|sell
|407
|0.10
|0.6791
|0.0000
|0.0000
|1220
|2006.09.07 22:20
|modify
|407
|0.10
|0.6791
|0.6941
|0.6741
|1221
|2006.09.08 01:03
|close
|407
|0.10
|0.6789
|0.6941
|0.6741
|2.29
|9655.21
|1222
|2006.09.12 01:42
|buy
|408
|0.10
|0.6807
|0.0000
|0.0000
|1223
|2006.09.12 01:43
|modify
|408
|0.10
|0.6807
|0.6638
|0.6858
|1224
|2006.09.12 05:46
|close
|408
|0.10
|0.6803
|0.6638
|0.6858
|-5.86
|9649.35
|1225
|2006.09.13 23:05
|sell
|409
|0.10
|0.6765
|0.0000
|0.0000
|1226
|2006.09.13 23:05
|modify
|409
|0.10
|0.6765
|0.6920
|0.6715
|1227
|2006.09.14 01:56
|close
|409
|0.10
|0.6765
|0.6920
|0.6715
|-1.93
|9647.41
|1228
|2006.09.14 22:02
|sell
|410
|0.10
|0.6745
|0.0000
|0.0000
|1229
|2006.09.14 22:02
|modify
|410
|0.10
|0.6745
|0.6911
|0.6701
|1230
|2006.09.14 23:18
|close
|410
|0.10
|0.6739
|0.6911
|0.6701
|8.80
|9656.21
|1231
|2006.09.18 22:02
|sell
|411
|0.10
|0.6755
|0.0000
|0.0000
|1232
|2006.09.18 22:02
|modify
|411
|0.10
|0.6755
|0.6919
|0.6715
|1233
|2006.09.19 01:57
|close
|411
|0.10
|0.6756
|0.6919
|0.6715
|-2.11
|9654.10
|1234
|2006.09.19 22:03
|sell
|412
|0.10
|0.6737
|0.0000
|0.0000
|1235
|2006.09.19 22:03
|modify
|412
|0.10
|0.6737
|0.6896
|0.6682
|1236
|2006.09.20 01:27
|close
|412
|0.10
|0.6738
|0.6896
|0.6682
|-2.11
|9651.98
|1237
|2006.09.20 23:22
|sell
|413
|0.10
|0.6725
|0.0000
|0.0000
|1238
|2006.09.20 23:22
|modify
|413
|0.10
|0.6725
|0.6882
|0.6665
|1239
|2006.09.21 01:43
|close
|413
|0.10
|0.6722
|0.6882
|0.6665
|2.47
|9654.45
|1240
|2006.09.26 22:01
|sell
|414
|0.10
|0.6696
|0.0000
|0.0000
|1241
|2006.09.26 22:03
|modify
|414
|0.10
|0.6696
|0.6858
|0.6642
|1242
|2006.09.27 02:39
|close
|414
|0.10
|0.6699
|0.6858
|0.6642
|-5.03
|9649.42
|1243
|2006.09.28 00:31
|sell
|415
|0.10
|0.6724
|0.0000
|0.0000
|1244
|2006.09.28 00:31
|modify
|415
|0.10
|0.6724
|0.6893
|0.6684
|1245
|2006.10.06 14:32
|close
|415
|0.10
|0.6728
|0.6893
|0.6684
|-11.02
|9638.40
|1246
|2006.10.10 22:10
|sell
|416
|0.10
|0.6760
|0.0000
|0.0000
|1247
|2006.10.10 22:11
|modify
|416
|0.10
|0.6760
|0.6917
|0.6710
|1248
|2006.10.11 02:14
|close
|416
|0.10
|0.6764
|0.6917
|0.6710
|-6.51
|9631.88
|1249
|2006.10.16 22:14
|sell
|417
|0.10
|0.6734
|0.0000
|0.0000
|1250
|2006.10.16 22:14
|modify
|417
|0.10
|0.6734
|0.6890
|0.6687
|1251
|2006.10.17 01:43
|close
|417
|0.10
|0.6735
|0.6890
|0.6687
|-2.11
|9629.77
|1252
|2006.10.18 00:02
|buy
|418
|0.10
|0.6700
|0.0000
|0.0000
|1253
|2006.10.18 00:02
|modify
|418
|0.10
|0.6700
|0.6542
|0.6749
|1254
|2006.10.18 00:37
|close
|418
|0.10
|0.6707
|0.6542
|0.6749
|10.26
|9640.03
|1255
|2006.10.19 00:06
|sell
|419
|0.10
|0.6711
|0.0000
|0.0000
|1256
|2006.10.19 00:07
|modify
|419
|0.10
|0.6711
|0.6881
|0.6652
|1257
|2006.10.19 06:05
|close
|419
|0.10
|0.6715
|0.6881
|0.6652
|-5.86
|9634.17
|1258
|2006.10.19 22:08
|sell
|420
|0.10
|0.6724
|0.0000
|0.0000
|1259
|2006.10.19 22:08
|modify
|420
|0.10
|0.6724
|0.6884
|0.6675
|1260
|2006.10.20 08:31
|close
|420
|0.10
|0.6728
|0.6884
|0.6675
|-6.50
|9627.67
|1261
|2006.10.24 23:36
|sell
|421
|0.10
|0.6704
|0.0000
|0.0000
|1262
|2006.10.24 23:37
|modify
|421
|0.10
|0.6704
|0.6874
|0.6656
|1263
|2006.10.25 03:50
|close
|421
|0.10
|0.6708
|0.6874
|0.6656
|-6.51
|9621.15
|1264
|2006.10.25 22:05
|sell
|422
|0.10
|0.6711
|0.0000
|0.0000
|1265
|2006.10.25 22:05
|modify
|422
|0.10
|0.6711
|0.6873
|0.6656
|1266
|2006.10.26 02:23
|close
|422
|0.10
|0.6715
|0.6873
|0.6656
|-7.79
|9613.36
|1267
|2006.10.30 22:01
|sell
|423
|0.10
|0.6692
|0.0000
|0.0000
|1268
|2006.10.30 22:01
|modify
|423
|0.10
|0.6692
|0.6861
|0.6646
|1269
|2006.10.31 02:15
|close
|423
|0.10
|0.6696
|0.6861
|0.6646
|-6.51
|9606.84
|1270
|2006.11.02 00:46
|sell
|424
|0.10
|0.6685
|0.0000
|0.0000
|1271
|2006.11.02 00:46
|modify
|424
|0.10
|0.6685
|0.6843
|0.6644
|1272
|2006.11.02 06:17
|close
|424
|0.10
|0.6688
|0.6843
|0.6644
|-4.40
|9602.44
|1273
|2006.11.02 22:33
|sell
|425
|0.10
|0.6695
|0.0000
|0.0000
|1274
|2006.11.02 22:33
|modify
|425
|0.10
|0.6695
|0.6856
|0.6645
|1275
|2006.11.03 08:50
|close
|425
|0.10
|0.6698
|0.6856
|0.6645
|-5.04
|9597.40
|1276
|2006.11.06 23:02
|sell
|426
|0.10
|0.6705
|0.0000
|0.0000
|1277
|2006.11.06 23:17
|modify
|426
|0.10
|0.6705
|0.6875
|0.6665
|1278
|2006.11.07 02:25
|close
|426
|0.10
|0.6705
|0.6875
|0.6665
|-0.64
|9596.75
|1279
|2006.11.08 00:10
|sell
|427
|0.10
|0.6704
|0.0000
|0.0000
|1280
|2006.11.08 00:10
|modify
|427
|0.10
|0.6704
|0.6873
|0.6659
|1281
|2006.11.08 05:33
|close
|427
|0.10
|0.6705
|0.6873
|0.6659
|-1.46
|9595.29
|1282
|2006.11.09 00:48
|sell
|428
|0.10
|0.6700
|0.0000
|0.0000
|1283
|2006.11.09 00:48
|modify
|428
|0.10
|0.6700
|0.6851
|0.6644
|1284
|2006.11.09 06:49
|close
|428
|0.10
|0.6704
|0.6851
|0.6644
|-5.86
|9589.43
|1285
|2006.11.09 22:20
|sell
|429
|0.10
|0.6732
|0.0000
|0.0000
|1286
|2006.11.09 22:20
|modify
|429
|0.10
|0.6732
|0.6902
|0.6688
|1287
|2006.11.10 02:36
|close
|429
|0.10
|0.6736
|0.6902
|0.6688
|-6.50
|9582.93
|1288
|2006.11.13 23:16
|sell
|430
|0.10
|0.6736
|0.0000
|0.0000
|1289
|2006.11.13 23:16
|modify
|430
|0.10
|0.6736
|0.6896
|0.6679
|1290
|2006.11.14 02:12
|close
|430
|0.10
|0.6736
|0.6896
|0.6679
|-0.64
|9582.28
|1291
|2006.11.15 22:07
|sell
|431
|0.10
|0.6788
|0.0000
|0.0000
|1292
|2006.11.15 22:07
|modify
|431
|0.10
|0.6788
|0.6948
|0.6730
|1293
|2006.11.16 02:15
|close
|431
|0.10
|0.6791
|0.6948
|0.6730
|-6.32
|9575.96
|1294
|2006.11.21 01:15
|sell
|432
|0.10
|0.6757
|0.0000
|0.0000
|1295
|2006.11.21 01:15
|modify
|432
|0.10
|0.6757
|0.6911
|0.6701
|1296
|2006.11.21 06:00
|close
|432
|0.10
|0.6757
|0.6911
|0.6701
|0.00
|9575.96
|1297
|2006.11.21 22:07
|sell
|433
|0.10
|0.6761
|0.0000
|0.0000
|1298
|2006.11.21 22:09
|modify
|433
|0.10
|0.6761
|0.6931
|0.6709
|1299
|2006.11.22 02:30
|close
|433
|0.10
|0.6765
|0.6931
|0.6709
|-6.50
|9569.46
|1300
|2006.11.22 22:09
|sell
|434
|0.10
|0.6758
|0.0000
|0.0000
|1301
|2006.11.22 22:10
|modify
|434
|0.10
|0.6758
|0.6926
|0.6700
|1302
|2006.11.23 02:56
|close
|434
|0.10
|0.6761
|0.6926
|0.6700
|-6.33
|9563.12
|1303
|2006.11.27 22:12
|sell
|435
|0.10
|0.6778
|0.0000
|0.0000
|1304
|2006.11.27 22:12
|modify
|435
|0.10
|0.6778
|0.6929
|0.6730
|1305
|2006.11.28 01:06
|close
|435
|0.10
|0.6778
|0.6929
|0.6730
|-0.64
|9562.48
|1306
|2006.11.28 22:02
|sell
|436
|0.10
|0.6760
|0.0000
|0.0000
|1307
|2006.11.28 22:02
|modify
|436
|0.10
|0.6760
|0.6928
|0.6701
|1308
|2006.11.29 01:40
|close
|436
|0.10
|0.6761
|0.6928
|0.6701
|-2.11
|9560.36
|1309
|2006.12.04 22:50
|sell
|437
|0.10
|0.6732
|0.0000
|0.0000
|1310
|2006.12.04 22:51
|modify
|437
|0.10
|0.6732
|0.6884
|0.6679
|1311
|2006.12.05 08:35
|close
|437
|0.10
|0.6736
|0.6884
|0.6679
|-6.50
|9553.86
|1312
|2006.12.07 01:30
|sell
|438
|0.10
|0.6757
|0.0000
|0.0000
|1313
|2006.12.07 01:30
|modify
|438
|0.10
|0.6757
|0.6927
|0.6702
|1314
|2006.12.07 05:44
|close
|438
|0.10
|0.6760
|0.6927
|0.6702
|-4.40
|9549.46
|1315
|2006.12.12 23:48
|sell
|439
|0.10
|0.6740
|0.0000
|0.0000
|1316
|2006.12.12 23:49
|modify
|439
|0.10
|0.6740
|0.6896
|0.6693
|1317
|2006.12.13 03:37
|close
|439
|0.10
|0.6741
|0.6896
|0.6693
|-2.10
|9547.35
|1318
|2006.12.13 23:02
|sell
|440
|0.10
|0.6718
|0.0000
|0.0000
|1319
|2006.12.13 23:02
|modify
|440
|0.10
|0.6718
|0.6875
|0.6658
|1320
|2006.12.14 02:38
|close
|440
|0.10
|0.6718
|0.6875
|0.6658
|-1.93
|9545.42
|1321
|2006.12.18 22:03
|sell
|441
|0.10
|0.6723
|0.0000
|0.0000
|1322
|2006.12.18 22:03
|modify
|441
|0.10
|0.6723
|0.6893
|0.6664
|1323
|2006.12.19 02:03
|close
|441
|0.10
|0.6727
|0.6893
|0.6664
|-6.51
|9538.90
|1324
|2006.12.21 22:03
|sell
|442
|0.10
|0.6716
|0.0000
|0.0000
|1325
|2006.12.21 22:03
|modify
|442
|0.10
|0.6716
|0.6869
|0.6663
|1326
|2006.12.22 03:58
|close
|442
|0.10
|0.6719
|0.6869
|0.6663
|-5.04
|9533.86
|1327
|2007.01.03 23:13
|sell
|443
|0.10
|0.6750
|0.0000
|0.0000
|1328
|2007.01.03 23:13
|modify
|443
|0.10
|0.6750
|0.6904
|0.6691
|1329
|2007.01.04 02:25
|close
|443
|0.10
|0.6750
|0.6904
|0.6691
|-1.93
|9531.93
|1330
|2007.01.04 22:20
|sell
|444
|0.10
|0.6732
|0.0000
|0.0000
|1331
|2007.01.04 22:21
|modify
|444
|0.10
|0.6732
|0.6887
|0.6676
|1332
|2007.01.08 07:57
|close
|444
|0.10
|0.6736
|0.6887
|0.6676
|-7.15
|9524.78
|1333
|2007.01.08 22:42
|sell
|445
|0.10
|0.6721
|0.0000
|0.0000
|1334
|2007.01.08 22:43
|modify
|445
|0.10
|0.6721
|0.6877
|0.6664
|1335
|2007.01.09 01:14
|close
|445
|0.10
|0.6718
|0.6877
|0.6664
|3.75
|9528.52
|1336
|2007.01.10 22:24
|sell
|446
|0.10
|0.6694
|0.0000
|0.0000
|1337
|2007.01.10 22:24
|modify
|446
|0.10
|0.6694
|0.6849
|0.6640
|1338
|2007.01.11 08:30
|close
|446
|0.10
|0.6698
|0.6849
|0.6640
|-7.80
|9520.72
|1339
|2007.01.16 01:02
|sell
|447
|0.10
|0.6586
|0.0000
|0.0000
|1340
|2007.01.16 01:02
|modify
|447
|0.10
|0.6586
|0.6752
|0.6527
|1341
|2007.01.16 05:03
|close
|447
|0.10
|0.6588
|0.6752
|0.6527
|-2.93
|9517.79
|1342
|2007.01.16 22:29
|sell
|448
|0.10
|0.6587
|0.0000
|0.0000
|1343
|2007.01.16 22:29
|modify
|448
|0.10
|0.6587
|0.6745
|0.6545
|1344
|2007.01.17 02:30
|close
|448
|0.10
|0.6590
|0.6745
|0.6545
|-5.04
|9512.74
|1345
|2007.01.17 23:19
|sell
|449
|0.10
|0.6568
|0.0000
|0.0000
|1346
|2007.01.17 23:19
|modify
|449
|0.10
|0.6568
|0.6727
|0.6511
|1347
|2007.01.18 03:30
|close
|449
|0.10
|0.6570
|0.6727
|0.6511
|-4.86
|9507.88
|1348
|2007.01.23 01:16
|buy
|450
|0.10
|0.6547
|0.0000
|0.0000
|1349
|2007.01.23 01:18
|modify
|450
|0.10
|0.6547
|0.6384
|0.6596
|1350
|2007.01.23 07:12
|close
|450
|0.10
|0.6543
|0.6384
|0.6596
|-5.86
|9502.02
|1351
|2007.01.23 22:01
|sell
|451
|0.10
|0.6570
|0.0000
|0.0000
|1352
|2007.01.23 22:01
|modify
|451
|0.10
|0.6570
|0.6738
|0.6512
|1353
|2007.01.24 02:05
|close
|451
|0.10
|0.6574
|0.6738
|0.6512
|-6.51
|9495.51
|1354
|2007.01.25 00:14
|sell
|452
|0.10
|0.6588
|0.0000
|0.0000
|1355
|2007.01.25 00:14
|modify
|452
|0.10
|0.6588
|0.6741
|0.6540
|1356
|2007.01.25 05:22
|close
|452
|0.10
|0.6591
|0.6741
|0.6540
|-4.40
|9491.11
|1357
|2007.01.30 23:00
|sell
|453
|0.10
|0.6608
|0.0000
|0.0000
|1358
|2007.01.30 23:01
|modify
|453
|0.10
|0.6608
|0.6770
|0.6554
|1359
|2007.01.31 01:53
|close
|453
|0.10
|0.6608
|0.6770
|0.6554
|-0.64
|9490.46
|1360
|2007.01.31 22:19
|sell
|454
|0.10
|0.6635
|0.0000
|0.0000
|1361
|2007.01.31 22:20
|modify
|454
|0.10
|0.6635
|0.6790
|0.6590
|1362
|2007.02.01 01:08
|close
|454
|0.10
|0.6632
|0.6790
|0.6590
|2.47
|9492.93
|1363
|2007.02.08 00:02
|sell
|455
|0.10
|0.6606
|0.0000
|0.0000
|1364
|2007.02.08 00:02
|modify
|455
|0.10
|0.6606
|0.6762
|0.6563
|1365
|2007.02.08 03:26
|close
|455
|0.10
|0.6607
|0.6762
|0.6563
|-1.46
|9491.47
|1366
|2007.02.12 23:05
|sell
|456
|0.10
|0.6658
|0.0000
|0.0000
|1367
|2007.02.12 23:06
|modify
|456
|0.10
|0.6658
|0.6825
|0.6606
|1368
|2007.02.13 01:56
|close
|456
|0.10
|0.6657
|0.6825
|0.6606
|0.82
|9492.28
|1369
|2007.02.14 23:05
|sell
|457
|0.10
|0.6691
|0.0000
|0.0000
|1370
|2007.02.14 23:06
|modify
|457
|0.10
|0.6691
|0.6857
|0.6633
|1371
|2007.02.15 00:56
|close
|457
|0.10
|0.6688
|0.6857
|0.6633
|2.47
|9494.75
|1372
|2007.02.15 22:00
|sell
|458
|0.10
|0.6729
|0.0000
|0.0000
|1373
|2007.02.15 22:01
|modify
|458
|0.10
|0.6729
|0.6887
|0.6673
|1374
|2007.02.16 01:32
|close
|458
|0.10
|0.6730
|0.6887
|0.6673
|-2.11
|9492.63
|1375
|2007.02.20 01:30
|sell
|459
|0.10
|0.6743
|0.0000
|0.0000
|1376
|2007.02.20 01:48
|modify
|459
|0.10
|0.6743
|0.6894
|0.6696
|1377
|2007.02.20 05:35
|close
|459
|0.10
|0.6747
|0.6894
|0.6696
|-5.87
|9486.76
|1378
|2007.02.21 00:52
|sell
|460
|0.10
|0.6721
|0.0000
|0.0000
|1379
|2007.02.21 00:53
|modify
|460
|0.10
|0.6721
|0.6885
|0.6681
|1380
|2007.02.21 06:25
|close
|460
|0.10
|0.6725
|0.6885
|0.6681
|-5.87
|9480.89
|1381
|2007.02.21 22:41
|sell
|461
|0.10
|0.6724
|0.0000
|0.0000
|1382
|2007.02.21 22:42
|modify
|461
|0.10
|0.6724
|0.6876
|0.6670
|1383
|2007.02.22 02:45
|close
|461
|0.10
|0.6728
|0.6876
|0.6670
|-7.79
|9473.10
|1384
|2007.02.22 22:44
|sell
|462
|0.10
|0.6708
|0.0000
|0.0000
|1385
|2007.02.22 22:44
|modify
|462
|0.10
|0.6708
|0.6875
|0.6668
|1386
|2007.02.23 03:23
|close
|462
|0.10
|0.6711
|0.6875
|0.6668
|-5.03
|9468.07
|1387
|2007.02.26 22:18
|sell
|463
|0.10
|0.6713
|0.0000
|0.0000
|1388
|2007.02.26 22:20
|modify
|463
|0.10
|0.6713
|0.6877
|0.6668
|1389
|2007.02.27 02:37
|close
|463
|0.10
|0.6715
|0.6877
|0.6668
|-3.57
|9464.49
|1390
|2007.02.27 22:09
|sell
|464
|0.10
|0.6748
|0.0000
|0.0000
|1391
|2007.02.27 22:10
|modify
|464
|0.10
|0.6748
|0.6907
|0.6689
|1392
|2007.02.27 23:59
|close
|464
|0.10
|0.6744
|0.6907
|0.6689
|5.86
|9470.35
|1393
|2007.02.27 23:59
|buy
|465
|0.10
|0.6744
|0.0000
|0.0000
|1394
|2007.02.27 23:59
|modify
|465
|0.10
|0.6744
|0.6581
|0.6795
|1395
|2007.02.28 08:06
|close
|465
|0.10
|0.6740
|0.6581
|0.6795
|-6.00
|9464.35
|1396
|2007.03.01 01:48
|sell
|466
|0.10
|0.6738
|0.0000
|0.0000
|1397
|2007.03.01 01:49
|modify
|466
|0.10
|0.6738
|0.6893
|0.6679
|1398
|2007.03.01 05:51
|close
|466
|0.10
|0.6740
|0.6893
|0.6679
|-2.94
|9461.41
|1399
|2007.03.05 22:35
|sell
|467
|0.10
|0.6814
|0.0000
|0.0000
|1400
|2007.03.05 22:35
|modify
|467
|0.10
|0.6814
|0.6977
|0.6768
|1401
|2007.03.06 01:34
|close
|467
|0.10
|0.6814
|0.6977
|0.6768
|-0.64
|9460.77
|1402
|2007.03.06 23:58
|buy
|468
|0.10
|0.6791
|0.0000
|0.0000
|1403
|2007.03.06 23:59
|modify
|468
|0.10
|0.6791
|0.6641
|0.6844
|1404
|2007.03.07 02:28
|close
|468
|0.10
|0.6794
|0.6641
|0.6844
|4.27
|9465.03
|1405
|2007.03.07 22:02
|sell
|469
|0.10
|0.6816
|0.0000
|0.0000
|1406
|2007.03.07 22:02
|modify
|469
|0.10
|0.6816
|0.6966
|0.6767
|1407
|2007.03.08 06:03
|close
|469
|0.10
|0.6819
|0.6966
|0.6767
|-6.33
|9458.70
|1408
|2007.03.08 22:51
|sell
|470
|0.10
|0.6808
|0.0000
|0.0000
|1409
|2007.03.08 22:51
|modify
|470
|0.10
|0.6808
|0.6958
|0.6760
|1410
|2007.03.09 01:42
|close
|470
|0.10
|0.6807
|0.6958
|0.6760
|0.83
|9459.52
|1411
|2007.03.13 01:41
|sell
|471
|0.10
|0.6827
|0.0000
|0.0000
|1412
|2007.03.13 01:41
|modify
|471
|0.10
|0.6827
|0.6991
|0.6783
|1413
|2007.03.13 05:03
|close
|471
|0.10
|0.6828
|0.6991
|0.6783
|-1.46
|9458.06
|1414
|2007.03.13 22:14
|sell
|472
|0.10
|0.6840
|0.0000
|0.0000
|1415
|2007.03.13 22:14
|modify
|472
|0.10
|0.6840
|0.6997
|0.6799
|1416
|2007.03.14 01:05
|close
|472
|0.10
|0.6838
|0.6997
|0.6799
|2.30
|9460.36
|1417
|2007.03.14 01:05
|buy
|473
|0.10
|0.6838
|0.0000
|0.0000
|1418
|2007.03.14 01:05
|modify
|473
|0.10
|0.6838
|0.6674
|0.6894
|1419
|2007.03.14 04:43
|close
|473
|0.10
|0.6837
|0.6674
|0.6894
|-1.46
|9458.90
|1420
|2007.03.15 00:39
|buy
|474
|0.10
|0.6827
|0.0000
|0.0000
|1421
|2007.03.15 00:39
|modify
|474
|0.10
|0.6827
|0.6660
|0.6886
|1422
|2007.03.15 02:15
|close
|474
|0.10
|0.6830
|0.6660
|0.6886
|4.40
|9463.30
|1423
|2007.03.15 22:59
|sell
|475
|0.10
|0.6835
|0.0000
|0.0000
|1424
|2007.03.15 22:59
|modify
|475
|0.10
|0.6835
|0.6986
|0.6790
|1425
|2007.03.16 13:21
|close
|475
|0.10
|0.6839
|0.6986
|0.6790
|-6.50
|9456.80
|1426
|2007.03.19 22:01
|sell
|476
|0.10
|0.6842
|0.0000
|0.0000
|1427
|2007.03.19 22:03
|modify
|476
|0.10
|0.6842
|0.7009
|0.6796
|1428
|2007.03.20 00:52
|close
|476
|0.10
|0.6842
|0.7009
|0.6796
|-0.64
|9456.15
|1429
|2007.03.21 23:13
|sell
|477
|0.10
|0.6803
|0.0000
|0.0000
|1430
|2007.03.21 23:13
|modify
|477
|0.10
|0.6803
|0.6953
|0.6749
|1431
|2007.03.22 03:13
|close
|477
|0.10
|0.6807
|0.6953
|0.6749
|-7.79
|9448.36
|1432
|2007.03.26 22:05
|sell
|478
|0.10
|0.6769
|0.0000
|0.0000
|1433
|2007.03.26 22:08
|modify
|478
|0.10
|0.6769
|0.6934
|0.6724
|1434
|2007.03.27 00:59
|close
|478
|0.10
|0.6769
|0.6934
|0.6724
|-0.64
|9447.71
|1435
|2007.03.27 01:36
|sell
|479
|0.10
|0.6770
|0.0000
|0.0000
|1436
|2007.03.27 01:36
|modify
|479
|0.10
|0.6770
|0.6927
|0.6728
|1437
|2007.03.27 05:40
|close
|479
|0.10
|0.6774
|0.6927
|0.6728
|-5.87
|9441.84
|1438
|2007.03.27 22:01
|sell
|480
|0.10
|0.6791
|0.0000
|0.0000
|1439
|2007.03.27 22:02
|modify
|480
|0.10
|0.6791
|0.6953
|0.6738
|1440
|2007.03.28 02:03
|close
|480
|0.10
|0.6795
|0.6953
|0.6738
|-6.50
|9435.34
|1441
|2007.04.05 01:19
|sell
|481
|0.10
|0.6768
|0.0000
|0.0000
|1442
|2007.04.05 01:20
|modify
|481
|0.10
|0.6768
|0.6918
|0.6720
|1443
|2007.04.05 05:29
|close
|481
|0.10
|0.6771
|0.6918
|0.6720
|-4.40
|9430.94
|1444
|2007.04.10 22:40
|sell
|482
|0.10
|0.6813
|0.0000
|0.0000
|1445
|2007.04.10 22:40
|modify
|482
|0.10
|0.6813
|0.6973
|0.6764
|1446
|2007.04.11 01:45
|close
|482
|0.10
|0.6813
|0.6973
|0.6764
|-0.64
|9430.29
|1447
|2007.04.11 22:59
|sell
|483
|0.10
|0.6800
|0.0000
|0.0000
|1448
|2007.04.11 22:59
|modify
|483
|0.10
|0.6800
|0.6961
|0.6760
|1449
|2007.04.16 14:59
|close
|483
|0.10
|0.6804
|0.6961
|0.6760
|-9.08
|9421.21
|1450
|2007.04.18 01:13
|sell
|484
|0.10
|0.6763
|0.0000
|0.0000
|1451
|2007.04.18 01:13
|modify
|484
|0.10
|0.6763
|0.6931
|0.6708
|1452
|2007.04.18 05:18
|close
|484
|0.10
|0.6767
|0.6931
|0.6708
|-5.86
|9415.35
|1453
|2007.04.18 22:09
|sell
|485
|0.10
|0.6773
|0.0000
|0.0000
|1454
|2007.04.18 22:09
|modify
|485
|0.10
|0.6773
|0.6942
|0.6715
|1455
|2007.05.24 01:31
|close
|485
|0.10
|0.6777
|0.6942
|0.6715
|-30.35
|9385.00
|1456
|2007.05.24 22:46
|sell
|486
|0.10
|0.6767
|0.0000
|0.0000
|1457
|2007.05.24 22:49
|modify
|486
|0.10
|0.6767
|0.6921
|0.6710
|1458
|2007.05.25 01:38
|close
|486
|0.10
|0.6767
|0.6921
|0.6710
|-0.64
|9384.35
|1459
|2007.05.28 22:59
|sell
|487
|0.10
|0.6784
|0.0000
|0.0000
|1460
|2007.05.28 22:59
|modify
|487
|0.10
|0.6784
|0.6934
|0.6736
|1461
|2007.05.29 02:55
|close
|487
|0.10
|0.6785
|0.6934
|0.6736
|-2.11
|9382.24
|1462
|2007.05.30 01:01
|sell
|488
|0.10
|0.6792
|0.0000
|0.0000
|1463
|2007.05.30 01:10
|modify
|488
|0.10
|0.6792
|0.6944
|0.6748
|1464
|2007.05.30 03:20
|close
|488
|0.10
|0.6789
|0.6944
|0.6748
|4.40
|9386.64
|1465
|2007.06.04 23:26
|sell
|489
|0.10
|0.6776
|0.0000
|0.0000
|1466
|2007.06.04 23:27
|modify
|489
|0.10
|0.6776
|0.6933
|0.6721
|1467
|2007.06.05 06:41
|close
|489
|0.10
|0.6779
|0.6933
|0.6721
|-5.03
|9381.60
|1468
|2007.06.06 23:02
|sell
|490
|0.10
|0.6778
|0.0000
|0.0000
|1469
|2007.06.06 23:03
|modify
|490
|0.10
|0.6778
|0.6938
|0.6725
|1470
|2007.06.07 01:53
|close
|490
|0.10
|0.6778
|0.6938
|0.6725
|-1.93
|9379.67
|1471
|2007.06.11 22:50
|sell
|491
|0.10
|0.6784
|0.0000
|0.0000
|1472
|2007.06.11 22:52
|modify
|491
|0.10
|0.6784
|0.6950
|0.6729
|1473
|2007.06.12 01:41
|close
|491
|0.10
|0.6783
|0.6950
|0.6729
|0.83
|9380.49
|1474
|2007.06.13 22:00
|sell
|492
|0.10
|0.6745
|0.0000
|0.0000
|1475
|2007.06.13 22:01
|modify
|492
|0.10
|0.6745
|0.6915
|0.6698
|1476
|2007.06.14 02:22
|close
|492
|0.10
|0.6748
|0.6915
|0.6698
|-6.33
|9374.16
|1477
|2007.06.14 22:59
|sell
|493
|0.10
|0.6759
|0.0000
|0.0000
|1478
|2007.06.14 22:59
|modify
|493
|0.10
|0.6759
|0.6925
|0.6708
|1479
|2007.06.15 08:16
|close
|493
|0.10
|0.6762
|0.6925
|0.6708
|-5.04
|9369.11
|1480
|2007.06.18 22:39
|sell
|494
|0.10
|0.6764
|0.0000
|0.0000
|1481
|2007.06.18 22:39
|modify
|494
|0.10
|0.6764
|0.6918
|0.6708
|1482
|2007.06.19 02:14
|close
|494
|0.10
|0.6765
|0.6918
|0.6708
|-2.10
|9367.01
|1483
|2007.06.19 23:45
|sell
|495
|0.10
|0.6753
|0.0000
|0.0000
|1484
|2007.06.20 00:15
|modify
|495
|0.10
|0.6753
|0.6920
|0.6698
|1485
|2007.06.20 07:42
|close
|495
|0.10
|0.6757
|0.6920
|0.6698
|-6.50
|9360.51
|1486
|2007.06.20 23:33
|sell
|496
|0.10
|0.6738
|0.0000
|0.0000
|1487
|2007.06.20 23:33
|close
|496
|0.10
|0.6729
|0.0000
|0.0000
|13.19
|9373.70
|1488
|2007.06.27 00:00
|sell
|497
|0.10
|0.6735
|0.0000
|0.0000
|1489
|2007.06.27 00:16
|modify
|497
|0.10
|0.6735
|0.6895
|0.6684
|1490
|2007.06.27 02:51
|close
|497
|0.10
|0.6733
|0.6895
|0.6684
|2.94
|9376.64
|1491
|2007.07.03 00:49
|sell
|498
|0.10
|0.6756
|0.0000
|0.0000
|1492
|2007.07.03 00:50
|modify
|498
|0.10
|0.6756
|0.6915
|0.6710
|1493
|2007.07.03 04:10
|close
|498
|0.10
|0.6757
|0.6915
|0.6710
|-1.47
|9375.17
|1494
|2007.07.03 22:49
|sell
|499
|0.10
|0.6750
|0.0000
|0.0000
|1495
|2007.07.03 22:49
|modify
|499
|0.10
|0.6750
|0.6914
|0.6704
|1496
|2007.07.04 02:49
|close
|499
|0.10
|0.6754
|0.6914
|0.6704
|-6.50
|9368.66
|1497
|2007.07.05 00:53
|sell
|500
|0.10
|0.6752
|0.0000
|0.0000
|1498
|2007.07.05 00:53
|modify
|500
|0.10
|0.6752
|0.6909
|0.6703
|1499
|2007.07.05 04:53
|close
|500
|0.10
|0.6756
|0.6909
|0.6703
|-5.86
|9362.80
|1500
|2007.07.05 22:59
|sell
|501
|0.10
|0.6760
|0.0000
|0.0000
|1501
|2007.07.05 22:59
|modify
|501
|0.10
|0.6760
|0.6929
|0.6709
|1502
|2007.07.06 02:44
|close
|501
|0.10
|0.6761
|0.6929
|0.6709
|-2.10
|9360.70
|1503
|2007.07.09 22:40
|sell
|502
|0.10
|0.6762
|0.0000
|0.0000
|1504
|2007.07.09 22:41
|modify
|502
|0.10
|0.6762
|0.6925
|0.6704
|1505
|2007.07.10 00:49
|close
|502
|0.10
|0.6759
|0.6925
|0.6704
|3.76
|9364.45
|1506
|2007.07.10 00:49
|buy
|503
|0.10
|0.6758
|0.0000
|0.0000
|1507
|2007.07.10 00:49
|modify
|503
|0.10
|0.6758
|0.6595
|0.6817
|1508
|2007.07.10 04:49
|close
|503
|0.10
|0.6755
|0.6595
|0.6817
|-4.39
|9360.06
|1509
|2007.07.10 22:24
|sell
|504
|0.10
|0.6775
|0.0000
|0.0000
|1510
|2007.07.10 22:24
|modify
|504
|0.10
|0.6775
|0.6936
|0.6718
|1511
|2007.07.11 09:14
|close
|504
|0.10
|0.6779
|0.6936
|0.6718
|-6.50
|9353.56
|1512
|2007.07.12 00:18
|sell
|505
|0.10
|0.6766
|0.0000
|0.0000
|1513
|2007.07.12 00:26
|modify
|505
|0.10
|0.6766
|0.6934
|0.6715
|1514
|2007.07.16 09:35
|close
|505
|0.10
|0.6769
|0.6934
|0.6715
|-5.68
|9347.88
|1515
|2007.07.17 00:50
|sell
|506
|0.10
|0.6765
|0.0000
|0.0000
|1516
|2007.07.17 00:52
|modify
|506
|0.10
|0.6765
|0.6932
|0.6725
|1517
|2007.07.17 09:28
|close
|506
|0.10
|0.6769
|0.6932
|0.6725
|-5.86
|9342.02
|1518
|2007.07.17 23:34
|sell
|507
|0.10
|0.6736
|0.0000
|0.0000
|1519
|2007.07.17 23:34
|modify
|507
|0.10
|0.6736
|0.6891
|0.6676
|1520
|2007.07.18 05:13
|close
|507
|0.10
|0.6739
|0.6891
|0.6676
|-5.04
|9336.97
|1521
|2007.07.18 22:44
|sell
|508
|0.10
|0.6723
|0.0000
|0.0000
|1522
|2007.07.18 22:52
|modify
|508
|0.10
|0.6723
|0.6884
|0.6682
|1523
|2007.07.19 03:42
|close
|508
|0.10
|0.6727
|0.6884
|0.6682
|-7.80
|9329.17
|1524
|2007.07.24 22:00
|sell
|509
|0.10
|0.6706
|0.0000
|0.0000
|1525
|2007.07.24 22:01
|modify
|509
|0.10
|0.6706
|0.6863
|0.6655
|1526
|2007.07.25 02:03
|close
|509
|0.10
|0.6709
|0.6863
|0.6655
|-5.04
|9324.13
|1527
|2007.07.26 00:07
|sell
|510
|0.10
|0.6684
|0.0000
|0.0000
|1528
|2007.07.26 00:07
|modify
|510
|0.10
|0.6684
|0.6848
|0.6629
|1529
|2007.07.26 02:58
|close
|510
|0.10
|0.6684
|0.6848
|0.6629
|0.00
|9324.13
|1530
|2007.07.26 22:01
|sell
|511
|0.10
|0.6708
|0.0000
|0.0000
|1531
|2007.07.26 22:01
|modify
|511
|0.10
|0.6708
|0.6874
|0.6653
|1532
|2007.07.27 02:06
|close
|511
|0.10
|0.6711
|0.6874
|0.6653
|-5.04
|9319.08
|1533
|2007.07.30 23:01
|sell
|512
|0.10
|0.6765
|0.0000
|0.0000
|1534
|2007.07.30 23:01
|modify
|512
|0.10
|0.6765
|0.6930
|0.6715
|1535
|2007.07.31 01:04
|close
|512
|0.10
|0.6761
|0.6930
|0.6715
|5.22
|9324.30
|1536
|2007.07.31 01:05
|buy
|513
|0.10
|0.6760
|0.0000
|0.0000
|1537
|2007.07.31 01:05
|modify
|513
|0.10
|0.6760
|0.6597
|0.6802
|1538
|2007.07.31 07:09
|close
|513
|0.10
|0.6757
|0.6597
|0.6802
|-4.40
|9319.90
|1539
|2007.07.31 22:00
|sell
|514
|0.10
|0.6735
|0.0000
|0.0000
|1540
|2007.07.31 22:00
|modify
|514
|0.10
|0.6735
|0.6902
|0.6694
|1541
|2007.08.01 02:32
|close
|514
|0.10
|0.6738
|0.6902
|0.6694
|-5.04
|9314.85
|1542
|2007.08.01 22:23
|buy
|515
|0.10
|0.6731
|0.0000
|0.0000
|1543
|2007.08.01 22:24
|modify
|515
|0.10
|0.6731
|0.6580
|0.6790
|1544
|2007.08.02 01:28
|close
|515
|0.10
|0.6731
|0.6580
|0.6790
|-0.40
|9314.46
|1545
|2007.08.02 01:36
|sell
|516
|0.10
|0.6733
|0.0000
|0.0000
|1546
|2007.08.02 01:37
|modify
|516
|0.10
|0.6733
|0.6896
|0.6675
|1547
|2007.08.02 04:24
|close
|516
|0.10
|0.6730
|0.6896
|0.6675
|4.40
|9318.86
|1548
|2007.08.07 00:45
|sell
|517
|0.10
|0.6793
|0.0000
|0.0000
|1549
|2007.08.07 00:45
|modify
|517
|0.10
|0.6793
|0.6947
|0.6733
|1550
|2007.08.07 04:45
|close
|517
|0.10
|0.6797
|0.6947
|0.6733
|-5.86
|9313.00
|1551
|2007.08.08 01:48
|sell
|518
|0.10
|0.6798
|0.0000
|0.0000
|1552
|2007.08.08 01:49
|modify
|518
|0.10
|0.6798
|0.6967
|0.6756
|1553
|2007.08.08 09:57
|close
|518
|0.10
|0.6801
|0.6967
|0.6756
|-4.40
|9308.60
|1554
|2007.08.08 23:58
|sell
|519
|0.10
|0.6778
|0.0000
|0.0000
|1555
|2007.08.08 23:59
|modify
|519
|0.10
|0.6778
|0.6945
|0.6724
|1556
|2007.08.09 02:54
|close
|519
|0.10
|0.6778
|0.6945
|0.6724
|-1.93
|9306.66
|1557
|2007.08.09 22:50
|sell
|520
|0.10
|0.6761
|0.0000
|0.0000
|1558
|2007.08.09 22:50
|modify
|520
|0.10
|0.6761
|0.6924
|0.6711
|1559
|2007.08.10 01:37
|close
|520
|0.10
|0.6759
|0.6924
|0.6711
|2.29
|9308.95
|1560
|2007.08.13 23:31
|sell
|521
|0.10
|0.6767
|0.0000
|0.0000
|1561
|2007.08.13 23:31
|modify
|521
|0.10
|0.6767
|0.6927
|0.6722
|1562
|2007.08.14 03:37
|close
|521
|0.10
|0.6770
|0.6927
|0.6722
|-5.04
|9303.90
|1563
|2007.08.15 01:34
|sell
|522
|0.10
|0.6782
|0.0000
|0.0000
|1564
|2007.08.15 01:35
|modify
|522
|0.10
|0.6782
|0.6950
|0.6737
|1565
|2007.08.15 05:36
|close
|522
|0.10
|0.6786
|0.6950
|0.6737
|-5.86
|9298.04
|1566
|2007.08.15 22:50
|sell
|523
|0.10
|0.6760
|0.0000
|0.0000
|1567
|2007.08.15 22:50
|modify
|523
|0.10
|0.6760
|0.6914
|0.6717
|1568
|2007.08.16 01:48
|close
|523
|0.10
|0.6760
|0.6914
|0.6717
|-1.93
|9296.11
|1569
|2007.08.16 22:00
|buy
|524
|0.10
|0.6768
|0.0000
|0.0000
|1570
|2007.08.16 22:00
|modify
|524
|0.10
|0.6768
|0.6601
|0.6820
|1571
|2007.08.16 22:45
|close
|524
|0.10
|0.6774
|0.6601
|0.6820
|8.79
|9304.90
|1572
|2007.08.16 22:45
|sell
|525
|0.10
|0.6774
|0.0000
|0.0000
|1573
|2007.08.16 22:45
|modify
|525
|0.10
|0.6774
|0.6940
|0.6734
|1574
|2007.08.16 23:41
|close
|525
|0.10
|0.6768
|0.6940
|0.6734
|8.79
|9313.69
|1575
|2007.08.21 01:13
|sell
|526
|0.10
|0.6781
|0.0000
|0.0000
|1576
|2007.08.21 01:13
|modify
|526
|0.10
|0.6781
|0.6939
|0.6739
|1577
|2007.08.21 05:14
|close
|526
|0.10
|0.6785
|0.6939
|0.6739
|-5.86
|9307.83
|1578
|2007.08.23 01:43
|sell
|527
|0.10
|0.6797
|0.0000
|0.0000
|1579
|2007.08.23 01:43
|modify
|527
|0.10
|0.6797
|0.6953
|0.6740
|1580
|2007.08.23 04:48
|close
|527
|0.10
|0.6797
|0.6953
|0.6740
|0.00
|9307.83
|1581
|2007.08.27 23:16
|sell
|528
|0.10
|0.6783
|0.0000
|0.0000
|1582
|2007.08.27 23:16
|modify
|528
|0.10
|0.6783
|0.6933
|0.6724
|1583
|2007.08.29 10:08
|close
|528
|0.10
|0.6787
|0.6933
|0.6724
|-7.15
|9300.68
|1584
|2007.08.29 22:02
|sell
|529
|0.10
|0.6776
|0.0000
|0.0000
|1585
|2007.08.29 22:02
|modify
|529
|0.10
|0.6776
|0.6936
|0.6725
|1586
|2007.08.30 03:20
|close
|529
|0.10
|0.6779
|0.6936
|0.6725
|-6.33
|9294.35
|1587
|2007.09.03 22:00
|sell
|530
|0.10
|0.6747
|0.0000
|0.0000
|1588
|2007.09.03 22:00
|modify
|530
|0.10
|0.6747
|0.6906
|0.6688
|1589
|2007.09.04 02:54
|close
|530
|0.10
|0.6750
|0.6906
|0.6688
|-5.04
|9289.30
|1590
|2007.09.05 00:33
|sell
|531
|0.10
|0.6760
|0.0000
|0.0000
|1591
|2007.09.05 00:33
|modify
|531
|0.10
|0.6760
|0.6923
|0.6713
|1592
|2007.09.05 03:28
|close
|531
|0.10
|0.6760
|0.6923
|0.6713
|0.00
|9289.30
|1593
|2007.09.06 01:41
|sell
|532
|0.10
|0.6759
|0.0000
|0.0000
|1594
|2007.09.06 01:41
|modify
|532
|0.10
|0.6759
|0.6911
|0.6707
|1595
|2007.09.06 05:21
|close
|532
|0.10
|0.6759
|0.6911
|0.6707
|0.00
|9289.30
|1596
|2007.09.10 23:31
|sell
|533
|0.10
|0.6807
|0.0000
|0.0000
|1597
|2007.09.10 23:31
|modify
|533
|0.10
|0.6807
|0.6976
|0.6761
|1598
|2007.09.11 02:21
|close
|533
|0.10
|0.6807
|0.6976
|0.6761
|-0.64
|9288.66
|1599
|2007.09.12 22:34
|sell
|534
|0.10
|0.6849
|0.0000
|0.0000
|1600
|2007.09.12 22:34
|modify
|534
|0.10
|0.6849
|0.7010
|0.6793
|1601
|2007.09.13 02:54
|close
|534
|0.10
|0.6852
|0.7010
|0.6793
|-6.33
|9282.32
|1602
|2007.09.13 22:01
|sell
|535
|0.10
|0.6838
|0.0000
|0.0000
|1603
|2007.09.13 22:07
|modify
|535
|0.10
|0.6838
|0.6993
|0.6788
|1604
|2007.09.17 10:57
|close
|535
|0.10
|0.6952
|0.6993
|0.6788
|-168.35
|9113.97
|1605
|2007.09.18 01:31
|sell
|536
|0.10
|0.6955
|0.0000
|0.0000
|1606
|2007.09.18 01:31
|modify
|536
|0.10
|0.6955
|0.7115
|0.6907
|1607
|2007.09.18 08:09
|close
|536
|0.10
|0.6959
|0.7115
|0.6907
|-5.86
|9108.11
|1608
|2007.09.18 22:39
|sell
|537
|0.10
|0.6947
|0.0000
|0.0000
|1609
|2007.09.18 22:39
|modify
|537
|0.10
|0.6947
|0.7109
|0.6897
|1610
|2007.09.19 02:15
|close
|537
|0.10
|0.6948
|0.7109
|0.6897
|-2.11
|9106.00
|1611
|2007.09.19 23:11
|sell
|538
|0.10
|0.6980
|0.0000
|0.0000
|1612
|2007.09.19 23:12
|modify
|538
|0.10
|0.6980
|0.7132
|0.6931
|1613
|2007.09.20 05:01
|close
|538
|0.10
|0.6983
|0.7132
|0.6931
|-6.33
|9099.67
|1614
|2007.09.25 23:54
|sell
|539
|0.10
|0.7008
|0.0000
|0.0000
|1615
|2007.09.25 23:54
|modify
|539
|0.10
|0.7008
|0.7175
|0.6960
|1616
|2007.09.26 04:46
|close
|539
|0.10
|0.7010
|0.7175
|0.6960
|-3.57
|9096.09
|1617
|2007.09.26 23:56
|sell
|540
|0.10
|0.7011
|0.0000
|0.0000
|1618
|2007.09.26 23:56
|modify
|540
|0.10
|0.7011
|0.7167
|0.6966
|1619
|2007.09.27 05:22
|close
|540
|0.10
|0.7014
|0.7167
|0.6966
|-6.33
|9089.76
|1620
|2007.10.01 22:26
|sell
|541
|0.10
|0.6967
|0.0000
|0.0000
|1621
|2007.10.01 22:27
|modify
|541
|0.10
|0.6967
|0.7121
|0.6921
|1622
|2007.10.02 01:47
|close
|541
|0.10
|0.6967
|0.7121
|0.6921
|-0.64
|9089.11
|1623
|2007.10.03 00:26
|sell
|542
|0.10
|0.6937
|0.0000
|0.0000
|1624
|2007.10.03 00:26
|modify
|542
|0.10
|0.6937
|0.7107
|0.6891
|1625
|2007.10.03 06:56
|close
|542
|0.10
|0.6940
|0.7107
|0.6891
|-4.40
|9084.71
|1626
|2007.10.04 01:34
|sell
|543
|0.10
|0.6938
|0.0000
|0.0000
|1627
|2007.10.04 01:34
|modify
|543
|0.10
|0.6938
|0.7101
|0.6895
|1628
|2007.10.04 05:38
|close
|543
|0.10
|0.6941
|0.7101
|0.6895
|-4.39
|9080.32
|1629
|2007.10.04 22:00
|sell
|544
|0.10
|0.6935
|0.0000
|0.0000
|1630
|2007.10.04 22:00
|modify
|544
|0.10
|0.6935
|0.7094
|0.6885
|1631
|2007.10.05 01:13
|close
|544
|0.10
|0.6935
|0.7094
|0.6885
|-0.64
|9079.68
|1632
|2007.10.08 23:05
|sell
|545
|0.10
|0.6903
|0.0000
|0.0000
|1633
|2007.10.08 23:05
|modify
|545
|0.10
|0.6903
|0.7067
|0.6859
|1634
|2007.10.09 02:10
|close
|545
|0.10
|0.6903
|0.7067
|0.6859
|-0.64
|9079.03
|1635
|2007.10.10 22:04
|sell
|546
|0.10
|0.6928
|0.0000
|0.0000
|1636
|2007.10.10 22:04
|modify
|546
|0.10
|0.6928
|0.7087
|0.6875
|1637
|2007.11.01 12:56
|close
|546
|0.10
|0.6931
|0.7087
|0.6875
|-19.87
|9059.16
|1638
|2007.11.01 22:01
|buy
|547
|0.10
|0.6937
|0.0000
|0.0000
|1639
|2007.11.01 22:01
|modify
|547
|0.10
|0.6937
|0.6773
|0.6982
|1640
|2007.11.01 23:01
|close
|547
|0.10
|0.6941
|0.6773
|0.6982
|5.86
|9065.02
|1641
|2007.11.05 23:45
|sell
|548
|0.10
|0.6957
|0.0000
|0.0000
|1642
|2007.11.05 23:45
|modify
|548
|0.10
|0.6957
|0.7114
|0.6901
|1643
|2007.11.06 02:39
|close
|548
|0.10
|0.6957
|0.7114
|0.6901
|-0.64
|9064.38
|1644
|2007.11.06 23:34
|sell
|549
|0.10
|0.6975
|0.0000
|0.0000
|1645
|2007.11.06 23:34
|modify
|549
|0.10
|0.6975
|0.7142
|0.6932
|1646
|2007.11.07 11:08
|close
|549
|0.10
|0.6979
|0.7142
|0.6932
|-6.51
|9057.86
|1647
|2007.11.07 23:12
|sell
|550
|0.10
|0.6968
|0.0000
|0.0000
|1648
|2007.11.07 23:12
|modify
|550
|0.10
|0.6968
|0.7133
|0.6913
|1649
|2007.11.08 03:13
|close
|550
|0.10
|0.6971
|0.7133
|0.6913
|-6.32
|9051.54
|1650
|2007.11.08 22:20
|sell
|551
|0.10
|0.6961
|0.0000
|0.0000
|1651
|2007.11.08 22:20
|modify
|551
|0.10
|0.6961
|0.7115
|0.6919
|1652
|2007.11.09 08:51
|close
|551
|0.10
|0.6965
|0.7115
|0.6919
|-6.50
|9045.04
|1653
|2007.11.13 01:37
|sell
|552
|0.10
|0.7076
|0.0000
|0.0000
|1654
|2007.11.13 01:37
|modify
|552
|0.10
|0.7076
|0.7235
|0.7017
|1655
|2007.11.13 02:50
|close
|552
|0.10
|0.7072
|0.7235
|0.7017
|5.86
|9050.90
|1656
|2007.11.14 22:00
|sell
|553
|0.10
|0.7134
|0.0000
|0.0000
|1657
|2007.11.14 22:00
|modify
|553
|0.10
|0.7134
|0.7294
|0.7075
|1658
|2007.11.15 01:40
|close
|553
|0.10
|0.7135
|0.7294
|0.7075
|-3.40
|9047.49
|1659
|2007.11.20 22:16
|sell
|554
|0.10
|0.7172
|0.0000
|0.0000
|1660
|2007.11.20 22:16
|modify
|554
|0.10
|0.7172
|0.7322
|0.7120
|1661
|2007.11.21 08:04
|close
|554
|0.10
|0.7175
|0.7322
|0.7120
|-5.04
|9042.45
|1662
|2007.11.21 22:05
|sell
|555
|0.10
|0.7195
|0.0000
|0.0000
|1663
|2007.11.21 22:05
|modify
|555
|0.10
|0.7195
|0.7358
|0.7152
|1664
|2007.11.22 05:05
|close
|555
|0.10
|0.7199
|0.7358
|0.7152
|-7.79
|9034.65
|1665
|2007.11.22 22:51
|sell
|556
|0.10
|0.7205
|0.0000
|0.0000
|1666
|2007.11.22 22:51
|modify
|556
|0.10
|0.7205
|0.7375
|0.7149
|1667
|2007.11.22 23:25
|close
|556
|0.10
|0.7199
|0.7375
|0.7149
|8.80
|9043.45
|1668
|2007.11.26 22:00
|sell
|557
|0.10
|0.7187
|0.0000
|0.0000
|1669
|2007.11.26 22:00
|modify
|557
|0.10
|0.7187
|0.7339
|0.7147
|1670
|2007.11.26 22:36
|close
|557
|0.10
|0.7181
|0.7339
|0.7147
|8.79
|9052.24
|1671
|2007.11.26 23:46
|sell
|558
|0.10
|0.7185
|0.0000
|0.0000
|1672
|2007.11.26 23:47
|modify
|558
|0.10
|0.7185
|0.7343
|0.7128
|1673
|2007.11.27 01:50
|close
|558
|0.10
|0.7182
|0.7343
|0.7128
|3.76
|9056.00
|1674
|2007.11.27 23:01
|sell
|559
|0.10
|0.7170
|0.0000
|0.0000
|1675
|2007.11.27 23:01
|modify
|559
|0.10
|0.7170
|0.7338
|0.7116
|1676
|2007.11.28 05:26
|close
|559
|0.10
|0.7173
|0.7338
|0.7116
|-5.04
|9050.95
|1677
|2007.11.28 22:00
|buy
|560
|0.10
|0.7130
|0.0000
|0.0000
|1678
|2007.11.28 22:00
|modify
|560
|0.10
|0.7130
|0.6979
|0.7176
|1679
|2007.11.28 23:10
|close
|560
|0.10
|0.7134
|0.6979
|0.7176
|5.86
|9056.81
|1680
|2007.11.28 23:10
|sell
|561
|0.10
|0.7134
|0.0000
|0.0000
|1681
|2007.11.28 23:10
|modify
|561
|0.10
|0.7134
|0.7301
|0.7081
|1682
|2007.11.29 03:31
|close
|561
|0.10
|0.7137
|0.7301
|0.7081
|-6.33
|9050.48
|1683
|2007.12.03 23:25
|sell
|562
|0.10
|0.7104
|0.0000
|0.0000
|1684
|2007.12.03 23:25
|modify
|562
|0.10
|0.7104
|0.7257
|0.7061
|1685
|2007.12.04 02:42
|close
|562
|0.10
|0.7104
|0.7257
|0.7061
|-0.64
|9049.84
|1686
|2007.12.04 23:00
|buy
|563
|0.10
|0.7171
|0.0000
|0.0000
|1687
|2007.12.04 23:00
|modify
|563
|0.10
|0.7171
|0.7002
|0.7231
|1688
|2007.12.05 00:30
|close
|563
|0.10
|0.7174
|0.7002
|0.7231
|4.26
|9054.09
|1689
|2007.12.05 00:30
|sell
|564
|0.10
|0.7174
|0.0000
|0.0000
|1690
|2007.12.05 00:30
|modify
|564
|0.10
|0.7174
|0.7338
|0.7118
|1691
|2007.12.05 06:00
|close
|564
|0.10
|0.7176
|0.7338
|0.7118
|-2.93
|9051.16
|1692
|2007.12.06 01:08
|sell
|565
|0.10
|0.7208
|0.0000
|0.0000
|1693
|2007.12.06 01:08
|modify
|565
|0.10
|0.7208
|0.7362
|0.7154
|1694
|2007.12.06 02:51
|close
|565
|0.10
|0.7204
|0.7362
|0.7154
|5.86
|9057.02
|1695
|2007.12.06 22:02
|sell
|566
|0.10
|0.7221
|0.0000
|0.0000
|1696
|2007.12.06 22:02
|modify
|566
|0.10
|0.7221
|0.7373
|0.7168
|1697
|2007.12.07 05:26
|close
|566
|0.10
|0.7224
|0.7373
|0.7168
|-5.04
|9051.98
|1698
|2007.12.10 23:37
|sell
|567
|0.10
|0.7193
|0.0000
|0.0000
|1699
|2007.12.10 23:37
|modify
|567
|0.10
|0.7193
|0.7346
|0.7149
|1700
|2007.12.11 01:58
|close
|567
|0.10
|0.7191
|0.7346
|0.7149
|2.29
|9054.26
|1701
|2007.12.12 23:45
|sell
|568
|0.10
|0.7189
|0.0000
|0.0000
|1702
|2007.12.13 00:01
|modify
|568
|0.10
|0.7189
|0.7351
|0.7131
|1703
|2007.12.13 12:17
|close
|568
|0.10
|0.7192
|0.7351
|0.7131
|-6.33
|9047.93
|1704
|2007.12.13 22:27
|buy
|569
|0.10
|0.7167
|0.0000
|0.0000
|1705
|2007.12.13 22:27
|modify
|569
|0.10
|0.7167
|0.7017
|0.7207
|1706
|2007.12.14 03:17
|close
|569
|0.10
|0.7163
|0.7017
|0.7207
|-5.99
|9041.94
|1707
|2007.12.17 22:00
|sell
|570
|0.10
|0.7125
|0.0000
|0.0000
|1708
|2007.12.17 22:00
|modify
|570
|0.10
|0.7125
|0.7292
|0.7078
|1709
|2007.12.18 02:18
|close
|570
|0.10
|0.7129
|0.7292
|0.7078
|-6.50
|9035.43
|1710
|2007.12.19 22:42
|buy
|571
|0.10
|0.7197
|0.0000
|0.0000
|1711
|2007.12.19 22:43
|modify
|571
|0.10
|0.7197
|0.7045
|0.7237
|1712
|2007.12.19 23:52
|close
|571
|0.10
|0.7201
|0.7045
|0.7237
|5.85
|9041.28
|1713
|2007.12.19 23:53
|sell
|572
|0.10
|0.7204
|0.0000
|0.0000
|1714
|2007.12.19 23:53
|modify
|572
|0.10
|0.7204
|0.7361
|0.7157
|1715
|2007.12.20 02:08
|close
|572
|0.10
|0.7201
|0.7361
|0.7157
|2.46
|9043.74
|1716
|2007.12.20 22:00
|buy
|573
|0.10
|0.7227
|0.0000
|0.0000
|1717
|2007.12.20 22:00
|modify
|573
|0.10
|0.7227
|0.7077
|0.7281
|1718
|2007.12.21 04:26
|close
|573
|0.10
|0.7223
|0.7077
|0.7281
|-5.99
|9037.75
|1719
|2007.12.27 01:22
|buy
|574
|0.10
|0.7300
|0.0000
|0.0000
|1720
|2007.12.27 01:24
|modify
|574
|0.10
|0.7300
|0.7133
|0.7348
|1721
|2007.12.27 06:48
|close
|574
|0.10
|0.7296
|0.7133
|0.7348
|-5.86
|9031.89
|1722
|2007.12.27 22:27
|sell
|575
|0.10
|0.7329
|0.0000
|0.0000
|1723
|2007.12.27 22:27
|modify
|575
|0.10
|0.7329
|0.7492
|0.7288
|1724
|2007.12.27 23:34
|close
|575
|0.10
|0.7325
|0.7492
|0.7288
|5.86
|9037.75
|1725
|2008.01.02 22:59
|buy
|576
|0.10
|0.7431
|0.0000
|0.0000
|1726
|2008.01.02 22:59
|modify
|576
|0.10
|0.7431
|0.7274
|0.7475
|1727
|2008.01.03 07:30
|close
|576
|0.10
|0.7428
|0.7274
|0.7475
|-4.79
|9032.96
|1728
|2008.01.03 22:04
|sell
|577
|0.10
|0.7474
|0.0000
|0.0000
|1729
|2008.01.03 22:04
|modify
|577
|0.10
|0.7474
|0.7633
|0.7431
|1730
|2008.01.04 00:55
|close
|577
|0.10
|0.7473
|0.7633
|0.7431
|0.82
|9033.78
|1731
|2008.01.07 22:19
|sell
|578
|0.10
|0.7462
|0.0000
|0.0000
|1732
|2008.01.07 22:21
|modify
|578
|0.10
|0.7462
|0.7629
|0.7413
|1733
|2008.01.08 01:40
|close
|578
|0.10
|0.7463
|0.7629
|0.7413
|-2.11
|9031.66
|1734
|2008.01.09 01:13
|sell
|579
|0.10
|0.7461
|0.0000
|0.0000
|1735
|2008.01.09 01:13
|modify
|579
|0.10
|0.7461
|0.7627
|0.7402
|1736
|2008.01.09 02:57
|close
|579
|0.10
|0.7457
|0.7627
|0.7402
|5.86
|9037.52
|1737
|2008.01.10 00:33
|sell
|580
|0.10
|0.7491
|0.0000
|0.0000
|1738
|2008.01.10 00:33
|modify
|580
|0.10
|0.7491
|0.7642
|0.7434
|1739
|2008.01.10 10:52
|close
|580
|0.10
|0.7493
|0.7642
|0.7434
|-2.93
|9034.59
|1740
|2008.01.10 22:23
|sell
|581
|0.10
|0.7547
|0.0000
|0.0000
|1741
|2008.01.10 22:23
|modify
|581
|0.10
|0.7547
|0.7717
|0.7499
|1742
|2008.01.11 01:49
|close
|581
|0.10
|0.7548
|0.7717
|0.7499
|-2.11
|9032.48
|1743
|2008.01.14 23:52
|sell
|582
|0.10
|0.7604
|0.0000
|0.0000
|1744
|2008.01.14 23:52
|modify
|582
|0.10
|0.7604
|0.7754
|0.7560
|1745
|2008.01.15 03:52
|close
|582
|0.10
|0.7607
|0.7754
|0.7560
|-5.04
|9027.43
|1746
|2008.01.15 22:14
|buy
|583
|0.10
|0.7544
|0.0000
|0.0000
|1747
|2008.01.15 22:14
|modify
|583
|0.10
|0.7544
|0.7377
|0.7596
|1748
|2008.01.15 23:24
|close
|583
|0.10
|0.7547
|0.7377
|0.7596
|4.40
|9031.83
|1749
|2008.01.15 23:26
|sell
|584
|0.10
|0.7549
|0.0000
|0.0000
|1750
|2008.01.15 23:26
|modify
|584
|0.10
|0.7549
|0.7713
|0.7498
|1751
|2008.01.16 09:18
|close
|584
|0.10
|0.7553
|0.7713
|0.7498
|-6.50
|9025.33
|1752
|2008.01.16 22:03
|sell
|585
|0.10
|0.7469
|0.0000
|0.0000
|1753
|2008.01.16 22:03
|modify
|585
|0.10
|0.7469
|0.7624
|0.7425
|1754
|2008.01.16 23:06
|close
|585
|0.10
|0.7465
|0.7624
|0.7425
|5.87
|9031.20
|1755
|2008.01.17 00:03
|sell
|586
|0.10
|0.7470
|0.0000
|0.0000
|1756
|2008.01.17 00:04
|modify
|586
|0.10
|0.7470
|0.7627
|0.7417
|1757
|2008.01.17 04:05
|close
|586
|0.10
|0.7473
|0.7627
|0.7417
|-4.40
|9026.80
|1758
|2008.01.17 22:18
|buy
|587
|0.10
|0.7439
|0.0000
|0.0000
|1759
|2008.01.17 22:19
|modify
|587
|0.10
|0.7439
|0.7273
|0.7491
|1760
|2008.01.18 04:36
|close
|587
|0.10
|0.7436
|0.7273
|0.7491
|-4.52
|9022.28
|1761
|2008.01.21 22:34
|sell
|588
|0.10
|0.7435
|0.0000
|0.0000
|1762
|2008.01.21 22:35
|modify
|588
|0.10
|0.7435
|0.7593
|0.7375
|1763
|2008.01.22 01:39
|close
|588
|0.10
|0.7435
|0.7593
|0.7375
|-0.64
|9021.63
|1764
|2008.01.22 22:06
|sell
|589
|0.10
|0.7454
|0.0000
|0.0000
|1765
|2008.01.22 22:06
|modify
|589
|0.10
|0.7454
|0.7620
|0.7406
|1766
|2008.01.23 08:53
|close
|589
|0.10
|0.7457
|0.7620
|0.7406
|-5.03
|9016.60
|1767
|2008.01.23 22:00
|sell
|590
|0.10
|0.7477
|0.0000
|0.0000
|1768
|2008.01.23 22:00
|modify
|590
|0.10
|0.7477
|0.7640
|0.7425
|1769
|2008.01.24 01:11
|close
|590
|0.10
|0.7477
|0.7640
|0.7425
|-1.93
|9014.67
|1770
|2008.01.28 23:09
|sell
|591
|0.10
|0.7454
|0.0000
|0.0000
|1771
|2008.01.28 23:09
|modify
|591
|0.10
|0.7454
|0.7611
|0.7410
|1772
|2008.01.29 01:03
|close
|591
|0.10
|0.7450
|0.7611
|0.7410
|5.23
|9019.89
|1773
|2008.01.29 01:10
|buy
|592
|0.10
|0.7448
|0.0000
|0.0000
|1774
|2008.01.29 01:10
|modify
|592
|0.10
|0.7448
|0.7286
|0.7502
|1775
|2008.01.29 03:41
|close
|592
|0.10
|0.7451
|0.7286
|0.7502
|4.40
|9024.29
|1776
|2008.01.30 22:00
|sell
|593
|0.10
|0.7472
|0.0000
|0.0000
|1777
|2008.01.30 22:00
|modify
|593
|0.10
|0.7472
|0.7624
|0.7422
|1778
|2008.01.31 01:54
|close
|593
|0.10
|0.7473
|0.7624
|0.7422
|-3.40
|9020.89
|1779
|2008.01.31 22:00
|sell
|594
|0.10
|0.7476
|0.0000
|0.0000
|1780
|2008.01.31 22:00
|modify
|594
|0.10
|0.7476
|0.7638
|0.7425
|1781
|2008.01.31 23:53
|close
|594
|0.10
|0.7473
|0.7638
|0.7425
|4.39
|9025.28
|1782
|2008.02.04 22:01
|sell
|595
|0.10
|0.7513
|0.0000
|0.0000
|1783
|2008.02.04 22:02
|modify
|595
|0.10
|0.7513
|0.7663
|0.7460
|1784
|2008.02.05 00:28
|close
|595
|0.10
|0.7510
|0.7663
|0.7460
|3.76
|9029.03
|1785
|2008.02.05 00:28
|buy
|596
|0.10
|0.7510
|0.0000
|0.0000
|1786
|2008.02.05 00:29
|modify
|596
|0.10
|0.7510
|0.7347
|0.7563
|1787
|2008.02.05 03:59
|close
|596
|0.10
|0.7509
|0.7347
|0.7563
|-1.46
|9027.57
|1788
|2008.02.06 22:45
|sell
|597
|0.10
|0.7463
|0.0000
|0.0000
|1789
|2008.02.06 22:45
|modify
|597
|0.10
|0.7463
|0.7626
|0.7418
|1790
|2008.02.06 23:53
|close
|597
|0.10
|0.7459
|0.7626
|0.7418
|5.86
|9033.43
|1791
|2008.02.06 23:58
|buy
|598
|0.10
|0.7457
|0.0000
|0.0000
|1792
|2008.02.06 23:58
|modify
|598
|0.10
|0.7457
|0.7306
|0.7503
|1793
|2008.02.07 01:57
|close
|598
|0.10
|0.7461
|0.7306
|0.7503
|5.46
|9038.90
|1794
|2008.02.07 22:59
|sell
|599
|0.10
|0.7457
|0.0000
|0.0000
|1795
|2008.02.07 22:59
|modify
|599
|0.10
|0.7457
|0.7623
|0.7399
|1796
|2008.02.08 01:11
|close
|599
|0.10
|0.7454
|0.7623
|0.7399
|3.75
|9042.64
|1797
|2008.02.11 23:39
|sell
|600
|0.10
|0.7445
|0.0000
|0.0000
|1798
|2008.02.11 23:39
|modify
|600
|0.10
|0.7445
|0.7612
|0.7398
|1799
|2008.02.12 00:58
|close
|600
|0.10
|0.7442
|0.7612
|0.7398
|3.76
|9046.40
|1800
|2008.02.12 23:00
|sell
|601
|0.10
|0.7441
|0.0000
|0.0000
|1801
|2008.02.12 23:01
|modify
|601
|0.10
|0.7441
|0.7607
|0.7388
|1802
|2008.02.13 04:03
|close
|601
|0.10
|0.7444
|0.7607
|0.7388
|-5.04
|9041.35
|1803
|2008.02.13 22:22
|sell
|602
|0.10
|0.7423
|0.0000
|0.0000
|1804
|2008.02.13 22:22
|modify
|602
|0.10
|0.7423
|0.7584
|0.7370
|1805
|2008.02.14 00:56
|close
|602
|0.10
|0.7419
|0.7584
|0.7370
|3.93
|9045.28
|1806
|2008.02.14 00:56
|buy
|603
|0.10
|0.7419
|0.0000
|0.0000
|1807
|2008.02.14 00:56
|modify
|603
|0.10
|0.7419
|0.7251
|0.7464
|1808
|2008.02.14 03:02
|close
|603
|0.10
|0.7423
|0.7251
|0.7464
|5.86
|9051.14
|1809
|2008.02.14 22:15
|sell
|604
|0.10
|0.7436
|0.0000
|0.0000
|1810
|2008.02.14 22:16
|modify
|604
|0.10
|0.7436
|0.7589
|0.7383
|1811
|2008.02.15 01:43
|close
|604
|0.10
|0.7437
|0.7589
|0.7383
|-2.10
|9049.03
|1812
|2008.02.18 22:06
|buy
|605
|0.10
|0.7511
|0.0000
|0.0000
|1813
|2008.02.18 22:06
|modify
|605
|0.10
|0.7511
|0.7356
|0.7559
|1814
|2008.02.19 00:09
|close
|605
|0.10
|0.7515
|0.7356
|0.7559
|5.73
|9054.76
|1815
|2008.02.19 00:09
|sell
|606
|0.10
|0.7515
|0.0000
|0.0000
|1816
|2008.02.19 00:09
|modify
|606
|0.10
|0.7515
|0.7670
|0.7465
|1817
|2008.02.19 05:15
|close
|606
|0.10
|0.7518
|0.7670
|0.7465
|-4.40
|9050.36
|1818
|2008.02.20 00:54
|sell
|607
|0.10
|0.7561
|0.0000
|0.0000
|1819
|2008.02.20 00:54
|modify
|607
|0.10
|0.7561
|0.7715
|0.7504
|1820
|2008.02.20 03:38
|close
|607
|0.10
|0.7558
|0.7715
|0.7504
|4.40
|9054.76
|1821
|2008.02.20 23:04
|sell
|608
|0.10
|0.7578
|0.0000
|0.0000
|1822
|2008.02.20 23:04
|modify
|608
|0.10
|0.7578
|0.7743
|0.7534
|1823
|2008.02.21 01:55
|close
|608
|0.10
|0.7578
|0.7743
|0.7534
|-1.93
|9052.83
|1824
|2008.02.25 23:10
|sell
|609
|0.10
|0.7540
|0.0000
|0.0000
|1825
|2008.02.25 23:10
|modify
|609
|0.10
|0.7540
|0.7701
|0.7495
|1826
|2008.02.26 03:13
|close
|609
|0.10
|0.7544
|0.7701
|0.7495
|-6.50
|9046.32
|1827
|2008.02.26 22:00
|sell
|610
|0.10
|0.7537
|0.0000
|0.0000
|1828
|2008.02.26 22:00
|modify
|610
|0.10
|0.7537
|0.7691
|0.7487
|1829
|2008.02.27 09:23
|close
|610
|0.10
|0.7541
|0.7691
|0.7487
|-6.50
|9039.82
|1830
|2008.02.27 22:02
|sell
|611
|0.10
|0.7634
|0.0000
|0.0000
|1831
|2008.02.27 22:02
|modify
|611
|0.10
|0.7634
|0.7794
|0.7591
|1832
|2008.02.27 23:23
|close
|611
|0.10
|0.7630
|0.7794
|0.7591
|5.86
|9045.68
|1833
|2008.02.27 23:26
|buy
|612
|0.10
|0.7629
|0.0000
|0.0000
|1834
|2008.02.27 23:26
|modify
|612
|0.10
|0.7629
|0.7460
|0.7678
|1835
|2008.02.28 08:20
|close
|612
|0.10
|0.7626
|0.7460
|0.7678
|-4.79
|9040.89
|1836
|2008.02.28 22:15
|sell
|613
|0.10
|0.7640
|0.0000
|0.0000
|1837
|2008.02.28 22:15
|modify
|613
|0.10
|0.7640
|0.7805
|0.7599
|1838
|2008.02.29 01:03
|close
|613
|0.10
|0.7637
|0.7805
|0.7599
|3.76
|9044.65
|1839
|2008.03.03 22:03
|sell
|614
|0.10
|0.7661
|0.0000
|0.0000
|1840
|2008.03.03 22:03
|modify
|614
|0.10
|0.7661
|0.7826
|0.7607
|1841
|2008.03.04 00:53
|close
|614
|0.10
|0.7661
|0.7826
|0.7607
|-0.64
|9044.00
|1842
|2008.03.05 01:17
|sell
|615
|0.10
|0.7662
|0.0000
|0.0000
|1843
|2008.03.05 01:17
|modify
|615
|0.10
|0.7662
|0.7813
|0.7622
|1844
|2008.03.05 04:39
|close
|615
|0.10
|0.7663
|0.7813
|0.7622
|-1.46
|9042.54
|1845
|2008.03.05 23:43
|sell
|616
|0.10
|0.7667
|0.0000
|0.0000
|1846
|2008.03.05 23:43
|modify
|616
|0.10
|0.7667
|0.7821
|0.7610
|1847
|2008.03.06 13:04
|close
|616
|0.10
|0.7670
|0.7821
|0.7610
|-6.32
|9036.22
|1848
|2008.03.10 22:39
|sell
|617
|0.10
|0.7640
|0.0000
|0.0000
|1849
|2008.03.10 22:40
|modify
|617
|0.10
|0.7640
|0.7795
|0.7591
|1850
|2008.03.11 01:48
|close
|617
|0.10
|0.7640
|0.7795
|0.7591
|-0.64
|9035.58
|1851
|2008.03.11 23:30
|sell
|618
|0.10
|0.7646
|0.0000
|0.0000
|1852
|2008.03.11 23:30
|modify
|618
|0.10
|0.7646
|0.7797
|0.7597
|1853
|2008.03.12 02:42
|close
|618
|0.10
|0.7645
|0.7797
|0.7597
|0.82
|9036.39
|1854
|2008.03.12 22:41
|sell
|619
|0.10
|0.7675
|0.0000
|0.0000
|1855
|2008.03.12 22:41
|modify
|619
|0.10
|0.7675
|0.7825
|0.7634
|1856
|2008.03.12 23:42
|close
|619
|0.10
|0.7670
|0.7825
|0.7634
|7.33
|9043.72
|1857
|2008.03.12 23:43
|buy
|620
|0.10
|0.7669
|0.0000
|0.0000
|1858
|2008.03.12 23:43
|modify
|620
|0.10
|0.7669
|0.7513
|0.7716
|1859
|2008.03.13 04:12
|close
|620
|0.10
|0.7666
|0.7513
|0.7716
|-4.79
|9038.94
|1860
|2008.03.13 22:44
|sell
|621
|0.10
|0.7692
|0.0000
|0.0000
|1861
|2008.03.13 22:44
|modify
|621
|0.10
|0.7692
|0.7862
|0.7643
|1862
|2008.03.13 23:56
|close
|621
|0.10
|0.7688
|0.7862
|0.7643
|5.86
|9044.80
|1863
|2008.03.18 00:44
|sell
|622
|0.10
|0.7876
|0.0000
|0.0000
|1864
|2008.03.18 00:44
|modify
|622
|0.10
|0.7876
|0.8042
|0.7827
|1865
|2008.03.18 03:35
|close
|622
|0.10
|0.7876
|0.8042
|0.7827
|0.00
|9044.80
|1866
|2008.03.18 22:11
|buy
|623
|0.10
|0.7786
|0.0000
|0.0000
|1867
|2008.03.18 22:11
|modify
|623
|0.10
|0.7786
|0.7623
|0.7826
|1868
|2008.03.18 23:51
|close
|623
|0.10
|0.7789
|0.7623
|0.7826
|4.39
|9049.19
|1869
|2008.03.18 23:51
|sell
|624
|0.10
|0.7789
|0.0000
|0.0000
|1870
|2008.03.18 23:51
|modify
|624
|0.10
|0.7789
|0.7956
|0.7744
|1871
|2008.03.19 00:37
|close
|624
|0.10
|0.7783
|0.7956
|0.7744
|8.15
|9057.33
|1872
|2008.03.19 00:46
|sell
|625
|0.10
|0.7791
|0.0000
|0.0000
|1873
|2008.03.19 00:46
|modify
|625
|0.10
|0.7791
|0.7942
|0.7751
|1874
|2008.03.19 02:08
|close
|625
|0.10
|0.7787
|0.7942
|0.7751
|5.86
|9063.19
|1875
|2008.03.19 22:01
|sell
|626
|0.10
|0.7878
|0.0000
|0.0000
|1876
|2008.03.19 22:01
|modify
|626
|0.10
|0.7878
|0.8048
|0.7829
|1877
|2008.03.20 00:22
|close
|626
|0.10
|0.7875
|0.8048
|0.7829
|2.46
|9065.65
|1878
|2008.03.20 00:22
|buy
|627
|0.10
|0.7875
|0.0000
|0.0000
|1879
|2008.03.20 00:23
|modify
|627
|0.10
|0.7875
|0.7716
|0.7933
|1880
|2008.03.20 00:57
|close
|627
|0.10
|0.7882
|0.7716
|0.7933
|10.25
|9075.90
|1881
|2008.03.20 01:00
|sell
|628
|0.10
|0.7884
|0.0000
|0.0000
|1882
|2008.03.20 01:00
|modify
|628
|0.10
|0.7884
|0.8048
|0.7837
|1883
|2008.03.20 01:13
|close
|628
|0.10
|0.7878
|0.8048
|0.7837
|8.79
|9084.69
|1884
|2008.03.20 22:06
|buy
|629
|0.10
|0.7770
|0.0000
|0.0000
|1885
|2008.03.20 22:06
|modify
|629
|0.10
|0.7770
|0.7609
|0.7815
|1886
|2008.03.20 23:04
|close
|629
|0.10
|0.7777
|0.7609
|0.7815
|10.25
|9094.94
|1887
|2008.03.25 00:52
|sell
|630
|0.10
|0.7768
|0.0000
|0.0000
|1888
|2008.03.25 00:52
|modify
|630
|0.10
|0.7768
|0.7918
|0.7713
|1889
|2008.03.25 02:02
|close
|630
|0.10
|0.7765
|0.7918
|0.7713
|4.39
|9099.33
|1890
|2008.03.25 22:21
|buy
|631
|0.10
|0.7796
|0.0000
|0.0000
|1891
|2008.03.25 22:21
|modify
|631
|0.10
|0.7796
|0.7646
|0.7854
|1892
|2008.03.25 23:51
|close
|631
|0.10
|0.7799
|0.7646
|0.7854
|4.40
|9103.73
|1893
|2008.03.25 23:51
|sell
|632
|0.10
|0.7799
|0.0000
|0.0000
|1894
|2008.03.25 23:51
|modify
|632
|0.10
|0.7799
|0.7961
|0.7744
|1895
|2008.03.26 04:08
|close
|632
|0.10
|0.7803
|0.7961
|0.7744
|-6.49
|9097.23
|1896
|2008.03.26 22:00
|sell
|633
|0.10
|0.7889
|0.0000
|0.0000
|1897
|2008.03.26 22:00
|modify
|633
|0.10
|0.7889
|0.8040
|0.7838
|1898
|2008.03.27 00:28
|close
|633
|0.10
|0.7887
|0.8040
|0.7838
|1.00
|9098.23
|1899
|2008.03.27 00:28
|buy
|634
|0.10
|0.7887
|0.0000
|0.0000
|1900
|2008.03.27 00:28
|modify
|634
|0.10
|0.7887
|0.7730
|0.7928
|1901
|2008.03.27 02:05
|close
|634
|0.10
|0.7891
|0.7730
|0.7928
|5.86
|9104.09
|1902
|2008.03.27 22:00
|buy
|635
|0.10
|0.7864
|0.0000
|0.0000
|1903
|2008.03.27 22:01
|modify
|635
|0.10
|0.7864
|0.7702
|0.7921
|1904
|2008.03.27 22:53
|close
|635
|0.10
|0.7870
|0.7702
|0.7921
|8.79
|9112.88
|1905
|2008.03.27 22:53
|sell
|636
|0.10
|0.7870
|0.0000
|0.0000
|1906
|2008.03.27 22:53
|modify
|636
|0.10
|0.7870
|0.8037
|0.7815
|1907
|2008.03.28 01:46
|close
|636
|0.10
|0.7870
|0.8037
|0.7815
|-0.64
|9112.23
|1908
|2008.03.31 23:06
|sell
|637
|0.10
|0.7962
|0.0000
|0.0000
|1909
|2008.03.31 23:06
|modify
|637
|0.10
|0.7962
|0.8113
|0.7914
|1910
|2008.03.31 23:37
|close
|637
|0.10
|0.7956
|0.8113
|0.7914
|8.79
|9121.02
|1911
|2008.03.31 23:49
|buy
|638
|0.10
|0.7953
|0.0000
|0.0000
|1912
|2008.03.31 23:49
|modify
|638
|0.10
|0.7953
|0.7791
|0.7994
|1913
|2008.04.01 02:46
|close
|638
|0.10
|0.7953
|0.7791
|0.7994
|-0.13
|9120.89
|1914
|2008.04.01 22:15
|sell
|639
|0.10
|0.7897
|0.0000
|0.0000
|1915
|2008.04.01 22:15
|modify
|639
|0.10
|0.7897
|0.8048
|0.7847
|1916
|2008.04.02 01:08
|close
|639
|0.10
|0.7897
|0.8048
|0.7847
|-0.65
|9120.24
|1917
|2008.04.02 01:12
|buy
|640
|0.10
|0.7896
|0.0000
|0.0000
|1918
|2008.04.02 01:12
|modify
|640
|0.10
|0.7896
|0.7727
|0.7955
|1919
|2008.04.02 05:46
|close
|640
|0.10
|0.7892
|0.7727
|0.7955
|-5.86
|9114.38
|1920
|2008.04.02 22:00
|sell
|641
|0.10
|0.7890
|0.0000
|0.0000
|1921
|2008.04.02 22:00
|modify
|641
|0.10
|0.7890
|0.8042
|0.7845
|1922
|2008.04.03 00:57
|close
|641
|0.10
|0.7890
|0.8042
|0.7845
|-1.93
|9112.44
|1923
|2008.04.03 22:27
|buy
|642
|0.10
|0.7854
|0.0000
|0.0000
|1924
|2008.04.03 22:27
|modify
|642
|0.10
|0.7854
|0.7686
|0.7905
|1925
|2008.04.03 23:50
|close
|642
|0.10
|0.7858
|0.7686
|0.7905
|5.86
|9118.30
|1926
|2008.04.07 22:00
|buy
|643
|0.10
|0.7904
|0.0000
|0.0000
|1927
|2008.04.07 22:00
|modify
|643
|0.10
|0.7904
|0.7749
|0.7962
|1928
|2008.04.08 02:00
|close
|643
|0.10
|0.7901
|0.7749
|0.7962
|-4.53
|9113.77
|1929
|2008.04.09 00:42
|sell
|644
|0.10
|0.7979
|0.0000
|0.0000
|1930
|2008.04.09 00:42
|modify
|644
|0.10
|0.7979
|0.8143
|0.7924
|1931
|2008.04.09 04:53
|close
|644
|0.10
|0.7983
|0.8143
|0.7924
|-5.86
|9107.91
|1932
|2008.04.09 22:00
|buy
|645
|0.10
|0.8012
|0.0000
|0.0000
|1933
|2008.04.09 22:00
|modify
|645
|0.10
|0.8012
|0.7857
|0.8058
|1934
|2008.04.09 23:44
|close
|645
|0.10
|0.8016
|0.7857
|0.8058
|5.85
|9113.76
|1935
|2008.04.09 23:44
|sell
|646
|0.10
|0.8016
|0.0000
|0.0000
|1936
|2008.04.09 23:44
|modify
|646
|0.10
|0.8016
|0.8178
|0.7974
|1937
|2008.04.10 03:56
|close
|646
|0.10
|0.8019
|0.8178
|0.7974
|-6.33
|9107.43
|1938
|2008.04.10 22:45
|sell
|647
|0.10
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|1939
|2008.04.10 22:45
|modify
|647
|0.10
|0.7986
|0.8142
|0.7928
|1940
|2008.04.11 01:35
|close
|647
|0.10
|0.7986
|0.8142
|0.7928
|-0.64
|9106.78
|1941
|2008.04.14 22:50
|buy
|648
|0.10
|0.7998
|0.0000
|0.0000
|1942
|2008.04.14 22:50
|modify
|648
|0.10
|0.7998
|0.7829
|0.8051
|1943
|2008.04.14 23:10
|close
|648
|0.10
|0.8004
|0.7829
|0.8051
|8.79
|9115.57
|1944
|2008.04.14 23:10
|sell
|649
|0.10
|0.8005
|0.0000
|0.0000
|1945
|2008.04.14 23:10
|modify
|649
|0.10
|0.8005
|0.8163
|0.7947
|1946
|2008.04.17 17:33
|close
|649
|0.10
|0.8009
|0.8163
|0.7947
|-9.08
|9106.49
|1947
|2008.04.17 22:00
|sell
|650
|0.10
|0.7979
|0.0000
|0.0000
|1948
|2008.04.17 22:00
|modify
|650
|0.10
|0.7979
|0.8149
|0.7921
|1949
|2008.04.18 08:57
|close
|650
|0.10
|0.7983
|0.8149
|0.7921
|-6.50
|9099.99
|1950
|2008.04.21 22:01
|sell
|651
|0.10
|0.8039
|0.0000
|0.0000
|1951
|2008.04.21 22:01
|modify
|651
|0.10
|0.8039
|0.8209
|0.7987
|1952
|2008.04.22 00:37
|close
|651
|0.10
|0.8036
|0.8209
|0.7987
|3.76
|9103.74
|1953
|2008.04.22 22:12
|buy
|652
|0.10
|0.8011
|0.0000
|0.0000
|1954
|2008.04.22 22:12
|modify
|652
|0.10
|0.8011
|0.7842
|0.8063
|1955
|2008.04.22 23:02
|close
|652
|0.10
|0.8019
|0.7842
|0.8063
|11.72
|9115.46
|1956
|2008.04.22 23:02
|sell
|653
|0.10
|0.8019
|0.0000
|0.0000
|1957
|2008.04.22 23:02
|modify
|653
|0.10
|0.8019
|0.8185
|0.7960
|1958
|2008.04.23 00:05
|close
|653
|0.10
|0.8013
|0.8185
|0.7960
|8.15
|9123.61
|1959
|2008.04.23 01:01
|buy
|654
|0.10
|0.8009
|0.0000
|0.0000
|1960
|2008.04.23 01:01
|modify
|654
|0.10
|0.8009
|0.7856
|0.8057
|1961
|2008.04.23 04:42
|close
|654
|0.10
|0.8008
|0.7856
|0.8057
|-1.46
|9122.15
|1962
|2008.04.23 23:00
|sell
|655
|0.10
|0.8026
|0.0000
|0.0000
|1963
|2008.04.23 23:00
|modify
|655
|0.10
|0.8026
|0.8182
|0.7971
|1964
|2008.04.24 02:01
|close
|655
|0.10
|0.8026
|0.8182
|0.7971
|-1.93
|9120.21
|1965
|2008.04.28 22:51
|sell
|656
|0.10
|0.7863
|0.0000
|0.0000
|1966
|2008.04.28 22:51
|modify
|656
|0.10
|0.7863
|0.8015
|0.7822
|1967
|2008.04.29 01:52
|close
|656
|0.10
|0.7863
|0.8015
|0.7822
|-0.64
|9119.57
|1968
|2008.04.30 00:44
|sell
|657
|0.10
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|1969
|2008.04.30 00:44
|modify
|657
|0.10
|0.7909
|0.8065
|0.7853
|1970
|2008.04.30 10:31
|close
|657
|0.10
|0.7913
|0.8065
|0.7853
|-5.86
|9113.71
|1971
|2008.04.30 22:32
|sell
|658
|0.10
|0.7862
|0.0000
|0.0000
|1972
|2008.04.30 22:32
|modify
|658
|0.10
|0.7862
|0.8030
|0.7802
|1973
|2008.05.01 08:08
|close
|658
|0.10
|0.7866
|0.8030
|0.7802
|-7.79
|9105.92
|1974
|2008.05.01 22:56
|sell
|659
|0.10
|0.7835
|0.0000
|0.0000
|1975
|2008.05.01 22:56
|modify
|659
|0.10
|0.7835
|0.7994
|0.7791
|1976
|2008.05.02 00:00
|close
|659
|0.10
|0.7830
|0.7994
|0.7791
|6.68
|9112.59
|1977
|2008.05.05 22:02
|buy
|660
|0.10
|0.7857
|0.0000
|0.0000
|1978
|2008.05.05 22:02
|modify
|660
|0.10
|0.7857
|0.7694
|0.7916
|1979
|2008.05.06 01:49
|close
|660
|0.10
|0.7856
|0.7694
|0.7916
|-1.60
|9110.99
|1980
|2008.05.07 00:34
|sell
|661
|0.10
|0.7873
|0.0000
|0.0000
|1981
|2008.05.07 00:34
|modify
|661
|0.10
|0.7873
|0.8041
|0.7818
|1982
|2008.05.07 04:07
|close
|661
|0.10
|0.7874
|0.8041
|0.7818
|-1.46
|9109.53
|1983
|2008.05.07 22:43
|buy
|662
|0.10
|0.7882
|0.0000
|0.0000
|1984
|2008.05.07 22:43
|modify
|662
|0.10
|0.7882
|0.7731
|0.7928
|1985
|2008.05.08 16:36
|close
|662
|0.10
|0.7879
|0.7731
|0.7928
|-4.79
|9104.74
|1986
|2008.05.08 22:39
|buy
|663
|0.10
|0.7881
|0.0000
|0.0000
|1987
|2008.05.08 22:40
|modify
|663
|0.10
|0.7881
|0.7725
|0.7922
|1988
|2008.05.09 03:04
|close
|663
|0.10
|0.7878
|0.7725
|0.7922
|-4.53
|9100.21
|1989
|2008.05.12 22:56
|sell
|664
|0.10
|0.7944
|0.0000
|0.0000
|1990
|2008.05.12 22:56
|modify
|664
|0.10
|0.7944
|0.8103
|0.7893
|1991
|2008.05.13 03:00
|close
|664
|0.10
|0.7948
|0.8103
|0.7893
|-6.50
|9093.71
|1992
|2008.05.13 22:28
|sell
|665
|0.10
|0.7958
|0.0000
|0.0000
|1993
|2008.05.13 22:29
|modify
|665
|0.10
|0.7958
|0.8109
|0.7909
|1994
|2008.05.13 23:18
|close
|665
|0.10
|0.7951
|0.8109
|0.7909
|10.25
|9103.96
|1995
|2008.05.13 23:18
|buy
|666
|0.10
|0.7951
|0.0000
|0.0000
|1996
|2008.05.13 23:18
|modify
|666
|0.10
|0.7951
|0.7799
|0.8011
|1997
|2008.05.14 01:40
|close
|666
|0.10
|0.7954
|0.7799
|0.8011
|4.26
|9108.21
|1998
|2008.05.14 01:40
|sell
|667
|0.10
|0.7954
|0.0000
|0.0000
|1999
|2008.05.14 01:40
|modify
|667
|0.10
|0.7954
|0.8113
|0.7904
|2000
|2008.05.14 03:20
|close
|667
|0.10
|0.7950
|0.8113
|0.7904
|5.86
|9114.07
|2001
|2008.05.19 23:23
|sell
|668
|0.10
|0.7963
|0.0000
|0.0000
|2002
|2008.05.19 23:23
|modify
|668
|0.10
|0.7963
|0.8133
|0.7913
|2003
|2008.05.20 02:22
|close
|668
|0.10
|0.7963
|0.8133
|0.7913
|-0.64
|9113.43
|2004
|2008.05.20 22:29
|buy
|669
|0.10
|0.7955
|0.0000
|0.0000
|2005
|2008.05.20 22:29
|modify
|669
|0.10
|0.7955
|0.7805
|0.8008
|2006
|2008.05.21 01:43
|close
|669
|0.10
|0.7955
|0.7805
|0.8008
|-0.13
|9113.30
|2007
|2008.05.21 22:30
|buy
|670
|0.10
|0.8014
|0.0000
|0.0000
|2008
|2008.05.21 22:30
|modify
|670
|0.10
|0.8014
|0.7850
|0.8060
|2009
|2008.05.22 08:56
|close
|670
|0.10
|0.8010
|0.7850
|0.8060
|-6.26
|9107.04
|2010
|2008.05.22 22:02
|sell
|671
|0.10
|0.7940
|0.0000
|0.0000
|2011
|2008.05.22 22:03
|modify
|671
|0.10
|0.7940
|0.8092
|0.7894
|2012
|2008.05.23 02:45
|close
|671
|0.10
|0.7944
|0.8092
|0.7894
|-6.50
|9100.54
|2013
|2008.05.27 00:04
|sell
|672
|0.10
|0.7962
|0.0000
|0.0000
|2014
|2008.05.27 00:05
|modify
|672
|0.10
|0.7962
|0.8118
|0.7904
|2015
|2008.05.27 08:45
|close
|672
|0.10
|0.7965
|0.8118
|0.7904
|-4.40
|9096.14
|2016
|2008.05.27 22:00
|buy
|673
|0.10
|0.7943
|0.0000
|0.0000
|2017
|2008.05.27 22:00
|modify
|673
|0.10
|0.7943
|0.7784
|0.7988
|2018
|2008.05.28 01:03
|close
|673
|0.10
|0.7943
|0.7784
|0.7988
|-0.13
|9096.01
|2019
|2008.05.28 01:03
|sell
|674
|0.10
|0.7943
|0.0000
|0.0000
|2020
|2008.05.28 01:04
|modify
|674
|0.10
|0.7943
|0.8112
|0.7896
|2021
|2008.05.28 03:03
|close
|674
|0.10
|0.7938
|0.8112
|0.7896
|7.32
|9103.33
|2022
|2008.05.28 22:00
|sell
|675
|0.10
|0.7901
|0.0000
|0.0000
|2023
|2008.05.28 22:01
|modify
|675
|0.10
|0.7901
|0.8058
|0.7850
|2024
|2008.05.29 02:01
|close
|675
|0.10
|0.7905
|0.8058
|0.7850
|-7.80
|9095.52
|2025
|2008.05.29 22:57
|sell
|676
|0.10
|0.7854
|0.0000
|0.0000
|2026
|2008.05.29 22:57
|modify
|676
|0.10
|0.7854
|0.8006
|0.7802
|2027
|2008.05.30 02:54
|close
|676
|0.10
|0.7854
|0.8006
|0.7802
|-0.64
|9094.88
|2028
|2008.06.02 22:12
|buy
|677
|0.10
|0.7902
|0.0000
|0.0000
|2029
|2008.06.02 22:12
|modify
|677
|0.10
|0.7902
|0.7736
|0.7959
|2030
|2008.06.02 23:53
|close
|677
|0.10
|0.7906
|0.7736
|0.7959
|5.86
|9100.74
|2031
|2008.06.02 23:53
|sell
|678
|0.10
|0.7906
|0.0000
|0.0000
|2032
|2008.06.02 23:53
|modify
|678
|0.10
|0.7906
|0.8072
|0.7853
|2033
|2008.06.03 03:52
|close
|678
|0.10
|0.7907
|0.8072
|0.7853
|-2.11
|9098.62
|2034
|2008.06.04 00:43
|sell
|679
|0.10
|0.7872
|0.0000
|0.0000
|2035
|2008.06.04 00:43
|modify
|679
|0.10
|0.7872
|0.8038
|0.7820
|2036
|2008.06.04 03:51
|close
|679
|0.10
|0.7872
|0.8038
|0.7820
|0.00
|9098.62
|2037
|2008.06.05 01:04
|sell
|680
|0.10
|0.7900
|0.0000
|0.0000
|2038
|2008.06.05 01:04
|modify
|680
|0.10
|0.7900
|0.8052
|0.7860
|2039
|2008.06.05 03:26
|close
|680
|0.10
|0.7896
|0.8052
|0.7860
|5.86
|9104.48
|2040
|2008.06.05 22:01
|sell
|681
|0.10
|0.7964
|0.0000
|0.0000
|2041
|2008.06.05 22:02
|modify
|681
|0.10
|0.7964
|0.8118
|0.7908
|2042
|2008.06.06 01:24
|close
|681
|0.10
|0.7965
|0.8118
|0.7908
|-2.10
|9102.38
|2043
|2008.06.09 22:00
|buy
|682
|0.10
|0.7923
|0.0000
|0.0000
|2044
|2008.06.09 22:00
|modify
|682
|0.10
|0.7923
|0.7767
|0.7964
|2045
|2008.06.10 00:21
|close
|682
|0.10
|0.7926
|0.7767
|0.7964
|4.26
|9106.64
|2046
|2008.06.10 01:00
|sell
|683
|0.10
|0.7928
|0.0000
|0.0000
|2047
|2008.06.10 01:01
|modify
|683
|0.10
|0.7928
|0.8080
|0.7871
|2048
|2008.06.10 02:18
|close
|683
|0.10
|0.7924
|0.8080
|0.7871
|5.86
|9112.50
|2049
|2008.06.11 01:01
|sell
|684
|0.10
|0.7916
|0.0000
|0.0000
|2050
|2008.06.11 01:02
|modify
|684
|0.10
|0.7916
|0.8084
|0.7865
|2051
|2008.06.11 06:54
|close
|684
|0.10
|0.7919
|0.8084
|0.7865
|-4.40
|9108.10
|2052
|2008.06.11 22:48
|buy
|685
|0.10
|0.7924
|0.0000
|0.0000
|2053
|2008.06.11 22:48
|modify
|685
|0.10
|0.7924
|0.7755
|0.7973
|2054
|2008.06.12 01:40
|close
|685
|0.10
|0.7925
|0.7755
|0.7973
|1.07
|9109.17
|2055
|2008.06.12 22:27
|sell
|686
|0.10
|0.7926
|0.0000
|0.0000
|2056
|2008.06.12 22:27
|modify
|686
|0.10
|0.7926
|0.8076
|0.7873
|2057
|2008.06.13 06:13
|close
|686
|0.10
|0.7929
|0.8076
|0.7873
|-5.04
|9104.13
|2058
|2008.06.16 23:12
|buy
|687
|0.10
|0.7883
|0.0000
|0.0000
|2059
|2008.06.16 23:14
|modify
|687
|0.10
|0.7883
|0.7732
|0.7937
|2060
|2008.06.17 02:58
|close
|687
|0.10
|0.7882
|0.7732
|0.7937
|-1.59
|9102.54
|2061
|2008.06.18 00:50
|sell
|688
|0.10
|0.7932
|0.0000
|0.0000
|2062
|2008.06.18 00:50
|modify
|688
|0.10
|0.7932
|0.8102
|0.7885
|2063
|2008.06.18 03:40
|close
|688
|0.10
|0.7932
|0.8102
|0.7885
|0.00
|9102.54
|2064
|2008.06.18 22:18
|sell
|689
|0.10
|0.7929
|0.0000
|0.0000
|2065
|2008.06.18 22:18
|modify
|689
|0.10
|0.7929
|0.8093
|0.7884
|2066
|2008.06.19 09:09
|close
|689
|0.10
|0.7932
|0.8093
|0.7884
|-6.32
|9096.21
|2067
|2008.06.24 00:33
|sell
|690
|0.10
|0.7900
|0.0000
|0.0000
|2068
|2008.06.24 00:33
|modify
|690
|0.10
|0.7900
|0.8061
|0.7858
|2069
|2008.06.24 03:39
|close
|690
|0.10
|0.7900
|0.8061
|0.7858
|0.00
|9096.21
|2070
|2008.06.24 22:23
|buy
|691
|0.10
|0.7905
|0.0000
|0.0000
|2071
|2008.06.24 22:23
|modify
|691
|0.10
|0.7905
|0.7746
|0.7959
|2072
|2008.06.25 02:26
|close
|691
|0.10
|0.7901
|0.7746
|0.7959
|-5.99
|9090.22
|2073
|2008.06.26 00:52
|sell
|692
|0.10
|0.7938
|0.0000
|0.0000
|2074
|2008.06.26 00:52
|modify
|692
|0.10
|0.7938
|0.8107
|0.7890
|2075
|2008.06.26 07:44
|close
|692
|0.10
|0.7941
|0.8107
|0.7890
|-4.40
|9085.82
|2076
|2008.06.26 22:05
|sell
|693
|0.10
|0.7930
|0.0000
|0.0000
|2077
|2008.06.26 22:05
|modify
|693
|0.10
|0.7930
|0.8089
|0.7887
|2078
|2008.06.26 23:05
|close
|693
|0.10
|0.7926
|0.8089
|0.7887
|5.86
|9091.68
|2079
|2008.06.30 23:01
|sell
|694
|0.10
|0.7908
|0.0000
|0.0000
|2080
|2008.06.30 23:01
|modify
|694
|0.10
|0.7908
|0.8061
|0.7850
|2081
|2008.07.01 03:15
|close
|694
|0.10
|0.7911
|0.8061
|0.7850
|-5.04
|9086.63
|2082
|2008.07.02 01:26
|sell
|695
|0.10
|0.7918
|0.0000
|0.0000
|2083
|2008.07.02 01:27
|modify
|695
|0.10
|0.7918
|0.8077
|0.7876
|2084
|2008.07.03 18:23
|close
|695
|0.10
|0.7920
|0.8077
|0.7876
|-4.86
|9081.77
|2085
|2008.07.07 22:50
|sell
|696
|0.10
|0.7959
|0.0000
|0.0000
|2086
|2008.07.07 22:52
|modify
|696
|0.10
|0.7959
|0.8119
|0.7904
|2087
|2008.07.08 00:54
|close
|696
|0.10
|0.7956
|0.8119
|0.7904
|3.75
|9085.52
|2088
|2008.07.08 22:43
|sell
|697
|0.10
|0.7955
|0.0000
|0.0000
|2089
|2008.07.08 22:44
|modify
|697
|0.10
|0.7955
|0.8110
|0.7907
|2090
|2008.07.09 02:37
|close
|697
|0.10
|0.7956
|0.8110
|0.7907
|-2.11
|9083.40
|2091
|2008.07.09 23:43
|buy
|698
|0.10
|0.7938
|0.0000
|0.0000
|2092
|2008.07.09 23:43
|modify
|698
|0.10
|0.7938
|0.7783
|0.7994
|2093
|2008.07.10 01:32
|close
|698
|0.10
|0.7941
|0.7783
|0.7994
|4.00
|9087.41
|2094
|2008.07.10 01:32
|sell
|699
|0.10
|0.7941
|0.0000
|0.0000
|2095
|2008.07.10 01:32
|modify
|699
|0.10
|0.7941
|0.8111
|0.7899
|2096
|2008.07.10 05:02
|close
|699
|0.10
|0.7941
|0.8111
|0.7899
|0.00
|9087.41
|2097
|2008.07.15 23:36
|sell
|700
|0.10
|0.7939
|0.0000
|0.0000
|2098
|2008.07.15 23:37
|modify
|700
|0.10
|0.7939
|0.8106
|0.7893
|2099
|2008.07.16 00:11
|close
|700
|0.10
|0.7933
|0.8106
|0.7893
|8.15
|9095.55
|2100
|2008.07.16 00:19
|buy
|701
|0.10
|0.7931
|0.0000
|0.0000
|2101
|2008.07.16 00:19
|modify
|701
|0.10
|0.7931
|0.7774
|0.7973
|2102
|2008.07.16 01:20
|close
|701
|0.10
|0.7935
|0.7774
|0.7973
|5.86
|9101.41
|2103
|2008.07.16 23:05
|sell
|702
|0.10
|0.7918
|0.0000
|0.0000
|2104
|2008.07.16 23:05
|modify
|702
|0.10
|0.7918
|0.8078
|0.7866
|2105
|2008.07.17 01:56
|close
|702
|0.10
|0.7918
|0.8078
|0.7866
|-1.93
|9099.48
|2106
|2008.07.17 22:01
|sell
|703
|0.10
|0.7922
|0.0000
|0.0000
|2107
|2008.07.17 22:02
|modify
|703
|0.10
|0.7922
|0.8083
|0.7869
|2108
|2008.07.22 18:29
|close
|703
|0.10
|0.7926
|0.8083
|0.7869
|-7.79
|9091.68
|2109
|2008.07.22 23:22
|sell
|704
|0.10
|0.7929
|0.0000
|0.0000
|2110
|2008.07.22 23:22
|modify
|704
|0.10
|0.7929
|0.8088
|0.7879
|2111
|2008.07.23 02:02
|close
|704
|0.10
|0.7927
|0.8088
|0.7879
|2.29
|9093.97
|2112
|2008.07.24 22:00
|sell
|705
|0.10
|0.7895
|0.0000
|0.0000
|2113
|2008.07.24 22:00
|modify
|705
|0.10
|0.7895
|0.8063
|0.7855
|2114
|2008.07.25 02:34
|close
|705
|0.10
|0.7898
|0.8063
|0.7855
|-5.03
|9088.93
|2115
|2008.07.31 01:18
|sell
|706
|0.10
|0.7865
|0.0000
|0.0000
|2116
|2008.07.31 01:18
|modify
|706
|0.10
|0.7865
|0.8018
|0.7812
|2117
|2008.07.31 06:28
|close
|706
|0.10
|0.7868
|0.8018
|0.7812
|-4.39
|9084.54
|2118
|2008.08.05 23:22
|sell
|707
|0.10
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|2119
|2008.08.05 23:22
|modify
|707
|0.10
|0.7909
|0.8074
|0.7857
|2120
|2008.08.06 15:34
|close
|707
|0.10
|0.7913
|0.8074
|0.7857
|-6.50
|9078.04
|2121
|2008.08.06 23:50
|sell
|708
|0.10
|0.7916
|0.0000
|0.0000
|2122
|2008.08.06 23:50
|modify
|708
|0.10
|0.7916
|0.8086
|0.7859
|2123
|2008.08.07 14:38
|close
|708
|0.10
|0.7918
|0.8086
|0.7859
|-4.85
|9073.19
|2124
|2008.08.07 22:25
|buy
|709
|0.10
|0.7884
|0.0000
|0.0000
|2125
|2008.08.07 22:25
|modify
|709
|0.10
|0.7884
|0.7726
|0.7941
|2126
|2008.08.08 00:42
|close
|709
|0.10
|0.7888
|0.7726
|0.7941
|5.73
|9078.91
|2127
|2008.08.12 01:43
|sell
|710
|0.10
|0.7803
|0.0000
|0.0000
|2128
|2008.08.12 01:43
|modify
|710
|0.10
|0.7803
|0.7967
|0.7747
|2129
|2008.08.12 04:34
|close
|710
|0.10
|0.7803
|0.7967
|0.7747
|0.01
|9078.92
|2130
|2008.08.12 22:00
|sell
|711
|0.10
|0.7865
|0.0000
|0.0000
|2131
|2008.08.12 22:00
|modify
|711
|0.10
|0.7865
|0.8027
|0.7811
|2132
|2008.08.13 01:21
|close
|711
|0.10
|0.7865
|0.8027
|0.7811
|-0.64
|9078.28
|2133
|2008.08.13 01:21
|buy
|712
|0.10
|0.7865
|0.0000
|0.0000
|2134
|2008.08.13 01:21
|modify
|712
|0.10
|0.7865
|0.7699
|0.7920
|2135
|2008.08.13 02:57
|close
|712
|0.10
|0.7868
|0.7699
|0.7920
|4.40
|9082.68
|2136
|2008.08.13 22:31
|buy
|713
|0.10
|0.7978
|0.0000
|0.0000
|2137
|2008.08.13 22:31
|modify
|713
|0.10
|0.7978
|0.7824
|0.8033
|2138
|2008.08.13 23:27
|close
|713
|0.10
|0.7984
|0.7824
|0.8033
|8.79
|9091.47
|2139
|2008.08.13 23:39
|sell
|714
|0.10
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|2140
|2008.08.13 23:39
|modify
|714
|0.10
|0.7985
|0.8138
|0.7931
|2141
|2008.08.14 02:01
|close
|714
|0.10
|0.7982
|0.8138
|0.7931
|2.46
|9093.93
|2142
|2008.08.14 22:44
|buy
|715
|0.10
|0.7927
|0.0000
|0.0000
|2143
|2008.08.14 22:44
|modify
|715
|0.10
|0.7927
|0.7762
|0.7970
|2144
|2008.08.15 03:49
|close
|715
|0.10
|0.7923
|0.7762
|0.7970
|-5.99
|9087.93
|2145
|2008.08.18 23:44
|buy
|716
|0.10
|0.7878
|0.0000
|0.0000
|2146
|2008.08.18 23:44
|modify
|716
|0.10
|0.7878
|0.7710
|0.7935
|2147
|2008.08.18 23:50
|close
|716
|0.10
|0.7884
|0.7710
|0.7935
|8.79
|9096.72
|2148
|2008.08.19 23:29
|sell
|717
|0.10
|0.7920
|0.0000
|0.0000
|2149
|2008.08.19 23:29
|modify
|717
|0.10
|0.7920
|0.8075
|0.7867
|2150
|2008.08.20 01:03
|close
|717
|0.10
|0.7916
|0.8075
|0.7867
|5.22
|9101.94
|2151
|2008.08.20 01:46
|sell
|718
|0.10
|0.7920
|0.0000
|0.0000
|2152
|2008.08.20 01:47
|modify
|718
|0.10
|0.7920
|0.8087
|0.7877
|2153
|2008.08.20 02:47
|close
|718
|0.10
|0.7917
|0.8087
|0.7877
|4.39
|9106.33
|2154
|2008.08.21 22:06
|sell
|719
|0.10
|0.7935
|0.0000
|0.0000
|2155
|2008.08.21 22:06
|modify
|719
|0.10
|0.7935
|0.8096
|0.7877
|2156
|2008.08.22 01:32
|close
|719
|0.10
|0.7936
|0.8096
|0.7877
|-2.10
|9104.23
|2157
|2008.08.26 01:31
|sell
|720
|0.10
|0.7967
|0.0000
|0.0000
|2158
|2008.08.26 01:31
|modify
|720
|0.10
|0.7967
|0.8126
|0.7910
|2159
|2008.08.26 05:36
|close
|720
|0.10
|0.7970
|0.8126
|0.7910
|-4.40
|9099.83
|2160
|2008.08.26 23:50
|sell
|721
|0.10
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|2161
|2008.08.26 23:51
|modify
|721
|0.10
|0.7969
|0.8125
|0.7918
|2162
|2008.08.27 03:52
|close
|721
|0.10
|0.7973
|0.8125
|0.7918
|-6.50
|9093.32
|2163
|2008.08.28 22:03
|buy
|722
|0.10
|0.8036
|0.0000
|0.0000
|2164
|2008.08.28 22:03
|modify
|722
|0.10
|0.8036
|0.7869
|0.8086
|2165
|2008.08.28 23:01
|close
|722
|0.10
|0.8044
|0.7869
|0.8086
|11.72
|9105.04
|2166
|2008.09.01 22:37
|sell
|723
|0.10
|0.8112
|0.0000
|0.0000
|2167
|2008.09.01 22:38
|modify
|723
|0.10
|0.8112
|0.8263
|0.8053
|2168
|2008.09.02 10:04
|close
|723
|0.10
|0.8116
|0.8263
|0.8053
|-6.50
|9098.54
|2169
|2008.09.02 22:16
|sell
|724
|0.10
|0.8145
|0.0000
|0.0000
|2170
|2008.09.02 22:18
|modify
|724
|0.10
|0.8145
|0.8309
|0.8088
|2171
|2008.09.03 01:58
|close
|724
|0.10
|0.8146
|0.8309
|0.8088
|-2.10
|9096.43
|2172
|2008.09.03 22:29
|buy
|725
|0.10
|0.8158
|0.0000
|0.0000
|2173
|2008.09.03 22:29
|modify
|725
|0.10
|0.8158
|0.8002
|0.8213
|2174
|2008.09.03 23:27
|close
|725
|0.10
|0.8164
|0.8002
|0.8213
|8.79
|9105.22
|2175
|2008.09.04 00:14
|sell
|726
|0.10
|0.8167
|0.0000
|0.0000
|2176
|2008.09.04 00:15
|modify
|726
|0.10
|0.8167
|0.8334
|0.8107
|2177
|2008.09.04 03:35
|close
|726
|0.10
|0.8168
|0.8334
|0.8107
|-1.47
|9103.75
|2178
|2008.09.08 22:13
|buy
|727
|0.10
|0.8039
|0.0000
|0.0000
|2179
|2008.09.08 22:13
|modify
|727
|0.10
|0.8039
|0.7878
|0.8098
|2180
|2008.09.08 23:10
|close
|727
|0.10
|0.8045
|0.7878
|0.8098
|8.79
|9112.54
|2181
|2008.09.08 23:10
|sell
|728
|0.10
|0.8045
|0.0000
|0.0000
|2182
|2008.09.08 23:10
|modify
|728
|0.10
|0.8045
|0.8202
|0.8005
|2183
|2008.09.08 23:25
|close
|728
|0.10
|0.8039
|0.8202
|0.8005
|8.79
|9121.33
|2184
|2008.09.09 00:06
|sell
|729
|0.10
|0.8044
|0.0000
|0.0000
|2185
|2008.09.09 00:06
|modify
|729
|0.10
|0.8044
|0.8211
|0.7994
|2186
|2008.09.09 00:20
|close
|729
|0.10
|0.8037
|0.8211
|0.7994
|10.25
|9131.58
|2187
|2008.09.09 23:02
|sell
|730
|0.10
|0.8032
|0.0000
|0.0000
|2188
|2008.09.09 23:03
|modify
|730
|0.10
|0.8032
|0.8191
|0.7975
|2189
|2008.09.09 23:16
|close
|730
|0.10
|0.8026
|0.8191
|0.7975
|8.79
|9140.37
|2190
|2008.09.09 23:38
|buy
|731
|0.10
|0.8021
|0.0000
|0.0000
|2191
|2008.09.09 23:39
|modify
|731
|0.10
|0.8021
|0.7871
|0.8069
|2192
|2008.09.10 00:12
|close
|731
|0.10
|0.8028
|0.7871
|0.8069
|10.12
|9150.49
|2193
|2008.09.10 00:12
|sell
|732
|0.10
|0.8028
|0.0000
|0.0000
|2194
|2008.09.10 00:12
|modify
|732
|0.10
|0.8028
|0.8190
|0.7979
|2195
|2008.09.10 01:31
|close
|732
|0.10
|0.8022
|0.8190
|0.7979
|8.79
|9159.28
|2196
|2008.09.10 01:31
|buy
|733
|0.10
|0.8022
|0.0000
|0.0000
|2197
|2008.09.10 01:31
|modify
|733
|0.10
|0.8022
|0.7860
|0.8064
|2198
|2008.09.10 03:56
|close
|733
|0.10
|0.8025
|0.7860
|0.8064
|4.40
|9163.68
|2199
|2008.09.10 22:02
|buy
|734
|0.10
|0.7989
|0.0000
|0.0000
|2200
|2008.09.10 22:02
|modify
|734
|0.10
|0.7989
|0.7826
|0.8032
|2201
|2008.09.10 23:35
|close
|734
|0.10
|0.7993
|0.7826
|0.8032
|5.86
|9169.54
|2202
|2008.09.10 23:35
|sell
|735
|0.10
|0.7993
|0.0000
|0.0000
|2203
|2008.09.10 23:35
|modify
|735
|0.10
|0.7993
|0.8160
|0.7951
|2204
|2008.09.10 23:46
|close
|735
|0.10
|0.7987
|0.8160
|0.7951
|8.79
|9178.33
|2205
|2008.09.11 00:55
|buy
|736
|0.10
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|2206
|2008.09.11 00:55
|modify
|736
|0.10
|0.7981
|0.7827
|0.8023
|2207
|2008.09.11 07:07
|close
|736
|0.10
|0.7979
|0.7827
|0.8023
|-2.93
|9175.40
|2208
|2008.09.11 22:53
|sell
|737
|0.10
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|2209
|2008.09.11 22:53
|modify
|737
|0.10
|0.7966
|0.8135
|0.7910
|2210
|2008.09.12 03:00
|close
|737
|0.10
|0.7969
|0.8135
|0.7910
|-5.04
|9170.35
|2211
|2008.09.15 22:00
|sell
|738
|0.10
|0.7941
|0.0000
|0.0000
|2212
|2008.09.15 22:00
|modify
|738
|0.10
|0.7941
|0.8109
|0.7890
|2213
|2008.09.15 22:15
|close
|738
|0.10
|0.7935
|0.8109
|0.7890
|8.79
|9179.14
|2214
|2008.09.15 22:15
|buy
|739
|0.10
|0.7929
|0.0000
|0.0000
|2215
|2008.09.15 22:15
|modify
|739
|0.10
|0.7929
|0.7779
|0.7986
|2216
|2008.09.15 22:27
|close
|739
|0.10
|0.7936
|0.7779
|0.7986
|10.26
|9189.40
|2217
|2008.09.15 22:40
|buy
|740
|0.10
|0.7925
|0.0000
|0.0000
|2218
|2008.09.15 22:40
|modify
|740
|0.10
|0.7925
|0.7757
|0.7975
|2219
|2008.09.15 23:49
|close
|740
|0.10
|0.7930
|0.7757
|0.7975
|7.33
|9196.73
|2220
|2008.09.15 23:54
|sell
|741
|0.10
|0.7932
|0.0000
|0.0000
|2221
|2008.09.15 23:54
|modify
|741
|0.10
|0.7932
|0.8101
|0.7880
|2222
|2008.09.16 00:15
|close
|741
|0.10
|0.7925
|0.8101
|0.7880
|9.62
|9206.35
|2223
|2008.09.16 00:38
|sell
|742
|0.10
|0.7934
|0.0000
|0.0000
|2224
|2008.09.16 00:38
|modify
|742
|0.10
|0.7934
|0.8084
|0.7878
|2225
|2008.09.16 04:10
|close
|742
|0.10
|0.7935
|0.8084
|0.7878
|-1.46
|9204.89
|2226
|2008.09.16 22:00
|sell
|743
|0.10
|0.7929
|0.0000
|0.0000
|2227
|2008.09.16 22:00
|modify
|743
|0.10
|0.7929
|0.8087
|0.7888
|2228
|2008.09.16 22:29
|close
|743
|0.10
|0.7923
|0.8087
|0.7888
|8.79
|9213.68
|2229
|2008.09.16 22:50
|sell
|744
|0.10
|0.7933
|0.0000
|0.0000
|2230
|2008.09.16 22:50
|modify
|744
|0.10
|0.7933
|0.8099
|0.7883
|2231
|2008.09.16 22:59
|close
|744
|0.10
|0.7927
|0.8099
|0.7883
|8.79
|9222.47
|2232
|2008.09.17 00:59
|sell
|745
|0.10
|0.7927
|0.0000
|0.0000
|2233
|2008.09.17 00:59
|modify
|745
|0.10
|0.7927
|0.8083
|0.7887
|2234
|2008.09.17 08:25
|close
|745
|0.10
|0.7930
|0.8083
|0.7887
|-4.40
|9218.07
|2235
|2008.09.17 23:08
|sell
|746
|0.10
|0.7886
|0.0000
|0.0000
|2236
|2008.09.17 23:08
|modify
|746
|0.10
|0.7886
|0.8045
|0.7835
|2237
|2008.09.18 05:21
|close
|746
|0.10
|0.7889
|0.8045
|0.7835
|-6.32
|9211.75
|2238
|2008.09.18 22:00
|buy
|747
|0.10
|0.7885
|0.0000
|0.0000
|2239
|2008.09.18 22:00
|modify
|747
|0.10
|0.7885
|0.7719
|0.7930
|2240
|2008.09.18 23:00
|close
|747
|0.10
|0.7889
|0.7719
|0.7930
|5.86
|9217.61
|2241
|2008.09.22 22:00
|sell
|748
|0.10
|0.7976
|0.0000
|0.0000
|2242
|2008.09.22 22:00
|modify
|748
|0.10
|0.7976
|0.8140
|0.7927
|2243
|2008.09.22 23:01
|close
|748
|0.10
|0.7972
|0.8140
|0.7927
|5.86
|9223.47
|2244
|2008.09.23 22:57
|buy
|749
|0.10
|0.7913
|0.0000
|0.0000
|2245
|2008.09.23 22:57
|modify
|749
|0.10
|0.7913
|0.7750
|0.7955
|2246
|2008.09.23 23:58
|close
|749
|0.10
|0.7917
|0.7750
|0.7955
|5.86
|9229.33
|2247
|2008.09.24 01:42
|buy
|750
|0.10
|0.7913
|0.0000
|0.0000
|2248
|2008.09.24 01:42
|modify
|750
|0.10
|0.7913
|0.7755
|0.7954
|2249
|2008.09.24 03:44
|close
|750
|0.10
|0.7917
|0.7755
|0.7954
|5.86
|9235.19
|2250
|2008.09.24 22:00
|sell
|751
|0.10
|0.7921
|0.0000
|0.0000
|2251
|2008.09.24 22:00
|modify
|751
|0.10
|0.7921
|0.8088
|0.7876
|2252
|2008.09.24 23:29
|close
|751
|0.10
|0.7918
|0.8088
|0.7876
|4.40
|9239.59
|2253
|2008.09.29 22:00
|sell
|752
|0.10
|0.7991
|0.0000
|0.0000
|2254
|2008.09.29 22:00
|modify
|752
|0.10
|0.7991
|0.8158
|0.7948
|2255
|2008.09.29 23:00
|close
|752
|0.10
|0.7985
|0.8158
|0.7948
|8.79
|9248.38
|2256
|2008.09.29 23:46
|sell
|753
|0.10
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|2257
|2008.09.29 23:46
|modify
|753
|0.10
|0.7992
|0.8154
|0.7944
|2258
|2008.09.30 00:11
|close
|753
|0.10
|0.7986
|0.8154
|0.7944
|8.15
|9256.52
|2259
|2008.09.30 00:22
|sell
|754
|0.10
|0.7996
|0.0000
|0.0000
|2260
|2008.09.30 00:22
|modify
|754
|0.10
|0.7996
|0.8149
|0.7938
|2261
|2008.09.30 00:29
|close
|754
|0.10
|0.7989
|0.8149
|0.7938
|10.25
|9266.77
|2262
|2008.09.30 22:39
|sell
|755
|0.10
|0.7922
|0.0000
|0.0000
|2263
|2008.09.30 22:39
|modify
|755
|0.10
|0.7922
|0.8073
|0.7879
|2264
|2008.09.30 23:01
|close
|755
|0.10
|0.7916
|0.8073
|0.7879
|8.79
|9275.56
|2265
|2008.09.30 23:05
|buy
|756
|0.10
|0.7915
|0.0000
|0.0000
|2266
|2008.09.30 23:05
|modify
|756
|0.10
|0.7915
|0.7747
|0.7958
|2267
|2008.10.01 01:56
|close
|756
|0.10
|0.7917
|0.7747
|0.7958
|2.80
|9278.36
|2268
|2008.10.01 22:00
|buy
|757
|0.10
|0.7913
|0.0000
|0.0000
|2269
|2008.10.01 22:00
|modify
|757
|0.10
|0.7913
|0.7748
|0.7958
|2270
|2008.10.01 23:01
|close
|757
|0.10
|0.7918
|0.7748
|0.7958
|7.33
|9285.69
|2271
|2008.10.01 23:02
|sell
|758
|0.10
|0.7921
|0.0000
|0.0000
|2272
|2008.10.01 23:02
|modify
|758
|0.10
|0.7921
|0.8079
|0.7876
|2273
|2008.10.01 23:56
|close
|758
|0.10
|0.7915
|0.8079
|0.7876
|8.79
|9294.48
|2274
|2008.10.02 01:00
|sell
|759
|0.10
|0.7921
|0.0000
|0.0000
|2275
|2008.10.02 01:00
|modify
|759
|0.10
|0.7921
|0.8084
|0.7864
|2276
|2008.10.02 01:33
|close
|759
|0.10
|0.7915
|0.8084
|0.7864
|8.79
|9303.27
|2277
|2008.10.02 22:18
|sell
|760
|0.10
|0.7838
|0.0000
|0.0000
|2278
|2008.10.02 22:18
|modify
|760
|0.10
|0.7838
|0.7991
|0.7788
|2279
|2008.10.02 23:12
|close
|760
|0.10
|0.7832
|0.7991
|0.7788
|8.79
|9312.06
|2280
|2008.10.06 22:12
|sell
|761
|0.10
|0.7754
|0.0000
|0.0000
|2281
|2008.10.06 22:12
|modify
|761
|0.10
|0.7754
|0.7920
|0.7710
|2282
|2008.10.06 22:52
|close
|761
|0.10
|0.7747
|0.7920
|0.7710
|10.26
|9322.32
|2283
|2008.10.06 23:00
|buy
|762
|0.10
|0.7743
|0.0000
|0.0000
|2284
|2008.10.06 23:00
|modify
|762
|0.10
|0.7743
|0.7578
|0.7800
|2285
|2008.10.06 23:36
|close
|762
|0.10
|0.7750
|0.7578
|0.7800
|10.25
|9332.57
|2286
|2008.10.06 23:50
|buy
|763
|0.10
|0.7739
|0.0000
|0.0000
|2287
|2008.10.06 23:50
|modify
|763
|0.10
|0.7739
|0.7575
|0.7780
|2288
|2008.10.07 00:48
|close
|763
|0.10
|0.7749
|0.7575
|0.7780
|14.52
|9347.09
|2289
|2008.10.07 00:48
|sell
|764
|0.10
|0.7749
|0.0000
|0.0000
|2290
|2008.10.07 00:48
|modify
|764
|0.10
|0.7749
|0.7914
|0.7702
|2291
|2008.10.07 03:01
|close
|764
|0.10
|0.7745
|0.7914
|0.7702
|5.86
|9352.95
|2292
|2008.10.07 23:10
|buy
|765
|0.10
|0.7783
|0.0000
|0.0000
|2293
|2008.10.07 23:10
|modify
|765
|0.10
|0.7783
|0.7620
|0.7832
|2294
|2008.10.07 23:36
|close
|765
|0.10
|0.7789
|0.7620
|0.7832
|8.79
|9361.74
|2295
|2008.10.07 23:50
|buy
|766
|0.10
|0.7780
|0.0000
|0.0000
|2296
|2008.10.07 23:51
|modify
|766
|0.10
|0.7780
|0.7614
|0.7821
|2297
|2008.10.08 00:59
|close
|766
|0.10
|0.7784
|0.7614
|0.7821
|5.73
|9367.47
|2298
|2008.10.08 01:28
|buy
|767
|0.10
|0.7773
|0.0000
|0.0000
|2299
|2008.10.08 01:28
|modify
|767
|0.10
|0.7773
|0.7613
|0.7815
|2300
|2008.10.08 01:30
|close
|767
|0.10
|0.7779
|0.7613
|0.7815
|8.79
|9376.26
|2301
|2008.10.08 01:46
|buy
|768
|0.10
|0.7775
|0.0000
|0.0000
|2302
|2008.10.08 01:46
|modify
|768
|0.10
|0.7775
|0.7608
|0.7828
|2303
|2008.10.08 02:48
|close
|768
|0.10
|0.7778
|0.7608
|0.7828
|4.39
|9380.65
|2304
|2008.10.08 22:31
|buy
|769
|0.10
|0.7902
|0.0000
|0.0000
|2305
|2008.10.08 22:31
|modify
|769
|0.10
|0.7902
|0.7745
|0.7954
|2306
|2008.10.09 01:21
|close
|769
|0.10
|0.7906
|0.7745
|0.7954
|5.46
|9386.11
|2307
|2008.10.09 01:21
|sell
|770
|0.10
|0.7906
|0.0000
|0.0000
|2308
|2008.10.09 01:21
|modify
|770
|0.10
|0.7906
|0.8059
|0.7860
|2309
|2008.10.09 02:21
|close
|770
|0.10
|0.7901
|0.8059
|0.7860
|7.32
|9393.43
|2310
|2008.10.09 22:00
|sell
|771
|0.10
|0.7968
|0.0000
|0.0000
|2311
|2008.10.09 22:00
|modify
|771
|0.10
|0.7968
|0.8128
|0.7924
|2312
|2008.10.09 22:25
|close
|771
|0.10
|0.7960
|0.8128
|0.7924
|11.72
|9405.15
|2313
|2008.10.09 22:27
|sell
|772
|0.10
|0.7964
|0.0000
|0.0000
|2314
|2008.10.09 22:27
|modify
|772
|0.10
|0.7964
|0.8130
|0.7910
|2315
|2008.10.09 22:36
|close
|772
|0.10
|0.7957
|0.8130
|0.7910
|10.26
|9415.41
|2316
|2008.10.13 22:30
|buy
|773
|0.10
|0.7819
|0.0000
|0.0000
|2317
|2008.10.13 22:30
|modify
|773
|0.10
|0.7819
|0.7663
|0.7878
|2318
|2008.10.13 22:33
|close
|773
|0.10
|0.7826
|0.7663
|0.7878
|10.25
|9425.66
|2319
|2008.10.13 22:52
|sell
|774
|0.10
|0.7836
|0.0000
|0.0000
|2320
|2008.10.13 22:52
|modify
|774
|0.10
|0.7836
|0.7999
|0.7793
|2321
|2008.10.13 23:10
|close
|774
|0.10
|0.7829
|0.7999
|0.7793
|10.25
|9435.91
|2322
|2008.10.13 23:18
|buy
|775
|0.10
|0.7822
|0.0000
|0.0000
|2323
|2008.10.13 23:18
|modify
|775
|0.10
|0.7822
|0.7665
|0.7864
|2324
|2008.10.14 01:59
|close
|775
|0.10
|0.7826
|0.7665
|0.7864
|5.72
|9441.63
|2325
|2008.10.14 22:00
|sell
|776
|0.10
|0.7838
|0.0000
|0.0000
|2326
|2008.10.14 22:00
|modify
|776
|0.10
|0.7838
|0.8004
|0.7793
|2327
|2008.10.14 22:29
|close
|776
|0.10
|0.7831
|0.8004
|0.7793
|10.26
|9451.89
|2328
|2008.10.14 22:30
|buy
|777
|0.10
|0.7827
|0.0000
|0.0000
|2329
|2008.10.14 22:30
|modify
|777
|0.10
|0.7827
|0.7660
|0.7884
|2330
|2008.10.14 23:39
|close
|777
|0.10
|0.7830
|0.7660
|0.7884
|4.40
|9456.29
|2331
|2008.10.15 01:01
|buy
|778
|0.10
|0.7820
|0.0000
|0.0000
|2332
|2008.10.15 01:01
|modify
|778
|0.10
|0.7820
|0.7664
|0.7860
|2333
|2008.10.15 22:30
|close
|778
|0.10
|0.7817
|0.7664
|0.7860
|-4.40
|9451.89
|2334
|2008.10.15 22:30
|sell
|779
|0.10
|0.7817
|0.0000
|0.0000
|2335
|2008.10.15 22:30
|modify
|779
|0.10
|0.7817
|0.7983
|0.7765
|2336
|2008.10.16 02:06
|close
|779
|0.10
|0.7817
|0.7983
|0.7765
|-1.93
|9449.96
|2337
|2008.10.16 22:29
|sell
|780
|0.10
|0.7771
|0.0000
|0.0000
|2338
|2008.10.16 22:29
|modify
|780
|0.10
|0.7771
|0.7927
|0.7729
|2339
|2008.10.17 02:54
|close
|780
|0.10
|0.7775
|0.7927
|0.7729
|-6.50
|9443.45
|2340
|2008.10.20 22:04
|buy
|781
|0.10
|0.7771
|0.0000
|0.0000
|2341
|2008.10.20 22:04
|modify
|781
|0.10
|0.7771
|0.7602
|0.7811
|2342
|2008.10.20 22:52
|close
|781
|0.10
|0.7778
|0.7602
|0.7811
|10.25
|9453.70
|2343
|2008.10.20 22:52
|sell
|782
|0.10
|0.7780
|0.0000
|0.0000
|2344
|2008.10.20 22:53
|modify
|782
|0.10
|0.7780
|0.7944
|0.7729
|2345
|2008.10.20 23:13
|close
|782
|0.10
|0.7774
|0.7944
|0.7729
|8.79
|9462.49
|2346
|2008.10.20 23:21
|buy
|783
|0.10
|0.7770
|0.0000
|0.0000
|2347
|2008.10.20 23:22
|modify
|783
|0.10
|0.7770
|0.7616
|0.7811
|2348
|2008.10.21 00:36
|close
|783
|0.10
|0.7774
|0.7616
|0.7811
|5.73
|9468.22
|2349
|2008.10.21 00:36
|sell
|784
|0.10
|0.7777
|0.0000
|0.0000
|2350
|2008.10.21 00:37
|modify
|784
|0.10
|0.7777
|0.7937
|0.7725
|2351
|2008.10.21 00:53
|close
|784
|0.10
|0.7770
|0.7937
|0.7725
|10.25
|9478.47
|2352
|2008.10.21 01:31
|sell
|785
|0.10
|0.7779
|0.0000
|0.0000
|2353
|2008.10.21 01:33
|modify
|785
|0.10
|0.7779
|0.7933
|0.7735
|2354
|2008.10.21 01:44
|close
|785
|0.10
|0.7771
|0.7933
|0.7735
|11.72
|9490.19
|2355
|2008.10.21 23:53
|sell
|786
|0.10
|0.7825
|0.0000
|0.0000
|2356
|2008.10.21 23:53
|modify
|786
|0.10
|0.7825
|0.7983
|0.7774
|2357
|2008.10.22 00:11
|close
|786
|0.10
|0.7816
|0.7983
|0.7774
|12.55
|9502.73
|2358
|2008.10.22 00:17
|sell
|787
|0.10
|0.7824
|0.0000
|0.0000
|2359
|2008.10.22 00:17
|modify
|787
|0.10
|0.7824
|0.7974
|0.7776
|2360
|2008.10.22 16:03
|close
|787
|0.10
|0.7827
|0.7974
|0.7776
|-4.40
|9498.33
|2361
|2008.10.22 22:15
|buy
|788
|0.10
|0.7885
|0.0000
|0.0000
|2362
|2008.10.22 22:15
|modify
|788
|0.10
|0.7885
|0.7727
|0.7926
|2363
|2008.10.22 22:19
|close
|788
|0.10
|0.7892
|0.7727
|0.7926
|10.25
|9508.58
|2364
|2008.10.22 22:47
|sell
|789
|0.10
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|2365
|2008.10.22 22:48
|modify
|789
|0.10
|0.7909
|0.8062
|0.7864
|2366
|2008.10.22 23:00
|close
|789
|0.10
|0.7899
|0.8062
|0.7864
|14.66
|9523.24
|2367
|2008.10.22 23:21
|buy
|790
|0.10
|0.7894
|0.0000
|0.0000
|2368
|2008.10.22 23:21
|modify
|790
|0.10
|0.7894
|0.7733
|0.7944
|2369
|2008.10.22 23:24
|close
|790
|0.10
|0.7900
|0.7733
|0.7944
|8.79
|9532.03
|2370
|2008.10.22 23:29
|buy
|791
|0.10
|0.7886
|0.0000
|0.0000
|2371
|2008.10.22 23:29
|modify
|791
|0.10
|0.7886
|0.7726
|0.7932
|2372
|2008.10.22 23:36
|close
|791
|0.10
|0.7895
|0.7726
|0.7932
|13.19
|9545.22
|2373
|2008.10.23 00:02
|sell
|792
|0.10
|0.7915
|0.0000
|0.0000
|2374
|2008.10.23 00:03
|modify
|792
|0.10
|0.7915
|0.8075
|0.7874
|2375
|2008.10.23 00:28
|close
|792
|0.10
|0.7908
|0.8075
|0.7874
|10.26
|9555.48
|2376
|2008.10.23 01:07
|buy
|793
|0.10
|0.7898
|0.0000
|0.0000
|2377
|2008.10.23 01:07
|modify
|793
|0.10
|0.7898
|0.7734
|0.7946
|2378
|2008.10.23 04:21
|close
|793
|0.10
|0.7898
|0.7734
|0.7946
|0.00
|9555.48
|2379
|2008.10.23 22:11
|sell
|794
|0.10
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|2380
|2008.10.23 22:11
|modify
|794
|0.10
|0.7985
|0.8151
|0.7932
|2381
|2008.10.23 22:20
|close
|794
|0.10
|0.7978
|0.8151
|0.7932
|10.26
|9565.74
|2382
|2008.10.23 22:22
|buy
|795
|0.10
|0.7968
|0.0000
|0.0000
|2383
|2008.10.23 22:22
|modify
|795
|0.10
|0.7968
|0.7806
|0.8014
|2384
|2008.10.23 23:01
|close
|795
|0.10
|0.7974
|0.7806
|0.8014
|8.79
|9574.53
|2385
|2008.10.27 23:43
|sell
|796
|0.10
|0.8033
|0.0000
|0.0000
|2386
|2008.10.27 23:43
|modify
|796
|0.10
|0.8033
|0.8183
|0.7978
|2387
|2008.10.27 23:44
|close
|796
|0.10
|0.8026
|0.8183
|0.7978
|10.26
|9584.79
|2388
|2008.10.28 00:21
|buy
|797
|0.10
|0.8015
|0.0000
|0.0000
|2389
|2008.10.28 00:21
|modify
|797
|0.10
|0.8015
|0.7845
|0.8059
|2390
|2008.10.28 00:23
|close
|797
|0.10
|0.8022
|0.7845
|0.8059
|10.25
|9595.04
|2391
|2008.10.28 00:27
|buy
|798
|0.10
|0.8013
|0.0000
|0.0000
|2392
|2008.10.28 00:28
|modify
|798
|0.10
|0.8013
|0.7855
|0.8053
|2393
|2008.10.28 00:36
|close
|798
|0.10
|0.8020
|0.7855
|0.8053
|10.25
|9605.29
|2394
|2008.10.28 01:04
|buy
|799
|0.10
|0.8015
|0.0000
|0.0000
|2395
|2008.10.28 01:04
|modify
|799
|0.10
|0.8015
|0.7861
|0.8061
|2396
|2008.10.28 01:25
|close
|799
|0.10
|0.8022
|0.7861
|0.8061
|10.25
|9615.54
|2397
|2008.10.28 22:54
|sell
|800
|0.10
|0.7997
|0.0000
|0.0000
|2398
|2008.10.28 22:54
|modify
|800
|0.10
|0.7997
|0.8164
|0.7955
|2399
|2008.10.28 22:55
|close
|800
|0.10
|0.7990
|0.8164
|0.7955
|10.25
|9625.79
|2400
|2008.10.28 23:25
|buy
|801
|0.10
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|2401
|2008.10.28 23:25
|modify
|801
|0.10
|0.7966
|0.7806
|0.8010
|2402
|2008.10.28 23:44
|close
|801
|0.10
|0.7972
|0.7806
|0.8010
|8.79
|9634.58
|2403
|2008.10.28 23:54
|sell
|802
|0.10
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|2404
|2008.10.28 23:54
|modify
|802
|0.10
|0.7981
|0.8139
|0.7929
|2405
|2008.10.29 00:39
|close
|802
|0.10
|0.7975
|0.8139
|0.7929
|8.15
|9642.73
|2406
|2008.10.29 00:47
|buy
|803
|0.10
|0.7971
|0.0000
|0.0000
|2407
|2008.10.29 00:47
|modify
|803
|0.10
|0.7971
|0.7813
|0.8012
|2408
|2008.10.29 10:29
|close
|803
|0.10
|0.7968
|0.7813
|0.8012
|-4.39
|9638.34
|2409
|2008.10.29 23:37
|sell
|804
|0.10
|0.7912
|0.0000
|0.0000
|2410
|2008.10.29 23:38
|modify
|804
|0.10
|0.7912
|0.8071
|0.7866
|2411
|2008.10.30 11:10
|close
|804
|0.10
|0.7916
|0.8071
|0.7866
|-7.79
|9630.55
|2412
|2008.10.30 22:08
|buy
|805
|0.10
|0.7847
|0.0000
|0.0000
|2413
|2008.10.30 22:08
|modify
|805
|0.10
|0.7847
|0.7694
|0.7887
|2414
|2008.10.30 22:15
|close
|805
|0.10
|0.7853
|0.7694
|0.7887
|8.78
|9639.33
|2415
|2008.10.30 22:39
|sell
|806
|0.10
|0.7864
|0.0000
|0.0000
|2416
|2008.10.30 22:39
|modify
|806
|0.10
|0.7864
|0.8018
|0.7818
|2417
|2008.10.30 22:41
|close
|806
|0.10
|0.7856
|0.8018
|0.7818
|11.72
|9651.05
|2418
|2008.10.30 22:43
|sell
|807
|0.10
|0.7869
|0.0000
|0.0000
|2419
|2008.10.30 22:43
|modify
|807
|0.10
|0.7869
|0.8033
|0.7815
|2420
|2008.10.30 22:44
|close
|807
|0.10
|0.7862
|0.8033
|0.7815
|10.25
|9661.30
|2421
|2008.11.03 22:28
|sell
|808
|0.10
|0.7993
|0.0000
|0.0000
|2422
|2008.11.03 22:28
|modify
|808
|0.10
|0.7993
|0.8156
|0.7952
|2423
|2008.11.03 22:52
|close
|808
|0.10
|0.7987
|0.8156
|0.7952
|8.79
|9670.09
|2424
|2008.11.03 23:39
|sell
|809
|0.10
|0.7997
|0.0000
|0.0000
|2425
|2008.11.03 23:39
|modify
|809
|0.10
|0.7997
|0.8150
|0.7943
|2426
|2008.11.03 23:52
|close
|809
|0.10
|0.7989
|0.8150
|0.7943
|11.72
|9681.81
|2427
|2008.11.04 00:34
|buy
|810
|0.10
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|2428
|2008.11.04 00:35
|modify
|810
|0.10
|0.7987
|0.7837
|0.8041
|2429
|2008.11.04 00:35
|close
|810
|0.10
|0.7994
|0.7837
|0.8041
|10.25
|9692.06
|2430
|2008.11.04 00:50
|sell
|811
|0.10
|0.8003
|0.0000
|0.0000
|2431
|2008.11.04 00:50
|modify
|811
|0.10
|0.8003
|0.8160
|0.7962
|2432
|2008.11.04 00:53
|close
|811
|0.10
|0.7997
|0.8160
|0.7962
|8.78
|9700.84
|2433
|2008.11.04 01:06
|sell
|812
|0.10
|0.8002
|0.0000
|0.0000
|2434
|2008.11.04 01:06
|modify
|812
|0.10
|0.8002
|0.8163
|0.7962
|2435
|2008.11.04 01:54
|close
|812
|0.10
|0.7996
|0.8163
|0.7962
|8.79
|9709.63
|2436
|2008.11.04 22:00
|sell
|813
|0.10
|0.8142
|0.0000
|0.0000
|2437
|2008.11.04 22:00
|modify
|813
|0.10
|0.8142
|0.8298
|0.8100
|2438
|2008.11.04 22:08
|close
|813
|0.10
|0.8136
|0.8298
|0.8100
|8.79
|9718.42
|2439
|2008.11.04 22:37
|sell
|814
|0.10
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|2440
|2008.11.04 22:37
|modify
|814
|0.10
|0.8138
|0.8293
|0.8087
|2441
|2008.11.04 23:46
|close
|814
|0.10
|0.8134
|0.8293
|0.8087
|5.86
|9724.28
|2442
|2008.11.05 00:06
|sell
|815
|0.10
|0.8147
|0.0000
|0.0000
|2443
|2008.11.05 00:06
|modify
|815
|0.10
|0.8147
|0.8298
|0.8097
|2444
|2008.11.05 01:06
|close
|815
|0.10
|0.8143
|0.8298
|0.8097
|5.86
|9730.14
|2445
|2008.11.05 01:06
|buy
|816
|0.10
|0.8143
|0.0000
|0.0000
|2446
|2008.11.05 01:06
|modify
|816
|0.10
|0.8143
|0.7991
|0.8191
|2447
|2008.11.05 02:22
|close
|816
|0.10
|0.8147
|0.7991
|0.8191
|5.86
|9736.00
|2448
|2008.11.05 22:49
|sell
|817
|0.10
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|2449
|2008.11.05 22:49
|modify
|817
|0.10
|0.8139
|0.8305
|0.8099
|2450
|2008.11.05 23:14
|close
|817
|0.10
|0.8129
|0.8305
|0.8099
|14.64
|9750.64
|2451
|2008.11.06 00:02
|sell
|818
|0.10
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|2452
|2008.11.06 00:02
|modify
|818
|0.10
|0.8141
|0.8292
|0.8097
|2453
|2008.11.06 01:48
|close
|818
|0.10
|0.8138
|0.8292
|0.8097
|4.39
|9755.03
|2454
|2008.11.06 01:48
|buy
|819
|0.10
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|2455
|2008.11.06 01:48
|modify
|819
|0.10
|0.8138
|0.7983
|0.8181
|2456
|2008.11.06 05:27
|close
|819
|0.10
|0.8137
|0.7983
|0.8181
|-1.46
|9753.57
|2457
|2008.11.10 22:00
|buy
|820
|0.10
|0.8161
|0.0000
|0.0000
|2458
|2008.11.10 22:00
|modify
|820
|0.10
|0.8161
|0.8009
|0.8205
|2459
|2008.11.10 22:47
|close
|820
|0.10
|0.8169
|0.8009
|0.8205
|11.71
|9765.28
|2460
|2008.11.10 22:47
|sell
|821
|0.10
|0.8169
|0.0000
|0.0000
|2461
|2008.11.10 22:47
|modify
|821
|0.10
|0.8169
|0.8325
|0.8126
|2462
|2008.11.10 23:27
|close
|821
|0.10
|0.8160
|0.8325
|0.8126
|13.18
|9778.46
|2463
|2008.11.10 23:27
|buy
|822
|0.10
|0.8160
|0.0000
|0.0000
|2464
|2008.11.10 23:27
|modify
|822
|0.10
|0.8160
|0.8000
|0.8218
|2465
|2008.11.11 08:49
|close
|822
|0.10
|0.8156
|0.8000
|0.8218
|-5.98
|9772.47
|2466
|2008.11.11 22:03
|sell
|823
|0.10
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|2467
|2008.11.11 22:03
|modify
|823
|0.10
|0.8141
|0.8291
|0.8083
|2468
|2008.11.11 23:03
|close
|823
|0.10
|0.8138
|0.8291
|0.8083
|4.39
|9776.86
|2469
|2008.11.12 00:32
|sell
|824
|0.10
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|2470
|2008.11.12 00:33
|modify
|824
|0.10
|0.8141
|0.8306
|0.8090
|2471
|2008.11.12 00:48
|close
|824
|0.10
|0.8135
|0.8306
|0.8090
|8.79
|9785.65
|2472
|2008.11.12 01:01
|sell
|825
|0.10
|0.8143
|0.0000
|0.0000
|2473
|2008.11.12 01:01
|modify
|825
|0.10
|0.8143
|0.8305
|0.8087
|2474
|2008.11.12 01:02
|close
|825
|0.10
|0.8137
|0.8305
|0.8087
|8.79
|9794.44
|2475
|2008.11.12 01:06
|sell
|826
|0.10
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|2476
|2008.11.12 01:06
|modify
|826
|0.10
|0.8144
|0.8312
|0.8085
|2477
|2008.11.12 01:20
|close
|826
|0.10
|0.8137
|0.8312
|0.8085
|10.26
|9804.70
|2478
|2008.11.12 01:27
|sell
|827
|0.10
|0.8146
|0.0000
|0.0000
|2479
|2008.11.12 01:27
|modify
|827
|0.10
|0.8146
|0.8304
|0.8093
|2480
|2008.11.12 01:33
|close
|827
|0.10
|0.8140
|0.8304
|0.8093
|8.79
|9813.49
|2481
|2008.11.12 22:24
|buy
|828
|0.10
|0.8352
|0.0000
|0.0000
|2482
|2008.11.12 22:24
|modify
|828
|0.10
|0.8352
|0.8187
|0.8394
|2483
|2008.11.12 22:45
|close
|828
|0.10
|0.8359
|0.8187
|0.8394
|10.25
|9823.74
|2484
|2008.11.12 23:09
|buy
|829
|0.10
|0.8352
|0.0000
|0.0000
|2485
|2008.11.12 23:09
|modify
|829
|0.10
|0.8352
|0.8202
|0.8393
|2486
|2008.11.12 23:39
|close
|829
|0.10
|0.8359
|0.8202
|0.8393
|10.25
|9833.99
|2487
|2008.11.12 23:54
|sell
|830
|0.10
|0.8378
|0.0000
|0.0000
|2488
|2008.11.12 23:54
|modify
|830
|0.10
|0.8378
|0.8528
|0.8327
|2489
|2008.11.13 00:22
|close
|830
|0.10
|0.8371
|0.8528
|0.8327
|8.33
|9842.32
|2490
|2008.11.13 00:38
|buy
|831
|0.10
|0.8352
|0.0000
|0.0000
|2491
|2008.11.13 00:38
|modify
|831
|0.10
|0.8352
|0.8182
|0.8406
|2492
|2008.11.13 00:43
|close
|831
|0.10
|0.8359
|0.8182
|0.8406
|10.25
|9852.57
|2493
|2008.11.13 01:31
|sell
|832
|0.10
|0.8378
|0.0000
|0.0000
|2494
|2008.11.13 01:31
|modify
|832
|0.10
|0.8378
|0.8534
|0.8323
|2495
|2008.11.13 01:52
|close
|832
|0.10
|0.8371
|0.8534
|0.8323
|10.26
|9862.83
|2496
|2008.11.17 22:00
|buy
|833
|0.10
|0.8426
|0.0000
|0.0000
|2497
|2008.11.17 22:00
|modify
|833
|0.10
|0.8426
|0.8272
|0.8481
|2498
|2008.11.17 22:11
|close
|833
|0.10
|0.8436
|0.8272
|0.8481
|14.64
|9877.47
|2499
|2008.11.17 23:44
|sell
|834
|0.10
|0.8441
|0.0000
|0.0000
|2500
|2008.11.17 23:44
|modify
|834
|0.10
|0.8441
|0.8595
|0.8389
|2501
|2008.11.18 00:04
|close
|834
|0.10
|0.8433
|0.8595
|0.8389
|11.08
|9888.55
|2502
|2008.11.18 01:06
|buy
|835
|0.10
|0.8431
|0.0000
|0.0000
|2503
|2008.11.18 01:06
|modify
|835
|0.10
|0.8431
|0.8276
|0.8476
|2504
|2008.11.18 01:17
|close
|835
|0.10
|0.8437
|0.8276
|0.8476
|8.79
|9897.34
|2505
|2008.11.18 01:23
|buy
|836
|0.10
|0.8425
|0.0000
|0.0000
|2506
|2008.11.18 01:23
|modify
|836
|0.10
|0.8425
|0.8267
|0.8483
|2507
|2008.11.18 01:25
|close
|836
|0.10
|0.8432
|0.8267
|0.8483
|10.25
|9907.59
|2508
|2008.11.18 22:19
|buy
|837
|0.10
|0.8438
|0.0000
|0.0000
|2509
|2008.11.18 22:19
|modify
|837
|0.10
|0.8438
|0.8280
|0.8479
|2510
|2008.11.18 23:18
|close
|837
|0.10
|0.8444
|0.8280
|0.8479
|8.78
|9916.37
|2511
|2008.11.19 22:12
|buy
|838
|0.10
|0.8361
|0.0000
|0.0000
|2512
|2008.11.19 22:12
|modify
|838
|0.10
|0.8361
|0.8207
|0.8401
|2513
|2008.11.19 22:18
|close
|838
|0.10
|0.8367
|0.8207
|0.8401
|8.78
|9925.15
|2514
|2008.11.19 22:43
|buy
|839
|0.10
|0.8360
|0.0000
|0.0000
|2515
|2008.11.19 22:43
|modify
|839
|0.10
|0.8360
|0.8194
|0.8418
|2516
|2008.11.20 02:58
|close
|839
|0.10
|0.8357
|0.8194
|0.8418
|-4.79
|9920.36
|2517
|2008.11.20 22:31
|buy
|840
|0.10
|0.8450
|0.0000
|0.0000
|2518
|2008.11.20 22:31
|modify
|840
|0.10
|0.8450
|0.8298
|0.8508
|2519
|2008.11.20 22:46
|close
|840
|0.10
|0.8456
|0.8298
|0.8508
|8.79
|9929.15
|2520
|2008.11.24 22:57
|sell
|841
|0.10
|0.8526
|0.0000
|0.0000
|2521
|2008.11.24 22:57
|modify
|841
|0.10
|0.8526
|0.8689
|0.8478
|2522
|2008.11.25 01:14
|close
|841
|0.10
|0.8522
|0.8689
|0.8478
|5.22
|9934.37
|2523
|2008.11.25 01:49
|buy
|842
|0.10
|0.8514
|0.0000
|0.0000
|2524
|2008.11.25 01:50
|modify
|842
|0.10
|0.8514
|0.8345
|0.8566
|2525
|2008.11.25 07:22
|close
|842
|0.10
|0.8511
|0.8345
|0.8566
|-4.39
|9929.98
|2526
|2008.11.25 22:15
|sell
|843
|0.10
|0.8440
|0.0000
|0.0000
|2527
|2008.11.25 22:15
|modify
|843
|0.10
|0.8440
|0.8595
|0.8394
|2528
|2008.11.25 23:18
|close
|843
|0.10
|0.8436
|0.8595
|0.8394
|5.86
|9935.84
|2529
|2008.11.25 23:58
|sell
|844
|0.10
|0.8448
|0.0000
|0.0000
|2530
|2008.11.25 23:58
|modify
|844
|0.10
|0.8448
|0.8617
|0.8397
|2531
|2008.11.26 04:17
|close
|844
|0.10
|0.8451
|0.8617
|0.8397
|-5.03
|9930.80
|2532
|2008.11.26 22:13
|buy
|845
|0.10
|0.8403
|0.0000
|0.0000
|2533
|2008.11.26 22:13
|modify
|845
|0.10
|0.8403
|0.8239
|0.8458
|2534
|2008.11.26 22:29
|close
|845
|0.10
|0.8410
|0.8239
|0.8458
|10.25
|9941.05
|2535
|2008.11.26 23:01
|buy
|846
|0.10
|0.8398
|0.0000
|0.0000
|2536
|2008.11.26 23:01
|modify
|846
|0.10
|0.8398
|0.8242
|0.8456
|2537
|2008.11.26 23:06
|close
|846
|0.10
|0.8405
|0.8242
|0.8456
|10.25
|9951.30
|2538
|2008.11.26 23:13
|buy
|847
|0.10
|0.8390
|0.0000
|0.0000
|2539
|2008.11.26 23:13
|modify
|847
|0.10
|0.8390
|0.8223
|0.8438
|2540
|2008.11.26 23:18
|close
|847
|0.10
|0.8396
|0.8223
|0.8438
|8.78
|9960.08
|2541
|2008.11.27 00:24
|sell
|848
|0.10
|0.8406
|0.0000
|0.0000
|2542
|2008.11.27 00:24
|modify
|848
|0.10
|0.8406
|0.8565
|0.8361
|2543
|2008.11.27 01:54
|close
|848
|0.10
|0.8402
|0.8565
|0.8361
|5.86
|9965.94
|2544
|2008.12.01 22:25
|buy
|849
|0.10
|0.8481
|0.0000
|0.0000
|2545
|2008.12.01 22:26
|modify
|849
|0.10
|0.8481
|0.8329
|0.8526
|2546
|2008.12.02 00:53
|close
|849
|0.10
|0.8483
|0.8329
|0.8526
|2.80
|9968.74
|2547
|2008.12.02 01:16
|buy
|850
|0.10
|0.8470
|0.0000
|0.0000
|2548
|2008.12.02 01:16
|modify
|850
|0.10
|0.8470
|0.8315
|0.8526
|2549
|2008.12.02 04:53
|close
|850
|0.10
|0.8469
|0.8315
|0.8526
|-1.46
|9967.28
|2550
|2008.12.02 22:56
|sell
|851
|0.10
|0.8535
|0.0000
|0.0000
|2551
|2008.12.02 22:56
|modify
|851
|0.10
|0.8535
|0.8687
|0.8488
|2552
|2008.12.02 22:59
|close
|851
|0.10
|0.8527
|0.8687
|0.8488
|11.72
|9979.00
|2553
|2008.12.02 22:59
|buy
|852
|0.10
|0.8522
|0.0000
|0.0000
|2554
|2008.12.02 22:59
|modify
|852
|0.10
|0.8522
|0.8368
|0.8567
|2555
|2008.12.02 23:04
|close
|852
|0.10
|0.8528
|0.8368
|0.8567
|8.79
|9987.79
|2556
|2008.12.03 00:37
|sell
|853
|0.10
|0.8530
|0.0000
|0.0000
|2557
|2008.12.03 00:37
|modify
|853
|0.10
|0.8530
|0.8680
|0.8476
|2558
|2008.12.03 03:32
|close
|853
|0.10
|0.8530
|0.8680
|0.8476
|0.00
|9987.79
|2559
|2008.12.03 22:00
|sell
|854
|0.10
|0.8602
|0.0000
|0.0000
|2560
|2008.12.03 22:00
|modify
|854
|0.10
|0.8602
|0.8769
|0.8548
|2561
|2008.12.03 23:05
|close
|854
|0.10
|0.8598
|0.8769
|0.8548
|5.86
|9993.65
|2562
|2008.12.08 22:26
|sell
|855
|0.10
|0.8686
|0.0000
|0.0000
|2563
|2008.12.08 22:26
|modify
|855
|0.10
|0.8686
|0.8841
|0.8634
|2564
|2008.12.08 23:36
|close
|855
|0.10
|0.8683
|0.8841
|0.8634
|4.40
|9998.05
|2565
|2008.12.09 22:00
|sell
|856
|0.10
|0.8764
|0.0000
|0.0000
|2566
|2008.12.09 22:00
|modify
|856
|0.10
|0.8764
|0.8925
|0.8714
|2567
|2008.12.09 22:55
|close
|856
|0.10
|0.8756
|0.8925
|0.8714
|11.71
|10009.76
|2568
|2008.12.09 23:14
|sell
|857
|0.10
|0.8766
|0.0000
|0.0000
|2569
|2008.12.09 23:15
|modify
|857
|0.10
|0.8766
|0.8934
|0.8706
|2570
|2008.12.09 23:20
|close
|857
|0.10
|0.8759
|0.8934
|0.8706
|10.25
|10020.01
|2571
|2008.12.10 01:05
|sell
|858
|0.10
|0.8766
|0.0000
|0.0000
|2572
|2008.12.10 01:05
|modify
|858
|0.10
|0.8766
|0.8917
|0.8710
|2573
|2008.12.10 02:05
|close
|858
|0.10
|0.8763
|0.8917
|0.8710
|4.39
|10024.40
|2574
|2008.12.10 22:41
|sell
|859
|0.10
|0.8805
|0.0000
|0.0000
|2575
|2008.12.10 22:41
|modify
|859
|0.10
|0.8805
|0.8973
|0.8746
|2576
|2008.12.10 23:17
|close
|859
|0.10
|0.8797
|0.8973
|0.8746
|11.71
|10036.11
|2577
|2008.12.10 23:22
|buy
|860
|0.10
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|2578
|2008.12.10 23:22
|modify
|860
|0.10
|0.8794
|0.8627
|0.8851
|2579
|2008.12.10 23:56
|close
|860
|0.10
|0.8800
|0.8627
|0.8851
|8.79
|10044.90
|2580
|2008.12.11 01:24
|buy
|861
|0.10
|0.8790
|0.0000
|0.0000
|2581
|2008.12.11 01:24
|modify
|861
|0.10
|0.8790
|0.8630
|0.8830
|2582
|2008.12.11 01:31
|close
|861
|0.10
|0.8796
|0.8630
|0.8830
|8.78
|10053.68
|2583
|2008.12.11 01:33
|buy
|862
|0.10
|0.8791
|0.0000
|0.0000
|2584
|2008.12.11 01:33
|modify
|862
|0.10
|0.8791
|0.8621
|0.8850
|2585
|2008.12.11 02:38
|close
|862
|0.10
|0.8795
|0.8621
|0.8850
|5.86
|10059.54
|2586
|2008.12.15 22:53
|buy
|863
|0.10
|0.8945
|0.0000
|0.0000
|2587
|2008.12.15 22:54
|modify
|863
|0.10
|0.8945
|0.8785
|0.8989
|2588
|2008.12.15 23:05
|close
|863
|0.10
|0.8952
|0.8785
|0.8989
|10.25
|10069.79
|2589
|2008.12.16 00:39
|sell
|864
|0.10
|0.8957
|0.0000
|0.0000
|2590
|2008.12.16 00:39
|modify
|864
|0.10
|0.8957
|0.9116
|0.8915
|2591
|2008.12.16 00:53
|close
|864
|0.10
|0.8951
|0.9116
|0.8915
|8.79
|10078.58
|2592
|2008.12.16 01:22
|sell
|865
|0.10
|0.8957
|0.0000
|0.0000
|2593
|2008.12.16 01:22
|modify
|865
|0.10
|0.8957
|0.9107
|0.8898
|2594
|2008.12.16 01:31
|close
|865
|0.10
|0.8951
|0.9107
|0.8898
|8.79
|10087.37
|2595
|2008.12.16 22:30
|buy
|866
|0.10
|0.9018
|0.0000
|0.0000
|2596
|2008.12.16 22:30
|modify
|866
|0.10
|0.9018
|0.8848
|0.9063
|2597
|2008.12.16 22:31
|close
|866
|0.10
|0.9025
|0.8848
|0.9063
|10.25
|10097.62
|2598
|2008.12.16 22:55
|buy
|867
|0.10
|0.9008
|0.0000
|0.0000
|2599
|2008.12.16 22:56
|modify
|867
|0.10
|0.9008
|0.8855
|0.9050
|2600
|2008.12.16 23:13
|close
|867
|0.10
|0.9015
|0.8855
|0.9050
|10.25
|10107.87
|2601
|2008.12.17 00:47
|sell
|868
|0.10
|0.9024
|0.0000
|0.0000
|2602
|2008.12.17 00:47
|modify
|868
|0.10
|0.9024
|0.9185
|0.8979
|2603
|2008.12.17 01:57
|close
|868
|0.10
|0.9020
|0.9185
|0.8979
|5.86
|10113.73
|2604
|2008.12.17 22:00
|sell
|869
|0.10
|0.9286
|0.0000
|0.0000
|2605
|2008.12.17 22:00
|modify
|869
|0.10
|0.9286
|0.9450
|0.9245
|2606
|2008.12.17 22:29
|close
|869
|0.10
|0.9279
|0.9450
|0.9245
|10.25
|10123.98
|2607
|2008.12.17 23:06
|sell
|870
|0.10
|0.9287
|0.0000
|0.0000
|2608
|2008.12.17 23:07
|modify
|870
|0.10
|0.9287
|0.9438
|0.9228
|2609
|2008.12.17 23:15
|close
|870
|0.10
|0.9279
|0.9438
|0.9228
|11.71
|10135.69
|2610
|2008.12.17 23:29
|sell
|871
|0.10
|0.9287
|0.0000
|0.0000
|2611
|2008.12.17 23:29
|modify
|871
|0.10
|0.9287
|0.9456
|0.9238
|2612
|2008.12.18 05:19
|close
|871
|0.10
|0.9290
|0.9456
|0.9238
|-6.33
|10129.36
|2613
|2008.12.18 22:15
|buy
|872
|0.10
|0.9482
|0.0000
|0.0000
|2614
|2008.12.18 22:15
|modify
|872
|0.10
|0.9482
|0.9328
|0.9534
|2615
|2008.12.18 22:55
|close
|872
|0.10
|0.9489
|0.9328
|0.9534
|10.25
|10139.61
|2616
|2008.12.23 00:02
|sell
|873
|0.10
|0.9415
|0.0000
|0.0000
|2617
|2008.12.23 00:02
|modify
|873
|0.10
|0.9415
|0.9571
|0.9369
|2618
|2008.12.23 00:17
|close
|873
|0.10
|0.9409
|0.9571
|0.9369
|8.78
|10148.39
|2619
|2008.12.23 00:43
|sell
|874
|0.10
|0.9415
|0.0000
|0.0000
|2620
|2008.12.23 00:44
|modify
|874
|0.10
|0.9415
|0.9567
|0.9371
|2621
|2008.12.23 09:16
|close
|874
|0.10
|0.9419
|0.9567
|0.9371
|-5.86
|10142.53
|2622
|2008.12.23 22:32
|buy
|875
|0.10
|0.9454
|0.0000
|0.0000
|2623
|2008.12.23 22:32
|modify
|875
|0.10
|0.9454
|0.9296
|0.9514
|2624
|2008.12.23 22:35
|close
|875
|0.10
|0.9461
|0.9296
|0.9514
|10.25
|10152.78
|2625
|2008.12.23 23:08
|buy
|876
|0.10
|0.9451
|0.0000
|0.0000
|2626
|2008.12.23 23:09
|modify
|876
|0.10
|0.9451
|0.9290
|0.9501
|2627
|2008.12.23 23:31
|close
|876
|0.10
|0.9458
|0.9290
|0.9501
|10.25
|10163.03
|2628
|2008.12.23 23:56
|buy
|877
|0.10
|0.9451
|0.0000
|0.0000
|2629
|2008.12.23 23:56
|modify
|877
|0.10
|0.9451
|0.9297
|0.9504
|2630
|2008.12.24 00:00
|close
|877
|0.10
|0.9458
|0.9297
|0.9504
|10.12
|10173.14
|2631
|2008.12.24 00:04
|sell
|878
|0.10
|0.9465
|0.0000
|0.0000
|2632
|2008.12.24 00:04
|modify
|878
|0.10
|0.9465
|0.9616
|0.9423
|2633
|2008.12.24 00:15
|close
|878
|0.10
|0.9459
|0.9616
|0.9423
|8.78
|10181.92
|2634
|2008.12.30 00:21
|sell
|879
|0.10
|0.9692
|0.0000
|0.0000
|2635
|2008.12.30 00:21
|modify
|879
|0.10
|0.9692
|0.9856
|0.9633
|2636
|2008.12.30 07:32
|close
|879
|0.10
|0.9695
|0.9856
|0.9633
|-4.39
|10177.53
|2637
|2008.12.30 22:00
|buy
|880
|0.10
|0.9749
|0.0000
|0.0000
|2638
|2008.12.30 22:00
|modify
|880
|0.10
|0.9749
|0.9595
|0.9797
|2639
|2008.12.30 22:28
|close
|880
|0.10
|0.9755
|0.9595
|0.9797
|8.79
|10186.32
|2640
|2008.12.30 22:45
|sell
|881
|0.10
|0.9759
|0.0000
|0.0000
|2641
|2008.12.30 22:47
|modify
|881
|0.10
|0.9759
|0.9926
|0.9708
|2642
|2008.12.30 22:59
|close
|881
|0.10
|0.9752
|0.9926
|0.9708
|10.25
|10196.57
|2643
|2008.12.30 23:00
|sell
|882
|0.10
|0.9764
|0.0000
|0.0000
|2644
|2008.12.30 23:00
|modify
|882
|0.10
|0.9764
|0.9924
|0.9706
|2645
|2008.12.30 23:03
|close
|882
|0.10
|0.9757
|0.9924
|0.9706
|10.25
|10206.82
|2646
|2008.12.31 00:02
|sell
|883
|0.10
|0.9776
|0.0000
|0.0000
|2647
|2008.12.31 00:02
|modify
|883
|0.10
|0.9776
|0.9932
|0.9734
|2648
|2008.12.31 00:18
|close
|883
|0.10
|0.9768
|0.9932
|0.9734
|11.71
|10218.53
|2649
|2008.12.31 00:58
|sell
|884
|0.10
|0.9777
|0.0000
|0.0000
|2650
|2008.12.31 00:58
|modify
|884
|0.10
|0.9777
|0.9945
|0.9723
|2651
|2008.12.31 01:11
|close
|884
|0.10
|0.9771
|0.9945
|0.9723
|8.79
|10227.32
|2652
|2008.12.31 01:38
|sell
|885
|0.10
|0.9777
|0.0000
|0.0000
|2653
|2008.12.31 01:38
|modify
|885
|0.10
|0.9777
|0.9929
|0.9719
|2654
|2008.12.31 02:12
|close
|885
|0.10
|0.9771
|0.9929
|0.9719
|8.79
|10236.11
|2655
|2009.01.05 22:22
|sell
|886
|0.10
|0.9258
|0.0000
|0.0000
|2656
|2009.01.05 22:22
|modify
|886
|0.10
|0.9258
|0.9421
|0.9202
|2657
|2009.01.06 06:40
|close
|886
|0.10
|0.9261
|0.9421
|0.9202
|-5.03
|10231.08
|2658
|2009.01.06 22:00
|buy
|887
|0.10
|0.9039
|0.0000
|0.0000
|2659
|2009.01.06 22:00
|modify
|887
|0.10
|0.9039
|0.8878
|0.9096
|2660
|2009.01.06 22:07
|close
|887
|0.10
|0.9046
|0.8878
|0.9096
|10.25
|10241.33
|2661
|2009.01.06 22:26
|sell
|888
|0.10
|0.9057
|0.0000
|0.0000
|2662
|2009.01.06 22:26
|modify
|888
|0.10
|0.9057
|0.9213
|0.9000
|2663
|2009.01.07 01:52
|close
|888
|0.10
|0.9057
|0.9213
|0.9000
|-0.64
|10240.68
|2664
|2009.01.07 22:01
|sell
|889
|0.10
|0.9020
|0.0000
|0.0000
|2665
|2009.01.07 22:01
|modify
|889
|0.10
|0.9020
|0.9180
|0.8961
|2666
|2009.01.08 00:45
|close
|889
|0.10
|0.9017
|0.9180
|0.8961
|2.47
|10243.15
|2667
|2009.01.08 00:45
|buy
|890
|0.10
|0.9017
|0.0000
|0.0000
|2668
|2009.01.08 00:45
|modify
|890
|0.10
|0.9017
|0.8856
|0.9061
|2669
|2009.01.08 00:51
|close
|890
|0.10
|0.9023
|0.8856
|0.9061
|8.78
|10251.93
|2670
|2009.01.08 00:56
|sell
|891
|0.10
|0.9035
|0.0000
|0.0000
|2671
|2009.01.08 00:56
|modify
|891
|0.10
|0.9035
|0.9186
|0.8989
|2672
|2009.01.08 00:57
|close
|891
|0.10
|0.9028
|0.9186
|0.8989
|10.25
|10262.18
|2673
|2009.01.08 01:41
|buy
|892
|0.10
|0.9021
|0.0000
|0.0000
|2674
|2009.01.08 01:41
|modify
|892
|0.10
|0.9021
|0.8855
|0.9079
|2675
|2009.01.08 03:16
|close
|892
|0.10
|0.9025
|0.8855
|0.9079
|5.85
|10268.03
|2676
|2009.01.08 22:30
|buy
|893
|0.10
|0.8997
|0.0000
|0.0000
|2677
|2009.01.08 22:30
|modify
|893
|0.10
|0.8997
|0.8836
|0.9057
|2678
|2009.01.08 22:59
|close
|893
|0.10
|0.9004
|0.8836
|0.9057
|10.25
|10278.28
|2679
|2009.01.12 22:00
|sell
|894
|0.10
|0.9025
|0.0000
|0.0000
|2680
|2009.01.12 22:00
|modify
|894
|0.10
|0.9025
|0.9178
|0.8978
|2681
|2009.01.12 22:16
|close
|894
|0.10
|0.9018
|0.9178
|0.8978
|10.25
|10288.53
|2682
|2009.01.12 22:50
|sell
|895
|0.10
|0.9024
|0.0000
|0.0000
|2683
|2009.01.12 22:50
|modify
|895
|0.10
|0.9024
|0.9187
|0.8972
|2684
|2009.01.12 23:00
|close
|895
|0.10
|0.9016
|0.9187
|0.8972
|11.71
|10300.24
|2685
|2009.01.13 00:27
|buy
|896
|0.10
|0.9017
|0.0000
|0.0000
|2686
|2009.01.13 00:27
|modify
|896
|0.10
|0.9017
|0.8855
|0.9070
|2687
|2009.01.13 01:28
|close
|896
|0.10
|0.9020
|0.8855
|0.9070
|4.39
|10304.63
|2688
|2009.01.13 01:29
|sell
|897
|0.10
|0.9025
|0.0000
|0.0000
|2689
|2009.01.13 01:29
|modify
|897
|0.10
|0.9025
|0.9195
|0.8977
|2690
|2009.01.13 01:59
|close
|897
|0.10
|0.9018
|0.9195
|0.8977
|10.25
|10314.88
|2691
|2009.01.13 22:00
|sell
|898
|0.10
|0.9105
|0.0000
|0.0000
|2692
|2009.01.13 22:00
|modify
|898
|0.10
|0.9105
|0.9264
|0.9048
|2693
|2009.01.13 22:22
|close
|898
|0.10
|0.9097
|0.9264
|0.9048
|11.71
|10326.59
|2694
|2009.01.13 23:09
|buy
|899
|0.10
|0.9085
|0.0000
|0.0000
|2695
|2009.01.13 23:09
|modify
|899
|0.10
|0.9085
|0.8927
|0.9145
|2696
|2009.01.13 23:19
|close
|899
|0.10
|0.9091
|0.8927
|0.9145
|8.78
|10335.37
|2697
|2009.01.13 23:28
|buy
|900
|0.10
|0.9082
|0.0000
|0.0000
|2698
|2009.01.13 23:28
|modify
|900
|0.10
|0.9082
|0.8930
|0.9140
|2699
|2009.01.13 23:33
|close
|900
|0.10
|0.9088
|0.8930
|0.9140
|8.78
|10344.15
|2700
|2009.01.14 00:58
|sell
|901
|0.10
|0.9093
|0.0000
|0.0000
|2701
|2009.01.14 00:58
|modify
|901
|0.10
|0.9093
|0.9254
|0.9040
|2702
|2009.01.14 03:12
|close
|901
|0.10
|0.9089
|0.9254
|0.9040
|5.86
|10350.01
|2703
|2009.01.14 22:17
|sell
|902
|0.10
|0.9037
|0.0000
|0.0000
|2704
|2009.01.14 22:17
|modify
|902
|0.10
|0.9037
|0.9189
|0.8983
|2705
|2009.01.14 22:30
|close
|902
|0.10
|0.9030
|0.9189
|0.8983
|10.25
|10360.26
|2706
|2009.01.14 23:54
|buy
|903
|0.10
|0.9022
|0.0000
|0.0000
|2707
|2009.01.14 23:54
|modify
|903
|0.10
|0.9022
|0.8862
|0.9078
|2708
|2009.01.14 23:54
|close
|903
|0.10
|0.9028
|0.8862
|0.9078
|8.78
|10369.04