Strategy Tester Report
FapTurbo36
Alpari-Demo (Build 220)

SymbolEURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Period15 Minutes (M15) 2004.07.01 00:00 - 2009.01.14 23:45 (2004.07.01 - 2009.01.15)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameters____Scalper___________="--- Scalper EURCHF, EURGPB, GBPCHF or USDCAD M15 ---"; UseScalperStrategy=true; Scalper_Lots=0.1; Scalper_UseMM=false; Scalper_LotsRiskReductor=5; Scalper_MaxLots=10; Scalper_GMTOffset=1; Scalper_StealthMode=true; Scalper_UseCustomLevels=true; Scalper_RelaxHours=0; Scalper_SimpleHeightFilter=true; Scalper_TrendFilter=true; Scalper_TradeFriday=false; Scalper_OneTrade=0; Scalper_UseFilterMA=false; Scalper_PeriodFilterMA=100; Scalper_PriceFilterMA=0; Scalper_MethodFilterMA=0; Scalper_MaxSpread=5; Scalper_SlipageInc=2; Scalper_ExpertComment="FapTurboShortTerm"; Scalper_MagicNumber=12464336; ____FapTurbo__________="---------- FapTurbo EUR/USD M1 ----------"; FapTurbo_Lots=0.01; FapTurbo_LotsRiskReductor=1; FapTurbo_MaxOrders=2; FapTurbo_MaxLots=10; FapTurbo_StopTime=9; FapTurbo_aaa=35; FapTurbo_bbb=48; FapTurbo_TakeProfit=140; FapTurbo_StopLoss=500; FapTurbo_TrailingStop=0; FapTurbo_DurationInHours=0; FapTurbo_CloseAfterXmonths=1; FapTurbo_PeriodMALarge=100; FapTurbo_PeriodMASmall=30; FapTurbo_PriceMA_0_6=0; FapTurbo_TypeMA_0_3=0; FapTurbo_ShiftMALarge=3; FapTurbo_ShiftMASmall=1; FapTurbo_LookForDays=2; FapTurbo_CriticalDays=45; FapTurbo_RelaxDays=0; FapTurbo_HedgingLotReducer=0; FapTurbo_Hedging=0; FapTurbo_TradeNFP=1; FapTurbo_TradeFriday=1; FapTurbo_Prudent=0; FapTurbo_SymAlligatorOnCritica=1; FapTurbo_FixedDirection=1; FapTurbo_ClsLsrOnMrktChnge=0; FapTurbo_AlwaysTrade=0; FapTurbo_LowLot=0.1; FapTurbo_TooGoodToBeTrue=50; FapTurbo_PrudentPeriod=30; FapTurbo_StartWorkTimeHour=0; FapTurbo_StartWorkTimeMin=0; FapTurbo_EndWorkTimeHour=0; FapTurbo_EndWorkTimeMin=0; FapTurbo_OneTrade=0; FapTurbo_SpanGator=0.5; FapTurbo_SlipPage=3; FapTurbo_ExpertComment="FapTurboEA"; FapTurbo_MagicNumber=12464337; ____Other_Parameters__="-----------------------------------------"; TradeMicroLots=true; SendEmail=false; SoundAlert=false; SoundFileAtOpen="alert.wav"; SoundFileAtClose="alert.wav"; ColorBuy=Blue; ColorSell=Red; WriteLog=true; WriteDebugLog=false; PrintLogOnChart=true; KEY="7546785316";
Bars in test111702Ticks modelled5371513Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors97
Initial deposit10000.00
Total net profit369.04Gross profit2696.78Gross loss-2327.74
Profit factor1.16Expected payoff0.41
Absolute drawdown1073.89Maximal drawdown1192.85 (11.79%)Relative drawdown11.79% (1192.85)
Total trades903Short positions (won %)683 (42.46%)Long positions (won %)220 (70.00%)
Profit trades (% of total)444 (49.17%)Loss trades (% of total)459 (50.83%)
Largestprofit trade14.66loss trade-176.62
Averageprofit trade6.07loss trade-5.07
Maximumconsecutive wins (profit in money)31 (244.54)consecutive losses (loss in money)14 (-230.14)
Maximalconsecutive profit (count of wins)244.54 (31)consecutive loss (count of losses)-230.14 (14)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.01 01:35sell10.100.66960.00000.0000
22004.07.01 01:35modify10.100.66960.68540.6649
32004.07.01 05:35close10.100.66980.68540.6649-2.939997.07
42004.07.06 01:46sell20.100.67190.00000.0000
52004.07.06 01:46modify20.100.67190.68730.6660
62004.07.06 03:11close20.100.67160.68730.66604.4010001.47
72004.07.06 22:00buy30.100.66710.00000.0000
82004.07.06 22:00modify30.100.66710.65140.6711
92004.07.06 23:37close30.100.66750.65140.67115.8610007.33
102004.07.06 23:38sell40.100.66760.00000.0000
112004.07.06 23:38modify40.100.66760.68400.6625
122004.07.07 01:58close40.100.66730.68400.66253.7610011.09
132004.07.07 22:00sell50.100.66670.00000.0000
142004.07.07 22:00modify50.100.66670.68170.6622
152004.07.08 03:05close50.100.66700.68170.6622-6.3310004.75
162004.07.08 22:00sell60.100.66980.00000.0000
172004.07.08 22:00modify60.100.66980.68670.6647
182004.07.09 01:04close60.100.66980.68670.6647-0.6410004.11
192004.07.12 22:31sell70.100.66550.00000.0000
202004.07.12 22:31modify70.100.66550.68140.6608
212004.07.13 02:57close70.100.66580.68140.6608-5.049999.06
222004.07.13 22:00sell80.100.66410.00000.0000
232004.07.13 22:00modify80.100.66410.67950.6581
242004.07.14 00:58close80.100.66410.67950.6581-0.649998.42
252004.07.14 01:25buy90.100.66370.00000.0000
262004.07.14 01:25modify90.100.66370.64770.6696
272004.07.14 02:41close90.100.66400.64770.66964.4010002.82
282004.07.14 22:11buy100.100.66720.00000.0000
292004.07.14 22:11modify100.100.66720.65140.6723
302004.07.15 01:07close100.100.66720.65140.6723-0.4010002.42
312004.07.15 22:30sell110.100.66690.00000.0000
322004.07.15 22:30modify110.100.66690.68240.6625
332004.07.16 02:30close110.100.66720.68240.6625-5.049997.38
342004.07.19 22:24sell120.100.66560.00000.0000
352004.07.19 22:24modify120.100.66560.68260.6614
362004.07.20 20:43close120.100.66590.68260.6614-5.049992.33
372004.07.21 23:31sell130.100.66620.00000.0000
382004.07.21 23:31modify130.100.66620.68210.6604
392004.07.22 06:01close130.100.66660.68210.6604-7.799984.54
402004.07.22 22:19sell140.100.66470.00000.0000
412004.07.22 22:20modify140.100.66470.68110.6602
422004.07.22 23:42close140.100.66430.68110.66025.869990.40
432004.07.27 22:42sell150.100.66160.00000.0000
442004.07.27 22:43modify150.100.66160.67800.6576
452004.07.28 02:30close150.100.66170.67800.6576-2.119988.28
462004.07.28 22:29buy160.100.66090.00000.0000
472004.07.28 22:29modify160.100.66090.64590.6663
482004.07.29 02:03close160.100.66080.64590.6663-1.879986.42
492004.07.29 22:40sell170.100.66310.00000.0000
502004.07.29 22:41modify170.100.66310.67930.6584
512004.07.29 23:41close170.100.66280.67930.65844.409990.82
522004.08.02 23:13sell180.100.65840.00000.0000
532004.08.02 23:13modify180.100.65840.67510.6524
542004.08.03 02:48close180.100.65850.67510.6524-2.109988.71
552004.08.03 23:06sell190.100.66060.00000.0000
562004.08.03 23:06modify190.100.66060.67690.6547
572004.08.04 02:56close190.100.66070.67690.6547-2.119986.60
582004.08.04 22:24sell200.100.66010.00000.0000
592004.08.04 22:24modify200.100.66010.67510.6551
602004.08.05 02:49close200.100.66040.67510.6551-6.329980.28
612004.08.05 22:28sell210.100.66120.00000.0000
622004.08.05 22:28modify210.100.66120.67680.6570
632004.08.06 01:19close210.100.66120.67680.6570-0.649979.63
642004.08.09 23:08buy220.100.66650.00000.0000
652004.08.09 23:08modify220.100.66650.65010.6709
662004.08.10 00:08close220.100.66690.65010.67095.739985.36
672004.08.10 22:01sell230.100.67000.00000.0000
682004.08.10 22:01modify230.100.67000.68570.6642
692004.08.10 23:01close230.100.66970.68570.66424.409989.76
702004.08.12 22:00sell240.100.67250.00000.0000
712004.08.12 22:00modify240.100.67250.68780.6667
722004.08.12 23:52close240.100.67210.68780.66675.869995.62
732004.08.16 22:00sell250.100.67150.00000.0000
742004.08.16 22:00modify250.100.67150.68660.6675
752004.08.17 00:55close250.100.67150.68660.6675-0.649994.98
762004.08.17 23:08sell260.100.67580.00000.0000
772004.08.17 23:09modify260.100.67580.69170.6707
782004.08.18 01:25close260.100.67540.69170.67075.2210000.19
792004.08.18 22:53sell270.100.67660.00000.0000
802004.08.18 22:53modify270.100.67660.69260.6711
812004.08.19 03:43close270.100.67690.69260.6711-6.329993.87
822004.08.25 01:05sell280.100.67420.00000.0000
832004.08.25 01:05modify280.100.67420.69120.6697
842004.08.25 02:15close280.100.67380.69120.66975.869999.73
852004.08.25 22:10sell290.100.67290.00000.0000
862004.08.25 22:10modify290.100.67290.68890.6681
872004.08.26 01:17close290.100.67290.68890.6681-1.939997.79
882004.08.26 01:22sell300.100.67300.00000.0000
892004.08.26 01:22modify300.100.67300.68880.6681
902004.08.26 02:22close300.100.67270.68880.66814.4010002.19
912004.08.31 22:34sell310.100.67620.00000.0000
922004.08.31 22:34modify310.100.67620.69220.6722
932004.08.31 23:35close310.100.67590.69220.67224.3910006.58
942004.09.01 00:07buy320.100.67520.00000.0000
952004.09.01 00:07modify320.100.67520.65850.6812
962004.09.01 01:18close320.100.67580.65850.68128.7910015.37
972004.09.02 22:00sell330.100.67980.00000.0000
982004.09.02 22:02modify330.100.67980.69650.6742
992004.09.03 00:53close330.100.67970.69650.67420.8310016.20
1002004.09.06 23:25sell340.100.67760.00000.0000
1012004.09.06 23:27modify340.100.67760.69450.6732
1022004.09.07 02:26close340.100.67760.69450.6732-0.6410015.55
1032004.09.07 22:00sell350.100.68230.00000.0000
1042004.09.07 22:00modify350.100.68230.69730.6775
1052004.09.08 00:50close350.100.68200.69730.67753.7610019.31
1062004.09.08 00:50buy360.100.68200.00000.0000
1072004.09.08 00:54modify360.100.68200.66590.6864
1082004.09.08 21:15close360.100.68170.66590.6864-4.4010014.91
1092004.09.08 22:00sell370.100.68170.00000.0000
1102004.09.08 22:02modify370.100.68170.69810.6772
1112004.09.09 01:31close370.100.68180.69810.6772-3.3910011.52
1122004.09.09 22:16sell380.100.68350.00000.0000
1132004.09.09 22:16modify380.100.68350.69950.6792
1142004.09.10 02:17close380.100.68390.69950.6792-6.5010005.01
1152004.09.14 23:11buy390.100.68150.00000.0000
1162004.09.14 23:11modify390.100.68150.66600.6873
1172004.09.14 23:35close390.100.68210.66600.68738.7910013.80
1182004.09.14 23:35sell400.100.68210.00000.0000
1192004.09.14 23:36modify400.100.68210.69910.6771
1202004.09.15 00:36close400.100.68180.69910.67713.7610017.56
1212004.09.16 22:53sell410.100.67950.00000.0000
1222004.09.16 22:53modify410.100.67950.69560.6735
1232004.09.17 02:13close410.100.67960.69560.6735-2.1110015.44
1242004.09.20 22:28sell420.100.68160.00000.0000
1252004.09.20 22:28modify420.100.68160.69800.6756
1262004.09.21 00:51close420.100.68130.69800.67563.7610019.20
1272004.09.21 01:12sell430.100.68160.00000.0000
1282004.09.21 01:13modify430.100.68160.69730.6775
1292004.09.21 07:48close430.100.68190.69730.6775-4.4010014.80
1302004.09.21 22:00sell440.100.68620.00000.0000
1312004.09.21 22:00modify440.100.68620.70240.6805
1322004.09.22 02:07close440.100.68660.70240.6805-6.5110008.28
1332004.09.22 22:07sell450.100.68400.00000.0000
1342004.09.22 22:07modify450.100.68400.69980.6783
1352004.09.23 00:57close450.100.68400.69980.6783-1.9310006.35
1362004.09.23 22:29sell460.100.68310.00000.0000
1372004.09.23 22:29modify460.100.68310.69990.6789
1382004.09.23 23:30close460.100.68280.69990.67894.4010010.75
1392004.09.27 23:13sell470.100.67980.00000.0000
1402004.09.27 23:13modify470.100.67980.69660.6742
1412004.09.28 00:56close470.100.67920.69660.67428.1610018.90
1422004.09.28 00:56buy480.100.67920.00000.0000
1432004.09.28 00:56modify480.100.67920.66400.6848
1442004.09.28 05:04close480.100.67890.66400.6848-4.4010014.50
1452004.09.29 22:14sell490.100.68530.00000.0000
1462004.09.29 22:14modify490.100.68530.70070.6802
1472004.09.30 01:45close490.100.68540.70070.6802-3.4010011.10
1482004.10.04 23:49sell500.100.68870.00000.0000
1492004.10.04 23:49modify500.100.68870.70410.6845
1502004.10.05 02:15close500.100.68840.70410.68453.7610014.86
1512004.10.05 22:33sell510.100.69110.00000.0000
1522004.10.05 22:33modify510.100.69110.70690.6855
1532004.10.06 00:54close510.100.69090.70690.68552.2910017.14
1542004.10.06 22:47buy520.100.69070.00000.0000
1552004.10.06 22:47modify520.100.69070.67460.6954
1562004.10.07 02:49close520.100.69030.67460.6954-6.2610010.89
1572004.10.13 22:00sell530.100.68800.00000.0000
1582004.10.13 22:00modify530.100.68800.70410.6828
1592004.10.14 01:52close530.100.68800.70410.6828-1.9310008.95
1602004.10.18 22:01sell540.100.69480.00000.0000
1612004.10.18 22:01modify540.100.69480.71030.6903
1622004.10.19 00:55close540.100.69480.71030.6903-0.6410008.31
1632004.10.20 01:24sell550.100.69400.00000.0000
1642004.10.20 01:24modify550.100.69400.70950.6890
1652004.10.20 04:36close550.100.69400.70950.68900.0010008.31
1662004.10.20 23:05sell560.100.69250.00000.0000
1672004.10.20 23:05modify560.100.69250.70810.6878
1682004.10.21 01:55close560.100.69250.70810.6878-1.9310006.37
1692004.10.26 22:04sell570.100.69530.00000.0000
1702004.10.26 22:04modify570.100.69530.71170.6901
1712004.10.27 00:54close570.100.69530.71170.6901-0.6410005.73
1722004.10.27 22:08sell580.100.69490.00000.0000
1732004.10.27 22:08modify580.100.69490.71150.6907
1742004.10.28 01:11close580.100.69490.71150.6907-1.9310003.79
1752004.11.02 00:11sell590.100.69550.00000.0000
1762004.11.02 00:11modify590.100.69550.71080.6907
1772004.11.02 01:33close590.100.69510.71080.69075.8610009.65
1782004.11.02 01:46buy600.100.69490.00000.0000
1792004.11.02 01:46modify600.100.69490.67900.7004
1802004.11.02 04:37close600.100.69490.67900.70040.0010009.65
1812004.11.02 22:00sell610.100.69160.00000.0000
1822004.11.02 22:00modify610.100.69160.70850.6875
1832004.11.03 00:22close610.100.69100.70850.68758.1510017.80
1842004.11.03 00:22buy620.100.69100.00000.0000
1852004.11.03 00:22modify620.100.69100.67560.6956
1862004.11.03 01:26close620.100.69130.67560.69564.4010022.20
1872004.11.03 01:44sell630.100.69180.00000.0000
1882004.11.03 01:44modify630.100.69180.70820.6860
1892004.11.03 02:44close630.100.69140.70820.68605.8610028.06
1902004.11.03 23:57sell640.100.69350.00000.0000
1912004.11.03 23:58modify640.100.69350.70990.6876
1922004.11.04 03:29close640.100.69360.70990.6876-3.4010024.66
1932004.11.09 00:30sell650.100.69580.00000.0000
1942004.11.09 00:30modify650.100.69580.71220.6904
1952004.11.09 11:00close650.100.69600.71220.6904-2.9310021.73
1962004.11.09 23:32sell660.100.69460.00000.0000
1972004.11.09 23:32modify660.100.69460.71060.6899
1982004.11.10 06:59close660.100.69500.71060.6899-6.5110015.21
1992004.11.10 22:15buy670.100.69810.00000.0000
2002004.11.10 22:15modify670.100.69810.68240.7024
2012004.11.11 04:46close670.100.69790.68240.7024-3.3310011.89
2022004.11.15 23:06sell680.100.70130.00000.0000
2032004.11.15 23:06modify680.100.70130.71730.6966
2042004.11.16 00:05close680.100.70070.71730.69668.1610020.04
2052004.11.16 00:06buy690.100.70050.00000.0000
2062004.11.16 00:06modify690.100.70050.68390.7059
2072004.11.16 03:28close690.100.70040.68390.7059-1.4710018.57
2082004.11.17 01:00sell700.100.69930.00000.0000
2092004.11.17 01:00modify700.100.69930.71560.6941
2102004.11.17 05:00close700.100.69970.71560.6941-5.8610012.71
2112004.11.17 22:38buy710.100.70090.00000.0000
2122004.11.17 22:38modify710.100.70090.68440.7052
2132004.11.17 23:59close710.100.70120.68440.70524.4010017.11
2142004.11.17 23:59sell720.100.70120.00000.0000
2152004.11.17 23:59modify720.100.70120.71710.6952
2162004.11.18 01:53close720.100.70090.71710.69522.4710019.58
2172004.11.18 22:50sell730.100.70060.00000.0000
2182004.11.18 22:50modify730.100.70060.71650.6959
2192004.11.19 01:47close730.100.70050.71650.69590.8210020.39
2202004.11.23 22:00sell740.100.70030.00000.0000
2212004.11.23 22:00modify740.100.70030.71650.6943
2222004.11.24 05:37close740.100.70070.71650.6943-6.5010013.89
2232004.11.24 22:12sell750.100.70060.00000.0000
2242004.11.24 22:12modify750.100.70060.71720.6946
2252004.11.25 01:25close750.100.70060.71720.6946-1.9410011.94
2262004.11.25 01:39buy760.100.70000.00000.0000
2272004.11.25 01:39modify760.100.70000.68420.7060
2282004.11.25 04:30close760.100.70000.68420.70600.0010011.94
2292004.11.25 22:54sell770.100.70140.00000.0000
2302004.11.25 22:54modify770.100.70140.71800.6955
2312004.11.26 00:55close770.100.70110.71800.69553.7610015.70
2322004.11.29 22:06sell780.100.70100.00000.0000
2332004.11.29 22:06modify780.100.70100.71730.6967
2342004.11.30 00:58close780.100.70100.71730.6967-0.6410015.06
2352004.11.30 22:36sell790.100.69560.00000.0000
2362004.11.30 22:37modify790.100.69560.71060.6915
2372004.12.01 03:07close790.100.69600.71060.6915-6.5010008.55
2382004.12.01 22:18sell800.100.68970.00000.0000
2392004.12.01 22:18modify800.100.68970.70580.6843
2402004.12.02 08:48close800.100.69000.70580.6843-6.3310002.22
2412004.12.02 22:07buy810.100.68960.00000.0000
2422004.12.02 22:07modify810.100.68960.67420.6956
2432004.12.03 01:08close810.100.68960.67420.6956-0.1310002.09
2442004.12.06 22:26sell820.100.69130.00000.0000
2452004.12.06 22:26modify820.100.69130.70660.6863
2462004.12.07 01:55close820.100.69140.70660.6863-2.109999.98
2472004.12.08 00:52sell830.100.69040.00000.0000
2482004.12.08 00:52modify830.100.69040.70730.6848
2492004.12.08 04:47close830.100.69050.70730.6848-1.479998.51
2502004.12.08 22:25sell840.100.68960.00000.0000
2512004.12.08 22:25modify840.100.68960.70620.6850
2522004.12.08 23:25close840.100.68910.70620.68507.3310005.84
2532004.12.08 23:27buy850.100.68900.00000.0000
2542004.12.08 23:27modify850.100.68900.67310.6944
2552004.12.09 01:35close850.100.68930.67310.69444.0010009.85
2562004.12.09 01:35sell860.100.68930.00000.0000
2572004.12.09 01:35modify860.100.68930.70590.6847
2582004.12.09 02:35close860.100.68900.70590.68474.4010014.25
2592004.12.09 22:08sell870.100.69120.00000.0000
2602004.12.09 22:08modify870.100.69120.70780.6856
2612004.12.09 23:35close870.100.69030.70780.685613.1910027.44
2622004.12.13 23:22sell880.100.69180.00000.0000
2632004.12.13 23:22modify880.100.69180.70690.6875
2642004.12.14 03:24close880.100.69210.70690.6875-5.0310022.40
2652004.12.15 00:54sell890.100.68990.00000.0000
2662004.12.15 00:54modify890.100.68990.70530.6858
2672004.12.15 21:46close890.100.69020.70530.6858-4.4010018.00
2682004.12.15 22:14buy900.100.68970.00000.0000
2692004.12.15 22:14modify900.100.68970.67330.6947
2702004.12.16 00:04close900.100.69010.67330.69475.4710023.48
2712004.12.16 00:04sell910.100.69010.00000.0000
2722004.12.16 00:04modify910.100.69010.70640.6844
2732004.12.16 09:12close910.100.69050.70640.6844-5.8610017.62
2742004.12.16 22:37buy920.100.68550.00000.0000
2752004.12.16 22:37modify920.100.68550.66880.6908
2762004.12.17 00:56close920.100.68590.66880.69085.7310023.34
2772004.12.20 22:03sell930.100.68820.00000.0000
2782004.12.20 22:03modify930.100.68820.70490.6832
2792004.12.20 23:08close930.100.68790.70490.68324.3910027.73
2802004.12.20 23:08buy940.100.68790.00000.0000
2812004.12.20 23:09modify940.100.68790.67190.6933
2822004.12.21 01:42close940.100.68810.67190.69332.8010030.53
2832004.12.21 01:42sell950.100.68810.00000.0000
2842004.12.21 01:42modify950.100.68810.70510.6828
2852004.12.21 05:47close950.100.68850.70510.6828-5.8610024.67
2862004.12.22 00:05buy960.100.69290.00000.0000
2872004.12.22 00:06modify960.100.69290.67700.6989
2882004.12.22 04:07close960.100.69260.67700.6989-4.3910020.28
2892004.12.22 22:50buy970.100.69880.00000.0000
2902004.12.22 22:53modify970.100.69880.68360.7031
2912004.12.23 00:25close970.100.69910.68360.70314.0010024.29
2922004.12.23 00:25sell980.100.69910.00000.0000
2932004.12.23 00:25modify980.100.69910.71410.6942
2942004.12.23 02:16close980.100.69880.71410.69424.4010028.69
2952004.12.27 22:06buy990.100.70330.00000.0000
2962004.12.27 22:06modify990.100.70330.68700.7076
2972004.12.27 23:02close990.100.70400.68700.707610.2610038.95
2982004.12.27 23:02sell1000.100.70400.00000.0000
2992004.12.27 23:02modify1000.100.70400.72070.6999
3002004.12.28 01:26close1000.100.70370.72070.69993.7610042.70
3012004.12.28 22:01sell1010.100.70560.00000.0000
3022004.12.28 22:01modify1010.100.70560.72260.7003
3032004.12.29 00:34close1010.100.70520.72260.70035.2210047.92
3042004.12.29 00:34buy1020.100.70520.00000.0000
3052004.12.29 00:34modify1020.100.70520.68850.7095
3062004.12.29 06:35close1020.100.70500.68850.7095-2.9310044.99
3072004.12.29 22:02sell1030.100.70910.00000.0000
3082004.12.29 22:02modify1030.100.70910.72480.7051
3092004.12.30 01:23close1030.100.70910.72480.7051-1.9310043.05
3102004.12.30 01:41buy1040.100.70880.00000.0000
3112004.12.30 01:41modify1040.100.70880.69200.7139
3122004.12.30 05:15close1040.100.70870.69200.7139-1.4610041.59
3132004.12.30 22:05buy1050.100.70810.00000.0000
3142004.12.30 22:05modify1050.100.70810.69180.7139
3152004.12.31 01:02close1050.100.70820.69180.71391.3410042.93
3162005.01.03 22:06buy1060.100.70730.00000.0000
3172005.01.03 22:08modify1060.100.70730.69230.7133
3182005.01.04 02:03close1060.100.70720.69230.7133-1.6010041.33
3192005.01.05 22:05sell1070.100.70410.00000.0000
3202005.01.05 22:05modify1070.100.70410.72100.6996
3212005.01.06 01:06close1070.100.70410.72100.6996-1.9310039.40
3222005.01.10 23:47sell1080.100.69760.00000.0000
3232005.01.10 23:47modify1080.100.69760.71390.6932
3242005.01.11 22:51close1080.100.69800.71390.6932-6.5010032.89
3252005.01.13 01:17sell1090.100.70120.00000.0000
3262005.01.13 01:17modify1090.100.70120.71630.6960
3272005.01.13 04:42close1090.100.70130.71630.6960-1.4710031.42
3282005.01.17 23:30sell1100.100.70260.00000.0000
3292005.01.17 23:31modify1100.100.70260.71940.6979
3302005.01.17 23:51close1100.100.70200.71940.69798.7910040.21
3312005.01.17 23:51buy1110.100.70200.00000.0000
3322005.01.17 23:51modify1110.100.70200.68500.7076
3332005.01.18 00:52close1110.100.70230.68500.70764.2710044.48
3342005.01.18 01:30buy1120.100.70180.00000.0000
3352005.01.18 01:30modify1120.100.70180.68620.7059
3362005.01.18 06:37close1120.100.70150.68620.7059-4.4010040.08
3372005.01.18 23:14sell1130.100.69800.00000.0000
3382005.01.18 23:14modify1130.100.69800.71390.6928
3392005.01.19 02:59close1130.100.69800.71390.6928-0.6410039.43
3402005.01.19 23:42sell1140.100.69550.00000.0000
3412005.01.19 23:42modify1140.100.69550.71100.6899
3422005.01.20 00:41close1140.100.69490.71100.68996.8610046.29
3432005.01.20 22:23sell1150.100.69270.00000.0000
3442005.01.20 22:23modify1150.100.69270.70920.6880
3452005.01.20 23:04close1150.100.69200.70920.688010.2610056.55
3462005.01.24 22:55sell1160.100.69450.00000.0000
3472005.01.24 22:56modify1160.100.69450.71020.6885
3482005.01.25 00:32close1160.100.69410.71020.68855.2310061.78
3492005.01.25 00:37buy1170.100.69400.00000.0000
3502005.01.25 00:37modify1170.100.69400.67830.6982
3512005.01.25 06:41close1170.100.69360.67830.6982-5.8610055.92
3522005.01.26 22:34sell1180.100.69470.00000.0000
3532005.01.26 22:34modify1180.100.69470.70990.6897
3542005.01.27 01:55close1180.100.69480.70990.6897-3.3910052.52
3552005.01.31 22:04buy1190.100.69200.00000.0000
3562005.01.31 22:04modify1190.100.69200.67570.6960
3572005.01.31 23:04close1190.100.69230.67570.69604.4010056.92
3582005.01.31 23:06sell1200.100.69240.00000.0000
3592005.01.31 23:06modify1200.100.69240.70930.6883
3602005.02.01 02:00close1200.100.69240.70930.6883-0.6410056.28
3612005.02.02 01:23sell1210.100.69260.00000.0000
3622005.02.02 01:23modify1210.100.69260.70870.6874
3632005.02.02 12:06close1210.100.69300.70870.6874-5.8710050.41
3642005.02.02 23:16buy1220.100.69060.00000.0000
3652005.02.02 23:16modify1220.100.69060.67530.6960
3662005.02.03 00:34close1220.100.69110.67530.69606.9310057.34
3672005.02.03 00:34sell1230.100.69110.00000.0000
3682005.02.03 00:34modify1230.100.69110.70700.6871
3692005.02.03 03:01close1230.100.69090.70700.68712.9310060.27
3702005.02.07 22:40buy1240.100.68680.00000.0000
3712005.02.07 22:40modify1240.100.68680.67000.6914
3722005.02.08 00:00close1240.100.68710.67000.69144.2610064.53
3732005.02.08 00:00sell1250.100.68710.00000.0000
3742005.02.08 00:01modify1250.100.68710.70340.6825
3752005.02.08 01:11close1250.100.68680.70340.68254.4010068.93
3762005.02.09 00:46sell1260.100.68870.00000.0000
3772005.02.09 00:46modify1260.100.68870.70550.6841
3782005.02.09 03:48close1260.100.68870.70550.68410.0010068.93
3792005.02.09 22:36sell1270.100.68870.00000.0000
3802005.02.09 22:36modify1270.100.68870.70530.6842
3812005.02.10 01:26close1270.100.68860.70530.6842-0.4710068.46
3822005.02.10 01:26buy1280.100.68850.00000.0000
3832005.02.10 01:26modify1280.100.68850.67190.6936
3842005.02.10 04:03close1280.100.68880.67190.69364.4010072.86
3852005.02.14 22:34sell1290.100.68660.00000.0000
3862005.02.14 22:35modify1290.100.68660.70230.6820
3872005.02.15 07:29close1290.100.68690.70230.6820-5.0310067.82
3882005.02.15 23:08sell1300.100.68660.00000.0000
3892005.02.15 23:08modify1300.100.68660.70160.6823
3902005.02.16 03:34close1300.100.68690.70160.6823-5.0310062.79
3912005.02.17 01:24sell1310.100.69160.00000.0000
3922005.02.17 01:24modify1310.100.69160.70850.6872
3932005.02.17 05:24close1310.100.69190.70850.6872-4.3910058.40
3942005.02.21 23:08sell1320.100.68870.00000.0000
3952005.02.21 23:09modify1320.100.68870.70470.6829
3962005.02.22 03:12close1320.100.68900.70470.6829-5.0410053.35
3972005.02.22 23:00sell1330.100.69360.00000.0000
3982005.02.22 23:01modify1330.100.69360.70900.6885
3992005.02.23 04:08close1330.100.69390.70900.6885-5.0310048.32
4002005.02.23 22:00buy1340.100.69200.00000.0000
4012005.02.23 22:00modify1340.100.69200.67500.6975
4022005.02.23 23:25close1340.100.69230.67500.69754.4010052.72
4032005.02.24 22:02sell1350.100.69090.00000.0000
4042005.02.24 22:02modify1350.100.69090.70770.6861
4052005.02.25 00:25close1350.100.69020.70770.68619.6210062.33
4062005.02.28 23:55buy1360.100.68810.00000.0000
4072005.02.28 23:55modify1360.100.68810.67240.6921
4082005.03.01 00:59close1360.100.68850.67240.69215.7310068.06
4092005.03.03 01:12sell1370.100.68670.00000.0000
4102005.03.03 01:12modify1370.100.68670.70240.6818
4112005.03.03 05:02close1370.100.68680.70240.6818-1.4710066.59
4122005.03.07 22:02sell1380.100.69000.00000.0000
4132005.03.07 22:02modify1380.100.69000.70690.6844
4142005.03.08 09:55close1380.100.69030.70690.6844-5.0410061.55
4152005.03.08 22:38sell1390.100.69190.00000.0000
4162005.03.08 22:38modify1390.100.69190.70870.6869
4172005.03.09 05:24close1390.100.69220.70870.6869-5.0310056.51
4182005.03.14 22:25sell1400.100.69860.00000.0000
4192005.03.14 22:25modify1400.100.69860.71420.6944
4202005.03.15 01:24close1400.100.69860.71420.6944-0.6410055.87
4212005.03.15 22:00sell1410.100.69610.00000.0000
4222005.03.15 22:00modify1410.100.69610.71120.6902
4232005.03.15 23:00close1410.100.69580.71120.69024.4010060.27
4242005.03.15 23:06buy1420.100.69560.00000.0000
4252005.03.15 23:06modify1420.100.69560.67930.7015
4262005.03.16 00:05close1420.100.69620.67930.70158.6610068.93
4272005.03.16 00:05sell1430.100.69620.00000.0000
4282005.03.16 00:05modify1430.100.69620.71320.6922
4292005.03.16 01:06close1430.100.69590.71320.69224.4010073.33
4302005.03.16 22:24sell1440.100.69660.00000.0000
4312005.03.16 22:24modify1440.100.69660.71270.6908
4322005.03.16 23:48close1440.100.69620.71270.69085.8710079.20
4332005.03.17 00:37buy1450.100.69580.00000.0000
4342005.03.17 00:37modify1450.100.69580.68020.7008
4352005.03.17 01:48close1450.100.69620.68020.70085.8610085.06
4362005.03.17 01:48sell1460.100.69620.00000.0000
4372005.03.17 01:48modify1460.100.69620.71120.6903
4382005.03.17 09:01close1460.100.69650.71120.6903-4.4010080.66
4392005.03.21 22:17sell1470.100.69430.00000.0000
4402005.03.21 22:17modify1470.100.69430.71090.6890
4412005.03.21 23:45close1470.100.69390.71090.68905.8710086.53
4422005.03.22 00:35sell1480.100.69420.00000.0000
4432005.03.22 00:35modify1480.100.69420.70980.6895
4442005.03.22 03:48close1480.100.69420.70980.68950.0010086.53
4452005.03.24 00:44buy1490.100.69420.00000.0000
4462005.03.24 00:44modify1490.100.69420.67760.7000
4472005.03.24 01:51close1490.100.69460.67760.70005.8610092.39
4482005.03.28 23:29sell1500.100.69090.00000.0000
4492005.03.28 23:29modify1500.100.69090.70600.6852
4502005.03.29 01:50close1500.100.69060.70600.68523.7510096.13
4512005.03.29 22:39sell1510.100.68940.00000.0000
4522005.03.29 22:39modify1510.100.68940.70570.6847
4532005.03.30 02:11close1510.100.68950.70570.6847-2.1110094.02
4542005.03.30 22:00buy1520.100.68810.00000.0000
4552005.03.30 22:00modify1520.100.68810.67270.6936
4562005.03.31 02:21close1520.100.68790.67270.6936-3.3310090.69
4572005.03.31 22:00buy1530.100.68600.00000.0000
4582005.03.31 22:00modify1530.100.68600.66990.6910
4592005.04.01 00:57close1530.100.68600.66990.6910-0.1310090.56
4602005.04.05 22:53sell1540.100.68420.00000.0000
4612005.04.05 22:53modify1540.100.68420.70110.6802
4622005.04.06 01:31close1540.100.68390.70110.68023.7610094.31
4632005.04.07 01:07sell1550.100.68460.00000.0000
4642005.04.07 01:07modify1550.100.68460.70000.6801
4652005.04.07 04:18close1550.100.68460.70000.68010.0010094.31
4662005.04.12 00:47sell1560.100.68630.00000.0000
4672005.04.12 00:47modify1560.100.68630.70290.6821
4682005.04.12 02:11close1560.100.68590.70290.68215.8710100.18
4692005.04.18 22:59sell1570.100.68400.00000.0000
4702005.04.18 22:59modify1570.100.68400.70020.6791
4712005.04.19 00:57close1570.100.68370.70020.67913.7610103.94
4722005.04.19 01:32sell1580.100.68400.00000.0000
4732005.04.19 01:32modify1580.100.68400.70030.6784
4742005.04.19 05:33close1580.100.68430.70030.6784-4.4010099.54
4752005.04.19 22:34sell1590.100.68100.00000.0000
4762005.04.19 22:36modify1590.100.68100.69620.6765
4772005.04.20 08:13close1590.100.68130.69620.6765-5.0410094.50
4782005.04.21 00:57sell1600.100.68200.00000.0000
4792005.04.21 00:58modify1600.100.68200.69780.6779
4802005.04.21 05:46close1600.100.68240.69780.6779-5.8610088.64
4812005.04.25 22:00sell1610.100.68000.00000.0000
4822005.04.25 22:00modify1610.100.68000.69660.6754
4832005.04.26 00:54close1610.100.68000.69660.6754-0.6410087.99
4842005.04.26 22:00sell1620.100.68100.00000.0000
4852005.04.26 22:00modify1620.100.68100.69690.6767
4862005.04.27 01:31close1620.100.68100.69690.6767-0.6410087.35
4872005.04.27 23:25sell1630.100.67860.00000.0000
4882005.04.27 23:25modify1630.100.67860.69450.6733
4892005.04.28 02:53close1630.100.67870.69450.6733-3.3910083.95
4902005.04.28 22:19sell1640.100.67620.00000.0000
4912005.04.28 22:19modify1640.100.67620.69290.6706
4922005.04.29 06:40close1640.100.67650.69290.6706-5.0410078.91
4932005.05.02 22:00sell1650.100.67870.00000.0000
4942005.05.02 22:00modify1650.100.67870.69420.6743
4952005.05.03 00:05close1650.100.67830.69420.67435.2210084.12
4962005.05.03 00:12buy1660.100.67800.00000.0000
4972005.05.03 00:12modify1660.100.67800.66260.6839
4982005.05.03 01:41close1660.100.67840.66260.68395.8610089.98
4992005.05.04 23:54sell1670.100.68070.00000.0000
5002005.05.04 23:55modify1670.100.68070.69670.6767
5012005.05.05 03:22close1670.100.68080.69670.6767-3.4010086.58
5022005.05.09 22:02sell1680.100.68170.00000.0000
5032005.05.09 22:02modify1680.100.68170.69870.6757
5042005.05.10 04:51close1680.100.68200.69870.6757-5.0410081.53
5052005.05.10 22:58sell1690.100.68400.00000.0000
5062005.05.10 22:59modify1690.100.68400.70000.6796
5072005.05.11 00:54close1690.100.68370.70000.67963.7610085.29
5082005.05.11 00:57buy1700.100.68340.00000.0000
5092005.05.11 00:57modify1700.100.68340.66790.6890
5102005.05.11 03:47close1700.100.68340.66790.68900.0010085.29
5112005.05.12 22:38buy1710.100.68040.00000.0000
5122005.05.12 22:38modify1710.100.68040.66360.6858
5132005.05.13 01:21close1710.100.68070.66360.68584.2710089.56
5142005.05.16 22:49sell1720.100.68760.00000.0000
5152005.05.16 22:49modify1720.100.68760.70280.6816
5162005.05.17 00:14close1720.100.68720.70280.68165.2310094.78
5172005.05.17 00:14buy1730.100.68690.00000.0000
5182005.05.17 00:14modify1730.100.68690.67180.6916
5192005.05.17 01:33close1730.100.68720.67180.69164.4010099.18
5202005.05.17 22:59sell1740.100.68730.00000.0000
5212005.05.17 22:59modify1740.100.68730.70280.6826
5222005.05.18 00:11close1740.100.68680.70280.68266.6910105.87
5232005.05.18 22:36sell1750.100.68910.00000.0000
5242005.05.18 22:36modify1750.100.68910.70410.6835
5252005.05.19 01:26close1750.100.68910.70410.6835-1.9310103.94
5262005.05.23 22:02sell1760.100.68760.00000.0000
5272005.05.23 22:02modify1760.100.68760.70290.6829
5282005.05.23 23:29close1760.100.68720.70290.68295.8710109.81
5292005.05.24 01:46sell1770.100.68730.00000.0000
5302005.05.24 01:46modify1770.100.68730.70230.6815
5312005.05.24 04:41close1770.100.68730.70230.68150.0010109.81
5322005.05.25 00:43buy1780.100.68780.00000.0000
5332005.05.25 00:43modify1780.100.68780.67180.6930
5342005.05.25 03:37close1780.100.68790.67180.69301.4710111.28
5352005.05.25 22:07sell1790.100.68790.00000.0000
5362005.05.25 22:08modify1790.100.68790.70370.6827
5372005.05.26 01:04close1790.100.68780.70370.6827-0.4710110.80
5382005.05.26 01:43sell1800.100.68800.00000.0000
5392005.05.26 01:43modify1800.100.68800.70430.6831
5402005.05.26 04:34close1800.100.68800.70430.68310.0010110.80
5412005.05.26 22:15sell1810.100.68730.00000.0000
5422005.05.26 22:15modify1810.100.68730.70380.6830
5432005.05.27 01:29close1810.100.68730.70380.6830-0.6410110.16
5442005.05.31 00:08sell1820.100.68430.00000.0000
5452005.05.31 00:08modify1820.100.68430.69960.6789
5462005.05.31 03:07close1820.100.68420.69960.67891.4710111.63
5472005.06.01 00:29sell1830.100.67730.00000.0000
5482005.06.01 00:30modify1830.100.67730.69240.6733
5492005.06.01 01:56close1830.100.67680.69240.67337.3310118.96
5502005.06.01 22:05buy1840.100.67430.00000.0000
5512005.06.01 22:05modify1840.100.67430.65830.6800
5522005.06.02 02:08close1840.100.67390.65830.6800-6.2710112.69
5532005.06.06 22:04buy1850.100.67240.00000.0000
5542005.06.06 22:04modify1850.100.67240.65670.6776
5552005.06.07 01:12close1850.100.67250.65670.67761.3310114.02
5562005.06.07 01:12sell1860.100.67250.00000.0000
5572005.06.07 01:12modify1860.100.67250.68840.6674
5582005.06.07 03:59close1860.100.67220.68840.66744.4010118.42
5592005.06.08 00:39sell1870.100.66960.00000.0000
5602005.06.08 00:39modify1870.100.66960.68620.6643
5612005.06.08 04:07close1870.100.66970.68620.6643-1.4610116.96
5622005.06.08 22:45sell1880.100.67050.00000.0000
5632005.06.08 22:45modify1880.100.67050.68730.6650
5642005.06.09 02:16close1880.100.67060.68730.6650-3.4010113.56
5652005.06.09 22:53sell1890.100.67140.00000.0000
5662005.06.09 22:54modify1890.100.67140.68740.6668
5672005.06.10 02:11close1890.100.67120.68740.66682.2910115.84
5682005.06.14 01:32sell1900.100.67040.00000.0000
5692005.06.14 01:32modify1900.100.67040.68740.6652
5702005.06.14 08:02close1900.100.67080.68740.6652-5.8710109.97
5712005.06.15 01:37sell1910.100.66610.00000.0000
5722005.06.15 01:37modify1910.100.66610.68270.6604
5732005.06.15 07:02close1910.100.66650.68270.6604-5.8610104.11
5742005.06.15 23:34sell1920.100.66510.00000.0000
5752005.06.15 23:35modify1920.100.66510.68140.6591
5762005.06.16 02:56close1920.100.66520.68140.6591-3.3910100.72
5772005.06.21 00:59sell1930.100.66640.00000.0000
5782005.06.21 00:59modify1930.100.66640.68190.6619
5792005.06.21 03:50close1930.100.66640.68190.66190.0010100.72
5802005.06.21 22:01sell1940.100.66560.00000.0000
5812005.06.21 22:01modify1940.100.66560.68150.6609
5822005.06.22 03:23close1940.100.66580.68150.6609-3.5710097.14
5832005.06.22 22:33sell1950.100.66560.00000.0000
5842005.06.22 22:33modify1950.100.66560.68180.6596
5852005.06.23 03:25close1950.100.66580.68180.6596-4.8610092.28
5862005.06.23 22:00sell1960.100.66310.00000.0000
5872005.06.23 22:00modify1960.100.66310.67880.6582
5882005.06.23 23:49close1960.100.66280.67880.65824.4010096.68
5892005.06.27 23:01sell1970.100.66490.00000.0000
5902005.06.27 23:02modify1970.100.66490.67990.6589
5912005.06.28 08:47close1970.100.66520.67990.6589-5.0410091.63
5922005.06.30 01:17sell1980.100.66850.00000.0000
5932005.06.30 01:17modify1980.100.66850.68360.6637
5942005.06.30 05:35close1980.100.66880.68360.6637-4.4010087.23
5952005.06.30 22:41sell1990.100.67580.00000.0000
5962005.06.30 22:41modify1990.100.67580.69080.6709
5972005.06.30 23:59close1990.100.67540.69080.67095.8710093.10
5982005.07.05 00:07sell2000.100.67660.00000.0000
5992005.07.05 00:07modify2000.100.67660.69170.6714
6002005.07.05 01:23close2000.100.67600.69170.67148.8010101.90
6012005.07.05 01:23buy2010.100.67600.00000.0000
6022005.07.05 01:23modify2010.100.67600.65930.6816
6032005.07.05 03:11close2010.100.67650.65930.68167.3310109.23
6042005.07.05 23:39sell2020.100.67840.00000.0000
6052005.07.05 23:40modify2020.100.67840.69390.6743
6062005.07.06 02:55close2020.100.67840.69390.6743-0.6410108.59
6072005.07.06 22:09sell2030.100.67940.00000.0000
6082005.07.06 22:09modify2030.100.67940.69510.6740
6092005.07.13 10:42close2030.100.69070.69510.6740-170.179938.42
6102005.07.13 22:00buy2040.100.68570.00000.0000
6112005.07.13 22:00modify2040.100.68570.67010.6900
6122005.07.14 01:43close2040.100.68570.67010.6900-0.419938.01
6132005.07.14 01:43sell2050.100.68570.00000.0000
6142005.07.14 01:43modify2050.100.68570.70210.6810
6152005.07.14 03:28close2050.100.68520.70210.68107.339945.34
6162005.07.14 22:15buy2060.100.68800.00000.0000
6172005.07.14 22:17modify2060.100.68800.67120.6931
6182005.07.15 01:23close2060.100.68800.67120.6931-0.139945.21
6192005.07.18 22:00sell2070.100.68960.00000.0000
6202005.07.18 22:00modify2070.100.68960.70620.6854
6212005.07.19 01:32close2070.100.68970.70620.6854-2.109943.11
6222005.07.19 01:33sell2080.100.68960.00000.0000
6232005.07.19 01:33modify2080.100.68960.70520.6851
6242005.07.19 05:03close2080.100.68970.70520.6851-1.469941.65
6252005.07.19 22:07sell2090.100.69180.00000.0000
6262005.07.19 22:07modify2090.100.69180.70830.6874
6272005.07.20 00:03close2090.100.69140.70830.68745.239946.87
6282005.07.20 00:28sell2100.100.69170.00000.0000
6292005.07.20 00:28modify2100.100.69170.70740.6872
6302005.07.25 16:46close2100.100.69200.70740.6872-7.629939.25
6312005.07.25 22:50sell2110.100.69120.00000.0000
6322005.07.25 22:50modify2110.100.69120.70750.6867
6332005.07.26 00:32close2110.100.69090.70750.68673.769943.00
6342005.07.26 00:45sell2120.100.69080.00000.0000
6352005.07.26 00:45modify2120.100.69080.70680.6865
6362005.07.26 02:58close2120.100.69040.70680.68655.879948.87
6372005.07.26 22:28sell2130.100.69110.00000.0000
6382005.07.26 22:28modify2130.100.69110.70680.6859
6392005.07.27 07:59close2130.100.69140.70680.6859-5.039943.84
6402005.07.27 22:06sell2140.100.69160.00000.0000
6412005.07.27 22:06modify2140.100.69160.70720.6866
6422005.07.28 08:02close2140.100.69200.70720.6866-7.799936.04
6432005.07.28 22:00sell2150.100.69080.00000.0000
6442005.07.28 22:01modify2150.100.69080.70750.6863
6452005.07.29 02:53close2150.100.69110.70750.6863-5.049931.00
6462005.08.03 22:02sell2160.100.69350.00000.0000
6472005.08.03 22:03modify2160.100.69350.71030.6884
6482005.08.04 01:24close2160.100.69360.71030.6884-3.409927.60
6492005.08.04 01:40buy2170.100.69300.00000.0000
6502005.08.04 01:40modify2170.100.69300.67610.6988
6512005.08.04 03:16close2170.100.69330.67610.69884.409932.00
6522005.08.04 22:44sell2180.100.69550.00000.0000
6532005.08.04 22:44modify2180.100.69550.71230.6911
6542005.08.05 02:11close2180.100.69560.71230.6911-2.119929.88
6552005.08.08 22:24sell2190.100.69220.00000.0000
6562005.08.08 22:24modify2190.100.69220.70810.6872
6572005.08.09 03:51close2190.100.69260.70810.6872-6.519923.37
6582005.08.09 23:46sell2200.100.69230.00000.0000
6592005.08.09 23:46modify2200.100.69230.70890.6876
6602005.08.10 01:32close2200.100.69200.70890.68763.769927.12
6612005.08.10 01:33buy2210.100.69190.00000.0000
6622005.08.10 01:33modify2210.100.69190.67560.6971
6632005.08.10 07:38close2210.100.69150.67560.6971-5.869921.26
6642005.08.10 22:00sell2220.100.68940.00000.0000
6652005.08.10 22:01modify2220.100.68940.70590.6849
6662005.08.11 01:08close2220.100.68940.70590.6849-1.939919.33
6672005.08.11 22:00sell2230.100.68810.00000.0000
6682005.08.11 22:00modify2230.100.68810.70460.6840
6692005.08.12 00:09close2230.100.68780.70460.68403.769923.08
6702005.08.15 22:28sell2240.100.68270.00000.0000
6712005.08.15 22:29modify2240.100.68270.69870.6774
6722005.08.16 02:10close2240.100.68280.69870.6774-2.119920.97
6732005.08.17 01:07sell2250.100.68250.00000.0000
6742005.08.17 01:08modify2250.100.68250.69800.6785
6752005.08.17 03:58close2250.100.68250.69800.67850.009920.97
6762005.08.18 00:00sell2260.100.67970.00000.0000
6772005.08.18 00:01modify2260.100.67970.69600.6743
6782005.08.18 07:52close2260.100.68000.69600.6743-4.409916.57
6792005.08.23 23:17sell2270.100.67900.00000.0000
6802005.08.23 23:17modify2270.100.67900.69450.6736
6812005.08.24 02:01close2270.100.67880.69450.67362.299918.86
6822005.08.25 00:11sell2280.100.68150.00000.0000
6832005.08.25 00:11modify2280.100.68150.69830.6756
6842005.08.25 04:13close2280.100.68190.69830.6756-5.869913.00
6852005.08.30 01:04sell2290.100.68120.00000.0000
6862005.08.30 01:04modify2290.100.68120.69620.6771
6872005.08.30 02:04close2290.100.68080.69620.67715.869918.86
6882005.08.31 23:09sell2300.100.68440.00000.0000
6892005.08.31 23:09modify2300.100.68440.70140.6785
6902005.09.01 02:06close2300.100.68440.70140.6785-1.939916.92
6912005.09.05 22:53sell2310.100.67970.00000.0000
6922005.09.05 22:54modify2310.100.67970.69480.6746
6932005.09.06 01:48close2310.100.67970.69480.6746-0.649916.28
6942005.09.06 23:45sell2320.100.67660.00000.0000
6952005.09.06 23:45modify2320.100.67660.69200.6712
6962005.09.07 14:35close2320.100.67680.69200.6712-3.579912.70
6972005.09.12 22:16sell2330.100.67510.00000.0000
6982005.09.12 22:16modify2330.100.67510.69030.6697
6992005.09.13 00:37close2330.100.67470.69030.66975.239917.93
7002005.09.13 23:42sell2340.100.67340.00000.0000
7012005.09.13 23:42modify2340.100.67340.68890.6693
7022005.09.14 03:26close2340.100.67350.68890.6693-2.119915.81
7032005.09.14 22:49sell2350.100.67340.00000.0000
7042005.09.14 22:49modify2350.100.67340.69040.6680
7052005.09.15 02:23close2350.100.67350.69040.6680-3.409912.41
7062005.09.15 22:00sell2360.100.67720.00000.0000
7072005.09.15 22:00modify2360.100.67720.69340.6716
7082005.09.15 23:02close2360.100.67690.69340.67164.409916.81
7092005.09.19 22:18sell2370.100.67360.00000.0000
7102005.09.19 22:18modify2370.100.67360.69030.6688
7112005.09.20 01:02close2370.100.67330.69030.66883.769920.56
7122005.09.21 00:42sell2380.100.67390.00000.0000
7132005.09.21 00:42modify2380.100.67390.68970.6681
7142005.10.06 18:43close2380.100.68520.68970.6681-176.629743.95
7152005.10.10 23:22sell2390.100.68750.00000.0000
7162005.10.10 23:22modify2390.100.68750.70330.6815
7172005.10.11 00:55close2390.100.68710.70330.68155.229749.16
7182005.10.12 01:18sell2400.100.68680.00000.0000
7192005.10.12 01:18modify2400.100.68680.70280.6817
7202005.10.12 04:08close2400.100.68680.70280.68170.009749.16
7212005.10.13 22:00sell2410.100.68500.00000.0000
7222005.10.13 22:00modify2410.100.68500.70160.6806
7232005.10.13 23:01close2410.100.68470.70160.68064.409753.56
7242005.10.18 01:49buy2420.100.68480.00000.0000
7252005.10.18 01:49modify2420.100.68480.66800.6902
7262005.10.18 02:58close2420.100.68510.66800.69024.409757.96
7272005.10.19 00:00sell2430.100.68320.00000.0000
7282005.10.19 00:00modify2430.100.68320.69820.6784
7292005.10.19 04:00close2430.100.68360.69820.6784-5.879752.09
7302005.10.19 23:57sell2440.100.67970.00000.0000
7312005.10.19 23:57modify2440.100.67970.69650.6749
7322005.10.20 00:56close2440.100.67900.69650.67498.339760.42
7332005.10.20 00:56buy2450.100.67900.00000.0000
7342005.10.20 00:56modify2450.100.67900.66200.6841
7352005.10.20 02:21close2450.100.67940.66200.68415.879766.29
7362005.10.20 22:04sell2460.100.67730.00000.0000
7372005.10.20 22:04modify2460.100.67730.69370.6730
7382005.10.21 01:08close2460.100.67730.69370.6730-0.649765.64
7392005.10.25 00:07buy2470.100.67690.00000.0000
7402005.10.25 00:07modify2470.100.67690.66050.6829
7412005.10.25 01:12close2470.100.67720.66050.68294.409770.04
7422005.10.25 01:12sell2480.100.67720.00000.0000
7432005.10.25 01:12modify2480.100.67720.69230.6713
7442005.10.25 04:07close2480.100.67720.69230.67130.009770.04
7452005.10.25 22:33sell2490.100.67830.00000.0000
7462005.10.25 22:34modify2490.100.67830.69460.6741
7472005.10.26 02:12close2490.100.67840.69460.6741-2.109767.94
7482005.10.26 22:43buy2500.100.67980.00000.0000
7492005.10.26 22:44modify2500.100.67980.66450.6856
7502005.10.27 06:36close2500.100.67940.66450.6856-6.269761.68
7512005.10.27 22:12sell2510.100.68050.00000.0000
7522005.10.27 22:13modify2510.100.68050.69650.6756
7532005.10.28 02:15close2510.100.68080.69650.6756-5.049756.64
7542005.10.31 23:16sell2520.100.67750.00000.0000
7552005.10.31 23:16modify2520.100.67750.69450.6735
7562005.11.01 02:32close2520.100.67750.69450.6735-0.649755.99
7572005.11.01 22:11sell2530.100.68050.00000.0000
7582005.11.01 22:11modify2530.100.68050.69730.6755
7592005.11.02 08:05close2530.100.68080.69730.6755-5.049750.95
7602005.11.02 23:33sell2540.100.67950.00000.0000
7612005.11.02 23:33modify2540.100.67950.69610.6747
7622005.11.03 03:33close2540.100.67990.69610.6747-7.799743.16
7632005.11.07 22:15sell2550.100.67680.00000.0000
7642005.11.07 22:15modify2550.100.67680.69290.6728
7652005.11.08 01:01close2550.100.67650.69290.67283.769746.91
7662005.11.08 23:02buy2560.100.67510.00000.0000
7672005.11.08 23:02modify2560.100.67510.65870.6799
7682005.11.09 01:53close2560.100.67510.65870.6799-0.139746.78
7692005.11.10 00:29sell2570.100.67510.00000.0000
7702005.11.10 00:29modify2570.100.67510.69020.6694
7712005.11.10 01:30close2570.100.67470.69020.66945.879752.65
7722005.11.14 23:29sell2580.100.67300.00000.0000
7732005.11.14 23:29modify2580.100.67300.68830.6672
7742005.11.15 01:11close2580.100.67270.68830.66723.769756.40
7752005.11.15 22:02sell2590.100.67530.00000.0000
7762005.11.15 22:02modify2590.100.67530.69180.6707
7772005.11.16 02:07close2590.100.67570.69180.6707-6.509749.90
7782005.11.17 01:28sell2600.100.67970.00000.0000
7792005.11.17 01:28modify2600.100.67970.69490.6749
7802005.11.17 04:54close2600.100.67980.69490.6749-1.479748.43
7812005.11.17 22:00sell2610.100.68350.00000.0000
7822005.11.17 22:00modify2610.100.68350.69980.6783
7832005.11.18 00:18close2610.100.68300.69980.67836.699755.12
7842005.11.21 22:26sell2620.100.68270.00000.0000
7852005.11.21 22:26modify2620.100.68270.69950.6773
7862005.11.22 06:23close2620.100.68300.69950.6773-5.049750.07
7872005.11.22 22:03sell2630.100.68590.00000.0000
7882005.11.22 22:03modify2630.100.68590.70270.6812
7892005.11.23 01:21close2630.100.68590.70270.6812-0.649749.43
7902005.11.23 01:21buy2640.100.68580.00000.0000
7912005.11.23 01:21modify2640.100.68580.67080.6911
7922005.11.23 01:25close2640.100.68640.67080.69118.799758.22
7932005.11.23 01:25sell2650.100.68640.00000.0000
7942005.11.23 01:25modify2650.100.68640.70240.6811
7952005.11.23 03:08close2650.100.68600.70240.68115.869764.08
7962005.11.23 22:36sell2660.100.68550.00000.0000
7972005.11.23 22:36modify2660.100.68550.70070.6797
7982005.11.24 02:36close2660.100.68580.70070.6797-6.339757.74
7992005.11.24 22:35sell2670.100.68430.00000.0000
8002005.11.24 22:36modify2670.100.68430.70120.6802
8012005.11.25 00:54close2670.100.68390.70120.68025.239762.97
8022005.11.28 22:00buy2680.100.68480.00000.0000
8032005.11.28 22:01modify2680.100.68480.66810.6893
8042005.11.28 23:08close2680.100.68520.66810.68935.879768.84
8052005.11.28 23:08sell2690.100.68520.00000.0000
8062005.11.28 23:08modify2690.100.68520.70210.6805
8072005.11.29 02:18close2690.100.68520.70210.6805-0.649768.19
8082005.12.01 22:00sell2700.100.67780.00000.0000
8092005.12.01 22:01modify2700.100.67780.69460.6726
8102005.12.02 00:56close2700.100.67780.69460.6726-0.649767.55
8112005.12.05 23:27sell2710.100.67670.00000.0000
8122005.12.05 23:27modify2710.100.67670.69300.6715
8132005.12.06 03:20close2710.100.67680.69300.6715-2.119765.43
8142005.12.06 23:32sell2720.100.67700.00000.0000
8152005.12.06 23:32modify2720.100.67700.69340.6713
8162005.12.07 02:56close2720.100.67710.69340.6713-2.119763.32
8172005.12.07 22:25sell2730.100.67580.00000.0000
8182005.12.07 22:25modify2730.100.67580.69170.6716
8192005.12.08 01:15close2730.100.67580.69170.6716-1.939761.39
8202005.12.08 01:28sell2740.100.67580.00000.0000
8212005.12.08 01:28modify2740.100.67580.69240.6711
8222005.12.08 02:34close2740.100.67540.69240.67115.879767.26
8232005.12.13 00:58sell2750.100.67340.00000.0000
8242005.12.13 00:58modify2750.100.67340.68860.6674
8252005.12.13 04:59close2750.100.67370.68860.6674-4.409762.86
8262005.12.13 22:00buy2760.100.67470.00000.0000
8272005.12.13 22:00modify2760.100.67470.65800.6797
8282005.12.14 00:51close2760.100.67470.65800.6797-0.139762.72
8292005.12.14 00:51sell2770.100.67470.00000.0000
8302005.12.14 00:54modify2770.100.67470.69140.6703
8312005.12.20 17:46close2770.100.67500.69140.6703-8.279754.46
8322005.12.20 22:05sell2780.100.67660.00000.0000
8332005.12.20 22:06modify2780.100.67660.69270.6713
8342005.12.20 22:50close2780.100.67590.69270.671310.279764.73
8352005.12.20 22:50buy2790.100.67590.00000.0000
8362005.12.20 22:50modify2790.100.67590.65940.6812
8372005.12.21 00:11close2790.100.67620.65940.68124.269768.98
8382005.12.22 01:49sell2800.100.67850.00000.0000
8392005.12.22 01:50modify2800.100.67850.69490.6726
8402005.12.22 03:21close2800.100.67810.69490.67265.869774.84
8412005.12.26 22:15buy2810.100.68380.00000.0000
8422005.12.26 22:15modify2810.100.68380.66820.6879
8432005.12.27 00:35close2810.100.68420.66820.68795.739780.57
8442005.12.27 00:35sell2820.100.68420.00000.0000
8452005.12.27 00:35modify2820.100.68420.69920.6790
8462005.12.27 03:25close2820.100.68420.69920.67900.009780.57
8472005.12.28 00:16sell2830.100.68500.00000.0000
8482005.12.28 00:16modify2830.100.68500.70140.6800
8492005.12.28 03:46close2830.100.68510.70140.6800-1.479779.10
8502005.12.28 23:22buy2840.100.68910.00000.0000
8512005.12.28 23:22modify2840.100.68910.67220.6948
8522005.12.29 08:22close2840.100.68900.67220.6948-1.879777.24
8532006.01.02 22:20sell2850.100.68640.00000.0000
8542006.01.02 22:20modify2850.100.68640.70300.6811
8552006.01.03 09:23close2850.100.68660.70300.6811-3.589773.65
8562006.01.03 23:14buy2860.100.68810.00000.0000
8572006.01.03 23:14modify2860.100.68810.67240.6921
8582006.01.04 01:10close2860.100.68860.67240.69217.209780.85
8592006.01.04 01:10sell2870.100.68860.00000.0000
8602006.01.04 01:10modify2870.100.68860.70550.6828
8612006.01.04 08:00close2870.100.68890.70550.6828-4.399776.46
8622006.01.04 22:01sell2880.100.68970.00000.0000
8632006.01.04 22:01modify2880.100.68970.70530.6854
8642006.01.04 23:10close2880.100.68930.70530.68545.869782.32
8652006.01.05 00:01sell2890.100.68960.00000.0000
8662006.01.05 00:01modify2890.100.68960.70510.6844
8672006.01.05 01:04close2890.100.68920.70510.68445.879788.19
8682006.01.05 22:00sell2900.100.68960.00000.0000
8692006.01.05 22:01modify2900.100.68960.70550.6850
8702006.01.06 01:58close2900.100.68970.70550.6850-2.109786.09
8712006.01.09 22:01sell2910.100.68470.00000.0000
8722006.01.09 22:01modify2910.100.68470.70060.6791
8732006.01.10 00:51close2910.100.68470.70060.6791-0.649785.44
8742006.01.10 01:03buy2920.100.68410.00000.0000
8752006.01.10 01:04modify2920.100.68410.66810.6881
8762006.01.10 10:04close2920.100.68380.66810.6881-4.399781.05
8772006.01.10 23:17sell2930.100.68380.00000.0000
8782006.01.10 23:17modify2930.100.68380.70060.6789
8792006.01.12 15:01close2930.100.68410.70060.6789-6.989774.07
8802006.01.16 23:06sell2940.100.68580.00000.0000
8812006.01.16 23:06modify2940.100.68580.70270.6813
8822006.01.17 01:56close2940.100.68530.70270.68136.699780.76
8832006.01.18 00:48sell2950.100.68520.00000.0000
8842006.01.18 00:48modify2950.100.68520.70090.6795
8852006.01.18 05:19close2950.100.68560.70090.6795-5.879774.89
8862006.01.18 23:19sell2960.100.68710.00000.0000
8872006.01.18 23:19modify2960.100.68710.70390.6819
8882006.01.19 01:33close2960.100.68680.70390.68192.479777.35
8892006.01.23 22:03sell2970.100.68860.00000.0000
8902006.01.23 22:03modify2970.100.68860.70410.6845
8912006.01.23 23:25close2970.100.68820.70410.68455.879783.22
8922006.01.24 00:04sell2980.100.68860.00000.0000
8932006.01.24 00:04modify2980.100.68860.70530.6836
8942006.01.24 01:04close2980.100.68820.70530.68365.879789.09
8952006.01.24 22:20sell2990.100.68800.00000.0000
8962006.01.24 22:20modify2990.100.68800.70450.6840
8972006.01.25 01:10close2990.100.68790.70450.68400.839789.92
8982006.01.25 01:28sell3000.100.68790.00000.0000
8992006.01.25 01:28modify3000.100.68790.70490.6826
9002006.01.25 06:14close3000.100.68820.70490.6826-4.409785.52
9012006.01.25 22:12sell3010.100.68660.00000.0000
9022006.01.25 22:12modify3010.100.68660.70240.6815
9032006.01.26 01:04close3010.100.68660.70240.6815-1.939783.59
9042006.01.26 22:02sell3020.100.68600.00000.0000
9052006.01.26 22:02modify3020.100.68600.70230.6804
9062006.01.27 00:40close3020.100.68580.70230.68042.299785.87
9072006.01.31 22:19sell3030.100.68320.00000.0000
9082006.01.31 22:19modify3030.100.68320.69970.6780
9092006.01.31 23:25close3030.100.68290.69970.67804.409790.27
9102006.02.01 01:24sell3040.100.68310.00000.0000
9112006.02.01 01:24modify3040.100.68310.69910.6783
9122006.02.01 04:21close3040.100.68310.69910.67830.009790.27
9132006.02.01 23:10sell3050.100.68010.00000.0000
9142006.02.01 23:10modify3050.100.68010.69650.6752
9152006.02.01 23:48close3050.100.67950.69650.67528.809799.07
9162006.02.01 23:48buy3060.100.67940.00000.0000
9172006.02.01 23:48modify3060.100.67940.66400.6852
9182006.02.02 01:06close3060.100.67980.66400.68525.469804.54
9192006.02.02 01:16sell3070.100.67990.00000.0000
9202006.02.02 01:16modify3070.100.67990.69680.6745
9212006.02.02 05:17close3070.100.68020.69680.6745-4.409800.14
9222006.02.02 22:53buy3080.100.67920.00000.0000
9232006.02.02 22:53modify3080.100.67920.66300.6848
9242006.02.03 01:18close3080.100.67950.66300.68484.279804.40
9252006.02.06 23:54sell3090.100.68500.00000.0000
9262006.02.06 23:54modify3090.100.68500.70010.6791
9272006.02.07 02:27close3090.100.68480.70010.67912.299806.69
9282006.02.07 22:02sell3100.100.68630.00000.0000
9292006.02.07 22:02modify3100.100.68630.70130.6803
9302006.02.08 01:25close3100.100.68640.70130.6803-2.109804.58
9312006.02.08 22:42sell3110.100.68670.00000.0000
9322006.02.08 22:42modify3110.100.68670.70230.6818
9332006.02.09 02:04close3110.100.68680.70230.6818-3.409801.18
9342006.02.09 22:02sell3120.100.68810.00000.0000
9352006.02.09 22:02modify3120.100.68810.70500.6823
9362006.02.10 00:41close3120.100.68790.70500.68232.309803.48
9372006.02.13 22:00sell3130.100.68330.00000.0000
9382006.02.13 22:00modify3130.100.68330.69870.6776
9392006.02.14 01:11close3130.100.68330.69870.6776-0.649802.83
9402006.02.14 23:59sell3140.100.68640.00000.0000
9412006.02.14 23:59modify3140.100.68640.70320.6805
9422006.02.15 05:42close3140.100.68680.70320.6805-6.519796.32
9432006.02.15 23:42sell3150.100.68310.00000.0000
9442006.02.15 23:42modify3150.100.68310.69870.6774
9452006.02.16 02:11close3150.100.68290.69870.67741.019797.32
9462006.02.16 22:31sell3160.100.68420.00000.0000
9472006.02.16 22:32modify3160.100.68420.70010.6801
9482006.02.17 02:42close3160.100.68460.70010.6801-6.519790.81
9492006.02.21 23:46sell3170.100.68250.00000.0000
9502006.02.21 23:46modify3170.100.68250.69770.6768
9512006.02.22 08:12close3170.100.68290.69770.6768-6.509784.30
9522006.02.28 00:29sell3180.100.68110.00000.0000
9532006.02.28 00:29modify3180.100.68110.69740.6770
9542006.02.28 04:37close3180.100.68150.69740.6770-5.869778.44
9552006.02.28 22:57sell3190.100.67980.00000.0000
9562006.02.28 22:57modify3190.100.67980.69640.6747
9572006.03.01 11:16close3190.100.68010.69640.6747-5.049773.40
9582006.03.01 22:01sell3200.100.68120.00000.0000
9592006.03.01 22:02modify3200.100.68120.69740.6763
9602006.03.02 01:38close3200.100.68130.69740.6763-3.409770.00
9612006.03.02 22:57sell3210.100.68640.00000.0000
9622006.03.02 22:57modify3210.100.68640.70210.6816
9632006.03.03 01:47close3210.100.68640.70210.6816-0.649769.35
9642006.03.07 01:02sell3220.100.68670.00000.0000
9652006.03.07 01:02modify3220.100.68670.70300.6825
9662006.03.07 01:46close3220.100.68600.70300.682510.269779.61
9672006.03.07 01:46buy3230.100.68600.00000.0000
9682006.03.07 01:46modify3230.100.68600.67070.6902
9692006.03.07 02:48close3230.100.68640.67070.69025.869785.47
9702006.03.07 23:30sell3240.100.68470.00000.0000
9712006.03.07 23:30modify3240.100.68470.70060.6804
9722006.03.08 02:20close3240.100.68470.70060.6804-0.649784.83
9732006.03.09 00:07sell3250.100.68630.00000.0000
9742006.03.09 00:07modify3250.100.68630.70290.6822
9752006.03.09 08:02close3250.100.68660.70290.6822-4.409780.43
9762006.03.14 00:28buy3260.100.68970.00000.0000
9772006.03.14 00:28modify3260.100.68970.67460.6957
9782006.03.14 03:21close3260.100.68970.67460.69570.009780.43
9792006.03.14 23:38sell3270.100.68820.00000.0000
9802006.03.14 23:38modify3270.100.68820.70440.6839
9812006.03.15 03:50close3270.100.68860.70440.6839-6.519773.91
9822006.03.15 22:00sell3280.100.69060.00000.0000
9832006.03.15 22:00modify3280.100.69060.70750.6847
9842006.03.16 01:02close3280.100.69060.70750.6847-1.939771.98
9852006.03.16 22:59sell3290.100.69310.00000.0000
9862006.03.16 22:59modify3290.100.69310.70920.6890
9872006.03.17 03:18close3290.100.69340.70920.6890-5.039766.94
9882006.03.21 01:13sell3300.100.69270.00000.0000
9892006.03.21 01:13modify3300.100.69270.70870.6870
9902006.03.21 01:27close3300.100.69200.70870.687010.269777.20
9912006.03.21 01:27buy3310.100.69200.00000.0000
9922006.03.21 01:27modify3310.100.69200.67670.6966
9932006.03.21 02:28close3310.100.69230.67670.69664.399781.59
9942006.03.21 23:57sell3320.100.69240.00000.0000
9952006.03.21 23:57modify3320.100.69240.70850.6880
9962006.03.22 03:22close3320.100.69250.70850.6880-2.109779.49
9972006.03.23 22:47sell3330.100.69000.00000.0000
9982006.03.23 22:47modify3330.100.69000.70500.6845
9992006.03.24 02:30close3330.100.69000.70500.6845-0.649778.84
10002006.03.27 22:49sell3340.100.68760.00000.0000
10012006.03.27 22:49modify3340.100.68760.70380.6823
10022006.03.28 02:41close3340.100.68770.70380.6823-2.109776.74
10032006.03.28 22:00buy3350.100.68890.00000.0000
10042006.03.28 22:00modify3350.100.68890.67350.6940
10052006.03.29 00:53close3350.100.68890.67350.6940-0.139776.61
10062006.03.29 00:53sell3360.100.68890.00000.0000
10072006.03.29 00:53modify3360.100.68890.70560.6840
10082006.03.29 03:52close3360.100.68890.70560.68400.009776.61
10092006.03.30 22:00sell3370.100.69570.00000.0000
10102006.03.30 22:00modify3370.100.69570.71270.6909
10112006.04.03 06:43close3370.100.69600.71270.6909-5.689770.93
10122006.04.03 23:27buy3380.100.69760.00000.0000
10132006.04.03 23:27modify3380.100.69760.68110.7018
10142006.04.04 01:50close3380.100.69790.68110.70184.269775.19
10152006.04.04 23:38sell3390.100.69840.00000.0000
10162006.04.04 23:38modify3390.100.69840.71390.6942
10172006.04.05 02:28close3390.100.69810.71390.69423.769778.94
10182006.04.06 00:50sell3400.100.70120.00000.0000
10192006.04.06 00:50modify3400.100.70120.71790.6958
10202006.04.06 03:40close3400.100.70120.71790.69580.009778.94
10212006.04.11 01:01sell3410.100.69490.00000.0000
10222006.04.11 01:01modify3410.100.69490.71130.6892
10232006.04.11 02:45close3410.100.69450.71130.68925.869784.80
10242006.04.11 22:15sell3420.100.69460.00000.0000
10252006.04.11 22:15modify3420.100.69460.70960.6901
10262006.04.12 01:07close3420.100.69460.70960.6901-0.649784.16
10272006.04.12 22:23sell3430.100.69150.00000.0000
10282006.04.12 22:23modify3430.100.69150.70720.6872
10292006.04.13 02:19close3430.100.69160.70720.6872-3.409780.75
10302006.04.13 22:02sell3440.100.69110.00000.0000
10312006.04.13 22:02modify3440.100.69110.70630.6853
10322006.04.14 02:06close3440.100.69150.70630.6853-6.509774.25
10332006.04.18 22:00sell3450.100.69170.00000.0000
10342006.04.18 22:02modify3450.100.69170.70700.6876
10352006.04.19 11:35close3450.100.69200.70700.6876-5.049769.20
10362006.04.25 22:01sell3460.100.69510.00000.0000
10372006.04.25 22:02modify3460.100.69510.71030.6906
10382006.04.26 01:23close3460.100.69520.71030.6906-2.119767.09
10392006.04.26 22:02sell3470.100.69770.00000.0000
10402006.04.26 22:04modify3470.100.69770.71380.6924
10412006.04.27 01:00close3470.100.69770.71380.6924-1.939765.16
10422006.04.27 22:50sell3480.100.69550.00000.0000
10432006.04.27 22:51modify3480.100.69550.71120.6905
10442006.04.28 02:53close3480.100.69590.71120.6905-6.519758.64
10452006.05.01 22:29buy3490.100.68940.00000.0000
10462006.05.01 22:29modify3490.100.68940.67400.6949
10472006.05.02 01:39close3490.100.68940.67400.6949-0.139758.51
10482006.05.03 00:45sell3500.100.68580.00000.0000
10492006.05.03 00:46modify3500.100.68580.70080.6804
10502006.05.03 05:01close3500.100.68610.70080.6804-4.409754.11
10512006.05.03 23:26sell3510.100.68580.00000.0000
10522006.05.03 23:26modify3510.100.68580.70240.6801
10532006.05.04 09:13close3510.100.68610.70240.6801-6.339747.78
10542006.05.08 23:05buy3520.100.68360.00000.0000
10552006.05.08 23:05modify3520.100.68360.66720.6886
10562006.05.09 02:56close3520.100.68350.66720.6886-1.599746.18
10572006.05.10 01:10sell3530.100.68370.00000.0000
10582006.05.10 01:10modify3530.100.68370.69980.6791
10592006.05.10 06:02close3530.100.68400.69980.6791-4.409741.78
10602006.05.10 22:07buy3540.100.68580.00000.0000
10612006.05.10 22:07modify3540.100.68580.67030.6911
10622006.05.11 00:57close3540.100.68580.67030.6911-0.409741.39
10632006.05.11 01:48sell3550.100.68590.00000.0000
10642006.05.11 01:48modify3550.100.68590.70100.6802
10652006.05.11 09:06close3550.100.68620.70100.6802-4.399737.00
10662006.05.15 22:02buy3560.100.68100.00000.0000
10672006.05.15 22:02modify3560.100.68100.66470.6851
10682006.05.16 00:23close3560.100.68130.66470.68514.279741.27
10692006.05.16 00:23sell3570.100.68130.00000.0000
10702006.05.16 00:24modify3570.100.68130.69720.6765
10712006.05.16 03:50close3570.100.68140.69720.6765-1.479739.80
10722006.05.16 22:46sell3580.100.68110.00000.0000
10732006.05.16 22:46modify3580.100.68110.69730.6753
10742006.05.17 02:29close3580.100.68120.69730.6753-2.109737.69
10752006.05.18 00:14sell3590.100.67720.00000.0000
10762006.05.18 00:14modify3590.100.67720.69330.6719
10772006.05.18 03:05close3590.100.67710.69330.67191.479739.16
10782006.05.18 22:40sell3600.100.67860.00000.0000
10792006.05.18 22:40modify3600.100.67860.69400.6744
10802006.05.19 02:53close3600.100.67890.69400.6744-5.049734.12
10812006.05.22 23:20sell3610.100.68210.00000.0000
10822006.05.22 23:20modify3610.100.68210.69730.6761
10832006.05.23 01:54close3610.100.68190.69730.67612.299736.40
10842006.05.23 22:08buy3620.100.68200.00000.0000
10852006.05.23 22:08modify3620.100.68200.66520.6869
10862006.05.24 07:45close3620.100.68170.66520.6869-4.539731.87
10872006.05.24 22:31sell3630.100.68250.00000.0000
10882006.05.24 22:31modify3630.100.68250.69890.6768
10892006.05.25 02:31close3630.100.68290.69890.6768-7.799724.08
10902006.05.25 22:46sell3640.100.68370.00000.0000
10912006.05.25 22:46modify3640.100.68370.69870.6779
10922006.05.25 23:55close3640.100.68330.69870.67795.879729.95
10932006.05.29 23:33sell3650.100.68590.00000.0000
10942006.05.29 23:33modify3650.100.68590.70190.6814
10952006.05.30 03:50close3650.100.68620.70190.6814-5.039724.91
10962006.05.31 00:01sell3660.100.68350.00000.0000
10972006.05.31 00:02modify3660.100.68350.69940.6792
10982006.05.31 02:53close3660.100.68350.69940.67920.009724.91
10992006.06.01 22:03sell3670.100.68630.00000.0000
11002006.06.01 22:03modify3670.100.68630.70320.6808
11012006.06.02 11:48close3670.100.68670.70320.6808-6.519718.40
11022006.06.06 01:03sell3680.100.68950.00000.0000
11032006.06.06 01:03modify3680.100.68950.70640.6855
11042006.06.06 03:53close3680.100.68940.70640.68551.479719.87
11052006.06.06 22:00sell3690.100.68950.00000.0000
11062006.06.06 22:00modify3690.100.68950.70600.6838
11072006.06.07 00:21close3690.100.68920.70600.68383.769723.62
11082006.06.07 23:00sell3700.100.68940.00000.0000
11092006.06.07 23:00modify3700.100.68940.70450.6841
11102006.06.08 02:33close3700.100.68950.70450.6841-3.409720.22
11112006.06.12 23:07sell3710.100.68340.00000.0000
11122006.06.12 23:07modify3710.100.68340.69950.6781
11132006.06.13 03:07close3710.100.68370.69950.6781-5.049715.18
11142006.06.13 22:45sell3720.100.68400.00000.0000
11152006.06.13 22:46modify3720.100.68400.69950.6792
11162006.06.14 02:19close3720.100.68410.69950.6792-2.119713.06
11172006.06.14 22:12sell3730.100.68370.00000.0000
11182006.06.14 22:13modify3730.100.68370.70020.6783
11192006.06.15 00:38close3730.100.68340.70020.67832.479715.53
11202006.06.15 01:48sell3740.100.68360.00000.0000
11212006.06.15 01:51modify3740.100.68360.69870.6781
11222006.06.15 06:12close3740.100.68380.69870.6781-2.939712.60
11232006.06.15 22:42sell3750.100.68300.00000.0000
11242006.06.15 22:42modify3750.100.68300.69900.6779
11252006.06.16 02:03close3750.100.68310.69900.6779-2.119710.48
11262006.06.26 23:29sell3760.100.69000.00000.0000
11272006.06.26 23:29modify3760.100.69000.70600.6853
11282006.06.27 17:51close3760.100.69030.70600.6853-5.049705.44
11292006.06.28 22:07sell3770.100.69040.00000.0000
11302006.06.28 22:07modify3770.100.69040.70590.6861
11312006.06.29 00:57close3770.100.69040.70590.6861-1.939703.50
11322006.06.29 22:15sell3780.100.69240.00000.0000
11332006.06.29 22:18modify3780.100.69240.70860.6882
11342006.06.30 13:42close3780.100.69280.70860.6882-6.509697.00
11352006.07.04 22:39sell3790.100.69350.00000.0000
11362006.07.04 22:39modify3790.100.69350.70990.6876
11372006.07.05 01:52close3790.100.69350.70990.6876-0.649696.35
11382006.07.06 22:05sell3800.100.69540.00000.0000
11392006.07.06 22:06modify3800.100.69540.71180.6895
11402006.07.07 01:38close3800.100.69540.71180.6895-0.649695.71
11412006.07.11 23:06sell3810.100.69200.00000.0000
11422006.07.11 23:06modify3810.100.69200.70700.6879
11432006.07.12 02:33close3810.100.69200.70700.6879-0.649695.07
11442006.07.13 00:59sell3820.100.69260.00000.0000
11452006.07.13 00:59modify3820.100.69260.70850.6872
11462006.07.13 04:59close3820.100.69280.70850.6872-2.939692.14
11472006.07.19 00:37sell3830.100.68490.00000.0000
11482006.07.19 00:37modify3830.100.68490.70070.6809
11492006.07.19 02:59close3830.100.68450.70070.68095.869698.00
11502006.07.19 23:51sell3840.100.68360.00000.0000
11512006.07.19 23:51modify3840.100.68360.69920.6796
11522006.07.20 03:19close3840.100.68360.69920.6796-1.939696.06
11532006.07.20 22:16sell3850.100.68350.00000.0000
11542006.07.20 22:17modify3850.100.68350.69920.6776
11552006.07.21 01:07close3850.100.68340.69920.67760.839696.89
11562006.07.25 01:13sell3860.100.68250.00000.0000
11572006.07.25 01:13modify3860.100.68250.69880.6783
11582006.07.27 17:06close3860.100.68290.69880.6783-8.459688.44
11592006.08.01 00:32sell3870.100.68370.00000.0000
11602006.08.01 00:34modify3870.100.68370.69900.6783
11612006.08.01 02:55close3870.100.68340.69900.67834.409692.84
11622006.08.01 22:00sell3880.100.68340.00000.0000
11632006.08.01 22:01modify3880.100.68340.69890.6776
11642006.08.02 02:00close3880.100.68380.69890.6776-6.509686.33
11652006.08.03 22:18sell3890.100.67840.00000.0000
11662006.08.03 22:19modify3890.100.67840.69510.6727
11672006.08.04 01:09close3890.100.67840.69510.6727-0.649685.69
11682006.08.08 00:14buy3900.100.67290.00000.0000
11692006.08.08 00:14modify3900.100.67290.65600.6773
11702006.08.08 03:19close3900.100.67290.65600.67730.009685.69
11712006.08.09 00:45sell3910.100.67290.00000.0000
11722006.08.09 00:46modify3910.100.67290.68850.6685
11732006.08.09 05:18close3910.100.67330.68850.6685-5.869679.83
11742006.08.09 23:10sell3920.100.67530.00000.0000
11752006.08.09 23:11modify3920.100.67530.69160.6698
11762006.08.10 03:17close3920.100.67570.69160.6698-7.809672.03
11772006.08.14 22:02sell3930.100.67390.00000.0000
11782006.08.14 22:02modify3930.100.67390.68970.6686
11792006.08.15 00:22close3930.100.67370.68970.66862.299674.31
11802006.08.15 22:07sell3940.100.67530.00000.0000
11812006.08.15 22:08modify3940.100.67530.69030.6704
11822006.08.16 01:02close3940.100.67530.69030.6704-0.649673.67
11832006.08.16 01:30sell3950.100.67520.00000.0000
11842006.08.16 01:30modify3950.100.67520.69190.6704
11852006.08.16 05:31close3950.100.67560.69190.6704-5.879667.80
11862006.08.16 22:12sell3960.100.67740.00000.0000
11872006.08.16 22:13modify3960.100.67740.69300.6724
11882006.08.17 02:13close3960.100.67780.69300.6724-7.809659.99
11892006.08.22 23:32sell3970.100.67830.00000.0000
11902006.08.22 23:33modify3970.100.67830.69350.6739
11912006.08.23 02:24close3970.100.67820.69350.67390.839660.82
11922006.08.23 23:31sell3980.100.67570.00000.0000
11932006.08.23 23:31modify3980.100.67570.69190.6715
11942006.08.24 02:22close3980.100.67570.69190.6715-1.939658.88
11952006.08.24 22:00sell3990.100.67610.00000.0000
11962006.08.24 22:01modify3990.100.67610.69210.6720
11972006.08.25 02:01close3990.100.67650.69210.6720-6.509652.38
11982006.08.28 22:01sell4000.100.67470.00000.0000
11992006.08.28 22:02modify4000.100.67470.69000.6691
12002006.08.29 10:06close4000.100.67500.69000.6691-5.049647.33
12012006.08.29 22:00sell4010.100.67550.00000.0000
12022006.08.29 22:00modify4010.100.67550.69060.6701
12032006.08.30 05:08close4010.100.67590.69060.6701-6.509640.83
12042006.08.30 22:13sell4020.100.67400.00000.0000
12052006.08.30 22:13modify4020.100.67400.68930.6697
12062006.08.30 23:36close4020.100.67370.68930.66974.409645.23
12072006.08.30 23:41sell4030.100.67410.00000.0000
12082006.08.30 23:41modify4030.100.67410.68940.6690
12092006.08.31 02:31close4030.100.67410.68940.6690-1.939643.30
12102006.08.31 22:15sell4040.100.67280.00000.0000
12112006.08.31 22:15modify4040.100.67280.68900.6670
12122006.08.31 23:51close4040.100.67240.68900.66705.879649.17
12132006.09.05 22:39sell4050.100.67680.00000.0000
12142006.09.05 22:40modify4050.100.67680.69210.6718
12152006.09.06 02:27close4050.100.67690.69210.6718-2.119647.05
12162006.09.06 22:35sell4060.100.67980.00000.0000
12172006.09.06 22:35modify4060.100.67980.69620.6746
12182006.09.06 23:48close4060.100.67940.69620.67465.879652.92
12192006.09.07 22:20sell4070.100.67910.00000.0000
12202006.09.07 22:20modify4070.100.67910.69410.6741
12212006.09.08 01:03close4070.100.67890.69410.67412.299655.21
12222006.09.12 01:42buy4080.100.68070.00000.0000
12232006.09.12 01:43modify4080.100.68070.66380.6858
12242006.09.12 05:46close4080.100.68030.66380.6858-5.869649.35
12252006.09.13 23:05sell4090.100.67650.00000.0000
12262006.09.13 23:05modify4090.100.67650.69200.6715
12272006.09.14 01:56close4090.100.67650.69200.6715-1.939647.41
12282006.09.14 22:02sell4100.100.67450.00000.0000
12292006.09.14 22:02modify4100.100.67450.69110.6701
12302006.09.14 23:18close4100.100.67390.69110.67018.809656.21
12312006.09.18 22:02sell4110.100.67550.00000.0000
12322006.09.18 22:02modify4110.100.67550.69190.6715
12332006.09.19 01:57close4110.100.67560.69190.6715-2.119654.10
12342006.09.19 22:03sell4120.100.67370.00000.0000
12352006.09.19 22:03modify4120.100.67370.68960.6682
12362006.09.20 01:27close4120.100.67380.68960.6682-2.119651.98
12372006.09.20 23:22sell4130.100.67250.00000.0000
12382006.09.20 23:22modify4130.100.67250.68820.6665
12392006.09.21 01:43close4130.100.67220.68820.66652.479654.45
12402006.09.26 22:01sell4140.100.66960.00000.0000
12412006.09.26 22:03modify4140.100.66960.68580.6642
12422006.09.27 02:39close4140.100.66990.68580.6642-5.039649.42
12432006.09.28 00:31sell4150.100.67240.00000.0000
12442006.09.28 00:31modify4150.100.67240.68930.6684
12452006.10.06 14:32close4150.100.67280.68930.6684-11.029638.40
12462006.10.10 22:10sell4160.100.67600.00000.0000
12472006.10.10 22:11modify4160.100.67600.69170.6710
12482006.10.11 02:14close4160.100.67640.69170.6710-6.519631.88
12492006.10.16 22:14sell4170.100.67340.00000.0000
12502006.10.16 22:14modify4170.100.67340.68900.6687
12512006.10.17 01:43close4170.100.67350.68900.6687-2.119629.77
12522006.10.18 00:02buy4180.100.67000.00000.0000
12532006.10.18 00:02modify4180.100.67000.65420.6749
12542006.10.18 00:37close4180.100.67070.65420.674910.269640.03
12552006.10.19 00:06sell4190.100.67110.00000.0000
12562006.10.19 00:07modify4190.100.67110.68810.6652
12572006.10.19 06:05close4190.100.67150.68810.6652-5.869634.17
12582006.10.19 22:08sell4200.100.67240.00000.0000
12592006.10.19 22:08modify4200.100.67240.68840.6675
12602006.10.20 08:31close4200.100.67280.68840.6675-6.509627.67
12612006.10.24 23:36sell4210.100.67040.00000.0000
12622006.10.24 23:37modify4210.100.67040.68740.6656
12632006.10.25 03:50close4210.100.67080.68740.6656-6.519621.15
12642006.10.25 22:05sell4220.100.67110.00000.0000
12652006.10.25 22:05modify4220.100.67110.68730.6656
12662006.10.26 02:23close4220.100.67150.68730.6656-7.799613.36
12672006.10.30 22:01sell4230.100.66920.00000.0000
12682006.10.30 22:01modify4230.100.66920.68610.6646
12692006.10.31 02:15close4230.100.66960.68610.6646-6.519606.84
12702006.11.02 00:46sell4240.100.66850.00000.0000
12712006.11.02 00:46modify4240.100.66850.68430.6644
12722006.11.02 06:17close4240.100.66880.68430.6644-4.409602.44
12732006.11.02 22:33sell4250.100.66950.00000.0000
12742006.11.02 22:33modify4250.100.66950.68560.6645
12752006.11.03 08:50close4250.100.66980.68560.6645-5.049597.40
12762006.11.06 23:02sell4260.100.67050.00000.0000
12772006.11.06 23:17modify4260.100.67050.68750.6665
12782006.11.07 02:25close4260.100.67050.68750.6665-0.649596.75
12792006.11.08 00:10sell4270.100.67040.00000.0000
12802006.11.08 00:10modify4270.100.67040.68730.6659
12812006.11.08 05:33close4270.100.67050.68730.6659-1.469595.29
12822006.11.09 00:48sell4280.100.67000.00000.0000
12832006.11.09 00:48modify4280.100.67000.68510.6644
12842006.11.09 06:49close4280.100.67040.68510.6644-5.869589.43
12852006.11.09 22:20sell4290.100.67320.00000.0000
12862006.11.09 22:20modify4290.100.67320.69020.6688
12872006.11.10 02:36close4290.100.67360.69020.6688-6.509582.93
12882006.11.13 23:16sell4300.100.67360.00000.0000
12892006.11.13 23:16modify4300.100.67360.68960.6679
12902006.11.14 02:12close4300.100.67360.68960.6679-0.649582.28
12912006.11.15 22:07sell4310.100.67880.00000.0000
12922006.11.15 22:07modify4310.100.67880.69480.6730
12932006.11.16 02:15close4310.100.67910.69480.6730-6.329575.96
12942006.11.21 01:15sell4320.100.67570.00000.0000
12952006.11.21 01:15modify4320.100.67570.69110.6701
12962006.11.21 06:00close4320.100.67570.69110.67010.009575.96
12972006.11.21 22:07sell4330.100.67610.00000.0000
12982006.11.21 22:09modify4330.100.67610.69310.6709
12992006.11.22 02:30close4330.100.67650.69310.6709-6.509569.46
13002006.11.22 22:09sell4340.100.67580.00000.0000
13012006.11.22 22:10modify4340.100.67580.69260.6700
13022006.11.23 02:56close4340.100.67610.69260.6700-6.339563.12
13032006.11.27 22:12sell4350.100.67780.00000.0000
13042006.11.27 22:12modify4350.100.67780.69290.6730
13052006.11.28 01:06close4350.100.67780.69290.6730-0.649562.48
13062006.11.28 22:02sell4360.100.67600.00000.0000
13072006.11.28 22:02modify4360.100.67600.69280.6701
13082006.11.29 01:40close4360.100.67610.69280.6701-2.119560.36
13092006.12.04 22:50sell4370.100.67320.00000.0000
13102006.12.04 22:51modify4370.100.67320.68840.6679
13112006.12.05 08:35close4370.100.67360.68840.6679-6.509553.86
13122006.12.07 01:30sell4380.100.67570.00000.0000
13132006.12.07 01:30modify4380.100.67570.69270.6702
13142006.12.07 05:44close4380.100.67600.69270.6702-4.409549.46
13152006.12.12 23:48sell4390.100.67400.00000.0000
13162006.12.12 23:49modify4390.100.67400.68960.6693
13172006.12.13 03:37close4390.100.67410.68960.6693-2.109547.35
13182006.12.13 23:02sell4400.100.67180.00000.0000
13192006.12.13 23:02modify4400.100.67180.68750.6658
13202006.12.14 02:38close4400.100.67180.68750.6658-1.939545.42
13212006.12.18 22:03sell4410.100.67230.00000.0000
13222006.12.18 22:03modify4410.100.67230.68930.6664
13232006.12.19 02:03close4410.100.67270.68930.6664-6.519538.90
13242006.12.21 22:03sell4420.100.67160.00000.0000
13252006.12.21 22:03modify4420.100.67160.68690.6663
13262006.12.22 03:58close4420.100.67190.68690.6663-5.049533.86
13272007.01.03 23:13sell4430.100.67500.00000.0000
13282007.01.03 23:13modify4430.100.67500.69040.6691
13292007.01.04 02:25close4430.100.67500.69040.6691-1.939531.93
13302007.01.04 22:20sell4440.100.67320.00000.0000
13312007.01.04 22:21modify4440.100.67320.68870.6676
13322007.01.08 07:57close4440.100.67360.68870.6676-7.159524.78
13332007.01.08 22:42sell4450.100.67210.00000.0000
13342007.01.08 22:43modify4450.100.67210.68770.6664
13352007.01.09 01:14close4450.100.67180.68770.66643.759528.52
13362007.01.10 22:24sell4460.100.66940.00000.0000
13372007.01.10 22:24modify4460.100.66940.68490.6640
13382007.01.11 08:30close4460.100.66980.68490.6640-7.809520.72
13392007.01.16 01:02sell4470.100.65860.00000.0000
13402007.01.16 01:02modify4470.100.65860.67520.6527
13412007.01.16 05:03close4470.100.65880.67520.6527-2.939517.79
13422007.01.16 22:29sell4480.100.65870.00000.0000
13432007.01.16 22:29modify4480.100.65870.67450.6545
13442007.01.17 02:30close4480.100.65900.67450.6545-5.049512.74
13452007.01.17 23:19sell4490.100.65680.00000.0000
13462007.01.17 23:19modify4490.100.65680.67270.6511
13472007.01.18 03:30close4490.100.65700.67270.6511-4.869507.88
13482007.01.23 01:16buy4500.100.65470.00000.0000
13492007.01.23 01:18modify4500.100.65470.63840.6596
13502007.01.23 07:12close4500.100.65430.63840.6596-5.869502.02
13512007.01.23 22:01sell4510.100.65700.00000.0000
13522007.01.23 22:01modify4510.100.65700.67380.6512
13532007.01.24 02:05close4510.100.65740.67380.6512-6.519495.51
13542007.01.25 00:14sell4520.100.65880.00000.0000
13552007.01.25 00:14modify4520.100.65880.67410.6540
13562007.01.25 05:22close4520.100.65910.67410.6540-4.409491.11
13572007.01.30 23:00sell4530.100.66080.00000.0000
13582007.01.30 23:01modify4530.100.66080.67700.6554
13592007.01.31 01:53close4530.100.66080.67700.6554-0.649490.46
13602007.01.31 22:19sell4540.100.66350.00000.0000
13612007.01.31 22:20modify4540.100.66350.67900.6590
13622007.02.01 01:08close4540.100.66320.67900.65902.479492.93
13632007.02.08 00:02sell4550.100.66060.00000.0000
13642007.02.08 00:02modify4550.100.66060.67620.6563
13652007.02.08 03:26close4550.100.66070.67620.6563-1.469491.47
13662007.02.12 23:05sell4560.100.66580.00000.0000
13672007.02.12 23:06modify4560.100.66580.68250.6606
13682007.02.13 01:56close4560.100.66570.68250.66060.829492.28
13692007.02.14 23:05sell4570.100.66910.00000.0000
13702007.02.14 23:06modify4570.100.66910.68570.6633
13712007.02.15 00:56close4570.100.66880.68570.66332.479494.75
13722007.02.15 22:00sell4580.100.67290.00000.0000
13732007.02.15 22:01modify4580.100.67290.68870.6673
13742007.02.16 01:32close4580.100.67300.68870.6673-2.119492.63
13752007.02.20 01:30sell4590.100.67430.00000.0000
13762007.02.20 01:48modify4590.100.67430.68940.6696
13772007.02.20 05:35close4590.100.67470.68940.6696-5.879486.76
13782007.02.21 00:52sell4600.100.67210.00000.0000
13792007.02.21 00:53modify4600.100.67210.68850.6681
13802007.02.21 06:25close4600.100.67250.68850.6681-5.879480.89
13812007.02.21 22:41sell4610.100.67240.00000.0000
13822007.02.21 22:42modify4610.100.67240.68760.6670
13832007.02.22 02:45close4610.100.67280.68760.6670-7.799473.10
13842007.02.22 22:44sell4620.100.67080.00000.0000
13852007.02.22 22:44modify4620.100.67080.68750.6668
13862007.02.23 03:23close4620.100.67110.68750.6668-5.039468.07
13872007.02.26 22:18sell4630.100.67130.00000.0000
13882007.02.26 22:20modify4630.100.67130.68770.6668
13892007.02.27 02:37close4630.100.67150.68770.6668-3.579464.49
13902007.02.27 22:09sell4640.100.67480.00000.0000
13912007.02.27 22:10modify4640.100.67480.69070.6689
13922007.02.27 23:59close4640.100.67440.69070.66895.869470.35
13932007.02.27 23:59buy4650.100.67440.00000.0000
13942007.02.27 23:59modify4650.100.67440.65810.6795
13952007.02.28 08:06close4650.100.67400.65810.6795-6.009464.35
13962007.03.01 01:48sell4660.100.67380.00000.0000
13972007.03.01 01:49modify4660.100.67380.68930.6679
13982007.03.01 05:51close4660.100.67400.68930.6679-2.949461.41
13992007.03.05 22:35sell4670.100.68140.00000.0000
14002007.03.05 22:35modify4670.100.68140.69770.6768
14012007.03.06 01:34close4670.100.68140.69770.6768-0.649460.77
14022007.03.06 23:58buy4680.100.67910.00000.0000
14032007.03.06 23:59modify4680.100.67910.66410.6844
14042007.03.07 02:28close4680.100.67940.66410.68444.279465.03
14052007.03.07 22:02sell4690.100.68160.00000.0000
14062007.03.07 22:02modify4690.100.68160.69660.6767
14072007.03.08 06:03close4690.100.68190.69660.6767-6.339458.70
14082007.03.08 22:51sell4700.100.68080.00000.0000
14092007.03.08 22:51modify4700.100.68080.69580.6760
14102007.03.09 01:42close4700.100.68070.69580.67600.839459.52
14112007.03.13 01:41sell4710.100.68270.00000.0000
14122007.03.13 01:41modify4710.100.68270.69910.6783
14132007.03.13 05:03close4710.100.68280.69910.6783-1.469458.06
14142007.03.13 22:14sell4720.100.68400.00000.0000
14152007.03.13 22:14modify4720.100.68400.69970.6799
14162007.03.14 01:05close4720.100.68380.69970.67992.309460.36
14172007.03.14 01:05buy4730.100.68380.00000.0000
14182007.03.14 01:05modify4730.100.68380.66740.6894
14192007.03.14 04:43close4730.100.68370.66740.6894-1.469458.90
14202007.03.15 00:39buy4740.100.68270.00000.0000
14212007.03.15 00:39modify4740.100.68270.66600.6886
14222007.03.15 02:15close4740.100.68300.66600.68864.409463.30
14232007.03.15 22:59sell4750.100.68350.00000.0000
14242007.03.15 22:59modify4750.100.68350.69860.6790
14252007.03.16 13:21close4750.100.68390.69860.6790-6.509456.80
14262007.03.19 22:01sell4760.100.68420.00000.0000
14272007.03.19 22:03modify4760.100.68420.70090.6796
14282007.03.20 00:52close4760.100.68420.70090.6796-0.649456.15
14292007.03.21 23:13sell4770.100.68030.00000.0000
14302007.03.21 23:13modify4770.100.68030.69530.6749
14312007.03.22 03:13close4770.100.68070.69530.6749-7.799448.36
14322007.03.26 22:05sell4780.100.67690.00000.0000
14332007.03.26 22:08modify4780.100.67690.69340.6724
14342007.03.27 00:59close4780.100.67690.69340.6724-0.649447.71
14352007.03.27 01:36sell4790.100.67700.00000.0000
14362007.03.27 01:36modify4790.100.67700.69270.6728
14372007.03.27 05:40close4790.100.67740.69270.6728-5.879441.84
14382007.03.27 22:01sell4800.100.67910.00000.0000
14392007.03.27 22:02modify4800.100.67910.69530.6738
14402007.03.28 02:03close4800.100.67950.69530.6738-6.509435.34
14412007.04.05 01:19sell4810.100.67680.00000.0000
14422007.04.05 01:20modify4810.100.67680.69180.6720
14432007.04.05 05:29close4810.100.67710.69180.6720-4.409430.94
14442007.04.10 22:40sell4820.100.68130.00000.0000
14452007.04.10 22:40modify4820.100.68130.69730.6764
14462007.04.11 01:45close4820.100.68130.69730.6764-0.649430.29
14472007.04.11 22:59sell4830.100.68000.00000.0000
14482007.04.11 22:59modify4830.100.68000.69610.6760
14492007.04.16 14:59close4830.100.68040.69610.6760-9.089421.21
14502007.04.18 01:13sell4840.100.67630.00000.0000
14512007.04.18 01:13modify4840.100.67630.69310.6708
14522007.04.18 05:18close4840.100.67670.69310.6708-5.869415.35
14532007.04.18 22:09sell4850.100.67730.00000.0000
14542007.04.18 22:09modify4850.100.67730.69420.6715
14552007.05.24 01:31close4850.100.67770.69420.6715-30.359385.00
14562007.05.24 22:46sell4860.100.67670.00000.0000
14572007.05.24 22:49modify4860.100.67670.69210.6710
14582007.05.25 01:38close4860.100.67670.69210.6710-0.649384.35
14592007.05.28 22:59sell4870.100.67840.00000.0000
14602007.05.28 22:59modify4870.100.67840.69340.6736
14612007.05.29 02:55close4870.100.67850.69340.6736-2.119382.24
14622007.05.30 01:01sell4880.100.67920.00000.0000
14632007.05.30 01:10modify4880.100.67920.69440.6748
14642007.05.30 03:20close4880.100.67890.69440.67484.409386.64
14652007.06.04 23:26sell4890.100.67760.00000.0000
14662007.06.04 23:27modify4890.100.67760.69330.6721
14672007.06.05 06:41close4890.100.67790.69330.6721-5.039381.60
14682007.06.06 23:02sell4900.100.67780.00000.0000
14692007.06.06 23:03modify4900.100.67780.69380.6725
14702007.06.07 01:53close4900.100.67780.69380.6725-1.939379.67
14712007.06.11 22:50sell4910.100.67840.00000.0000
14722007.06.11 22:52modify4910.100.67840.69500.6729
14732007.06.12 01:41close4910.100.67830.69500.67290.839380.49
14742007.06.13 22:00sell4920.100.67450.00000.0000
14752007.06.13 22:01modify4920.100.67450.69150.6698
14762007.06.14 02:22close4920.100.67480.69150.6698-6.339374.16
14772007.06.14 22:59sell4930.100.67590.00000.0000
14782007.06.14 22:59modify4930.100.67590.69250.6708
14792007.06.15 08:16close4930.100.67620.69250.6708-5.049369.11
14802007.06.18 22:39sell4940.100.67640.00000.0000
14812007.06.18 22:39modify4940.100.67640.69180.6708
14822007.06.19 02:14close4940.100.67650.69180.6708-2.109367.01
14832007.06.19 23:45sell4950.100.67530.00000.0000
14842007.06.20 00:15modify4950.100.67530.69200.6698
14852007.06.20 07:42close4950.100.67570.69200.6698-6.509360.51
14862007.06.20 23:33sell4960.100.67380.00000.0000
14872007.06.20 23:33close4960.100.67290.00000.000013.199373.70
14882007.06.27 00:00sell4970.100.67350.00000.0000
14892007.06.27 00:16modify4970.100.67350.68950.6684
14902007.06.27 02:51close4970.100.67330.68950.66842.949376.64
14912007.07.03 00:49sell4980.100.67560.00000.0000
14922007.07.03 00:50modify4980.100.67560.69150.6710
14932007.07.03 04:10close4980.100.67570.69150.6710-1.479375.17
14942007.07.03 22:49sell4990.100.67500.00000.0000
14952007.07.03 22:49modify4990.100.67500.69140.6704
14962007.07.04 02:49close4990.100.67540.69140.6704-6.509368.66
14972007.07.05 00:53sell5000.100.67520.00000.0000
14982007.07.05 00:53modify5000.100.67520.69090.6703
14992007.07.05 04:53close5000.100.67560.69090.6703-5.869362.80
15002007.07.05 22:59sell5010.100.67600.00000.0000
15012007.07.05 22:59modify5010.100.67600.69290.6709
15022007.07.06 02:44close5010.100.67610.69290.6709-2.109360.70
15032007.07.09 22:40sell5020.100.67620.00000.0000
15042007.07.09 22:41modify5020.100.67620.69250.6704
15052007.07.10 00:49close5020.100.67590.69250.67043.769364.45
15062007.07.10 00:49buy5030.100.67580.00000.0000
15072007.07.10 00:49modify5030.100.67580.65950.6817
15082007.07.10 04:49close5030.100.67550.65950.6817-4.399360.06
15092007.07.10 22:24sell5040.100.67750.00000.0000
15102007.07.10 22:24modify5040.100.67750.69360.6718
15112007.07.11 09:14close5040.100.67790.69360.6718-6.509353.56
15122007.07.12 00:18sell5050.100.67660.00000.0000
15132007.07.12 00:26modify5050.100.67660.69340.6715
15142007.07.16 09:35close5050.100.67690.69340.6715-5.689347.88
15152007.07.17 00:50sell5060.100.67650.00000.0000
15162007.07.17 00:52modify5060.100.67650.69320.6725
15172007.07.17 09:28close5060.100.67690.69320.6725-5.869342.02
15182007.07.17 23:34sell5070.100.67360.00000.0000
15192007.07.17 23:34modify5070.100.67360.68910.6676
15202007.07.18 05:13close5070.100.67390.68910.6676-5.049336.97
15212007.07.18 22:44sell5080.100.67230.00000.0000
15222007.07.18 22:52modify5080.100.67230.68840.6682
15232007.07.19 03:42close5080.100.67270.68840.6682-7.809329.17
15242007.07.24 22:00sell5090.100.67060.00000.0000
15252007.07.24 22:01modify5090.100.67060.68630.6655
15262007.07.25 02:03close5090.100.67090.68630.6655-5.049324.13
15272007.07.26 00:07sell5100.100.66840.00000.0000
15282007.07.26 00:07modify5100.100.66840.68480.6629
15292007.07.26 02:58close5100.100.66840.68480.66290.009324.13
15302007.07.26 22:01sell5110.100.67080.00000.0000
15312007.07.26 22:01modify5110.100.67080.68740.6653
15322007.07.27 02:06close5110.100.67110.68740.6653-5.049319.08
15332007.07.30 23:01sell5120.100.67650.00000.0000
15342007.07.30 23:01modify5120.100.67650.69300.6715
15352007.07.31 01:04close5120.100.67610.69300.67155.229324.30
15362007.07.31 01:05buy5130.100.67600.00000.0000
15372007.07.31 01:05modify5130.100.67600.65970.6802
15382007.07.31 07:09close5130.100.67570.65970.6802-4.409319.90
15392007.07.31 22:00sell5140.100.67350.00000.0000
15402007.07.31 22:00modify5140.100.67350.69020.6694
15412007.08.01 02:32close5140.100.67380.69020.6694-5.049314.85
15422007.08.01 22:23buy5150.100.67310.00000.0000
15432007.08.01 22:24modify5150.100.67310.65800.6790
15442007.08.02 01:28close5150.100.67310.65800.6790-0.409314.46
15452007.08.02 01:36sell5160.100.67330.00000.0000
15462007.08.02 01:37modify5160.100.67330.68960.6675
15472007.08.02 04:24close5160.100.67300.68960.66754.409318.86
15482007.08.07 00:45sell5170.100.67930.00000.0000
15492007.08.07 00:45modify5170.100.67930.69470.6733
15502007.08.07 04:45close5170.100.67970.69470.6733-5.869313.00
15512007.08.08 01:48sell5180.100.67980.00000.0000
15522007.08.08 01:49modify5180.100.67980.69670.6756
15532007.08.08 09:57close5180.100.68010.69670.6756-4.409308.60
15542007.08.08 23:58sell5190.100.67780.00000.0000
15552007.08.08 23:59modify5190.100.67780.69450.6724
15562007.08.09 02:54close5190.100.67780.69450.6724-1.939306.66
15572007.08.09 22:50sell5200.100.67610.00000.0000
15582007.08.09 22:50modify5200.100.67610.69240.6711
15592007.08.10 01:37close5200.100.67590.69240.67112.299308.95
15602007.08.13 23:31sell5210.100.67670.00000.0000
15612007.08.13 23:31modify5210.100.67670.69270.6722
15622007.08.14 03:37close5210.100.67700.69270.6722-5.049303.90
15632007.08.15 01:34sell5220.100.67820.00000.0000
15642007.08.15 01:35modify5220.100.67820.69500.6737
15652007.08.15 05:36close5220.100.67860.69500.6737-5.869298.04
15662007.08.15 22:50sell5230.100.67600.00000.0000
15672007.08.15 22:50modify5230.100.67600.69140.6717
15682007.08.16 01:48close5230.100.67600.69140.6717-1.939296.11
15692007.08.16 22:00buy5240.100.67680.00000.0000
15702007.08.16 22:00modify5240.100.67680.66010.6820
15712007.08.16 22:45close5240.100.67740.66010.68208.799304.90
15722007.08.16 22:45sell5250.100.67740.00000.0000
15732007.08.16 22:45modify5250.100.67740.69400.6734
15742007.08.16 23:41close5250.100.67680.69400.67348.799313.69
15752007.08.21 01:13sell5260.100.67810.00000.0000
15762007.08.21 01:13modify5260.100.67810.69390.6739
15772007.08.21 05:14close5260.100.67850.69390.6739-5.869307.83
15782007.08.23 01:43sell5270.100.67970.00000.0000
15792007.08.23 01:43modify5270.100.67970.69530.6740
15802007.08.23 04:48close5270.100.67970.69530.67400.009307.83
15812007.08.27 23:16sell5280.100.67830.00000.0000
15822007.08.27 23:16modify5280.100.67830.69330.6724
15832007.08.29 10:08close5280.100.67870.69330.6724-7.159300.68
15842007.08.29 22:02sell5290.100.67760.00000.0000
15852007.08.29 22:02modify5290.100.67760.69360.6725
15862007.08.30 03:20close5290.100.67790.69360.6725-6.339294.35
15872007.09.03 22:00sell5300.100.67470.00000.0000
15882007.09.03 22:00modify5300.100.67470.69060.6688
15892007.09.04 02:54close5300.100.67500.69060.6688-5.049289.30
15902007.09.05 00:33sell5310.100.67600.00000.0000
15912007.09.05 00:33modify5310.100.67600.69230.6713
15922007.09.05 03:28close5310.100.67600.69230.67130.009289.30
15932007.09.06 01:41sell5320.100.67590.00000.0000
15942007.09.06 01:41modify5320.100.67590.69110.6707
15952007.09.06 05:21close5320.100.67590.69110.67070.009289.30
15962007.09.10 23:31sell5330.100.68070.00000.0000
15972007.09.10 23:31modify5330.100.68070.69760.6761
15982007.09.11 02:21close5330.100.68070.69760.6761-0.649288.66
15992007.09.12 22:34sell5340.100.68490.00000.0000
16002007.09.12 22:34modify5340.100.68490.70100.6793
16012007.09.13 02:54close5340.100.68520.70100.6793-6.339282.32
16022007.09.13 22:01sell5350.100.68380.00000.0000
16032007.09.13 22:07modify5350.100.68380.69930.6788
16042007.09.17 10:57close5350.100.69520.69930.6788-168.359113.97
16052007.09.18 01:31sell5360.100.69550.00000.0000
16062007.09.18 01:31modify5360.100.69550.71150.6907
16072007.09.18 08:09close5360.100.69590.71150.6907-5.869108.11
16082007.09.18 22:39sell5370.100.69470.00000.0000
16092007.09.18 22:39modify5370.100.69470.71090.6897
16102007.09.19 02:15close5370.100.69480.71090.6897-2.119106.00
16112007.09.19 23:11sell5380.100.69800.00000.0000
16122007.09.19 23:12modify5380.100.69800.71320.6931
16132007.09.20 05:01close5380.100.69830.71320.6931-6.339099.67
16142007.09.25 23:54sell5390.100.70080.00000.0000
16152007.09.25 23:54modify5390.100.70080.71750.6960
16162007.09.26 04:46close5390.100.70100.71750.6960-3.579096.09
16172007.09.26 23:56sell5400.100.70110.00000.0000
16182007.09.26 23:56modify5400.100.70110.71670.6966
16192007.09.27 05:22close5400.100.70140.71670.6966-6.339089.76
16202007.10.01 22:26sell5410.100.69670.00000.0000
16212007.10.01 22:27modify5410.100.69670.71210.6921
16222007.10.02 01:47close5410.100.69670.71210.6921-0.649089.11
16232007.10.03 00:26sell5420.100.69370.00000.0000
16242007.10.03 00:26modify5420.100.69370.71070.6891
16252007.10.03 06:56close5420.100.69400.71070.6891-4.409084.71
16262007.10.04 01:34sell5430.100.69380.00000.0000
16272007.10.04 01:34modify5430.100.69380.71010.6895
16282007.10.04 05:38close5430.100.69410.71010.6895-4.399080.32
16292007.10.04 22:00sell5440.100.69350.00000.0000
16302007.10.04 22:00modify5440.100.69350.70940.6885
16312007.10.05 01:13close5440.100.69350.70940.6885-0.649079.68
16322007.10.08 23:05sell5450.100.69030.00000.0000
16332007.10.08 23:05modify5450.100.69030.70670.6859
16342007.10.09 02:10close5450.100.69030.70670.6859-0.649079.03
16352007.10.10 22:04sell5460.100.69280.00000.0000
16362007.10.10 22:04modify5460.100.69280.70870.6875
16372007.11.01 12:56close5460.100.69310.70870.6875-19.879059.16
16382007.11.01 22:01buy5470.100.69370.00000.0000
16392007.11.01 22:01modify5470.100.69370.67730.6982
16402007.11.01 23:01close5470.100.69410.67730.69825.869065.02
16412007.11.05 23:45sell5480.100.69570.00000.0000
16422007.11.05 23:45modify5480.100.69570.71140.6901
16432007.11.06 02:39close5480.100.69570.71140.6901-0.649064.38
16442007.11.06 23:34sell5490.100.69750.00000.0000
16452007.11.06 23:34modify5490.100.69750.71420.6932
16462007.11.07 11:08close5490.100.69790.71420.6932-6.519057.86
16472007.11.07 23:12sell5500.100.69680.00000.0000
16482007.11.07 23:12modify5500.100.69680.71330.6913
16492007.11.08 03:13close5500.100.69710.71330.6913-6.329051.54
16502007.11.08 22:20sell5510.100.69610.00000.0000
16512007.11.08 22:20modify5510.100.69610.71150.6919
16522007.11.09 08:51close5510.100.69650.71150.6919-6.509045.04
16532007.11.13 01:37sell5520.100.70760.00000.0000
16542007.11.13 01:37modify5520.100.70760.72350.7017
16552007.11.13 02:50close5520.100.70720.72350.70175.869050.90
16562007.11.14 22:00sell5530.100.71340.00000.0000
16572007.11.14 22:00modify5530.100.71340.72940.7075
16582007.11.15 01:40close5530.100.71350.72940.7075-3.409047.49
16592007.11.20 22:16sell5540.100.71720.00000.0000
16602007.11.20 22:16modify5540.100.71720.73220.7120
16612007.11.21 08:04close5540.100.71750.73220.7120-5.049042.45
16622007.11.21 22:05sell5550.100.71950.00000.0000
16632007.11.21 22:05modify5550.100.71950.73580.7152
16642007.11.22 05:05close5550.100.71990.73580.7152-7.799034.65
16652007.11.22 22:51sell5560.100.72050.00000.0000
16662007.11.22 22:51modify5560.100.72050.73750.7149
16672007.11.22 23:25close5560.100.71990.73750.71498.809043.45
16682007.11.26 22:00sell5570.100.71870.00000.0000
16692007.11.26 22:00modify5570.100.71870.73390.7147
16702007.11.26 22:36close5570.100.71810.73390.71478.799052.24
16712007.11.26 23:46sell5580.100.71850.00000.0000
16722007.11.26 23:47modify5580.100.71850.73430.7128
16732007.11.27 01:50close5580.100.71820.73430.71283.769056.00
16742007.11.27 23:01sell5590.100.71700.00000.0000
16752007.11.27 23:01modify5590.100.71700.73380.7116
16762007.11.28 05:26close5590.100.71730.73380.7116-5.049050.95
16772007.11.28 22:00buy5600.100.71300.00000.0000
16782007.11.28 22:00modify5600.100.71300.69790.7176
16792007.11.28 23:10close5600.100.71340.69790.71765.869056.81
16802007.11.28 23:10sell5610.100.71340.00000.0000
16812007.11.28 23:10modify5610.100.71340.73010.7081
16822007.11.29 03:31close5610.100.71370.73010.7081-6.339050.48
16832007.12.03 23:25sell5620.100.71040.00000.0000
16842007.12.03 23:25modify5620.100.71040.72570.7061
16852007.12.04 02:42close5620.100.71040.72570.7061-0.649049.84
16862007.12.04 23:00buy5630.100.71710.00000.0000
16872007.12.04 23:00modify5630.100.71710.70020.7231
16882007.12.05 00:30close5630.100.71740.70020.72314.269054.09
16892007.12.05 00:30sell5640.100.71740.00000.0000
16902007.12.05 00:30modify5640.100.71740.73380.7118
16912007.12.05 06:00close5640.100.71760.73380.7118-2.939051.16
16922007.12.06 01:08sell5650.100.72080.00000.0000
16932007.12.06 01:08modify5650.100.72080.73620.7154
16942007.12.06 02:51close5650.100.72040.73620.71545.869057.02
16952007.12.06 22:02sell5660.100.72210.00000.0000
16962007.12.06 22:02modify5660.100.72210.73730.7168
16972007.12.07 05:26close5660.100.72240.73730.7168-5.049051.98
16982007.12.10 23:37sell5670.100.71930.00000.0000
16992007.12.10 23:37modify5670.100.71930.73460.7149
17002007.12.11 01:58close5670.100.71910.73460.71492.299054.26
17012007.12.12 23:45sell5680.100.71890.00000.0000
17022007.12.13 00:01modify5680.100.71890.73510.7131
17032007.12.13 12:17close5680.100.71920.73510.7131-6.339047.93
17042007.12.13 22:27buy5690.100.71670.00000.0000
17052007.12.13 22:27modify5690.100.71670.70170.7207
17062007.12.14 03:17close5690.100.71630.70170.7207-5.999041.94
17072007.12.17 22:00sell5700.100.71250.00000.0000
17082007.12.17 22:00modify5700.100.71250.72920.7078
17092007.12.18 02:18close5700.100.71290.72920.7078-6.509035.43
17102007.12.19 22:42buy5710.100.71970.00000.0000
17112007.12.19 22:43modify5710.100.71970.70450.7237
17122007.12.19 23:52close5710.100.72010.70450.72375.859041.28
17132007.12.19 23:53sell5720.100.72040.00000.0000
17142007.12.19 23:53modify5720.100.72040.73610.7157
17152007.12.20 02:08close5720.100.72010.73610.71572.469043.74
17162007.12.20 22:00buy5730.100.72270.00000.0000
17172007.12.20 22:00modify5730.100.72270.70770.7281
17182007.12.21 04:26close5730.100.72230.70770.7281-5.999037.75
17192007.12.27 01:22buy5740.100.73000.00000.0000
17202007.12.27 01:24modify5740.100.73000.71330.7348
17212007.12.27 06:48close5740.100.72960.71330.7348-5.869031.89
17222007.12.27 22:27sell5750.100.73290.00000.0000
17232007.12.27 22:27modify5750.100.73290.74920.7288
17242007.12.27 23:34close5750.100.73250.74920.72885.869037.75
17252008.01.02 22:59buy5760.100.74310.00000.0000
17262008.01.02 22:59modify5760.100.74310.72740.7475
17272008.01.03 07:30close5760.100.74280.72740.7475-4.799032.96
17282008.01.03 22:04sell5770.100.74740.00000.0000
17292008.01.03 22:04modify5770.100.74740.76330.7431
17302008.01.04 00:55close5770.100.74730.76330.74310.829033.78
17312008.01.07 22:19sell5780.100.74620.00000.0000
17322008.01.07 22:21modify5780.100.74620.76290.7413
17332008.01.08 01:40close5780.100.74630.76290.7413-2.119031.66
17342008.01.09 01:13sell5790.100.74610.00000.0000
17352008.01.09 01:13modify5790.100.74610.76270.7402
17362008.01.09 02:57close5790.100.74570.76270.74025.869037.52
17372008.01.10 00:33sell5800.100.74910.00000.0000
17382008.01.10 00:33modify5800.100.74910.76420.7434
17392008.01.10 10:52close5800.100.74930.76420.7434-2.939034.59
17402008.01.10 22:23sell5810.100.75470.00000.0000
17412008.01.10 22:23modify5810.100.75470.77170.7499
17422008.01.11 01:49close5810.100.75480.77170.7499-2.119032.48
17432008.01.14 23:52sell5820.100.76040.00000.0000
17442008.01.14 23:52modify5820.100.76040.77540.7560
17452008.01.15 03:52close5820.100.76070.77540.7560-5.049027.43
17462008.01.15 22:14buy5830.100.75440.00000.0000
17472008.01.15 22:14modify5830.100.75440.73770.7596
17482008.01.15 23:24close5830.100.75470.73770.75964.409031.83
17492008.01.15 23:26sell5840.100.75490.00000.0000
17502008.01.15 23:26modify5840.100.75490.77130.7498
17512008.01.16 09:18close5840.100.75530.77130.7498-6.509025.33
17522008.01.16 22:03sell5850.100.74690.00000.0000
17532008.01.16 22:03modify5850.100.74690.76240.7425
17542008.01.16 23:06close5850.100.74650.76240.74255.879031.20
17552008.01.17 00:03sell5860.100.74700.00000.0000
17562008.01.17 00:04modify5860.100.74700.76270.7417
17572008.01.17 04:05close5860.100.74730.76270.7417-4.409026.80
17582008.01.17 22:18buy5870.100.74390.00000.0000
17592008.01.17 22:19modify5870.100.74390.72730.7491
17602008.01.18 04:36close5870.100.74360.72730.7491-4.529022.28
17612008.01.21 22:34sell5880.100.74350.00000.0000
17622008.01.21 22:35modify5880.100.74350.75930.7375
17632008.01.22 01:39close5880.100.74350.75930.7375-0.649021.63
17642008.01.22 22:06sell5890.100.74540.00000.0000
17652008.01.22 22:06modify5890.100.74540.76200.7406
17662008.01.23 08:53close5890.100.74570.76200.7406-5.039016.60
17672008.01.23 22:00sell5900.100.74770.00000.0000
17682008.01.23 22:00modify5900.100.74770.76400.7425
17692008.01.24 01:11close5900.100.74770.76400.7425-1.939014.67
17702008.01.28 23:09sell5910.100.74540.00000.0000
17712008.01.28 23:09modify5910.100.74540.76110.7410
17722008.01.29 01:03close5910.100.74500.76110.74105.239019.89
17732008.01.29 01:10buy5920.100.74480.00000.0000
17742008.01.29 01:10modify5920.100.74480.72860.7502
17752008.01.29 03:41close5920.100.74510.72860.75024.409024.29
17762008.01.30 22:00sell5930.100.74720.00000.0000
17772008.01.30 22:00modify5930.100.74720.76240.7422
17782008.01.31 01:54close5930.100.74730.76240.7422-3.409020.89
17792008.01.31 22:00sell5940.100.74760.00000.0000
17802008.01.31 22:00modify5940.100.74760.76380.7425
17812008.01.31 23:53close5940.100.74730.76380.74254.399025.28
17822008.02.04 22:01sell5950.100.75130.00000.0000
17832008.02.04 22:02modify5950.100.75130.76630.7460
17842008.02.05 00:28close5950.100.75100.76630.74603.769029.03
17852008.02.05 00:28buy5960.100.75100.00000.0000
17862008.02.05 00:29modify5960.100.75100.73470.7563
17872008.02.05 03:59close5960.100.75090.73470.7563-1.469027.57
17882008.02.06 22:45sell5970.100.74630.00000.0000
17892008.02.06 22:45modify5970.100.74630.76260.7418
17902008.02.06 23:53close5970.100.74590.76260.74185.869033.43
17912008.02.06 23:58buy5980.100.74570.00000.0000
17922008.02.06 23:58modify5980.100.74570.73060.7503
17932008.02.07 01:57close5980.100.74610.73060.75035.469038.90
17942008.02.07 22:59sell5990.100.74570.00000.0000
17952008.02.07 22:59modify5990.100.74570.76230.7399
17962008.02.08 01:11close5990.100.74540.76230.73993.759042.64
17972008.02.11 23:39sell6000.100.74450.00000.0000
17982008.02.11 23:39modify6000.100.74450.76120.7398
17992008.02.12 00:58close6000.100.74420.76120.73983.769046.40
18002008.02.12 23:00sell6010.100.74410.00000.0000
18012008.02.12 23:01modify6010.100.74410.76070.7388
18022008.02.13 04:03close6010.100.74440.76070.7388-5.049041.35
18032008.02.13 22:22sell6020.100.74230.00000.0000
18042008.02.13 22:22modify6020.100.74230.75840.7370
18052008.02.14 00:56close6020.100.74190.75840.73703.939045.28
18062008.02.14 00:56buy6030.100.74190.00000.0000
18072008.02.14 00:56modify6030.100.74190.72510.7464
18082008.02.14 03:02close6030.100.74230.72510.74645.869051.14
18092008.02.14 22:15sell6040.100.74360.00000.0000
18102008.02.14 22:16modify6040.100.74360.75890.7383
18112008.02.15 01:43close6040.100.74370.75890.7383-2.109049.03
18122008.02.18 22:06buy6050.100.75110.00000.0000
18132008.02.18 22:06modify6050.100.75110.73560.7559
18142008.02.19 00:09close6050.100.75150.73560.75595.739054.76
18152008.02.19 00:09sell6060.100.75150.00000.0000
18162008.02.19 00:09modify6060.100.75150.76700.7465
18172008.02.19 05:15close6060.100.75180.76700.7465-4.409050.36
18182008.02.20 00:54sell6070.100.75610.00000.0000
18192008.02.20 00:54modify6070.100.75610.77150.7504
18202008.02.20 03:38close6070.100.75580.77150.75044.409054.76
18212008.02.20 23:04sell6080.100.75780.00000.0000
18222008.02.20 23:04modify6080.100.75780.77430.7534
18232008.02.21 01:55close6080.100.75780.77430.7534-1.939052.83
18242008.02.25 23:10sell6090.100.75400.00000.0000
18252008.02.25 23:10modify6090.100.75400.77010.7495
18262008.02.26 03:13close6090.100.75440.77010.7495-6.509046.32
18272008.02.26 22:00sell6100.100.75370.00000.0000
18282008.02.26 22:00modify6100.100.75370.76910.7487
18292008.02.27 09:23close6100.100.75410.76910.7487-6.509039.82
18302008.02.27 22:02sell6110.100.76340.00000.0000
18312008.02.27 22:02modify6110.100.76340.77940.7591
18322008.02.27 23:23close6110.100.76300.77940.75915.869045.68
18332008.02.27 23:26buy6120.100.76290.00000.0000
18342008.02.27 23:26modify6120.100.76290.74600.7678
18352008.02.28 08:20close6120.100.76260.74600.7678-4.799040.89
18362008.02.28 22:15sell6130.100.76400.00000.0000
18372008.02.28 22:15modify6130.100.76400.78050.7599
18382008.02.29 01:03close6130.100.76370.78050.75993.769044.65
18392008.03.03 22:03sell6140.100.76610.00000.0000
18402008.03.03 22:03modify6140.100.76610.78260.7607
18412008.03.04 00:53close6140.100.76610.78260.7607-0.649044.00
18422008.03.05 01:17sell6150.100.76620.00000.0000
18432008.03.05 01:17modify6150.100.76620.78130.7622
18442008.03.05 04:39close6150.100.76630.78130.7622-1.469042.54
18452008.03.05 23:43sell6160.100.76670.00000.0000
18462008.03.05 23:43modify6160.100.76670.78210.7610
18472008.03.06 13:04close6160.100.76700.78210.7610-6.329036.22
18482008.03.10 22:39sell6170.100.76400.00000.0000
18492008.03.10 22:40modify6170.100.76400.77950.7591
18502008.03.11 01:48close6170.100.76400.77950.7591-0.649035.58
18512008.03.11 23:30sell6180.100.76460.00000.0000
18522008.03.11 23:30modify6180.100.76460.77970.7597
18532008.03.12 02:42close6180.100.76450.77970.75970.829036.39
18542008.03.12 22:41sell6190.100.76750.00000.0000
18552008.03.12 22:41modify6190.100.76750.78250.7634
18562008.03.12 23:42close6190.100.76700.78250.76347.339043.72
18572008.03.12 23:43buy6200.100.76690.00000.0000
18582008.03.12 23:43modify6200.100.76690.75130.7716
18592008.03.13 04:12close6200.100.76660.75130.7716-4.799038.94
18602008.03.13 22:44sell6210.100.76920.00000.0000
18612008.03.13 22:44modify6210.100.76920.78620.7643
18622008.03.13 23:56close6210.100.76880.78620.76435.869044.80
18632008.03.18 00:44sell6220.100.78760.00000.0000
18642008.03.18 00:44modify6220.100.78760.80420.7827
18652008.03.18 03:35close6220.100.78760.80420.78270.009044.80
18662008.03.18 22:11buy6230.100.77860.00000.0000
18672008.03.18 22:11modify6230.100.77860.76230.7826
18682008.03.18 23:51close6230.100.77890.76230.78264.399049.19
18692008.03.18 23:51sell6240.100.77890.00000.0000
18702008.03.18 23:51modify6240.100.77890.79560.7744
18712008.03.19 00:37close6240.100.77830.79560.77448.159057.33
18722008.03.19 00:46sell6250.100.77910.00000.0000
18732008.03.19 00:46modify6250.100.77910.79420.7751
18742008.03.19 02:08close6250.100.77870.79420.77515.869063.19
18752008.03.19 22:01sell6260.100.78780.00000.0000
18762008.03.19 22:01modify6260.100.78780.80480.7829
18772008.03.20 00:22close6260.100.78750.80480.78292.469065.65
18782008.03.20 00:22buy6270.100.78750.00000.0000
18792008.03.20 00:23modify6270.100.78750.77160.7933
18802008.03.20 00:57close6270.100.78820.77160.793310.259075.90
18812008.03.20 01:00sell6280.100.78840.00000.0000
18822008.03.20 01:00modify6280.100.78840.80480.7837
18832008.03.20 01:13close6280.100.78780.80480.78378.799084.69
18842008.03.20 22:06buy6290.100.77700.00000.0000
18852008.03.20 22:06modify6290.100.77700.76090.7815
18862008.03.20 23:04close6290.100.77770.76090.781510.259094.94
18872008.03.25 00:52sell6300.100.77680.00000.0000
18882008.03.25 00:52modify6300.100.77680.79180.7713
18892008.03.25 02:02close6300.100.77650.79180.77134.399099.33
18902008.03.25 22:21buy6310.100.77960.00000.0000
18912008.03.25 22:21modify6310.100.77960.76460.7854
18922008.03.25 23:51close6310.100.77990.76460.78544.409103.73
18932008.03.25 23:51sell6320.100.77990.00000.0000
18942008.03.25 23:51modify6320.100.77990.79610.7744
18952008.03.26 04:08close6320.100.78030.79610.7744-6.499097.23
18962008.03.26 22:00sell6330.100.78890.00000.0000
18972008.03.26 22:00modify6330.100.78890.80400.7838
18982008.03.27 00:28close6330.100.78870.80400.78381.009098.23
18992008.03.27 00:28buy6340.100.78870.00000.0000
19002008.03.27 00:28modify6340.100.78870.77300.7928
19012008.03.27 02:05close6340.100.78910.77300.79285.869104.09
19022008.03.27 22:00buy6350.100.78640.00000.0000
19032008.03.27 22:01modify6350.100.78640.77020.7921
19042008.03.27 22:53close6350.100.78700.77020.79218.799112.88
19052008.03.27 22:53sell6360.100.78700.00000.0000
19062008.03.27 22:53modify6360.100.78700.80370.7815
19072008.03.28 01:46close6360.100.78700.80370.7815-0.649112.23
19082008.03.31 23:06sell6370.100.79620.00000.0000
19092008.03.31 23:06modify6370.100.79620.81130.7914
19102008.03.31 23:37close6370.100.79560.81130.79148.799121.02
19112008.03.31 23:49buy6380.100.79530.00000.0000
19122008.03.31 23:49modify6380.100.79530.77910.7994
19132008.04.01 02:46close6380.100.79530.77910.7994-0.139120.89
19142008.04.01 22:15sell6390.100.78970.00000.0000
19152008.04.01 22:15modify6390.100.78970.80480.7847
19162008.04.02 01:08close6390.100.78970.80480.7847-0.659120.24
19172008.04.02 01:12buy6400.100.78960.00000.0000
19182008.04.02 01:12modify6400.100.78960.77270.7955
19192008.04.02 05:46close6400.100.78920.77270.7955-5.869114.38
19202008.04.02 22:00sell6410.100.78900.00000.0000
19212008.04.02 22:00modify6410.100.78900.80420.7845
19222008.04.03 00:57close6410.100.78900.80420.7845-1.939112.44
19232008.04.03 22:27buy6420.100.78540.00000.0000
19242008.04.03 22:27modify6420.100.78540.76860.7905
19252008.04.03 23:50close6420.100.78580.76860.79055.869118.30
19262008.04.07 22:00buy6430.100.79040.00000.0000
19272008.04.07 22:00modify6430.100.79040.77490.7962
19282008.04.08 02:00close6430.100.79010.77490.7962-4.539113.77
19292008.04.09 00:42sell6440.100.79790.00000.0000
19302008.04.09 00:42modify6440.100.79790.81430.7924
19312008.04.09 04:53close6440.100.79830.81430.7924-5.869107.91
19322008.04.09 22:00buy6450.100.80120.00000.0000
19332008.04.09 22:00modify6450.100.80120.78570.8058
19342008.04.09 23:44close6450.100.80160.78570.80585.859113.76
19352008.04.09 23:44sell6460.100.80160.00000.0000
19362008.04.09 23:44modify6460.100.80160.81780.7974
19372008.04.10 03:56close6460.100.80190.81780.7974-6.339107.43
19382008.04.10 22:45sell6470.100.79860.00000.0000
19392008.04.10 22:45modify6470.100.79860.81420.7928
19402008.04.11 01:35close6470.100.79860.81420.7928-0.649106.78
19412008.04.14 22:50buy6480.100.79980.00000.0000
19422008.04.14 22:50modify6480.100.79980.78290.8051
19432008.04.14 23:10close6480.100.80040.78290.80518.799115.57
19442008.04.14 23:10sell6490.100.80050.00000.0000
19452008.04.14 23:10modify6490.100.80050.81630.7947
19462008.04.17 17:33close6490.100.80090.81630.7947-9.089106.49
19472008.04.17 22:00sell6500.100.79790.00000.0000
19482008.04.17 22:00modify6500.100.79790.81490.7921
19492008.04.18 08:57close6500.100.79830.81490.7921-6.509099.99
19502008.04.21 22:01sell6510.100.80390.00000.0000
19512008.04.21 22:01modify6510.100.80390.82090.7987
19522008.04.22 00:37close6510.100.80360.82090.79873.769103.74
19532008.04.22 22:12buy6520.100.80110.00000.0000
19542008.04.22 22:12modify6520.100.80110.78420.8063
19552008.04.22 23:02close6520.100.80190.78420.806311.729115.46
19562008.04.22 23:02sell6530.100.80190.00000.0000
19572008.04.22 23:02modify6530.100.80190.81850.7960
19582008.04.23 00:05close6530.100.80130.81850.79608.159123.61
19592008.04.23 01:01buy6540.100.80090.00000.0000
19602008.04.23 01:01modify6540.100.80090.78560.8057
19612008.04.23 04:42close6540.100.80080.78560.8057-1.469122.15
19622008.04.23 23:00sell6550.100.80260.00000.0000
19632008.04.23 23:00modify6550.100.80260.81820.7971
19642008.04.24 02:01close6550.100.80260.81820.7971-1.939120.21
19652008.04.28 22:51sell6560.100.78630.00000.0000
19662008.04.28 22:51modify6560.100.78630.80150.7822
19672008.04.29 01:52close6560.100.78630.80150.7822-0.649119.57
19682008.04.30 00:44sell6570.100.79090.00000.0000
19692008.04.30 00:44modify6570.100.79090.80650.7853
19702008.04.30 10:31close6570.100.79130.80650.7853-5.869113.71
19712008.04.30 22:32sell6580.100.78620.00000.0000
19722008.04.30 22:32modify6580.100.78620.80300.7802
19732008.05.01 08:08close6580.100.78660.80300.7802-7.799105.92
19742008.05.01 22:56sell6590.100.78350.00000.0000
19752008.05.01 22:56modify6590.100.78350.79940.7791
19762008.05.02 00:00close6590.100.78300.79940.77916.689112.59
19772008.05.05 22:02buy6600.100.78570.00000.0000
19782008.05.05 22:02modify6600.100.78570.76940.7916
19792008.05.06 01:49close6600.100.78560.76940.7916-1.609110.99
19802008.05.07 00:34sell6610.100.78730.00000.0000
19812008.05.07 00:34modify6610.100.78730.80410.7818
19822008.05.07 04:07close6610.100.78740.80410.7818-1.469109.53
19832008.05.07 22:43buy6620.100.78820.00000.0000
19842008.05.07 22:43modify6620.100.78820.77310.7928
19852008.05.08 16:36close6620.100.78790.77310.7928-4.799104.74
19862008.05.08 22:39buy6630.100.78810.00000.0000
19872008.05.08 22:40modify6630.100.78810.77250.7922
19882008.05.09 03:04close6630.100.78780.77250.7922-4.539100.21
19892008.05.12 22:56sell6640.100.79440.00000.0000
19902008.05.12 22:56modify6640.100.79440.81030.7893
19912008.05.13 03:00close6640.100.79480.81030.7893-6.509093.71
19922008.05.13 22:28sell6650.100.79580.00000.0000
19932008.05.13 22:29modify6650.100.79580.81090.7909
19942008.05.13 23:18close6650.100.79510.81090.790910.259103.96
19952008.05.13 23:18buy6660.100.79510.00000.0000
19962008.05.13 23:18modify6660.100.79510.77990.8011
19972008.05.14 01:40close6660.100.79540.77990.80114.269108.21
19982008.05.14 01:40sell6670.100.79540.00000.0000
19992008.05.14 01:40modify6670.100.79540.81130.7904
20002008.05.14 03:20close6670.100.79500.81130.79045.869114.07
20012008.05.19 23:23sell6680.100.79630.00000.0000
20022008.05.19 23:23modify6680.100.79630.81330.7913
20032008.05.20 02:22close6680.100.79630.81330.7913-0.649113.43
20042008.05.20 22:29buy6690.100.79550.00000.0000
20052008.05.20 22:29modify6690.100.79550.78050.8008
20062008.05.21 01:43close6690.100.79550.78050.8008-0.139113.30
20072008.05.21 22:30buy6700.100.80140.00000.0000
20082008.05.21 22:30modify6700.100.80140.78500.8060
20092008.05.22 08:56close6700.100.80100.78500.8060-6.269107.04
20102008.05.22 22:02sell6710.100.79400.00000.0000
20112008.05.22 22:03modify6710.100.79400.80920.7894
20122008.05.23 02:45close6710.100.79440.80920.7894-6.509100.54
20132008.05.27 00:04sell6720.100.79620.00000.0000
20142008.05.27 00:05modify6720.100.79620.81180.7904
20152008.05.27 08:45close6720.100.79650.81180.7904-4.409096.14
20162008.05.27 22:00buy6730.100.79430.00000.0000
20172008.05.27 22:00modify6730.100.79430.77840.7988
20182008.05.28 01:03close6730.100.79430.77840.7988-0.139096.01
20192008.05.28 01:03sell6740.100.79430.00000.0000
20202008.05.28 01:04modify6740.100.79430.81120.7896
20212008.05.28 03:03close6740.100.79380.81120.78967.329103.33
20222008.05.28 22:00sell6750.100.79010.00000.0000
20232008.05.28 22:01modify6750.100.79010.80580.7850
20242008.05.29 02:01close6750.100.79050.80580.7850-7.809095.52
20252008.05.29 22:57sell6760.100.78540.00000.0000
20262008.05.29 22:57modify6760.100.78540.80060.7802
20272008.05.30 02:54close6760.100.78540.80060.7802-0.649094.88
20282008.06.02 22:12buy6770.100.79020.00000.0000
20292008.06.02 22:12modify6770.100.79020.77360.7959
20302008.06.02 23:53close6770.100.79060.77360.79595.869100.74
20312008.06.02 23:53sell6780.100.79060.00000.0000
20322008.06.02 23:53modify6780.100.79060.80720.7853
20332008.06.03 03:52close6780.100.79070.80720.7853-2.119098.62
20342008.06.04 00:43sell6790.100.78720.00000.0000
20352008.06.04 00:43modify6790.100.78720.80380.7820
20362008.06.04 03:51close6790.100.78720.80380.78200.009098.62
20372008.06.05 01:04sell6800.100.79000.00000.0000
20382008.06.05 01:04modify6800.100.79000.80520.7860
20392008.06.05 03:26close6800.100.78960.80520.78605.869104.48
20402008.06.05 22:01sell6810.100.79640.00000.0000
20412008.06.05 22:02modify6810.100.79640.81180.7908
20422008.06.06 01:24close6810.100.79650.81180.7908-2.109102.38
20432008.06.09 22:00buy6820.100.79230.00000.0000
20442008.06.09 22:00modify6820.100.79230.77670.7964
20452008.06.10 00:21close6820.100.79260.77670.79644.269106.64
20462008.06.10 01:00sell6830.100.79280.00000.0000
20472008.06.10 01:01modify6830.100.79280.80800.7871
20482008.06.10 02:18close6830.100.79240.80800.78715.869112.50
20492008.06.11 01:01sell6840.100.79160.00000.0000
20502008.06.11 01:02modify6840.100.79160.80840.7865
20512008.06.11 06:54close6840.100.79190.80840.7865-4.409108.10
20522008.06.11 22:48buy6850.100.79240.00000.0000
20532008.06.11 22:48modify6850.100.79240.77550.7973
20542008.06.12 01:40close6850.100.79250.77550.79731.079109.17
20552008.06.12 22:27sell6860.100.79260.00000.0000
20562008.06.12 22:27modify6860.100.79260.80760.7873
20572008.06.13 06:13close6860.100.79290.80760.7873-5.049104.13
20582008.06.16 23:12buy6870.100.78830.00000.0000
20592008.06.16 23:14modify6870.100.78830.77320.7937
20602008.06.17 02:58close6870.100.78820.77320.7937-1.599102.54
20612008.06.18 00:50sell6880.100.79320.00000.0000
20622008.06.18 00:50modify6880.100.79320.81020.7885
20632008.06.18 03:40close6880.100.79320.81020.78850.009102.54
20642008.06.18 22:18sell6890.100.79290.00000.0000
20652008.06.18 22:18modify6890.100.79290.80930.7884
20662008.06.19 09:09close6890.100.79320.80930.7884-6.329096.21
20672008.06.24 00:33sell6900.100.79000.00000.0000
20682008.06.24 00:33modify6900.100.79000.80610.7858
20692008.06.24 03:39close6900.100.79000.80610.78580.009096.21
20702008.06.24 22:23buy6910.100.79050.00000.0000
20712008.06.24 22:23modify6910.100.79050.77460.7959
20722008.06.25 02:26close6910.100.79010.77460.7959-5.999090.22
20732008.06.26 00:52sell6920.100.79380.00000.0000
20742008.06.26 00:52modify6920.100.79380.81070.7890
20752008.06.26 07:44close6920.100.79410.81070.7890-4.409085.82
20762008.06.26 22:05sell6930.100.79300.00000.0000
20772008.06.26 22:05modify6930.100.79300.80890.7887
20782008.06.26 23:05close6930.100.79260.80890.78875.869091.68
20792008.06.30 23:01sell6940.100.79080.00000.0000
20802008.06.30 23:01modify6940.100.79080.80610.7850
20812008.07.01 03:15close6940.100.79110.80610.7850-5.049086.63
20822008.07.02 01:26sell6950.100.79180.00000.0000
20832008.07.02 01:27modify6950.100.79180.80770.7876
20842008.07.03 18:23close6950.100.79200.80770.7876-4.869081.77
20852008.07.07 22:50sell6960.100.79590.00000.0000
20862008.07.07 22:52modify6960.100.79590.81190.7904
20872008.07.08 00:54close6960.100.79560.81190.79043.759085.52
20882008.07.08 22:43sell6970.100.79550.00000.0000
20892008.07.08 22:44modify6970.100.79550.81100.7907
20902008.07.09 02:37close6970.100.79560.81100.7907-2.119083.40
20912008.07.09 23:43buy6980.100.79380.00000.0000
20922008.07.09 23:43modify6980.100.79380.77830.7994
20932008.07.10 01:32close6980.100.79410.77830.79944.009087.41
20942008.07.10 01:32sell6990.100.79410.00000.0000
20952008.07.10 01:32modify6990.100.79410.81110.7899
20962008.07.10 05:02close6990.100.79410.81110.78990.009087.41
20972008.07.15 23:36sell7000.100.79390.00000.0000
20982008.07.15 23:37modify7000.100.79390.81060.7893
20992008.07.16 00:11close7000.100.79330.81060.78938.159095.55
21002008.07.16 00:19buy7010.100.79310.00000.0000
21012008.07.16 00:19modify7010.100.79310.77740.7973
21022008.07.16 01:20close7010.100.79350.77740.79735.869101.41
21032008.07.16 23:05sell7020.100.79180.00000.0000
21042008.07.16 23:05modify7020.100.79180.80780.7866
21052008.07.17 01:56close7020.100.79180.80780.7866-1.939099.48
21062008.07.17 22:01sell7030.100.79220.00000.0000
21072008.07.17 22:02modify7030.100.79220.80830.7869
21082008.07.22 18:29close7030.100.79260.80830.7869-7.799091.68
21092008.07.22 23:22sell7040.100.79290.00000.0000
21102008.07.22 23:22modify7040.100.79290.80880.7879
21112008.07.23 02:02close7040.100.79270.80880.78792.299093.97
21122008.07.24 22:00sell7050.100.78950.00000.0000
21132008.07.24 22:00modify7050.100.78950.80630.7855
21142008.07.25 02:34close7050.100.78980.80630.7855-5.039088.93
21152008.07.31 01:18sell7060.100.78650.00000.0000
21162008.07.31 01:18modify7060.100.78650.80180.7812
21172008.07.31 06:28close7060.100.78680.80180.7812-4.399084.54
21182008.08.05 23:22sell7070.100.79090.00000.0000
21192008.08.05 23:22modify7070.100.79090.80740.7857
21202008.08.06 15:34close7070.100.79130.80740.7857-6.509078.04
21212008.08.06 23:50sell7080.100.79160.00000.0000
21222008.08.06 23:50modify7080.100.79160.80860.7859
21232008.08.07 14:38close7080.100.79180.80860.7859-4.859073.19
21242008.08.07 22:25buy7090.100.78840.00000.0000
21252008.08.07 22:25modify7090.100.78840.77260.7941
21262008.08.08 00:42close7090.100.78880.77260.79415.739078.91
21272008.08.12 01:43sell7100.100.78030.00000.0000
21282008.08.12 01:43modify7100.100.78030.79670.7747
21292008.08.12 04:34close7100.100.78030.79670.77470.019078.92
21302008.08.12 22:00sell7110.100.78650.00000.0000
21312008.08.12 22:00modify7110.100.78650.80270.7811
21322008.08.13 01:21close7110.100.78650.80270.7811-0.649078.28
21332008.08.13 01:21buy7120.100.78650.00000.0000
21342008.08.13 01:21modify7120.100.78650.76990.7920
21352008.08.13 02:57close7120.100.78680.76990.79204.409082.68
21362008.08.13 22:31buy7130.100.79780.00000.0000
21372008.08.13 22:31modify7130.100.79780.78240.8033
21382008.08.13 23:27close7130.100.79840.78240.80338.799091.47
21392008.08.13 23:39sell7140.100.79850.00000.0000
21402008.08.13 23:39modify7140.100.79850.81380.7931
21412008.08.14 02:01close7140.100.79820.81380.79312.469093.93
21422008.08.14 22:44buy7150.100.79270.00000.0000
21432008.08.14 22:44modify7150.100.79270.77620.7970
21442008.08.15 03:49close7150.100.79230.77620.7970-5.999087.93
21452008.08.18 23:44buy7160.100.78780.00000.0000
21462008.08.18 23:44modify7160.100.78780.77100.7935
21472008.08.18 23:50close7160.100.78840.77100.79358.799096.72
21482008.08.19 23:29sell7170.100.79200.00000.0000
21492008.08.19 23:29modify7170.100.79200.80750.7867
21502008.08.20 01:03close7170.100.79160.80750.78675.229101.94
21512008.08.20 01:46sell7180.100.79200.00000.0000
21522008.08.20 01:47modify7180.100.79200.80870.7877
21532008.08.20 02:47close7180.100.79170.80870.78774.399106.33
21542008.08.21 22:06sell7190.100.79350.00000.0000
21552008.08.21 22:06modify7190.100.79350.80960.7877
21562008.08.22 01:32close7190.100.79360.80960.7877-2.109104.23
21572008.08.26 01:31sell7200.100.79670.00000.0000
21582008.08.26 01:31modify7200.100.79670.81260.7910
21592008.08.26 05:36close7200.100.79700.81260.7910-4.409099.83
21602008.08.26 23:50sell7210.100.79690.00000.0000
21612008.08.26 23:51modify7210.100.79690.81250.7918
21622008.08.27 03:52close7210.100.79730.81250.7918-6.509093.32
21632008.08.28 22:03buy7220.100.80360.00000.0000
21642008.08.28 22:03modify7220.100.80360.78690.8086
21652008.08.28 23:01close7220.100.80440.78690.808611.729105.04
21662008.09.01 22:37sell7230.100.81120.00000.0000
21672008.09.01 22:38modify7230.100.81120.82630.8053
21682008.09.02 10:04close7230.100.81160.82630.8053-6.509098.54
21692008.09.02 22:16sell7240.100.81450.00000.0000
21702008.09.02 22:18modify7240.100.81450.83090.8088
21712008.09.03 01:58close7240.100.81460.83090.8088-2.109096.43
21722008.09.03 22:29buy7250.100.81580.00000.0000
21732008.09.03 22:29modify7250.100.81580.80020.8213
21742008.09.03 23:27close7250.100.81640.80020.82138.799105.22
21752008.09.04 00:14sell7260.100.81670.00000.0000
21762008.09.04 00:15modify7260.100.81670.83340.8107
21772008.09.04 03:35close7260.100.81680.83340.8107-1.479103.75
21782008.09.08 22:13buy7270.100.80390.00000.0000
21792008.09.08 22:13modify7270.100.80390.78780.8098
21802008.09.08 23:10close7270.100.80450.78780.80988.799112.54
21812008.09.08 23:10sell7280.100.80450.00000.0000
21822008.09.08 23:10modify7280.100.80450.82020.8005
21832008.09.08 23:25close7280.100.80390.82020.80058.799121.33
21842008.09.09 00:06sell7290.100.80440.00000.0000
21852008.09.09 00:06modify7290.100.80440.82110.7994
21862008.09.09 00:20close7290.100.80370.82110.799410.259131.58
21872008.09.09 23:02sell7300.100.80320.00000.0000
21882008.09.09 23:03modify7300.100.80320.81910.7975
21892008.09.09 23:16close7300.100.80260.81910.79758.799140.37
21902008.09.09 23:38buy7310.100.80210.00000.0000
21912008.09.09 23:39modify7310.100.80210.78710.8069
21922008.09.10 00:12close7310.100.80280.78710.806910.129150.49
21932008.09.10 00:12sell7320.100.80280.00000.0000
21942008.09.10 00:12modify7320.100.80280.81900.7979
21952008.09.10 01:31close7320.100.80220.81900.79798.799159.28
21962008.09.10 01:31buy7330.100.80220.00000.0000
21972008.09.10 01:31modify7330.100.80220.78600.8064
21982008.09.10 03:56close7330.100.80250.78600.80644.409163.68
21992008.09.10 22:02buy7340.100.79890.00000.0000
22002008.09.10 22:02modify7340.100.79890.78260.8032
22012008.09.10 23:35close7340.100.79930.78260.80325.869169.54
22022008.09.10 23:35sell7350.100.79930.00000.0000
22032008.09.10 23:35modify7350.100.79930.81600.7951
22042008.09.10 23:46close7350.100.79870.81600.79518.799178.33
22052008.09.11 00:55buy7360.100.79810.00000.0000
22062008.09.11 00:55modify7360.100.79810.78270.8023
22072008.09.11 07:07close7360.100.79790.78270.8023-2.939175.40
22082008.09.11 22:53sell7370.100.79660.00000.0000
22092008.09.11 22:53modify7370.100.79660.81350.7910
22102008.09.12 03:00close7370.100.79690.81350.7910-5.049170.35
22112008.09.15 22:00sell7380.100.79410.00000.0000
22122008.09.15 22:00modify7380.100.79410.81090.7890
22132008.09.15 22:15close7380.100.79350.81090.78908.799179.14
22142008.09.15 22:15buy7390.100.79290.00000.0000
22152008.09.15 22:15modify7390.100.79290.77790.7986
22162008.09.15 22:27close7390.100.79360.77790.798610.269189.40
22172008.09.15 22:40buy7400.100.79250.00000.0000
22182008.09.15 22:40modify7400.100.79250.77570.7975
22192008.09.15 23:49close7400.100.79300.77570.79757.339196.73
22202008.09.15 23:54sell7410.100.79320.00000.0000
22212008.09.15 23:54modify7410.100.79320.81010.7880
22222008.09.16 00:15close7410.100.79250.81010.78809.629206.35
22232008.09.16 00:38sell7420.100.79340.00000.0000
22242008.09.16 00:38modify7420.100.79340.80840.7878
22252008.09.16 04:10close7420.100.79350.80840.7878-1.469204.89
22262008.09.16 22:00sell7430.100.79290.00000.0000
22272008.09.16 22:00modify7430.100.79290.80870.7888
22282008.09.16 22:29close7430.100.79230.80870.78888.799213.68
22292008.09.16 22:50sell7440.100.79330.00000.0000
22302008.09.16 22:50modify7440.100.79330.80990.7883
22312008.09.16 22:59close7440.100.79270.80990.78838.799222.47
22322008.09.17 00:59sell7450.100.79270.00000.0000
22332008.09.17 00:59modify7450.100.79270.80830.7887
22342008.09.17 08:25close7450.100.79300.80830.7887-4.409218.07
22352008.09.17 23:08sell7460.100.78860.00000.0000
22362008.09.17 23:08modify7460.100.78860.80450.7835
22372008.09.18 05:21close7460.100.78890.80450.7835-6.329211.75
22382008.09.18 22:00buy7470.100.78850.00000.0000
22392008.09.18 22:00modify7470.100.78850.77190.7930
22402008.09.18 23:00close7470.100.78890.77190.79305.869217.61
22412008.09.22 22:00sell7480.100.79760.00000.0000
22422008.09.22 22:00modify7480.100.79760.81400.7927
22432008.09.22 23:01close7480.100.79720.81400.79275.869223.47
22442008.09.23 22:57buy7490.100.79130.00000.0000
22452008.09.23 22:57modify7490.100.79130.77500.7955
22462008.09.23 23:58close7490.100.79170.77500.79555.869229.33
22472008.09.24 01:42buy7500.100.79130.00000.0000
22482008.09.24 01:42modify7500.100.79130.77550.7954
22492008.09.24 03:44close7500.100.79170.77550.79545.869235.19
22502008.09.24 22:00sell7510.100.79210.00000.0000
22512008.09.24 22:00modify7510.100.79210.80880.7876
22522008.09.24 23:29close7510.100.79180.80880.78764.409239.59
22532008.09.29 22:00sell7520.100.79910.00000.0000
22542008.09.29 22:00modify7520.100.79910.81580.7948
22552008.09.29 23:00close7520.100.79850.81580.79488.799248.38
22562008.09.29 23:46sell7530.100.79920.00000.0000
22572008.09.29 23:46modify7530.100.79920.81540.7944
22582008.09.30 00:11close7530.100.79860.81540.79448.159256.52
22592008.09.30 00:22sell7540.100.79960.00000.0000
22602008.09.30 00:22modify7540.100.79960.81490.7938
22612008.09.30 00:29close7540.100.79890.81490.793810.259266.77
22622008.09.30 22:39sell7550.100.79220.00000.0000
22632008.09.30 22:39modify7550.100.79220.80730.7879
22642008.09.30 23:01close7550.100.79160.80730.78798.799275.56
22652008.09.30 23:05buy7560.100.79150.00000.0000
22662008.09.30 23:05modify7560.100.79150.77470.7958
22672008.10.01 01:56close7560.100.79170.77470.79582.809278.36
22682008.10.01 22:00buy7570.100.79130.00000.0000
22692008.10.01 22:00modify7570.100.79130.77480.7958
22702008.10.01 23:01close7570.100.79180.77480.79587.339285.69
22712008.10.01 23:02sell7580.100.79210.00000.0000
22722008.10.01 23:02modify7580.100.79210.80790.7876
22732008.10.01 23:56close7580.100.79150.80790.78768.799294.48
22742008.10.02 01:00sell7590.100.79210.00000.0000
22752008.10.02 01:00modify7590.100.79210.80840.7864
22762008.10.02 01:33close7590.100.79150.80840.78648.799303.27
22772008.10.02 22:18sell7600.100.78380.00000.0000
22782008.10.02 22:18modify7600.100.78380.79910.7788
22792008.10.02 23:12close7600.100.78320.79910.77888.799312.06
22802008.10.06 22:12sell7610.100.77540.00000.0000
22812008.10.06 22:12modify7610.100.77540.79200.7710
22822008.10.06 22:52close7610.100.77470.79200.771010.269322.32
22832008.10.06 23:00buy7620.100.77430.00000.0000
22842008.10.06 23:00modify7620.100.77430.75780.7800
22852008.10.06 23:36close7620.100.77500.75780.780010.259332.57
22862008.10.06 23:50buy7630.100.77390.00000.0000
22872008.10.06 23:50modify7630.100.77390.75750.7780
22882008.10.07 00:48close7630.100.77490.75750.778014.529347.09
22892008.10.07 00:48sell7640.100.77490.00000.0000
22902008.10.07 00:48modify7640.100.77490.79140.7702
22912008.10.07 03:01close7640.100.77450.79140.77025.869352.95
22922008.10.07 23:10buy7650.100.77830.00000.0000
22932008.10.07 23:10modify7650.100.77830.76200.7832
22942008.10.07 23:36close7650.100.77890.76200.78328.799361.74
22952008.10.07 23:50buy7660.100.77800.00000.0000
22962008.10.07 23:51modify7660.100.77800.76140.7821
22972008.10.08 00:59close7660.100.77840.76140.78215.739367.47
22982008.10.08 01:28buy7670.100.77730.00000.0000
22992008.10.08 01:28modify7670.100.77730.76130.7815
23002008.10.08 01:30close7670.100.77790.76130.78158.799376.26
23012008.10.08 01:46buy7680.100.77750.00000.0000
23022008.10.08 01:46modify7680.100.77750.76080.7828
23032008.10.08 02:48close7680.100.77780.76080.78284.399380.65
23042008.10.08 22:31buy7690.100.79020.00000.0000
23052008.10.08 22:31modify7690.100.79020.77450.7954
23062008.10.09 01:21close7690.100.79060.77450.79545.469386.11
23072008.10.09 01:21sell7700.100.79060.00000.0000
23082008.10.09 01:21modify7700.100.79060.80590.7860
23092008.10.09 02:21close7700.100.79010.80590.78607.329393.43
23102008.10.09 22:00sell7710.100.79680.00000.0000
23112008.10.09 22:00modify7710.100.79680.81280.7924
23122008.10.09 22:25close7710.100.79600.81280.792411.729405.15
23132008.10.09 22:27sell7720.100.79640.00000.0000
23142008.10.09 22:27modify7720.100.79640.81300.7910
23152008.10.09 22:36close7720.100.79570.81300.791010.269415.41
23162008.10.13 22:30buy7730.100.78190.00000.0000
23172008.10.13 22:30modify7730.100.78190.76630.7878
23182008.10.13 22:33close7730.100.78260.76630.787810.259425.66
23192008.10.13 22:52sell7740.100.78360.00000.0000
23202008.10.13 22:52modify7740.100.78360.79990.7793
23212008.10.13 23:10close7740.100.78290.79990.779310.259435.91
23222008.10.13 23:18buy7750.100.78220.00000.0000
23232008.10.13 23:18modify7750.100.78220.76650.7864
23242008.10.14 01:59close7750.100.78260.76650.78645.729441.63
23252008.10.14 22:00sell7760.100.78380.00000.0000
23262008.10.14 22:00modify7760.100.78380.80040.7793
23272008.10.14 22:29close7760.100.78310.80040.779310.269451.89
23282008.10.14 22:30buy7770.100.78270.00000.0000
23292008.10.14 22:30modify7770.100.78270.76600.7884
23302008.10.14 23:39close7770.100.78300.76600.78844.409456.29
23312008.10.15 01:01buy7780.100.78200.00000.0000
23322008.10.15 01:01modify7780.100.78200.76640.7860
23332008.10.15 22:30close7780.100.78170.76640.7860-4.409451.89
23342008.10.15 22:30sell7790.100.78170.00000.0000
23352008.10.15 22:30modify7790.100.78170.79830.7765
23362008.10.16 02:06close7790.100.78170.79830.7765-1.939449.96
23372008.10.16 22:29sell7800.100.77710.00000.0000
23382008.10.16 22:29modify7800.100.77710.79270.7729
23392008.10.17 02:54close7800.100.77750.79270.7729-6.509443.45
23402008.10.20 22:04buy7810.100.77710.00000.0000
23412008.10.20 22:04modify7810.100.77710.76020.7811
23422008.10.20 22:52close7810.100.77780.76020.781110.259453.70
23432008.10.20 22:52sell7820.100.77800.00000.0000
23442008.10.20 22:53modify7820.100.77800.79440.7729
23452008.10.20 23:13close7820.100.77740.79440.77298.799462.49
23462008.10.20 23:21buy7830.100.77700.00000.0000
23472008.10.20 23:22modify7830.100.77700.76160.7811
23482008.10.21 00:36close7830.100.77740.76160.78115.739468.22
23492008.10.21 00:36sell7840.100.77770.00000.0000
23502008.10.21 00:37modify7840.100.77770.79370.7725
23512008.10.21 00:53close7840.100.77700.79370.772510.259478.47
23522008.10.21 01:31sell7850.100.77790.00000.0000
23532008.10.21 01:33modify7850.100.77790.79330.7735
23542008.10.21 01:44close7850.100.77710.79330.773511.729490.19
23552008.10.21 23:53sell7860.100.78250.00000.0000
23562008.10.21 23:53modify7860.100.78250.79830.7774
23572008.10.22 00:11close7860.100.78160.79830.777412.559502.73
23582008.10.22 00:17sell7870.100.78240.00000.0000
23592008.10.22 00:17modify7870.100.78240.79740.7776
23602008.10.22 16:03close7870.100.78270.79740.7776-4.409498.33
23612008.10.22 22:15buy7880.100.78850.00000.0000
23622008.10.22 22:15modify7880.100.78850.77270.7926
23632008.10.22 22:19close7880.100.78920.77270.792610.259508.58
23642008.10.22 22:47sell7890.100.79090.00000.0000
23652008.10.22 22:48modify7890.100.79090.80620.7864
23662008.10.22 23:00close7890.100.78990.80620.786414.669523.24
23672008.10.22 23:21buy7900.100.78940.00000.0000
23682008.10.22 23:21modify7900.100.78940.77330.7944
23692008.10.22 23:24close7900.100.79000.77330.79448.799532.03
23702008.10.22 23:29buy7910.100.78860.00000.0000
23712008.10.22 23:29modify7910.100.78860.77260.7932
23722008.10.22 23:36close7910.100.78950.77260.793213.199545.22
23732008.10.23 00:02sell7920.100.79150.00000.0000
23742008.10.23 00:03modify7920.100.79150.80750.7874
23752008.10.23 00:28close7920.100.79080.80750.787410.269555.48
23762008.10.23 01:07buy7930.100.78980.00000.0000
23772008.10.23 01:07modify7930.100.78980.77340.7946
23782008.10.23 04:21close7930.100.78980.77340.79460.009555.48
23792008.10.23 22:11sell7940.100.79850.00000.0000
23802008.10.23 22:11modify7940.100.79850.81510.7932
23812008.10.23 22:20close7940.100.79780.81510.793210.269565.74
23822008.10.23 22:22buy7950.100.79680.00000.0000
23832008.10.23 22:22modify7950.100.79680.78060.8014
23842008.10.23 23:01close7950.100.79740.78060.80148.799574.53
23852008.10.27 23:43sell7960.100.80330.00000.0000
23862008.10.27 23:43modify7960.100.80330.81830.7978
23872008.10.27 23:44close7960.100.80260.81830.797810.269584.79
23882008.10.28 00:21buy7970.100.80150.00000.0000
23892008.10.28 00:21modify7970.100.80150.78450.8059
23902008.10.28 00:23close7970.100.80220.78450.805910.259595.04
23912008.10.28 00:27buy7980.100.80130.00000.0000
23922008.10.28 00:28modify7980.100.80130.78550.8053
23932008.10.28 00:36close7980.100.80200.78550.805310.259605.29
23942008.10.28 01:04buy7990.100.80150.00000.0000
23952008.10.28 01:04modify7990.100.80150.78610.8061
23962008.10.28 01:25close7990.100.80220.78610.806110.259615.54
23972008.10.28 22:54sell8000.100.79970.00000.0000
23982008.10.28 22:54modify8000.100.79970.81640.7955
23992008.10.28 22:55close8000.100.79900.81640.795510.259625.79
24002008.10.28 23:25buy8010.100.79660.00000.0000
24012008.10.28 23:25modify8010.100.79660.78060.8010
24022008.10.28 23:44close8010.100.79720.78060.80108.799634.58
24032008.10.28 23:54sell8020.100.79810.00000.0000
24042008.10.28 23:54modify8020.100.79810.81390.7929
24052008.10.29 00:39close8020.100.79750.81390.79298.159642.73
24062008.10.29 00:47buy8030.100.79710.00000.0000
24072008.10.29 00:47modify8030.100.79710.78130.8012
24082008.10.29 10:29close8030.100.79680.78130.8012-4.399638.34
24092008.10.29 23:37sell8040.100.79120.00000.0000
24102008.10.29 23:38modify8040.100.79120.80710.7866
24112008.10.30 11:10close8040.100.79160.80710.7866-7.799630.55
24122008.10.30 22:08buy8050.100.78470.00000.0000
24132008.10.30 22:08modify8050.100.78470.76940.7887
24142008.10.30 22:15close8050.100.78530.76940.78878.789639.33
24152008.10.30 22:39sell8060.100.78640.00000.0000
24162008.10.30 22:39modify8060.100.78640.80180.7818
24172008.10.30 22:41close8060.100.78560.80180.781811.729651.05
24182008.10.30 22:43sell8070.100.78690.00000.0000
24192008.10.30 22:43modify8070.100.78690.80330.7815
24202008.10.30 22:44close8070.100.78620.80330.781510.259661.30
24212008.11.03 22:28sell8080.100.79930.00000.0000
24222008.11.03 22:28modify8080.100.79930.81560.7952
24232008.11.03 22:52close8080.100.79870.81560.79528.799670.09
24242008.11.03 23:39sell8090.100.79970.00000.0000
24252008.11.03 23:39modify8090.100.79970.81500.7943
24262008.11.03 23:52close8090.100.79890.81500.794311.729681.81
24272008.11.04 00:34buy8100.100.79870.00000.0000
24282008.11.04 00:35modify8100.100.79870.78370.8041
24292008.11.04 00:35close8100.100.79940.78370.804110.259692.06
24302008.11.04 00:50sell8110.100.80030.00000.0000
24312008.11.04 00:50modify8110.100.80030.81600.7962
24322008.11.04 00:53close8110.100.79970.81600.79628.789700.84
24332008.11.04 01:06sell8120.100.80020.00000.0000
24342008.11.04 01:06modify8120.100.80020.81630.7962
24352008.11.04 01:54close8120.100.79960.81630.79628.799709.63
24362008.11.04 22:00sell8130.100.81420.00000.0000
24372008.11.04 22:00modify8130.100.81420.82980.8100
24382008.11.04 22:08close8130.100.81360.82980.81008.799718.42
24392008.11.04 22:37sell8140.100.81380.00000.0000
24402008.11.04 22:37modify8140.100.81380.82930.8087
24412008.11.04 23:46close8140.100.81340.82930.80875.869724.28
24422008.11.05 00:06sell8150.100.81470.00000.0000
24432008.11.05 00:06modify8150.100.81470.82980.8097
24442008.11.05 01:06close8150.100.81430.82980.80975.869730.14
24452008.11.05 01:06buy8160.100.81430.00000.0000
24462008.11.05 01:06modify8160.100.81430.79910.8191
24472008.11.05 02:22close8160.100.81470.79910.81915.869736.00
24482008.11.05 22:49sell8170.100.81390.00000.0000
24492008.11.05 22:49modify8170.100.81390.83050.8099
24502008.11.05 23:14close8170.100.81290.83050.809914.649750.64
24512008.11.06 00:02sell8180.100.81410.00000.0000
24522008.11.06 00:02modify8180.100.81410.82920.8097
24532008.11.06 01:48close8180.100.81380.82920.80974.399755.03
24542008.11.06 01:48buy8190.100.81380.00000.0000
24552008.11.06 01:48modify8190.100.81380.79830.8181
24562008.11.06 05:27close8190.100.81370.79830.8181-1.469753.57
24572008.11.10 22:00buy8200.100.81610.00000.0000
24582008.11.10 22:00modify8200.100.81610.80090.8205
24592008.11.10 22:47close8200.100.81690.80090.820511.719765.28
24602008.11.10 22:47sell8210.100.81690.00000.0000
24612008.11.10 22:47modify8210.100.81690.83250.8126
24622008.11.10 23:27close8210.100.81600.83250.812613.189778.46
24632008.11.10 23:27buy8220.100.81600.00000.0000
24642008.11.10 23:27modify8220.100.81600.80000.8218
24652008.11.11 08:49close8220.100.81560.80000.8218-5.989772.47
24662008.11.11 22:03sell8230.100.81410.00000.0000
24672008.11.11 22:03modify8230.100.81410.82910.8083
24682008.11.11 23:03close8230.100.81380.82910.80834.399776.86
24692008.11.12 00:32sell8240.100.81410.00000.0000
24702008.11.12 00:33modify8240.100.81410.83060.8090
24712008.11.12 00:48close8240.100.81350.83060.80908.799785.65
24722008.11.12 01:01sell8250.100.81430.00000.0000
24732008.11.12 01:01modify8250.100.81430.83050.8087
24742008.11.12 01:02close8250.100.81370.83050.80878.799794.44
24752008.11.12 01:06sell8260.100.81440.00000.0000
24762008.11.12 01:06modify8260.100.81440.83120.8085
24772008.11.12 01:20close8260.100.81370.83120.808510.269804.70
24782008.11.12 01:27sell8270.100.81460.00000.0000
24792008.11.12 01:27modify8270.100.81460.83040.8093
24802008.11.12 01:33close8270.100.81400.83040.80938.799813.49
24812008.11.12 22:24buy8280.100.83520.00000.0000
24822008.11.12 22:24modify8280.100.83520.81870.8394
24832008.11.12 22:45close8280.100.83590.81870.839410.259823.74
24842008.11.12 23:09buy8290.100.83520.00000.0000
24852008.11.12 23:09modify8290.100.83520.82020.8393
24862008.11.12 23:39close8290.100.83590.82020.839310.259833.99
24872008.11.12 23:54sell8300.100.83780.00000.0000
24882008.11.12 23:54modify8300.100.83780.85280.8327
24892008.11.13 00:22close8300.100.83710.85280.83278.339842.32
24902008.11.13 00:38buy8310.100.83520.00000.0000
24912008.11.13 00:38modify8310.100.83520.81820.8406
24922008.11.13 00:43close8310.100.83590.81820.840610.259852.57
24932008.11.13 01:31sell8320.100.83780.00000.0000
24942008.11.13 01:31modify8320.100.83780.85340.8323
24952008.11.13 01:52close8320.100.83710.85340.832310.269862.83
24962008.11.17 22:00buy8330.100.84260.00000.0000
24972008.11.17 22:00modify8330.100.84260.82720.8481
24982008.11.17 22:11close8330.100.84360.82720.848114.649877.47
24992008.11.17 23:44sell8340.100.84410.00000.0000
25002008.11.17 23:44modify8340.100.84410.85950.8389
25012008.11.18 00:04close8340.100.84330.85950.838911.089888.55
25022008.11.18 01:06buy8350.100.84310.00000.0000
25032008.11.18 01:06modify8350.100.84310.82760.8476
25042008.11.18 01:17close8350.100.84370.82760.84768.799897.34
25052008.11.18 01:23buy8360.100.84250.00000.0000
25062008.11.18 01:23modify8360.100.84250.82670.8483
25072008.11.18 01:25close8360.100.84320.82670.848310.259907.59
25082008.11.18 22:19buy8370.100.84380.00000.0000
25092008.11.18 22:19modify8370.100.84380.82800.8479
25102008.11.18 23:18close8370.100.84440.82800.84798.789916.37
25112008.11.19 22:12buy8380.100.83610.00000.0000
25122008.11.19 22:12modify8380.100.83610.82070.8401
25132008.11.19 22:18close8380.100.83670.82070.84018.789925.15
25142008.11.19 22:43buy8390.100.83600.00000.0000
25152008.11.19 22:43modify8390.100.83600.81940.8418
25162008.11.20 02:58close8390.100.83570.81940.8418-4.799920.36
25172008.11.20 22:31buy8400.100.84500.00000.0000
25182008.11.20 22:31modify8400.100.84500.82980.8508
25192008.11.20 22:46close8400.100.84560.82980.85088.799929.15
25202008.11.24 22:57sell8410.100.85260.00000.0000
25212008.11.24 22:57modify8410.100.85260.86890.8478
25222008.11.25 01:14close8410.100.85220.86890.84785.229934.37
25232008.11.25 01:49buy8420.100.85140.00000.0000
25242008.11.25 01:50modify8420.100.85140.83450.8566
25252008.11.25 07:22close8420.100.85110.83450.8566-4.399929.98
25262008.11.25 22:15sell8430.100.84400.00000.0000
25272008.11.25 22:15modify8430.100.84400.85950.8394
25282008.11.25 23:18close8430.100.84360.85950.83945.869935.84
25292008.11.25 23:58sell8440.100.84480.00000.0000
25302008.11.25 23:58modify8440.100.84480.86170.8397
25312008.11.26 04:17close8440.100.84510.86170.8397-5.039930.80
25322008.11.26 22:13buy8450.100.84030.00000.0000
25332008.11.26 22:13modify8450.100.84030.82390.8458
25342008.11.26 22:29close8450.100.84100.82390.845810.259941.05
25352008.11.26 23:01buy8460.100.83980.00000.0000
25362008.11.26 23:01modify8460.100.83980.82420.8456
25372008.11.26 23:06close8460.100.84050.82420.845610.259951.30
25382008.11.26 23:13buy8470.100.83900.00000.0000
25392008.11.26 23:13modify8470.100.83900.82230.8438
25402008.11.26 23:18close8470.100.83960.82230.84388.789960.08
25412008.11.27 00:24sell8480.100.84060.00000.0000
25422008.11.27 00:24modify8480.100.84060.85650.8361
25432008.11.27 01:54close8480.100.84020.85650.83615.869965.94
25442008.12.01 22:25buy8490.100.84810.00000.0000
25452008.12.01 22:26modify8490.100.84810.83290.8526
25462008.12.02 00:53close8490.100.84830.83290.85262.809968.74
25472008.12.02 01:16buy8500.100.84700.00000.0000
25482008.12.02 01:16modify8500.100.84700.83150.8526
25492008.12.02 04:53close8500.100.84690.83150.8526-1.469967.28
25502008.12.02 22:56sell8510.100.85350.00000.0000
25512008.12.02 22:56modify8510.100.85350.86870.8488
25522008.12.02 22:59close8510.100.85270.86870.848811.729979.00
25532008.12.02 22:59buy8520.100.85220.00000.0000
25542008.12.02 22:59modify8520.100.85220.83680.8567
25552008.12.02 23:04close8520.100.85280.83680.85678.799987.79
25562008.12.03 00:37sell8530.100.85300.00000.0000
25572008.12.03 00:37modify8530.100.85300.86800.8476
25582008.12.03 03:32close8530.100.85300.86800.84760.009987.79
25592008.12.03 22:00sell8540.100.86020.00000.0000
25602008.12.03 22:00modify8540.100.86020.87690.8548
25612008.12.03 23:05close8540.100.85980.87690.85485.869993.65
25622008.12.08 22:26sell8550.100.86860.00000.0000
25632008.12.08 22:26modify8550.100.86860.88410.8634
25642008.12.08 23:36close8550.100.86830.88410.86344.409998.05
25652008.12.09 22:00sell8560.100.87640.00000.0000
25662008.12.09 22:00modify8560.100.87640.89250.8714
25672008.12.09 22:55close8560.100.87560.89250.871411.7110009.76
25682008.12.09 23:14sell8570.100.87660.00000.0000
25692008.12.09 23:15modify8570.100.87660.89340.8706
25702008.12.09 23:20close8570.100.87590.89340.870610.2510020.01
25712008.12.10 01:05sell8580.100.87660.00000.0000
25722008.12.10 01:05modify8580.100.87660.89170.8710
25732008.12.10 02:05close8580.100.87630.89170.87104.3910024.40
25742008.12.10 22:41sell8590.100.88050.00000.0000
25752008.12.10 22:41modify8590.100.88050.89730.8746
25762008.12.10 23:17close8590.100.87970.89730.874611.7110036.11
25772008.12.10 23:22buy8600.100.87940.00000.0000
25782008.12.10 23:22modify8600.100.87940.86270.8851
25792008.12.10 23:56close8600.100.88000.86270.88518.7910044.90
25802008.12.11 01:24buy8610.100.87900.00000.0000
25812008.12.11 01:24modify8610.100.87900.86300.8830
25822008.12.11 01:31close8610.100.87960.86300.88308.7810053.68
25832008.12.11 01:33buy8620.100.87910.00000.0000
25842008.12.11 01:33modify8620.100.87910.86210.8850
25852008.12.11 02:38close8620.100.87950.86210.88505.8610059.54
25862008.12.15 22:53buy8630.100.89450.00000.0000
25872008.12.15 22:54modify8630.100.89450.87850.8989
25882008.12.15 23:05close8630.100.89520.87850.898910.2510069.79
25892008.12.16 00:39sell8640.100.89570.00000.0000
25902008.12.16 00:39modify8640.100.89570.91160.8915
25912008.12.16 00:53close8640.100.89510.91160.89158.7910078.58
25922008.12.16 01:22sell8650.100.89570.00000.0000
25932008.12.16 01:22modify8650.100.89570.91070.8898
25942008.12.16 01:31close8650.100.89510.91070.88988.7910087.37
25952008.12.16 22:30buy8660.100.90180.00000.0000
25962008.12.16 22:30modify8660.100.90180.88480.9063
25972008.12.16 22:31close8660.100.90250.88480.906310.2510097.62
25982008.12.16 22:55buy8670.100.90080.00000.0000
25992008.12.16 22:56modify8670.100.90080.88550.9050
26002008.12.16 23:13close8670.100.90150.88550.905010.2510107.87
26012008.12.17 00:47sell8680.100.90240.00000.0000
26022008.12.17 00:47modify8680.100.90240.91850.8979
26032008.12.17 01:57close8680.100.90200.91850.89795.8610113.73
26042008.12.17 22:00sell8690.100.92860.00000.0000
26052008.12.17 22:00modify8690.100.92860.94500.9245
26062008.12.17 22:29close8690.100.92790.94500.924510.2510123.98
26072008.12.17 23:06sell8700.100.92870.00000.0000
26082008.12.17 23:07modify8700.100.92870.94380.9228
26092008.12.17 23:15close8700.100.92790.94380.922811.7110135.69
26102008.12.17 23:29sell8710.100.92870.00000.0000
26112008.12.17 23:29modify8710.100.92870.94560.9238
26122008.12.18 05:19close8710.100.92900.94560.9238-6.3310129.36
26132008.12.18 22:15buy8720.100.94820.00000.0000
26142008.12.18 22:15modify8720.100.94820.93280.9534
26152008.12.18 22:55close8720.100.94890.93280.953410.2510139.61
26162008.12.23 00:02sell8730.100.94150.00000.0000
26172008.12.23 00:02modify8730.100.94150.95710.9369
26182008.12.23 00:17close8730.100.94090.95710.93698.7810148.39
26192008.12.23 00:43sell8740.100.94150.00000.0000
26202008.12.23 00:44modify8740.100.94150.95670.9371
26212008.12.23 09:16close8740.100.94190.95670.9371-5.8610142.53
26222008.12.23 22:32buy8750.100.94540.00000.0000
26232008.12.23 22:32modify8750.100.94540.92960.9514
26242008.12.23 22:35close8750.100.94610.92960.951410.2510152.78
26252008.12.23 23:08buy8760.100.94510.00000.0000
26262008.12.23 23:09modify8760.100.94510.92900.9501
26272008.12.23 23:31close8760.100.94580.92900.950110.2510163.03
26282008.12.23 23:56buy8770.100.94510.00000.0000
26292008.12.23 23:56modify8770.100.94510.92970.9504
26302008.12.24 00:00close8770.100.94580.92970.950410.1210173.14
26312008.12.24 00:04sell8780.100.94650.00000.0000
26322008.12.24 00:04modify8780.100.94650.96160.9423
26332008.12.24 00:15close8780.100.94590.96160.94238.7810181.92
26342008.12.30 00:21sell8790.100.96920.00000.0000
26352008.12.30 00:21modify8790.100.96920.98560.9633
26362008.12.30 07:32close8790.100.96950.98560.9633-4.3910177.53
26372008.12.30 22:00buy8800.100.97490.00000.0000
26382008.12.30 22:00modify8800.100.97490.95950.9797
26392008.12.30 22:28close8800.100.97550.95950.97978.7910186.32
26402008.12.30 22:45sell8810.100.97590.00000.0000
26412008.12.30 22:47modify8810.100.97590.99260.9708
26422008.12.30 22:59close8810.100.97520.99260.970810.2510196.57
26432008.12.30 23:00sell8820.100.97640.00000.0000
26442008.12.30 23:00modify8820.100.97640.99240.9706
26452008.12.30 23:03close8820.100.97570.99240.970610.2510206.82
26462008.12.31 00:02sell8830.100.97760.00000.0000
26472008.12.31 00:02modify8830.100.97760.99320.9734
26482008.12.31 00:18close8830.100.97680.99320.973411.7110218.53
26492008.12.31 00:58sell8840.100.97770.00000.0000
26502008.12.31 00:58modify8840.100.97770.99450.9723
26512008.12.31 01:11close8840.100.97710.99450.97238.7910227.32
26522008.12.31 01:38sell8850.100.97770.00000.0000
26532008.12.31 01:38modify8850.100.97770.99290.9719
26542008.12.31 02:12close8850.100.97710.99290.97198.7910236.11
26552009.01.05 22:22sell8860.100.92580.00000.0000
26562009.01.05 22:22modify8860.100.92580.94210.9202
26572009.01.06 06:40close8860.100.92610.94210.9202-5.0310231.08
26582009.01.06 22:00buy8870.100.90390.00000.0000
26592009.01.06 22:00modify8870.100.90390.88780.9096
26602009.01.06 22:07close8870.100.90460.88780.909610.2510241.33
26612009.01.06 22:26sell8880.100.90570.00000.0000
26622009.01.06 22:26modify8880.100.90570.92130.9000
26632009.01.07 01:52close8880.100.90570.92130.9000-0.6410240.68
26642009.01.07 22:01sell8890.100.90200.00000.0000
26652009.01.07 22:01modify8890.100.90200.91800.8961
26662009.01.08 00:45close8890.100.90170.91800.89612.4710243.15
26672009.01.08 00:45buy8900.100.90170.00000.0000
26682009.01.08 00:45modify8900.100.90170.88560.9061
26692009.01.08 00:51close8900.100.90230.88560.90618.7810251.93
26702009.01.08 00:56sell8910.100.90350.00000.0000
26712009.01.08 00:56modify8910.100.90350.91860.8989
26722009.01.08 00:57close8910.100.90280.91860.898910.2510262.18
26732009.01.08 01:41buy8920.100.90210.00000.0000
26742009.01.08 01:41modify8920.100.90210.88550.9079
26752009.01.08 03:16close8920.100.90250.88550.90795.8510268.03
26762009.01.08 22:30buy8930.100.89970.00000.0000
26772009.01.08 22:30modify8930.100.89970.88360.9057
26782009.01.08 22:59close8930.100.90040.88360.905710.2510278.28
26792009.01.12 22:00sell8940.100.90250.00000.0000
26802009.01.12 22:00modify8940.100.90250.91780.8978
26812009.01.12 22:16close8940.100.90180.91780.897810.2510288.53
26822009.01.12 22:50sell8950.100.90240.00000.0000
26832009.01.12 22:50modify8950.100.90240.91870.8972
26842009.01.12 23:00close8950.100.90160.91870.897211.7110300.24
26852009.01.13 00:27buy8960.100.90170.00000.0000
26862009.01.13 00:27modify8960.100.90170.88550.9070
26872009.01.13 01:28close8960.100.90200.88550.90704.3910304.63
26882009.01.13 01:29sell8970.100.90250.00000.0000
26892009.01.13 01:29modify8970.100.90250.91950.8977
26902009.01.13 01:59close8970.100.90180.91950.897710.2510314.88
26912009.01.13 22:00sell8980.100.91050.00000.0000
26922009.01.13 22:00modify8980.100.91050.92640.9048
26932009.01.13 22:22close8980.100.90970.92640.904811.7110326.59
26942009.01.13 23:09buy8990.100.90850.00000.0000
26952009.01.13 23:09modify8990.100.90850.89270.9145
26962009.01.13 23:19close8990.100.90910.89270.91458.7810335.37
26972009.01.13 23:28buy9000.100.90820.00000.0000
26982009.01.13 23:28modify9000.100.90820.89300.9140
26992009.01.13 23:33close9000.100.90880.89300.91408.7810344.15
27002009.01.14 00:58sell9010.100.90930.00000.0000
27012009.01.14 00:58modify9010.100.90930.92540.9040
27022009.01.14 03:12close9010.100.90890.92540.90405.8610350.01
27032009.01.14 22:17sell9020.100.90370.00000.0000
27042009.01.14 22:17modify9020.100.90370.91890.8983
27052009.01.14 22:30close9020.100.90300.91890.898310.2510360.26
27062009.01.14 23:54buy9030.100.90220.00000.0000
27072009.01.14 23:54modify9030.100.90220.88620.9078
27082009.01.14 23:54close9030.100.90280.88620.90788.7810369.04