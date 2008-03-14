Strategy Tester Report
SURE(GBPJPY)
FIBO-FIBO Group MT4 Demo Server (Build 220)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2008.03.03 00:00 - 2009.01.09 21:00 (2008.03.01 - 2009.12.29)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=1234; TakeProfit=50; Lots=0.1; TrailingStopb=5; TrailingStops=5; hidentp=30; th=60; telos=2; telob=2; Telo_Alternate=12; S_R_DISTANCE=180; starthour=6; endhour=20; moneymanagment=true;
risk=1; autostop=true;
stopbuy=100; stopsell=100;
|Bars in test
|6263
|Ticks modelled
|2982498
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|808720.15
|Gross profit
|928691.30
|Gross loss
|-119971.15
|Profit factor
|7.74
|Expected payoff
|2234.03
|Absolute drawdown
|1194.61
|Maximal drawdown
|164138.00 (48.96%)
|Relative drawdown
|50.12% (16586.11)
|Total trades
|362
|Short positions (won %)
|179 (98.88%)
|Long positions (won %)
|183 (98.36%)
|Profit trades (% of total)
|357 (98.62%)
|Loss trades (% of total)
|5 (1.38%)
|Largest
|profit trade
|30000.00
|loss trade
|-94952.00
|Average
|profit trade
|2601.38
|loss trade
|-23994.23
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|163 (312311.18)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-94952.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|581683.73 (71)
|consecutive loss (count of losses)
|-94952.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|60
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.03.03 10:35
|buy
|1
|2.00
|1.9864
|1.9762
|1.9914
|2
|2008.03.03 10:36
|modify
|1
|2.00
|1.9864
|1.9864
|1.9914
|3
|2008.03.03 10:36
|modify
|1
|2.00
|1.9864
|1.9865
|1.9914
|4
|2008.03.03 10:36
|modify
|1
|2.00
|1.9864
|1.9866
|1.9914
|5
|2008.03.03 10:36
|modify
|1
|2.00
|1.9864
|1.9867
|1.9914
|6
|2008.03.03 10:36
|modify
|1
|2.00
|1.9864
|1.9868
|1.9914
|7
|2008.03.03 10:36
|modify
|1
|2.00
|1.9864
|1.9869
|1.9914
|8
|2008.03.03 10:36
|modify
|1
|2.00
|1.9864
|1.9870
|1.9914
|9
|2008.03.03 10:36
|s/l
|1
|2.00
|1.9870
|1.9870
|1.9914
|120.00
|10120.00
|10
|2008.03.03 15:36
|buy
|2
|2.00
|1.9889
|1.9775
|1.9939
|11
|2008.03.03 15:50
|modify
|2
|2.00
|1.9889
|1.9890
|1.9939
|12
|2008.03.03 15:50
|modify
|2
|2.00
|1.9889
|1.9892
|1.9939
|13
|2008.03.03 15:50
|modify
|2
|2.00
|1.9889
|1.9895
|1.9939
|14
|2008.03.03 15:50
|modify
|2
|2.00
|1.9889
|1.9897
|1.9939
|15
|2008.03.03 15:50
|modify
|2
|2.00
|1.9889
|1.9898
|1.9939
|16
|2008.03.03 15:50
|modify
|2
|2.00
|1.9889
|1.9900
|1.9939
|17
|2008.03.03 15:50
|modify
|2
|2.00
|1.9889
|1.9901
|1.9939
|18
|2008.03.03 15:50
|modify
|2
|2.00
|1.9889
|1.9903
|1.9939
|19
|2008.03.03 15:50
|modify
|2
|2.00
|1.9889
|1.9904
|1.9939
|20
|2008.03.03 15:50
|modify
|2
|2.00
|1.9889
|1.9905
|1.9939
|21
|2008.03.03 15:51
|modify
|2
|2.00
|1.9889
|1.9906
|1.9939
|22
|2008.03.03 15:51
|modify
|2
|2.00
|1.9889
|1.9907
|1.9939
|23
|2008.03.03 15:51
|modify
|2
|2.00
|1.9889
|1.9908
|1.9939
|24
|2008.03.03 15:51
|modify
|2
|2.00
|1.9889
|1.9909
|1.9939
|25
|2008.03.03 15:52
|s/l
|2
|2.00
|1.9909
|1.9909
|1.9939
|400.00
|10520.00
|26
|2008.03.03 17:33
|sell
|3
|2.10
|1.9813
|1.9926
|1.9763
|27
|2008.03.05 08:15
|modify
|3
|2.10
|1.9813
|1.9812
|1.9763
|28
|2008.03.05 08:15
|modify
|3
|2.10
|1.9813
|1.9810
|1.9763
|29
|2008.03.05 08:15
|modify
|3
|2.10
|1.9813
|1.9807
|1.9763
|30
|2008.03.05 08:15
|modify
|3
|2.10
|1.9813
|1.9805
|1.9763
|31
|2008.03.05 08:15
|s/l
|3
|2.10
|1.9805
|1.9805
|1.9763
|140.78
|10660.78
|32
|2008.03.05 08:15
|sell
|4
|2.10
|1.9800
|1.9921
|1.9750
|33
|2008.03.05 08:24
|modify
|4
|2.10
|1.9800
|1.9799
|1.9750
|34
|2008.03.05 08:24
|modify
|4
|2.10
|1.9800
|1.9798
|1.9750
|35
|2008.03.05 08:24
|modify
|4
|2.10
|1.9800
|1.9797
|1.9750
|36
|2008.03.05 08:25
|modify
|4
|2.10
|1.9800
|1.9794
|1.9750
|37
|2008.03.05 08:25
|modify
|4
|2.10
|1.9800
|1.9792
|1.9750
|38
|2008.03.05 08:25
|modify
|4
|2.10
|1.9800
|1.9790
|1.9750
|39
|2008.03.05 08:25
|s/l
|4
|2.10
|1.9790
|1.9790
|1.9750
|210.00
|10870.78
|40
|2008.03.05 14:28
|buy
|5
|2.20
|1.9819
|1.9706
|1.9869
|41
|2008.03.05 14:39
|modify
|5
|2.20
|1.9819
|1.9820
|1.9869
|42
|2008.03.05 14:39
|s/l
|5
|2.20
|1.9820
|1.9820
|1.9869
|22.00
|10892.78
|43
|2008.03.06 09:39
|buy
|6
|2.20
|1.9965
|1.9865
|2.0015
|44
|2008.03.06 09:41
|modify
|6
|2.20
|1.9965
|1.9966
|2.0015
|45
|2008.03.06 09:41
|modify
|6
|2.20
|1.9965
|1.9967
|2.0015
|46
|2008.03.06 09:41
|modify
|6
|2.20
|1.9965
|1.9968
|2.0015
|47
|2008.03.06 09:41
|modify
|6
|2.20
|1.9965
|1.9970
|2.0015
|48
|2008.03.06 09:41
|modify
|6
|2.20
|1.9965
|1.9971
|2.0015
|49
|2008.03.06 09:41
|modify
|6
|2.20
|1.9965
|1.9973
|2.0015
|50
|2008.03.06 09:41
|modify
|6
|2.20
|1.9965
|1.9974
|2.0015
|51
|2008.03.06 09:41
|modify
|6
|2.20
|1.9965
|1.9976
|2.0015
|52
|2008.03.06 09:41
|s/l
|6
|2.20
|1.9976
|1.9976
|2.0015
|242.00
|11134.78
|53
|2008.03.06 13:04
|buy
|7
|2.20
|1.9983
|1.9881
|2.0033
|54
|2008.03.06 13:05
|modify
|7
|2.20
|1.9983
|1.9985
|2.0033
|55
|2008.03.06 13:05
|s/l
|7
|2.20
|1.9985
|1.9985
|2.0033
|44.00
|11178.78
|56
|2008.03.07 07:46
|buy
|8
|2.20
|2.0150
|2.0037
|2.0200
|57
|2008.03.07 07:53
|modify
|8
|2.20
|2.0150
|2.0151
|2.0200
|58
|2008.03.07 07:53
|s/l
|8
|2.20
|2.0151
|2.0151
|2.0200
|22.00
|11200.78
|59
|2008.03.07 14:15
|buy
|9
|2.20
|2.0172
|2.0059
|2.0222
|60
|2008.03.07 14:29
|modify
|9
|2.20
|2.0172
|2.0173
|2.0222
|61
|2008.03.07 14:29
|modify
|9
|2.20
|2.0172
|2.0174
|2.0222
|62
|2008.03.07 14:29
|modify
|9
|2.20
|2.0172
|2.0175
|2.0222
|63
|2008.03.07 14:29
|modify
|9
|2.20
|2.0172
|2.0176
|2.0222
|64
|2008.03.07 14:29
|modify
|9
|2.20
|2.0172
|2.0177
|2.0222
|65
|2008.03.07 14:29
|modify
|9
|2.20
|2.0172
|2.0179
|2.0222
|66
|2008.03.07 14:29
|modify
|9
|2.20
|2.0172
|2.0180
|2.0222
|67
|2008.03.07 14:30
|s/l
|9
|2.20
|2.0180
|2.0180
|2.0222
|176.00
|11376.78
|68
|2008.03.10 10:31
|buy
|10
|2.30
|2.0210
|2.0097
|2.0260
|69
|2008.03.10 11:25
|modify
|10
|2.30
|2.0210
|2.0211
|2.0260
|70
|2008.03.10 11:25
|modify
|10
|2.30
|2.0210
|2.0212
|2.0260
|71
|2008.03.10 11:27
|modify
|10
|2.30
|2.0210
|2.0213
|2.0260
|72
|2008.03.10 11:27
|modify
|10
|2.30
|2.0210
|2.0214
|2.0260
|73
|2008.03.10 11:28
|s/l
|10
|2.30
|2.0214
|2.0214
|2.0260
|92.00
|11468.78
|74
|2008.03.10 17:20
|sell
|11
|2.30
|2.0135
|2.0249
|2.0085
|75
|2008.03.10 17:29
|modify
|11
|2.30
|2.0135
|2.0133
|2.0085
|76
|2008.03.10 17:29
|modify
|11
|2.30
|2.0135
|2.0131
|2.0085
|77
|2008.03.10 17:29
|s/l
|11
|2.30
|2.0131
|2.0131
|2.0085
|92.00
|11560.78
|78
|2008.03.11 08:01
|sell
|12
|2.30
|2.0056
|2.0150
|2.0006
|79
|2008.03.11 08:04
|modify
|12
|2.30
|2.0056
|2.0054
|2.0006
|80
|2008.03.11 08:05
|s/l
|12
|2.30
|2.0054
|2.0054
|2.0006
|46.00
|11606.78
|81
|2008.03.11 09:31
|buy
|13
|2.30
|2.0106
|2.0007
|2.0156
|82
|2008.03.11 09:54
|modify
|13
|2.30
|2.0106
|2.0108
|2.0156
|83
|2008.03.11 09:55
|modify
|13
|2.30
|2.0106
|2.0109
|2.0156
|84
|2008.03.11 09:55
|modify
|13
|2.30
|2.0106
|2.0110
|2.0156
|85
|2008.03.11 09:56
|s/l
|13
|2.30
|2.0110
|2.0110
|2.0156
|92.00
|11698.78
|86
|2008.03.11 15:26
|sell
|14
|2.30
|2.0031
|2.0213
|1.9981
|87
|2008.03.11 15:33
|modify
|14
|2.30
|2.0031
|2.0025
|1.9981
|88
|2008.03.11 15:33
|modify
|14
|2.30
|2.0031
|2.0024
|1.9981
|89
|2008.03.11 15:33
|s/l
|14
|2.30
|2.0024
|2.0024
|1.9981
|161.00
|11859.78
|90
|2008.03.12 11:00
|buy
|15
|2.40
|2.0149
|2.0050
|2.0199
|91
|2008.03.12 11:01
|modify
|15
|2.40
|2.0149
|2.0150
|2.0199
|92
|2008.03.12 11:01
|modify
|15
|2.40
|2.0149
|2.0152
|2.0199
|93
|2008.03.12 11:01
|modify
|15
|2.40
|2.0149
|2.0154
|2.0199
|94
|2008.03.12 11:01
|modify
|15
|2.40
|2.0149
|2.0155
|2.0199
|95
|2008.03.12 11:01
|modify
|15
|2.40
|2.0149
|2.0156
|2.0199
|96
|2008.03.12 11:01
|modify
|15
|2.40
|2.0149
|2.0158
|2.0199
|97
|2008.03.12 11:01
|modify
|15
|2.40
|2.0149
|2.0159
|2.0199
|98
|2008.03.12 11:02
|s/l
|15
|2.40
|2.0159
|2.0159
|2.0199
|240.00
|12099.78
|99
|2008.03.12 16:33
|buy
|16
|2.40
|2.0226
|2.0085
|2.0276
|100
|2008.03.12 16:34
|modify
|16
|2.40
|2.0226
|2.0227
|2.0276
|101
|2008.03.12 16:34
|modify
|16
|2.40
|2.0226
|2.0228
|2.0276
|102
|2008.03.12 16:34
|modify
|16
|2.40
|2.0226
|2.0230
|2.0276
|103
|2008.03.12 16:34
|modify
|16
|2.40
|2.0226
|2.0233
|2.0276
|104
|2008.03.12 16:34
|s/l
|16
|2.40
|2.0233
|2.0233
|2.0276
|168.00
|12267.78
|105
|2008.03.12 19:14
|buy
|17
|2.50
|2.0256
|2.0140
|2.0306
|106
|2008.03.12 20:24
|modify
|17
|2.50
|2.0256
|2.0259
|2.0306
|107
|2008.03.12 20:24
|modify
|17
|2.50
|2.0256
|2.0260
|2.0306
|108
|2008.03.12 20:25
|modify
|17
|2.50
|2.0256
|2.0262
|2.0306
|109
|2008.03.12 20:25
|modify
|17
|2.50
|2.0256
|2.0263
|2.0306
|110
|2008.03.12 20:25
|modify
|17
|2.50
|2.0256
|2.0264
|2.0306
|111
|2008.03.12 20:25
|modify
|17
|2.50
|2.0256
|2.0265
|2.0306
|112
|2008.03.12 20:27
|s/l
|17
|2.50
|2.0265
|2.0265
|2.0306
|225.00
|12492.78
|113
|2008.03.13 08:27
|buy
|18
|2.50
|2.0319
|2.0220
|2.0369
|114
|2008.03.13 08:29
|modify
|18
|2.50
|2.0319
|2.0320
|2.0369
|115
|2008.03.13 08:29
|modify
|18
|2.50
|2.0319
|2.0321
|2.0369
|116
|2008.03.13 08:30
|s/l
|18
|2.50
|2.0321
|2.0321
|2.0369
|50.00
|12542.78
|117
|2008.03.14 06:26
|buy
|19
|2.50
|2.0348
|2.0235
|2.0398
|118
|2008.03.14 06:34
|modify
|19
|2.50
|2.0348
|2.0350
|2.0398
|119
|2008.03.14 06:35
|s/l
|19
|2.50
|2.0350
|2.0350
|2.0398
|50.00
|12592.78
|120
|2008.03.14 09:38
|sell
|20
|2.50
|2.0297
|2.0392
|2.0247
|121
|2008.03.14 09:46
|modify
|20
|2.50
|2.0297
|2.0296
|2.0247
|122
|2008.03.14 09:47
|modify
|20
|2.50
|2.0297
|2.0295
|2.0247
|123
|2008.03.14 09:48
|modify
|20
|2.50
|2.0297
|2.0291
|2.0247
|124
|2008.03.14 09:48
|modify
|20
|2.50
|2.0297
|2.0290
|2.0247
|125
|2008.03.14 09:48
|modify
|20
|2.50
|2.0297
|2.0289
|2.0247
|126
|2008.03.14 09:48
|modify
|20
|2.50
|2.0297
|2.0288
|2.0247
|127
|2008.03.14 09:48
|modify
|20
|2.50
|2.0297
|2.0287
|2.0247
|128
|2008.03.14 09:48
|modify
|20
|2.50
|2.0297
|2.0286
|2.0247
|129
|2008.03.14 09:48
|modify
|20
|2.50
|2.0297
|2.0285
|2.0247
|130
|2008.03.14 09:49
|modify
|20
|2.50
|2.0297
|2.0284
|2.0247
|131
|2008.03.14 09:49
|s/l
|20
|2.50
|2.0284
|2.0284
|2.0247
|325.00
|12917.78
|132
|2008.03.14 15:00
|buy
|21
|2.60
|2.0368
|2.0208
|2.0418
|133
|2008.03.14 15:01
|modify
|21
|2.60
|2.0368
|2.0371
|2.0418
|134
|2008.03.14 15:01
|modify
|21
|2.60
|2.0368
|2.0373
|2.0418
|135
|2008.03.14 15:01
|modify
|21
|2.60
|2.0368
|2.0376
|2.0418
|136
|2008.03.14 15:02
|s/l
|21
|2.60
|2.0376
|2.0376
|2.0418
|208.00
|13125.78
|137
|2008.03.14 19:42
|sell
|22
|2.60
|2.0201
|2.0396
|2.0151
|138
|2008.03.14 20:33
|modify
|22
|2.60
|2.0201
|2.0200
|2.0151
|139
|2008.03.14 20:34
|modify
|22
|2.60
|2.0201
|2.0198
|2.0151
|140
|2008.03.14 20:34
|modify
|22
|2.60
|2.0201
|2.0197
|2.0151
|141
|2008.03.14 20:34
|modify
|22
|2.60
|2.0201
|2.0196
|2.0151
|142
|2008.03.14 20:34
|modify
|22
|2.60
|2.0201
|2.0195
|2.0151
|143
|2008.03.14 20:34
|modify
|22
|2.60
|2.0201
|2.0194
|2.0151
|144
|2008.03.14 20:35
|modify
|22
|2.60
|2.0201
|2.0192
|2.0151
|145
|2008.03.14 20:35
|modify
|22
|2.60
|2.0201
|2.0191
|2.0151
|146
|2008.03.14 20:35
|modify
|22
|2.60
|2.0201
|2.0190
|2.0151
|147
|2008.03.14 20:35
|modify
|22
|2.60
|2.0201
|2.0188
|2.0151
|148
|2008.03.14 20:35
|modify
|22
|2.60
|2.0201
|2.0187
|2.0151
|149
|2008.03.14 20:35
|modify
|22
|2.60
|2.0201
|2.0185
|2.0151
|150
|2008.03.14 20:36
|s/l
|22
|2.60
|2.0185
|2.0185
|2.0151
|416.00
|13541.78
|151
|2008.03.17 09:47
|buy
|23
|2.70
|2.0224
|2.0094
|2.0274
|152
|2008.03.17 09:48
|modify
|23
|2.70
|2.0224
|2.0225
|2.0274
|153
|2008.03.17 09:48
|modify
|23
|2.70
|2.0224
|2.0227
|2.0274
|154
|2008.03.17 09:48
|s/l
|23
|2.70
|2.0227
|2.0227
|2.0274
|81.00
|13622.78
|155
|2008.03.17 11:03
|sell
|24
|2.70
|2.0106
|2.0229
|2.0056
|156
|2008.03.17 11:08
|modify
|24
|2.70
|2.0106
|2.0106
|2.0056
|157
|2008.03.17 11:08
|modify
|24
|2.70
|2.0106
|2.0104
|2.0056
|158
|2008.03.17 11:08
|modify
|24
|2.70
|2.0106
|2.0102
|2.0056
|159
|2008.03.17 11:08
|modify
|24
|2.70
|2.0106
|2.0100
|2.0056
|160
|2008.03.17 11:08
|modify
|24
|2.70
|2.0106
|2.0098
|2.0056
|161
|2008.03.17 11:08
|s/l
|24
|2.70
|2.0098
|2.0098
|2.0056
|216.00
|13838.78
|162
|2008.03.18 08:22
|buy
|25
|2.80
|2.0045
|1.9945
|2.0095
|163
|2008.03.18 08:26
|modify
|25
|2.80
|2.0045
|2.0046
|2.0095
|164
|2008.03.18 08:26
|modify
|25
|2.80
|2.0045
|2.0048
|2.0095
|165
|2008.03.18 08:26
|modify
|25
|2.80
|2.0045
|2.0050
|2.0095
|166
|2008.03.18 08:26
|modify
|25
|2.80
|2.0045
|2.0051
|2.0095
|167
|2008.03.18 08:29
|s/l
|25
|2.80
|2.0051
|2.0051
|2.0095
|168.00
|14006.78
|168
|2008.03.19 06:09
|sell
|26
|2.80
|2.0069
|2.0276
|2.0019
|169
|2008.03.19 09:50
|modify
|26
|2.80
|2.0069
|2.0068
|2.0019
|170
|2008.03.19 09:50
|s/l
|26
|2.80
|2.0068
|2.0068
|2.0019
|28.00
|14034.78
|171
|2008.03.19 09:50
|sell
|27
|2.80
|2.0063
|2.0166
|2.0013
|172
|2008.03.19 09:52
|modify
|27
|2.80
|2.0063
|2.0062
|2.0013
|173
|2008.03.19 09:52
|modify
|27
|2.80
|2.0063
|2.0061
|2.0013
|174
|2008.03.19 09:52
|modify
|27
|2.80
|2.0063
|2.0057
|2.0013
|175
|2008.03.19 09:52
|modify
|27
|2.80
|2.0063
|2.0054
|2.0013
|176
|2008.03.19 09:52
|s/l
|27
|2.80
|2.0054
|2.0054
|2.0013
|252.00
|14286.78
|177
|2008.03.20 09:37
|sell
|28
|2.90
|1.9780
|1.9881
|1.9730
|178
|2008.03.20 09:41
|modify
|28
|2.90
|1.9780
|1.9779
|1.9730
|179
|2008.03.20 09:41
|modify
|28
|2.90
|1.9780
|1.9777
|1.9730
|180
|2008.03.20 09:41
|modify
|28
|2.90
|1.9780
|1.9776
|1.9730
|181
|2008.03.20 09:42
|s/l
|28
|2.90
|1.9776
|1.9776
|1.9730
|116.00
|14402.78
|182
|2008.03.21 11:23
|sell
|29
|2.90
|1.9828
|1.9919
|1.9778
|183
|2008.03.21 17:53
|modify
|29
|2.90
|1.9828
|1.9827
|1.9778
|184
|2008.03.21 17:54
|modify
|29
|2.90
|1.9828
|1.9826
|1.9778
|185
|2008.03.21 17:54
|modify
|29
|2.90
|1.9828
|1.9825
|1.9778
|186
|2008.03.21 17:54
|s/l
|29
|2.90
|1.9825
|1.9825
|1.9778
|87.00
|14489.78
|187
|2008.03.21 17:57
|sell
|30
|2.90
|1.9815
|1.9918
|1.9765
|188
|2008.03.24 00:01
|modify
|30
|2.90
|1.9815
|1.9813
|1.9765
|189
|2008.03.24 00:02
|modify
|30
|2.90
|1.9815
|1.9810
|1.9765
|190
|2008.03.24 00:11
|s/l
|30
|2.90
|1.9810
|1.9810
|1.9765
|126.21
|14615.99
|191
|2008.03.24 10:50
|buy
|31
|2.90
|1.9836
|1.9733
|1.9886
|192
|2008.03.24 11:16
|modify
|31
|2.90
|1.9836
|1.9837
|1.9886
|193
|2008.03.24 11:17
|s/l
|31
|2.90
|1.9837
|1.9837
|1.9886
|29.00
|14644.99
|194
|2008.03.24 17:03
|buy
|32
|2.90
|1.9861
|1.9748
|1.9911
|195
|2008.03.24 18:09
|modify
|32
|2.90
|1.9861
|1.9863
|1.9911
|196
|2008.03.24 18:09
|modify
|32
|2.90
|1.9861
|1.9864
|1.9911
|197
|2008.03.24 18:09
|modify
|32
|2.90
|1.9861
|1.9865
|1.9911
|198
|2008.03.24 18:09
|modify
|32
|2.90
|1.9861
|1.9866
|1.9911
|199
|2008.03.24 18:09
|modify
|32
|2.90
|1.9861
|1.9867
|1.9911
|200
|2008.03.24 18:12
|modify
|32
|2.90
|1.9861
|1.9868
|1.9911
|201
|2008.03.24 18:14
|modify
|32
|2.90
|1.9861
|1.9869
|1.9911
|202
|2008.03.24 18:14
|modify
|32
|2.90
|1.9861
|1.9870
|1.9911
|203
|2008.03.24 18:16
|modify
|32
|2.90
|1.9861
|1.9871
|1.9911
|204
|2008.03.24 18:20
|s/l
|32
|2.90
|1.9871
|1.9871
|1.9911
|290.00
|14934.99
|205
|2008.03.25 07:29
|buy
|33
|3.00
|1.9933
|1.9830
|1.9983
|206
|2008.03.25 09:15
|modify
|33
|3.00
|1.9933
|1.9933
|1.9983
|207
|2008.03.25 09:15
|s/l
|33
|3.00
|1.9933
|1.9933
|1.9983
|0.00
|14934.99
|208
|2008.03.26 10:08
|buy
|34
|3.00
|2.0079
|1.9966
|2.0129
|209
|2008.03.26 10:13
|modify
|34
|3.00
|2.0079
|2.0080
|2.0129
|210
|2008.03.26 10:13
|modify
|34
|3.00
|2.0079
|2.0081
|2.0129
|211
|2008.03.26 10:13
|modify
|34
|3.00
|2.0079
|2.0082
|2.0129
|212
|2008.03.26 10:13
|modify
|34
|3.00
|2.0079
|2.0083
|2.0129
|213
|2008.03.26 10:13
|modify
|34
|3.00
|2.0079
|2.0084
|2.0129
|214
|2008.03.26 10:13
|modify
|34
|3.00
|2.0079
|2.0085
|2.0129
|215
|2008.03.26 10:13
|modify
|34
|3.00
|2.0079
|2.0086
|2.0129
|216
|2008.03.26 10:13
|modify
|34
|3.00
|2.0079
|2.0087
|2.0129
|217
|2008.03.26 10:13
|modify
|34
|3.00
|2.0079
|2.0088
|2.0129
|218
|2008.03.26 10:13
|s/l
|34
|3.00
|2.0088
|2.0088
|2.0129
|270.00
|15204.99
|219
|2008.03.26 11:01
|sell
|35
|3.00
|2.0022
|2.0113
|1.9972
|220
|2008.03.26 11:01
|modify
|35
|3.00
|2.0022
|2.0022
|1.9972
|221
|2008.03.26 11:01
|modify
|35
|3.00
|2.0022
|2.0021
|1.9972
|222
|2008.03.26 11:01
|modify
|35
|3.00
|2.0022
|2.0019
|1.9972
|223
|2008.03.26 11:01
|modify
|35
|3.00
|2.0022
|2.0018
|1.9972
|224
|2008.03.26 11:01
|s/l
|35
|3.00
|2.0018
|2.0018
|1.9972
|120.00
|15324.99
|225
|2008.03.26 14:06
|sell
|36
|3.10
|1.9936
|2.0115
|1.9886
|226
|2008.03.26 14:21
|modify
|36
|3.10
|1.9936
|1.9936
|1.9886
|227
|2008.03.26 14:22
|s/l
|36
|3.10
|1.9936
|1.9936
|1.9886
|0.00
|15324.99
|228
|2008.03.27 09:30
|buy
|37
|3.10
|2.0107
|1.9993
|2.0157
|229
|2008.03.27 09:31
|modify
|37
|3.10
|2.0107
|2.0108
|2.0157
|230
|2008.03.27 09:31
|modify
|37
|3.10
|2.0107
|2.0109
|2.0157
|231
|2008.03.27 09:31
|s/l
|37
|3.10
|2.0109
|2.0109
|2.0157
|62.00
|15386.99
|232
|2008.03.28 07:52
|sell
|38
|3.10
|2.0023
|2.0136
|1.9973
|233
|2008.03.28 07:52
|modify
|38
|3.10
|2.0023
|2.0020
|1.9973
|234
|2008.03.28 07:52
|s/l
|38
|3.10
|2.0020
|2.0020
|1.9973
|93.00
|15479.99
|235
|2008.03.28 16:02
|sell
|39
|3.10
|1.9916
|2.0030
|1.9866
|236
|2008.03.28 16:48
|modify
|39
|3.10
|1.9916
|1.9915
|1.9866
|237
|2008.03.28 16:49
|modify
|39
|3.10
|1.9916
|1.9913
|1.9866
|238
|2008.03.28 16:49
|modify
|39
|3.10
|1.9916
|1.9911
|1.9866
|239
|2008.03.28 16:49
|modify
|39
|3.10
|1.9916
|1.9910
|1.9866
|240
|2008.03.28 16:49
|s/l
|39
|3.10
|1.9910
|1.9910
|1.9866
|186.00
|15665.99
|241
|2008.03.31 13:27
|sell
|40
|3.10
|1.9839
|1.9984
|1.9789
|242
|2008.03.31 13:30
|modify
|40
|3.10
|1.9839
|1.9838
|1.9789
|243
|2008.03.31 13:30
|modify
|40
|3.10
|1.9839
|1.9837
|1.9789
|244
|2008.03.31 13:30
|modify
|40
|3.10
|1.9839
|1.9836
|1.9789
|245
|2008.03.31 13:30
|modify
|40
|3.10
|1.9839
|1.9835
|1.9789
|246
|2008.03.31 13:31
|modify
|40
|3.10
|1.9839
|1.9834
|1.9789
|247
|2008.03.31 13:31
|modify
|40
|3.10
|1.9839
|1.9833
|1.9789
|248
|2008.03.31 13:31
|modify
|40
|3.10
|1.9839
|1.9832
|1.9789
|249
|2008.03.31 13:31
|modify
|40
|3.10
|1.9839
|1.9831
|1.9789
|250
|2008.03.31 13:31
|modify
|40
|3.10
|1.9839
|1.9830
|1.9789
|251
|2008.03.31 13:31
|modify
|40
|3.10
|1.9839
|1.9829
|1.9789
|252
|2008.03.31 13:31
|modify
|40
|3.10
|1.9839
|1.9828
|1.9789
|253
|2008.03.31 13:31
|modify
|40
|3.10
|1.9839
|1.9826
|1.9789
|254
|2008.03.31 13:32
|modify
|40
|3.10
|1.9839
|1.9825
|1.9789
|255
|2008.03.31 13:32
|modify
|40
|3.10
|1.9839
|1.9824
|1.9789
|256
|2008.03.31 13:32
|modify
|40
|3.10
|1.9839
|1.9823
|1.9789
|257
|2008.03.31 13:32
|modify
|40
|3.10
|1.9839
|1.9822
|1.9789
|258
|2008.03.31 13:32
|s/l
|40
|3.10
|1.9822
|1.9822
|1.9789
|527.00
|16192.99
|259
|2008.03.31 16:02
|buy
|41
|3.20
|1.9918
|1.9805
|1.9968
|260
|2008.03.31 16:21
|modify
|41
|3.20
|1.9918
|1.9919
|1.9968
|261
|2008.03.31 16:22
|modify
|41
|3.20
|1.9918
|1.9922
|1.9968
|262
|2008.03.31 16:22
|modify
|41
|3.20
|1.9918
|1.9924
|1.9968
|263
|2008.03.31 16:22
|modify
|41
|3.20
|1.9918
|1.9925
|1.9968
|264
|2008.03.31 16:22
|modify
|41
|3.20
|1.9918
|1.9927
|1.9968
|265
|2008.03.31 16:22
|modify
|41
|3.20
|1.9918
|1.9929
|1.9968
|266
|2008.03.31 16:23
|modify
|41
|3.20
|1.9918
|1.9931
|1.9968
|267
|2008.03.31 16:23
|modify
|41
|3.20
|1.9918
|1.9932
|1.9968
|268
|2008.03.31 16:23
|modify
|41
|3.20
|1.9918
|1.9933
|1.9968
|269
|2008.03.31 16:23
|s/l
|41
|3.20
|1.9933
|1.9933
|1.9968
|480.00
|16672.99
|270
|2008.04.01 07:33
|sell
|42
|3.30
|1.9804
|1.9917
|1.9754
|271
|2008.04.01 07:40
|modify
|42
|3.30
|1.9804
|1.9803
|1.9754
|272
|2008.04.01 07:40
|modify
|42
|3.30
|1.9804
|1.9802
|1.9754
|273
|2008.04.01 07:40
|modify
|42
|3.30
|1.9804
|1.9800
|1.9754
|274
|2008.04.01 07:40
|modify
|42
|3.30
|1.9804
|1.9798
|1.9754
|275
|2008.04.01 07:41
|modify
|42
|3.30
|1.9804
|1.9797
|1.9754
|276
|2008.04.01 07:41
|modify
|42
|3.30
|1.9804
|1.9796
|1.9754
|277
|2008.04.01 07:41
|modify
|42
|3.30
|1.9804
|1.9795
|1.9754
|278
|2008.04.01 07:41
|s/l
|42
|3.30
|1.9795
|1.9795
|1.9754
|297.00
|16969.99
|279
|2008.04.01 13:04
|buy
|43
|3.40
|1.9844
|1.9732
|1.9894
|280
|2008.04.01 13:16
|modify
|43
|3.40
|1.9844
|1.9844
|1.9894
|281
|2008.04.01 13:16
|modify
|43
|3.40
|1.9844
|1.9845
|1.9894
|282
|2008.04.01 13:16
|s/l
|43
|3.40
|1.9845
|1.9845
|1.9894
|34.00
|17003.99
|283
|2008.04.02 07:14
|buy
|44
|3.40
|1.9789
|1.9687
|1.9839
|284
|2008.04.02 07:53
|modify
|44
|3.40
|1.9789
|1.9789
|1.9839
|285
|2008.04.02 07:53
|s/l
|44
|3.40
|1.9789
|1.9789
|1.9839
|0.00
|17003.99
|286
|2008.04.02 19:01
|buy
|45
|3.40
|1.9857
|1.9742
|1.9907
|287
|2008.04.02 19:01
|modify
|45
|3.40
|1.9857
|1.9858
|1.9907
|288
|2008.04.02 19:02
|modify
|45
|3.40
|1.9857
|1.9859
|1.9907
|289
|2008.04.02 19:02
|modify
|45
|3.40
|1.9857
|1.9860
|1.9907
|290
|2008.04.02 19:02
|modify
|45
|3.40
|1.9857
|1.9861
|1.9907
|291
|2008.04.02 19:02
|modify
|45
|3.40
|1.9857
|1.9862
|1.9907
|292
|2008.04.02 19:02
|modify
|45
|3.40
|1.9857
|1.9863
|1.9907
|293
|2008.04.02 19:03
|modify
|45
|3.40
|1.9857
|1.9866
|1.9907
|294
|2008.04.02 19:03
|modify
|45
|3.40
|1.9857
|1.9867
|1.9907
|295
|2008.04.02 19:03
|s/l
|45
|3.40
|1.9867
|1.9867
|1.9907
|340.00
|17343.99
|296
|2008.04.03 09:31
|sell
|46
|3.50
|1.9839
|1.9951
|1.9789
|297
|2008.04.03 09:32
|modify
|46
|3.50
|1.9839
|1.9838
|1.9789
|298
|2008.04.03 09:32
|modify
|46
|3.50
|1.9839
|1.9837
|1.9789
|299
|2008.04.03 09:33
|s/l
|46
|3.50
|1.9837
|1.9837
|1.9789
|70.00
|17413.99
|300
|2008.04.03 15:30
|buy
|47
|3.50
|1.9896
|1.9753
|1.9946
|301
|2008.04.03 15:31
|modify
|47
|3.50
|1.9896
|1.9897
|1.9946
|302
|2008.04.03 15:31
|modify
|47
|3.50
|1.9896
|1.9898
|1.9946
|303
|2008.04.03 15:31
|s/l
|47
|3.50
|1.9898
|1.9898
|1.9946
|70.00
|17483.99
|304
|2008.04.04 07:19
|buy
|48
|3.50
|1.9960
|1.9857
|2.0010
|305
|2008.04.04 08:24
|modify
|48
|3.50
|1.9960
|1.9961
|2.0010
|306
|2008.04.04 08:25
|s/l
|48
|3.50
|1.9961
|1.9961
|2.0010
|35.00
|17518.99
|307
|2008.04.04 18:14
|sell
|49
|3.50
|1.9911
|2.0053
|1.9861
|308
|2008.04.07 04:01
|modify
|49
|3.50
|1.9911
|1.9911
|1.9861
|309
|2008.04.07 04:01
|modify
|49
|3.50
|1.9911
|1.9910
|1.9861
|310
|2008.04.07 04:01
|modify
|49
|3.50
|1.9911
|1.9909
|1.9861
|311
|2008.04.07 04:01
|modify
|49
|3.50
|1.9911
|1.9908
|1.9861
|312
|2008.04.07 04:01
|modify
|49
|3.50
|1.9911
|1.9906
|1.9861
|313
|2008.04.07 04:02
|modify
|49
|3.50
|1.9911
|1.9902
|1.9861
|314
|2008.04.07 04:02
|modify
|49
|3.50
|1.9911
|1.9899
|1.9861
|315
|2008.04.07 04:03
|modify
|49
|3.50
|1.9911
|1.9898
|1.9861
|316
|2008.04.07 04:03
|modify
|49
|3.50
|1.9911
|1.9897
|1.9861
|317
|2008.04.07 04:03
|s/l
|49
|3.50
|1.9897
|1.9897
|1.9861
|467.32
|17986.31
|318
|2008.04.08 06:57
|sell
|50
|3.60
|1.9871
|1.9974
|1.9821
|319
|2008.04.08 07:45
|modify
|50
|3.60
|1.9871
|1.9869
|1.9821
|320
|2008.04.08 07:46
|modify
|50
|3.60
|1.9871
|1.9868
|1.9821
|321
|2008.04.08 07:47
|modify
|50
|3.60
|1.9871
|1.9867
|1.9821
|322
|2008.04.08 07:47
|modify
|50
|3.60
|1.9871
|1.9866
|1.9821
|323
|2008.04.08 07:47
|modify
|50
|3.60
|1.9871
|1.9865
|1.9821
|324
|2008.04.08 07:47
|modify
|50
|3.60
|1.9871
|1.9863
|1.9821
|325
|2008.04.08 07:47
|modify
|50
|3.60
|1.9871
|1.9860
|1.9821
|326
|2008.04.08 07:48
|modify
|50
|3.60
|1.9871
|1.9857
|1.9821
|327
|2008.04.08 07:48
|s/l
|50
|3.60
|1.9857
|1.9857
|1.9821
|504.00
|18490.31
|328
|2008.04.09 13:28
|buy
|51
|3.70
|1.9728
|1.9613
|1.9778
|329
|2008.04.09 15:48
|modify
|51
|3.70
|1.9728
|1.9728
|1.9778
|330
|2008.04.09 15:48
|s/l
|51
|3.70
|1.9728
|1.9728
|1.9778
|0.00
|18490.31
|331
|2008.04.10 09:52
|buy
|52
|3.70
|1.9784
|1.9685
|1.9834
|332
|2008.04.10 11:05
|modify
|52
|3.70
|1.9784
|1.9784
|1.9834
|333
|2008.04.10 11:05
|modify
|52
|3.70
|1.9784
|1.9785
|1.9834
|334
|2008.04.10 11:05
|modify
|52
|3.70
|1.9784
|1.9787
|1.9834
|335
|2008.04.10 11:06
|modify
|52
|3.70
|1.9784
|1.9788
|1.9834
|336
|2008.04.10 11:06
|modify
|52
|3.70
|1.9784
|1.9789
|1.9834
|337
|2008.04.10 11:06
|modify
|52
|3.70
|1.9784
|1.9791
|1.9834
|338
|2008.04.10 11:06
|modify
|52
|3.70
|1.9784
|1.9792
|1.9834
|339
|2008.04.10 11:06
|modify
|52
|3.70
|1.9784
|1.9793
|1.9834
|340
|2008.04.10 11:06
|modify
|52
|3.70
|1.9784
|1.9794
|1.9834
|341
|2008.04.10 11:06
|modify
|52
|3.70
|1.9784
|1.9795
|1.9834
|342
|2008.04.10 11:06
|modify
|52
|3.70
|1.9784
|1.9797
|1.9834
|343
|2008.04.10 11:06
|modify
|52
|3.70
|1.9784
|1.9798
|1.9834
|344
|2008.04.10 11:06
|modify
|52
|3.70
|1.9784
|1.9799
|1.9834
|345
|2008.04.10 11:06
|s/l
|52
|3.70
|1.9799
|1.9799
|1.9834
|555.00
|19045.31
|346
|2008.04.10 17:08
|sell
|53
|3.80
|1.9757
|1.9870
|1.9707
|347
|2008.04.10 17:51
|modify
|53
|3.80
|1.9757
|1.9757
|1.9707
|348
|2008.04.10 17:51
|modify
|53
|3.80
|1.9757
|1.9755
|1.9707
|349
|2008.04.10 17:51
|modify
|53
|3.80
|1.9757
|1.9754
|1.9707
|350
|2008.04.10 17:51
|modify
|53
|3.80
|1.9757
|1.9753
|1.9707
|351
|2008.04.10 17:51
|modify
|53
|3.80
|1.9757
|1.9751
|1.9707
|352
|2008.04.10 17:51
|modify
|53
|3.80
|1.9757
|1.9749
|1.9707
|353
|2008.04.10 17:52
|modify
|53
|3.80
|1.9757
|1.9747
|1.9707
|354
|2008.04.10 17:52
|modify
|53
|3.80
|1.9757
|1.9746
|1.9707
|355
|2008.04.10 17:52
|modify
|53
|3.80
|1.9757
|1.9745
|1.9707
|356
|2008.04.10 17:52
|modify
|53
|3.80
|1.9757
|1.9743
|1.9707
|357
|2008.04.10 17:52
|modify
|53
|3.80
|1.9757
|1.9742
|1.9707
|358
|2008.04.10 17:52
|modify
|53
|3.80
|1.9757
|1.9741
|1.9707
|359
|2008.04.10 17:52
|modify
|53
|3.80
|1.9757
|1.9740
|1.9707
|360
|2008.04.10 17:52
|modify
|53
|3.80
|1.9757
|1.9738
|1.9707
|361
|2008.04.10 17:53
|modify
|53
|3.80
|1.9757
|1.9737
|1.9707
|362
|2008.04.10 17:53
|modify
|53
|3.80
|1.9757
|1.9736
|1.9707
|363
|2008.04.10 17:53
|s/l
|53
|3.80
|1.9736
|1.9736
|1.9707
|798.00
|19843.31
|364
|2008.04.11 09:31
|buy
|54
|4.00
|1.9755
|1.9656
|1.9805
|365
|2008.04.11 09:40
|modify
|54
|4.00
|1.9755
|1.9757
|1.9805
|366
|2008.04.11 09:40
|modify
|54
|4.00
|1.9755
|1.9758
|1.9805
|367
|2008.04.11 09:40
|modify
|54
|4.00
|1.9755
|1.9759
|1.9805
|368
|2008.04.11 09:41
|modify
|54
|4.00
|1.9755
|1.9760
|1.9805
|369
|2008.04.11 09:41
|modify
|54
|4.00
|1.9755
|1.9761
|1.9805
|370
|2008.04.11 09:41
|s/l
|54
|4.00
|1.9761
|1.9761
|1.9805
|240.00
|20083.31
|371
|2008.04.11 11:32
|sell
|55
|4.00
|1.9727
|1.9818
|1.9677
|372
|2008.04.11 12:01
|modify
|55
|4.00
|1.9727
|1.9726
|1.9677
|373
|2008.04.11 12:01
|modify
|55
|4.00
|1.9727
|1.9725
|1.9677
|374
|2008.04.11 12:01
|modify
|55
|4.00
|1.9727
|1.9724
|1.9677
|375
|2008.04.11 12:01
|modify
|55
|4.00
|1.9727
|1.9723
|1.9677
|376
|2008.04.11 12:01
|modify
|55
|4.00
|1.9727
|1.9722
|1.9677
|377
|2008.04.11 12:01
|modify
|55
|4.00
|1.9727
|1.9721
|1.9677
|378
|2008.04.11 12:02
|s/l
|55
|4.00
|1.9721
|1.9721
|1.9677
|240.00
|20323.31
|379
|2008.04.15 08:10
|sell
|56
|4.10
|1.9723
|1.9814
|1.9673
|380
|2008.04.15 08:11
|modify
|56
|4.10
|1.9723
|1.9721
|1.9673
|381
|2008.04.15 08:11
|modify
|56
|4.10
|1.9723
|1.9718
|1.9673
|382
|2008.04.15 08:12
|modify
|56
|4.10
|1.9723
|1.9717
|1.9673
|383
|2008.04.15 08:12
|modify
|56
|4.10
|1.9723
|1.9714
|1.9673
|384
|2008.04.15 08:12
|modify
|56
|4.10
|1.9723
|1.9713
|1.9673
|385
|2008.04.15 08:12
|s/l
|56
|4.10
|1.9713
|1.9713
|1.9673
|410.00
|20733.31
|386
|2008.04.16 07:53
|buy
|57
|4.10
|1.9650
|1.9536
|1.9700
|387
|2008.04.16 08:06
|modify
|57
|4.10
|1.9650
|1.9651
|1.9700
|388
|2008.04.16 08:06
|modify
|57
|4.10
|1.9650
|1.9653
|1.9700
|389
|2008.04.16 08:06
|modify
|57
|4.10
|1.9650
|1.9655
|1.9700
|390
|2008.04.16 08:07
|modify
|57
|4.10
|1.9650
|1.9656
|1.9700
|391
|2008.04.16 08:08
|modify
|57
|4.10
|1.9650
|1.9657
|1.9700
|392
|2008.04.16 08:08
|s/l
|57
|4.10
|1.9657
|1.9657
|1.9700
|287.00
|21020.31
|393
|2008.04.17 09:52
|buy
|58
|4.20
|1.9743
|1.9633
|1.9793
|394
|2008.04.17 10:53
|modify
|58
|4.20
|1.9743
|1.9743
|1.9793
|395
|2008.04.17 10:53
|modify
|58
|4.20
|1.9743
|1.9745
|1.9793
|396
|2008.04.17 10:53
|modify
|58
|4.20
|1.9743
|1.9746
|1.9793
|397
|2008.04.17 10:53
|modify
|58
|4.20
|1.9743
|1.9748
|1.9793
|398
|2008.04.17 10:54
|modify
|58
|4.20
|1.9743
|1.9750
|1.9793
|399
|2008.04.17 10:54
|s/l
|58
|4.20
|1.9750
|1.9750
|1.9793
|294.00
|21314.31
|400
|2008.04.17 16:00
|buy
|59
|4.30
|1.9837
|1.9686
|1.9887
|401
|2008.04.17 16:01
|modify
|59
|4.30
|1.9837
|1.9838
|1.9887
|402
|2008.04.17 16:02
|modify
|59
|4.30
|1.9837
|1.9839
|1.9887
|403
|2008.04.17 16:02
|modify
|59
|4.30
|1.9837
|1.9840
|1.9887
|404
|2008.04.17 16:02
|modify
|59
|4.30
|1.9837
|1.9841
|1.9887
|405
|2008.04.17 16:02
|modify
|59
|4.30
|1.9837
|1.9842
|1.9887
|406
|2008.04.17 16:03
|s/l
|59
|4.30
|1.9842
|1.9842
|1.9887
|215.00
|21529.31
|407
|2008.04.18 13:00
|buy
|60
|4.30
|1.9989
|1.9877
|2.0039
|408
|2008.04.18 13:26
|modify
|60
|4.30
|1.9989
|1.9989
|2.0039
|409
|2008.04.18 13:28
|s/l
|60
|4.30
|1.9989
|1.9989
|2.0039
|0.00
|21529.31
|410
|2008.04.21 08:05
|sell
|61
|4.30
|1.9981
|2.0072
|1.9931
|411
|2008.04.21 08:12
|modify
|61
|4.30
|1.9981
|1.9980
|1.9931
|412
|2008.04.21 08:12
|modify
|61
|4.30
|1.9981
|1.9979
|1.9931
|413
|2008.04.21 08:12
|modify
|61
|4.30
|1.9981
|1.9978
|1.9931
|414
|2008.04.21 08:12
|modify
|61
|4.30
|1.9981
|1.9977
|1.9931
|415
|2008.04.21 08:12
|modify
|61
|4.30
|1.9981
|1.9976
|1.9931
|416
|2008.04.21 08:12
|modify
|61
|4.30
|1.9981
|1.9975
|1.9931
|417
|2008.04.21 08:12
|modify
|61
|4.30
|1.9981
|1.9973
|1.9931
|418
|2008.04.21 08:12
|modify
|61
|4.30
|1.9981
|1.9972
|1.9931
|419
|2008.04.21 08:14
|modify
|61
|4.30
|1.9981
|1.9971
|1.9931
|420
|2008.04.21 08:14
|modify
|61
|4.30
|1.9981
|1.9969
|1.9931
|421
|2008.04.21 08:15
|modify
|61
|4.30
|1.9981
|1.9968
|1.9931
|422
|2008.04.21 08:15
|modify
|61
|4.30
|1.9981
|1.9967
|1.9931
|423
|2008.04.21 08:15
|modify
|61
|4.30
|1.9981
|1.9966
|1.9931
|424
|2008.04.21 08:15
|modify
|61
|4.30
|1.9981
|1.9964
|1.9931
|425
|2008.04.21 08:15
|modify
|61
|4.30
|1.9981
|1.9963
|1.9931
|426
|2008.04.21 08:16
|s/l
|61
|4.30
|1.9963
|1.9963
|1.9931
|774.00
|22303.31
|427
|2008.04.21 16:55
|sell
|62
|4.50
|1.9807
|2.0034
|1.9757
|428
|2008.04.21 19:12
|modify
|62
|4.50
|1.9807
|1.9806
|1.9757
|429
|2008.04.21 19:12
|modify
|62
|4.50
|1.9807
|1.9803
|1.9757
|430
|2008.04.21 19:12
|modify
|62
|4.50
|1.9807
|1.9802
|1.9757
|431
|2008.04.21 19:12
|modify
|62
|4.50
|1.9807
|1.9801
|1.9757
|432
|2008.04.21 19:12
|modify
|62
|4.50
|1.9807
|1.9799
|1.9757
|433
|2008.04.21 19:12
|modify
|62
|4.50
|1.9807
|1.9798
|1.9757
|434
|2008.04.21 19:12
|modify
|62
|4.50
|1.9807
|1.9796
|1.9757
|435
|2008.04.21 19:12
|modify
|62
|4.50
|1.9807
|1.9794
|1.9757
|436
|2008.04.21 19:13
|modify
|62
|4.50
|1.9807
|1.9792
|1.9757
|437
|2008.04.21 19:13
|modify
|62
|4.50
|1.9807
|1.9791
|1.9757
|438
|2008.04.21 19:13
|modify
|62
|4.50
|1.9807
|1.9790
|1.9757
|439
|2008.04.21 19:15
|modify
|62
|4.50
|1.9807
|1.9788
|1.9757
|440
|2008.04.21 19:15
|modify
|62
|4.50
|1.9807
|1.9786
|1.9757
|441
|2008.04.21 19:19
|s/l
|62
|4.50
|1.9786
|1.9786
|1.9757
|945.00
|23248.31
|442
|2008.04.22 10:58
|buy
|63
|4.60
|1.9836
|1.9723
|1.9886
|443
|2008.04.22 11:03
|modify
|63
|4.60
|1.9836
|1.9837
|1.9886
|444
|2008.04.22 11:03
|modify
|63
|4.60
|1.9836
|1.9838
|1.9886
|445
|2008.04.22 11:03
|modify
|63
|4.60
|1.9836
|1.9839
|1.9886
|446
|2008.04.22 11:04
|modify
|63
|4.60
|1.9836
|1.9840
|1.9886
|447
|2008.04.22 11:04
|s/l
|63
|4.60
|1.9840
|1.9840
|1.9886
|184.00
|23432.31
|448
|2008.04.23 10:32
|buy
|64
|4.70
|1.9962
|1.9860
|2.0012
|449
|2008.04.23 10:33
|modify
|64
|4.70
|1.9962
|1.9964
|2.0012
|450
|2008.04.23 10:33
|modify
|64
|4.70
|1.9962
|1.9965
|2.0012
|451
|2008.04.23 10:33
|modify
|64
|4.70
|1.9962
|1.9967
|2.0012
|452
|2008.04.23 10:33
|modify
|64
|4.70
|1.9962
|1.9968
|2.0012
|453
|2008.04.23 10:33
|modify
|64
|4.70
|1.9962
|1.9969
|2.0012
|454
|2008.04.23 10:33
|s/l
|64
|4.70
|1.9969
|1.9969
|2.0012
|329.00
|23761.31
|455
|2008.04.23 14:00
|sell
|65
|4.80
|1.9853
|1.9979
|1.9803
|456
|2008.04.23 14:01
|modify
|65
|4.80
|1.9853
|1.9852
|1.9803
|457
|2008.04.23 14:01
|modify
|65
|4.80
|1.9853
|1.9851
|1.9803
|458
|2008.04.23 14:01
|modify
|65
|4.80
|1.9853
|1.9850
|1.9803
|459
|2008.04.23 14:01
|modify
|65
|4.80
|1.9853
|1.9848
|1.9803
|460
|2008.04.23 14:01
|s/l
|65
|4.80
|1.9848
|1.9848
|1.9803
|240.00
|24001.31
|461
|2008.04.24 09:50
|buy
|66
|4.80
|1.9802
|1.9702
|1.9852
|462
|2008.04.24 09:50
|modify
|66
|4.80
|1.9802
|1.9804
|1.9852
|463
|2008.04.24 09:50
|modify
|66
|4.80
|1.9802
|1.9806
|1.9852
|464
|2008.04.24 09:51
|modify
|66
|4.80
|1.9802
|1.9807
|1.9852
|465
|2008.04.24 09:51
|s/l
|66
|4.80
|1.9807
|1.9807
|1.9852
|240.00
|24241.31
|466
|2008.04.24 15:25
|sell
|67
|4.80
|1.9696
|1.9820
|1.9646
|467
|2008.04.24 15:28
|modify
|67
|4.80
|1.9696
|1.9696
|1.9646
|468
|2008.04.24 15:28
|modify
|67
|4.80
|1.9696
|1.9695
|1.9646
|469
|2008.04.24 15:28
|s/l
|67
|4.80
|1.9695
|1.9695
|1.9646
|48.00
|24289.31
|470
|2008.04.25 08:25
|sell
|68
|4.90
|1.9725
|1.9816
|1.9675
|471
|2008.04.25 08:38
|modify
|68
|4.90
|1.9725
|1.9724
|1.9675
|472
|2008.04.25 08:38
|modify
|68
|4.90
|1.9725
|1.9722
|1.9675
|473
|2008.04.25 08:38
|modify
|68
|4.90
|1.9725
|1.9721
|1.9675
|474
|2008.04.25 08:38
|modify
|68
|4.90
|1.9725
|1.9720
|1.9675
|475
|2008.04.25 08:38
|modify
|68
|4.90
|1.9725
|1.9718
|1.9675
|476
|2008.04.25 08:39
|modify
|68
|4.90
|1.9725
|1.9717
|1.9675
|477
|2008.04.25 08:39
|modify
|68
|4.90
|1.9725
|1.9716
|1.9675
|478
|2008.04.25 08:40
|modify
|68
|4.90
|1.9725
|1.9715
|1.9675
|479
|2008.04.25 08:40
|s/l
|68
|4.90
|1.9715
|1.9715
|1.9675
|490.00
|24779.31
|480
|2008.04.25 10:47
|buy
|69
|5.00
|1.9772
|1.9658
|1.9822
|481
|2008.04.25 11:30
|modify
|69
|5.00
|1.9772
|1.9772
|1.9822
|482
|2008.04.25 11:30
|modify
|69
|5.00
|1.9772
|1.9774
|1.9822
|483
|2008.04.25 11:30
|modify
|69
|5.00
|1.9772
|1.9776
|1.9822
|484
|2008.04.25 11:30
|modify
|69
|5.00
|1.9772
|1.9778
|1.9822
|485
|2008.04.25 11:30
|modify
|69
|5.00
|1.9772
|1.9780
|1.9822
|486
|2008.04.25 11:30
|modify
|69
|5.00
|1.9772
|1.9781
|1.9822
|487
|2008.04.25 11:30
|modify
|69
|5.00
|1.9772
|1.9782
|1.9822
|488
|2008.04.25 11:30
|modify
|69
|5.00
|1.9772
|1.9784
|1.9822
|489
|2008.04.25 11:30
|modify
|69
|5.00
|1.9772
|1.9785
|1.9822
|490
|2008.04.25 11:30
|modify
|69
|5.00
|1.9772
|1.9786
|1.9822
|491
|2008.04.25 11:31
|s/l
|69
|5.00
|1.9786
|1.9786
|1.9822
|700.00
|25479.31
|492
|2008.04.25 16:46
|buy
|70
|5.10
|1.9885
|1.9671
|1.9935
|493
|2008.04.25 16:59
|modify
|70
|5.10
|1.9885
|1.9885
|1.9935
|494
|2008.04.25 16:59
|s/l
|70
|5.10
|1.9885
|1.9885
|1.9935
|0.00
|25479.31
|495
|2008.04.28 07:15
|buy
|71
|5.10
|1.9847
|1.9744
|1.9897
|496
|2008.04.28 07:24
|modify
|71
|5.10
|1.9847
|1.9848
|1.9897
|497
|2008.04.28 07:25
|modify
|71
|5.10
|1.9847
|1.9849
|1.9897
|498
|2008.04.28 07:25
|modify
|71
|5.10
|1.9847
|1.9850
|1.9897
|499
|2008.04.28 07:30
|s/l
|71
|5.10
|1.9850
|1.9850
|1.9897
|153.00
|25632.31
|500
|2008.04.28 09:02
|sell
|72
|5.10
|1.9813
|1.9916
|1.9763
|501
|2008.04.28 09:09
|modify
|72
|5.10
|1.9813
|1.9813
|1.9763
|502
|2008.04.28 09:09
|modify
|72
|5.10
|1.9813
|1.9812
|1.9763
|503
|2008.04.28 09:09
|modify
|72
|5.10
|1.9813
|1.9810
|1.9763
|504
|2008.04.28 09:09
|modify
|72
|5.10
|1.9813
|1.9809
|1.9763
|505
|2008.04.28 09:09
|modify
|72
|5.10
|1.9813
|1.9806
|1.9763
|506
|2008.04.28 09:10
|modify
|72
|5.10
|1.9813
|1.9805
|1.9763
|507
|2008.04.28 09:10
|modify
|72
|5.10
|1.9813
|1.9803
|1.9763
|508
|2008.04.28 09:10
|modify
|72
|5.10
|1.9813
|1.9800
|1.9763
|509
|2008.04.28 09:10
|modify
|72
|5.10
|1.9813
|1.9799
|1.9763
|510
|2008.04.28 09:10
|s/l
|72
|5.10
|1.9799
|1.9799
|1.9763
|714.00
|26346.31
|511
|2008.04.28 11:14
|buy
|73
|5.30
|1.9854
|1.9755
|1.9904
|512
|2008.04.28 11:15
|modify
|73
|5.30
|1.9854
|1.9856
|1.9904
|513
|2008.04.28 11:15
|modify
|73
|5.30
|1.9854
|1.9858
|1.9904
|514
|2008.04.28 11:15
|modify
|73
|5.30
|1.9854
|1.9860
|1.9904
|515
|2008.04.28 11:15
|modify
|73
|5.30
|1.9854
|1.9862
|1.9904
|516
|2008.04.28 11:16
|s/l
|73
|5.30
|1.9862
|1.9862
|1.9904
|424.00
|26770.31
|517
|2008.04.29 07:59
|sell
|74
|5.40
|1.9888
|1.9991
|1.9838
|518
|2008.04.29 08:18
|modify
|74
|5.40
|1.9888
|1.9886
|1.9838
|519
|2008.04.29 08:18
|modify
|74
|5.40
|1.9888
|1.9884
|1.9838
|520
|2008.04.29 08:19
|modify
|74
|5.40
|1.9888
|1.9882
|1.9838
|521
|2008.04.29 08:19
|s/l
|74
|5.40
|1.9882
|1.9882
|1.9838
|324.00
|27094.31
|522
|2008.04.29 19:17
|sell
|75
|5.40
|1.9692
|1.9805
|1.9642
|523
|2008.04.29 19:20
|modify
|75
|5.40
|1.9692
|1.9692
|1.9642
|524
|2008.04.29 19:22
|modify
|75
|5.40
|1.9692
|1.9691
|1.9642
|525
|2008.04.29 19:24
|modify
|75
|5.40
|1.9692
|1.9690
|1.9642
|526
|2008.04.29 19:24
|modify
|75
|5.40
|1.9692
|1.9689
|1.9642
|527
|2008.04.29 19:25
|modify
|75
|5.40
|1.9692
|1.9687
|1.9642
|528
|2008.04.29 19:25
|modify
|75
|5.40
|1.9692
|1.9686
|1.9642
|529
|2008.04.29 19:25
|modify
|75
|5.40
|1.9692
|1.9685
|1.9642
|530
|2008.04.29 19:26
|s/l
|75
|5.40
|1.9685
|1.9685
|1.9642
|378.00
|27472.31
|531
|2008.04.30 10:59
|buy
|76
|5.50
|1.9689
|1.9586
|1.9739
|532
|2008.04.30 11:05
|modify
|76
|5.50
|1.9689
|1.9690
|1.9739
|533
|2008.04.30 11:05
|modify
|76
|5.50
|1.9689
|1.9691
|1.9739
|534
|2008.04.30 11:05
|modify
|76
|5.50
|1.9689
|1.9692
|1.9739
|535
|2008.04.30 11:06
|s/l
|76
|5.50
|1.9692
|1.9692
|1.9739
|165.00
|27637.31
|536
|2008.04.30 15:17
|buy
|77
|5.50
|1.9712
|1.9597
|1.9762
|537
|2008.04.30 15:17
|modify
|77
|5.50
|1.9712
|1.9714
|1.9762
|538
|2008.04.30 15:17
|s/l
|77
|5.50
|1.9714
|1.9714
|1.9762
|110.00
|27747.31
|539
|2008.05.01 08:13
|buy
|78
|5.50
|1.9892
|1.9793
|1.9942
|540
|2008.05.01 08:16
|modify
|78
|5.50
|1.9892
|1.9892
|1.9942
|541
|2008.05.01 08:19
|s/l
|78
|5.50
|1.9892
|1.9892
|1.9942
|0.00
|27747.31
|542
|2008.05.01 09:25
|sell
|79
|5.50
|1.9845
|1.9958
|1.9795
|543
|2008.05.01 14:35
|modify
|79
|5.50
|1.9845
|1.9844
|1.9795
|544
|2008.05.01 14:35
|modify
|79
|5.50
|1.9845
|1.9842
|1.9795
|545
|2008.05.01 14:35
|modify
|79
|5.50
|1.9845
|1.9841
|1.9795
|546
|2008.05.01 14:35
|modify
|79
|5.50
|1.9845
|1.9839
|1.9795
|547
|2008.05.01 14:36
|s/l
|79
|5.50
|1.9839
|1.9839
|1.9795
|330.00
|28077.31
|548
|2008.05.02 08:17
|buy
|80
|5.60
|1.9788
|1.9689
|1.9838
|549
|2008.05.02 09:21
|modify
|80
|5.60
|1.9788
|1.9788
|1.9838
|550
|2008.05.02 09:21
|modify
|80
|5.60
|1.9788
|1.9790
|1.9838
|551
|2008.05.02 09:21
|modify
|80
|5.60
|1.9788
|1.9791
|1.9838
|552
|2008.05.02 09:21
|modify
|80
|5.60
|1.9788
|1.9793
|1.9838
|553
|2008.05.02 09:21
|modify
|80
|5.60
|1.9788
|1.9794
|1.9838
|554
|2008.05.02 09:22
|modify
|80
|5.60
|1.9788
|1.9795
|1.9838
|555
|2008.05.02 09:22
|modify
|80
|5.60
|1.9788
|1.9798
|1.9838
|556
|2008.05.02 09:22
|modify
|80
|5.60
|1.9788
|1.9801
|1.9838
|557
|2008.05.02 09:22
|modify
|80
|5.60
|1.9788
|1.9804
|1.9838
|558
|2008.05.02 09:22
|modify
|80
|5.60
|1.9788
|1.9805
|1.9838
|559
|2008.05.02 09:22
|modify
|80
|5.60
|1.9788
|1.9806
|1.9838
|560
|2008.05.02 09:22
|s/l
|80
|5.60
|1.9806
|1.9806
|1.9838
|1008.00
|29085.31
|561
|2008.05.02 16:24
|sell
|81
|5.80
|1.9708
|1.9902
|1.9658
|562
|2008.05.05 12:48
|modify
|81
|5.80
|1.9708
|1.9708
|1.9658
|563
|2008.05.05 12:49
|modify
|81
|5.80
|1.9708
|1.9707
|1.9658
|564
|2008.05.05 12:49
|modify
|81
|5.80
|1.9708
|1.9705
|1.9658
|565
|2008.05.05 12:49
|modify
|81
|5.80
|1.9708
|1.9704
|1.9658
|566
|2008.05.05 12:49
|modify
|81
|5.80
|1.9708
|1.9703
|1.9658
|567
|2008.05.05 12:49
|modify
|81
|5.80
|1.9708
|1.9701
|1.9658
|568
|2008.05.05 12:58
|modify
|81
|5.80
|1.9708
|1.9700
|1.9658
|569
|2008.05.05 12:58
|modify
|81
|5.80
|1.9708
|1.9699
|1.9658
|570
|2008.05.05 12:59
|modify
|81
|5.80
|1.9708
|1.9698
|1.9658
|571
|2008.05.05 13:00
|s/l
|81
|5.80
|1.9698
|1.9698
|1.9658
|542.41
|29627.72
|572
|2008.05.06 10:33
|sell
|82
|5.90
|1.9651
|1.9754
|1.9601
|573
|2008.05.06 10:46
|modify
|82
|5.90
|1.9651
|1.9651
|1.9601
|574
|2008.05.06 10:46
|modify
|82
|5.90
|1.9651
|1.9648
|1.9601
|575
|2008.05.06 10:47
|s/l
|82
|5.90
|1.9648
|1.9648
|1.9601
|177.00
|29804.72
|576
|2008.05.06 15:41
|buy
|83
|6.00
|1.9762
|1.9629
|1.9812
|577
|2008.05.06 16:09
|modify
|83
|6.00
|1.9762
|1.9765
|1.9812
|578
|2008.05.06 16:10
|s/l
|83
|6.00
|1.9765
|1.9765
|1.9812
|180.00
|29984.72
|579
|2008.05.08 10:13
|buy
|84
|6.00
|1.9550
|1.9436
|1.9600
|580
|2008.05.08 10:14
|modify
|84
|6.00
|1.9550
|1.9551
|1.9600
|581
|2008.05.08 10:14
|modify
|84
|6.00
|1.9550
|1.9552
|1.9600
|582
|2008.05.08 10:14
|s/l
|84
|6.00
|1.9552
|1.9552
|1.9600
|120.00
|30104.72
|583
|2008.05.09 08:13
|sell
|85
|6.00
|1.9532
|1.9623
|1.9482
|584
|2008.05.09 08:13
|modify
|85
|6.00
|1.9532
|1.9532
|1.9482
|585
|2008.05.09 08:13
|modify
|85
|6.00
|1.9532
|1.9530
|1.9482
|586
|2008.05.09 08:13
|modify
|85
|6.00
|1.9532
|1.9528
|1.9482
|587
|2008.05.09 08:13
|modify
|85
|6.00
|1.9532
|1.9525
|1.9482
|588
|2008.05.09 08:13
|modify
|85
|6.00
|1.9532
|1.9523
|1.9482
|589
|2008.05.09 08:13
|s/l
|85
|6.00
|1.9523
|1.9523
|1.9482
|540.00
|30644.72
|590
|2008.05.09 12:15
|sell
|86
|6.10
|1.9504
|1.9595
|1.9454
|591
|2008.05.09 12:38
|modify
|86
|6.10
|1.9504
|1.9503
|1.9454
|592
|2008.05.09 12:38
|modify
|86
|6.10
|1.9504
|1.9502
|1.9454
|593
|2008.05.09 12:38
|modify
|86
|6.10
|1.9504
|1.9501
|1.9454
|594
|2008.05.09 12:38
|modify
|86
|6.10
|1.9504
|1.9500
|1.9454
|595
|2008.05.09 12:38
|modify
|86
|6.10
|1.9504
|1.9499
|1.9454
|596
|2008.05.09 12:38
|modify
|86
|6.10
|1.9504
|1.9498
|1.9454
|597
|2008.05.09 12:38
|modify
|86
|6.10
|1.9504
|1.9497
|1.9454
|598
|2008.05.09 12:39
|modify
|86
|6.10
|1.9504
|1.9494
|1.9454
|599
|2008.05.09 12:39
|modify
|86
|6.10
|1.9504
|1.9493
|1.9454
|600
|2008.05.09 12:39
|modify
|86
|6.10
|1.9504
|1.9491
|1.9454
|601
|2008.05.09 12:39
|modify
|86
|6.10
|1.9504
|1.9490
|1.9454
|602
|2008.05.09 12:39
|modify
|86
|6.10
|1.9504
|1.9489
|1.9454
|603
|2008.05.09 12:39
|s/l
|86
|6.10
|1.9489
|1.9489
|1.9454
|915.00
|31559.72
|604
|2008.05.12 10:35
|buy
|87
|6.30
|1.9552
|1.9439
|1.9602
|605
|2008.05.12 10:37
|modify
|87
|6.30
|1.9552
|1.9553
|1.9602
|606
|2008.05.12 10:37
|modify
|87
|6.30
|1.9552
|1.9554
|1.9602
|607
|2008.05.12 10:37
|modify
|87
|6.30
|1.9552
|1.9555
|1.9602
|608
|2008.05.12 10:38
|s/l
|87
|6.30
|1.9555
|1.9555
|1.9602
|189.00
|31748.72
|609
|2008.05.12 15:42
|buy
|88
|6.30
|1.9615
|1.9437
|1.9665
|610
|2008.05.12 17:09
|modify
|88
|6.30
|1.9615
|1.9616
|1.9665
|611
|2008.05.12 17:09
|modify
|88
|6.30
|1.9615
|1.9617
|1.9665
|612
|2008.05.12 17:09
|modify
|88
|6.30
|1.9615
|1.9619
|1.9665
|613
|2008.05.12 17:09
|modify
|88
|6.30
|1.9615
|1.9621
|1.9665
|614
|2008.05.12 17:09
|modify
|88
|6.30
|1.9615
|1.9623
|1.9665
|615
|2008.05.12 17:11
|modify
|88
|6.30
|1.9615
|1.9624
|1.9665
|616
|2008.05.12 17:11
|modify
|88
|6.30
|1.9615
|1.9626
|1.9665
|617
|2008.05.12 17:11
|modify
|88
|6.30
|1.9615
|1.9627
|1.9665
|618
|2008.05.12 17:11
|s/l
|88
|6.30
|1.9627
|1.9627
|1.9665
|756.00
|32504.72
|619
|2008.05.13 08:15
|sell
|89
|6.50
|1.9524
|1.9617
|1.9474
|620
|2008.05.13 08:15
|modify
|89
|6.50
|1.9524
|1.9520
|1.9474
|621
|2008.05.13 08:15
|s/l
|89
|6.50
|1.9520
|1.9520
|1.9474
|260.00
|32764.72
|622
|2008.05.13 10:30
|buy
|90
|6.60
|1.9592
|1.9489
|1.9642
|623
|2008.05.13 10:55
|s/l
|90
|6.60
|1.9489
|1.9489
|1.9642
|-6798.00
|25966.72
|624
|2008.05.13 16:00
|sell
|91
|5.20
|1.9437
|1.9594
|1.9387
|625
|2008.05.13 16:00
|modify
|91
|5.20
|1.9437
|1.9435
|1.9387
|626
|2008.05.13 16:00
|s/l
|91
|5.20
|1.9435
|1.9435
|1.9387
|104.00
|26070.72
|627
|2008.05.14 06:33
|sell
|92
|5.20
|1.9437
|1.9542
|1.9387
|628
|2008.05.14 08:58
|modify
|92
|5.20
|1.9437
|1.9436
|1.9387
|629
|2008.05.14 08:58
|modify
|92
|5.20
|1.9437
|1.9435
|1.9387
|630
|2008.05.14 08:58
|modify
|92
|5.20
|1.9437
|1.9434
|1.9387
|631
|2008.05.14 08:58
|modify
|92
|5.20
|1.9437
|1.9432
|1.9387
|632
|2008.05.14 08:58
|modify
|92
|5.20
|1.9437
|1.9431
|1.9387
|633
|2008.05.14 08:58
|modify
|92
|5.20
|1.9437
|1.9430
|1.9387
|634
|2008.05.14 08:58
|modify
|92
|5.20
|1.9437
|1.9428
|1.9387
|635
|2008.05.14 08:58
|modify
|92
|5.20
|1.9437
|1.9427
|1.9387
|636
|2008.05.14 08:58
|modify
|92
|5.20
|1.9437
|1.9425
|1.9387
|637
|2008.05.14 08:58
|modify
|92
|5.20
|1.9437
|1.9423
|1.9387
|638
|2008.05.14 08:59
|s/l
|92
|5.20
|1.9423
|1.9423
|1.9387
|728.00
|26798.72
|639
|2008.05.15 07:44
|buy
|93
|5.40
|1.9489
|1.9373
|1.9539
|640
|2008.05.15 09:41
|modify
|93
|5.40
|1.9489
|1.9489
|1.9539
|641
|2008.05.15 09:41
|modify
|93
|5.40
|1.9489
|1.9490
|1.9539
|642
|2008.05.15 09:41
|modify
|93
|5.40
|1.9489
|1.9491
|1.9539
|643
|2008.05.15 09:41
|modify
|93
|5.40
|1.9489
|1.9492
|1.9539
|644
|2008.05.15 09:41
|modify
|93
|5.40
|1.9489
|1.9493
|1.9539
|645
|2008.05.15 09:41
|modify
|93
|5.40
|1.9489
|1.9494
|1.9539
|646
|2008.05.15 09:42
|s/l
|93
|5.40
|1.9494
|1.9494
|1.9539
|270.00
|27068.72
|647
|2008.05.15 12:01
|sell
|94
|5.40
|1.9449
|1.9540
|1.9399
|648
|2008.05.15 12:11
|modify
|94
|5.40
|1.9449
|1.9449
|1.9399
|649
|2008.05.15 12:11
|modify
|94
|5.40
|1.9449
|1.9446
|1.9399
|650
|2008.05.15 12:12
|modify
|94
|5.40
|1.9449
|1.9444
|1.9399
|651
|2008.05.15 12:12
|modify
|94
|5.40
|1.9449
|1.9443
|1.9399
|652
|2008.05.15 12:12
|modify
|94
|5.40
|1.9449
|1.9441
|1.9399
|653
|2008.05.15 12:12
|modify
|94
|5.40
|1.9449
|1.9440
|1.9399
|654
|2008.05.15 12:13
|s/l
|94
|5.40
|1.9440
|1.9440
|1.9399
|486.00
|27554.72
|655
|2008.05.16 09:04
|buy
|95
|5.50
|1.9495
|1.9393
|1.9545
|656
|2008.05.16 09:04
|modify
|95
|5.50
|1.9495
|1.9497
|1.9545
|657
|2008.05.16 09:04
|modify
|95
|5.50
|1.9495
|1.9499
|1.9545
|658
|2008.05.16 09:04
|modify
|95
|5.50
|1.9495
|1.9502
|1.9545
|659
|2008.05.16 09:04
|modify
|95
|5.50
|1.9495
|1.9504
|1.9545
|660
|2008.05.16 09:04
|modify
|95
|5.50
|1.9495
|1.9507
|1.9545
|661
|2008.05.16 09:04
|modify
|95
|5.50
|1.9495
|1.9509
|1.9545
|662
|2008.05.16 09:04
|modify
|95
|5.50
|1.9495
|1.9511
|1.9545
|663
|2008.05.16 09:04
|s/l
|95
|5.50
|1.9511
|1.9511
|1.9545
|880.00
|28434.72
|664
|2008.05.16 16:12
|buy
|96
|5.70
|1.9535
|1.9422
|1.9585
|665
|2008.05.16 16:36
|modify
|96
|5.70
|1.9535
|1.9536
|1.9585
|666
|2008.05.16 16:36
|modify
|96
|5.70
|1.9535
|1.9537
|1.9585
|667
|2008.05.16 16:36
|modify
|96
|5.70
|1.9535
|1.9538
|1.9585
|668
|2008.05.16 16:36
|modify
|96
|5.70
|1.9535
|1.9539
|1.9585
|669
|2008.05.16 16:36
|modify
|96
|5.70
|1.9535
|1.9540
|1.9585
|670
|2008.05.16 16:36
|modify
|96
|5.70
|1.9535
|1.9541
|1.9585
|671
|2008.05.16 16:36
|modify
|96
|5.70
|1.9535
|1.9542
|1.9585
|672
|2008.05.16 16:36
|modify
|96
|5.70
|1.9535
|1.9543
|1.9585
|673
|2008.05.16 16:37
|modify
|96
|5.70
|1.9535
|1.9544
|1.9585
|674
|2008.05.16 16:38
|s/l
|96
|5.70
|1.9544
|1.9544
|1.9585
|513.00
|28947.72
|675
|2008.05.19 09:31
|sell
|97
|5.80
|1.9546
|1.9640
|1.9496
|676
|2008.05.19 14:05
|modify
|97
|5.80
|1.9546
|1.9545
|1.9496
|677
|2008.05.19 14:05
|modify
|97
|5.80
|1.9546
|1.9543
|1.9496
|678
|2008.05.19 14:05
|modify
|97
|5.80
|1.9546
|1.9541
|1.9496
|679
|2008.05.19 14:05
|modify
|97
|5.80
|1.9546
|1.9539
|1.9496
|680
|2008.05.19 14:05
|s/l
|97
|5.80
|1.9539
|1.9539
|1.9496
|406.00
|29353.72
|681
|2008.05.19 15:32
|sell
|98
|5.90
|1.9526
|1.9639
|1.9476
|682
|2008.05.19 15:37
|modify
|98
|5.90
|1.9526
|1.9525
|1.9476
|683
|2008.05.19 15:37
|modify
|98
|5.90
|1.9526
|1.9523
|1.9476
|684
|2008.05.19 15:37
|modify
|98
|5.90
|1.9526
|1.9520
|1.9476
|685
|2008.05.19 15:38
|s/l
|98
|5.90
|1.9520
|1.9520
|1.9476
|354.00
|29707.72
|686
|2008.05.20 07:39
|buy
|99
|5.90
|1.9544
|1.9430
|1.9594
|687
|2008.05.20 09:04
|modify
|99
|5.90
|1.9544
|1.9544
|1.9594
|688
|2008.05.20 09:04
|modify
|99
|5.90
|1.9544
|1.9546
|1.9594
|689
|2008.05.20 09:04
|modify
|99
|5.90
|1.9544
|1.9548
|1.9594
|690
|2008.05.20 09:04
|modify
|99
|5.90
|1.9544
|1.9550
|1.9594
|691
|2008.05.20 09:04
|s/l
|99
|5.90
|1.9550
|1.9550
|1.9594
|354.00
|30061.72
|692
|2008.05.21 16:27
|sell
|100
|6.00
|1.9613
|1.9726
|1.9563
|693
|2008.05.21 22:49
|s/l
|100
|6.00
|1.9726
|1.9726
|1.9563
|-6780.00
|23281.72
|694
|2008.05.23 08:06
|buy
|101
|4.70
|1.9813
|1.9714
|1.9863
|695
|2008.05.23 13:35
|modify
|101
|4.70
|1.9813
|1.9813
|1.9863
|696
|2008.05.23 13:35
|modify
|101
|4.70
|1.9813
|1.9814
|1.9863
|697
|2008.05.23 13:35
|modify
|101
|4.70
|1.9813
|1.9815
|1.9863
|698
|2008.05.23 13:37
|s/l
|101
|4.70
|1.9815
|1.9815
|1.9863
|94.00
|23375.72
|699
|2008.05.23 13:45
|buy
|102
|4.70
|1.9821
|1.9708
|1.9871
|700
|2008.05.23 13:53
|modify
|102
|4.70
|1.9821
|1.9822
|1.9871
|701
|2008.05.23 13:54
|s/l
|102
|4.70
|1.9822
|1.9822
|1.9871
|47.00
|23422.72
|702
|2008.05.26 09:33
|sell
|103
|4.70
|1.9790
|1.9884
|1.9740
|703
|2008.05.26 10:02
|modify
|103
|4.70
|1.9790
|1.9789
|1.9740
|704
|2008.05.26 10:03
|modify
|103
|4.70
|1.9790
|1.9787
|1.9740
|705
|2008.05.26 10:03
|modify
|103
|4.70
|1.9790
|1.9785
|1.9740
|706
|2008.05.26 10:04
|modify
|103
|4.70
|1.9790
|1.9783
|1.9740
|707
|2008.05.26 10:04
|modify
|103
|4.70
|1.9790
|1.9781
|1.9740
|708
|2008.05.26 10:04
|modify
|103
|4.70
|1.9790
|1.9780
|1.9740
|709
|2008.05.26 10:04
|modify
|103
|4.70
|1.9790
|1.9779
|1.9740
|710
|2008.05.26 10:04
|modify
|103
|4.70
|1.9790
|1.9778
|1.9740
|711
|2008.05.26 10:04
|modify
|103
|4.70
|1.9790
|1.9776
|1.9740
|712
|2008.05.26 10:06
|modify
|103
|4.70
|1.9790
|1.9775
|1.9740
|713
|2008.05.26 10:07
|s/l
|103
|4.70
|1.9775
|1.9775
|1.9740
|705.00
|24127.72
|714
|2008.05.27 07:31
|buy
|104
|4.80
|1.9832
|1.9729
|1.9882
|715
|2008.05.27 07:33
|modify
|104
|4.80
|1.9832
|1.9832
|1.9882
|716
|2008.05.27 07:35
|modify
|104
|4.80
|1.9832
|1.9836
|1.9882
|717
|2008.05.27 07:35
|s/l
|104
|4.80
|1.9836
|1.9836
|1.9882
|192.00
|24319.72
|718
|2008.05.27 08:07
|sell
|105
|4.90
|1.9811
|1.9902
|1.9761
|719
|2008.05.27 08:21
|modify
|105
|4.90
|1.9811
|1.9811
|1.9761
|720
|2008.05.27 08:21
|modify
|105
|4.90
|1.9811
|1.9809
|1.9761
|721
|2008.05.27 08:21
|modify
|105
|4.90
|1.9811
|1.9807
|1.9761
|722
|2008.05.27 08:21
|modify
|105
|4.90
|1.9811
|1.9806
|1.9761
|723
|2008.05.27 08:21
|modify
|105
|4.90
|1.9811
|1.9805
|1.9761
|724
|2008.05.27 08:21
|modify
|105
|4.90
|1.9811
|1.9803
|1.9761
|725
|2008.05.27 08:21
|modify
|105
|4.90
|1.9811
|1.9802
|1.9761
|726
|2008.05.27 08:21
|modify
|105
|4.90
|1.9811
|1.9800
|1.9761
|727
|2008.05.27 08:21
|modify
|105
|4.90
|1.9811
|1.9798
|1.9761
|728
|2008.05.27 08:21
|modify
|105
|4.90
|1.9811
|1.9796
|1.9761
|729
|2008.05.27 08:21
|s/l
|105
|4.90
|1.9796
|1.9796
|1.9761
|735.00
|25054.72
|730
|2008.05.28 13:28
|sell
|106
|5.00
|1.9740
|1.9843
|1.9690
|731
|2008.05.28 13:33
|modify
|106
|5.00
|1.9740
|1.9739
|1.9690
|732
|2008.05.28 13:33
|modify
|106
|5.00
|1.9740
|1.9737
|1.9690
|733
|2008.05.28 13:33
|s/l
|106
|5.00
|1.9737
|1.9737
|1.9690
|150.00
|25204.72
|734
|2008.05.30 07:23
|buy
|107
|5.00
|1.9785
|1.9671
|1.9835
|735
|2008.05.30 17:44
|modify
|107
|5.00
|1.9785
|1.9785
|1.9835
|736
|2008.05.30 17:44
|modify
|107
|5.00
|1.9785
|1.9786
|1.9835
|737
|2008.05.30 17:44
|modify
|107
|5.00
|1.9785
|1.9787
|1.9835
|738
|2008.05.30 17:45
|modify
|107
|5.00
|1.9785
|1.9790
|1.9835
|739
|2008.05.30 17:45
|modify
|107
|5.00
|1.9785
|1.9792
|1.9835
|740
|2008.05.30 17:45
|modify
|107
|5.00
|1.9785
|1.9793
|1.9835
|741
|2008.05.30 17:45
|s/l
|107
|5.00
|1.9793
|1.9793
|1.9835
|400.00
|25604.72
|742
|2008.06.03 08:01
|buy
|108
|5.10
|1.9650
|1.9551
|1.9700
|743
|2008.06.03 09:57
|modify
|108
|5.10
|1.9650
|1.9650
|1.9700
|744
|2008.06.03 09:58
|s/l
|108
|5.10
|1.9650
|1.9650
|1.9700
|0.00
|25604.72
|745
|2008.06.04 07:35
|sell
|109
|5.10
|1.9610
|1.9713
|1.9560
|746
|2008.06.04 08:05
|modify
|109
|5.10
|1.9610
|1.9610
|1.9560
|747
|2008.06.04 08:06
|modify
|109
|5.10
|1.9610
|1.9609
|1.9560
|748
|2008.06.04 08:06
|modify
|109
|5.10
|1.9610
|1.9607
|1.9560
|749
|2008.06.04 08:06
|modify
|109
|5.10
|1.9610
|1.9606
|1.9560
|750
|2008.06.04 08:06
|modify
|109
|5.10
|1.9610
|1.9604
|1.9560
|751
|2008.06.04 08:06
|modify
|109
|5.10
|1.9610
|1.9603
|1.9560
|752
|2008.06.04 08:06
|modify
|109
|5.10
|1.9610
|1.9602
|1.9560
|753
|2008.06.04 08:06
|modify
|109
|5.10
|1.9610
|1.9601
|1.9560
|754
|2008.06.04 08:06
|modify
|109
|5.10
|1.9610
|1.9600
|1.9560
|755
|2008.06.04 08:06
|modify
|109
|5.10
|1.9610
|1.9598
|1.9560
|756
|2008.06.04 08:06
|modify
|109
|5.10
|1.9610
|1.9597
|1.9560
|757
|2008.06.04 08:06
|modify
|109
|5.10
|1.9610
|1.9595
|1.9560
|758
|2008.06.04 08:06
|modify
|109
|5.10
|1.9610
|1.9594
|1.9560
|759
|2008.06.04 08:06
|modify
|109
|5.10
|1.9610
|1.9592
|1.9560
|760
|2008.06.04 08:06
|modify
|109
|5.10
|1.9610
|1.9590
|1.9560
|761
|2008.06.04 08:06
|s/l
|109
|5.10
|1.9590
|1.9590
|1.9560
|1020.00
|26624.72
|762
|2008.06.05 10:41
|sell
|110
|5.30
|1.9486
|1.9601
|1.9436
|763
|2008.06.05 11:45
|modify
|110
|5.30
|1.9486
|1.9486
|1.9436
|764
|2008.06.05 11:46
|modify
|110
|5.30
|1.9486
|1.9483
|1.9436
|765
|2008.06.05 11:47
|modify
|110
|5.30
|1.9486
|1.9482
|1.9436
|766
|2008.06.05 11:47
|modify
|110
|5.30
|1.9486
|1.9481
|1.9436
|767
|2008.06.05 11:47
|modify
|110
|5.30
|1.9486
|1.9479
|1.9436
|768
|2008.06.05 11:47
|modify
|110
|5.30
|1.9486
|1.9478
|1.9436
|769
|2008.06.05 11:48
|modify
|110
|5.30
|1.9486
|1.9477
|1.9436
|770
|2008.06.05 11:48
|modify
|110
|5.30
|1.9486
|1.9475
|1.9436
|771
|2008.06.05 11:50
|s/l
|110
|5.30
|1.9475
|1.9475
|1.9436
|583.00
|27207.72
|772
|2008.06.05 15:37
|buy
|111
|5.40
|1.9551
|1.9436
|1.9601
|773
|2008.06.05 15:37
|modify
|111
|5.40
|1.9551
|1.9551
|1.9601
|774
|2008.06.05 15:37
|modify
|111
|5.40
|1.9551
|1.9553
|1.9601
|775
|2008.06.05 15:37
|s/l
|111
|5.40
|1.9553
|1.9553
|1.9601
|108.00
|27315.72
|776
|2008.06.06 06:44
|sell
|112
|5.50
|1.9570
|1.9674
|1.9520
|777
|2008.06.06 09:06
|modify
|112
|5.50
|1.9570
|1.9570
|1.9520
|778
|2008.06.06 09:07
|s/l
|112
|5.50
|1.9570
|1.9570
|1.9520
|0.00
|27315.72
|779
|2008.06.09 08:14
|buy
|113
|5.50
|1.9712
|1.9613
|1.9762
|780
|2008.06.09 09:15
|modify
|113
|5.50
|1.9712
|1.9712
|1.9762
|781
|2008.06.09 09:15
|modify
|113
|5.50
|1.9712
|1.9714
|1.9762
|782
|2008.06.09 09:15
|modify
|113
|5.50
|1.9712
|1.9715
|1.9762
|783
|2008.06.09 09:15
|modify
|113
|5.50
|1.9712
|1.9716
|1.9762
|784
|2008.06.09 09:16
|s/l
|113
|5.50
|1.9716
|1.9716
|1.9762
|220.00
|27535.72
|785
|2008.06.09 13:18
|buy
|114
|5.50
|1.9795
|1.9666
|1.9845
|786
|2008.06.10 07:56
|s/l
|114
|5.50
|1.9666
|1.9666
|1.9845
|-7073.15
|20462.57
|787
|2008.06.11 10:30
|sell
|115
|4.10
|1.9526
|1.9628
|1.9476
|788
|2008.06.11 10:31
|modify
|115
|4.10
|1.9526
|1.9524
|1.9476
|789
|2008.06.11 10:31
|modify
|115
|4.10
|1.9526
|1.9523
|1.9476
|790
|2008.06.11 10:31
|modify
|115
|4.10
|1.9526
|1.9521
|1.9476
|791
|2008.06.11 10:31
|modify
|115
|4.10
|1.9526
|1.9519
|1.9476
|792
|2008.06.11 10:31
|modify
|115
|4.10
|1.9526
|1.9517
|1.9476
|793
|2008.06.11 10:31
|modify
|115
|4.10
|1.9526
|1.9515
|1.9476
|794
|2008.06.11 10:31
|s/l
|115
|4.10
|1.9515
|1.9515
|1.9476
|451.00
|20913.57
|795
|2008.06.13 08:17
|sell
|116
|4.20
|1.9457
|1.9548
|1.9407
|796
|2008.06.13 08:57
|modify
|116
|4.20
|1.9457
|1.9456
|1.9407
|797
|2008.06.13 08:57
|modify
|116
|4.20
|1.9457
|1.9454
|1.9407
|798
|2008.06.13 08:57
|modify
|116
|4.20
|1.9457
|1.9453
|1.9407
|799
|2008.06.13 08:57
|modify
|116
|4.20
|1.9457
|1.9451
|1.9407
|800
|2008.06.13 08:57
|modify
|116
|4.20
|1.9457
|1.9449
|1.9407
|801
|2008.06.13 08:57
|modify
|116
|4.20
|1.9457
|1.9448
|1.9407
|802
|2008.06.13 08:58
|modify
|116
|4.20
|1.9457
|1.9446
|1.9407
|803
|2008.06.13 08:59
|modify
|116
|4.20
|1.9457
|1.9445
|1.9407
|804
|2008.06.13 08:59
|s/l
|116
|4.20
|1.9445
|1.9445
|1.9407
|504.00
|21417.57
|805
|2008.06.13 12:37
|sell
|117
|4.30
|1.9436
|1.9528
|1.9386
|806
|2008.06.13 14:39
|modify
|117
|4.30
|1.9436
|1.9434
|1.9386
|807
|2008.06.13 14:39
|modify
|117
|4.30
|1.9436
|1.9432
|1.9386
|808
|2008.06.13 14:39
|modify
|117
|4.30
|1.9436
|1.9430
|1.9386
|809
|2008.06.13 14:39
|modify
|117
|4.30
|1.9436
|1.9428
|1.9386
|810
|2008.06.13 14:39
|modify
|117
|4.30
|1.9436
|1.9426
|1.9386
|811
|2008.06.13 14:40
|modify
|117
|4.30
|1.9436
|1.9424
|1.9386
|812
|2008.06.13 14:40
|modify
|117
|4.30
|1.9436
|1.9423
|1.9386
|813
|2008.06.13 14:40
|modify
|117
|4.30
|1.9436
|1.9422
|1.9386
|814
|2008.06.13 14:40
|modify
|117
|4.30
|1.9436
|1.9421
|1.9386
|815
|2008.06.13 14:40
|s/l
|117
|4.30
|1.9421
|1.9421
|1.9386
|645.00
|22062.57
|816
|2008.06.13 17:22
|buy
|118
|4.40
|1.9503
|1.9383
|1.9553
|817
|2008.06.13 17:33
|modify
|118
|4.40
|1.9503
|1.9503
|1.9553
|818
|2008.06.13 17:33
|modify
|118
|4.40
|1.9503
|1.9504
|1.9553
|819
|2008.06.13 17:33
|modify
|118
|4.40
|1.9503
|1.9505
|1.9553
|820
|2008.06.13 17:33
|modify
|118
|4.40
|1.9503
|1.9506
|1.9553
|821
|2008.06.13 17:33
|modify
|118
|4.40
|1.9503
|1.9507
|1.9553
|822
|2008.06.13 17:33
|s/l
|118
|4.40
|1.9507
|1.9507
|1.9553
|176.00
|22238.57
|823
|2008.06.17 07:40
|buy
|119
|4.40
|1.9689
|1.9587
|1.9739
|824
|2008.06.17 08:57
|modify
|119
|4.40
|1.9689
|1.9690
|1.9739
|825
|2008.06.17 08:57
|modify
|119
|4.40
|1.9689
|1.9692
|1.9739
|826
|2008.06.17 08:58
|s/l
|119
|4.40
|1.9692
|1.9692
|1.9739
|132.00
|22370.57
|827
|2008.06.17 09:31
|sell
|120
|4.50
|1.9662
|1.9756
|1.9612
|828
|2008.06.17 09:36
|modify
|120
|4.50
|1.9662
|1.9661
|1.9612
|829
|2008.06.17 09:36
|modify
|120
|4.50
|1.9662
|1.9660
|1.9612
|830
|2008.06.17 09:36
|modify
|120
|4.50
|1.9662
|1.9659
|1.9612
|831
|2008.06.17 09:36
|modify
|120
|4.50
|1.9662
|1.9658
|1.9612
|832
|2008.06.17 09:36
|modify
|120
|4.50
|1.9662
|1.9657
|1.9612
|833
|2008.06.17 09:36
|modify
|120
|4.50
|1.9662
|1.9656
|1.9612
|834
|2008.06.17 09:36
|s/l
|120
|4.50
|1.9656
|1.9656
|1.9612
|270.00
|22640.57
|835
|2008.06.18 07:15
|sell
|121
|4.50
|1.9511
|1.9624
|1.9461
|836
|2008.06.18 10:18
|modify
|121
|4.50
|1.9511
|1.9510
|1.9461
|837
|2008.06.18 10:18
|modify
|121
|4.50
|1.9511
|1.9509
|1.9461
|838
|2008.06.18 10:18
|s/l
|121
|4.50
|1.9509
|1.9509
|1.9461
|90.00
|22730.57
|839
|2008.06.18 16:28
|buy
|122
|4.50
|1.9570
|1.9456
|1.9620
|840
|2008.06.18 16:29
|modify
|122
|4.50
|1.9570
|1.9570
|1.9620
|841
|2008.06.18 16:30
|s/l
|122
|4.50
|1.9570
|1.9570
|1.9620
|0.00
|22730.57
|842
|2008.06.19 07:34
|buy
|123
|4.50
|1.9626
|1.9511
|1.9676
|843
|2008.06.19 09:04
|modify
|123
|4.50
|1.9626
|1.9626
|1.9676
|844
|2008.06.19 09:04
|modify
|123
|4.50
|1.9626
|1.9627
|1.9676
|845
|2008.06.19 09:04
|modify
|123
|4.50
|1.9626
|1.9628
|1.9676
|846
|2008.06.19 09:04
|modify
|123
|4.50
|1.9626
|1.9629
|1.9676
|847
|2008.06.19 09:05
|modify
|123
|4.50
|1.9626
|1.9634
|1.9676
|848
|2008.06.19 09:05
|s/l
|123
|4.50
|1.9634
|1.9634
|1.9676
|360.00
|23090.57
|849
|2008.06.19 13:22
|buy
|124
|4.60
|1.9718
|1.9586
|1.9768
|850
|2008.06.19 13:22
|modify
|124
|4.60
|1.9718
|1.9720
|1.9768
|851
|2008.06.19 13:22
|modify
|124
|4.60
|1.9718
|1.9722
|1.9768
|852
|2008.06.19 13:22
|s/l
|124
|4.60
|1.9722
|1.9722
|1.9768
|184.00
|23274.57
|853
|2008.06.19 17:57
|buy
|125
|4.70
|1.9740
|1.9586
|1.9790
|854
|2008.06.20 11:41
|modify
|125
|4.70
|1.9740
|1.9741
|1.9790
|855
|2008.06.20 11:42
|modify
|125
|4.70
|1.9740
|1.9742
|1.9790
|856
|2008.06.20 11:42
|modify
|125
|4.70
|1.9740
|1.9743
|1.9790
|857
|2008.06.20 11:43
|s/l
|125
|4.70
|1.9743
|1.9743
|1.9790
|159.67
|23434.23
|858
|2008.06.20 11:43
|buy
|126
|4.70
|1.9748
|1.9644
|1.9798
|859
|2008.06.20 12:05
|modify
|126
|4.70
|1.9748
|1.9749
|1.9798
|860
|2008.06.20 12:05
|modify
|126
|4.70
|1.9748
|1.9751
|1.9798
|861
|2008.06.20 12:06
|modify
|126
|4.70
|1.9748
|1.9752
|1.9798
|862
|2008.06.20 12:06
|modify
|126
|4.70
|1.9748
|1.9753
|1.9798
|863
|2008.06.20 12:06
|modify
|126
|4.70
|1.9748
|1.9754
|1.9798
|864
|2008.06.20 12:06
|modify
|126
|4.70
|1.9748
|1.9756
|1.9798
|865
|2008.06.20 12:06
|modify
|126
|4.70
|1.9748
|1.9757
|1.9798
|866
|2008.06.20 12:06
|modify
|126
|4.70
|1.9748
|1.9758
|1.9798
|867
|2008.06.20 12:06
|modify
|126
|4.70
|1.9748
|1.9759
|1.9798
|868
|2008.06.20 12:06
|modify
|126
|4.70
|1.9748
|1.9760
|1.9798
|869
|2008.06.20 12:06
|modify
|126
|4.70
|1.9748
|1.9761
|1.9798
|870
|2008.06.20 12:06
|s/l
|126
|4.70
|1.9761
|1.9761
|1.9798
|611.00
|24045.23
|871
|2008.06.24 12:03
|sell
|127
|4.80
|1.9634
|1.9725
|1.9584
|872
|2008.06.24 16:16
|s/l
|127
|4.80
|1.9725
|1.9725
|1.9584
|-4368.00
|19677.23
|873
|2008.06.24 16:16
|buy
|128
|3.90
|1.9728
|1.9603
|1.9778
|874
|2008.06.25 12:24
|modify
|128
|3.90
|1.9728
|1.9729
|1.9778
|875
|2008.06.25 12:24
|modify
|128
|3.90
|1.9728
|1.9730
|1.9778
|876
|2008.06.25 12:24
|modify
|128
|3.90
|1.9728
|1.9731
|1.9778
|877
|2008.06.25 12:24
|modify
|128
|3.90
|1.9728
|1.9732
|1.9778
|878
|2008.06.25 12:24
|modify
|128
|3.90
|1.9728
|1.9733
|1.9778
|879
|2008.06.25 12:25
|s/l
|128
|3.90
|1.9733
|1.9733
|1.9778
|210.49
|19887.72
|880
|2008.06.26 10:19
|buy
|129
|4.00
|1.9783
|1.9669
|1.9833
|881
|2008.06.26 10:30
|modify
|129
|4.00
|1.9783
|1.9785
|1.9833
|882
|2008.06.26 10:30
|modify
|129
|4.00
|1.9783
|1.9786
|1.9833
|883
|2008.06.26 10:30
|modify
|129
|4.00
|1.9783
|1.9788
|1.9833
|884
|2008.06.26 10:31
|modify
|129
|4.00
|1.9783
|1.9789
|1.9833
|885
|2008.06.26 10:31
|modify
|129
|4.00
|1.9783
|1.9791
|1.9833
|886
|2008.06.26 10:31
|s/l
|129
|4.00
|1.9791
|1.9791
|1.9833
|320.00
|20207.72
|887
|2008.06.26 17:05
|buy
|130
|4.00
|1.9897
|1.9709
|1.9947
|888
|2008.06.27 16:27
|modify
|130
|4.00
|1.9897
|1.9900
|1.9947
|889
|2008.06.27 16:27
|modify
|130
|4.00
|1.9897
|1.9902
|1.9947
|890
|2008.06.27 16:27
|modify
|130
|4.00
|1.9897
|1.9904
|1.9947
|891
|2008.06.27 16:27
|modify
|130
|4.00
|1.9897
|1.9906
|1.9947
|892
|2008.06.27 16:27
|modify
|130
|4.00
|1.9897
|1.9907
|1.9947
|893
|2008.06.27 16:27
|modify
|130
|4.00
|1.9897
|1.9908
|1.9947
|894
|2008.06.27 16:27
|modify
|130
|4.00
|1.9897
|1.9910
|1.9947
|895
|2008.06.27 16:28
|s/l
|130
|4.00
|1.9910
|1.9910
|1.9947
|535.89
|20743.61
|896
|2008.06.27 16:28
|buy
|131
|4.10
|1.9915
|1.9801
|1.9965
|897
|2008.06.27 16:37
|modify
|131
|4.10
|1.9915
|1.9916
|1.9965
|898
|2008.06.27 16:37
|modify
|131
|4.10
|1.9915
|1.9917
|1.9965
|899
|2008.06.27 16:37
|s/l
|131
|4.10
|1.9917
|1.9917
|1.9965
|82.00
|20825.61
|900
|2008.06.30 11:19
|sell
|132
|4.20
|1.9934
|2.0025
|1.9884
|901
|2008.06.30 12:32
|modify
|132
|4.20
|1.9934
|1.9932
|1.9884
|902
|2008.06.30 12:32
|modify
|132
|4.20
|1.9934
|1.9931
|1.9884
|903
|2008.06.30 12:32
|s/l
|132
|4.20
|1.9931
|1.9931
|1.9884
|126.00
|20951.61
|904
|2008.07.02 09:31
|sell
|133
|4.20
|1.9908
|2.0005
|1.9858
|905
|2008.07.02 09:32
|modify
|133
|4.20
|1.9908
|1.9907
|1.9858
|906
|2008.07.02 09:32
|modify
|133
|4.20
|1.9908
|1.9904
|1.9858
|907
|2008.07.02 09:33
|modify
|133
|4.20
|1.9908
|1.9903
|1.9858
|908
|2008.07.02 09:33
|s/l
|133
|4.20
|1.9903
|1.9903
|1.9858
|210.00
|21161.61
|909
|2008.07.03 10:30
|sell
|134
|4.20
|1.9875
|1.9990
|1.9825
|910
|2008.07.03 10:30
|modify
|134
|4.20
|1.9875
|1.9874
|1.9825
|911
|2008.07.03 10:30
|modify
|134
|4.20
|1.9875
|1.9872
|1.9825
|912
|2008.07.03 10:30
|modify
|134
|4.20
|1.9875
|1.9869
|1.9825
|913
|2008.07.03 10:30
|modify
|134
|4.20
|1.9875
|1.9866
|1.9825
|914
|2008.07.03 10:30
|s/l
|134
|4.20
|1.9866
|1.9866
|1.9825
|378.00
|21539.61
|915
|2008.07.04 08:35
|sell
|135
|4.30
|1.9824
|1.9915
|1.9774
|916
|2008.07.04 08:51
|modify
|135
|4.30
|1.9824
|1.9821
|1.9774
|917
|2008.07.04 08:51
|s/l
|135
|4.30
|1.9821
|1.9821
|1.9774
|129.00
|21668.61
|918
|2008.07.07 07:13
|sell
|136
|4.30
|1.9758
|1.9861
|1.9708
|919
|2008.07.07 08:29
|modify
|136
|4.30
|1.9758
|1.9754
|1.9708
|920
|2008.07.07 08:30
|modify
|136
|4.30
|1.9758
|1.9753
|1.9708
|921
|2008.07.07 08:30
|modify
|136
|4.30
|1.9758
|1.9751
|1.9708
|922
|2008.07.07 08:30
|modify
|136
|4.30
|1.9758
|1.9750
|1.9708
|923
|2008.07.07 08:30
|modify
|136
|4.30
|1.9758
|1.9748
|1.9708
|924
|2008.07.07 08:30
|modify
|136
|4.30
|1.9758
|1.9747
|1.9708
|925
|2008.07.07 08:30
|modify
|136
|4.30
|1.9758
|1.9745
|1.9708
|926
|2008.07.07 08:30
|modify
|136
|4.30
|1.9758
|1.9744
|1.9708
|927
|2008.07.07 08:30
|modify
|136
|4.30
|1.9758
|1.9742
|1.9708
|928
|2008.07.07 08:30
|modify
|136
|4.30
|1.9758
|1.9740
|1.9708
|929
|2008.07.07 08:31
|modify
|136
|4.30
|1.9758
|1.9739
|1.9708
|930
|2008.07.07 08:32
|s/l
|136
|4.30
|1.9739
|1.9739
|1.9708
|817.00
|22485.61
|931
|2008.07.08 09:56
|buy
|137
|4.50
|1.9772
|1.9673
|1.9822
|932
|2008.07.08 10:11
|modify
|137
|4.50
|1.9772
|1.9772
|1.9822
|933
|2008.07.08 10:11
|modify
|137
|4.50
|1.9772
|1.9774
|1.9822
|934
|2008.07.08 10:11
|modify
|137
|4.50
|1.9772
|1.9775
|1.9822
|935
|2008.07.08 10:11
|modify
|137
|4.50
|1.9772
|1.9776
|1.9822
|936
|2008.07.08 10:11
|modify
|137
|4.50
|1.9772
|1.9777
|1.9822
|937
|2008.07.08 10:11
|s/l
|137
|4.50
|1.9777
|1.9777
|1.9822
|225.00
|22710.61
|938
|2008.07.08 16:07
|sell
|138
|4.50
|1.9696
|1.9809
|1.9646
|939
|2008.07.08 17:33
|modify
|138
|4.50
|1.9696
|1.9696
|1.9646
|940
|2008.07.08 17:33
|modify
|138
|4.50
|1.9696
|1.9694
|1.9646
|941
|2008.07.08 17:34
|modify
|138
|4.50
|1.9696
|1.9693
|1.9646
|942
|2008.07.08 17:34
|modify
|138
|4.50
|1.9696
|1.9691
|1.9646
|943
|2008.07.08 17:35
|s/l
|138
|4.50
|1.9691
|1.9691
|1.9646
|225.00
|22935.61
|944
|2008.07.09 06:36
|buy
|139
|4.60
|1.9707
|1.9605
|1.9757
|945
|2008.07.09 06:42
|modify
|139
|4.60
|1.9707
|1.9707
|1.9757
|946
|2008.07.09 06:43
|modify
|139
|4.60
|1.9707
|1.9709
|1.9757
|947
|2008.07.09 06:43
|s/l
|139
|4.60
|1.9709
|1.9709
|1.9757
|92.00
|23027.61
|948
|2008.07.09 09:40
|sell
|140
|4.60
|1.9684
|1.9775
|1.9634
|949
|2008.07.09 09:52
|modify
|140
|4.60
|1.9684
|1.9683
|1.9634
|950
|2008.07.09 09:52
|s/l
|140
|4.60
|1.9683
|1.9683
|1.9634
|46.00
|23073.61
|951
|2008.07.09 12:22
|buy
|141
|4.60
|1.9740
|1.9640
|1.9790
|952
|2008.07.09 12:31
|modify
|141
|4.60
|1.9740
|1.9741
|1.9790
|953
|2008.07.09 12:31
|s/l
|141
|4.60
|1.9741
|1.9741
|1.9790
|46.00
|23119.61
|954
|2008.07.10 07:23
|sell
|142
|4.60
|1.9789
|1.9902
|1.9739
|955
|2008.07.10 09:12
|modify
|142
|4.60
|1.9789
|1.9789
|1.9739
|956
|2008.07.10 09:12
|modify
|142
|4.60
|1.9789
|1.9788
|1.9739
|957
|2008.07.10 09:12
|modify
|142
|4.60
|1.9789
|1.9787
|1.9739
|958
|2008.07.10 09:12
|modify
|142
|4.60
|1.9789
|1.9785
|1.9739
|959
|2008.07.10 09:12
|modify
|142
|4.60
|1.9789
|1.9783
|1.9739
|960
|2008.07.10 09:13
|modify
|142
|4.60
|1.9789
|1.9782
|1.9739
|961
|2008.07.10 09:13
|modify
|142
|4.60
|1.9789
|1.9781
|1.9739
|962
|2008.07.10 09:13
|modify
|142
|4.60
|1.9789
|1.9780
|1.9739
|963
|2008.07.10 09:13
|modify
|142
|4.60
|1.9789
|1.9779
|1.9739
|964
|2008.07.10 09:13
|modify
|142
|4.60
|1.9789
|1.9778
|1.9739
|965
|2008.07.10 09:13
|modify
|142
|4.60
|1.9789
|1.9777
|1.9739
|966
|2008.07.10 09:14
|modify
|142
|4.60
|1.9789
|1.9776
|1.9739
|967
|2008.07.10 09:14
|modify
|142
|4.60
|1.9789
|1.9775
|1.9739
|968
|2008.07.10 09:14
|modify
|142
|4.60
|1.9789
|1.9774
|1.9739
|969
|2008.07.10 09:14
|modify
|142
|4.60
|1.9789
|1.9773
|1.9739
|970
|2008.07.10 09:14
|s/l
|142
|4.60
|1.9773
|1.9773
|1.9739
|736.00
|23855.61
|971
|2008.07.11 13:41
|buy
|143
|4.80
|1.9790
|1.9688
|1.9840
|972
|2008.07.11 13:44
|modify
|143
|4.80
|1.9790
|1.9790
|1.9840
|973
|2008.07.11 13:44
|modify
|143
|4.80
|1.9790
|1.9794
|1.9840
|974
|2008.07.11 13:44
|modify
|143
|4.80
|1.9790
|1.9795
|1.9840
|975
|2008.07.11 13:44
|modify
|143
|4.80
|1.9790
|1.9798
|1.9840
|976
|2008.07.11 13:44
|modify
|143
|4.80
|1.9790
|1.9800
|1.9840
|977
|2008.07.11 13:44
|modify
|143
|4.80
|1.9790
|1.9803
|1.9840
|978
|2008.07.11 13:45
|modify
|143
|4.80
|1.9790
|1.9806
|1.9840
|979
|2008.07.11 13:45
|modify
|143
|4.80
|1.9790
|1.9808
|1.9840
|980
|2008.07.11 13:45
|modify
|143
|4.80
|1.9790
|1.9809
|1.9840
|981
|2008.07.11 13:45
|modify
|143
|4.80
|1.9790
|1.9810
|1.9840
|982
|2008.07.11 13:45
|s/l
|143
|4.80
|1.9810
|1.9810
|1.9840
|960.00
|24815.61
|983
|2008.07.14 07:30
|sell
|144
|5.00
|1.9831
|1.9934
|1.9781
|984
|2008.07.14 10:30
|modify
|144
|5.00
|1.9831
|1.9830
|1.9781
|985
|2008.07.14 10:30
|modify
|144
|5.00
|1.9831
|1.9828
|1.9781
|986
|2008.07.14 10:30
|modify
|144
|5.00
|1.9831
|1.9826
|1.9781
|987
|2008.07.14 10:30
|modify
|144
|5.00
|1.9831
|1.9824
|1.9781
|988
|2008.07.14 10:30
|s/l
|144
|5.00
|1.9824
|1.9824
|1.9781
|350.00
|25165.61
|989
|2008.07.14 13:39
|buy
|145
|5.00
|1.9883
|1.9781
|1.9933
|990
|2008.07.14 14:30
|modify
|145
|5.00
|1.9883
|1.9884
|1.9933
|991
|2008.07.14 14:31
|s/l
|145
|5.00
|1.9884
|1.9884
|1.9933
|50.00
|25215.61
|992
|2008.07.16 07:27
|sell
|146
|5.00
|2.0003
|2.0116
|1.9953
|993
|2008.07.16 15:19
|modify
|146
|5.00
|2.0003
|2.0003
|1.9953
|994
|2008.07.16 15:24
|s/l
|146
|5.00
|2.0003
|2.0003
|1.9953
|0.00
|25215.61
|995
|2008.07.16 15:24
|sell
|147
|5.00
|1.9988
|2.0102
|1.9938
|996
|2008.07.16 15:29
|modify
|147
|5.00
|1.9988
|1.9985
|1.9938
|997
|2008.07.16 15:30
|modify
|147
|5.00
|1.9988
|1.9983
|1.9938
|998
|2008.07.16 15:30
|modify
|147
|5.00
|1.9988
|1.9982
|1.9938
|999
|2008.07.16 15:30
|modify
|147
|5.00
|1.9988
|1.9981
|1.9938
|1000
|2008.07.16 15:30
|modify
|147
|5.00
|1.9988
|1.9979
|1.9938
|1001
|2008.07.16 15:30
|s/l
|147
|5.00
|1.9979
|1.9979
|1.9938
|450.00
|25665.61
|1002
|2008.07.17 07:19
|buy
|148
|5.10
|2.0028
|1.9913
|2.0078
|1003
|2008.07.17 11:20
|modify
|148
|5.10
|2.0028
|2.0029
|2.0078
|1004
|2008.07.17 11:20
|modify
|148
|5.10
|2.0028
|2.0030
|2.0078
|1005
|2008.07.17 11:20
|modify
|148
|5.10
|2.0028
|2.0032
|2.0078
|1006
|2008.07.17 11:20
|s/l
|148
|5.10
|2.0032
|2.0032
|2.0078
|204.00
|25869.61
|1007
|2008.07.17 11:20
|buy
|149
|5.20
|2.0036
|1.9925
|2.0086
|1008
|2008.07.17 12:10
|modify
|149
|5.20
|2.0036
|2.0036
|2.0086
|1009
|2008.07.17 12:10
|modify
|149
|5.20
|2.0036
|2.0037
|2.0086
|1010
|2008.07.17 12:11
|modify
|149
|5.20
|2.0036
|2.0038
|2.0086
|1011
|2008.07.17 12:11
|s/l
|149
|5.20
|2.0038
|2.0038
|2.0086
|104.00
|25973.61
|1012
|2008.07.17 16:46
|buy
|150
|5.20
|2.0060
|1.9947
|2.0110
|1013
|2008.07.17 16:58
|modify
|150
|5.20
|2.0060
|2.0061
|2.0110
|1014
|2008.07.17 16:58
|modify
|150
|5.20
|2.0060
|2.0062
|2.0110
|1015
|2008.07.17 16:58
|modify
|150
|5.20
|2.0060
|2.0063
|2.0110
|1016
|2008.07.17 16:59
|modify
|150
|5.20
|2.0060
|2.0064
|2.0110
|1017
|2008.07.17 16:59
|modify
|150
|5.20
|2.0060
|2.0065
|2.0110
|1018
|2008.07.17 17:00
|modify
|150
|5.20
|2.0060
|2.0066
|2.0110
|1019
|2008.07.17 17:00
|modify
|150
|5.20
|2.0060
|2.0067
|2.0110
|1020
|2008.07.17 17:00
|s/l
|150
|5.20
|2.0067
|2.0067
|2.0110
|364.00
|26337.61
|1021
|2008.07.18 09:25
|sell
|151
|5.30
|1.9929
|2.0047
|1.9879
|1022
|2008.07.18 09:31
|modify
|151
|5.30
|1.9929
|1.9928
|1.9879
|1023
|2008.07.18 09:31
|modify
|151
|5.30
|1.9929
|1.9927
|1.9879
|1024
|2008.07.18 09:31
|modify
|151
|5.30
|1.9929
|1.9926
|1.9879
|1025
|2008.07.18 09:31
|modify
|151
|5.30
|1.9929
|1.9924
|1.9879
|1026
|2008.07.18 09:31
|modify
|151
|5.30
|1.9929
|1.9923
|1.9879
|1027
|2008.07.18 09:31
|modify
|151
|5.30
|1.9929
|1.9921
|1.9879
|1028
|2008.07.18 09:31
|modify
|151
|5.30
|1.9929
|1.9920
|1.9879
|1029
|2008.07.18 09:32
|s/l
|151
|5.30
|1.9920
|1.9920
|1.9879
|477.00
|26814.61
|1030
|2008.07.18 17:58
|buy
|152
|5.40
|1.9994
|1.9880
|2.0044
|1031
|2008.07.21 22:19
|modify
|152
|5.40
|1.9994
|1.9996
|2.0044
|1032
|2008.07.21 22:19
|modify
|152
|5.40
|1.9994
|1.9999
|2.0044
|1033
|2008.07.21 22:19
|modify
|152
|5.40
|1.9994
|2.0002
|2.0044
|1034
|2008.07.21 22:20
|modify
|152
|5.40
|1.9994
|2.0005
|2.0044
|1035
|2008.07.21 22:20
|modify
|152
|5.40
|1.9994
|2.0007
|2.0044
|1036
|2008.07.21 22:20
|modify
|152
|5.40
|1.9994
|2.0008
|2.0044
|1037
|2008.07.21 22:20
|modify
|152
|5.40
|1.9994
|2.0009
|2.0044
|1038
|2008.07.21 22:20
|modify
|152
|5.40
|1.9994
|2.0010
|2.0044
|1039
|2008.07.21 22:20
|modify
|152
|5.40
|1.9994
|2.0012
|2.0044
|1040
|2008.07.21 22:22
|modify
|152
|5.40
|1.9994
|2.0013
|2.0044
|1041
|2008.07.21 22:23
|modify
|152
|5.40
|1.9994
|2.0014
|2.0044
|1042
|2008.07.21 22:23
|modify
|152
|5.40
|1.9994
|2.0015
|2.0044
|1043
|2008.07.21 22:23
|modify
|152
|5.40
|1.9994
|2.0016
|2.0044
|1044
|2008.07.21 22:23
|modify
|152
|5.40
|1.9994
|2.0017
|2.0044
|1045
|2008.07.21 22:23
|modify
|152
|5.40
|1.9994
|2.0018
|2.0044
|1046
|2008.07.21 22:25
|close
|152
|5.40
|2.0025
|2.0018
|2.0044
|1695.45
|28510.06
|1047
|2008.07.22 07:15
|sell
|153
|5.70
|2.0007
|2.0111
|1.9957
|1048
|2008.07.22 14:51
|modify
|153
|5.70
|2.0007
|2.0006
|1.9957
|1049
|2008.07.22 14:51
|modify
|153
|5.70
|2.0007
|2.0005
|1.9957
|1050
|2008.07.22 14:51
|s/l
|153
|5.70
|2.0005
|2.0005
|1.9957
|114.00
|28624.06
|1051
|2008.07.23 08:11
|sell
|154
|5.70
|1.9914
|2.0005
|1.9864
|1052
|2008.07.23 08:13
|modify
|154
|5.70
|1.9914
|1.9914
|1.9864
|1053
|2008.07.23 08:14
|modify
|154
|5.70
|1.9914
|1.9913
|1.9864
|1054
|2008.07.23 08:14
|s/l
|154
|5.70
|1.9913
|1.9913
|1.9864
|57.00
|28681.06
|1055
|2008.07.24 08:06
|sell
|155
|5.70
|1.9969
|2.0060
|1.9919
|1056
|2008.07.24 08:08
|modify
|155
|5.70
|1.9969
|1.9968
|1.9919
|1057
|2008.07.24 08:08
|modify
|155
|5.70
|1.9969
|1.9967
|1.9919
|1058
|2008.07.24 08:08
|modify
|155
|5.70
|1.9969
|1.9965
|1.9919
|1059
|2008.07.24 08:09
|modify
|155
|5.70
|1.9969
|1.9963
|1.9919
|1060
|2008.07.24 08:10
|s/l
|155
|5.70
|1.9963
|1.9963
|1.9919
|342.00
|29023.06
|1061
|2008.07.24 15:01
|sell
|156
|5.80
|1.9820
|1.9994
|1.9770
|1062
|2008.07.29 16:20
|modify
|156
|5.80
|1.9820
|1.9819
|1.9770
|1063
|2008.07.29 16:20
|modify
|156
|5.80
|1.9820
|1.9818
|1.9770
|1064
|2008.07.29 16:20
|modify
|156
|5.80
|1.9820
|1.9817
|1.9770
|1065
|2008.07.29 16:20
|modify
|156
|5.80
|1.9820
|1.9816
|1.9770
|1066
|2008.07.29 16:20
|modify
|156
|5.80
|1.9820
|1.9815
|1.9770
|1067
|2008.07.29 16:20
|modify
|156
|5.80
|1.9820
|1.9814
|1.9770
|1068
|2008.07.29 16:21
|s/l
|156
|5.80
|1.9814
|1.9814
|1.9770
|235.24
|29258.30
|1069
|2008.07.30 07:50
|sell
|157
|5.90
|1.9791
|1.9894
|1.9741
|1070
|2008.07.30 07:59
|modify
|157
|5.90
|1.9791
|1.9791
|1.9741
|1071
|2008.07.30 08:01
|s/l
|157
|5.90
|1.9791
|1.9791
|1.9741
|0.00
|29258.30
|1072
|2008.07.30 09:43
|buy
|158
|5.90
|1.9820
|1.9721
|1.9870
|1073
|2008.07.30 10:01
|modify
|158
|5.90
|1.9820
|1.9821
|1.9870
|1074
|2008.07.30 10:01
|modify
|158
|5.90
|1.9820
|1.9823
|1.9870
|1075
|2008.07.30 10:01
|modify
|158
|5.90
|1.9820
|1.9824
|1.9870
|1076
|2008.07.30 10:01
|modify
|158
|5.90
|1.9820
|1.9825
|1.9870
|1077
|2008.07.30 10:01
|modify
|158
|5.90
|1.9820
|1.9826
|1.9870
|1078
|2008.07.30 10:01
|modify
|158
|5.90
|1.9820
|1.9828
|1.9870
|1079
|2008.07.30 10:02
|modify
|158
|5.90
|1.9820
|1.9829
|1.9870
|1080
|2008.07.30 10:02
|modify
|158
|5.90
|1.9820
|1.9830
|1.9870
|1081
|2008.07.30 10:02
|modify
|158
|5.90
|1.9820
|1.9831
|1.9870
|1082
|2008.07.30 10:02
|s/l
|158
|5.90
|1.9831
|1.9831
|1.9870
|649.00
|29907.30
|1083
|2008.07.30 15:06
|sell
|159
|6.00
|1.9755
|1.9868
|1.9705
|1084
|2008.07.30 15:34
|modify
|159
|6.00
|1.9755
|1.9754
|1.9705
|1085
|2008.07.30 15:34
|s/l
|159
|6.00
|1.9754
|1.9754
|1.9705
|60.00
|29967.30
|1086
|2008.07.30 19:23
|buy
|160
|6.00
|1.9833
|1.9719
|1.9883
|1087
|2008.07.31 14:31
|modify
|160
|6.00
|1.9833
|1.9836
|1.9883
|1088
|2008.07.31 14:31
|modify
|160
|6.00
|1.9833
|1.9839
|1.9883
|1089
|2008.07.31 14:31
|modify
|160
|6.00
|1.9833
|1.9842
|1.9883
|1090
|2008.07.31 14:31
|modify
|160
|6.00
|1.9833
|1.9844
|1.9883
|1091
|2008.07.31 14:31
|modify
|160
|6.00
|1.9833
|1.9847
|1.9883
|1092
|2008.07.31 14:31
|modify
|160
|6.00
|1.9833
|1.9850
|1.9883
|1093
|2008.07.31 14:31
|modify
|160
|6.00
|1.9833
|1.9852
|1.9883
|1094
|2008.07.31 14:31
|modify
|160
|6.00
|1.9833
|1.9854
|1.9883
|1095
|2008.07.31 14:31
|modify
|160
|6.00
|1.9833
|1.9857
|1.9883
|1096
|2008.07.31 14:31
|close
|160
|6.00
|1.9865
|1.9857
|1.9883
|1991.49
|31958.79
|1097
|2008.08.01 09:05
|sell
|161
|6.40
|1.9790
|1.9903
|1.9740
|1098
|2008.08.01 09:20
|modify
|161
|6.40
|1.9790
|1.9790
|1.9740
|1099
|2008.08.01 09:20
|modify
|161
|6.40
|1.9790
|1.9789
|1.9740
|1100
|2008.08.01 09:20
|modify
|161
|6.40
|1.9790
|1.9787
|1.9740
|1101
|2008.08.01 09:22
|modify
|161
|6.40
|1.9790
|1.9786
|1.9740
|1102
|2008.08.01 09:22
|modify
|161
|6.40
|1.9790
|1.9785
|1.9740
|1103
|2008.08.01 09:22
|modify
|161
|6.40
|1.9790
|1.9784
|1.9740
|1104
|2008.08.01 09:22
|modify
|161
|6.40
|1.9790
|1.9782
|1.9740
|1105
|2008.08.01 09:23
|modify
|161
|6.40
|1.9790
|1.9781
|1.9740
|1106
|2008.08.01 09:23
|modify
|161
|6.40
|1.9790
|1.9780
|1.9740
|1107
|2008.08.01 09:23
|modify
|161
|6.40
|1.9790
|1.9778
|1.9740
|1108
|2008.08.01 09:23
|modify
|161
|6.40
|1.9790
|1.9777
|1.9740
|1109
|2008.08.01 09:23
|modify
|161
|6.40
|1.9790
|1.9776
|1.9740
|1110
|2008.08.01 09:23
|modify
|161
|6.40
|1.9790
|1.9775
|1.9740
|1111
|2008.08.01 09:23
|modify
|161
|6.40
|1.9790
|1.9773
|1.9740
|1112
|2008.08.01 09:24
|s/l
|161
|6.40
|1.9773
|1.9773
|1.9740
|1088.00
|33046.79
|1113
|2008.08.01 12:25
|sell
|162
|6.60
|1.9743
|1.9846
|1.9693
|1114
|2008.08.01 14:34
|modify
|162
|6.60
|1.9743
|1.9742
|1.9693
|1115
|2008.08.01 14:34
|modify
|162
|6.60
|1.9743
|1.9738
|1.9693
|1116
|2008.08.01 14:34
|modify
|162
|6.60
|1.9743
|1.9737
|1.9693
|1117
|2008.08.01 14:34
|s/l
|162
|6.60
|1.9737
|1.9737
|1.9693
|396.00
|33442.79
|1118
|2008.08.04 17:31
|sell
|163
|6.70
|1.9639
|1.9762
|1.9589
|1119
|2008.08.04 17:32
|modify
|163
|6.70
|1.9639
|1.9638
|1.9589
|1120
|2008.08.04 17:32
|modify
|163
|6.70
|1.9639
|1.9636
|1.9589
|1121
|2008.08.04 17:33
|s/l
|163
|6.70
|1.9636
|1.9636
|1.9589
|201.00
|33643.79
|1122
|2008.08.06 10:41
|sell
|164
|6.70
|1.9536
|1.9639
|1.9486
|1123
|2008.08.06 10:49
|modify
|164
|6.70
|1.9536
|1.9536
|1.9486
|1124
|2008.08.06 10:49
|modify
|164
|6.70
|1.9536
|1.9535
|1.9486
|1125
|2008.08.06 10:49
|modify
|164
|6.70
|1.9536
|1.9533
|1.9486
|1126
|2008.08.06 10:49
|s/l
|164
|6.70
|1.9533
|1.9533
|1.9486
|201.00
|33844.79
|1127
|2008.08.06 13:39
|sell
|165
|6.80
|1.9520
|1.9623
|1.9470
|1128
|2008.08.06 15:12
|modify
|165
|6.80
|1.9520
|1.9519
|1.9470
|1129
|2008.08.06 15:12
|modify
|165
|6.80
|1.9520
|1.9517
|1.9470
|1130
|2008.08.06 15:12
|modify
|165
|6.80
|1.9520
|1.9515
|1.9470
|1131
|2008.08.06 15:12
|modify
|165
|6.80
|1.9520
|1.9511
|1.9470
|1132
|2008.08.06 15:14
|s/l
|165
|6.80
|1.9511
|1.9511
|1.9470
|612.00
|34456.79
|1133
|2008.08.07 06:58
|buy
|166
|6.90
|1.9499
|1.9395
|1.9549
|1134
|2008.08.07 08:25
|modify
|166
|6.90
|1.9499
|1.9500
|1.9549
|1135
|2008.08.07 08:25
|modify
|166
|6.90
|1.9499
|1.9501
|1.9549
|1136
|2008.08.07 08:25
|modify
|166
|6.90
|1.9499
|1.9502
|1.9549
|1137
|2008.08.07 08:27
|modify
|166
|6.90
|1.9499
|1.9503
|1.9549
|1138
|2008.08.07 08:27
|modify
|166
|6.90
|1.9499
|1.9504
|1.9549
|1139
|2008.08.07 08:27
|modify
|166
|6.90
|1.9499
|1.9505
|1.9549
|1140
|2008.08.07 08:27
|modify
|166
|6.90
|1.9499
|1.9507
|1.9549
|1141
|2008.08.07 08:27
|modify
|166
|6.90
|1.9499
|1.9508
|1.9549
|1142
|2008.08.07 08:27
|modify
|166
|6.90
|1.9499
|1.9509
|1.9549
|1143
|2008.08.07 08:27
|modify
|166
|6.90
|1.9499
|1.9511
|1.9549
|1144
|2008.08.07 08:27
|modify
|166
|6.90
|1.9499
|1.9512
|1.9549
|1145
|2008.08.07 08:27
|s/l
|166
|6.90
|1.9512
|1.9512
|1.9549
|897.00
|35353.79
|1146
|2008.08.07 15:02
|sell
|167
|7.10
|1.9457
|1.9572
|1.9407
|1147
|2008.08.07 16:00
|modify
|167
|7.10
|1.9457
|1.9456
|1.9407
|1148
|2008.08.07 16:00
|modify
|167
|7.10
|1.9457
|1.9455
|1.9407
|1149
|2008.08.07 16:01
|modify
|167
|7.10
|1.9457
|1.9452
|1.9407
|1150
|2008.08.07 16:01
|modify
|167
|7.10
|1.9457
|1.9451
|1.9407
|1151
|2008.08.07 16:01
|modify
|167
|7.10
|1.9457
|1.9448
|1.9407
|1152
|2008.08.07 16:01
|modify
|167
|7.10
|1.9457
|1.9446
|1.9407
|1153
|2008.08.07 16:01
|modify
|167
|7.10
|1.9457
|1.9442
|1.9407
|1154
|2008.08.07 16:02
|s/l
|167
|7.10
|1.9442
|1.9442
|1.9407
|1065.00
|36418.79
|1155
|2008.08.08 09:21
|sell
|168
|7.30
|1.9267
|1.9462
|1.9217
|1156
|2008.08.08 09:22
|modify
|168
|7.30
|1.9267
|1.9267
|1.9217
|1157
|2008.08.08 09:22
|s/l
|168
|7.30
|1.9267
|1.9267
|1.9217
|0.00
|36418.79
|1158
|2008.08.11 09:51
|buy
|169
|7.30
|1.9206
|1.9107
|1.9256
|1159
|2008.08.11 09:52
|modify
|169
|7.30
|1.9206
|1.9206
|1.9256
|1160
|2008.08.11 09:52
|modify
|169
|7.30
|1.9206
|1.9207
|1.9256
|1161
|2008.08.11 09:52
|modify
|169
|7.30
|1.9206
|1.9208
|1.9256
|1162
|2008.08.11 09:52
|modify
|169
|7.30
|1.9206
|1.9209
|1.9256
|1163
|2008.08.11 09:53
|s/l
|169
|7.30
|1.9209
|1.9209
|1.9256
|219.00
|36637.79
|1164
|2008.08.11 18:21
|sell
|170
|7.30
|1.9124
|1.9261
|1.9074
|1165
|2008.08.11 18:34
|modify
|170
|7.30
|1.9124
|1.9124
|1.9074
|1166
|2008.08.11 18:34
|modify
|170
|7.30
|1.9124
|1.9123
|1.9074
|1167
|2008.08.11 18:34
|modify
|170
|7.30
|1.9124
|1.9122
|1.9074
|1168
|2008.08.11 18:34
|modify
|170
|7.30
|1.9124
|1.9120
|1.9074
|1169
|2008.08.11 18:34
|modify
|170
|7.30
|1.9124
|1.9119
|1.9074
|1170
|2008.08.11 18:34
|modify
|170
|7.30
|1.9124
|1.9118
|1.9074
|1171
|2008.08.11 18:34
|modify
|170
|7.30
|1.9124
|1.9116
|1.9074
|1172
|2008.08.11 18:35
|s/l
|170
|7.30
|1.9116
|1.9116
|1.9074
|584.00
|37221.79
|1173
|2008.08.12 07:45
|sell
|171
|7.40
|1.9017
|1.9146
|1.8967
|1174
|2008.08.12 07:54
|modify
|171
|7.40
|1.9017
|1.9016
|1.8967
|1175
|2008.08.12 07:54
|modify
|171
|7.40
|1.9017
|1.9015
|1.8967
|1176
|2008.08.12 07:54
|modify
|171
|7.40
|1.9017
|1.9013
|1.8967
|1177
|2008.08.12 07:55
|modify
|171
|7.40
|1.9017
|1.9012
|1.8967
|1178
|2008.08.12 07:55
|s/l
|171
|7.40
|1.9012
|1.9012
|1.8967
|370.00
|37591.79
|1179
|2008.08.13 09:05
|buy
|172
|7.50
|1.9005
|1.8890
|1.9055
|1180
|2008.08.13 09:06
|modify
|172
|7.50
|1.9005
|1.9005
|1.9055
|1181
|2008.08.13 09:06
|modify
|172
|7.50
|1.9005
|1.9006
|1.9055
|1182
|2008.08.13 09:06
|modify
|172
|7.50
|1.9005
|1.9007
|1.9055
|1183
|2008.08.13 09:07
|modify
|172
|7.50
|1.9005
|1.9008
|1.9055
|1184
|2008.08.13 09:07
|modify
|172
|7.50
|1.9005
|1.9009
|1.9055
|1185
|2008.08.13 09:07
|s/l
|172
|7.50
|1.9009
|1.9009
|1.9055
|300.00
|37891.79
|1186
|2008.08.13 11:30
|sell
|173
|7.60
|1.8929
|1.9021
|1.8879
|1187
|2008.08.13 11:31
|modify
|173
|7.60
|1.8929
|1.8929
|1.8879
|1188
|2008.08.13 11:31
|modify
|173
|7.60
|1.8929
|1.8928
|1.8879
|1189
|2008.08.13 11:31
|modify
|173
|7.60
|1.8929
|1.8927
|1.8879
|1190
|2008.08.13 11:31
|modify
|173
|7.60
|1.8929
|1.8926
|1.8879
|1191
|2008.08.13 11:31
|modify
|173
|7.60
|1.8929
|1.8925
|1.8879
|1192
|2008.08.13 11:31
|modify
|173
|7.60
|1.8929
|1.8924
|1.8879
|1193
|2008.08.13 11:31
|modify
|173
|7.60
|1.8929
|1.8923
|1.8879
|1194
|2008.08.13 11:31
|modify
|173
|7.60
|1.8929
|1.8922
|1.8879
|1195
|2008.08.13 11:31
|modify
|173
|7.60
|1.8929
|1.8921
|1.8879
|1196
|2008.08.13 11:31
|modify
|173
|7.60
|1.8929
|1.8920
|1.8879
|1197
|2008.08.13 11:31
|modify
|173
|7.60
|1.8929
|1.8919
|1.8879
|1198
|2008.08.13 11:32
|modify
|173
|7.60
|1.8929
|1.8918
|1.8879
|1199
|2008.08.13 11:32
|modify
|173
|7.60
|1.8929
|1.8917
|1.8879
|1200
|2008.08.13 11:32
|modify
|173
|7.60
|1.8929
|1.8916
|1.8879
|1201
|2008.08.13 11:32
|modify
|173
|7.60
|1.8929
|1.8915
|1.8879
|1202
|2008.08.13 11:32
|modify
|173
|7.60
|1.8929
|1.8914
|1.8879
|1203
|2008.08.13 11:32
|modify
|173
|7.60
|1.8929
|1.8913
|1.8879
|1204
|2008.08.13 11:32
|modify
|173
|7.60
|1.8929
|1.8912
|1.8879
|1205
|2008.08.13 11:32
|modify
|173
|7.60
|1.8929
|1.8911
|1.8879
|1206
|2008.08.13 11:32
|modify
|173
|7.60
|1.8929
|1.8910
|1.8879
|1207
|2008.08.13 11:32
|modify
|173
|7.60
|1.8929
|1.8909
|1.8879
|1208
|2008.08.13 11:32
|modify
|173
|7.60
|1.8929
|1.8908
|1.8879
|1209
|2008.08.13 11:32
|modify
|173
|7.60
|1.8929
|1.8907
|1.8879
|1210
|2008.08.13 11:32
|modify
|173
|7.60
|1.8929
|1.8906
|1.8879
|1211
|2008.08.13 11:32
|s/l
|173
|7.60
|1.8906
|1.8906
|1.8879
|1748.00
|39639.79
|1212
|2008.08.14 13:12
|buy
|174
|7.90
|1.8737
|1.8635
|1.8787
|1213
|2008.08.14 13:16
|modify
|174
|7.90
|1.8737
|1.8737
|1.8787
|1214
|2008.08.14 13:16
|modify
|174
|7.90
|1.8737
|1.8738
|1.8787
|1215
|2008.08.14 13:16
|modify
|174
|7.90
|1.8737
|1.8739
|1.8787
|1216
|2008.08.14 13:16
|modify
|174
|7.90
|1.8737
|1.8740
|1.8787
|1217
|2008.08.14 13:17
|modify
|174
|7.90
|1.8737
|1.8741
|1.8787
|1218
|2008.08.14 13:17
|modify
|174
|7.90
|1.8737
|1.8745
|1.8787
|1219
|2008.08.14 13:18
|s/l
|174
|7.90
|1.8745
|1.8745
|1.8787
|632.00
|40271.79
|1220
|2008.08.14 18:13
|sell
|175
|8.10
|1.8686
|1.8799
|1.8636
|1221
|2008.08.14 18:33
|modify
|175
|8.10
|1.8686
|1.8685
|1.8636
|1222
|2008.08.14 18:33
|modify
|175
|8.10
|1.8686
|1.8683
|1.8636
|1223
|2008.08.14 18:34
|modify
|175
|8.10
|1.8686
|1.8682
|1.8636
|1224
|2008.08.14 18:34
|modify
|175
|8.10
|1.8686
|1.8680
|1.8636
|1225
|2008.08.14 18:34
|modify
|175
|8.10
|1.8686
|1.8679
|1.8636
|1226
|2008.08.14 18:34
|modify
|175
|8.10
|1.8686
|1.8678
|1.8636
|1227
|2008.08.14 18:34
|modify
|175
|8.10
|1.8686
|1.8676
|1.8636
|1228
|2008.08.14 18:34
|modify
|175
|8.10
|1.8686
|1.8675
|1.8636
|1229
|2008.08.14 18:35
|s/l
|175
|8.10
|1.8675
|1.8675
|1.8636
|891.00
|41162.79
|1230
|2008.08.18 16:27
|sell
|176
|8.20
|1.8638
|1.8751
|1.8588
|1231
|2008.08.18 23:45
|modify
|176
|8.20
|1.8638
|1.8637
|1.8588
|1232
|2008.08.18 23:45
|modify
|176
|8.20
|1.8638
|1.8636
|1.8588
|1233
|2008.08.18 23:51
|s/l
|176
|8.20
|1.8636
|1.8636
|1.8588
|164.00
|41326.79
|1234
|2008.08.19 07:52
|sell
|177
|8.30
|1.8599
|1.8712
|1.8549
|1235
|2008.08.19 07:54
|modify
|177
|8.30
|1.8599
|1.8599
|1.8549
|1236
|2008.08.19 07:54
|modify
|177
|8.30
|1.8599
|1.8598
|1.8549
|1237
|2008.08.19 07:55
|modify
|177
|8.30
|1.8599
|1.8596
|1.8549
|1238
|2008.08.19 07:55
|modify
|177
|8.30
|1.8599
|1.8595
|1.8549
|1239
|2008.08.19 07:55
|modify
|177
|8.30
|1.8599
|1.8594
|1.8549
|1240
|2008.08.19 07:55
|modify
|177
|8.30
|1.8599
|1.8592
|1.8549
|1241
|2008.08.19 07:55
|modify
|177
|8.30
|1.8599
|1.8591
|1.8549
|1242
|2008.08.19 07:55
|modify
|177
|8.30
|1.8599
|1.8590
|1.8549
|1243
|2008.08.19 07:55
|modify
|177
|8.30
|1.8599
|1.8588
|1.8549
|1244
|2008.08.19 07:56
|modify
|177
|8.30
|1.8599
|1.8586
|1.8549
|1245
|2008.08.19 07:56
|s/l
|177
|8.30
|1.8586
|1.8586
|1.8549
|1079.00
|42405.79
|1246
|2008.08.19 17:10
|buy
|178
|8.50
|1.8649
|1.8536
|1.8699
|1247
|2008.08.19 17:17
|modify
|178
|8.50
|1.8649
|1.8650
|1.8699
|1248
|2008.08.19 17:17
|modify
|178
|8.50
|1.8649
|1.8651
|1.8699
|1249
|2008.08.19 17:17
|modify
|178
|8.50
|1.8649
|1.8652
|1.8699
|1250
|2008.08.19 17:18
|modify
|178
|8.50
|1.8649
|1.8653
|1.8699
|1251
|2008.08.19 17:18
|s/l
|178
|8.50
|1.8653
|1.8653
|1.8699
|340.00
|42745.79
|1252
|2008.08.21 07:09
|buy
|179
|8.50
|1.8662
|1.8559
|1.8712
|1253
|2008.08.21 08:23
|modify
|179
|8.50
|1.8662
|1.8662
|1.8712
|1254
|2008.08.21 08:24
|modify
|179
|8.50
|1.8662
|1.8663
|1.8712
|1255
|2008.08.21 08:24
|modify
|179
|8.50
|1.8662
|1.8664
|1.8712
|1256
|2008.08.21 08:24
|modify
|179
|8.50
|1.8662
|1.8665
|1.8712
|1257
|2008.08.21 08:24
|modify
|179
|8.50
|1.8662
|1.8666
|1.8712
|1258
|2008.08.21 08:24
|modify
|179
|8.50
|1.8662
|1.8667
|1.8712
|1259
|2008.08.21 08:25
|modify
|179
|8.50
|1.8662
|1.8670
|1.8712
|1260
|2008.08.21 08:25
|modify
|179
|8.50
|1.8662
|1.8672
|1.8712
|1261
|2008.08.21 08:25
|modify
|179
|8.50
|1.8662
|1.8674
|1.8712
|1262
|2008.08.21 08:25
|modify
|179
|8.50
|1.8662
|1.8676
|1.8712
|1263
|2008.08.21 08:25
|modify
|179
|8.50
|1.8662
|1.8678
|1.8712
|1264
|2008.08.21 08:25
|modify
|179
|8.50
|1.8662
|1.8679
|1.8712
|1265
|2008.08.21 08:25
|modify
|179
|8.50
|1.8662
|1.8680
|1.8712
|1266
|2008.08.21 08:25
|modify
|179
|8.50
|1.8662
|1.8682
|1.8712
|1267
|2008.08.21 08:25
|modify
|179
|8.50
|1.8662
|1.8683
|1.8712
|1268
|2008.08.21 08:25
|modify
|179
|8.50
|1.8662
|1.8684
|1.8712
|1269
|2008.08.21 08:25
|s/l
|179
|8.50
|1.8684
|1.8684
|1.8712
|1870.00
|44615.79
|1270
|2008.08.21 12:37
|sell
|180
|8.90
|1.8628
|1.8719
|1.8578
|1271
|2008.08.21 12:40
|modify
|180
|8.90
|1.8628
|1.8626
|1.8578
|1272
|2008.08.21 12:41
|modify
|180
|8.90
|1.8628
|1.8619
|1.8578
|1273
|2008.08.21 12:41
|modify
|180
|8.90
|1.8628
|1.8618
|1.8578
|1274
|2008.08.21 12:41
|s/l
|180
|8.90
|1.8618
|1.8618
|1.8578
|890.00
|45505.79
|1275
|2008.08.21 15:54
|buy
|181
|9.10
|1.8719
|1.8600
|1.8769
|1276
|2008.08.21 15:55
|modify
|181
|9.10
|1.8719
|1.8719
|1.8769
|1277
|2008.08.21 15:55
|modify
|181
|9.10
|1.8719
|1.8721
|1.8769
|1278
|2008.08.21 15:55
|modify
|181
|9.10
|1.8719
|1.8722
|1.8769
|1279
|2008.08.21 15:55
|modify
|181
|9.10
|1.8719
|1.8723
|1.8769
|1280
|2008.08.21 15:55
|modify
|181
|9.10
|1.8719
|1.8724
|1.8769
|1281
|2008.08.21 15:55
|modify
|181
|9.10
|1.8719
|1.8726
|1.8769
|1282
|2008.08.21 15:56
|modify
|181
|9.10
|1.8719
|1.8727
|1.8769
|1283
|2008.08.21 15:56
|modify
|181
|9.10
|1.8719
|1.8728
|1.8769
|1284
|2008.08.21 15:56
|modify
|181
|9.10
|1.8719
|1.8729
|1.8769
|1285
|2008.08.21 15:56
|modify
|181
|9.10
|1.8719
|1.8730
|1.8769
|1286
|2008.08.21 15:57
|modify
|181
|9.10
|1.8719
|1.8731
|1.8769
|1287
|2008.08.21 15:57
|modify
|181
|9.10
|1.8719
|1.8732
|1.8769
|1288
|2008.08.21 15:57
|modify
|181
|9.10
|1.8719
|1.8733
|1.8769
|1289
|2008.08.21 15:57
|modify
|181
|9.10
|1.8719
|1.8734
|1.8769
|1290
|2008.08.21 15:57
|modify
|181
|9.10
|1.8719
|1.8735
|1.8769
|1291
|2008.08.21 15:58
|s/l
|181
|9.10
|1.8735
|1.8735
|1.8769
|1456.00
|46961.79
|1292
|2008.08.22 09:24
|sell
|182
|9.40
|1.8727
|1.8841
|1.8677
|1293
|2008.08.22 09:29
|modify
|182
|9.40
|1.8727
|1.8727
|1.8677
|1294
|2008.08.22 09:29
|modify
|182
|9.40
|1.8727
|1.8726
|1.8677
|1295
|2008.08.22 09:29
|modify
|182
|9.40
|1.8727
|1.8724
|1.8677
|1296
|2008.08.22 09:29
|modify
|182
|9.40
|1.8727
|1.8722
|1.8677
|1297
|2008.08.22 09:29
|s/l
|182
|9.40
|1.8722
|1.8722
|1.8677
|470.00
|47431.79
|1298
|2008.08.22 17:03
|sell
|183
|9.50
|1.8538
|1.8651
|1.8488
|1299
|2008.08.22 17:21
|modify
|183
|9.50
|1.8538
|1.8537
|1.8488
|1300
|2008.08.22 17:21
|modify
|183
|9.50
|1.8538
|1.8532
|1.8488
|1301
|2008.08.22 17:23
|modify
|183
|9.50
|1.8538
|1.8526
|1.8488
|1302
|2008.08.22 17:23
|s/l
|183
|9.50
|1.8526
|1.8526
|1.8488
|1140.00
|48571.79
|1303
|2008.08.25 14:11
|buy
|184
|9.70
|1.8536
|1.8400
|1.8586
|1304
|2008.08.25 14:12
|modify
|184
|9.70
|1.8536
|1.8536
|1.8586
|1305
|2008.08.25 14:12
|modify
|184
|9.70
|1.8536
|1.8537
|1.8586
|1306
|2008.08.25 14:12
|modify
|184
|9.70
|1.8536
|1.8538
|1.8586
|1307
|2008.08.25 14:13
|s/l
|184
|9.70
|1.8538
|1.8538
|1.8586
|194.00
|48765.79
|1308
|2008.08.25 17:49
|buy
|185
|9.80
|1.8573
|1.8400
|1.8623
|1309
|2008.08.25 17:50
|modify
|185
|9.80
|1.8573
|1.8576
|1.8623
|1310
|2008.08.25 17:51
|modify
|185
|9.80
|1.8573
|1.8577
|1.8623
|1311
|2008.08.25 17:52
|s/l
|185
|9.80
|1.8577
|1.8577
|1.8623
|392.00
|49157.79
|1312
|2008.08.26 07:45
|sell
|186
|9.80
|1.8443
|1.8556
|1.8393
|1313
|2008.08.26 08:15
|modify
|186
|9.80
|1.8443
|1.8443
|1.8393
|1314
|2008.08.26 08:16
|modify
|186
|9.80
|1.8443
|1.8442
|1.8393
|1315
|2008.08.26 08:19
|modify
|186
|9.80
|1.8443
|1.8441
|1.8393
|1316
|2008.08.26 08:20
|modify
|186
|9.80
|1.8443
|1.8440
|1.8393
|1317
|2008.08.26 08:21
|modify
|186
|9.80
|1.8443
|1.8439
|1.8393
|1318
|2008.08.26 08:22
|modify
|186
|9.80
|1.8443
|1.8437
|1.8393
|1319
|2008.08.26 08:26
|s/l
|186
|9.80
|1.8437
|1.8437
|1.8393
|588.00
|49745.79
|1320
|2008.08.27 12:24
|buy
|187
|9.90
|1.8478
|1.8379
|1.8528
|1321
|2008.08.27 12:25
|modify
|187
|9.90
|1.8478
|1.8479
|1.8528
|1322
|2008.08.27 12:25
|modify
|187
|9.90
|1.8478
|1.8480
|1.8528
|1323
|2008.08.27 12:25
|modify
|187
|9.90
|1.8478
|1.8482
|1.8528
|1324
|2008.08.27 12:25
|s/l
|187
|9.90
|1.8482
|1.8482
|1.8528
|396.00
|50141.79
|1325
|2008.08.27 16:26
|sell
|188
|10.00
|1.8387
|1.8500
|1.8337
|1326
|2008.08.27 16:31
|modify
|188
|10.00
|1.8387
|1.8387
|1.8337
|1327
|2008.08.27 16:32
|s/l
|188
|10.00
|1.8387
|1.8387
|1.8337
|0.00
|50141.79
|1328
|2008.08.28 06:11
|buy
|189
|10.00
|1.8384
|1.8271
|1.8434
|1329
|2008.08.28 06:17
|modify
|189
|10.00
|1.8384
|1.8385
|1.8434
|1330
|2008.08.28 06:17
|modify
|189
|10.00
|1.8384
|1.8386
|1.8434
|1331
|2008.08.28 06:17
|modify
|189
|10.00
|1.8384
|1.8387
|1.8434
|1332
|2008.08.28 06:17
|modify
|189
|10.00
|1.8384
|1.8389
|1.8434
|1333
|2008.08.28 06:17
|modify
|189
|10.00
|1.8384
|1.8390
|1.8434
|1334
|2008.08.28 06:17
|modify
|189
|10.00
|1.8384
|1.8391
|1.8434
|1335
|2008.08.28 06:18
|s/l
|189
|10.00
|1.8391
|1.8391
|1.8434
|700.00
|50841.79
|1336
|2008.08.28 12:06
|sell
|190
|10.20
|1.8341
|1.8432
|1.8291
|1337
|2008.08.28 12:09
|modify
|190
|10.20
|1.8341
|1.8341
|1.8291
|1338
|2008.08.28 12:09
|modify
|190
|10.20
|1.8341
|1.8340
|1.8291
|1339
|2008.08.28 12:09
|modify
|190
|10.20
|1.8341
|1.8338
|1.8291
|1340
|2008.08.28 12:09
|modify
|190
|10.20
|1.8341
|1.8337
|1.8291
|1341
|2008.08.28 12:09
|modify
|190
|10.20
|1.8341
|1.8336
|1.8291
|1342
|2008.08.28 12:09
|s/l
|190
|10.20
|1.8336
|1.8336
|1.8291
|510.00
|51351.79
|1343
|2008.08.29 06:17
|buy
|191
|10.30
|1.8329
|1.8214
|1.8379
|1344
|2008.08.29 07:01
|modify
|191
|10.30
|1.8329
|1.8330
|1.8379
|1345
|2008.08.29 07:01
|modify
|191
|10.30
|1.8329
|1.8331
|1.8379
|1346
|2008.08.29 07:03
|modify
|191
|10.30
|1.8329
|1.8332
|1.8379
|1347
|2008.08.29 07:03
|modify
|191
|10.30
|1.8329
|1.8333
|1.8379
|1348
|2008.08.29 07:04
|modify
|191
|10.30
|1.8329
|1.8335
|1.8379
|1349
|2008.08.29 07:04
|modify
|191
|10.30
|1.8329
|1.8337
|1.8379
|1350
|2008.08.29 07:05
|s/l
|191
|10.30
|1.8337
|1.8337
|1.8379
|824.00
|52175.79
|1351
|2008.08.29 08:35
|sell
|192
|10.40
|1.8279
|1.8370
|1.8229
|1352
|2008.08.29 08:51
|modify
|192
|10.40
|1.8279
|1.8279
|1.8229
|1353
|2008.08.29 08:51
|modify
|192
|10.40
|1.8279
|1.8277
|1.8229
|1354
|2008.08.29 08:51
|modify
|192
|10.40
|1.8279
|1.8275
|1.8229
|1355
|2008.08.29 08:53
|s/l
|192
|10.40
|1.8275
|1.8275
|1.8229
|416.00
|52591.79
|1356
|2008.08.29 15:49
|sell
|193
|10.50
|1.8246
|1.8359
|1.8196
|1357
|2008.08.29 16:23
|modify
|193
|10.50
|1.8246
|1.8245
|1.8196
|1358
|2008.08.29 16:23
|modify
|193
|10.50
|1.8246
|1.8244
|1.8196
|1359
|2008.08.29 16:23
|modify
|193
|10.50
|1.8246
|1.8243
|1.8196
|1360
|2008.08.29 16:23
|modify
|193
|10.50
|1.8246
|1.8242
|1.8196
|1361
|2008.08.29 16:23
|modify
|193
|10.50
|1.8246
|1.8241
|1.8196
|1362
|2008.08.29 16:23
|modify
|193
|10.50
|1.8246
|1.8240
|1.8196
|1363
|2008.08.29 16:25
|s/l
|193
|10.50
|1.8240
|1.8240
|1.8196
|630.00
|53221.79
|1364
|2008.09.01 08:09
|sell
|194
|10.60
|1.8015
|1.8132
|1.7965
|1365
|2008.09.01 10:40
|modify
|194
|10.60
|1.8015
|1.8015
|1.7965
|1366
|2008.09.01 10:40
|s/l
|194
|10.60
|1.8015
|1.8015
|1.7965
|0.00
|53221.79
|1367
|2008.09.01 16:59
|sell
|195
|10.60
|1.7992
|1.8105
|1.7942
|1368
|2008.09.02 00:15
|modify
|195
|10.60
|1.7992
|1.7991
|1.7942
|1369
|2008.09.02 00:15
|modify
|195
|10.60
|1.7992
|1.7990
|1.7942
|1370
|2008.09.02 00:15
|modify
|195
|10.60
|1.7992
|1.7988
|1.7942
|1371
|2008.09.02 00:15
|modify
|195
|10.60
|1.7992
|1.7986
|1.7942
|1372
|2008.09.02 00:15
|modify
|195
|10.60
|1.7992
|1.7985
|1.7942
|1373
|2008.09.02 00:15
|modify
|195
|10.60
|1.7992
|1.7984
|1.7942
|1374
|2008.09.02 00:15
|modify
|195
|10.60
|1.7992
|1.7982
|1.7942
|1375
|2008.09.02 00:15
|modify
|195
|10.60
|1.7992
|1.7981
|1.7942
|1376
|2008.09.02 00:15
|modify
|195
|10.60
|1.7992
|1.7979
|1.7942
|1377
|2008.09.02 00:15
|modify
|195
|10.60
|1.7992
|1.7977
|1.7942
|1378
|2008.09.02 00:15
|modify
|195
|10.60
|1.7992
|1.7975
|1.7942
|1379
|2008.09.02 00:15
|s/l
|195
|10.60
|1.7975
|1.7975
|1.7942
|1733.31
|54955.10
|1380
|2008.09.03 06:12
|sell
|196
|11.00
|1.7780
|1.7894
|1.7730
|1381
|2008.09.03 06:12
|modify
|196
|11.00
|1.7780
|1.7780
|1.7730
|1382
|2008.09.03 06:12
|modify
|196
|11.00
|1.7780
|1.7774
|1.7730
|1383
|2008.09.03 06:12
|s/l
|196
|11.00
|1.7774
|1.7774
|1.7730
|660.00
|55615.10
|1384
|2008.09.03 09:31
|sell
|197
|11.10
|1.7706
|1.7845
|1.7656
|1385
|2008.09.03 09:59
|modify
|197
|11.10
|1.7706
|1.7705
|1.7656
|1386
|2008.09.03 09:59
|modify
|197
|11.10
|1.7706
|1.7703
|1.7656
|1387
|2008.09.03 09:59
|modify
|197
|11.10
|1.7706
|1.7702
|1.7656
|1388
|2008.09.03 09:59
|modify
|197
|11.10
|1.7706
|1.7701
|1.7656
|1389
|2008.09.03 10:00
|modify
|197
|11.10
|1.7706
|1.7700
|1.7656
|1390
|2008.09.03 10:00
|modify
|197
|11.10
|1.7706
|1.7699
|1.7656
|1391
|2008.09.03 10:00
|modify
|197
|11.10
|1.7706
|1.7698
|1.7656
|1392
|2008.09.03 10:01
|s/l
|197
|11.10
|1.7698
|1.7698
|1.7656
|888.00
|56503.10
|1393
|2008.09.04 07:59
|buy
|198
|11.30
|1.7779
|1.7664
|1.7829
|1394
|2008.09.04 08:06
|modify
|198
|11.30
|1.7779
|1.7781
|1.7829
|1395
|2008.09.04 08:07
|s/l
|198
|11.30
|1.7781
|1.7781
|1.7829
|226.00
|56729.10
|1396
|2008.09.04 16:29
|sell
|199
|11.30
|1.7747
|1.7865
|1.7697
|1397
|2008.09.04 16:30
|modify
|199
|11.30
|1.7747
|1.7745
|1.7697
|1398
|2008.09.04 16:30
|modify
|199
|11.30
|1.7747
|1.7744
|1.7697
|1399
|2008.09.04 16:30
|modify
|199
|11.30
|1.7747
|1.7743
|1.7697
|1400
|2008.09.04 16:31
|modify
|199
|11.30
|1.7747
|1.7742
|1.7697
|1401
|2008.09.04 16:32
|s/l
|199
|11.30
|1.7742
|1.7742
|1.7697
|565.00
|57294.10
|1402
|2008.09.05 14:26
|buy
|200
|11.50
|1.7660
|1.7532
|1.7710
|1403
|2008.09.05 14:30
|modify
|200
|11.50
|1.7660
|1.7661
|1.7710
|1404
|2008.09.05 14:30
|modify
|200
|11.50
|1.7660
|1.7662
|1.7710
|1405
|2008.09.05 14:30
|modify
|200
|11.50
|1.7660
|1.7665
|1.7710
|1406
|2008.09.05 14:30
|modify
|200
|11.50
|1.7660
|1.7667
|1.7710
|1407
|2008.09.05 14:30
|modify
|200
|11.50
|1.7660
|1.7670
|1.7710
|1408
|2008.09.05 14:30
|modify
|200
|11.50
|1.7660
|1.7672
|1.7710
|1409
|2008.09.05 14:30
|s/l
|200
|11.50
|1.7672
|1.7672
|1.7710
|1380.00
|58674.10
|1410
|2008.09.08 09:02
|sell
|201
|11.70
|1.7787
|1.7979
|1.7737
|1411
|2008.09.08 09:07
|modify
|201
|11.70
|1.7787
|1.7785
|1.7737
|1412
|2008.09.08 09:07
|modify
|201
|11.70
|1.7787
|1.7783
|1.7737
|1413
|2008.09.08 09:08
|modify
|201
|11.70
|1.7787
|1.7779
|1.7737
|1414
|2008.09.08 09:08
|s/l
|201
|11.70
|1.7779
|1.7779
|1.7737
|936.00
|59610.10
|1415
|2008.09.08 17:52
|sell
|202
|11.90
|1.7560
|1.7979
|1.7510
|1416
|2008.09.08 17:57
|modify
|202
|11.90
|1.7560
|1.7554
|1.7510
|1417
|2008.09.08 17:57
|modify
|202
|11.90
|1.7560
|1.7553
|1.7510
|1418
|2008.09.08 17:57
|modify
|202
|11.90
|1.7560
|1.7552
|1.7510
|1419
|2008.09.08 17:57
|modify
|202
|11.90
|1.7560
|1.7551
|1.7510
|1420
|2008.09.08 17:57
|modify
|202
|11.90
|1.7560
|1.7550
|1.7510
|1421
|2008.09.08 17:57
|modify
|202
|11.90
|1.7560
|1.7549
|1.7510
|1422
|2008.09.08 17:57
|modify
|202
|11.90
|1.7560
|1.7548
|1.7510
|1423
|2008.09.08 17:58
|s/l
|202
|11.90
|1.7548
|1.7548
|1.7510
|1428.00
|61038.10
|1424
|2008.09.09 08:42
|buy
|203
|12.20
|1.7586
|1.7487
|1.7636
|1425
|2008.09.09 08:43
|modify
|203
|12.20
|1.7586
|1.7586
|1.7636
|1426
|2008.09.09 08:43
|modify
|203
|12.20
|1.7586
|1.7587
|1.7636
|1427
|2008.09.09 08:43
|modify
|203
|12.20
|1.7586
|1.7588
|1.7636
|1428
|2008.09.09 08:44
|modify
|203
|12.20
|1.7586
|1.7590
|1.7636
|1429
|2008.09.09 08:44
|modify
|203
|12.20
|1.7586
|1.7591
|1.7636
|1430
|2008.09.09 08:44
|s/l
|203
|12.20
|1.7591
|1.7591
|1.7636
|610.00
|61648.10
|1431
|2008.09.09 17:22
|buy
|204
|12.30
|1.7683
|1.7527
|1.7733
|1432
|2008.09.09 18:36
|modify
|204
|12.30
|1.7683
|1.7684
|1.7733
|1433
|2008.09.09 18:38
|modify
|204
|12.30
|1.7683
|1.7685
|1.7733
|1434
|2008.09.09 18:38
|modify
|204
|12.30
|1.7683
|1.7686
|1.7733
|1435
|2008.09.09 18:38
|modify
|204
|12.30
|1.7683
|1.7687
|1.7733
|1436
|2008.09.09 18:38
|modify
|204
|12.30
|1.7683
|1.7688
|1.7733
|1437
|2008.09.09 18:38
|modify
|204
|12.30
|1.7683
|1.7689
|1.7733
|1438
|2008.09.09 18:40
|modify
|204
|12.30
|1.7683
|1.7690
|1.7733
|1439
|2008.09.09 18:40
|modify
|204
|12.30
|1.7683
|1.7691
|1.7733
|1440
|2008.09.09 18:41
|modify
|204
|12.30
|1.7683
|1.7692
|1.7733
|1441
|2008.09.09 18:41
|modify
|204
|12.30
|1.7683
|1.7694
|1.7733
|1442
|2008.09.09 18:41
|modify
|204
|12.30
|1.7683
|1.7695
|1.7733
|1443
|2008.09.09 18:41
|modify
|204
|12.30
|1.7683
|1.7696
|1.7733
|1444
|2008.09.09 18:41
|modify
|204
|12.30
|1.7683
|1.7697
|1.7733
|1445
|2008.09.09 18:41
|modify
|204
|12.30
|1.7683
|1.7698
|1.7733
|1446
|2008.09.09 18:42
|modify
|204
|12.30
|1.7683
|1.7699
|1.7733
|1447
|2008.09.09 18:42
|modify
|204
|12.30
|1.7683
|1.7700
|1.7733
|1448
|2008.09.09 18:42
|modify
|204
|12.30
|1.7683
|1.7701
|1.7733
|1449
|2008.09.09 18:42
|modify
|204
|12.30
|1.7683
|1.7702
|1.7733
|1450
|2008.09.09 18:43
|s/l
|204
|12.30
|1.7702
|1.7702
|1.7733
|2337.00
|63985.10
|1451
|2008.09.10 06:35
|buy
|205
|12.80
|1.7655
|1.7541
|1.7705
|1452
|2008.09.10 06:37
|modify
|205
|12.80
|1.7655
|1.7655
|1.7705
|1453
|2008.09.10 06:37
|modify
|205
|12.80
|1.7655
|1.7657
|1.7705
|1454
|2008.09.10 06:37
|modify
|205
|12.80
|1.7655
|1.7658
|1.7705
|1455
|2008.09.10 06:37
|modify
|205
|12.80
|1.7655
|1.7659
|1.7705
|1456
|2008.09.10 06:37
|modify
|205
|12.80
|1.7655
|1.7661
|1.7705
|1457
|2008.09.10 06:37
|modify
|205
|12.80
|1.7655
|1.7662
|1.7705
|1458
|2008.09.10 06:37
|modify
|205
|12.80
|1.7655
|1.7664
|1.7705
|1459
|2008.09.10 06:38
|s/l
|205
|12.80
|1.7664
|1.7664
|1.7705
|1152.00
|65137.10
|1460
|2008.09.10 11:35
|sell
|206
|13.00
|1.7573
|1.7674
|1.7523
|1461
|2008.09.10 12:14
|modify
|206
|13.00
|1.7573
|1.7572
|1.7523
|1462
|2008.09.10 12:14
|modify
|206
|13.00
|1.7573
|1.7571
|1.7523
|1463
|2008.09.10 12:14
|modify
|206
|13.00
|1.7573
|1.7570
|1.7523
|1464
|2008.09.10 12:14
|modify
|206
|13.00
|1.7573
|1.7569
|1.7523
|1465
|2008.09.10 12:14
|modify
|206
|13.00
|1.7573
|1.7568
|1.7523
|1466
|2008.09.10 12:14
|modify
|206
|13.00
|1.7573
|1.7566
|1.7523
|1467
|2008.09.10 12:14
|modify
|206
|13.00
|1.7573
|1.7565
|1.7523
|1468
|2008.09.10 12:14
|modify
|206
|13.00
|1.7573
|1.7563
|1.7523
|1469
|2008.09.10 12:14
|s/l
|206
|13.00
|1.7563
|1.7563
|1.7523
|1300.00
|66437.10
|1470
|2008.09.11 08:34
|buy
|207
|13.30
|1.7535
|1.7436
|1.7585
|1471
|2008.09.11 13:33
|modify
|207
|13.30
|1.7535
|1.7536
|1.7585
|1472
|2008.09.11 13:33
|modify
|207
|13.30
|1.7535
|1.7539
|1.7585
|1473
|2008.09.11 13:33
|s/l
|207
|13.30
|1.7539
|1.7539
|1.7585
|532.00
|66969.10
|1474
|2008.09.12 06:47
|buy
|208
|13.40
|1.7603
|1.7490
|1.7653
|1475
|2008.09.12 07:42
|modify
|208
|13.40
|1.7603
|1.7605
|1.7653
|1476
|2008.09.12 07:42
|s/l
|208
|13.40
|1.7605
|1.7605
|1.7653
|268.00
|67237.10
|1477
|2008.09.15 09:07
|sell
|209
|13.40
|1.7987
|1.8090
|1.7937
|1478
|2008.09.15 10:24
|modify
|209
|13.40
|1.7987
|1.7985
|1.7937
|1479
|2008.09.15 10:24
|modify
|209
|13.40
|1.7987
|1.7983
|1.7937
|1480
|2008.09.15 10:24
|s/l
|209
|13.40
|1.7983
|1.7983
|1.7937
|536.00
|67773.10
|1481
|2008.09.16 09:36
|sell
|210
|13.60
|1.7905
|1.8000
|1.7855
|1482
|2008.09.16 11:41
|modify
|210
|13.60
|1.7905
|1.7904
|1.7855
|1483
|2008.09.16 11:41
|modify
|210
|13.60
|1.7905
|1.7903
|1.7855
|1484
|2008.09.16 11:41
|modify
|210
|13.60
|1.7905
|1.7901
|1.7855
|1485
|2008.09.16 11:41
|modify
|210
|13.60
|1.7905
|1.7900
|1.7855
|1486
|2008.09.16 11:41
|modify
|210
|13.60
|1.7905
|1.7898
|1.7855
|1487
|2008.09.16 11:42
|modify
|210
|13.60
|1.7905
|1.7897
|1.7855
|1488
|2008.09.16 11:42
|modify
|210
|13.60
|1.7905
|1.7895
|1.7855
|1489
|2008.09.16 11:42
|modify
|210
|13.60
|1.7905
|1.7894
|1.7855
|1490
|2008.09.16 11:42
|modify
|210
|13.60
|1.7905
|1.7892
|1.7855
|1491
|2008.09.16 11:42
|modify
|210
|13.60
|1.7905
|1.7891
|1.7855
|1492
|2008.09.16 11:42
|modify
|210
|13.60
|1.7905
|1.7890
|1.7855
|1493
|2008.09.16 11:42
|s/l
|210
|13.60
|1.7890
|1.7890
|1.7855
|2040.00
|69813.10
|1494
|2008.09.16 16:34
|sell
|211
|14.00
|1.7777
|1.8002
|1.7727
|1495
|2008.09.16 16:49
|modify
|211
|14.00
|1.7777
|1.7777
|1.7727
|1496
|2008.09.16 16:49
|s/l
|211
|14.00
|1.7777
|1.7777
|1.7727
|0.00
|69813.10
|1497
|2008.09.17 08:30
|buy
|212
|14.00
|1.7901
|1.7782
|1.7951
|1498
|2008.09.17 08:56
|modify
|212
|14.00
|1.7901
|1.7902
|1.7951
|1499
|2008.09.17 08:56
|modify
|212
|14.00
|1.7901
|1.7903
|1.7951
|1500
|2008.09.17 08:56
|modify
|212
|14.00
|1.7901
|1.7904
|1.7951
|1501
|2008.09.17 08:56
|modify
|212
|14.00
|1.7901
|1.7905
|1.7951
|1502
|2008.09.17 08:56
|modify
|212
|14.00
|1.7901
|1.7906
|1.7951
|1503
|2008.09.17 08:57
|s/l
|212
|14.00
|1.7906
|1.7906
|1.7951
|700.00
|70513.10
|1504
|2008.09.17 16:43
|buy
|213
|14.10
|1.7931
|1.7793
|1.7981
|1505
|2008.09.17 16:44
|modify
|213
|14.10
|1.7931
|1.7931
|1.7981
|1506
|2008.09.17 16:44
|modify
|213
|14.10
|1.7931
|1.7932
|1.7981
|1507
|2008.09.17 16:44
|modify
|213
|14.10
|1.7931
|1.7933
|1.7981
|1508
|2008.09.17 16:45
|s/l
|213
|14.10
|1.7933
|1.7933
|1.7981
|282.00
|70795.10
|1509
|2008.09.18 08:13
|buy
|214
|14.20
|1.8243
|1.8123
|1.8293
|1510
|2008.09.18 08:14
|modify
|214
|14.20
|1.8243
|1.8244
|1.8293
|1511
|2008.09.18 08:14
|modify
|214
|14.20
|1.8243
|1.8245
|1.8293
|1512
|2008.09.18 08:14
|modify
|214
|14.20
|1.8243
|1.8247
|1.8293
|1513
|2008.09.18 08:14
|modify
|214
|14.20
|1.8243
|1.8248
|1.8293
|1514
|2008.09.18 08:14
|modify
|214
|14.20
|1.8243
|1.8250
|1.8293
|1515
|2008.09.18 08:14
|modify
|214
|14.20
|1.8243
|1.8251
|1.8293
|1516
|2008.09.18 08:14
|modify
|214
|14.20
|1.8243
|1.8253
|1.8293
|1517
|2008.09.18 08:14
|s/l
|214
|14.20
|1.8253
|1.8253
|1.8293
|1420.00
|72215.10
|1518
|2008.09.18 09:31
|sell
|215
|14.40
|1.8133
|1.8249
|1.8083
|1519
|2008.09.18 09:45
|modify
|215
|14.40
|1.8133
|1.8132
|1.8083
|1520
|2008.09.18 09:45
|modify
|215
|14.40
|1.8133
|1.8130
|1.8083
|1521
|2008.09.18 09:45
|modify
|215
|14.40
|1.8133
|1.8128
|1.8083
|1522
|2008.09.18 09:45
|modify
|215
|14.40
|1.8133
|1.8125
|1.8083
|1523
|2008.09.18 09:45
|modify
|215
|14.40
|1.8133
|1.8121
|1.8083
|1524
|2008.09.18 09:45
|modify
|215
|14.40
|1.8133
|1.8118
|1.8083
|1525
|2008.09.18 09:45
|modify
|215
|14.40
|1.8133
|1.8115
|1.8083
|1526
|2008.09.18 09:45
|s/l
|215
|14.40
|1.8115
|1.8115
|1.8083
|2592.00
|74807.10
|1527
|2008.09.18 12:09
|buy
|216
|15.00
|1.8258
|1.8123
|1.8308
|1528
|2008.09.18 12:10
|modify
|216
|15.00
|1.8258
|1.8260
|1.8308
|1529
|2008.09.18 12:10
|modify
|216
|15.00
|1.8258
|1.8262
|1.8308
|1530
|2008.09.18 12:10
|modify
|216
|15.00
|1.8258
|1.8263
|1.8308
|1531
|2008.09.18 12:10
|modify
|216
|15.00
|1.8258
|1.8265
|1.8308
|1532
|2008.09.18 12:10
|modify
|216
|15.00
|1.8258
|1.8266
|1.8308
|1533
|2008.09.18 12:10
|modify
|216
|15.00
|1.8258
|1.8267
|1.8308
|1534
|2008.09.18 12:10
|modify
|216
|15.00
|1.8258
|1.8268
|1.8308
|1535
|2008.09.18 12:10
|s/l
|216
|15.00
|1.8268
|1.8268
|1.8308
|1500.00
|76307.10
|1536
|2008.09.22 09:29
|buy
|217
|15.30
|1.8390
|1.8259
|1.8440
|1537
|2008.09.22 09:35
|modify
|217
|15.30
|1.8390
|1.8392
|1.8440
|1538
|2008.09.22 09:35
|modify
|217
|15.30
|1.8390
|1.8393
|1.8440
|1539
|2008.09.22 09:35
|modify
|217
|15.30
|1.8390
|1.8394
|1.8440
|1540
|2008.09.22 09:35
|modify
|217
|15.30
|1.8390
|1.8395
|1.8440
|1541
|2008.09.22 09:35
|modify
|217
|15.30
|1.8390
|1.8397
|1.8440
|1542
|2008.09.22 09:36
|modify
|217
|15.30
|1.8390
|1.8402
|1.8440
|1543
|2008.09.22 09:36
|modify
|217
|15.30
|1.8390
|1.8403
|1.8440
|1544
|2008.09.22 09:36
|s/l
|217
|15.30
|1.8403
|1.8403
|1.8440
|1989.00
|78296.10
|1545
|2008.09.22 15:25
|buy
|218
|15.70
|1.8477
|1.8259
|1.8527
|1546
|2008.09.22 17:08
|modify
|218
|15.70
|1.8477
|1.8477
|1.8527
|1547
|2008.09.22 17:08
|modify
|218
|15.70
|1.8477
|1.8478
|1.8527
|1548
|2008.09.22 17:08
|modify
|218
|15.70
|1.8477
|1.8480
|1.8527
|1549
|2008.09.22 17:08
|modify
|218
|15.70
|1.8477
|1.8481
|1.8527
|1550
|2008.09.22 17:08
|modify
|218
|15.70
|1.8477
|1.8482
|1.8527
|1551
|2008.09.22 17:08
|s/l
|218
|15.70
|1.8482
|1.8482
|1.8527
|785.00
|79081.10
|1552
|2008.09.23 08:43
|sell
|219
|15.80
|1.8535
|1.8626
|1.8485
|1553
|2008.09.23 08:46
|modify
|219
|15.80
|1.8535
|1.8533
|1.8485
|1554
|2008.09.23 08:47
|modify
|219
|15.80
|1.8535
|1.8532
|1.8485
|1555
|2008.09.23 08:47
|s/l
|219
|15.80
|1.8532
|1.8532
|1.8485
|474.00
|79555.10
|1556
|2008.09.23 11:54
|buy
|220
|15.90
|1.8588
|1.8488
|1.8638
|1557
|2008.09.23 11:55
|modify
|220
|15.90
|1.8588
|1.8589
|1.8638
|1558
|2008.09.23 11:55
|modify
|220
|15.90
|1.8588
|1.8590
|1.8638
|1559
|2008.09.23 11:56
|modify
|220
|15.90
|1.8588
|1.8591
|1.8638
|1560
|2008.09.23 11:56
|modify
|220
|15.90
|1.8588
|1.8592
|1.8638
|1561
|2008.09.23 11:56
|s/l
|220
|15.90
|1.8592
|1.8592
|1.8638
|636.00
|80191.10
|1562
|2008.09.23 19:21
|sell
|221
|16.00
|1.8476
|1.8639
|1.8426
|1563
|2008.09.24 21:51
|modify
|221
|16.00
|1.8476
|1.8475
|1.8426
|1564
|2008.09.24 21:51
|modify
|221
|16.00
|1.8476
|1.8473
|1.8426
|1565
|2008.09.24 21:51
|modify
|221
|16.00
|1.8476
|1.8471
|1.8426
|1566
|2008.09.24 21:51
|modify
|221
|16.00
|1.8476
|1.8470
|1.8426
|1567
|2008.09.24 21:51
|s/l
|221
|16.00
|1.8470
|1.8470
|1.8426
|856.31
|81047.41
|1568
|2008.09.25 16:15
|sell
|222
|16.20
|1.8508
|1.8673
|1.8458
|1569
|2008.09.25 16:15
|modify
|222
|16.20
|1.8508
|1.8507
|1.8458
|1570
|2008.09.25 16:15
|modify
|222
|16.20
|1.8508
|1.8505
|1.8458
|1571
|2008.09.25 16:15
|modify
|222
|16.20
|1.8508
|1.8504
|1.8458
|1572
|2008.09.25 16:15
|modify
|222
|16.20
|1.8508
|1.8502
|1.8458
|1573
|2008.09.25 16:15
|s/l
|222
|16.20
|1.8502
|1.8502
|1.8458
|972.00
|82019.41
|1574
|2008.09.26 16:01
|buy
|223
|16.40
|1.8457
|1.8330
|1.8507
|1575
|2008.09.26 16:01
|modify
|223
|16.40
|1.8457
|1.8457
|1.8507
|1576
|2008.09.26 16:01
|modify
|223
|16.40
|1.8457
|1.8458
|1.8507
|1577
|2008.09.26 16:01
|modify
|223
|16.40
|1.8457
|1.8459
|1.8507
|1578
|2008.09.26 16:01
|s/l
|223
|16.40
|1.8459
|1.8459
|1.8507
|328.00
|82347.41
|1579
|2008.09.29 07:18
|sell
|224
|16.50
|1.8254
|1.8459
|1.8204
|1580
|2008.09.29 07:24
|modify
|224
|16.50
|1.8254
|1.8253
|1.8204
|1581
|2008.09.29 07:24
|modify
|224
|16.50
|1.8254
|1.8252
|1.8204
|1582
|2008.09.29 07:24
|modify
|224
|16.50
|1.8254
|1.8251
|1.8204
|1583
|2008.09.29 07:25
|modify
|224
|16.50
|1.8254
|1.8250
|1.8204
|1584
|2008.09.29 07:25
|modify
|224
|16.50
|1.8254
|1.8249
|1.8204
|1585
|2008.09.29 07:25
|modify
|224
|16.50
|1.8254
|1.8248
|1.8204
|1586
|2008.09.29 07:25
|modify
|224
|16.50
|1.8254
|1.8247
|1.8204
|1587
|2008.09.29 07:25
|modify
|224
|16.50
|1.8254
|1.8246
|1.8204
|1588
|2008.09.29 07:26
|modify
|224
|16.50
|1.8254
|1.8244
|1.8204
|1589
|2008.09.29 07:26
|modify
|224
|16.50
|1.8254
|1.8243
|1.8204
|1590
|2008.09.29 07:26
|modify
|224
|16.50
|1.8254
|1.8241
|1.8204
|1591
|2008.09.29 07:27
|s/l
|224
|16.50
|1.8241
|1.8241
|1.8204
|2145.00
|84492.41
|1592
|2008.09.29 19:46
|buy
|225
|16.90
|1.8147
|1.7955
|1.8197
|1593
|2008.09.29 19:46
|modify
|225
|16.90
|1.8147
|1.8150
|1.8197
|1594
|2008.09.29 19:46
|modify
|225
|16.90
|1.8147
|1.8153
|1.8197
|1595
|2008.09.29 19:46
|modify
|225
|16.90
|1.8147
|1.8156
|1.8197
|1596
|2008.09.29 19:46
|modify
|225
|16.90
|1.8147
|1.8159
|1.8197
|1597
|2008.09.29 19:46
|modify
|225
|16.90
|1.8147
|1.8161
|1.8197
|1598
|2008.09.29 19:46
|modify
|225
|16.90
|1.8147
|1.8164
|1.8197
|1599
|2008.09.29 19:46
|modify
|225
|16.90
|1.8147
|1.8166
|1.8197
|1600
|2008.09.29 19:46
|modify
|225
|16.90
|1.8147
|1.8169
|1.8197
|1601
|2008.09.29 19:46
|close
|225
|16.90
|1.8177
|1.8169
|1.8197
|5070.00
|89562.41
|1602
|2008.09.30 08:31
|buy
|226
|17.90
|1.8066
|1.7967
|1.8116
|1603
|2008.09.30 09:02
|modify
|226
|17.90
|1.8066
|1.8069
|1.8116
|1604
|2008.09.30 09:02
|modify
|226
|17.90
|1.8066
|1.8072
|1.8116
|1605
|2008.09.30 09:02
|modify
|226
|17.90
|1.8066
|1.8074
|1.8116
|1606
|2008.09.30 09:02
|modify
|226
|17.90
|1.8066
|1.8076
|1.8116
|1607
|2008.09.30 09:02
|modify
|226
|17.90
|1.8066
|1.8078
|1.8116
|1608
|2008.09.30 09:02
|modify
|226
|17.90
|1.8066
|1.8080
|1.8116
|1609
|2008.09.30 09:02
|s/l
|226
|17.90
|1.8080
|1.8080
|1.8116
|2506.00
|92068.41
|1610
|2008.09.30 12:25
|sell
|227
|18.40
|1.8008
|1.8122
|1.7958
|1611
|2008.09.30 12:59
|modify
|227
|18.40
|1.8008
|1.8007
|1.7958
|1612
|2008.09.30 13:00
|modify
|227
|18.40
|1.8008
|1.8006
|1.7958
|1613
|2008.09.30 13:00
|modify
|227
|18.40
|1.8008
|1.8004
|1.7958
|1614
|2008.09.30 13:00
|s/l
|227
|18.40
|1.8004
|1.8004
|1.7958
|736.00
|92804.41
|1615
|2008.09.30 16:37
|sell
|228
|18.60
|1.7964
|1.8122
|1.7914
|1616
|2008.09.30 16:40
|modify
|228
|18.60
|1.7964
|1.7963
|1.7914
|1617
|2008.09.30 16:40
|s/l
|228
|18.60
|1.7963
|1.7963
|1.7914
|186.00
|92990.41
|1618
|2008.10.01 08:29
|buy
|229
|18.60
|1.7862
|1.7749
|1.7912
|1619
|2008.10.01 08:29
|modify
|229
|18.60
|1.7862
|1.7863
|1.7912
|1620
|2008.10.01 08:29
|modify
|229
|18.60
|1.7862
|1.7865
|1.7912
|1621
|2008.10.01 08:29
|modify
|229
|18.60
|1.7862
|1.7866
|1.7912
|1622
|2008.10.01 08:29
|modify
|229
|18.60
|1.7862
|1.7868
|1.7912
|1623
|2008.10.01 08:29
|s/l
|229
|18.60
|1.7868
|1.7868
|1.7912
|1116.00
|94106.41
|1624
|2008.10.01 10:16
|sell
|230
|18.80
|1.7778
|1.7891
|1.7728
|1625
|2008.10.01 14:03
|modify
|230
|18.80
|1.7778
|1.7777
|1.7728
|1626
|2008.10.01 14:03
|modify
|230
|18.80
|1.7778
|1.7775
|1.7728
|1627
|2008.10.01 14:03
|modify
|230
|18.80
|1.7778
|1.7773
|1.7728
|1628
|2008.10.01 14:03
|modify
|230
|18.80
|1.7778
|1.7770
|1.7728
|1629
|2008.10.01 14:03
|modify
|230
|18.80
|1.7778
|1.7768
|1.7728
|1630
|2008.10.01 14:03
|modify
|230
|18.80
|1.7778
|1.7765
|1.7728
|1631
|2008.10.01 14:03
|modify
|230
|18.80
|1.7778
|1.7762
|1.7728
|1632
|2008.10.01 14:03
|s/l
|230
|18.80
|1.7762
|1.7762
|1.7728
|3008.00
|97114.41
|1633
|2008.10.01 14:03
|sell
|231
|19.40
|1.7757
|1.7870
|1.7707
|1634
|2008.10.01 14:25
|modify
|231
|19.40
|1.7757
|1.7756
|1.7707
|1635
|2008.10.01 14:25
|modify
|231
|19.40
|1.7757
|1.7754
|1.7707
|1636
|2008.10.01 14:25
|modify
|231
|19.40
|1.7757
|1.7751
|1.7707
|1637
|2008.10.01 14:25
|s/l
|231
|19.40
|1.7751
|1.7751
|1.7707
|1164.00
|98278.41
|1638
|2008.10.02 09:23
|sell
|232
|19.70
|1.7619
|1.7733
|1.7569
|1639
|2008.10.02 09:44
|modify
|232
|19.70
|1.7619
|1.7619
|1.7569
|1640
|2008.10.02 09:44
|modify
|232
|19.70
|1.7619
|1.7618
|1.7569
|1641
|2008.10.02 09:44
|modify
|232
|19.70
|1.7619
|1.7617
|1.7569
|1642
|2008.10.02 09:44
|modify
|232
|19.70
|1.7619
|1.7616
|1.7569
|1643
|2008.10.02 09:44
|s/l
|232
|19.70
|1.7616
|1.7616
|1.7569
|591.00
|98869.41
|1644
|2008.10.02 12:55
|sell
|233
|19.80
|1.7615
|1.7729
|1.7565
|1645
|2008.10.02 14:38
|modify
|233
|19.80
|1.7615
|1.7615
|1.7565
|1646
|2008.10.02 14:38
|s/l
|233
|19.80
|1.7615
|1.7615
|1.7565
|0.00
|98869.41
|1647
|2008.10.03 06:11
|buy
|234
|19.80
|1.7712
|1.7590
|1.7762
|1648
|2008.10.03 06:19
|modify
|234
|19.80
|1.7712
|1.7713
|1.7762
|1649
|2008.10.03 06:20
|s/l
|234
|19.80
|1.7713
|1.7713
|1.7762
|198.00
|99067.41
|1650
|2008.10.03 16:41
|buy
|235
|19.80
|1.7749
|1.7625
|1.7799
|1651
|2008.10.03 16:44
|modify
|235
|19.80
|1.7749
|1.7749
|1.7799
|1652
|2008.10.03 16:44
|modify
|235
|19.80
|1.7749
|1.7750
|1.7799
|1653
|2008.10.03 16:44
|modify
|235
|19.80
|1.7749
|1.7751
|1.7799
|1654
|2008.10.03 16:44
|modify
|235
|19.80
|1.7749
|1.7752
|1.7799
|1655
|2008.10.03 16:44
|s/l
|235
|19.80
|1.7752
|1.7752
|1.7799
|594.00
|99661.41
|1656
|2008.10.06 16:01
|sell
|236
|19.90
|1.7512
|1.7841
|1.7462
|1657
|2008.10.06 16:01
|modify
|236
|19.90
|1.7512
|1.7511
|1.7462
|1658
|2008.10.06 16:01
|modify
|236
|19.90
|1.7512
|1.7510
|1.7462
|1659
|2008.10.06 16:01
|modify
|236
|19.90
|1.7512
|1.7509
|1.7462
|1660
|2008.10.06 16:01
|modify
|236
|19.90
|1.7512
|1.7508
|1.7462
|1661
|2008.10.06 16:01
|modify
|236
|19.90
|1.7512
|1.7507
|1.7462
|1662
|2008.10.06 16:01
|s/l
|236
|19.90
|1.7507
|1.7507
|1.7462
|995.00
|100656.41
|1663
|2008.10.07 10:06
|sell
|237
|20.10
|1.7409
|1.7648
|1.7359
|1664
|2008.10.07 10:07
|modify
|237
|20.10
|1.7409
|1.7408
|1.7359
|1665
|2008.10.07 10:07
|modify
|237
|20.10
|1.7409
|1.7405
|1.7359
|1666
|2008.10.07 10:07
|modify
|237
|20.10
|1.7409
|1.7404
|1.7359
|1667
|2008.10.07 10:07
|s/l
|237
|20.10
|1.7404
|1.7404
|1.7359
|1005.00
|101661.41
|1668
|2008.10.07 15:32
|buy
|238
|20.30
|1.7646
|1.7313
|1.7696
|1669
|2008.10.07 15:34
|modify
|238
|20.30
|1.7646
|1.7648
|1.7696
|1670
|2008.10.07 15:34
|modify
|238
|20.30
|1.7646
|1.7649
|1.7696
|1671
|2008.10.07 15:34
|modify
|238
|20.30
|1.7646
|1.7650
|1.7696
|1672
|2008.10.07 15:34
|modify
|238
|20.30
|1.7646
|1.7652
|1.7696
|1673
|2008.10.07 15:34
|modify
|238
|20.30
|1.7646
|1.7653
|1.7696
|1674
|2008.10.07 15:34
|s/l
|238
|20.30
|1.7653
|1.7653
|1.7696
|1421.00
|103082.41
|1675
|2008.10.08 06:21
|buy
|239
|20.60
|1.7553
|1.7423
|1.7603
|1676
|2008.10.08 06:31
|modify
|239
|20.60
|1.7553
|1.7556
|1.7603
|1677
|2008.10.08 06:31
|modify
|239
|20.60
|1.7553
|1.7562
|1.7603
|1678
|2008.10.08 06:31
|modify
|239
|20.60
|1.7553
|1.7565
|1.7603
|1679
|2008.10.08 06:31
|modify
|239
|20.60
|1.7553
|1.7569
|1.7603
|1680
|2008.10.08 06:32
|modify
|239
|20.60
|1.7553
|1.7571
|1.7603
|1681
|2008.10.08 06:33
|s/l
|239
|20.60
|1.7571
|1.7571
|1.7603
|3708.00
|106790.41
|1682
|2008.10.08 11:42
|sell
|240
|21.40
|1.7436
|1.7544
|1.7386
|1683
|2008.10.08 11:44
|modify
|240
|21.40
|1.7436
|1.7436
|1.7386
|1684
|2008.10.08 11:44
|modify
|240
|21.40
|1.7436
|1.7435
|1.7386
|1685
|2008.10.08 11:44
|modify
|240
|21.40
|1.7436
|1.7434
|1.7386
|1686
|2008.10.08 11:44
|modify
|240
|21.40
|1.7436
|1.7433
|1.7386
|1687
|2008.10.08 11:44
|modify
|240
|21.40
|1.7436
|1.7432
|1.7386
|1688
|2008.10.08 11:44
|modify
|240
|21.40
|1.7436
|1.7431
|1.7386
|1689
|2008.10.08 11:44
|modify
|240
|21.40
|1.7436
|1.7430
|1.7386
|1690
|2008.10.08 11:44
|modify
|240
|21.40
|1.7436
|1.7429
|1.7386
|1691
|2008.10.08 11:44
|modify
|240
|21.40
|1.7436
|1.7428
|1.7386
|1692
|2008.10.08 11:44
|modify
|240
|21.40
|1.7436
|1.7427
|1.7386
|1693
|2008.10.08 11:44
|s/l
|240
|21.40
|1.7427
|1.7427
|1.7386
|1926.00
|108716.41
|1694
|2008.10.08 15:33
|sell
|241
|21.70
|1.7406
|1.7664
|1.7356
|1695
|2008.10.08 15:36
|modify
|241
|21.70
|1.7406
|1.7405
|1.7356
|1696
|2008.10.08 15:36
|modify
|241
|21.70
|1.7406
|1.7404
|1.7356
|1697
|2008.10.08 15:36
|modify
|241
|21.70
|1.7406
|1.7403
|1.7356
|1698
|2008.10.08 15:36
|modify
|241
|21.70
|1.7406
|1.7402
|1.7356
|1699
|2008.10.08 15:36
|modify
|241
|21.70
|1.7406
|1.7400
|1.7356
|1700
|2008.10.08 15:36
|modify
|241
|21.70
|1.7406
|1.7399
|1.7356
|1701
|2008.10.08 15:37
|modify
|241
|21.70
|1.7406
|1.7395
|1.7356
|1702
|2008.10.08 15:37
|s/l
|241
|21.70
|1.7395
|1.7395
|1.7356
|2387.00
|111103.41
|1703
|2008.10.09 10:19
|buy
|242
|22.20
|1.7323
|1.7196
|1.7373
|1704
|2008.10.09 10:19
|modify
|242
|22.20
|1.7323
|1.7324
|1.7373
|1705
|2008.10.09 10:20
|modify
|242
|22.20
|1.7323
|1.7325
|1.7373
|1706
|2008.10.09 10:20
|modify
|242
|22.20
|1.7323
|1.7327
|1.7373
|1707
|2008.10.09 10:20
|modify
|242
|22.20
|1.7323
|1.7329
|1.7373
|1708
|2008.10.09 10:20
|modify
|242
|22.20
|1.7323
|1.7331
|1.7373
|1709
|2008.10.09 10:20
|modify
|242
|22.20
|1.7323
|1.7333
|1.7373
|1710
|2008.10.09 10:20
|modify
|242
|22.20
|1.7323
|1.7335
|1.7373
|1711
|2008.10.09 10:20
|modify
|242
|22.20
|1.7323
|1.7337
|1.7373
|1712
|2008.10.09 10:20
|modify
|242
|22.20
|1.7323
|1.7338
|1.7373
|1713
|2008.10.09 10:20
|modify
|242
|22.20
|1.7323
|1.7340
|1.7373
|1714
|2008.10.09 10:20
|modify
|242
|22.20
|1.7323
|1.7341
|1.7373
|1715
|2008.10.09 10:20
|modify
|242
|22.20
|1.7323
|1.7343
|1.7373
|1716
|2008.10.09 10:20
|modify
|242
|22.20
|1.7323
|1.7344
|1.7373
|1717
|2008.10.09 10:20
|modify
|242
|22.20
|1.7323
|1.7346
|1.7373
|1718
|2008.10.09 10:20
|modify
|242
|22.20
|1.7323
|1.7347
|1.7373
|1719
|2008.10.09 10:20
|s/l
|242
|22.20
|1.7347
|1.7347
|1.7373
|5328.00
|116431.41
|1720
|2008.10.09 15:20
|buy
|243
|23.30
|1.7385
|1.7196
|1.7435
|1721
|2008.10.09 15:20
|modify
|243
|23.30
|1.7385
|1.7386
|1.7435
|1722
|2008.10.09 15:20
|modify
|243
|23.30
|1.7385
|1.7387
|1.7435
|1723
|2008.10.09 15:20
|modify
|243
|23.30
|1.7385
|1.7388
|1.7435
|1724
|2008.10.09 15:21
|s/l
|243
|23.30
|1.7388
|1.7388
|1.7435
|699.00
|117130.41
|1725
|2008.10.09 16:44
|sell
|244
|23.40
|1.7240
|1.7387
|1.7190
|1726
|2008.10.09 16:45
|modify
|244
|23.40
|1.7240
|1.7237
|1.7190
|1727
|2008.10.09 16:45
|modify
|244
|23.40
|1.7240
|1.7235
|1.7190
|1728
|2008.10.09 16:45
|modify
|244
|23.40
|1.7240
|1.7233
|1.7190
|1729
|2008.10.09 16:45
|modify
|244
|23.40
|1.7240
|1.7232
|1.7190
|1730
|2008.10.09 16:45
|s/l
|244
|23.40
|1.7232
|1.7232
|1.7190
|1872.00
|119002.41
|1731
|2008.10.10 15:35
|buy
|245
|23.80
|1.7102
|1.6781
|1.7152
|1732
|2008.10.10 16:09
|modify
|245
|23.80
|1.7102
|1.7104
|1.7152
|1733
|2008.10.10 16:09
|modify
|245
|23.80
|1.7102
|1.7111
|1.7152
|1734
|2008.10.10 16:09
|modify
|245
|23.80
|1.7102
|1.7117
|1.7152
|1735
|2008.10.10 16:09
|modify
|245
|23.80
|1.7102
|1.7118
|1.7152
|1736
|2008.10.10 16:09
|modify
|245
|23.80
|1.7102
|1.7123
|1.7152
|1737
|2008.10.10 16:09
|close
|245
|23.80
|1.7133
|1.7123
|1.7152
|7378.00
|126380.41
|1738
|2008.10.13 08:04
|buy
|246
|25.30
|1.7146
|1.6921
|1.7196
|1739
|2008.10.13 08:14
|modify
|246
|25.30
|1.7146
|1.7147
|1.7196
|1740
|2008.10.13 08:14
|modify
|246
|25.30
|1.7146
|1.7149
|1.7196
|1741
|2008.10.13 08:14
|modify
|246
|25.30
|1.7146
|1.7150
|1.7196
|1742
|2008.10.13 08:14
|modify
|246
|25.30
|1.7146
|1.7151
|1.7196
|1743
|2008.10.13 08:14
|modify
|246
|25.30
|1.7146
|1.7153
|1.7196
|1744
|2008.10.13 08:14
|modify
|246
|25.30
|1.7146
|1.7154
|1.7196
|1745
|2008.10.13 08:14
|modify
|246
|25.30
|1.7146
|1.7155
|1.7196
|1746
|2008.10.13 08:14
|modify
|246
|25.30
|1.7146
|1.7157
|1.7196
|1747
|2008.10.13 08:14
|modify
|246
|25.30
|1.7146
|1.7158
|1.7196
|1748
|2008.10.13 08:14
|modify
|246
|25.30
|1.7146
|1.7160
|1.7196
|1749
|2008.10.13 08:14
|s/l
|246
|25.30
|1.7160
|1.7160
|1.7196
|3542.00
|129922.41
|1750
|2008.10.13 11:31
|buy
|247
|26.00
|1.7221
|1.6921
|1.7271
|1751
|2008.10.13 12:27
|modify
|247
|26.00
|1.7221
|1.7222
|1.7271
|1752
|2008.10.13 12:27
|modify
|247
|26.00
|1.7221
|1.7224
|1.7271
|1753
|2008.10.13 12:27
|modify
|247
|26.00
|1.7221
|1.7225
|1.7271
|1754
|2008.10.13 12:27
|modify
|247
|26.00
|1.7221
|1.7226
|1.7271
|1755
|2008.10.13 12:27
|modify
|247
|26.00
|1.7221
|1.7227
|1.7271
|1756
|2008.10.13 12:27
|modify
|247
|26.00
|1.7221
|1.7229
|1.7271
|1757
|2008.10.13 12:27
|modify
|247
|26.00
|1.7221
|1.7230
|1.7271
|1758
|2008.10.13 12:27
|s/l
|247
|26.00
|1.7230
|1.7230
|1.7271
|2340.00
|132262.41
|1759
|2008.10.14 10:24
|buy
|248
|26.50
|1.7557
|1.7256
|1.7607
|1760
|2008.10.14 10:24
|modify
|248
|26.50
|1.7557
|1.7558
|1.7607
|1761
|2008.10.14 10:25
|modify
|248
|26.50
|1.7557
|1.7559
|1.7607
|1762
|2008.10.14 10:25
|modify
|248
|26.50
|1.7557
|1.7560
|1.7607
|1763
|2008.10.14 10:25
|modify
|248
|26.50
|1.7557
|1.7561
|1.7607
|1764
|2008.10.14 10:26
|s/l
|248
|26.50
|1.7561
|1.7561
|1.7607
|1060.00
|133322.41
|1765
|2008.10.15 07:45
|buy
|249
|26.70
|1.7469
|1.7352
|1.7519
|1766
|2008.10.15 07:54
|modify
|249
|26.70
|1.7469
|1.7469
|1.7519
|1767
|2008.10.15 07:54
|modify
|249
|26.70
|1.7469
|1.7473
|1.7519
|1768
|2008.10.15 07:54
|modify
|249
|26.70
|1.7469
|1.7475
|1.7519
|1769
|2008.10.15 07:54
|modify
|249
|26.70
|1.7469
|1.7478
|1.7519
|1770
|2008.10.15 07:54
|modify
|249
|26.70
|1.7469
|1.7480
|1.7519
|1771
|2008.10.15 07:54
|modify
|249
|26.70
|1.7469
|1.7483
|1.7519
|1772
|2008.10.15 07:55
|s/l
|249
|26.70
|1.7483
|1.7483
|1.7519
|3738.00
|137060.41
|1773
|2008.10.15 11:31
|buy
|250
|27.40
|1.7494
|1.7376
|1.7544
|1774
|2008.10.15 11:38
|modify
|250
|27.40
|1.7494
|1.7494
|1.7544
|1775
|2008.10.15 11:38
|modify
|250
|27.40
|1.7494
|1.7495
|1.7544
|1776
|2008.10.15 11:38
|modify
|250
|27.40
|1.7494
|1.7496
|1.7544
|1777
|2008.10.15 11:38
|modify
|250
|27.40
|1.7494
|1.7497
|1.7544
|1778
|2008.10.15 11:38
|modify
|250
|27.40
|1.7494
|1.7498
|1.7544
|1779
|2008.10.15 11:38
|modify
|250
|27.40
|1.7494
|1.7499
|1.7544
|1780
|2008.10.15 11:38
|modify
|250
|27.40
|1.7494
|1.7500
|1.7544
|1781
|2008.10.15 11:38
|modify
|250
|27.40
|1.7494
|1.7501
|1.7544
|1782
|2008.10.15 11:38
|modify
|250
|27.40
|1.7494
|1.7502
|1.7544
|1783
|2008.10.15 11:38
|modify
|250
|27.40
|1.7494
|1.7503
|1.7544
|1784
|2008.10.15 11:38
|modify
|250
|27.40
|1.7494
|1.7504
|1.7544
|1785
|2008.10.15 11:38
|modify
|250
|27.40
|1.7494
|1.7505
|1.7544
|1786
|2008.10.15 11:38
|s/l
|250
|27.40
|1.7505
|1.7505
|1.7544
|3014.00
|140074.41
|1787
|2008.10.15 18:09
|sell
|251
|28.00
|1.7410
|1.7607
|1.7360
|1788
|2008.10.15 18:11
|modify
|251
|28.00
|1.7410
|1.7410
|1.7360
|1789
|2008.10.15 18:11
|modify
|251
|28.00
|1.7410
|1.7409
|1.7360
|1790
|2008.10.15 18:11
|modify
|251
|28.00
|1.7410
|1.7408
|1.7360
|1791
|2008.10.15 18:11
|modify
|251
|28.00
|1.7410
|1.7407
|1.7360
|1792
|2008.10.15 18:11
|modify
|251
|28.00
|1.7410
|1.7405
|1.7360
|1793
|2008.10.15 18:12
|modify
|251
|28.00
|1.7410
|1.7404
|1.7360
|1794
|2008.10.15 18:12
|modify
|251
|28.00
|1.7410
|1.7402
|1.7360
|1795
|2008.10.15 18:13
|s/l
|251
|28.00
|1.7402
|1.7402
|1.7360
|2240.00
|142314.41
|1796
|2008.10.16 15:15
|sell
|252
|28.50
|1.7185
|1.7354
|1.7135
|1797
|2008.10.16 16:19
|modify
|252
|28.50
|1.7185
|1.7184
|1.7135
|1798
|2008.10.16 16:19
|modify
|252
|28.50
|1.7185
|1.7182
|1.7135
|1799
|2008.10.16 16:19
|modify
|252
|28.50
|1.7185
|1.7181
|1.7135
|1800
|2008.10.16 16:19
|s/l
|252
|28.50
|1.7181
|1.7181
|1.7135
|1140.00
|143454.41
|1801
|2008.10.17 07:02
|buy
|253
|28.70
|1.7355
|1.7251
|1.7405
|1802
|2008.10.17 09:07
|modify
|253
|28.70
|1.7355
|1.7366
|1.7405
|1803
|2008.10.17 09:08
|modify
|253
|28.70
|1.7355
|1.7367
|1.7405
|1804
|2008.10.17 09:09
|modify
|253
|28.70
|1.7355
|1.7375
|1.7405
|1805
|2008.10.17 09:09
|modify
|253
|28.70
|1.7355
|1.7376
|1.7405
|1806
|2008.10.17 09:10
|s/l
|253
|28.70
|1.7376
|1.7376
|1.7405
|6027.00
|149481.41
|1807
|2008.10.17 09:56
|sell
|254
|29.90
|1.7292
|1.7383
|1.7242
|1808
|2008.10.17 10:00
|modify
|254
|29.90
|1.7292
|1.7292
|1.7242
|1809
|2008.10.17 10:01
|modify
|254
|29.90
|1.7292
|1.7288
|1.7242
|1810
|2008.10.17 10:01
|modify
|254
|29.90
|1.7292
|1.7284
|1.7242
|1811
|2008.10.17 10:01
|modify
|254
|29.90
|1.7292
|1.7281
|1.7242
|1812
|2008.10.17 10:01
|modify
|254
|29.90
|1.7292
|1.7277
|1.7242
|1813
|2008.10.17 10:01
|modify
|254
|29.90
|1.7292
|1.7273
|1.7242
|1814
|2008.10.17 10:02
|close
|254
|29.90
|1.7259
|1.7273
|1.7242
|9867.00
|159348.41
|1815
|2008.10.17 16:25
|sell
|255
|31.90
|1.7242
|1.7386
|1.7192
|1816
|2008.10.17 16:26
|modify
|255
|31.90
|1.7242
|1.7241
|1.7192
|1817
|2008.10.17 16:26
|modify
|255
|31.90
|1.7242
|1.7240
|1.7192
|1818
|2008.10.17 16:26
|modify
|255
|31.90
|1.7242
|1.7239
|1.7192
|1819
|2008.10.17 16:26
|modify
|255
|31.90
|1.7242
|1.7238
|1.7192
|1820
|2008.10.17 16:26
|modify
|255
|31.90
|1.7242
|1.7236
|1.7192
|1821
|2008.10.17 16:26
|modify
|255
|31.90
|1.7242
|1.7235
|1.7192
|1822
|2008.10.17 16:26
|modify
|255
|31.90
|1.7242
|1.7234
|1.7192
|1823
|2008.10.17 16:27
|s/l
|255
|31.90
|1.7234
|1.7234
|1.7192
|2552.00
|161900.41
|1824
|2008.10.20 06:17
|buy
|256
|32.40
|1.7359
|1.7244
|1.7409
|1825
|2008.10.20 06:19
|modify
|256
|32.40
|1.7359
|1.7362
|1.7409
|1826
|2008.10.20 06:19
|modify
|256
|32.40
|1.7359
|1.7364
|1.7409
|1827
|2008.10.20 06:20
|modify
|256
|32.40
|1.7359
|1.7367
|1.7409
|1828
|2008.10.20 06:20
|modify
|256
|32.40
|1.7359
|1.7369
|1.7409
|1829
|2008.10.20 06:20
|modify
|256
|32.40
|1.7359
|1.7370
|1.7409
|1830
|2008.10.20 06:20
|modify
|256
|32.40
|1.7359
|1.7371
|1.7409
|1831
|2008.10.20 06:20
|modify
|256
|32.40
|1.7359
|1.7372
|1.7409
|1832
|2008.10.20 06:20
|modify
|256
|32.40
|1.7359
|1.7373
|1.7409
|1833
|2008.10.20 06:20
|modify
|256
|32.40
|1.7359
|1.7374
|1.7409
|1834
|2008.10.20 06:21
|modify
|256
|32.40
|1.7359
|1.7377
|1.7409
|1835
|2008.10.20 06:21
|modify
|256
|32.40
|1.7359
|1.7378
|1.7409
|1836
|2008.10.20 06:21
|modify
|256
|32.40
|1.7359
|1.7380
|1.7409
|1837
|2008.10.20 06:21
|modify
|256
|32.40
|1.7359
|1.7382
|1.7409
|1838
|2008.10.20 06:22
|modify
|256
|32.40
|1.7359
|1.7383
|1.7409
|1839
|2008.10.20 06:22
|close
|256
|32.40
|1.7389
|1.7383
|1.7409
|9720.00
|171620.41
|1840
|2008.10.20 15:31
|sell
|257
|34.30
|1.7271
|1.7522
|1.7221
|1841
|2008.10.20 15:32
|modify
|257
|34.30
|1.7271
|1.7270
|1.7221
|1842
|2008.10.20 15:32
|modify
|257
|34.30
|1.7271
|1.7269
|1.7221
|1843
|2008.10.20 15:32
|modify
|257
|34.30
|1.7271
|1.7265
|1.7221
|1844
|2008.10.20 15:32
|modify
|257
|34.30
|1.7271
|1.7262
|1.7221
|1845
|2008.10.20 15:32
|s/l
|257
|34.30
|1.7262
|1.7262
|1.7221
|3087.00
|174707.41
|1846
|2008.10.21 08:42
|sell
|258
|34.90
|1.7136
|1.7228
|1.7086
|1847
|2008.10.21 08:42
|modify
|258
|34.90
|1.7136
|1.7136
|1.7086
|1848
|2008.10.21 08:43
|modify
|258
|34.90
|1.7136
|1.7135
|1.7086
|1849
|2008.10.21 08:43
|modify
|258
|34.90
|1.7136
|1.7133
|1.7086
|1850
|2008.10.21 08:43
|modify
|258
|34.90
|1.7136
|1.7132
|1.7086
|1851
|2008.10.21 08:43
|modify
|258
|34.90
|1.7136
|1.7130
|1.7086
|1852
|2008.10.21 08:43
|modify
|258
|34.90
|1.7136
|1.7129
|1.7086
|1853
|2008.10.21 08:44
|s/l
|258
|34.90
|1.7129
|1.7129
|1.7086
|2443.00
|177150.41
|1854
|2008.10.21 13:30
|sell
|259
|35.40
|1.6989
|1.7202
|1.6939
|1855
|2008.10.21 13:31
|modify
|259
|35.40
|1.6989
|1.6989
|1.6939
|1856
|2008.10.21 13:31
|modify
|259
|35.40
|1.6989
|1.6987
|1.6939
|1857
|2008.10.21 13:32
|modify
|259
|35.40
|1.6989
|1.6986
|1.6939
|1858
|2008.10.21 13:32
|modify
|259
|35.40
|1.6989
|1.6985
|1.6939
|1859
|2008.10.21 13:32
|s/l
|259
|35.40
|1.6985
|1.6985
|1.6939
|1416.00
|178566.41
|1860
|2008.10.22 12:09
|buy
|260
|35.70
|1.6429
|1.6198
|1.6479
|1861
|2008.10.22 12:09
|modify
|260
|35.70
|1.6429
|1.6431
|1.6479
|1862
|2008.10.22 12:09
|modify
|260
|35.70
|1.6429
|1.6432
|1.6479
|1863
|2008.10.22 12:09
|modify
|260
|35.70
|1.6429
|1.6433
|1.6479
|1864
|2008.10.22 12:09
|modify
|260
|35.70
|1.6429
|1.6434
|1.6479
|1865
|2008.10.22 12:09
|s/l
|260
|35.70
|1.6434
|1.6434
|1.6479
|1785.00
|180351.41
|1866
|2008.10.22 15:41
|buy
|261
|36.10
|1.6454
|1.6198
|1.6504
|1867
|2008.10.22 15:42
|modify
|261
|36.10
|1.6454
|1.6455
|1.6504
|1868
|2008.10.22 15:42
|modify
|261
|36.10
|1.6454
|1.6456
|1.6504
|1869
|2008.10.22 15:42
|modify
|261
|36.10
|1.6454
|1.6457
|1.6504
|1870
|2008.10.22 15:42
|modify
|261
|36.10
|1.6454
|1.6458
|1.6504
|1871
|2008.10.22 15:42
|s/l
|261
|36.10
|1.6458
|1.6458
|1.6504
|1444.00
|181795.41
|1872
|2008.10.22 17:26
|sell
|262
|36.40
|1.6275
|1.6457
|1.6225
|1873
|2008.10.22 17:29
|modify
|262
|36.40
|1.6275
|1.6274
|1.6225
|1874
|2008.10.22 17:29
|modify
|262
|36.40
|1.6275
|1.6270
|1.6225
|1875
|2008.10.22 17:29
|modify
|262
|36.40
|1.6275
|1.6267
|1.6225
|1876
|2008.10.22 17:29
|modify
|262
|36.40
|1.6275
|1.6264
|1.6225
|1877
|2008.10.22 17:29
|modify
|262
|36.40
|1.6275
|1.6261
|1.6225
|1878
|2008.10.22 17:29
|modify
|262
|36.40
|1.6275
|1.6258
|1.6225
|1879
|2008.10.22 17:29
|modify
|262
|36.40
|1.6275
|1.6257
|1.6225
|1880
|2008.10.22 17:29
|modify
|262
|36.40
|1.6275
|1.6253
|1.6225
|1881
|2008.10.22 17:29
|close
|262
|36.40
|1.6244
|1.6253
|1.6225
|11284.00
|193079.41
|1882
|2008.10.23 08:26
|buy
|263
|38.60
|1.6320
|1.6190
|1.6370
|1883
|2008.10.23 08:32
|modify
|263
|38.60
|1.6320
|1.6320
|1.6370
|1884
|2008.10.23 08:32
|modify
|263
|38.60
|1.6320
|1.6322
|1.6370
|1885
|2008.10.23 08:32
|modify
|263
|38.60
|1.6320
|1.6324
|1.6370
|1886
|2008.10.23 08:32
|modify
|263
|38.60
|1.6320
|1.6326
|1.6370
|1887
|2008.10.23 08:32
|modify
|263
|38.60
|1.6320
|1.6327
|1.6370
|1888
|2008.10.23 08:32
|modify
|263
|38.60
|1.6320
|1.6329
|1.6370
|1889
|2008.10.23 08:32
|modify
|263
|38.60
|1.6320
|1.6330
|1.6370
|1890
|2008.10.23 08:32
|modify
|263
|38.60
|1.6320
|1.6331
|1.6370
|1891
|2008.10.23 08:32
|modify
|263
|38.60
|1.6320
|1.6333
|1.6370
|1892
|2008.10.23 08:32
|modify
|263
|38.60
|1.6320
|1.6334
|1.6370
|1893
|2008.10.23 08:32
|modify
|263
|38.60
|1.6320
|1.6336
|1.6370
|1894
|2008.10.23 08:32
|s/l
|263
|38.60
|1.6336
|1.6336
|1.6370
|6176.00
|199255.41
|1895
|2008.10.23 13:52
|sell
|264
|39.90
|1.6191
|1.6349
|1.6141
|1896
|2008.10.23 13:53
|modify
|264
|39.90
|1.6191
|1.6190
|1.6141
|1897
|2008.10.23 13:53
|modify
|264
|39.90
|1.6191
|1.6189
|1.6141
|1898
|2008.10.23 13:53
|modify
|264
|39.90
|1.6191
|1.6188
|1.6141
|1899
|2008.10.23 13:53
|modify
|264
|39.90
|1.6191
|1.6187
|1.6141
|1900
|2008.10.23 13:54
|s/l
|264
|39.90
|1.6187
|1.6187
|1.6141
|1596.00
|200851.41
|1901
|2008.10.27 06:13
|sell
|265
|40.20
|1.5682
|1.5951
|1.5632
|1902
|2008.10.27 06:13
|modify
|265
|40.20
|1.5682
|1.5680
|1.5632
|1903
|2008.10.27 06:13
|modify
|265
|40.20
|1.5682
|1.5677
|1.5632
|1904
|2008.10.27 06:14
|modify
|265
|40.20
|1.5682
|1.5676
|1.5632
|1905
|2008.10.27 06:14
|modify
|265
|40.20
|1.5682
|1.5675
|1.5632
|1906
|2008.10.27 06:14
|modify
|265
|40.20
|1.5682
|1.5674
|1.5632
|1907
|2008.10.27 06:14
|modify
|265
|40.20
|1.5682
|1.5673
|1.5632
|1908
|2008.10.27 06:14
|modify
|265
|40.20
|1.5682
|1.5672
|1.5632
|1909
|2008.10.27 06:14
|modify
|265
|40.20
|1.5682
|1.5669
|1.5632
|1910
|2008.10.27 06:14
|modify
|265
|40.20
|1.5682
|1.5666
|1.5632
|1911
|2008.10.27 06:14
|modify
|265
|40.20
|1.5682
|1.5664
|1.5632
|1912
|2008.10.27 06:14
|modify
|265
|40.20
|1.5682
|1.5663
|1.5632
|1913
|2008.10.27 06:14
|modify
|265
|40.20
|1.5682
|1.5659
|1.5632
|1914
|2008.10.27 06:14
|close
|265
|40.20
|1.5651
|1.5659
|1.5632
|12462.00
|213313.41
|1915
|2008.10.28 12:37
|buy
|266
|42.70
|1.5750
|1.5472
|1.5800
|1916
|2008.10.28 19:53
|modify
|266
|42.70
|1.5750
|1.5751
|1.5800
|1917
|2008.10.28 19:53
|modify
|266
|42.70
|1.5750
|1.5752
|1.5800
|1918
|2008.10.28 19:53
|s/l
|266
|42.70
|1.5752
|1.5752
|1.5800
|854.00
|214167.41
|1919
|2008.10.28 19:53
|buy
|267
|42.80
|1.5755
|1.5541
|1.5805
|1920
|2008.10.28 19:53
|modify
|267
|42.80
|1.5755
|1.5759
|1.5805
|1921
|2008.10.28 19:53
|modify
|267
|42.80
|1.5755
|1.5764
|1.5805
|1922
|2008.10.28 19:53
|modify
|267
|42.80
|1.5755
|1.5769
|1.5805
|1923
|2008.10.28 19:53
|modify
|267
|42.80
|1.5755
|1.5773
|1.5805
|1924
|2008.10.28 19:53
|modify
|267
|42.80
|1.5755
|1.5777
|1.5805
|1925
|2008.10.28 19:53
|close
|267
|42.80
|1.5787
|1.5777
|1.5805
|13696.00
|227863.41
|1926
|2008.10.29 07:48
|buy
|268
|45.60
|1.6118
|1.5541
|1.6168
|1927
|2008.10.29 07:48
|modify
|268
|45.60
|1.6118
|1.6121
|1.6168
|1928
|2008.10.29 07:48
|modify
|268
|45.60
|1.6118
|1.6124
|1.6168
|1929
|2008.10.29 07:48
|modify
|268
|45.60
|1.6118
|1.6127
|1.6168
|1930
|2008.10.29 07:48
|modify
|268
|45.60
|1.6118
|1.6131
|1.6168
|1931
|2008.10.29 07:48
|modify
|268
|45.60
|1.6118
|1.6134
|1.6168
|1932
|2008.10.29 07:48
|modify
|268
|45.60
|1.6118
|1.6137
|1.6168
|1933
|2008.10.29 07:48
|modify
|268
|45.60
|1.6118
|1.6140
|1.6168
|1934
|2008.10.29 07:48
|close
|268
|45.60
|1.6149
|1.6140
|1.6168
|14136.00
|241999.41
|1935
|2008.10.30 14:29
|sell
|269
|48.40
|1.6425
|1.6660
|1.6375
|1936
|2008.10.30 14:29
|modify
|269
|48.40
|1.6425
|1.6424
|1.6375
|1937
|2008.10.30 14:29
|s/l
|269
|48.40
|1.6424
|1.6424
|1.6375
|484.00
|242483.41
|1938
|2008.10.31 08:00
|sell
|270
|48.50
|1.6237
|1.6423
|1.6187
|1939
|2008.10.31 08:03
|modify
|270
|48.50
|1.6237
|1.6236
|1.6187
|1940
|2008.10.31 08:03
|modify
|270
|48.50
|1.6237
|1.6235
|1.6187
|1941
|2008.10.31 08:03
|modify
|270
|48.50
|1.6237
|1.6234
|1.6187
|1942
|2008.10.31 08:03
|modify
|270
|48.50
|1.6237
|1.6233
|1.6187
|1943
|2008.10.31 08:03
|s/l
|270
|48.50
|1.6233
|1.6233
|1.6187
|1940.00
|244423.41
|1944
|2008.10.31 11:12
|sell
|271
|48.90
|1.6125
|1.6423
|1.6075
|1945
|2008.10.31 15:22
|modify
|271
|48.90
|1.6125
|1.6125
|1.6075
|1946
|2008.10.31 15:22
|modify
|271
|48.90
|1.6125
|1.6124
|1.6075
|1947
|2008.10.31 15:22
|modify
|271
|48.90
|1.6125
|1.6121
|1.6075
|1948
|2008.10.31 15:22
|modify
|271
|48.90
|1.6125
|1.6120
|1.6075
|1949
|2008.10.31 15:22
|modify
|271
|48.90
|1.6125
|1.6118
|1.6075
|1950
|2008.10.31 15:22
|modify
|271
|48.90
|1.6125
|1.6115
|1.6075
|1951
|2008.10.31 15:22
|modify
|271
|48.90
|1.6125
|1.6114
|1.6075
|1952
|2008.10.31 15:22
|modify
|271
|48.90
|1.6125
|1.6110
|1.6075
|1953
|2008.10.31 15:22
|modify
|271
|48.90
|1.6125
|1.6107
|1.6075
|1954
|2008.10.31 15:22
|s/l
|271
|48.90
|1.6107
|1.6107
|1.6075
|8802.00
|253225.41
|1955
|2008.10.31 15:22
|sell
|272
|50.60
|1.6103
|1.6289
|1.6053
|1956
|2008.10.31 15:23
|modify
|272
|50.60
|1.6103
|1.6103
|1.6053
|1957
|2008.10.31 15:23
|modify
|272
|50.60
|1.6103
|1.6102
|1.6053
|1958
|2008.10.31 15:23
|s/l
|272
|50.60
|1.6102
|1.6102
|1.6053
|506.00
|253731.41
|1959
|2008.11.03 12:32
|sell
|273
|50.70
|1.6182
|1.6402
|1.6132
|1960
|2008.11.03 12:33
|modify
|273
|50.70
|1.6182
|1.6181
|1.6132
|1961
|2008.11.03 12:33
|modify
|273
|50.70
|1.6182
|1.6180
|1.6132
|1962
|2008.11.03 12:33
|modify
|273
|50.70
|1.6182
|1.6178
|1.6132
|1963
|2008.11.03 12:33
|modify
|273
|50.70
|1.6182
|1.6176
|1.6132
|1964
|2008.11.03 12:33
|s/l
|273
|50.70
|1.6176
|1.6176
|1.6132
|3042.00
|256773.41
|1965
|2008.11.04 11:11
|buy
|274
|51.40
|1.5832
|1.5598
|1.5882
|1966
|2008.11.04 11:16
|modify
|274
|51.40
|1.5832
|1.5832
|1.5882
|1967
|2008.11.04 11:16
|modify
|274
|51.40
|1.5832
|1.5834
|1.5882
|1968
|2008.11.04 11:16
|modify
|274
|51.40
|1.5832
|1.5835
|1.5882
|1969
|2008.11.04 11:16
|s/l
|274
|51.40
|1.5835
|1.5835
|1.5882
|1542.00
|258315.41
|1970
|2008.11.05 12:48
|buy
|275
|51.70
|1.5978
|1.5757
|1.6028
|1971
|2008.11.05 12:52
|modify
|275
|51.70
|1.5978
|1.5978
|1.6028
|1972
|2008.11.05 12:52
|modify
|275
|51.70
|1.5978
|1.5980
|1.6028
|1973
|2008.11.05 12:52
|modify
|275
|51.70
|1.5978
|1.5981
|1.6028
|1974
|2008.11.05 12:52
|modify
|275
|51.70
|1.5978
|1.5982
|1.6028
|1975
|2008.11.05 12:52
|modify
|275
|51.70
|1.5978
|1.5983
|1.6028
|1976
|2008.11.05 12:52
|modify
|275
|51.70
|1.5978
|1.5984
|1.6028
|1977
|2008.11.05 12:52
|modify
|275
|51.70
|1.5978
|1.5985
|1.6028
|1978
|2008.11.05 12:52
|modify
|275
|51.70
|1.5978
|1.5987
|1.6028
|1979
|2008.11.05 12:52
|modify
|275
|51.70
|1.5978
|1.5988
|1.6028
|1980
|2008.11.05 12:52
|s/l
|275
|51.70
|1.5988
|1.5988
|1.6028
|5170.00
|263485.41
|1981
|2008.11.05 15:31
|buy
|276
|52.70
|1.6050
|1.5782
|1.6100
|1982
|2008.11.05 15:31
|modify
|276
|52.70
|1.6050
|1.6051
|1.6100
|1983
|2008.11.05 15:31
|modify
|276
|52.70
|1.6050
|1.6052
|1.6100
|1984
|2008.11.05 15:31
|s/l
|276
|52.70
|1.6052
|1.6052
|1.6100
|1054.00
|264539.41
|1985
|2008.11.06 13:03
|sell
|277
|52.90
|1.5778
|1.5994
|1.5728
|1986
|2008.11.06 13:03
|modify
|277
|52.90
|1.5778
|1.5775
|1.5728
|1987
|2008.11.06 13:03
|modify
|277
|52.90
|1.5778
|1.5771
|1.5728
|1988
|2008.11.06 13:03
|s/l
|277
|52.90
|1.5771
|1.5771
|1.5728
|3703.00
|268242.41
|1989
|2008.11.06 13:26
|buy
|278
|53.60
|1.5991
|1.5777
|1.6041
|1990
|2008.11.06 13:26
|modify
|278
|53.60
|1.5991
|1.5992
|1.6041
|1991
|2008.11.06 13:26
|modify
|278
|53.60
|1.5991
|1.5995
|1.6041
|1992
|2008.11.06 13:26
|modify
|278
|53.60
|1.5991
|1.5999
|1.6041
|1993
|2008.11.06 13:26
|modify
|278
|53.60
|1.5991
|1.6002
|1.6041
|1994
|2008.11.06 13:26
|modify
|278
|53.60
|1.5991
|1.6005
|1.6041
|1995
|2008.11.06 13:26
|modify
|278
|53.60
|1.5991
|1.6008
|1.6041
|1996
|2008.11.06 13:26
|modify
|278
|53.60
|1.5991
|1.6011
|1.6041
|1997
|2008.11.06 13:26
|s/l
|278
|53.60
|1.6011
|1.6011
|1.6041
|10720.00
|278962.41
|1998
|2008.11.07 08:28
|buy
|279
|55.80
|1.5715
|1.5530
|1.5765
|1999
|2008.11.07 09:41
|modify
|279
|55.80
|1.5715
|1.5715
|1.5765
|2000
|2008.11.07 09:41
|modify
|279
|55.80
|1.5715
|1.5717
|1.5765
|2001
|2008.11.07 09:41
|modify
|279
|55.80
|1.5715
|1.5718
|1.5765
|2002
|2008.11.07 09:42
|modify
|279
|55.80
|1.5715
|1.5719
|1.5765
|2003
|2008.11.07 09:42
|modify
|279
|55.80
|1.5715
|1.5720
|1.5765
|2004
|2008.11.07 09:42
|modify
|279
|55.80
|1.5715
|1.5722
|1.5765
|2005
|2008.11.07 09:42
|modify
|279
|55.80
|1.5715
|1.5723
|1.5765
|2006
|2008.11.07 09:42
|modify
|279
|55.80
|1.5715
|1.5724
|1.5765
|2007
|2008.11.07 09:42
|modify
|279
|55.80
|1.5715
|1.5726
|1.5765
|2008
|2008.11.07 09:42
|modify
|279
|55.80
|1.5715
|1.5727
|1.5765
|2009
|2008.11.07 09:42
|modify
|279
|55.80
|1.5715
|1.5728
|1.5765
|2010
|2008.11.07 09:42
|s/l
|279
|55.80
|1.5728
|1.5728
|1.5765
|7254.00
|286216.41
|2011
|2008.11.07 14:20
|buy
|280
|57.20
|1.5828
|1.5593
|1.5878
|2012
|2008.11.07 14:43
|modify
|280
|57.20
|1.5828
|1.5834
|1.5878
|2013
|2008.11.07 14:43
|s/l
|280
|57.20
|1.5834
|1.5834
|1.5878
|3432.00
|289648.41
|2014
|2008.11.07 19:12
|sell
|281
|57.90
|1.5688
|1.5881
|1.5638
|2015
|2008.11.07 19:59
|modify
|281
|57.90
|1.5688
|1.5687
|1.5638
|2016
|2008.11.07 19:59
|s/l
|281
|57.90
|1.5687
|1.5687
|1.5638
|579.00
|290227.41
|2017
|2008.11.10 15:58
|sell
|282
|58.00
|1.5659
|1.5839
|1.5609
|2018
|2008.11.10 15:58
|modify
|282
|58.00
|1.5659
|1.5659
|1.5609
|2019
|2008.11.10 15:58
|modify
|282
|58.00
|1.5659
|1.5658
|1.5609
|2020
|2008.11.10 15:58
|modify
|282
|58.00
|1.5659
|1.5656
|1.5609
|2021
|2008.11.10 15:58
|modify
|282
|58.00
|1.5659
|1.5654
|1.5609
|2022
|2008.11.10 15:58
|modify
|282
|58.00
|1.5659
|1.5652
|1.5609
|2023
|2008.11.10 15:58
|modify
|282
|58.00
|1.5659
|1.5651
|1.5609
|2024
|2008.11.10 15:58
|modify
|282
|58.00
|1.5659
|1.5649
|1.5609
|2025
|2008.11.10 15:58
|modify
|282
|58.00
|1.5659
|1.5647
|1.5609
|2026
|2008.11.10 15:58
|modify
|282
|58.00
|1.5659
|1.5645
|1.5609
|2027
|2008.11.10 15:58
|modify
|282
|58.00
|1.5659
|1.5643
|1.5609
|2028
|2008.11.10 15:58
|modify
|282
|58.00
|1.5659
|1.5641
|1.5609
|2029
|2008.11.10 15:59
|s/l
|282
|58.00
|1.5641
|1.5641
|1.5609
|10440.00
|300667.41
|2030
|2008.11.11 11:03
|sell
|283
|60.10
|1.5564
|1.5708
|1.5514
|2031
|2008.11.11 11:35
|modify
|283
|60.10
|1.5564
|1.5564
|1.5514
|2032
|2008.11.11 11:35
|modify
|283
|60.10
|1.5564
|1.5562
|1.5514
|2033
|2008.11.11 11:35
|modify
|283
|60.10
|1.5564
|1.5559
|1.5514
|2034
|2008.11.11 11:35
|s/l
|283
|60.10
|1.5559
|1.5559
|1.5514
|3005.00
|303672.41
|2035
|2008.11.11 15:58
|sell
|284
|60.70
|1.5504
|1.5708
|1.5454
|2036
|2008.11.11 16:03
|modify
|284
|60.70
|1.5504
|1.5502
|1.5454
|2037
|2008.11.11 16:03
|modify
|284
|60.70
|1.5504
|1.5500
|1.5454
|2038
|2008.11.11 16:03
|s/l
|284
|60.70
|1.5500
|1.5500
|1.5454
|2428.00
|306100.41
|2039
|2008.11.12 07:26
|buy
|285
|61.20
|1.5464
|1.5342
|1.5514
|2040
|2008.11.12 08:26
|modify
|285
|61.20
|1.5464
|1.5465
|1.5514
|2041
|2008.11.12 08:26
|modify
|285
|61.20
|1.5464
|1.5467
|1.5514
|2042
|2008.11.12 08:26
|modify
|285
|61.20
|1.5464
|1.5468
|1.5514
|2043
|2008.11.12 08:26
|modify
|285
|61.20
|1.5464
|1.5470
|1.5514
|2044
|2008.11.12 08:27
|modify
|285
|61.20
|1.5464
|1.5476
|1.5514
|2045
|2008.11.12 08:27
|s/l
|285
|61.20
|1.5476
|1.5476
|1.5514
|7344.00
|313444.41
|2046
|2008.11.12 09:40
|sell
|286
|62.70
|1.5397
|1.5488
|1.5347
|2047
|2008.11.12 09:45
|modify
|286
|62.70
|1.5397
|1.5397
|1.5347
|2048
|2008.11.12 09:45
|modify
|286
|62.70
|1.5397
|1.5396
|1.5347
|2049
|2008.11.12 09:45
|modify
|286
|62.70
|1.5397
|1.5395
|1.5347
|2050
|2008.11.12 09:45
|modify
|286
|62.70
|1.5397
|1.5394
|1.5347
|2051
|2008.11.12 09:45
|modify
|286
|62.70
|1.5397
|1.5393
|1.5347
|2052
|2008.11.12 09:45
|modify
|286
|62.70
|1.5397
|1.5391
|1.5347
|2053
|2008.11.12 09:45
|modify
|286
|62.70
|1.5397
|1.5390
|1.5347
|2054
|2008.11.12 09:45
|modify
|286
|62.70
|1.5397
|1.5388
|1.5347
|2055
|2008.11.12 09:45
|s/l
|286
|62.70
|1.5388
|1.5388
|1.5347
|5643.00
|319087.41
|2056
|2008.11.12 15:02
|sell
|287
|63.80
|1.5198
|1.5489
|1.5148
|2057
|2008.11.12 15:05
|modify
|287
|63.80
|1.5198
|1.5198
|1.5148
|2058
|2008.11.12 15:06
|s/l
|287
|63.80
|1.5198
|1.5198
|1.5148
|0.00
|319087.41
|2059
|2008.11.13 08:29
|sell
|288
|63.80
|1.4842
|1.4976
|1.4792
|2060
|2008.11.13 08:31
|modify
|288
|63.80
|1.4842
|1.4840
|1.4792
|2061
|2008.11.13 08:31
|modify
|288
|63.80
|1.4842
|1.4839
|1.4792
|2062
|2008.11.13 08:31
|modify
|288
|63.80
|1.4842
|1.4838
|1.4792
|2063
|2008.11.13 08:31
|modify
|288
|63.80
|1.4842
|1.4837
|1.4792
|2064
|2008.11.13 08:31
|s/l
|288
|63.80
|1.4837
|1.4837
|1.4792
|3190.00
|322277.41
|2065
|2008.11.13 10:15
|buy
|289
|64.50
|1.4974
|1.4828
|1.5024
|2066
|2008.11.13 10:15
|modify
|289
|64.50
|1.4974
|1.4975
|1.5024
|2067
|2008.11.13 10:15
|modify
|289
|64.50
|1.4974
|1.4977
|1.5024
|2068
|2008.11.13 10:15
|s/l
|289
|64.50
|1.4977
|1.4977
|1.5024
|1935.00
|324212.41
|2069
|2008.11.13 15:00
|sell
|290
|64.80
|1.4804
|1.4998
|1.4754
|2070
|2008.11.13 15:01
|modify
|290
|64.80
|1.4804
|1.4803
|1.4754
|2071
|2008.11.13 15:01
|modify
|290
|64.80
|1.4804
|1.4801
|1.4754
|2072
|2008.11.13 15:01
|modify
|290
|64.80
|1.4804
|1.4800
|1.4754
|2073
|2008.11.13 15:01
|modify
|290
|64.80
|1.4804
|1.4798
|1.4754
|2074
|2008.11.13 15:01
|modify
|290
|64.80
|1.4804
|1.4795
|1.4754
|2075
|2008.11.13 15:01
|modify
|290
|64.80
|1.4804
|1.4792
|1.4754
|2076
|2008.11.13 15:01
|s/l
|290
|64.80
|1.4792
|1.4792
|1.4754
|7776.00
|331988.41
|2077
|2008.11.14 09:34
|buy
|291
|66.40
|1.4909
|1.4766
|1.4959
|2078
|2008.11.14 13:18
|s/l
|291
|66.40
|1.4766
|1.4766
|1.4959
|-94952.00
|237036.41
|2079
|2008.11.14 13:18
|sell
|292
|47.40
|1.4766
|1.4909
|1.4716
|2080
|2008.11.14 13:18
|modify
|292
|47.40
|1.4766
|1.4764
|1.4716
|2081
|2008.11.14 13:18
|modify
|292
|47.40
|1.4766
|1.4761
|1.4716
|2082
|2008.11.14 13:18
|modify
|292
|47.40
|1.4766
|1.4759
|1.4716
|2083
|2008.11.14 13:18
|s/l
|292
|47.40
|1.4759
|1.4759
|1.4716
|3318.00
|240354.41
|2084
|2008.11.14 17:40
|buy
|293
|48.10
|1.4907
|1.4651
|1.4957
|2085
|2008.11.14 20:24
|modify
|293
|48.10
|1.4907
|1.4907
|1.4957
|2086
|2008.11.14 20:24
|modify
|293
|48.10
|1.4907
|1.4908
|1.4957
|2087
|2008.11.14 20:24
|modify
|293
|48.10
|1.4907
|1.4909
|1.4957
|2088
|2008.11.14 20:24
|modify
|293
|48.10
|1.4907
|1.4910
|1.4957
|2089
|2008.11.14 20:25
|modify
|293
|48.10
|1.4907
|1.4912
|1.4957
|2090
|2008.11.14 20:25
|s/l
|293
|48.10
|1.4912
|1.4912
|1.4957
|2405.00
|242759.41
|2091
|2008.11.17 08:22
|buy
|294
|48.60
|1.4775
|1.4652
|1.4825
|2092
|2008.11.17 08:22
|modify
|294
|48.60
|1.4775
|1.4777
|1.4825
|2093
|2008.11.17 08:22
|modify
|294
|48.60
|1.4775
|1.4780
|1.4825
|2094
|2008.11.17 08:22
|modify
|294
|48.60
|1.4775
|1.4782
|1.4825
|2095
|2008.11.17 08:22
|s/l
|294
|48.60
|1.4782
|1.4782
|1.4825
|3402.00
|246161.41
|2096
|2008.11.17 14:26
|buy
|295
|49.20
|1.4967
|1.4679
|1.5017
|2097
|2008.11.17 14:31
|modify
|295
|49.20
|1.4967
|1.4967
|1.5017
|2098
|2008.11.17 14:31
|modify
|295
|49.20
|1.4967
|1.4969
|1.5017
|2099
|2008.11.17 14:31
|modify
|295
|49.20
|1.4967
|1.4970
|1.5017
|2100
|2008.11.17 14:31
|modify
|295
|49.20
|1.4967
|1.4971
|1.5017
|2101
|2008.11.17 14:31
|modify
|295
|49.20
|1.4967
|1.4972
|1.5017
|2102
|2008.11.17 14:31
|s/l
|295
|49.20
|1.4972
|1.4972
|1.5017
|2460.00
|248621.41
|2103
|2008.11.18 07:29
|buy
|296
|49.70
|1.5031
|1.4929
|1.5081
|2104
|2008.11.18 08:34
|modify
|296
|49.70
|1.5031
|1.5031
|1.5081
|2105
|2008.11.18 08:34
|modify
|296
|49.70
|1.5031
|1.5034
|1.5081
|2106
|2008.11.18 08:35
|modify
|296
|49.70
|1.5031
|1.5035
|1.5081
|2107
|2008.11.18 08:35
|modify
|296
|49.70
|1.5031
|1.5036
|1.5081
|2108
|2008.11.18 08:35
|modify
|296
|49.70
|1.5031
|1.5040
|1.5081
|2109
|2008.11.18 08:35
|modify
|296
|49.70
|1.5031
|1.5044
|1.5081
|2110
|2008.11.18 08:35
|modify
|296
|49.70
|1.5031
|1.5046
|1.5081
|2111
|2008.11.18 08:35
|modify
|296
|49.70
|1.5031
|1.5049
|1.5081
|2112
|2008.11.18 08:36
|s/l
|296
|49.70
|1.5049
|1.5049
|1.5081
|8946.00
|257567.41
|2113
|2008.11.18 17:37
|buy
|297
|51.50
|1.5051
|1.4937
|1.5101
|2114
|2008.11.18 17:53
|modify
|297
|51.50
|1.5051
|1.5053
|1.5101
|2115
|2008.11.18 17:53
|s/l
|297
|51.50
|1.5053
|1.5053
|1.5101
|1030.00
|258597.41
|2116
|2008.11.18 19:17
|sell
|298
|51.70
|1.4940
|1.5054
|1.4890
|2117
|2008.11.18 19:30
|modify
|298
|51.70
|1.4940
|1.4938
|1.4890
|2118
|2008.11.18 19:30
|modify
|298
|51.70
|1.4940
|1.4936
|1.4890
|2119
|2008.11.18 19:31
|modify
|298
|51.70
|1.4940
|1.4935
|1.4890
|2120
|2008.11.18 19:31
|modify
|298
|51.70
|1.4940
|1.4934
|1.4890
|2121
|2008.11.18 19:31
|modify
|298
|51.70
|1.4940
|1.4932
|1.4890
|2122
|2008.11.18 19:31
|modify
|298
|51.70
|1.4940
|1.4931
|1.4890
|2123
|2008.11.18 19:31
|modify
|298
|51.70
|1.4940
|1.4930
|1.4890
|2124
|2008.11.18 19:31
|modify
|298
|51.70
|1.4940
|1.4929
|1.4890
|2125
|2008.11.18 19:31
|s/l
|298
|51.70
|1.4929
|1.4929
|1.4890
|5687.00
|264284.41
|2126
|2008.11.19 07:53
|buy
|299
|52.90
|1.4995
|1.4881
|1.5045
|2127
|2008.11.19 11:22
|modify
|299
|52.90
|1.4995
|1.4997
|1.5045
|2128
|2008.11.19 11:22
|s/l
|299
|52.90
|1.4997
|1.4997
|1.5045
|1058.00
|265342.41
|2129
|2008.11.19 15:10
|buy
|300
|53.10
|1.5109
|1.4929
|1.5159
|2130
|2008.11.19 15:11
|modify
|300
|53.10
|1.5109
|1.5109
|1.5159
|2131
|2008.11.19 15:11
|modify
|300
|53.10
|1.5109
|1.5111
|1.5159
|2132
|2008.11.19 15:11
|modify
|300
|53.10
|1.5109
|1.5112
|1.5159
|2133
|2008.11.19 15:11
|modify
|300
|53.10
|1.5109
|1.5113
|1.5159
|2134
|2008.11.19 15:11
|modify
|300
|53.10
|1.5109
|1.5114
|1.5159
|2135
|2008.11.19 15:11
|modify
|300
|53.10
|1.5109
|1.5116
|1.5159
|2136
|2008.11.19 15:11
|s/l
|300
|53.10
|1.5116
|1.5116
|1.5159
|3717.00
|269059.41
|2137
|2008.11.19 19:29
|sell
|301
|53.80
|1.5017
|1.5253
|1.4967
|2138
|2008.11.19 20:30
|modify
|301
|53.80
|1.5017
|1.5017
|1.4967
|2139
|2008.11.19 20:30
|modify
|301
|53.80
|1.5017
|1.5015
|1.4967
|2140
|2008.11.19 20:30
|modify
|301
|53.80
|1.5017
|1.5008
|1.4967
|2141
|2008.11.19 20:30
|modify
|301
|53.80
|1.5017
|1.5002
|1.4967
|2142
|2008.11.19 20:30
|s/l
|301
|53.80
|1.5002
|1.5002
|1.4967
|8070.00
|277129.41
|2143
|2008.11.20 12:14
|sell
|302
|55.40
|1.4830
|1.4991
|1.4780
|2144
|2008.11.20 12:17
|modify
|302
|55.40
|1.4830
|1.4830
|1.4780
|2145
|2008.11.20 12:17
|modify
|302
|55.40
|1.4830
|1.4828
|1.4780
|2146
|2008.11.20 12:20
|s/l
|302
|55.40
|1.4828
|1.4828
|1.4780
|1108.00
|278237.41
|2147
|2008.11.20 15:43
|sell
|303
|55.60
|1.4796
|1.4991
|1.4746
|2148
|2008.11.20 15:55
|modify
|303
|55.60
|1.4796
|1.4796
|1.4746
|2149
|2008.11.20 15:55
|modify
|303
|55.60
|1.4796
|1.4794
|1.4746
|2150
|2008.11.20 15:55
|modify
|303
|55.60
|1.4796
|1.4792
|1.4746
|2151
|2008.11.20 15:56
|modify
|303
|55.60
|1.4796
|1.4791
|1.4746
|2152
|2008.11.20 15:56
|s/l
|303
|55.60
|1.4791
|1.4791
|1.4746
|2780.00
|281017.41
|2153
|2008.11.21 10:08
|buy
|304
|56.20
|1.4884
|1.4707
|1.4934
|2154
|2008.11.21 10:15
|modify
|304
|56.20
|1.4884
|1.4886
|1.4934
|2155
|2008.11.21 10:15
|modify
|304
|56.20
|1.4884
|1.4888
|1.4934
|2156
|2008.11.21 10:15
|modify
|304
|56.20
|1.4884
|1.4890
|1.4934
|2157
|2008.11.21 10:15
|modify
|304
|56.20
|1.4884
|1.4891
|1.4934
|2158
|2008.11.21 10:15
|modify
|304
|56.20
|1.4884
|1.4892
|1.4934
|2159
|2008.11.21 10:15
|modify
|304
|56.20
|1.4884
|1.4893
|1.4934
|2160
|2008.11.21 10:15
|modify
|304
|56.20
|1.4884
|1.4895
|1.4934
|2161
|2008.11.21 10:16
|modify
|304
|56.20
|1.4884
|1.4896
|1.4934
|2162
|2008.11.21 10:16
|modify
|304
|56.20
|1.4884
|1.4897
|1.4934
|2163
|2008.11.21 10:16
|modify
|304
|56.20
|1.4884
|1.4898
|1.4934
|2164
|2008.11.21 10:16
|modify
|304
|56.20
|1.4884
|1.4899
|1.4934
|2165
|2008.11.21 10:16
|modify
|304
|56.20
|1.4884
|1.4900
|1.4934
|2166
|2008.11.21 10:16
|modify
|304
|56.20
|1.4884
|1.4901
|1.4934
|2167
|2008.11.21 10:16
|modify
|304
|56.20
|1.4884
|1.4902
|1.4934
|2168
|2008.11.21 10:16
|modify
|304
|56.20
|1.4884
|1.4903
|1.4934
|2169
|2008.11.21 10:17
|modify
|304
|56.20
|1.4884
|1.4905
|1.4934
|2170
|2008.11.21 10:17
|modify
|304
|56.20
|1.4884
|1.4908
|1.4934
|2171
|2008.11.21 10:17
|close
|304
|56.20
|1.4916
|1.4908
|1.4934
|17984.00
|299001.41
|2172
|2008.11.21 16:59
|sell
|305
|59.80
|1.4802
|1.4916
|1.4752
|2173
|2008.11.21 16:59
|modify
|305
|59.80
|1.4802
|1.4800
|1.4752
|2174
|2008.11.21 16:59
|modify
|305
|59.80
|1.4802
|1.4797
|1.4752
|2175
|2008.11.21 16:59
|modify
|305
|59.80
|1.4802
|1.4794
|1.4752
|2176
|2008.11.21 16:59
|s/l
|305
|59.80
|1.4794
|1.4794
|1.4752
|4784.00
|303785.41
|2177
|2008.11.24 07:20
|buy
|306
|60.80
|1.4970
|1.4837
|1.5020
|2178
|2008.11.24 11:08
|modify
|306
|60.80
|1.4970
|1.4971
|1.5020
|2179
|2008.11.24 11:08
|modify
|306
|60.80
|1.4970
|1.4973
|1.5020
|2180
|2008.11.24 11:08
|modify
|306
|60.80
|1.4970
|1.4974
|1.5020
|2181
|2008.11.24 11:08
|modify
|306
|60.80
|1.4970
|1.4976
|1.5020
|2182
|2008.11.24 11:08
|modify
|306
|60.80
|1.4970
|1.4979
|1.5020
|2183
|2008.11.24 11:08
|s/l
|306
|60.80
|1.4979
|1.4979
|1.5020
|5472.00
|309257.41
|2184
|2008.11.24 15:11
|buy
|307
|61.90
|1.5045
|1.4851
|1.5095
|2185
|2008.11.24 15:12
|modify
|307
|61.90
|1.5045
|1.5046
|1.5095
|2186
|2008.11.24 15:12
|modify
|307
|61.90
|1.5045
|1.5047
|1.5095
|2187
|2008.11.24 15:13
|modify
|307
|61.90
|1.5045
|1.5048
|1.5095
|2188
|2008.11.24 15:13
|modify
|307
|61.90
|1.5045
|1.5049
|1.5095
|2189
|2008.11.24 15:13
|modify
|307
|61.90
|1.5045
|1.5050
|1.5095
|2190
|2008.11.24 15:13
|modify
|307
|61.90
|1.5045
|1.5051
|1.5095
|2191
|2008.11.24 15:13
|modify
|307
|61.90
|1.5045
|1.5052
|1.5095
|2192
|2008.11.24 15:13
|s/l
|307
|61.90
|1.5052
|1.5052
|1.5095
|4333.00
|313590.41
|2193
|2008.11.25 08:04
|sell
|308
|62.70
|1.5084
|1.5175
|1.5034
|2194
|2008.11.25 08:07
|modify
|308
|62.70
|1.5084
|1.5081
|1.5034
|2195
|2008.11.25 08:08
|s/l
|308
|62.70
|1.5081
|1.5081
|1.5034
|1881.00
|315471.41
|2196
|2008.11.25 09:33
|buy
|309
|63.10
|1.5157
|1.5058
|1.5207
|2197
|2008.11.25 09:35
|modify
|309
|63.10
|1.5157
|1.5158
|1.5207
|2198
|2008.11.25 09:35
|s/l
|309
|63.10
|1.5158
|1.5158
|1.5207
|631.00
|316102.41
|2199
|2008.11.25 11:27
|sell
|310
|63.20
|1.5077
|1.5168
|1.5027
|2200
|2008.11.25 11:28
|modify
|310
|63.20
|1.5077
|1.5077
|1.5027
|2201
|2008.11.25 11:28
|modify
|310
|63.20
|1.5077
|1.5076
|1.5027
|2202
|2008.11.25 11:28
|modify
|310
|63.20
|1.5077
|1.5075
|1.5027
|2203
|2008.11.25 11:29
|modify
|310
|63.20
|1.5077
|1.5071
|1.5027
|2204
|2008.11.25 11:29
|modify
|310
|63.20
|1.5077
|1.5070
|1.5027
|2205
|2008.11.25 11:29
|modify
|310
|63.20
|1.5077
|1.5069
|1.5027
|2206
|2008.11.25 11:29
|modify
|310
|63.20
|1.5077
|1.5068
|1.5027
|2207
|2008.11.25 11:29
|s/l
|310
|63.20
|1.5068
|1.5068
|1.5027
|5688.00
|321790.41
|2208
|2008.11.25 19:13
|buy
|311
|64.40
|1.5397
|1.4977
|1.5447
|2209
|2008.11.25 19:21
|modify
|311
|64.40
|1.5397
|1.5397
|1.5447
|2210
|2008.11.25 19:21
|modify
|311
|64.40
|1.5397
|1.5399
|1.5447
|2211
|2008.11.25 19:21
|modify
|311
|64.40
|1.5397
|1.5400
|1.5447
|2212
|2008.11.25 19:21
|modify
|311
|64.40
|1.5397
|1.5402
|1.5447
|2213
|2008.11.25 19:21
|modify
|311
|64.40
|1.5397
|1.5403
|1.5447
|2214
|2008.11.25 19:21
|modify
|311
|64.40
|1.5397
|1.5404
|1.5447
|2215
|2008.11.25 19:21
|modify
|311
|64.40
|1.5397
|1.5406
|1.5447
|2216
|2008.11.25 19:21
|modify
|311
|64.40
|1.5397
|1.5407
|1.5447
|2217
|2008.11.25 19:21
|modify
|311
|64.40
|1.5397
|1.5408
|1.5447
|2218
|2008.11.25 19:21
|s/l
|311
|64.40
|1.5408
|1.5408
|1.5447
|7084.00
|328874.41
|2219
|2008.11.26 12:15
|sell
|312
|65.80
|1.5317
|1.5539
|1.5267
|2220
|2008.11.26 12:19
|modify
|312
|65.80
|1.5317
|1.5317
|1.5267
|2221
|2008.11.26 12:20
|s/l
|312
|65.80
|1.5317
|1.5317
|1.5267
|0.00
|328874.41
|2222
|2008.11.26 17:21
|sell
|313
|65.80
|1.5219
|1.5448
|1.5169
|2223
|2008.11.26 17:25
|modify
|313
|65.80
|1.5219
|1.5216
|1.5169
|2224
|2008.11.26 17:25
|modify
|313
|65.80
|1.5219
|1.5212
|1.5169
|2225
|2008.11.26 17:25
|s/l
|313
|65.80
|1.5212
|1.5212
|1.5169
|4606.00
|333480.41
|2226
|2008.11.27 07:14
|buy
|314
|66.70
|1.5397
|1.5172
|1.5447
|2227
|2008.11.27 07:23
|modify
|314
|66.70
|1.5397
|1.5397
|1.5447
|2228
|2008.11.27 07:23
|modify
|314
|66.70
|1.5397
|1.5400
|1.5447
|2229
|2008.11.27 07:23
|modify
|314
|66.70
|1.5397
|1.5402
|1.5447
|2230
|2008.11.27 07:25
|s/l
|314
|66.70
|1.5402
|1.5402
|1.5447
|3335.00
|336815.41
|2231
|2008.11.27 10:40
|buy
|315
|67.40
|1.5447
|1.5172
|1.5497
|2232
|2008.11.27 10:41
|modify
|315
|67.40
|1.5447
|1.5448
|1.5497
|2233
|2008.11.27 10:41
|s/l
|315
|67.40
|1.5448
|1.5448
|1.5497
|674.00
|337489.41
|2234
|2008.11.28 07:58
|buy
|316
|67.50
|1.5436
|1.5320
|1.5486
|2235
|2008.11.28 08:04
|modify
|316
|67.50
|1.5436
|1.5436
|1.5486
|2236
|2008.11.28 08:06
|s/l
|316
|67.50
|1.5436
|1.5436
|1.5486
|0.00
|337489.41
|2237
|2008.11.28 19:11
|buy
|317
|67.50
|1.5406
|1.5254
|1.5456
|2238
|2008.11.28 20:32
|modify
|317
|67.50
|1.5406
|1.5408
|1.5456
|2239
|2008.11.28 20:32
|modify
|317
|67.50
|1.5406
|1.5409
|1.5456
|2240
|2008.11.28 20:32
|modify
|317
|67.50
|1.5406
|1.5410
|1.5456
|2241
|2008.11.28 20:32
|modify
|317
|67.50
|1.5406
|1.5412
|1.5456
|2242
|2008.11.28 20:32
|modify
|317
|67.50
|1.5406
|1.5413
|1.5456
|2243
|2008.11.28 20:32
|modify
|317
|67.50
|1.5406
|1.5414
|1.5456
|2244
|2008.11.28 20:32
|modify
|317
|67.50
|1.5406
|1.5415
|1.5456
|2245
|2008.11.28 20:32
|modify
|317
|67.50
|1.5406
|1.5417
|1.5456
|2246
|2008.11.28 20:32
|modify
|317
|67.50
|1.5406
|1.5418
|1.5456
|2247
|2008.11.28 20:33
|s/l
|317
|67.50
|1.5418
|1.5418
|1.5456
|8100.00
|345589.41
|2248
|2008.12.02 09:18
|sell
|318
|69.10
|1.4812
|1.4942
|1.4762
|2249
|2008.12.02 09:29
|modify
|318
|69.10
|1.4812
|1.4812
|1.4762
|2250
|2008.12.02 09:30
|modify
|318
|69.10
|1.4812
|1.4809
|1.4762
|2251
|2008.12.02 09:30
|modify
|318
|69.10
|1.4812
|1.4808
|1.4762
|2252
|2008.12.02 09:30
|modify
|318
|69.10
|1.4812
|1.4807
|1.4762
|2253
|2008.12.02 09:30
|modify
|318
|69.10
|1.4812
|1.4806
|1.4762
|2254
|2008.12.02 09:30
|modify
|318
|69.10
|1.4812
|1.4805
|1.4762
|2255
|2008.12.02 09:30
|s/l
|318
|69.10
|1.4805
|1.4805
|1.4762
|4837.00
|350426.41
|2256
|2008.12.02 13:18
|buy
|319
|70.10
|1.4939
|1.4780
|1.4989
|2257
|2008.12.02 13:23
|modify
|319
|70.10
|1.4939
|1.4940
|1.4989
|2258
|2008.12.02 13:23
|modify
|319
|70.10
|1.4939
|1.4943
|1.4989
|2259
|2008.12.02 13:23
|modify
|319
|70.10
|1.4939
|1.4945
|1.4989
|2260
|2008.12.02 13:23
|modify
|319
|70.10
|1.4939
|1.4948
|1.4989
|2261
|2008.12.02 13:23
|modify
|319
|70.10
|1.4939
|1.4949
|1.4989
|2262
|2008.12.02 13:23
|modify
|319
|70.10
|1.4939
|1.4951
|1.4989
|2263
|2008.12.02 13:23
|modify
|319
|70.10
|1.4939
|1.4952
|1.4989
|2264
|2008.12.02 13:23
|modify
|319
|70.10
|1.4939
|1.4953
|1.4989
|2265
|2008.12.02 13:23
|modify
|319
|70.10
|1.4939
|1.4955
|1.4989
|2266
|2008.12.02 13:23
|modify
|319
|70.10
|1.4939
|1.4957
|1.4989
|2267
|2008.12.02 13:23
|s/l
|319
|70.10
|1.4957
|1.4957
|1.4989
|12618.00
|363044.41
|2268
|2008.12.03 07:49
|sell
|320
|72.60
|1.4853
|1.4967
|1.4803
|2269
|2008.12.03 09:29
|modify
|320
|72.60
|1.4853
|1.4853
|1.4803
|2270
|2008.12.03 09:29
|modify
|320
|72.60
|1.4853
|1.4850
|1.4803
|2271
|2008.12.03 09:30
|modify
|320
|72.60
|1.4853
|1.4849
|1.4803
|2272
|2008.12.03 09:30
|modify
|320
|72.60
|1.4853
|1.4848
|1.4803
|2273
|2008.12.03 09:30
|modify
|320
|72.60
|1.4853
|1.4847
|1.4803
|2274
|2008.12.03 09:30
|modify
|320
|72.60
|1.4853
|1.4845
|1.4803
|2275
|2008.12.03 09:30
|modify
|320
|72.60
|1.4853
|1.4844
|1.4803
|2276
|2008.12.03 09:30
|modify
|320
|72.60
|1.4853
|1.4843
|1.4803
|2277
|2008.12.03 09:30
|modify
|320
|72.60
|1.4853
|1.4841
|1.4803
|2278
|2008.12.03 09:31
|modify
|320
|72.60
|1.4853
|1.4840
|1.4803
|2279
|2008.12.03 09:31
|s/l
|320
|72.60
|1.4840
|1.4840
|1.4803
|9438.00
|372482.41
|2280
|2008.12.04 17:27
|buy
|321
|74.50
|1.4789
|1.4462
|1.4839
|2281
|2008.12.04 17:38
|modify
|321
|74.50
|1.4789
|1.4790
|1.4839
|2282
|2008.12.04 17:38
|modify
|321
|74.50
|1.4789
|1.4792
|1.4839
|2283
|2008.12.04 17:38
|modify
|321
|74.50
|1.4789
|1.4796
|1.4839
|2284
|2008.12.04 17:38
|s/l
|321
|74.50
|1.4796
|1.4796
|1.4839
|5215.00
|377697.41
|2285
|2008.12.05 07:34
|buy
|322
|75.50
|1.4700
|1.4587
|1.4750
|2286
|2008.12.05 07:36
|modify
|322
|75.50
|1.4700
|1.4702
|1.4750
|2287
|2008.12.05 07:36
|modify
|322
|75.50
|1.4700
|1.4705
|1.4750
|2288
|2008.12.05 07:36
|modify
|322
|75.50
|1.4700
|1.4706
|1.4750
|2289
|2008.12.05 07:36
|modify
|322
|75.50
|1.4700
|1.4707
|1.4750
|2290
|2008.12.05 07:36
|s/l
|322
|75.50
|1.4707
|1.4707
|1.4750
|5285.00
|382982.41
|2291
|2008.12.05 11:51
|sell
|323
|76.60
|1.4653
|1.4745
|1.4603
|2292
|2008.12.05 11:51
|modify
|323
|76.60
|1.4653
|1.4650
|1.4603
|2293
|2008.12.05 11:51
|modify
|323
|76.60
|1.4653
|1.4647
|1.4603
|2294
|2008.12.05 11:51
|s/l
|323
|76.60
|1.4647
|1.4647
|1.4603
|4596.00
|387578.41
|2295
|2008.12.05 14:04
|sell
|324
|77.50
|1.4622
|1.4756
|1.4572
|2296
|2008.12.05 14:43
|modify
|324
|77.50
|1.4622
|1.4618
|1.4572
|2297
|2008.12.05 14:43
|modify
|324
|77.50
|1.4622
|1.4611
|1.4572
|2298
|2008.12.05 14:43
|modify
|324
|77.50
|1.4622
|1.4609
|1.4572
|2299
|2008.12.05 14:43
|modify
|324
|77.50
|1.4622
|1.4605
|1.4572
|2300
|2008.12.05 14:43
|modify
|324
|77.50
|1.4622
|1.4600
|1.4572
|2301
|2008.12.05 14:43
|close
|324
|77.50
|1.4590
|1.4600
|1.4572
|24800.00
|412378.41
|2302
|2008.12.08 07:05
|buy
|325
|82.50
|1.4758
|1.4525
|1.4808
|2303
|2008.12.08 07:09
|modify
|325
|82.50
|1.4758
|1.4772
|1.4808
|2304
|2008.12.08 07:09
|modify
|325
|82.50
|1.4758
|1.4773
|1.4808
|2305
|2008.12.08 07:10
|modify
|325
|82.50
|1.4758
|1.4774
|1.4808
|2306
|2008.12.08 07:10
|modify
|325
|82.50
|1.4758
|1.4775
|1.4808
|2307
|2008.12.08 07:11
|modify
|325
|82.50
|1.4758
|1.4776
|1.4808
|2308
|2008.12.08 07:11
|modify
|325
|82.50
|1.4758
|1.4777
|1.4808
|2309
|2008.12.08 07:11
|modify
|325
|82.50
|1.4758
|1.4778
|1.4808
|2310
|2008.12.08 07:12
|close
|325
|82.50
|1.4789
|1.4778
|1.4808
|25575.00
|437953.41
|2311
|2008.12.09 14:20
|sell
|326
|87.60
|1.4723
|1.4838
|1.4673
|2312
|2008.12.09 14:21
|modify
|326
|87.60
|1.4723
|1.4722
|1.4673
|2313
|2008.12.09 14:21
|s/l
|326
|87.60
|1.4722
|1.4722
|1.4673
|876.00
|438829.41
|2314
|2008.12.09 18:20
|buy
|327
|87.80
|1.4841
|1.4674
|1.4891
|2315
|2008.12.10 08:24
|modify
|327
|87.80
|1.4841
|1.4843
|1.4891
|2316
|2008.12.10 08:24
|modify
|327
|87.80
|1.4841
|1.4846
|1.4891
|2317
|2008.12.10 08:24
|modify
|327
|87.80
|1.4841
|1.4849
|1.4891
|2318
|2008.12.10 08:25
|modify
|327
|87.80
|1.4841
|1.4852
|1.4891
|2319
|2008.12.10 08:25
|modify
|327
|87.80
|1.4841
|1.4854
|1.4891
|2320
|2008.12.10 08:25
|modify
|327
|87.80
|1.4841
|1.4856
|1.4891
|2321
|2008.12.10 08:26
|s/l
|327
|87.80
|1.4856
|1.4856
|1.4891
|13518.73
|452348.15
|2322
|2008.12.10 08:26
|buy
|328
|90.50
|1.4860
|1.4729
|1.4910
|2323
|2008.12.10 17:16
|modify
|328
|90.50
|1.4860
|1.4862
|1.4910
|2324
|2008.12.10 17:16
|modify
|328
|90.50
|1.4860
|1.4864
|1.4910
|2325
|2008.12.10 17:16
|modify
|328
|90.50
|1.4860
|1.4866
|1.4910
|2326
|2008.12.10 17:16
|modify
|328
|90.50
|1.4860
|1.4869
|1.4910
|2327
|2008.12.10 17:16
|s/l
|328
|90.50
|1.4869
|1.4869
|1.4910
|8145.00
|460493.15
|2328
|2008.12.11 06:09
|buy
|329
|92.10
|1.4880
|1.4744
|1.4930
|2329
|2008.12.11 06:28
|modify
|329
|92.10
|1.4880
|1.4882
|1.4930
|2330
|2008.12.11 06:28
|modify
|329
|92.10
|1.4880
|1.4884
|1.4930
|2331
|2008.12.11 06:28
|modify
|329
|92.10
|1.4880
|1.4887
|1.4930
|2332
|2008.12.11 06:28
|modify
|329
|92.10
|1.4880
|1.4891
|1.4930
|2333
|2008.12.11 06:29
|modify
|329
|92.10
|1.4880
|1.4893
|1.4930
|2334
|2008.12.11 06:29
|modify
|329
|92.10
|1.4880
|1.4894
|1.4930
|2335
|2008.12.11 06:29
|modify
|329
|92.10
|1.4880
|1.4896
|1.4930
|2336
|2008.12.11 06:29
|modify
|329
|92.10
|1.4880
|1.4897
|1.4930
|2337
|2008.12.11 06:29
|modify
|329
|92.10
|1.4880
|1.4898
|1.4930
|2338
|2008.12.11 06:29
|modify
|329
|92.10
|1.4880
|1.4899
|1.4930
|2339
|2008.12.11 06:30
|s/l
|329
|92.10
|1.4899
|1.4899
|1.4930
|17499.00
|477992.15
|2340
|2008.12.11 11:36
|buy
|330
|95.60
|1.4982
|1.4744
|1.5032
|2341
|2008.12.11 11:37
|modify
|330
|95.60
|1.4982
|1.4985
|1.5032
|2342
|2008.12.11 11:37
|s/l
|330
|95.60
|1.4985
|1.4985
|1.5032
|2868.00
|480860.15
|2343
|2008.12.11 12:35
|sell
|331
|96.20
|1.4908
|1.4999
|1.4858
|2344
|2008.12.11 13:19
|modify
|331
|96.20
|1.4908
|1.4891
|1.4858
|2345
|2008.12.11 13:19
|close
|331
|96.20
|1.4878
|1.4891
|1.4858
|28860.00
|509720.15
|2346
|2008.12.11 18:45
|buy
|332
|100.00
|1.5009
|1.4852
|1.5059
|2347
|2008.12.11 18:48
|modify
|332
|100.00
|1.5009
|1.5010
|1.5059
|2348
|2008.12.11 18:48
|modify
|332
|100.00
|1.5009
|1.5011
|1.5059
|2349
|2008.12.11 18:48
|modify
|332
|100.00
|1.5009
|1.5013
|1.5059
|2350
|2008.12.11 18:48
|modify
|332
|100.00
|1.5009
|1.5014
|1.5059
|2351
|2008.12.11 18:48
|modify
|332
|100.00
|1.5009
|1.5015
|1.5059
|2352
|2008.12.11 18:49
|modify
|332
|100.00
|1.5009
|1.5016
|1.5059
|2353
|2008.12.11 18:50
|modify
|332
|100.00
|1.5009
|1.5018
|1.5059
|2354
|2008.12.11 18:50
|modify
|332
|100.00
|1.5009
|1.5020
|1.5059
|2355
|2008.12.11 18:51
|modify
|332
|100.00
|1.5009
|1.5022
|1.5059
|2356
|2008.12.11 18:51
|modify
|332
|100.00
|1.5009
|1.5023
|1.5059
|2357
|2008.12.11 18:52
|modify
|332
|100.00
|1.5009
|1.5024
|1.5059
|2358
|2008.12.11 18:52
|modify
|332
|100.00
|1.5009
|1.5025
|1.5059
|2359
|2008.12.11 18:52
|modify
|332
|100.00
|1.5009
|1.5026
|1.5059
|2360
|2008.12.11 18:52
|modify
|332
|100.00
|1.5009
|1.5027
|1.5059
|2361
|2008.12.11 18:52
|modify
|332
|100.00
|1.5009
|1.5032
|1.5059
|2362
|2008.12.11 18:52
|close
|332
|100.00
|1.5039
|1.5032
|1.5059
|30000.00
|539720.15
|2363
|2008.12.12 17:18
|sell
|333
|100.00
|1.4842
|1.5000
|1.4792
|2364
|2008.12.12 17:19
|modify
|333
|100.00
|1.4842
|1.4841
|1.4792
|2365
|2008.12.12 17:19
|modify
|333
|100.00
|1.4842
|1.4837
|1.4792
|2366
|2008.12.12 17:19
|modify
|333
|100.00
|1.4842
|1.4836
|1.4792
|2367
|2008.12.12 17:19
|modify
|333
|100.00
|1.4842
|1.4833
|1.4792
|2368
|2008.12.12 17:19
|modify
|333
|100.00
|1.4842
|1.4830
|1.4792
|2369
|2008.12.12 17:19
|modify
|333
|100.00
|1.4842
|1.4826
|1.4792
|2370
|2008.12.12 17:19
|s/l
|333
|100.00
|1.4826
|1.4826
|1.4792
|16000.00
|555720.15
|2371
|2008.12.15 10:37
|sell
|334
|100.00
|1.4994
|1.5107
|1.4944
|2372
|2008.12.15 10:37
|modify
|334
|100.00
|1.4994
|1.4994
|1.4944
|2373
|2008.12.15 10:37
|modify
|334
|100.00
|1.4994
|1.4993
|1.4944
|2374
|2008.12.15 10:37
|modify
|334
|100.00
|1.4994
|1.4992
|1.4944
|2375
|2008.12.15 10:38
|modify
|334
|100.00
|1.4994
|1.4991
|1.4944
|2376
|2008.12.15 10:38
|modify
|334
|100.00
|1.4994
|1.4990
|1.4944
|2377
|2008.12.15 10:38
|modify
|334
|100.00
|1.4994
|1.4989
|1.4944
|2378
|2008.12.15 10:38
|modify
|334
|100.00
|1.4994
|1.4988
|1.4944
|2379
|2008.12.15 10:38
|modify
|334
|100.00
|1.4994
|1.4987
|1.4944
|2380
|2008.12.15 10:39
|s/l
|334
|100.00
|1.4987
|1.4987
|1.4944
|7000.00
|562720.15
|2381
|2008.12.15 13:02
|sell
|335
|100.00
|1.4945
|1.5070
|1.4895
|2382
|2008.12.15 13:07
|modify
|335
|100.00
|1.4945
|1.4944
|1.4895
|2383
|2008.12.15 13:07
|modify
|335
|100.00
|1.4945
|1.4942
|1.4895
|2384
|2008.12.15 13:07
|modify
|335
|100.00
|1.4945
|1.4941
|1.4895
|2385
|2008.12.15 13:07
|modify
|335
|100.00
|1.4945
|1.4939
|1.4895
|2386
|2008.12.15 13:07
|modify
|335
|100.00
|1.4945
|1.4937
|1.4895
|2387
|2008.12.15 13:07
|s/l
|335
|100.00
|1.4937
|1.4937
|1.4895
|8000.00
|570720.15
|2388
|2008.12.15 14:25
|buy
|336
|100.00
|1.5079
|1.4943
|1.5129
|2389
|2008.12.15 14:25
|modify
|336
|100.00
|1.5079
|1.5080
|1.5129
|2390
|2008.12.15 14:25
|modify
|336
|100.00
|1.5079
|1.5081
|1.5129
|2391
|2008.12.15 14:25
|modify
|336
|100.00
|1.5079
|1.5083
|1.5129
|2392
|2008.12.15 14:25
|modify
|336
|100.00
|1.5079
|1.5084
|1.5129
|2393
|2008.12.15 14:25
|modify
|336
|100.00
|1.5079
|1.5086
|1.5129
|2394
|2008.12.15 14:25
|modify
|336
|100.00
|1.5079
|1.5087
|1.5129
|2395
|2008.12.15 14:25
|s/l
|336
|100.00
|1.5087
|1.5087
|1.5129
|8000.00
|578720.15
|2396
|2008.12.16 13:43
|buy
|337
|100.00
|1.5325
|1.5223
|1.5375
|2397
|2008.12.16 13:46
|modify
|337
|100.00
|1.5325
|1.5326
|1.5375
|2398
|2008.12.16 13:46
|modify
|337
|100.00
|1.5325
|1.5328
|1.5375
|2399
|2008.12.16 13:47
|s/l
|337
|100.00
|1.5328
|1.5328
|1.5375
|3000.00
|581720.15
|2400
|2008.12.17 13:23
|sell
|338
|100.00
|1.5277
|1.5727
|1.5227
|2401
|2008.12.17 13:41
|modify
|338
|100.00
|1.5277
|1.5277
|1.5227
|2402
|2008.12.17 13:41
|modify
|338
|100.00
|1.5277
|1.5270
|1.5227
|2403
|2008.12.17 13:41
|modify
|338
|100.00
|1.5277
|1.5268
|1.5227
|2404
|2008.12.17 13:41
|modify
|338
|100.00
|1.5277
|1.5264
|1.5227
|2405
|2008.12.17 13:41
|modify
|338
|100.00
|1.5277
|1.5257
|1.5227
|2406
|2008.12.17 13:42
|s/l
|338
|100.00
|1.5257
|1.5257
|1.5227
|20000.00
|601720.15
|2407
|2008.12.18 06:12
|buy
|339
|100.00
|1.5564
|1.5451
|1.5614
|2408
|2008.12.18 06:15
|modify
|339
|100.00
|1.5564
|1.5565
|1.5614
|2409
|2008.12.18 06:15
|modify
|339
|100.00
|1.5564
|1.5567
|1.5614
|2410
|2008.12.18 06:15
|modify
|339
|100.00
|1.5564
|1.5570
|1.5614
|2411
|2008.12.18 06:15
|modify
|339
|100.00
|1.5564
|1.5572
|1.5614
|2412
|2008.12.18 06:16
|s/l
|339
|100.00
|1.5572
|1.5572
|1.5614
|8000.00
|609720.15
|2413
|2008.12.18 13:42
|sell
|340
|100.00
|1.5359
|1.5621
|1.5309
|2414
|2008.12.18 14:08
|modify
|340
|100.00
|1.5359
|1.5356
|1.5309
|2415
|2008.12.18 14:08
|modify
|340
|100.00
|1.5359
|1.5351
|1.5309
|2416
|2008.12.18 14:08
|modify
|340
|100.00
|1.5359
|1.5345
|1.5309
|2417
|2008.12.18 14:08
|s/l
|340
|100.00
|1.5345
|1.5345
|1.5309
|14000.00
|623720.15
|2418
|2008.12.19 16:44
|sell
|341
|100.00
|1.4919
|1.5191
|1.4869
|2419
|2008.12.19 16:56
|modify
|341
|100.00
|1.4919
|1.4919
|1.4869
|2420
|2008.12.19 16:56
|s/l
|341
|100.00
|1.4919
|1.4919
|1.4869
|0.00
|623720.15
|2421
|2008.12.22 09:54
|sell
|342
|100.00
|1.4892
|1.4995
|1.4842
|2422
|2008.12.22 09:56
|modify
|342
|100.00
|1.4892
|1.4892
|1.4842
|2423
|2008.12.22 09:56
|modify
|342
|100.00
|1.4892
|1.4890
|1.4842
|2424
|2008.12.22 09:56
|s/l
|342
|100.00
|1.4890
|1.4890
|1.4842
|2000.00
|625720.15
|2425
|2008.12.23 09:16
|buy
|343
|100.00
|1.4861
|1.4748
|1.4911
|2426
|2008.12.23 09:18
|modify
|343
|100.00
|1.4861
|1.4862
|1.4911
|2427
|2008.12.23 09:18
|modify
|343
|100.00
|1.4861
|1.4863
|1.4911
|2428
|2008.12.23 09:18
|modify
|343
|100.00
|1.4861
|1.4864
|1.4911
|2429
|2008.12.23 09:18
|s/l
|343
|100.00
|1.4864
|1.4864
|1.4911
|3000.00
|628720.15
|2430
|2008.12.23 10:31
|sell
|344
|100.00
|1.4793
|1.4908
|1.4743
|2431
|2008.12.23 10:41
|modify
|344
|100.00
|1.4793
|1.4793
|1.4743
|2432
|2008.12.23 10:42
|s/l
|344
|100.00
|1.4793
|1.4793
|1.4743
|0.00
|628720.15
|2433
|2008.12.23 16:48
|sell
|345
|100.00
|1.4739
|1.4902
|1.4689
|2434
|2008.12.23 16:54
|modify
|345
|100.00
|1.4739
|1.4736
|1.4689
|2435
|2008.12.23 16:54
|modify
|345
|100.00
|1.4739
|1.4735
|1.4689
|2436
|2008.12.23 16:54
|modify
|345
|100.00
|1.4739
|1.4734
|1.4689
|2437
|2008.12.23 16:54
|modify
|345
|100.00
|1.4739
|1.4732
|1.4689
|2438
|2008.12.23 16:54
|modify
|345
|100.00
|1.4739
|1.4730
|1.4689
|2439
|2008.12.23 16:54
|modify
|345
|100.00
|1.4739
|1.4729
|1.4689
|2440
|2008.12.23 16:54
|modify
|345
|100.00
|1.4739
|1.4728
|1.4689
|2441
|2008.12.23 16:54
|modify
|345
|100.00
|1.4739
|1.4726
|1.4689
|2442
|2008.12.23 16:54
|modify
|345
|100.00
|1.4739
|1.4725
|1.4689
|2443
|2008.12.23 16:54
|modify
|345
|100.00
|1.4739
|1.4723
|1.4689
|2444
|2008.12.23 16:54
|modify
|345
|100.00
|1.4739
|1.4721
|1.4689
|2445
|2008.12.23 16:54
|modify
|345
|100.00
|1.4739
|1.4719
|1.4689
|2446
|2008.12.23 16:55
|modify
|345
|100.00
|1.4739
|1.4718
|1.4689
|2447
|2008.12.23 16:55
|s/l
|345
|100.00
|1.4718
|1.4718
|1.4689
|21000.00
|649720.15
|2448
|2008.12.24 07:08
|buy
|346
|100.00
|1.4797
|1.4695
|1.4847
|2449
|2008.12.24 07:28
|modify
|346
|100.00
|1.4797
|1.4799
|1.4847
|2450
|2008.12.24 07:29
|s/l
|346
|100.00
|1.4799
|1.4799
|1.4847
|2000.00
|651720.15
|2451
|2008.12.26 15:31
|sell
|347
|100.00
|1.4702
|1.4815
|1.4652
|2452
|2008.12.26 17:09
|modify
|347
|100.00
|1.4702
|1.4701
|1.4652
|2453
|2008.12.26 17:11
|modify
|347
|100.00
|1.4702
|1.4699
|1.4652
|2454
|2008.12.26 17:11
|modify
|347
|100.00
|1.4702
|1.4698
|1.4652
|2455
|2008.12.26 17:11
|modify
|347
|100.00
|1.4702
|1.4697
|1.4652
|2456
|2008.12.26 17:12
|modify
|347
|100.00
|1.4702
|1.4696
|1.4652
|2457
|2008.12.26 17:12
|modify
|347
|100.00
|1.4702
|1.4695
|1.4652
|2458
|2008.12.26 17:12
|modify
|347
|100.00
|1.4702
|1.4694
|1.4652
|2459
|2008.12.26 17:13
|modify
|347
|100.00
|1.4702
|1.4690
|1.4652
|2460
|2008.12.26 17:13
|modify
|347
|100.00
|1.4702
|1.4688
|1.4652
|2461
|2008.12.26 17:17
|s/l
|347
|100.00
|1.4688
|1.4688
|1.4652
|14000.00
|665720.15
|2462
|2008.12.29 08:12
|buy
|348
|100.00
|1.4731
|1.4632
|1.4781
|2463
|2008.12.29 08:34
|modify
|348
|100.00
|1.4731
|1.4731
|1.4781
|2464
|2008.12.29 08:34
|modify
|348
|100.00
|1.4731
|1.4733
|1.4781
|2465
|2008.12.29 08:34
|modify
|348
|100.00
|1.4731
|1.4734
|1.4781
|2466
|2008.12.29 08:34
|modify
|348
|100.00
|1.4731
|1.4736
|1.4781
|2467
|2008.12.29 08:35
|modify
|348
|100.00
|1.4731
|1.4745
|1.4781
|2468
|2008.12.29 08:35
|modify
|348
|100.00
|1.4731
|1.4746
|1.4781
|2469
|2008.12.29 08:35
|modify
|348
|100.00
|1.4731
|1.4747
|1.4781
|2470
|2008.12.29 08:35
|s/l
|348
|100.00
|1.4747
|1.4747
|1.4781
|16000.00
|681720.15
|2471
|2008.12.29 11:24
|sell
|349
|100.00
|1.4657
|1.4775
|1.4607
|2472
|2008.12.29 11:25
|modify
|349
|100.00
|1.4657
|1.4656
|1.4607
|2473
|2008.12.29 11:25
|s/l
|349
|100.00
|1.4656
|1.4656
|1.4607
|1000.00
|682720.15
|2474
|2008.12.30 11:52
|buy
|350
|100.00
|1.4540
|1.4432
|1.4590
|2475
|2008.12.30 12:01
|modify
|350
|100.00
|1.4540
|1.4541
|1.4590
|2476
|2008.12.30 12:01
|modify
|350
|100.00
|1.4540
|1.4543
|1.4590
|2477
|2008.12.30 12:01
|modify
|350
|100.00
|1.4540
|1.4545
|1.4590
|2478
|2008.12.30 12:01
|modify
|350
|100.00
|1.4540
|1.4546
|1.4590
|2479
|2008.12.30 12:01
|s/l
|350
|100.00
|1.4546
|1.4546
|1.4590
|6000.00
|688720.15
|2480
|2008.12.30 17:04
|sell
|351
|100.00
|1.4423
|1.4556
|1.4373
|2481
|2008.12.30 17:10
|modify
|351
|100.00
|1.4423
|1.4422
|1.4373
|2482
|2008.12.30 17:10
|modify
|351
|100.00
|1.4423
|1.4421
|1.4373
|2483
|2008.12.30 17:10
|modify
|351
|100.00
|1.4423
|1.4417
|1.4373
|2484
|2008.12.30 17:11
|modify
|351
|100.00
|1.4423
|1.4413
|1.4373
|2485
|2008.12.30 17:11
|modify
|351
|100.00
|1.4423
|1.4412
|1.4373
|2486
|2008.12.30 17:11
|s/l
|351
|100.00
|1.4412
|1.4412
|1.4373
|11000.00
|699720.15
|2487
|2008.12.31 09:02
|buy
|352
|100.00
|1.4488
|1.4374
|1.4538
|2488
|2008.12.31 11:00
|modify
|352
|100.00
|1.4488
|1.4489
|1.4538
|2489
|2008.12.31 11:01
|modify
|352
|100.00
|1.4488
|1.4490
|1.4538
|2490
|2008.12.31 11:02
|modify
|352
|100.00
|1.4488
|1.4492
|1.4538
|2491
|2008.12.31 11:03
|modify
|352
|100.00
|1.4488
|1.4501
|1.4538
|2492
|2008.12.31 11:03
|modify
|352
|100.00
|1.4488
|1.4503
|1.4538
|2493
|2008.12.31 11:03
|modify
|352
|100.00
|1.4488
|1.4505
|1.4538
|2494
|2008.12.31 11:04
|s/l
|352
|100.00
|1.4505
|1.4505
|1.4538
|17000.00
|716720.15
|2495
|2008.12.31 17:00
|sell
|353
|100.00
|1.4401
|1.4520
|1.4351
|2496
|2008.12.31 17:00
|modify
|353
|100.00
|1.4401
|1.4396
|1.4351
|2497
|2008.12.31 17:00
|s/l
|353
|100.00
|1.4396
|1.4396
|1.4351
|5000.00
|721720.15
|2498
|2009.01.06 10:37
|buy
|354
|100.00
|1.4723
|1.4621
|1.4773
|2499
|2009.01.06 10:38
|modify
|354
|100.00
|1.4723
|1.4723
|1.4773
|2500
|2009.01.06 10:38
|modify
|354
|100.00
|1.4723
|1.4725
|1.4773
|2501
|2009.01.06 10:38
|modify
|354
|100.00
|1.4723
|1.4728
|1.4773
|2502
|2009.01.06 10:38
|s/l
|354
|100.00
|1.4728
|1.4728
|1.4773
|5000.00
|726720.15
|2503
|2009.01.06 14:06
|sell
|355
|100.00
|1.4545
|1.4738
|1.4495
|2504
|2009.01.06 14:08
|modify
|355
|100.00
|1.4545
|1.4543
|1.4495
|2505
|2009.01.06 14:09
|modify
|355
|100.00
|1.4545
|1.4541
|1.4495
|2506
|2009.01.06 14:09
|modify
|355
|100.00
|1.4545
|1.4540
|1.4495
|2507
|2009.01.06 14:09
|modify
|355
|100.00
|1.4545
|1.4538
|1.4495
|2508
|2009.01.06 14:10
|modify
|355
|100.00
|1.4545
|1.4535
|1.4495
|2509
|2009.01.06 14:10
|modify
|355
|100.00
|1.4545
|1.4534
|1.4495
|2510
|2009.01.06 14:10
|modify
|355
|100.00
|1.4545
|1.4531
|1.4495
|2511
|2009.01.06 14:10
|modify
|355
|100.00
|1.4545
|1.4529
|1.4495
|2512
|2009.01.06 14:10
|modify
|355
|100.00
|1.4545
|1.4525
|1.4495
|2513
|2009.01.06 14:11
|modify
|355
|100.00
|1.4545
|1.4523
|1.4495
|2514
|2009.01.06 14:11
|modify
|355
|100.00
|1.4545
|1.4522
|1.4495
|2515
|2009.01.06 14:11
|close
|355
|100.00
|1.4515
|1.4522
|1.4495
|30000.00
|756720.15
|2516
|2009.01.06 17:22
|buy
|356
|100.00
|1.4737
|1.4497
|1.4787
|2517
|2009.01.06 17:32
|modify
|356
|100.00
|1.4737
|1.4738
|1.4787
|2518
|2009.01.06 17:33
|modify
|356
|100.00
|1.4737
|1.4739
|1.4787
|2519
|2009.01.06 17:33
|modify
|356
|100.00
|1.4737
|1.4741
|1.4787
|2520
|2009.01.06 17:33
|modify
|356
|100.00
|1.4737
|1.4743
|1.4787
|2521
|2009.01.06 17:33
|modify
|356
|100.00
|1.4737
|1.4744
|1.4787
|2522
|2009.01.06 17:33
|s/l
|356
|100.00
|1.4744
|1.4744
|1.4787
|7000.00
|763720.15
|2523
|2009.01.07 09:13
|sell
|357
|100.00
|1.4858
|1.4996
|1.4808
|2524
|2009.01.07 09:28
|modify
|357
|100.00
|1.4858
|1.4858
|1.4808
|2525
|2009.01.07 09:28
|s/l
|357
|100.00
|1.4858
|1.4858
|1.4808
|0.00
|763720.15
|2526
|2009.01.07 13:09
|buy
|358
|100.00
|1.4970
|1.4856
|1.5020
|2527
|2009.01.07 13:26
|modify
|358
|100.00
|1.4970
|1.4971
|1.5020
|2528
|2009.01.07 13:26
|modify
|358
|100.00
|1.4970
|1.4974
|1.5020
|2529
|2009.01.07 13:26
|modify
|358
|100.00
|1.4970
|1.4976
|1.5020
|2530
|2009.01.07 13:26
|modify
|358
|100.00
|1.4970
|1.4978
|1.5020
|2531
|2009.01.07 13:26
|modify
|358
|100.00
|1.4970
|1.4979
|1.5020
|2532
|2009.01.07 13:26
|modify
|358
|100.00
|1.4970
|1.4982
|1.5020
|2533
|2009.01.07 13:26
|modify
|358
|100.00
|1.4970
|1.4985
|1.5020
|2534
|2009.01.07 13:26
|s/l
|358
|100.00
|1.4985
|1.4985
|1.5020
|15000.00
|778720.15
|2535
|2009.01.08 13:03
|buy
|359
|100.00
|1.5110
|1.4975
|1.5160
|2536
|2009.01.08 13:03
|modify
|359
|100.00
|1.5110
|1.5112
|1.5160
|2537
|2009.01.08 13:03
|s/l
|359
|100.00
|1.5112
|1.5112
|1.5160
|2000.00
|780720.15
|2538
|2009.01.09 08:04
|buy
|360
|100.00
|1.5246
|1.5147
|1.5296
|2539
|2009.01.09 08:20
|modify
|360
|100.00
|1.5246
|1.5249
|1.5296
|2540
|2009.01.09 08:20
|modify
|360
|100.00
|1.5246
|1.5250
|1.5296
|2541
|2009.01.09 08:20
|modify
|360
|100.00
|1.5246
|1.5252
|1.5296
|2542
|2009.01.09 08:20
|modify
|360
|100.00
|1.5246
|1.5255
|1.5296
|2543
|2009.01.09 08:20
|modify
|360
|100.00
|1.5246
|1.5256
|1.5296
|2544
|2009.01.09 08:20
|modify
|360
|100.00
|1.5246
|1.5259
|1.5296
|2545
|2009.01.09 08:20
|modify
|360
|100.00
|1.5246
|1.5262
|1.5296
|2546
|2009.01.09 08:20
|s/l
|360
|100.00
|1.5262
|1.5262
|1.5296
|16000.00
|796720.15
|2547
|2009.01.09 09:59
|sell
|361
|100.00
|1.5172
|1.5264
|1.5122
|2548
|2009.01.09 10:16
|modify
|361
|100.00
|1.5172
|1.5171
|1.5122
|2549
|2009.01.09 10:16
|modify
|361
|100.00
|1.5172
|1.5170
|1.5122
|2550
|2009.01.09 10:17
|modify
|361
|100.00
|1.5172
|1.5163
|1.5122
|2551
|2009.01.09 10:17
|modify
|361
|100.00
|1.5172
|1.5162
|1.5122
|2552
|2009.01.09 10:17
|modify
|361
|100.00
|1.5172
|1.5158
|1.5122
|2553
|2009.01.09 10:17
|modify
|361
|100.00
|1.5172
|1.5155
|1.5122
|2554
|2009.01.09 10:17
|modify
|361
|100.00
|1.5172
|1.5150
|1.5122
|2555
|2009.01.09 10:17
|s/l
|361
|100.00
|1.5150
|1.5150
|1.5122
|22000.00
|818720.15
|2556
|2009.01.09 11:47
|buy
|362
|100.00
|1.5271
|1.5159
|1.5321
|2557
|2009.01.09 11:57
|modify
|362
|100.00
|1.5271
|1.5271
|1.5321
|2558
|2009.01.09 11:58
|s/l
|362
|100.00
|1.5271
|1.5271
|1.5321
|0.00
|818720.15