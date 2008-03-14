Strategy Tester Report
SURE(GBPJPY)
FIBO-FIBO Group MT4 Demo Server (Build 220)

SymbolGBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2008.03.03 00:00 - 2009.01.09 21:00 (2008.03.01 - 2009.12.29)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=1234; TakeProfit=50; Lots=0.1; TrailingStopb=5; TrailingStops=5; hidentp=30; th=60; telos=2; telob=2; Telo_Alternate=12; S_R_DISTANCE=180; starthour=6; endhour=20; moneymanagment=true; risk=1; autostop=true; stopbuy=100; stopsell=100;
Bars in test6263Ticks modelled2982498Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit808720.15Gross profit928691.30Gross loss-119971.15
Profit factor7.74Expected payoff2234.03
Absolute drawdown1194.61Maximal drawdown164138.00 (48.96%)Relative drawdown50.12% (16586.11)
Total trades362Short positions (won %)179 (98.88%)Long positions (won %)183 (98.36%)
Profit trades (% of total)357 (98.62%)Loss trades (% of total)5 (1.38%)
Largestprofit trade30000.00loss trade-94952.00
Averageprofit trade2601.38loss trade-23994.23
Maximumconsecutive wins (profit in money)163 (312311.18)consecutive losses (loss in money)1 (-94952.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)581683.73 (71)consecutive loss (count of losses)-94952.00 (1)
Averageconsecutive wins60consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.03.03 10:35buy12.001.98641.97621.9914
22008.03.03 10:36modify12.001.98641.98641.9914
32008.03.03 10:36modify12.001.98641.98651.9914
42008.03.03 10:36modify12.001.98641.98661.9914
52008.03.03 10:36modify12.001.98641.98671.9914
62008.03.03 10:36modify12.001.98641.98681.9914
72008.03.03 10:36modify12.001.98641.98691.9914
82008.03.03 10:36modify12.001.98641.98701.9914
92008.03.03 10:36s/l12.001.98701.98701.9914120.0010120.00
102008.03.03 15:36buy22.001.98891.97751.9939
112008.03.03 15:50modify22.001.98891.98901.9939
122008.03.03 15:50modify22.001.98891.98921.9939
132008.03.03 15:50modify22.001.98891.98951.9939
142008.03.03 15:50modify22.001.98891.98971.9939
152008.03.03 15:50modify22.001.98891.98981.9939
162008.03.03 15:50modify22.001.98891.99001.9939
172008.03.03 15:50modify22.001.98891.99011.9939
182008.03.03 15:50modify22.001.98891.99031.9939
192008.03.03 15:50modify22.001.98891.99041.9939
202008.03.03 15:50modify22.001.98891.99051.9939
212008.03.03 15:51modify22.001.98891.99061.9939
222008.03.03 15:51modify22.001.98891.99071.9939
232008.03.03 15:51modify22.001.98891.99081.9939
242008.03.03 15:51modify22.001.98891.99091.9939
252008.03.03 15:52s/l22.001.99091.99091.9939400.0010520.00
262008.03.03 17:33sell32.101.98131.99261.9763
272008.03.05 08:15modify32.101.98131.98121.9763
282008.03.05 08:15modify32.101.98131.98101.9763
292008.03.05 08:15modify32.101.98131.98071.9763
302008.03.05 08:15modify32.101.98131.98051.9763
312008.03.05 08:15s/l32.101.98051.98051.9763140.7810660.78
322008.03.05 08:15sell42.101.98001.99211.9750
332008.03.05 08:24modify42.101.98001.97991.9750
342008.03.05 08:24modify42.101.98001.97981.9750
352008.03.05 08:24modify42.101.98001.97971.9750
362008.03.05 08:25modify42.101.98001.97941.9750
372008.03.05 08:25modify42.101.98001.97921.9750
382008.03.05 08:25modify42.101.98001.97901.9750
392008.03.05 08:25s/l42.101.97901.97901.9750210.0010870.78
402008.03.05 14:28buy52.201.98191.97061.9869
412008.03.05 14:39modify52.201.98191.98201.9869
422008.03.05 14:39s/l52.201.98201.98201.986922.0010892.78
432008.03.06 09:39buy62.201.99651.98652.0015
442008.03.06 09:41modify62.201.99651.99662.0015
452008.03.06 09:41modify62.201.99651.99672.0015
462008.03.06 09:41modify62.201.99651.99682.0015
472008.03.06 09:41modify62.201.99651.99702.0015
482008.03.06 09:41modify62.201.99651.99712.0015
492008.03.06 09:41modify62.201.99651.99732.0015
502008.03.06 09:41modify62.201.99651.99742.0015
512008.03.06 09:41modify62.201.99651.99762.0015
522008.03.06 09:41s/l62.201.99761.99762.0015242.0011134.78
532008.03.06 13:04buy72.201.99831.98812.0033
542008.03.06 13:05modify72.201.99831.99852.0033
552008.03.06 13:05s/l72.201.99851.99852.003344.0011178.78
562008.03.07 07:46buy82.202.01502.00372.0200
572008.03.07 07:53modify82.202.01502.01512.0200
582008.03.07 07:53s/l82.202.01512.01512.020022.0011200.78
592008.03.07 14:15buy92.202.01722.00592.0222
602008.03.07 14:29modify92.202.01722.01732.0222
612008.03.07 14:29modify92.202.01722.01742.0222
622008.03.07 14:29modify92.202.01722.01752.0222
632008.03.07 14:29modify92.202.01722.01762.0222
642008.03.07 14:29modify92.202.01722.01772.0222
652008.03.07 14:29modify92.202.01722.01792.0222
662008.03.07 14:29modify92.202.01722.01802.0222
672008.03.07 14:30s/l92.202.01802.01802.0222176.0011376.78
682008.03.10 10:31buy102.302.02102.00972.0260
692008.03.10 11:25modify102.302.02102.02112.0260
702008.03.10 11:25modify102.302.02102.02122.0260
712008.03.10 11:27modify102.302.02102.02132.0260
722008.03.10 11:27modify102.302.02102.02142.0260
732008.03.10 11:28s/l102.302.02142.02142.026092.0011468.78
742008.03.10 17:20sell112.302.01352.02492.0085
752008.03.10 17:29modify112.302.01352.01332.0085
762008.03.10 17:29modify112.302.01352.01312.0085
772008.03.10 17:29s/l112.302.01312.01312.008592.0011560.78
782008.03.11 08:01sell122.302.00562.01502.0006
792008.03.11 08:04modify122.302.00562.00542.0006
802008.03.11 08:05s/l122.302.00542.00542.000646.0011606.78
812008.03.11 09:31buy132.302.01062.00072.0156
822008.03.11 09:54modify132.302.01062.01082.0156
832008.03.11 09:55modify132.302.01062.01092.0156
842008.03.11 09:55modify132.302.01062.01102.0156
852008.03.11 09:56s/l132.302.01102.01102.015692.0011698.78
862008.03.11 15:26sell142.302.00312.02131.9981
872008.03.11 15:33modify142.302.00312.00251.9981
882008.03.11 15:33modify142.302.00312.00241.9981
892008.03.11 15:33s/l142.302.00242.00241.9981161.0011859.78
902008.03.12 11:00buy152.402.01492.00502.0199
912008.03.12 11:01modify152.402.01492.01502.0199
922008.03.12 11:01modify152.402.01492.01522.0199
932008.03.12 11:01modify152.402.01492.01542.0199
942008.03.12 11:01modify152.402.01492.01552.0199
952008.03.12 11:01modify152.402.01492.01562.0199
962008.03.12 11:01modify152.402.01492.01582.0199
972008.03.12 11:01modify152.402.01492.01592.0199
982008.03.12 11:02s/l152.402.01592.01592.0199240.0012099.78
992008.03.12 16:33buy162.402.02262.00852.0276
1002008.03.12 16:34modify162.402.02262.02272.0276
1012008.03.12 16:34modify162.402.02262.02282.0276
1022008.03.12 16:34modify162.402.02262.02302.0276
1032008.03.12 16:34modify162.402.02262.02332.0276
1042008.03.12 16:34s/l162.402.02332.02332.0276168.0012267.78
1052008.03.12 19:14buy172.502.02562.01402.0306
1062008.03.12 20:24modify172.502.02562.02592.0306
1072008.03.12 20:24modify172.502.02562.02602.0306
1082008.03.12 20:25modify172.502.02562.02622.0306
1092008.03.12 20:25modify172.502.02562.02632.0306
1102008.03.12 20:25modify172.502.02562.02642.0306
1112008.03.12 20:25modify172.502.02562.02652.0306
1122008.03.12 20:27s/l172.502.02652.02652.0306225.0012492.78
1132008.03.13 08:27buy182.502.03192.02202.0369
1142008.03.13 08:29modify182.502.03192.03202.0369
1152008.03.13 08:29modify182.502.03192.03212.0369
1162008.03.13 08:30s/l182.502.03212.03212.036950.0012542.78
1172008.03.14 06:26buy192.502.03482.02352.0398
1182008.03.14 06:34modify192.502.03482.03502.0398
1192008.03.14 06:35s/l192.502.03502.03502.039850.0012592.78
1202008.03.14 09:38sell202.502.02972.03922.0247
1212008.03.14 09:46modify202.502.02972.02962.0247
1222008.03.14 09:47modify202.502.02972.02952.0247
1232008.03.14 09:48modify202.502.02972.02912.0247
1242008.03.14 09:48modify202.502.02972.02902.0247
1252008.03.14 09:48modify202.502.02972.02892.0247
1262008.03.14 09:48modify202.502.02972.02882.0247
1272008.03.14 09:48modify202.502.02972.02872.0247
1282008.03.14 09:48modify202.502.02972.02862.0247
1292008.03.14 09:48modify202.502.02972.02852.0247
1302008.03.14 09:49modify202.502.02972.02842.0247
1312008.03.14 09:49s/l202.502.02842.02842.0247325.0012917.78
1322008.03.14 15:00buy212.602.03682.02082.0418
1332008.03.14 15:01modify212.602.03682.03712.0418
1342008.03.14 15:01modify212.602.03682.03732.0418
1352008.03.14 15:01modify212.602.03682.03762.0418
1362008.03.14 15:02s/l212.602.03762.03762.0418208.0013125.78
1372008.03.14 19:42sell222.602.02012.03962.0151
1382008.03.14 20:33modify222.602.02012.02002.0151
1392008.03.14 20:34modify222.602.02012.01982.0151
1402008.03.14 20:34modify222.602.02012.01972.0151
1412008.03.14 20:34modify222.602.02012.01962.0151
1422008.03.14 20:34modify222.602.02012.01952.0151
1432008.03.14 20:34modify222.602.02012.01942.0151
1442008.03.14 20:35modify222.602.02012.01922.0151
1452008.03.14 20:35modify222.602.02012.01912.0151
1462008.03.14 20:35modify222.602.02012.01902.0151
1472008.03.14 20:35modify222.602.02012.01882.0151
1482008.03.14 20:35modify222.602.02012.01872.0151
1492008.03.14 20:35modify222.602.02012.01852.0151
1502008.03.14 20:36s/l222.602.01852.01852.0151416.0013541.78
1512008.03.17 09:47buy232.702.02242.00942.0274
1522008.03.17 09:48modify232.702.02242.02252.0274
1532008.03.17 09:48modify232.702.02242.02272.0274
1542008.03.17 09:48s/l232.702.02272.02272.027481.0013622.78
1552008.03.17 11:03sell242.702.01062.02292.0056
1562008.03.17 11:08modify242.702.01062.01062.0056
1572008.03.17 11:08modify242.702.01062.01042.0056
1582008.03.17 11:08modify242.702.01062.01022.0056
1592008.03.17 11:08modify242.702.01062.01002.0056
1602008.03.17 11:08modify242.702.01062.00982.0056
1612008.03.17 11:08s/l242.702.00982.00982.0056216.0013838.78
1622008.03.18 08:22buy252.802.00451.99452.0095
1632008.03.18 08:26modify252.802.00452.00462.0095
1642008.03.18 08:26modify252.802.00452.00482.0095
1652008.03.18 08:26modify252.802.00452.00502.0095
1662008.03.18 08:26modify252.802.00452.00512.0095
1672008.03.18 08:29s/l252.802.00512.00512.0095168.0014006.78
1682008.03.19 06:09sell262.802.00692.02762.0019
1692008.03.19 09:50modify262.802.00692.00682.0019
1702008.03.19 09:50s/l262.802.00682.00682.001928.0014034.78
1712008.03.19 09:50sell272.802.00632.01662.0013
1722008.03.19 09:52modify272.802.00632.00622.0013
1732008.03.19 09:52modify272.802.00632.00612.0013
1742008.03.19 09:52modify272.802.00632.00572.0013
1752008.03.19 09:52modify272.802.00632.00542.0013
1762008.03.19 09:52s/l272.802.00542.00542.0013252.0014286.78
1772008.03.20 09:37sell282.901.97801.98811.9730
1782008.03.20 09:41modify282.901.97801.97791.9730
1792008.03.20 09:41modify282.901.97801.97771.9730
1802008.03.20 09:41modify282.901.97801.97761.9730
1812008.03.20 09:42s/l282.901.97761.97761.9730116.0014402.78
1822008.03.21 11:23sell292.901.98281.99191.9778
1832008.03.21 17:53modify292.901.98281.98271.9778
1842008.03.21 17:54modify292.901.98281.98261.9778
1852008.03.21 17:54modify292.901.98281.98251.9778
1862008.03.21 17:54s/l292.901.98251.98251.977887.0014489.78
1872008.03.21 17:57sell302.901.98151.99181.9765
1882008.03.24 00:01modify302.901.98151.98131.9765
1892008.03.24 00:02modify302.901.98151.98101.9765
1902008.03.24 00:11s/l302.901.98101.98101.9765126.2114615.99
1912008.03.24 10:50buy312.901.98361.97331.9886
1922008.03.24 11:16modify312.901.98361.98371.9886
1932008.03.24 11:17s/l312.901.98371.98371.988629.0014644.99
1942008.03.24 17:03buy322.901.98611.97481.9911
1952008.03.24 18:09modify322.901.98611.98631.9911
1962008.03.24 18:09modify322.901.98611.98641.9911
1972008.03.24 18:09modify322.901.98611.98651.9911
1982008.03.24 18:09modify322.901.98611.98661.9911
1992008.03.24 18:09modify322.901.98611.98671.9911
2002008.03.24 18:12modify322.901.98611.98681.9911
2012008.03.24 18:14modify322.901.98611.98691.9911
2022008.03.24 18:14modify322.901.98611.98701.9911
2032008.03.24 18:16modify322.901.98611.98711.9911
2042008.03.24 18:20s/l322.901.98711.98711.9911290.0014934.99
2052008.03.25 07:29buy333.001.99331.98301.9983
2062008.03.25 09:15modify333.001.99331.99331.9983
2072008.03.25 09:15s/l333.001.99331.99331.99830.0014934.99
2082008.03.26 10:08buy343.002.00791.99662.0129
2092008.03.26 10:13modify343.002.00792.00802.0129
2102008.03.26 10:13modify343.002.00792.00812.0129
2112008.03.26 10:13modify343.002.00792.00822.0129
2122008.03.26 10:13modify343.002.00792.00832.0129
2132008.03.26 10:13modify343.002.00792.00842.0129
2142008.03.26 10:13modify343.002.00792.00852.0129
2152008.03.26 10:13modify343.002.00792.00862.0129
2162008.03.26 10:13modify343.002.00792.00872.0129
2172008.03.26 10:13modify343.002.00792.00882.0129
2182008.03.26 10:13s/l343.002.00882.00882.0129270.0015204.99
2192008.03.26 11:01sell353.002.00222.01131.9972
2202008.03.26 11:01modify353.002.00222.00221.9972
2212008.03.26 11:01modify353.002.00222.00211.9972
2222008.03.26 11:01modify353.002.00222.00191.9972
2232008.03.26 11:01modify353.002.00222.00181.9972
2242008.03.26 11:01s/l353.002.00182.00181.9972120.0015324.99
2252008.03.26 14:06sell363.101.99362.01151.9886
2262008.03.26 14:21modify363.101.99361.99361.9886
2272008.03.26 14:22s/l363.101.99361.99361.98860.0015324.99
2282008.03.27 09:30buy373.102.01071.99932.0157
2292008.03.27 09:31modify373.102.01072.01082.0157
2302008.03.27 09:31modify373.102.01072.01092.0157
2312008.03.27 09:31s/l373.102.01092.01092.015762.0015386.99
2322008.03.28 07:52sell383.102.00232.01361.9973
2332008.03.28 07:52modify383.102.00232.00201.9973
2342008.03.28 07:52s/l383.102.00202.00201.997393.0015479.99
2352008.03.28 16:02sell393.101.99162.00301.9866
2362008.03.28 16:48modify393.101.99161.99151.9866
2372008.03.28 16:49modify393.101.99161.99131.9866
2382008.03.28 16:49modify393.101.99161.99111.9866
2392008.03.28 16:49modify393.101.99161.99101.9866
2402008.03.28 16:49s/l393.101.99101.99101.9866186.0015665.99
2412008.03.31 13:27sell403.101.98391.99841.9789
2422008.03.31 13:30modify403.101.98391.98381.9789
2432008.03.31 13:30modify403.101.98391.98371.9789
2442008.03.31 13:30modify403.101.98391.98361.9789
2452008.03.31 13:30modify403.101.98391.98351.9789
2462008.03.31 13:31modify403.101.98391.98341.9789
2472008.03.31 13:31modify403.101.98391.98331.9789
2482008.03.31 13:31modify403.101.98391.98321.9789
2492008.03.31 13:31modify403.101.98391.98311.9789
2502008.03.31 13:31modify403.101.98391.98301.9789
2512008.03.31 13:31modify403.101.98391.98291.9789
2522008.03.31 13:31modify403.101.98391.98281.9789
2532008.03.31 13:31modify403.101.98391.98261.9789
2542008.03.31 13:32modify403.101.98391.98251.9789
2552008.03.31 13:32modify403.101.98391.98241.9789
2562008.03.31 13:32modify403.101.98391.98231.9789
2572008.03.31 13:32modify403.101.98391.98221.9789
2582008.03.31 13:32s/l403.101.98221.98221.9789527.0016192.99
2592008.03.31 16:02buy413.201.99181.98051.9968
2602008.03.31 16:21modify413.201.99181.99191.9968
2612008.03.31 16:22modify413.201.99181.99221.9968
2622008.03.31 16:22modify413.201.99181.99241.9968
2632008.03.31 16:22modify413.201.99181.99251.9968
2642008.03.31 16:22modify413.201.99181.99271.9968
2652008.03.31 16:22modify413.201.99181.99291.9968
2662008.03.31 16:23modify413.201.99181.99311.9968
2672008.03.31 16:23modify413.201.99181.99321.9968
2682008.03.31 16:23modify413.201.99181.99331.9968
2692008.03.31 16:23s/l413.201.99331.99331.9968480.0016672.99
2702008.04.01 07:33sell423.301.98041.99171.9754
2712008.04.01 07:40modify423.301.98041.98031.9754
2722008.04.01 07:40modify423.301.98041.98021.9754
2732008.04.01 07:40modify423.301.98041.98001.9754
2742008.04.01 07:40modify423.301.98041.97981.9754
2752008.04.01 07:41modify423.301.98041.97971.9754
2762008.04.01 07:41modify423.301.98041.97961.9754
2772008.04.01 07:41modify423.301.98041.97951.9754
2782008.04.01 07:41s/l423.301.97951.97951.9754297.0016969.99
2792008.04.01 13:04buy433.401.98441.97321.9894
2802008.04.01 13:16modify433.401.98441.98441.9894
2812008.04.01 13:16modify433.401.98441.98451.9894
2822008.04.01 13:16s/l433.401.98451.98451.989434.0017003.99
2832008.04.02 07:14buy443.401.97891.96871.9839
2842008.04.02 07:53modify443.401.97891.97891.9839
2852008.04.02 07:53s/l443.401.97891.97891.98390.0017003.99
2862008.04.02 19:01buy453.401.98571.97421.9907
2872008.04.02 19:01modify453.401.98571.98581.9907
2882008.04.02 19:02modify453.401.98571.98591.9907
2892008.04.02 19:02modify453.401.98571.98601.9907
2902008.04.02 19:02modify453.401.98571.98611.9907
2912008.04.02 19:02modify453.401.98571.98621.9907
2922008.04.02 19:02modify453.401.98571.98631.9907
2932008.04.02 19:03modify453.401.98571.98661.9907
2942008.04.02 19:03modify453.401.98571.98671.9907
2952008.04.02 19:03s/l453.401.98671.98671.9907340.0017343.99
2962008.04.03 09:31sell463.501.98391.99511.9789
2972008.04.03 09:32modify463.501.98391.98381.9789
2982008.04.03 09:32modify463.501.98391.98371.9789
2992008.04.03 09:33s/l463.501.98371.98371.978970.0017413.99
3002008.04.03 15:30buy473.501.98961.97531.9946
3012008.04.03 15:31modify473.501.98961.98971.9946
3022008.04.03 15:31modify473.501.98961.98981.9946
3032008.04.03 15:31s/l473.501.98981.98981.994670.0017483.99
3042008.04.04 07:19buy483.501.99601.98572.0010
3052008.04.04 08:24modify483.501.99601.99612.0010
3062008.04.04 08:25s/l483.501.99611.99612.001035.0017518.99
3072008.04.04 18:14sell493.501.99112.00531.9861
3082008.04.07 04:01modify493.501.99111.99111.9861
3092008.04.07 04:01modify493.501.99111.99101.9861
3102008.04.07 04:01modify493.501.99111.99091.9861
3112008.04.07 04:01modify493.501.99111.99081.9861
3122008.04.07 04:01modify493.501.99111.99061.9861
3132008.04.07 04:02modify493.501.99111.99021.9861
3142008.04.07 04:02modify493.501.99111.98991.9861
3152008.04.07 04:03modify493.501.99111.98981.9861
3162008.04.07 04:03modify493.501.99111.98971.9861
3172008.04.07 04:03s/l493.501.98971.98971.9861467.3217986.31
3182008.04.08 06:57sell503.601.98711.99741.9821
3192008.04.08 07:45modify503.601.98711.98691.9821
3202008.04.08 07:46modify503.601.98711.98681.9821
3212008.04.08 07:47modify503.601.98711.98671.9821
3222008.04.08 07:47modify503.601.98711.98661.9821
3232008.04.08 07:47modify503.601.98711.98651.9821
3242008.04.08 07:47modify503.601.98711.98631.9821
3252008.04.08 07:47modify503.601.98711.98601.9821
3262008.04.08 07:48modify503.601.98711.98571.9821
3272008.04.08 07:48s/l503.601.98571.98571.9821504.0018490.31
3282008.04.09 13:28buy513.701.97281.96131.9778
3292008.04.09 15:48modify513.701.97281.97281.9778
3302008.04.09 15:48s/l513.701.97281.97281.97780.0018490.31
3312008.04.10 09:52buy523.701.97841.96851.9834
3322008.04.10 11:05modify523.701.97841.97841.9834
3332008.04.10 11:05modify523.701.97841.97851.9834
3342008.04.10 11:05modify523.701.97841.97871.9834
3352008.04.10 11:06modify523.701.97841.97881.9834
3362008.04.10 11:06modify523.701.97841.97891.9834
3372008.04.10 11:06modify523.701.97841.97911.9834
3382008.04.10 11:06modify523.701.97841.97921.9834
3392008.04.10 11:06modify523.701.97841.97931.9834
3402008.04.10 11:06modify523.701.97841.97941.9834
3412008.04.10 11:06modify523.701.97841.97951.9834
3422008.04.10 11:06modify523.701.97841.97971.9834
3432008.04.10 11:06modify523.701.97841.97981.9834
3442008.04.10 11:06modify523.701.97841.97991.9834
3452008.04.10 11:06s/l523.701.97991.97991.9834555.0019045.31
3462008.04.10 17:08sell533.801.97571.98701.9707
3472008.04.10 17:51modify533.801.97571.97571.9707
3482008.04.10 17:51modify533.801.97571.97551.9707
3492008.04.10 17:51modify533.801.97571.97541.9707
3502008.04.10 17:51modify533.801.97571.97531.9707
3512008.04.10 17:51modify533.801.97571.97511.9707
3522008.04.10 17:51modify533.801.97571.97491.9707
3532008.04.10 17:52modify533.801.97571.97471.9707
3542008.04.10 17:52modify533.801.97571.97461.9707
3552008.04.10 17:52modify533.801.97571.97451.9707
3562008.04.10 17:52modify533.801.97571.97431.9707
3572008.04.10 17:52modify533.801.97571.97421.9707
3582008.04.10 17:52modify533.801.97571.97411.9707
3592008.04.10 17:52modify533.801.97571.97401.9707
3602008.04.10 17:52modify533.801.97571.97381.9707
3612008.04.10 17:53modify533.801.97571.97371.9707
3622008.04.10 17:53modify533.801.97571.97361.9707
3632008.04.10 17:53s/l533.801.97361.97361.9707798.0019843.31
3642008.04.11 09:31buy544.001.97551.96561.9805
3652008.04.11 09:40modify544.001.97551.97571.9805
3662008.04.11 09:40modify544.001.97551.97581.9805
3672008.04.11 09:40modify544.001.97551.97591.9805
3682008.04.11 09:41modify544.001.97551.97601.9805
3692008.04.11 09:41modify544.001.97551.97611.9805
3702008.04.11 09:41s/l544.001.97611.97611.9805240.0020083.31
3712008.04.11 11:32sell554.001.97271.98181.9677
3722008.04.11 12:01modify554.001.97271.97261.9677
3732008.04.11 12:01modify554.001.97271.97251.9677
3742008.04.11 12:01modify554.001.97271.97241.9677
3752008.04.11 12:01modify554.001.97271.97231.9677
3762008.04.11 12:01modify554.001.97271.97221.9677
3772008.04.11 12:01modify554.001.97271.97211.9677
3782008.04.11 12:02s/l554.001.97211.97211.9677240.0020323.31
3792008.04.15 08:10sell564.101.97231.98141.9673
3802008.04.15 08:11modify564.101.97231.97211.9673
3812008.04.15 08:11modify564.101.97231.97181.9673
3822008.04.15 08:12modify564.101.97231.97171.9673
3832008.04.15 08:12modify564.101.97231.97141.9673
3842008.04.15 08:12modify564.101.97231.97131.9673
3852008.04.15 08:12s/l564.101.97131.97131.9673410.0020733.31
3862008.04.16 07:53buy574.101.96501.95361.9700
3872008.04.16 08:06modify574.101.96501.96511.9700
3882008.04.16 08:06modify574.101.96501.96531.9700
3892008.04.16 08:06modify574.101.96501.96551.9700
3902008.04.16 08:07modify574.101.96501.96561.9700
3912008.04.16 08:08modify574.101.96501.96571.9700
3922008.04.16 08:08s/l574.101.96571.96571.9700287.0021020.31
3932008.04.17 09:52buy584.201.97431.96331.9793
3942008.04.17 10:53modify584.201.97431.97431.9793
3952008.04.17 10:53modify584.201.97431.97451.9793
3962008.04.17 10:53modify584.201.97431.97461.9793
3972008.04.17 10:53modify584.201.97431.97481.9793
3982008.04.17 10:54modify584.201.97431.97501.9793
3992008.04.17 10:54s/l584.201.97501.97501.9793294.0021314.31
4002008.04.17 16:00buy594.301.98371.96861.9887
4012008.04.17 16:01modify594.301.98371.98381.9887
4022008.04.17 16:02modify594.301.98371.98391.9887
4032008.04.17 16:02modify594.301.98371.98401.9887
4042008.04.17 16:02modify594.301.98371.98411.9887
4052008.04.17 16:02modify594.301.98371.98421.9887
4062008.04.17 16:03s/l594.301.98421.98421.9887215.0021529.31
4072008.04.18 13:00buy604.301.99891.98772.0039
4082008.04.18 13:26modify604.301.99891.99892.0039
4092008.04.18 13:28s/l604.301.99891.99892.00390.0021529.31
4102008.04.21 08:05sell614.301.99812.00721.9931
4112008.04.21 08:12modify614.301.99811.99801.9931
4122008.04.21 08:12modify614.301.99811.99791.9931
4132008.04.21 08:12modify614.301.99811.99781.9931
4142008.04.21 08:12modify614.301.99811.99771.9931
4152008.04.21 08:12modify614.301.99811.99761.9931
4162008.04.21 08:12modify614.301.99811.99751.9931
4172008.04.21 08:12modify614.301.99811.99731.9931
4182008.04.21 08:12modify614.301.99811.99721.9931
4192008.04.21 08:14modify614.301.99811.99711.9931
4202008.04.21 08:14modify614.301.99811.99691.9931
4212008.04.21 08:15modify614.301.99811.99681.9931
4222008.04.21 08:15modify614.301.99811.99671.9931
4232008.04.21 08:15modify614.301.99811.99661.9931
4242008.04.21 08:15modify614.301.99811.99641.9931
4252008.04.21 08:15modify614.301.99811.99631.9931
4262008.04.21 08:16s/l614.301.99631.99631.9931774.0022303.31
4272008.04.21 16:55sell624.501.98072.00341.9757
4282008.04.21 19:12modify624.501.98071.98061.9757
4292008.04.21 19:12modify624.501.98071.98031.9757
4302008.04.21 19:12modify624.501.98071.98021.9757
4312008.04.21 19:12modify624.501.98071.98011.9757
4322008.04.21 19:12modify624.501.98071.97991.9757
4332008.04.21 19:12modify624.501.98071.97981.9757
4342008.04.21 19:12modify624.501.98071.97961.9757
4352008.04.21 19:12modify624.501.98071.97941.9757
4362008.04.21 19:13modify624.501.98071.97921.9757
4372008.04.21 19:13modify624.501.98071.97911.9757
4382008.04.21 19:13modify624.501.98071.97901.9757
4392008.04.21 19:15modify624.501.98071.97881.9757
4402008.04.21 19:15modify624.501.98071.97861.9757
4412008.04.21 19:19s/l624.501.97861.97861.9757945.0023248.31
4422008.04.22 10:58buy634.601.98361.97231.9886
4432008.04.22 11:03modify634.601.98361.98371.9886
4442008.04.22 11:03modify634.601.98361.98381.9886
4452008.04.22 11:03modify634.601.98361.98391.9886
4462008.04.22 11:04modify634.601.98361.98401.9886
4472008.04.22 11:04s/l634.601.98401.98401.9886184.0023432.31
4482008.04.23 10:32buy644.701.99621.98602.0012
4492008.04.23 10:33modify644.701.99621.99642.0012
4502008.04.23 10:33modify644.701.99621.99652.0012
4512008.04.23 10:33modify644.701.99621.99672.0012
4522008.04.23 10:33modify644.701.99621.99682.0012
4532008.04.23 10:33modify644.701.99621.99692.0012
4542008.04.23 10:33s/l644.701.99691.99692.0012329.0023761.31
4552008.04.23 14:00sell654.801.98531.99791.9803
4562008.04.23 14:01modify654.801.98531.98521.9803
4572008.04.23 14:01modify654.801.98531.98511.9803
4582008.04.23 14:01modify654.801.98531.98501.9803
4592008.04.23 14:01modify654.801.98531.98481.9803
4602008.04.23 14:01s/l654.801.98481.98481.9803240.0024001.31
4612008.04.24 09:50buy664.801.98021.97021.9852
4622008.04.24 09:50modify664.801.98021.98041.9852
4632008.04.24 09:50modify664.801.98021.98061.9852
4642008.04.24 09:51modify664.801.98021.98071.9852
4652008.04.24 09:51s/l664.801.98071.98071.9852240.0024241.31
4662008.04.24 15:25sell674.801.96961.98201.9646
4672008.04.24 15:28modify674.801.96961.96961.9646
4682008.04.24 15:28modify674.801.96961.96951.9646
4692008.04.24 15:28s/l674.801.96951.96951.964648.0024289.31
4702008.04.25 08:25sell684.901.97251.98161.9675
4712008.04.25 08:38modify684.901.97251.97241.9675
4722008.04.25 08:38modify684.901.97251.97221.9675
4732008.04.25 08:38modify684.901.97251.97211.9675
4742008.04.25 08:38modify684.901.97251.97201.9675
4752008.04.25 08:38modify684.901.97251.97181.9675
4762008.04.25 08:39modify684.901.97251.97171.9675
4772008.04.25 08:39modify684.901.97251.97161.9675
4782008.04.25 08:40modify684.901.97251.97151.9675
4792008.04.25 08:40s/l684.901.97151.97151.9675490.0024779.31
4802008.04.25 10:47buy695.001.97721.96581.9822
4812008.04.25 11:30modify695.001.97721.97721.9822
4822008.04.25 11:30modify695.001.97721.97741.9822
4832008.04.25 11:30modify695.001.97721.97761.9822
4842008.04.25 11:30modify695.001.97721.97781.9822
4852008.04.25 11:30modify695.001.97721.97801.9822
4862008.04.25 11:30modify695.001.97721.97811.9822
4872008.04.25 11:30modify695.001.97721.97821.9822
4882008.04.25 11:30modify695.001.97721.97841.9822
4892008.04.25 11:30modify695.001.97721.97851.9822
4902008.04.25 11:30modify695.001.97721.97861.9822
4912008.04.25 11:31s/l695.001.97861.97861.9822700.0025479.31
4922008.04.25 16:46buy705.101.98851.96711.9935
4932008.04.25 16:59modify705.101.98851.98851.9935
4942008.04.25 16:59s/l705.101.98851.98851.99350.0025479.31
4952008.04.28 07:15buy715.101.98471.97441.9897
4962008.04.28 07:24modify715.101.98471.98481.9897
4972008.04.28 07:25modify715.101.98471.98491.9897
4982008.04.28 07:25modify715.101.98471.98501.9897
4992008.04.28 07:30s/l715.101.98501.98501.9897153.0025632.31
5002008.04.28 09:02sell725.101.98131.99161.9763
5012008.04.28 09:09modify725.101.98131.98131.9763
5022008.04.28 09:09modify725.101.98131.98121.9763
5032008.04.28 09:09modify725.101.98131.98101.9763
5042008.04.28 09:09modify725.101.98131.98091.9763
5052008.04.28 09:09modify725.101.98131.98061.9763
5062008.04.28 09:10modify725.101.98131.98051.9763
5072008.04.28 09:10modify725.101.98131.98031.9763
5082008.04.28 09:10modify725.101.98131.98001.9763
5092008.04.28 09:10modify725.101.98131.97991.9763
5102008.04.28 09:10s/l725.101.97991.97991.9763714.0026346.31
5112008.04.28 11:14buy735.301.98541.97551.9904
5122008.04.28 11:15modify735.301.98541.98561.9904
5132008.04.28 11:15modify735.301.98541.98581.9904
5142008.04.28 11:15modify735.301.98541.98601.9904
5152008.04.28 11:15modify735.301.98541.98621.9904
5162008.04.28 11:16s/l735.301.98621.98621.9904424.0026770.31
5172008.04.29 07:59sell745.401.98881.99911.9838
5182008.04.29 08:18modify745.401.98881.98861.9838
5192008.04.29 08:18modify745.401.98881.98841.9838
5202008.04.29 08:19modify745.401.98881.98821.9838
5212008.04.29 08:19s/l745.401.98821.98821.9838324.0027094.31
5222008.04.29 19:17sell755.401.96921.98051.9642
5232008.04.29 19:20modify755.401.96921.96921.9642
5242008.04.29 19:22modify755.401.96921.96911.9642
5252008.04.29 19:24modify755.401.96921.96901.9642
5262008.04.29 19:24modify755.401.96921.96891.9642
5272008.04.29 19:25modify755.401.96921.96871.9642
5282008.04.29 19:25modify755.401.96921.96861.9642
5292008.04.29 19:25modify755.401.96921.96851.9642
5302008.04.29 19:26s/l755.401.96851.96851.9642378.0027472.31
5312008.04.30 10:59buy765.501.96891.95861.9739
5322008.04.30 11:05modify765.501.96891.96901.9739
5332008.04.30 11:05modify765.501.96891.96911.9739
5342008.04.30 11:05modify765.501.96891.96921.9739
5352008.04.30 11:06s/l765.501.96921.96921.9739165.0027637.31
5362008.04.30 15:17buy775.501.97121.95971.9762
5372008.04.30 15:17modify775.501.97121.97141.9762
5382008.04.30 15:17s/l775.501.97141.97141.9762110.0027747.31
5392008.05.01 08:13buy785.501.98921.97931.9942
5402008.05.01 08:16modify785.501.98921.98921.9942
5412008.05.01 08:19s/l785.501.98921.98921.99420.0027747.31
5422008.05.01 09:25sell795.501.98451.99581.9795
5432008.05.01 14:35modify795.501.98451.98441.9795
5442008.05.01 14:35modify795.501.98451.98421.9795
5452008.05.01 14:35modify795.501.98451.98411.9795
5462008.05.01 14:35modify795.501.98451.98391.9795
5472008.05.01 14:36s/l795.501.98391.98391.9795330.0028077.31
5482008.05.02 08:17buy805.601.97881.96891.9838
5492008.05.02 09:21modify805.601.97881.97881.9838
5502008.05.02 09:21modify805.601.97881.97901.9838
5512008.05.02 09:21modify805.601.97881.97911.9838
5522008.05.02 09:21modify805.601.97881.97931.9838
5532008.05.02 09:21modify805.601.97881.97941.9838
5542008.05.02 09:22modify805.601.97881.97951.9838
5552008.05.02 09:22modify805.601.97881.97981.9838
5562008.05.02 09:22modify805.601.97881.98011.9838
5572008.05.02 09:22modify805.601.97881.98041.9838
5582008.05.02 09:22modify805.601.97881.98051.9838
5592008.05.02 09:22modify805.601.97881.98061.9838
5602008.05.02 09:22s/l805.601.98061.98061.98381008.0029085.31
5612008.05.02 16:24sell815.801.97081.99021.9658
5622008.05.05 12:48modify815.801.97081.97081.9658
5632008.05.05 12:49modify815.801.97081.97071.9658
5642008.05.05 12:49modify815.801.97081.97051.9658
5652008.05.05 12:49modify815.801.97081.97041.9658
5662008.05.05 12:49modify815.801.97081.97031.9658
5672008.05.05 12:49modify815.801.97081.97011.9658
5682008.05.05 12:58modify815.801.97081.97001.9658
5692008.05.05 12:58modify815.801.97081.96991.9658
5702008.05.05 12:59modify815.801.97081.96981.9658
5712008.05.05 13:00s/l815.801.96981.96981.9658542.4129627.72
5722008.05.06 10:33sell825.901.96511.97541.9601
5732008.05.06 10:46modify825.901.96511.96511.9601
5742008.05.06 10:46modify825.901.96511.96481.9601
5752008.05.06 10:47s/l825.901.96481.96481.9601177.0029804.72
5762008.05.06 15:41buy836.001.97621.96291.9812
5772008.05.06 16:09modify836.001.97621.97651.9812
5782008.05.06 16:10s/l836.001.97651.97651.9812180.0029984.72
5792008.05.08 10:13buy846.001.95501.94361.9600
5802008.05.08 10:14modify846.001.95501.95511.9600
5812008.05.08 10:14modify846.001.95501.95521.9600
5822008.05.08 10:14s/l846.001.95521.95521.9600120.0030104.72
5832008.05.09 08:13sell856.001.95321.96231.9482
5842008.05.09 08:13modify856.001.95321.95321.9482
5852008.05.09 08:13modify856.001.95321.95301.9482
5862008.05.09 08:13modify856.001.95321.95281.9482
5872008.05.09 08:13modify856.001.95321.95251.9482
5882008.05.09 08:13modify856.001.95321.95231.9482
5892008.05.09 08:13s/l856.001.95231.95231.9482540.0030644.72
5902008.05.09 12:15sell866.101.95041.95951.9454
5912008.05.09 12:38modify866.101.95041.95031.9454
5922008.05.09 12:38modify866.101.95041.95021.9454
5932008.05.09 12:38modify866.101.95041.95011.9454
5942008.05.09 12:38modify866.101.95041.95001.9454
5952008.05.09 12:38modify866.101.95041.94991.9454
5962008.05.09 12:38modify866.101.95041.94981.9454
5972008.05.09 12:38modify866.101.95041.94971.9454
5982008.05.09 12:39modify866.101.95041.94941.9454
5992008.05.09 12:39modify866.101.95041.94931.9454
6002008.05.09 12:39modify866.101.95041.94911.9454
6012008.05.09 12:39modify866.101.95041.94901.9454
6022008.05.09 12:39modify866.101.95041.94891.9454
6032008.05.09 12:39s/l866.101.94891.94891.9454915.0031559.72
6042008.05.12 10:35buy876.301.95521.94391.9602
6052008.05.12 10:37modify876.301.95521.95531.9602
6062008.05.12 10:37modify876.301.95521.95541.9602
6072008.05.12 10:37modify876.301.95521.95551.9602
6082008.05.12 10:38s/l876.301.95551.95551.9602189.0031748.72
6092008.05.12 15:42buy886.301.96151.94371.9665
6102008.05.12 17:09modify886.301.96151.96161.9665
6112008.05.12 17:09modify886.301.96151.96171.9665
6122008.05.12 17:09modify886.301.96151.96191.9665
6132008.05.12 17:09modify886.301.96151.96211.9665
6142008.05.12 17:09modify886.301.96151.96231.9665
6152008.05.12 17:11modify886.301.96151.96241.9665
6162008.05.12 17:11modify886.301.96151.96261.9665
6172008.05.12 17:11modify886.301.96151.96271.9665
6182008.05.12 17:11s/l886.301.96271.96271.9665756.0032504.72
6192008.05.13 08:15sell896.501.95241.96171.9474
6202008.05.13 08:15modify896.501.95241.95201.9474
6212008.05.13 08:15s/l896.501.95201.95201.9474260.0032764.72
6222008.05.13 10:30buy906.601.95921.94891.9642
6232008.05.13 10:55s/l906.601.94891.94891.9642-6798.0025966.72
6242008.05.13 16:00sell915.201.94371.95941.9387
6252008.05.13 16:00modify915.201.94371.94351.9387
6262008.05.13 16:00s/l915.201.94351.94351.9387104.0026070.72
6272008.05.14 06:33sell925.201.94371.95421.9387
6282008.05.14 08:58modify925.201.94371.94361.9387
6292008.05.14 08:58modify925.201.94371.94351.9387
6302008.05.14 08:58modify925.201.94371.94341.9387
6312008.05.14 08:58modify925.201.94371.94321.9387
6322008.05.14 08:58modify925.201.94371.94311.9387
6332008.05.14 08:58modify925.201.94371.94301.9387
6342008.05.14 08:58modify925.201.94371.94281.9387
6352008.05.14 08:58modify925.201.94371.94271.9387
6362008.05.14 08:58modify925.201.94371.94251.9387
6372008.05.14 08:58modify925.201.94371.94231.9387
6382008.05.14 08:59s/l925.201.94231.94231.9387728.0026798.72
6392008.05.15 07:44buy935.401.94891.93731.9539
6402008.05.15 09:41modify935.401.94891.94891.9539
6412008.05.15 09:41modify935.401.94891.94901.9539
6422008.05.15 09:41modify935.401.94891.94911.9539
6432008.05.15 09:41modify935.401.94891.94921.9539
6442008.05.15 09:41modify935.401.94891.94931.9539
6452008.05.15 09:41modify935.401.94891.94941.9539
6462008.05.15 09:42s/l935.401.94941.94941.9539270.0027068.72
6472008.05.15 12:01sell945.401.94491.95401.9399
6482008.05.15 12:11modify945.401.94491.94491.9399
6492008.05.15 12:11modify945.401.94491.94461.9399
6502008.05.15 12:12modify945.401.94491.94441.9399
6512008.05.15 12:12modify945.401.94491.94431.9399
6522008.05.15 12:12modify945.401.94491.94411.9399
6532008.05.15 12:12modify945.401.94491.94401.9399
6542008.05.15 12:13s/l945.401.94401.94401.9399486.0027554.72
6552008.05.16 09:04buy955.501.94951.93931.9545
6562008.05.16 09:04modify955.501.94951.94971.9545
6572008.05.16 09:04modify955.501.94951.94991.9545
6582008.05.16 09:04modify955.501.94951.95021.9545
6592008.05.16 09:04modify955.501.94951.95041.9545
6602008.05.16 09:04modify955.501.94951.95071.9545
6612008.05.16 09:04modify955.501.94951.95091.9545
6622008.05.16 09:04modify955.501.94951.95111.9545
6632008.05.16 09:04s/l955.501.95111.95111.9545880.0028434.72
6642008.05.16 16:12buy965.701.95351.94221.9585
6652008.05.16 16:36modify965.701.95351.95361.9585
6662008.05.16 16:36modify965.701.95351.95371.9585
6672008.05.16 16:36modify965.701.95351.95381.9585
6682008.05.16 16:36modify965.701.95351.95391.9585
6692008.05.16 16:36modify965.701.95351.95401.9585
6702008.05.16 16:36modify965.701.95351.95411.9585
6712008.05.16 16:36modify965.701.95351.95421.9585
6722008.05.16 16:36modify965.701.95351.95431.9585
6732008.05.16 16:37modify965.701.95351.95441.9585
6742008.05.16 16:38s/l965.701.95441.95441.9585513.0028947.72
6752008.05.19 09:31sell975.801.95461.96401.9496
6762008.05.19 14:05modify975.801.95461.95451.9496
6772008.05.19 14:05modify975.801.95461.95431.9496
6782008.05.19 14:05modify975.801.95461.95411.9496
6792008.05.19 14:05modify975.801.95461.95391.9496
6802008.05.19 14:05s/l975.801.95391.95391.9496406.0029353.72
6812008.05.19 15:32sell985.901.95261.96391.9476
6822008.05.19 15:37modify985.901.95261.95251.9476
6832008.05.19 15:37modify985.901.95261.95231.9476
6842008.05.19 15:37modify985.901.95261.95201.9476
6852008.05.19 15:38s/l985.901.95201.95201.9476354.0029707.72
6862008.05.20 07:39buy995.901.95441.94301.9594
6872008.05.20 09:04modify995.901.95441.95441.9594
6882008.05.20 09:04modify995.901.95441.95461.9594
6892008.05.20 09:04modify995.901.95441.95481.9594
6902008.05.20 09:04modify995.901.95441.95501.9594
6912008.05.20 09:04s/l995.901.95501.95501.9594354.0030061.72
6922008.05.21 16:27sell1006.001.96131.97261.9563
6932008.05.21 22:49s/l1006.001.97261.97261.9563-6780.0023281.72
6942008.05.23 08:06buy1014.701.98131.97141.9863
6952008.05.23 13:35modify1014.701.98131.98131.9863
6962008.05.23 13:35modify1014.701.98131.98141.9863
6972008.05.23 13:35modify1014.701.98131.98151.9863
6982008.05.23 13:37s/l1014.701.98151.98151.986394.0023375.72
6992008.05.23 13:45buy1024.701.98211.97081.9871
7002008.05.23 13:53modify1024.701.98211.98221.9871
7012008.05.23 13:54s/l1024.701.98221.98221.987147.0023422.72
7022008.05.26 09:33sell1034.701.97901.98841.9740
7032008.05.26 10:02modify1034.701.97901.97891.9740
7042008.05.26 10:03modify1034.701.97901.97871.9740
7052008.05.26 10:03modify1034.701.97901.97851.9740
7062008.05.26 10:04modify1034.701.97901.97831.9740
7072008.05.26 10:04modify1034.701.97901.97811.9740
7082008.05.26 10:04modify1034.701.97901.97801.9740
7092008.05.26 10:04modify1034.701.97901.97791.9740
7102008.05.26 10:04modify1034.701.97901.97781.9740
7112008.05.26 10:04modify1034.701.97901.97761.9740
7122008.05.26 10:06modify1034.701.97901.97751.9740
7132008.05.26 10:07s/l1034.701.97751.97751.9740705.0024127.72
7142008.05.27 07:31buy1044.801.98321.97291.9882
7152008.05.27 07:33modify1044.801.98321.98321.9882
7162008.05.27 07:35modify1044.801.98321.98361.9882
7172008.05.27 07:35s/l1044.801.98361.98361.9882192.0024319.72
7182008.05.27 08:07sell1054.901.98111.99021.9761
7192008.05.27 08:21modify1054.901.98111.98111.9761
7202008.05.27 08:21modify1054.901.98111.98091.9761
7212008.05.27 08:21modify1054.901.98111.98071.9761
7222008.05.27 08:21modify1054.901.98111.98061.9761
7232008.05.27 08:21modify1054.901.98111.98051.9761
7242008.05.27 08:21modify1054.901.98111.98031.9761
7252008.05.27 08:21modify1054.901.98111.98021.9761
7262008.05.27 08:21modify1054.901.98111.98001.9761
7272008.05.27 08:21modify1054.901.98111.97981.9761
7282008.05.27 08:21modify1054.901.98111.97961.9761
7292008.05.27 08:21s/l1054.901.97961.97961.9761735.0025054.72
7302008.05.28 13:28sell1065.001.97401.98431.9690
7312008.05.28 13:33modify1065.001.97401.97391.9690
7322008.05.28 13:33modify1065.001.97401.97371.9690
7332008.05.28 13:33s/l1065.001.97371.97371.9690150.0025204.72
7342008.05.30 07:23buy1075.001.97851.96711.9835
7352008.05.30 17:44modify1075.001.97851.97851.9835
7362008.05.30 17:44modify1075.001.97851.97861.9835
7372008.05.30 17:44modify1075.001.97851.97871.9835
7382008.05.30 17:45modify1075.001.97851.97901.9835
7392008.05.30 17:45modify1075.001.97851.97921.9835
7402008.05.30 17:45modify1075.001.97851.97931.9835
7412008.05.30 17:45s/l1075.001.97931.97931.9835400.0025604.72
7422008.06.03 08:01buy1085.101.96501.95511.9700
7432008.06.03 09:57modify1085.101.96501.96501.9700
7442008.06.03 09:58s/l1085.101.96501.96501.97000.0025604.72
7452008.06.04 07:35sell1095.101.96101.97131.9560
7462008.06.04 08:05modify1095.101.96101.96101.9560
7472008.06.04 08:06modify1095.101.96101.96091.9560
7482008.06.04 08:06modify1095.101.96101.96071.9560
7492008.06.04 08:06modify1095.101.96101.96061.9560
7502008.06.04 08:06modify1095.101.96101.96041.9560
7512008.06.04 08:06modify1095.101.96101.96031.9560
7522008.06.04 08:06modify1095.101.96101.96021.9560
7532008.06.04 08:06modify1095.101.96101.96011.9560
7542008.06.04 08:06modify1095.101.96101.96001.9560
7552008.06.04 08:06modify1095.101.96101.95981.9560
7562008.06.04 08:06modify1095.101.96101.95971.9560
7572008.06.04 08:06modify1095.101.96101.95951.9560
7582008.06.04 08:06modify1095.101.96101.95941.9560
7592008.06.04 08:06modify1095.101.96101.95921.9560
7602008.06.04 08:06modify1095.101.96101.95901.9560
7612008.06.04 08:06s/l1095.101.95901.95901.95601020.0026624.72
7622008.06.05 10:41sell1105.301.94861.96011.9436
7632008.06.05 11:45modify1105.301.94861.94861.9436
7642008.06.05 11:46modify1105.301.94861.94831.9436
7652008.06.05 11:47modify1105.301.94861.94821.9436
7662008.06.05 11:47modify1105.301.94861.94811.9436
7672008.06.05 11:47modify1105.301.94861.94791.9436
7682008.06.05 11:47modify1105.301.94861.94781.9436
7692008.06.05 11:48modify1105.301.94861.94771.9436
7702008.06.05 11:48modify1105.301.94861.94751.9436
7712008.06.05 11:50s/l1105.301.94751.94751.9436583.0027207.72
7722008.06.05 15:37buy1115.401.95511.94361.9601
7732008.06.05 15:37modify1115.401.95511.95511.9601
7742008.06.05 15:37modify1115.401.95511.95531.9601
7752008.06.05 15:37s/l1115.401.95531.95531.9601108.0027315.72
7762008.06.06 06:44sell1125.501.95701.96741.9520
7772008.06.06 09:06modify1125.501.95701.95701.9520
7782008.06.06 09:07s/l1125.501.95701.95701.95200.0027315.72
7792008.06.09 08:14buy1135.501.97121.96131.9762
7802008.06.09 09:15modify1135.501.97121.97121.9762
7812008.06.09 09:15modify1135.501.97121.97141.9762
7822008.06.09 09:15modify1135.501.97121.97151.9762
7832008.06.09 09:15modify1135.501.97121.97161.9762
7842008.06.09 09:16s/l1135.501.97161.97161.9762220.0027535.72
7852008.06.09 13:18buy1145.501.97951.96661.9845
7862008.06.10 07:56s/l1145.501.96661.96661.9845-7073.1520462.57
7872008.06.11 10:30sell1154.101.95261.96281.9476
7882008.06.11 10:31modify1154.101.95261.95241.9476
7892008.06.11 10:31modify1154.101.95261.95231.9476
7902008.06.11 10:31modify1154.101.95261.95211.9476
7912008.06.11 10:31modify1154.101.95261.95191.9476
7922008.06.11 10:31modify1154.101.95261.95171.9476
7932008.06.11 10:31modify1154.101.95261.95151.9476
7942008.06.11 10:31s/l1154.101.95151.95151.9476451.0020913.57
7952008.06.13 08:17sell1164.201.94571.95481.9407
7962008.06.13 08:57modify1164.201.94571.94561.9407
7972008.06.13 08:57modify1164.201.94571.94541.9407
7982008.06.13 08:57modify1164.201.94571.94531.9407
7992008.06.13 08:57modify1164.201.94571.94511.9407
8002008.06.13 08:57modify1164.201.94571.94491.9407
8012008.06.13 08:57modify1164.201.94571.94481.9407
8022008.06.13 08:58modify1164.201.94571.94461.9407
8032008.06.13 08:59modify1164.201.94571.94451.9407
8042008.06.13 08:59s/l1164.201.94451.94451.9407504.0021417.57
8052008.06.13 12:37sell1174.301.94361.95281.9386
8062008.06.13 14:39modify1174.301.94361.94341.9386
8072008.06.13 14:39modify1174.301.94361.94321.9386
8082008.06.13 14:39modify1174.301.94361.94301.9386
8092008.06.13 14:39modify1174.301.94361.94281.9386
8102008.06.13 14:39modify1174.301.94361.94261.9386
8112008.06.13 14:40modify1174.301.94361.94241.9386
8122008.06.13 14:40modify1174.301.94361.94231.9386
8132008.06.13 14:40modify1174.301.94361.94221.9386
8142008.06.13 14:40modify1174.301.94361.94211.9386
8152008.06.13 14:40s/l1174.301.94211.94211.9386645.0022062.57
8162008.06.13 17:22buy1184.401.95031.93831.9553
8172008.06.13 17:33modify1184.401.95031.95031.9553
8182008.06.13 17:33modify1184.401.95031.95041.9553
8192008.06.13 17:33modify1184.401.95031.95051.9553
8202008.06.13 17:33modify1184.401.95031.95061.9553
8212008.06.13 17:33modify1184.401.95031.95071.9553
8222008.06.13 17:33s/l1184.401.95071.95071.9553176.0022238.57
8232008.06.17 07:40buy1194.401.96891.95871.9739
8242008.06.17 08:57modify1194.401.96891.96901.9739
8252008.06.17 08:57modify1194.401.96891.96921.9739
8262008.06.17 08:58s/l1194.401.96921.96921.9739132.0022370.57
8272008.06.17 09:31sell1204.501.96621.97561.9612
8282008.06.17 09:36modify1204.501.96621.96611.9612
8292008.06.17 09:36modify1204.501.96621.96601.9612
8302008.06.17 09:36modify1204.501.96621.96591.9612
8312008.06.17 09:36modify1204.501.96621.96581.9612
8322008.06.17 09:36modify1204.501.96621.96571.9612
8332008.06.17 09:36modify1204.501.96621.96561.9612
8342008.06.17 09:36s/l1204.501.96561.96561.9612270.0022640.57
8352008.06.18 07:15sell1214.501.95111.96241.9461
8362008.06.18 10:18modify1214.501.95111.95101.9461
8372008.06.18 10:18modify1214.501.95111.95091.9461
8382008.06.18 10:18s/l1214.501.95091.95091.946190.0022730.57
8392008.06.18 16:28buy1224.501.95701.94561.9620
8402008.06.18 16:29modify1224.501.95701.95701.9620
8412008.06.18 16:30s/l1224.501.95701.95701.96200.0022730.57
8422008.06.19 07:34buy1234.501.96261.95111.9676
8432008.06.19 09:04modify1234.501.96261.96261.9676
8442008.06.19 09:04modify1234.501.96261.96271.9676
8452008.06.19 09:04modify1234.501.96261.96281.9676
8462008.06.19 09:04modify1234.501.96261.96291.9676
8472008.06.19 09:05modify1234.501.96261.96341.9676
8482008.06.19 09:05s/l1234.501.96341.96341.9676360.0023090.57
8492008.06.19 13:22buy1244.601.97181.95861.9768
8502008.06.19 13:22modify1244.601.97181.97201.9768
8512008.06.19 13:22modify1244.601.97181.97221.9768
8522008.06.19 13:22s/l1244.601.97221.97221.9768184.0023274.57
8532008.06.19 17:57buy1254.701.97401.95861.9790
8542008.06.20 11:41modify1254.701.97401.97411.9790
8552008.06.20 11:42modify1254.701.97401.97421.9790
8562008.06.20 11:42modify1254.701.97401.97431.9790
8572008.06.20 11:43s/l1254.701.97431.97431.9790159.6723434.23
8582008.06.20 11:43buy1264.701.97481.96441.9798
8592008.06.20 12:05modify1264.701.97481.97491.9798
8602008.06.20 12:05modify1264.701.97481.97511.9798
8612008.06.20 12:06modify1264.701.97481.97521.9798
8622008.06.20 12:06modify1264.701.97481.97531.9798
8632008.06.20 12:06modify1264.701.97481.97541.9798
8642008.06.20 12:06modify1264.701.97481.97561.9798
8652008.06.20 12:06modify1264.701.97481.97571.9798
8662008.06.20 12:06modify1264.701.97481.97581.9798
8672008.06.20 12:06modify1264.701.97481.97591.9798
8682008.06.20 12:06modify1264.701.97481.97601.9798
8692008.06.20 12:06modify1264.701.97481.97611.9798
8702008.06.20 12:06s/l1264.701.97611.97611.9798611.0024045.23
8712008.06.24 12:03sell1274.801.96341.97251.9584
8722008.06.24 16:16s/l1274.801.97251.97251.9584-4368.0019677.23
8732008.06.24 16:16buy1283.901.97281.96031.9778
8742008.06.25 12:24modify1283.901.97281.97291.9778
8752008.06.25 12:24modify1283.901.97281.97301.9778
8762008.06.25 12:24modify1283.901.97281.97311.9778
8772008.06.25 12:24modify1283.901.97281.97321.9778
8782008.06.25 12:24modify1283.901.97281.97331.9778
8792008.06.25 12:25s/l1283.901.97331.97331.9778210.4919887.72
8802008.06.26 10:19buy1294.001.97831.96691.9833
8812008.06.26 10:30modify1294.001.97831.97851.9833
8822008.06.26 10:30modify1294.001.97831.97861.9833
8832008.06.26 10:30modify1294.001.97831.97881.9833
8842008.06.26 10:31modify1294.001.97831.97891.9833
8852008.06.26 10:31modify1294.001.97831.97911.9833
8862008.06.26 10:31s/l1294.001.97911.97911.9833320.0020207.72
8872008.06.26 17:05buy1304.001.98971.97091.9947
8882008.06.27 16:27modify1304.001.98971.99001.9947
8892008.06.27 16:27modify1304.001.98971.99021.9947
8902008.06.27 16:27modify1304.001.98971.99041.9947
8912008.06.27 16:27modify1304.001.98971.99061.9947
8922008.06.27 16:27modify1304.001.98971.99071.9947
8932008.06.27 16:27modify1304.001.98971.99081.9947
8942008.06.27 16:27modify1304.001.98971.99101.9947
8952008.06.27 16:28s/l1304.001.99101.99101.9947535.8920743.61
8962008.06.27 16:28buy1314.101.99151.98011.9965
8972008.06.27 16:37modify1314.101.99151.99161.9965
8982008.06.27 16:37modify1314.101.99151.99171.9965
8992008.06.27 16:37s/l1314.101.99171.99171.996582.0020825.61
9002008.06.30 11:19sell1324.201.99342.00251.9884
9012008.06.30 12:32modify1324.201.99341.99321.9884
9022008.06.30 12:32modify1324.201.99341.99311.9884
9032008.06.30 12:32s/l1324.201.99311.99311.9884126.0020951.61
9042008.07.02 09:31sell1334.201.99082.00051.9858
9052008.07.02 09:32modify1334.201.99081.99071.9858
9062008.07.02 09:32modify1334.201.99081.99041.9858
9072008.07.02 09:33modify1334.201.99081.99031.9858
9082008.07.02 09:33s/l1334.201.99031.99031.9858210.0021161.61
9092008.07.03 10:30sell1344.201.98751.99901.9825
9102008.07.03 10:30modify1344.201.98751.98741.9825
9112008.07.03 10:30modify1344.201.98751.98721.9825
9122008.07.03 10:30modify1344.201.98751.98691.9825
9132008.07.03 10:30modify1344.201.98751.98661.9825
9142008.07.03 10:30s/l1344.201.98661.98661.9825378.0021539.61
9152008.07.04 08:35sell1354.301.98241.99151.9774
9162008.07.04 08:51modify1354.301.98241.98211.9774
9172008.07.04 08:51s/l1354.301.98211.98211.9774129.0021668.61
9182008.07.07 07:13sell1364.301.97581.98611.9708
9192008.07.07 08:29modify1364.301.97581.97541.9708
9202008.07.07 08:30modify1364.301.97581.97531.9708
9212008.07.07 08:30modify1364.301.97581.97511.9708
9222008.07.07 08:30modify1364.301.97581.97501.9708
9232008.07.07 08:30modify1364.301.97581.97481.9708
9242008.07.07 08:30modify1364.301.97581.97471.9708
9252008.07.07 08:30modify1364.301.97581.97451.9708
9262008.07.07 08:30modify1364.301.97581.97441.9708
9272008.07.07 08:30modify1364.301.97581.97421.9708
9282008.07.07 08:30modify1364.301.97581.97401.9708
9292008.07.07 08:31modify1364.301.97581.97391.9708
9302008.07.07 08:32s/l1364.301.97391.97391.9708817.0022485.61
9312008.07.08 09:56buy1374.501.97721.96731.9822
9322008.07.08 10:11modify1374.501.97721.97721.9822
9332008.07.08 10:11modify1374.501.97721.97741.9822
9342008.07.08 10:11modify1374.501.97721.97751.9822
9352008.07.08 10:11modify1374.501.97721.97761.9822
9362008.07.08 10:11modify1374.501.97721.97771.9822
9372008.07.08 10:11s/l1374.501.97771.97771.9822225.0022710.61
9382008.07.08 16:07sell1384.501.96961.98091.9646
9392008.07.08 17:33modify1384.501.96961.96961.9646
9402008.07.08 17:33modify1384.501.96961.96941.9646
9412008.07.08 17:34modify1384.501.96961.96931.9646
9422008.07.08 17:34modify1384.501.96961.96911.9646
9432008.07.08 17:35s/l1384.501.96911.96911.9646225.0022935.61
9442008.07.09 06:36buy1394.601.97071.96051.9757
9452008.07.09 06:42modify1394.601.97071.97071.9757
9462008.07.09 06:43modify1394.601.97071.97091.9757
9472008.07.09 06:43s/l1394.601.97091.97091.975792.0023027.61
9482008.07.09 09:40sell1404.601.96841.97751.9634
9492008.07.09 09:52modify1404.601.96841.96831.9634
9502008.07.09 09:52s/l1404.601.96831.96831.963446.0023073.61
9512008.07.09 12:22buy1414.601.97401.96401.9790
9522008.07.09 12:31modify1414.601.97401.97411.9790
9532008.07.09 12:31s/l1414.601.97411.97411.979046.0023119.61
9542008.07.10 07:23sell1424.601.97891.99021.9739
9552008.07.10 09:12modify1424.601.97891.97891.9739
9562008.07.10 09:12modify1424.601.97891.97881.9739
9572008.07.10 09:12modify1424.601.97891.97871.9739
9582008.07.10 09:12modify1424.601.97891.97851.9739
9592008.07.10 09:12modify1424.601.97891.97831.9739
9602008.07.10 09:13modify1424.601.97891.97821.9739
9612008.07.10 09:13modify1424.601.97891.97811.9739
9622008.07.10 09:13modify1424.601.97891.97801.9739
9632008.07.10 09:13modify1424.601.97891.97791.9739
9642008.07.10 09:13modify1424.601.97891.97781.9739
9652008.07.10 09:13modify1424.601.97891.97771.9739
9662008.07.10 09:14modify1424.601.97891.97761.9739
9672008.07.10 09:14modify1424.601.97891.97751.9739
9682008.07.10 09:14modify1424.601.97891.97741.9739
9692008.07.10 09:14modify1424.601.97891.97731.9739
9702008.07.10 09:14s/l1424.601.97731.97731.9739736.0023855.61
9712008.07.11 13:41buy1434.801.97901.96881.9840
9722008.07.11 13:44modify1434.801.97901.97901.9840
9732008.07.11 13:44modify1434.801.97901.97941.9840
9742008.07.11 13:44modify1434.801.97901.97951.9840
9752008.07.11 13:44modify1434.801.97901.97981.9840
9762008.07.11 13:44modify1434.801.97901.98001.9840
9772008.07.11 13:44modify1434.801.97901.98031.9840
9782008.07.11 13:45modify1434.801.97901.98061.9840
9792008.07.11 13:45modify1434.801.97901.98081.9840
9802008.07.11 13:45modify1434.801.97901.98091.9840
9812008.07.11 13:45modify1434.801.97901.98101.9840
9822008.07.11 13:45s/l1434.801.98101.98101.9840960.0024815.61
9832008.07.14 07:30sell1445.001.98311.99341.9781
9842008.07.14 10:30modify1445.001.98311.98301.9781
9852008.07.14 10:30modify1445.001.98311.98281.9781
9862008.07.14 10:30modify1445.001.98311.98261.9781
9872008.07.14 10:30modify1445.001.98311.98241.9781
9882008.07.14 10:30s/l1445.001.98241.98241.9781350.0025165.61
9892008.07.14 13:39buy1455.001.98831.97811.9933
9902008.07.14 14:30modify1455.001.98831.98841.9933
9912008.07.14 14:31s/l1455.001.98841.98841.993350.0025215.61
9922008.07.16 07:27sell1465.002.00032.01161.9953
9932008.07.16 15:19modify1465.002.00032.00031.9953
9942008.07.16 15:24s/l1465.002.00032.00031.99530.0025215.61
9952008.07.16 15:24sell1475.001.99882.01021.9938
9962008.07.16 15:29modify1475.001.99881.99851.9938
9972008.07.16 15:30modify1475.001.99881.99831.9938
9982008.07.16 15:30modify1475.001.99881.99821.9938
9992008.07.16 15:30modify1475.001.99881.99811.9938
10002008.07.16 15:30modify1475.001.99881.99791.9938
10012008.07.16 15:30s/l1475.001.99791.99791.9938450.0025665.61
10022008.07.17 07:19buy1485.102.00281.99132.0078
10032008.07.17 11:20modify1485.102.00282.00292.0078
10042008.07.17 11:20modify1485.102.00282.00302.0078
10052008.07.17 11:20modify1485.102.00282.00322.0078
10062008.07.17 11:20s/l1485.102.00322.00322.0078204.0025869.61
10072008.07.17 11:20buy1495.202.00361.99252.0086
10082008.07.17 12:10modify1495.202.00362.00362.0086
10092008.07.17 12:10modify1495.202.00362.00372.0086
10102008.07.17 12:11modify1495.202.00362.00382.0086
10112008.07.17 12:11s/l1495.202.00382.00382.0086104.0025973.61
10122008.07.17 16:46buy1505.202.00601.99472.0110
10132008.07.17 16:58modify1505.202.00602.00612.0110
10142008.07.17 16:58modify1505.202.00602.00622.0110
10152008.07.17 16:58modify1505.202.00602.00632.0110
10162008.07.17 16:59modify1505.202.00602.00642.0110
10172008.07.17 16:59modify1505.202.00602.00652.0110
10182008.07.17 17:00modify1505.202.00602.00662.0110
10192008.07.17 17:00modify1505.202.00602.00672.0110
10202008.07.17 17:00s/l1505.202.00672.00672.0110364.0026337.61
10212008.07.18 09:25sell1515.301.99292.00471.9879
10222008.07.18 09:31modify1515.301.99291.99281.9879
10232008.07.18 09:31modify1515.301.99291.99271.9879
10242008.07.18 09:31modify1515.301.99291.99261.9879
10252008.07.18 09:31modify1515.301.99291.99241.9879
10262008.07.18 09:31modify1515.301.99291.99231.9879
10272008.07.18 09:31modify1515.301.99291.99211.9879
10282008.07.18 09:31modify1515.301.99291.99201.9879
10292008.07.18 09:32s/l1515.301.99201.99201.9879477.0026814.61
10302008.07.18 17:58buy1525.401.99941.98802.0044
10312008.07.21 22:19modify1525.401.99941.99962.0044
10322008.07.21 22:19modify1525.401.99941.99992.0044
10332008.07.21 22:19modify1525.401.99942.00022.0044
10342008.07.21 22:20modify1525.401.99942.00052.0044
10352008.07.21 22:20modify1525.401.99942.00072.0044
10362008.07.21 22:20modify1525.401.99942.00082.0044
10372008.07.21 22:20modify1525.401.99942.00092.0044
10382008.07.21 22:20modify1525.401.99942.00102.0044
10392008.07.21 22:20modify1525.401.99942.00122.0044
10402008.07.21 22:22modify1525.401.99942.00132.0044
10412008.07.21 22:23modify1525.401.99942.00142.0044
10422008.07.21 22:23modify1525.401.99942.00152.0044
10432008.07.21 22:23modify1525.401.99942.00162.0044
10442008.07.21 22:23modify1525.401.99942.00172.0044
10452008.07.21 22:23modify1525.401.99942.00182.0044
10462008.07.21 22:25close1525.402.00252.00182.00441695.4528510.06
10472008.07.22 07:15sell1535.702.00072.01111.9957
10482008.07.22 14:51modify1535.702.00072.00061.9957
10492008.07.22 14:51modify1535.702.00072.00051.9957
10502008.07.22 14:51s/l1535.702.00052.00051.9957114.0028624.06
10512008.07.23 08:11sell1545.701.99142.00051.9864
10522008.07.23 08:13modify1545.701.99141.99141.9864
10532008.07.23 08:14modify1545.701.99141.99131.9864
10542008.07.23 08:14s/l1545.701.99131.99131.986457.0028681.06
10552008.07.24 08:06sell1555.701.99692.00601.9919
10562008.07.24 08:08modify1555.701.99691.99681.9919
10572008.07.24 08:08modify1555.701.99691.99671.9919
10582008.07.24 08:08modify1555.701.99691.99651.9919
10592008.07.24 08:09modify1555.701.99691.99631.9919
10602008.07.24 08:10s/l1555.701.99631.99631.9919342.0029023.06
10612008.07.24 15:01sell1565.801.98201.99941.9770
10622008.07.29 16:20modify1565.801.98201.98191.9770
10632008.07.29 16:20modify1565.801.98201.98181.9770
10642008.07.29 16:20modify1565.801.98201.98171.9770
10652008.07.29 16:20modify1565.801.98201.98161.9770
10662008.07.29 16:20modify1565.801.98201.98151.9770
10672008.07.29 16:20modify1565.801.98201.98141.9770
10682008.07.29 16:21s/l1565.801.98141.98141.9770235.2429258.30
10692008.07.30 07:50sell1575.901.97911.98941.9741
10702008.07.30 07:59modify1575.901.97911.97911.9741
10712008.07.30 08:01s/l1575.901.97911.97911.97410.0029258.30
10722008.07.30 09:43buy1585.901.98201.97211.9870
10732008.07.30 10:01modify1585.901.98201.98211.9870
10742008.07.30 10:01modify1585.901.98201.98231.9870
10752008.07.30 10:01modify1585.901.98201.98241.9870
10762008.07.30 10:01modify1585.901.98201.98251.9870
10772008.07.30 10:01modify1585.901.98201.98261.9870
10782008.07.30 10:01modify1585.901.98201.98281.9870
10792008.07.30 10:02modify1585.901.98201.98291.9870
10802008.07.30 10:02modify1585.901.98201.98301.9870
10812008.07.30 10:02modify1585.901.98201.98311.9870
10822008.07.30 10:02s/l1585.901.98311.98311.9870649.0029907.30
10832008.07.30 15:06sell1596.001.97551.98681.9705
10842008.07.30 15:34modify1596.001.97551.97541.9705
10852008.07.30 15:34s/l1596.001.97541.97541.970560.0029967.30
10862008.07.30 19:23buy1606.001.98331.97191.9883
10872008.07.31 14:31modify1606.001.98331.98361.9883
10882008.07.31 14:31modify1606.001.98331.98391.9883
10892008.07.31 14:31modify1606.001.98331.98421.9883
10902008.07.31 14:31modify1606.001.98331.98441.9883
10912008.07.31 14:31modify1606.001.98331.98471.9883
10922008.07.31 14:31modify1606.001.98331.98501.9883
10932008.07.31 14:31modify1606.001.98331.98521.9883
10942008.07.31 14:31modify1606.001.98331.98541.9883
10952008.07.31 14:31modify1606.001.98331.98571.9883
10962008.07.31 14:31close1606.001.98651.98571.98831991.4931958.79
10972008.08.01 09:05sell1616.401.97901.99031.9740
10982008.08.01 09:20modify1616.401.97901.97901.9740
10992008.08.01 09:20modify1616.401.97901.97891.9740
11002008.08.01 09:20modify1616.401.97901.97871.9740
11012008.08.01 09:22modify1616.401.97901.97861.9740
11022008.08.01 09:22modify1616.401.97901.97851.9740
11032008.08.01 09:22modify1616.401.97901.97841.9740
11042008.08.01 09:22modify1616.401.97901.97821.9740
11052008.08.01 09:23modify1616.401.97901.97811.9740
11062008.08.01 09:23modify1616.401.97901.97801.9740
11072008.08.01 09:23modify1616.401.97901.97781.9740
11082008.08.01 09:23modify1616.401.97901.97771.9740
11092008.08.01 09:23modify1616.401.97901.97761.9740
11102008.08.01 09:23modify1616.401.97901.97751.9740
11112008.08.01 09:23modify1616.401.97901.97731.9740
11122008.08.01 09:24s/l1616.401.97731.97731.97401088.0033046.79
11132008.08.01 12:25sell1626.601.97431.98461.9693
11142008.08.01 14:34modify1626.601.97431.97421.9693
11152008.08.01 14:34modify1626.601.97431.97381.9693
11162008.08.01 14:34modify1626.601.97431.97371.9693
11172008.08.01 14:34s/l1626.601.97371.97371.9693396.0033442.79
11182008.08.04 17:31sell1636.701.96391.97621.9589
11192008.08.04 17:32modify1636.701.96391.96381.9589
11202008.08.04 17:32modify1636.701.96391.96361.9589
11212008.08.04 17:33s/l1636.701.96361.96361.9589201.0033643.79
11222008.08.06 10:41sell1646.701.95361.96391.9486
11232008.08.06 10:49modify1646.701.95361.95361.9486
11242008.08.06 10:49modify1646.701.95361.95351.9486
11252008.08.06 10:49modify1646.701.95361.95331.9486
11262008.08.06 10:49s/l1646.701.95331.95331.9486201.0033844.79
11272008.08.06 13:39sell1656.801.95201.96231.9470
11282008.08.06 15:12modify1656.801.95201.95191.9470
11292008.08.06 15:12modify1656.801.95201.95171.9470
11302008.08.06 15:12modify1656.801.95201.95151.9470
11312008.08.06 15:12modify1656.801.95201.95111.9470
11322008.08.06 15:14s/l1656.801.95111.95111.9470612.0034456.79
11332008.08.07 06:58buy1666.901.94991.93951.9549
11342008.08.07 08:25modify1666.901.94991.95001.9549
11352008.08.07 08:25modify1666.901.94991.95011.9549
11362008.08.07 08:25modify1666.901.94991.95021.9549
11372008.08.07 08:27modify1666.901.94991.95031.9549
11382008.08.07 08:27modify1666.901.94991.95041.9549
11392008.08.07 08:27modify1666.901.94991.95051.9549
11402008.08.07 08:27modify1666.901.94991.95071.9549
11412008.08.07 08:27modify1666.901.94991.95081.9549
11422008.08.07 08:27modify1666.901.94991.95091.9549
11432008.08.07 08:27modify1666.901.94991.95111.9549
11442008.08.07 08:27modify1666.901.94991.95121.9549
11452008.08.07 08:27s/l1666.901.95121.95121.9549897.0035353.79
11462008.08.07 15:02sell1677.101.94571.95721.9407
11472008.08.07 16:00modify1677.101.94571.94561.9407
11482008.08.07 16:00modify1677.101.94571.94551.9407
11492008.08.07 16:01modify1677.101.94571.94521.9407
11502008.08.07 16:01modify1677.101.94571.94511.9407
11512008.08.07 16:01modify1677.101.94571.94481.9407
11522008.08.07 16:01modify1677.101.94571.94461.9407
11532008.08.07 16:01modify1677.101.94571.94421.9407
11542008.08.07 16:02s/l1677.101.94421.94421.94071065.0036418.79
11552008.08.08 09:21sell1687.301.92671.94621.9217
11562008.08.08 09:22modify1687.301.92671.92671.9217
11572008.08.08 09:22s/l1687.301.92671.92671.92170.0036418.79
11582008.08.11 09:51buy1697.301.92061.91071.9256
11592008.08.11 09:52modify1697.301.92061.92061.9256
11602008.08.11 09:52modify1697.301.92061.92071.9256
11612008.08.11 09:52modify1697.301.92061.92081.9256
11622008.08.11 09:52modify1697.301.92061.92091.9256
11632008.08.11 09:53s/l1697.301.92091.92091.9256219.0036637.79
11642008.08.11 18:21sell1707.301.91241.92611.9074
11652008.08.11 18:34modify1707.301.91241.91241.9074
11662008.08.11 18:34modify1707.301.91241.91231.9074
11672008.08.11 18:34modify1707.301.91241.91221.9074
11682008.08.11 18:34modify1707.301.91241.91201.9074
11692008.08.11 18:34modify1707.301.91241.91191.9074
11702008.08.11 18:34modify1707.301.91241.91181.9074
11712008.08.11 18:34modify1707.301.91241.91161.9074
11722008.08.11 18:35s/l1707.301.91161.91161.9074584.0037221.79
11732008.08.12 07:45sell1717.401.90171.91461.8967
11742008.08.12 07:54modify1717.401.90171.90161.8967
11752008.08.12 07:54modify1717.401.90171.90151.8967
11762008.08.12 07:54modify1717.401.90171.90131.8967
11772008.08.12 07:55modify1717.401.90171.90121.8967
11782008.08.12 07:55s/l1717.401.90121.90121.8967370.0037591.79
11792008.08.13 09:05buy1727.501.90051.88901.9055
11802008.08.13 09:06modify1727.501.90051.90051.9055
11812008.08.13 09:06modify1727.501.90051.90061.9055
11822008.08.13 09:06modify1727.501.90051.90071.9055
11832008.08.13 09:07modify1727.501.90051.90081.9055
11842008.08.13 09:07modify1727.501.90051.90091.9055
11852008.08.13 09:07s/l1727.501.90091.90091.9055300.0037891.79
11862008.08.13 11:30sell1737.601.89291.90211.8879
11872008.08.13 11:31modify1737.601.89291.89291.8879
11882008.08.13 11:31modify1737.601.89291.89281.8879
11892008.08.13 11:31modify1737.601.89291.89271.8879
11902008.08.13 11:31modify1737.601.89291.89261.8879
11912008.08.13 11:31modify1737.601.89291.89251.8879
11922008.08.13 11:31modify1737.601.89291.89241.8879
11932008.08.13 11:31modify1737.601.89291.89231.8879
11942008.08.13 11:31modify1737.601.89291.89221.8879
11952008.08.13 11:31modify1737.601.89291.89211.8879
11962008.08.13 11:31modify1737.601.89291.89201.8879
11972008.08.13 11:31modify1737.601.89291.89191.8879
11982008.08.13 11:32modify1737.601.89291.89181.8879
11992008.08.13 11:32modify1737.601.89291.89171.8879
12002008.08.13 11:32modify1737.601.89291.89161.8879
12012008.08.13 11:32modify1737.601.89291.89151.8879
12022008.08.13 11:32modify1737.601.89291.89141.8879
12032008.08.13 11:32modify1737.601.89291.89131.8879
12042008.08.13 11:32modify1737.601.89291.89121.8879
12052008.08.13 11:32modify1737.601.89291.89111.8879
12062008.08.13 11:32modify1737.601.89291.89101.8879
12072008.08.13 11:32modify1737.601.89291.89091.8879
12082008.08.13 11:32modify1737.601.89291.89081.8879
12092008.08.13 11:32modify1737.601.89291.89071.8879
12102008.08.13 11:32modify1737.601.89291.89061.8879
12112008.08.13 11:32s/l1737.601.89061.89061.88791748.0039639.79
12122008.08.14 13:12buy1747.901.87371.86351.8787
12132008.08.14 13:16modify1747.901.87371.87371.8787
12142008.08.14 13:16modify1747.901.87371.87381.8787
12152008.08.14 13:16modify1747.901.87371.87391.8787
12162008.08.14 13:16modify1747.901.87371.87401.8787
12172008.08.14 13:17modify1747.901.87371.87411.8787
12182008.08.14 13:17modify1747.901.87371.87451.8787
12192008.08.14 13:18s/l1747.901.87451.87451.8787632.0040271.79
12202008.08.14 18:13sell1758.101.86861.87991.8636
12212008.08.14 18:33modify1758.101.86861.86851.8636
12222008.08.14 18:33modify1758.101.86861.86831.8636
12232008.08.14 18:34modify1758.101.86861.86821.8636
12242008.08.14 18:34modify1758.101.86861.86801.8636
12252008.08.14 18:34modify1758.101.86861.86791.8636
12262008.08.14 18:34modify1758.101.86861.86781.8636
12272008.08.14 18:34modify1758.101.86861.86761.8636
12282008.08.14 18:34modify1758.101.86861.86751.8636
12292008.08.14 18:35s/l1758.101.86751.86751.8636891.0041162.79
12302008.08.18 16:27sell1768.201.86381.87511.8588
12312008.08.18 23:45modify1768.201.86381.86371.8588
12322008.08.18 23:45modify1768.201.86381.86361.8588
12332008.08.18 23:51s/l1768.201.86361.86361.8588164.0041326.79
12342008.08.19 07:52sell1778.301.85991.87121.8549
12352008.08.19 07:54modify1778.301.85991.85991.8549
12362008.08.19 07:54modify1778.301.85991.85981.8549
12372008.08.19 07:55modify1778.301.85991.85961.8549
12382008.08.19 07:55modify1778.301.85991.85951.8549
12392008.08.19 07:55modify1778.301.85991.85941.8549
12402008.08.19 07:55modify1778.301.85991.85921.8549
12412008.08.19 07:55modify1778.301.85991.85911.8549
12422008.08.19 07:55modify1778.301.85991.85901.8549
12432008.08.19 07:55modify1778.301.85991.85881.8549
12442008.08.19 07:56modify1778.301.85991.85861.8549
12452008.08.19 07:56s/l1778.301.85861.85861.85491079.0042405.79
12462008.08.19 17:10buy1788.501.86491.85361.8699
12472008.08.19 17:17modify1788.501.86491.86501.8699
12482008.08.19 17:17modify1788.501.86491.86511.8699
12492008.08.19 17:17modify1788.501.86491.86521.8699
12502008.08.19 17:18modify1788.501.86491.86531.8699
12512008.08.19 17:18s/l1788.501.86531.86531.8699340.0042745.79
12522008.08.21 07:09buy1798.501.86621.85591.8712
12532008.08.21 08:23modify1798.501.86621.86621.8712
12542008.08.21 08:24modify1798.501.86621.86631.8712
12552008.08.21 08:24modify1798.501.86621.86641.8712
12562008.08.21 08:24modify1798.501.86621.86651.8712
12572008.08.21 08:24modify1798.501.86621.86661.8712
12582008.08.21 08:24modify1798.501.86621.86671.8712
12592008.08.21 08:25modify1798.501.86621.86701.8712
12602008.08.21 08:25modify1798.501.86621.86721.8712
12612008.08.21 08:25modify1798.501.86621.86741.8712
12622008.08.21 08:25modify1798.501.86621.86761.8712
12632008.08.21 08:25modify1798.501.86621.86781.8712
12642008.08.21 08:25modify1798.501.86621.86791.8712
12652008.08.21 08:25modify1798.501.86621.86801.8712
12662008.08.21 08:25modify1798.501.86621.86821.8712
12672008.08.21 08:25modify1798.501.86621.86831.8712
12682008.08.21 08:25modify1798.501.86621.86841.8712
12692008.08.21 08:25s/l1798.501.86841.86841.87121870.0044615.79
12702008.08.21 12:37sell1808.901.86281.87191.8578
12712008.08.21 12:40modify1808.901.86281.86261.8578
12722008.08.21 12:41modify1808.901.86281.86191.8578
12732008.08.21 12:41modify1808.901.86281.86181.8578
12742008.08.21 12:41s/l1808.901.86181.86181.8578890.0045505.79
12752008.08.21 15:54buy1819.101.87191.86001.8769
12762008.08.21 15:55modify1819.101.87191.87191.8769
12772008.08.21 15:55modify1819.101.87191.87211.8769
12782008.08.21 15:55modify1819.101.87191.87221.8769
12792008.08.21 15:55modify1819.101.87191.87231.8769
12802008.08.21 15:55modify1819.101.87191.87241.8769
12812008.08.21 15:55modify1819.101.87191.87261.8769
12822008.08.21 15:56modify1819.101.87191.87271.8769
12832008.08.21 15:56modify1819.101.87191.87281.8769
12842008.08.21 15:56modify1819.101.87191.87291.8769
12852008.08.21 15:56modify1819.101.87191.87301.8769
12862008.08.21 15:57modify1819.101.87191.87311.8769
12872008.08.21 15:57modify1819.101.87191.87321.8769
12882008.08.21 15:57modify1819.101.87191.87331.8769
12892008.08.21 15:57modify1819.101.87191.87341.8769
12902008.08.21 15:57modify1819.101.87191.87351.8769
12912008.08.21 15:58s/l1819.101.87351.87351.87691456.0046961.79
12922008.08.22 09:24sell1829.401.87271.88411.8677
12932008.08.22 09:29modify1829.401.87271.87271.8677
12942008.08.22 09:29modify1829.401.87271.87261.8677
12952008.08.22 09:29modify1829.401.87271.87241.8677
12962008.08.22 09:29modify1829.401.87271.87221.8677
12972008.08.22 09:29s/l1829.401.87221.87221.8677470.0047431.79
12982008.08.22 17:03sell1839.501.85381.86511.8488
12992008.08.22 17:21modify1839.501.85381.85371.8488
13002008.08.22 17:21modify1839.501.85381.85321.8488
13012008.08.22 17:23modify1839.501.85381.85261.8488
13022008.08.22 17:23s/l1839.501.85261.85261.84881140.0048571.79
13032008.08.25 14:11buy1849.701.85361.84001.8586
13042008.08.25 14:12modify1849.701.85361.85361.8586
13052008.08.25 14:12modify1849.701.85361.85371.8586
13062008.08.25 14:12modify1849.701.85361.85381.8586
13072008.08.25 14:13s/l1849.701.85381.85381.8586194.0048765.79
13082008.08.25 17:49buy1859.801.85731.84001.8623
13092008.08.25 17:50modify1859.801.85731.85761.8623
13102008.08.25 17:51modify1859.801.85731.85771.8623
13112008.08.25 17:52s/l1859.801.85771.85771.8623392.0049157.79
13122008.08.26 07:45sell1869.801.84431.85561.8393
13132008.08.26 08:15modify1869.801.84431.84431.8393
13142008.08.26 08:16modify1869.801.84431.84421.8393
13152008.08.26 08:19modify1869.801.84431.84411.8393
13162008.08.26 08:20modify1869.801.84431.84401.8393
13172008.08.26 08:21modify1869.801.84431.84391.8393
13182008.08.26 08:22modify1869.801.84431.84371.8393
13192008.08.26 08:26s/l1869.801.84371.84371.8393588.0049745.79
13202008.08.27 12:24buy1879.901.84781.83791.8528
13212008.08.27 12:25modify1879.901.84781.84791.8528
13222008.08.27 12:25modify1879.901.84781.84801.8528
13232008.08.27 12:25modify1879.901.84781.84821.8528
13242008.08.27 12:25s/l1879.901.84821.84821.8528396.0050141.79
13252008.08.27 16:26sell18810.001.83871.85001.8337
13262008.08.27 16:31modify18810.001.83871.83871.8337
13272008.08.27 16:32s/l18810.001.83871.83871.83370.0050141.79
13282008.08.28 06:11buy18910.001.83841.82711.8434
13292008.08.28 06:17modify18910.001.83841.83851.8434
13302008.08.28 06:17modify18910.001.83841.83861.8434
13312008.08.28 06:17modify18910.001.83841.83871.8434
13322008.08.28 06:17modify18910.001.83841.83891.8434
13332008.08.28 06:17modify18910.001.83841.83901.8434
13342008.08.28 06:17modify18910.001.83841.83911.8434
13352008.08.28 06:18s/l18910.001.83911.83911.8434700.0050841.79
13362008.08.28 12:06sell19010.201.83411.84321.8291
13372008.08.28 12:09modify19010.201.83411.83411.8291
13382008.08.28 12:09modify19010.201.83411.83401.8291
13392008.08.28 12:09modify19010.201.83411.83381.8291
13402008.08.28 12:09modify19010.201.83411.83371.8291
13412008.08.28 12:09modify19010.201.83411.83361.8291
13422008.08.28 12:09s/l19010.201.83361.83361.8291510.0051351.79
13432008.08.29 06:17buy19110.301.83291.82141.8379
13442008.08.29 07:01modify19110.301.83291.83301.8379
13452008.08.29 07:01modify19110.301.83291.83311.8379
13462008.08.29 07:03modify19110.301.83291.83321.8379
13472008.08.29 07:03modify19110.301.83291.83331.8379
13482008.08.29 07:04modify19110.301.83291.83351.8379
13492008.08.29 07:04modify19110.301.83291.83371.8379
13502008.08.29 07:05s/l19110.301.83371.83371.8379824.0052175.79
13512008.08.29 08:35sell19210.401.82791.83701.8229
13522008.08.29 08:51modify19210.401.82791.82791.8229
13532008.08.29 08:51modify19210.401.82791.82771.8229
13542008.08.29 08:51modify19210.401.82791.82751.8229
13552008.08.29 08:53s/l19210.401.82751.82751.8229416.0052591.79
13562008.08.29 15:49sell19310.501.82461.83591.8196
13572008.08.29 16:23modify19310.501.82461.82451.8196
13582008.08.29 16:23modify19310.501.82461.82441.8196
13592008.08.29 16:23modify19310.501.82461.82431.8196
13602008.08.29 16:23modify19310.501.82461.82421.8196
13612008.08.29 16:23modify19310.501.82461.82411.8196
13622008.08.29 16:23modify19310.501.82461.82401.8196
13632008.08.29 16:25s/l19310.501.82401.82401.8196630.0053221.79
13642008.09.01 08:09sell19410.601.80151.81321.7965
13652008.09.01 10:40modify19410.601.80151.80151.7965
13662008.09.01 10:40s/l19410.601.80151.80151.79650.0053221.79
13672008.09.01 16:59sell19510.601.79921.81051.7942
13682008.09.02 00:15modify19510.601.79921.79911.7942
13692008.09.02 00:15modify19510.601.79921.79901.7942
13702008.09.02 00:15modify19510.601.79921.79881.7942
13712008.09.02 00:15modify19510.601.79921.79861.7942
13722008.09.02 00:15modify19510.601.79921.79851.7942
13732008.09.02 00:15modify19510.601.79921.79841.7942
13742008.09.02 00:15modify19510.601.79921.79821.7942
13752008.09.02 00:15modify19510.601.79921.79811.7942
13762008.09.02 00:15modify19510.601.79921.79791.7942
13772008.09.02 00:15modify19510.601.79921.79771.7942
13782008.09.02 00:15modify19510.601.79921.79751.7942
13792008.09.02 00:15s/l19510.601.79751.79751.79421733.3154955.10
13802008.09.03 06:12sell19611.001.77801.78941.7730
13812008.09.03 06:12modify19611.001.77801.77801.7730
13822008.09.03 06:12modify19611.001.77801.77741.7730
13832008.09.03 06:12s/l19611.001.77741.77741.7730660.0055615.10
13842008.09.03 09:31sell19711.101.77061.78451.7656
13852008.09.03 09:59modify19711.101.77061.77051.7656
13862008.09.03 09:59modify19711.101.77061.77031.7656
13872008.09.03 09:59modify19711.101.77061.77021.7656
13882008.09.03 09:59modify19711.101.77061.77011.7656
13892008.09.03 10:00modify19711.101.77061.77001.7656
13902008.09.03 10:00modify19711.101.77061.76991.7656
13912008.09.03 10:00modify19711.101.77061.76981.7656
13922008.09.03 10:01s/l19711.101.76981.76981.7656888.0056503.10
13932008.09.04 07:59buy19811.301.77791.76641.7829
13942008.09.04 08:06modify19811.301.77791.77811.7829
13952008.09.04 08:07s/l19811.301.77811.77811.7829226.0056729.10
13962008.09.04 16:29sell19911.301.77471.78651.7697
13972008.09.04 16:30modify19911.301.77471.77451.7697
13982008.09.04 16:30modify19911.301.77471.77441.7697
13992008.09.04 16:30modify19911.301.77471.77431.7697
14002008.09.04 16:31modify19911.301.77471.77421.7697
14012008.09.04 16:32s/l19911.301.77421.77421.7697565.0057294.10
14022008.09.05 14:26buy20011.501.76601.75321.7710
14032008.09.05 14:30modify20011.501.76601.76611.7710
14042008.09.05 14:30modify20011.501.76601.76621.7710
14052008.09.05 14:30modify20011.501.76601.76651.7710
14062008.09.05 14:30modify20011.501.76601.76671.7710
14072008.09.05 14:30modify20011.501.76601.76701.7710
14082008.09.05 14:30modify20011.501.76601.76721.7710
14092008.09.05 14:30s/l20011.501.76721.76721.77101380.0058674.10
14102008.09.08 09:02sell20111.701.77871.79791.7737
14112008.09.08 09:07modify20111.701.77871.77851.7737
14122008.09.08 09:07modify20111.701.77871.77831.7737
14132008.09.08 09:08modify20111.701.77871.77791.7737
14142008.09.08 09:08s/l20111.701.77791.77791.7737936.0059610.10
14152008.09.08 17:52sell20211.901.75601.79791.7510
14162008.09.08 17:57modify20211.901.75601.75541.7510
14172008.09.08 17:57modify20211.901.75601.75531.7510
14182008.09.08 17:57modify20211.901.75601.75521.7510
14192008.09.08 17:57modify20211.901.75601.75511.7510
14202008.09.08 17:57modify20211.901.75601.75501.7510
14212008.09.08 17:57modify20211.901.75601.75491.7510
14222008.09.08 17:57modify20211.901.75601.75481.7510
14232008.09.08 17:58s/l20211.901.75481.75481.75101428.0061038.10
14242008.09.09 08:42buy20312.201.75861.74871.7636
14252008.09.09 08:43modify20312.201.75861.75861.7636
14262008.09.09 08:43modify20312.201.75861.75871.7636
14272008.09.09 08:43modify20312.201.75861.75881.7636
14282008.09.09 08:44modify20312.201.75861.75901.7636
14292008.09.09 08:44modify20312.201.75861.75911.7636
14302008.09.09 08:44s/l20312.201.75911.75911.7636610.0061648.10
14312008.09.09 17:22buy20412.301.76831.75271.7733
14322008.09.09 18:36modify20412.301.76831.76841.7733
14332008.09.09 18:38modify20412.301.76831.76851.7733
14342008.09.09 18:38modify20412.301.76831.76861.7733
14352008.09.09 18:38modify20412.301.76831.76871.7733
14362008.09.09 18:38modify20412.301.76831.76881.7733
14372008.09.09 18:38modify20412.301.76831.76891.7733
14382008.09.09 18:40modify20412.301.76831.76901.7733
14392008.09.09 18:40modify20412.301.76831.76911.7733
14402008.09.09 18:41modify20412.301.76831.76921.7733
14412008.09.09 18:41modify20412.301.76831.76941.7733
14422008.09.09 18:41modify20412.301.76831.76951.7733
14432008.09.09 18:41modify20412.301.76831.76961.7733
14442008.09.09 18:41modify20412.301.76831.76971.7733
14452008.09.09 18:41modify20412.301.76831.76981.7733
14462008.09.09 18:42modify20412.301.76831.76991.7733
14472008.09.09 18:42modify20412.301.76831.77001.7733
14482008.09.09 18:42modify20412.301.76831.77011.7733
14492008.09.09 18:42modify20412.301.76831.77021.7733
14502008.09.09 18:43s/l20412.301.77021.77021.77332337.0063985.10
14512008.09.10 06:35buy20512.801.76551.75411.7705
14522008.09.10 06:37modify20512.801.76551.76551.7705
14532008.09.10 06:37modify20512.801.76551.76571.7705
14542008.09.10 06:37modify20512.801.76551.76581.7705
14552008.09.10 06:37modify20512.801.76551.76591.7705
14562008.09.10 06:37modify20512.801.76551.76611.7705
14572008.09.10 06:37modify20512.801.76551.76621.7705
14582008.09.10 06:37modify20512.801.76551.76641.7705
14592008.09.10 06:38s/l20512.801.76641.76641.77051152.0065137.10
14602008.09.10 11:35sell20613.001.75731.76741.7523
14612008.09.10 12:14modify20613.001.75731.75721.7523
14622008.09.10 12:14modify20613.001.75731.75711.7523
14632008.09.10 12:14modify20613.001.75731.75701.7523
14642008.09.10 12:14modify20613.001.75731.75691.7523
14652008.09.10 12:14modify20613.001.75731.75681.7523
14662008.09.10 12:14modify20613.001.75731.75661.7523
14672008.09.10 12:14modify20613.001.75731.75651.7523
14682008.09.10 12:14modify20613.001.75731.75631.7523
14692008.09.10 12:14s/l20613.001.75631.75631.75231300.0066437.10
14702008.09.11 08:34buy20713.301.75351.74361.7585
14712008.09.11 13:33modify20713.301.75351.75361.7585
14722008.09.11 13:33modify20713.301.75351.75391.7585
14732008.09.11 13:33s/l20713.301.75391.75391.7585532.0066969.10
14742008.09.12 06:47buy20813.401.76031.74901.7653
14752008.09.12 07:42modify20813.401.76031.76051.7653
14762008.09.12 07:42s/l20813.401.76051.76051.7653268.0067237.10
14772008.09.15 09:07sell20913.401.79871.80901.7937
14782008.09.15 10:24modify20913.401.79871.79851.7937
14792008.09.15 10:24modify20913.401.79871.79831.7937
14802008.09.15 10:24s/l20913.401.79831.79831.7937536.0067773.10
14812008.09.16 09:36sell21013.601.79051.80001.7855
14822008.09.16 11:41modify21013.601.79051.79041.7855
14832008.09.16 11:41modify21013.601.79051.79031.7855
14842008.09.16 11:41modify21013.601.79051.79011.7855
14852008.09.16 11:41modify21013.601.79051.79001.7855
14862008.09.16 11:41modify21013.601.79051.78981.7855
14872008.09.16 11:42modify21013.601.79051.78971.7855
14882008.09.16 11:42modify21013.601.79051.78951.7855
14892008.09.16 11:42modify21013.601.79051.78941.7855
14902008.09.16 11:42modify21013.601.79051.78921.7855
14912008.09.16 11:42modify21013.601.79051.78911.7855
14922008.09.16 11:42modify21013.601.79051.78901.7855
14932008.09.16 11:42s/l21013.601.78901.78901.78552040.0069813.10
14942008.09.16 16:34sell21114.001.77771.80021.7727
14952008.09.16 16:49modify21114.001.77771.77771.7727
14962008.09.16 16:49s/l21114.001.77771.77771.77270.0069813.10
14972008.09.17 08:30buy21214.001.79011.77821.7951
14982008.09.17 08:56modify21214.001.79011.79021.7951
14992008.09.17 08:56modify21214.001.79011.79031.7951
15002008.09.17 08:56modify21214.001.79011.79041.7951
15012008.09.17 08:56modify21214.001.79011.79051.7951
15022008.09.17 08:56modify21214.001.79011.79061.7951
15032008.09.17 08:57s/l21214.001.79061.79061.7951700.0070513.10
15042008.09.17 16:43buy21314.101.79311.77931.7981
15052008.09.17 16:44modify21314.101.79311.79311.7981
15062008.09.17 16:44modify21314.101.79311.79321.7981
15072008.09.17 16:44modify21314.101.79311.79331.7981
15082008.09.17 16:45s/l21314.101.79331.79331.7981282.0070795.10
15092008.09.18 08:13buy21414.201.82431.81231.8293
15102008.09.18 08:14modify21414.201.82431.82441.8293
15112008.09.18 08:14modify21414.201.82431.82451.8293
15122008.09.18 08:14modify21414.201.82431.82471.8293
15132008.09.18 08:14modify21414.201.82431.82481.8293
15142008.09.18 08:14modify21414.201.82431.82501.8293
15152008.09.18 08:14modify21414.201.82431.82511.8293
15162008.09.18 08:14modify21414.201.82431.82531.8293
15172008.09.18 08:14s/l21414.201.82531.82531.82931420.0072215.10
15182008.09.18 09:31sell21514.401.81331.82491.8083
15192008.09.18 09:45modify21514.401.81331.81321.8083
15202008.09.18 09:45modify21514.401.81331.81301.8083
15212008.09.18 09:45modify21514.401.81331.81281.8083
15222008.09.18 09:45modify21514.401.81331.81251.8083
15232008.09.18 09:45modify21514.401.81331.81211.8083
15242008.09.18 09:45modify21514.401.81331.81181.8083
15252008.09.18 09:45modify21514.401.81331.81151.8083
15262008.09.18 09:45s/l21514.401.81151.81151.80832592.0074807.10
15272008.09.18 12:09buy21615.001.82581.81231.8308
15282008.09.18 12:10modify21615.001.82581.82601.8308
15292008.09.18 12:10modify21615.001.82581.82621.8308
15302008.09.18 12:10modify21615.001.82581.82631.8308
15312008.09.18 12:10modify21615.001.82581.82651.8308
15322008.09.18 12:10modify21615.001.82581.82661.8308
15332008.09.18 12:10modify21615.001.82581.82671.8308
15342008.09.18 12:10modify21615.001.82581.82681.8308
15352008.09.18 12:10s/l21615.001.82681.82681.83081500.0076307.10
15362008.09.22 09:29buy21715.301.83901.82591.8440
15372008.09.22 09:35modify21715.301.83901.83921.8440
15382008.09.22 09:35modify21715.301.83901.83931.8440
15392008.09.22 09:35modify21715.301.83901.83941.8440
15402008.09.22 09:35modify21715.301.83901.83951.8440
15412008.09.22 09:35modify21715.301.83901.83971.8440
15422008.09.22 09:36modify21715.301.83901.84021.8440
15432008.09.22 09:36modify21715.301.83901.84031.8440
15442008.09.22 09:36s/l21715.301.84031.84031.84401989.0078296.10
15452008.09.22 15:25buy21815.701.84771.82591.8527
15462008.09.22 17:08modify21815.701.84771.84771.8527
15472008.09.22 17:08modify21815.701.84771.84781.8527
15482008.09.22 17:08modify21815.701.84771.84801.8527
15492008.09.22 17:08modify21815.701.84771.84811.8527
15502008.09.22 17:08modify21815.701.84771.84821.8527
15512008.09.22 17:08s/l21815.701.84821.84821.8527785.0079081.10
15522008.09.23 08:43sell21915.801.85351.86261.8485
15532008.09.23 08:46modify21915.801.85351.85331.8485
15542008.09.23 08:47modify21915.801.85351.85321.8485
15552008.09.23 08:47s/l21915.801.85321.85321.8485474.0079555.10
15562008.09.23 11:54buy22015.901.85881.84881.8638
15572008.09.23 11:55modify22015.901.85881.85891.8638
15582008.09.23 11:55modify22015.901.85881.85901.8638
15592008.09.23 11:56modify22015.901.85881.85911.8638
15602008.09.23 11:56modify22015.901.85881.85921.8638
15612008.09.23 11:56s/l22015.901.85921.85921.8638636.0080191.10
15622008.09.23 19:21sell22116.001.84761.86391.8426
15632008.09.24 21:51modify22116.001.84761.84751.8426
15642008.09.24 21:51modify22116.001.84761.84731.8426
15652008.09.24 21:51modify22116.001.84761.84711.8426
15662008.09.24 21:51modify22116.001.84761.84701.8426
15672008.09.24 21:51s/l22116.001.84701.84701.8426856.3181047.41
15682008.09.25 16:15sell22216.201.85081.86731.8458
15692008.09.25 16:15modify22216.201.85081.85071.8458
15702008.09.25 16:15modify22216.201.85081.85051.8458
15712008.09.25 16:15modify22216.201.85081.85041.8458
15722008.09.25 16:15modify22216.201.85081.85021.8458
15732008.09.25 16:15s/l22216.201.85021.85021.8458972.0082019.41
15742008.09.26 16:01buy22316.401.84571.83301.8507
15752008.09.26 16:01modify22316.401.84571.84571.8507
15762008.09.26 16:01modify22316.401.84571.84581.8507
15772008.09.26 16:01modify22316.401.84571.84591.8507
15782008.09.26 16:01s/l22316.401.84591.84591.8507328.0082347.41
15792008.09.29 07:18sell22416.501.82541.84591.8204
15802008.09.29 07:24modify22416.501.82541.82531.8204
15812008.09.29 07:24modify22416.501.82541.82521.8204
15822008.09.29 07:24modify22416.501.82541.82511.8204
15832008.09.29 07:25modify22416.501.82541.82501.8204
15842008.09.29 07:25modify22416.501.82541.82491.8204
15852008.09.29 07:25modify22416.501.82541.82481.8204
15862008.09.29 07:25modify22416.501.82541.82471.8204
15872008.09.29 07:25modify22416.501.82541.82461.8204
15882008.09.29 07:26modify22416.501.82541.82441.8204
15892008.09.29 07:26modify22416.501.82541.82431.8204
15902008.09.29 07:26modify22416.501.82541.82411.8204
15912008.09.29 07:27s/l22416.501.82411.82411.82042145.0084492.41
15922008.09.29 19:46buy22516.901.81471.79551.8197
15932008.09.29 19:46modify22516.901.81471.81501.8197
15942008.09.29 19:46modify22516.901.81471.81531.8197
15952008.09.29 19:46modify22516.901.81471.81561.8197
15962008.09.29 19:46modify22516.901.81471.81591.8197
15972008.09.29 19:46modify22516.901.81471.81611.8197
15982008.09.29 19:46modify22516.901.81471.81641.8197
15992008.09.29 19:46modify22516.901.81471.81661.8197
16002008.09.29 19:46modify22516.901.81471.81691.8197
16012008.09.29 19:46close22516.901.81771.81691.81975070.0089562.41
16022008.09.30 08:31buy22617.901.80661.79671.8116
16032008.09.30 09:02modify22617.901.80661.80691.8116
16042008.09.30 09:02modify22617.901.80661.80721.8116
16052008.09.30 09:02modify22617.901.80661.80741.8116
16062008.09.30 09:02modify22617.901.80661.80761.8116
16072008.09.30 09:02modify22617.901.80661.80781.8116
16082008.09.30 09:02modify22617.901.80661.80801.8116
16092008.09.30 09:02s/l22617.901.80801.80801.81162506.0092068.41
16102008.09.30 12:25sell22718.401.80081.81221.7958
16112008.09.30 12:59modify22718.401.80081.80071.7958
16122008.09.30 13:00modify22718.401.80081.80061.7958
16132008.09.30 13:00modify22718.401.80081.80041.7958
16142008.09.30 13:00s/l22718.401.80041.80041.7958736.0092804.41
16152008.09.30 16:37sell22818.601.79641.81221.7914
16162008.09.30 16:40modify22818.601.79641.79631.7914
16172008.09.30 16:40s/l22818.601.79631.79631.7914186.0092990.41
16182008.10.01 08:29buy22918.601.78621.77491.7912
16192008.10.01 08:29modify22918.601.78621.78631.7912
16202008.10.01 08:29modify22918.601.78621.78651.7912
16212008.10.01 08:29modify22918.601.78621.78661.7912
16222008.10.01 08:29modify22918.601.78621.78681.7912
16232008.10.01 08:29s/l22918.601.78681.78681.79121116.0094106.41
16242008.10.01 10:16sell23018.801.77781.78911.7728
16252008.10.01 14:03modify23018.801.77781.77771.7728
16262008.10.01 14:03modify23018.801.77781.77751.7728
16272008.10.01 14:03modify23018.801.77781.77731.7728
16282008.10.01 14:03modify23018.801.77781.77701.7728
16292008.10.01 14:03modify23018.801.77781.77681.7728
16302008.10.01 14:03modify23018.801.77781.77651.7728
16312008.10.01 14:03modify23018.801.77781.77621.7728
16322008.10.01 14:03s/l23018.801.77621.77621.77283008.0097114.41
16332008.10.01 14:03sell23119.401.77571.78701.7707
16342008.10.01 14:25modify23119.401.77571.77561.7707
16352008.10.01 14:25modify23119.401.77571.77541.7707
16362008.10.01 14:25modify23119.401.77571.77511.7707
16372008.10.01 14:25s/l23119.401.77511.77511.77071164.0098278.41
16382008.10.02 09:23sell23219.701.76191.77331.7569
16392008.10.02 09:44modify23219.701.76191.76191.7569
16402008.10.02 09:44modify23219.701.76191.76181.7569
16412008.10.02 09:44modify23219.701.76191.76171.7569
16422008.10.02 09:44modify23219.701.76191.76161.7569
16432008.10.02 09:44s/l23219.701.76161.76161.7569591.0098869.41
16442008.10.02 12:55sell23319.801.76151.77291.7565
16452008.10.02 14:38modify23319.801.76151.76151.7565
16462008.10.02 14:38s/l23319.801.76151.76151.75650.0098869.41
16472008.10.03 06:11buy23419.801.77121.75901.7762
16482008.10.03 06:19modify23419.801.77121.77131.7762
16492008.10.03 06:20s/l23419.801.77131.77131.7762198.0099067.41
16502008.10.03 16:41buy23519.801.77491.76251.7799
16512008.10.03 16:44modify23519.801.77491.77491.7799
16522008.10.03 16:44modify23519.801.77491.77501.7799
16532008.10.03 16:44modify23519.801.77491.77511.7799
16542008.10.03 16:44modify23519.801.77491.77521.7799
16552008.10.03 16:44s/l23519.801.77521.77521.7799594.0099661.41
16562008.10.06 16:01sell23619.901.75121.78411.7462
16572008.10.06 16:01modify23619.901.75121.75111.7462
16582008.10.06 16:01modify23619.901.75121.75101.7462
16592008.10.06 16:01modify23619.901.75121.75091.7462
16602008.10.06 16:01modify23619.901.75121.75081.7462
16612008.10.06 16:01modify23619.901.75121.75071.7462
16622008.10.06 16:01s/l23619.901.75071.75071.7462995.00100656.41
16632008.10.07 10:06sell23720.101.74091.76481.7359
16642008.10.07 10:07modify23720.101.74091.74081.7359
16652008.10.07 10:07modify23720.101.74091.74051.7359
16662008.10.07 10:07modify23720.101.74091.74041.7359
16672008.10.07 10:07s/l23720.101.74041.74041.73591005.00101661.41
16682008.10.07 15:32buy23820.301.76461.73131.7696
16692008.10.07 15:34modify23820.301.76461.76481.7696
16702008.10.07 15:34modify23820.301.76461.76491.7696
16712008.10.07 15:34modify23820.301.76461.76501.7696
16722008.10.07 15:34modify23820.301.76461.76521.7696
16732008.10.07 15:34modify23820.301.76461.76531.7696
16742008.10.07 15:34s/l23820.301.76531.76531.76961421.00103082.41
16752008.10.08 06:21buy23920.601.75531.74231.7603
16762008.10.08 06:31modify23920.601.75531.75561.7603
16772008.10.08 06:31modify23920.601.75531.75621.7603
16782008.10.08 06:31modify23920.601.75531.75651.7603
16792008.10.08 06:31modify23920.601.75531.75691.7603
16802008.10.08 06:32modify23920.601.75531.75711.7603
16812008.10.08 06:33s/l23920.601.75711.75711.76033708.00106790.41
16822008.10.08 11:42sell24021.401.74361.75441.7386
16832008.10.08 11:44modify24021.401.74361.74361.7386
16842008.10.08 11:44modify24021.401.74361.74351.7386
16852008.10.08 11:44modify24021.401.74361.74341.7386
16862008.10.08 11:44modify24021.401.74361.74331.7386
16872008.10.08 11:44modify24021.401.74361.74321.7386
16882008.10.08 11:44modify24021.401.74361.74311.7386
16892008.10.08 11:44modify24021.401.74361.74301.7386
16902008.10.08 11:44modify24021.401.74361.74291.7386
16912008.10.08 11:44modify24021.401.74361.74281.7386
16922008.10.08 11:44modify24021.401.74361.74271.7386
16932008.10.08 11:44s/l24021.401.74271.74271.73861926.00108716.41
16942008.10.08 15:33sell24121.701.74061.76641.7356
16952008.10.08 15:36modify24121.701.74061.74051.7356
16962008.10.08 15:36modify24121.701.74061.74041.7356
16972008.10.08 15:36modify24121.701.74061.74031.7356
16982008.10.08 15:36modify24121.701.74061.74021.7356
16992008.10.08 15:36modify24121.701.74061.74001.7356
17002008.10.08 15:36modify24121.701.74061.73991.7356
17012008.10.08 15:37modify24121.701.74061.73951.7356
17022008.10.08 15:37s/l24121.701.73951.73951.73562387.00111103.41
17032008.10.09 10:19buy24222.201.73231.71961.7373
17042008.10.09 10:19modify24222.201.73231.73241.7373
17052008.10.09 10:20modify24222.201.73231.73251.7373
17062008.10.09 10:20modify24222.201.73231.73271.7373
17072008.10.09 10:20modify24222.201.73231.73291.7373
17082008.10.09 10:20modify24222.201.73231.73311.7373
17092008.10.09 10:20modify24222.201.73231.73331.7373
17102008.10.09 10:20modify24222.201.73231.73351.7373
17112008.10.09 10:20modify24222.201.73231.73371.7373
17122008.10.09 10:20modify24222.201.73231.73381.7373
17132008.10.09 10:20modify24222.201.73231.73401.7373
17142008.10.09 10:20modify24222.201.73231.73411.7373
17152008.10.09 10:20modify24222.201.73231.73431.7373
17162008.10.09 10:20modify24222.201.73231.73441.7373
17172008.10.09 10:20modify24222.201.73231.73461.7373
17182008.10.09 10:20modify24222.201.73231.73471.7373
17192008.10.09 10:20s/l24222.201.73471.73471.73735328.00116431.41
17202008.10.09 15:20buy24323.301.73851.71961.7435
17212008.10.09 15:20modify24323.301.73851.73861.7435
17222008.10.09 15:20modify24323.301.73851.73871.7435
17232008.10.09 15:20modify24323.301.73851.73881.7435
17242008.10.09 15:21s/l24323.301.73881.73881.7435699.00117130.41
17252008.10.09 16:44sell24423.401.72401.73871.7190
17262008.10.09 16:45modify24423.401.72401.72371.7190
17272008.10.09 16:45modify24423.401.72401.72351.7190
17282008.10.09 16:45modify24423.401.72401.72331.7190
17292008.10.09 16:45modify24423.401.72401.72321.7190
17302008.10.09 16:45s/l24423.401.72321.72321.71901872.00119002.41
17312008.10.10 15:35buy24523.801.71021.67811.7152
17322008.10.10 16:09modify24523.801.71021.71041.7152
17332008.10.10 16:09modify24523.801.71021.71111.7152
17342008.10.10 16:09modify24523.801.71021.71171.7152
17352008.10.10 16:09modify24523.801.71021.71181.7152
17362008.10.10 16:09modify24523.801.71021.71231.7152
17372008.10.10 16:09close24523.801.71331.71231.71527378.00126380.41
17382008.10.13 08:04buy24625.301.71461.69211.7196
17392008.10.13 08:14modify24625.301.71461.71471.7196
17402008.10.13 08:14modify24625.301.71461.71491.7196
17412008.10.13 08:14modify24625.301.71461.71501.7196
17422008.10.13 08:14modify24625.301.71461.71511.7196
17432008.10.13 08:14modify24625.301.71461.71531.7196
17442008.10.13 08:14modify24625.301.71461.71541.7196
17452008.10.13 08:14modify24625.301.71461.71551.7196
17462008.10.13 08:14modify24625.301.71461.71571.7196
17472008.10.13 08:14modify24625.301.71461.71581.7196
17482008.10.13 08:14modify24625.301.71461.71601.7196
17492008.10.13 08:14s/l24625.301.71601.71601.71963542.00129922.41
17502008.10.13 11:31buy24726.001.72211.69211.7271
17512008.10.13 12:27modify24726.001.72211.72221.7271
17522008.10.13 12:27modify24726.001.72211.72241.7271
17532008.10.13 12:27modify24726.001.72211.72251.7271
17542008.10.13 12:27modify24726.001.72211.72261.7271
17552008.10.13 12:27modify24726.001.72211.72271.7271
17562008.10.13 12:27modify24726.001.72211.72291.7271
17572008.10.13 12:27modify24726.001.72211.72301.7271
17582008.10.13 12:27s/l24726.001.72301.72301.72712340.00132262.41
17592008.10.14 10:24buy24826.501.75571.72561.7607
17602008.10.14 10:24modify24826.501.75571.75581.7607
17612008.10.14 10:25modify24826.501.75571.75591.7607
17622008.10.14 10:25modify24826.501.75571.75601.7607
17632008.10.14 10:25modify24826.501.75571.75611.7607
17642008.10.14 10:26s/l24826.501.75611.75611.76071060.00133322.41
17652008.10.15 07:45buy24926.701.74691.73521.7519
17662008.10.15 07:54modify24926.701.74691.74691.7519
17672008.10.15 07:54modify24926.701.74691.74731.7519
17682008.10.15 07:54modify24926.701.74691.74751.7519
17692008.10.15 07:54modify24926.701.74691.74781.7519
17702008.10.15 07:54modify24926.701.74691.74801.7519
17712008.10.15 07:54modify24926.701.74691.74831.7519
17722008.10.15 07:55s/l24926.701.74831.74831.75193738.00137060.41
17732008.10.15 11:31buy25027.401.74941.73761.7544
17742008.10.15 11:38modify25027.401.74941.74941.7544
17752008.10.15 11:38modify25027.401.74941.74951.7544
17762008.10.15 11:38modify25027.401.74941.74961.7544
17772008.10.15 11:38modify25027.401.74941.74971.7544
17782008.10.15 11:38modify25027.401.74941.74981.7544
17792008.10.15 11:38modify25027.401.74941.74991.7544
17802008.10.15 11:38modify25027.401.74941.75001.7544
17812008.10.15 11:38modify25027.401.74941.75011.7544
17822008.10.15 11:38modify25027.401.74941.75021.7544
17832008.10.15 11:38modify25027.401.74941.75031.7544
17842008.10.15 11:38modify25027.401.74941.75041.7544
17852008.10.15 11:38modify25027.401.74941.75051.7544
17862008.10.15 11:38s/l25027.401.75051.75051.75443014.00140074.41
17872008.10.15 18:09sell25128.001.74101.76071.7360
17882008.10.15 18:11modify25128.001.74101.74101.7360
17892008.10.15 18:11modify25128.001.74101.74091.7360
17902008.10.15 18:11modify25128.001.74101.74081.7360
17912008.10.15 18:11modify25128.001.74101.74071.7360
17922008.10.15 18:11modify25128.001.74101.74051.7360
17932008.10.15 18:12modify25128.001.74101.74041.7360
17942008.10.15 18:12modify25128.001.74101.74021.7360
17952008.10.15 18:13s/l25128.001.74021.74021.73602240.00142314.41
17962008.10.16 15:15sell25228.501.71851.73541.7135
17972008.10.16 16:19modify25228.501.71851.71841.7135
17982008.10.16 16:19modify25228.501.71851.71821.7135
17992008.10.16 16:19modify25228.501.71851.71811.7135
18002008.10.16 16:19s/l25228.501.71811.71811.71351140.00143454.41
18012008.10.17 07:02buy25328.701.73551.72511.7405
18022008.10.17 09:07modify25328.701.73551.73661.7405
18032008.10.17 09:08modify25328.701.73551.73671.7405
18042008.10.17 09:09modify25328.701.73551.73751.7405
18052008.10.17 09:09modify25328.701.73551.73761.7405
18062008.10.17 09:10s/l25328.701.73761.73761.74056027.00149481.41
18072008.10.17 09:56sell25429.901.72921.73831.7242
18082008.10.17 10:00modify25429.901.72921.72921.7242
18092008.10.17 10:01modify25429.901.72921.72881.7242
18102008.10.17 10:01modify25429.901.72921.72841.7242
18112008.10.17 10:01modify25429.901.72921.72811.7242
18122008.10.17 10:01modify25429.901.72921.72771.7242
18132008.10.17 10:01modify25429.901.72921.72731.7242
18142008.10.17 10:02close25429.901.72591.72731.72429867.00159348.41
18152008.10.17 16:25sell25531.901.72421.73861.7192
18162008.10.17 16:26modify25531.901.72421.72411.7192
18172008.10.17 16:26modify25531.901.72421.72401.7192
18182008.10.17 16:26modify25531.901.72421.72391.7192
18192008.10.17 16:26modify25531.901.72421.72381.7192
18202008.10.17 16:26modify25531.901.72421.72361.7192
18212008.10.17 16:26modify25531.901.72421.72351.7192
18222008.10.17 16:26modify25531.901.72421.72341.7192
18232008.10.17 16:27s/l25531.901.72341.72341.71922552.00161900.41
18242008.10.20 06:17buy25632.401.73591.72441.7409
18252008.10.20 06:19modify25632.401.73591.73621.7409
18262008.10.20 06:19modify25632.401.73591.73641.7409
18272008.10.20 06:20modify25632.401.73591.73671.7409
18282008.10.20 06:20modify25632.401.73591.73691.7409
18292008.10.20 06:20modify25632.401.73591.73701.7409
18302008.10.20 06:20modify25632.401.73591.73711.7409
18312008.10.20 06:20modify25632.401.73591.73721.7409
18322008.10.20 06:20modify25632.401.73591.73731.7409
18332008.10.20 06:20modify25632.401.73591.73741.7409
18342008.10.20 06:21modify25632.401.73591.73771.7409
18352008.10.20 06:21modify25632.401.73591.73781.7409
18362008.10.20 06:21modify25632.401.73591.73801.7409
18372008.10.20 06:21modify25632.401.73591.73821.7409
18382008.10.20 06:22modify25632.401.73591.73831.7409
18392008.10.20 06:22close25632.401.73891.73831.74099720.00171620.41
18402008.10.20 15:31sell25734.301.72711.75221.7221
18412008.10.20 15:32modify25734.301.72711.72701.7221
18422008.10.20 15:32modify25734.301.72711.72691.7221
18432008.10.20 15:32modify25734.301.72711.72651.7221
18442008.10.20 15:32modify25734.301.72711.72621.7221
18452008.10.20 15:32s/l25734.301.72621.72621.72213087.00174707.41
18462008.10.21 08:42sell25834.901.71361.72281.7086
18472008.10.21 08:42modify25834.901.71361.71361.7086
18482008.10.21 08:43modify25834.901.71361.71351.7086
18492008.10.21 08:43modify25834.901.71361.71331.7086
18502008.10.21 08:43modify25834.901.71361.71321.7086
18512008.10.21 08:43modify25834.901.71361.71301.7086
18522008.10.21 08:43modify25834.901.71361.71291.7086
18532008.10.21 08:44s/l25834.901.71291.71291.70862443.00177150.41
18542008.10.21 13:30sell25935.401.69891.72021.6939
18552008.10.21 13:31modify25935.401.69891.69891.6939
18562008.10.21 13:31modify25935.401.69891.69871.6939
18572008.10.21 13:32modify25935.401.69891.69861.6939
18582008.10.21 13:32modify25935.401.69891.69851.6939
18592008.10.21 13:32s/l25935.401.69851.69851.69391416.00178566.41
18602008.10.22 12:09buy26035.701.64291.61981.6479
18612008.10.22 12:09modify26035.701.64291.64311.6479
18622008.10.22 12:09modify26035.701.64291.64321.6479
18632008.10.22 12:09modify26035.701.64291.64331.6479
18642008.10.22 12:09modify26035.701.64291.64341.6479
18652008.10.22 12:09s/l26035.701.64341.64341.64791785.00180351.41
18662008.10.22 15:41buy26136.101.64541.61981.6504
18672008.10.22 15:42modify26136.101.64541.64551.6504
18682008.10.22 15:42modify26136.101.64541.64561.6504
18692008.10.22 15:42modify26136.101.64541.64571.6504
18702008.10.22 15:42modify26136.101.64541.64581.6504
18712008.10.22 15:42s/l26136.101.64581.64581.65041444.00181795.41
18722008.10.22 17:26sell26236.401.62751.64571.6225
18732008.10.22 17:29modify26236.401.62751.62741.6225
18742008.10.22 17:29modify26236.401.62751.62701.6225
18752008.10.22 17:29modify26236.401.62751.62671.6225
18762008.10.22 17:29modify26236.401.62751.62641.6225
18772008.10.22 17:29modify26236.401.62751.62611.6225
18782008.10.22 17:29modify26236.401.62751.62581.6225
18792008.10.22 17:29modify26236.401.62751.62571.6225
18802008.10.22 17:29modify26236.401.62751.62531.6225
18812008.10.22 17:29close26236.401.62441.62531.622511284.00193079.41
18822008.10.23 08:26buy26338.601.63201.61901.6370
18832008.10.23 08:32modify26338.601.63201.63201.6370
18842008.10.23 08:32modify26338.601.63201.63221.6370
18852008.10.23 08:32modify26338.601.63201.63241.6370
18862008.10.23 08:32modify26338.601.63201.63261.6370
18872008.10.23 08:32modify26338.601.63201.63271.6370
18882008.10.23 08:32modify26338.601.63201.63291.6370
18892008.10.23 08:32modify26338.601.63201.63301.6370
18902008.10.23 08:32modify26338.601.63201.63311.6370
18912008.10.23 08:32modify26338.601.63201.63331.6370
18922008.10.23 08:32modify26338.601.63201.63341.6370
18932008.10.23 08:32modify26338.601.63201.63361.6370
18942008.10.23 08:32s/l26338.601.63361.63361.63706176.00199255.41
18952008.10.23 13:52sell26439.901.61911.63491.6141
18962008.10.23 13:53modify26439.901.61911.61901.6141
18972008.10.23 13:53modify26439.901.61911.61891.6141
18982008.10.23 13:53modify26439.901.61911.61881.6141
18992008.10.23 13:53modify26439.901.61911.61871.6141
19002008.10.23 13:54s/l26439.901.61871.61871.61411596.00200851.41
19012008.10.27 06:13sell26540.201.56821.59511.5632
19022008.10.27 06:13modify26540.201.56821.56801.5632
19032008.10.27 06:13modify26540.201.56821.56771.5632
19042008.10.27 06:14modify26540.201.56821.56761.5632
19052008.10.27 06:14modify26540.201.56821.56751.5632
19062008.10.27 06:14modify26540.201.56821.56741.5632
19072008.10.27 06:14modify26540.201.56821.56731.5632
19082008.10.27 06:14modify26540.201.56821.56721.5632
19092008.10.27 06:14modify26540.201.56821.56691.5632
19102008.10.27 06:14modify26540.201.56821.56661.5632
19112008.10.27 06:14modify26540.201.56821.56641.5632
19122008.10.27 06:14modify26540.201.56821.56631.5632
19132008.10.27 06:14modify26540.201.56821.56591.5632
19142008.10.27 06:14close26540.201.56511.56591.563212462.00213313.41
19152008.10.28 12:37buy26642.701.57501.54721.5800
19162008.10.28 19:53modify26642.701.57501.57511.5800
19172008.10.28 19:53modify26642.701.57501.57521.5800
19182008.10.28 19:53s/l26642.701.57521.57521.5800854.00214167.41
19192008.10.28 19:53buy26742.801.57551.55411.5805
19202008.10.28 19:53modify26742.801.57551.57591.5805
19212008.10.28 19:53modify26742.801.57551.57641.5805
19222008.10.28 19:53modify26742.801.57551.57691.5805
19232008.10.28 19:53modify26742.801.57551.57731.5805
19242008.10.28 19:53modify26742.801.57551.57771.5805
19252008.10.28 19:53close26742.801.57871.57771.580513696.00227863.41
19262008.10.29 07:48buy26845.601.61181.55411.6168
19272008.10.29 07:48modify26845.601.61181.61211.6168
19282008.10.29 07:48modify26845.601.61181.61241.6168
19292008.10.29 07:48modify26845.601.61181.61271.6168
19302008.10.29 07:48modify26845.601.61181.61311.6168
19312008.10.29 07:48modify26845.601.61181.61341.6168
19322008.10.29 07:48modify26845.601.61181.61371.6168
19332008.10.29 07:48modify26845.601.61181.61401.6168
19342008.10.29 07:48close26845.601.61491.61401.616814136.00241999.41
19352008.10.30 14:29sell26948.401.64251.66601.6375
19362008.10.30 14:29modify26948.401.64251.64241.6375
19372008.10.30 14:29s/l26948.401.64241.64241.6375484.00242483.41
19382008.10.31 08:00sell27048.501.62371.64231.6187
19392008.10.31 08:03modify27048.501.62371.62361.6187
19402008.10.31 08:03modify27048.501.62371.62351.6187
19412008.10.31 08:03modify27048.501.62371.62341.6187
19422008.10.31 08:03modify27048.501.62371.62331.6187
19432008.10.31 08:03s/l27048.501.62331.62331.61871940.00244423.41
19442008.10.31 11:12sell27148.901.61251.64231.6075
19452008.10.31 15:22modify27148.901.61251.61251.6075
19462008.10.31 15:22modify27148.901.61251.61241.6075
19472008.10.31 15:22modify27148.901.61251.61211.6075
19482008.10.31 15:22modify27148.901.61251.61201.6075
19492008.10.31 15:22modify27148.901.61251.61181.6075
19502008.10.31 15:22modify27148.901.61251.61151.6075
19512008.10.31 15:22modify27148.901.61251.61141.6075
19522008.10.31 15:22modify27148.901.61251.61101.6075
19532008.10.31 15:22modify27148.901.61251.61071.6075
19542008.10.31 15:22s/l27148.901.61071.61071.60758802.00253225.41
19552008.10.31 15:22sell27250.601.61031.62891.6053
19562008.10.31 15:23modify27250.601.61031.61031.6053
19572008.10.31 15:23modify27250.601.61031.61021.6053
19582008.10.31 15:23s/l27250.601.61021.61021.6053506.00253731.41
19592008.11.03 12:32sell27350.701.61821.64021.6132
19602008.11.03 12:33modify27350.701.61821.61811.6132
19612008.11.03 12:33modify27350.701.61821.61801.6132
19622008.11.03 12:33modify27350.701.61821.61781.6132
19632008.11.03 12:33modify27350.701.61821.61761.6132
19642008.11.03 12:33s/l27350.701.61761.61761.61323042.00256773.41
19652008.11.04 11:11buy27451.401.58321.55981.5882
19662008.11.04 11:16modify27451.401.58321.58321.5882
19672008.11.04 11:16modify27451.401.58321.58341.5882
19682008.11.04 11:16modify27451.401.58321.58351.5882
19692008.11.04 11:16s/l27451.401.58351.58351.58821542.00258315.41
19702008.11.05 12:48buy27551.701.59781.57571.6028
19712008.11.05 12:52modify27551.701.59781.59781.6028
19722008.11.05 12:52modify27551.701.59781.59801.6028
19732008.11.05 12:52modify27551.701.59781.59811.6028
19742008.11.05 12:52modify27551.701.59781.59821.6028
19752008.11.05 12:52modify27551.701.59781.59831.6028
19762008.11.05 12:52modify27551.701.59781.59841.6028
19772008.11.05 12:52modify27551.701.59781.59851.6028
19782008.11.05 12:52modify27551.701.59781.59871.6028
19792008.11.05 12:52modify27551.701.59781.59881.6028
19802008.11.05 12:52s/l27551.701.59881.59881.60285170.00263485.41
19812008.11.05 15:31buy27652.701.60501.57821.6100
19822008.11.05 15:31modify27652.701.60501.60511.6100
19832008.11.05 15:31modify27652.701.60501.60521.6100
19842008.11.05 15:31s/l27652.701.60521.60521.61001054.00264539.41
19852008.11.06 13:03sell27752.901.57781.59941.5728
19862008.11.06 13:03modify27752.901.57781.57751.5728
19872008.11.06 13:03modify27752.901.57781.57711.5728
19882008.11.06 13:03s/l27752.901.57711.57711.57283703.00268242.41
19892008.11.06 13:26buy27853.601.59911.57771.6041
19902008.11.06 13:26modify27853.601.59911.59921.6041
19912008.11.06 13:26modify27853.601.59911.59951.6041
19922008.11.06 13:26modify27853.601.59911.59991.6041
19932008.11.06 13:26modify27853.601.59911.60021.6041
19942008.11.06 13:26modify27853.601.59911.60051.6041
19952008.11.06 13:26modify27853.601.59911.60081.6041
19962008.11.06 13:26modify27853.601.59911.60111.6041
19972008.11.06 13:26s/l27853.601.60111.60111.604110720.00278962.41
19982008.11.07 08:28buy27955.801.57151.55301.5765
19992008.11.07 09:41modify27955.801.57151.57151.5765
20002008.11.07 09:41modify27955.801.57151.57171.5765
20012008.11.07 09:41modify27955.801.57151.57181.5765
20022008.11.07 09:42modify27955.801.57151.57191.5765
20032008.11.07 09:42modify27955.801.57151.57201.5765
20042008.11.07 09:42modify27955.801.57151.57221.5765
20052008.11.07 09:42modify27955.801.57151.57231.5765
20062008.11.07 09:42modify27955.801.57151.57241.5765
20072008.11.07 09:42modify27955.801.57151.57261.5765
20082008.11.07 09:42modify27955.801.57151.57271.5765
20092008.11.07 09:42modify27955.801.57151.57281.5765
20102008.11.07 09:42s/l27955.801.57281.57281.57657254.00286216.41
20112008.11.07 14:20buy28057.201.58281.55931.5878
20122008.11.07 14:43modify28057.201.58281.58341.5878
20132008.11.07 14:43s/l28057.201.58341.58341.58783432.00289648.41
20142008.11.07 19:12sell28157.901.56881.58811.5638
20152008.11.07 19:59modify28157.901.56881.56871.5638
20162008.11.07 19:59s/l28157.901.56871.56871.5638579.00290227.41
20172008.11.10 15:58sell28258.001.56591.58391.5609
20182008.11.10 15:58modify28258.001.56591.56591.5609
20192008.11.10 15:58modify28258.001.56591.56581.5609
20202008.11.10 15:58modify28258.001.56591.56561.5609
20212008.11.10 15:58modify28258.001.56591.56541.5609
20222008.11.10 15:58modify28258.001.56591.56521.5609
20232008.11.10 15:58modify28258.001.56591.56511.5609
20242008.11.10 15:58modify28258.001.56591.56491.5609
20252008.11.10 15:58modify28258.001.56591.56471.5609
20262008.11.10 15:58modify28258.001.56591.56451.5609
20272008.11.10 15:58modify28258.001.56591.56431.5609
20282008.11.10 15:58modify28258.001.56591.56411.5609
20292008.11.10 15:59s/l28258.001.56411.56411.560910440.00300667.41
20302008.11.11 11:03sell28360.101.55641.57081.5514
20312008.11.11 11:35modify28360.101.55641.55641.5514
20322008.11.11 11:35modify28360.101.55641.55621.5514
20332008.11.11 11:35modify28360.101.55641.55591.5514
20342008.11.11 11:35s/l28360.101.55591.55591.55143005.00303672.41
20352008.11.11 15:58sell28460.701.55041.57081.5454
20362008.11.11 16:03modify28460.701.55041.55021.5454
20372008.11.11 16:03modify28460.701.55041.55001.5454
20382008.11.11 16:03s/l28460.701.55001.55001.54542428.00306100.41
20392008.11.12 07:26buy28561.201.54641.53421.5514
20402008.11.12 08:26modify28561.201.54641.54651.5514
20412008.11.12 08:26modify28561.201.54641.54671.5514
20422008.11.12 08:26modify28561.201.54641.54681.5514
20432008.11.12 08:26modify28561.201.54641.54701.5514
20442008.11.12 08:27modify28561.201.54641.54761.5514
20452008.11.12 08:27s/l28561.201.54761.54761.55147344.00313444.41
20462008.11.12 09:40sell28662.701.53971.54881.5347
20472008.11.12 09:45modify28662.701.53971.53971.5347
20482008.11.12 09:45modify28662.701.53971.53961.5347
20492008.11.12 09:45modify28662.701.53971.53951.5347
20502008.11.12 09:45modify28662.701.53971.53941.5347
20512008.11.12 09:45modify28662.701.53971.53931.5347
20522008.11.12 09:45modify28662.701.53971.53911.5347
20532008.11.12 09:45modify28662.701.53971.53901.5347
20542008.11.12 09:45modify28662.701.53971.53881.5347
20552008.11.12 09:45s/l28662.701.53881.53881.53475643.00319087.41
20562008.11.12 15:02sell28763.801.51981.54891.5148
20572008.11.12 15:05modify28763.801.51981.51981.5148
20582008.11.12 15:06s/l28763.801.51981.51981.51480.00319087.41
20592008.11.13 08:29sell28863.801.48421.49761.4792
20602008.11.13 08:31modify28863.801.48421.48401.4792
20612008.11.13 08:31modify28863.801.48421.48391.4792
20622008.11.13 08:31modify28863.801.48421.48381.4792
20632008.11.13 08:31modify28863.801.48421.48371.4792
20642008.11.13 08:31s/l28863.801.48371.48371.47923190.00322277.41
20652008.11.13 10:15buy28964.501.49741.48281.5024
20662008.11.13 10:15modify28964.501.49741.49751.5024
20672008.11.13 10:15modify28964.501.49741.49771.5024
20682008.11.13 10:15s/l28964.501.49771.49771.50241935.00324212.41
20692008.11.13 15:00sell29064.801.48041.49981.4754
20702008.11.13 15:01modify29064.801.48041.48031.4754
20712008.11.13 15:01modify29064.801.48041.48011.4754
20722008.11.13 15:01modify29064.801.48041.48001.4754
20732008.11.13 15:01modify29064.801.48041.47981.4754
20742008.11.13 15:01modify29064.801.48041.47951.4754
20752008.11.13 15:01modify29064.801.48041.47921.4754
20762008.11.13 15:01s/l29064.801.47921.47921.47547776.00331988.41
20772008.11.14 09:34buy29166.401.49091.47661.4959
20782008.11.14 13:18s/l29166.401.47661.47661.4959-94952.00237036.41
20792008.11.14 13:18sell29247.401.47661.49091.4716
20802008.11.14 13:18modify29247.401.47661.47641.4716
20812008.11.14 13:18modify29247.401.47661.47611.4716
20822008.11.14 13:18modify29247.401.47661.47591.4716
20832008.11.14 13:18s/l29247.401.47591.47591.47163318.00240354.41
20842008.11.14 17:40buy29348.101.49071.46511.4957
20852008.11.14 20:24modify29348.101.49071.49071.4957
20862008.11.14 20:24modify29348.101.49071.49081.4957
20872008.11.14 20:24modify29348.101.49071.49091.4957
20882008.11.14 20:24modify29348.101.49071.49101.4957
20892008.11.14 20:25modify29348.101.49071.49121.4957
20902008.11.14 20:25s/l29348.101.49121.49121.49572405.00242759.41
20912008.11.17 08:22buy29448.601.47751.46521.4825
20922008.11.17 08:22modify29448.601.47751.47771.4825
20932008.11.17 08:22modify29448.601.47751.47801.4825
20942008.11.17 08:22modify29448.601.47751.47821.4825
20952008.11.17 08:22s/l29448.601.47821.47821.48253402.00246161.41
20962008.11.17 14:26buy29549.201.49671.46791.5017
20972008.11.17 14:31modify29549.201.49671.49671.5017
20982008.11.17 14:31modify29549.201.49671.49691.5017
20992008.11.17 14:31modify29549.201.49671.49701.5017
21002008.11.17 14:31modify29549.201.49671.49711.5017
21012008.11.17 14:31modify29549.201.49671.49721.5017
21022008.11.17 14:31s/l29549.201.49721.49721.50172460.00248621.41
21032008.11.18 07:29buy29649.701.50311.49291.5081
21042008.11.18 08:34modify29649.701.50311.50311.5081
21052008.11.18 08:34modify29649.701.50311.50341.5081
21062008.11.18 08:35modify29649.701.50311.50351.5081
21072008.11.18 08:35modify29649.701.50311.50361.5081
21082008.11.18 08:35modify29649.701.50311.50401.5081
21092008.11.18 08:35modify29649.701.50311.50441.5081
21102008.11.18 08:35modify29649.701.50311.50461.5081
21112008.11.18 08:35modify29649.701.50311.50491.5081
21122008.11.18 08:36s/l29649.701.50491.50491.50818946.00257567.41
21132008.11.18 17:37buy29751.501.50511.49371.5101
21142008.11.18 17:53modify29751.501.50511.50531.5101
21152008.11.18 17:53s/l29751.501.50531.50531.51011030.00258597.41
21162008.11.18 19:17sell29851.701.49401.50541.4890
21172008.11.18 19:30modify29851.701.49401.49381.4890
21182008.11.18 19:30modify29851.701.49401.49361.4890
21192008.11.18 19:31modify29851.701.49401.49351.4890
21202008.11.18 19:31modify29851.701.49401.49341.4890
21212008.11.18 19:31modify29851.701.49401.49321.4890
21222008.11.18 19:31modify29851.701.49401.49311.4890
21232008.11.18 19:31modify29851.701.49401.49301.4890
21242008.11.18 19:31modify29851.701.49401.49291.4890
21252008.11.18 19:31s/l29851.701.49291.49291.48905687.00264284.41
21262008.11.19 07:53buy29952.901.49951.48811.5045
21272008.11.19 11:22modify29952.901.49951.49971.5045
21282008.11.19 11:22s/l29952.901.49971.49971.50451058.00265342.41
21292008.11.19 15:10buy30053.101.51091.49291.5159
21302008.11.19 15:11modify30053.101.51091.51091.5159
21312008.11.19 15:11modify30053.101.51091.51111.5159
21322008.11.19 15:11modify30053.101.51091.51121.5159
21332008.11.19 15:11modify30053.101.51091.51131.5159
21342008.11.19 15:11modify30053.101.51091.51141.5159
21352008.11.19 15:11modify30053.101.51091.51161.5159
21362008.11.19 15:11s/l30053.101.51161.51161.51593717.00269059.41
21372008.11.19 19:29sell30153.801.50171.52531.4967
21382008.11.19 20:30modify30153.801.50171.50171.4967
21392008.11.19 20:30modify30153.801.50171.50151.4967
21402008.11.19 20:30modify30153.801.50171.50081.4967
21412008.11.19 20:30modify30153.801.50171.50021.4967
21422008.11.19 20:30s/l30153.801.50021.50021.49678070.00277129.41
21432008.11.20 12:14sell30255.401.48301.49911.4780
21442008.11.20 12:17modify30255.401.48301.48301.4780
21452008.11.20 12:17modify30255.401.48301.48281.4780
21462008.11.20 12:20s/l30255.401.48281.48281.47801108.00278237.41
21472008.11.20 15:43sell30355.601.47961.49911.4746
21482008.11.20 15:55modify30355.601.47961.47961.4746
21492008.11.20 15:55modify30355.601.47961.47941.4746
21502008.11.20 15:55modify30355.601.47961.47921.4746
21512008.11.20 15:56modify30355.601.47961.47911.4746
21522008.11.20 15:56s/l30355.601.47911.47911.47462780.00281017.41
21532008.11.21 10:08buy30456.201.48841.47071.4934
21542008.11.21 10:15modify30456.201.48841.48861.4934
21552008.11.21 10:15modify30456.201.48841.48881.4934
21562008.11.21 10:15modify30456.201.48841.48901.4934
21572008.11.21 10:15modify30456.201.48841.48911.4934
21582008.11.21 10:15modify30456.201.48841.48921.4934
21592008.11.21 10:15modify30456.201.48841.48931.4934
21602008.11.21 10:15modify30456.201.48841.48951.4934
21612008.11.21 10:16modify30456.201.48841.48961.4934
21622008.11.21 10:16modify30456.201.48841.48971.4934
21632008.11.21 10:16modify30456.201.48841.48981.4934
21642008.11.21 10:16modify30456.201.48841.48991.4934
21652008.11.21 10:16modify30456.201.48841.49001.4934
21662008.11.21 10:16modify30456.201.48841.49011.4934
21672008.11.21 10:16modify30456.201.48841.49021.4934
21682008.11.21 10:16modify30456.201.48841.49031.4934
21692008.11.21 10:17modify30456.201.48841.49051.4934
21702008.11.21 10:17modify30456.201.48841.49081.4934
21712008.11.21 10:17close30456.201.49161.49081.493417984.00299001.41
21722008.11.21 16:59sell30559.801.48021.49161.4752
21732008.11.21 16:59modify30559.801.48021.48001.4752
21742008.11.21 16:59modify30559.801.48021.47971.4752
21752008.11.21 16:59modify30559.801.48021.47941.4752
21762008.11.21 16:59s/l30559.801.47941.47941.47524784.00303785.41
21772008.11.24 07:20buy30660.801.49701.48371.5020
21782008.11.24 11:08modify30660.801.49701.49711.5020
21792008.11.24 11:08modify30660.801.49701.49731.5020
21802008.11.24 11:08modify30660.801.49701.49741.5020
21812008.11.24 11:08modify30660.801.49701.49761.5020
21822008.11.24 11:08modify30660.801.49701.49791.5020
21832008.11.24 11:08s/l30660.801.49791.49791.50205472.00309257.41
21842008.11.24 15:11buy30761.901.50451.48511.5095
21852008.11.24 15:12modify30761.901.50451.50461.5095
21862008.11.24 15:12modify30761.901.50451.50471.5095
21872008.11.24 15:13modify30761.901.50451.50481.5095
21882008.11.24 15:13modify30761.901.50451.50491.5095
21892008.11.24 15:13modify30761.901.50451.50501.5095
21902008.11.24 15:13modify30761.901.50451.50511.5095
21912008.11.24 15:13modify30761.901.50451.50521.5095
21922008.11.24 15:13s/l30761.901.50521.50521.50954333.00313590.41
21932008.11.25 08:04sell30862.701.50841.51751.5034
21942008.11.25 08:07modify30862.701.50841.50811.5034
21952008.11.25 08:08s/l30862.701.50811.50811.50341881.00315471.41
21962008.11.25 09:33buy30963.101.51571.50581.5207
21972008.11.25 09:35modify30963.101.51571.51581.5207
21982008.11.25 09:35s/l30963.101.51581.51581.5207631.00316102.41
21992008.11.25 11:27sell31063.201.50771.51681.5027
22002008.11.25 11:28modify31063.201.50771.50771.5027
22012008.11.25 11:28modify31063.201.50771.50761.5027
22022008.11.25 11:28modify31063.201.50771.50751.5027
22032008.11.25 11:29modify31063.201.50771.50711.5027
22042008.11.25 11:29modify31063.201.50771.50701.5027
22052008.11.25 11:29modify31063.201.50771.50691.5027
22062008.11.25 11:29modify31063.201.50771.50681.5027
22072008.11.25 11:29s/l31063.201.50681.50681.50275688.00321790.41
22082008.11.25 19:13buy31164.401.53971.49771.5447
22092008.11.25 19:21modify31164.401.53971.53971.5447
22102008.11.25 19:21modify31164.401.53971.53991.5447
22112008.11.25 19:21modify31164.401.53971.54001.5447
22122008.11.25 19:21modify31164.401.53971.54021.5447
22132008.11.25 19:21modify31164.401.53971.54031.5447
22142008.11.25 19:21modify31164.401.53971.54041.5447
22152008.11.25 19:21modify31164.401.53971.54061.5447
22162008.11.25 19:21modify31164.401.53971.54071.5447
22172008.11.25 19:21modify31164.401.53971.54081.5447
22182008.11.25 19:21s/l31164.401.54081.54081.54477084.00328874.41
22192008.11.26 12:15sell31265.801.53171.55391.5267
22202008.11.26 12:19modify31265.801.53171.53171.5267
22212008.11.26 12:20s/l31265.801.53171.53171.52670.00328874.41
22222008.11.26 17:21sell31365.801.52191.54481.5169
22232008.11.26 17:25modify31365.801.52191.52161.5169
22242008.11.26 17:25modify31365.801.52191.52121.5169
22252008.11.26 17:25s/l31365.801.52121.52121.51694606.00333480.41
22262008.11.27 07:14buy31466.701.53971.51721.5447
22272008.11.27 07:23modify31466.701.53971.53971.5447
22282008.11.27 07:23modify31466.701.53971.54001.5447
22292008.11.27 07:23modify31466.701.53971.54021.5447
22302008.11.27 07:25s/l31466.701.54021.54021.54473335.00336815.41
22312008.11.27 10:40buy31567.401.54471.51721.5497
22322008.11.27 10:41modify31567.401.54471.54481.5497
22332008.11.27 10:41s/l31567.401.54481.54481.5497674.00337489.41
22342008.11.28 07:58buy31667.501.54361.53201.5486
22352008.11.28 08:04modify31667.501.54361.54361.5486
22362008.11.28 08:06s/l31667.501.54361.54361.54860.00337489.41
22372008.11.28 19:11buy31767.501.54061.52541.5456
22382008.11.28 20:32modify31767.501.54061.54081.5456
22392008.11.28 20:32modify31767.501.54061.54091.5456
22402008.11.28 20:32modify31767.501.54061.54101.5456
22412008.11.28 20:32modify31767.501.54061.54121.5456
22422008.11.28 20:32modify31767.501.54061.54131.5456
22432008.11.28 20:32modify31767.501.54061.54141.5456
22442008.11.28 20:32modify31767.501.54061.54151.5456
22452008.11.28 20:32modify31767.501.54061.54171.5456
22462008.11.28 20:32modify31767.501.54061.54181.5456
22472008.11.28 20:33s/l31767.501.54181.54181.54568100.00345589.41
22482008.12.02 09:18sell31869.101.48121.49421.4762
22492008.12.02 09:29modify31869.101.48121.48121.4762
22502008.12.02 09:30modify31869.101.48121.48091.4762
22512008.12.02 09:30modify31869.101.48121.48081.4762
22522008.12.02 09:30modify31869.101.48121.48071.4762
22532008.12.02 09:30modify31869.101.48121.48061.4762
22542008.12.02 09:30modify31869.101.48121.48051.4762
22552008.12.02 09:30s/l31869.101.48051.48051.47624837.00350426.41
22562008.12.02 13:18buy31970.101.49391.47801.4989
22572008.12.02 13:23modify31970.101.49391.49401.4989
22582008.12.02 13:23modify31970.101.49391.49431.4989
22592008.12.02 13:23modify31970.101.49391.49451.4989
22602008.12.02 13:23modify31970.101.49391.49481.4989
22612008.12.02 13:23modify31970.101.49391.49491.4989
22622008.12.02 13:23modify31970.101.49391.49511.4989
22632008.12.02 13:23modify31970.101.49391.49521.4989
22642008.12.02 13:23modify31970.101.49391.49531.4989
22652008.12.02 13:23modify31970.101.49391.49551.4989
22662008.12.02 13:23modify31970.101.49391.49571.4989
22672008.12.02 13:23s/l31970.101.49571.49571.498912618.00363044.41
22682008.12.03 07:49sell32072.601.48531.49671.4803
22692008.12.03 09:29modify32072.601.48531.48531.4803
22702008.12.03 09:29modify32072.601.48531.48501.4803
22712008.12.03 09:30modify32072.601.48531.48491.4803
22722008.12.03 09:30modify32072.601.48531.48481.4803
22732008.12.03 09:30modify32072.601.48531.48471.4803
22742008.12.03 09:30modify32072.601.48531.48451.4803
22752008.12.03 09:30modify32072.601.48531.48441.4803
22762008.12.03 09:30modify32072.601.48531.48431.4803
22772008.12.03 09:30modify32072.601.48531.48411.4803
22782008.12.03 09:31modify32072.601.48531.48401.4803
22792008.12.03 09:31s/l32072.601.48401.48401.48039438.00372482.41
22802008.12.04 17:27buy32174.501.47891.44621.4839
22812008.12.04 17:38modify32174.501.47891.47901.4839
22822008.12.04 17:38modify32174.501.47891.47921.4839
22832008.12.04 17:38modify32174.501.47891.47961.4839
22842008.12.04 17:38s/l32174.501.47961.47961.48395215.00377697.41
22852008.12.05 07:34buy32275.501.47001.45871.4750
22862008.12.05 07:36modify32275.501.47001.47021.4750
22872008.12.05 07:36modify32275.501.47001.47051.4750
22882008.12.05 07:36modify32275.501.47001.47061.4750
22892008.12.05 07:36modify32275.501.47001.47071.4750
22902008.12.05 07:36s/l32275.501.47071.47071.47505285.00382982.41
22912008.12.05 11:51sell32376.601.46531.47451.4603
22922008.12.05 11:51modify32376.601.46531.46501.4603
22932008.12.05 11:51modify32376.601.46531.46471.4603
22942008.12.05 11:51s/l32376.601.46471.46471.46034596.00387578.41
22952008.12.05 14:04sell32477.501.46221.47561.4572
22962008.12.05 14:43modify32477.501.46221.46181.4572
22972008.12.05 14:43modify32477.501.46221.46111.4572
22982008.12.05 14:43modify32477.501.46221.46091.4572
22992008.12.05 14:43modify32477.501.46221.46051.4572
23002008.12.05 14:43modify32477.501.46221.46001.4572
23012008.12.05 14:43close32477.501.45901.46001.457224800.00412378.41
23022008.12.08 07:05buy32582.501.47581.45251.4808
23032008.12.08 07:09modify32582.501.47581.47721.4808
23042008.12.08 07:09modify32582.501.47581.47731.4808
23052008.12.08 07:10modify32582.501.47581.47741.4808
23062008.12.08 07:10modify32582.501.47581.47751.4808
23072008.12.08 07:11modify32582.501.47581.47761.4808
23082008.12.08 07:11modify32582.501.47581.47771.4808
23092008.12.08 07:11modify32582.501.47581.47781.4808
23102008.12.08 07:12close32582.501.47891.47781.480825575.00437953.41
23112008.12.09 14:20sell32687.601.47231.48381.4673
23122008.12.09 14:21modify32687.601.47231.47221.4673
23132008.12.09 14:21s/l32687.601.47221.47221.4673876.00438829.41
23142008.12.09 18:20buy32787.801.48411.46741.4891
23152008.12.10 08:24modify32787.801.48411.48431.4891
23162008.12.10 08:24modify32787.801.48411.48461.4891
23172008.12.10 08:24modify32787.801.48411.48491.4891
23182008.12.10 08:25modify32787.801.48411.48521.4891
23192008.12.10 08:25modify32787.801.48411.48541.4891
23202008.12.10 08:25modify32787.801.48411.48561.4891
23212008.12.10 08:26s/l32787.801.48561.48561.489113518.73452348.15
23222008.12.10 08:26buy32890.501.48601.47291.4910
23232008.12.10 17:16modify32890.501.48601.48621.4910
23242008.12.10 17:16modify32890.501.48601.48641.4910
23252008.12.10 17:16modify32890.501.48601.48661.4910
23262008.12.10 17:16modify32890.501.48601.48691.4910
23272008.12.10 17:16s/l32890.501.48691.48691.49108145.00460493.15
23282008.12.11 06:09buy32992.101.48801.47441.4930
23292008.12.11 06:28modify32992.101.48801.48821.4930
23302008.12.11 06:28modify32992.101.48801.48841.4930
23312008.12.11 06:28modify32992.101.48801.48871.4930
23322008.12.11 06:28modify32992.101.48801.48911.4930
23332008.12.11 06:29modify32992.101.48801.48931.4930
23342008.12.11 06:29modify32992.101.48801.48941.4930
23352008.12.11 06:29modify32992.101.48801.48961.4930
23362008.12.11 06:29modify32992.101.48801.48971.4930
23372008.12.11 06:29modify32992.101.48801.48981.4930
23382008.12.11 06:29modify32992.101.48801.48991.4930
23392008.12.11 06:30s/l32992.101.48991.48991.493017499.00477992.15
23402008.12.11 11:36buy33095.601.49821.47441.5032
23412008.12.11 11:37modify33095.601.49821.49851.5032
23422008.12.11 11:37s/l33095.601.49851.49851.50322868.00480860.15
23432008.12.11 12:35sell33196.201.49081.49991.4858
23442008.12.11 13:19modify33196.201.49081.48911.4858
23452008.12.11 13:19close33196.201.48781.48911.485828860.00509720.15
23462008.12.11 18:45buy332100.001.50091.48521.5059
23472008.12.11 18:48modify332100.001.50091.50101.5059
23482008.12.11 18:48modify332100.001.50091.50111.5059
23492008.12.11 18:48modify332100.001.50091.50131.5059
23502008.12.11 18:48modify332100.001.50091.50141.5059
23512008.12.11 18:48modify332100.001.50091.50151.5059
23522008.12.11 18:49modify332100.001.50091.50161.5059
23532008.12.11 18:50modify332100.001.50091.50181.5059
23542008.12.11 18:50modify332100.001.50091.50201.5059
23552008.12.11 18:51modify332100.001.50091.50221.5059
23562008.12.11 18:51modify332100.001.50091.50231.5059
23572008.12.11 18:52modify332100.001.50091.50241.5059
23582008.12.11 18:52modify332100.001.50091.50251.5059
23592008.12.11 18:52modify332100.001.50091.50261.5059
23602008.12.11 18:52modify332100.001.50091.50271.5059
23612008.12.11 18:52modify332100.001.50091.50321.5059
23622008.12.11 18:52close332100.001.50391.50321.505930000.00539720.15
23632008.12.12 17:18sell333100.001.48421.50001.4792
23642008.12.12 17:19modify333100.001.48421.48411.4792
23652008.12.12 17:19modify333100.001.48421.48371.4792
23662008.12.12 17:19modify333100.001.48421.48361.4792
23672008.12.12 17:19modify333100.001.48421.48331.4792
23682008.12.12 17:19modify333100.001.48421.48301.4792
23692008.12.12 17:19modify333100.001.48421.48261.4792
23702008.12.12 17:19s/l333100.001.48261.48261.479216000.00555720.15
23712008.12.15 10:37sell334100.001.49941.51071.4944
23722008.12.15 10:37modify334100.001.49941.49941.4944
23732008.12.15 10:37modify334100.001.49941.49931.4944
23742008.12.15 10:37modify334100.001.49941.49921.4944
23752008.12.15 10:38modify334100.001.49941.49911.4944
23762008.12.15 10:38modify334100.001.49941.49901.4944
23772008.12.15 10:38modify334100.001.49941.49891.4944
23782008.12.15 10:38modify334100.001.49941.49881.4944
23792008.12.15 10:38modify334100.001.49941.49871.4944
23802008.12.15 10:39s/l334100.001.49871.49871.49447000.00562720.15
23812008.12.15 13:02sell335100.001.49451.50701.4895
23822008.12.15 13:07modify335100.001.49451.49441.4895
23832008.12.15 13:07modify335100.001.49451.49421.4895
23842008.12.15 13:07modify335100.001.49451.49411.4895
23852008.12.15 13:07modify335100.001.49451.49391.4895
23862008.12.15 13:07modify335100.001.49451.49371.4895
23872008.12.15 13:07s/l335100.001.49371.49371.48958000.00570720.15
23882008.12.15 14:25buy336100.001.50791.49431.5129
23892008.12.15 14:25modify336100.001.50791.50801.5129
23902008.12.15 14:25modify336100.001.50791.50811.5129
23912008.12.15 14:25modify336100.001.50791.50831.5129
23922008.12.15 14:25modify336100.001.50791.50841.5129
23932008.12.15 14:25modify336100.001.50791.50861.5129
23942008.12.15 14:25modify336100.001.50791.50871.5129
23952008.12.15 14:25s/l336100.001.50871.50871.51298000.00578720.15
23962008.12.16 13:43buy337100.001.53251.52231.5375
23972008.12.16 13:46modify337100.001.53251.53261.5375
23982008.12.16 13:46modify337100.001.53251.53281.5375
23992008.12.16 13:47s/l337100.001.53281.53281.53753000.00581720.15
24002008.12.17 13:23sell338100.001.52771.57271.5227
24012008.12.17 13:41modify338100.001.52771.52771.5227
24022008.12.17 13:41modify338100.001.52771.52701.5227
24032008.12.17 13:41modify338100.001.52771.52681.5227
24042008.12.17 13:41modify338100.001.52771.52641.5227
24052008.12.17 13:41modify338100.001.52771.52571.5227
24062008.12.17 13:42s/l338100.001.52571.52571.522720000.00601720.15
24072008.12.18 06:12buy339100.001.55641.54511.5614
24082008.12.18 06:15modify339100.001.55641.55651.5614
24092008.12.18 06:15modify339100.001.55641.55671.5614
24102008.12.18 06:15modify339100.001.55641.55701.5614
24112008.12.18 06:15modify339100.001.55641.55721.5614
24122008.12.18 06:16s/l339100.001.55721.55721.56148000.00609720.15
24132008.12.18 13:42sell340100.001.53591.56211.5309
24142008.12.18 14:08modify340100.001.53591.53561.5309
24152008.12.18 14:08modify340100.001.53591.53511.5309
24162008.12.18 14:08modify340100.001.53591.53451.5309
24172008.12.18 14:08s/l340100.001.53451.53451.530914000.00623720.15
24182008.12.19 16:44sell341100.001.49191.51911.4869
24192008.12.19 16:56modify341100.001.49191.49191.4869
24202008.12.19 16:56s/l341100.001.49191.49191.48690.00623720.15
24212008.12.22 09:54sell342100.001.48921.49951.4842
24222008.12.22 09:56modify342100.001.48921.48921.4842
24232008.12.22 09:56modify342100.001.48921.48901.4842
24242008.12.22 09:56s/l342100.001.48901.48901.48422000.00625720.15
24252008.12.23 09:16buy343100.001.48611.47481.4911
24262008.12.23 09:18modify343100.001.48611.48621.4911
24272008.12.23 09:18modify343100.001.48611.48631.4911
24282008.12.23 09:18modify343100.001.48611.48641.4911
24292008.12.23 09:18s/l343100.001.48641.48641.49113000.00628720.15
24302008.12.23 10:31sell344100.001.47931.49081.4743
24312008.12.23 10:41modify344100.001.47931.47931.4743
24322008.12.23 10:42s/l344100.001.47931.47931.47430.00628720.15
24332008.12.23 16:48sell345100.001.47391.49021.4689
24342008.12.23 16:54modify345100.001.47391.47361.4689
24352008.12.23 16:54modify345100.001.47391.47351.4689
24362008.12.23 16:54modify345100.001.47391.47341.4689
24372008.12.23 16:54modify345100.001.47391.47321.4689
24382008.12.23 16:54modify345100.001.47391.47301.4689
24392008.12.23 16:54modify345100.001.47391.47291.4689
24402008.12.23 16:54modify345100.001.47391.47281.4689
24412008.12.23 16:54modify345100.001.47391.47261.4689
24422008.12.23 16:54modify345100.001.47391.47251.4689
24432008.12.23 16:54modify345100.001.47391.47231.4689
24442008.12.23 16:54modify345100.001.47391.47211.4689
24452008.12.23 16:54modify345100.001.47391.47191.4689
24462008.12.23 16:55modify345100.001.47391.47181.4689
24472008.12.23 16:55s/l345100.001.47181.47181.468921000.00649720.15
24482008.12.24 07:08buy346100.001.47971.46951.4847
24492008.12.24 07:28modify346100.001.47971.47991.4847
24502008.12.24 07:29s/l346100.001.47991.47991.48472000.00651720.15
24512008.12.26 15:31sell347100.001.47021.48151.4652
24522008.12.26 17:09modify347100.001.47021.47011.4652
24532008.12.26 17:11modify347100.001.47021.46991.4652
24542008.12.26 17:11modify347100.001.47021.46981.4652
24552008.12.26 17:11modify347100.001.47021.46971.4652
24562008.12.26 17:12modify347100.001.47021.46961.4652
24572008.12.26 17:12modify347100.001.47021.46951.4652
24582008.12.26 17:12modify347100.001.47021.46941.4652
24592008.12.26 17:13modify347100.001.47021.46901.4652
24602008.12.26 17:13modify347100.001.47021.46881.4652
24612008.12.26 17:17s/l347100.001.46881.46881.465214000.00665720.15
24622008.12.29 08:12buy348100.001.47311.46321.4781
24632008.12.29 08:34modify348100.001.47311.47311.4781
24642008.12.29 08:34modify348100.001.47311.47331.4781
24652008.12.29 08:34modify348100.001.47311.47341.4781
24662008.12.29 08:34modify348100.001.47311.47361.4781
24672008.12.29 08:35modify348100.001.47311.47451.4781
24682008.12.29 08:35modify348100.001.47311.47461.4781
24692008.12.29 08:35modify348100.001.47311.47471.4781
24702008.12.29 08:35s/l348100.001.47471.47471.478116000.00681720.15
24712008.12.29 11:24sell349100.001.46571.47751.4607
24722008.12.29 11:25modify349100.001.46571.46561.4607
24732008.12.29 11:25s/l349100.001.46561.46561.46071000.00682720.15
24742008.12.30 11:52buy350100.001.45401.44321.4590
24752008.12.30 12:01modify350100.001.45401.45411.4590
24762008.12.30 12:01modify350100.001.45401.45431.4590
24772008.12.30 12:01modify350100.001.45401.45451.4590
24782008.12.30 12:01modify350100.001.45401.45461.4590
24792008.12.30 12:01s/l350100.001.45461.45461.45906000.00688720.15
24802008.12.30 17:04sell351100.001.44231.45561.4373
24812008.12.30 17:10modify351100.001.44231.44221.4373
24822008.12.30 17:10modify351100.001.44231.44211.4373
24832008.12.30 17:10modify351100.001.44231.44171.4373
24842008.12.30 17:11modify351100.001.44231.44131.4373
24852008.12.30 17:11modify351100.001.44231.44121.4373
24862008.12.30 17:11s/l351100.001.44121.44121.437311000.00699720.15
24872008.12.31 09:02buy352100.001.44881.43741.4538
24882008.12.31 11:00modify352100.001.44881.44891.4538
24892008.12.31 11:01modify352100.001.44881.44901.4538
24902008.12.31 11:02modify352100.001.44881.44921.4538
24912008.12.31 11:03modify352100.001.44881.45011.4538
24922008.12.31 11:03modify352100.001.44881.45031.4538
24932008.12.31 11:03modify352100.001.44881.45051.4538
24942008.12.31 11:04s/l352100.001.45051.45051.453817000.00716720.15
24952008.12.31 17:00sell353100.001.44011.45201.4351
24962008.12.31 17:00modify353100.001.44011.43961.4351
24972008.12.31 17:00s/l353100.001.43961.43961.43515000.00721720.15
24982009.01.06 10:37buy354100.001.47231.46211.4773
24992009.01.06 10:38modify354100.001.47231.47231.4773
25002009.01.06 10:38modify354100.001.47231.47251.4773
25012009.01.06 10:38modify354100.001.47231.47281.4773
25022009.01.06 10:38s/l354100.001.47281.47281.47735000.00726720.15
25032009.01.06 14:06sell355100.001.45451.47381.4495
25042009.01.06 14:08modify355100.001.45451.45431.4495
25052009.01.06 14:09modify355100.001.45451.45411.4495
25062009.01.06 14:09modify355100.001.45451.45401.4495
25072009.01.06 14:09modify355100.001.45451.45381.4495
25082009.01.06 14:10modify355100.001.45451.45351.4495
25092009.01.06 14:10modify355100.001.45451.45341.4495
25102009.01.06 14:10modify355100.001.45451.45311.4495
25112009.01.06 14:10modify355100.001.45451.45291.4495
25122009.01.06 14:10modify355100.001.45451.45251.4495
25132009.01.06 14:11modify355100.001.45451.45231.4495
25142009.01.06 14:11modify355100.001.45451.45221.4495
25152009.01.06 14:11close355100.001.45151.45221.449530000.00756720.15
25162009.01.06 17:22buy356100.001.47371.44971.4787
25172009.01.06 17:32modify356100.001.47371.47381.4787
25182009.01.06 17:33modify356100.001.47371.47391.4787
25192009.01.06 17:33modify356100.001.47371.47411.4787
25202009.01.06 17:33modify356100.001.47371.47431.4787
25212009.01.06 17:33modify356100.001.47371.47441.4787
25222009.01.06 17:33s/l356100.001.47441.47441.47877000.00763720.15
25232009.01.07 09:13sell357100.001.48581.49961.4808
25242009.01.07 09:28modify357100.001.48581.48581.4808
25252009.01.07 09:28s/l357100.001.48581.48581.48080.00763720.15
25262009.01.07 13:09buy358100.001.49701.48561.5020
25272009.01.07 13:26modify358100.001.49701.49711.5020
25282009.01.07 13:26modify358100.001.49701.49741.5020
25292009.01.07 13:26modify358100.001.49701.49761.5020
25302009.01.07 13:26modify358100.001.49701.49781.5020
25312009.01.07 13:26modify358100.001.49701.49791.5020
25322009.01.07 13:26modify358100.001.49701.49821.5020
25332009.01.07 13:26modify358100.001.49701.49851.5020
25342009.01.07 13:26s/l358100.001.49851.49851.502015000.00778720.15
25352009.01.08 13:03buy359100.001.51101.49751.5160
25362009.01.08 13:03modify359100.001.51101.51121.5160
25372009.01.08 13:03s/l359100.001.51121.51121.51602000.00780720.15
25382009.01.09 08:04buy360100.001.52461.51471.5296
25392009.01.09 08:20modify360100.001.52461.52491.5296
25402009.01.09 08:20modify360100.001.52461.52501.5296
25412009.01.09 08:20modify360100.001.52461.52521.5296
25422009.01.09 08:20modify360100.001.52461.52551.5296
25432009.01.09 08:20modify360100.001.52461.52561.5296
25442009.01.09 08:20modify360100.001.52461.52591.5296
25452009.01.09 08:20modify360100.001.52461.52621.5296
25462009.01.09 08:20s/l360100.001.52621.52621.529616000.00796720.15
25472009.01.09 09:59sell361100.001.51721.52641.5122
25482009.01.09 10:16modify361100.001.51721.51711.5122
25492009.01.09 10:16modify361100.001.51721.51701.5122
25502009.01.09 10:17modify361100.001.51721.51631.5122
25512009.01.09 10:17modify361100.001.51721.51621.5122
25522009.01.09 10:17modify361100.001.51721.51581.5122
25532009.01.09 10:17modify361100.001.51721.51551.5122
25542009.01.09 10:17modify361100.001.51721.51501.5122
25552009.01.09 10:17s/l361100.001.51501.51501.512222000.00818720.15
25562009.01.09 11:47buy362100.001.52711.51591.5321
25572009.01.09 11:57modify362100.001.52711.52711.5321
25582009.01.09 11:58s/l362100.001.52711.52711.53210.00818720.15