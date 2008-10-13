Strategy Tester Report
Your_Lucky_EURGBP_v2b
Tadawulfx-Demo (Build 220)
|Symbol
|EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
|Period
|5 Minutes (M5) 2008.07.21 00:00 - 2008.12.12 22:55 (2008.07.21 - 2008.12.15)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Expert_Name="Your_Lucky_v2b"; CloseAll_NOW=false;
StopAfterLastTrade=false;
TargetEquity=2000000; OpenHour=21; CloseHour=5; LotsOptimized=true;
Auto_LotsDecimal=true;
LotsDecimal=0; Risk=50; Lots=1; MaxLots=0; AutoRange_SL=false;
StopLoss=13; SL_OutSession=32; AutoRange_TP=true;
AccountProfitClose=true;
TakeProfit=7; TakeProfit_FAKE=25; Range_OP=3; OPFromFractal=7; PriceFromMid=6; MinuteforNextOP=1; MinuteForClose=1; Slippage=3; MaxSpread=4; Use_Damiani_Filter=true;
Time_Opened_Expire=true;
Hidden_TP=true;
Hidden_SL=true;
Hide_ALL=true;
TradeOnFriday=true;
CloseOnFriday=false;
MaxTrades=5; MaxTradePerBar=2; MaxTradePerPosition=3; IMA_PERIOD=11; MA_AngleZero_PERIOD=14; i_Trend_Level=0.0015; Magic=777777; LimitTime_1=60; LimitTime_2=140; LimitTime_3=170; LimitTime_4=200; LimitTime_5=240; pips_1=3; pips_2=2; pips_3=0; pips_4=1; pips_5=4; RangeD_Min=80; Per_RangeD_Avg=3; Per_RangeD_SL=3.5; Per_RangeD_SL_Out=4; Per_RangeD_TP=20; created_by="_rdb_ : 28 Desember 2008"; Need_Donation="Abdul Rahman"; PayPal="abdulrahman_maros@yahoo.com"; Bank_Wire="BCA : 7990026640"; LibertyReserve="U7067895";
|Bars in test
|30694
|Ticks modelled
|964190
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1600.00
|Total net profit
|23400.30
|Gross profit
|32243.77
|Gross loss
|-8843.47
|Profit factor
|3.65
|Expected payoff
|33.14
|Absolute drawdown
|91.07
|Maximal drawdown
|1749.95 (9.47%)
|Relative drawdown
|25.87% (1592.03)
|Total trades
|706
|Short positions (won %)
|326 (90.80%)
|Long positions (won %)
|380 (89.47%)
|Profit trades (% of total)
|636 (90.08%)
|Loss trades (% of total)
|70 (9.92%)
|Largest
|profit trade
|297.98
|loss trade
|-894.11
|Average
|profit trade
|50.70
|loss trade
|-126.34
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|58 (2288.17)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-593.19)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5667.01 (33)
|consecutive loss (count of losses)
|-1600.57 (2)
|Average
|consecutive wins
|16
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.07.21 01:25
|sell
|1
|0.20
|0.7944
|0.0000
|0.0000
|2
|2008.07.21 13:02
|close
|1
|0.20
|0.7947
|0.0000
|0.0000
|-8.28
|1591.72
|3
|2008.07.21 21:14
|sell
|2
|0.20
|0.7955
|0.0000
|0.0000
|4
|2008.07.21 22:19
|close
|2
|0.20
|0.7952
|0.0000
|0.0000
|8.28
|1600.00
|5
|2008.07.22 03:00
|sell
|3
|0.20
|0.7958
|0.0000
|0.0000
|6
|2008.07.22 04:05
|close
|3
|0.20
|0.7955
|0.0000
|0.0000
|8.28
|1608.28
|7
|2008.07.24 21:57
|sell
|4
|0.20
|0.7895
|0.0000
|0.0000
|8
|2008.07.24 23:04
|close
|4
|0.20
|0.7892
|0.0000
|0.0000
|8.28
|1616.56
|9
|2008.07.25 03:15
|buy
|5
|0.20
|0.7890
|0.0000
|0.0000
|10
|2008.07.25 03:57
|close
|5
|0.20
|0.7894
|0.0000
|0.0000
|11.04
|1627.60
|11
|2008.07.25 04:38
|sell
|6
|0.20
|0.7901
|0.0000
|0.0000
|12
|2008.07.25 05:00
|close
|6
|0.20
|0.7897
|0.0000
|0.0000
|11.04
|1638.64
|13
|2008.07.28 00:50
|sell
|7
|0.20
|0.7892
|0.0000
|0.0000
|14
|2008.07.28 03:41
|close
|7
|0.20
|0.7891
|0.0000
|0.0000
|2.76
|1641.40
|15
|2008.07.28 03:44
|buy
|8
|0.20
|0.7890
|0.0000
|0.0000
|16
|2008.07.28 04:46
|close
|8
|0.20
|0.7893
|0.0000
|0.0000
|8.28
|1649.68
|17
|2008.07.29 21:04
|sell
|9
|0.20
|0.7876
|0.0000
|0.0000
|18
|2008.07.29 23:44
|close
|9
|0.20
|0.7874
|0.0000
|0.0000
|5.52
|1655.20
|19
|2008.07.30 02:54
|buy
|10
|0.20
|0.7868
|0.0000
|0.0000
|20
|2008.07.30 04:19
|close
|10
|0.20
|0.7871
|0.0000
|0.0000
|8.28
|1663.48
|21
|2008.08.04 00:54
|sell
|11
|0.20
|0.7889
|0.0000
|0.0000
|22
|2008.08.04 01:25
|close
|11
|0.20
|0.7885
|0.0000
|0.0000
|11.03
|1674.51
|23
|2008.08.06 00:52
|sell
|12
|0.20
|0.7914
|0.0000
|0.0000
|24
|2008.08.06 01:35
|close
|12
|0.20
|0.7910
|0.0000
|0.0000
|11.03
|1685.54
|25
|2008.08.07 04:15
|sell
|13
|0.20
|0.7923
|0.0000
|0.0000
|26
|2008.08.07 07:23
|close
|13
|0.20
|0.7923
|0.0000
|0.0000
|0.00
|1685.54
|27
|2008.08.12 03:40
|sell
|14
|0.20
|0.7808
|0.0000
|0.0000
|28
|2008.08.12 03:47
|close
|14
|0.20
|0.7803
|0.0000
|0.0000
|13.80
|1699.34
|29
|2008.08.13 01:21
|buy
|15
|0.20
|0.7863
|0.0000
|0.0000
|30
|2008.08.13 01:26
|buy
|16
|0.10
|0.7859
|0.0000
|0.0000
|31
|2008.08.13 02:42
|close
|16
|0.10
|0.7862
|0.0000
|0.0000
|4.14
|1703.48
|32
|2008.08.13 02:56
|close
|15
|0.20
|0.7866
|0.0000
|0.0000
|8.27
|1711.75
|33
|2008.08.13 04:04
|sell
|17
|0.20
|0.7868
|0.0000
|0.0000
|34
|2008.08.13 04:21
|sell
|18
|0.10
|0.7872
|0.0000
|0.0000
|35
|2008.08.13 04:44
|close
|17
|0.20
|0.7883
|0.0000
|0.0000
|-41.40
|1670.35
|36
|2008.08.13 04:57
|close
|18
|0.10
|0.7887
|0.0000
|0.0000
|-20.69
|1649.66
|37
|2008.08.14 23:36
|buy
|19
|0.20
|0.7921
|0.0000
|0.0000
|38
|2008.08.15 00:26
|close
|19
|0.20
|0.7925
|0.0000
|0.0000
|10.02
|1659.68
|39
|2008.08.15 00:57
|buy
|20
|0.20
|0.7918
|0.0000
|0.0000
|40
|2008.08.15 01:12
|close
|20
|0.20
|0.7923
|0.0000
|0.0000
|13.80
|1673.48
|41
|2008.08.15 01:29
|buy
|21
|0.20
|0.7917
|0.0000
|0.0000
|42
|2008.08.15 02:03
|close
|21
|0.20
|0.7921
|0.0000
|0.0000
|11.04
|1684.52
|43
|2008.08.15 03:53
|sell
|22
|0.20
|0.7924
|0.0000
|0.0000
|44
|2008.08.15 06:11
|close
|22
|0.20
|0.7921
|0.0000
|0.0000
|8.28
|1692.80
|45
|2008.08.18 02:16
|sell
|23
|0.20
|0.7884
|0.0000
|0.0000
|46
|2008.08.18 02:23
|close
|23
|0.20
|0.7879
|0.0000
|0.0000
|13.80
|1706.60
|47
|2008.08.18 02:56
|sell
|24
|0.20
|0.7884
|0.0000
|0.0000
|48
|2008.08.18 04:22
|sell
|25
|0.10
|0.7888
|0.0000
|0.0000
|49
|2008.08.18 04:35
|close
|25
|0.10
|0.7879
|0.0000
|0.0000
|12.42
|1719.02
|50
|2008.08.18 04:35
|close
|24
|0.20
|0.7879
|0.0000
|0.0000
|13.80
|1732.82
|51
|2008.08.18 04:48
|sell
|26
|0.20
|0.7889
|0.0000
|0.0000
|52
|2008.08.18 07:20
|close
|26
|0.20
|0.7887
|0.0000
|0.0000
|5.51
|1738.33
|53
|2008.08.18 23:44
|buy
|27
|0.20
|0.7878
|0.0000
|0.0000
|54
|2008.08.18 23:46
|close
|27
|0.20
|0.7882
|0.0000
|0.0000
|11.04
|1749.37
|55
|2008.08.19 21:37
|sell
|28
|0.20
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|56
|2008.08.19 22:38
|close
|28
|0.20
|0.7916
|0.0000
|0.0000
|8.28
|1757.65
|57
|2008.08.20 01:09
|buy
|29
|0.20
|0.7913
|0.0000
|0.0000
|58
|2008.08.20 01:47
|close
|29
|0.20
|0.7921
|0.0000
|0.0000
|22.07
|1779.72
|59
|2008.08.20 21:01
|sell
|30
|0.20
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|60
|2008.08.20 22:20
|sell
|31
|0.20
|0.7923
|0.0000
|0.0000
|61
|2008.08.20 22:42
|close
|31
|0.20
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|11.04
|1790.76
|62
|2008.08.21 00:15
|close
|30
|0.20
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|2.23
|1792.99
|63
|2008.08.21 22:07
|sell
|32
|0.20
|0.7937
|0.0000
|0.0000
|64
|2008.08.21 23:08
|close
|32
|0.20
|0.7934
|0.0000
|0.0000
|8.28
|1801.27
|65
|2008.08.22 00:50
|sell
|33
|0.20
|0.7939
|0.0000
|0.0000
|66
|2008.08.22 01:53
|close
|33
|0.20
|0.7936
|0.0000
|0.0000
|8.27
|1809.54
|67
|2008.08.27 02:25
|sell
|34
|0.20
|0.7973
|0.0000
|0.0000
|68
|2008.08.27 03:02
|sell
|35
|0.20
|0.7977
|0.0000
|0.0000
|69
|2008.08.27 03:18
|close
|35
|0.20
|0.7973
|0.0000
|0.0000
|11.04
|1820.58
|70
|2008.08.27 03:29
|close
|34
|0.20
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|8.28
|1828.86
|71
|2008.08.28 02:08
|sell
|36
|0.20
|0.8030
|0.0000
|0.0000
|72
|2008.08.28 02:12
|close
|36
|0.20
|0.8044
|0.0000
|0.0000
|-38.63
|1790.23
|73
|2008.08.28 21:10
|buy
|37
|0.20
|0.8039
|0.0000
|0.0000
|74
|2008.08.28 21:22
|buy
|38
|0.20
|0.8035
|0.0000
|0.0000
|75
|2008.08.28 22:51
|close
|38
|0.20
|0.8039
|0.0000
|0.0000
|11.03
|1801.26
|76
|2008.08.28 23:01
|close
|37
|0.20
|0.8044
|0.0000
|0.0000
|13.80
|1815.06
|77
|2008.08.29 02:55
|buy
|39
|0.20
|0.8035
|0.0000
|0.0000
|78
|2008.08.29 03:33
|close
|39
|0.20
|0.8043
|0.0000
|0.0000
|22.07
|1837.13
|79
|2008.08.29 03:40
|sell
|40
|0.20
|0.8046
|0.0000
|0.0000
|80
|2008.08.29 04:02
|sell
|41
|0.20
|0.8050
|0.0000
|0.0000
|81
|2008.08.29 05:52
|close
|41
|0.20
|0.8047
|0.0000
|0.0000
|8.28
|1845.41
|82
|2008.08.29 07:02
|close
|40
|0.20
|0.8047
|0.0000
|0.0000
|-2.76
|1842.65
|83
|2008.09.01 03:16
|sell
|42
|0.20
|0.8116
|0.0000
|0.0000
|84
|2008.09.01 03:33
|close
|42
|0.20
|0.8108
|0.0000
|0.0000
|22.07
|1864.72
|85
|2008.09.01 22:41
|sell
|43
|0.20
|0.8113
|0.0000
|0.0000
|86
|2008.09.01 23:59
|close
|43
|0.20
|0.8110
|0.0000
|0.0000
|8.27
|1872.99
|87
|2008.09.02 00:16
|sell
|44
|0.20
|0.8118
|0.0000
|0.0000
|88
|2008.09.02 00:26
|close
|44
|0.20
|0.8133
|0.0000
|0.0000
|-41.40
|1831.59
|89
|2008.09.02 04:45
|sell
|45
|0.20
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|90
|2008.09.02 06:20
|close
|45
|0.20
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|8.28
|1839.87
|91
|2008.09.03 02:07
|buy
|46
|0.20
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|92
|2008.09.03 03:07
|close
|46
|0.20
|0.8142
|0.0000
|0.0000
|8.28
|1848.15
|93
|2008.09.03 22:18
|buy
|47
|0.20
|0.8158
|0.0000
|0.0000
|94
|2008.09.03 23:21
|close
|47
|0.20
|0.8161
|0.0000
|0.0000
|8.28
|1856.43
|95
|2008.09.04 01:03
|sell
|48
|0.20
|0.8171
|0.0000
|0.0000
|96
|2008.09.04 01:37
|close
|48
|0.20
|0.8187
|0.0000
|0.0000
|-44.16
|1812.27
|97
|2008.09.04 03:06
|buy
|49
|0.20
|0.8170
|0.0000
|0.0000
|98
|2008.09.04 03:19
|buy
|50
|0.20
|0.8166
|0.0000
|0.0000
|99
|2008.09.04 03:53
|close
|50
|0.20
|0.8170
|0.0000
|0.0000
|11.04
|1823.31
|100
|2008.09.04 04:08
|close
|49
|0.20
|0.8173
|0.0000
|0.0000
|8.28
|1831.59
|101
|2008.09.04 23:35
|sell
|51
|0.20
|0.8106
|0.0000
|0.0000
|102
|2008.09.04 23:45
|close
|51
|0.20
|0.8099
|0.0000
|0.0000
|19.32
|1850.91
|103
|2008.09.05 00:51
|sell
|52
|0.20
|0.8103
|0.0000
|0.0000
|104
|2008.09.05 00:58
|close
|52
|0.20
|0.8096
|0.0000
|0.0000
|19.32
|1870.23
|105
|2008.09.05 01:10
|sell
|53
|0.20
|0.8103
|0.0000
|0.0000
|106
|2008.09.05 01:35
|sell
|54
|0.20
|0.8108
|0.0000
|0.0000
|107
|2008.09.05 01:37
|close
|54
|0.20
|0.8104
|0.0000
|0.0000
|11.04
|1881.27
|108
|2008.09.05 01:42
|sell
|55
|0.20
|0.8107
|0.0000
|0.0000
|109
|2008.09.05 01:46
|sell
|56
|0.10
|0.8111
|0.0000
|0.0000
|110
|2008.09.05 01:57
|close
|56
|0.10
|0.8104
|0.0000
|0.0000
|9.66
|1890.93
|111
|2008.09.05 02:11
|sell
|57
|0.10
|0.8110
|0.0000
|0.0000
|112
|2008.09.05 03:50
|close
|57
|0.10
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|-42.77
|1848.16
|113
|2008.09.05 03:50
|close
|55
|0.20
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|-93.82
|1754.34
|114
|2008.09.05 03:50
|close
|53
|0.20
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|-104.86
|1649.48
|115
|2008.09.08 02:19
|sell
|58
|0.20
|0.8057
|0.0000
|0.0000
|116
|2008.09.08 02:31
|close
|58
|0.20
|0.8053
|0.0000
|0.0000
|11.04
|1660.52
|117
|2008.09.08 02:55
|buy
|59
|0.20
|0.8045
|0.0000
|0.0000
|118
|2008.09.08 03:08
|buy
|60
|0.10
|0.8042
|0.0000
|0.0000
|119
|2008.09.08 03:42
|close
|59
|0.20
|0.8048
|0.0000
|0.0000
|8.27
|1668.79
|120
|2008.09.08 04:08
|close
|60
|0.10
|0.8045
|0.0000
|0.0000
|4.14
|1672.93
|121
|2008.09.08 04:11
|buy
|61
|0.20
|0.8039
|0.0000
|0.0000
|122
|2008.09.08 04:12
|close
|61
|0.20
|0.8043
|0.0000
|0.0000
|11.04
|1683.97
|123
|2008.09.08 04:25
|buy
|62
|0.20
|0.8039
|0.0000
|0.0000
|124
|2008.09.08 04:36
|close
|62
|0.20
|0.8043
|0.0000
|0.0000
|11.04
|1695.01
|125
|2008.09.08 04:45
|buy
|63
|0.20
|0.8036
|0.0000
|0.0000
|126
|2008.09.08 04:54
|buy
|64
|0.10
|0.8032
|0.0000
|0.0000
|127
|2008.09.08 05:39
|close
|63
|0.20
|0.8037
|0.0000
|0.0000
|2.76
|1697.77
|128
|2008.09.08 05:54
|close
|64
|0.10
|0.8035
|0.0000
|0.0000
|4.14
|1701.91
|129
|2008.09.08 21:32
|sell
|65
|0.20
|0.8048
|0.0000
|0.0000
|130
|2008.09.08 21:56
|close
|65
|0.20
|0.8044
|0.0000
|0.0000
|11.04
|1712.95
|131
|2008.09.08 22:13
|buy
|66
|0.20
|0.8037
|0.0000
|0.0000
|132
|2008.09.08 23:06
|close
|66
|0.20
|0.8041
|0.0000
|0.0000
|11.04
|1723.99
|133
|2008.09.08 23:11
|sell
|67
|0.20
|0.8049
|0.0000
|0.0000
|134
|2008.09.08 23:12
|close
|67
|0.20
|0.8045
|0.0000
|0.0000
|11.04
|1735.03
|135
|2008.09.08 23:27
|buy
|68
|0.20
|0.8035
|0.0000
|0.0000
|136
|2008.09.09 00:03
|close
|68
|0.20
|0.8039
|0.0000
|0.0000
|10.01
|1745.04
|137
|2008.09.09 00:07
|sell
|69
|0.20
|0.8047
|0.0000
|0.0000
|138
|2008.09.09 00:15
|close
|69
|0.20
|0.8042
|0.0000
|0.0000
|13.80
|1758.84
|139
|2008.09.09 01:00
|buy
|70
|0.20
|0.8033
|0.0000
|0.0000
|140
|2008.09.09 01:24
|buy
|71
|0.10
|0.8030
|0.0000
|0.0000
|141
|2008.09.09 01:33
|close
|70
|0.20
|0.8035
|0.0000
|0.0000
|5.52
|1764.36
|142
|2008.09.09 02:24
|close
|71
|0.10
|0.8037
|0.0000
|0.0000
|9.65
|1774.01
|143
|2008.09.09 02:57
|buy
|72
|0.20
|0.8030
|0.0000
|0.0000
|144
|2008.09.09 04:58
|buy
|73
|0.10
|0.8025
|0.0000
|0.0000
|145
|2008.09.09 06:05
|close
|73
|0.10
|0.8029
|0.0000
|0.0000
|5.52
|1779.53
|146
|2008.09.09 06:21
|close
|72
|0.20
|0.8029
|0.0000
|0.0000
|-2.76
|1776.77
|147
|2008.09.09 21:08
|buy
|74
|0.20
|0.8029
|0.0000
|0.0000
|148
|2008.09.09 21:27
|buy
|75
|0.10
|0.8025
|0.0000
|0.0000
|149
|2008.09.09 22:34
|buy
|76
|0.10
|0.8022
|0.0000
|0.0000
|150
|2008.09.09 22:41
|close
|74
|0.20
|0.8028
|0.0000
|0.0000
|-2.76
|1774.01
|151
|2008.09.09 22:41
|close
|75
|0.10
|0.8028
|0.0000
|0.0000
|4.14
|1778.15
|152
|2008.09.10 00:10
|close
|76
|0.10
|0.8025
|0.0000
|0.0000
|3.63
|1781.78
|153
|2008.09.10 00:15
|sell
|77
|0.20
|0.8031
|0.0000
|0.0000
|154
|2008.09.10 00:20
|sell
|78
|0.20
|0.8035
|0.0000
|0.0000
|155
|2008.09.10 00:43
|close
|78
|0.20
|0.8031
|0.0000
|0.0000
|11.04
|1792.82
|156
|2008.09.10 01:17
|close
|77
|0.20
|0.8028
|0.0000
|0.0000
|8.28
|1801.10
|157
|2008.09.10 04:11
|sell
|79
|0.20
|0.8029
|0.0000
|0.0000
|158
|2008.09.10 05:08
|close
|79
|0.20
|0.8022
|0.0000
|0.0000
|19.32
|1820.42
|159
|2008.09.10 21:22
|sell
|80
|0.20
|0.7999
|0.0000
|0.0000
|160
|2008.09.10 21:44
|close
|80
|0.20
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|19.32
|1839.74
|161
|2008.09.10 22:02
|buy
|81
|0.20
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|162
|2008.09.10 22:17
|close
|81
|0.20
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|19.32
|1859.06
|163
|2008.09.10 22:34
|buy
|82
|0.20
|0.7988
|0.0000
|0.0000
|164
|2008.09.10 23:34
|close
|82
|0.20
|0.7991
|0.0000
|0.0000
|8.28
|1867.34
|165
|2008.09.10 23:35
|sell
|83
|0.20
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|166
|2008.09.10 23:46
|close
|83
|0.20
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|22.07
|1889.41
|167
|2008.09.11 01:00
|buy
|84
|0.20
|0.7979
|0.0000
|0.0000
|168
|2008.09.11 03:30
|close
|84
|0.20
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|5.52
|1894.93
|169
|2008.09.11 21:09
|sell
|85
|0.20
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|170
|2008.09.11 21:53
|close
|85
|0.20
|0.7958
|0.0000
|0.0000
|22.07
|1917.00
|171
|2008.09.11 23:01
|sell
|86
|0.20
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|172
|2008.09.12 02:05
|close
|86
|0.20
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|0.74
|1917.75
|173
|2008.09.12 03:00
|buy
|87
|0.20
|0.7968
|0.0000
|0.0000
|174
|2008.09.12 03:10
|buy
|88
|0.20
|0.7964
|0.0000
|0.0000
|175
|2008.09.12 03:20
|close
|88
|0.20
|0.7968
|0.0000
|0.0000
|11.03
|1928.78
|176
|2008.09.12 03:35
|buy
|89
|0.20
|0.7964
|0.0000
|0.0000
|177
|2008.09.12 04:02
|close
|89
|0.20
|0.7968
|0.0000
|0.0000
|11.03
|1939.81
|178
|2008.09.12 04:05
|close
|87
|0.20
|0.7971
|0.0000
|0.0000
|8.28
|1948.09
|179
|2008.09.15 01:48
|sell
|90
|0.20
|0.7961
|0.0000
|0.0000
|180
|2008.09.15 01:49
|sell
|91
|0.20
|0.7965
|0.0000
|0.0000
|181
|2008.09.15 02:04
|close
|91
|0.20
|0.7960
|0.0000
|0.0000
|13.79
|1961.88
|182
|2008.09.15 02:21
|sell
|92
|0.20
|0.7965
|0.0000
|0.0000
|183
|2008.09.15 02:33
|close
|92
|0.20
|0.7961
|0.0000
|0.0000
|11.03
|1972.91
|184
|2008.09.15 02:34
|close
|90
|0.20
|0.7949
|0.0000
|0.0000
|33.12
|2006.03
|185
|2008.09.15 04:13
|sell
|93
|0.20
|0.7965
|0.0000
|0.0000
|186
|2008.09.15 04:19
|sell
|94
|0.20
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|187
|2008.09.15 05:00
|close
|94
|0.20
|0.7965
|0.0000
|0.0000
|11.04
|2017.07
|188
|2008.09.15 05:47
|close
|93
|0.20
|0.7999
|0.0000
|0.0000
|-93.83
|1923.24
|189
|2008.09.15 21:24
|sell
|95
|0.20
|0.7939
|0.0000
|0.0000
|190
|2008.09.15 21:59
|sell
|96
|0.20
|0.7945
|0.0000
|0.0000
|191
|2008.09.15 22:00
|close
|95
|0.20
|0.7940
|0.0000
|0.0000
|-2.76
|1920.48
|192
|2008.09.15 22:01
|close
|96
|0.20
|0.7938
|0.0000
|0.0000
|19.32
|1939.80
|193
|2008.09.15 22:36
|buy
|97
|0.20
|0.7930
|0.0000
|0.0000
|194
|2008.09.15 22:50
|buy
|98
|0.20
|0.7926
|0.0000
|0.0000
|195
|2008.09.15 22:52
|close
|97
|0.20
|0.7916
|0.0000
|0.0000
|-38.63
|1901.17
|196
|2008.09.15 23:02
|buy
|99
|0.20
|0.7922
|0.0000
|0.0000
|197
|2008.09.15 23:30
|close
|99
|0.20
|0.7928
|0.0000
|0.0000
|16.55
|1917.72
|198
|2008.09.15 23:50
|close
|98
|0.20
|0.7929
|0.0000
|0.0000
|8.28
|1926.00
|199
|2008.09.16 00:18
|buy
|100
|0.20
|0.7922
|0.0000
|0.0000
|200
|2008.09.16 00:31
|close
|100
|0.20
|0.7930
|0.0000
|0.0000
|22.07
|1948.07
|201
|2008.09.16 00:37
|sell
|101
|0.20
|0.7933
|0.0000
|0.0000
|202
|2008.09.16 01:21
|sell
|102
|0.20
|0.7948
|0.0000
|0.0000
|203
|2008.09.16 01:30
|close
|102
|0.20
|0.7943
|0.0000
|0.0000
|13.80
|1961.87
|204
|2008.09.16 01:34
|close
|101
|0.20
|0.7951
|0.0000
|0.0000
|-49.67
|1912.20
|205
|2008.09.16 01:51
|sell
|103
|0.20
|0.7944
|0.0000
|0.0000
|206
|2008.09.16 02:00
|close
|103
|0.20
|0.7936
|0.0000
|0.0000
|22.07
|1934.27
|207
|2008.09.16 03:00
|buy
|104
|0.20
|0.7934
|0.0000
|0.0000
|208
|2008.09.16 03:48
|close
|104
|0.20
|0.7942
|0.0000
|0.0000
|22.07
|1956.34
|209
|2008.09.16 03:54
|buy
|105
|0.20
|0.7934
|0.0000
|0.0000
|210
|2008.09.16 04:10
|buy
|106
|0.20
|0.7931
|0.0000
|0.0000
|211
|2008.09.16 04:15
|buy
|107
|0.10
|0.7927
|0.0000
|0.0000
|212
|2008.09.16 04:29
|close
|105
|0.20
|0.7934
|0.0000
|0.0000
|0.00
|1956.34
|213
|2008.09.16 04:43
|close
|106
|0.20
|0.7935
|0.0000
|0.0000
|11.04
|1967.38
|214
|2008.09.16 06:12
|close
|107
|0.10
|0.7930
|0.0000
|0.0000
|4.14
|1971.52
|215
|2008.09.16 21:19
|sell
|108
|0.20
|0.7927
|0.0000
|0.0000
|216
|2008.09.16 21:25
|close
|108
|0.20
|0.7920
|0.0000
|0.0000
|19.32
|1990.84
|217
|2008.09.16 21:59
|sell
|109
|0.20
|0.7927
|0.0000
|0.0000
|218
|2008.09.16 22:50
|sell
|110
|0.20
|0.7933
|0.0000
|0.0000
|219
|2008.09.16 22:51
|close
|110
|0.20
|0.7927
|0.0000
|0.0000
|16.56
|2007.40
|220
|2008.09.16 23:00
|close
|109
|0.20
|0.7924
|0.0000
|0.0000
|8.28
|2015.68
|221
|2008.09.16 23:20
|buy
|111
|0.20
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|222
|2008.09.16 23:49
|close
|111
|0.20
|0.7927
|0.0000
|0.0000
|22.07
|2037.75
|223
|2008.09.16 23:59
|buy
|112
|0.20
|0.7918
|0.0000
|0.0000
|224
|2008.09.17 00:08
|close
|112
|0.20
|0.7925
|0.0000
|0.0000
|18.30
|2056.05
|225
|2008.09.17 01:45
|sell
|113
|0.20
|0.7929
|0.0000
|0.0000
|226
|2008.09.17 02:00
|sell
|114
|0.20
|0.7933
|0.0000
|0.0000
|227
|2008.09.17 06:51
|close
|114
|0.20
|0.7937
|0.0000
|0.0000
|-11.04
|2045.01
|228
|2008.09.17 07:05
|close
|113
|0.20
|0.7933
|0.0000
|0.0000
|-11.04
|2033.97
|229
|2008.09.17 21:05
|buy
|115
|0.20
|0.7884
|0.0000
|0.0000
|230
|2008.09.17 21:14
|close
|115
|0.20
|0.7866
|0.0000
|0.0000
|-49.67
|1984.30
|231
|2008.09.17 23:35
|sell
|116
|0.20
|0.7888
|0.0000
|0.0000
|232
|2008.09.18 00:55
|sell
|117
|0.20
|0.7893
|0.0000
|0.0000
|233
|2008.09.18 01:16
|close
|117
|0.20
|0.7888
|0.0000
|0.0000
|13.80
|1998.10
|234
|2008.09.18 01:35
|sell
|118
|0.20
|0.7891
|0.0000
|0.0000
|235
|2008.09.18 02:02
|close
|116
|0.20
|0.7888
|0.0000
|0.0000
|2.23
|2000.33
|236
|2008.09.18 02:19
|sell
|119
|0.20
|0.7902
|0.0000
|0.0000
|237
|2008.09.18 02:21
|close
|119
|0.20
|0.7898
|0.0000
|0.0000
|11.04
|2011.37
|238
|2008.09.18 02:25
|sell
|120
|0.20
|0.7899
|0.0000
|0.0000
|239
|2008.09.18 02:41
|sell
|121
|0.10
|0.7903
|0.0000
|0.0000
|240
|2008.09.18 03:01
|close
|121
|0.10
|0.7896
|0.0000
|0.0000
|9.66
|2021.03
|241
|2008.09.18 03:06
|close
|120
|0.20
|0.7892
|0.0000
|0.0000
|19.32
|2040.35
|242
|2008.09.18 03:15
|sell
|122
|0.20
|0.7902
|0.0000
|0.0000
|243
|2008.09.18 03:38
|close
|122
|0.20
|0.7895
|0.0000
|0.0000
|19.32
|2059.67
|244
|2008.09.18 04:06
|close
|118
|0.20
|0.7889
|0.0000
|0.0000
|5.52
|2065.19
|245
|2008.09.18 04:06
|buy
|123
|0.20
|0.7889
|0.0000
|0.0000
|246
|2008.09.18 05:28
|close
|123
|0.20
|0.7892
|0.0000
|0.0000
|8.28
|2073.47
|247
|2008.09.18 21:08
|buy
|124
|0.20
|0.7898
|0.0000
|0.0000
|248
|2008.09.18 21:15
|close
|124
|0.20
|0.7883
|0.0000
|0.0000
|-41.38
|2032.09
|249
|2008.09.19 00:40
|buy
|125
|0.20
|0.7881
|0.0000
|0.0000
|250
|2008.09.19 01:41
|close
|125
|0.20
|0.7884
|0.0000
|0.0000
|8.28
|2040.37
|251
|2008.09.19 02:10
|sell
|126
|0.20
|0.7890
|0.0000
|0.0000
|252
|2008.09.19 02:12
|sell
|127
|0.20
|0.7894
|0.0000
|0.0000
|253
|2008.09.19 02:23
|close
|126
|0.20
|0.7888
|0.0000
|0.0000
|5.52
|2045.89
|254
|2008.09.19 02:26
|close
|127
|0.20
|0.7886
|0.0000
|0.0000
|22.07
|2067.96
|255
|2008.09.19 02:31
|buy
|128
|0.20
|0.7879
|0.0000
|0.0000
|256
|2008.09.19 02:42
|close
|128
|0.20
|0.7887
|0.0000
|0.0000
|22.07
|2090.03
|257
|2008.09.19 02:59
|buy
|129
|0.20
|0.7881
|0.0000
|0.0000
|258
|2008.09.19 03:59
|close
|129
|0.20
|0.7884
|0.0000
|0.0000
|8.28
|2098.31
|259
|2008.09.19 04:13
|buy
|130
|0.20
|0.7879
|0.0000
|0.0000
|260
|2008.09.19 07:58
|close
|130
|0.20
|0.7878
|0.0000
|0.0000
|-2.76
|2095.55
|261
|2008.09.22 00:46
|buy
|131
|0.20
|0.7895
|0.0000
|0.0000
|262
|2008.09.22 00:54
|buy
|132
|0.20
|0.7890
|0.0000
|0.0000
|263
|2008.09.22 01:03
|close
|131
|0.20
|0.7897
|0.0000
|0.0000
|5.51
|2101.06
|264
|2008.09.22 01:03
|close
|132
|0.20
|0.7899
|0.0000
|0.0000
|24.83
|2125.89
|265
|2008.09.22 01:04
|sell
|133
|0.20
|0.7904
|0.0000
|0.0000
|266
|2008.09.22 01:19
|sell
|134
|0.20
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|267
|2008.09.22 02:37
|sell
|135
|0.20
|0.7913
|0.0000
|0.0000
|268
|2008.09.22 06:46
|close
|135
|0.20
|0.7916
|0.0000
|0.0000
|-8.28
|2117.61
|269
|2008.09.22 08:25
|close
|134
|0.20
|0.7912
|0.0000
|0.0000
|-8.28
|2109.33
|270
|2008.09.22 08:28
|close
|133
|0.20
|0.7908
|0.0000
|0.0000
|-11.04
|2098.29
|271
|2008.09.22 21:07
|sell
|136
|0.20
|0.7967
|0.0000
|0.0000
|272
|2008.09.22 21:09
|sell
|137
|0.20
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|273
|2008.09.22 23:30
|close
|137
|0.20
|0.7968
|0.0000
|0.0000
|5.52
|2103.81
|274
|2008.09.22 23:57
|close
|136
|0.20
|0.7967
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2103.81
|275
|2008.09.23 01:55
|sell
|138
|0.20
|0.7973
|0.0000
|0.0000
|276
|2008.09.23 02:32
|sell
|139
|0.20
|0.7977
|0.0000
|0.0000
|277
|2008.09.23 03:26
|close
|138
|0.20
|0.7971
|0.0000
|0.0000
|5.52
|2109.33
|278
|2008.09.23 03:26
|close
|139
|0.20
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|22.08
|2131.41
|279
|2008.09.23 22:56
|buy
|140
|0.20
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|280
|2008.09.23 23:57
|close
|140
|0.20
|0.7914
|0.0000
|0.0000
|8.28
|2139.69
|281
|2008.09.24 01:56
|buy
|141
|0.20
|0.7910
|0.0000
|0.0000
|282
|2008.09.24 03:06
|close
|141
|0.20
|0.7913
|0.0000
|0.0000
|8.28
|2147.97
|283
|2008.09.24 03:43
|sell
|142
|0.20
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|284
|2008.09.24 06:35
|close
|142
|0.20
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2147.97
|285
|2008.09.24 23:08
|sell
|143
|0.20
|0.7923
|0.0000
|0.0000
|286
|2008.09.24 23:29
|close
|143
|0.20
|0.7916
|0.0000
|0.0000
|19.32
|2167.29
|287
|2008.09.25 03:16
|sell
|144
|0.20
|0.7921
|0.0000
|0.0000
|288
|2008.09.25 03:54
|close
|144
|0.20
|0.7935
|0.0000
|0.0000
|-38.64
|2128.65
|289
|2008.09.25 21:00
|buy
|145
|0.20
|0.7956
|0.0000
|0.0000
|290
|2008.09.25 21:01
|buy
|146
|0.20
|0.7952
|0.0000
|0.0000
|291
|2008.09.25 21:05
|close
|145
|0.20
|0.7958
|0.0000
|0.0000
|5.52
|2134.17
|292
|2008.09.25 21:05
|close
|146
|0.20
|0.7960
|0.0000
|0.0000
|22.07
|2156.24
|293
|2008.09.25 21:23
|buy
|147
|0.20
|0.7955
|0.0000
|0.0000
|294
|2008.09.25 22:12
|buy
|148
|0.20
|0.7951
|0.0000
|0.0000
|295
|2008.09.25 23:13
|close
|148
|0.20
|0.7954
|0.0000
|0.0000
|8.28
|2164.52
|296
|2008.09.25 23:56
|buy
|149
|0.20
|0.7951
|0.0000
|0.0000
|297
|2008.09.26 00:30
|close
|147
|0.20
|0.7955
|0.0000
|0.0000
|-1.02
|2163.50
|298
|2008.09.26 00:57
|close
|149
|0.20
|0.7957
|0.0000
|0.0000
|15.53
|2179.03
|299
|2008.09.26 01:31
|sell
|150
|0.20
|0.7960
|0.0000
|0.0000
|300
|2008.09.26 02:05
|sell
|151
|0.20
|0.7964
|0.0000
|0.0000
|301
|2008.09.26 02:43
|close
|150
|0.20
|0.7958
|0.0000
|0.0000
|5.52
|2184.55
|302
|2008.09.26 03:05
|close
|151
|0.20
|0.7961
|0.0000
|0.0000
|8.27
|2192.82
|303
|2008.09.29 02:07
|buy
|152
|0.20
|0.7934
|0.0000
|0.0000
|304
|2008.09.29 03:01
|buy
|153
|0.20
|0.7931
|0.0000
|0.0000
|305
|2008.09.29 03:06
|close
|152
|0.20
|0.7937
|0.0000
|0.0000
|8.27
|2201.09
|306
|2008.09.29 05:02
|close
|153
|0.20
|0.7934
|0.0000
|0.0000
|8.28
|2209.37
|307
|2008.09.29 21:16
|buy
|154
|0.20
|0.7978
|0.0000
|0.0000
|308
|2008.09.29 21:40
|close
|154
|0.20
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|19.32
|2228.69
|309
|2008.09.29 22:30
|sell
|155
|0.20
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|310
|2008.09.29 23:10
|close
|155
|0.20
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|24.83
|2253.52
|311
|2008.09.29 23:46
|sell
|156
|0.20
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|312
|2008.09.30 00:02
|sell
|157
|0.20
|0.7996
|0.0000
|0.0000
|313
|2008.09.30 00:07
|close
|156
|0.20
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|6.26
|2259.78
|314
|2008.09.30 00:07
|close
|157
|0.20
|0.7989
|0.0000
|0.0000
|19.32
|2279.10
|315
|2008.09.30 00:19
|sell
|158
|0.20
|0.7991
|0.0000
|0.0000
|316
|2008.09.30 00:21
|sell
|159
|0.20
|0.7995
|0.0000
|0.0000
|317
|2008.09.30 00:24
|close
|158
|0.20
|0.7989
|0.0000
|0.0000
|5.52
|2284.62
|318
|2008.09.30 00:29
|close
|159
|0.20
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|22.07
|2306.69
|319
|2008.09.30 00:45
|buy
|160
|0.20
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|320
|2008.09.30 00:48
|buy
|161
|0.20
|0.7977
|0.0000
|0.0000
|321
|2008.09.30 00:52
|close
|160
|0.20
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|5.52
|2312.21
|322
|2008.09.30 00:55
|close
|161
|0.20
|0.7984
|0.0000
|0.0000
|19.32
|2331.53
|323
|2008.09.30 01:01
|sell
|162
|0.20
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|324
|2008.09.30 01:05
|close
|162
|0.20
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|22.07
|2353.60
|325
|2008.09.30 01:08
|buy
|163
|0.20
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|326
|2008.09.30 01:59
|buy
|164
|0.20
|0.7976
|0.0000
|0.0000
|327
|2008.09.30 02:03
|close
|163
|0.20
|0.7982
|0.0000
|0.0000
|2.76
|2356.36
|328
|2008.09.30 02:04
|close
|164
|0.20
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|19.32
|2375.68
|329
|2008.09.30 02:05
|buy
|165
|0.20
|0.7978
|0.0000
|0.0000
|330
|2008.09.30 02:37
|buy
|166
|0.20
|0.7974
|0.0000
|0.0000
|331
|2008.09.30 02:54
|buy
|167
|0.20
|0.7971
|0.0000
|0.0000
|332
|2008.09.30 04:13
|close
|167
|0.20
|0.7974
|0.0000
|0.0000
|8.28
|2383.96
|333
|2008.09.30 04:23
|close
|166
|0.20
|0.7977
|0.0000
|0.0000
|8.27
|2392.23
|334
|2008.09.30 05:00
|close
|165
|0.20
|0.7978
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2392.23
|335
|2008.09.30 21:10
|sell
|168
|0.20
|0.7921
|0.0000
|0.0000
|336
|2008.09.30 22:02
|close
|168
|0.20
|0.7914
|0.0000
|0.0000
|19.32
|2411.55
|337
|2008.10.01 00:30
|buy
|169
|0.20
|0.7908
|0.0000
|0.0000
|338
|2008.10.01 00:32
|close
|169
|0.20
|0.7915
|0.0000
|0.0000
|19.32
|2430.87
|339
|2008.10.01 00:48
|buy
|170
|0.20
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|340
|2008.10.01 01:48
|close
|170
|0.20
|0.7915
|0.0000
|0.0000
|11.04
|2441.91
|341
|2008.10.01 02:07
|sell
|171
|0.20
|0.7921
|0.0000
|0.0000
|342
|2008.10.01 03:17
|close
|171
|0.20
|0.7918
|0.0000
|0.0000
|8.28
|2450.19
|343
|2008.10.01 03:17
|buy
|172
|0.20
|0.7915
|0.0000
|0.0000
|344
|2008.10.01 03:49
|buy
|173
|0.20
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|345
|2008.10.01 04:49
|close
|173
|0.20
|0.7915
|0.0000
|0.0000
|11.04
|2461.23
|346
|2008.10.01 04:57
|close
|172
|0.20
|0.7918
|0.0000
|0.0000
|8.27
|2469.50
|347
|2008.10.01 21:26
|buy
|174
|0.20
|0.7914
|0.0000
|0.0000
|348
|2008.10.01 22:00
|buy
|175
|0.20
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|349
|2008.10.01 22:24
|close
|174
|0.20
|0.7917
|0.0000
|0.0000
|8.27
|2477.77
|350
|2008.10.01 23:00
|close
|175
|0.20
|0.7915
|0.0000
|0.0000
|11.04
|2488.81
|351
|2008.10.01 23:01
|sell
|176
|0.20
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|352
|2008.10.01 23:23
|sell
|177
|0.20
|0.7923
|0.0000
|0.0000
|353
|2008.10.01 23:30
|close
|176
|0.20
|0.7917
|0.0000
|0.0000
|5.52
|2494.33
|354
|2008.10.01 23:30
|close
|177
|0.20
|0.7916
|0.0000
|0.0000
|19.32
|2513.65
|355
|2008.10.01 23:30
|sell
|178
|0.30
|0.7920
|0.0000
|0.0000
|356
|2008.10.01 23:41
|close
|178
|0.30
|0.7915
|0.0000
|0.0000
|20.70
|2534.35
|357
|2008.10.02 01:55
|buy
|179
|0.30
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|358
|2008.10.02 04:08
|close
|179
|0.30
|0.7889
|0.0000
|0.0000
|-91.04
|2443.31
|359
|2008.10.02 21:37
|buy
|180
|0.20
|0.7829
|0.0000
|0.0000
|360
|2008.10.02 22:18
|close
|180
|0.20
|0.7837
|0.0000
|0.0000
|22.07
|2465.38
|361
|2008.10.02 22:21
|sell
|181
|0.20
|0.7840
|0.0000
|0.0000
|362
|2008.10.02 23:08
|close
|181
|0.20
|0.7832
|0.0000
|0.0000
|22.07
|2487.45
|363
|2008.10.02 23:24
|buy
|182
|0.20
|0.7829
|0.0000
|0.0000
|364
|2008.10.03 03:20
|close
|182
|0.20
|0.7828
|0.0000
|0.0000
|-3.78
|2483.67
|365
|2008.10.03 03:24
|sell
|183
|0.20
|0.7830
|0.0000
|0.0000
|366
|2008.10.03 04:26
|close
|183
|0.20
|0.7827
|0.0000
|0.0000
|8.28
|2491.95
|367
|2008.10.06 04:30
|sell
|184
|0.20
|0.7734
|0.0000
|0.0000
|368
|2008.10.06 04:31
|sell
|185
|0.20
|0.7737
|0.0000
|0.0000
|369
|2008.10.06 04:59
|sell
|186
|0.20
|0.7741
|0.0000
|0.0000
|370
|2008.10.06 06:56
|close
|186
|0.20
|0.7738
|0.0000
|0.0000
|8.28
|2500.23
|371
|2008.10.06 07:52
|close
|185
|0.20
|0.7737
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2500.23
|372
|2008.10.06 07:58
|close
|184
|0.20
|0.7732
|0.0000
|0.0000
|5.52
|2505.75
|373
|2008.10.06 21:05
|buy
|187
|0.30
|0.7746
|0.0000
|0.0000
|374
|2008.10.06 21:09
|buy
|188
|0.20
|0.7742
|0.0000
|0.0000
|375
|2008.10.06 21:21
|buy
|189
|0.20
|0.7738
|0.0000
|0.0000
|376
|2008.10.06 21:28
|close
|189
|0.20
|0.7745
|0.0000
|0.0000
|19.32
|2525.07
|377
|2008.10.06 21:32
|buy
|190
|0.20
|0.7736
|0.0000
|0.0000
|378
|2008.10.06 21:43
|close
|190
|0.20
|0.7743
|0.0000
|0.0000
|19.32
|2544.39
|379
|2008.10.06 21:46
|close
|187
|0.30
|0.7748
|0.0000
|0.0000
|8.28
|2552.67
|380
|2008.10.06 21:46
|close
|188
|0.20
|0.7750
|0.0000
|0.0000
|22.07
|2574.74
|381
|2008.10.06 21:53
|buy
|191
|0.30
|0.7738
|0.0000
|0.0000
|382
|2008.10.06 21:54
|close
|191
|0.30
|0.7743
|0.0000
|0.0000
|20.70
|2595.44
|383
|2008.10.06 22:12
|sell
|192
|0.30
|0.7754
|0.0000
|0.0000
|384
|2008.10.06 22:37
|sell
|193
|0.20
|0.7760
|0.0000
|0.0000
|385
|2008.10.06 22:45
|close
|193
|0.20
|0.7753
|0.0000
|0.0000
|19.32
|2614.76
|386
|2008.10.06 22:48
|close
|192
|0.30
|0.7748
|0.0000
|0.0000
|24.84
|2639.60
|387
|2008.10.06 23:00
|buy
|194
|0.30
|0.7741
|0.0000
|0.0000
|388
|2008.10.06 23:02
|buy
|195
|0.20
|0.7738
|0.0000
|0.0000
|389
|2008.10.06 23:13
|close
|194
|0.30
|0.7743
|0.0000
|0.0000
|8.28
|2647.88
|390
|2008.10.06 23:33
|close
|195
|0.20
|0.7747
|0.0000
|0.0000
|24.83
|2672.71
|391
|2008.10.06 23:39
|sell
|196
|0.30
|0.7753
|0.0000
|0.0000
|392
|2008.10.06 23:41
|close
|196
|0.30
|0.7748
|0.0000
|0.0000
|20.70
|2693.41
|393
|2008.10.06 23:45
|buy
|197
|0.30
|0.7742
|0.0000
|0.0000
|394
|2008.10.06 23:46
|buy
|198
|0.20
|0.7739
|0.0000
|0.0000
|395
|2008.10.07 00:45
|close
|197
|0.30
|0.7745
|0.0000
|0.0000
|10.88
|2704.29
|396
|2008.10.07 00:46
|close
|198
|0.20
|0.7744
|0.0000
|0.0000
|12.78
|2717.07
|397
|2008.10.07 00:48
|sell
|199
|0.30
|0.7749
|0.0000
|0.0000
|398
|2008.10.07 01:05
|sell
|200
|0.20
|0.7753
|0.0000
|0.0000
|399
|2008.10.07 01:53
|sell
|201
|0.20
|0.7758
|0.0000
|0.0000
|400
|2008.10.07 02:40
|close
|201
|0.20
|0.7751
|0.0000
|0.0000
|19.32
|2736.39
|401
|2008.10.07 02:50
|close
|200
|0.20
|0.7750
|0.0000
|0.0000
|8.28
|2744.67
|402
|2008.10.07 03:01
|close
|199
|0.30
|0.7743
|0.0000
|0.0000
|24.84
|2769.51
|403
|2008.10.07 03:36
|buy
|202
|0.30
|0.7746
|0.0000
|0.0000
|404
|2008.10.07 04:38
|buy
|203
|0.20
|0.7742
|0.0000
|0.0000
|405
|2008.10.07 04:52
|buy
|204
|0.20
|0.7738
|0.0000
|0.0000
|406
|2008.10.07 05:33
|close
|204
|0.20
|0.7745
|0.0000
|0.0000
|19.32
|2788.83
|407
|2008.10.07 05:55
|close
|203
|0.20
|0.7745
|0.0000
|0.0000
|8.28
|2797.11
|408
|2008.10.07 05:55
|close
|202
|0.30
|0.7749
|0.0000
|0.0000
|12.42
|2809.53
|409
|2008.10.07 21:52
|sell
|205
|0.30
|0.7791
|0.0000
|0.0000
|410
|2008.10.07 21:53
|sell
|206
|0.20
|0.7795
|0.0000
|0.0000
|411
|2008.10.07 22:03
|close
|206
|0.20
|0.7788
|0.0000
|0.0000
|19.32
|2828.85
|412
|2008.10.07 22:22
|close
|205
|0.30
|0.7785
|0.0000
|0.0000
|24.84
|2853.69
|413
|2008.10.07 23:27
|buy
|207
|0.30
|0.7778
|0.0000
|0.0000
|414
|2008.10.07 23:28
|close
|207
|0.30
|0.7783
|0.0000
|0.0000
|20.70
|2874.39
|415
|2008.10.07 23:37
|sell
|208
|0.30
|0.7791
|0.0000
|0.0000
|416
|2008.10.07 23:41
|close
|208
|0.30
|0.7784
|0.0000
|0.0000
|28.98
|2903.37
|417
|2008.10.07 23:47
|buy
|209
|0.30
|0.7781
|0.0000
|0.0000
|418
|2008.10.07 23:51
|buy
|210
|0.20
|0.7778
|0.0000
|0.0000
|419
|2008.10.08 00:25
|close
|209
|0.30
|0.7784
|0.0000
|0.0000
|10.88
|2914.25
|420
|2008.10.08 00:52
|close
|210
|0.20
|0.7782
|0.0000
|0.0000
|10.02
|2924.27
|421
|2008.10.08 01:26
|buy
|211
|0.30
|0.7777
|0.0000
|0.0000
|422
|2008.10.08 01:28
|buy
|212
|0.30
|0.7773
|0.0000
|0.0000
|423
|2008.10.08 01:30
|close
|212
|0.30
|0.7778
|0.0000
|0.0000
|20.69
|2944.96
|424
|2008.10.08 01:46
|buy
|213
|0.30
|0.7773
|0.0000
|0.0000
|425
|2008.10.08 02:30
|close
|213
|0.30
|0.7778
|0.0000
|0.0000
|20.69
|2965.65
|426
|2008.10.08 02:52
|close
|211
|0.30
|0.7780
|0.0000
|0.0000
|12.42
|2978.07
|427
|2008.10.08 03:06
|buy
|214
|0.30
|0.7771
|0.0000
|0.0000
|428
|2008.10.08 03:12
|buy
|215
|0.30
|0.7768
|0.0000
|0.0000
|429
|2008.10.08 03:50
|buy
|216
|0.20
|0.7758
|0.0000
|0.0000
|430
|2008.10.08 05:46
|close
|216
|0.20
|0.7762
|0.0000
|0.0000
|11.04
|2989.11
|431
|2008.10.08 06:03
|close
|215
|0.30
|0.7768
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2989.11
|432
|2008.10.08 06:13
|close
|214
|0.30
|0.7771
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2989.11
|433
|2008.10.08 21:00
|buy
|217
|0.30
|0.7913
|0.0000
|0.0000
|434
|2008.10.08 21:15
|buy
|218
|0.30
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|435
|2008.10.08 22:05
|buy
|219
|0.20
|0.7903
|0.0000
|0.0000
|436
|2008.10.09 01:21
|close
|219
|0.20
|0.7903
|0.0000
|0.0000
|-3.06
|2986.05
|437
|2008.10.09 01:21
|close
|218
|0.30
|0.7906
|0.0000
|0.0000
|-17.01
|2969.04
|438
|2008.10.09 03:04
|close
|217
|0.30
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|-21.14
|2947.90
|439
|2008.10.09 03:04
|sell
|220
|0.30
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|440
|2008.10.09 03:20
|close
|220
|0.30
|0.7902
|0.0000
|0.0000
|28.97
|2976.87
|441
|2008.10.09 03:39
|buy
|221
|0.30
|0.7899
|0.0000
|0.0000
|442
|2008.10.09 03:45
|close
|221
|0.30
|0.7906
|0.0000
|0.0000
|28.97
|3005.84
|443
|2008.10.09 03:49
|sell
|222
|0.30
|0.7910
|0.0000
|0.0000
|444
|2008.10.09 04:02
|sell
|223
|0.30
|0.7914
|0.0000
|0.0000
|445
|2008.10.09 04:04
|close
|223
|0.30
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|20.70
|3026.54
|446
|2008.10.09 04:09
|sell
|224
|0.30
|0.7914
|0.0000
|0.0000
|447
|2008.10.09 04:10
|close
|222
|0.30
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|4.14
|3030.68
|448
|2008.10.09 04:10
|close
|224
|0.30
|0.7906
|0.0000
|0.0000
|33.11
|3063.79
|449
|2008.10.09 04:21
|buy
|225
|0.30
|0.7897
|0.0000
|0.0000
|450
|2008.10.09 04:31
|close
|225
|0.30
|0.7904
|0.0000
|0.0000
|28.97
|3092.76
|451
|2008.10.09 04:38
|sell
|226
|0.30
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|452
|2008.10.09 05:43
|close
|226
|0.30
|0.7908
|0.0000
|0.0000
|12.41
|3105.17
|453
|2008.10.09 21:00
|sell
|227
|0.30
|0.7943
|0.0000
|0.0000
|454
|2008.10.09 21:04
|close
|227
|0.30
|0.7936
|0.0000
|0.0000
|28.97
|3134.14
|455
|2008.10.09 21:21
|sell
|228
|0.30
|0.7942
|0.0000
|0.0000
|456
|2008.10.09 21:22
|sell
|229
|0.30
|0.7949
|0.0000
|0.0000
|457
|2008.10.09 21:24
|close
|229
|0.30
|0.7943
|0.0000
|0.0000
|24.84
|3158.98
|458
|2008.10.09 21:24
|close
|228
|0.30
|0.7935
|0.0000
|0.0000
|28.97
|3187.95
|459
|2008.10.09 21:39
|sell
|230
|0.30
|0.7943
|0.0000
|0.0000
|460
|2008.10.09 21:43
|sell
|231
|0.30
|0.7948
|0.0000
|0.0000
|461
|2008.10.09 21:47
|close
|230
|0.30
|0.7959
|0.0000
|0.0000
|-66.23
|3121.72
|462
|2008.10.09 21:48
|close
|231
|0.30
|0.7962
|0.0000
|0.0000
|-57.95
|3063.77
|463
|2008.10.10 01:32
|sell
|232
|0.30
|0.7964
|0.0000
|0.0000
|464
|2008.10.10 02:04
|sell
|233
|0.30
|0.7968
|0.0000
|0.0000
|465
|2008.10.10 02:25
|close
|233
|0.30
|0.7962
|0.0000
|0.0000
|24.84
|3088.61
|466
|2008.10.10 02:33
|sell
|234
|0.30
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|467
|2008.10.10 02:54
|close
|234
|0.30
|0.7964
|0.0000
|0.0000
|24.84
|3113.45
|468
|2008.10.10 06:12
|close
|232
|0.30
|0.7997
|0.0000
|0.0000
|-136.60
|2976.85
|469
|2008.10.13 01:43
|sell
|235
|0.30
|0.7939
|0.0000
|0.0000
|470
|2008.10.13 02:43
|close
|235
|0.30
|0.7934
|0.0000
|0.0000
|20.70
|2997.55
|471
|2008.10.13 02:45
|buy
|236
|0.30
|0.7933
|0.0000
|0.0000
|472
|2008.10.13 03:14
|close
|236
|0.30
|0.7940
|0.0000
|0.0000
|28.97
|3026.52
|473
|2008.10.13 04:11
|buy
|237
|0.30
|0.7933
|0.0000
|0.0000
|474
|2008.10.13 04:36
|close
|237
|0.30
|0.7940
|0.0000
|0.0000
|28.97
|3055.49
|475
|2008.10.13 04:36
|sell
|238
|0.30
|0.7943
|0.0000
|0.0000
|476
|2008.10.13 04:38
|sell
|239
|0.30
|0.7947
|0.0000
|0.0000
|477
|2008.10.13 05:00
|close
|239
|0.30
|0.7942
|0.0000
|0.0000
|20.70
|3076.19
|478
|2008.10.13 05:36
|close
|238
|0.30
|0.7938
|0.0000
|0.0000
|20.69
|3096.88
|479
|2008.10.13 21:02
|sell
|240
|0.30
|0.7826
|0.0000
|0.0000
|480
|2008.10.13 21:08
|sell
|241
|0.30
|0.7829
|0.0000
|0.0000
|481
|2008.10.13 21:28
|close
|241
|0.30
|0.7824
|0.0000
|0.0000
|20.69
|3117.57
|482
|2008.10.13 21:32
|close
|240
|0.30
|0.7819
|0.0000
|0.0000
|28.97
|3146.54
|483
|2008.10.13 21:36
|buy
|242
|0.30
|0.7819
|0.0000
|0.0000
|484
|2008.10.13 21:38
|close
|242
|0.30
|0.7826
|0.0000
|0.0000
|28.97
|3175.51
|485
|2008.10.13 21:43
|sell
|243
|0.30
|0.7830
|0.0000
|0.0000
|486
|2008.10.13 21:48
|close
|243
|0.30
|0.7823
|0.0000
|0.0000
|28.97
|3204.48
|487
|2008.10.13 21:51
|buy
|244
|0.30
|0.7818
|0.0000
|0.0000
|488
|2008.10.13 21:56
|close
|244
|0.30
|0.7825
|0.0000
|0.0000
|28.97
|3233.45
|489
|2008.10.13 21:59
|sell
|245
|0.30
|0.7830
|0.0000
|0.0000
|490
|2008.10.13 22:22
|close
|245
|0.30
|0.7823
|0.0000
|0.0000
|28.97
|3262.42
|491
|2008.10.13 22:30
|buy
|246
|0.30
|0.7818
|0.0000
|0.0000
|492
|2008.10.13 22:33
|close
|246
|0.30
|0.7825
|0.0000
|0.0000
|28.97
|3291.39
|493
|2008.10.13 22:35
|sell
|247
|0.30
|0.7831
|0.0000
|0.0000
|494
|2008.10.13 23:17
|close
|247
|0.30
|0.7823
|0.0000
|0.0000
|33.11
|3324.50
|495
|2008.10.13 23:18
|buy
|248
|0.30
|0.7817
|0.0000
|0.0000
|496
|2008.10.13 23:22
|close
|248
|0.30
|0.7824
|0.0000
|0.0000
|28.97
|3353.47
|497
|2008.10.13 23:24
|buy
|249
|0.30
|0.7817
|0.0000
|0.0000
|498
|2008.10.13 23:28
|close
|249
|0.30
|0.7824
|0.0000
|0.0000
|28.97
|3382.44
|499
|2008.10.13 23:29
|buy
|250
|0.30
|0.7818
|0.0000
|0.0000
|500
|2008.10.13 23:33
|buy
|251
|0.30
|0.7814
|0.0000
|0.0000
|501
|2008.10.14 00:15
|buy
|252
|0.30
|0.7810
|0.0000
|0.0000
|502
|2008.10.14 01:17
|close
|252
|0.30
|0.7813
|0.0000
|0.0000
|12.41
|3394.85
|503
|2008.10.14 01:40
|close
|251
|0.30
|0.7817
|0.0000
|0.0000
|10.88
|3405.73
|504
|2008.10.14 01:46
|close
|250
|0.30
|0.7821
|0.0000
|0.0000
|10.89
|3416.62
|505
|2008.10.14 02:16
|sell
|253
|0.30
|0.7826
|0.0000
|0.0000
|506
|2008.10.14 02:35
|sell
|254
|0.30
|0.7829
|0.0000
|0.0000
|507
|2008.10.14 02:42
|close
|254
|0.30
|0.7821
|0.0000
|0.0000
|33.11
|3449.73
|508
|2008.10.14 02:44
|close
|253
|0.30
|0.7819
|0.0000
|0.0000
|28.97
|3478.70
|509
|2008.10.14 02:53
|buy
|255
|0.30
|0.7816
|0.0000
|0.0000
|510
|2008.10.14 03:00
|buy
|256
|0.30
|0.7812
|0.0000
|0.0000
|511
|2008.10.14 03:02
|close
|255
|0.30
|0.7818
|0.0000
|0.0000
|8.27
|3486.97
|512
|2008.10.14 03:14
|close
|256
|0.30
|0.7819
|0.0000
|0.0000
|28.97
|3515.94
|513
|2008.10.14 03:24
|buy
|257
|0.40
|0.7813
|0.0000
|0.0000
|514
|2008.10.14 03:31
|close
|257
|0.40
|0.7819
|0.0000
|0.0000
|33.11
|3549.05
|515
|2008.10.14 03:39
|buy
|258
|0.40
|0.7814
|0.0000
|0.0000
|516
|2008.10.14 03:41
|buy
|259
|0.30
|0.7810
|0.0000
|0.0000
|517
|2008.10.14 03:53
|close
|258
|0.40
|0.7816
|0.0000
|0.0000
|11.04
|3560.09
|518
|2008.10.14 03:54
|close
|259
|0.30
|0.7818
|0.0000
|0.0000
|33.10
|3593.19
|519
|2008.10.14 04:17
|buy
|260
|0.40
|0.7812
|0.0000
|0.0000
|520
|2008.10.14 04:26
|close
|260
|0.40
|0.7818
|0.0000
|0.0000
|33.10
|3626.29
|521
|2008.10.14 04:38
|buy
|261
|0.40
|0.7809
|0.0000
|0.0000
|522
|2008.10.14 04:42
|close
|261
|0.40
|0.7815
|0.0000
|0.0000
|33.11
|3659.40
|523
|2008.10.14 21:47
|buy
|262
|0.40
|0.7825
|0.0000
|0.0000
|524
|2008.10.14 21:56
|close
|262
|0.40
|0.7831
|0.0000
|0.0000
|33.11
|3692.51
|525
|2008.10.14 22:00
|sell
|263
|0.40
|0.7840
|0.0000
|0.0000
|526
|2008.10.14 22:09
|close
|263
|0.40
|0.7834
|0.0000
|0.0000
|33.12
|3725.63
|527
|2008.10.14 22:16
|sell
|264
|0.40
|0.7842
|0.0000
|0.0000
|528
|2008.10.14 22:26
|close
|264
|0.40
|0.7836
|0.0000
|0.0000
|33.12
|3758.75
|529
|2008.10.14 22:29
|buy
|265
|0.40
|0.7826
|0.0000
|0.0000
|530
|2008.10.14 23:01
|close
|265
|0.40
|0.7832
|0.0000
|0.0000
|33.11
|3791.86
|531
|2008.10.14 23:08
|buy
|266
|0.40
|0.7826
|0.0000
|0.0000
|532
|2008.10.14 23:17
|buy
|267
|0.30
|0.7821
|0.0000
|0.0000
|533
|2008.10.14 23:20
|close
|266
|0.40
|0.7827
|0.0000
|0.0000
|5.52
|3797.38
|534
|2008.10.14 23:37
|close
|267
|0.30
|0.7828
|0.0000
|0.0000
|28.97
|3826.35
|535
|2008.10.14 23:55
|buy
|268
|0.40
|0.7821
|0.0000
|0.0000
|536
|2008.10.15 01:14
|buy
|269
|0.30
|0.7816
|0.0000
|0.0000
|537
|2008.10.15 02:15
|buy
|270
|0.30
|0.7795
|0.0000
|0.0000
|538
|2008.10.15 02:38
|close
|270
|0.30
|0.7800
|0.0000
|0.0000
|20.69
|3847.04
|539
|2008.10.15 02:48
|buy
|271
|0.30
|0.7797
|0.0000
|0.0000
|540
|2008.10.15 02:54
|close
|271
|0.30
|0.7802
|0.0000
|0.0000
|20.70
|3867.74
|541
|2008.10.15 03:00
|buy
|272
|0.30
|0.7798
|0.0000
|0.0000
|542
|2008.10.15 05:08
|close
|268
|0.40
|0.7788
|0.0000
|0.0000
|-184.14
|3683.59
|543
|2008.10.15 08:05
|close
|269
|0.30
|0.7782
|0.0000
|0.0000
|-140.71
|3542.88
|544
|2008.10.15 08:25
|close
|272
|0.30
|0.7794
|0.0000
|0.0000
|-16.55
|3526.33
|545
|2008.10.15 21:56
|buy
|273
|0.40
|0.7788
|0.0000
|0.0000
|546
|2008.10.15 21:59
|close
|273
|0.40
|0.7794
|0.0000
|0.0000
|33.11
|3559.44
|547
|2008.10.16 01:39
|buy
|274
|0.40
|0.7819
|0.0000
|0.0000
|548
|2008.10.16 01:40
|close
|274
|0.40
|0.7825
|0.0000
|0.0000
|33.11
|3592.55
|549
|2008.10.16 01:51
|buy
|275
|0.40
|0.7822
|0.0000
|0.0000
|550
|2008.10.16 01:52
|buy
|276
|0.30
|0.7819
|0.0000
|0.0000
|551
|2008.10.16 02:06
|buy
|277
|0.30
|0.7814
|0.0000
|0.0000
|552
|2008.10.16 02:08
|close
|277
|0.30
|0.7819
|0.0000
|0.0000
|20.69
|3613.24
|553
|2008.10.16 02:11
|buy
|278
|0.30
|0.7815
|0.0000
|0.0000
|554
|2008.10.16 02:12
|close
|278
|0.30
|0.7820
|0.0000
|0.0000
|20.69
|3633.93
|555
|2008.10.16 02:24
|buy
|279
|0.30
|0.7815
|0.0000
|0.0000
|556
|2008.10.16 04:49
|close
|279
|0.30
|0.7791
|0.0000
|0.0000
|-99.33
|3534.60
|557
|2008.10.16 04:49
|close
|276
|0.30
|0.7791
|0.0000
|0.0000
|-115.88
|3418.72
|558
|2008.10.16 04:49
|close
|275
|0.40
|0.7791
|0.0000
|0.0000
|-171.06
|3247.66
|559
|2008.10.16 22:29
|sell
|280
|0.30
|0.7773
|0.0000
|0.0000
|560
|2008.10.16 22:33
|sell
|281
|0.30
|0.7777
|0.0000
|0.0000
|561
|2008.10.16 22:39
|close
|281
|0.30
|0.7772
|0.0000
|0.0000
|20.69
|3268.35
|562
|2008.10.16 22:46
|sell
|282
|0.30
|0.7777
|0.0000
|0.0000
|563
|2008.10.16 23:01
|sell
|283
|0.20
|0.7780
|0.0000
|0.0000
|564
|2008.10.17 00:25
|close
|283
|0.20
|0.7777
|0.0000
|0.0000
|9.02
|3277.38
|565
|2008.10.17 00:30
|close
|282
|0.30
|0.7769
|0.0000
|0.0000
|34.23
|3311.61
|566
|2008.10.17 00:30
|close
|280
|0.30
|0.7769
|0.0000
|0.0000
|17.68
|3329.28
|567
|2008.10.17 00:38
|buy
|284
|0.30
|0.7770
|0.0000
|0.0000
|568
|2008.10.17 00:54
|close
|284
|0.30
|0.7778
|0.0000
|0.0000
|33.10
|3362.38
|569
|2008.10.17 01:07
|sell
|285
|0.30
|0.7788
|0.0000
|0.0000
|570
|2008.10.17 01:43
|close
|285
|0.30
|0.7780
|0.0000
|0.0000
|33.12
|3395.50
|571
|2008.10.17 02:12
|sell
|286
|0.30
|0.7786
|0.0000
|0.0000
|572
|2008.10.17 02:15
|sell
|287
|0.30
|0.7789
|0.0000
|0.0000
|573
|2008.10.17 02:33
|close
|286
|0.30
|0.7784
|0.0000
|0.0000
|8.28
|3403.78
|574
|2008.10.17 02:38
|close
|287
|0.30
|0.7782
|0.0000
|0.0000
|28.98
|3432.76
|575
|2008.10.17 02:54
|buy
|288
|0.30
|0.7773
|0.0000
|0.0000
|576
|2008.10.17 03:01
|close
|288
|0.30
|0.7780
|0.0000
|0.0000
|28.97
|3461.73
|577
|2008.10.17 03:15
|buy
|289
|0.30
|0.7774
|0.0000
|0.0000
|578
|2008.10.17 03:23
|buy
|290
|0.30
|0.7770
|0.0000
|0.0000
|579
|2008.10.17 03:37
|close
|289
|0.30
|0.7776
|0.0000
|0.0000
|8.28
|3470.01
|580
|2008.10.17 04:37
|close
|290
|0.30
|0.7773
|0.0000
|0.0000
|12.41
|3482.42
|581
|2008.10.20 00:12
|buy
|291
|0.30
|0.7747
|0.0000
|0.0000
|582
|2008.10.20 01:12
|close
|291
|0.30
|0.7754
|0.0000
|0.0000
|28.97
|3511.39
|583
|2008.10.20 01:30
|sell
|292
|0.40
|0.7761
|0.0000
|0.0000
|584
|2008.10.20 01:34
|close
|292
|0.40
|0.7755
|0.0000
|0.0000
|33.11
|3544.50
|585
|2008.10.20 01:57
|sell
|293
|0.40
|0.7761
|0.0000
|0.0000
|586
|2008.10.20 02:11
|close
|293
|0.40
|0.7755
|0.0000
|0.0000
|33.11
|3577.61
|587
|2008.10.20 02:48
|sell
|294
|0.40
|0.7761
|0.0000
|0.0000
|588
|2008.10.20 02:52
|sell
|295
|0.30
|0.7767
|0.0000
|0.0000
|589
|2008.10.20 03:12
|sell
|296
|0.30
|0.7770
|0.0000
|0.0000
|590
|2008.10.20 04:19
|close
|296
|0.30
|0.7767
|0.0000
|0.0000
|12.42
|3590.03
|591
|2008.10.20 04:42
|close
|295
|0.30
|0.7764
|0.0000
|0.0000
|12.42
|3602.45
|592
|2008.10.20 04:47
|sell
|297
|0.30
|0.7769
|0.0000
|0.0000
|593
|2008.10.20 04:50
|close
|297
|0.30
|0.7762
|0.0000
|0.0000
|28.98
|3631.43
|594
|2008.10.20 04:52
|close
|294
|0.40
|0.7758
|0.0000
|0.0000
|16.56
|3647.99
|595
|2008.10.20 21:57
|buy
|298
|0.40
|0.7770
|0.0000
|0.0000
|596
|2008.10.20 22:47
|close
|298
|0.40
|0.7777
|0.0000
|0.0000
|38.63
|3686.62
|597
|2008.10.20 23:21
|buy
|299
|0.40
|0.7768
|0.0000
|0.0000
|598
|2008.10.20 23:42
|close
|299
|0.40
|0.7774
|0.0000
|0.0000
|33.11
|3719.73
|599
|2008.10.20 23:42
|buy
|300
|0.40
|0.7768
|0.0000
|0.0000
|600
|2008.10.20 23:58
|close
|300
|0.40
|0.7774
|0.0000
|0.0000
|33.11
|3752.84
|601
|2008.10.21 00:25
|buy
|301
|0.40
|0.7766
|0.0000
|0.0000
|602
|2008.10.21 00:36
|close
|301
|0.40
|0.7773
|0.0000
|0.0000
|38.62
|3791.46
|603
|2008.10.21 00:47
|sell
|302
|0.40
|0.7779
|0.0000
|0.0000
|604
|2008.10.21 00:51
|close
|302
|0.40
|0.7773
|0.0000
|0.0000
|33.12
|3824.58
|605
|2008.10.21 00:54
|buy
|303
|0.40
|0.7766
|0.0000
|0.0000
|606
|2008.10.21 00:59
|close
|303
|0.40
|0.7772
|0.0000
|0.0000
|33.11
|3857.69
|607
|2008.10.21 01:31
|sell
|304
|0.40
|0.7778
|0.0000
|0.0000
|608
|2008.10.21 01:44
|close
|304
|0.40
|0.7772
|0.0000
|0.0000
|33.12
|3890.81
|609
|2008.10.21 02:05
|buy
|305
|0.40
|0.7766
|0.0000
|0.0000
|610
|2008.10.21 10:15
|close
|305
|0.40
|0.7762
|0.0000
|0.0000
|-22.07
|3868.74
|611
|2008.10.21 21:06
|buy
|306
|0.40
|0.7750
|0.0000
|0.0000
|612
|2008.10.21 21:10
|close
|306
|0.40
|0.7756
|0.0000
|0.0000
|33.11
|3901.85
|613
|2008.10.22 00:30
|sell
|307
|0.40
|0.7828
|0.0000
|0.0000
|614
|2008.10.22 00:57
|sell
|308
|0.30
|0.7832
|0.0000
|0.0000
|615
|2008.10.22 01:31
|close
|307
|0.40
|0.7826
|0.0000
|0.0000
|11.04
|3912.89
|616
|2008.10.22 01:31
|close
|308
|0.30
|0.7821
|0.0000
|0.0000
|45.53
|3958.42
|617
|2008.10.22 04:03
|sell
|309
|0.40
|0.7858
|0.0000
|0.0000
|618
|2008.10.22 04:15
|close
|309
|0.40
|0.7851
|0.0000
|0.0000
|38.63
|3997.05
|619
|2008.10.22 04:24
|sell
|310
|0.40
|0.7857
|0.0000
|0.0000
|620
|2008.10.22 04:29
|sell
|311
|0.30
|0.7860
|0.0000
|0.0000
|621
|2008.10.22 04:45
|sell
|312
|0.30
|0.7864
|0.0000
|0.0000
|622
|2008.10.22 04:52
|close
|312
|0.30
|0.7857
|0.0000
|0.0000
|28.97
|4026.02
|623
|2008.10.22 04:58
|sell
|313
|0.30
|0.7866
|0.0000
|0.0000
|624
|2008.10.22 05:01
|close
|313
|0.30
|0.7858
|0.0000
|0.0000
|33.11
|4059.13
|625
|2008.10.22 05:09
|close
|310
|0.40
|0.7855
|0.0000
|0.0000
|11.03
|4070.16
|626
|2008.10.22 05:29
|close
|311
|0.30
|0.7857
|0.0000
|0.0000
|12.41
|4082.57
|627
|2008.10.22 22:03
|sell
|314
|0.40
|0.7897
|0.0000
|0.0000
|628
|2008.10.22 22:04
|sell
|315
|0.40
|0.7900
|0.0000
|0.0000
|629
|2008.10.22 22:13
|close
|314
|0.40
|0.7895
|0.0000
|0.0000
|11.04
|4093.61
|630
|2008.10.22 22:14
|close
|315
|0.40
|0.7892
|0.0000
|0.0000
|44.15
|4137.76
|631
|2008.10.22 22:32
|sell
|316
|0.40
|0.7900
|0.0000
|0.0000
|632
|2008.10.22 22:33
|sell
|317
|0.40
|0.7904
|0.0000
|0.0000
|633
|2008.10.22 23:13
|close
|316
|0.40
|0.7899
|0.0000
|0.0000
|5.52
|4143.28
|634
|2008.10.22 23:15
|close
|317
|0.40
|0.7897
|0.0000
|0.0000
|38.64
|4181.92
|635
|2008.10.22 23:21
|buy
|318
|0.40
|0.7890
|0.0000
|0.0000
|636
|2008.10.22 23:24
|close
|318
|0.40
|0.7898
|0.0000
|0.0000
|44.14
|4226.06
|637
|2008.10.22 23:28
|buy
|319
|0.40
|0.7889
|0.0000
|0.0000
|638
|2008.10.22 23:37
|close
|319
|0.40
|0.7904
|0.0000
|0.0000
|82.77
|4308.83
|639
|2008.10.22 23:45
|sell
|320
|0.40
|0.7905
|0.0000
|0.0000
|640
|2008.10.22 23:54
|close
|320
|0.40
|0.7897
|0.0000
|0.0000
|44.16
|4352.99
|641
|2008.10.22 23:58
|sell
|321
|0.40
|0.7906
|0.0000
|0.0000
|642
|2008.10.22 23:59
|sell
|322
|0.40
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|643
|2008.10.23 00:38
|close
|321
|0.40
|0.7905
|0.0000
|0.0000
|9.99
|4362.98
|644
|2008.10.23 01:04
|close
|322
|0.40
|0.7905
|0.0000
|0.0000
|26.54
|4389.52
|645
|2008.10.23 01:36
|buy
|323
|0.40
|0.7888
|0.0000
|0.0000
|646
|2008.10.23 02:02
|buy
|324
|0.40
|0.7881
|0.0000
|0.0000
|647
|2008.10.23 02:13
|buy
|325
|0.30
|0.7877
|0.0000
|0.0000
|648
|2008.10.23 02:16
|close
|325
|0.30
|0.7885
|0.0000
|0.0000
|33.11
|4422.63
|649
|2008.10.23 02:22
|close
|324
|0.40
|0.7887
|0.0000
|0.0000
|33.11
|4455.74
|650
|2008.10.23 02:35
|close
|323
|0.40
|0.7895
|0.0000
|0.0000
|38.63
|4494.37
|651
|2008.10.23 03:39
|buy
|326
|0.40
|0.7884
|0.0000
|0.0000
|652
|2008.10.23 04:11
|close
|326
|0.40
|0.7891
|0.0000
|0.0000
|38.63
|4533.00
|653
|2008.10.23 04:19
|sell
|327
|0.50
|0.7894
|0.0000
|0.0000
|654
|2008.10.23 04:57
|close
|327
|0.50
|0.7887
|0.0000
|0.0000
|48.30
|4581.30
|655
|2008.10.23 23:03
|sell
|328
|0.50
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|656
|2008.10.23 23:04
|close
|328
|0.50
|0.7974
|0.0000
|0.0000
|41.39
|4622.69
|657
|2008.10.23 23:09
|buy
|329
|0.50
|0.7963
|0.0000
|0.0000
|658
|2008.10.23 23:10
|buy
|330
|0.40
|0.7960
|0.0000
|0.0000
|659
|2008.10.23 23:13
|close
|329
|0.50
|0.7964
|0.0000
|0.0000
|6.90
|4629.59
|660
|2008.10.23 23:35
|buy
|331
|0.40
|0.7956
|0.0000
|0.0000
|661
|2008.10.23 23:42
|buy
|332
|0.30
|0.7951
|0.0000
|0.0000
|662
|2008.10.23 23:44
|close
|332
|0.30
|0.7959
|0.0000
|0.0000
|33.11
|4662.70
|663
|2008.10.24 00:00
|close
|330
|0.40
|0.7963
|0.0000
|0.0000
|14.51
|4677.21
|664
|2008.10.24 00:02
|close
|331
|0.40
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|53.14
|4730.35
|665
|2008.10.24 00:33
|sell
|333
|0.50
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|666
|2008.10.24 01:27
|sell
|334
|0.40
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|667
|2008.10.24 01:35
|close
|334
|0.40
|0.7973
|0.0000
|0.0000
|38.64
|4768.99
|668
|2008.10.24 02:08
|close
|333
|0.50
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|27.60
|4796.59
|669
|2008.10.24 02:08
|buy
|335
|0.50
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|670
|2008.10.24 02:23
|close
|335
|0.50
|0.7972
|0.0000
|0.0000
|41.38
|4837.97
|671
|2008.10.24 02:51
|sell
|336
|0.50
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|672
|2008.10.24 02:55
|close
|336
|0.50
|0.7976
|0.0000
|0.0000
|48.30
|4886.27
|673
|2008.10.24 03:14
|buy
|337
|0.50
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|674
|2008.10.24 03:22
|close
|337
|0.50
|0.7975
|0.0000
|0.0000
|41.38
|4927.65
|675
|2008.10.24 03:38
|buy
|338
|0.50
|0.7968
|0.0000
|0.0000
|676
|2008.10.24 03:41
|close
|338
|0.50
|0.7974
|0.0000
|0.0000
|41.39
|4969.04
|677
|2008.10.24 03:55
|buy
|339
|0.50
|0.7967
|0.0000
|0.0000
|678
|2008.10.24 04:03
|close
|339
|0.50
|0.7973
|0.0000
|0.0000
|41.39
|5010.43
|679
|2008.10.24 04:34
|buy
|340
|0.50
|0.7962
|0.0000
|0.0000
|680
|2008.10.24 04:49
|buy
|341
|0.40
|0.7959
|0.0000
|0.0000
|681
|2008.10.24 05:01
|close
|341
|0.40
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|38.63
|5049.06
|682
|2008.10.24 05:02
|close
|340
|0.50
|0.7968
|0.0000
|0.0000
|41.38
|5090.44
|683
|2008.10.27 02:05
|buy
|342
|0.50
|0.7959
|0.0000
|0.0000
|684
|2008.10.27 02:22
|close
|342
|0.50
|0.7965
|0.0000
|0.0000
|41.39
|5131.83
|685
|2008.10.27 03:30
|sell
|343
|0.50
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|686
|2008.10.27 03:35
|sell
|344
|0.40
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|687
|2008.10.27 03:58
|close
|343
|0.50
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|13.79
|5145.62
|688
|2008.10.27 03:59
|close
|344
|0.40
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|49.67
|5195.29
|689
|2008.10.27 04:20
|sell
|345
|0.50
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|690
|2008.10.27 04:37
|close
|345
|0.50
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|48.29
|5243.58
|691
|2008.10.27 04:37
|buy
|346
|0.50
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|692
|2008.10.27 04:42
|close
|346
|0.50
|0.7988
|0.0000
|0.0000
|55.18
|5298.76
|693
|2008.10.27 04:44
|sell
|347
|0.50
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|694
|2008.10.27 04:49
|close
|347
|0.50
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|62.09
|5360.85
|695
|2008.10.27 04:57
|sell
|348
|0.50
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|696
|2008.10.27 04:58
|sell
|349
|0.50
|0.7998
|0.0000
|0.0000
|697
|2008.10.27 05:05
|close
|349
|0.50
|0.7991
|0.0000
|0.0000
|48.29
|5409.14
|698
|2008.10.27 05:09
|close
|348
|0.50
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|55.20
|5464.34
|699
|2008.10.27 21:01
|buy
|350
|0.50
|0.8007
|0.0000
|0.0000
|700
|2008.10.27 21:07
|close
|350
|0.50
|0.8014
|0.0000
|0.0000
|48.29
|5512.63
|701
|2008.10.27 21:55
|sell
|351
|0.60
|0.8033
|0.0000
|0.0000
|702
|2008.10.27 22:12
|close
|351
|0.60
|0.8027
|0.0000
|0.0000
|49.67
|5562.30
|703
|2008.10.27 22:27
|sell
|352
|0.60
|0.8035
|0.0000
|0.0000
|704
|2008.10.27 22:29
|close
|352
|0.60
|0.8029
|0.0000
|0.0000
|49.67
|5611.97
|705
|2008.10.27 22:58
|buy
|353
|0.60
|0.8014
|0.0000
|0.0000
|706
|2008.10.27 23:00
|close
|353
|0.60
|0.8021
|0.0000
|0.0000
|57.94
|5669.91
|707
|2008.10.27 23:16
|buy
|354
|0.60
|0.8020
|0.0000
|0.0000
|708
|2008.10.27 23:38
|close
|354
|0.60
|0.8026
|0.0000
|0.0000
|49.66
|5719.57
|709
|2008.10.27 23:42
|sell
|355
|0.60
|0.8031
|0.0000
|0.0000
|710
|2008.10.27 23:45
|close
|355
|0.60
|0.8024
|0.0000
|0.0000
|57.95
|5777.52
|711
|2008.10.28 00:21
|buy
|356
|0.60
|0.8015
|0.0000
|0.0000
|712
|2008.10.28 00:23
|close
|356
|0.60
|0.8024
|0.0000
|0.0000
|74.49
|5852.01
|713
|2008.10.28 00:24
|buy
|357
|0.60
|0.8018
|0.0000
|0.0000
|714
|2008.10.28 00:27
|buy
|358
|0.50
|0.8014
|0.0000
|0.0000
|715
|2008.10.28 00:36
|close
|357
|0.60
|0.8019
|0.0000
|0.0000
|8.27
|5860.28
|716
|2008.10.28 00:36
|close
|358
|0.50
|0.8022
|0.0000
|0.0000
|55.18
|5915.46
|717
|2008.10.28 01:04
|buy
|359
|0.60
|0.8009
|0.0000
|0.0000
|718
|2008.10.28 01:24
|close
|359
|0.60
|0.8016
|0.0000
|0.0000
|57.94
|5973.40
|719
|2008.10.28 01:26
|sell
|360
|0.60
|0.8028
|0.0000
|0.0000
|720
|2008.10.28 01:31
|close
|360
|0.60
|0.8022
|0.0000
|0.0000
|49.68
|6023.08
|721
|2008.10.28 01:33
|sell
|361
|0.60
|0.8028
|0.0000
|0.0000
|722
|2008.10.28 01:42
|sell
|362
|0.50
|0.8031
|0.0000
|0.0000
|723
|2008.10.28 01:54
|close
|362
|0.50
|0.8024
|0.0000
|0.0000
|48.29
|6071.37
|724
|2008.10.28 02:03
|close
|361
|0.60
|0.8021
|0.0000
|0.0000
|57.96
|6129.33
|725
|2008.10.28 02:20
|buy
|363
|0.60
|0.8016
|0.0000
|0.0000
|726
|2008.10.28 02:30
|buy
|364
|0.50
|0.8012
|0.0000
|0.0000
|727
|2008.10.28 03:11
|buy
|365
|0.50
|0.8006
|0.0000
|0.0000
|728
|2008.10.28 04:31
|close
|365
|0.50
|0.8010
|0.0000
|0.0000
|27.59
|6156.92
|729
|2008.10.28 04:47
|buy
|366
|0.40
|0.8002
|0.0000
|0.0000
|730
|2008.10.28 05:38
|close
|363
|0.60
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|-289.69
|5867.23
|731
|2008.10.28 05:38
|close
|364
|0.50
|0.7979
|0.0000
|0.0000
|-227.62
|5639.61
|732
|2008.10.28 06:42
|close
|366
|0.40
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|-182.10
|5457.51
|733
|2008.10.28 22:41
|buy
|367
|0.50
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|734
|2008.10.28 22:48
|close
|367
|0.50
|0.7989
|0.0000
|0.0000
|55.18
|5512.69
|735
|2008.10.28 22:53
|sell
|368
|0.60
|0.7995
|0.0000
|0.0000
|736
|2008.10.28 22:55
|close
|368
|0.60
|0.7989
|0.0000
|0.0000
|49.68
|5562.37
|737
|2008.10.28 23:00
|buy
|369
|0.60
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|738
|2008.10.28 23:04
|buy
|370
|0.50
|0.7977
|0.0000
|0.0000
|739
|2008.10.28 23:24
|buy
|371
|0.40
|0.7972
|0.0000
|0.0000
|740
|2008.10.28 23:25
|close
|370
|0.50
|0.7961
|0.0000
|0.0000
|-110.36
|5452.01
|741
|2008.10.28 23:25
|close
|369
|0.60
|0.7961
|0.0000
|0.0000
|-165.54
|5286.47
|742
|2008.10.28 23:25
|close
|371
|0.40
|0.7958
|0.0000
|0.0000
|-77.26
|5209.21
|743
|2008.10.29 00:39
|buy
|372
|0.50
|0.7976
|0.0000
|0.0000
|744
|2008.10.29 00:47
|buy
|373
|0.40
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|745
|2008.10.29 01:25
|close
|373
|0.40
|0.7954
|0.0000
|0.0000
|-88.29
|5120.92
|746
|2008.10.29 01:25
|close
|372
|0.50
|0.7954
|0.0000
|0.0000
|-151.74
|4969.18
|747
|2008.10.29 04:07
|buy
|374
|0.50
|0.7939
|0.0000
|0.0000
|748
|2008.10.29 04:23
|close
|374
|0.50
|0.7945
|0.0000
|0.0000
|41.39
|5010.57
|749
|2008.10.29 23:03
|buy
|375
|0.50
|0.7905
|0.0000
|0.0000
|750
|2008.10.29 23:04
|buy
|376
|0.40
|0.7900
|0.0000
|0.0000
|751
|2008.10.29 23:28
|close
|375
|0.50
|0.7906
|0.0000
|0.0000
|6.90
|5017.47
|752
|2008.10.29 23:28
|close
|376
|0.40
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|49.66
|5067.13
|753
|2008.10.29 23:37
|sell
|377
|0.50
|0.7913
|0.0000
|0.0000
|754
|2008.10.29 23:46
|close
|377
|0.50
|0.7907
|0.0000
|0.0000
|41.40
|5108.53
|755
|2008.10.30 00:00
|sell
|378
|0.50
|0.7915
|0.0000
|0.0000
|756
|2008.10.30 01:18
|sell
|379
|0.40
|0.7920
|0.0000
|0.0000
|757
|2008.10.30 02:13
|close
|379
|0.40
|0.7952
|0.0000
|0.0000
|-176.62
|4931.91
|758
|2008.10.30 02:13
|close
|378
|0.50
|0.7952
|0.0000
|0.0000
|-255.26
|4676.65
|759
|2008.10.30 22:39
|sell
|380
|0.50
|0.7864
|0.0000
|0.0000
|760
|2008.10.30 22:43
|sell
|381
|0.40
|0.7868
|0.0000
|0.0000
|761
|2008.10.30 22:44
|close
|381
|0.40
|0.7860
|0.0000
|0.0000
|44.16
|4720.81
|762
|2008.10.30 22:46
|close
|380
|0.50
|0.7858
|0.0000
|0.0000
|41.40
|4762.21
|763
|2008.10.30 22:58
|sell
|382
|0.50
|0.7863
|0.0000
|0.0000
|764
|2008.10.30 23:12
|close
|382
|0.50
|0.7857
|0.0000
|0.0000
|41.40
|4803.61
|765
|2008.10.30 23:22
|sell
|383
|0.50
|0.7866
|0.0000
|0.0000
|766
|2008.10.30 23:47
|close
|383
|0.50
|0.7860
|0.0000
|0.0000
|41.39
|4845.00
|767
|2008.10.30 23:58
|sell
|384
|0.50
|0.7865
|0.0000
|0.0000
|768
|2008.10.31 00:04
|close
|384
|0.50
|0.7858
|0.0000
|0.0000
|50.16
|4895.16
|769
|2008.10.31 00:15
|sell
|385
|0.50
|0.7866
|0.0000
|0.0000
|770
|2008.10.31 00:19
|close
|385
|0.50
|0.7860
|0.0000
|0.0000
|41.39
|4936.55
|771
|2008.10.31 00:25
|buy
|386
|0.50
|0.7851
|0.0000
|0.0000
|772
|2008.10.31 00:35
|close
|386
|0.50
|0.7857
|0.0000
|0.0000
|41.39
|4977.94
|773
|2008.10.31 00:45
|sell
|387
|0.50
|0.7865
|0.0000
|0.0000
|774
|2008.10.31 00:50
|sell
|388
|0.40
|0.7868
|0.0000
|0.0000
|775
|2008.10.31 00:52
|close
|387
|0.50
|0.7863
|0.0000
|0.0000
|13.80
|4991.74
|776
|2008.10.31 00:54
|close
|388
|0.40
|0.7858
|0.0000
|0.0000
|55.20
|5046.94
|777
|2008.10.31 01:00
|sell
|389
|0.50
|0.7865
|0.0000
|0.0000
|778
|2008.10.31 01:04
|close
|389
|0.50
|0.7858
|0.0000
|0.0000
|48.30
|5095.24
|779
|2008.10.31 01:15
|buy
|390
|0.50
|0.7852
|0.0000
|0.0000
|780
|2008.10.31 01:17
|buy
|391
|0.40
|0.7849
|0.0000
|0.0000
|781
|2008.10.31 01:20
|close
|390
|0.50
|0.7855
|0.0000
|0.0000
|20.69
|5115.93
|782
|2008.10.31 01:20
|close
|391
|0.40
|0.7859
|0.0000
|0.0000
|55.18
|5171.11
|783
|2008.10.31 01:54
|buy
|392
|0.50
|0.7850
|0.0000
|0.0000
|784
|2008.10.31 01:57
|buy
|393
|0.40
|0.7846
|0.0000
|0.0000
|785
|2008.10.31 02:04
|close
|392
|0.50
|0.7852
|0.0000
|0.0000
|13.79
|5184.90
|786
|2008.10.31 02:51
|close
|393
|0.40
|0.7855
|0.0000
|0.0000
|49.66
|5234.56
|787
|2008.10.31 02:54
|sell
|394
|0.50
|0.7862
|0.0000
|0.0000
|788
|2008.10.31 03:09
|close
|394
|0.50
|0.7855
|0.0000
|0.0000
|48.29
|5282.85
|789
|2008.10.31 03:19
|sell
|395
|0.50
|0.7861
|0.0000
|0.0000
|790
|2008.10.31 03:27
|close
|395
|0.50
|0.7853
|0.0000
|0.0000
|55.19
|5338.04
|791
|2008.10.31 03:48
|buy
|396
|0.50
|0.7846
|0.0000
|0.0000
|792
|2008.10.31 05:19
|close
|396
|0.50
|0.7849
|0.0000
|0.0000
|20.69
|5358.73
|793
|2008.11.03 02:47
|buy
|397
|0.50
|0.7922
|0.0000
|0.0000
|794
|2008.11.03 02:52
|buy
|398
|0.50
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|795
|2008.11.03 03:12
|close
|397
|0.50
|0.7924
|0.0000
|0.0000
|13.79
|5372.52
|796
|2008.11.03 03:13
|close
|398
|0.50
|0.7926
|0.0000
|0.0000
|48.29
|5420.81
|797
|2008.11.03 03:24
|buy
|399
|0.50
|0.7921
|0.0000
|0.0000
|798
|2008.11.03 03:25
|buy
|400
|0.50
|0.7914
|0.0000
|0.0000
|799
|2008.11.03 03:47
|close
|400
|0.50
|0.7873
|0.0000
|0.0000
|-282.80
|5138.01
|800
|2008.11.03 03:47
|close
|399
|0.50
|0.7873
|0.0000
|0.0000
|-331.08
|4806.93
|801
|2008.11.03 04:30
|buy
|401
|0.50
|0.7891
|0.0000
|0.0000
|802
|2008.11.03 04:35
|buy
|402
|0.40
|0.7885
|0.0000
|0.0000
|803
|2008.11.03 04:45
|close
|402
|0.40
|0.7892
|0.0000
|0.0000
|38.63
|4845.56
|804
|2008.11.03 05:21
|close
|401
|0.50
|0.7897
|0.0000
|0.0000
|41.39
|4886.95
|805
|2008.11.03 21:00
|buy
|403
|0.50
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|806
|2008.11.03 21:04
|buy
|404
|0.40
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|807
|2008.11.03 21:06
|close
|404
|0.40
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|38.63
|4925.58
|808
|2008.11.03 21:08
|close
|403
|0.50
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|48.29
|4973.87
|809
|2008.11.03 21:29
|buy
|405
|0.50
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|810
|2008.11.03 21:33
|close
|405
|0.50
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|41.38
|5015.25
|811
|2008.11.03 22:00
|buy
|406
|0.50
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|812
|2008.11.03 22:02
|close
|406
|0.50
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|48.28
|5063.53
|813
|2008.11.03 22:27
|sell
|407
|0.50
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|814
|2008.11.03 22:29
|sell
|408
|0.40
|0.7998
|0.0000
|0.0000
|815
|2008.11.03 22:40
|close
|408
|0.40
|0.7991
|0.0000
|0.0000
|38.63
|5102.16
|816
|2008.11.03 22:50
|close
|407
|0.50
|0.7988
|0.0000
|0.0000
|41.40
|5143.56
|817
|2008.11.03 23:07
|buy
|409
|0.50
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|818
|2008.11.03 23:17
|close
|409
|0.50
|0.7993
|0.0000
|0.0000
|82.77
|5226.33
|819
|2008.11.03 23:21
|sell
|410
|0.50
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|820
|2008.11.03 23:22
|close
|410
|0.50
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|55.20
|5281.53
|821
|2008.11.03 23:38
|sell
|411
|0.50
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|822
|2008.11.03 23:39
|sell
|412
|0.50
|0.7998
|0.0000
|0.0000
|823
|2008.11.03 23:40
|close
|411
|0.50
|0.7993
|0.0000
|0.0000
|6.90
|5288.43
|824
|2008.11.03 23:46
|close
|412
|0.50
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|55.19
|5343.62
|825
|2008.11.03 23:48
|sell
|413
|0.50
|0.7998
|0.0000
|0.0000
|826
|2008.11.03 23:52
|close
|413
|0.50
|0.7988
|0.0000
|0.0000
|68.99
|5412.61
|827
|2008.11.03 23:53
|buy
|414
|0.50
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|828
|2008.11.03 23:55
|close
|414
|0.50
|0.7991
|0.0000
|0.0000
|68.97
|5481.58
|829
|2008.11.03 23:58
|sell
|415
|0.50
|0.7998
|0.0000
|0.0000
|830
|2008.11.03 23:59
|sell
|416
|0.50
|0.8001
|0.0000
|0.0000
|831
|2008.11.04 00:34
|close
|415
|0.50
|0.7996
|0.0000
|0.0000
|15.66
|5497.24
|832
|2008.11.04 00:34
|close
|416
|0.50
|0.7993
|0.0000
|0.0000
|57.05
|5554.29
|833
|2008.11.04 00:37
|sell
|417
|0.60
|0.8001
|0.0000
|0.0000
|834
|2008.11.04 00:50
|sell
|418
|0.50
|0.8005
|0.0000
|0.0000
|835
|2008.11.04 00:51
|close
|418
|0.50
|0.7998
|0.0000
|0.0000
|48.30
|5602.59
|836
|2008.11.04 00:53
|close
|417
|0.60
|0.7995
|0.0000
|0.0000
|49.67
|5652.26
|837
|2008.11.04 00:59
|sell
|419
|0.60
|0.8001
|0.0000
|0.0000
|838
|2008.11.04 01:03
|close
|419
|0.60
|0.7995
|0.0000
|0.0000
|49.67
|5701.93
|839
|2008.11.04 01:07
|sell
|420
|0.60
|0.8005
|0.0000
|0.0000
|840
|2008.11.04 01:13
|close
|420
|0.60
|0.7999
|0.0000
|0.0000
|49.67
|5751.60
|841
|2008.11.04 01:14
|sell
|421
|0.60
|0.8003
|0.0000
|0.0000
|842
|2008.11.04 01:15
|sell
|422
|0.50
|0.8007
|0.0000
|0.0000
|843
|2008.11.04 01:17
|close
|422
|0.50
|0.8001
|0.0000
|0.0000
|41.39
|5792.99
|844
|2008.11.04 01:19
|sell
|423
|0.50
|0.8008
|0.0000
|0.0000
|845
|2008.11.04 01:20
|close
|423
|0.50
|0.8002
|0.0000
|0.0000
|41.39
|5834.38
|846
|2008.11.04 01:38
|sell
|424
|0.50
|0.8012
|0.0000
|0.0000
|847
|2008.11.04 01:53
|close
|424
|0.50
|0.8006
|0.0000
|0.0000
|41.40
|5875.78
|848
|2008.11.04 01:54
|close
|421
|0.60
|0.7997
|0.0000
|0.0000
|49.68
|5925.46
|849
|2008.11.04 02:20
|buy
|425
|0.60
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|850
|2008.11.04 02:25
|close
|425
|0.60
|0.7998
|0.0000
|0.0000
|66.22
|5991.68
|851
|2008.11.04 02:25
|sell
|426
|0.60
|0.8006
|0.0000
|0.0000
|852
|2008.11.04 02:26
|close
|426
|0.60
|0.7991
|0.0000
|0.0000
|124.18
|6115.86
|853
|2008.11.04 02:31
|buy
|427
|0.60
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|854
|2008.11.04 02:41
|close
|427
|0.60
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|49.66
|6165.52
|855
|2008.11.04 02:45
|buy
|428
|0.60
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|856
|2008.11.04 02:59
|close
|428
|0.60
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|49.66
|6215.18
|857
|2008.11.04 03:16
|buy
|429
|0.60
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|858
|2008.11.04 03:21
|close
|429
|0.60
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|49.66
|6264.84
|859
|2008.11.04 03:22
|buy
|430
|0.60
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|860
|2008.11.04 03:23
|buy
|431
|0.50
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|861
|2008.11.04 03:32
|close
|430
|0.60
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|8.28
|6273.12
|862
|2008.11.04 03:44
|buy
|432
|0.60
|0.7977
|0.0000
|0.0000
|863
|2008.11.04 03:54
|close
|432
|0.60
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|49.66
|6322.78
|864
|2008.11.04 03:57
|close
|431
|0.50
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|62.08
|6384.86
|865
|2008.11.04 04:30
|sell
|433
|0.60
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|866
|2008.11.04 05:14
|close
|433
|0.60
|0.8027
|0.0000
|0.0000
|-273.20
|6111.66
|867
|2008.11.05 02:00
|buy
|434
|0.60
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|868
|2008.11.05 02:11
|close
|434
|0.60
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|57.94
|6169.60
|869
|2008.11.05 02:53
|buy
|435
|0.60
|0.8132
|0.0000
|0.0000
|870
|2008.11.05 03:04
|close
|435
|0.60
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|49.67
|6219.27
|871
|2008.11.05 03:06
|buy
|436
|0.60
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|872
|2008.11.05 03:25
|buy
|437
|0.50
|0.8126
|0.0000
|0.0000
|873
|2008.11.05 03:42
|buy
|438
|0.50
|0.8121
|0.0000
|0.0000
|874
|2008.11.05 05:10
|close
|438
|0.50
|0.8124
|0.0000
|0.0000
|20.69
|6239.96
|875
|2008.11.05 05:10
|close
|437
|0.50
|0.8129
|0.0000
|0.0000
|20.69
|6260.65
|876
|2008.11.05 05:10
|close
|436
|0.60
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|24.83
|6285.48
|877
|2008.11.05 21:20
|buy
|439
|0.60
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|878
|2008.11.05 22:30
|buy
|440
|0.50
|0.8126
|0.0000
|0.0000
|879
|2008.11.05 22:46
|close
|440
|0.50
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|62.07
|6347.55
|880
|2008.11.05 22:49
|close
|439
|0.60
|0.8143
|0.0000
|0.0000
|33.11
|6380.66
|881
|2008.11.05 23:28
|buy
|441
|0.60
|0.8126
|0.0000
|0.0000
|882
|2008.11.05 23:39
|close
|441
|0.60
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|66.22
|6446.88
|883
|2008.11.05 23:44
|sell
|442
|0.60
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|884
|2008.11.06 00:02
|sell
|443
|0.60
|0.8145
|0.0000
|0.0000
|885
|2008.11.06 00:43
|sell
|444
|0.50
|0.8150
|0.0000
|0.0000
|886
|2008.11.06 01:43
|close
|444
|0.50
|0.8147
|0.0000
|0.0000
|20.70
|6467.58
|887
|2008.11.06 01:43
|close
|443
|0.60
|0.8142
|0.0000
|0.0000
|24.84
|6492.42
|888
|2008.11.06 01:50
|close
|442
|0.60
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|31.53
|6523.95
|889
|2008.11.06 01:58
|buy
|445
|0.70
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|890
|2008.11.06 02:06
|buy
|446
|0.60
|0.8132
|0.0000
|0.0000
|891
|2008.11.06 02:08
|close
|445
|0.70
|0.8137
|0.0000
|0.0000
|19.31
|6543.26
|892
|2008.11.06 02:27
|close
|446
|0.60
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|57.94
|6601.20
|893
|2008.11.06 02:39
|buy
|447
|0.70
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|894
|2008.11.06 02:53
|buy
|448
|0.60
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|895
|2008.11.06 02:55
|close
|448
|0.60
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|57.94
|6659.14
|896
|2008.11.06 03:13
|buy
|449
|0.60
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|897
|2008.11.06 04:03
|buy
|450
|0.50
|0.8126
|0.0000
|0.0000
|898
|2008.11.06 04:12
|close
|450
|0.50
|0.8132
|0.0000
|0.0000
|41.38
|6700.52
|899
|2008.11.06 04:12
|close
|447
|0.70
|0.8136
|0.0000
|0.0000
|9.65
|6710.17
|900
|2008.11.06 04:13
|close
|449
|0.60
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|24.83
|6735.00
|901
|2008.11.06 04:48
|buy
|451
|0.70
|0.8126
|0.0000
|0.0000
|902
|2008.11.06 04:49
|close
|451
|0.70
|0.8132
|0.0000
|0.0000
|57.94
|6792.94
|903
|2008.11.06 21:00
|sell
|452
|0.70
|0.8089
|0.0000
|0.0000
|904
|2008.11.06 21:01
|close
|452
|0.70
|0.8083
|0.0000
|0.0000
|57.96
|6850.90
|905
|2008.11.06 21:05
|sell
|453
|0.70
|0.8089
|0.0000
|0.0000
|906
|2008.11.06 21:12
|sell
|454
|0.60
|0.8092
|0.0000
|0.0000
|907
|2008.11.06 22:22
|close
|454
|0.60
|0.8142
|0.0000
|0.0000
|-413.94
|6436.96
|908
|2008.11.06 22:22
|close
|453
|0.70
|0.8142
|0.0000
|0.0000
|-511.90
|5925.06
|909
|2008.11.06 22:48
|sell
|455
|0.60
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|910
|2008.11.06 23:00
|sell
|456
|0.50
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|911
|2008.11.06 23:21
|sell
|457
|0.40
|0.8145
|0.0000
|0.0000
|912
|2008.11.06 23:31
|close
|457
|0.40
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|38.63
|5963.69
|913
|2008.11.06 23:38
|close
|455
|0.60
|0.8133
|0.0000
|0.0000
|16.56
|5980.25
|914
|2008.11.06 23:38
|close
|456
|0.50
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|55.19
|6035.44
|915
|2008.11.06 23:46
|sell
|458
|0.60
|0.8143
|0.0000
|0.0000
|916
|2008.11.07 00:05
|close
|458
|0.60
|0.8137
|0.0000
|0.0000
|51.90
|6087.35
|917
|2008.11.07 00:26
|sell
|459
|0.60
|0.8145
|0.0000
|0.0000
|918
|2008.11.07 01:33
|close
|459
|0.60
|0.8142
|0.0000
|0.0000
|24.84
|6112.19
|919
|2008.11.07 01:49
|sell
|460
|0.60
|0.8148
|0.0000
|0.0000
|920
|2008.11.07 02:11
|close
|460
|0.60
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|57.95
|6170.14
|921
|2008.11.07 02:13
|buy
|461
|0.60
|0.8133
|0.0000
|0.0000
|922
|2008.11.07 02:16
|close
|461
|0.60
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|49.66
|6219.80
|923
|2008.11.07 02:27
|sell
|462
|0.60
|0.8148
|0.0000
|0.0000
|924
|2008.11.07 02:32
|close
|462
|0.60
|0.8142
|0.0000
|0.0000
|49.67
|6269.47
|925
|2008.11.07 03:00
|sell
|463
|0.60
|0.8148
|0.0000
|0.0000
|926
|2008.11.07 03:23
|close
|463
|0.60
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|57.95
|6327.42
|927
|2008.11.07 04:52
|buy
|464
|0.60
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|928
|2008.11.07 04:54
|buy
|465
|0.50
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|929
|2008.11.07 05:04
|close
|465
|0.50
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|55.18
|6382.60
|930
|2008.11.07 05:05
|close
|464
|0.60
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|57.94
|6440.54
|931
|2008.11.10 00:05
|buy
|466
|0.60
|0.8127
|0.0000
|0.0000
|932
|2008.11.10 00:07
|buy
|467
|0.60
|0.8122
|0.0000
|0.0000
|933
|2008.11.10 00:46
|buy
|468
|0.50
|0.8117
|0.0000
|0.0000
|934
|2008.11.10 00:58
|close
|468
|0.50
|0.8123
|0.0000
|0.0000
|41.38
|6481.92
|935
|2008.11.10 01:08
|close
|467
|0.60
|0.8125
|0.0000
|0.0000
|24.84
|6506.76
|936
|2008.11.10 01:16
|close
|466
|0.60
|0.8130
|0.0000
|0.0000
|24.83
|6531.59
|937
|2008.11.10 01:18
|sell
|469
|0.70
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|938
|2008.11.10 01:28
|close
|469
|0.70
|0.8128
|0.0000
|0.0000
|57.95
|6589.54
|939
|2008.11.10 01:37
|sell
|470
|0.70
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|940
|2008.11.10 02:03
|close
|470
|0.70
|0.8128
|0.0000
|0.0000
|57.95
|6647.49
|941
|2008.11.10 02:11
|buy
|471
|0.70
|0.8119
|0.0000
|0.0000
|942
|2008.11.10 03:04
|buy
|472
|0.60
|0.8115
|0.0000
|0.0000
|943
|2008.11.10 03:28
|close
|471
|0.70
|0.8120
|0.0000
|0.0000
|9.66
|6657.15
|944
|2008.11.10 03:37
|close
|472
|0.60
|0.8123
|0.0000
|0.0000
|66.21
|6723.36
|945
|2008.11.10 04:58
|sell
|473
|0.70
|0.8130
|0.0000
|0.0000
|946
|2008.11.10 04:59
|sell
|474
|0.60
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|947
|2008.11.10 05:48
|close
|474
|0.60
|0.8128
|0.0000
|0.0000
|49.67
|6773.03
|948
|2008.11.10 06:07
|close
|473
|0.70
|0.8127
|0.0000
|0.0000
|28.98
|6802.01
|949
|2008.11.10 21:03
|sell
|475
|0.70
|0.8182
|0.0000
|0.0000
|950
|2008.11.10 21:28
|close
|475
|0.70
|0.8176
|0.0000
|0.0000
|57.96
|6859.97
|951
|2008.11.10 21:34
|buy
|476
|0.70
|0.8169
|0.0000
|0.0000
|952
|2008.11.10 21:47
|buy
|477
|0.60
|0.8165
|0.0000
|0.0000
|953
|2008.11.10 22:15
|buy
|478
|0.50
|0.8159
|0.0000
|0.0000
|954
|2008.11.10 22:37
|close
|478
|0.50
|0.8166
|0.0000
|0.0000
|48.29
|6908.26
|955
|2008.11.10 22:47
|close
|476
|0.70
|0.8170
|0.0000
|0.0000
|9.66
|6917.92
|956
|2008.11.10 22:47
|close
|477
|0.60
|0.8170
|0.0000
|0.0000
|41.38
|6959.30
|957
|2008.11.10 23:28
|buy
|479
|0.70
|0.8159
|0.0000
|0.0000
|958
|2008.11.10 23:38
|close
|479
|0.70
|0.8165
|0.0000
|0.0000
|57.94
|7017.24
|959
|2008.11.11 00:01
|buy
|480
|0.70
|0.8157
|0.0000
|0.0000
|960
|2008.11.11 00:14
|close
|480
|0.70
|0.8163
|0.0000
|0.0000
|57.94
|7075.18
|961
|2008.11.11 00:21
|buy
|481
|0.70
|0.8157
|0.0000
|0.0000
|962
|2008.11.11 00:24
|buy
|482
|0.60
|0.8153
|0.0000
|0.0000
|963
|2008.11.11 01:00
|close
|481
|0.70
|0.8158
|0.0000
|0.0000
|9.66
|7084.84
|964
|2008.11.11 03:31
|close
|482
|0.60
|0.8114
|0.0000
|0.0000
|-322.80
|6762.04
|965
|2008.11.11 21:08
|buy
|483
|0.70
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|966
|2008.11.11 22:00
|close
|483
|0.70
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|57.94
|6819.98
|967
|2008.11.11 23:06
|buy
|484
|0.70
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|968
|2008.11.11 23:18
|close
|484
|0.70
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|57.94
|6877.92
|969
|2008.11.11 23:24
|buy
|485
|0.70
|0.8136
|0.0000
|0.0000
|970
|2008.11.11 23:26
|buy
|486
|0.60
|0.8133
|0.0000
|0.0000
|971
|2008.11.12 00:08
|close
|485
|0.70
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|15.75
|6893.67
|972
|2008.11.12 00:31
|close
|486
|0.60
|0.8136
|0.0000
|0.0000
|21.77
|6915.43
|973
|2008.11.12 01:27
|sell
|487
|0.70
|0.8148
|0.0000
|0.0000
|974
|2008.11.12 01:28
|close
|487
|0.70
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|67.61
|6983.04
|975
|2008.11.12 04:23
|sell
|488
|0.70
|0.8148
|0.0000
|0.0000
|976
|2008.11.12 05:25
|close
|488
|0.70
|0.8145
|0.0000
|0.0000
|28.97
|7012.01
|977
|2008.11.12 21:16
|buy
|489
|0.70
|0.8365
|0.0000
|0.0000
|978
|2008.11.12 21:25
|buy
|490
|0.60
|0.8362
|0.0000
|0.0000
|979
|2008.11.12 21:29
|close
|490
|0.60
|0.8368
|0.0000
|0.0000
|49.67
|7061.68
|980
|2008.11.12 21:59
|buy
|491
|0.60
|0.8356
|0.0000
|0.0000
|981
|2008.11.12 22:04
|close
|491
|0.60
|0.8362
|0.0000
|0.0000
|49.66
|7111.34
|982
|2008.11.12 22:09
|close
|489
|0.70
|0.8371
|0.0000
|0.0000
|57.94
|7169.28
|983
|2008.11.12 22:22
|buy
|492
|0.70
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|984
|2008.11.12 22:23
|buy
|493
|0.60
|0.8354
|0.0000
|0.0000
|985
|2008.11.12 22:55
|close
|492
|0.70
|0.8360
|0.0000
|0.0000
|19.31
|7188.59
|986
|2008.11.12 22:55
|close
|493
|0.60
|0.8364
|0.0000
|0.0000
|82.77
|7271.36
|987
|2008.11.12 23:04
|buy
|494
|0.70
|0.8354
|0.0000
|0.0000
|988
|2008.11.12 23:06
|buy
|495
|0.60
|0.8350
|0.0000
|0.0000
|989
|2008.11.12 23:09
|close
|495
|0.60
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|66.22
|7337.58
|990
|2008.11.12 23:09
|close
|494
|0.70
|0.8362
|0.0000
|0.0000
|77.25
|7414.83
|991
|2008.11.12 23:12
|buy
|496
|0.70
|0.8347
|0.0000
|0.0000
|992
|2008.11.12 23:14
|close
|496
|0.70
|0.8355
|0.0000
|0.0000
|77.25
|7492.08
|993
|2008.11.12 23:15
|buy
|497
|0.70
|0.8353
|0.0000
|0.0000
|994
|2008.11.12 23:16
|buy
|498
|0.70
|0.8349
|0.0000
|0.0000
|995
|2008.11.12 23:29
|close
|498
|0.70
|0.8355
|0.0000
|0.0000
|57.94
|7550.02
|996
|2008.11.12 23:44
|close
|497
|0.70
|0.8360
|0.0000
|0.0000
|67.60
|7617.62
|997
|2008.11.12 23:49
|sell
|499
|0.80
|0.8369
|0.0000
|0.0000
|998
|2008.11.13 00:30
|close
|499
|0.80
|0.8363
|0.0000
|0.0000
|75.17
|7692.79
|999
|2008.11.13 00:32
|buy
|500
|0.80
|0.8360
|0.0000
|0.0000
|1000
|2008.11.13 00:46
|close
|500
|0.80
|0.8367
|0.0000
|0.0000
|77.25
|7770.04
|1001
|2008.11.13 00:57
|buy
|501
|0.80
|0.8361
|0.0000
|0.0000
|1002
|2008.11.13 00:59
|close
|501
|0.80
|0.8368
|0.0000
|0.0000
|77.25
|7847.29
|1003
|2008.11.13 01:32
|sell
|502
|0.80
|0.8375
|0.0000
|0.0000
|1004
|2008.11.13 01:40
|sell
|503
|0.70
|0.8379
|0.0000
|0.0000
|1005
|2008.11.13 01:40
|close
|502
|0.80
|0.8374
|0.0000
|0.0000
|11.04
|7858.33
|1006
|2008.11.13 01:45
|close
|503
|0.70
|0.8372
|0.0000
|0.0000
|67.61
|7925.94
|1007
|2008.11.13 02:04
|buy
|504
|0.80
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|1008
|2008.11.13 02:19
|close
|504
|0.80
|0.8365
|0.0000
|0.0000
|77.25
|8003.19
|1009
|2008.11.13 02:37
|buy
|505
|0.80
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|1010
|2008.11.13 02:38
|buy
|506
|0.70
|0.8354
|0.0000
|0.0000
|1011
|2008.11.13 03:03
|buy
|507
|0.60
|0.8349
|0.0000
|0.0000
|1012
|2008.11.13 03:09
|close
|507
|0.60
|0.8355
|0.0000
|0.0000
|49.67
|8052.86
|1013
|2008.11.13 03:16
|buy
|508
|0.60
|0.8350
|0.0000
|0.0000
|1014
|2008.11.13 04:37
|close
|508
|0.60
|0.8353
|0.0000
|0.0000
|24.83
|8077.69
|1015
|2008.11.13 04:54
|close
|506
|0.70
|0.8357
|0.0000
|0.0000
|28.97
|8106.66
|1016
|2008.11.13 05:16
|close
|505
|0.80
|0.8360
|0.0000
|0.0000
|22.07
|8128.73
|1017
|2008.11.13 23:13
|buy
|509
|0.80
|0.8608
|0.0000
|0.0000
|1018
|2008.11.13 23:19
|buy
|510
|0.70
|0.8605
|0.0000
|0.0000
|1019
|2008.11.13 23:20
|close
|509
|0.80
|0.8610
|0.0000
|0.0000
|22.07
|8150.80
|1020
|2008.11.13 23:28
|close
|510
|0.70
|0.8612
|0.0000
|0.0000
|67.60
|8218.40
|1021
|2008.11.13 23:35
|buy
|511
|0.80
|0.8608
|0.0000
|0.0000
|1022
|2008.11.13 23:36
|close
|511
|0.80
|0.8615
|0.0000
|0.0000
|77.25
|8295.65
|1023
|2008.11.13 23:47
|buy
|512
|0.80
|0.8607
|0.0000
|0.0000
|1024
|2008.11.13 23:54
|close
|512
|0.80
|0.8614
|0.0000
|0.0000
|77.25
|8372.90
|1025
|2008.11.14 00:03
|sell
|513
|0.80
|0.8619
|0.0000
|0.0000
|1026
|2008.11.14 00:07
|close
|513
|0.80
|0.8611
|0.0000
|0.0000
|88.31
|8461.21
|1027
|2008.11.14 00:09
|buy
|514
|0.80
|0.8606
|0.0000
|0.0000
|1028
|2008.11.14 00:25
|buy
|515
|0.70
|0.8600
|0.0000
|0.0000
|1029
|2008.11.14 00:35
|buy
|516
|0.60
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|1030
|2008.11.14 01:36
|close
|516
|0.60
|0.8598
|0.0000
|0.0000
|24.83
|8486.04
|1031
|2008.11.14 01:52
|close
|515
|0.70
|0.8603
|0.0000
|0.0000
|28.97
|8515.01
|1032
|2008.11.14 01:56
|close
|514
|0.80
|0.8610
|0.0000
|0.0000
|44.14
|8559.15
|1033
|2008.11.14 02:31
|buy
|517
|0.90
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|1034
|2008.11.14 02:38
|close
|517
|0.90
|0.8601
|0.0000
|0.0000
|74.50
|8633.65
|1035
|2008.11.14 02:40
|buy
|518
|0.90
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|1036
|2008.11.14 02:55
|close
|518
|0.90
|0.8602
|0.0000
|0.0000
|86.91
|8720.56
|1037
|2008.11.14 03:40
|buy
|519
|0.90
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|1038
|2008.11.14 03:59
|buy
|520
|0.70
|0.8591
|0.0000
|0.0000
|1039
|2008.11.14 04:19
|buy
|521
|0.60
|0.8586
|0.0000
|0.0000
|1040
|2008.11.14 05:26
|close
|521
|0.60
|0.8593
|0.0000
|0.0000
|57.94
|8778.50
|1041
|2008.11.14 05:26
|close
|520
|0.70
|0.8598
|0.0000
|0.0000
|67.60
|8846.10
|1042
|2008.11.14 05:26
|close
|519
|0.90
|0.8598
|0.0000
|0.0000
|37.25
|8883.35
|1043
|2008.11.17 00:05
|buy
|522
|0.90
|0.8548
|0.0000
|0.0000
|1044
|2008.11.17 00:16
|close
|522
|0.90
|0.8528
|0.0000
|0.0000
|-248.31
|8635.04
|1045
|2008.11.17 00:56
|buy
|523
|0.90
|0.8539
|0.0000
|0.0000
|1046
|2008.11.17 01:13
|buy
|524
|0.70
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|1047
|2008.11.17 01:15
|close
|523
|0.90
|0.8541
|0.0000
|0.0000
|24.84
|8659.88
|1048
|2008.11.17 01:23
|close
|524
|0.70
|0.8544
|0.0000
|0.0000
|77.26
|8737.14
|1049
|2008.11.17 01:27
|buy
|525
|0.90
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|1050
|2008.11.17 01:32
|buy
|526
|0.70
|0.8532
|0.0000
|0.0000
|1051
|2008.11.17 01:51
|close
|525
|0.90
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|24.83
|8761.97
|1052
|2008.11.17 02:14
|buy
|527
|0.80
|0.8527
|0.0000
|0.0000
|1053
|2008.11.17 03:14
|close
|527
|0.80
|0.8531
|0.0000
|0.0000
|44.15
|8806.12
|1054
|2008.11.17 03:43
|close
|526
|0.70
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|38.62
|8844.74
|1055
|2008.11.17 03:43
|sell
|528
|0.90
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|1056
|2008.11.17 04:28
|sell
|529
|0.80
|0.8540
|0.0000
|0.0000
|1057
|2008.11.17 04:33
|close
|528
|0.90
|0.8535
|0.0000
|0.0000
|12.42
|8857.16
|1058
|2008.11.17 04:34
|close
|529
|0.80
|0.8530
|0.0000
|0.0000
|110.39
|8967.55
|1059
|2008.11.17 04:39
|sell
|530
|0.90
|0.8541
|0.0000
|0.0000
|1060
|2008.11.17 04:46
|close
|530
|0.90
|0.8533
|0.0000
|0.0000
|99.35
|9066.90
|1061
|2008.11.17 04:53
|sell
|531
|0.90
|0.8543
|0.0000
|0.0000
|1062
|2008.11.17 04:56
|close
|531
|0.90
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|86.92
|9153.82
|1063
|2008.11.17 04:58
|buy
|532
|0.90
|0.8524
|0.0000
|0.0000
|1064
|2008.11.17 04:59
|close
|532
|0.90
|0.8531
|0.0000
|0.0000
|86.91
|9240.73
|1065
|2008.11.17 21:05
|buy
|533
|0.90
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|1066
|2008.11.17 21:06
|buy
|534
|0.80
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|1067
|2008.11.17 21:25
|buy
|535
|0.70
|0.8439
|0.0000
|0.0000
|1068
|2008.11.17 23:04
|close
|535
|0.70
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|28.97
|9269.70
|1069
|2008.11.17 23:17
|buy
|536
|0.70
|0.8433
|0.0000
|0.0000
|1070
|2008.11.17 23:43
|close
|536
|0.70
|0.8439
|0.0000
|0.0000
|57.94
|9327.64
|1071
|2008.11.17 23:44
|close
|534
|0.80
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|22.08
|9349.72
|1072
|2008.11.17 23:52
|close
|533
|0.90
|0.8450
|0.0000
|0.0000
|37.25
|9386.97
|1073
|2008.11.18 00:18
|buy
|537
|0.90
|0.8434
|0.0000
|0.0000
|1074
|2008.11.18 00:19
|buy
|538
|0.80
|0.8430
|0.0000
|0.0000
|1075
|2008.11.18 00:33
|close
|537
|0.90
|0.8436
|0.0000
|0.0000
|24.83
|9411.80
|1076
|2008.11.18 01:17
|close
|538
|0.80
|0.8438
|0.0000
|0.0000
|88.29
|9500.09
|1077
|2008.11.18 01:20
|buy
|539
|1.00
|0.8429
|0.0000
|0.0000
|1078
|2008.11.18 01:23
|buy
|540
|0.80
|0.8425
|0.0000
|0.0000
|1079
|2008.11.18 01:24
|close
|539
|1.00
|0.8430
|0.0000
|0.0000
|13.79
|9513.88
|1080
|2008.11.18 01:25
|close
|540
|0.80
|0.8434
|0.0000
|0.0000
|99.32
|9613.20
|1081
|2008.11.18 02:22
|buy
|541
|1.00
|0.8428
|0.0000
|0.0000
|1082
|2008.11.18 02:30
|buy
|542
|0.80
|0.8424
|0.0000
|0.0000
|1083
|2008.11.18 02:31
|close
|541
|1.00
|0.8429
|0.0000
|0.0000
|13.80
|9627.00
|1084
|2008.11.18 02:32
|close
|542
|0.80
|0.8432
|0.0000
|0.0000
|88.29
|9715.29
|1085
|2008.11.18 02:44
|buy
|543
|1.00
|0.8426
|0.0000
|0.0000
|1086
|2008.11.18 03:52
|buy
|544
|0.80
|0.8421
|0.0000
|0.0000
|1087
|2008.11.18 04:45
|close
|544
|0.80
|0.8429
|0.0000
|0.0000
|88.28
|9803.57
|1088
|2008.11.18 04:45
|close
|543
|1.00
|0.8429
|0.0000
|0.0000
|41.39
|9844.96
|1089
|2008.11.18 21:04
|buy
|545
|1.00
|0.8435
|0.0000
|0.0000
|1090
|2008.11.18 21:09
|close
|545
|1.00
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|96.56
|9941.52
|1091
|2008.11.18 21:23
|sell
|546
|1.00
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|1092
|2008.11.18 21:24
|close
|546
|1.00
|0.8439
|0.0000
|0.0000
|96.59
|10038.11
|1093
|2008.11.18 21:29
|sell
|547
|1.00
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|1094
|2008.11.18 21:32
|close
|547
|1.00
|0.8440
|0.0000
|0.0000
|96.59
|10134.70
|1095
|2008.11.18 21:34
|sell
|548
|1.00
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|1096
|2008.11.18 21:36
|sell
|549
|0.90
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|1097
|2008.11.18 21:44
|close
|549
|0.90
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|86.93
|10221.63
|1098
|2008.11.18 21:48
|sell
|550
|0.90
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|1099
|2008.11.18 21:53
|sell
|551
|0.80
|0.8455
|0.0000
|0.0000
|1100
|2008.11.18 21:58
|close
|551
|0.80
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|88.31
|10309.94
|1101
|2008.11.18 21:58
|close
|548
|1.00
|0.8445
|0.0000
|0.0000
|27.60
|10337.54
|1102
|2008.11.18 21:58
|close
|550
|0.90
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|86.93
|10424.47
|1103
|2008.11.18 22:07
|sell
|552
|1.00
|0.8450
|0.0000
|0.0000
|1104
|2008.11.18 22:17
|close
|552
|1.00
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|110.38
|10534.85
|1105
|2008.11.18 22:19
|buy
|553
|1.10
|0.8437
|0.0000
|0.0000
|1106
|2008.11.18 22:41
|buy
|554
|0.90
|0.8434
|0.0000
|0.0000
|1107
|2008.11.18 22:48
|close
|553
|1.10
|0.8439
|0.0000
|0.0000
|30.35
|10565.20
|1108
|2008.11.18 23:15
|close
|554
|0.90
|0.8441
|0.0000
|0.0000
|86.91
|10652.11
|1109
|2008.11.18 23:37
|buy
|555
|1.10
|0.8435
|0.0000
|0.0000
|1110
|2008.11.18 23:40
|close
|555
|1.10
|0.8441
|0.0000
|0.0000
|91.04
|10743.15
|1111
|2008.11.18 23:52
|sell
|556
|1.10
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|1112
|2008.11.18 23:55
|close
|556
|1.10
|0.8440
|0.0000
|0.0000
|91.07
|10834.22
|1113
|2008.11.19 00:13
|sell
|557
|1.10
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|1114
|2008.11.19 01:40
|close
|557
|1.10
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|60.71
|10894.93
|1115
|2008.11.19 01:55
|sell
|558
|1.10
|0.8452
|0.0000
|0.0000
|1116
|2008.11.19 02:14
|sell
|559
|0.90
|0.8455
|0.0000
|0.0000
|1117
|2008.11.19 02:29
|close
|558
|1.10
|0.8450
|0.0000
|0.0000
|30.36
|10925.29
|1118
|2008.11.19 02:47
|close
|559
|0.90
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|111.76
|11037.05
|1119
|2008.11.19 02:47
|buy
|560
|1.10
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|1120
|2008.11.19 03:20
|close
|560
|1.10
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|106.22
|11143.27
|1121
|2008.11.19 03:28
|buy
|561
|1.10
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|1122
|2008.11.19 04:09
|buy
|562
|1.00
|0.8440
|0.0000
|0.0000
|1123
|2008.11.19 05:24
|close
|562
|1.00
|0.8443
|0.0000
|0.0000
|41.39
|11184.66
|1124
|2008.11.19 05:27
|close
|561
|1.10
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|45.52
|11230.18
|1125
|2008.11.19 21:01
|sell
|563
|1.10
|0.8384
|0.0000
|0.0000
|1126
|2008.11.19 21:10
|sell
|564
|1.00
|0.8389
|0.0000
|0.0000
|1127
|2008.11.19 21:18
|close
|563
|1.10
|0.8383
|0.0000
|0.0000
|15.18
|11245.36
|1128
|2008.11.19 21:20
|close
|564
|1.00
|0.8382
|0.0000
|0.0000
|96.58
|11341.94
|1129
|2008.11.19 22:40
|buy
|565
|1.10
|0.8361
|0.0000
|0.0000
|1130
|2008.11.19 22:52
|buy
|566
|1.00
|0.8357
|0.0000
|0.0000
|1131
|2008.11.19 23:43
|buy
|567
|0.80
|0.8354
|0.0000
|0.0000
|1132
|2008.11.20 02:27
|close
|566
|1.00
|0.8357
|0.0000
|0.0000
|-15.31
|11326.63
|1133
|2008.11.20 02:27
|sell
|568
|0.90
|0.8357
|0.0000
|0.0000
|1134
|2008.11.20 02:27
|close
|567
|0.80
|0.8356
|0.0000
|0.0000
|9.83
|11336.47
|1135
|2008.11.20 02:45
|close
|565
|1.10
|0.8357
|0.0000
|0.0000
|-77.53
|11258.94
|1136
|2008.11.20 02:58
|sell
|569
|1.00
|0.8361
|0.0000
|0.0000
|1137
|2008.11.20 03:40
|close
|569
|1.00
|0.8354
|0.0000
|0.0000
|96.59
|11355.53
|1138
|2008.11.20 03:40
|close
|568
|0.90
|0.8354
|0.0000
|0.0000
|37.26
|11392.79
|1139
|2008.11.20 03:48
|sell
|570
|1.10
|0.8363
|0.0000
|0.0000
|1140
|2008.11.20 03:57
|close
|570
|1.10
|0.8356
|0.0000
|0.0000
|106.24
|11499.03
|1141
|2008.11.20 04:19
|sell
|571
|1.10
|0.8364
|0.0000
|0.0000
|1142
|2008.11.20 05:17
|close
|571
|1.10
|0.8356
|0.0000
|0.0000
|121.42
|11620.45
|1143
|2008.11.20 21:00
|buy
|572
|1.20
|0.8450
|0.0000
|0.0000
|1144
|2008.11.20 21:09
|buy
|573
|1.00
|0.8443
|0.0000
|0.0000
|1145
|2008.11.20 21:13
|close
|573
|1.00
|0.8450
|0.0000
|0.0000
|96.56
|11717.01
|1146
|2008.11.20 21:15
|close
|572
|1.20
|0.8457
|0.0000
|0.0000
|115.88
|11832.89
|1147
|2008.11.20 22:31
|buy
|574
|1.20
|0.8453
|0.0000
|0.0000
|1148
|2008.11.20 22:47
|close
|574
|1.20
|0.8459
|0.0000
|0.0000
|99.33
|11932.22
|1149
|2008.11.20 23:07
|sell
|575
|1.20
|0.8466
|0.0000
|0.0000
|1150
|2008.11.20 23:11
|close
|575
|1.20
|0.8460
|0.0000
|0.0000
|99.34
|12031.56
|1151
|2008.11.20 23:19
|sell
|576
|1.20
|0.8466
|0.0000
|0.0000
|1152
|2008.11.20 23:27
|sell
|577
|1.00
|0.8470
|0.0000
|0.0000
|1153
|2008.11.20 23:29
|close
|576
|1.20
|0.8464
|0.0000
|0.0000
|33.11
|12064.67
|1154
|2008.11.20 23:39
|close
|577
|1.00
|0.8460
|0.0000
|0.0000
|137.98
|12202.65
|1155
|2008.11.20 23:49
|buy
|578
|1.20
|0.8455
|0.0000
|0.0000
|1156
|2008.11.20 23:50
|buy
|579
|1.10
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|1157
|2008.11.21 00:56
|buy
|580
|0.90
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|1158
|2008.11.21 03:35
|close
|580
|0.90
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|37.25
|12239.90
|1159
|2008.11.21 03:41
|close
|579
|1.10
|0.8450
|0.0000
|0.0000
|-20.78
|12219.12
|1160
|2008.11.21 03:59
|close
|578
|1.20
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|-72.34
|12146.78
|1161
|2008.11.21 04:23
|buy
|581
|1.20
|0.8439
|0.0000
|0.0000
|1162
|2008.11.21 04:27
|close
|581
|1.20
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|115.87
|12262.65
|1163
|2008.11.24 00:10
|buy
|582
|1.20
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|1164
|2008.11.24 00:28
|close
|582
|1.20
|0.8455
|0.0000
|0.0000
|182.09
|12444.74
|1165
|2008.11.24 01:45
|sell
|583
|1.20
|0.8484
|0.0000
|0.0000
|1166
|2008.11.24 02:07
|close
|583
|1.20
|0.8477
|0.0000
|0.0000
|115.90
|12560.64
|1167
|2008.11.24 03:11
|buy
|584
|1.30
|0.8465
|0.0000
|0.0000
|1168
|2008.11.24 03:38
|close
|584
|1.30
|0.8471
|0.0000
|0.0000
|107.60
|12668.24
|1169
|2008.11.24 04:24
|sell
|585
|1.30
|0.8475
|0.0000
|0.0000
|1170
|2008.11.24 04:33
|sell
|586
|1.10
|0.8479
|0.0000
|0.0000
|1171
|2008.11.24 04:46
|close
|585
|1.30
|0.8473
|0.0000
|0.0000
|35.88
|12704.12
|1172
|2008.11.24 04:48
|close
|586
|1.10
|0.8471
|0.0000
|0.0000
|121.43
|12825.55
|1173
|2008.11.24 21:23
|sell
|587
|1.30
|0.8526
|0.0000
|0.0000
|1174
|2008.11.24 21:26
|sell
|588
|1.10
|0.8530
|0.0000
|0.0000
|1175
|2008.11.24 21:38
|close
|587
|1.30
|0.8524
|0.0000
|0.0000
|35.87
|12861.42
|1176
|2008.11.24 21:38
|close
|588
|1.10
|0.8521
|0.0000
|0.0000
|136.60
|12998.02
|1177
|2008.11.24 22:57
|sell
|589
|1.30
|0.8524
|0.0000
|0.0000
|1178
|2008.11.24 22:58
|sell
|590
|1.10
|0.8529
|0.0000
|0.0000
|1179
|2008.11.24 23:11
|close
|589
|1.30
|0.8523
|0.0000
|0.0000
|17.94
|13015.96
|1180
|2008.11.24 23:30
|sell
|591
|1.10
|0.8534
|0.0000
|0.0000
|1181
|2008.11.24 23:35
|close
|591
|1.10
|0.8526
|0.0000
|0.0000
|121.43
|13137.39
|1182
|2008.11.25 00:00
|close
|590
|1.10
|0.8526
|0.0000
|0.0000
|49.64
|13187.02
|1183
|2008.11.25 01:21
|buy
|592
|1.30
|0.8518
|0.0000
|0.0000
|1184
|2008.11.25 01:40
|close
|592
|1.30
|0.8525
|0.0000
|0.0000
|125.54
|13312.56
|1185
|2008.11.25 01:48
|buy
|593
|1.30
|0.8521
|0.0000
|0.0000
|1186
|2008.11.25 01:49
|buy
|594
|1.20
|0.8517
|0.0000
|0.0000
|1187
|2008.11.25 02:04
|buy
|595
|1.00
|0.8513
|0.0000
|0.0000
|1188
|2008.11.25 04:04
|close
|595
|1.00
|0.8516
|0.0000
|0.0000
|41.38
|13353.94
|1189
|2008.11.25 04:31
|buy
|596
|0.90
|0.8504
|0.0000
|0.0000
|1190
|2008.11.25 07:22
|close
|596
|0.90
|0.8504
|0.0000
|0.0000
|0.00
|13353.94
|1191
|2008.11.25 07:23
|close
|594
|1.20
|0.8515
|0.0000
|0.0000
|-33.11
|13320.83
|1192
|2008.11.25 07:23
|close
|593
|1.30
|0.8518
|0.0000
|0.0000
|-53.80
|13267.03
|1193
|2008.11.25 22:12
|sell
|597
|1.30
|0.8436
|0.0000
|0.0000
|1194
|2008.11.25 22:13
|sell
|598
|1.10
|0.8441
|0.0000
|0.0000
|1195
|2008.11.25 22:45
|sell
|599
|1.00
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|1196
|2008.11.25 23:15
|close
|599
|1.00
|0.8440
|0.0000
|0.0000
|96.59
|13363.62
|1197
|2008.11.25 23:15
|close
|598
|1.10
|0.8438
|0.0000
|0.0000
|45.53
|13409.15
|1198
|2008.11.25 23:58
|sell
|600
|1.10
|0.8450
|0.0000
|0.0000
|1199
|2008.11.26 00:28
|sell
|601
|1.00
|0.8454
|0.0000
|0.0000
|1200
|2008.11.26 01:11
|close
|601
|1.00
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|110.38
|13519.53
|1201
|2008.11.26 01:11
|close
|600
|1.10
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|64.81
|13584.34
|1202
|2008.11.26 01:14
|sell
|602
|1.10
|0.8457
|0.0000
|0.0000
|1203
|2008.11.26 01:34
|sell
|603
|1.00
|0.8464
|0.0000
|0.0000
|1204
|2008.11.26 01:40
|close
|603
|1.00
|0.8457
|0.0000
|0.0000
|96.58
|13680.92
|1205
|2008.11.26 02:08
|buy
|604
|1.00
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|1206
|2008.11.26 02:14
|close
|602
|1.10
|0.8448
|0.0000
|0.0000
|136.60
|13817.52
|1207
|2008.11.26 02:14
|buy
|605
|1.30
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|1208
|2008.11.26 03:12
|close
|605
|1.30
|0.8454
|0.0000
|0.0000
|125.54
|13943.06
|1209
|2008.11.26 03:12
|close
|604
|1.00
|0.8454
|0.0000
|0.0000
|41.38
|13984.44
|1210
|2008.11.26 07:06
|close
|597
|1.30
|0.8471
|0.0000
|0.0000
|-622.97
|13361.47
|1211
|2008.11.26 21:00
|buy
|606
|1.30
|0.8404
|0.0000
|0.0000
|1212
|2008.11.26 21:10
|buy
|607
|1.20
|0.8399
|0.0000
|0.0000
|1213
|2008.11.26 21:13
|close
|607
|1.20
|0.8405
|0.0000
|0.0000
|99.32
|13460.79
|1214
|2008.11.26 21:37
|close
|606
|1.30
|0.8411
|0.0000
|0.0000
|125.54
|13586.33
|1215
|2008.11.26 22:13
|buy
|608
|1.40
|0.8399
|0.0000
|0.0000
|1216
|2008.11.26 22:28
|close
|608
|1.40
|0.8405
|0.0000
|0.0000
|115.88
|13702.21
|1217
|2008.11.26 23:01
|buy
|609
|1.40
|0.8399
|0.0000
|0.0000
|1218
|2008.11.26 23:02
|buy
|610
|1.20
|0.8395
|0.0000
|0.0000
|1219
|2008.11.26 23:03
|close
|609
|1.40
|0.8400
|0.0000
|0.0000
|19.31
|13721.52
|1220
|2008.11.26 23:06
|close
|610
|1.20
|0.8407
|0.0000
|0.0000
|198.65
|13920.17
|1221
|2008.11.26 23:43
|buy
|611
|1.40
|0.8399
|0.0000
|0.0000
|1222
|2008.11.26 23:52
|buy
|612
|1.20
|0.8394
|0.0000
|0.0000
|1223
|2008.11.27 00:13
|close
|612
|1.20
|0.8401
|0.0000
|0.0000
|97.50
|14017.67
|1224
|2008.11.27 00:24
|close
|611
|1.40
|0.8407
|0.0000
|0.0000
|133.07
|14150.74
|1225
|2008.11.27 00:45
|sell
|613
|1.40
|0.8407
|0.0000
|0.0000
|1226
|2008.11.27 01:05
|sell
|614
|1.20
|0.8413
|0.0000
|0.0000
|1227
|2008.11.27 01:42
|close
|614
|1.20
|0.8406
|0.0000
|0.0000
|115.90
|14266.64
|1228
|2008.11.27 01:54
|close
|613
|1.40
|0.8404
|0.0000
|0.0000
|57.95
|14324.59
|1229
|2008.11.27 01:54
|buy
|615
|1.40
|0.8401
|0.0000
|0.0000
|1230
|2008.11.27 02:09
|buy
|616
|1.20
|0.8397
|0.0000
|0.0000
|1231
|2008.11.27 02:50
|close
|615
|1.40
|0.8403
|0.0000
|0.0000
|38.63
|14363.22
|1232
|2008.11.27 02:50
|close
|616
|1.20
|0.8405
|0.0000
|0.0000
|132.43
|14495.65
|1233
|2008.11.27 03:49
|sell
|617
|1.40
|0.8410
|0.0000
|0.0000
|1234
|2008.11.27 04:21
|close
|617
|1.40
|0.8403
|0.0000
|0.0000
|135.22
|14630.87
|1235
|2008.11.27 22:21
|buy
|618
|1.50
|0.8372
|0.0000
|0.0000
|1236
|2008.11.27 22:26
|close
|618
|1.50
|0.8379
|0.0000
|0.0000
|144.85
|14775.72
|1237
|2008.11.28 01:05
|sell
|619
|1.50
|0.8382
|0.0000
|0.0000
|1238
|2008.11.28 01:16
|close
|619
|1.50
|0.8374
|0.0000
|0.0000
|165.57
|14941.29
|1239
|2008.11.28 01:33
|sell
|620
|1.50
|0.8382
|0.0000
|0.0000
|1240
|2008.11.28 04:23
|close
|620
|1.50
|0.8379
|0.0000
|0.0000
|62.09
|15003.38
|1241
|2008.12.01 01:02
|buy
|621
|1.50
|0.8250
|0.0000
|0.0000
|1242
|2008.12.01 01:04
|buy
|622
|1.30
|0.8246
|0.0000
|0.0000
|1243
|2008.12.01 01:13
|close
|621
|1.50
|0.8251
|0.0000
|0.0000
|20.69
|15024.07
|1244
|2008.12.01 01:14
|close
|622
|1.30
|0.8253
|0.0000
|0.0000
|125.54
|15149.61
|1245
|2008.12.01 02:01
|sell
|623
|1.50
|0.8261
|0.0000
|0.0000
|1246
|2008.12.01 02:16
|close
|623
|1.50
|0.8254
|0.0000
|0.0000
|144.88
|15294.49
|1247
|2008.12.01 02:27
|sell
|624
|1.50
|0.8263
|0.0000
|0.0000
|1248
|2008.12.01 02:57
|sell
|625
|1.30
|0.8267
|0.0000
|0.0000
|1249
|2008.12.01 03:18
|close
|624
|1.50
|0.8261
|0.0000
|0.0000
|41.39
|15335.88
|1250
|2008.12.01 03:58
|close
|625
|1.30
|0.8264
|0.0000
|0.0000
|53.82
|15389.70
|1251
|2008.12.01 21:07
|buy
|626
|1.50
|0.8490
|0.0000
|0.0000
|1252
|2008.12.01 21:43
|close
|626
|1.50
|0.8497
|0.0000
|0.0000
|144.84
|15534.54
|1253
|2008.12.01 22:12
|buy
|627
|1.60
|0.8489
|0.0000
|0.0000
|1254
|2008.12.01 22:18
|buy
|628
|1.30
|0.8485
|0.0000
|0.0000
|1255
|2008.12.02 01:16
|buy
|629
|1.10
|0.8470
|0.0000
|0.0000
|1256
|2008.12.02 01:22
|close
|629
|1.10
|0.8477
|0.0000
|0.0000
|106.22
|15640.76
|1257
|2008.12.02 01:31
|buy
|630
|1.10
|0.8469
|0.0000
|0.0000
|1258
|2008.12.02 03:45
|close
|630
|1.10
|0.8472
|0.0000
|0.0000
|45.52
|15686.28
|1259
|2008.12.02 04:05
|buy
|631
|1.10
|0.8464
|0.0000
|0.0000
|1260
|2008.12.02 04:54
|close
|631
|1.10
|0.8472
|0.0000
|0.0000
|121.39
|15807.67
|1261
|2008.12.02 07:00
|close
|628
|1.30
|0.8481
|0.0000
|0.0000
|-78.37
|15729.30
|1262
|2008.12.02 07:00
|close
|627
|1.60
|0.8485
|0.0000
|0.0000
|-96.45
|15632.84
|1263
|2008.12.02 21:00
|sell
|632
|1.60
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|1264
|2008.12.02 21:04
|sell
|633
|1.30
|0.8540
|0.0000
|0.0000
|1265
|2008.12.02 21:20
|close
|633
|1.30
|0.8532
|0.0000
|0.0000
|143.50
|15776.34
|1266
|2008.12.02 21:50
|close
|632
|1.60
|0.8529
|0.0000
|0.0000
|154.53
|15930.87
|1267
|2008.12.02 22:57
|sell
|634
|1.60
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|1268
|2008.12.02 22:59
|close
|634
|1.60
|0.8531
|0.0000
|0.0000
|154.54
|16085.41
|1269
|2008.12.02 23:01
|buy
|635
|1.60
|0.8526
|0.0000
|0.0000
|1270
|2008.12.02 23:29
|close
|635
|1.60
|0.8534
|0.0000
|0.0000
|176.58
|16261.99
|1271
|2008.12.03 00:06
|buy
|636
|1.60
|0.8523
|0.0000
|0.0000
|1272
|2008.12.03 00:36
|close
|636
|1.60
|0.8530
|0.0000
|0.0000
|154.50
|16416.49
|1273
|2008.12.03 00:44
|sell
|637
|1.60
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|1274
|2008.12.03 01:33
|close
|637
|1.60
|0.8529
|0.0000
|0.0000
|154.53
|16571.02
|1275
|2008.12.03 02:36
|sell
|638
|1.70
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|1276
|2008.12.03 02:51
|close
|638
|1.70
|0.8527
|0.0000
|0.0000
|258.02
|16829.04
|1277
|2008.12.03 03:55
|buy
|639
|1.70
|0.8526
|0.0000
|0.0000
|1278
|2008.12.03 04:34
|close
|639
|1.70
|0.8533
|0.0000
|0.0000
|164.16
|16993.20
|1279
|2008.12.03 04:38
|sell
|640
|1.70
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|1280
|2008.12.03 06:26
|close
|640
|1.70
|0.8533
|0.0000
|0.0000
|70.37
|17063.57
|1281
|2008.12.03 21:43
|buy
|641
|1.70
|0.8588
|0.0000
|0.0000
|1282
|2008.12.03 21:48
|close
|641
|1.70
|0.8597
|0.0000
|0.0000
|211.07
|17274.64
|1283
|2008.12.03 21:58
|sell
|642
|1.70
|0.8600
|0.0000
|0.0000
|1284
|2008.12.03 22:02
|sell
|643
|1.50
|0.8605
|0.0000
|0.0000
|1285
|2008.12.03 22:05
|close
|643
|1.50
|0.8597
|0.0000
|0.0000
|165.58
|17440.22
|1286
|2008.12.03 22:16
|sell
|644
|1.50
|0.8606
|0.0000
|0.0000
|1287
|2008.12.03 22:32
|close
|644
|1.50
|0.8598
|0.0000
|0.0000
|165.57
|17605.79
|1288
|2008.12.03 22:56
|sell
|645
|1.50
|0.8604
|0.0000
|0.0000
|1289
|2008.12.03 23:04
|close
|642
|1.70
|0.8598
|0.0000
|0.0000
|46.91
|17652.70
|1290
|2008.12.03 23:05
|close
|645
|1.50
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|186.27
|17838.97
|1291
|2008.12.03 23:45
|sell
|646
|1.80
|0.8605
|0.0000
|0.0000
|1292
|2008.12.04 00:22
|close
|646
|1.80
|0.8598
|0.0000
|0.0000
|193.96
|18032.93
|1293
|2008.12.04 02:08
|sell
|647
|1.80
|0.8605
|0.0000
|0.0000
|1294
|2008.12.04 03:28
|close
|647
|1.80
|0.8602
|0.0000
|0.0000
|74.51
|18107.44
|1295
|2008.12.04 21:03
|buy
|648
|1.80
|0.8666
|0.0000
|0.0000
|1296
|2008.12.04 21:04
|close
|648
|1.80
|0.8674
|0.0000
|0.0000
|198.64
|18306.08
|1297
|2008.12.04 21:08
|sell
|649
|1.80
|0.8684
|0.0000
|0.0000
|1298
|2008.12.04 21:15
|close
|649
|1.80
|0.8677
|0.0000
|0.0000
|173.86
|18479.94
|1299
|2008.12.04 21:17
|sell
|650
|1.80
|0.8681
|0.0000
|0.0000
|1300
|2008.12.04 21:21
|sell
|651
|1.60
|0.8685
|0.0000
|0.0000
|1301
|2008.12.04 21:54
|close
|651
|1.60
|0.8717
|0.0000
|0.0000
|-706.46
|17773.48
|1302
|2008.12.04 21:54
|close
|650
|1.80
|0.8717
|0.0000
|0.0000
|-894.11
|16879.37
|1303
|2008.12.04 23:40
|buy
|652
|1.70
|0.8697
|0.0000
|0.0000
|1304
|2008.12.05 00:52
|close
|652
|1.70
|0.8700
|0.0000
|0.0000
|61.68
|16941.04
|1305
|2008.12.05 01:55
|buy
|653
|1.70
|0.8695
|0.0000
|0.0000
|1306
|2008.12.05 02:00
|close
|653
|1.70
|0.8702
|0.0000
|0.0000
|164.16
|17105.20
|1307
|2008.12.05 02:18
|sell
|654
|1.70
|0.8707
|0.0000
|0.0000
|1308
|2008.12.05 03:26
|close
|654
|1.70
|0.8703
|0.0000
|0.0000
|93.83
|17199.03
|1309
|2008.12.05 03:37
|buy
|655
|1.70
|0.8695
|0.0000
|0.0000
|1310
|2008.12.05 04:08
|close
|655
|1.70
|0.8702
|0.0000
|0.0000
|164.16
|17363.19
|1311
|2008.12.08 00:48
|sell
|656
|1.70
|0.8660
|0.0000
|0.0000
|1312
|2008.12.08 01:41
|sell
|657
|1.50
|0.8664
|0.0000
|0.0000
|1313
|2008.12.08 02:25
|sell
|658
|1.30
|0.8669
|0.0000
|0.0000
|1314
|2008.12.08 02:31
|close
|658
|1.30
|0.8661
|0.0000
|0.0000
|143.50
|17506.69
|1315
|2008.12.08 02:50
|close
|657
|1.50
|0.8661
|0.0000
|0.0000
|62.09
|17568.78
|1316
|2008.12.08 03:09
|close
|656
|1.70
|0.8658
|0.0000
|0.0000
|46.92
|17615.70
|1317
|2008.12.08 03:12
|buy
|659
|1.80
|0.8656
|0.0000
|0.0000
|1318
|2008.12.08 03:18
|buy
|660
|1.50
|0.8652
|0.0000
|0.0000
|1319
|2008.12.08 03:36
|close
|659
|1.80
|0.8658
|0.0000
|0.0000
|49.66
|17665.36
|1320
|2008.12.08 03:46
|close
|660
|1.50
|0.8660
|0.0000
|0.0000
|165.54
|17830.90
|1321
|2008.12.08 04:04
|buy
|661
|1.80
|0.8654
|0.0000
|0.0000
|1322
|2008.12.08 04:24
|close
|661
|1.80
|0.8662
|0.0000
|0.0000
|198.65
|18029.55
|1323
|2008.12.08 04:40
|sell
|662
|1.80
|0.8666
|0.0000
|0.0000
|1324
|2008.12.08 04:46
|close
|662
|1.80
|0.8659
|0.0000
|0.0000
|173.85
|18203.40
|1325
|2008.12.08 04:57
|sell
|663
|1.80
|0.8666
|0.0000
|0.0000
|1326
|2008.12.08 05:51
|close
|663
|1.80
|0.8659
|0.0000
|0.0000
|173.85
|18377.25
|1327
|2008.12.08 21:41
|buy
|664
|1.80
|0.8674
|0.0000
|0.0000
|1328
|2008.12.08 21:47
|buy
|665
|1.60
|0.8670
|0.0000
|0.0000
|1329
|2008.12.08 21:53
|close
|664
|1.80
|0.8676
|0.0000
|0.0000
|49.67
|18426.92
|1330
|2008.12.08 21:54
|close
|665
|1.60
|0.8678
|0.0000
|0.0000
|176.58
|18603.50
|1331
|2008.12.08 22:21
|sell
|666
|1.90
|0.8685
|0.0000
|0.0000
|1332
|2008.12.08 22:29
|sell
|667
|1.60
|0.8689
|0.0000
|0.0000
|1333
|2008.12.08 23:01
|close
|666
|1.90
|0.8684
|0.0000
|0.0000
|26.22
|18629.72
|1334
|2008.12.08 23:34
|close
|667
|1.60
|0.8686
|0.0000
|0.0000
|66.24
|18695.96
|1335
|2008.12.09 00:31
|buy
|668
|1.90
|0.8681
|0.0000
|0.0000
|1336
|2008.12.09 00:36
|close
|668
|1.90
|0.8687
|0.0000
|0.0000
|157.26
|18853.22
|1337
|2008.12.09 00:41
|buy
|669
|1.90
|0.8681
|0.0000
|0.0000
|1338
|2008.12.09 01:01
|close
|669
|1.90
|0.8689
|0.0000
|0.0000
|209.68
|19062.90
|1339
|2008.12.09 01:56
|buy
|670
|1.90
|0.8680
|0.0000
|0.0000
|1340
|2008.12.09 01:57
|buy
|671
|1.60
|0.8677
|0.0000
|0.0000
|1341
|2008.12.09 02:24
|buy
|672
|1.40
|0.8672
|0.0000
|0.0000
|1342
|2008.12.09 02:48
|close
|672
|1.40
|0.8680
|0.0000
|0.0000
|154.50
|19217.40
|1343
|2008.12.09 03:03
|buy
|673
|1.40
|0.8672
|0.0000
|0.0000
|1344
|2008.12.09 03:16
|close
|673
|1.40
|0.8680
|0.0000
|0.0000
|154.50
|19371.90
|1345
|2008.12.09 03:16
|close
|671
|1.60
|0.8680
|0.0000
|0.0000
|66.22
|19438.12
|1346
|2008.12.09 05:56
|close
|670
|1.90
|0.8676
|0.0000
|0.0000
|-104.84
|19333.28
|1347
|2008.12.09 21:00
|sell
|674
|1.90
|0.8757
|0.0000
|0.0000
|1348
|2008.12.10 00:30
|close
|674
|1.90
|0.8756
|0.0000
|0.0000
|33.28
|19366.57
|1349
|2008.12.10 00:30
|buy
|675
|1.90
|0.8756
|0.0000
|0.0000
|1350
|2008.12.10 00:43
|close
|675
|1.90
|0.8763
|0.0000
|0.0000
|183.47
|19550.04
|1351
|2008.12.10 02:08
|buy
|676
|2.00
|0.8756
|0.0000
|0.0000
|1352
|2008.12.10 02:18
|close
|676
|2.00
|0.8764
|0.0000
|0.0000
|220.72
|19770.76
|1353
|2008.12.10 04:44
|sell
|677
|2.00
|0.8768
|0.0000
|0.0000
|1354
|2008.12.10 05:35
|close
|677
|2.00
|0.8762
|0.0000
|0.0000
|165.58
|19936.34
|1355
|2008.12.10 22:14
|buy
|678
|2.00
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|1356
|2008.12.10 22:18
|close
|678
|2.00
|0.8801
|0.0000
|0.0000
|193.13
|20129.47
|1357
|2008.12.10 22:29
|buy
|679
|2.00
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|1358
|2008.12.10 22:33
|close
|679
|2.00
|0.8802
|0.0000
|0.0000
|220.72
|20350.19
|1359
|2008.12.10 23:22
|buy
|680
|2.00
|0.8793
|0.0000
|0.0000
|1360
|2008.12.10 23:24
|close
|680
|2.00
|0.8800
|0.0000
|0.0000
|193.13
|20543.32
|1361
|2008.12.10 23:24
|buy
|681
|2.10
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|1362
|2008.12.10 23:30
|close
|681
|2.10
|0.8800
|0.0000
|0.0000
|173.82
|20717.14
|1363
|2008.12.10 23:37
|buy
|682
|2.10
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|1364
|2008.12.10 23:56
|close
|682
|2.10
|0.8800
|0.0000
|0.0000
|173.82
|20890.96
|1365
|2008.12.11 00:19
|sell
|683
|2.10
|0.8807
|0.0000
|0.0000
|1366
|2008.12.11 00:23
|close
|683
|2.10
|0.8801
|0.0000
|0.0000
|173.85
|21064.81
|1367
|2008.12.11 00:26
|buy
|684
|2.10
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|1368
|2008.12.11 01:31
|close
|684
|2.10
|0.8797
|0.0000
|0.0000
|86.91
|21151.72
|1369
|2008.12.11 01:37
|buy
|685
|2.10
|0.8791
|0.0000
|0.0000
|1370
|2008.12.11 01:48
|buy
|686
|1.80
|0.8787
|0.0000
|0.0000
|1371
|2008.12.11 01:57
|close
|685
|2.10
|0.8793
|0.0000
|0.0000
|57.94
|21209.66
|1372
|2008.12.11 02:19
|close
|686
|1.80
|0.8795
|0.0000
|0.0000
|198.65
|21408.31
|1373
|2008.12.11 02:56
|buy
|687
|2.10
|0.8787
|0.0000
|0.0000
|1374
|2008.12.11 02:59
|close
|687
|2.10
|0.8795
|0.0000
|0.0000
|231.75
|21640.06
|1375
|2008.12.11 03:18
|buy
|688
|2.20
|0.8785
|0.0000
|0.0000
|1376
|2008.12.11 03:19
|buy
|689
|1.90
|0.8780
|0.0000
|0.0000
|1377
|2008.12.11 03:19
|close
|688
|2.20
|0.8786
|0.0000
|0.0000
|30.34
|21670.40
|1378
|2008.12.11 04:01
|buy
|690
|1.90
|0.8776
|0.0000
|0.0000
|1379
|2008.12.11 04:39
|close
|689
|1.90
|0.8782
|0.0000
|0.0000
|52.42
|21722.82
|1380
|2008.12.11 05:35
|close
|690
|1.90
|0.8779
|0.0000
|0.0000
|78.63
|21801.45
|1381
|2008.12.11 21:22
|sell
|691
|2.20
|0.8888
|0.0000
|0.0000
|1382
|2008.12.11 21:24
|sell
|692
|1.90
|0.8892
|0.0000
|0.0000
|1383
|2008.12.11 21:29
|close
|691
|2.20
|0.8886
|0.0000
|0.0000
|60.71
|21862.16
|1384
|2008.12.11 21:32
|close
|692
|1.90
|0.8884
|0.0000
|0.0000
|209.73
|22071.89
|1385
|2008.12.11 21:44
|sell
|693
|2.20
|0.8887
|0.0000
|0.0000
|1386
|2008.12.11 21:45
|sell
|694
|1.90
|0.8891
|0.0000
|0.0000
|1387
|2008.12.11 21:56
|close
|694
|1.90
|0.8884
|0.0000
|0.0000
|183.51
|22255.40
|1388
|2008.12.11 22:16
|sell
|695
|1.90
|0.8892
|0.0000
|0.0000
|1389
|2008.12.11 22:20
|sell
|696
|1.60
|0.8896
|0.0000
|0.0000
|1390
|2008.12.11 22:48
|close
|696
|1.60
|0.8889
|0.0000
|0.0000
|154.53
|22409.93
|1391
|2008.12.11 22:58
|close
|693
|2.20
|0.8886
|0.0000
|0.0000
|30.36
|22440.29
|1392
|2008.12.11 22:59
|close
|695
|1.90
|0.8884
|0.0000
|0.0000
|209.73
|22650.02
|1393
|2008.12.11 23:16
|buy
|697
|2.30
|0.8877
|0.0000
|0.0000
|1394
|2008.12.11 23:53
|buy
|698
|1.90
|0.8873
|0.0000
|0.0000
|1395
|2008.12.12 00:16
|close
|697
|2.30
|0.8879
|0.0000
|0.0000
|51.72
|22701.74
|1396
|2008.12.12 00:17
|close
|698
|1.90
|0.8881
|0.0000
|0.0000
|199.99
|22901.73
|1397
|2008.12.12 01:36
|buy
|699
|2.30
|0.8870
|0.0000
|0.0000
|1398
|2008.12.12 01:55
|close
|699
|2.30
|0.8877
|0.0000
|0.0000
|222.09
|23123.82
|1399
|2008.12.12 02:03
|sell
|700
|2.30
|0.8881
|0.0000
|0.0000
|1400
|2008.12.12 02:19
|close
|700
|2.30
|0.8873
|0.0000
|0.0000
|253.89
|23377.71
|1401
|2008.12.12 02:25
|sell
|701
|2.30
|0.8881
|0.0000
|0.0000
|1402
|2008.12.12 02:33
|close
|701
|2.30
|0.8873
|0.0000
|0.0000
|253.89
|23631.60
|1403
|2008.12.12 03:22
|buy
|702
|2.40
|0.8868
|0.0000
|0.0000
|1404
|2008.12.12 04:19
|close
|702
|2.40
|0.8877
|0.0000
|0.0000
|297.98
|23929.58
|1405
|2008.12.12 04:19
|sell
|703
|2.40
|0.8879
|0.0000
|0.0000
|1406
|2008.12.12 04:22
|close
|703
|2.40
|0.8871
|0.0000
|0.0000
|264.92
|24194.50
|1407
|2008.12.12 04:24
|sell
|704
|2.40
|0.8879
|0.0000
|0.0000
|1408
|2008.12.12 04:26
|close
|704
|2.40
|0.8871
|0.0000
|0.0000
|264.92
|24459.42
|1409
|2008.12.12 04:30
|sell
|705
|2.40
|0.8879
|0.0000
|0.0000
|1410
|2008.12.12 04:33
|close
|705
|2.40
|0.8871
|0.0000
|0.0000
|264.92
|24724.34
|1411
|2008.12.12 04:49
|sell
|706
|2.50
|0.8878
|0.0000
|0.0000
|1412
|2008.12.12 05:18
|close
|706
|2.50
|0.8870
|0.0000
|0.0000
|275.96
|25000.30