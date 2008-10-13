Strategy Tester Report
Your_Lucky_EURGBP_v2b
Tadawulfx-Demo (Build 220)

SymbolEURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Period5 Minutes (M5) 2008.07.21 00:00 - 2008.12.12 22:55 (2008.07.21 - 2008.12.15)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersExpert_Name="Your_Lucky_v2b"; CloseAll_NOW=false; StopAfterLastTrade=false; TargetEquity=2000000; OpenHour=21; CloseHour=5; LotsOptimized=true; Auto_LotsDecimal=true; LotsDecimal=0; Risk=50; Lots=1; MaxLots=0; AutoRange_SL=false; StopLoss=13; SL_OutSession=32; AutoRange_TP=true; AccountProfitClose=true; TakeProfit=7; TakeProfit_FAKE=25; Range_OP=3; OPFromFractal=7; PriceFromMid=6; MinuteforNextOP=1; MinuteForClose=1; Slippage=3; MaxSpread=4; Use_Damiani_Filter=true; Time_Opened_Expire=true; Hidden_TP=true; Hidden_SL=true; Hide_ALL=true; TradeOnFriday=true; CloseOnFriday=false; MaxTrades=5; MaxTradePerBar=2; MaxTradePerPosition=3; IMA_PERIOD=11; MA_AngleZero_PERIOD=14; i_Trend_Level=0.0015; Magic=777777; LimitTime_1=60; LimitTime_2=140; LimitTime_3=170; LimitTime_4=200; LimitTime_5=240; pips_1=3; pips_2=2; pips_3=0; pips_4=1; pips_5=4; RangeD_Min=80; Per_RangeD_Avg=3; Per_RangeD_SL=3.5; Per_RangeD_SL_Out=4; Per_RangeD_TP=20; created_by="_rdb_ : 28 Desember 2008"; Need_Donation="Abdul Rahman"; PayPal="abdulrahman_maros@yahoo.com"; Bank_Wire="BCA : 7990026640"; LibertyReserve="U7067895";
Bars in test30694Ticks modelled964190Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit1600.00
Total net profit23400.30Gross profit32243.77Gross loss-8843.47
Profit factor3.65Expected payoff33.14
Absolute drawdown91.07Maximal drawdown1749.95 (9.47%)Relative drawdown25.87% (1592.03)
Total trades706Short positions (won %)326 (90.80%)Long positions (won %)380 (89.47%)
Profit trades (% of total)636 (90.08%)Loss trades (% of total)70 (9.92%)
Largestprofit trade297.98loss trade-894.11
Averageprofit trade50.70loss trade-126.34
Maximumconsecutive wins (profit in money)58 (2288.17)consecutive losses (loss in money)5 (-593.19)
Maximalconsecutive profit (count of wins)5667.01 (33)consecutive loss (count of losses)-1600.57 (2)
Averageconsecutive wins16consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.07.21 01:25sell10.200.79440.00000.0000
22008.07.21 13:02close10.200.79470.00000.0000-8.281591.72
32008.07.21 21:14sell20.200.79550.00000.0000
42008.07.21 22:19close20.200.79520.00000.00008.281600.00
52008.07.22 03:00sell30.200.79580.00000.0000
62008.07.22 04:05close30.200.79550.00000.00008.281608.28
72008.07.24 21:57sell40.200.78950.00000.0000
82008.07.24 23:04close40.200.78920.00000.00008.281616.56
92008.07.25 03:15buy50.200.78900.00000.0000
102008.07.25 03:57close50.200.78940.00000.000011.041627.60
112008.07.25 04:38sell60.200.79010.00000.0000
122008.07.25 05:00close60.200.78970.00000.000011.041638.64
132008.07.28 00:50sell70.200.78920.00000.0000
142008.07.28 03:41close70.200.78910.00000.00002.761641.40
152008.07.28 03:44buy80.200.78900.00000.0000
162008.07.28 04:46close80.200.78930.00000.00008.281649.68
172008.07.29 21:04sell90.200.78760.00000.0000
182008.07.29 23:44close90.200.78740.00000.00005.521655.20
192008.07.30 02:54buy100.200.78680.00000.0000
202008.07.30 04:19close100.200.78710.00000.00008.281663.48
212008.08.04 00:54sell110.200.78890.00000.0000
222008.08.04 01:25close110.200.78850.00000.000011.031674.51
232008.08.06 00:52sell120.200.79140.00000.0000
242008.08.06 01:35close120.200.79100.00000.000011.031685.54
252008.08.07 04:15sell130.200.79230.00000.0000
262008.08.07 07:23close130.200.79230.00000.00000.001685.54
272008.08.12 03:40sell140.200.78080.00000.0000
282008.08.12 03:47close140.200.78030.00000.000013.801699.34
292008.08.13 01:21buy150.200.78630.00000.0000
302008.08.13 01:26buy160.100.78590.00000.0000
312008.08.13 02:42close160.100.78620.00000.00004.141703.48
322008.08.13 02:56close150.200.78660.00000.00008.271711.75
332008.08.13 04:04sell170.200.78680.00000.0000
342008.08.13 04:21sell180.100.78720.00000.0000
352008.08.13 04:44close170.200.78830.00000.0000-41.401670.35
362008.08.13 04:57close180.100.78870.00000.0000-20.691649.66
372008.08.14 23:36buy190.200.79210.00000.0000
382008.08.15 00:26close190.200.79250.00000.000010.021659.68
392008.08.15 00:57buy200.200.79180.00000.0000
402008.08.15 01:12close200.200.79230.00000.000013.801673.48
412008.08.15 01:29buy210.200.79170.00000.0000
422008.08.15 02:03close210.200.79210.00000.000011.041684.52
432008.08.15 03:53sell220.200.79240.00000.0000
442008.08.15 06:11close220.200.79210.00000.00008.281692.80
452008.08.18 02:16sell230.200.78840.00000.0000
462008.08.18 02:23close230.200.78790.00000.000013.801706.60
472008.08.18 02:56sell240.200.78840.00000.0000
482008.08.18 04:22sell250.100.78880.00000.0000
492008.08.18 04:35close250.100.78790.00000.000012.421719.02
502008.08.18 04:35close240.200.78790.00000.000013.801732.82
512008.08.18 04:48sell260.200.78890.00000.0000
522008.08.18 07:20close260.200.78870.00000.00005.511738.33
532008.08.18 23:44buy270.200.78780.00000.0000
542008.08.18 23:46close270.200.78820.00000.000011.041749.37
552008.08.19 21:37sell280.200.79190.00000.0000
562008.08.19 22:38close280.200.79160.00000.00008.281757.65
572008.08.20 01:09buy290.200.79130.00000.0000
582008.08.20 01:47close290.200.79210.00000.000022.071779.72
592008.08.20 21:01sell300.200.79190.00000.0000
602008.08.20 22:20sell310.200.79230.00000.0000
612008.08.20 22:42close310.200.79190.00000.000011.041790.76
622008.08.21 00:15close300.200.79190.00000.00002.231792.99
632008.08.21 22:07sell320.200.79370.00000.0000
642008.08.21 23:08close320.200.79340.00000.00008.281801.27
652008.08.22 00:50sell330.200.79390.00000.0000
662008.08.22 01:53close330.200.79360.00000.00008.271809.54
672008.08.27 02:25sell340.200.79730.00000.0000
682008.08.27 03:02sell350.200.79770.00000.0000
692008.08.27 03:18close350.200.79730.00000.000011.041820.58
702008.08.27 03:29close340.200.79700.00000.00008.281828.86
712008.08.28 02:08sell360.200.80300.00000.0000
722008.08.28 02:12close360.200.80440.00000.0000-38.631790.23
732008.08.28 21:10buy370.200.80390.00000.0000
742008.08.28 21:22buy380.200.80350.00000.0000
752008.08.28 22:51close380.200.80390.00000.000011.031801.26
762008.08.28 23:01close370.200.80440.00000.000013.801815.06
772008.08.29 02:55buy390.200.80350.00000.0000
782008.08.29 03:33close390.200.80430.00000.000022.071837.13
792008.08.29 03:40sell400.200.80460.00000.0000
802008.08.29 04:02sell410.200.80500.00000.0000
812008.08.29 05:52close410.200.80470.00000.00008.281845.41
822008.08.29 07:02close400.200.80470.00000.0000-2.761842.65
832008.09.01 03:16sell420.200.81160.00000.0000
842008.09.01 03:33close420.200.81080.00000.000022.071864.72
852008.09.01 22:41sell430.200.81130.00000.0000
862008.09.01 23:59close430.200.81100.00000.00008.271872.99
872008.09.02 00:16sell440.200.81180.00000.0000
882008.09.02 00:26close440.200.81330.00000.0000-41.401831.59
892008.09.02 04:45sell450.200.81440.00000.0000
902008.09.02 06:20close450.200.81410.00000.00008.281839.87
912008.09.03 02:07buy460.200.81390.00000.0000
922008.09.03 03:07close460.200.81420.00000.00008.281848.15
932008.09.03 22:18buy470.200.81580.00000.0000
942008.09.03 23:21close470.200.81610.00000.00008.281856.43
952008.09.04 01:03sell480.200.81710.00000.0000
962008.09.04 01:37close480.200.81870.00000.0000-44.161812.27
972008.09.04 03:06buy490.200.81700.00000.0000
982008.09.04 03:19buy500.200.81660.00000.0000
992008.09.04 03:53close500.200.81700.00000.000011.041823.31
1002008.09.04 04:08close490.200.81730.00000.00008.281831.59
1012008.09.04 23:35sell510.200.81060.00000.0000
1022008.09.04 23:45close510.200.80990.00000.000019.321850.91
1032008.09.05 00:51sell520.200.81030.00000.0000
1042008.09.05 00:58close520.200.80960.00000.000019.321870.23
1052008.09.05 01:10sell530.200.81030.00000.0000
1062008.09.05 01:35sell540.200.81080.00000.0000
1072008.09.05 01:37close540.200.81040.00000.000011.041881.27
1082008.09.05 01:42sell550.200.81070.00000.0000
1092008.09.05 01:46sell560.100.81110.00000.0000
1102008.09.05 01:57close560.100.81040.00000.00009.661890.93
1112008.09.05 02:11sell570.100.81100.00000.0000
1122008.09.05 03:50close570.100.81410.00000.0000-42.771848.16
1132008.09.05 03:50close550.200.81410.00000.0000-93.821754.34
1142008.09.05 03:50close530.200.81410.00000.0000-104.861649.48
1152008.09.08 02:19sell580.200.80570.00000.0000
1162008.09.08 02:31close580.200.80530.00000.000011.041660.52
1172008.09.08 02:55buy590.200.80450.00000.0000
1182008.09.08 03:08buy600.100.80420.00000.0000
1192008.09.08 03:42close590.200.80480.00000.00008.271668.79
1202008.09.08 04:08close600.100.80450.00000.00004.141672.93
1212008.09.08 04:11buy610.200.80390.00000.0000
1222008.09.08 04:12close610.200.80430.00000.000011.041683.97
1232008.09.08 04:25buy620.200.80390.00000.0000
1242008.09.08 04:36close620.200.80430.00000.000011.041695.01
1252008.09.08 04:45buy630.200.80360.00000.0000
1262008.09.08 04:54buy640.100.80320.00000.0000
1272008.09.08 05:39close630.200.80370.00000.00002.761697.77
1282008.09.08 05:54close640.100.80350.00000.00004.141701.91
1292008.09.08 21:32sell650.200.80480.00000.0000
1302008.09.08 21:56close650.200.80440.00000.000011.041712.95
1312008.09.08 22:13buy660.200.80370.00000.0000
1322008.09.08 23:06close660.200.80410.00000.000011.041723.99
1332008.09.08 23:11sell670.200.80490.00000.0000
1342008.09.08 23:12close670.200.80450.00000.000011.041735.03
1352008.09.08 23:27buy680.200.80350.00000.0000
1362008.09.09 00:03close680.200.80390.00000.000010.011745.04
1372008.09.09 00:07sell690.200.80470.00000.0000
1382008.09.09 00:15close690.200.80420.00000.000013.801758.84
1392008.09.09 01:00buy700.200.80330.00000.0000
1402008.09.09 01:24buy710.100.80300.00000.0000
1412008.09.09 01:33close700.200.80350.00000.00005.521764.36
1422008.09.09 02:24close710.100.80370.00000.00009.651774.01
1432008.09.09 02:57buy720.200.80300.00000.0000
1442008.09.09 04:58buy730.100.80250.00000.0000
1452008.09.09 06:05close730.100.80290.00000.00005.521779.53
1462008.09.09 06:21close720.200.80290.00000.0000-2.761776.77
1472008.09.09 21:08buy740.200.80290.00000.0000
1482008.09.09 21:27buy750.100.80250.00000.0000
1492008.09.09 22:34buy760.100.80220.00000.0000
1502008.09.09 22:41close740.200.80280.00000.0000-2.761774.01
1512008.09.09 22:41close750.100.80280.00000.00004.141778.15
1522008.09.10 00:10close760.100.80250.00000.00003.631781.78
1532008.09.10 00:15sell770.200.80310.00000.0000
1542008.09.10 00:20sell780.200.80350.00000.0000
1552008.09.10 00:43close780.200.80310.00000.000011.041792.82
1562008.09.10 01:17close770.200.80280.00000.00008.281801.10
1572008.09.10 04:11sell790.200.80290.00000.0000
1582008.09.10 05:08close790.200.80220.00000.000019.321820.42
1592008.09.10 21:22sell800.200.79990.00000.0000
1602008.09.10 21:44close800.200.79920.00000.000019.321839.74
1612008.09.10 22:02buy810.200.79870.00000.0000
1622008.09.10 22:17close810.200.79940.00000.000019.321859.06
1632008.09.10 22:34buy820.200.79880.00000.0000
1642008.09.10 23:34close820.200.79910.00000.00008.281867.34
1652008.09.10 23:35sell830.200.79940.00000.0000
1662008.09.10 23:46close830.200.79860.00000.000022.071889.41
1672008.09.11 01:00buy840.200.79790.00000.0000
1682008.09.11 03:30close840.200.79810.00000.00005.521894.93
1692008.09.11 21:09sell850.200.79660.00000.0000
1702008.09.11 21:53close850.200.79580.00000.000022.071917.00
1712008.09.11 23:01sell860.200.79700.00000.0000
1722008.09.12 02:05close860.200.79700.00000.00000.741917.75
1732008.09.12 03:00buy870.200.79680.00000.0000
1742008.09.12 03:10buy880.200.79640.00000.0000
1752008.09.12 03:20close880.200.79680.00000.000011.031928.78
1762008.09.12 03:35buy890.200.79640.00000.0000
1772008.09.12 04:02close890.200.79680.00000.000011.031939.81
1782008.09.12 04:05close870.200.79710.00000.00008.281948.09
1792008.09.15 01:48sell900.200.79610.00000.0000
1802008.09.15 01:49sell910.200.79650.00000.0000
1812008.09.15 02:04close910.200.79600.00000.000013.791961.88
1822008.09.15 02:21sell920.200.79650.00000.0000
1832008.09.15 02:33close920.200.79610.00000.000011.031972.91
1842008.09.15 02:34close900.200.79490.00000.000033.122006.03
1852008.09.15 04:13sell930.200.79650.00000.0000
1862008.09.15 04:19sell940.200.79690.00000.0000
1872008.09.15 05:00close940.200.79650.00000.000011.042017.07
1882008.09.15 05:47close930.200.79990.00000.0000-93.831923.24
1892008.09.15 21:24sell950.200.79390.00000.0000
1902008.09.15 21:59sell960.200.79450.00000.0000
1912008.09.15 22:00close950.200.79400.00000.0000-2.761920.48
1922008.09.15 22:01close960.200.79380.00000.000019.321939.80
1932008.09.15 22:36buy970.200.79300.00000.0000
1942008.09.15 22:50buy980.200.79260.00000.0000
1952008.09.15 22:52close970.200.79160.00000.0000-38.631901.17
1962008.09.15 23:02buy990.200.79220.00000.0000
1972008.09.15 23:30close990.200.79280.00000.000016.551917.72
1982008.09.15 23:50close980.200.79290.00000.00008.281926.00
1992008.09.16 00:18buy1000.200.79220.00000.0000
2002008.09.16 00:31close1000.200.79300.00000.000022.071948.07
2012008.09.16 00:37sell1010.200.79330.00000.0000
2022008.09.16 01:21sell1020.200.79480.00000.0000
2032008.09.16 01:30close1020.200.79430.00000.000013.801961.87
2042008.09.16 01:34close1010.200.79510.00000.0000-49.671912.20
2052008.09.16 01:51sell1030.200.79440.00000.0000
2062008.09.16 02:00close1030.200.79360.00000.000022.071934.27
2072008.09.16 03:00buy1040.200.79340.00000.0000
2082008.09.16 03:48close1040.200.79420.00000.000022.071956.34
2092008.09.16 03:54buy1050.200.79340.00000.0000
2102008.09.16 04:10buy1060.200.79310.00000.0000
2112008.09.16 04:15buy1070.100.79270.00000.0000
2122008.09.16 04:29close1050.200.79340.00000.00000.001956.34
2132008.09.16 04:43close1060.200.79350.00000.000011.041967.38
2142008.09.16 06:12close1070.100.79300.00000.00004.141971.52
2152008.09.16 21:19sell1080.200.79270.00000.0000
2162008.09.16 21:25close1080.200.79200.00000.000019.321990.84
2172008.09.16 21:59sell1090.200.79270.00000.0000
2182008.09.16 22:50sell1100.200.79330.00000.0000
2192008.09.16 22:51close1100.200.79270.00000.000016.562007.40
2202008.09.16 23:00close1090.200.79240.00000.00008.282015.68
2212008.09.16 23:20buy1110.200.79190.00000.0000
2222008.09.16 23:49close1110.200.79270.00000.000022.072037.75
2232008.09.16 23:59buy1120.200.79180.00000.0000
2242008.09.17 00:08close1120.200.79250.00000.000018.302056.05
2252008.09.17 01:45sell1130.200.79290.00000.0000
2262008.09.17 02:00sell1140.200.79330.00000.0000
2272008.09.17 06:51close1140.200.79370.00000.0000-11.042045.01
2282008.09.17 07:05close1130.200.79330.00000.0000-11.042033.97
2292008.09.17 21:05buy1150.200.78840.00000.0000
2302008.09.17 21:14close1150.200.78660.00000.0000-49.671984.30
2312008.09.17 23:35sell1160.200.78880.00000.0000
2322008.09.18 00:55sell1170.200.78930.00000.0000
2332008.09.18 01:16close1170.200.78880.00000.000013.801998.10
2342008.09.18 01:35sell1180.200.78910.00000.0000
2352008.09.18 02:02close1160.200.78880.00000.00002.232000.33
2362008.09.18 02:19sell1190.200.79020.00000.0000
2372008.09.18 02:21close1190.200.78980.00000.000011.042011.37
2382008.09.18 02:25sell1200.200.78990.00000.0000
2392008.09.18 02:41sell1210.100.79030.00000.0000
2402008.09.18 03:01close1210.100.78960.00000.00009.662021.03
2412008.09.18 03:06close1200.200.78920.00000.000019.322040.35
2422008.09.18 03:15sell1220.200.79020.00000.0000
2432008.09.18 03:38close1220.200.78950.00000.000019.322059.67
2442008.09.18 04:06close1180.200.78890.00000.00005.522065.19
2452008.09.18 04:06buy1230.200.78890.00000.0000
2462008.09.18 05:28close1230.200.78920.00000.00008.282073.47
2472008.09.18 21:08buy1240.200.78980.00000.0000
2482008.09.18 21:15close1240.200.78830.00000.0000-41.382032.09
2492008.09.19 00:40buy1250.200.78810.00000.0000
2502008.09.19 01:41close1250.200.78840.00000.00008.282040.37
2512008.09.19 02:10sell1260.200.78900.00000.0000
2522008.09.19 02:12sell1270.200.78940.00000.0000
2532008.09.19 02:23close1260.200.78880.00000.00005.522045.89
2542008.09.19 02:26close1270.200.78860.00000.000022.072067.96
2552008.09.19 02:31buy1280.200.78790.00000.0000
2562008.09.19 02:42close1280.200.78870.00000.000022.072090.03
2572008.09.19 02:59buy1290.200.78810.00000.0000
2582008.09.19 03:59close1290.200.78840.00000.00008.282098.31
2592008.09.19 04:13buy1300.200.78790.00000.0000
2602008.09.19 07:58close1300.200.78780.00000.0000-2.762095.55
2612008.09.22 00:46buy1310.200.78950.00000.0000
2622008.09.22 00:54buy1320.200.78900.00000.0000
2632008.09.22 01:03close1310.200.78970.00000.00005.512101.06
2642008.09.22 01:03close1320.200.78990.00000.000024.832125.89
2652008.09.22 01:04sell1330.200.79040.00000.0000
2662008.09.22 01:19sell1340.200.79090.00000.0000
2672008.09.22 02:37sell1350.200.79130.00000.0000
2682008.09.22 06:46close1350.200.79160.00000.0000-8.282117.61
2692008.09.22 08:25close1340.200.79120.00000.0000-8.282109.33
2702008.09.22 08:28close1330.200.79080.00000.0000-11.042098.29
2712008.09.22 21:07sell1360.200.79670.00000.0000
2722008.09.22 21:09sell1370.200.79700.00000.0000
2732008.09.22 23:30close1370.200.79680.00000.00005.522103.81
2742008.09.22 23:57close1360.200.79670.00000.00000.002103.81
2752008.09.23 01:55sell1380.200.79730.00000.0000
2762008.09.23 02:32sell1390.200.79770.00000.0000
2772008.09.23 03:26close1380.200.79710.00000.00005.522109.33
2782008.09.23 03:26close1390.200.79690.00000.000022.082131.41
2792008.09.23 22:56buy1400.200.79110.00000.0000
2802008.09.23 23:57close1400.200.79140.00000.00008.282139.69
2812008.09.24 01:56buy1410.200.79100.00000.0000
2822008.09.24 03:06close1410.200.79130.00000.00008.282147.97
2832008.09.24 03:43sell1420.200.79190.00000.0000
2842008.09.24 06:35close1420.200.79190.00000.00000.002147.97
2852008.09.24 23:08sell1430.200.79230.00000.0000
2862008.09.24 23:29close1430.200.79160.00000.000019.322167.29
2872008.09.25 03:16sell1440.200.79210.00000.0000
2882008.09.25 03:54close1440.200.79350.00000.0000-38.642128.65
2892008.09.25 21:00buy1450.200.79560.00000.0000
2902008.09.25 21:01buy1460.200.79520.00000.0000
2912008.09.25 21:05close1450.200.79580.00000.00005.522134.17
2922008.09.25 21:05close1460.200.79600.00000.000022.072156.24
2932008.09.25 21:23buy1470.200.79550.00000.0000
2942008.09.25 22:12buy1480.200.79510.00000.0000
2952008.09.25 23:13close1480.200.79540.00000.00008.282164.52
2962008.09.25 23:56buy1490.200.79510.00000.0000
2972008.09.26 00:30close1470.200.79550.00000.0000-1.022163.50
2982008.09.26 00:57close1490.200.79570.00000.000015.532179.03
2992008.09.26 01:31sell1500.200.79600.00000.0000
3002008.09.26 02:05sell1510.200.79640.00000.0000
3012008.09.26 02:43close1500.200.79580.00000.00005.522184.55
3022008.09.26 03:05close1510.200.79610.00000.00008.272192.82
3032008.09.29 02:07buy1520.200.79340.00000.0000
3042008.09.29 03:01buy1530.200.79310.00000.0000
3052008.09.29 03:06close1520.200.79370.00000.00008.272201.09
3062008.09.29 05:02close1530.200.79340.00000.00008.282209.37
3072008.09.29 21:16buy1540.200.79780.00000.0000
3082008.09.29 21:40close1540.200.79850.00000.000019.322228.69
3092008.09.29 22:30sell1550.200.79900.00000.0000
3102008.09.29 23:10close1550.200.79810.00000.000024.832253.52
3112008.09.29 23:46sell1560.200.79920.00000.0000
3122008.09.30 00:02sell1570.200.79960.00000.0000
3132008.09.30 00:07close1560.200.79900.00000.00006.262259.78
3142008.09.30 00:07close1570.200.79890.00000.000019.322279.10
3152008.09.30 00:19sell1580.200.79910.00000.0000
3162008.09.30 00:21sell1590.200.79950.00000.0000
3172008.09.30 00:24close1580.200.79890.00000.00005.522284.62
3182008.09.30 00:29close1590.200.79870.00000.000022.072306.69
3192008.09.30 00:45buy1600.200.79810.00000.0000
3202008.09.30 00:48buy1610.200.79770.00000.0000
3212008.09.30 00:52close1600.200.79830.00000.00005.522312.21
3222008.09.30 00:55close1610.200.79840.00000.000019.322331.53
3232008.09.30 01:01sell1620.200.79940.00000.0000
3242008.09.30 01:05close1620.200.79860.00000.000022.072353.60
3252008.09.30 01:08buy1630.200.79810.00000.0000
3262008.09.30 01:59buy1640.200.79760.00000.0000
3272008.09.30 02:03close1630.200.79820.00000.00002.762356.36
3282008.09.30 02:04close1640.200.79830.00000.000019.322375.68
3292008.09.30 02:05buy1650.200.79780.00000.0000
3302008.09.30 02:37buy1660.200.79740.00000.0000
3312008.09.30 02:54buy1670.200.79710.00000.0000
3322008.09.30 04:13close1670.200.79740.00000.00008.282383.96
3332008.09.30 04:23close1660.200.79770.00000.00008.272392.23
3342008.09.30 05:00close1650.200.79780.00000.00000.002392.23
3352008.09.30 21:10sell1680.200.79210.00000.0000
3362008.09.30 22:02close1680.200.79140.00000.000019.322411.55
3372008.10.01 00:30buy1690.200.79080.00000.0000
3382008.10.01 00:32close1690.200.79150.00000.000019.322430.87
3392008.10.01 00:48buy1700.200.79110.00000.0000
3402008.10.01 01:48close1700.200.79150.00000.000011.042441.91
3412008.10.01 02:07sell1710.200.79210.00000.0000
3422008.10.01 03:17close1710.200.79180.00000.00008.282450.19
3432008.10.01 03:17buy1720.200.79150.00000.0000
3442008.10.01 03:49buy1730.200.79110.00000.0000
3452008.10.01 04:49close1730.200.79150.00000.000011.042461.23
3462008.10.01 04:57close1720.200.79180.00000.00008.272469.50
3472008.10.01 21:26buy1740.200.79140.00000.0000
3482008.10.01 22:00buy1750.200.79110.00000.0000
3492008.10.01 22:24close1740.200.79170.00000.00008.272477.77
3502008.10.01 23:00close1750.200.79150.00000.000011.042488.81
3512008.10.01 23:01sell1760.200.79190.00000.0000
3522008.10.01 23:23sell1770.200.79230.00000.0000
3532008.10.01 23:30close1760.200.79170.00000.00005.522494.33
3542008.10.01 23:30close1770.200.79160.00000.000019.322513.65
3552008.10.01 23:30sell1780.300.79200.00000.0000
3562008.10.01 23:41close1780.300.79150.00000.000020.702534.35
3572008.10.02 01:55buy1790.300.79110.00000.0000
3582008.10.02 04:08close1790.300.78890.00000.0000-91.042443.31
3592008.10.02 21:37buy1800.200.78290.00000.0000
3602008.10.02 22:18close1800.200.78370.00000.000022.072465.38
3612008.10.02 22:21sell1810.200.78400.00000.0000
3622008.10.02 23:08close1810.200.78320.00000.000022.072487.45
3632008.10.02 23:24buy1820.200.78290.00000.0000
3642008.10.03 03:20close1820.200.78280.00000.0000-3.782483.67
3652008.10.03 03:24sell1830.200.78300.00000.0000
3662008.10.03 04:26close1830.200.78270.00000.00008.282491.95
3672008.10.06 04:30sell1840.200.77340.00000.0000
3682008.10.06 04:31sell1850.200.77370.00000.0000
3692008.10.06 04:59sell1860.200.77410.00000.0000
3702008.10.06 06:56close1860.200.77380.00000.00008.282500.23
3712008.10.06 07:52close1850.200.77370.00000.00000.002500.23
3722008.10.06 07:58close1840.200.77320.00000.00005.522505.75
3732008.10.06 21:05buy1870.300.77460.00000.0000
3742008.10.06 21:09buy1880.200.77420.00000.0000
3752008.10.06 21:21buy1890.200.77380.00000.0000
3762008.10.06 21:28close1890.200.77450.00000.000019.322525.07
3772008.10.06 21:32buy1900.200.77360.00000.0000
3782008.10.06 21:43close1900.200.77430.00000.000019.322544.39
3792008.10.06 21:46close1870.300.77480.00000.00008.282552.67
3802008.10.06 21:46close1880.200.77500.00000.000022.072574.74
3812008.10.06 21:53buy1910.300.77380.00000.0000
3822008.10.06 21:54close1910.300.77430.00000.000020.702595.44
3832008.10.06 22:12sell1920.300.77540.00000.0000
3842008.10.06 22:37sell1930.200.77600.00000.0000
3852008.10.06 22:45close1930.200.77530.00000.000019.322614.76
3862008.10.06 22:48close1920.300.77480.00000.000024.842639.60
3872008.10.06 23:00buy1940.300.77410.00000.0000
3882008.10.06 23:02buy1950.200.77380.00000.0000
3892008.10.06 23:13close1940.300.77430.00000.00008.282647.88
3902008.10.06 23:33close1950.200.77470.00000.000024.832672.71
3912008.10.06 23:39sell1960.300.77530.00000.0000
3922008.10.06 23:41close1960.300.77480.00000.000020.702693.41
3932008.10.06 23:45buy1970.300.77420.00000.0000
3942008.10.06 23:46buy1980.200.77390.00000.0000
3952008.10.07 00:45close1970.300.77450.00000.000010.882704.29
3962008.10.07 00:46close1980.200.77440.00000.000012.782717.07
3972008.10.07 00:48sell1990.300.77490.00000.0000
3982008.10.07 01:05sell2000.200.77530.00000.0000
3992008.10.07 01:53sell2010.200.77580.00000.0000
4002008.10.07 02:40close2010.200.77510.00000.000019.322736.39
4012008.10.07 02:50close2000.200.77500.00000.00008.282744.67
4022008.10.07 03:01close1990.300.77430.00000.000024.842769.51
4032008.10.07 03:36buy2020.300.77460.00000.0000
4042008.10.07 04:38buy2030.200.77420.00000.0000
4052008.10.07 04:52buy2040.200.77380.00000.0000
4062008.10.07 05:33close2040.200.77450.00000.000019.322788.83
4072008.10.07 05:55close2030.200.77450.00000.00008.282797.11
4082008.10.07 05:55close2020.300.77490.00000.000012.422809.53
4092008.10.07 21:52sell2050.300.77910.00000.0000
4102008.10.07 21:53sell2060.200.77950.00000.0000
4112008.10.07 22:03close2060.200.77880.00000.000019.322828.85
4122008.10.07 22:22close2050.300.77850.00000.000024.842853.69
4132008.10.07 23:27buy2070.300.77780.00000.0000
4142008.10.07 23:28close2070.300.77830.00000.000020.702874.39
4152008.10.07 23:37sell2080.300.77910.00000.0000
4162008.10.07 23:41close2080.300.77840.00000.000028.982903.37
4172008.10.07 23:47buy2090.300.77810.00000.0000
4182008.10.07 23:51buy2100.200.77780.00000.0000
4192008.10.08 00:25close2090.300.77840.00000.000010.882914.25
4202008.10.08 00:52close2100.200.77820.00000.000010.022924.27
4212008.10.08 01:26buy2110.300.77770.00000.0000
4222008.10.08 01:28buy2120.300.77730.00000.0000
4232008.10.08 01:30close2120.300.77780.00000.000020.692944.96
4242008.10.08 01:46buy2130.300.77730.00000.0000
4252008.10.08 02:30close2130.300.77780.00000.000020.692965.65
4262008.10.08 02:52close2110.300.77800.00000.000012.422978.07
4272008.10.08 03:06buy2140.300.77710.00000.0000
4282008.10.08 03:12buy2150.300.77680.00000.0000
4292008.10.08 03:50buy2160.200.77580.00000.0000
4302008.10.08 05:46close2160.200.77620.00000.000011.042989.11
4312008.10.08 06:03close2150.300.77680.00000.00000.002989.11
4322008.10.08 06:13close2140.300.77710.00000.00000.002989.11
4332008.10.08 21:00buy2170.300.79130.00000.0000
4342008.10.08 21:15buy2180.300.79090.00000.0000
4352008.10.08 22:05buy2190.200.79030.00000.0000
4362008.10.09 01:21close2190.200.79030.00000.0000-3.062986.05
4372008.10.09 01:21close2180.300.79060.00000.0000-17.012969.04
4382008.10.09 03:04close2170.300.79090.00000.0000-21.142947.90
4392008.10.09 03:04sell2200.300.79090.00000.0000
4402008.10.09 03:20close2200.300.79020.00000.000028.972976.87
4412008.10.09 03:39buy2210.300.78990.00000.0000
4422008.10.09 03:45close2210.300.79060.00000.000028.973005.84
4432008.10.09 03:49sell2220.300.79100.00000.0000
4442008.10.09 04:02sell2230.300.79140.00000.0000
4452008.10.09 04:04close2230.300.79090.00000.000020.703026.54
4462008.10.09 04:09sell2240.300.79140.00000.0000
4472008.10.09 04:10close2220.300.79090.00000.00004.143030.68
4482008.10.09 04:10close2240.300.79060.00000.000033.113063.79
4492008.10.09 04:21buy2250.300.78970.00000.0000
4502008.10.09 04:31close2250.300.79040.00000.000028.973092.76
4512008.10.09 04:38sell2260.300.79110.00000.0000
4522008.10.09 05:43close2260.300.79080.00000.000012.413105.17
4532008.10.09 21:00sell2270.300.79430.00000.0000
4542008.10.09 21:04close2270.300.79360.00000.000028.973134.14
4552008.10.09 21:21sell2280.300.79420.00000.0000
4562008.10.09 21:22sell2290.300.79490.00000.0000
4572008.10.09 21:24close2290.300.79430.00000.000024.843158.98
4582008.10.09 21:24close2280.300.79350.00000.000028.973187.95
4592008.10.09 21:39sell2300.300.79430.00000.0000
4602008.10.09 21:43sell2310.300.79480.00000.0000
4612008.10.09 21:47close2300.300.79590.00000.0000-66.233121.72
4622008.10.09 21:48close2310.300.79620.00000.0000-57.953063.77
4632008.10.10 01:32sell2320.300.79640.00000.0000
4642008.10.10 02:04sell2330.300.79680.00000.0000
4652008.10.10 02:25close2330.300.79620.00000.000024.843088.61
4662008.10.10 02:33sell2340.300.79700.00000.0000
4672008.10.10 02:54close2340.300.79640.00000.000024.843113.45
4682008.10.10 06:12close2320.300.79970.00000.0000-136.602976.85
4692008.10.13 01:43sell2350.300.79390.00000.0000
4702008.10.13 02:43close2350.300.79340.00000.000020.702997.55
4712008.10.13 02:45buy2360.300.79330.00000.0000
4722008.10.13 03:14close2360.300.79400.00000.000028.973026.52
4732008.10.13 04:11buy2370.300.79330.00000.0000
4742008.10.13 04:36close2370.300.79400.00000.000028.973055.49
4752008.10.13 04:36sell2380.300.79430.00000.0000
4762008.10.13 04:38sell2390.300.79470.00000.0000
4772008.10.13 05:00close2390.300.79420.00000.000020.703076.19
4782008.10.13 05:36close2380.300.79380.00000.000020.693096.88
4792008.10.13 21:02sell2400.300.78260.00000.0000
4802008.10.13 21:08sell2410.300.78290.00000.0000
4812008.10.13 21:28close2410.300.78240.00000.000020.693117.57
4822008.10.13 21:32close2400.300.78190.00000.000028.973146.54
4832008.10.13 21:36buy2420.300.78190.00000.0000
4842008.10.13 21:38close2420.300.78260.00000.000028.973175.51
4852008.10.13 21:43sell2430.300.78300.00000.0000
4862008.10.13 21:48close2430.300.78230.00000.000028.973204.48
4872008.10.13 21:51buy2440.300.78180.00000.0000
4882008.10.13 21:56close2440.300.78250.00000.000028.973233.45
4892008.10.13 21:59sell2450.300.78300.00000.0000
4902008.10.13 22:22close2450.300.78230.00000.000028.973262.42
4912008.10.13 22:30buy2460.300.78180.00000.0000
4922008.10.13 22:33close2460.300.78250.00000.000028.973291.39
4932008.10.13 22:35sell2470.300.78310.00000.0000
4942008.10.13 23:17close2470.300.78230.00000.000033.113324.50
4952008.10.13 23:18buy2480.300.78170.00000.0000
4962008.10.13 23:22close2480.300.78240.00000.000028.973353.47
4972008.10.13 23:24buy2490.300.78170.00000.0000
4982008.10.13 23:28close2490.300.78240.00000.000028.973382.44
4992008.10.13 23:29buy2500.300.78180.00000.0000
5002008.10.13 23:33buy2510.300.78140.00000.0000
5012008.10.14 00:15buy2520.300.78100.00000.0000
5022008.10.14 01:17close2520.300.78130.00000.000012.413394.85
5032008.10.14 01:40close2510.300.78170.00000.000010.883405.73
5042008.10.14 01:46close2500.300.78210.00000.000010.893416.62
5052008.10.14 02:16sell2530.300.78260.00000.0000
5062008.10.14 02:35sell2540.300.78290.00000.0000
5072008.10.14 02:42close2540.300.78210.00000.000033.113449.73
5082008.10.14 02:44close2530.300.78190.00000.000028.973478.70
5092008.10.14 02:53buy2550.300.78160.00000.0000
5102008.10.14 03:00buy2560.300.78120.00000.0000
5112008.10.14 03:02close2550.300.78180.00000.00008.273486.97
5122008.10.14 03:14close2560.300.78190.00000.000028.973515.94
5132008.10.14 03:24buy2570.400.78130.00000.0000
5142008.10.14 03:31close2570.400.78190.00000.000033.113549.05
5152008.10.14 03:39buy2580.400.78140.00000.0000
5162008.10.14 03:41buy2590.300.78100.00000.0000
5172008.10.14 03:53close2580.400.78160.00000.000011.043560.09
5182008.10.14 03:54close2590.300.78180.00000.000033.103593.19
5192008.10.14 04:17buy2600.400.78120.00000.0000
5202008.10.14 04:26close2600.400.78180.00000.000033.103626.29
5212008.10.14 04:38buy2610.400.78090.00000.0000
5222008.10.14 04:42close2610.400.78150.00000.000033.113659.40
5232008.10.14 21:47buy2620.400.78250.00000.0000
5242008.10.14 21:56close2620.400.78310.00000.000033.113692.51
5252008.10.14 22:00sell2630.400.78400.00000.0000
5262008.10.14 22:09close2630.400.78340.00000.000033.123725.63
5272008.10.14 22:16sell2640.400.78420.00000.0000
5282008.10.14 22:26close2640.400.78360.00000.000033.123758.75
5292008.10.14 22:29buy2650.400.78260.00000.0000
5302008.10.14 23:01close2650.400.78320.00000.000033.113791.86
5312008.10.14 23:08buy2660.400.78260.00000.0000
5322008.10.14 23:17buy2670.300.78210.00000.0000
5332008.10.14 23:20close2660.400.78270.00000.00005.523797.38
5342008.10.14 23:37close2670.300.78280.00000.000028.973826.35
5352008.10.14 23:55buy2680.400.78210.00000.0000
5362008.10.15 01:14buy2690.300.78160.00000.0000
5372008.10.15 02:15buy2700.300.77950.00000.0000
5382008.10.15 02:38close2700.300.78000.00000.000020.693847.04
5392008.10.15 02:48buy2710.300.77970.00000.0000
5402008.10.15 02:54close2710.300.78020.00000.000020.703867.74
5412008.10.15 03:00buy2720.300.77980.00000.0000
5422008.10.15 05:08close2680.400.77880.00000.0000-184.143683.59
5432008.10.15 08:05close2690.300.77820.00000.0000-140.713542.88
5442008.10.15 08:25close2720.300.77940.00000.0000-16.553526.33
5452008.10.15 21:56buy2730.400.77880.00000.0000
5462008.10.15 21:59close2730.400.77940.00000.000033.113559.44
5472008.10.16 01:39buy2740.400.78190.00000.0000
5482008.10.16 01:40close2740.400.78250.00000.000033.113592.55
5492008.10.16 01:51buy2750.400.78220.00000.0000
5502008.10.16 01:52buy2760.300.78190.00000.0000
5512008.10.16 02:06buy2770.300.78140.00000.0000
5522008.10.16 02:08close2770.300.78190.00000.000020.693613.24
5532008.10.16 02:11buy2780.300.78150.00000.0000
5542008.10.16 02:12close2780.300.78200.00000.000020.693633.93
5552008.10.16 02:24buy2790.300.78150.00000.0000
5562008.10.16 04:49close2790.300.77910.00000.0000-99.333534.60
5572008.10.16 04:49close2760.300.77910.00000.0000-115.883418.72
5582008.10.16 04:49close2750.400.77910.00000.0000-171.063247.66
5592008.10.16 22:29sell2800.300.77730.00000.0000
5602008.10.16 22:33sell2810.300.77770.00000.0000
5612008.10.16 22:39close2810.300.77720.00000.000020.693268.35
5622008.10.16 22:46sell2820.300.77770.00000.0000
5632008.10.16 23:01sell2830.200.77800.00000.0000
5642008.10.17 00:25close2830.200.77770.00000.00009.023277.38
5652008.10.17 00:30close2820.300.77690.00000.000034.233311.61
5662008.10.17 00:30close2800.300.77690.00000.000017.683329.28
5672008.10.17 00:38buy2840.300.77700.00000.0000
5682008.10.17 00:54close2840.300.77780.00000.000033.103362.38
5692008.10.17 01:07sell2850.300.77880.00000.0000
5702008.10.17 01:43close2850.300.77800.00000.000033.123395.50
5712008.10.17 02:12sell2860.300.77860.00000.0000
5722008.10.17 02:15sell2870.300.77890.00000.0000
5732008.10.17 02:33close2860.300.77840.00000.00008.283403.78
5742008.10.17 02:38close2870.300.77820.00000.000028.983432.76
5752008.10.17 02:54buy2880.300.77730.00000.0000
5762008.10.17 03:01close2880.300.77800.00000.000028.973461.73
5772008.10.17 03:15buy2890.300.77740.00000.0000
5782008.10.17 03:23buy2900.300.77700.00000.0000
5792008.10.17 03:37close2890.300.77760.00000.00008.283470.01
5802008.10.17 04:37close2900.300.77730.00000.000012.413482.42
5812008.10.20 00:12buy2910.300.77470.00000.0000
5822008.10.20 01:12close2910.300.77540.00000.000028.973511.39
5832008.10.20 01:30sell2920.400.77610.00000.0000
5842008.10.20 01:34close2920.400.77550.00000.000033.113544.50
5852008.10.20 01:57sell2930.400.77610.00000.0000
5862008.10.20 02:11close2930.400.77550.00000.000033.113577.61
5872008.10.20 02:48sell2940.400.77610.00000.0000
5882008.10.20 02:52sell2950.300.77670.00000.0000
5892008.10.20 03:12sell2960.300.77700.00000.0000
5902008.10.20 04:19close2960.300.77670.00000.000012.423590.03
5912008.10.20 04:42close2950.300.77640.00000.000012.423602.45
5922008.10.20 04:47sell2970.300.77690.00000.0000
5932008.10.20 04:50close2970.300.77620.00000.000028.983631.43
5942008.10.20 04:52close2940.400.77580.00000.000016.563647.99
5952008.10.20 21:57buy2980.400.77700.00000.0000
5962008.10.20 22:47close2980.400.77770.00000.000038.633686.62
5972008.10.20 23:21buy2990.400.77680.00000.0000
5982008.10.20 23:42close2990.400.77740.00000.000033.113719.73
5992008.10.20 23:42buy3000.400.77680.00000.0000
6002008.10.20 23:58close3000.400.77740.00000.000033.113752.84
6012008.10.21 00:25buy3010.400.77660.00000.0000
6022008.10.21 00:36close3010.400.77730.00000.000038.623791.46
6032008.10.21 00:47sell3020.400.77790.00000.0000
6042008.10.21 00:51close3020.400.77730.00000.000033.123824.58
6052008.10.21 00:54buy3030.400.77660.00000.0000
6062008.10.21 00:59close3030.400.77720.00000.000033.113857.69
6072008.10.21 01:31sell3040.400.77780.00000.0000
6082008.10.21 01:44close3040.400.77720.00000.000033.123890.81
6092008.10.21 02:05buy3050.400.77660.00000.0000
6102008.10.21 10:15close3050.400.77620.00000.0000-22.073868.74
6112008.10.21 21:06buy3060.400.77500.00000.0000
6122008.10.21 21:10close3060.400.77560.00000.000033.113901.85
6132008.10.22 00:30sell3070.400.78280.00000.0000
6142008.10.22 00:57sell3080.300.78320.00000.0000
6152008.10.22 01:31close3070.400.78260.00000.000011.043912.89
6162008.10.22 01:31close3080.300.78210.00000.000045.533958.42
6172008.10.22 04:03sell3090.400.78580.00000.0000
6182008.10.22 04:15close3090.400.78510.00000.000038.633997.05
6192008.10.22 04:24sell3100.400.78570.00000.0000
6202008.10.22 04:29sell3110.300.78600.00000.0000
6212008.10.22 04:45sell3120.300.78640.00000.0000
6222008.10.22 04:52close3120.300.78570.00000.000028.974026.02
6232008.10.22 04:58sell3130.300.78660.00000.0000
6242008.10.22 05:01close3130.300.78580.00000.000033.114059.13
6252008.10.22 05:09close3100.400.78550.00000.000011.034070.16
6262008.10.22 05:29close3110.300.78570.00000.000012.414082.57
6272008.10.22 22:03sell3140.400.78970.00000.0000
6282008.10.22 22:04sell3150.400.79000.00000.0000
6292008.10.22 22:13close3140.400.78950.00000.000011.044093.61
6302008.10.22 22:14close3150.400.78920.00000.000044.154137.76
6312008.10.22 22:32sell3160.400.79000.00000.0000
6322008.10.22 22:33sell3170.400.79040.00000.0000
6332008.10.22 23:13close3160.400.78990.00000.00005.524143.28
6342008.10.22 23:15close3170.400.78970.00000.000038.644181.92
6352008.10.22 23:21buy3180.400.78900.00000.0000
6362008.10.22 23:24close3180.400.78980.00000.000044.144226.06
6372008.10.22 23:28buy3190.400.78890.00000.0000
6382008.10.22 23:37close3190.400.79040.00000.000082.774308.83
6392008.10.22 23:45sell3200.400.79050.00000.0000
6402008.10.22 23:54close3200.400.78970.00000.000044.164352.99
6412008.10.22 23:58sell3210.400.79060.00000.0000
6422008.10.22 23:59sell3220.400.79090.00000.0000
6432008.10.23 00:38close3210.400.79050.00000.00009.994362.98
6442008.10.23 01:04close3220.400.79050.00000.000026.544389.52
6452008.10.23 01:36buy3230.400.78880.00000.0000
6462008.10.23 02:02buy3240.400.78810.00000.0000
6472008.10.23 02:13buy3250.300.78770.00000.0000
6482008.10.23 02:16close3250.300.78850.00000.000033.114422.63
6492008.10.23 02:22close3240.400.78870.00000.000033.114455.74
6502008.10.23 02:35close3230.400.78950.00000.000038.634494.37
6512008.10.23 03:39buy3260.400.78840.00000.0000
6522008.10.23 04:11close3260.400.78910.00000.000038.634533.00
6532008.10.23 04:19sell3270.500.78940.00000.0000
6542008.10.23 04:57close3270.500.78870.00000.000048.304581.30
6552008.10.23 23:03sell3280.500.79800.00000.0000
6562008.10.23 23:04close3280.500.79740.00000.000041.394622.69
6572008.10.23 23:09buy3290.500.79630.00000.0000
6582008.10.23 23:10buy3300.400.79600.00000.0000
6592008.10.23 23:13close3290.500.79640.00000.00006.904629.59
6602008.10.23 23:35buy3310.400.79560.00000.0000
6612008.10.23 23:42buy3320.300.79510.00000.0000
6622008.10.23 23:44close3320.300.79590.00000.000033.114662.70
6632008.10.24 00:00close3300.400.79630.00000.000014.514677.21
6642008.10.24 00:02close3310.400.79660.00000.000053.144730.35
6652008.10.24 00:33sell3330.500.79700.00000.0000
6662008.10.24 01:27sell3340.400.79800.00000.0000
6672008.10.24 01:35close3340.400.79730.00000.000038.644768.99
6682008.10.24 02:08close3330.500.79660.00000.000027.604796.59
6692008.10.24 02:08buy3350.500.79660.00000.0000
6702008.10.24 02:23close3350.500.79720.00000.000041.384837.97
6712008.10.24 02:51sell3360.500.79830.00000.0000
6722008.10.24 02:55close3360.500.79760.00000.000048.304886.27
6732008.10.24 03:14buy3370.500.79690.00000.0000
6742008.10.24 03:22close3370.500.79750.00000.000041.384927.65
6752008.10.24 03:38buy3380.500.79680.00000.0000
6762008.10.24 03:41close3380.500.79740.00000.000041.394969.04
6772008.10.24 03:55buy3390.500.79670.00000.0000
6782008.10.24 04:03close3390.500.79730.00000.000041.395010.43
6792008.10.24 04:34buy3400.500.79620.00000.0000
6802008.10.24 04:49buy3410.400.79590.00000.0000
6812008.10.24 05:01close3410.400.79660.00000.000038.635049.06
6822008.10.24 05:02close3400.500.79680.00000.000041.385090.44
6832008.10.27 02:05buy3420.500.79590.00000.0000
6842008.10.27 02:22close3420.500.79650.00000.000041.395131.83
6852008.10.27 03:30sell3430.500.79870.00000.0000
6862008.10.27 03:35sell3440.400.79900.00000.0000
6872008.10.27 03:58close3430.500.79850.00000.000013.795145.62
6882008.10.27 03:59close3440.400.79810.00000.000049.675195.29
6892008.10.27 04:20sell3450.500.79920.00000.0000
6902008.10.27 04:37close3450.500.79850.00000.000048.295243.58
6912008.10.27 04:37buy3460.500.79800.00000.0000
6922008.10.27 04:42close3460.500.79880.00000.000055.185298.76
6932008.10.27 04:44sell3470.500.79920.00000.0000
6942008.10.27 04:49close3470.500.79830.00000.000062.095360.85
6952008.10.27 04:57sell3480.500.79940.00000.0000
6962008.10.27 04:58sell3490.500.79980.00000.0000
6972008.10.27 05:05close3490.500.79910.00000.000048.295409.14
6982008.10.27 05:09close3480.500.79860.00000.000055.205464.34
6992008.10.27 21:01buy3500.500.80070.00000.0000
7002008.10.27 21:07close3500.500.80140.00000.000048.295512.63
7012008.10.27 21:55sell3510.600.80330.00000.0000
7022008.10.27 22:12close3510.600.80270.00000.000049.675562.30
7032008.10.27 22:27sell3520.600.80350.00000.0000
7042008.10.27 22:29close3520.600.80290.00000.000049.675611.97
7052008.10.27 22:58buy3530.600.80140.00000.0000
7062008.10.27 23:00close3530.600.80210.00000.000057.945669.91
7072008.10.27 23:16buy3540.600.80200.00000.0000
7082008.10.27 23:38close3540.600.80260.00000.000049.665719.57
7092008.10.27 23:42sell3550.600.80310.00000.0000
7102008.10.27 23:45close3550.600.80240.00000.000057.955777.52
7112008.10.28 00:21buy3560.600.80150.00000.0000
7122008.10.28 00:23close3560.600.80240.00000.000074.495852.01
7132008.10.28 00:24buy3570.600.80180.00000.0000
7142008.10.28 00:27buy3580.500.80140.00000.0000
7152008.10.28 00:36close3570.600.80190.00000.00008.275860.28
7162008.10.28 00:36close3580.500.80220.00000.000055.185915.46
7172008.10.28 01:04buy3590.600.80090.00000.0000
7182008.10.28 01:24close3590.600.80160.00000.000057.945973.40
7192008.10.28 01:26sell3600.600.80280.00000.0000
7202008.10.28 01:31close3600.600.80220.00000.000049.686023.08
7212008.10.28 01:33sell3610.600.80280.00000.0000
7222008.10.28 01:42sell3620.500.80310.00000.0000
7232008.10.28 01:54close3620.500.80240.00000.000048.296071.37
7242008.10.28 02:03close3610.600.80210.00000.000057.966129.33
7252008.10.28 02:20buy3630.600.80160.00000.0000
7262008.10.28 02:30buy3640.500.80120.00000.0000
7272008.10.28 03:11buy3650.500.80060.00000.0000
7282008.10.28 04:31close3650.500.80100.00000.000027.596156.92
7292008.10.28 04:47buy3660.400.80020.00000.0000
7302008.10.28 05:38close3630.600.79810.00000.0000-289.695867.23
7312008.10.28 05:38close3640.500.79790.00000.0000-227.625639.61
7322008.10.28 06:42close3660.400.79690.00000.0000-182.105457.51
7332008.10.28 22:41buy3670.500.79810.00000.0000
7342008.10.28 22:48close3670.500.79890.00000.000055.185512.69
7352008.10.28 22:53sell3680.600.79950.00000.0000
7362008.10.28 22:55close3680.600.79890.00000.000049.685562.37
7372008.10.28 23:00buy3690.600.79810.00000.0000
7382008.10.28 23:04buy3700.500.79770.00000.0000
7392008.10.28 23:24buy3710.400.79720.00000.0000
7402008.10.28 23:25close3700.500.79610.00000.0000-110.365452.01
7412008.10.28 23:25close3690.600.79610.00000.0000-165.545286.47
7422008.10.28 23:25close3710.400.79580.00000.0000-77.265209.21
7432008.10.29 00:39buy3720.500.79760.00000.0000
7442008.10.29 00:47buy3730.400.79700.00000.0000
7452008.10.29 01:25close3730.400.79540.00000.0000-88.295120.92
7462008.10.29 01:25close3720.500.79540.00000.0000-151.744969.18
7472008.10.29 04:07buy3740.500.79390.00000.0000
7482008.10.29 04:23close3740.500.79450.00000.000041.395010.57
7492008.10.29 23:03buy3750.500.79050.00000.0000
7502008.10.29 23:04buy3760.400.79000.00000.0000
7512008.10.29 23:28close3750.500.79060.00000.00006.905017.47
7522008.10.29 23:28close3760.400.79090.00000.000049.665067.13
7532008.10.29 23:37sell3770.500.79130.00000.0000
7542008.10.29 23:46close3770.500.79070.00000.000041.405108.53
7552008.10.30 00:00sell3780.500.79150.00000.0000
7562008.10.30 01:18sell3790.400.79200.00000.0000
7572008.10.30 02:13close3790.400.79520.00000.0000-176.624931.91
7582008.10.30 02:13close3780.500.79520.00000.0000-255.264676.65
7592008.10.30 22:39sell3800.500.78640.00000.0000
7602008.10.30 22:43sell3810.400.78680.00000.0000
7612008.10.30 22:44close3810.400.78600.00000.000044.164720.81
7622008.10.30 22:46close3800.500.78580.00000.000041.404762.21
7632008.10.30 22:58sell3820.500.78630.00000.0000
7642008.10.30 23:12close3820.500.78570.00000.000041.404803.61
7652008.10.30 23:22sell3830.500.78660.00000.0000
7662008.10.30 23:47close3830.500.78600.00000.000041.394845.00
7672008.10.30 23:58sell3840.500.78650.00000.0000
7682008.10.31 00:04close3840.500.78580.00000.000050.164895.16
7692008.10.31 00:15sell3850.500.78660.00000.0000
7702008.10.31 00:19close3850.500.78600.00000.000041.394936.55
7712008.10.31 00:25buy3860.500.78510.00000.0000
7722008.10.31 00:35close3860.500.78570.00000.000041.394977.94
7732008.10.31 00:45sell3870.500.78650.00000.0000
7742008.10.31 00:50sell3880.400.78680.00000.0000
7752008.10.31 00:52close3870.500.78630.00000.000013.804991.74
7762008.10.31 00:54close3880.400.78580.00000.000055.205046.94
7772008.10.31 01:00sell3890.500.78650.00000.0000
7782008.10.31 01:04close3890.500.78580.00000.000048.305095.24
7792008.10.31 01:15buy3900.500.78520.00000.0000
7802008.10.31 01:17buy3910.400.78490.00000.0000
7812008.10.31 01:20close3900.500.78550.00000.000020.695115.93
7822008.10.31 01:20close3910.400.78590.00000.000055.185171.11
7832008.10.31 01:54buy3920.500.78500.00000.0000
7842008.10.31 01:57buy3930.400.78460.00000.0000
7852008.10.31 02:04close3920.500.78520.00000.000013.795184.90
7862008.10.31 02:51close3930.400.78550.00000.000049.665234.56
7872008.10.31 02:54sell3940.500.78620.00000.0000
7882008.10.31 03:09close3940.500.78550.00000.000048.295282.85
7892008.10.31 03:19sell3950.500.78610.00000.0000
7902008.10.31 03:27close3950.500.78530.00000.000055.195338.04
7912008.10.31 03:48buy3960.500.78460.00000.0000
7922008.10.31 05:19close3960.500.78490.00000.000020.695358.73
7932008.11.03 02:47buy3970.500.79220.00000.0000
7942008.11.03 02:52buy3980.500.79190.00000.0000
7952008.11.03 03:12close3970.500.79240.00000.000013.795372.52
7962008.11.03 03:13close3980.500.79260.00000.000048.295420.81
7972008.11.03 03:24buy3990.500.79210.00000.0000
7982008.11.03 03:25buy4000.500.79140.00000.0000
7992008.11.03 03:47close4000.500.78730.00000.0000-282.805138.01
8002008.11.03 03:47close3990.500.78730.00000.0000-331.084806.93
8012008.11.03 04:30buy4010.500.78910.00000.0000
8022008.11.03 04:35buy4020.400.78850.00000.0000
8032008.11.03 04:45close4020.400.78920.00000.000038.634845.56
8042008.11.03 05:21close4010.500.78970.00000.000041.394886.95
8052008.11.03 21:00buy4030.500.79830.00000.0000
8062008.11.03 21:04buy4040.400.79800.00000.0000
8072008.11.03 21:06close4040.400.79870.00000.000038.634925.58
8082008.11.03 21:08close4030.500.79900.00000.000048.294973.87
8092008.11.03 21:29buy4050.500.79810.00000.0000
8102008.11.03 21:33close4050.500.79870.00000.000041.385015.25
8112008.11.03 22:00buy4060.500.79800.00000.0000
8122008.11.03 22:02close4060.500.79870.00000.000048.285063.53
8132008.11.03 22:27sell4070.500.79940.00000.0000
8142008.11.03 22:29sell4080.400.79980.00000.0000
8152008.11.03 22:40close4080.400.79910.00000.000038.635102.16
8162008.11.03 22:50close4070.500.79880.00000.000041.405143.56
8172008.11.03 23:07buy4090.500.79810.00000.0000
8182008.11.03 23:17close4090.500.79930.00000.000082.775226.33
8192008.11.03 23:21sell4100.500.79940.00000.0000
8202008.11.03 23:22close4100.500.79860.00000.000055.205281.53
8212008.11.03 23:38sell4110.500.79940.00000.0000
8222008.11.03 23:39sell4120.500.79980.00000.0000
8232008.11.03 23:40close4110.500.79930.00000.00006.905288.43
8242008.11.03 23:46close4120.500.79900.00000.000055.195343.62
8252008.11.03 23:48sell4130.500.79980.00000.0000
8262008.11.03 23:52close4130.500.79880.00000.000068.995412.61
8272008.11.03 23:53buy4140.500.79810.00000.0000
8282008.11.03 23:55close4140.500.79910.00000.000068.975481.58
8292008.11.03 23:58sell4150.500.79980.00000.0000
8302008.11.03 23:59sell4160.500.80010.00000.0000
8312008.11.04 00:34close4150.500.79960.00000.000015.665497.24
8322008.11.04 00:34close4160.500.79930.00000.000057.055554.29
8332008.11.04 00:37sell4170.600.80010.00000.0000
8342008.11.04 00:50sell4180.500.80050.00000.0000
8352008.11.04 00:51close4180.500.79980.00000.000048.305602.59
8362008.11.04 00:53close4170.600.79950.00000.000049.675652.26
8372008.11.04 00:59sell4190.600.80010.00000.0000
8382008.11.04 01:03close4190.600.79950.00000.000049.675701.93
8392008.11.04 01:07sell4200.600.80050.00000.0000
8402008.11.04 01:13close4200.600.79990.00000.000049.675751.60
8412008.11.04 01:14sell4210.600.80030.00000.0000
8422008.11.04 01:15sell4220.500.80070.00000.0000
8432008.11.04 01:17close4220.500.80010.00000.000041.395792.99
8442008.11.04 01:19sell4230.500.80080.00000.0000
8452008.11.04 01:20close4230.500.80020.00000.000041.395834.38
8462008.11.04 01:38sell4240.500.80120.00000.0000
8472008.11.04 01:53close4240.500.80060.00000.000041.405875.78
8482008.11.04 01:54close4210.600.79970.00000.000049.685925.46
8492008.11.04 02:20buy4250.600.79900.00000.0000
8502008.11.04 02:25close4250.600.79980.00000.000066.225991.68
8512008.11.04 02:25sell4260.600.80060.00000.0000
8522008.11.04 02:26close4260.600.79910.00000.0000124.186115.86
8532008.11.04 02:31buy4270.600.79860.00000.0000
8542008.11.04 02:41close4270.600.79920.00000.000049.666165.52
8552008.11.04 02:45buy4280.600.79860.00000.0000
8562008.11.04 02:59close4280.600.79920.00000.000049.666215.18
8572008.11.04 03:16buy4290.600.79810.00000.0000
8582008.11.04 03:21close4290.600.79870.00000.000049.666264.84
8592008.11.04 03:22buy4300.600.79860.00000.0000
8602008.11.04 03:23buy4310.500.79810.00000.0000
8612008.11.04 03:32close4300.600.79870.00000.00008.286273.12
8622008.11.04 03:44buy4320.600.79770.00000.0000
8632008.11.04 03:54close4320.600.79830.00000.000049.666322.78
8642008.11.04 03:57close4310.500.79900.00000.000062.086384.86
8652008.11.04 04:30sell4330.600.79940.00000.0000
8662008.11.04 05:14close4330.600.80270.00000.0000-273.206111.66
8672008.11.05 02:00buy4340.600.81310.00000.0000
8682008.11.05 02:11close4340.600.81380.00000.000057.946169.60
8692008.11.05 02:53buy4350.600.81320.00000.0000
8702008.11.05 03:04close4350.600.81380.00000.000049.676219.27
8712008.11.05 03:06buy4360.600.81310.00000.0000
8722008.11.05 03:25buy4370.500.81260.00000.0000
8732008.11.05 03:42buy4380.500.81210.00000.0000
8742008.11.05 05:10close4380.500.81240.00000.000020.696239.96
8752008.11.05 05:10close4370.500.81290.00000.000020.696260.65
8762008.11.05 05:10close4360.600.81340.00000.000024.836285.48
8772008.11.05 21:20buy4390.600.81390.00000.0000
8782008.11.05 22:30buy4400.500.81260.00000.0000
8792008.11.05 22:46close4400.500.81350.00000.000062.076347.55
8802008.11.05 22:49close4390.600.81430.00000.000033.116380.66
8812008.11.05 23:28buy4410.600.81260.00000.0000
8822008.11.05 23:39close4410.600.81340.00000.000066.226446.88
8832008.11.05 23:44sell4420.600.81380.00000.0000
8842008.11.06 00:02sell4430.600.81450.00000.0000
8852008.11.06 00:43sell4440.500.81500.00000.0000
8862008.11.06 01:43close4440.500.81470.00000.000020.706467.58
8872008.11.06 01:43close4430.600.81420.00000.000024.846492.42
8882008.11.06 01:50close4420.600.81350.00000.000031.536523.95
8892008.11.06 01:58buy4450.700.81350.00000.0000
8902008.11.06 02:06buy4460.600.81320.00000.0000
8912008.11.06 02:08close4450.700.81370.00000.000019.316543.26
8922008.11.06 02:27close4460.600.81390.00000.000057.946601.20
8932008.11.06 02:39buy4470.700.81350.00000.0000
8942008.11.06 02:53buy4480.600.81310.00000.0000
8952008.11.06 02:55close4480.600.81380.00000.000057.946659.14
8962008.11.06 03:13buy4490.600.81310.00000.0000
8972008.11.06 04:03buy4500.500.81260.00000.0000
8982008.11.06 04:12close4500.500.81320.00000.000041.386700.52
8992008.11.06 04:12close4470.700.81360.00000.00009.656710.17
9002008.11.06 04:13close4490.600.81340.00000.000024.836735.00
9012008.11.06 04:48buy4510.700.81260.00000.0000
9022008.11.06 04:49close4510.700.81320.00000.000057.946792.94
9032008.11.06 21:00sell4520.700.80890.00000.0000
9042008.11.06 21:01close4520.700.80830.00000.000057.966850.90
9052008.11.06 21:05sell4530.700.80890.00000.0000
9062008.11.06 21:12sell4540.600.80920.00000.0000
9072008.11.06 22:22close4540.600.81420.00000.0000-413.946436.96
9082008.11.06 22:22close4530.700.81420.00000.0000-511.905925.06
9092008.11.06 22:48sell4550.600.81350.00000.0000
9102008.11.06 23:00sell4560.500.81390.00000.0000
9112008.11.06 23:21sell4570.400.81450.00000.0000
9122008.11.06 23:31close4570.400.81380.00000.000038.635963.69
9132008.11.06 23:38close4550.600.81330.00000.000016.565980.25
9142008.11.06 23:38close4560.500.81310.00000.000055.196035.44
9152008.11.06 23:46sell4580.600.81430.00000.0000
9162008.11.07 00:05close4580.600.81370.00000.000051.906087.35
9172008.11.07 00:26sell4590.600.81450.00000.0000
9182008.11.07 01:33close4590.600.81420.00000.000024.846112.19
9192008.11.07 01:49sell4600.600.81480.00000.0000
9202008.11.07 02:11close4600.600.81410.00000.000057.956170.14
9212008.11.07 02:13buy4610.600.81330.00000.0000
9222008.11.07 02:16close4610.600.81390.00000.000049.666219.80
9232008.11.07 02:27sell4620.600.81480.00000.0000
9242008.11.07 02:32close4620.600.81420.00000.000049.676269.47
9252008.11.07 03:00sell4630.600.81480.00000.0000
9262008.11.07 03:23close4630.600.81410.00000.000057.956327.42
9272008.11.07 04:52buy4640.600.81340.00000.0000
9282008.11.07 04:54buy4650.500.81310.00000.0000
9292008.11.07 05:04close4650.500.81390.00000.000055.186382.60
9302008.11.07 05:05close4640.600.81410.00000.000057.946440.54
9312008.11.10 00:05buy4660.600.81270.00000.0000
9322008.11.10 00:07buy4670.600.81220.00000.0000
9332008.11.10 00:46buy4680.500.81170.00000.0000
9342008.11.10 00:58close4680.500.81230.00000.000041.386481.92
9352008.11.10 01:08close4670.600.81250.00000.000024.846506.76
9362008.11.10 01:16close4660.600.81300.00000.000024.836531.59
9372008.11.10 01:18sell4690.700.81340.00000.0000
9382008.11.10 01:28close4690.700.81280.00000.000057.956589.54
9392008.11.10 01:37sell4700.700.81340.00000.0000
9402008.11.10 02:03close4700.700.81280.00000.000057.956647.49
9412008.11.10 02:11buy4710.700.81190.00000.0000
9422008.11.10 03:04buy4720.600.81150.00000.0000
9432008.11.10 03:28close4710.700.81200.00000.00009.666657.15
9442008.11.10 03:37close4720.600.81230.00000.000066.216723.36
9452008.11.10 04:58sell4730.700.81300.00000.0000
9462008.11.10 04:59sell4740.600.81340.00000.0000
9472008.11.10 05:48close4740.600.81280.00000.000049.676773.03
9482008.11.10 06:07close4730.700.81270.00000.000028.986802.01
9492008.11.10 21:03sell4750.700.81820.00000.0000
9502008.11.10 21:28close4750.700.81760.00000.000057.966859.97
9512008.11.10 21:34buy4760.700.81690.00000.0000
9522008.11.10 21:47buy4770.600.81650.00000.0000
9532008.11.10 22:15buy4780.500.81590.00000.0000
9542008.11.10 22:37close4780.500.81660.00000.000048.296908.26
9552008.11.10 22:47close4760.700.81700.00000.00009.666917.92
9562008.11.10 22:47close4770.600.81700.00000.000041.386959.30
9572008.11.10 23:28buy4790.700.81590.00000.0000
9582008.11.10 23:38close4790.700.81650.00000.000057.947017.24
9592008.11.11 00:01buy4800.700.81570.00000.0000
9602008.11.11 00:14close4800.700.81630.00000.000057.947075.18
9612008.11.11 00:21buy4810.700.81570.00000.0000
9622008.11.11 00:24buy4820.600.81530.00000.0000
9632008.11.11 01:00close4810.700.81580.00000.00009.667084.84
9642008.11.11 03:31close4820.600.81140.00000.0000-322.806762.04
9652008.11.11 21:08buy4830.700.81350.00000.0000
9662008.11.11 22:00close4830.700.81410.00000.000057.946819.98
9672008.11.11 23:06buy4840.700.81350.00000.0000
9682008.11.11 23:18close4840.700.81410.00000.000057.946877.92
9692008.11.11 23:24buy4850.700.81360.00000.0000
9702008.11.11 23:26buy4860.600.81330.00000.0000
9712008.11.12 00:08close4850.700.81380.00000.000015.756893.67
9722008.11.12 00:31close4860.600.81360.00000.000021.776915.43
9732008.11.12 01:27sell4870.700.81480.00000.0000
9742008.11.12 01:28close4870.700.81410.00000.000067.616983.04
9752008.11.12 04:23sell4880.700.81480.00000.0000
9762008.11.12 05:25close4880.700.81450.00000.000028.977012.01
9772008.11.12 21:16buy4890.700.83650.00000.0000
9782008.11.12 21:25buy4900.600.83620.00000.0000
9792008.11.12 21:29close4900.600.83680.00000.000049.677061.68
9802008.11.12 21:59buy4910.600.83560.00000.0000
9812008.11.12 22:04close4910.600.83620.00000.000049.667111.34
9822008.11.12 22:09close4890.700.83710.00000.000057.947169.28
9832008.11.12 22:22buy4920.700.83580.00000.0000
9842008.11.12 22:23buy4930.600.83540.00000.0000
9852008.11.12 22:55close4920.700.83600.00000.000019.317188.59
9862008.11.12 22:55close4930.600.83640.00000.000082.777271.36
9872008.11.12 23:04buy4940.700.83540.00000.0000
9882008.11.12 23:06buy4950.600.83500.00000.0000
9892008.11.12 23:09close4950.600.83580.00000.000066.227337.58
9902008.11.12 23:09close4940.700.83620.00000.000077.257414.83
9912008.11.12 23:12buy4960.700.83470.00000.0000
9922008.11.12 23:14close4960.700.83550.00000.000077.257492.08
9932008.11.12 23:15buy4970.700.83530.00000.0000
9942008.11.12 23:16buy4980.700.83490.00000.0000
9952008.11.12 23:29close4980.700.83550.00000.000057.947550.02
9962008.11.12 23:44close4970.700.83600.00000.000067.607617.62
9972008.11.12 23:49sell4990.800.83690.00000.0000
9982008.11.13 00:30close4990.800.83630.00000.000075.177692.79
9992008.11.13 00:32buy5000.800.83600.00000.0000
10002008.11.13 00:46close5000.800.83670.00000.000077.257770.04
10012008.11.13 00:57buy5010.800.83610.00000.0000
10022008.11.13 00:59close5010.800.83680.00000.000077.257847.29
10032008.11.13 01:32sell5020.800.83750.00000.0000
10042008.11.13 01:40sell5030.700.83790.00000.0000
10052008.11.13 01:40close5020.800.83740.00000.000011.047858.33
10062008.11.13 01:45close5030.700.83720.00000.000067.617925.94
10072008.11.13 02:04buy5040.800.83580.00000.0000
10082008.11.13 02:19close5040.800.83650.00000.000077.258003.19
10092008.11.13 02:37buy5050.800.83580.00000.0000
10102008.11.13 02:38buy5060.700.83540.00000.0000
10112008.11.13 03:03buy5070.600.83490.00000.0000
10122008.11.13 03:09close5070.600.83550.00000.000049.678052.86
10132008.11.13 03:16buy5080.600.83500.00000.0000
10142008.11.13 04:37close5080.600.83530.00000.000024.838077.69
10152008.11.13 04:54close5060.700.83570.00000.000028.978106.66
10162008.11.13 05:16close5050.800.83600.00000.000022.078128.73
10172008.11.13 23:13buy5090.800.86080.00000.0000
10182008.11.13 23:19buy5100.700.86050.00000.0000
10192008.11.13 23:20close5090.800.86100.00000.000022.078150.80
10202008.11.13 23:28close5100.700.86120.00000.000067.608218.40
10212008.11.13 23:35buy5110.800.86080.00000.0000
10222008.11.13 23:36close5110.800.86150.00000.000077.258295.65
10232008.11.13 23:47buy5120.800.86070.00000.0000
10242008.11.13 23:54close5120.800.86140.00000.000077.258372.90
10252008.11.14 00:03sell5130.800.86190.00000.0000
10262008.11.14 00:07close5130.800.86110.00000.000088.318461.21
10272008.11.14 00:09buy5140.800.86060.00000.0000
10282008.11.14 00:25buy5150.700.86000.00000.0000
10292008.11.14 00:35buy5160.600.85950.00000.0000
10302008.11.14 01:36close5160.600.85980.00000.000024.838486.04
10312008.11.14 01:52close5150.700.86030.00000.000028.978515.01
10322008.11.14 01:56close5140.800.86100.00000.000044.148559.15
10332008.11.14 02:31buy5170.900.85950.00000.0000
10342008.11.14 02:38close5170.900.86010.00000.000074.508633.65
10352008.11.14 02:40buy5180.900.85950.00000.0000
10362008.11.14 02:55close5180.900.86020.00000.000086.918720.56
10372008.11.14 03:40buy5190.900.85950.00000.0000
10382008.11.14 03:59buy5200.700.85910.00000.0000
10392008.11.14 04:19buy5210.600.85860.00000.0000
10402008.11.14 05:26close5210.600.85930.00000.000057.948778.50
10412008.11.14 05:26close5200.700.85980.00000.000067.608846.10
10422008.11.14 05:26close5190.900.85980.00000.000037.258883.35
10432008.11.17 00:05buy5220.900.85480.00000.0000
10442008.11.17 00:16close5220.900.85280.00000.0000-248.318635.04
10452008.11.17 00:56buy5230.900.85390.00000.0000
10462008.11.17 01:13buy5240.700.85360.00000.0000
10472008.11.17 01:15close5230.900.85410.00000.000024.848659.88
10482008.11.17 01:23close5240.700.85440.00000.000077.268737.14
10492008.11.17 01:27buy5250.900.85360.00000.0000
10502008.11.17 01:32buy5260.700.85320.00000.0000
10512008.11.17 01:51close5250.900.85380.00000.000024.838761.97
10522008.11.17 02:14buy5270.800.85270.00000.0000
10532008.11.17 03:14close5270.800.85310.00000.000044.158806.12
10542008.11.17 03:43close5260.700.85360.00000.000038.628844.74
10552008.11.17 03:43sell5280.900.85360.00000.0000
10562008.11.17 04:28sell5290.800.85400.00000.0000
10572008.11.17 04:33close5280.900.85350.00000.000012.428857.16
10582008.11.17 04:34close5290.800.85300.00000.0000110.398967.55
10592008.11.17 04:39sell5300.900.85410.00000.0000
10602008.11.17 04:46close5300.900.85330.00000.000099.359066.90
10612008.11.17 04:53sell5310.900.85430.00000.0000
10622008.11.17 04:56close5310.900.85360.00000.000086.929153.82
10632008.11.17 04:58buy5320.900.85240.00000.0000
10642008.11.17 04:59close5320.900.85310.00000.000086.919240.73
10652008.11.17 21:05buy5330.900.84470.00000.0000
10662008.11.17 21:06buy5340.800.84440.00000.0000
10672008.11.17 21:25buy5350.700.84390.00000.0000
10682008.11.17 23:04close5350.700.84420.00000.000028.979269.70
10692008.11.17 23:17buy5360.700.84330.00000.0000
10702008.11.17 23:43close5360.700.84390.00000.000057.949327.64
10712008.11.17 23:44close5340.800.84460.00000.000022.089349.72
10722008.11.17 23:52close5330.900.84500.00000.000037.259386.97
10732008.11.18 00:18buy5370.900.84340.00000.0000
10742008.11.18 00:19buy5380.800.84300.00000.0000
10752008.11.18 00:33close5370.900.84360.00000.000024.839411.80
10762008.11.18 01:17close5380.800.84380.00000.000088.299500.09
10772008.11.18 01:20buy5391.000.84290.00000.0000
10782008.11.18 01:23buy5400.800.84250.00000.0000
10792008.11.18 01:24close5391.000.84300.00000.000013.799513.88
10802008.11.18 01:25close5400.800.84340.00000.000099.329613.20
10812008.11.18 02:22buy5411.000.84280.00000.0000
10822008.11.18 02:30buy5420.800.84240.00000.0000
10832008.11.18 02:31close5411.000.84290.00000.000013.809627.00
10842008.11.18 02:32close5420.800.84320.00000.000088.299715.29
10852008.11.18 02:44buy5431.000.84260.00000.0000
10862008.11.18 03:52buy5440.800.84210.00000.0000
10872008.11.18 04:45close5440.800.84290.00000.000088.289803.57
10882008.11.18 04:45close5431.000.84290.00000.000041.399844.96
10892008.11.18 21:04buy5451.000.84350.00000.0000
10902008.11.18 21:09close5451.000.84420.00000.000096.569941.52
10912008.11.18 21:23sell5461.000.84460.00000.0000
10922008.11.18 21:24close5461.000.84390.00000.000096.5910038.11
10932008.11.18 21:29sell5471.000.84470.00000.0000
10942008.11.18 21:32close5471.000.84400.00000.000096.5910134.70
10952008.11.18 21:34sell5481.000.84470.00000.0000
10962008.11.18 21:36sell5490.900.84510.00000.0000
10972008.11.18 21:44close5490.900.84440.00000.000086.9310221.63
10982008.11.18 21:48sell5500.900.84510.00000.0000
10992008.11.18 21:53sell5510.800.84550.00000.0000
11002008.11.18 21:58close5510.800.84470.00000.000088.3110309.94
11012008.11.18 21:58close5481.000.84450.00000.000027.6010337.54
11022008.11.18 21:58close5500.900.84440.00000.000086.9310424.47
11032008.11.18 22:07sell5521.000.84500.00000.0000
11042008.11.18 22:17close5521.000.84420.00000.0000110.3810534.85
11052008.11.18 22:19buy5531.100.84370.00000.0000
11062008.11.18 22:41buy5540.900.84340.00000.0000
11072008.11.18 22:48close5531.100.84390.00000.000030.3510565.20
11082008.11.18 23:15close5540.900.84410.00000.000086.9110652.11
11092008.11.18 23:37buy5551.100.84350.00000.0000
11102008.11.18 23:40close5551.100.84410.00000.000091.0410743.15
11112008.11.18 23:52sell5561.100.84460.00000.0000
11122008.11.18 23:55close5561.100.84400.00000.000091.0710834.22
11132008.11.19 00:13sell5571.100.84460.00000.0000
11142008.11.19 01:40close5571.100.84420.00000.000060.7110894.93
11152008.11.19 01:55sell5581.100.84520.00000.0000
11162008.11.19 02:14sell5590.900.84550.00000.0000
11172008.11.19 02:29close5581.100.84500.00000.000030.3610925.29
11182008.11.19 02:47close5590.900.84460.00000.0000111.7611037.05
11192008.11.19 02:47buy5601.100.84440.00000.0000
11202008.11.19 03:20close5601.100.84510.00000.0000106.2211143.27
11212008.11.19 03:28buy5611.100.84440.00000.0000
11222008.11.19 04:09buy5621.000.84400.00000.0000
11232008.11.19 05:24close5621.000.84430.00000.000041.3911184.66
11242008.11.19 05:27close5611.100.84470.00000.000045.5211230.18
11252008.11.19 21:01sell5631.100.83840.00000.0000
11262008.11.19 21:10sell5641.000.83890.00000.0000
11272008.11.19 21:18close5631.100.83830.00000.000015.1811245.36
11282008.11.19 21:20close5641.000.83820.00000.000096.5811341.94
11292008.11.19 22:40buy5651.100.83610.00000.0000
11302008.11.19 22:52buy5661.000.83570.00000.0000
11312008.11.19 23:43buy5670.800.83540.00000.0000
11322008.11.20 02:27close5661.000.83570.00000.0000-15.3111326.63
11332008.11.20 02:27sell5680.900.83570.00000.0000
11342008.11.20 02:27close5670.800.83560.00000.00009.8311336.47
11352008.11.20 02:45close5651.100.83570.00000.0000-77.5311258.94
11362008.11.20 02:58sell5691.000.83610.00000.0000
11372008.11.20 03:40close5691.000.83540.00000.000096.5911355.53
11382008.11.20 03:40close5680.900.83540.00000.000037.2611392.79
11392008.11.20 03:48sell5701.100.83630.00000.0000
11402008.11.20 03:57close5701.100.83560.00000.0000106.2411499.03
11412008.11.20 04:19sell5711.100.83640.00000.0000
11422008.11.20 05:17close5711.100.83560.00000.0000121.4211620.45
11432008.11.20 21:00buy5721.200.84500.00000.0000
11442008.11.20 21:09buy5731.000.84430.00000.0000
11452008.11.20 21:13close5731.000.84500.00000.000096.5611717.01
11462008.11.20 21:15close5721.200.84570.00000.0000115.8811832.89
11472008.11.20 22:31buy5741.200.84530.00000.0000
11482008.11.20 22:47close5741.200.84590.00000.000099.3311932.22
11492008.11.20 23:07sell5751.200.84660.00000.0000
11502008.11.20 23:11close5751.200.84600.00000.000099.3412031.56
11512008.11.20 23:19sell5761.200.84660.00000.0000
11522008.11.20 23:27sell5771.000.84700.00000.0000
11532008.11.20 23:29close5761.200.84640.00000.000033.1112064.67
11542008.11.20 23:39close5771.000.84600.00000.0000137.9812202.65
11552008.11.20 23:49buy5781.200.84550.00000.0000
11562008.11.20 23:50buy5791.100.84510.00000.0000
11572008.11.21 00:56buy5800.900.84440.00000.0000
11582008.11.21 03:35close5800.900.84470.00000.000037.2512239.90
11592008.11.21 03:41close5791.100.84500.00000.0000-20.7812219.12
11602008.11.21 03:59close5781.200.84510.00000.0000-72.3412146.78
11612008.11.21 04:23buy5811.200.84390.00000.0000
11622008.11.21 04:27close5811.200.84460.00000.0000115.8712262.65
11632008.11.24 00:10buy5821.200.84440.00000.0000
11642008.11.24 00:28close5821.200.84550.00000.0000182.0912444.74
11652008.11.24 01:45sell5831.200.84840.00000.0000
11662008.11.24 02:07close5831.200.84770.00000.0000115.9012560.64
11672008.11.24 03:11buy5841.300.84650.00000.0000
11682008.11.24 03:38close5841.300.84710.00000.0000107.6012668.24
11692008.11.24 04:24sell5851.300.84750.00000.0000
11702008.11.24 04:33sell5861.100.84790.00000.0000
11712008.11.24 04:46close5851.300.84730.00000.000035.8812704.12
11722008.11.24 04:48close5861.100.84710.00000.0000121.4312825.55
11732008.11.24 21:23sell5871.300.85260.00000.0000
11742008.11.24 21:26sell5881.100.85300.00000.0000
11752008.11.24 21:38close5871.300.85240.00000.000035.8712861.42
11762008.11.24 21:38close5881.100.85210.00000.0000136.6012998.02
11772008.11.24 22:57sell5891.300.85240.00000.0000
11782008.11.24 22:58sell5901.100.85290.00000.0000
11792008.11.24 23:11close5891.300.85230.00000.000017.9413015.96
11802008.11.24 23:30sell5911.100.85340.00000.0000
11812008.11.24 23:35close5911.100.85260.00000.0000121.4313137.39
11822008.11.25 00:00close5901.100.85260.00000.000049.6413187.02
11832008.11.25 01:21buy5921.300.85180.00000.0000
11842008.11.25 01:40close5921.300.85250.00000.0000125.5413312.56
11852008.11.25 01:48buy5931.300.85210.00000.0000
11862008.11.25 01:49buy5941.200.85170.00000.0000
11872008.11.25 02:04buy5951.000.85130.00000.0000
11882008.11.25 04:04close5951.000.85160.00000.000041.3813353.94
11892008.11.25 04:31buy5960.900.85040.00000.0000
11902008.11.25 07:22close5960.900.85040.00000.00000.0013353.94
11912008.11.25 07:23close5941.200.85150.00000.0000-33.1113320.83
11922008.11.25 07:23close5931.300.85180.00000.0000-53.8013267.03
11932008.11.25 22:12sell5971.300.84360.00000.0000
11942008.11.25 22:13sell5981.100.84410.00000.0000
11952008.11.25 22:45sell5991.000.84470.00000.0000
11962008.11.25 23:15close5991.000.84400.00000.000096.5913363.62
11972008.11.25 23:15close5981.100.84380.00000.000045.5313409.15
11982008.11.25 23:58sell6001.100.84500.00000.0000
11992008.11.26 00:28sell6011.000.84540.00000.0000
12002008.11.26 01:11close6011.000.84460.00000.0000110.3813519.53
12012008.11.26 01:11close6001.100.84460.00000.000064.8113584.34
12022008.11.26 01:14sell6021.100.84570.00000.0000
12032008.11.26 01:34sell6031.000.84640.00000.0000
12042008.11.26 01:40close6031.000.84570.00000.000096.5813680.92
12052008.11.26 02:08buy6041.000.84510.00000.0000
12062008.11.26 02:14close6021.100.84480.00000.0000136.6013817.52
12072008.11.26 02:14buy6051.300.84470.00000.0000
12082008.11.26 03:12close6051.300.84540.00000.0000125.5413943.06
12092008.11.26 03:12close6041.000.84540.00000.000041.3813984.44
12102008.11.26 07:06close5971.300.84710.00000.0000-622.9713361.47
12112008.11.26 21:00buy6061.300.84040.00000.0000
12122008.11.26 21:10buy6071.200.83990.00000.0000
12132008.11.26 21:13close6071.200.84050.00000.000099.3213460.79
12142008.11.26 21:37close6061.300.84110.00000.0000125.5413586.33
12152008.11.26 22:13buy6081.400.83990.00000.0000
12162008.11.26 22:28close6081.400.84050.00000.0000115.8813702.21
12172008.11.26 23:01buy6091.400.83990.00000.0000
12182008.11.26 23:02buy6101.200.83950.00000.0000
12192008.11.26 23:03close6091.400.84000.00000.000019.3113721.52
12202008.11.26 23:06close6101.200.84070.00000.0000198.6513920.17
12212008.11.26 23:43buy6111.400.83990.00000.0000
12222008.11.26 23:52buy6121.200.83940.00000.0000
12232008.11.27 00:13close6121.200.84010.00000.000097.5014017.67
12242008.11.27 00:24close6111.400.84070.00000.0000133.0714150.74
12252008.11.27 00:45sell6131.400.84070.00000.0000
12262008.11.27 01:05sell6141.200.84130.00000.0000
12272008.11.27 01:42close6141.200.84060.00000.0000115.9014266.64
12282008.11.27 01:54close6131.400.84040.00000.000057.9514324.59
12292008.11.27 01:54buy6151.400.84010.00000.0000
12302008.11.27 02:09buy6161.200.83970.00000.0000
12312008.11.27 02:50close6151.400.84030.00000.000038.6314363.22
12322008.11.27 02:50close6161.200.84050.00000.0000132.4314495.65
12332008.11.27 03:49sell6171.400.84100.00000.0000
12342008.11.27 04:21close6171.400.84030.00000.0000135.2214630.87
12352008.11.27 22:21buy6181.500.83720.00000.0000
12362008.11.27 22:26close6181.500.83790.00000.0000144.8514775.72
12372008.11.28 01:05sell6191.500.83820.00000.0000
12382008.11.28 01:16close6191.500.83740.00000.0000165.5714941.29
12392008.11.28 01:33sell6201.500.83820.00000.0000
12402008.11.28 04:23close6201.500.83790.00000.000062.0915003.38
12412008.12.01 01:02buy6211.500.82500.00000.0000
12422008.12.01 01:04buy6221.300.82460.00000.0000
12432008.12.01 01:13close6211.500.82510.00000.000020.6915024.07
12442008.12.01 01:14close6221.300.82530.00000.0000125.5415149.61
12452008.12.01 02:01sell6231.500.82610.00000.0000
12462008.12.01 02:16close6231.500.82540.00000.0000144.8815294.49
12472008.12.01 02:27sell6241.500.82630.00000.0000
12482008.12.01 02:57sell6251.300.82670.00000.0000
12492008.12.01 03:18close6241.500.82610.00000.000041.3915335.88
12502008.12.01 03:58close6251.300.82640.00000.000053.8215389.70
12512008.12.01 21:07buy6261.500.84900.00000.0000
12522008.12.01 21:43close6261.500.84970.00000.0000144.8415534.54
12532008.12.01 22:12buy6271.600.84890.00000.0000
12542008.12.01 22:18buy6281.300.84850.00000.0000
12552008.12.02 01:16buy6291.100.84700.00000.0000
12562008.12.02 01:22close6291.100.84770.00000.0000106.2215640.76
12572008.12.02 01:31buy6301.100.84690.00000.0000
12582008.12.02 03:45close6301.100.84720.00000.000045.5215686.28
12592008.12.02 04:05buy6311.100.84640.00000.0000
12602008.12.02 04:54close6311.100.84720.00000.0000121.3915807.67
12612008.12.02 07:00close6281.300.84810.00000.0000-78.3715729.30
12622008.12.02 07:00close6271.600.84850.00000.0000-96.4515632.84
12632008.12.02 21:00sell6321.600.85360.00000.0000
12642008.12.02 21:04sell6331.300.85400.00000.0000
12652008.12.02 21:20close6331.300.85320.00000.0000143.5015776.34
12662008.12.02 21:50close6321.600.85290.00000.0000154.5315930.87
12672008.12.02 22:57sell6341.600.85380.00000.0000
12682008.12.02 22:59close6341.600.85310.00000.0000154.5416085.41
12692008.12.02 23:01buy6351.600.85260.00000.0000
12702008.12.02 23:29close6351.600.85340.00000.0000176.5816261.99
12712008.12.03 00:06buy6361.600.85230.00000.0000
12722008.12.03 00:36close6361.600.85300.00000.0000154.5016416.49
12732008.12.03 00:44sell6371.600.85360.00000.0000
12742008.12.03 01:33close6371.600.85290.00000.0000154.5316571.02
12752008.12.03 02:36sell6381.700.85380.00000.0000
12762008.12.03 02:51close6381.700.85270.00000.0000258.0216829.04
12772008.12.03 03:55buy6391.700.85260.00000.0000
12782008.12.03 04:34close6391.700.85330.00000.0000164.1616993.20
12792008.12.03 04:38sell6401.700.85360.00000.0000
12802008.12.03 06:26close6401.700.85330.00000.000070.3717063.57
12812008.12.03 21:43buy6411.700.85880.00000.0000
12822008.12.03 21:48close6411.700.85970.00000.0000211.0717274.64
12832008.12.03 21:58sell6421.700.86000.00000.0000
12842008.12.03 22:02sell6431.500.86050.00000.0000
12852008.12.03 22:05close6431.500.85970.00000.0000165.5817440.22
12862008.12.03 22:16sell6441.500.86060.00000.0000
12872008.12.03 22:32close6441.500.85980.00000.0000165.5717605.79
12882008.12.03 22:56sell6451.500.86040.00000.0000
12892008.12.03 23:04close6421.700.85980.00000.000046.9117652.70
12902008.12.03 23:05close6451.500.85950.00000.0000186.2717838.97
12912008.12.03 23:45sell6461.800.86050.00000.0000
12922008.12.04 00:22close6461.800.85980.00000.0000193.9618032.93
12932008.12.04 02:08sell6471.800.86050.00000.0000
12942008.12.04 03:28close6471.800.86020.00000.000074.5118107.44
12952008.12.04 21:03buy6481.800.86660.00000.0000
12962008.12.04 21:04close6481.800.86740.00000.0000198.6418306.08
12972008.12.04 21:08sell6491.800.86840.00000.0000
12982008.12.04 21:15close6491.800.86770.00000.0000173.8618479.94
12992008.12.04 21:17sell6501.800.86810.00000.0000
13002008.12.04 21:21sell6511.600.86850.00000.0000
13012008.12.04 21:54close6511.600.87170.00000.0000-706.4617773.48
13022008.12.04 21:54close6501.800.87170.00000.0000-894.1116879.37
13032008.12.04 23:40buy6521.700.86970.00000.0000
13042008.12.05 00:52close6521.700.87000.00000.000061.6816941.04
13052008.12.05 01:55buy6531.700.86950.00000.0000
13062008.12.05 02:00close6531.700.87020.00000.0000164.1617105.20
13072008.12.05 02:18sell6541.700.87070.00000.0000
13082008.12.05 03:26close6541.700.87030.00000.000093.8317199.03
13092008.12.05 03:37buy6551.700.86950.00000.0000
13102008.12.05 04:08close6551.700.87020.00000.0000164.1617363.19
13112008.12.08 00:48sell6561.700.86600.00000.0000
13122008.12.08 01:41sell6571.500.86640.00000.0000
13132008.12.08 02:25sell6581.300.86690.00000.0000
13142008.12.08 02:31close6581.300.86610.00000.0000143.5017506.69
13152008.12.08 02:50close6571.500.86610.00000.000062.0917568.78
13162008.12.08 03:09close6561.700.86580.00000.000046.9217615.70
13172008.12.08 03:12buy6591.800.86560.00000.0000
13182008.12.08 03:18buy6601.500.86520.00000.0000
13192008.12.08 03:36close6591.800.86580.00000.000049.6617665.36
13202008.12.08 03:46close6601.500.86600.00000.0000165.5417830.90
13212008.12.08 04:04buy6611.800.86540.00000.0000
13222008.12.08 04:24close6611.800.86620.00000.0000198.6518029.55
13232008.12.08 04:40sell6621.800.86660.00000.0000
13242008.12.08 04:46close6621.800.86590.00000.0000173.8518203.40
13252008.12.08 04:57sell6631.800.86660.00000.0000
13262008.12.08 05:51close6631.800.86590.00000.0000173.8518377.25
13272008.12.08 21:41buy6641.800.86740.00000.0000
13282008.12.08 21:47buy6651.600.86700.00000.0000
13292008.12.08 21:53close6641.800.86760.00000.000049.6718426.92
13302008.12.08 21:54close6651.600.86780.00000.0000176.5818603.50
13312008.12.08 22:21sell6661.900.86850.00000.0000
13322008.12.08 22:29sell6671.600.86890.00000.0000
13332008.12.08 23:01close6661.900.86840.00000.000026.2218629.72
13342008.12.08 23:34close6671.600.86860.00000.000066.2418695.96
13352008.12.09 00:31buy6681.900.86810.00000.0000
13362008.12.09 00:36close6681.900.86870.00000.0000157.2618853.22
13372008.12.09 00:41buy6691.900.86810.00000.0000
13382008.12.09 01:01close6691.900.86890.00000.0000209.6819062.90
13392008.12.09 01:56buy6701.900.86800.00000.0000
13402008.12.09 01:57buy6711.600.86770.00000.0000
13412008.12.09 02:24buy6721.400.86720.00000.0000
13422008.12.09 02:48close6721.400.86800.00000.0000154.5019217.40
13432008.12.09 03:03buy6731.400.86720.00000.0000
13442008.12.09 03:16close6731.400.86800.00000.0000154.5019371.90
13452008.12.09 03:16close6711.600.86800.00000.000066.2219438.12
13462008.12.09 05:56close6701.900.86760.00000.0000-104.8419333.28
13472008.12.09 21:00sell6741.900.87570.00000.0000
13482008.12.10 00:30close6741.900.87560.00000.000033.2819366.57
13492008.12.10 00:30buy6751.900.87560.00000.0000
13502008.12.10 00:43close6751.900.87630.00000.0000183.4719550.04
13512008.12.10 02:08buy6762.000.87560.00000.0000
13522008.12.10 02:18close6762.000.87640.00000.0000220.7219770.76
13532008.12.10 04:44sell6772.000.87680.00000.0000
13542008.12.10 05:35close6772.000.87620.00000.0000165.5819936.34
13552008.12.10 22:14buy6782.000.87940.00000.0000
13562008.12.10 22:18close6782.000.88010.00000.0000193.1320129.47
13572008.12.10 22:29buy6792.000.87940.00000.0000
13582008.12.10 22:33close6792.000.88020.00000.0000220.7220350.19
13592008.12.10 23:22buy6802.000.87930.00000.0000
13602008.12.10 23:24close6802.000.88000.00000.0000193.1320543.32
13612008.12.10 23:24buy6812.100.87940.00000.0000
13622008.12.10 23:30close6812.100.88000.00000.0000173.8220717.14
13632008.12.10 23:37buy6822.100.87940.00000.0000
13642008.12.10 23:56close6822.100.88000.00000.0000173.8220890.96
13652008.12.11 00:19sell6832.100.88070.00000.0000
13662008.12.11 00:23close6832.100.88010.00000.0000173.8521064.81
13672008.12.11 00:26buy6842.100.87940.00000.0000
13682008.12.11 01:31close6842.100.87970.00000.000086.9121151.72
13692008.12.11 01:37buy6852.100.87910.00000.0000
13702008.12.11 01:48buy6861.800.87870.00000.0000
13712008.12.11 01:57close6852.100.87930.00000.000057.9421209.66
13722008.12.11 02:19close6861.800.87950.00000.0000198.6521408.31
13732008.12.11 02:56buy6872.100.87870.00000.0000
13742008.12.11 02:59close6872.100.87950.00000.0000231.7521640.06
13752008.12.11 03:18buy6882.200.87850.00000.0000
13762008.12.11 03:19buy6891.900.87800.00000.0000
13772008.12.11 03:19close6882.200.87860.00000.000030.3421670.40
13782008.12.11 04:01buy6901.900.87760.00000.0000
13792008.12.11 04:39close6891.900.87820.00000.000052.4221722.82
13802008.12.11 05:35close6901.900.87790.00000.000078.6321801.45
13812008.12.11 21:22sell6912.200.88880.00000.0000
13822008.12.11 21:24sell6921.900.88920.00000.0000
13832008.12.11 21:29close6912.200.88860.00000.000060.7121862.16
13842008.12.11 21:32close6921.900.88840.00000.0000209.7322071.89
13852008.12.11 21:44sell6932.200.88870.00000.0000
13862008.12.11 21:45sell6941.900.88910.00000.0000
13872008.12.11 21:56close6941.900.88840.00000.0000183.5122255.40
13882008.12.11 22:16sell6951.900.88920.00000.0000
13892008.12.11 22:20sell6961.600.88960.00000.0000
13902008.12.11 22:48close6961.600.88890.00000.0000154.5322409.93
13912008.12.11 22:58close6932.200.88860.00000.000030.3622440.29
13922008.12.11 22:59close6951.900.88840.00000.0000209.7322650.02
13932008.12.11 23:16buy6972.300.88770.00000.0000
13942008.12.11 23:53buy6981.900.88730.00000.0000
13952008.12.12 00:16close6972.300.88790.00000.000051.7222701.74
13962008.12.12 00:17close6981.900.88810.00000.0000199.9922901.73
13972008.12.12 01:36buy6992.300.88700.00000.0000
13982008.12.12 01:55close6992.300.88770.00000.0000222.0923123.82
13992008.12.12 02:03sell7002.300.88810.00000.0000
14002008.12.12 02:19close7002.300.88730.00000.0000253.8923377.71
14012008.12.12 02:25sell7012.300.88810.00000.0000
14022008.12.12 02:33close7012.300.88730.00000.0000253.8923631.60
14032008.12.12 03:22buy7022.400.88680.00000.0000
14042008.12.12 04:19close7022.400.88770.00000.0000297.9823929.58
14052008.12.12 04:19sell7032.400.88790.00000.0000
14062008.12.12 04:22close7032.400.88710.00000.0000264.9224194.50
14072008.12.12 04:24sell7042.400.88790.00000.0000
14082008.12.12 04:26close7042.400.88710.00000.0000264.9224459.42
14092008.12.12 04:30sell7052.400.88790.00000.0000
14102008.12.12 04:33close7052.400.88710.00000.0000264.9224724.34
14112008.12.12 04:49sell7062.500.88780.00000.0000
14122008.12.12 05:18close7062.500.88700.00000.0000275.9625000.30