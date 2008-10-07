Strategy Tester Report
sss
InterbankFX-Demo Accounts (Build 218)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2008.10.07 04:00 - 2008.12.24 20:00 (2008.05.10 - 2008.12.25)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MagicNumber=0; SignalMail=false;
EachTickMode=true;
Lots=1; Slippage=2; UseStopLoss=true;
StopLoss=30; UseTakeProfit=true;
TakeProfit=60; UseTrailingStop=true;
TrailingStop=30;
|Bars in test
|448
|Ticks modelled
|1858926
|Modelling quality
|19.59%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|22992.60
|Gross profit
|35302.40
|Gross loss
|-12309.80
|Profit factor
|2.87
|Expected payoff
|199.94
|Absolute drawdown
|50.00
|Maximal drawdown
|1410.00 (10.96%)
|Relative drawdown
|10.96% (1410.00)
|Total trades
|115
|Short positions (won %)
|54 (70.37%)
|Long positions (won %)
|61 (59.02%)
|Profit trades (% of total)
|74 (64.35%)
|Loss trades (% of total)
|41 (35.65%)
|Largest
|profit trade
|600.00
|loss trade
|-309.80
|Average
|profit trade
|477.06
|loss trade
|-300.24
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (4920.00)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-1200.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4920.00 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-1200.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.10.07 05:46
|sell
|1
|1.00
|1.7563
|1.7593
|1.7503
|2
|2008.10.07 05:55
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7563
|1.7503
|3
|2008.10.07 05:55
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7562
|1.7503
|4
|2008.10.07 05:55
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7561
|1.7503
|5
|2008.10.07 05:56
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7560
|1.7503
|6
|2008.10.07 05:56
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7559
|1.7503
|7
|2008.10.07 05:56
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7558
|1.7503
|8
|2008.10.07 05:56
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7557
|1.7503
|9
|2008.10.07 05:57
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7556
|1.7503
|10
|2008.10.07 05:57
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7555
|1.7503
|11
|2008.10.07 05:57
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7554
|1.7503
|12
|2008.10.07 05:57
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7553
|1.7503
|13
|2008.10.07 05:58
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7552
|1.7503
|14
|2008.10.07 05:58
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7551
|1.7503
|15
|2008.10.07 05:58
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7550
|1.7503
|16
|2008.10.07 05:58
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7549
|1.7503
|17
|2008.10.07 05:59
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7548
|1.7503
|18
|2008.10.07 05:59
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7547
|1.7503
|19
|2008.10.07 06:24
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7546
|1.7503
|20
|2008.10.07 06:24
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7545
|1.7503
|21
|2008.10.07 06:24
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7544
|1.7503
|22
|2008.10.07 06:24
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7543
|1.7503
|23
|2008.10.07 06:24
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7542
|1.7503
|24
|2008.10.07 06:25
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7541
|1.7503
|25
|2008.10.07 06:25
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7540
|1.7503
|26
|2008.10.07 06:25
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7539
|1.7503
|27
|2008.10.07 06:25
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7538
|1.7503
|28
|2008.10.07 06:26
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7537
|1.7503
|29
|2008.10.07 06:26
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7536
|1.7503
|30
|2008.10.07 06:26
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7535
|1.7503
|31
|2008.10.07 06:26
|modify
|1
|1.00
|1.7563
|1.7534
|1.7503
|32
|2008.10.07 06:26
|t/p
|1
|1.00
|1.7503
|1.7534
|1.7503
|600.00
|10600.00
|33
|2008.10.07 09:49
|buy
|2
|1.00
|1.7448
|1.7418
|1.7508
|34
|2008.10.07 10:25
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7448
|1.7508
|35
|2008.10.07 10:25
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7449
|1.7508
|36
|2008.10.07 10:25
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7450
|1.7508
|37
|2008.10.07 10:25
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7451
|1.7508
|38
|2008.10.07 10:26
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7452
|1.7508
|39
|2008.10.07 10:26
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7453
|1.7508
|40
|2008.10.07 10:26
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7454
|1.7508
|41
|2008.10.07 10:26
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7455
|1.7508
|42
|2008.10.07 10:26
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7456
|1.7508
|43
|2008.10.07 10:27
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7457
|1.7508
|44
|2008.10.07 10:27
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7458
|1.7508
|45
|2008.10.07 10:27
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7459
|1.7508
|46
|2008.10.07 10:27
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7460
|1.7508
|47
|2008.10.07 10:27
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7461
|1.7508
|48
|2008.10.07 10:28
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7462
|1.7508
|49
|2008.10.07 10:28
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7463
|1.7508
|50
|2008.10.07 10:28
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7464
|1.7508
|51
|2008.10.07 10:28
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7465
|1.7508
|52
|2008.10.07 10:28
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7466
|1.7508
|53
|2008.10.07 10:28
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7467
|1.7508
|54
|2008.10.07 10:29
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7468
|1.7508
|55
|2008.10.07 10:29
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7469
|1.7508
|56
|2008.10.07 10:29
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7470
|1.7508
|57
|2008.10.07 10:29
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7471
|1.7508
|58
|2008.10.07 10:29
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7472
|1.7508
|59
|2008.10.07 10:30
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7473
|1.7508
|60
|2008.10.07 10:30
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7474
|1.7508
|61
|2008.10.07 10:30
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7475
|1.7508
|62
|2008.10.07 10:30
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7476
|1.7508
|63
|2008.10.07 10:30
|modify
|2
|1.00
|1.7448
|1.7477
|1.7508
|64
|2008.10.07 10:31
|t/p
|2
|1.00
|1.7508
|1.7477
|1.7508
|600.00
|11200.00
|65
|2008.10.08 05:29
|sell
|3
|1.00
|1.7517
|1.7547
|1.7457
|66
|2008.10.08 05:45
|s/l
|3
|1.00
|1.7547
|1.7547
|1.7457
|-300.00
|10900.00
|67
|2008.10.08 13:00
|sell
|4
|1.00
|1.7531
|1.7561
|1.7471
|68
|2008.10.08 13:00
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7531
|1.7471
|69
|2008.10.08 13:00
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7530
|1.7471
|70
|2008.10.08 13:00
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7529
|1.7471
|71
|2008.10.08 13:00
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7528
|1.7471
|72
|2008.10.08 13:00
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7527
|1.7471
|73
|2008.10.08 13:00
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7526
|1.7471
|74
|2008.10.08 13:00
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7525
|1.7471
|75
|2008.10.08 13:00
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7524
|1.7471
|76
|2008.10.08 13:00
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7523
|1.7471
|77
|2008.10.08 13:00
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7522
|1.7471
|78
|2008.10.08 13:00
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7521
|1.7471
|79
|2008.10.08 13:00
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7520
|1.7471
|80
|2008.10.08 13:00
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7519
|1.7471
|81
|2008.10.08 13:00
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7518
|1.7471
|82
|2008.10.08 13:00
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7517
|1.7471
|83
|2008.10.08 13:00
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7516
|1.7471
|84
|2008.10.08 13:00
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7515
|1.7471
|85
|2008.10.08 13:00
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7514
|1.7471
|86
|2008.10.08 13:00
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7513
|1.7471
|87
|2008.10.08 13:00
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7512
|1.7471
|88
|2008.10.08 13:00
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7511
|1.7471
|89
|2008.10.08 13:00
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7510
|1.7471
|90
|2008.10.08 13:00
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7509
|1.7471
|91
|2008.10.08 13:00
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7508
|1.7471
|92
|2008.10.08 13:40
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7507
|1.7471
|93
|2008.10.08 13:40
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7506
|1.7471
|94
|2008.10.08 13:40
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7505
|1.7471
|95
|2008.10.08 13:40
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7504
|1.7471
|96
|2008.10.08 13:40
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7503
|1.7471
|97
|2008.10.08 13:40
|modify
|4
|1.00
|1.7531
|1.7502
|1.7471
|98
|2008.10.08 13:40
|t/p
|4
|1.00
|1.7471
|1.7502
|1.7471
|600.00
|11500.00
|99
|2008.10.09 01:14
|buy
|5
|1.00
|1.7227
|1.7197
|1.7287
|100
|2008.10.09 01:51
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7227
|1.7287
|101
|2008.10.09 01:51
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7228
|1.7287
|102
|2008.10.09 01:51
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7229
|1.7287
|103
|2008.10.09 01:52
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7230
|1.7287
|104
|2008.10.09 01:52
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7231
|1.7287
|105
|2008.10.09 01:52
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7232
|1.7287
|106
|2008.10.09 01:53
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7233
|1.7287
|107
|2008.10.09 01:53
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7234
|1.7287
|108
|2008.10.09 01:53
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7235
|1.7287
|109
|2008.10.09 01:54
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7236
|1.7287
|110
|2008.10.09 01:54
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7237
|1.7287
|111
|2008.10.09 01:54
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7238
|1.7287
|112
|2008.10.09 01:55
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7239
|1.7287
|113
|2008.10.09 01:55
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7240
|1.7287
|114
|2008.10.09 01:55
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7241
|1.7287
|115
|2008.10.09 01:56
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7242
|1.7287
|116
|2008.10.09 01:56
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7243
|1.7287
|117
|2008.10.09 01:57
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7244
|1.7287
|118
|2008.10.09 01:57
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7245
|1.7287
|119
|2008.10.09 01:57
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7246
|1.7287
|120
|2008.10.09 01:58
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7247
|1.7287
|121
|2008.10.09 01:58
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7248
|1.7287
|122
|2008.10.09 01:58
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7249
|1.7287
|123
|2008.10.09 02:24
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7250
|1.7287
|124
|2008.10.09 02:25
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7251
|1.7287
|125
|2008.10.09 02:25
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7252
|1.7287
|126
|2008.10.09 02:25
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7253
|1.7287
|127
|2008.10.09 02:26
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7254
|1.7287
|128
|2008.10.09 02:26
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7255
|1.7287
|129
|2008.10.09 02:27
|modify
|5
|1.00
|1.7227
|1.7256
|1.7287
|130
|2008.10.09 02:27
|t/p
|5
|1.00
|1.7287
|1.7256
|1.7287
|600.00
|12100.00
|131
|2008.10.09 13:04
|sell
|6
|1.00
|1.7364
|1.7394
|1.7304
|132
|2008.10.09 13:10
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7363
|1.7304
|133
|2008.10.09 13:10
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7362
|1.7304
|134
|2008.10.09 13:10
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7361
|1.7304
|135
|2008.10.09 13:10
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7360
|1.7304
|136
|2008.10.09 13:10
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7359
|1.7304
|137
|2008.10.09 13:11
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7358
|1.7304
|138
|2008.10.09 13:11
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7357
|1.7304
|139
|2008.10.09 13:11
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7356
|1.7304
|140
|2008.10.09 13:11
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7355
|1.7304
|141
|2008.10.09 13:11
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7354
|1.7304
|142
|2008.10.09 13:11
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7353
|1.7304
|143
|2008.10.09 13:11
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7352
|1.7304
|144
|2008.10.09 13:43
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7351
|1.7304
|145
|2008.10.09 13:43
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7350
|1.7304
|146
|2008.10.09 13:43
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7349
|1.7304
|147
|2008.10.09 13:43
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7348
|1.7304
|148
|2008.10.09 13:43
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7347
|1.7304
|149
|2008.10.09 13:43
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7346
|1.7304
|150
|2008.10.09 13:44
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7345
|1.7304
|151
|2008.10.09 13:44
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7344
|1.7304
|152
|2008.10.09 13:44
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7343
|1.7304
|153
|2008.10.09 13:44
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7342
|1.7304
|154
|2008.10.09 13:44
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7341
|1.7304
|155
|2008.10.09 13:44
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7340
|1.7304
|156
|2008.10.09 13:44
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7339
|1.7304
|157
|2008.10.09 13:45
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7338
|1.7304
|158
|2008.10.09 13:45
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7337
|1.7304
|159
|2008.10.09 13:45
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7336
|1.7304
|160
|2008.10.09 13:45
|modify
|6
|1.00
|1.7364
|1.7335
|1.7304
|161
|2008.10.09 13:45
|t/p
|6
|1.00
|1.7304
|1.7335
|1.7304
|600.00
|12700.00
|162
|2008.10.10 04:45
|buy
|7
|1.00
|1.6960
|1.6930
|1.7020
|163
|2008.10.10 05:08
|s/l
|7
|1.00
|1.6930
|1.6930
|1.7020
|-300.00
|12400.00
|164
|2008.10.12 20:00
|sell
|8
|1.00
|1.7117
|1.7147
|1.7057
|165
|2008.10.12 22:01
|s/l
|8
|1.00
|1.7147
|1.7147
|1.7057
|-300.00
|12100.00
|166
|2008.10.13 12:53
|sell
|9
|1.00
|1.7319
|1.7349
|1.7259
|167
|2008.10.13 13:06
|s/l
|9
|1.00
|1.7349
|1.7349
|1.7259
|-300.00
|11800.00
|168
|2008.10.14 00:56
|sell
|10
|1.00
|1.7446
|1.7476
|1.7386
|169
|2008.10.14 01:40
|s/l
|10
|1.00
|1.7476
|1.7476
|1.7386
|-300.00
|11500.00
|170
|2008.10.14 05:00
|sell
|11
|1.00
|1.7550
|1.7580
|1.7490
|171
|2008.10.14 05:11
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7549
|1.7490
|172
|2008.10.14 05:12
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7548
|1.7490
|173
|2008.10.14 05:12
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7547
|1.7490
|174
|2008.10.14 05:12
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7546
|1.7490
|175
|2008.10.14 05:13
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7545
|1.7490
|176
|2008.10.14 05:13
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7544
|1.7490
|177
|2008.10.14 05:13
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7543
|1.7490
|178
|2008.10.14 05:14
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7542
|1.7490
|179
|2008.10.14 05:14
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7541
|1.7490
|180
|2008.10.14 05:14
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7540
|1.7490
|181
|2008.10.14 05:15
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7539
|1.7490
|182
|2008.10.14 05:15
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7538
|1.7490
|183
|2008.10.14 05:15
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7537
|1.7490
|184
|2008.10.14 05:16
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7536
|1.7490
|185
|2008.10.14 05:44
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7535
|1.7490
|186
|2008.10.14 05:44
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7534
|1.7490
|187
|2008.10.14 05:44
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7533
|1.7490
|188
|2008.10.14 05:45
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7532
|1.7490
|189
|2008.10.14 05:45
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7531
|1.7490
|190
|2008.10.14 05:45
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7530
|1.7490
|191
|2008.10.14 05:46
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7529
|1.7490
|192
|2008.10.14 05:46
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7528
|1.7490
|193
|2008.10.14 05:46
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7527
|1.7490
|194
|2008.10.14 05:46
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7526
|1.7490
|195
|2008.10.14 05:47
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7525
|1.7490
|196
|2008.10.14 05:47
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7524
|1.7490
|197
|2008.10.14 05:47
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7523
|1.7490
|198
|2008.10.14 05:48
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7522
|1.7490
|199
|2008.10.14 05:48
|modify
|11
|1.00
|1.7550
|1.7521
|1.7490
|200
|2008.10.14 05:48
|t/p
|11
|1.00
|1.7490
|1.7521
|1.7490
|600.00
|12100.00
|201
|2008.10.14 21:11
|buy
|12
|1.00
|1.7423
|1.7393
|1.7483
|202
|2008.10.14 22:31
|s/l
|12
|1.00
|1.7393
|1.7393
|1.7483
|-300.00
|11800.00
|203
|2008.10.15 01:07
|buy
|13
|1.00
|1.7402
|1.7372
|1.7462
|204
|2008.10.15 01:50
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7402
|1.7462
|205
|2008.10.15 01:51
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7403
|1.7462
|206
|2008.10.15 01:52
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7404
|1.7462
|207
|2008.10.15 01:52
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7405
|1.7462
|208
|2008.10.15 01:53
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7406
|1.7462
|209
|2008.10.15 01:53
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7407
|1.7462
|210
|2008.10.15 01:54
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7408
|1.7462
|211
|2008.10.15 01:55
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7409
|1.7462
|212
|2008.10.15 01:55
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7410
|1.7462
|213
|2008.10.15 01:56
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7411
|1.7462
|214
|2008.10.15 01:56
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7412
|1.7462
|215
|2008.10.15 01:57
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7413
|1.7462
|216
|2008.10.15 01:58
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7414
|1.7462
|217
|2008.10.15 01:58
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7415
|1.7462
|218
|2008.10.15 02:24
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7416
|1.7462
|219
|2008.10.15 02:25
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7417
|1.7462
|220
|2008.10.15 02:26
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7418
|1.7462
|221
|2008.10.15 02:26
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7419
|1.7462
|222
|2008.10.15 02:27
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7420
|1.7462
|223
|2008.10.15 02:27
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7421
|1.7462
|224
|2008.10.15 02:28
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7422
|1.7462
|225
|2008.10.15 02:29
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7423
|1.7462
|226
|2008.10.15 02:29
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7424
|1.7462
|227
|2008.10.15 02:30
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7425
|1.7462
|228
|2008.10.15 02:31
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7426
|1.7462
|229
|2008.10.15 02:31
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7427
|1.7462
|230
|2008.10.15 02:32
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7428
|1.7462
|231
|2008.10.15 02:32
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7429
|1.7462
|232
|2008.10.15 02:33
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7430
|1.7462
|233
|2008.10.15 02:34
|modify
|13
|1.00
|1.7402
|1.7431
|1.7462
|234
|2008.10.15 02:34
|t/p
|13
|1.00
|1.7462
|1.7431
|1.7462
|600.00
|12400.00
|235
|2008.10.15 16:00
|buy
|14
|1.00
|1.7432
|1.7402
|1.7492
|236
|2008.10.15 17:11
|s/l
|14
|1.00
|1.7402
|1.7402
|1.7492
|-300.00
|12100.00
|237
|2008.10.15 20:57
|buy
|15
|1.00
|1.7314
|1.7284
|1.7374
|238
|2008.10.15 21:07
|s/l
|15
|1.00
|1.7284
|1.7284
|1.7374
|-300.00
|11800.00
|239
|2008.10.16 09:07
|buy
|16
|1.00
|1.7225
|1.7195
|1.7285
|240
|2008.10.16 09:50
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7225
|1.7285
|241
|2008.10.16 09:50
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7226
|1.7285
|242
|2008.10.16 09:51
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7227
|1.7285
|243
|2008.10.16 09:51
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7228
|1.7285
|244
|2008.10.16 09:52
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7229
|1.7285
|245
|2008.10.16 09:52
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7230
|1.7285
|246
|2008.10.16 09:53
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7231
|1.7285
|247
|2008.10.16 10:23
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7232
|1.7285
|248
|2008.10.16 10:23
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7233
|1.7285
|249
|2008.10.16 10:24
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7234
|1.7285
|250
|2008.10.16 10:24
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7235
|1.7285
|251
|2008.10.16 10:25
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7236
|1.7285
|252
|2008.10.16 10:25
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7237
|1.7285
|253
|2008.10.16 10:25
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7238
|1.7285
|254
|2008.10.16 10:26
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7239
|1.7285
|255
|2008.10.16 10:26
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7240
|1.7285
|256
|2008.10.16 10:27
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7241
|1.7285
|257
|2008.10.16 10:27
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7242
|1.7285
|258
|2008.10.16 10:28
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7243
|1.7285
|259
|2008.10.16 10:28
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7244
|1.7285
|260
|2008.10.16 10:28
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7245
|1.7285
|261
|2008.10.16 10:29
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7246
|1.7285
|262
|2008.10.16 10:29
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7247
|1.7285
|263
|2008.10.16 10:30
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7248
|1.7285
|264
|2008.10.16 10:30
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7249
|1.7285
|265
|2008.10.16 10:31
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7250
|1.7285
|266
|2008.10.16 10:31
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7251
|1.7285
|267
|2008.10.16 10:31
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7252
|1.7285
|268
|2008.10.16 10:32
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7253
|1.7285
|269
|2008.10.16 10:32
|modify
|16
|1.00
|1.7225
|1.7254
|1.7285
|270
|2008.10.16 10:33
|t/p
|16
|1.00
|1.7285
|1.7254
|1.7285
|600.00
|12400.00
|271
|2008.10.16 21:04
|sell
|17
|1.00
|1.7345
|1.7375
|1.7285
|272
|2008.10.16 21:57
|modify
|17
|1.00
|1.7345
|1.7344
|1.7285
|273
|2008.10.16 22:23
|modify
|17
|1.00
|1.7345
|1.7343
|1.7285
|274
|2008.10.16 22:24
|modify
|17
|1.00
|1.7345
|1.7342
|1.7285
|275
|2008.10.16 22:25
|modify
|17
|1.00
|1.7345
|1.7341
|1.7285
|276
|2008.10.16 22:25
|modify
|17
|1.00
|1.7345
|1.7340
|1.7285
|277
|2008.10.16 22:26
|modify
|17
|1.00
|1.7345
|1.7339
|1.7285
|278
|2008.10.16 22:27
|modify
|17
|1.00
|1.7345
|1.7338
|1.7285
|279
|2008.10.16 22:27
|modify
|17
|1.00
|1.7345
|1.7337
|1.7285
|280
|2008.10.16 22:28
|modify
|17
|1.00
|1.7345
|1.7336
|1.7285
|281
|2008.10.16 22:28
|modify
|17
|1.00
|1.7345
|1.7335
|1.7285
|282
|2008.10.16 22:29
|modify
|17
|1.00
|1.7345
|1.7334
|1.7285
|283
|2008.10.16 22:30
|modify
|17
|1.00
|1.7345
|1.7333
|1.7285
|284
|2008.10.16 22:30
|modify
|17
|1.00
|1.7345
|1.7332
|1.7285
|285
|2008.10.16 22:31
|modify
|17
|1.00
|1.7345
|1.7331
|1.7285
|286
|2008.10.16 22:32
|modify
|17
|1.00
|1.7345
|1.7330
|1.7285
|287
|2008.10.16 22:32
|modify
|17
|1.00
|1.7345
|1.7329
|1.7285
|288
|2008.10.16 22:33
|modify
|17
|1.00
|1.7345
|1.7328
|1.7285
|289
|2008.10.16 22:34
|modify
|17
|1.00
|1.7345
|1.7327
|1.7285
|290
|2008.10.16 22:34
|modify
|17
|1.00
|1.7345
|1.7326
|1.7285
|291
|2008.10.16 22:35
|modify
|17
|1.00
|1.7345
|1.7325
|1.7285
|292
|2008.10.16 22:35
|modify
|17
|1.00
|1.7345
|1.7324
|1.7285
|293
|2008.10.16 22:36
|modify
|17
|1.00
|1.7345
|1.7323
|1.7285
|294
|2008.10.16 22:37
|modify
|17
|1.00
|1.7345
|1.7322
|1.7285
|295
|2008.10.16 22:37
|modify
|17
|1.00
|1.7345
|1.7321
|1.7285
|296
|2008.10.16 23:38
|s/l
|17
|1.00
|1.7321
|1.7321
|1.7285
|240.00
|12640.00
|297
|2008.10.17 09:15
|buy
|18
|1.00
|1.7287
|1.7257
|1.7347
|298
|2008.10.17 09:58
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7287
|1.7347
|299
|2008.10.17 10:25
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7288
|1.7347
|300
|2008.10.17 10:25
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7289
|1.7347
|301
|2008.10.17 10:26
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7290
|1.7347
|302
|2008.10.17 10:26
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7291
|1.7347
|303
|2008.10.17 10:27
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7292
|1.7347
|304
|2008.10.17 10:28
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7293
|1.7347
|305
|2008.10.17 10:28
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7294
|1.7347
|306
|2008.10.17 10:29
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7295
|1.7347
|307
|2008.10.17 10:29
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7296
|1.7347
|308
|2008.10.17 10:30
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7297
|1.7347
|309
|2008.10.17 10:30
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7298
|1.7347
|310
|2008.10.17 10:31
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7299
|1.7347
|311
|2008.10.17 10:31
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7300
|1.7347
|312
|2008.10.17 10:32
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7301
|1.7347
|313
|2008.10.17 10:33
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7302
|1.7347
|314
|2008.10.17 10:33
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7303
|1.7347
|315
|2008.10.17 10:34
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7304
|1.7347
|316
|2008.10.17 10:34
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7305
|1.7347
|317
|2008.10.17 10:35
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7306
|1.7347
|318
|2008.10.17 10:35
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7307
|1.7347
|319
|2008.10.17 10:36
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7308
|1.7347
|320
|2008.10.17 10:37
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7309
|1.7347
|321
|2008.10.17 10:37
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7310
|1.7347
|322
|2008.10.17 10:38
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7311
|1.7347
|323
|2008.10.17 10:38
|modify
|18
|1.00
|1.7287
|1.7312
|1.7347
|324
|2008.10.17 11:35
|s/l
|18
|1.00
|1.7312
|1.7312
|1.7347
|250.00
|12890.00
|325
|2008.10.20 04:57
|sell
|19
|1.00
|1.7344
|1.7374
|1.7284
|326
|2008.10.20 05:06
|s/l
|19
|1.00
|1.7374
|1.7374
|1.7284
|-300.00
|12590.00
|327
|2008.10.20 09:13
|sell
|20
|1.00
|1.7473
|1.7503
|1.7413
|328
|2008.10.20 09:49
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7473
|1.7413
|329
|2008.10.20 09:50
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7472
|1.7413
|330
|2008.10.20 09:50
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7471
|1.7413
|331
|2008.10.20 09:50
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7470
|1.7413
|332
|2008.10.20 09:51
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7469
|1.7413
|333
|2008.10.20 09:51
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7468
|1.7413
|334
|2008.10.20 09:51
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7467
|1.7413
|335
|2008.10.20 09:52
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7466
|1.7413
|336
|2008.10.20 09:52
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7465
|1.7413
|337
|2008.10.20 09:52
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7464
|1.7413
|338
|2008.10.20 09:53
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7463
|1.7413
|339
|2008.10.20 09:53
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7462
|1.7413
|340
|2008.10.20 09:53
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7461
|1.7413
|341
|2008.10.20 09:54
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7460
|1.7413
|342
|2008.10.20 09:54
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7459
|1.7413
|343
|2008.10.20 09:54
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7458
|1.7413
|344
|2008.10.20 09:55
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7457
|1.7413
|345
|2008.10.20 09:55
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7456
|1.7413
|346
|2008.10.20 09:55
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7455
|1.7413
|347
|2008.10.20 09:56
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7454
|1.7413
|348
|2008.10.20 09:56
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7453
|1.7413
|349
|2008.10.20 09:56
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7452
|1.7413
|350
|2008.10.20 09:57
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7451
|1.7413
|351
|2008.10.20 09:57
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7450
|1.7413
|352
|2008.10.20 09:57
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7449
|1.7413
|353
|2008.10.20 09:58
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7448
|1.7413
|354
|2008.10.20 09:58
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7447
|1.7413
|355
|2008.10.20 09:58
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7446
|1.7413
|356
|2008.10.20 09:59
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7445
|1.7413
|357
|2008.10.20 09:59
|modify
|20
|1.00
|1.7473
|1.7444
|1.7413
|358
|2008.10.20 10:23
|t/p
|20
|1.00
|1.7413
|1.7444
|1.7413
|600.00
|13190.00
|359
|2008.10.21 08:50
|buy
|21
|1.00
|1.7097
|1.7067
|1.7157
|360
|2008.10.21 09:13
|s/l
|21
|1.00
|1.7067
|1.7067
|1.7157
|-300.00
|12890.00
|361
|2008.10.22 13:19
|sell
|22
|1.00
|1.6350
|1.6380
|1.6290
|362
|2008.10.22 13:36
|s/l
|22
|1.00
|1.6380
|1.6380
|1.6290
|-300.00
|12590.00
|363
|2008.10.22 13:44
|sell
|23
|1.00
|1.6350
|1.6380
|1.6290
|364
|2008.10.22 13:50
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6350
|1.6290
|365
|2008.10.22 13:50
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6349
|1.6290
|366
|2008.10.22 13:50
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6348
|1.6290
|367
|2008.10.22 13:50
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6347
|1.6290
|368
|2008.10.22 13:50
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6346
|1.6290
|369
|2008.10.22 13:50
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6345
|1.6290
|370
|2008.10.22 13:50
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6344
|1.6290
|371
|2008.10.22 13:51
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6343
|1.6290
|372
|2008.10.22 13:51
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6342
|1.6290
|373
|2008.10.22 13:51
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6341
|1.6290
|374
|2008.10.22 13:51
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6340
|1.6290
|375
|2008.10.22 13:51
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6339
|1.6290
|376
|2008.10.22 13:51
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6338
|1.6290
|377
|2008.10.22 13:52
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6337
|1.6290
|378
|2008.10.22 13:52
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6336
|1.6290
|379
|2008.10.22 13:52
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6335
|1.6290
|380
|2008.10.22 13:52
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6334
|1.6290
|381
|2008.10.22 13:52
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6333
|1.6290
|382
|2008.10.22 13:52
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6332
|1.6290
|383
|2008.10.22 13:53
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6331
|1.6290
|384
|2008.10.22 13:53
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6330
|1.6290
|385
|2008.10.22 13:53
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6329
|1.6290
|386
|2008.10.22 13:53
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6328
|1.6290
|387
|2008.10.22 13:53
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6327
|1.6290
|388
|2008.10.22 13:53
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6326
|1.6290
|389
|2008.10.22 13:54
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6325
|1.6290
|390
|2008.10.22 13:54
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6324
|1.6290
|391
|2008.10.22 13:54
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6323
|1.6290
|392
|2008.10.22 13:54
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6322
|1.6290
|393
|2008.10.22 13:54
|modify
|23
|1.00
|1.6350
|1.6321
|1.6290
|394
|2008.10.22 13:54
|t/p
|23
|1.00
|1.6290
|1.6321
|1.6290
|600.00
|13190.00
|395
|2008.10.23 13:49
|buy
|24
|1.00
|1.6177
|1.6147
|1.6237
|396
|2008.10.23 14:26
|modify
|24
|1.00
|1.6177
|1.6177
|1.6237
|397
|2008.10.23 14:26
|modify
|24
|1.00
|1.6177
|1.6178
|1.6237
|398
|2008.10.23 14:26
|modify
|24
|1.00
|1.6177
|1.6179
|1.6237
|399
|2008.10.23 14:27
|modify
|24
|1.00
|1.6177
|1.6180
|1.6237
|400
|2008.10.23 14:27
|modify
|24
|1.00
|1.6177
|1.6181
|1.6237
|401
|2008.10.23 14:27
|modify
|24
|1.00
|1.6177
|1.6182
|1.6237
|402
|2008.10.23 14:27
|modify
|24
|1.00
|1.6177
|1.6183
|1.6237
|403
|2008.10.23 14:27
|modify
|24
|1.00
|1.6177
|1.6184
|1.6237
|404
|2008.10.23 14:27
|modify
|24
|1.00
|1.6177
|1.6185
|1.6237
|405
|2008.10.23 14:28
|modify
|24
|1.00
|1.6177
|1.6186
|1.6237
|406
|2008.10.23 14:28
|modify
|24
|1.00
|1.6177
|1.6187
|1.6237
|407
|2008.10.23 14:28
|modify
|24
|1.00
|1.6177
|1.6188
|1.6237
|408
|2008.10.23 14:28
|modify
|24
|1.00
|1.6177
|1.6189
|1.6237
|409
|2008.10.23 14:28
|modify
|24
|1.00
|1.6177
|1.6190
|1.6237
|410
|2008.10.23 14:28
|modify
|24
|1.00
|1.6177
|1.6191
|1.6237
|411
|2008.10.23 14:28
|modify
|24
|1.00
|1.6177
|1.6192
|1.6237
|412
|2008.10.23 14:29
|modify
|24
|1.00
|1.6177
|1.6193
|1.6237
|413
|2008.10.23 14:29
|modify
|24
|1.00
|1.6177
|1.6194
|1.6237
|414
|2008.10.23 14:29
|modify
|24
|1.00
|1.6177
|1.6195
|1.6237
|415
|2008.10.23 14:29
|modify
|24
|1.00
|1.6177
|1.6196
|1.6237
|416
|2008.10.23 14:29
|modify
|24
|1.00
|1.6177
|1.6197
|1.6237
|417
|2008.10.23 14:29
|modify
|24
|1.00
|1.6177
|1.6198
|1.6237
|418
|2008.10.23 14:29
|modify
|24
|1.00
|1.6177
|1.6199
|1.6237
|419
|2008.10.23 14:48
|s/l
|24
|1.00
|1.6199
|1.6199
|1.6237
|220.00
|13410.00
|420
|2008.10.23 15:27
|buy
|25
|1.00
|1.6177
|1.6147
|1.6237
|421
|2008.10.23 17:12
|s/l
|25
|1.00
|1.6147
|1.6147
|1.6237
|-300.00
|13110.00
|422
|2008.10.24 08:52
|buy
|26
|1.00
|1.5850
|1.5820
|1.5910
|423
|2008.10.24 09:02
|s/l
|26
|1.00
|1.5820
|1.5820
|1.5910
|-300.00
|12810.00
|424
|2008.10.27 00:00
|sell
|27
|1.00
|1.5856
|1.5886
|1.5796
|425
|2008.10.27 01:08
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5855
|1.5796
|426
|2008.10.27 01:08
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5854
|1.5796
|427
|2008.10.27 01:09
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5853
|1.5796
|428
|2008.10.27 01:09
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5852
|1.5796
|429
|2008.10.27 01:09
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5851
|1.5796
|430
|2008.10.27 01:09
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5850
|1.5796
|431
|2008.10.27 01:09
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5849
|1.5796
|432
|2008.10.27 01:09
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5848
|1.5796
|433
|2008.10.27 01:10
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5847
|1.5796
|434
|2008.10.27 01:10
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5846
|1.5796
|435
|2008.10.27 01:10
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5845
|1.5796
|436
|2008.10.27 01:10
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5844
|1.5796
|437
|2008.10.27 01:10
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5843
|1.5796
|438
|2008.10.27 01:11
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5842
|1.5796
|439
|2008.10.27 01:11
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5841
|1.5796
|440
|2008.10.27 01:11
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5840
|1.5796
|441
|2008.10.27 01:11
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5839
|1.5796
|442
|2008.10.27 01:11
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5838
|1.5796
|443
|2008.10.27 01:11
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5837
|1.5796
|444
|2008.10.27 01:12
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5836
|1.5796
|445
|2008.10.27 01:12
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5835
|1.5796
|446
|2008.10.27 01:12
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5834
|1.5796
|447
|2008.10.27 01:12
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5833
|1.5796
|448
|2008.10.27 01:12
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5832
|1.5796
|449
|2008.10.27 01:13
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5831
|1.5796
|450
|2008.10.27 01:13
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5830
|1.5796
|451
|2008.10.27 01:13
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5829
|1.5796
|452
|2008.10.27 01:13
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5828
|1.5796
|453
|2008.10.27 01:43
|modify
|27
|1.00
|1.5856
|1.5827
|1.5796
|454
|2008.10.27 01:43
|t/p
|27
|1.00
|1.5796
|1.5827
|1.5796
|600.00
|13410.00
|455
|2008.10.28 01:58
|buy
|28
|1.00
|1.5540
|1.5510
|1.5600
|456
|2008.10.28 02:33
|modify
|28
|1.00
|1.5540
|1.5541
|1.5600
|457
|2008.10.28 02:33
|modify
|28
|1.00
|1.5540
|1.5542
|1.5600
|458
|2008.10.28 02:33
|modify
|28
|1.00
|1.5540
|1.5543
|1.5600
|459
|2008.10.28 02:34
|modify
|28
|1.00
|1.5540
|1.5544
|1.5600
|460
|2008.10.28 02:34
|modify
|28
|1.00
|1.5540
|1.5545
|1.5600
|461
|2008.10.28 02:34
|modify
|28
|1.00
|1.5540
|1.5546
|1.5600
|462
|2008.10.28 02:34
|modify
|28
|1.00
|1.5540
|1.5547
|1.5600
|463
|2008.10.28 02:35
|modify
|28
|1.00
|1.5540
|1.5548
|1.5600
|464
|2008.10.28 02:35
|modify
|28
|1.00
|1.5540
|1.5549
|1.5600
|465
|2008.10.28 02:35
|modify
|28
|1.00
|1.5540
|1.5550
|1.5600
|466
|2008.10.28 02:35
|modify
|28
|1.00
|1.5540
|1.5551
|1.5600
|467
|2008.10.28 02:36
|modify
|28
|1.00
|1.5540
|1.5552
|1.5600
|468
|2008.10.28 02:36
|modify
|28
|1.00
|1.5540
|1.5553
|1.5600
|469
|2008.10.28 02:36
|modify
|28
|1.00
|1.5540
|1.5554
|1.5600
|470
|2008.10.28 02:37
|modify
|28
|1.00
|1.5540
|1.5555
|1.5600
|471
|2008.10.28 02:37
|modify
|28
|1.00
|1.5540
|1.5556
|1.5600
|472
|2008.10.28 02:37
|modify
|28
|1.00
|1.5540
|1.5557
|1.5600
|473
|2008.10.28 02:37
|modify
|28
|1.00
|1.5540
|1.5558
|1.5600
|474
|2008.10.28 02:38
|modify
|28
|1.00
|1.5540
|1.5559
|1.5600
|475
|2008.10.28 02:38
|modify
|28
|1.00
|1.5540
|1.5560
|1.5600
|476
|2008.10.28 02:38
|modify
|28
|1.00
|1.5540
|1.5561
|1.5600
|477
|2008.10.28 02:38
|modify
|28
|1.00
|1.5540
|1.5562
|1.5600
|478
|2008.10.28 02:39
|modify
|28
|1.00
|1.5540
|1.5563
|1.5600
|479
|2008.10.28 02:56
|s/l
|28
|1.00
|1.5563
|1.5563
|1.5600
|230.00
|13640.00
|480
|2008.10.28 03:34
|buy
|29
|1.00
|1.5540
|1.5510
|1.5600
|481
|2008.10.28 04:01
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5541
|1.5600
|482
|2008.10.28 04:01
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5542
|1.5600
|483
|2008.10.28 04:01
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5543
|1.5600
|484
|2008.10.28 04:01
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5544
|1.5600
|485
|2008.10.28 04:01
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5545
|1.5600
|486
|2008.10.28 04:01
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5546
|1.5600
|487
|2008.10.28 04:01
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5547
|1.5600
|488
|2008.10.28 04:02
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5548
|1.5600
|489
|2008.10.28 04:02
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5549
|1.5600
|490
|2008.10.28 04:02
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5550
|1.5600
|491
|2008.10.28 04:02
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5551
|1.5600
|492
|2008.10.28 04:02
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5552
|1.5600
|493
|2008.10.28 04:02
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5553
|1.5600
|494
|2008.10.28 04:02
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5554
|1.5600
|495
|2008.10.28 04:02
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5555
|1.5600
|496
|2008.10.28 04:02
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5556
|1.5600
|497
|2008.10.28 04:02
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5557
|1.5600
|498
|2008.10.28 04:02
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5558
|1.5600
|499
|2008.10.28 04:02
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5559
|1.5600
|500
|2008.10.28 04:02
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5560
|1.5600
|501
|2008.10.28 04:02
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5561
|1.5600
|502
|2008.10.28 04:02
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5562
|1.5600
|503
|2008.10.28 04:02
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5563
|1.5600
|504
|2008.10.28 04:02
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5564
|1.5600
|505
|2008.10.28 04:03
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5565
|1.5600
|506
|2008.10.28 04:03
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5566
|1.5600
|507
|2008.10.28 04:03
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5567
|1.5600
|508
|2008.10.28 04:03
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5568
|1.5600
|509
|2008.10.28 04:03
|modify
|29
|1.00
|1.5540
|1.5569
|1.5600
|510
|2008.10.28 04:03
|t/p
|29
|1.00
|1.5600
|1.5569
|1.5600
|600.00
|14240.00
|511
|2008.10.28 06:24
|sell
|30
|1.00
|1.5542
|1.5572
|1.5482
|512
|2008.10.28 06:27
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5542
|1.5482
|513
|2008.10.28 06:27
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5541
|1.5482
|514
|2008.10.28 06:27
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5540
|1.5482
|515
|2008.10.28 06:28
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5539
|1.5482
|516
|2008.10.28 06:28
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5538
|1.5482
|517
|2008.10.28 06:28
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5537
|1.5482
|518
|2008.10.28 06:28
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5536
|1.5482
|519
|2008.10.28 06:28
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5535
|1.5482
|520
|2008.10.28 06:28
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5534
|1.5482
|521
|2008.10.28 06:28
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5533
|1.5482
|522
|2008.10.28 06:28
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5532
|1.5482
|523
|2008.10.28 06:28
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5531
|1.5482
|524
|2008.10.28 06:28
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5530
|1.5482
|525
|2008.10.28 06:28
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5529
|1.5482
|526
|2008.10.28 06:29
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5528
|1.5482
|527
|2008.10.28 06:29
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5527
|1.5482
|528
|2008.10.28 06:29
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5526
|1.5482
|529
|2008.10.28 06:29
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5525
|1.5482
|530
|2008.10.28 06:29
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5524
|1.5482
|531
|2008.10.28 06:29
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5523
|1.5482
|532
|2008.10.28 06:29
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5522
|1.5482
|533
|2008.10.28 06:29
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5521
|1.5482
|534
|2008.10.28 06:29
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5520
|1.5482
|535
|2008.10.28 06:29
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5519
|1.5482
|536
|2008.10.28 06:29
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5518
|1.5482
|537
|2008.10.28 06:29
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5517
|1.5482
|538
|2008.10.28 06:30
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5516
|1.5482
|539
|2008.10.28 06:30
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5515
|1.5482
|540
|2008.10.28 06:30
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5514
|1.5482
|541
|2008.10.28 06:30
|modify
|30
|1.00
|1.5542
|1.5513
|1.5482
|542
|2008.10.28 06:30
|t/p
|30
|1.00
|1.5482
|1.5513
|1.5482
|600.00
|14840.00
|543
|2008.10.28 07:25
|sell
|31
|1.00
|1.5542
|1.5572
|1.5482
|544
|2008.10.28 07:29
|s/l
|31
|1.00
|1.5572
|1.5572
|1.5482
|-300.00
|14540.00
|545
|2008.10.28 20:43
|sell
|32
|1.00
|1.5896
|1.5926
|1.5836
|546
|2008.10.28 20:53
|modify
|32
|1.00
|1.5896
|1.5895
|1.5836
|547
|2008.10.28 21:03
|s/l
|32
|1.00
|1.5895
|1.5895
|1.5836
|10.00
|14550.00
|548
|2008.10.28 21:04
|sell
|33
|1.00
|1.5896
|1.5926
|1.5836
|549
|2008.10.28 21:07
|s/l
|33
|1.00
|1.5926
|1.5926
|1.5836
|-300.00
|14250.00
|550
|2008.10.29 07:27
|buy
|34
|1.00
|1.6018
|1.5988
|1.6078
|551
|2008.10.29 08:08
|s/l
|34
|1.00
|1.5988
|1.5988
|1.6078
|-300.00
|13950.00
|552
|2008.10.30 16:34
|buy
|35
|1.00
|1.6265
|1.6235
|1.6325
|553
|2008.10.30 16:47
|s/l
|35
|1.00
|1.6235
|1.6235
|1.6325
|-300.00
|13650.00
|554
|2008.10.30 17:05
|buy
|36
|1.00
|1.6265
|1.6235
|1.6325
|555
|2008.10.30 17:10
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6266
|1.6325
|556
|2008.10.30 17:10
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6267
|1.6325
|557
|2008.10.30 17:10
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6268
|1.6325
|558
|2008.10.30 17:10
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6269
|1.6325
|559
|2008.10.30 17:10
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6270
|1.6325
|560
|2008.10.30 17:10
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6271
|1.6325
|561
|2008.10.30 17:10
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6272
|1.6325
|562
|2008.10.30 17:10
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6273
|1.6325
|563
|2008.10.30 17:11
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6274
|1.6325
|564
|2008.10.30 17:11
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6275
|1.6325
|565
|2008.10.30 17:11
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6276
|1.6325
|566
|2008.10.30 17:11
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6277
|1.6325
|567
|2008.10.30 17:11
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6278
|1.6325
|568
|2008.10.30 17:11
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6279
|1.6325
|569
|2008.10.30 17:11
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6280
|1.6325
|570
|2008.10.30 17:11
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6281
|1.6325
|571
|2008.10.30 17:12
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6282
|1.6325
|572
|2008.10.30 17:12
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6283
|1.6325
|573
|2008.10.30 17:12
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6284
|1.6325
|574
|2008.10.30 17:12
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6285
|1.6325
|575
|2008.10.30 17:12
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6286
|1.6325
|576
|2008.10.30 17:12
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6287
|1.6325
|577
|2008.10.30 17:12
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6288
|1.6325
|578
|2008.10.30 17:12
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6289
|1.6325
|579
|2008.10.30 17:13
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6290
|1.6325
|580
|2008.10.30 17:13
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6291
|1.6325
|581
|2008.10.30 17:13
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6292
|1.6325
|582
|2008.10.30 17:13
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6293
|1.6325
|583
|2008.10.30 17:13
|modify
|36
|1.00
|1.6265
|1.6294
|1.6325
|584
|2008.10.30 17:13
|t/p
|36
|1.00
|1.6325
|1.6294
|1.6325
|600.00
|14250.00
|585
|2008.10.30 21:08
|sell
|37
|1.00
|1.6465
|1.6495
|1.6405
|586
|2008.10.30 21:45
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6465
|1.6405
|587
|2008.10.30 21:46
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6464
|1.6405
|588
|2008.10.30 21:46
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6463
|1.6405
|589
|2008.10.30 21:46
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6462
|1.6405
|590
|2008.10.30 21:46
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6461
|1.6405
|591
|2008.10.30 21:47
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6460
|1.6405
|592
|2008.10.30 21:47
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6459
|1.6405
|593
|2008.10.30 21:47
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6458
|1.6405
|594
|2008.10.30 21:47
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6457
|1.6405
|595
|2008.10.30 21:48
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6456
|1.6405
|596
|2008.10.30 21:48
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6455
|1.6405
|597
|2008.10.30 21:48
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6454
|1.6405
|598
|2008.10.30 21:49
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6453
|1.6405
|599
|2008.10.30 21:49
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6452
|1.6405
|600
|2008.10.30 21:49
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6451
|1.6405
|601
|2008.10.30 21:49
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6450
|1.6405
|602
|2008.10.30 21:50
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6449
|1.6405
|603
|2008.10.30 21:50
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6448
|1.6405
|604
|2008.10.30 21:50
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6447
|1.6405
|605
|2008.10.30 21:51
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6446
|1.6405
|606
|2008.10.30 21:51
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6445
|1.6405
|607
|2008.10.30 21:51
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6444
|1.6405
|608
|2008.10.30 21:51
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6443
|1.6405
|609
|2008.10.30 21:52
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6442
|1.6405
|610
|2008.10.30 21:52
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6441
|1.6405
|611
|2008.10.30 21:52
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6440
|1.6405
|612
|2008.10.30 21:53
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6439
|1.6405
|613
|2008.10.30 21:53
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6438
|1.6405
|614
|2008.10.30 21:53
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6437
|1.6405
|615
|2008.10.30 21:53
|modify
|37
|1.00
|1.6465
|1.6436
|1.6405
|616
|2008.10.30 21:54
|t/p
|37
|1.00
|1.6405
|1.6436
|1.6405
|600.00
|14850.00
|617
|2008.10.31 02:24
|buy
|38
|1.00
|1.6373
|1.6343
|1.6433
|618
|2008.10.31 02:32
|modify
|38
|1.00
|1.6373
|1.6373
|1.6433
|619
|2008.10.31 02:32
|modify
|38
|1.00
|1.6373
|1.6374
|1.6433
|620
|2008.10.31 02:32
|modify
|38
|1.00
|1.6373
|1.6375
|1.6433
|621
|2008.10.31 02:32
|modify
|38
|1.00
|1.6373
|1.6376
|1.6433
|622
|2008.10.31 02:32
|modify
|38
|1.00
|1.6373
|1.6377
|1.6433
|623
|2008.10.31 02:33
|modify
|38
|1.00
|1.6373
|1.6378
|1.6433
|624
|2008.10.31 02:33
|modify
|38
|1.00
|1.6373
|1.6379
|1.6433
|625
|2008.10.31 02:33
|modify
|38
|1.00
|1.6373
|1.6380
|1.6433
|626
|2008.10.31 02:33
|modify
|38
|1.00
|1.6373
|1.6381
|1.6433
|627
|2008.10.31 02:33
|modify
|38
|1.00
|1.6373
|1.6382
|1.6433
|628
|2008.10.31 02:34
|modify
|38
|1.00
|1.6373
|1.6383
|1.6433
|629
|2008.10.31 02:34
|modify
|38
|1.00
|1.6373
|1.6384
|1.6433
|630
|2008.10.31 02:34
|modify
|38
|1.00
|1.6373
|1.6385
|1.6433
|631
|2008.10.31 02:52
|s/l
|38
|1.00
|1.6385
|1.6385
|1.6433
|120.00
|14970.00
|632
|2008.10.31 03:28
|buy
|39
|1.00
|1.6373
|1.6343
|1.6433
|633
|2008.10.31 04:33
|s/l
|39
|1.00
|1.6343
|1.6343
|1.6433
|-300.00
|14670.00
|634
|2008.11.03 00:46
|sell
|40
|1.00
|1.6113
|1.6143
|1.6053
|635
|2008.11.03 01:08
|s/l
|40
|1.00
|1.6143
|1.6143
|1.6053
|-300.00
|14370.00
|636
|2008.11.03 05:52
|sell
|41
|1.00
|1.6291
|1.6321
|1.6231
|637
|2008.11.03 06:28
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6291
|1.6231
|638
|2008.11.03 06:28
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6290
|1.6231
|639
|2008.11.03 06:28
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6289
|1.6231
|640
|2008.11.03 06:28
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6288
|1.6231
|641
|2008.11.03 06:29
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6287
|1.6231
|642
|2008.11.03 06:29
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6286
|1.6231
|643
|2008.11.03 06:29
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6285
|1.6231
|644
|2008.11.03 06:29
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6284
|1.6231
|645
|2008.11.03 06:29
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6283
|1.6231
|646
|2008.11.03 06:29
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6282
|1.6231
|647
|2008.11.03 06:30
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6281
|1.6231
|648
|2008.11.03 06:30
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6280
|1.6231
|649
|2008.11.03 06:30
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6279
|1.6231
|650
|2008.11.03 06:30
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6278
|1.6231
|651
|2008.11.03 06:30
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6277
|1.6231
|652
|2008.11.03 06:30
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6276
|1.6231
|653
|2008.11.03 06:31
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6275
|1.6231
|654
|2008.11.03 06:31
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6274
|1.6231
|655
|2008.11.03 06:31
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6273
|1.6231
|656
|2008.11.03 06:31
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6272
|1.6231
|657
|2008.11.03 06:31
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6271
|1.6231
|658
|2008.11.03 06:32
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6270
|1.6231
|659
|2008.11.03 06:32
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6269
|1.6231
|660
|2008.11.03 06:32
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6268
|1.6231
|661
|2008.11.03 06:32
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6267
|1.6231
|662
|2008.11.03 06:32
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6266
|1.6231
|663
|2008.11.03 06:32
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6265
|1.6231
|664
|2008.11.03 06:33
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6264
|1.6231
|665
|2008.11.03 06:33
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6263
|1.6231
|666
|2008.11.03 06:33
|modify
|41
|1.00
|1.6291
|1.6262
|1.6231
|667
|2008.11.03 06:52
|s/l
|41
|1.00
|1.6262
|1.6262
|1.6231
|290.00
|14660.00
|668
|2008.11.03 12:53
|buy
|42
|1.00
|1.6196
|1.6166
|1.6256
|669
|2008.11.03 13:03
|s/l
|42
|1.00
|1.6166
|1.6166
|1.6256
|-300.00
|14360.00
|670
|2008.11.03 17:30
|buy
|43
|1.00
|1.5850
|1.5820
|1.5910
|671
|2008.11.03 17:55
|s/l
|43
|1.00
|1.5820
|1.5820
|1.5910
|-300.00
|14060.00
|672
|2008.11.04 21:06
|buy
|44
|1.00
|1.5933
|1.5903
|1.5993
|673
|2008.11.04 21:45
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5933
|1.5993
|674
|2008.11.04 21:45
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5934
|1.5993
|675
|2008.11.04 21:46
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5935
|1.5993
|676
|2008.11.04 21:46
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5936
|1.5993
|677
|2008.11.04 21:47
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5937
|1.5993
|678
|2008.11.04 21:47
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5938
|1.5993
|679
|2008.11.04 21:48
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5939
|1.5993
|680
|2008.11.04 21:48
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5940
|1.5993
|681
|2008.11.04 21:49
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5941
|1.5993
|682
|2008.11.04 21:49
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5942
|1.5993
|683
|2008.11.04 21:50
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5943
|1.5993
|684
|2008.11.04 21:50
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5944
|1.5993
|685
|2008.11.04 21:51
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5945
|1.5993
|686
|2008.11.04 21:51
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5946
|1.5993
|687
|2008.11.04 21:52
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5947
|1.5993
|688
|2008.11.04 21:52
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5948
|1.5993
|689
|2008.11.04 21:53
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5949
|1.5993
|690
|2008.11.04 21:53
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5950
|1.5993
|691
|2008.11.04 21:54
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5951
|1.5993
|692
|2008.11.04 21:54
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5952
|1.5993
|693
|2008.11.04 21:55
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5953
|1.5993
|694
|2008.11.04 21:55
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5954
|1.5993
|695
|2008.11.04 21:56
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5955
|1.5993
|696
|2008.11.04 21:56
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5956
|1.5993
|697
|2008.11.04 21:57
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5957
|1.5993
|698
|2008.11.04 21:57
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5958
|1.5993
|699
|2008.11.04 21:58
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5959
|1.5993
|700
|2008.11.04 21:58
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5960
|1.5993
|701
|2008.11.04 22:25
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5961
|1.5993
|702
|2008.11.04 22:25
|modify
|44
|1.00
|1.5933
|1.5962
|1.5993
|703
|2008.11.04 22:25
|t/p
|44
|1.00
|1.5993
|1.5962
|1.5993
|600.00
|14660.00
|704
|2008.11.05 13:29
|sell
|45
|1.00
|1.6032
|1.6062
|1.5972
|705
|2008.11.05 13:45
|s/l
|45
|1.00
|1.6062
|1.6062
|1.5972
|-300.00
|14360.00
|706
|2008.11.06 11:16
|sell
|46
|1.00
|1.5873
|1.5903
|1.5813
|707
|2008.11.06 12:00
|t/p
|46
|1.00
|1.5813
|1.5903
|1.5813
|600.00
|14960.00
|708
|2008.11.06 12:00
|buy
|47
|1.00
|1.5807
|1.5777
|1.5867
|709
|2008.11.06 12:00
|s/l
|47
|1.00
|1.5777
|1.5777
|1.5867
|-300.00
|14660.00
|710
|2008.11.06 13:00
|buy
|48
|1.00
|1.5807
|1.5777
|1.5867
|711
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5807
|1.5867
|712
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5808
|1.5867
|713
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5809
|1.5867
|714
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5810
|1.5867
|715
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5811
|1.5867
|716
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5812
|1.5867
|717
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5813
|1.5867
|718
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5814
|1.5867
|719
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5815
|1.5867
|720
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5816
|1.5867
|721
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5817
|1.5867
|722
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5818
|1.5867
|723
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5819
|1.5867
|724
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5820
|1.5867
|725
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5821
|1.5867
|726
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5822
|1.5867
|727
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5823
|1.5867
|728
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5824
|1.5867
|729
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5825
|1.5867
|730
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5826
|1.5867
|731
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5827
|1.5867
|732
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5828
|1.5867
|733
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5829
|1.5867
|734
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5830
|1.5867
|735
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5831
|1.5867
|736
|2008.11.06 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5832
|1.5867
|737
|2008.11.06 13:40
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5833
|1.5867
|738
|2008.11.06 13:40
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5834
|1.5867
|739
|2008.11.06 13:40
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5835
|1.5867
|740
|2008.11.06 13:40
|modify
|48
|1.00
|1.5807
|1.5836
|1.5867
|741
|2008.11.06 13:40
|t/p
|48
|1.00
|1.5867
|1.5836
|1.5867
|600.00
|15260.00
|742
|2008.11.06 20:50
|buy
|49
|1.00
|1.5754
|1.5724
|1.5814
|743
|2008.11.06 21:09
|s/l
|49
|1.00
|1.5724
|1.5724
|1.5814
|-300.00
|14960.00
|744
|2008.11.07 01:12
|buy
|50
|1.00
|1.5581
|1.5551
|1.5641
|745
|2008.11.07 01:47
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5582
|1.5641
|746
|2008.11.07 01:47
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5583
|1.5641
|747
|2008.11.07 01:47
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5584
|1.5641
|748
|2008.11.07 01:48
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5585
|1.5641
|749
|2008.11.07 01:48
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5586
|1.5641
|750
|2008.11.07 01:48
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5587
|1.5641
|751
|2008.11.07 01:49
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5588
|1.5641
|752
|2008.11.07 01:49
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5589
|1.5641
|753
|2008.11.07 01:49
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5590
|1.5641
|754
|2008.11.07 01:50
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5591
|1.5641
|755
|2008.11.07 01:50
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5592
|1.5641
|756
|2008.11.07 01:50
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5593
|1.5641
|757
|2008.11.07 01:51
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5594
|1.5641
|758
|2008.11.07 01:51
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5595
|1.5641
|759
|2008.11.07 01:51
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5596
|1.5641
|760
|2008.11.07 01:51
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5597
|1.5641
|761
|2008.11.07 01:52
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5598
|1.5641
|762
|2008.11.07 01:52
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5599
|1.5641
|763
|2008.11.07 01:52
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5600
|1.5641
|764
|2008.11.07 01:53
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5601
|1.5641
|765
|2008.11.07 01:53
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5602
|1.5641
|766
|2008.11.07 01:53
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5603
|1.5641
|767
|2008.11.07 01:54
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5604
|1.5641
|768
|2008.11.07 01:54
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5605
|1.5641
|769
|2008.11.07 01:54
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5606
|1.5641
|770
|2008.11.07 01:54
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5607
|1.5641
|771
|2008.11.07 01:55
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5608
|1.5641
|772
|2008.11.07 01:55
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5609
|1.5641
|773
|2008.11.07 01:55
|modify
|50
|1.00
|1.5581
|1.5610
|1.5641
|774
|2008.11.07 02:24
|t/p
|50
|1.00
|1.5641
|1.5610
|1.5641
|600.00
|15560.00
|775
|2008.11.07 05:48
|sell
|51
|1.00
|1.5675
|1.5705
|1.5615
|776
|2008.11.07 06:30
|modify
|51
|1.00
|1.5675
|1.5674
|1.5615
|777
|2008.11.07 06:31
|modify
|51
|1.00
|1.5675
|1.5673
|1.5615
|778
|2008.11.07 06:31
|modify
|51
|1.00
|1.5675
|1.5672
|1.5615
|779
|2008.11.07 06:32
|modify
|51
|1.00
|1.5675
|1.5671
|1.5615
|780
|2008.11.07 06:32
|modify
|51
|1.00
|1.5675
|1.5670
|1.5615
|781
|2008.11.07 06:32
|modify
|51
|1.00
|1.5675
|1.5669
|1.5615
|782
|2008.11.07 06:33
|modify
|51
|1.00
|1.5675
|1.5668
|1.5615
|783
|2008.11.07 06:33
|modify
|51
|1.00
|1.5675
|1.5667
|1.5615
|784
|2008.11.07 07:32
|s/l
|51
|1.00
|1.5667
|1.5667
|1.5615
|80.00
|15640.00
|785
|2008.11.07 09:06
|buy
|52
|1.00
|1.5648
|1.5618
|1.5708
|786
|2008.11.07 09:11
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5648
|1.5708
|787
|2008.11.07 09:11
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5649
|1.5708
|788
|2008.11.07 09:11
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5650
|1.5708
|789
|2008.11.07 09:11
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5651
|1.5708
|790
|2008.11.07 09:11
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5652
|1.5708
|791
|2008.11.07 09:12
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5653
|1.5708
|792
|2008.11.07 09:12
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5654
|1.5708
|793
|2008.11.07 09:12
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5655
|1.5708
|794
|2008.11.07 09:12
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5656
|1.5708
|795
|2008.11.07 09:12
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5657
|1.5708
|796
|2008.11.07 09:12
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5658
|1.5708
|797
|2008.11.07 09:12
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5659
|1.5708
|798
|2008.11.07 09:12
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5660
|1.5708
|799
|2008.11.07 09:13
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5661
|1.5708
|800
|2008.11.07 09:13
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5662
|1.5708
|801
|2008.11.07 09:13
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5663
|1.5708
|802
|2008.11.07 09:13
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5664
|1.5708
|803
|2008.11.07 09:13
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5665
|1.5708
|804
|2008.11.07 09:13
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5666
|1.5708
|805
|2008.11.07 09:13
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5667
|1.5708
|806
|2008.11.07 09:14
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5668
|1.5708
|807
|2008.11.07 09:43
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5669
|1.5708
|808
|2008.11.07 09:43
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5670
|1.5708
|809
|2008.11.07 09:43
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5671
|1.5708
|810
|2008.11.07 09:44
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5672
|1.5708
|811
|2008.11.07 09:44
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5673
|1.5708
|812
|2008.11.07 09:44
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5674
|1.5708
|813
|2008.11.07 09:44
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5675
|1.5708
|814
|2008.11.07 09:44
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5676
|1.5708
|815
|2008.11.07 09:44
|modify
|52
|1.00
|1.5648
|1.5677
|1.5708
|816
|2008.11.07 09:45
|t/p
|52
|1.00
|1.5708
|1.5677
|1.5708
|600.00
|16240.00
|817
|2008.11.10 21:11
|buy
|53
|1.00
|1.5601
|1.5571
|1.5661
|818
|2008.11.10 21:58
|modify
|53
|1.00
|1.5601
|1.5602
|1.5661
|819
|2008.11.10 21:59
|modify
|53
|1.00
|1.5601
|1.5603
|1.5661
|820
|2008.11.10 22:24
|modify
|53
|1.00
|1.5601
|1.5604
|1.5661
|821
|2008.11.10 22:25
|modify
|53
|1.00
|1.5601
|1.5605
|1.5661
|822
|2008.11.10 22:26
|modify
|53
|1.00
|1.5601
|1.5606
|1.5661
|823
|2008.11.10 22:26
|modify
|53
|1.00
|1.5601
|1.5607
|1.5661
|824
|2008.11.10 22:27
|modify
|53
|1.00
|1.5601
|1.5608
|1.5661
|825
|2008.11.10 22:28
|modify
|53
|1.00
|1.5601
|1.5609
|1.5661
|826
|2008.11.10 22:28
|modify
|53
|1.00
|1.5601
|1.5610
|1.5661
|827
|2008.11.10 22:29
|modify
|53
|1.00
|1.5601
|1.5611
|1.5661
|828
|2008.11.10 22:30
|modify
|53
|1.00
|1.5601
|1.5612
|1.5661
|829
|2008.11.10 22:30
|modify
|53
|1.00
|1.5601
|1.5613
|1.5661
|830
|2008.11.10 22:31
|modify
|53
|1.00
|1.5601
|1.5614
|1.5661
|831
|2008.11.10 22:32
|modify
|53
|1.00
|1.5601
|1.5615
|1.5661
|832
|2008.11.10 22:33
|modify
|53
|1.00
|1.5601
|1.5616
|1.5661
|833
|2008.11.10 22:33
|modify
|53
|1.00
|1.5601
|1.5617
|1.5661
|834
|2008.11.10 22:34
|modify
|53
|1.00
|1.5601
|1.5618
|1.5661
|835
|2008.11.10 22:35
|modify
|53
|1.00
|1.5601
|1.5619
|1.5661
|836
|2008.11.10 22:35
|modify
|53
|1.00
|1.5601
|1.5620
|1.5661
|837
|2008.11.10 22:36
|modify
|53
|1.00
|1.5601
|1.5621
|1.5661
|838
|2008.11.10 22:37
|modify
|53
|1.00
|1.5601
|1.5622
|1.5661
|839
|2008.11.10 22:37
|modify
|53
|1.00
|1.5601
|1.5623
|1.5661
|840
|2008.11.10 22:38
|modify
|53
|1.00
|1.5601
|1.5624
|1.5661
|841
|2008.11.10 22:39
|modify
|53
|1.00
|1.5601
|1.5625
|1.5661
|842
|2008.11.11 00:01
|s/l
|53
|1.00
|1.5625
|1.5625
|1.5661
|242.00
|16482.00
|843
|2008.11.11 05:12
|sell
|54
|1.00
|1.5660
|1.5690
|1.5600
|844
|2008.11.11 05:51
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5660
|1.5600
|845
|2008.11.11 05:51
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5659
|1.5600
|846
|2008.11.11 05:52
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5658
|1.5600
|847
|2008.11.11 05:52
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5657
|1.5600
|848
|2008.11.11 05:52
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5656
|1.5600
|849
|2008.11.11 05:53
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5655
|1.5600
|850
|2008.11.11 05:53
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5654
|1.5600
|851
|2008.11.11 05:53
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5653
|1.5600
|852
|2008.11.11 05:54
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5652
|1.5600
|853
|2008.11.11 05:54
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5651
|1.5600
|854
|2008.11.11 05:54
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5650
|1.5600
|855
|2008.11.11 05:55
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5649
|1.5600
|856
|2008.11.11 06:23
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5648
|1.5600
|857
|2008.11.11 06:23
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5647
|1.5600
|858
|2008.11.11 06:23
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5646
|1.5600
|859
|2008.11.11 06:23
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5645
|1.5600
|860
|2008.11.11 06:24
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5644
|1.5600
|861
|2008.11.11 06:24
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5643
|1.5600
|862
|2008.11.11 06:24
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5642
|1.5600
|863
|2008.11.11 06:24
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5641
|1.5600
|864
|2008.11.11 06:25
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5640
|1.5600
|865
|2008.11.11 06:25
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5639
|1.5600
|866
|2008.11.11 06:25
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5638
|1.5600
|867
|2008.11.11 06:25
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5637
|1.5600
|868
|2008.11.11 06:26
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5636
|1.5600
|869
|2008.11.11 06:26
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5635
|1.5600
|870
|2008.11.11 06:26
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5634
|1.5600
|871
|2008.11.11 06:26
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5633
|1.5600
|872
|2008.11.11 06:27
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5632
|1.5600
|873
|2008.11.11 06:27
|modify
|54
|1.00
|1.5660
|1.5631
|1.5600
|874
|2008.11.11 06:27
|t/p
|54
|1.00
|1.5600
|1.5631
|1.5600
|600.00
|17082.00
|875
|2008.11.11 09:46
|buy
|55
|1.00
|1.5586
|1.5556
|1.5646
|876
|2008.11.11 10:25
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5586
|1.5646
|877
|2008.11.11 10:25
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5587
|1.5646
|878
|2008.11.11 10:26
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5588
|1.5646
|879
|2008.11.11 10:26
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5589
|1.5646
|880
|2008.11.11 10:26
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5590
|1.5646
|881
|2008.11.11 10:26
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5591
|1.5646
|882
|2008.11.11 10:27
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5592
|1.5646
|883
|2008.11.11 10:27
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5593
|1.5646
|884
|2008.11.11 10:27
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5594
|1.5646
|885
|2008.11.11 10:27
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5595
|1.5646
|886
|2008.11.11 10:28
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5596
|1.5646
|887
|2008.11.11 10:28
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5597
|1.5646
|888
|2008.11.11 10:28
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5598
|1.5646
|889
|2008.11.11 10:28
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5599
|1.5646
|890
|2008.11.11 10:28
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5600
|1.5646
|891
|2008.11.11 10:29
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5601
|1.5646
|892
|2008.11.11 10:29
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5602
|1.5646
|893
|2008.11.11 10:29
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5603
|1.5646
|894
|2008.11.11 10:29
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5604
|1.5646
|895
|2008.11.11 10:30
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5605
|1.5646
|896
|2008.11.11 10:30
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5606
|1.5646
|897
|2008.11.11 10:30
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5607
|1.5646
|898
|2008.11.11 10:30
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5608
|1.5646
|899
|2008.11.11 10:31
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5609
|1.5646
|900
|2008.11.11 10:31
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5610
|1.5646
|901
|2008.11.11 10:31
|modify
|55
|1.00
|1.5586
|1.5611
|1.5646
|902
|2008.11.11 11:25
|s/l
|55
|1.00
|1.5611
|1.5611
|1.5646
|250.00
|17332.00
|903
|2008.11.11 11:31
|buy
|56
|1.00
|1.5586
|1.5556
|1.5646
|904
|2008.11.11 12:07
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5586
|1.5646
|905
|2008.11.11 12:08
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5587
|1.5646
|906
|2008.11.11 12:08
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5588
|1.5646
|907
|2008.11.11 12:08
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5589
|1.5646
|908
|2008.11.11 12:08
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5590
|1.5646
|909
|2008.11.11 12:08
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5591
|1.5646
|910
|2008.11.11 12:09
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5592
|1.5646
|911
|2008.11.11 12:09
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5593
|1.5646
|912
|2008.11.11 12:09
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5594
|1.5646
|913
|2008.11.11 12:09
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5595
|1.5646
|914
|2008.11.11 12:10
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5596
|1.5646
|915
|2008.11.11 12:10
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5597
|1.5646
|916
|2008.11.11 12:10
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5598
|1.5646
|917
|2008.11.11 12:10
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5599
|1.5646
|918
|2008.11.11 12:45
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5600
|1.5646
|919
|2008.11.11 12:45
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5601
|1.5646
|920
|2008.11.11 12:46
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5602
|1.5646
|921
|2008.11.11 12:46
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5603
|1.5646
|922
|2008.11.11 12:46
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5604
|1.5646
|923
|2008.11.11 12:46
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5605
|1.5646
|924
|2008.11.11 12:47
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5606
|1.5646
|925
|2008.11.11 12:47
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5607
|1.5646
|926
|2008.11.11 12:47
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5608
|1.5646
|927
|2008.11.11 12:47
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5609
|1.5646
|928
|2008.11.11 12:48
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5610
|1.5646
|929
|2008.11.11 12:48
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5611
|1.5646
|930
|2008.11.11 12:48
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5612
|1.5646
|931
|2008.11.11 12:48
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5613
|1.5646
|932
|2008.11.11 12:49
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5614
|1.5646
|933
|2008.11.11 12:49
|modify
|56
|1.00
|1.5586
|1.5615
|1.5646
|934
|2008.11.11 12:49
|t/p
|56
|1.00
|1.5646
|1.5615
|1.5646
|600.00
|17932.00
|935
|2008.11.13 16:52
|buy
|57
|1.00
|1.4809
|1.4779
|1.4869
|936
|2008.11.13 17:06
|s/l
|57
|1.00
|1.4779
|1.4779
|1.4869
|-300.00
|17632.00
|937
|2008.11.14 05:01
|sell
|58
|1.00
|1.4905
|1.4935
|1.4845
|938
|2008.11.14 05:15
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4904
|1.4845
|939
|2008.11.14 05:15
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4903
|1.4845
|940
|2008.11.14 05:16
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4902
|1.4845
|941
|2008.11.14 05:16
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4901
|1.4845
|942
|2008.11.14 05:16
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4900
|1.4845
|943
|2008.11.14 05:17
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4899
|1.4845
|944
|2008.11.14 05:17
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4898
|1.4845
|945
|2008.11.14 05:18
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4897
|1.4845
|946
|2008.11.14 05:18
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4896
|1.4845
|947
|2008.11.14 05:44
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4895
|1.4845
|948
|2008.11.14 05:45
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4894
|1.4845
|949
|2008.11.14 05:45
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4893
|1.4845
|950
|2008.11.14 05:45
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4892
|1.4845
|951
|2008.11.14 05:46
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4891
|1.4845
|952
|2008.11.14 05:46
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4890
|1.4845
|953
|2008.11.14 05:47
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4889
|1.4845
|954
|2008.11.14 05:47
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4888
|1.4845
|955
|2008.11.14 05:47
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4887
|1.4845
|956
|2008.11.14 05:48
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4886
|1.4845
|957
|2008.11.14 05:48
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4885
|1.4845
|958
|2008.11.14 05:49
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4884
|1.4845
|959
|2008.11.14 05:49
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4883
|1.4845
|960
|2008.11.14 05:49
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4882
|1.4845
|961
|2008.11.14 05:50
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4881
|1.4845
|962
|2008.11.14 05:50
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4880
|1.4845
|963
|2008.11.14 05:51
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4879
|1.4845
|964
|2008.11.14 05:51
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4878
|1.4845
|965
|2008.11.14 05:51
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4877
|1.4845
|966
|2008.11.14 05:52
|modify
|58
|1.00
|1.4905
|1.4876
|1.4845
|967
|2008.11.14 05:52
|t/p
|58
|1.00
|1.4845
|1.4876
|1.4845
|600.00
|18232.00
|968
|2008.11.14 21:04
|sell
|59
|1.00
|1.4945
|1.4975
|1.4885
|969
|2008.11.14 21:15
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4944
|1.4885
|970
|2008.11.14 21:15
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4943
|1.4885
|971
|2008.11.14 21:16
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4942
|1.4885
|972
|2008.11.14 21:16
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4941
|1.4885
|973
|2008.11.14 21:16
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4940
|1.4885
|974
|2008.11.14 21:17
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4939
|1.4885
|975
|2008.11.14 21:17
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4938
|1.4885
|976
|2008.11.14 21:17
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4937
|1.4885
|977
|2008.11.14 21:18
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4936
|1.4885
|978
|2008.11.14 21:18
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4935
|1.4885
|979
|2008.11.14 21:20
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4934
|1.4885
|980
|2008.11.14 21:44
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4933
|1.4885
|981
|2008.11.14 21:45
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4932
|1.4885
|982
|2008.11.14 21:45
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4931
|1.4885
|983
|2008.11.14 21:45
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4930
|1.4885
|984
|2008.11.14 21:46
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4929
|1.4885
|985
|2008.11.14 21:46
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4928
|1.4885
|986
|2008.11.14 21:46
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4927
|1.4885
|987
|2008.11.14 21:47
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4926
|1.4885
|988
|2008.11.14 21:47
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4925
|1.4885
|989
|2008.11.14 21:47
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4924
|1.4885
|990
|2008.11.14 21:48
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4923
|1.4885
|991
|2008.11.14 21:48
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4922
|1.4885
|992
|2008.11.14 21:48
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4921
|1.4885
|993
|2008.11.14 21:48
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4920
|1.4885
|994
|2008.11.14 21:49
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4919
|1.4885
|995
|2008.11.14 21:49
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4918
|1.4885
|996
|2008.11.14 21:49
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4917
|1.4885
|997
|2008.11.14 21:50
|modify
|59
|1.00
|1.4945
|1.4916
|1.4885
|998
|2008.11.14 21:50
|t/p
|59
|1.00
|1.4885
|1.4916
|1.4885
|600.00
|18832.00
|999
|2008.11.16 20:00
|buy
|60
|1.00
|1.4664
|1.4634
|1.4724
|1000
|2008.11.16 21:55
|modify
|60
|1.00
|1.4664
|1.4664
|1.4724
|1001
|2008.11.16 21:56
|modify
|60
|1.00
|1.4664
|1.4665
|1.4724
|1002
|2008.11.16 21:58
|modify
|60
|1.00
|1.4664
|1.4666
|1.4724
|1003
|2008.11.16 21:59
|modify
|60
|1.00
|1.4664
|1.4667
|1.4724
|1004
|2008.11.16 22:00
|modify
|60
|1.00
|1.4664
|1.4668
|1.4724
|1005
|2008.11.16 22:25
|modify
|60
|1.00
|1.4664
|1.4669
|1.4724
|1006
|2008.11.16 22:26
|modify
|60
|1.00
|1.4664
|1.4670
|1.4724
|1007
|2008.11.16 22:27
|modify
|60
|1.00
|1.4664
|1.4671
|1.4724
|1008
|2008.11.16 22:27
|modify
|60
|1.00
|1.4664
|1.4672
|1.4724
|1009
|2008.11.16 22:28
|modify
|60
|1.00
|1.4664
|1.4673
|1.4724
|1010
|2008.11.16 22:29
|modify
|60
|1.00
|1.4664
|1.4674
|1.4724
|1011
|2008.11.16 22:31
|modify
|60
|1.00
|1.4664
|1.4675
|1.4724
|1012
|2008.11.16 22:32
|modify
|60
|1.00
|1.4664
|1.4676
|1.4724
|1013
|2008.11.16 22:33
|modify
|60
|1.00
|1.4664
|1.4677
|1.4724
|1014
|2008.11.16 22:33
|modify
|60
|1.00
|1.4664
|1.4678
|1.4724
|1015
|2008.11.16 22:34
|modify
|60
|1.00
|1.4664
|1.4679
|1.4724
|1016
|2008.11.16 22:35
|modify
|60
|1.00
|1.4664
|1.4680
|1.4724
|1017
|2008.11.16 22:36
|modify
|60
|1.00
|1.4664
|1.4681
|1.4724
|1018
|2008.11.16 22:38
|modify
|60
|1.00
|1.4664
|1.4682
|1.4724
|1019
|2008.11.16 22:39
|modify
|60
|1.00
|1.4664
|1.4683
|1.4724
|1020
|2008.11.16 22:40
|modify
|60
|1.00
|1.4664
|1.4684
|1.4724
|1021
|2008.11.16 23:39
|s/l
|60
|1.00
|1.4684
|1.4684
|1.4724
|200.00
|19032.00
|1022
|2008.11.17 05:44
|sell
|61
|1.00
|1.4745
|1.4775
|1.4685
|1023
|2008.11.17 06:26
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4744
|1.4685
|1024
|2008.11.17 06:26
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4743
|1.4685
|1025
|2008.11.17 06:26
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4742
|1.4685
|1026
|2008.11.17 06:27
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4741
|1.4685
|1027
|2008.11.17 06:27
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4740
|1.4685
|1028
|2008.11.17 06:27
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4739
|1.4685
|1029
|2008.11.17 06:28
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4738
|1.4685
|1030
|2008.11.17 06:28
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4737
|1.4685
|1031
|2008.11.17 06:28
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4736
|1.4685
|1032
|2008.11.17 06:29
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4735
|1.4685
|1033
|2008.11.17 06:29
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4734
|1.4685
|1034
|2008.11.17 06:29
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4733
|1.4685
|1035
|2008.11.17 06:29
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4732
|1.4685
|1036
|2008.11.17 06:30
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4731
|1.4685
|1037
|2008.11.17 06:30
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4730
|1.4685
|1038
|2008.11.17 06:30
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4729
|1.4685
|1039
|2008.11.17 06:31
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4728
|1.4685
|1040
|2008.11.17 06:31
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4727
|1.4685
|1041
|2008.11.17 06:31
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4726
|1.4685
|1042
|2008.11.17 06:32
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4725
|1.4685
|1043
|2008.11.17 06:32
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4724
|1.4685
|1044
|2008.11.17 06:32
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4723
|1.4685
|1045
|2008.11.17 06:33
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4722
|1.4685
|1046
|2008.11.17 06:33
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4721
|1.4685
|1047
|2008.11.17 06:33
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4720
|1.4685
|1048
|2008.11.17 06:34
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4719
|1.4685
|1049
|2008.11.17 06:34
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4718
|1.4685
|1050
|2008.11.17 06:34
|modify
|61
|1.00
|1.4745
|1.4717
|1.4685
|1051
|2008.11.17 07:30
|s/l
|61
|1.00
|1.4717
|1.4717
|1.4685
|280.00
|19312.00
|1052
|2008.11.19 05:14
|sell
|62
|1.00
|1.4973
|1.5003
|1.4913
|1053
|2008.11.19 06:30
|modify
|62
|1.00
|1.4973
|1.4973
|1.4913
|1054
|2008.11.19 06:31
|modify
|62
|1.00
|1.4973
|1.4972
|1.4913
|1055
|2008.11.19 06:31
|modify
|62
|1.00
|1.4973
|1.4971
|1.4913
|1056
|2008.11.19 06:32
|modify
|62
|1.00
|1.4973
|1.4970
|1.4913
|1057
|2008.11.19 06:33
|modify
|62
|1.00
|1.4973
|1.4969
|1.4913
|1058
|2008.11.19 06:33
|modify
|62
|1.00
|1.4973
|1.4968
|1.4913
|1059
|2008.11.19 06:34
|modify
|62
|1.00
|1.4973
|1.4967
|1.4913
|1060
|2008.11.19 06:34
|modify
|62
|1.00
|1.4973
|1.4966
|1.4913
|1061
|2008.11.19 06:35
|modify
|62
|1.00
|1.4973
|1.4965
|1.4913
|1062
|2008.11.19 06:35
|modify
|62
|1.00
|1.4973
|1.4964
|1.4913
|1063
|2008.11.19 07:36
|s/l
|62
|1.00
|1.4964
|1.4964
|1.4913
|90.00
|19402.00
|1064
|2008.11.20 08:00
|buy
|63
|1.00
|1.4892
|1.4862
|1.4952
|1065
|2008.11.20 09:45
|s/l
|63
|1.00
|1.4862
|1.4862
|1.4952
|-300.00
|19102.00
|1066
|2008.11.21 04:57
|sell
|64
|1.00
|1.4754
|1.4784
|1.4694
|1067
|2008.11.21 05:09
|s/l
|64
|1.00
|1.4784
|1.4784
|1.4694
|-300.00
|18802.00
|1068
|2008.11.21 13:09
|sell
|65
|1.00
|1.4984
|1.5014
|1.4924
|1069
|2008.11.21 13:44
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4983
|1.4924
|1070
|2008.11.21 13:44
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4982
|1.4924
|1071
|2008.11.21 13:44
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4981
|1.4924
|1072
|2008.11.21 13:44
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4980
|1.4924
|1073
|2008.11.21 13:44
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4979
|1.4924
|1074
|2008.11.21 13:44
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4978
|1.4924
|1075
|2008.11.21 13:44
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4977
|1.4924
|1076
|2008.11.21 13:45
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4976
|1.4924
|1077
|2008.11.21 13:45
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4975
|1.4924
|1078
|2008.11.21 13:45
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4974
|1.4924
|1079
|2008.11.21 13:45
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4973
|1.4924
|1080
|2008.11.21 13:45
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4972
|1.4924
|1081
|2008.11.21 13:45
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4971
|1.4924
|1082
|2008.11.21 13:45
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4970
|1.4924
|1083
|2008.11.21 13:45
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4969
|1.4924
|1084
|2008.11.21 13:46
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4968
|1.4924
|1085
|2008.11.21 13:46
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4967
|1.4924
|1086
|2008.11.21 13:46
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4966
|1.4924
|1087
|2008.11.21 13:46
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4965
|1.4924
|1088
|2008.11.21 13:46
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4964
|1.4924
|1089
|2008.11.21 13:46
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4963
|1.4924
|1090
|2008.11.21 13:46
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4962
|1.4924
|1091
|2008.11.21 13:46
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4961
|1.4924
|1092
|2008.11.21 13:47
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4960
|1.4924
|1093
|2008.11.21 13:47
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4959
|1.4924
|1094
|2008.11.21 13:47
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4958
|1.4924
|1095
|2008.11.21 13:47
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4957
|1.4924
|1096
|2008.11.21 13:47
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4956
|1.4924
|1097
|2008.11.21 13:47
|modify
|65
|1.00
|1.4984
|1.4955
|1.4924
|1098
|2008.11.21 13:47
|t/p
|65
|1.00
|1.4924
|1.4955
|1.4924
|600.00
|19402.00
|1099
|2008.11.21 17:45
|buy
|66
|1.00
|1.4787
|1.4757
|1.4847
|1100
|2008.11.21 17:51
|s/l
|66
|1.00
|1.4757
|1.4757
|1.4847
|-300.00
|19102.00
|1101
|2008.11.23 20:00
|sell
|67
|1.00
|1.4954
|1.4984
|1.4894
|1102
|2008.11.23 22:31
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4954
|1.4894
|1103
|2008.11.23 22:32
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4953
|1.4894
|1104
|2008.11.23 22:32
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4952
|1.4894
|1105
|2008.11.23 22:33
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4951
|1.4894
|1106
|2008.11.23 22:34
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4950
|1.4894
|1107
|2008.11.23 22:35
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4949
|1.4894
|1108
|2008.11.23 22:36
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4948
|1.4894
|1109
|2008.11.23 22:36
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4947
|1.4894
|1110
|2008.11.23 22:37
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4946
|1.4894
|1111
|2008.11.23 22:38
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4945
|1.4894
|1112
|2008.11.23 22:39
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4944
|1.4894
|1113
|2008.11.23 22:40
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4943
|1.4894
|1114
|2008.11.24 00:15
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4942
|1.4894
|1115
|2008.11.24 00:15
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4941
|1.4894
|1116
|2008.11.24 00:16
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4940
|1.4894
|1117
|2008.11.24 00:17
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4939
|1.4894
|1118
|2008.11.24 00:18
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4938
|1.4894
|1119
|2008.11.24 00:19
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4937
|1.4894
|1120
|2008.11.24 00:19
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4936
|1.4894
|1121
|2008.11.24 00:20
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4935
|1.4894
|1122
|2008.11.24 00:21
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4934
|1.4894
|1123
|2008.11.24 00:22
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4933
|1.4894
|1124
|2008.11.24 00:23
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4932
|1.4894
|1125
|2008.11.24 00:24
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4931
|1.4894
|1126
|2008.11.24 00:24
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4930
|1.4894
|1127
|2008.11.24 00:25
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4929
|1.4894
|1128
|2008.11.24 01:00
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4928
|1.4894
|1129
|2008.11.24 01:00
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4927
|1.4894
|1130
|2008.11.24 01:01
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4926
|1.4894
|1131
|2008.11.24 01:02
|modify
|67
|1.00
|1.4954
|1.4925
|1.4894
|1132
|2008.11.24 01:03
|t/p
|67
|1.00
|1.4894
|1.4925
|1.4894
|590.20
|19692.20
|1133
|2008.11.25 05:10
|buy
|68
|1.00
|1.5095
|1.5065
|1.5155
|1134
|2008.11.25 05:53
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5096
|1.5155
|1135
|2008.11.25 05:54
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5097
|1.5155
|1136
|2008.11.25 05:54
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5098
|1.5155
|1137
|2008.11.25 05:55
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5099
|1.5155
|1138
|2008.11.25 05:55
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5100
|1.5155
|1139
|2008.11.25 05:56
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5101
|1.5155
|1140
|2008.11.25 05:56
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5102
|1.5155
|1141
|2008.11.25 06:24
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5103
|1.5155
|1142
|2008.11.25 06:24
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5104
|1.5155
|1143
|2008.11.25 06:25
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5105
|1.5155
|1144
|2008.11.25 06:25
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5106
|1.5155
|1145
|2008.11.25 06:26
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5107
|1.5155
|1146
|2008.11.25 06:26
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5108
|1.5155
|1147
|2008.11.25 06:27
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5109
|1.5155
|1148
|2008.11.25 06:27
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5110
|1.5155
|1149
|2008.11.25 06:28
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5111
|1.5155
|1150
|2008.11.25 06:28
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5112
|1.5155
|1151
|2008.11.25 06:29
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5113
|1.5155
|1152
|2008.11.25 06:29
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5114
|1.5155
|1153
|2008.11.25 06:30
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5115
|1.5155
|1154
|2008.11.25 06:30
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5116
|1.5155
|1155
|2008.11.25 06:31
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5117
|1.5155
|1156
|2008.11.25 06:31
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5118
|1.5155
|1157
|2008.11.25 06:32
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5119
|1.5155
|1158
|2008.11.25 06:33
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5120
|1.5155
|1159
|2008.11.25 06:33
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5121
|1.5155
|1160
|2008.11.25 06:34
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5122
|1.5155
|1161
|2008.11.25 06:34
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5123
|1.5155
|1162
|2008.11.25 06:35
|modify
|68
|1.00
|1.5095
|1.5124
|1.5155
|1163
|2008.11.25 06:35
|t/p
|68
|1.00
|1.5155
|1.5124
|1.5155
|600.00
|20292.20
|1164
|2008.11.25 09:46
|sell
|69
|1.00
|1.5118
|1.5148
|1.5058
|1165
|2008.11.25 10:27
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5118
|1.5058
|1166
|2008.11.25 10:27
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5117
|1.5058
|1167
|2008.11.25 10:28
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5116
|1.5058
|1168
|2008.11.25 10:28
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5115
|1.5058
|1169
|2008.11.25 10:28
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5114
|1.5058
|1170
|2008.11.25 10:29
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5113
|1.5058
|1171
|2008.11.25 10:29
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5112
|1.5058
|1172
|2008.11.25 10:30
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5111
|1.5058
|1173
|2008.11.25 10:30
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5110
|1.5058
|1174
|2008.11.25 10:30
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5109
|1.5058
|1175
|2008.11.25 10:31
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5108
|1.5058
|1176
|2008.11.25 10:31
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5107
|1.5058
|1177
|2008.11.25 10:32
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5106
|1.5058
|1178
|2008.11.25 10:32
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5105
|1.5058
|1179
|2008.11.25 10:32
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5104
|1.5058
|1180
|2008.11.25 10:33
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5103
|1.5058
|1181
|2008.11.25 10:33
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5102
|1.5058
|1182
|2008.11.25 10:34
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5101
|1.5058
|1183
|2008.11.25 10:34
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5100
|1.5058
|1184
|2008.11.25 10:34
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5099
|1.5058
|1185
|2008.11.25 10:35
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5098
|1.5058
|1186
|2008.11.25 10:35
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5097
|1.5058
|1187
|2008.11.25 10:36
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5096
|1.5058
|1188
|2008.11.25 10:36
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5095
|1.5058
|1189
|2008.11.25 10:36
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5094
|1.5058
|1190
|2008.11.25 10:37
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5093
|1.5058
|1191
|2008.11.25 10:37
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5092
|1.5058
|1192
|2008.11.25 10:38
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5091
|1.5058
|1193
|2008.11.25 10:38
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5090
|1.5058
|1194
|2008.11.25 10:38
|modify
|69
|1.00
|1.5118
|1.5089
|1.5058
|1195
|2008.11.25 11:32
|s/l
|69
|1.00
|1.5089
|1.5089
|1.5058
|290.00
|20582.20
|1196
|2008.11.25 13:10
|buy
|70
|1.00
|1.5109
|1.5079
|1.5169
|1197
|2008.11.25 13:13
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5109
|1.5169
|1198
|2008.11.25 13:13
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5110
|1.5169
|1199
|2008.11.25 13:13
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5111
|1.5169
|1200
|2008.11.25 13:13
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5112
|1.5169
|1201
|2008.11.25 13:13
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5113
|1.5169
|1202
|2008.11.25 13:13
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5114
|1.5169
|1203
|2008.11.25 13:14
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5115
|1.5169
|1204
|2008.11.25 13:14
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5116
|1.5169
|1205
|2008.11.25 13:14
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5117
|1.5169
|1206
|2008.11.25 13:14
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5118
|1.5169
|1207
|2008.11.25 13:14
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5119
|1.5169
|1208
|2008.11.25 13:14
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5120
|1.5169
|1209
|2008.11.25 13:14
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5121
|1.5169
|1210
|2008.11.25 13:14
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5122
|1.5169
|1211
|2008.11.25 13:14
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5123
|1.5169
|1212
|2008.11.25 13:14
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5124
|1.5169
|1213
|2008.11.25 13:14
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5125
|1.5169
|1214
|2008.11.25 13:15
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5126
|1.5169
|1215
|2008.11.25 13:15
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5127
|1.5169
|1216
|2008.11.25 13:15
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5128
|1.5169
|1217
|2008.11.25 13:15
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5129
|1.5169
|1218
|2008.11.25 13:15
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5130
|1.5169
|1219
|2008.11.25 13:15
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5131
|1.5169
|1220
|2008.11.25 13:15
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5132
|1.5169
|1221
|2008.11.25 13:15
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5133
|1.5169
|1222
|2008.11.25 13:15
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5134
|1.5169
|1223
|2008.11.25 13:15
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5135
|1.5169
|1224
|2008.11.25 13:15
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5136
|1.5169
|1225
|2008.11.25 13:15
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5137
|1.5169
|1226
|2008.11.25 13:16
|modify
|70
|1.00
|1.5109
|1.5138
|1.5169
|1227
|2008.11.25 13:16
|t/p
|70
|1.00
|1.5169
|1.5138
|1.5169
|600.00
|21182.20
|1228
|2008.11.25 22:29
|sell
|71
|1.00
|1.5438
|1.5468
|1.5378
|1229
|2008.11.26 01:11
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5438
|1.5378
|1230
|2008.11.26 01:11
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5437
|1.5378
|1231
|2008.11.26 01:12
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5436
|1.5378
|1232
|2008.11.26 01:13
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5435
|1.5378
|1233
|2008.11.26 01:13
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5434
|1.5378
|1234
|2008.11.26 01:14
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5433
|1.5378
|1235
|2008.11.26 01:15
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5432
|1.5378
|1236
|2008.11.26 01:15
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5431
|1.5378
|1237
|2008.11.26 01:16
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5430
|1.5378
|1238
|2008.11.26 01:17
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5429
|1.5378
|1239
|2008.11.26 01:17
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5428
|1.5378
|1240
|2008.11.26 01:18
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5427
|1.5378
|1241
|2008.11.26 01:44
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5426
|1.5378
|1242
|2008.11.26 01:45
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5425
|1.5378
|1243
|2008.11.26 01:45
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5424
|1.5378
|1244
|2008.11.26 01:46
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5423
|1.5378
|1245
|2008.11.26 01:47
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5422
|1.5378
|1246
|2008.11.26 01:47
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5421
|1.5378
|1247
|2008.11.26 01:48
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5420
|1.5378
|1248
|2008.11.26 01:49
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5419
|1.5378
|1249
|2008.11.26 01:49
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5418
|1.5378
|1250
|2008.11.26 01:50
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5417
|1.5378
|1251
|2008.11.26 01:50
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5416
|1.5378
|1252
|2008.11.26 01:51
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5415
|1.5378
|1253
|2008.11.26 01:52
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5414
|1.5378
|1254
|2008.11.26 01:52
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5413
|1.5378
|1255
|2008.11.26 01:53
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5412
|1.5378
|1256
|2008.11.26 01:54
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5411
|1.5378
|1257
|2008.11.26 01:54
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5410
|1.5378
|1258
|2008.11.26 01:55
|modify
|71
|1.00
|1.5438
|1.5409
|1.5378
|1259
|2008.11.26 01:56
|t/p
|71
|1.00
|1.5378
|1.5409
|1.5378
|590.20
|21772.40
|1260
|2008.11.26 04:00
|buy
|72
|1.00
|1.5345
|1.5315
|1.5405
|1261
|2008.11.26 04:15
|s/l
|72
|1.00
|1.5315
|1.5315
|1.5405
|-300.00
|21472.40
|1262
|2008.11.26 05:13
|buy
|73
|1.00
|1.5345
|1.5315
|1.5405
|1263
|2008.11.26 06:25
|modify
|73
|1.00
|1.5345
|1.5345
|1.5405
|1264
|2008.11.26 06:25
|modify
|73
|1.00
|1.5345
|1.5346
|1.5405
|1265
|2008.11.26 06:26
|modify
|73
|1.00
|1.5345
|1.5347
|1.5405
|1266
|2008.11.26 06:26
|modify
|73
|1.00
|1.5345
|1.5348
|1.5405
|1267
|2008.11.26 06:27
|modify
|73
|1.00
|1.5345
|1.5349
|1.5405
|1268
|2008.11.26 06:27
|modify
|73
|1.00
|1.5345
|1.5350
|1.5405
|1269
|2008.11.26 06:28
|modify
|73
|1.00
|1.5345
|1.5351
|1.5405
|1270
|2008.11.26 06:28
|modify
|73
|1.00
|1.5345
|1.5352
|1.5405
|1271
|2008.11.26 06:29
|modify
|73
|1.00
|1.5345
|1.5353
|1.5405
|1272
|2008.11.26 06:29
|modify
|73
|1.00
|1.5345
|1.5354
|1.5405
|1273
|2008.11.26 06:30
|modify
|73
|1.00
|1.5345
|1.5355
|1.5405
|1274
|2008.11.26 06:30
|modify
|73
|1.00
|1.5345
|1.5356
|1.5405
|1275
|2008.11.26 06:31
|modify
|73
|1.00
|1.5345
|1.5357
|1.5405
|1276
|2008.11.26 06:31
|modify
|73
|1.00
|1.5345
|1.5358
|1.5405
|1277
|2008.11.26 06:32
|modify
|73
|1.00
|1.5345
|1.5359
|1.5405
|1278
|2008.11.26 06:32
|modify
|73
|1.00
|1.5345
|1.5360
|1.5405
|1279
|2008.11.26 06:33
|modify
|73
|1.00
|1.5345
|1.5361
|1.5405
|1280
|2008.11.26 06:33
|modify
|73
|1.00
|1.5345
|1.5362
|1.5405
|1281
|2008.11.26 06:34
|modify
|73
|1.00
|1.5345
|1.5363
|1.5405
|1282
|2008.11.26 06:34
|modify
|73
|1.00
|1.5345
|1.5364
|1.5405
|1283
|2008.11.26 06:35
|modify
|73
|1.00
|1.5345
|1.5365
|1.5405
|1284
|2008.11.26 06:35
|modify
|73
|1.00
|1.5345
|1.5366
|1.5405
|1285
|2008.11.26 06:36
|modify
|73
|1.00
|1.5345
|1.5367
|1.5405
|1286
|2008.11.26 07:33
|s/l
|73
|1.00
|1.5367
|1.5367
|1.5405
|220.00
|21692.40
|1287
|2008.11.26 09:49
|sell
|74
|1.00
|1.5360
|1.5390
|1.5300
|1288
|2008.11.26 10:25
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5360
|1.5300
|1289
|2008.11.26 10:26
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5359
|1.5300
|1290
|2008.11.26 10:26
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5358
|1.5300
|1291
|2008.11.26 10:26
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5357
|1.5300
|1292
|2008.11.26 10:26
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5356
|1.5300
|1293
|2008.11.26 10:26
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5355
|1.5300
|1294
|2008.11.26 10:26
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5354
|1.5300
|1295
|2008.11.26 10:27
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5353
|1.5300
|1296
|2008.11.26 10:27
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5352
|1.5300
|1297
|2008.11.26 10:27
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5351
|1.5300
|1298
|2008.11.26 10:27
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5350
|1.5300
|1299
|2008.11.26 10:27
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5349
|1.5300
|1300
|2008.11.26 10:28
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5348
|1.5300
|1301
|2008.11.26 10:28
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5347
|1.5300
|1302
|2008.11.26 10:28
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5346
|1.5300
|1303
|2008.11.26 10:28
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5345
|1.5300
|1304
|2008.11.26 10:28
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5344
|1.5300
|1305
|2008.11.26 10:28
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5343
|1.5300
|1306
|2008.11.26 10:29
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5342
|1.5300
|1307
|2008.11.26 10:29
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5341
|1.5300
|1308
|2008.11.26 10:29
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5340
|1.5300
|1309
|2008.11.26 10:29
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5339
|1.5300
|1310
|2008.11.26 10:29
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5338
|1.5300
|1311
|2008.11.26 10:29
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5337
|1.5300
|1312
|2008.11.26 10:30
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5336
|1.5300
|1313
|2008.11.26 10:30
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5335
|1.5300
|1314
|2008.11.26 10:30
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5334
|1.5300
|1315
|2008.11.26 10:30
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5333
|1.5300
|1316
|2008.11.26 10:30
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5332
|1.5300
|1317
|2008.11.26 10:30
|modify
|74
|1.00
|1.5360
|1.5331
|1.5300
|1318
|2008.11.26 10:31
|t/p
|74
|1.00
|1.5300
|1.5331
|1.5300
|600.00
|22292.40
|1319
|2008.11.26 13:44
|buy
|75
|1.00
|1.5332
|1.5302
|1.5392
|1320
|2008.11.26 13:50
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5332
|1.5392
|1321
|2008.11.26 13:51
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5333
|1.5392
|1322
|2008.11.26 13:51
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5334
|1.5392
|1323
|2008.11.26 13:51
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5335
|1.5392
|1324
|2008.11.26 13:51
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5336
|1.5392
|1325
|2008.11.26 13:51
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5337
|1.5392
|1326
|2008.11.26 13:51
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5338
|1.5392
|1327
|2008.11.26 13:52
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5339
|1.5392
|1328
|2008.11.26 13:52
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5340
|1.5392
|1329
|2008.11.26 13:52
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5341
|1.5392
|1330
|2008.11.26 13:52
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5342
|1.5392
|1331
|2008.11.26 13:52
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5343
|1.5392
|1332
|2008.11.26 13:53
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5344
|1.5392
|1333
|2008.11.26 13:53
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5345
|1.5392
|1334
|2008.11.26 13:53
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5346
|1.5392
|1335
|2008.11.26 13:53
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5347
|1.5392
|1336
|2008.11.26 13:53
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5348
|1.5392
|1337
|2008.11.26 13:54
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5349
|1.5392
|1338
|2008.11.26 13:54
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5350
|1.5392
|1339
|2008.11.26 13:54
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5351
|1.5392
|1340
|2008.11.26 13:54
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5352
|1.5392
|1341
|2008.11.26 14:23
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5353
|1.5392
|1342
|2008.11.26 14:24
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5354
|1.5392
|1343
|2008.11.26 14:24
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5355
|1.5392
|1344
|2008.11.26 14:24
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5356
|1.5392
|1345
|2008.11.26 14:24
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5357
|1.5392
|1346
|2008.11.26 14:24
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5358
|1.5392
|1347
|2008.11.26 14:24
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5359
|1.5392
|1348
|2008.11.26 14:25
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5360
|1.5392
|1349
|2008.11.26 14:25
|modify
|75
|1.00
|1.5332
|1.5361
|1.5392
|1350
|2008.11.26 14:25
|t/p
|75
|1.00
|1.5392
|1.5361
|1.5392
|600.00
|22892.40
|1351
|2008.11.27 05:51
|sell
|76
|1.00
|1.5374
|1.5404
|1.5314
|1352
|2008.11.27 06:28
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5374
|1.5314
|1353
|2008.11.27 06:29
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5373
|1.5314
|1354
|2008.11.27 06:29
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5372
|1.5314
|1355
|2008.11.27 06:29
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5371
|1.5314
|1356
|2008.11.27 06:29
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5370
|1.5314
|1357
|2008.11.27 06:30
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5369
|1.5314
|1358
|2008.11.27 06:30
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5368
|1.5314
|1359
|2008.11.27 06:30
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5367
|1.5314
|1360
|2008.11.27 06:31
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5366
|1.5314
|1361
|2008.11.27 06:31
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5365
|1.5314
|1362
|2008.11.27 06:31
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5364
|1.5314
|1363
|2008.11.27 06:31
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5363
|1.5314
|1364
|2008.11.27 06:32
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5362
|1.5314
|1365
|2008.11.27 06:32
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5361
|1.5314
|1366
|2008.11.27 06:32
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5360
|1.5314
|1367
|2008.11.27 06:33
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5359
|1.5314
|1368
|2008.11.27 06:33
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5358
|1.5314
|1369
|2008.11.27 06:33
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5357
|1.5314
|1370
|2008.11.27 06:33
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5356
|1.5314
|1371
|2008.11.27 06:34
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5355
|1.5314
|1372
|2008.11.27 06:34
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5354
|1.5314
|1373
|2008.11.27 06:34
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5353
|1.5314
|1374
|2008.11.27 06:35
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5352
|1.5314
|1375
|2008.11.27 06:35
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5351
|1.5314
|1376
|2008.11.27 06:35
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5350
|1.5314
|1377
|2008.11.27 06:35
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5349
|1.5314
|1378
|2008.11.27 06:36
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5348
|1.5314
|1379
|2008.11.27 06:36
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5347
|1.5314
|1380
|2008.11.27 06:36
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5346
|1.5314
|1381
|2008.11.27 06:37
|modify
|76
|1.00
|1.5374
|1.5345
|1.5314
|1382
|2008.11.27 06:37
|t/p
|76
|1.00
|1.5314
|1.5345
|1.5314
|600.00
|23492.40
|1383
|2008.11.28 09:06
|sell
|77
|1.00
|1.5425
|1.5455
|1.5365
|1384
|2008.11.28 09:45
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5425
|1.5365
|1385
|2008.11.28 09:46
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5424
|1.5365
|1386
|2008.11.28 09:46
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5423
|1.5365
|1387
|2008.11.28 09:46
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5422
|1.5365
|1388
|2008.11.28 09:47
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5421
|1.5365
|1389
|2008.11.28 09:47
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5420
|1.5365
|1390
|2008.11.28 09:47
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5419
|1.5365
|1391
|2008.11.28 09:48
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5418
|1.5365
|1392
|2008.11.28 09:48
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5417
|1.5365
|1393
|2008.11.28 09:48
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5416
|1.5365
|1394
|2008.11.28 09:49
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5415
|1.5365
|1395
|2008.11.28 09:49
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5414
|1.5365
|1396
|2008.11.28 09:49
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5413
|1.5365
|1397
|2008.11.28 09:50
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5412
|1.5365
|1398
|2008.11.28 09:50
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5411
|1.5365
|1399
|2008.11.28 09:50
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5410
|1.5365
|1400
|2008.11.28 09:51
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5409
|1.5365
|1401
|2008.11.28 09:51
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5408
|1.5365
|1402
|2008.11.28 09:51
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5407
|1.5365
|1403
|2008.11.28 09:52
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5406
|1.5365
|1404
|2008.11.28 09:52
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5405
|1.5365
|1405
|2008.11.28 09:52
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5404
|1.5365
|1406
|2008.11.28 09:53
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5403
|1.5365
|1407
|2008.11.28 09:53
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5402
|1.5365
|1408
|2008.11.28 09:53
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5401
|1.5365
|1409
|2008.11.28 09:54
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5400
|1.5365
|1410
|2008.11.28 09:54
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5399
|1.5365
|1411
|2008.11.28 09:54
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5398
|1.5365
|1412
|2008.11.28 09:55
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5397
|1.5365
|1413
|2008.11.28 10:23
|modify
|77
|1.00
|1.5425
|1.5396
|1.5365
|1414
|2008.11.28 10:23
|t/p
|77
|1.00
|1.5365
|1.5396
|1.5365
|600.00
|24092.40
|1415
|2008.11.28 13:48
|buy
|78
|1.00
|1.5338
|1.5308
|1.5398
|1416
|2008.11.28 14:28
|modify
|78
|1.00
|1.5338
|1.5339
|1.5398
|1417
|2008.11.28 14:28
|modify
|78
|1.00
|1.5338
|1.5340
|1.5398
|1418
|2008.11.28 14:28
|modify
|78
|1.00
|1.5338
|1.5341
|1.5398
|1419
|2008.11.28 14:29
|modify
|78
|1.00
|1.5338
|1.5342
|1.5398
|1420
|2008.11.28 14:29
|modify
|78
|1.00
|1.5338
|1.5343
|1.5398
|1421
|2008.11.28 14:29
|modify
|78
|1.00
|1.5338
|1.5344
|1.5398
|1422
|2008.11.28 14:30
|modify
|78
|1.00
|1.5338
|1.5345
|1.5398
|1423
|2008.11.28 14:30
|modify
|78
|1.00
|1.5338
|1.5346
|1.5398
|1424
|2008.11.28 14:30
|modify
|78
|1.00
|1.5338
|1.5347
|1.5398
|1425
|2008.11.28 14:30
|modify
|78
|1.00
|1.5338
|1.5348
|1.5398
|1426
|2008.11.28 14:31
|modify
|78
|1.00
|1.5338
|1.5349
|1.5398
|1427
|2008.11.28 14:31
|modify
|78
|1.00
|1.5338
|1.5350
|1.5398
|1428
|2008.11.28 14:31
|modify
|78
|1.00
|1.5338
|1.5351
|1.5398
|1429
|2008.11.28 14:32
|modify
|78
|1.00
|1.5338
|1.5352
|1.5398
|1430
|2008.11.28 14:32
|modify
|78
|1.00
|1.5338
|1.5353
|1.5398
|1431
|2008.11.28 14:32
|modify
|78
|1.00
|1.5338
|1.5354
|1.5398
|1432
|2008.11.28 14:33
|modify
|78
|1.00
|1.5338
|1.5355
|1.5398
|1433
|2008.11.28 14:33
|modify
|78
|1.00
|1.5338
|1.5356
|1.5398
|1434
|2008.11.28 14:33
|modify
|78
|1.00
|1.5338
|1.5357
|1.5398
|1435
|2008.11.28 14:34
|modify
|78
|1.00
|1.5338
|1.5358
|1.5398
|1436
|2008.11.28 14:34
|modify
|78
|1.00
|1.5338
|1.5359
|1.5398
|1437
|2008.11.28 14:34
|modify
|78
|1.00
|1.5338
|1.5360
|1.5398
|1438
|2008.11.28 14:35
|modify
|78
|1.00
|1.5338
|1.5361
|1.5398
|1439
|2008.11.28 15:27
|s/l
|78
|1.00
|1.5361
|1.5361
|1.5398
|230.00
|24322.40
|1440
|2008.12.01 00:00
|buy
|79
|1.00
|1.5347
|1.5317
|1.5407
|1441
|2008.12.01 01:50
|s/l
|79
|1.00
|1.5317
|1.5317
|1.5407
|-300.00
|24022.40
|1442
|2008.12.01 08:45
|buy
|80
|1.00
|1.5266
|1.5236
|1.5326
|1443
|2008.12.01 09:05
|s/l
|80
|1.00
|1.5236
|1.5236
|1.5326
|-300.00
|23722.40
|1444
|2008.12.05 02:32
|buy
|81
|1.00
|1.4683
|1.4653
|1.4743
|1445
|2008.12.05 04:17
|s/l
|81
|1.00
|1.4653
|1.4653
|1.4743
|-300.00
|23422.40
|1446
|2008.12.05 09:51
|sell
|82
|1.00
|1.4691
|1.4721
|1.4631
|1447
|2008.12.05 10:30
|modify
|82
|1.00
|1.4691
|1.4691
|1.4631
|1448
|2008.12.05 10:30
|modify
|82
|1.00
|1.4691
|1.4690
|1.4631
|1449
|2008.12.05 10:30
|modify
|82
|1.00
|1.4691
|1.4689
|1.4631
|1450
|2008.12.05 10:31
|modify
|82
|1.00
|1.4691
|1.4688
|1.4631
|1451
|2008.12.05 10:31
|modify
|82
|1.00
|1.4691
|1.4687
|1.4631
|1452
|2008.12.05 10:31
|modify
|82
|1.00
|1.4691
|1.4686
|1.4631
|1453
|2008.12.05 10:32
|modify
|82
|1.00
|1.4691
|1.4685
|1.4631
|1454
|2008.12.05 10:32
|modify
|82
|1.00
|1.4691
|1.4684
|1.4631
|1455
|2008.12.05 10:32
|modify
|82
|1.00
|1.4691
|1.4683
|1.4631
|1456
|2008.12.05 10:33
|modify
|82
|1.00
|1.4691
|1.4682
|1.4631
|1457
|2008.12.05 10:33
|modify
|82
|1.00
|1.4691
|1.4681
|1.4631
|1458
|2008.12.05 10:33
|modify
|82
|1.00
|1.4691
|1.4680
|1.4631
|1459
|2008.12.05 10:34
|modify
|82
|1.00
|1.4691
|1.4679
|1.4631
|1460
|2008.12.05 10:34
|modify
|82
|1.00
|1.4691
|1.4678
|1.4631
|1461
|2008.12.05 10:34
|modify
|82
|1.00
|1.4691
|1.4677
|1.4631
|1462
|2008.12.05 10:35
|modify
|82
|1.00
|1.4691
|1.4676
|1.4631
|1463
|2008.12.05 10:35
|modify
|82
|1.00
|1.4691
|1.4675
|1.4631
|1464
|2008.12.05 10:35
|modify
|82
|1.00
|1.4691
|1.4674
|1.4631
|1465
|2008.12.05 10:36
|modify
|82
|1.00
|1.4691
|1.4673
|1.4631
|1466
|2008.12.05 10:36
|modify
|82
|1.00
|1.4691
|1.4672
|1.4631
|1467
|2008.12.05 10:37
|modify
|82
|1.00
|1.4691
|1.4671
|1.4631
|1468
|2008.12.05 10:37
|modify
|82
|1.00
|1.4691
|1.4670
|1.4631
|1469
|2008.12.05 10:37
|modify
|82
|1.00
|1.4691
|1.4669
|1.4631
|1470
|2008.12.05 10:38
|modify
|82
|1.00
|1.4691
|1.4668
|1.4631
|1471
|2008.12.05 11:30
|s/l
|82
|1.00
|1.4668
|1.4668
|1.4631
|230.00
|23652.40
|1472
|2008.12.08 04:45
|sell
|83
|1.00
|1.4747
|1.4777
|1.4687
|1473
|2008.12.08 05:07
|s/l
|83
|1.00
|1.4777
|1.4777
|1.4687
|-300.00
|23352.40
|1474
|2008.12.08 09:48
|sell
|84
|1.00
|1.4951
|1.4981
|1.4891
|1475
|2008.12.08 10:25
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4951
|1.4891
|1476
|2008.12.08 10:25
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4950
|1.4891
|1477
|2008.12.08 10:25
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4949
|1.4891
|1478
|2008.12.08 10:25
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4948
|1.4891
|1479
|2008.12.08 10:26
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4947
|1.4891
|1480
|2008.12.08 10:26
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4946
|1.4891
|1481
|2008.12.08 10:26
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4945
|1.4891
|1482
|2008.12.08 10:26
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4944
|1.4891
|1483
|2008.12.08 10:26
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4943
|1.4891
|1484
|2008.12.08 10:26
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4942
|1.4891
|1485
|2008.12.08 10:26
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4941
|1.4891
|1486
|2008.12.08 10:27
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4940
|1.4891
|1487
|2008.12.08 10:27
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4939
|1.4891
|1488
|2008.12.08 10:27
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4938
|1.4891
|1489
|2008.12.08 10:27
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4937
|1.4891
|1490
|2008.12.08 10:27
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4936
|1.4891
|1491
|2008.12.08 10:27
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4935
|1.4891
|1492
|2008.12.08 10:27
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4934
|1.4891
|1493
|2008.12.08 10:28
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4933
|1.4891
|1494
|2008.12.08 10:28
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4932
|1.4891
|1495
|2008.12.08 10:28
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4931
|1.4891
|1496
|2008.12.08 10:28
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4930
|1.4891
|1497
|2008.12.08 10:28
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4929
|1.4891
|1498
|2008.12.08 10:28
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4928
|1.4891
|1499
|2008.12.08 10:28
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4927
|1.4891
|1500
|2008.12.08 10:29
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4926
|1.4891
|1501
|2008.12.08 10:29
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4925
|1.4891
|1502
|2008.12.08 10:29
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4924
|1.4891
|1503
|2008.12.08 10:29
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4923
|1.4891
|1504
|2008.12.08 10:29
|modify
|84
|1.00
|1.4951
|1.4922
|1.4891
|1505
|2008.12.08 10:29
|t/p
|84
|1.00
|1.4891
|1.4922
|1.4891
|600.00
|23952.40
|1506
|2008.12.08 20:00
|sell
|85
|1.00
|1.4945
|1.4975
|1.4885
|1507
|2008.12.08 22:27
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4944
|1.4885
|1508
|2008.12.08 22:28
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4943
|1.4885
|1509
|2008.12.08 22:29
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4942
|1.4885
|1510
|2008.12.08 22:30
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4941
|1.4885
|1511
|2008.12.08 22:30
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4940
|1.4885
|1512
|2008.12.08 22:31
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4939
|1.4885
|1513
|2008.12.08 22:32
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4938
|1.4885
|1514
|2008.12.08 22:33
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4937
|1.4885
|1515
|2008.12.08 22:33
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4936
|1.4885
|1516
|2008.12.08 22:34
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4935
|1.4885
|1517
|2008.12.08 22:35
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4934
|1.4885
|1518
|2008.12.08 22:35
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4933
|1.4885
|1519
|2008.12.08 22:36
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4932
|1.4885
|1520
|2008.12.08 23:11
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4931
|1.4885
|1521
|2008.12.08 23:12
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4930
|1.4885
|1522
|2008.12.08 23:12
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4929
|1.4885
|1523
|2008.12.08 23:13
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4928
|1.4885
|1524
|2008.12.08 23:13
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4927
|1.4885
|1525
|2008.12.08 23:14
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4926
|1.4885
|1526
|2008.12.08 23:15
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4925
|1.4885
|1527
|2008.12.08 23:15
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4924
|1.4885
|1528
|2008.12.08 23:16
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4923
|1.4885
|1529
|2008.12.08 23:16
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4922
|1.4885
|1530
|2008.12.08 23:17
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4921
|1.4885
|1531
|2008.12.08 23:18
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4920
|1.4885
|1532
|2008.12.08 23:18
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4919
|1.4885
|1533
|2008.12.08 23:19
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4918
|1.4885
|1534
|2008.12.08 23:19
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4917
|1.4885
|1535
|2008.12.08 23:20
|modify
|85
|1.00
|1.4945
|1.4916
|1.4885
|1536
|2008.12.08 23:21
|t/p
|85
|1.00
|1.4885
|1.4916
|1.4885
|600.00
|24552.40
|1537
|2008.12.09 01:44
|buy
|86
|1.00
|1.4870
|1.4840
|1.4930
|1538
|2008.12.09 02:27
|s/l
|86
|1.00
|1.4840
|1.4840
|1.4930
|-300.00
|24252.40
|1539
|2008.12.09 13:54
|buy
|87
|1.00
|1.4763
|1.4733
|1.4823
|1540
|2008.12.09 14:34
|modify
|87
|1.00
|1.4763
|1.4763
|1.4823
|1541
|2008.12.09 14:34
|modify
|87
|1.00
|1.4763
|1.4764
|1.4823
|1542
|2008.12.09 14:35
|modify
|87
|1.00
|1.4763
|1.4765
|1.4823
|1543
|2008.12.09 14:35
|modify
|87
|1.00
|1.4763
|1.4766
|1.4823
|1544
|2008.12.09 14:36
|modify
|87
|1.00
|1.4763
|1.4767
|1.4823
|1545
|2008.12.09 14:36
|modify
|87
|1.00
|1.4763
|1.4768
|1.4823
|1546
|2008.12.09 14:36
|modify
|87
|1.00
|1.4763
|1.4769
|1.4823
|1547
|2008.12.09 14:37
|modify
|87
|1.00
|1.4763
|1.4770
|1.4823
|1548
|2008.12.09 14:37
|modify
|87
|1.00
|1.4763
|1.4771
|1.4823
|1549
|2008.12.09 14:38
|modify
|87
|1.00
|1.4763
|1.4772
|1.4823
|1550
|2008.12.09 14:38
|modify
|87
|1.00
|1.4763
|1.4773
|1.4823
|1551
|2008.12.09 14:39
|modify
|87
|1.00
|1.4763
|1.4774
|1.4823
|1552
|2008.12.09 15:29
|s/l
|87
|1.00
|1.4774
|1.4774
|1.4823
|110.00
|24362.40
|1553
|2008.12.09 15:38
|buy
|88
|1.00
|1.4763
|1.4733
|1.4823
|1554
|2008.12.09 15:39
|modify
|88
|1.00
|1.4763
|1.4768
|1.4823
|1555
|2008.12.09 16:00
|modify
|88
|1.00
|1.4763
|1.4769
|1.4823
|1556
|2008.12.09 16:01
|modify
|88
|1.00
|1.4763
|1.4770
|1.4823
|1557
|2008.12.09 16:01
|modify
|88
|1.00
|1.4763
|1.4771
|1.4823
|1558
|2008.12.09 16:02
|modify
|88
|1.00
|1.4763
|1.4772
|1.4823
|1559
|2008.12.09 16:02
|modify
|88
|1.00
|1.4763
|1.4773
|1.4823
|1560
|2008.12.09 16:03
|modify
|88
|1.00
|1.4763
|1.4774
|1.4823
|1561
|2008.12.09 16:04
|modify
|88
|1.00
|1.4763
|1.4775
|1.4823
|1562
|2008.12.09 16:04
|modify
|88
|1.00
|1.4763
|1.4776
|1.4823
|1563
|2008.12.09 16:05
|modify
|88
|1.00
|1.4763
|1.4777
|1.4823
|1564
|2008.12.09 16:05
|modify
|88
|1.00
|1.4763
|1.4778
|1.4823
|1565
|2008.12.09 16:06
|modify
|88
|1.00
|1.4763
|1.4779
|1.4823
|1566
|2008.12.09 16:07
|modify
|88
|1.00
|1.4763
|1.4780
|1.4823
|1567
|2008.12.09 16:07
|modify
|88
|1.00
|1.4763
|1.4781
|1.4823
|1568
|2008.12.09 16:08
|modify
|88
|1.00
|1.4763
|1.4782
|1.4823
|1569
|2008.12.09 16:08
|modify
|88
|1.00
|1.4763
|1.4783
|1.4823
|1570
|2008.12.09 16:09
|modify
|88
|1.00
|1.4763
|1.4784
|1.4823
|1571
|2008.12.09 16:10
|modify
|88
|1.00
|1.4763
|1.4785
|1.4823
|1572
|2008.12.09 16:10
|modify
|88
|1.00
|1.4763
|1.4786
|1.4823
|1573
|2008.12.09 16:11
|modify
|88
|1.00
|1.4763
|1.4787
|1.4823
|1574
|2008.12.09 16:11
|modify
|88
|1.00
|1.4763
|1.4788
|1.4823
|1575
|2008.12.09 16:12
|modify
|88
|1.00
|1.4763
|1.4789
|1.4823
|1576
|2008.12.09 16:13
|modify
|88
|1.00
|1.4763
|1.4790
|1.4823
|1577
|2008.12.09 16:13
|modify
|88
|1.00
|1.4763
|1.4791
|1.4823
|1578
|2008.12.09 16:14
|modify
|88
|1.00
|1.4763
|1.4792
|1.4823
|1579
|2008.12.09 16:14
|t/p
|88
|1.00
|1.4823
|1.4792
|1.4823
|600.00
|24962.40
|1580
|2008.12.09 17:45
|sell
|89
|1.00
|1.4797
|1.4827
|1.4737
|1581
|2008.12.09 18:26
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4797
|1.4737
|1582
|2008.12.09 18:26
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4796
|1.4737
|1583
|2008.12.09 18:26
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4795
|1.4737
|1584
|2008.12.09 18:27
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4794
|1.4737
|1585
|2008.12.09 18:27
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4793
|1.4737
|1586
|2008.12.09 18:28
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4792
|1.4737
|1587
|2008.12.09 18:28
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4791
|1.4737
|1588
|2008.12.09 18:28
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4790
|1.4737
|1589
|2008.12.09 18:29
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4789
|1.4737
|1590
|2008.12.09 18:29
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4788
|1.4737
|1591
|2008.12.09 18:29
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4787
|1.4737
|1592
|2008.12.09 18:30
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4786
|1.4737
|1593
|2008.12.09 18:30
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4785
|1.4737
|1594
|2008.12.09 18:31
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4784
|1.4737
|1595
|2008.12.09 18:31
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4783
|1.4737
|1596
|2008.12.09 18:31
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4782
|1.4737
|1597
|2008.12.09 18:32
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4781
|1.4737
|1598
|2008.12.09 18:32
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4780
|1.4737
|1599
|2008.12.09 18:32
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4779
|1.4737
|1600
|2008.12.09 18:33
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4778
|1.4737
|1601
|2008.12.09 18:33
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4777
|1.4737
|1602
|2008.12.09 18:34
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4776
|1.4737
|1603
|2008.12.09 18:34
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4775
|1.4737
|1604
|2008.12.09 18:34
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4774
|1.4737
|1605
|2008.12.09 18:35
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4773
|1.4737
|1606
|2008.12.09 18:35
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4772
|1.4737
|1607
|2008.12.09 18:35
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4771
|1.4737
|1608
|2008.12.09 18:36
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4770
|1.4737
|1609
|2008.12.09 18:36
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4769
|1.4737
|1610
|2008.12.09 18:37
|modify
|89
|1.00
|1.4797
|1.4768
|1.4737
|1611
|2008.12.09 18:37
|t/p
|89
|1.00
|1.4737
|1.4768
|1.4737
|600.00
|25562.40
|1612
|2008.12.10 04:47
|sell
|90
|1.00
|1.4775
|1.4805
|1.4715
|1613
|2008.12.10 05:14
|s/l
|90
|1.00
|1.4805
|1.4805
|1.4715
|-300.00
|25262.40
|1614
|2008.12.10 17:45
|sell
|91
|1.00
|1.4818
|1.4848
|1.4758
|1615
|2008.12.10 18:24
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4818
|1.4758
|1616
|2008.12.10 18:24
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4817
|1.4758
|1617
|2008.12.10 18:24
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4816
|1.4758
|1618
|2008.12.10 18:24
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4815
|1.4758
|1619
|2008.12.10 18:24
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4814
|1.4758
|1620
|2008.12.10 18:25
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4813
|1.4758
|1621
|2008.12.10 18:25
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4812
|1.4758
|1622
|2008.12.10 18:25
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4811
|1.4758
|1623
|2008.12.10 18:25
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4810
|1.4758
|1624
|2008.12.10 18:25
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4809
|1.4758
|1625
|2008.12.10 18:26
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4808
|1.4758
|1626
|2008.12.10 18:26
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4807
|1.4758
|1627
|2008.12.10 18:26
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4806
|1.4758
|1628
|2008.12.10 18:26
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4805
|1.4758
|1629
|2008.12.10 18:26
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4804
|1.4758
|1630
|2008.12.10 18:26
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4803
|1.4758
|1631
|2008.12.10 18:27
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4802
|1.4758
|1632
|2008.12.10 18:27
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4801
|1.4758
|1633
|2008.12.10 18:27
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4800
|1.4758
|1634
|2008.12.10 18:27
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4799
|1.4758
|1635
|2008.12.10 18:27
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4798
|1.4758
|1636
|2008.12.10 18:28
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4797
|1.4758
|1637
|2008.12.10 18:28
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4796
|1.4758
|1638
|2008.12.10 18:28
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4795
|1.4758
|1639
|2008.12.10 18:28
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4794
|1.4758
|1640
|2008.12.10 18:28
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4793
|1.4758
|1641
|2008.12.10 18:28
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4792
|1.4758
|1642
|2008.12.10 18:29
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4791
|1.4758
|1643
|2008.12.10 18:29
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4790
|1.4758
|1644
|2008.12.10 18:29
|modify
|91
|1.00
|1.4818
|1.4789
|1.4758
|1645
|2008.12.10 18:29
|t/p
|91
|1.00
|1.4758
|1.4789
|1.4758
|600.00
|25862.40
|1646
|2008.12.11 04:44
|sell
|92
|1.00
|1.4872
|1.4902
|1.4812
|1647
|2008.12.11 05:10
|s/l
|92
|1.00
|1.4902
|1.4902
|1.4812
|-300.00
|25562.40
|1648
|2008.12.11 09:09
|sell
|93
|1.00
|1.4962
|1.4992
|1.4902
|1649
|2008.12.11 10:23
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4962
|1.4902
|1650
|2008.12.11 10:23
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4961
|1.4902
|1651
|2008.12.11 10:23
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4960
|1.4902
|1652
|2008.12.11 10:23
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4959
|1.4902
|1653
|2008.12.11 10:23
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4958
|1.4902
|1654
|2008.12.11 10:24
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4957
|1.4902
|1655
|2008.12.11 10:24
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4956
|1.4902
|1656
|2008.12.11 10:24
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4955
|1.4902
|1657
|2008.12.11 10:24
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4954
|1.4902
|1658
|2008.12.11 10:25
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4953
|1.4902
|1659
|2008.12.11 10:25
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4952
|1.4902
|1660
|2008.12.11 10:25
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4951
|1.4902
|1661
|2008.12.11 10:25
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4950
|1.4902
|1662
|2008.12.11 10:26
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4949
|1.4902
|1663
|2008.12.11 10:26
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4948
|1.4902
|1664
|2008.12.11 10:26
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4947
|1.4902
|1665
|2008.12.11 10:26
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4946
|1.4902
|1666
|2008.12.11 10:26
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4945
|1.4902
|1667
|2008.12.11 10:27
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4944
|1.4902
|1668
|2008.12.11 10:27
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4943
|1.4902
|1669
|2008.12.11 10:27
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4942
|1.4902
|1670
|2008.12.11 10:27
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4941
|1.4902
|1671
|2008.12.11 10:28
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4940
|1.4902
|1672
|2008.12.11 10:28
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4939
|1.4902
|1673
|2008.12.11 10:28
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4938
|1.4902
|1674
|2008.12.11 10:28
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4937
|1.4902
|1675
|2008.12.11 10:29
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4936
|1.4902
|1676
|2008.12.11 10:29
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4935
|1.4902
|1677
|2008.12.11 10:29
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4934
|1.4902
|1678
|2008.12.11 10:29
|modify
|93
|1.00
|1.4962
|1.4933
|1.4902
|1679
|2008.12.11 10:29
|t/p
|93
|1.00
|1.4902
|1.4933
|1.4902
|600.00
|26162.40
|1680
|2008.12.11 13:51
|buy
|94
|1.00
|1.4939
|1.4909
|1.4999
|1681
|2008.12.11 14:33
|modify
|94
|1.00
|1.4939
|1.4940
|1.4999
|1682
|2008.12.11 15:28
|s/l
|94
|1.00
|1.4940
|1.4940
|1.4999
|10.00
|26172.40
|1683
|2008.12.11 15:30
|buy
|95
|1.00
|1.4939
|1.4909
|1.4999
|1684
|2008.12.11 16:09
|s/l
|95
|1.00
|1.4909
|1.4909
|1.4999
|-300.00
|25872.40
|1685
|2008.12.12 17:48
|buy
|96
|1.00
|1.4924
|1.4894
|1.4984
|1686
|2008.12.12 18:26
|modify
|96
|1.00
|1.4924
|1.4924
|1.4984
|1687
|2008.12.12 18:26
|modify
|96
|1.00
|1.4924
|1.4925
|1.4984
|1688
|2008.12.12 18:27
|modify
|96
|1.00
|1.4924
|1.4926
|1.4984
|1689
|2008.12.12 18:27
|modify
|96
|1.00
|1.4924
|1.4927
|1.4984
|1690
|2008.12.12 18:27
|modify
|96
|1.00
|1.4924
|1.4928
|1.4984
|1691
|2008.12.12 18:27
|modify
|96
|1.00
|1.4924
|1.4929
|1.4984
|1692
|2008.12.12 18:27
|modify
|96
|1.00
|1.4924
|1.4930
|1.4984
|1693
|2008.12.12 18:28
|modify
|96
|1.00
|1.4924
|1.4931
|1.4984
|1694
|2008.12.12 18:28
|modify
|96
|1.00
|1.4924
|1.4932
|1.4984
|1695
|2008.12.12 18:28
|modify
|96
|1.00
|1.4924
|1.4933
|1.4984
|1696
|2008.12.12 18:28
|modify
|96
|1.00
|1.4924
|1.4934
|1.4984
|1697
|2008.12.12 18:28
|modify
|96
|1.00
|1.4924
|1.4935
|1.4984
|1698
|2008.12.12 18:28
|modify
|96
|1.00
|1.4924
|1.4936
|1.4984
|1699
|2008.12.12 18:29
|modify
|96
|1.00
|1.4924
|1.4937
|1.4984
|1700
|2008.12.12 18:29
|modify
|96
|1.00
|1.4924
|1.4938
|1.4984
|1701
|2008.12.12 18:29
|modify
|96
|1.00
|1.4924
|1.4939
|1.4984
|1702
|2008.12.12 18:29
|modify
|96
|1.00
|1.4924
|1.4940
|1.4984
|1703
|2008.12.12 18:29
|modify
|96
|1.00
|1.4924
|1.4941
|1.4984
|1704
|2008.12.12 18:30
|modify
|96
|1.00
|1.4924
|1.4942
|1.4984
|1705
|2008.12.12 18:30
|modify
|96
|1.00
|1.4924
|1.4943
|1.4984
|1706
|2008.12.12 18:30
|modify
|96
|1.00
|1.4924
|1.4944
|1.4984
|1707
|2008.12.12 18:30
|modify
|96
|1.00
|1.4924
|1.4945
|1.4984
|1708
|2008.12.12 18:30
|modify
|96
|1.00
|1.4924
|1.4946
|1.4984
|1709
|2008.12.12 18:31
|modify
|96
|1.00
|1.4924
|1.4947
|1.4984
|1710
|2008.12.12 18:31
|modify
|96
|1.00
|1.4924
|1.4948
|1.4984
|1711
|2008.12.12 18:51
|s/l
|96
|1.00
|1.4948
|1.4948
|1.4984
|240.00
|26112.40
|1712
|2008.12.12 19:30
|buy
|97
|1.00
|1.4924
|1.4894
|1.4984
|1713
|2008.12.12 19:31
|modify
|97
|1.00
|1.4924
|1.4938
|1.4984
|1714
|2008.12.12 20:00
|modify
|97
|1.00
|1.4924
|1.4939
|1.4984
|1715
|2008.12.12 20:00
|modify
|97
|1.00
|1.4924
|1.4940
|1.4984
|1716
|2008.12.12 20:01
|modify
|97
|1.00
|1.4924
|1.4941
|1.4984
|1717
|2008.12.12 20:03
|modify
|97
|1.00
|1.4924
|1.4942
|1.4984
|1718
|2008.12.12 20:04
|modify
|97
|1.00
|1.4924
|1.4943
|1.4984
|1719
|2008.12.12 20:05
|modify
|97
|1.00
|1.4924
|1.4944
|1.4984
|1720
|2008.12.12 20:06
|modify
|97
|1.00
|1.4924
|1.4945
|1.4984
|1721
|2008.12.12 20:08
|modify
|97
|1.00
|1.4924
|1.4946
|1.4984
|1722
|2008.12.12 20:09
|modify
|97
|1.00
|1.4924
|1.4947
|1.4984
|1723
|2008.12.12 20:10
|modify
|97
|1.00
|1.4924
|1.4948
|1.4984
|1724
|2008.12.12 20:12
|modify
|97
|1.00
|1.4924
|1.4949
|1.4984
|1725
|2008.12.12 20:13
|modify
|97
|1.00
|1.4924
|1.4950
|1.4984
|1726
|2008.12.12 20:15
|modify
|97
|1.00
|1.4924
|1.4951
|1.4984
|1727
|2008.12.12 20:16
|modify
|97
|1.00
|1.4924
|1.4952
|1.4984
|1728
|2008.12.12 20:17
|modify
|97
|1.00
|1.4924
|1.4953
|1.4984
|1729
|2008.12.12 20:49
|t/p
|97
|1.00
|1.4984
|1.4953
|1.4984
|600.00
|26712.40
|1730
|2008.12.12 21:44
|sell
|98
|1.00
|1.4969
|1.4999
|1.4909
|1731
|2008.12.14 22:34
|s/l
|98
|1.00
|1.4999
|1.4999
|1.4909
|-300.00
|26412.40
|1732
|2008.12.15 05:57
|sell
|99
|1.00
|1.5027
|1.5057
|1.4967
|1733
|2008.12.15 09:54
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5026
|1.4967
|1734
|2008.12.15 09:55
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5025
|1.4967
|1735
|2008.12.15 09:55
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5024
|1.4967
|1736
|2008.12.15 09:56
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5023
|1.4967
|1737
|2008.12.15 09:56
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5022
|1.4967
|1738
|2008.12.15 09:57
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5021
|1.4967
|1739
|2008.12.15 09:57
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5020
|1.4967
|1740
|2008.12.15 09:58
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5019
|1.4967
|1741
|2008.12.15 09:58
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5018
|1.4967
|1742
|2008.12.15 10:23
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5017
|1.4967
|1743
|2008.12.15 10:24
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5016
|1.4967
|1744
|2008.12.15 10:24
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5015
|1.4967
|1745
|2008.12.15 10:24
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5014
|1.4967
|1746
|2008.12.15 10:25
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5013
|1.4967
|1747
|2008.12.15 10:25
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5012
|1.4967
|1748
|2008.12.15 10:26
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5011
|1.4967
|1749
|2008.12.15 10:26
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5010
|1.4967
|1750
|2008.12.15 10:27
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5009
|1.4967
|1751
|2008.12.15 10:27
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5008
|1.4967
|1752
|2008.12.15 10:27
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5007
|1.4967
|1753
|2008.12.15 10:28
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5006
|1.4967
|1754
|2008.12.15 10:28
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5005
|1.4967
|1755
|2008.12.15 10:29
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5004
|1.4967
|1756
|2008.12.15 10:29
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5003
|1.4967
|1757
|2008.12.15 10:29
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5002
|1.4967
|1758
|2008.12.15 10:30
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5001
|1.4967
|1759
|2008.12.15 10:30
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.5000
|1.4967
|1760
|2008.12.15 10:31
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.4999
|1.4967
|1761
|2008.12.15 10:31
|modify
|99
|1.00
|1.5027
|1.4998
|1.4967
|1762
|2008.12.15 10:31
|t/p
|99
|1.00
|1.4967
|1.4998
|1.4967
|600.00
|27012.40
|1763
|2008.12.15 13:03
|buy
|100
|1.00
|1.4967
|1.4937
|1.5027
|1764
|2008.12.15 13:06
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4967
|1.5027
|1765
|2008.12.15 13:06
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4968
|1.5027
|1766
|2008.12.15 13:06
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4969
|1.5027
|1767
|2008.12.15 13:06
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4970
|1.5027
|1768
|2008.12.15 13:06
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4971
|1.5027
|1769
|2008.12.15 13:06
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4972
|1.5027
|1770
|2008.12.15 13:06
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4973
|1.5027
|1771
|2008.12.15 13:06
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4974
|1.5027
|1772
|2008.12.15 13:06
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4975
|1.5027
|1773
|2008.12.15 13:06
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4976
|1.5027
|1774
|2008.12.15 13:06
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4977
|1.5027
|1775
|2008.12.15 13:07
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4978
|1.5027
|1776
|2008.12.15 13:07
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4979
|1.5027
|1777
|2008.12.15 13:07
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4980
|1.5027
|1778
|2008.12.15 13:07
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4981
|1.5027
|1779
|2008.12.15 13:07
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4982
|1.5027
|1780
|2008.12.15 13:07
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4983
|1.5027
|1781
|2008.12.15 13:07
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4984
|1.5027
|1782
|2008.12.15 13:07
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4985
|1.5027
|1783
|2008.12.15 13:07
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4986
|1.5027
|1784
|2008.12.15 13:07
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4987
|1.5027
|1785
|2008.12.15 13:07
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4988
|1.5027
|1786
|2008.12.15 13:07
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4989
|1.5027
|1787
|2008.12.15 13:07
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4990
|1.5027
|1788
|2008.12.15 13:08
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4991
|1.5027
|1789
|2008.12.15 13:08
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4992
|1.5027
|1790
|2008.12.15 13:08
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4993
|1.5027
|1791
|2008.12.15 13:08
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4994
|1.5027
|1792
|2008.12.15 13:08
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4995
|1.5027
|1793
|2008.12.15 13:08
|modify
|100
|1.00
|1.4967
|1.4996
|1.5027
|1794
|2008.12.15 13:08
|t/p
|100
|1.00
|1.5027
|1.4996
|1.5027
|600.00
|27612.40
|1795
|2008.12.15 20:37
|buy
|101
|1.00
|1.5255
|1.5225
|1.5315
|1796
|2008.12.15 21:49
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5255
|1.5315
|1797
|2008.12.15 21:50
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5256
|1.5315
|1798
|2008.12.15 21:51
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5257
|1.5315
|1799
|2008.12.15 21:51
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5258
|1.5315
|1800
|2008.12.15 21:52
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5259
|1.5315
|1801
|2008.12.15 21:52
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5260
|1.5315
|1802
|2008.12.15 21:53
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5261
|1.5315
|1803
|2008.12.15 21:54
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5262
|1.5315
|1804
|2008.12.15 21:54
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5263
|1.5315
|1805
|2008.12.15 21:55
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5264
|1.5315
|1806
|2008.12.15 21:55
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5265
|1.5315
|1807
|2008.12.15 21:56
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5266
|1.5315
|1808
|2008.12.15 21:57
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5267
|1.5315
|1809
|2008.12.15 21:57
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5268
|1.5315
|1810
|2008.12.15 21:58
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5269
|1.5315
|1811
|2008.12.15 21:58
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5270
|1.5315
|1812
|2008.12.15 22:24
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5271
|1.5315
|1813
|2008.12.15 22:25
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5272
|1.5315
|1814
|2008.12.15 22:25
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5273
|1.5315
|1815
|2008.12.15 22:26
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5274
|1.5315
|1816
|2008.12.15 22:27
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5275
|1.5315
|1817
|2008.12.15 22:27
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5276
|1.5315
|1818
|2008.12.15 22:28
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5277
|1.5315
|1819
|2008.12.15 22:28
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5278
|1.5315
|1820
|2008.12.15 22:29
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5279
|1.5315
|1821
|2008.12.15 22:29
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5280
|1.5315
|1822
|2008.12.15 22:30
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5281
|1.5315
|1823
|2008.12.15 22:31
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5282
|1.5315
|1824
|2008.12.15 22:31
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5283
|1.5315
|1825
|2008.12.15 22:32
|modify
|101
|1.00
|1.5255
|1.5284
|1.5315
|1826
|2008.12.15 22:32
|t/p
|101
|1.00
|1.5315
|1.5284
|1.5315
|600.00
|28212.40
|1827
|2008.12.16 05:08
|sell
|102
|1.00
|1.5308
|1.5338
|1.5248
|1828
|2008.12.16 05:55
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5307
|1.5248
|1829
|2008.12.16 05:55
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5306
|1.5248
|1830
|2008.12.16 05:56
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5305
|1.5248
|1831
|2008.12.16 06:23
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5304
|1.5248
|1832
|2008.12.16 06:24
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5303
|1.5248
|1833
|2008.12.16 06:24
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5302
|1.5248
|1834
|2008.12.16 06:25
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5301
|1.5248
|1835
|2008.12.16 06:25
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5300
|1.5248
|1836
|2008.12.16 06:25
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5299
|1.5248
|1837
|2008.12.16 06:26
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5298
|1.5248
|1838
|2008.12.16 06:26
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5297
|1.5248
|1839
|2008.12.16 06:27
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5296
|1.5248
|1840
|2008.12.16 06:27
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5295
|1.5248
|1841
|2008.12.16 06:28
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5294
|1.5248
|1842
|2008.12.16 06:28
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5293
|1.5248
|1843
|2008.12.16 06:29
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5292
|1.5248
|1844
|2008.12.16 06:29
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5291
|1.5248
|1845
|2008.12.16 06:29
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5290
|1.5248
|1846
|2008.12.16 06:30
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5289
|1.5248
|1847
|2008.12.16 06:30
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5288
|1.5248
|1848
|2008.12.16 06:31
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5287
|1.5248
|1849
|2008.12.16 06:31
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5286
|1.5248
|1850
|2008.12.16 06:32
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5285
|1.5248
|1851
|2008.12.16 06:32
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5284
|1.5248
|1852
|2008.12.16 06:33
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5283
|1.5248
|1853
|2008.12.16 06:33
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5282
|1.5248
|1854
|2008.12.16 06:33
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5281
|1.5248
|1855
|2008.12.16 06:34
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5280
|1.5248
|1856
|2008.12.16 06:34
|modify
|102
|1.00
|1.5308
|1.5279
|1.5248
|1857
|2008.12.16 06:35
|t/p
|102
|1.00
|1.5248
|1.5279
|1.5248
|600.00
|28812.40
|1858
|2008.12.17 06:24
|sell
|103
|1.00
|1.5611
|1.5641
|1.5551
|1859
|2008.12.17 06:31
|modify
|103
|1.00
|1.5611
|1.5610
|1.5551
|1860
|2008.12.17 06:32
|modify
|103
|1.00
|1.5611
|1.5609
|1.5551
|1861
|2008.12.17 06:32
|modify
|103
|1.00
|1.5611
|1.5608
|1.5551
|1862
|2008.12.17 06:32
|modify
|103
|1.00
|1.5611
|1.5607
|1.5551
|1863
|2008.12.17 06:32
|modify
|103
|1.00
|1.5611
|1.5606
|1.5551
|1864
|2008.12.17 06:32
|modify
|103
|1.00
|1.5611
|1.5605
|1.5551
|1865
|2008.12.17 06:33
|modify
|103
|1.00
|1.5611
|1.5604
|1.5551
|1866
|2008.12.17 06:33
|modify
|103
|1.00
|1.5611
|1.5603
|1.5551
|1867
|2008.12.17 06:33
|modify
|103
|1.00
|1.5611
|1.5602
|1.5551
|1868
|2008.12.17 06:33
|modify
|103
|1.00
|1.5611
|1.5601
|1.5551
|1869
|2008.12.17 06:33
|modify
|103
|1.00
|1.5611
|1.5600
|1.5551
|1870
|2008.12.17 06:34
|modify
|103
|1.00
|1.5611
|1.5599
|1.5551
|1871
|2008.12.17 07:24
|s/l
|103
|1.00
|1.5599
|1.5599
|1.5551
|120.00
|28932.40
|1872
|2008.12.17 07:30
|sell
|104
|1.00
|1.5611
|1.5641
|1.5551
|1873
|2008.12.17 09:10
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5610
|1.5551
|1874
|2008.12.17 09:10
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5609
|1.5551
|1875
|2008.12.17 09:11
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5608
|1.5551
|1876
|2008.12.17 09:11
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5607
|1.5551
|1877
|2008.12.17 09:11
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5606
|1.5551
|1878
|2008.12.17 09:11
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5605
|1.5551
|1879
|2008.12.17 09:11
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5604
|1.5551
|1880
|2008.12.17 09:12
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5603
|1.5551
|1881
|2008.12.17 09:12
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5602
|1.5551
|1882
|2008.12.17 09:12
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5601
|1.5551
|1883
|2008.12.17 09:12
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5600
|1.5551
|1884
|2008.12.17 09:12
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5599
|1.5551
|1885
|2008.12.17 09:13
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5598
|1.5551
|1886
|2008.12.17 09:13
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5597
|1.5551
|1887
|2008.12.17 09:13
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5596
|1.5551
|1888
|2008.12.17 09:13
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5595
|1.5551
|1889
|2008.12.17 09:14
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5594
|1.5551
|1890
|2008.12.17 09:14
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5593
|1.5551
|1891
|2008.12.17 09:14
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5592
|1.5551
|1892
|2008.12.17 09:14
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5591
|1.5551
|1893
|2008.12.17 09:14
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5590
|1.5551
|1894
|2008.12.17 09:15
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5589
|1.5551
|1895
|2008.12.17 09:15
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5588
|1.5551
|1896
|2008.12.17 09:15
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5587
|1.5551
|1897
|2008.12.17 09:15
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5586
|1.5551
|1898
|2008.12.17 09:15
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5585
|1.5551
|1899
|2008.12.17 09:16
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5584
|1.5551
|1900
|2008.12.17 09:44
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5583
|1.5551
|1901
|2008.12.17 09:44
|modify
|104
|1.00
|1.5611
|1.5582
|1.5551
|1902
|2008.12.17 09:44
|t/p
|104
|1.00
|1.5551
|1.5582
|1.5551
|600.00
|29532.40
|1903
|2008.12.18 05:44
|sell
|105
|1.00
|1.5523
|1.5553
|1.5463
|1904
|2008.12.18 05:50
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5523
|1.5463
|1905
|2008.12.18 05:51
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5522
|1.5463
|1906
|2008.12.18 05:51
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5521
|1.5463
|1907
|2008.12.18 05:51
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5520
|1.5463
|1908
|2008.12.18 05:51
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5519
|1.5463
|1909
|2008.12.18 05:51
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5518
|1.5463
|1910
|2008.12.18 05:52
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5517
|1.5463
|1911
|2008.12.18 05:52
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5516
|1.5463
|1912
|2008.12.18 05:52
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5515
|1.5463
|1913
|2008.12.18 05:52
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5514
|1.5463
|1914
|2008.12.18 05:52
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5513
|1.5463
|1915
|2008.12.18 05:53
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5512
|1.5463
|1916
|2008.12.18 05:53
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5511
|1.5463
|1917
|2008.12.18 05:53
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5510
|1.5463
|1918
|2008.12.18 05:53
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5509
|1.5463
|1919
|2008.12.18 05:53
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5508
|1.5463
|1920
|2008.12.18 05:53
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5507
|1.5463
|1921
|2008.12.18 05:54
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5506
|1.5463
|1922
|2008.12.18 05:54
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5505
|1.5463
|1923
|2008.12.18 05:54
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5504
|1.5463
|1924
|2008.12.18 05:54
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5503
|1.5463
|1925
|2008.12.18 05:54
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5502
|1.5463
|1926
|2008.12.18 05:55
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5501
|1.5463
|1927
|2008.12.18 05:55
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5500
|1.5463
|1928
|2008.12.18 05:55
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5499
|1.5463
|1929
|2008.12.18 05:55
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5498
|1.5463
|1930
|2008.12.18 05:55
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5497
|1.5463
|1931
|2008.12.18 05:56
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5496
|1.5463
|1932
|2008.12.18 05:56
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5495
|1.5463
|1933
|2008.12.18 05:56
|modify
|105
|1.00
|1.5523
|1.5494
|1.5463
|1934
|2008.12.18 05:56
|t/p
|105
|1.00
|1.5463
|1.5494
|1.5463
|600.00
|30132.40
|1935
|2008.12.18 09:14
|buy
|106
|1.00
|1.5426
|1.5396
|1.5486
|1936
|2008.12.18 09:49
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5426
|1.5486
|1937
|2008.12.18 09:49
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5427
|1.5486
|1938
|2008.12.18 09:50
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5428
|1.5486
|1939
|2008.12.18 09:50
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5429
|1.5486
|1940
|2008.12.18 09:50
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5430
|1.5486
|1941
|2008.12.18 09:51
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5431
|1.5486
|1942
|2008.12.18 09:51
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5432
|1.5486
|1943
|2008.12.18 09:51
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5433
|1.5486
|1944
|2008.12.18 09:51
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5434
|1.5486
|1945
|2008.12.18 09:52
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5435
|1.5486
|1946
|2008.12.18 09:52
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5436
|1.5486
|1947
|2008.12.18 09:52
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5437
|1.5486
|1948
|2008.12.18 09:53
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5438
|1.5486
|1949
|2008.12.18 09:53
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5439
|1.5486
|1950
|2008.12.18 09:53
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5440
|1.5486
|1951
|2008.12.18 09:54
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5441
|1.5486
|1952
|2008.12.18 09:54
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5442
|1.5486
|1953
|2008.12.18 09:54
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5443
|1.5486
|1954
|2008.12.18 09:54
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5444
|1.5486
|1955
|2008.12.18 09:55
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5445
|1.5486
|1956
|2008.12.18 09:55
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5446
|1.5486
|1957
|2008.12.18 09:55
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5447
|1.5486
|1958
|2008.12.18 09:56
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5448
|1.5486
|1959
|2008.12.18 09:56
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5449
|1.5486
|1960
|2008.12.18 09:56
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5450
|1.5486
|1961
|2008.12.18 09:57
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5451
|1.5486
|1962
|2008.12.18 09:57
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5452
|1.5486
|1963
|2008.12.18 09:57
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5453
|1.5486
|1964
|2008.12.18 09:58
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5454
|1.5486
|1965
|2008.12.18 09:58
|modify
|106
|1.00
|1.5426
|1.5455
|1.5486
|1966
|2008.12.18 09:58
|t/p
|106
|1.00
|1.5486
|1.5455
|1.5486
|600.00
|30732.40
|1967
|2008.12.19 12:00
|buy
|107
|1.00
|1.4948
|1.4918
|1.5008
|1968
|2008.12.19 12:06
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4948
|1.5008
|1969
|2008.12.19 12:06
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4949
|1.5008
|1970
|2008.12.19 12:06
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4950
|1.5008
|1971
|2008.12.19 12:07
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4951
|1.5008
|1972
|2008.12.19 12:07
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4952
|1.5008
|1973
|2008.12.19 12:07
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4953
|1.5008
|1974
|2008.12.19 12:07
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4954
|1.5008
|1975
|2008.12.19 12:07
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4955
|1.5008
|1976
|2008.12.19 12:08
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4956
|1.5008
|1977
|2008.12.19 12:08
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4957
|1.5008
|1978
|2008.12.19 12:08
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4958
|1.5008
|1979
|2008.12.19 12:08
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4959
|1.5008
|1980
|2008.12.19 12:08
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4960
|1.5008
|1981
|2008.12.19 12:09
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4961
|1.5008
|1982
|2008.12.19 12:09
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4962
|1.5008
|1983
|2008.12.19 12:09
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4963
|1.5008
|1984
|2008.12.19 12:09
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4964
|1.5008
|1985
|2008.12.19 12:09
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4965
|1.5008
|1986
|2008.12.19 12:10
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4966
|1.5008
|1987
|2008.12.19 12:10
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4967
|1.5008
|1988
|2008.12.19 12:10
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4968
|1.5008
|1989
|2008.12.19 12:10
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4969
|1.5008
|1990
|2008.12.19 12:10
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4970
|1.5008
|1991
|2008.12.19 12:11
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4971
|1.5008
|1992
|2008.12.19 12:11
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4972
|1.5008
|1993
|2008.12.19 12:11
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4973
|1.5008
|1994
|2008.12.19 12:11
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4974
|1.5008
|1995
|2008.12.19 12:11
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4975
|1.5008
|1996
|2008.12.19 12:12
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4976
|1.5008
|1997
|2008.12.19 12:12
|modify
|107
|1.00
|1.4948
|1.4977
|1.5008
|1998
|2008.12.19 12:12
|t/p
|107
|1.00
|1.5008
|1.4977
|1.5008
|600.00
|31332.40
|1999
|2008.12.19 14:26
|buy
|108
|1.00
|1.4948
|1.4918
|1.5008
|2000
|2008.12.19 14:33
|s/l
|108
|1.00
|1.4918
|1.4918
|1.5008
|-300.00
|31032.40
|2001
|2008.12.19 15:30
|buy
|109
|1.00
|1.4948
|1.4918
|1.5008
|2002
|2008.12.19 15:36
|s/l
|109
|1.00
|1.4918
|1.4918
|1.5008
|-300.00
|30732.40
|2003
|2008.12.21 20:00
|sell
|110
|1.00
|1.4949
|1.4979
|1.4889
|2004
|2008.12.22 00:11
|s/l
|110
|1.00
|1.4979
|1.4979
|1.4889
|-309.80
|30422.60
|2005
|2008.12.22 01:10
|sell
|111
|1.00
|1.4967
|1.4997
|1.4907
|2006
|2008.12.22 01:54
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4966
|1.4907
|2007
|2008.12.22 01:54
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4965
|1.4907
|2008
|2008.12.22 01:55
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4964
|1.4907
|2009
|2008.12.22 01:55
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4963
|1.4907
|2010
|2008.12.22 01:56
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4962
|1.4907
|2011
|2008.12.22 01:56
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4961
|1.4907
|2012
|2008.12.22 01:57
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4960
|1.4907
|2013
|2008.12.22 01:57
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4959
|1.4907
|2014
|2008.12.22 01:58
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4958
|1.4907
|2015
|2008.12.22 01:58
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4957
|1.4907
|2016
|2008.12.22 02:23
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4956
|1.4907
|2017
|2008.12.22 02:24
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4955
|1.4907
|2018
|2008.12.22 02:24
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4954
|1.4907
|2019
|2008.12.22 02:25
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4953
|1.4907
|2020
|2008.12.22 02:25
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4952
|1.4907
|2021
|2008.12.22 02:25
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4951
|1.4907
|2022
|2008.12.22 02:26
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4950
|1.4907
|2023
|2008.12.22 02:26
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4949
|1.4907
|2024
|2008.12.22 02:27
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4948
|1.4907
|2025
|2008.12.22 02:27
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4947
|1.4907
|2026
|2008.12.22 02:28
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4946
|1.4907
|2027
|2008.12.22 02:28
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4945
|1.4907
|2028
|2008.12.22 02:28
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4944
|1.4907
|2029
|2008.12.22 02:29
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4943
|1.4907
|2030
|2008.12.22 02:29
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4942
|1.4907
|2031
|2008.12.22 02:30
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4941
|1.4907
|2032
|2008.12.22 02:30
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4940
|1.4907
|2033
|2008.12.22 02:30
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4939
|1.4907
|2034
|2008.12.22 02:31
|modify
|111
|1.00
|1.4967
|1.4938
|1.4907
|2035
|2008.12.22 02:31
|t/p
|111
|1.00
|1.4907
|1.4938
|1.4907
|600.00
|31022.60
|2036
|2008.12.22 16:29
|buy
|112
|1.00
|1.4734
|1.4704
|1.4794
|2037
|2008.12.22 17:11
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4735
|1.4794
|2038
|2008.12.22 17:12
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4736
|1.4794
|2039
|2008.12.22 17:12
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4737
|1.4794
|2040
|2008.12.22 17:12
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4738
|1.4794
|2041
|2008.12.22 17:12
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4739
|1.4794
|2042
|2008.12.22 17:12
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4740
|1.4794
|2043
|2008.12.22 17:13
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4741
|1.4794
|2044
|2008.12.22 17:13
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4742
|1.4794
|2045
|2008.12.22 17:13
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4743
|1.4794
|2046
|2008.12.22 17:13
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4744
|1.4794
|2047
|2008.12.22 17:13
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4745
|1.4794
|2048
|2008.12.22 17:14
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4746
|1.4794
|2049
|2008.12.22 17:14
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4747
|1.4794
|2050
|2008.12.22 17:14
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4748
|1.4794
|2051
|2008.12.22 17:14
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4749
|1.4794
|2052
|2008.12.22 17:43
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4750
|1.4794
|2053
|2008.12.22 17:44
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4751
|1.4794
|2054
|2008.12.22 17:44
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4752
|1.4794
|2055
|2008.12.22 17:44
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4753
|1.4794
|2056
|2008.12.22 17:44
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4754
|1.4794
|2057
|2008.12.22 17:45
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4755
|1.4794
|2058
|2008.12.22 17:45
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4756
|1.4794
|2059
|2008.12.22 17:45
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4757
|1.4794
|2060
|2008.12.22 17:45
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4758
|1.4794
|2061
|2008.12.22 17:46
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4759
|1.4794
|2062
|2008.12.22 17:46
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4760
|1.4794
|2063
|2008.12.22 17:46
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4761
|1.4794
|2064
|2008.12.22 17:46
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4762
|1.4794
|2065
|2008.12.22 17:47
|modify
|112
|1.00
|1.4734
|1.4763
|1.4794
|2066
|2008.12.22 17:47
|t/p
|112
|1.00
|1.4794
|1.4763
|1.4794
|600.00
|31622.60
|2067
|2008.12.23 01:15
|buy
|113
|1.00
|1.4827
|1.4797
|1.4887
|2068
|2008.12.23 08:05
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4827
|1.4887
|2069
|2008.12.23 08:05
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4828
|1.4887
|2070
|2008.12.23 08:05
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4829
|1.4887
|2071
|2008.12.23 08:05
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4830
|1.4887
|2072
|2008.12.23 08:06
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4831
|1.4887
|2073
|2008.12.23 08:06
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4832
|1.4887
|2074
|2008.12.23 08:06
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4833
|1.4887
|2075
|2008.12.23 08:06
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4834
|1.4887
|2076
|2008.12.23 08:07
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4835
|1.4887
|2077
|2008.12.23 08:07
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4836
|1.4887
|2078
|2008.12.23 08:07
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4837
|1.4887
|2079
|2008.12.23 08:07
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4838
|1.4887
|2080
|2008.12.23 08:07
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4839
|1.4887
|2081
|2008.12.23 08:08
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4840
|1.4887
|2082
|2008.12.23 08:08
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4841
|1.4887
|2083
|2008.12.23 08:08
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4842
|1.4887
|2084
|2008.12.23 08:08
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4843
|1.4887
|2085
|2008.12.23 08:08
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4844
|1.4887
|2086
|2008.12.23 08:09
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4845
|1.4887
|2087
|2008.12.23 08:09
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4846
|1.4887
|2088
|2008.12.23 08:09
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4847
|1.4887
|2089
|2008.12.23 08:09
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4848
|1.4887
|2090
|2008.12.23 08:09
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4849
|1.4887
|2091
|2008.12.23 08:10
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4850
|1.4887
|2092
|2008.12.23 08:10
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4851
|1.4887
|2093
|2008.12.23 08:10
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4852
|1.4887
|2094
|2008.12.23 08:45
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4853
|1.4887
|2095
|2008.12.23 08:45
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4854
|1.4887
|2096
|2008.12.23 08:46
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4855
|1.4887
|2097
|2008.12.23 08:46
|modify
|113
|1.00
|1.4827
|1.4856
|1.4887
|2098
|2008.12.23 08:47
|t/p
|113
|1.00
|1.4887
|1.4856
|1.4887
|600.00
|32222.60
|2099
|2008.12.23 17:07
|buy
|114
|1.00
|1.4695
|1.4665
|1.4755
|2100
|2008.12.23 17:48
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4696
|1.4755
|2101
|2008.12.23 17:49
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4697
|1.4755
|2102
|2008.12.23 17:49
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4698
|1.4755
|2103
|2008.12.23 17:50
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4699
|1.4755
|2104
|2008.12.23 17:50
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4700
|1.4755
|2105
|2008.12.23 17:51
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4701
|1.4755
|2106
|2008.12.23 17:51
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4702
|1.4755
|2107
|2008.12.23 17:52
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4703
|1.4755
|2108
|2008.12.23 17:52
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4704
|1.4755
|2109
|2008.12.23 17:53
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4705
|1.4755
|2110
|2008.12.23 17:53
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4706
|1.4755
|2111
|2008.12.23 17:54
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4707
|1.4755
|2112
|2008.12.23 17:55
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4708
|1.4755
|2113
|2008.12.23 17:55
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4709
|1.4755
|2114
|2008.12.23 17:56
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4710
|1.4755
|2115
|2008.12.23 17:56
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4711
|1.4755
|2116
|2008.12.23 17:57
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4712
|1.4755
|2117
|2008.12.23 17:57
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4713
|1.4755
|2118
|2008.12.23 17:58
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4714
|1.4755
|2119
|2008.12.23 17:58
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4715
|1.4755
|2120
|2008.12.23 17:59
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4716
|1.4755
|2121
|2008.12.23 18:24
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4717
|1.4755
|2122
|2008.12.23 18:25
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4718
|1.4755
|2123
|2008.12.23 18:25
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4719
|1.4755
|2124
|2008.12.23 18:26
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4720
|1.4755
|2125
|2008.12.23 18:26
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4721
|1.4755
|2126
|2008.12.23 18:27
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4722
|1.4755
|2127
|2008.12.23 18:27
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4723
|1.4755
|2128
|2008.12.23 18:28
|modify
|114
|1.00
|1.4695
|1.4724
|1.4755
|2129
|2008.12.23 18:29
|t/p
|114
|1.00
|1.4755
|1.4724
|1.4755
|600.00
|32822.60
|2130
|2008.12.24 17:54
|buy
|115
|1.00
|1.4723
|1.4693
|1.4783
|2131
|2008.12.24 23:50
|close at stop
|115
|1.00
|1.4740
|1.4693
|1.4783
|170.00
|32992.60