Strategy Tester Report
sss
InterbankFX-Demo Accounts (Build 218)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2008.10.07 04:00 - 2008.12.24 20:00 (2008.05.10 - 2008.12.25)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=true; Lots=1; Slippage=2; UseStopLoss=true; StopLoss=30; UseTakeProfit=true; TakeProfit=60; UseTrailingStop=true; TrailingStop=30;
Bars in test448Ticks modelled1858926Modelling quality19.59%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit22992.60Gross profit35302.40Gross loss-12309.80
Profit factor2.87Expected payoff199.94
Absolute drawdown50.00Maximal drawdown1410.00 (10.96%)Relative drawdown10.96% (1410.00)
Total trades115Short positions (won %)54 (70.37%)Long positions (won %)61 (59.02%)
Profit trades (% of total)74 (64.35%)Loss trades (% of total)41 (35.65%)
Largestprofit trade600.00loss trade-309.80
Averageprofit trade477.06loss trade-300.24
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (4920.00)consecutive losses (loss in money)4 (-1200.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4920.00 (9)consecutive loss (count of losses)-1200.00 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.10.07 05:46sell11.001.75631.75931.7503
22008.10.07 05:55modify11.001.75631.75631.7503
32008.10.07 05:55modify11.001.75631.75621.7503
42008.10.07 05:55modify11.001.75631.75611.7503
52008.10.07 05:56modify11.001.75631.75601.7503
62008.10.07 05:56modify11.001.75631.75591.7503
72008.10.07 05:56modify11.001.75631.75581.7503
82008.10.07 05:56modify11.001.75631.75571.7503
92008.10.07 05:57modify11.001.75631.75561.7503
102008.10.07 05:57modify11.001.75631.75551.7503
112008.10.07 05:57modify11.001.75631.75541.7503
122008.10.07 05:57modify11.001.75631.75531.7503
132008.10.07 05:58modify11.001.75631.75521.7503
142008.10.07 05:58modify11.001.75631.75511.7503
152008.10.07 05:58modify11.001.75631.75501.7503
162008.10.07 05:58modify11.001.75631.75491.7503
172008.10.07 05:59modify11.001.75631.75481.7503
182008.10.07 05:59modify11.001.75631.75471.7503
192008.10.07 06:24modify11.001.75631.75461.7503
202008.10.07 06:24modify11.001.75631.75451.7503
212008.10.07 06:24modify11.001.75631.75441.7503
222008.10.07 06:24modify11.001.75631.75431.7503
232008.10.07 06:24modify11.001.75631.75421.7503
242008.10.07 06:25modify11.001.75631.75411.7503
252008.10.07 06:25modify11.001.75631.75401.7503
262008.10.07 06:25modify11.001.75631.75391.7503
272008.10.07 06:25modify11.001.75631.75381.7503
282008.10.07 06:26modify11.001.75631.75371.7503
292008.10.07 06:26modify11.001.75631.75361.7503
302008.10.07 06:26modify11.001.75631.75351.7503
312008.10.07 06:26modify11.001.75631.75341.7503
322008.10.07 06:26t/p11.001.75031.75341.7503600.0010600.00
332008.10.07 09:49buy21.001.74481.74181.7508
342008.10.07 10:25modify21.001.74481.74481.7508
352008.10.07 10:25modify21.001.74481.74491.7508
362008.10.07 10:25modify21.001.74481.74501.7508
372008.10.07 10:25modify21.001.74481.74511.7508
382008.10.07 10:26modify21.001.74481.74521.7508
392008.10.07 10:26modify21.001.74481.74531.7508
402008.10.07 10:26modify21.001.74481.74541.7508
412008.10.07 10:26modify21.001.74481.74551.7508
422008.10.07 10:26modify21.001.74481.74561.7508
432008.10.07 10:27modify21.001.74481.74571.7508
442008.10.07 10:27modify21.001.74481.74581.7508
452008.10.07 10:27modify21.001.74481.74591.7508
462008.10.07 10:27modify21.001.74481.74601.7508
472008.10.07 10:27modify21.001.74481.74611.7508
482008.10.07 10:28modify21.001.74481.74621.7508
492008.10.07 10:28modify21.001.74481.74631.7508
502008.10.07 10:28modify21.001.74481.74641.7508
512008.10.07 10:28modify21.001.74481.74651.7508
522008.10.07 10:28modify21.001.74481.74661.7508
532008.10.07 10:28modify21.001.74481.74671.7508
542008.10.07 10:29modify21.001.74481.74681.7508
552008.10.07 10:29modify21.001.74481.74691.7508
562008.10.07 10:29modify21.001.74481.74701.7508
572008.10.07 10:29modify21.001.74481.74711.7508
582008.10.07 10:29modify21.001.74481.74721.7508
592008.10.07 10:30modify21.001.74481.74731.7508
602008.10.07 10:30modify21.001.74481.74741.7508
612008.10.07 10:30modify21.001.74481.74751.7508
622008.10.07 10:30modify21.001.74481.74761.7508
632008.10.07 10:30modify21.001.74481.74771.7508
642008.10.07 10:31t/p21.001.75081.74771.7508600.0011200.00
652008.10.08 05:29sell31.001.75171.75471.7457
662008.10.08 05:45s/l31.001.75471.75471.7457-300.0010900.00
672008.10.08 13:00sell41.001.75311.75611.7471
682008.10.08 13:00modify41.001.75311.75311.7471
692008.10.08 13:00modify41.001.75311.75301.7471
702008.10.08 13:00modify41.001.75311.75291.7471
712008.10.08 13:00modify41.001.75311.75281.7471
722008.10.08 13:00modify41.001.75311.75271.7471
732008.10.08 13:00modify41.001.75311.75261.7471
742008.10.08 13:00modify41.001.75311.75251.7471
752008.10.08 13:00modify41.001.75311.75241.7471
762008.10.08 13:00modify41.001.75311.75231.7471
772008.10.08 13:00modify41.001.75311.75221.7471
782008.10.08 13:00modify41.001.75311.75211.7471
792008.10.08 13:00modify41.001.75311.75201.7471
802008.10.08 13:00modify41.001.75311.75191.7471
812008.10.08 13:00modify41.001.75311.75181.7471
822008.10.08 13:00modify41.001.75311.75171.7471
832008.10.08 13:00modify41.001.75311.75161.7471
842008.10.08 13:00modify41.001.75311.75151.7471
852008.10.08 13:00modify41.001.75311.75141.7471
862008.10.08 13:00modify41.001.75311.75131.7471
872008.10.08 13:00modify41.001.75311.75121.7471
882008.10.08 13:00modify41.001.75311.75111.7471
892008.10.08 13:00modify41.001.75311.75101.7471
902008.10.08 13:00modify41.001.75311.75091.7471
912008.10.08 13:00modify41.001.75311.75081.7471
922008.10.08 13:40modify41.001.75311.75071.7471
932008.10.08 13:40modify41.001.75311.75061.7471
942008.10.08 13:40modify41.001.75311.75051.7471
952008.10.08 13:40modify41.001.75311.75041.7471
962008.10.08 13:40modify41.001.75311.75031.7471
972008.10.08 13:40modify41.001.75311.75021.7471
982008.10.08 13:40t/p41.001.74711.75021.7471600.0011500.00
992008.10.09 01:14buy51.001.72271.71971.7287
1002008.10.09 01:51modify51.001.72271.72271.7287
1012008.10.09 01:51modify51.001.72271.72281.7287
1022008.10.09 01:51modify51.001.72271.72291.7287
1032008.10.09 01:52modify51.001.72271.72301.7287
1042008.10.09 01:52modify51.001.72271.72311.7287
1052008.10.09 01:52modify51.001.72271.72321.7287
1062008.10.09 01:53modify51.001.72271.72331.7287
1072008.10.09 01:53modify51.001.72271.72341.7287
1082008.10.09 01:53modify51.001.72271.72351.7287
1092008.10.09 01:54modify51.001.72271.72361.7287
1102008.10.09 01:54modify51.001.72271.72371.7287
1112008.10.09 01:54modify51.001.72271.72381.7287
1122008.10.09 01:55modify51.001.72271.72391.7287
1132008.10.09 01:55modify51.001.72271.72401.7287
1142008.10.09 01:55modify51.001.72271.72411.7287
1152008.10.09 01:56modify51.001.72271.72421.7287
1162008.10.09 01:56modify51.001.72271.72431.7287
1172008.10.09 01:57modify51.001.72271.72441.7287
1182008.10.09 01:57modify51.001.72271.72451.7287
1192008.10.09 01:57modify51.001.72271.72461.7287
1202008.10.09 01:58modify51.001.72271.72471.7287
1212008.10.09 01:58modify51.001.72271.72481.7287
1222008.10.09 01:58modify51.001.72271.72491.7287
1232008.10.09 02:24modify51.001.72271.72501.7287
1242008.10.09 02:25modify51.001.72271.72511.7287
1252008.10.09 02:25modify51.001.72271.72521.7287
1262008.10.09 02:25modify51.001.72271.72531.7287
1272008.10.09 02:26modify51.001.72271.72541.7287
1282008.10.09 02:26modify51.001.72271.72551.7287
1292008.10.09 02:27modify51.001.72271.72561.7287
1302008.10.09 02:27t/p51.001.72871.72561.7287600.0012100.00
1312008.10.09 13:04sell61.001.73641.73941.7304
1322008.10.09 13:10modify61.001.73641.73631.7304
1332008.10.09 13:10modify61.001.73641.73621.7304
1342008.10.09 13:10modify61.001.73641.73611.7304
1352008.10.09 13:10modify61.001.73641.73601.7304
1362008.10.09 13:10modify61.001.73641.73591.7304
1372008.10.09 13:11modify61.001.73641.73581.7304
1382008.10.09 13:11modify61.001.73641.73571.7304
1392008.10.09 13:11modify61.001.73641.73561.7304
1402008.10.09 13:11modify61.001.73641.73551.7304
1412008.10.09 13:11modify61.001.73641.73541.7304
1422008.10.09 13:11modify61.001.73641.73531.7304
1432008.10.09 13:11modify61.001.73641.73521.7304
1442008.10.09 13:43modify61.001.73641.73511.7304
1452008.10.09 13:43modify61.001.73641.73501.7304
1462008.10.09 13:43modify61.001.73641.73491.7304
1472008.10.09 13:43modify61.001.73641.73481.7304
1482008.10.09 13:43modify61.001.73641.73471.7304
1492008.10.09 13:43modify61.001.73641.73461.7304
1502008.10.09 13:44modify61.001.73641.73451.7304
1512008.10.09 13:44modify61.001.73641.73441.7304
1522008.10.09 13:44modify61.001.73641.73431.7304
1532008.10.09 13:44modify61.001.73641.73421.7304
1542008.10.09 13:44modify61.001.73641.73411.7304
1552008.10.09 13:44modify61.001.73641.73401.7304
1562008.10.09 13:44modify61.001.73641.73391.7304
1572008.10.09 13:45modify61.001.73641.73381.7304
1582008.10.09 13:45modify61.001.73641.73371.7304
1592008.10.09 13:45modify61.001.73641.73361.7304
1602008.10.09 13:45modify61.001.73641.73351.7304
1612008.10.09 13:45t/p61.001.73041.73351.7304600.0012700.00
1622008.10.10 04:45buy71.001.69601.69301.7020
1632008.10.10 05:08s/l71.001.69301.69301.7020-300.0012400.00
1642008.10.12 20:00sell81.001.71171.71471.7057
1652008.10.12 22:01s/l81.001.71471.71471.7057-300.0012100.00
1662008.10.13 12:53sell91.001.73191.73491.7259
1672008.10.13 13:06s/l91.001.73491.73491.7259-300.0011800.00
1682008.10.14 00:56sell101.001.74461.74761.7386
1692008.10.14 01:40s/l101.001.74761.74761.7386-300.0011500.00
1702008.10.14 05:00sell111.001.75501.75801.7490
1712008.10.14 05:11modify111.001.75501.75491.7490
1722008.10.14 05:12modify111.001.75501.75481.7490
1732008.10.14 05:12modify111.001.75501.75471.7490
1742008.10.14 05:12modify111.001.75501.75461.7490
1752008.10.14 05:13modify111.001.75501.75451.7490
1762008.10.14 05:13modify111.001.75501.75441.7490
1772008.10.14 05:13modify111.001.75501.75431.7490
1782008.10.14 05:14modify111.001.75501.75421.7490
1792008.10.14 05:14modify111.001.75501.75411.7490
1802008.10.14 05:14modify111.001.75501.75401.7490
1812008.10.14 05:15modify111.001.75501.75391.7490
1822008.10.14 05:15modify111.001.75501.75381.7490
1832008.10.14 05:15modify111.001.75501.75371.7490
1842008.10.14 05:16modify111.001.75501.75361.7490
1852008.10.14 05:44modify111.001.75501.75351.7490
1862008.10.14 05:44modify111.001.75501.75341.7490
1872008.10.14 05:44modify111.001.75501.75331.7490
1882008.10.14 05:45modify111.001.75501.75321.7490
1892008.10.14 05:45modify111.001.75501.75311.7490
1902008.10.14 05:45modify111.001.75501.75301.7490
1912008.10.14 05:46modify111.001.75501.75291.7490
1922008.10.14 05:46modify111.001.75501.75281.7490
1932008.10.14 05:46modify111.001.75501.75271.7490
1942008.10.14 05:46modify111.001.75501.75261.7490
1952008.10.14 05:47modify111.001.75501.75251.7490
1962008.10.14 05:47modify111.001.75501.75241.7490
1972008.10.14 05:47modify111.001.75501.75231.7490
1982008.10.14 05:48modify111.001.75501.75221.7490
1992008.10.14 05:48modify111.001.75501.75211.7490
2002008.10.14 05:48t/p111.001.74901.75211.7490600.0012100.00
2012008.10.14 21:11buy121.001.74231.73931.7483
2022008.10.14 22:31s/l121.001.73931.73931.7483-300.0011800.00
2032008.10.15 01:07buy131.001.74021.73721.7462
2042008.10.15 01:50modify131.001.74021.74021.7462
2052008.10.15 01:51modify131.001.74021.74031.7462
2062008.10.15 01:52modify131.001.74021.74041.7462
2072008.10.15 01:52modify131.001.74021.74051.7462
2082008.10.15 01:53modify131.001.74021.74061.7462
2092008.10.15 01:53modify131.001.74021.74071.7462
2102008.10.15 01:54modify131.001.74021.74081.7462
2112008.10.15 01:55modify131.001.74021.74091.7462
2122008.10.15 01:55modify131.001.74021.74101.7462
2132008.10.15 01:56modify131.001.74021.74111.7462
2142008.10.15 01:56modify131.001.74021.74121.7462
2152008.10.15 01:57modify131.001.74021.74131.7462
2162008.10.15 01:58modify131.001.74021.74141.7462
2172008.10.15 01:58modify131.001.74021.74151.7462
2182008.10.15 02:24modify131.001.74021.74161.7462
2192008.10.15 02:25modify131.001.74021.74171.7462
2202008.10.15 02:26modify131.001.74021.74181.7462
2212008.10.15 02:26modify131.001.74021.74191.7462
2222008.10.15 02:27modify131.001.74021.74201.7462
2232008.10.15 02:27modify131.001.74021.74211.7462
2242008.10.15 02:28modify131.001.74021.74221.7462
2252008.10.15 02:29modify131.001.74021.74231.7462
2262008.10.15 02:29modify131.001.74021.74241.7462
2272008.10.15 02:30modify131.001.74021.74251.7462
2282008.10.15 02:31modify131.001.74021.74261.7462
2292008.10.15 02:31modify131.001.74021.74271.7462
2302008.10.15 02:32modify131.001.74021.74281.7462
2312008.10.15 02:32modify131.001.74021.74291.7462
2322008.10.15 02:33modify131.001.74021.74301.7462
2332008.10.15 02:34modify131.001.74021.74311.7462
2342008.10.15 02:34t/p131.001.74621.74311.7462600.0012400.00
2352008.10.15 16:00buy141.001.74321.74021.7492
2362008.10.15 17:11s/l141.001.74021.74021.7492-300.0012100.00
2372008.10.15 20:57buy151.001.73141.72841.7374
2382008.10.15 21:07s/l151.001.72841.72841.7374-300.0011800.00
2392008.10.16 09:07buy161.001.72251.71951.7285
2402008.10.16 09:50modify161.001.72251.72251.7285
2412008.10.16 09:50modify161.001.72251.72261.7285
2422008.10.16 09:51modify161.001.72251.72271.7285
2432008.10.16 09:51modify161.001.72251.72281.7285
2442008.10.16 09:52modify161.001.72251.72291.7285
2452008.10.16 09:52modify161.001.72251.72301.7285
2462008.10.16 09:53modify161.001.72251.72311.7285
2472008.10.16 10:23modify161.001.72251.72321.7285
2482008.10.16 10:23modify161.001.72251.72331.7285
2492008.10.16 10:24modify161.001.72251.72341.7285
2502008.10.16 10:24modify161.001.72251.72351.7285
2512008.10.16 10:25modify161.001.72251.72361.7285
2522008.10.16 10:25modify161.001.72251.72371.7285
2532008.10.16 10:25modify161.001.72251.72381.7285
2542008.10.16 10:26modify161.001.72251.72391.7285
2552008.10.16 10:26modify161.001.72251.72401.7285
2562008.10.16 10:27modify161.001.72251.72411.7285
2572008.10.16 10:27modify161.001.72251.72421.7285
2582008.10.16 10:28modify161.001.72251.72431.7285
2592008.10.16 10:28modify161.001.72251.72441.7285
2602008.10.16 10:28modify161.001.72251.72451.7285
2612008.10.16 10:29modify161.001.72251.72461.7285
2622008.10.16 10:29modify161.001.72251.72471.7285
2632008.10.16 10:30modify161.001.72251.72481.7285
2642008.10.16 10:30modify161.001.72251.72491.7285
2652008.10.16 10:31modify161.001.72251.72501.7285
2662008.10.16 10:31modify161.001.72251.72511.7285
2672008.10.16 10:31modify161.001.72251.72521.7285
2682008.10.16 10:32modify161.001.72251.72531.7285
2692008.10.16 10:32modify161.001.72251.72541.7285
2702008.10.16 10:33t/p161.001.72851.72541.7285600.0012400.00
2712008.10.16 21:04sell171.001.73451.73751.7285
2722008.10.16 21:57modify171.001.73451.73441.7285
2732008.10.16 22:23modify171.001.73451.73431.7285
2742008.10.16 22:24modify171.001.73451.73421.7285
2752008.10.16 22:25modify171.001.73451.73411.7285
2762008.10.16 22:25modify171.001.73451.73401.7285
2772008.10.16 22:26modify171.001.73451.73391.7285
2782008.10.16 22:27modify171.001.73451.73381.7285
2792008.10.16 22:27modify171.001.73451.73371.7285
2802008.10.16 22:28modify171.001.73451.73361.7285
2812008.10.16 22:28modify171.001.73451.73351.7285
2822008.10.16 22:29modify171.001.73451.73341.7285
2832008.10.16 22:30modify171.001.73451.73331.7285
2842008.10.16 22:30modify171.001.73451.73321.7285
2852008.10.16 22:31modify171.001.73451.73311.7285
2862008.10.16 22:32modify171.001.73451.73301.7285
2872008.10.16 22:32modify171.001.73451.73291.7285
2882008.10.16 22:33modify171.001.73451.73281.7285
2892008.10.16 22:34modify171.001.73451.73271.7285
2902008.10.16 22:34modify171.001.73451.73261.7285
2912008.10.16 22:35modify171.001.73451.73251.7285
2922008.10.16 22:35modify171.001.73451.73241.7285
2932008.10.16 22:36modify171.001.73451.73231.7285
2942008.10.16 22:37modify171.001.73451.73221.7285
2952008.10.16 22:37modify171.001.73451.73211.7285
2962008.10.16 23:38s/l171.001.73211.73211.7285240.0012640.00
2972008.10.17 09:15buy181.001.72871.72571.7347
2982008.10.17 09:58modify181.001.72871.72871.7347
2992008.10.17 10:25modify181.001.72871.72881.7347
3002008.10.17 10:25modify181.001.72871.72891.7347
3012008.10.17 10:26modify181.001.72871.72901.7347
3022008.10.17 10:26modify181.001.72871.72911.7347
3032008.10.17 10:27modify181.001.72871.72921.7347
3042008.10.17 10:28modify181.001.72871.72931.7347
3052008.10.17 10:28modify181.001.72871.72941.7347
3062008.10.17 10:29modify181.001.72871.72951.7347
3072008.10.17 10:29modify181.001.72871.72961.7347
3082008.10.17 10:30modify181.001.72871.72971.7347
3092008.10.17 10:30modify181.001.72871.72981.7347
3102008.10.17 10:31modify181.001.72871.72991.7347
3112008.10.17 10:31modify181.001.72871.73001.7347
3122008.10.17 10:32modify181.001.72871.73011.7347
3132008.10.17 10:33modify181.001.72871.73021.7347
3142008.10.17 10:33modify181.001.72871.73031.7347
3152008.10.17 10:34modify181.001.72871.73041.7347
3162008.10.17 10:34modify181.001.72871.73051.7347
3172008.10.17 10:35modify181.001.72871.73061.7347
3182008.10.17 10:35modify181.001.72871.73071.7347
3192008.10.17 10:36modify181.001.72871.73081.7347
3202008.10.17 10:37modify181.001.72871.73091.7347
3212008.10.17 10:37modify181.001.72871.73101.7347
3222008.10.17 10:38modify181.001.72871.73111.7347
3232008.10.17 10:38modify181.001.72871.73121.7347
3242008.10.17 11:35s/l181.001.73121.73121.7347250.0012890.00
3252008.10.20 04:57sell191.001.73441.73741.7284
3262008.10.20 05:06s/l191.001.73741.73741.7284-300.0012590.00
3272008.10.20 09:13sell201.001.74731.75031.7413
3282008.10.20 09:49modify201.001.74731.74731.7413
3292008.10.20 09:50modify201.001.74731.74721.7413
3302008.10.20 09:50modify201.001.74731.74711.7413
3312008.10.20 09:50modify201.001.74731.74701.7413
3322008.10.20 09:51modify201.001.74731.74691.7413
3332008.10.20 09:51modify201.001.74731.74681.7413
3342008.10.20 09:51modify201.001.74731.74671.7413
3352008.10.20 09:52modify201.001.74731.74661.7413
3362008.10.20 09:52modify201.001.74731.74651.7413
3372008.10.20 09:52modify201.001.74731.74641.7413
3382008.10.20 09:53modify201.001.74731.74631.7413
3392008.10.20 09:53modify201.001.74731.74621.7413
3402008.10.20 09:53modify201.001.74731.74611.7413
3412008.10.20 09:54modify201.001.74731.74601.7413
3422008.10.20 09:54modify201.001.74731.74591.7413
3432008.10.20 09:54modify201.001.74731.74581.7413
3442008.10.20 09:55modify201.001.74731.74571.7413
3452008.10.20 09:55modify201.001.74731.74561.7413
3462008.10.20 09:55modify201.001.74731.74551.7413
3472008.10.20 09:56modify201.001.74731.74541.7413
3482008.10.20 09:56modify201.001.74731.74531.7413
3492008.10.20 09:56modify201.001.74731.74521.7413
3502008.10.20 09:57modify201.001.74731.74511.7413
3512008.10.20 09:57modify201.001.74731.74501.7413
3522008.10.20 09:57modify201.001.74731.74491.7413
3532008.10.20 09:58modify201.001.74731.74481.7413
3542008.10.20 09:58modify201.001.74731.74471.7413
3552008.10.20 09:58modify201.001.74731.74461.7413
3562008.10.20 09:59modify201.001.74731.74451.7413
3572008.10.20 09:59modify201.001.74731.74441.7413
3582008.10.20 10:23t/p201.001.74131.74441.7413600.0013190.00
3592008.10.21 08:50buy211.001.70971.70671.7157
3602008.10.21 09:13s/l211.001.70671.70671.7157-300.0012890.00
3612008.10.22 13:19sell221.001.63501.63801.6290
3622008.10.22 13:36s/l221.001.63801.63801.6290-300.0012590.00
3632008.10.22 13:44sell231.001.63501.63801.6290
3642008.10.22 13:50modify231.001.63501.63501.6290
3652008.10.22 13:50modify231.001.63501.63491.6290
3662008.10.22 13:50modify231.001.63501.63481.6290
3672008.10.22 13:50modify231.001.63501.63471.6290
3682008.10.22 13:50modify231.001.63501.63461.6290
3692008.10.22 13:50modify231.001.63501.63451.6290
3702008.10.22 13:50modify231.001.63501.63441.6290
3712008.10.22 13:51modify231.001.63501.63431.6290
3722008.10.22 13:51modify231.001.63501.63421.6290
3732008.10.22 13:51modify231.001.63501.63411.6290
3742008.10.22 13:51modify231.001.63501.63401.6290
3752008.10.22 13:51modify231.001.63501.63391.6290
3762008.10.22 13:51modify231.001.63501.63381.6290
3772008.10.22 13:52modify231.001.63501.63371.6290
3782008.10.22 13:52modify231.001.63501.63361.6290
3792008.10.22 13:52modify231.001.63501.63351.6290
3802008.10.22 13:52modify231.001.63501.63341.6290
3812008.10.22 13:52modify231.001.63501.63331.6290
3822008.10.22 13:52modify231.001.63501.63321.6290
3832008.10.22 13:53modify231.001.63501.63311.6290
3842008.10.22 13:53modify231.001.63501.63301.6290
3852008.10.22 13:53modify231.001.63501.63291.6290
3862008.10.22 13:53modify231.001.63501.63281.6290
3872008.10.22 13:53modify231.001.63501.63271.6290
3882008.10.22 13:53modify231.001.63501.63261.6290
3892008.10.22 13:54modify231.001.63501.63251.6290
3902008.10.22 13:54modify231.001.63501.63241.6290
3912008.10.22 13:54modify231.001.63501.63231.6290
3922008.10.22 13:54modify231.001.63501.63221.6290
3932008.10.22 13:54modify231.001.63501.63211.6290
3942008.10.22 13:54t/p231.001.62901.63211.6290600.0013190.00
3952008.10.23 13:49buy241.001.61771.61471.6237
3962008.10.23 14:26modify241.001.61771.61771.6237
3972008.10.23 14:26modify241.001.61771.61781.6237
3982008.10.23 14:26modify241.001.61771.61791.6237
3992008.10.23 14:27modify241.001.61771.61801.6237
4002008.10.23 14:27modify241.001.61771.61811.6237
4012008.10.23 14:27modify241.001.61771.61821.6237
4022008.10.23 14:27modify241.001.61771.61831.6237
4032008.10.23 14:27modify241.001.61771.61841.6237
4042008.10.23 14:27modify241.001.61771.61851.6237
4052008.10.23 14:28modify241.001.61771.61861.6237
4062008.10.23 14:28modify241.001.61771.61871.6237
4072008.10.23 14:28modify241.001.61771.61881.6237
4082008.10.23 14:28modify241.001.61771.61891.6237
4092008.10.23 14:28modify241.001.61771.61901.6237
4102008.10.23 14:28modify241.001.61771.61911.6237
4112008.10.23 14:28modify241.001.61771.61921.6237
4122008.10.23 14:29modify241.001.61771.61931.6237
4132008.10.23 14:29modify241.001.61771.61941.6237
4142008.10.23 14:29modify241.001.61771.61951.6237
4152008.10.23 14:29modify241.001.61771.61961.6237
4162008.10.23 14:29modify241.001.61771.61971.6237
4172008.10.23 14:29modify241.001.61771.61981.6237
4182008.10.23 14:29modify241.001.61771.61991.6237
4192008.10.23 14:48s/l241.001.61991.61991.6237220.0013410.00
4202008.10.23 15:27buy251.001.61771.61471.6237
4212008.10.23 17:12s/l251.001.61471.61471.6237-300.0013110.00
4222008.10.24 08:52buy261.001.58501.58201.5910
4232008.10.24 09:02s/l261.001.58201.58201.5910-300.0012810.00
4242008.10.27 00:00sell271.001.58561.58861.5796
4252008.10.27 01:08modify271.001.58561.58551.5796
4262008.10.27 01:08modify271.001.58561.58541.5796
4272008.10.27 01:09modify271.001.58561.58531.5796
4282008.10.27 01:09modify271.001.58561.58521.5796
4292008.10.27 01:09modify271.001.58561.58511.5796
4302008.10.27 01:09modify271.001.58561.58501.5796
4312008.10.27 01:09modify271.001.58561.58491.5796
4322008.10.27 01:09modify271.001.58561.58481.5796
4332008.10.27 01:10modify271.001.58561.58471.5796
4342008.10.27 01:10modify271.001.58561.58461.5796
4352008.10.27 01:10modify271.001.58561.58451.5796
4362008.10.27 01:10modify271.001.58561.58441.5796
4372008.10.27 01:10modify271.001.58561.58431.5796
4382008.10.27 01:11modify271.001.58561.58421.5796
4392008.10.27 01:11modify271.001.58561.58411.5796
4402008.10.27 01:11modify271.001.58561.58401.5796
4412008.10.27 01:11modify271.001.58561.58391.5796
4422008.10.27 01:11modify271.001.58561.58381.5796
4432008.10.27 01:11modify271.001.58561.58371.5796
4442008.10.27 01:12modify271.001.58561.58361.5796
4452008.10.27 01:12modify271.001.58561.58351.5796
4462008.10.27 01:12modify271.001.58561.58341.5796
4472008.10.27 01:12modify271.001.58561.58331.5796
4482008.10.27 01:12modify271.001.58561.58321.5796
4492008.10.27 01:13modify271.001.58561.58311.5796
4502008.10.27 01:13modify271.001.58561.58301.5796
4512008.10.27 01:13modify271.001.58561.58291.5796
4522008.10.27 01:13modify271.001.58561.58281.5796
4532008.10.27 01:43modify271.001.58561.58271.5796
4542008.10.27 01:43t/p271.001.57961.58271.5796600.0013410.00
4552008.10.28 01:58buy281.001.55401.55101.5600
4562008.10.28 02:33modify281.001.55401.55411.5600
4572008.10.28 02:33modify281.001.55401.55421.5600
4582008.10.28 02:33modify281.001.55401.55431.5600
4592008.10.28 02:34modify281.001.55401.55441.5600
4602008.10.28 02:34modify281.001.55401.55451.5600
4612008.10.28 02:34modify281.001.55401.55461.5600
4622008.10.28 02:34modify281.001.55401.55471.5600
4632008.10.28 02:35modify281.001.55401.55481.5600
4642008.10.28 02:35modify281.001.55401.55491.5600
4652008.10.28 02:35modify281.001.55401.55501.5600
4662008.10.28 02:35modify281.001.55401.55511.5600
4672008.10.28 02:36modify281.001.55401.55521.5600
4682008.10.28 02:36modify281.001.55401.55531.5600
4692008.10.28 02:36modify281.001.55401.55541.5600
4702008.10.28 02:37modify281.001.55401.55551.5600
4712008.10.28 02:37modify281.001.55401.55561.5600
4722008.10.28 02:37modify281.001.55401.55571.5600
4732008.10.28 02:37modify281.001.55401.55581.5600
4742008.10.28 02:38modify281.001.55401.55591.5600
4752008.10.28 02:38modify281.001.55401.55601.5600
4762008.10.28 02:38modify281.001.55401.55611.5600
4772008.10.28 02:38modify281.001.55401.55621.5600
4782008.10.28 02:39modify281.001.55401.55631.5600
4792008.10.28 02:56s/l281.001.55631.55631.5600230.0013640.00
4802008.10.28 03:34buy291.001.55401.55101.5600
4812008.10.28 04:01modify291.001.55401.55411.5600
4822008.10.28 04:01modify291.001.55401.55421.5600
4832008.10.28 04:01modify291.001.55401.55431.5600
4842008.10.28 04:01modify291.001.55401.55441.5600
4852008.10.28 04:01modify291.001.55401.55451.5600
4862008.10.28 04:01modify291.001.55401.55461.5600
4872008.10.28 04:01modify291.001.55401.55471.5600
4882008.10.28 04:02modify291.001.55401.55481.5600
4892008.10.28 04:02modify291.001.55401.55491.5600
4902008.10.28 04:02modify291.001.55401.55501.5600
4912008.10.28 04:02modify291.001.55401.55511.5600
4922008.10.28 04:02modify291.001.55401.55521.5600
4932008.10.28 04:02modify291.001.55401.55531.5600
4942008.10.28 04:02modify291.001.55401.55541.5600
4952008.10.28 04:02modify291.001.55401.55551.5600
4962008.10.28 04:02modify291.001.55401.55561.5600
4972008.10.28 04:02modify291.001.55401.55571.5600
4982008.10.28 04:02modify291.001.55401.55581.5600
4992008.10.28 04:02modify291.001.55401.55591.5600
5002008.10.28 04:02modify291.001.55401.55601.5600
5012008.10.28 04:02modify291.001.55401.55611.5600
5022008.10.28 04:02modify291.001.55401.55621.5600
5032008.10.28 04:02modify291.001.55401.55631.5600
5042008.10.28 04:02modify291.001.55401.55641.5600
5052008.10.28 04:03modify291.001.55401.55651.5600
5062008.10.28 04:03modify291.001.55401.55661.5600
5072008.10.28 04:03modify291.001.55401.55671.5600
5082008.10.28 04:03modify291.001.55401.55681.5600
5092008.10.28 04:03modify291.001.55401.55691.5600
5102008.10.28 04:03t/p291.001.56001.55691.5600600.0014240.00
5112008.10.28 06:24sell301.001.55421.55721.5482
5122008.10.28 06:27modify301.001.55421.55421.5482
5132008.10.28 06:27modify301.001.55421.55411.5482
5142008.10.28 06:27modify301.001.55421.55401.5482
5152008.10.28 06:28modify301.001.55421.55391.5482
5162008.10.28 06:28modify301.001.55421.55381.5482
5172008.10.28 06:28modify301.001.55421.55371.5482
5182008.10.28 06:28modify301.001.55421.55361.5482
5192008.10.28 06:28modify301.001.55421.55351.5482
5202008.10.28 06:28modify301.001.55421.55341.5482
5212008.10.28 06:28modify301.001.55421.55331.5482
5222008.10.28 06:28modify301.001.55421.55321.5482
5232008.10.28 06:28modify301.001.55421.55311.5482
5242008.10.28 06:28modify301.001.55421.55301.5482
5252008.10.28 06:28modify301.001.55421.55291.5482
5262008.10.28 06:29modify301.001.55421.55281.5482
5272008.10.28 06:29modify301.001.55421.55271.5482
5282008.10.28 06:29modify301.001.55421.55261.5482
5292008.10.28 06:29modify301.001.55421.55251.5482
5302008.10.28 06:29modify301.001.55421.55241.5482
5312008.10.28 06:29modify301.001.55421.55231.5482
5322008.10.28 06:29modify301.001.55421.55221.5482
5332008.10.28 06:29modify301.001.55421.55211.5482
5342008.10.28 06:29modify301.001.55421.55201.5482
5352008.10.28 06:29modify301.001.55421.55191.5482
5362008.10.28 06:29modify301.001.55421.55181.5482
5372008.10.28 06:29modify301.001.55421.55171.5482
5382008.10.28 06:30modify301.001.55421.55161.5482
5392008.10.28 06:30modify301.001.55421.55151.5482
5402008.10.28 06:30modify301.001.55421.55141.5482
5412008.10.28 06:30modify301.001.55421.55131.5482
5422008.10.28 06:30t/p301.001.54821.55131.5482600.0014840.00
5432008.10.28 07:25sell311.001.55421.55721.5482
5442008.10.28 07:29s/l311.001.55721.55721.5482-300.0014540.00
5452008.10.28 20:43sell321.001.58961.59261.5836
5462008.10.28 20:53modify321.001.58961.58951.5836
5472008.10.28 21:03s/l321.001.58951.58951.583610.0014550.00
5482008.10.28 21:04sell331.001.58961.59261.5836
5492008.10.28 21:07s/l331.001.59261.59261.5836-300.0014250.00
5502008.10.29 07:27buy341.001.60181.59881.6078
5512008.10.29 08:08s/l341.001.59881.59881.6078-300.0013950.00
5522008.10.30 16:34buy351.001.62651.62351.6325
5532008.10.30 16:47s/l351.001.62351.62351.6325-300.0013650.00
5542008.10.30 17:05buy361.001.62651.62351.6325
5552008.10.30 17:10modify361.001.62651.62661.6325
5562008.10.30 17:10modify361.001.62651.62671.6325
5572008.10.30 17:10modify361.001.62651.62681.6325
5582008.10.30 17:10modify361.001.62651.62691.6325
5592008.10.30 17:10modify361.001.62651.62701.6325
5602008.10.30 17:10modify361.001.62651.62711.6325
5612008.10.30 17:10modify361.001.62651.62721.6325
5622008.10.30 17:10modify361.001.62651.62731.6325
5632008.10.30 17:11modify361.001.62651.62741.6325
5642008.10.30 17:11modify361.001.62651.62751.6325
5652008.10.30 17:11modify361.001.62651.62761.6325
5662008.10.30 17:11modify361.001.62651.62771.6325
5672008.10.30 17:11modify361.001.62651.62781.6325
5682008.10.30 17:11modify361.001.62651.62791.6325
5692008.10.30 17:11modify361.001.62651.62801.6325
5702008.10.30 17:11modify361.001.62651.62811.6325
5712008.10.30 17:12modify361.001.62651.62821.6325
5722008.10.30 17:12modify361.001.62651.62831.6325
5732008.10.30 17:12modify361.001.62651.62841.6325
5742008.10.30 17:12modify361.001.62651.62851.6325
5752008.10.30 17:12modify361.001.62651.62861.6325
5762008.10.30 17:12modify361.001.62651.62871.6325
5772008.10.30 17:12modify361.001.62651.62881.6325
5782008.10.30 17:12modify361.001.62651.62891.6325
5792008.10.30 17:13modify361.001.62651.62901.6325
5802008.10.30 17:13modify361.001.62651.62911.6325
5812008.10.30 17:13modify361.001.62651.62921.6325
5822008.10.30 17:13modify361.001.62651.62931.6325
5832008.10.30 17:13modify361.001.62651.62941.6325
5842008.10.30 17:13t/p361.001.63251.62941.6325600.0014250.00
5852008.10.30 21:08sell371.001.64651.64951.6405
5862008.10.30 21:45modify371.001.64651.64651.6405
5872008.10.30 21:46modify371.001.64651.64641.6405
5882008.10.30 21:46modify371.001.64651.64631.6405
5892008.10.30 21:46modify371.001.64651.64621.6405
5902008.10.30 21:46modify371.001.64651.64611.6405
5912008.10.30 21:47modify371.001.64651.64601.6405
5922008.10.30 21:47modify371.001.64651.64591.6405
5932008.10.30 21:47modify371.001.64651.64581.6405
5942008.10.30 21:47modify371.001.64651.64571.6405
5952008.10.30 21:48modify371.001.64651.64561.6405
5962008.10.30 21:48modify371.001.64651.64551.6405
5972008.10.30 21:48modify371.001.64651.64541.6405
5982008.10.30 21:49modify371.001.64651.64531.6405
5992008.10.30 21:49modify371.001.64651.64521.6405
6002008.10.30 21:49modify371.001.64651.64511.6405
6012008.10.30 21:49modify371.001.64651.64501.6405
6022008.10.30 21:50modify371.001.64651.64491.6405
6032008.10.30 21:50modify371.001.64651.64481.6405
6042008.10.30 21:50modify371.001.64651.64471.6405
6052008.10.30 21:51modify371.001.64651.64461.6405
6062008.10.30 21:51modify371.001.64651.64451.6405
6072008.10.30 21:51modify371.001.64651.64441.6405
6082008.10.30 21:51modify371.001.64651.64431.6405
6092008.10.30 21:52modify371.001.64651.64421.6405
6102008.10.30 21:52modify371.001.64651.64411.6405
6112008.10.30 21:52modify371.001.64651.64401.6405
6122008.10.30 21:53modify371.001.64651.64391.6405
6132008.10.30 21:53modify371.001.64651.64381.6405
6142008.10.30 21:53modify371.001.64651.64371.6405
6152008.10.30 21:53modify371.001.64651.64361.6405
6162008.10.30 21:54t/p371.001.64051.64361.6405600.0014850.00
6172008.10.31 02:24buy381.001.63731.63431.6433
6182008.10.31 02:32modify381.001.63731.63731.6433
6192008.10.31 02:32modify381.001.63731.63741.6433
6202008.10.31 02:32modify381.001.63731.63751.6433
6212008.10.31 02:32modify381.001.63731.63761.6433
6222008.10.31 02:32modify381.001.63731.63771.6433
6232008.10.31 02:33modify381.001.63731.63781.6433
6242008.10.31 02:33modify381.001.63731.63791.6433
6252008.10.31 02:33modify381.001.63731.63801.6433
6262008.10.31 02:33modify381.001.63731.63811.6433
6272008.10.31 02:33modify381.001.63731.63821.6433
6282008.10.31 02:34modify381.001.63731.63831.6433
6292008.10.31 02:34modify381.001.63731.63841.6433
6302008.10.31 02:34modify381.001.63731.63851.6433
6312008.10.31 02:52s/l381.001.63851.63851.6433120.0014970.00
6322008.10.31 03:28buy391.001.63731.63431.6433
6332008.10.31 04:33s/l391.001.63431.63431.6433-300.0014670.00
6342008.11.03 00:46sell401.001.61131.61431.6053
6352008.11.03 01:08s/l401.001.61431.61431.6053-300.0014370.00
6362008.11.03 05:52sell411.001.62911.63211.6231
6372008.11.03 06:28modify411.001.62911.62911.6231
6382008.11.03 06:28modify411.001.62911.62901.6231
6392008.11.03 06:28modify411.001.62911.62891.6231
6402008.11.03 06:28modify411.001.62911.62881.6231
6412008.11.03 06:29modify411.001.62911.62871.6231
6422008.11.03 06:29modify411.001.62911.62861.6231
6432008.11.03 06:29modify411.001.62911.62851.6231
6442008.11.03 06:29modify411.001.62911.62841.6231
6452008.11.03 06:29modify411.001.62911.62831.6231
6462008.11.03 06:29modify411.001.62911.62821.6231
6472008.11.03 06:30modify411.001.62911.62811.6231
6482008.11.03 06:30modify411.001.62911.62801.6231
6492008.11.03 06:30modify411.001.62911.62791.6231
6502008.11.03 06:30modify411.001.62911.62781.6231
6512008.11.03 06:30modify411.001.62911.62771.6231
6522008.11.03 06:30modify411.001.62911.62761.6231
6532008.11.03 06:31modify411.001.62911.62751.6231
6542008.11.03 06:31modify411.001.62911.62741.6231
6552008.11.03 06:31modify411.001.62911.62731.6231
6562008.11.03 06:31modify411.001.62911.62721.6231
6572008.11.03 06:31modify411.001.62911.62711.6231
6582008.11.03 06:32modify411.001.62911.62701.6231
6592008.11.03 06:32modify411.001.62911.62691.6231
6602008.11.03 06:32modify411.001.62911.62681.6231
6612008.11.03 06:32modify411.001.62911.62671.6231
6622008.11.03 06:32modify411.001.62911.62661.6231
6632008.11.03 06:32modify411.001.62911.62651.6231
6642008.11.03 06:33modify411.001.62911.62641.6231
6652008.11.03 06:33modify411.001.62911.62631.6231
6662008.11.03 06:33modify411.001.62911.62621.6231
6672008.11.03 06:52s/l411.001.62621.62621.6231290.0014660.00
6682008.11.03 12:53buy421.001.61961.61661.6256
6692008.11.03 13:03s/l421.001.61661.61661.6256-300.0014360.00
6702008.11.03 17:30buy431.001.58501.58201.5910
6712008.11.03 17:55s/l431.001.58201.58201.5910-300.0014060.00
6722008.11.04 21:06buy441.001.59331.59031.5993
6732008.11.04 21:45modify441.001.59331.59331.5993
6742008.11.04 21:45modify441.001.59331.59341.5993
6752008.11.04 21:46modify441.001.59331.59351.5993
6762008.11.04 21:46modify441.001.59331.59361.5993
6772008.11.04 21:47modify441.001.59331.59371.5993
6782008.11.04 21:47modify441.001.59331.59381.5993
6792008.11.04 21:48modify441.001.59331.59391.5993
6802008.11.04 21:48modify441.001.59331.59401.5993
6812008.11.04 21:49modify441.001.59331.59411.5993
6822008.11.04 21:49modify441.001.59331.59421.5993
6832008.11.04 21:50modify441.001.59331.59431.5993
6842008.11.04 21:50modify441.001.59331.59441.5993
6852008.11.04 21:51modify441.001.59331.59451.5993
6862008.11.04 21:51modify441.001.59331.59461.5993
6872008.11.04 21:52modify441.001.59331.59471.5993
6882008.11.04 21:52modify441.001.59331.59481.5993
6892008.11.04 21:53modify441.001.59331.59491.5993
6902008.11.04 21:53modify441.001.59331.59501.5993
6912008.11.04 21:54modify441.001.59331.59511.5993
6922008.11.04 21:54modify441.001.59331.59521.5993
6932008.11.04 21:55modify441.001.59331.59531.5993
6942008.11.04 21:55modify441.001.59331.59541.5993
6952008.11.04 21:56modify441.001.59331.59551.5993
6962008.11.04 21:56modify441.001.59331.59561.5993
6972008.11.04 21:57modify441.001.59331.59571.5993
6982008.11.04 21:57modify441.001.59331.59581.5993
6992008.11.04 21:58modify441.001.59331.59591.5993
7002008.11.04 21:58modify441.001.59331.59601.5993
7012008.11.04 22:25modify441.001.59331.59611.5993
7022008.11.04 22:25modify441.001.59331.59621.5993
7032008.11.04 22:25t/p441.001.59931.59621.5993600.0014660.00
7042008.11.05 13:29sell451.001.60321.60621.5972
7052008.11.05 13:45s/l451.001.60621.60621.5972-300.0014360.00
7062008.11.06 11:16sell461.001.58731.59031.5813
7072008.11.06 12:00t/p461.001.58131.59031.5813600.0014960.00
7082008.11.06 12:00buy471.001.58071.57771.5867
7092008.11.06 12:00s/l471.001.57771.57771.5867-300.0014660.00
7102008.11.06 13:00buy481.001.58071.57771.5867
7112008.11.06 13:00modify481.001.58071.58071.5867
7122008.11.06 13:00modify481.001.58071.58081.5867
7132008.11.06 13:00modify481.001.58071.58091.5867
7142008.11.06 13:00modify481.001.58071.58101.5867
7152008.11.06 13:00modify481.001.58071.58111.5867
7162008.11.06 13:00modify481.001.58071.58121.5867
7172008.11.06 13:00modify481.001.58071.58131.5867
7182008.11.06 13:00modify481.001.58071.58141.5867
7192008.11.06 13:00modify481.001.58071.58151.5867
7202008.11.06 13:00modify481.001.58071.58161.5867
7212008.11.06 13:00modify481.001.58071.58171.5867
7222008.11.06 13:00modify481.001.58071.58181.5867
7232008.11.06 13:00modify481.001.58071.58191.5867
7242008.11.06 13:00modify481.001.58071.58201.5867
7252008.11.06 13:00modify481.001.58071.58211.5867
7262008.11.06 13:00modify481.001.58071.58221.5867
7272008.11.06 13:00modify481.001.58071.58231.5867
7282008.11.06 13:00modify481.001.58071.58241.5867
7292008.11.06 13:00modify481.001.58071.58251.5867
7302008.11.06 13:00modify481.001.58071.58261.5867
7312008.11.06 13:00modify481.001.58071.58271.5867
7322008.11.06 13:00modify481.001.58071.58281.5867
7332008.11.06 13:00modify481.001.58071.58291.5867
7342008.11.06 13:00modify481.001.58071.58301.5867
7352008.11.06 13:00modify481.001.58071.58311.5867
7362008.11.06 13:00modify481.001.58071.58321.5867
7372008.11.06 13:40modify481.001.58071.58331.5867
7382008.11.06 13:40modify481.001.58071.58341.5867
7392008.11.06 13:40modify481.001.58071.58351.5867
7402008.11.06 13:40modify481.001.58071.58361.5867
7412008.11.06 13:40t/p481.001.58671.58361.5867600.0015260.00
7422008.11.06 20:50buy491.001.57541.57241.5814
7432008.11.06 21:09s/l491.001.57241.57241.5814-300.0014960.00
7442008.11.07 01:12buy501.001.55811.55511.5641
7452008.11.07 01:47modify501.001.55811.55821.5641
7462008.11.07 01:47modify501.001.55811.55831.5641
7472008.11.07 01:47modify501.001.55811.55841.5641
7482008.11.07 01:48modify501.001.55811.55851.5641
7492008.11.07 01:48modify501.001.55811.55861.5641
7502008.11.07 01:48modify501.001.55811.55871.5641
7512008.11.07 01:49modify501.001.55811.55881.5641
7522008.11.07 01:49modify501.001.55811.55891.5641
7532008.11.07 01:49modify501.001.55811.55901.5641
7542008.11.07 01:50modify501.001.55811.55911.5641
7552008.11.07 01:50modify501.001.55811.55921.5641
7562008.11.07 01:50modify501.001.55811.55931.5641
7572008.11.07 01:51modify501.001.55811.55941.5641
7582008.11.07 01:51modify501.001.55811.55951.5641
7592008.11.07 01:51modify501.001.55811.55961.5641
7602008.11.07 01:51modify501.001.55811.55971.5641
7612008.11.07 01:52modify501.001.55811.55981.5641
7622008.11.07 01:52modify501.001.55811.55991.5641
7632008.11.07 01:52modify501.001.55811.56001.5641
7642008.11.07 01:53modify501.001.55811.56011.5641
7652008.11.07 01:53modify501.001.55811.56021.5641
7662008.11.07 01:53modify501.001.55811.56031.5641
7672008.11.07 01:54modify501.001.55811.56041.5641
7682008.11.07 01:54modify501.001.55811.56051.5641
7692008.11.07 01:54modify501.001.55811.56061.5641
7702008.11.07 01:54modify501.001.55811.56071.5641
7712008.11.07 01:55modify501.001.55811.56081.5641
7722008.11.07 01:55modify501.001.55811.56091.5641
7732008.11.07 01:55modify501.001.55811.56101.5641
7742008.11.07 02:24t/p501.001.56411.56101.5641600.0015560.00
7752008.11.07 05:48sell511.001.56751.57051.5615
7762008.11.07 06:30modify511.001.56751.56741.5615
7772008.11.07 06:31modify511.001.56751.56731.5615
7782008.11.07 06:31modify511.001.56751.56721.5615
7792008.11.07 06:32modify511.001.56751.56711.5615
7802008.11.07 06:32modify511.001.56751.56701.5615
7812008.11.07 06:32modify511.001.56751.56691.5615
7822008.11.07 06:33modify511.001.56751.56681.5615
7832008.11.07 06:33modify511.001.56751.56671.5615
7842008.11.07 07:32s/l511.001.56671.56671.561580.0015640.00
7852008.11.07 09:06buy521.001.56481.56181.5708
7862008.11.07 09:11modify521.001.56481.56481.5708
7872008.11.07 09:11modify521.001.56481.56491.5708
7882008.11.07 09:11modify521.001.56481.56501.5708
7892008.11.07 09:11modify521.001.56481.56511.5708
7902008.11.07 09:11modify521.001.56481.56521.5708
7912008.11.07 09:12modify521.001.56481.56531.5708
7922008.11.07 09:12modify521.001.56481.56541.5708
7932008.11.07 09:12modify521.001.56481.56551.5708
7942008.11.07 09:12modify521.001.56481.56561.5708
7952008.11.07 09:12modify521.001.56481.56571.5708
7962008.11.07 09:12modify521.001.56481.56581.5708
7972008.11.07 09:12modify521.001.56481.56591.5708
7982008.11.07 09:12modify521.001.56481.56601.5708
7992008.11.07 09:13modify521.001.56481.56611.5708
8002008.11.07 09:13modify521.001.56481.56621.5708
8012008.11.07 09:13modify521.001.56481.56631.5708
8022008.11.07 09:13modify521.001.56481.56641.5708
8032008.11.07 09:13modify521.001.56481.56651.5708
8042008.11.07 09:13modify521.001.56481.56661.5708
8052008.11.07 09:13modify521.001.56481.56671.5708
8062008.11.07 09:14modify521.001.56481.56681.5708
8072008.11.07 09:43modify521.001.56481.56691.5708
8082008.11.07 09:43modify521.001.56481.56701.5708
8092008.11.07 09:43modify521.001.56481.56711.5708
8102008.11.07 09:44modify521.001.56481.56721.5708
8112008.11.07 09:44modify521.001.56481.56731.5708
8122008.11.07 09:44modify521.001.56481.56741.5708
8132008.11.07 09:44modify521.001.56481.56751.5708
8142008.11.07 09:44modify521.001.56481.56761.5708
8152008.11.07 09:44modify521.001.56481.56771.5708
8162008.11.07 09:45t/p521.001.57081.56771.5708600.0016240.00
8172008.11.10 21:11buy531.001.56011.55711.5661
8182008.11.10 21:58modify531.001.56011.56021.5661
8192008.11.10 21:59modify531.001.56011.56031.5661
8202008.11.10 22:24modify531.001.56011.56041.5661
8212008.11.10 22:25modify531.001.56011.56051.5661
8222008.11.10 22:26modify531.001.56011.56061.5661
8232008.11.10 22:26modify531.001.56011.56071.5661
8242008.11.10 22:27modify531.001.56011.56081.5661
8252008.11.10 22:28modify531.001.56011.56091.5661
8262008.11.10 22:28modify531.001.56011.56101.5661
8272008.11.10 22:29modify531.001.56011.56111.5661
8282008.11.10 22:30modify531.001.56011.56121.5661
8292008.11.10 22:30modify531.001.56011.56131.5661
8302008.11.10 22:31modify531.001.56011.56141.5661
8312008.11.10 22:32modify531.001.56011.56151.5661
8322008.11.10 22:33modify531.001.56011.56161.5661
8332008.11.10 22:33modify531.001.56011.56171.5661
8342008.11.10 22:34modify531.001.56011.56181.5661
8352008.11.10 22:35modify531.001.56011.56191.5661
8362008.11.10 22:35modify531.001.56011.56201.5661
8372008.11.10 22:36modify531.001.56011.56211.5661
8382008.11.10 22:37modify531.001.56011.56221.5661
8392008.11.10 22:37modify531.001.56011.56231.5661
8402008.11.10 22:38modify531.001.56011.56241.5661
8412008.11.10 22:39modify531.001.56011.56251.5661
8422008.11.11 00:01s/l531.001.56251.56251.5661242.0016482.00
8432008.11.11 05:12sell541.001.56601.56901.5600
8442008.11.11 05:51modify541.001.56601.56601.5600
8452008.11.11 05:51modify541.001.56601.56591.5600
8462008.11.11 05:52modify541.001.56601.56581.5600
8472008.11.11 05:52modify541.001.56601.56571.5600
8482008.11.11 05:52modify541.001.56601.56561.5600
8492008.11.11 05:53modify541.001.56601.56551.5600
8502008.11.11 05:53modify541.001.56601.56541.5600
8512008.11.11 05:53modify541.001.56601.56531.5600
8522008.11.11 05:54modify541.001.56601.56521.5600
8532008.11.11 05:54modify541.001.56601.56511.5600
8542008.11.11 05:54modify541.001.56601.56501.5600
8552008.11.11 05:55modify541.001.56601.56491.5600
8562008.11.11 06:23modify541.001.56601.56481.5600
8572008.11.11 06:23modify541.001.56601.56471.5600
8582008.11.11 06:23modify541.001.56601.56461.5600
8592008.11.11 06:23modify541.001.56601.56451.5600
8602008.11.11 06:24modify541.001.56601.56441.5600
8612008.11.11 06:24modify541.001.56601.56431.5600
8622008.11.11 06:24modify541.001.56601.56421.5600
8632008.11.11 06:24modify541.001.56601.56411.5600
8642008.11.11 06:25modify541.001.56601.56401.5600
8652008.11.11 06:25modify541.001.56601.56391.5600
8662008.11.11 06:25modify541.001.56601.56381.5600
8672008.11.11 06:25modify541.001.56601.56371.5600
8682008.11.11 06:26modify541.001.56601.56361.5600
8692008.11.11 06:26modify541.001.56601.56351.5600
8702008.11.11 06:26modify541.001.56601.56341.5600
8712008.11.11 06:26modify541.001.56601.56331.5600
8722008.11.11 06:27modify541.001.56601.56321.5600
8732008.11.11 06:27modify541.001.56601.56311.5600
8742008.11.11 06:27t/p541.001.56001.56311.5600600.0017082.00
8752008.11.11 09:46buy551.001.55861.55561.5646
8762008.11.11 10:25modify551.001.55861.55861.5646
8772008.11.11 10:25modify551.001.55861.55871.5646
8782008.11.11 10:26modify551.001.55861.55881.5646
8792008.11.11 10:26modify551.001.55861.55891.5646
8802008.11.11 10:26modify551.001.55861.55901.5646
8812008.11.11 10:26modify551.001.55861.55911.5646
8822008.11.11 10:27modify551.001.55861.55921.5646
8832008.11.11 10:27modify551.001.55861.55931.5646
8842008.11.11 10:27modify551.001.55861.55941.5646
8852008.11.11 10:27modify551.001.55861.55951.5646
8862008.11.11 10:28modify551.001.55861.55961.5646
8872008.11.11 10:28modify551.001.55861.55971.5646
8882008.11.11 10:28modify551.001.55861.55981.5646
8892008.11.11 10:28modify551.001.55861.55991.5646
8902008.11.11 10:28modify551.001.55861.56001.5646
8912008.11.11 10:29modify551.001.55861.56011.5646
8922008.11.11 10:29modify551.001.55861.56021.5646
8932008.11.11 10:29modify551.001.55861.56031.5646
8942008.11.11 10:29modify551.001.55861.56041.5646
8952008.11.11 10:30modify551.001.55861.56051.5646
8962008.11.11 10:30modify551.001.55861.56061.5646
8972008.11.11 10:30modify551.001.55861.56071.5646
8982008.11.11 10:30modify551.001.55861.56081.5646
8992008.11.11 10:31modify551.001.55861.56091.5646
9002008.11.11 10:31modify551.001.55861.56101.5646
9012008.11.11 10:31modify551.001.55861.56111.5646
9022008.11.11 11:25s/l551.001.56111.56111.5646250.0017332.00
9032008.11.11 11:31buy561.001.55861.55561.5646
9042008.11.11 12:07modify561.001.55861.55861.5646
9052008.11.11 12:08modify561.001.55861.55871.5646
9062008.11.11 12:08modify561.001.55861.55881.5646
9072008.11.11 12:08modify561.001.55861.55891.5646
9082008.11.11 12:08modify561.001.55861.55901.5646
9092008.11.11 12:08modify561.001.55861.55911.5646
9102008.11.11 12:09modify561.001.55861.55921.5646
9112008.11.11 12:09modify561.001.55861.55931.5646
9122008.11.11 12:09modify561.001.55861.55941.5646
9132008.11.11 12:09modify561.001.55861.55951.5646
9142008.11.11 12:10modify561.001.55861.55961.5646
9152008.11.11 12:10modify561.001.55861.55971.5646
9162008.11.11 12:10modify561.001.55861.55981.5646
9172008.11.11 12:10modify561.001.55861.55991.5646
9182008.11.11 12:45modify561.001.55861.56001.5646
9192008.11.11 12:45modify561.001.55861.56011.5646
9202008.11.11 12:46modify561.001.55861.56021.5646
9212008.11.11 12:46modify561.001.55861.56031.5646
9222008.11.11 12:46modify561.001.55861.56041.5646
9232008.11.11 12:46modify561.001.55861.56051.5646
9242008.11.11 12:47modify561.001.55861.56061.5646
9252008.11.11 12:47modify561.001.55861.56071.5646
9262008.11.11 12:47modify561.001.55861.56081.5646
9272008.11.11 12:47modify561.001.55861.56091.5646
9282008.11.11 12:48modify561.001.55861.56101.5646
9292008.11.11 12:48modify561.001.55861.56111.5646
9302008.11.11 12:48modify561.001.55861.56121.5646
9312008.11.11 12:48modify561.001.55861.56131.5646
9322008.11.11 12:49modify561.001.55861.56141.5646
9332008.11.11 12:49modify561.001.55861.56151.5646
9342008.11.11 12:49t/p561.001.56461.56151.5646600.0017932.00
9352008.11.13 16:52buy571.001.48091.47791.4869
9362008.11.13 17:06s/l571.001.47791.47791.4869-300.0017632.00
9372008.11.14 05:01sell581.001.49051.49351.4845
9382008.11.14 05:15modify581.001.49051.49041.4845
9392008.11.14 05:15modify581.001.49051.49031.4845
9402008.11.14 05:16modify581.001.49051.49021.4845
9412008.11.14 05:16modify581.001.49051.49011.4845
9422008.11.14 05:16modify581.001.49051.49001.4845
9432008.11.14 05:17modify581.001.49051.48991.4845
9442008.11.14 05:17modify581.001.49051.48981.4845
9452008.11.14 05:18modify581.001.49051.48971.4845
9462008.11.14 05:18modify581.001.49051.48961.4845
9472008.11.14 05:44modify581.001.49051.48951.4845
9482008.11.14 05:45modify581.001.49051.48941.4845
9492008.11.14 05:45modify581.001.49051.48931.4845
9502008.11.14 05:45modify581.001.49051.48921.4845
9512008.11.14 05:46modify581.001.49051.48911.4845
9522008.11.14 05:46modify581.001.49051.48901.4845
9532008.11.14 05:47modify581.001.49051.48891.4845
9542008.11.14 05:47modify581.001.49051.48881.4845
9552008.11.14 05:47modify581.001.49051.48871.4845
9562008.11.14 05:48modify581.001.49051.48861.4845
9572008.11.14 05:48modify581.001.49051.48851.4845
9582008.11.14 05:49modify581.001.49051.48841.4845
9592008.11.14 05:49modify581.001.49051.48831.4845
9602008.11.14 05:49modify581.001.49051.48821.4845
9612008.11.14 05:50modify581.001.49051.48811.4845
9622008.11.14 05:50modify581.001.49051.48801.4845
9632008.11.14 05:51modify581.001.49051.48791.4845
9642008.11.14 05:51modify581.001.49051.48781.4845
9652008.11.14 05:51modify581.001.49051.48771.4845
9662008.11.14 05:52modify581.001.49051.48761.4845
9672008.11.14 05:52t/p581.001.48451.48761.4845600.0018232.00
9682008.11.14 21:04sell591.001.49451.49751.4885
9692008.11.14 21:15modify591.001.49451.49441.4885
9702008.11.14 21:15modify591.001.49451.49431.4885
9712008.11.14 21:16modify591.001.49451.49421.4885
9722008.11.14 21:16modify591.001.49451.49411.4885
9732008.11.14 21:16modify591.001.49451.49401.4885
9742008.11.14 21:17modify591.001.49451.49391.4885
9752008.11.14 21:17modify591.001.49451.49381.4885
9762008.11.14 21:17modify591.001.49451.49371.4885
9772008.11.14 21:18modify591.001.49451.49361.4885
9782008.11.14 21:18modify591.001.49451.49351.4885
9792008.11.14 21:20modify591.001.49451.49341.4885
9802008.11.14 21:44modify591.001.49451.49331.4885
9812008.11.14 21:45modify591.001.49451.49321.4885
9822008.11.14 21:45modify591.001.49451.49311.4885
9832008.11.14 21:45modify591.001.49451.49301.4885
9842008.11.14 21:46modify591.001.49451.49291.4885
9852008.11.14 21:46modify591.001.49451.49281.4885
9862008.11.14 21:46modify591.001.49451.49271.4885
9872008.11.14 21:47modify591.001.49451.49261.4885
9882008.11.14 21:47modify591.001.49451.49251.4885
9892008.11.14 21:47modify591.001.49451.49241.4885
9902008.11.14 21:48modify591.001.49451.49231.4885
9912008.11.14 21:48modify591.001.49451.49221.4885
9922008.11.14 21:48modify591.001.49451.49211.4885
9932008.11.14 21:48modify591.001.49451.49201.4885
9942008.11.14 21:49modify591.001.49451.49191.4885
9952008.11.14 21:49modify591.001.49451.49181.4885
9962008.11.14 21:49modify591.001.49451.49171.4885
9972008.11.14 21:50modify591.001.49451.49161.4885
9982008.11.14 21:50t/p591.001.48851.49161.4885600.0018832.00
9992008.11.16 20:00buy601.001.46641.46341.4724
10002008.11.16 21:55modify601.001.46641.46641.4724
10012008.11.16 21:56modify601.001.46641.46651.4724
10022008.11.16 21:58modify601.001.46641.46661.4724
10032008.11.16 21:59modify601.001.46641.46671.4724
10042008.11.16 22:00modify601.001.46641.46681.4724
10052008.11.16 22:25modify601.001.46641.46691.4724
10062008.11.16 22:26modify601.001.46641.46701.4724
10072008.11.16 22:27modify601.001.46641.46711.4724
10082008.11.16 22:27modify601.001.46641.46721.4724
10092008.11.16 22:28modify601.001.46641.46731.4724
10102008.11.16 22:29modify601.001.46641.46741.4724
10112008.11.16 22:31modify601.001.46641.46751.4724
10122008.11.16 22:32modify601.001.46641.46761.4724
10132008.11.16 22:33modify601.001.46641.46771.4724
10142008.11.16 22:33modify601.001.46641.46781.4724
10152008.11.16 22:34modify601.001.46641.46791.4724
10162008.11.16 22:35modify601.001.46641.46801.4724
10172008.11.16 22:36modify601.001.46641.46811.4724
10182008.11.16 22:38modify601.001.46641.46821.4724
10192008.11.16 22:39modify601.001.46641.46831.4724
10202008.11.16 22:40modify601.001.46641.46841.4724
10212008.11.16 23:39s/l601.001.46841.46841.4724200.0019032.00
10222008.11.17 05:44sell611.001.47451.47751.4685
10232008.11.17 06:26modify611.001.47451.47441.4685
10242008.11.17 06:26modify611.001.47451.47431.4685
10252008.11.17 06:26modify611.001.47451.47421.4685
10262008.11.17 06:27modify611.001.47451.47411.4685
10272008.11.17 06:27modify611.001.47451.47401.4685
10282008.11.17 06:27modify611.001.47451.47391.4685
10292008.11.17 06:28modify611.001.47451.47381.4685
10302008.11.17 06:28modify611.001.47451.47371.4685
10312008.11.17 06:28modify611.001.47451.47361.4685
10322008.11.17 06:29modify611.001.47451.47351.4685
10332008.11.17 06:29modify611.001.47451.47341.4685
10342008.11.17 06:29modify611.001.47451.47331.4685
10352008.11.17 06:29modify611.001.47451.47321.4685
10362008.11.17 06:30modify611.001.47451.47311.4685
10372008.11.17 06:30modify611.001.47451.47301.4685
10382008.11.17 06:30modify611.001.47451.47291.4685
10392008.11.17 06:31modify611.001.47451.47281.4685
10402008.11.17 06:31modify611.001.47451.47271.4685
10412008.11.17 06:31modify611.001.47451.47261.4685
10422008.11.17 06:32modify611.001.47451.47251.4685
10432008.11.17 06:32modify611.001.47451.47241.4685
10442008.11.17 06:32modify611.001.47451.47231.4685
10452008.11.17 06:33modify611.001.47451.47221.4685
10462008.11.17 06:33modify611.001.47451.47211.4685
10472008.11.17 06:33modify611.001.47451.47201.4685
10482008.11.17 06:34modify611.001.47451.47191.4685
10492008.11.17 06:34modify611.001.47451.47181.4685
10502008.11.17 06:34modify611.001.47451.47171.4685
10512008.11.17 07:30s/l611.001.47171.47171.4685280.0019312.00
10522008.11.19 05:14sell621.001.49731.50031.4913
10532008.11.19 06:30modify621.001.49731.49731.4913
10542008.11.19 06:31modify621.001.49731.49721.4913
10552008.11.19 06:31modify621.001.49731.49711.4913
10562008.11.19 06:32modify621.001.49731.49701.4913
10572008.11.19 06:33modify621.001.49731.49691.4913
10582008.11.19 06:33modify621.001.49731.49681.4913
10592008.11.19 06:34modify621.001.49731.49671.4913
10602008.11.19 06:34modify621.001.49731.49661.4913
10612008.11.19 06:35modify621.001.49731.49651.4913
10622008.11.19 06:35modify621.001.49731.49641.4913
10632008.11.19 07:36s/l621.001.49641.49641.491390.0019402.00
10642008.11.20 08:00buy631.001.48921.48621.4952
10652008.11.20 09:45s/l631.001.48621.48621.4952-300.0019102.00
10662008.11.21 04:57sell641.001.47541.47841.4694
10672008.11.21 05:09s/l641.001.47841.47841.4694-300.0018802.00
10682008.11.21 13:09sell651.001.49841.50141.4924
10692008.11.21 13:44modify651.001.49841.49831.4924
10702008.11.21 13:44modify651.001.49841.49821.4924
10712008.11.21 13:44modify651.001.49841.49811.4924
10722008.11.21 13:44modify651.001.49841.49801.4924
10732008.11.21 13:44modify651.001.49841.49791.4924
10742008.11.21 13:44modify651.001.49841.49781.4924
10752008.11.21 13:44modify651.001.49841.49771.4924
10762008.11.21 13:45modify651.001.49841.49761.4924
10772008.11.21 13:45modify651.001.49841.49751.4924
10782008.11.21 13:45modify651.001.49841.49741.4924
10792008.11.21 13:45modify651.001.49841.49731.4924
10802008.11.21 13:45modify651.001.49841.49721.4924
10812008.11.21 13:45modify651.001.49841.49711.4924
10822008.11.21 13:45modify651.001.49841.49701.4924
10832008.11.21 13:45modify651.001.49841.49691.4924
10842008.11.21 13:46modify651.001.49841.49681.4924
10852008.11.21 13:46modify651.001.49841.49671.4924
10862008.11.21 13:46modify651.001.49841.49661.4924
10872008.11.21 13:46modify651.001.49841.49651.4924
10882008.11.21 13:46modify651.001.49841.49641.4924
10892008.11.21 13:46modify651.001.49841.49631.4924
10902008.11.21 13:46modify651.001.49841.49621.4924
10912008.11.21 13:46modify651.001.49841.49611.4924
10922008.11.21 13:47modify651.001.49841.49601.4924
10932008.11.21 13:47modify651.001.49841.49591.4924
10942008.11.21 13:47modify651.001.49841.49581.4924
10952008.11.21 13:47modify651.001.49841.49571.4924
10962008.11.21 13:47modify651.001.49841.49561.4924
10972008.11.21 13:47modify651.001.49841.49551.4924
10982008.11.21 13:47t/p651.001.49241.49551.4924600.0019402.00
10992008.11.21 17:45buy661.001.47871.47571.4847
11002008.11.21 17:51s/l661.001.47571.47571.4847-300.0019102.00
11012008.11.23 20:00sell671.001.49541.49841.4894
11022008.11.23 22:31modify671.001.49541.49541.4894
11032008.11.23 22:32modify671.001.49541.49531.4894
11042008.11.23 22:32modify671.001.49541.49521.4894
11052008.11.23 22:33modify671.001.49541.49511.4894
11062008.11.23 22:34modify671.001.49541.49501.4894
11072008.11.23 22:35modify671.001.49541.49491.4894
11082008.11.23 22:36modify671.001.49541.49481.4894
11092008.11.23 22:36modify671.001.49541.49471.4894
11102008.11.23 22:37modify671.001.49541.49461.4894
11112008.11.23 22:38modify671.001.49541.49451.4894
11122008.11.23 22:39modify671.001.49541.49441.4894
11132008.11.23 22:40modify671.001.49541.49431.4894
11142008.11.24 00:15modify671.001.49541.49421.4894
11152008.11.24 00:15modify671.001.49541.49411.4894
11162008.11.24 00:16modify671.001.49541.49401.4894
11172008.11.24 00:17modify671.001.49541.49391.4894
11182008.11.24 00:18modify671.001.49541.49381.4894
11192008.11.24 00:19modify671.001.49541.49371.4894
11202008.11.24 00:19modify671.001.49541.49361.4894
11212008.11.24 00:20modify671.001.49541.49351.4894
11222008.11.24 00:21modify671.001.49541.49341.4894
11232008.11.24 00:22modify671.001.49541.49331.4894
11242008.11.24 00:23modify671.001.49541.49321.4894
11252008.11.24 00:24modify671.001.49541.49311.4894
11262008.11.24 00:24modify671.001.49541.49301.4894
11272008.11.24 00:25modify671.001.49541.49291.4894
11282008.11.24 01:00modify671.001.49541.49281.4894
11292008.11.24 01:00modify671.001.49541.49271.4894
11302008.11.24 01:01modify671.001.49541.49261.4894
11312008.11.24 01:02modify671.001.49541.49251.4894
11322008.11.24 01:03t/p671.001.48941.49251.4894590.2019692.20
11332008.11.25 05:10buy681.001.50951.50651.5155
11342008.11.25 05:53modify681.001.50951.50961.5155
11352008.11.25 05:54modify681.001.50951.50971.5155
11362008.11.25 05:54modify681.001.50951.50981.5155
11372008.11.25 05:55modify681.001.50951.50991.5155
11382008.11.25 05:55modify681.001.50951.51001.5155
11392008.11.25 05:56modify681.001.50951.51011.5155
11402008.11.25 05:56modify681.001.50951.51021.5155
11412008.11.25 06:24modify681.001.50951.51031.5155
11422008.11.25 06:24modify681.001.50951.51041.5155
11432008.11.25 06:25modify681.001.50951.51051.5155
11442008.11.25 06:25modify681.001.50951.51061.5155
11452008.11.25 06:26modify681.001.50951.51071.5155
11462008.11.25 06:26modify681.001.50951.51081.5155
11472008.11.25 06:27modify681.001.50951.51091.5155
11482008.11.25 06:27modify681.001.50951.51101.5155
11492008.11.25 06:28modify681.001.50951.51111.5155
11502008.11.25 06:28modify681.001.50951.51121.5155
11512008.11.25 06:29modify681.001.50951.51131.5155
11522008.11.25 06:29modify681.001.50951.51141.5155
11532008.11.25 06:30modify681.001.50951.51151.5155
11542008.11.25 06:30modify681.001.50951.51161.5155
11552008.11.25 06:31modify681.001.50951.51171.5155
11562008.11.25 06:31modify681.001.50951.51181.5155
11572008.11.25 06:32modify681.001.50951.51191.5155
11582008.11.25 06:33modify681.001.50951.51201.5155
11592008.11.25 06:33modify681.001.50951.51211.5155
11602008.11.25 06:34modify681.001.50951.51221.5155
11612008.11.25 06:34modify681.001.50951.51231.5155
11622008.11.25 06:35modify681.001.50951.51241.5155
11632008.11.25 06:35t/p681.001.51551.51241.5155600.0020292.20
11642008.11.25 09:46sell691.001.51181.51481.5058
11652008.11.25 10:27modify691.001.51181.51181.5058
11662008.11.25 10:27modify691.001.51181.51171.5058
11672008.11.25 10:28modify691.001.51181.51161.5058
11682008.11.25 10:28modify691.001.51181.51151.5058
11692008.11.25 10:28modify691.001.51181.51141.5058
11702008.11.25 10:29modify691.001.51181.51131.5058
11712008.11.25 10:29modify691.001.51181.51121.5058
11722008.11.25 10:30modify691.001.51181.51111.5058
11732008.11.25 10:30modify691.001.51181.51101.5058
11742008.11.25 10:30modify691.001.51181.51091.5058
11752008.11.25 10:31modify691.001.51181.51081.5058
11762008.11.25 10:31modify691.001.51181.51071.5058
11772008.11.25 10:32modify691.001.51181.51061.5058
11782008.11.25 10:32modify691.001.51181.51051.5058
11792008.11.25 10:32modify691.001.51181.51041.5058
11802008.11.25 10:33modify691.001.51181.51031.5058
11812008.11.25 10:33modify691.001.51181.51021.5058
11822008.11.25 10:34modify691.001.51181.51011.5058
11832008.11.25 10:34modify691.001.51181.51001.5058
11842008.11.25 10:34modify691.001.51181.50991.5058
11852008.11.25 10:35modify691.001.51181.50981.5058
11862008.11.25 10:35modify691.001.51181.50971.5058
11872008.11.25 10:36modify691.001.51181.50961.5058
11882008.11.25 10:36modify691.001.51181.50951.5058
11892008.11.25 10:36modify691.001.51181.50941.5058
11902008.11.25 10:37modify691.001.51181.50931.5058
11912008.11.25 10:37modify691.001.51181.50921.5058
11922008.11.25 10:38modify691.001.51181.50911.5058
11932008.11.25 10:38modify691.001.51181.50901.5058
11942008.11.25 10:38modify691.001.51181.50891.5058
11952008.11.25 11:32s/l691.001.50891.50891.5058290.0020582.20
11962008.11.25 13:10buy701.001.51091.50791.5169
11972008.11.25 13:13modify701.001.51091.51091.5169
11982008.11.25 13:13modify701.001.51091.51101.5169
11992008.11.25 13:13modify701.001.51091.51111.5169
12002008.11.25 13:13modify701.001.51091.51121.5169
12012008.11.25 13:13modify701.001.51091.51131.5169
12022008.11.25 13:13modify701.001.51091.51141.5169
12032008.11.25 13:14modify701.001.51091.51151.5169
12042008.11.25 13:14modify701.001.51091.51161.5169
12052008.11.25 13:14modify701.001.51091.51171.5169
12062008.11.25 13:14modify701.001.51091.51181.5169
12072008.11.25 13:14modify701.001.51091.51191.5169
12082008.11.25 13:14modify701.001.51091.51201.5169
12092008.11.25 13:14modify701.001.51091.51211.5169
12102008.11.25 13:14modify701.001.51091.51221.5169
12112008.11.25 13:14modify701.001.51091.51231.5169
12122008.11.25 13:14modify701.001.51091.51241.5169
12132008.11.25 13:14modify701.001.51091.51251.5169
12142008.11.25 13:15modify701.001.51091.51261.5169
12152008.11.25 13:15modify701.001.51091.51271.5169
12162008.11.25 13:15modify701.001.51091.51281.5169
12172008.11.25 13:15modify701.001.51091.51291.5169
12182008.11.25 13:15modify701.001.51091.51301.5169
12192008.11.25 13:15modify701.001.51091.51311.5169
12202008.11.25 13:15modify701.001.51091.51321.5169
12212008.11.25 13:15modify701.001.51091.51331.5169
12222008.11.25 13:15modify701.001.51091.51341.5169
12232008.11.25 13:15modify701.001.51091.51351.5169
12242008.11.25 13:15modify701.001.51091.51361.5169
12252008.11.25 13:15modify701.001.51091.51371.5169
12262008.11.25 13:16modify701.001.51091.51381.5169
12272008.11.25 13:16t/p701.001.51691.51381.5169600.0021182.20
12282008.11.25 22:29sell711.001.54381.54681.5378
12292008.11.26 01:11modify711.001.54381.54381.5378
12302008.11.26 01:11modify711.001.54381.54371.5378
12312008.11.26 01:12modify711.001.54381.54361.5378
12322008.11.26 01:13modify711.001.54381.54351.5378
12332008.11.26 01:13modify711.001.54381.54341.5378
12342008.11.26 01:14modify711.001.54381.54331.5378
12352008.11.26 01:15modify711.001.54381.54321.5378
12362008.11.26 01:15modify711.001.54381.54311.5378
12372008.11.26 01:16modify711.001.54381.54301.5378
12382008.11.26 01:17modify711.001.54381.54291.5378
12392008.11.26 01:17modify711.001.54381.54281.5378
12402008.11.26 01:18modify711.001.54381.54271.5378
12412008.11.26 01:44modify711.001.54381.54261.5378
12422008.11.26 01:45modify711.001.54381.54251.5378
12432008.11.26 01:45modify711.001.54381.54241.5378
12442008.11.26 01:46modify711.001.54381.54231.5378
12452008.11.26 01:47modify711.001.54381.54221.5378
12462008.11.26 01:47modify711.001.54381.54211.5378
12472008.11.26 01:48modify711.001.54381.54201.5378
12482008.11.26 01:49modify711.001.54381.54191.5378
12492008.11.26 01:49modify711.001.54381.54181.5378
12502008.11.26 01:50modify711.001.54381.54171.5378
12512008.11.26 01:50modify711.001.54381.54161.5378
12522008.11.26 01:51modify711.001.54381.54151.5378
12532008.11.26 01:52modify711.001.54381.54141.5378
12542008.11.26 01:52modify711.001.54381.54131.5378
12552008.11.26 01:53modify711.001.54381.54121.5378
12562008.11.26 01:54modify711.001.54381.54111.5378
12572008.11.26 01:54modify711.001.54381.54101.5378
12582008.11.26 01:55modify711.001.54381.54091.5378
12592008.11.26 01:56t/p711.001.53781.54091.5378590.2021772.40
12602008.11.26 04:00buy721.001.53451.53151.5405
12612008.11.26 04:15s/l721.001.53151.53151.5405-300.0021472.40
12622008.11.26 05:13buy731.001.53451.53151.5405
12632008.11.26 06:25modify731.001.53451.53451.5405
12642008.11.26 06:25modify731.001.53451.53461.5405
12652008.11.26 06:26modify731.001.53451.53471.5405
12662008.11.26 06:26modify731.001.53451.53481.5405
12672008.11.26 06:27modify731.001.53451.53491.5405
12682008.11.26 06:27modify731.001.53451.53501.5405
12692008.11.26 06:28modify731.001.53451.53511.5405
12702008.11.26 06:28modify731.001.53451.53521.5405
12712008.11.26 06:29modify731.001.53451.53531.5405
12722008.11.26 06:29modify731.001.53451.53541.5405
12732008.11.26 06:30modify731.001.53451.53551.5405
12742008.11.26 06:30modify731.001.53451.53561.5405
12752008.11.26 06:31modify731.001.53451.53571.5405
12762008.11.26 06:31modify731.001.53451.53581.5405
12772008.11.26 06:32modify731.001.53451.53591.5405
12782008.11.26 06:32modify731.001.53451.53601.5405
12792008.11.26 06:33modify731.001.53451.53611.5405
12802008.11.26 06:33modify731.001.53451.53621.5405
12812008.11.26 06:34modify731.001.53451.53631.5405
12822008.11.26 06:34modify731.001.53451.53641.5405
12832008.11.26 06:35modify731.001.53451.53651.5405
12842008.11.26 06:35modify731.001.53451.53661.5405
12852008.11.26 06:36modify731.001.53451.53671.5405
12862008.11.26 07:33s/l731.001.53671.53671.5405220.0021692.40
12872008.11.26 09:49sell741.001.53601.53901.5300
12882008.11.26 10:25modify741.001.53601.53601.5300
12892008.11.26 10:26modify741.001.53601.53591.5300
12902008.11.26 10:26modify741.001.53601.53581.5300
12912008.11.26 10:26modify741.001.53601.53571.5300
12922008.11.26 10:26modify741.001.53601.53561.5300
12932008.11.26 10:26modify741.001.53601.53551.5300
12942008.11.26 10:26modify741.001.53601.53541.5300
12952008.11.26 10:27modify741.001.53601.53531.5300
12962008.11.26 10:27modify741.001.53601.53521.5300
12972008.11.26 10:27modify741.001.53601.53511.5300
12982008.11.26 10:27modify741.001.53601.53501.5300
12992008.11.26 10:27modify741.001.53601.53491.5300
13002008.11.26 10:28modify741.001.53601.53481.5300
13012008.11.26 10:28modify741.001.53601.53471.5300
13022008.11.26 10:28modify741.001.53601.53461.5300
13032008.11.26 10:28modify741.001.53601.53451.5300
13042008.11.26 10:28modify741.001.53601.53441.5300
13052008.11.26 10:28modify741.001.53601.53431.5300
13062008.11.26 10:29modify741.001.53601.53421.5300
13072008.11.26 10:29modify741.001.53601.53411.5300
13082008.11.26 10:29modify741.001.53601.53401.5300
13092008.11.26 10:29modify741.001.53601.53391.5300
13102008.11.26 10:29modify741.001.53601.53381.5300
13112008.11.26 10:29modify741.001.53601.53371.5300
13122008.11.26 10:30modify741.001.53601.53361.5300
13132008.11.26 10:30modify741.001.53601.53351.5300
13142008.11.26 10:30modify741.001.53601.53341.5300
13152008.11.26 10:30modify741.001.53601.53331.5300
13162008.11.26 10:30modify741.001.53601.53321.5300
13172008.11.26 10:30modify741.001.53601.53311.5300
13182008.11.26 10:31t/p741.001.53001.53311.5300600.0022292.40
13192008.11.26 13:44buy751.001.53321.53021.5392
13202008.11.26 13:50modify751.001.53321.53321.5392
13212008.11.26 13:51modify751.001.53321.53331.5392
13222008.11.26 13:51modify751.001.53321.53341.5392
13232008.11.26 13:51modify751.001.53321.53351.5392
13242008.11.26 13:51modify751.001.53321.53361.5392
13252008.11.26 13:51modify751.001.53321.53371.5392
13262008.11.26 13:51modify751.001.53321.53381.5392
13272008.11.26 13:52modify751.001.53321.53391.5392
13282008.11.26 13:52modify751.001.53321.53401.5392
13292008.11.26 13:52modify751.001.53321.53411.5392
13302008.11.26 13:52modify751.001.53321.53421.5392
13312008.11.26 13:52modify751.001.53321.53431.5392
13322008.11.26 13:53modify751.001.53321.53441.5392
13332008.11.26 13:53modify751.001.53321.53451.5392
13342008.11.26 13:53modify751.001.53321.53461.5392
13352008.11.26 13:53modify751.001.53321.53471.5392
13362008.11.26 13:53modify751.001.53321.53481.5392
13372008.11.26 13:54modify751.001.53321.53491.5392
13382008.11.26 13:54modify751.001.53321.53501.5392
13392008.11.26 13:54modify751.001.53321.53511.5392
13402008.11.26 13:54modify751.001.53321.53521.5392
13412008.11.26 14:23modify751.001.53321.53531.5392
13422008.11.26 14:24modify751.001.53321.53541.5392
13432008.11.26 14:24modify751.001.53321.53551.5392
13442008.11.26 14:24modify751.001.53321.53561.5392
13452008.11.26 14:24modify751.001.53321.53571.5392
13462008.11.26 14:24modify751.001.53321.53581.5392
13472008.11.26 14:24modify751.001.53321.53591.5392
13482008.11.26 14:25modify751.001.53321.53601.5392
13492008.11.26 14:25modify751.001.53321.53611.5392
13502008.11.26 14:25t/p751.001.53921.53611.5392600.0022892.40
13512008.11.27 05:51sell761.001.53741.54041.5314
13522008.11.27 06:28modify761.001.53741.53741.5314
13532008.11.27 06:29modify761.001.53741.53731.5314
13542008.11.27 06:29modify761.001.53741.53721.5314
13552008.11.27 06:29modify761.001.53741.53711.5314
13562008.11.27 06:29modify761.001.53741.53701.5314
13572008.11.27 06:30modify761.001.53741.53691.5314
13582008.11.27 06:30modify761.001.53741.53681.5314
13592008.11.27 06:30modify761.001.53741.53671.5314
13602008.11.27 06:31modify761.001.53741.53661.5314
13612008.11.27 06:31modify761.001.53741.53651.5314
13622008.11.27 06:31modify761.001.53741.53641.5314
13632008.11.27 06:31modify761.001.53741.53631.5314
13642008.11.27 06:32modify761.001.53741.53621.5314
13652008.11.27 06:32modify761.001.53741.53611.5314
13662008.11.27 06:32modify761.001.53741.53601.5314
13672008.11.27 06:33modify761.001.53741.53591.5314
13682008.11.27 06:33modify761.001.53741.53581.5314
13692008.11.27 06:33modify761.001.53741.53571.5314
13702008.11.27 06:33modify761.001.53741.53561.5314
13712008.11.27 06:34modify761.001.53741.53551.5314
13722008.11.27 06:34modify761.001.53741.53541.5314
13732008.11.27 06:34modify761.001.53741.53531.5314
13742008.11.27 06:35modify761.001.53741.53521.5314
13752008.11.27 06:35modify761.001.53741.53511.5314
13762008.11.27 06:35modify761.001.53741.53501.5314
13772008.11.27 06:35modify761.001.53741.53491.5314
13782008.11.27 06:36modify761.001.53741.53481.5314
13792008.11.27 06:36modify761.001.53741.53471.5314
13802008.11.27 06:36modify761.001.53741.53461.5314
13812008.11.27 06:37modify761.001.53741.53451.5314
13822008.11.27 06:37t/p761.001.53141.53451.5314600.0023492.40
13832008.11.28 09:06sell771.001.54251.54551.5365
13842008.11.28 09:45modify771.001.54251.54251.5365
13852008.11.28 09:46modify771.001.54251.54241.5365
13862008.11.28 09:46modify771.001.54251.54231.5365
13872008.11.28 09:46modify771.001.54251.54221.5365
13882008.11.28 09:47modify771.001.54251.54211.5365
13892008.11.28 09:47modify771.001.54251.54201.5365
13902008.11.28 09:47modify771.001.54251.54191.5365
13912008.11.28 09:48modify771.001.54251.54181.5365
13922008.11.28 09:48modify771.001.54251.54171.5365
13932008.11.28 09:48modify771.001.54251.54161.5365
13942008.11.28 09:49modify771.001.54251.54151.5365
13952008.11.28 09:49modify771.001.54251.54141.5365
13962008.11.28 09:49modify771.001.54251.54131.5365
13972008.11.28 09:50modify771.001.54251.54121.5365
13982008.11.28 09:50modify771.001.54251.54111.5365
13992008.11.28 09:50modify771.001.54251.54101.5365
14002008.11.28 09:51modify771.001.54251.54091.5365
14012008.11.28 09:51modify771.001.54251.54081.5365
14022008.11.28 09:51modify771.001.54251.54071.5365
14032008.11.28 09:52modify771.001.54251.54061.5365
14042008.11.28 09:52modify771.001.54251.54051.5365
14052008.11.28 09:52modify771.001.54251.54041.5365
14062008.11.28 09:53modify771.001.54251.54031.5365
14072008.11.28 09:53modify771.001.54251.54021.5365
14082008.11.28 09:53modify771.001.54251.54011.5365
14092008.11.28 09:54modify771.001.54251.54001.5365
14102008.11.28 09:54modify771.001.54251.53991.5365
14112008.11.28 09:54modify771.001.54251.53981.5365
14122008.11.28 09:55modify771.001.54251.53971.5365
14132008.11.28 10:23modify771.001.54251.53961.5365
14142008.11.28 10:23t/p771.001.53651.53961.5365600.0024092.40
14152008.11.28 13:48buy781.001.53381.53081.5398
14162008.11.28 14:28modify781.001.53381.53391.5398
14172008.11.28 14:28modify781.001.53381.53401.5398
14182008.11.28 14:28modify781.001.53381.53411.5398
14192008.11.28 14:29modify781.001.53381.53421.5398
14202008.11.28 14:29modify781.001.53381.53431.5398
14212008.11.28 14:29modify781.001.53381.53441.5398
14222008.11.28 14:30modify781.001.53381.53451.5398
14232008.11.28 14:30modify781.001.53381.53461.5398
14242008.11.28 14:30modify781.001.53381.53471.5398
14252008.11.28 14:30modify781.001.53381.53481.5398
14262008.11.28 14:31modify781.001.53381.53491.5398
14272008.11.28 14:31modify781.001.53381.53501.5398
14282008.11.28 14:31modify781.001.53381.53511.5398
14292008.11.28 14:32modify781.001.53381.53521.5398
14302008.11.28 14:32modify781.001.53381.53531.5398
14312008.11.28 14:32modify781.001.53381.53541.5398
14322008.11.28 14:33modify781.001.53381.53551.5398
14332008.11.28 14:33modify781.001.53381.53561.5398
14342008.11.28 14:33modify781.001.53381.53571.5398
14352008.11.28 14:34modify781.001.53381.53581.5398
14362008.11.28 14:34modify781.001.53381.53591.5398
14372008.11.28 14:34modify781.001.53381.53601.5398
14382008.11.28 14:35modify781.001.53381.53611.5398
14392008.11.28 15:27s/l781.001.53611.53611.5398230.0024322.40
14402008.12.01 00:00buy791.001.53471.53171.5407
14412008.12.01 01:50s/l791.001.53171.53171.5407-300.0024022.40
14422008.12.01 08:45buy801.001.52661.52361.5326
14432008.12.01 09:05s/l801.001.52361.52361.5326-300.0023722.40
14442008.12.05 02:32buy811.001.46831.46531.4743
14452008.12.05 04:17s/l811.001.46531.46531.4743-300.0023422.40
14462008.12.05 09:51sell821.001.46911.47211.4631
14472008.12.05 10:30modify821.001.46911.46911.4631
14482008.12.05 10:30modify821.001.46911.46901.4631
14492008.12.05 10:30modify821.001.46911.46891.4631
14502008.12.05 10:31modify821.001.46911.46881.4631
14512008.12.05 10:31modify821.001.46911.46871.4631
14522008.12.05 10:31modify821.001.46911.46861.4631
14532008.12.05 10:32modify821.001.46911.46851.4631
14542008.12.05 10:32modify821.001.46911.46841.4631
14552008.12.05 10:32modify821.001.46911.46831.4631
14562008.12.05 10:33modify821.001.46911.46821.4631
14572008.12.05 10:33modify821.001.46911.46811.4631
14582008.12.05 10:33modify821.001.46911.46801.4631
14592008.12.05 10:34modify821.001.46911.46791.4631
14602008.12.05 10:34modify821.001.46911.46781.4631
14612008.12.05 10:34modify821.001.46911.46771.4631
14622008.12.05 10:35modify821.001.46911.46761.4631
14632008.12.05 10:35modify821.001.46911.46751.4631
14642008.12.05 10:35modify821.001.46911.46741.4631
14652008.12.05 10:36modify821.001.46911.46731.4631
14662008.12.05 10:36modify821.001.46911.46721.4631
14672008.12.05 10:37modify821.001.46911.46711.4631
14682008.12.05 10:37modify821.001.46911.46701.4631
14692008.12.05 10:37modify821.001.46911.46691.4631
14702008.12.05 10:38modify821.001.46911.46681.4631
14712008.12.05 11:30s/l821.001.46681.46681.4631230.0023652.40
14722008.12.08 04:45sell831.001.47471.47771.4687
14732008.12.08 05:07s/l831.001.47771.47771.4687-300.0023352.40
14742008.12.08 09:48sell841.001.49511.49811.4891
14752008.12.08 10:25modify841.001.49511.49511.4891
14762008.12.08 10:25modify841.001.49511.49501.4891
14772008.12.08 10:25modify841.001.49511.49491.4891
14782008.12.08 10:25modify841.001.49511.49481.4891
14792008.12.08 10:26modify841.001.49511.49471.4891
14802008.12.08 10:26modify841.001.49511.49461.4891
14812008.12.08 10:26modify841.001.49511.49451.4891
14822008.12.08 10:26modify841.001.49511.49441.4891
14832008.12.08 10:26modify841.001.49511.49431.4891
14842008.12.08 10:26modify841.001.49511.49421.4891
14852008.12.08 10:26modify841.001.49511.49411.4891
14862008.12.08 10:27modify841.001.49511.49401.4891
14872008.12.08 10:27modify841.001.49511.49391.4891
14882008.12.08 10:27modify841.001.49511.49381.4891
14892008.12.08 10:27modify841.001.49511.49371.4891
14902008.12.08 10:27modify841.001.49511.49361.4891
14912008.12.08 10:27modify841.001.49511.49351.4891
14922008.12.08 10:27modify841.001.49511.49341.4891
14932008.12.08 10:28modify841.001.49511.49331.4891
14942008.12.08 10:28modify841.001.49511.49321.4891
14952008.12.08 10:28modify841.001.49511.49311.4891
14962008.12.08 10:28modify841.001.49511.49301.4891
14972008.12.08 10:28modify841.001.49511.49291.4891
14982008.12.08 10:28modify841.001.49511.49281.4891
14992008.12.08 10:28modify841.001.49511.49271.4891
15002008.12.08 10:29modify841.001.49511.49261.4891
15012008.12.08 10:29modify841.001.49511.49251.4891
15022008.12.08 10:29modify841.001.49511.49241.4891
15032008.12.08 10:29modify841.001.49511.49231.4891
15042008.12.08 10:29modify841.001.49511.49221.4891
15052008.12.08 10:29t/p841.001.48911.49221.4891600.0023952.40
15062008.12.08 20:00sell851.001.49451.49751.4885
15072008.12.08 22:27modify851.001.49451.49441.4885
15082008.12.08 22:28modify851.001.49451.49431.4885
15092008.12.08 22:29modify851.001.49451.49421.4885
15102008.12.08 22:30modify851.001.49451.49411.4885
15112008.12.08 22:30modify851.001.49451.49401.4885
15122008.12.08 22:31modify851.001.49451.49391.4885
15132008.12.08 22:32modify851.001.49451.49381.4885
15142008.12.08 22:33modify851.001.49451.49371.4885
15152008.12.08 22:33modify851.001.49451.49361.4885
15162008.12.08 22:34modify851.001.49451.49351.4885
15172008.12.08 22:35modify851.001.49451.49341.4885
15182008.12.08 22:35modify851.001.49451.49331.4885
15192008.12.08 22:36modify851.001.49451.49321.4885
15202008.12.08 23:11modify851.001.49451.49311.4885
15212008.12.08 23:12modify851.001.49451.49301.4885
15222008.12.08 23:12modify851.001.49451.49291.4885
15232008.12.08 23:13modify851.001.49451.49281.4885
15242008.12.08 23:13modify851.001.49451.49271.4885
15252008.12.08 23:14modify851.001.49451.49261.4885
15262008.12.08 23:15modify851.001.49451.49251.4885
15272008.12.08 23:15modify851.001.49451.49241.4885
15282008.12.08 23:16modify851.001.49451.49231.4885
15292008.12.08 23:16modify851.001.49451.49221.4885
15302008.12.08 23:17modify851.001.49451.49211.4885
15312008.12.08 23:18modify851.001.49451.49201.4885
15322008.12.08 23:18modify851.001.49451.49191.4885
15332008.12.08 23:19modify851.001.49451.49181.4885
15342008.12.08 23:19modify851.001.49451.49171.4885
15352008.12.08 23:20modify851.001.49451.49161.4885
15362008.12.08 23:21t/p851.001.48851.49161.4885600.0024552.40
15372008.12.09 01:44buy861.001.48701.48401.4930
15382008.12.09 02:27s/l861.001.48401.48401.4930-300.0024252.40
15392008.12.09 13:54buy871.001.47631.47331.4823
15402008.12.09 14:34modify871.001.47631.47631.4823
15412008.12.09 14:34modify871.001.47631.47641.4823
15422008.12.09 14:35modify871.001.47631.47651.4823
15432008.12.09 14:35modify871.001.47631.47661.4823
15442008.12.09 14:36modify871.001.47631.47671.4823
15452008.12.09 14:36modify871.001.47631.47681.4823
15462008.12.09 14:36modify871.001.47631.47691.4823
15472008.12.09 14:37modify871.001.47631.47701.4823
15482008.12.09 14:37modify871.001.47631.47711.4823
15492008.12.09 14:38modify871.001.47631.47721.4823
15502008.12.09 14:38modify871.001.47631.47731.4823
15512008.12.09 14:39modify871.001.47631.47741.4823
15522008.12.09 15:29s/l871.001.47741.47741.4823110.0024362.40
15532008.12.09 15:38buy881.001.47631.47331.4823
15542008.12.09 15:39modify881.001.47631.47681.4823
15552008.12.09 16:00modify881.001.47631.47691.4823
15562008.12.09 16:01modify881.001.47631.47701.4823
15572008.12.09 16:01modify881.001.47631.47711.4823
15582008.12.09 16:02modify881.001.47631.47721.4823
15592008.12.09 16:02modify881.001.47631.47731.4823
15602008.12.09 16:03modify881.001.47631.47741.4823
15612008.12.09 16:04modify881.001.47631.47751.4823
15622008.12.09 16:04modify881.001.47631.47761.4823
15632008.12.09 16:05modify881.001.47631.47771.4823
15642008.12.09 16:05modify881.001.47631.47781.4823
15652008.12.09 16:06modify881.001.47631.47791.4823
15662008.12.09 16:07modify881.001.47631.47801.4823
15672008.12.09 16:07modify881.001.47631.47811.4823
15682008.12.09 16:08modify881.001.47631.47821.4823
15692008.12.09 16:08modify881.001.47631.47831.4823
15702008.12.09 16:09modify881.001.47631.47841.4823
15712008.12.09 16:10modify881.001.47631.47851.4823
15722008.12.09 16:10modify881.001.47631.47861.4823
15732008.12.09 16:11modify881.001.47631.47871.4823
15742008.12.09 16:11modify881.001.47631.47881.4823
15752008.12.09 16:12modify881.001.47631.47891.4823
15762008.12.09 16:13modify881.001.47631.47901.4823
15772008.12.09 16:13modify881.001.47631.47911.4823
15782008.12.09 16:14modify881.001.47631.47921.4823
15792008.12.09 16:14t/p881.001.48231.47921.4823600.0024962.40
15802008.12.09 17:45sell891.001.47971.48271.4737
15812008.12.09 18:26modify891.001.47971.47971.4737
15822008.12.09 18:26modify891.001.47971.47961.4737
15832008.12.09 18:26modify891.001.47971.47951.4737
15842008.12.09 18:27modify891.001.47971.47941.4737
15852008.12.09 18:27modify891.001.47971.47931.4737
15862008.12.09 18:28modify891.001.47971.47921.4737
15872008.12.09 18:28modify891.001.47971.47911.4737
15882008.12.09 18:28modify891.001.47971.47901.4737
15892008.12.09 18:29modify891.001.47971.47891.4737
15902008.12.09 18:29modify891.001.47971.47881.4737
15912008.12.09 18:29modify891.001.47971.47871.4737
15922008.12.09 18:30modify891.001.47971.47861.4737
15932008.12.09 18:30modify891.001.47971.47851.4737
15942008.12.09 18:31modify891.001.47971.47841.4737
15952008.12.09 18:31modify891.001.47971.47831.4737
15962008.12.09 18:31modify891.001.47971.47821.4737
15972008.12.09 18:32modify891.001.47971.47811.4737
15982008.12.09 18:32modify891.001.47971.47801.4737
15992008.12.09 18:32modify891.001.47971.47791.4737
16002008.12.09 18:33modify891.001.47971.47781.4737
16012008.12.09 18:33modify891.001.47971.47771.4737
16022008.12.09 18:34modify891.001.47971.47761.4737
16032008.12.09 18:34modify891.001.47971.47751.4737
16042008.12.09 18:34modify891.001.47971.47741.4737
16052008.12.09 18:35modify891.001.47971.47731.4737
16062008.12.09 18:35modify891.001.47971.47721.4737
16072008.12.09 18:35modify891.001.47971.47711.4737
16082008.12.09 18:36modify891.001.47971.47701.4737
16092008.12.09 18:36modify891.001.47971.47691.4737
16102008.12.09 18:37modify891.001.47971.47681.4737
16112008.12.09 18:37t/p891.001.47371.47681.4737600.0025562.40
16122008.12.10 04:47sell901.001.47751.48051.4715
16132008.12.10 05:14s/l901.001.48051.48051.4715-300.0025262.40
16142008.12.10 17:45sell911.001.48181.48481.4758
16152008.12.10 18:24modify911.001.48181.48181.4758
16162008.12.10 18:24modify911.001.48181.48171.4758
16172008.12.10 18:24modify911.001.48181.48161.4758
16182008.12.10 18:24modify911.001.48181.48151.4758
16192008.12.10 18:24modify911.001.48181.48141.4758
16202008.12.10 18:25modify911.001.48181.48131.4758
16212008.12.10 18:25modify911.001.48181.48121.4758
16222008.12.10 18:25modify911.001.48181.48111.4758
16232008.12.10 18:25modify911.001.48181.48101.4758
16242008.12.10 18:25modify911.001.48181.48091.4758
16252008.12.10 18:26modify911.001.48181.48081.4758
16262008.12.10 18:26modify911.001.48181.48071.4758
16272008.12.10 18:26modify911.001.48181.48061.4758
16282008.12.10 18:26modify911.001.48181.48051.4758
16292008.12.10 18:26modify911.001.48181.48041.4758
16302008.12.10 18:26modify911.001.48181.48031.4758
16312008.12.10 18:27modify911.001.48181.48021.4758
16322008.12.10 18:27modify911.001.48181.48011.4758
16332008.12.10 18:27modify911.001.48181.48001.4758
16342008.12.10 18:27modify911.001.48181.47991.4758
16352008.12.10 18:27modify911.001.48181.47981.4758
16362008.12.10 18:28modify911.001.48181.47971.4758
16372008.12.10 18:28modify911.001.48181.47961.4758
16382008.12.10 18:28modify911.001.48181.47951.4758
16392008.12.10 18:28modify911.001.48181.47941.4758
16402008.12.10 18:28modify911.001.48181.47931.4758
16412008.12.10 18:28modify911.001.48181.47921.4758
16422008.12.10 18:29modify911.001.48181.47911.4758
16432008.12.10 18:29modify911.001.48181.47901.4758
16442008.12.10 18:29modify911.001.48181.47891.4758
16452008.12.10 18:29t/p911.001.47581.47891.4758600.0025862.40
16462008.12.11 04:44sell921.001.48721.49021.4812
16472008.12.11 05:10s/l921.001.49021.49021.4812-300.0025562.40
16482008.12.11 09:09sell931.001.49621.49921.4902
16492008.12.11 10:23modify931.001.49621.49621.4902
16502008.12.11 10:23modify931.001.49621.49611.4902
16512008.12.11 10:23modify931.001.49621.49601.4902
16522008.12.11 10:23modify931.001.49621.49591.4902
16532008.12.11 10:23modify931.001.49621.49581.4902
16542008.12.11 10:24modify931.001.49621.49571.4902
16552008.12.11 10:24modify931.001.49621.49561.4902
16562008.12.11 10:24modify931.001.49621.49551.4902
16572008.12.11 10:24modify931.001.49621.49541.4902
16582008.12.11 10:25modify931.001.49621.49531.4902
16592008.12.11 10:25modify931.001.49621.49521.4902
16602008.12.11 10:25modify931.001.49621.49511.4902
16612008.12.11 10:25modify931.001.49621.49501.4902
16622008.12.11 10:26modify931.001.49621.49491.4902
16632008.12.11 10:26modify931.001.49621.49481.4902
16642008.12.11 10:26modify931.001.49621.49471.4902
16652008.12.11 10:26modify931.001.49621.49461.4902
16662008.12.11 10:26modify931.001.49621.49451.4902
16672008.12.11 10:27modify931.001.49621.49441.4902
16682008.12.11 10:27modify931.001.49621.49431.4902
16692008.12.11 10:27modify931.001.49621.49421.4902
16702008.12.11 10:27modify931.001.49621.49411.4902
16712008.12.11 10:28modify931.001.49621.49401.4902
16722008.12.11 10:28modify931.001.49621.49391.4902
16732008.12.11 10:28modify931.001.49621.49381.4902
16742008.12.11 10:28modify931.001.49621.49371.4902
16752008.12.11 10:29modify931.001.49621.49361.4902
16762008.12.11 10:29modify931.001.49621.49351.4902
16772008.12.11 10:29modify931.001.49621.49341.4902
16782008.12.11 10:29modify931.001.49621.49331.4902
16792008.12.11 10:29t/p931.001.49021.49331.4902600.0026162.40
16802008.12.11 13:51buy941.001.49391.49091.4999
16812008.12.11 14:33modify941.001.49391.49401.4999
16822008.12.11 15:28s/l941.001.49401.49401.499910.0026172.40
16832008.12.11 15:30buy951.001.49391.49091.4999
16842008.12.11 16:09s/l951.001.49091.49091.4999-300.0025872.40
16852008.12.12 17:48buy961.001.49241.48941.4984
16862008.12.12 18:26modify961.001.49241.49241.4984
16872008.12.12 18:26modify961.001.49241.49251.4984
16882008.12.12 18:27modify961.001.49241.49261.4984
16892008.12.12 18:27modify961.001.49241.49271.4984
16902008.12.12 18:27modify961.001.49241.49281.4984
16912008.12.12 18:27modify961.001.49241.49291.4984
16922008.12.12 18:27modify961.001.49241.49301.4984
16932008.12.12 18:28modify961.001.49241.49311.4984
16942008.12.12 18:28modify961.001.49241.49321.4984
16952008.12.12 18:28modify961.001.49241.49331.4984
16962008.12.12 18:28modify961.001.49241.49341.4984
16972008.12.12 18:28modify961.001.49241.49351.4984
16982008.12.12 18:28modify961.001.49241.49361.4984
16992008.12.12 18:29modify961.001.49241.49371.4984
17002008.12.12 18:29modify961.001.49241.49381.4984
17012008.12.12 18:29modify961.001.49241.49391.4984
17022008.12.12 18:29modify961.001.49241.49401.4984
17032008.12.12 18:29modify961.001.49241.49411.4984
17042008.12.12 18:30modify961.001.49241.49421.4984
17052008.12.12 18:30modify961.001.49241.49431.4984
17062008.12.12 18:30modify961.001.49241.49441.4984
17072008.12.12 18:30modify961.001.49241.49451.4984
17082008.12.12 18:30modify961.001.49241.49461.4984
17092008.12.12 18:31modify961.001.49241.49471.4984
17102008.12.12 18:31modify961.001.49241.49481.4984
17112008.12.12 18:51s/l961.001.49481.49481.4984240.0026112.40
17122008.12.12 19:30buy971.001.49241.48941.4984
17132008.12.12 19:31modify971.001.49241.49381.4984
17142008.12.12 20:00modify971.001.49241.49391.4984
17152008.12.12 20:00modify971.001.49241.49401.4984
17162008.12.12 20:01modify971.001.49241.49411.4984
17172008.12.12 20:03modify971.001.49241.49421.4984
17182008.12.12 20:04modify971.001.49241.49431.4984
17192008.12.12 20:05modify971.001.49241.49441.4984
17202008.12.12 20:06modify971.001.49241.49451.4984
17212008.12.12 20:08modify971.001.49241.49461.4984
17222008.12.12 20:09modify971.001.49241.49471.4984
17232008.12.12 20:10modify971.001.49241.49481.4984
17242008.12.12 20:12modify971.001.49241.49491.4984
17252008.12.12 20:13modify971.001.49241.49501.4984
17262008.12.12 20:15modify971.001.49241.49511.4984
17272008.12.12 20:16modify971.001.49241.49521.4984
17282008.12.12 20:17modify971.001.49241.49531.4984
17292008.12.12 20:49t/p971.001.49841.49531.4984600.0026712.40
17302008.12.12 21:44sell981.001.49691.49991.4909
17312008.12.14 22:34s/l981.001.49991.49991.4909-300.0026412.40
17322008.12.15 05:57sell991.001.50271.50571.4967
17332008.12.15 09:54modify991.001.50271.50261.4967
17342008.12.15 09:55modify991.001.50271.50251.4967
17352008.12.15 09:55modify991.001.50271.50241.4967
17362008.12.15 09:56modify991.001.50271.50231.4967
17372008.12.15 09:56modify991.001.50271.50221.4967
17382008.12.15 09:57modify991.001.50271.50211.4967
17392008.12.15 09:57modify991.001.50271.50201.4967
17402008.12.15 09:58modify991.001.50271.50191.4967
17412008.12.15 09:58modify991.001.50271.50181.4967
17422008.12.15 10:23modify991.001.50271.50171.4967
17432008.12.15 10:24modify991.001.50271.50161.4967
17442008.12.15 10:24modify991.001.50271.50151.4967
17452008.12.15 10:24modify991.001.50271.50141.4967
17462008.12.15 10:25modify991.001.50271.50131.4967
17472008.12.15 10:25modify991.001.50271.50121.4967
17482008.12.15 10:26modify991.001.50271.50111.4967
17492008.12.15 10:26modify991.001.50271.50101.4967
17502008.12.15 10:27modify991.001.50271.50091.4967
17512008.12.15 10:27modify991.001.50271.50081.4967
17522008.12.15 10:27modify991.001.50271.50071.4967
17532008.12.15 10:28modify991.001.50271.50061.4967
17542008.12.15 10:28modify991.001.50271.50051.4967
17552008.12.15 10:29modify991.001.50271.50041.4967
17562008.12.15 10:29modify991.001.50271.50031.4967
17572008.12.15 10:29modify991.001.50271.50021.4967
17582008.12.15 10:30modify991.001.50271.50011.4967
17592008.12.15 10:30modify991.001.50271.50001.4967
17602008.12.15 10:31modify991.001.50271.49991.4967
17612008.12.15 10:31modify991.001.50271.49981.4967
17622008.12.15 10:31t/p991.001.49671.49981.4967600.0027012.40
17632008.12.15 13:03buy1001.001.49671.49371.5027
17642008.12.15 13:06modify1001.001.49671.49671.5027
17652008.12.15 13:06modify1001.001.49671.49681.5027
17662008.12.15 13:06modify1001.001.49671.49691.5027
17672008.12.15 13:06modify1001.001.49671.49701.5027
17682008.12.15 13:06modify1001.001.49671.49711.5027
17692008.12.15 13:06modify1001.001.49671.49721.5027
17702008.12.15 13:06modify1001.001.49671.49731.5027
17712008.12.15 13:06modify1001.001.49671.49741.5027
17722008.12.15 13:06modify1001.001.49671.49751.5027
17732008.12.15 13:06modify1001.001.49671.49761.5027
17742008.12.15 13:06modify1001.001.49671.49771.5027
17752008.12.15 13:07modify1001.001.49671.49781.5027
17762008.12.15 13:07modify1001.001.49671.49791.5027
17772008.12.15 13:07modify1001.001.49671.49801.5027
17782008.12.15 13:07modify1001.001.49671.49811.5027
17792008.12.15 13:07modify1001.001.49671.49821.5027
17802008.12.15 13:07modify1001.001.49671.49831.5027
17812008.12.15 13:07modify1001.001.49671.49841.5027
17822008.12.15 13:07modify1001.001.49671.49851.5027
17832008.12.15 13:07modify1001.001.49671.49861.5027
17842008.12.15 13:07modify1001.001.49671.49871.5027
17852008.12.15 13:07modify1001.001.49671.49881.5027
17862008.12.15 13:07modify1001.001.49671.49891.5027
17872008.12.15 13:07modify1001.001.49671.49901.5027
17882008.12.15 13:08modify1001.001.49671.49911.5027
17892008.12.15 13:08modify1001.001.49671.49921.5027
17902008.12.15 13:08modify1001.001.49671.49931.5027
17912008.12.15 13:08modify1001.001.49671.49941.5027
17922008.12.15 13:08modify1001.001.49671.49951.5027
17932008.12.15 13:08modify1001.001.49671.49961.5027
17942008.12.15 13:08t/p1001.001.50271.49961.5027600.0027612.40
17952008.12.15 20:37buy1011.001.52551.52251.5315
17962008.12.15 21:49modify1011.001.52551.52551.5315
17972008.12.15 21:50modify1011.001.52551.52561.5315
17982008.12.15 21:51modify1011.001.52551.52571.5315
17992008.12.15 21:51modify1011.001.52551.52581.5315
18002008.12.15 21:52modify1011.001.52551.52591.5315
18012008.12.15 21:52modify1011.001.52551.52601.5315
18022008.12.15 21:53modify1011.001.52551.52611.5315
18032008.12.15 21:54modify1011.001.52551.52621.5315
18042008.12.15 21:54modify1011.001.52551.52631.5315
18052008.12.15 21:55modify1011.001.52551.52641.5315
18062008.12.15 21:55modify1011.001.52551.52651.5315
18072008.12.15 21:56modify1011.001.52551.52661.5315
18082008.12.15 21:57modify1011.001.52551.52671.5315
18092008.12.15 21:57modify1011.001.52551.52681.5315
18102008.12.15 21:58modify1011.001.52551.52691.5315
18112008.12.15 21:58modify1011.001.52551.52701.5315
18122008.12.15 22:24modify1011.001.52551.52711.5315
18132008.12.15 22:25modify1011.001.52551.52721.5315
18142008.12.15 22:25modify1011.001.52551.52731.5315
18152008.12.15 22:26modify1011.001.52551.52741.5315
18162008.12.15 22:27modify1011.001.52551.52751.5315
18172008.12.15 22:27modify1011.001.52551.52761.5315
18182008.12.15 22:28modify1011.001.52551.52771.5315
18192008.12.15 22:28modify1011.001.52551.52781.5315
18202008.12.15 22:29modify1011.001.52551.52791.5315
18212008.12.15 22:29modify1011.001.52551.52801.5315
18222008.12.15 22:30modify1011.001.52551.52811.5315
18232008.12.15 22:31modify1011.001.52551.52821.5315
18242008.12.15 22:31modify1011.001.52551.52831.5315
18252008.12.15 22:32modify1011.001.52551.52841.5315
18262008.12.15 22:32t/p1011.001.53151.52841.5315600.0028212.40
18272008.12.16 05:08sell1021.001.53081.53381.5248
18282008.12.16 05:55modify1021.001.53081.53071.5248
18292008.12.16 05:55modify1021.001.53081.53061.5248
18302008.12.16 05:56modify1021.001.53081.53051.5248
18312008.12.16 06:23modify1021.001.53081.53041.5248
18322008.12.16 06:24modify1021.001.53081.53031.5248
18332008.12.16 06:24modify1021.001.53081.53021.5248
18342008.12.16 06:25modify1021.001.53081.53011.5248
18352008.12.16 06:25modify1021.001.53081.53001.5248
18362008.12.16 06:25modify1021.001.53081.52991.5248
18372008.12.16 06:26modify1021.001.53081.52981.5248
18382008.12.16 06:26modify1021.001.53081.52971.5248
18392008.12.16 06:27modify1021.001.53081.52961.5248
18402008.12.16 06:27modify1021.001.53081.52951.5248
18412008.12.16 06:28modify1021.001.53081.52941.5248
18422008.12.16 06:28modify1021.001.53081.52931.5248
18432008.12.16 06:29modify1021.001.53081.52921.5248
18442008.12.16 06:29modify1021.001.53081.52911.5248
18452008.12.16 06:29modify1021.001.53081.52901.5248
18462008.12.16 06:30modify1021.001.53081.52891.5248
18472008.12.16 06:30modify1021.001.53081.52881.5248
18482008.12.16 06:31modify1021.001.53081.52871.5248
18492008.12.16 06:31modify1021.001.53081.52861.5248
18502008.12.16 06:32modify1021.001.53081.52851.5248
18512008.12.16 06:32modify1021.001.53081.52841.5248
18522008.12.16 06:33modify1021.001.53081.52831.5248
18532008.12.16 06:33modify1021.001.53081.52821.5248
18542008.12.16 06:33modify1021.001.53081.52811.5248
18552008.12.16 06:34modify1021.001.53081.52801.5248
18562008.12.16 06:34modify1021.001.53081.52791.5248
18572008.12.16 06:35t/p1021.001.52481.52791.5248600.0028812.40
18582008.12.17 06:24sell1031.001.56111.56411.5551
18592008.12.17 06:31modify1031.001.56111.56101.5551
18602008.12.17 06:32modify1031.001.56111.56091.5551
18612008.12.17 06:32modify1031.001.56111.56081.5551
18622008.12.17 06:32modify1031.001.56111.56071.5551
18632008.12.17 06:32modify1031.001.56111.56061.5551
18642008.12.17 06:32modify1031.001.56111.56051.5551
18652008.12.17 06:33modify1031.001.56111.56041.5551
18662008.12.17 06:33modify1031.001.56111.56031.5551
18672008.12.17 06:33modify1031.001.56111.56021.5551
18682008.12.17 06:33modify1031.001.56111.56011.5551
18692008.12.17 06:33modify1031.001.56111.56001.5551
18702008.12.17 06:34modify1031.001.56111.55991.5551
18712008.12.17 07:24s/l1031.001.55991.55991.5551120.0028932.40
18722008.12.17 07:30sell1041.001.56111.56411.5551
18732008.12.17 09:10modify1041.001.56111.56101.5551
18742008.12.17 09:10modify1041.001.56111.56091.5551
18752008.12.17 09:11modify1041.001.56111.56081.5551
18762008.12.17 09:11modify1041.001.56111.56071.5551
18772008.12.17 09:11modify1041.001.56111.56061.5551
18782008.12.17 09:11modify1041.001.56111.56051.5551
18792008.12.17 09:11modify1041.001.56111.56041.5551
18802008.12.17 09:12modify1041.001.56111.56031.5551
18812008.12.17 09:12modify1041.001.56111.56021.5551
18822008.12.17 09:12modify1041.001.56111.56011.5551
18832008.12.17 09:12modify1041.001.56111.56001.5551
18842008.12.17 09:12modify1041.001.56111.55991.5551
18852008.12.17 09:13modify1041.001.56111.55981.5551
18862008.12.17 09:13modify1041.001.56111.55971.5551
18872008.12.17 09:13modify1041.001.56111.55961.5551
18882008.12.17 09:13modify1041.001.56111.55951.5551
18892008.12.17 09:14modify1041.001.56111.55941.5551
18902008.12.17 09:14modify1041.001.56111.55931.5551
18912008.12.17 09:14modify1041.001.56111.55921.5551
18922008.12.17 09:14modify1041.001.56111.55911.5551
18932008.12.17 09:14modify1041.001.56111.55901.5551
18942008.12.17 09:15modify1041.001.56111.55891.5551
18952008.12.17 09:15modify1041.001.56111.55881.5551
18962008.12.17 09:15modify1041.001.56111.55871.5551
18972008.12.17 09:15modify1041.001.56111.55861.5551
18982008.12.17 09:15modify1041.001.56111.55851.5551
18992008.12.17 09:16modify1041.001.56111.55841.5551
19002008.12.17 09:44modify1041.001.56111.55831.5551
19012008.12.17 09:44modify1041.001.56111.55821.5551
19022008.12.17 09:44t/p1041.001.55511.55821.5551600.0029532.40
19032008.12.18 05:44sell1051.001.55231.55531.5463
19042008.12.18 05:50modify1051.001.55231.55231.5463
19052008.12.18 05:51modify1051.001.55231.55221.5463
19062008.12.18 05:51modify1051.001.55231.55211.5463
19072008.12.18 05:51modify1051.001.55231.55201.5463
19082008.12.18 05:51modify1051.001.55231.55191.5463
19092008.12.18 05:51modify1051.001.55231.55181.5463
19102008.12.18 05:52modify1051.001.55231.55171.5463
19112008.12.18 05:52modify1051.001.55231.55161.5463
19122008.12.18 05:52modify1051.001.55231.55151.5463
19132008.12.18 05:52modify1051.001.55231.55141.5463
19142008.12.18 05:52modify1051.001.55231.55131.5463
19152008.12.18 05:53modify1051.001.55231.55121.5463
19162008.12.18 05:53modify1051.001.55231.55111.5463
19172008.12.18 05:53modify1051.001.55231.55101.5463
19182008.12.18 05:53modify1051.001.55231.55091.5463
19192008.12.18 05:53modify1051.001.55231.55081.5463
19202008.12.18 05:53modify1051.001.55231.55071.5463
19212008.12.18 05:54modify1051.001.55231.55061.5463
19222008.12.18 05:54modify1051.001.55231.55051.5463
19232008.12.18 05:54modify1051.001.55231.55041.5463
19242008.12.18 05:54modify1051.001.55231.55031.5463
19252008.12.18 05:54modify1051.001.55231.55021.5463
19262008.12.18 05:55modify1051.001.55231.55011.5463
19272008.12.18 05:55modify1051.001.55231.55001.5463
19282008.12.18 05:55modify1051.001.55231.54991.5463
19292008.12.18 05:55modify1051.001.55231.54981.5463
19302008.12.18 05:55modify1051.001.55231.54971.5463
19312008.12.18 05:56modify1051.001.55231.54961.5463
19322008.12.18 05:56modify1051.001.55231.54951.5463
19332008.12.18 05:56modify1051.001.55231.54941.5463
19342008.12.18 05:56t/p1051.001.54631.54941.5463600.0030132.40
19352008.12.18 09:14buy1061.001.54261.53961.5486
19362008.12.18 09:49modify1061.001.54261.54261.5486
19372008.12.18 09:49modify1061.001.54261.54271.5486
19382008.12.18 09:50modify1061.001.54261.54281.5486
19392008.12.18 09:50modify1061.001.54261.54291.5486
19402008.12.18 09:50modify1061.001.54261.54301.5486
19412008.12.18 09:51modify1061.001.54261.54311.5486
19422008.12.18 09:51modify1061.001.54261.54321.5486
19432008.12.18 09:51modify1061.001.54261.54331.5486
19442008.12.18 09:51modify1061.001.54261.54341.5486
19452008.12.18 09:52modify1061.001.54261.54351.5486
19462008.12.18 09:52modify1061.001.54261.54361.5486
19472008.12.18 09:52modify1061.001.54261.54371.5486
19482008.12.18 09:53modify1061.001.54261.54381.5486
19492008.12.18 09:53modify1061.001.54261.54391.5486
19502008.12.18 09:53modify1061.001.54261.54401.5486
19512008.12.18 09:54modify1061.001.54261.54411.5486
19522008.12.18 09:54modify1061.001.54261.54421.5486
19532008.12.18 09:54modify1061.001.54261.54431.5486
19542008.12.18 09:54modify1061.001.54261.54441.5486
19552008.12.18 09:55modify1061.001.54261.54451.5486
19562008.12.18 09:55modify1061.001.54261.54461.5486
19572008.12.18 09:55modify1061.001.54261.54471.5486
19582008.12.18 09:56modify1061.001.54261.54481.5486
19592008.12.18 09:56modify1061.001.54261.54491.5486
19602008.12.18 09:56modify1061.001.54261.54501.5486
19612008.12.18 09:57modify1061.001.54261.54511.5486
19622008.12.18 09:57modify1061.001.54261.54521.5486
19632008.12.18 09:57modify1061.001.54261.54531.5486
19642008.12.18 09:58modify1061.001.54261.54541.5486
19652008.12.18 09:58modify1061.001.54261.54551.5486
19662008.12.18 09:58t/p1061.001.54861.54551.5486600.0030732.40
19672008.12.19 12:00buy1071.001.49481.49181.5008
19682008.12.19 12:06modify1071.001.49481.49481.5008
19692008.12.19 12:06modify1071.001.49481.49491.5008
19702008.12.19 12:06modify1071.001.49481.49501.5008
19712008.12.19 12:07modify1071.001.49481.49511.5008
19722008.12.19 12:07modify1071.001.49481.49521.5008
19732008.12.19 12:07modify1071.001.49481.49531.5008
19742008.12.19 12:07modify1071.001.49481.49541.5008
19752008.12.19 12:07modify1071.001.49481.49551.5008
19762008.12.19 12:08modify1071.001.49481.49561.5008
19772008.12.19 12:08modify1071.001.49481.49571.5008
19782008.12.19 12:08modify1071.001.49481.49581.5008
19792008.12.19 12:08modify1071.001.49481.49591.5008
19802008.12.19 12:08modify1071.001.49481.49601.5008
19812008.12.19 12:09modify1071.001.49481.49611.5008
19822008.12.19 12:09modify1071.001.49481.49621.5008
19832008.12.19 12:09modify1071.001.49481.49631.5008
19842008.12.19 12:09modify1071.001.49481.49641.5008
19852008.12.19 12:09modify1071.001.49481.49651.5008
19862008.12.19 12:10modify1071.001.49481.49661.5008
19872008.12.19 12:10modify1071.001.49481.49671.5008
19882008.12.19 12:10modify1071.001.49481.49681.5008
19892008.12.19 12:10modify1071.001.49481.49691.5008
19902008.12.19 12:10modify1071.001.49481.49701.5008
19912008.12.19 12:11modify1071.001.49481.49711.5008
19922008.12.19 12:11modify1071.001.49481.49721.5008
19932008.12.19 12:11modify1071.001.49481.49731.5008
19942008.12.19 12:11modify1071.001.49481.49741.5008
19952008.12.19 12:11modify1071.001.49481.49751.5008
19962008.12.19 12:12modify1071.001.49481.49761.5008
19972008.12.19 12:12modify1071.001.49481.49771.5008
19982008.12.19 12:12t/p1071.001.50081.49771.5008600.0031332.40
19992008.12.19 14:26buy1081.001.49481.49181.5008
20002008.12.19 14:33s/l1081.001.49181.49181.5008-300.0031032.40
20012008.12.19 15:30buy1091.001.49481.49181.5008
20022008.12.19 15:36s/l1091.001.49181.49181.5008-300.0030732.40
20032008.12.21 20:00sell1101.001.49491.49791.4889
20042008.12.22 00:11s/l1101.001.49791.49791.4889-309.8030422.60
20052008.12.22 01:10sell1111.001.49671.49971.4907
20062008.12.22 01:54modify1111.001.49671.49661.4907
20072008.12.22 01:54modify1111.001.49671.49651.4907
20082008.12.22 01:55modify1111.001.49671.49641.4907
20092008.12.22 01:55modify1111.001.49671.49631.4907
20102008.12.22 01:56modify1111.001.49671.49621.4907
20112008.12.22 01:56modify1111.001.49671.49611.4907
20122008.12.22 01:57modify1111.001.49671.49601.4907
20132008.12.22 01:57modify1111.001.49671.49591.4907
20142008.12.22 01:58modify1111.001.49671.49581.4907
20152008.12.22 01:58modify1111.001.49671.49571.4907
20162008.12.22 02:23modify1111.001.49671.49561.4907
20172008.12.22 02:24modify1111.001.49671.49551.4907
20182008.12.22 02:24modify1111.001.49671.49541.4907
20192008.12.22 02:25modify1111.001.49671.49531.4907
20202008.12.22 02:25modify1111.001.49671.49521.4907
20212008.12.22 02:25modify1111.001.49671.49511.4907
20222008.12.22 02:26modify1111.001.49671.49501.4907
20232008.12.22 02:26modify1111.001.49671.49491.4907
20242008.12.22 02:27modify1111.001.49671.49481.4907
20252008.12.22 02:27modify1111.001.49671.49471.4907
20262008.12.22 02:28modify1111.001.49671.49461.4907
20272008.12.22 02:28modify1111.001.49671.49451.4907
20282008.12.22 02:28modify1111.001.49671.49441.4907
20292008.12.22 02:29modify1111.001.49671.49431.4907
20302008.12.22 02:29modify1111.001.49671.49421.4907
20312008.12.22 02:30modify1111.001.49671.49411.4907
20322008.12.22 02:30modify1111.001.49671.49401.4907
20332008.12.22 02:30modify1111.001.49671.49391.4907
20342008.12.22 02:31modify1111.001.49671.49381.4907
20352008.12.22 02:31t/p1111.001.49071.49381.4907600.0031022.60
20362008.12.22 16:29buy1121.001.47341.47041.4794
20372008.12.22 17:11modify1121.001.47341.47351.4794
20382008.12.22 17:12modify1121.001.47341.47361.4794
20392008.12.22 17:12modify1121.001.47341.47371.4794
20402008.12.22 17:12modify1121.001.47341.47381.4794
20412008.12.22 17:12modify1121.001.47341.47391.4794
20422008.12.22 17:12modify1121.001.47341.47401.4794
20432008.12.22 17:13modify1121.001.47341.47411.4794
20442008.12.22 17:13modify1121.001.47341.47421.4794
20452008.12.22 17:13modify1121.001.47341.47431.4794
20462008.12.22 17:13modify1121.001.47341.47441.4794
20472008.12.22 17:13modify1121.001.47341.47451.4794
20482008.12.22 17:14modify1121.001.47341.47461.4794
20492008.12.22 17:14modify1121.001.47341.47471.4794
20502008.12.22 17:14modify1121.001.47341.47481.4794
20512008.12.22 17:14modify1121.001.47341.47491.4794
20522008.12.22 17:43modify1121.001.47341.47501.4794
20532008.12.22 17:44modify1121.001.47341.47511.4794
20542008.12.22 17:44modify1121.001.47341.47521.4794
20552008.12.22 17:44modify1121.001.47341.47531.4794
20562008.12.22 17:44modify1121.001.47341.47541.4794
20572008.12.22 17:45modify1121.001.47341.47551.4794
20582008.12.22 17:45modify1121.001.47341.47561.4794
20592008.12.22 17:45modify1121.001.47341.47571.4794
20602008.12.22 17:45modify1121.001.47341.47581.4794
20612008.12.22 17:46modify1121.001.47341.47591.4794
20622008.12.22 17:46modify1121.001.47341.47601.4794
20632008.12.22 17:46modify1121.001.47341.47611.4794
20642008.12.22 17:46modify1121.001.47341.47621.4794
20652008.12.22 17:47modify1121.001.47341.47631.4794
20662008.12.22 17:47t/p1121.001.47941.47631.4794600.0031622.60
20672008.12.23 01:15buy1131.001.48271.47971.4887
20682008.12.23 08:05modify1131.001.48271.48271.4887
20692008.12.23 08:05modify1131.001.48271.48281.4887
20702008.12.23 08:05modify1131.001.48271.48291.4887
20712008.12.23 08:05modify1131.001.48271.48301.4887
20722008.12.23 08:06modify1131.001.48271.48311.4887
20732008.12.23 08:06modify1131.001.48271.48321.4887
20742008.12.23 08:06modify1131.001.48271.48331.4887
20752008.12.23 08:06modify1131.001.48271.48341.4887
20762008.12.23 08:07modify1131.001.48271.48351.4887
20772008.12.23 08:07modify1131.001.48271.48361.4887
20782008.12.23 08:07modify1131.001.48271.48371.4887
20792008.12.23 08:07modify1131.001.48271.48381.4887
20802008.12.23 08:07modify1131.001.48271.48391.4887
20812008.12.23 08:08modify1131.001.48271.48401.4887
20822008.12.23 08:08modify1131.001.48271.48411.4887
20832008.12.23 08:08modify1131.001.48271.48421.4887
20842008.12.23 08:08modify1131.001.48271.48431.4887
20852008.12.23 08:08modify1131.001.48271.48441.4887
20862008.12.23 08:09modify1131.001.48271.48451.4887
20872008.12.23 08:09modify1131.001.48271.48461.4887
20882008.12.23 08:09modify1131.001.48271.48471.4887
20892008.12.23 08:09modify1131.001.48271.48481.4887
20902008.12.23 08:09modify1131.001.48271.48491.4887
20912008.12.23 08:10modify1131.001.48271.48501.4887
20922008.12.23 08:10modify1131.001.48271.48511.4887
20932008.12.23 08:10modify1131.001.48271.48521.4887
20942008.12.23 08:45modify1131.001.48271.48531.4887
20952008.12.23 08:45modify1131.001.48271.48541.4887
20962008.12.23 08:46modify1131.001.48271.48551.4887
20972008.12.23 08:46modify1131.001.48271.48561.4887
20982008.12.23 08:47t/p1131.001.48871.48561.4887600.0032222.60
20992008.12.23 17:07buy1141.001.46951.46651.4755
21002008.12.23 17:48modify1141.001.46951.46961.4755
21012008.12.23 17:49modify1141.001.46951.46971.4755
21022008.12.23 17:49modify1141.001.46951.46981.4755
21032008.12.23 17:50modify1141.001.46951.46991.4755
21042008.12.23 17:50modify1141.001.46951.47001.4755
21052008.12.23 17:51modify1141.001.46951.47011.4755
21062008.12.23 17:51modify1141.001.46951.47021.4755
21072008.12.23 17:52modify1141.001.46951.47031.4755
21082008.12.23 17:52modify1141.001.46951.47041.4755
21092008.12.23 17:53modify1141.001.46951.47051.4755
21102008.12.23 17:53modify1141.001.46951.47061.4755
21112008.12.23 17:54modify1141.001.46951.47071.4755
21122008.12.23 17:55modify1141.001.46951.47081.4755
21132008.12.23 17:55modify1141.001.46951.47091.4755
21142008.12.23 17:56modify1141.001.46951.47101.4755
21152008.12.23 17:56modify1141.001.46951.47111.4755
21162008.12.23 17:57modify1141.001.46951.47121.4755
21172008.12.23 17:57modify1141.001.46951.47131.4755
21182008.12.23 17:58modify1141.001.46951.47141.4755
21192008.12.23 17:58modify1141.001.46951.47151.4755
21202008.12.23 17:59modify1141.001.46951.47161.4755
21212008.12.23 18:24modify1141.001.46951.47171.4755
21222008.12.23 18:25modify1141.001.46951.47181.4755
21232008.12.23 18:25modify1141.001.46951.47191.4755
21242008.12.23 18:26modify1141.001.46951.47201.4755
21252008.12.23 18:26modify1141.001.46951.47211.4755
21262008.12.23 18:27modify1141.001.46951.47221.4755
21272008.12.23 18:27modify1141.001.46951.47231.4755
21282008.12.23 18:28modify1141.001.46951.47241.4755
21292008.12.23 18:29t/p1141.001.47551.47241.4755600.0032822.60
21302008.12.24 17:54buy1151.001.47231.46931.4783
21312008.12.24 23:50close at stop1151.001.47401.46931.4783170.0032992.60