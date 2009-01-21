Activtrades Ltd
|Account: 45625
|Name: Patricia Werner
|Currency: EUR
|2009 January 22, 11:15
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4538309
|2009.01.21 21:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2982
|1.2982
|1.3982
|2009.01.22 01:00
|1.2982
|0.00
|0.00
|0.76
|0.00
|
|80700
|{0}[sl]
|4543986
|2009.01.22 01:00
|sell
|0.17
|eurgbp
|0.9359
|0.9398
|0.9334
|2009.01.22 01:15
|0.9367
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.52
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|4544353
|2009.01.22 01:15
|sell
|0.17
|eurgbp
|0.9362
|0.9401
|0.9337
|2009.01.22 01:16
|0.9360
|0.00
|0.00
|0.00
|3.63
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|4544397
|2009.01.22 01:16
|sell
|0.17
|eurgbp
|0.9357
|0.9396
|0.9332
|2009.01.22 01:18
|0.9362
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.08
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|4544502
|2009.01.22 01:17
|sell
|0.17
|eurgbp
|0.9364
|0.9403
|0.9339
|2009.01.22 01:18
|0.9365
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|4545529
|2009.01.22 02:25
|buy
|0.17
|eurgbp
|0.9339
|0.9300
|0.9364
|2009.01.22 02:42
|0.9344
|0.00
|0.00
|0.00
|9.10
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|4546096
|2009.01.22 02:59
|buy
|0.17
|eurgbp
|0.9340
|0.9301
|0.9365
|2009.01.22 03:00
|0.9346
|0.00
|0.00
|0.00
|10.91
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|4546332
|2009.01.22 03:05
|buy
|0.17
|eurgbp
|0.9338
|0.9299
|0.9363
|2009.01.22 03:15
|0.9344
|0.00
|0.00
|0.00
|10.92
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|4546505
|2009.01.22 03:14
|buy
|0.17
|eurgbp
|0.9333
|0.9294
|0.9358
|2009.01.22 03:15
|0.9345
|0.00
|0.00
|0.00
|21.83
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|4546659
|2009.01.22 03:17
|buy
|0.17
|eurgbp
|0.9338
|0.9299
|0.9363
|2009.01.22 03:24
|0.9341
|0.00
|0.00
|0.00
|5.46
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|4546782
|2009.01.22 03:26
|buy
|0.17
|eurgbp
|0.9333
|0.9294
|0.9358
|2009.01.22 03:34
|0.9339
|0.00
|0.00
|0.00
|10.92
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|4546963
|2009.01.22 03:40
|sell
|0.18
|eurgbp
|0.9346
|0.9385
|0.9321
|2009.01.22 03:49
|0.9340
|0.00
|0.00
|0.00
|11.56
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|4547271
|2009.01.22 03:50
|sell
|0.18
|eurgbp
|0.9345
|0.9384
|0.9320
|2009.01.22 03:52
|0.9339
|0.00
|0.00
|0.00
|11.56
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|4547445
|2009.01.22 03:59
|sell
|0.18
|eurgbp
|0.9345
|0.9384
|0.9320
|2009.01.22 04:29
|0.9340
|0.00
|0.00
|0.00
|9.64
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|4547862
|2009.01.22 04:51
|sell
|0.18
|eurgbp
|0.9348
|0.9387
|0.9323
|2009.01.22 05:20
|0.9342
|0.00
|0.00
|0.00
|11.56
|
|777777
|Your_Lucky_v2b EURGBP
|
|0.00
|0.00
|0.76
|91.67
|Closed P/L:
|92.43
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4539971
|2009.01.22 00:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.3879
|1.4179
|1.2879
|
|1.3853
|0.00
|0.00
|0.00
|19.95
|
|56789
|{0}
|
|0.00
|0.00
|0.00
|19.95
|
|Floating P/L:
|19.95
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|4538328
|2009.01.21 21:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2918
|1.2968
|1.1918
|
|1.3033
|{0}
|
|80700
|{0}
|4539969
|2009.01.21 22:00
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.4081
|1.3781
|1.5081
|
|1.3853
|{0}
|
|56789
|{0}
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|92.43
|Floating P/L:
|19.95
|Margin:
|53.35
|Balance:
|4 502.29
|Equity:
|4 522.24
|Free Margin:
|4 468.89