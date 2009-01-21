Activtrades Ltd

Account: 45625 Name: Patricia Werner Currency: EUR 2009 January 22, 11:15
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
45383092009.01.21 21:21buy0.10eurusd1.29821.29821.39822009.01.22 01:001.29820.000.000.760.00
 80700{0}[sl]
45439862009.01.22 01:00sell0.17eurgbp0.93590.93980.93342009.01.22 01:150.93670.000.000.00-14.52
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
45443532009.01.22 01:15sell0.17eurgbp0.93620.94010.93372009.01.22 01:160.93600.000.000.003.63
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
45443972009.01.22 01:16sell0.17eurgbp0.93570.93960.93322009.01.22 01:180.93620.000.000.00-9.08
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
45445022009.01.22 01:17sell0.17eurgbp0.93640.94030.93392009.01.22 01:180.93650.000.000.00-1.82
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
45455292009.01.22 02:25buy0.17eurgbp0.93390.93000.93642009.01.22 02:420.93440.000.000.009.10
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
45460962009.01.22 02:59buy0.17eurgbp0.93400.93010.93652009.01.22 03:000.93460.000.000.0010.91
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
45463322009.01.22 03:05buy0.17eurgbp0.93380.92990.93632009.01.22 03:150.93440.000.000.0010.92
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
45465052009.01.22 03:14buy0.17eurgbp0.93330.92940.93582009.01.22 03:150.93450.000.000.0021.83
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
45466592009.01.22 03:17buy0.17eurgbp0.93380.92990.93632009.01.22 03:240.93410.000.000.005.46
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
45467822009.01.22 03:26buy0.17eurgbp0.93330.92940.93582009.01.22 03:340.93390.000.000.0010.92
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
45469632009.01.22 03:40sell0.18eurgbp0.93460.93850.93212009.01.22 03:490.93400.000.000.0011.56
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
45472712009.01.22 03:50sell0.18eurgbp0.93450.93840.93202009.01.22 03:520.93390.000.000.0011.56
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
45474452009.01.22 03:59sell0.18eurgbp0.93450.93840.93202009.01.22 04:290.93400.000.000.009.64
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
45478622009.01.22 04:51sell0.18eurgbp0.93480.93870.93232009.01.22 05:200.93420.000.000.0011.56
 777777Your_Lucky_v2b EURGBP
  0.00 0.00 0.76 91.67
Closed P/L: 92.43
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
45399712009.01.22 00:56sell0.10gbpusd1.38791.41791.2879 1.38530.000.000.0019.95
 56789{0}
  0.00 0.00 0.00 19.95
 Floating P/L: 19.95
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
45383282009.01.21 21:00sell stop0.10eurusd1.29181.29681.1918 1.3033{0}
 80700{0}
45399692009.01.21 22:00buy stop0.10gbpusd1.40811.37811.5081 1.3853{0}
 56789{0}
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 92.43 Floating P/L: 19.95 Margin: 53.35
Balance: 4 502.29 Equity: 4 522.24 Free Margin: 4 468.89