Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 135781 Name: akhmad zaini Currency: USD 2008 December 23, 04:11
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
282855992008.12.19 05:23balanceWDRW-LB-90493: USD 504.00-50 400.00
282812722008.12.19 02:48buy16.20eurgbp0.94730.94280.94882008.12.19 03:310.94400.000.000.00-8 075.67
282807202008.12.19 03:10buy0.10eurgbp0.94410.00000.00002008.12.19 03:310.94410.000.000.000.00
282806992008.12.19 03:10buy0.10eurgbp0.94400.00000.00002008.12.19 03:310.94410.000.000.001.51
282805292008.12.19 03:09buy10.20eurgbp0.94400.94050.94552008.12.19 03:310.94390.000.000.00-154.08
282804382008.12.19 03:08buy0.30eurgbp0.94400.94100.00002008.12.19 03:310.94390.000.000.00-4.53
282802242008.12.19 03:08buy10.40eurgbp0.94410.93960.94562008.12.19 03:310.94390.000.000.00-314.21
282797512008.12.19 03:06buy11.80eurgbp0.94470.94120.94622008.12.19 03:310.94390.000.000.00-1 426.01
282797412008.12.19 03:06sell0.00eurgbp0.94450.00000.00002008.12.19 03:250.94450.000.000.000.00
282782852008.12.19 02:55buy14.90eurgbp0.94630.94180.94782008.12.19 03:310.94390.000.000.00-5 404.76
282779232008.12.19 02:53buy16.10eurgbp0.94690.94340.94842008.12.19 03:310.94390.000.000.00-7 301.52
282778552008.12.19 02:53buy15.90eurgbp0.94680.94230.94832008.12.19 03:310.94400.000.000.00-6 728.31
282775032008.12.19 02:48buy0.10eurgbp0.94730.94280.94882008.12.19 03:250.94450.000.000.00-42.23
282774372008.12.19 02:47buy4.60eurgbp0.94750.94450.00002008.12.19 03:050.94450.000.000.00-2 078.56
282774042008.12.19 02:47buy16.60eurgbp0.94740.94390.94892008.12.19 03:080.94390.000.000.00-8 749.28
282768212008.12.19 02:38buy16.60eurgbp0.94780.94330.94932008.12.19 03:100.94360.000.000.00-10 502.62
282767872008.12.19 02:38buy16.90eurgbp0.94790.94440.94942008.12.19 03:060.94440.000.000.00-8 908.58
282762162008.12.19 02:27buy5.60eurgbp0.94800.94470.94862008.12.19 03:050.94470.000.000.00-2 783.46
282761182008.12.19 02:27buy16.80eurgbp0.94840.94490.94992008.12.19 03:050.94490.000.000.00-8 856.45
282760082008.12.19 02:26buy16.50eurgbp0.94840.94390.94992008.12.19 03:080.94390.000.000.00-11 181.30
282756902008.12.19 02:24buy12.00eurgbp0.94870.94570.00002008.12.19 02:580.94570.000.000.00-5 424.12
282754082008.12.19 02:20buy13.00eurgbp0.94900.94600.00002008.12.19 02:550.94600.000.000.00-5 883.54
282747352008.12.19 02:04sell11.60eurgbp0.94940.95240.00002008.12.19 02:210.94890.000.000.00874.41
282746472008.12.19 02:04sell16.20eurgbp0.94930.95380.94782008.12.19 02:190.94920.000.000.00244.15
282743742008.12.19 01:59sell11.50eurgbp0.94910.95210.00002008.12.19 02:240.94870.000.000.00693.68
282742572008.12.19 01:59sell16.20eurgbp0.94910.95260.94762008.12.19 02:260.94850.000.000.001 466.16
282734672008.12.19 01:40buy16.10eurgbp0.94900.94420.95022008.12.19 01:590.94900.000.000.000.00
282732942008.12.19 01:39buy11.80eurgbp0.94890.94590.00002008.12.19 02:040.94940.000.000.00888.01
282731802008.12.19 01:36buy12.60eurgbp0.94910.94600.00002008.12.19 02:070.94940.000.000.00569.20
282725482008.12.19 01:10sell6.00eurgbp0.94940.95270.94882008.12.19 01:380.94900.000.000.00361.73
282724312008.12.19 01:07sell16.10eurgbp0.94910.95290.94792008.12.19 01:420.94860.000.000.001 213.46
282719712008.12.19 00:55buy12.10eurgbp0.94880.94580.00002008.12.19 01:040.94920.000.000.00727.26
282717612008.12.19 00:46sell6.00eurgbp0.94910.95240.94852008.12.19 00:570.94880.000.000.00270.65
282716622008.12.19 00:44buy5.90eurgbp0.94900.94570.94962008.12.19 01:100.94930.000.000.00266.07
282714552008.12.19 00:41buy5.90eurgbp0.94890.94560.00002008.12.19 00:430.94920.000.000.00266.05
282713952008.12.19 00:40sell5.90eurgbp0.94930.95260.94872008.12.19 00:440.94900.000.000.00266.09
282711932008.12.19 00:36sell5.90eurgbp0.94930.95260.00002008.12.19 00:380.94900.000.000.00266.13
282705842008.12.19 00:27buy16.00eurgbp0.94890.94540.95042008.12.19 02:590.94540.000.000.00-8 438.64
282702502008.12.19 00:21buy15.40eurgbp0.94960.94610.95112008.12.19 02:550.94610.000.000.00-8 131.35
282697382008.12.19 00:07sell6.30eurgbp0.94950.95250.00002008.12.19 01:390.94880.000.000.00664.76
282691882008.12.19 00:03sell15.20eurgbp0.95030.95400.94902008.12.19 00:270.94900.000.000.002 970.92
282690652008.12.19 00:03sell11.70eurgbp0.95040.95340.00002008.12.19 00:070.94990.000.000.00878.90
282689392008.12.19 00:03sell14.90eurgbp0.95050.95500.94902008.12.19 00:270.94900.000.000.003 360.32
282682162008.12.18 23:56sell13.90eurgbp0.94860.95210.94712008.12.19 01:420.94880.000.0052.19-419.03
282676882008.12.18 23:52sell5.20eurgbp0.94820.95150.94762008.12.19 02:380.94790.000.0019.53235.49
282676282008.12.18 23:51buy4.70eurgbp0.94780.94450.94842008.12.18 23:540.94840.000.000.00423.57
282674872008.12.18 23:49buy4.70eurgbp0.94780.94450.00002008.12.18 23:510.94810.000.000.00211.84
282669862008.12.18 23:34buy4.60eurgbp0.94780.94450.00002008.12.18 23:370.94810.000.000.00207.42
282666892008.12.18 23:30sell5.10eurgbp0.94820.95150.00002008.12.18 23:330.94790.000.000.00230.06
282665952008.12.18 23:29buy4.70eurgbp0.94790.94460.94852008.12.18 23:520.94800.000.000.0070.62
282664602008.12.18 23:27buy4.70eurgbp0.94800.94470.94862008.12.18 23:550.94830.000.000.00211.68
282663872008.12.18 23:27sell5.00eurgbp0.94820.95150.00002008.12.18 23:290.94790.000.000.00225.27
282662122008.12.18 23:25buy14.20eurgbp0.94760.94410.94912008.12.19 00:030.94910.000.00-74.653 197.98
282660222008.12.18 23:23buy4.50eurgbp0.94770.94440.94832008.12.18 23:270.94820.000.000.00337.62
282658412008.12.18 23:20buy4.50eurgbp0.94790.94460.94852008.12.18 23:270.94810.000.000.00135.04
282657002008.12.18 23:16buy14.10eurgbp0.94810.94440.94942008.12.19 00:030.94940.000.00-74.122 752.07
282647062008.12.18 22:57buy4.90eurgbp0.94900.94570.94962008.12.19 00:030.94960.000.00-25.76441.42
282641022008.12.18 22:51buy4.70eurgbp0.94840.94510.00002008.12.18 22:530.94880.000.000.00281.81
282636802008.12.18 22:44buy4.80eurgbp0.94890.94560.94952008.12.18 22:540.94950.000.000.00431.97
282632632008.12.18 22:40buy4.70eurgbp0.94850.94520.94912008.12.18 22:440.94900.000.000.00353.02
282630332008.12.18 22:38buy14.00eurgbp0.94840.94490.94992008.12.19 00:030.94990.000.00-73.603 152.94
282629452008.12.18 22:38buy13.90eurgbp0.94890.94540.95042008.12.19 00:030.95040.000.00-73.073 130.42
282626082008.12.18 22:34buy10.70eurgbp0.94940.94640.00002008.12.19 00:030.95040.000.00-56.251 606.50
282621742008.12.18 22:30buy13.70eurgbp0.94960.94610.95112008.12.19 00:030.95050.000.00-72.021 851.10
282620202008.12.18 22:30buy12.60eurgbp0.94970.94670.00002008.12.19 00:030.95040.000.00-66.241 324.15
282616742008.12.18 22:28buy11.20eurgbp0.95000.94700.00002008.12.19 02:460.94700.000.00-58.88-5 064.86
282616112008.12.18 22:28buy12.90eurgbp0.95010.94660.95162008.12.19 02:530.94660.000.00-67.82-6 807.72
282614472008.12.18 22:27sell10.00eurgbp0.95130.95430.00002008.12.18 22:290.94980.000.000.002 245.95
282613672008.12.18 22:27sell13.10eurgbp0.95130.95480.94982008.12.18 22:290.94980.000.000.002 942.78
282613292008.12.18 22:27sell13.00eurgbp0.95120.95570.94972008.12.18 22:290.94990.000.000.002 530.44
282605712008.12.18 22:23buy12.70eurgbp0.95000.94650.95152008.12.18 22:260.95060.000.000.001 141.10
282605372008.12.18 22:23buy11.50eurgbp0.95010.94710.00002008.12.18 22:250.95090.000.000.001 378.71
282596352008.12.18 22:10buy12.60eurgbp0.95000.94650.95152008.12.18 22:130.95080.000.000.001 515.33
282594832008.12.18 22:09sell5.70eurgbp0.95070.95370.00002008.12.18 22:290.94980.000.000.00768.11
282589862008.12.18 22:04sell4.70eurgbp0.95020.95350.94962008.12.18 22:240.94990.000.000.00211.88
282588362008.12.18 22:03sell6.10eurgbp0.95030.95330.00002008.12.18 22:330.94950.000.000.00731.86
282583222008.12.18 21:56sell12.50eurgbp0.95030.95380.94882008.12.18 22:280.95050.000.000.00-374.40
282582192008.12.18 21:53buy12.50eurgbp0.94990.94640.95142008.12.18 22:080.95050.000.000.001 127.25
282582152008.12.18 21:53buy4.70eurgbp0.94980.94650.95042008.12.18 22:020.95040.000.000.00424.61
281949412008.12.18 07:29sell11.10eurgbp0.92800.93150.92652008.12.18 07:460.92890.000.000.00-1 557.34
281949392008.12.18 07:29sell0.00eurgbp0.92800.93150.92652008.12.18 07:300.92800.000.000.000.00
281948032008.12.18 07:29sell0.00eurgbp0.92800.93150.92652008.12.18 07:300.92800.000.000.000.00
281945532008.12.18 07:26buy13.90eurgbp0.92800.92320.92922008.12.18 07:300.92780.000.000.00-433.68
281942802008.12.18 07:25buy13.20eurgbp0.92740.92390.92892008.12.18 07:280.92790.000.000.001 029.93
281938882008.12.18 07:22buy0.70eurgbp0.92550.92250.00002008.12.18 07:300.92800.000.000.00273.00
281937592008.12.18 07:21buy1.00eurgbp0.92580.92280.00002008.12.18 07:300.92800.000.000.00343.20
281937152008.12.18 07:21buy13.20eurgbp0.92570.92090.92692008.12.18 07:250.92690.000.000.002 469.14
281935972008.12.18 07:21buy14.80eurgbp0.92560.92210.92712008.12.18 07:250.92710.000.000.003 462.98
281934212008.12.18 07:20buy16.40eurgbp0.92600.92150.92752008.12.18 07:260.92750.000.000.003 836.86
281924202008.12.18 07:13buy20.50eurgbp0.92820.92340.92942008.12.18 07:280.92800.000.000.00-639.68
281913992008.12.18 06:33buy20.50eurgbp0.92840.92490.92992008.12.18 07:210.92490.000.000.00-11 200.17
281912982008.12.18 06:31buy6.80eurgbp0.92880.92550.92942008.12.18 07:210.92550.000.000.00-3 501.32
281912482008.12.18 06:31buy20.40eurgbp0.92850.92400.93002008.12.18 07:290.92770.000.000.00-2 547.22
281908432008.12.18 06:21buy20.10eurgbp0.92890.92540.93042008.12.18 07:210.92540.000.000.00-10 976.71
281907132008.12.18 06:20buy19.90eurgbp0.92900.92430.93032008.12.18 07:280.92770.000.000.00-4 037.02
281905172008.12.18 06:19buy19.80eurgbp0.92930.92470.93072008.12.18 07:280.92760.000.000.00-5 252.65
281901542008.12.18 06:08buy19.90eurgbp0.92950.92580.93082008.12.18 07:200.92580.000.000.00-11 481.13
281899702008.12.18 06:03buy13.10eurgbp0.92950.92640.00002008.12.18 07:190.92640.000.000.00-6 329.48
281898022008.12.18 05:58buy13.10eurgbp0.92970.92660.00002008.12.18 07:190.92660.000.000.00-6 329.47
281897332008.12.18 05:57buy19.80eurgbp0.92980.92600.93102008.12.18 07:200.92600.000.000.00-11 732.18
281896622008.12.18 05:56buy19.70eurgbp0.92970.92520.93122008.12.18 07:210.92520.000.000.00-13 832.06
281895382008.12.18 05:54buy13.10eurgbp0.92990.92690.00002008.12.18 07:170.92690.000.000.00-6 119.80
281894982008.12.18 05:53buy19.70eurgbp0.93010.92640.93142008.12.18 07:190.92640.000.000.00-11 360.63
281877262008.12.18 05:04sell10.00eurgbp0.93030.93480.92532008.12.18 05:520.92990.000.000.00620.52
281874582008.12.18 04:38sell19.70eurgbp0.93020.93470.92872008.12.18 05:330.93040.000.000.00-611.29
281872722008.12.18 04:31sell10.00eurgbp0.93020.93470.92522008.12.18 04:330.92990.000.000.00465.15
281870622008.12.18 04:29buy13.50eurgbp0.92950.92640.00002008.12.18 04:310.93000.000.000.001 046.25
281868562008.12.18 04:19buy19.50eurgbp0.92960.92600.93102008.12.18 04:310.93010.000.000.001 511.35
281861062008.12.18 04:04buy10.00eurgbp0.92920.92470.93422008.12.18 04:090.92960.000.000.00619.76
281858772008.12.18 04:03sell19.20eurgbp0.93010.93460.92862008.12.18 04:050.92970.000.000.001 190.24
281853582008.12.18 03:43buy19.10eurgbp0.92950.92600.93102008.12.18 04:160.93010.000.000.001 775.72
281847172008.12.18 03:23sell19.20eurgbp0.92990.93360.92862008.12.18 06:210.92860.000.000.003 881.28
281846352008.12.18 03:23sell19.00eurgbp0.93020.93470.92872008.12.18 03:340.92970.000.000.001 474.02
281841882008.12.18 03:12sell10.00eurgbp0.92980.93430.92482008.12.18 03:440.92940.000.000.00620.60
281834182008.12.18 02:56buy18.90eurgbp0.92900.92540.93042008.12.18 03:120.92960.000.000.001 757.81
281817482008.12.18 02:19buy18.80eurgbp0.92920.92540.93042008.12.18 02:310.92970.000.000.001 457.56
281808022008.12.18 01:44sell6.90eurgbp0.92910.93240.92852008.12.18 06:220.92880.000.000.00321.90
281805882008.12.18 01:41sell13.10eurgbp0.92930.93230.00002008.12.18 06:210.92900.000.000.00611.12
281804012008.12.18 01:38sell18.60eurgbp0.92920.93370.92772008.12.18 02:020.92910.000.000.00288.45
281803702008.12.18 01:37buy18.60eurgbp0.92880.92510.93012008.12.18 01:400.92910.000.000.00864.68
281803112008.12.18 01:37sell10.00eurgbp0.92920.93370.92422008.12.18 01:430.92890.000.000.00465.24
281795532008.12.18 01:20sell18.50eurgbp0.92890.93370.92772008.12.18 01:300.92850.000.000.001 148.40
281792962008.12.18 01:19sell18.50eurgbp0.92910.93260.92762008.12.18 06:220.92870.000.000.001 150.70
281790192008.12.18 01:13buy18.40eurgbp0.92860.92480.92982008.12.18 01:190.92910.000.000.001 426.83
281782202008.12.18 01:02buy7.00eurgbp0.92830.92500.92892008.12.18 01:090.92870.000.000.00434.40
281780312008.12.18 01:00buy18.00eurgbp0.92830.92480.92982008.12.18 01:110.92870.000.000.001 117.58
281779682008.12.18 01:00buy18.00eurgbp0.92830.92380.92982008.12.18 01:040.92830.000.000.000.00
281777272008.12.18 00:54buy7.00eurgbp0.92860.92530.92922008.12.18 01:200.92920.000.000.00651.33
281773252008.12.18 00:45sell13.60eurgbp0.92940.93240.00002008.12.18 00:470.92910.000.000.00632.97
281769132008.12.18 00:33sell7.20eurgbp0.92900.93200.00002008.12.18 06:220.92860.000.000.00447.87
281768502008.12.18 00:32sell18.10eurgbp0.92880.93260.92762008.12.18 01:040.92790.000.000.002 527.72
281765072008.12.18 00:18buy6.90eurgbp0.92830.92500.00002008.12.18 00:210.92870.000.000.00428.55
281760742008.12.18 00:06sell6.70eurgbp0.92860.93190.92802008.12.18 01:000.92820.000.000.00415.88
281758052008.12.18 00:02sell8.40eurgbp0.92840.93140.00002008.12.18 07:130.92820.000.000.00261.37
281757402008.12.18 00:01sell6.70eurgbp0.92820.93150.92762008.12.18 07:160.92760.000.000.00626.04
281750852008.12.17 23:47sell8.60eurgbp0.92840.93140.00002008.12.17 23:540.92800.000.000.00534.37
281748022008.12.17 23:44sell17.90eurgbp0.92800.93150.92652008.12.18 06:220.92870.000.00208.49-1 948.42
281744392008.12.17 23:38buy17.90eurgbp0.92730.92380.92882008.12.17 23:410.92790.000.000.001 666.96
281738822008.12.17 23:29buy17.60eurgbp0.92790.92440.92942008.12.17 23:410.92780.000.000.00-273.17
281733902008.12.17 23:26sell6.50eurgbp0.92920.93250.00002008.12.17 23:280.92880.000.000.00403.36
281732612008.12.17 23:24sell6.50eurgbp0.92900.93230.92842008.12.17 23:280.92860.000.000.00403.47
281731862008.12.17 23:23sell13.00eurgbp0.92900.93200.00002008.12.17 23:280.92850.000.000.001 008.67
281731462008.12.17 23:23sell17.30eurgbp0.92900.93250.92752008.12.17 23:280.92830.000.000.001 879.83
281729982008.12.17 23:23sell6.60eurgbp0.92830.93160.92772008.12.17 23:290.92770.000.000.00614.87
281729402008.12.17 23:22buy17.20eurgbp0.92790.92440.92942008.12.17 23:240.92860.000.000.001 866.08
281726072008.12.17 23:18sell6.50eurgbp0.92850.93180.92792008.12.17 23:210.92800.000.000.00504.11
281724992008.12.17 23:16buy17.00eurgbp0.92790.92440.92942008.12.17 23:180.92880.000.000.002 372.87
281722902008.12.17 23:13sell6.50eurgbp0.92840.93170.00002008.12.17 23:160.92800.000.000.00403.52
281722412008.12.17 23:12sell6.40eurgbp0.92820.93150.92762008.12.17 23:290.92830.000.000.00-99.31
281720592008.12.17 23:09sell6.40eurgbp0.92850.93180.00002008.12.17 23:120.92810.000.000.00397.08
281718192008.12.17 23:06sell6.50eurgbp0.92860.93190.00002008.12.17 23:080.92820.000.000.00403.39
281717612008.12.17 23:05sell6.40eurgbp0.92850.93180.92792008.12.17 23:090.92810.000.000.00397.18
281713862008.12.17 23:00sell6.30eurgbp0.92840.93170.92782008.12.17 23:100.92800.000.000.00390.95
281713292008.12.17 23:00sell7.60eurgbp0.92840.93140.00002008.12.17 23:300.92750.000.000.001 060.88
281712542008.12.17 22:59sell6.30eurgbp0.92810.93140.92752008.12.17 23:290.92820.000.000.00-97.76
281708332008.12.17 22:50sell16.70eurgbp0.92800.93150.92652008.12.17 23:290.92840.000.000.00-1 036.93
281706052008.12.17 22:48buy16.50eurgbp0.92750.92400.92902008.12.17 22:540.92810.000.000.001 534.60
281704272008.12.17 22:47sell14.20eurgbp0.92860.93160.00002008.12.17 22:500.92800.000.000.001 322.22
281702802008.12.17 22:47sell15.30eurgbp0.92830.93130.00002008.12.17 22:490.92780.000.000.001 187.51
281699852008.12.17 22:46sell7.90eurgbp0.92800.93100.00002008.12.17 23:300.92750.000.000.00612.77
281698812008.12.17 22:45sell16.30eurgbp0.92800.93150.92652008.12.17 22:480.92760.000.000.001 012.75
281692192008.12.17 22:32buy16.30eurgbp0.92740.92390.92892008.12.17 22:450.92780.000.000.001 010.21
281691482008.12.17 22:32buy7.40eurgbp0.92750.92450.00002008.12.17 22:470.92830.000.000.00918.60
281687652008.12.17 22:24sell7.20eurgbp0.92800.93100.00002008.12.17 22:310.92760.000.000.00446.00
281687002008.12.17 22:24sell16.40eurgbp0.92790.93150.92652008.12.17 22:360.92750.000.000.001 015.95
281678802008.12.17 22:13sell16.10eurgbp0.92710.93090.92592008.12.17 22:360.92760.000.000.00-1 246.62
281677282008.12.17 22:09buy7.80eurgbp0.92690.92390.00002008.12.17 22:140.92730.000.000.00482.70
281676272008.12.17 22:09buy15.90eurgbp0.92680.92330.92832008.12.17 22:150.92740.000.000.001 475.46
281673982008.12.17 22:03sell15.90eurgbp0.92750.93100.92602008.12.17 22:090.92680.000.000.001 722.48
281667822008.12.17 21:48sell15.70eurgbp0.92820.93170.92672008.12.17 22:000.92760.000.000.001 457.75
281667522008.12.17 21:47sell15.60eurgbp0.92810.93260.92662008.12.17 22:000.92740.000.000.001 690.30
281666082008.12.17 21:44sell13.00eurgbp0.92800.93100.00002008.12.17 22:000.92750.000.000.001 005.81
281665462008.12.17 21:43sell15.60eurgbp0.92740.93100.92602008.12.17 22:000.92760.000.000.00-482.82
281663942008.12.17 21:39sell10.00eurgbp0.92800.93100.00002008.12.17 21:410.92730.000.000.001 081.78
281663742008.12.17 21:39sell15.30eurgbp0.92800.93150.92652008.12.17 21:410.92730.000.000.001 655.33
281663502008.12.17 21:39sell15.20eurgbp0.92800.93250.92652008.12.17 21:410.92720.000.000.001 879.33
281662712008.12.17 21:38sell10.00eurgbp0.92780.93230.92282008.12.17 21:410.92720.000.000.00927.18
281661702008.12.17 21:36sell13.70eurgbp0.92750.93050.00002008.12.17 22:030.92710.000.000.00847.81
281657192008.12.17 21:28sell13.60eurgbp0.92750.93060.00002008.12.17 21:320.92710.000.000.00841.40
281656872008.12.17 21:28sell13.80eurgbp0.92720.93020.00002008.12.17 22:120.92680.000.000.00854.38
281656622008.12.17 21:28sell14.80eurgbp0.92700.93050.92552008.12.17 21:410.92720.000.000.00-457.49
281651062008.12.17 21:16buy14.60eurgbp0.92670.92320.92822008.12.17 21:280.92750.000.000.001 804.33
281648412008.12.17 21:09sell14.60eurgbp0.92710.93060.92562008.12.17 21:160.92660.000.000.001 131.94
281647442008.12.17 21:03sell14.50eurgbp0.92700.93000.00002008.12.17 21:160.92650.000.000.001 124.33
281645172008.12.17 20:56buy14.60eurgbp0.92630.92280.92782008.12.17 21:030.92680.000.000.001 128.94
281641512008.12.17 20:47buy14.50eurgbp0.92680.92320.92822008.12.17 21:030.92700.000.000.00448.49
281640212008.12.17 20:45buy14.10eurgbp0.92550.92190.92692008.12.17 20:470.92690.000.000.003 054.37
281639842008.12.17 20:45buy11.50eurgbp0.92570.92270.00002008.12.17 20:470.92670.000.000.001 779.40
281639602008.12.17 20:44buy14.00eurgbp0.92590.92240.92742008.12.17 20:470.92690.000.000.002 166.22
281638152008.12.17 20:42buy13.80eurgbp0.92670.92320.92822008.12.17 20:470.92680.000.000.00213.52
281636302008.12.17 20:39sell13.80eurgbp0.92700.93060.92562008.12.17 20:430.92650.000.000.001 069.29
281634322008.12.17 20:37buy14.00eurgbp0.92550.92190.92692008.12.17 20:390.92690.000.000.003 032.12
281633192008.12.17 20:33buy7.90eurgbp0.92590.92290.00002008.12.17 20:380.92630.000.000.00488.82
281630882008.12.17 20:28buy8.30eurgbp0.92630.92330.00002008.12.17 20:310.92680.000.000.00640.89
281629062008.12.17 20:25buy13.80eurgbp0.92590.92240.92742008.12.17 20:390.92680.000.000.001 922.12
281626392008.12.17 20:20buy9.00eurgbp0.92630.92330.00002008.12.17 20:260.92670.000.000.00556.48
281626042008.12.17 20:19buy13.70eurgbp0.92640.92290.92792008.12.17 20:390.92690.000.000.001 060.31
281625852008.12.17 20:19buy5.20eurgbp0.92660.92360.00002008.12.17 21:380.92760.000.000.00802.88
281625572008.12.17 20:19buy13.60eurgbp0.92690.92330.92832008.12.17 20:390.92710.000.000.00421.08
281625282008.12.17 20:18buy5.90eurgbp0.92690.92390.00002008.12.17 21:380.92780.000.000.00819.76
281624742008.12.17 20:17buy13.50eurgbp0.92730.92380.92882008.12.17 20:390.92710.000.000.00-418.01
281623332008.12.17 20:15buy13.20eurgbp0.92790.92440.92942008.12.17 20:390.92710.000.000.00-1 635.22
281620562008.12.17 20:09buy5.90eurgbp0.92750.92450.00002008.12.17 20:110.92850.000.000.00912.85
281620382008.12.17 20:09buy13.10eurgbp0.92740.92390.92892008.12.17 20:110.92820.000.000.001 622.31
281620112008.12.17 20:08buy13.00eurgbp0.92790.92440.92942008.12.17 20:110.92800.000.000.00201.23
281619182008.12.17 20:07sell13.00eurgbp0.92830.93190.92692008.12.17 20:150.92780.000.000.001 005.35
281619032008.12.17 20:07sell6.70eurgbp0.92820.93120.00002008.12.17 20:150.92780.000.000.00414.57
281617122008.12.17 20:03buy13.00eurgbp0.92680.92330.92832008.12.17 20:070.92800.000.000.002 411.76
281616932008.12.17 20:02buy4.90eurgbp0.92690.92390.00002008.12.17 20:050.92770.000.000.00605.79
281616262008.12.17 20:01buy12.90eurgbp0.92730.92380.92882008.12.17 20:070.92800.000.000.001 396.13
281616162008.12.17 20:01buy5.60eurgbp0.92750.92450.00002008.12.17 20:060.92760.000.000.0086.61
281615512008.12.17 20:01buy12.80eurgbp0.92780.92430.92932008.12.17 20:070.92800.000.000.00395.80
281615192008.12.17 20:00buy12.70eurgbp0.92830.92480.92982008.12.17 20:070.92800.000.000.00-589.06
281128702008.12.17 08:13buy13.60eurgbp0.90030.89680.90182008.12.17 08:420.90080.000.000.001 061.14
281126582008.12.17 08:13buy13.50eurgbp0.90090.89720.90222008.12.17 08:400.90020.000.000.00-1 474.77
281121672008.12.17 08:08buy13.30eurgbp0.90120.89770.90272008.12.17 08:140.90130.000.000.00207.19
281108312008.12.17 07:43buy12.20eurgbp0.90150.89840.00002008.12.17 07:450.90200.000.000.00952.46
281106332008.12.17 07:41sell13.10eurgbp0.90200.90550.90052008.12.17 07:490.90150.000.000.001 023.31
281104222008.12.17 07:36buy12.00eurgbp0.90150.89840.00002008.12.17 07:410.90190.000.000.00750.86
281100972008.12.17 07:33buy12.90eurgbp0.90170.89820.90322008.12.17 08:400.90020.000.000.00-3 019.77
281098862008.12.17 07:30sell6.30eurgbp0.90200.90500.00002008.12.17 08:090.90120.000.000.00787.95
281097602008.12.17 07:29sell12.90eurgbp0.90210.90560.90062008.12.17 07:360.90160.000.000.001 010.13
281092092008.12.17 07:19buy11.80eurgbp0.90150.89850.00002008.12.17 07:250.90180.000.000.00553.87
281088932008.12.17 07:16buy12.70eurgbp0.90150.89790.90292008.12.17 07:290.90180.000.000.00595.69
281066712008.12.17 06:51sell6.20eurgbp0.90230.90530.00002008.12.17 07:190.90150.000.000.00777.18
281065142008.12.17 06:51sell12.60eurgbp0.90200.90550.90052008.12.17 07:190.90140.000.000.001 184.73
281054252008.12.17 06:46buy12.40eurgbp0.90120.89670.90272008.12.17 06:500.90190.000.000.001 361.11
281051332008.12.17 06:45buy12.20eurgbp0.90150.89800.90302008.12.17 06:510.90210.000.000.001 147.99
281050132008.12.17 06:45buy12.20eurgbp0.90170.89720.90322008.12.17 06:500.90190.000.000.00382.57
281047202008.12.17 06:43buy10.00eurgbp0.90170.89720.90672008.12.17 06:500.90220.000.000.00784.10
281023112008.12.17 05:51sell11.50eurgbp0.90220.90540.00002008.12.17 06:050.90180.000.000.00718.48
281014902008.12.17 05:04buy11.20eurgbp0.90160.89860.00002008.12.17 05:080.90170.000.000.00174.83
281007582008.12.17 04:42sell4.60eurgbp0.90210.90540.90152008.12.17 04:450.90170.000.000.00287.43
281006222008.12.17 04:40sell12.00eurgbp0.90190.90540.90042008.12.17 06:450.90130.000.000.001 129.17
281001872008.12.17 04:18buy11.20eurgbp0.90160.89860.00002008.12.17 04:420.90180.000.000.00349.75
280994712008.12.17 03:56buy12.00eurgbp0.90170.89820.90322008.12.17 05:450.90210.000.000.00749.28
280992772008.12.17 03:52buy4.60eurgbp0.90170.89840.90232008.12.17 04:010.90200.000.000.00215.20
280989762008.12.17 03:38buy12.10eurgbp0.90140.89790.90292008.12.17 03:550.90190.000.000.00943.86
280985432008.12.17 03:32buy11.90eurgbp0.90190.89820.90322008.12.17 03:550.90160.000.000.00-556.99
280982522008.12.17 03:28sell4.60eurgbp0.90230.90560.90172008.12.17 03:310.90190.000.000.00286.78
280981362008.12.17 03:28sell11.90eurgbp0.90230.90590.90092008.12.17 03:330.90190.000.000.00742.08
280979762008.12.17 03:26sell5.90eurgbp0.90210.90510.00002008.12.17 06:460.90120.000.000.00833.67
280975622008.12.17 03:23buy4.50eurgbp0.90160.89830.00002008.12.17 03:260.90200.000.000.00280.55
280974772008.12.17 03:22buy12.10eurgbp0.90160.89780.90282008.12.17 03:250.90190.000.000.00565.73
280968442008.12.17 03:13buy4.50eurgbp0.90170.89840.90232008.12.17 03:180.90200.000.000.00210.37
280967592008.12.17 03:12buy12.00eurgbp0.90180.89820.90322008.12.17 03:250.90170.000.000.00-187.00
280963912008.12.17 03:10buy11.90eurgbp0.90230.89870.90372008.12.17 03:250.90170.000.000.00-1 112.70
280960542008.12.17 03:05sell11.60eurgbp0.90280.90580.00002008.12.17 03:100.90240.000.000.00722.81
280959902008.12.17 03:05sell11.80eurgbp0.90290.90650.90152008.12.17 03:080.90270.000.000.00367.71
280954232008.12.17 02:58buy4.40eurgbp0.90210.89880.90272008.12.17 03:050.90270.000.000.00411.12
280953572008.12.17 02:58buy4.10eurgbp0.90160.89860.00002008.12.17 03:050.90280.000.000.00766.05
280952842008.12.17 02:57buy11.50eurgbp0.90160.89700.90302008.12.17 03:000.90210.000.000.00896.20
280951532008.12.17 02:57buy11.60eurgbp0.90200.89820.90322008.12.17 03:050.90250.000.000.00903.23
280951172008.12.17 02:57buy10.00eurgbp0.90180.89700.90652008.12.17 03:000.90230.000.000.00779.20
280947672008.12.17 02:51buy5.50eurgbp0.90230.89930.00002008.12.17 08:150.90000.000.000.00-1 974.79
280945992008.12.17 02:47buy11.40eurgbp0.90240.89860.90362008.12.17 03:050.90270.000.000.00532.56
280941332008.12.17 02:44sell4.40eurgbp0.90300.90630.00002008.12.17 02:470.90240.000.000.00411.20
280941062008.12.17 02:44buy4.40eurgbp0.90270.89940.90332008.12.17 09:000.89940.000.000.00-2 267.30
280940072008.12.17 02:40sell4.30eurgbp0.90280.90610.90222008.12.17 02:460.90220.000.000.00401.89
280937962008.12.17 02:37sell5.60eurgbp0.90280.90580.00002008.12.17 02:470.90240.000.000.00348.85
280936152008.12.17 02:35sell11.40eurgbp0.90280.90640.90142008.12.17 02:490.90250.000.000.00532.63
280925852008.12.17 01:47sell10.00eurgbp0.90240.90690.89742008.12.17 01:550.90190.000.000.00779.55
280903882008.12.17 01:01sell10.00eurgbp0.90240.90690.89742008.12.17 01:060.90190.000.000.00780.15
280814172008.12.16 22:56sell10.00eurgbp0.90420.90870.89922008.12.16 22:580.90370.000.000.00782.30
280794782008.12.16 22:37sell4.70eurgbp0.90390.90690.00002008.12.16 22:430.90300.000.000.00658.70
280788842008.12.16 22:32sell11.10eurgbp0.90330.90680.90182008.12.16 22:460.90280.000.000.00865.91
280784522008.12.16 22:30sell5.10eurgbp0.90280.90580.00002008.12.16 22:470.90220.000.000.00477.55
280782702008.12.16 22:29buy5.20eurgbp0.90240.89940.00002008.12.16 22:320.90320.000.000.00646.96
280778042008.12.16 22:27sell10.70eurgbp0.90250.90630.90132008.12.16 22:470.90280.000.000.00-500.76
280776172008.12.16 22:26buy10.70eurgbp0.90130.89780.90282008.12.16 22:270.90280.000.000.002 499.79
280771742008.12.16 22:24buy7.30eurgbp0.90140.89840.00002008.12.16 22:270.90190.000.000.00568.48
280771002008.12.16 22:24buy3.90eurgbp0.90170.89870.00002008.12.16 22:280.90280.000.000.00668.46
280770322008.12.16 22:24buy10.60eurgbp0.90180.89820.90322008.12.16 22:270.90250.000.000.001 155.74
280769382008.12.16 22:24buy4.00eurgbp0.90230.89900.90292008.12.16 22:270.90270.000.000.00249.30
280766662008.12.16 22:23buy10.50eurgbp0.90220.89870.90372008.12.16 22:270.90260.000.000.00654.11
280765672008.12.16 22:23buy4.90eurgbp0.90240.89940.00002008.12.16 22:280.90300.000.000.00458.02
280762392008.12.16 22:22buy10.30eurgbp0.90270.89920.90422008.12.16 22:320.90320.000.000.00800.82
280756572008.12.16 22:19buy3.90eurgbp0.90320.89990.90382008.12.16 22:360.90360.000.000.00242.31
280755022008.12.16 22:17sell10.30eurgbp0.90330.90680.90182008.12.16 22:220.90260.000.000.001 119.79
280752012008.12.16 22:15sell10.30eurgbp0.90360.90730.90232008.12.16 22:170.90310.000.000.00797.17
280746272008.12.16 22:08sell10.10eurgbp0.90300.90680.90182008.12.16 22:170.90310.000.000.00-156.33
280742322008.12.16 22:05buy3.80eurgbp0.90310.89980.90372008.12.16 22:140.90350.000.000.00235.24
280739452008.12.16 22:03buy10.00eurgbp0.90270.89920.90422008.12.16 22:090.90330.000.000.00927.42
280730392008.12.16 21:53sell10.00eurgbp0.90320.90670.90172008.12.16 22:050.90260.000.000.00926.76
280729192008.12.16 21:51buy9.90eurgbp0.90270.89920.90422008.12.16 21:530.90340.000.000.001 071.17
280727712008.12.16 21:49sell3.80eurgbp0.90340.90670.00002008.12.16 21:510.90280.000.000.00352.78
280726962008.12.16 21:48sell3.70eurgbp0.90330.90660.90272008.12.16 21:510.90270.000.000.00343.28
280722902008.12.16 21:44sell3.60eurgbp0.90390.90720.90332008.12.16 21:480.90360.000.000.00166.84
280715072008.12.16 21:39sell9.80eurgbp0.90410.90760.90262008.12.16 21:510.90300.000.000.001 666.37
280713652008.12.16 21:38buy9.60eurgbp0.90250.89900.90402008.12.16 21:390.90400.000.000.002 224.51
280711562008.12.16 21:37sell9.50eurgbp0.90330.90680.90182008.12.16 21:510.90310.000.000.00293.76
280711242008.12.16 21:37sell4.50eurgbp0.90290.90590.00002008.12.16 22:240.90180.000.000.00770.96
280707472008.12.16 21:35buy3.50eurgbp0.90150.89820.00002008.12.16 21:380.90240.000.000.00487.49
280706922008.12.16 21:35buy4.60eurgbp0.90140.89840.00002008.12.16 21:380.90250.000.000.00782.84
280706392008.12.16 21:35buy9.30eurgbp0.90170.89820.90322008.12.16 21:370.90320.000.000.002 158.06
280696932008.12.16 21:32sell8.60eurgbp0.90480.90830.90332008.12.16 21:330.90330.000.000.001 996.40
280696612008.12.16 21:32sell5.40eurgbp0.90480.90780.00002008.12.16 21:340.90250.000.000.001 922.37
280693942008.12.16 21:31sell8.40eurgbp0.90420.90870.90272008.12.16 21:330.90270.000.000.001 951.24
280693342008.12.16 21:31sell8.50eurgbp0.90390.90740.90242008.12.16 21:330.90240.000.000.001 974.84
280693002008.12.16 21:31sell8.40eurgbp0.90420.90870.89922008.12.16 21:330.90380.000.000.00520.33
280692542008.12.16 21:31sell3.80eurgbp0.90400.90700.00002008.12.16 21:340.90280.000.000.00706.76
280692362008.12.16 21:31sell3.10eurgbp0.90330.90660.90272008.12.16 21:330.90270.000.000.00288.04
280686602008.12.16 21:26sell3.40eurgbp0.90280.90580.00002008.12.16 21:350.90200.000.000.00421.28
280685812008.12.16 21:25sell3.10eurgbp0.90340.90670.90282008.12.16 21:290.90280.000.000.00286.46
280683632008.12.16 21:25sell3.10eurgbp0.90320.90650.90262008.12.16 21:290.90260.000.000.00286.40
280681242008.12.16 21:24sell8.00eurgbp0.90410.90760.90262008.12.16 21:290.90260.000.000.001 847.76
280680742008.12.16 21:23sell7.90eurgbp0.90420.90870.90272008.12.16 21:290.90270.000.000.001 824.54
280679492008.12.16 21:23sell7.30eurgbp0.90430.90730.00002008.12.16 21:260.90350.000.000.00899.89
280678582008.12.16 21:23sell3.70eurgbp0.90390.90690.00002008.12.16 21:260.90310.000.000.00456.07
280676462008.12.16 21:23sell8.20eurgbp0.90280.90630.90132008.12.16 21:340.90180.000.000.001 270.09
280672432008.12.16 21:22sell3.80eurgbp0.90210.90510.00002008.12.16 21:230.90510.000.000.00-1 754.58
280665902008.12.16 21:20sell3.30eurgbp0.90140.90470.90082008.12.16 21:230.90470.000.000.00-1 675.86
280663872008.12.16 21:15buy3.10eurgbp0.90110.89780.90172008.12.16 21:220.90170.000.000.00285.55
280662732008.12.16 21:14buy3.40eurgbp0.90110.89810.00002008.12.16 21:220.90150.000.000.00208.88
280662532008.12.16 21:14buy7.80eurgbp0.90130.89650.90602008.12.16 21:220.90250.000.000.001 438.17
280662032008.12.16 21:14buy3.00eurgbp0.90130.89800.90192008.12.16 21:220.90190.000.000.00276.33
280661612008.12.16 21:13buy3.00eurgbp0.90150.89820.90212008.12.16 21:220.90210.000.000.00276.52
280661052008.12.16 21:13buy7.80eurgbp0.90150.89800.90302008.12.16 21:220.90300.000.000.001 797.59
280657822008.12.16 21:07sell3.90eurgbp0.90180.90480.00002008.12.16 21:130.90140.000.000.00238.66
280656622008.12.16 21:06buy7.80eurgbp0.90140.89790.90292008.12.16 21:080.90190.000.000.00595.88
280655502008.12.16 21:05sell7.70eurgbp0.90150.90530.90032008.12.16 21:140.90090.000.000.00706.77
280654382008.12.16 21:02sell3.70eurgbp0.90180.90480.00002008.12.16 21:050.90130.000.000.00283.08
280654042008.12.16 21:02buy7.80eurgbp0.90120.89770.90272008.12.16 21:050.90170.000.000.00596.54
280652992008.12.16 21:01buy7.60eurgbp0.90170.89790.90292008.12.16 21:050.90160.000.000.00-116.25
280651752008.12.16 20:58sell3.60eurgbp0.90220.90520.00002008.12.16 21:010.90140.000.000.00441.21
280651592008.12.16 20:57sell7.60eurgbp0.90190.90540.90042008.12.16 21:020.90140.000.000.00582.12
280651442008.12.16 20:57sell3.60eurgbp0.90180.90480.00002008.12.16 21:020.90130.000.000.00275.74
280649972008.12.16 20:54buy7.40eurgbp0.90110.89660.90262008.12.16 20:570.90160.000.000.00566.84
280649842008.12.16 20:54buy7.40eurgbp0.90110.89660.90612008.12.16 20:560.90150.000.000.00453.44
280649462008.12.16 20:53buy7.50eurgbp0.90120.89770.90272008.12.16 20:570.90180.000.000.00689.09
280645272008.12.16 20:31sell3.70eurgbp0.90190.90490.00002008.12.16 20:350.90150.000.000.00226.86
280643602008.12.16 20:24buy7.40eurgbp0.90170.89820.90322008.12.16 20:570.90190.000.000.00226.63
280639302008.12.16 20:14sell7.40eurgbp0.90240.90590.90092008.12.16 20:180.90180.000.000.00680.43
280634032008.12.16 20:01sell7.40eurgbp0.90300.90650.90152008.12.16 20:080.90230.000.000.00792.33
280633732008.12.16 20:01sell3.40eurgbp0.90320.90620.00002008.12.16 20:050.90240.000.000.00416.13
280633082008.12.16 20:00sell3.60eurgbp0.90280.90580.00002008.12.16 20:080.90240.000.000.00220.27
280632582008.12.16 20:00sell7.30eurgbp0.90220.90570.90072008.12.16 20:080.90240.000.000.00-223.30
280284942008.12.16 08:32buy0.10eurgbp0.89760.00000.00002008.12.16 09:030.89690.000.000.00-10.70
280267072008.12.16 07:49buy7.50eurgbp0.89620.89270.89772008.12.16 08:260.89670.000.000.00573.41
280264572008.12.16 07:41sell7.50eurgbp0.89670.90020.89522008.12.16 07:500.89620.000.000.00574.46
280256852008.12.16 07:14buy7.40eurgbp0.89600.89250.89752008.12.16 07:310.89660.000.000.00680.16
280248652008.12.16 06:56sell7.50eurgbp0.89670.90020.89522008.12.16 07:140.89600.000.000.00804.20
280246822008.12.16 06:52sell7.40eurgbp0.89670.90120.89522008.12.16 07:000.89630.000.000.00453.48
280242022008.12.16 06:43buy3.00eurgbp0.89620.89290.00002008.12.16 06:460.89660.000.000.00183.67
280241322008.12.16 06:43sell7.30eurgbp0.89660.90110.89162008.12.16 06:500.89620.000.000.00447.17
280235182008.12.16 06:27sell3.00eurgbp0.89620.89950.89562008.12.16 09:510.89570.000.000.00229.42
280235022008.12.16 06:26buy2.90eurgbp0.89610.89280.89672008.12.16 06:420.89650.000.000.00177.64
280233122008.12.16 06:19sell2.80eurgbp0.89610.89940.89552008.12.16 09:510.89570.000.000.00171.31
280230312008.12.16 06:10sell7.30eurgbp0.89630.90080.89482008.12.16 06:210.89620.000.000.00111.76
280219252008.12.16 05:31sell6.60eurgbp0.89580.89880.00002008.12.16 09:290.89810.000.000.00-2 314.65
280216852008.12.16 05:22buy6.50eurgbp0.89530.89230.00002008.12.16 05:260.89570.000.000.00397.88
280212312008.12.16 05:02sell2.00eurgbp0.89570.89900.89512008.12.16 05:110.89540.000.000.0091.83
280211212008.12.16 04:59buy4.60eurgbp0.89540.89190.89692008.12.16 06:050.89610.000.000.00492.57
280209562008.12.16 04:59buy4.50eurgbp0.89590.89210.89712008.12.16 06:050.89610.000.000.00137.68
280207792008.12.16 04:53buy6.20eurgbp0.89560.89260.00002008.12.16 06:050.89610.000.000.00474.23
280206382008.12.16 04:48buy1.90eurgbp0.89600.89270.89662008.12.16 06:070.89640.000.000.00116.23
280200092008.12.16 04:40sell4.40eurgbp0.89620.90070.89472008.12.16 04:460.89580.000.000.00269.20
280199172008.12.16 04:39sell4.40eurgbp0.89590.90070.89122008.12.16 04:590.89560.000.000.00202.00
280197402008.12.16 04:38sell1.90eurgbp0.89600.89930.89542008.12.16 04:470.89560.000.000.00116.32
280197002008.12.16 04:38sell6.70eurgbp0.89590.89890.00002008.12.16 04:590.89550.000.000.00410.23
280191672008.12.16 04:04buy4.40eurgbp0.89540.89090.89692008.12.16 04:070.89540.000.000.000.00
280181892008.12.16 03:34sell1.90eurgbp0.89590.89920.89532008.12.16 03:430.89560.000.000.0087.28
280177582008.12.16 03:17buy4.40eurgbp0.89560.89210.89712008.12.16 04:400.89610.000.000.00336.25
280168432008.12.16 03:06sell4.40eurgbp0.89610.90060.89462008.12.16 03:110.89570.000.000.00269.45
280166852008.12.16 03:05sell4.40eurgbp0.89600.90050.89102008.12.16 03:110.89560.000.000.00269.47
280165022008.12.16 03:04sell6.60eurgbp0.89580.89880.00002008.12.16 04:020.89540.000.000.00404.39
280161882008.12.16 02:57sell4.30eurgbp0.89570.89920.89422008.12.16 07:140.89620.000.000.00-329.34
280161142008.12.16 02:57sell6.90eurgbp0.89580.89880.00002008.12.16 03:020.89540.000.000.00422.20
280157882008.12.16 02:52sell1.80eurgbp0.89570.89900.00002008.12.16 02:540.89540.000.000.0082.58
280153552008.12.16 02:43buy6.90eurgbp0.89520.89220.00002008.12.16 02:500.89560.000.000.00422.01
280150002008.12.16 02:31buy4.30eurgbp0.89510.89160.89662008.12.16 02:570.89570.000.000.00394.56
280149492008.12.16 02:31buy6.60eurgbp0.89510.89210.00002008.12.16 02:400.89520.000.000.00100.92
280146142008.12.16 02:26buy1.80eurgbp0.89540.89210.89602008.12.16 02:510.89570.000.000.0082.58
280141782008.12.16 02:21sell4.30eurgbp0.89580.89930.89432008.12.16 02:310.89510.000.000.00460.68
280141252008.12.16 02:21sell6.70eurgbp0.89570.89870.00002008.12.16 02:310.89530.000.000.00410.17
280133872008.12.16 01:53buy4.30eurgbp0.89520.89170.89672008.12.16 02:220.89570.000.000.00328.54
280127012008.12.16 01:41sell4.30eurgbp0.89610.89960.89462008.12.16 01:460.89540.000.000.00460.59
280125972008.12.16 01:40sell4.20eurgbp0.89600.90050.89452008.12.16 01:450.89540.000.000.00385.58
280124742008.12.16 01:40sell6.10eurgbp0.89600.89900.00002008.12.16 01:430.89560.000.000.00373.37
280121702008.12.16 01:39sell1.90eurgbp0.89590.89920.00002008.12.16 01:420.89560.000.000.0087.21
280117142008.12.16 01:30sell4.20eurgbp0.89530.89880.89382008.12.16 01:460.89560.000.000.00-192.80
280105922008.12.16 00:54buy1.10eurgbp0.89510.89180.89572008.12.16 01:230.89550.000.000.0067.35
280103622008.12.16 00:52buy4.30eurgbp0.89510.89160.89662008.12.16 01:310.89560.000.000.00328.97
280101212008.12.16 00:49buy4.20eurgbp0.89560.89180.89682008.12.16 01:310.89550.000.000.00-64.27
280092442008.12.16 00:21buy1.00eurgbp0.89560.89230.89622008.12.16 01:390.89590.000.000.0045.86
280087712008.12.16 00:18sell4.20eurgbp0.89610.89960.89462008.12.16 00:380.89540.000.000.00450.40
280081152008.12.16 00:13sell6.20eurgbp0.89570.89870.00002008.12.16 00:490.89530.000.000.00379.89
280077542008.12.16 00:08sell1.00eurgbp0.89490.89820.89432008.12.16 09:530.89620.000.000.00-198.72
280075722008.12.16 00:06sell4.10eurgbp0.89520.89870.89372008.12.16 00:380.89540.000.000.00-125.63
280066042008.12.15 23:51buy4.20eurgbp0.89460.89110.89612008.12.16 00:060.89520.000.00-22.49385.36
280065192008.12.15 23:51buy5.80eurgbp0.89460.89160.00002008.12.16 00:050.89510.000.00-31.06443.61
280057652008.12.15 23:41buy4.10eurgbp0.89530.89180.89682008.12.16 00:060.89510.000.00-21.96-125.40
280056332008.12.15 23:40buy0.90eurgbp0.89550.89220.89612008.12.16 00:150.89580.000.00-4.8241.28
280052372008.12.15 23:36buy4.10eurgbp0.89530.89180.89682008.12.15 23:390.89580.000.000.00313.34
280051142008.12.15 23:34buy0.90eurgbp0.89560.89230.89622008.12.15 23:390.89590.000.000.0041.27
280043972008.12.15 23:30buy4.20eurgbp0.89510.89160.89662008.12.15 23:330.89560.000.000.00321.05
280031442008.12.15 23:22buy4.90eurgbp0.89520.89220.00002008.12.15 23:250.89560.000.000.00300.23
280030652008.12.15 23:21buy4.00eurgbp0.89530.89080.89682008.12.15 23:260.89570.000.000.00244.94
280029722008.12.15 23:21buy4.10eurgbp0.89530.89080.90032008.12.15 23:260.89580.000.000.00313.75
280023672008.12.15 23:05buy4.80eurgbp0.89550.89250.00002008.12.15 23:100.89590.000.000.00293.63
280022322008.12.15 23:05buy4.00eurgbp0.89560.89210.89712008.12.15 23:330.89560.000.000.000.00
280010872008.12.15 22:43sell0.90eurgbp0.89620.89950.89562008.12.15 23:010.89570.000.000.0068.87
280007132008.12.15 22:40buy4.00eurgbp0.89530.89080.89682008.12.15 22:430.89590.000.000.00366.87
280002212008.12.15 22:37buy4.00eurgbp0.89560.89210.89712008.12.15 22:420.89580.000.000.00122.28
280000442008.12.15 22:36sell0.90eurgbp0.89610.89940.00002008.12.15 22:380.89570.000.000.0055.06
279986812008.12.15 22:10buy1.00eurgbp0.89600.89270.89662008.12.15 22:150.89640.000.000.0060.93
279982462008.12.15 21:54sell4.10eurgbp0.89620.90070.89472008.12.15 22:350.89590.000.000.00187.93
279980302008.12.15 21:46sell0.90eurgbp0.89610.89940.89552008.12.15 22:190.89570.000.000.0054.92
279979122008.12.15 21:44sell4.20eurgbp0.89570.89920.89422008.12.15 23:520.89480.000.000.00578.83
279978962008.12.15 21:43sell4.00eurgbp0.89540.90020.89422008.12.15 22:350.89610.000.000.00-427.82
279976342008.12.15 21:33sell4.00eurgbp0.89530.90010.89062008.12.15 23:300.89490.000.000.00244.96
279975552008.12.15 21:31sell5.70eurgbp0.89510.89810.00002008.12.15 23:470.89470.000.000.00349.09
279974852008.12.15 21:29sell0.80eurgbp0.89470.89800.89412008.12.15 23:530.89440.000.000.0036.75
279972512008.12.15 21:18buy4.00eurgbp0.89440.89090.89592008.12.15 21:280.89490.000.000.00305.66
279968672008.12.15 21:07sell0.80eurgbp0.89520.89850.89462008.12.15 21:140.89480.000.000.0048.92
279967172008.12.15 21:01sell5.70eurgbp0.89510.89810.00002008.12.15 21:150.89470.000.000.00348.52
279962552008.12.15 20:48sell5.70eurgbp0.89500.89800.00002008.12.15 20:510.89460.000.000.00348.73
279962312008.12.15 20:47sell4.00eurgbp0.89470.89820.89322008.12.15 23:520.89480.000.000.00-61.24
279962132008.12.15 20:47sell3.10eurgbp0.89470.89770.00002008.12.16 08:250.89700.000.0011.86-1 090.60
279960992008.12.15 20:44sell3.20eurgbp0.89430.89730.00002008.12.16 08:000.89670.000.0012.24-1 175.89
279958682008.12.15 20:39buy3.90eurgbp0.89340.88990.89492008.12.15 20:410.89390.000.000.00298.22
279958552008.12.15 20:39buy3.20eurgbp0.89350.89050.00002008.12.15 20:410.89400.000.000.00244.70
279956922008.12.15 20:36sell3.20eurgbp0.89420.89720.00002008.12.15 20:390.89380.000.000.00195.69
279955022008.12.15 20:31sell3.10eurgbp0.89420.89720.00002008.12.15 20:330.89380.000.000.00189.71
279953852008.12.15 20:29sell3.90eurgbp0.89370.89720.89222008.12.15 23:520.89490.000.000.00-716.55
279513952008.12.15 08:30sell4.20eurgbp0.89890.90240.89742008.12.15 08:460.89750.000.000.00883.76
279508652008.12.15 08:20sell4.10eurgbp0.89810.90160.89662008.12.15 08:460.89750.000.000.00369.73
279503712008.12.15 08:12sell4.10eurgbp0.89710.90060.89562008.12.15 08:460.89750.000.000.00-246.50
279489752008.12.15 07:30sell3.20eurgbp0.89670.89970.00002008.12.15 08:300.89930.000.000.00-1 249.24
279482722008.12.15 07:14sell3.90eurgbp0.89630.89980.89482008.12.15 08:460.89750.000.000.00-703.41
279478362008.12.15 07:01buy3.90eurgbp0.89580.89130.90082008.12.15 07:120.89620.000.000.00234.86
279474222008.12.15 06:57buy6.20eurgbp0.89600.89300.00002008.12.15 07:250.89660.000.000.00559.19
279470202008.12.15 06:53buy3.90eurgbp0.89620.89270.89772008.12.15 07:310.89680.000.000.00351.54
279462282008.12.15 06:23sell4.00eurgbp0.89680.90030.89532008.12.15 06:560.89610.000.000.00421.79
279458552008.12.15 06:20sell5.50eurgbp0.89670.89970.00002008.12.15 06:270.89630.000.000.00331.01
279452212008.12.15 05:54sell3.80eurgbp0.89640.90090.89142008.12.15 06:570.89600.000.000.00228.97
279450312008.12.15 05:48sell6.20eurgbp0.89630.89930.00002008.12.15 06:580.89590.000.000.00373.54
279445062008.12.15 05:28sell3.80eurgbp0.89600.89950.89452008.12.15 06:560.89610.000.000.00-57.25
279437932008.12.15 05:05buy6.10eurgbp0.89540.89240.00002008.12.15 05:140.89580.000.000.00366.46
279435922008.12.15 05:03buy3.80eurgbp0.89560.89210.89712008.12.15 05:400.89610.000.000.00285.27
279432752008.12.15 05:01sell3.80eurgbp0.89600.89950.89452008.12.15 05:040.89550.000.000.00285.64
279431722008.12.15 05:01sell3.00eurgbp0.89600.89900.00002008.12.15 08:200.89830.000.000.00-1 035.76
279429872008.12.15 05:00buy0.90eurgbp0.89550.89220.00002008.12.15 05:020.89580.000.000.0040.54
279427832008.12.15 04:58buy5.30eurgbp0.89520.89220.00002008.12.15 05:000.89570.000.000.00397.98
279426342008.12.15 04:57buy3.70eurgbp0.89530.89080.89682008.12.15 05:000.89580.000.000.00277.82
279423532008.12.15 04:56buy3.70eurgbp0.89550.89200.89702008.12.15 05:020.89620.000.000.00388.86
279422202008.12.15 04:55buy5.90eurgbp0.89550.89250.00002008.12.15 05:000.89590.000.000.00354.55
279418522008.12.15 04:49buy1.00eurgbp0.89630.89300.89692008.12.15 06:220.89670.000.000.0060.11
279418102008.12.15 04:47sell0.90eurgbp0.89620.89950.89562008.12.15 04:520.89580.000.000.0054.08
279411332008.12.15 04:23sell3.70eurgbp0.89620.89970.89472008.12.15 04:560.89550.000.000.00389.22
279408612008.12.15 04:16sell3.00eurgbp0.89590.89890.00002008.12.15 04:580.89520.000.000.00315.67
279407572008.12.15 04:14sell0.80eurgbp0.89580.89910.89522008.12.15 04:560.89550.000.000.0036.07
279403432008.12.15 04:04buy3.70eurgbp0.89560.89210.89712008.12.15 04:190.89610.000.000.00277.52
279402812008.12.15 04:03sell0.80eurgbp0.89580.89910.89522008.12.15 04:070.89550.000.000.0036.03
279395972008.12.15 03:54buy3.60eurgbp0.89550.89070.89672008.12.15 04:010.89600.000.000.00269.94
279394832008.12.15 03:51buy5.20eurgbp0.89530.89230.00002008.12.15 03:580.89570.000.000.00312.20
279392422008.12.15 03:49buy3.70eurgbp0.89560.89210.89712008.12.15 04:010.89590.000.000.00166.47
279391932008.12.15 03:48buy5.80eurgbp0.89560.89260.00002008.12.15 04:000.89600.000.000.00347.93
279386942008.12.15 03:40buy3.60eurgbp0.89620.89270.89772008.12.15 04:020.89560.000.000.00-323.92
279383672008.12.15 03:30sell0.70eurgbp0.89670.90000.89612008.12.15 03:340.89640.000.000.0031.53
279382062008.12.15 03:28sell3.60eurgbp0.89670.90020.89522008.12.15 03:400.89620.000.000.00270.31
279373812008.12.15 03:23sell5.10eurgbp0.89580.89880.00002008.12.15 03:520.89540.000.000.00306.32
279371872008.12.15 03:20buy3.50eurgbp0.89530.89080.89682008.12.15 03:230.89620.000.000.00472.66
279371352008.12.15 03:19buy2.70eurgbp0.89540.89240.00002008.12.15 03:230.89620.000.000.00324.26
279367442008.12.15 03:13buy3.60eurgbp0.89560.89210.89712008.12.15 03:230.89650.000.000.00486.10
279365452008.12.15 03:12buy3.50eurgbp0.89540.89090.90042008.12.15 03:140.89570.000.000.00157.72
279364292008.12.15 03:12buy2.80eurgbp0.89600.89300.00002008.12.15 06:230.89690.000.000.00378.86
279361862008.12.15 03:11buy3.50eurgbp0.89660.89280.89782008.12.15 03:240.89650.000.000.00-52.51
279355142008.12.15 02:56sell3.50eurgbp0.89680.90030.89532008.12.15 03:120.89630.000.000.00262.92
279351032008.12.15 02:55sell4.80eurgbp0.89620.89920.00002008.12.15 03:120.89560.000.000.00432.78
279346632008.12.15 02:54sell0.80eurgbp0.89580.89910.89522008.12.15 03:180.89550.000.000.0036.07
279338672008.12.15 02:35buy2.20eurgbp0.89530.89230.00002008.12.15 02:550.89640.000.000.00363.00
279337232008.12.15 02:35buy3.60eurgbp0.89540.89190.89692008.12.15 02:550.89690.000.000.00809.51
279334922008.12.15 02:34buy3.40eurgbp0.89550.89100.89702008.12.15 02:540.89610.000.000.00306.28
279334222008.12.15 02:33buy2.50eurgbp0.89560.89260.00002008.12.15 02:550.89650.000.000.00337.50
279332042008.12.15 02:32buy3.50eurgbp0.89600.89250.89752008.12.15 02:560.89670.000.000.00367.30
279331272008.12.15 02:32buy3.40eurgbp0.89600.89150.90102008.12.15 02:560.89640.000.000.00204.03
279328402008.12.15 02:31buy3.30eurgbp0.89660.89280.89782008.12.15 02:570.89650.000.000.00-49.48
279326332008.12.15 02:28sell0.80eurgbp0.89670.90000.00002008.12.15 02:310.89640.000.000.0036.04
279324972008.12.15 02:27buy0.70eurgbp0.89650.89320.89712008.12.15 02:550.89710.000.000.0062.96
279318512008.12.15 02:01sell0.70eurgbp0.89690.90020.89632008.12.15 02:140.89660.000.000.0031.51
279311672008.12.15 01:45sell2.40eurgbp0.89700.90000.00002008.12.15 02:320.89620.000.000.00288.44
279309232008.12.15 01:41sell2.50eurgbp0.89670.89970.00002008.12.15 02:320.89630.000.000.00150.22
279302252008.12.15 01:27sell4.20eurgbp0.89700.90000.00002008.12.15 01:290.89640.000.000.00377.85
279300902008.12.15 01:26sell3.50eurgbp0.89670.90020.89522008.12.15 02:340.89590.000.000.00420.75
279298692008.12.15 01:25sell4.50eurgbp0.89670.89970.00002008.12.15 01:290.89630.000.000.00269.91
279293752008.12.15 01:21sell3.50eurgbp0.89580.89930.89432008.12.15 02:340.89600.000.000.00-105.20
279292132008.12.15 01:21sell5.20eurgbp0.89620.89920.00002008.12.15 01:340.89600.000.000.00155.98
279286772008.12.15 01:19sell3.40eurgbp0.89480.89830.89332008.12.15 02:340.89570.000.000.00-459.89
279286222008.12.15 01:18sell5.20eurgbp0.89470.89770.00002008.12.15 01:250.89770.000.000.00-2 338.76
279280802008.12.15 01:13buy3.50eurgbp0.89410.89060.89562008.12.15 01:190.89430.000.000.00104.89
279279782008.12.15 01:13buy3.40eurgbp0.89410.88960.89562008.12.15 01:180.89460.000.000.00254.71
279279262008.12.15 01:12buy2.70eurgbp0.89420.89120.00002008.12.15 01:210.89500.000.000.00323.72
279278152008.12.15 01:11buy3.40eurgbp0.89460.89110.89612008.12.15 01:190.89430.000.000.00-152.84
279276992008.12.15 01:11buy2.90eurgbp0.89450.89150.00002008.12.15 01:210.89580.000.000.00565.16
279271522008.12.15 01:04sell3.30eurgbp0.89530.89880.89382008.12.15 01:080.89470.000.000.00296.48
279268532008.12.15 01:01sell2.90eurgbp0.89510.89810.00002008.12.15 01:060.89470.000.000.00173.69
278853602008.12.12 07:57sell3.30eurgbp0.88790.89170.88672008.12.12 08:030.88740.000.000.00247.45
278852222008.12.12 07:55sell2.70eurgbp0.88780.89080.00002008.12.12 08:030.88740.000.000.00161.93
278850682008.12.12 07:53buy3.40eurgbp0.88740.88390.88892008.12.12 07:550.88790.000.000.00254.82
278848222008.12.12 07:50sell2.60eurgbp0.88780.89080.00002008.12.12 07:530.88740.000.000.00155.96
278845402008.12.12 07:43sell2.60eurgbp0.88770.89070.00002008.12.12 07:480.88730.000.000.00156.16
278843492008.12.12 07:38buy3.40eurgbp0.88740.88390.88892008.12.12 07:520.88790.000.000.00254.80
278840092008.12.12 07:33sell3.20eurgbp0.88790.89140.88642008.12.12 07:380.88730.000.000.00288.77
278839442008.12.12 07:32sell2.60eurgbp0.88780.89080.00002008.12.12 07:370.88740.000.000.00156.40
278838462008.12.12 07:30buy3.30eurgbp0.88740.88390.88892008.12.12 07:330.88800.000.000.00297.49
278834872008.12.12 07:23buy3.20eurgbp0.88790.88410.88912008.12.12 07:560.88770.000.000.00-95.93
278832112008.12.12 07:20sell3.20eurgbp0.88810.89160.88662008.12.12 07:300.88750.000.000.00288.38
278828782008.12.12 07:15sell2.60eurgbp0.88780.89080.00002008.12.12 07:310.88730.000.000.00195.27
278826692008.12.12 07:14buy2.60eurgbp0.88740.88440.00002008.12.12 07:200.88820.000.000.00312.65
278826092008.12.12 07:14buy3.20eurgbp0.88750.88400.88902008.12.12 07:200.88820.000.000.00336.72
278821152008.12.12 07:09sell3.10eurgbp0.88840.89220.88722008.12.12 07:140.88780.000.000.00279.71
278819092008.12.12 07:08buy3.10eurgbp0.88800.88450.88952008.12.12 07:100.88860.000.000.00279.48
278812032008.12.12 06:58sell2.40eurgbp0.88790.89090.00002008.12.12 07:150.88700.000.000.00324.80
278809512008.12.12 06:54sell2.30eurgbp0.88870.89170.00002008.12.12 06:570.88830.000.000.00138.49
278807652008.12.12 06:50sell3.10eurgbp0.88930.89380.88782008.12.12 07:000.88780.000.000.00700.06
278804492008.12.12 06:49sell4.60eurgbp0.88910.89210.00002008.12.12 06:540.88890.000.000.00138.42
278803552008.12.12 06:49sell3.20eurgbp0.88870.89220.88722008.12.12 07:070.88820.000.000.00241.05
278799632008.12.12 06:46sell3.10eurgbp0.88780.89130.88632008.12.12 07:010.88870.000.000.00-419.76
278797022008.12.12 06:45sell0.90eurgbp0.88710.89040.88652008.12.12 08:310.88650.000.000.0080.82
278792832008.12.12 06:44buy3.10eurgbp0.88730.88380.88882008.12.12 06:470.88790.000.000.00280.14
278787142008.12.12 06:41sell0.90eurgbp0.88820.89150.00002008.12.12 06:440.88770.000.000.0067.88
278785732008.12.12 06:40sell3.10eurgbp0.88810.89160.88662008.12.12 06:440.88750.000.000.00280.69
278780722008.12.12 06:38sell0.70eurgbp0.88690.89020.88632008.12.12 08:310.88650.000.000.0041.89
278778322008.12.12 06:36buy3.20eurgbp0.88640.88290.88792008.12.12 06:400.88790.000.000.00719.56
278777492008.12.12 06:36buy4.60eurgbp0.88630.88330.00002008.12.12 06:380.88660.000.000.00207.18
278773212008.12.12 06:34buy3.10eurgbp0.88700.88350.88852008.12.12 06:400.88850.000.000.00697.08
278771432008.12.12 06:33buy3.00eurgbp0.88750.88400.88902008.12.12 06:400.88720.000.000.00-134.93
278769312008.12.12 06:33sell0.70eurgbp0.88870.89200.00002008.12.12 06:350.88710.000.000.00168.22
278766102008.12.12 06:31sell3.00eurgbp0.88870.89220.88722008.12.12 06:330.88720.000.000.00676.17
278745642008.12.12 06:21buy4.50eurgbp0.88690.88390.00002008.12.12 06:300.88720.000.000.00202.53
278745242008.12.12 06:20buy3.00eurgbp0.88700.88350.88852008.12.12 06:310.88750.000.000.00225.06
278742282008.12.12 06:19buy0.70eurgbp0.88700.88370.88762008.12.12 06:300.88760.000.000.0063.00
278739472008.12.12 06:18buy2.90eurgbp0.88750.88400.88902008.12.12 06:310.88900.000.000.00652.50
278722722008.12.12 06:05buy2.90eurgbp0.88750.88400.88902008.12.12 06:120.88800.000.000.00218.39
278719802008.12.12 06:02sell2.90eurgbp0.88770.89120.88622008.12.12 06:190.88710.000.000.00261.05
278715792008.12.12 05:56sell0.70eurgbp0.88790.89120.88732008.12.12 06:010.88760.000.000.0031.71
278706972008.12.12 05:49sell2.90eurgbp0.88800.89150.88652008.12.12 06:020.88750.000.000.00218.90
278701822008.12.12 05:48sell2.30eurgbp0.88690.88990.00002008.12.12 06:490.88990.000.000.00-1 037.34
278695622008.12.12 05:40buy0.70eurgbp0.88650.88320.88712008.12.12 05:420.88680.000.000.0031.72
278684612008.12.12 05:34buy2.80eurgbp0.88630.88280.88782008.12.12 05:480.88730.000.000.00422.33
278684062008.12.12 05:34buy2.80eurgbp0.88610.88160.88762008.12.12 05:390.88730.000.000.00507.53
278683222008.12.12 05:34buy4.40eurgbp0.88600.88300.00002008.12.12 05:370.88660.000.000.00398.38
278678852008.12.12 05:33buy4.00eurgbp0.88640.88340.00002008.12.12 05:380.88700.000.000.00362.04
278671742008.12.12 05:32sell2.80eurgbp0.88860.89310.88712008.12.12 05:330.88710.000.000.00633.53
278667882008.12.12 05:30sell3.50eurgbp0.88830.89130.00002008.12.12 05:330.88780.000.000.00263.63
278666232008.12.12 05:30sell3.80eurgbp0.88780.89080.00002008.12.12 05:330.88640.000.000.00804.01
278660782008.12.12 05:25sell2.80eurgbp0.88780.89130.88632008.12.12 05:330.88630.000.000.00634.58
278660122008.12.12 05:24sell2.70eurgbp0.88780.89230.88632008.12.12 05:330.88750.000.000.00122.35
278658932008.12.12 05:24sell4.20eurgbp0.88770.89070.00002008.12.12 05:270.88720.000.000.00315.31
278654402008.12.12 05:21sell4.10eurgbp0.88770.89070.00002008.12.12 05:230.88730.000.000.00246.06
278642362008.12.12 05:05sell3.70eurgbp0.88730.89030.00002008.12.12 05:080.88680.000.000.00278.63
278640602008.12.12 05:04sell2.60eurgbp0.88700.89050.88552008.12.12 05:340.88630.000.000.00274.73
278639832008.12.12 05:03sell3.70eurgbp0.88700.89000.00002008.12.12 05:340.88640.000.000.00335.59
278634992008.12.12 04:40sell3.70eurgbp0.88710.89010.00002008.12.12 04:430.88670.000.000.00222.77
278625432008.12.12 04:07sell3.70eurgbp0.88730.89030.00002008.12.12 04:150.88690.000.000.00222.54
278619932008.12.12 03:37buy2.70eurgbp0.88690.88340.88842008.12.12 05:190.88750.000.000.00243.32
278619162008.12.12 03:35buy2.60eurgbp0.88700.88250.88852008.12.12 04:020.88690.000.000.00-39.04
278618472008.12.12 03:35buy4.00eurgbp0.88700.88400.00002008.12.12 05:060.88740.000.000.00240.93
278614982008.12.12 03:33buy2.60eurgbp0.88740.88390.88892008.12.12 05:200.88740.000.000.000.00
278611382008.12.12 03:27sell2.60eurgbp0.88800.89250.88652008.12.12 03:310.88760.000.000.00156.20
278610632008.12.12 03:26sell4.00eurgbp0.88800.89100.00002008.12.12 03:310.88760.000.000.00240.30
278609262008.12.12 03:24sell4.00eurgbp0.88770.89070.00002008.12.12 03:330.88730.000.000.00240.26
278606912008.12.12 03:10buy2.60eurgbp0.88740.88390.88892008.12.12 03:250.88790.000.000.00195.03
278604652008.12.12 03:06sell2.50eurgbp0.88780.89130.88632008.12.12 03:330.88710.000.000.00262.73
278602712008.12.12 03:03sell3.70eurgbp0.88790.89090.00002008.12.12 03:100.88740.000.000.00277.96
278601652008.12.12 03:03sell2.50eurgbp0.88770.89220.88272008.12.12 03:080.88740.000.000.00112.67
278596642008.12.12 02:49buy2.50eurgbp0.88700.88350.88852008.12.12 03:030.88760.000.000.00225.15
278592012008.12.12 02:43buy0.60eurgbp0.88690.88360.00002008.12.12 02:470.88740.000.000.0045.03
278591182008.12.12 02:37buy2.60eurgbp0.88690.88340.88842008.12.12 02:460.88740.000.000.00195.12
278590782008.12.12 02:37buy2.50eurgbp0.88690.88240.88842008.12.12 02:450.88740.000.000.00187.62
278590402008.12.12 02:37buy2.50eurgbp0.88690.88240.89192008.12.12 02:450.88730.000.000.00150.08
278573312008.12.12 01:28buy2.50eurgbp0.88740.88390.88892008.12.12 02:460.88750.000.000.0037.52
278572782008.12.12 01:28buy4.00eurgbp0.88730.88430.00002008.12.12 03:040.88770.000.000.00240.16
278568752008.12.12 01:18sell4.00eurgbp0.88820.89120.00002008.12.12 01:280.88760.000.000.00360.93
278566982008.12.12 01:16sell2.50eurgbp0.88790.89140.88642008.12.12 01:280.88740.000.000.00188.06
278559912008.12.12 00:53buy2.40eurgbp0.88720.88370.88872008.12.12 01:140.88740.000.000.0072.11
278558312008.12.12 00:53buy3.90eurgbp0.88750.88450.00002008.12.12 01:150.88790.000.000.00234.29
278556062008.12.12 00:51sell3.90eurgbp0.88830.89130.00002008.12.12 00:530.88750.000.000.00469.28
278550142008.12.12 00:35sell0.60eurgbp0.88790.89120.88732008.12.12 00:530.88730.000.000.0054.14
278543942008.12.12 00:20buy2.70eurgbp0.88730.88350.88852008.12.12 00:450.88800.000.000.00284.13
278542452008.12.12 00:18buy0.60eurgbp0.88740.88410.88802008.12.12 00:280.88770.000.000.0027.05
278541772008.12.12 00:18buy2.60eurgbp0.88750.88400.88902008.12.12 00:450.88810.000.000.00234.53
278540622008.12.12 00:16buy3.40eurgbp0.88760.88460.00002008.12.12 00:440.88800.000.000.00204.41
278537762008.12.12 00:10buy2.50eurgbp0.88800.88450.88952008.12.12 00:450.88810.000.000.0037.59
278536342008.12.12 00:09buy1.90eurgbp0.88810.88510.00002008.12.12 06:490.88920.000.000.00314.08
278532922008.12.12 00:03buy0.50eurgbp0.88860.88530.88922008.12.12 06:490.88920.000.000.0045.10
278530942008.12.12 00:02sell2.30eurgbp0.88880.89230.88732008.12.12 00:090.88820.000.000.00207.46
278529702008.12.12 00:02sell3.60eurgbp0.88870.89170.00002008.12.12 00:080.88820.000.000.00270.60
278526102008.12.12 00:00buy3.70eurgbp0.88820.88520.00002008.12.12 00:020.88890.000.000.00389.00
278524982008.12.12 00:00buy2.30eurgbp0.88850.88500.89002008.12.12 00:450.88810.000.000.00-138.32
278524002008.12.11 23:59buy1.90eurgbp0.88860.88560.00002008.12.12 05:330.88560.000.000.00-860.99
278513092008.12.11 23:33sell3.30eurgbp0.88970.89270.00002008.12.11 23:350.88920.000.000.00247.88
278508882008.12.11 23:20sell3.60eurgbp0.88910.89210.00002008.12.11 23:510.88870.000.000.00216.38
278506742008.12.11 23:16sell0.50eurgbp0.88900.89230.88842008.12.11 23:580.88860.000.000.0030.07
278500662008.12.11 23:03sell1.80eurgbp0.88870.89170.00002008.12.12 00:010.88790.000.006.76216.49
278500102008.12.11 23:02sell2.30eurgbp0.88870.89220.88722008.12.12 00:010.88820.000.008.64172.89
278498252008.12.11 22:57buy2.30eurgbp0.88840.88490.88992008.12.11 23:070.88890.000.000.00172.55
278497462008.12.11 22:56buy1.90eurgbp0.88840.88540.00002008.12.11 23:200.88940.000.000.00285.22
278494242008.12.11 22:48sell1.80eurgbp0.88910.89210.00002008.12.11 22:550.88870.000.000.00108.06
278492392008.12.11 22:45sell2.20eurgbp0.88890.89240.88742008.12.11 22:590.88830.000.000.00198.20
278489522008.12.11 22:38buy2.20eurgbp0.88820.88470.88972008.12.11 22:450.88870.000.000.00165.09
278489172008.12.11 22:37buy1.80eurgbp0.88820.88520.00002008.12.11 22:450.88870.000.000.00135.01
278482832008.12.11 22:26buy0.50eurgbp0.88860.88530.00002008.12.11 22:280.88890.000.000.0022.51
278477832008.12.11 22:15sell1.80eurgbp0.88870.89170.00002008.12.11 22:350.88830.000.000.00107.95
278477052008.12.11 22:15sell2.20eurgbp0.88870.89220.88722008.12.11 22:380.88820.000.000.00164.95
278475082008.12.11 22:10buy2.20eurgbp0.88840.88490.88992008.12.11 22:210.88900.000.000.00197.88
278469902008.12.11 22:00sell1.80eurgbp0.88920.89220.00002008.12.11 22:030.88870.000.000.00134.89
278468982008.12.11 22:00sell2.20eurgbp0.88900.89250.88752008.12.11 22:100.88850.000.000.00164.90
278460772008.12.11 21:40sell2.20eurgbp0.88840.89290.88342008.12.11 21:430.88800.000.000.00132.04
278451712008.12.11 21:12buy2.20eurgbp0.88680.88230.89182008.12.11 21:280.88720.000.000.00132.18
278017352008.12.11 08:45sell3.50eurgbp0.87860.88210.87712008.12.11 08:480.87800.000.000.00314.60
277989242008.12.11 07:59sell5.20eurgbp0.87820.88120.00002008.12.11 08:020.87770.000.000.00388.96
277984632008.12.11 07:54sell3.30eurgbp0.87760.88110.87612008.12.11 08:470.87780.000.000.00-98.86
277983572008.12.11 07:52sell2.40eurgbp0.87760.88060.00002008.12.11 09:380.87700.000.000.00215.78
277974132008.12.11 07:33buy3.30eurgbp0.87710.87360.87862008.12.11 07:550.87770.000.000.00295.68
277967762008.12.11 07:30buy3.30eurgbp0.87700.87250.87852008.12.11 07:520.87750.000.000.00246.35
277959582008.12.11 07:28sell3.20eurgbp0.87850.88330.87732008.12.11 07:300.87730.000.000.00572.51
277958322008.12.11 07:27sell3.30eurgbp0.87860.88160.00002008.12.11 07:290.87790.000.000.00344.36
277957202008.12.11 07:27sell3.30eurgbp0.87810.88260.87312008.12.11 07:300.87710.000.000.00492.46
277953662008.12.11 07:25sell3.20eurgbp0.87790.88140.87642008.12.11 07:310.87730.000.000.00286.77
277952932008.12.11 07:25sell3.00eurgbp0.87770.88070.00002008.12.11 07:330.87740.000.000.00134.31
277942522008.12.11 06:36sell3.20eurgbp0.87790.88240.87292008.12.11 07:090.87750.000.000.00190.40
277935892008.12.11 06:00buy3.40eurgbp0.87740.87390.87892008.12.11 07:280.87850.000.000.00556.73
277932472008.12.11 05:44sell3.10eurgbp0.87820.88170.87672008.12.11 06:000.87760.000.000.00276.66
277923272008.12.11 04:56buy3.20eurgbp0.87780.87330.88282008.12.11 05:420.87820.000.000.00190.31
277920252008.12.11 04:35buy3.00eurgbp0.87820.87520.00002008.12.11 07:270.87870.000.000.00223.28
277917762008.12.11 04:20buy3.30eurgbp0.87790.87440.87942008.12.11 07:280.87850.000.000.00294.78
277916942008.12.11 04:19buy3.20eurgbp0.87840.87490.87992008.12.11 07:280.87830.000.000.00-47.66
277916202008.12.11 04:19buy3.20eurgbp0.87800.87350.87952008.12.11 05:390.87810.000.000.0047.56
277915252008.12.11 04:18buy4.00eurgbp0.87820.87520.00002008.12.11 04:300.87850.000.000.00178.18
277914122008.12.11 04:18buy4.60eurgbp0.87850.87550.00002008.12.11 09:170.87920.000.000.00481.29
277913362008.12.11 04:17buy3.10eurgbp0.87850.87400.88002008.12.11 05:390.87810.000.000.00-184.29
277912502008.12.11 04:16buy3.10eurgbp0.87860.87410.88362008.12.11 08:460.87900.000.000.00185.59
277902562008.12.11 03:46buy3.00eurgbp0.87880.87430.88382008.12.11 03:590.87920.000.000.00177.98
277902152008.12.11 03:46buy5.20eurgbp0.87890.87590.00002008.12.11 04:040.87930.000.000.00308.32
277896402008.12.11 03:37buy5.00eurgbp0.87890.87590.00002008.12.11 03:390.87930.000.000.00296.52
277882642008.12.11 02:36buy1.10eurgbp0.87910.87580.87972008.12.11 03:390.87950.000.000.0065.23
277879702008.12.11 02:34buy5.10eurgbp0.87900.87600.00002008.12.11 03:290.87940.000.000.00302.07
277879062008.12.11 02:33buy3.00eurgbp0.87920.87570.88072008.12.11 07:280.87820.000.000.00-446.85
277874172008.12.11 02:24buy4.10eurgbp0.87890.87590.00002008.12.11 02:270.87940.000.000.00303.37
277872922008.12.11 02:24buy3.00eurgbp0.87900.87550.88052008.12.11 02:270.87950.000.000.00222.05
277870052008.12.11 02:19buy4.90eurgbp0.87920.87620.00002008.12.11 02:320.87970.000.000.00362.63
277865522008.12.11 02:06buy4.90eurgbp0.87920.87620.00002008.12.11 02:120.87960.000.000.00290.18
277856352008.12.11 01:26buy2.90eurgbp0.87950.87600.88102008.12.11 02:270.87950.000.000.000.00
277848792008.12.11 01:15sell1.10eurgbp0.88020.88350.87962008.12.11 01:230.87970.000.000.0081.33
277841712008.12.11 00:58sell1.10eurgbp0.88000.88330.87942008.12.11 01:080.87960.000.000.0065.09
277840322008.12.11 00:57sell4.80eurgbp0.88020.88320.00002008.12.11 01:010.87980.000.000.00284.16
277834112008.12.11 00:36buy1.40eurgbp0.87950.87650.00002008.12.11 07:300.87650.000.000.00-626.81
277830352008.12.11 00:22buy1.90eurgbp0.87950.87600.88102008.12.11 01:170.88030.000.000.00224.58
277825372008.12.11 00:12buy1.80eurgbp0.88010.87660.88162008.12.11 00:590.87980.000.000.00-79.90
277820822008.12.11 00:05sell0.40eurgbp0.88070.88400.00002008.12.11 00:080.88030.000.000.0023.68
277817532008.12.10 23:53sell2.40eurgbp0.88090.88390.00002008.12.11 00:040.88050.000.0026.60142.01
277815192008.12.10 23:42sell1.80eurgbp0.88070.88420.87922008.12.11 00:130.88010.000.0019.95159.73
277814292008.12.10 23:42sell1.70eurgbp0.88060.88510.87912008.12.11 00:110.88020.000.0018.84100.58
277813682008.12.10 23:41sell1.30eurgbp0.88060.88360.00002008.12.11 00:190.87960.000.0014.41192.45
277812322008.12.10 23:37sell1.70eurgbp0.88030.88480.87532008.12.11 00:150.87980.000.0018.84125.72
277810722008.12.10 23:33sell1.70eurgbp0.87990.88340.87842008.12.11 02:240.87890.000.0018.84251.77
277809052008.12.10 23:29buy1.70eurgbp0.87950.87600.88102008.12.10 23:330.88000.000.000.00125.70
277806172008.12.10 23:19sell1.70eurgbp0.88020.88470.87872008.12.10 23:290.87970.000.000.00125.78
277805582008.12.10 23:19sell2.80eurgbp0.88010.88310.00002008.12.10 23:280.87970.000.000.00165.73
277804202008.12.10 23:18sell1.70eurgbp0.87980.88330.87832008.12.10 23:300.87930.000.000.00125.81
277803352008.12.10 23:18sell1.40eurgbp0.87960.88260.00002008.12.11 04:180.87840.000.0015.52249.60
277800512008.12.10 23:13buy1.70eurgbp0.87940.87590.88092008.12.10 23:190.87990.000.000.00125.68
277797522008.12.10 23:05sell1.70eurgbp0.88020.88470.87872008.12.10 23:130.87960.000.000.00150.89
277796332008.12.10 23:05sell2.70eurgbp0.88020.88320.00002008.12.10 23:130.87980.000.000.00159.76
277794962008.12.10 23:04sell1.60eurgbp0.88000.88350.87852008.12.10 23:130.87940.000.000.00142.07
277793382008.12.10 23:03sell2.30eurgbp0.87980.88280.00002008.12.10 23:140.87930.000.000.00170.24
277786972008.12.10 22:34buy2.20eurgbp0.87890.87590.00002008.12.10 22:380.87930.000.000.00130.24
277784972008.12.10 22:30sell2.30eurgbp0.87970.88270.00002008.12.10 22:330.87920.000.000.00170.31
277783522008.12.10 22:27buy1.80eurgbp0.87900.87550.88052008.12.10 23:040.88010.000.000.00292.84
277782382008.12.10 22:26buy1.20eurgbp0.87920.87620.00002008.12.10 23:050.88020.000.000.00177.45
277781982008.12.10 22:26buy1.60eurgbp0.87940.87490.88442008.12.10 23:040.87990.000.000.00118.33
277780492008.12.10 22:21buy1.70eurgbp0.87950.87600.88102008.12.10 23:040.88000.000.000.00125.71
277779902008.12.10 22:20buy1.30eurgbp0.87950.87650.00002008.12.10 23:200.88030.000.000.00153.79
277778062008.12.10 22:14buy0.40eurgbp0.87990.87660.88052008.12.10 23:200.88030.000.000.0023.65
277773442008.12.10 22:05buy1.60eurgbp0.88010.87660.88162008.12.10 23:050.88010.000.000.000.00
277358392008.12.10 08:58buy2.40eurgbp0.87500.87150.87652008.12.10 09:030.87650.000.000.00532.66
277348572008.12.10 08:26buy2.30eurgbp0.87550.87200.87702008.12.10 09:040.87620.000.000.00238.33
277324712008.12.10 06:46buy2.20eurgbp0.87610.87160.87762008.12.10 07:080.87610.000.000.000.00
277322442008.12.10 06:35buy2.10eurgbp0.87620.87270.87772008.12.10 09:040.87620.000.000.000.00
277322242008.12.10 06:35buy2.10eurgbp0.87610.87160.87762008.12.10 06:410.87630.000.000.0062.07
277321112008.12.10 06:35buy2.30eurgbp0.87620.87170.88122008.12.10 09:570.87590.000.000.00-102.20
277305402008.12.10 05:43sell2.10eurgbp0.87660.88110.87512008.12.10 06:340.87640.000.000.0062.11
277304922008.12.10 05:43sell2.20eurgbp0.87660.88110.87162008.12.10 06:350.87630.000.000.0097.60
277302322008.12.10 05:41sell3.10eurgbp0.87620.87920.00002008.12.10 08:100.87570.000.000.00229.18
277300912008.12.10 05:37buy2.30eurgbp0.87570.87120.88072008.12.10 05:390.87610.000.000.00135.84
277300442008.12.10 05:36buy0.60eurgbp0.87600.87270.87662008.12.10 05:420.87640.000.000.0035.43
277289252008.12.10 04:36sell3.00eurgbp0.87620.87920.00002008.12.10 05:020.87580.000.000.00177.22
277282572008.12.10 04:12buy2.10eurgbp0.87590.87140.87742008.12.10 04:290.87610.000.000.0062.01
277282182008.12.10 04:10buy2.20eurgbp0.87590.87140.88092008.12.10 05:410.87630.000.000.00129.90
277272352008.12.10 03:30sell2.20eurgbp0.87650.88100.87152008.12.10 03:480.87610.000.000.00129.85
277269732008.12.10 03:20sell2.10eurgbp0.87620.87970.87472008.12.10 08:210.87560.000.000.00186.26
277265052008.12.10 03:14buy2.00eurgbp0.87550.87100.87702008.12.10 03:180.87630.000.000.00235.74
277264102008.12.10 03:14buy3.10eurgbp0.87550.87250.00002008.12.10 03:180.87590.000.000.00182.69
277259652008.12.10 03:07buy2.20eurgbp0.87600.87150.88102008.12.10 03:190.87640.000.000.00129.66
277253042008.12.10 02:42sell2.70eurgbp0.87660.87960.00002008.12.10 02:470.87620.000.000.00159.54
277245162008.12.10 02:07sell2.00eurgbp0.87660.88010.87512008.12.10 03:060.87610.000.000.00147.55
277244372008.12.10 02:06sell2.00eurgbp0.87660.88110.87512008.12.10 02:130.87630.000.000.0088.63
277243482008.12.10 02:06sell2.80eurgbp0.87660.87960.00002008.12.10 02:150.87620.000.000.00165.45
277241952008.12.10 02:02sell2.10eurgbp0.87630.88080.87132008.12.10 03:070.87580.000.000.00154.91
277234892008.12.10 00:56buy2.90eurgbp0.87620.87320.00002008.12.10 02:060.87660.000.000.00171.23
277233562008.12.10 00:47sell2.00eurgbp0.87660.88010.87512008.12.10 00:570.87610.000.000.00147.58
277230202008.12.10 00:40buy2.00eurgbp0.87580.87130.88082008.12.10 00:420.87630.000.000.00147.50
277228832008.12.10 00:38buy3.00eurgbp0.87600.87300.00002008.12.10 00:420.87640.000.000.00177.00
277227962008.12.10 00:36buy1.90eurgbp0.87630.87280.87782008.12.10 05:470.87690.000.000.00168.18
277225592008.12.10 00:30sell1.90eurgbp0.87680.88030.87532008.12.10 00:370.87630.000.000.00140.28
277222892008.12.10 00:22buy2.90eurgbp0.87610.87310.00002008.12.10 00:300.87660.000.000.00213.90
277219062008.12.10 00:15sell1.90eurgbp0.87690.88040.87542008.12.10 00:180.87630.000.000.00168.32
277217872008.12.10 00:14sell2.80eurgbp0.87660.87960.00002008.12.10 00:220.87620.000.000.00165.41
277212722008.12.10 00:04buy2.10eurgbp0.87590.87290.00002008.12.10 00:100.87650.000.000.00185.82
277207152008.12.09 23:54buy1.30eurgbp0.87600.87250.87752008.12.10 00:150.87690.000.00-6.71172.59
277204982008.12.09 23:50sell1.40eurgbp0.87670.88120.87172008.12.09 23:520.87600.000.000.00144.56
277204292008.12.09 23:47sell1.40eurgbp0.87660.88010.87512008.12.09 23:570.87580.000.000.00165.29
277202812008.12.09 23:46sell2.00eurgbp0.87620.87920.00002008.12.09 23:550.87580.000.000.00118.06
277198642008.12.09 23:25buy1.30eurgbp0.87590.87240.87742008.12.09 23:470.87650.000.000.00114.99
277195282008.12.09 23:13buy1.30eurgbp0.87590.87240.87742008.12.09 23:210.87650.000.000.00114.89
277190602008.12.09 22:48sell1.90eurgbp0.87620.87920.00002008.12.09 23:260.87580.000.000.00112.08
277183942008.12.09 22:20sell1.00eurgbp0.87590.87890.00002008.12.10 09:270.87500.000.003.69133.72
277177502008.12.09 22:01sell1.00eurgbp0.87560.87860.00002008.12.10 09:280.87490.000.003.69104.00
277176362008.12.09 22:00sell1.30eurgbp0.87560.87910.87412008.12.09 23:570.87580.000.000.00-38.37
277168442008.12.09 21:42sell1.30eurgbp0.87520.87970.87022008.12.10 09:240.87480.000.004.7977.25
277148822008.12.09 21:05buy1.30eurgbp0.87430.86980.87932008.12.09 21:100.87470.000.000.0076.69
276011852008.12.06 15:30balanceDPST-LR-705353: USD 252.0025 200.00
  0.00 0.00 -264.57 59 025.92
Closed P/L: 58 761.35
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: -25 200.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 58 761.35 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 33 561.35 Equity: 33 561.35 Free Margin: 33 561.35
 
Details:
Graph
Gross Profit: 330 887.12 Gross Loss: 272 125.77 Total Net Profit: 58 761.35
Profit Factor: 1.22 Expected Payoff: 81.39  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 217 944.63 (86.66%) Relative Drawdown: 86.66% (217 944.63)
 
Total Trades: 722 Short Positions (won %): 351 (89.17%) Long Positions (won %): 371 (81.94%)
Profit Trades (% of total): 617 (85.46%) Loss trades (% of total): 105 (14.54%)
Largest profit trade: 3 881.28 loss trade: -13 832.06
Average profit trade: 536.28 loss trade: -2 591.67
Maximum consecutive wins ($): 37 (40 792.27) consecutive losses ($): 13 (-92 937.18)
Maximal consecutive profit (count): 40 792.27 (37) consecutive loss (count): -92 937.18 (13)
Average consecutive wins: 10 consecutive losses: 2