Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 135781
|Name: akhmad zaini
|Currency: USD
|2008 December 23, 04:11
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|28285599
|2008.12.19 05:23
|balance
|WDRW-LB-90493: USD 504.00
|-50 400.00
|28281272
|2008.12.19 02:48
|buy
|16.20
|eurgbp
|0.9473
|0.9428
|0.9488
|2008.12.19 03:31
|0.9440
|0.00
|0.00
|0.00
|-8 075.67
|28280720
|2008.12.19 03:10
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9441
|0.0000
|0.0000
|2008.12.19 03:31
|0.9441
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28280699
|2008.12.19 03:10
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9440
|0.0000
|0.0000
|2008.12.19 03:31
|0.9441
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|28280529
|2008.12.19 03:09
|buy
|10.20
|eurgbp
|0.9440
|0.9405
|0.9455
|2008.12.19 03:31
|0.9439
|0.00
|0.00
|0.00
|-154.08
|28280438
|2008.12.19 03:08
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.9440
|0.9410
|0.0000
|2008.12.19 03:31
|0.9439
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.53
|28280224
|2008.12.19 03:08
|buy
|10.40
|eurgbp
|0.9441
|0.9396
|0.9456
|2008.12.19 03:31
|0.9439
|0.00
|0.00
|0.00
|-314.21
|28279751
|2008.12.19 03:06
|buy
|11.80
|eurgbp
|0.9447
|0.9412
|0.9462
|2008.12.19 03:31
|0.9439
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 426.01
|28279741
|2008.12.19 03:06
|sell
|0.00
|eurgbp
|0.9445
|0.0000
|0.0000
|2008.12.19 03:25
|0.9445
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28278285
|2008.12.19 02:55
|buy
|14.90
|eurgbp
|0.9463
|0.9418
|0.9478
|2008.12.19 03:31
|0.9439
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 404.76
|28277923
|2008.12.19 02:53
|buy
|16.10
|eurgbp
|0.9469
|0.9434
|0.9484
|2008.12.19 03:31
|0.9439
|0.00
|0.00
|0.00
|-7 301.52
|28277855
|2008.12.19 02:53
|buy
|15.90
|eurgbp
|0.9468
|0.9423
|0.9483
|2008.12.19 03:31
|0.9440
|0.00
|0.00
|0.00
|-6 728.31
|28277503
|2008.12.19 02:48
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9473
|0.9428
|0.9488
|2008.12.19 03:25
|0.9445
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.23
|28277437
|2008.12.19 02:47
|buy
|4.60
|eurgbp
|0.9475
|0.9445
|0.0000
|2008.12.19 03:05
|0.9445
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 078.56
|28277404
|2008.12.19 02:47
|buy
|16.60
|eurgbp
|0.9474
|0.9439
|0.9489
|2008.12.19 03:08
|0.9439
|0.00
|0.00
|0.00
|-8 749.28
|28276821
|2008.12.19 02:38
|buy
|16.60
|eurgbp
|0.9478
|0.9433
|0.9493
|2008.12.19 03:10
|0.9436
|0.00
|0.00
|0.00
|-10 502.62
|28276787
|2008.12.19 02:38
|buy
|16.90
|eurgbp
|0.9479
|0.9444
|0.9494
|2008.12.19 03:06
|0.9444
|0.00
|0.00
|0.00
|-8 908.58
|28276216
|2008.12.19 02:27
|buy
|5.60
|eurgbp
|0.9480
|0.9447
|0.9486
|2008.12.19 03:05
|0.9447
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 783.46
|28276118
|2008.12.19 02:27
|buy
|16.80
|eurgbp
|0.9484
|0.9449
|0.9499
|2008.12.19 03:05
|0.9449
|0.00
|0.00
|0.00
|-8 856.45
|28276008
|2008.12.19 02:26
|buy
|16.50
|eurgbp
|0.9484
|0.9439
|0.9499
|2008.12.19 03:08
|0.9439
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 181.30
|28275690
|2008.12.19 02:24
|buy
|12.00
|eurgbp
|0.9487
|0.9457
|0.0000
|2008.12.19 02:58
|0.9457
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 424.12
|28275408
|2008.12.19 02:20
|buy
|13.00
|eurgbp
|0.9490
|0.9460
|0.0000
|2008.12.19 02:55
|0.9460
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 883.54
|28274735
|2008.12.19 02:04
|sell
|11.60
|eurgbp
|0.9494
|0.9524
|0.0000
|2008.12.19 02:21
|0.9489
|0.00
|0.00
|0.00
|874.41
|28274647
|2008.12.19 02:04
|sell
|16.20
|eurgbp
|0.9493
|0.9538
|0.9478
|2008.12.19 02:19
|0.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|244.15
|28274374
|2008.12.19 01:59
|sell
|11.50
|eurgbp
|0.9491
|0.9521
|0.0000
|2008.12.19 02:24
|0.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|693.68
|28274257
|2008.12.19 01:59
|sell
|16.20
|eurgbp
|0.9491
|0.9526
|0.9476
|2008.12.19 02:26
|0.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|1 466.16
|28273467
|2008.12.19 01:40
|buy
|16.10
|eurgbp
|0.9490
|0.9442
|0.9502
|2008.12.19 01:59
|0.9490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28273294
|2008.12.19 01:39
|buy
|11.80
|eurgbp
|0.9489
|0.9459
|0.0000
|2008.12.19 02:04
|0.9494
|0.00
|0.00
|0.00
|888.01
|28273180
|2008.12.19 01:36
|buy
|12.60
|eurgbp
|0.9491
|0.9460
|0.0000
|2008.12.19 02:07
|0.9494
|0.00
|0.00
|0.00
|569.20
|28272548
|2008.12.19 01:10
|sell
|6.00
|eurgbp
|0.9494
|0.9527
|0.9488
|2008.12.19 01:38
|0.9490
|0.00
|0.00
|0.00
|361.73
|28272431
|2008.12.19 01:07
|sell
|16.10
|eurgbp
|0.9491
|0.9529
|0.9479
|2008.12.19 01:42
|0.9486
|0.00
|0.00
|0.00
|1 213.46
|28271971
|2008.12.19 00:55
|buy
|12.10
|eurgbp
|0.9488
|0.9458
|0.0000
|2008.12.19 01:04
|0.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|727.26
|28271761
|2008.12.19 00:46
|sell
|6.00
|eurgbp
|0.9491
|0.9524
|0.9485
|2008.12.19 00:57
|0.9488
|0.00
|0.00
|0.00
|270.65
|28271662
|2008.12.19 00:44
|buy
|5.90
|eurgbp
|0.9490
|0.9457
|0.9496
|2008.12.19 01:10
|0.9493
|0.00
|0.00
|0.00
|266.07
|28271455
|2008.12.19 00:41
|buy
|5.90
|eurgbp
|0.9489
|0.9456
|0.0000
|2008.12.19 00:43
|0.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|266.05
|28271395
|2008.12.19 00:40
|sell
|5.90
|eurgbp
|0.9493
|0.9526
|0.9487
|2008.12.19 00:44
|0.9490
|0.00
|0.00
|0.00
|266.09
|28271193
|2008.12.19 00:36
|sell
|5.90
|eurgbp
|0.9493
|0.9526
|0.0000
|2008.12.19 00:38
|0.9490
|0.00
|0.00
|0.00
|266.13
|28270584
|2008.12.19 00:27
|buy
|16.00
|eurgbp
|0.9489
|0.9454
|0.9504
|2008.12.19 02:59
|0.9454
|0.00
|0.00
|0.00
|-8 438.64
|28270250
|2008.12.19 00:21
|buy
|15.40
|eurgbp
|0.9496
|0.9461
|0.9511
|2008.12.19 02:55
|0.9461
|0.00
|0.00
|0.00
|-8 131.35
|28269738
|2008.12.19 00:07
|sell
|6.30
|eurgbp
|0.9495
|0.9525
|0.0000
|2008.12.19 01:39
|0.9488
|0.00
|0.00
|0.00
|664.76
|28269188
|2008.12.19 00:03
|sell
|15.20
|eurgbp
|0.9503
|0.9540
|0.9490
|2008.12.19 00:27
|0.9490
|0.00
|0.00
|0.00
|2 970.92
|28269065
|2008.12.19 00:03
|sell
|11.70
|eurgbp
|0.9504
|0.9534
|0.0000
|2008.12.19 00:07
|0.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|878.90
|28268939
|2008.12.19 00:03
|sell
|14.90
|eurgbp
|0.9505
|0.9550
|0.9490
|2008.12.19 00:27
|0.9490
|0.00
|0.00
|0.00
|3 360.32
|28268216
|2008.12.18 23:56
|sell
|13.90
|eurgbp
|0.9486
|0.9521
|0.9471
|2008.12.19 01:42
|0.9488
|0.00
|0.00
|52.19
|-419.03
|28267688
|2008.12.18 23:52
|sell
|5.20
|eurgbp
|0.9482
|0.9515
|0.9476
|2008.12.19 02:38
|0.9479
|0.00
|0.00
|19.53
|235.49
|28267628
|2008.12.18 23:51
|buy
|4.70
|eurgbp
|0.9478
|0.9445
|0.9484
|2008.12.18 23:54
|0.9484
|0.00
|0.00
|0.00
|423.57
|28267487
|2008.12.18 23:49
|buy
|4.70
|eurgbp
|0.9478
|0.9445
|0.0000
|2008.12.18 23:51
|0.9481
|0.00
|0.00
|0.00
|211.84
|28266986
|2008.12.18 23:34
|buy
|4.60
|eurgbp
|0.9478
|0.9445
|0.0000
|2008.12.18 23:37
|0.9481
|0.00
|0.00
|0.00
|207.42
|28266689
|2008.12.18 23:30
|sell
|5.10
|eurgbp
|0.9482
|0.9515
|0.0000
|2008.12.18 23:33
|0.9479
|0.00
|0.00
|0.00
|230.06
|28266595
|2008.12.18 23:29
|buy
|4.70
|eurgbp
|0.9479
|0.9446
|0.9485
|2008.12.18 23:52
|0.9480
|0.00
|0.00
|0.00
|70.62
|28266460
|2008.12.18 23:27
|buy
|4.70
|eurgbp
|0.9480
|0.9447
|0.9486
|2008.12.18 23:55
|0.9483
|0.00
|0.00
|0.00
|211.68
|28266387
|2008.12.18 23:27
|sell
|5.00
|eurgbp
|0.9482
|0.9515
|0.0000
|2008.12.18 23:29
|0.9479
|0.00
|0.00
|0.00
|225.27
|28266212
|2008.12.18 23:25
|buy
|14.20
|eurgbp
|0.9476
|0.9441
|0.9491
|2008.12.19 00:03
|0.9491
|0.00
|0.00
|-74.65
|3 197.98
|28266022
|2008.12.18 23:23
|buy
|4.50
|eurgbp
|0.9477
|0.9444
|0.9483
|2008.12.18 23:27
|0.9482
|0.00
|0.00
|0.00
|337.62
|28265841
|2008.12.18 23:20
|buy
|4.50
|eurgbp
|0.9479
|0.9446
|0.9485
|2008.12.18 23:27
|0.9481
|0.00
|0.00
|0.00
|135.04
|28265700
|2008.12.18 23:16
|buy
|14.10
|eurgbp
|0.9481
|0.9444
|0.9494
|2008.12.19 00:03
|0.9494
|0.00
|0.00
|-74.12
|2 752.07
|28264706
|2008.12.18 22:57
|buy
|4.90
|eurgbp
|0.9490
|0.9457
|0.9496
|2008.12.19 00:03
|0.9496
|0.00
|0.00
|-25.76
|441.42
|28264102
|2008.12.18 22:51
|buy
|4.70
|eurgbp
|0.9484
|0.9451
|0.0000
|2008.12.18 22:53
|0.9488
|0.00
|0.00
|0.00
|281.81
|28263680
|2008.12.18 22:44
|buy
|4.80
|eurgbp
|0.9489
|0.9456
|0.9495
|2008.12.18 22:54
|0.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|431.97
|28263263
|2008.12.18 22:40
|buy
|4.70
|eurgbp
|0.9485
|0.9452
|0.9491
|2008.12.18 22:44
|0.9490
|0.00
|0.00
|0.00
|353.02
|28263033
|2008.12.18 22:38
|buy
|14.00
|eurgbp
|0.9484
|0.9449
|0.9499
|2008.12.19 00:03
|0.9499
|0.00
|0.00
|-73.60
|3 152.94
|28262945
|2008.12.18 22:38
|buy
|13.90
|eurgbp
|0.9489
|0.9454
|0.9504
|2008.12.19 00:03
|0.9504
|0.00
|0.00
|-73.07
|3 130.42
|28262608
|2008.12.18 22:34
|buy
|10.70
|eurgbp
|0.9494
|0.9464
|0.0000
|2008.12.19 00:03
|0.9504
|0.00
|0.00
|-56.25
|1 606.50
|28262174
|2008.12.18 22:30
|buy
|13.70
|eurgbp
|0.9496
|0.9461
|0.9511
|2008.12.19 00:03
|0.9505
|0.00
|0.00
|-72.02
|1 851.10
|28262020
|2008.12.18 22:30
|buy
|12.60
|eurgbp
|0.9497
|0.9467
|0.0000
|2008.12.19 00:03
|0.9504
|0.00
|0.00
|-66.24
|1 324.15
|28261674
|2008.12.18 22:28
|buy
|11.20
|eurgbp
|0.9500
|0.9470
|0.0000
|2008.12.19 02:46
|0.9470
|0.00
|0.00
|-58.88
|-5 064.86
|28261611
|2008.12.18 22:28
|buy
|12.90
|eurgbp
|0.9501
|0.9466
|0.9516
|2008.12.19 02:53
|0.9466
|0.00
|0.00
|-67.82
|-6 807.72
|28261447
|2008.12.18 22:27
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9513
|0.9543
|0.0000
|2008.12.18 22:29
|0.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|2 245.95
|28261367
|2008.12.18 22:27
|sell
|13.10
|eurgbp
|0.9513
|0.9548
|0.9498
|2008.12.18 22:29
|0.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|2 942.78
|28261329
|2008.12.18 22:27
|sell
|13.00
|eurgbp
|0.9512
|0.9557
|0.9497
|2008.12.18 22:29
|0.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|2 530.44
|28260571
|2008.12.18 22:23
|buy
|12.70
|eurgbp
|0.9500
|0.9465
|0.9515
|2008.12.18 22:26
|0.9506
|0.00
|0.00
|0.00
|1 141.10
|28260537
|2008.12.18 22:23
|buy
|11.50
|eurgbp
|0.9501
|0.9471
|0.0000
|2008.12.18 22:25
|0.9509
|0.00
|0.00
|0.00
|1 378.71
|28259635
|2008.12.18 22:10
|buy
|12.60
|eurgbp
|0.9500
|0.9465
|0.9515
|2008.12.18 22:13
|0.9508
|0.00
|0.00
|0.00
|1 515.33
|28259483
|2008.12.18 22:09
|sell
|5.70
|eurgbp
|0.9507
|0.9537
|0.0000
|2008.12.18 22:29
|0.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|768.11
|28258986
|2008.12.18 22:04
|sell
|4.70
|eurgbp
|0.9502
|0.9535
|0.9496
|2008.12.18 22:24
|0.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|211.88
|28258836
|2008.12.18 22:03
|sell
|6.10
|eurgbp
|0.9503
|0.9533
|0.0000
|2008.12.18 22:33
|0.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|731.86
|28258322
|2008.12.18 21:56
|sell
|12.50
|eurgbp
|0.9503
|0.9538
|0.9488
|2008.12.18 22:28
|0.9505
|0.00
|0.00
|0.00
|-374.40
|28258219
|2008.12.18 21:53
|buy
|12.50
|eurgbp
|0.9499
|0.9464
|0.9514
|2008.12.18 22:08
|0.9505
|0.00
|0.00
|0.00
|1 127.25
|28258215
|2008.12.18 21:53
|buy
|4.70
|eurgbp
|0.9498
|0.9465
|0.9504
|2008.12.18 22:02
|0.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|424.61
|28194941
|2008.12.18 07:29
|sell
|11.10
|eurgbp
|0.9280
|0.9315
|0.9265
|2008.12.18 07:46
|0.9289
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 557.34
|28194939
|2008.12.18 07:29
|sell
|0.00
|eurgbp
|0.9280
|0.9315
|0.9265
|2008.12.18 07:30
|0.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28194803
|2008.12.18 07:29
|sell
|0.00
|eurgbp
|0.9280
|0.9315
|0.9265
|2008.12.18 07:30
|0.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28194553
|2008.12.18 07:26
|buy
|13.90
|eurgbp
|0.9280
|0.9232
|0.9292
|2008.12.18 07:30
|0.9278
|0.00
|0.00
|0.00
|-433.68
|28194280
|2008.12.18 07:25
|buy
|13.20
|eurgbp
|0.9274
|0.9239
|0.9289
|2008.12.18 07:28
|0.9279
|0.00
|0.00
|0.00
|1 029.93
|28193888
|2008.12.18 07:22
|buy
|0.70
|eurgbp
|0.9255
|0.9225
|0.0000
|2008.12.18 07:30
|0.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|273.00
|28193759
|2008.12.18 07:21
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.9258
|0.9228
|0.0000
|2008.12.18 07:30
|0.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|343.20
|28193715
|2008.12.18 07:21
|buy
|13.20
|eurgbp
|0.9257
|0.9209
|0.9269
|2008.12.18 07:25
|0.9269
|0.00
|0.00
|0.00
|2 469.14
|28193597
|2008.12.18 07:21
|buy
|14.80
|eurgbp
|0.9256
|0.9221
|0.9271
|2008.12.18 07:25
|0.9271
|0.00
|0.00
|0.00
|3 462.98
|28193421
|2008.12.18 07:20
|buy
|16.40
|eurgbp
|0.9260
|0.9215
|0.9275
|2008.12.18 07:26
|0.9275
|0.00
|0.00
|0.00
|3 836.86
|28192420
|2008.12.18 07:13
|buy
|20.50
|eurgbp
|0.9282
|0.9234
|0.9294
|2008.12.18 07:28
|0.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|-639.68
|28191399
|2008.12.18 06:33
|buy
|20.50
|eurgbp
|0.9284
|0.9249
|0.9299
|2008.12.18 07:21
|0.9249
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 200.17
|28191298
|2008.12.18 06:31
|buy
|6.80
|eurgbp
|0.9288
|0.9255
|0.9294
|2008.12.18 07:21
|0.9255
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 501.32
|28191248
|2008.12.18 06:31
|buy
|20.40
|eurgbp
|0.9285
|0.9240
|0.9300
|2008.12.18 07:29
|0.9277
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 547.22
|28190843
|2008.12.18 06:21
|buy
|20.10
|eurgbp
|0.9289
|0.9254
|0.9304
|2008.12.18 07:21
|0.9254
|0.00
|0.00
|0.00
|-10 976.71
|28190713
|2008.12.18 06:20
|buy
|19.90
|eurgbp
|0.9290
|0.9243
|0.9303
|2008.12.18 07:28
|0.9277
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 037.02
|28190517
|2008.12.18 06:19
|buy
|19.80
|eurgbp
|0.9293
|0.9247
|0.9307
|2008.12.18 07:28
|0.9276
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 252.65
|28190154
|2008.12.18 06:08
|buy
|19.90
|eurgbp
|0.9295
|0.9258
|0.9308
|2008.12.18 07:20
|0.9258
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 481.13
|28189970
|2008.12.18 06:03
|buy
|13.10
|eurgbp
|0.9295
|0.9264
|0.0000
|2008.12.18 07:19
|0.9264
|0.00
|0.00
|0.00
|-6 329.48
|28189802
|2008.12.18 05:58
|buy
|13.10
|eurgbp
|0.9297
|0.9266
|0.0000
|2008.12.18 07:19
|0.9266
|0.00
|0.00
|0.00
|-6 329.47
|28189733
|2008.12.18 05:57
|buy
|19.80
|eurgbp
|0.9298
|0.9260
|0.9310
|2008.12.18 07:20
|0.9260
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 732.18
|28189662
|2008.12.18 05:56
|buy
|19.70
|eurgbp
|0.9297
|0.9252
|0.9312
|2008.12.18 07:21
|0.9252
|0.00
|0.00
|0.00
|-13 832.06
|28189538
|2008.12.18 05:54
|buy
|13.10
|eurgbp
|0.9299
|0.9269
|0.0000
|2008.12.18 07:17
|0.9269
|0.00
|0.00
|0.00
|-6 119.80
|28189498
|2008.12.18 05:53
|buy
|19.70
|eurgbp
|0.9301
|0.9264
|0.9314
|2008.12.18 07:19
|0.9264
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 360.63
|28187726
|2008.12.18 05:04
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9303
|0.9348
|0.9253
|2008.12.18 05:52
|0.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|620.52
|28187458
|2008.12.18 04:38
|sell
|19.70
|eurgbp
|0.9302
|0.9347
|0.9287
|2008.12.18 05:33
|0.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|-611.29
|28187272
|2008.12.18 04:31
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9302
|0.9347
|0.9252
|2008.12.18 04:33
|0.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|465.15
|28187062
|2008.12.18 04:29
|buy
|13.50
|eurgbp
|0.9295
|0.9264
|0.0000
|2008.12.18 04:31
|0.9300
|0.00
|0.00
|0.00
|1 046.25
|28186856
|2008.12.18 04:19
|buy
|19.50
|eurgbp
|0.9296
|0.9260
|0.9310
|2008.12.18 04:31
|0.9301
|0.00
|0.00
|0.00
|1 511.35
|28186106
|2008.12.18 04:04
|buy
|10.00
|eurgbp
|0.9292
|0.9247
|0.9342
|2008.12.18 04:09
|0.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|619.76
|28185877
|2008.12.18 04:03
|sell
|19.20
|eurgbp
|0.9301
|0.9346
|0.9286
|2008.12.18 04:05
|0.9297
|0.00
|0.00
|0.00
|1 190.24
|28185358
|2008.12.18 03:43
|buy
|19.10
|eurgbp
|0.9295
|0.9260
|0.9310
|2008.12.18 04:16
|0.9301
|0.00
|0.00
|0.00
|1 775.72
|28184717
|2008.12.18 03:23
|sell
|19.20
|eurgbp
|0.9299
|0.9336
|0.9286
|2008.12.18 06:21
|0.9286
|0.00
|0.00
|0.00
|3 881.28
|28184635
|2008.12.18 03:23
|sell
|19.00
|eurgbp
|0.9302
|0.9347
|0.9287
|2008.12.18 03:34
|0.9297
|0.00
|0.00
|0.00
|1 474.02
|28184188
|2008.12.18 03:12
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9298
|0.9343
|0.9248
|2008.12.18 03:44
|0.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|620.60
|28183418
|2008.12.18 02:56
|buy
|18.90
|eurgbp
|0.9290
|0.9254
|0.9304
|2008.12.18 03:12
|0.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|1 757.81
|28181748
|2008.12.18 02:19
|buy
|18.80
|eurgbp
|0.9292
|0.9254
|0.9304
|2008.12.18 02:31
|0.9297
|0.00
|0.00
|0.00
|1 457.56
|28180802
|2008.12.18 01:44
|sell
|6.90
|eurgbp
|0.9291
|0.9324
|0.9285
|2008.12.18 06:22
|0.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|321.90
|28180588
|2008.12.18 01:41
|sell
|13.10
|eurgbp
|0.9293
|0.9323
|0.0000
|2008.12.18 06:21
|0.9290
|0.00
|0.00
|0.00
|611.12
|28180401
|2008.12.18 01:38
|sell
|18.60
|eurgbp
|0.9292
|0.9337
|0.9277
|2008.12.18 02:02
|0.9291
|0.00
|0.00
|0.00
|288.45
|28180370
|2008.12.18 01:37
|buy
|18.60
|eurgbp
|0.9288
|0.9251
|0.9301
|2008.12.18 01:40
|0.9291
|0.00
|0.00
|0.00
|864.68
|28180311
|2008.12.18 01:37
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9292
|0.9337
|0.9242
|2008.12.18 01:43
|0.9289
|0.00
|0.00
|0.00
|465.24
|28179553
|2008.12.18 01:20
|sell
|18.50
|eurgbp
|0.9289
|0.9337
|0.9277
|2008.12.18 01:30
|0.9285
|0.00
|0.00
|0.00
|1 148.40
|28179296
|2008.12.18 01:19
|sell
|18.50
|eurgbp
|0.9291
|0.9326
|0.9276
|2008.12.18 06:22
|0.9287
|0.00
|0.00
|0.00
|1 150.70
|28179019
|2008.12.18 01:13
|buy
|18.40
|eurgbp
|0.9286
|0.9248
|0.9298
|2008.12.18 01:19
|0.9291
|0.00
|0.00
|0.00
|1 426.83
|28178220
|2008.12.18 01:02
|buy
|7.00
|eurgbp
|0.9283
|0.9250
|0.9289
|2008.12.18 01:09
|0.9287
|0.00
|0.00
|0.00
|434.40
|28178031
|2008.12.18 01:00
|buy
|18.00
|eurgbp
|0.9283
|0.9248
|0.9298
|2008.12.18 01:11
|0.9287
|0.00
|0.00
|0.00
|1 117.58
|28177968
|2008.12.18 01:00
|buy
|18.00
|eurgbp
|0.9283
|0.9238
|0.9298
|2008.12.18 01:04
|0.9283
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28177727
|2008.12.18 00:54
|buy
|7.00
|eurgbp
|0.9286
|0.9253
|0.9292
|2008.12.18 01:20
|0.9292
|0.00
|0.00
|0.00
|651.33
|28177325
|2008.12.18 00:45
|sell
|13.60
|eurgbp
|0.9294
|0.9324
|0.0000
|2008.12.18 00:47
|0.9291
|0.00
|0.00
|0.00
|632.97
|28176913
|2008.12.18 00:33
|sell
|7.20
|eurgbp
|0.9290
|0.9320
|0.0000
|2008.12.18 06:22
|0.9286
|0.00
|0.00
|0.00
|447.87
|28176850
|2008.12.18 00:32
|sell
|18.10
|eurgbp
|0.9288
|0.9326
|0.9276
|2008.12.18 01:04
|0.9279
|0.00
|0.00
|0.00
|2 527.72
|28176507
|2008.12.18 00:18
|buy
|6.90
|eurgbp
|0.9283
|0.9250
|0.0000
|2008.12.18 00:21
|0.9287
|0.00
|0.00
|0.00
|428.55
|28176074
|2008.12.18 00:06
|sell
|6.70
|eurgbp
|0.9286
|0.9319
|0.9280
|2008.12.18 01:00
|0.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|415.88
|28175805
|2008.12.18 00:02
|sell
|8.40
|eurgbp
|0.9284
|0.9314
|0.0000
|2008.12.18 07:13
|0.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|261.37
|28175740
|2008.12.18 00:01
|sell
|6.70
|eurgbp
|0.9282
|0.9315
|0.9276
|2008.12.18 07:16
|0.9276
|0.00
|0.00
|0.00
|626.04
|28175085
|2008.12.17 23:47
|sell
|8.60
|eurgbp
|0.9284
|0.9314
|0.0000
|2008.12.17 23:54
|0.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|534.37
|28174802
|2008.12.17 23:44
|sell
|17.90
|eurgbp
|0.9280
|0.9315
|0.9265
|2008.12.18 06:22
|0.9287
|0.00
|0.00
|208.49
|-1 948.42
|28174439
|2008.12.17 23:38
|buy
|17.90
|eurgbp
|0.9273
|0.9238
|0.9288
|2008.12.17 23:41
|0.9279
|0.00
|0.00
|0.00
|1 666.96
|28173882
|2008.12.17 23:29
|buy
|17.60
|eurgbp
|0.9279
|0.9244
|0.9294
|2008.12.17 23:41
|0.9278
|0.00
|0.00
|0.00
|-273.17
|28173390
|2008.12.17 23:26
|sell
|6.50
|eurgbp
|0.9292
|0.9325
|0.0000
|2008.12.17 23:28
|0.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|403.36
|28173261
|2008.12.17 23:24
|sell
|6.50
|eurgbp
|0.9290
|0.9323
|0.9284
|2008.12.17 23:28
|0.9286
|0.00
|0.00
|0.00
|403.47
|28173186
|2008.12.17 23:23
|sell
|13.00
|eurgbp
|0.9290
|0.9320
|0.0000
|2008.12.17 23:28
|0.9285
|0.00
|0.00
|0.00
|1 008.67
|28173146
|2008.12.17 23:23
|sell
|17.30
|eurgbp
|0.9290
|0.9325
|0.9275
|2008.12.17 23:28
|0.9283
|0.00
|0.00
|0.00
|1 879.83
|28172998
|2008.12.17 23:23
|sell
|6.60
|eurgbp
|0.9283
|0.9316
|0.9277
|2008.12.17 23:29
|0.9277
|0.00
|0.00
|0.00
|614.87
|28172940
|2008.12.17 23:22
|buy
|17.20
|eurgbp
|0.9279
|0.9244
|0.9294
|2008.12.17 23:24
|0.9286
|0.00
|0.00
|0.00
|1 866.08
|28172607
|2008.12.17 23:18
|sell
|6.50
|eurgbp
|0.9285
|0.9318
|0.9279
|2008.12.17 23:21
|0.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|504.11
|28172499
|2008.12.17 23:16
|buy
|17.00
|eurgbp
|0.9279
|0.9244
|0.9294
|2008.12.17 23:18
|0.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|2 372.87
|28172290
|2008.12.17 23:13
|sell
|6.50
|eurgbp
|0.9284
|0.9317
|0.0000
|2008.12.17 23:16
|0.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|403.52
|28172241
|2008.12.17 23:12
|sell
|6.40
|eurgbp
|0.9282
|0.9315
|0.9276
|2008.12.17 23:29
|0.9283
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.31
|28172059
|2008.12.17 23:09
|sell
|6.40
|eurgbp
|0.9285
|0.9318
|0.0000
|2008.12.17 23:12
|0.9281
|0.00
|0.00
|0.00
|397.08
|28171819
|2008.12.17 23:06
|sell
|6.50
|eurgbp
|0.9286
|0.9319
|0.0000
|2008.12.17 23:08
|0.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|403.39
|28171761
|2008.12.17 23:05
|sell
|6.40
|eurgbp
|0.9285
|0.9318
|0.9279
|2008.12.17 23:09
|0.9281
|0.00
|0.00
|0.00
|397.18
|28171386
|2008.12.17 23:00
|sell
|6.30
|eurgbp
|0.9284
|0.9317
|0.9278
|2008.12.17 23:10
|0.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|390.95
|28171329
|2008.12.17 23:00
|sell
|7.60
|eurgbp
|0.9284
|0.9314
|0.0000
|2008.12.17 23:30
|0.9275
|0.00
|0.00
|0.00
|1 060.88
|28171254
|2008.12.17 22:59
|sell
|6.30
|eurgbp
|0.9281
|0.9314
|0.9275
|2008.12.17 23:29
|0.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|-97.76
|28170833
|2008.12.17 22:50
|sell
|16.70
|eurgbp
|0.9280
|0.9315
|0.9265
|2008.12.17 23:29
|0.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 036.93
|28170605
|2008.12.17 22:48
|buy
|16.50
|eurgbp
|0.9275
|0.9240
|0.9290
|2008.12.17 22:54
|0.9281
|0.00
|0.00
|0.00
|1 534.60
|28170427
|2008.12.17 22:47
|sell
|14.20
|eurgbp
|0.9286
|0.9316
|0.0000
|2008.12.17 22:50
|0.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|1 322.22
|28170280
|2008.12.17 22:47
|sell
|15.30
|eurgbp
|0.9283
|0.9313
|0.0000
|2008.12.17 22:49
|0.9278
|0.00
|0.00
|0.00
|1 187.51
|28169985
|2008.12.17 22:46
|sell
|7.90
|eurgbp
|0.9280
|0.9310
|0.0000
|2008.12.17 23:30
|0.9275
|0.00
|0.00
|0.00
|612.77
|28169881
|2008.12.17 22:45
|sell
|16.30
|eurgbp
|0.9280
|0.9315
|0.9265
|2008.12.17 22:48
|0.9276
|0.00
|0.00
|0.00
|1 012.75
|28169219
|2008.12.17 22:32
|buy
|16.30
|eurgbp
|0.9274
|0.9239
|0.9289
|2008.12.17 22:45
|0.9278
|0.00
|0.00
|0.00
|1 010.21
|28169148
|2008.12.17 22:32
|buy
|7.40
|eurgbp
|0.9275
|0.9245
|0.0000
|2008.12.17 22:47
|0.9283
|0.00
|0.00
|0.00
|918.60
|28168765
|2008.12.17 22:24
|sell
|7.20
|eurgbp
|0.9280
|0.9310
|0.0000
|2008.12.17 22:31
|0.9276
|0.00
|0.00
|0.00
|446.00
|28168700
|2008.12.17 22:24
|sell
|16.40
|eurgbp
|0.9279
|0.9315
|0.9265
|2008.12.17 22:36
|0.9275
|0.00
|0.00
|0.00
|1 015.95
|28167880
|2008.12.17 22:13
|sell
|16.10
|eurgbp
|0.9271
|0.9309
|0.9259
|2008.12.17 22:36
|0.9276
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 246.62
|28167728
|2008.12.17 22:09
|buy
|7.80
|eurgbp
|0.9269
|0.9239
|0.0000
|2008.12.17 22:14
|0.9273
|0.00
|0.00
|0.00
|482.70
|28167627
|2008.12.17 22:09
|buy
|15.90
|eurgbp
|0.9268
|0.9233
|0.9283
|2008.12.17 22:15
|0.9274
|0.00
|0.00
|0.00
|1 475.46
|28167398
|2008.12.17 22:03
|sell
|15.90
|eurgbp
|0.9275
|0.9310
|0.9260
|2008.12.17 22:09
|0.9268
|0.00
|0.00
|0.00
|1 722.48
|28166782
|2008.12.17 21:48
|sell
|15.70
|eurgbp
|0.9282
|0.9317
|0.9267
|2008.12.17 22:00
|0.9276
|0.00
|0.00
|0.00
|1 457.75
|28166752
|2008.12.17 21:47
|sell
|15.60
|eurgbp
|0.9281
|0.9326
|0.9266
|2008.12.17 22:00
|0.9274
|0.00
|0.00
|0.00
|1 690.30
|28166608
|2008.12.17 21:44
|sell
|13.00
|eurgbp
|0.9280
|0.9310
|0.0000
|2008.12.17 22:00
|0.9275
|0.00
|0.00
|0.00
|1 005.81
|28166546
|2008.12.17 21:43
|sell
|15.60
|eurgbp
|0.9274
|0.9310
|0.9260
|2008.12.17 22:00
|0.9276
|0.00
|0.00
|0.00
|-482.82
|28166394
|2008.12.17 21:39
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9280
|0.9310
|0.0000
|2008.12.17 21:41
|0.9273
|0.00
|0.00
|0.00
|1 081.78
|28166374
|2008.12.17 21:39
|sell
|15.30
|eurgbp
|0.9280
|0.9315
|0.9265
|2008.12.17 21:41
|0.9273
|0.00
|0.00
|0.00
|1 655.33
|28166350
|2008.12.17 21:39
|sell
|15.20
|eurgbp
|0.9280
|0.9325
|0.9265
|2008.12.17 21:41
|0.9272
|0.00
|0.00
|0.00
|1 879.33
|28166271
|2008.12.17 21:38
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9278
|0.9323
|0.9228
|2008.12.17 21:41
|0.9272
|0.00
|0.00
|0.00
|927.18
|28166170
|2008.12.17 21:36
|sell
|13.70
|eurgbp
|0.9275
|0.9305
|0.0000
|2008.12.17 22:03
|0.9271
|0.00
|0.00
|0.00
|847.81
|28165719
|2008.12.17 21:28
|sell
|13.60
|eurgbp
|0.9275
|0.9306
|0.0000
|2008.12.17 21:32
|0.9271
|0.00
|0.00
|0.00
|841.40
|28165687
|2008.12.17 21:28
|sell
|13.80
|eurgbp
|0.9272
|0.9302
|0.0000
|2008.12.17 22:12
|0.9268
|0.00
|0.00
|0.00
|854.38
|28165662
|2008.12.17 21:28
|sell
|14.80
|eurgbp
|0.9270
|0.9305
|0.9255
|2008.12.17 21:41
|0.9272
|0.00
|0.00
|0.00
|-457.49
|28165106
|2008.12.17 21:16
|buy
|14.60
|eurgbp
|0.9267
|0.9232
|0.9282
|2008.12.17 21:28
|0.9275
|0.00
|0.00
|0.00
|1 804.33
|28164841
|2008.12.17 21:09
|sell
|14.60
|eurgbp
|0.9271
|0.9306
|0.9256
|2008.12.17 21:16
|0.9266
|0.00
|0.00
|0.00
|1 131.94
|28164744
|2008.12.17 21:03
|sell
|14.50
|eurgbp
|0.9270
|0.9300
|0.0000
|2008.12.17 21:16
|0.9265
|0.00
|0.00
|0.00
|1 124.33
|28164517
|2008.12.17 20:56
|buy
|14.60
|eurgbp
|0.9263
|0.9228
|0.9278
|2008.12.17 21:03
|0.9268
|0.00
|0.00
|0.00
|1 128.94
|28164151
|2008.12.17 20:47
|buy
|14.50
|eurgbp
|0.9268
|0.9232
|0.9282
|2008.12.17 21:03
|0.9270
|0.00
|0.00
|0.00
|448.49
|28164021
|2008.12.17 20:45
|buy
|14.10
|eurgbp
|0.9255
|0.9219
|0.9269
|2008.12.17 20:47
|0.9269
|0.00
|0.00
|0.00
|3 054.37
|28163984
|2008.12.17 20:45
|buy
|11.50
|eurgbp
|0.9257
|0.9227
|0.0000
|2008.12.17 20:47
|0.9267
|0.00
|0.00
|0.00
|1 779.40
|28163960
|2008.12.17 20:44
|buy
|14.00
|eurgbp
|0.9259
|0.9224
|0.9274
|2008.12.17 20:47
|0.9269
|0.00
|0.00
|0.00
|2 166.22
|28163815
|2008.12.17 20:42
|buy
|13.80
|eurgbp
|0.9267
|0.9232
|0.9282
|2008.12.17 20:47
|0.9268
|0.00
|0.00
|0.00
|213.52
|28163630
|2008.12.17 20:39
|sell
|13.80
|eurgbp
|0.9270
|0.9306
|0.9256
|2008.12.17 20:43
|0.9265
|0.00
|0.00
|0.00
|1 069.29
|28163432
|2008.12.17 20:37
|buy
|14.00
|eurgbp
|0.9255
|0.9219
|0.9269
|2008.12.17 20:39
|0.9269
|0.00
|0.00
|0.00
|3 032.12
|28163319
|2008.12.17 20:33
|buy
|7.90
|eurgbp
|0.9259
|0.9229
|0.0000
|2008.12.17 20:38
|0.9263
|0.00
|0.00
|0.00
|488.82
|28163088
|2008.12.17 20:28
|buy
|8.30
|eurgbp
|0.9263
|0.9233
|0.0000
|2008.12.17 20:31
|0.9268
|0.00
|0.00
|0.00
|640.89
|28162906
|2008.12.17 20:25
|buy
|13.80
|eurgbp
|0.9259
|0.9224
|0.9274
|2008.12.17 20:39
|0.9268
|0.00
|0.00
|0.00
|1 922.12
|28162639
|2008.12.17 20:20
|buy
|9.00
|eurgbp
|0.9263
|0.9233
|0.0000
|2008.12.17 20:26
|0.9267
|0.00
|0.00
|0.00
|556.48
|28162604
|2008.12.17 20:19
|buy
|13.70
|eurgbp
|0.9264
|0.9229
|0.9279
|2008.12.17 20:39
|0.9269
|0.00
|0.00
|0.00
|1 060.31
|28162585
|2008.12.17 20:19
|buy
|5.20
|eurgbp
|0.9266
|0.9236
|0.0000
|2008.12.17 21:38
|0.9276
|0.00
|0.00
|0.00
|802.88
|28162557
|2008.12.17 20:19
|buy
|13.60
|eurgbp
|0.9269
|0.9233
|0.9283
|2008.12.17 20:39
|0.9271
|0.00
|0.00
|0.00
|421.08
|28162528
|2008.12.17 20:18
|buy
|5.90
|eurgbp
|0.9269
|0.9239
|0.0000
|2008.12.17 21:38
|0.9278
|0.00
|0.00
|0.00
|819.76
|28162474
|2008.12.17 20:17
|buy
|13.50
|eurgbp
|0.9273
|0.9238
|0.9288
|2008.12.17 20:39
|0.9271
|0.00
|0.00
|0.00
|-418.01
|28162333
|2008.12.17 20:15
|buy
|13.20
|eurgbp
|0.9279
|0.9244
|0.9294
|2008.12.17 20:39
|0.9271
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 635.22
|28162056
|2008.12.17 20:09
|buy
|5.90
|eurgbp
|0.9275
|0.9245
|0.0000
|2008.12.17 20:11
|0.9285
|0.00
|0.00
|0.00
|912.85
|28162038
|2008.12.17 20:09
|buy
|13.10
|eurgbp
|0.9274
|0.9239
|0.9289
|2008.12.17 20:11
|0.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|1 622.31
|28162011
|2008.12.17 20:08
|buy
|13.00
|eurgbp
|0.9279
|0.9244
|0.9294
|2008.12.17 20:11
|0.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|201.23
|28161918
|2008.12.17 20:07
|sell
|13.00
|eurgbp
|0.9283
|0.9319
|0.9269
|2008.12.17 20:15
|0.9278
|0.00
|0.00
|0.00
|1 005.35
|28161903
|2008.12.17 20:07
|sell
|6.70
|eurgbp
|0.9282
|0.9312
|0.0000
|2008.12.17 20:15
|0.9278
|0.00
|0.00
|0.00
|414.57
|28161712
|2008.12.17 20:03
|buy
|13.00
|eurgbp
|0.9268
|0.9233
|0.9283
|2008.12.17 20:07
|0.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|2 411.76
|28161693
|2008.12.17 20:02
|buy
|4.90
|eurgbp
|0.9269
|0.9239
|0.0000
|2008.12.17 20:05
|0.9277
|0.00
|0.00
|0.00
|605.79
|28161626
|2008.12.17 20:01
|buy
|12.90
|eurgbp
|0.9273
|0.9238
|0.9288
|2008.12.17 20:07
|0.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|1 396.13
|28161616
|2008.12.17 20:01
|buy
|5.60
|eurgbp
|0.9275
|0.9245
|0.0000
|2008.12.17 20:06
|0.9276
|0.00
|0.00
|0.00
|86.61
|28161551
|2008.12.17 20:01
|buy
|12.80
|eurgbp
|0.9278
|0.9243
|0.9293
|2008.12.17 20:07
|0.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|395.80
|28161519
|2008.12.17 20:00
|buy
|12.70
|eurgbp
|0.9283
|0.9248
|0.9298
|2008.12.17 20:07
|0.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|-589.06
|28112870
|2008.12.17 08:13
|buy
|13.60
|eurgbp
|0.9003
|0.8968
|0.9018
|2008.12.17 08:42
|0.9008
|0.00
|0.00
|0.00
|1 061.14
|28112658
|2008.12.17 08:13
|buy
|13.50
|eurgbp
|0.9009
|0.8972
|0.9022
|2008.12.17 08:40
|0.9002
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 474.77
|28112167
|2008.12.17 08:08
|buy
|13.30
|eurgbp
|0.9012
|0.8977
|0.9027
|2008.12.17 08:14
|0.9013
|0.00
|0.00
|0.00
|207.19
|28110831
|2008.12.17 07:43
|buy
|12.20
|eurgbp
|0.9015
|0.8984
|0.0000
|2008.12.17 07:45
|0.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|952.46
|28110633
|2008.12.17 07:41
|sell
|13.10
|eurgbp
|0.9020
|0.9055
|0.9005
|2008.12.17 07:49
|0.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|1 023.31
|28110422
|2008.12.17 07:36
|buy
|12.00
|eurgbp
|0.9015
|0.8984
|0.0000
|2008.12.17 07:41
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|750.86
|28110097
|2008.12.17 07:33
|buy
|12.90
|eurgbp
|0.9017
|0.8982
|0.9032
|2008.12.17 08:40
|0.9002
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 019.77
|28109886
|2008.12.17 07:30
|sell
|6.30
|eurgbp
|0.9020
|0.9050
|0.0000
|2008.12.17 08:09
|0.9012
|0.00
|0.00
|0.00
|787.95
|28109760
|2008.12.17 07:29
|sell
|12.90
|eurgbp
|0.9021
|0.9056
|0.9006
|2008.12.17 07:36
|0.9016
|0.00
|0.00
|0.00
|1 010.13
|28109209
|2008.12.17 07:19
|buy
|11.80
|eurgbp
|0.9015
|0.8985
|0.0000
|2008.12.17 07:25
|0.9018
|0.00
|0.00
|0.00
|553.87
|28108893
|2008.12.17 07:16
|buy
|12.70
|eurgbp
|0.9015
|0.8979
|0.9029
|2008.12.17 07:29
|0.9018
|0.00
|0.00
|0.00
|595.69
|28106671
|2008.12.17 06:51
|sell
|6.20
|eurgbp
|0.9023
|0.9053
|0.0000
|2008.12.17 07:19
|0.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|777.18
|28106514
|2008.12.17 06:51
|sell
|12.60
|eurgbp
|0.9020
|0.9055
|0.9005
|2008.12.17 07:19
|0.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|1 184.73
|28105425
|2008.12.17 06:46
|buy
|12.40
|eurgbp
|0.9012
|0.8967
|0.9027
|2008.12.17 06:50
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|1 361.11
|28105133
|2008.12.17 06:45
|buy
|12.20
|eurgbp
|0.9015
|0.8980
|0.9030
|2008.12.17 06:51
|0.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|1 147.99
|28105013
|2008.12.17 06:45
|buy
|12.20
|eurgbp
|0.9017
|0.8972
|0.9032
|2008.12.17 06:50
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|382.57
|28104720
|2008.12.17 06:43
|buy
|10.00
|eurgbp
|0.9017
|0.8972
|0.9067
|2008.12.17 06:50
|0.9022
|0.00
|0.00
|0.00
|784.10
|28102311
|2008.12.17 05:51
|sell
|11.50
|eurgbp
|0.9022
|0.9054
|0.0000
|2008.12.17 06:05
|0.9018
|0.00
|0.00
|0.00
|718.48
|28101490
|2008.12.17 05:04
|buy
|11.20
|eurgbp
|0.9016
|0.8986
|0.0000
|2008.12.17 05:08
|0.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|174.83
|28100758
|2008.12.17 04:42
|sell
|4.60
|eurgbp
|0.9021
|0.9054
|0.9015
|2008.12.17 04:45
|0.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|287.43
|28100622
|2008.12.17 04:40
|sell
|12.00
|eurgbp
|0.9019
|0.9054
|0.9004
|2008.12.17 06:45
|0.9013
|0.00
|0.00
|0.00
|1 129.17
|28100187
|2008.12.17 04:18
|buy
|11.20
|eurgbp
|0.9016
|0.8986
|0.0000
|2008.12.17 04:42
|0.9018
|0.00
|0.00
|0.00
|349.75
|28099471
|2008.12.17 03:56
|buy
|12.00
|eurgbp
|0.9017
|0.8982
|0.9032
|2008.12.17 05:45
|0.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|749.28
|28099277
|2008.12.17 03:52
|buy
|4.60
|eurgbp
|0.9017
|0.8984
|0.9023
|2008.12.17 04:01
|0.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|215.20
|28098976
|2008.12.17 03:38
|buy
|12.10
|eurgbp
|0.9014
|0.8979
|0.9029
|2008.12.17 03:55
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|943.86
|28098543
|2008.12.17 03:32
|buy
|11.90
|eurgbp
|0.9019
|0.8982
|0.9032
|2008.12.17 03:55
|0.9016
|0.00
|0.00
|0.00
|-556.99
|28098252
|2008.12.17 03:28
|sell
|4.60
|eurgbp
|0.9023
|0.9056
|0.9017
|2008.12.17 03:31
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|286.78
|28098136
|2008.12.17 03:28
|sell
|11.90
|eurgbp
|0.9023
|0.9059
|0.9009
|2008.12.17 03:33
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|742.08
|28097976
|2008.12.17 03:26
|sell
|5.90
|eurgbp
|0.9021
|0.9051
|0.0000
|2008.12.17 06:46
|0.9012
|0.00
|0.00
|0.00
|833.67
|28097562
|2008.12.17 03:23
|buy
|4.50
|eurgbp
|0.9016
|0.8983
|0.0000
|2008.12.17 03:26
|0.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|280.55
|28097477
|2008.12.17 03:22
|buy
|12.10
|eurgbp
|0.9016
|0.8978
|0.9028
|2008.12.17 03:25
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|565.73
|28096844
|2008.12.17 03:13
|buy
|4.50
|eurgbp
|0.9017
|0.8984
|0.9023
|2008.12.17 03:18
|0.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|210.37
|28096759
|2008.12.17 03:12
|buy
|12.00
|eurgbp
|0.9018
|0.8982
|0.9032
|2008.12.17 03:25
|0.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.00
|28096391
|2008.12.17 03:10
|buy
|11.90
|eurgbp
|0.9023
|0.8987
|0.9037
|2008.12.17 03:25
|0.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 112.70
|28096054
|2008.12.17 03:05
|sell
|11.60
|eurgbp
|0.9028
|0.9058
|0.0000
|2008.12.17 03:10
|0.9024
|0.00
|0.00
|0.00
|722.81
|28095990
|2008.12.17 03:05
|sell
|11.80
|eurgbp
|0.9029
|0.9065
|0.9015
|2008.12.17 03:08
|0.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|367.71
|28095423
|2008.12.17 02:58
|buy
|4.40
|eurgbp
|0.9021
|0.8988
|0.9027
|2008.12.17 03:05
|0.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|411.12
|28095357
|2008.12.17 02:58
|buy
|4.10
|eurgbp
|0.9016
|0.8986
|0.0000
|2008.12.17 03:05
|0.9028
|0.00
|0.00
|0.00
|766.05
|28095284
|2008.12.17 02:57
|buy
|11.50
|eurgbp
|0.9016
|0.8970
|0.9030
|2008.12.17 03:00
|0.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|896.20
|28095153
|2008.12.17 02:57
|buy
|11.60
|eurgbp
|0.9020
|0.8982
|0.9032
|2008.12.17 03:05
|0.9025
|0.00
|0.00
|0.00
|903.23
|28095117
|2008.12.17 02:57
|buy
|10.00
|eurgbp
|0.9018
|0.8970
|0.9065
|2008.12.17 03:00
|0.9023
|0.00
|0.00
|0.00
|779.20
|28094767
|2008.12.17 02:51
|buy
|5.50
|eurgbp
|0.9023
|0.8993
|0.0000
|2008.12.17 08:15
|0.9000
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 974.79
|28094599
|2008.12.17 02:47
|buy
|11.40
|eurgbp
|0.9024
|0.8986
|0.9036
|2008.12.17 03:05
|0.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|532.56
|28094133
|2008.12.17 02:44
|sell
|4.40
|eurgbp
|0.9030
|0.9063
|0.0000
|2008.12.17 02:47
|0.9024
|0.00
|0.00
|0.00
|411.20
|28094106
|2008.12.17 02:44
|buy
|4.40
|eurgbp
|0.9027
|0.8994
|0.9033
|2008.12.17 09:00
|0.8994
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 267.30
|28094007
|2008.12.17 02:40
|sell
|4.30
|eurgbp
|0.9028
|0.9061
|0.9022
|2008.12.17 02:46
|0.9022
|0.00
|0.00
|0.00
|401.89
|28093796
|2008.12.17 02:37
|sell
|5.60
|eurgbp
|0.9028
|0.9058
|0.0000
|2008.12.17 02:47
|0.9024
|0.00
|0.00
|0.00
|348.85
|28093615
|2008.12.17 02:35
|sell
|11.40
|eurgbp
|0.9028
|0.9064
|0.9014
|2008.12.17 02:49
|0.9025
|0.00
|0.00
|0.00
|532.63
|28092585
|2008.12.17 01:47
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9024
|0.9069
|0.8974
|2008.12.17 01:55
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|779.55
|28090388
|2008.12.17 01:01
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9024
|0.9069
|0.8974
|2008.12.17 01:06
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|780.15
|28081417
|2008.12.16 22:56
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9042
|0.9087
|0.8992
|2008.12.16 22:58
|0.9037
|0.00
|0.00
|0.00
|782.30
|28079478
|2008.12.16 22:37
|sell
|4.70
|eurgbp
|0.9039
|0.9069
|0.0000
|2008.12.16 22:43
|0.9030
|0.00
|0.00
|0.00
|658.70
|28078884
|2008.12.16 22:32
|sell
|11.10
|eurgbp
|0.9033
|0.9068
|0.9018
|2008.12.16 22:46
|0.9028
|0.00
|0.00
|0.00
|865.91
|28078452
|2008.12.16 22:30
|sell
|5.10
|eurgbp
|0.9028
|0.9058
|0.0000
|2008.12.16 22:47
|0.9022
|0.00
|0.00
|0.00
|477.55
|28078270
|2008.12.16 22:29
|buy
|5.20
|eurgbp
|0.9024
|0.8994
|0.0000
|2008.12.16 22:32
|0.9032
|0.00
|0.00
|0.00
|646.96
|28077804
|2008.12.16 22:27
|sell
|10.70
|eurgbp
|0.9025
|0.9063
|0.9013
|2008.12.16 22:47
|0.9028
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.76
|28077617
|2008.12.16 22:26
|buy
|10.70
|eurgbp
|0.9013
|0.8978
|0.9028
|2008.12.16 22:27
|0.9028
|0.00
|0.00
|0.00
|2 499.79
|28077174
|2008.12.16 22:24
|buy
|7.30
|eurgbp
|0.9014
|0.8984
|0.0000
|2008.12.16 22:27
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|568.48
|28077100
|2008.12.16 22:24
|buy
|3.90
|eurgbp
|0.9017
|0.8987
|0.0000
|2008.12.16 22:28
|0.9028
|0.00
|0.00
|0.00
|668.46
|28077032
|2008.12.16 22:24
|buy
|10.60
|eurgbp
|0.9018
|0.8982
|0.9032
|2008.12.16 22:27
|0.9025
|0.00
|0.00
|0.00
|1 155.74
|28076938
|2008.12.16 22:24
|buy
|4.00
|eurgbp
|0.9023
|0.8990
|0.9029
|2008.12.16 22:27
|0.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|249.30
|28076666
|2008.12.16 22:23
|buy
|10.50
|eurgbp
|0.9022
|0.8987
|0.9037
|2008.12.16 22:27
|0.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|654.11
|28076567
|2008.12.16 22:23
|buy
|4.90
|eurgbp
|0.9024
|0.8994
|0.0000
|2008.12.16 22:28
|0.9030
|0.00
|0.00
|0.00
|458.02
|28076239
|2008.12.16 22:22
|buy
|10.30
|eurgbp
|0.9027
|0.8992
|0.9042
|2008.12.16 22:32
|0.9032
|0.00
|0.00
|0.00
|800.82
|28075657
|2008.12.16 22:19
|buy
|3.90
|eurgbp
|0.9032
|0.8999
|0.9038
|2008.12.16 22:36
|0.9036
|0.00
|0.00
|0.00
|242.31
|28075502
|2008.12.16 22:17
|sell
|10.30
|eurgbp
|0.9033
|0.9068
|0.9018
|2008.12.16 22:22
|0.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|1 119.79
|28075201
|2008.12.16 22:15
|sell
|10.30
|eurgbp
|0.9036
|0.9073
|0.9023
|2008.12.16 22:17
|0.9031
|0.00
|0.00
|0.00
|797.17
|28074627
|2008.12.16 22:08
|sell
|10.10
|eurgbp
|0.9030
|0.9068
|0.9018
|2008.12.16 22:17
|0.9031
|0.00
|0.00
|0.00
|-156.33
|28074232
|2008.12.16 22:05
|buy
|3.80
|eurgbp
|0.9031
|0.8998
|0.9037
|2008.12.16 22:14
|0.9035
|0.00
|0.00
|0.00
|235.24
|28073945
|2008.12.16 22:03
|buy
|10.00
|eurgbp
|0.9027
|0.8992
|0.9042
|2008.12.16 22:09
|0.9033
|0.00
|0.00
|0.00
|927.42
|28073039
|2008.12.16 21:53
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9032
|0.9067
|0.9017
|2008.12.16 22:05
|0.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|926.76
|28072919
|2008.12.16 21:51
|buy
|9.90
|eurgbp
|0.9027
|0.8992
|0.9042
|2008.12.16 21:53
|0.9034
|0.00
|0.00
|0.00
|1 071.17
|28072771
|2008.12.16 21:49
|sell
|3.80
|eurgbp
|0.9034
|0.9067
|0.0000
|2008.12.16 21:51
|0.9028
|0.00
|0.00
|0.00
|352.78
|28072696
|2008.12.16 21:48
|sell
|3.70
|eurgbp
|0.9033
|0.9066
|0.9027
|2008.12.16 21:51
|0.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|343.28
|28072290
|2008.12.16 21:44
|sell
|3.60
|eurgbp
|0.9039
|0.9072
|0.9033
|2008.12.16 21:48
|0.9036
|0.00
|0.00
|0.00
|166.84
|28071507
|2008.12.16 21:39
|sell
|9.80
|eurgbp
|0.9041
|0.9076
|0.9026
|2008.12.16 21:51
|0.9030
|0.00
|0.00
|0.00
|1 666.37
|28071365
|2008.12.16 21:38
|buy
|9.60
|eurgbp
|0.9025
|0.8990
|0.9040
|2008.12.16 21:39
|0.9040
|0.00
|0.00
|0.00
|2 224.51
|28071156
|2008.12.16 21:37
|sell
|9.50
|eurgbp
|0.9033
|0.9068
|0.9018
|2008.12.16 21:51
|0.9031
|0.00
|0.00
|0.00
|293.76
|28071124
|2008.12.16 21:37
|sell
|4.50
|eurgbp
|0.9029
|0.9059
|0.0000
|2008.12.16 22:24
|0.9018
|0.00
|0.00
|0.00
|770.96
|28070747
|2008.12.16 21:35
|buy
|3.50
|eurgbp
|0.9015
|0.8982
|0.0000
|2008.12.16 21:38
|0.9024
|0.00
|0.00
|0.00
|487.49
|28070692
|2008.12.16 21:35
|buy
|4.60
|eurgbp
|0.9014
|0.8984
|0.0000
|2008.12.16 21:38
|0.9025
|0.00
|0.00
|0.00
|782.84
|28070639
|2008.12.16 21:35
|buy
|9.30
|eurgbp
|0.9017
|0.8982
|0.9032
|2008.12.16 21:37
|0.9032
|0.00
|0.00
|0.00
|2 158.06
|28069693
|2008.12.16 21:32
|sell
|8.60
|eurgbp
|0.9048
|0.9083
|0.9033
|2008.12.16 21:33
|0.9033
|0.00
|0.00
|0.00
|1 996.40
|28069661
|2008.12.16 21:32
|sell
|5.40
|eurgbp
|0.9048
|0.9078
|0.0000
|2008.12.16 21:34
|0.9025
|0.00
|0.00
|0.00
|1 922.37
|28069394
|2008.12.16 21:31
|sell
|8.40
|eurgbp
|0.9042
|0.9087
|0.9027
|2008.12.16 21:33
|0.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|1 951.24
|28069334
|2008.12.16 21:31
|sell
|8.50
|eurgbp
|0.9039
|0.9074
|0.9024
|2008.12.16 21:33
|0.9024
|0.00
|0.00
|0.00
|1 974.84
|28069300
|2008.12.16 21:31
|sell
|8.40
|eurgbp
|0.9042
|0.9087
|0.8992
|2008.12.16 21:33
|0.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|520.33
|28069254
|2008.12.16 21:31
|sell
|3.80
|eurgbp
|0.9040
|0.9070
|0.0000
|2008.12.16 21:34
|0.9028
|0.00
|0.00
|0.00
|706.76
|28069236
|2008.12.16 21:31
|sell
|3.10
|eurgbp
|0.9033
|0.9066
|0.9027
|2008.12.16 21:33
|0.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|288.04
|28068660
|2008.12.16 21:26
|sell
|3.40
|eurgbp
|0.9028
|0.9058
|0.0000
|2008.12.16 21:35
|0.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|421.28
|28068581
|2008.12.16 21:25
|sell
|3.10
|eurgbp
|0.9034
|0.9067
|0.9028
|2008.12.16 21:29
|0.9028
|0.00
|0.00
|0.00
|286.46
|28068363
|2008.12.16 21:25
|sell
|3.10
|eurgbp
|0.9032
|0.9065
|0.9026
|2008.12.16 21:29
|0.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|286.40
|28068124
|2008.12.16 21:24
|sell
|8.00
|eurgbp
|0.9041
|0.9076
|0.9026
|2008.12.16 21:29
|0.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|1 847.76
|28068074
|2008.12.16 21:23
|sell
|7.90
|eurgbp
|0.9042
|0.9087
|0.9027
|2008.12.16 21:29
|0.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|1 824.54
|28067949
|2008.12.16 21:23
|sell
|7.30
|eurgbp
|0.9043
|0.9073
|0.0000
|2008.12.16 21:26
|0.9035
|0.00
|0.00
|0.00
|899.89
|28067858
|2008.12.16 21:23
|sell
|3.70
|eurgbp
|0.9039
|0.9069
|0.0000
|2008.12.16 21:26
|0.9031
|0.00
|0.00
|0.00
|456.07
|28067646
|2008.12.16 21:23
|sell
|8.20
|eurgbp
|0.9028
|0.9063
|0.9013
|2008.12.16 21:34
|0.9018
|0.00
|0.00
|0.00
|1 270.09
|28067243
|2008.12.16 21:22
|sell
|3.80
|eurgbp
|0.9021
|0.9051
|0.0000
|2008.12.16 21:23
|0.9051
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 754.58
|28066590
|2008.12.16 21:20
|sell
|3.30
|eurgbp
|0.9014
|0.9047
|0.9008
|2008.12.16 21:23
|0.9047
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 675.86
|28066387
|2008.12.16 21:15
|buy
|3.10
|eurgbp
|0.9011
|0.8978
|0.9017
|2008.12.16 21:22
|0.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|285.55
|28066273
|2008.12.16 21:14
|buy
|3.40
|eurgbp
|0.9011
|0.8981
|0.0000
|2008.12.16 21:22
|0.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|208.88
|28066253
|2008.12.16 21:14
|buy
|7.80
|eurgbp
|0.9013
|0.8965
|0.9060
|2008.12.16 21:22
|0.9025
|0.00
|0.00
|0.00
|1 438.17
|28066203
|2008.12.16 21:14
|buy
|3.00
|eurgbp
|0.9013
|0.8980
|0.9019
|2008.12.16 21:22
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|276.33
|28066161
|2008.12.16 21:13
|buy
|3.00
|eurgbp
|0.9015
|0.8982
|0.9021
|2008.12.16 21:22
|0.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|276.52
|28066105
|2008.12.16 21:13
|buy
|7.80
|eurgbp
|0.9015
|0.8980
|0.9030
|2008.12.16 21:22
|0.9030
|0.00
|0.00
|0.00
|1 797.59
|28065782
|2008.12.16 21:07
|sell
|3.90
|eurgbp
|0.9018
|0.9048
|0.0000
|2008.12.16 21:13
|0.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|238.66
|28065662
|2008.12.16 21:06
|buy
|7.80
|eurgbp
|0.9014
|0.8979
|0.9029
|2008.12.16 21:08
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|595.88
|28065550
|2008.12.16 21:05
|sell
|7.70
|eurgbp
|0.9015
|0.9053
|0.9003
|2008.12.16 21:14
|0.9009
|0.00
|0.00
|0.00
|706.77
|28065438
|2008.12.16 21:02
|sell
|3.70
|eurgbp
|0.9018
|0.9048
|0.0000
|2008.12.16 21:05
|0.9013
|0.00
|0.00
|0.00
|283.08
|28065404
|2008.12.16 21:02
|buy
|7.80
|eurgbp
|0.9012
|0.8977
|0.9027
|2008.12.16 21:05
|0.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|596.54
|28065299
|2008.12.16 21:01
|buy
|7.60
|eurgbp
|0.9017
|0.8979
|0.9029
|2008.12.16 21:05
|0.9016
|0.00
|0.00
|0.00
|-116.25
|28065175
|2008.12.16 20:58
|sell
|3.60
|eurgbp
|0.9022
|0.9052
|0.0000
|2008.12.16 21:01
|0.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|441.21
|28065159
|2008.12.16 20:57
|sell
|7.60
|eurgbp
|0.9019
|0.9054
|0.9004
|2008.12.16 21:02
|0.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|582.12
|28065144
|2008.12.16 20:57
|sell
|3.60
|eurgbp
|0.9018
|0.9048
|0.0000
|2008.12.16 21:02
|0.9013
|0.00
|0.00
|0.00
|275.74
|28064997
|2008.12.16 20:54
|buy
|7.40
|eurgbp
|0.9011
|0.8966
|0.9026
|2008.12.16 20:57
|0.9016
|0.00
|0.00
|0.00
|566.84
|28064984
|2008.12.16 20:54
|buy
|7.40
|eurgbp
|0.9011
|0.8966
|0.9061
|2008.12.16 20:56
|0.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|453.44
|28064946
|2008.12.16 20:53
|buy
|7.50
|eurgbp
|0.9012
|0.8977
|0.9027
|2008.12.16 20:57
|0.9018
|0.00
|0.00
|0.00
|689.09
|28064527
|2008.12.16 20:31
|sell
|3.70
|eurgbp
|0.9019
|0.9049
|0.0000
|2008.12.16 20:35
|0.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|226.86
|28064360
|2008.12.16 20:24
|buy
|7.40
|eurgbp
|0.9017
|0.8982
|0.9032
|2008.12.16 20:57
|0.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|226.63
|28063930
|2008.12.16 20:14
|sell
|7.40
|eurgbp
|0.9024
|0.9059
|0.9009
|2008.12.16 20:18
|0.9018
|0.00
|0.00
|0.00
|680.43
|28063403
|2008.12.16 20:01
|sell
|7.40
|eurgbp
|0.9030
|0.9065
|0.9015
|2008.12.16 20:08
|0.9023
|0.00
|0.00
|0.00
|792.33
|28063373
|2008.12.16 20:01
|sell
|3.40
|eurgbp
|0.9032
|0.9062
|0.0000
|2008.12.16 20:05
|0.9024
|0.00
|0.00
|0.00
|416.13
|28063308
|2008.12.16 20:00
|sell
|3.60
|eurgbp
|0.9028
|0.9058
|0.0000
|2008.12.16 20:08
|0.9024
|0.00
|0.00
|0.00
|220.27
|28063258
|2008.12.16 20:00
|sell
|7.30
|eurgbp
|0.9022
|0.9057
|0.9007
|2008.12.16 20:08
|0.9024
|0.00
|0.00
|0.00
|-223.30
|28028494
|2008.12.16 08:32
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.8976
|0.0000
|0.0000
|2008.12.16 09:03
|0.8969
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.70
|28026707
|2008.12.16 07:49
|buy
|7.50
|eurgbp
|0.8962
|0.8927
|0.8977
|2008.12.16 08:26
|0.8967
|0.00
|0.00
|0.00
|573.41
|28026457
|2008.12.16 07:41
|sell
|7.50
|eurgbp
|0.8967
|0.9002
|0.8952
|2008.12.16 07:50
|0.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|574.46
|28025685
|2008.12.16 07:14
|buy
|7.40
|eurgbp
|0.8960
|0.8925
|0.8975
|2008.12.16 07:31
|0.8966
|0.00
|0.00
|0.00
|680.16
|28024865
|2008.12.16 06:56
|sell
|7.50
|eurgbp
|0.8967
|0.9002
|0.8952
|2008.12.16 07:14
|0.8960
|0.00
|0.00
|0.00
|804.20
|28024682
|2008.12.16 06:52
|sell
|7.40
|eurgbp
|0.8967
|0.9012
|0.8952
|2008.12.16 07:00
|0.8963
|0.00
|0.00
|0.00
|453.48
|28024202
|2008.12.16 06:43
|buy
|3.00
|eurgbp
|0.8962
|0.8929
|0.0000
|2008.12.16 06:46
|0.8966
|0.00
|0.00
|0.00
|183.67
|28024132
|2008.12.16 06:43
|sell
|7.30
|eurgbp
|0.8966
|0.9011
|0.8916
|2008.12.16 06:50
|0.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|447.17
|28023518
|2008.12.16 06:27
|sell
|3.00
|eurgbp
|0.8962
|0.8995
|0.8956
|2008.12.16 09:51
|0.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|229.42
|28023502
|2008.12.16 06:26
|buy
|2.90
|eurgbp
|0.8961
|0.8928
|0.8967
|2008.12.16 06:42
|0.8965
|0.00
|0.00
|0.00
|177.64
|28023312
|2008.12.16 06:19
|sell
|2.80
|eurgbp
|0.8961
|0.8994
|0.8955
|2008.12.16 09:51
|0.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|171.31
|28023031
|2008.12.16 06:10
|sell
|7.30
|eurgbp
|0.8963
|0.9008
|0.8948
|2008.12.16 06:21
|0.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|111.76
|28021925
|2008.12.16 05:31
|sell
|6.60
|eurgbp
|0.8958
|0.8988
|0.0000
|2008.12.16 09:29
|0.8981
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 314.65
|28021685
|2008.12.16 05:22
|buy
|6.50
|eurgbp
|0.8953
|0.8923
|0.0000
|2008.12.16 05:26
|0.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|397.88
|28021231
|2008.12.16 05:02
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.8957
|0.8990
|0.8951
|2008.12.16 05:11
|0.8954
|0.00
|0.00
|0.00
|91.83
|28021121
|2008.12.16 04:59
|buy
|4.60
|eurgbp
|0.8954
|0.8919
|0.8969
|2008.12.16 06:05
|0.8961
|0.00
|0.00
|0.00
|492.57
|28020956
|2008.12.16 04:59
|buy
|4.50
|eurgbp
|0.8959
|0.8921
|0.8971
|2008.12.16 06:05
|0.8961
|0.00
|0.00
|0.00
|137.68
|28020779
|2008.12.16 04:53
|buy
|6.20
|eurgbp
|0.8956
|0.8926
|0.0000
|2008.12.16 06:05
|0.8961
|0.00
|0.00
|0.00
|474.23
|28020638
|2008.12.16 04:48
|buy
|1.90
|eurgbp
|0.8960
|0.8927
|0.8966
|2008.12.16 06:07
|0.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|116.23
|28020009
|2008.12.16 04:40
|sell
|4.40
|eurgbp
|0.8962
|0.9007
|0.8947
|2008.12.16 04:46
|0.8958
|0.00
|0.00
|0.00
|269.20
|28019917
|2008.12.16 04:39
|sell
|4.40
|eurgbp
|0.8959
|0.9007
|0.8912
|2008.12.16 04:59
|0.8956
|0.00
|0.00
|0.00
|202.00
|28019740
|2008.12.16 04:38
|sell
|1.90
|eurgbp
|0.8960
|0.8993
|0.8954
|2008.12.16 04:47
|0.8956
|0.00
|0.00
|0.00
|116.32
|28019700
|2008.12.16 04:38
|sell
|6.70
|eurgbp
|0.8959
|0.8989
|0.0000
|2008.12.16 04:59
|0.8955
|0.00
|0.00
|0.00
|410.23
|28019167
|2008.12.16 04:04
|buy
|4.40
|eurgbp
|0.8954
|0.8909
|0.8969
|2008.12.16 04:07
|0.8954
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28018189
|2008.12.16 03:34
|sell
|1.90
|eurgbp
|0.8959
|0.8992
|0.8953
|2008.12.16 03:43
|0.8956
|0.00
|0.00
|0.00
|87.28
|28017758
|2008.12.16 03:17
|buy
|4.40
|eurgbp
|0.8956
|0.8921
|0.8971
|2008.12.16 04:40
|0.8961
|0.00
|0.00
|0.00
|336.25
|28016843
|2008.12.16 03:06
|sell
|4.40
|eurgbp
|0.8961
|0.9006
|0.8946
|2008.12.16 03:11
|0.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|269.45
|28016685
|2008.12.16 03:05
|sell
|4.40
|eurgbp
|0.8960
|0.9005
|0.8910
|2008.12.16 03:11
|0.8956
|0.00
|0.00
|0.00
|269.47
|28016502
|2008.12.16 03:04
|sell
|6.60
|eurgbp
|0.8958
|0.8988
|0.0000
|2008.12.16 04:02
|0.8954
|0.00
|0.00
|0.00
|404.39
|28016188
|2008.12.16 02:57
|sell
|4.30
|eurgbp
|0.8957
|0.8992
|0.8942
|2008.12.16 07:14
|0.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|-329.34
|28016114
|2008.12.16 02:57
|sell
|6.90
|eurgbp
|0.8958
|0.8988
|0.0000
|2008.12.16 03:02
|0.8954
|0.00
|0.00
|0.00
|422.20
|28015788
|2008.12.16 02:52
|sell
|1.80
|eurgbp
|0.8957
|0.8990
|0.0000
|2008.12.16 02:54
|0.8954
|0.00
|0.00
|0.00
|82.58
|28015355
|2008.12.16 02:43
|buy
|6.90
|eurgbp
|0.8952
|0.8922
|0.0000
|2008.12.16 02:50
|0.8956
|0.00
|0.00
|0.00
|422.01
|28015000
|2008.12.16 02:31
|buy
|4.30
|eurgbp
|0.8951
|0.8916
|0.8966
|2008.12.16 02:57
|0.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|394.56
|28014949
|2008.12.16 02:31
|buy
|6.60
|eurgbp
|0.8951
|0.8921
|0.0000
|2008.12.16 02:40
|0.8952
|0.00
|0.00
|0.00
|100.92
|28014614
|2008.12.16 02:26
|buy
|1.80
|eurgbp
|0.8954
|0.8921
|0.8960
|2008.12.16 02:51
|0.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|82.58
|28014178
|2008.12.16 02:21
|sell
|4.30
|eurgbp
|0.8958
|0.8993
|0.8943
|2008.12.16 02:31
|0.8951
|0.00
|0.00
|0.00
|460.68
|28014125
|2008.12.16 02:21
|sell
|6.70
|eurgbp
|0.8957
|0.8987
|0.0000
|2008.12.16 02:31
|0.8953
|0.00
|0.00
|0.00
|410.17
|28013387
|2008.12.16 01:53
|buy
|4.30
|eurgbp
|0.8952
|0.8917
|0.8967
|2008.12.16 02:22
|0.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|328.54
|28012701
|2008.12.16 01:41
|sell
|4.30
|eurgbp
|0.8961
|0.8996
|0.8946
|2008.12.16 01:46
|0.8954
|0.00
|0.00
|0.00
|460.59
|28012597
|2008.12.16 01:40
|sell
|4.20
|eurgbp
|0.8960
|0.9005
|0.8945
|2008.12.16 01:45
|0.8954
|0.00
|0.00
|0.00
|385.58
|28012474
|2008.12.16 01:40
|sell
|6.10
|eurgbp
|0.8960
|0.8990
|0.0000
|2008.12.16 01:43
|0.8956
|0.00
|0.00
|0.00
|373.37
|28012170
|2008.12.16 01:39
|sell
|1.90
|eurgbp
|0.8959
|0.8992
|0.0000
|2008.12.16 01:42
|0.8956
|0.00
|0.00
|0.00
|87.21
|28011714
|2008.12.16 01:30
|sell
|4.20
|eurgbp
|0.8953
|0.8988
|0.8938
|2008.12.16 01:46
|0.8956
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.80
|28010592
|2008.12.16 00:54
|buy
|1.10
|eurgbp
|0.8951
|0.8918
|0.8957
|2008.12.16 01:23
|0.8955
|0.00
|0.00
|0.00
|67.35
|28010362
|2008.12.16 00:52
|buy
|4.30
|eurgbp
|0.8951
|0.8916
|0.8966
|2008.12.16 01:31
|0.8956
|0.00
|0.00
|0.00
|328.97
|28010121
|2008.12.16 00:49
|buy
|4.20
|eurgbp
|0.8956
|0.8918
|0.8968
|2008.12.16 01:31
|0.8955
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.27
|28009244
|2008.12.16 00:21
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.8956
|0.8923
|0.8962
|2008.12.16 01:39
|0.8959
|0.00
|0.00
|0.00
|45.86
|28008771
|2008.12.16 00:18
|sell
|4.20
|eurgbp
|0.8961
|0.8996
|0.8946
|2008.12.16 00:38
|0.8954
|0.00
|0.00
|0.00
|450.40
|28008115
|2008.12.16 00:13
|sell
|6.20
|eurgbp
|0.8957
|0.8987
|0.0000
|2008.12.16 00:49
|0.8953
|0.00
|0.00
|0.00
|379.89
|28007754
|2008.12.16 00:08
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.8949
|0.8982
|0.8943
|2008.12.16 09:53
|0.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|-198.72
|28007572
|2008.12.16 00:06
|sell
|4.10
|eurgbp
|0.8952
|0.8987
|0.8937
|2008.12.16 00:38
|0.8954
|0.00
|0.00
|0.00
|-125.63
|28006604
|2008.12.15 23:51
|buy
|4.20
|eurgbp
|0.8946
|0.8911
|0.8961
|2008.12.16 00:06
|0.8952
|0.00
|0.00
|-22.49
|385.36
|28006519
|2008.12.15 23:51
|buy
|5.80
|eurgbp
|0.8946
|0.8916
|0.0000
|2008.12.16 00:05
|0.8951
|0.00
|0.00
|-31.06
|443.61
|28005765
|2008.12.15 23:41
|buy
|4.10
|eurgbp
|0.8953
|0.8918
|0.8968
|2008.12.16 00:06
|0.8951
|0.00
|0.00
|-21.96
|-125.40
|28005633
|2008.12.15 23:40
|buy
|0.90
|eurgbp
|0.8955
|0.8922
|0.8961
|2008.12.16 00:15
|0.8958
|0.00
|0.00
|-4.82
|41.28
|28005237
|2008.12.15 23:36
|buy
|4.10
|eurgbp
|0.8953
|0.8918
|0.8968
|2008.12.15 23:39
|0.8958
|0.00
|0.00
|0.00
|313.34
|28005114
|2008.12.15 23:34
|buy
|0.90
|eurgbp
|0.8956
|0.8923
|0.8962
|2008.12.15 23:39
|0.8959
|0.00
|0.00
|0.00
|41.27
|28004397
|2008.12.15 23:30
|buy
|4.20
|eurgbp
|0.8951
|0.8916
|0.8966
|2008.12.15 23:33
|0.8956
|0.00
|0.00
|0.00
|321.05
|28003144
|2008.12.15 23:22
|buy
|4.90
|eurgbp
|0.8952
|0.8922
|0.0000
|2008.12.15 23:25
|0.8956
|0.00
|0.00
|0.00
|300.23
|28003065
|2008.12.15 23:21
|buy
|4.00
|eurgbp
|0.8953
|0.8908
|0.8968
|2008.12.15 23:26
|0.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|244.94
|28002972
|2008.12.15 23:21
|buy
|4.10
|eurgbp
|0.8953
|0.8908
|0.9003
|2008.12.15 23:26
|0.8958
|0.00
|0.00
|0.00
|313.75
|28002367
|2008.12.15 23:05
|buy
|4.80
|eurgbp
|0.8955
|0.8925
|0.0000
|2008.12.15 23:10
|0.8959
|0.00
|0.00
|0.00
|293.63
|28002232
|2008.12.15 23:05
|buy
|4.00
|eurgbp
|0.8956
|0.8921
|0.8971
|2008.12.15 23:33
|0.8956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28001087
|2008.12.15 22:43
|sell
|0.90
|eurgbp
|0.8962
|0.8995
|0.8956
|2008.12.15 23:01
|0.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|68.87
|28000713
|2008.12.15 22:40
|buy
|4.00
|eurgbp
|0.8953
|0.8908
|0.8968
|2008.12.15 22:43
|0.8959
|0.00
|0.00
|0.00
|366.87
|28000221
|2008.12.15 22:37
|buy
|4.00
|eurgbp
|0.8956
|0.8921
|0.8971
|2008.12.15 22:42
|0.8958
|0.00
|0.00
|0.00
|122.28
|28000044
|2008.12.15 22:36
|sell
|0.90
|eurgbp
|0.8961
|0.8994
|0.0000
|2008.12.15 22:38
|0.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|55.06
|27998681
|2008.12.15 22:10
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.8960
|0.8927
|0.8966
|2008.12.15 22:15
|0.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|60.93
|27998246
|2008.12.15 21:54
|sell
|4.10
|eurgbp
|0.8962
|0.9007
|0.8947
|2008.12.15 22:35
|0.8959
|0.00
|0.00
|0.00
|187.93
|27998030
|2008.12.15 21:46
|sell
|0.90
|eurgbp
|0.8961
|0.8994
|0.8955
|2008.12.15 22:19
|0.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|54.92
|27997912
|2008.12.15 21:44
|sell
|4.20
|eurgbp
|0.8957
|0.8992
|0.8942
|2008.12.15 23:52
|0.8948
|0.00
|0.00
|0.00
|578.83
|27997896
|2008.12.15 21:43
|sell
|4.00
|eurgbp
|0.8954
|0.9002
|0.8942
|2008.12.15 22:35
|0.8961
|0.00
|0.00
|0.00
|-427.82
|27997634
|2008.12.15 21:33
|sell
|4.00
|eurgbp
|0.8953
|0.9001
|0.8906
|2008.12.15 23:30
|0.8949
|0.00
|0.00
|0.00
|244.96
|27997555
|2008.12.15 21:31
|sell
|5.70
|eurgbp
|0.8951
|0.8981
|0.0000
|2008.12.15 23:47
|0.8947
|0.00
|0.00
|0.00
|349.09
|27997485
|2008.12.15 21:29
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.8947
|0.8980
|0.8941
|2008.12.15 23:53
|0.8944
|0.00
|0.00
|0.00
|36.75
|27997251
|2008.12.15 21:18
|buy
|4.00
|eurgbp
|0.8944
|0.8909
|0.8959
|2008.12.15 21:28
|0.8949
|0.00
|0.00
|0.00
|305.66
|27996867
|2008.12.15 21:07
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.8952
|0.8985
|0.8946
|2008.12.15 21:14
|0.8948
|0.00
|0.00
|0.00
|48.92
|27996717
|2008.12.15 21:01
|sell
|5.70
|eurgbp
|0.8951
|0.8981
|0.0000
|2008.12.15 21:15
|0.8947
|0.00
|0.00
|0.00
|348.52
|27996255
|2008.12.15 20:48
|sell
|5.70
|eurgbp
|0.8950
|0.8980
|0.0000
|2008.12.15 20:51
|0.8946
|0.00
|0.00
|0.00
|348.73
|27996231
|2008.12.15 20:47
|sell
|4.00
|eurgbp
|0.8947
|0.8982
|0.8932
|2008.12.15 23:52
|0.8948
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.24
|27996213
|2008.12.15 20:47
|sell
|3.10
|eurgbp
|0.8947
|0.8977
|0.0000
|2008.12.16 08:25
|0.8970
|0.00
|0.00
|11.86
|-1 090.60
|27996099
|2008.12.15 20:44
|sell
|3.20
|eurgbp
|0.8943
|0.8973
|0.0000
|2008.12.16 08:00
|0.8967
|0.00
|0.00
|12.24
|-1 175.89
|27995868
|2008.12.15 20:39
|buy
|3.90
|eurgbp
|0.8934
|0.8899
|0.8949
|2008.12.15 20:41
|0.8939
|0.00
|0.00
|0.00
|298.22
|27995855
|2008.12.15 20:39
|buy
|3.20
|eurgbp
|0.8935
|0.8905
|0.0000
|2008.12.15 20:41
|0.8940
|0.00
|0.00
|0.00
|244.70
|27995692
|2008.12.15 20:36
|sell
|3.20
|eurgbp
|0.8942
|0.8972
|0.0000
|2008.12.15 20:39
|0.8938
|0.00
|0.00
|0.00
|195.69
|27995502
|2008.12.15 20:31
|sell
|3.10
|eurgbp
|0.8942
|0.8972
|0.0000
|2008.12.15 20:33
|0.8938
|0.00
|0.00
|0.00
|189.71
|27995385
|2008.12.15 20:29
|sell
|3.90
|eurgbp
|0.8937
|0.8972
|0.8922
|2008.12.15 23:52
|0.8949
|0.00
|0.00
|0.00
|-716.55
|27951395
|2008.12.15 08:30
|sell
|4.20
|eurgbp
|0.8989
|0.9024
|0.8974
|2008.12.15 08:46
|0.8975
|0.00
|0.00
|0.00
|883.76
|27950865
|2008.12.15 08:20
|sell
|4.10
|eurgbp
|0.8981
|0.9016
|0.8966
|2008.12.15 08:46
|0.8975
|0.00
|0.00
|0.00
|369.73
|27950371
|2008.12.15 08:12
|sell
|4.10
|eurgbp
|0.8971
|0.9006
|0.8956
|2008.12.15 08:46
|0.8975
|0.00
|0.00
|0.00
|-246.50
|27948975
|2008.12.15 07:30
|sell
|3.20
|eurgbp
|0.8967
|0.8997
|0.0000
|2008.12.15 08:30
|0.8993
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 249.24
|27948272
|2008.12.15 07:14
|sell
|3.90
|eurgbp
|0.8963
|0.8998
|0.8948
|2008.12.15 08:46
|0.8975
|0.00
|0.00
|0.00
|-703.41
|27947836
|2008.12.15 07:01
|buy
|3.90
|eurgbp
|0.8958
|0.8913
|0.9008
|2008.12.15 07:12
|0.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|234.86
|27947422
|2008.12.15 06:57
|buy
|6.20
|eurgbp
|0.8960
|0.8930
|0.0000
|2008.12.15 07:25
|0.8966
|0.00
|0.00
|0.00
|559.19
|27947020
|2008.12.15 06:53
|buy
|3.90
|eurgbp
|0.8962
|0.8927
|0.8977
|2008.12.15 07:31
|0.8968
|0.00
|0.00
|0.00
|351.54
|27946228
|2008.12.15 06:23
|sell
|4.00
|eurgbp
|0.8968
|0.9003
|0.8953
|2008.12.15 06:56
|0.8961
|0.00
|0.00
|0.00
|421.79
|27945855
|2008.12.15 06:20
|sell
|5.50
|eurgbp
|0.8967
|0.8997
|0.0000
|2008.12.15 06:27
|0.8963
|0.00
|0.00
|0.00
|331.01
|27945221
|2008.12.15 05:54
|sell
|3.80
|eurgbp
|0.8964
|0.9009
|0.8914
|2008.12.15 06:57
|0.8960
|0.00
|0.00
|0.00
|228.97
|27945031
|2008.12.15 05:48
|sell
|6.20
|eurgbp
|0.8963
|0.8993
|0.0000
|2008.12.15 06:58
|0.8959
|0.00
|0.00
|0.00
|373.54
|27944506
|2008.12.15 05:28
|sell
|3.80
|eurgbp
|0.8960
|0.8995
|0.8945
|2008.12.15 06:56
|0.8961
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.25
|27943793
|2008.12.15 05:05
|buy
|6.10
|eurgbp
|0.8954
|0.8924
|0.0000
|2008.12.15 05:14
|0.8958
|0.00
|0.00
|0.00
|366.46
|27943592
|2008.12.15 05:03
|buy
|3.80
|eurgbp
|0.8956
|0.8921
|0.8971
|2008.12.15 05:40
|0.8961
|0.00
|0.00
|0.00
|285.27
|27943275
|2008.12.15 05:01
|sell
|3.80
|eurgbp
|0.8960
|0.8995
|0.8945
|2008.12.15 05:04
|0.8955
|0.00
|0.00
|0.00
|285.64
|27943172
|2008.12.15 05:01
|sell
|3.00
|eurgbp
|0.8960
|0.8990
|0.0000
|2008.12.15 08:20
|0.8983
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 035.76
|27942987
|2008.12.15 05:00
|buy
|0.90
|eurgbp
|0.8955
|0.8922
|0.0000
|2008.12.15 05:02
|0.8958
|0.00
|0.00
|0.00
|40.54
|27942783
|2008.12.15 04:58
|buy
|5.30
|eurgbp
|0.8952
|0.8922
|0.0000
|2008.12.15 05:00
|0.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|397.98
|27942634
|2008.12.15 04:57
|buy
|3.70
|eurgbp
|0.8953
|0.8908
|0.8968
|2008.12.15 05:00
|0.8958
|0.00
|0.00
|0.00
|277.82
|27942353
|2008.12.15 04:56
|buy
|3.70
|eurgbp
|0.8955
|0.8920
|0.8970
|2008.12.15 05:02
|0.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|388.86
|27942220
|2008.12.15 04:55
|buy
|5.90
|eurgbp
|0.8955
|0.8925
|0.0000
|2008.12.15 05:00
|0.8959
|0.00
|0.00
|0.00
|354.55
|27941852
|2008.12.15 04:49
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.8963
|0.8930
|0.8969
|2008.12.15 06:22
|0.8967
|0.00
|0.00
|0.00
|60.11
|27941810
|2008.12.15 04:47
|sell
|0.90
|eurgbp
|0.8962
|0.8995
|0.8956
|2008.12.15 04:52
|0.8958
|0.00
|0.00
|0.00
|54.08
|27941133
|2008.12.15 04:23
|sell
|3.70
|eurgbp
|0.8962
|0.8997
|0.8947
|2008.12.15 04:56
|0.8955
|0.00
|0.00
|0.00
|389.22
|27940861
|2008.12.15 04:16
|sell
|3.00
|eurgbp
|0.8959
|0.8989
|0.0000
|2008.12.15 04:58
|0.8952
|0.00
|0.00
|0.00
|315.67
|27940757
|2008.12.15 04:14
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.8958
|0.8991
|0.8952
|2008.12.15 04:56
|0.8955
|0.00
|0.00
|0.00
|36.07
|27940343
|2008.12.15 04:04
|buy
|3.70
|eurgbp
|0.8956
|0.8921
|0.8971
|2008.12.15 04:19
|0.8961
|0.00
|0.00
|0.00
|277.52
|27940281
|2008.12.15 04:03
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.8958
|0.8991
|0.8952
|2008.12.15 04:07
|0.8955
|0.00
|0.00
|0.00
|36.03
|27939597
|2008.12.15 03:54
|buy
|3.60
|eurgbp
|0.8955
|0.8907
|0.8967
|2008.12.15 04:01
|0.8960
|0.00
|0.00
|0.00
|269.94
|27939483
|2008.12.15 03:51
|buy
|5.20
|eurgbp
|0.8953
|0.8923
|0.0000
|2008.12.15 03:58
|0.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|312.20
|27939242
|2008.12.15 03:49
|buy
|3.70
|eurgbp
|0.8956
|0.8921
|0.8971
|2008.12.15 04:01
|0.8959
|0.00
|0.00
|0.00
|166.47
|27939193
|2008.12.15 03:48
|buy
|5.80
|eurgbp
|0.8956
|0.8926
|0.0000
|2008.12.15 04:00
|0.8960
|0.00
|0.00
|0.00
|347.93
|27938694
|2008.12.15 03:40
|buy
|3.60
|eurgbp
|0.8962
|0.8927
|0.8977
|2008.12.15 04:02
|0.8956
|0.00
|0.00
|0.00
|-323.92
|27938367
|2008.12.15 03:30
|sell
|0.70
|eurgbp
|0.8967
|0.9000
|0.8961
|2008.12.15 03:34
|0.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|31.53
|27938206
|2008.12.15 03:28
|sell
|3.60
|eurgbp
|0.8967
|0.9002
|0.8952
|2008.12.15 03:40
|0.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|270.31
|27937381
|2008.12.15 03:23
|sell
|5.10
|eurgbp
|0.8958
|0.8988
|0.0000
|2008.12.15 03:52
|0.8954
|0.00
|0.00
|0.00
|306.32
|27937187
|2008.12.15 03:20
|buy
|3.50
|eurgbp
|0.8953
|0.8908
|0.8968
|2008.12.15 03:23
|0.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|472.66
|27937135
|2008.12.15 03:19
|buy
|2.70
|eurgbp
|0.8954
|0.8924
|0.0000
|2008.12.15 03:23
|0.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|324.26
|27936744
|2008.12.15 03:13
|buy
|3.60
|eurgbp
|0.8956
|0.8921
|0.8971
|2008.12.15 03:23
|0.8965
|0.00
|0.00
|0.00
|486.10
|27936545
|2008.12.15 03:12
|buy
|3.50
|eurgbp
|0.8954
|0.8909
|0.9004
|2008.12.15 03:14
|0.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|157.72
|27936429
|2008.12.15 03:12
|buy
|2.80
|eurgbp
|0.8960
|0.8930
|0.0000
|2008.12.15 06:23
|0.8969
|0.00
|0.00
|0.00
|378.86
|27936186
|2008.12.15 03:11
|buy
|3.50
|eurgbp
|0.8966
|0.8928
|0.8978
|2008.12.15 03:24
|0.8965
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.51
|27935514
|2008.12.15 02:56
|sell
|3.50
|eurgbp
|0.8968
|0.9003
|0.8953
|2008.12.15 03:12
|0.8963
|0.00
|0.00
|0.00
|262.92
|27935103
|2008.12.15 02:55
|sell
|4.80
|eurgbp
|0.8962
|0.8992
|0.0000
|2008.12.15 03:12
|0.8956
|0.00
|0.00
|0.00
|432.78
|27934663
|2008.12.15 02:54
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.8958
|0.8991
|0.8952
|2008.12.15 03:18
|0.8955
|0.00
|0.00
|0.00
|36.07
|27933867
|2008.12.15 02:35
|buy
|2.20
|eurgbp
|0.8953
|0.8923
|0.0000
|2008.12.15 02:55
|0.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|363.00
|27933723
|2008.12.15 02:35
|buy
|3.60
|eurgbp
|0.8954
|0.8919
|0.8969
|2008.12.15 02:55
|0.8969
|0.00
|0.00
|0.00
|809.51
|27933492
|2008.12.15 02:34
|buy
|3.40
|eurgbp
|0.8955
|0.8910
|0.8970
|2008.12.15 02:54
|0.8961
|0.00
|0.00
|0.00
|306.28
|27933422
|2008.12.15 02:33
|buy
|2.50
|eurgbp
|0.8956
|0.8926
|0.0000
|2008.12.15 02:55
|0.8965
|0.00
|0.00
|0.00
|337.50
|27933204
|2008.12.15 02:32
|buy
|3.50
|eurgbp
|0.8960
|0.8925
|0.8975
|2008.12.15 02:56
|0.8967
|0.00
|0.00
|0.00
|367.30
|27933127
|2008.12.15 02:32
|buy
|3.40
|eurgbp
|0.8960
|0.8915
|0.9010
|2008.12.15 02:56
|0.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|204.03
|27932840
|2008.12.15 02:31
|buy
|3.30
|eurgbp
|0.8966
|0.8928
|0.8978
|2008.12.15 02:57
|0.8965
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.48
|27932633
|2008.12.15 02:28
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.8967
|0.9000
|0.0000
|2008.12.15 02:31
|0.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|36.04
|27932497
|2008.12.15 02:27
|buy
|0.70
|eurgbp
|0.8965
|0.8932
|0.8971
|2008.12.15 02:55
|0.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|62.96
|27931851
|2008.12.15 02:01
|sell
|0.70
|eurgbp
|0.8969
|0.9002
|0.8963
|2008.12.15 02:14
|0.8966
|0.00
|0.00
|0.00
|31.51
|27931167
|2008.12.15 01:45
|sell
|2.40
|eurgbp
|0.8970
|0.9000
|0.0000
|2008.12.15 02:32
|0.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|288.44
|27930923
|2008.12.15 01:41
|sell
|2.50
|eurgbp
|0.8967
|0.8997
|0.0000
|2008.12.15 02:32
|0.8963
|0.00
|0.00
|0.00
|150.22
|27930225
|2008.12.15 01:27
|sell
|4.20
|eurgbp
|0.8970
|0.9000
|0.0000
|2008.12.15 01:29
|0.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|377.85
|27930090
|2008.12.15 01:26
|sell
|3.50
|eurgbp
|0.8967
|0.9002
|0.8952
|2008.12.15 02:34
|0.8959
|0.00
|0.00
|0.00
|420.75
|27929869
|2008.12.15 01:25
|sell
|4.50
|eurgbp
|0.8967
|0.8997
|0.0000
|2008.12.15 01:29
|0.8963
|0.00
|0.00
|0.00
|269.91
|27929375
|2008.12.15 01:21
|sell
|3.50
|eurgbp
|0.8958
|0.8993
|0.8943
|2008.12.15 02:34
|0.8960
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.20
|27929213
|2008.12.15 01:21
|sell
|5.20
|eurgbp
|0.8962
|0.8992
|0.0000
|2008.12.15 01:34
|0.8960
|0.00
|0.00
|0.00
|155.98
|27928677
|2008.12.15 01:19
|sell
|3.40
|eurgbp
|0.8948
|0.8983
|0.8933
|2008.12.15 02:34
|0.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|-459.89
|27928622
|2008.12.15 01:18
|sell
|5.20
|eurgbp
|0.8947
|0.8977
|0.0000
|2008.12.15 01:25
|0.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 338.76
|27928080
|2008.12.15 01:13
|buy
|3.50
|eurgbp
|0.8941
|0.8906
|0.8956
|2008.12.15 01:19
|0.8943
|0.00
|0.00
|0.00
|104.89
|27927978
|2008.12.15 01:13
|buy
|3.40
|eurgbp
|0.8941
|0.8896
|0.8956
|2008.12.15 01:18
|0.8946
|0.00
|0.00
|0.00
|254.71
|27927926
|2008.12.15 01:12
|buy
|2.70
|eurgbp
|0.8942
|0.8912
|0.0000
|2008.12.15 01:21
|0.8950
|0.00
|0.00
|0.00
|323.72
|27927815
|2008.12.15 01:11
|buy
|3.40
|eurgbp
|0.8946
|0.8911
|0.8961
|2008.12.15 01:19
|0.8943
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.84
|27927699
|2008.12.15 01:11
|buy
|2.90
|eurgbp
|0.8945
|0.8915
|0.0000
|2008.12.15 01:21
|0.8958
|0.00
|0.00
|0.00
|565.16
|27927152
|2008.12.15 01:04
|sell
|3.30
|eurgbp
|0.8953
|0.8988
|0.8938
|2008.12.15 01:08
|0.8947
|0.00
|0.00
|0.00
|296.48
|27926853
|2008.12.15 01:01
|sell
|2.90
|eurgbp
|0.8951
|0.8981
|0.0000
|2008.12.15 01:06
|0.8947
|0.00
|0.00
|0.00
|173.69
|27885360
|2008.12.12 07:57
|sell
|3.30
|eurgbp
|0.8879
|0.8917
|0.8867
|2008.12.12 08:03
|0.8874
|0.00
|0.00
|0.00
|247.45
|27885222
|2008.12.12 07:55
|sell
|2.70
|eurgbp
|0.8878
|0.8908
|0.0000
|2008.12.12 08:03
|0.8874
|0.00
|0.00
|0.00
|161.93
|27885068
|2008.12.12 07:53
|buy
|3.40
|eurgbp
|0.8874
|0.8839
|0.8889
|2008.12.12 07:55
|0.8879
|0.00
|0.00
|0.00
|254.82
|27884822
|2008.12.12 07:50
|sell
|2.60
|eurgbp
|0.8878
|0.8908
|0.0000
|2008.12.12 07:53
|0.8874
|0.00
|0.00
|0.00
|155.96
|27884540
|2008.12.12 07:43
|sell
|2.60
|eurgbp
|0.8877
|0.8907
|0.0000
|2008.12.12 07:48
|0.8873
|0.00
|0.00
|0.00
|156.16
|27884349
|2008.12.12 07:38
|buy
|3.40
|eurgbp
|0.8874
|0.8839
|0.8889
|2008.12.12 07:52
|0.8879
|0.00
|0.00
|0.00
|254.80
|27884009
|2008.12.12 07:33
|sell
|3.20
|eurgbp
|0.8879
|0.8914
|0.8864
|2008.12.12 07:38
|0.8873
|0.00
|0.00
|0.00
|288.77
|27883944
|2008.12.12 07:32
|sell
|2.60
|eurgbp
|0.8878
|0.8908
|0.0000
|2008.12.12 07:37
|0.8874
|0.00
|0.00
|0.00
|156.40
|27883846
|2008.12.12 07:30
|buy
|3.30
|eurgbp
|0.8874
|0.8839
|0.8889
|2008.12.12 07:33
|0.8880
|0.00
|0.00
|0.00
|297.49
|27883487
|2008.12.12 07:23
|buy
|3.20
|eurgbp
|0.8879
|0.8841
|0.8891
|2008.12.12 07:56
|0.8877
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.93
|27883211
|2008.12.12 07:20
|sell
|3.20
|eurgbp
|0.8881
|0.8916
|0.8866
|2008.12.12 07:30
|0.8875
|0.00
|0.00
|0.00
|288.38
|27882878
|2008.12.12 07:15
|sell
|2.60
|eurgbp
|0.8878
|0.8908
|0.0000
|2008.12.12 07:31
|0.8873
|0.00
|0.00
|0.00
|195.27
|27882669
|2008.12.12 07:14
|buy
|2.60
|eurgbp
|0.8874
|0.8844
|0.0000
|2008.12.12 07:20
|0.8882
|0.00
|0.00
|0.00
|312.65
|27882609
|2008.12.12 07:14
|buy
|3.20
|eurgbp
|0.8875
|0.8840
|0.8890
|2008.12.12 07:20
|0.8882
|0.00
|0.00
|0.00
|336.72
|27882115
|2008.12.12 07:09
|sell
|3.10
|eurgbp
|0.8884
|0.8922
|0.8872
|2008.12.12 07:14
|0.8878
|0.00
|0.00
|0.00
|279.71
|27881909
|2008.12.12 07:08
|buy
|3.10
|eurgbp
|0.8880
|0.8845
|0.8895
|2008.12.12 07:10
|0.8886
|0.00
|0.00
|0.00
|279.48
|27881203
|2008.12.12 06:58
|sell
|2.40
|eurgbp
|0.8879
|0.8909
|0.0000
|2008.12.12 07:15
|0.8870
|0.00
|0.00
|0.00
|324.80
|27880951
|2008.12.12 06:54
|sell
|2.30
|eurgbp
|0.8887
|0.8917
|0.0000
|2008.12.12 06:57
|0.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|138.49
|27880765
|2008.12.12 06:50
|sell
|3.10
|eurgbp
|0.8893
|0.8938
|0.8878
|2008.12.12 07:00
|0.8878
|0.00
|0.00
|0.00
|700.06
|27880449
|2008.12.12 06:49
|sell
|4.60
|eurgbp
|0.8891
|0.8921
|0.0000
|2008.12.12 06:54
|0.8889
|0.00
|0.00
|0.00
|138.42
|27880355
|2008.12.12 06:49
|sell
|3.20
|eurgbp
|0.8887
|0.8922
|0.8872
|2008.12.12 07:07
|0.8882
|0.00
|0.00
|0.00
|241.05
|27879963
|2008.12.12 06:46
|sell
|3.10
|eurgbp
|0.8878
|0.8913
|0.8863
|2008.12.12 07:01
|0.8887
|0.00
|0.00
|0.00
|-419.76
|27879702
|2008.12.12 06:45
|sell
|0.90
|eurgbp
|0.8871
|0.8904
|0.8865
|2008.12.12 08:31
|0.8865
|0.00
|0.00
|0.00
|80.82
|27879283
|2008.12.12 06:44
|buy
|3.10
|eurgbp
|0.8873
|0.8838
|0.8888
|2008.12.12 06:47
|0.8879
|0.00
|0.00
|0.00
|280.14
|27878714
|2008.12.12 06:41
|sell
|0.90
|eurgbp
|0.8882
|0.8915
|0.0000
|2008.12.12 06:44
|0.8877
|0.00
|0.00
|0.00
|67.88
|27878573
|2008.12.12 06:40
|sell
|3.10
|eurgbp
|0.8881
|0.8916
|0.8866
|2008.12.12 06:44
|0.8875
|0.00
|0.00
|0.00
|280.69
|27878072
|2008.12.12 06:38
|sell
|0.70
|eurgbp
|0.8869
|0.8902
|0.8863
|2008.12.12 08:31
|0.8865
|0.00
|0.00
|0.00
|41.89
|27877832
|2008.12.12 06:36
|buy
|3.20
|eurgbp
|0.8864
|0.8829
|0.8879
|2008.12.12 06:40
|0.8879
|0.00
|0.00
|0.00
|719.56
|27877749
|2008.12.12 06:36
|buy
|4.60
|eurgbp
|0.8863
|0.8833
|0.0000
|2008.12.12 06:38
|0.8866
|0.00
|0.00
|0.00
|207.18
|27877321
|2008.12.12 06:34
|buy
|3.10
|eurgbp
|0.8870
|0.8835
|0.8885
|2008.12.12 06:40
|0.8885
|0.00
|0.00
|0.00
|697.08
|27877143
|2008.12.12 06:33
|buy
|3.00
|eurgbp
|0.8875
|0.8840
|0.8890
|2008.12.12 06:40
|0.8872
|0.00
|0.00
|0.00
|-134.93
|27876931
|2008.12.12 06:33
|sell
|0.70
|eurgbp
|0.8887
|0.8920
|0.0000
|2008.12.12 06:35
|0.8871
|0.00
|0.00
|0.00
|168.22
|27876610
|2008.12.12 06:31
|sell
|3.00
|eurgbp
|0.8887
|0.8922
|0.8872
|2008.12.12 06:33
|0.8872
|0.00
|0.00
|0.00
|676.17
|27874564
|2008.12.12 06:21
|buy
|4.50
|eurgbp
|0.8869
|0.8839
|0.0000
|2008.12.12 06:30
|0.8872
|0.00
|0.00
|0.00
|202.53
|27874524
|2008.12.12 06:20
|buy
|3.00
|eurgbp
|0.8870
|0.8835
|0.8885
|2008.12.12 06:31
|0.8875
|0.00
|0.00
|0.00
|225.06
|27874228
|2008.12.12 06:19
|buy
|0.70
|eurgbp
|0.8870
|0.8837
|0.8876
|2008.12.12 06:30
|0.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|63.00
|27873947
|2008.12.12 06:18
|buy
|2.90
|eurgbp
|0.8875
|0.8840
|0.8890
|2008.12.12 06:31
|0.8890
|0.00
|0.00
|0.00
|652.50
|27872272
|2008.12.12 06:05
|buy
|2.90
|eurgbp
|0.8875
|0.8840
|0.8890
|2008.12.12 06:12
|0.8880
|0.00
|0.00
|0.00
|218.39
|27871980
|2008.12.12 06:02
|sell
|2.90
|eurgbp
|0.8877
|0.8912
|0.8862
|2008.12.12 06:19
|0.8871
|0.00
|0.00
|0.00
|261.05
|27871579
|2008.12.12 05:56
|sell
|0.70
|eurgbp
|0.8879
|0.8912
|0.8873
|2008.12.12 06:01
|0.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|31.71
|27870697
|2008.12.12 05:49
|sell
|2.90
|eurgbp
|0.8880
|0.8915
|0.8865
|2008.12.12 06:02
|0.8875
|0.00
|0.00
|0.00
|218.90
|27870182
|2008.12.12 05:48
|sell
|2.30
|eurgbp
|0.8869
|0.8899
|0.0000
|2008.12.12 06:49
|0.8899
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 037.34
|27869562
|2008.12.12 05:40
|buy
|0.70
|eurgbp
|0.8865
|0.8832
|0.8871
|2008.12.12 05:42
|0.8868
|0.00
|0.00
|0.00
|31.72
|27868461
|2008.12.12 05:34
|buy
|2.80
|eurgbp
|0.8863
|0.8828
|0.8878
|2008.12.12 05:48
|0.8873
|0.00
|0.00
|0.00
|422.33
|27868406
|2008.12.12 05:34
|buy
|2.80
|eurgbp
|0.8861
|0.8816
|0.8876
|2008.12.12 05:39
|0.8873
|0.00
|0.00
|0.00
|507.53
|27868322
|2008.12.12 05:34
|buy
|4.40
|eurgbp
|0.8860
|0.8830
|0.0000
|2008.12.12 05:37
|0.8866
|0.00
|0.00
|0.00
|398.38
|27867885
|2008.12.12 05:33
|buy
|4.00
|eurgbp
|0.8864
|0.8834
|0.0000
|2008.12.12 05:38
|0.8870
|0.00
|0.00
|0.00
|362.04
|27867174
|2008.12.12 05:32
|sell
|2.80
|eurgbp
|0.8886
|0.8931
|0.8871
|2008.12.12 05:33
|0.8871
|0.00
|0.00
|0.00
|633.53
|27866788
|2008.12.12 05:30
|sell
|3.50
|eurgbp
|0.8883
|0.8913
|0.0000
|2008.12.12 05:33
|0.8878
|0.00
|0.00
|0.00
|263.63
|27866623
|2008.12.12 05:30
|sell
|3.80
|eurgbp
|0.8878
|0.8908
|0.0000
|2008.12.12 05:33
|0.8864
|0.00
|0.00
|0.00
|804.01
|27866078
|2008.12.12 05:25
|sell
|2.80
|eurgbp
|0.8878
|0.8913
|0.8863
|2008.12.12 05:33
|0.8863
|0.00
|0.00
|0.00
|634.58
|27866012
|2008.12.12 05:24
|sell
|2.70
|eurgbp
|0.8878
|0.8923
|0.8863
|2008.12.12 05:33
|0.8875
|0.00
|0.00
|0.00
|122.35
|27865893
|2008.12.12 05:24
|sell
|4.20
|eurgbp
|0.8877
|0.8907
|0.0000
|2008.12.12 05:27
|0.8872
|0.00
|0.00
|0.00
|315.31
|27865440
|2008.12.12 05:21
|sell
|4.10
|eurgbp
|0.8877
|0.8907
|0.0000
|2008.12.12 05:23
|0.8873
|0.00
|0.00
|0.00
|246.06
|27864236
|2008.12.12 05:05
|sell
|3.70
|eurgbp
|0.8873
|0.8903
|0.0000
|2008.12.12 05:08
|0.8868
|0.00
|0.00
|0.00
|278.63
|27864060
|2008.12.12 05:04
|sell
|2.60
|eurgbp
|0.8870
|0.8905
|0.8855
|2008.12.12 05:34
|0.8863
|0.00
|0.00
|0.00
|274.73
|27863983
|2008.12.12 05:03
|sell
|3.70
|eurgbp
|0.8870
|0.8900
|0.0000
|2008.12.12 05:34
|0.8864
|0.00
|0.00
|0.00
|335.59
|27863499
|2008.12.12 04:40
|sell
|3.70
|eurgbp
|0.8871
|0.8901
|0.0000
|2008.12.12 04:43
|0.8867
|0.00
|0.00
|0.00
|222.77
|27862543
|2008.12.12 04:07
|sell
|3.70
|eurgbp
|0.8873
|0.8903
|0.0000
|2008.12.12 04:15
|0.8869
|0.00
|0.00
|0.00
|222.54
|27861993
|2008.12.12 03:37
|buy
|2.70
|eurgbp
|0.8869
|0.8834
|0.8884
|2008.12.12 05:19
|0.8875
|0.00
|0.00
|0.00
|243.32
|27861916
|2008.12.12 03:35
|buy
|2.60
|eurgbp
|0.8870
|0.8825
|0.8885
|2008.12.12 04:02
|0.8869
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.04
|27861847
|2008.12.12 03:35
|buy
|4.00
|eurgbp
|0.8870
|0.8840
|0.0000
|2008.12.12 05:06
|0.8874
|0.00
|0.00
|0.00
|240.93
|27861498
|2008.12.12 03:33
|buy
|2.60
|eurgbp
|0.8874
|0.8839
|0.8889
|2008.12.12 05:20
|0.8874
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|27861138
|2008.12.12 03:27
|sell
|2.60
|eurgbp
|0.8880
|0.8925
|0.8865
|2008.12.12 03:31
|0.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|156.20
|27861063
|2008.12.12 03:26
|sell
|4.00
|eurgbp
|0.8880
|0.8910
|0.0000
|2008.12.12 03:31
|0.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|240.30
|27860926
|2008.12.12 03:24
|sell
|4.00
|eurgbp
|0.8877
|0.8907
|0.0000
|2008.12.12 03:33
|0.8873
|0.00
|0.00
|0.00
|240.26
|27860691
|2008.12.12 03:10
|buy
|2.60
|eurgbp
|0.8874
|0.8839
|0.8889
|2008.12.12 03:25
|0.8879
|0.00
|0.00
|0.00
|195.03
|27860465
|2008.12.12 03:06
|sell
|2.50
|eurgbp
|0.8878
|0.8913
|0.8863
|2008.12.12 03:33
|0.8871
|0.00
|0.00
|0.00
|262.73
|27860271
|2008.12.12 03:03
|sell
|3.70
|eurgbp
|0.8879
|0.8909
|0.0000
|2008.12.12 03:10
|0.8874
|0.00
|0.00
|0.00
|277.96
|27860165
|2008.12.12 03:03
|sell
|2.50
|eurgbp
|0.8877
|0.8922
|0.8827
|2008.12.12 03:08
|0.8874
|0.00
|0.00
|0.00
|112.67
|27859664
|2008.12.12 02:49
|buy
|2.50
|eurgbp
|0.8870
|0.8835
|0.8885
|2008.12.12 03:03
|0.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|225.15
|27859201
|2008.12.12 02:43
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.8869
|0.8836
|0.0000
|2008.12.12 02:47
|0.8874
|0.00
|0.00
|0.00
|45.03
|27859118
|2008.12.12 02:37
|buy
|2.60
|eurgbp
|0.8869
|0.8834
|0.8884
|2008.12.12 02:46
|0.8874
|0.00
|0.00
|0.00
|195.12
|27859078
|2008.12.12 02:37
|buy
|2.50
|eurgbp
|0.8869
|0.8824
|0.8884
|2008.12.12 02:45
|0.8874
|0.00
|0.00
|0.00
|187.62
|27859040
|2008.12.12 02:37
|buy
|2.50
|eurgbp
|0.8869
|0.8824
|0.8919
|2008.12.12 02:45
|0.8873
|0.00
|0.00
|0.00
|150.08
|27857331
|2008.12.12 01:28
|buy
|2.50
|eurgbp
|0.8874
|0.8839
|0.8889
|2008.12.12 02:46
|0.8875
|0.00
|0.00
|0.00
|37.52
|27857278
|2008.12.12 01:28
|buy
|4.00
|eurgbp
|0.8873
|0.8843
|0.0000
|2008.12.12 03:04
|0.8877
|0.00
|0.00
|0.00
|240.16
|27856875
|2008.12.12 01:18
|sell
|4.00
|eurgbp
|0.8882
|0.8912
|0.0000
|2008.12.12 01:28
|0.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|360.93
|27856698
|2008.12.12 01:16
|sell
|2.50
|eurgbp
|0.8879
|0.8914
|0.8864
|2008.12.12 01:28
|0.8874
|0.00
|0.00
|0.00
|188.06
|27855991
|2008.12.12 00:53
|buy
|2.40
|eurgbp
|0.8872
|0.8837
|0.8887
|2008.12.12 01:14
|0.8874
|0.00
|0.00
|0.00
|72.11
|27855831
|2008.12.12 00:53
|buy
|3.90
|eurgbp
|0.8875
|0.8845
|0.0000
|2008.12.12 01:15
|0.8879
|0.00
|0.00
|0.00
|234.29
|27855606
|2008.12.12 00:51
|sell
|3.90
|eurgbp
|0.8883
|0.8913
|0.0000
|2008.12.12 00:53
|0.8875
|0.00
|0.00
|0.00
|469.28
|27855014
|2008.12.12 00:35
|sell
|0.60
|eurgbp
|0.8879
|0.8912
|0.8873
|2008.12.12 00:53
|0.8873
|0.00
|0.00
|0.00
|54.14
|27854394
|2008.12.12 00:20
|buy
|2.70
|eurgbp
|0.8873
|0.8835
|0.8885
|2008.12.12 00:45
|0.8880
|0.00
|0.00
|0.00
|284.13
|27854245
|2008.12.12 00:18
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.8874
|0.8841
|0.8880
|2008.12.12 00:28
|0.8877
|0.00
|0.00
|0.00
|27.05
|27854177
|2008.12.12 00:18
|buy
|2.60
|eurgbp
|0.8875
|0.8840
|0.8890
|2008.12.12 00:45
|0.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|234.53
|27854062
|2008.12.12 00:16
|buy
|3.40
|eurgbp
|0.8876
|0.8846
|0.0000
|2008.12.12 00:44
|0.8880
|0.00
|0.00
|0.00
|204.41
|27853776
|2008.12.12 00:10
|buy
|2.50
|eurgbp
|0.8880
|0.8845
|0.8895
|2008.12.12 00:45
|0.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|37.59
|27853634
|2008.12.12 00:09
|buy
|1.90
|eurgbp
|0.8881
|0.8851
|0.0000
|2008.12.12 06:49
|0.8892
|0.00
|0.00
|0.00
|314.08
|27853292
|2008.12.12 00:03
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.8886
|0.8853
|0.8892
|2008.12.12 06:49
|0.8892
|0.00
|0.00
|0.00
|45.10
|27853094
|2008.12.12 00:02
|sell
|2.30
|eurgbp
|0.8888
|0.8923
|0.8873
|2008.12.12 00:09
|0.8882
|0.00
|0.00
|0.00
|207.46
|27852970
|2008.12.12 00:02
|sell
|3.60
|eurgbp
|0.8887
|0.8917
|0.0000
|2008.12.12 00:08
|0.8882
|0.00
|0.00
|0.00
|270.60
|27852610
|2008.12.12 00:00
|buy
|3.70
|eurgbp
|0.8882
|0.8852
|0.0000
|2008.12.12 00:02
|0.8889
|0.00
|0.00
|0.00
|389.00
|27852498
|2008.12.12 00:00
|buy
|2.30
|eurgbp
|0.8885
|0.8850
|0.8900
|2008.12.12 00:45
|0.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.32
|27852400
|2008.12.11 23:59
|buy
|1.90
|eurgbp
|0.8886
|0.8856
|0.0000
|2008.12.12 05:33
|0.8856
|0.00
|0.00
|0.00
|-860.99
|27851309
|2008.12.11 23:33
|sell
|3.30
|eurgbp
|0.8897
|0.8927
|0.0000
|2008.12.11 23:35
|0.8892
|0.00
|0.00
|0.00
|247.88
|27850888
|2008.12.11 23:20
|sell
|3.60
|eurgbp
|0.8891
|0.8921
|0.0000
|2008.12.11 23:51
|0.8887
|0.00
|0.00
|0.00
|216.38
|27850674
|2008.12.11 23:16
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.8890
|0.8923
|0.8884
|2008.12.11 23:58
|0.8886
|0.00
|0.00
|0.00
|30.07
|27850066
|2008.12.11 23:03
|sell
|1.80
|eurgbp
|0.8887
|0.8917
|0.0000
|2008.12.12 00:01
|0.8879
|0.00
|0.00
|6.76
|216.49
|27850010
|2008.12.11 23:02
|sell
|2.30
|eurgbp
|0.8887
|0.8922
|0.8872
|2008.12.12 00:01
|0.8882
|0.00
|0.00
|8.64
|172.89
|27849825
|2008.12.11 22:57
|buy
|2.30
|eurgbp
|0.8884
|0.8849
|0.8899
|2008.12.11 23:07
|0.8889
|0.00
|0.00
|0.00
|172.55
|27849746
|2008.12.11 22:56
|buy
|1.90
|eurgbp
|0.8884
|0.8854
|0.0000
|2008.12.11 23:20
|0.8894
|0.00
|0.00
|0.00
|285.22
|27849424
|2008.12.11 22:48
|sell
|1.80
|eurgbp
|0.8891
|0.8921
|0.0000
|2008.12.11 22:55
|0.8887
|0.00
|0.00
|0.00
|108.06
|27849239
|2008.12.11 22:45
|sell
|2.20
|eurgbp
|0.8889
|0.8924
|0.8874
|2008.12.11 22:59
|0.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|198.20
|27848952
|2008.12.11 22:38
|buy
|2.20
|eurgbp
|0.8882
|0.8847
|0.8897
|2008.12.11 22:45
|0.8887
|0.00
|0.00
|0.00
|165.09
|27848917
|2008.12.11 22:37
|buy
|1.80
|eurgbp
|0.8882
|0.8852
|0.0000
|2008.12.11 22:45
|0.8887
|0.00
|0.00
|0.00
|135.01
|27848283
|2008.12.11 22:26
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.8886
|0.8853
|0.0000
|2008.12.11 22:28
|0.8889
|0.00
|0.00
|0.00
|22.51
|27847783
|2008.12.11 22:15
|sell
|1.80
|eurgbp
|0.8887
|0.8917
|0.0000
|2008.12.11 22:35
|0.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|107.95
|27847705
|2008.12.11 22:15
|sell
|2.20
|eurgbp
|0.8887
|0.8922
|0.8872
|2008.12.11 22:38
|0.8882
|0.00
|0.00
|0.00
|164.95
|27847508
|2008.12.11 22:10
|buy
|2.20
|eurgbp
|0.8884
|0.8849
|0.8899
|2008.12.11 22:21
|0.8890
|0.00
|0.00
|0.00
|197.88
|27846990
|2008.12.11 22:00
|sell
|1.80
|eurgbp
|0.8892
|0.8922
|0.0000
|2008.12.11 22:03
|0.8887
|0.00
|0.00
|0.00
|134.89
|27846898
|2008.12.11 22:00
|sell
|2.20
|eurgbp
|0.8890
|0.8925
|0.8875
|2008.12.11 22:10
|0.8885
|0.00
|0.00
|0.00
|164.90
|27846077
|2008.12.11 21:40
|sell
|2.20
|eurgbp
|0.8884
|0.8929
|0.8834
|2008.12.11 21:43
|0.8880
|0.00
|0.00
|0.00
|132.04
|27845171
|2008.12.11 21:12
|buy
|2.20
|eurgbp
|0.8868
|0.8823
|0.8918
|2008.12.11 21:28
|0.8872
|0.00
|0.00
|0.00
|132.18
|27801735
|2008.12.11 08:45
|sell
|3.50
|eurgbp
|0.8786
|0.8821
|0.8771
|2008.12.11 08:48
|0.8780
|0.00
|0.00
|0.00
|314.60
|27798924
|2008.12.11 07:59
|sell
|5.20
|eurgbp
|0.8782
|0.8812
|0.0000
|2008.12.11 08:02
|0.8777
|0.00
|0.00
|0.00
|388.96
|27798463
|2008.12.11 07:54
|sell
|3.30
|eurgbp
|0.8776
|0.8811
|0.8761
|2008.12.11 08:47
|0.8778
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.86
|27798357
|2008.12.11 07:52
|sell
|2.40
|eurgbp
|0.8776
|0.8806
|0.0000
|2008.12.11 09:38
|0.8770
|0.00
|0.00
|0.00
|215.78
|27797413
|2008.12.11 07:33
|buy
|3.30
|eurgbp
|0.8771
|0.8736
|0.8786
|2008.12.11 07:55
|0.8777
|0.00
|0.00
|0.00
|295.68
|27796776
|2008.12.11 07:30
|buy
|3.30
|eurgbp
|0.8770
|0.8725
|0.8785
|2008.12.11 07:52
|0.8775
|0.00
|0.00
|0.00
|246.35
|27795958
|2008.12.11 07:28
|sell
|3.20
|eurgbp
|0.8785
|0.8833
|0.8773
|2008.12.11 07:30
|0.8773
|0.00
|0.00
|0.00
|572.51
|27795832
|2008.12.11 07:27
|sell
|3.30
|eurgbp
|0.8786
|0.8816
|0.0000
|2008.12.11 07:29
|0.8779
|0.00
|0.00
|0.00
|344.36
|27795720
|2008.12.11 07:27
|sell
|3.30
|eurgbp
|0.8781
|0.8826
|0.8731
|2008.12.11 07:30
|0.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|492.46
|27795366
|2008.12.11 07:25
|sell
|3.20
|eurgbp
|0.8779
|0.8814
|0.8764
|2008.12.11 07:31
|0.8773
|0.00
|0.00
|0.00
|286.77
|27795293
|2008.12.11 07:25
|sell
|3.00
|eurgbp
|0.8777
|0.8807
|0.0000
|2008.12.11 07:33
|0.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|134.31
|27794252
|2008.12.11 06:36
|sell
|3.20
|eurgbp
|0.8779
|0.8824
|0.8729
|2008.12.11 07:09
|0.8775
|0.00
|0.00
|0.00
|190.40
|27793589
|2008.12.11 06:00
|buy
|3.40
|eurgbp
|0.8774
|0.8739
|0.8789
|2008.12.11 07:28
|0.8785
|0.00
|0.00
|0.00
|556.73
|27793247
|2008.12.11 05:44
|sell
|3.10
|eurgbp
|0.8782
|0.8817
|0.8767
|2008.12.11 06:00
|0.8776
|0.00
|0.00
|0.00
|276.66
|27792327
|2008.12.11 04:56
|buy
|3.20
|eurgbp
|0.8778
|0.8733
|0.8828
|2008.12.11 05:42
|0.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|190.31
|27792025
|2008.12.11 04:35
|buy
|3.00
|eurgbp
|0.8782
|0.8752
|0.0000
|2008.12.11 07:27
|0.8787
|0.00
|0.00
|0.00
|223.28
|27791776
|2008.12.11 04:20
|buy
|3.30
|eurgbp
|0.8779
|0.8744
|0.8794
|2008.12.11 07:28
|0.8785
|0.00
|0.00
|0.00
|294.78
|27791694
|2008.12.11 04:19
|buy
|3.20
|eurgbp
|0.8784
|0.8749
|0.8799
|2008.12.11 07:28
|0.8783
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.66
|27791620
|2008.12.11 04:19
|buy
|3.20
|eurgbp
|0.8780
|0.8735
|0.8795
|2008.12.11 05:39
|0.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|47.56
|27791525
|2008.12.11 04:18
|buy
|4.00
|eurgbp
|0.8782
|0.8752
|0.0000
|2008.12.11 04:30
|0.8785
|0.00
|0.00
|0.00
|178.18
|27791412
|2008.12.11 04:18
|buy
|4.60
|eurgbp
|0.8785
|0.8755
|0.0000
|2008.12.11 09:17
|0.8792
|0.00
|0.00
|0.00
|481.29
|27791336
|2008.12.11 04:17
|buy
|3.10
|eurgbp
|0.8785
|0.8740
|0.8800
|2008.12.11 05:39
|0.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|-184.29
|27791250
|2008.12.11 04:16
|buy
|3.10
|eurgbp
|0.8786
|0.8741
|0.8836
|2008.12.11 08:46
|0.8790
|0.00
|0.00
|0.00
|185.59
|27790256
|2008.12.11 03:46
|buy
|3.00
|eurgbp
|0.8788
|0.8743
|0.8838
|2008.12.11 03:59
|0.8792
|0.00
|0.00
|0.00
|177.98
|27790215
|2008.12.11 03:46
|buy
|5.20
|eurgbp
|0.8789
|0.8759
|0.0000
|2008.12.11 04:04
|0.8793
|0.00
|0.00
|0.00
|308.32
|27789640
|2008.12.11 03:37
|buy
|5.00
|eurgbp
|0.8789
|0.8759
|0.0000
|2008.12.11 03:39
|0.8793
|0.00
|0.00
|0.00
|296.52
|27788264
|2008.12.11 02:36
|buy
|1.10
|eurgbp
|0.8791
|0.8758
|0.8797
|2008.12.11 03:39
|0.8795
|0.00
|0.00
|0.00
|65.23
|27787970
|2008.12.11 02:34
|buy
|5.10
|eurgbp
|0.8790
|0.8760
|0.0000
|2008.12.11 03:29
|0.8794
|0.00
|0.00
|0.00
|302.07
|27787906
|2008.12.11 02:33
|buy
|3.00
|eurgbp
|0.8792
|0.8757
|0.8807
|2008.12.11 07:28
|0.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|-446.85
|27787417
|2008.12.11 02:24
|buy
|4.10
|eurgbp
|0.8789
|0.8759
|0.0000
|2008.12.11 02:27
|0.8794
|0.00
|0.00
|0.00
|303.37
|27787292
|2008.12.11 02:24
|buy
|3.00
|eurgbp
|0.8790
|0.8755
|0.8805
|2008.12.11 02:27
|0.8795
|0.00
|0.00
|0.00
|222.05
|27787005
|2008.12.11 02:19
|buy
|4.90
|eurgbp
|0.8792
|0.8762
|0.0000
|2008.12.11 02:32
|0.8797
|0.00
|0.00
|0.00
|362.63
|27786552
|2008.12.11 02:06
|buy
|4.90
|eurgbp
|0.8792
|0.8762
|0.0000
|2008.12.11 02:12
|0.8796
|0.00
|0.00
|0.00
|290.18
|27785635
|2008.12.11 01:26
|buy
|2.90
|eurgbp
|0.8795
|0.8760
|0.8810
|2008.12.11 02:27
|0.8795
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|27784879
|2008.12.11 01:15
|sell
|1.10
|eurgbp
|0.8802
|0.8835
|0.8796
|2008.12.11 01:23
|0.8797
|0.00
|0.00
|0.00
|81.33
|27784171
|2008.12.11 00:58
|sell
|1.10
|eurgbp
|0.8800
|0.8833
|0.8794
|2008.12.11 01:08
|0.8796
|0.00
|0.00
|0.00
|65.09
|27784032
|2008.12.11 00:57
|sell
|4.80
|eurgbp
|0.8802
|0.8832
|0.0000
|2008.12.11 01:01
|0.8798
|0.00
|0.00
|0.00
|284.16
|27783411
|2008.12.11 00:36
|buy
|1.40
|eurgbp
|0.8795
|0.8765
|0.0000
|2008.12.11 07:30
|0.8765
|0.00
|0.00
|0.00
|-626.81
|27783035
|2008.12.11 00:22
|buy
|1.90
|eurgbp
|0.8795
|0.8760
|0.8810
|2008.12.11 01:17
|0.8803
|0.00
|0.00
|0.00
|224.58
|27782537
|2008.12.11 00:12
|buy
|1.80
|eurgbp
|0.8801
|0.8766
|0.8816
|2008.12.11 00:59
|0.8798
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.90
|27782082
|2008.12.11 00:05
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.8807
|0.8840
|0.0000
|2008.12.11 00:08
|0.8803
|0.00
|0.00
|0.00
|23.68
|27781753
|2008.12.10 23:53
|sell
|2.40
|eurgbp
|0.8809
|0.8839
|0.0000
|2008.12.11 00:04
|0.8805
|0.00
|0.00
|26.60
|142.01
|27781519
|2008.12.10 23:42
|sell
|1.80
|eurgbp
|0.8807
|0.8842
|0.8792
|2008.12.11 00:13
|0.8801
|0.00
|0.00
|19.95
|159.73
|27781429
|2008.12.10 23:42
|sell
|1.70
|eurgbp
|0.8806
|0.8851
|0.8791
|2008.12.11 00:11
|0.8802
|0.00
|0.00
|18.84
|100.58
|27781368
|2008.12.10 23:41
|sell
|1.30
|eurgbp
|0.8806
|0.8836
|0.0000
|2008.12.11 00:19
|0.8796
|0.00
|0.00
|14.41
|192.45
|27781232
|2008.12.10 23:37
|sell
|1.70
|eurgbp
|0.8803
|0.8848
|0.8753
|2008.12.11 00:15
|0.8798
|0.00
|0.00
|18.84
|125.72
|27781072
|2008.12.10 23:33
|sell
|1.70
|eurgbp
|0.8799
|0.8834
|0.8784
|2008.12.11 02:24
|0.8789
|0.00
|0.00
|18.84
|251.77
|27780905
|2008.12.10 23:29
|buy
|1.70
|eurgbp
|0.8795
|0.8760
|0.8810
|2008.12.10 23:33
|0.8800
|0.00
|0.00
|0.00
|125.70
|27780617
|2008.12.10 23:19
|sell
|1.70
|eurgbp
|0.8802
|0.8847
|0.8787
|2008.12.10 23:29
|0.8797
|0.00
|0.00
|0.00
|125.78
|27780558
|2008.12.10 23:19
|sell
|2.80
|eurgbp
|0.8801
|0.8831
|0.0000
|2008.12.10 23:28
|0.8797
|0.00
|0.00
|0.00
|165.73
|27780420
|2008.12.10 23:18
|sell
|1.70
|eurgbp
|0.8798
|0.8833
|0.8783
|2008.12.10 23:30
|0.8793
|0.00
|0.00
|0.00
|125.81
|27780335
|2008.12.10 23:18
|sell
|1.40
|eurgbp
|0.8796
|0.8826
|0.0000
|2008.12.11 04:18
|0.8784
|0.00
|0.00
|15.52
|249.60
|27780051
|2008.12.10 23:13
|buy
|1.70
|eurgbp
|0.8794
|0.8759
|0.8809
|2008.12.10 23:19
|0.8799
|0.00
|0.00
|0.00
|125.68
|27779752
|2008.12.10 23:05
|sell
|1.70
|eurgbp
|0.8802
|0.8847
|0.8787
|2008.12.10 23:13
|0.8796
|0.00
|0.00
|0.00
|150.89
|27779633
|2008.12.10 23:05
|sell
|2.70
|eurgbp
|0.8802
|0.8832
|0.0000
|2008.12.10 23:13
|0.8798
|0.00
|0.00
|0.00
|159.76
|27779496
|2008.12.10 23:04
|sell
|1.60
|eurgbp
|0.8800
|0.8835
|0.8785
|2008.12.10 23:13
|0.8794
|0.00
|0.00
|0.00
|142.07
|27779338
|2008.12.10 23:03
|sell
|2.30
|eurgbp
|0.8798
|0.8828
|0.0000
|2008.12.10 23:14
|0.8793
|0.00
|0.00
|0.00
|170.24
|27778697
|2008.12.10 22:34
|buy
|2.20
|eurgbp
|0.8789
|0.8759
|0.0000
|2008.12.10 22:38
|0.8793
|0.00
|0.00
|0.00
|130.24
|27778497
|2008.12.10 22:30
|sell
|2.30
|eurgbp
|0.8797
|0.8827
|0.0000
|2008.12.10 22:33
|0.8792
|0.00
|0.00
|0.00
|170.31
|27778352
|2008.12.10 22:27
|buy
|1.80
|eurgbp
|0.8790
|0.8755
|0.8805
|2008.12.10 23:04
|0.8801
|0.00
|0.00
|0.00
|292.84
|27778238
|2008.12.10 22:26
|buy
|1.20
|eurgbp
|0.8792
|0.8762
|0.0000
|2008.12.10 23:05
|0.8802
|0.00
|0.00
|0.00
|177.45
|27778198
|2008.12.10 22:26
|buy
|1.60
|eurgbp
|0.8794
|0.8749
|0.8844
|2008.12.10 23:04
|0.8799
|0.00
|0.00
|0.00
|118.33
|27778049
|2008.12.10 22:21
|buy
|1.70
|eurgbp
|0.8795
|0.8760
|0.8810
|2008.12.10 23:04
|0.8800
|0.00
|0.00
|0.00
|125.71
|27777990
|2008.12.10 22:20
|buy
|1.30
|eurgbp
|0.8795
|0.8765
|0.0000
|2008.12.10 23:20
|0.8803
|0.00
|0.00
|0.00
|153.79
|27777806
|2008.12.10 22:14
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.8799
|0.8766
|0.8805
|2008.12.10 23:20
|0.8803
|0.00
|0.00
|0.00
|23.65
|27777344
|2008.12.10 22:05
|buy
|1.60
|eurgbp
|0.8801
|0.8766
|0.8816
|2008.12.10 23:05
|0.8801
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|27735839
|2008.12.10 08:58
|buy
|2.40
|eurgbp
|0.8750
|0.8715
|0.8765
|2008.12.10 09:03
|0.8765
|0.00
|0.00
|0.00
|532.66
|27734857
|2008.12.10 08:26
|buy
|2.30
|eurgbp
|0.8755
|0.8720
|0.8770
|2008.12.10 09:04
|0.8762
|0.00
|0.00
|0.00
|238.33
|27732471
|2008.12.10 06:46
|buy
|2.20
|eurgbp
|0.8761
|0.8716
|0.8776
|2008.12.10 07:08
|0.8761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|27732244
|2008.12.10 06:35
|buy
|2.10
|eurgbp
|0.8762
|0.8727
|0.8777
|2008.12.10 09:04
|0.8762
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|27732224
|2008.12.10 06:35
|buy
|2.10
|eurgbp
|0.8761
|0.8716
|0.8776
|2008.12.10 06:41
|0.8763
|0.00
|0.00
|0.00
|62.07
|27732111
|2008.12.10 06:35
|buy
|2.30
|eurgbp
|0.8762
|0.8717
|0.8812
|2008.12.10 09:57
|0.8759
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.20
|27730540
|2008.12.10 05:43
|sell
|2.10
|eurgbp
|0.8766
|0.8811
|0.8751
|2008.12.10 06:34
|0.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|62.11
|27730492
|2008.12.10 05:43
|sell
|2.20
|eurgbp
|0.8766
|0.8811
|0.8716
|2008.12.10 06:35
|0.8763
|0.00
|0.00
|0.00
|97.60
|27730232
|2008.12.10 05:41
|sell
|3.10
|eurgbp
|0.8762
|0.8792
|0.0000
|2008.12.10 08:10
|0.8757
|0.00
|0.00
|0.00
|229.18
|27730091
|2008.12.10 05:37
|buy
|2.30
|eurgbp
|0.8757
|0.8712
|0.8807
|2008.12.10 05:39
|0.8761
|0.00
|0.00
|0.00
|135.84
|27730044
|2008.12.10 05:36
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.8760
|0.8727
|0.8766
|2008.12.10 05:42
|0.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|35.43
|27728925
|2008.12.10 04:36
|sell
|3.00
|eurgbp
|0.8762
|0.8792
|0.0000
|2008.12.10 05:02
|0.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|177.22
|27728257
|2008.12.10 04:12
|buy
|2.10
|eurgbp
|0.8759
|0.8714
|0.8774
|2008.12.10 04:29
|0.8761
|0.00
|0.00
|0.00
|62.01
|27728218
|2008.12.10 04:10
|buy
|2.20
|eurgbp
|0.8759
|0.8714
|0.8809
|2008.12.10 05:41
|0.8763
|0.00
|0.00
|0.00
|129.90
|27727235
|2008.12.10 03:30
|sell
|2.20
|eurgbp
|0.8765
|0.8810
|0.8715
|2008.12.10 03:48
|0.8761
|0.00
|0.00
|0.00
|129.85
|27726973
|2008.12.10 03:20
|sell
|2.10
|eurgbp
|0.8762
|0.8797
|0.8747
|2008.12.10 08:21
|0.8756
|0.00
|0.00
|0.00
|186.26
|27726505
|2008.12.10 03:14
|buy
|2.00
|eurgbp
|0.8755
|0.8710
|0.8770
|2008.12.10 03:18
|0.8763
|0.00
|0.00
|0.00
|235.74
|27726410
|2008.12.10 03:14
|buy
|3.10
|eurgbp
|0.8755
|0.8725
|0.0000
|2008.12.10 03:18
|0.8759
|0.00
|0.00
|0.00
|182.69
|27725965
|2008.12.10 03:07
|buy
|2.20
|eurgbp
|0.8760
|0.8715
|0.8810
|2008.12.10 03:19
|0.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|129.66
|27725304
|2008.12.10 02:42
|sell
|2.70
|eurgbp
|0.8766
|0.8796
|0.0000
|2008.12.10 02:47
|0.8762
|0.00
|0.00
|0.00
|159.54
|27724516
|2008.12.10 02:07
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.8766
|0.8801
|0.8751
|2008.12.10 03:06
|0.8761
|0.00
|0.00
|0.00
|147.55
|27724437
|2008.12.10 02:06
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.8766
|0.8811
|0.8751
|2008.12.10 02:13
|0.8763
|0.00
|0.00
|0.00
|88.63
|27724348
|2008.12.10 02:06
|sell
|2.80
|eurgbp
|0.8766
|0.8796
|0.0000
|2008.12.10 02:15
|0.8762
|0.00
|0.00
|0.00
|165.45
|27724195
|2008.12.10 02:02
|sell
|2.10
|eurgbp
|0.8763
|0.8808
|0.8713
|2008.12.10 03:07
|0.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|154.91
|27723489
|2008.12.10 00:56
|buy
|2.90
|eurgbp
|0.8762
|0.8732
|0.0000
|2008.12.10 02:06
|0.8766
|0.00
|0.00
|0.00
|171.23
|27723356
|2008.12.10 00:47
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.8766
|0.8801
|0.8751
|2008.12.10 00:57
|0.8761
|0.00
|0.00
|0.00
|147.58
|27723020
|2008.12.10 00:40
|buy
|2.00
|eurgbp
|0.8758
|0.8713
|0.8808
|2008.12.10 00:42
|0.8763
|0.00
|0.00
|0.00
|147.50
|27722883
|2008.12.10 00:38
|buy
|3.00
|eurgbp
|0.8760
|0.8730
|0.0000
|2008.12.10 00:42
|0.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|177.00
|27722796
|2008.12.10 00:36
|buy
|1.90
|eurgbp
|0.8763
|0.8728
|0.8778
|2008.12.10 05:47
|0.8769
|0.00
|0.00
|0.00
|168.18
|27722559
|2008.12.10 00:30
|sell
|1.90
|eurgbp
|0.8768
|0.8803
|0.8753
|2008.12.10 00:37
|0.8763
|0.00
|0.00
|0.00
|140.28
|27722289
|2008.12.10 00:22
|buy
|2.90
|eurgbp
|0.8761
|0.8731
|0.0000
|2008.12.10 00:30
|0.8766
|0.00
|0.00
|0.00
|213.90
|27721906
|2008.12.10 00:15
|sell
|1.90
|eurgbp
|0.8769
|0.8804
|0.8754
|2008.12.10 00:18
|0.8763
|0.00
|0.00
|0.00
|168.32
|27721787
|2008.12.10 00:14
|sell
|2.80
|eurgbp
|0.8766
|0.8796
|0.0000
|2008.12.10 00:22
|0.8762
|0.00
|0.00
|0.00
|165.41
|27721272
|2008.12.10 00:04
|buy
|2.10
|eurgbp
|0.8759
|0.8729
|0.0000
|2008.12.10 00:10
|0.8765
|0.00
|0.00
|0.00
|185.82
|27720715
|2008.12.09 23:54
|buy
|1.30
|eurgbp
|0.8760
|0.8725
|0.8775
|2008.12.10 00:15
|0.8769
|0.00
|0.00
|-6.71
|172.59
|27720498
|2008.12.09 23:50
|sell
|1.40
|eurgbp
|0.8767
|0.8812
|0.8717
|2008.12.09 23:52
|0.8760
|0.00
|0.00
|0.00
|144.56
|27720429
|2008.12.09 23:47
|sell
|1.40
|eurgbp
|0.8766
|0.8801
|0.8751
|2008.12.09 23:57
|0.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|165.29
|27720281
|2008.12.09 23:46
|sell
|2.00
|eurgbp
|0.8762
|0.8792
|0.0000
|2008.12.09 23:55
|0.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|118.06
|27719864
|2008.12.09 23:25
|buy
|1.30
|eurgbp
|0.8759
|0.8724
|0.8774
|2008.12.09 23:47
|0.8765
|0.00
|0.00
|0.00
|114.99
|27719528
|2008.12.09 23:13
|buy
|1.30
|eurgbp
|0.8759
|0.8724
|0.8774
|2008.12.09 23:21
|0.8765
|0.00
|0.00
|0.00
|114.89
|27719060
|2008.12.09 22:48
|sell
|1.90
|eurgbp
|0.8762
|0.8792
|0.0000
|2008.12.09 23:26
|0.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|112.08
|27718394
|2008.12.09 22:20
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.8759
|0.8789
|0.0000
|2008.12.10 09:27
|0.8750
|0.00
|0.00
|3.69
|133.72
|27717750
|2008.12.09 22:01
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.8756
|0.8786
|0.0000
|2008.12.10 09:28
|0.8749
|0.00
|0.00
|3.69
|104.00
|27717636
|2008.12.09 22:00
|sell
|1.30
|eurgbp
|0.8756
|0.8791
|0.8741
|2008.12.09 23:57
|0.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.37
|27716844
|2008.12.09 21:42
|sell
|1.30
|eurgbp
|0.8752
|0.8797
|0.8702
|2008.12.10 09:24
|0.8748
|0.00
|0.00
|4.79
|77.25
|27714882
|2008.12.09 21:05
|buy
|1.30
|eurgbp
|0.8743
|0.8698
|0.8793
|2008.12.09 21:10
|0.8747
|0.00
|0.00
|0.00
|76.69
|27601185
|2008.12.06 15:30
|balance
|DPST-LR-705353: USD 252.00
|25 200.00
|
|0.00
|0.00
|-264.57
|59 025.92
|Closed P/L:
|58 761.35
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|-25 200.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|58 761.35
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|33 561.35
|Equity:
|33 561.35
|Free Margin:
|33 561.35
|
|Details:
|Gross Profit:
|330 887.12
|Gross Loss:
|272 125.77
|Total Net Profit:
|58 761.35
|Profit Factor:
|1.22
|Expected Payoff:
|81.39
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|217 944.63 (86.66%)
|Relative Drawdown:
|86.66% (217 944.63)
|
|Total Trades:
|722
|Short Positions (won %):
|351 (89.17%)
|Long Positions (won %):
|371 (81.94%)
|Profit Trades (% of total):
|617 (85.46%)
|Loss trades (% of total):
|105 (14.54%)
|Largest
|profit trade:
|3 881.28
|loss trade:
|-13 832.06
|Average
|profit trade:
|536.28
|loss trade:
|-2 591.67
|Maximum
|consecutive wins ($):
|37 (40 792.27)
|consecutive losses ($):
|13 (-92 937.18)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|40 792.27 (37)
|consecutive loss (count):
|-92 937.18 (13)
|Average
|consecutive wins:
|10
|consecutive losses:
|2