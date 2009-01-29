UMIS Group Ltd

Account: 1051042 Name: nik Currency: USD 2009 January 29, 20:28
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
14330752009.01.29 02:36sell0.10eurusd1.31320.00001.31122009.01.29 03:491.31270.000.000.005.00
14330762009.01.29 02:36sell0.10eurusd1.31360.00001.31162009.01.29 03:431.31320.000.000.004.00
14330772009.01.29 02:36buy0.10usdchf1.15400.00001.15602009.01.29 03:541.15440.000.000.003.47
14330782009.01.29 02:36sell0.10usdchf1.15350.00001.15152009.01.29 07:451.15510.000.000.00-13.85
14331292009.01.29 03:43sell0.10eurusd1.31300.00001.31102009.01.29 04:141.31100.000.000.0020.00
14331362009.01.29 03:49sell0.10eurusd1.31230.00001.31032009.01.29 06:571.31030.000.000.0020.00
14331462009.01.29 03:54buy0.10usdchf1.15460.00001.15662009.01.29 06:581.15660.000.000.0017.29
14331552009.01.29 04:14sell0.10eurusd1.31070.00001.30872009.01.29 06:571.31060.000.000.001.00
14332172009.01.29 06:57sell0.10eurusd1.30990.00001.30792009.01.29 09:241.31090.000.000.00-10.00
14332192009.01.29 06:57sell0.10eurusd1.31020.00001.30822009.01.29 09:111.31060.000.000.00-4.00
14332212009.01.29 06:58buy0.10usdchf1.15690.00001.15892009.01.29 09:241.15410.000.000.00-24.26
14332852009.01.29 07:45sell0.10usdchf1.15510.00001.15312009.01.29 08:001.15310.000.000.0017.34
14333072009.01.29 08:00sell0.10usdchf1.15320.00001.15122009.01.29 12:541.15550.000.000.00-19.90
14334262009.01.29 09:11sell0.10eurusd1.31020.00001.30822009.01.29 10:031.30910.000.000.0011.00
14334632009.01.29 09:25sell0.10usdchf1.15410.00001.15212009.01.29 10:421.15600.000.000.00-16.44
14334902009.01.29 09:37buy0.10eurusd1.31130.00001.31332009.01.29 14:061.30810.000.000.00-32.00
14335702009.01.29 10:03buy0.10eurusd1.30920.00001.31122009.01.29 14:071.30770.000.000.00-15.00
14337422009.01.29 10:42sell0.10usdchf1.15540.00001.15342009.01.29 13:091.15340.000.000.0017.34
14343532009.01.29 12:54sell0.10usdchf1.15510.00001.15312009.01.29 13:541.15310.000.000.0017.34
14347862009.01.29 14:06sell0.10usdchf1.15090.00001.14892009.01.29 14:541.14890.000.000.0017.41
14347902009.01.29 14:06sell0.10usdchf1.15090.00001.14892009.01.29 14:541.14890.000.000.0017.41
14348052009.01.29 14:07buy0.10eurusd1.30820.00001.31022009.01.29 14:161.31020.000.000.0020.00
14348212009.01.29 14:10buy0.10eurusd1.30790.00001.30992009.01.29 14:151.30990.000.000.0020.00
14348672009.01.29 14:16buy0.10eurusd1.31010.00001.31212009.01.29 14:471.31210.000.000.0020.00
14348692009.01.29 14:16buy0.10eurusd1.31010.00001.31212009.01.29 14:471.31210.000.000.0020.00
14351282009.01.29 15:08sell0.10usdchf1.14720.00001.14522009.01.29 15:331.14520.000.000.0017.46
14351292009.01.29 15:08sell0.10usdchf1.14720.00001.14522009.01.29 15:331.14520.000.000.0017.46
14351302009.01.29 15:08buy0.10eurusd1.31330.00001.31532009.01.29 15:331.31530.000.000.0020.00
14351312009.01.29 15:08buy0.10eurusd1.31330.00001.31532009.01.29 15:331.31530.000.000.0020.00
14352352009.01.29 15:33sell0.10usdchf1.14480.00001.14282009.01.29 16:471.14690.000.000.00-18.31
14352362009.01.29 15:33buy0.10eurusd1.31520.00001.31722009.01.29 16:261.31260.000.000.00-26.00
14352372009.01.29 15:33sell0.10usdchf1.14500.00001.14302009.01.29 16:471.14680.000.000.00-15.70
14352392009.01.29 15:33buy0.10eurusd1.31510.00001.31712009.01.29 16:261.31300.000.000.00-21.00
14355312009.01.29 16:26buy0.10eurusd1.31300.00001.31502009.01.29 16:471.31500.000.000.0020.00
14355332009.01.29 16:26sell0.10eurusd1.31250.00001.31052009.01.29 17:101.31590.000.000.00-34.00
14356522009.01.29 16:47sell0.10usdchf1.14650.00001.13652009.01.29 17:091.14560.000.000.007.86
14356532009.01.29 16:47sell0.10usdchf1.14640.00001.13642009.01.29 17:091.14560.000.000.006.98
14356542009.01.29 16:47buy0.10eurusd1.31480.00001.32482009.01.29 17:111.31500.000.000.002.00
14357982009.01.29 17:10buy0.10usdchf1.14550.00001.15552009.01.29 17:101.14580.000.000.002.62
14357992009.01.29 17:10buy0.10usdchf1.14530.00001.15532009.01.29 17:101.14570.000.000.003.49
14358092009.01.29 17:10sell0.10eurusd1.31560.00001.30562009.01.29 17:101.31550.000.000.001.00
14358152009.01.29 17:11sell0.10eurusd1.31480.00001.30482009.01.29 17:311.31280.000.000.0020.00
14358162009.01.29 17:11sell0.10eurusd1.31470.00001.30472009.01.29 17:311.31280.000.000.0019.00
14358172009.01.29 17:11buy0.10usdchf1.14631.14811.16202009.01.29 17:311.14970.000.000.0029.57
14358182009.01.29 17:11buy0.10usdchf1.14641.14771.16172009.01.29 17:311.14990.000.000.0030.44
14359462009.01.29 17:31buy0.10usdchf1.15010.00001.16012009.01.29 17:571.14350.000.000.00-57.72
14359472009.01.29 17:31buy0.10usdchf1.14990.00001.15992009.01.29 17:571.14350.000.000.00-55.97
14359492009.01.29 17:31sell0.10eurusd1.31240.00001.30242009.01.29 17:571.31100.000.000.0014.00
14359502009.01.29 17:31sell0.10eurusd1.31230.00001.30232009.01.29 17:571.31090.000.000.0014.00
14360882009.01.29 17:57sell0.10eurusd1.31030.00001.30032009.01.29 18:091.30960.000.000.007.00
14360892009.01.29 17:57sell0.10eurusd1.31050.00001.30052009.01.29 18:091.30940.000.000.0011.00
14360902009.01.29 17:57sell0.10usdchf1.14360.00001.13362009.01.29 18:091.14140.000.000.0019.27
14360932009.01.29 17:58sell0.10usdchf1.14360.00001.13362009.01.29 18:091.14130.000.000.0020.15
14362132009.01.29 18:09sell0.10eurusd1.30910.00001.29912009.01.29 18:541.30780.000.000.0013.00
14362142009.01.29 18:09sell0.10usdchf1.14100.00001.13102009.01.29 18:541.14350.000.000.00-21.86
14362162009.01.29 18:09sell0.10usdchf1.14110.00001.13112009.01.29 18:541.14360.000.000.00-21.86
14362182009.01.29 18:09sell0.10eurusd1.30920.00001.29922009.01.29 18:541.30780.000.000.0014.00
14365352009.01.29 18:54sell0.10usdchf1.14320.00001.13322009.01.29 19:311.14670.000.000.00-30.52
14365372009.01.29 18:54sell0.10eurusd1.30800.00001.29802009.01.29 19:311.30540.000.000.0026.00
14365382009.01.29 18:54sell0.10eurusd1.30810.00001.29812009.01.29 19:311.30540.000.000.0027.00
14365432009.01.29 18:54buy0.10usdchf1.14410.00001.15412009.01.29 19:311.14570.000.000.0013.97
14367862009.01.29 19:31buy0.10usdchf1.14670.00001.15672009.01.29 19:541.14890.000.000.0019.15
14367942009.01.29 19:31sell0.10eurusd1.30420.00001.29422009.01.29 19:541.30150.000.000.0027.00
14368072009.01.29 19:32sell0.10eurusd1.30450.00001.29452009.01.29 19:541.30160.000.000.0029.00
14368092009.01.29 19:32buy0.10usdchf1.14650.00001.15652009.01.29 19:531.14900.000.000.0021.76
14371052009.01.29 19:53buy0.10usdchf1.14930.00001.15932009.01.29 19:541.14880.000.000.00-4.35
14371112009.01.29 19:54sell0.10eurusd1.30140.00001.29142009.01.29 20:031.29700.000.000.0044.00
14371122009.01.29 19:54sell0.10eurusd1.30140.00001.29142009.01.29 20:031.29700.000.000.0044.00
14371132009.01.29 19:54buy0.10usdchf1.14890.00001.15892009.01.29 20:031.15000.000.000.009.57
14371142009.01.29 19:54buy0.10usdchf1.14890.00001.15892009.01.29 20:031.15010.000.000.0010.43
14372152009.01.29 20:03sell0.10usdchf1.15020.00001.14022009.01.29 20:031.15040.000.000.00-1.74
14372172009.01.29 20:03sell0.10usdchf1.15010.00001.14012009.01.29 20:031.15060.000.000.00-4.35
14372242009.01.29 20:03sell0.10eurusd1.29630.00001.28632009.01.29 20:111.29450.000.000.0018.00
14372352009.01.29 20:04sell0.10eurusd1.29520.00001.28522009.01.29 20:101.29380.000.000.0014.00
14372382009.01.29 20:04buy0.10usdchf1.15160.00001.16162009.01.29 20:111.15320.000.000.0013.87
14372402009.01.29 20:04buy0.10usdchf1.15140.00001.16142009.01.29 20:111.15340.000.000.0017.34
14372862009.01.29 20:10sell0.10eurusd1.29340.00001.28342009.01.29 20:111.29450.000.000.00-11.00
14331012009.01.29 02:54sell0.20eurusd1.31470.00001.31272009.01.29 03:491.31270.000.000.0040.00
14331022009.01.29 02:54buy0.20usdchf1.15240.00001.15442009.01.29 03:541.15440.000.000.0034.65
14331132009.01.29 03:09sell0.20eurusd1.31520.00001.31322009.01.29 03:431.31320.000.000.0040.00
14331632009.01.29 04:35sell0.20eurusd1.31220.00001.31022009.01.29 06:571.31020.000.000.0040.00
14331882009.01.29 05:57sell0.20usdchf1.15520.00001.15322009.01.29 07:441.15490.000.000.005.20
14332652009.01.29 07:29buy0.20usdchf1.15540.00001.15742009.01.29 09:241.15440.000.000.00-17.33
14332882009.01.29 07:46sell0.20eurusd1.31170.00001.30972009.01.29 09:081.30970.000.000.0040.00
14332892009.01.29 07:46sell0.20eurusd1.31180.00001.30982009.01.29 09:081.30980.000.000.0040.00
14333962009.01.29 09:00sell0.20usdchf1.15470.00001.15272009.01.29 12:541.15550.000.000.00-13.85
14334962009.01.29 09:40sell0.20eurusd1.31170.00001.30972009.01.29 09:591.30970.000.000.0040.00
14335682009.01.29 10:02sell0.20usdchf1.15570.00001.15372009.01.29 10:421.15590.000.000.00-3.46
14335692009.01.29 10:03buy0.20eurusd1.30920.00001.31122009.01.29 14:061.30800.000.000.00-24.00
14335762009.01.29 10:03buy0.20eurusd1.30700.00001.30902009.01.29 14:061.30810.000.000.0022.00
14354412009.01.29 16:14sell0.20usdchf1.14890.00001.14692009.01.29 16:471.14690.000.000.0034.88
14354432009.01.29 16:14buy0.20eurusd1.31110.00001.31312009.01.29 16:261.31310.000.000.0040.00
14354442009.01.29 16:15sell0.20usdchf1.14880.00001.14682009.01.29 16:471.14680.000.000.0034.88
14354452009.01.29 16:15buy0.20eurusd1.31120.00001.31322009.01.29 16:261.31320.000.000.0040.00
14355692009.01.29 16:32buy0.20eurusd1.31190.00001.32192009.01.29 16:471.31500.000.000.0062.00
14356182009.01.29 16:41sell0.20eurusd1.31370.00001.30372009.01.29 17:101.31600.000.000.00-46.00
14359832009.01.29 17:37buy0.20usdchf1.14900.00001.15902009.01.29 17:571.14350.000.000.00-96.20
14359872009.01.29 17:38buy0.20usdchf1.14880.00001.15882009.01.29 17:571.14330.000.000.00-96.21
14360372009.01.29 17:48sell0.20eurusd1.31340.00001.30342009.01.29 17:571.31090.000.000.0050.00
14360402009.01.29 17:48sell0.20eurusd1.31350.00001.30352009.01.29 17:571.31080.000.000.0054.00
14360992009.01.29 17:58sell0.20eurusd1.31140.00001.30142009.01.29 18:091.30940.000.000.0040.00
14362322009.01.29 18:10sell0.20usdchf1.14210.00001.13212009.01.29 18:541.14360.000.000.00-26.23
14362552009.01.29 18:15sell0.20usdchf1.14240.00001.13242009.01.29 18:541.14430.000.000.00-33.21
14365522009.01.29 18:55sell0.20usdchf1.14430.00001.13432009.01.29 19:311.14670.000.000.00-41.86
14366902009.01.29 19:19sell0.20eurusd1.30920.00001.29922009.01.29 19:311.30540.000.000.0076.00
14366912009.01.29 19:19sell0.20eurusd1.30920.00001.29922009.01.29 19:311.30590.000.000.0066.00
14372532009.01.29 20:06sell0.20eurusd1.29640.00001.28642009.01.29 20:101.29360.000.000.0056.00
14332222009.01.29 06:58sell0.40usdchf1.15690.00001.15492009.01.29 07:441.15490.000.000.0069.27
14332942009.01.29 07:49buy0.40usdchf1.15380.00001.15582009.01.29 09:091.15580.000.000.0069.22
14335722009.01.29 10:03sell0.40usdchf1.15630.00001.15432009.01.29 12:071.15430.000.000.0069.31
14335742009.01.29 10:03buy0.40eurusd1.30750.00001.30952009.01.29 14:061.30810.000.000.0024.00
14335832009.01.29 10:04sell0.40usdchf1.15760.00001.15562009.01.29 10:421.15560.000.000.0069.23
14343502009.01.29 12:54buy0.40eurusd1.30490.00001.30692009.01.29 13:041.30690.000.000.0080.00
14356552009.01.29 16:48sell0.40eurusd1.31480.00001.30482009.01.29 17:101.31620.000.000.00-56.00
14360352009.01.29 17:47buy0.40usdchf1.14740.00001.15742009.01.29 17:571.14340.000.000.00-139.93
14360362009.01.29 17:48buy0.40usdchf1.14680.00001.15682009.01.29 17:571.14340.000.000.00-118.94
14360612009.01.29 17:50sell0.40eurusd1.31460.00001.30462009.01.29 17:571.31050.000.000.00164.00
14360642009.01.29 17:50sell0.40eurusd1.31450.00001.30452009.01.29 17:571.31070.000.000.00152.00
14362572009.01.29 18:15sell0.40usdchf1.14310.00001.13312009.01.29 18:541.14440.000.000.00-45.44
14362582009.01.29 18:15sell0.40usdchf1.14350.00001.13352009.01.29 18:541.14440.000.000.00-31.46
14365792009.01.29 19:00sell0.40usdchf1.14540.00001.13542009.01.29 19:311.14670.000.000.00-45.35
14343492009.01.29 12:53buy0.80eurusd1.30520.00001.30722009.01.29 13:051.30720.000.000.00160.00
14356752009.01.29 16:50sell0.80eurusd1.31610.00001.30612009.01.29 17:101.31630.000.000.00-16.00
14360392009.01.29 17:48buy0.80usdchf1.14620.00001.15622009.01.29 17:571.14330.000.000.00-202.92
14360412009.01.29 17:48buy0.80usdchf1.14580.00001.15582009.01.29 17:571.14330.000.000.00-174.93
14362602009.01.29 18:15sell0.80usdchf1.14430.00001.13432009.01.29 18:541.14440.000.000.00-6.99
14362702009.01.29 18:16sell0.80usdchf1.14450.00001.13452009.01.29 18:541.14440.000.000.006.99
14357562009.01.29 17:04sell1.60eurusd1.31720.00001.30722009.01.29 17:091.31580.000.000.00224.00
14360522009.01.29 17:50buy1.60usdchf1.14300.00001.15302009.01.29 17:571.14380.000.000.00111.91
14360602009.01.29 17:50buy1.60usdchf1.14370.00001.15372009.01.29 17:571.14380.000.000.0013.99
14362992009.01.29 18:19sell1.60usdchf1.14550.00001.13552009.01.29 18:541.14440.000.000.00153.79
14363002009.01.29 18:19sell1.60usdchf1.14560.00001.13562009.01.29 18:541.14430.000.000.00181.77
  0.00 0.00 0.00 1 622.94
Closed P/L: 1 622.94
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
14372942009.01.29 20:11sell0.10eurusd1.29430.00001.2843 1.29630.000.000.00-20.00
14372952009.01.29 20:11sell0.10eurusd1.29430.00001.2843 1.29630.000.000.00-20.00
14372962009.01.29 20:11buy0.10usdchf1.15360.00001.1636 1.15240.000.000.00-10.41
14372972009.01.29 20:11buy0.10usdchf1.15350.00001.1635 1.15240.000.000.00-9.55
14373192009.01.29 20:14sell0.20eurusd1.29540.00001.2854 1.29630.000.000.00-18.00
14373202009.01.29 20:14sell0.20eurusd1.29560.00001.2856 1.29630.000.000.00-14.00
14373212009.01.29 20:14buy0.20usdchf1.15240.00001.1624 1.15240.000.000.000.00
14373242009.01.29 20:15buy0.20usdchf1.15230.00001.1623 1.15240.000.000.001.74
14373652009.01.29 20:21sell0.40eurusd1.29650.00001.2865 1.29630.000.000.008.00
  0.00 0.00 0.00 -82.22
 Floating P/L: -82.22
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 622.94 Floating P/L: -82.22 Margin: 1 895.66
Balance: 111 659.79 Equity: 111 577.57 Free Margin: 109 681.91