UMIS Group Ltd
|Account: 1051042
|Name: nik
|Currency: USD
|2009 January 29, 20:28
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1433075
|2009.01.29 02:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3132
|0.0000
|1.3112
|2009.01.29 03:49
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1433076
|2009.01.29 02:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3136
|0.0000
|1.3116
|2009.01.29 03:43
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1433077
|2009.01.29 02:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1540
|0.0000
|1.1560
|2009.01.29 03:54
|1.1544
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|1433078
|2009.01.29 02:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1535
|0.0000
|1.1515
|2009.01.29 07:45
|1.1551
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.85
|1433129
|2009.01.29 03:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3130
|0.0000
|1.3110
|2009.01.29 04:14
|1.3110
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1433136
|2009.01.29 03:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3123
|0.0000
|1.3103
|2009.01.29 06:57
|1.3103
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1433146
|2009.01.29 03:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1546
|0.0000
|1.1566
|2009.01.29 06:58
|1.1566
|0.00
|0.00
|0.00
|17.29
|1433155
|2009.01.29 04:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3107
|0.0000
|1.3087
|2009.01.29 06:57
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1433217
|2009.01.29 06:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3099
|0.0000
|1.3079
|2009.01.29 09:24
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1433219
|2009.01.29 06:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3102
|0.0000
|1.3082
|2009.01.29 09:11
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1433221
|2009.01.29 06:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1569
|0.0000
|1.1589
|2009.01.29 09:24
|1.1541
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.26
|1433285
|2009.01.29 07:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1551
|0.0000
|1.1531
|2009.01.29 08:00
|1.1531
|0.00
|0.00
|0.00
|17.34
|1433307
|2009.01.29 08:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1532
|0.0000
|1.1512
|2009.01.29 12:54
|1.1555
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.90
|1433426
|2009.01.29 09:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3102
|0.0000
|1.3082
|2009.01.29 10:03
|1.3091
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|1433463
|2009.01.29 09:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1541
|0.0000
|1.1521
|2009.01.29 10:42
|1.1560
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.44
|1433490
|2009.01.29 09:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3113
|0.0000
|1.3133
|2009.01.29 14:06
|1.3081
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1433570
|2009.01.29 10:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3092
|0.0000
|1.3112
|2009.01.29 14:07
|1.3077
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|1433742
|2009.01.29 10:42
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1554
|0.0000
|1.1534
|2009.01.29 13:09
|1.1534
|0.00
|0.00
|0.00
|17.34
|1434353
|2009.01.29 12:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1551
|0.0000
|1.1531
|2009.01.29 13:54
|1.1531
|0.00
|0.00
|0.00
|17.34
|1434786
|2009.01.29 14:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1509
|0.0000
|1.1489
|2009.01.29 14:54
|1.1489
|0.00
|0.00
|0.00
|17.41
|1434790
|2009.01.29 14:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1509
|0.0000
|1.1489
|2009.01.29 14:54
|1.1489
|0.00
|0.00
|0.00
|17.41
|1434805
|2009.01.29 14:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3082
|0.0000
|1.3102
|2009.01.29 14:16
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1434821
|2009.01.29 14:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3079
|0.0000
|1.3099
|2009.01.29 14:15
|1.3099
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1434867
|2009.01.29 14:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3101
|0.0000
|1.3121
|2009.01.29 14:47
|1.3121
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1434869
|2009.01.29 14:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3101
|0.0000
|1.3121
|2009.01.29 14:47
|1.3121
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1435128
|2009.01.29 15:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1472
|0.0000
|1.1452
|2009.01.29 15:33
|1.1452
|0.00
|0.00
|0.00
|17.46
|1435129
|2009.01.29 15:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1472
|0.0000
|1.1452
|2009.01.29 15:33
|1.1452
|0.00
|0.00
|0.00
|17.46
|1435130
|2009.01.29 15:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3133
|0.0000
|1.3153
|2009.01.29 15:33
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1435131
|2009.01.29 15:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3133
|0.0000
|1.3153
|2009.01.29 15:33
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1435235
|2009.01.29 15:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1448
|0.0000
|1.1428
|2009.01.29 16:47
|1.1469
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.31
|1435236
|2009.01.29 15:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|1.3172
|2009.01.29 16:26
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|1435237
|2009.01.29 15:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1450
|0.0000
|1.1430
|2009.01.29 16:47
|1.1468
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.70
|1435239
|2009.01.29 15:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3151
|0.0000
|1.3171
|2009.01.29 16:26
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|1435531
|2009.01.29 16:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3130
|0.0000
|1.3150
|2009.01.29 16:47
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1435533
|2009.01.29 16:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3125
|0.0000
|1.3105
|2009.01.29 17:10
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|1435652
|2009.01.29 16:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1465
|0.0000
|1.1365
|2009.01.29 17:09
|1.1456
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|1435653
|2009.01.29 16:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1464
|0.0000
|1.1364
|2009.01.29 17:09
|1.1456
|0.00
|0.00
|0.00
|6.98
|1435654
|2009.01.29 16:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3148
|0.0000
|1.3248
|2009.01.29 17:11
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1435798
|2009.01.29 17:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1455
|0.0000
|1.1555
|2009.01.29 17:10
|1.1458
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|1435799
|2009.01.29 17:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1453
|0.0000
|1.1553
|2009.01.29 17:10
|1.1457
|0.00
|0.00
|0.00
|3.49
|1435809
|2009.01.29 17:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|1.3056
|2009.01.29 17:10
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1435815
|2009.01.29 17:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3148
|0.0000
|1.3048
|2009.01.29 17:31
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1435816
|2009.01.29 17:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3147
|0.0000
|1.3047
|2009.01.29 17:31
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|1435817
|2009.01.29 17:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1463
|1.1481
|1.1620
|2009.01.29 17:31
|1.1497
|0.00
|0.00
|0.00
|29.57
|1435818
|2009.01.29 17:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1464
|1.1477
|1.1617
|2009.01.29 17:31
|1.1499
|0.00
|0.00
|0.00
|30.44
|1435946
|2009.01.29 17:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1501
|0.0000
|1.1601
|2009.01.29 17:57
|1.1435
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.72
|1435947
|2009.01.29 17:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1499
|0.0000
|1.1599
|2009.01.29 17:57
|1.1435
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.97
|1435949
|2009.01.29 17:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3124
|0.0000
|1.3024
|2009.01.29 17:57
|1.3110
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1435950
|2009.01.29 17:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3123
|0.0000
|1.3023
|2009.01.29 17:57
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1436088
|2009.01.29 17:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3103
|0.0000
|1.3003
|2009.01.29 18:09
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1436089
|2009.01.29 17:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3105
|0.0000
|1.3005
|2009.01.29 18:09
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|1436090
|2009.01.29 17:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1436
|0.0000
|1.1336
|2009.01.29 18:09
|1.1414
|0.00
|0.00
|0.00
|19.27
|1436093
|2009.01.29 17:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1436
|0.0000
|1.1336
|2009.01.29 18:09
|1.1413
|0.00
|0.00
|0.00
|20.15
|1436213
|2009.01.29 18:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3091
|0.0000
|1.2991
|2009.01.29 18:54
|1.3078
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|1436214
|2009.01.29 18:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1410
|0.0000
|1.1310
|2009.01.29 18:54
|1.1435
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.86
|1436216
|2009.01.29 18:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1411
|0.0000
|1.1311
|2009.01.29 18:54
|1.1436
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.86
|1436218
|2009.01.29 18:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3092
|0.0000
|1.2992
|2009.01.29 18:54
|1.3078
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1436535
|2009.01.29 18:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1432
|0.0000
|1.1332
|2009.01.29 19:31
|1.1467
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.52
|1436537
|2009.01.29 18:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3080
|0.0000
|1.2980
|2009.01.29 19:31
|1.3054
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|1436538
|2009.01.29 18:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3081
|0.0000
|1.2981
|2009.01.29 19:31
|1.3054
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|1436543
|2009.01.29 18:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1441
|0.0000
|1.1541
|2009.01.29 19:31
|1.1457
|0.00
|0.00
|0.00
|13.97
|1436786
|2009.01.29 19:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1467
|0.0000
|1.1567
|2009.01.29 19:54
|1.1489
|0.00
|0.00
|0.00
|19.15
|1436794
|2009.01.29 19:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3042
|0.0000
|1.2942
|2009.01.29 19:54
|1.3015
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|1436807
|2009.01.29 19:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3045
|0.0000
|1.2945
|2009.01.29 19:54
|1.3016
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|1436809
|2009.01.29 19:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1465
|0.0000
|1.1565
|2009.01.29 19:53
|1.1490
|0.00
|0.00
|0.00
|21.76
|1437105
|2009.01.29 19:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1493
|0.0000
|1.1593
|2009.01.29 19:54
|1.1488
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.35
|1437111
|2009.01.29 19:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3014
|0.0000
|1.2914
|2009.01.29 20:03
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1437112
|2009.01.29 19:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3014
|0.0000
|1.2914
|2009.01.29 20:03
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|1437113
|2009.01.29 19:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1489
|0.0000
|1.1589
|2009.01.29 20:03
|1.1500
|0.00
|0.00
|0.00
|9.57
|1437114
|2009.01.29 19:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1489
|0.0000
|1.1589
|2009.01.29 20:03
|1.1501
|0.00
|0.00
|0.00
|10.43
|1437215
|2009.01.29 20:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1502
|0.0000
|1.1402
|2009.01.29 20:03
|1.1504
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|1437217
|2009.01.29 20:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1501
|0.0000
|1.1401
|2009.01.29 20:03
|1.1506
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.35
|1437224
|2009.01.29 20:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2963
|0.0000
|1.2863
|2009.01.29 20:11
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1437235
|2009.01.29 20:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2952
|0.0000
|1.2852
|2009.01.29 20:10
|1.2938
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1437238
|2009.01.29 20:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1516
|0.0000
|1.1616
|2009.01.29 20:11
|1.1532
|0.00
|0.00
|0.00
|13.87
|1437240
|2009.01.29 20:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1514
|0.0000
|1.1614
|2009.01.29 20:11
|1.1534
|0.00
|0.00
|0.00
|17.34
|1437286
|2009.01.29 20:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2934
|0.0000
|1.2834
|2009.01.29 20:11
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|1433101
|2009.01.29 02:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3147
|0.0000
|1.3127
|2009.01.29 03:49
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1433102
|2009.01.29 02:54
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1524
|0.0000
|1.1544
|2009.01.29 03:54
|1.1544
|0.00
|0.00
|0.00
|34.65
|1433113
|2009.01.29 03:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|1.3132
|2009.01.29 03:43
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1433163
|2009.01.29 04:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3122
|0.0000
|1.3102
|2009.01.29 06:57
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1433188
|2009.01.29 05:57
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1552
|0.0000
|1.1532
|2009.01.29 07:44
|1.1549
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|1433265
|2009.01.29 07:29
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1554
|0.0000
|1.1574
|2009.01.29 09:24
|1.1544
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.33
|1433288
|2009.01.29 07:46
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3117
|0.0000
|1.3097
|2009.01.29 09:08
|1.3097
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1433289
|2009.01.29 07:46
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3118
|0.0000
|1.3098
|2009.01.29 09:08
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1433396
|2009.01.29 09:00
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1547
|0.0000
|1.1527
|2009.01.29 12:54
|1.1555
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.85
|1433496
|2009.01.29 09:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3117
|0.0000
|1.3097
|2009.01.29 09:59
|1.3097
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1433568
|2009.01.29 10:02
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1557
|0.0000
|1.1537
|2009.01.29 10:42
|1.1559
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.46
|1433569
|2009.01.29 10:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3092
|0.0000
|1.3112
|2009.01.29 14:06
|1.3080
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|1433576
|2009.01.29 10:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3070
|0.0000
|1.3090
|2009.01.29 14:06
|1.3081
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1435441
|2009.01.29 16:14
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1489
|0.0000
|1.1469
|2009.01.29 16:47
|1.1469
|0.00
|0.00
|0.00
|34.88
|1435443
|2009.01.29 16:14
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3111
|0.0000
|1.3131
|2009.01.29 16:26
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1435444
|2009.01.29 16:15
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1488
|0.0000
|1.1468
|2009.01.29 16:47
|1.1468
|0.00
|0.00
|0.00
|34.88
|1435445
|2009.01.29 16:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3112
|0.0000
|1.3132
|2009.01.29 16:26
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1435569
|2009.01.29 16:32
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3119
|0.0000
|1.3219
|2009.01.29 16:47
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|1435618
|2009.01.29 16:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3137
|0.0000
|1.3037
|2009.01.29 17:10
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|1435983
|2009.01.29 17:37
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1490
|0.0000
|1.1590
|2009.01.29 17:57
|1.1435
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.20
|1435987
|2009.01.29 17:38
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1488
|0.0000
|1.1588
|2009.01.29 17:57
|1.1433
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.21
|1436037
|2009.01.29 17:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3134
|0.0000
|1.3034
|2009.01.29 17:57
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1436040
|2009.01.29 17:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3135
|0.0000
|1.3035
|2009.01.29 17:57
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|1436099
|2009.01.29 17:58
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3114
|0.0000
|1.3014
|2009.01.29 18:09
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1436232
|2009.01.29 18:10
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1421
|0.0000
|1.1321
|2009.01.29 18:54
|1.1436
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.23
|1436255
|2009.01.29 18:15
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1424
|0.0000
|1.1324
|2009.01.29 18:54
|1.1443
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.21
|1436552
|2009.01.29 18:55
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1443
|0.0000
|1.1343
|2009.01.29 19:31
|1.1467
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.86
|1436690
|2009.01.29 19:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3092
|0.0000
|1.2992
|2009.01.29 19:31
|1.3054
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|1436691
|2009.01.29 19:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3092
|0.0000
|1.2992
|2009.01.29 19:31
|1.3059
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|1437253
|2009.01.29 20:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2964
|0.0000
|1.2864
|2009.01.29 20:10
|1.2936
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|1433222
|2009.01.29 06:58
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1569
|0.0000
|1.1549
|2009.01.29 07:44
|1.1549
|0.00
|0.00
|0.00
|69.27
|1433294
|2009.01.29 07:49
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1538
|0.0000
|1.1558
|2009.01.29 09:09
|1.1558
|0.00
|0.00
|0.00
|69.22
|1433572
|2009.01.29 10:03
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1563
|0.0000
|1.1543
|2009.01.29 12:07
|1.1543
|0.00
|0.00
|0.00
|69.31
|1433574
|2009.01.29 10:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3075
|0.0000
|1.3095
|2009.01.29 14:06
|1.3081
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1433583
|2009.01.29 10:04
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1576
|0.0000
|1.1556
|2009.01.29 10:42
|1.1556
|0.00
|0.00
|0.00
|69.23
|1434350
|2009.01.29 12:54
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3049
|0.0000
|1.3069
|2009.01.29 13:04
|1.3069
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1435655
|2009.01.29 16:48
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3148
|0.0000
|1.3048
|2009.01.29 17:10
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|1436035
|2009.01.29 17:47
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1474
|0.0000
|1.1574
|2009.01.29 17:57
|1.1434
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.93
|1436036
|2009.01.29 17:48
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1468
|0.0000
|1.1568
|2009.01.29 17:57
|1.1434
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.94
|1436061
|2009.01.29 17:50
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3146
|0.0000
|1.3046
|2009.01.29 17:57
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|164.00
|1436064
|2009.01.29 17:50
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3145
|0.0000
|1.3045
|2009.01.29 17:57
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|1436257
|2009.01.29 18:15
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1431
|0.0000
|1.1331
|2009.01.29 18:54
|1.1444
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.44
|1436258
|2009.01.29 18:15
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1435
|0.0000
|1.1335
|2009.01.29 18:54
|1.1444
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.46
|1436579
|2009.01.29 19:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1454
|0.0000
|1.1354
|2009.01.29 19:31
|1.1467
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.35
|1434349
|2009.01.29 12:53
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3052
|0.0000
|1.3072
|2009.01.29 13:05
|1.3072
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1435675
|2009.01.29 16:50
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|1.3061
|2009.01.29 17:10
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1436039
|2009.01.29 17:48
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1462
|0.0000
|1.1562
|2009.01.29 17:57
|1.1433
|0.00
|0.00
|0.00
|-202.92
|1436041
|2009.01.29 17:48
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1458
|0.0000
|1.1558
|2009.01.29 17:57
|1.1433
|0.00
|0.00
|0.00
|-174.93
|1436260
|2009.01.29 18:15
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1443
|0.0000
|1.1343
|2009.01.29 18:54
|1.1444
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.99
|1436270
|2009.01.29 18:16
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1445
|0.0000
|1.1345
|2009.01.29 18:54
|1.1444
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|1435756
|2009.01.29 17:04
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3072
|2009.01.29 17:09
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|1436052
|2009.01.29 17:50
|buy
|1.60
|usdchf
|1.1430
|0.0000
|1.1530
|2009.01.29 17:57
|1.1438
|0.00
|0.00
|0.00
|111.91
|1436060
|2009.01.29 17:50
|buy
|1.60
|usdchf
|1.1437
|0.0000
|1.1537
|2009.01.29 17:57
|1.1438
|0.00
|0.00
|0.00
|13.99
|1436299
|2009.01.29 18:19
|sell
|1.60
|usdchf
|1.1455
|0.0000
|1.1355
|2009.01.29 18:54
|1.1444
|0.00
|0.00
|0.00
|153.79
|1436300
|2009.01.29 18:19
|sell
|1.60
|usdchf
|1.1456
|0.0000
|1.1356
|2009.01.29 18:54
|1.1443
|0.00
|0.00
|0.00
|181.77
|
|0.00
|0.00
|0.00
|1 622.94
|Closed P/L:
|1 622.94
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1437294
|2009.01.29 20:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2943
|0.0000
|1.2843
|
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1437295
|2009.01.29 20:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2943
|0.0000
|1.2843
|
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1437296
|2009.01.29 20:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1536
|0.0000
|1.1636
|
|1.1524
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.41
|1437297
|2009.01.29 20:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1535
|0.0000
|1.1635
|
|1.1524
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.55
|1437319
|2009.01.29 20:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2954
|0.0000
|1.2854
|
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|1437320
|2009.01.29 20:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2956
|0.0000
|1.2856
|
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|1437321
|2009.01.29 20:14
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1524
|0.0000
|1.1624
|
|1.1524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1437324
|2009.01.29 20:15
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1523
|0.0000
|1.1623
|
|1.1524
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|1437365
|2009.01.29 20:21
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2965
|0.0000
|1.2865
|
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.22
|
|Floating P/L:
|-82.22
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 622.94
|Floating P/L:
|-82.22
|Margin:
|1 895.66
|Balance:
|111 659.79
|Equity:
|111 577.57
|Free Margin:
|109 681.91