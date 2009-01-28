UMIS Group Ltd

Account: 1051042 Name: nik Currency: USD 2009 January 29, 07:51
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
14270612009.01.28 01:45sell0.10usdchf1.14070.00001.13872009.01.28 03:301.13870.000.000.0017.56
14270622009.01.28 01:45sell0.10usdchf1.14060.00001.13862009.01.28 03:301.13860.000.000.0017.57
14270872009.01.28 02:16buy0.10eurusd1.32130.00001.32332009.01.28 03:301.32330.000.000.0020.00
14271292009.01.28 02:44buy0.10eurusd1.32230.00001.32432009.01.28 03:301.32430.000.000.0020.00
14271572009.01.28 03:30buy0.10eurusd1.32360.00001.32562009.01.28 04:231.31960.000.000.00-40.00
14271582009.01.28 03:30sell0.10usdchf1.13820.00001.13622009.01.28 04:281.14080.000.000.00-22.79
14271592009.01.28 03:30sell0.10usdchf1.13850.00001.13652009.01.28 04:271.14120.000.000.00-23.66
14271612009.01.28 03:30buy0.10eurusd1.32450.00001.32652009.01.28 04:281.32040.000.000.00-41.00
14271702009.01.28 03:33buy0.20eurusd1.32290.00001.32492009.01.28 04:281.32040.000.000.00-50.00
14271732009.01.28 03:37buy0.20eurusd1.32200.00001.32402009.01.28 04:231.31950.000.000.00-50.00
14271742009.01.28 03:38sell0.20usdchf1.13990.00001.13792009.01.28 04:281.14080.000.000.00-15.78
14271752009.01.28 03:38buy0.40eurusd1.32140.00001.32342009.01.28 04:281.32040.000.000.00-40.00
14271762009.01.28 03:38sell0.20usdchf1.14010.00001.13812009.01.28 04:271.14120.000.000.00-19.28
14271822009.01.28 03:42buy0.40eurusd1.32030.00001.32232009.01.28 04:231.31970.000.000.00-24.00
14271972009.01.28 03:46buy0.80eurusd1.31980.00001.32182009.01.28 04:281.32040.000.000.0048.00
14272022009.01.28 03:50sell0.40usdchf1.14140.00001.13942009.01.28 04:281.14080.000.000.0021.04
14272042009.01.28 03:50buy0.80eurusd1.31880.00001.32082009.01.28 04:231.31930.000.000.0040.00
14272052009.01.28 03:50buy1.60eurusd1.31830.00001.32032009.01.28 04:281.32030.000.000.00320.00
14272132009.01.28 03:54sell0.40usdchf1.14180.00001.13982009.01.28 04:271.14120.000.000.0021.03
14272142009.01.28 03:54buy1.60eurusd1.31730.00001.31932009.01.28 04:231.31930.000.000.00320.00
14272392009.01.28 04:23buy0.10eurusd1.31970.00001.32172009.01.28 04:271.32010.000.000.004.00
14272442009.01.28 04:27buy0.10eurusd1.32030.00001.32232009.01.28 04:281.32040.000.000.001.00
14272462009.01.28 04:28sell0.10usdchf1.14040.00001.13842009.01.28 04:281.14080.000.000.00-3.51
14272482009.01.28 04:28sell0.10usdchf1.14060.00001.13862009.01.28 04:561.13860.000.000.0017.57
14272492009.01.28 04:29sell0.10usdchf1.14050.00001.13852009.01.28 04:561.13850.000.000.0017.57
14272502009.01.28 04:29buy0.10eurusd1.32080.00001.32282009.01.28 04:431.32130.000.000.005.00
14272512009.01.28 04:29buy0.10eurusd1.32070.00001.32272009.01.28 04:551.32270.000.000.0020.00
14272602009.01.28 04:33buy0.20eurusd1.31930.00001.32132009.01.28 04:431.32130.000.000.0040.00
14272682009.01.28 04:43buy0.10eurusd1.32140.00001.32342009.01.28 04:571.32340.000.000.0020.00
14272762009.01.28 04:55buy0.10eurusd1.32290.00001.32492009.01.28 05:081.32490.000.000.0020.00
14272792009.01.28 04:56sell0.10usdchf1.13830.00001.13632009.01.28 08:531.13800.000.000.002.64
14272802009.01.28 04:56sell0.10usdchf1.13840.00001.13642009.01.28 08:271.13810.000.000.002.64
14272812009.01.28 04:57buy0.10eurusd1.32350.00001.32552009.01.28 05:231.32390.000.000.004.00
14272992009.01.28 05:08buy0.10eurusd1.32520.00001.32722009.01.28 05:241.32430.000.000.00-9.00
14273182009.01.28 05:13buy0.20eurusd1.32360.00001.32562009.01.28 05:241.32420.000.000.0012.00
14273212009.01.28 05:14buy0.40eurusd1.32210.00001.32412009.01.28 05:231.32410.000.000.0080.00
14273222009.01.28 05:14buy0.20eurusd1.32190.00001.32392009.01.28 05:231.32390.000.000.0040.00
14273362009.01.28 05:24sell0.10eurusd1.32410.00001.32212009.01.28 05:351.32400.000.000.001.00
14273372009.01.28 05:24buy0.10eurusd1.32470.00001.32672009.01.28 07:321.32520.000.000.005.00
14273512009.01.28 05:29sell0.20eurusd1.32570.00001.32372009.01.28 05:351.32370.000.000.0040.00
14273622009.01.28 05:35sell0.10eurusd1.32360.00001.32162009.01.28 06:251.32320.000.000.004.00
14273822009.01.28 05:57sell0.20eurusd1.32520.00001.32322009.01.28 06:251.32320.000.000.0040.00
14274022009.01.28 06:25sell0.10eurusd1.32290.00001.32092009.01.28 08:061.32440.000.000.00-15.00
14274032009.01.28 06:25buy0.20eurusd1.32320.00001.32522009.01.28 07:321.32520.000.000.0040.00
14274512009.01.28 07:26sell0.20eurusd1.32440.00001.32242009.01.28 08:061.32420.000.000.004.00
14274632009.01.28 07:32buy0.10eurusd1.32530.00001.32732009.01.28 07:591.32610.000.000.008.00
14274812009.01.28 07:41buy0.20eurusd1.32370.00001.32572009.01.28 07:591.32570.000.000.0040.00
14275102009.01.28 07:59sell0.40eurusd1.32630.00001.32432009.01.28 08:061.32430.000.000.0080.00
14275122009.01.28 07:59buy0.10eurusd1.32660.00001.32862009.01.28 08:521.32540.000.000.00-12.00
14275382009.01.28 08:06buy0.20eurusd1.32500.00001.32702009.01.28 08:521.32540.000.000.008.00
14275402009.01.28 08:06sell0.10eurusd1.32400.00001.32202009.01.28 09:441.32360.000.000.004.00
14275442009.01.28 08:07buy0.40eurusd1.32350.00001.32552009.01.28 08:521.32550.000.000.0080.00
14275692009.01.28 08:17sell0.20usdchf1.13990.00001.13792009.01.28 08:531.13790.000.000.0035.15
14275702009.01.28 08:17sell0.20usdchf1.14000.00001.13802009.01.28 08:271.13800.000.000.0035.15
14275952009.01.28 08:27buy0.10usdchf1.13810.00001.14012009.01.28 09:311.14010.000.000.0017.54
14276302009.01.28 08:52sell0.20eurusd1.32560.00001.32362009.01.28 09:441.32360.000.000.0040.00
14276312009.01.28 08:52sell0.10eurusd1.32560.00001.32362009.01.28 09:441.32360.000.000.0020.00
14276352009.01.28 08:53buy0.10usdchf1.13810.00001.14012009.01.28 09:311.14010.000.000.0017.54
14277062009.01.28 09:32buy0.10usdchf1.13980.00001.14182009.01.28 10:131.13920.000.000.00-5.27
14277072009.01.28 09:32buy0.10usdchf1.13950.00001.14152009.01.28 10:131.13920.000.000.00-2.63
14277302009.01.28 09:44sell0.10eurusd1.32350.00001.32152009.01.28 10:131.32360.000.000.00-1.00
14277312009.01.28 09:44sell0.10eurusd1.32330.00001.32132009.01.28 10:131.32370.000.000.00-4.00
14277412009.01.28 09:47buy0.20usdchf1.13820.00001.14022009.01.28 10:131.13920.000.000.0017.56
14277462009.01.28 09:49buy0.20usdchf1.13800.00001.14002009.01.28 10:131.13920.000.000.0021.07
14277832009.01.28 10:08sell0.20eurusd1.32480.00001.32282009.01.28 10:131.32370.000.000.0022.00
14277842009.01.28 10:08sell0.20eurusd1.32510.00001.32312009.01.28 10:131.32370.000.000.0028.00
14278032009.01.28 10:13sell0.10usdchf1.13920.00001.13722009.01.28 10:311.13720.000.000.0017.59
14278042009.01.28 10:13sell0.10usdchf1.13910.00001.13712009.01.28 10:311.13710.000.000.0017.59
14278062009.01.28 10:13sell0.10eurusd1.32320.00001.32122009.01.28 10:431.32450.000.000.00-13.00
14278082009.01.28 10:13sell0.10eurusd1.32300.00001.32102009.01.28 10:471.32420.000.000.00-12.00
14279012009.01.28 10:30sell0.20eurusd1.32450.00001.32252009.01.28 10:471.32420.000.000.006.00
14279062009.01.28 10:31sell0.10usdchf1.13670.00001.13472009.01.28 11:021.13470.000.000.0017.63
14279072009.01.28 10:31sell0.10usdchf1.13660.00001.13462009.01.28 11:031.13460.000.000.0017.63
14279082009.01.28 10:31sell0.20eurusd1.32470.00001.32272009.01.28 10:431.32450.000.000.004.00
14279472009.01.28 10:40sell0.40eurusd1.32600.00001.32402009.01.28 10:471.32400.000.000.0080.00
14279482009.01.28 10:40sell0.40eurusd1.32650.00001.32452009.01.28 10:431.32450.000.000.0080.00
14279682009.01.28 10:43buy0.10eurusd1.32470.00001.32672009.01.28 10:591.32670.000.000.0020.00
14279882009.01.28 10:47buy0.10eurusd1.32400.00001.32602009.01.28 10:581.32600.000.000.0020.00
14280212009.01.28 10:58buy0.10eurusd1.32600.00001.32802009.01.28 11:021.32800.000.000.0020.00
14280302009.01.28 10:59buy0.10eurusd1.32700.00001.32902009.01.28 11:031.32900.000.000.0020.00
14280532009.01.28 11:02buy0.10eurusd1.32860.00001.33062009.01.28 11:101.33060.000.000.0020.00
14280602009.01.28 11:03sell0.10usdchf1.13440.00001.13242009.01.28 11:271.13420.000.000.001.76
14280632009.01.28 11:03sell0.10usdchf1.13460.00001.13262009.01.28 11:271.13420.000.000.003.53
14280652009.01.28 11:03buy0.10eurusd1.32930.00001.33132009.01.28 11:121.33130.000.000.0020.00
14281192009.01.28 11:10buy0.10eurusd1.33100.00001.33302009.01.28 11:271.32940.000.000.00-16.00
14281372009.01.28 11:12buy0.10eurusd1.33160.00001.33362009.01.28 11:271.32890.000.000.00-27.00
14281472009.01.28 11:13buy0.20eurusd1.32990.00001.33192009.01.28 11:271.32860.000.000.00-26.00
14281932009.01.28 11:17buy0.20eurusd1.32950.00001.33152009.01.28 11:271.32940.000.000.00-2.00
14282072009.01.28 11:19buy0.40eurusd1.32840.00001.33042009.01.28 11:271.32860.000.000.008.00
14282132009.01.28 11:19buy0.40eurusd1.32780.00001.32982009.01.28 11:271.32950.000.000.0068.00
14282232009.01.28 11:20buy0.80eurusd1.32670.00001.32872009.01.28 11:261.32870.000.000.00160.00
14282242009.01.28 11:20sell0.20usdchf1.13600.00001.13402009.01.28 11:271.13410.000.000.0033.51
14282722009.01.28 11:27buy0.10eurusd1.32920.00001.33122009.01.28 11:271.32970.000.000.005.00
14282782009.01.28 11:27sell0.10usdchf1.13390.00001.13192009.01.28 11:491.13410.000.000.00-1.76
14282792009.01.28 11:27buy0.10eurusd1.32980.00001.33182009.01.28 11:481.32990.000.000.001.00
14282802009.01.28 11:27buy0.10eurusd1.32970.00001.33172009.01.28 11:391.32990.000.000.002.00
14282812009.01.28 11:27sell0.10usdchf1.13370.00001.13172009.01.28 11:491.13430.000.000.00-5.29
14282982009.01.28 11:30sell0.20usdchf1.13520.00001.13322009.01.28 11:481.13410.000.000.0019.40
14283032009.01.28 11:30sell0.20usdchf1.13540.00001.13342009.01.28 11:481.13420.000.000.0021.16
14283052009.01.28 11:30buy0.20eurusd1.32830.00001.33032009.01.28 11:481.33030.000.000.0040.00
14283062009.01.28 11:30buy0.20eurusd1.32780.00001.32982009.01.28 11:391.32980.000.000.0040.00
14283912009.01.28 11:39buy0.10eurusd1.33010.00001.33212009.01.28 11:491.32990.000.000.00-2.00
14284102009.01.28 11:41buy0.20eurusd1.32860.00001.33062009.01.28 11:481.33000.000.000.0028.00
14284612009.01.28 11:49sell0.10usdchf1.13380.00001.13182009.01.28 12:381.13650.000.000.00-23.76
14284622009.01.28 11:49buy0.10eurusd1.33030.00001.33232009.01.28 12:381.32700.000.000.00-33.00
14284632009.01.28 11:49sell0.10usdchf1.13390.00001.13192009.01.28 13:581.14250.000.000.00-75.27
14284652009.01.28 11:49buy0.10eurusd1.33020.00001.33222009.01.28 12:391.32680.000.000.00-34.00
14285052009.01.28 11:52buy0.20eurusd1.32880.00001.33082009.01.28 12:381.32710.000.000.00-34.00
14285072009.01.28 11:52buy0.20eurusd1.32870.00001.33072009.01.28 12:381.32710.000.000.00-32.00
14285542009.01.28 11:58sell0.20usdchf1.13530.00001.13332009.01.28 12:381.13620.000.000.00-15.84
14285552009.01.28 11:58sell0.20usdchf1.13540.00001.13342009.01.28 13:581.14250.000.000.00-124.29
14286792009.01.28 12:14buy0.40eurusd1.32700.00001.32902009.01.28 12:381.32720.000.000.008.00
14286812009.01.28 12:14buy0.40eurusd1.32720.00001.32922009.01.28 12:381.32720.000.000.000.00
14287092009.01.28 12:17sell0.40usdchf1.13680.00001.13482009.01.28 12:381.13640.000.000.0014.08
14287102009.01.28 12:17buy0.80eurusd1.32530.00001.32732009.01.28 12:381.32730.000.000.00160.00
14287112009.01.28 12:17sell0.40usdchf1.13710.00001.13512009.01.28 13:581.14250.000.000.00-189.06
14287122009.01.28 12:17buy0.80eurusd1.32520.00001.32722009.01.28 12:381.32720.000.000.00160.00
14287822009.01.28 12:29sell0.80usdchf1.13840.00001.13642009.01.28 12:381.13640.000.000.00140.80
14288492009.01.28 12:38buy0.10usdchf1.13640.00001.13842009.01.28 12:441.13840.000.000.0017.57
14288522009.01.28 12:38sell0.10eurusd1.32690.00001.32492009.01.28 12:551.32650.000.000.004.00
14288532009.01.28 12:39sell0.10eurusd1.32680.00001.32482009.01.28 12:551.32630.000.000.005.00
14288942009.01.28 12:44sell0.80usdchf1.13890.00001.13692009.01.28 13:581.14250.000.000.00-252.08
14288962009.01.28 12:44buy0.10usdchf1.13940.00001.14142009.01.28 13:181.14140.000.000.0017.52
14289182009.01.28 12:47sell0.20eurusd1.32850.00001.32652009.01.28 12:551.32650.000.000.0040.00
14289222009.01.28 12:47sell0.20eurusd1.32830.00001.32632009.01.28 12:551.32630.000.000.0040.00
14289622009.01.28 12:55sell1.60usdchf1.14070.00001.13872009.01.28 13:571.14240.000.000.00-238.10
14289632009.01.28 12:55sell0.10eurusd1.32590.00001.32392009.01.28 13:131.32570.000.000.002.00
14289652009.01.28 12:55sell0.10eurusd1.32610.00001.32412009.01.28 13:141.32560.000.000.005.00
14289932009.01.28 13:01sell0.20eurusd1.32760.00001.32562009.01.28 13:131.32560.000.000.0040.00
14289942009.01.28 13:01sell0.20eurusd1.32770.00001.32572009.01.28 13:131.32570.000.000.0040.00
14290572009.01.28 13:14sell0.10eurusd1.32520.00001.32322009.01.28 13:361.32320.000.000.0020.00
14290592009.01.28 13:14sell0.10eurusd1.32520.00001.32322009.01.28 13:361.32320.000.000.0020.00
14290852009.01.28 13:19buy0.10usdchf1.14170.00001.14372009.01.28 13:301.14180.000.000.000.88
14291142009.01.28 13:23buy0.20usdchf1.14010.00001.14212009.01.28 13:301.14210.000.000.0035.02
14291712009.01.28 13:30sell3.20usdchf1.14230.00001.14032009.01.28 13:571.14240.000.000.00-28.01
14291742009.01.28 13:30buy0.10usdchf1.14300.00001.14502009.01.28 13:571.14210.000.000.00-7.88
14291982009.01.28 13:33sell6.40usdchf1.14400.00001.14202009.01.28 13:571.14240.000.000.00896.36
14292232009.01.28 13:36sell0.10eurusd1.32320.00001.32122009.01.28 13:571.32530.000.000.00-21.00
14292262009.01.28 13:36sell0.10eurusd1.32270.00001.32072009.01.28 13:571.32530.000.000.00-26.00
14292362009.01.28 13:37sell0.20eurusd1.32420.00001.32222009.01.28 13:571.32530.000.000.00-22.00
14292522009.01.28 13:40sell0.20eurusd1.32470.00001.32272009.01.28 13:571.32530.000.000.00-12.00
14293182009.01.28 13:51sell0.40eurusd1.32570.00001.32372009.01.28 13:571.32530.000.000.0016.00
14293482009.01.28 13:57sell0.10eurusd1.32500.00001.32302009.01.28 15:581.32880.000.000.00-38.00
14293502009.01.28 13:58sell0.10eurusd1.32490.00001.32292009.01.28 15:581.32880.000.000.00-39.00
14293522009.01.28 13:58buy0.10usdchf1.14260.00001.14462009.01.28 15:581.14080.000.000.00-15.78
14293532009.01.28 13:58buy0.10usdchf1.14230.00001.14432009.01.28 15:581.14080.000.000.00-13.15
14295792009.01.28 14:48sell0.20eurusd1.32640.00001.32442009.01.28 15:581.32880.000.000.00-48.00
14295802009.01.28 14:48sell0.20eurusd1.32660.00001.32462009.01.28 15:581.32880.000.000.00-44.00
14296422009.01.28 15:01buy0.20usdchf1.14020.00001.14222009.01.28 15:571.14080.000.000.0010.52
14296432009.01.28 15:02buy0.20usdchf1.14010.00001.14212009.01.28 15:571.14080.000.000.0012.27
14298202009.01.28 15:34sell0.40eurusd1.32850.00001.32652009.01.28 15:571.32880.000.000.00-12.00
14298212009.01.28 15:34sell0.40eurusd1.32850.00001.32652009.01.28 15:571.32870.000.000.00-8.00
14298732009.01.28 15:41sell0.80eurusd1.33040.00001.32842009.01.28 15:571.32840.000.000.00160.00
14298752009.01.28 15:41sell0.80eurusd1.33040.00001.32842009.01.28 15:571.32840.000.000.00160.00
14300052009.01.28 15:58sell0.10usdchf1.14090.00001.13892009.01.28 17:101.14030.000.000.005.26
14300062009.01.28 15:58buy0.10eurusd1.32860.00001.33062009.01.28 16:251.32880.000.000.002.00
14300082009.01.28 15:58buy0.10eurusd1.32870.00001.33072009.01.28 16:201.32780.000.000.00-9.00
14300092009.01.28 15:58sell0.10usdchf1.14100.00001.13902009.01.28 17:101.14040.000.000.005.26
14300262009.01.28 15:59sell0.20usdchf1.14240.00001.14042009.01.28 17:101.14040.000.000.0035.08
14300282009.01.28 15:59sell0.20usdchf1.14250.00001.14052009.01.28 17:101.14050.000.000.0035.07
14300402009.01.28 16:01buy0.20eurusd1.32680.00001.32882009.01.28 16:241.32880.000.000.0040.00
14300642009.01.28 16:03buy0.20eurusd1.32720.00001.32922009.01.28 16:201.32760.000.000.008.00
14301582009.01.28 16:14buy0.40eurusd1.32560.00001.32762009.01.28 16:201.32760.000.000.0080.00
14302042009.01.28 16:20sell0.10eurusd1.32770.00001.32572009.01.28 16:421.32670.000.000.0010.00
14302382009.01.28 16:25buy0.10eurusd1.32890.00001.33092009.01.28 16:521.32850.000.000.00-4.00
14302732009.01.28 16:28sell0.20eurusd1.32930.00001.32732009.01.28 16:411.32730.000.000.0040.00
14304152009.01.28 16:42buy0.20eurusd1.32650.00001.32852009.01.28 16:521.32850.000.000.0040.00
14304162009.01.28 16:42sell0.10eurusd1.32640.00001.32442009.01.28 17:131.32900.000.000.00-26.00
14304852009.01.28 16:52sell0.20eurusd1.32790.00001.32592009.01.28 17:131.32910.000.000.00-24.00
14304892009.01.28 16:52buy0.10eurusd1.32870.00001.33072009.01.28 17:111.33070.000.000.0020.00
14305662009.01.28 17:04sell0.40eurusd1.32950.00001.32752009.01.28 17:121.33020.000.000.00-28.00
14305962009.01.28 17:10sell0.10usdchf1.14000.00001.13802009.01.28 17:321.13970.000.000.002.63
14306032009.01.28 17:11buy0.10eurusd1.33200.00001.33402009.01.28 17:351.32920.000.000.00-28.00
14306062009.01.28 17:11sell0.10usdchf1.13850.00001.13652009.01.28 17:351.13900.000.000.00-4.39
14306072009.01.28 17:11sell0.80eurusd1.33220.00001.33022009.01.28 17:121.33020.000.000.00160.00
14306142009.01.28 17:12buy0.20eurusd1.33050.00001.33252009.01.28 17:351.32890.000.000.00-32.00
14306262009.01.28 17:13buy0.40eurusd1.32880.00001.33082009.01.28 17:351.32920.000.000.0016.00
14306272009.01.28 17:13sell0.20usdchf1.14100.00001.13902009.01.28 17:351.13900.000.000.0035.12
14306292009.01.28 17:13buy0.10eurusd1.32900.00001.33102009.01.28 17:351.32940.000.000.004.00
14306312009.01.28 17:13sell0.20usdchf1.14150.00001.13952009.01.28 17:311.13950.000.000.0035.10
14306662009.01.28 17:17buy0.20eurusd1.32740.00001.32942009.01.28 17:341.32940.000.000.0040.00
14306672009.01.28 17:17buy0.80eurusd1.32730.00001.32932009.01.28 17:341.32930.000.000.00160.00
14307522009.01.28 17:32sell0.10usdchf1.13940.00001.13742009.01.28 19:031.14350.000.000.00-35.85
14307642009.01.28 17:35buy0.10eurusd1.32950.00001.33152009.01.28 19:031.32480.000.000.00-47.00
14307652009.01.28 17:35buy0.10eurusd1.32960.00001.33162009.01.28 19:031.32540.000.000.00-42.00
14307682009.01.28 17:35sell0.10usdchf1.13890.00001.13692009.01.28 19:041.14360.000.000.00-41.10
14307822009.01.28 17:39sell0.20usdchf1.14040.00001.13842009.01.28 19:031.14370.000.000.00-57.71
14307852009.01.28 17:39sell0.20usdchf1.14090.00001.13892009.01.28 19:031.14360.000.000.00-47.22
14308072009.01.28 17:43buy0.20eurusd1.32750.00001.32952009.01.28 19:031.32440.000.000.00-62.00
14308092009.01.28 17:43buy0.20eurusd1.32760.00001.32962009.01.28 19:031.32510.000.000.00-50.00
14309862009.01.28 18:09sell0.40usdchf1.14280.00001.14082009.01.28 19:031.14380.000.000.00-34.97
14309872009.01.28 18:09buy0.40eurusd1.32420.00001.32622009.01.28 19:031.32480.000.000.0024.00
14309882009.01.28 18:09buy0.40eurusd1.32430.00001.32632009.01.28 19:031.32480.000.000.0020.00
14309892009.01.28 18:09sell0.40usdchf1.14310.00001.14112009.01.28 19:031.14350.000.000.00-13.99
14310172009.01.28 18:17sell0.80usdchf1.14430.00001.14232009.01.28 19:031.14360.000.000.0048.97
14310202009.01.28 18:17sell0.80usdchf1.14470.00001.14272009.01.28 19:031.14360.000.000.0076.95
14311812009.01.28 18:44sell1.60usdchf1.14670.00001.14472009.01.28 19:001.14470.000.000.00279.55
14311822009.01.28 18:44sell1.60usdchf1.14680.00001.14482009.01.28 19:001.14480.000.000.00279.52
14311832009.01.28 18:44buy0.80eurusd1.32230.00001.32432009.01.28 19:011.32430.000.000.00160.00
14311842009.01.28 18:44buy0.80eurusd1.32230.00001.32432009.01.28 19:011.32430.000.000.00160.00
14313092009.01.28 19:03buy0.10eurusd1.32530.00001.32732009.01.28 20:021.32550.000.000.002.00
14313112009.01.28 19:03sell0.10usdchf1.14290.00001.14092009.01.28 20:181.14290.000.000.000.00
14313132009.01.28 19:03buy0.10eurusd1.32540.00001.32742009.01.28 20:021.32550.000.000.001.00
14313172009.01.28 19:04sell0.10usdchf1.14320.00001.14122009.01.28 20:181.14280.000.000.003.50
14314492009.01.28 19:32buy0.20eurusd1.32320.00001.32522009.01.28 19:431.32520.000.000.0040.00
14314502009.01.28 19:32buy0.20eurusd1.32320.00001.32522009.01.28 19:431.32520.000.000.0040.00
14315172009.01.28 19:46buy0.20eurusd1.32350.00001.32552009.01.28 20:011.32550.000.000.0040.00
14315182009.01.28 19:46buy0.20eurusd1.32340.00001.32542009.01.28 20:011.32540.000.000.0040.00
14315902009.01.28 20:02buy0.10eurusd1.32580.00001.32782009.01.28 20:181.32650.000.000.007.00
14315932009.01.28 20:02buy0.10eurusd1.32570.00001.32772009.01.28 22:081.32500.000.000.00-7.00
14316052009.01.28 20:06sell0.20usdchf1.14460.00001.14262009.01.28 20:181.14260.000.000.0035.01
14316062009.01.28 20:06sell0.20usdchf1.14470.00001.14272009.01.28 20:181.14270.000.000.0035.00
14316262009.01.28 20:10buy0.20eurusd1.32430.00001.32632009.01.28 20:181.32630.000.000.0040.00
14316562009.01.28 20:18buy0.10eurusd1.32680.00001.32882009.01.28 22:081.32500.000.000.00-18.00
14316582009.01.28 20:18sell0.10usdchf1.14240.00001.14042009.01.28 22:081.14570.000.000.00-28.80
14316602009.01.28 20:18sell0.10usdchf1.14240.00001.14042009.01.28 22:081.14570.000.000.00-28.80
14317082009.01.28 20:41sell0.20usdchf1.14400.00001.14202009.01.28 22:081.14570.000.000.00-29.68
14317452009.01.28 20:51sell0.20usdchf1.14400.00001.14202009.01.28 22:081.14580.000.000.00-31.42
14317882009.01.28 21:09buy0.20eurusd1.32530.00001.32732009.01.28 22:081.32500.000.000.00-6.00
14317902009.01.28 21:09sell0.40usdchf1.14550.00001.14352009.01.28 22:081.14580.000.000.00-10.47
14317912009.01.28 21:09sell0.40usdchf1.14550.00001.14352009.01.28 22:071.14580.000.000.00-10.47
14317972009.01.28 21:10buy0.20eurusd1.32420.00001.32622009.01.28 22:071.32500.000.000.0016.00
14318192009.01.28 21:15buy0.40eurusd1.32360.00001.32562009.01.28 22:071.32500.000.000.0056.00
14318402009.01.28 21:24sell0.80usdchf1.14700.00001.14502009.01.28 22:071.14580.000.000.0083.78
14319662009.01.28 21:59sell0.80usdchf1.14710.00001.14512009.01.28 22:071.14570.000.000.0097.76
14320062009.01.28 22:08sell0.10usdchf1.14530.00001.14332009.01.28 22:151.14330.000.000.0017.49
14320072009.01.28 22:08sell0.10usdchf1.14540.00001.14342009.01.28 22:151.14340.000.000.0017.49
14320092009.01.28 22:08buy0.10eurusd1.32520.00001.32722009.01.28 22:151.32720.000.000.0020.00
14320122009.01.28 22:08buy0.10eurusd1.32520.00001.32722009.01.28 22:151.32720.000.000.0020.00
14320382009.01.28 22:15buy0.10eurusd1.32870.00001.33072009.01.28 22:211.31890.000.000.00-98.00
14320402009.01.28 22:15sell0.10usdchf1.14360.00001.14162009.01.28 22:211.15160.000.000.00-69.47
14320412009.01.28 22:15sell0.10usdchf1.14390.00001.14192009.01.28 22:211.15160.000.000.00-66.86
14320432009.01.28 22:15buy0.10eurusd1.32730.00001.32932009.01.28 22:211.31890.000.000.00-84.00
14320452009.01.28 22:15buy0.20eurusd1.32710.00001.32912009.01.28 22:211.31890.000.000.00-164.00
14320462009.01.28 22:15buy0.40eurusd1.32540.00001.32742009.01.28 22:211.31910.000.000.00-252.00
14320472009.01.28 22:15buy0.20eurusd1.32550.00001.32752009.01.28 22:211.31910.000.000.00-128.00
14320622009.01.28 22:18sell0.20usdchf1.14610.00001.14412009.01.28 22:211.15190.000.000.00-100.70
14320632009.01.28 22:18sell0.20usdchf1.14680.00001.14482009.01.28 22:211.15190.000.000.00-88.55
14320662009.01.28 22:18buy0.80eurusd1.32370.00001.32572009.01.28 22:211.31890.000.000.00-384.00
14320682009.01.28 22:18buy0.40eurusd1.32340.00001.32542009.01.28 22:211.31890.000.000.00-180.00
14320702009.01.28 22:18sell0.40usdchf1.14760.00001.14562009.01.28 22:211.15180.000.000.00-145.86
14321012009.01.28 22:20sell0.80usdchf1.14910.00001.14712009.01.28 22:211.15180.000.000.00-187.53
14321032009.01.28 22:21buy1.60eurusd1.32010.00001.32212009.01.28 22:211.31910.000.000.00-160.00
14321092009.01.28 22:21sell0.40usdchf1.14980.00001.14782009.01.28 22:211.15180.000.000.00-69.46
14321102009.01.28 22:21buy0.80eurusd1.32020.00001.32222009.01.28 22:211.31940.000.000.00-64.00
14321132009.01.28 22:21sell1.60usdchf1.15060.00001.14862009.01.28 22:211.15130.000.000.00-97.28
14321212009.01.28 22:22buy0.10usdchf1.15180.00001.15382009.01.28 22:231.15380.000.000.0017.33
14321232009.01.28 22:22sell0.10eurusd1.31770.00001.31572009.01.28 22:221.31570.000.000.0020.00
14321272009.01.28 22:22buy0.10usdchf1.15220.00001.15422009.01.28 22:231.15420.000.000.0017.33
14321292009.01.28 22:22sell0.10eurusd1.31720.00001.31522009.01.28 22:221.31520.000.000.0020.00
14321422009.01.28 22:23sell0.10eurusd1.31520.00001.31322009.01.28 22:261.31320.000.000.0020.00
14321442009.01.28 22:23sell0.10eurusd1.31500.00001.31302009.01.28 22:261.31300.000.000.0020.00
14321452009.01.28 22:23buy0.10usdchf1.15450.00001.15652009.01.28 22:261.15550.000.000.008.65
14321462009.01.28 22:23buy0.10usdchf1.15470.00001.15672009.01.28 22:251.15380.000.000.00-7.80
14321572009.01.28 22:23buy0.20usdchf1.15320.00001.15522009.01.28 22:251.15370.000.000.008.67
14321582009.01.28 22:23buy0.20usdchf1.15290.00001.15492009.01.28 22:261.15490.000.000.0034.64
14321652009.01.28 22:23sell0.20eurusd1.31680.00001.31482009.01.28 22:261.31480.000.000.0040.00
14321662009.01.28 22:23sell0.20eurusd1.31680.00001.31482009.01.28 22:261.31480.000.000.0040.00
14321752009.01.28 22:24buy0.40usdchf1.15170.00001.15372009.01.28 22:251.15370.000.000.0069.34
14321842009.01.28 22:25buy0.10usdchf1.15420.00001.15622009.01.28 22:261.15530.000.000.009.52
14321902009.01.28 22:26sell0.10eurusd1.31240.00001.31042009.01.28 22:261.31310.000.000.00-7.00
14321912009.01.28 22:26sell0.10eurusd1.31270.00001.31072009.01.28 22:261.31310.000.000.00-4.00
14321922009.01.28 22:26buy0.10usdchf1.15560.00001.15762009.01.28 22:541.15500.000.000.00-5.19
14321932009.01.28 22:26sell0.10eurusd1.31290.00001.31092009.01.28 22:311.31120.000.000.0017.00
14321962009.01.28 22:26sell0.10eurusd1.31310.00001.31112009.01.28 22:281.31310.000.000.000.00
14321972009.01.28 22:26buy0.10usdchf1.15540.00001.15742009.01.28 22:561.15580.000.000.003.46
14322072009.01.28 22:27buy0.20usdchf1.15400.00001.15602009.01.28 22:541.15510.000.000.0019.05
14322082009.01.28 22:27sell0.20eurusd1.31440.00001.31242009.01.28 22:301.31240.000.000.0040.00
14322132009.01.28 22:28buy0.20usdchf1.15380.00001.15582009.01.28 22:561.15580.000.000.0034.61
14322142009.01.28 22:28sell0.20eurusd1.31500.00001.31302009.01.28 22:281.31300.000.000.0040.00
14322202009.01.28 22:28sell0.10eurusd1.31290.00001.31092009.01.28 22:311.31090.000.000.0020.00
14322492009.01.28 22:31sell0.10eurusd1.31060.00001.30862009.01.28 22:551.31160.000.000.00-10.00
14322502009.01.28 22:31sell0.10eurusd1.31070.00001.30872009.01.28 22:541.31190.000.000.00-12.00
14322682009.01.28 22:32sell0.20eurusd1.31220.00001.31022009.01.28 22:551.31180.000.000.008.00
14322712009.01.28 22:33sell0.20eurusd1.31220.00001.31022009.01.28 22:541.31190.000.000.006.00
14322912009.01.28 22:34sell0.40eurusd1.31370.00001.31172009.01.28 22:551.31170.000.000.0080.00
14323192009.01.28 22:36sell0.40eurusd1.31390.00001.31192009.01.28 22:541.31190.000.000.0080.00
14323282009.01.28 22:37buy0.40usdchf1.15230.00001.15432009.01.28 22:541.15430.000.000.0069.31
14324372009.01.28 22:54buy0.10usdchf1.15520.00001.15722009.01.29 01:471.15270.000.00-1.21-21.69
14324382009.01.28 22:54sell0.10eurusd1.31170.00001.30972009.01.28 23:061.31140.000.000.003.00
14324502009.01.28 22:55sell0.10eurusd1.31140.00001.30942009.01.28 23:061.31120.000.000.002.00
14324662009.01.28 22:56buy0.10usdchf1.15560.00001.15762009.01.29 01:471.15270.000.00-1.21-25.16
14324812009.01.28 23:00sell0.20eurusd1.31340.00001.31142009.01.28 23:051.31140.000.000.0040.00
14324822009.01.28 23:00sell0.20eurusd1.31330.00001.31132009.01.28 23:051.31130.000.000.0040.00
14325212009.01.28 23:06sell0.10eurusd1.31100.00001.30902009.01.29 01:471.31560.000.00-2.38-46.00
14325222009.01.28 23:06sell0.10eurusd1.31090.00001.30892009.01.29 01:471.31560.000.00-2.38-47.00
14325502009.01.28 23:10buy0.20usdchf1.15410.00001.15612009.01.29 01:471.15270.000.00-2.42-24.29
14326442009.01.28 23:24buy0.20usdchf1.15360.00001.15562009.01.29 01:471.15270.000.00-2.42-15.62
14326892009.01.28 23:33buy0.40usdchf1.15250.00001.15452009.01.29 01:471.15270.000.00-4.846.94
14326932009.01.28 23:34buy0.40usdchf1.15210.00001.15412009.01.29 01:471.15270.000.00-4.8420.82
14326962009.01.28 23:35sell0.20eurusd1.31240.00001.31042009.01.29 01:471.31560.000.00-4.76-64.00
14326972009.01.28 23:35sell0.20eurusd1.31250.00001.31052009.01.29 01:471.31560.000.00-4.76-62.00
14327512009.01.28 23:47sell0.40eurusd1.31390.00001.31192009.01.29 01:471.31560.000.00-9.52-68.00
14327522009.01.28 23:47sell0.40eurusd1.31410.00001.31212009.01.29 01:471.31570.000.00-9.52-64.00
14327752009.01.28 23:53buy0.80usdchf1.15100.00001.15302009.01.29 01:471.15270.000.00-9.67117.98
14328902009.01.29 00:32sell0.80eurusd1.31550.00001.31352009.01.29 01:471.31570.000.000.00-16.00
14328922009.01.29 00:33sell0.80eurusd1.31560.00001.31362009.01.29 01:471.31570.000.000.00-8.00
14329682009.01.29 01:12sell1.60eurusd1.31710.00001.31512009.01.29 01:471.31570.000.000.00224.00
14329742009.01.29 01:13sell1.60eurusd1.31730.00001.31532009.01.29 01:471.31570.000.000.00256.00
14330152009.01.29 01:47sell0.10eurusd1.31520.00001.31322009.01.29 02:361.31430.000.000.009.00
14330162009.01.29 01:47buy0.10usdchf1.15310.00001.15512009.01.29 02:351.15310.000.000.000.00
14330172009.01.29 01:47buy0.10usdchf1.15310.00001.15512009.01.29 02:361.15320.000.000.000.87
14330182009.01.29 01:48sell0.10eurusd1.31530.00001.31332009.01.29 02:351.31500.000.000.003.00
14330442009.01.29 02:10sell0.20eurusd1.31670.00001.31472009.01.29 02:351.31470.000.000.0040.00
14330452009.01.29 02:10sell0.20eurusd1.31680.00001.31482009.01.29 02:351.31480.000.000.0040.00
14330462009.01.29 02:10buy0.20usdchf1.15150.00001.15352009.01.29 02:351.15310.000.000.0027.75
14330712009.01.29 02:35sell0.10usdchf1.15330.00001.15132009.01.29 02:361.15350.000.000.00-1.73
14330722009.01.29 02:35sell0.10eurusd1.31410.00001.31212009.01.29 02:361.31420.000.000.00-1.00
14330732009.01.29 02:36sell0.10eurusd1.31390.00001.31192009.01.29 02:361.31420.000.000.00-3.00
14330752009.01.29 02:36sell0.10eurusd1.31320.00001.31122009.01.29 03:491.31270.000.000.005.00
14330762009.01.29 02:36sell0.10eurusd1.31360.00001.31162009.01.29 03:431.31320.000.000.004.00
14330772009.01.29 02:36buy0.10usdchf1.15400.00001.15602009.01.29 03:541.15440.000.000.003.47
14330782009.01.29 02:36sell0.10usdchf1.15350.00001.15152009.01.29 07:451.15510.000.000.00-13.85
14331012009.01.29 02:54sell0.20eurusd1.31470.00001.31272009.01.29 03:491.31270.000.000.0040.00
14331022009.01.29 02:54buy0.20usdchf1.15240.00001.15442009.01.29 03:541.15440.000.000.0034.65
14331132009.01.29 03:09sell0.20eurusd1.31520.00001.31322009.01.29 03:431.31320.000.000.0040.00
14331292009.01.29 03:43sell0.10eurusd1.31300.00001.31102009.01.29 04:141.31100.000.000.0020.00
14331362009.01.29 03:49sell0.10eurusd1.31230.00001.31032009.01.29 06:571.31030.000.000.0020.00
14331462009.01.29 03:54buy0.10usdchf1.15460.00001.15662009.01.29 06:581.15660.000.000.0017.29
14331552009.01.29 04:14sell0.10eurusd1.31070.00001.30872009.01.29 06:571.31060.000.000.001.00
14331632009.01.29 04:35sell0.20eurusd1.31220.00001.31022009.01.29 06:571.31020.000.000.0040.00
14331882009.01.29 05:57sell0.20usdchf1.15520.00001.15322009.01.29 07:441.15490.000.000.005.20
14332222009.01.29 06:58sell0.40usdchf1.15690.00001.15492009.01.29 07:441.15490.000.000.0069.27
  0.00 0.00 -59.93 3 370.04
Closed P/L: 3 310.11
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
14332172009.01.29 06:57sell0.10eurusd1.30990.00001.3079 1.31240.000.000.00-25.00
14332192009.01.29 06:57sell0.10eurusd1.31020.00001.3082 1.31240.000.000.00-22.00
14332212009.01.29 06:58buy0.10usdchf1.15690.00001.1589 1.15370.000.000.00-27.74
14332652009.01.29 07:29buy0.20usdchf1.15540.00001.1574 1.15370.000.000.00-29.47
14332852009.01.29 07:45sell0.10usdchf1.15510.00001.1531 1.15400.000.000.009.53
14332882009.01.29 07:46sell0.20eurusd1.31170.00001.3097 1.31240.000.000.00-14.00
14332892009.01.29 07:46sell0.20eurusd1.31180.00001.3098 1.31240.000.000.00-12.00
14332942009.01.29 07:49buy0.40usdchf1.15380.00001.1558 1.15370.000.000.00-3.47
  0.00 0.00 0.00 -124.15
 Floating P/L: -124.15
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 310.11 Floating P/L: -124.15 Margin: 11 386.71
Balance: 110 322.88 Equity: 110 198.73 Free Margin: 98 812.02