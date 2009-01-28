UMIS Group Ltd
|Account: 1051042
|Name: nik
|Currency: USD
|2009 January 29, 07:51
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1427061
|2009.01.28 01:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1407
|0.0000
|1.1387
|2009.01.28 03:30
|1.1387
|0.00
|0.00
|0.00
|17.56
|1427062
|2009.01.28 01:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1406
|0.0000
|1.1386
|2009.01.28 03:30
|1.1386
|0.00
|0.00
|0.00
|17.57
|1427087
|2009.01.28 02:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3213
|0.0000
|1.3233
|2009.01.28 03:30
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1427129
|2009.01.28 02:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3223
|0.0000
|1.3243
|2009.01.28 03:30
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1427157
|2009.01.28 03:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|1.3256
|2009.01.28 04:23
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1427158
|2009.01.28 03:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1382
|0.0000
|1.1362
|2009.01.28 04:28
|1.1408
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.79
|1427159
|2009.01.28 03:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1385
|0.0000
|1.1365
|2009.01.28 04:27
|1.1412
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.66
|1427161
|2009.01.28 03:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3245
|0.0000
|1.3265
|2009.01.28 04:28
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|1427170
|2009.01.28 03:33
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3229
|0.0000
|1.3249
|2009.01.28 04:28
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|1427173
|2009.01.28 03:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3220
|0.0000
|1.3240
|2009.01.28 04:23
|1.3195
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|1427174
|2009.01.28 03:38
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1399
|0.0000
|1.1379
|2009.01.28 04:28
|1.1408
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.78
|1427175
|2009.01.28 03:38
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3214
|0.0000
|1.3234
|2009.01.28 04:28
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1427176
|2009.01.28 03:38
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1401
|0.0000
|1.1381
|2009.01.28 04:27
|1.1412
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.28
|1427182
|2009.01.28 03:42
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3203
|0.0000
|1.3223
|2009.01.28 04:23
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|1427197
|2009.01.28 03:46
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3198
|0.0000
|1.3218
|2009.01.28 04:28
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|1427202
|2009.01.28 03:50
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1414
|0.0000
|1.1394
|2009.01.28 04:28
|1.1408
|0.00
|0.00
|0.00
|21.04
|1427204
|2009.01.28 03:50
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3188
|0.0000
|1.3208
|2009.01.28 04:23
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1427205
|2009.01.28 03:50
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3183
|0.0000
|1.3203
|2009.01.28 04:28
|1.3203
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1427213
|2009.01.28 03:54
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1418
|0.0000
|1.1398
|2009.01.28 04:27
|1.1412
|0.00
|0.00
|0.00
|21.03
|1427214
|2009.01.28 03:54
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3173
|0.0000
|1.3193
|2009.01.28 04:23
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1427239
|2009.01.28 04:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3197
|0.0000
|1.3217
|2009.01.28 04:27
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1427244
|2009.01.28 04:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3203
|0.0000
|1.3223
|2009.01.28 04:28
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1427246
|2009.01.28 04:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1404
|0.0000
|1.1384
|2009.01.28 04:28
|1.1408
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.51
|1427248
|2009.01.28 04:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1406
|0.0000
|1.1386
|2009.01.28 04:56
|1.1386
|0.00
|0.00
|0.00
|17.57
|1427249
|2009.01.28 04:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1405
|0.0000
|1.1385
|2009.01.28 04:56
|1.1385
|0.00
|0.00
|0.00
|17.57
|1427250
|2009.01.28 04:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3208
|0.0000
|1.3228
|2009.01.28 04:43
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1427251
|2009.01.28 04:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3207
|0.0000
|1.3227
|2009.01.28 04:55
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1427260
|2009.01.28 04:33
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3193
|0.0000
|1.3213
|2009.01.28 04:43
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1427268
|2009.01.28 04:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3214
|0.0000
|1.3234
|2009.01.28 04:57
|1.3234
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1427276
|2009.01.28 04:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3229
|0.0000
|1.3249
|2009.01.28 05:08
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1427279
|2009.01.28 04:56
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1383
|0.0000
|1.1363
|2009.01.28 08:53
|1.1380
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|1427280
|2009.01.28 04:56
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1384
|0.0000
|1.1364
|2009.01.28 08:27
|1.1381
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|1427281
|2009.01.28 04:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3235
|0.0000
|1.3255
|2009.01.28 05:23
|1.3239
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1427299
|2009.01.28 05:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3252
|0.0000
|1.3272
|2009.01.28 05:24
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|1427318
|2009.01.28 05:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|1.3256
|2009.01.28 05:24
|1.3242
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1427321
|2009.01.28 05:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3221
|0.0000
|1.3241
|2009.01.28 05:23
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1427322
|2009.01.28 05:14
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3219
|0.0000
|1.3239
|2009.01.28 05:23
|1.3239
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1427336
|2009.01.28 05:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3241
|0.0000
|1.3221
|2009.01.28 05:35
|1.3240
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1427337
|2009.01.28 05:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3247
|0.0000
|1.3267
|2009.01.28 07:32
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1427351
|2009.01.28 05:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3257
|0.0000
|1.3237
|2009.01.28 05:35
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1427362
|2009.01.28 05:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|1.3216
|2009.01.28 06:25
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1427382
|2009.01.28 05:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3252
|0.0000
|1.3232
|2009.01.28 06:25
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1427402
|2009.01.28 06:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3229
|0.0000
|1.3209
|2009.01.28 08:06
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|1427403
|2009.01.28 06:25
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3232
|0.0000
|1.3252
|2009.01.28 07:32
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1427451
|2009.01.28 07:26
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3244
|0.0000
|1.3224
|2009.01.28 08:06
|1.3242
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1427463
|2009.01.28 07:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3253
|0.0000
|1.3273
|2009.01.28 07:59
|1.3261
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1427481
|2009.01.28 07:41
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3237
|0.0000
|1.3257
|2009.01.28 07:59
|1.3257
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1427510
|2009.01.28 07:59
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3263
|0.0000
|1.3243
|2009.01.28 08:06
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1427512
|2009.01.28 07:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3266
|0.0000
|1.3286
|2009.01.28 08:52
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1427538
|2009.01.28 08:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3250
|0.0000
|1.3270
|2009.01.28 08:52
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1427540
|2009.01.28 08:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3240
|0.0000
|1.3220
|2009.01.28 09:44
|1.3236
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1427544
|2009.01.28 08:07
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3235
|0.0000
|1.3255
|2009.01.28 08:52
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1427569
|2009.01.28 08:17
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1399
|0.0000
|1.1379
|2009.01.28 08:53
|1.1379
|0.00
|0.00
|0.00
|35.15
|1427570
|2009.01.28 08:17
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1400
|0.0000
|1.1380
|2009.01.28 08:27
|1.1380
|0.00
|0.00
|0.00
|35.15
|1427595
|2009.01.28 08:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1381
|0.0000
|1.1401
|2009.01.28 09:31
|1.1401
|0.00
|0.00
|0.00
|17.54
|1427630
|2009.01.28 08:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3256
|0.0000
|1.3236
|2009.01.28 09:44
|1.3236
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1427631
|2009.01.28 08:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3256
|0.0000
|1.3236
|2009.01.28 09:44
|1.3236
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1427635
|2009.01.28 08:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1381
|0.0000
|1.1401
|2009.01.28 09:31
|1.1401
|0.00
|0.00
|0.00
|17.54
|1427706
|2009.01.28 09:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1398
|0.0000
|1.1418
|2009.01.28 10:13
|1.1392
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.27
|1427707
|2009.01.28 09:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1395
|0.0000
|1.1415
|2009.01.28 10:13
|1.1392
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|1427730
|2009.01.28 09:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3235
|0.0000
|1.3215
|2009.01.28 10:13
|1.3236
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|1427731
|2009.01.28 09:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3233
|0.0000
|1.3213
|2009.01.28 10:13
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1427741
|2009.01.28 09:47
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1382
|0.0000
|1.1402
|2009.01.28 10:13
|1.1392
|0.00
|0.00
|0.00
|17.56
|1427746
|2009.01.28 09:49
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1380
|0.0000
|1.1400
|2009.01.28 10:13
|1.1392
|0.00
|0.00
|0.00
|21.07
|1427783
|2009.01.28 10:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3248
|0.0000
|1.3228
|2009.01.28 10:13
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1427784
|2009.01.28 10:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3251
|0.0000
|1.3231
|2009.01.28 10:13
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|1427803
|2009.01.28 10:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1392
|0.0000
|1.1372
|2009.01.28 10:31
|1.1372
|0.00
|0.00
|0.00
|17.59
|1427804
|2009.01.28 10:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1391
|0.0000
|1.1371
|2009.01.28 10:31
|1.1371
|0.00
|0.00
|0.00
|17.59
|1427806
|2009.01.28 10:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3232
|0.0000
|1.3212
|2009.01.28 10:43
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|1427808
|2009.01.28 10:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3230
|0.0000
|1.3210
|2009.01.28 10:47
|1.3242
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1427901
|2009.01.28 10:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3245
|0.0000
|1.3225
|2009.01.28 10:47
|1.3242
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1427906
|2009.01.28 10:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1367
|0.0000
|1.1347
|2009.01.28 11:02
|1.1347
|0.00
|0.00
|0.00
|17.63
|1427907
|2009.01.28 10:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1366
|0.0000
|1.1346
|2009.01.28 11:03
|1.1346
|0.00
|0.00
|0.00
|17.63
|1427908
|2009.01.28 10:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3247
|0.0000
|1.3227
|2009.01.28 10:43
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1427947
|2009.01.28 10:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3260
|0.0000
|1.3240
|2009.01.28 10:47
|1.3240
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1427948
|2009.01.28 10:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3265
|0.0000
|1.3245
|2009.01.28 10:43
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1427968
|2009.01.28 10:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3247
|0.0000
|1.3267
|2009.01.28 10:59
|1.3267
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1427988
|2009.01.28 10:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3240
|0.0000
|1.3260
|2009.01.28 10:58
|1.3260
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1428021
|2009.01.28 10:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3260
|0.0000
|1.3280
|2009.01.28 11:02
|1.3280
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1428030
|2009.01.28 10:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|1.3290
|2009.01.28 11:03
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1428053
|2009.01.28 11:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3286
|0.0000
|1.3306
|2009.01.28 11:10
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1428060
|2009.01.28 11:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1344
|0.0000
|1.1324
|2009.01.28 11:27
|1.1342
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|1428063
|2009.01.28 11:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1346
|0.0000
|1.1326
|2009.01.28 11:27
|1.1342
|0.00
|0.00
|0.00
|3.53
|1428065
|2009.01.28 11:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3293
|0.0000
|1.3313
|2009.01.28 11:12
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1428119
|2009.01.28 11:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3310
|0.0000
|1.3330
|2009.01.28 11:27
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1428137
|2009.01.28 11:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3316
|0.0000
|1.3336
|2009.01.28 11:27
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|1428147
|2009.01.28 11:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3299
|0.0000
|1.3319
|2009.01.28 11:27
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|1428193
|2009.01.28 11:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3295
|0.0000
|1.3315
|2009.01.28 11:27
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1428207
|2009.01.28 11:19
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3284
|0.0000
|1.3304
|2009.01.28 11:27
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1428213
|2009.01.28 11:19
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3278
|0.0000
|1.3298
|2009.01.28 11:27
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|1428223
|2009.01.28 11:20
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3267
|0.0000
|1.3287
|2009.01.28 11:26
|1.3287
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1428224
|2009.01.28 11:20
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1360
|0.0000
|1.1340
|2009.01.28 11:27
|1.1341
|0.00
|0.00
|0.00
|33.51
|1428272
|2009.01.28 11:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3292
|0.0000
|1.3312
|2009.01.28 11:27
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1428278
|2009.01.28 11:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1339
|0.0000
|1.1319
|2009.01.28 11:49
|1.1341
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|1428279
|2009.01.28 11:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3298
|0.0000
|1.3318
|2009.01.28 11:48
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1428280
|2009.01.28 11:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3297
|0.0000
|1.3317
|2009.01.28 11:39
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1428281
|2009.01.28 11:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1337
|0.0000
|1.1317
|2009.01.28 11:49
|1.1343
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.29
|1428298
|2009.01.28 11:30
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1352
|0.0000
|1.1332
|2009.01.28 11:48
|1.1341
|0.00
|0.00
|0.00
|19.40
|1428303
|2009.01.28 11:30
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1354
|0.0000
|1.1334
|2009.01.28 11:48
|1.1342
|0.00
|0.00
|0.00
|21.16
|1428305
|2009.01.28 11:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3283
|0.0000
|1.3303
|2009.01.28 11:48
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1428306
|2009.01.28 11:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3278
|0.0000
|1.3298
|2009.01.28 11:39
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1428391
|2009.01.28 11:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3301
|0.0000
|1.3321
|2009.01.28 11:49
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1428410
|2009.01.28 11:41
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3286
|0.0000
|1.3306
|2009.01.28 11:48
|1.3300
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|1428461
|2009.01.28 11:49
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1338
|0.0000
|1.1318
|2009.01.28 12:38
|1.1365
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.76
|1428462
|2009.01.28 11:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3303
|0.0000
|1.3323
|2009.01.28 12:38
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|1428463
|2009.01.28 11:49
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1339
|0.0000
|1.1319
|2009.01.28 13:58
|1.1425
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.27
|1428465
|2009.01.28 11:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3302
|0.0000
|1.3322
|2009.01.28 12:39
|1.3268
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|1428505
|2009.01.28 11:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3288
|0.0000
|1.3308
|2009.01.28 12:38
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|1428507
|2009.01.28 11:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3287
|0.0000
|1.3307
|2009.01.28 12:38
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1428554
|2009.01.28 11:58
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1353
|0.0000
|1.1333
|2009.01.28 12:38
|1.1362
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.84
|1428555
|2009.01.28 11:58
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1354
|0.0000
|1.1334
|2009.01.28 13:58
|1.1425
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.29
|1428679
|2009.01.28 12:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|1.3290
|2009.01.28 12:38
|1.3272
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1428681
|2009.01.28 12:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3292
|2009.01.28 12:38
|1.3272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1428709
|2009.01.28 12:17
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1368
|0.0000
|1.1348
|2009.01.28 12:38
|1.1364
|0.00
|0.00
|0.00
|14.08
|1428710
|2009.01.28 12:17
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3253
|0.0000
|1.3273
|2009.01.28 12:38
|1.3273
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1428711
|2009.01.28 12:17
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1371
|0.0000
|1.1351
|2009.01.28 13:58
|1.1425
|0.00
|0.00
|0.00
|-189.06
|1428712
|2009.01.28 12:17
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3252
|0.0000
|1.3272
|2009.01.28 12:38
|1.3272
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1428782
|2009.01.28 12:29
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1384
|0.0000
|1.1364
|2009.01.28 12:38
|1.1364
|0.00
|0.00
|0.00
|140.80
|1428849
|2009.01.28 12:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1364
|0.0000
|1.1384
|2009.01.28 12:44
|1.1384
|0.00
|0.00
|0.00
|17.57
|1428852
|2009.01.28 12:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3269
|0.0000
|1.3249
|2009.01.28 12:55
|1.3265
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1428853
|2009.01.28 12:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3268
|0.0000
|1.3248
|2009.01.28 12:55
|1.3263
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1428894
|2009.01.28 12:44
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1389
|0.0000
|1.1369
|2009.01.28 13:58
|1.1425
|0.00
|0.00
|0.00
|-252.08
|1428896
|2009.01.28 12:44
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1394
|0.0000
|1.1414
|2009.01.28 13:18
|1.1414
|0.00
|0.00
|0.00
|17.52
|1428918
|2009.01.28 12:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3285
|0.0000
|1.3265
|2009.01.28 12:55
|1.3265
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1428922
|2009.01.28 12:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3283
|0.0000
|1.3263
|2009.01.28 12:55
|1.3263
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1428962
|2009.01.28 12:55
|sell
|1.60
|usdchf
|1.1407
|0.0000
|1.1387
|2009.01.28 13:57
|1.1424
|0.00
|0.00
|0.00
|-238.10
|1428963
|2009.01.28 12:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3259
|0.0000
|1.3239
|2009.01.28 13:13
|1.3257
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1428965
|2009.01.28 12:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3261
|0.0000
|1.3241
|2009.01.28 13:14
|1.3256
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1428993
|2009.01.28 13:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3276
|0.0000
|1.3256
|2009.01.28 13:13
|1.3256
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1428994
|2009.01.28 13:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3277
|0.0000
|1.3257
|2009.01.28 13:13
|1.3257
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1429057
|2009.01.28 13:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3252
|0.0000
|1.3232
|2009.01.28 13:36
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1429059
|2009.01.28 13:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3252
|0.0000
|1.3232
|2009.01.28 13:36
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1429085
|2009.01.28 13:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1417
|0.0000
|1.1437
|2009.01.28 13:30
|1.1418
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|1429114
|2009.01.28 13:23
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1401
|0.0000
|1.1421
|2009.01.28 13:30
|1.1421
|0.00
|0.00
|0.00
|35.02
|1429171
|2009.01.28 13:30
|sell
|3.20
|usdchf
|1.1423
|0.0000
|1.1403
|2009.01.28 13:57
|1.1424
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.01
|1429174
|2009.01.28 13:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1430
|0.0000
|1.1450
|2009.01.28 13:57
|1.1421
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.88
|1429198
|2009.01.28 13:33
|sell
|6.40
|usdchf
|1.1440
|0.0000
|1.1420
|2009.01.28 13:57
|1.1424
|0.00
|0.00
|0.00
|896.36
|1429223
|2009.01.28 13:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3232
|0.0000
|1.3212
|2009.01.28 13:57
|1.3253
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|1429226
|2009.01.28 13:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3227
|0.0000
|1.3207
|2009.01.28 13:57
|1.3253
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|1429236
|2009.01.28 13:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3242
|0.0000
|1.3222
|2009.01.28 13:57
|1.3253
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|1429252
|2009.01.28 13:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3247
|0.0000
|1.3227
|2009.01.28 13:57
|1.3253
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1429318
|2009.01.28 13:51
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3257
|0.0000
|1.3237
|2009.01.28 13:57
|1.3253
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1429348
|2009.01.28 13:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3250
|0.0000
|1.3230
|2009.01.28 15:58
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|1429350
|2009.01.28 13:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3249
|0.0000
|1.3229
|2009.01.28 15:58
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|1429352
|2009.01.28 13:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1426
|0.0000
|1.1446
|2009.01.28 15:58
|1.1408
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.78
|1429353
|2009.01.28 13:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1423
|0.0000
|1.1443
|2009.01.28 15:58
|1.1408
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.15
|1429579
|2009.01.28 14:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3264
|0.0000
|1.3244
|2009.01.28 15:58
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|1429580
|2009.01.28 14:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3266
|0.0000
|1.3246
|2009.01.28 15:58
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|1429642
|2009.01.28 15:01
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1402
|0.0000
|1.1422
|2009.01.28 15:57
|1.1408
|0.00
|0.00
|0.00
|10.52
|1429643
|2009.01.28 15:02
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1401
|0.0000
|1.1421
|2009.01.28 15:57
|1.1408
|0.00
|0.00
|0.00
|12.27
|1429820
|2009.01.28 15:34
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3285
|0.0000
|1.3265
|2009.01.28 15:57
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1429821
|2009.01.28 15:34
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3285
|0.0000
|1.3265
|2009.01.28 15:57
|1.3287
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1429873
|2009.01.28 15:41
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3304
|0.0000
|1.3284
|2009.01.28 15:57
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1429875
|2009.01.28 15:41
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3304
|0.0000
|1.3284
|2009.01.28 15:57
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1430005
|2009.01.28 15:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1409
|0.0000
|1.1389
|2009.01.28 17:10
|1.1403
|0.00
|0.00
|0.00
|5.26
|1430006
|2009.01.28 15:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3286
|0.0000
|1.3306
|2009.01.28 16:25
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1430008
|2009.01.28 15:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3287
|0.0000
|1.3307
|2009.01.28 16:20
|1.3278
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|1430009
|2009.01.28 15:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1410
|0.0000
|1.1390
|2009.01.28 17:10
|1.1404
|0.00
|0.00
|0.00
|5.26
|1430026
|2009.01.28 15:59
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1424
|0.0000
|1.1404
|2009.01.28 17:10
|1.1404
|0.00
|0.00
|0.00
|35.08
|1430028
|2009.01.28 15:59
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1425
|0.0000
|1.1405
|2009.01.28 17:10
|1.1405
|0.00
|0.00
|0.00
|35.07
|1430040
|2009.01.28 16:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3268
|0.0000
|1.3288
|2009.01.28 16:24
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1430064
|2009.01.28 16:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3292
|2009.01.28 16:20
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1430158
|2009.01.28 16:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3256
|0.0000
|1.3276
|2009.01.28 16:20
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1430204
|2009.01.28 16:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3277
|0.0000
|1.3257
|2009.01.28 16:42
|1.3267
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1430238
|2009.01.28 16:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3289
|0.0000
|1.3309
|2009.01.28 16:52
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1430273
|2009.01.28 16:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3293
|0.0000
|1.3273
|2009.01.28 16:41
|1.3273
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1430415
|2009.01.28 16:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3265
|0.0000
|1.3285
|2009.01.28 16:52
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1430416
|2009.01.28 16:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3264
|0.0000
|1.3244
|2009.01.28 17:13
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|1430485
|2009.01.28 16:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3279
|0.0000
|1.3259
|2009.01.28 17:13
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|1430489
|2009.01.28 16:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3287
|0.0000
|1.3307
|2009.01.28 17:11
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1430566
|2009.01.28 17:04
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3295
|0.0000
|1.3275
|2009.01.28 17:12
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|1430596
|2009.01.28 17:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1400
|0.0000
|1.1380
|2009.01.28 17:32
|1.1397
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|1430603
|2009.01.28 17:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3320
|0.0000
|1.3340
|2009.01.28 17:35
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|1430606
|2009.01.28 17:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1385
|0.0000
|1.1365
|2009.01.28 17:35
|1.1390
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.39
|1430607
|2009.01.28 17:11
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3322
|0.0000
|1.3302
|2009.01.28 17:12
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1430614
|2009.01.28 17:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3305
|0.0000
|1.3325
|2009.01.28 17:35
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1430626
|2009.01.28 17:13
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3288
|0.0000
|1.3308
|2009.01.28 17:35
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1430627
|2009.01.28 17:13
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1410
|0.0000
|1.1390
|2009.01.28 17:35
|1.1390
|0.00
|0.00
|0.00
|35.12
|1430629
|2009.01.28 17:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3290
|0.0000
|1.3310
|2009.01.28 17:35
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1430631
|2009.01.28 17:13
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1415
|0.0000
|1.1395
|2009.01.28 17:31
|1.1395
|0.00
|0.00
|0.00
|35.10
|1430666
|2009.01.28 17:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3274
|0.0000
|1.3294
|2009.01.28 17:34
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1430667
|2009.01.28 17:17
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3273
|0.0000
|1.3293
|2009.01.28 17:34
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1430752
|2009.01.28 17:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1394
|0.0000
|1.1374
|2009.01.28 19:03
|1.1435
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.85
|1430764
|2009.01.28 17:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3295
|0.0000
|1.3315
|2009.01.28 19:03
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.00
|1430765
|2009.01.28 17:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3296
|0.0000
|1.3316
|2009.01.28 19:03
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|1430768
|2009.01.28 17:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1389
|0.0000
|1.1369
|2009.01.28 19:04
|1.1436
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.10
|1430782
|2009.01.28 17:39
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1404
|0.0000
|1.1384
|2009.01.28 19:03
|1.1437
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.71
|1430785
|2009.01.28 17:39
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1409
|0.0000
|1.1389
|2009.01.28 19:03
|1.1436
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.22
|1430807
|2009.01.28 17:43
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3275
|0.0000
|1.3295
|2009.01.28 19:03
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.00
|1430809
|2009.01.28 17:43
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3276
|0.0000
|1.3296
|2009.01.28 19:03
|1.3251
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|1430986
|2009.01.28 18:09
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1428
|0.0000
|1.1408
|2009.01.28 19:03
|1.1438
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.97
|1430987
|2009.01.28 18:09
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3242
|0.0000
|1.3262
|2009.01.28 19:03
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1430988
|2009.01.28 18:09
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3243
|0.0000
|1.3263
|2009.01.28 19:03
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1430989
|2009.01.28 18:09
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1431
|0.0000
|1.1411
|2009.01.28 19:03
|1.1435
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.99
|1431017
|2009.01.28 18:17
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1443
|0.0000
|1.1423
|2009.01.28 19:03
|1.1436
|0.00
|0.00
|0.00
|48.97
|1431020
|2009.01.28 18:17
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1447
|0.0000
|1.1427
|2009.01.28 19:03
|1.1436
|0.00
|0.00
|0.00
|76.95
|1431181
|2009.01.28 18:44
|sell
|1.60
|usdchf
|1.1467
|0.0000
|1.1447
|2009.01.28 19:00
|1.1447
|0.00
|0.00
|0.00
|279.55
|1431182
|2009.01.28 18:44
|sell
|1.60
|usdchf
|1.1468
|0.0000
|1.1448
|2009.01.28 19:00
|1.1448
|0.00
|0.00
|0.00
|279.52
|1431183
|2009.01.28 18:44
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3223
|0.0000
|1.3243
|2009.01.28 19:01
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1431184
|2009.01.28 18:44
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3223
|0.0000
|1.3243
|2009.01.28 19:01
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1431309
|2009.01.28 19:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3253
|0.0000
|1.3273
|2009.01.28 20:02
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1431311
|2009.01.28 19:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1429
|0.0000
|1.1409
|2009.01.28 20:18
|1.1429
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1431313
|2009.01.28 19:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3254
|0.0000
|1.3274
|2009.01.28 20:02
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1431317
|2009.01.28 19:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1432
|0.0000
|1.1412
|2009.01.28 20:18
|1.1428
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|1431449
|2009.01.28 19:32
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3232
|0.0000
|1.3252
|2009.01.28 19:43
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1431450
|2009.01.28 19:32
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3232
|0.0000
|1.3252
|2009.01.28 19:43
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1431517
|2009.01.28 19:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3235
|0.0000
|1.3255
|2009.01.28 20:01
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1431518
|2009.01.28 19:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3234
|0.0000
|1.3254
|2009.01.28 20:01
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1431590
|2009.01.28 20:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3258
|0.0000
|1.3278
|2009.01.28 20:18
|1.3265
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1431593
|2009.01.28 20:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3257
|0.0000
|1.3277
|2009.01.28 22:08
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1431605
|2009.01.28 20:06
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1446
|0.0000
|1.1426
|2009.01.28 20:18
|1.1426
|0.00
|0.00
|0.00
|35.01
|1431606
|2009.01.28 20:06
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1447
|0.0000
|1.1427
|2009.01.28 20:18
|1.1427
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|1431626
|2009.01.28 20:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3243
|0.0000
|1.3263
|2009.01.28 20:18
|1.3263
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1431656
|2009.01.28 20:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3268
|0.0000
|1.3288
|2009.01.28 22:08
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|1431658
|2009.01.28 20:18
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1424
|0.0000
|1.1404
|2009.01.28 22:08
|1.1457
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.80
|1431660
|2009.01.28 20:18
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1424
|0.0000
|1.1404
|2009.01.28 22:08
|1.1457
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.80
|1431708
|2009.01.28 20:41
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1440
|0.0000
|1.1420
|2009.01.28 22:08
|1.1457
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.68
|1431745
|2009.01.28 20:51
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1440
|0.0000
|1.1420
|2009.01.28 22:08
|1.1458
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.42
|1431788
|2009.01.28 21:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3253
|0.0000
|1.3273
|2009.01.28 22:08
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1431790
|2009.01.28 21:09
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1455
|0.0000
|1.1435
|2009.01.28 22:08
|1.1458
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.47
|1431791
|2009.01.28 21:09
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1455
|0.0000
|1.1435
|2009.01.28 22:07
|1.1458
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.47
|1431797
|2009.01.28 21:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3242
|0.0000
|1.3262
|2009.01.28 22:07
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1431819
|2009.01.28 21:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|1.3256
|2009.01.28 22:07
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|1431840
|2009.01.28 21:24
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1470
|0.0000
|1.1450
|2009.01.28 22:07
|1.1458
|0.00
|0.00
|0.00
|83.78
|1431966
|2009.01.28 21:59
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1471
|0.0000
|1.1451
|2009.01.28 22:07
|1.1457
|0.00
|0.00
|0.00
|97.76
|1432006
|2009.01.28 22:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1453
|0.0000
|1.1433
|2009.01.28 22:15
|1.1433
|0.00
|0.00
|0.00
|17.49
|1432007
|2009.01.28 22:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1454
|0.0000
|1.1434
|2009.01.28 22:15
|1.1434
|0.00
|0.00
|0.00
|17.49
|1432009
|2009.01.28 22:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3252
|0.0000
|1.3272
|2009.01.28 22:15
|1.3272
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1432012
|2009.01.28 22:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3252
|0.0000
|1.3272
|2009.01.28 22:15
|1.3272
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1432038
|2009.01.28 22:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3287
|0.0000
|1.3307
|2009.01.28 22:21
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.00
|1432040
|2009.01.28 22:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1436
|0.0000
|1.1416
|2009.01.28 22:21
|1.1516
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.47
|1432041
|2009.01.28 22:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1439
|0.0000
|1.1419
|2009.01.28 22:21
|1.1516
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.86
|1432043
|2009.01.28 22:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3273
|0.0000
|1.3293
|2009.01.28 22:21
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|1432045
|2009.01.28 22:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3271
|0.0000
|1.3291
|2009.01.28 22:21
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|-164.00
|1432046
|2009.01.28 22:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3254
|0.0000
|1.3274
|2009.01.28 22:21
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|-252.00
|1432047
|2009.01.28 22:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3255
|0.0000
|1.3275
|2009.01.28 22:21
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|1432062
|2009.01.28 22:18
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1461
|0.0000
|1.1441
|2009.01.28 22:21
|1.1519
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.70
|1432063
|2009.01.28 22:18
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1468
|0.0000
|1.1448
|2009.01.28 22:21
|1.1519
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.55
|1432066
|2009.01.28 22:18
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3237
|0.0000
|1.3257
|2009.01.28 22:21
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|-384.00
|1432068
|2009.01.28 22:18
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3234
|0.0000
|1.3254
|2009.01.28 22:21
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|1432070
|2009.01.28 22:18
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1476
|0.0000
|1.1456
|2009.01.28 22:21
|1.1518
|0.00
|0.00
|0.00
|-145.86
|1432101
|2009.01.28 22:20
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1491
|0.0000
|1.1471
|2009.01.28 22:21
|1.1518
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.53
|1432103
|2009.01.28 22:21
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3201
|0.0000
|1.3221
|2009.01.28 22:21
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|1432109
|2009.01.28 22:21
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1498
|0.0000
|1.1478
|2009.01.28 22:21
|1.1518
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.46
|1432110
|2009.01.28 22:21
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3202
|0.0000
|1.3222
|2009.01.28 22:21
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|1432113
|2009.01.28 22:21
|sell
|1.60
|usdchf
|1.1506
|0.0000
|1.1486
|2009.01.28 22:21
|1.1513
|0.00
|0.00
|0.00
|-97.28
|1432121
|2009.01.28 22:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1518
|0.0000
|1.1538
|2009.01.28 22:23
|1.1538
|0.00
|0.00
|0.00
|17.33
|1432123
|2009.01.28 22:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3177
|0.0000
|1.3157
|2009.01.28 22:22
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1432127
|2009.01.28 22:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1522
|0.0000
|1.1542
|2009.01.28 22:23
|1.1542
|0.00
|0.00
|0.00
|17.33
|1432129
|2009.01.28 22:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3152
|2009.01.28 22:22
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1432142
|2009.01.28 22:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|1.3132
|2009.01.28 22:26
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1432144
|2009.01.28 22:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3150
|0.0000
|1.3130
|2009.01.28 22:26
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1432145
|2009.01.28 22:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1545
|0.0000
|1.1565
|2009.01.28 22:26
|1.1555
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|1432146
|2009.01.28 22:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1547
|0.0000
|1.1567
|2009.01.28 22:25
|1.1538
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|1432157
|2009.01.28 22:23
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1532
|0.0000
|1.1552
|2009.01.28 22:25
|1.1537
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|1432158
|2009.01.28 22:23
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1529
|0.0000
|1.1549
|2009.01.28 22:26
|1.1549
|0.00
|0.00
|0.00
|34.64
|1432165
|2009.01.28 22:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3168
|0.0000
|1.3148
|2009.01.28 22:26
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1432166
|2009.01.28 22:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3168
|0.0000
|1.3148
|2009.01.28 22:26
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1432175
|2009.01.28 22:24
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1517
|0.0000
|1.1537
|2009.01.28 22:25
|1.1537
|0.00
|0.00
|0.00
|69.34
|1432184
|2009.01.28 22:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1542
|0.0000
|1.1562
|2009.01.28 22:26
|1.1553
|0.00
|0.00
|0.00
|9.52
|1432190
|2009.01.28 22:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3124
|0.0000
|1.3104
|2009.01.28 22:26
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1432191
|2009.01.28 22:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3127
|0.0000
|1.3107
|2009.01.28 22:26
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1432192
|2009.01.28 22:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1556
|0.0000
|1.1576
|2009.01.28 22:54
|1.1550
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.19
|1432193
|2009.01.28 22:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3129
|0.0000
|1.3109
|2009.01.28 22:31
|1.3112
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|1432196
|2009.01.28 22:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3131
|0.0000
|1.3111
|2009.01.28 22:28
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1432197
|2009.01.28 22:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1554
|0.0000
|1.1574
|2009.01.28 22:56
|1.1558
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|1432207
|2009.01.28 22:27
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1540
|0.0000
|1.1560
|2009.01.28 22:54
|1.1551
|0.00
|0.00
|0.00
|19.05
|1432208
|2009.01.28 22:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3144
|0.0000
|1.3124
|2009.01.28 22:30
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1432213
|2009.01.28 22:28
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1538
|0.0000
|1.1558
|2009.01.28 22:56
|1.1558
|0.00
|0.00
|0.00
|34.61
|1432214
|2009.01.28 22:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3150
|0.0000
|1.3130
|2009.01.28 22:28
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1432220
|2009.01.28 22:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3129
|0.0000
|1.3109
|2009.01.28 22:31
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1432249
|2009.01.28 22:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3106
|0.0000
|1.3086
|2009.01.28 22:55
|1.3116
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1432250
|2009.01.28 22:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3107
|0.0000
|1.3087
|2009.01.28 22:54
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1432268
|2009.01.28 22:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3122
|0.0000
|1.3102
|2009.01.28 22:55
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1432271
|2009.01.28 22:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3122
|0.0000
|1.3102
|2009.01.28 22:54
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1432291
|2009.01.28 22:34
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3137
|0.0000
|1.3117
|2009.01.28 22:55
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1432319
|2009.01.28 22:36
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3139
|0.0000
|1.3119
|2009.01.28 22:54
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1432328
|2009.01.28 22:37
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1523
|0.0000
|1.1543
|2009.01.28 22:54
|1.1543
|0.00
|0.00
|0.00
|69.31
|1432437
|2009.01.28 22:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1552
|0.0000
|1.1572
|2009.01.29 01:47
|1.1527
|0.00
|0.00
|-1.21
|-21.69
|1432438
|2009.01.28 22:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3117
|0.0000
|1.3097
|2009.01.28 23:06
|1.3114
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1432450
|2009.01.28 22:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3114
|0.0000
|1.3094
|2009.01.28 23:06
|1.3112
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1432466
|2009.01.28 22:56
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1556
|0.0000
|1.1576
|2009.01.29 01:47
|1.1527
|0.00
|0.00
|-1.21
|-25.16
|1432481
|2009.01.28 23:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3134
|0.0000
|1.3114
|2009.01.28 23:05
|1.3114
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1432482
|2009.01.28 23:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3133
|0.0000
|1.3113
|2009.01.28 23:05
|1.3113
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1432521
|2009.01.28 23:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3110
|0.0000
|1.3090
|2009.01.29 01:47
|1.3156
|0.00
|0.00
|-2.38
|-46.00
|1432522
|2009.01.28 23:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3109
|0.0000
|1.3089
|2009.01.29 01:47
|1.3156
|0.00
|0.00
|-2.38
|-47.00
|1432550
|2009.01.28 23:10
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1541
|0.0000
|1.1561
|2009.01.29 01:47
|1.1527
|0.00
|0.00
|-2.42
|-24.29
|1432644
|2009.01.28 23:24
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1536
|0.0000
|1.1556
|2009.01.29 01:47
|1.1527
|0.00
|0.00
|-2.42
|-15.62
|1432689
|2009.01.28 23:33
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1525
|0.0000
|1.1545
|2009.01.29 01:47
|1.1527
|0.00
|0.00
|-4.84
|6.94
|1432693
|2009.01.28 23:34
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1521
|0.0000
|1.1541
|2009.01.29 01:47
|1.1527
|0.00
|0.00
|-4.84
|20.82
|1432696
|2009.01.28 23:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3124
|0.0000
|1.3104
|2009.01.29 01:47
|1.3156
|0.00
|0.00
|-4.76
|-64.00
|1432697
|2009.01.28 23:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3125
|0.0000
|1.3105
|2009.01.29 01:47
|1.3156
|0.00
|0.00
|-4.76
|-62.00
|1432751
|2009.01.28 23:47
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3139
|0.0000
|1.3119
|2009.01.29 01:47
|1.3156
|0.00
|0.00
|-9.52
|-68.00
|1432752
|2009.01.28 23:47
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3141
|0.0000
|1.3121
|2009.01.29 01:47
|1.3157
|0.00
|0.00
|-9.52
|-64.00
|1432775
|2009.01.28 23:53
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1510
|0.0000
|1.1530
|2009.01.29 01:47
|1.1527
|0.00
|0.00
|-9.67
|117.98
|1432890
|2009.01.29 00:32
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3135
|2009.01.29 01:47
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1432892
|2009.01.29 00:33
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|1.3136
|2009.01.29 01:47
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1432968
|2009.01.29 01:12
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3171
|0.0000
|1.3151
|2009.01.29 01:47
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|1432974
|2009.01.29 01:13
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3173
|0.0000
|1.3153
|2009.01.29 01:47
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|1433015
|2009.01.29 01:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|1.3132
|2009.01.29 02:36
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1433016
|2009.01.29 01:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1531
|0.0000
|1.1551
|2009.01.29 02:35
|1.1531
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1433017
|2009.01.29 01:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1531
|0.0000
|1.1551
|2009.01.29 02:36
|1.1532
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|1433018
|2009.01.29 01:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|1.3133
|2009.01.29 02:35
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1433044
|2009.01.29 02:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3167
|0.0000
|1.3147
|2009.01.29 02:35
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1433045
|2009.01.29 02:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3168
|0.0000
|1.3148
|2009.01.29 02:35
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1433046
|2009.01.29 02:10
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1515
|0.0000
|1.1535
|2009.01.29 02:35
|1.1531
|0.00
|0.00
|0.00
|27.75
|1433071
|2009.01.29 02:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1533
|0.0000
|1.1513
|2009.01.29 02:36
|1.1535
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|1433072
|2009.01.29 02:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3141
|0.0000
|1.3121
|2009.01.29 02:36
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|1433073
|2009.01.29 02:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3139
|0.0000
|1.3119
|2009.01.29 02:36
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|1433075
|2009.01.29 02:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3132
|0.0000
|1.3112
|2009.01.29 03:49
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1433076
|2009.01.29 02:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3136
|0.0000
|1.3116
|2009.01.29 03:43
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1433077
|2009.01.29 02:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1540
|0.0000
|1.1560
|2009.01.29 03:54
|1.1544
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|1433078
|2009.01.29 02:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1535
|0.0000
|1.1515
|2009.01.29 07:45
|1.1551
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.85
|1433101
|2009.01.29 02:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3147
|0.0000
|1.3127
|2009.01.29 03:49
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1433102
|2009.01.29 02:54
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1524
|0.0000
|1.1544
|2009.01.29 03:54
|1.1544
|0.00
|0.00
|0.00
|34.65
|1433113
|2009.01.29 03:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|1.3132
|2009.01.29 03:43
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1433129
|2009.01.29 03:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3130
|0.0000
|1.3110
|2009.01.29 04:14
|1.3110
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1433136
|2009.01.29 03:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3123
|0.0000
|1.3103
|2009.01.29 06:57
|1.3103
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1433146
|2009.01.29 03:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1546
|0.0000
|1.1566
|2009.01.29 06:58
|1.1566
|0.00
|0.00
|0.00
|17.29
|1433155
|2009.01.29 04:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3107
|0.0000
|1.3087
|2009.01.29 06:57
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1433163
|2009.01.29 04:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3122
|0.0000
|1.3102
|2009.01.29 06:57
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1433188
|2009.01.29 05:57
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1552
|0.0000
|1.1532
|2009.01.29 07:44
|1.1549
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|1433222
|2009.01.29 06:58
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1569
|0.0000
|1.1549
|2009.01.29 07:44
|1.1549
|0.00
|0.00
|0.00
|69.27
|
|0.00
|0.00
|-59.93
|3 370.04
|Closed P/L:
|3 310.11
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1433217
|2009.01.29 06:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3099
|0.0000
|1.3079
|
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|1433219
|2009.01.29 06:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3102
|0.0000
|1.3082
|
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|1433221
|2009.01.29 06:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1569
|0.0000
|1.1589
|
|1.1537
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.74
|1433265
|2009.01.29 07:29
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1554
|0.0000
|1.1574
|
|1.1537
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.47
|1433285
|2009.01.29 07:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1551
|0.0000
|1.1531
|
|1.1540
|0.00
|0.00
|0.00
|9.53
|1433288
|2009.01.29 07:46
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3117
|0.0000
|1.3097
|
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|1433289
|2009.01.29 07:46
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3118
|0.0000
|1.3098
|
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1433294
|2009.01.29 07:49
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1538
|0.0000
|1.1558
|
|1.1537
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.47
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.15
|
|Floating P/L:
|-124.15
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|3 310.11
|Floating P/L:
|-124.15
|Margin:
|11 386.71
|Balance:
|110 322.88
|Equity:
|110 198.73
|Free Margin:
|98 812.02