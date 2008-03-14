Strategy Tester Report
M211
Belvedere-Demo (Build 220)

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Period4 Hours (H4) 2007.11.06 00:00 - 2008.12.05 23:59 (2007.11.06 - 2008.12.06)
ModelOpen prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
ParametersMinLots=1; MaxLotSize=111; StopLoss=299; TakeProfit1=75; TakeProfit2=100; TakeProfit3=125; TakeProfit4=150; TakeProfit5=1111; TrailingStop=39; MaximumRisk=0.06; IncreaseFactor=2; MA_PERIODE=200; ATR_PERIODE=100;
Bars in test2016Ticks modelled3709Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit524718.76Gross profit542383.50Gross loss-17664.75
Profit factor30.70Expected payoff8745.31
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown228555.50 (54.35%)Relative drawdown54.35% (228555.50)
Total trades60Short positions (won %)45 (97.78%)Long positions (won %)15 (100.00%)
Profit trades (% of total)59 (98.33%)Loss trades (% of total)1 (1.67%)
Largestprofit trade94937.15loss trade-17664.75
Averageprofit trade9192.94loss trade-17664.75
Maximumconsecutive wins (profit in money)34 (103373.36)consecutive losses (loss in money)1 (-17664.75)
Maximalconsecutive profit (count of wins)439010.15 (25)consecutive loss (count of losses)-17664.75 (1)
Averageconsecutive wins30consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.03.14 16:00sell11.00203.47206.46202.72
22008.03.14 16:00sell21.00203.47206.46202.47
32008.03.14 16:00sell31.00203.47206.46202.22
42008.03.14 16:00sell41.00203.47206.46201.97
52008.03.14 16:00sell51.00203.47206.46192.36
62008.03.14 20:00t/p11.00202.72206.46202.72812.7410812.74
72008.03.14 20:00t/p21.00202.47206.46202.471083.6611896.40
82008.03.14 20:00t/p31.00202.22206.46202.221354.5713250.97
92008.03.14 20:00t/p41.00201.97206.46201.971625.4914876.46
102008.03.14 20:00modify51.00203.47202.47192.36
112008.03.17 00:00modify51.00203.47199.02192.36
122008.03.17 04:00s/l51.00199.02199.02192.364791.1719667.63
132008.06.09 12:00buy61.20208.63205.64209.38
142008.06.09 12:00buy71.20208.63205.64209.63
152008.06.09 12:00buy81.10208.63205.64209.88
162008.06.09 12:00buy91.10208.63205.64210.13
172008.06.09 12:00buy101.10208.63205.64219.74
182008.06.09 16:00t/p61.20209.38205.64209.38975.5120643.14
192008.06.09 16:00t/p71.20209.63205.64209.631300.6721943.81
202008.06.09 16:00modify81.10208.63209.06209.88
212008.06.09 20:00t/p81.10209.88209.06209.881490.3523434.16
222008.06.09 20:00modify91.10208.63209.01210.13
232008.06.10 00:00modify91.10208.63209.52210.13
242008.06.10 04:00t/p91.10210.13209.52210.131802.4925236.65
252008.06.10 04:00modify101.10208.63210.23219.74
262008.06.10 08:00s/l101.10210.23210.23219.741921.7227158.37
272008.06.11 12:00buy111.60210.17207.18210.92
282008.06.11 12:00buy121.60210.17207.18211.17
292008.06.11 12:00buy131.60210.17207.18211.42
302008.06.11 12:00buy141.50210.17207.18211.67
312008.06.11 12:00buy151.50210.17207.18221.28
322008.06.16 00:00modify111.60210.17210.18210.92
332008.06.16 04:00t/p111.60210.92210.18210.921403.0028561.37
342008.06.16 08:00t/p121.60211.17207.18211.171836.5630397.93
352008.06.16 08:00modify131.60210.17210.71211.42
362008.06.16 12:00t/p131.60211.42210.71211.422270.1232668.05
372008.06.16 12:00t/p141.50211.67207.18211.672534.6935202.74
382008.06.16 12:00modify151.50210.17211.51221.28
392008.06.16 16:00modify151.50210.17212.19221.28
402008.06.16 20:00s/l151.50212.19212.19221.283380.1238582.87
412008.07.22 04:00buy162.30213.14210.15213.89
422008.07.22 04:00buy172.30213.14210.15214.14
432008.07.22 04:00buy182.20213.14210.15214.39
442008.07.22 04:00buy192.20213.14210.15214.64
452008.07.22 04:00buy202.10213.14210.15224.25
462008.07.23 00:00modify162.30213.14213.29213.89
472008.07.23 04:00modify172.30213.14213.27214.14
482008.07.23 08:00t/p162.30213.89213.29213.891899.1440482.01
492008.07.23 08:00modify172.30213.14213.35214.14
502008.07.23 12:00t/p172.30214.14213.35214.142522.3843004.39
512008.07.23 12:00t/p182.20214.39210.15214.393008.8546013.24
522008.07.23 12:00t/p192.20214.64210.15214.643604.9949618.23
532008.07.23 12:00modify202.10213.14214.26224.25
542008.07.23 16:00modify202.10213.14215.22224.25
552008.07.23 20:00s/l202.10215.22215.22224.254761.3054379.53
562008.08.28 08:00sell213.30200.43203.42199.68
572008.08.28 08:00sell223.20200.43203.42199.43
582008.08.28 08:00sell233.10200.43203.42199.18
592008.08.28 08:00sell243.10200.43203.42198.93
602008.08.28 08:00sell253.00200.43203.42189.32
612008.08.29 08:00t/p213.30199.68203.42199.682579.3956958.92
622008.08.29 08:00modify223.20200.43200.25199.43
632008.08.29 12:00t/p223.20199.43200.25199.433368.1660327.08
642008.08.29 12:00t/p233.10199.18203.42199.184102.7364429.81
652008.08.29 12:00t/p243.10198.93203.42198.934942.5769372.37
662008.08.29 12:00modify253.00200.43199.17189.32
672008.08.29 16:00s/l253.00199.17199.17189.324002.9073375.27
682008.09.05 00:00sell264.40189.35192.34188.60
692008.09.05 00:00sell274.30189.35192.34188.35
702008.09.05 00:00sell284.20189.35192.34188.10
712008.09.05 00:00sell294.10189.35192.34187.85
722008.09.05 00:00sell304.00189.35192.34178.24
732008.09.05 04:00t/p264.40188.60192.34188.603576.0876951.35
742008.09.05 04:00t/p274.30188.35192.34188.354659.7381611.08
752008.09.05 04:00t/p284.20188.10192.34188.105689.2187300.29
762008.09.05 04:00t/p294.10187.85192.34187.856664.5093964.79
772008.09.05 04:00modify304.00189.35188.14178.24
782008.09.05 08:00s/l304.00188.14188.14178.245244.9199209.70
792008.09.11 12:00sell316.00187.35190.34186.60
802008.09.11 12:00sell325.80187.35190.34186.35
812008.09.11 12:00sell335.70187.35190.34186.10
822008.09.11 12:00sell345.60187.35190.34185.85
832008.09.11 12:00sell355.40187.35190.34176.24
842008.09.11 16:00t/p316.00186.60190.34186.604876.46104086.16
852008.09.11 16:00modify325.80187.35187.16186.35
862008.09.11 20:00s/l325.80187.16187.16186.351194.19105280.35
872008.09.11 20:00t/p335.70186.10190.34186.107721.07113001.42
882008.09.11 20:00modify345.60187.35187.26185.85
892008.09.12 00:00s/l345.60187.26187.26185.85371.94113373.36
902008.09.12 12:00s/l355.40190.34190.34176.24-17664.7595708.61
912008.10.08 12:00sell365.70175.31178.30174.56
922008.10.08 12:00sell375.60175.31178.30174.31
932008.10.08 12:00sell385.50175.31178.30174.06
942008.10.08 12:00sell395.40175.31178.30173.81
952008.10.08 12:00sell405.30175.31178.30164.20
962008.10.08 16:00t/p365.70174.56178.30174.564632.64100341.25
972008.10.08 16:00t/p375.60174.31178.30174.316068.48106409.73
982008.10.08 16:00t/p385.50174.06178.30174.067450.15113859.88
992008.10.08 16:00t/p395.40173.81178.30173.818777.63122637.51
1002008.10.08 16:00modify405.30175.31174.64164.20
1012008.10.08 20:00s/l405.30174.64174.64164.203848.08126485.59
1022008.10.10 04:00sell417.60168.30171.29167.55
1032008.10.10 04:00sell427.40168.30171.29167.30
1042008.10.10 04:00sell437.30168.30171.29167.05
1052008.10.10 04:00sell447.10168.30171.29166.80
1062008.10.10 04:00sell456.90168.30171.29157.19
1072008.10.10 08:00t/p417.60167.55171.29167.556176.86132662.45
1082008.10.10 08:00t/p427.40167.30171.29167.308019.07140681.52
1092008.10.10 08:00t/p437.30167.05171.29167.059888.38150569.90
1102008.10.10 08:00t/p447.10166.80171.29166.8011540.96162110.86
1112008.10.10 08:00modify456.90168.30167.08157.19
1122008.10.10 12:00s/l456.90167.08167.08157.199122.24171233.10
1132008.10.24 08:00sell4610.30154.20157.19153.45
1142008.10.24 08:00sell4710.00154.20157.19153.20
1152008.10.24 08:00sell489.80154.20157.19152.95
1162008.10.24 08:00sell499.60154.20157.19152.70
1172008.10.24 08:00sell509.40154.20157.19143.09
1182008.10.24 12:00t/p4610.30153.45157.19153.458371.26179604.36
1192008.10.24 12:00t/p4710.00153.20157.19153.2010836.58190440.94
1202008.10.24 12:00t/p489.80152.95157.19152.9513274.81203715.75
1212008.10.24 12:00t/p499.60152.70157.19152.7015604.68219320.43
1222008.10.24 12:00modify509.40154.20144.88143.09
1232008.10.24 16:00s/l509.40144.88144.88143.0994937.15314257.58
1242008.12.03 12:00sell5118.90136.42139.41135.67
1252008.12.03 12:00sell5218.40136.42139.41135.42
1262008.12.03 12:00sell5318.00136.42139.41135.17
1272008.12.03 12:00sell5417.60136.42139.41134.92
1282008.12.03 12:00sell5517.30136.42139.41125.31
1292008.12.04 12:00t/p5118.90135.67139.41135.6713596.88327854.46
1302008.12.04 12:00t/p5218.40135.42139.41135.4218222.00346076.46
1312008.12.04 12:00t/p5318.00135.17139.41135.1722702.34368778.80
1322008.12.04 12:00t/p5417.60134.92139.41134.9226965.93395744.73
1332008.12.04 12:00modify5517.30136.42135.40125.31
1342008.12.04 16:00s/l5517.30135.40135.40125.3117507.59413252.32
1352008.12.04 16:00sell5624.80135.12138.11134.37
1362008.12.04 16:00sell5724.30135.12138.11134.12
1372008.12.04 16:00sell5823.70135.12138.11133.87
1382008.12.04 16:00sell5923.20135.12138.11133.62
1392008.12.04 16:00sell6022.70135.12138.11124.01
1402008.12.05 16:00t/p5624.80134.37138.11134.3719384.49432636.81
1412008.12.05 16:00t/p5724.30134.12138.11134.1225576.91458213.72
1422008.12.05 16:00t/p5823.70133.87138.11133.8731366.05489579.77
1432008.12.05 16:00t/p5923.20133.62138.11133.6236989.54526569.31
1442008.12.05 16:00modify6022.70135.12134.76124.01
1452008.12.05 20:00s/l6022.70134.76134.76124.018149.44534718.76