Strategy Tester Report
M211
Belvedere-Demo (Build 220)
|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|4 Hours (H4) 2007.11.06 00:00 - 2008.12.05 23:59 (2007.11.06 - 2008.12.06)
|Model
|Open prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
|Parameters
|MinLots=1; MaxLotSize=111; StopLoss=299; TakeProfit1=75; TakeProfit2=100; TakeProfit3=125; TakeProfit4=150; TakeProfit5=1111; TrailingStop=39; MaximumRisk=0.06; IncreaseFactor=2; MA_PERIODE=200; ATR_PERIODE=100;
|Bars in test
|2016
|Ticks modelled
|3709
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|524718.76
|Gross profit
|542383.50
|Gross loss
|-17664.75
|Profit factor
|30.70
|Expected payoff
|8745.31
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|228555.50 (54.35%)
|Relative drawdown
|54.35% (228555.50)
|Total trades
|60
|Short positions (won %)
|45 (97.78%)
|Long positions (won %)
|15 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|59 (98.33%)
|Loss trades (% of total)
|1 (1.67%)
|Largest
|profit trade
|94937.15
|loss trade
|-17664.75
|Average
|profit trade
|9192.94
|loss trade
|-17664.75
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|34 (103373.36)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-17664.75)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|439010.15 (25)
|consecutive loss (count of losses)
|-17664.75 (1)
|Average
|consecutive wins
|30
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.03.14 16:00
|sell
|1
|1.00
|203.47
|206.46
|202.72
|2
|2008.03.14 16:00
|sell
|2
|1.00
|203.47
|206.46
|202.47
|3
|2008.03.14 16:00
|sell
|3
|1.00
|203.47
|206.46
|202.22
|4
|2008.03.14 16:00
|sell
|4
|1.00
|203.47
|206.46
|201.97
|5
|2008.03.14 16:00
|sell
|5
|1.00
|203.47
|206.46
|192.36
|6
|2008.03.14 20:00
|t/p
|1
|1.00
|202.72
|206.46
|202.72
|812.74
|10812.74
|7
|2008.03.14 20:00
|t/p
|2
|1.00
|202.47
|206.46
|202.47
|1083.66
|11896.40
|8
|2008.03.14 20:00
|t/p
|3
|1.00
|202.22
|206.46
|202.22
|1354.57
|13250.97
|9
|2008.03.14 20:00
|t/p
|4
|1.00
|201.97
|206.46
|201.97
|1625.49
|14876.46
|10
|2008.03.14 20:00
|modify
|5
|1.00
|203.47
|202.47
|192.36
|11
|2008.03.17 00:00
|modify
|5
|1.00
|203.47
|199.02
|192.36
|12
|2008.03.17 04:00
|s/l
|5
|1.00
|199.02
|199.02
|192.36
|4791.17
|19667.63
|13
|2008.06.09 12:00
|buy
|6
|1.20
|208.63
|205.64
|209.38
|14
|2008.06.09 12:00
|buy
|7
|1.20
|208.63
|205.64
|209.63
|15
|2008.06.09 12:00
|buy
|8
|1.10
|208.63
|205.64
|209.88
|16
|2008.06.09 12:00
|buy
|9
|1.10
|208.63
|205.64
|210.13
|17
|2008.06.09 12:00
|buy
|10
|1.10
|208.63
|205.64
|219.74
|18
|2008.06.09 16:00
|t/p
|6
|1.20
|209.38
|205.64
|209.38
|975.51
|20643.14
|19
|2008.06.09 16:00
|t/p
|7
|1.20
|209.63
|205.64
|209.63
|1300.67
|21943.81
|20
|2008.06.09 16:00
|modify
|8
|1.10
|208.63
|209.06
|209.88
|21
|2008.06.09 20:00
|t/p
|8
|1.10
|209.88
|209.06
|209.88
|1490.35
|23434.16
|22
|2008.06.09 20:00
|modify
|9
|1.10
|208.63
|209.01
|210.13
|23
|2008.06.10 00:00
|modify
|9
|1.10
|208.63
|209.52
|210.13
|24
|2008.06.10 04:00
|t/p
|9
|1.10
|210.13
|209.52
|210.13
|1802.49
|25236.65
|25
|2008.06.10 04:00
|modify
|10
|1.10
|208.63
|210.23
|219.74
|26
|2008.06.10 08:00
|s/l
|10
|1.10
|210.23
|210.23
|219.74
|1921.72
|27158.37
|27
|2008.06.11 12:00
|buy
|11
|1.60
|210.17
|207.18
|210.92
|28
|2008.06.11 12:00
|buy
|12
|1.60
|210.17
|207.18
|211.17
|29
|2008.06.11 12:00
|buy
|13
|1.60
|210.17
|207.18
|211.42
|30
|2008.06.11 12:00
|buy
|14
|1.50
|210.17
|207.18
|211.67
|31
|2008.06.11 12:00
|buy
|15
|1.50
|210.17
|207.18
|221.28
|32
|2008.06.16 00:00
|modify
|11
|1.60
|210.17
|210.18
|210.92
|33
|2008.06.16 04:00
|t/p
|11
|1.60
|210.92
|210.18
|210.92
|1403.00
|28561.37
|34
|2008.06.16 08:00
|t/p
|12
|1.60
|211.17
|207.18
|211.17
|1836.56
|30397.93
|35
|2008.06.16 08:00
|modify
|13
|1.60
|210.17
|210.71
|211.42
|36
|2008.06.16 12:00
|t/p
|13
|1.60
|211.42
|210.71
|211.42
|2270.12
|32668.05
|37
|2008.06.16 12:00
|t/p
|14
|1.50
|211.67
|207.18
|211.67
|2534.69
|35202.74
|38
|2008.06.16 12:00
|modify
|15
|1.50
|210.17
|211.51
|221.28
|39
|2008.06.16 16:00
|modify
|15
|1.50
|210.17
|212.19
|221.28
|40
|2008.06.16 20:00
|s/l
|15
|1.50
|212.19
|212.19
|221.28
|3380.12
|38582.87
|41
|2008.07.22 04:00
|buy
|16
|2.30
|213.14
|210.15
|213.89
|42
|2008.07.22 04:00
|buy
|17
|2.30
|213.14
|210.15
|214.14
|43
|2008.07.22 04:00
|buy
|18
|2.20
|213.14
|210.15
|214.39
|44
|2008.07.22 04:00
|buy
|19
|2.20
|213.14
|210.15
|214.64
|45
|2008.07.22 04:00
|buy
|20
|2.10
|213.14
|210.15
|224.25
|46
|2008.07.23 00:00
|modify
|16
|2.30
|213.14
|213.29
|213.89
|47
|2008.07.23 04:00
|modify
|17
|2.30
|213.14
|213.27
|214.14
|48
|2008.07.23 08:00
|t/p
|16
|2.30
|213.89
|213.29
|213.89
|1899.14
|40482.01
|49
|2008.07.23 08:00
|modify
|17
|2.30
|213.14
|213.35
|214.14
|50
|2008.07.23 12:00
|t/p
|17
|2.30
|214.14
|213.35
|214.14
|2522.38
|43004.39
|51
|2008.07.23 12:00
|t/p
|18
|2.20
|214.39
|210.15
|214.39
|3008.85
|46013.24
|52
|2008.07.23 12:00
|t/p
|19
|2.20
|214.64
|210.15
|214.64
|3604.99
|49618.23
|53
|2008.07.23 12:00
|modify
|20
|2.10
|213.14
|214.26
|224.25
|54
|2008.07.23 16:00
|modify
|20
|2.10
|213.14
|215.22
|224.25
|55
|2008.07.23 20:00
|s/l
|20
|2.10
|215.22
|215.22
|224.25
|4761.30
|54379.53
|56
|2008.08.28 08:00
|sell
|21
|3.30
|200.43
|203.42
|199.68
|57
|2008.08.28 08:00
|sell
|22
|3.20
|200.43
|203.42
|199.43
|58
|2008.08.28 08:00
|sell
|23
|3.10
|200.43
|203.42
|199.18
|59
|2008.08.28 08:00
|sell
|24
|3.10
|200.43
|203.42
|198.93
|60
|2008.08.28 08:00
|sell
|25
|3.00
|200.43
|203.42
|189.32
|61
|2008.08.29 08:00
|t/p
|21
|3.30
|199.68
|203.42
|199.68
|2579.39
|56958.92
|62
|2008.08.29 08:00
|modify
|22
|3.20
|200.43
|200.25
|199.43
|63
|2008.08.29 12:00
|t/p
|22
|3.20
|199.43
|200.25
|199.43
|3368.16
|60327.08
|64
|2008.08.29 12:00
|t/p
|23
|3.10
|199.18
|203.42
|199.18
|4102.73
|64429.81
|65
|2008.08.29 12:00
|t/p
|24
|3.10
|198.93
|203.42
|198.93
|4942.57
|69372.37
|66
|2008.08.29 12:00
|modify
|25
|3.00
|200.43
|199.17
|189.32
|67
|2008.08.29 16:00
|s/l
|25
|3.00
|199.17
|199.17
|189.32
|4002.90
|73375.27
|68
|2008.09.05 00:00
|sell
|26
|4.40
|189.35
|192.34
|188.60
|69
|2008.09.05 00:00
|sell
|27
|4.30
|189.35
|192.34
|188.35
|70
|2008.09.05 00:00
|sell
|28
|4.20
|189.35
|192.34
|188.10
|71
|2008.09.05 00:00
|sell
|29
|4.10
|189.35
|192.34
|187.85
|72
|2008.09.05 00:00
|sell
|30
|4.00
|189.35
|192.34
|178.24
|73
|2008.09.05 04:00
|t/p
|26
|4.40
|188.60
|192.34
|188.60
|3576.08
|76951.35
|74
|2008.09.05 04:00
|t/p
|27
|4.30
|188.35
|192.34
|188.35
|4659.73
|81611.08
|75
|2008.09.05 04:00
|t/p
|28
|4.20
|188.10
|192.34
|188.10
|5689.21
|87300.29
|76
|2008.09.05 04:00
|t/p
|29
|4.10
|187.85
|192.34
|187.85
|6664.50
|93964.79
|77
|2008.09.05 04:00
|modify
|30
|4.00
|189.35
|188.14
|178.24
|78
|2008.09.05 08:00
|s/l
|30
|4.00
|188.14
|188.14
|178.24
|5244.91
|99209.70
|79
|2008.09.11 12:00
|sell
|31
|6.00
|187.35
|190.34
|186.60
|80
|2008.09.11 12:00
|sell
|32
|5.80
|187.35
|190.34
|186.35
|81
|2008.09.11 12:00
|sell
|33
|5.70
|187.35
|190.34
|186.10
|82
|2008.09.11 12:00
|sell
|34
|5.60
|187.35
|190.34
|185.85
|83
|2008.09.11 12:00
|sell
|35
|5.40
|187.35
|190.34
|176.24
|84
|2008.09.11 16:00
|t/p
|31
|6.00
|186.60
|190.34
|186.60
|4876.46
|104086.16
|85
|2008.09.11 16:00
|modify
|32
|5.80
|187.35
|187.16
|186.35
|86
|2008.09.11 20:00
|s/l
|32
|5.80
|187.16
|187.16
|186.35
|1194.19
|105280.35
|87
|2008.09.11 20:00
|t/p
|33
|5.70
|186.10
|190.34
|186.10
|7721.07
|113001.42
|88
|2008.09.11 20:00
|modify
|34
|5.60
|187.35
|187.26
|185.85
|89
|2008.09.12 00:00
|s/l
|34
|5.60
|187.26
|187.26
|185.85
|371.94
|113373.36
|90
|2008.09.12 12:00
|s/l
|35
|5.40
|190.34
|190.34
|176.24
|-17664.75
|95708.61
|91
|2008.10.08 12:00
|sell
|36
|5.70
|175.31
|178.30
|174.56
|92
|2008.10.08 12:00
|sell
|37
|5.60
|175.31
|178.30
|174.31
|93
|2008.10.08 12:00
|sell
|38
|5.50
|175.31
|178.30
|174.06
|94
|2008.10.08 12:00
|sell
|39
|5.40
|175.31
|178.30
|173.81
|95
|2008.10.08 12:00
|sell
|40
|5.30
|175.31
|178.30
|164.20
|96
|2008.10.08 16:00
|t/p
|36
|5.70
|174.56
|178.30
|174.56
|4632.64
|100341.25
|97
|2008.10.08 16:00
|t/p
|37
|5.60
|174.31
|178.30
|174.31
|6068.48
|106409.73
|98
|2008.10.08 16:00
|t/p
|38
|5.50
|174.06
|178.30
|174.06
|7450.15
|113859.88
|99
|2008.10.08 16:00
|t/p
|39
|5.40
|173.81
|178.30
|173.81
|8777.63
|122637.51
|100
|2008.10.08 16:00
|modify
|40
|5.30
|175.31
|174.64
|164.20
|101
|2008.10.08 20:00
|s/l
|40
|5.30
|174.64
|174.64
|164.20
|3848.08
|126485.59
|102
|2008.10.10 04:00
|sell
|41
|7.60
|168.30
|171.29
|167.55
|103
|2008.10.10 04:00
|sell
|42
|7.40
|168.30
|171.29
|167.30
|104
|2008.10.10 04:00
|sell
|43
|7.30
|168.30
|171.29
|167.05
|105
|2008.10.10 04:00
|sell
|44
|7.10
|168.30
|171.29
|166.80
|106
|2008.10.10 04:00
|sell
|45
|6.90
|168.30
|171.29
|157.19
|107
|2008.10.10 08:00
|t/p
|41
|7.60
|167.55
|171.29
|167.55
|6176.86
|132662.45
|108
|2008.10.10 08:00
|t/p
|42
|7.40
|167.30
|171.29
|167.30
|8019.07
|140681.52
|109
|2008.10.10 08:00
|t/p
|43
|7.30
|167.05
|171.29
|167.05
|9888.38
|150569.90
|110
|2008.10.10 08:00
|t/p
|44
|7.10
|166.80
|171.29
|166.80
|11540.96
|162110.86
|111
|2008.10.10 08:00
|modify
|45
|6.90
|168.30
|167.08
|157.19
|112
|2008.10.10 12:00
|s/l
|45
|6.90
|167.08
|167.08
|157.19
|9122.24
|171233.10
|113
|2008.10.24 08:00
|sell
|46
|10.30
|154.20
|157.19
|153.45
|114
|2008.10.24 08:00
|sell
|47
|10.00
|154.20
|157.19
|153.20
|115
|2008.10.24 08:00
|sell
|48
|9.80
|154.20
|157.19
|152.95
|116
|2008.10.24 08:00
|sell
|49
|9.60
|154.20
|157.19
|152.70
|117
|2008.10.24 08:00
|sell
|50
|9.40
|154.20
|157.19
|143.09
|118
|2008.10.24 12:00
|t/p
|46
|10.30
|153.45
|157.19
|153.45
|8371.26
|179604.36
|119
|2008.10.24 12:00
|t/p
|47
|10.00
|153.20
|157.19
|153.20
|10836.58
|190440.94
|120
|2008.10.24 12:00
|t/p
|48
|9.80
|152.95
|157.19
|152.95
|13274.81
|203715.75
|121
|2008.10.24 12:00
|t/p
|49
|9.60
|152.70
|157.19
|152.70
|15604.68
|219320.43
|122
|2008.10.24 12:00
|modify
|50
|9.40
|154.20
|144.88
|143.09
|123
|2008.10.24 16:00
|s/l
|50
|9.40
|144.88
|144.88
|143.09
|94937.15
|314257.58
|124
|2008.12.03 12:00
|sell
|51
|18.90
|136.42
|139.41
|135.67
|125
|2008.12.03 12:00
|sell
|52
|18.40
|136.42
|139.41
|135.42
|126
|2008.12.03 12:00
|sell
|53
|18.00
|136.42
|139.41
|135.17
|127
|2008.12.03 12:00
|sell
|54
|17.60
|136.42
|139.41
|134.92
|128
|2008.12.03 12:00
|sell
|55
|17.30
|136.42
|139.41
|125.31
|129
|2008.12.04 12:00
|t/p
|51
|18.90
|135.67
|139.41
|135.67
|13596.88
|327854.46
|130
|2008.12.04 12:00
|t/p
|52
|18.40
|135.42
|139.41
|135.42
|18222.00
|346076.46
|131
|2008.12.04 12:00
|t/p
|53
|18.00
|135.17
|139.41
|135.17
|22702.34
|368778.80
|132
|2008.12.04 12:00
|t/p
|54
|17.60
|134.92
|139.41
|134.92
|26965.93
|395744.73
|133
|2008.12.04 12:00
|modify
|55
|17.30
|136.42
|135.40
|125.31
|134
|2008.12.04 16:00
|s/l
|55
|17.30
|135.40
|135.40
|125.31
|17507.59
|413252.32
|135
|2008.12.04 16:00
|sell
|56
|24.80
|135.12
|138.11
|134.37
|136
|2008.12.04 16:00
|sell
|57
|24.30
|135.12
|138.11
|134.12
|137
|2008.12.04 16:00
|sell
|58
|23.70
|135.12
|138.11
|133.87
|138
|2008.12.04 16:00
|sell
|59
|23.20
|135.12
|138.11
|133.62
|139
|2008.12.04 16:00
|sell
|60
|22.70
|135.12
|138.11
|124.01
|140
|2008.12.05 16:00
|t/p
|56
|24.80
|134.37
|138.11
|134.37
|19384.49
|432636.81
|141
|2008.12.05 16:00
|t/p
|57
|24.30
|134.12
|138.11
|134.12
|25576.91
|458213.72
|142
|2008.12.05 16:00
|t/p
|58
|23.70
|133.87
|138.11
|133.87
|31366.05
|489579.77
|143
|2008.12.05 16:00
|t/p
|59
|23.20
|133.62
|138.11
|133.62
|36989.54
|526569.31
|144
|2008.12.05 16:00
|modify
|60
|22.70
|135.12
|134.76
|124.01
|145
|2008.12.05 20:00
|s/l
|60
|22.70
|134.76
|134.76
|124.01
|8149.44
|534718.76