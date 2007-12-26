Strategy Tester Report
M211
Belvedere-Demo (Build 220)

SymbolEURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Period4 Hours (H4) 2007.11.06 00:00 - 2008.12.05 23:59 (2007.11.06 - 2008.12.06)
ModelOpen prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
ParametersMinLots=1; MaxLotSize=111; StopLoss=299; TakeProfit1=75; TakeProfit2=100; TakeProfit3=125; TakeProfit4=150; TakeProfit5=1111; TrailingStop=39; MaximumRisk=0.06; IncreaseFactor=2; MA_PERIODE=200; ATR_PERIODE=100;
Bars in test1980Ticks modelled3673Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit217793.01Gross profit217793.01Gross loss0.00
Profit factorExpected payoff3959.87
Absolute drawdown6224.24Maximal drawdown19500.73 (43.59%)Relative drawdown76.22% (12102.52)
Total trades55Short positions (won %)40 (100.00%)Long positions (won %)15 (100.00%)
Profit trades (% of total)55 (100.00%)Loss trades (% of total)0 (0.00%)
Largestprofit trade16417.42loss trade0.00
Averageprofit trade3959.87loss trade0.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)55 (217793.01)consecutive losses (loss in money)0 (0.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)217793.01 (55)consecutive loss (count of losses)0.00 (0)
Averageconsecutive wins55consecutive losses0
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.12.26 12:00buy11.00164.85161.86165.60
22007.12.26 12:00buy21.00164.85161.86165.85
32007.12.26 12:00buy31.00164.85161.86166.10
42007.12.26 12:00buy41.00164.85161.86166.35
52007.12.26 12:00buy51.00164.85161.86175.96
62007.12.26 20:00t/p11.00165.60161.86165.60812.9210812.92
72007.12.26 20:00modify21.00164.85165.20165.85
82007.12.27 00:00modify21.00164.85165.27165.85
92007.12.27 04:00modify31.00164.85165.13166.10
102007.12.27 08:00t/p21.00165.85165.27165.851097.2211910.14
112007.12.27 08:00modify31.00164.85165.45166.10
122007.12.27 12:00s/l31.00165.45165.45166.10663.6612573.81
132007.12.27 12:00modify41.00164.85165.20166.35
142007.12.27 16:00t/p41.00166.35165.20166.351639.1714212.98
152007.12.27 16:00modify51.00164.85165.78175.96
162007.12.27 20:00modify51.00164.85165.91175.96
172007.12.28 00:00modify51.00164.85165.98175.96
182007.12.28 04:00s/l51.00165.98165.98175.961242.5815455.56
192008.01.07 00:00sell61.00160.00162.99159.25
202008.01.07 00:00sell71.00160.00162.99159.00
212008.01.07 00:00sell81.00160.00162.99158.75
222008.01.07 00:00sell91.00160.00162.99158.50
232008.01.07 00:00sell101.00160.00162.99148.89
242008.01.15 16:00t/p61.00159.25162.99159.25703.4716159.03
252008.01.15 16:00t/p71.00159.00162.99159.00974.3917133.42
262008.01.15 16:00modify81.00160.00159.45158.75
272008.01.15 20:00s/l81.00159.45159.45158.75486.7417620.17
282008.01.15 20:00modify91.00160.00159.38158.50
292008.01.16 00:00t/p91.00158.50159.38158.501502.5619122.73
302008.01.16 00:00modify101.00160.00158.47148.89
312008.01.16 08:00s/l101.00158.47158.47148.891535.0720657.80
322008.01.18 04:00sell111.20156.00158.99155.25
332008.01.18 04:00sell121.20156.00158.99155.00
342008.01.18 04:00sell131.20156.00158.99154.75
352008.01.18 04:00sell141.20156.00158.99154.50
362008.01.18 04:00sell151.20156.00158.99144.89
372008.01.21 04:00modify111.20156.00155.90155.25
382008.01.21 08:00t/p111.20155.25155.90155.25958.9021616.70
392008.01.21 08:00modify121.20156.00155.57155.00
402008.01.21 12:00t/p121.20155.00155.57155.001284.0022900.70
412008.01.21 12:00t/p131.20154.75158.99154.751609.1024509.80
422008.01.21 12:00t/p141.20154.50158.99154.501934.2026444.00
432008.01.21 12:00modify151.20156.00154.24144.89
442008.01.21 20:00modify151.20156.00153.75144.89
452008.01.22 00:00modify151.20156.00153.57144.89
462008.01.22 04:00s/l151.20153.57153.57144.893127.1729571.17
472008.04.04 12:00buy161.80160.94157.95161.69
482008.04.04 12:00buy171.70160.94157.95161.94
492008.04.04 12:00buy181.70160.94157.95162.19
502008.04.04 12:00buy191.70160.94157.95162.44
512008.04.04 12:00buy201.60160.94157.95172.05
522008.04.08 04:00t/p161.80161.69157.95161.691479.2631050.43
532008.04.08 04:00modify171.70160.94161.03161.94
542008.04.08 08:00s/l171.70161.03161.03161.94180.9531231.38
552008.04.09 16:00modify181.70160.94160.98162.19
562008.04.09 20:00s/l181.70160.98160.98162.1996.3831327.76
572008.04.16 20:00modify191.70160.94161.75162.44
582008.04.17 00:00t/p191.70162.44161.75162.442862.1534189.91
592008.04.17 00:00modify201.60160.94161.85172.05
602008.04.17 04:00modify201.60160.94161.94172.05
612008.04.17 08:00modify201.60160.94162.35172.05
622008.04.17 12:00modify201.60160.94162.53172.05
632008.04.17 16:00s/l201.60162.53162.53172.052849.8737039.79
642008.04.18 16:00buy212.20164.12161.13164.87
652008.04.18 16:00buy222.20164.12161.13165.12
662008.04.18 16:00buy232.10164.12161.13165.37
672008.04.18 16:00buy242.10164.12161.13165.62
682008.04.18 16:00buy252.10164.12161.13175.23
692008.04.21 16:00modify212.20164.12164.39164.87
702008.04.21 20:00s/l212.20164.39164.39164.87653.6137693.39
712008.04.22 12:00modify222.20164.12164.20165.12
722008.04.22 16:00s/l222.20164.20164.20165.12210.3237903.71
732008.04.22 16:00modify232.10164.12164.28165.37
742008.04.22 20:00s/l232.10164.28164.28165.37382.8638286.57
752008.04.22 20:00modify242.10164.12164.16165.62
762008.04.23 00:00modify252.10164.12164.15175.23
772008.04.23 04:00modify242.10164.12164.19165.62
782008.04.23 08:00modify242.10164.12164.32165.62
792008.04.23 12:00s/l242.10164.32164.32165.62483.2338769.80
802008.04.23 16:00s/l252.10164.15164.15175.2396.2838866.07
812008.08.19 04:00sell262.30161.28164.27160.53
822008.08.19 04:00sell272.30161.28164.27160.28
832008.08.19 04:00sell282.20161.28164.27160.03
842008.08.19 04:00sell292.20161.28164.27159.78
852008.08.19 04:00sell302.20161.28164.27150.17
862008.08.21 12:00modify262.30161.28161.18160.53
872008.08.21 16:00t/p262.30160.53161.18160.531743.6540609.73
882008.08.21 16:00t/p272.30160.28164.27160.282366.7542976.48
892008.08.21 16:00modify282.20161.28160.94160.03
902008.08.21 20:00s/l282.20160.94160.94160.03690.3943666.87
912008.08.26 12:00modify292.20161.28160.74159.78
922008.08.26 16:00modify302.20161.28160.77150.17
932008.08.26 20:00s/l292.20160.74160.74159.781077.0544743.92
942008.08.26 20:00s/l302.20160.77160.77150.171005.5245749.44
952008.09.03 12:00sell312.70156.51159.50155.76
962008.09.03 12:00sell322.70156.51159.50155.51
972008.09.03 12:00sell332.60156.51159.50155.26
982008.09.03 12:00sell342.60156.51159.50155.01
992008.09.03 12:00sell352.50156.51159.50145.40
1002008.09.04 20:00t/p312.70155.76159.50155.762083.7847833.21
1012008.09.04 20:00t/p322.70155.51159.50155.512815.2550648.46
1022008.09.04 20:00t/p332.60155.26159.50155.263415.3554063.82
1032008.09.04 20:00t/p342.60155.01159.50155.014119.7358183.55
1042008.09.04 20:00modify352.50156.51154.77145.40
1052008.09.05 00:00modify352.50156.51153.80145.40
1062008.09.05 04:00modify352.50156.51152.66145.40
1072008.09.05 08:00s/l352.50152.66152.66145.4010293.6368477.18
1082008.09.11 04:00sell364.10149.84152.83149.09
1092008.09.11 04:00sell374.00149.84152.83148.84
1102008.09.11 04:00sell384.00149.84152.83148.59
1112008.09.11 04:00sell393.90149.84152.83148.34
1122008.09.11 04:00sell403.80149.84152.83138.73
1132008.09.11 12:00t/p364.10149.09152.83149.093332.2571809.43
1142008.09.11 12:00t/p374.00148.84152.83148.844334.6476144.07
1152008.09.11 12:00modify384.00149.84149.27148.59
1162008.09.11 16:00t/p384.00148.59149.27148.595418.3081562.37
1172008.09.11 16:00t/p393.90148.34152.83148.346339.4087901.77
1182008.09.11 16:00modify403.80149.84148.40138.73
1192008.09.11 20:00s/l403.80148.40148.40138.735929.7893831.55
1202008.10.02 00:00sell415.60148.10151.09147.35
1212008.10.02 00:00sell425.50148.10151.09147.10
1222008.10.02 00:00sell435.40148.10151.09146.85
1232008.10.02 00:00sell445.30148.10151.09146.60
1242008.10.02 00:00sell455.20148.10151.09136.99
1252008.10.02 12:00t/p415.60147.35151.09147.354551.3798382.92
1262008.10.02 12:00t/p425.50147.10151.09147.105960.12104343.04
1272008.10.02 12:00t/p435.40146.85151.09146.857314.69111657.73
1282008.10.02 12:00t/p445.30146.60151.09146.608615.08120272.81
1292008.10.02 12:00modify455.20148.10146.89136.99
1302008.10.02 16:00s/l455.20146.89146.89136.996818.38127091.19
1312008.10.06 04:00sell467.60142.77145.76142.02
1322008.10.06 04:00sell477.50142.77145.76141.77
1332008.10.06 04:00sell487.30142.77145.76141.52
1342008.10.06 04:00sell497.20142.77145.76141.27
1352008.10.06 04:00sell507.10142.77145.76131.66
1362008.10.06 08:00t/p467.60142.02145.76142.026176.86133268.05
1372008.10.06 08:00t/p477.50141.77145.76141.778127.44141395.49
1382008.10.06 08:00t/p487.30141.52145.76141.529888.38151283.87
1392008.10.06 08:00t/p497.20141.27145.76141.2711703.51162987.38
1402008.10.06 08:00modify507.10142.77140.92131.66
1412008.10.06 12:00s/l507.10140.92140.92131.6614233.85177221.23
1422008.10.08 12:00sell5110.60136.38139.37135.63
1432008.10.08 12:00sell5210.40136.38139.37135.38
1442008.10.08 12:00sell5310.20136.38139.37135.13
1452008.10.08 12:00sell5410.10136.38139.37134.88
1462008.10.08 12:00sell559.90136.38139.37125.27
1472008.10.08 16:00t/p5110.60135.63139.37135.638615.08185836.31
1482008.10.08 16:00t/p5210.40135.38139.37135.3811270.04197106.35
1492008.10.08 16:00t/p5310.20135.13139.37135.1313816.65210923.00
1502008.10.08 16:00t/p5410.10134.88139.37134.8816417.42227340.42
1512008.10.08 20:00modify559.90136.38136.30125.27
1522008.10.09 00:00s/l559.90136.30136.30125.27452.60227793.01