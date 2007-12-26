Strategy Tester Report
M211
Belvedere-Demo (Build 220)
|Symbol
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Period
|4 Hours (H4) 2007.11.06 00:00 - 2008.12.05 23:59 (2007.11.06 - 2008.12.06)
|Model
|Open prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
|Parameters
|MinLots=1; MaxLotSize=111; StopLoss=299; TakeProfit1=75; TakeProfit2=100; TakeProfit3=125; TakeProfit4=150; TakeProfit5=1111; TrailingStop=39; MaximumRisk=0.06; IncreaseFactor=2; MA_PERIODE=200; ATR_PERIODE=100;
|Bars in test
|1980
|Ticks modelled
|3673
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|217793.01
|Gross profit
|217793.01
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|3959.87
|Absolute drawdown
|6224.24
|Maximal drawdown
|19500.73 (43.59%)
|Relative drawdown
|76.22% (12102.52)
|Total trades
|55
|Short positions (won %)
|40 (100.00%)
|Long positions (won %)
|15 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|55 (100.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|16417.42
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|3959.87
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|55 (217793.01)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|217793.01 (55)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|55
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.12.26 12:00
|buy
|1
|1.00
|164.85
|161.86
|165.60
|2
|2007.12.26 12:00
|buy
|2
|1.00
|164.85
|161.86
|165.85
|3
|2007.12.26 12:00
|buy
|3
|1.00
|164.85
|161.86
|166.10
|4
|2007.12.26 12:00
|buy
|4
|1.00
|164.85
|161.86
|166.35
|5
|2007.12.26 12:00
|buy
|5
|1.00
|164.85
|161.86
|175.96
|6
|2007.12.26 20:00
|t/p
|1
|1.00
|165.60
|161.86
|165.60
|812.92
|10812.92
|7
|2007.12.26 20:00
|modify
|2
|1.00
|164.85
|165.20
|165.85
|8
|2007.12.27 00:00
|modify
|2
|1.00
|164.85
|165.27
|165.85
|9
|2007.12.27 04:00
|modify
|3
|1.00
|164.85
|165.13
|166.10
|10
|2007.12.27 08:00
|t/p
|2
|1.00
|165.85
|165.27
|165.85
|1097.22
|11910.14
|11
|2007.12.27 08:00
|modify
|3
|1.00
|164.85
|165.45
|166.10
|12
|2007.12.27 12:00
|s/l
|3
|1.00
|165.45
|165.45
|166.10
|663.66
|12573.81
|13
|2007.12.27 12:00
|modify
|4
|1.00
|164.85
|165.20
|166.35
|14
|2007.12.27 16:00
|t/p
|4
|1.00
|166.35
|165.20
|166.35
|1639.17
|14212.98
|15
|2007.12.27 16:00
|modify
|5
|1.00
|164.85
|165.78
|175.96
|16
|2007.12.27 20:00
|modify
|5
|1.00
|164.85
|165.91
|175.96
|17
|2007.12.28 00:00
|modify
|5
|1.00
|164.85
|165.98
|175.96
|18
|2007.12.28 04:00
|s/l
|5
|1.00
|165.98
|165.98
|175.96
|1242.58
|15455.56
|19
|2008.01.07 00:00
|sell
|6
|1.00
|160.00
|162.99
|159.25
|20
|2008.01.07 00:00
|sell
|7
|1.00
|160.00
|162.99
|159.00
|21
|2008.01.07 00:00
|sell
|8
|1.00
|160.00
|162.99
|158.75
|22
|2008.01.07 00:00
|sell
|9
|1.00
|160.00
|162.99
|158.50
|23
|2008.01.07 00:00
|sell
|10
|1.00
|160.00
|162.99
|148.89
|24
|2008.01.15 16:00
|t/p
|6
|1.00
|159.25
|162.99
|159.25
|703.47
|16159.03
|25
|2008.01.15 16:00
|t/p
|7
|1.00
|159.00
|162.99
|159.00
|974.39
|17133.42
|26
|2008.01.15 16:00
|modify
|8
|1.00
|160.00
|159.45
|158.75
|27
|2008.01.15 20:00
|s/l
|8
|1.00
|159.45
|159.45
|158.75
|486.74
|17620.17
|28
|2008.01.15 20:00
|modify
|9
|1.00
|160.00
|159.38
|158.50
|29
|2008.01.16 00:00
|t/p
|9
|1.00
|158.50
|159.38
|158.50
|1502.56
|19122.73
|30
|2008.01.16 00:00
|modify
|10
|1.00
|160.00
|158.47
|148.89
|31
|2008.01.16 08:00
|s/l
|10
|1.00
|158.47
|158.47
|148.89
|1535.07
|20657.80
|32
|2008.01.18 04:00
|sell
|11
|1.20
|156.00
|158.99
|155.25
|33
|2008.01.18 04:00
|sell
|12
|1.20
|156.00
|158.99
|155.00
|34
|2008.01.18 04:00
|sell
|13
|1.20
|156.00
|158.99
|154.75
|35
|2008.01.18 04:00
|sell
|14
|1.20
|156.00
|158.99
|154.50
|36
|2008.01.18 04:00
|sell
|15
|1.20
|156.00
|158.99
|144.89
|37
|2008.01.21 04:00
|modify
|11
|1.20
|156.00
|155.90
|155.25
|38
|2008.01.21 08:00
|t/p
|11
|1.20
|155.25
|155.90
|155.25
|958.90
|21616.70
|39
|2008.01.21 08:00
|modify
|12
|1.20
|156.00
|155.57
|155.00
|40
|2008.01.21 12:00
|t/p
|12
|1.20
|155.00
|155.57
|155.00
|1284.00
|22900.70
|41
|2008.01.21 12:00
|t/p
|13
|1.20
|154.75
|158.99
|154.75
|1609.10
|24509.80
|42
|2008.01.21 12:00
|t/p
|14
|1.20
|154.50
|158.99
|154.50
|1934.20
|26444.00
|43
|2008.01.21 12:00
|modify
|15
|1.20
|156.00
|154.24
|144.89
|44
|2008.01.21 20:00
|modify
|15
|1.20
|156.00
|153.75
|144.89
|45
|2008.01.22 00:00
|modify
|15
|1.20
|156.00
|153.57
|144.89
|46
|2008.01.22 04:00
|s/l
|15
|1.20
|153.57
|153.57
|144.89
|3127.17
|29571.17
|47
|2008.04.04 12:00
|buy
|16
|1.80
|160.94
|157.95
|161.69
|48
|2008.04.04 12:00
|buy
|17
|1.70
|160.94
|157.95
|161.94
|49
|2008.04.04 12:00
|buy
|18
|1.70
|160.94
|157.95
|162.19
|50
|2008.04.04 12:00
|buy
|19
|1.70
|160.94
|157.95
|162.44
|51
|2008.04.04 12:00
|buy
|20
|1.60
|160.94
|157.95
|172.05
|52
|2008.04.08 04:00
|t/p
|16
|1.80
|161.69
|157.95
|161.69
|1479.26
|31050.43
|53
|2008.04.08 04:00
|modify
|17
|1.70
|160.94
|161.03
|161.94
|54
|2008.04.08 08:00
|s/l
|17
|1.70
|161.03
|161.03
|161.94
|180.95
|31231.38
|55
|2008.04.09 16:00
|modify
|18
|1.70
|160.94
|160.98
|162.19
|56
|2008.04.09 20:00
|s/l
|18
|1.70
|160.98
|160.98
|162.19
|96.38
|31327.76
|57
|2008.04.16 20:00
|modify
|19
|1.70
|160.94
|161.75
|162.44
|58
|2008.04.17 00:00
|t/p
|19
|1.70
|162.44
|161.75
|162.44
|2862.15
|34189.91
|59
|2008.04.17 00:00
|modify
|20
|1.60
|160.94
|161.85
|172.05
|60
|2008.04.17 04:00
|modify
|20
|1.60
|160.94
|161.94
|172.05
|61
|2008.04.17 08:00
|modify
|20
|1.60
|160.94
|162.35
|172.05
|62
|2008.04.17 12:00
|modify
|20
|1.60
|160.94
|162.53
|172.05
|63
|2008.04.17 16:00
|s/l
|20
|1.60
|162.53
|162.53
|172.05
|2849.87
|37039.79
|64
|2008.04.18 16:00
|buy
|21
|2.20
|164.12
|161.13
|164.87
|65
|2008.04.18 16:00
|buy
|22
|2.20
|164.12
|161.13
|165.12
|66
|2008.04.18 16:00
|buy
|23
|2.10
|164.12
|161.13
|165.37
|67
|2008.04.18 16:00
|buy
|24
|2.10
|164.12
|161.13
|165.62
|68
|2008.04.18 16:00
|buy
|25
|2.10
|164.12
|161.13
|175.23
|69
|2008.04.21 16:00
|modify
|21
|2.20
|164.12
|164.39
|164.87
|70
|2008.04.21 20:00
|s/l
|21
|2.20
|164.39
|164.39
|164.87
|653.61
|37693.39
|71
|2008.04.22 12:00
|modify
|22
|2.20
|164.12
|164.20
|165.12
|72
|2008.04.22 16:00
|s/l
|22
|2.20
|164.20
|164.20
|165.12
|210.32
|37903.71
|73
|2008.04.22 16:00
|modify
|23
|2.10
|164.12
|164.28
|165.37
|74
|2008.04.22 20:00
|s/l
|23
|2.10
|164.28
|164.28
|165.37
|382.86
|38286.57
|75
|2008.04.22 20:00
|modify
|24
|2.10
|164.12
|164.16
|165.62
|76
|2008.04.23 00:00
|modify
|25
|2.10
|164.12
|164.15
|175.23
|77
|2008.04.23 04:00
|modify
|24
|2.10
|164.12
|164.19
|165.62
|78
|2008.04.23 08:00
|modify
|24
|2.10
|164.12
|164.32
|165.62
|79
|2008.04.23 12:00
|s/l
|24
|2.10
|164.32
|164.32
|165.62
|483.23
|38769.80
|80
|2008.04.23 16:00
|s/l
|25
|2.10
|164.15
|164.15
|175.23
|96.28
|38866.07
|81
|2008.08.19 04:00
|sell
|26
|2.30
|161.28
|164.27
|160.53
|82
|2008.08.19 04:00
|sell
|27
|2.30
|161.28
|164.27
|160.28
|83
|2008.08.19 04:00
|sell
|28
|2.20
|161.28
|164.27
|160.03
|84
|2008.08.19 04:00
|sell
|29
|2.20
|161.28
|164.27
|159.78
|85
|2008.08.19 04:00
|sell
|30
|2.20
|161.28
|164.27
|150.17
|86
|2008.08.21 12:00
|modify
|26
|2.30
|161.28
|161.18
|160.53
|87
|2008.08.21 16:00
|t/p
|26
|2.30
|160.53
|161.18
|160.53
|1743.65
|40609.73
|88
|2008.08.21 16:00
|t/p
|27
|2.30
|160.28
|164.27
|160.28
|2366.75
|42976.48
|89
|2008.08.21 16:00
|modify
|28
|2.20
|161.28
|160.94
|160.03
|90
|2008.08.21 20:00
|s/l
|28
|2.20
|160.94
|160.94
|160.03
|690.39
|43666.87
|91
|2008.08.26 12:00
|modify
|29
|2.20
|161.28
|160.74
|159.78
|92
|2008.08.26 16:00
|modify
|30
|2.20
|161.28
|160.77
|150.17
|93
|2008.08.26 20:00
|s/l
|29
|2.20
|160.74
|160.74
|159.78
|1077.05
|44743.92
|94
|2008.08.26 20:00
|s/l
|30
|2.20
|160.77
|160.77
|150.17
|1005.52
|45749.44
|95
|2008.09.03 12:00
|sell
|31
|2.70
|156.51
|159.50
|155.76
|96
|2008.09.03 12:00
|sell
|32
|2.70
|156.51
|159.50
|155.51
|97
|2008.09.03 12:00
|sell
|33
|2.60
|156.51
|159.50
|155.26
|98
|2008.09.03 12:00
|sell
|34
|2.60
|156.51
|159.50
|155.01
|99
|2008.09.03 12:00
|sell
|35
|2.50
|156.51
|159.50
|145.40
|100
|2008.09.04 20:00
|t/p
|31
|2.70
|155.76
|159.50
|155.76
|2083.78
|47833.21
|101
|2008.09.04 20:00
|t/p
|32
|2.70
|155.51
|159.50
|155.51
|2815.25
|50648.46
|102
|2008.09.04 20:00
|t/p
|33
|2.60
|155.26
|159.50
|155.26
|3415.35
|54063.82
|103
|2008.09.04 20:00
|t/p
|34
|2.60
|155.01
|159.50
|155.01
|4119.73
|58183.55
|104
|2008.09.04 20:00
|modify
|35
|2.50
|156.51
|154.77
|145.40
|105
|2008.09.05 00:00
|modify
|35
|2.50
|156.51
|153.80
|145.40
|106
|2008.09.05 04:00
|modify
|35
|2.50
|156.51
|152.66
|145.40
|107
|2008.09.05 08:00
|s/l
|35
|2.50
|152.66
|152.66
|145.40
|10293.63
|68477.18
|108
|2008.09.11 04:00
|sell
|36
|4.10
|149.84
|152.83
|149.09
|109
|2008.09.11 04:00
|sell
|37
|4.00
|149.84
|152.83
|148.84
|110
|2008.09.11 04:00
|sell
|38
|4.00
|149.84
|152.83
|148.59
|111
|2008.09.11 04:00
|sell
|39
|3.90
|149.84
|152.83
|148.34
|112
|2008.09.11 04:00
|sell
|40
|3.80
|149.84
|152.83
|138.73
|113
|2008.09.11 12:00
|t/p
|36
|4.10
|149.09
|152.83
|149.09
|3332.25
|71809.43
|114
|2008.09.11 12:00
|t/p
|37
|4.00
|148.84
|152.83
|148.84
|4334.64
|76144.07
|115
|2008.09.11 12:00
|modify
|38
|4.00
|149.84
|149.27
|148.59
|116
|2008.09.11 16:00
|t/p
|38
|4.00
|148.59
|149.27
|148.59
|5418.30
|81562.37
|117
|2008.09.11 16:00
|t/p
|39
|3.90
|148.34
|152.83
|148.34
|6339.40
|87901.77
|118
|2008.09.11 16:00
|modify
|40
|3.80
|149.84
|148.40
|138.73
|119
|2008.09.11 20:00
|s/l
|40
|3.80
|148.40
|148.40
|138.73
|5929.78
|93831.55
|120
|2008.10.02 00:00
|sell
|41
|5.60
|148.10
|151.09
|147.35
|121
|2008.10.02 00:00
|sell
|42
|5.50
|148.10
|151.09
|147.10
|122
|2008.10.02 00:00
|sell
|43
|5.40
|148.10
|151.09
|146.85
|123
|2008.10.02 00:00
|sell
|44
|5.30
|148.10
|151.09
|146.60
|124
|2008.10.02 00:00
|sell
|45
|5.20
|148.10
|151.09
|136.99
|125
|2008.10.02 12:00
|t/p
|41
|5.60
|147.35
|151.09
|147.35
|4551.37
|98382.92
|126
|2008.10.02 12:00
|t/p
|42
|5.50
|147.10
|151.09
|147.10
|5960.12
|104343.04
|127
|2008.10.02 12:00
|t/p
|43
|5.40
|146.85
|151.09
|146.85
|7314.69
|111657.73
|128
|2008.10.02 12:00
|t/p
|44
|5.30
|146.60
|151.09
|146.60
|8615.08
|120272.81
|129
|2008.10.02 12:00
|modify
|45
|5.20
|148.10
|146.89
|136.99
|130
|2008.10.02 16:00
|s/l
|45
|5.20
|146.89
|146.89
|136.99
|6818.38
|127091.19
|131
|2008.10.06 04:00
|sell
|46
|7.60
|142.77
|145.76
|142.02
|132
|2008.10.06 04:00
|sell
|47
|7.50
|142.77
|145.76
|141.77
|133
|2008.10.06 04:00
|sell
|48
|7.30
|142.77
|145.76
|141.52
|134
|2008.10.06 04:00
|sell
|49
|7.20
|142.77
|145.76
|141.27
|135
|2008.10.06 04:00
|sell
|50
|7.10
|142.77
|145.76
|131.66
|136
|2008.10.06 08:00
|t/p
|46
|7.60
|142.02
|145.76
|142.02
|6176.86
|133268.05
|137
|2008.10.06 08:00
|t/p
|47
|7.50
|141.77
|145.76
|141.77
|8127.44
|141395.49
|138
|2008.10.06 08:00
|t/p
|48
|7.30
|141.52
|145.76
|141.52
|9888.38
|151283.87
|139
|2008.10.06 08:00
|t/p
|49
|7.20
|141.27
|145.76
|141.27
|11703.51
|162987.38
|140
|2008.10.06 08:00
|modify
|50
|7.10
|142.77
|140.92
|131.66
|141
|2008.10.06 12:00
|s/l
|50
|7.10
|140.92
|140.92
|131.66
|14233.85
|177221.23
|142
|2008.10.08 12:00
|sell
|51
|10.60
|136.38
|139.37
|135.63
|143
|2008.10.08 12:00
|sell
|52
|10.40
|136.38
|139.37
|135.38
|144
|2008.10.08 12:00
|sell
|53
|10.20
|136.38
|139.37
|135.13
|145
|2008.10.08 12:00
|sell
|54
|10.10
|136.38
|139.37
|134.88
|146
|2008.10.08 12:00
|sell
|55
|9.90
|136.38
|139.37
|125.27
|147
|2008.10.08 16:00
|t/p
|51
|10.60
|135.63
|139.37
|135.63
|8615.08
|185836.31
|148
|2008.10.08 16:00
|t/p
|52
|10.40
|135.38
|139.37
|135.38
|11270.04
|197106.35
|149
|2008.10.08 16:00
|t/p
|53
|10.20
|135.13
|139.37
|135.13
|13816.65
|210923.00
|150
|2008.10.08 16:00
|t/p
|54
|10.10
|134.88
|139.37
|134.88
|16417.42
|227340.42
|151
|2008.10.08 20:00
|modify
|55
|9.90
|136.38
|136.30
|125.27
|152
|2008.10.09 00:00
|s/l
|55
|9.90
|136.30
|136.30
|125.27
|452.60
|227793.01