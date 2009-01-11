Interbank FX, LLC

Account: 2242007 Name: Nick Faifar Currency: USD 2009 January 23, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1373455412009.01.11 23:13balanceDeposit1 000.00
1373581072009.01.12 01:36sell0.60eurgbpm0.88960.00000.88882009.01.12 02:280.89030.000.000.00-6.33
1373603952009.01.12 02:11sell1.18eurgbpm0.89060.00000.88982009.01.12 02:280.89020.000.000.007.12
1373765472009.01.12 06:22sell0.60eurgbpm0.88930.00000.88852009.01.12 06:280.88850.000.000.007.24
1373777532009.01.12 06:36sell0.60eurgbpm0.88920.00000.88842009.01.12 07:100.89080.000.000.00-14.48
1373790182009.01.12 06:58sell1.20eurgbpm0.89020.00000.88942009.01.12 07:100.89070.000.000.00-9.05
1373799562009.01.12 07:05sell2.32eurgbpm0.89120.00000.89042009.01.12 07:100.89060.000.000.0020.99
1373814382009.01.12 07:20sell0.60eurgbpm0.89050.00000.88972009.01.12 07:230.88970.000.000.007.24
1375090302009.01.12 22:07sell0.61eurgbpm0.90250.00000.90172009.01.12 23:360.90170.000.000.007.24
1375213842009.01.13 00:29sell0.61eurgbpm0.90240.00000.90162009.01.13 05:420.90160.000.000.007.20
1375659772009.01.13 07:26sell0.62eurgbpm0.90100.00000.90022009.01.13 08:030.90250.000.000.00-13.69
1375667932009.01.13 07:30sell1.22eurgbpm0.90200.00000.90122009.01.13 08:030.90250.000.000.00-8.98
1375680962009.01.13 07:34sell2.36eurgbpm0.90300.00000.90222009.01.13 08:030.90240.000.000.0020.83
1377090332009.01.13 22:02buy0.62eurgbpm0.90930.00000.91012009.01.13 22:160.90840.000.000.00-8.10
1377102022009.01.13 22:13buy1.22eurgbpm0.90820.00000.90902009.01.13 22:160.90860.000.000.007.08
1377104402009.01.13 22:16buy0.61eurgbpm0.90890.00000.90972009.01.13 22:190.90970.000.000.007.08
1377110612009.01.13 22:28buy0.62eurgbpm0.90830.00000.90912009.01.14 00:000.90910.000.000.007.20
1377334422009.01.14 02:12buy0.62eurgbpm0.90920.00000.91002009.01.14 03:180.91000.000.000.007.23
1377480122009.01.14 05:32buy0.63eurgbpm0.91040.00000.91122009.01.14 07:400.91120.000.000.007.35
1379101362009.01.14 23:49sell0.63eurgbpm0.90320.00000.90242009.01.15 00:000.90390.000.000.00-6.44
1379116162009.01.14 23:52sell1.24eurgbpm0.90420.00000.90342009.01.15 00:000.90380.000.000.007.25
1379138622009.01.15 00:00sell0.63eurgbpm0.90330.00000.90252009.01.15 01:040.90250.000.000.007.35
1379274552009.01.15 01:28sell0.64eurgbpm0.90370.00000.90292009.01.15 02:270.90290.000.000.007.47
1379472142009.01.15 05:42sell0.64eurgbpm0.90230.00000.90152009.01.15 06:110.90150.000.000.007.49
1379509072009.01.15 06:28sell0.65eurgbpm0.90220.00000.90142009.01.15 06:440.90140.000.000.007.62
1381384582009.01.15 23:43sell0.65eurgbpm0.89650.00000.89572009.01.16 01:330.89570.000.000.007.66
1383678892009.01.19 05:36sell0.65eurgbpm0.89930.00000.89852009.01.19 05:530.89850.000.000.007.71
1383767612009.01.19 07:16sell0.66eurgbpm0.89870.00000.89792009.01.19 07:300.90030.000.000.00-15.61
1383774352009.01.19 07:16sell1.30eurgbpm0.89970.00000.89892009.01.19 07:300.90020.000.000.00-9.61
1383794332009.01.19 07:22sell2.52eurgbpm0.90080.00000.90002009.01.19 07:300.90010.000.000.0026.09
1385120042009.01.19 22:09sell0.66eurgbpm0.90730.00000.90652009.01.19 23:150.90800.000.000.00-6.66
1385125522009.01.19 22:11sell1.30eurgbpm0.90850.00000.90772009.01.19 23:150.90800.000.000.009.37
1385257922009.01.20 00:13sell0.66eurgbpm0.90820.00000.90742009.01.20 05:540.90990.000.000.00-16.05
1385283532009.01.20 00:28sell1.30eurgbpm0.90920.00000.90842009.01.20 05:540.90940.000.000.00-3.72
1385287732009.01.20 00:28sell2.48eurgbpm0.91040.00000.90962009.01.20 05:540.90960.000.000.0028.40
1388006512009.01.20 23:15buy0.67eurgbpm0.92740.00000.92822009.01.20 23:270.92820.000.000.007.43
1388207892009.01.21 01:52buy0.67eurgbpm0.92780.00000.92862009.01.21 03:140.92860.000.000.007.50
1388534512009.01.21 06:10buy0.68eurgbpm0.92920.00000.93002009.01.21 06:150.92870.000.000.00-4.74
1388537042009.01.21 06:12buy1.34eurgbpm0.92820.00000.92902009.01.21 06:140.92870.000.000.009.36
1388540672009.01.21 06:15buy0.68eurgbpm0.92930.00000.93012009.01.21 06:170.92860.000.000.00-6.64
1388549132009.01.21 06:16buy1.34eurgbpm0.92830.00000.92912009.01.21 06:170.92870.000.000.007.47
1388554372009.01.21 06:17buy0.68eurgbpm0.92940.00000.93022009.01.21 06:270.93020.000.000.007.58
1388608312009.01.21 06:50buy0.68eurgbpm0.92850.00000.92932009.01.21 06:510.92930.000.000.007.57
1390704012009.01.21 22:36buy0.69eurgbpm0.93280.00000.93362009.01.21 22:430.93360.000.000.007.71
1390737262009.01.21 22:59buy0.69eurgbpm0.93230.00000.93312009.01.21 23:100.93310.000.000.007.71
1390975762009.01.22 01:00buy0.70eurgbpm0.93480.00000.93562009.01.22 01:430.93430.000.000.00-4.86
1390994112009.01.22 01:20buy1.38eurgbpm0.93380.00000.93462009.01.22 01:430.93420.000.000.007.66
1391093952009.01.22 01:59buy0.70eurgbpm0.93420.00000.93502009.01.22 06:010.93500.000.000.007.78
1393260952009.01.22 22:04buy0.70eurgbpm0.93770.00000.93852009.01.23 01:070.93850.000.000.007.74
1393582832009.01.23 03:07buy0.71eurgbpm0.93870.00000.93952009.01.23 04:230.93950.000.000.007.81
1393813412009.01.23 06:57buy0.71eurgbpm0.93980.00000.94062009.01.23 07:070.94060.000.000.007.83
1393869512009.01.23 07:24buy0.72eurgbpm0.93970.00000.94052009.01.23 07:340.94050.000.000.007.90
1393914922009.01.23 07:38buy0.72eurgbpm0.93950.00000.94032009.01.23 07:410.93890.000.000.00-5.92
1393926302009.01.23 07:40buy1.44eurgbpm0.93850.00000.93932009.01.23 07:410.93890.000.000.007.90
1393946482009.01.23 07:45buy0.72eurgbpm0.93960.00000.94042009.01.23 07:560.93800.000.000.00-15.77
1393975452009.01.23 07:53buy1.44eurgbpm0.93860.00000.93942009.01.23 07:560.93810.000.000.00-9.85
1393988992009.01.23 07:55buy2.76eurgbpm0.93760.00000.93842009.01.23 07:560.93830.000.000.0026.44
  0.00 0.00 0.00 207.10
Closed P/L: 207.10
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 207.10 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 207.10 Equity: 1 207.10 Free Margin: 1 207.10
 
Details:
Graph
Gross Profit: 373.60 Gross Loss: 166.50 Total Net Profit: 207.10
Profit Factor: 2.24 Expected Payoff: 3.70  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 30.77 (2.94%) Relative Drawdown: 2.94% (30.77)
 
Total Trades: 56 Short Positions (won %): 28 (60.71%) Long Positions (won %): 28 (75.00%)
Profit Trades (% of total): 38 (67.86%) Loss trades (% of total): 18 (32.14%)
Largest profit trade: 28.40 loss trade: -16.05
Average profit trade: 9.83 loss trade: -9.25
Maximum consecutive wins ($): 7 (71.39) consecutive losses ($): 3 (-30.77)
Maximal consecutive profit (count): 71.39 (7) consecutive loss (count): -30.77 (3)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2