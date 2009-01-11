|Account: 2242007
|Name: Nick Faifar
|Currency: USD
|2009 January 23, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|137345541
|2009.01.11 23:13
|balance
|Deposit
|1 000.00
|137358107
|2009.01.12 01:36
|sell
|0.60
|eurgbpm
|0.8896
|0.0000
|0.8888
|2009.01.12 02:28
|0.8903
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.33
|137360395
|2009.01.12 02:11
|sell
|1.18
|eurgbpm
|0.8906
|0.0000
|0.8898
|2009.01.12 02:28
|0.8902
|0.00
|0.00
|0.00
|7.12
|137376547
|2009.01.12 06:22
|sell
|0.60
|eurgbpm
|0.8893
|0.0000
|0.8885
|2009.01.12 06:28
|0.8885
|0.00
|0.00
|0.00
|7.24
|137377753
|2009.01.12 06:36
|sell
|0.60
|eurgbpm
|0.8892
|0.0000
|0.8884
|2009.01.12 07:10
|0.8908
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.48
|137379018
|2009.01.12 06:58
|sell
|1.20
|eurgbpm
|0.8902
|0.0000
|0.8894
|2009.01.12 07:10
|0.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.05
|137379956
|2009.01.12 07:05
|sell
|2.32
|eurgbpm
|0.8912
|0.0000
|0.8904
|2009.01.12 07:10
|0.8906
|0.00
|0.00
|0.00
|20.99
|137381438
|2009.01.12 07:20
|sell
|0.60
|eurgbpm
|0.8905
|0.0000
|0.8897
|2009.01.12 07:23
|0.8897
|0.00
|0.00
|0.00
|7.24
|137509030
|2009.01.12 22:07
|sell
|0.61
|eurgbpm
|0.9025
|0.0000
|0.9017
|2009.01.12 23:36
|0.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|7.24
|137521384
|2009.01.13 00:29
|sell
|0.61
|eurgbpm
|0.9024
|0.0000
|0.9016
|2009.01.13 05:42
|0.9016
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|137565977
|2009.01.13 07:26
|sell
|0.62
|eurgbpm
|0.9010
|0.0000
|0.9002
|2009.01.13 08:03
|0.9025
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.69
|137566793
|2009.01.13 07:30
|sell
|1.22
|eurgbpm
|0.9020
|0.0000
|0.9012
|2009.01.13 08:03
|0.9025
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.98
|137568096
|2009.01.13 07:34
|sell
|2.36
|eurgbpm
|0.9030
|0.0000
|0.9022
|2009.01.13 08:03
|0.9024
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|137709033
|2009.01.13 22:02
|buy
|0.62
|eurgbpm
|0.9093
|0.0000
|0.9101
|2009.01.13 22:16
|0.9084
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.10
|137710202
|2009.01.13 22:13
|buy
|1.22
|eurgbpm
|0.9082
|0.0000
|0.9090
|2009.01.13 22:16
|0.9086
|0.00
|0.00
|0.00
|7.08
|137710440
|2009.01.13 22:16
|buy
|0.61
|eurgbpm
|0.9089
|0.0000
|0.9097
|2009.01.13 22:19
|0.9097
|0.00
|0.00
|0.00
|7.08
|137711061
|2009.01.13 22:28
|buy
|0.62
|eurgbpm
|0.9083
|0.0000
|0.9091
|2009.01.14 00:00
|0.9091
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|137733442
|2009.01.14 02:12
|buy
|0.62
|eurgbpm
|0.9092
|0.0000
|0.9100
|2009.01.14 03:18
|0.9100
|0.00
|0.00
|0.00
|7.23
|137748012
|2009.01.14 05:32
|buy
|0.63
|eurgbpm
|0.9104
|0.0000
|0.9112
|2009.01.14 07:40
|0.9112
|0.00
|0.00
|0.00
|7.35
|137910136
|2009.01.14 23:49
|sell
|0.63
|eurgbpm
|0.9032
|0.0000
|0.9024
|2009.01.15 00:00
|0.9039
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.44
|137911616
|2009.01.14 23:52
|sell
|1.24
|eurgbpm
|0.9042
|0.0000
|0.9034
|2009.01.15 00:00
|0.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|7.25
|137913862
|2009.01.15 00:00
|sell
|0.63
|eurgbpm
|0.9033
|0.0000
|0.9025
|2009.01.15 01:04
|0.9025
|0.00
|0.00
|0.00
|7.35
|137927455
|2009.01.15 01:28
|sell
|0.64
|eurgbpm
|0.9037
|0.0000
|0.9029
|2009.01.15 02:27
|0.9029
|0.00
|0.00
|0.00
|7.47
|137947214
|2009.01.15 05:42
|sell
|0.64
|eurgbpm
|0.9023
|0.0000
|0.9015
|2009.01.15 06:11
|0.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|7.49
|137950907
|2009.01.15 06:28
|sell
|0.65
|eurgbpm
|0.9022
|0.0000
|0.9014
|2009.01.15 06:44
|0.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|7.62
|138138458
|2009.01.15 23:43
|sell
|0.65
|eurgbpm
|0.8965
|0.0000
|0.8957
|2009.01.16 01:33
|0.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|7.66
|138367889
|2009.01.19 05:36
|sell
|0.65
|eurgbpm
|0.8993
|0.0000
|0.8985
|2009.01.19 05:53
|0.8985
|0.00
|0.00
|0.00
|7.71
|138376761
|2009.01.19 07:16
|sell
|0.66
|eurgbpm
|0.8987
|0.0000
|0.8979
|2009.01.19 07:30
|0.9003
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.61
|138377435
|2009.01.19 07:16
|sell
|1.30
|eurgbpm
|0.8997
|0.0000
|0.8989
|2009.01.19 07:30
|0.9002
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.61
|138379433
|2009.01.19 07:22
|sell
|2.52
|eurgbpm
|0.9008
|0.0000
|0.9000
|2009.01.19 07:30
|0.9001
|0.00
|0.00
|0.00
|26.09
|138512004
|2009.01.19 22:09
|sell
|0.66
|eurgbpm
|0.9073
|0.0000
|0.9065
|2009.01.19 23:15
|0.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.66
|138512552
|2009.01.19 22:11
|sell
|1.30
|eurgbpm
|0.9085
|0.0000
|0.9077
|2009.01.19 23:15
|0.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|9.37
|138525792
|2009.01.20 00:13
|sell
|0.66
|eurgbpm
|0.9082
|0.0000
|0.9074
|2009.01.20 05:54
|0.9099
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.05
|138528353
|2009.01.20 00:28
|sell
|1.30
|eurgbpm
|0.9092
|0.0000
|0.9084
|2009.01.20 05:54
|0.9094
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.72
|138528773
|2009.01.20 00:28
|sell
|2.48
|eurgbpm
|0.9104
|0.0000
|0.9096
|2009.01.20 05:54
|0.9096
|0.00
|0.00
|0.00
|28.40
|138800651
|2009.01.20 23:15
|buy
|0.67
|eurgbpm
|0.9274
|0.0000
|0.9282
|2009.01.20 23:27
|0.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|7.43
|138820789
|2009.01.21 01:52
|buy
|0.67
|eurgbpm
|0.9278
|0.0000
|0.9286
|2009.01.21 03:14
|0.9286
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|138853451
|2009.01.21 06:10
|buy
|0.68
|eurgbpm
|0.9292
|0.0000
|0.9300
|2009.01.21 06:15
|0.9287
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.74
|138853704
|2009.01.21 06:12
|buy
|1.34
|eurgbpm
|0.9282
|0.0000
|0.9290
|2009.01.21 06:14
|0.9287
|0.00
|0.00
|0.00
|9.36
|138854067
|2009.01.21 06:15
|buy
|0.68
|eurgbpm
|0.9293
|0.0000
|0.9301
|2009.01.21 06:17
|0.9286
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.64
|138854913
|2009.01.21 06:16
|buy
|1.34
|eurgbpm
|0.9283
|0.0000
|0.9291
|2009.01.21 06:17
|0.9287
|0.00
|0.00
|0.00
|7.47
|138855437
|2009.01.21 06:17
|buy
|0.68
|eurgbpm
|0.9294
|0.0000
|0.9302
|2009.01.21 06:27
|0.9302
|0.00
|0.00
|0.00
|7.58
|138860831
|2009.01.21 06:50
|buy
|0.68
|eurgbpm
|0.9285
|0.0000
|0.9293
|2009.01.21 06:51
|0.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|7.57
|139070401
|2009.01.21 22:36
|buy
|0.69
|eurgbpm
|0.9328
|0.0000
|0.9336
|2009.01.21 22:43
|0.9336
|0.00
|0.00
|0.00
|7.71
|139073726
|2009.01.21 22:59
|buy
|0.69
|eurgbpm
|0.9323
|0.0000
|0.9331
|2009.01.21 23:10
|0.9331
|0.00
|0.00
|0.00
|7.71
|139097576
|2009.01.22 01:00
|buy
|0.70
|eurgbpm
|0.9348
|0.0000
|0.9356
|2009.01.22 01:43
|0.9343
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.86
|139099411
|2009.01.22 01:20
|buy
|1.38
|eurgbpm
|0.9338
|0.0000
|0.9346
|2009.01.22 01:43
|0.9342
|0.00
|0.00
|0.00
|7.66
|139109395
|2009.01.22 01:59
|buy
|0.70
|eurgbpm
|0.9342
|0.0000
|0.9350
|2009.01.22 06:01
|0.9350
|0.00
|0.00
|0.00
|7.78
|139326095
|2009.01.22 22:04
|buy
|0.70
|eurgbpm
|0.9377
|0.0000
|0.9385
|2009.01.23 01:07
|0.9385
|0.00
|0.00
|0.00
|7.74
|139358283
|2009.01.23 03:07
|buy
|0.71
|eurgbpm
|0.9387
|0.0000
|0.9395
|2009.01.23 04:23
|0.9395
|0.00
|0.00
|0.00
|7.81
|139381341
|2009.01.23 06:57
|buy
|0.71
|eurgbpm
|0.9398
|0.0000
|0.9406
|2009.01.23 07:07
|0.9406
|0.00
|0.00
|0.00
|7.83
|139386951
|2009.01.23 07:24
|buy
|0.72
|eurgbpm
|0.9397
|0.0000
|0.9405
|2009.01.23 07:34
|0.9405
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|139391492
|2009.01.23 07:38
|buy
|0.72
|eurgbpm
|0.9395
|0.0000
|0.9403
|2009.01.23 07:41
|0.9389
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.92
|139392630
|2009.01.23 07:40
|buy
|1.44
|eurgbpm
|0.9385
|0.0000
|0.9393
|2009.01.23 07:41
|0.9389
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|139394648
|2009.01.23 07:45
|buy
|0.72
|eurgbpm
|0.9396
|0.0000
|0.9404
|2009.01.23 07:56
|0.9380
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.77
|139397545
|2009.01.23 07:53
|buy
|1.44
|eurgbpm
|0.9386
|0.0000
|0.9394
|2009.01.23 07:56
|0.9381
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.85
|139398899
|2009.01.23 07:55
|buy
|2.76
|eurgbpm
|0.9376
|0.0000
|0.9384
|2009.01.23 07:56
|0.9383
|0.00
|0.00
|0.00
|26.44
|0.00
|0.00
|0.00
|207.10
|Closed P/L:
|207.10
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|207.10
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 207.10
|Equity:
|1 207.10
|Free Margin:
|1 207.10
|Details:
|Gross Profit:
|373.60
|Gross Loss:
|166.50
|Total Net Profit:
|207.10
|Profit Factor:
|2.24
|Expected Payoff:
|3.70
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|30.77 (2.94%)
|Relative Drawdown:
|2.94% (30.77)
|Total Trades:
|56
|Short Positions (won %):
|28 (60.71%)
|Long Positions (won %):
|28 (75.00%)
|Profit Trades (% of total):
|38 (67.86%)
|Loss trades (% of total):
|18 (32.14%)
|Largest
|profit trade:
|28.40
|loss trade:
|-16.05
|Average
|profit trade:
|9.83
|loss trade:
|-9.25
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (71.39)
|consecutive losses ($):
|3 (-30.77)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|71.39 (7)
|consecutive loss (count):
|-30.77 (3)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2