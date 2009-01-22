|Account: 195121
|Name: Unequal Hedged
|Currency: USD
|2009 January 23, 04:25
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|34087024
|2009.01.22 16:55
|buy
|0.01
|gbpjpy
|121.957
|88.430
|125.680
|2009.01.22 17:11
|122.015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|34082681
|2009.01.22 16:28
|buy
|0.01
|gbpjpy
|121.847
|88.320
|125.570
|2009.01.22 16:55
|121.905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|34082560
|2009.01.22 16:28
|buy
|0.01
|gbpjpy
|121.757
|88.230
|125.480
|2009.01.22 16:28
|121.808
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|34082556
|2009.01.22 16:28
|buy
|0.01
|gbpjpy
|121.760
|88.233
|125.483
|2009.01.22 16:28
|121.690
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|34069566
|2009.01.22 15:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.125
|155.652
|118.402
|2009.01.22 16:28
|121.760
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|34069561
|2009.01.22 15:21
|buy
|0.01
|gbpjpy
|122.195
|88.668
|125.918
|2009.01.22 16:28
|121.690
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.69
|34065477
|2009.01.22 15:01
|buy
|0.01
|gbpjpy
|122.040
|88.513
|125.763
|2009.01.22 15:21
|122.095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|33933466
|2009.01.21 21:22
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.785
|157.637
|121.137
|2009.01.22 15:01
|122.031
|0.00
|0.00
|-0.21
|31.17
|33933464
|2009.01.21 21:22
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.855
|92.003
|128.503
|2009.01.22 15:01
|122.046
|0.00
|0.00
|0.11
|-31.79
|33865737
|2009.01.21 16:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.490
|154.010
|118.990
|2009.01.21 21:22
|124.845
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.34
|33584354
|2009.01.20 05:24
|buy
|0.04
|gbpjpy
|128.840
|105.972
|132.104
|2009.01.21 21:22
|124.775
|0.00
|0.00
|0.15
|-181.94
|33867810
|2009.01.21 16:41
|buy
|0.16
|gbpjpy
|121.800
|104.090
|125.338
|2009.01.21 21:22
|124.775
|0.00
|0.00
|0.00
|532.63
|33663951
|2009.01.20 14:17
|buy
|0.08
|gbpjpy
|125.403
|104.821
|128.830
|2009.01.21 21:22
|124.795
|0.00
|0.00
|0.30
|-54.42
|33489505
|2009.01.19 14:00
|buy
|0.02
|gbpjpy
|132.112
|105.820
|135.396
|2009.01.21 21:22
|124.795
|0.00
|0.00
|0.14
|-163.70
|33395048
|2009.01.19 00:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|135.408
|106.840
|138.580
|2009.01.21 21:22
|124.831
|0.00
|0.00
|0.08
|-118.31
|33647112
|2009.01.20 12:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|126.074
|156.613
|122.683
|2009.01.21 16:36
|122.683
|0.00
|0.00
|-0.07
|38.11
|33565886
|2009.01.20 01:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.551
|158.614
|126.324
|2009.01.20 12:11
|126.324
|0.00
|0.00
|0.00
|35.70
|32801884
|2009.01.13 13:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.687
|159.848
|126.338
|2009.01.20 01:29
|129.624
|0.00
|0.00
|-0.53
|0.70
|33233108
|2009.01.16 02:41
|sell
|0.02
|gbpjpy
|132.856
|158.204
|129.690
|2009.01.20 01:28
|129.690
|0.00
|0.00
|-0.28
|70.00
|33287296
|2009.01.16 09:54
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.630
|105.396
|137.876
|2009.01.19 00:00
|135.299
|0.00
|0.00
|0.04
|7.38
|33147866
|2009.01.15 15:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.274
|102.634
|134.454
|2009.01.16 07:28
|134.454
|0.00
|0.00
|0.04
|35.19
|32967539
|2009.01.14 12:01
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.473
|101.239
|133.719
|2009.01.15 15:08
|131.174
|0.00
|0.00
|0.11
|7.84
|32778144
|2009.01.13 10:34
|buy
|0.04
|gbpjpy
|130.071
|106.699
|133.407
|2009.01.14 12:01
|130.358
|0.00
|0.00
|0.38
|12.82
|32669350
|2009.01.12 15:44
|buy
|0.02
|gbpjpy
|133.410
|107.206
|136.683
|2009.01.14 12:01
|130.313
|0.00
|0.00
|0.38
|-69.20
|32527888
|2009.01.09 16:36
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.688
|107.751
|139.901
|2009.01.14 12:01
|130.343
|0.00
|0.00
|0.27
|-70.89
|32356612
|2009.01.08 16:30
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.52395
|1.44860
|1.55770
|2009.01.13 19:47
|1.44860
|0.00
|0.00
|0.51
|-226.05
|32358054
|2009.01.08 16:40
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.52454
|1.44860
|1.55829
|2009.01.13 19:47
|1.44860
|0.00
|0.00
|0.51
|-227.82
|32358061
|2009.01.08 16:40
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.52454
|1.44860
|1.55829
|2009.01.13 19:47
|1.44860
|0.00
|0.00
|0.51
|-227.82
|32358066
|2009.01.08 16:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52454
|1.44860
|1.55829
|2009.01.13 19:47
|1.44860
|0.00
|0.00
|0.36
|-151.88
|32669645
|2009.01.12 15:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.135
|162.666
|129.856
|2009.01.13 13:32
|129.856
|0.00
|0.00
|-0.11
|36.78
|32527892
|2009.01.09 16:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|136.588
|165.525
|133.375
|2009.01.12 15:44
|133.375
|0.00
|0.00
|-0.11
|35.82
|31976025
|2009.01.06 16:51
|sell
|0.04
|gbpjpy
|138.683
|161.159
|135.475
|2009.01.09 16:35
|136.688
|0.00
|0.00
|-2.18
|88.44
|31751222
|2009.01.05 10:37
|sell
|0.02
|gbpjpy
|135.460
|160.632
|132.316
|2009.01.09 16:35
|136.670
|0.00
|0.00
|-1.31
|-26.82
|31548028
|2008.12.31 14:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.315
|161.045
|129.125
|2009.01.09 16:35
|136.670
|0.00
|0.00
|-1.20
|-48.27
|32270362
|2009.01.08 08:36
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.145
|109.748
|141.298
|2009.01.09 16:35
|136.510
|0.00
|0.00
|0.09
|-18.13
|32184879
|2009.01.07 17:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|141.309
|111.895
|144.575
|2009.01.08 08:20
|138.747
|0.00
|0.00
|0.27
|-27.85
|31969093
|2009.01.06 16:20
|buy
|0.01
|gbpjpy
|137.925
|109.222
|141.112
|2009.01.07 17:11
|141.112
|0.00
|0.00
|0.09
|34.40
|31969099
|2009.01.06 16:20
|buy
|0.01
|gbpjpy
|137.915
|109.212
|141.102
|2009.01.06 23:38
|139.350
|0.00
|0.00
|0.00
|15.33
|31751493
|2009.01.05 10:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|135.730
|107.342
|138.882
|2009.01.06 16:20
|137.850
|0.00
|0.00
|0.09
|22.46
|31548026
|2008.12.31 14:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.385
|103.655
|135.575
|2009.01.05 10:38
|135.575
|0.00
|0.00
|0.40
|34.19
|31289710
|2008.12.29 19:44
|buy
|0.02
|gbpjpy
|130.485
|102.457
|133.986
|2008.12.31 14:15
|132.295
|0.00
|0.00
|0.30
|39.95
|31290769
|2008.12.29 19:53
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.325
|161.899
|126.819
|2008.12.31 14:15
|132.465
|0.00
|0.00
|-0.22
|-23.61
|30607676
|2008.12.19 14:55
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.995
|97.255
|138.075
|2008.12.31 14:15
|132.395
|0.00
|0.00
|0.72
|-17.66
|30607685
|2008.12.19 14:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.925
|170.665
|129.845
|2008.12.29 19:53
|130.415
|0.00
|0.00
|-0.87
|38.95
|30604251
|2008.12.19 14:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.885
|97.145
|137.965
|2008.12.19 14:55
|133.965
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|30232451
|2008.12.18 01:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|135.615
|172.004
|131.574
|2008.12.19 14:37
|133.905
|0.00
|0.00
|-0.11
|19.11
|30604217
|2008.12.19 14:37
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.945
|97.205
|138.025
|2008.12.19 14:37
|133.835
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.23
|30232450
|2008.12.18 01:58
|buy
|0.01
|gbpjpy
|135.685
|99.296
|139.726
|2008.12.19 14:37
|133.865
|0.00
|0.00
|0.08
|-20.34
|30076451
|2008.12.17 11:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|136.435
|174.021
|132.261
|2008.12.18 01:58
|135.675
|0.00
|0.00
|-0.15
|8.69
|30232447
|2008.12.18 01:58
|buy
|0.01
|gbpjpy
|135.675
|99.286
|139.716
|2008.12.18 01:58
|135.605
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|30076450
|2008.12.17 11:29
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.505
|98.919
|140.679
|2008.12.18 01:58
|135.605
|0.00
|0.00
|0.11
|-10.30
|29750478
|2008.12.15 16:43
|sell
|0.02
|gbpjpy
|138.825
|173.517
|134.491
|2008.12.17 11:29
|136.505
|0.00
|0.00
|-0.20
|52.42
|29546561
|2008.12.12 12:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|134.485
|174.294
|130.064
|2008.12.17 11:29
|136.495
|0.00
|0.00
|-0.15
|-22.70
|29750805
|2008.12.15 16:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|139.055
|99.957
|143.397
|2008.12.17 11:29
|136.405
|0.00
|0.00
|0.08
|-29.94
|29546559
|2008.12.12 12:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.555
|94.746
|138.976
|2008.12.15 16:45
|138.935
|0.00
|0.00
|0.04
|48.33
|29492900
|2008.12.12 05:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|134.805
|174.614
|130.384
|2008.12.12 12:15
|134.535
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|29546557
|2008.12.12 12:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.535
|94.726
|138.956
|2008.12.12 12:15
|134.465
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|29492883
|2008.12.12 05:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.875
|95.066
|139.296
|2008.12.12 12:15
|134.485
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.32
|29484490
|2008.12.12 05:29
|buy
|0.02
|gbpjpy
|133.655
|98.691
|138.023
|2008.12.12 05:43
|134.745
|0.00
|0.00
|0.00
|24.39
|28983848
|2008.12.09 15:18
|sell
|0.01
|gbpjpy
|136.005
|180.827
|131.027
|2008.12.12 05:43
|134.815
|0.00
|0.00
|-0.29
|13.31
|29415252
|2008.12.11 20:13
|buy
|0.01
|gbpjpy
|138.045
|97.696
|142.526
|2008.12.12 05:43
|134.745
|0.00
|0.00
|0.04
|-36.92
|28983842
|2008.12.09 15:18
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.075
|91.253
|141.053
|2008.12.11 20:12
|137.965
|0.00
|0.00
|0.18
|20.60
|28729531
|2008.12.08 00:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|136.445
|180.511
|131.551
|2008.12.09 15:18
|136.105
|0.00
|0.00
|-0.08
|3.68
|28983836
|2008.12.09 15:18
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.105
|91.283
|141.083
|2008.12.09 15:18
|136.035
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|28729522
|2008.12.08 00:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.515
|92.449
|141.409
|2008.12.09 15:18
|136.045
|0.00
|0.00
|0.06
|-5.09
|28549093
|2008.12.04 17:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|136.775
|184.027
|131.527
|2008.12.08 00:02
|136.325
|0.00
|0.00
|-0.17
|4.85
|28729407
|2008.12.08 00:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.545
|92.515
|141.435
|2008.12.08 00:02
|136.255
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.13
|28549045
|2008.12.04 17:21
|buy
|0.01
|gbpjpy
|136.845
|89.593
|142.093
|2008.12.08 00:01
|136.495
|0.00
|0.00
|0.12
|-3.77
|28127764
|2008.12.02 00:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|138.305
|186.790
|132.920
|2008.12.04 17:21
|136.855
|0.00
|0.00
|-0.34
|15.63
|28471541
|2008.12.04 09:36
|buy
|0.02
|gbpjpy
|135.555
|94.095
|140.735
|2008.12.04 17:21
|136.785
|0.00
|0.00
|0.00
|26.52
|28063368
|2008.12.01 15:35
|buy
|0.01
|gbpjpy
|140.755
|90.065
|146.385
|2008.12.04 17:21
|136.855
|0.00
|0.00
|0.31
|-42.04
|27477205
|2008.11.25 13:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|143.765
|204.319
|137.039
|2008.12.01 15:35
|140.725
|0.00
|0.00
|-0.42
|32.33
|28063260
|2008.12.01 15:35
|buy
|0.01
|gbpjpy
|140.725
|90.035
|146.355
|2008.12.01 15:35
|140.655
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|28030321
|2008.12.01 11:17
|buy
|0.02
|gbpjpy
|141.405
|96.761
|146.983
|2008.12.01 15:35
|140.635
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.39
|27970787
|2008.12.01 00:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|147.015
|99.133
|152.333
|2008.12.01 15:34
|140.635
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.88
|27477197
|2008.11.25 13:48
|buy
|0.01
|gbpjpy
|143.835
|83.281
|150.561
|2008.12.01 00:00
|147.055
|0.00
|0.00
|0.32
|33.71
|27371093
|2008.11.24 22:54
|sell
|0.02
|gbpjpy
|147.465
|203.325
|140.485
|2008.11.25 13:48
|143.805
|0.00
|0.00
|-0.02
|76.29
|26892397
|2008.11.20 17:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|140.465
|209.128
|132.838
|2008.11.25 13:48
|143.825
|0.00
|0.00
|-0.03
|-35.02
|27371140
|2008.11.24 22:54
|buy
|0.01
|gbpjpy
|147.615
|84.739
|154.599
|2008.11.25 13:48
|143.755
|0.00
|0.00
|0.01
|-40.25
|26892390
|2008.11.20 17:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|140.535
|71.872
|148.162
|2008.11.24 22:54
|147.535
|0.00
|0.00
|0.02
|72.00
|25741679
|2008.11.12 20:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|142.225
|214.893
|134.153
|2008.11.20 17:02
|140.525
|0.00
|0.00
|-0.15
|17.87
|26892311
|2008.11.20 17:01
|buy
|0.01
|gbpjpy
|140.505
|71.842
|148.132
|2008.11.20 17:01
|140.375
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.37
|25741674
|2008.11.12 20:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|142.295
|69.627
|150.367
|2008.11.20 17:01
|140.475
|0.00
|0.00
|0.13
|-19.14
|25704904
|2008.11.12 17:04
|sell
|0.01
|gbpjpy
|142.665
|214.658
|134.668
|2008.11.12 20:08
|142.285
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|25741666
|2008.11.12 20:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|142.285
|69.617
|150.357
|2008.11.12 20:08
|142.215
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|25704723
|2008.11.12 17:04
|buy
|0.02
|gbpjpy
|142.795
|78.839
|150.787
|2008.11.12 20:08
|142.205
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.38
|25473745
|2008.11.11 16:29
|buy
|0.01
|gbpjpy
|150.795
|81.178
|158.528
|2008.11.12 20:08
|142.225
|0.00
|0.00
|0.02
|-89.91
|25473752
|2008.11.11 16:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|150.725
|220.342
|142.992
|2008.11.12 17:03
|142.992
|0.00
|0.00
|-0.02
|81.09
|23349689
|2008.10.28 19:52
|sell
|0.02
|gbpjpy
|153.445
|213.513
|145.939
|2008.11.11 16:29
|150.775
|0.00
|0.00
|-4.94
|54.70
|25151853
|2008.11.10 00:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|155.985
|85.081
|163.861
|2008.11.11 16:29
|150.705
|0.00
|0.00
|0.02
|-54.10
|25107259
|2008.11.07 15:59
|buy
|0.01
|gbpjpy
|154.085
|82.083
|162.083
|2008.11.10 00:00
|155.905
|0.00
|0.00
|0.02
|18.39
|25103493
|2008.11.07 15:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|154.325
|82.323
|162.323
|2008.11.07 15:59
|154.045
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.86
|23695486
|2008.10.30 01:23
|sell
|0.04
|gbpjpy
|161.325
|216.414
|153.458
|2008.10.31 08:33
|155.895
|0.00
|0.00
|-1.17
|225.34
|23117517
|2008.10.27 18:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|145.925
|212.365
|138.545
|2008.10.31 08:33
|155.895
|0.00
|0.00
|-1.79
|-103.45
|23696031
|2008.10.30 01:23
|buy
|0.01
|gbpjpy
|161.575
|90.671
|169.451
|2008.10.31 08:33
|155.955
|0.00
|0.00
|0.19
|-58.28
|23350015
|2008.10.28 19:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|153.585
|85.966
|161.096
|2008.10.29 17:38
|161.096
|0.00
|0.00
|0.19
|76.76
|23117511
|2008.10.27 18:01
|buy
|0.01
|gbpjpy
|145.995
|79.555
|153.375
|2008.10.28 19:50
|153.375
|0.00
|0.00
|0.20
|75.75
|22805056
|2008.10.24 12:27
|sell
|0.01
|gbpjpy
|144.390
|207.941
|137.331
|2008.10.27 18:01
|145.995
|0.00
|0.00
|-0.31
|-17.13
|23012117
|2008.10.27 08:54
|buy
|0.02
|gbpjpy
|142.895
|84.723
|150.164
|2008.10.27 18:01
|145.925
|0.00
|0.00
|0.00
|64.70
|22913322
|2008.10.24 21:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|150.170
|86.619
|157.229
|2008.10.27 18:01
|145.885
|0.00
|0.00
|0.20
|-45.75
|22805050
|2008.10.24 12:27
|buy
|0.01
|gbpjpy
|144.460
|80.909
|151.519
|2008.10.24 21:09
|150.150
|0.00
|0.00
|0.00
|60.22
|22786376
|2008.10.24 11:34
|buy
|0.08
|gbpjpy
|139.220
|96.888
|146.272
|2008.10.24 12:27
|144.350
|0.00
|0.00
|0.00
|443.42
|22694862
|2008.10.24 05:36
|buy
|0.02
|gbpjpy
|153.060
|101.888
|159.454
|2008.10.24 12:27
|144.390
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.41
|22769416
|2008.10.24 10:47
|buy
|0.04
|gbpjpy
|146.280
|99.248
|152.996
|2008.10.24 12:27
|144.350
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.42
|22640682
|2008.10.23 23:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|159.480
|103.957
|165.647
|2008.10.24 12:27
|144.350
|0.00
|0.00
|0.19
|-163.52
|22769666
|2008.10.24 10:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|145.910
|206.500
|139.180
|2008.10.24 11:43
|139.180
|0.00
|0.00
|0.00
|74.00
|22695201
|2008.10.24 05:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|152.800
|210.456
|146.396
|2008.10.24 10:15
|146.396
|0.00
|0.00
|0.00
|68.96
|22640683
|2008.10.23 23:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|159.410
|214.933
|153.243
|2008.10.24 05:35
|153.243
|0.00
|0.00
|-0.30
|64.54
|22519658
|2008.10.23 14:26
|buy
|0.02
|gbpjpy
|156.130
|107.358
|162.224
|2008.10.23 23:09
|159.380
|0.00
|0.00
|0.00
|66.45
|22519701
|2008.10.23 14:26
|sell
|0.01
|gbpjpy
|156.050
|210.934
|149.954
|2008.10.23 23:09
|159.430
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.55
|22210612
|2008.10.22 07:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|162.380
|110.259
|168.169
|2008.10.23 23:09
|159.360
|0.00
|0.00
|0.58
|-30.88
|22210616
|2008.10.22 07:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|162.310
|214.431
|156.521
|2008.10.23 14:23
|156.521
|0.00
|0.00
|-0.89
|59.64
|22186431
|2008.10.22 05:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|163.940
|215.098
|158.258
|2008.10.22 07:11
|162.390
|0.00
|0.00
|0.00
|15.55
|22210601
|2008.10.22 07:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|162.390
|110.269
|168.179
|2008.10.22 07:11
|162.320
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|22210568
|2008.10.22 07:11
|buy
|0.02
|gbpjpy
|162.340
|116.008
|168.129
|2008.10.22 07:11
|162.290
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|22099957
|2008.10.21 17:36
|buy
|0.02
|gbpjpy
|170.830
|127.738
|176.214
|2008.10.22 07:11
|162.290
|0.00
|0.00
|0.38
|-171.47
|22182525
|2008.10.22 05:30
|buy
|0.04
|gbpjpy
|165.190
|125.795
|170.815
|2008.10.22 07:11
|162.310
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.61
|21737913
|2008.10.20 05:27
|buy
|0.01
|gbpjpy
|176.250
|130.492
|181.332
|2008.10.22 07:11
|162.310
|0.00
|0.00
|0.38
|-139.91
|22103940
|2008.10.21 17:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|169.670
|218.596
|164.236
|2008.10.22 05:42
|164.236
|0.00
|0.00
|-0.29
|54.33
|21636806
|2008.10.17 16:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|175.230
|222.887
|169.937
|2008.10.21 17:50
|169.937
|0.00
|0.00
|-0.56
|52.63
|21636803
|2008.10.17 16:05
|buy
|0.01
|gbpjpy
|175.300
|127.643
|180.593
|2008.10.20 05:27
|176.170
|0.00
|0.00
|0.19
|8.56
|21634351
|2008.10.17 15:59
|buy
|0.01
|gbpjpy
|175.110
|127.453
|180.403
|2008.10.17 16:05
|175.220
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|21631926
|2008.10.17 15:48
|buy
|0.01
|gbpjpy
|174.970
|127.313
|180.263
|2008.10.17 15:59
|175.040
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|21631854
|2008.10.17 15:48
|buy
|0.01
|gbpjpy
|174.870
|127.213
|180.163
|2008.10.17 15:48
|174.930
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|21392771
|2008.10.16 14:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|174.910
|222.234
|169.654
|2008.10.17 15:48
|174.830
|0.00
|0.00
|-0.29
|0.80
|21392763
|2008.10.16 14:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|174.980
|127.656
|180.236
|2008.10.17 15:48
|174.770
|0.00
|0.00
|0.19
|-2.08
|21392636
|2008.10.16 14:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|174.850
|127.589
|180.099
|2008.10.16 14:43
|174.920
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|21284948
|2008.10.15 21:14
|buy
|0.01
|gbpjpy
|174.680
|128.508
|179.808
|2008.10.16 14:43
|174.740
|0.00
|0.00
|0.57
|0.59
|21269039
|2008.10.15 19:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|175.210
|221.040
|170.140
|2008.10.15 21:14
|174.680
|0.00
|0.00
|0.00
|5.25
|21268109
|2008.10.15 19:28
|buy
|0.01
|gbpjpy
|175.500
|129.760
|180.560
|2008.10.15 21:14
|174.670
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.23
|20747449
|2008.10.13 16:27
|sell
|0.02
|gbpjpy
|175.280
|216.360
|170.170
|2008.10.15 19:35
|175.280
|0.00
|0.00
|-1.14
|0.00
|20961876
|2008.10.14 12:44
|sell
|0.04
|gbpjpy
|180.350
|215.970
|175.290
|2008.10.15 01:32
|176.890
|0.00
|0.00
|-1.14
|136.14
|20481446
|2008.10.10 15:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|170.170
|215.460
|165.160
|2008.10.15 01:32
|176.890
|0.00
|0.00
|-0.85
|-66.09
|20963054
|2008.10.14 12:52
|buy
|0.01
|gbpjpy
|180.560
|134.730
|185.630
|2008.10.15 01:31
|176.820
|0.00
|0.00
|0.19
|-36.79
|20747863
|2008.10.13 16:29
|buy
|0.01
|gbpjpy
|175.410
|129.130
|180.530
|2008.10.14 12:52
|180.480
|0.00
|0.00
|0.19
|49.41
|20481434
|2008.10.10 15:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|170.240
|124.950
|175.250
|2008.10.13 16:27
|175.250
|0.00
|0.00
|0.19
|49.84
|20308421
|2008.10.10 02:12
|buy
|0.02
|gbpjpy
|167.52
|127.80
|172.46
|2008.10.10 15:45
|170.23
|0.00
|0.00
|0.00
|54.39
|20308460
|2008.10.10 02:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|167.41
|212.07
|162.47
|2008.10.10 15:45
|170.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.08
|19997882
|2008.10.08 22:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|172.59
|129.82
|177.32
|2008.10.10 15:45
|170.24
|0.00
|0.00
|0.76
|-23.56
|19997892
|2008.10.08 22:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|172.52
|215.29
|167.79
|2008.10.10 01:52
|167.79
|0.00
|0.00
|-1.17
|48.01
|19937721
|2008.10.08 18:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|172.57
|215.16
|167.86
|2008.10.08 21:59
|172.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|19937713
|2008.10.08 18:01
|buy
|0.01
|gbpjpy
|172.64
|130.05
|177.35
|2008.10.08 19:30
|172.96
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|19865926
|2008.10.08 14:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|174.58
|217.17
|169.87
|2008.10.08 18:01
|172.59
|0.00
|0.00
|0.00
|19.96
|19865953
|2008.10.08 14:57
|buy
|0.01
|gbpjpy
|174.73
|132.14
|179.44
|2008.10.08 18:01
|172.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.48
|19668673
|2008.10.08 04:05
|buy
|0.01
|gbpjpy
|177.32
|136.98
|181.78
|2008.10.08 14:57
|174.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.60
|19429084
|2008.10.07 05:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|180.12
|220.10
|175.70
|2008.10.08 04:05
|177.32
|0.00
|0.00
|-0.29
|27.65
|19429075
|2008.10.07 05:44
|buy
|0.01
|gbpjpy
|180.19
|140.21
|184.61
|2008.10.08 04:04
|177.25
|0.00
|0.00
|0.19
|-29.05
|19278899
|2008.10.06 16:16
|buy
|0.04
|gbpjpy
|176.93
|145.58
|181.38
|2008.10.07 05:44
|180.07
|0.00
|0.00
|0.74
|121.99
|19279429
|2008.10.06 16:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|176.63
|216.97
|172.17
|2008.10.07 05:44
|180.11
|0.00
|0.00
|-0.29
|-33.79
|19186212
|2008.10.06 06:17
|buy
|0.02
|gbpjpy
|181.45
|147.41
|185.68
|2008.10.07 05:44
|180.04
|0.00
|0.00
|0.37
|-27.40
|19049175
|2008.10.03 12:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|185.91
|148.90
|190.00
|2008.10.07 05:44
|180.04
|0.00
|0.00
|0.37
|-57.05
|19186264
|2008.10.06 06:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|181.18
|219.54
|176.94
|2008.10.06 16:16
|176.94
|0.00
|0.00
|0.00
|41.72
|19049176
|2008.10.03 12:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.84
|222.85
|181.75
|2008.10.06 06:14
|181.75
|0.00
|0.00
|-0.28
|39.56
|19049166
|2008.10.03 12:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|185.93
|148.92
|190.02
|2008.10.03 12:43
|185.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|18694680
|2008.09.30 17:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|188.42
|226.24
|184.24
|2008.10.03 12:43
|185.93
|0.00
|0.00
|-1.37
|23.68
|18694664
|2008.09.30 17:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|188.49
|150.67
|192.67
|2008.10.03 12:43
|185.86
|0.00
|0.00
|0.90
|-25.01
|18681828
|2008.09.30 16:23
|sell
|0.02
|gbpjpy
|190.82
|224.38
|186.65
|2008.09.30 17:06
|188.48
|0.00
|0.00
|0.00
|44.13
|18592032
|2008.09.30 00:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.65
|223.03
|182.63
|2008.09.30 17:06
|188.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.69
|18682162
|2008.09.30 16:24
|buy
|0.01
|gbpjpy
|190.96
|153.14
|195.14
|2008.09.30 17:06
|188.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.62
|18592028
|2008.09.30 00:36
|buy
|0.01
|gbpjpy
|186.72
|150.34
|190.74
|2008.09.30 16:23
|190.74
|0.00
|0.00
|0.00
|38.01
|18504353
|2008.09.29 14:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|190.48
|226.86
|186.46
|2008.09.30 00:36
|186.70
|0.00
|0.00
|-0.28
|36.45
|18591803
|2008.09.30 00:34
|buy
|0.02
|gbpjpy
|186.52
|154.16
|190.54
|2008.09.30 00:36
|186.63
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|18504350
|2008.09.29 14:52
|buy
|0.01
|gbpjpy
|190.55
|154.17
|194.57
|2008.09.30 00:36
|186.65
|0.00
|0.00
|0.18
|-37.62
|17712376
|2008.09.19 03:51
|sell
|0.02
|gbpjpy
|192.46
|221.14
|188.90
|2008.09.29 14:52
|190.57
|0.00
|0.00
|-4.38
|35.74
|18427043
|2008.09.29 00:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|194.22
|159.46
|198.06
|2008.09.29 14:52
|190.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.18
|17789094
|2008.09.19 15:26
|sell
|0.04
|gbpjpy
|196.21
|222.59
|192.47
|2008.09.26 09:36
|193.69
|0.00
|0.00
|-7.65
|95.44
|17546996
|2008.09.17 23:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|188.90
|220.96
|185.36
|2008.09.26 09:36
|193.69
|0.00
|0.00
|-3.00
|-45.34
|18162818
|2008.09.24 15:14
|buy
|0.01
|gbpjpy
|196.54
|161.87
|200.37
|2008.09.26 09:36
|193.58
|0.00
|0.00
|0.71
|-28.03
|18162279
|2008.09.24 15:05
|buy
|0.01
|gbpjpy
|196.41
|161.74
|200.24
|2008.09.24 15:14
|196.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|18161128
|2008.09.24 14:57
|buy
|0.01
|gbpjpy
|196.51
|161.84
|200.34
|2008.09.24 15:05
|196.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|18044163
|2008.09.23 13:55
|buy
|0.01
|gbpjpy
|195.84
|161.26
|199.66
|2008.09.24 14:57
|196.43
|0.00
|0.00
|0.18
|5.57
|17913141
|2008.09.22 13:49
|buy
|0.01
|gbpjpy
|196.29
|161.80
|200.10
|2008.09.23 13:55
|195.77
|0.00
|0.00
|0.18
|-4.93
|17835248
|2008.09.22 00:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|195.90
|162.04
|199.64
|2008.09.22 13:49
|196.31
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|17789359
|2008.09.19 15:26
|buy
|0.01
|gbpjpy
|196.51
|162.56
|200.26
|2008.09.22 00:00
|195.83
|0.00
|0.00
|0.18
|-6.33
|17714129
|2008.09.19 04:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|192.55
|160.31
|196.11
|2008.09.19 15:25
|196.11
|0.00
|0.00
|0.00
|33.05
|17546995
|2008.09.17 23:29
|buy
|0.01
|gbpjpy
|188.97
|156.91
|192.51
|2008.09.19 03:52
|192.29
|0.00
|0.00
|0.72
|31.21
|17527431
|2008.09.17 20:38
|sell
|0.02
|gbpjpy
|190.95
|219.07
|187.46
|2008.09.17 23:29
|188.95
|0.00
|0.00
|0.00
|38.39
|17502476
|2008.09.17 17:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.43
|218.86
|183.96
|2008.09.17 23:29
|189.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.26
|17527586
|2008.09.17 20:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|191.16
|159.46
|194.66
|2008.09.17 23:29
|188.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.22
|17502475
|2008.09.17 17:56
|buy
|0.01
|gbpjpy
|187.50
|156.07
|190.97
|2008.09.17 20:38
|190.97
|0.00
|0.00
|0.00
|32.99
|17491743
|2008.09.17 16:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|188.14
|219.57
|184.67
|2008.09.17 17:56
|187.51
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|17502473
|2008.09.17 17:56
|buy
|0.01
|gbpjpy
|187.51
|156.08
|190.98
|2008.09.17 17:56
|187.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|17491736
|2008.09.17 16:49
|buy
|0.01
|gbpjpy
|188.21
|156.78
|191.68
|2008.09.17 17:56
|187.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.26
|17491362
|2008.09.17 16:47
|buy
|0.01
|gbpjpy
|188.05
|156.62
|191.52
|2008.09.17 16:49
|188.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|17491096
|2008.09.17 16:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|187.94
|156.51
|191.41
|2008.09.17 16:47
|188.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|17384917
|2008.09.16 22:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|188.27
|218.80
|184.90
|2008.09.17 16:45
|187.94
|0.00
|0.00
|-0.27
|3.15
|17491084
|2008.09.17 16:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|187.94
|156.51
|191.41
|2008.09.17 16:45
|187.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|17474316
|2008.09.17 15:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|188.15
|156.81
|191.61
|2008.09.17 16:44
|187.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.29
|17384913
|2008.09.16 22:54
|buy
|0.01
|gbpjpy
|188.34
|157.81
|191.71
|2008.09.17 15:04
|188.08
|0.00
|0.00
|0.18
|-2.47
|17380216
|2008.09.16 22:06
|sell
|0.02
|gbpjpy
|189.38
|216.30
|186.04
|2008.09.16 22:52
|188.23
|0.00
|0.00
|0.00
|21.78
|17271645
|2008.09.16 09:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|185.93
|214.93
|182.73
|2008.09.16 22:51
|188.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.13
|17353107
|2008.09.16 18:41
|buy
|0.01
|gbpjpy
|187.58
|157.95
|190.85
|2008.09.16 22:51
|188.41
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|17270841
|2008.09.16 09:14
|buy
|0.02
|gbpjpy
|186.07
|160.27
|189.27
|2008.09.16 18:41
|187.50
|0.00
|0.00
|0.00
|27.25
|17108621
|2008.09.15 10:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|189.27
|161.44
|192.34
|2008.09.16 18:41
|187.51
|0.00
|0.00
|0.18
|-16.77
|17108624
|2008.09.15 10:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|189.20
|217.03
|186.13
|2008.09.16 09:14
|186.13
|0.00
|0.00
|-0.28
|29.59
|17009768
|2008.09.12 16:26
|sell
|0.02
|gbpjpy
|190.85
|213.61
|188.03
|2008.09.15 10:09
|189.30
|0.00
|0.00
|-0.53
|29.52
|16936742
|2008.09.11 22:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|188.03
|213.25
|185.25
|2008.09.15 10:08
|189.29
|0.00
|0.00
|-0.54
|-12.00
|17010137
|2008.09.12 16:29
|buy
|0.01
|gbpjpy
|191.01
|165.34
|193.84
|2008.09.15 10:08
|189.22
|0.00
|0.00
|0.17
|-17.05
|16936741
|2008.09.11 22:34
|buy
|0.01
|gbpjpy
|188.10
|162.88
|190.88
|2008.09.12 16:27
|190.88
|0.00
|0.00
|0.18
|25.92
|16876459
|2008.09.11 11:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|186.48
|211.43
|183.73
|2008.09.11 22:34
|188.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.84
|16876620
|2008.09.11 11:17
|buy
|0.02
|gbpjpy
|186.53
|164.33
|189.28
|2008.09.11 22:34
|188.00
|0.00
|0.00
|0.00
|27.44
|16818037
|2008.09.10 21:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|189.29
|163.26
|192.16
|2008.09.11 22:34
|188.00
|0.00
|0.00
|0.52
|-12.04
|16740166
|2008.09.10 06:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|189.35
|214.93
|186.53
|2008.09.11 11:16
|186.53
|0.00
|0.00
|-0.80
|26.39
|16740164
|2008.09.10 06:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|189.42
|163.84
|192.24
|2008.09.10 21:10
|189.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.95
|16719795
|2008.09.10 00:04
|sell
|0.01
|gbpjpy
|187.69
|212.55
|184.95
|2008.09.10 06:38
|189.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.32
|16719483
|2008.09.10 00:00
|buy
|0.02
|gbpjpy
|187.87
|165.83
|190.60
|2008.09.10 06:37
|189.37
|0.00
|0.00
|0.00
|27.98
|16551141
|2008.09.08 17:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|190.60
|165.56
|193.36
|2008.09.10 06:37
|189.40
|0.00
|0.00
|0.35
|-11.19
|16551142
|2008.09.08 17:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|190.53
|215.57
|187.77
|2008.09.09 23:03
|187.77
|0.00
|0.00
|-0.27
|25.87
|16515082
|2008.09.08 11:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|191.70
|216.65
|188.95
|2008.09.08 17:06
|190.62
|0.00
|0.00
|0.00
|9.99
|16551134
|2008.09.08 17:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|190.61
|165.57
|193.37
|2008.09.08 17:06
|190.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|16514995
|2008.09.08 11:11
|buy
|0.02
|gbpjpy
|191.79
|169.59
|194.54
|2008.09.08 17:06
|190.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.33
|16454006
|2008.09.08 00:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|194.64
|170.14
|197.34
|2008.09.08 17:06
|190.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.33
|16515047
|2008.09.08 11:11
|sell
|0.02
|gbpjpy
|191.72
|213.92
|188.97
|2008.09.08 11:11
|191.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|16400732
|2008.09.05 14:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|188.03
|210.91
|185.51
|2008.09.08 11:11
|191.76
|0.00
|0.00
|-0.28
|-34.31
|16454031
|2008.09.08 00:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|194.57
|216.37
|191.87
|2008.09.08 11:11
|191.87
|0.00
|0.00
|0.00
|49.69
|16400726
|2008.09.05 14:47
|buy
|0.01
|gbpjpy
|188.10
|165.22
|190.62
|2008.09.08 00:00
|190.62
|0.00
|0.00
|0.18
|23.39
|16299178
|2008.09.04 23:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|188.20
|209.82
|185.82
|2008.09.05 14:47
|188.14
|0.00
|0.00
|-0.28
|0.56
|16393825
|2008.09.05 14:32
|buy
|0.02
|gbpjpy
|186.42
|166.06
|188.94
|2008.09.05 14:46
|188.11
|0.00
|0.00
|0.00
|31.78
|16297444
|2008.09.04 23:17
|buy
|0.04
|gbpjpy
|188.94
|172.36
|191.28
|2008.09.05 14:46
|188.11
|0.00
|0.00
|0.73
|-31.22
|16309959
|2008.09.05 00:06
|buy
|0.08
|gbpjpy
|186.50
|171.72
|188.93
|2008.09.05 03:31
|188.32
|0.00
|0.00
|0.00
|135.91
|16261327
|2008.09.04 17:10
|buy
|0.02
|gbpjpy
|191.35
|173.31
|193.58
|2008.09.05 03:31
|188.32
|0.00
|0.00
|0.36
|-56.57
|15936912
|2008.09.02 08:05
|buy
|0.01
|gbpjpy
|193.60
|173.51
|195.81
|2008.09.05 03:31
|188.30
|0.00
|0.00
|0.90
|-49.48
|16262795
|2008.09.04 17:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|190.73
|211.18
|188.48
|2008.09.04 23:18
|188.48
|0.00
|0.00
|0.00
|21.03
|15899213
|2008.09.02 00:28
|sell
|0.01
|gbpjpy
|193.08
|212.99
|190.89
|2008.09.04 17:16
|190.89
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.30
|15936882
|2008.09.02 08:04
|buy
|0.02
|gbpjpy
|193.59
|175.71
|195.80
|2008.09.02 08:05
|193.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|15708880
|2008.08.28 08:04
|buy
|0.02
|gbpjpy
|199.93
|183.89
|201.91
|2008.09.02 08:05
|193.51
|0.00
|0.00
|1.10
|-118.82
|15834772
|2008.09.01 00:15
|buy
|0.08
|gbpjpy
|195.79
|183.11
|197.87
|2008.09.02 08:04
|193.51
|0.00
|0.00
|1.44
|-168.77
|15898184
|2008.09.02 00:24
|buy
|0.16
|gbpjpy
|193.61
|182.56
|195.78
|2008.09.02 08:04
|193.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.80
|15818707
|2008.08.29 17:27
|buy
|0.04
|gbpjpy
|197.88
|183.33
|199.93
|2008.09.02 08:04
|193.51
|0.00
|0.00
|1.46
|-161.73
|15561872
|2008.08.26 10:58
|buy
|0.01
|gbpjpy
|201.91
|184.70
|203.80
|2008.09.02 08:04
|193.51
|0.00
|0.00
|1.27
|-77.72
|15843069
|2008.09.01 03:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|195.46
|214.47
|193.37
|2008.09.02 00:25
|193.37
|0.00
|0.00
|-0.28
|19.38
|15819080
|2008.08.29 17:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|197.61
|216.35
|195.55
|2008.09.01 03:16
|195.55
|0.00
|0.00
|-0.28
|19.00
|15715206
|2008.08.28 09:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|199.79
|217.90
|197.80
|2008.08.29 17:27
|197.80
|0.00
|0.00
|-0.28
|18.32
|15561873
|2008.08.26 10:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|201.84
|219.05
|199.95
|2008.08.28 08:04
|199.95
|0.00
|0.00
|-1.12
|17.33
|15474946
|2008.08.25 00:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|203.57
|220.33
|201.73
|2008.08.26 10:58
|201.88
|0.00
|0.00
|-0.28
|15.39
|15561814
|2008.08.26 10:56
|buy
|0.02
|gbpjpy
|201.75
|186.43
|203.64
|2008.08.26 10:58
|201.85
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|15474944
|2008.08.25 00:46
|buy
|0.01
|gbpjpy
|203.64
|186.88
|205.48
|2008.08.26 10:58
|201.85
|0.00
|0.00
|0.18
|-16.31
|15421415
|2008.08.22 05:09
|sell
|0.02
|gbpjpy
|204.36
|220.08
|202.42
|2008.08.25 00:45
|203.62
|0.00
|0.00
|0.00
|13.46
|15381317
|2008.08.21 12:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|202.42
|220.62
|200.42
|2008.08.25 00:45
|203.61
|0.00
|0.00
|-0.29
|-10.82
|15472618
|2008.08.25 00:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|203.79
|187.12
|205.62
|2008.08.25 00:45
|203.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.28
|15360295
|2008.08.21 07:33
|buy
|0.02
|gbpjpy
|203.42
|187.54
|205.38
|2008.08.25 00:00
|203.73
|0.00
|0.00
|0.38
|5.63
|15189290
|2008.08.18 00:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|206.04
|188.02
|208.02
|2008.08.25 00:00
|203.69
|0.00
|0.00
|1.14
|-21.35
|15032078
|2008.08.13 19:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|204.64
|224.19
|202.49
|2008.08.21 12:40
|202.59
|0.00
|0.00
|-2.90
|18.83
|15186560
|2008.08.15 21:32
|buy
|0.01
|gbpjpy
|206.07
|187.24
|208.14
|2008.08.18 00:00
|205.94
|0.00
|0.00
|0.19
|-1.18
|15032076
|2008.08.13 19:32
|buy
|0.01
|gbpjpy
|204.71
|185.16
|206.86
|2008.08.15 21:31
|205.97
|0.00
|0.00
|0.76
|11.40
|15019051
|2008.08.13 16:14
|buy
|0.08
|gbpjpy
|202.90
|189.86
|205.04
|2008.08.13 19:32
|204.66
|0.00
|0.00
|0.00
|128.69
|14949173
|2008.08.12 23:50
|buy
|0.02
|gbpjpy
|207.08
|190.32
|209.15
|2008.08.13 19:32
|204.66
|0.00
|0.00
|0.38
|-44.23
|15019263
|2008.08.13 16:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|202.72
|222.18
|200.58
|2008.08.13 19:31
|204.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.73
|14998069
|2008.08.13 11:49
|buy
|0.04
|gbpjpy
|205.04
|190.56
|207.08
|2008.08.13 19:31
|204.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.45
|14916519
|2008.08.12 14:14
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.15
|191.13
|211.13
|2008.08.13 19:31
|204.59
|0.00
|0.00
|0.19
|-41.67
|14998103
|2008.08.13 11:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|204.94
|223.50
|202.90
|2008.08.13 16:13
|202.90
|0.00
|0.00
|0.00
|18.75
|14951667
|2008.08.13 00:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.09
|224.66
|205.16
|2008.08.13 11:49
|205.16
|0.00
|0.00
|0.00
|17.71
|14916520
|2008.08.12 14:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.08
|227.10
|207.10
|2008.08.12 23:38
|207.10
|0.00
|0.00
|0.00
|18.12
|14910305
|2008.08.12 11:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.56
|227.58
|207.58
|2008.08.12 14:14
|209.13
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|14916517
|2008.08.12 14:14
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.13
|191.11
|211.11
|2008.08.12 14:14
|209.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|14910302
|2008.08.12 11:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.63
|191.61
|211.61
|2008.08.12 14:14
|209.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.90
|14897400
|2008.08.12 09:18
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.91
|192.87
|210.89
|2008.08.12 11:38
|209.57
|0.00
|0.00
|0.00
|11.97
|14777402
|2008.08.11 00:48
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.89
|193.50
|212.80
|2008.08.12 11:38
|209.59
|0.00
|0.00
|0.19
|-11.79
|14777403
|2008.08.11 00:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.82
|228.21
|208.91
|2008.08.12 09:18
|208.91
|0.00
|0.00
|-0.29
|17.38
|14777304
|2008.08.11 00:47
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.72
|195.24
|212.63
|2008.08.11 00:48
|210.82
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|14686352
|2008.08.07 20:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.60
|229.99
|210.69
|2008.08.11 00:48
|210.89
|0.00
|0.00
|-0.29
|15.52
|14686350
|2008.08.07 20:29
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.67
|195.28
|214.58
|2008.08.11 00:48
|210.82
|0.00
|0.00
|0.19
|-16.80
|14615921
|2008.08.06 21:59
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.72
|229.12
|211.82
|2008.08.07 20:28
|212.66
|0.00
|0.00
|-1.77
|19.38
|14541359
|2008.08.06 01:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.82
|228.31
|210.01
|2008.08.07 20:28
|212.63
|0.00
|0.00
|-0.88
|-7.40
|14616345
|2008.08.06 22:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.86
|196.47
|215.77
|2008.08.07 20:28
|212.56
|0.00
|0.00
|0.58
|-11.88
|14541358
|2008.08.06 01:48
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.89
|195.40
|213.70
|2008.08.06 21:58
|213.70
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|14487345
|2008.08.05 09:10
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.77
|195.69
|212.63
|2008.08.06 01:48
|211.83
|0.00
|0.00
|0.39
|19.57
|14487370
|2008.08.05 09:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.66
|227.69
|208.79
|2008.08.06 01:48
|211.90
|0.00
|0.00
|-0.30
|-11.44
|14439294
|2008.08.04 15:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.64
|195.79
|214.49
|2008.08.06 01:48
|211.83
|0.00
|0.00
|0.38
|-7.48
|14400354
|2008.08.04 00:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.64
|229.22
|210.82
|2008.08.05 09:09
|210.82
|0.00
|0.00
|-0.30
|16.89
|14400344
|2008.08.04 00:01
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.71
|196.13
|214.53
|2008.08.04 15:43
|212.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|13954334
|2008.07.24 17:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.38
|230.86
|211.46
|2008.08.04 00:00
|212.72
|0.00
|0.00
|-2.70
|6.13
|14400238
|2008.08.04 00:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.72
|196.14
|214.54
|2008.08.04 00:00
|212.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|13954327
|2008.07.24 17:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.45
|195.97
|215.37
|2008.08.04 00:00
|212.65
|0.00
|0.00
|1.79
|-7.43
|13823706
|2008.07.23 08:52
|sell
|0.08
|gbpjpy
|214.74
|225.74
|212.94
|2008.07.24 17:02
|213.44
|0.00
|0.00
|-7.19
|96.62
|13520634
|2008.07.17 12:46
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.16
|224.88
|209.47
|2008.07.24 17:02
|213.42
|0.00
|0.00
|-4.21
|-41.99
|13547299
|2008.07.17 19:52
|sell
|0.04
|gbpjpy
|212.93
|225.52
|211.16
|2008.07.24 17:01
|213.41
|0.00
|0.00
|-8.39
|-17.84
|13407661
|2008.07.15 16:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.47
|224.34
|207.84
|2008.07.24 17:01
|213.41
|0.00
|0.00
|-3.31
|-36.61
|13952588
|2008.07.24 16:33
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.71
|196.32
|215.62
|2008.07.24 17:01
|213.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.62
|13945183
|2008.07.24 14:52
|buy
|0.02
|gbpjpy
|213.63
|198.23
|215.53
|2008.07.24 16:32
|213.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|13853640
|2008.07.23 13:44
|buy
|0.01
|gbpjpy
|215.53
|198.68
|217.38
|2008.07.24 16:32
|213.65
|0.00
|0.00
|0.59
|-17.46
|13846987
|2008.07.23 12:37
|buy
|0.01
|gbpjpy
|215.42
|198.75
|217.25
|2008.07.23 13:44
|215.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|13681227
|2008.07.21 14:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.51
|197.02
|215.32
|2008.07.23 12:36
|215.32
|0.00
|0.00
|0.40
|16.78
|13625631
|2008.07.18 21:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.61
|197.39
|215.39
|2008.07.21 14:15
|213.44
|0.00
|0.00
|0.19
|-1.59
|13548941
|2008.07.17 20:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.50
|197.10
|215.30
|2008.07.18 21:00
|213.56
|0.00
|0.00
|0.20
|0.56
|13585406
|2008.07.18 09:09
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.78
|197.82
|213.50
|2008.07.18 20:21
|213.50
|0.00
|0.00
|0.00
|32.17
|13527371
|2008.07.17 14:33
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.62
|196.03
|213.33
|2008.07.17 20:03
|213.33
|0.00
|0.00
|0.00
|16.01
|13494341
|2008.07.17 00:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.33
|195.46
|211.96
|2008.07.17 14:33
|211.54
|0.00
|0.00
|0.00
|11.45
|13398383
|2008.07.15 14:28
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.29
|197.37
|211.88
|2008.07.17 00:30
|210.28
|0.00
|0.00
|1.59
|-0.19
|13450695
|2008.07.16 08:49
|buy
|0.04
|gbpjpy
|208.65
|196.97
|210.29
|2008.07.16 19:48
|209.63
|0.00
|0.00
|0.00
|37.42
|13114656
|2008.07.10 00:05
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.91
|197.94
|213.44
|2008.07.16 19:48
|209.63
|0.00
|0.00
|0.79
|-21.76
|12539303
|2008.06.30 15:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.21
|230.04
|209.14
|2008.07.15 16:02
|209.57
|0.00
|0.00
|-4.47
|15.72
|13113843
|2008.07.09 23:57
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.82
|197.40
|213.40
|2008.07.10 00:04
|211.81
|0.00
|0.00
|0.58
|-0.09
|12539298
|2008.06.30 15:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.28
|192.45
|213.35
|2008.07.09 23:57
|211.76
|0.00
|0.00
|1.72
|4.49
|12518494
|2008.06.30 10:04
|buy
|0.02
|gbpjpy
|209.93
|193.41
|211.97
|2008.06.30 15:10
|211.19
|0.00
|0.00
|0.00
|23.79
|12518915
|2008.06.30 10:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.79
|228.44
|207.74
|2008.06.30 15:10
|211.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.88
|12487401
|2008.06.27 17:51
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.97
|193.77
|213.97
|2008.06.30 15:10
|211.11
|0.00
|0.00
|0.21
|-8.12
|12487402
|2008.06.27 17:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.90
|230.10
|209.90
|2008.06.30 10:06
|209.90
|0.00
|0.00
|-0.29
|19.01
|12464500
|2008.06.27 10:27
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.61
|228.81
|208.61
|2008.06.27 17:51
|211.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.89
|12464105
|2008.06.27 10:22
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.77
|194.57
|212.77
|2008.06.27 17:51
|211.91
|0.00
|0.00
|0.00
|21.45
|12372964
|2008.06.25 20:29
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.77
|194.39
|214.79
|2008.06.27 17:51
|211.92
|0.00
|0.00
|0.81
|-8.00
|12372966
|2008.06.25 20:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.70
|231.08
|210.68
|2008.06.27 10:27
|210.70
|0.00
|0.00
|-1.16
|18.82
|12367523
|2008.06.25 20:12
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.31
|229.67
|211.29
|2008.06.25 20:29
|212.79
|0.00
|0.00
|0.00
|9.63
|12239175
|2008.06.23 09:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.27
|229.56
|209.26
|2008.06.25 20:29
|212.78
|0.00
|0.00
|-0.58
|-13.99
|12309589
|2008.06.24 15:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.18
|193.71
|214.21
|2008.06.25 20:29
|212.71
|0.00
|0.00
|0.20
|4.91
|12239174
|2008.06.23 09:14
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.34
|193.05
|213.35
|2008.06.24 15:45
|212.13
|0.00
|0.00
|0.20
|7.32
|12155532
|2008.06.19 17:06
|sell
|0.08
|gbpjpy
|212.94
|226.10
|210.78
|2008.06.23 09:14
|211.35
|0.00
|0.00
|-4.58
|118.46
|11615119
|2008.06.09 11:03
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.74
|226.86
|206.50
|2008.06.23 09:14
|211.35
|0.00
|0.00
|-7.96
|-48.61
|11901936
|2008.06.16 00:28
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.78
|225.26
|208.74
|2008.06.23 09:14
|211.32
|0.00
|0.00
|-8.00
|-20.12
|11591125
|2008.06.09 01:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.50
|225.96
|204.36
|2008.06.23 09:14
|211.32
|0.00
|0.00
|-3.99
|-44.89
|12221446
|2008.06.23 00:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.79
|193.77
|213.77
|2008.06.23 09:14
|211.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.03
|11911831
|2008.06.16 06:52
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.18
|192.35
|213.25
|2008.06.19 18:09
|213.25
|0.00
|0.00
|0.99
|19.16
|11838706
|2008.06.12 20:12
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.04
|190.67
|212.17
|2008.06.16 06:52
|211.14
|0.00
|0.00
|0.40
|10.17
|11837900
|2008.06.12 19:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.04
|190.67
|212.17
|2008.06.12 20:11
|210.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|11785976
|2008.06.11 21:12
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.16
|190.43
|212.33
|2008.06.12 19:45
|209.96
|0.00
|0.00
|0.59
|-1.86
|11671401
|2008.06.10 05:01
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.41
|190.50
|212.60
|2008.06.11 21:12
|210.10
|0.00
|0.00
|0.20
|-2.89
|11615690
|2008.06.09 11:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.87
|188.51
|211.11
|2008.06.10 05:01
|210.35
|0.00
|0.00
|0.20
|13.87
|11593920
|2008.06.09 03:02
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7674
|0.7631
|0.7591
|2008.06.09 16:40
|0.7631
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|11593921
|2008.06.09 03:02
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7674
|0.7631
|0.7591
|2008.06.09 16:40
|0.7631
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|11593919
|2008.06.09 03:02
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7674
|0.7631
|0.7591
|2008.06.09 16:40
|0.7631
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|11602346
|2008.06.09 08:00
|buy
|0.02
|audnzd
|1.2535
|1.2536
|1.2642
|2008.06.09 12:41
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|11602343
|2008.06.09 08:00
|buy
|0.02
|audnzd
|1.2535
|1.2536
|1.2642
|2008.06.09 12:41
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|11602345
|2008.06.09 08:00
|buy
|0.02
|audnzd
|1.2535
|1.2536
|1.2642
|2008.06.09 12:41
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|11615662
|2008.06.09 11:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.90
|188.54
|211.14
|2008.06.09 11:10
|208.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|11591124
|2008.06.09 01:57
|buy
|0.01
|gbpjpy
|206.57
|187.11
|208.71
|2008.06.09 11:00
|208.71
|0.00
|0.00
|0.00
|20.25
|11591117
|2008.06.09 01:57
|balance
|Deposit
|2 000.00
|0.00
|0.00
|-69.70
|227.94
|Closed P/L:
|158.24
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|34090751
|2009.01.22 17:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|122.065
|88.538
|125.788
|122.806
|0.00
|0.00
|0.04
|8.34
|34090753
|2009.01.22 17:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.995
|155.522
|118.272
|122.906
|0.00
|0.00
|-0.07
|-10.24
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.90
|Floating P/L:
|-1.93
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|158.24
|Floating P/L:
|-1.93
|Margin:
|13.78
|Balance:
|2 158.24
|Equity:
|2 156.31
|Free Margin:
|2 142.53
|Details:
|Gross Profit:
|5 691.98
|Gross Loss:
|5 533.74
|Total Net Profit:
|158.24
|Profit Factor:
|1.03
|Expected Payoff:
|0.49
|Absolute Drawdown:
|230.12
|Maximal Drawdown:
|1 099.60 (37.48%)
|Relative Drawdown:
|37.48% (1 099.60)
|Total Trades:
|325
|Short Positions (won %):
|119 (70.59%)
|Long Positions (won %):
|206 (42.23%)
|Profit Trades (% of total):
|171 (52.62%)
|Loss trades (% of total):
|154 (47.38%)
|Largest
|profit trade:
|532.63
|loss trade:
|-227.31
|Average
|profit trade:
|33.29
|loss trade:
|-35.93
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (207.43)
|consecutive losses ($):
|6 (-971.12)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|532.63 (1)
|consecutive loss (count):
|-971.12 (6)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2