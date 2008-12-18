Alpari (UK) Ltd.

Account: 501662 Name: Crusader Trading Currency: USD 2009 January 20, 21:46
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
302336262008.12.18 02:05balanceDeposit100 000.00
320377282009.01.07 01:35sell10.00eurgbp0.906550.000000.000002009.01.07 01:440.905950.000.000.00895.05
320400972009.01.07 01:52buy10.09eurgbp0.905550.000000.000002009.01.07 01:550.905550.000.000.000.00
320404802009.01.07 01:54buy9.65eurgbp0.904950.000000.000002009.01.07 02:550.905350.000.000.00574.42
320429912009.01.07 02:05buy9.66eurgbp0.904250.000000.000002009.01.07 02:550.904850.000.000.00862.59
320488462009.01.07 02:55sell10.23eurgbp0.905250.000000.000002009.01.07 07:520.905450.000.000.00-305.58
320493432009.01.07 02:59sell9.82eurgbp0.905650.000000.000002009.01.07 07:510.905850.000.000.00-293.22
320512932009.01.07 03:20sell9.39eurgbp0.905950.000000.000002009.01.07 07:020.905950.000.000.000.00
322125472009.01.07 21:28sell12.21eurgbp0.900700.000000.000002009.01.07 21:340.900800.000.000.00-184.79
322126282009.01.07 21:29sell11.68eurgbp0.901000.000000.000002009.01.08 00:240.902750.000.00-68.78-3 087.74
322131332009.01.07 21:31sell11.06eurgbp0.901400.000000.000002009.01.07 21:340.900800.000.000.001 004.36
322147032009.01.07 21:49sell11.78eurgbp0.901400.000000.000002009.01.08 02:080.901490.000.00-69.37-159.85
322152182009.01.07 21:55sell11.16eurgbp0.901800.000000.000002009.01.08 00:240.902660.000.00-65.72-1 449.89
322298922009.01.08 00:55sell10.83eurgbp0.903350.000000.000002009.01.08 00:570.902750.000.000.00979.94
322307622009.01.08 01:01sell10.97eurgbp0.903240.000000.000002009.01.08 01:030.902550.000.000.001 140.58
322319292009.01.08 01:07sell11.13eurgbp0.903150.000000.000002009.01.08 01:330.902510.000.000.001 071.43
322326612009.01.08 01:18sell10.52eurgbp0.903490.000000.000002009.01.08 01:310.902870.000.000.00980.93
322386752009.01.08 02:08buy12.22eurgbp0.901470.000000.000002009.01.08 02:430.902120.000.000.001 197.53
322410062009.01.08 02:43sell12.36eurgbp0.902240.000000.000002009.01.08 09:580.901260.000.000.001 823.30
322437822009.01.08 03:16sell11.77eurgbp0.902570.000000.000002009.01.08 09:580.901260.000.000.002 321.17
322450882009.01.08 03:26sell10.99eurgbp0.903250.000000.000002009.01.08 09:580.901260.000.000.003 292.11
322483432009.01.08 04:22buy11.14eurgbp0.902780.000000.000002009.01.08 04:340.903350.000.000.00954.85
323936372009.01.08 21:55buy13.37eurgbp0.900400.000000.000002009.01.08 23:200.900500.000.000.00203.62
323964462009.01.08 22:30buy12.69eurgbp0.899910.000000.000002009.01.08 23:480.900100.000.000.00367.06
323973342009.01.08 22:39buy11.79eurgbp0.899590.000000.000002009.01.08 22:470.900170.000.000.001 041.03
323991802009.01.08 23:10buy11.89eurgbp0.899520.000000.000002009.01.08 23:120.900150.000.000.001 140.20
324003572009.01.08 23:23buy13.04eurgbp0.899570.000000.000002009.01.09 00:110.900200.000.000.001 250.86
324032182009.01.09 00:19buy13.85eurgbp0.899550.000000.000002009.01.09 01:110.900140.000.000.001 241.69
324065862009.01.09 01:12sell14.00eurgbp0.900420.000000.000002009.01.09 01:220.900280.000.000.00297.70
324068082009.01.09 01:15sell13.33eurgbp0.900730.000000.000002009.01.09 01:350.900090.000.000.001 296.34
324115952009.01.09 02:05buy14.19eurgbp0.899450.000000.000002009.01.09 03:460.899760.000.000.00668.09
325847792009.01.12 01:28buy14.27eurgbp0.888470.000000.000002009.01.12 02:240.889090.000.000.001 335.38
325898182009.01.12 02:35sell14.43eurgbp0.889740.000000.000002009.01.12 04:030.889420.000.000.00697.14
325903162009.01.12 02:42sell13.76eurgbp0.890040.000000.000002009.01.12 03:520.889710.000.000.00685.33
325918442009.01.12 03:08sell12.74eurgbp0.890370.000000.000002009.01.12 03:510.889800.000.000.001 095.95
325934322009.01.12 03:50buy12.03eurgbp0.889880.000000.000002009.01.12 05:000.886510.000.000.00-6 120.97
325945152009.01.12 04:14buy14.07eurgbp0.889150.000000.000002009.01.12 07:220.889360.000.000.00445.46
325947742009.01.12 04:18buy13.09eurgbp0.888680.000000.000002009.01.12 07:210.888700.000.000.0039.49
327253902009.01.13 01:19buy14.05eurgbp0.901400.000000.000002009.01.13 01:230.901990.000.000.001 224.50
327282382009.01.13 01:29sell14.20eurgbp0.902440.000000.000002009.01.13 01:360.902250.000.000.00398.92
327287482009.01.13 01:31sell13.53eurgbp0.902780.000000.000002009.01.13 01:510.902100.000.000.001 359.44
327308792009.01.13 01:59buy14.41eurgbp0.901460.000000.000002009.01.13 02:010.902070.000.000.001 296.97
328804032009.01.13 21:34sell14.57eurgbp0.909500.000000.000002009.01.13 21:410.909400.000.000.00211.54
328806902009.01.13 21:36sell13.93eurgbp0.909900.000000.000002009.01.13 22:140.909800.000.000.00202.10
328820682009.01.13 21:46sell13.98eurgbp0.910300.000000.000002009.01.13 22:390.909600.000.000.001 419.41
328875002009.01.13 22:40buy14.79eurgbp0.909300.000000.000002009.01.13 22:470.909900.000.000.001 285.97
328884882009.01.13 22:55buy14.94eurgbp0.909300.000000.000002009.01.13 23:190.909950.000.000.001 408.53
328894552009.01.13 23:08buy14.22eurgbp0.908850.000000.000002009.01.13 23:190.909050.000.000.00412.33
328902602009.01.13 23:09buy13.14eurgbp0.908450.000000.000002009.01.13 23:190.909050.000.000.001 143.06
328916582009.01.13 23:27buy15.30eurgbp0.908500.000000.000002009.01.13 23:540.908600.000.000.00221.91
328919572009.01.13 23:28buy14.52eurgbp0.907900.000000.000002009.01.13 23:330.908500.000.000.001 263.59
328935012009.01.13 23:38buy14.72eurgbp0.908100.000000.000002009.01.14 00:380.908400.000.000.00640.99
328994452009.01.14 00:41buy15.55eurgbp0.908000.000000.000002009.01.14 00:450.908600.000.000.001 353.78
329014452009.01.14 00:58sell15.71eurgbp0.909200.000000.000002009.01.14 03:120.908900.000.000.00686.85
329030932009.01.14 01:06sell14.97eurgbp0.909600.000000.000002009.01.14 02:100.909300.000.000.00654.16
329100262009.01.14 02:05sell13.66eurgbp0.910200.000000.000002009.01.14 02:070.909600.000.000.001 193.51
329160862009.01.14 03:12buy16.02eurgbp0.908900.000000.000002009.01.14 04:010.909500.000.000.001 403.40
329184782009.01.14 04:12sell16.19eurgbp0.909700.000000.000002009.01.14 07:330.911250.000.000.00-3 661.42
329186902009.01.14 04:15sell15.44eurgbp0.910000.000000.000002009.01.14 07:330.911250.000.000.00-2 815.97
329189372009.01.14 04:19sell14.16eurgbp0.910400.000000.000002009.01.14 06:060.910050.000.000.00722.46
330334712009.01.14 21:32sell15.49eurgbp0.903050.000000.000002009.01.14 21:420.902350.000.000.001 580.86
330342282009.01.14 21:40sell14.82eurgbp0.903450.000000.000002009.01.14 21:420.902850.000.000.001 296.14
330352642009.01.14 21:55sell15.84eurgbp0.903050.000000.000002009.01.14 22:300.902950.000.000.00231.22
330368042009.01.14 22:17sell15.09eurgbp0.903450.000000.000002009.01.14 22:430.902750.000.000.001 542.78
330411152009.01.14 23:07buy16.05eurgbp0.902300.000000.000002009.01.14 23:540.902400.000.000.00234.21
330435172009.01.14 23:54buy15.29eurgbp0.901900.000000.000002009.01.15 00:030.902500.000.0066.971 338.26
330478622009.01.15 00:33sell16.25eurgbp0.903200.000000.000002009.01.15 00:340.902600.000.000.001 423.85
330501462009.01.15 00:49sell16.42eurgbp0.903200.000000.000002009.01.15 01:210.903100.000.000.00239.69
330507142009.01.15 00:51sell15.64eurgbp0.903600.000000.000002009.01.15 01:530.903400.000.000.00456.76
330517502009.01.15 00:52sell14.23eurgbp0.904200.000000.000002009.01.15 01:100.903600.000.000.001 246.84
330545612009.01.15 01:18sell14.55eurgbp0.903900.000000.000002009.01.15 01:200.903300.000.000.001 274.71
330576252009.01.15 01:43sell16.04eurgbp0.903900.000000.000002009.01.15 01:540.903200.000.000.001 639.79
330588232009.01.15 01:56buy17.00eurgbp0.902800.000000.000002009.01.15 02:130.903400.000.000.001 485.07
330604102009.01.15 02:04buy16.20eurgbp0.902400.000000.000002009.01.15 02:120.903100.000.000.001 652.18
330625722009.01.15 02:25sell17.38eurgbp0.903800.000000.000002009.01.15 03:060.903200.000.000.001 521.60
330653712009.01.15 03:11buy17.56eurgbp0.902800.000000.000002009.01.15 03:150.903400.000.000.001 536.20
330659652009.01.15 03:27buy17.75eurgbp0.902700.000000.000002009.01.15 08:140.899400.000.000.00-8 561.91
330663072009.01.15 03:31buy16.91eurgbp0.902300.000000.000002009.01.15 06:440.902360.000.000.00148.14
330678552009.01.15 04:00buy15.42eurgbp0.901900.000000.000002009.01.15 06:380.902210.000.000.00698.01
332064522009.01.15 21:19buy16.82eurgbp0.896860.000000.000002009.01.15 21:390.896950.000.000.00221.76
332068792009.01.15 21:24buy16.06eurgbp0.896380.000000.000002009.01.15 21:520.897050.000.000.001 575.72
332110732009.01.15 22:12sell17.04eurgbp0.897740.000000.000002009.01.15 22:220.897150.000.000.001 474.07
332116062009.01.15 22:24sell17.21eurgbp0.897770.000000.000002009.01.15 22:410.897180.000.000.001 487.75
332137092009.01.15 22:46buy17.39eurgbp0.896670.000000.000002009.01.16 00:080.897180.000.0025.561 299.43
332142942009.01.15 22:50buy16.59eurgbp0.896350.000000.000002009.01.15 23:500.896740.000.000.00947.74
332149502009.01.15 22:59buy15.16eurgbp0.895950.000000.000002009.01.15 23:030.896550.000.000.001 330.61
332156912009.01.15 23:05buy15.32eurgbp0.895950.000000.000002009.01.15 23:490.896740.000.000.001 772.98
332188922009.01.15 23:49sell16.29eurgbp0.896740.000000.000002009.01.16 00:170.896660.000.00-38.31191.14
332203602009.01.16 00:08sell17.25eurgbp0.897180.000000.000002009.01.16 00:170.896540.000.000.001 619.16
332218302009.01.16 00:43sell18.25eurgbp0.896800.000000.000002009.01.16 01:410.896600.000.000.00536.11
332225092009.01.16 00:59sell17.41eurgbp0.897110.000000.000002009.01.16 01:410.896460.000.000.001 662.17
332264422009.01.16 01:41buy18.51eurgbp0.896410.000000.000002009.01.16 01:430.897030.000.000.001 684.16
332314272009.01.16 02:33buy18.72eurgbp0.895790.000000.000002009.01.16 04:510.896160.000.000.001 023.11
332339882009.01.16 02:48buy17.79eurgbp0.895270.000000.000002009.01.16 04:320.895660.000.000.001 026.24
332471472009.01.16 04:51sell18.35eurgbp0.896090.000000.000002009.01.16 05:150.895480.000.000.001 654.60
334022582009.01.19 01:00buy19.16eurgbp0.898290.000000.000002009.01.19 01:420.898440.000.000.00427.06
334041802009.01.19 01:23buy18.27eurgbp0.897990.000000.000002009.01.19 01:550.898150.000.000.00433.62
334061992009.01.19 01:50buy18.35eurgbp0.897630.000000.000002009.01.19 01:550.898250.000.000.001 687.61
334091802009.01.19 02:15sell19.47eurgbp0.899940.000000.000002009.01.19 02:210.899350.000.000.001 701.05
334133842009.01.19 03:06buy19.67eurgbp0.899150.000000.000002009.01.19 06:350.899050.000.000.00-291.53
334150372009.01.19 03:44buy18.61eurgbp0.898410.000000.000002009.01.19 06:050.898660.000.000.00690.80
334161592009.01.19 04:02buy16.78eurgbp0.898060.000000.000002009.01.19 06:050.898460.000.000.00996.60
335397212009.01.19 21:09sell19.84eurgbp0.907330.000000.000002009.01.19 21:130.906720.000.000.001 749.53
335406792009.01.19 21:14sell20.05eurgbp0.907350.000000.000002009.01.19 21:240.906440.000.000.002 636.47
335459682009.01.19 22:32buy20.36eurgbp0.906240.000000.000002009.01.19 22:590.906450.000.000.00616.63
335473252009.01.19 22:34buy19.43eurgbp0.905900.000000.000002009.01.19 23:000.906550.000.000.001 820.47
335493922009.01.19 22:53buy17.48eurgbp0.905550.000000.000002009.01.19 22:590.906150.000.000.001 512.64
335519922009.01.19 23:06sell20.84eurgbp0.907050.000000.000002009.01.20 00:450.907720.000.00-48.02-2 013.97
335527702009.01.19 23:09sell19.79eurgbp0.907650.000000.000002009.01.20 00:550.907330.000.00-45.60913.73
335602842009.01.20 00:45buy16.64eurgbp0.907640.000000.000002009.01.20 01:010.907960.000.000.00767.64
335606862009.01.20 00:49buy16.52eurgbp0.907600.000000.000002009.01.20 01:130.908210.000.000.001 451.05
335627442009.01.20 01:13sell17.47eurgbp0.908630.000000.000002009.01.20 01:150.908320.000.000.00779.56
335627932009.01.20 01:13sell20.30eurgbp0.908500.000000.000002009.01.20 01:540.911900.000.000.00-9 844.32
335644902009.01.20 01:28sell20.14eurgbp0.908800.000000.000002009.01.20 01:540.911900.000.000.00-8 906.90
335646152009.01.20 01:28sell15.11eurgbp0.909100.000000.000002009.01.20 05:340.915350.000.000.00-13 399.27
337293772009.01.20 21:03sell5.73eurgbp0.926610.000000.000002009.01.20 21:060.926420.000.000.00151.42
337294052009.01.20 21:03sell5.66eurgbp0.926760.000000.000002009.01.20 21:120.926130.000.000.00496.07
337300092009.01.20 21:06sell5.69eurgbp0.926160.000000.000002009.01.20 21:110.926300.000.000.00-110.82
337301182009.01.20 21:07sell5.60eurgbp0.926510.000000.000002009.01.20 21:110.926230.000.000.00218.14
337312052009.01.20 21:19sell5.76eurgbp0.926660.000000.000002009.01.20 21:200.926300.000.000.00288.44
337312122009.01.20 21:19sell5.69eurgbp0.926650.000000.000002009.01.20 21:220.925920.000.000.00578.35
  0.00 0.00 -243.27 45 168.81
Closed P/L: 44 925.54
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
337335232009.01.20 21:39buy5.80eurgbp0.924750.000000.00000 0.925440.000.000.00556.89
  0.00 0.00 0.00 556.89
 Floating P/L: 556.89
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 44 925.54 Floating P/L: 556.89 Margin: 1 494.52
Balance: 144 925.54 Equity: 145 482.43 Free Margin: 143 987.91
 
Details:
Graph
Gross Profit: 106 385.58 Gross Loss: 61 460.04 Total Net Profit: 44 925.54
Profit Factor: 1.73 Expected Payoff: 374.38  
Absolute Drawdown: 2 119.30 Maximal Drawdown: 32 150.49 (18.32%) Relative Drawdown: 18.32% (32 150.49)
 
Total Trades: 120 Short Positions (won %): 65 (80.00%) Long Positions (won %): 55 (94.55%)
Profit Trades (% of total): 104 (86.67%) Loss trades (% of total): 16 (13.33%)
Largest profit trade: 3 292.11 loss trade: -13 399.27
Average profit trade: 1 022.94 loss trade: -3 841.25
Maximum consecutive wins ($): 22 (25 430.74) consecutive losses ($): 3 (-32 150.49)
Maximal consecutive profit (count): 25 430.74 (22) consecutive loss (count): -32 150.49 (3)
Average consecutive wins: 9 consecutive losses: 2