|Account: 501662
|Name: Crusader Trading
|Currency: USD
|2009 January 20, 21:46
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30233626
|2008.12.18 02:05
|balance
|Deposit
|100 000.00
|32037728
|2009.01.07 01:35
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.90655
|0.00000
|0.00000
|2009.01.07 01:44
|0.90595
|0.00
|0.00
|0.00
|895.05
|32040097
|2009.01.07 01:52
|buy
|10.09
|eurgbp
|0.90555
|0.00000
|0.00000
|2009.01.07 01:55
|0.90555
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32040480
|2009.01.07 01:54
|buy
|9.65
|eurgbp
|0.90495
|0.00000
|0.00000
|2009.01.07 02:55
|0.90535
|0.00
|0.00
|0.00
|574.42
|32042991
|2009.01.07 02:05
|buy
|9.66
|eurgbp
|0.90425
|0.00000
|0.00000
|2009.01.07 02:55
|0.90485
|0.00
|0.00
|0.00
|862.59
|32048846
|2009.01.07 02:55
|sell
|10.23
|eurgbp
|0.90525
|0.00000
|0.00000
|2009.01.07 07:52
|0.90545
|0.00
|0.00
|0.00
|-305.58
|32049343
|2009.01.07 02:59
|sell
|9.82
|eurgbp
|0.90565
|0.00000
|0.00000
|2009.01.07 07:51
|0.90585
|0.00
|0.00
|0.00
|-293.22
|32051293
|2009.01.07 03:20
|sell
|9.39
|eurgbp
|0.90595
|0.00000
|0.00000
|2009.01.07 07:02
|0.90595
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32212547
|2009.01.07 21:28
|sell
|12.21
|eurgbp
|0.90070
|0.00000
|0.00000
|2009.01.07 21:34
|0.90080
|0.00
|0.00
|0.00
|-184.79
|32212628
|2009.01.07 21:29
|sell
|11.68
|eurgbp
|0.90100
|0.00000
|0.00000
|2009.01.08 00:24
|0.90275
|0.00
|0.00
|-68.78
|-3 087.74
|32213133
|2009.01.07 21:31
|sell
|11.06
|eurgbp
|0.90140
|0.00000
|0.00000
|2009.01.07 21:34
|0.90080
|0.00
|0.00
|0.00
|1 004.36
|32214703
|2009.01.07 21:49
|sell
|11.78
|eurgbp
|0.90140
|0.00000
|0.00000
|2009.01.08 02:08
|0.90149
|0.00
|0.00
|-69.37
|-159.85
|32215218
|2009.01.07 21:55
|sell
|11.16
|eurgbp
|0.90180
|0.00000
|0.00000
|2009.01.08 00:24
|0.90266
|0.00
|0.00
|-65.72
|-1 449.89
|32229892
|2009.01.08 00:55
|sell
|10.83
|eurgbp
|0.90335
|0.00000
|0.00000
|2009.01.08 00:57
|0.90275
|0.00
|0.00
|0.00
|979.94
|32230762
|2009.01.08 01:01
|sell
|10.97
|eurgbp
|0.90324
|0.00000
|0.00000
|2009.01.08 01:03
|0.90255
|0.00
|0.00
|0.00
|1 140.58
|32231929
|2009.01.08 01:07
|sell
|11.13
|eurgbp
|0.90315
|0.00000
|0.00000
|2009.01.08 01:33
|0.90251
|0.00
|0.00
|0.00
|1 071.43
|32232661
|2009.01.08 01:18
|sell
|10.52
|eurgbp
|0.90349
|0.00000
|0.00000
|2009.01.08 01:31
|0.90287
|0.00
|0.00
|0.00
|980.93
|32238675
|2009.01.08 02:08
|buy
|12.22
|eurgbp
|0.90147
|0.00000
|0.00000
|2009.01.08 02:43
|0.90212
|0.00
|0.00
|0.00
|1 197.53
|32241006
|2009.01.08 02:43
|sell
|12.36
|eurgbp
|0.90224
|0.00000
|0.00000
|2009.01.08 09:58
|0.90126
|0.00
|0.00
|0.00
|1 823.30
|32243782
|2009.01.08 03:16
|sell
|11.77
|eurgbp
|0.90257
|0.00000
|0.00000
|2009.01.08 09:58
|0.90126
|0.00
|0.00
|0.00
|2 321.17
|32245088
|2009.01.08 03:26
|sell
|10.99
|eurgbp
|0.90325
|0.00000
|0.00000
|2009.01.08 09:58
|0.90126
|0.00
|0.00
|0.00
|3 292.11
|32248343
|2009.01.08 04:22
|buy
|11.14
|eurgbp
|0.90278
|0.00000
|0.00000
|2009.01.08 04:34
|0.90335
|0.00
|0.00
|0.00
|954.85
|32393637
|2009.01.08 21:55
|buy
|13.37
|eurgbp
|0.90040
|0.00000
|0.00000
|2009.01.08 23:20
|0.90050
|0.00
|0.00
|0.00
|203.62
|32396446
|2009.01.08 22:30
|buy
|12.69
|eurgbp
|0.89991
|0.00000
|0.00000
|2009.01.08 23:48
|0.90010
|0.00
|0.00
|0.00
|367.06
|32397334
|2009.01.08 22:39
|buy
|11.79
|eurgbp
|0.89959
|0.00000
|0.00000
|2009.01.08 22:47
|0.90017
|0.00
|0.00
|0.00
|1 041.03
|32399180
|2009.01.08 23:10
|buy
|11.89
|eurgbp
|0.89952
|0.00000
|0.00000
|2009.01.08 23:12
|0.90015
|0.00
|0.00
|0.00
|1 140.20
|32400357
|2009.01.08 23:23
|buy
|13.04
|eurgbp
|0.89957
|0.00000
|0.00000
|2009.01.09 00:11
|0.90020
|0.00
|0.00
|0.00
|1 250.86
|32403218
|2009.01.09 00:19
|buy
|13.85
|eurgbp
|0.89955
|0.00000
|0.00000
|2009.01.09 01:11
|0.90014
|0.00
|0.00
|0.00
|1 241.69
|32406586
|2009.01.09 01:12
|sell
|14.00
|eurgbp
|0.90042
|0.00000
|0.00000
|2009.01.09 01:22
|0.90028
|0.00
|0.00
|0.00
|297.70
|32406808
|2009.01.09 01:15
|sell
|13.33
|eurgbp
|0.90073
|0.00000
|0.00000
|2009.01.09 01:35
|0.90009
|0.00
|0.00
|0.00
|1 296.34
|32411595
|2009.01.09 02:05
|buy
|14.19
|eurgbp
|0.89945
|0.00000
|0.00000
|2009.01.09 03:46
|0.89976
|0.00
|0.00
|0.00
|668.09
|32584779
|2009.01.12 01:28
|buy
|14.27
|eurgbp
|0.88847
|0.00000
|0.00000
|2009.01.12 02:24
|0.88909
|0.00
|0.00
|0.00
|1 335.38
|32589818
|2009.01.12 02:35
|sell
|14.43
|eurgbp
|0.88974
|0.00000
|0.00000
|2009.01.12 04:03
|0.88942
|0.00
|0.00
|0.00
|697.14
|32590316
|2009.01.12 02:42
|sell
|13.76
|eurgbp
|0.89004
|0.00000
|0.00000
|2009.01.12 03:52
|0.88971
|0.00
|0.00
|0.00
|685.33
|32591844
|2009.01.12 03:08
|sell
|12.74
|eurgbp
|0.89037
|0.00000
|0.00000
|2009.01.12 03:51
|0.88980
|0.00
|0.00
|0.00
|1 095.95
|32593432
|2009.01.12 03:50
|buy
|12.03
|eurgbp
|0.88988
|0.00000
|0.00000
|2009.01.12 05:00
|0.88651
|0.00
|0.00
|0.00
|-6 120.97
|32594515
|2009.01.12 04:14
|buy
|14.07
|eurgbp
|0.88915
|0.00000
|0.00000
|2009.01.12 07:22
|0.88936
|0.00
|0.00
|0.00
|445.46
|32594774
|2009.01.12 04:18
|buy
|13.09
|eurgbp
|0.88868
|0.00000
|0.00000
|2009.01.12 07:21
|0.88870
|0.00
|0.00
|0.00
|39.49
|32725390
|2009.01.13 01:19
|buy
|14.05
|eurgbp
|0.90140
|0.00000
|0.00000
|2009.01.13 01:23
|0.90199
|0.00
|0.00
|0.00
|1 224.50
|32728238
|2009.01.13 01:29
|sell
|14.20
|eurgbp
|0.90244
|0.00000
|0.00000
|2009.01.13 01:36
|0.90225
|0.00
|0.00
|0.00
|398.92
|32728748
|2009.01.13 01:31
|sell
|13.53
|eurgbp
|0.90278
|0.00000
|0.00000
|2009.01.13 01:51
|0.90210
|0.00
|0.00
|0.00
|1 359.44
|32730879
|2009.01.13 01:59
|buy
|14.41
|eurgbp
|0.90146
|0.00000
|0.00000
|2009.01.13 02:01
|0.90207
|0.00
|0.00
|0.00
|1 296.97
|32880403
|2009.01.13 21:34
|sell
|14.57
|eurgbp
|0.90950
|0.00000
|0.00000
|2009.01.13 21:41
|0.90940
|0.00
|0.00
|0.00
|211.54
|32880690
|2009.01.13 21:36
|sell
|13.93
|eurgbp
|0.90990
|0.00000
|0.00000
|2009.01.13 22:14
|0.90980
|0.00
|0.00
|0.00
|202.10
|32882068
|2009.01.13 21:46
|sell
|13.98
|eurgbp
|0.91030
|0.00000
|0.00000
|2009.01.13 22:39
|0.90960
|0.00
|0.00
|0.00
|1 419.41
|32887500
|2009.01.13 22:40
|buy
|14.79
|eurgbp
|0.90930
|0.00000
|0.00000
|2009.01.13 22:47
|0.90990
|0.00
|0.00
|0.00
|1 285.97
|32888488
|2009.01.13 22:55
|buy
|14.94
|eurgbp
|0.90930
|0.00000
|0.00000
|2009.01.13 23:19
|0.90995
|0.00
|0.00
|0.00
|1 408.53
|32889455
|2009.01.13 23:08
|buy
|14.22
|eurgbp
|0.90885
|0.00000
|0.00000
|2009.01.13 23:19
|0.90905
|0.00
|0.00
|0.00
|412.33
|32890260
|2009.01.13 23:09
|buy
|13.14
|eurgbp
|0.90845
|0.00000
|0.00000
|2009.01.13 23:19
|0.90905
|0.00
|0.00
|0.00
|1 143.06
|32891658
|2009.01.13 23:27
|buy
|15.30
|eurgbp
|0.90850
|0.00000
|0.00000
|2009.01.13 23:54
|0.90860
|0.00
|0.00
|0.00
|221.91
|32891957
|2009.01.13 23:28
|buy
|14.52
|eurgbp
|0.90790
|0.00000
|0.00000
|2009.01.13 23:33
|0.90850
|0.00
|0.00
|0.00
|1 263.59
|32893501
|2009.01.13 23:38
|buy
|14.72
|eurgbp
|0.90810
|0.00000
|0.00000
|2009.01.14 00:38
|0.90840
|0.00
|0.00
|0.00
|640.99
|32899445
|2009.01.14 00:41
|buy
|15.55
|eurgbp
|0.90800
|0.00000
|0.00000
|2009.01.14 00:45
|0.90860
|0.00
|0.00
|0.00
|1 353.78
|32901445
|2009.01.14 00:58
|sell
|15.71
|eurgbp
|0.90920
|0.00000
|0.00000
|2009.01.14 03:12
|0.90890
|0.00
|0.00
|0.00
|686.85
|32903093
|2009.01.14 01:06
|sell
|14.97
|eurgbp
|0.90960
|0.00000
|0.00000
|2009.01.14 02:10
|0.90930
|0.00
|0.00
|0.00
|654.16
|32910026
|2009.01.14 02:05
|sell
|13.66
|eurgbp
|0.91020
|0.00000
|0.00000
|2009.01.14 02:07
|0.90960
|0.00
|0.00
|0.00
|1 193.51
|32916086
|2009.01.14 03:12
|buy
|16.02
|eurgbp
|0.90890
|0.00000
|0.00000
|2009.01.14 04:01
|0.90950
|0.00
|0.00
|0.00
|1 403.40
|32918478
|2009.01.14 04:12
|sell
|16.19
|eurgbp
|0.90970
|0.00000
|0.00000
|2009.01.14 07:33
|0.91125
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 661.42
|32918690
|2009.01.14 04:15
|sell
|15.44
|eurgbp
|0.91000
|0.00000
|0.00000
|2009.01.14 07:33
|0.91125
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 815.97
|32918937
|2009.01.14 04:19
|sell
|14.16
|eurgbp
|0.91040
|0.00000
|0.00000
|2009.01.14 06:06
|0.91005
|0.00
|0.00
|0.00
|722.46
|33033471
|2009.01.14 21:32
|sell
|15.49
|eurgbp
|0.90305
|0.00000
|0.00000
|2009.01.14 21:42
|0.90235
|0.00
|0.00
|0.00
|1 580.86
|33034228
|2009.01.14 21:40
|sell
|14.82
|eurgbp
|0.90345
|0.00000
|0.00000
|2009.01.14 21:42
|0.90285
|0.00
|0.00
|0.00
|1 296.14
|33035264
|2009.01.14 21:55
|sell
|15.84
|eurgbp
|0.90305
|0.00000
|0.00000
|2009.01.14 22:30
|0.90295
|0.00
|0.00
|0.00
|231.22
|33036804
|2009.01.14 22:17
|sell
|15.09
|eurgbp
|0.90345
|0.00000
|0.00000
|2009.01.14 22:43
|0.90275
|0.00
|0.00
|0.00
|1 542.78
|33041115
|2009.01.14 23:07
|buy
|16.05
|eurgbp
|0.90230
|0.00000
|0.00000
|2009.01.14 23:54
|0.90240
|0.00
|0.00
|0.00
|234.21
|33043517
|2009.01.14 23:54
|buy
|15.29
|eurgbp
|0.90190
|0.00000
|0.00000
|2009.01.15 00:03
|0.90250
|0.00
|0.00
|66.97
|1 338.26
|33047862
|2009.01.15 00:33
|sell
|16.25
|eurgbp
|0.90320
|0.00000
|0.00000
|2009.01.15 00:34
|0.90260
|0.00
|0.00
|0.00
|1 423.85
|33050146
|2009.01.15 00:49
|sell
|16.42
|eurgbp
|0.90320
|0.00000
|0.00000
|2009.01.15 01:21
|0.90310
|0.00
|0.00
|0.00
|239.69
|33050714
|2009.01.15 00:51
|sell
|15.64
|eurgbp
|0.90360
|0.00000
|0.00000
|2009.01.15 01:53
|0.90340
|0.00
|0.00
|0.00
|456.76
|33051750
|2009.01.15 00:52
|sell
|14.23
|eurgbp
|0.90420
|0.00000
|0.00000
|2009.01.15 01:10
|0.90360
|0.00
|0.00
|0.00
|1 246.84
|33054561
|2009.01.15 01:18
|sell
|14.55
|eurgbp
|0.90390
|0.00000
|0.00000
|2009.01.15 01:20
|0.90330
|0.00
|0.00
|0.00
|1 274.71
|33057625
|2009.01.15 01:43
|sell
|16.04
|eurgbp
|0.90390
|0.00000
|0.00000
|2009.01.15 01:54
|0.90320
|0.00
|0.00
|0.00
|1 639.79
|33058823
|2009.01.15 01:56
|buy
|17.00
|eurgbp
|0.90280
|0.00000
|0.00000
|2009.01.15 02:13
|0.90340
|0.00
|0.00
|0.00
|1 485.07
|33060410
|2009.01.15 02:04
|buy
|16.20
|eurgbp
|0.90240
|0.00000
|0.00000
|2009.01.15 02:12
|0.90310
|0.00
|0.00
|0.00
|1 652.18
|33062572
|2009.01.15 02:25
|sell
|17.38
|eurgbp
|0.90380
|0.00000
|0.00000
|2009.01.15 03:06
|0.90320
|0.00
|0.00
|0.00
|1 521.60
|33065371
|2009.01.15 03:11
|buy
|17.56
|eurgbp
|0.90280
|0.00000
|0.00000
|2009.01.15 03:15
|0.90340
|0.00
|0.00
|0.00
|1 536.20
|33065965
|2009.01.15 03:27
|buy
|17.75
|eurgbp
|0.90270
|0.00000
|0.00000
|2009.01.15 08:14
|0.89940
|0.00
|0.00
|0.00
|-8 561.91
|33066307
|2009.01.15 03:31
|buy
|16.91
|eurgbp
|0.90230
|0.00000
|0.00000
|2009.01.15 06:44
|0.90236
|0.00
|0.00
|0.00
|148.14
|33067855
|2009.01.15 04:00
|buy
|15.42
|eurgbp
|0.90190
|0.00000
|0.00000
|2009.01.15 06:38
|0.90221
|0.00
|0.00
|0.00
|698.01
|33206452
|2009.01.15 21:19
|buy
|16.82
|eurgbp
|0.89686
|0.00000
|0.00000
|2009.01.15 21:39
|0.89695
|0.00
|0.00
|0.00
|221.76
|33206879
|2009.01.15 21:24
|buy
|16.06
|eurgbp
|0.89638
|0.00000
|0.00000
|2009.01.15 21:52
|0.89705
|0.00
|0.00
|0.00
|1 575.72
|33211073
|2009.01.15 22:12
|sell
|17.04
|eurgbp
|0.89774
|0.00000
|0.00000
|2009.01.15 22:22
|0.89715
|0.00
|0.00
|0.00
|1 474.07
|33211606
|2009.01.15 22:24
|sell
|17.21
|eurgbp
|0.89777
|0.00000
|0.00000
|2009.01.15 22:41
|0.89718
|0.00
|0.00
|0.00
|1 487.75
|33213709
|2009.01.15 22:46
|buy
|17.39
|eurgbp
|0.89667
|0.00000
|0.00000
|2009.01.16 00:08
|0.89718
|0.00
|0.00
|25.56
|1 299.43
|33214294
|2009.01.15 22:50
|buy
|16.59
|eurgbp
|0.89635
|0.00000
|0.00000
|2009.01.15 23:50
|0.89674
|0.00
|0.00
|0.00
|947.74
|33214950
|2009.01.15 22:59
|buy
|15.16
|eurgbp
|0.89595
|0.00000
|0.00000
|2009.01.15 23:03
|0.89655
|0.00
|0.00
|0.00
|1 330.61
|33215691
|2009.01.15 23:05
|buy
|15.32
|eurgbp
|0.89595
|0.00000
|0.00000
|2009.01.15 23:49
|0.89674
|0.00
|0.00
|0.00
|1 772.98
|33218892
|2009.01.15 23:49
|sell
|16.29
|eurgbp
|0.89674
|0.00000
|0.00000
|2009.01.16 00:17
|0.89666
|0.00
|0.00
|-38.31
|191.14
|33220360
|2009.01.16 00:08
|sell
|17.25
|eurgbp
|0.89718
|0.00000
|0.00000
|2009.01.16 00:17
|0.89654
|0.00
|0.00
|0.00
|1 619.16
|33221830
|2009.01.16 00:43
|sell
|18.25
|eurgbp
|0.89680
|0.00000
|0.00000
|2009.01.16 01:41
|0.89660
|0.00
|0.00
|0.00
|536.11
|33222509
|2009.01.16 00:59
|sell
|17.41
|eurgbp
|0.89711
|0.00000
|0.00000
|2009.01.16 01:41
|0.89646
|0.00
|0.00
|0.00
|1 662.17
|33226442
|2009.01.16 01:41
|buy
|18.51
|eurgbp
|0.89641
|0.00000
|0.00000
|2009.01.16 01:43
|0.89703
|0.00
|0.00
|0.00
|1 684.16
|33231427
|2009.01.16 02:33
|buy
|18.72
|eurgbp
|0.89579
|0.00000
|0.00000
|2009.01.16 04:51
|0.89616
|0.00
|0.00
|0.00
|1 023.11
|33233988
|2009.01.16 02:48
|buy
|17.79
|eurgbp
|0.89527
|0.00000
|0.00000
|2009.01.16 04:32
|0.89566
|0.00
|0.00
|0.00
|1 026.24
|33247147
|2009.01.16 04:51
|sell
|18.35
|eurgbp
|0.89609
|0.00000
|0.00000
|2009.01.16 05:15
|0.89548
|0.00
|0.00
|0.00
|1 654.60
|33402258
|2009.01.19 01:00
|buy
|19.16
|eurgbp
|0.89829
|0.00000
|0.00000
|2009.01.19 01:42
|0.89844
|0.00
|0.00
|0.00
|427.06
|33404180
|2009.01.19 01:23
|buy
|18.27
|eurgbp
|0.89799
|0.00000
|0.00000
|2009.01.19 01:55
|0.89815
|0.00
|0.00
|0.00
|433.62
|33406199
|2009.01.19 01:50
|buy
|18.35
|eurgbp
|0.89763
|0.00000
|0.00000
|2009.01.19 01:55
|0.89825
|0.00
|0.00
|0.00
|1 687.61
|33409180
|2009.01.19 02:15
|sell
|19.47
|eurgbp
|0.89994
|0.00000
|0.00000
|2009.01.19 02:21
|0.89935
|0.00
|0.00
|0.00
|1 701.05
|33413384
|2009.01.19 03:06
|buy
|19.67
|eurgbp
|0.89915
|0.00000
|0.00000
|2009.01.19 06:35
|0.89905
|0.00
|0.00
|0.00
|-291.53
|33415037
|2009.01.19 03:44
|buy
|18.61
|eurgbp
|0.89841
|0.00000
|0.00000
|2009.01.19 06:05
|0.89866
|0.00
|0.00
|0.00
|690.80
|33416159
|2009.01.19 04:02
|buy
|16.78
|eurgbp
|0.89806
|0.00000
|0.00000
|2009.01.19 06:05
|0.89846
|0.00
|0.00
|0.00
|996.60
|33539721
|2009.01.19 21:09
|sell
|19.84
|eurgbp
|0.90733
|0.00000
|0.00000
|2009.01.19 21:13
|0.90672
|0.00
|0.00
|0.00
|1 749.53
|33540679
|2009.01.19 21:14
|sell
|20.05
|eurgbp
|0.90735
|0.00000
|0.00000
|2009.01.19 21:24
|0.90644
|0.00
|0.00
|0.00
|2 636.47
|33545968
|2009.01.19 22:32
|buy
|20.36
|eurgbp
|0.90624
|0.00000
|0.00000
|2009.01.19 22:59
|0.90645
|0.00
|0.00
|0.00
|616.63
|33547325
|2009.01.19 22:34
|buy
|19.43
|eurgbp
|0.90590
|0.00000
|0.00000
|2009.01.19 23:00
|0.90655
|0.00
|0.00
|0.00
|1 820.47
|33549392
|2009.01.19 22:53
|buy
|17.48
|eurgbp
|0.90555
|0.00000
|0.00000
|2009.01.19 22:59
|0.90615
|0.00
|0.00
|0.00
|1 512.64
|33551992
|2009.01.19 23:06
|sell
|20.84
|eurgbp
|0.90705
|0.00000
|0.00000
|2009.01.20 00:45
|0.90772
|0.00
|0.00
|-48.02
|-2 013.97
|33552770
|2009.01.19 23:09
|sell
|19.79
|eurgbp
|0.90765
|0.00000
|0.00000
|2009.01.20 00:55
|0.90733
|0.00
|0.00
|-45.60
|913.73
|33560284
|2009.01.20 00:45
|buy
|16.64
|eurgbp
|0.90764
|0.00000
|0.00000
|2009.01.20 01:01
|0.90796
|0.00
|0.00
|0.00
|767.64
|33560686
|2009.01.20 00:49
|buy
|16.52
|eurgbp
|0.90760
|0.00000
|0.00000
|2009.01.20 01:13
|0.90821
|0.00
|0.00
|0.00
|1 451.05
|33562744
|2009.01.20 01:13
|sell
|17.47
|eurgbp
|0.90863
|0.00000
|0.00000
|2009.01.20 01:15
|0.90832
|0.00
|0.00
|0.00
|779.56
|33562793
|2009.01.20 01:13
|sell
|20.30
|eurgbp
|0.90850
|0.00000
|0.00000
|2009.01.20 01:54
|0.91190
|0.00
|0.00
|0.00
|-9 844.32
|33564490
|2009.01.20 01:28
|sell
|20.14
|eurgbp
|0.90880
|0.00000
|0.00000
|2009.01.20 01:54
|0.91190
|0.00
|0.00
|0.00
|-8 906.90
|33564615
|2009.01.20 01:28
|sell
|15.11
|eurgbp
|0.90910
|0.00000
|0.00000
|2009.01.20 05:34
|0.91535
|0.00
|0.00
|0.00
|-13 399.27
|33729377
|2009.01.20 21:03
|sell
|5.73
|eurgbp
|0.92661
|0.00000
|0.00000
|2009.01.20 21:06
|0.92642
|0.00
|0.00
|0.00
|151.42
|33729405
|2009.01.20 21:03
|sell
|5.66
|eurgbp
|0.92676
|0.00000
|0.00000
|2009.01.20 21:12
|0.92613
|0.00
|0.00
|0.00
|496.07
|33730009
|2009.01.20 21:06
|sell
|5.69
|eurgbp
|0.92616
|0.00000
|0.00000
|2009.01.20 21:11
|0.92630
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.82
|33730118
|2009.01.20 21:07
|sell
|5.60
|eurgbp
|0.92651
|0.00000
|0.00000
|2009.01.20 21:11
|0.92623
|0.00
|0.00
|0.00
|218.14
|33731205
|2009.01.20 21:19
|sell
|5.76
|eurgbp
|0.92666
|0.00000
|0.00000
|2009.01.20 21:20
|0.92630
|0.00
|0.00
|0.00
|288.44
|33731212
|2009.01.20 21:19
|sell
|5.69
|eurgbp
|0.92665
|0.00000
|0.00000
|2009.01.20 21:22
|0.92592
|0.00
|0.00
|0.00
|578.35
|0.00
|0.00
|-243.27
|45 168.81
|Closed P/L:
|44 925.54
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33733523
|2009.01.20 21:39
|buy
|5.80
|eurgbp
|0.92475
|0.00000
|0.00000
|0.92544
|0.00
|0.00
|0.00
|556.89
|0.00
|0.00
|0.00
|556.89
|Floating P/L:
|556.89
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|44 925.54
|Floating P/L:
|556.89
|Margin:
|1 494.52
|Balance:
|144 925.54
|Equity:
|145 482.43
|Free Margin:
|143 987.91
|Details:
|Gross Profit:
|106 385.58
|Gross Loss:
|61 460.04
|Total Net Profit:
|44 925.54
|Profit Factor:
|1.73
|Expected Payoff:
|374.38
|Absolute Drawdown:
|2 119.30
|Maximal Drawdown:
|32 150.49 (18.32%)
|Relative Drawdown:
|18.32% (32 150.49)
|Total Trades:
|120
|Short Positions (won %):
|65 (80.00%)
|Long Positions (won %):
|55 (94.55%)
|Profit Trades (% of total):
|104 (86.67%)
|Loss trades (% of total):
|16 (13.33%)
|Largest
|profit trade:
|3 292.11
|loss trade:
|-13 399.27
|Average
|profit trade:
|1 022.94
|loss trade:
|-3 841.25
|Maximum
|consecutive wins ($):
|22 (25 430.74)
|consecutive losses ($):
|3 (-32 150.49)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|25 430.74 (22)
|consecutive loss (count):
|-32 150.49 (3)
|Average
|consecutive wins:
|9
|consecutive losses:
|2