|Account: 522412
|Name: William Snyder
|Currency: USD
|2009 January 2, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|31459488
|2008.12.30 19:45
|balance
|Deposit
|3 000.00
|31610814
|2009.01.02 13:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.39001
|1.41809
|1.38111
|2009.01.02 21:26
|1.38500
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|11001
|31610817
|2009.01.02 13:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.39001
|1.41809
|1.37561
|2009.01.02 21:26
|1.38500
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|11003
|31610822
|2009.01.02 13:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.39001
|1.41809
|1.36671
|2009.01.02 21:26
|1.38500
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|11005
|31616922
|2009.01.02 10:33
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.743
|130.114
|133.633
|2009.01.02 21:26
|133.325
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|13002
|31616941
|2009.01.02 10:33
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.743
|130.114
|134.183
|2009.01.02 21:26
|133.335
|0.00
|0.00
|0.00
|6.43
|13004
|31617426
|2009.01.02 10:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.743
|130.114
|135.073
|2009.01.02 21:27
|133.325
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|13006
|0.00
|0.00
|0.00
|34.10
|Closed P/L:
|34.10
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|31611355
|2009.01.02 09:47
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|128.297
|125.756
|129.187
|127.845
|14002
|31611359
|2009.01.02 09:47
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|128.297
|125.756
|129.737
|127.845
|14004
|31611366
|2009.01.02 09:48
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|128.297
|125.756
|130.627
|127.845
|14006
|31611370
|2009.01.02 09:48
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|125.756
|128.297
|124.866
|127.815
|14001
|31611375
|2009.01.02 09:48
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|125.756
|128.297
|124.316
|127.815
|14003
|31611376
|2009.01.02 09:48
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|125.756
|128.297
|123.426
|127.815
|14005
|31610754
|2009.01.02 09:41
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.41809
|1.39001
|1.42699
|1.39220
|11002
|31610802
|2009.01.02 09:42
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.41809
|1.39001
|1.43249
|1.39220
|11004
|31610806
|2009.01.02 09:42
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.41809
|1.39001
|1.44139
|1.39220
|11006
|31681800
|2009.01.02 21:27
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.38378
|1.41174
|1.37488
|1.39200
|11001
|31681819
|2009.01.02 21:27
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.38378
|1.41174
|1.36938
|1.39200
|11003
|31681835
|2009.01.02 21:27
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.38378
|1.41174
|1.36048
|1.39200
|11005
|31616858
|2009.01.02 10:32
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|130.114
|132.743
|129.224
|133.545
|13001
|31616867
|2009.01.02 10:32
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|130.114
|132.743
|128.674
|133.545
|13003
|31616881
|2009.01.02 10:32
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|130.114
|132.743
|127.784
|133.545
|13005
|31611242
|2009.01.02 09:46
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.48141
|1.45207
|1.49031
|1.45490
|12002
|31611244
|2009.01.02 09:46
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.48141
|1.45207
|1.49581
|1.45490
|12004
|31611255
|2009.01.02 09:47
|buy stop
|0.01
|gbpusd
|1.46641
|1.43737
|1.48971
|1.45490
|12006
|31611263
|2009.01.02 09:47
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.43737
|1.46641
|1.42847
|1.45460
|12001
|31611268
|2009.01.02 09:47
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.43737
|1.46641
|1.42297
|1.45460
|12003
|31611278
|2009.01.02 09:47
|sell stop
|0.01
|gbpusd
|1.43737
|1.46641
|1.41407
|1.45460
|12005
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|34.10
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|3 034.10
|Equity:
|3 034.10
|Free Margin:
|3 034.10
|Details:
|Gross Profit:
|34.10
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|34.10
|Profit Factor:
|Expected Payoff:
|5.68
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|Total Trades:
|6
|Short Positions (won %):
|3 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|3 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|6 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|6.43
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|5.68
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (34.10)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|34.10 (6)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|0