Alpari (UK) Ltd.

Account: 522412 Name: William Snyder Currency: USD 2009 January 2, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
314594882008.12.30 19:45balanceDeposit3 000.00
316108142009.01.02 13:30sell0.01eurusd1.390011.418091.381112009.01.02 21:261.385000.000.000.005.01
 11001 
316108172009.01.02 13:30sell0.01eurusd1.390011.418091.375612009.01.02 21:261.385000.000.000.005.01
 11003 
316108222009.01.02 13:30sell0.01eurusd1.390011.418091.366712009.01.02 21:261.385000.000.000.005.01
 11005 
316169222009.01.02 10:33buy0.01gbpjpy132.743130.114133.6332009.01.02 21:26133.3250.000.000.006.32
 13002 
316169412009.01.02 10:33buy0.01gbpjpy132.743130.114134.1832009.01.02 21:26133.3350.000.000.006.43
 13004 
316174262009.01.02 10:39buy0.01gbpjpy132.743130.114135.0732009.01.02 21:27133.3250.000.000.006.32
 13006 
  0.00 0.00 0.00 34.10
Closed P/L: 34.10
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
316113552009.01.02 09:47buy stop0.01eurjpy128.297125.756129.187 127.845
 14002 
316113592009.01.02 09:47buy stop0.01eurjpy128.297125.756129.737 127.845
 14004 
316113662009.01.02 09:48buy stop0.01eurjpy128.297125.756130.627 127.845
 14006 
316113702009.01.02 09:48sell stop0.01eurjpy125.756128.297124.866 127.815
 14001 
316113752009.01.02 09:48sell stop0.01eurjpy125.756128.297124.316 127.815
 14003 
316113762009.01.02 09:48sell stop0.01eurjpy125.756128.297123.426 127.815
 14005 
316107542009.01.02 09:41buy stop0.01eurusd1.418091.390011.42699 1.39220
 11002 
316108022009.01.02 09:42buy stop0.01eurusd1.418091.390011.43249 1.39220
 11004 
316108062009.01.02 09:42buy stop0.01eurusd1.418091.390011.44139 1.39220
 11006 
316818002009.01.02 21:27sell stop0.01eurusd1.383781.411741.37488 1.39200
 11001 
316818192009.01.02 21:27sell stop0.01eurusd1.383781.411741.36938 1.39200
 11003 
316818352009.01.02 21:27sell stop0.01eurusd1.383781.411741.36048 1.39200
 11005 
316168582009.01.02 10:32sell stop0.01gbpjpy130.114132.743129.224 133.545
 13001 
316168672009.01.02 10:32sell stop0.01gbpjpy130.114132.743128.674 133.545
 13003 
316168812009.01.02 10:32sell stop0.01gbpjpy130.114132.743127.784 133.545
 13005 
316112422009.01.02 09:46buy stop0.01gbpusd1.481411.452071.49031 1.45490
 12002 
316112442009.01.02 09:46buy stop0.01gbpusd1.481411.452071.49581 1.45490
 12004 
316112552009.01.02 09:47buy stop0.01gbpusd1.466411.437371.48971 1.45490
 12006 
316112632009.01.02 09:47sell stop0.01gbpusd1.437371.466411.42847 1.45460
 12001 
316112682009.01.02 09:47sell stop0.01gbpusd1.437371.466411.42297 1.45460
 12003 
316112782009.01.02 09:47sell stop0.01gbpusd1.437371.466411.41407 1.45460
 12005 
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 34.10 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 034.10 Equity: 3 034.10 Free Margin: 3 034.10
 
Details:
Graph
Gross Profit: 34.10 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 34.10
Profit Factor: Expected Payoff: 5.68  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 6 Short Positions (won %): 3 (100.00%) Long Positions (won %): 3 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 6 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 6.43 loss trade: 0.00
Average profit trade: 5.68 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 6 (34.10) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 34.10 (6) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 0