FXDD

Account: 6153027 Name: Yoan Currency: USD 2009 January 12, 16:58
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
573564962009.01.12 05:10balanceDeposit5 000.00
573565562009.01.12 05:11buy0.01usdjpy90.080.0090.182009.01.12 07:0690.180.000.000.001.11
573565582009.01.12 05:11sell0.01usdjpy90.050.0090.052009.01.12 07:4090.150.000.000.00-1.11
573565602009.01.12 05:11buy limit0.02usdjpy89.930.0090.082009.01.12 07:0690.21cancelled
573565612009.01.12 07:26sell0.02usdjpy90.200.0090.052009.01.12 07:4090.150.000.000.001.11
573670102009.01.12 07:06buy0.01usdjpy90.210.0090.262009.01.12 07:4090.120.000.000.00-1.00
573670222009.01.12 07:07buy limit0.02usdjpy90.060.0090.212009.01.12 07:4090.15cancelled
573683132009.01.12 07:26sell limit0.04usdjpy90.400.0090.202009.01.12 07:4090.12cancelled
573695112009.01.12 07:42sell0.50eurusd1.34110.00000.00002009.01.12 07:501.34100.000.000.005.00
573701772009.01.12 07:51sell0.50eurusd1.34070.00000.00002009.01.12 08:231.34020.000.000.0025.00
573705652009.01.12 07:58sell0.46eurusd1.34120.00000.00002009.01.12 08:221.34070.000.000.0023.00
573706182009.01.12 07:59sell0.43eurusd1.34160.00000.00002009.01.12 08:001.34110.000.000.0021.50
573710672009.01.12 08:03sell0.43eurusd1.34160.00000.00002009.01.12 08:161.34110.000.000.0021.50
573734642009.01.12 08:31buy0.51eurusd1.33940.00000.00002009.01.12 08:351.33990.000.000.0025.50
573742572009.01.12 08:40sell0.51eurusd1.34120.00000.00002009.01.12 08:481.34070.000.000.0025.50
573745342009.01.12 08:44sell0.47eurusd1.34160.00000.00002009.01.12 08:471.34110.000.000.0023.50
573750172009.01.12 08:50sell0.52eurusd1.34120.00000.00002009.01.12 09:061.34350.000.000.00-119.60
573750722009.01.12 08:51sell0.48eurusd1.34160.00000.00002009.01.12 08:531.34110.000.000.0024.00
573755642009.01.12 08:58sell0.48eurusd1.34160.00000.00002009.01.12 09:061.34380.000.000.00-105.60
573759592009.01.12 09:01sell0.45eurusd1.34190.00000.00002009.01.12 09:231.34130.000.000.0027.00
573766812009.01.12 09:06sell0.43eurusd1.34340.00000.00002009.01.12 09:091.34280.000.000.0025.80
573771412009.01.12 09:09sell0.46eurusd1.34270.00000.00002009.01.12 09:231.34220.000.000.0023.00
573777222009.01.12 09:16sell0.43eurusd1.34310.00000.00002009.01.12 09:231.34260.000.000.0021.50
573790802009.01.12 09:30buy0.51eurusd1.34080.00000.00002009.01.12 09:371.33850.000.000.00-117.30
573793172009.01.12 09:32buy0.47eurusd1.34040.00000.00002009.01.12 09:371.33810.000.000.00-108.10
573793632009.01.12 09:32buy0.43eurusd1.34000.00000.00002009.01.12 09:481.34060.000.000.0025.80
573801262009.01.12 09:37buy0.42eurusd1.33880.00000.00002009.01.12 09:401.33940.000.000.0025.20
573802402009.01.12 09:37buy0.42eurusd1.33820.00000.00002009.01.12 09:391.33870.000.000.0021.00
573807472009.01.12 09:40buy0.46eurusd1.33940.00000.00002009.01.12 09:441.33990.000.000.0023.00
573808312009.01.12 09:41buy0.42eurusd1.33900.00000.00002009.01.12 09:441.33950.000.000.0021.00
573813732009.01.12 09:45buy0.46eurusd1.33970.00000.00002009.01.12 09:481.34020.000.000.0023.00
573828392009.01.12 09:58buy0.50eurusd1.33980.00000.00002009.01.12 10:001.34030.000.000.0025.00
573829402009.01.12 09:59buy0.46eurusd1.33950.00000.00002009.01.12 09:591.34000.000.000.0023.00
573836982009.01.12 10:02sell0.50eurusd1.34120.00000.00002009.01.12 10:031.34070.000.000.0025.00
573837122009.01.12 10:02sell0.47eurusd1.34160.00000.00002009.01.12 10:031.34110.000.000.0023.50
573845652009.01.12 10:07buy0.51eurusd1.33940.00000.00002009.01.12 10:091.33710.000.000.00-117.30
573845952009.01.12 10:07buy0.47eurusd1.33900.00000.00002009.01.12 10:091.33670.000.000.00-108.10
573846742009.01.12 10:07buy0.43eurusd1.33860.00000.00002009.01.12 10:091.33630.000.000.00-98.90
573866292009.01.12 10:13buy0.48eurusd1.33740.00000.00002009.01.12 10:201.33510.000.000.00-110.40
574029682009.01.12 11:25sell0.46eurusd1.33770.00000.00002009.01.12 11:261.33710.000.000.0027.60
574035462009.01.12 11:29sell0.47eurusd1.33770.00000.00002009.01.12 11:401.33710.000.000.0028.20
574037352009.01.12 11:30sell0.43eurusd1.33800.00000.00002009.01.12 11:331.33750.000.000.0021.50
574038272009.01.12 11:30sell0.40eurusd1.33840.00000.00002009.01.12 11:311.33790.000.000.0020.00
574068972009.01.12 11:58sell0.47eurusd1.33770.00000.00002009.01.12 12:001.33720.000.000.0023.50
574069222009.01.12 11:58sell0.44eurusd1.33800.00000.00002009.01.12 12:001.33750.000.000.0022.00
574069972009.01.12 11:58sell0.41eurusd1.33840.00000.00002009.01.12 11:581.33790.000.000.0020.50
574076042009.01.12 12:01sell0.48eurusd1.33770.00000.00002009.01.12 12:021.33720.000.000.0024.00
574088422009.01.12 12:11buy0.48eurusd1.33650.00000.00002009.01.12 12:121.33700.000.000.0024.00
574090822009.01.12 12:13sell0.49eurusd1.33770.00000.00002009.01.12 12:151.33720.000.000.0024.50
574093992009.01.12 12:16sell0.49eurusd1.33740.00000.00002009.01.12 12:261.33690.000.000.0024.50
574095212009.01.12 12:16sell0.45eurusd1.33770.00000.00002009.01.12 12:241.33720.000.000.0022.50
574095522009.01.12 12:17sell0.42eurusd1.33800.00000.00002009.01.12 12:221.33750.000.000.0021.00
574105102009.01.12 12:26buy0.49eurusd1.33670.00000.00002009.01.12 12:331.33720.000.000.0024.50
574105882009.01.12 12:27buy0.46eurusd1.33630.00000.00002009.01.12 12:301.33680.000.000.0023.00
574118192009.01.12 12:37sell0.50eurusd1.33770.00000.00002009.01.12 12:381.33990.000.000.00-110.00
574118792009.01.12 12:38sell0.46eurusd1.33800.00000.00002009.01.12 12:391.34040.000.000.00-110.40
574119622009.01.12 12:38sell0.43eurusd1.33840.00000.00002009.01.12 12:471.34090.000.000.00-107.50
574125742009.01.12 12:40sell0.44eurusd1.33990.00000.00002009.01.12 12:401.33940.000.000.0022.00
574126892009.01.12 12:40sell0.45eurusd1.33930.00000.00002009.01.12 13:281.33860.000.000.0031.50
574129572009.01.12 12:43sell0.41eurusd1.33960.00000.00002009.01.12 12:431.33910.000.000.0020.50
574133902009.01.12 12:47sell0.41eurusd1.33960.00000.00002009.01.12 13:281.33890.000.000.0028.70
574134862009.01.12 12:47sell0.40eurusd1.34090.00000.00002009.01.12 12:511.34040.000.000.0020.00
574144122009.01.12 12:51sell0.41eurusd1.34010.00000.00002009.01.12 13:101.33960.000.000.0020.50
574175732009.01.12 13:21sell0.40eurusd1.34070.00000.00002009.01.12 13:241.34020.000.000.0020.00
574180572009.01.12 13:24sell0.41eurusd1.33990.00000.00002009.01.12 13:261.33940.000.000.0020.50
574202822009.01.12 13:40sell0.48eurusd1.34000.00000.00002009.01.12 13:451.34230.000.000.00-110.40
574204462009.01.12 13:41sell0.45eurusd1.34040.00000.00002009.01.12 13:531.34280.000.000.00-108.00
574204782009.01.12 13:41sell0.42eurusd1.34080.00000.00002009.01.12 14:101.34320.000.000.00-100.80
574215192009.01.12 13:45sell0.40eurusd1.34230.00000.00002009.01.12 13:451.34180.000.000.0020.00
574216552009.01.12 13:45sell0.41eurusd1.34180.00000.00002009.01.12 13:471.34130.000.000.0020.50
574218572009.01.12 13:47sell0.41eurusd1.34120.00000.00002009.01.12 14:101.34350.000.000.00-94.30
574226852009.01.12 13:53sell0.39eurusd1.34280.00000.00002009.01.12 13:541.34220.000.000.0023.40
574230742009.01.12 13:54sell0.40eurusd1.34200.00000.00002009.01.12 13:581.34150.000.000.0020.00
574242512009.01.12 14:02sell0.40eurusd1.34230.00000.00002009.01.12 14:041.34180.000.000.0020.00
574247002009.01.12 14:05sell0.41eurusd1.34160.00000.00002009.01.12 14:061.34110.000.000.0020.50
574256262009.01.12 14:11sell0.46eurusd1.34310.00000.00002009.01.12 14:151.34250.000.000.0027.60
574262712009.01.12 14:13sell0.42eurusd1.34350.00000.00002009.01.12 14:141.34300.000.000.0021.00
574268322009.01.12 14:15sell0.46eurusd1.34220.00000.00002009.01.12 14:281.34450.000.000.00-105.80
574268882009.01.12 14:15sell0.43eurusd1.34260.00000.00002009.01.12 14:571.34200.000.000.0025.80
574269492009.01.12 14:16sell0.39eurusd1.34300.00000.00002009.01.12 14:551.34240.000.000.0023.40
574284372009.01.12 14:28sell0.39eurusd1.34360.00000.00002009.01.12 14:311.34310.000.000.0019.50
574294362009.01.12 14:35sell0.39eurusd1.34350.00000.00002009.01.12 14:541.34300.000.000.0019.50
574339412009.01.12 15:04buy0.46eurusd1.34090.00000.00002009.01.12 15:241.33860.000.000.00-105.80
574351142009.01.12 15:11buy0.43eurusd1.34050.00000.00002009.01.12 15:261.33820.000.000.00-98.90
574352432009.01.12 15:12buy0.39eurusd1.34010.00000.00002009.01.12 15:191.34060.000.000.0019.50
574371612009.01.12 15:21buy0.39eurusd1.34010.00000.00002009.01.12 15:261.33770.000.000.00-93.60
574379082009.01.12 15:24buy0.38eurusd1.33860.00000.00002009.01.12 15:291.33920.000.000.0022.80
574383772009.01.12 15:26buy0.38eurusd1.33820.00000.00002009.01.12 15:291.33880.000.000.0022.80
574384532009.01.12 15:26buy0.38eurusd1.33790.00000.00002009.01.12 15:281.33840.000.000.0019.00
574394982009.01.12 15:29buy0.44eurusd1.33950.00000.00002009.01.12 15:431.33720.000.000.00-101.20
574397882009.01.12 15:30buy0.41eurusd1.33910.00000.00002009.01.12 15:521.33970.000.000.0024.60
574400732009.01.12 15:32buy0.37eurusd1.33870.00000.00002009.01.12 15:371.33920.000.000.0018.50
574417452009.01.12 15:43buy0.37eurusd1.33800.00000.00002009.01.12 15:451.33860.000.000.0022.20
574417742009.01.12 15:43buy0.37eurusd1.33750.00000.00002009.01.12 15:451.33800.000.000.0018.50
574426462009.01.12 15:46buy0.40eurusd1.33870.00000.00002009.01.12 15:511.33920.000.000.0020.00
574426552009.01.12 15:46buy0.37eurusd1.33830.00000.00002009.01.12 15:471.33880.000.000.0018.50
574444812009.01.12 15:56sell0.44eurusd1.34190.00000.00002009.01.12 15:581.34140.000.000.0022.00
574445402009.01.12 15:56sell0.41eurusd1.34230.00000.00002009.01.12 15:581.34180.000.000.0020.50
574451632009.01.12 16:00sell0.44eurusd1.34140.00000.00002009.01.12 16:031.34370.000.000.00-101.20
574453632009.01.12 16:00sell0.41eurusd1.34170.00000.00002009.01.12 16:121.34110.000.000.0024.60
574456632009.01.12 16:02sell0.38eurusd1.34220.00000.00002009.01.12 16:121.34160.000.000.0022.80
574464912009.01.12 16:05sell0.37eurusd1.34260.00000.00002009.01.12 16:071.34210.000.000.0018.50
574469192009.01.12 16:08sell0.38eurusd1.34270.00000.00002009.01.12 16:081.34220.000.000.0019.00
574498452009.01.12 16:25buy0.44eurusd1.33970.00000.00002009.01.12 16:261.34020.000.000.0022.00
574510572009.01.12 16:30sell0.44eurusd1.34230.00000.00002009.01.12 16:391.34180.000.000.0022.00
574512442009.01.12 16:31sell0.41eurusd1.34270.00000.00002009.01.12 16:331.34220.000.000.0020.50
574513122009.01.12 16:31sell0.38eurusd1.34310.00000.00002009.01.12 16:321.34260.000.000.0019.00
574521792009.01.12 16:35sell0.42eurusd1.34270.00000.00002009.01.12 16:381.34220.000.000.0021.00
574526552009.01.12 16:39sell0.45eurusd1.34150.00000.00002009.01.12 16:441.34100.000.000.0022.50
574529002009.01.12 16:41sell0.42eurusd1.34180.00000.00002009.01.12 16:441.34130.000.000.0021.00
574548112009.01.12 16:53sell0.46eurusd1.34170.00000.00002009.01.12 16:551.34120.000.000.0023.00
574549332009.01.12 16:53sell0.42eurusd1.34200.00000.00002009.01.12 16:551.34150.000.000.0021.00
574554962009.01.12 16:57buy0.43eurusd1.33950.00000.00002009.01.12 16:571.34000.000.000.0021.50
  0.00 0.00 0.00 -362.29
Closed P/L: -362.29
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
574554392009.01.12 16:57buy0.46eurusd1.33990.00000.0000 1.33980.000.000.00-4.60
  0.00 0.00 0.00 -4.60
 Floating P/L: -4.60
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -362.29 Floating P/L: -4.60 Margin: 308.18
Balance: 4 637.71 Equity: 4 633.11 Free Margin: 4 324.93
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 873.02 Gross Loss: 2 235.31 Total Net Profit: -362.29
Profit Factor: 0.84 Expected Payoff: -3.32  
Absolute Drawdown: 705.79 Maximal Drawdown: 900.40 (17.33%) Relative Drawdown: 17.33% (900.40)
 
Total Trades: 109 Short Positions (won %): 73 (83.56%) Long Positions (won %): 36 (69.44%)
Profit Trades (% of total): 86 (78.90%) Loss trades (% of total): 23 (21.10%)
Largest profit trade: 31.50 loss trade: -119.60
Average profit trade: 21.78 loss trade: -97.19
Maximum consecutive wins ($): 15 (351.30) consecutive losses ($): 4 (-434.70)
Maximal consecutive profit (count): 351.30 (15) consecutive loss (count): -434.70 (4)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 2