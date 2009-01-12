|Account: 6153027
|Name: Yoan
|Currency: USD
|2009 January 12, 16:58
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|57356496
|2009.01.12 05:10
|balance
|Deposit
|5 000.00
|57356556
|2009.01.12 05:11
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.08
|0.00
|90.18
|2009.01.12 07:06
|90.18
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|57356558
|2009.01.12 05:11
|sell
|0.01
|usdjpy
|90.05
|0.00
|90.05
|2009.01.12 07:40
|90.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.11
|57356560
|2009.01.12 05:11
|buy limit
|0.02
|usdjpy
|89.93
|0.00
|90.08
|2009.01.12 07:06
|90.21
|cancelled
|57356561
|2009.01.12 07:26
|sell
|0.02
|usdjpy
|90.20
|0.00
|90.05
|2009.01.12 07:40
|90.15
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|57367010
|2009.01.12 07:06
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.21
|0.00
|90.26
|2009.01.12 07:40
|90.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|57367022
|2009.01.12 07:07
|buy limit
|0.02
|usdjpy
|90.06
|0.00
|90.21
|2009.01.12 07:40
|90.15
|cancelled
|57368313
|2009.01.12 07:26
|sell limit
|0.04
|usdjpy
|90.40
|0.00
|90.20
|2009.01.12 07:40
|90.12
|cancelled
|57369511
|2009.01.12 07:42
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3411
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 07:50
|1.3410
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|57370177
|2009.01.12 07:51
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3407
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 08:23
|1.3402
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|57370565
|2009.01.12 07:58
|sell
|0.46
|eurusd
|1.3412
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 08:22
|1.3407
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|57370618
|2009.01.12 07:59
|sell
|0.43
|eurusd
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 08:00
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.00
|21.50
|57371067
|2009.01.12 08:03
|sell
|0.43
|eurusd
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 08:16
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.00
|21.50
|57373464
|2009.01.12 08:31
|buy
|0.51
|eurusd
|1.3394
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 08:35
|1.3399
|0.00
|0.00
|0.00
|25.50
|57374257
|2009.01.12 08:40
|sell
|0.51
|eurusd
|1.3412
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 08:48
|1.3407
|0.00
|0.00
|0.00
|25.50
|57374534
|2009.01.12 08:44
|sell
|0.47
|eurusd
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 08:47
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.00
|23.50
|57375017
|2009.01.12 08:50
|sell
|0.52
|eurusd
|1.3412
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 09:06
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|-119.60
|57375072
|2009.01.12 08:51
|sell
|0.48
|eurusd
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 08:53
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|57375564
|2009.01.12 08:58
|sell
|0.48
|eurusd
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 09:06
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.60
|57375959
|2009.01.12 09:01
|sell
|0.45
|eurusd
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 09:23
|1.3413
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|57376681
|2009.01.12 09:06
|sell
|0.43
|eurusd
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 09:09
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|25.80
|57377141
|2009.01.12 09:09
|sell
|0.46
|eurusd
|1.3427
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 09:23
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|57377722
|2009.01.12 09:16
|sell
|0.43
|eurusd
|1.3431
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 09:23
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|21.50
|57379080
|2009.01.12 09:30
|buy
|0.51
|eurusd
|1.3408
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 09:37
|1.3385
|0.00
|0.00
|0.00
|-117.30
|57379317
|2009.01.12 09:32
|buy
|0.47
|eurusd
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 09:37
|1.3381
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.10
|57379363
|2009.01.12 09:32
|buy
|0.43
|eurusd
|1.3400
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 09:48
|1.3406
|0.00
|0.00
|0.00
|25.80
|57380126
|2009.01.12 09:37
|buy
|0.42
|eurusd
|1.3388
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 09:40
|1.3394
|0.00
|0.00
|0.00
|25.20
|57380240
|2009.01.12 09:37
|buy
|0.42
|eurusd
|1.3382
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 09:39
|1.3387
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|57380747
|2009.01.12 09:40
|buy
|0.46
|eurusd
|1.3394
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 09:44
|1.3399
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|57380831
|2009.01.12 09:41
|buy
|0.42
|eurusd
|1.3390
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 09:44
|1.3395
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|57381373
|2009.01.12 09:45
|buy
|0.46
|eurusd
|1.3397
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 09:48
|1.3402
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|57382839
|2009.01.12 09:58
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3398
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 10:00
|1.3403
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|57382940
|2009.01.12 09:59
|buy
|0.46
|eurusd
|1.3395
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 09:59
|1.3400
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|57383698
|2009.01.12 10:02
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3412
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 10:03
|1.3407
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|57383712
|2009.01.12 10:02
|sell
|0.47
|eurusd
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 10:03
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.00
|23.50
|57384565
|2009.01.12 10:07
|buy
|0.51
|eurusd
|1.3394
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 10:09
|1.3371
|0.00
|0.00
|0.00
|-117.30
|57384595
|2009.01.12 10:07
|buy
|0.47
|eurusd
|1.3390
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 10:09
|1.3367
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.10
|57384674
|2009.01.12 10:07
|buy
|0.43
|eurusd
|1.3386
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 10:09
|1.3363
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.90
|57386629
|2009.01.12 10:13
|buy
|0.48
|eurusd
|1.3374
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 10:20
|1.3351
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.40
|57402968
|2009.01.12 11:25
|sell
|0.46
|eurusd
|1.3377
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 11:26
|1.3371
|0.00
|0.00
|0.00
|27.60
|57403546
|2009.01.12 11:29
|sell
|0.47
|eurusd
|1.3377
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 11:40
|1.3371
|0.00
|0.00
|0.00
|28.20
|57403735
|2009.01.12 11:30
|sell
|0.43
|eurusd
|1.3380
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 11:33
|1.3375
|0.00
|0.00
|0.00
|21.50
|57403827
|2009.01.12 11:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3384
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 11:31
|1.3379
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|57406897
|2009.01.12 11:58
|sell
|0.47
|eurusd
|1.3377
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 12:00
|1.3372
|0.00
|0.00
|0.00
|23.50
|57406922
|2009.01.12 11:58
|sell
|0.44
|eurusd
|1.3380
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 12:00
|1.3375
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|57406997
|2009.01.12 11:58
|sell
|0.41
|eurusd
|1.3384
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 11:58
|1.3379
|0.00
|0.00
|0.00
|20.50
|57407604
|2009.01.12 12:01
|sell
|0.48
|eurusd
|1.3377
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 12:02
|1.3372
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|57408842
|2009.01.12 12:11
|buy
|0.48
|eurusd
|1.3365
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 12:12
|1.3370
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|57409082
|2009.01.12 12:13
|sell
|0.49
|eurusd
|1.3377
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 12:15
|1.3372
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|57409399
|2009.01.12 12:16
|sell
|0.49
|eurusd
|1.3374
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 12:26
|1.3369
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|57409521
|2009.01.12 12:16
|sell
|0.45
|eurusd
|1.3377
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 12:24
|1.3372
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|57409552
|2009.01.12 12:17
|sell
|0.42
|eurusd
|1.3380
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 12:22
|1.3375
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|57410510
|2009.01.12 12:26
|buy
|0.49
|eurusd
|1.3367
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 12:33
|1.3372
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|57410588
|2009.01.12 12:27
|buy
|0.46
|eurusd
|1.3363
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 12:30
|1.3368
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|57411819
|2009.01.12 12:37
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3377
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 12:38
|1.3399
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|57411879
|2009.01.12 12:38
|sell
|0.46
|eurusd
|1.3380
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 12:39
|1.3404
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.40
|57411962
|2009.01.12 12:38
|sell
|0.43
|eurusd
|1.3384
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 12:47
|1.3409
|0.00
|0.00
|0.00
|-107.50
|57412574
|2009.01.12 12:40
|sell
|0.44
|eurusd
|1.3399
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 12:40
|1.3394
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|57412689
|2009.01.12 12:40
|sell
|0.45
|eurusd
|1.3393
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 13:28
|1.3386
|0.00
|0.00
|0.00
|31.50
|57412957
|2009.01.12 12:43
|sell
|0.41
|eurusd
|1.3396
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 12:43
|1.3391
|0.00
|0.00
|0.00
|20.50
|57413390
|2009.01.12 12:47
|sell
|0.41
|eurusd
|1.3396
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 13:28
|1.3389
|0.00
|0.00
|0.00
|28.70
|57413486
|2009.01.12 12:47
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 12:51
|1.3404
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|57414412
|2009.01.12 12:51
|sell
|0.41
|eurusd
|1.3401
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 13:10
|1.3396
|0.00
|0.00
|0.00
|20.50
|57417573
|2009.01.12 13:21
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3407
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 13:24
|1.3402
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|57418057
|2009.01.12 13:24
|sell
|0.41
|eurusd
|1.3399
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 13:26
|1.3394
|0.00
|0.00
|0.00
|20.50
|57420282
|2009.01.12 13:40
|sell
|0.48
|eurusd
|1.3400
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 13:45
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.40
|57420446
|2009.01.12 13:41
|sell
|0.45
|eurusd
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 13:53
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|57420478
|2009.01.12 13:41
|sell
|0.42
|eurusd
|1.3408
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 14:10
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.80
|57421519
|2009.01.12 13:45
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3423
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 13:45
|1.3418
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|57421655
|2009.01.12 13:45
|sell
|0.41
|eurusd
|1.3418
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 13:47
|1.3413
|0.00
|0.00
|0.00
|20.50
|57421857
|2009.01.12 13:47
|sell
|0.41
|eurusd
|1.3412
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 14:10
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.30
|57422685
|2009.01.12 13:53
|sell
|0.39
|eurusd
|1.3428
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 13:54
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.00
|23.40
|57423074
|2009.01.12 13:54
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3420
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 13:58
|1.3415
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|57424251
|2009.01.12 14:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3423
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 14:04
|1.3418
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|57424700
|2009.01.12 14:05
|sell
|0.41
|eurusd
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 14:06
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.00
|20.50
|57425626
|2009.01.12 14:11
|sell
|0.46
|eurusd
|1.3431
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 14:15
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|27.60
|57426271
|2009.01.12 14:13
|sell
|0.42
|eurusd
|1.3435
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 14:14
|1.3430
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|57426832
|2009.01.12 14:15
|sell
|0.46
|eurusd
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 14:28
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.80
|57426888
|2009.01.12 14:15
|sell
|0.43
|eurusd
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 14:57
|1.3420
|0.00
|0.00
|0.00
|25.80
|57426949
|2009.01.12 14:16
|sell
|0.39
|eurusd
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 14:55
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.00
|23.40
|57428437
|2009.01.12 14:28
|sell
|0.39
|eurusd
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 14:31
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.00
|19.50
|57429436
|2009.01.12 14:35
|sell
|0.39
|eurusd
|1.3435
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 14:54
|1.3430
|0.00
|0.00
|0.00
|19.50
|57433941
|2009.01.12 15:04
|buy
|0.46
|eurusd
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 15:24
|1.3386
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.80
|57435114
|2009.01.12 15:11
|buy
|0.43
|eurusd
|1.3405
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 15:26
|1.3382
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.90
|57435243
|2009.01.12 15:12
|buy
|0.39
|eurusd
|1.3401
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 15:19
|1.3406
|0.00
|0.00
|0.00
|19.50
|57437161
|2009.01.12 15:21
|buy
|0.39
|eurusd
|1.3401
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 15:26
|1.3377
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.60
|57437908
|2009.01.12 15:24
|buy
|0.38
|eurusd
|1.3386
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 15:29
|1.3392
|0.00
|0.00
|0.00
|22.80
|57438377
|2009.01.12 15:26
|buy
|0.38
|eurusd
|1.3382
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 15:29
|1.3388
|0.00
|0.00
|0.00
|22.80
|57438453
|2009.01.12 15:26
|buy
|0.38
|eurusd
|1.3379
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 15:28
|1.3384
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|57439498
|2009.01.12 15:29
|buy
|0.44
|eurusd
|1.3395
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 15:43
|1.3372
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.20
|57439788
|2009.01.12 15:30
|buy
|0.41
|eurusd
|1.3391
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 15:52
|1.3397
|0.00
|0.00
|0.00
|24.60
|57440073
|2009.01.12 15:32
|buy
|0.37
|eurusd
|1.3387
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 15:37
|1.3392
|0.00
|0.00
|0.00
|18.50
|57441745
|2009.01.12 15:43
|buy
|0.37
|eurusd
|1.3380
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 15:45
|1.3386
|0.00
|0.00
|0.00
|22.20
|57441774
|2009.01.12 15:43
|buy
|0.37
|eurusd
|1.3375
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 15:45
|1.3380
|0.00
|0.00
|0.00
|18.50
|57442646
|2009.01.12 15:46
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3387
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 15:51
|1.3392
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|57442655
|2009.01.12 15:46
|buy
|0.37
|eurusd
|1.3383
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 15:47
|1.3388
|0.00
|0.00
|0.00
|18.50
|57444481
|2009.01.12 15:56
|sell
|0.44
|eurusd
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 15:58
|1.3414
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|57444540
|2009.01.12 15:56
|sell
|0.41
|eurusd
|1.3423
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 15:58
|1.3418
|0.00
|0.00
|0.00
|20.50
|57445163
|2009.01.12 16:00
|sell
|0.44
|eurusd
|1.3414
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 16:03
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.20
|57445363
|2009.01.12 16:00
|sell
|0.41
|eurusd
|1.3417
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 16:12
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.00
|24.60
|57445663
|2009.01.12 16:02
|sell
|0.38
|eurusd
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 16:12
|1.3416
|0.00
|0.00
|0.00
|22.80
|57446491
|2009.01.12 16:05
|sell
|0.37
|eurusd
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 16:07
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.00
|18.50
|57446919
|2009.01.12 16:08
|sell
|0.38
|eurusd
|1.3427
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 16:08
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|57449845
|2009.01.12 16:25
|buy
|0.44
|eurusd
|1.3397
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 16:26
|1.3402
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|57451057
|2009.01.12 16:30
|sell
|0.44
|eurusd
|1.3423
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 16:39
|1.3418
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|57451244
|2009.01.12 16:31
|sell
|0.41
|eurusd
|1.3427
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 16:33
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.00
|20.50
|57451312
|2009.01.12 16:31
|sell
|0.38
|eurusd
|1.3431
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 16:32
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|57452179
|2009.01.12 16:35
|sell
|0.42
|eurusd
|1.3427
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 16:38
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|57452655
|2009.01.12 16:39
|sell
|0.45
|eurusd
|1.3415
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 16:44
|1.3410
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|57452900
|2009.01.12 16:41
|sell
|0.42
|eurusd
|1.3418
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 16:44
|1.3413
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|57454811
|2009.01.12 16:53
|sell
|0.46
|eurusd
|1.3417
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 16:55
|1.3412
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|57454933
|2009.01.12 16:53
|sell
|0.42
|eurusd
|1.3420
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 16:55
|1.3415
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|57455496
|2009.01.12 16:57
|buy
|0.43
|eurusd
|1.3395
|0.0000
|0.0000
|2009.01.12 16:57
|1.3400
|0.00
|0.00
|0.00
|21.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-362.29
|Closed P/L:
|-362.29
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|57455439
|2009.01.12 16:57
|buy
|0.46
|eurusd
|1.3399
|0.0000
|0.0000
|1.3398
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|Floating P/L:
|-4.60
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-362.29
|Floating P/L:
|-4.60
|Margin:
|308.18
|Balance:
|4 637.71
|Equity:
|4 633.11
|Free Margin:
|4 324.93
|Details:
|Gross Profit:
|1 873.02
|Gross Loss:
|2 235.31
|Total Net Profit:
|-362.29
|Profit Factor:
|0.84
|Expected Payoff:
|-3.32
|Absolute Drawdown:
|705.79
|Maximal Drawdown:
|900.40 (17.33%)
|Relative Drawdown:
|17.33% (900.40)
|Total Trades:
|109
|Short Positions (won %):
|73 (83.56%)
|Long Positions (won %):
|36 (69.44%)
|Profit Trades (% of total):
|86 (78.90%)
|Loss trades (% of total):
|23 (21.10%)
|Largest
|profit trade:
|31.50
|loss trade:
|-119.60
|Average
|profit trade:
|21.78
|loss trade:
|-97.19
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (351.30)
|consecutive losses ($):
|4 (-434.70)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|351.30 (15)
|consecutive loss (count):
|-434.70 (4)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|2