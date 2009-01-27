Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 140903 Name: Akash Gajadien Currency: USD 2009 January 27, 12:40
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
294410132009.01.27 00:11balanceDPST-MB-739684: USD 10.891 000.00
294414392009.01.27 00:15sell0.10eurusd1.32240.00000.00002009.01.27 00:251.32350.000.000.00-11.00
294414622009.01.27 00:15sell0.10gbpusd1.40070.00000.00002009.01.27 00:251.40550.000.000.00-48.00
294415752009.01.27 00:20sell0.10gbpjpy124.550.000.002009.01.27 00:25125.000.000.000.00-50.61
294415812009.01.27 00:20buy0.10usdcad1.22320.00000.00002009.01.27 00:251.22270.000.000.00-4.09
294415852009.01.27 00:20buy0.10usdcad1.22320.00000.00002009.01.27 00:241.22260.000.000.00-4.91
294421372009.01.27 00:28balanceDPST-MB-739694: USD 10.891 000.00
294426252009.01.27 00:43sell0.10eurusd1.32170.00000.00002009.01.27 01:051.32040.000.000.0013.00
294426662009.01.27 00:44sell0.10gbpusd1.40100.00000.00002009.01.27 01:051.39880.000.000.0022.00
294426872009.01.27 00:45buy0.10usdcad1.22260.00000.00002009.01.27 01:051.22170.000.000.00-7.37
294427012009.01.27 00:45sell0.10audusd0.66150.00000.00002009.01.27 01:040.66230.000.000.00-8.00
294427262009.01.27 00:46sell0.10gbpjpy124.790.000.002009.01.27 01:04124.630.000.000.0017.96
294427542009.01.27 00:48sell0.10eurjpy117.720.000.002009.01.27 01:04117.630.000.000.0010.10
294428212009.01.27 00:52sell0.10chfjpy78.460.000.002009.01.27 01:0478.390.000.000.007.86
294428272009.01.27 00:52sell0.10audcad0.80870.00000.00002009.01.27 01:040.80980.000.000.00-9.00
294431492009.01.27 01:05buy0.10usdcad1.22220.00000.00002009.01.27 02:091.22290.000.000.005.72
294431712009.01.27 01:05sell0.10eurusd1.32020.00000.00002009.01.27 02:091.31680.000.000.0034.00
294436972009.01.27 01:35sell0.10audcad0.80920.00000.00002009.01.27 02:090.80960.000.000.00-3.27
294440642009.01.27 02:00sell0.10eurjpy117.710.000.002009.01.27 02:09117.600.000.000.0012.32
294440712009.01.27 02:00sell0.10audjpy59.070.000.002009.01.27 02:0959.090.000.000.00-2.24
294440802009.01.27 02:01sell0.10nzdjpy47.170.000.002009.01.27 02:0947.260.000.000.00-10.08
294441422009.01.27 02:02sell0.10gbpjpy124.740.000.002009.01.27 02:09124.650.000.000.0010.08
294443052009.01.27 02:09sell0.10audjpy59.030.000.002009.01.27 03:0359.080.000.000.00-5.60
294443192009.01.27 02:09buy0.10usdcad1.22340.00000.00002009.01.27 03:031.22500.000.000.0013.06
294444142009.01.27 02:14sell0.10eurjpy117.670.000.002009.01.27 03:03117.570.000.000.0011.20
294444952009.01.27 02:19sell0.10gbpjpy124.740.000.002009.01.27 03:03124.700.000.000.004.48
294445252009.01.27 02:20sell0.10usdjpy89.410.000.002009.01.27 03:0389.310.000.000.0011.20
294445372009.01.27 02:22sell0.10nzdjpy47.170.000.002009.01.27 03:0347.120.000.000.005.60
294446922009.01.27 02:31sell0.10audcad0.80990.00000.00002009.01.27 03:030.81100.000.000.00-8.98
294446952009.01.27 02:31buy0.10euraud1.98830.00000.00002009.01.27 03:031.99020.000.000.0012.56
294446992009.01.27 02:31sell0.10audusd0.66160.00000.00002009.01.27 03:030.66130.000.000.003.00
294450962009.01.27 03:03buy0.10usdcad1.22540.00000.00002009.01.27 06:491.22430.000.000.00-8.98
294451002009.01.27 03:03sell0.10audjpy59.040.000.002009.01.27 06:4959.320.000.000.00-31.31
294475392009.01.27 04:59sell0.10usdjpy89.690.000.002009.01.27 06:4989.440.000.000.0027.95
294477452009.01.27 05:00sell0.10nzdusd0.52860.00000.00002009.01.27 06:490.52800.000.000.006.00
294477722009.01.27 05:00sell0.10nzdjpy47.350.000.002009.01.27 06:4947.290.000.000.006.71
294478142009.01.27 05:00sell0.10audusd0.66320.00000.00002009.01.27 06:490.66300.000.000.002.00
294493262009.01.27 05:38sell0.10audcad0.81170.00000.00002009.01.27 06:490.81260.000.000.00-7.35
294500022009.01.27 06:00sell0.10eurjpy118.340.000.002009.01.27 06:49118.030.000.000.0034.67
294500142009.01.27 06:00sell0.10eurusd1.32250.00000.00002009.01.27 06:491.32010.000.000.0024.00
294500412009.01.27 06:00sell0.10gbpjpy125.490.000.002009.01.27 06:49125.420.000.000.007.83
294500542009.01.27 06:00sell0.10gbpusd1.40260.00000.00002009.01.27 06:491.40260.000.000.000.00
294502962009.01.27 06:10sell0.10gbpchf1.59500.00000.00002009.01.27 06:491.59530.000.000.00-2.64
294518592009.01.27 07:09sell0.10chfjpy78.660.000.002009.01.27 12:3978.300.000.000.0040.38
294531022009.01.27 08:00sell0.10eurusd1.32370.00000.00002009.01.27 08:191.32000.000.000.0037.00
294532752009.01.27 08:07sell0.10usdjpy89.540.000.002009.01.27 12:3289.160.000.000.0042.62
294532832009.01.27 08:08buy0.10euraud1.98670.00000.00002009.01.27 08:221.98890.000.000.0014.59
294541182009.01.27 08:34buy0.10euraud1.98640.00000.00002009.01.27 08:411.98850.000.000.0013.92
294549802009.01.27 08:59buy0.10euraud1.98640.00000.00002009.01.27 10:491.98860.000.000.0014.64
294552112009.01.27 09:06sell0.10audcad0.81460.00000.00002009.01.27 10:500.81100.000.000.0029.57
294661532009.01.27 12:14sell0.10eurusd1.32580.00000.00002009.01.27 12:401.32200.000.000.0038.00
  0.00 0.00 0.00 310.59
Closed P/L: 310.59
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
294518302009.01.27 07:08sell0.10audcad0.81230.00000.0000 0.81420.000.000.00-15.51
294516142009.01.27 07:00sell0.10audjpy59.240.000.00 59.270.000.000.00-3.37
294516152009.01.27 07:00sell0.10audusd0.66280.00000.0000 0.66460.000.000.00-18.00
294538022009.01.27 08:21buy0.10eurgbp0.93960.00000.0000 0.93560.000.000.00-56.48
294515932009.01.27 07:00sell0.10eurjpy118.050.000.00 117.850.000.000.0022.43
294513752009.01.27 06:50sell0.10gbpchf1.59500.00000.0000 1.60900.000.000.00-122.92
294513182009.01.27 06:49sell0.10gbpjpy125.360.000.00 125.950.000.000.00-66.17
294513212009.01.27 06:49sell0.10gbpusd1.40210.00000.0000 1.41250.000.000.00-104.00
294531152009.01.27 08:00sell0.10nzdjpy47.370.000.00 47.310.000.000.006.73
294517462009.01.27 07:05sell0.10nzdusd0.52880.00000.0000 0.53000.000.000.00-12.00
294611072009.01.27 10:50sell0.10eurchf1.50610.00000.0000 1.50550.000.000.005.27
294653272009.01.27 12:00buy0.10usdcad1.22150.00000.0000 1.22420.000.000.0022.06
  0.00 0.00 0.00 -341.96
 Floating P/L: -341.96
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 310.59 Floating P/L: -341.96 Margin: 1 222.13
Balance: 2 310.59 Equity: 1 968.63 Free Margin: 746.51
 
Details:
Graph
Gross Profit: 534.02 Gross Loss: 223.43 Total Net Profit: 310.59
Profit Factor: 2.39 Expected Payoff: 6.34  
Absolute Drawdown: 118.61 Maximal Drawdown: 118.61 (11.86%) Relative Drawdown: 11.86% (118.61)
 
Total Trades: 49 Short Positions (won %): 39 (66.67%) Long Positions (won %): 10 (60.00%)
Profit Trades (% of total): 32 (65.31%) Loss trades (% of total): 17 (34.69%)
Largest profit trade: 42.62 loss trade: -50.61
Average profit trade: 16.69 loss trade: -13.14
Maximum consecutive wins ($): 9 (100.82) consecutive losses ($): 6 (-127.61)
Maximal consecutive profit (count): 230.72 (8) consecutive loss (count): -127.61 (6)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2