Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 140903
|Name: Akash Gajadien
|Currency: USD
|2009 January 27, 12:40
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29441013
|2009.01.27 00:11
|balance
|DPST-MB-739684: USD 10.89
|1 000.00
|29441439
|2009.01.27 00:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3224
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 00:25
|1.3235
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|29441462
|2009.01.27 00:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.4007
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 00:25
|1.4055
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|29441575
|2009.01.27 00:20
|sell
|0.10
|gbpjpy
|124.55
|0.00
|0.00
|2009.01.27 00:25
|125.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.61
|29441581
|2009.01.27 00:20
|buy
|0.10
|usdcad
|1.2232
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 00:25
|1.2227
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.09
|29441585
|2009.01.27 00:20
|buy
|0.10
|usdcad
|1.2232
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 00:24
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.91
|29442137
|2009.01.27 00:28
|balance
|DPST-MB-739694: USD 10.89
|1 000.00
|29442625
|2009.01.27 00:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3217
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 01:05
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|29442666
|2009.01.27 00:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.4010
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 01:05
|1.3988
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|29442687
|2009.01.27 00:45
|buy
|0.10
|usdcad
|1.2226
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 01:05
|1.2217
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.37
|29442701
|2009.01.27 00:45
|sell
|0.10
|audusd
|0.6615
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 01:04
|0.6623
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|29442726
|2009.01.27 00:46
|sell
|0.10
|gbpjpy
|124.79
|0.00
|0.00
|2009.01.27 01:04
|124.63
|0.00
|0.00
|0.00
|17.96
|29442754
|2009.01.27 00:48
|sell
|0.10
|eurjpy
|117.72
|0.00
|0.00
|2009.01.27 01:04
|117.63
|0.00
|0.00
|0.00
|10.10
|29442821
|2009.01.27 00:52
|sell
|0.10
|chfjpy
|78.46
|0.00
|0.00
|2009.01.27 01:04
|78.39
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|29442827
|2009.01.27 00:52
|sell
|0.10
|audcad
|0.8087
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 01:04
|0.8098
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|29443149
|2009.01.27 01:05
|buy
|0.10
|usdcad
|1.2222
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 02:09
|1.2229
|0.00
|0.00
|0.00
|5.72
|29443171
|2009.01.27 01:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3202
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 02:09
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|29443697
|2009.01.27 01:35
|sell
|0.10
|audcad
|0.8092
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 02:09
|0.8096
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.27
|29444064
|2009.01.27 02:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|117.71
|0.00
|0.00
|2009.01.27 02:09
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|12.32
|29444071
|2009.01.27 02:00
|sell
|0.10
|audjpy
|59.07
|0.00
|0.00
|2009.01.27 02:09
|59.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|29444080
|2009.01.27 02:01
|sell
|0.10
|nzdjpy
|47.17
|0.00
|0.00
|2009.01.27 02:09
|47.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.08
|29444142
|2009.01.27 02:02
|sell
|0.10
|gbpjpy
|124.74
|0.00
|0.00
|2009.01.27 02:09
|124.65
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|29444305
|2009.01.27 02:09
|sell
|0.10
|audjpy
|59.03
|0.00
|0.00
|2009.01.27 03:03
|59.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|29444319
|2009.01.27 02:09
|buy
|0.10
|usdcad
|1.2234
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 03:03
|1.2250
|0.00
|0.00
|0.00
|13.06
|29444414
|2009.01.27 02:14
|sell
|0.10
|eurjpy
|117.67
|0.00
|0.00
|2009.01.27 03:03
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|29444495
|2009.01.27 02:19
|sell
|0.10
|gbpjpy
|124.74
|0.00
|0.00
|2009.01.27 03:03
|124.70
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|29444525
|2009.01.27 02:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.41
|0.00
|0.00
|2009.01.27 03:03
|89.31
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|29444537
|2009.01.27 02:22
|sell
|0.10
|nzdjpy
|47.17
|0.00
|0.00
|2009.01.27 03:03
|47.12
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|29444692
|2009.01.27 02:31
|sell
|0.10
|audcad
|0.8099
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 03:03
|0.8110
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.98
|29444695
|2009.01.27 02:31
|buy
|0.10
|euraud
|1.9883
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 03:03
|1.9902
|0.00
|0.00
|0.00
|12.56
|29444699
|2009.01.27 02:31
|sell
|0.10
|audusd
|0.6616
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 03:03
|0.6613
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|29445096
|2009.01.27 03:03
|buy
|0.10
|usdcad
|1.2254
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 06:49
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.98
|29445100
|2009.01.27 03:03
|sell
|0.10
|audjpy
|59.04
|0.00
|0.00
|2009.01.27 06:49
|59.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.31
|29447539
|2009.01.27 04:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.69
|0.00
|0.00
|2009.01.27 06:49
|89.44
|0.00
|0.00
|0.00
|27.95
|29447745
|2009.01.27 05:00
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.5286
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 06:49
|0.5280
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|29447772
|2009.01.27 05:00
|sell
|0.10
|nzdjpy
|47.35
|0.00
|0.00
|2009.01.27 06:49
|47.29
|0.00
|0.00
|0.00
|6.71
|29447814
|2009.01.27 05:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.6632
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 06:49
|0.6630
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29449326
|2009.01.27 05:38
|sell
|0.10
|audcad
|0.8117
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 06:49
|0.8126
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.35
|29450002
|2009.01.27 06:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|118.34
|0.00
|0.00
|2009.01.27 06:49
|118.03
|0.00
|0.00
|0.00
|34.67
|29450014
|2009.01.27 06:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3225
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 06:49
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|29450041
|2009.01.27 06:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|125.49
|0.00
|0.00
|2009.01.27 06:49
|125.42
|0.00
|0.00
|0.00
|7.83
|29450054
|2009.01.27 06:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.4026
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 06:49
|1.4026
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29450296
|2009.01.27 06:10
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.5950
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 06:49
|1.5953
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|29451859
|2009.01.27 07:09
|sell
|0.10
|chfjpy
|78.66
|0.00
|0.00
|2009.01.27 12:39
|78.30
|0.00
|0.00
|0.00
|40.38
|29453102
|2009.01.27 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3237
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 08:19
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|37.00
|29453275
|2009.01.27 08:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|89.54
|0.00
|0.00
|2009.01.27 12:32
|89.16
|0.00
|0.00
|0.00
|42.62
|29453283
|2009.01.27 08:08
|buy
|0.10
|euraud
|1.9867
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 08:22
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|14.59
|29454118
|2009.01.27 08:34
|buy
|0.10
|euraud
|1.9864
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 08:41
|1.9885
|0.00
|0.00
|0.00
|13.92
|29454980
|2009.01.27 08:59
|buy
|0.10
|euraud
|1.9864
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 10:49
|1.9886
|0.00
|0.00
|0.00
|14.64
|29455211
|2009.01.27 09:06
|sell
|0.10
|audcad
|0.8146
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 10:50
|0.8110
|0.00
|0.00
|0.00
|29.57
|29466153
|2009.01.27 12:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3258
|0.0000
|0.0000
|2009.01.27 12:40
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|310.59
|Closed P/L:
|310.59
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29451830
|2009.01.27 07:08
|sell
|0.10
|audcad
|0.8123
|0.0000
|0.0000
|
|0.8142
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.51
|29451614
|2009.01.27 07:00
|sell
|0.10
|audjpy
|59.24
|0.00
|0.00
|
|59.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.37
|29451615
|2009.01.27 07:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.6628
|0.0000
|0.0000
|
|0.6646
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|29453802
|2009.01.27 08:21
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9396
|0.0000
|0.0000
|
|0.9356
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.48
|29451593
|2009.01.27 07:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|118.05
|0.00
|0.00
|
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|22.43
|29451375
|2009.01.27 06:50
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.5950
|0.0000
|0.0000
|
|1.6090
|0.00
|0.00
|0.00
|-122.92
|29451318
|2009.01.27 06:49
|sell
|0.10
|gbpjpy
|125.36
|0.00
|0.00
|
|125.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.17
|29451321
|2009.01.27 06:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.4021
|0.0000
|0.0000
|
|1.4125
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.00
|29453115
|2009.01.27 08:00
|sell
|0.10
|nzdjpy
|47.37
|0.00
|0.00
|
|47.31
|0.00
|0.00
|0.00
|6.73
|29451746
|2009.01.27 07:05
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.5288
|0.0000
|0.0000
|
|0.5300
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|29461107
|2009.01.27 10:50
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5061
|0.0000
|0.0000
|
|1.5055
|0.00
|0.00
|0.00
|5.27
|29465327
|2009.01.27 12:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.2215
|0.0000
|0.0000
|
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|22.06
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-341.96
|
|Floating P/L:
|-341.96
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|310.59
|Floating P/L:
|-341.96
|Margin:
|1 222.13
|Balance:
|2 310.59
|Equity:
|1 968.63
|Free Margin:
|746.51
|
|Details:
|Gross Profit:
|534.02
|Gross Loss:
|223.43
|Total Net Profit:
|310.59
|Profit Factor:
|2.39
|Expected Payoff:
|6.34
|
|Absolute Drawdown:
|118.61
|Maximal Drawdown:
|118.61 (11.86%)
|Relative Drawdown:
|11.86% (118.61)
|
|Total Trades:
|49
|Short Positions (won %):
|39 (66.67%)
|Long Positions (won %):
|10 (60.00%)
|Profit Trades (% of total):
|32 (65.31%)
|Loss trades (% of total):
|17 (34.69%)
|Largest
|profit trade:
|42.62
|loss trade:
|-50.61
|Average
|profit trade:
|16.69
|loss trade:
|-13.14
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (100.82)
|consecutive losses ($):
|6 (-127.61)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|230.72 (8)
|consecutive loss (count):
|-127.61 (6)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2