MIG Investments SA

Account: 880364 Name: 2 Currency: USD 2009 January 21, 12:30
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
208297562009.01.20 00:50balanceDeposit5 000.00
208297892009.01.20 00:51buy0.50eurgbp0.90770.90460.00002009.01.20 01:390.90980.000.000.00150.08
208297962009.01.20 00:51buy0.40eurgbp0.90760.90450.00002009.01.20 01:390.90980.000.000.00125.78
208298762009.01.20 00:54buy0.40eurgbp0.90750.90440.00002009.01.20 01:010.90810.000.000.0034.61
208329992009.01.20 01:39sell0.40eurgbp0.90980.91290.00002009.01.20 05:260.91290.000.000.00-176.56
208426082009.01.20 06:54buy0.50eurgbp0.90960.90650.00002009.01.20 06:580.91020.000.000.0042.88
208426322009.01.20 06:55buy0.40eurgbp0.90930.90620.00002009.01.20 06:550.91000.000.000.0040.02
208427112009.01.20 06:55buy0.40eurgbp0.90950.90640.00002009.01.20 06:580.91050.000.000.0057.14
208427272009.01.20 06:55buy0.40eurgbp0.90870.90560.00002009.01.20 06:560.90930.000.000.0034.33
208427612009.01.20 06:55buy0.30eurgbp0.90860.90550.00002009.01.20 06:560.90960.000.000.0042.89
208915632009.01.20 22:16sell0.50eurgbp0.92650.92960.00002009.01.20 23:030.92960.000.00-1.67-214.87
208916292009.01.20 22:18sell0.50eurgbp0.92680.92990.00002009.01.20 23:030.92990.000.00-1.67-214.91
208922982009.01.20 22:33sell0.40eurgbp0.92720.93030.00002009.01.20 23:050.93030.000.00-1.34-171.67
208924372009.01.20 22:38sell0.30eurgbp0.92760.93070.00002009.01.20 22:590.92690.000.000.0029.25
208931042009.01.20 23:00sell0.30eurgbp0.92780.93090.00002009.01.20 23:050.93090.000.000.00-128.57
208946522009.01.20 23:17sell0.50eurgbp0.92770.93080.00002009.01.21 00:160.92690.000.000.0055.47
208948952009.01.20 23:29sell0.40eurgbp0.92800.93110.00002009.01.20 23:580.92730.000.000.0038.85
208949702009.01.20 23:31buy0.30eurgbp0.92800.92490.00002009.01.21 00:420.92840.000.000.0016.66
208950452009.01.20 23:34buy0.40eurgbp0.92770.92460.00002009.01.21 00:350.92820.000.000.0027.74
208956622009.01.20 23:58buy0.40eurgbp0.92730.92420.00002009.01.21 00:350.92820.000.000.0049.94
208963692009.01.21 00:16buy0.40eurgbp0.92690.92380.00002009.01.21 00:260.92750.000.000.0033.30
208980042009.01.21 01:08buy0.50eurgbp0.92820.92510.00002009.01.21 02:460.92850.000.000.0020.83
208993252009.01.21 01:41sell0.40eurgbp0.92830.93140.00002009.01.21 02:520.92800.000.000.0016.69
208995932009.01.21 01:46sell0.50eurgbp0.92870.93180.00002009.01.21 02:490.92840.000.000.0020.83
209013882009.01.21 02:52buy0.50eurgbp0.92790.92480.00002009.01.21 04:030.92820.000.000.0020.95
209014852009.01.21 02:53buy0.40eurgbp0.92750.92440.00002009.01.21 03:000.92820.000.000.0038.96
209019752009.01.21 03:04buy0.40eurgbp0.92750.92440.00002009.01.21 03:070.92820.000.000.0039.03
209023522009.01.21 03:12buy0.40eurgbp0.92750.92440.00002009.01.21 03:210.92820.000.000.0039.01
209028402009.01.21 03:27buy0.40eurgbp0.92750.92440.00002009.01.21 04:030.92840.000.000.0050.28
209033552009.01.21 03:34buy0.40eurgbp0.92710.92400.00002009.01.21 03:390.92770.000.000.0033.52
209050122009.01.21 04:14sell0.50eurgbp0.92880.93190.00002009.01.21 04:170.92800.000.000.0056.09
209050522009.01.21 04:14sell0.40eurgbp0.92910.93220.00002009.01.21 04:170.92830.000.000.0044.87
209050662009.01.21 04:14sell0.40eurgbp0.92970.93280.00002009.01.21 04:170.92900.000.000.0039.24
209051492009.01.21 04:15sell0.30eurgbp0.93030.93340.00002009.01.21 04:160.92950.000.000.0033.58
209054222009.01.21 04:18sell0.50eurgbp0.92870.93180.00002009.01.21 04:190.92800.000.000.0049.02
209054432009.01.21 04:18sell0.50eurgbp0.92900.93210.00002009.01.21 04:180.92840.000.000.0042.04
209055482009.01.21 04:20sell0.50eurgbp0.92870.93180.00002009.01.21 07:110.92870.000.000.000.00
209055572009.01.21 04:20sell0.50eurgbp0.92920.93230.00002009.01.21 04:210.92860.000.000.0042.02
209056922009.01.21 04:24sell0.50eurgbp0.92900.93210.00002009.01.21 04:560.92840.000.000.0041.98
209058252009.01.21 04:27sell0.40eurgbp0.92940.93250.00002009.01.21 04:290.92870.000.000.0039.19
209059482009.01.21 04:32sell0.40eurgbp0.92940.93250.00002009.01.21 04:330.92870.000.000.0039.20
209069002009.01.21 05:05sell0.50eurgbp0.92920.93230.00002009.01.21 06:200.92890.000.000.0020.95
209069112009.01.21 05:05sell0.40eurgbp0.92960.93270.00002009.01.21 06:170.92930.000.000.0016.76
209069382009.01.21 05:06sell0.40eurgbp0.92990.93300.00002009.01.21 05:090.92930.000.000.0033.51
209073162009.01.21 05:15sell0.40eurgbp0.92990.93300.00002009.01.21 05:160.92930.000.000.0033.55
209073572009.01.21 05:16sell0.40eurgbp0.92990.93300.00002009.01.21 05:420.92930.000.000.0033.53
209080222009.01.21 05:48sell0.40eurgbp0.92990.93300.00002009.01.21 05:570.92930.000.000.0033.48
209085292009.01.21 06:07sell0.40eurgbp0.92990.93300.00002009.01.21 06:170.92910.000.000.0044.67
209087182009.01.21 06:17buy0.40eurgbp0.92910.92600.00002009.01.21 06:390.92990.000.000.0044.63
209090902009.01.21 06:37sell0.60eurgbp0.92950.93260.00002009.01.21 07:100.92890.000.000.0050.35
209091052009.01.21 06:38sell0.50eurgbp0.92980.93290.00002009.01.21 07:100.92920.000.000.0041.96
209091652009.01.21 06:41sell0.40eurgbp0.93010.93320.00002009.01.21 06:500.92950.000.000.0033.55
  0.00 0.00 -4.68 966.63
Closed P/L: 961.95
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 961.95 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 961.95 Equity: 5 961.95 Free Margin: 5 961.95
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 873.21 Gross Loss: 911.26 Total Net Profit: 961.95
Profit Factor: 2.06 Expected Payoff: 18.86  
Absolute Drawdown: 354.28 Maximal Drawdown: 734.70 (13.66%) Relative Drawdown: 13.66% (734.70)
 
Total Trades: 51 Short Positions (won %): 31 (83.87%) Long Positions (won %): 20 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 46 (90.20%) Loss trades (% of total): 5 (9.80%)
Largest profit trade: 150.08 loss trade: -216.58
Average profit trade: 40.72 loss trade: -182.25
Maximum consecutive wins ($): 37 (1 316.23) consecutive losses ($): 4 (-734.70)
Maximal consecutive profit (count): 1 316.23 (37) consecutive loss (count): -734.70 (4)
Average consecutive wins: 15 consecutive losses: 3