|Account: 880364
|Name: 2
|Currency: USD
|2009 January 21, 12:30
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|20829756
|2009.01.20 00:50
|balance
|Deposit
|5 000.00
|20829789
|2009.01.20 00:51
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.9077
|0.9046
|0.0000
|2009.01.20 01:39
|0.9098
|0.00
|0.00
|0.00
|150.08
|20829796
|2009.01.20 00:51
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.9076
|0.9045
|0.0000
|2009.01.20 01:39
|0.9098
|0.00
|0.00
|0.00
|125.78
|20829876
|2009.01.20 00:54
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.9075
|0.9044
|0.0000
|2009.01.20 01:01
|0.9081
|0.00
|0.00
|0.00
|34.61
|20832999
|2009.01.20 01:39
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9098
|0.9129
|0.0000
|2009.01.20 05:26
|0.9129
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.56
|20842608
|2009.01.20 06:54
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.9096
|0.9065
|0.0000
|2009.01.20 06:58
|0.9102
|0.00
|0.00
|0.00
|42.88
|20842632
|2009.01.20 06:55
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.9093
|0.9062
|0.0000
|2009.01.20 06:55
|0.9100
|0.00
|0.00
|0.00
|40.02
|20842711
|2009.01.20 06:55
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.9095
|0.9064
|0.0000
|2009.01.20 06:58
|0.9105
|0.00
|0.00
|0.00
|57.14
|20842727
|2009.01.20 06:55
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.9087
|0.9056
|0.0000
|2009.01.20 06:56
|0.9093
|0.00
|0.00
|0.00
|34.33
|20842761
|2009.01.20 06:55
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.9086
|0.9055
|0.0000
|2009.01.20 06:56
|0.9096
|0.00
|0.00
|0.00
|42.89
|20891563
|2009.01.20 22:16
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9265
|0.9296
|0.0000
|2009.01.20 23:03
|0.9296
|0.00
|0.00
|-1.67
|-214.87
|20891629
|2009.01.20 22:18
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9268
|0.9299
|0.0000
|2009.01.20 23:03
|0.9299
|0.00
|0.00
|-1.67
|-214.91
|20892298
|2009.01.20 22:33
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9272
|0.9303
|0.0000
|2009.01.20 23:05
|0.9303
|0.00
|0.00
|-1.34
|-171.67
|20892437
|2009.01.20 22:38
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.9276
|0.9307
|0.0000
|2009.01.20 22:59
|0.9269
|0.00
|0.00
|0.00
|29.25
|20893104
|2009.01.20 23:00
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.9278
|0.9309
|0.0000
|2009.01.20 23:05
|0.9309
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.57
|20894652
|2009.01.20 23:17
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9277
|0.9308
|0.0000
|2009.01.21 00:16
|0.9269
|0.00
|0.00
|0.00
|55.47
|20894895
|2009.01.20 23:29
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9280
|0.9311
|0.0000
|2009.01.20 23:58
|0.9273
|0.00
|0.00
|0.00
|38.85
|20894970
|2009.01.20 23:31
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.9280
|0.9249
|0.0000
|2009.01.21 00:42
|0.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|16.66
|20895045
|2009.01.20 23:34
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.9277
|0.9246
|0.0000
|2009.01.21 00:35
|0.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|27.74
|20895662
|2009.01.20 23:58
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.9273
|0.9242
|0.0000
|2009.01.21 00:35
|0.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|49.94
|20896369
|2009.01.21 00:16
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.9269
|0.9238
|0.0000
|2009.01.21 00:26
|0.9275
|0.00
|0.00
|0.00
|33.30
|20898004
|2009.01.21 01:08
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.9282
|0.9251
|0.0000
|2009.01.21 02:46
|0.9285
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|20899325
|2009.01.21 01:41
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9283
|0.9314
|0.0000
|2009.01.21 02:52
|0.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|16.69
|20899593
|2009.01.21 01:46
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9287
|0.9318
|0.0000
|2009.01.21 02:49
|0.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|20901388
|2009.01.21 02:52
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.9279
|0.9248
|0.0000
|2009.01.21 04:03
|0.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|20.95
|20901485
|2009.01.21 02:53
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.9275
|0.9244
|0.0000
|2009.01.21 03:00
|0.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|38.96
|20901975
|2009.01.21 03:04
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.9275
|0.9244
|0.0000
|2009.01.21 03:07
|0.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|39.03
|20902352
|2009.01.21 03:12
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.9275
|0.9244
|0.0000
|2009.01.21 03:21
|0.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|39.01
|20902840
|2009.01.21 03:27
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.9275
|0.9244
|0.0000
|2009.01.21 04:03
|0.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|50.28
|20903355
|2009.01.21 03:34
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.9271
|0.9240
|0.0000
|2009.01.21 03:39
|0.9277
|0.00
|0.00
|0.00
|33.52
|20905012
|2009.01.21 04:14
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9288
|0.9319
|0.0000
|2009.01.21 04:17
|0.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|56.09
|20905052
|2009.01.21 04:14
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9291
|0.9322
|0.0000
|2009.01.21 04:17
|0.9283
|0.00
|0.00
|0.00
|44.87
|20905066
|2009.01.21 04:14
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9297
|0.9328
|0.0000
|2009.01.21 04:17
|0.9290
|0.00
|0.00
|0.00
|39.24
|20905149
|2009.01.21 04:15
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.9303
|0.9334
|0.0000
|2009.01.21 04:16
|0.9295
|0.00
|0.00
|0.00
|33.58
|20905422
|2009.01.21 04:18
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9287
|0.9318
|0.0000
|2009.01.21 04:19
|0.9280
|0.00
|0.00
|0.00
|49.02
|20905443
|2009.01.21 04:18
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9290
|0.9321
|0.0000
|2009.01.21 04:18
|0.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|42.04
|20905548
|2009.01.21 04:20
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9287
|0.9318
|0.0000
|2009.01.21 07:11
|0.9287
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20905557
|2009.01.21 04:20
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9292
|0.9323
|0.0000
|2009.01.21 04:21
|0.9286
|0.00
|0.00
|0.00
|42.02
|20905692
|2009.01.21 04:24
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9290
|0.9321
|0.0000
|2009.01.21 04:56
|0.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|41.98
|20905825
|2009.01.21 04:27
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9294
|0.9325
|0.0000
|2009.01.21 04:29
|0.9287
|0.00
|0.00
|0.00
|39.19
|20905948
|2009.01.21 04:32
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9294
|0.9325
|0.0000
|2009.01.21 04:33
|0.9287
|0.00
|0.00
|0.00
|39.20
|20906900
|2009.01.21 05:05
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9292
|0.9323
|0.0000
|2009.01.21 06:20
|0.9289
|0.00
|0.00
|0.00
|20.95
|20906911
|2009.01.21 05:05
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9296
|0.9327
|0.0000
|2009.01.21 06:17
|0.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|16.76
|20906938
|2009.01.21 05:06
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9299
|0.9330
|0.0000
|2009.01.21 05:09
|0.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|33.51
|20907316
|2009.01.21 05:15
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9299
|0.9330
|0.0000
|2009.01.21 05:16
|0.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|33.55
|20907357
|2009.01.21 05:16
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9299
|0.9330
|0.0000
|2009.01.21 05:42
|0.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|33.53
|20908022
|2009.01.21 05:48
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9299
|0.9330
|0.0000
|2009.01.21 05:57
|0.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|33.48
|20908529
|2009.01.21 06:07
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9299
|0.9330
|0.0000
|2009.01.21 06:17
|0.9291
|0.00
|0.00
|0.00
|44.67
|20908718
|2009.01.21 06:17
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.9291
|0.9260
|0.0000
|2009.01.21 06:39
|0.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|44.63
|20909090
|2009.01.21 06:37
|sell
|0.60
|eurgbp
|0.9295
|0.9326
|0.0000
|2009.01.21 07:10
|0.9289
|0.00
|0.00
|0.00
|50.35
|20909105
|2009.01.21 06:38
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.9298
|0.9329
|0.0000
|2009.01.21 07:10
|0.9292
|0.00
|0.00
|0.00
|41.96
|20909165
|2009.01.21 06:41
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.9301
|0.9332
|0.0000
|2009.01.21 06:50
|0.9295
|0.00
|0.00
|0.00
|33.55
|0.00
|0.00
|-4.68
|966.63
|Closed P/L:
|961.95
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|961.95
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 961.95
|Equity:
|5 961.95
|Free Margin:
|5 961.95
|Details:
|Gross Profit:
|1 873.21
|Gross Loss:
|911.26
|Total Net Profit:
|961.95
|Profit Factor:
|2.06
|Expected Payoff:
|18.86
|Absolute Drawdown:
|354.28
|Maximal Drawdown:
|734.70 (13.66%)
|Relative Drawdown:
|13.66% (734.70)
|Total Trades:
|51
|Short Positions (won %):
|31 (83.87%)
|Long Positions (won %):
|20 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|46 (90.20%)
|Loss trades (% of total):
|5 (9.80%)
|Largest
|profit trade:
|150.08
|loss trade:
|-216.58
|Average
|profit trade:
|40.72
|loss trade:
|-182.25
|Maximum
|consecutive wins ($):
|37 (1 316.23)
|consecutive losses ($):
|4 (-734.70)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 316.23 (37)
|consecutive loss (count):
|-734.70 (4)
|Average
|consecutive wins:
|15
|consecutive losses:
|3