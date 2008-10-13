Strategy Tester Report
Your_Lucky_EURGBP_v2b
Tadawulfx-Demo (Build 220)
|Symbol
|EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
|Period
|15 Minutes (M15) 2008.01.22 00:00 - 2009.01.20 23:45 (2008.01.22 - 2009.01.21)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Expert_Name="Your_Lucky_v2b"; CloseAll_NOW=false;
StopAfterLastTrade=false;
TargetEquity=2000000; OpenHour=21; CloseHour=5; LotsOptimized=true;
Auto_LotsDecimal=true;
LotsDecimal=0; Risk=30; Lots=1; MaxLots=0; AutoRange_SL=false;
StopLoss=28; SL_OutSession=32; AutoRange_TP=true;
AccountProfitClose=true;
TakeProfit=7; TakeProfit_FAKE=25; Range_OP=3; OPFromFractal=7; PriceFromMid=6; MinuteforNextOP=1; MinuteForClose=1; Slippage=3; MaxSpread=4; Use_Damiani_Filter=true;
Time_Opened_Expire=true;
Hidden_TP=true;
Hidden_SL=false;
Hide_ALL=false;
TradeOnFriday=true;
CloseOnFriday=false;
MaxTrades=5; MaxTradePerBar=2; MaxTradePerPosition=3; IMA_PERIOD=11; MA_AngleZero_PERIOD=14; i_Trend_Level=0.0015; Magic=777777; LimitTime_1=60; LimitTime_2=140; LimitTime_3=170; LimitTime_4=200; LimitTime_5=240; pips_1=3; pips_2=2; pips_3=0; pips_4=1; pips_5=4; RangeD_Min=80; Per_RangeD_Avg=3; Per_RangeD_SL=3.5; Per_RangeD_SL_Out=4; Per_RangeD_TP=20; created_by="_rdb_ : 28 Desember 2008"; Need_Donation="Abdul Rahman"; PayPal="abdulrahman_maros@yahoo.com"; Bank_Wire="BCA : 7990026640"; LibertyReserve="U7067895";
|Bars in test
|25504
|Ticks modelled
|1867432
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|7
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|74771.99
|Gross profit
|148394.32
|Gross loss
|-73622.33
|Profit factor
|2.02
|Expected payoff
|63.80
|Absolute drawdown
|1055.50
|Maximal drawdown
|14885.80 (19.00%)
|Relative drawdown
|19.00% (14885.80)
|Total trades
|1172
|Short positions (won %)
|576 (86.46%)
|Long positions (won %)
|596 (85.23%)
|Profit trades (% of total)
|1006 (85.84%)
|Loss trades (% of total)
|166 (14.16%)
|Largest
|profit trade
|701.42
|loss trade
|-2065.13
|Average
|profit trade
|147.51
|loss trade
|-443.51
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|55 (17192.21)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-6414.80)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|17192.21 (55)
|consecutive loss (count of losses)
|-6414.80 (5)
|Average
|consecutive wins
|10
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.22 01:52
|buy
|1
|0.60
|0.7427
|0.7399
|0.7452
|2
|2008.01.22 02:45
|close
|1
|0.60
|0.7434
|0.7399
|0.7452
|58.49
|10058.49
|3
|2008.01.22 02:46
|sell
|2
|0.60
|0.7437
|0.7465
|0.7412
|4
|2008.01.22 03:30
|close
|2
|0.60
|0.7429
|0.7465
|0.7412
|66.86
|10125.35
|5
|2008.01.22 21:37
|sell
|3
|0.60
|0.7454
|0.7482
|0.7429
|6
|2008.01.22 22:12
|sell
|4
|0.60
|0.7457
|0.7485
|0.7432
|7
|2008.01.22 22:32
|sell
|5
|0.50
|0.7462
|0.7490
|0.7437
|8
|2008.01.23 02:36
|close
|5
|0.50
|0.7466
|0.7490
|0.7437
|-25.98
|10099.37
|9
|2008.01.23 04:31
|sell
|6
|0.50
|0.7471
|0.7499
|0.7446
|10
|2008.01.23 05:39
|s/l
|3
|0.60
|0.7482
|0.7482
|0.7429
|-231.77
|9867.59
|11
|2008.01.23 07:47
|s/l
|4
|0.60
|0.7485
|0.7485
|0.7432
|-231.76
|9635.83
|12
|2008.01.23 08:09
|close
|6
|0.50
|0.7472
|0.7499
|0.7446
|-6.96
|9628.87
|13
|2008.01.23 21:03
|sell
|7
|0.60
|0.7475
|0.7503
|0.7450
|14
|2008.01.24 00:36
|close
|7
|0.60
|0.7476
|0.7503
|0.7450
|-1.58
|9627.28
|15
|2008.01.24 03:17
|sell
|8
|0.60
|0.7483
|0.7511
|0.7458
|16
|2008.01.24 03:28
|sell
|9
|0.50
|0.7486
|0.7514
|0.7461
|17
|2008.01.24 04:49
|close
|9
|0.50
|0.7483
|0.7514
|0.7461
|20.90
|9648.18
|18
|2008.01.24 05:44
|close
|8
|0.60
|0.7481
|0.7511
|0.7458
|16.71
|9664.89
|19
|2008.01.24 21:17
|buy
|10
|0.60
|0.7471
|0.7443
|0.7496
|20
|2008.01.24 21:22
|buy
|11
|0.50
|0.7467
|0.7439
|0.7492
|21
|2008.01.24 23:32
|close
|11
|0.50
|0.7470
|0.7439
|0.7492
|20.89
|9685.78
|22
|2008.01.25 00:09
|close
|10
|0.60
|0.7471
|0.7443
|0.7496
|-3.09
|9682.69
|23
|2008.01.25 04:11
|buy
|12
|0.60
|0.7465
|0.7437
|0.7490
|24
|2008.01.25 08:58
|s/l
|12
|0.60
|0.7437
|0.7437
|0.7490
|-233.95
|9448.74
|25
|2008.01.28 02:19
|sell
|13
|0.60
|0.7412
|0.7440
|0.7387
|26
|2008.01.28 03:02
|sell
|14
|0.50
|0.7415
|0.7443
|0.7390
|27
|2008.01.28 03:49
|sell
|15
|0.50
|0.7423
|0.7451
|0.7398
|28
|2008.01.28 07:50
|close
|15
|0.50
|0.7427
|0.7451
|0.7398
|-27.86
|9420.88
|29
|2008.01.28 08:30
|close
|14
|0.50
|0.7419
|0.7443
|0.7390
|-27.86
|9393.02
|30
|2008.01.28 15:52
|s/l
|13
|0.60
|0.7440
|0.7440
|0.7387
|-234.01
|9159.01
|31
|2008.01.29 01:08
|buy
|16
|0.50
|0.7447
|0.7419
|0.7472
|32
|2008.01.29 03:34
|close
|16
|0.50
|0.7449
|0.7419
|0.7472
|13.93
|9172.94
|33
|2008.01.29 21:00
|buy
|17
|0.60
|0.7427
|0.7399
|0.7452
|34
|2008.01.30 00:27
|close
|17
|0.60
|0.7426
|0.7399
|0.7452
|-11.44
|9161.50
|35
|2008.01.31 04:23
|sell
|18
|0.50
|0.7479
|0.7507
|0.7454
|36
|2008.01.31 05:54
|close
|18
|0.50
|0.7476
|0.7507
|0.7454
|20.90
|9182.40
|37
|2008.01.31 21:00
|sell
|19
|0.60
|0.7475
|0.7503
|0.7450
|38
|2008.01.31 22:23
|sell
|20
|0.50
|0.7479
|0.7507
|0.7454
|39
|2008.01.31 23:24
|close
|20
|0.50
|0.7476
|0.7507
|0.7454
|20.90
|9203.30
|40
|2008.01.31 23:46
|close
|19
|0.60
|0.7473
|0.7503
|0.7450
|16.72
|9220.02
|41
|2008.02.01 01:54
|buy
|21
|0.60
|0.7464
|0.7436
|0.7489
|42
|2008.02.01 03:02
|close
|21
|0.60
|0.7467
|0.7436
|0.7489
|25.07
|9245.09
|43
|2008.02.01 04:27
|sell
|22
|0.60
|0.7472
|0.7500
|0.7447
|44
|2008.02.01 06:12
|close
|22
|0.60
|0.7469
|0.7500
|0.7447
|25.07
|9270.16
|45
|2008.02.04 00:06
|sell
|23
|0.60
|0.7535
|0.7563
|0.7510
|46
|2008.02.04 01:08
|close
|23
|0.60
|0.7532
|0.7563
|0.7510
|25.07
|9295.23
|47
|2008.02.04 03:31
|buy
|24
|0.60
|0.7522
|0.7494
|0.7547
|48
|2008.02.04 04:33
|close
|24
|0.60
|0.7525
|0.7494
|0.7547
|25.07
|9320.30
|49
|2008.02.04 22:05
|sell
|25
|0.60
|0.7517
|0.7545
|0.7492
|50
|2008.02.04 23:18
|close
|25
|0.60
|0.7514
|0.7545
|0.7492
|25.08
|9345.38
|51
|2008.02.05 00:28
|buy
|26
|0.60
|0.7508
|0.7480
|0.7533
|52
|2008.02.05 03:49
|close
|26
|0.60
|0.7507
|0.7480
|0.7533
|-8.35
|9337.03
|53
|2008.02.05 04:37
|sell
|27
|0.60
|0.7516
|0.7544
|0.7491
|54
|2008.02.05 05:37
|close
|27
|0.60
|0.7513
|0.7544
|0.7491
|25.07
|9362.10
|55
|2008.02.06 01:00
|buy
|28
|0.60
|0.7451
|0.7423
|0.7476
|56
|2008.02.06 02:43
|buy
|29
|0.50
|0.7447
|0.7419
|0.7472
|57
|2008.02.06 04:18
|close
|29
|0.50
|0.7450
|0.7419
|0.7472
|20.89
|9382.99
|58
|2008.02.06 04:22
|close
|28
|0.60
|0.7450
|0.7423
|0.7476
|-8.36
|9374.63
|59
|2008.02.07 23:25
|sell
|30
|0.60
|0.7460
|0.7488
|0.7435
|60
|2008.02.08 00:27
|close
|30
|0.60
|0.7457
|0.7488
|0.7435
|27.33
|9401.96
|61
|2008.02.11 00:12
|sell
|31
|0.60
|0.7463
|0.7491
|0.7438
|62
|2008.02.11 01:14
|sell
|32
|0.50
|0.7466
|0.7494
|0.7441
|63
|2008.02.11 02:18
|close
|32
|0.50
|0.7463
|0.7494
|0.7441
|20.90
|9422.86
|64
|2008.02.11 02:36
|close
|31
|0.60
|0.7461
|0.7491
|0.7438
|16.72
|9439.58
|65
|2008.02.12 23:09
|sell
|33
|0.60
|0.7443
|0.7471
|0.7418
|66
|2008.02.13 00:37
|close
|33
|0.60
|0.7440
|0.7471
|0.7418
|27.33
|9466.90
|67
|2008.02.13 01:17
|sell
|34
|0.60
|0.7448
|0.7476
|0.7423
|68
|2008.02.13 02:33
|close
|34
|0.60
|0.7445
|0.7476
|0.7423
|25.08
|9491.98
|69
|2008.02.13 21:01
|buy
|35
|0.60
|0.7419
|0.7391
|0.7444
|70
|2008.02.13 21:29
|buy
|36
|0.50
|0.7416
|0.7388
|0.7441
|71
|2008.02.13 22:15
|close
|35
|0.60
|0.7421
|0.7391
|0.7444
|16.71
|9508.69
|72
|2008.02.13 22:22
|close
|36
|0.50
|0.7423
|0.7388
|0.7441
|48.74
|9557.43
|73
|2008.02.14 00:56
|buy
|37
|0.60
|0.7417
|0.7389
|0.7442
|74
|2008.02.14 02:04
|close
|37
|0.60
|0.7420
|0.7389
|0.7442
|25.06
|9582.49
|75
|2008.02.18 21:04
|buy
|38
|0.60
|0.7513
|0.7485
|0.7538
|76
|2008.02.18 22:06
|buy
|39
|0.50
|0.7509
|0.7481
|0.7534
|77
|2008.02.18 22:30
|buy
|40
|0.50
|0.7506
|0.7478
|0.7531
|78
|2008.02.19 00:02
|close
|40
|0.50
|0.7510
|0.7478
|0.7531
|25.27
|9607.77
|79
|2008.02.19 00:09
|close
|39
|0.50
|0.7512
|0.7481
|0.7534
|18.31
|9626.08
|80
|2008.02.19 00:10
|close
|38
|0.60
|0.7513
|0.7485
|0.7538
|-3.09
|9622.99
|81
|2008.02.19 01:14
|sell
|41
|0.60
|0.7516
|0.7544
|0.7491
|82
|2008.02.19 01:19
|sell
|42
|0.50
|0.7520
|0.7548
|0.7495
|83
|2008.02.19 02:20
|close
|42
|0.50
|0.7516
|0.7548
|0.7495
|27.86
|9650.85
|84
|2008.02.19 02:49
|sell
|43
|0.50
|0.7520
|0.7548
|0.7495
|85
|2008.02.19 04:25
|close
|43
|0.50
|0.7517
|0.7548
|0.7495
|20.89
|9671.74
|86
|2008.02.19 04:45
|close
|41
|0.60
|0.7517
|0.7544
|0.7491
|-8.36
|9663.38
|87
|2008.02.20 03:28
|buy
|44
|0.60
|0.7558
|0.7530
|0.7583
|88
|2008.02.20 08:09
|close
|44
|0.60
|0.7554
|0.7530
|0.7583
|-33.42
|9629.96
|89
|2008.02.21 22:26
|buy
|45
|0.60
|0.7546
|0.7518
|0.7571
|90
|2008.02.21 23:28
|close
|45
|0.60
|0.7549
|0.7518
|0.7571
|25.06
|9655.02
|91
|2008.02.22 02:16
|buy
|46
|0.60
|0.7540
|0.7512
|0.7565
|92
|2008.02.22 02:45
|buy
|47
|0.50
|0.7537
|0.7509
|0.7562
|93
|2008.02.22 06:18
|close
|46
|0.60
|0.7537
|0.7512
|0.7565
|-25.06
|9629.96
|94
|2008.02.22 06:19
|close
|47
|0.50
|0.7536
|0.7509
|0.7562
|-6.96
|9623.00
|95
|2008.02.26 22:23
|sell
|48
|0.60
|0.7540
|0.7568
|0.7515
|96
|2008.02.26 23:23
|s/l
|48
|0.60
|0.7568
|0.7568
|0.7515
|-234.00
|9389.00
|97
|2008.02.27 04:18
|sell
|49
|0.60
|0.7554
|0.7582
|0.7529
|98
|2008.02.27 04:56
|close
|49
|0.60
|0.7548
|0.7582
|0.7529
|50.14
|9439.14
|99
|2008.02.28 03:10
|buy
|50
|0.60
|0.7618
|0.7590
|0.7643
|100
|2008.02.28 06:44
|close
|50
|0.60
|0.7617
|0.7590
|0.7643
|-8.35
|9430.79
|101
|2008.02.29 02:44
|buy
|51
|0.60
|0.7631
|0.7603
|0.7656
|102
|2008.02.29 04:59
|close
|51
|0.60
|0.7634
|0.7603
|0.7656
|25.07
|9455.86
|103
|2008.03.03 21:59
|sell
|52
|0.60
|0.7662
|0.7690
|0.7637
|104
|2008.03.03 22:47
|sell
|53
|0.50
|0.7667
|0.7695
|0.7642
|105
|2008.03.03 23:27
|close
|52
|0.60
|0.7661
|0.7690
|0.7637
|8.36
|9464.22
|106
|2008.03.03 23:50
|close
|53
|0.50
|0.7664
|0.7695
|0.7642
|20.89
|9485.11
|107
|2008.03.04 00:39
|buy
|54
|0.60
|0.7658
|0.7630
|0.7683
|108
|2008.03.04 02:17
|close
|54
|0.60
|0.7661
|0.7630
|0.7683
|25.07
|9510.18
|109
|2008.03.05 21:09
|sell
|55
|0.60
|0.7666
|0.7694
|0.7641
|110
|2008.03.05 21:12
|sell
|56
|0.50
|0.7669
|0.7697
|0.7644
|111
|2008.03.05 22:15
|close
|56
|0.50
|0.7666
|0.7697
|0.7644
|20.89
|9531.07
|112
|2008.03.05 22:45
|close
|55
|0.60
|0.7663
|0.7694
|0.7641
|25.07
|9556.14
|113
|2008.03.06 21:53
|buy
|57
|0.60
|0.7648
|0.7620
|0.7673
|114
|2008.03.06 22:04
|close
|57
|0.60
|0.7654
|0.7620
|0.7673
|50.13
|9606.27
|115
|2008.03.10 00:38
|sell
|58
|0.60
|0.7627
|0.7655
|0.7602
|116
|2008.03.10 01:11
|close
|58
|0.60
|0.7621
|0.7655
|0.7602
|50.14
|9656.41
|117
|2008.03.10 01:46
|buy
|59
|0.60
|0.7616
|0.7588
|0.7641
|118
|2008.03.10 03:06
|close
|59
|0.60
|0.7619
|0.7588
|0.7641
|25.07
|9681.48
|119
|2008.03.11 00:54
|buy
|60
|0.60
|0.7639
|0.7611
|0.7664
|120
|2008.03.11 02:07
|close
|60
|0.60
|0.7642
|0.7611
|0.7664
|25.07
|9706.55
|121
|2008.03.11 03:26
|sell
|61
|0.60
|0.7652
|0.7680
|0.7627
|122
|2008.03.11 07:01
|close
|61
|0.60
|0.7653
|0.7680
|0.7627
|-8.36
|9698.19
|123
|2008.03.11 23:39
|sell
|62
|0.60
|0.7647
|0.7675
|0.7622
|124
|2008.03.12 02:30
|close
|62
|0.60
|0.7646
|0.7675
|0.7622
|10.62
|9708.81
|125
|2008.03.12 21:05
|sell
|63
|0.60
|0.7676
|0.7704
|0.7651
|126
|2008.03.12 21:43
|close
|63
|0.60
|0.7670
|0.7704
|0.7651
|50.14
|9758.95
|127
|2008.03.12 23:34
|buy
|64
|0.60
|0.7669
|0.7641
|0.7694
|128
|2008.03.13 00:04
|buy
|65
|0.50
|0.7665
|0.7637
|0.7690
|129
|2008.03.13 03:02
|close
|65
|0.50
|0.7665
|0.7637
|0.7690
|0.00
|9758.95
|130
|2008.03.13 03:51
|buy
|66
|0.50
|0.7658
|0.7630
|0.7683
|131
|2008.03.13 04:10
|close
|66
|0.50
|0.7665
|0.7630
|0.7683
|48.75
|9807.70
|132
|2008.03.13 04:10
|close
|64
|0.60
|0.7665
|0.7641
|0.7694
|-42.70
|9765.00
|133
|2008.03.13 04:17
|sell
|67
|0.60
|0.7668
|0.7696
|0.7643
|134
|2008.03.13 07:08
|close
|67
|0.60
|0.7665
|0.7696
|0.7643
|25.07
|9790.07
|135
|2008.03.14 01:08
|sell
|68
|0.60
|0.7692
|0.7720
|0.7667
|136
|2008.03.14 01:24
|close
|68
|0.60
|0.7686
|0.7720
|0.7667
|50.14
|9840.21
|137
|2008.03.17 21:00
|sell
|69
|0.60
|0.7869
|0.7897
|0.7844
|138
|2008.03.17 21:01
|sell
|70
|0.50
|0.7873
|0.7901
|0.7848
|139
|2008.03.17 22:31
|close
|70
|0.50
|0.7870
|0.7901
|0.7848
|20.89
|9861.10
|140
|2008.03.17 23:13
|close
|69
|0.60
|0.7866
|0.7897
|0.7844
|25.07
|9886.17
|141
|2008.03.17 23:14
|buy
|71
|0.60
|0.7867
|0.7839
|0.7892
|142
|2008.03.18 00:28
|close
|71
|0.60
|0.7870
|0.7839
|0.7892
|21.97
|9908.14
|143
|2008.03.18 00:43
|sell
|72
|0.60
|0.7874
|0.7902
|0.7849
|144
|2008.03.18 00:48
|sell
|73
|0.50
|0.7878
|0.7906
|0.7853
|145
|2008.03.18 01:17
|sell
|74
|0.50
|0.7883
|0.7911
|0.7858
|146
|2008.03.18 01:59
|close
|74
|0.50
|0.7876
|0.7911
|0.7858
|48.75
|9956.89
|147
|2008.03.18 02:00
|close
|73
|0.50
|0.7875
|0.7906
|0.7853
|20.89
|9977.78
|148
|2008.03.18 02:26
|sell
|75
|0.50
|0.7880
|0.7908
|0.7855
|149
|2008.03.18 03:01
|close
|75
|0.50
|0.7873
|0.7908
|0.7855
|48.75
|10026.53
|150
|2008.03.18 03:35
|close
|72
|0.60
|0.7874
|0.7902
|0.7849
|0.00
|10026.53
|151
|2008.03.18 03:39
|buy
|76
|0.60
|0.7871
|0.7843
|0.7896
|152
|2008.03.18 04:32
|close
|76
|0.60
|0.7878
|0.7843
|0.7896
|58.49
|10085.02
|153
|2008.03.18 04:42
|sell
|77
|0.60
|0.7879
|0.7907
|0.7854
|154
|2008.03.18 06:20
|close
|77
|0.60
|0.7876
|0.7907
|0.7854
|25.07
|10110.09
|155
|2008.03.18 22:11
|buy
|78
|0.60
|0.7784
|0.7756
|0.7809
|156
|2008.03.18 22:48
|buy
|79
|0.60
|0.7780
|0.7752
|0.7805
|157
|2008.03.18 23:46
|close
|78
|0.60
|0.7785
|0.7756
|0.7809
|8.36
|10118.45
|158
|2008.03.18 23:48
|close
|79
|0.60
|0.7786
|0.7752
|0.7805
|50.13
|10168.58
|159
|2008.03.19 01:00
|sell
|80
|0.60
|0.7792
|0.7820
|0.7767
|160
|2008.03.19 01:02
|sell
|81
|0.60
|0.7797
|0.7825
|0.7772
|161
|2008.03.19 01:31
|sell
|82
|0.50
|0.7801
|0.7829
|0.7776
|162
|2008.03.19 02:01
|close
|82
|0.50
|0.7794
|0.7829
|0.7776
|48.75
|10217.33
|163
|2008.03.19 02:02
|close
|81
|0.60
|0.7792
|0.7825
|0.7772
|41.79
|10259.12
|164
|2008.03.19 02:05
|close
|80
|0.60
|0.7789
|0.7820
|0.7767
|25.07
|10284.19
|165
|2008.03.19 02:08
|buy
|83
|0.60
|0.7785
|0.7757
|0.7810
|166
|2008.03.19 02:49
|close
|83
|0.60
|0.7792
|0.7757
|0.7810
|58.49
|10342.68
|167
|2008.03.19 22:01
|sell
|84
|0.60
|0.7878
|0.7906
|0.7853
|168
|2008.03.19 22:04
|sell
|85
|0.60
|0.7881
|0.7909
|0.7856
|169
|2008.03.19 22:49
|sell
|86
|0.50
|0.7885
|0.7913
|0.7860
|170
|2008.03.19 23:48
|close
|84
|0.60
|0.7879
|0.7906
|0.7853
|-8.36
|10334.32
|171
|2008.03.19 23:48
|close
|86
|0.50
|0.7879
|0.7913
|0.7860
|41.78
|10376.10
|172
|2008.03.19 23:48
|close
|85
|0.60
|0.7878
|0.7909
|0.7856
|25.07
|10401.17
|173
|2008.03.19 23:48
|buy
|87
|0.60
|0.7874
|0.7846
|0.7899
|174
|2008.03.20 00:49
|close
|87
|0.60
|0.7879
|0.7846
|0.7899
|32.51
|10433.68
|175
|2008.03.20 01:28
|buy
|88
|0.60
|0.7874
|0.7846
|0.7899
|176
|2008.03.20 01:51
|buy
|89
|0.60
|0.7869
|0.7841
|0.7894
|177
|2008.03.20 02:45
|buy
|90
|0.50
|0.7865
|0.7837
|0.7890
|178
|2008.03.20 03:30
|close
|90
|0.50
|0.7872
|0.7837
|0.7890
|48.74
|10482.42
|179
|2008.03.20 03:30
|close
|89
|0.60
|0.7872
|0.7841
|0.7894
|25.06
|10507.48
|180
|2008.03.20 04:04
|close
|88
|0.60
|0.7876
|0.7846
|0.7899
|16.71
|10524.19
|181
|2008.03.20 21:00
|buy
|91
|0.60
|0.7774
|0.7746
|0.7799
|182
|2008.03.20 23:04
|close
|91
|0.60
|0.7777
|0.7746
|0.7799
|25.07
|10549.26
|183
|2008.03.20 23:04
|sell
|92
|0.60
|0.7777
|0.7805
|0.7752
|184
|2008.03.20 23:33
|sell
|93
|0.60
|0.7780
|0.7808
|0.7755
|185
|2008.03.21 00:52
|sell
|94
|0.50
|0.7784
|0.7812
|0.7759
|186
|2008.03.21 01:02
|close
|92
|0.60
|0.7778
|0.7805
|0.7752
|-6.10
|10543.15
|187
|2008.03.21 01:02
|close
|94
|0.50
|0.7778
|0.7812
|0.7759
|41.79
|10584.94
|188
|2008.03.21 01:03
|close
|93
|0.60
|0.7777
|0.7808
|0.7755
|27.33
|10612.27
|189
|2008.03.24 00:01
|buy
|95
|0.60
|0.7784
|0.7756
|0.7809
|190
|2008.03.24 01:05
|close
|95
|0.60
|0.7787
|0.7756
|0.7809
|25.07
|10637.34
|191
|2008.03.24 02:49
|buy
|96
|0.60
|0.7780
|0.7752
|0.7805
|192
|2008.03.24 09:32
|close
|96
|0.60
|0.7776
|0.7752
|0.7805
|-33.42
|10603.92
|193
|2008.03.25 22:08
|buy
|97
|0.60
|0.7796
|0.7768
|0.7821
|194
|2008.03.25 23:51
|close
|97
|0.60
|0.7799
|0.7768
|0.7821
|25.07
|10628.99
|195
|2008.03.25 23:52
|sell
|98
|0.60
|0.7800
|0.7828
|0.7775
|196
|2008.03.26 00:56
|close
|98
|0.60
|0.7797
|0.7828
|0.7775
|27.33
|10656.31
|197
|2008.03.26 01:23
|sell
|99
|0.60
|0.7802
|0.7830
|0.7777
|198
|2008.03.26 04:14
|close
|99
|0.60
|0.7801
|0.7830
|0.7777
|8.35
|10664.66
|199
|2008.03.27 00:29
|buy
|100
|0.60
|0.7884
|0.7856
|0.7909
|200
|2008.03.27 01:01
|buy
|101
|0.60
|0.7881
|0.7853
|0.7906
|201
|2008.03.27 02:03
|close
|101
|0.60
|0.7884
|0.7853
|0.7906
|25.06
|10689.72
|202
|2008.03.27 02:04
|close
|100
|0.60
|0.7887
|0.7856
|0.7909
|25.07
|10714.79
|203
|2008.03.27 02:05
|sell
|102
|0.60
|0.7890
|0.7918
|0.7865
|204
|2008.03.27 02:21
|sell
|103
|0.60
|0.7894
|0.7922
|0.7869
|205
|2008.03.27 02:36
|close
|102
|0.60
|0.7888
|0.7918
|0.7865
|16.71
|10731.50
|206
|2008.03.27 02:42
|close
|103
|0.60
|0.7887
|0.7922
|0.7869
|58.50
|10790.00
|207
|2008.03.27 03:25
|buy
|104
|0.60
|0.7881
|0.7853
|0.7906
|208
|2008.03.27 04:30
|close
|104
|0.60
|0.7884
|0.7853
|0.7906
|25.06
|10815.06
|209
|2008.03.27 21:15
|buy
|105
|0.60
|0.7867
|0.7839
|0.7892
|210
|2008.03.27 21:40
|buy
|106
|0.60
|0.7863
|0.7835
|0.7888
|211
|2008.03.27 22:52
|close
|106
|0.60
|0.7867
|0.7835
|0.7888
|33.42
|10848.48
|212
|2008.03.27 23:18
|close
|105
|0.60
|0.7870
|0.7839
|0.7892
|25.06
|10873.54
|213
|2008.03.27 23:35
|sell
|107
|0.70
|0.7877
|0.7905
|0.7852
|214
|2008.03.28 01:39
|close
|107
|0.70
|0.7874
|0.7905
|0.7852
|31.88
|10905.42
|215
|2008.03.28 01:39
|buy
|108
|0.70
|0.7873
|0.7845
|0.7898
|216
|2008.03.28 01:43
|buy
|109
|0.60
|0.7870
|0.7842
|0.7895
|217
|2008.03.28 03:59
|buy
|110
|0.50
|0.7863
|0.7835
|0.7888
|218
|2008.03.28 04:51
|close
|110
|0.50
|0.7870
|0.7835
|0.7888
|48.74
|10954.16
|219
|2008.03.28 04:51
|close
|109
|0.60
|0.7870
|0.7842
|0.7895
|0.00
|10954.16
|220
|2008.03.28 06:46
|close
|108
|0.70
|0.7869
|0.7845
|0.7898
|-38.99
|10915.17
|221
|2008.03.31 01:11
|buy
|111
|0.70
|0.7917
|0.7889
|0.7942
|222
|2008.03.31 01:56
|buy
|112
|0.60
|0.7912
|0.7884
|0.7937
|223
|2008.03.31 04:09
|close
|112
|0.60
|0.7915
|0.7884
|0.7937
|25.07
|10940.24
|224
|2008.03.31 04:16
|close
|111
|0.70
|0.7917
|0.7889
|0.7942
|0.00
|10940.24
|225
|2008.03.31 04:16
|sell
|113
|0.70
|0.7917
|0.7945
|0.7892
|226
|2008.03.31 04:46
|sell
|114
|0.60
|0.7920
|0.7948
|0.7895
|227
|2008.03.31 08:48
|s/l
|113
|0.70
|0.7945
|0.7945
|0.7892
|-272.99
|10667.25
|228
|2008.03.31 09:39
|s/l
|114
|0.60
|0.7948
|0.7948
|0.7895
|-233.99
|10433.26
|229
|2008.04.01 22:46
|sell
|115
|0.60
|0.7901
|0.7929
|0.7876
|230
|2008.04.02 00:24
|close
|115
|0.60
|0.7898
|0.7929
|0.7876
|27.33
|10460.59
|231
|2008.04.02 21:33
|sell
|116
|0.60
|0.7886
|0.7914
|0.7861
|232
|2008.04.03 01:35
|close
|116
|0.60
|0.7890
|0.7914
|0.7861
|-26.66
|10433.92
|233
|2008.04.03 02:43
|buy
|117
|0.60
|0.7883
|0.7855
|0.7908
|234
|2008.04.03 03:01
|buy
|118
|0.60
|0.7879
|0.7851
|0.7904
|235
|2008.04.03 04:04
|close
|118
|0.60
|0.7882
|0.7851
|0.7904
|25.06
|10458.98
|236
|2008.04.03 04:57
|buy
|119
|0.60
|0.7878
|0.7850
|0.7903
|237
|2008.04.03 08:50
|close
|119
|0.60
|0.7877
|0.7850
|0.7903
|-8.35
|10450.63
|238
|2008.04.03 09:31
|close
|117
|0.60
|0.7881
|0.7855
|0.7908
|-16.71
|10433.92
|239
|2008.04.03 22:26
|buy
|120
|0.60
|0.7853
|0.7825
|0.7878
|240
|2008.04.03 23:43
|close
|120
|0.60
|0.7856
|0.7825
|0.7878
|25.06
|10458.98
|241
|2008.04.04 03:00
|buy
|121
|0.60
|0.7847
|0.7819
|0.7872
|242
|2008.04.04 04:07
|close
|121
|0.60
|0.7850
|0.7819
|0.7872
|25.06
|10484.04
|243
|2008.04.04 04:44
|sell
|122
|0.60
|0.7857
|0.7885
|0.7832
|244
|2008.04.04 05:45
|close
|122
|0.60
|0.7852
|0.7885
|0.7832
|41.79
|10525.83
|245
|2008.04.07 00:20
|buy
|123
|0.60
|0.7887
|0.7859
|0.7912
|246
|2008.04.07 01:21
|close
|123
|0.60
|0.7892
|0.7859
|0.7912
|41.77
|10567.60
|247
|2008.04.07 03:51
|buy
|124
|0.60
|0.7882
|0.7854
|0.7907
|248
|2008.04.07 03:53
|buy
|125
|0.60
|0.7879
|0.7851
|0.7904
|249
|2008.04.07 07:17
|close
|125
|0.60
|0.7878
|0.7851
|0.7904
|-8.36
|10559.24
|250
|2008.04.07 07:54
|close
|124
|0.60
|0.7879
|0.7854
|0.7907
|-25.06
|10534.18
|251
|2008.04.07 21:52
|buy
|126
|0.60
|0.7903
|0.7875
|0.7928
|252
|2008.04.07 22:02
|buy
|127
|0.60
|0.7900
|0.7872
|0.7925
|253
|2008.04.07 22:37
|close
|126
|0.60
|0.7905
|0.7875
|0.7928
|16.71
|10550.89
|254
|2008.04.07 22:37
|close
|127
|0.60
|0.7907
|0.7872
|0.7925
|58.49
|10609.38
|255
|2008.04.08 02:10
|sell
|128
|0.60
|0.7906
|0.7934
|0.7881
|256
|2008.04.08 02:14
|s/l
|128
|0.60
|0.7934
|0.7934
|0.7881
|-233.99
|10375.39
|257
|2008.04.09 02:24
|sell
|129
|0.60
|0.7987
|0.8015
|0.7962
|258
|2008.04.09 03:58
|close
|129
|0.60
|0.7984
|0.8015
|0.7962
|25.07
|10400.46
|259
|2008.04.09 04:53
|buy
|130
|0.60
|0.7981
|0.7953
|0.8006
|260
|2008.04.09 05:55
|close
|130
|0.60
|0.7984
|0.7953
|0.8006
|25.06
|10425.52
|261
|2008.04.09 22:00
|buy
|131
|0.60
|0.8012
|0.7984
|0.8037
|262
|2008.04.09 22:29
|buy
|132
|0.60
|0.8008
|0.7980
|0.8033
|263
|2008.04.09 23:22
|close
|131
|0.60
|0.8013
|0.7984
|0.8037
|8.36
|10433.88
|264
|2008.04.09 23:30
|close
|132
|0.60
|0.8014
|0.7980
|0.8033
|50.13
|10484.01
|265
|2008.04.10 02:22
|sell
|133
|0.60
|0.8021
|0.8049
|0.7996
|266
|2008.04.10 03:50
|close
|133
|0.60
|0.8018
|0.8049
|0.7996
|25.07
|10509.08
|267
|2008.04.10 04:04
|buy
|134
|0.60
|0.8012
|0.7984
|0.8037
|268
|2008.04.10 04:47
|buy
|135
|0.60
|0.8008
|0.7980
|0.8033
|269
|2008.04.10 05:49
|close
|135
|0.60
|0.8011
|0.7980
|0.8033
|25.07
|10534.15
|270
|2008.04.10 06:48
|close
|134
|0.60
|0.8015
|0.7984
|0.8037
|25.07
|10559.22
|271
|2008.04.11 04:04
|buy
|136
|0.60
|0.7980
|0.7952
|0.8005
|272
|2008.04.11 05:04
|close
|136
|0.60
|0.7985
|0.7952
|0.8005
|41.78
|10601.00
|273
|2008.04.14 22:50
|buy
|137
|0.60
|0.7997
|0.7969
|0.8022
|274
|2008.04.14 23:10
|close
|137
|0.60
|0.8004
|0.7969
|0.8022
|58.48
|10659.48
|275
|2008.04.15 04:07
|buy
|138
|0.60
|0.8014
|0.7986
|0.8039
|276
|2008.04.15 05:53
|close
|138
|0.60
|0.8017
|0.7986
|0.8039
|25.07
|10684.55
|277
|2008.04.16 00:23
|buy
|139
|0.60
|0.8041
|0.8013
|0.8066
|278
|2008.04.16 00:55
|close
|139
|0.60
|0.8048
|0.8013
|0.8066
|58.48
|10743.03
|279
|2008.04.16 23:00
|buy
|140
|0.60
|0.8089
|0.8061
|0.8114
|280
|2008.04.16 23:10
|buy
|141
|0.60
|0.8084
|0.8056
|0.8109
|281
|2008.04.16 23:53
|buy
|142
|0.50
|0.8081
|0.8053
|0.8106
|282
|2008.04.17 00:29
|close
|141
|0.60
|0.8087
|0.8056
|0.8109
|15.80
|10758.83
|283
|2008.04.17 00:35
|close
|142
|0.50
|0.8090
|0.8053
|0.8106
|54.94
|10813.78
|284
|2008.04.17 00:47
|close
|140
|0.60
|0.8092
|0.8061
|0.8114
|15.79
|10829.57
|285
|2008.04.17 01:27
|sell
|143
|0.60
|0.8095
|0.8123
|0.8070
|286
|2008.04.17 01:36
|close
|143
|0.60
|0.8088
|0.8123
|0.8070
|58.50
|10888.07
|287
|2008.04.17 02:29
|buy
|144
|0.70
|0.8082
|0.8054
|0.8107
|288
|2008.04.17 05:12
|close
|144
|0.70
|0.8084
|0.8054
|0.8107
|19.49
|10907.56
|289
|2008.04.17 22:30
|sell
|145
|0.70
|0.7985
|0.8013
|0.7960
|290
|2008.04.17 22:59
|sell
|146
|0.60
|0.7989
|0.8017
|0.7964
|291
|2008.04.18 02:06
|close
|146
|0.60
|0.7989
|0.8017
|0.7964
|2.26
|10909.81
|292
|2008.04.18 02:23
|sell
|147
|0.60
|0.7990
|0.8018
|0.7965
|293
|2008.04.18 02:39
|close
|145
|0.70
|0.7989
|0.8013
|0.7960
|-36.36
|10873.45
|294
|2008.04.18 05:24
|close
|147
|0.60
|0.7990
|0.8018
|0.7965
|0.00
|10873.45
|295
|2008.04.21 00:43
|buy
|148
|0.70
|0.7908
|0.7880
|0.7933
|296
|2008.04.21 00:59
|buy
|149
|0.60
|0.7904
|0.7876
|0.7929
|297
|2008.04.21 01:24
|close
|148
|0.70
|0.7910
|0.7880
|0.7933
|19.49
|10892.94
|298
|2008.04.21 01:41
|close
|149
|0.60
|0.7911
|0.7876
|0.7929
|58.47
|10951.41
|299
|2008.04.21 02:50
|sell
|150
|0.70
|0.7916
|0.7944
|0.7891
|300
|2008.04.21 02:52
|sell
|151
|0.60
|0.7919
|0.7947
|0.7894
|301
|2008.04.21 02:56
|close
|150
|0.70
|0.7914
|0.7944
|0.7891
|19.49
|10970.90
|302
|2008.04.21 03:05
|close
|151
|0.60
|0.7912
|0.7947
|0.7894
|58.48
|11029.38
|303
|2008.04.21 03:44
|buy
|152
|0.70
|0.7906
|0.7878
|0.7931
|304
|2008.04.21 03:51
|buy
|153
|0.60
|0.7902
|0.7874
|0.7927
|305
|2008.04.21 04:59
|close
|153
|0.60
|0.7905
|0.7874
|0.7927
|25.05
|11054.43
|306
|2008.04.21 05:21
|close
|152
|0.70
|0.7909
|0.7878
|0.7931
|29.23
|11083.66
|307
|2008.04.22 00:52
|buy
|154
|0.70
|0.8032
|0.8004
|0.8057
|308
|2008.04.22 02:25
|buy
|155
|0.60
|0.8026
|0.7998
|0.8051
|309
|2008.04.22 02:55
|buy
|156
|0.60
|0.8022
|0.7994
|0.8047
|310
|2008.04.22 03:27
|close
|156
|0.60
|0.8028
|0.7994
|0.8047
|50.12
|11133.78
|311
|2008.04.22 03:31
|close
|155
|0.60
|0.8029
|0.7998
|0.8051
|25.06
|11158.84
|312
|2008.04.22 03:42
|buy
|157
|0.60
|0.8025
|0.7997
|0.8050
|313
|2008.04.22 03:54
|close
|157
|0.60
|0.8032
|0.7997
|0.8050
|58.46
|11217.30
|314
|2008.04.22 03:54
|close
|154
|0.70
|0.8032
|0.8004
|0.8057
|0.00
|11217.30
|315
|2008.04.22 04:05
|sell
|158
|0.70
|0.8037
|0.8065
|0.8012
|316
|2008.04.22 04:25
|sell
|159
|0.60
|0.8040
|0.8068
|0.8015
|317
|2008.04.22 05:14
|close
|158
|0.70
|0.8035
|0.8065
|0.8012
|19.49
|11236.79
|318
|2008.04.22 05:15
|close
|159
|0.60
|0.8033
|0.8068
|0.8015
|58.47
|11295.26
|319
|2008.04.22 21:02
|sell
|160
|0.70
|0.8018
|0.8046
|0.7993
|320
|2008.04.22 21:12
|sell
|161
|0.60
|0.8021
|0.8049
|0.7996
|321
|2008.04.22 21:41
|close
|160
|0.70
|0.8016
|0.8046
|0.7993
|19.49
|11314.75
|322
|2008.04.22 21:42
|close
|161
|0.60
|0.8014
|0.8049
|0.7996
|58.48
|11373.23
|323
|2008.04.22 21:45
|buy
|162
|0.70
|0.8010
|0.7982
|0.8035
|324
|2008.04.22 22:48
|close
|162
|0.70
|0.8013
|0.7982
|0.8035
|29.23
|11402.46
|325
|2008.04.23 01:01
|buy
|163
|0.70
|0.8008
|0.7980
|0.8033
|326
|2008.04.23 04:41
|close
|163
|0.70
|0.8007
|0.7980
|0.8033
|-9.75
|11392.71
|327
|2008.04.23 22:40
|buy
|164
|0.70
|0.8021
|0.7993
|0.8046
|328
|2008.04.23 23:17
|close
|164
|0.70
|0.8027
|0.7993
|0.8046
|58.46
|11451.17
|329
|2008.04.28 01:38
|sell
|165
|0.70
|0.7876
|0.7904
|0.7851
|330
|2008.04.28 02:47
|sell
|166
|0.60
|0.7879
|0.7907
|0.7854
|331
|2008.04.28 03:32
|sell
|167
|0.60
|0.7886
|0.7914
|0.7861
|332
|2008.04.28 03:50
|close
|167
|0.60
|0.7880
|0.7914
|0.7861
|50.13
|11501.30
|333
|2008.04.28 09:43
|s/l
|165
|0.70
|0.7904
|0.7904
|0.7851
|-272.93
|11228.37
|334
|2008.04.28 09:44
|s/l
|166
|0.60
|0.7907
|0.7907
|0.7854
|-233.94
|10994.43
|335
|2008.04.30 00:52
|sell
|168
|0.70
|0.7911
|0.7939
|0.7886
|336
|2008.04.30 01:54
|sell
|169
|0.60
|0.7915
|0.7943
|0.7890
|337
|2008.04.30 02:55
|close
|169
|0.60
|0.7912
|0.7943
|0.7890
|25.07
|11019.50
|338
|2008.04.30 05:01
|close
|168
|0.70
|0.7915
|0.7939
|0.7886
|-38.99
|10980.51
|339
|2008.04.30 21:00
|sell
|170
|0.70
|0.7863
|0.7891
|0.7838
|340
|2008.04.30 21:28
|close
|170
|0.70
|0.7857
|0.7891
|0.7838
|58.48
|11038.99
|341
|2008.04.30 23:00
|sell
|171
|0.70
|0.7867
|0.7895
|0.7842
|342
|2008.04.30 23:29
|close
|171
|0.70
|0.7861
|0.7895
|0.7842
|58.48
|11097.47
|343
|2008.05.01 22:59
|sell
|172
|0.70
|0.7836
|0.7864
|0.7811
|344
|2008.05.01 23:41
|close
|172
|0.70
|0.7830
|0.7864
|0.7811
|58.48
|11155.95
|345
|2008.05.02 00:33
|buy
|173
|0.70
|0.7826
|0.7798
|0.7851
|346
|2008.05.02 04:38
|close
|173
|0.70
|0.7822
|0.7798
|0.7851
|-38.98
|11116.97
|347
|2008.05.05 21:24
|buy
|174
|0.70
|0.7860
|0.7832
|0.7885
|348
|2008.05.05 21:54
|buy
|175
|0.60
|0.7855
|0.7827
|0.7880
|349
|2008.05.05 23:01
|close
|175
|0.60
|0.7858
|0.7827
|0.7880
|25.06
|11142.03
|350
|2008.05.05 23:22
|buy
|176
|0.60
|0.7856
|0.7828
|0.7881
|351
|2008.05.06 01:49
|close
|174
|0.70
|0.7856
|0.7832
|0.7885
|-42.59
|11099.45
|352
|2008.05.06 02:03
|close
|176
|0.60
|0.7859
|0.7828
|0.7881
|21.97
|11121.42
|353
|2008.05.06 03:03
|sell
|177
|0.70
|0.7862
|0.7890
|0.7837
|354
|2008.05.06 03:28
|sell
|178
|0.60
|0.7866
|0.7894
|0.7841
|355
|2008.05.06 05:51
|close
|178
|0.60
|0.7864
|0.7894
|0.7841
|16.71
|11138.13
|356
|2008.05.06 06:32
|close
|177
|0.70
|0.7863
|0.7890
|0.7837
|-9.74
|11128.39
|357
|2008.05.07 02:21
|buy
|179
|0.70
|0.7868
|0.7840
|0.7893
|358
|2008.05.07 02:35
|close
|179
|0.70
|0.7874
|0.7840
|0.7893
|58.47
|11186.86
|359
|2008.05.07 22:43
|buy
|180
|0.70
|0.7881
|0.7853
|0.7906
|360
|2008.05.07 23:17
|buy
|181
|0.60
|0.7877
|0.7849
|0.7902
|361
|2008.05.08 00:17
|close
|181
|0.60
|0.7882
|0.7849
|0.7902
|32.49
|11219.35
|362
|2008.05.08 00:25
|close
|180
|0.70
|0.7884
|0.7853
|0.7906
|18.41
|11237.76
|363
|2008.05.08 01:35
|buy
|182
|0.70
|0.7874
|0.7846
|0.7899
|364
|2008.05.08 03:52
|s/l
|182
|0.70
|0.7846
|0.7846
|0.7899
|-272.87
|10964.89
|365
|2008.05.09 03:30
|sell
|183
|0.70
|0.7883
|0.7911
|0.7858
|366
|2008.05.09 03:56
|close
|183
|0.70
|0.7877
|0.7911
|0.7858
|58.48
|11023.37
|367
|2008.05.12 00:10
|buy
|184
|0.70
|0.7923
|0.7895
|0.7948
|368
|2008.05.12 00:21
|buy
|185
|0.60
|0.7920
|0.7892
|0.7945
|369
|2008.05.12 01:09
|close
|184
|0.70
|0.7925
|0.7895
|0.7948
|19.49
|11042.86
|370
|2008.05.12 01:21
|close
|185
|0.60
|0.7923
|0.7892
|0.7945
|25.06
|11067.92
|371
|2008.05.12 02:29
|sell
|186
|0.70
|0.7930
|0.7958
|0.7905
|372
|2008.05.12 03:32
|close
|186
|0.70
|0.7927
|0.7958
|0.7905
|29.24
|11097.16
|373
|2008.05.12 03:34
|buy
|187
|0.70
|0.7919
|0.7891
|0.7944
|374
|2008.05.12 08:00
|close
|187
|0.70
|0.7917
|0.7891
|0.7944
|-19.49
|11077.67
|375
|2008.05.13 01:02
|sell
|188
|0.70
|0.7949
|0.7977
|0.7924
|376
|2008.05.13 02:52
|close
|188
|0.70
|0.7946
|0.7977
|0.7924
|29.24
|11106.91
|377
|2008.05.14 03:31
|buy
|189
|0.70
|0.7947
|0.7919
|0.7972
|378
|2008.05.14 04:57
|close
|189
|0.70
|0.7950
|0.7919
|0.7972
|29.24
|11136.15
|379
|2008.05.15 04:27
|sell
|190
|0.70
|0.7955
|0.7983
|0.7930
|380
|2008.05.15 05:20
|close
|190
|0.70
|0.7949
|0.7983
|0.7930
|58.48
|11194.63
|381
|2008.05.15 22:37
|buy
|191
|0.70
|0.7937
|0.7909
|0.7962
|382
|2008.05.16 01:48
|close
|191
|0.70
|0.7937
|0.7909
|0.7962
|-3.61
|11191.02
|383
|2008.05.16 01:53
|sell
|192
|0.70
|0.7940
|0.7968
|0.7915
|384
|2008.05.16 05:15
|close
|192
|0.70
|0.7941
|0.7968
|0.7915
|-9.75
|11181.27
|385
|2008.05.20 00:02
|sell
|193
|0.70
|0.7966
|0.7994
|0.7941
|386
|2008.05.20 02:18
|close
|193
|0.70
|0.7963
|0.7994
|0.7941
|29.24
|11210.51
|387
|2008.05.20 02:23
|buy
|194
|0.70
|0.7960
|0.7932
|0.7985
|388
|2008.05.20 07:05
|close
|194
|0.70
|0.7956
|0.7932
|0.7985
|-38.98
|11171.53
|389
|2008.05.20 21:00
|sell
|195
|0.70
|0.7963
|0.7991
|0.7938
|390
|2008.05.20 22:01
|close
|195
|0.70
|0.7959
|0.7991
|0.7938
|38.99
|11210.52
|391
|2008.05.20 22:40
|buy
|196
|0.70
|0.7952
|0.7924
|0.7977
|392
|2008.05.20 23:52
|close
|196
|0.70
|0.7957
|0.7924
|0.7977
|48.73
|11259.25
|393
|2008.05.21 03:15
|sell
|197
|0.70
|0.7963
|0.7991
|0.7938
|394
|2008.05.21 05:01
|close
|197
|0.70
|0.7960
|0.7991
|0.7938
|29.24
|11288.49
|395
|2008.05.21 23:00
|buy
|198
|0.70
|0.8005
|0.7977
|0.8030
|396
|2008.05.21 23:33
|close
|198
|0.70
|0.8011
|0.7977
|0.8030
|58.47
|11346.96
|397
|2008.05.22 22:07
|sell
|199
|0.70
|0.7941
|0.7969
|0.7916
|398
|2008.05.23 02:21
|close
|199
|0.70
|0.7945
|0.7969
|0.7916
|-36.35
|11310.62
|399
|2008.05.26 03:59
|buy
|200
|0.70
|0.7957
|0.7929
|0.7982
|400
|2008.05.26 07:45
|close
|200
|0.70
|0.7956
|0.7929
|0.7982
|-9.75
|11300.87
|401
|2008.05.27 02:34
|sell
|201
|0.70
|0.7966
|0.7994
|0.7941
|402
|2008.05.27 05:25
|close
|201
|0.70
|0.7966
|0.7994
|0.7941
|0.00
|11300.87
|403
|2008.05.28 03:51
|sell
|202
|0.70
|0.7946
|0.7974
|0.7921
|404
|2008.05.28 06:28
|close
|202
|0.70
|0.7944
|0.7974
|0.7921
|19.49
|11320.36
|405
|2008.05.28 21:17
|sell
|203
|0.70
|0.7899
|0.7927
|0.7874
|406
|2008.05.28 21:38
|sell
|204
|0.60
|0.7903
|0.7931
|0.7878
|407
|2008.05.28 22:41
|close
|204
|0.60
|0.7900
|0.7931
|0.7878
|25.06
|11345.42
|408
|2008.05.28 22:59
|close
|203
|0.70
|0.7896
|0.7927
|0.7874
|29.23
|11374.65
|409
|2008.05.30 01:52
|sell
|205
|0.70
|0.7858
|0.7886
|0.7833
|410
|2008.05.30 02:54
|close
|205
|0.70
|0.7855
|0.7886
|0.7833
|29.23
|11403.88
|411
|2008.06.02 21:15
|buy
|206
|0.70
|0.7905
|0.7877
|0.7930
|412
|2008.06.02 22:12
|buy
|207
|0.60
|0.7901
|0.7873
|0.7926
|413
|2008.06.02 23:48
|close
|207
|0.60
|0.7904
|0.7873
|0.7926
|25.06
|11428.94
|414
|2008.06.03 00:08
|close
|206
|0.70
|0.7905
|0.7877
|0.7930
|-3.61
|11425.33
|415
|2008.06.03 00:17
|sell
|208
|0.70
|0.7908
|0.7936
|0.7883
|416
|2008.06.03 03:45
|close
|208
|0.70
|0.7909
|0.7936
|0.7883
|-9.75
|11415.58
|417
|2008.06.04 21:00
|buy
|209
|0.70
|0.7899
|0.7871
|0.7924
|418
|2008.06.04 21:25
|buy
|210
|0.60
|0.7895
|0.7867
|0.7920
|419
|2008.06.05 00:16
|close
|210
|0.60
|0.7895
|0.7867
|0.7920
|-9.27
|11406.31
|420
|2008.06.05 00:55
|close
|209
|0.70
|0.7898
|0.7871
|0.7924
|-20.57
|11385.74
|421
|2008.06.05 01:04
|sell
|211
|0.70
|0.7901
|0.7929
|0.7876
|422
|2008.06.05 02:53
|close
|211
|0.70
|0.7898
|0.7929
|0.7876
|29.24
|11414.98
|423
|2008.06.05 03:27
|buy
|212
|0.70
|0.7893
|0.7865
|0.7918
|424
|2008.06.05 06:28
|close
|212
|0.70
|0.7893
|0.7865
|0.7918
|0.00
|11414.98
|425
|2008.06.10 02:00
|sell
|213
|0.70
|0.7930
|0.7958
|0.7905
|426
|2008.06.10 02:18
|close
|213
|0.70
|0.7924
|0.7958
|0.7905
|58.48
|11473.46
|427
|2008.06.11 03:16
|sell
|214
|0.70
|0.7922
|0.7950
|0.7897
|428
|2008.06.11 03:33
|sell
|215
|0.60
|0.7926
|0.7954
|0.7901
|429
|2008.06.11 04:37
|close
|215
|0.60
|0.7923
|0.7954
|0.7901
|25.06
|11498.52
|430
|2008.06.11 05:20
|close
|214
|0.70
|0.7919
|0.7950
|0.7897
|29.24
|11527.76
|431
|2008.06.11 22:48
|buy
|216
|0.70
|0.7922
|0.7894
|0.7947
|432
|2008.06.11 22:49
|buy
|217
|0.60
|0.7919
|0.7891
|0.7944
|433
|2008.06.11 23:14
|close
|216
|0.70
|0.7924
|0.7894
|0.7947
|19.49
|11547.25
|434
|2008.06.11 23:51
|close
|217
|0.60
|0.7923
|0.7891
|0.7944
|33.41
|11580.66
|435
|2008.06.12 03:16
|buy
|218
|0.70
|0.7919
|0.7891
|0.7944
|436
|2008.06.12 08:30
|s/l
|218
|0.70
|0.7891
|0.7891
|0.7944
|-272.85
|11307.81
|437
|2008.06.12 22:31
|sell
|219
|0.70
|0.7927
|0.7955
|0.7902
|438
|2008.06.12 22:38
|sell
|220
|0.60
|0.7930
|0.7958
|0.7905
|439
|2008.06.13 02:22
|close
|220
|0.60
|0.7931
|0.7958
|0.7905
|-6.10
|11301.71
|440
|2008.06.13 02:31
|close
|219
|0.70
|0.7930
|0.7955
|0.7902
|-26.61
|11275.10
|441
|2008.06.13 02:31
|buy
|221
|0.70
|0.7930
|0.7902
|0.7955
|442
|2008.06.13 03:33
|close
|221
|0.70
|0.7933
|0.7902
|0.7955
|29.24
|11304.34
|443
|2008.06.17 03:14
|sell
|222
|0.70
|0.7886
|0.7914
|0.7861
|444
|2008.06.17 03:17
|sell
|223
|0.60
|0.7889
|0.7917
|0.7864
|445
|2008.06.17 07:58
|close
|223
|0.60
|0.7893
|0.7917
|0.7864
|-33.42
|11270.92
|446
|2008.06.17 08:28
|close
|222
|0.70
|0.7890
|0.7914
|0.7861
|-38.99
|11231.93
|447
|2008.06.19 22:01
|sell
|224
|0.70
|0.7860
|0.7888
|0.7835
|448
|2008.06.20 01:29
|close
|224
|0.70
|0.7860
|0.7888
|0.7835
|2.63
|11234.56
|449
|2008.06.20 03:28
|sell
|225
|0.70
|0.7867
|0.7895
|0.7842
|450
|2008.06.20 06:20
|close
|225
|0.70
|0.7867
|0.7895
|0.7842
|0.00
|11234.56
|451
|2008.06.23 01:58
|buy
|226
|0.70
|0.7900
|0.7872
|0.7925
|452
|2008.06.23 02:04
|close
|226
|0.70
|0.7906
|0.7872
|0.7925
|58.46
|11293.02
|453
|2008.06.26 04:56
|sell
|227
|0.70
|0.7946
|0.7974
|0.7921
|454
|2008.06.26 06:04
|close
|227
|0.70
|0.7943
|0.7974
|0.7921
|29.24
|11322.26
|455
|2008.06.30 01:16
|sell
|228
|0.70
|0.7920
|0.7948
|0.7895
|456
|2008.06.30 02:53
|close
|228
|0.70
|0.7917
|0.7948
|0.7895
|29.24
|11351.50
|457
|2008.07.01 21:57
|buy
|229
|0.70
|0.7915
|0.7887
|0.7940
|458
|2008.07.01 23:05
|close
|229
|0.70
|0.7918
|0.7887
|0.7940
|29.23
|11380.73
|459
|2008.07.04 04:17
|sell
|230
|0.70
|0.7920
|0.7948
|0.7895
|460
|2008.07.04 09:06
|close
|230
|0.70
|0.7924
|0.7948
|0.7895
|-38.99
|11341.74
|461
|2008.07.07 02:12
|buy
|231
|0.70
|0.7914
|0.7886
|0.7939
|462
|2008.07.07 02:27
|buy
|232
|0.60
|0.7911
|0.7883
|0.7936
|463
|2008.07.07 04:52
|close
|232
|0.60
|0.7913
|0.7883
|0.7936
|16.71
|11358.45
|464
|2008.07.07 06:12
|close
|231
|0.70
|0.7912
|0.7886
|0.7939
|-19.49
|11338.96
|465
|2008.07.08 04:05
|buy
|233
|0.70
|0.7951
|0.7923
|0.7976
|466
|2008.07.08 05:07
|close
|233
|0.70
|0.7955
|0.7923
|0.7976
|38.98
|11377.94
|467
|2008.07.08 21:07
|buy
|234
|0.70
|0.7950
|0.7922
|0.7975
|468
|2008.07.08 22:39
|close
|234
|0.70
|0.7953
|0.7922
|0.7975
|29.23
|11407.17
|469
|2008.07.09 01:01
|sell
|235
|0.70
|0.7961
|0.7989
|0.7936
|470
|2008.07.09 01:11
|close
|235
|0.70
|0.7955
|0.7989
|0.7936
|58.47
|11465.64
|471
|2008.07.15 03:16
|sell
|236
|0.70
|0.7973
|0.8001
|0.7948
|472
|2008.07.15 07:47
|close
|236
|0.70
|0.7976
|0.8001
|0.7948
|-29.23
|11436.41
|473
|2008.07.15 23:37
|sell
|237
|0.70
|0.7939
|0.7967
|0.7914
|474
|2008.07.16 00:08
|close
|237
|0.70
|0.7933
|0.7967
|0.7914
|61.11
|11497.52
|475
|2008.07.16 00:15
|buy
|238
|0.70
|0.7930
|0.7902
|0.7955
|476
|2008.07.16 00:54
|close
|238
|0.70
|0.7936
|0.7902
|0.7955
|58.46
|11555.98
|477
|2008.07.21 01:29
|sell
|239
|0.70
|0.7944
|0.7972
|0.7919
|478
|2008.07.21 09:41
|s/l
|239
|0.70
|0.7972
|0.7972
|0.7919
|-272.89
|11283.09
|479
|2008.07.21 21:14
|sell
|240
|0.70
|0.7955
|0.7983
|0.7930
|480
|2008.07.21 22:19
|close
|240
|0.70
|0.7952
|0.7983
|0.7930
|29.24
|11312.33
|481
|2008.07.22 03:00
|sell
|241
|0.70
|0.7958
|0.7986
|0.7933
|482
|2008.07.22 04:05
|close
|241
|0.70
|0.7955
|0.7986
|0.7933
|29.23
|11341.56
|483
|2008.07.24 21:57
|sell
|242
|0.70
|0.7895
|0.7923
|0.7870
|484
|2008.07.24 23:04
|close
|242
|0.70
|0.7892
|0.7923
|0.7870
|29.24
|11370.80
|485
|2008.07.25 03:15
|buy
|243
|0.70
|0.7890
|0.7862
|0.7915
|486
|2008.07.25 04:17
|close
|243
|0.70
|0.7893
|0.7862
|0.7915
|29.23
|11400.03
|487
|2008.07.25 04:38
|sell
|244
|0.70
|0.7901
|0.7929
|0.7876
|488
|2008.07.25 05:38
|close
|244
|0.70
|0.7898
|0.7929
|0.7876
|29.24
|11429.27
|489
|2008.07.28 00:50
|sell
|245
|0.70
|0.7892
|0.7920
|0.7867
|490
|2008.07.28 03:40
|close
|245
|0.70
|0.7892
|0.7920
|0.7867
|0.00
|11429.27
|491
|2008.07.28 03:44
|buy
|246
|0.70
|0.7890
|0.7862
|0.7915
|492
|2008.07.28 04:46
|close
|246
|0.70
|0.7893
|0.7862
|0.7915
|29.23
|11458.50
|493
|2008.07.29 21:04
|sell
|247
|0.70
|0.7876
|0.7904
|0.7851
|494
|2008.07.29 23:44
|close
|247
|0.70
|0.7874
|0.7904
|0.7851
|19.49
|11477.99
|495
|2008.07.30 02:54
|buy
|248
|0.70
|0.7868
|0.7840
|0.7893
|496
|2008.07.30 04:19
|close
|248
|0.70
|0.7871
|0.7840
|0.7893
|29.23
|11507.22
|497
|2008.08.04 00:54
|sell
|249
|0.70
|0.7889
|0.7917
|0.7864
|498
|2008.08.04 01:55
|close
|249
|0.70
|0.7884
|0.7917
|0.7864
|48.73
|11555.95
|499
|2008.08.06 00:52
|sell
|250
|0.70
|0.7914
|0.7942
|0.7889
|500
|2008.08.06 01:54
|close
|250
|0.70
|0.7911
|0.7942
|0.7889
|29.24
|11585.19
|501
|2008.08.07 04:15
|sell
|251
|0.70
|0.7923
|0.7951
|0.7898
|502
|2008.08.07 07:23
|close
|251
|0.70
|0.7923
|0.7951
|0.7898
|0.00
|11585.19
|503
|2008.08.12 03:40
|sell
|252
|0.70
|0.7808
|0.7836
|0.7783
|504
|2008.08.12 03:59
|close
|252
|0.70
|0.7802
|0.7836
|0.7783
|58.48
|11643.67
|505
|2008.08.13 01:21
|buy
|253
|0.70
|0.7863
|0.7835
|0.7888
|506
|2008.08.13 01:26
|buy
|254
|0.60
|0.7859
|0.7831
|0.7884
|507
|2008.08.13 02:42
|close
|254
|0.60
|0.7862
|0.7831
|0.7884
|25.05
|11668.72
|508
|2008.08.13 02:56
|close
|253
|0.70
|0.7866
|0.7835
|0.7888
|29.23
|11697.95
|509
|2008.08.13 04:04
|sell
|255
|0.70
|0.7868
|0.7896
|0.7843
|510
|2008.08.13 04:21
|sell
|256
|0.60
|0.7872
|0.7900
|0.7847
|511
|2008.08.13 05:51
|close
|256
|0.60
|0.7869
|0.7900
|0.7847
|25.06
|11723.01
|512
|2008.08.13 06:00
|close
|255
|0.70
|0.7865
|0.7896
|0.7843
|29.23
|11752.24
|513
|2008.08.14 23:36
|buy
|257
|0.70
|0.7921
|0.7893
|0.7946
|514
|2008.08.15 00:36
|close
|257
|0.70
|0.7924
|0.7893
|0.7946
|25.63
|11777.88
|515
|2008.08.15 00:57
|buy
|258
|0.70
|0.7918
|0.7890
|0.7943
|516
|2008.08.15 02:03
|close
|258
|0.70
|0.7921
|0.7890
|0.7943
|29.23
|11807.11
|517
|2008.08.15 03:53
|sell
|259
|0.70
|0.7924
|0.7952
|0.7899
|518
|2008.08.15 06:11
|close
|259
|0.70
|0.7921
|0.7952
|0.7899
|29.24
|11836.35
|519
|2008.08.18 02:16
|sell
|260
|0.70
|0.7884
|0.7912
|0.7859
|520
|2008.08.18 02:27
|close
|260
|0.70
|0.7877
|0.7912
|0.7859
|68.22
|11904.57
|521
|2008.08.18 02:56
|sell
|261
|0.70
|0.7884
|0.7912
|0.7859
|522
|2008.08.18 04:22
|sell
|262
|0.70
|0.7888
|0.7916
|0.7863
|523
|2008.08.18 04:35
|close
|262
|0.70
|0.7879
|0.7916
|0.7863
|87.72
|11992.29
|524
|2008.08.18 04:35
|close
|261
|0.70
|0.7879
|0.7912
|0.7859
|48.73
|12041.02
|525
|2008.08.18 04:48
|sell
|263
|0.70
|0.7889
|0.7917
|0.7864
|526
|2008.08.18 07:20
|close
|263
|0.70
|0.7887
|0.7917
|0.7864
|19.49
|12060.51
|527
|2008.08.18 23:44
|buy
|264
|0.70
|0.7878
|0.7850
|0.7903
|528
|2008.08.19 00:48
|close
|264
|0.70
|0.7881
|0.7850
|0.7903
|25.62
|12086.13
|529
|2008.08.19 21:37
|sell
|265
|0.70
|0.7919
|0.7947
|0.7894
|530
|2008.08.19 22:38
|close
|265
|0.70
|0.7916
|0.7947
|0.7894
|29.24
|12115.37
|531
|2008.08.20 01:09
|buy
|266
|0.70
|0.7913
|0.7885
|0.7938
|532
|2008.08.20 01:46
|close
|266
|0.70
|0.7920
|0.7885
|0.7938
|68.21
|12183.58
|533
|2008.08.20 21:01
|sell
|267
|0.70
|0.7919
|0.7947
|0.7894
|534
|2008.08.20 22:20
|sell
|268
|0.70
|0.7923
|0.7951
|0.7898
|535
|2008.08.20 23:26
|close
|268
|0.70
|0.7919
|0.7951
|0.7898
|38.98
|12222.56
|536
|2008.08.21 00:15
|close
|267
|0.70
|0.7919
|0.7947
|0.7894
|7.89
|12230.45
|537
|2008.08.21 22:07
|sell
|269
|0.70
|0.7937
|0.7965
|0.7912
|538
|2008.08.21 23:08
|close
|269
|0.70
|0.7934
|0.7965
|0.7912
|29.24
|12259.69
|539
|2008.08.22 00:50
|sell
|270
|0.70
|0.7939
|0.7967
|0.7914
|540
|2008.08.22 01:53
|close
|270
|0.70
|0.7936
|0.7967
|0.7914
|29.24
|12288.93
|541
|2008.08.27 02:25
|sell
|271
|0.70
|0.7973
|0.8001
|0.7948
|542
|2008.08.27 03:02
|sell
|272
|0.70
|0.7977
|0.8005
|0.7952
|543
|2008.08.27 03:19
|close
|271
|0.70
|0.7972
|0.8001
|0.7948
|9.75
|12298.68
|544
|2008.08.27 03:29
|close
|272
|0.70
|0.7970
|0.8005
|0.7952
|68.22
|12366.90
|545
|2008.08.28 02:08
|sell
|273
|0.70
|0.8030
|0.8058
|0.8005
|546
|2008.08.28 03:55
|s/l
|273
|0.70
|0.8058
|0.8058
|0.8005
|-272.89
|12094.01
|547
|2008.08.28 21:10
|buy
|274
|0.70
|0.8039
|0.8011
|0.8064
|548
|2008.08.28 21:22
|buy
|275
|0.70
|0.8035
|0.8007
|0.8060
|549
|2008.08.28 22:51
|close
|275
|0.70
|0.8039
|0.8007
|0.8060
|38.98
|12132.99
|550
|2008.08.28 23:01
|close
|274
|0.70
|0.8044
|0.8011
|0.8064
|48.72
|12181.71
|551
|2008.08.29 02:55
|buy
|276
|0.70
|0.8035
|0.8007
|0.8060
|552
|2008.08.29 03:31
|close
|276
|0.70
|0.8042
|0.8007
|0.8060
|68.21
|12249.92
|553
|2008.08.29 03:40
|sell
|277
|0.70
|0.8046
|0.8074
|0.8021
|554
|2008.08.29 04:02
|sell
|278
|0.70
|0.8050
|0.8078
|0.8025
|555
|2008.08.29 05:52
|close
|278
|0.70
|0.8047
|0.8078
|0.8025
|29.24
|12279.16
|556
|2008.08.29 07:02
|close
|277
|0.70
|0.8047
|0.8074
|0.8021
|-9.75
|12269.41
|557
|2008.09.01 03:16
|sell
|279
|0.70
|0.8116
|0.8144
|0.8091
|558
|2008.09.01 03:32
|close
|279
|0.70
|0.8109
|0.8144
|0.8091
|68.23
|12337.64
|559
|2008.09.01 22:41
|sell
|280
|0.70
|0.8113
|0.8141
|0.8088
|560
|2008.09.01 23:59
|close
|280
|0.70
|0.8110
|0.8141
|0.8088
|29.24
|12366.88
|561
|2008.09.02 00:16
|sell
|281
|0.70
|0.8118
|0.8146
|0.8093
|562
|2008.09.02 00:28
|s/l
|281
|0.70
|0.8146
|0.8146
|0.8093
|-272.89
|12093.99
|563
|2008.09.02 04:45
|sell
|282
|0.70
|0.8144
|0.8172
|0.8119
|564
|2008.09.02 06:20
|close
|282
|0.70
|0.8141
|0.8172
|0.8119
|29.24
|12123.23
|565
|2008.09.03 02:07
|buy
|283
|0.70
|0.8139
|0.8111
|0.8164
|566
|2008.09.03 03:07
|close
|283
|0.70
|0.8142
|0.8111
|0.8164
|29.23
|12152.46
|567
|2008.09.03 22:18
|buy
|284
|0.70
|0.8158
|0.8130
|0.8183
|568
|2008.09.03 23:21
|close
|284
|0.70
|0.8161
|0.8130
|0.8183
|29.23
|12181.69
|569
|2008.09.04 01:03
|sell
|285
|0.70
|0.8171
|0.8199
|0.8146
|570
|2008.09.04 03:08
|close
|285
|0.70
|0.8168
|0.8199
|0.8146
|29.24
|12210.93
|571
|2008.09.04 03:08
|buy
|286
|0.70
|0.8168
|0.8140
|0.8193
|572
|2008.09.04 04:08
|close
|286
|0.70
|0.8173
|0.8140
|0.8193
|48.72
|12259.65
|573
|2008.09.04 23:35
|sell
|287
|0.70
|0.8106
|0.8134
|0.8081
|574
|2008.09.04 23:45
|close
|287
|0.70
|0.8099
|0.8134
|0.8081
|68.23
|12327.88
|575
|2008.09.05 00:51
|sell
|288
|0.70
|0.8103
|0.8131
|0.8078
|576
|2008.09.05 00:58
|close
|288
|0.70
|0.8096
|0.8131
|0.8078
|68.22
|12396.10
|577
|2008.09.05 01:10
|sell
|289
|0.70
|0.8103
|0.8131
|0.8078
|578
|2008.09.05 01:35
|sell
|290
|0.70
|0.8108
|0.8136
|0.8083
|579
|2008.09.05 01:46
|sell
|291
|0.60
|0.8111
|0.8139
|0.8086
|580
|2008.09.05 01:48
|close
|289
|0.70
|0.8105
|0.8131
|0.8078
|-19.49
|12376.61
|581
|2008.09.05 01:48
|close
|291
|0.60
|0.8105
|0.8139
|0.8086
|50.12
|12426.73
|582
|2008.09.05 01:53
|sell
|292
|0.70
|0.8111
|0.8139
|0.8086
|583
|2008.09.05 01:57
|close
|290
|0.70
|0.8106
|0.8136
|0.8083
|19.49
|12446.22
|584
|2008.09.05 01:57
|close
|292
|0.70
|0.8104
|0.8139
|0.8086
|68.23
|12514.45
|585
|2008.09.05 02:05
|sell
|293
|0.80
|0.8107
|0.8135
|0.8082
|586
|2008.09.05 02:11
|sell
|294
|0.70
|0.8110
|0.8138
|0.8085
|587
|2008.09.05 02:38
|sell
|295
|0.60
|0.8114
|0.8142
|0.8089
|588
|2008.09.05 03:50
|s/l
|293
|0.80
|0.8135
|0.8135
|0.8082
|-311.83
|12202.62
|589
|2008.09.05 03:50
|s/l
|294
|0.70
|0.8138
|0.8138
|0.8085
|-272.85
|11929.77
|590
|2008.09.05 03:50
|s/l
|295
|0.60
|0.8142
|0.8142
|0.8089
|-233.87
|11695.90
|591
|2008.09.08 02:19
|sell
|296
|0.70
|0.8057
|0.8085
|0.8032
|592
|2008.09.08 02:33
|close
|296
|0.70
|0.8050
|0.8085
|0.8032
|68.22
|11764.12
|593
|2008.09.08 02:55
|buy
|297
|0.70
|0.8045
|0.8017
|0.8070
|594
|2008.09.08 03:08
|buy
|298
|0.60
|0.8042
|0.8014
|0.8067
|595
|2008.09.08 03:42
|close
|297
|0.70
|0.8048
|0.8017
|0.8070
|29.23
|11793.35
|596
|2008.09.08 04:06
|close
|298
|0.60
|0.8051
|0.8014
|0.8067
|75.17
|11868.52
|597
|2008.09.08 04:11
|buy
|299
|0.70
|0.8039
|0.8011
|0.8064
|598
|2008.09.08 04:20
|close
|299
|0.70
|0.8046
|0.8011
|0.8064
|68.20
|11936.72
|599
|2008.09.08 04:25
|buy
|300
|0.70
|0.8039
|0.8011
|0.8064
|600
|2008.09.08 04:45
|buy
|301
|0.70
|0.8035
|0.8007
|0.8060
|601
|2008.09.08 05:42
|close
|300
|0.70
|0.8040
|0.8011
|0.8064
|9.74
|11946.46
|602
|2008.09.08 05:45
|close
|301
|0.70
|0.8038
|0.8007
|0.8060
|29.23
|11975.69
|603
|2008.09.08 21:32
|sell
|302
|0.70
|0.8048
|0.8076
|0.8023
|604
|2008.09.08 22:03
|close
|302
|0.70
|0.8041
|0.8076
|0.8023
|68.22
|12043.91
|605
|2008.09.08 22:13
|buy
|303
|0.70
|0.8037
|0.8009
|0.8062
|606
|2008.09.08 23:10
|close
|303
|0.70
|0.8044
|0.8009
|0.8062
|68.21
|12112.12
|607
|2008.09.08 23:11
|sell
|304
|0.70
|0.8049
|0.8077
|0.8024
|608
|2008.09.08 23:15
|close
|304
|0.70
|0.8042
|0.8077
|0.8024
|68.22
|12180.34
|609
|2008.09.08 23:27
|buy
|305
|0.70
|0.8035
|0.8007
|0.8060
|610
|2008.09.09 00:06
|close
|305
|0.70
|0.8043
|0.8007
|0.8060
|74.34
|12254.69
|611
|2008.09.09 00:07
|sell
|306
|0.70
|0.8047
|0.8075
|0.8022
|612
|2008.09.09 00:18
|close
|306
|0.70
|0.8040
|0.8075
|0.8022
|68.23
|12322.92
|613
|2008.09.09 01:00
|buy
|307
|0.70
|0.8033
|0.8005
|0.8058
|614
|2008.09.09 01:24
|buy
|308
|0.70
|0.8030
|0.8002
|0.8055
|615
|2008.09.09 01:33
|close
|307
|0.70
|0.8035
|0.8005
|0.8058
|19.49
|12342.41
|616
|2008.09.09 02:00
|close
|308
|0.70
|0.8037
|0.8002
|0.8055
|68.21
|12410.62
|617
|2008.09.09 02:57
|buy
|309
|0.70
|0.8030
|0.8002
|0.8055
|618
|2008.09.09 04:58
|buy
|310
|0.70
|0.8025
|0.7997
|0.8050
|619
|2008.09.09 06:05
|close
|310
|0.70
|0.8029
|0.7997
|0.8050
|38.98
|12449.60
|620
|2008.09.09 06:21
|close
|309
|0.70
|0.8029
|0.8002
|0.8055
|-9.74
|12439.86
|621
|2008.09.09 21:08
|buy
|311
|0.70
|0.8029
|0.8001
|0.8054
|622
|2008.09.09 21:27
|buy
|312
|0.70
|0.8025
|0.7997
|0.8050
|623
|2008.09.09 22:34
|buy
|313
|0.60
|0.8022
|0.7994
|0.8047
|624
|2008.09.09 22:41
|close
|311
|0.70
|0.8028
|0.8001
|0.8054
|-9.75
|12430.11
|625
|2008.09.09 22:41
|close
|313
|0.60
|0.8028
|0.7994
|0.8047
|50.12
|12480.23
|626
|2008.09.09 22:41
|close
|312
|0.70
|0.8028
|0.7997
|0.8050
|29.23
|12509.46
|627
|2008.09.09 23:31
|buy
|314
|0.80
|0.8020
|0.7992
|0.8045
|628
|2008.09.10 00:12
|close
|314
|0.80
|0.8026
|0.7992
|0.8045
|62.70
|12572.16
|629
|2008.09.10 00:15
|sell
|315
|0.80
|0.8031
|0.8059
|0.8006
|630
|2008.09.10 00:20
|sell
|316
|0.70
|0.8035
|0.8063
|0.8010
|631
|2008.09.10 00:43
|close
|315
|0.80
|0.8030
|0.8059
|0.8006
|11.14
|12583.30
|632
|2008.09.10 00:43
|close
|316
|0.70
|0.8028
|0.8063
|0.8010
|68.22
|12651.52
|633
|2008.09.10 00:56
|sell
|317
|0.80
|0.8034
|0.8062
|0.8009
|634
|2008.09.10 00:59
|close
|317
|0.80
|0.8028
|0.8062
|0.8009
|66.83
|12718.35
|635
|2008.09.10 04:11
|sell
|318
|0.80
|0.8029
|0.8057
|0.8004
|636
|2008.09.10 04:37
|close
|318
|0.80
|0.8023
|0.8057
|0.8004
|66.83
|12785.18
|637
|2008.09.10 21:22
|sell
|319
|0.80
|0.7999
|0.8027
|0.7974
|638
|2008.09.10 21:44
|close
|319
|0.80
|0.7993
|0.8027
|0.7974
|66.83
|12852.01
|639
|2008.09.10 22:02
|buy
|320
|0.80
|0.7987
|0.7959
|0.8012
|640
|2008.09.10 22:14
|close
|320
|0.80
|0.7993
|0.7959
|0.8012
|66.82
|12918.83
|641
|2008.09.10 22:34
|buy
|321
|0.80
|0.7988
|0.7960
|0.8013
|642
|2008.09.10 23:34
|close
|321
|0.80
|0.7991
|0.7960
|0.8013
|33.41
|12952.24
|643
|2008.09.10 23:35
|sell
|322
|0.80
|0.7994
|0.8022
|0.7969
|644
|2008.09.10 23:45
|close
|322
|0.80
|0.7988
|0.8022
|0.7969
|66.83
|13019.07
|645
|2008.09.11 01:00
|buy
|323
|0.80
|0.7979
|0.7951
|0.8004
|646
|2008.09.11 03:30
|close
|323
|0.80
|0.7981
|0.7951
|0.8004
|22.28
|13041.35
|647
|2008.09.11 21:09
|sell
|324
|0.80
|0.7966
|0.7994
|0.7941
|648
|2008.09.11 21:23
|close
|324
|0.80
|0.7960
|0.7994
|0.7941
|66.83
|13108.18
|649
|2008.09.11 23:01
|sell
|325
|0.80
|0.7970
|0.7998
|0.7945
|650
|2008.09.12 02:05
|close
|325
|0.80
|0.7970
|0.7998
|0.7945
|3.01
|13111.18
|651
|2008.09.12 03:00
|buy
|326
|0.80
|0.7968
|0.7940
|0.7993
|652
|2008.09.12 03:10
|buy
|327
|0.70
|0.7964
|0.7936
|0.7989
|653
|2008.09.12 03:20
|close
|326
|0.80
|0.7970
|0.7940
|0.7993
|22.27
|13133.45
|654
|2008.09.12 03:21
|close
|327
|0.70
|0.7971
|0.7936
|0.7989
|68.20
|13201.65
|655
|2008.09.12 03:35
|buy
|328
|0.80
|0.7964
|0.7936
|0.7989
|656
|2008.09.12 04:03
|close
|328
|0.80
|0.7970
|0.7936
|0.7989
|66.82
|13268.47
|657
|2008.09.15 01:48
|sell
|329
|0.80
|0.7961
|0.7989
|0.7936
|658
|2008.09.15 01:49
|sell
|330
|0.70
|0.7965
|0.7993
|0.7940
|659
|2008.09.15 02:14
|close
|329
|0.80
|0.7959
|0.7989
|0.7936
|22.27
|13290.74
|660
|2008.09.15 02:22
|sell
|331
|0.70
|0.7969
|0.7997
|0.7944
|661
|2008.09.15 02:26
|close
|330
|0.70
|0.7963
|0.7993
|0.7940
|19.50
|13310.24
|662
|2008.09.15 02:27
|close
|331
|0.70
|0.7962
|0.7997
|0.7944
|68.22
|13378.46
|663
|2008.09.15 04:13
|sell
|332
|0.80
|0.7965
|0.7993
|0.7940
|664
|2008.09.15 04:19
|sell
|333
|0.70
|0.7969
|0.7997
|0.7944
|665
|2008.09.15 05:00
|close
|333
|0.70
|0.7962
|0.7997
|0.7944
|68.22
|13446.68
|666
|2008.09.15 05:23
|s/l
|332
|0.80
|0.7993
|0.7993
|0.7940
|-311.87
|13134.81
|667
|2008.09.15 21:24
|sell
|334
|0.80
|0.7939
|0.7967
|0.7914
|668
|2008.09.15 21:59
|sell
|335
|0.70
|0.7945
|0.7973
|0.7920
|669
|2008.09.15 22:01
|close
|335
|0.70
|0.7938
|0.7973
|0.7920
|68.22
|13203.03
|670
|2008.09.15 22:15
|close
|334
|0.80
|0.7933
|0.7967
|0.7914
|66.83
|13269.86
|671
|2008.09.15 22:36
|buy
|336
|0.80
|0.7930
|0.7902
|0.7955
|672
|2008.09.15 22:50
|buy
|337
|0.70
|0.7926
|0.7898
|0.7951
|673
|2008.09.15 23:02
|buy
|338
|0.70
|0.7922
|0.7894
|0.7947
|674
|2008.09.15 23:30
|close
|338
|0.70
|0.7928
|0.7894
|0.7947
|58.46
|13328.32
|675
|2008.09.15 23:50
|close
|337
|0.70
|0.7929
|0.7898
|0.7951
|29.24
|13357.56
|676
|2008.09.15 23:57
|close
|336
|0.80
|0.7933
|0.7902
|0.7955
|33.41
|13390.97
|677
|2008.09.16 00:18
|buy
|339
|0.80
|0.7922
|0.7894
|0.7947
|678
|2008.09.16 00:26
|close
|339
|0.80
|0.7929
|0.7894
|0.7947
|77.95
|13468.92
|679
|2008.09.16 00:37
|sell
|340
|0.80
|0.7933
|0.7961
|0.7908
|680
|2008.09.16 01:21
|sell
|341
|0.70
|0.7948
|0.7976
|0.7923
|681
|2008.09.16 01:37
|close
|341
|0.70
|0.7940
|0.7976
|0.7923
|77.97
|13546.89
|682
|2008.09.16 01:51
|sell
|342
|0.70
|0.7944
|0.7972
|0.7919
|683
|2008.09.16 02:00
|close
|342
|0.70
|0.7937
|0.7972
|0.7919
|68.22
|13615.11
|684
|2008.09.16 03:57
|close
|340
|0.80
|0.7934
|0.7961
|0.7908
|-11.14
|13603.97
|685
|2008.09.16 03:57
|buy
|343
|0.80
|0.7934
|0.7906
|0.7959
|686
|2008.09.16 04:10
|buy
|344
|0.70
|0.7931
|0.7903
|0.7956
|687
|2008.09.16 04:15
|buy
|345
|0.70
|0.7927
|0.7899
|0.7952
|688
|2008.09.16 04:29
|close
|345
|0.70
|0.7934
|0.7899
|0.7952
|68.21
|13672.18
|689
|2008.09.16 04:43
|close
|343
|0.80
|0.7936
|0.7906
|0.7959
|22.28
|13694.46
|690
|2008.09.16 04:47
|close
|344
|0.70
|0.7939
|0.7903
|0.7956
|77.96
|13772.42
|691
|2008.09.16 21:19
|sell
|346
|0.80
|0.7927
|0.7955
|0.7902
|692
|2008.09.16 21:25
|close
|346
|0.80
|0.7920
|0.7955
|0.7902
|77.97
|13850.39
|693
|2008.09.16 21:59
|sell
|347
|0.80
|0.7927
|0.7955
|0.7902
|694
|2008.09.16 22:50
|sell
|348
|0.80
|0.7933
|0.7961
|0.7908
|695
|2008.09.16 22:51
|close
|348
|0.80
|0.7927
|0.7961
|0.7908
|66.83
|13917.22
|696
|2008.09.16 23:00
|close
|347
|0.80
|0.7924
|0.7955
|0.7902
|33.42
|13950.64
|697
|2008.09.16 23:20
|buy
|349
|0.80
|0.7919
|0.7891
|0.7944
|698
|2008.09.16 23:49
|close
|349
|0.80
|0.7926
|0.7891
|0.7944
|77.96
|14028.60
|699
|2008.09.16 23:59
|buy
|350
|0.80
|0.7918
|0.7890
|0.7943
|700
|2008.09.17 00:08
|close
|350
|0.80
|0.7925
|0.7890
|0.7943
|73.83
|14102.43
|701
|2008.09.17 01:45
|sell
|351
|0.80
|0.7929
|0.7957
|0.7904
|702
|2008.09.17 02:00
|sell
|352
|0.80
|0.7933
|0.7961
|0.7908
|703
|2008.09.17 06:51
|close
|352
|0.80
|0.7937
|0.7961
|0.7908
|-44.55
|14057.88
|704
|2008.09.17 07:05
|close
|351
|0.80
|0.7933
|0.7957
|0.7904
|-44.56
|14013.32
|705
|2008.09.17 21:05
|buy
|353
|0.80
|0.7884
|0.7856
|0.7909
|706
|2008.09.17 23:09
|close
|353
|0.80
|0.7887
|0.7856
|0.7909
|33.41
|14046.73
|707
|2008.09.17 23:35
|sell
|354
|0.80
|0.7888
|0.7916
|0.7863
|708
|2008.09.18 00:55
|sell
|355
|0.80
|0.7893
|0.7921
|0.7868
|709
|2008.09.18 01:31
|close
|355
|0.80
|0.7886
|0.7921
|0.7868
|77.97
|14124.70
|710
|2008.09.18 01:35
|sell
|356
|0.80
|0.7891
|0.7919
|0.7866
|711
|2008.09.18 02:19
|sell
|357
|0.70
|0.7902
|0.7930
|0.7877
|712
|2008.09.18 02:23
|close
|357
|0.70
|0.7895
|0.7930
|0.7877
|68.22
|14192.92
|713
|2008.09.18 02:25
|sell
|358
|0.70
|0.7899
|0.7927
|0.7874
|714
|2008.09.18 03:06
|close
|358
|0.70
|0.7892
|0.7927
|0.7874
|68.22
|14261.14
|715
|2008.09.18 03:15
|sell
|359
|0.70
|0.7902
|0.7930
|0.7877
|716
|2008.09.18 03:38
|close
|359
|0.70
|0.7895
|0.7930
|0.7877
|68.22
|14329.36
|717
|2008.09.18 03:44
|close
|354
|0.80
|0.7891
|0.7916
|0.7863
|-24.39
|14304.97
|718
|2008.09.18 04:06
|close
|356
|0.80
|0.7889
|0.7919
|0.7866
|22.27
|14327.24
|719
|2008.09.18 04:06
|buy
|360
|0.90
|0.7889
|0.7861
|0.7914
|720
|2008.09.18 05:28
|close
|360
|0.90
|0.7892
|0.7861
|0.7914
|37.59
|14364.83
|721
|2008.09.18 21:08
|buy
|361
|0.90
|0.7898
|0.7870
|0.7923
|722
|2008.09.18 23:18
|buy
|362
|0.80
|0.7886
|0.7858
|0.7911
|723
|2008.09.19 00:28
|close
|362
|0.80
|0.7889
|0.7858
|0.7911
|29.28
|14394.11
|724
|2008.09.19 00:40
|buy
|363
|0.80
|0.7881
|0.7853
|0.7906
|725
|2008.09.19 00:41
|close
|363
|0.80
|0.7887
|0.7853
|0.7906
|66.81
|14460.92
|726
|2008.09.19 00:58
|buy
|364
|0.80
|0.7880
|0.7852
|0.7905
|727
|2008.09.19 01:33
|close
|364
|0.80
|0.7886
|0.7852
|0.7905
|66.82
|14527.74
|728
|2008.09.19 02:12
|close
|361
|0.90
|0.7894
|0.7870
|0.7923
|-54.75
|14473.00
|729
|2008.09.19 02:12
|sell
|365
|0.90
|0.7894
|0.7922
|0.7869
|730
|2008.09.19 02:26
|close
|365
|0.90
|0.7887
|0.7922
|0.7869
|87.72
|14560.72
|731
|2008.09.19 02:31
|buy
|366
|0.90
|0.7879
|0.7851
|0.7904
|732
|2008.09.19 02:41
|close
|366
|0.90
|0.7886
|0.7851
|0.7904
|87.70
|14648.42
|733
|2008.09.19 02:59
|buy
|367
|0.90
|0.7881
|0.7853
|0.7906
|734
|2008.09.19 03:02
|close
|367
|0.90
|0.7888
|0.7853
|0.7906
|87.69
|14736.11
|735
|2008.09.19 03:07
|buy
|368
|0.90
|0.7881
|0.7853
|0.7906
|736
|2008.09.19 04:08
|close
|368
|0.90
|0.7884
|0.7853
|0.7906
|37.58
|14773.69
|737
|2008.09.19 04:13
|buy
|369
|0.90
|0.7879
|0.7851
|0.7904
|738
|2008.09.19 07:58
|close
|369
|0.90
|0.7878
|0.7851
|0.7904
|-12.53
|14761.16
|739
|2008.09.22 00:46
|buy
|370
|0.90
|0.7895
|0.7867
|0.7920
|740
|2008.09.22 00:54
|buy
|371
|0.80
|0.7890
|0.7862
|0.7915
|741
|2008.09.22 01:00
|close
|370
|0.90
|0.7896
|0.7867
|0.7920
|12.53
|14773.69
|742
|2008.09.22 01:03
|close
|371
|0.80
|0.7897
|0.7862
|0.7915
|77.95
|14851.64
|743
|2008.09.22 01:04
|sell
|372
|0.90
|0.7904
|0.7932
|0.7879
|744
|2008.09.22 01:19
|sell
|373
|0.80
|0.7909
|0.7937
|0.7884
|745
|2008.09.22 02:37
|sell
|374
|0.70
|0.7913
|0.7941
|0.7888
|746
|2008.09.22 06:46
|close
|374
|0.70
|0.7916
|0.7941
|0.7888
|-29.24
|14822.40
|747
|2008.09.22 07:01
|s/l
|372
|0.90
|0.7932
|0.7932
|0.7879
|-350.86
|14471.54
|748
|2008.09.22 08:25
|close
|373
|0.80
|0.7912
|0.7937
|0.7884
|-33.41
|14438.13
|749
|2008.09.22 21:07
|sell
|375
|0.90
|0.7967
|0.7995
|0.7942
|750
|2008.09.22 21:09
|sell
|376
|0.80
|0.7970
|0.7998
|0.7945
|751
|2008.09.22 23:30
|close
|376
|0.80
|0.7968
|0.7998
|0.7945
|22.28
|14460.41
|752
|2008.09.22 23:57
|close
|375
|0.90
|0.7967
|0.7995
|0.7942
|0.00
|14460.41
|753
|2008.09.23 01:55
|sell
|377
|0.90
|0.7973
|0.8001
|0.7948
|754
|2008.09.23 02:32
|sell
|378
|0.80
|0.7977
|0.8005
|0.7952
|755
|2008.09.23 03:26
|close
|377
|0.90
|0.7972
|0.8001
|0.7948
|12.53
|14472.94
|756
|2008.09.23 03:26
|close
|378
|0.80
|0.7969
|0.8005
|0.7952
|89.11
|14562.05
|757
|2008.09.23 22:56
|buy
|379
|0.90
|0.7911
|0.7883
|0.7936
|758
|2008.09.23 23:57
|close
|379
|0.90
|0.7914
|0.7883
|0.7936
|37.58
|14599.63
|759
|2008.09.24 01:56
|buy
|380
|0.90
|0.7910
|0.7882
|0.7935
|760
|2008.09.24 02:06
|close
|380
|0.90
|0.7917
|0.7882
|0.7935
|87.70
|14687.33
|761
|2008.09.24 03:43
|sell
|381
|0.90
|0.7919
|0.7947
|0.7894
|762
|2008.09.24 06:35
|close
|381
|0.90
|0.7919
|0.7947
|0.7894
|0.00
|14687.33
|763
|2008.09.24 23:08
|sell
|382
|0.90
|0.7923
|0.7951
|0.7898
|764
|2008.09.24 23:29
|close
|382
|0.90
|0.7916
|0.7951
|0.7898
|87.72
|14775.05
|765
|2008.09.25 03:16
|sell
|383
|0.90
|0.7921
|0.7949
|0.7896
|766
|2008.09.25 06:37
|close
|383
|0.90
|0.7922
|0.7949
|0.7896
|-12.54
|14762.51
|767
|2008.09.25 21:00
|buy
|384
|0.90
|0.7956
|0.7928
|0.7981
|768
|2008.09.25 21:01
|buy
|385
|0.80
|0.7952
|0.7924
|0.7977
|769
|2008.09.25 21:05
|close
|384
|0.90
|0.7958
|0.7928
|0.7981
|25.05
|14787.56
|770
|2008.09.25 21:05
|close
|385
|0.80
|0.7959
|0.7924
|0.7977
|77.95
|14865.51
|771
|2008.09.25 21:23
|buy
|386
|0.90
|0.7955
|0.7927
|0.7980
|772
|2008.09.25 22:12
|buy
|387
|0.80
|0.7951
|0.7923
|0.7976
|773
|2008.09.25 23:13
|close
|387
|0.80
|0.7954
|0.7923
|0.7976
|33.40
|14898.91
|774
|2008.09.25 23:56
|buy
|388
|0.80
|0.7951
|0.7923
|0.7976
|775
|2008.09.26 00:30
|close
|386
|0.90
|0.7955
|0.7927
|0.7980
|-4.64
|14894.27
|776
|2008.09.26 00:40
|close
|388
|0.80
|0.7958
|0.7923
|0.7976
|73.83
|14968.10
|777
|2008.09.26 01:31
|sell
|389
|0.90
|0.7960
|0.7988
|0.7935
|778
|2008.09.26 02:05
|sell
|390
|0.80
|0.7964
|0.7992
|0.7939
|779
|2008.09.26 02:43
|close
|389
|0.90
|0.7958
|0.7988
|0.7935
|25.06
|14993.16
|780
|2008.09.26 02:43
|close
|390
|0.80
|0.7957
|0.7992
|0.7939
|77.97
|15071.13
|781
|2008.09.29 02:07
|buy
|391
|0.90
|0.7934
|0.7906
|0.7959
|782
|2008.09.29 03:01
|buy
|392
|0.80
|0.7931
|0.7903
|0.7956
|783
|2008.09.29 03:05
|close
|391
|0.90
|0.7936
|0.7906
|0.7959
|25.06
|15096.19
|784
|2008.09.29 03:07
|close
|392
|0.80
|0.7938
|0.7903
|0.7956
|77.95
|15174.14
|785
|2008.09.29 04:32
|buy
|393
|0.90
|0.7930
|0.7902
|0.7955
|786
|2008.09.29 05:45
|close
|393
|0.90
|0.7933
|0.7902
|0.7955
|37.58
|15211.72
|787
|2008.09.29 21:16
|buy
|394
|0.90
|0.7978
|0.7950
|0.8003
|788
|2008.09.29 21:40
|close
|394
|0.90
|0.7985
|0.7950
|0.8003
|87.70
|15299.42
|789
|2008.09.29 22:30
|sell
|395
|0.90
|0.7990
|0.8018
|0.7965
|790
|2008.09.29 23:00
|close
|395
|0.90
|0.7983
|0.8018
|0.7965
|87.71
|15387.13
|791
|2008.09.29 23:46
|sell
|396
|0.90
|0.7992
|0.8020
|0.7967
|792
|2008.09.30 00:02
|sell
|397
|0.80
|0.7996
|0.8024
|0.7971
|793
|2008.09.30 00:07
|close
|396
|0.90
|0.7990
|0.8020
|0.7967
|28.44
|15415.58
|794
|2008.09.30 00:07
|close
|397
|0.80
|0.7988
|0.8024
|0.7971
|89.11
|15504.69
|795
|2008.09.30 00:19
|sell
|398
|0.90
|0.7991
|0.8019
|0.7966
|796
|2008.09.30 00:21
|sell
|399
|0.90
|0.7995
|0.8023
|0.7970
|797
|2008.09.30 00:24
|close
|398
|0.90
|0.7989
|0.8019
|0.7966
|25.06
|15529.75
|798
|2008.09.30 00:29
|close
|399
|0.90
|0.7987
|0.8023
|0.7970
|100.25
|15630.00
|799
|2008.09.30 00:45
|buy
|400
|0.90
|0.7981
|0.7953
|0.8006
|800
|2008.09.30 00:48
|buy
|401
|0.90
|0.7977
|0.7949
|0.8002
|801
|2008.09.30 00:52
|close
|400
|0.90
|0.7983
|0.7953
|0.8006
|25.05
|15655.05
|802
|2008.09.30 00:55
|close
|401
|0.90
|0.7984
|0.7949
|0.8002
|87.69
|15742.74
|803
|2008.09.30 01:01
|sell
|402
|0.90
|0.7994
|0.8022
|0.7969
|804
|2008.09.30 01:04
|close
|402
|0.90
|0.7987
|0.8022
|0.7969
|87.72
|15830.46
|805
|2008.09.30 01:08
|buy
|403
|0.90
|0.7981
|0.7953
|0.8006
|806
|2008.09.30 01:59
|buy
|404
|0.90
|0.7976
|0.7948
|0.8001
|807
|2008.09.30 02:03
|close
|403
|0.90
|0.7982
|0.7953
|0.8006
|12.53
|15842.99
|808
|2008.09.30 02:04
|close
|404
|0.90
|0.7983
|0.7948
|0.8001
|87.69
|15930.68
|809
|2008.09.30 02:05
|buy
|405
|1.00
|0.7978
|0.7950
|0.8003
|810
|2008.09.30 02:37
|buy
|406
|0.90
|0.7974
|0.7946
|0.7999
|811
|2008.09.30 02:54
|buy
|407
|0.80
|0.7971
|0.7943
|0.7996
|812
|2008.09.30 04:13
|close
|407
|0.80
|0.7974
|0.7943
|0.7996
|33.40
|15964.08
|813
|2008.09.30 04:23
|close
|406
|0.90
|0.7977
|0.7946
|0.7999
|37.59
|16001.67
|814
|2008.09.30 05:00
|close
|405
|1.00
|0.7978
|0.7950
|0.8003
|0.00
|16001.67
|815
|2008.09.30 21:10
|sell
|408
|1.00
|0.7921
|0.7949
|0.7896
|816
|2008.09.30 22:02
|close
|408
|1.00
|0.7914
|0.7949
|0.7896
|97.46
|16099.13
|817
|2008.10.01 00:30
|buy
|409
|1.00
|0.7908
|0.7880
|0.7933
|818
|2008.10.01 00:32
|close
|409
|1.00
|0.7915
|0.7880
|0.7933
|97.44
|16196.57
|819
|2008.10.01 00:48
|buy
|410
|1.00
|0.7911
|0.7883
|0.7936
|820
|2008.10.01 01:48
|close
|410
|1.00
|0.7915
|0.7883
|0.7936
|55.68
|16252.25
|821
|2008.10.01 02:07
|sell
|411
|1.00
|0.7921
|0.7949
|0.7896
|822
|2008.10.01 03:17
|close
|411
|1.00
|0.7918
|0.7949
|0.7896
|41.77
|16294.02
|823
|2008.10.01 03:17
|buy
|412
|1.00
|0.7915
|0.7887
|0.7940
|824
|2008.10.01 03:49
|buy
|413
|0.90
|0.7911
|0.7883
|0.7936
|825
|2008.10.01 04:49
|close
|413
|0.90
|0.7915
|0.7883
|0.7936
|50.11
|16344.13
|826
|2008.10.01 04:57
|close
|412
|1.00
|0.7918
|0.7887
|0.7940
|41.76
|16385.89
|827
|2008.10.01 21:26
|buy
|414
|1.00
|0.7914
|0.7886
|0.7939
|828
|2008.10.01 22:00
|buy
|415
|0.90
|0.7911
|0.7883
|0.7936
|829
|2008.10.01 22:22
|close
|414
|1.00
|0.7916
|0.7886
|0.7939
|27.84
|16413.73
|830
|2008.10.01 22:24
|close
|415
|0.90
|0.7918
|0.7883
|0.7936
|87.69
|16501.42
|831
|2008.10.01 22:35
|buy
|416
|1.00
|0.7909
|0.7881
|0.7934
|832
|2008.10.01 23:00
|close
|416
|1.00
|0.7916
|0.7881
|0.7934
|97.44
|16598.86
|833
|2008.10.01 23:01
|sell
|417
|1.00
|0.7919
|0.7947
|0.7894
|834
|2008.10.01 23:23
|sell
|418
|0.90
|0.7923
|0.7951
|0.7898
|835
|2008.10.01 23:30
|close
|417
|1.00
|0.7917
|0.7947
|0.7894
|27.85
|16626.71
|836
|2008.10.01 23:30
|close
|418
|0.90
|0.7916
|0.7951
|0.7898
|87.72
|16714.43
|837
|2008.10.01 23:30
|sell
|419
|1.00
|0.7920
|0.7948
|0.7895
|838
|2008.10.01 23:56
|close
|419
|1.00
|0.7913
|0.7948
|0.7895
|97.46
|16811.89
|839
|2008.10.02 01:55
|buy
|420
|1.00
|0.7911
|0.7883
|0.7936
|840
|2008.10.02 06:43
|s/l
|420
|1.00
|0.7883
|0.7883
|0.7936
|-389.76
|16422.13
|841
|2008.10.02 21:37
|buy
|421
|1.00
|0.7829
|0.7801
|0.7854
|842
|2008.10.02 22:18
|close
|421
|1.00
|0.7836
|0.7801
|0.7854
|97.44
|16519.57
|843
|2008.10.02 22:21
|sell
|422
|1.00
|0.7840
|0.7868
|0.7815
|844
|2008.10.02 23:08
|close
|422
|1.00
|0.7833
|0.7868
|0.7815
|97.46
|16617.03
|845
|2008.10.02 23:24
|buy
|423
|1.00
|0.7829
|0.7801
|0.7854
|846
|2008.10.03 03:20
|close
|423
|1.00
|0.7828
|0.7801
|0.7854
|-19.07
|16597.95
|847
|2008.10.03 03:24
|sell
|424
|1.00
|0.7830
|0.7858
|0.7805
|848
|2008.10.03 04:26
|close
|424
|1.00
|0.7827
|0.7858
|0.7805
|41.77
|16639.72
|849
|2008.10.06 04:30
|sell
|425
|1.00
|0.7734
|0.7762
|0.7709
|850
|2008.10.06 04:31
|sell
|426
|0.90
|0.7737
|0.7765
|0.7712
|851
|2008.10.06 04:59
|sell
|427
|0.80
|0.7741
|0.7769
|0.7716
|852
|2008.10.06 06:17
|s/l
|425
|1.00
|0.7762
|0.7762
|0.7709
|-389.85
|16249.87
|853
|2008.10.06 06:56
|close
|427
|0.80
|0.7738
|0.7769
|0.7716
|33.41
|16283.28
|854
|2008.10.06 07:52
|close
|426
|0.90
|0.7737
|0.7765
|0.7712
|0.00
|16283.28
|855
|2008.10.06 21:05
|buy
|428
|1.00
|0.7746
|0.7718
|0.7771
|856
|2008.10.06 21:09
|buy
|429
|0.90
|0.7742
|0.7714
|0.7767
|857
|2008.10.06 21:21
|buy
|430
|0.80
|0.7738
|0.7710
|0.7763
|858
|2008.10.06 21:28
|close
|430
|0.80
|0.7745
|0.7710
|0.7763
|77.95
|16361.23
|859
|2008.10.06 21:32
|buy
|431
|0.80
|0.7736
|0.7708
|0.7761
|860
|2008.10.06 21:43
|close
|431
|0.80
|0.7743
|0.7708
|0.7761
|77.95
|16439.18
|861
|2008.10.06 21:46
|close
|428
|1.00
|0.7748
|0.7718
|0.7771
|27.84
|16467.02
|862
|2008.10.06 21:46
|close
|429
|0.90
|0.7749
|0.7714
|0.7767
|87.69
|16554.71
|863
|2008.10.06 21:53
|buy
|432
|1.00
|0.7738
|0.7710
|0.7763
|864
|2008.10.06 21:54
|close
|432
|1.00
|0.7745
|0.7710
|0.7763
|97.44
|16652.15
|865
|2008.10.06 22:12
|sell
|433
|1.00
|0.7754
|0.7782
|0.7729
|866
|2008.10.06 22:37
|sell
|434
|0.90
|0.7760
|0.7788
|0.7735
|867
|2008.10.06 22:45
|close
|434
|0.90
|0.7753
|0.7788
|0.7735
|87.71
|16739.86
|868
|2008.10.06 22:49
|close
|433
|1.00
|0.7747
|0.7782
|0.7729
|97.46
|16837.32
|869
|2008.10.06 23:00
|buy
|435
|1.00
|0.7741
|0.7713
|0.7766
|870
|2008.10.06 23:02
|buy
|436
|0.90
|0.7738
|0.7710
|0.7763
|871
|2008.10.06 23:13
|close
|435
|1.00
|0.7743
|0.7713
|0.7766
|27.84
|16865.16
|872
|2008.10.06 23:33
|close
|436
|0.90
|0.7747
|0.7710
|0.7763
|112.76
|16977.92
|873
|2008.10.06 23:39
|sell
|437
|1.00
|0.7753
|0.7781
|0.7728
|874
|2008.10.06 23:42
|close
|437
|1.00
|0.7746
|0.7781
|0.7728
|97.46
|17075.38
|875
|2008.10.06 23:45
|buy
|438
|1.00
|0.7742
|0.7714
|0.7767
|876
|2008.10.06 23:46
|buy
|439
|0.90
|0.7739
|0.7711
|0.7764
|877
|2008.10.07 00:45
|close
|438
|1.00
|0.7745
|0.7714
|0.7767
|36.61
|17111.99
|878
|2008.10.07 00:46
|close
|439
|0.90
|0.7744
|0.7711
|0.7764
|58.00
|17170.00
|879
|2008.10.07 00:48
|sell
|440
|1.00
|0.7749
|0.7777
|0.7724
|880
|2008.10.07 01:05
|sell
|441
|0.90
|0.7753
|0.7781
|0.7728
|881
|2008.10.07 01:53
|sell
|442
|0.90
|0.7758
|0.7786
|0.7733
|882
|2008.10.07 02:40
|close
|442
|0.90
|0.7751
|0.7786
|0.7733
|87.71
|17257.71
|883
|2008.10.07 02:50
|close
|441
|0.90
|0.7750
|0.7781
|0.7728
|37.59
|17295.30
|884
|2008.10.07 03:01
|close
|440
|1.00
|0.7743
|0.7777
|0.7724
|83.54
|17378.84
|885
|2008.10.07 03:36
|buy
|443
|1.00
|0.7746
|0.7718
|0.7771
|886
|2008.10.07 04:38
|buy
|444
|1.00
|0.7742
|0.7714
|0.7767
|887
|2008.10.07 04:52
|buy
|445
|0.90
|0.7738
|0.7710
|0.7763
|888
|2008.10.07 05:33
|close
|445
|0.90
|0.7745
|0.7710
|0.7763
|87.70
|17466.54
|889
|2008.10.07 05:46
|s/l
|443
|1.00
|0.7718
|0.7718
|0.7771
|-389.76
|17076.78
|890
|2008.10.07 05:46
|s/l
|444
|1.00
|0.7714
|0.7714
|0.7767
|-389.76
|16687.02
|891
|2008.10.07 21:52
|sell
|446
|1.00
|0.7791
|0.7819
|0.7766
|892
|2008.10.07 21:53
|sell
|447
|0.90
|0.7795
|0.7823
|0.7770
|893
|2008.10.07 22:03
|close
|447
|0.90
|0.7788
|0.7823
|0.7770
|87.72
|16774.74
|894
|2008.10.07 22:52
|close
|446
|1.00
|0.7787
|0.7819
|0.7766
|55.69
|16830.43
|895
|2008.10.07 23:27
|buy
|448
|1.00
|0.7778
|0.7750
|0.7803
|896
|2008.10.07 23:29
|close
|448
|1.00
|0.7787
|0.7750
|0.7803
|125.28
|16955.71
|897
|2008.10.07 23:37
|sell
|449
|1.00
|0.7791
|0.7819
|0.7766
|898
|2008.10.07 23:41
|close
|449
|1.00
|0.7784
|0.7819
|0.7766
|97.46
|17053.17
|899
|2008.10.07 23:47
|buy
|450
|1.00
|0.7781
|0.7753
|0.7806
|900
|2008.10.07 23:51
|buy
|451
|0.90
|0.7778
|0.7750
|0.7803
|901
|2008.10.08 00:25
|close
|450
|1.00
|0.7784
|0.7753
|0.7806
|36.61
|17089.78
|902
|2008.10.08 00:52
|close
|451
|0.90
|0.7782
|0.7750
|0.7803
|45.48
|17135.26
|903
|2008.10.08 01:26
|buy
|452
|1.00
|0.7777
|0.7749
|0.7802
|904
|2008.10.08 01:28
|buy
|453
|0.90
|0.7773
|0.7745
|0.7798
|905
|2008.10.08 01:30
|close
|452
|1.00
|0.7779
|0.7749
|0.7802
|27.84
|17163.10
|906
|2008.10.08 01:31
|close
|453
|0.90
|0.7782
|0.7745
|0.7798
|112.76
|17275.86
|907
|2008.10.08 01:43
|buy
|454
|1.00
|0.7777
|0.7749
|0.7802
|908
|2008.10.08 01:46
|buy
|455
|1.00
|0.7773
|0.7745
|0.7798
|909
|2008.10.08 02:48
|close
|455
|1.00
|0.7777
|0.7745
|0.7798
|55.68
|17331.54
|910
|2008.10.08 02:52
|close
|454
|1.00
|0.7780
|0.7749
|0.7802
|41.76
|17373.30
|911
|2008.10.08 03:06
|buy
|456
|1.00
|0.7771
|0.7743
|0.7796
|912
|2008.10.08 03:12
|buy
|457
|1.00
|0.7768
|0.7740
|0.7793
|913
|2008.10.08 03:50
|buy
|458
|0.90
|0.7758
|0.7730
|0.7783
|914
|2008.10.08 05:46
|close
|458
|0.90
|0.7762
|0.7730
|0.7783
|50.12
|17423.42
|915
|2008.10.08 06:03
|close
|457
|1.00
|0.7768
|0.7740
|0.7793
|0.00
|17423.42
|916
|2008.10.08 06:13
|close
|456
|1.00
|0.7771
|0.7743
|0.7796
|0.00
|17423.42
|917
|2008.10.08 21:00
|buy
|459
|1.00
|0.7913
|0.7885
|0.7938
|918
|2008.10.08 21:15
|buy
|460
|1.00
|0.7909
|0.7881
|0.7934
|919
|2008.10.08 22:05
|buy
|461
|0.90
|0.7903
|0.7875
|0.7928
|920
|2008.10.08 23:23
|s/l
|459
|1.00
|0.7885
|0.7885
|0.7938
|-389.76
|17033.66
|921
|2008.10.08 23:23
|buy
|462
|0.80
|0.7888
|0.7860
|0.7913
|922
|2008.10.08 23:31
|close
|462
|0.80
|0.7895
|0.7860
|0.7913
|77.95
|17111.61
|923
|2008.10.08 23:48
|buy
|463
|0.90
|0.7894
|0.7866
|0.7919
|924
|2008.10.09 01:13
|close
|463
|0.90
|0.7897
|0.7866
|0.7919
|23.68
|17135.30
|925
|2008.10.09 01:21
|close
|461
|0.90
|0.7903
|0.7875
|0.7928
|-13.91
|17121.39
|926
|2008.10.09 01:21
|close
|460
|1.00
|0.7906
|0.7881
|0.7934
|-57.21
|17064.18
|927
|2008.10.09 01:40
|sell
|464
|1.00
|0.7906
|0.7934
|0.7881
|928
|2008.10.09 02:06
|close
|464
|1.00
|0.7898
|0.7934
|0.7881
|111.39
|17175.57
|929
|2008.10.09 02:37
|sell
|465
|1.00
|0.7905
|0.7933
|0.7880
|930
|2008.10.09 02:55
|close
|465
|1.00
|0.7898
|0.7933
|0.7880
|97.47
|17273.04
|931
|2008.10.09 03:02
|sell
|466
|1.00
|0.7908
|0.7936
|0.7883
|932
|2008.10.09 03:05
|sell
|467
|1.00
|0.7911
|0.7939
|0.7886
|933
|2008.10.09 03:11
|close
|466
|1.00
|0.7906
|0.7936
|0.7883
|27.84
|17300.88
|934
|2008.10.09 03:11
|close
|467
|1.00
|0.7904
|0.7939
|0.7886
|97.46
|17398.34
|935
|2008.10.09 03:39
|buy
|468
|1.00
|0.7899
|0.7871
|0.7924
|936
|2008.10.09 03:45
|close
|468
|1.00
|0.7906
|0.7871
|0.7924
|97.44
|17495.78
|937
|2008.10.09 03:49
|sell
|469
|1.00
|0.7910
|0.7938
|0.7885
|938
|2008.10.09 04:02
|sell
|470
|1.00
|0.7914
|0.7942
|0.7889
|939
|2008.10.09 04:10
|close
|469
|1.00
|0.7908
|0.7938
|0.7885
|27.85
|17523.63
|940
|2008.10.09 04:10
|close
|470
|1.00
|0.7906
|0.7942
|0.7889
|111.38
|17635.01
|941
|2008.10.09 04:21
|buy
|471
|1.10
|0.7897
|0.7869
|0.7922
|942
|2008.10.09 04:31
|close
|471
|1.10
|0.7904
|0.7869
|0.7922
|107.19
|17742.20
|943
|2008.10.09 04:38
|sell
|472
|1.10
|0.7911
|0.7939
|0.7886
|944
|2008.10.09 05:43
|close
|472
|1.10
|0.7908
|0.7939
|0.7886
|45.95
|17788.15
|945
|2008.10.09 21:00
|sell
|473
|1.10
|0.7943
|0.7971
|0.7918
|946
|2008.10.09 21:04
|close
|473
|1.10
|0.7936
|0.7971
|0.7918
|107.21
|17895.36
|947
|2008.10.09 21:21
|sell
|474
|1.10
|0.7942
|0.7970
|0.7917
|948
|2008.10.09 21:22
|sell
|475
|1.00
|0.7949
|0.7977
|0.7924
|949
|2008.10.09 21:24
|close
|475
|1.00
|0.7942
|0.7977
|0.7924
|97.46
|17992.82
|950
|2008.10.09 21:24
|close
|474
|1.10
|0.7935
|0.7970
|0.7917
|107.20
|18100.02
|951
|2008.10.09 21:39
|sell
|476
|1.10
|0.7943
|0.7971
|0.7918
|952
|2008.10.09 21:43
|sell
|477
|1.00
|0.7948
|0.7976
|0.7923
|953
|2008.10.09 21:50
|s/l
|476
|1.10
|0.7971
|0.7971
|0.7918
|-428.83
|17671.19
|954
|2008.10.10 01:32
|sell
|478
|1.00
|0.7964
|0.7992
|0.7939
|955
|2008.10.10 02:04
|sell
|479
|0.90
|0.7968
|0.7996
|0.7943
|956
|2008.10.10 02:14
|s/l
|477
|1.00
|0.7976
|0.7976
|0.7923
|-386.09
|17285.10
|957
|2008.10.10 02:25
|close
|478
|1.00
|0.7962
|0.7992
|0.7939
|27.84
|17312.94
|958
|2008.10.10 03:07
|close
|479
|0.90
|0.7965
|0.7996
|0.7943
|37.59
|17350.53
|959
|2008.10.13 01:43
|sell
|480
|1.00
|0.7939
|0.7967
|0.7914
|960
|2008.10.13 02:43
|close
|480
|1.00
|0.7934
|0.7967
|0.7914
|69.62
|17420.15
|961
|2008.10.13 02:45
|buy
|481
|1.00
|0.7933
|0.7905
|0.7958
|962
|2008.10.13 03:14
|close
|481
|1.00
|0.7940
|0.7905
|0.7958
|97.44
|17517.59
|963
|2008.10.13 04:11
|buy
|482
|1.10
|0.7933
|0.7905
|0.7958
|964
|2008.10.13 04:36
|close
|482
|1.10
|0.7940
|0.7905
|0.7958
|107.18
|17624.77
|965
|2008.10.13 04:36
|sell
|483
|1.10
|0.7943
|0.7971
|0.7918
|966
|2008.10.13 04:38
|sell
|484
|1.00
|0.7947
|0.7975
|0.7922
|967
|2008.10.13 05:00
|close
|483
|1.10
|0.7942
|0.7971
|0.7918
|15.32
|17640.09
|968
|2008.10.13 05:02
|close
|484
|1.00
|0.7940
|0.7975
|0.7922
|97.46
|17737.55
|969
|2008.10.13 21:02
|sell
|485
|1.10
|0.7826
|0.7854
|0.7801
|970
|2008.10.13 21:08
|sell
|486
|1.00
|0.7829
|0.7857
|0.7804
|971
|2008.10.13 21:28
|close
|485
|1.10
|0.7824
|0.7854
|0.7801
|30.63
|17768.18
|972
|2008.10.13 21:30
|close
|486
|1.00
|0.7821
|0.7857
|0.7804
|111.39
|17879.57
|973
|2008.10.13 21:36
|buy
|487
|1.10
|0.7819
|0.7791
|0.7844
|974
|2008.10.13 21:38
|close
|487
|1.10
|0.7826
|0.7791
|0.7844
|107.18
|17986.75
|975
|2008.10.13 21:43
|sell
|488
|1.10
|0.7830
|0.7858
|0.7805
|976
|2008.10.13 21:48
|close
|488
|1.10
|0.7823
|0.7858
|0.7805
|107.21
|18093.96
|977
|2008.10.13 21:51
|buy
|489
|1.10
|0.7818
|0.7790
|0.7843
|978
|2008.10.13 21:56
|close
|489
|1.10
|0.7825
|0.7790
|0.7843
|107.18
|18201.14
|979
|2008.10.13 21:59
|sell
|490
|1.10
|0.7830
|0.7858
|0.7805
|980
|2008.10.13 22:22
|close
|490
|1.10
|0.7823
|0.7858
|0.7805
|107.21
|18308.35
|981
|2008.10.13 22:30
|buy
|491
|1.10
|0.7818
|0.7790
|0.7843
|982
|2008.10.13 22:33
|close
|491
|1.10
|0.7825
|0.7790
|0.7843
|107.18
|18415.53
|983
|2008.10.13 22:35
|sell
|492
|1.10
|0.7831
|0.7859
|0.7806
|984
|2008.10.13 23:17
|close
|492
|1.10
|0.7823
|0.7859
|0.7806
|122.52
|18538.05
|985
|2008.10.13 23:18
|buy
|493
|1.10
|0.7817
|0.7789
|0.7842
|986
|2008.10.13 23:22
|close
|493
|1.10
|0.7824
|0.7789
|0.7842
|107.19
|18645.24
|987
|2008.10.13 23:24
|buy
|494
|1.10
|0.7817
|0.7789
|0.7842
|988
|2008.10.13 23:28
|close
|494
|1.10
|0.7824
|0.7789
|0.7842
|107.19
|18752.43
|989
|2008.10.13 23:29
|buy
|495
|1.10
|0.7818
|0.7790
|0.7843
|990
|2008.10.13 23:33
|buy
|496
|1.00
|0.7814
|0.7786
|0.7839
|991
|2008.10.14 00:15
|buy
|497
|0.90
|0.7810
|0.7782
|0.7835
|992
|2008.10.14 01:17
|close
|497
|0.90
|0.7813
|0.7782
|0.7835
|37.58
|18790.01
|993
|2008.10.14 01:40
|close
|496
|1.00
|0.7817
|0.7786
|0.7839
|36.61
|18826.62
|994
|2008.10.14 01:46
|close
|495
|1.10
|0.7821
|0.7790
|0.7843
|40.26
|18866.88
|995
|2008.10.14 02:16
|sell
|498
|1.10
|0.7826
|0.7854
|0.7801
|996
|2008.10.14 02:35
|sell
|499
|1.00
|0.7829
|0.7857
|0.7804
|997
|2008.10.14 02:42
|close
|498
|1.10
|0.7824
|0.7854
|0.7801
|30.63
|18897.51
|998
|2008.10.14 02:42
|close
|499
|1.00
|0.7821
|0.7857
|0.7804
|111.39
|19008.90
|999
|2008.10.14 02:53
|buy
|500
|1.10
|0.7816
|0.7788
|0.7841
|1000
|2008.10.14 03:00
|buy
|501
|1.00
|0.7812
|0.7784
|0.7837
|1001
|2008.10.14 03:02
|close
|500
|1.10
|0.7818
|0.7788
|0.7841
|30.63
|19039.53
|1002
|2008.10.14 03:44
|buy
|502
|1.10
|0.7808
|0.7780
|0.7833
|1003
|2008.10.14 03:46
|close
|501
|1.00
|0.7814
|0.7784
|0.7837
|27.84
|19067.37
|1004
|2008.10.14 03:52
|close
|502
|1.10
|0.7815
|0.7780
|0.7833
|107.18
|19174.55
|1005
|2008.10.14 04:17
|buy
|503
|1.20
|0.7812
|0.7784
|0.7837
|1006
|2008.10.14 04:31
|close
|503
|1.20
|0.7819
|0.7784
|0.7837
|116.93
|19291.48
|1007
|2008.10.14 04:38
|buy
|504
|1.20
|0.7809
|0.7781
|0.7834
|1008
|2008.10.14 04:43
|close
|504
|1.20
|0.7816
|0.7781
|0.7834
|116.92
|19408.40
|1009
|2008.10.14 21:47
|buy
|505
|1.20
|0.7825
|0.7797
|0.7850
|1010
|2008.10.14 21:56
|close
|505
|1.20
|0.7832
|0.7797
|0.7850
|116.93
|19525.33
|1011
|2008.10.14 22:00
|sell
|506
|1.20
|0.7840
|0.7868
|0.7815
|1012
|2008.10.14 22:29
|close
|506
|1.20
|0.7833
|0.7868
|0.7815
|116.95
|19642.28
|1013
|2008.10.14 22:29
|buy
|507
|1.20
|0.7826
|0.7798
|0.7851
|1014
|2008.10.14 23:17
|buy
|508
|1.10
|0.7821
|0.7793
|0.7846
|1015
|2008.10.14 23:20
|close
|507
|1.20
|0.7827
|0.7798
|0.7851
|16.71
|19658.99
|1016
|2008.10.14 23:37
|close
|508
|1.10
|0.7828
|0.7793
|0.7846
|107.19
|19766.18
|1017
|2008.10.14 23:55
|buy
|509
|1.20
|0.7821
|0.7793
|0.7846
|1018
|2008.10.15 01:14
|buy
|510
|1.10
|0.7816
|0.7788
|0.7841
|1019
|2008.10.15 02:01
|s/l
|509
|1.20
|0.7793
|0.7793
|0.7846
|-473.89
|19292.29
|1020
|2008.10.15 02:09
|s/l
|510
|1.10
|0.7788
|0.7788
|0.7841
|-428.73
|18863.56
|1021
|2008.10.15 02:15
|buy
|511
|1.10
|0.7795
|0.7767
|0.7820
|1022
|2008.10.15 02:41
|close
|511
|1.10
|0.7802
|0.7767
|0.7820
|107.18
|18970.74
|1023
|2008.10.15 02:48
|buy
|512
|1.10
|0.7797
|0.7769
|0.7822
|1024
|2008.10.15 03:13
|buy
|513
|1.00
|0.7793
|0.7765
|0.7818
|1025
|2008.10.15 03:47
|buy
|514
|1.00
|0.7786
|0.7758
|0.7811
|1026
|2008.10.15 03:56
|close
|514
|1.00
|0.7793
|0.7758
|0.7811
|97.44
|19068.18
|1027
|2008.10.15 04:22
|buy
|515
|1.00
|0.7789
|0.7761
|0.7814
|1028
|2008.10.15 06:05
|close
|515
|1.00
|0.7792
|0.7761
|0.7814
|41.76
|19109.94
|1029
|2008.10.15 06:09
|close
|513
|1.00
|0.7793
|0.7765
|0.7818
|0.00
|19109.94
|1030
|2008.10.15 08:25
|close
|512
|1.10
|0.7793
|0.7769
|0.7822
|-61.24
|19048.70
|1031
|2008.10.15 21:56
|buy
|516
|1.10
|0.7788
|0.7760
|0.7813
|1032
|2008.10.15 22:01
|close
|516
|1.10
|0.7795
|0.7760
|0.7813
|107.18
|19155.88
|1033
|2008.10.16 01:39
|buy
|517
|1.10
|0.7819
|0.7791
|0.7844
|1034
|2008.10.16 01:40
|close
|517
|1.10
|0.7826
|0.7791
|0.7844
|107.18
|19263.06
|1035
|2008.10.16 01:51
|buy
|518
|1.20
|0.7822
|0.7794
|0.7847
|1036
|2008.10.16 01:52
|buy
|519
|1.10
|0.7819
|0.7791
|0.7844
|1037
|2008.10.16 02:06
|buy
|520
|1.00
|0.7814
|0.7786
|0.7839
|1038
|2008.10.16 02:13
|close
|520
|1.00
|0.7821
|0.7786
|0.7839
|97.44
|19360.50
|1039
|2008.10.16 02:24
|buy
|521
|1.00
|0.7815
|0.7787
|0.7840
|1040
|2008.10.16 03:24
|s/l
|518
|1.20
|0.7794
|0.7794
|0.7847
|-467.71
|18892.79
|1041
|2008.10.16 03:24
|buy
|522
|0.90
|0.7797
|0.7769
|0.7822
|1042
|2008.10.16 04:02
|s/l
|519
|1.10
|0.7791
|0.7791
|0.7844
|-428.74
|18464.05
|1043
|2008.10.16 04:02
|buy
|523
|0.90
|0.7793
|0.7765
|0.7818
|1044
|2008.10.16 04:02
|s/l
|521
|1.00
|0.7787
|0.7787
|0.7840
|-389.76
|18074.29
|1045
|2008.10.16 04:41
|buy
|524
|0.90
|0.7788
|0.7760
|0.7813
|1046
|2008.10.16 05:43
|close
|524
|0.90
|0.7791
|0.7760
|0.7813
|37.59
|18111.88
|1047
|2008.10.16 06:26
|s/l
|522
|0.90
|0.7769
|0.7769
|0.7822
|-350.79
|17761.09
|1048
|2008.10.16 06:26
|s/l
|523
|0.90
|0.7765
|0.7765
|0.7818
|-350.78
|17410.31
|1049
|2008.10.16 22:29
|sell
|525
|1.00
|0.7773
|0.7801
|0.7748
|1050
|2008.10.16 22:33
|sell
|526
|1.00
|0.7777
|0.7805
|0.7752
|1051
|2008.10.16 23:01
|sell
|527
|0.90
|0.7780
|0.7808
|0.7755
|1052
|2008.10.16 23:30
|s/l
|525
|1.00
|0.7801
|0.7801
|0.7748
|-389.84
|17020.47
|1053
|2008.10.16 23:38
|sell
|528
|0.80
|0.7790
|0.7818
|0.7765
|1054
|2008.10.17 00:07
|close
|528
|0.80
|0.7783
|0.7818
|0.7765
|80.98
|17101.45
|1055
|2008.10.17 00:25
|close
|527
|0.90
|0.7777
|0.7808
|0.7755
|40.98
|17142.43
|1056
|2008.10.17 00:30
|close
|526
|1.00
|0.7769
|0.7805
|0.7752
|115.14
|17257.57
|1057
|2008.10.17 00:38
|buy
|529
|1.00
|0.7770
|0.7742
|0.7795
|1058
|2008.10.17 00:54
|close
|529
|1.00
|0.7777
|0.7742
|0.7795
|97.44
|17355.01
|1059
|2008.10.17 01:07
|sell
|530
|1.00
|0.7788
|0.7816
|0.7763
|1060
|2008.10.17 01:43
|close
|530
|1.00
|0.7780
|0.7816
|0.7763
|111.38
|17466.39
|1061
|2008.10.17 02:12
|sell
|531
|1.00
|0.7786
|0.7814
|0.7761
|1062
|2008.10.17 02:15
|sell
|532
|1.00
|0.7789
|0.7817
|0.7764
|1063
|2008.10.17 02:33
|close
|531
|1.00
|0.7784
|0.7814
|0.7761
|27.85
|17494.24
|1064
|2008.10.17 02:38
|close
|532
|1.00
|0.7782
|0.7817
|0.7764
|97.46
|17591.70
|1065
|2008.10.17 02:54
|buy
|533
|1.10
|0.7773
|0.7745
|0.7798
|1066
|2008.10.17 03:01
|close
|533
|1.10
|0.7780
|0.7745
|0.7798
|107.18
|17698.88
|1067
|2008.10.17 03:15
|buy
|534
|1.10
|0.7774
|0.7746
|0.7799
|1068
|2008.10.17 03:23
|buy
|535
|1.00
|0.7770
|0.7742
|0.7795
|1069
|2008.10.17 03:24
|close
|534
|1.10
|0.7775
|0.7746
|0.7799
|15.31
|17714.19
|1070
|2008.10.17 03:37
|close
|535
|1.00
|0.7777
|0.7742
|0.7795
|97.44
|17811.63
|1071
|2008.10.17 03:42
|buy
|536
|1.10
|0.7772
|0.7744
|0.7797
|1072
|2008.10.17 03:43
|buy
|537
|1.00
|0.7769
|0.7741
|0.7794
|1073
|2008.10.17 03:45
|close
|536
|1.10
|0.7774
|0.7744
|0.7797
|30.63
|17842.26
|1074
|2008.10.17 05:23
|close
|537
|1.00
|0.7772
|0.7741
|0.7794
|41.76
|17884.02
|1075
|2008.10.20 00:12
|buy
|538
|1.10
|0.7747
|0.7719
|0.7772
|1076
|2008.10.20 01:12
|close
|538
|1.10
|0.7754
|0.7719
|0.7772
|107.19
|17991.21
|1077
|2008.10.20 01:30
|sell
|539
|1.10
|0.7761
|0.7789
|0.7736
|1078
|2008.10.20 01:34
|close
|539
|1.10
|0.7754
|0.7789
|0.7736
|107.20
|18098.41
|1079
|2008.10.20 01:57
|sell
|540
|1.10
|0.7761
|0.7789
|0.7736
|1080
|2008.10.20 02:52
|sell
|541
|1.00
|0.7767
|0.7795
|0.7742
|1081
|2008.10.20 03:12
|sell
|542
|0.90
|0.7770
|0.7798
|0.7745
|1082
|2008.10.20 04:19
|close
|542
|0.90
|0.7767
|0.7798
|0.7745
|37.59
|18136.00
|1083
|2008.10.20 04:42
|close
|541
|1.00
|0.7764
|0.7795
|0.7742
|41.77
|18177.77
|1084
|2008.10.20 04:47
|sell
|543
|1.00
|0.7769
|0.7797
|0.7744
|1085
|2008.10.20 04:50
|close
|543
|1.00
|0.7762
|0.7797
|0.7744
|97.46
|18275.23
|1086
|2008.10.20 04:51
|close
|540
|1.10
|0.7761
|0.7789
|0.7736
|0.00
|18275.23
|1087
|2008.10.20 21:57
|buy
|544
|1.10
|0.7770
|0.7742
|0.7795
|1088
|2008.10.20 22:47
|close
|544
|1.10
|0.7777
|0.7742
|0.7795
|107.18
|18382.41
|1089
|2008.10.20 23:21
|buy
|545
|1.10
|0.7768
|0.7740
|0.7793
|1090
|2008.10.21 00:36
|close
|545
|1.10
|0.7771
|0.7740
|0.7793
|40.26
|18422.67
|1091
|2008.10.21 00:47
|sell
|546
|1.10
|0.7779
|0.7807
|0.7754
|1092
|2008.10.21 00:52
|close
|546
|1.10
|0.7772
|0.7807
|0.7754
|107.21
|18529.88
|1093
|2008.10.21 00:54
|buy
|547
|1.10
|0.7766
|0.7738
|0.7791
|1094
|2008.10.21 01:03
|close
|547
|1.10
|0.7773
|0.7738
|0.7791
|107.19
|18637.07
|1095
|2008.10.21 01:31
|sell
|548
|1.10
|0.7778
|0.7806
|0.7753
|1096
|2008.10.21 01:44
|close
|548
|1.10
|0.7771
|0.7806
|0.7753
|107.20
|18744.27
|1097
|2008.10.21 02:05
|buy
|549
|1.10
|0.7766
|0.7738
|0.7791
|1098
|2008.10.21 08:53
|s/l
|549
|1.10
|0.7738
|0.7738
|0.7791
|-428.73
|18315.54
|1099
|2008.10.21 21:06
|buy
|550
|1.10
|0.7750
|0.7722
|0.7775
|1100
|2008.10.21 21:10
|close
|550
|1.10
|0.7759
|0.7722
|0.7775
|137.81
|18453.35
|1101
|2008.10.22 00:30
|sell
|551
|1.10
|0.7828
|0.7856
|0.7803
|1102
|2008.10.22 00:57
|sell
|552
|1.00
|0.7832
|0.7860
|0.7807
|1103
|2008.10.22 01:31
|close
|551
|1.10
|0.7827
|0.7856
|0.7803
|15.32
|18468.67
|1104
|2008.10.22 01:31
|close
|552
|1.00
|0.7824
|0.7860
|0.7807
|111.39
|18580.06
|1105
|2008.10.22 04:03
|sell
|553
|1.10
|0.7858
|0.7886
|0.7833
|1106
|2008.10.22 04:15
|close
|553
|1.10
|0.7851
|0.7886
|0.7833
|107.21
|18687.27
|1107
|2008.10.22 04:24
|sell
|554
|1.10
|0.7857
|0.7885
|0.7832
|1108
|2008.10.22 04:29
|sell
|555
|1.00
|0.7860
|0.7888
|0.7835
|1109
|2008.10.22 04:45
|sell
|556
|0.90
|0.7864
|0.7892
|0.7839
|1110
|2008.10.22 04:52
|close
|554
|1.10
|0.7858
|0.7885
|0.7832
|-15.32
|18671.95
|1111
|2008.10.22 04:52
|close
|556
|0.90
|0.7858
|0.7892
|0.7839
|75.18
|18747.13
|1112
|2008.10.22 04:58
|sell
|557
|1.00
|0.7866
|0.7894
|0.7841
|1113
|2008.10.22 05:01
|close
|557
|1.00
|0.7858
|0.7894
|0.7841
|111.39
|18858.52
|1114
|2008.10.22 05:10
|close
|555
|1.00
|0.7852
|0.7888
|0.7835
|111.38
|18969.90
|1115
|2008.10.22 22:03
|sell
|558
|1.10
|0.7897
|0.7925
|0.7872
|1116
|2008.10.22 22:04
|sell
|559
|1.00
|0.7900
|0.7928
|0.7875
|1117
|2008.10.22 22:13
|close
|558
|1.10
|0.7895
|0.7925
|0.7872
|30.63
|19000.53
|1118
|2008.10.22 22:14
|close
|559
|1.00
|0.7892
|0.7928
|0.7875
|111.38
|19111.91
|1119
|2008.10.22 22:32
|sell
|560
|1.10
|0.7900
|0.7928
|0.7875
|1120
|2008.10.22 22:33
|sell
|561
|1.10
|0.7904
|0.7932
|0.7879
|1121
|2008.10.22 23:14
|close
|560
|1.10
|0.7898
|0.7928
|0.7875
|30.63
|19142.54
|1122
|2008.10.22 23:15
|close
|561
|1.10
|0.7897
|0.7932
|0.7879
|107.21
|19249.75
|1123
|2008.10.22 23:21
|buy
|562
|1.20
|0.7890
|0.7862
|0.7915
|1124
|2008.10.22 23:24
|close
|562
|1.20
|0.7898
|0.7862
|0.7915
|133.63
|19383.38
|1125
|2008.10.22 23:28
|buy
|563
|1.20
|0.7889
|0.7861
|0.7914
|1126
|2008.10.22 23:37
|close
|563
|1.20
|0.7904
|0.7861
|0.7914
|250.56
|19633.94
|1127
|2008.10.22 23:45
|sell
|564
|1.20
|0.7905
|0.7933
|0.7880
|1128
|2008.10.22 23:54
|close
|564
|1.20
|0.7897
|0.7933
|0.7880
|133.66
|19767.60
|1129
|2008.10.22 23:58
|sell
|565
|1.20
|0.7906
|0.7934
|0.7881
|1130
|2008.10.22 23:59
|sell
|566
|1.10
|0.7909
|0.7937
|0.7884
|1131
|2008.10.23 00:38
|close
|565
|1.20
|0.7905
|0.7934
|0.7881
|30.24
|19797.84
|1132
|2008.10.23 01:04
|close
|566
|1.10
|0.7905
|0.7937
|0.7884
|73.66
|19871.51
|1133
|2008.10.23 01:36
|buy
|567
|1.20
|0.7888
|0.7860
|0.7913
|1134
|2008.10.23 02:02
|buy
|568
|1.10
|0.7881
|0.7853
|0.7906
|1135
|2008.10.23 02:13
|buy
|569
|1.00
|0.7877
|0.7849
|0.7902
|1136
|2008.10.23 02:16
|close
|569
|1.00
|0.7885
|0.7849
|0.7902
|111.36
|19982.87
|1137
|2008.10.23 02:24
|close
|568
|1.10
|0.7889
|0.7853
|0.7906
|122.50
|20105.37
|1138
|2008.10.23 02:35
|close
|567
|1.20
|0.7895
|0.7860
|0.7913
|116.93
|20222.30
|1139
|2008.10.23 03:39
|buy
|570
|1.20
|0.7884
|0.7856
|0.7909
|1140
|2008.10.23 04:11
|close
|570
|1.20
|0.7891
|0.7856
|0.7909
|116.92
|20339.22
|1141
|2008.10.23 04:19
|sell
|571
|1.20
|0.7894
|0.7922
|0.7869
|1142
|2008.10.23 04:57
|close
|571
|1.20
|0.7887
|0.7922
|0.7869
|116.95
|20456.17
|1143
|2008.10.23 23:03
|sell
|572
|1.20
|0.7980
|0.8008
|0.7955
|1144
|2008.10.23 23:05
|close
|572
|1.20
|0.7973
|0.8008
|0.7955
|116.96
|20573.13
|1145
|2008.10.23 23:09
|buy
|573
|1.20
|0.7963
|0.7935
|0.7988
|1146
|2008.10.23 23:10
|buy
|574
|1.10
|0.7960
|0.7932
|0.7985
|1147
|2008.10.23 23:35
|buy
|575
|1.00
|0.7956
|0.7928
|0.7981
|1148
|2008.10.24 00:00
|close
|575
|1.00
|0.7963
|0.7928
|0.7981
|92.29
|20665.42
|1149
|2008.10.24 00:02
|close
|573
|1.20
|0.7966
|0.7935
|0.7988
|43.93
|20709.35
|1150
|2008.10.24 00:05
|close
|574
|1.10
|0.7968
|0.7932
|0.7985
|116.83
|20826.18
|1151
|2008.10.24 00:33
|sell
|576
|1.20
|0.7970
|0.7998
|0.7945
|1152
|2008.10.24 01:27
|sell
|577
|1.10
|0.7980
|0.8008
|0.7955
|1153
|2008.10.24 01:35
|close
|577
|1.10
|0.7973
|0.8008
|0.7955
|107.20
|20933.38
|1154
|2008.10.24 02:08
|close
|576
|1.20
|0.7966
|0.7998
|0.7945
|66.83
|21000.21
|1155
|2008.10.24 02:08
|buy
|578
|1.30
|0.7966
|0.7938
|0.7991
|1156
|2008.10.24 02:28
|close
|578
|1.30
|0.7973
|0.7938
|0.7991
|126.67
|21126.88
|1157
|2008.10.24 02:51
|sell
|579
|1.30
|0.7983
|0.8011
|0.7958
|1158
|2008.10.24 02:55
|close
|579
|1.30
|0.7976
|0.8011
|0.7958
|126.70
|21253.58
|1159
|2008.10.24 03:14
|buy
|580
|1.30
|0.7969
|0.7941
|0.7994
|1160
|2008.10.24 03:28
|close
|580
|1.30
|0.7976
|0.7941
|0.7994
|126.68
|21380.26
|1161
|2008.10.24 03:38
|buy
|581
|1.30
|0.7968
|0.7940
|0.7993
|1162
|2008.10.24 03:41
|close
|581
|1.30
|0.7975
|0.7940
|0.7993
|126.67
|21506.93
|1163
|2008.10.24 03:55
|buy
|582
|1.30
|0.7967
|0.7939
|0.7992
|1164
|2008.10.24 04:04
|close
|582
|1.30
|0.7975
|0.7939
|0.7992
|144.77
|21651.70
|1165
|2008.10.24 04:34
|buy
|583
|1.30
|0.7962
|0.7934
|0.7987
|1166
|2008.10.24 04:49
|buy
|584
|1.20
|0.7959
|0.7931
|0.7984
|1167
|2008.10.24 05:01
|close
|584
|1.20
|0.7966
|0.7931
|0.7984
|116.92
|21768.62
|1168
|2008.10.24 05:03
|close
|583
|1.30
|0.7970
|0.7934
|0.7987
|144.77
|21913.39
|1169
|2008.10.27 02:05
|buy
|585
|1.30
|0.7959
|0.7931
|0.7984
|1170
|2008.10.27 02:27
|close
|585
|1.30
|0.7971
|0.7931
|0.7984
|217.16
|22130.55
|1171
|2008.10.27 03:30
|sell
|586
|1.30
|0.7987
|0.8015
|0.7962
|1172
|2008.10.27 03:35
|sell
|587
|1.20
|0.7990
|0.8018
|0.7965
|1173
|2008.10.27 03:58
|close
|586
|1.30
|0.7985
|0.8015
|0.7962
|36.20
|22166.75
|1174
|2008.10.27 03:59
|close
|587
|1.20
|0.7983
|0.8018
|0.7965
|116.95
|22283.70
|1175
|2008.10.27 04:20
|sell
|588
|1.30
|0.7992
|0.8020
|0.7967
|1176
|2008.10.27 04:37
|close
|588
|1.30
|0.7985
|0.8020
|0.7967
|126.70
|22410.40
|1177
|2008.10.27 04:37
|buy
|589
|1.30
|0.7980
|0.7952
|0.8005
|1178
|2008.10.27 04:42
|close
|589
|1.30
|0.7987
|0.7952
|0.8005
|126.67
|22537.07
|1179
|2008.10.27 04:44
|sell
|590
|1.40
|0.7992
|0.8020
|0.7967
|1180
|2008.10.27 04:49
|close
|590
|1.40
|0.7983
|0.8020
|0.7967
|175.43
|22712.50
|1181
|2008.10.27 04:57
|sell
|591
|1.40
|0.7994
|0.8022
|0.7969
|1182
|2008.10.27 04:58
|sell
|592
|1.20
|0.7998
|0.8026
|0.7973
|1183
|2008.10.27 05:05
|close
|592
|1.20
|0.7991
|0.8026
|0.7973
|116.95
|22829.45
|1184
|2008.10.27 05:09
|close
|591
|1.40
|0.7986
|0.8022
|0.7969
|155.94
|22985.39
|1185
|2008.10.27 21:01
|buy
|593
|1.40
|0.8007
|0.7979
|0.8032
|1186
|2008.10.27 21:07
|close
|593
|1.40
|0.8014
|0.7979
|0.8032
|136.41
|23121.80
|1187
|2008.10.27 21:55
|sell
|594
|1.40
|0.8033
|0.8061
|0.8008
|1188
|2008.10.27 22:12
|close
|594
|1.40
|0.8026
|0.8061
|0.8008
|136.44
|23258.24
|1189
|2008.10.27 22:27
|sell
|595
|1.40
|0.8035
|0.8063
|0.8010
|1190
|2008.10.27 22:29
|close
|595
|1.40
|0.8026
|0.8063
|0.8010
|175.43
|23433.67
|1191
|2008.10.27 22:58
|buy
|596
|1.40
|0.8014
|0.7986
|0.8039
|1192
|2008.10.27 23:00
|close
|596
|1.40
|0.8021
|0.7986
|0.8039
|136.42
|23570.09
|1193
|2008.10.27 23:16
|buy
|597
|1.40
|0.8020
|0.7992
|0.8045
|1194
|2008.10.27 23:39
|close
|597
|1.40
|0.8028
|0.7992
|0.8045
|155.90
|23725.99
|1195
|2008.10.27 23:42
|sell
|598
|1.40
|0.8031
|0.8059
|0.8006
|1196
|2008.10.27 23:45
|close
|598
|1.40
|0.8024
|0.8059
|0.8006
|136.45
|23862.44
|1197
|2008.10.28 00:21
|buy
|599
|1.40
|0.8015
|0.7987
|0.8040
|1198
|2008.10.28 00:23
|close
|599
|1.40
|0.8024
|0.7987
|0.8040
|175.39
|24037.83
|1199
|2008.10.28 00:24
|buy
|600
|1.40
|0.8018
|0.7990
|0.8043
|1200
|2008.10.28 00:27
|buy
|601
|1.30
|0.8014
|0.7986
|0.8039
|1201
|2008.10.28 00:36
|close
|601
|1.30
|0.8021
|0.7986
|0.8039
|126.68
|24164.51
|1202
|2008.10.28 00:38
|close
|600
|1.40
|0.8026
|0.7990
|0.8043
|155.91
|24320.42
|1203
|2008.10.28 01:04
|buy
|602
|1.50
|0.8009
|0.7981
|0.8034
|1204
|2008.10.28 01:24
|close
|602
|1.50
|0.8016
|0.7981
|0.8034
|146.16
|24466.58
|1205
|2008.10.28 01:26
|sell
|603
|1.50
|0.8028
|0.8056
|0.8003
|1206
|2008.10.28 01:31
|close
|603
|1.50
|0.8021
|0.8056
|0.8003
|146.20
|24612.78
|1207
|2008.10.28 01:33
|sell
|604
|1.50
|0.8028
|0.8056
|0.8003
|1208
|2008.10.28 01:42
|sell
|605
|1.40
|0.8031
|0.8059
|0.8006
|1209
|2008.10.28 01:54
|close
|605
|1.40
|0.8024
|0.8059
|0.8006
|136.45
|24749.23
|1210
|2008.10.28 02:03
|close
|604
|1.50
|0.8021
|0.8056
|0.8003
|146.20
|24895.43
|1211
|2008.10.28 02:20
|buy
|606
|1.50
|0.8016
|0.7988
|0.8041
|1212
|2008.10.28 02:30
|buy
|607
|1.40
|0.8012
|0.7984
|0.8037
|1213
|2008.10.28 03:11
|buy
|608
|1.20
|0.8006
|0.7978
|0.8031
|1214
|2008.10.28 04:31
|close
|608
|1.20
|0.8010
|0.7978
|0.8031
|66.82
|24962.25
|1215
|2008.10.28 04:47
|buy
|609
|1.20
|0.8002
|0.7974
|0.8027
|1216
|2008.10.28 05:19
|s/l
|606
|1.50
|0.7988
|0.7988
|0.8041
|-584.64
|24377.61
|1217
|2008.10.28 05:37
|s/l
|607
|1.40
|0.7984
|0.7984
|0.8037
|-545.67
|23831.94
|1218
|2008.10.28 06:30
|s/l
|609
|1.20
|0.7974
|0.7974
|0.8027
|-467.71
|23364.23
|1219
|2008.10.28 22:41
|buy
|610
|1.40
|0.7981
|0.7953
|0.8006
|1220
|2008.10.28 22:48
|close
|610
|1.40
|0.7989
|0.7953
|0.8006
|155.90
|23520.13
|1221
|2008.10.28 22:53
|sell
|611
|1.40
|0.7995
|0.8023
|0.7970
|1222
|2008.10.28 22:55
|close
|611
|1.40
|0.7988
|0.8023
|0.7970
|136.45
|23656.58
|1223
|2008.10.28 23:00
|buy
|612
|1.40
|0.7981
|0.7953
|0.8006
|1224
|2008.10.28 23:04
|buy
|613
|1.30
|0.7977
|0.7949
|0.8002
|1225
|2008.10.28 23:24
|buy
|614
|1.20
|0.7972
|0.7944
|0.7997
|1226
|2008.10.28 23:51
|close
|614
|1.20
|0.7979
|0.7944
|0.7997
|116.93
|23773.51
|1227
|2008.10.28 23:54
|close
|613
|1.30
|0.7984
|0.7949
|0.8002
|126.67
|23900.18
|1228
|2008.10.28 23:55
|close
|612
|1.40
|0.7988
|0.7953
|0.8006
|136.41
|24036.59
|1229
|2008.10.29 00:39
|buy
|615
|1.40
|0.7976
|0.7948
|0.8001
|1230
|2008.10.29 00:47
|buy
|616
|1.30
|0.7970
|0.7942
|0.7995
|1231
|2008.10.29 01:31
|s/l
|615
|1.40
|0.7948
|0.7948
|0.8001
|-545.67
|23490.92
|1232
|2008.10.29 01:59
|s/l
|616
|1.30
|0.7942
|0.7942
|0.7995
|-506.69
|22984.23
|1233
|2008.10.29 04:07
|buy
|617
|1.40
|0.7939
|0.7911
|0.7964
|1234
|2008.10.29 06:04
|s/l
|617
|1.40
|0.7911
|0.7911
|0.7964
|-545.66
|22438.57
|1235
|2008.10.29 23:03
|buy
|618
|1.30
|0.7905
|0.7877
|0.7930
|1236
|2008.10.29 23:04
|buy
|619
|1.20
|0.7900
|0.7872
|0.7925
|1237
|2008.10.29 23:28
|close
|618
|1.30
|0.7906
|0.7877
|0.7930
|18.10
|22456.67
|1238
|2008.10.29 23:28
|close
|619
|1.20
|0.7908
|0.7872
|0.7925
|133.63
|22590.30
|1239
|2008.10.29 23:37
|sell
|620
|1.40
|0.7913
|0.7941
|0.7888
|1240
|2008.10.30 01:06
|sell
|621
|1.20
|0.7918
|0.7946
|0.7893
|1241
|2008.10.30 01:18
|sell
|622
|1.10
|0.7922
|0.7950
|0.7897
|1242
|2008.10.30 01:21
|s/l
|620
|1.40
|0.7941
|0.7941
|0.7888
|-529.99
|22060.31
|1243
|2008.10.30 01:23
|s/l
|621
|1.20
|0.7946
|0.7946
|0.7893
|-467.81
|21592.50
|1244
|2008.10.30 01:24
|s/l
|622
|1.10
|0.7950
|0.7950
|0.7897
|-428.83
|21163.67
|1245
|2008.10.30 22:39
|sell
|623
|1.30
|0.7864
|0.7892
|0.7839
|1246
|2008.10.30 22:43
|sell
|624
|1.20
|0.7868
|0.7896
|0.7843
|1247
|2008.10.30 22:44
|close
|624
|1.20
|0.7860
|0.7896
|0.7843
|133.66
|21297.33
|1248
|2008.10.30 22:47
|close
|623
|1.30
|0.7857
|0.7892
|0.7839
|126.70
|21424.03
|1249
|2008.10.30 22:58
|sell
|625
|1.30
|0.7863
|0.7891
|0.7838
|1250
|2008.10.30 23:12
|close
|625
|1.30
|0.7856
|0.7891
|0.7838
|126.70
|21550.73
|1251
|2008.10.30 23:22
|sell
|626
|1.30
|0.7866
|0.7894
|0.7841
|1252
|2008.10.31 00:01
|close
|626
|1.30
|0.7860
|0.7894
|0.7841
|113.49
|21664.21
|1253
|2008.10.31 00:15
|sell
|627
|1.30
|0.7866
|0.7894
|0.7841
|1254
|2008.10.31 00:19
|close
|627
|1.30
|0.7858
|0.7894
|0.7841
|144.80
|21809.01
|1255
|2008.10.31 00:25
|buy
|628
|1.30
|0.7851
|0.7823
|0.7876
|1256
|2008.10.31 00:43
|close
|628
|1.30
|0.7858
|0.7823
|0.7876
|126.67
|21935.68
|1257
|2008.10.31 00:45
|sell
|629
|1.30
|0.7865
|0.7893
|0.7840
|1258
|2008.10.31 00:50
|sell
|630
|1.20
|0.7868
|0.7896
|0.7843
|1259
|2008.10.31 00:52
|close
|629
|1.30
|0.7863
|0.7893
|0.7840
|36.20
|21971.88
|1260
|2008.10.31 00:53
|close
|630
|1.20
|0.7860
|0.7896
|0.7843
|133.66
|22105.54
|1261
|2008.10.31 01:00
|sell
|631
|1.30
|0.7865
|0.7893
|0.7840
|1262
|2008.10.31 01:04
|close
|631
|1.30
|0.7858
|0.7893
|0.7840
|126.70
|22232.24
|1263
|2008.10.31 01:15
|buy
|632
|1.30
|0.7852
|0.7824
|0.7877
|1264
|2008.10.31 01:17
|buy
|633
|1.20
|0.7849
|0.7821
|0.7874
|1265
|2008.10.31 01:20
|close
|632
|1.30
|0.7855
|0.7824
|0.7877
|54.29
|22286.53
|1266
|2008.10.31 01:20
|close
|633
|1.20
|0.7857
|0.7821
|0.7874
|133.63
|22420.16
|1267
|2008.10.31 01:54
|buy
|634
|1.30
|0.7850
|0.7822
|0.7875
|1268
|2008.10.31 01:57
|buy
|635
|1.20
|0.7846
|0.7818
|0.7871
|1269
|2008.10.31 02:04
|close
|634
|1.30
|0.7852
|0.7822
|0.7875
|36.19
|22456.35
|1270
|2008.10.31 02:42
|close
|635
|1.20
|0.7854
|0.7818
|0.7871
|133.64
|22589.99
|1271
|2008.10.31 02:54
|sell
|636
|1.40
|0.7862
|0.7890
|0.7837
|1272
|2008.10.31 03:09
|close
|636
|1.40
|0.7855
|0.7890
|0.7837
|136.45
|22726.44
|1273
|2008.10.31 03:19
|sell
|637
|1.40
|0.7861
|0.7889
|0.7836
|1274
|2008.10.31 03:27
|close
|637
|1.40
|0.7853
|0.7889
|0.7836
|155.93
|22882.37
|1275
|2008.10.31 03:48
|buy
|638
|1.40
|0.7846
|0.7818
|0.7871
|1276
|2008.10.31 05:19
|close
|638
|1.40
|0.7849
|0.7818
|0.7871
|58.46
|22940.83
|1277
|2008.11.03 02:47
|buy
|639
|1.40
|0.7922
|0.7894
|0.7947
|1278
|2008.11.03 02:52
|buy
|640
|1.30
|0.7919
|0.7891
|0.7944
|1279
|2008.11.03 03:12
|close
|639
|1.40
|0.7924
|0.7894
|0.7947
|38.97
|22979.80
|1280
|2008.11.03 03:13
|close
|640
|1.30
|0.7926
|0.7891
|0.7944
|126.68
|23106.48
|1281
|2008.11.03 03:24
|buy
|641
|1.40
|0.7921
|0.7893
|0.7946
|1282
|2008.11.03 03:25
|buy
|642
|1.30
|0.7914
|0.7886
|0.7939
|1283
|2008.11.03 03:46
|s/l
|641
|1.40
|0.7893
|0.7893
|0.7946
|-545.67
|22560.81
|1284
|2008.11.03 03:47
|s/l
|642
|1.30
|0.7886
|0.7886
|0.7939
|-506.68
|22054.13
|1285
|2008.11.03 04:30
|buy
|643
|1.30
|0.7891
|0.7863
|0.7916
|1286
|2008.11.03 04:35
|buy
|644
|1.20
|0.7885
|0.7857
|0.7910
|1287
|2008.11.03 04:45
|close
|644
|1.20
|0.7892
|0.7857
|0.7910
|116.93
|22171.06
|1288
|2008.11.03 05:26
|close
|643
|1.30
|0.7898
|0.7863
|0.7916
|126.67
|22297.73
|1289
|2008.11.03 21:00
|buy
|645
|1.30
|0.7983
|0.7955
|0.8008
|1290
|2008.11.03 21:04
|buy
|646
|1.20
|0.7980
|0.7952
|0.8005
|1291
|2008.11.03 21:06
|close
|646
|1.20
|0.7987
|0.7952
|0.8005
|116.93
|22414.66
|1292
|2008.11.03 21:08
|close
|645
|1.30
|0.7990
|0.7955
|0.8008
|126.67
|22541.33
|1293
|2008.11.03 21:29
|buy
|647
|1.40
|0.7981
|0.7953
|0.8006
|1294
|2008.11.03 21:35
|close
|647
|1.40
|0.7988
|0.7953
|0.8006
|136.41
|22677.74
|1295
|2008.11.03 22:00
|buy
|648
|1.40
|0.7980
|0.7952
|0.8005
|1296
|2008.11.03 22:02
|close
|648
|1.40
|0.7987
|0.7952
|0.8005
|136.42
|22814.16
|1297
|2008.11.03 22:27
|sell
|649
|1.40
|0.7994
|0.8022
|0.7969
|1298
|2008.11.03 22:29
|sell
|650
|1.30
|0.7998
|0.8026
|0.7973
|1299
|2008.11.03 22:40
|close
|650
|1.30
|0.7991
|0.8026
|0.7973
|126.70
|22940.86
|1300
|2008.11.03 22:52
|close
|649
|1.40
|0.7986
|0.8022
|0.7969
|155.94
|23096.80
|1301
|2008.11.03 23:07
|buy
|651
|1.40
|0.7981
|0.7953
|0.8006
|1302
|2008.11.03 23:17
|close
|651
|1.40
|0.7988
|0.7953
|0.8006
|136.41
|23233.21
|1303
|2008.11.03 23:21
|sell
|652
|1.40
|0.7994
|0.8022
|0.7969
|1304
|2008.11.03 23:22
|close
|652
|1.40
|0.7986
|0.8022
|0.7969
|155.94
|23389.15
|1305
|2008.11.03 23:38
|sell
|653
|1.40
|0.7994
|0.8022
|0.7969
|1306
|2008.11.03 23:39
|sell
|654
|1.30
|0.7998
|0.8026
|0.7973
|1307
|2008.11.03 23:46
|close
|654
|1.30
|0.7990
|0.8026
|0.7973
|144.80
|23533.95
|1308
|2008.11.03 23:48
|sell
|655
|1.30
|0.7998
|0.8026
|0.7973
|1309
|2008.11.03 23:52
|close
|653
|1.40
|0.7992
|0.8022
|0.7969
|38.99
|23572.94
|1310
|2008.11.03 23:52
|close
|655
|1.30
|0.7988
|0.8026
|0.7973
|181.00
|23753.94
|1311
|2008.11.03 23:53
|buy
|656
|1.40
|0.7981
|0.7953
|0.8006
|1312
|2008.11.03 23:55
|close
|656
|1.40
|0.7988
|0.7953
|0.8006
|136.41
|23890.35
|1313
|2008.11.03 23:58
|sell
|657
|1.40
|0.7998
|0.8026
|0.7973
|1314
|2008.11.04 00:07
|sell
|658
|1.30
|0.8001
|0.8029
|0.7976
|1315
|2008.11.04 00:34
|close
|657
|1.40
|0.7996
|0.8026
|0.7973
|44.25
|23934.60
|1316
|2008.11.04 00:34
|close
|658
|1.30
|0.7993
|0.8029
|0.7976
|144.80
|24079.40
|1317
|2008.11.04 00:37
|sell
|659
|1.40
|0.8001
|0.8029
|0.7976
|1318
|2008.11.04 00:50
|sell
|660
|1.30
|0.8005
|0.8033
|0.7980
|1319
|2008.11.04 00:51
|close
|660
|1.30
|0.7998
|0.8033
|0.7980
|126.70
|24206.10
|1320
|2008.11.04 00:53
|close
|659
|1.40
|0.7993
|0.8029
|0.7976
|155.94
|24362.04
|1321
|2008.11.04 00:59
|sell
|661
|1.50
|0.8001
|0.8029
|0.7976
|1322
|2008.11.04 01:07
|sell
|662
|1.30
|0.8005
|0.8033
|0.7980
|1323
|2008.11.04 01:13
|close
|661
|1.50
|0.7999
|0.8029
|0.7976
|41.76
|24403.80
|1324
|2008.11.04 01:13
|close
|662
|1.30
|0.7997
|0.8033
|0.7980
|144.80
|24548.60
|1325
|2008.11.04 01:15
|sell
|663
|1.50
|0.8005
|0.8033
|0.7980
|1326
|2008.11.04 01:20
|sell
|664
|1.30
|0.8010
|0.8038
|0.7985
|1327
|2008.11.04 01:49
|sell
|665
|1.20
|0.8015
|0.8043
|0.7990
|1328
|2008.11.04 01:52
|close
|665
|1.20
|0.8008
|0.8043
|0.7990
|116.95
|24665.55
|1329
|2008.11.04 01:53
|close
|663
|1.50
|0.8004
|0.8033
|0.7980
|20.88
|24686.43
|1330
|2008.11.04 01:53
|close
|664
|1.30
|0.8001
|0.8038
|0.7985
|162.90
|24849.33
|1331
|2008.11.04 02:20
|buy
|666
|1.50
|0.7990
|0.7962
|0.8015
|1332
|2008.11.04 02:25
|close
|666
|1.50
|0.7998
|0.7962
|0.8015
|167.04
|25016.37
|1333
|2008.11.04 02:25
|sell
|667
|1.50
|0.8006
|0.8034
|0.7981
|1334
|2008.11.04 02:26
|close
|667
|1.50
|0.7991
|0.8034
|0.7981
|313.27
|25329.64
|1335
|2008.11.04 02:31
|buy
|668
|1.50
|0.7986
|0.7958
|0.8011
|1336
|2008.11.04 03:16
|buy
|669
|1.40
|0.7981
|0.7953
|0.8006
|1337
|2008.11.04 03:21
|close
|668
|1.50
|0.7987
|0.7958
|0.8011
|20.88
|25350.52
|1338
|2008.11.04 03:33
|close
|669
|1.40
|0.7988
|0.7953
|0.8006
|136.41
|25486.93
|1339
|2008.11.04 03:37
|buy
|670
|1.50
|0.7979
|0.7951
|0.8004
|1340
|2008.11.04 03:55
|close
|670
|1.50
|0.7987
|0.7951
|0.8004
|167.04
|25653.97
|1341
|2008.11.04 04:30
|sell
|671
|1.50
|0.7994
|0.8022
|0.7969
|1342
|2008.11.04 05:14
|s/l
|671
|1.50
|0.8022
|0.8022
|0.7969
|-584.77
|25069.20
|1343
|2008.11.05 02:00
|buy
|672
|1.50
|0.8131
|0.8103
|0.8156
|1344
|2008.11.05 02:11
|close
|672
|1.50
|0.8138
|0.8103
|0.8156
|146.16
|25215.36
|1345
|2008.11.05 02:53
|buy
|673
|1.50
|0.8132
|0.8104
|0.8157
|1346
|2008.11.05 03:19
|buy
|674
|1.40
|0.8128
|0.8100
|0.8153
|1347
|2008.11.05 03:42
|buy
|675
|1.30
|0.8123
|0.8095
|0.8148
|1348
|2008.11.05 05:10
|close
|675
|1.30
|0.8126
|0.8095
|0.8148
|54.29
|25269.65
|1349
|2008.11.05 05:10
|close
|674
|1.40
|0.8132
|0.8100
|0.8153
|77.96
|25347.61
|1350
|2008.11.05 05:11
|close
|673
|1.50
|0.8135
|0.8104
|0.8157
|62.64
|25410.25
|1351
|2008.11.05 21:20
|buy
|676
|1.50
|0.8139
|0.8111
|0.8164
|1352
|2008.11.05 22:30
|buy
|677
|1.40
|0.8126
|0.8098
|0.8151
|1353
|2008.11.05 22:46
|close
|677
|1.40
|0.8135
|0.8098
|0.8151
|175.39
|25585.64
|1354
|2008.11.05 22:49
|close
|676
|1.50
|0.8143
|0.8111
|0.8164
|83.52
|25669.16
|1355
|2008.11.05 23:28
|buy
|678
|1.50
|0.8126
|0.8098
|0.8151
|1356
|2008.11.05 23:39
|close
|678
|1.50
|0.8134
|0.8098
|0.8151
|167.04
|25836.20
|1357
|2008.11.05 23:44
|sell
|679
|1.60
|0.8138
|0.8166
|0.8113
|1358
|2008.11.06 00:02
|sell
|680
|1.40
|0.8145
|0.8173
|0.8120
|1359
|2008.11.06 00:43
|sell
|681
|1.30
|0.8150
|0.8178
|0.8125
|1360
|2008.11.06 01:43
|close
|681
|1.30
|0.8147
|0.8178
|0.8125
|54.30
|25890.50
|1361
|2008.11.06 01:43
|close
|680
|1.40
|0.8142
|0.8173
|0.8120
|58.48
|25948.98
|1362
|2008.11.06 01:50
|close
|679
|1.60
|0.8135
|0.8166
|0.8113
|84.87
|26033.85
|1363
|2008.11.06 01:58
|buy
|682
|1.60
|0.8135
|0.8107
|0.8160
|1364
|2008.11.06 02:06
|buy
|683
|1.40
|0.8132
|0.8104
|0.8157
|1365
|2008.11.06 02:08
|close
|682
|1.60
|0.8137
|0.8107
|0.8160
|44.54
|26078.39
|1366
|2008.11.06 03:35
|buy
|684
|1.40
|0.8128
|0.8100
|0.8153
|1367
|2008.11.06 04:12
|close
|683
|1.40
|0.8134
|0.8104
|0.8157
|38.97
|26117.36
|1368
|2008.11.06 04:12
|close
|684
|1.40
|0.8136
|0.8100
|0.8153
|155.91
|26273.27
|1369
|2008.11.06 04:48
|buy
|685
|1.60
|0.8126
|0.8098
|0.8151
|1370
|2008.11.06 04:50
|close
|685
|1.60
|0.8133
|0.8098
|0.8151
|155.91
|26429.18
|1371
|2008.11.06 21:00
|sell
|686
|1.60
|0.8089
|0.8117
|0.8064
|1372
|2008.11.06 21:12
|sell
|687
|1.50
|0.8092
|0.8120
|0.8067
|1373
|2008.11.06 21:30
|s/l
|686
|1.60
|0.8117
|0.8117
|0.8064
|-623.75
|25805.43
|1374
|2008.11.06 21:30
|s/l
|687
|1.50
|0.8120
|0.8120
|0.8067
|-584.77
|25220.66
|1375
|2008.11.06 22:48
|sell
|688
|1.50
|0.8135
|0.8163
|0.8110
|1376
|2008.11.06 23:00
|sell
|689
|1.40
|0.8139
|0.8167
|0.8114
|1377
|2008.11.06 23:21
|sell
|690
|1.30
|0.8145
|0.8173
|0.8120
|1378
|2008.11.06 23:31
|close
|690
|1.30
|0.8138
|0.8173
|0.8120
|126.70
|25347.36
|1379
|2008.11.06 23:38
|close
|688
|1.50
|0.8133
|0.8163
|0.8110
|41.77
|25389.13
|1380
|2008.11.06 23:38
|close
|689
|1.40
|0.8131
|0.8167
|0.8114
|155.94
|25545.07
|1381
|2008.11.06 23:46
|sell
|691
|1.50
|0.8143
|0.8171
|0.8118
|1382
|2008.11.07 00:54
|sell
|692
|1.40
|0.8148
|0.8176
|0.8123
|1383
|2008.11.07 01:14
|close
|691
|1.50
|0.8142
|0.8171
|0.8118
|26.52
|25571.59
|1384
|2008.11.07 01:34
|close
|692
|1.40
|0.8141
|0.8176
|0.8123
|136.45
|25708.04
|1385
|2008.11.07 01:49
|sell
|693
|1.50
|0.8148
|0.8176
|0.8123
|1386
|2008.11.07 02:11
|close
|693
|1.50
|0.8141
|0.8176
|0.8123
|146.20
|25854.24
|1387
|2008.11.07 02:13
|buy
|694
|1.60
|0.8133
|0.8105
|0.8158
|1388
|2008.11.07 02:16
|close
|694
|1.60
|0.8139
|0.8105
|0.8158
|133.63
|25987.87
|1389
|2008.11.07 02:27
|sell
|695
|1.60
|0.8148
|0.8176
|0.8123
|1390
|2008.11.07 02:32
|close
|695
|1.60
|0.8142
|0.8176
|0.8123
|133.66
|26121.53
|1391
|2008.11.07 03:00
|sell
|696
|1.60
|0.8148
|0.8176
|0.8123
|1392
|2008.11.07 03:23
|close
|696
|1.60
|0.8141
|0.8176
|0.8123
|155.94
|26277.47
|1393
|2008.11.07 04:52
|buy
|697
|1.60
|0.8134
|0.8106
|0.8159
|1394
|2008.11.07 04:54
|buy
|698
|1.40
|0.8131
|0.8103
|0.8156
|1395
|2008.11.07 05:04
|close
|698
|1.40
|0.8139
|0.8103
|0.8156
|155.90
|26433.37
|1396
|2008.11.07 05:05
|close
|697
|1.60
|0.8141
|0.8106
|0.8159
|155.90
|26589.27
|1397
|2008.11.10 00:05
|buy
|699
|1.60
|0.8127
|0.8099
|0.8152
|1398
|2008.11.10 00:07
|buy
|700
|1.50
|0.8122
|0.8094
|0.8147
|1399
|2008.11.10 00:46
|buy
|701
|1.30
|0.8117
|0.8089
|0.8142
|1400
|2008.11.10 01:04
|close
|701
|1.30
|0.8125
|0.8089
|0.8142
|144.77
|26734.04
|1401
|2008.11.10 01:08
|close
|700
|1.50
|0.8125
|0.8094
|0.8147
|62.64
|26796.68
|1402
|2008.11.10 01:16
|close
|699
|1.60
|0.8130
|0.8099
|0.8152
|66.82
|26863.50
|1403
|2008.11.10 01:18
|sell
|702
|1.60
|0.8134
|0.8162
|0.8109
|1404
|2008.11.10 01:30
|close
|702
|1.60
|0.8127
|0.8162
|0.8109
|155.94
|27019.44
|1405
|2008.11.10 01:37
|sell
|703
|1.60
|0.8134
|0.8162
|0.8109
|1406
|2008.11.10 02:05
|close
|703
|1.60
|0.8126
|0.8162
|0.8109
|178.21
|27197.65
|1407
|2008.11.10 02:11
|buy
|704
|1.60
|0.8119
|0.8091
|0.8144
|1408
|2008.11.10 03:04
|buy
|705
|1.50
|0.8115
|0.8087
|0.8140
|1409
|2008.11.10 03:29
|close
|704
|1.60
|0.8121
|0.8091
|0.8144
|44.54
|27242.19
|1410
|2008.11.10 03:37
|close
|705
|1.50
|0.8123
|0.8087
|0.8140
|167.04
|27409.23
|1411
|2008.11.10 04:58
|sell
|706
|1.60
|0.8130
|0.8158
|0.8105
|1412
|2008.11.10 04:59
|sell
|707
|1.50
|0.8134
|0.8162
|0.8109
|1413
|2008.11.10 05:48
|close
|706
|1.60
|0.8128
|0.8158
|0.8105
|44.55
|27453.78
|1414
|2008.11.10 05:59
|close
|707
|1.50
|0.8131
|0.8162
|0.8109
|62.65
|27516.43
|1415
|2008.11.10 21:03
|sell
|708
|1.70
|0.8182
|0.8210
|0.8157
|1416
|2008.11.10 21:28
|close
|708
|1.70
|0.8176
|0.8210
|0.8157
|142.02
|27658.45
|1417
|2008.11.10 21:34
|buy
|709
|1.70
|0.8169
|0.8141
|0.8194
|1418
|2008.11.10 21:47
|buy
|710
|1.50
|0.8165
|0.8137
|0.8190
|1419
|2008.11.10 22:15
|buy
|711
|1.40
|0.8159
|0.8131
|0.8184
|1420
|2008.11.10 22:37
|close
|711
|1.40
|0.8166
|0.8131
|0.8184
|136.42
|27794.87
|1421
|2008.11.10 22:47
|close
|710
|1.50
|0.8170
|0.8137
|0.8190
|104.40
|27899.27
|1422
|2008.11.10 22:48
|close
|709
|1.70
|0.8172
|0.8141
|0.8194
|70.99
|27970.26
|1423
|2008.11.10 23:28
|buy
|712
|1.70
|0.8159
|0.8131
|0.8184
|1424
|2008.11.10 23:38
|close
|712
|1.70
|0.8166
|0.8131
|0.8184
|165.64
|28135.90
|1425
|2008.11.11 00:01
|buy
|713
|1.70
|0.8157
|0.8129
|0.8182
|1426
|2008.11.11 00:24
|buy
|714
|1.50
|0.8153
|0.8125
|0.8178
|1427
|2008.11.11 01:00
|close
|713
|1.70
|0.8159
|0.8129
|0.8182
|47.33
|28183.23
|1428
|2008.11.11 03:21
|s/l
|714
|1.50
|0.8125
|0.8125
|0.8178
|-584.64
|27598.59
|1429
|2008.11.11 21:08
|buy
|715
|1.70
|0.8135
|0.8107
|0.8160
|1430
|2008.11.11 22:00
|close
|715
|1.70
|0.8141
|0.8107
|0.8160
|141.98
|27740.57
|1431
|2008.11.11 23:06
|buy
|716
|1.70
|0.8135
|0.8107
|0.8160
|1432
|2008.11.11 23:18
|close
|716
|1.70
|0.8141
|0.8107
|0.8160
|141.98
|27882.55
|1433
|2008.11.11 23:24
|buy
|717
|1.70
|0.8136
|0.8108
|0.8161
|1434
|2008.11.11 23:26
|buy
|718
|1.50
|0.8133
|0.8105
|0.8158
|1435
|2008.11.12 00:08
|close
|717
|1.70
|0.8138
|0.8108
|0.8161
|38.57
|27921.13
|1436
|2008.11.12 00:31
|close
|718
|1.50
|0.8136
|0.8105
|0.8158
|54.91
|27976.04
|1437
|2008.11.12 01:27
|sell
|719
|1.70
|0.8148
|0.8176
|0.8123
|1438
|2008.11.12 01:28
|close
|719
|1.70
|0.8141
|0.8176
|0.8123
|165.69
|28141.73
|1439
|2008.11.12 04:23
|sell
|720
|1.70
|0.8148
|0.8176
|0.8123
|1440
|2008.11.12 05:25
|close
|720
|1.70
|0.8145
|0.8176
|0.8123
|71.01
|28212.74
|1441
|2008.11.12 21:16
|buy
|721
|1.70
|0.8365
|0.8337
|0.8390
|1442
|2008.11.12 21:25
|buy
|722
|1.60
|0.8362
|0.8334
|0.8387
|1443
|2008.11.12 21:29
|close
|722
|1.60
|0.8368
|0.8334
|0.8387
|133.64
|28346.38
|1444
|2008.11.12 21:59
|buy
|723
|1.60
|0.8356
|0.8328
|0.8381
|1445
|2008.11.12 22:04
|close
|723
|1.60
|0.8362
|0.8328
|0.8381
|133.63
|28480.01
|1446
|2008.11.12 22:10
|close
|721
|1.70
|0.8372
|0.8337
|0.8390
|165.65
|28645.66
|1447
|2008.11.12 22:22
|buy
|724
|1.70
|0.8358
|0.8330
|0.8383
|1448
|2008.11.12 22:23
|buy
|725
|1.60
|0.8354
|0.8326
|0.8379
|1449
|2008.11.12 22:55
|close
|724
|1.70
|0.8360
|0.8330
|0.8383
|47.33
|28692.99
|1450
|2008.11.12 22:55
|close
|725
|1.60
|0.8364
|0.8326
|0.8379
|222.72
|28915.71
|1451
|2008.11.12 23:04
|buy
|726
|1.70
|0.8354
|0.8326
|0.8379
|1452
|2008.11.12 23:06
|buy
|727
|1.60
|0.8350
|0.8322
|0.8375
|1453
|2008.11.12 23:09
|close
|727
|1.60
|0.8358
|0.8322
|0.8375
|178.18
|29093.89
|1454
|2008.11.12 23:09
|close
|726
|1.70
|0.8362
|0.8326
|0.8379
|189.31
|29283.20
|1455
|2008.11.12 23:12
|buy
|728
|1.80
|0.8347
|0.8319
|0.8372
|1456
|2008.11.12 23:14
|close
|728
|1.80
|0.8355
|0.8319
|0.8372
|200.45
|29483.65
|1457
|2008.11.12 23:15
|buy
|729
|1.80
|0.8353
|0.8325
|0.8378
|1458
|2008.11.12 23:16
|buy
|730
|1.60
|0.8349
|0.8321
|0.8374
|1459
|2008.11.12 23:29
|close
|729
|1.80
|0.8355
|0.8325
|0.8378
|50.11
|29533.76
|1460
|2008.11.12 23:31
|close
|730
|1.60
|0.8358
|0.8321
|0.8374
|200.45
|29734.21
|1461
|2008.11.12 23:39
|buy
|731
|1.80
|0.8352
|0.8324
|0.8377
|1462
|2008.11.12 23:44
|close
|731
|1.80
|0.8360
|0.8324
|0.8377
|200.45
|29934.66
|1463
|2008.11.12 23:49
|sell
|732
|1.80
|0.8369
|0.8397
|0.8344
|1464
|2008.11.13 00:30
|close
|732
|1.80
|0.8363
|0.8397
|0.8344
|170.67
|30105.33
|1465
|2008.11.13 00:32
|buy
|733
|1.80
|0.8360
|0.8332
|0.8385
|1466
|2008.11.13 00:46
|close
|733
|1.80
|0.8367
|0.8332
|0.8385
|175.39
|30280.72
|1467
|2008.11.13 00:57
|buy
|734
|1.80
|0.8361
|0.8333
|0.8386
|1468
|2008.11.13 00:59
|close
|734
|1.80
|0.8368
|0.8333
|0.8386
|175.39
|30456.11
|1469
|2008.11.13 01:32
|sell
|735
|1.80
|0.8375
|0.8403
|0.8350
|1470
|2008.11.13 01:40
|sell
|736
|1.70
|0.8379
|0.8407
|0.8354
|1471
|2008.11.13 01:45
|close
|736
|1.70
|0.8372
|0.8407
|0.8354
|165.68
|30621.79
|1472
|2008.11.13 01:48
|close
|735
|1.80
|0.8367
|0.8403
|0.8350
|200.50
|30822.29
|1473
|2008.11.13 02:04
|buy
|737
|1.80
|0.8358
|0.8330
|0.8383
|1474
|2008.11.13 02:19
|close
|737
|1.80
|0.8365
|0.8330
|0.8383
|175.39
|30997.68
|1475
|2008.11.13 02:37
|buy
|738
|1.90
|0.8358
|0.8330
|0.8383
|1476
|2008.11.13 02:38
|buy
|739
|1.70
|0.8354
|0.8326
|0.8379
|1477
|2008.11.13 03:03
|buy
|740
|1.50
|0.8349
|0.8321
|0.8374
|1478
|2008.11.13 04:37
|close
|740
|1.50
|0.8353
|0.8321
|0.8374
|83.52
|31081.20
|1479
|2008.11.13 04:54
|close
|739
|1.70
|0.8357
|0.8326
|0.8379
|70.99
|31152.19
|1480
|2008.11.13 05:16
|close
|738
|1.90
|0.8360
|0.8330
|0.8383
|52.90
|31205.09
|1481
|2008.11.13 23:13
|buy
|741
|1.90
|0.8608
|0.8580
|0.8633
|1482
|2008.11.13 23:19
|buy
|742
|1.70
|0.8605
|0.8577
|0.8630
|1483
|2008.11.13 23:20
|close
|741
|1.90
|0.8610
|0.8580
|0.8633
|52.90
|31257.99
|1484
|2008.11.13 23:28
|close
|742
|1.70
|0.8613
|0.8577
|0.8630
|189.31
|31447.30
|1485
|2008.11.13 23:35
|buy
|743
|1.90
|0.8608
|0.8580
|0.8633
|1486
|2008.11.13 23:36
|close
|743
|1.90
|0.8615
|0.8580
|0.8633
|185.14
|31632.44
|1487
|2008.11.13 23:47
|buy
|744
|1.90
|0.8607
|0.8579
|0.8632
|1488
|2008.11.13 23:54
|close
|744
|1.90
|0.8614
|0.8579
|0.8632
|185.13
|31817.57
|1489
|2008.11.14 00:03
|sell
|745
|1.90
|0.8619
|0.8647
|0.8594
|1490
|2008.11.14 00:07
|close
|745
|1.90
|0.8611
|0.8647
|0.8594
|211.63
|32029.20
|1491
|2008.11.14 00:09
|buy
|746
|1.90
|0.8606
|0.8578
|0.8631
|1492
|2008.11.14 00:25
|buy
|747
|1.80
|0.8600
|0.8572
|0.8625
|1493
|2008.11.14 00:35
|buy
|748
|1.60
|0.8595
|0.8567
|0.8620
|1494
|2008.11.14 01:36
|close
|748
|1.60
|0.8598
|0.8567
|0.8620
|66.82
|32096.02
|1495
|2008.11.14 01:52
|close
|747
|1.80
|0.8603
|0.8572
|0.8625
|75.17
|32171.19
|1496
|2008.11.14 01:56
|close
|746
|1.90
|0.8610
|0.8578
|0.8631
|105.79
|32276.98
|1497
|2008.11.14 02:31
|buy
|749
|1.90
|0.8595
|0.8567
|0.8620
|1498
|2008.11.14 02:55
|close
|749
|1.90
|0.8602
|0.8567
|0.8620
|185.14
|32462.12
|1499
|2008.11.14 03:40
|buy
|750
|1.90
|0.8595
|0.8567
|0.8620
|1500
|2008.11.14 03:59
|buy
|751
|1.80
|0.8591
|0.8563
|0.8616
|1501
|2008.11.14 04:19
|buy
|752
|1.60
|0.8586
|0.8558
|0.8611
|1502
|2008.11.14 05:26
|close
|752
|1.60
|0.8593
|0.8558
|0.8611
|155.91
|32618.03
|1503
|2008.11.14 05:26
|close
|751
|1.80
|0.8598
|0.8563
|0.8616
|175.39
|32793.42
|1504
|2008.11.14 05:26
|close
|750
|1.90
|0.8598
|0.8567
|0.8620
|79.34
|32872.76
|1505
|2008.11.17 00:05
|buy
|753
|2.00
|0.8548
|0.8520
|0.8573
|1506
|2008.11.17 00:56
|buy
|754
|1.80
|0.8539
|0.8511
|0.8564
|1507
|2008.11.17 01:13
|buy
|755
|1.60
|0.8536
|0.8508
|0.8561
|1508
|2008.11.17 01:23
|close
|755
|1.60
|0.8544
|0.8508
|0.8561
|178.18
|33050.94
|1509
|2008.11.17 01:27
|buy
|756
|1.70
|0.8536
|0.8508
|0.8561
|1510
|2008.11.17 02:39
|s/l
|753
|2.00
|0.8520
|0.8520
|0.8573
|-779.52
|32271.42
|1511
|2008.11.17 03:45
|close
|756
|1.70
|0.8540
|0.8508
|0.8561
|94.66
|32366.08
|1512
|2008.11.17 03:45
|close
|754
|1.80
|0.8541
|0.8511
|0.8564
|50.12
|32416.20
|1513
|2008.11.17 03:53
|sell
|757
|1.90
|0.8536
|0.8564
|0.8511
|1514
|2008.11.17 04:28
|sell
|758
|1.80
|0.8540
|0.8568
|0.8515
|1515
|2008.11.17 04:33
|close
|757
|1.90
|0.8534
|0.8564
|0.8511
|52.90
|32469.10
|1516
|2008.11.17 04:34
|close
|758
|1.80
|0.8530
|0.8568
|0.8515
|250.62
|32719.72
|1517
|2008.11.17 04:39
|sell
|759
|2.00
|0.8541
|0.8569
|0.8516
|1518
|2008.11.17 04:46
|close
|759
|2.00
|0.8533
|0.8569
|0.8516
|222.77
|32942.49
|1519
|2008.11.17 04:53
|sell
|760
|2.00
|0.8543
|0.8571
|0.8518
|1520
|2008.11.17 04:56
|close
|760
|2.00
|0.8536
|0.8571
|0.8518
|194.92
|33137.41
|1521
|2008.11.17 04:58
|buy
|761
|2.00
|0.8524
|0.8496
|0.8549
|1522
|2008.11.17 04:59
|close
|761
|2.00
|0.8531
|0.8496
|0.8549
|194.88
|33332.29
|1523
|2008.11.17 21:05
|buy
|762
|2.00
|0.8447
|0.8419
|0.8472
|1524
|2008.11.17 21:06
|buy
|763
|1.80
|0.8444
|0.8416
|0.8469
|1525
|2008.11.17 21:25
|buy
|764
|1.70
|0.8439
|0.8411
|0.8464
|1526
|2008.11.17 21:56
|s/l
|762
|2.00
|0.8419
|0.8419
|0.8472
|-779.52
|32552.77
|1527
|2008.11.17 21:57
|s/l
|763
|1.80
|0.8416
|0.8416
|0.8469
|-701.56
|31851.21
|1528
|2008.11.17 22:00
|buy
|765
|1.80
|0.8428
|0.8400
|0.8453
|1529
|2008.11.17 22:11
|close
|765
|1.80
|0.8441
|0.8400
|0.8453
|325.73
|32176.94
|1530
|2008.11.17 22:22
|buy
|766
|1.80
|0.8433
|0.8405
|0.8458
|1531
|2008.11.17 22:42
|close
|766
|1.80
|0.8441
|0.8405
|0.8458
|200.45
|32377.39
|1532
|2008.11.17 22:54
|buy
|767
|1.80
|0.8433
|0.8405
|0.8458
|1533
|2008.11.17 23:01
|sell
|768
|1.70
|0.8439
|0.8467
|0.8414
|1534
|2008.11.17 23:01
|close
|767
|1.80
|0.8441
|0.8405
|0.8458
|200.45
|32577.84
|1535
|2008.11.17 23:04
|close
|764
|1.70
|0.8442
|0.8411
|0.8464
|70.99
|32648.83
|1536
|2008.11.17 23:20
|close
|768
|1.70
|0.8430
|0.8467
|0.8414
|213.02
|32861.85
|1537
|2008.11.17 23:20
|buy
|769
|2.00
|0.8428
|0.8400
|0.8453
|1538
|2008.11.17 23:40
|close
|769
|2.00
|0.8436
|0.8400
|0.8453
|222.72
|33084.57
|1539
|2008.11.17 23:43
|sell
|770
|2.00
|0.8439
|0.8467
|0.8414
|1540
|2008.11.18 00:04
|close
|770
|2.00
|0.8433
|0.8467
|0.8414
|174.59
|33259.15
|1541
|2008.11.18 00:18
|buy
|771
|2.00
|0.8434
|0.8406
|0.8459
|1542
|2008.11.18 00:19
|buy
|772
|1.80
|0.8430
|0.8402
|0.8455
|1543
|2008.11.18 00:33
|close
|771
|2.00
|0.8436
|0.8406
|0.8459
|55.68
|33314.83
|1544
|2008.11.18 01:17
|close
|772
|1.80
|0.8438
|0.8402
|0.8455
|200.45
|33515.28
|1545
|2008.11.18 01:20
|buy
|773
|2.00
|0.8429
|0.8401
|0.8454
|1546
|2008.11.18 01:23
|buy
|774
|1.80
|0.8425
|0.8397
|0.8450
|1547
|2008.11.18 01:25
|close
|774
|1.80
|0.8434
|0.8397
|0.8450
|225.50
|33740.78
|1548
|2008.11.18 01:28
|close
|773
|2.00
|0.8436
|0.8401
|0.8454
|194.88
|33935.66
|1549
|2008.11.18 02:22
|buy
|775
|2.00
|0.8428
|0.8400
|0.8453
|1550
|2008.11.18 02:30
|buy
|776
|1.90
|0.8424
|0.8396
|0.8449
|1551
|2008.11.18 02:32
|close
|775
|2.00
|0.8430
|0.8400
|0.8453
|55.68
|33991.34
|1552
|2008.11.18 02:32
|close
|776
|1.90
|0.8431
|0.8396
|0.8449
|185.14
|34176.48
|1553
|2008.11.18 02:44
|buy
|777
|2.10
|0.8426
|0.8398
|0.8451
|1554
|2008.11.18 03:52
|buy
|778
|1.90
|0.8421
|0.8393
|0.8446
|1555
|2008.11.18 04:45
|close
|778
|1.90
|0.8429
|0.8393
|0.8446
|211.58
|34388.06
|1556
|2008.11.18 04:45
|close
|777
|2.10
|0.8429
|0.8398
|0.8451
|87.70
|34475.76
|1557
|2008.11.18 21:04
|buy
|779
|2.10
|0.8435
|0.8407
|0.8460
|1558
|2008.11.18 21:09
|close
|779
|2.10
|0.8442
|0.8407
|0.8460
|204.62
|34680.38
|1559
|2008.11.18 21:23
|sell
|780
|2.10
|0.8446
|0.8474
|0.8421
|1560
|2008.11.18 21:24
|close
|780
|2.10
|0.8439
|0.8474
|0.8421
|204.67
|34885.05
|1561
|2008.11.18 21:29
|sell
|781
|2.10
|0.8447
|0.8475
|0.8422
|1562
|2008.11.18 21:32
|close
|781
|2.10
|0.8440
|0.8475
|0.8422
|204.67
|35089.72
|1563
|2008.11.18 21:34
|sell
|782
|2.10
|0.8447
|0.8475
|0.8422
|1564
|2008.11.18 21:36
|sell
|783
|1.90
|0.8451
|0.8479
|0.8426
|1565
|2008.11.18 21:44
|close
|783
|1.90
|0.8444
|0.8479
|0.8426
|185.18
|35274.90
|1566
|2008.11.18 21:48
|sell
|784
|1.90
|0.8451
|0.8479
|0.8426
|1567
|2008.11.18 21:53
|sell
|785
|1.80
|0.8455
|0.8483
|0.8430
|1568
|2008.11.18 21:58
|close
|785
|1.80
|0.8447
|0.8483
|0.8430
|200.49
|35475.39
|1569
|2008.11.18 21:58
|close
|782
|2.10
|0.8445
|0.8475
|0.8422
|58.48
|35533.87
|1570
|2008.11.18 22:17
|close
|784
|1.90
|0.8442
|0.8479
|0.8426
|238.08
|35771.95
|1571
|2008.11.18 22:19
|buy
|786
|2.10
|0.8437
|0.8409
|0.8462
|1572
|2008.11.18 22:41
|buy
|787
|2.00
|0.8434
|0.8406
|0.8459
|1573
|2008.11.18 22:48
|close
|786
|2.10
|0.8439
|0.8409
|0.8462
|58.47
|35830.42
|1574
|2008.11.18 23:15
|close
|787
|2.00
|0.8441
|0.8406
|0.8459
|194.88
|36025.30
|1575
|2008.11.18 23:37
|buy
|788
|2.20
|0.8435
|0.8407
|0.8460
|1576
|2008.11.18 23:50
|close
|788
|2.20
|0.8443
|0.8407
|0.8460
|244.99
|36270.29
|1577
|2008.11.18 23:52
|sell
|789
|2.20
|0.8446
|0.8474
|0.8421
|1578
|2008.11.18 23:55
|close
|789
|2.20
|0.8439
|0.8474
|0.8421
|214.42
|36484.71
|1579
|2008.11.19 00:13
|sell
|790
|2.20
|0.8446
|0.8474
|0.8421
|1580
|2008.11.19 01:40
|close
|790
|2.20
|0.8442
|0.8474
|0.8421
|122.52
|36607.23
|1581
|2008.11.19 01:55
|sell
|791
|2.20
|0.8452
|0.8480
|0.8427
|1582
|2008.11.19 02:14
|sell
|792
|2.00
|0.8455
|0.8483
|0.8430
|1583
|2008.11.19 02:29
|close
|791
|2.20
|0.8450
|0.8480
|0.8427
|61.26
|36668.49
|1584
|2008.11.19 02:47
|close
|792
|2.00
|0.8446
|0.8483
|0.8430
|250.61
|36919.10
|1585
|2008.11.19 02:47
|buy
|793
|2.20
|0.8444
|0.8416
|0.8469
|1586
|2008.11.19 03:20
|close
|793
|2.20
|0.8451
|0.8416
|0.8469
|214.36
|37133.46
|1587
|2008.11.19 03:28
|buy
|794
|2.20
|0.8444
|0.8416
|0.8469
|1588
|2008.11.19 04:09
|buy
|795
|2.00
|0.8440
|0.8412
|0.8465
|1589
|2008.11.19 05:24
|close
|795
|2.00
|0.8443
|0.8412
|0.8465
|83.52
|37216.98
|1590
|2008.11.19 05:27
|close
|794
|2.20
|0.8447
|0.8416
|0.8469
|91.87
|37308.85
|1591
|2008.11.19 21:01
|sell
|796
|2.20
|0.8384
|0.8412
|0.8359
|1592
|2008.11.19 21:10
|sell
|797
|2.10
|0.8389
|0.8417
|0.8364
|1593
|2008.11.19 21:18
|close
|796
|2.20
|0.8383
|0.8412
|0.8359
|30.63
|37339.48
|1594
|2008.11.19 21:20
|close
|797
|2.10
|0.8382
|0.8417
|0.8364
|204.67
|37544.15
|1595
|2008.11.19 22:40
|buy
|798
|2.30
|0.8361
|0.8333
|0.8386
|1596
|2008.11.19 22:52
|buy
|799
|2.10
|0.8357
|0.8329
|0.8382
|1597
|2008.11.19 23:43
|buy
|800
|1.90
|0.8354
|0.8326
|0.8379
|1598
|2008.11.20 02:27
|close
|799
|2.10
|0.8357
|0.8329
|0.8382
|-32.45
|37511.71
|1599
|2008.11.20 02:27
|sell
|801
|1.90
|0.8357
|0.8385
|0.8332
|1600
|2008.11.20 02:27
|close
|800
|1.90
|0.8356
|0.8326
|0.8379
|23.54
|37535.25
|1601
|2008.11.20 02:45
|close
|798
|2.30
|0.8357
|0.8333
|0.8386
|-163.61
|37371.64
|1602
|2008.11.20 02:58
|sell
|802
|2.10
|0.8361
|0.8389
|0.8336
|1603
|2008.11.20 03:40
|close
|802
|2.10
|0.8354
|0.8389
|0.8336
|204.67
|37576.31
|1604
|2008.11.20 03:40
|close
|801
|1.90
|0.8354
|0.8385
|0.8332
|79.36
|37655.67
|1605
|2008.11.20 03:48
|sell
|803
|2.30
|0.8363
|0.8391
|0.8338
|1606
|2008.11.20 03:57
|close
|803
|2.30
|0.8356
|0.8391
|0.8338
|224.16
|37879.83
|1607
|2008.11.20 04:19
|sell
|804
|2.30
|0.8364
|0.8392
|0.8339
|1608
|2008.11.20 05:17
|close
|804
|2.30
|0.8356
|0.8392
|0.8339
|256.19
|38136.02
|1609
|2008.11.20 21:00
|buy
|805
|2.30
|0.8450
|0.8422
|0.8475
|1610
|2008.11.20 21:09
|buy
|806
|2.10
|0.8443
|0.8415
|0.8468
|1611
|2008.11.20 21:13
|close
|806
|2.10
|0.8450
|0.8415
|0.8468
|204.62
|38340.64
|1612
|2008.11.20 21:15
|close
|805
|2.30
|0.8457
|0.8422
|0.8475
|224.11
|38564.75
|1613
|2008.11.20 22:31
|buy
|807
|2.30
|0.8453
|0.8425
|0.8478
|1614
|2008.11.20 23:00
|close
|807
|2.30
|0.8461
|0.8425
|0.8478
|256.13
|38820.88
|1615
|2008.11.20 23:07
|sell
|808
|2.30
|0.8466
|0.8494
|0.8441
|1616
|2008.11.20 23:13
|close
|808
|2.30
|0.8458
|0.8494
|0.8441
|256.18
|39077.06
|1617
|2008.11.20 23:19
|sell
|809
|2.30
|0.8466
|0.8494
|0.8441
|1618
|2008.11.20 23:27
|sell
|810
|2.20
|0.8470
|0.8498
|0.8445
|1619
|2008.11.20 23:29
|close
|809
|2.30
|0.8464
|0.8494
|0.8441
|64.04
|39141.10
|1620
|2008.11.20 23:39
|close
|810
|2.20
|0.8460
|0.8498
|0.8445
|306.30
|39447.40
|1621
|2008.11.20 23:49
|buy
|811
|2.40
|0.8455
|0.8427
|0.8480
|1622
|2008.11.20 23:50
|buy
|812
|2.20
|0.8451
|0.8423
|0.8476
|1623
|2008.11.21 00:56
|buy
|813
|2.00
|0.8444
|0.8416
|0.8469
|1624
|2008.11.21 01:58
|s/l
|811
|2.40
|0.8427
|0.8427
|0.8480
|-947.78
|38499.62
|1625
|2008.11.21 01:58
|buy
|814
|1.90
|0.8430
|0.8402
|0.8455
|1626
|2008.11.21 02:01
|close
|814
|1.90
|0.8437
|0.8402
|0.8455
|185.14
|38684.76
|1627
|2008.11.21 02:15
|buy
|815
|1.90
|0.8429
|0.8401
|0.8454
|1628
|2008.11.21 02:24
|close
|815
|1.90
|0.8436
|0.8401
|0.8454
|185.14
|38869.90
|1629
|2008.11.21 03:23
|buy
|816
|2.00
|0.8439
|0.8411
|0.8464
|1630
|2008.11.21 03:35
|close
|816
|2.00
|0.8447
|0.8411
|0.8464
|222.72
|39092.62
|1631
|2008.11.21 03:35
|close
|813
|2.00
|0.8447
|0.8416
|0.8469
|83.52
|39176.14
|1632
|2008.11.21 03:41
|close
|812
|2.20
|0.8450
|0.8423
|0.8476
|-41.95
|39134.19
|1633
|2008.11.21 04:23
|buy
|817
|2.30
|0.8439
|0.8411
|0.8464
|1634
|2008.11.21 04:27
|close
|817
|2.30
|0.8446
|0.8411
|0.8464
|224.12
|39358.31
|1635
|2008.11.24 00:10
|buy
|818
|2.40
|0.8444
|0.8416
|0.8469
|1636
|2008.11.24 00:28
|close
|818
|2.40
|0.8455
|0.8416
|0.8469
|367.49
|39725.80
|1637
|2008.11.24 01:45
|sell
|819
|2.40
|0.8484
|0.8512
|0.8459
|1638
|2008.11.24 02:07
|close
|819
|2.40
|0.8477
|0.8512
|0.8459
|233.91
|39959.71
|1639
|2008.11.24 03:11
|buy
|820
|2.40
|0.8465
|0.8437
|0.8490
|1640
|2008.11.24 03:38
|close
|820
|2.40
|0.8472
|0.8437
|0.8490
|233.86
|40193.57
|1641
|2008.11.24 04:24
|sell
|821
|2.40
|0.8475
|0.8503
|0.8450
|1642
|2008.11.24 04:33
|sell
|822
|2.20
|0.8479
|0.8507
|0.8454
|1643
|2008.11.24 04:46
|close
|821
|2.40
|0.8473
|0.8503
|0.8450
|66.83
|40260.40
|1644
|2008.11.24 04:48
|close
|822
|2.20
|0.8471
|0.8507
|0.8454
|245.05
|40505.45
|1645
|2008.11.24 21:23
|sell
|823
|2.40
|0.8526
|0.8554
|0.8501
|1646
|2008.11.24 21:26
|sell
|824
|2.20
|0.8530
|0.8558
|0.8505
|1647
|2008.11.24 21:38
|close
|823
|2.40
|0.8524
|0.8554
|0.8501
|66.84
|40572.29
|1648
|2008.11.24 21:38
|close
|824
|2.20
|0.8521
|0.8558
|0.8505
|275.68
|40847.97
|1649
|2008.11.24 22:57
|sell
|825
|2.50
|0.8524
|0.8552
|0.8499
|1650
|2008.11.24 22:58
|sell
|826
|2.20
|0.8529
|0.8557
|0.8504
|1651
|2008.11.24 23:11
|close
|825
|2.50
|0.8523
|0.8552
|0.8499
|34.81
|40882.78
|1652
|2008.11.24 23:30
|sell
|827
|2.30
|0.8534
|0.8562
|0.8509
|1653
|2008.11.24 23:35
|close
|827
|2.30
|0.8526
|0.8562
|0.8509
|256.18
|41138.96
|1654
|2008.11.25 00:00
|close
|826
|2.20
|0.8526
|0.8557
|0.8504
|100.16
|41239.12
|1655
|2008.11.25 01:21
|buy
|828
|2.50
|0.8518
|0.8490
|0.8543
|1656
|2008.11.25 01:40
|close
|828
|2.50
|0.8525
|0.8490
|0.8543
|243.60
|41482.72
|1657
|2008.11.25 01:48
|buy
|829
|2.50
|0.8521
|0.8493
|0.8546
|1658
|2008.11.25 01:49
|buy
|830
|2.30
|0.8517
|0.8489
|0.8542
|1659
|2008.11.25 02:04
|buy
|831
|2.10
|0.8513
|0.8485
|0.8538
|1660
|2008.11.25 04:04
|close
|831
|2.10
|0.8516
|0.8485
|0.8538
|87.69
|41570.41
|1661
|2008.11.25 04:31
|buy
|832
|2.00
|0.8504
|0.8476
|0.8529
|1662
|2008.11.25 05:48
|s/l
|829
|2.50
|0.8493
|0.8493
|0.8546
|-974.40
|40596.01
|1663
|2008.11.25 07:07
|s/l
|830
|2.30
|0.8489
|0.8489
|0.8542
|-896.45
|39699.56
|1664
|2008.11.25 07:22
|close
|832
|2.00
|0.8504
|0.8476
|0.8529
|0.00
|39699.56
|1665
|2008.11.25 22:12
|sell
|833
|2.40
|0.8436
|0.8464
|0.8411
|1666
|2008.11.25 22:13
|sell
|834
|2.20
|0.8441
|0.8469
|0.8416
|1667
|2008.11.25 22:45
|sell
|835
|2.00
|0.8447
|0.8475
|0.8422
|1668
|2008.11.25 23:15
|close
|835
|2.00
|0.8440
|0.8475
|0.8422
|194.92
|39894.48
|1669
|2008.11.25 23:15
|close
|834
|2.20
|0.8438
|0.8469
|0.8416
|91.89
|39986.37
|1670
|2008.11.25 23:58
|sell
|836
|2.20
|0.8450
|0.8478
|0.8425
|1671
|2008.11.26 00:28
|sell
|837
|2.00
|0.8454
|0.8482
|0.8429
|1672
|2008.11.26 01:11
|close
|837
|2.00
|0.8446
|0.8482
|0.8429
|222.76
|40209.13
|1673
|2008.11.26 01:11
|close
|836
|2.20
|0.8446
|0.8478
|0.8425
|130.79
|40339.92
|1674
|2008.11.26 01:14
|sell
|838
|2.20
|0.8457
|0.8485
|0.8432
|1675
|2008.11.26 01:19
|s/l
|833
|2.40
|0.8464
|0.8464
|0.8411
|-926.60
|39413.32
|1676
|2008.11.26 01:34
|sell
|839
|2.20
|0.8464
|0.8492
|0.8439
|1677
|2008.11.26 01:40
|close
|839
|2.20
|0.8457
|0.8492
|0.8439
|214.42
|39627.74
|1678
|2008.11.26 02:08
|buy
|840
|2.20
|0.8451
|0.8423
|0.8476
|1679
|2008.11.26 02:14
|close
|838
|2.20
|0.8448
|0.8485
|0.8432
|275.67
|39903.41
|1680
|2008.11.26 02:14
|buy
|841
|2.20
|0.8447
|0.8419
|0.8472
|1681
|2008.11.26 03:12
|close
|841
|2.20
|0.8454
|0.8419
|0.8472
|214.37
|40117.78
|1682
|2008.11.26 03:12
|close
|840
|2.20
|0.8454
|0.8423
|0.8476
|91.88
|40209.66
|1683
|2008.11.26 04:19
|buy
|842
|2.40
|0.8446
|0.8418
|0.8471
|1684
|2008.11.26 05:01
|close
|842
|2.40
|0.8453
|0.8418
|0.8471
|233.85
|40443.51
|1685
|2008.11.26 21:00
|buy
|843
|2.40
|0.8404
|0.8376
|0.8429
|1686
|2008.11.26 21:10
|buy
|844
|2.20
|0.8399
|0.8371
|0.8424
|1687
|2008.11.26 21:13
|close
|843
|2.40
|0.8405
|0.8376
|0.8429
|33.41
|40476.92
|1688
|2008.11.26 21:34
|close
|844
|2.20
|0.8408
|0.8371
|0.8424
|275.61
|40752.53
|1689
|2008.11.26 22:13
|buy
|845
|2.40
|0.8399
|0.8371
|0.8424
|1690
|2008.11.26 22:29
|close
|845
|2.40
|0.8408
|0.8371
|0.8424
|300.67
|41053.20
|1691
|2008.11.26 23:01
|buy
|846
|2.50
|0.8399
|0.8371
|0.8424
|1692
|2008.11.26 23:02
|buy
|847
|2.30
|0.8395
|0.8367
|0.8420
|1693
|2008.11.26 23:06
|close
|847
|2.30
|0.8407
|0.8367
|0.8420
|384.19
|41437.39
|1694
|2008.11.26 23:06
|close
|846
|2.50
|0.8407
|0.8371
|0.8424
|278.40
|41715.79
|1695
|2008.11.26 23:43
|buy
|848
|2.50
|0.8399
|0.8371
|0.8424
|1696
|2008.11.26 23:52
|buy
|849
|2.30
|0.8394
|0.8366
|0.8419
|1697
|2008.11.27 00:13
|close
|849
|2.30
|0.8401
|0.8366
|0.8419
|188.58
|41904.37
|1698
|2008.11.27 00:24
|close
|848
|2.50
|0.8407
|0.8371
|0.8424
|239.77
|42144.14
|1699
|2008.11.27 00:45
|sell
|850
|2.50
|0.8407
|0.8435
|0.8382
|1700
|2008.11.27 01:05
|sell
|851
|2.30
|0.8413
|0.8441
|0.8388
|1701
|2008.11.27 01:42
|close
|851
|2.30
|0.8406
|0.8441
|0.8388
|224.16
|42368.30
|1702
|2008.11.27 01:54
|close
|850
|2.50
|0.8404
|0.8435
|0.8382
|104.42
|42472.72
|1703
|2008.11.27 01:54
|buy
|852
|2.50
|0.8401
|0.8373
|0.8426
|1704
|2008.11.27 02:09
|buy
|853
|2.30
|0.8397
|0.8369
|0.8422
|1705
|2008.11.27 02:50
|close
|852
|2.50
|0.8403
|0.8373
|0.8426
|69.60
|42542.32
|1706
|2008.11.27 02:50
|close
|853
|2.30
|0.8405
|0.8369
|0.8422
|256.13
|42798.45
|1707
|2008.11.27 03:49
|sell
|854
|2.60
|0.8410
|0.8438
|0.8385
|1708
|2008.11.27 04:21
|close
|854
|2.60
|0.8403
|0.8438
|0.8385
|253.40
|43051.85
|1709
|2008.11.27 22:21
|buy
|855
|2.60
|0.8372
|0.8344
|0.8397
|1710
|2008.11.27 22:26
|close
|855
|2.60
|0.8379
|0.8344
|0.8397
|253.35
|43305.20
|1711
|2008.11.28 01:05
|sell
|856
|2.60
|0.8382
|0.8410
|0.8357
|1712
|2008.11.28 01:16
|close
|856
|2.60
|0.8374
|0.8410
|0.8357
|289.59
|43594.79
|1713
|2008.11.28 01:33
|sell
|857
|2.60
|0.8382
|0.8410
|0.8357
|1714
|2008.11.28 04:23
|close
|857
|2.60
|0.8379
|0.8410
|0.8357
|108.60
|43703.39
|1715
|2008.12.01 01:02
|buy
|858
|2.60
|0.8250
|0.8222
|0.8275
|1716
|2008.12.01 01:04
|buy
|859
|2.40
|0.8246
|0.8218
|0.8271
|1717
|2008.12.01 01:14
|close
|858
|2.60
|0.8252
|0.8222
|0.8275
|72.38
|43775.77
|1718
|2008.12.01 01:15
|close
|859
|2.40
|0.8254
|0.8218
|0.8271
|267.26
|44043.03
|1719
|2008.12.01 02:01
|sell
|860
|2.60
|0.8261
|0.8289
|0.8236
|1720
|2008.12.01 02:16
|close
|860
|2.60
|0.8254
|0.8289
|0.8236
|253.40
|44296.43
|1721
|2008.12.01 02:27
|sell
|861
|2.70
|0.8263
|0.8291
|0.8238
|1722
|2008.12.01 02:57
|sell
|862
|2.40
|0.8267
|0.8295
|0.8242
|1723
|2008.12.01 03:18
|close
|861
|2.70
|0.8261
|0.8291
|0.8238
|75.18
|44371.61
|1724
|2008.12.01 03:58
|close
|862
|2.40
|0.8264
|0.8295
|0.8242
|100.25
|44471.86
|1725
|2008.12.01 21:07
|buy
|863
|2.70
|0.8490
|0.8462
|0.8515
|1726
|2008.12.01 21:43
|close
|863
|2.70
|0.8497
|0.8462
|0.8515
|263.09
|44734.95
|1727
|2008.12.01 22:12
|buy
|864
|2.70
|0.8489
|0.8461
|0.8514
|1728
|2008.12.01 22:18
|buy
|865
|2.50
|0.8485
|0.8457
|0.8510
|1729
|2008.12.02 01:16
|buy
|866
|2.20
|0.8470
|0.8442
|0.8495
|1730
|2008.12.02 01:22
|close
|866
|2.20
|0.8477
|0.8442
|0.8495
|214.37
|44949.32
|1731
|2008.12.02 01:31
|buy
|867
|2.20
|0.8469
|0.8441
|0.8494
|1732
|2008.12.02 01:38
|s/l
|864
|2.70
|0.8461
|0.8461
|0.8514
|-1066.27
|43883.05
|1733
|2008.12.02 01:38
|buy
|868
|2.20
|0.8464
|0.8436
|0.8489
|1734
|2008.12.02 01:46
|s/l
|865
|2.50
|0.8457
|0.8457
|0.8510
|-987.28
|42895.78
|1735
|2008.12.02 01:56
|close
|868
|2.20
|0.8472
|0.8436
|0.8489
|244.99
|43140.77
|1736
|2008.12.02 02:07
|buy
|869
|2.40
|0.8464
|0.8436
|0.8489
|1737
|2008.12.02 03:41
|close
|869
|2.40
|0.8468
|0.8436
|0.8489
|133.63
|43274.40
|1738
|2008.12.02 03:45
|close
|867
|2.20
|0.8472
|0.8441
|0.8494
|91.87
|43366.27
|1739
|2008.12.02 21:00
|sell
|870
|2.60
|0.8536
|0.8564
|0.8511
|1740
|2008.12.02 21:04
|sell
|871
|2.40
|0.8540
|0.8568
|0.8515
|1741
|2008.12.02 21:20
|close
|871
|2.40
|0.8532
|0.8568
|0.8515
|267.32
|43633.59
|1742
|2008.12.02 21:50
|close
|870
|2.60
|0.8529
|0.8564
|0.8511
|253.40
|43886.99
|1743
|2008.12.02 22:57
|sell
|872
|2.60
|0.8538
|0.8566
|0.8513
|1744
|2008.12.02 22:59
|close
|872
|2.60
|0.8531
|0.8566
|0.8513
|253.40
|44140.39
|1745
|2008.12.02 23:01
|buy
|873
|2.60
|0.8526
|0.8498
|0.8551
|1746
|2008.12.02 23:29
|close
|873
|2.60
|0.8534
|0.8498
|0.8551
|289.54
|44429.93
|1747
|2008.12.03 00:06
|buy
|874
|2.70
|0.8523
|0.8495
|0.8548
|1748
|2008.12.03 00:36
|close
|874
|2.70
|0.8530
|0.8495
|0.8548
|263.09
|44693.02
|1749
|2008.12.03 00:44
|sell
|875
|2.70
|0.8536
|0.8564
|0.8511
|1750
|2008.12.03 01:33
|close
|875
|2.70
|0.8529
|0.8564
|0.8511
|263.15
|44956.17
|1751
|2008.12.03 02:36
|sell
|876
|2.70
|0.8538
|0.8566
|0.8513
|1752
|2008.12.03 02:51
|close
|876
|2.70
|0.8527
|0.8566
|0.8513
|413.51
|45369.68
|1753
|2008.12.03 03:55
|buy
|877
|2.70
|0.8526
|0.8498
|0.8551
|1754
|2008.12.03 04:34
|close
|877
|2.70
|0.8533
|0.8498
|0.8551
|263.09
|45632.77
|1755
|2008.12.03 04:38
|sell
|878
|2.70
|0.8536
|0.8564
|0.8511
|1756
|2008.12.03 06:26
|close
|878
|2.70
|0.8533
|0.8564
|0.8511
|112.78
|45745.55
|1757
|2008.12.03 21:43
|buy
|879
|2.70
|0.8588
|0.8560
|0.8613
|1758
|2008.12.03 21:48
|close
|879
|2.70
|0.8597
|0.8560
|0.8613
|338.26
|46083.81
|1759
|2008.12.03 21:58
|sell
|880
|2.80
|0.8600
|0.8628
|0.8575
|1760
|2008.12.03 22:02
|sell
|881
|2.50
|0.8605
|0.8633
|0.8580
|1761
|2008.12.03 22:05
|close
|881
|2.50
|0.8597
|0.8633
|0.8580
|278.46
|46362.27
|1762
|2008.12.03 22:16
|sell
|882
|2.50
|0.8606
|0.8634
|0.8581
|1763
|2008.12.03 22:32
|close
|882
|2.50
|0.8598
|0.8634
|0.8581
|278.46
|46640.73
|1764
|2008.12.03 22:56
|sell
|883
|2.60
|0.8604
|0.8632
|0.8579
|1765
|2008.12.03 23:04
|close
|880
|2.80
|0.8598
|0.8628
|0.8575
|77.97
|46718.70
|1766
|2008.12.03 23:05
|close
|883
|2.60
|0.8595
|0.8632
|0.8579
|325.80
|47044.50
|1767
|2008.12.03 23:45
|sell
|884
|2.80
|0.8605
|0.8633
|0.8580
|1768
|2008.12.04 00:22
|close
|884
|2.80
|0.8598
|0.8633
|0.8580
|304.46
|47348.96
|1769
|2008.12.04 02:08
|sell
|885
|2.80
|0.8605
|0.8633
|0.8580
|1770
|2008.12.04 03:28
|close
|885
|2.80
|0.8602
|0.8633
|0.8580
|116.95
|47465.91
|1771
|2008.12.04 21:03
|buy
|886
|2.80
|0.8666
|0.8638
|0.8691
|1772
|2008.12.04 21:04
|close
|886
|2.80
|0.8674
|0.8638
|0.8691
|311.80
|47777.71
|1773
|2008.12.04 21:08
|sell
|887
|2.90
|0.8684
|0.8712
|0.8659
|1774
|2008.12.04 21:15
|close
|887
|2.90
|0.8677
|0.8712
|0.8659
|282.63
|48060.34
|1775
|2008.12.04 21:17
|sell
|888
|2.90
|0.8681
|0.8709
|0.8656
|1776
|2008.12.04 21:21
|sell
|889
|2.60
|0.8685
|0.8713
|0.8660
|1777
|2008.12.04 21:54
|s/l
|888
|2.90
|0.8709
|0.8709
|0.8656
|-1130.55
|46929.79
|1778
|2008.12.04 21:54
|s/l
|889
|2.60
|0.8713
|0.8713
|0.8660
|-1013.60
|45916.19
|1779
|2008.12.04 23:40
|buy
|890
|2.80
|0.8697
|0.8669
|0.8722
|1780
|2008.12.05 00:52
|close
|890
|2.80
|0.8700
|0.8669
|0.8722
|102.51
|46018.70
|1781
|2008.12.05 01:55
|buy
|891
|2.80
|0.8695
|0.8667
|0.8720
|1782
|2008.12.05 02:00
|close
|891
|2.80
|0.8702
|0.8667
|0.8720
|272.83
|46291.53
|1783
|2008.12.05 02:18
|sell
|892
|2.80
|0.8707
|0.8735
|0.8682
|1784
|2008.12.05 03:26
|close
|892
|2.80
|0.8703
|0.8735
|0.8682
|155.94
|46447.47
|1785
|2008.12.05 03:37
|buy
|893
|2.80
|0.8695
|0.8667
|0.8720
|1786
|2008.12.05 04:08
|close
|893
|2.80
|0.8702
|0.8667
|0.8720
|272.83
|46720.30
|1787
|2008.12.08 00:48
|sell
|894
|2.80
|0.8660
|0.8688
|0.8635
|1788
|2008.12.08 01:41
|sell
|895
|2.60
|0.8664
|0.8692
|0.8639
|1789
|2008.12.08 02:25
|sell
|896
|2.30
|0.8669
|0.8697
|0.8644
|1790
|2008.12.08 02:31
|close
|896
|2.30
|0.8661
|0.8697
|0.8644
|256.18
|46976.48
|1791
|2008.12.08 02:50
|close
|895
|2.60
|0.8661
|0.8692
|0.8639
|108.60
|47085.08
|1792
|2008.12.08 03:09
|close
|894
|2.80
|0.8658
|0.8688
|0.8635
|77.96
|47163.04
|1793
|2008.12.08 03:12
|buy
|897
|2.80
|0.8656
|0.8628
|0.8681
|1794
|2008.12.08 03:18
|buy
|898
|2.60
|0.8652
|0.8624
|0.8677
|1795
|2008.12.08 03:36
|close
|897
|2.80
|0.8658
|0.8628
|0.8681
|77.95
|47240.99
|1796
|2008.12.08 03:46
|close
|898
|2.60
|0.8659
|0.8624
|0.8677
|253.35
|47494.34
|1797
|2008.12.08 04:04
|buy
|899
|2.80
|0.8654
|0.8626
|0.8679
|1798
|2008.12.08 04:24
|close
|899
|2.80
|0.8662
|0.8626
|0.8679
|311.81
|47806.15
|1799
|2008.12.08 04:40
|sell
|900
|2.90
|0.8666
|0.8694
|0.8641
|1800
|2008.12.08 04:46
|close
|900
|2.90
|0.8659
|0.8694
|0.8641
|282.63
|48088.78
|1801
|2008.12.08 04:57
|sell
|901
|2.90
|0.8666
|0.8694
|0.8641
|1802
|2008.12.08 05:51
|close
|901
|2.90
|0.8659
|0.8694
|0.8641
|282.63
|48371.41
|1803
|2008.12.08 21:41
|buy
|902
|2.90
|0.8674
|0.8646
|0.8699
|1804
|2008.12.08 21:47
|buy
|903
|2.70
|0.8670
|0.8642
|0.8695
|1805
|2008.12.08 21:53
|close
|902
|2.90
|0.8676
|0.8646
|0.8699
|80.74
|48452.15
|1806
|2008.12.08 21:54
|close
|903
|2.70
|0.8677
|0.8642
|0.8695
|263.09
|48715.24
|1807
|2008.12.08 22:21
|sell
|904
|2.90
|0.8685
|0.8713
|0.8660
|1808
|2008.12.08 22:29
|sell
|905
|2.70
|0.8689
|0.8717
|0.8664
|1809
|2008.12.08 23:17
|close
|904
|2.90
|0.8683
|0.8713
|0.8660
|80.75
|48795.99
|1810
|2008.12.08 23:34
|close
|905
|2.70
|0.8686
|0.8717
|0.8664
|112.78
|48908.77
|1811
|2008.12.09 00:31
|buy
|906
|2.90
|0.8681
|0.8653
|0.8706
|1812
|2008.12.09 01:01
|close
|906
|2.90
|0.8689
|0.8653
|0.8706
|322.94
|49231.71
|1813
|2008.12.09 01:56
|buy
|907
|3.00
|0.8680
|0.8652
|0.8705
|1814
|2008.12.09 01:57
|buy
|908
|2.70
|0.8677
|0.8649
|0.8702
|1815
|2008.12.09 02:24
|buy
|909
|2.50
|0.8672
|0.8644
|0.8697
|1816
|2008.12.09 02:48
|close
|909
|2.50
|0.8680
|0.8644
|0.8697
|278.40
|49510.11
|1817
|2008.12.09 03:03
|buy
|910
|2.50
|0.8672
|0.8644
|0.8697
|1818
|2008.12.09 03:16
|close
|910
|2.50
|0.8680
|0.8644
|0.8697
|278.40
|49788.51
|1819
|2008.12.09 03:16
|close
|908
|2.70
|0.8680
|0.8649
|0.8702
|112.75
|49901.26
|1820
|2008.12.09 05:56
|close
|907
|3.00
|0.8676
|0.8652
|0.8705
|-167.04
|49734.22
|1821
|2008.12.09 21:00
|sell
|911
|3.00
|0.8757
|0.8785
|0.8732
|1822
|2008.12.10 00:30
|close
|911
|3.00
|0.8756
|0.8785
|0.8732
|53.05
|49787.26
|1823
|2008.12.10 00:30
|buy
|912
|3.00
|0.8756
|0.8728
|0.8781
|1824
|2008.12.10 00:43
|close
|912
|3.00
|0.8763
|0.8728
|0.8781
|292.32
|50079.58
|1825
|2008.12.10 02:08
|buy
|913
|3.00
|0.8756
|0.8728
|0.8781
|1826
|2008.12.10 02:18
|close
|913
|3.00
|0.8764
|0.8728
|0.8781
|334.08
|50413.66
|1827
|2008.12.10 04:44
|sell
|914
|3.00
|0.8768
|0.8796
|0.8743
|1828
|2008.12.10 05:45
|close
|914
|3.00
|0.8763
|0.8796
|0.8743
|208.84
|50622.50
|1829
|2008.12.10 22:14
|buy
|915
|3.00
|0.8794
|0.8766
|0.8819
|1830
|2008.12.10 22:18
|close
|915
|3.00
|0.8801
|0.8766
|0.8819
|292.32
|50914.82
|1831
|2008.12.10 22:29
|buy
|916
|3.10
|0.8794
|0.8766
|0.8819
|1832
|2008.12.10 22:33
|close
|916
|3.10
|0.8802
|0.8766
|0.8819
|345.21
|51260.03
|1833
|2008.12.10 23:22
|buy
|917
|3.10
|0.8793
|0.8765
|0.8818
|1834
|2008.12.10 23:24
|close
|917
|3.10
|0.8800
|0.8765
|0.8818
|302.06
|51562.09
|1835
|2008.12.10 23:24
|buy
|918
|3.10
|0.8794
|0.8766
|0.8819
|1836
|2008.12.10 23:56
|close
|918
|3.10
|0.8801
|0.8766
|0.8819
|302.06
|51864.15
|1837
|2008.12.11 00:19
|sell
|919
|3.10
|0.8807
|0.8835
|0.8782
|1838
|2008.12.11 00:23
|close
|919
|3.10
|0.8799
|0.8835
|0.8782
|345.29
|52209.44
|1839
|2008.12.11 00:26
|buy
|920
|3.10
|0.8794
|0.8766
|0.8819
|1840
|2008.12.11 01:31
|close
|920
|3.10
|0.8797
|0.8766
|0.8819
|129.45
|52338.89
|1841
|2008.12.11 01:37
|buy
|921
|3.10
|0.8791
|0.8763
|0.8816
|1842
|2008.12.11 01:48
|buy
|922
|2.90
|0.8787
|0.8759
|0.8812
|1843
|2008.12.11 01:57
|close
|921
|3.10
|0.8793
|0.8763
|0.8816
|86.31
|52425.20
|1844
|2008.12.11 02:19
|close
|922
|2.90
|0.8795
|0.8759
|0.8812
|322.94
|52748.14
|1845
|2008.12.11 02:56
|buy
|923
|3.20
|0.8787
|0.8759
|0.8812
|1846
|2008.12.11 02:59
|close
|923
|3.20
|0.8795
|0.8759
|0.8812
|356.35
|53104.49
|1847
|2008.12.11 03:18
|buy
|924
|3.20
|0.8785
|0.8757
|0.8810
|1848
|2008.12.11 03:19
|buy
|925
|2.90
|0.8780
|0.8752
|0.8805
|1849
|2008.12.11 03:19
|close
|924
|3.20
|0.8786
|0.8757
|0.8810
|44.54
|53149.03
|1850
|2008.12.11 04:01
|buy
|926
|2.90
|0.8776
|0.8748
|0.8801
|1851
|2008.12.11 04:39
|close
|925
|2.90
|0.8782
|0.8752
|0.8805
|80.74
|53229.77
|1852
|2008.12.11 05:35
|close
|926
|2.90
|0.8779
|0.8748
|0.8801
|121.10
|53350.87
|1853
|2008.12.11 21:22
|sell
|927
|3.20
|0.8888
|0.8916
|0.8863
|1854
|2008.12.11 21:24
|sell
|928
|2.90
|0.8892
|0.8920
|0.8867
|1855
|2008.12.11 21:29
|close
|927
|3.20
|0.8886
|0.8916
|0.8863
|89.11
|53439.98
|1856
|2008.12.11 21:32
|close
|928
|2.90
|0.8884
|0.8920
|0.8867
|323.02
|53763.00
|1857
|2008.12.11 21:44
|sell
|929
|3.20
|0.8887
|0.8915
|0.8862
|1858
|2008.12.11 21:45
|sell
|930
|3.00
|0.8891
|0.8919
|0.8866
|1859
|2008.12.11 21:56
|close
|930
|3.00
|0.8884
|0.8919
|0.8866
|292.38
|54055.38
|1860
|2008.12.11 22:16
|sell
|931
|3.00
|0.8892
|0.8920
|0.8867
|1861
|2008.12.11 22:20
|sell
|932
|2.70
|0.8896
|0.8924
|0.8871
|1862
|2008.12.11 22:48
|close
|932
|2.70
|0.8889
|0.8924
|0.8871
|263.14
|54318.52
|1863
|2008.12.11 22:58
|close
|929
|3.20
|0.8886
|0.8915
|0.8862
|44.55
|54363.07
|1864
|2008.12.11 22:59
|close
|931
|3.00
|0.8884
|0.8920
|0.8867
|334.15
|54697.22
|1865
|2008.12.11 23:16
|buy
|933
|3.30
|0.8877
|0.8849
|0.8902
|1866
|2008.12.11 23:53
|buy
|934
|3.00
|0.8873
|0.8845
|0.8898
|1867
|2008.12.12 00:16
|close
|933
|3.30
|0.8879
|0.8849
|0.8902
|74.87
|54772.10
|1868
|2008.12.12 00:17
|close
|934
|3.00
|0.8881
|0.8845
|0.8898
|318.63
|55090.72
|1869
|2008.12.12 01:36
|buy
|935
|3.30
|0.8870
|0.8842
|0.8895
|1870
|2008.12.12 01:55
|close
|935
|3.30
|0.8877
|0.8842
|0.8895
|321.60
|55412.32
|1871
|2008.12.12 02:03
|sell
|936
|3.30
|0.8881
|0.8909
|0.8856
|1872
|2008.12.12 02:19
|close
|936
|3.30
|0.8873
|0.8909
|0.8856
|367.62
|55779.94
|1873
|2008.12.12 02:25
|sell
|937
|3.30
|0.8881
|0.8909
|0.8856
|1874
|2008.12.12 02:33
|close
|937
|3.30
|0.8873
|0.8909
|0.8856
|367.62
|56147.56
|1875
|2008.12.12 03:22
|buy
|938
|3.40
|0.8868
|0.8840
|0.8893
|1876
|2008.12.12 04:19
|close
|938
|3.40
|0.8877
|0.8840
|0.8893
|426.01
|56573.57
|1877
|2008.12.12 04:19
|sell
|939
|3.40
|0.8879
|0.8907
|0.8854
|1878
|2008.12.12 04:22
|close
|939
|3.40
|0.8871
|0.8907
|0.8854
|378.76
|56952.33
|1879
|2008.12.12 04:24
|sell
|940
|3.40
|0.8879
|0.8907
|0.8854
|1880
|2008.12.12 04:26
|close
|940
|3.40
|0.8871
|0.8907
|0.8854
|378.76
|57331.09
|1881
|2008.12.12 04:30
|sell
|941
|3.40
|0.8879
|0.8907
|0.8854
|1882
|2008.12.12 04:33
|close
|941
|3.40
|0.8871
|0.8907
|0.8854
|378.76
|57709.85
|1883
|2008.12.12 04:49
|sell
|942
|3.50
|0.8878
|0.8906
|0.8853
|1884
|2008.12.12 05:18
|close
|942
|3.50
|0.8870
|0.8906
|0.8853
|389.90
|58099.75
|1885
|2008.12.15 00:06
|sell
|943
|3.50
|0.8949
|0.8977
|0.8924
|1886
|2008.12.15 00:12
|close
|943
|3.50
|0.8942
|0.8977
|0.8924
|341.16
|58440.91
|1887
|2008.12.15 00:20
|sell
|944
|3.50
|0.8949
|0.8977
|0.8924
|1888
|2008.12.15 00:21
|sell
|945
|3.20
|0.8956
|0.8984
|0.8931
|1889
|2008.12.15 00:25
|s/l
|944
|3.50
|0.8977
|0.8977
|0.8924
|-1364.65
|57076.26
|1890
|2008.12.15 00:36
|sell
|946
|3.20
|0.8960
|0.8988
|0.8935
|1891
|2008.12.15 00:50
|sell
|947
|2.90
|0.8964
|0.8992
|0.8939
|1892
|2008.12.15 01:33
|close
|947
|2.90
|0.8957
|0.8992
|0.8939
|282.68
|57358.94
|1893
|2008.12.15 01:35
|close
|946
|3.20
|0.8952
|0.8988
|0.8935
|356.48
|57715.42
|1894
|2008.12.15 01:35
|close
|945
|3.20
|0.8952
|0.8984
|0.8931
|178.24
|57893.66
|1895
|2008.12.15 01:55
|sell
|948
|3.50
|0.8968
|0.8996
|0.8943
|1896
|2008.12.15 02:12
|close
|948
|3.50
|0.8961
|0.8996
|0.8943
|341.16
|58234.82
|1897
|2008.12.15 02:13
|buy
|949
|3.50
|0.8956
|0.8928
|0.8981
|1898
|2008.12.15 02:23
|close
|949
|3.50
|0.8963
|0.8928
|0.8981
|341.09
|58575.91
|1899
|2008.12.15 02:31
|sell
|950
|3.50
|0.8967
|0.8995
|0.8942
|1900
|2008.12.15 02:43
|close
|950
|3.50
|0.8960
|0.8995
|0.8942
|341.16
|58917.07
|1901
|2008.12.15 02:48
|buy
|951
|3.50
|0.8956
|0.8928
|0.8981
|1902
|2008.12.15 02:54
|buy
|952
|3.20
|0.8952
|0.8924
|0.8977
|1903
|2008.12.15 02:59
|close
|951
|3.50
|0.8958
|0.8928
|0.8981
|97.46
|59014.53
|1904
|2008.12.15 02:59
|close
|952
|3.20
|0.8960
|0.8924
|0.8977
|356.40
|59370.93
|1905
|2008.12.15 03:08
|buy
|953
|3.60
|0.8956
|0.8928
|0.8981
|1906
|2008.12.15 03:57
|buy
|954
|3.30
|0.8952
|0.8924
|0.8977
|1907
|2008.12.15 04:00
|close
|953
|3.60
|0.8958
|0.8928
|0.8981
|100.23
|59471.16
|1908
|2008.12.15 04:01
|close
|954
|3.30
|0.8960
|0.8924
|0.8977
|367.54
|59838.70
|1909
|2008.12.15 04:03
|buy
|955
|3.60
|0.8955
|0.8927
|0.8980
|1910
|2008.12.15 04:36
|close
|955
|3.60
|0.8962
|0.8927
|0.8980
|350.83
|60189.53
|1911
|2008.12.15 04:54
|sell
|956
|3.60
|0.8963
|0.8991
|0.8938
|1912
|2008.12.15 05:59
|close
|956
|3.60
|0.8960
|0.8991
|0.8938
|150.39
|60339.92
|1913
|2008.12.15 21:00
|sell
|957
|3.60
|0.8958
|0.8986
|0.8933
|1914
|2008.12.15 21:15
|sell
|958
|3.30
|0.8962
|0.8990
|0.8937
|1915
|2008.12.15 21:37
|close
|957
|3.60
|0.8956
|0.8986
|0.8933
|100.26
|60440.18
|1916
|2008.12.15 21:38
|close
|958
|3.30
|0.8954
|0.8990
|0.8937
|367.62
|60807.80
|1917
|2008.12.15 21:45
|sell
|959
|3.60
|0.8960
|0.8988
|0.8935
|1918
|2008.12.15 22:30
|close
|959
|3.60
|0.8952
|0.8988
|0.8935
|401.04
|61208.84
|1919
|2008.12.15 22:30
|buy
|960
|3.70
|0.8949
|0.8921
|0.8974
|1920
|2008.12.15 22:33
|close
|960
|3.70
|0.8956
|0.8921
|0.8974
|360.58
|61569.42
|1921
|2008.12.15 22:44
|buy
|961
|3.70
|0.8952
|0.8924
|0.8977
|1922
|2008.12.15 22:46
|buy
|962
|3.40
|0.8949
|0.8921
|0.8974
|1923
|2008.12.15 23:05
|close
|961
|3.70
|0.8955
|0.8924
|0.8977
|154.54
|61723.96
|1924
|2008.12.15 23:13
|close
|962
|3.40
|0.8956
|0.8921
|0.8974
|331.34
|62055.30
|1925
|2008.12.16 00:39
|sell
|963
|3.70
|0.8960
|0.8988
|0.8935
|1926
|2008.12.16 00:48
|close
|963
|3.70
|0.8952
|0.8988
|0.8935
|412.18
|62467.48
|1927
|2008.12.16 02:06
|sell
|964
|3.70
|0.8962
|0.8990
|0.8937
|1928
|2008.12.16 03:03
|close
|964
|3.70
|0.8954
|0.8990
|0.8937
|412.18
|62879.66
|1929
|2008.12.17 00:12
|buy
|965
|3.80
|0.9010
|0.8982
|0.9035
|1930
|2008.12.17 00:38
|close
|965
|3.80
|0.9018
|0.8982
|0.9035
|423.22
|63302.88
|1931
|2008.12.17 00:38
|sell
|966
|3.80
|0.9019
|0.9047
|0.8994
|1932
|2008.12.17 00:45
|sell
|967
|3.50
|0.9023
|0.9051
|0.8998
|1933
|2008.12.17 01:35
|sell
|968
|3.20
|0.9028
|0.9056
|0.9003
|1934
|2008.12.17 01:51
|close
|968
|3.20
|0.9021
|0.9056
|0.9003
|311.92
|63614.80
|1935
|2008.12.17 01:57
|close
|967
|3.50
|0.9020
|0.9051
|0.8998
|146.21
|63761.01
|1936
|2008.12.17 01:58
|close
|966
|3.80
|0.9016
|0.9047
|0.8994
|158.75
|63919.76
|1937
|2008.12.17 02:05
|sell
|969
|3.80
|0.9027
|0.9055
|0.9002
|1938
|2008.12.17 02:11
|close
|969
|3.80
|0.9019
|0.9055
|0.9002
|423.32
|64343.08
|1939
|2008.12.17 03:18
|buy
|970
|3.90
|0.9015
|0.8987
|0.9040
|1940
|2008.12.17 04:19
|close
|970
|3.90
|0.9018
|0.8987
|0.9040
|162.88
|64505.96
|1941
|2008.12.17 21:16
|sell
|971
|3.90
|0.9281
|0.9309
|0.9256
|1942
|2008.12.17 21:19
|close
|971
|3.90
|0.9273
|0.9309
|0.9256
|434.46
|64940.42
|1943
|2008.12.17 21:24
|sell
|972
|3.90
|0.9280
|0.9308
|0.9255
|1944
|2008.12.17 21:36
|close
|972
|3.90
|0.9272
|0.9308
|0.9255
|434.46
|65374.88
|1945
|2008.12.17 21:45
|sell
|973
|3.90
|0.9281
|0.9309
|0.9256
|1946
|2008.12.17 22:30
|close
|973
|3.90
|0.9274
|0.9309
|0.9256
|380.15
|65755.03
|1947
|2008.12.17 22:30
|buy
|974
|3.90
|0.9274
|0.9246
|0.9299
|1948
|2008.12.17 22:39
|buy
|975
|3.60
|0.9270
|0.9242
|0.9295
|1949
|2008.12.17 22:40
|close
|974
|3.90
|0.9276
|0.9246
|0.9299
|108.59
|65863.62
|1950
|2008.12.17 22:41
|close
|975
|3.60
|0.9277
|0.9242
|0.9295
|350.84
|66214.46
|1951
|2008.12.17 22:53
|sell
|976
|4.00
|0.9285
|0.9313
|0.9260
|1952
|2008.12.17 23:00
|close
|976
|4.00
|0.9277
|0.9313
|0.9260
|445.60
|66660.06
|1953
|2008.12.17 23:05
|sell
|977
|4.00
|0.9287
|0.9315
|0.9262
|1954
|2008.12.17 23:08
|sell
|978
|3.70
|0.9291
|0.9319
|0.9266
|1955
|2008.12.17 23:17
|close
|978
|3.70
|0.9283
|0.9319
|0.9266
|412.18
|67072.24
|1956
|2008.12.17 23:31
|sell
|979
|3.70
|0.9290
|0.9318
|0.9265
|1957
|2008.12.17 23:41
|close
|977
|4.00
|0.9285
|0.9315
|0.9262
|111.40
|67183.64
|1958
|2008.12.17 23:44
|sell
|980
|3.70
|0.9294
|0.9322
|0.9269
|1959
|2008.12.17 23:45
|close
|979
|3.70
|0.9286
|0.9318
|0.9265
|206.09
|67389.73
|1960
|2008.12.17 23:45
|close
|980
|3.70
|0.9287
|0.9322
|0.9269
|360.66
|67750.39
|1961
|2008.12.17 23:46
|sell
|981
|4.10
|0.9289
|0.9317
|0.9264
|1962
|2008.12.18 00:00
|close
|981
|4.10
|0.9281
|0.9317
|0.9264
|502.97
|68253.36
|1963
|2008.12.18 00:20
|sell
|982
|4.10
|0.9292
|0.9320
|0.9267
|1964
|2008.12.18 00:36
|close
|982
|4.10
|0.9285
|0.9320
|0.9267
|399.65
|68653.01
|1965
|2008.12.18 00:38
|sell
|983
|4.10
|0.9294
|0.9322
|0.9269
|1966
|2008.12.18 01:42
|sell
|984
|3.80
|0.9298
|0.9326
|0.9273
|1967
|2008.12.18 01:46
|close
|983
|4.10
|0.9292
|0.9322
|0.9269
|114.19
|68767.20
|1968
|2008.12.18 01:47
|close
|984
|3.80
|0.9291
|0.9326
|0.9273
|370.40
|69137.60
|1969
|2008.12.18 02:11
|sell
|985
|4.10
|0.9296
|0.9324
|0.9271
|1970
|2008.12.18 02:13
|sell
|986
|3.80
|0.9301
|0.9329
|0.9276
|1971
|2008.12.18 02:16
|close
|985
|4.10
|0.9295
|0.9324
|0.9271
|57.09
|69194.69
|1972
|2008.12.18 02:44
|close
|986
|3.80
|0.9294
|0.9329
|0.9276
|370.41
|69565.10
|1973
|2008.12.18 02:50
|sell
|987
|4.20
|0.9300
|0.9328
|0.9275
|1974
|2008.12.18 03:04
|close
|987
|4.20
|0.9292
|0.9328
|0.9275
|467.88
|70032.98
|1975
|2008.12.18 03:16
|sell
|988
|4.20
|0.9301
|0.9329
|0.9276
|1976
|2008.12.18 04:13
|sell
|989
|3.80
|0.9305
|0.9333
|0.9280
|1977
|2008.12.18 04:37
|close
|989
|3.80
|0.9298
|0.9333
|0.9280
|370.41
|70403.39
|1978
|2008.12.18 04:37
|close
|988
|4.20
|0.9298
|0.9329
|0.9276
|175.46
|70578.85
|1979
|2008.12.18 04:43
|sell
|990
|4.20
|0.9307
|0.9335
|0.9282
|1980
|2008.12.18 04:49
|close
|990
|4.20
|0.9299
|0.9335
|0.9282
|467.88
|71046.73
|1981
|2008.12.18 21:24
|buy
|991
|4.30
|0.9498
|0.9470
|0.9523
|1982
|2008.12.18 21:25
|close
|991
|4.30
|0.9507
|0.9470
|0.9523
|538.78
|71585.51
|1983
|2008.12.18 21:30
|buy
|992
|4.30
|0.9498
|0.9470
|0.9523
|1984
|2008.12.18 21:31
|close
|992
|4.30
|0.9505
|0.9470
|0.9523
|419.05
|72004.56
|1985
|2008.12.18 21:31
|buy
|993
|4.30
|0.9496
|0.9468
|0.9521
|1986
|2008.12.18 21:33
|buy
|994
|4.00
|0.9493
|0.9465
|0.9518
|1987
|2008.12.18 21:35
|close
|993
|4.30
|0.9498
|0.9468
|0.9521
|119.73
|72124.29
|1988
|2008.12.18 21:58
|buy
|995
|4.00
|0.9486
|0.9458
|0.9511
|1989
|2008.12.18 22:32
|buy
|996
|3.60
|0.9481
|0.9453
|0.9506
|1990
|2008.12.18 22:54
|close
|996
|3.60
|0.9488
|0.9453
|0.9506
|350.83
|72475.12
|1991
|2008.12.18 22:58
|close
|995
|4.00
|0.9489
|0.9458
|0.9511
|167.06
|72642.18
|1992
|2008.12.18 23:02
|close
|994
|4.00
|0.9498
|0.9465
|0.9518
|278.44
|72920.62
|1993
|2008.12.19 00:12
|sell
|997
|4.40
|0.9499
|0.9527
|0.9474
|1994
|2008.12.19 00:18
|close
|997
|4.40
|0.9491
|0.9527
|0.9474
|490.16
|73410.78
|1995
|2008.12.19 00:39
|buy
|998
|4.40
|0.9486
|0.9458
|0.9511
|1996
|2008.12.19 00:55
|close
|998
|4.40
|0.9493
|0.9458
|0.9511
|428.80
|73839.58
|1997
|2008.12.19 00:57
|sell
|999
|4.40
|0.9497
|0.9525
|0.9472
|1998
|2008.12.19 01:18
|close
|999
|4.40
|0.9490
|0.9525
|0.9472
|428.89
|74268.47
|1999
|2008.12.19 01:20
|buy
|1000
|4.50
|0.9486
|0.9458
|0.9511
|2000
|2008.12.19 01:35
|buy
|1001
|4.10
|0.9480
|0.9452
|0.9505
|2001
|2008.12.19 01:55
|s/l
|1000
|4.50
|0.9458
|0.9458
|0.9511
|-1754.17
|72514.30
|2002
|2008.12.19 01:59
|s/l
|1001
|4.10
|0.9452
|0.9452
|0.9505
|-1598.25
|70916.05
|2003
|2008.12.22 00:00
|buy
|1002
|4.30
|0.9319
|0.9291
|0.9344
|2004
|2008.12.22 00:07
|buy
|1003
|3.90
|0.9315
|0.9287
|0.9340
|2005
|2008.12.22 00:34
|buy
|1004
|3.50
|0.9310
|0.9282
|0.9335
|2006
|2008.12.22 00:44
|close
|1004
|3.50
|0.9317
|0.9282
|0.9335
|341.09
|71257.14
|2007
|2008.12.22 00:46
|buy
|1005
|3.60
|0.9312
|0.9284
|0.9337
|2008
|2008.12.22 00:52
|close
|1002
|4.30
|0.9318
|0.9291
|0.9344
|-59.87
|71197.27
|2009
|2008.12.22 00:52
|close
|1005
|3.60
|0.9318
|0.9284
|0.9337
|300.72
|71497.99
|2010
|2008.12.22 00:53
|close
|1003
|3.90
|0.9323
|0.9287
|0.9340
|434.36
|71932.35
|2011
|2008.12.22 02:30
|sell
|1006
|4.30
|0.9371
|0.9399
|0.9346
|2012
|2008.12.22 02:59
|close
|1006
|4.30
|0.9363
|0.9399
|0.9346
|479.02
|72411.37
|2013
|2008.12.22 03:52
|sell
|1007
|4.30
|0.9366
|0.9394
|0.9341
|2014
|2008.12.22 04:03
|sell
|1008
|4.00
|0.9370
|0.9398
|0.9345
|2015
|2008.12.22 04:40
|sell
|1009
|3.60
|0.9379
|0.9407
|0.9354
|2016
|2008.12.22 05:11
|close
|1009
|3.60
|0.9371
|0.9407
|0.9354
|401.04
|72812.41
|2017
|2008.12.22 05:32
|close
|1008
|4.00
|0.9367
|0.9398
|0.9345
|167.10
|72979.51
|2018
|2008.12.22 05:36
|close
|1007
|4.30
|0.9362
|0.9394
|0.9341
|239.51
|73219.02
|2019
|2008.12.22 22:00
|sell
|1010
|4.40
|0.9406
|0.9434
|0.9381
|2020
|2008.12.22 22:13
|close
|1010
|4.40
|0.9399
|0.9434
|0.9381
|428.89
|73647.91
|2021
|2008.12.22 22:27
|sell
|1011
|4.40
|0.9404
|0.9432
|0.9379
|2022
|2008.12.22 22:40
|close
|1011
|4.40
|0.9394
|0.9432
|0.9379
|612.70
|74260.61
|2023
|2008.12.22 22:49
|sell
|1012
|4.50
|0.9407
|0.9435
|0.9382
|2024
|2008.12.22 22:54
|close
|1012
|4.50
|0.9397
|0.9435
|0.9382
|626.63
|74887.24
|2025
|2008.12.22 23:00
|sell
|1013
|4.50
|0.9405
|0.9433
|0.9380
|2026
|2008.12.22 23:03
|sell
|1014
|4.10
|0.9409
|0.9437
|0.9384
|2027
|2008.12.22 23:10
|close
|1013
|4.50
|0.9403
|0.9433
|0.9380
|125.32
|75012.56
|2028
|2008.12.22 23:10
|close
|1014
|4.10
|0.9401
|0.9437
|0.9384
|456.74
|75469.30
|2029
|2008.12.22 23:22
|sell
|1015
|4.50
|0.9409
|0.9437
|0.9384
|2030
|2008.12.23 00:00
|sell
|1016
|4.20
|0.9413
|0.9441
|0.9388
|2031
|2008.12.23 00:30
|close
|1015
|4.50
|0.9407
|0.9437
|0.9384
|142.23
|75611.54
|2032
|2008.12.23 00:37
|close
|1016
|4.20
|0.9406
|0.9441
|0.9388
|409.40
|76020.94
|2033
|2008.12.23 00:43
|sell
|1017
|4.60
|0.9414
|0.9442
|0.9389
|2034
|2008.12.23 00:44
|sell
|1018
|4.20
|0.9418
|0.9446
|0.9393
|2035
|2008.12.23 01:09
|sell
|1019
|3.80
|0.9424
|0.9452
|0.9399
|2036
|2008.12.23 02:17
|close
|1019
|3.80
|0.9421
|0.9452
|0.9399
|158.74
|76179.68
|2037
|2008.12.23 02:31
|sell
|1020
|3.80
|0.9423
|0.9451
|0.9398
|2038
|2008.12.23 03:13
|s/l
|1017
|4.60
|0.9442
|0.9442
|0.9389
|-1793.54
|74386.14
|2039
|2008.12.23 03:13
|sell
|1021
|3.70
|0.9439
|0.9467
|0.9414
|2040
|2008.12.23 03:27
|close
|1021
|3.70
|0.9432
|0.9467
|0.9414
|360.66
|74746.80
|2041
|2008.12.23 03:34
|sell
|1022
|3.70
|0.9434
|0.9462
|0.9409
|2042
|2008.12.23 04:52
|s/l
|1018
|4.20
|0.9446
|0.9446
|0.9393
|-1637.58
|73109.22
|2043
|2008.12.23 04:52
|sell
|1023
|3.70
|0.9443
|0.9471
|0.9418
|2044
|2008.12.23 05:20
|close
|1023
|3.70
|0.9435
|0.9471
|0.9418
|412.18
|73521.40
|2045
|2008.12.23 05:36
|close
|1022
|3.70
|0.9430
|0.9462
|0.9409
|206.09
|73727.49
|2046
|2008.12.23 07:02
|s/l
|1020
|3.80
|0.9451
|0.9451
|0.9398
|-1481.62
|72245.87
|2047
|2008.12.23 23:00
|buy
|1024
|4.30
|0.9457
|0.9429
|0.9482
|2048
|2008.12.23 23:47
|close
|1024
|4.30
|0.9465
|0.9429
|0.9482
|478.88
|72724.75
|2049
|2008.12.23 23:47
|sell
|1025
|4.40
|0.9465
|0.9493
|0.9440
|2050
|2008.12.23 23:52
|close
|1025
|4.40
|0.9455
|0.9493
|0.9440
|612.65
|73337.40
|2051
|2008.12.23 23:56
|buy
|1026
|4.40
|0.9450
|0.9422
|0.9475
|2052
|2008.12.23 23:57
|close
|1026
|4.40
|0.9457
|0.9422
|0.9475
|428.77
|73766.17
|2053
|2008.12.24 00:03
|sell
|1027
|4.40
|0.9465
|0.9493
|0.9440
|2054
|2008.12.24 00:33
|close
|1027
|4.40
|0.9458
|0.9493
|0.9440
|428.86
|74195.03
|2055
|2008.12.24 00:45
|sell
|1028
|4.50
|0.9467
|0.9495
|0.9442
|2056
|2008.12.24 00:48
|close
|1028
|4.50
|0.9459
|0.9495
|0.9442
|501.27
|74696.30
|2057
|2008.12.24 00:53
|buy
|1029
|4.50
|0.9453
|0.9425
|0.9478
|2058
|2008.12.24 00:58
|close
|1029
|4.50
|0.9460
|0.9425
|0.9478
|438.51
|75134.81
|2059
|2008.12.24 01:55
|buy
|1030
|4.50
|0.9453
|0.9425
|0.9478
|2060
|2008.12.24 01:58
|close
|1030
|4.50
|0.9461
|0.9425
|0.9478
|501.15
|75635.96
|2061
|2008.12.24 02:38
|sell
|1031
|4.50
|0.9468
|0.9496
|0.9443
|2062
|2008.12.24 02:39
|close
|1031
|4.50
|0.9460
|0.9496
|0.9443
|501.26
|76137.22
|2063
|2008.12.24 03:45
|buy
|1032
|4.60
|0.9453
|0.9425
|0.9478
|2064
|2008.12.24 03:53
|buy
|1033
|4.20
|0.9448
|0.9420
|0.9473
|2065
|2008.12.24 04:08
|close
|1032
|4.60
|0.9454
|0.9425
|0.9478
|64.04
|76201.26
|2066
|2008.12.24 04:55
|buy
|1034
|4.20
|0.9444
|0.9416
|0.9469
|2067
|2008.12.24 04:56
|close
|1034
|4.20
|0.9451
|0.9416
|0.9469
|409.28
|76610.54
|2068
|2008.12.24 04:56
|close
|1033
|4.20
|0.9451
|0.9420
|0.9473
|175.41
|76785.95
|2069
|2008.12.24 04:56
|buy
|1035
|4.60
|0.9448
|0.9420
|0.9473
|2070
|2008.12.24 06:13
|close
|1035
|4.60
|0.9452
|0.9420
|0.9473
|256.14
|77042.09
|2071
|2008.12.29 02:16
|buy
|1036
|4.60
|0.9608
|0.9580
|0.9633
|2072
|2008.12.29 02:31
|close
|1036
|4.60
|0.9616
|0.9580
|0.9633
|512.30
|77554.39
|2073
|2008.12.29 03:11
|sell
|1037
|4.70
|0.9623
|0.9651
|0.9598
|2074
|2008.12.29 03:20
|sell
|1038
|4.30
|0.9627
|0.9655
|0.9602
|2075
|2008.12.29 03:31
|close
|1037
|4.70
|0.9621
|0.9651
|0.9598
|130.88
|77685.27
|2076
|2008.12.29 03:31
|close
|1038
|4.30
|0.9620
|0.9655
|0.9602
|419.12
|78104.39
|2077
|2008.12.29 03:31
|sell
|1039
|4.70
|0.9623
|0.9651
|0.9598
|2078
|2008.12.29 03:34
|sell
|1040
|4.30
|0.9627
|0.9655
|0.9602
|2079
|2008.12.29 05:53
|s/l
|1039
|4.70
|0.9651
|0.9651
|0.9598
|-1832.40
|76271.99
|2080
|2008.12.29 05:54
|s/l
|1040
|4.30
|0.9655
|0.9655
|0.9602
|-1676.45
|74595.54
|2081
|2008.12.29 22:26
|buy
|1041
|4.50
|0.9645
|0.9617
|0.9670
|2082
|2008.12.29 22:27
|close
|1041
|4.50
|0.9652
|0.9617
|0.9670
|438.51
|75034.05
|2083
|2008.12.29 22:39
|sell
|1042
|4.50
|0.9665
|0.9693
|0.9640
|2084
|2008.12.29 23:01
|close
|1042
|4.50
|0.9658
|0.9693
|0.9640
|438.61
|75472.66
|2085
|2008.12.29 23:04
|sell
|1043
|4.50
|0.9667
|0.9695
|0.9642
|2086
|2008.12.29 23:40
|s/l
|1043
|4.50
|0.9695
|0.9695
|0.9642
|-1754.42
|73718.24
|2087
|2008.12.29 23:45
|sell
|1044
|4.40
|0.9682
|0.9710
|0.9657
|2088
|2008.12.30 00:03
|close
|1044
|4.40
|0.9675
|0.9710
|0.9657
|445.40
|74163.63
|2089
|2008.12.30 00:21
|sell
|1045
|4.40
|0.9685
|0.9713
|0.9660
|2090
|2008.12.30 00:22
|sell
|1046
|4.10
|0.9693
|0.9721
|0.9668
|2091
|2008.12.30 00:53
|s/l
|1045
|4.40
|0.9713
|0.9713
|0.9660
|-1715.43
|72448.20
|2092
|2008.12.30 01:30
|s/l
|1046
|4.10
|0.9721
|0.9721
|0.9668
|-1598.48
|70849.72
|2093
|2008.12.30 02:04
|sell
|1047
|4.30
|0.9717
|0.9745
|0.9692
|2094
|2008.12.30 02:12
|close
|1047
|4.30
|0.9710
|0.9745
|0.9692
|419.11
|71268.83
|2095
|2008.12.30 02:38
|sell
|1048
|4.30
|0.9718
|0.9746
|0.9693
|2096
|2008.12.30 02:47
|sell
|1049
|3.90
|0.9723
|0.9751
|0.9698
|2097
|2008.12.30 02:59
|close
|1048
|4.30
|0.9717
|0.9746
|0.9693
|59.88
|71328.71
|2098
|2008.12.30 03:09
|close
|1049
|3.90
|0.9716
|0.9751
|0.9698
|380.12
|71708.83
|2099
|2008.12.30 03:15
|sell
|1050
|4.30
|0.9724
|0.9752
|0.9699
|2100
|2008.12.30 04:03
|sell
|1051
|3.90
|0.9728
|0.9756
|0.9703
|2101
|2008.12.30 04:11
|sell
|1052
|3.60
|0.9732
|0.9760
|0.9707
|2102
|2008.12.30 04:22
|close
|1052
|3.60
|0.9724
|0.9760
|0.9707
|401.01
|72109.84
|2103
|2008.12.30 04:38
|close
|1051
|3.90
|0.9720
|0.9756
|0.9703
|434.43
|72544.27
|2104
|2008.12.30 04:38
|close
|1050
|4.30
|0.9720
|0.9752
|0.9699
|239.50
|72783.77
|2105
|2008.12.30 21:05
|buy
|1053
|4.40
|0.9778
|0.9750
|0.9803
|2106
|2008.12.30 21:13
|buy
|1054
|4.00
|0.9775
|0.9747
|0.9800
|2107
|2008.12.30 21:35
|s/l
|1053
|4.40
|0.9750
|0.9750
|0.9803
|-1715.07
|71068.70
|2108
|2008.12.30 22:00
|s/l
|1054
|4.00
|0.9747
|0.9747
|0.9800
|-1559.15
|69509.55
|2109
|2008.12.30 22:20
|buy
|1055
|4.20
|0.9752
|0.9724
|0.9777
|2110
|2008.12.30 22:28
|close
|1055
|4.20
|0.9760
|0.9724
|0.9777
|467.74
|69977.29
|2111
|2008.12.30 23:00
|buy
|1056
|4.20
|0.9757
|0.9729
|0.9782
|2112
|2008.12.30 23:04
|close
|1056
|4.20
|0.9764
|0.9729
|0.9782
|409.27
|70386.56
|2113
|2008.12.31 00:00
|sell
|1057
|4.20
|0.9777
|0.9805
|0.9752
|2114
|2008.12.31 00:03
|sell
|1058
|3.90
|0.9783
|0.9811
|0.9758
|2115
|2008.12.31 00:18
|close
|1058
|3.90
|0.9775
|0.9811
|0.9758
|434.43
|70820.99
|2116
|2008.12.31 00:59
|sell
|1059
|3.90
|0.9784
|0.9812
|0.9759
|2117
|2008.12.31 01:06
|close
|1059
|3.90
|0.9777
|0.9812
|0.9759
|380.12
|71201.11
|2118
|2008.12.31 01:28
|sell
|1060
|3.90
|0.9784
|0.9812
|0.9759
|2119
|2008.12.31 02:11
|close
|1060
|3.90
|0.9777
|0.9812
|0.9759
|380.12
|71581.23
|2120
|2008.12.31 02:14
|close
|1057
|4.20
|0.9774
|0.9805
|0.9752
|175.44
|71756.67
|2121
|2008.12.31 02:14
|buy
|1061
|4.30
|0.9771
|0.9743
|0.9796
|2122
|2008.12.31 02:21
|close
|1061
|4.30
|0.9778
|0.9743
|0.9796
|419.02
|72175.69
|2123
|2008.12.31 03:00
|buy
|1062
|4.30
|0.9773
|0.9745
|0.9798
|2124
|2008.12.31 03:19
|buy
|1063
|4.00
|0.9768
|0.9740
|0.9793
|2125
|2008.12.31 03:36
|buy
|1064
|3.60
|0.9763
|0.9735
|0.9788
|2126
|2008.12.31 06:55
|s/l
|1062
|4.30
|0.9745
|0.9745
|0.9798
|-1676.09
|70499.60
|2127
|2008.12.31 07:09
|s/l
|1063
|4.00
|0.9740
|0.9740
|0.9793
|-1559.15
|68940.45
|2128
|2008.12.31 07:50
|close
|1064
|3.60
|0.9761
|0.9735
|0.9788
|-100.23
|68840.22
|2129
|2009.01.05 03:00
|buy
|1065
|4.10
|0.9613
|0.9585
|0.9638
|2130
|2009.01.05 03:06
|buy
|1066
|3.80
|0.9609
|0.9581
|0.9634
|2131
|2009.01.05 03:18
|s/l
|1065
|4.10
|0.9585
|0.9585
|0.9638
|-1598.13
|67242.09
|2132
|2009.01.05 03:27
|s/l
|1066
|3.80
|0.9581
|0.9581
|0.9634
|-1481.20
|65760.89
|2133
|2009.01.05 23:28
|sell
|1067
|3.90
|0.9269
|0.9297
|0.9244
|2134
|2009.01.05 23:29
|sell
|1068
|3.60
|0.9273
|0.9301
|0.9248
|2135
|2009.01.05 23:37
|close
|1068
|3.60
|0.9266
|0.9301
|0.9248
|350.89
|66111.78
|2136
|2009.01.05 23:51
|sell
|1069
|3.60
|0.9273
|0.9301
|0.9248
|2137
|2009.01.05 23:56
|sell
|1070
|3.30
|0.9278
|0.9306
|0.9253
|2138
|2009.01.06 00:58
|close
|1070
|3.30
|0.9274
|0.9306
|0.9253
|196.20
|66307.99
|2139
|2009.01.06 01:00
|close
|1069
|3.60
|0.9269
|0.9301
|0.9248
|214.04
|66522.03
|2140
|2009.01.06 01:05
|close
|1067
|3.90
|0.9266
|0.9297
|0.9244
|177.57
|66699.59
|2141
|2009.01.06 01:15
|buy
|1071
|4.00
|0.9270
|0.9242
|0.9295
|2142
|2009.01.06 01:29
|close
|1071
|4.00
|0.9277
|0.9242
|0.9295
|389.79
|67089.38
|2143
|2009.01.06 01:45
|buy
|1072
|4.00
|0.9271
|0.9243
|0.9296
|2144
|2009.01.06 01:49
|buy
|1073
|3.70
|0.9267
|0.9239
|0.9292
|2145
|2009.01.06 02:14
|buy
|1074
|3.40
|0.9263
|0.9235
|0.9288
|2146
|2009.01.06 03:05
|close
|1074
|3.40
|0.9271
|0.9235
|0.9288
|378.65
|67468.03
|2147
|2009.01.06 03:05
|close
|1073
|3.70
|0.9271
|0.9239
|0.9292
|206.03
|67674.06
|2148
|2009.01.06 03:09
|close
|1072
|4.00
|0.9274
|0.9243
|0.9296
|167.06
|67841.12
|2149
|2009.01.06 03:35
|sell
|1075
|4.10
|0.9273
|0.9301
|0.9248
|2150
|2009.01.06 04:51
|sell
|1076
|3.70
|0.9280
|0.9308
|0.9255
|2151
|2009.01.06 05:45
|close
|1076
|3.70
|0.9272
|0.9308
|0.9255
|412.15
|68253.27
|2152
|2009.01.06 05:46
|close
|1075
|4.10
|0.9269
|0.9301
|0.9248
|228.35
|68481.62
|2153
|2009.01.06 21:01
|buy
|1077
|4.10
|0.9038
|0.9010
|0.9063
|2154
|2009.01.06 21:09
|close
|1077
|4.10
|0.9045
|0.9010
|0.9063
|399.53
|68881.15
|2155
|2009.01.06 21:22
|sell
|1078
|4.10
|0.9052
|0.9080
|0.9027
|2156
|2009.01.06 21:34
|close
|1078
|4.10
|0.9045
|0.9080
|0.9027
|399.62
|69280.77
|2157
|2009.01.06 22:01
|buy
|1079
|4.20
|0.9035
|0.9007
|0.9060
|2158
|2009.01.06 22:05
|close
|1079
|4.20
|0.9044
|0.9007
|0.9060
|526.21
|69806.98
|2159
|2009.01.06 22:15
|sell
|1080
|4.20
|0.9050
|0.9078
|0.9025
|2160
|2009.01.06 22:20
|sell
|1081
|3.80
|0.9054
|0.9082
|0.9029
|2161
|2009.01.06 23:10
|s/l
|1080
|4.20
|0.9078
|0.9078
|0.9025
|-1637.46
|68169.52
|2162
|2009.01.06 23:10
|s/l
|1081
|3.80
|0.9082
|0.9082
|0.9029
|-1481.52
|66688.00
|2163
|2009.01.06 23:15
|sell
|1082
|4.00
|0.9071
|0.9099
|0.9046
|2164
|2009.01.06 23:26
|close
|1082
|4.00
|0.9064
|0.9099
|0.9046
|389.88
|67077.88
|2165
|2009.01.06 23:34
|sell
|1083
|4.00
|0.9072
|0.9100
|0.9047
|2166
|2009.01.06 23:40
|close
|1083
|4.00
|0.9065
|0.9100
|0.9047
|389.87
|67467.75
|2167
|2009.01.07 00:22
|buy
|1084
|4.00
|0.9060
|0.9032
|0.9085
|2168
|2009.01.07 00:23
|close
|1084
|4.00
|0.9068
|0.9032
|0.9085
|445.47
|67913.22
|2169
|2009.01.07 00:32
|buy
|1085
|4.10
|0.9058
|0.9030
|0.9083
|2170
|2009.01.07 00:54
|close
|1085
|4.10
|0.9065
|0.9030
|0.9083
|399.54
|68312.76
|2171
|2009.01.07 01:01
|buy
|1086
|4.10
|0.9055
|0.9027
|0.9080
|2172
|2009.01.07 01:05
|close
|1086
|4.10
|0.9062
|0.9027
|0.9080
|399.53
|68712.29
|2173
|2009.01.07 01:23
|buy
|1087
|4.10
|0.9055
|0.9027
|0.9080
|2174
|2009.01.07 01:32
|close
|1087
|4.10
|0.9062
|0.9027
|0.9080
|399.53
|69111.82
|2175
|2009.01.07 01:37
|sell
|1088
|4.10
|0.9068
|0.9096
|0.9043
|2176
|2009.01.07 01:45
|close
|1088
|4.10
|0.9060
|0.9096
|0.9043
|456.71
|69568.53
|2177
|2009.01.07 01:54
|buy
|1089
|4.20
|0.9055
|0.9027
|0.9080
|2178
|2009.01.07 02:04
|buy
|1090
|3.80
|0.9050
|0.9022
|0.9075
|2179
|2009.01.07 03:00
|close
|1090
|3.80
|0.9057
|0.9022
|0.9075
|370.30
|69938.83
|2180
|2009.01.07 03:18
|close
|1089
|4.20
|0.9059
|0.9027
|0.9080
|233.87
|70172.70
|2181
|2009.01.07 03:18
|sell
|1091
|4.20
|0.9059
|0.9087
|0.9034
|2182
|2009.01.07 03:40
|sell
|1092
|3.90
|0.9063
|0.9091
|0.9038
|2183
|2009.01.07 03:48
|close
|1092
|3.90
|0.9055
|0.9091
|0.9038
|434.43
|70607.13
|2184
|2009.01.07 03:59
|sell
|1093
|3.90
|0.9064
|0.9092
|0.9039
|2185
|2009.01.07 04:30
|sell
|1094
|3.50
|0.9068
|0.9096
|0.9043
|2186
|2009.01.07 04:45
|close
|1094
|3.50
|0.9060
|0.9096
|0.9043
|389.87
|70997.00
|2187
|2009.01.07 04:50
|sell
|1095
|3.60
|0.9068
|0.9096
|0.9043
|2188
|2009.01.07 06:14
|close
|1095
|3.60
|0.9065
|0.9096
|0.9043
|150.38
|71147.38
|2189
|2009.01.07 06:34
|close
|1093
|3.90
|0.9061
|0.9092
|0.9039
|162.91
|71310.29
|2190
|2009.01.07 07:03
|close
|1091
|4.20
|0.9060
|0.9087
|0.9034
|-58.48
|71251.81
|2191
|2009.01.07 21:21
|sell
|1096
|4.30
|0.9008
|0.9036
|0.8983
|2192
|2009.01.07 21:23
|sell
|1097
|3.90
|0.9012
|0.9040
|0.8987
|2193
|2009.01.07 21:50
|sell
|1098
|3.60
|0.9016
|0.9044
|0.8991
|2194
|2009.01.07 23:00
|s/l
|1096
|4.30
|0.9036
|0.9036
|0.8983
|-1676.45
|69575.36
|2195
|2009.01.07 23:06
|sell
|1099
|3.50
|0.9032
|0.9060
|0.9007
|2196
|2009.01.07 23:06
|s/l
|1097
|3.90
|0.9040
|0.9040
|0.8987
|-1520.50
|68054.86
|2197
|2009.01.07 23:22
|sell
|1100
|3.40
|0.9037
|0.9065
|0.9012
|2198
|2009.01.07 23:33
|close
|1100
|3.40
|0.9028
|0.9065
|0.9012
|426.08
|68480.94
|2199
|2009.01.07 23:53
|sell
|1101
|3.50
|0.9036
|0.9064
|0.9011
|2200
|2009.01.07 23:54
|s/l
|1098
|3.60
|0.9044
|0.9044
|0.8991
|-1403.54
|67077.40
|2201
|2009.01.08 00:09
|close
|1099
|3.50
|0.9031
|0.9060
|0.9007
|88.20
|67165.61
|2202
|2009.01.08 00:25
|close
|1101
|3.50
|0.9029
|0.9064
|0.9011
|380.59
|67546.20
|2203
|2009.01.08 00:57
|sell
|1102
|4.10
|0.9035
|0.9063
|0.9010
|2204
|2009.01.08 00:58
|close
|1102
|4.10
|0.9026
|0.9063
|0.9010
|513.79
|68059.99
|2205
|2009.01.08 01:02
|sell
|1103
|4.10
|0.9035
|0.9063
|0.9010
|2206
|2009.01.08 01:03
|close
|1103
|4.10
|0.9026
|0.9063
|0.9010
|513.79
|68573.78
|2207
|2009.01.08 01:07
|sell
|1104
|4.10
|0.9033
|0.9061
|0.9008
|2208
|2009.01.08 01:30
|sell
|1105
|3.80
|0.9037
|0.9065
|0.9012
|2209
|2009.01.08 01:31
|close
|1104
|4.10
|0.9029
|0.9061
|0.9008
|228.36
|68802.14
|2210
|2009.01.08 01:32
|close
|1105
|3.80
|0.9029
|0.9065
|0.9012
|423.29
|69225.43
|2211
|2009.01.08 01:42
|buy
|1106
|4.20
|0.9022
|0.8994
|0.9047
|2212
|2009.01.08 01:53
|buy
|1107
|3.80
|0.9019
|0.8991
|0.9044
|2213
|2009.01.08 02:14
|buy
|1108
|3.50
|0.9015
|0.8987
|0.9040
|2214
|2009.01.08 02:42
|close
|1106
|4.20
|0.9021
|0.8994
|0.9047
|-58.47
|69166.96
|2215
|2009.01.08 02:42
|close
|1108
|3.50
|0.9021
|0.8987
|0.9040
|292.34
|69459.30
|2216
|2009.01.08 02:53
|close
|1107
|3.80
|0.9023
|0.8991
|0.9044
|211.60
|69670.90
|2217
|2009.01.08 03:47
|sell
|1109
|4.20
|0.9036
|0.9064
|0.9011
|2218
|2009.01.08 03:50
|sell
|1110
|3.80
|0.9039
|0.9067
|0.9014
|2219
|2009.01.08 03:56
|close
|1109
|4.20
|0.9033
|0.9064
|0.9011
|175.44
|69846.34
|2220
|2009.01.08 04:17
|close
|1110
|3.80
|0.9032
|0.9067
|0.9014
|370.38
|70216.72
|2221
|2009.01.08 04:34
|sell
|1111
|4.20
|0.9036
|0.9064
|0.9011
|2222
|2009.01.08 08:27
|s/l
|1111
|4.20
|0.9064
|0.9064
|0.9011
|-1637.46
|68579.26
|2223
|2009.01.08 21:25
|buy
|1112
|4.10
|0.9010
|0.8982
|0.9035
|2224
|2009.01.08 21:40
|buy
|1113
|3.80
|0.9006
|0.8978
|0.9031
|2225
|2009.01.08 22:30
|buy
|1114
|3.40
|0.8997
|0.8969
|0.9022
|2226
|2009.01.08 22:58
|close
|1114
|3.40
|0.9005
|0.8969
|0.9022
|378.65
|68957.91
|2227
|2009.01.08 23:07
|buy
|1115
|3.40
|0.8997
|0.8969
|0.9022
|2228
|2009.01.08 23:15
|close
|1115
|3.40
|0.9005
|0.8969
|0.9022
|378.65
|69336.56
|2229
|2009.01.08 23:23
|buy
|1116
|3.50
|0.8998
|0.8970
|0.9023
|2230
|2009.01.09 00:10
|close
|1116
|3.50
|0.9005
|0.8970
|0.9023
|323.04
|69659.60
|2231
|2009.01.09 01:12
|close
|1113
|3.80
|0.9005
|0.8978
|0.9031
|-72.47
|69587.13
|2232
|2009.01.09 01:15
|close
|1112
|4.10
|0.9010
|0.8982
|0.9035
|-21.12
|69566.02
|2233
|2009.01.09 01:18
|sell
|1117
|4.20
|0.9007
|0.9035
|0.8982
|2234
|2009.01.09 01:44
|close
|1117
|4.20
|0.8999
|0.9035
|0.8982
|467.85
|70033.87
|2235
|2009.01.09 02:05
|buy
|1118
|4.20
|0.8996
|0.8968
|0.9021
|2236
|2009.01.09 03:46
|close
|1118
|4.20
|0.9000
|0.8968
|0.9021
|233.87
|70267.74
|2237
|2009.01.12 01:04
|sell
|1119
|4.20
|0.8899
|0.8927
|0.8874
|2238
|2009.01.12 01:07
|close
|1119
|4.20
|0.8891
|0.8927
|0.8874
|467.85
|70735.59
|2239
|2009.01.12 01:13
|sell
|1120
|4.20
|0.8897
|0.8925
|0.8872
|2240
|2009.01.12 01:14
|sell
|1121
|3.90
|0.8901
|0.8929
|0.8876
|2241
|2009.01.12 01:18
|close
|1120
|4.20
|0.8895
|0.8925
|0.8872
|116.96
|70852.55
|2242
|2009.01.12 01:18
|close
|1121
|3.90
|0.8894
|0.8929
|0.8876
|380.12
|71232.67
|2243
|2009.01.12 01:20
|sell
|1122
|4.30
|0.8897
|0.8925
|0.8872
|2244
|2009.01.12 01:28
|close
|1122
|4.30
|0.8890
|0.8925
|0.8872
|419.11
|71651.78
|2245
|2009.01.12 01:35
|buy
|1123
|4.30
|0.8884
|0.8856
|0.8909
|2246
|2009.01.12 02:18
|close
|1123
|4.30
|0.8891
|0.8856
|0.8909
|419.02
|72070.80
|2247
|2009.01.12 02:36
|sell
|1124
|4.30
|0.8899
|0.8927
|0.8874
|2248
|2009.01.12 02:55
|sell
|1125
|4.00
|0.8903
|0.8931
|0.8878
|2249
|2009.01.12 03:53
|close
|1125
|4.00
|0.8896
|0.8931
|0.8878
|389.87
|72460.67
|2250
|2009.01.12 03:53
|close
|1124
|4.30
|0.8896
|0.8927
|0.8874
|179.62
|72640.29
|2251
|2009.01.12 04:16
|buy
|1126
|4.40
|0.8889
|0.8861
|0.8914
|2252
|2009.01.12 04:40
|buy
|1127
|4.00
|0.8885
|0.8857
|0.8910
|2253
|2009.01.12 07:06
|close
|1127
|4.00
|0.8887
|0.8857
|0.8910
|111.37
|72751.66
|2254
|2009.01.12 07:22
|close
|1126
|4.40
|0.8889
|0.8861
|0.8914
|0.00
|72751.66
|2255
|2009.01.12 21:39
|buy
|1128
|4.40
|0.9015
|0.8987
|0.9040
|2256
|2009.01.12 21:50
|close
|1128
|4.40
|0.9023
|0.8987
|0.9040
|489.98
|73241.64
|2257
|2009.01.12 23:00
|buy
|1129
|4.40
|0.9015
|0.8987
|0.9040
|2258
|2009.01.12 23:02
|close
|1129
|4.40
|0.9023
|0.8987
|0.9040
|489.98
|73731.62
|2259
|2009.01.13 00:36
|buy
|1130
|4.40
|0.9015
|0.8987
|0.9040
|2260
|2009.01.13 01:24
|close
|1130
|4.40
|0.9022
|0.8987
|0.9040
|428.74
|74160.36
|2261
|2009.01.13 02:05
|buy
|1131
|4.40
|0.9015
|0.8987
|0.9040
|2262
|2009.01.13 02:28
|close
|1131
|4.40
|0.9023
|0.8987
|0.9040
|489.98
|74650.34
|2263
|2009.01.13 04:59
|sell
|1132
|4.50
|0.9027
|0.9055
|0.9002
|2264
|2009.01.13 05:09
|close
|1132
|4.50
|0.9019
|0.9055
|0.9002
|501.22
|75151.56
|2265
|2009.01.13 21:34
|sell
|1133
|4.50
|0.9095
|0.9123
|0.9070
|2266
|2009.01.13 21:35
|sell
|1134
|4.10
|0.9098
|0.9126
|0.9073
|2267
|2009.01.13 22:40
|close
|1134
|4.10
|0.9094
|0.9126
|0.9073
|228.29
|75379.85
|2268
|2009.01.13 22:56
|close
|1133
|4.50
|0.9092
|0.9123
|0.9070
|187.92
|75567.77
|2269
|2009.01.13 22:56
|buy
|1135
|4.50
|0.9092
|0.9064
|0.9117
|2270
|2009.01.13 23:09
|buy
|1136
|4.20
|0.9087
|0.9059
|0.9112
|2271
|2009.01.13 23:19
|close
|1136
|4.20
|0.9099
|0.9059
|0.9112
|701.42
|76269.19
|2272
|2009.01.13 23:19
|close
|1135
|4.50
|0.9099
|0.9064
|0.9117
|438.38
|76707.57
|2273
|2009.01.13 23:19
|buy
|1137
|4.60
|0.9093
|0.9065
|0.9118
|2274
|2009.01.13 23:26
|buy
|1138
|4.20
|0.9087
|0.9059
|0.9112
|2275
|2009.01.14 00:04
|buy
|1139
|3.80
|0.9083
|0.9055
|0.9108
|2276
|2009.01.14 00:46
|close
|1139
|3.80
|0.9090
|0.9055
|0.9108
|370.16
|77077.73
|2277
|2009.01.14 00:46
|close
|1138
|4.20
|0.9090
|0.9059
|0.9112
|153.71
|77231.43
|2278
|2009.01.14 01:00
|close
|1137
|4.60
|0.9098
|0.9065
|0.9118
|296.38
|77527.81
|2279
|2009.01.14 02:12
|buy
|1140
|4.70
|0.9089
|0.9061
|0.9114
|2280
|2009.01.14 02:30
|close
|1140
|4.70
|0.9096
|0.9061
|0.9114
|457.84
|77985.65
|2281
|2009.01.14 03:12
|buy
|1141
|4.70
|0.9090
|0.9062
|0.9115
|2282
|2009.01.14 04:12
|close
|1141
|4.70
|0.9097
|0.9062
|0.9115
|457.83
|78443.48
|2283
|2009.01.14 04:12
|sell
|1142
|4.70
|0.9100
|0.9128
|0.9075
|2284
|2009.01.14 04:18
|sell
|1143
|4.30
|0.9104
|0.9132
|0.9079
|2285
|2009.01.14 04:54
|sell
|1144
|3.90
|0.9109
|0.9137
|0.9084
|2286
|2009.01.14 06:04
|close
|1144
|3.90
|0.9106
|0.9137
|0.9084
|162.86
|78606.34
|2287
|2009.01.14 06:06
|close
|1143
|4.30
|0.9101
|0.9132
|0.9079
|179.56
|78785.90
|2288
|2009.01.14 06:45
|close
|1142
|4.70
|0.9098
|0.9128
|0.9075
|130.84
|78916.74
|2289
|2009.01.14 21:05
|buy
|1145
|4.70
|0.9019
|0.8991
|0.9044
|2290
|2009.01.14 21:07
|close
|1145
|4.70
|0.9026
|0.8991
|0.9044
|457.84
|79374.58
|2291
|2009.01.14 21:40
|sell
|1146
|4.80
|0.9035
|0.9063
|0.9010
|2292
|2009.01.14 21:42
|close
|1146
|4.80
|0.9028
|0.9063
|0.9010
|467.68
|79842.26
|2293
|2009.01.14 22:08
|sell
|1147
|4.80
|0.9033
|0.9061
|0.9008
|2294
|2009.01.14 22:17
|sell
|1148
|4.40
|0.9039
|0.9067
|0.9014
|2295
|2009.01.14 22:30
|close
|1148
|4.40
|0.9029
|0.9067
|0.9014
|612.44
|80454.70
|2296
|2009.01.14 22:43
|close
|1147
|4.80
|0.9026
|0.9061
|0.9008
|467.68
|80922.38
|2297
|2009.01.14 23:08
|buy
|1149
|4.90
|0.9022
|0.8994
|0.9047
|2298
|2009.01.14 23:20
|close
|1149
|4.90
|0.9029
|0.8994
|0.9047
|477.32
|81399.70
|2299
|2009.01.14 23:53
|buy
|1150
|4.90
|0.9024
|0.8996
|0.9049
|2300
|2009.01.14 23:58
|buy
|1151
|4.50
|0.9020
|0.8992
|0.9045
|2301
|2009.01.15 00:05
|close
|1151
|4.50
|0.9027
|0.8992
|0.9045
|368.82
|81768.52
|2302
|2009.01.15 00:33
|close
|1150
|4.90
|0.9033
|0.8996
|0.9049
|537.99
|82306.51
|2303
|2009.01.15 00:49
|sell
|1152
|4.90
|0.9035
|0.9063
|0.9010
|2304
|2009.01.15 00:52
|sell
|1153
|4.50
|0.9038
|0.9066
|0.9013
|2305
|2009.01.15 01:20
|close
|1152
|4.90
|0.9033
|0.9063
|0.9010
|136.41
|82442.92
|2306
|2009.01.15 01:20
|close
|1153
|4.50
|0.9031
|0.9066
|0.9013
|438.45
|82881.37
|2307
|2009.01.15 01:38
|sell
|1154
|5.00
|0.9039
|0.9067
|0.9014
|2308
|2009.01.15 01:54
|close
|1154
|5.00
|0.9031
|0.9067
|0.9014
|556.76
|83438.13
|2309
|2009.01.15 01:59
|buy
|1155
|5.00
|0.9028
|0.9000
|0.9053
|2310
|2009.01.15 02:04
|buy
|1156
|4.60
|0.9024
|0.8996
|0.9049
|2311
|2009.01.15 02:07
|close
|1155
|5.00
|0.9030
|0.9000
|0.9053
|139.16
|83577.29
|2312
|2009.01.15 02:12
|close
|1156
|4.60
|0.9031
|0.8996
|0.9049
|448.09
|84025.38
|2313
|2009.01.15 02:25
|sell
|1157
|5.00
|0.9039
|0.9067
|0.9014
|2314
|2009.01.15 02:29
|sell
|1158
|4.60
|0.9043
|0.9071
|0.9018
|2315
|2009.01.15 02:39
|close
|1158
|4.60
|0.9036
|0.9071
|0.9018
|448.19
|84473.57
|2316
|2009.01.15 03:08
|close
|1157
|5.00
|0.9031
|0.9067
|0.9014
|556.76
|85030.33
|2317
|2009.01.15 03:27
|buy
|1159
|5.10
|0.9028
|0.9000
|0.9053
|2318
|2009.01.15 03:31
|buy
|1160
|4.70
|0.9024
|0.8996
|0.9049
|2319
|2009.01.15 03:58
|buy
|1161
|4.30
|0.9019
|0.8991
|0.9044
|2320
|2009.01.15 04:42
|close
|1161
|4.30
|0.9026
|0.8991
|0.9044
|418.87
|85449.20
|2321
|2009.01.15 04:54
|buy
|1162
|4.30
|0.9019
|0.8991
|0.9044
|2322
|2009.01.15 05:55
|close
|1162
|4.30
|0.9022
|0.8991
|0.9044
|179.51
|85628.71
|2323
|2009.01.15 06:38
|close
|1160
|4.70
|0.9024
|0.8996
|0.9049
|0.00
|85628.71
|2324
|2009.01.15 07:28
|close
|1159
|5.10
|0.9024
|0.9000
|0.9053
|-283.88
|85344.83
|2325
|2009.01.15 21:37
|buy
|1163
|5.10
|0.8963
|0.8935
|0.8988
|2326
|2009.01.15 21:47
|close
|1163
|5.10
|0.8970
|0.8935
|0.8988
|496.80
|85841.63
|2327
|2009.01.15 22:12
|sell
|1164
|5.20
|0.8978
|0.9006
|0.8953
|2328
|2009.01.15 22:26
|sell
|1165
|4.70
|0.8982
|0.9010
|0.8957
|2329
|2009.01.15 22:35
|close
|1165
|4.70
|0.8974
|0.9010
|0.8957
|523.35
|86364.98
|2330
|2009.01.15 22:41
|close
|1164
|5.20
|0.8970
|0.9006
|0.8953
|579.03
|86944.01
|2331
|2009.01.15 22:58
|buy
|1166
|5.20
|0.8963
|0.8935
|0.8988
|2332
|2009.01.15 23:16
|buy
|1167
|4.80
|0.8958
|0.8930
|0.8983
|2333
|2009.01.15 23:49
|close
|1166
|5.20
|0.8964
|0.8935
|0.8988
|72.36
|87016.37
|2334
|2009.01.15 23:49
|close
|1167
|4.80
|0.8965
|0.8930
|0.8983
|467.58
|87483.95
|2335
|2009.01.16 00:10
|sell
|1168
|5.20
|0.8972
|0.9000
|0.8947
|2336
|2009.01.16 00:18
|close
|1168
|5.20
|0.8965
|0.9000
|0.8947
|506.65
|87990.60
|2337
|2009.01.16 00:37
|sell
|1169
|5.30
|0.8968
|0.8996
|0.8943
|2338
|2009.01.16 00:59
|sell
|1170
|4.80
|0.8976
|0.9004
|0.8951
|2339
|2009.01.16 01:13
|close
|1170
|4.80
|0.8968
|0.9004
|0.8951
|534.49
|88525.09
|2340
|2009.01.16 01:41
|close
|1169
|5.30
|0.8965
|0.8996
|0.8943
|221.31
|88746.40
|2341
|2009.01.16 02:43
|buy
|1171
|5.30
|0.8957
|0.8929
|0.8982
|2342
|2009.01.16 02:48
|buy
|1172
|4.90
|0.8953
|0.8925
|0.8978
|2343
|2009.01.16 03:08
|s/l
|1171
|5.30
|0.8929
|0.8929
|0.8982
|-2065.13
|86681.27
|2344
|2009.01.16 03:11
|s/l
|1172
|4.90
|0.8925
|0.8925
|0.8978
|-1909.28
|84771.99