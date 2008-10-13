Strategy Tester Report
Your_Lucky_EURGBP_v2b
Tadawulfx-Demo (Build 220)

SymbolEURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Period15 Minutes (M15) 2008.01.22 00:00 - 2009.01.20 23:45 (2008.01.22 - 2009.01.21)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersExpert_Name="Your_Lucky_v2b"; CloseAll_NOW=false; StopAfterLastTrade=false; TargetEquity=2000000; OpenHour=21; CloseHour=5; LotsOptimized=true; Auto_LotsDecimal=true; LotsDecimal=0; Risk=30; Lots=1; MaxLots=0; AutoRange_SL=false; StopLoss=28; SL_OutSession=32; AutoRange_TP=true; AccountProfitClose=true; TakeProfit=7; TakeProfit_FAKE=25; Range_OP=3; OPFromFractal=7; PriceFromMid=6; MinuteforNextOP=1; MinuteForClose=1; Slippage=3; MaxSpread=4; Use_Damiani_Filter=true; Time_Opened_Expire=true; Hidden_TP=true; Hidden_SL=false; Hide_ALL=false; TradeOnFriday=true; CloseOnFriday=false; MaxTrades=5; MaxTradePerBar=2; MaxTradePerPosition=3; IMA_PERIOD=11; MA_AngleZero_PERIOD=14; i_Trend_Level=0.0015; Magic=777777; LimitTime_1=60; LimitTime_2=140; LimitTime_3=170; LimitTime_4=200; LimitTime_5=240; pips_1=3; pips_2=2; pips_3=0; pips_4=1; pips_5=4; RangeD_Min=80; Per_RangeD_Avg=3; Per_RangeD_SL=3.5; Per_RangeD_SL_Out=4; Per_RangeD_TP=20; created_by="_rdb_ : 28 Desember 2008"; Need_Donation="Abdul Rahman"; PayPal="abdulrahman_maros@yahoo.com"; Bank_Wire="BCA : 7990026640"; LibertyReserve="U7067895";
Bars in test25504Ticks modelled1867432Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors7
Initial deposit10000.00
Total net profit74771.99Gross profit148394.32Gross loss-73622.33
Profit factor2.02Expected payoff63.80
Absolute drawdown1055.50Maximal drawdown14885.80 (19.00%)Relative drawdown19.00% (14885.80)
Total trades1172Short positions (won %)576 (86.46%)Long positions (won %)596 (85.23%)
Profit trades (% of total)1006 (85.84%)Loss trades (% of total)166 (14.16%)
Largestprofit trade701.42loss trade-2065.13
Averageprofit trade147.51loss trade-443.51
Maximumconsecutive wins (profit in money)55 (17192.21)consecutive losses (loss in money)5 (-6414.80)
Maximalconsecutive profit (count of wins)17192.21 (55)consecutive loss (count of losses)-6414.80 (5)
Averageconsecutive wins10consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.22 01:52buy10.600.74270.73990.7452
22008.01.22 02:45close10.600.74340.73990.745258.4910058.49
32008.01.22 02:46sell20.600.74370.74650.7412
42008.01.22 03:30close20.600.74290.74650.741266.8610125.35
52008.01.22 21:37sell30.600.74540.74820.7429
62008.01.22 22:12sell40.600.74570.74850.7432
72008.01.22 22:32sell50.500.74620.74900.7437
82008.01.23 02:36close50.500.74660.74900.7437-25.9810099.37
92008.01.23 04:31sell60.500.74710.74990.7446
102008.01.23 05:39s/l30.600.74820.74820.7429-231.779867.59
112008.01.23 07:47s/l40.600.74850.74850.7432-231.769635.83
122008.01.23 08:09close60.500.74720.74990.7446-6.969628.87
132008.01.23 21:03sell70.600.74750.75030.7450
142008.01.24 00:36close70.600.74760.75030.7450-1.589627.28
152008.01.24 03:17sell80.600.74830.75110.7458
162008.01.24 03:28sell90.500.74860.75140.7461
172008.01.24 04:49close90.500.74830.75140.746120.909648.18
182008.01.24 05:44close80.600.74810.75110.745816.719664.89
192008.01.24 21:17buy100.600.74710.74430.7496
202008.01.24 21:22buy110.500.74670.74390.7492
212008.01.24 23:32close110.500.74700.74390.749220.899685.78
222008.01.25 00:09close100.600.74710.74430.7496-3.099682.69
232008.01.25 04:11buy120.600.74650.74370.7490
242008.01.25 08:58s/l120.600.74370.74370.7490-233.959448.74
252008.01.28 02:19sell130.600.74120.74400.7387
262008.01.28 03:02sell140.500.74150.74430.7390
272008.01.28 03:49sell150.500.74230.74510.7398
282008.01.28 07:50close150.500.74270.74510.7398-27.869420.88
292008.01.28 08:30close140.500.74190.74430.7390-27.869393.02
302008.01.28 15:52s/l130.600.74400.74400.7387-234.019159.01
312008.01.29 01:08buy160.500.74470.74190.7472
322008.01.29 03:34close160.500.74490.74190.747213.939172.94
332008.01.29 21:00buy170.600.74270.73990.7452
342008.01.30 00:27close170.600.74260.73990.7452-11.449161.50
352008.01.31 04:23sell180.500.74790.75070.7454
362008.01.31 05:54close180.500.74760.75070.745420.909182.40
372008.01.31 21:00sell190.600.74750.75030.7450
382008.01.31 22:23sell200.500.74790.75070.7454
392008.01.31 23:24close200.500.74760.75070.745420.909203.30
402008.01.31 23:46close190.600.74730.75030.745016.729220.02
412008.02.01 01:54buy210.600.74640.74360.7489
422008.02.01 03:02close210.600.74670.74360.748925.079245.09
432008.02.01 04:27sell220.600.74720.75000.7447
442008.02.01 06:12close220.600.74690.75000.744725.079270.16
452008.02.04 00:06sell230.600.75350.75630.7510
462008.02.04 01:08close230.600.75320.75630.751025.079295.23
472008.02.04 03:31buy240.600.75220.74940.7547
482008.02.04 04:33close240.600.75250.74940.754725.079320.30
492008.02.04 22:05sell250.600.75170.75450.7492
502008.02.04 23:18close250.600.75140.75450.749225.089345.38
512008.02.05 00:28buy260.600.75080.74800.7533
522008.02.05 03:49close260.600.75070.74800.7533-8.359337.03
532008.02.05 04:37sell270.600.75160.75440.7491
542008.02.05 05:37close270.600.75130.75440.749125.079362.10
552008.02.06 01:00buy280.600.74510.74230.7476
562008.02.06 02:43buy290.500.74470.74190.7472
572008.02.06 04:18close290.500.74500.74190.747220.899382.99
582008.02.06 04:22close280.600.74500.74230.7476-8.369374.63
592008.02.07 23:25sell300.600.74600.74880.7435
602008.02.08 00:27close300.600.74570.74880.743527.339401.96
612008.02.11 00:12sell310.600.74630.74910.7438
622008.02.11 01:14sell320.500.74660.74940.7441
632008.02.11 02:18close320.500.74630.74940.744120.909422.86
642008.02.11 02:36close310.600.74610.74910.743816.729439.58
652008.02.12 23:09sell330.600.74430.74710.7418
662008.02.13 00:37close330.600.74400.74710.741827.339466.90
672008.02.13 01:17sell340.600.74480.74760.7423
682008.02.13 02:33close340.600.74450.74760.742325.089491.98
692008.02.13 21:01buy350.600.74190.73910.7444
702008.02.13 21:29buy360.500.74160.73880.7441
712008.02.13 22:15close350.600.74210.73910.744416.719508.69
722008.02.13 22:22close360.500.74230.73880.744148.749557.43
732008.02.14 00:56buy370.600.74170.73890.7442
742008.02.14 02:04close370.600.74200.73890.744225.069582.49
752008.02.18 21:04buy380.600.75130.74850.7538
762008.02.18 22:06buy390.500.75090.74810.7534
772008.02.18 22:30buy400.500.75060.74780.7531
782008.02.19 00:02close400.500.75100.74780.753125.279607.77
792008.02.19 00:09close390.500.75120.74810.753418.319626.08
802008.02.19 00:10close380.600.75130.74850.7538-3.099622.99
812008.02.19 01:14sell410.600.75160.75440.7491
822008.02.19 01:19sell420.500.75200.75480.7495
832008.02.19 02:20close420.500.75160.75480.749527.869650.85
842008.02.19 02:49sell430.500.75200.75480.7495
852008.02.19 04:25close430.500.75170.75480.749520.899671.74
862008.02.19 04:45close410.600.75170.75440.7491-8.369663.38
872008.02.20 03:28buy440.600.75580.75300.7583
882008.02.20 08:09close440.600.75540.75300.7583-33.429629.96
892008.02.21 22:26buy450.600.75460.75180.7571
902008.02.21 23:28close450.600.75490.75180.757125.069655.02
912008.02.22 02:16buy460.600.75400.75120.7565
922008.02.22 02:45buy470.500.75370.75090.7562
932008.02.22 06:18close460.600.75370.75120.7565-25.069629.96
942008.02.22 06:19close470.500.75360.75090.7562-6.969623.00
952008.02.26 22:23sell480.600.75400.75680.7515
962008.02.26 23:23s/l480.600.75680.75680.7515-234.009389.00
972008.02.27 04:18sell490.600.75540.75820.7529
982008.02.27 04:56close490.600.75480.75820.752950.149439.14
992008.02.28 03:10buy500.600.76180.75900.7643
1002008.02.28 06:44close500.600.76170.75900.7643-8.359430.79
1012008.02.29 02:44buy510.600.76310.76030.7656
1022008.02.29 04:59close510.600.76340.76030.765625.079455.86
1032008.03.03 21:59sell520.600.76620.76900.7637
1042008.03.03 22:47sell530.500.76670.76950.7642
1052008.03.03 23:27close520.600.76610.76900.76378.369464.22
1062008.03.03 23:50close530.500.76640.76950.764220.899485.11
1072008.03.04 00:39buy540.600.76580.76300.7683
1082008.03.04 02:17close540.600.76610.76300.768325.079510.18
1092008.03.05 21:09sell550.600.76660.76940.7641
1102008.03.05 21:12sell560.500.76690.76970.7644
1112008.03.05 22:15close560.500.76660.76970.764420.899531.07
1122008.03.05 22:45close550.600.76630.76940.764125.079556.14
1132008.03.06 21:53buy570.600.76480.76200.7673
1142008.03.06 22:04close570.600.76540.76200.767350.139606.27
1152008.03.10 00:38sell580.600.76270.76550.7602
1162008.03.10 01:11close580.600.76210.76550.760250.149656.41
1172008.03.10 01:46buy590.600.76160.75880.7641
1182008.03.10 03:06close590.600.76190.75880.764125.079681.48
1192008.03.11 00:54buy600.600.76390.76110.7664
1202008.03.11 02:07close600.600.76420.76110.766425.079706.55
1212008.03.11 03:26sell610.600.76520.76800.7627
1222008.03.11 07:01close610.600.76530.76800.7627-8.369698.19
1232008.03.11 23:39sell620.600.76470.76750.7622
1242008.03.12 02:30close620.600.76460.76750.762210.629708.81
1252008.03.12 21:05sell630.600.76760.77040.7651
1262008.03.12 21:43close630.600.76700.77040.765150.149758.95
1272008.03.12 23:34buy640.600.76690.76410.7694
1282008.03.13 00:04buy650.500.76650.76370.7690
1292008.03.13 03:02close650.500.76650.76370.76900.009758.95
1302008.03.13 03:51buy660.500.76580.76300.7683
1312008.03.13 04:10close660.500.76650.76300.768348.759807.70
1322008.03.13 04:10close640.600.76650.76410.7694-42.709765.00
1332008.03.13 04:17sell670.600.76680.76960.7643
1342008.03.13 07:08close670.600.76650.76960.764325.079790.07
1352008.03.14 01:08sell680.600.76920.77200.7667
1362008.03.14 01:24close680.600.76860.77200.766750.149840.21
1372008.03.17 21:00sell690.600.78690.78970.7844
1382008.03.17 21:01sell700.500.78730.79010.7848
1392008.03.17 22:31close700.500.78700.79010.784820.899861.10
1402008.03.17 23:13close690.600.78660.78970.784425.079886.17
1412008.03.17 23:14buy710.600.78670.78390.7892
1422008.03.18 00:28close710.600.78700.78390.789221.979908.14
1432008.03.18 00:43sell720.600.78740.79020.7849
1442008.03.18 00:48sell730.500.78780.79060.7853
1452008.03.18 01:17sell740.500.78830.79110.7858
1462008.03.18 01:59close740.500.78760.79110.785848.759956.89
1472008.03.18 02:00close730.500.78750.79060.785320.899977.78
1482008.03.18 02:26sell750.500.78800.79080.7855
1492008.03.18 03:01close750.500.78730.79080.785548.7510026.53
1502008.03.18 03:35close720.600.78740.79020.78490.0010026.53
1512008.03.18 03:39buy760.600.78710.78430.7896
1522008.03.18 04:32close760.600.78780.78430.789658.4910085.02
1532008.03.18 04:42sell770.600.78790.79070.7854
1542008.03.18 06:20close770.600.78760.79070.785425.0710110.09
1552008.03.18 22:11buy780.600.77840.77560.7809
1562008.03.18 22:48buy790.600.77800.77520.7805
1572008.03.18 23:46close780.600.77850.77560.78098.3610118.45
1582008.03.18 23:48close790.600.77860.77520.780550.1310168.58
1592008.03.19 01:00sell800.600.77920.78200.7767
1602008.03.19 01:02sell810.600.77970.78250.7772
1612008.03.19 01:31sell820.500.78010.78290.7776
1622008.03.19 02:01close820.500.77940.78290.777648.7510217.33
1632008.03.19 02:02close810.600.77920.78250.777241.7910259.12
1642008.03.19 02:05close800.600.77890.78200.776725.0710284.19
1652008.03.19 02:08buy830.600.77850.77570.7810
1662008.03.19 02:49close830.600.77920.77570.781058.4910342.68
1672008.03.19 22:01sell840.600.78780.79060.7853
1682008.03.19 22:04sell850.600.78810.79090.7856
1692008.03.19 22:49sell860.500.78850.79130.7860
1702008.03.19 23:48close840.600.78790.79060.7853-8.3610334.32
1712008.03.19 23:48close860.500.78790.79130.786041.7810376.10
1722008.03.19 23:48close850.600.78780.79090.785625.0710401.17
1732008.03.19 23:48buy870.600.78740.78460.7899
1742008.03.20 00:49close870.600.78790.78460.789932.5110433.68
1752008.03.20 01:28buy880.600.78740.78460.7899
1762008.03.20 01:51buy890.600.78690.78410.7894
1772008.03.20 02:45buy900.500.78650.78370.7890
1782008.03.20 03:30close900.500.78720.78370.789048.7410482.42
1792008.03.20 03:30close890.600.78720.78410.789425.0610507.48
1802008.03.20 04:04close880.600.78760.78460.789916.7110524.19
1812008.03.20 21:00buy910.600.77740.77460.7799
1822008.03.20 23:04close910.600.77770.77460.779925.0710549.26
1832008.03.20 23:04sell920.600.77770.78050.7752
1842008.03.20 23:33sell930.600.77800.78080.7755
1852008.03.21 00:52sell940.500.77840.78120.7759
1862008.03.21 01:02close920.600.77780.78050.7752-6.1010543.15
1872008.03.21 01:02close940.500.77780.78120.775941.7910584.94
1882008.03.21 01:03close930.600.77770.78080.775527.3310612.27
1892008.03.24 00:01buy950.600.77840.77560.7809
1902008.03.24 01:05close950.600.77870.77560.780925.0710637.34
1912008.03.24 02:49buy960.600.77800.77520.7805
1922008.03.24 09:32close960.600.77760.77520.7805-33.4210603.92
1932008.03.25 22:08buy970.600.77960.77680.7821
1942008.03.25 23:51close970.600.77990.77680.782125.0710628.99
1952008.03.25 23:52sell980.600.78000.78280.7775
1962008.03.26 00:56close980.600.77970.78280.777527.3310656.31
1972008.03.26 01:23sell990.600.78020.78300.7777
1982008.03.26 04:14close990.600.78010.78300.77778.3510664.66
1992008.03.27 00:29buy1000.600.78840.78560.7909
2002008.03.27 01:01buy1010.600.78810.78530.7906
2012008.03.27 02:03close1010.600.78840.78530.790625.0610689.72
2022008.03.27 02:04close1000.600.78870.78560.790925.0710714.79
2032008.03.27 02:05sell1020.600.78900.79180.7865
2042008.03.27 02:21sell1030.600.78940.79220.7869
2052008.03.27 02:36close1020.600.78880.79180.786516.7110731.50
2062008.03.27 02:42close1030.600.78870.79220.786958.5010790.00
2072008.03.27 03:25buy1040.600.78810.78530.7906
2082008.03.27 04:30close1040.600.78840.78530.790625.0610815.06
2092008.03.27 21:15buy1050.600.78670.78390.7892
2102008.03.27 21:40buy1060.600.78630.78350.7888
2112008.03.27 22:52close1060.600.78670.78350.788833.4210848.48
2122008.03.27 23:18close1050.600.78700.78390.789225.0610873.54
2132008.03.27 23:35sell1070.700.78770.79050.7852
2142008.03.28 01:39close1070.700.78740.79050.785231.8810905.42
2152008.03.28 01:39buy1080.700.78730.78450.7898
2162008.03.28 01:43buy1090.600.78700.78420.7895
2172008.03.28 03:59buy1100.500.78630.78350.7888
2182008.03.28 04:51close1100.500.78700.78350.788848.7410954.16
2192008.03.28 04:51close1090.600.78700.78420.78950.0010954.16
2202008.03.28 06:46close1080.700.78690.78450.7898-38.9910915.17
2212008.03.31 01:11buy1110.700.79170.78890.7942
2222008.03.31 01:56buy1120.600.79120.78840.7937
2232008.03.31 04:09close1120.600.79150.78840.793725.0710940.24
2242008.03.31 04:16close1110.700.79170.78890.79420.0010940.24
2252008.03.31 04:16sell1130.700.79170.79450.7892
2262008.03.31 04:46sell1140.600.79200.79480.7895
2272008.03.31 08:48s/l1130.700.79450.79450.7892-272.9910667.25
2282008.03.31 09:39s/l1140.600.79480.79480.7895-233.9910433.26
2292008.04.01 22:46sell1150.600.79010.79290.7876
2302008.04.02 00:24close1150.600.78980.79290.787627.3310460.59
2312008.04.02 21:33sell1160.600.78860.79140.7861
2322008.04.03 01:35close1160.600.78900.79140.7861-26.6610433.92
2332008.04.03 02:43buy1170.600.78830.78550.7908
2342008.04.03 03:01buy1180.600.78790.78510.7904
2352008.04.03 04:04close1180.600.78820.78510.790425.0610458.98
2362008.04.03 04:57buy1190.600.78780.78500.7903
2372008.04.03 08:50close1190.600.78770.78500.7903-8.3510450.63
2382008.04.03 09:31close1170.600.78810.78550.7908-16.7110433.92
2392008.04.03 22:26buy1200.600.78530.78250.7878
2402008.04.03 23:43close1200.600.78560.78250.787825.0610458.98
2412008.04.04 03:00buy1210.600.78470.78190.7872
2422008.04.04 04:07close1210.600.78500.78190.787225.0610484.04
2432008.04.04 04:44sell1220.600.78570.78850.7832
2442008.04.04 05:45close1220.600.78520.78850.783241.7910525.83
2452008.04.07 00:20buy1230.600.78870.78590.7912
2462008.04.07 01:21close1230.600.78920.78590.791241.7710567.60
2472008.04.07 03:51buy1240.600.78820.78540.7907
2482008.04.07 03:53buy1250.600.78790.78510.7904
2492008.04.07 07:17close1250.600.78780.78510.7904-8.3610559.24
2502008.04.07 07:54close1240.600.78790.78540.7907-25.0610534.18
2512008.04.07 21:52buy1260.600.79030.78750.7928
2522008.04.07 22:02buy1270.600.79000.78720.7925
2532008.04.07 22:37close1260.600.79050.78750.792816.7110550.89
2542008.04.07 22:37close1270.600.79070.78720.792558.4910609.38
2552008.04.08 02:10sell1280.600.79060.79340.7881
2562008.04.08 02:14s/l1280.600.79340.79340.7881-233.9910375.39
2572008.04.09 02:24sell1290.600.79870.80150.7962
2582008.04.09 03:58close1290.600.79840.80150.796225.0710400.46
2592008.04.09 04:53buy1300.600.79810.79530.8006
2602008.04.09 05:55close1300.600.79840.79530.800625.0610425.52
2612008.04.09 22:00buy1310.600.80120.79840.8037
2622008.04.09 22:29buy1320.600.80080.79800.8033
2632008.04.09 23:22close1310.600.80130.79840.80378.3610433.88
2642008.04.09 23:30close1320.600.80140.79800.803350.1310484.01
2652008.04.10 02:22sell1330.600.80210.80490.7996
2662008.04.10 03:50close1330.600.80180.80490.799625.0710509.08
2672008.04.10 04:04buy1340.600.80120.79840.8037
2682008.04.10 04:47buy1350.600.80080.79800.8033
2692008.04.10 05:49close1350.600.80110.79800.803325.0710534.15
2702008.04.10 06:48close1340.600.80150.79840.803725.0710559.22
2712008.04.11 04:04buy1360.600.79800.79520.8005
2722008.04.11 05:04close1360.600.79850.79520.800541.7810601.00
2732008.04.14 22:50buy1370.600.79970.79690.8022
2742008.04.14 23:10close1370.600.80040.79690.802258.4810659.48
2752008.04.15 04:07buy1380.600.80140.79860.8039
2762008.04.15 05:53close1380.600.80170.79860.803925.0710684.55
2772008.04.16 00:23buy1390.600.80410.80130.8066
2782008.04.16 00:55close1390.600.80480.80130.806658.4810743.03
2792008.04.16 23:00buy1400.600.80890.80610.8114
2802008.04.16 23:10buy1410.600.80840.80560.8109
2812008.04.16 23:53buy1420.500.80810.80530.8106
2822008.04.17 00:29close1410.600.80870.80560.810915.8010758.83
2832008.04.17 00:35close1420.500.80900.80530.810654.9410813.78
2842008.04.17 00:47close1400.600.80920.80610.811415.7910829.57
2852008.04.17 01:27sell1430.600.80950.81230.8070
2862008.04.17 01:36close1430.600.80880.81230.807058.5010888.07
2872008.04.17 02:29buy1440.700.80820.80540.8107
2882008.04.17 05:12close1440.700.80840.80540.810719.4910907.56
2892008.04.17 22:30sell1450.700.79850.80130.7960
2902008.04.17 22:59sell1460.600.79890.80170.7964
2912008.04.18 02:06close1460.600.79890.80170.79642.2610909.81
2922008.04.18 02:23sell1470.600.79900.80180.7965
2932008.04.18 02:39close1450.700.79890.80130.7960-36.3610873.45
2942008.04.18 05:24close1470.600.79900.80180.79650.0010873.45
2952008.04.21 00:43buy1480.700.79080.78800.7933
2962008.04.21 00:59buy1490.600.79040.78760.7929
2972008.04.21 01:24close1480.700.79100.78800.793319.4910892.94
2982008.04.21 01:41close1490.600.79110.78760.792958.4710951.41
2992008.04.21 02:50sell1500.700.79160.79440.7891
3002008.04.21 02:52sell1510.600.79190.79470.7894
3012008.04.21 02:56close1500.700.79140.79440.789119.4910970.90
3022008.04.21 03:05close1510.600.79120.79470.789458.4811029.38
3032008.04.21 03:44buy1520.700.79060.78780.7931
3042008.04.21 03:51buy1530.600.79020.78740.7927
3052008.04.21 04:59close1530.600.79050.78740.792725.0511054.43
3062008.04.21 05:21close1520.700.79090.78780.793129.2311083.66
3072008.04.22 00:52buy1540.700.80320.80040.8057
3082008.04.22 02:25buy1550.600.80260.79980.8051
3092008.04.22 02:55buy1560.600.80220.79940.8047
3102008.04.22 03:27close1560.600.80280.79940.804750.1211133.78
3112008.04.22 03:31close1550.600.80290.79980.805125.0611158.84
3122008.04.22 03:42buy1570.600.80250.79970.8050
3132008.04.22 03:54close1570.600.80320.79970.805058.4611217.30
3142008.04.22 03:54close1540.700.80320.80040.80570.0011217.30
3152008.04.22 04:05sell1580.700.80370.80650.8012
3162008.04.22 04:25sell1590.600.80400.80680.8015
3172008.04.22 05:14close1580.700.80350.80650.801219.4911236.79
3182008.04.22 05:15close1590.600.80330.80680.801558.4711295.26
3192008.04.22 21:02sell1600.700.80180.80460.7993
3202008.04.22 21:12sell1610.600.80210.80490.7996
3212008.04.22 21:41close1600.700.80160.80460.799319.4911314.75
3222008.04.22 21:42close1610.600.80140.80490.799658.4811373.23
3232008.04.22 21:45buy1620.700.80100.79820.8035
3242008.04.22 22:48close1620.700.80130.79820.803529.2311402.46
3252008.04.23 01:01buy1630.700.80080.79800.8033
3262008.04.23 04:41close1630.700.80070.79800.8033-9.7511392.71
3272008.04.23 22:40buy1640.700.80210.79930.8046
3282008.04.23 23:17close1640.700.80270.79930.804658.4611451.17
3292008.04.28 01:38sell1650.700.78760.79040.7851
3302008.04.28 02:47sell1660.600.78790.79070.7854
3312008.04.28 03:32sell1670.600.78860.79140.7861
3322008.04.28 03:50close1670.600.78800.79140.786150.1311501.30
3332008.04.28 09:43s/l1650.700.79040.79040.7851-272.9311228.37
3342008.04.28 09:44s/l1660.600.79070.79070.7854-233.9410994.43
3352008.04.30 00:52sell1680.700.79110.79390.7886
3362008.04.30 01:54sell1690.600.79150.79430.7890
3372008.04.30 02:55close1690.600.79120.79430.789025.0711019.50
3382008.04.30 05:01close1680.700.79150.79390.7886-38.9910980.51
3392008.04.30 21:00sell1700.700.78630.78910.7838
3402008.04.30 21:28close1700.700.78570.78910.783858.4811038.99
3412008.04.30 23:00sell1710.700.78670.78950.7842
3422008.04.30 23:29close1710.700.78610.78950.784258.4811097.47
3432008.05.01 22:59sell1720.700.78360.78640.7811
3442008.05.01 23:41close1720.700.78300.78640.781158.4811155.95
3452008.05.02 00:33buy1730.700.78260.77980.7851
3462008.05.02 04:38close1730.700.78220.77980.7851-38.9811116.97
3472008.05.05 21:24buy1740.700.78600.78320.7885
3482008.05.05 21:54buy1750.600.78550.78270.7880
3492008.05.05 23:01close1750.600.78580.78270.788025.0611142.03
3502008.05.05 23:22buy1760.600.78560.78280.7881
3512008.05.06 01:49close1740.700.78560.78320.7885-42.5911099.45
3522008.05.06 02:03close1760.600.78590.78280.788121.9711121.42
3532008.05.06 03:03sell1770.700.78620.78900.7837
3542008.05.06 03:28sell1780.600.78660.78940.7841
3552008.05.06 05:51close1780.600.78640.78940.784116.7111138.13
3562008.05.06 06:32close1770.700.78630.78900.7837-9.7411128.39
3572008.05.07 02:21buy1790.700.78680.78400.7893
3582008.05.07 02:35close1790.700.78740.78400.789358.4711186.86
3592008.05.07 22:43buy1800.700.78810.78530.7906
3602008.05.07 23:17buy1810.600.78770.78490.7902
3612008.05.08 00:17close1810.600.78820.78490.790232.4911219.35
3622008.05.08 00:25close1800.700.78840.78530.790618.4111237.76
3632008.05.08 01:35buy1820.700.78740.78460.7899
3642008.05.08 03:52s/l1820.700.78460.78460.7899-272.8710964.89
3652008.05.09 03:30sell1830.700.78830.79110.7858
3662008.05.09 03:56close1830.700.78770.79110.785858.4811023.37
3672008.05.12 00:10buy1840.700.79230.78950.7948
3682008.05.12 00:21buy1850.600.79200.78920.7945
3692008.05.12 01:09close1840.700.79250.78950.794819.4911042.86
3702008.05.12 01:21close1850.600.79230.78920.794525.0611067.92
3712008.05.12 02:29sell1860.700.79300.79580.7905
3722008.05.12 03:32close1860.700.79270.79580.790529.2411097.16
3732008.05.12 03:34buy1870.700.79190.78910.7944
3742008.05.12 08:00close1870.700.79170.78910.7944-19.4911077.67
3752008.05.13 01:02sell1880.700.79490.79770.7924
3762008.05.13 02:52close1880.700.79460.79770.792429.2411106.91
3772008.05.14 03:31buy1890.700.79470.79190.7972
3782008.05.14 04:57close1890.700.79500.79190.797229.2411136.15
3792008.05.15 04:27sell1900.700.79550.79830.7930
3802008.05.15 05:20close1900.700.79490.79830.793058.4811194.63
3812008.05.15 22:37buy1910.700.79370.79090.7962
3822008.05.16 01:48close1910.700.79370.79090.7962-3.6111191.02
3832008.05.16 01:53sell1920.700.79400.79680.7915
3842008.05.16 05:15close1920.700.79410.79680.7915-9.7511181.27
3852008.05.20 00:02sell1930.700.79660.79940.7941
3862008.05.20 02:18close1930.700.79630.79940.794129.2411210.51
3872008.05.20 02:23buy1940.700.79600.79320.7985
3882008.05.20 07:05close1940.700.79560.79320.7985-38.9811171.53
3892008.05.20 21:00sell1950.700.79630.79910.7938
3902008.05.20 22:01close1950.700.79590.79910.793838.9911210.52
3912008.05.20 22:40buy1960.700.79520.79240.7977
3922008.05.20 23:52close1960.700.79570.79240.797748.7311259.25
3932008.05.21 03:15sell1970.700.79630.79910.7938
3942008.05.21 05:01close1970.700.79600.79910.793829.2411288.49
3952008.05.21 23:00buy1980.700.80050.79770.8030
3962008.05.21 23:33close1980.700.80110.79770.803058.4711346.96
3972008.05.22 22:07sell1990.700.79410.79690.7916
3982008.05.23 02:21close1990.700.79450.79690.7916-36.3511310.62
3992008.05.26 03:59buy2000.700.79570.79290.7982
4002008.05.26 07:45close2000.700.79560.79290.7982-9.7511300.87
4012008.05.27 02:34sell2010.700.79660.79940.7941
4022008.05.27 05:25close2010.700.79660.79940.79410.0011300.87
4032008.05.28 03:51sell2020.700.79460.79740.7921
4042008.05.28 06:28close2020.700.79440.79740.792119.4911320.36
4052008.05.28 21:17sell2030.700.78990.79270.7874
4062008.05.28 21:38sell2040.600.79030.79310.7878
4072008.05.28 22:41close2040.600.79000.79310.787825.0611345.42
4082008.05.28 22:59close2030.700.78960.79270.787429.2311374.65
4092008.05.30 01:52sell2050.700.78580.78860.7833
4102008.05.30 02:54close2050.700.78550.78860.783329.2311403.88
4112008.06.02 21:15buy2060.700.79050.78770.7930
4122008.06.02 22:12buy2070.600.79010.78730.7926
4132008.06.02 23:48close2070.600.79040.78730.792625.0611428.94
4142008.06.03 00:08close2060.700.79050.78770.7930-3.6111425.33
4152008.06.03 00:17sell2080.700.79080.79360.7883
4162008.06.03 03:45close2080.700.79090.79360.7883-9.7511415.58
4172008.06.04 21:00buy2090.700.78990.78710.7924
4182008.06.04 21:25buy2100.600.78950.78670.7920
4192008.06.05 00:16close2100.600.78950.78670.7920-9.2711406.31
4202008.06.05 00:55close2090.700.78980.78710.7924-20.5711385.74
4212008.06.05 01:04sell2110.700.79010.79290.7876
4222008.06.05 02:53close2110.700.78980.79290.787629.2411414.98
4232008.06.05 03:27buy2120.700.78930.78650.7918
4242008.06.05 06:28close2120.700.78930.78650.79180.0011414.98
4252008.06.10 02:00sell2130.700.79300.79580.7905
4262008.06.10 02:18close2130.700.79240.79580.790558.4811473.46
4272008.06.11 03:16sell2140.700.79220.79500.7897
4282008.06.11 03:33sell2150.600.79260.79540.7901
4292008.06.11 04:37close2150.600.79230.79540.790125.0611498.52
4302008.06.11 05:20close2140.700.79190.79500.789729.2411527.76
4312008.06.11 22:48buy2160.700.79220.78940.7947
4322008.06.11 22:49buy2170.600.79190.78910.7944
4332008.06.11 23:14close2160.700.79240.78940.794719.4911547.25
4342008.06.11 23:51close2170.600.79230.78910.794433.4111580.66
4352008.06.12 03:16buy2180.700.79190.78910.7944
4362008.06.12 08:30s/l2180.700.78910.78910.7944-272.8511307.81
4372008.06.12 22:31sell2190.700.79270.79550.7902
4382008.06.12 22:38sell2200.600.79300.79580.7905
4392008.06.13 02:22close2200.600.79310.79580.7905-6.1011301.71
4402008.06.13 02:31close2190.700.79300.79550.7902-26.6111275.10
4412008.06.13 02:31buy2210.700.79300.79020.7955
4422008.06.13 03:33close2210.700.79330.79020.795529.2411304.34
4432008.06.17 03:14sell2220.700.78860.79140.7861
4442008.06.17 03:17sell2230.600.78890.79170.7864
4452008.06.17 07:58close2230.600.78930.79170.7864-33.4211270.92
4462008.06.17 08:28close2220.700.78900.79140.7861-38.9911231.93
4472008.06.19 22:01sell2240.700.78600.78880.7835
4482008.06.20 01:29close2240.700.78600.78880.78352.6311234.56
4492008.06.20 03:28sell2250.700.78670.78950.7842
4502008.06.20 06:20close2250.700.78670.78950.78420.0011234.56
4512008.06.23 01:58buy2260.700.79000.78720.7925
4522008.06.23 02:04close2260.700.79060.78720.792558.4611293.02
4532008.06.26 04:56sell2270.700.79460.79740.7921
4542008.06.26 06:04close2270.700.79430.79740.792129.2411322.26
4552008.06.30 01:16sell2280.700.79200.79480.7895
4562008.06.30 02:53close2280.700.79170.79480.789529.2411351.50
4572008.07.01 21:57buy2290.700.79150.78870.7940
4582008.07.01 23:05close2290.700.79180.78870.794029.2311380.73
4592008.07.04 04:17sell2300.700.79200.79480.7895
4602008.07.04 09:06close2300.700.79240.79480.7895-38.9911341.74
4612008.07.07 02:12buy2310.700.79140.78860.7939
4622008.07.07 02:27buy2320.600.79110.78830.7936
4632008.07.07 04:52close2320.600.79130.78830.793616.7111358.45
4642008.07.07 06:12close2310.700.79120.78860.7939-19.4911338.96
4652008.07.08 04:05buy2330.700.79510.79230.7976
4662008.07.08 05:07close2330.700.79550.79230.797638.9811377.94
4672008.07.08 21:07buy2340.700.79500.79220.7975
4682008.07.08 22:39close2340.700.79530.79220.797529.2311407.17
4692008.07.09 01:01sell2350.700.79610.79890.7936
4702008.07.09 01:11close2350.700.79550.79890.793658.4711465.64
4712008.07.15 03:16sell2360.700.79730.80010.7948
4722008.07.15 07:47close2360.700.79760.80010.7948-29.2311436.41
4732008.07.15 23:37sell2370.700.79390.79670.7914
4742008.07.16 00:08close2370.700.79330.79670.791461.1111497.52
4752008.07.16 00:15buy2380.700.79300.79020.7955
4762008.07.16 00:54close2380.700.79360.79020.795558.4611555.98
4772008.07.21 01:29sell2390.700.79440.79720.7919
4782008.07.21 09:41s/l2390.700.79720.79720.7919-272.8911283.09
4792008.07.21 21:14sell2400.700.79550.79830.7930
4802008.07.21 22:19close2400.700.79520.79830.793029.2411312.33
4812008.07.22 03:00sell2410.700.79580.79860.7933
4822008.07.22 04:05close2410.700.79550.79860.793329.2311341.56
4832008.07.24 21:57sell2420.700.78950.79230.7870
4842008.07.24 23:04close2420.700.78920.79230.787029.2411370.80
4852008.07.25 03:15buy2430.700.78900.78620.7915
4862008.07.25 04:17close2430.700.78930.78620.791529.2311400.03
4872008.07.25 04:38sell2440.700.79010.79290.7876
4882008.07.25 05:38close2440.700.78980.79290.787629.2411429.27
4892008.07.28 00:50sell2450.700.78920.79200.7867
4902008.07.28 03:40close2450.700.78920.79200.78670.0011429.27
4912008.07.28 03:44buy2460.700.78900.78620.7915
4922008.07.28 04:46close2460.700.78930.78620.791529.2311458.50
4932008.07.29 21:04sell2470.700.78760.79040.7851
4942008.07.29 23:44close2470.700.78740.79040.785119.4911477.99
4952008.07.30 02:54buy2480.700.78680.78400.7893
4962008.07.30 04:19close2480.700.78710.78400.789329.2311507.22
4972008.08.04 00:54sell2490.700.78890.79170.7864
4982008.08.04 01:55close2490.700.78840.79170.786448.7311555.95
4992008.08.06 00:52sell2500.700.79140.79420.7889
5002008.08.06 01:54close2500.700.79110.79420.788929.2411585.19
5012008.08.07 04:15sell2510.700.79230.79510.7898
5022008.08.07 07:23close2510.700.79230.79510.78980.0011585.19
5032008.08.12 03:40sell2520.700.78080.78360.7783
5042008.08.12 03:59close2520.700.78020.78360.778358.4811643.67
5052008.08.13 01:21buy2530.700.78630.78350.7888
5062008.08.13 01:26buy2540.600.78590.78310.7884
5072008.08.13 02:42close2540.600.78620.78310.788425.0511668.72
5082008.08.13 02:56close2530.700.78660.78350.788829.2311697.95
5092008.08.13 04:04sell2550.700.78680.78960.7843
5102008.08.13 04:21sell2560.600.78720.79000.7847
5112008.08.13 05:51close2560.600.78690.79000.784725.0611723.01
5122008.08.13 06:00close2550.700.78650.78960.784329.2311752.24
5132008.08.14 23:36buy2570.700.79210.78930.7946
5142008.08.15 00:36close2570.700.79240.78930.794625.6311777.88
5152008.08.15 00:57buy2580.700.79180.78900.7943
5162008.08.15 02:03close2580.700.79210.78900.794329.2311807.11
5172008.08.15 03:53sell2590.700.79240.79520.7899
5182008.08.15 06:11close2590.700.79210.79520.789929.2411836.35
5192008.08.18 02:16sell2600.700.78840.79120.7859
5202008.08.18 02:27close2600.700.78770.79120.785968.2211904.57
5212008.08.18 02:56sell2610.700.78840.79120.7859
5222008.08.18 04:22sell2620.700.78880.79160.7863
5232008.08.18 04:35close2620.700.78790.79160.786387.7211992.29
5242008.08.18 04:35close2610.700.78790.79120.785948.7312041.02
5252008.08.18 04:48sell2630.700.78890.79170.7864
5262008.08.18 07:20close2630.700.78870.79170.786419.4912060.51
5272008.08.18 23:44buy2640.700.78780.78500.7903
5282008.08.19 00:48close2640.700.78810.78500.790325.6212086.13
5292008.08.19 21:37sell2650.700.79190.79470.7894
5302008.08.19 22:38close2650.700.79160.79470.789429.2412115.37
5312008.08.20 01:09buy2660.700.79130.78850.7938
5322008.08.20 01:46close2660.700.79200.78850.793868.2112183.58
5332008.08.20 21:01sell2670.700.79190.79470.7894
5342008.08.20 22:20sell2680.700.79230.79510.7898
5352008.08.20 23:26close2680.700.79190.79510.789838.9812222.56
5362008.08.21 00:15close2670.700.79190.79470.78947.8912230.45
5372008.08.21 22:07sell2690.700.79370.79650.7912
5382008.08.21 23:08close2690.700.79340.79650.791229.2412259.69
5392008.08.22 00:50sell2700.700.79390.79670.7914
5402008.08.22 01:53close2700.700.79360.79670.791429.2412288.93
5412008.08.27 02:25sell2710.700.79730.80010.7948
5422008.08.27 03:02sell2720.700.79770.80050.7952
5432008.08.27 03:19close2710.700.79720.80010.79489.7512298.68
5442008.08.27 03:29close2720.700.79700.80050.795268.2212366.90
5452008.08.28 02:08sell2730.700.80300.80580.8005
5462008.08.28 03:55s/l2730.700.80580.80580.8005-272.8912094.01
5472008.08.28 21:10buy2740.700.80390.80110.8064
5482008.08.28 21:22buy2750.700.80350.80070.8060
5492008.08.28 22:51close2750.700.80390.80070.806038.9812132.99
5502008.08.28 23:01close2740.700.80440.80110.806448.7212181.71
5512008.08.29 02:55buy2760.700.80350.80070.8060
5522008.08.29 03:31close2760.700.80420.80070.806068.2112249.92
5532008.08.29 03:40sell2770.700.80460.80740.8021
5542008.08.29 04:02sell2780.700.80500.80780.8025
5552008.08.29 05:52close2780.700.80470.80780.802529.2412279.16
5562008.08.29 07:02close2770.700.80470.80740.8021-9.7512269.41
5572008.09.01 03:16sell2790.700.81160.81440.8091
5582008.09.01 03:32close2790.700.81090.81440.809168.2312337.64
5592008.09.01 22:41sell2800.700.81130.81410.8088
5602008.09.01 23:59close2800.700.81100.81410.808829.2412366.88
5612008.09.02 00:16sell2810.700.81180.81460.8093
5622008.09.02 00:28s/l2810.700.81460.81460.8093-272.8912093.99
5632008.09.02 04:45sell2820.700.81440.81720.8119
5642008.09.02 06:20close2820.700.81410.81720.811929.2412123.23
5652008.09.03 02:07buy2830.700.81390.81110.8164
5662008.09.03 03:07close2830.700.81420.81110.816429.2312152.46
5672008.09.03 22:18buy2840.700.81580.81300.8183
5682008.09.03 23:21close2840.700.81610.81300.818329.2312181.69
5692008.09.04 01:03sell2850.700.81710.81990.8146
5702008.09.04 03:08close2850.700.81680.81990.814629.2412210.93
5712008.09.04 03:08buy2860.700.81680.81400.8193
5722008.09.04 04:08close2860.700.81730.81400.819348.7212259.65
5732008.09.04 23:35sell2870.700.81060.81340.8081
5742008.09.04 23:45close2870.700.80990.81340.808168.2312327.88
5752008.09.05 00:51sell2880.700.81030.81310.8078
5762008.09.05 00:58close2880.700.80960.81310.807868.2212396.10
5772008.09.05 01:10sell2890.700.81030.81310.8078
5782008.09.05 01:35sell2900.700.81080.81360.8083
5792008.09.05 01:46sell2910.600.81110.81390.8086
5802008.09.05 01:48close2890.700.81050.81310.8078-19.4912376.61
5812008.09.05 01:48close2910.600.81050.81390.808650.1212426.73
5822008.09.05 01:53sell2920.700.81110.81390.8086
5832008.09.05 01:57close2900.700.81060.81360.808319.4912446.22
5842008.09.05 01:57close2920.700.81040.81390.808668.2312514.45
5852008.09.05 02:05sell2930.800.81070.81350.8082
5862008.09.05 02:11sell2940.700.81100.81380.8085
5872008.09.05 02:38sell2950.600.81140.81420.8089
5882008.09.05 03:50s/l2930.800.81350.81350.8082-311.8312202.62
5892008.09.05 03:50s/l2940.700.81380.81380.8085-272.8511929.77
5902008.09.05 03:50s/l2950.600.81420.81420.8089-233.8711695.90
5912008.09.08 02:19sell2960.700.80570.80850.8032
5922008.09.08 02:33close2960.700.80500.80850.803268.2211764.12
5932008.09.08 02:55buy2970.700.80450.80170.8070
5942008.09.08 03:08buy2980.600.80420.80140.8067
5952008.09.08 03:42close2970.700.80480.80170.807029.2311793.35
5962008.09.08 04:06close2980.600.80510.80140.806775.1711868.52
5972008.09.08 04:11buy2990.700.80390.80110.8064
5982008.09.08 04:20close2990.700.80460.80110.806468.2011936.72
5992008.09.08 04:25buy3000.700.80390.80110.8064
6002008.09.08 04:45buy3010.700.80350.80070.8060
6012008.09.08 05:42close3000.700.80400.80110.80649.7411946.46
6022008.09.08 05:45close3010.700.80380.80070.806029.2311975.69
6032008.09.08 21:32sell3020.700.80480.80760.8023
6042008.09.08 22:03close3020.700.80410.80760.802368.2212043.91
6052008.09.08 22:13buy3030.700.80370.80090.8062
6062008.09.08 23:10close3030.700.80440.80090.806268.2112112.12
6072008.09.08 23:11sell3040.700.80490.80770.8024
6082008.09.08 23:15close3040.700.80420.80770.802468.2212180.34
6092008.09.08 23:27buy3050.700.80350.80070.8060
6102008.09.09 00:06close3050.700.80430.80070.806074.3412254.69
6112008.09.09 00:07sell3060.700.80470.80750.8022
6122008.09.09 00:18close3060.700.80400.80750.802268.2312322.92
6132008.09.09 01:00buy3070.700.80330.80050.8058
6142008.09.09 01:24buy3080.700.80300.80020.8055
6152008.09.09 01:33close3070.700.80350.80050.805819.4912342.41
6162008.09.09 02:00close3080.700.80370.80020.805568.2112410.62
6172008.09.09 02:57buy3090.700.80300.80020.8055
6182008.09.09 04:58buy3100.700.80250.79970.8050
6192008.09.09 06:05close3100.700.80290.79970.805038.9812449.60
6202008.09.09 06:21close3090.700.80290.80020.8055-9.7412439.86
6212008.09.09 21:08buy3110.700.80290.80010.8054
6222008.09.09 21:27buy3120.700.80250.79970.8050
6232008.09.09 22:34buy3130.600.80220.79940.8047
6242008.09.09 22:41close3110.700.80280.80010.8054-9.7512430.11
6252008.09.09 22:41close3130.600.80280.79940.804750.1212480.23
6262008.09.09 22:41close3120.700.80280.79970.805029.2312509.46
6272008.09.09 23:31buy3140.800.80200.79920.8045
6282008.09.10 00:12close3140.800.80260.79920.804562.7012572.16
6292008.09.10 00:15sell3150.800.80310.80590.8006
6302008.09.10 00:20sell3160.700.80350.80630.8010
6312008.09.10 00:43close3150.800.80300.80590.800611.1412583.30
6322008.09.10 00:43close3160.700.80280.80630.801068.2212651.52
6332008.09.10 00:56sell3170.800.80340.80620.8009
6342008.09.10 00:59close3170.800.80280.80620.800966.8312718.35
6352008.09.10 04:11sell3180.800.80290.80570.8004
6362008.09.10 04:37close3180.800.80230.80570.800466.8312785.18
6372008.09.10 21:22sell3190.800.79990.80270.7974
6382008.09.10 21:44close3190.800.79930.80270.797466.8312852.01
6392008.09.10 22:02buy3200.800.79870.79590.8012
6402008.09.10 22:14close3200.800.79930.79590.801266.8212918.83
6412008.09.10 22:34buy3210.800.79880.79600.8013
6422008.09.10 23:34close3210.800.79910.79600.801333.4112952.24
6432008.09.10 23:35sell3220.800.79940.80220.7969
6442008.09.10 23:45close3220.800.79880.80220.796966.8313019.07
6452008.09.11 01:00buy3230.800.79790.79510.8004
6462008.09.11 03:30close3230.800.79810.79510.800422.2813041.35
6472008.09.11 21:09sell3240.800.79660.79940.7941
6482008.09.11 21:23close3240.800.79600.79940.794166.8313108.18
6492008.09.11 23:01sell3250.800.79700.79980.7945
6502008.09.12 02:05close3250.800.79700.79980.79453.0113111.18
6512008.09.12 03:00buy3260.800.79680.79400.7993
6522008.09.12 03:10buy3270.700.79640.79360.7989
6532008.09.12 03:20close3260.800.79700.79400.799322.2713133.45
6542008.09.12 03:21close3270.700.79710.79360.798968.2013201.65
6552008.09.12 03:35buy3280.800.79640.79360.7989
6562008.09.12 04:03close3280.800.79700.79360.798966.8213268.47
6572008.09.15 01:48sell3290.800.79610.79890.7936
6582008.09.15 01:49sell3300.700.79650.79930.7940
6592008.09.15 02:14close3290.800.79590.79890.793622.2713290.74
6602008.09.15 02:22sell3310.700.79690.79970.7944
6612008.09.15 02:26close3300.700.79630.79930.794019.5013310.24
6622008.09.15 02:27close3310.700.79620.79970.794468.2213378.46
6632008.09.15 04:13sell3320.800.79650.79930.7940
6642008.09.15 04:19sell3330.700.79690.79970.7944
6652008.09.15 05:00close3330.700.79620.79970.794468.2213446.68
6662008.09.15 05:23s/l3320.800.79930.79930.7940-311.8713134.81
6672008.09.15 21:24sell3340.800.79390.79670.7914
6682008.09.15 21:59sell3350.700.79450.79730.7920
6692008.09.15 22:01close3350.700.79380.79730.792068.2213203.03
6702008.09.15 22:15close3340.800.79330.79670.791466.8313269.86
6712008.09.15 22:36buy3360.800.79300.79020.7955
6722008.09.15 22:50buy3370.700.79260.78980.7951
6732008.09.15 23:02buy3380.700.79220.78940.7947
6742008.09.15 23:30close3380.700.79280.78940.794758.4613328.32
6752008.09.15 23:50close3370.700.79290.78980.795129.2413357.56
6762008.09.15 23:57close3360.800.79330.79020.795533.4113390.97
6772008.09.16 00:18buy3390.800.79220.78940.7947
6782008.09.16 00:26close3390.800.79290.78940.794777.9513468.92
6792008.09.16 00:37sell3400.800.79330.79610.7908
6802008.09.16 01:21sell3410.700.79480.79760.7923
6812008.09.16 01:37close3410.700.79400.79760.792377.9713546.89
6822008.09.16 01:51sell3420.700.79440.79720.7919
6832008.09.16 02:00close3420.700.79370.79720.791968.2213615.11
6842008.09.16 03:57close3400.800.79340.79610.7908-11.1413603.97
6852008.09.16 03:57buy3430.800.79340.79060.7959
6862008.09.16 04:10buy3440.700.79310.79030.7956
6872008.09.16 04:15buy3450.700.79270.78990.7952
6882008.09.16 04:29close3450.700.79340.78990.795268.2113672.18
6892008.09.16 04:43close3430.800.79360.79060.795922.2813694.46
6902008.09.16 04:47close3440.700.79390.79030.795677.9613772.42
6912008.09.16 21:19sell3460.800.79270.79550.7902
6922008.09.16 21:25close3460.800.79200.79550.790277.9713850.39
6932008.09.16 21:59sell3470.800.79270.79550.7902
6942008.09.16 22:50sell3480.800.79330.79610.7908
6952008.09.16 22:51close3480.800.79270.79610.790866.8313917.22
6962008.09.16 23:00close3470.800.79240.79550.790233.4213950.64
6972008.09.16 23:20buy3490.800.79190.78910.7944
6982008.09.16 23:49close3490.800.79260.78910.794477.9614028.60
6992008.09.16 23:59buy3500.800.79180.78900.7943
7002008.09.17 00:08close3500.800.79250.78900.794373.8314102.43
7012008.09.17 01:45sell3510.800.79290.79570.7904
7022008.09.17 02:00sell3520.800.79330.79610.7908
7032008.09.17 06:51close3520.800.79370.79610.7908-44.5514057.88
7042008.09.17 07:05close3510.800.79330.79570.7904-44.5614013.32
7052008.09.17 21:05buy3530.800.78840.78560.7909
7062008.09.17 23:09close3530.800.78870.78560.790933.4114046.73
7072008.09.17 23:35sell3540.800.78880.79160.7863
7082008.09.18 00:55sell3550.800.78930.79210.7868
7092008.09.18 01:31close3550.800.78860.79210.786877.9714124.70
7102008.09.18 01:35sell3560.800.78910.79190.7866
7112008.09.18 02:19sell3570.700.79020.79300.7877
7122008.09.18 02:23close3570.700.78950.79300.787768.2214192.92
7132008.09.18 02:25sell3580.700.78990.79270.7874
7142008.09.18 03:06close3580.700.78920.79270.787468.2214261.14
7152008.09.18 03:15sell3590.700.79020.79300.7877
7162008.09.18 03:38close3590.700.78950.79300.787768.2214329.36
7172008.09.18 03:44close3540.800.78910.79160.7863-24.3914304.97
7182008.09.18 04:06close3560.800.78890.79190.786622.2714327.24
7192008.09.18 04:06buy3600.900.78890.78610.7914
7202008.09.18 05:28close3600.900.78920.78610.791437.5914364.83
7212008.09.18 21:08buy3610.900.78980.78700.7923
7222008.09.18 23:18buy3620.800.78860.78580.7911
7232008.09.19 00:28close3620.800.78890.78580.791129.2814394.11
7242008.09.19 00:40buy3630.800.78810.78530.7906
7252008.09.19 00:41close3630.800.78870.78530.790666.8114460.92
7262008.09.19 00:58buy3640.800.78800.78520.7905
7272008.09.19 01:33close3640.800.78860.78520.790566.8214527.74
7282008.09.19 02:12close3610.900.78940.78700.7923-54.7514473.00
7292008.09.19 02:12sell3650.900.78940.79220.7869
7302008.09.19 02:26close3650.900.78870.79220.786987.7214560.72
7312008.09.19 02:31buy3660.900.78790.78510.7904
7322008.09.19 02:41close3660.900.78860.78510.790487.7014648.42
7332008.09.19 02:59buy3670.900.78810.78530.7906
7342008.09.19 03:02close3670.900.78880.78530.790687.6914736.11
7352008.09.19 03:07buy3680.900.78810.78530.7906
7362008.09.19 04:08close3680.900.78840.78530.790637.5814773.69
7372008.09.19 04:13buy3690.900.78790.78510.7904
7382008.09.19 07:58close3690.900.78780.78510.7904-12.5314761.16
7392008.09.22 00:46buy3700.900.78950.78670.7920
7402008.09.22 00:54buy3710.800.78900.78620.7915
7412008.09.22 01:00close3700.900.78960.78670.792012.5314773.69
7422008.09.22 01:03close3710.800.78970.78620.791577.9514851.64
7432008.09.22 01:04sell3720.900.79040.79320.7879
7442008.09.22 01:19sell3730.800.79090.79370.7884
7452008.09.22 02:37sell3740.700.79130.79410.7888
7462008.09.22 06:46close3740.700.79160.79410.7888-29.2414822.40
7472008.09.22 07:01s/l3720.900.79320.79320.7879-350.8614471.54
7482008.09.22 08:25close3730.800.79120.79370.7884-33.4114438.13
7492008.09.22 21:07sell3750.900.79670.79950.7942
7502008.09.22 21:09sell3760.800.79700.79980.7945
7512008.09.22 23:30close3760.800.79680.79980.794522.2814460.41
7522008.09.22 23:57close3750.900.79670.79950.79420.0014460.41
7532008.09.23 01:55sell3770.900.79730.80010.7948
7542008.09.23 02:32sell3780.800.79770.80050.7952
7552008.09.23 03:26close3770.900.79720.80010.794812.5314472.94
7562008.09.23 03:26close3780.800.79690.80050.795289.1114562.05
7572008.09.23 22:56buy3790.900.79110.78830.7936
7582008.09.23 23:57close3790.900.79140.78830.793637.5814599.63
7592008.09.24 01:56buy3800.900.79100.78820.7935
7602008.09.24 02:06close3800.900.79170.78820.793587.7014687.33
7612008.09.24 03:43sell3810.900.79190.79470.7894
7622008.09.24 06:35close3810.900.79190.79470.78940.0014687.33
7632008.09.24 23:08sell3820.900.79230.79510.7898
7642008.09.24 23:29close3820.900.79160.79510.789887.7214775.05
7652008.09.25 03:16sell3830.900.79210.79490.7896
7662008.09.25 06:37close3830.900.79220.79490.7896-12.5414762.51
7672008.09.25 21:00buy3840.900.79560.79280.7981
7682008.09.25 21:01buy3850.800.79520.79240.7977
7692008.09.25 21:05close3840.900.79580.79280.798125.0514787.56
7702008.09.25 21:05close3850.800.79590.79240.797777.9514865.51
7712008.09.25 21:23buy3860.900.79550.79270.7980
7722008.09.25 22:12buy3870.800.79510.79230.7976
7732008.09.25 23:13close3870.800.79540.79230.797633.4014898.91
7742008.09.25 23:56buy3880.800.79510.79230.7976
7752008.09.26 00:30close3860.900.79550.79270.7980-4.6414894.27
7762008.09.26 00:40close3880.800.79580.79230.797673.8314968.10
7772008.09.26 01:31sell3890.900.79600.79880.7935
7782008.09.26 02:05sell3900.800.79640.79920.7939
7792008.09.26 02:43close3890.900.79580.79880.793525.0614993.16
7802008.09.26 02:43close3900.800.79570.79920.793977.9715071.13
7812008.09.29 02:07buy3910.900.79340.79060.7959
7822008.09.29 03:01buy3920.800.79310.79030.7956
7832008.09.29 03:05close3910.900.79360.79060.795925.0615096.19
7842008.09.29 03:07close3920.800.79380.79030.795677.9515174.14
7852008.09.29 04:32buy3930.900.79300.79020.7955
7862008.09.29 05:45close3930.900.79330.79020.795537.5815211.72
7872008.09.29 21:16buy3940.900.79780.79500.8003
7882008.09.29 21:40close3940.900.79850.79500.800387.7015299.42
7892008.09.29 22:30sell3950.900.79900.80180.7965
7902008.09.29 23:00close3950.900.79830.80180.796587.7115387.13
7912008.09.29 23:46sell3960.900.79920.80200.7967
7922008.09.30 00:02sell3970.800.79960.80240.7971
7932008.09.30 00:07close3960.900.79900.80200.796728.4415415.58
7942008.09.30 00:07close3970.800.79880.80240.797189.1115504.69
7952008.09.30 00:19sell3980.900.79910.80190.7966
7962008.09.30 00:21sell3990.900.79950.80230.7970
7972008.09.30 00:24close3980.900.79890.80190.796625.0615529.75
7982008.09.30 00:29close3990.900.79870.80230.7970100.2515630.00
7992008.09.30 00:45buy4000.900.79810.79530.8006
8002008.09.30 00:48buy4010.900.79770.79490.8002
8012008.09.30 00:52close4000.900.79830.79530.800625.0515655.05
8022008.09.30 00:55close4010.900.79840.79490.800287.6915742.74
8032008.09.30 01:01sell4020.900.79940.80220.7969
8042008.09.30 01:04close4020.900.79870.80220.796987.7215830.46
8052008.09.30 01:08buy4030.900.79810.79530.8006
8062008.09.30 01:59buy4040.900.79760.79480.8001
8072008.09.30 02:03close4030.900.79820.79530.800612.5315842.99
8082008.09.30 02:04close4040.900.79830.79480.800187.6915930.68
8092008.09.30 02:05buy4051.000.79780.79500.8003
8102008.09.30 02:37buy4060.900.79740.79460.7999
8112008.09.30 02:54buy4070.800.79710.79430.7996
8122008.09.30 04:13close4070.800.79740.79430.799633.4015964.08
8132008.09.30 04:23close4060.900.79770.79460.799937.5916001.67
8142008.09.30 05:00close4051.000.79780.79500.80030.0016001.67
8152008.09.30 21:10sell4081.000.79210.79490.7896
8162008.09.30 22:02close4081.000.79140.79490.789697.4616099.13
8172008.10.01 00:30buy4091.000.79080.78800.7933
8182008.10.01 00:32close4091.000.79150.78800.793397.4416196.57
8192008.10.01 00:48buy4101.000.79110.78830.7936
8202008.10.01 01:48close4101.000.79150.78830.793655.6816252.25
8212008.10.01 02:07sell4111.000.79210.79490.7896
8222008.10.01 03:17close4111.000.79180.79490.789641.7716294.02
8232008.10.01 03:17buy4121.000.79150.78870.7940
8242008.10.01 03:49buy4130.900.79110.78830.7936
8252008.10.01 04:49close4130.900.79150.78830.793650.1116344.13
8262008.10.01 04:57close4121.000.79180.78870.794041.7616385.89
8272008.10.01 21:26buy4141.000.79140.78860.7939
8282008.10.01 22:00buy4150.900.79110.78830.7936
8292008.10.01 22:22close4141.000.79160.78860.793927.8416413.73
8302008.10.01 22:24close4150.900.79180.78830.793687.6916501.42
8312008.10.01 22:35buy4161.000.79090.78810.7934
8322008.10.01 23:00close4161.000.79160.78810.793497.4416598.86
8332008.10.01 23:01sell4171.000.79190.79470.7894
8342008.10.01 23:23sell4180.900.79230.79510.7898
8352008.10.01 23:30close4171.000.79170.79470.789427.8516626.71
8362008.10.01 23:30close4180.900.79160.79510.789887.7216714.43
8372008.10.01 23:30sell4191.000.79200.79480.7895
8382008.10.01 23:56close4191.000.79130.79480.789597.4616811.89
8392008.10.02 01:55buy4201.000.79110.78830.7936
8402008.10.02 06:43s/l4201.000.78830.78830.7936-389.7616422.13
8412008.10.02 21:37buy4211.000.78290.78010.7854
8422008.10.02 22:18close4211.000.78360.78010.785497.4416519.57
8432008.10.02 22:21sell4221.000.78400.78680.7815
8442008.10.02 23:08close4221.000.78330.78680.781597.4616617.03
8452008.10.02 23:24buy4231.000.78290.78010.7854
8462008.10.03 03:20close4231.000.78280.78010.7854-19.0716597.95
8472008.10.03 03:24sell4241.000.78300.78580.7805
8482008.10.03 04:26close4241.000.78270.78580.780541.7716639.72
8492008.10.06 04:30sell4251.000.77340.77620.7709
8502008.10.06 04:31sell4260.900.77370.77650.7712
8512008.10.06 04:59sell4270.800.77410.77690.7716
8522008.10.06 06:17s/l4251.000.77620.77620.7709-389.8516249.87
8532008.10.06 06:56close4270.800.77380.77690.771633.4116283.28
8542008.10.06 07:52close4260.900.77370.77650.77120.0016283.28
8552008.10.06 21:05buy4281.000.77460.77180.7771
8562008.10.06 21:09buy4290.900.77420.77140.7767
8572008.10.06 21:21buy4300.800.77380.77100.7763
8582008.10.06 21:28close4300.800.77450.77100.776377.9516361.23
8592008.10.06 21:32buy4310.800.77360.77080.7761
8602008.10.06 21:43close4310.800.77430.77080.776177.9516439.18
8612008.10.06 21:46close4281.000.77480.77180.777127.8416467.02
8622008.10.06 21:46close4290.900.77490.77140.776787.6916554.71
8632008.10.06 21:53buy4321.000.77380.77100.7763
8642008.10.06 21:54close4321.000.77450.77100.776397.4416652.15
8652008.10.06 22:12sell4331.000.77540.77820.7729
8662008.10.06 22:37sell4340.900.77600.77880.7735
8672008.10.06 22:45close4340.900.77530.77880.773587.7116739.86
8682008.10.06 22:49close4331.000.77470.77820.772997.4616837.32
8692008.10.06 23:00buy4351.000.77410.77130.7766
8702008.10.06 23:02buy4360.900.77380.77100.7763
8712008.10.06 23:13close4351.000.77430.77130.776627.8416865.16
8722008.10.06 23:33close4360.900.77470.77100.7763112.7616977.92
8732008.10.06 23:39sell4371.000.77530.77810.7728
8742008.10.06 23:42close4371.000.77460.77810.772897.4617075.38
8752008.10.06 23:45buy4381.000.77420.77140.7767
8762008.10.06 23:46buy4390.900.77390.77110.7764
8772008.10.07 00:45close4381.000.77450.77140.776736.6117111.99
8782008.10.07 00:46close4390.900.77440.77110.776458.0017170.00
8792008.10.07 00:48sell4401.000.77490.77770.7724
8802008.10.07 01:05sell4410.900.77530.77810.7728
8812008.10.07 01:53sell4420.900.77580.77860.7733
8822008.10.07 02:40close4420.900.77510.77860.773387.7117257.71
8832008.10.07 02:50close4410.900.77500.77810.772837.5917295.30
8842008.10.07 03:01close4401.000.77430.77770.772483.5417378.84
8852008.10.07 03:36buy4431.000.77460.77180.7771
8862008.10.07 04:38buy4441.000.77420.77140.7767
8872008.10.07 04:52buy4450.900.77380.77100.7763
8882008.10.07 05:33close4450.900.77450.77100.776387.7017466.54
8892008.10.07 05:46s/l4431.000.77180.77180.7771-389.7617076.78
8902008.10.07 05:46s/l4441.000.77140.77140.7767-389.7616687.02
8912008.10.07 21:52sell4461.000.77910.78190.7766
8922008.10.07 21:53sell4470.900.77950.78230.7770
8932008.10.07 22:03close4470.900.77880.78230.777087.7216774.74
8942008.10.07 22:52close4461.000.77870.78190.776655.6916830.43
8952008.10.07 23:27buy4481.000.77780.77500.7803
8962008.10.07 23:29close4481.000.77870.77500.7803125.2816955.71
8972008.10.07 23:37sell4491.000.77910.78190.7766
8982008.10.07 23:41close4491.000.77840.78190.776697.4617053.17
8992008.10.07 23:47buy4501.000.77810.77530.7806
9002008.10.07 23:51buy4510.900.77780.77500.7803
9012008.10.08 00:25close4501.000.77840.77530.780636.6117089.78
9022008.10.08 00:52close4510.900.77820.77500.780345.4817135.26
9032008.10.08 01:26buy4521.000.77770.77490.7802
9042008.10.08 01:28buy4530.900.77730.77450.7798
9052008.10.08 01:30close4521.000.77790.77490.780227.8417163.10
9062008.10.08 01:31close4530.900.77820.77450.7798112.7617275.86
9072008.10.08 01:43buy4541.000.77770.77490.7802
9082008.10.08 01:46buy4551.000.77730.77450.7798
9092008.10.08 02:48close4551.000.77770.77450.779855.6817331.54
9102008.10.08 02:52close4541.000.77800.77490.780241.7617373.30
9112008.10.08 03:06buy4561.000.77710.77430.7796
9122008.10.08 03:12buy4571.000.77680.77400.7793
9132008.10.08 03:50buy4580.900.77580.77300.7783
9142008.10.08 05:46close4580.900.77620.77300.778350.1217423.42
9152008.10.08 06:03close4571.000.77680.77400.77930.0017423.42
9162008.10.08 06:13close4561.000.77710.77430.77960.0017423.42
9172008.10.08 21:00buy4591.000.79130.78850.7938
9182008.10.08 21:15buy4601.000.79090.78810.7934
9192008.10.08 22:05buy4610.900.79030.78750.7928
9202008.10.08 23:23s/l4591.000.78850.78850.7938-389.7617033.66
9212008.10.08 23:23buy4620.800.78880.78600.7913
9222008.10.08 23:31close4620.800.78950.78600.791377.9517111.61
9232008.10.08 23:48buy4630.900.78940.78660.7919
9242008.10.09 01:13close4630.900.78970.78660.791923.6817135.30
9252008.10.09 01:21close4610.900.79030.78750.7928-13.9117121.39
9262008.10.09 01:21close4601.000.79060.78810.7934-57.2117064.18
9272008.10.09 01:40sell4641.000.79060.79340.7881
9282008.10.09 02:06close4641.000.78980.79340.7881111.3917175.57
9292008.10.09 02:37sell4651.000.79050.79330.7880
9302008.10.09 02:55close4651.000.78980.79330.788097.4717273.04
9312008.10.09 03:02sell4661.000.79080.79360.7883
9322008.10.09 03:05sell4671.000.79110.79390.7886
9332008.10.09 03:11close4661.000.79060.79360.788327.8417300.88
9342008.10.09 03:11close4671.000.79040.79390.788697.4617398.34
9352008.10.09 03:39buy4681.000.78990.78710.7924
9362008.10.09 03:45close4681.000.79060.78710.792497.4417495.78
9372008.10.09 03:49sell4691.000.79100.79380.7885
9382008.10.09 04:02sell4701.000.79140.79420.7889
9392008.10.09 04:10close4691.000.79080.79380.788527.8517523.63
9402008.10.09 04:10close4701.000.79060.79420.7889111.3817635.01
9412008.10.09 04:21buy4711.100.78970.78690.7922
9422008.10.09 04:31close4711.100.79040.78690.7922107.1917742.20
9432008.10.09 04:38sell4721.100.79110.79390.7886
9442008.10.09 05:43close4721.100.79080.79390.788645.9517788.15
9452008.10.09 21:00sell4731.100.79430.79710.7918
9462008.10.09 21:04close4731.100.79360.79710.7918107.2117895.36
9472008.10.09 21:21sell4741.100.79420.79700.7917
9482008.10.09 21:22sell4751.000.79490.79770.7924
9492008.10.09 21:24close4751.000.79420.79770.792497.4617992.82
9502008.10.09 21:24close4741.100.79350.79700.7917107.2018100.02
9512008.10.09 21:39sell4761.100.79430.79710.7918
9522008.10.09 21:43sell4771.000.79480.79760.7923
9532008.10.09 21:50s/l4761.100.79710.79710.7918-428.8317671.19
9542008.10.10 01:32sell4781.000.79640.79920.7939
9552008.10.10 02:04sell4790.900.79680.79960.7943
9562008.10.10 02:14s/l4771.000.79760.79760.7923-386.0917285.10
9572008.10.10 02:25close4781.000.79620.79920.793927.8417312.94
9582008.10.10 03:07close4790.900.79650.79960.794337.5917350.53
9592008.10.13 01:43sell4801.000.79390.79670.7914
9602008.10.13 02:43close4801.000.79340.79670.791469.6217420.15
9612008.10.13 02:45buy4811.000.79330.79050.7958
9622008.10.13 03:14close4811.000.79400.79050.795897.4417517.59
9632008.10.13 04:11buy4821.100.79330.79050.7958
9642008.10.13 04:36close4821.100.79400.79050.7958107.1817624.77
9652008.10.13 04:36sell4831.100.79430.79710.7918
9662008.10.13 04:38sell4841.000.79470.79750.7922
9672008.10.13 05:00close4831.100.79420.79710.791815.3217640.09
9682008.10.13 05:02close4841.000.79400.79750.792297.4617737.55
9692008.10.13 21:02sell4851.100.78260.78540.7801
9702008.10.13 21:08sell4861.000.78290.78570.7804
9712008.10.13 21:28close4851.100.78240.78540.780130.6317768.18
9722008.10.13 21:30close4861.000.78210.78570.7804111.3917879.57
9732008.10.13 21:36buy4871.100.78190.77910.7844
9742008.10.13 21:38close4871.100.78260.77910.7844107.1817986.75
9752008.10.13 21:43sell4881.100.78300.78580.7805
9762008.10.13 21:48close4881.100.78230.78580.7805107.2118093.96
9772008.10.13 21:51buy4891.100.78180.77900.7843
9782008.10.13 21:56close4891.100.78250.77900.7843107.1818201.14
9792008.10.13 21:59sell4901.100.78300.78580.7805
9802008.10.13 22:22close4901.100.78230.78580.7805107.2118308.35
9812008.10.13 22:30buy4911.100.78180.77900.7843
9822008.10.13 22:33close4911.100.78250.77900.7843107.1818415.53
9832008.10.13 22:35sell4921.100.78310.78590.7806
9842008.10.13 23:17close4921.100.78230.78590.7806122.5218538.05
9852008.10.13 23:18buy4931.100.78170.77890.7842
9862008.10.13 23:22close4931.100.78240.77890.7842107.1918645.24
9872008.10.13 23:24buy4941.100.78170.77890.7842
9882008.10.13 23:28close4941.100.78240.77890.7842107.1918752.43
9892008.10.13 23:29buy4951.100.78180.77900.7843
9902008.10.13 23:33buy4961.000.78140.77860.7839
9912008.10.14 00:15buy4970.900.78100.77820.7835
9922008.10.14 01:17close4970.900.78130.77820.783537.5818790.01
9932008.10.14 01:40close4961.000.78170.77860.783936.6118826.62
9942008.10.14 01:46close4951.100.78210.77900.784340.2618866.88
9952008.10.14 02:16sell4981.100.78260.78540.7801
9962008.10.14 02:35sell4991.000.78290.78570.7804
9972008.10.14 02:42close4981.100.78240.78540.780130.6318897.51
9982008.10.14 02:42close4991.000.78210.78570.7804111.3919008.90
9992008.10.14 02:53buy5001.100.78160.77880.7841
10002008.10.14 03:00buy5011.000.78120.77840.7837
10012008.10.14 03:02close5001.100.78180.77880.784130.6319039.53
10022008.10.14 03:44buy5021.100.78080.77800.7833
10032008.10.14 03:46close5011.000.78140.77840.783727.8419067.37
10042008.10.14 03:52close5021.100.78150.77800.7833107.1819174.55
10052008.10.14 04:17buy5031.200.78120.77840.7837
10062008.10.14 04:31close5031.200.78190.77840.7837116.9319291.48
10072008.10.14 04:38buy5041.200.78090.77810.7834
10082008.10.14 04:43close5041.200.78160.77810.7834116.9219408.40
10092008.10.14 21:47buy5051.200.78250.77970.7850
10102008.10.14 21:56close5051.200.78320.77970.7850116.9319525.33
10112008.10.14 22:00sell5061.200.78400.78680.7815
10122008.10.14 22:29close5061.200.78330.78680.7815116.9519642.28
10132008.10.14 22:29buy5071.200.78260.77980.7851
10142008.10.14 23:17buy5081.100.78210.77930.7846
10152008.10.14 23:20close5071.200.78270.77980.785116.7119658.99
10162008.10.14 23:37close5081.100.78280.77930.7846107.1919766.18
10172008.10.14 23:55buy5091.200.78210.77930.7846
10182008.10.15 01:14buy5101.100.78160.77880.7841
10192008.10.15 02:01s/l5091.200.77930.77930.7846-473.8919292.29
10202008.10.15 02:09s/l5101.100.77880.77880.7841-428.7318863.56
10212008.10.15 02:15buy5111.100.77950.77670.7820
10222008.10.15 02:41close5111.100.78020.77670.7820107.1818970.74
10232008.10.15 02:48buy5121.100.77970.77690.7822
10242008.10.15 03:13buy5131.000.77930.77650.7818
10252008.10.15 03:47buy5141.000.77860.77580.7811
10262008.10.15 03:56close5141.000.77930.77580.781197.4419068.18
10272008.10.15 04:22buy5151.000.77890.77610.7814
10282008.10.15 06:05close5151.000.77920.77610.781441.7619109.94
10292008.10.15 06:09close5131.000.77930.77650.78180.0019109.94
10302008.10.15 08:25close5121.100.77930.77690.7822-61.2419048.70
10312008.10.15 21:56buy5161.100.77880.77600.7813
10322008.10.15 22:01close5161.100.77950.77600.7813107.1819155.88
10332008.10.16 01:39buy5171.100.78190.77910.7844
10342008.10.16 01:40close5171.100.78260.77910.7844107.1819263.06
10352008.10.16 01:51buy5181.200.78220.77940.7847
10362008.10.16 01:52buy5191.100.78190.77910.7844
10372008.10.16 02:06buy5201.000.78140.77860.7839
10382008.10.16 02:13close5201.000.78210.77860.783997.4419360.50
10392008.10.16 02:24buy5211.000.78150.77870.7840
10402008.10.16 03:24s/l5181.200.77940.77940.7847-467.7118892.79
10412008.10.16 03:24buy5220.900.77970.77690.7822
10422008.10.16 04:02s/l5191.100.77910.77910.7844-428.7418464.05
10432008.10.16 04:02buy5230.900.77930.77650.7818
10442008.10.16 04:02s/l5211.000.77870.77870.7840-389.7618074.29
10452008.10.16 04:41buy5240.900.77880.77600.7813
10462008.10.16 05:43close5240.900.77910.77600.781337.5918111.88
10472008.10.16 06:26s/l5220.900.77690.77690.7822-350.7917761.09
10482008.10.16 06:26s/l5230.900.77650.77650.7818-350.7817410.31
10492008.10.16 22:29sell5251.000.77730.78010.7748
10502008.10.16 22:33sell5261.000.77770.78050.7752
10512008.10.16 23:01sell5270.900.77800.78080.7755
10522008.10.16 23:30s/l5251.000.78010.78010.7748-389.8417020.47
10532008.10.16 23:38sell5280.800.77900.78180.7765
10542008.10.17 00:07close5280.800.77830.78180.776580.9817101.45
10552008.10.17 00:25close5270.900.77770.78080.775540.9817142.43
10562008.10.17 00:30close5261.000.77690.78050.7752115.1417257.57
10572008.10.17 00:38buy5291.000.77700.77420.7795
10582008.10.17 00:54close5291.000.77770.77420.779597.4417355.01
10592008.10.17 01:07sell5301.000.77880.78160.7763
10602008.10.17 01:43close5301.000.77800.78160.7763111.3817466.39
10612008.10.17 02:12sell5311.000.77860.78140.7761
10622008.10.17 02:15sell5321.000.77890.78170.7764
10632008.10.17 02:33close5311.000.77840.78140.776127.8517494.24
10642008.10.17 02:38close5321.000.77820.78170.776497.4617591.70
10652008.10.17 02:54buy5331.100.77730.77450.7798
10662008.10.17 03:01close5331.100.77800.77450.7798107.1817698.88
10672008.10.17 03:15buy5341.100.77740.77460.7799
10682008.10.17 03:23buy5351.000.77700.77420.7795
10692008.10.17 03:24close5341.100.77750.77460.779915.3117714.19
10702008.10.17 03:37close5351.000.77770.77420.779597.4417811.63
10712008.10.17 03:42buy5361.100.77720.77440.7797
10722008.10.17 03:43buy5371.000.77690.77410.7794
10732008.10.17 03:45close5361.100.77740.77440.779730.6317842.26
10742008.10.17 05:23close5371.000.77720.77410.779441.7617884.02
10752008.10.20 00:12buy5381.100.77470.77190.7772
10762008.10.20 01:12close5381.100.77540.77190.7772107.1917991.21
10772008.10.20 01:30sell5391.100.77610.77890.7736
10782008.10.20 01:34close5391.100.77540.77890.7736107.2018098.41
10792008.10.20 01:57sell5401.100.77610.77890.7736
10802008.10.20 02:52sell5411.000.77670.77950.7742
10812008.10.20 03:12sell5420.900.77700.77980.7745
10822008.10.20 04:19close5420.900.77670.77980.774537.5918136.00
10832008.10.20 04:42close5411.000.77640.77950.774241.7718177.77
10842008.10.20 04:47sell5431.000.77690.77970.7744
10852008.10.20 04:50close5431.000.77620.77970.774497.4618275.23
10862008.10.20 04:51close5401.100.77610.77890.77360.0018275.23
10872008.10.20 21:57buy5441.100.77700.77420.7795
10882008.10.20 22:47close5441.100.77770.77420.7795107.1818382.41
10892008.10.20 23:21buy5451.100.77680.77400.7793
10902008.10.21 00:36close5451.100.77710.77400.779340.2618422.67
10912008.10.21 00:47sell5461.100.77790.78070.7754
10922008.10.21 00:52close5461.100.77720.78070.7754107.2118529.88
10932008.10.21 00:54buy5471.100.77660.77380.7791
10942008.10.21 01:03close5471.100.77730.77380.7791107.1918637.07
10952008.10.21 01:31sell5481.100.77780.78060.7753
10962008.10.21 01:44close5481.100.77710.78060.7753107.2018744.27
10972008.10.21 02:05buy5491.100.77660.77380.7791
10982008.10.21 08:53s/l5491.100.77380.77380.7791-428.7318315.54
10992008.10.21 21:06buy5501.100.77500.77220.7775
11002008.10.21 21:10close5501.100.77590.77220.7775137.8118453.35
11012008.10.22 00:30sell5511.100.78280.78560.7803
11022008.10.22 00:57sell5521.000.78320.78600.7807
11032008.10.22 01:31close5511.100.78270.78560.780315.3218468.67
11042008.10.22 01:31close5521.000.78240.78600.7807111.3918580.06
11052008.10.22 04:03sell5531.100.78580.78860.7833
11062008.10.22 04:15close5531.100.78510.78860.7833107.2118687.27
11072008.10.22 04:24sell5541.100.78570.78850.7832
11082008.10.22 04:29sell5551.000.78600.78880.7835
11092008.10.22 04:45sell5560.900.78640.78920.7839
11102008.10.22 04:52close5541.100.78580.78850.7832-15.3218671.95
11112008.10.22 04:52close5560.900.78580.78920.783975.1818747.13
11122008.10.22 04:58sell5571.000.78660.78940.7841
11132008.10.22 05:01close5571.000.78580.78940.7841111.3918858.52
11142008.10.22 05:10close5551.000.78520.78880.7835111.3818969.90
11152008.10.22 22:03sell5581.100.78970.79250.7872
11162008.10.22 22:04sell5591.000.79000.79280.7875
11172008.10.22 22:13close5581.100.78950.79250.787230.6319000.53
11182008.10.22 22:14close5591.000.78920.79280.7875111.3819111.91
11192008.10.22 22:32sell5601.100.79000.79280.7875
11202008.10.22 22:33sell5611.100.79040.79320.7879
11212008.10.22 23:14close5601.100.78980.79280.787530.6319142.54
11222008.10.22 23:15close5611.100.78970.79320.7879107.2119249.75
11232008.10.22 23:21buy5621.200.78900.78620.7915
11242008.10.22 23:24close5621.200.78980.78620.7915133.6319383.38
11252008.10.22 23:28buy5631.200.78890.78610.7914
11262008.10.22 23:37close5631.200.79040.78610.7914250.5619633.94
11272008.10.22 23:45sell5641.200.79050.79330.7880
11282008.10.22 23:54close5641.200.78970.79330.7880133.6619767.60
11292008.10.22 23:58sell5651.200.79060.79340.7881
11302008.10.22 23:59sell5661.100.79090.79370.7884
11312008.10.23 00:38close5651.200.79050.79340.788130.2419797.84
11322008.10.23 01:04close5661.100.79050.79370.788473.6619871.51
11332008.10.23 01:36buy5671.200.78880.78600.7913
11342008.10.23 02:02buy5681.100.78810.78530.7906
11352008.10.23 02:13buy5691.000.78770.78490.7902
11362008.10.23 02:16close5691.000.78850.78490.7902111.3619982.87
11372008.10.23 02:24close5681.100.78890.78530.7906122.5020105.37
11382008.10.23 02:35close5671.200.78950.78600.7913116.9320222.30
11392008.10.23 03:39buy5701.200.78840.78560.7909
11402008.10.23 04:11close5701.200.78910.78560.7909116.9220339.22
11412008.10.23 04:19sell5711.200.78940.79220.7869
11422008.10.23 04:57close5711.200.78870.79220.7869116.9520456.17
11432008.10.23 23:03sell5721.200.79800.80080.7955
11442008.10.23 23:05close5721.200.79730.80080.7955116.9620573.13
11452008.10.23 23:09buy5731.200.79630.79350.7988
11462008.10.23 23:10buy5741.100.79600.79320.7985
11472008.10.23 23:35buy5751.000.79560.79280.7981
11482008.10.24 00:00close5751.000.79630.79280.798192.2920665.42
11492008.10.24 00:02close5731.200.79660.79350.798843.9320709.35
11502008.10.24 00:05close5741.100.79680.79320.7985116.8320826.18
11512008.10.24 00:33sell5761.200.79700.79980.7945
11522008.10.24 01:27sell5771.100.79800.80080.7955
11532008.10.24 01:35close5771.100.79730.80080.7955107.2020933.38
11542008.10.24 02:08close5761.200.79660.79980.794566.8321000.21
11552008.10.24 02:08buy5781.300.79660.79380.7991
11562008.10.24 02:28close5781.300.79730.79380.7991126.6721126.88
11572008.10.24 02:51sell5791.300.79830.80110.7958
11582008.10.24 02:55close5791.300.79760.80110.7958126.7021253.58
11592008.10.24 03:14buy5801.300.79690.79410.7994
11602008.10.24 03:28close5801.300.79760.79410.7994126.6821380.26
11612008.10.24 03:38buy5811.300.79680.79400.7993
11622008.10.24 03:41close5811.300.79750.79400.7993126.6721506.93
11632008.10.24 03:55buy5821.300.79670.79390.7992
11642008.10.24 04:04close5821.300.79750.79390.7992144.7721651.70
11652008.10.24 04:34buy5831.300.79620.79340.7987
11662008.10.24 04:49buy5841.200.79590.79310.7984
11672008.10.24 05:01close5841.200.79660.79310.7984116.9221768.62
11682008.10.24 05:03close5831.300.79700.79340.7987144.7721913.39
11692008.10.27 02:05buy5851.300.79590.79310.7984
11702008.10.27 02:27close5851.300.79710.79310.7984217.1622130.55
11712008.10.27 03:30sell5861.300.79870.80150.7962
11722008.10.27 03:35sell5871.200.79900.80180.7965
11732008.10.27 03:58close5861.300.79850.80150.796236.2022166.75
11742008.10.27 03:59close5871.200.79830.80180.7965116.9522283.70
11752008.10.27 04:20sell5881.300.79920.80200.7967
11762008.10.27 04:37close5881.300.79850.80200.7967126.7022410.40
11772008.10.27 04:37buy5891.300.79800.79520.8005
11782008.10.27 04:42close5891.300.79870.79520.8005126.6722537.07
11792008.10.27 04:44sell5901.400.79920.80200.7967
11802008.10.27 04:49close5901.400.79830.80200.7967175.4322712.50
11812008.10.27 04:57sell5911.400.79940.80220.7969
11822008.10.27 04:58sell5921.200.79980.80260.7973
11832008.10.27 05:05close5921.200.79910.80260.7973116.9522829.45
11842008.10.27 05:09close5911.400.79860.80220.7969155.9422985.39
11852008.10.27 21:01buy5931.400.80070.79790.8032
11862008.10.27 21:07close5931.400.80140.79790.8032136.4123121.80
11872008.10.27 21:55sell5941.400.80330.80610.8008
11882008.10.27 22:12close5941.400.80260.80610.8008136.4423258.24
11892008.10.27 22:27sell5951.400.80350.80630.8010
11902008.10.27 22:29close5951.400.80260.80630.8010175.4323433.67
11912008.10.27 22:58buy5961.400.80140.79860.8039
11922008.10.27 23:00close5961.400.80210.79860.8039136.4223570.09
11932008.10.27 23:16buy5971.400.80200.79920.8045
11942008.10.27 23:39close5971.400.80280.79920.8045155.9023725.99
11952008.10.27 23:42sell5981.400.80310.80590.8006
11962008.10.27 23:45close5981.400.80240.80590.8006136.4523862.44
11972008.10.28 00:21buy5991.400.80150.79870.8040
11982008.10.28 00:23close5991.400.80240.79870.8040175.3924037.83
11992008.10.28 00:24buy6001.400.80180.79900.8043
12002008.10.28 00:27buy6011.300.80140.79860.8039
12012008.10.28 00:36close6011.300.80210.79860.8039126.6824164.51
12022008.10.28 00:38close6001.400.80260.79900.8043155.9124320.42
12032008.10.28 01:04buy6021.500.80090.79810.8034
12042008.10.28 01:24close6021.500.80160.79810.8034146.1624466.58
12052008.10.28 01:26sell6031.500.80280.80560.8003
12062008.10.28 01:31close6031.500.80210.80560.8003146.2024612.78
12072008.10.28 01:33sell6041.500.80280.80560.8003
12082008.10.28 01:42sell6051.400.80310.80590.8006
12092008.10.28 01:54close6051.400.80240.80590.8006136.4524749.23
12102008.10.28 02:03close6041.500.80210.80560.8003146.2024895.43
12112008.10.28 02:20buy6061.500.80160.79880.8041
12122008.10.28 02:30buy6071.400.80120.79840.8037
12132008.10.28 03:11buy6081.200.80060.79780.8031
12142008.10.28 04:31close6081.200.80100.79780.803166.8224962.25
12152008.10.28 04:47buy6091.200.80020.79740.8027
12162008.10.28 05:19s/l6061.500.79880.79880.8041-584.6424377.61
12172008.10.28 05:37s/l6071.400.79840.79840.8037-545.6723831.94
12182008.10.28 06:30s/l6091.200.79740.79740.8027-467.7123364.23
12192008.10.28 22:41buy6101.400.79810.79530.8006
12202008.10.28 22:48close6101.400.79890.79530.8006155.9023520.13
12212008.10.28 22:53sell6111.400.79950.80230.7970
12222008.10.28 22:55close6111.400.79880.80230.7970136.4523656.58
12232008.10.28 23:00buy6121.400.79810.79530.8006
12242008.10.28 23:04buy6131.300.79770.79490.8002
12252008.10.28 23:24buy6141.200.79720.79440.7997
12262008.10.28 23:51close6141.200.79790.79440.7997116.9323773.51
12272008.10.28 23:54close6131.300.79840.79490.8002126.6723900.18
12282008.10.28 23:55close6121.400.79880.79530.8006136.4124036.59
12292008.10.29 00:39buy6151.400.79760.79480.8001
12302008.10.29 00:47buy6161.300.79700.79420.7995
12312008.10.29 01:31s/l6151.400.79480.79480.8001-545.6723490.92
12322008.10.29 01:59s/l6161.300.79420.79420.7995-506.6922984.23
12332008.10.29 04:07buy6171.400.79390.79110.7964
12342008.10.29 06:04s/l6171.400.79110.79110.7964-545.6622438.57
12352008.10.29 23:03buy6181.300.79050.78770.7930
12362008.10.29 23:04buy6191.200.79000.78720.7925
12372008.10.29 23:28close6181.300.79060.78770.793018.1022456.67
12382008.10.29 23:28close6191.200.79080.78720.7925133.6322590.30
12392008.10.29 23:37sell6201.400.79130.79410.7888
12402008.10.30 01:06sell6211.200.79180.79460.7893
12412008.10.30 01:18sell6221.100.79220.79500.7897
12422008.10.30 01:21s/l6201.400.79410.79410.7888-529.9922060.31
12432008.10.30 01:23s/l6211.200.79460.79460.7893-467.8121592.50
12442008.10.30 01:24s/l6221.100.79500.79500.7897-428.8321163.67
12452008.10.30 22:39sell6231.300.78640.78920.7839
12462008.10.30 22:43sell6241.200.78680.78960.7843
12472008.10.30 22:44close6241.200.78600.78960.7843133.6621297.33
12482008.10.30 22:47close6231.300.78570.78920.7839126.7021424.03
12492008.10.30 22:58sell6251.300.78630.78910.7838
12502008.10.30 23:12close6251.300.78560.78910.7838126.7021550.73
12512008.10.30 23:22sell6261.300.78660.78940.7841
12522008.10.31 00:01close6261.300.78600.78940.7841113.4921664.21
12532008.10.31 00:15sell6271.300.78660.78940.7841
12542008.10.31 00:19close6271.300.78580.78940.7841144.8021809.01
12552008.10.31 00:25buy6281.300.78510.78230.7876
12562008.10.31 00:43close6281.300.78580.78230.7876126.6721935.68
12572008.10.31 00:45sell6291.300.78650.78930.7840
12582008.10.31 00:50sell6301.200.78680.78960.7843
12592008.10.31 00:52close6291.300.78630.78930.784036.2021971.88
12602008.10.31 00:53close6301.200.78600.78960.7843133.6622105.54
12612008.10.31 01:00sell6311.300.78650.78930.7840
12622008.10.31 01:04close6311.300.78580.78930.7840126.7022232.24
12632008.10.31 01:15buy6321.300.78520.78240.7877
12642008.10.31 01:17buy6331.200.78490.78210.7874
12652008.10.31 01:20close6321.300.78550.78240.787754.2922286.53
12662008.10.31 01:20close6331.200.78570.78210.7874133.6322420.16
12672008.10.31 01:54buy6341.300.78500.78220.7875
12682008.10.31 01:57buy6351.200.78460.78180.7871
12692008.10.31 02:04close6341.300.78520.78220.787536.1922456.35
12702008.10.31 02:42close6351.200.78540.78180.7871133.6422589.99
12712008.10.31 02:54sell6361.400.78620.78900.7837
12722008.10.31 03:09close6361.400.78550.78900.7837136.4522726.44
12732008.10.31 03:19sell6371.400.78610.78890.7836
12742008.10.31 03:27close6371.400.78530.78890.7836155.9322882.37
12752008.10.31 03:48buy6381.400.78460.78180.7871
12762008.10.31 05:19close6381.400.78490.78180.787158.4622940.83
12772008.11.03 02:47buy6391.400.79220.78940.7947
12782008.11.03 02:52buy6401.300.79190.78910.7944
12792008.11.03 03:12close6391.400.79240.78940.794738.9722979.80
12802008.11.03 03:13close6401.300.79260.78910.7944126.6823106.48
12812008.11.03 03:24buy6411.400.79210.78930.7946
12822008.11.03 03:25buy6421.300.79140.78860.7939
12832008.11.03 03:46s/l6411.400.78930.78930.7946-545.6722560.81
12842008.11.03 03:47s/l6421.300.78860.78860.7939-506.6822054.13
12852008.11.03 04:30buy6431.300.78910.78630.7916
12862008.11.03 04:35buy6441.200.78850.78570.7910
12872008.11.03 04:45close6441.200.78920.78570.7910116.9322171.06
12882008.11.03 05:26close6431.300.78980.78630.7916126.6722297.73
12892008.11.03 21:00buy6451.300.79830.79550.8008
12902008.11.03 21:04buy6461.200.79800.79520.8005
12912008.11.03 21:06close6461.200.79870.79520.8005116.9322414.66
12922008.11.03 21:08close6451.300.79900.79550.8008126.6722541.33
12932008.11.03 21:29buy6471.400.79810.79530.8006
12942008.11.03 21:35close6471.400.79880.79530.8006136.4122677.74
12952008.11.03 22:00buy6481.400.79800.79520.8005
12962008.11.03 22:02close6481.400.79870.79520.8005136.4222814.16
12972008.11.03 22:27sell6491.400.79940.80220.7969
12982008.11.03 22:29sell6501.300.79980.80260.7973
12992008.11.03 22:40close6501.300.79910.80260.7973126.7022940.86
13002008.11.03 22:52close6491.400.79860.80220.7969155.9423096.80
13012008.11.03 23:07buy6511.400.79810.79530.8006
13022008.11.03 23:17close6511.400.79880.79530.8006136.4123233.21
13032008.11.03 23:21sell6521.400.79940.80220.7969
13042008.11.03 23:22close6521.400.79860.80220.7969155.9423389.15
13052008.11.03 23:38sell6531.400.79940.80220.7969
13062008.11.03 23:39sell6541.300.79980.80260.7973
13072008.11.03 23:46close6541.300.79900.80260.7973144.8023533.95
13082008.11.03 23:48sell6551.300.79980.80260.7973
13092008.11.03 23:52close6531.400.79920.80220.796938.9923572.94
13102008.11.03 23:52close6551.300.79880.80260.7973181.0023753.94
13112008.11.03 23:53buy6561.400.79810.79530.8006
13122008.11.03 23:55close6561.400.79880.79530.8006136.4123890.35
13132008.11.03 23:58sell6571.400.79980.80260.7973
13142008.11.04 00:07sell6581.300.80010.80290.7976
13152008.11.04 00:34close6571.400.79960.80260.797344.2523934.60
13162008.11.04 00:34close6581.300.79930.80290.7976144.8024079.40
13172008.11.04 00:37sell6591.400.80010.80290.7976
13182008.11.04 00:50sell6601.300.80050.80330.7980
13192008.11.04 00:51close6601.300.79980.80330.7980126.7024206.10
13202008.11.04 00:53close6591.400.79930.80290.7976155.9424362.04
13212008.11.04 00:59sell6611.500.80010.80290.7976
13222008.11.04 01:07sell6621.300.80050.80330.7980
13232008.11.04 01:13close6611.500.79990.80290.797641.7624403.80
13242008.11.04 01:13close6621.300.79970.80330.7980144.8024548.60
13252008.11.04 01:15sell6631.500.80050.80330.7980
13262008.11.04 01:20sell6641.300.80100.80380.7985
13272008.11.04 01:49sell6651.200.80150.80430.7990
13282008.11.04 01:52close6651.200.80080.80430.7990116.9524665.55
13292008.11.04 01:53close6631.500.80040.80330.798020.8824686.43
13302008.11.04 01:53close6641.300.80010.80380.7985162.9024849.33
13312008.11.04 02:20buy6661.500.79900.79620.8015
13322008.11.04 02:25close6661.500.79980.79620.8015167.0425016.37
13332008.11.04 02:25sell6671.500.80060.80340.7981
13342008.11.04 02:26close6671.500.79910.80340.7981313.2725329.64
13352008.11.04 02:31buy6681.500.79860.79580.8011
13362008.11.04 03:16buy6691.400.79810.79530.8006
13372008.11.04 03:21close6681.500.79870.79580.801120.8825350.52
13382008.11.04 03:33close6691.400.79880.79530.8006136.4125486.93
13392008.11.04 03:37buy6701.500.79790.79510.8004
13402008.11.04 03:55close6701.500.79870.79510.8004167.0425653.97
13412008.11.04 04:30sell6711.500.79940.80220.7969
13422008.11.04 05:14s/l6711.500.80220.80220.7969-584.7725069.20
13432008.11.05 02:00buy6721.500.81310.81030.8156
13442008.11.05 02:11close6721.500.81380.81030.8156146.1625215.36
13452008.11.05 02:53buy6731.500.81320.81040.8157
13462008.11.05 03:19buy6741.400.81280.81000.8153
13472008.11.05 03:42buy6751.300.81230.80950.8148
13482008.11.05 05:10close6751.300.81260.80950.814854.2925269.65
13492008.11.05 05:10close6741.400.81320.81000.815377.9625347.61
13502008.11.05 05:11close6731.500.81350.81040.815762.6425410.25
13512008.11.05 21:20buy6761.500.81390.81110.8164
13522008.11.05 22:30buy6771.400.81260.80980.8151
13532008.11.05 22:46close6771.400.81350.80980.8151175.3925585.64
13542008.11.05 22:49close6761.500.81430.81110.816483.5225669.16
13552008.11.05 23:28buy6781.500.81260.80980.8151
13562008.11.05 23:39close6781.500.81340.80980.8151167.0425836.20
13572008.11.05 23:44sell6791.600.81380.81660.8113
13582008.11.06 00:02sell6801.400.81450.81730.8120
13592008.11.06 00:43sell6811.300.81500.81780.8125
13602008.11.06 01:43close6811.300.81470.81780.812554.3025890.50
13612008.11.06 01:43close6801.400.81420.81730.812058.4825948.98
13622008.11.06 01:50close6791.600.81350.81660.811384.8726033.85
13632008.11.06 01:58buy6821.600.81350.81070.8160
13642008.11.06 02:06buy6831.400.81320.81040.8157
13652008.11.06 02:08close6821.600.81370.81070.816044.5426078.39
13662008.11.06 03:35buy6841.400.81280.81000.8153
13672008.11.06 04:12close6831.400.81340.81040.815738.9726117.36
13682008.11.06 04:12close6841.400.81360.81000.8153155.9126273.27
13692008.11.06 04:48buy6851.600.81260.80980.8151
13702008.11.06 04:50close6851.600.81330.80980.8151155.9126429.18
13712008.11.06 21:00sell6861.600.80890.81170.8064
13722008.11.06 21:12sell6871.500.80920.81200.8067
13732008.11.06 21:30s/l6861.600.81170.81170.8064-623.7525805.43
13742008.11.06 21:30s/l6871.500.81200.81200.8067-584.7725220.66
13752008.11.06 22:48sell6881.500.81350.81630.8110
13762008.11.06 23:00sell6891.400.81390.81670.8114
13772008.11.06 23:21sell6901.300.81450.81730.8120
13782008.11.06 23:31close6901.300.81380.81730.8120126.7025347.36
13792008.11.06 23:38close6881.500.81330.81630.811041.7725389.13
13802008.11.06 23:38close6891.400.81310.81670.8114155.9425545.07
13812008.11.06 23:46sell6911.500.81430.81710.8118
13822008.11.07 00:54sell6921.400.81480.81760.8123
13832008.11.07 01:14close6911.500.81420.81710.811826.5225571.59
13842008.11.07 01:34close6921.400.81410.81760.8123136.4525708.04
13852008.11.07 01:49sell6931.500.81480.81760.8123
13862008.11.07 02:11close6931.500.81410.81760.8123146.2025854.24
13872008.11.07 02:13buy6941.600.81330.81050.8158
13882008.11.07 02:16close6941.600.81390.81050.8158133.6325987.87
13892008.11.07 02:27sell6951.600.81480.81760.8123
13902008.11.07 02:32close6951.600.81420.81760.8123133.6626121.53
13912008.11.07 03:00sell6961.600.81480.81760.8123
13922008.11.07 03:23close6961.600.81410.81760.8123155.9426277.47
13932008.11.07 04:52buy6971.600.81340.81060.8159
13942008.11.07 04:54buy6981.400.81310.81030.8156
13952008.11.07 05:04close6981.400.81390.81030.8156155.9026433.37
13962008.11.07 05:05close6971.600.81410.81060.8159155.9026589.27
13972008.11.10 00:05buy6991.600.81270.80990.8152
13982008.11.10 00:07buy7001.500.81220.80940.8147
13992008.11.10 00:46buy7011.300.81170.80890.8142
14002008.11.10 01:04close7011.300.81250.80890.8142144.7726734.04
14012008.11.10 01:08close7001.500.81250.80940.814762.6426796.68
14022008.11.10 01:16close6991.600.81300.80990.815266.8226863.50
14032008.11.10 01:18sell7021.600.81340.81620.8109
14042008.11.10 01:30close7021.600.81270.81620.8109155.9427019.44
14052008.11.10 01:37sell7031.600.81340.81620.8109
14062008.11.10 02:05close7031.600.81260.81620.8109178.2127197.65
14072008.11.10 02:11buy7041.600.81190.80910.8144
14082008.11.10 03:04buy7051.500.81150.80870.8140
14092008.11.10 03:29close7041.600.81210.80910.814444.5427242.19
14102008.11.10 03:37close7051.500.81230.80870.8140167.0427409.23
14112008.11.10 04:58sell7061.600.81300.81580.8105
14122008.11.10 04:59sell7071.500.81340.81620.8109
14132008.11.10 05:48close7061.600.81280.81580.810544.5527453.78
14142008.11.10 05:59close7071.500.81310.81620.810962.6527516.43
14152008.11.10 21:03sell7081.700.81820.82100.8157
14162008.11.10 21:28close7081.700.81760.82100.8157142.0227658.45
14172008.11.10 21:34buy7091.700.81690.81410.8194
14182008.11.10 21:47buy7101.500.81650.81370.8190
14192008.11.10 22:15buy7111.400.81590.81310.8184
14202008.11.10 22:37close7111.400.81660.81310.8184136.4227794.87
14212008.11.10 22:47close7101.500.81700.81370.8190104.4027899.27
14222008.11.10 22:48close7091.700.81720.81410.819470.9927970.26
14232008.11.10 23:28buy7121.700.81590.81310.8184
14242008.11.10 23:38close7121.700.81660.81310.8184165.6428135.90
14252008.11.11 00:01buy7131.700.81570.81290.8182
14262008.11.11 00:24buy7141.500.81530.81250.8178
14272008.11.11 01:00close7131.700.81590.81290.818247.3328183.23
14282008.11.11 03:21s/l7141.500.81250.81250.8178-584.6427598.59
14292008.11.11 21:08buy7151.700.81350.81070.8160
14302008.11.11 22:00close7151.700.81410.81070.8160141.9827740.57
14312008.11.11 23:06buy7161.700.81350.81070.8160
14322008.11.11 23:18close7161.700.81410.81070.8160141.9827882.55
14332008.11.11 23:24buy7171.700.81360.81080.8161
14342008.11.11 23:26buy7181.500.81330.81050.8158
14352008.11.12 00:08close7171.700.81380.81080.816138.5727921.13
14362008.11.12 00:31close7181.500.81360.81050.815854.9127976.04
14372008.11.12 01:27sell7191.700.81480.81760.8123
14382008.11.12 01:28close7191.700.81410.81760.8123165.6928141.73
14392008.11.12 04:23sell7201.700.81480.81760.8123
14402008.11.12 05:25close7201.700.81450.81760.812371.0128212.74
14412008.11.12 21:16buy7211.700.83650.83370.8390
14422008.11.12 21:25buy7221.600.83620.83340.8387
14432008.11.12 21:29close7221.600.83680.83340.8387133.6428346.38
14442008.11.12 21:59buy7231.600.83560.83280.8381
14452008.11.12 22:04close7231.600.83620.83280.8381133.6328480.01
14462008.11.12 22:10close7211.700.83720.83370.8390165.6528645.66
14472008.11.12 22:22buy7241.700.83580.83300.8383
14482008.11.12 22:23buy7251.600.83540.83260.8379
14492008.11.12 22:55close7241.700.83600.83300.838347.3328692.99
14502008.11.12 22:55close7251.600.83640.83260.8379222.7228915.71
14512008.11.12 23:04buy7261.700.83540.83260.8379
14522008.11.12 23:06buy7271.600.83500.83220.8375
14532008.11.12 23:09close7271.600.83580.83220.8375178.1829093.89
14542008.11.12 23:09close7261.700.83620.83260.8379189.3129283.20
14552008.11.12 23:12buy7281.800.83470.83190.8372
14562008.11.12 23:14close7281.800.83550.83190.8372200.4529483.65
14572008.11.12 23:15buy7291.800.83530.83250.8378
14582008.11.12 23:16buy7301.600.83490.83210.8374
14592008.11.12 23:29close7291.800.83550.83250.837850.1129533.76
14602008.11.12 23:31close7301.600.83580.83210.8374200.4529734.21
14612008.11.12 23:39buy7311.800.83520.83240.8377
14622008.11.12 23:44close7311.800.83600.83240.8377200.4529934.66
14632008.11.12 23:49sell7321.800.83690.83970.8344
14642008.11.13 00:30close7321.800.83630.83970.8344170.6730105.33
14652008.11.13 00:32buy7331.800.83600.83320.8385
14662008.11.13 00:46close7331.800.83670.83320.8385175.3930280.72
14672008.11.13 00:57buy7341.800.83610.83330.8386
14682008.11.13 00:59close7341.800.83680.83330.8386175.3930456.11
14692008.11.13 01:32sell7351.800.83750.84030.8350
14702008.11.13 01:40sell7361.700.83790.84070.8354
14712008.11.13 01:45close7361.700.83720.84070.8354165.6830621.79
14722008.11.13 01:48close7351.800.83670.84030.8350200.5030822.29
14732008.11.13 02:04buy7371.800.83580.83300.8383
14742008.11.13 02:19close7371.800.83650.83300.8383175.3930997.68
14752008.11.13 02:37buy7381.900.83580.83300.8383
14762008.11.13 02:38buy7391.700.83540.83260.8379
14772008.11.13 03:03buy7401.500.83490.83210.8374
14782008.11.13 04:37close7401.500.83530.83210.837483.5231081.20
14792008.11.13 04:54close7391.700.83570.83260.837970.9931152.19
14802008.11.13 05:16close7381.900.83600.83300.838352.9031205.09
14812008.11.13 23:13buy7411.900.86080.85800.8633
14822008.11.13 23:19buy7421.700.86050.85770.8630
14832008.11.13 23:20close7411.900.86100.85800.863352.9031257.99
14842008.11.13 23:28close7421.700.86130.85770.8630189.3131447.30
14852008.11.13 23:35buy7431.900.86080.85800.8633
14862008.11.13 23:36close7431.900.86150.85800.8633185.1431632.44
14872008.11.13 23:47buy7441.900.86070.85790.8632
14882008.11.13 23:54close7441.900.86140.85790.8632185.1331817.57
14892008.11.14 00:03sell7451.900.86190.86470.8594
14902008.11.14 00:07close7451.900.86110.86470.8594211.6332029.20
14912008.11.14 00:09buy7461.900.86060.85780.8631
14922008.11.14 00:25buy7471.800.86000.85720.8625
14932008.11.14 00:35buy7481.600.85950.85670.8620
14942008.11.14 01:36close7481.600.85980.85670.862066.8232096.02
14952008.11.14 01:52close7471.800.86030.85720.862575.1732171.19
14962008.11.14 01:56close7461.900.86100.85780.8631105.7932276.98
14972008.11.14 02:31buy7491.900.85950.85670.8620
14982008.11.14 02:55close7491.900.86020.85670.8620185.1432462.12
14992008.11.14 03:40buy7501.900.85950.85670.8620
15002008.11.14 03:59buy7511.800.85910.85630.8616
15012008.11.14 04:19buy7521.600.85860.85580.8611
15022008.11.14 05:26close7521.600.85930.85580.8611155.9132618.03
15032008.11.14 05:26close7511.800.85980.85630.8616175.3932793.42
15042008.11.14 05:26close7501.900.85980.85670.862079.3432872.76
15052008.11.17 00:05buy7532.000.85480.85200.8573
15062008.11.17 00:56buy7541.800.85390.85110.8564
15072008.11.17 01:13buy7551.600.85360.85080.8561
15082008.11.17 01:23close7551.600.85440.85080.8561178.1833050.94
15092008.11.17 01:27buy7561.700.85360.85080.8561
15102008.11.17 02:39s/l7532.000.85200.85200.8573-779.5232271.42
15112008.11.17 03:45close7561.700.85400.85080.856194.6632366.08
15122008.11.17 03:45close7541.800.85410.85110.856450.1232416.20
15132008.11.17 03:53sell7571.900.85360.85640.8511
15142008.11.17 04:28sell7581.800.85400.85680.8515
15152008.11.17 04:33close7571.900.85340.85640.851152.9032469.10
15162008.11.17 04:34close7581.800.85300.85680.8515250.6232719.72
15172008.11.17 04:39sell7592.000.85410.85690.8516
15182008.11.17 04:46close7592.000.85330.85690.8516222.7732942.49
15192008.11.17 04:53sell7602.000.85430.85710.8518
15202008.11.17 04:56close7602.000.85360.85710.8518194.9233137.41
15212008.11.17 04:58buy7612.000.85240.84960.8549
15222008.11.17 04:59close7612.000.85310.84960.8549194.8833332.29
15232008.11.17 21:05buy7622.000.84470.84190.8472
15242008.11.17 21:06buy7631.800.84440.84160.8469
15252008.11.17 21:25buy7641.700.84390.84110.8464
15262008.11.17 21:56s/l7622.000.84190.84190.8472-779.5232552.77
15272008.11.17 21:57s/l7631.800.84160.84160.8469-701.5631851.21
15282008.11.17 22:00buy7651.800.84280.84000.8453
15292008.11.17 22:11close7651.800.84410.84000.8453325.7332176.94
15302008.11.17 22:22buy7661.800.84330.84050.8458
15312008.11.17 22:42close7661.800.84410.84050.8458200.4532377.39
15322008.11.17 22:54buy7671.800.84330.84050.8458
15332008.11.17 23:01sell7681.700.84390.84670.8414
15342008.11.17 23:01close7671.800.84410.84050.8458200.4532577.84
15352008.11.17 23:04close7641.700.84420.84110.846470.9932648.83
15362008.11.17 23:20close7681.700.84300.84670.8414213.0232861.85
15372008.11.17 23:20buy7692.000.84280.84000.8453
15382008.11.17 23:40close7692.000.84360.84000.8453222.7233084.57
15392008.11.17 23:43sell7702.000.84390.84670.8414
15402008.11.18 00:04close7702.000.84330.84670.8414174.5933259.15
15412008.11.18 00:18buy7712.000.84340.84060.8459
15422008.11.18 00:19buy7721.800.84300.84020.8455
15432008.11.18 00:33close7712.000.84360.84060.845955.6833314.83
15442008.11.18 01:17close7721.800.84380.84020.8455200.4533515.28
15452008.11.18 01:20buy7732.000.84290.84010.8454
15462008.11.18 01:23buy7741.800.84250.83970.8450
15472008.11.18 01:25close7741.800.84340.83970.8450225.5033740.78
15482008.11.18 01:28close7732.000.84360.84010.8454194.8833935.66
15492008.11.18 02:22buy7752.000.84280.84000.8453
15502008.11.18 02:30buy7761.900.84240.83960.8449
15512008.11.18 02:32close7752.000.84300.84000.845355.6833991.34
15522008.11.18 02:32close7761.900.84310.83960.8449185.1434176.48
15532008.11.18 02:44buy7772.100.84260.83980.8451
15542008.11.18 03:52buy7781.900.84210.83930.8446
15552008.11.18 04:45close7781.900.84290.83930.8446211.5834388.06
15562008.11.18 04:45close7772.100.84290.83980.845187.7034475.76
15572008.11.18 21:04buy7792.100.84350.84070.8460
15582008.11.18 21:09close7792.100.84420.84070.8460204.6234680.38
15592008.11.18 21:23sell7802.100.84460.84740.8421
15602008.11.18 21:24close7802.100.84390.84740.8421204.6734885.05
15612008.11.18 21:29sell7812.100.84470.84750.8422
15622008.11.18 21:32close7812.100.84400.84750.8422204.6735089.72
15632008.11.18 21:34sell7822.100.84470.84750.8422
15642008.11.18 21:36sell7831.900.84510.84790.8426
15652008.11.18 21:44close7831.900.84440.84790.8426185.1835274.90
15662008.11.18 21:48sell7841.900.84510.84790.8426
15672008.11.18 21:53sell7851.800.84550.84830.8430
15682008.11.18 21:58close7851.800.84470.84830.8430200.4935475.39
15692008.11.18 21:58close7822.100.84450.84750.842258.4835533.87
15702008.11.18 22:17close7841.900.84420.84790.8426238.0835771.95
15712008.11.18 22:19buy7862.100.84370.84090.8462
15722008.11.18 22:41buy7872.000.84340.84060.8459
15732008.11.18 22:48close7862.100.84390.84090.846258.4735830.42
15742008.11.18 23:15close7872.000.84410.84060.8459194.8836025.30
15752008.11.18 23:37buy7882.200.84350.84070.8460
15762008.11.18 23:50close7882.200.84430.84070.8460244.9936270.29
15772008.11.18 23:52sell7892.200.84460.84740.8421
15782008.11.18 23:55close7892.200.84390.84740.8421214.4236484.71
15792008.11.19 00:13sell7902.200.84460.84740.8421
15802008.11.19 01:40close7902.200.84420.84740.8421122.5236607.23
15812008.11.19 01:55sell7912.200.84520.84800.8427
15822008.11.19 02:14sell7922.000.84550.84830.8430
15832008.11.19 02:29close7912.200.84500.84800.842761.2636668.49
15842008.11.19 02:47close7922.000.84460.84830.8430250.6136919.10
15852008.11.19 02:47buy7932.200.84440.84160.8469
15862008.11.19 03:20close7932.200.84510.84160.8469214.3637133.46
15872008.11.19 03:28buy7942.200.84440.84160.8469
15882008.11.19 04:09buy7952.000.84400.84120.8465
15892008.11.19 05:24close7952.000.84430.84120.846583.5237216.98
15902008.11.19 05:27close7942.200.84470.84160.846991.8737308.85
15912008.11.19 21:01sell7962.200.83840.84120.8359
15922008.11.19 21:10sell7972.100.83890.84170.8364
15932008.11.19 21:18close7962.200.83830.84120.835930.6337339.48
15942008.11.19 21:20close7972.100.83820.84170.8364204.6737544.15
15952008.11.19 22:40buy7982.300.83610.83330.8386
15962008.11.19 22:52buy7992.100.83570.83290.8382
15972008.11.19 23:43buy8001.900.83540.83260.8379
15982008.11.20 02:27close7992.100.83570.83290.8382-32.4537511.71
15992008.11.20 02:27sell8011.900.83570.83850.8332
16002008.11.20 02:27close8001.900.83560.83260.837923.5437535.25
16012008.11.20 02:45close7982.300.83570.83330.8386-163.6137371.64
16022008.11.20 02:58sell8022.100.83610.83890.8336
16032008.11.20 03:40close8022.100.83540.83890.8336204.6737576.31
16042008.11.20 03:40close8011.900.83540.83850.833279.3637655.67
16052008.11.20 03:48sell8032.300.83630.83910.8338
16062008.11.20 03:57close8032.300.83560.83910.8338224.1637879.83
16072008.11.20 04:19sell8042.300.83640.83920.8339
16082008.11.20 05:17close8042.300.83560.83920.8339256.1938136.02
16092008.11.20 21:00buy8052.300.84500.84220.8475
16102008.11.20 21:09buy8062.100.84430.84150.8468
16112008.11.20 21:13close8062.100.84500.84150.8468204.6238340.64
16122008.11.20 21:15close8052.300.84570.84220.8475224.1138564.75
16132008.11.20 22:31buy8072.300.84530.84250.8478
16142008.11.20 23:00close8072.300.84610.84250.8478256.1338820.88
16152008.11.20 23:07sell8082.300.84660.84940.8441
16162008.11.20 23:13close8082.300.84580.84940.8441256.1839077.06
16172008.11.20 23:19sell8092.300.84660.84940.8441
16182008.11.20 23:27sell8102.200.84700.84980.8445
16192008.11.20 23:29close8092.300.84640.84940.844164.0439141.10
16202008.11.20 23:39close8102.200.84600.84980.8445306.3039447.40
16212008.11.20 23:49buy8112.400.84550.84270.8480
16222008.11.20 23:50buy8122.200.84510.84230.8476
16232008.11.21 00:56buy8132.000.84440.84160.8469
16242008.11.21 01:58s/l8112.400.84270.84270.8480-947.7838499.62
16252008.11.21 01:58buy8141.900.84300.84020.8455
16262008.11.21 02:01close8141.900.84370.84020.8455185.1438684.76
16272008.11.21 02:15buy8151.900.84290.84010.8454
16282008.11.21 02:24close8151.900.84360.84010.8454185.1438869.90
16292008.11.21 03:23buy8162.000.84390.84110.8464
16302008.11.21 03:35close8162.000.84470.84110.8464222.7239092.62
16312008.11.21 03:35close8132.000.84470.84160.846983.5239176.14
16322008.11.21 03:41close8122.200.84500.84230.8476-41.9539134.19
16332008.11.21 04:23buy8172.300.84390.84110.8464
16342008.11.21 04:27close8172.300.84460.84110.8464224.1239358.31
16352008.11.24 00:10buy8182.400.84440.84160.8469
16362008.11.24 00:28close8182.400.84550.84160.8469367.4939725.80
16372008.11.24 01:45sell8192.400.84840.85120.8459
16382008.11.24 02:07close8192.400.84770.85120.8459233.9139959.71
16392008.11.24 03:11buy8202.400.84650.84370.8490
16402008.11.24 03:38close8202.400.84720.84370.8490233.8640193.57
16412008.11.24 04:24sell8212.400.84750.85030.8450
16422008.11.24 04:33sell8222.200.84790.85070.8454
16432008.11.24 04:46close8212.400.84730.85030.845066.8340260.40
16442008.11.24 04:48close8222.200.84710.85070.8454245.0540505.45
16452008.11.24 21:23sell8232.400.85260.85540.8501
16462008.11.24 21:26sell8242.200.85300.85580.8505
16472008.11.24 21:38close8232.400.85240.85540.850166.8440572.29
16482008.11.24 21:38close8242.200.85210.85580.8505275.6840847.97
16492008.11.24 22:57sell8252.500.85240.85520.8499
16502008.11.24 22:58sell8262.200.85290.85570.8504
16512008.11.24 23:11close8252.500.85230.85520.849934.8140882.78
16522008.11.24 23:30sell8272.300.85340.85620.8509
16532008.11.24 23:35close8272.300.85260.85620.8509256.1841138.96
16542008.11.25 00:00close8262.200.85260.85570.8504100.1641239.12
16552008.11.25 01:21buy8282.500.85180.84900.8543
16562008.11.25 01:40close8282.500.85250.84900.8543243.6041482.72
16572008.11.25 01:48buy8292.500.85210.84930.8546
16582008.11.25 01:49buy8302.300.85170.84890.8542
16592008.11.25 02:04buy8312.100.85130.84850.8538
16602008.11.25 04:04close8312.100.85160.84850.853887.6941570.41
16612008.11.25 04:31buy8322.000.85040.84760.8529
16622008.11.25 05:48s/l8292.500.84930.84930.8546-974.4040596.01
16632008.11.25 07:07s/l8302.300.84890.84890.8542-896.4539699.56
16642008.11.25 07:22close8322.000.85040.84760.85290.0039699.56
16652008.11.25 22:12sell8332.400.84360.84640.8411
16662008.11.25 22:13sell8342.200.84410.84690.8416
16672008.11.25 22:45sell8352.000.84470.84750.8422
16682008.11.25 23:15close8352.000.84400.84750.8422194.9239894.48
16692008.11.25 23:15close8342.200.84380.84690.841691.8939986.37
16702008.11.25 23:58sell8362.200.84500.84780.8425
16712008.11.26 00:28sell8372.000.84540.84820.8429
16722008.11.26 01:11close8372.000.84460.84820.8429222.7640209.13
16732008.11.26 01:11close8362.200.84460.84780.8425130.7940339.92
16742008.11.26 01:14sell8382.200.84570.84850.8432
16752008.11.26 01:19s/l8332.400.84640.84640.8411-926.6039413.32
16762008.11.26 01:34sell8392.200.84640.84920.8439
16772008.11.26 01:40close8392.200.84570.84920.8439214.4239627.74
16782008.11.26 02:08buy8402.200.84510.84230.8476
16792008.11.26 02:14close8382.200.84480.84850.8432275.6739903.41
16802008.11.26 02:14buy8412.200.84470.84190.8472
16812008.11.26 03:12close8412.200.84540.84190.8472214.3740117.78
16822008.11.26 03:12close8402.200.84540.84230.847691.8840209.66
16832008.11.26 04:19buy8422.400.84460.84180.8471
16842008.11.26 05:01close8422.400.84530.84180.8471233.8540443.51
16852008.11.26 21:00buy8432.400.84040.83760.8429
16862008.11.26 21:10buy8442.200.83990.83710.8424
16872008.11.26 21:13close8432.400.84050.83760.842933.4140476.92
16882008.11.26 21:34close8442.200.84080.83710.8424275.6140752.53
16892008.11.26 22:13buy8452.400.83990.83710.8424
16902008.11.26 22:29close8452.400.84080.83710.8424300.6741053.20
16912008.11.26 23:01buy8462.500.83990.83710.8424
16922008.11.26 23:02buy8472.300.83950.83670.8420
16932008.11.26 23:06close8472.300.84070.83670.8420384.1941437.39
16942008.11.26 23:06close8462.500.84070.83710.8424278.4041715.79
16952008.11.26 23:43buy8482.500.83990.83710.8424
16962008.11.26 23:52buy8492.300.83940.83660.8419
16972008.11.27 00:13close8492.300.84010.83660.8419188.5841904.37
16982008.11.27 00:24close8482.500.84070.83710.8424239.7742144.14
16992008.11.27 00:45sell8502.500.84070.84350.8382
17002008.11.27 01:05sell8512.300.84130.84410.8388
17012008.11.27 01:42close8512.300.84060.84410.8388224.1642368.30
17022008.11.27 01:54close8502.500.84040.84350.8382104.4242472.72
17032008.11.27 01:54buy8522.500.84010.83730.8426
17042008.11.27 02:09buy8532.300.83970.83690.8422
17052008.11.27 02:50close8522.500.84030.83730.842669.6042542.32
17062008.11.27 02:50close8532.300.84050.83690.8422256.1342798.45
17072008.11.27 03:49sell8542.600.84100.84380.8385
17082008.11.27 04:21close8542.600.84030.84380.8385253.4043051.85
17092008.11.27 22:21buy8552.600.83720.83440.8397
17102008.11.27 22:26close8552.600.83790.83440.8397253.3543305.20
17112008.11.28 01:05sell8562.600.83820.84100.8357
17122008.11.28 01:16close8562.600.83740.84100.8357289.5943594.79
17132008.11.28 01:33sell8572.600.83820.84100.8357
17142008.11.28 04:23close8572.600.83790.84100.8357108.6043703.39
17152008.12.01 01:02buy8582.600.82500.82220.8275
17162008.12.01 01:04buy8592.400.82460.82180.8271
17172008.12.01 01:14close8582.600.82520.82220.827572.3843775.77
17182008.12.01 01:15close8592.400.82540.82180.8271267.2644043.03
17192008.12.01 02:01sell8602.600.82610.82890.8236
17202008.12.01 02:16close8602.600.82540.82890.8236253.4044296.43
17212008.12.01 02:27sell8612.700.82630.82910.8238
17222008.12.01 02:57sell8622.400.82670.82950.8242
17232008.12.01 03:18close8612.700.82610.82910.823875.1844371.61
17242008.12.01 03:58close8622.400.82640.82950.8242100.2544471.86
17252008.12.01 21:07buy8632.700.84900.84620.8515
17262008.12.01 21:43close8632.700.84970.84620.8515263.0944734.95
17272008.12.01 22:12buy8642.700.84890.84610.8514
17282008.12.01 22:18buy8652.500.84850.84570.8510
17292008.12.02 01:16buy8662.200.84700.84420.8495
17302008.12.02 01:22close8662.200.84770.84420.8495214.3744949.32
17312008.12.02 01:31buy8672.200.84690.84410.8494
17322008.12.02 01:38s/l8642.700.84610.84610.8514-1066.2743883.05
17332008.12.02 01:38buy8682.200.84640.84360.8489
17342008.12.02 01:46s/l8652.500.84570.84570.8510-987.2842895.78
17352008.12.02 01:56close8682.200.84720.84360.8489244.9943140.77
17362008.12.02 02:07buy8692.400.84640.84360.8489
17372008.12.02 03:41close8692.400.84680.84360.8489133.6343274.40
17382008.12.02 03:45close8672.200.84720.84410.849491.8743366.27
17392008.12.02 21:00sell8702.600.85360.85640.8511
17402008.12.02 21:04sell8712.400.85400.85680.8515
17412008.12.02 21:20close8712.400.85320.85680.8515267.3243633.59
17422008.12.02 21:50close8702.600.85290.85640.8511253.4043886.99
17432008.12.02 22:57sell8722.600.85380.85660.8513
17442008.12.02 22:59close8722.600.85310.85660.8513253.4044140.39
17452008.12.02 23:01buy8732.600.85260.84980.8551
17462008.12.02 23:29close8732.600.85340.84980.8551289.5444429.93
17472008.12.03 00:06buy8742.700.85230.84950.8548
17482008.12.03 00:36close8742.700.85300.84950.8548263.0944693.02
17492008.12.03 00:44sell8752.700.85360.85640.8511
17502008.12.03 01:33close8752.700.85290.85640.8511263.1544956.17
17512008.12.03 02:36sell8762.700.85380.85660.8513
17522008.12.03 02:51close8762.700.85270.85660.8513413.5145369.68
17532008.12.03 03:55buy8772.700.85260.84980.8551
17542008.12.03 04:34close8772.700.85330.84980.8551263.0945632.77
17552008.12.03 04:38sell8782.700.85360.85640.8511
17562008.12.03 06:26close8782.700.85330.85640.8511112.7845745.55
17572008.12.03 21:43buy8792.700.85880.85600.8613
17582008.12.03 21:48close8792.700.85970.85600.8613338.2646083.81
17592008.12.03 21:58sell8802.800.86000.86280.8575
17602008.12.03 22:02sell8812.500.86050.86330.8580
17612008.12.03 22:05close8812.500.85970.86330.8580278.4646362.27
17622008.12.03 22:16sell8822.500.86060.86340.8581
17632008.12.03 22:32close8822.500.85980.86340.8581278.4646640.73
17642008.12.03 22:56sell8832.600.86040.86320.8579
17652008.12.03 23:04close8802.800.85980.86280.857577.9746718.70
17662008.12.03 23:05close8832.600.85950.86320.8579325.8047044.50
17672008.12.03 23:45sell8842.800.86050.86330.8580
17682008.12.04 00:22close8842.800.85980.86330.8580304.4647348.96
17692008.12.04 02:08sell8852.800.86050.86330.8580
17702008.12.04 03:28close8852.800.86020.86330.8580116.9547465.91
17712008.12.04 21:03buy8862.800.86660.86380.8691
17722008.12.04 21:04close8862.800.86740.86380.8691311.8047777.71
17732008.12.04 21:08sell8872.900.86840.87120.8659
17742008.12.04 21:15close8872.900.86770.87120.8659282.6348060.34
17752008.12.04 21:17sell8882.900.86810.87090.8656
17762008.12.04 21:21sell8892.600.86850.87130.8660
17772008.12.04 21:54s/l8882.900.87090.87090.8656-1130.5546929.79
17782008.12.04 21:54s/l8892.600.87130.87130.8660-1013.6045916.19
17792008.12.04 23:40buy8902.800.86970.86690.8722
17802008.12.05 00:52close8902.800.87000.86690.8722102.5146018.70
17812008.12.05 01:55buy8912.800.86950.86670.8720
17822008.12.05 02:00close8912.800.87020.86670.8720272.8346291.53
17832008.12.05 02:18sell8922.800.87070.87350.8682
17842008.12.05 03:26close8922.800.87030.87350.8682155.9446447.47
17852008.12.05 03:37buy8932.800.86950.86670.8720
17862008.12.05 04:08close8932.800.87020.86670.8720272.8346720.30
17872008.12.08 00:48sell8942.800.86600.86880.8635
17882008.12.08 01:41sell8952.600.86640.86920.8639
17892008.12.08 02:25sell8962.300.86690.86970.8644
17902008.12.08 02:31close8962.300.86610.86970.8644256.1846976.48
17912008.12.08 02:50close8952.600.86610.86920.8639108.6047085.08
17922008.12.08 03:09close8942.800.86580.86880.863577.9647163.04
17932008.12.08 03:12buy8972.800.86560.86280.8681
17942008.12.08 03:18buy8982.600.86520.86240.8677
17952008.12.08 03:36close8972.800.86580.86280.868177.9547240.99
17962008.12.08 03:46close8982.600.86590.86240.8677253.3547494.34
17972008.12.08 04:04buy8992.800.86540.86260.8679
17982008.12.08 04:24close8992.800.86620.86260.8679311.8147806.15
17992008.12.08 04:40sell9002.900.86660.86940.8641
18002008.12.08 04:46close9002.900.86590.86940.8641282.6348088.78
18012008.12.08 04:57sell9012.900.86660.86940.8641
18022008.12.08 05:51close9012.900.86590.86940.8641282.6348371.41
18032008.12.08 21:41buy9022.900.86740.86460.8699
18042008.12.08 21:47buy9032.700.86700.86420.8695
18052008.12.08 21:53close9022.900.86760.86460.869980.7448452.15
18062008.12.08 21:54close9032.700.86770.86420.8695263.0948715.24
18072008.12.08 22:21sell9042.900.86850.87130.8660
18082008.12.08 22:29sell9052.700.86890.87170.8664
18092008.12.08 23:17close9042.900.86830.87130.866080.7548795.99
18102008.12.08 23:34close9052.700.86860.87170.8664112.7848908.77
18112008.12.09 00:31buy9062.900.86810.86530.8706
18122008.12.09 01:01close9062.900.86890.86530.8706322.9449231.71
18132008.12.09 01:56buy9073.000.86800.86520.8705
18142008.12.09 01:57buy9082.700.86770.86490.8702
18152008.12.09 02:24buy9092.500.86720.86440.8697
18162008.12.09 02:48close9092.500.86800.86440.8697278.4049510.11
18172008.12.09 03:03buy9102.500.86720.86440.8697
18182008.12.09 03:16close9102.500.86800.86440.8697278.4049788.51
18192008.12.09 03:16close9082.700.86800.86490.8702112.7549901.26
18202008.12.09 05:56close9073.000.86760.86520.8705-167.0449734.22
18212008.12.09 21:00sell9113.000.87570.87850.8732
18222008.12.10 00:30close9113.000.87560.87850.873253.0549787.26
18232008.12.10 00:30buy9123.000.87560.87280.8781
18242008.12.10 00:43close9123.000.87630.87280.8781292.3250079.58
18252008.12.10 02:08buy9133.000.87560.87280.8781
18262008.12.10 02:18close9133.000.87640.87280.8781334.0850413.66
18272008.12.10 04:44sell9143.000.87680.87960.8743
18282008.12.10 05:45close9143.000.87630.87960.8743208.8450622.50
18292008.12.10 22:14buy9153.000.87940.87660.8819
18302008.12.10 22:18close9153.000.88010.87660.8819292.3250914.82
18312008.12.10 22:29buy9163.100.87940.87660.8819
18322008.12.10 22:33close9163.100.88020.87660.8819345.2151260.03
18332008.12.10 23:22buy9173.100.87930.87650.8818
18342008.12.10 23:24close9173.100.88000.87650.8818302.0651562.09
18352008.12.10 23:24buy9183.100.87940.87660.8819
18362008.12.10 23:56close9183.100.88010.87660.8819302.0651864.15
18372008.12.11 00:19sell9193.100.88070.88350.8782
18382008.12.11 00:23close9193.100.87990.88350.8782345.2952209.44
18392008.12.11 00:26buy9203.100.87940.87660.8819
18402008.12.11 01:31close9203.100.87970.87660.8819129.4552338.89
18412008.12.11 01:37buy9213.100.87910.87630.8816
18422008.12.11 01:48buy9222.900.87870.87590.8812
18432008.12.11 01:57close9213.100.87930.87630.881686.3152425.20
18442008.12.11 02:19close9222.900.87950.87590.8812322.9452748.14
18452008.12.11 02:56buy9233.200.87870.87590.8812
18462008.12.11 02:59close9233.200.87950.87590.8812356.3553104.49
18472008.12.11 03:18buy9243.200.87850.87570.8810
18482008.12.11 03:19buy9252.900.87800.87520.8805
18492008.12.11 03:19close9243.200.87860.87570.881044.5453149.03
18502008.12.11 04:01buy9262.900.87760.87480.8801
18512008.12.11 04:39close9252.900.87820.87520.880580.7453229.77
18522008.12.11 05:35close9262.900.87790.87480.8801121.1053350.87
18532008.12.11 21:22sell9273.200.88880.89160.8863
18542008.12.11 21:24sell9282.900.88920.89200.8867
18552008.12.11 21:29close9273.200.88860.89160.886389.1153439.98
18562008.12.11 21:32close9282.900.88840.89200.8867323.0253763.00
18572008.12.11 21:44sell9293.200.88870.89150.8862
18582008.12.11 21:45sell9303.000.88910.89190.8866
18592008.12.11 21:56close9303.000.88840.89190.8866292.3854055.38
18602008.12.11 22:16sell9313.000.88920.89200.8867
18612008.12.11 22:20sell9322.700.88960.89240.8871
18622008.12.11 22:48close9322.700.88890.89240.8871263.1454318.52
18632008.12.11 22:58close9293.200.88860.89150.886244.5554363.07
18642008.12.11 22:59close9313.000.88840.89200.8867334.1554697.22
18652008.12.11 23:16buy9333.300.88770.88490.8902
18662008.12.11 23:53buy9343.000.88730.88450.8898
18672008.12.12 00:16close9333.300.88790.88490.890274.8754772.10
18682008.12.12 00:17close9343.000.88810.88450.8898318.6355090.72
18692008.12.12 01:36buy9353.300.88700.88420.8895
18702008.12.12 01:55close9353.300.88770.88420.8895321.6055412.32
18712008.12.12 02:03sell9363.300.88810.89090.8856
18722008.12.12 02:19close9363.300.88730.89090.8856367.6255779.94
18732008.12.12 02:25sell9373.300.88810.89090.8856
18742008.12.12 02:33close9373.300.88730.89090.8856367.6256147.56
18752008.12.12 03:22buy9383.400.88680.88400.8893
18762008.12.12 04:19close9383.400.88770.88400.8893426.0156573.57
18772008.12.12 04:19sell9393.400.88790.89070.8854
18782008.12.12 04:22close9393.400.88710.89070.8854378.7656952.33
18792008.12.12 04:24sell9403.400.88790.89070.8854
18802008.12.12 04:26close9403.400.88710.89070.8854378.7657331.09
18812008.12.12 04:30sell9413.400.88790.89070.8854
18822008.12.12 04:33close9413.400.88710.89070.8854378.7657709.85
18832008.12.12 04:49sell9423.500.88780.89060.8853
18842008.12.12 05:18close9423.500.88700.89060.8853389.9058099.75
18852008.12.15 00:06sell9433.500.89490.89770.8924
18862008.12.15 00:12close9433.500.89420.89770.8924341.1658440.91
18872008.12.15 00:20sell9443.500.89490.89770.8924
18882008.12.15 00:21sell9453.200.89560.89840.8931
18892008.12.15 00:25s/l9443.500.89770.89770.8924-1364.6557076.26
18902008.12.15 00:36sell9463.200.89600.89880.8935
18912008.12.15 00:50sell9472.900.89640.89920.8939
18922008.12.15 01:33close9472.900.89570.89920.8939282.6857358.94
18932008.12.15 01:35close9463.200.89520.89880.8935356.4857715.42
18942008.12.15 01:35close9453.200.89520.89840.8931178.2457893.66
18952008.12.15 01:55sell9483.500.89680.89960.8943
18962008.12.15 02:12close9483.500.89610.89960.8943341.1658234.82
18972008.12.15 02:13buy9493.500.89560.89280.8981
18982008.12.15 02:23close9493.500.89630.89280.8981341.0958575.91
18992008.12.15 02:31sell9503.500.89670.89950.8942
19002008.12.15 02:43close9503.500.89600.89950.8942341.1658917.07
19012008.12.15 02:48buy9513.500.89560.89280.8981
19022008.12.15 02:54buy9523.200.89520.89240.8977
19032008.12.15 02:59close9513.500.89580.89280.898197.4659014.53
19042008.12.15 02:59close9523.200.89600.89240.8977356.4059370.93
19052008.12.15 03:08buy9533.600.89560.89280.8981
19062008.12.15 03:57buy9543.300.89520.89240.8977
19072008.12.15 04:00close9533.600.89580.89280.8981100.2359471.16
19082008.12.15 04:01close9543.300.89600.89240.8977367.5459838.70
19092008.12.15 04:03buy9553.600.89550.89270.8980
19102008.12.15 04:36close9553.600.89620.89270.8980350.8360189.53
19112008.12.15 04:54sell9563.600.89630.89910.8938
19122008.12.15 05:59close9563.600.89600.89910.8938150.3960339.92
19132008.12.15 21:00sell9573.600.89580.89860.8933
19142008.12.15 21:15sell9583.300.89620.89900.8937
19152008.12.15 21:37close9573.600.89560.89860.8933100.2660440.18
19162008.12.15 21:38close9583.300.89540.89900.8937367.6260807.80
19172008.12.15 21:45sell9593.600.89600.89880.8935
19182008.12.15 22:30close9593.600.89520.89880.8935401.0461208.84
19192008.12.15 22:30buy9603.700.89490.89210.8974
19202008.12.15 22:33close9603.700.89560.89210.8974360.5861569.42
19212008.12.15 22:44buy9613.700.89520.89240.8977
19222008.12.15 22:46buy9623.400.89490.89210.8974
19232008.12.15 23:05close9613.700.89550.89240.8977154.5461723.96
19242008.12.15 23:13close9623.400.89560.89210.8974331.3462055.30
19252008.12.16 00:39sell9633.700.89600.89880.8935
19262008.12.16 00:48close9633.700.89520.89880.8935412.1862467.48
19272008.12.16 02:06sell9643.700.89620.89900.8937
19282008.12.16 03:03close9643.700.89540.89900.8937412.1862879.66
19292008.12.17 00:12buy9653.800.90100.89820.9035
19302008.12.17 00:38close9653.800.90180.89820.9035423.2263302.88
19312008.12.17 00:38sell9663.800.90190.90470.8994
19322008.12.17 00:45sell9673.500.90230.90510.8998
19332008.12.17 01:35sell9683.200.90280.90560.9003
19342008.12.17 01:51close9683.200.90210.90560.9003311.9263614.80
19352008.12.17 01:57close9673.500.90200.90510.8998146.2163761.01
19362008.12.17 01:58close9663.800.90160.90470.8994158.7563919.76
19372008.12.17 02:05sell9693.800.90270.90550.9002
19382008.12.17 02:11close9693.800.90190.90550.9002423.3264343.08
19392008.12.17 03:18buy9703.900.90150.89870.9040
19402008.12.17 04:19close9703.900.90180.89870.9040162.8864505.96
19412008.12.17 21:16sell9713.900.92810.93090.9256
19422008.12.17 21:19close9713.900.92730.93090.9256434.4664940.42
19432008.12.17 21:24sell9723.900.92800.93080.9255
19442008.12.17 21:36close9723.900.92720.93080.9255434.4665374.88
19452008.12.17 21:45sell9733.900.92810.93090.9256
19462008.12.17 22:30close9733.900.92740.93090.9256380.1565755.03
19472008.12.17 22:30buy9743.900.92740.92460.9299
19482008.12.17 22:39buy9753.600.92700.92420.9295
19492008.12.17 22:40close9743.900.92760.92460.9299108.5965863.62
19502008.12.17 22:41close9753.600.92770.92420.9295350.8466214.46
19512008.12.17 22:53sell9764.000.92850.93130.9260
19522008.12.17 23:00close9764.000.92770.93130.9260445.6066660.06
19532008.12.17 23:05sell9774.000.92870.93150.9262
19542008.12.17 23:08sell9783.700.92910.93190.9266
19552008.12.17 23:17close9783.700.92830.93190.9266412.1867072.24
19562008.12.17 23:31sell9793.700.92900.93180.9265
19572008.12.17 23:41close9774.000.92850.93150.9262111.4067183.64
19582008.12.17 23:44sell9803.700.92940.93220.9269
19592008.12.17 23:45close9793.700.92860.93180.9265206.0967389.73
19602008.12.17 23:45close9803.700.92870.93220.9269360.6667750.39
19612008.12.17 23:46sell9814.100.92890.93170.9264
19622008.12.18 00:00close9814.100.92810.93170.9264502.9768253.36
19632008.12.18 00:20sell9824.100.92920.93200.9267
19642008.12.18 00:36close9824.100.92850.93200.9267399.6568653.01
19652008.12.18 00:38sell9834.100.92940.93220.9269
19662008.12.18 01:42sell9843.800.92980.93260.9273
19672008.12.18 01:46close9834.100.92920.93220.9269114.1968767.20
19682008.12.18 01:47close9843.800.92910.93260.9273370.4069137.60
19692008.12.18 02:11sell9854.100.92960.93240.9271
19702008.12.18 02:13sell9863.800.93010.93290.9276
19712008.12.18 02:16close9854.100.92950.93240.927157.0969194.69
19722008.12.18 02:44close9863.800.92940.93290.9276370.4169565.10
19732008.12.18 02:50sell9874.200.93000.93280.9275
19742008.12.18 03:04close9874.200.92920.93280.9275467.8870032.98
19752008.12.18 03:16sell9884.200.93010.93290.9276
19762008.12.18 04:13sell9893.800.93050.93330.9280
19772008.12.18 04:37close9893.800.92980.93330.9280370.4170403.39
19782008.12.18 04:37close9884.200.92980.93290.9276175.4670578.85
19792008.12.18 04:43sell9904.200.93070.93350.9282
19802008.12.18 04:49close9904.200.92990.93350.9282467.8871046.73
19812008.12.18 21:24buy9914.300.94980.94700.9523
19822008.12.18 21:25close9914.300.95070.94700.9523538.7871585.51
19832008.12.18 21:30buy9924.300.94980.94700.9523
19842008.12.18 21:31close9924.300.95050.94700.9523419.0572004.56
19852008.12.18 21:31buy9934.300.94960.94680.9521
19862008.12.18 21:33buy9944.000.94930.94650.9518
19872008.12.18 21:35close9934.300.94980.94680.9521119.7372124.29
19882008.12.18 21:58buy9954.000.94860.94580.9511
19892008.12.18 22:32buy9963.600.94810.94530.9506
19902008.12.18 22:54close9963.600.94880.94530.9506350.8372475.12
19912008.12.18 22:58close9954.000.94890.94580.9511167.0672642.18
19922008.12.18 23:02close9944.000.94980.94650.9518278.4472920.62
19932008.12.19 00:12sell9974.400.94990.95270.9474
19942008.12.19 00:18close9974.400.94910.95270.9474490.1673410.78
19952008.12.19 00:39buy9984.400.94860.94580.9511
19962008.12.19 00:55close9984.400.94930.94580.9511428.8073839.58
19972008.12.19 00:57sell9994.400.94970.95250.9472
19982008.12.19 01:18close9994.400.94900.95250.9472428.8974268.47
19992008.12.19 01:20buy10004.500.94860.94580.9511
20002008.12.19 01:35buy10014.100.94800.94520.9505
20012008.12.19 01:55s/l10004.500.94580.94580.9511-1754.1772514.30
20022008.12.19 01:59s/l10014.100.94520.94520.9505-1598.2570916.05
20032008.12.22 00:00buy10024.300.93190.92910.9344
20042008.12.22 00:07buy10033.900.93150.92870.9340
20052008.12.22 00:34buy10043.500.93100.92820.9335
20062008.12.22 00:44close10043.500.93170.92820.9335341.0971257.14
20072008.12.22 00:46buy10053.600.93120.92840.9337
20082008.12.22 00:52close10024.300.93180.92910.9344-59.8771197.27
20092008.12.22 00:52close10053.600.93180.92840.9337300.7271497.99
20102008.12.22 00:53close10033.900.93230.92870.9340434.3671932.35
20112008.12.22 02:30sell10064.300.93710.93990.9346
20122008.12.22 02:59close10064.300.93630.93990.9346479.0272411.37
20132008.12.22 03:52sell10074.300.93660.93940.9341
20142008.12.22 04:03sell10084.000.93700.93980.9345
20152008.12.22 04:40sell10093.600.93790.94070.9354
20162008.12.22 05:11close10093.600.93710.94070.9354401.0472812.41
20172008.12.22 05:32close10084.000.93670.93980.9345167.1072979.51
20182008.12.22 05:36close10074.300.93620.93940.9341239.5173219.02
20192008.12.22 22:00sell10104.400.94060.94340.9381
20202008.12.22 22:13close10104.400.93990.94340.9381428.8973647.91
20212008.12.22 22:27sell10114.400.94040.94320.9379
20222008.12.22 22:40close10114.400.93940.94320.9379612.7074260.61
20232008.12.22 22:49sell10124.500.94070.94350.9382
20242008.12.22 22:54close10124.500.93970.94350.9382626.6374887.24
20252008.12.22 23:00sell10134.500.94050.94330.9380
20262008.12.22 23:03sell10144.100.94090.94370.9384
20272008.12.22 23:10close10134.500.94030.94330.9380125.3275012.56
20282008.12.22 23:10close10144.100.94010.94370.9384456.7475469.30
20292008.12.22 23:22sell10154.500.94090.94370.9384
20302008.12.23 00:00sell10164.200.94130.94410.9388
20312008.12.23 00:30close10154.500.94070.94370.9384142.2375611.54
20322008.12.23 00:37close10164.200.94060.94410.9388409.4076020.94
20332008.12.23 00:43sell10174.600.94140.94420.9389
20342008.12.23 00:44sell10184.200.94180.94460.9393
20352008.12.23 01:09sell10193.800.94240.94520.9399
20362008.12.23 02:17close10193.800.94210.94520.9399158.7476179.68
20372008.12.23 02:31sell10203.800.94230.94510.9398
20382008.12.23 03:13s/l10174.600.94420.94420.9389-1793.5474386.14
20392008.12.23 03:13sell10213.700.94390.94670.9414
20402008.12.23 03:27close10213.700.94320.94670.9414360.6674746.80
20412008.12.23 03:34sell10223.700.94340.94620.9409
20422008.12.23 04:52s/l10184.200.94460.94460.9393-1637.5873109.22
20432008.12.23 04:52sell10233.700.94430.94710.9418
20442008.12.23 05:20close10233.700.94350.94710.9418412.1873521.40
20452008.12.23 05:36close10223.700.94300.94620.9409206.0973727.49
20462008.12.23 07:02s/l10203.800.94510.94510.9398-1481.6272245.87
20472008.12.23 23:00buy10244.300.94570.94290.9482
20482008.12.23 23:47close10244.300.94650.94290.9482478.8872724.75
20492008.12.23 23:47sell10254.400.94650.94930.9440
20502008.12.23 23:52close10254.400.94550.94930.9440612.6573337.40
20512008.12.23 23:56buy10264.400.94500.94220.9475
20522008.12.23 23:57close10264.400.94570.94220.9475428.7773766.17
20532008.12.24 00:03sell10274.400.94650.94930.9440
20542008.12.24 00:33close10274.400.94580.94930.9440428.8674195.03
20552008.12.24 00:45sell10284.500.94670.94950.9442
20562008.12.24 00:48close10284.500.94590.94950.9442501.2774696.30
20572008.12.24 00:53buy10294.500.94530.94250.9478
20582008.12.24 00:58close10294.500.94600.94250.9478438.5175134.81
20592008.12.24 01:55buy10304.500.94530.94250.9478
20602008.12.24 01:58close10304.500.94610.94250.9478501.1575635.96
20612008.12.24 02:38sell10314.500.94680.94960.9443
20622008.12.24 02:39close10314.500.94600.94960.9443501.2676137.22
20632008.12.24 03:45buy10324.600.94530.94250.9478
20642008.12.24 03:53buy10334.200.94480.94200.9473
20652008.12.24 04:08close10324.600.94540.94250.947864.0476201.26
20662008.12.24 04:55buy10344.200.94440.94160.9469
20672008.12.24 04:56close10344.200.94510.94160.9469409.2876610.54
20682008.12.24 04:56close10334.200.94510.94200.9473175.4176785.95
20692008.12.24 04:56buy10354.600.94480.94200.9473
20702008.12.24 06:13close10354.600.94520.94200.9473256.1477042.09
20712008.12.29 02:16buy10364.600.96080.95800.9633
20722008.12.29 02:31close10364.600.96160.95800.9633512.3077554.39
20732008.12.29 03:11sell10374.700.96230.96510.9598
20742008.12.29 03:20sell10384.300.96270.96550.9602
20752008.12.29 03:31close10374.700.96210.96510.9598130.8877685.27
20762008.12.29 03:31close10384.300.96200.96550.9602419.1278104.39
20772008.12.29 03:31sell10394.700.96230.96510.9598
20782008.12.29 03:34sell10404.300.96270.96550.9602
20792008.12.29 05:53s/l10394.700.96510.96510.9598-1832.4076271.99
20802008.12.29 05:54s/l10404.300.96550.96550.9602-1676.4574595.54
20812008.12.29 22:26buy10414.500.96450.96170.9670
20822008.12.29 22:27close10414.500.96520.96170.9670438.5175034.05
20832008.12.29 22:39sell10424.500.96650.96930.9640
20842008.12.29 23:01close10424.500.96580.96930.9640438.6175472.66
20852008.12.29 23:04sell10434.500.96670.96950.9642
20862008.12.29 23:40s/l10434.500.96950.96950.9642-1754.4273718.24
20872008.12.29 23:45sell10444.400.96820.97100.9657
20882008.12.30 00:03close10444.400.96750.97100.9657445.4074163.63
20892008.12.30 00:21sell10454.400.96850.97130.9660
20902008.12.30 00:22sell10464.100.96930.97210.9668
20912008.12.30 00:53s/l10454.400.97130.97130.9660-1715.4372448.20
20922008.12.30 01:30s/l10464.100.97210.97210.9668-1598.4870849.72
20932008.12.30 02:04sell10474.300.97170.97450.9692
20942008.12.30 02:12close10474.300.97100.97450.9692419.1171268.83
20952008.12.30 02:38sell10484.300.97180.97460.9693
20962008.12.30 02:47sell10493.900.97230.97510.9698
20972008.12.30 02:59close10484.300.97170.97460.969359.8871328.71
20982008.12.30 03:09close10493.900.97160.97510.9698380.1271708.83
20992008.12.30 03:15sell10504.300.97240.97520.9699
21002008.12.30 04:03sell10513.900.97280.97560.9703
21012008.12.30 04:11sell10523.600.97320.97600.9707
21022008.12.30 04:22close10523.600.97240.97600.9707401.0172109.84
21032008.12.30 04:38close10513.900.97200.97560.9703434.4372544.27
21042008.12.30 04:38close10504.300.97200.97520.9699239.5072783.77
21052008.12.30 21:05buy10534.400.97780.97500.9803
21062008.12.30 21:13buy10544.000.97750.97470.9800
21072008.12.30 21:35s/l10534.400.97500.97500.9803-1715.0771068.70
21082008.12.30 22:00s/l10544.000.97470.97470.9800-1559.1569509.55
21092008.12.30 22:20buy10554.200.97520.97240.9777
21102008.12.30 22:28close10554.200.97600.97240.9777467.7469977.29
21112008.12.30 23:00buy10564.200.97570.97290.9782
21122008.12.30 23:04close10564.200.97640.97290.9782409.2770386.56
21132008.12.31 00:00sell10574.200.97770.98050.9752
21142008.12.31 00:03sell10583.900.97830.98110.9758
21152008.12.31 00:18close10583.900.97750.98110.9758434.4370820.99
21162008.12.31 00:59sell10593.900.97840.98120.9759
21172008.12.31 01:06close10593.900.97770.98120.9759380.1271201.11
21182008.12.31 01:28sell10603.900.97840.98120.9759
21192008.12.31 02:11close10603.900.97770.98120.9759380.1271581.23
21202008.12.31 02:14close10574.200.97740.98050.9752175.4471756.67
21212008.12.31 02:14buy10614.300.97710.97430.9796
21222008.12.31 02:21close10614.300.97780.97430.9796419.0272175.69
21232008.12.31 03:00buy10624.300.97730.97450.9798
21242008.12.31 03:19buy10634.000.97680.97400.9793
21252008.12.31 03:36buy10643.600.97630.97350.9788
21262008.12.31 06:55s/l10624.300.97450.97450.9798-1676.0970499.60
21272008.12.31 07:09s/l10634.000.97400.97400.9793-1559.1568940.45
21282008.12.31 07:50close10643.600.97610.97350.9788-100.2368840.22
21292009.01.05 03:00buy10654.100.96130.95850.9638
21302009.01.05 03:06buy10663.800.96090.95810.9634
21312009.01.05 03:18s/l10654.100.95850.95850.9638-1598.1367242.09
21322009.01.05 03:27s/l10663.800.95810.95810.9634-1481.2065760.89
21332009.01.05 23:28sell10673.900.92690.92970.9244
21342009.01.05 23:29sell10683.600.92730.93010.9248
21352009.01.05 23:37close10683.600.92660.93010.9248350.8966111.78
21362009.01.05 23:51sell10693.600.92730.93010.9248
21372009.01.05 23:56sell10703.300.92780.93060.9253
21382009.01.06 00:58close10703.300.92740.93060.9253196.2066307.99
21392009.01.06 01:00close10693.600.92690.93010.9248214.0466522.03
21402009.01.06 01:05close10673.900.92660.92970.9244177.5766699.59
21412009.01.06 01:15buy10714.000.92700.92420.9295
21422009.01.06 01:29close10714.000.92770.92420.9295389.7967089.38
21432009.01.06 01:45buy10724.000.92710.92430.9296
21442009.01.06 01:49buy10733.700.92670.92390.9292
21452009.01.06 02:14buy10743.400.92630.92350.9288
21462009.01.06 03:05close10743.400.92710.92350.9288378.6567468.03
21472009.01.06 03:05close10733.700.92710.92390.9292206.0367674.06
21482009.01.06 03:09close10724.000.92740.92430.9296167.0667841.12
21492009.01.06 03:35sell10754.100.92730.93010.9248
21502009.01.06 04:51sell10763.700.92800.93080.9255
21512009.01.06 05:45close10763.700.92720.93080.9255412.1568253.27
21522009.01.06 05:46close10754.100.92690.93010.9248228.3568481.62
21532009.01.06 21:01buy10774.100.90380.90100.9063
21542009.01.06 21:09close10774.100.90450.90100.9063399.5368881.15
21552009.01.06 21:22sell10784.100.90520.90800.9027
21562009.01.06 21:34close10784.100.90450.90800.9027399.6269280.77
21572009.01.06 22:01buy10794.200.90350.90070.9060
21582009.01.06 22:05close10794.200.90440.90070.9060526.2169806.98
21592009.01.06 22:15sell10804.200.90500.90780.9025
21602009.01.06 22:20sell10813.800.90540.90820.9029
21612009.01.06 23:10s/l10804.200.90780.90780.9025-1637.4668169.52
21622009.01.06 23:10s/l10813.800.90820.90820.9029-1481.5266688.00
21632009.01.06 23:15sell10824.000.90710.90990.9046
21642009.01.06 23:26close10824.000.90640.90990.9046389.8867077.88
21652009.01.06 23:34sell10834.000.90720.91000.9047
21662009.01.06 23:40close10834.000.90650.91000.9047389.8767467.75
21672009.01.07 00:22buy10844.000.90600.90320.9085
21682009.01.07 00:23close10844.000.90680.90320.9085445.4767913.22
21692009.01.07 00:32buy10854.100.90580.90300.9083
21702009.01.07 00:54close10854.100.90650.90300.9083399.5468312.76
21712009.01.07 01:01buy10864.100.90550.90270.9080
21722009.01.07 01:05close10864.100.90620.90270.9080399.5368712.29
21732009.01.07 01:23buy10874.100.90550.90270.9080
21742009.01.07 01:32close10874.100.90620.90270.9080399.5369111.82
21752009.01.07 01:37sell10884.100.90680.90960.9043
21762009.01.07 01:45close10884.100.90600.90960.9043456.7169568.53
21772009.01.07 01:54buy10894.200.90550.90270.9080
21782009.01.07 02:04buy10903.800.90500.90220.9075
21792009.01.07 03:00close10903.800.90570.90220.9075370.3069938.83
21802009.01.07 03:18close10894.200.90590.90270.9080233.8770172.70
21812009.01.07 03:18sell10914.200.90590.90870.9034
21822009.01.07 03:40sell10923.900.90630.90910.9038
21832009.01.07 03:48close10923.900.90550.90910.9038434.4370607.13
21842009.01.07 03:59sell10933.900.90640.90920.9039
21852009.01.07 04:30sell10943.500.90680.90960.9043
21862009.01.07 04:45close10943.500.90600.90960.9043389.8770997.00
21872009.01.07 04:50sell10953.600.90680.90960.9043
21882009.01.07 06:14close10953.600.90650.90960.9043150.3871147.38
21892009.01.07 06:34close10933.900.90610.90920.9039162.9171310.29
21902009.01.07 07:03close10914.200.90600.90870.9034-58.4871251.81
21912009.01.07 21:21sell10964.300.90080.90360.8983
21922009.01.07 21:23sell10973.900.90120.90400.8987
21932009.01.07 21:50sell10983.600.90160.90440.8991
21942009.01.07 23:00s/l10964.300.90360.90360.8983-1676.4569575.36
21952009.01.07 23:06sell10993.500.90320.90600.9007
21962009.01.07 23:06s/l10973.900.90400.90400.8987-1520.5068054.86
21972009.01.07 23:22sell11003.400.90370.90650.9012
21982009.01.07 23:33close11003.400.90280.90650.9012426.0868480.94
21992009.01.07 23:53sell11013.500.90360.90640.9011
22002009.01.07 23:54s/l10983.600.90440.90440.8991-1403.5467077.40
22012009.01.08 00:09close10993.500.90310.90600.900788.2067165.61
22022009.01.08 00:25close11013.500.90290.90640.9011380.5967546.20
22032009.01.08 00:57sell11024.100.90350.90630.9010
22042009.01.08 00:58close11024.100.90260.90630.9010513.7968059.99
22052009.01.08 01:02sell11034.100.90350.90630.9010
22062009.01.08 01:03close11034.100.90260.90630.9010513.7968573.78
22072009.01.08 01:07sell11044.100.90330.90610.9008
22082009.01.08 01:30sell11053.800.90370.90650.9012
22092009.01.08 01:31close11044.100.90290.90610.9008228.3668802.14
22102009.01.08 01:32close11053.800.90290.90650.9012423.2969225.43
22112009.01.08 01:42buy11064.200.90220.89940.9047
22122009.01.08 01:53buy11073.800.90190.89910.9044
22132009.01.08 02:14buy11083.500.90150.89870.9040
22142009.01.08 02:42close11064.200.90210.89940.9047-58.4769166.96
22152009.01.08 02:42close11083.500.90210.89870.9040292.3469459.30
22162009.01.08 02:53close11073.800.90230.89910.9044211.6069670.90
22172009.01.08 03:47sell11094.200.90360.90640.9011
22182009.01.08 03:50sell11103.800.90390.90670.9014
22192009.01.08 03:56close11094.200.90330.90640.9011175.4469846.34
22202009.01.08 04:17close11103.800.90320.90670.9014370.3870216.72
22212009.01.08 04:34sell11114.200.90360.90640.9011
22222009.01.08 08:27s/l11114.200.90640.90640.9011-1637.4668579.26
22232009.01.08 21:25buy11124.100.90100.89820.9035
22242009.01.08 21:40buy11133.800.90060.89780.9031
22252009.01.08 22:30buy11143.400.89970.89690.9022
22262009.01.08 22:58close11143.400.90050.89690.9022378.6568957.91
22272009.01.08 23:07buy11153.400.89970.89690.9022
22282009.01.08 23:15close11153.400.90050.89690.9022378.6569336.56
22292009.01.08 23:23buy11163.500.89980.89700.9023
22302009.01.09 00:10close11163.500.90050.89700.9023323.0469659.60
22312009.01.09 01:12close11133.800.90050.89780.9031-72.4769587.13
22322009.01.09 01:15close11124.100.90100.89820.9035-21.1269566.02
22332009.01.09 01:18sell11174.200.90070.90350.8982
22342009.01.09 01:44close11174.200.89990.90350.8982467.8570033.87
22352009.01.09 02:05buy11184.200.89960.89680.9021
22362009.01.09 03:46close11184.200.90000.89680.9021233.8770267.74
22372009.01.12 01:04sell11194.200.88990.89270.8874
22382009.01.12 01:07close11194.200.88910.89270.8874467.8570735.59
22392009.01.12 01:13sell11204.200.88970.89250.8872
22402009.01.12 01:14sell11213.900.89010.89290.8876
22412009.01.12 01:18close11204.200.88950.89250.8872116.9670852.55
22422009.01.12 01:18close11213.900.88940.89290.8876380.1271232.67
22432009.01.12 01:20sell11224.300.88970.89250.8872
22442009.01.12 01:28close11224.300.88900.89250.8872419.1171651.78
22452009.01.12 01:35buy11234.300.88840.88560.8909
22462009.01.12 02:18close11234.300.88910.88560.8909419.0272070.80
22472009.01.12 02:36sell11244.300.88990.89270.8874
22482009.01.12 02:55sell11254.000.89030.89310.8878
22492009.01.12 03:53close11254.000.88960.89310.8878389.8772460.67
22502009.01.12 03:53close11244.300.88960.89270.8874179.6272640.29
22512009.01.12 04:16buy11264.400.88890.88610.8914
22522009.01.12 04:40buy11274.000.88850.88570.8910
22532009.01.12 07:06close11274.000.88870.88570.8910111.3772751.66
22542009.01.12 07:22close11264.400.88890.88610.89140.0072751.66
22552009.01.12 21:39buy11284.400.90150.89870.9040
22562009.01.12 21:50close11284.400.90230.89870.9040489.9873241.64
22572009.01.12 23:00buy11294.400.90150.89870.9040
22582009.01.12 23:02close11294.400.90230.89870.9040489.9873731.62
22592009.01.13 00:36buy11304.400.90150.89870.9040
22602009.01.13 01:24close11304.400.90220.89870.9040428.7474160.36
22612009.01.13 02:05buy11314.400.90150.89870.9040
22622009.01.13 02:28close11314.400.90230.89870.9040489.9874650.34
22632009.01.13 04:59sell11324.500.90270.90550.9002
22642009.01.13 05:09close11324.500.90190.90550.9002501.2275151.56
22652009.01.13 21:34sell11334.500.90950.91230.9070
22662009.01.13 21:35sell11344.100.90980.91260.9073
22672009.01.13 22:40close11344.100.90940.91260.9073228.2975379.85
22682009.01.13 22:56close11334.500.90920.91230.9070187.9275567.77
22692009.01.13 22:56buy11354.500.90920.90640.9117
22702009.01.13 23:09buy11364.200.90870.90590.9112
22712009.01.13 23:19close11364.200.90990.90590.9112701.4276269.19
22722009.01.13 23:19close11354.500.90990.90640.9117438.3876707.57
22732009.01.13 23:19buy11374.600.90930.90650.9118
22742009.01.13 23:26buy11384.200.90870.90590.9112
22752009.01.14 00:04buy11393.800.90830.90550.9108
22762009.01.14 00:46close11393.800.90900.90550.9108370.1677077.73
22772009.01.14 00:46close11384.200.90900.90590.9112153.7177231.43
22782009.01.14 01:00close11374.600.90980.90650.9118296.3877527.81
22792009.01.14 02:12buy11404.700.90890.90610.9114
22802009.01.14 02:30close11404.700.90960.90610.9114457.8477985.65
22812009.01.14 03:12buy11414.700.90900.90620.9115
22822009.01.14 04:12close11414.700.90970.90620.9115457.8378443.48
22832009.01.14 04:12sell11424.700.91000.91280.9075
22842009.01.14 04:18sell11434.300.91040.91320.9079
22852009.01.14 04:54sell11443.900.91090.91370.9084
22862009.01.14 06:04close11443.900.91060.91370.9084162.8678606.34
22872009.01.14 06:06close11434.300.91010.91320.9079179.5678785.90
22882009.01.14 06:45close11424.700.90980.91280.9075130.8478916.74
22892009.01.14 21:05buy11454.700.90190.89910.9044
22902009.01.14 21:07close11454.700.90260.89910.9044457.8479374.58
22912009.01.14 21:40sell11464.800.90350.90630.9010
22922009.01.14 21:42close11464.800.90280.90630.9010467.6879842.26
22932009.01.14 22:08sell11474.800.90330.90610.9008
22942009.01.14 22:17sell11484.400.90390.90670.9014
22952009.01.14 22:30close11484.400.90290.90670.9014612.4480454.70
22962009.01.14 22:43close11474.800.90260.90610.9008467.6880922.38
22972009.01.14 23:08buy11494.900.90220.89940.9047
22982009.01.14 23:20close11494.900.90290.89940.9047477.3281399.70
22992009.01.14 23:53buy11504.900.90240.89960.9049
23002009.01.14 23:58buy11514.500.90200.89920.9045
23012009.01.15 00:05close11514.500.90270.89920.9045368.8281768.52
23022009.01.15 00:33close11504.900.90330.89960.9049537.9982306.51
23032009.01.15 00:49sell11524.900.90350.90630.9010
23042009.01.15 00:52sell11534.500.90380.90660.9013
23052009.01.15 01:20close11524.900.90330.90630.9010136.4182442.92
23062009.01.15 01:20close11534.500.90310.90660.9013438.4582881.37
23072009.01.15 01:38sell11545.000.90390.90670.9014
23082009.01.15 01:54close11545.000.90310.90670.9014556.7683438.13
23092009.01.15 01:59buy11555.000.90280.90000.9053
23102009.01.15 02:04buy11564.600.90240.89960.9049
23112009.01.15 02:07close11555.000.90300.90000.9053139.1683577.29
23122009.01.15 02:12close11564.600.90310.89960.9049448.0984025.38
23132009.01.15 02:25sell11575.000.90390.90670.9014
23142009.01.15 02:29sell11584.600.90430.90710.9018
23152009.01.15 02:39close11584.600.90360.90710.9018448.1984473.57
23162009.01.15 03:08close11575.000.90310.90670.9014556.7685030.33
23172009.01.15 03:27buy11595.100.90280.90000.9053
23182009.01.15 03:31buy11604.700.90240.89960.9049
23192009.01.15 03:58buy11614.300.90190.89910.9044
23202009.01.15 04:42close11614.300.90260.89910.9044418.8785449.20
23212009.01.15 04:54buy11624.300.90190.89910.9044
23222009.01.15 05:55close11624.300.90220.89910.9044179.5185628.71
23232009.01.15 06:38close11604.700.90240.89960.90490.0085628.71
23242009.01.15 07:28close11595.100.90240.90000.9053-283.8885344.83
23252009.01.15 21:37buy11635.100.89630.89350.8988
23262009.01.15 21:47close11635.100.89700.89350.8988496.8085841.63
23272009.01.15 22:12sell11645.200.89780.90060.8953
23282009.01.15 22:26sell11654.700.89820.90100.8957
23292009.01.15 22:35close11654.700.89740.90100.8957523.3586364.98
23302009.01.15 22:41close11645.200.89700.90060.8953579.0386944.01
23312009.01.15 22:58buy11665.200.89630.89350.8988
23322009.01.15 23:16buy11674.800.89580.89300.8983
23332009.01.15 23:49close11665.200.89640.89350.898872.3687016.37
23342009.01.15 23:49close11674.800.89650.89300.8983467.5887483.95
23352009.01.16 00:10sell11685.200.89720.90000.8947
23362009.01.16 00:18close11685.200.89650.90000.8947506.6587990.60
23372009.01.16 00:37sell11695.300.89680.89960.8943
23382009.01.16 00:59sell11704.800.89760.90040.8951
23392009.01.16 01:13close11704.800.89680.90040.8951534.4988525.09
23402009.01.16 01:41close11695.300.89650.89960.8943221.3188746.40
23412009.01.16 02:43buy11715.300.89570.89290.8982
23422009.01.16 02:48buy11724.900.89530.89250.8978
23432009.01.16 03:08s/l11715.300.89290.89290.8982-2065.1386681.27
23442009.01.16 03:11s/l11724.900.89250.89250.8978-1909.2884771.99