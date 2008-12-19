|Account: 856246
|Name: EURGBP YourLucky
|Currency: USD
|2008 December 19, 21:03
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19978130
|2008.12.19 01:04
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9496
|0.9527
|0.0000
|2008.12.19 01:12
|0.9488
|0.00
|0.00
|0.00
|12.05
|19978378
|2008.12.19 01:15
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9494
|0.9525
|0.0000
|2008.12.19 01:18
|0.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|10.55
|19978986
|2008.12.19 01:38
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5424
|1.5455
|0.0000
|2008.12.19 01:38
|1.5417
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|19978496
|2008.12.19 01:21
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9483
|0.9452
|0.0000
|2008.12.19 01:59
|0.9452
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.71
|19977493
|2008.12.19 00:43
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5423
|1.5392
|0.0000
|2008.12.19 01:59
|1.5392
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.69
|19979718
|2008.12.19 01:59
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5394
|1.5363
|0.0000
|2008.12.19 02:01
|1.5401
|0.00
|0.00
|0.00
|6.48
|19980405
|2008.12.19 02:01
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5404
|1.5373
|0.0000
|2008.12.19 02:48
|1.5373
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.74
|19984663
|2008.12.19 02:48
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5375
|1.5344
|0.0000
|2008.12.19 02:53
|1.5382
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|19984795
|2008.12.19 02:53
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5385
|1.5354
|0.0000
|2008.12.19 02:58
|1.5392
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|19985012
|2008.12.19 02:58
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5392
|1.5361
|0.0000
|2008.12.19 03:05
|1.5399
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|19986125
|2008.12.19 04:20
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5393
|1.5362
|0.0000
|2008.12.19 05:41
|1.5362
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.78
|19990052
|2008.12.19 07:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5371
|1.5340
|0.0000
|2008.12.19 08:05
|1.5379
|0.00
|0.00
|0.00
|7.44
|19991735
|2008.12.19 08:05
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5382
|1.5413
|0.0000
|2008.12.19 08:06
|1.5374
|0.00
|0.00
|0.00
|7.44
|19991893
|2008.12.19 08:06
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5370
|1.5339
|0.0000
|2008.12.19 08:09
|1.5377
|0.00
|0.00
|0.00
|6.51
|19992078
|2008.12.19 08:11
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5371
|1.5340
|0.0000
|2008.12.19 08:17
|1.5378
|0.00
|0.00
|0.00
|6.49
|19992325
|2008.12.19 08:17
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5382
|1.5413
|0.0000
|2008.12.19 09:14
|1.5413
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.66
|19994468
|2008.12.19 09:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9447
|0.9478
|0.0000
|2008.12.19 09:41
|0.9440
|0.00
|0.00
|0.00
|10.57
|19996774
|2008.12.19 09:39
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9447
|0.9416
|0.0000
|2008.12.19 09:47
|0.9416
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.75
|19997370
|2008.12.19 09:47
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9417
|0.9386
|0.0000
|2008.12.19 09:47
|0.9424
|0.00
|0.00
|0.00
|10.55
|19997427
|2008.12.19 09:47
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9425
|0.9394
|0.0000
|2008.12.19 09:49
|0.9394
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.70
|19995818
|2008.12.19 09:15
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5412
|1.5443
|0.0000
|2008.12.19 09:49
|1.5403
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|19997924
|2008.12.19 09:49
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5413
|1.5444
|0.0000
|2008.12.19 09:53
|1.5444
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.35
|19998449
|2008.12.19 09:53
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5442
|1.5473
|0.0000
|2008.12.19 09:58
|1.5434
|0.00
|0.00
|0.00
|7.32
|19998740
|2008.12.19 09:58
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5433
|1.5464
|0.0000
|2008.12.19 10:04
|1.5425
|0.00
|0.00
|0.00
|7.29
|19999529
|2008.12.19 10:04
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5426
|1.5457
|0.0000
|2008.12.19 10:04
|1.5419
|0.00
|0.00
|0.00
|6.39
|19999667
|2008.12.19 10:05
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5427
|1.5458
|0.0000
|2008.12.19 10:07
|1.5458
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.19
|20000089
|2008.12.19 10:07
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5456
|1.5487
|0.0000
|2008.12.19 10:12
|1.5448
|0.00
|0.00
|0.00
|7.29
|20001022
|2008.12.19 10:12
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5446
|1.5477
|0.0000
|2008.12.19 10:13
|1.5438
|0.00
|0.00
|0.00
|7.29
|20001087
|2008.12.19 10:13
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5435
|1.5466
|0.0000
|2008.12.19 10:37
|1.5428
|0.00
|0.00
|0.00
|6.38
|20003563
|2008.12.19 10:37
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5428
|1.5397
|0.0000
|2008.12.19 10:43
|1.5439
|0.00
|0.00
|0.00
|10.07
|20003850
|2008.12.19 10:43
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5439
|1.5470
|0.0000
|2008.12.19 10:44
|1.5432
|0.00
|0.00
|0.00
|6.41
|20003952
|2008.12.19 10:44
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5428
|1.5397
|0.0000
|2008.12.19 11:10
|1.5436
|0.00
|0.00
|0.00
|7.28
|20005761
|2008.12.19 11:12
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5429
|1.5398
|0.0000
|2008.12.19 11:16
|1.5436
|0.00
|0.00
|0.00
|6.38
|20006018
|2008.12.19 11:17
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5428
|1.5397
|0.0000
|2008.12.19 11:18
|1.5435
|0.00
|0.00
|0.00
|6.38
|20006415
|2008.12.19 11:21
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5427
|1.5396
|0.0000
|2008.12.19 11:27
|1.5434
|0.00
|0.00
|0.00
|6.36
|20007036
|2008.12.19 11:28
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5426
|1.5395
|0.0000
|2008.12.19 11:48
|1.5433
|0.00
|0.00
|0.00
|6.36
|20008540
|2008.12.19 12:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9343
|0.9312
|0.0000
|2008.12.19 12:00
|0.9352
|0.00
|0.00
|0.00
|13.49
|20008729
|2008.12.19 12:02
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9360
|0.9391
|0.0000
|2008.12.19 12:07
|0.9353
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|20008958
|2008.12.19 12:07
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9349
|0.9318
|0.0000
|2008.12.19 12:17
|0.9318
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.64
|20008152
|2008.12.19 11:52
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5426
|1.5395
|0.0000
|2008.12.19 12:18
|1.5433
|0.00
|0.00
|0.00
|6.36
|20009765
|2008.12.19 12:26
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5422
|1.5391
|0.0000
|2008.12.19 12:59
|1.5391
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.14
|20011150
|2008.12.19 12:59
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5393
|1.5362
|0.0000
|2008.12.19 13:01
|1.5401
|0.00
|0.00
|0.00
|7.25
|20011402
|2008.12.19 13:01
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5405
|1.5374
|0.0000
|2008.12.19 13:03
|1.5413
|0.00
|0.00
|0.00
|7.24
|20011588
|2008.12.19 13:03
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5409
|1.5378
|0.0000
|2008.12.19 13:03
|1.5417
|0.00
|0.00
|0.00
|7.23
|20011662
|2008.12.19 13:04
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5417
|1.5386
|0.0000
|2008.12.19 13:06
|1.5425
|0.00
|0.00
|0.00
|7.24
|20011807
|2008.12.19 13:07
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5416
|1.5385
|0.0000
|2008.12.19 13:23
|1.5424
|0.00
|0.00
|0.00
|7.25
|20012626
|2008.12.19 13:30
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5420
|1.5451
|0.0000
|2008.12.19 13:55
|1.5451
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.07
|20013579
|2008.12.19 14:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9331
|0.9300
|0.0000
|2008.12.19 14:03
|0.9300
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.61
|20013300
|2008.12.19 13:55
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5448
|1.5479
|0.0000
|2008.12.19 14:18
|1.5441
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|20014829
|2008.12.19 14:18
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5439
|1.5470
|0.0000
|2008.12.19 14:26
|1.5470
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.90
|20015303
|2008.12.19 14:26
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5468
|1.5499
|0.0000
|2008.12.19 14:34
|1.5461
|0.00
|0.00
|0.00
|6.31
|20015723
|2008.12.19 14:34
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5460
|1.5491
|0.0000
|2008.12.19 14:50
|1.5452
|0.00
|0.00
|0.00
|7.23
|20016913
|2008.12.19 14:51
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5454
|1.5485
|0.0000
|2008.12.19 15:03
|1.5447
|0.00
|0.00
|0.00
|6.31
|20018624
|2008.12.19 15:33
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5449
|1.5480
|0.0000
|2008.12.19 15:39
|1.5441
|0.00
|0.00
|0.00
|7.23
|20019826
|2008.12.19 15:54
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5422
|1.5391
|0.0000
|2008.12.19 15:55
|1.5430
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|20020425
|2008.12.19 15:59
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5422
|1.5391
|0.0000
|2008.12.19 16:22
|1.5430
|0.00
|0.00
|0.00
|7.23
|20021608
|2008.12.19 16:22
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5432
|1.5463
|0.0000
|2008.12.19 16:26
|1.5424
|0.00
|0.00
|0.00
|7.23
|20021720
|2008.12.19 16:26
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5422
|1.5391
|0.0000
|2008.12.19 16:52
|1.5429
|0.00
|0.00
|0.00
|6.33
|20022996
|2008.12.19 16:52
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5432
|1.5463
|0.0000
|2008.12.19 16:58
|1.5463
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.91
|20023360
|2008.12.19 16:58
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5461
|1.5492
|0.0000
|2008.12.19 16:58
|1.5454
|0.00
|0.00
|0.00
|6.31
|20023539
|2008.12.19 17:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9338
|0.9369
|0.0000
|2008.12.19 17:01
|0.9331
|0.00
|0.00
|0.00
|10.45
|20023389
|2008.12.19 16:58
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5448
|1.5479
|0.0000
|2008.12.19 17:01
|1.5441
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|20023726
|2008.12.19 17:01
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9329
|0.9360
|0.0000
|2008.12.19 17:06
|0.9321
|0.00
|0.00
|0.00
|11.94
|20023971
|2008.12.19 17:07
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5442
|1.5473
|0.0000
|2008.12.19 17:12
|1.5473
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.88
|20024273
|2008.12.19 17:12
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5472
|1.5503
|0.0000
|2008.12.19 17:12
|1.5464
|0.00
|0.00
|0.00
|7.21
|20024309
|2008.12.19 17:12
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5460
|1.5491
|0.0000
|2008.12.19 17:22
|1.5451
|0.00
|0.00
|0.00
|8.11
|20024740
|2008.12.19 17:22
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5447
|1.5478
|0.0000
|2008.12.19 17:23
|1.5440
|0.00
|0.00
|0.00
|6.31
|20024798
|2008.12.19 17:23
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5431
|1.5400
|0.0000
|2008.12.19 17:24
|1.5438
|0.00
|0.00
|0.00
|6.31
|20024837
|2008.12.19 17:24
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5442
|1.5473
|0.0000
|2008.12.19 17:25
|1.5434
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|20024988
|2008.12.19 17:27
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5431
|1.5400
|0.0000
|2008.12.19 17:36
|1.5400
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.88
|20025596
|2008.12.19 17:36
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5399
|1.5368
|0.0000
|2008.12.19 17:36
|1.5406
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|20025704
|2008.12.19 17:36
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5410
|1.5379
|0.0000
|2008.12.19 17:37
|1.5417
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|20023905
|2008.12.19 17:06
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9320
|0.9351
|0.0000
|2008.12.19 17:41
|0.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|10.43
|20026105
|2008.12.19 17:44
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9304
|0.9273
|0.0000
|2008.12.19 17:45
|0.9311
|0.00
|0.00
|0.00
|10.43
|20025750
|2008.12.19 17:37
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5415
|1.5384
|0.0000
|2008.12.19 17:57
|1.5423
|0.00
|0.00
|0.00
|7.21
|20026383
|2008.12.19 17:49
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9331
|0.9362
|0.0000
|2008.12.19 18:19
|0.9324
|0.00
|0.00
|0.00
|10.41
|20026790
|2008.12.19 17:57
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5428
|1.5397
|0.0000
|2008.12.19 18:19
|1.5397
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.90
|20027730
|2008.12.19 18:20
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9320
|0.9289
|0.0000
|2008.12.19 18:26
|0.9327
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|20027966
|2008.12.19 18:26
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9321
|0.9290
|0.0000
|2008.12.19 18:32
|0.9328
|0.00
|0.00
|0.00
|10.39
|20027721
|2008.12.19 18:20
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5398
|1.5367
|0.0000
|2008.12.19 18:38
|1.5406
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|20028317
|2008.12.19 18:36
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9332
|0.9363
|0.0000
|2008.12.19 18:51
|0.9325
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|20028979
|2008.12.19 18:51
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9321
|0.9290
|0.0000
|2008.12.19 18:58
|0.9329
|0.00
|0.00
|0.00
|11.89
|20029396
|2008.12.19 18:59
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9332
|0.9363
|0.0000
|2008.12.19 19:00
|0.9338
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.91
|20029455
|2008.12.19 19:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9336
|0.9367
|0.0000
|2008.12.19 19:00
|0.9338
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.97
|20028428
|2008.12.19 18:38
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5404
|1.5373
|0.0000
|2008.12.19 19:00
|1.5389
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.53
|20029475
|2008.12.19 19:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9335
|0.9366
|0.0000
|2008.12.19 19:00
|0.9337
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.97
|20029486
|2008.12.19 19:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5391
|1.5360
|0.0000
|2008.12.19 19:00
|1.5390
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|20029499
|2008.12.19 19:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5392
|1.5361
|0.0000
|2008.12.19 19:00
|1.5389
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.71
|20029494
|2008.12.19 19:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9335
|0.9366
|0.0000
|2008.12.19 19:00
|0.9335
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20029501
|2008.12.19 19:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5391
|1.5360
|0.0000
|2008.12.19 19:00
|1.5390
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|20029697
|2008.12.19 19:05
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5388
|1.5357
|0.0000
|2008.12.19 19:05
|1.5385
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|20029711
|2008.12.19 19:05
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5387
|1.5356
|0.0000
|2008.12.19 19:05
|1.5385
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|20029716
|2008.12.19 19:05
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5387
|1.5356
|0.0000
|2008.12.19 19:05
|1.5384
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|20029888
|2008.12.19 19:10
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5389
|1.5358
|0.0000
|2008.12.19 19:10
|1.5386
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|20029896
|2008.12.19 19:10
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5387
|1.5356
|0.0000
|2008.12.19 19:10
|1.5386
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|20029898
|2008.12.19 19:10
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5387
|1.5356
|0.0000
|2008.12.19 19:11
|1.5387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20029924
|2008.12.19 19:11
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9331
|0.9362
|0.0000
|2008.12.19 19:11
|0.9334
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.46
|20029937
|2008.12.19 19:11
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9331
|0.9362
|0.0000
|2008.12.19 19:11
|0.9331
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20030056
|2008.12.19 19:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5391
|1.5360
|0.0000
|2008.12.19 19:15
|1.5388
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|20030065
|2008.12.19 19:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5390
|1.5359
|0.0000
|2008.12.19 19:15
|1.5388
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|20030077
|2008.12.19 19:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5390
|1.5359
|0.0000
|2008.12.19 19:15
|1.5387
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|20030093
|2008.12.19 19:15
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9320
|0.9289
|0.0000
|2008.12.19 19:16
|0.9319
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|20030106
|2008.12.19 19:16
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9321
|0.9290
|0.0000
|2008.12.19 19:16
|0.9320
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|20030179
|2008.12.19 19:18
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9321
|0.9290
|0.0000
|2008.12.19 19:18
|0.9318
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.46
|20030238
|2008.12.19 19:20
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5388
|1.5357
|0.0000
|2008.12.19 19:20
|1.5387
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|20030249
|2008.12.19 19:20
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5389
|1.5358
|0.0000
|2008.12.19 19:20
|1.5388
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|20030255
|2008.12.19 19:20
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9316
|0.9285
|0.0000
|2008.12.19 19:20
|0.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|20030271
|2008.12.19 19:20
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9317
|0.9286
|0.0000
|2008.12.19 19:20
|0.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.46
|20030267
|2008.12.19 19:20
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5390
|1.5359
|0.0000
|2008.12.19 19:20
|1.5388
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|20030280
|2008.12.19 19:20
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9316
|0.9285
|0.0000
|2008.12.19 19:21
|0.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|20030434
|2008.12.19 19:26
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5385
|1.5354
|0.0000
|2008.12.19 19:26
|1.5382
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|20030453
|2008.12.19 19:26
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5384
|1.5353
|0.0000
|2008.12.19 19:26
|1.5383
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|20030429
|2008.12.19 19:25
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9320
|0.9289
|0.0000
|2008.12.19 19:26
|0.9317
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.45
|20030462
|2008.12.19 19:26
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9319
|0.9288
|0.0000
|2008.12.19 19:27
|0.9318
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|20030464
|2008.12.19 19:27
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9320
|0.9289
|0.0000
|2008.12.19 19:27
|0.9317
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.45
|20030458
|2008.12.19 19:26
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5386
|1.5355
|0.0000
|2008.12.19 19:27
|1.5382
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|20030585
|2008.12.19 19:30
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9318
|0.9287
|0.0000
|2008.12.19 19:30
|0.9317
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|20030598
|2008.12.19 19:30
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9320
|0.9289
|0.0000
|2008.12.19 19:30
|0.9320
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20030610
|2008.12.19 19:30
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9321
|0.9290
|0.0000
|2008.12.19 19:30
|0.9320
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|20030605
|2008.12.19 19:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5387
|1.5356
|0.0000
|2008.12.19 19:30
|1.5383
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.59
|20030619
|2008.12.19 19:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5386
|1.5355
|0.0000
|2008.12.19 19:30
|1.5384
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|20030627
|2008.12.19 19:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5386
|1.5355
|0.0000
|2008.12.19 19:31
|1.5383
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|20030753
|2008.12.19 19:35
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5384
|1.5353
|0.0000
|2008.12.19 19:35
|1.5382
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.79
|20030759
|2008.12.19 19:35
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5384
|1.5353
|0.0000
|2008.12.19 19:35
|1.5382
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.79
|20030761
|2008.12.19 19:35
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5383
|1.5352
|0.0000
|2008.12.19 19:35
|1.5381
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|20030779
|2008.12.19 19:35
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9320
|0.9289
|0.0000
|2008.12.19 19:35
|0.9320
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20030818
|2008.12.19 19:36
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9321
|0.9290
|0.0000
|2008.12.19 19:37
|0.9319
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.97
|20030827
|2008.12.19 19:37
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.9321
|0.9290
|0.0000
|2008.12.19 19:37
|0.9320
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|20031044
|2008.12.19 19:47
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5384
|1.5353
|0.0000
|2008.12.19 19:47
|1.5381
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|20031141
|2008.12.19 19:50
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9332
|0.9363
|0.0000
|2008.12.19 19:50
|0.9333
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|20031170
|2008.12.19 19:50
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9332
|0.9363
|0.0000
|2008.12.19 19:50
|0.9335
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.45
|20031174
|2008.12.19 19:50
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9336
|0.9367
|0.0000
|2008.12.19 19:50
|0.9338
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.97
|20031197
|2008.12.19 19:50
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9336
|0.9367
|0.0000
|2008.12.19 19:51
|0.9339
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.45
|20031449
|2008.12.19 19:55
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9340
|0.9371
|0.0000
|2008.12.19 19:55
|0.9342
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.97
|20031455
|2008.12.19 19:55
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9341
|0.9372
|0.0000
|2008.12.19 19:55
|0.9346
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.43
|20031463
|2008.12.19 19:55
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9344
|0.9375
|0.0000
|2008.12.19 19:55
|0.9349
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.43
|20031746
|2008.12.19 20:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9358
|0.9389
|0.0000
|2008.12.19 20:00
|0.9359
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|20031767
|2008.12.19 20:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9358
|0.9389
|0.0000
|2008.12.19 20:00
|0.9362
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.93
|20031781
|2008.12.19 20:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9359
|0.9390
|0.0000
|2008.12.19 20:00
|0.9360
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|20032073
|2008.12.19 20:05
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9365
|0.9396
|0.0000
|2008.12.19 20:05
|0.9367
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.97
|20032081
|2008.12.19 20:05
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9364
|0.9395
|0.0000
|2008.12.19 20:05
|0.9365
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|20032084
|2008.12.19 20:05
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9363
|0.9394
|0.0000
|2008.12.19 20:05
|0.9366
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.45
|20032412
|2008.12.19 20:10
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9347
|0.9378
|0.0000
|2008.12.19 20:10
|0.9348
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|20032421
|2008.12.19 20:10
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9346
|0.9377
|0.0000
|2008.12.19 20:10
|0.9342
|0.00
|0.00
|0.00
|5.94
|20032434
|2008.12.19 20:10
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9341
|0.9372
|0.0000
|2008.12.19 20:10
|0.9344
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.45
|20032579
|2008.12.19 20:15
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9343
|0.9374
|0.0000
|2008.12.19 20:15
|0.9344
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|20032591
|2008.12.19 20:15
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9342
|0.9373
|0.0000
|2008.12.19 20:15
|0.9343
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|20032597
|2008.12.19 20:15
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9341
|0.9372
|0.0000
|2008.12.19 20:15
|0.9344
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.46
|20032749
|2008.12.19 20:20
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9339
|0.9370
|0.0000
|2008.12.19 20:20
|0.9340
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|20032761
|2008.12.19 20:20
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9338
|0.9369
|0.0000
|2008.12.19 20:20
|0.9341
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.46
|20032766
|2008.12.19 20:20
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9338
|0.9369
|0.0000
|2008.12.19 20:20
|0.9339
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|20033422
|2008.12.19 20:43
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5391
|1.5422
|0.0000
|2008.12.19 20:43
|1.5393
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|20033427
|2008.12.19 20:43
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5392
|1.5423
|0.0000
|2008.12.19 20:43
|1.5395
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|20033435
|2008.12.19 20:43
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5391
|1.5422
|0.0000
|2008.12.19 20:43
|1.5398
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.32
|20033662
|2008.12.19 20:48
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9344
|0.9375
|0.0000
|2008.12.19 20:48
|0.9348
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.94
|20033670
|2008.12.19 20:48
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9346
|0.9377
|0.0000
|2008.12.19 20:48
|0.9351
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.42
|20033684
|2008.12.19 20:48
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9350
|0.9381
|0.0000
|2008.12.19 20:48
|0.9354
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.93
|20033767
|2008.12.19 20:50
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5390
|1.5421
|0.0000
|2008.12.19 20:50
|1.5391
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|20033784
|2008.12.19 20:51
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5390
|1.5421
|0.0000
|2008.12.19 20:51
|1.5388
|0.00
|0.00
|0.00
|1.81
|20033801
|2008.12.19 20:51
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9342
|0.9373
|0.0000
|2008.12.19 20:51
|0.9345
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.46
|20033897
|2008.12.19 20:55
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9341
|0.9372
|0.0000
|2008.12.19 20:55
|0.9342
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|20033917
|2008.12.19 20:56
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9341
|0.9372
|0.0000
|2008.12.19 20:56
|0.9343
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.98
|20033924
|2008.12.19 20:56
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9341
|0.9372
|0.0000
|2008.12.19 20:56
|0.9342
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|20033940
|2008.12.19 20:57
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5391
|1.5422
|0.0000
|2008.12.19 20:57
|1.5400
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.12
|20033960
|2008.12.19 20:57
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5398
|1.5429
|0.0000
|2008.12.19 20:57
|1.5396
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|20033965
|2008.12.19 20:57
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5394
|1.5425
|0.0000
|2008.12.19 20:57
|1.5394
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20034067
|2008.12.19 21:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9344
|0.9375
|0.0000
|2008.12.19 21:00
|0.9344
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20034087
|2008.12.19 21:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9343
|0.9374
|0.0000
|2008.12.19 21:00
|0.9346
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.46
|20034112
|2008.12.19 21:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.9345
|0.9376
|0.0000
|2008.12.19 21:01
|0.9346
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|20034125
|2008.12.19 21:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5380
|1.5349
|0.0000
|2008.12.19 21:01
|1.5376
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.61
|20034143
|2008.12.19 21:01
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5377
|1.5346
|0.0000
|2008.12.19 21:01
|1.5375
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.81
|20034149
|2008.12.19 21:01
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5377
|1.5346
|0.0000
|2008.12.19 21:01
|1.5375
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-335.43
|Closed P/L:
|-335.43
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-335.43
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|2 968.68
|Equity:
|2 968.68
|Free Margin:
|2 968.68
|Details:
|Gross Profit:
|512.57
|Gross Loss:
|848.00
|Total Net Profit:
|-335.43
|Profit Factor:
|0.60
|Expected Payoff:
|-1.95
|Absolute Drawdown:
|335.43
|Maximal Drawdown:
|364.53 (10.94%)
|Relative Drawdown:
|10.94% (364.53)
|Total Trades:
|172
|Short Positions (won %):
|84 (45.24%)
|Long Positions (won %):
|88 (40.91%)
|Profit Trades (% of total):
|74 (43.02%)
|Loss trades (% of total):
|98 (56.98%)
|Largest
|profit trade:
|13.49
|loss trade:
|-46.75
|Average
|profit trade:
|6.93
|loss trade:
|-8.65
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (94.19)
|consecutive losses ($):
|19 (-44.74)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|94.19 (12)
|consecutive loss (count):
|-75.40 (2)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|4