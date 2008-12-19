MIG Investments SA

Account: 856246 Name: EURGBP YourLucky Currency: USD 2008 December 19, 21:03
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
199781302008.12.19 01:04sell0.10eurgbp0.94960.95270.00002008.12.19 01:120.94880.000.000.0012.05
199783782008.12.19 01:15sell0.10eurgbp0.94940.95250.00002008.12.19 01:180.94870.000.000.0010.55
199789862008.12.19 01:38sell0.10eurchf1.54241.54550.00002008.12.19 01:381.54170.000.000.006.50
199784962008.12.19 01:21buy0.10eurgbp0.94830.94520.00002008.12.19 01:590.94520.000.000.00-46.71
199774932008.12.19 00:43buy0.10eurchf1.54231.53920.00002008.12.19 01:591.53920.000.000.00-28.69
199797182008.12.19 01:59buy0.10eurchf1.53941.53630.00002008.12.19 02:011.54010.000.000.006.48
199804052008.12.19 02:01buy0.10eurchf1.54041.53730.00002008.12.19 02:481.53730.000.000.00-28.74
199846632008.12.19 02:48buy0.10eurchf1.53751.53440.00002008.12.19 02:531.53820.000.000.006.50
199847952008.12.19 02:53buy0.10eurchf1.53851.53540.00002008.12.19 02:581.53920.000.000.006.50
199850122008.12.19 02:58buy0.10eurchf1.53921.53610.00002008.12.19 03:051.53990.000.000.006.50
199861252008.12.19 04:20buy0.10eurchf1.53931.53620.00002008.12.19 05:411.53620.000.000.00-28.78
199900522008.12.19 07:15buy0.10eurchf1.53711.53400.00002008.12.19 08:051.53790.000.000.007.44
199917352008.12.19 08:05sell0.10eurchf1.53821.54130.00002008.12.19 08:061.53740.000.000.007.44
199918932008.12.19 08:06buy0.10eurchf1.53701.53390.00002008.12.19 08:091.53770.000.000.006.51
199920782008.12.19 08:11buy0.10eurchf1.53711.53400.00002008.12.19 08:171.53780.000.000.006.49
199923252008.12.19 08:17sell0.10eurchf1.53821.54130.00002008.12.19 09:141.54130.000.000.00-28.66
199944682008.12.19 09:00sell0.10eurgbp0.94470.94780.00002008.12.19 09:410.94400.000.000.0010.57
199967742008.12.19 09:39buy0.10eurgbp0.94470.94160.00002008.12.19 09:470.94160.000.000.00-46.75
199973702008.12.19 09:47buy0.10eurgbp0.94170.93860.00002008.12.19 09:470.94240.000.000.0010.55
199974272008.12.19 09:47buy0.10eurgbp0.94250.93940.00002008.12.19 09:490.93940.000.000.00-46.70
199958182008.12.19 09:15sell0.10eurchf1.54121.54430.00002008.12.19 09:491.54030.000.000.008.27
199979242008.12.19 09:49sell0.10eurchf1.54131.54440.00002008.12.19 09:531.54440.000.000.00-28.35
199984492008.12.19 09:53sell0.10eurchf1.54421.54730.00002008.12.19 09:581.54340.000.000.007.32
199987402008.12.19 09:58sell0.10eurchf1.54331.54640.00002008.12.19 10:041.54250.000.000.007.29
199995292008.12.19 10:04sell0.10eurchf1.54261.54570.00002008.12.19 10:041.54190.000.000.006.39
199996672008.12.19 10:05sell0.10eurchf1.54271.54580.00002008.12.19 10:071.54580.000.000.00-28.19
200000892008.12.19 10:07sell0.10eurchf1.54561.54870.00002008.12.19 10:121.54480.000.000.007.29
200010222008.12.19 10:12sell0.10eurchf1.54461.54770.00002008.12.19 10:131.54380.000.000.007.29
200010872008.12.19 10:13sell0.10eurchf1.54351.54660.00002008.12.19 10:371.54280.000.000.006.38
200035632008.12.19 10:37buy0.10eurchf1.54281.53970.00002008.12.19 10:431.54390.000.000.0010.07
200038502008.12.19 10:43sell0.10eurchf1.54391.54700.00002008.12.19 10:441.54320.000.000.006.41
200039522008.12.19 10:44buy0.10eurchf1.54281.53970.00002008.12.19 11:101.54360.000.000.007.28
200057612008.12.19 11:12buy0.10eurchf1.54291.53980.00002008.12.19 11:161.54360.000.000.006.38
200060182008.12.19 11:17buy0.10eurchf1.54281.53970.00002008.12.19 11:181.54350.000.000.006.38
200064152008.12.19 11:21buy0.10eurchf1.54271.53960.00002008.12.19 11:271.54340.000.000.006.36
200070362008.12.19 11:28buy0.10eurchf1.54261.53950.00002008.12.19 11:481.54330.000.000.006.36
200085402008.12.19 12:00buy0.10eurgbp0.93430.93120.00002008.12.19 12:000.93520.000.000.0013.49
200087292008.12.19 12:02sell0.10eurgbp0.93600.93910.00002008.12.19 12:070.93530.000.000.0010.50
200089582008.12.19 12:07buy0.10eurgbp0.93490.93180.00002008.12.19 12:170.93180.000.000.00-46.64
200081522008.12.19 11:52buy0.10eurchf1.54261.53950.00002008.12.19 12:181.54330.000.000.006.36
200097652008.12.19 12:26buy0.10eurchf1.54221.53910.00002008.12.19 12:591.53910.000.000.00-28.14
200111502008.12.19 12:59buy0.10eurchf1.53931.53620.00002008.12.19 13:011.54010.000.000.007.25
200114022008.12.19 13:01buy0.10eurchf1.54051.53740.00002008.12.19 13:031.54130.000.000.007.24
200115882008.12.19 13:03buy0.10eurchf1.54091.53780.00002008.12.19 13:031.54170.000.000.007.23
200116622008.12.19 13:04buy0.10eurchf1.54171.53860.00002008.12.19 13:061.54250.000.000.007.24
200118072008.12.19 13:07buy0.10eurchf1.54161.53850.00002008.12.19 13:231.54240.000.000.007.25
200126262008.12.19 13:30sell0.10eurchf1.54201.54510.00002008.12.19 13:551.54510.000.000.00-28.07
200135792008.12.19 14:00buy0.10eurgbp0.93310.93000.00002008.12.19 14:030.93000.000.000.00-46.61
200133002008.12.19 13:55sell0.10eurchf1.54481.54790.00002008.12.19 14:181.54410.000.000.006.32
200148292008.12.19 14:18sell0.10eurchf1.54391.54700.00002008.12.19 14:261.54700.000.000.00-27.90
200153032008.12.19 14:26sell0.10eurchf1.54681.54990.00002008.12.19 14:341.54610.000.000.006.31
200157232008.12.19 14:34sell0.10eurchf1.54601.54910.00002008.12.19 14:501.54520.000.000.007.23
200169132008.12.19 14:51sell0.10eurchf1.54541.54850.00002008.12.19 15:031.54470.000.000.006.31
200186242008.12.19 15:33sell0.10eurchf1.54491.54800.00002008.12.19 15:391.54410.000.000.007.23
200198262008.12.19 15:54buy0.10eurchf1.54221.53910.00002008.12.19 15:551.54300.000.000.007.20
200204252008.12.19 15:59buy0.10eurchf1.54221.53910.00002008.12.19 16:221.54300.000.000.007.23
200216082008.12.19 16:22sell0.10eurchf1.54321.54630.00002008.12.19 16:261.54240.000.000.007.23
200217202008.12.19 16:26buy0.10eurchf1.54221.53910.00002008.12.19 16:521.54290.000.000.006.33
200229962008.12.19 16:52sell0.10eurchf1.54321.54630.00002008.12.19 16:581.54630.000.000.00-27.91
200233602008.12.19 16:58sell0.10eurchf1.54611.54920.00002008.12.19 16:581.54540.000.000.006.31
200235392008.12.19 17:00sell0.10eurgbp0.93380.93690.00002008.12.19 17:010.93310.000.000.0010.45
200233892008.12.19 16:58sell0.10eurchf1.54481.54790.00002008.12.19 17:011.54410.000.000.006.32
200237262008.12.19 17:01sell0.10eurgbp0.93290.93600.00002008.12.19 17:060.93210.000.000.0011.94
200239712008.12.19 17:07sell0.10eurchf1.54421.54730.00002008.12.19 17:121.54730.000.000.00-27.88
200242732008.12.19 17:12sell0.10eurchf1.54721.55030.00002008.12.19 17:121.54640.000.000.007.21
200243092008.12.19 17:12sell0.10eurchf1.54601.54910.00002008.12.19 17:221.54510.000.000.008.11
200247402008.12.19 17:22sell0.10eurchf1.54471.54780.00002008.12.19 17:231.54400.000.000.006.31
200247982008.12.19 17:23buy0.10eurchf1.54311.54000.00002008.12.19 17:241.54380.000.000.006.31
200248372008.12.19 17:24sell0.10eurchf1.54421.54730.00002008.12.19 17:251.54340.000.000.007.20
200249882008.12.19 17:27buy0.10eurchf1.54311.54000.00002008.12.19 17:361.54000.000.000.00-27.88
200255962008.12.19 17:36buy0.10eurchf1.53991.53680.00002008.12.19 17:361.54060.000.000.006.30
200257042008.12.19 17:36buy0.10eurchf1.54101.53790.00002008.12.19 17:371.54170.000.000.006.30
200239052008.12.19 17:06sell0.10eurgbp0.93200.93510.00002008.12.19 17:410.93130.000.000.0010.43
200261052008.12.19 17:44buy0.10eurgbp0.93040.92730.00002008.12.19 17:450.93110.000.000.0010.43
200257502008.12.19 17:37buy0.10eurchf1.54151.53840.00002008.12.19 17:571.54230.000.000.007.21
200263832008.12.19 17:49sell0.10eurgbp0.93310.93620.00002008.12.19 18:190.93240.000.000.0010.41
200267902008.12.19 17:57buy0.10eurchf1.54281.53970.00002008.12.19 18:191.53970.000.000.00-27.90
200277302008.12.19 18:20buy0.10eurgbp0.93200.92890.00002008.12.19 18:260.93270.000.000.0010.40
200279662008.12.19 18:26buy0.10eurgbp0.93210.92900.00002008.12.19 18:320.93280.000.000.0010.39
200277212008.12.19 18:20buy0.10eurchf1.53981.53670.00002008.12.19 18:381.54060.000.000.007.20
200283172008.12.19 18:36sell0.10eurgbp0.93320.93630.00002008.12.19 18:510.93250.000.000.0010.40
200289792008.12.19 18:51buy0.10eurgbp0.93210.92900.00002008.12.19 18:580.93290.000.000.0011.89
200293962008.12.19 18:59sell0.10eurgbp0.93320.93630.00002008.12.19 19:000.93380.000.000.00-8.91
200294552008.12.19 19:00sell0.10eurgbp0.93360.93670.00002008.12.19 19:000.93380.000.000.00-2.97
200284282008.12.19 18:38buy0.10eurchf1.54041.53730.00002008.12.19 19:001.53890.000.000.00-13.53
200294752008.12.19 19:00sell0.10eurgbp0.93350.93660.00002008.12.19 19:000.93370.000.000.00-2.97
200294862008.12.19 19:00buy0.10eurchf1.53911.53600.00002008.12.19 19:001.53900.000.000.00-0.91
200294992008.12.19 19:00buy0.10eurchf1.53921.53610.00002008.12.19 19:001.53890.000.000.00-2.71
200294942008.12.19 19:00sell0.10eurgbp0.93350.93660.00002008.12.19 19:000.93350.000.000.000.00
200295012008.12.19 19:00buy0.10eurchf1.53911.53600.00002008.12.19 19:001.53900.000.000.00-0.90
200296972008.12.19 19:05buy0.10eurchf1.53881.53570.00002008.12.19 19:051.53850.000.000.00-2.70
200297112008.12.19 19:05buy0.10eurchf1.53871.53560.00002008.12.19 19:051.53850.000.000.00-1.80
200297162008.12.19 19:05buy0.10eurchf1.53871.53560.00002008.12.19 19:051.53840.000.000.00-2.70
200298882008.12.19 19:10buy0.10eurchf1.53891.53580.00002008.12.19 19:101.53860.000.000.00-2.70
200298962008.12.19 19:10buy0.10eurchf1.53871.53560.00002008.12.19 19:101.53860.000.000.00-0.90
200298982008.12.19 19:10buy0.10eurchf1.53871.53560.00002008.12.19 19:111.53870.000.000.000.00
200299242008.12.19 19:11sell0.10eurgbp0.93310.93620.00002008.12.19 19:110.93340.000.000.00-4.46
200299372008.12.19 19:11sell0.10eurgbp0.93310.93620.00002008.12.19 19:110.93310.000.000.000.00
200300562008.12.19 19:15buy0.10eurchf1.53911.53600.00002008.12.19 19:151.53880.000.000.00-2.70
200300652008.12.19 19:15buy0.10eurchf1.53901.53590.00002008.12.19 19:151.53880.000.000.00-1.80
200300772008.12.19 19:15buy0.10eurchf1.53901.53590.00002008.12.19 19:151.53870.000.000.00-2.70
200300932008.12.19 19:15buy0.10eurgbp0.93200.92890.00002008.12.19 19:160.93190.000.000.00-1.49
200301062008.12.19 19:16buy0.10eurgbp0.93210.92900.00002008.12.19 19:160.93200.000.000.00-1.48
200301792008.12.19 19:18buy0.10eurgbp0.93210.92900.00002008.12.19 19:180.93180.000.000.00-4.46
200302382008.12.19 19:20buy0.10eurchf1.53881.53570.00002008.12.19 19:201.53870.000.000.00-0.90
200302492008.12.19 19:20buy0.10eurchf1.53891.53580.00002008.12.19 19:201.53880.000.000.00-0.90
200302552008.12.19 19:20buy0.10eurgbp0.93160.92850.00002008.12.19 19:200.93150.000.000.00-1.49
200302712008.12.19 19:20buy0.10eurgbp0.93170.92860.00002008.12.19 19:200.93140.000.000.00-4.46
200302672008.12.19 19:20buy0.10eurchf1.53901.53590.00002008.12.19 19:201.53880.000.000.00-1.80
200302802008.12.19 19:20buy0.10eurgbp0.93160.92850.00002008.12.19 19:210.93150.000.000.00-1.49
200304342008.12.19 19:26buy0.10eurchf1.53851.53540.00002008.12.19 19:261.53820.000.000.00-2.70
200304532008.12.19 19:26buy0.10eurchf1.53841.53530.00002008.12.19 19:261.53830.000.000.00-0.90
200304292008.12.19 19:25buy0.10eurgbp0.93200.92890.00002008.12.19 19:260.93170.000.000.00-4.45
200304622008.12.19 19:26buy0.10eurgbp0.93190.92880.00002008.12.19 19:270.93180.000.000.00-1.49
200304642008.12.19 19:27buy0.10eurgbp0.93200.92890.00002008.12.19 19:270.93170.000.000.00-4.45
200304582008.12.19 19:26buy0.10eurchf1.53861.53550.00002008.12.19 19:271.53820.000.000.00-3.60
200305852008.12.19 19:30buy0.10eurgbp0.93180.92870.00002008.12.19 19:300.93170.000.000.00-1.48
200305982008.12.19 19:30buy0.10eurgbp0.93200.92890.00002008.12.19 19:300.93200.000.000.000.00
200306102008.12.19 19:30buy0.10eurgbp0.93210.92900.00002008.12.19 19:300.93200.000.000.00-1.49
200306052008.12.19 19:30buy0.10eurchf1.53871.53560.00002008.12.19 19:301.53830.000.000.00-3.59
200306192008.12.19 19:30buy0.10eurchf1.53861.53550.00002008.12.19 19:301.53840.000.000.00-1.80
200306272008.12.19 19:30buy0.10eurchf1.53861.53550.00002008.12.19 19:311.53830.000.000.00-2.70
200307532008.12.19 19:35buy0.10eurchf1.53841.53530.00002008.12.19 19:351.53820.000.000.00-1.79
200307592008.12.19 19:35buy0.10eurchf1.53841.53530.00002008.12.19 19:351.53820.000.000.00-1.79
200307612008.12.19 19:35buy0.10eurchf1.53831.53520.00002008.12.19 19:351.53810.000.000.00-1.80
200307792008.12.19 19:35buy0.10eurgbp0.93200.92890.00002008.12.19 19:350.93200.000.000.000.00
200308182008.12.19 19:36buy0.10eurgbp0.93210.92900.00002008.12.19 19:370.93190.000.000.00-2.97
200308272008.12.19 19:37buy0.10eurgbp0.93210.92900.00002008.12.19 19:370.93200.000.000.00-1.49
200310442008.12.19 19:47buy0.10eurchf1.53841.53530.00002008.12.19 19:471.53810.000.000.00-2.70
200311412008.12.19 19:50sell0.10eurgbp0.93320.93630.00002008.12.19 19:500.93330.000.000.00-1.49
200311702008.12.19 19:50sell0.10eurgbp0.93320.93630.00002008.12.19 19:500.93350.000.000.00-4.45
200311742008.12.19 19:50sell0.10eurgbp0.93360.93670.00002008.12.19 19:500.93380.000.000.00-2.97
200311972008.12.19 19:50sell0.10eurgbp0.93360.93670.00002008.12.19 19:510.93390.000.000.00-4.45
200314492008.12.19 19:55sell0.10eurgbp0.93400.93710.00002008.12.19 19:550.93420.000.000.00-2.97
200314552008.12.19 19:55sell0.10eurgbp0.93410.93720.00002008.12.19 19:550.93460.000.000.00-7.43
200314632008.12.19 19:55sell0.10eurgbp0.93440.93750.00002008.12.19 19:550.93490.000.000.00-7.43
200317462008.12.19 20:00sell0.10eurgbp0.93580.93890.00002008.12.19 20:000.93590.000.000.00-1.48
200317672008.12.19 20:00sell0.10eurgbp0.93580.93890.00002008.12.19 20:000.93620.000.000.00-5.93
200317812008.12.19 20:00sell0.10eurgbp0.93590.93900.00002008.12.19 20:000.93600.000.000.00-1.48
200320732008.12.19 20:05sell0.10eurgbp0.93650.93960.00002008.12.19 20:050.93670.000.000.00-2.97
200320812008.12.19 20:05sell0.10eurgbp0.93640.93950.00002008.12.19 20:050.93650.000.000.00-1.49
200320842008.12.19 20:05sell0.10eurgbp0.93630.93940.00002008.12.19 20:050.93660.000.000.00-4.45
200324122008.12.19 20:10sell0.10eurgbp0.93470.93780.00002008.12.19 20:100.93480.000.000.00-1.48
200324212008.12.19 20:10sell0.10eurgbp0.93460.93770.00002008.12.19 20:100.93420.000.000.005.94
200324342008.12.19 20:10sell0.10eurgbp0.93410.93720.00002008.12.19 20:100.93440.000.000.00-4.45
200325792008.12.19 20:15sell0.10eurgbp0.93430.93740.00002008.12.19 20:150.93440.000.000.00-1.49
200325912008.12.19 20:15sell0.10eurgbp0.93420.93730.00002008.12.19 20:150.93430.000.000.00-1.48
200325972008.12.19 20:15sell0.10eurgbp0.93410.93720.00002008.12.19 20:150.93440.000.000.00-4.46
200327492008.12.19 20:20sell0.10eurgbp0.93390.93700.00002008.12.19 20:200.93400.000.000.00-1.48
200327612008.12.19 20:20sell0.10eurgbp0.93380.93690.00002008.12.19 20:200.93410.000.000.00-4.46
200327662008.12.19 20:20sell0.10eurgbp0.93380.93690.00002008.12.19 20:200.93390.000.000.00-1.48
200334222008.12.19 20:43sell0.10eurchf1.53911.54220.00002008.12.19 20:431.53930.000.000.00-1.80
200334272008.12.19 20:43sell0.10eurchf1.53921.54230.00002008.12.19 20:431.53950.000.000.00-2.70
200334352008.12.19 20:43sell0.10eurchf1.53911.54220.00002008.12.19 20:431.53980.000.000.00-6.32
200336622008.12.19 20:48sell0.10eurgbp0.93440.93750.00002008.12.19 20:480.93480.000.000.00-5.94
200336702008.12.19 20:48sell0.10eurgbp0.93460.93770.00002008.12.19 20:480.93510.000.000.00-7.42
200336842008.12.19 20:48sell0.10eurgbp0.93500.93810.00002008.12.19 20:480.93540.000.000.00-5.93
200337672008.12.19 20:50sell0.10eurchf1.53901.54210.00002008.12.19 20:501.53910.000.000.00-0.90
200337842008.12.19 20:51sell0.10eurchf1.53901.54210.00002008.12.19 20:511.53880.000.000.001.81
200338012008.12.19 20:51sell0.10eurgbp0.93420.93730.00002008.12.19 20:510.93450.000.000.00-4.46
200338972008.12.19 20:55sell0.10eurgbp0.93410.93720.00002008.12.19 20:550.93420.000.000.00-1.48
200339172008.12.19 20:56sell0.10eurgbp0.93410.93720.00002008.12.19 20:560.93430.000.000.00-2.98
200339242008.12.19 20:56sell0.10eurgbp0.93410.93720.00002008.12.19 20:560.93420.000.000.00-1.49
200339402008.12.19 20:57sell0.10eurchf1.53911.54220.00002008.12.19 20:571.54000.000.000.00-8.12
200339602008.12.19 20:57sell0.10eurchf1.53981.54290.00002008.12.19 20:571.53960.000.000.001.80
200339652008.12.19 20:57sell0.10eurchf1.53941.54250.00002008.12.19 20:571.53940.000.000.000.00
200340672008.12.19 21:00sell0.10eurgbp0.93440.93750.00002008.12.19 21:000.93440.000.000.000.00
200340872008.12.19 21:00sell0.10eurgbp0.93430.93740.00002008.12.19 21:000.93460.000.000.00-4.46
200341122008.12.19 21:00sell0.10eurgbp0.93450.93760.00002008.12.19 21:010.93460.000.000.00-1.49
200341252008.12.19 21:00buy0.10eurchf1.53801.53490.00002008.12.19 21:011.53760.000.000.00-3.61
200341432008.12.19 21:01buy0.10eurchf1.53771.53460.00002008.12.19 21:011.53750.000.000.00-1.81
200341492008.12.19 21:01buy0.10eurchf1.53771.53460.00002008.12.19 21:011.53750.000.000.00-1.80
  0.00 0.00 0.00 -335.43
Closed P/L: -335.43
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -335.43 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 2 968.68 Equity: 2 968.68 Free Margin: 2 968.68
 
Details:
Graph
Gross Profit: 512.57 Gross Loss: 848.00 Total Net Profit: -335.43
Profit Factor: 0.60 Expected Payoff: -1.95  
Absolute Drawdown: 335.43 Maximal Drawdown: 364.53 (10.94%) Relative Drawdown: 10.94% (364.53)
 
Total Trades: 172 Short Positions (won %): 84 (45.24%) Long Positions (won %): 88 (40.91%)
Profit Trades (% of total): 74 (43.02%) Loss trades (% of total): 98 (56.98%)
Largest profit trade: 13.49 loss trade: -46.75
Average profit trade: 6.93 loss trade: -8.65
Maximum consecutive wins ($): 12 (94.19) consecutive losses ($): 19 (-44.74)
Maximal consecutive profit (count): 94.19 (12) consecutive loss (count): -75.40 (2)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 4