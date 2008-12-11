Prime Forex Investment LLC
|Account: 7348200
|Name: biggmoney
|Currency: USD
|2008 December 22, 09:18
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|433603
|2008.12.11 06:44
|balance
|Deposit
|10 000.00
|433606
|2008.12.11 07:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|2008.12.11 07:17
|1.4868
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|433607
|2008.12.11 06:51
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|2008.12.11 07:17
|1.4872
|cancelled
|433613
|2008.12.11 07:14
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.4887
|0.0000
|0.0000
|2008.12.11 07:17
|1.4870
|cancelled
|433615
|2008.12.11 07:18
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.4880
|1.4817
|1.5177
|2008.12.11 07:19
|1.4868
|cancelled
|433616
|2008.12.11 07:18
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.4858
|1.4921
|1.4561
|2008.12.11 07:19
|1.4867
|cancelled
|433617
|2008.12.11 07:18
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.4883
|1.4823
|1.5183
|2008.12.11 07:19
|1.4869
|cancelled
|433618
|2008.12.11 07:18
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.4886
|1.4826
|1.5186
|2008.12.11 07:19
|1.4869
|cancelled
|433619
|2008.12.11 07:18
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.4855
|1.4915
|1.4555
|2008.12.11 07:19
|1.4866
|cancelled
|433620
|2008.12.11 07:18
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.4852
|1.4912
|1.4552
|2008.12.11 07:19
|1.4866
|cancelled
|433623
|2008.12.11 07:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.4877
|1.4920
|1.5174
|2008.12.11 07:33
|1.4920
|0.00
|0.00
|0.00
|43.00
|433624
|2008.12.11 14:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.4855
|1.4918
|1.4558
|2008.12.11 14:40
|1.4918
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.00
|433625
|2008.12.11 07:26
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.4880
|1.4920
|1.5174
|2008.12.11 07:33
|1.4920
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|433626
|2008.12.11 07:27
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.4883
|1.4920
|1.5174
|2008.12.11 07:33
|1.4920
|0.00
|0.00
|0.00
|259.00
|433627
|2008.12.11 07:21
|sell stop
|0.40
|gbpusd
|1.4852
|1.4912
|1.4558
|2008.12.11 14:40
|1.4916
|cancelled
|433628
|2008.12.11 07:21
|sell stop
|0.70
|gbpusd
|1.4849
|1.4909
|1.4558
|2008.12.11 14:40
|1.4915
|cancelled
|433633
|2008.12.11 07:27
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.4886
|1.4920
|1.5174
|2008.12.11 07:33
|1.4920
|0.00
|0.00
|0.00
|340.00
|433634
|2008.12.11 07:28
|buy
|1.30
|gbpusd
|1.4889
|1.4920
|1.5174
|2008.12.11 07:33
|1.4920
|0.00
|0.00
|0.00
|403.00
|433636
|2008.12.11 07:28
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.4892
|1.4920
|1.5174
|2008.12.11 07:33
|1.4920
|0.00
|0.00
|0.00
|448.00
|433637
|2008.12.11 07:28
|buy
|1.90
|gbpusd
|1.4897
|1.4920
|1.5174
|2008.12.11 07:33
|1.4920
|0.00
|0.00
|0.00
|437.00
|433638
|2008.12.11 07:29
|buy
|2.20
|gbpusd
|1.4901
|1.4920
|1.5174
|2008.12.11 07:33
|1.4920
|0.00
|0.00
|0.00
|418.00
|433639
|2008.12.11 07:29
|buy
|2.50
|gbpusd
|1.4904
|1.4920
|1.5174
|2008.12.11 07:33
|1.4920
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|433642
|2008.12.11 07:30
|buy
|2.80
|gbpusd
|1.4907
|1.4920
|1.5174
|2008.12.11 07:33
|1.4920
|0.00
|0.00
|0.00
|364.00
|433644
|2008.12.11 07:30
|buy
|3.10
|gbpusd
|1.4913
|1.4920
|1.5174
|2008.12.11 07:33
|1.4920
|0.00
|0.00
|0.00
|217.00
|433645
|2008.12.11 07:30
|buy
|3.40
|gbpusd
|1.4916
|1.4920
|1.5174
|2008.12.11 07:33
|1.4920
|0.00
|0.00
|0.00
|136.00
|433653
|2008.12.11 07:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.4929
|1.4954
|1.5177
|2008.12.11 08:05
|1.4954
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|433654
|2008.12.11 07:38
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.4932
|1.4954
|1.5177
|2008.12.11 08:05
|1.4954
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|433655
|2008.12.11 07:38
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.4935
|1.4954
|1.5177
|2008.12.11 08:05
|1.4954
|0.00
|0.00
|0.00
|133.00
|433657
|2008.12.11 07:52
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.4939
|1.4954
|1.5177
|2008.12.11 08:05
|1.4954
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|433658
|2008.12.11 07:58
|buy
|1.30
|gbpusd
|1.4942
|1.4954
|1.5177
|2008.12.11 08:05
|1.4954
|0.00
|0.00
|0.00
|156.00
|433659
|2008.12.11 07:59
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.4945
|1.4954
|1.5177
|2008.12.11 08:05
|1.4954
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|433679
|2008.12.11 08:00
|buy
|1.90
|gbpusd
|1.4948
|1.4954
|1.5177
|2008.12.11 08:05
|1.4954
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|433680
|2008.12.11 08:00
|buy
|2.20
|gbpusd
|1.4951
|1.4954
|1.5177
|2008.12.11 08:05
|1.4954
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|433681
|2008.12.11 08:02
|buy
|2.50
|gbpusd
|1.4954
|1.4954
|1.5177
|2008.12.11 08:05
|1.4954
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|433684
|2008.12.11 08:02
|buy
|2.80
|gbpusd
|1.4961
|1.4954
|1.5177
|2008.12.11 08:05
|1.4954
|0.00
|0.00
|0.00
|-196.00
|433685
|2008.12.11 08:02
|buy
|3.10
|gbpusd
|1.4964
|1.4954
|1.5177
|2008.12.11 08:05
|1.4954
|0.00
|0.00
|0.00
|-310.00
|434130
|2008.12.11 14:26
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.4846
|1.4906
|1.4558
|2008.12.11 14:40
|1.4916
|cancelled
|435211
|2008.12.12 05:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5099
|1.5050
|1.5396
|2008.12.12 06:13
|1.5050
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.00
|435212
|2008.12.12 05:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5080
|1.5014
|0.0000
|2008.12.12 06:31
|1.5014
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|435213
|2008.12.12 05:38
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.5104
|1.5050
|1.5396
|2008.12.12 06:13
|1.5050
|0.00
|0.00
|0.00
|-216.00
|435214
|2008.12.12 05:39
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.5107
|1.5050
|1.5396
|2008.12.12 06:13
|1.5050
|0.00
|0.00
|0.00
|-399.00
|435215
|2008.12.12 05:48
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.5077
|1.5014
|0.0000
|2008.12.12 06:31
|1.5014
|0.00
|0.00
|0.00
|252.00
|435216
|2008.12.12 05:48
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.5074
|1.5014
|0.0000
|2008.12.12 06:31
|1.5014
|0.00
|0.00
|0.00
|420.00
|435218
|2008.12.12 05:39
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.5110
|1.5050
|1.5396
|2008.12.12 06:13
|1.5050
|0.00
|0.00
|0.00
|-600.00
|435219
|2008.12.12 05:38
|buy stop
|1.30
|gbpusd
|1.5115
|1.5053
|1.5396
|2008.12.12 06:13
|1.5047
|cancelled
|435220
|2008.12.12 05:39
|buy stop
|1.60
|gbpusd
|1.5118
|1.5058
|1.5396
|2008.12.12 06:13
|1.5048
|cancelled
|435221
|2008.12.12 05:39
|buy stop
|1.90
|gbpusd
|1.5121
|1.5061
|1.5396
|2008.12.12 06:13
|1.5050
|cancelled
|435232
|2008.12.12 05:48
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.5071
|1.5014
|0.0000
|2008.12.12 06:31
|1.5014
|0.00
|0.00
|0.00
|570.00
|435234
|2008.12.12 05:48
|sell
|1.30
|gbpusd
|1.5068
|1.5014
|0.0000
|2008.12.12 06:31
|1.5014
|0.00
|0.00
|0.00
|702.00
|435235
|2008.12.12 05:49
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.5065
|1.5014
|0.0000
|2008.12.12 06:31
|1.5014
|0.00
|0.00
|0.00
|816.00
|435237
|2008.12.12 06:11
|sell
|1.90
|gbpusd
|1.5062
|1.5014
|0.0000
|2008.12.12 06:31
|1.5014
|0.00
|0.00
|0.00
|912.00
|435238
|2008.12.12 06:11
|sell
|2.20
|gbpusd
|1.5058
|1.5014
|0.0000
|2008.12.12 06:31
|1.5014
|0.00
|0.00
|0.00
|968.00
|435240
|2008.12.12 06:12
|sell
|2.50
|gbpusd
|1.5055
|1.5014
|0.0000
|2008.12.12 06:31
|1.5014
|0.00
|0.00
|0.00
|1 025.00
|435256
|2008.12.12 06:13
|sell
|2.80
|gbpusd
|1.5048
|1.5014
|0.0000
|2008.12.12 06:31
|1.5014
|0.00
|0.00
|0.00
|952.00
|435257
|2008.12.12 06:13
|sell
|3.10
|gbpusd
|1.5045
|1.5014
|0.0000
|2008.12.12 06:31
|1.5014
|0.00
|0.00
|0.00
|961.00
|435258
|2008.12.12 06:13
|sell
|3.40
|gbpusd
|1.5042
|1.5014
|0.0000
|2008.12.12 06:31
|1.5014
|0.00
|0.00
|0.00
|952.00
|435260
|2008.12.12 06:15
|sell
|3.70
|gbpusd
|1.5035
|1.5014
|0.0000
|2008.12.12 06:31
|1.5014
|0.00
|0.00
|0.00
|777.00
|435261
|2008.12.12 06:15
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.5032
|1.5014
|0.0000
|2008.12.12 06:31
|1.5014
|0.00
|0.00
|0.00
|720.00
|435262
|2008.12.12 06:15
|sell
|4.30
|gbpusd
|1.5029
|1.5014
|0.0000
|2008.12.12 06:31
|1.5014
|0.00
|0.00
|0.00
|645.00
|435313
|2008.12.12 06:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5004
|1.5003
|0.0000
|2008.12.12 06:40
|1.5003
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|435314
|2008.12.12 06:39
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.5001
|1.5003
|0.0000
|2008.12.12 06:40
|1.5003
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|435315
|2008.12.12 06:39
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.4998
|1.5003
|0.0000
|2008.12.12 06:40
|1.5003
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|435325
|2008.12.12 06:39
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.4990
|1.5003
|0.0000
|2008.12.12 06:40
|1.5003
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|435326
|2008.12.12 06:39
|sell
|1.30
|gbpusd
|1.4987
|1.5003
|0.0000
|2008.12.12 06:40
|1.5003
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.00
|435327
|2008.12.12 06:39
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.4984
|1.5003
|0.0000
|2008.12.12 06:40
|1.5003
|0.00
|0.00
|0.00
|-304.00
|435328
|2008.12.12 06:39
|sell stop
|1.90
|gbpusd
|1.4977
|1.5041
|1.4707
|2008.12.12 06:40
|1.5001
|cancelled
|435329
|2008.12.12 06:39
|sell stop
|2.20
|gbpusd
|1.4974
|1.5034
|1.4707
|2008.12.12 06:40
|1.5002
|cancelled
|435331
|2008.12.12 06:40
|sell stop
|2.50
|gbpusd
|1.4971
|1.5031
|1.4707
|2008.12.12 06:40
|1.5003
|cancelled
|436230
|2008.12.12 18:34
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.4832
|1.4862
|1.5129
|2008.12.12 18:53
|1.4862
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|436231
|2008.12.12 18:31
|sell stop
|0.60
|gbpusd
|1.4810
|1.4873
|1.4513
|2008.12.15 04:58
|1.5024
|cancelled
|436232
|2008.12.12 18:35
|buy
|1.50
|gbpusd
|1.4835
|1.4862
|1.5129
|2008.12.12 18:53
|1.4862
|0.00
|0.00
|0.00
|405.00
|436233
|2008.12.12 18:40
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.4838
|1.4862
|1.5129
|2008.12.12 18:53
|1.4862
|0.00
|0.00
|0.00
|576.00
|436234
|2008.12.12 18:31
|sell stop
|1.50
|gbpusd
|1.4807
|1.4867
|1.4513
|2008.12.15 04:59
|1.5024
|cancelled
|436235
|2008.12.12 18:31
|sell stop
|2.40
|gbpusd
|1.4804
|1.4864
|1.4513
|2008.12.15 04:59
|1.5025
|cancelled
|436241
|2008.12.12 18:41
|buy
|3.30
|gbpusd
|1.4842
|1.4864
|1.5129
|2008.12.12 18:53
|1.4864
|0.00
|0.00
|0.00
|726.00
|436242
|2008.12.12 18:41
|buy
|4.20
|gbpusd
|1.4845
|1.4866
|1.5129
|2008.12.12 18:53
|1.4866
|0.00
|0.00
|0.00
|882.00
|436248
|2008.12.12 18:46
|buy
|5.10
|gbpusd
|1.4848
|1.4865
|1.5129
|2008.12.12 18:53
|1.4865
|0.00
|0.00
|0.00
|867.00
|436250
|2008.12.12 18:49
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.4853
|1.4862
|1.5129
|2008.12.12 18:53
|1.4862
|0.00
|0.00
|0.00
|540.00
|436252
|2008.12.12 18:49
|buy
|6.90
|gbpusd
|1.4856
|1.4862
|1.5129
|2008.12.12 18:53
|1.4862
|0.00
|0.00
|0.00
|414.00
|436254
|2008.12.12 18:49
|buy
|7.80
|gbpusd
|1.4859
|1.4862
|1.5129
|2008.12.12 18:53
|1.4862
|0.00
|0.00
|0.00
|234.00
|436258
|2008.12.12 18:50
|buy
|8.70
|gbpusd
|1.4867
|1.4859
|1.5129
|2008.12.12 18:54
|1.4859
|0.00
|0.00
|0.00
|-696.00
|436259
|2008.12.12 18:50
|buy
|9.60
|gbpusd
|1.4870
|1.4859
|1.5129
|2008.12.12 18:54
|1.4859
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 056.00
|436260
|2008.12.12 18:50
|buy
|10.50
|gbpusd
|1.4873
|1.4859
|1.5129
|2008.12.12 18:54
|1.4859
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 470.00
|436925
|2008.12.15 06:22
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.5035
|1.5047
|1.5332
|2008.12.15 07:14
|1.5047
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|436926
|2008.12.15 05:01
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.5012
|1.4964
|0.0000
|2008.12.15 11:41
|1.4964
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|436927
|2008.12.15 06:23
|buy
|1.50
|gbpusd
|1.5038
|1.5047
|1.5332
|2008.12.15 07:14
|1.5047
|0.00
|0.00
|0.00
|135.00
|436929
|2008.12.15 06:24
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.5041
|1.5047
|1.5332
|2008.12.15 07:14
|1.5047
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|436930
|2008.12.15 05:36
|sell
|1.50
|gbpusd
|1.5009
|1.4964
|0.0000
|2008.12.15 11:41
|1.4964
|0.00
|0.00
|0.00
|675.00
|436931
|2008.12.15 08:30
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.5006
|1.4964
|0.0000
|2008.12.15 11:41
|1.4964
|0.00
|0.00
|0.00
|1 008.00
|436932
|2008.12.15 11:35
|sell
|3.30
|gbpusd
|1.5002
|1.4964
|0.0000
|2008.12.15 11:41
|1.4964
|0.00
|0.00
|0.00
|1 254.00
|436943
|2008.12.15 11:35
|sell
|4.20
|gbpusd
|1.4999
|1.4964
|0.0000
|2008.12.15 11:41
|1.4964
|0.00
|0.00
|0.00
|1 470.00
|436962
|2008.12.15 06:25
|buy
|3.30
|gbpusd
|1.5046
|1.5047
|1.5332
|2008.12.15 07:14
|1.5047
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|436964
|2008.12.15 06:44
|buy
|4.20
|gbpusd
|1.5049
|1.5047
|1.5332
|2008.12.15 07:14
|1.5047
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|436965
|2008.12.15 06:50
|buy
|5.10
|gbpusd
|1.5053
|1.5047
|1.5332
|2008.12.15 07:14
|1.5047
|0.00
|0.00
|0.00
|-306.00
|436966
|2008.12.15 06:50
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.5056
|1.5047
|1.5332
|2008.12.15 07:14
|1.5047
|0.00
|0.00
|0.00
|-540.00
|436973
|2008.12.15 06:56
|buy
|6.90
|gbpusd
|1.5061
|1.5047
|1.5332
|2008.12.15 07:14
|1.5047
|0.00
|0.00
|0.00
|-966.00
|436979
|2008.12.15 06:50
|buy stop
|7.80
|gbpusd
|1.5065
|1.5004
|1.5332
|2008.12.15 07:14
|1.5050
|cancelled
|436981
|2008.12.15 06:50
|buy stop
|8.70
|gbpusd
|1.5068
|1.5008
|1.5332
|2008.12.15 07:14
|1.5048
|cancelled
|436983
|2008.12.15 06:56
|buy stop
|9.60
|gbpusd
|1.5072
|1.5011
|1.5332
|2008.12.15 07:14
|1.5047
|cancelled
|437085
|2008.12.15 11:35
|sell
|5.10
|gbpusd
|1.4995
|1.4964
|0.0000
|2008.12.15 11:41
|1.4964
|0.00
|0.00
|0.00
|1 581.00
|437509
|2008.12.15 11:37
|sell
|6.00
|gbpusd
|1.4988
|1.4964
|0.0000
|2008.12.15 11:41
|1.4964
|0.00
|0.00
|0.00
|1 440.00
|437510
|2008.12.15 11:37
|sell
|6.90
|gbpusd
|1.4985
|1.4964
|0.0000
|2008.12.15 11:41
|1.4964
|0.00
|0.00
|0.00
|1 449.00
|437512
|2008.12.15 11:37
|sell
|7.80
|gbpusd
|1.4982
|1.4964
|0.0000
|2008.12.15 11:41
|1.4964
|0.00
|0.00
|0.00
|1 404.00
|437530
|2008.12.15 14:02
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.4954
|1.4936
|0.0000
|2008.12.15 14:14
|1.4925
|0.00
|0.00
|0.00
|174.00
|437531
|2008.12.15 14:02
|sell
|1.50
|gbpusd
|1.4951
|1.4936
|0.0000
|2008.12.15 14:14
|1.4925
|0.00
|0.00
|0.00
|390.00
|437532
|2008.12.15 14:02
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.4948
|1.4936
|0.0000
|2008.12.15 14:14
|1.4926
|0.00
|0.00
|0.00
|528.00
|437945
|2008.12.15 14:02
|sell
|3.30
|gbpusd
|1.4945
|1.4936
|0.0000
|2008.12.15 14:14
|1.4926
|0.00
|0.00
|0.00
|627.00
|437956
|2008.12.15 14:02
|sell
|4.20
|gbpusd
|1.4942
|1.4936
|0.0000
|2008.12.15 14:14
|1.4926
|0.00
|0.00
|0.00
|672.00
|437958
|2008.12.15 14:07
|sell
|5.10
|gbpusd
|1.4938
|1.4936
|0.0000
|2008.12.15 14:14
|1.4926
|0.00
|0.00
|0.00
|612.00
|437962
|2008.12.15 14:07
|sell
|6.00
|gbpusd
|1.4932
|1.4936
|0.0000
|2008.12.15 14:14
|1.4926
|0.00
|0.00
|0.00
|360.00
|437963
|2008.12.15 14:07
|sell
|6.90
|gbpusd
|1.4929
|1.4936
|0.0000
|2008.12.15 14:14
|1.4926
|0.00
|0.00
|0.00
|207.00
|438025
|2008.12.15 14:07
|sell
|7.80
|gbpusd
|1.4926
|1.4936
|0.0000
|2008.12.15 14:14
|1.4926
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|439310
|2008.12.15 17:05
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.5248
|1.5273
|1.5545
|2008.12.15 17:20
|1.5279
|0.00
|0.00
|0.00
|186.00
|439311
|2008.12.15 17:04
|sell stop
|0.60
|gbpusd
|1.5226
|1.5289
|1.4929
|2008.12.15 17:20
|1.5279
|cancelled
|439312
|2008.12.15 17:07
|buy
|1.50
|gbpusd
|1.5251
|1.5273
|1.5545
|2008.12.15 17:20
|1.5279
|0.00
|0.00
|0.00
|420.00
|439313
|2008.12.15 17:07
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.5254
|1.5273
|1.5545
|2008.12.15 17:20
|1.5279
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|439314
|2008.12.15 17:04
|sell stop
|1.50
|gbpusd
|1.5223
|1.5283
|1.4929
|2008.12.15 17:20
|1.5279
|cancelled
|439315
|2008.12.15 17:04
|sell stop
|2.40
|gbpusd
|1.5220
|1.5280
|1.4929
|2008.12.15 17:20
|1.5279
|cancelled
|439317
|2008.12.15 17:15
|buy
|3.30
|gbpusd
|1.5259
|1.5273
|1.5545
|2008.12.15 17:20
|1.5279
|0.00
|0.00
|0.00
|660.00
|439320
|2008.12.15 17:15
|buy
|4.20
|gbpusd
|1.5262
|1.5273
|1.5545
|2008.12.15 17:20
|1.5279
|0.00
|0.00
|0.00
|714.00
|439321
|2008.12.15 17:17
|buy
|5.10
|gbpusd
|1.5265
|1.5273
|1.5545
|2008.12.15 17:20
|1.5279
|0.00
|0.00
|0.00
|714.00
|439338
|2008.12.15 17:17
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.5270
|1.5273
|1.5545
|2008.12.15 17:20
|1.5279
|0.00
|0.00
|0.00
|540.00
|439339
|2008.12.15 17:18
|buy
|6.90
|gbpusd
|1.5273
|1.5273
|1.5545
|2008.12.15 17:20
|1.5279
|0.00
|0.00
|0.00
|414.00
|439345
|2008.12.15 17:19
|buy
|7.80
|gbpusd
|1.5281
|1.5273
|1.5545
|2008.12.15 17:20
|1.5279
|0.00
|0.00
|0.00
|-156.00
|439347
|2008.12.15 17:20
|buy
|8.70
|gbpusd
|1.5284
|1.5273
|1.5545
|2008.12.15 17:20
|1.5279
|0.00
|0.00
|0.00
|-435.00
|439350
|2008.12.15 17:20
|buy
|9.60
|gbpusd
|1.5287
|1.5273
|1.5545
|2008.12.15 17:20
|1.5279
|0.00
|0.00
|0.00
|-768.00
|439354
|2008.12.15 17:20
|buy stop
|10.50
|gbpusd
|1.5298
|1.5230
|1.5545
|2008.12.15 17:20
|1.5281
|cancelled
|439355
|2008.12.15 17:20
|buy stop
|11.40
|gbpusd
|1.5301
|1.5241
|1.5545
|2008.12.15 17:20
|1.5281
|cancelled
|439357
|2008.12.15 17:20
|buy stop
|12.30
|gbpusd
|1.5304
|1.5244
|1.5545
|2008.12.15 17:20
|1.5281
|cancelled
|439390
|2008.12.15 17:25
|buy stop
|0.60
|gbpusd
|1.5303
|1.5240
|1.5600
|2008.12.15 17:25
|1.5292
|cancelled
|439394
|2008.12.15 17:27
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.5298
|1.5305
|1.5595
|2008.12.15 17:32
|1.5305
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|439395
|2008.12.15 18:57
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.5276
|1.5324
|0.0000
|2008.12.15 21:46
|1.5267
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|439396
|2008.12.15 17:28
|buy
|1.50
|gbpusd
|1.5301
|1.5305
|1.5595
|2008.12.15 17:32
|1.5305
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|439397
|2008.12.15 17:28
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.5304
|1.5305
|1.5595
|2008.12.15 17:32
|1.5305
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|439398
|2008.12.15 18:58
|sell
|1.50
|gbpusd
|1.5273
|1.5324
|0.0000
|2008.12.15 21:46
|1.5267
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|439399
|2008.12.15 18:59
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.5270
|1.5324
|0.0000
|2008.12.15 21:45
|1.5267
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|439403
|2008.12.15 17:28
|buy
|3.30
|gbpusd
|1.5309
|1.5305
|1.5595
|2008.12.15 17:32
|1.5305
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.00
|439405
|2008.12.15 17:28
|buy
|4.20
|gbpusd
|1.5313
|1.5305
|1.5595
|2008.12.15 17:32
|1.5305
|0.00
|0.00
|0.00
|-336.00
|439406
|2008.12.15 17:29
|buy
|5.10
|gbpusd
|1.5316
|1.5305
|1.5595
|2008.12.15 17:32
|1.5305
|0.00
|0.00
|0.00
|-561.00
|439408
|2008.12.15 17:31
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.5321
|1.5305
|1.5595
|2008.12.15 17:32
|1.5305
|0.00
|0.00
|0.00
|-960.00
|439410
|2008.12.15 17:28
|buy stop
|6.90
|gbpusd
|1.5324
|1.5264
|1.5595
|2008.12.15 17:32
|1.5306
|cancelled
|439412
|2008.12.15 17:30
|buy stop
|7.80
|gbpusd
|1.5327
|1.5267
|1.5595
|2008.12.15 17:32
|1.5307
|cancelled
|439414
|2008.12.15 17:31
|buy stop
|8.70
|gbpusd
|1.5331
|1.5270
|1.5595
|2008.12.15 17:32
|1.5307
|cancelled
|439533
|2008.12.15 18:59
|sell
|3.30
|gbpusd
|1.5267
|1.5324
|0.0000
|2008.12.15 21:45
|1.5267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|439535
|2008.12.15 20:08
|sell
|4.20
|gbpusd
|1.5264
|1.5324
|1.4979
|2008.12.15 21:45
|1.5267
|0.00
|0.00
|0.00
|-126.00
|439538
|2008.12.15 18:59
|sell stop
|5.10
|gbpusd
|1.5261
|1.5321
|1.4979
|2008.12.15 21:46
|1.5265
|cancelled
|439541
|2008.12.15 18:59
|sell stop
|6.00
|gbpusd
|1.5258
|1.5318
|1.4979
|2008.12.15 21:46
|1.5265
|cancelled
|439660
|2008.12.15 20:08
|sell stop
|6.90
|gbpusd
|1.5255
|1.5315
|1.4979
|2008.12.15 21:46
|1.5265
|cancelled
|440350
|2008.12.16 06:40
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.5322
|1.5259
|1.5619
|2008.12.16 09:28
|1.5259
|0.00
|0.00
|0.00
|-567.00
|440351
|2008.12.16 06:04
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.5300
|1.5289
|0.0000
|2008.12.16 08:35
|1.5289
|0.00
|0.00
|0.00
|99.00
|440352
|2008.12.16 05:33
|buy stop
|2.10
|gbpusd
|1.5325
|1.5265
|1.5619
|2008.12.16 09:28
|1.5258
|cancelled
|440353
|2008.12.16 05:33
|buy stop
|3.30
|gbpusd
|1.5328
|1.5268
|1.5619
|2008.12.16 09:28
|1.5256
|cancelled
|440354
|2008.12.16 06:04
|sell
|2.10
|gbpusd
|1.5297
|1.5289
|0.0000
|2008.12.16 08:35
|1.5289
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|440356
|2008.12.16 06:05
|sell
|3.30
|gbpusd
|1.5294
|1.5289
|0.0000
|2008.12.16 08:35
|1.5289
|0.00
|0.00
|0.00
|165.00
|440369
|2008.12.16 08:25
|sell
|4.50
|gbpusd
|1.5290
|1.5289
|0.0000
|2008.12.16 08:35
|1.5289
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|440371
|2008.12.16 08:29
|sell
|5.70
|gbpusd
|1.5287
|1.5289
|0.0000
|2008.12.16 08:35
|1.5289
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.00
|440372
|2008.12.16 08:29
|sell
|6.90
|gbpusd
|1.5284
|1.5289
|0.0000
|2008.12.16 08:35
|1.5289
|0.00
|0.00
|0.00
|-345.00
|440385
|2008.12.16 06:40
|buy stop
|4.50
|gbpusd
|1.5333
|1.5271
|1.5619
|2008.12.16 09:28
|1.5256
|cancelled
|440579
|2008.12.16 08:29
|sell
|8.10
|gbpusd
|1.5281
|1.5289
|0.0000
|2008.12.16 08:35
|1.5289
|0.00
|0.00
|0.00
|-648.00
|440606
|2008.12.16 08:30
|sell
|9.30
|gbpusd
|1.5276
|1.5289
|0.0000
|2008.12.16 08:35
|1.5289
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 209.00
|440609
|2008.12.16 08:29
|sell stop
|10.50
|gbpusd
|1.5270
|1.5333
|1.5003
|2008.12.16 08:36
|1.5288
|cancelled
|440610
|2008.12.16 08:29
|sell stop
|11.70
|gbpusd
|1.5267
|1.5327
|1.5003
|2008.12.16 08:35
|1.5286
|cancelled
|440611
|2008.12.16 08:30
|sell stop
|12.90
|gbpusd
|1.5264
|1.5324
|1.5003
|2008.12.16 08:35
|1.5286
|cancelled
|441214
|2008.12.16 17:07
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.5362
|1.5308
|1.5659
|2008.12.16 17:32
|1.5308
|0.00
|0.00
|0.00
|-324.00
|441216
|2008.12.16 17:13
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.5341
|1.5333
|0.0000
|2008.12.16 17:23
|1.5333
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|441217
|2008.12.16 17:10
|buy
|1.50
|gbpusd
|1.5365
|1.5308
|1.5659
|2008.12.16 17:32
|1.5308
|0.00
|0.00
|0.00
|-855.00
|441218
|2008.12.16 17:10
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.5368
|1.5308
|1.5659
|2008.12.16 17:32
|1.5308
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 440.00
|441219
|2008.12.16 17:14
|sell
|1.50
|gbpusd
|1.5338
|1.5333
|0.0000
|2008.12.16 17:23
|1.5333
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|441220
|2008.12.16 17:17
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.5335
|1.5333
|0.0000
|2008.12.16 17:23
|1.5333
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|441223
|2008.12.16 17:07
|buy stop
|3.30
|gbpusd
|1.5373
|1.5311
|1.5659
|2008.12.16 17:32
|1.5310
|cancelled
|441225
|2008.12.16 17:10
|buy stop
|4.20
|gbpusd
|1.5376
|1.5316
|1.5659
|2008.12.16 17:32
|1.5310
|cancelled
|441226
|2008.12.16 17:10
|buy stop
|5.10
|gbpusd
|1.5379
|1.5319
|1.5659
|2008.12.16 17:32
|1.5310
|cancelled
|441230
|2008.12.16 17:21
|sell
|3.30
|gbpusd
|1.5332
|1.5333
|0.0000
|2008.12.16 17:23
|1.5333
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|441233
|2008.12.16 17:21
|sell
|4.20
|gbpusd
|1.5329
|1.5333
|0.0000
|2008.12.16 17:23
|1.5333
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|441236
|2008.12.16 17:21
|sell
|5.10
|gbpusd
|1.5325
|1.5333
|0.0000
|2008.12.16 17:23
|1.5333
|0.00
|0.00
|0.00
|-408.00
|441245
|2008.12.16 17:21
|sell
|6.00
|gbpusd
|1.5321
|1.5333
|0.0000
|2008.12.16 17:23
|1.5333
|0.00
|0.00
|0.00
|-720.00
|441246
|2008.12.16 17:21
|sell
|6.90
|gbpusd
|1.5318
|1.5333
|0.0000
|2008.12.16 17:23
|1.5333
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 035.00
|441305
|2008.12.16 17:42
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.5293
|1.5230
|1.5590
|2008.12.16 17:54
|1.5241
|0.00
|0.00
|0.00
|-312.00
|441306
|2008.12.16 17:47
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.5271
|1.5249
|0.0000
|2008.12.16 17:54
|1.5242
|0.00
|0.00
|0.00
|174.00
|441307
|2008.12.16 17:39
|buy stop
|1.50
|gbpusd
|1.5296
|1.5236
|1.5590
|2008.12.16 17:54
|1.5242
|cancelled
|441308
|2008.12.16 17:39
|buy stop
|2.40
|gbpusd
|1.5299
|1.5239
|1.5590
|2008.12.16 17:54
|1.5242
|cancelled
|441309
|2008.12.16 17:47
|sell
|1.50
|gbpusd
|1.5268
|1.5249
|0.0000
|2008.12.16 17:54
|1.5242
|0.00
|0.00
|0.00
|390.00
|441310
|2008.12.16 17:47
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.5265
|1.5249
|0.0000
|2008.12.16 17:54
|1.5242
|0.00
|0.00
|0.00
|552.00
|441317
|2008.12.16 17:42
|buy stop
|3.30
|gbpusd
|1.5303
|1.5242
|1.5590
|2008.12.16 17:54
|1.5242
|cancelled
|441319
|2008.12.16 17:48
|sell
|3.30
|gbpusd
|1.5259
|1.5249
|0.0000
|2008.12.16 17:54
|1.5242
|0.00
|0.00
|0.00
|561.00
|441320
|2008.12.16 17:49
|sell
|4.20
|gbpusd
|1.5256
|1.5249
|0.0000
|2008.12.16 17:54
|1.5242
|0.00
|0.00
|0.00
|588.00
|441321
|2008.12.16 17:49
|sell
|5.10
|gbpusd
|1.5253
|1.5249
|0.0000
|2008.12.16 17:54
|1.5242
|0.00
|0.00
|0.00
|561.00
|441325
|2008.12.16 17:49
|sell
|6.00
|gbpusd
|1.5249
|1.5249
|0.0000
|2008.12.16 17:54
|1.5242
|0.00
|0.00
|0.00
|420.00
|441326
|2008.12.16 17:49
|sell
|6.90
|gbpusd
|1.5245
|1.5249
|0.0000
|2008.12.16 17:54
|1.5242
|0.00
|0.00
|0.00
|207.00
|441328
|2008.12.16 17:49
|sell
|7.80
|gbpusd
|1.5242
|1.5249
|0.0000
|2008.12.16 17:54
|1.5242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|441340
|2008.12.16 17:55
|sell stop
|0.60
|gbpusd
|1.5239
|1.5302
|1.4942
|2008.12.16 17:55
|1.5250
|cancelled
|441341
|2008.12.16 17:55
|sell stop
|1.50
|gbpusd
|1.5236
|1.5296
|1.4942
|2008.12.16 17:55
|1.5251
|cancelled
|441342
|2008.12.16 17:55
|sell stop
|2.40
|gbpusd
|1.5233
|1.5293
|1.4942
|2008.12.16 17:55
|1.5251
|cancelled
|441343
|2008.12.16 17:55
|sell stop
|3.30
|gbpusd
|1.5230
|1.5290
|1.4942
|2008.12.16 17:55
|1.5250
|cancelled
|441378
|2008.12.16 18:19
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.5306
|1.5315
|1.5603
|2008.12.16 18:30
|1.5334
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|441379
|2008.12.16 18:09
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.5284
|1.5338
|0.0000
|2008.12.16 18:24
|1.5338
|0.00
|0.00
|0.00
|-324.00
|441380
|2008.12.16 18:19
|buy
|1.50
|gbpusd
|1.5309
|1.5315
|1.5603
|2008.12.16 18:30
|1.5334
|0.00
|0.00
|0.00
|375.00
|441381
|2008.12.16 18:20
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.5312
|1.5315
|1.5603
|2008.12.16 18:30
|1.5334
|0.00
|0.00
|0.00
|528.00
|441382
|2008.12.16 18:11
|sell
|1.50
|gbpusd
|1.5281
|1.5338
|0.0000
|2008.12.16 18:24
|1.5338
|0.00
|0.00
|0.00
|-855.00
|441383
|2008.12.16 18:11
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.5278
|1.5338
|1.4987
|2008.12.16 18:24
|1.5338
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 440.00
|441385
|2008.12.16 18:09
|sell stop
|3.30
|gbpusd
|1.5273
|1.5335
|1.4987
|2008.12.16 18:24
|1.5343
|cancelled
|441390
|2008.12.16 18:11
|sell stop
|4.20
|gbpusd
|1.5270
|1.5330
|1.4987
|2008.12.16 18:24
|1.5342
|cancelled
|441395
|2008.12.16 18:11
|sell stop
|5.10
|gbpusd
|1.5267
|1.5327
|1.4987
|2008.12.16 18:24
|1.5342
|cancelled
|441403
|2008.12.16 18:20
|buy
|3.30
|gbpusd
|1.5317
|1.5315
|1.5603
|2008.12.16 18:30
|1.5334
|0.00
|0.00
|0.00
|561.00
|441404
|2008.12.16 18:22
|buy
|4.20
|gbpusd
|1.5320
|1.5315
|1.5603
|2008.12.16 18:30
|1.5335
|0.00
|0.00
|0.00
|630.00
|441405
|2008.12.16 18:22
|buy
|5.10
|gbpusd
|1.5323
|1.5315
|1.5603
|2008.12.16 18:30
|1.5335
|0.00
|0.00
|0.00
|612.00
|441406
|2008.12.16 18:23
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.5326
|1.5315
|1.5603
|2008.12.16 18:30
|1.5335
|0.00
|0.00
|0.00
|540.00
|441409
|2008.12.16 18:24
|buy
|6.90
|gbpusd
|1.5330
|1.5315
|1.5603
|2008.12.16 18:30
|1.5335
|0.00
|0.00
|0.00
|345.00
|441412
|2008.12.16 18:24
|buy
|7.80
|gbpusd
|1.5334
|1.5315
|1.5603
|2008.12.16 18:30
|1.5335
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|441413
|2008.12.16 18:24
|buy
|8.70
|gbpusd
|1.5337
|1.5315
|1.5603
|2008.12.16 18:30
|1.5335
|0.00
|0.00
|0.00
|-174.00
|441417
|2008.12.16 18:24
|buy
|9.60
|gbpusd
|1.5344
|1.5315
|1.5603
|2008.12.16 18:30
|1.5335
|0.00
|0.00
|0.00
|-864.00
|441418
|2008.12.16 18:25
|buy
|10.50
|gbpusd
|1.5347
|1.5315
|1.5603
|2008.12.16 18:30
|1.5335
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 260.00
|441420
|2008.12.16 18:24
|buy stop
|11.40
|gbpusd
|1.5350
|1.5290
|1.5603
|2008.12.16 18:30
|1.5336
|cancelled
|441426
|2008.12.16 18:24
|buy stop
|12.30
|gbpusd
|1.5353
|1.5293
|1.5603
|2008.12.16 18:30
|1.5336
|cancelled
|441429
|2008.12.16 18:25
|buy stop
|13.20
|gbpusd
|1.5357
|1.5296
|1.5603
|2008.12.16 18:30
|1.5336
|cancelled
|441448
|2008.12.16 18:44
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.5344
|1.5302
|1.5641
|2008.12.16 19:02
|1.5302
|0.00
|0.00
|0.00
|-252.00
|441449
|2008.12.16 18:50
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.5322
|1.5310
|0.0000
|2008.12.16 20:13
|1.5310
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|441450
|2008.12.16 18:45
|buy
|1.50
|gbpusd
|1.5347
|1.5302
|1.5641
|2008.12.16 19:02
|1.5302
|0.00
|0.00
|0.00
|-675.00
|441451
|2008.12.16 18:45
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.5350
|1.5302
|1.5641
|2008.12.16 19:02
|1.5302
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 152.00
|441452
|2008.12.16 18:51
|sell
|1.50
|gbpusd
|1.5319
|1.5310
|0.0000
|2008.12.16 20:13
|1.5310
|0.00
|0.00
|0.00
|135.00
|441453
|2008.12.16 18:53
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.5316
|1.5310
|0.0000
|2008.12.16 20:13
|1.5310
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|441468
|2008.12.16 18:45
|buy
|3.30
|gbpusd
|1.5355
|1.5302
|1.5641
|2008.12.16 19:02
|1.5302
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 749.00
|441470
|2008.12.16 18:45
|buy
|4.20
|gbpusd
|1.5359
|1.5302
|1.5641
|2008.12.16 19:02
|1.5302
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 394.00
|441471
|2008.12.16 18:45
|buy
|5.10
|gbpusd
|1.5362
|1.5302
|1.5641
|2008.12.16 19:02
|1.5302
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 060.00
|441472
|2008.12.16 18:45
|buy stop
|6.00
|gbpusd
|1.5365
|1.5305
|1.5641
|2008.12.16 19:02
|1.5303
|cancelled
|441473
|2008.12.16 18:45
|buy stop
|6.90
|gbpusd
|1.5371
|1.5308
|1.5641
|2008.12.16 19:02
|1.5304
|cancelled
|441474
|2008.12.16 18:45
|buy stop
|7.80
|gbpusd
|1.5374
|1.5314
|1.5641
|2008.12.16 19:02
|1.5304
|cancelled
|441479
|2008.12.16 18:53
|sell
|3.30
|gbpusd
|1.5312
|1.5310
|0.0000
|2008.12.16 20:13
|1.5310
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|441483
|2008.12.16 18:53
|sell
|4.20
|gbpusd
|1.5309
|1.5310
|0.0000
|2008.12.16 20:13
|1.5310
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|441487
|2008.12.16 19:01
|sell
|5.10
|gbpusd
|1.5305
|1.5310
|0.0000
|2008.12.16 20:13
|1.5310
|0.00
|0.00
|0.00
|-255.00
|441488
|2008.12.16 19:02
|sell
|6.00
|gbpusd
|1.5301
|1.5310
|0.0000
|2008.12.16 20:13
|1.5310
|0.00
|0.00
|0.00
|-540.00
|441490
|2008.12.16 19:55
|sell
|6.90
|gbpusd
|1.5298
|1.5310
|0.0000
|2008.12.16 20:13
|1.5310
|0.00
|0.00
|0.00
|-828.00
|441500
|2008.12.16 19:55
|sell
|7.80
|gbpusd
|1.5295
|1.5310
|0.0000
|2008.12.16 20:13
|1.5310
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 170.00
|441504
|2008.12.16 19:59
|sell
|8.70
|gbpusd
|1.5291
|1.5310
|0.0000
|2008.12.16 20:13
|1.5310
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 653.00
|441594
|2008.12.16 19:59
|sell
|9.60
|gbpusd
|1.5287
|1.5310
|0.0000
|2008.12.16 20:13
|1.5310
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 208.00
|441596
|2008.12.16 20:00
|sell
|10.50
|gbpusd
|1.5284
|1.5310
|0.0000
|2008.12.16 20:13
|1.5310
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 730.00
|441600
|2008.12.16 20:00
|sell
|11.40
|gbpusd
|1.5279
|1.5310
|0.0000
|2008.12.16 20:13
|1.5310
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 534.00
|441601
|2008.12.16 19:59
|sell stop
|12.30
|gbpusd
|1.5276
|1.5336
|1.5025
|2008.12.16 20:14
|1.5308
|cancelled
|441606
|2008.12.16 20:00
|sell stop
|13.20
|gbpusd
|1.5273
|1.5333
|1.5025
|2008.12.16 20:14
|1.5308
|cancelled
|441613
|2008.12.16 20:01
|sell stop
|14.10
|gbpusd
|1.5268
|1.5330
|1.5025
|2008.12.16 20:14
|1.5307
|cancelled
|442826
|2008.12.17 10:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5571
|1.5583
|1.5608
|2008.12.17 10:17
|1.5583
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|442827
|2008.12.17 11:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5549
|1.5529
|0.0000
|2008.12.17 11:32
|1.5529
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|442828
|2008.12.17 10:11
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.5574
|1.5583
|1.5608
|2008.12.17 10:17
|1.5583
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|442829
|2008.12.17 10:11
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.5577
|1.5583
|1.5608
|2008.12.17 10:17
|1.5583
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|442831
|2008.12.17 11:28
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.5546
|1.5529
|0.0000
|2008.12.17 11:32
|1.5529
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|442832
|2008.12.17 11:28
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.5543
|1.5529
|0.0000
|2008.12.17 11:32
|1.5529
|0.00
|0.00
|0.00
|98.00
|442835
|2008.12.17 10:13
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.5580
|1.5583
|1.5608
|2008.12.17 10:17
|1.5583
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|442836
|2008.12.17 10:13
|buy
|1.30
|gbpusd
|1.5583
|1.5583
|1.5608
|2008.12.17 10:17
|1.5583
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|442837
|2008.12.17 10:13
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.5586
|1.5583
|1.5608
|2008.12.17 10:17
|1.5583
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|442838
|2008.12.17 10:13
|buy
|1.90
|gbpusd
|1.5589
|1.5583
|1.5608
|2008.12.17 10:17
|1.5583
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.00
|442839
|2008.12.17 10:13
|buy
|2.20
|gbpusd
|1.5592
|1.5583
|1.5608
|2008.12.17 10:17
|1.5583
|0.00
|0.00
|0.00
|-198.00
|442840
|2008.12.17 10:14
|buy
|2.50
|gbpusd
|1.5597
|1.5583
|1.5608
|2008.12.17 10:17
|1.5583
|0.00
|0.00
|0.00
|-350.00
|442841
|2008.12.17 10:13
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5611
|1.5551
|1.5651
|2008.12.17 10:17
|1.5577
|cancelled
|442842
|2008.12.17 10:14
|buy stop
|0.40
|gbpusd
|1.5614
|1.5554
|1.5651
|2008.12.17 10:17
|1.5579
|cancelled
|442843
|2008.12.17 10:14
|buy stop
|0.70
|gbpusd
|1.5617
|1.5557
|1.5651
|2008.12.17 10:17
|1.5583
|cancelled
|442936
|2008.12.17 11:29
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.5538
|1.5529
|0.0000
|2008.12.17 11:32
|1.5529
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|442937
|2008.12.17 11:29
|sell
|1.30
|gbpusd
|1.5535
|1.5529
|0.0000
|2008.12.17 11:32
|1.5529
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|442938
|2008.12.17 11:29
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.5532
|1.5529
|0.0000
|2008.12.17 11:32
|1.5529
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|442940
|2008.12.17 11:30
|sell
|1.90
|gbpusd
|1.5525
|1.5529
|0.0000
|2008.12.17 11:32
|1.5529
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|442941
|2008.12.17 11:30
|sell
|2.20
|gbpusd
|1.5522
|1.5529
|0.0000
|2008.12.17 11:32
|1.5529
|0.00
|0.00
|0.00
|-154.00
|442942
|2008.12.17 11:29
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.5509
|1.5569
|1.5469
|2008.12.17 11:32
|1.5527
|cancelled
|442945
|2008.12.17 11:30
|sell stop
|0.40
|gbpusd
|1.5506
|1.5566
|1.5469
|2008.12.17 11:32
|1.5527
|cancelled
|442946
|2008.12.17 11:30
|sell stop
|0.70
|gbpusd
|1.5503
|1.5563
|1.5469
|2008.12.17 11:32
|1.5527
|cancelled
|444807
|2008.12.18 07:09
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.5554
|1.5594
|1.5649
|2008.12.18 07:24
|1.5594
|0.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|444808
|2008.12.18 06:57
|sell stop
|10.00
|gbpusd
|1.5532
|1.5595
|1.5435
|2008.12.18 07:38
|1.5603
|cancelled
|444809
|2008.12.18 07:18
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.5579
|1.5594
|1.5649
|2008.12.18 07:24
|1.5594
|0.00
|0.00
|0.00
|1 500.00
|444810
|2008.12.18 07:20
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.5604
|1.5594
|1.5649
|2008.12.18 07:24
|1.5594
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 000.00
|444811
|2008.12.18 06:57
|sell stop
|10.00
|gbpusd
|1.5507
|1.5567
|1.5435
|2008.12.18 07:38
|1.5603
|cancelled
|444812
|2008.12.18 06:57
|sell stop
|10.00
|gbpusd
|1.5482
|1.5542
|1.5435
|2008.12.18 07:38
|1.5606
|cancelled
|444832
|2008.12.18 07:09
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5629
|1.5569
|1.5649
|2008.12.18 07:24
|1.5591
|cancelled
|444847
|2008.12.18 07:18
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5674
|1.5614
|1.5774
|2008.12.18 07:24
|1.5591
|cancelled
|444873
|2008.12.18 07:39
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5617
|1.5554
|1.5814
|2008.12.18 08:28
|1.5536
|cancelled
|444874
|2008.12.18 07:40
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5596
|1.5508
|0.0000
|2008.12.18 08:20
|1.5508
|0.00
|0.00
|0.00
|8 800.00
|444875
|2008.12.18 07:39
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5642
|1.5582
|1.5814
|2008.12.18 08:28
|1.5536
|cancelled
|444876
|2008.12.18 07:39
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5667
|1.5607
|1.5814
|2008.12.18 08:27
|1.5531
|cancelled
|444877
|2008.12.18 07:53
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5571
|1.5508
|0.0000
|2008.12.18 08:20
|1.5508
|0.00
|0.00
|0.00
|6 300.00
|444878
|2008.12.18 08:06
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5546
|1.5508
|0.0000
|2008.12.18 08:20
|1.5508
|0.00
|0.00
|0.00
|3 800.00
|444879
|2008.12.18 08:16
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5521
|1.5508
|0.0000
|2008.12.18 08:20
|1.5508
|0.00
|0.00
|0.00
|1 300.00
|444880
|2008.12.18 08:18
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5496
|1.5508
|0.0000
|2008.12.18 08:20
|1.5508
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 200.00
|444894
|2008.12.18 08:06
|sell stop
|10.00
|gbpusd
|1.5471
|1.5531
|1.5398
|2008.12.18 08:20
|1.5506
|cancelled
|444902
|2008.12.18 08:17
|sell stop
|10.00
|gbpusd
|1.5446
|1.5506
|1.5398
|2008.12.18 08:20
|1.5507
|cancelled
|444906
|2008.12.18 08:18
|sell stop
|10.00
|gbpusd
|1.5421
|1.5481
|1.5398
|2008.12.18 08:20
|1.5506
|cancelled
|444912
|2008.12.18 08:28
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5667
|1.5607
|1.5814
|2008.12.18 08:28
|1.5537
|cancelled
|444913
|2008.12.18 08:33
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.5538
|1.5542
|1.5735
|2008.12.18 08:42
|1.5542
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|444914
|2008.12.18 08:46
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5516
|1.5430
|0.0000
|2008.12.18 09:19
|1.5430
|0.00
|0.00
|0.00
|8 600.00
|444915
|2008.12.18 08:30
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5563
|1.5503
|1.5735
|2008.12.18 08:43
|1.5550
|cancelled
|444916
|2008.12.18 08:30
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5588
|1.5528
|1.5735
|2008.12.18 08:43
|1.5551
|cancelled
|444917
|2008.12.18 08:57
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5491
|1.5430
|0.0000
|2008.12.18 09:19
|1.5430
|0.00
|0.00
|0.00
|6 100.00
|444918
|2008.12.18 09:07
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5466
|1.5430
|0.0000
|2008.12.18 09:19
|1.5430
|0.00
|0.00
|0.00
|3 600.00
|444919
|2008.12.18 08:33
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5613
|1.5553
|1.5735
|2008.12.18 08:42
|1.5549
|cancelled
|444928
|2008.12.18 08:43
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5552
|1.5478
|1.5738
|2008.12.18 09:29
|1.5446
|cancelled
|444929
|2008.12.18 08:43
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5577
|1.5517
|1.5738
|2008.12.18 09:29
|1.5444
|cancelled
|444930
|2008.12.18 08:43
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5602
|1.5542
|1.5738
|2008.12.18 09:29
|1.5445
|cancelled
|444932
|2008.12.18 09:15
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5441
|1.5430
|0.0000
|2008.12.18 09:19
|1.5430
|0.00
|0.00
|0.00
|1 100.00
|444947
|2008.12.18 09:18
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5416
|1.5430
|0.0000
|2008.12.18 09:19
|1.5430
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 400.00
|444958
|2008.12.18 09:07
|sell stop
|10.00
|gbpusd
|1.5391
|1.5451
|1.5319
|2008.12.18 09:20
|1.5430
|cancelled
|444969
|2008.12.18 09:16
|sell stop
|10.00
|gbpusd
|1.5366
|1.5426
|1.5319
|2008.12.18 09:20
|1.5430
|cancelled
|444976
|2008.12.18 09:18
|sell stop
|10.00
|gbpusd
|1.5341
|1.5401
|1.5319
|2008.12.18 09:20
|1.5430
|cancelled
|445005
|2008.12.18 09:35
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.5449
|1.5386
|1.5646
|2008.12.18 09:47
|1.5386
|0.00
|0.00
|0.00
|-6 300.00
|445006
|2008.12.18 09:33
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5427
|1.5389
|1.5230
|2008.12.18 09:47
|1.5389
|0.00
|0.00
|0.00
|3 800.00
|445007
|2008.12.18 09:30
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5474
|1.5414
|1.5646
|2008.12.18 09:47
|1.5382
|cancelled
|445008
|2008.12.18 09:30
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5499
|1.5439
|1.5646
|2008.12.18 09:47
|1.5382
|cancelled
|445009
|2008.12.18 09:46
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5402
|1.5389
|0.0000
|2008.12.18 09:47
|1.5389
|0.00
|0.00
|0.00
|1 300.00
|445010
|2008.12.18 09:47
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5377
|1.5389
|0.0000
|2008.12.18 09:47
|1.5389
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 200.00
|445011
|2008.12.18 09:33
|sell stop
|10.00
|gbpusd
|1.5352
|1.5412
|1.5230
|2008.12.18 09:47
|1.5393
|cancelled
|445013
|2008.12.18 09:35
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5524
|1.5464
|1.5646
|2008.12.18 09:47
|1.5382
|cancelled
|445019
|2008.12.18 09:46
|sell stop
|10.00
|gbpusd
|1.5327
|1.5387
|1.5230
|2008.12.18 09:47
|1.5390
|cancelled
|445023
|2008.12.18 09:47
|sell stop
|10.00
|gbpusd
|1.5302
|1.5362
|1.5230
|2008.12.18 09:47
|1.5389
|cancelled
|445028
|2008.12.18 09:54
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.5419
|1.5421
|1.5613
|2008.12.18 09:59
|1.5421
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|445029
|2008.12.18 09:50
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5398
|1.5450
|1.5200
|2008.12.18 10:06
|1.5450
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 200.00
|445030
|2008.12.18 09:50
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5444
|1.5394
|1.5613
|2008.12.18 09:59
|1.5419
|cancelled
|445031
|2008.12.18 09:50
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5469
|1.5419
|1.5613
|2008.12.18 09:59
|1.5420
|cancelled
|445032
|2008.12.18 10:33
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5373
|1.5423
|1.5200
|2008.12.18 11:32
|1.5423
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 000.00
|445033
|2008.12.18 09:50
|sell stop
|10.00
|gbpusd
|1.5348
|1.5398
|1.5200
|2008.12.18 11:32
|1.5422
|cancelled
|445034
|2008.12.18 09:50
|sell stop
|10.00
|gbpusd
|1.5323
|1.5373
|1.5200
|2008.12.18 11:32
|1.5422
|cancelled
|445037
|2008.12.18 09:54
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5494
|1.5444
|1.5613
|2008.12.18 09:59
|1.5420
|cancelled
|445049
|2008.12.18 10:02
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.5428
|1.5403
|1.5619
|2008.12.18 10:26
|1.5403
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 500.00
|445050
|2008.12.18 10:06
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.5453
|1.5403
|1.5619
|2008.12.18 10:26
|1.5403
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 000.00
|445051
|2008.12.18 09:59
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5478
|1.5428
|1.5619
|2008.12.18 10:26
|1.5403
|cancelled
|445057
|2008.12.18 10:02
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5503
|1.5453
|1.5619
|2008.12.18 10:26
|1.5404
|cancelled
|445085
|2008.12.18 10:13
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5528
|1.5468
|1.5619
|2008.12.18 10:26
|1.5404
|cancelled
|445114
|2008.12.18 10:33
|sell stop
|10.00
|gbpusd
|1.5298
|1.5358
|1.5200
|2008.12.18 11:32
|1.5422
|cancelled
|446267
|2008.12.18 18:19
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5201
|1.5138
|1.5398
|2008.12.19 06:24
|1.5112
|cancelled
|446268
|2008.12.18 18:19
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5179
|1.5158
|1.4982
|2008.12.18 18:23
|1.5158
|0.00
|0.00
|0.00
|2 100.00
|446269
|2008.12.18 18:19
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5226
|1.5166
|1.5398
|2008.12.19 06:24
|1.5113
|cancelled
|446270
|2008.12.18 18:19
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5251
|1.5191
|1.5398
|2008.12.19 06:24
|1.5112
|cancelled
|446272
|2008.12.18 18:21
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5154
|1.5158
|0.0000
|2008.12.18 18:23
|1.5158
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|446273
|2008.12.18 18:19
|sell stop
|10.00
|gbpusd
|1.5129
|1.5189
|1.4982
|2008.12.18 18:23
|1.5161
|cancelled
|446274
|2008.12.18 18:19
|sell stop
|10.00
|gbpusd
|1.5104
|1.5164
|1.4982
|2008.12.18 18:23
|1.5160
|cancelled
|446278
|2008.12.18 18:21
|sell stop
|10.00
|gbpusd
|1.5079
|1.5139
|1.4982
|2008.12.18 18:23
|1.5159
|cancelled
|447121
|2008.12.19 06:27
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5181
|1.5111
|1.5281
|2008.12.22 01:45
|1.4965
|cancelled
|447122
|2008.12.19 09:33
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5059
|1.5058
|1.4959
|2008.12.19 10:04
|1.5058
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|447123
|2008.12.19 06:27
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5209
|1.5139
|1.5281
|2008.12.22 01:45
|1.4965
|cancelled
|447124
|2008.12.19 06:27
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5237
|1.5167
|1.5281
|2008.12.22 01:45
|1.4965
|cancelled
|447125
|2008.12.19 06:27
|buy stop
|10.00
|gbpusd
|1.5265
|1.5195
|1.5281
|2008.12.22 01:45
|1.4965
|cancelled
|447126
|2008.12.19 10:02
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5031
|1.4993
|1.4959
|2008.12.19 11:08
|1.4993
|0.00
|0.00
|0.00
|3 800.00
|447127
|2008.12.19 11:06
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5003
|1.4994
|1.4959
|2008.12.19 11:08
|1.4994
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|447128
|2008.12.19 11:07
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.4975
|1.5045
|1.4959
|2008.12.19 11:25
|1.5045
|0.00
|0.00
|0.00
|-7 000.00
|447216
|2008.12.19 14:03
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.4931
|1.5001
|1.4831
|2008.12.19 15:00
|1.5001
|0.00
|0.00
|0.00
|-7 000.00
|447337
|2008.12.19 18:12
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.4903
|1.4900
|1.4831
|2008.12.19 18:21
|1.4900
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|447339
|2008.12.19 18:24
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.4875
|1.4866
|1.4831
|2008.12.19 18:32
|1.4866
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|447341
|2008.12.19 18:29
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.4847
|1.4917
|1.4831
|2008.12.19 20:36
|1.4831
|0.00
|0.00
|0.00
|1 600.00
|447481
|2008.12.19 14:03
|sell stop
|10.00
|gbpusd
|1.4803
|1.4873
|1.4703
|2008.12.22 01:45
|1.4963
|cancelled
|447711
|2008.12.19 18:29
|sell stop
|10.00
|gbpusd
|1.4775
|1.4845
|1.4703
|2008.12.22 01:45
|1.4963
|cancelled
|447713
|2008.12.19 18:29
|sell stop
|10.00
|gbpusd
|1.4747
|1.4817
|1.4703
|2008.12.22 01:45
|1.4963
|cancelled
|447714
|2008.12.19 18:29
|sell stop
|10.00
|gbpusd
|1.4719
|1.4789
|1.4703
|2008.12.22 01:45
|1.4963
|cancelled
|448104
|2008.12.22 02:06
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9341
|0.0000
|0.0000
|2008.12.22 02:27
|0.9365
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 594.96
|448110
|2008.12.22 02:15
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9344
|0.0000
|0.0000
|2008.12.22 02:27
|0.9368
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 594.24
|448115
|2008.12.22 02:17
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9347
|0.0000
|0.0000
|2008.12.22 02:31
|0.9370
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 443.79
|448130
|2008.12.22 02:27
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9363
|0.0000
|0.0000
|2008.12.22 02:29
|0.9357
|0.00
|0.00
|0.00
|898.98
|448136
|2008.12.22 02:29
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9353
|0.0000
|0.0000
|2008.12.22 02:31
|0.9376
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 443.56
|448137
|2008.12.22 02:29
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9356
|0.0000
|0.0000
|2008.12.22 02:31
|0.9379
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 443.56
|448139
|2008.12.22 02:31
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9370
|0.0000
|0.0000
|2008.12.22 02:39
|0.9364
|0.00
|0.00
|0.00
|898.62
|448141
|2008.12.22 02:31
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9373
|0.0000
|0.0000
|2008.12.22 02:39
|0.9367
|0.00
|0.00
|0.00
|898.50
|448148
|2008.12.22 02:39
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9362
|0.0000
|0.0000
|2008.12.22 02:55
|0.9356
|0.00
|0.00
|0.00
|897.66
|448149
|2008.12.22 02:40
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9365
|0.0000
|0.0000
|2008.12.22 02:50
|0.9359
|0.00
|0.00
|0.00
|898.32
|448170
|2008.12.22 03:00
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9368
|0.0000
|0.0000
|2008.12.22 04:00
|0.9365
|0.00
|0.00
|0.00
|448.38
|448172
|2008.12.22 03:00
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9370
|0.0000
|0.0000
|2008.12.22 04:00
|0.9367
|0.00
|0.00
|0.00
|448.41
|448174
|2008.12.22 03:00
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9373
|0.0000
|0.0000
|2008.12.22 03:57
|0.9367
|0.00
|0.00
|0.00
|897.00
|448249
|2008.12.22 04:45
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9359
|0.0000
|0.0000
|2008.12.22 04:55
|0.9381
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 286.58
|448253
|2008.12.22 04:47
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9361
|0.0000
|0.0000
|2008.12.22 05:07
|0.9384
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 426.54
|448258
|2008.12.22 04:51
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9364
|0.0000
|0.0000
|2008.12.22 05:16
|0.9387
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 428.15
|448269
|2008.12.22 04:55
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9374
|0.0000
|0.0000
|2008.12.22 04:57
|0.9368
|0.00
|0.00
|0.00
|896.16
|448271
|2008.12.22 04:58
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9367
|0.0000
|0.0000
|2008.12.22 05:31
|0.9390
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 426.08
|448294
|2008.12.22 05:39
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9382
|0.0000
|0.0000
|2008.12.22 06:09
|0.9376
|0.00
|0.00
|0.00
|894.84
|448319
|2008.12.22 06:35
|buy
|10.00
|eurgbp
|0.9364
|0.0000
|0.0000
|2008.12.22 07:18
|0.9370
|0.00
|0.00
|0.00
|896.34
|448337
|2008.12.22 07:23
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9373
|0.0000
|0.0000
|2008.12.22 07:28
|0.9367
|0.00
|0.00
|0.00
|896.94
|448338
|2008.12.22 07:29
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9373
|0.0000
|0.0000
|2008.12.22 07:46
|0.9396
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 430.91
|448354
|2008.12.22 07:37
|sell
|10.00
|eurgbp
|0.9376
|0.0000
|0.0000
|2008.12.22 07:48
|0.9398
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 281.30
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-9 972.52
|Closed P/L:
|-9 972.52
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-9 972.52
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|27.48
|Equity:
|27.48
|Free Margin:
|27.48