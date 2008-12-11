Prime Forex Investment LLC

Account: 7348200 Name: biggmoney Currency: USD 2008 December 22, 09:18
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
4336032008.12.11 06:44balanceDeposit10 000.00
4336062008.12.11 07:14buy0.10gbpusd1.48780.00000.00002008.12.11 07:171.48680.000.000.00-10.00
4336072008.12.11 06:51sell stop0.10gbpusd1.48560.00000.00002008.12.11 07:171.4872cancelled
4336132008.12.11 07:14buy stop0.10gbpusd1.48870.00000.00002008.12.11 07:171.4870cancelled
4336152008.12.11 07:18buy stop0.10gbpusd1.48801.48171.51772008.12.11 07:191.4868cancelled
4336162008.12.11 07:18sell stop0.10gbpusd1.48581.49211.45612008.12.11 07:191.4867cancelled
4336172008.12.11 07:18buy stop0.10gbpusd1.48831.48231.51832008.12.11 07:191.4869cancelled
4336182008.12.11 07:18buy stop0.10gbpusd1.48861.48261.51862008.12.11 07:191.4869cancelled
4336192008.12.11 07:18sell stop0.10gbpusd1.48551.49151.45552008.12.11 07:191.4866cancelled
4336202008.12.11 07:18sell stop0.10gbpusd1.48521.49121.45522008.12.11 07:191.4866cancelled
4336232008.12.11 07:25buy0.10gbpusd1.48771.49201.51742008.12.11 07:331.49200.000.000.0043.00
4336242008.12.11 14:26sell0.10gbpusd1.48551.49181.45582008.12.11 14:401.49180.000.000.00-63.00
4336252008.12.11 07:26buy0.40gbpusd1.48801.49201.51742008.12.11 07:331.49200.000.000.00160.00
4336262008.12.11 07:27buy0.70gbpusd1.48831.49201.51742008.12.11 07:331.49200.000.000.00259.00
4336272008.12.11 07:21sell stop0.40gbpusd1.48521.49121.45582008.12.11 14:401.4916cancelled
4336282008.12.11 07:21sell stop0.70gbpusd1.48491.49091.45582008.12.11 14:401.4915cancelled
4336332008.12.11 07:27buy1.00gbpusd1.48861.49201.51742008.12.11 07:331.49200.000.000.00340.00
4336342008.12.11 07:28buy1.30gbpusd1.48891.49201.51742008.12.11 07:331.49200.000.000.00403.00
4336362008.12.11 07:28buy1.60gbpusd1.48921.49201.51742008.12.11 07:331.49200.000.000.00448.00
4336372008.12.11 07:28buy1.90gbpusd1.48971.49201.51742008.12.11 07:331.49200.000.000.00437.00
4336382008.12.11 07:29buy2.20gbpusd1.49011.49201.51742008.12.11 07:331.49200.000.000.00418.00
4336392008.12.11 07:29buy2.50gbpusd1.49041.49201.51742008.12.11 07:331.49200.000.000.00400.00
4336422008.12.11 07:30buy2.80gbpusd1.49071.49201.51742008.12.11 07:331.49200.000.000.00364.00
4336442008.12.11 07:30buy3.10gbpusd1.49131.49201.51742008.12.11 07:331.49200.000.000.00217.00
4336452008.12.11 07:30buy3.40gbpusd1.49161.49201.51742008.12.11 07:331.49200.000.000.00136.00
4336532008.12.11 07:37buy0.10gbpusd1.49291.49541.51772008.12.11 08:051.49540.000.000.0025.00
4336542008.12.11 07:38buy0.40gbpusd1.49321.49541.51772008.12.11 08:051.49540.000.000.0088.00
4336552008.12.11 07:38buy0.70gbpusd1.49351.49541.51772008.12.11 08:051.49540.000.000.00133.00
4336572008.12.11 07:52buy1.00gbpusd1.49391.49541.51772008.12.11 08:051.49540.000.000.00150.00
4336582008.12.11 07:58buy1.30gbpusd1.49421.49541.51772008.12.11 08:051.49540.000.000.00156.00
4336592008.12.11 07:59buy1.60gbpusd1.49451.49541.51772008.12.11 08:051.49540.000.000.00144.00
4336792008.12.11 08:00buy1.90gbpusd1.49481.49541.51772008.12.11 08:051.49540.000.000.00114.00
4336802008.12.11 08:00buy2.20gbpusd1.49511.49541.51772008.12.11 08:051.49540.000.000.0066.00
4336812008.12.11 08:02buy2.50gbpusd1.49541.49541.51772008.12.11 08:051.49540.000.000.000.00
4336842008.12.11 08:02buy2.80gbpusd1.49611.49541.51772008.12.11 08:051.49540.000.000.00-196.00
4336852008.12.11 08:02buy3.10gbpusd1.49641.49541.51772008.12.11 08:051.49540.000.000.00-310.00
4341302008.12.11 14:26sell stop1.00gbpusd1.48461.49061.45582008.12.11 14:401.4916cancelled
4352112008.12.12 05:38buy0.10gbpusd1.50991.50501.53962008.12.12 06:131.50500.000.000.00-49.00
4352122008.12.12 05:48sell0.10gbpusd1.50801.50140.00002008.12.12 06:311.50140.000.000.0066.00
4352132008.12.12 05:38buy0.40gbpusd1.51041.50501.53962008.12.12 06:131.50500.000.000.00-216.00
4352142008.12.12 05:39buy0.70gbpusd1.51071.50501.53962008.12.12 06:131.50500.000.000.00-399.00
4352152008.12.12 05:48sell0.40gbpusd1.50771.50140.00002008.12.12 06:311.50140.000.000.00252.00
4352162008.12.12 05:48sell0.70gbpusd1.50741.50140.00002008.12.12 06:311.50140.000.000.00420.00
4352182008.12.12 05:39buy1.00gbpusd1.51101.50501.53962008.12.12 06:131.50500.000.000.00-600.00
4352192008.12.12 05:38buy stop1.30gbpusd1.51151.50531.53962008.12.12 06:131.5047cancelled
4352202008.12.12 05:39buy stop1.60gbpusd1.51181.50581.53962008.12.12 06:131.5048cancelled
4352212008.12.12 05:39buy stop1.90gbpusd1.51211.50611.53962008.12.12 06:131.5050cancelled
4352322008.12.12 05:48sell1.00gbpusd1.50711.50140.00002008.12.12 06:311.50140.000.000.00570.00
4352342008.12.12 05:48sell1.30gbpusd1.50681.50140.00002008.12.12 06:311.50140.000.000.00702.00
4352352008.12.12 05:49sell1.60gbpusd1.50651.50140.00002008.12.12 06:311.50140.000.000.00816.00
4352372008.12.12 06:11sell1.90gbpusd1.50621.50140.00002008.12.12 06:311.50140.000.000.00912.00
4352382008.12.12 06:11sell2.20gbpusd1.50581.50140.00002008.12.12 06:311.50140.000.000.00968.00
4352402008.12.12 06:12sell2.50gbpusd1.50551.50140.00002008.12.12 06:311.50140.000.000.001 025.00
4352562008.12.12 06:13sell2.80gbpusd1.50481.50140.00002008.12.12 06:311.50140.000.000.00952.00
4352572008.12.12 06:13sell3.10gbpusd1.50451.50140.00002008.12.12 06:311.50140.000.000.00961.00
4352582008.12.12 06:13sell3.40gbpusd1.50421.50140.00002008.12.12 06:311.50140.000.000.00952.00
4352602008.12.12 06:15sell3.70gbpusd1.50351.50140.00002008.12.12 06:311.50140.000.000.00777.00
4352612008.12.12 06:15sell4.00gbpusd1.50321.50140.00002008.12.12 06:311.50140.000.000.00720.00
4352622008.12.12 06:15sell4.30gbpusd1.50291.50140.00002008.12.12 06:311.50140.000.000.00645.00
4353132008.12.12 06:39sell0.10gbpusd1.50041.50030.00002008.12.12 06:401.50030.000.000.001.00
4353142008.12.12 06:39sell0.40gbpusd1.50011.50030.00002008.12.12 06:401.50030.000.000.00-8.00
4353152008.12.12 06:39sell0.70gbpusd1.49981.50030.00002008.12.12 06:401.50030.000.000.00-35.00
4353252008.12.12 06:39sell1.00gbpusd1.49901.50030.00002008.12.12 06:401.50030.000.000.00-130.00
4353262008.12.12 06:39sell1.30gbpusd1.49871.50030.00002008.12.12 06:401.50030.000.000.00-208.00
4353272008.12.12 06:39sell1.60gbpusd1.49841.50030.00002008.12.12 06:401.50030.000.000.00-304.00
4353282008.12.12 06:39sell stop1.90gbpusd1.49771.50411.47072008.12.12 06:401.5001cancelled
4353292008.12.12 06:39sell stop2.20gbpusd1.49741.50341.47072008.12.12 06:401.5002cancelled
4353312008.12.12 06:40sell stop2.50gbpusd1.49711.50311.47072008.12.12 06:401.5003cancelled
4362302008.12.12 18:34buy0.60gbpusd1.48321.48621.51292008.12.12 18:531.48620.000.000.00180.00
4362312008.12.12 18:31sell stop0.60gbpusd1.48101.48731.45132008.12.15 04:581.5024cancelled
4362322008.12.12 18:35buy1.50gbpusd1.48351.48621.51292008.12.12 18:531.48620.000.000.00405.00
4362332008.12.12 18:40buy2.40gbpusd1.48381.48621.51292008.12.12 18:531.48620.000.000.00576.00
4362342008.12.12 18:31sell stop1.50gbpusd1.48071.48671.45132008.12.15 04:591.5024cancelled
4362352008.12.12 18:31sell stop2.40gbpusd1.48041.48641.45132008.12.15 04:591.5025cancelled
4362412008.12.12 18:41buy3.30gbpusd1.48421.48641.51292008.12.12 18:531.48640.000.000.00726.00
4362422008.12.12 18:41buy4.20gbpusd1.48451.48661.51292008.12.12 18:531.48660.000.000.00882.00
4362482008.12.12 18:46buy5.10gbpusd1.48481.48651.51292008.12.12 18:531.48650.000.000.00867.00
4362502008.12.12 18:49buy6.00gbpusd1.48531.48621.51292008.12.12 18:531.48620.000.000.00540.00
4362522008.12.12 18:49buy6.90gbpusd1.48561.48621.51292008.12.12 18:531.48620.000.000.00414.00
4362542008.12.12 18:49buy7.80gbpusd1.48591.48621.51292008.12.12 18:531.48620.000.000.00234.00
4362582008.12.12 18:50buy8.70gbpusd1.48671.48591.51292008.12.12 18:541.48590.000.000.00-696.00
4362592008.12.12 18:50buy9.60gbpusd1.48701.48591.51292008.12.12 18:541.48590.000.000.00-1 056.00
4362602008.12.12 18:50buy10.50gbpusd1.48731.48591.51292008.12.12 18:541.48590.000.000.00-1 470.00
4369252008.12.15 06:22buy0.60gbpusd1.50351.50471.53322008.12.15 07:141.50470.000.000.0072.00
4369262008.12.15 05:01sell0.60gbpusd1.50121.49640.00002008.12.15 11:411.49640.000.000.00288.00
4369272008.12.15 06:23buy1.50gbpusd1.50381.50471.53322008.12.15 07:141.50470.000.000.00135.00
4369292008.12.15 06:24buy2.40gbpusd1.50411.50471.53322008.12.15 07:141.50470.000.000.00144.00
4369302008.12.15 05:36sell1.50gbpusd1.50091.49640.00002008.12.15 11:411.49640.000.000.00675.00
4369312008.12.15 08:30sell2.40gbpusd1.50061.49640.00002008.12.15 11:411.49640.000.000.001 008.00
4369322008.12.15 11:35sell3.30gbpusd1.50021.49640.00002008.12.15 11:411.49640.000.000.001 254.00
4369432008.12.15 11:35sell4.20gbpusd1.49991.49640.00002008.12.15 11:411.49640.000.000.001 470.00
4369622008.12.15 06:25buy3.30gbpusd1.50461.50471.53322008.12.15 07:141.50470.000.000.0033.00
4369642008.12.15 06:44buy4.20gbpusd1.50491.50471.53322008.12.15 07:141.50470.000.000.00-84.00
4369652008.12.15 06:50buy5.10gbpusd1.50531.50471.53322008.12.15 07:141.50470.000.000.00-306.00
4369662008.12.15 06:50buy6.00gbpusd1.50561.50471.53322008.12.15 07:141.50470.000.000.00-540.00
4369732008.12.15 06:56buy6.90gbpusd1.50611.50471.53322008.12.15 07:141.50470.000.000.00-966.00
4369792008.12.15 06:50buy stop7.80gbpusd1.50651.50041.53322008.12.15 07:141.5050cancelled
4369812008.12.15 06:50buy stop8.70gbpusd1.50681.50081.53322008.12.15 07:141.5048cancelled
4369832008.12.15 06:56buy stop9.60gbpusd1.50721.50111.53322008.12.15 07:141.5047cancelled
4370852008.12.15 11:35sell5.10gbpusd1.49951.49640.00002008.12.15 11:411.49640.000.000.001 581.00
4375092008.12.15 11:37sell6.00gbpusd1.49881.49640.00002008.12.15 11:411.49640.000.000.001 440.00
4375102008.12.15 11:37sell6.90gbpusd1.49851.49640.00002008.12.15 11:411.49640.000.000.001 449.00
4375122008.12.15 11:37sell7.80gbpusd1.49821.49640.00002008.12.15 11:411.49640.000.000.001 404.00
4375302008.12.15 14:02sell0.60gbpusd1.49541.49360.00002008.12.15 14:141.49250.000.000.00174.00
4375312008.12.15 14:02sell1.50gbpusd1.49511.49360.00002008.12.15 14:141.49250.000.000.00390.00
4375322008.12.15 14:02sell2.40gbpusd1.49481.49360.00002008.12.15 14:141.49260.000.000.00528.00
4379452008.12.15 14:02sell3.30gbpusd1.49451.49360.00002008.12.15 14:141.49260.000.000.00627.00
4379562008.12.15 14:02sell4.20gbpusd1.49421.49360.00002008.12.15 14:141.49260.000.000.00672.00
4379582008.12.15 14:07sell5.10gbpusd1.49381.49360.00002008.12.15 14:141.49260.000.000.00612.00
4379622008.12.15 14:07sell6.00gbpusd1.49321.49360.00002008.12.15 14:141.49260.000.000.00360.00
4379632008.12.15 14:07sell6.90gbpusd1.49291.49360.00002008.12.15 14:141.49260.000.000.00207.00
4380252008.12.15 14:07sell7.80gbpusd1.49261.49360.00002008.12.15 14:141.49260.000.000.000.00
4393102008.12.15 17:05buy0.60gbpusd1.52481.52731.55452008.12.15 17:201.52790.000.000.00186.00
4393112008.12.15 17:04sell stop0.60gbpusd1.52261.52891.49292008.12.15 17:201.5279cancelled
4393122008.12.15 17:07buy1.50gbpusd1.52511.52731.55452008.12.15 17:201.52790.000.000.00420.00
4393132008.12.15 17:07buy2.40gbpusd1.52541.52731.55452008.12.15 17:201.52790.000.000.00600.00
4393142008.12.15 17:04sell stop1.50gbpusd1.52231.52831.49292008.12.15 17:201.5279cancelled
4393152008.12.15 17:04sell stop2.40gbpusd1.52201.52801.49292008.12.15 17:201.5279cancelled
4393172008.12.15 17:15buy3.30gbpusd1.52591.52731.55452008.12.15 17:201.52790.000.000.00660.00
4393202008.12.15 17:15buy4.20gbpusd1.52621.52731.55452008.12.15 17:201.52790.000.000.00714.00
4393212008.12.15 17:17buy5.10gbpusd1.52651.52731.55452008.12.15 17:201.52790.000.000.00714.00
4393382008.12.15 17:17buy6.00gbpusd1.52701.52731.55452008.12.15 17:201.52790.000.000.00540.00
4393392008.12.15 17:18buy6.90gbpusd1.52731.52731.55452008.12.15 17:201.52790.000.000.00414.00
4393452008.12.15 17:19buy7.80gbpusd1.52811.52731.55452008.12.15 17:201.52790.000.000.00-156.00
4393472008.12.15 17:20buy8.70gbpusd1.52841.52731.55452008.12.15 17:201.52790.000.000.00-435.00
4393502008.12.15 17:20buy9.60gbpusd1.52871.52731.55452008.12.15 17:201.52790.000.000.00-768.00
4393542008.12.15 17:20buy stop10.50gbpusd1.52981.52301.55452008.12.15 17:201.5281cancelled
4393552008.12.15 17:20buy stop11.40gbpusd1.53011.52411.55452008.12.15 17:201.5281cancelled
4393572008.12.15 17:20buy stop12.30gbpusd1.53041.52441.55452008.12.15 17:201.5281cancelled
4393902008.12.15 17:25buy stop0.60gbpusd1.53031.52401.56002008.12.15 17:251.5292cancelled
4393942008.12.15 17:27buy0.60gbpusd1.52981.53051.55952008.12.15 17:321.53050.000.000.0042.00
4393952008.12.15 18:57sell0.60gbpusd1.52761.53240.00002008.12.15 21:461.52670.000.000.0054.00
4393962008.12.15 17:28buy1.50gbpusd1.53011.53051.55952008.12.15 17:321.53050.000.000.0060.00
4393972008.12.15 17:28buy2.40gbpusd1.53041.53051.55952008.12.15 17:321.53050.000.000.0024.00
4393982008.12.15 18:58sell1.50gbpusd1.52731.53240.00002008.12.15 21:461.52670.000.000.0090.00
4393992008.12.15 18:59sell2.40gbpusd1.52701.53240.00002008.12.15 21:451.52670.000.000.0072.00
4394032008.12.15 17:28buy3.30gbpusd1.53091.53051.55952008.12.15 17:321.53050.000.000.00-132.00
4394052008.12.15 17:28buy4.20gbpusd1.53131.53051.55952008.12.15 17:321.53050.000.000.00-336.00
4394062008.12.15 17:29buy5.10gbpusd1.53161.53051.55952008.12.15 17:321.53050.000.000.00-561.00
4394082008.12.15 17:31buy6.00gbpusd1.53211.53051.55952008.12.15 17:321.53050.000.000.00-960.00
4394102008.12.15 17:28buy stop6.90gbpusd1.53241.52641.55952008.12.15 17:321.5306cancelled
4394122008.12.15 17:30buy stop7.80gbpusd1.53271.52671.55952008.12.15 17:321.5307cancelled
4394142008.12.15 17:31buy stop8.70gbpusd1.53311.52701.55952008.12.15 17:321.5307cancelled
4395332008.12.15 18:59sell3.30gbpusd1.52671.53240.00002008.12.15 21:451.52670.000.000.000.00
4395352008.12.15 20:08sell4.20gbpusd1.52641.53241.49792008.12.15 21:451.52670.000.000.00-126.00
4395382008.12.15 18:59sell stop5.10gbpusd1.52611.53211.49792008.12.15 21:461.5265cancelled
4395412008.12.15 18:59sell stop6.00gbpusd1.52581.53181.49792008.12.15 21:461.5265cancelled
4396602008.12.15 20:08sell stop6.90gbpusd1.52551.53151.49792008.12.15 21:461.5265cancelled
4403502008.12.16 06:40buy0.90gbpusd1.53221.52591.56192008.12.16 09:281.52590.000.000.00-567.00
4403512008.12.16 06:04sell0.90gbpusd1.53001.52890.00002008.12.16 08:351.52890.000.000.0099.00
4403522008.12.16 05:33buy stop2.10gbpusd1.53251.52651.56192008.12.16 09:281.5258cancelled
4403532008.12.16 05:33buy stop3.30gbpusd1.53281.52681.56192008.12.16 09:281.5256cancelled
4403542008.12.16 06:04sell2.10gbpusd1.52971.52890.00002008.12.16 08:351.52890.000.000.00168.00
4403562008.12.16 06:05sell3.30gbpusd1.52941.52890.00002008.12.16 08:351.52890.000.000.00165.00
4403692008.12.16 08:25sell4.50gbpusd1.52901.52890.00002008.12.16 08:351.52890.000.000.0045.00
4403712008.12.16 08:29sell5.70gbpusd1.52871.52890.00002008.12.16 08:351.52890.000.000.00-114.00
4403722008.12.16 08:29sell6.90gbpusd1.52841.52890.00002008.12.16 08:351.52890.000.000.00-345.00
4403852008.12.16 06:40buy stop4.50gbpusd1.53331.52711.56192008.12.16 09:281.5256cancelled
4405792008.12.16 08:29sell8.10gbpusd1.52811.52890.00002008.12.16 08:351.52890.000.000.00-648.00
4406062008.12.16 08:30sell9.30gbpusd1.52761.52890.00002008.12.16 08:351.52890.000.000.00-1 209.00
4406092008.12.16 08:29sell stop10.50gbpusd1.52701.53331.50032008.12.16 08:361.5288cancelled
4406102008.12.16 08:29sell stop11.70gbpusd1.52671.53271.50032008.12.16 08:351.5286cancelled
4406112008.12.16 08:30sell stop12.90gbpusd1.52641.53241.50032008.12.16 08:351.5286cancelled
4412142008.12.16 17:07buy0.60gbpusd1.53621.53081.56592008.12.16 17:321.53080.000.000.00-324.00
4412162008.12.16 17:13sell0.60gbpusd1.53411.53330.00002008.12.16 17:231.53330.000.000.0048.00
4412172008.12.16 17:10buy1.50gbpusd1.53651.53081.56592008.12.16 17:321.53080.000.000.00-855.00
4412182008.12.16 17:10buy2.40gbpusd1.53681.53081.56592008.12.16 17:321.53080.000.000.00-1 440.00
4412192008.12.16 17:14sell1.50gbpusd1.53381.53330.00002008.12.16 17:231.53330.000.000.0075.00
4412202008.12.16 17:17sell2.40gbpusd1.53351.53330.00002008.12.16 17:231.53330.000.000.0048.00
4412232008.12.16 17:07buy stop3.30gbpusd1.53731.53111.56592008.12.16 17:321.5310cancelled
4412252008.12.16 17:10buy stop4.20gbpusd1.53761.53161.56592008.12.16 17:321.5310cancelled
4412262008.12.16 17:10buy stop5.10gbpusd1.53791.53191.56592008.12.16 17:321.5310cancelled
4412302008.12.16 17:21sell3.30gbpusd1.53321.53330.00002008.12.16 17:231.53330.000.000.00-33.00
4412332008.12.16 17:21sell4.20gbpusd1.53291.53330.00002008.12.16 17:231.53330.000.000.00-168.00
4412362008.12.16 17:21sell5.10gbpusd1.53251.53330.00002008.12.16 17:231.53330.000.000.00-408.00
4412452008.12.16 17:21sell6.00gbpusd1.53211.53330.00002008.12.16 17:231.53330.000.000.00-720.00
4412462008.12.16 17:21sell6.90gbpusd1.53181.53330.00002008.12.16 17:231.53330.000.000.00-1 035.00
4413052008.12.16 17:42buy0.60gbpusd1.52931.52301.55902008.12.16 17:541.52410.000.000.00-312.00
4413062008.12.16 17:47sell0.60gbpusd1.52711.52490.00002008.12.16 17:541.52420.000.000.00174.00
4413072008.12.16 17:39buy stop1.50gbpusd1.52961.52361.55902008.12.16 17:541.5242cancelled
4413082008.12.16 17:39buy stop2.40gbpusd1.52991.52391.55902008.12.16 17:541.5242cancelled
4413092008.12.16 17:47sell1.50gbpusd1.52681.52490.00002008.12.16 17:541.52420.000.000.00390.00
4413102008.12.16 17:47sell2.40gbpusd1.52651.52490.00002008.12.16 17:541.52420.000.000.00552.00
4413172008.12.16 17:42buy stop3.30gbpusd1.53031.52421.55902008.12.16 17:541.5242cancelled
4413192008.12.16 17:48sell3.30gbpusd1.52591.52490.00002008.12.16 17:541.52420.000.000.00561.00
4413202008.12.16 17:49sell4.20gbpusd1.52561.52490.00002008.12.16 17:541.52420.000.000.00588.00
4413212008.12.16 17:49sell5.10gbpusd1.52531.52490.00002008.12.16 17:541.52420.000.000.00561.00
4413252008.12.16 17:49sell6.00gbpusd1.52491.52490.00002008.12.16 17:541.52420.000.000.00420.00
4413262008.12.16 17:49sell6.90gbpusd1.52451.52490.00002008.12.16 17:541.52420.000.000.00207.00
4413282008.12.16 17:49sell7.80gbpusd1.52421.52490.00002008.12.16 17:541.52420.000.000.000.00
4413402008.12.16 17:55sell stop0.60gbpusd1.52391.53021.49422008.12.16 17:551.5250cancelled
4413412008.12.16 17:55sell stop1.50gbpusd1.52361.52961.49422008.12.16 17:551.5251cancelled
4413422008.12.16 17:55sell stop2.40gbpusd1.52331.52931.49422008.12.16 17:551.5251cancelled
4413432008.12.16 17:55sell stop3.30gbpusd1.52301.52901.49422008.12.16 17:551.5250cancelled
4413782008.12.16 18:19buy0.60gbpusd1.53061.53151.56032008.12.16 18:301.53340.000.000.00168.00
4413792008.12.16 18:09sell0.60gbpusd1.52841.53380.00002008.12.16 18:241.53380.000.000.00-324.00
4413802008.12.16 18:19buy1.50gbpusd1.53091.53151.56032008.12.16 18:301.53340.000.000.00375.00
4413812008.12.16 18:20buy2.40gbpusd1.53121.53151.56032008.12.16 18:301.53340.000.000.00528.00
4413822008.12.16 18:11sell1.50gbpusd1.52811.53380.00002008.12.16 18:241.53380.000.000.00-855.00
4413832008.12.16 18:11sell2.40gbpusd1.52781.53381.49872008.12.16 18:241.53380.000.000.00-1 440.00
4413852008.12.16 18:09sell stop3.30gbpusd1.52731.53351.49872008.12.16 18:241.5343cancelled
4413902008.12.16 18:11sell stop4.20gbpusd1.52701.53301.49872008.12.16 18:241.5342cancelled
4413952008.12.16 18:11sell stop5.10gbpusd1.52671.53271.49872008.12.16 18:241.5342cancelled
4414032008.12.16 18:20buy3.30gbpusd1.53171.53151.56032008.12.16 18:301.53340.000.000.00561.00
4414042008.12.16 18:22buy4.20gbpusd1.53201.53151.56032008.12.16 18:301.53350.000.000.00630.00
4414052008.12.16 18:22buy5.10gbpusd1.53231.53151.56032008.12.16 18:301.53350.000.000.00612.00
4414062008.12.16 18:23buy6.00gbpusd1.53261.53151.56032008.12.16 18:301.53350.000.000.00540.00
4414092008.12.16 18:24buy6.90gbpusd1.53301.53151.56032008.12.16 18:301.53350.000.000.00345.00
4414122008.12.16 18:24buy7.80gbpusd1.53341.53151.56032008.12.16 18:301.53350.000.000.0078.00
4414132008.12.16 18:24buy8.70gbpusd1.53371.53151.56032008.12.16 18:301.53350.000.000.00-174.00
4414172008.12.16 18:24buy9.60gbpusd1.53441.53151.56032008.12.16 18:301.53350.000.000.00-864.00
4414182008.12.16 18:25buy10.50gbpusd1.53471.53151.56032008.12.16 18:301.53350.000.000.00-1 260.00
4414202008.12.16 18:24buy stop11.40gbpusd1.53501.52901.56032008.12.16 18:301.5336cancelled
4414262008.12.16 18:24buy stop12.30gbpusd1.53531.52931.56032008.12.16 18:301.5336cancelled
4414292008.12.16 18:25buy stop13.20gbpusd1.53571.52961.56032008.12.16 18:301.5336cancelled
4414482008.12.16 18:44buy0.60gbpusd1.53441.53021.56412008.12.16 19:021.53020.000.000.00-252.00
4414492008.12.16 18:50sell0.60gbpusd1.53221.53100.00002008.12.16 20:131.53100.000.000.0072.00
4414502008.12.16 18:45buy1.50gbpusd1.53471.53021.56412008.12.16 19:021.53020.000.000.00-675.00
4414512008.12.16 18:45buy2.40gbpusd1.53501.53021.56412008.12.16 19:021.53020.000.000.00-1 152.00
4414522008.12.16 18:51sell1.50gbpusd1.53191.53100.00002008.12.16 20:131.53100.000.000.00135.00
4414532008.12.16 18:53sell2.40gbpusd1.53161.53100.00002008.12.16 20:131.53100.000.000.00144.00
4414682008.12.16 18:45buy3.30gbpusd1.53551.53021.56412008.12.16 19:021.53020.000.000.00-1 749.00
4414702008.12.16 18:45buy4.20gbpusd1.53591.53021.56412008.12.16 19:021.53020.000.000.00-2 394.00
4414712008.12.16 18:45buy5.10gbpusd1.53621.53021.56412008.12.16 19:021.53020.000.000.00-3 060.00
4414722008.12.16 18:45buy stop6.00gbpusd1.53651.53051.56412008.12.16 19:021.5303cancelled
4414732008.12.16 18:45buy stop6.90gbpusd1.53711.53081.56412008.12.16 19:021.5304cancelled
4414742008.12.16 18:45buy stop7.80gbpusd1.53741.53141.56412008.12.16 19:021.5304cancelled
4414792008.12.16 18:53sell3.30gbpusd1.53121.53100.00002008.12.16 20:131.53100.000.000.0066.00
4414832008.12.16 18:53sell4.20gbpusd1.53091.53100.00002008.12.16 20:131.53100.000.000.00-42.00
4414872008.12.16 19:01sell5.10gbpusd1.53051.53100.00002008.12.16 20:131.53100.000.000.00-255.00
4414882008.12.16 19:02sell6.00gbpusd1.53011.53100.00002008.12.16 20:131.53100.000.000.00-540.00
4414902008.12.16 19:55sell6.90gbpusd1.52981.53100.00002008.12.16 20:131.53100.000.000.00-828.00
4415002008.12.16 19:55sell7.80gbpusd1.52951.53100.00002008.12.16 20:131.53100.000.000.00-1 170.00
4415042008.12.16 19:59sell8.70gbpusd1.52911.53100.00002008.12.16 20:131.53100.000.000.00-1 653.00
4415942008.12.16 19:59sell9.60gbpusd1.52871.53100.00002008.12.16 20:131.53100.000.000.00-2 208.00
4415962008.12.16 20:00sell10.50gbpusd1.52841.53100.00002008.12.16 20:131.53100.000.000.00-2 730.00
4416002008.12.16 20:00sell11.40gbpusd1.52791.53100.00002008.12.16 20:131.53100.000.000.00-3 534.00
4416012008.12.16 19:59sell stop12.30gbpusd1.52761.53361.50252008.12.16 20:141.5308cancelled
4416062008.12.16 20:00sell stop13.20gbpusd1.52731.53331.50252008.12.16 20:141.5308cancelled
4416132008.12.16 20:01sell stop14.10gbpusd1.52681.53301.50252008.12.16 20:141.5307cancelled
4428262008.12.17 10:10buy0.10gbpusd1.55711.55831.56082008.12.17 10:171.55830.000.000.0012.00
4428272008.12.17 11:27sell0.10gbpusd1.55491.55290.00002008.12.17 11:321.55290.000.000.0020.00
4428282008.12.17 10:11buy0.40gbpusd1.55741.55831.56082008.12.17 10:171.55830.000.000.0036.00
4428292008.12.17 10:11buy0.70gbpusd1.55771.55831.56082008.12.17 10:171.55830.000.000.0042.00
4428312008.12.17 11:28sell0.40gbpusd1.55461.55290.00002008.12.17 11:321.55290.000.000.0068.00
4428322008.12.17 11:28sell0.70gbpusd1.55431.55290.00002008.12.17 11:321.55290.000.000.0098.00
4428352008.12.17 10:13buy1.00gbpusd1.55801.55831.56082008.12.17 10:171.55830.000.000.0030.00
4428362008.12.17 10:13buy1.30gbpusd1.55831.55831.56082008.12.17 10:171.55830.000.000.000.00
4428372008.12.17 10:13buy1.60gbpusd1.55861.55831.56082008.12.17 10:171.55830.000.000.00-48.00
4428382008.12.17 10:13buy1.90gbpusd1.55891.55831.56082008.12.17 10:171.55830.000.000.00-114.00
4428392008.12.17 10:13buy2.20gbpusd1.55921.55831.56082008.12.17 10:171.55830.000.000.00-198.00
4428402008.12.17 10:14buy2.50gbpusd1.55971.55831.56082008.12.17 10:171.55830.000.000.00-350.00
4428412008.12.17 10:13buy stop0.10gbpusd1.56111.55511.56512008.12.17 10:171.5577cancelled
4428422008.12.17 10:14buy stop0.40gbpusd1.56141.55541.56512008.12.17 10:171.5579cancelled
4428432008.12.17 10:14buy stop0.70gbpusd1.56171.55571.56512008.12.17 10:171.5583cancelled
4429362008.12.17 11:29sell1.00gbpusd1.55381.55290.00002008.12.17 11:321.55290.000.000.0090.00
4429372008.12.17 11:29sell1.30gbpusd1.55351.55290.00002008.12.17 11:321.55290.000.000.0078.00
4429382008.12.17 11:29sell1.60gbpusd1.55321.55290.00002008.12.17 11:321.55290.000.000.0048.00
4429402008.12.17 11:30sell1.90gbpusd1.55251.55290.00002008.12.17 11:321.55290.000.000.00-76.00
4429412008.12.17 11:30sell2.20gbpusd1.55221.55290.00002008.12.17 11:321.55290.000.000.00-154.00
4429422008.12.17 11:29sell stop0.10gbpusd1.55091.55691.54692008.12.17 11:321.5527cancelled
4429452008.12.17 11:30sell stop0.40gbpusd1.55061.55661.54692008.12.17 11:321.5527cancelled
4429462008.12.17 11:30sell stop0.70gbpusd1.55031.55631.54692008.12.17 11:321.5527cancelled
4448072008.12.18 07:09buy10.00gbpusd1.55541.55941.56492008.12.18 07:241.55940.000.000.004 000.00
4448082008.12.18 06:57sell stop10.00gbpusd1.55321.55951.54352008.12.18 07:381.5603cancelled
4448092008.12.18 07:18buy10.00gbpusd1.55791.55941.56492008.12.18 07:241.55940.000.000.001 500.00
4448102008.12.18 07:20buy10.00gbpusd1.56041.55941.56492008.12.18 07:241.55940.000.000.00-1 000.00
4448112008.12.18 06:57sell stop10.00gbpusd1.55071.55671.54352008.12.18 07:381.5603cancelled
4448122008.12.18 06:57sell stop10.00gbpusd1.54821.55421.54352008.12.18 07:381.5606cancelled
4448322008.12.18 07:09buy stop10.00gbpusd1.56291.55691.56492008.12.18 07:241.5591cancelled
4448472008.12.18 07:18buy stop10.00gbpusd1.56741.56141.57742008.12.18 07:241.5591cancelled
4448732008.12.18 07:39buy stop10.00gbpusd1.56171.55541.58142008.12.18 08:281.5536cancelled
4448742008.12.18 07:40sell10.00gbpusd1.55961.55080.00002008.12.18 08:201.55080.000.000.008 800.00
4448752008.12.18 07:39buy stop10.00gbpusd1.56421.55821.58142008.12.18 08:281.5536cancelled
4448762008.12.18 07:39buy stop10.00gbpusd1.56671.56071.58142008.12.18 08:271.5531cancelled
4448772008.12.18 07:53sell10.00gbpusd1.55711.55080.00002008.12.18 08:201.55080.000.000.006 300.00
4448782008.12.18 08:06sell10.00gbpusd1.55461.55080.00002008.12.18 08:201.55080.000.000.003 800.00
4448792008.12.18 08:16sell10.00gbpusd1.55211.55080.00002008.12.18 08:201.55080.000.000.001 300.00
4448802008.12.18 08:18sell10.00gbpusd1.54961.55080.00002008.12.18 08:201.55080.000.000.00-1 200.00
4448942008.12.18 08:06sell stop10.00gbpusd1.54711.55311.53982008.12.18 08:201.5506cancelled
4449022008.12.18 08:17sell stop10.00gbpusd1.54461.55061.53982008.12.18 08:201.5507cancelled
4449062008.12.18 08:18sell stop10.00gbpusd1.54211.54811.53982008.12.18 08:201.5506cancelled
4449122008.12.18 08:28buy stop10.00gbpusd1.56671.56071.58142008.12.18 08:281.5537cancelled
4449132008.12.18 08:33buy10.00gbpusd1.55381.55421.57352008.12.18 08:421.55420.000.000.00400.00
4449142008.12.18 08:46sell10.00gbpusd1.55161.54300.00002008.12.18 09:191.54300.000.000.008 600.00
4449152008.12.18 08:30buy stop10.00gbpusd1.55631.55031.57352008.12.18 08:431.5550cancelled
4449162008.12.18 08:30buy stop10.00gbpusd1.55881.55281.57352008.12.18 08:431.5551cancelled
4449172008.12.18 08:57sell10.00gbpusd1.54911.54300.00002008.12.18 09:191.54300.000.000.006 100.00
4449182008.12.18 09:07sell10.00gbpusd1.54661.54300.00002008.12.18 09:191.54300.000.000.003 600.00
4449192008.12.18 08:33buy stop10.00gbpusd1.56131.55531.57352008.12.18 08:421.5549cancelled
4449282008.12.18 08:43buy stop10.00gbpusd1.55521.54781.57382008.12.18 09:291.5446cancelled
4449292008.12.18 08:43buy stop10.00gbpusd1.55771.55171.57382008.12.18 09:291.5444cancelled
4449302008.12.18 08:43buy stop10.00gbpusd1.56021.55421.57382008.12.18 09:291.5445cancelled
4449322008.12.18 09:15sell10.00gbpusd1.54411.54300.00002008.12.18 09:191.54300.000.000.001 100.00
4449472008.12.18 09:18sell10.00gbpusd1.54161.54300.00002008.12.18 09:191.54300.000.000.00-1 400.00
4449582008.12.18 09:07sell stop10.00gbpusd1.53911.54511.53192008.12.18 09:201.5430cancelled
4449692008.12.18 09:16sell stop10.00gbpusd1.53661.54261.53192008.12.18 09:201.5430cancelled
4449762008.12.18 09:18sell stop10.00gbpusd1.53411.54011.53192008.12.18 09:201.5430cancelled
4450052008.12.18 09:35buy10.00gbpusd1.54491.53861.56462008.12.18 09:471.53860.000.000.00-6 300.00
4450062008.12.18 09:33sell10.00gbpusd1.54271.53891.52302008.12.18 09:471.53890.000.000.003 800.00
4450072008.12.18 09:30buy stop10.00gbpusd1.54741.54141.56462008.12.18 09:471.5382cancelled
4450082008.12.18 09:30buy stop10.00gbpusd1.54991.54391.56462008.12.18 09:471.5382cancelled
4450092008.12.18 09:46sell10.00gbpusd1.54021.53890.00002008.12.18 09:471.53890.000.000.001 300.00
4450102008.12.18 09:47sell10.00gbpusd1.53771.53890.00002008.12.18 09:471.53890.000.000.00-1 200.00
4450112008.12.18 09:33sell stop10.00gbpusd1.53521.54121.52302008.12.18 09:471.5393cancelled
4450132008.12.18 09:35buy stop10.00gbpusd1.55241.54641.56462008.12.18 09:471.5382cancelled
4450192008.12.18 09:46sell stop10.00gbpusd1.53271.53871.52302008.12.18 09:471.5390cancelled
4450232008.12.18 09:47sell stop10.00gbpusd1.53021.53621.52302008.12.18 09:471.5389cancelled
4450282008.12.18 09:54buy10.00gbpusd1.54191.54211.56132008.12.18 09:591.54210.000.000.00200.00
4450292008.12.18 09:50sell10.00gbpusd1.53981.54501.52002008.12.18 10:061.54500.000.000.00-5 200.00
4450302008.12.18 09:50buy stop10.00gbpusd1.54441.53941.56132008.12.18 09:591.5419cancelled
4450312008.12.18 09:50buy stop10.00gbpusd1.54691.54191.56132008.12.18 09:591.5420cancelled
4450322008.12.18 10:33sell10.00gbpusd1.53731.54231.52002008.12.18 11:321.54230.000.000.00-5 000.00
4450332008.12.18 09:50sell stop10.00gbpusd1.53481.53981.52002008.12.18 11:321.5422cancelled
4450342008.12.18 09:50sell stop10.00gbpusd1.53231.53731.52002008.12.18 11:321.5422cancelled
4450372008.12.18 09:54buy stop10.00gbpusd1.54941.54441.56132008.12.18 09:591.5420cancelled
4450492008.12.18 10:02buy10.00gbpusd1.54281.54031.56192008.12.18 10:261.54030.000.000.00-2 500.00
4450502008.12.18 10:06buy10.00gbpusd1.54531.54031.56192008.12.18 10:261.54030.000.000.00-5 000.00
4450512008.12.18 09:59buy stop10.00gbpusd1.54781.54281.56192008.12.18 10:261.5403cancelled
4450572008.12.18 10:02buy stop10.00gbpusd1.55031.54531.56192008.12.18 10:261.5404cancelled
4450852008.12.18 10:13buy stop10.00gbpusd1.55281.54681.56192008.12.18 10:261.5404cancelled
4451142008.12.18 10:33sell stop10.00gbpusd1.52981.53581.52002008.12.18 11:321.5422cancelled
4462672008.12.18 18:19buy stop10.00gbpusd1.52011.51381.53982008.12.19 06:241.5112cancelled
4462682008.12.18 18:19sell10.00gbpusd1.51791.51581.49822008.12.18 18:231.51580.000.000.002 100.00
4462692008.12.18 18:19buy stop10.00gbpusd1.52261.51661.53982008.12.19 06:241.5113cancelled
4462702008.12.18 18:19buy stop10.00gbpusd1.52511.51911.53982008.12.19 06:241.5112cancelled
4462722008.12.18 18:21sell10.00gbpusd1.51541.51580.00002008.12.18 18:231.51580.000.000.00-400.00
4462732008.12.18 18:19sell stop10.00gbpusd1.51291.51891.49822008.12.18 18:231.5161cancelled
4462742008.12.18 18:19sell stop10.00gbpusd1.51041.51641.49822008.12.18 18:231.5160cancelled
4462782008.12.18 18:21sell stop10.00gbpusd1.50791.51391.49822008.12.18 18:231.5159cancelled
4471212008.12.19 06:27buy stop10.00gbpusd1.51811.51111.52812008.12.22 01:451.4965cancelled
4471222008.12.19 09:33sell10.00gbpusd1.50591.50581.49592008.12.19 10:041.50580.000.000.00100.00
4471232008.12.19 06:27buy stop10.00gbpusd1.52091.51391.52812008.12.22 01:451.4965cancelled
4471242008.12.19 06:27buy stop10.00gbpusd1.52371.51671.52812008.12.22 01:451.4965cancelled
4471252008.12.19 06:27buy stop10.00gbpusd1.52651.51951.52812008.12.22 01:451.4965cancelled
4471262008.12.19 10:02sell10.00gbpusd1.50311.49931.49592008.12.19 11:081.49930.000.000.003 800.00
4471272008.12.19 11:06sell10.00gbpusd1.50031.49941.49592008.12.19 11:081.49940.000.000.00900.00
4471282008.12.19 11:07sell10.00gbpusd1.49751.50451.49592008.12.19 11:251.50450.000.000.00-7 000.00
4472162008.12.19 14:03sell10.00gbpusd1.49311.50011.48312008.12.19 15:001.50010.000.000.00-7 000.00
4473372008.12.19 18:12sell10.00gbpusd1.49031.49001.48312008.12.19 18:211.49000.000.000.00300.00
4473392008.12.19 18:24sell10.00gbpusd1.48751.48661.48312008.12.19 18:321.48660.000.000.00900.00
4473412008.12.19 18:29sell10.00gbpusd1.48471.49171.48312008.12.19 20:361.48310.000.000.001 600.00
4474812008.12.19 14:03sell stop10.00gbpusd1.48031.48731.47032008.12.22 01:451.4963cancelled
4477112008.12.19 18:29sell stop10.00gbpusd1.47751.48451.47032008.12.22 01:451.4963cancelled
4477132008.12.19 18:29sell stop10.00gbpusd1.47471.48171.47032008.12.22 01:451.4963cancelled
4477142008.12.19 18:29sell stop10.00gbpusd1.47191.47891.47032008.12.22 01:451.4963cancelled
4481042008.12.22 02:06sell10.00eurgbp0.93410.00000.00002008.12.22 02:270.93650.000.000.00-3 594.96
4481102008.12.22 02:15sell10.00eurgbp0.93440.00000.00002008.12.22 02:270.93680.000.000.00-3 594.24
4481152008.12.22 02:17sell10.00eurgbp0.93470.00000.00002008.12.22 02:310.93700.000.000.00-3 443.79
4481302008.12.22 02:27sell10.00eurgbp0.93630.00000.00002008.12.22 02:290.93570.000.000.00898.98
4481362008.12.22 02:29sell10.00eurgbp0.93530.00000.00002008.12.22 02:310.93760.000.000.00-3 443.56
4481372008.12.22 02:29sell10.00eurgbp0.93560.00000.00002008.12.22 02:310.93790.000.000.00-3 443.56
4481392008.12.22 02:31sell10.00eurgbp0.93700.00000.00002008.12.22 02:390.93640.000.000.00898.62
4481412008.12.22 02:31sell10.00eurgbp0.93730.00000.00002008.12.22 02:390.93670.000.000.00898.50
4481482008.12.22 02:39sell10.00eurgbp0.93620.00000.00002008.12.22 02:550.93560.000.000.00897.66
4481492008.12.22 02:40sell10.00eurgbp0.93650.00000.00002008.12.22 02:500.93590.000.000.00898.32
4481702008.12.22 03:00sell10.00eurgbp0.93680.00000.00002008.12.22 04:000.93650.000.000.00448.38
4481722008.12.22 03:00sell10.00eurgbp0.93700.00000.00002008.12.22 04:000.93670.000.000.00448.41
4481742008.12.22 03:00sell10.00eurgbp0.93730.00000.00002008.12.22 03:570.93670.000.000.00897.00
4482492008.12.22 04:45sell10.00eurgbp0.93590.00000.00002008.12.22 04:550.93810.000.000.00-3 286.58
4482532008.12.22 04:47sell10.00eurgbp0.93610.00000.00002008.12.22 05:070.93840.000.000.00-3 426.54
4482582008.12.22 04:51sell10.00eurgbp0.93640.00000.00002008.12.22 05:160.93870.000.000.00-3 428.15
4482692008.12.22 04:55sell10.00eurgbp0.93740.00000.00002008.12.22 04:570.93680.000.000.00896.16
4482712008.12.22 04:58sell10.00eurgbp0.93670.00000.00002008.12.22 05:310.93900.000.000.00-3 426.08
4482942008.12.22 05:39sell10.00eurgbp0.93820.00000.00002008.12.22 06:090.93760.000.000.00894.84
4483192008.12.22 06:35buy10.00eurgbp0.93640.00000.00002008.12.22 07:180.93700.000.000.00896.34
4483372008.12.22 07:23sell10.00eurgbp0.93730.00000.00002008.12.22 07:280.93670.000.000.00896.94
4483382008.12.22 07:29sell10.00eurgbp0.93730.00000.00002008.12.22 07:460.93960.000.000.00-3 430.91
4483542008.12.22 07:37sell10.00eurgbp0.93760.00000.00002008.12.22 07:480.93980.000.000.00-3 281.30
  0.00 0.00 0.00 -9 972.52
Closed P/L: -9 972.52
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -9 972.52 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 27.48 Equity: 27.48 Free Margin: 27.48