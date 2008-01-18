Strategy Tester Report
Envelope_2.13_mini_all
AlpariUK-Demo (Build 220)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2008.01.02 09:00 - 2008.12.26 22:45 (2008.01.01 - 2008.12.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|EnvelopePeriod=144; EnvTimeFrame=0; EnvMaMethod=1; EnvelopeDeviation=1; EnvShift=1; MinDistance=10; TimeOpen=0; TimeClose=23; FirstTP=89; SecondTP=144; ThirdTP=233; Lots=0.01; MaximumRisk=0; DecreaseFactor=5; MaElineTSL=0; BreakEven=10; PipsLock=0; PrefSettings=false;
|Bars in test
|25364
|Ticks modelled
|4062954
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|212.66
|Gross profit
|1865.82
|Gross loss
|-1653.16
|Profit factor
|1.13
|Expected payoff
|0.86
|Absolute drawdown
|215.52
|Maximal drawdown
|294.06 (46.16%)
|Relative drawdown
|46.16% (294.06)
|Total trades
|246
|Short positions (won %)
|135 (77.78%)
|Long positions (won %)
|111 (70.27%)
|Profit trades (% of total)
|183 (74.39%)
|Loss trades (% of total)
|63 (25.61%)
|Largest
|profit trade
|23.56
|loss trade
|-32.10
|Average
|profit trade
|10.20
|loss trade
|-26.24
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|26 (366.93)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-163.83)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|366.93 (26)
|consecutive loss (count of losses)
|-163.83 (6)
|Average
|consecutive wins
|9
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.02 09:01
|buy stop
|1
|0.01
|1.48262
|1.45326
|1.49152
|2
|2008.01.02 09:01
|buy stop
|2
|0.01
|1.48262
|1.45326
|1.49702
|3
|2008.01.02 09:01
|buy stop
|3
|0.01
|1.48262
|1.45326
|1.50592
|4
|2008.01.02 09:01
|sell stop
|4
|0.01
|1.45326
|1.48262
|1.44436
|5
|2008.01.02 09:01
|sell stop
|5
|0.01
|1.45326
|1.48262
|1.43886
|6
|2008.01.02 09:01
|sell stop
|6
|0.01
|1.45326
|1.48262
|1.42996
|7
|2008.01.02 23:00
|delete
|1
|0.01
|1.48262
|1.45326
|1.49152
|8
|2008.01.02 23:00
|delete
|3
|0.01
|1.48262
|1.45326
|1.50592
|9
|2008.01.02 23:00
|delete
|5
|0.01
|1.45326
|1.48262
|1.43886
|10
|2008.01.02 23:00
|delete
|2
|0.01
|1.48262
|1.45326
|1.49702
|11
|2008.01.02 23:00
|delete
|6
|0.01
|1.45326
|1.48262
|1.42996
|12
|2008.01.02 23:00
|delete
|4
|0.01
|1.45326
|1.48262
|1.44436
|13
|2008.01.03 01:00
|buy stop
|7
|0.01
|1.48415
|1.45476
|1.49305
|14
|2008.01.03 01:00
|buy stop
|8
|0.01
|1.48415
|1.45476
|1.49855
|15
|2008.01.03 01:00
|buy stop
|9
|0.01
|1.48415
|1.45476
|1.50745
|16
|2008.01.03 01:00
|sell stop
|10
|0.01
|1.45476
|1.48415
|1.44586
|17
|2008.01.03 01:00
|sell stop
|11
|0.01
|1.45476
|1.48415
|1.44036
|18
|2008.01.03 01:00
|sell stop
|12
|0.01
|1.45476
|1.48415
|1.43146
|19
|2008.01.03 23:00
|delete
|7
|0.01
|1.48415
|1.45476
|1.49305
|20
|2008.01.03 23:00
|delete
|9
|0.01
|1.48415
|1.45476
|1.50745
|21
|2008.01.03 23:00
|delete
|11
|0.01
|1.45476
|1.48415
|1.44036
|22
|2008.01.03 23:00
|delete
|8
|0.01
|1.48415
|1.45476
|1.49855
|23
|2008.01.03 23:00
|delete
|12
|0.01
|1.45476
|1.48415
|1.43146
|24
|2008.01.03 23:00
|delete
|10
|0.01
|1.45476
|1.48415
|1.44586
|25
|2008.01.04 01:00
|buy stop
|13
|0.01
|1.48703
|1.45758
|1.49593
|26
|2008.01.04 01:01
|buy stop
|14
|0.01
|1.48703
|1.45758
|1.50143
|27
|2008.01.04 01:01
|buy stop
|15
|0.01
|1.48703
|1.45758
|1.51033
|28
|2008.01.04 01:01
|sell stop
|16
|0.01
|1.45758
|1.48703
|1.44868
|29
|2008.01.04 01:02
|sell stop
|17
|0.01
|1.45758
|1.48703
|1.44318
|30
|2008.01.04 01:02
|sell stop
|18
|0.01
|1.45758
|1.48703
|1.43428
|31
|2008.01.07 23:00
|delete
|13
|0.01
|1.48703
|1.45758
|1.49593
|32
|2008.01.07 23:00
|delete
|15
|0.01
|1.48703
|1.45758
|1.51033
|33
|2008.01.07 23:00
|delete
|17
|0.01
|1.45758
|1.48703
|1.44318
|34
|2008.01.07 23:00
|delete
|14
|0.01
|1.48703
|1.45758
|1.50143
|35
|2008.01.07 23:00
|delete
|18
|0.01
|1.45758
|1.48703
|1.43428
|36
|2008.01.07 23:00
|delete
|16
|0.01
|1.45758
|1.48703
|1.44868
|37
|2008.01.08 01:00
|buy stop
|19
|0.01
|1.48554
|1.45613
|1.49444
|38
|2008.01.08 01:00
|buy stop
|20
|0.01
|1.48554
|1.45613
|1.49994
|39
|2008.01.08 01:00
|buy stop
|21
|0.01
|1.48554
|1.45613
|1.50884
|40
|2008.01.08 01:01
|sell stop
|22
|0.01
|1.45613
|1.48554
|1.44723
|41
|2008.01.08 01:01
|sell stop
|23
|0.01
|1.45613
|1.48554
|1.44173
|42
|2008.01.08 01:02
|sell stop
|24
|0.01
|1.45613
|1.48554
|1.43283
|43
|2008.01.08 23:00
|delete
|19
|0.01
|1.48554
|1.45613
|1.49444
|44
|2008.01.08 23:00
|delete
|21
|0.01
|1.48554
|1.45613
|1.50884
|45
|2008.01.08 23:00
|delete
|23
|0.01
|1.45613
|1.48554
|1.44173
|46
|2008.01.08 23:00
|delete
|20
|0.01
|1.48554
|1.45613
|1.49994
|47
|2008.01.08 23:00
|delete
|24
|0.01
|1.45613
|1.48554
|1.43283
|48
|2008.01.08 23:00
|delete
|22
|0.01
|1.45613
|1.48554
|1.44723
|49
|2008.01.09 01:00
|buy stop
|25
|0.01
|1.48551
|1.45609
|1.49441
|50
|2008.01.09 01:00
|buy stop
|26
|0.01
|1.48551
|1.45609
|1.49991
|51
|2008.01.09 01:01
|buy stop
|27
|0.01
|1.48551
|1.45609
|1.50881
|52
|2008.01.09 01:01
|sell stop
|28
|0.01
|1.45609
|1.48551
|1.44719
|53
|2008.01.09 01:01
|sell stop
|29
|0.01
|1.45609
|1.48551
|1.44169
|54
|2008.01.09 01:03
|sell stop
|30
|0.01
|1.45609
|1.48551
|1.43279
|55
|2008.01.09 23:00
|delete
|25
|0.01
|1.48551
|1.45609
|1.49441
|56
|2008.01.09 23:00
|delete
|27
|0.01
|1.48551
|1.45609
|1.50881
|57
|2008.01.09 23:00
|delete
|29
|0.01
|1.45609
|1.48551
|1.44169
|58
|2008.01.09 23:00
|delete
|26
|0.01
|1.48551
|1.45609
|1.49991
|59
|2008.01.09 23:00
|delete
|30
|0.01
|1.45609
|1.48551
|1.43279
|60
|2008.01.09 23:00
|delete
|28
|0.01
|1.45609
|1.48551
|1.44719
|61
|2008.01.10 01:13
|buy stop
|31
|0.01
|1.48351
|1.45413
|1.49241
|62
|2008.01.10 01:13
|buy stop
|32
|0.01
|1.48351
|1.45413
|1.49791
|63
|2008.01.10 01:13
|buy stop
|33
|0.01
|1.48351
|1.45413
|1.50681
|64
|2008.01.10 01:13
|sell stop
|34
|0.01
|1.45413
|1.48351
|1.44523
|65
|2008.01.10 01:13
|sell stop
|35
|0.01
|1.45413
|1.48351
|1.43973
|66
|2008.01.10 01:13
|sell stop
|36
|0.01
|1.45413
|1.48351
|1.43083
|67
|2008.01.10 23:00
|delete
|31
|0.01
|1.48351
|1.45413
|1.49241
|68
|2008.01.10 23:00
|delete
|33
|0.01
|1.48351
|1.45413
|1.50681
|69
|2008.01.10 23:00
|delete
|35
|0.01
|1.45413
|1.48351
|1.43973
|70
|2008.01.10 23:00
|delete
|32
|0.01
|1.48351
|1.45413
|1.49791
|71
|2008.01.10 23:00
|delete
|36
|0.01
|1.45413
|1.48351
|1.43083
|72
|2008.01.10 23:00
|delete
|34
|0.01
|1.45413
|1.48351
|1.44523
|73
|2008.01.11 01:00
|buy stop
|37
|0.01
|1.48702
|1.45757
|1.49592
|74
|2008.01.11 01:00
|buy stop
|38
|0.01
|1.48702
|1.45757
|1.50142
|75
|2008.01.11 01:01
|buy stop
|39
|0.01
|1.48702
|1.45757
|1.51032
|76
|2008.01.11 01:01
|sell stop
|40
|0.01
|1.45757
|1.48702
|1.44867
|77
|2008.01.11 01:02
|sell stop
|41
|0.01
|1.45757
|1.48702
|1.44317
|78
|2008.01.11 01:02
|sell stop
|42
|0.01
|1.45757
|1.48702
|1.43427
|79
|2008.01.14 07:09
|buy
|37
|0.01
|1.48702
|1.45757
|1.49592
|80
|2008.01.14 07:09
|buy
|38
|0.01
|1.48702
|1.45757
|1.50142
|81
|2008.01.14 07:09
|buy
|39
|0.01
|1.48702
|1.45757
|1.51032
|82
|2008.01.14 23:00
|delete
|40
|0.01
|1.45757
|1.48702
|1.44867
|83
|2008.01.14 23:00
|delete
|42
|0.01
|1.45757
|1.48702
|1.43427
|84
|2008.01.14 23:00
|delete
|41
|0.01
|1.45757
|1.48702
|1.44317
|85
|2008.01.15 01:00
|sell stop
|43
|0.01
|1.46924
|1.49893
|1.46034
|86
|2008.01.15 01:00
|sell stop
|44
|0.01
|1.46924
|1.49893
|1.45484
|87
|2008.01.15 01:00
|sell stop
|45
|0.01
|1.46924
|1.49893
|1.44594
|88
|2008.01.15 23:00
|delete
|43
|0.01
|1.46924
|1.49893
|1.46034
|89
|2008.01.15 23:00
|delete
|45
|0.01
|1.46924
|1.49893
|1.44594
|90
|2008.01.15 23:00
|delete
|44
|0.01
|1.46924
|1.49893
|1.45484
|91
|2008.01.16 01:00
|sell stop
|46
|0.01
|1.46964
|1.49933
|1.46074
|92
|2008.01.16 01:00
|sell stop
|47
|0.01
|1.46964
|1.49933
|1.45524
|93
|2008.01.16 01:00
|sell stop
|48
|0.01
|1.46964
|1.49933
|1.44634
|94
|2008.01.16 16:52
|sell
|46
|0.01
|1.46964
|1.49933
|1.46074
|95
|2008.01.16 16:52
|sell
|47
|0.01
|1.46964
|1.49933
|1.45524
|96
|2008.01.16 16:52
|sell
|48
|0.01
|1.46964
|1.49933
|1.44634
|97
|2008.01.16 17:14
|t/p
|46
|0.01
|1.46074
|1.49933
|1.46074
|8.90
|508.90
|98
|2008.01.17 20:30
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46964
|1.45524
|99
|2008.01.17 20:30
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46964
|1.44634
|100
|2008.01.17 20:45
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46958
|1.45524
|101
|2008.01.17 20:45
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46958
|1.44634
|102
|2008.01.17 21:00
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46955
|1.45524
|103
|2008.01.17 21:00
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46955
|1.44634
|104
|2008.01.17 21:15
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46951
|1.45524
|105
|2008.01.17 21:15
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46951
|1.44634
|106
|2008.01.17 21:30
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46946
|1.45524
|107
|2008.01.17 21:30
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46946
|1.44634
|108
|2008.01.17 21:45
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46942
|1.45524
|109
|2008.01.17 21:45
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46942
|1.44634
|110
|2008.01.17 22:00
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46936
|1.45524
|111
|2008.01.17 22:00
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46936
|1.44634
|112
|2008.01.17 22:15
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46932
|1.45524
|113
|2008.01.17 22:15
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46932
|1.44634
|114
|2008.01.17 22:30
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46924
|1.45524
|115
|2008.01.17 22:30
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46924
|1.44634
|116
|2008.01.17 22:45
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46918
|1.45524
|117
|2008.01.17 22:45
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46918
|1.44634
|118
|2008.01.17 23:00
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46911
|1.45524
|119
|2008.01.17 23:00
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46911
|1.44634
|120
|2008.01.17 23:15
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46904
|1.45524
|121
|2008.01.17 23:15
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46904
|1.44634
|122
|2008.01.17 23:30
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46896
|1.45524
|123
|2008.01.17 23:30
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46896
|1.44634
|124
|2008.01.17 23:45
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46889
|1.45524
|125
|2008.01.17 23:45
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46889
|1.44634
|126
|2008.01.18 00:01
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46883
|1.45524
|127
|2008.01.18 00:01
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46883
|1.44634
|128
|2008.01.18 00:15
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46877
|1.45524
|129
|2008.01.18 00:15
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46877
|1.44634
|130
|2008.01.18 00:30
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46869
|1.45524
|131
|2008.01.18 00:30
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46869
|1.44634
|132
|2008.01.18 00:45
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46862
|1.45524
|133
|2008.01.18 00:45
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46862
|1.44634
|134
|2008.01.18 01:01
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46855
|1.45524
|135
|2008.01.18 01:01
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46855
|1.44634
|136
|2008.01.18 01:15
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46848
|1.45524
|137
|2008.01.18 01:15
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46848
|1.44634
|138
|2008.01.18 01:30
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46842
|1.45524
|139
|2008.01.18 01:30
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46842
|1.44634
|140
|2008.01.18 01:45
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46836
|1.45524
|141
|2008.01.18 01:45
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46836
|1.44634
|142
|2008.01.18 02:00
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46829
|1.45524
|143
|2008.01.18 02:00
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46829
|1.44634
|144
|2008.01.18 02:15
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46822
|1.45524
|145
|2008.01.18 02:15
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46822
|1.44634
|146
|2008.01.18 02:30
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46814
|1.45524
|147
|2008.01.18 02:30
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46814
|1.44634
|148
|2008.01.18 02:45
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46806
|1.45524
|149
|2008.01.18 02:45
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46806
|1.44634
|150
|2008.01.18 03:00
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46799
|1.45524
|151
|2008.01.18 03:00
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46799
|1.44634
|152
|2008.01.18 03:15
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46791
|1.45524
|153
|2008.01.18 03:15
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46791
|1.44634
|154
|2008.01.18 03:30
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46785
|1.45524
|155
|2008.01.18 03:30
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46785
|1.44634
|156
|2008.01.18 03:46
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46778
|1.45524
|157
|2008.01.18 03:46
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46778
|1.44634
|158
|2008.01.18 04:00
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46773
|1.45524
|159
|2008.01.18 04:00
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46773
|1.44634
|160
|2008.01.18 04:15
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46767
|1.45524
|161
|2008.01.18 04:15
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46767
|1.44634
|162
|2008.01.18 04:30
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46761
|1.45524
|163
|2008.01.18 04:30
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46761
|1.44634
|164
|2008.01.18 04:45
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46755
|1.45524
|165
|2008.01.18 04:45
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46755
|1.44634
|166
|2008.01.18 05:00
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46750
|1.45524
|167
|2008.01.18 05:00
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46750
|1.44634
|168
|2008.01.18 05:15
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46745
|1.45524
|169
|2008.01.18 05:15
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46745
|1.44634
|170
|2008.01.18 05:30
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46742
|1.45524
|171
|2008.01.18 05:30
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46742
|1.44634
|172
|2008.01.18 05:45
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46738
|1.45524
|173
|2008.01.18 05:45
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46738
|1.44634
|174
|2008.01.18 06:00
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46734
|1.45524
|175
|2008.01.18 06:00
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46734
|1.44634
|176
|2008.01.18 06:15
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46730
|1.45524
|177
|2008.01.18 06:15
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46730
|1.44634
|178
|2008.01.18 06:30
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46726
|1.45524
|179
|2008.01.18 06:30
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46726
|1.44634
|180
|2008.01.18 06:45
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46722
|1.45524
|181
|2008.01.18 06:45
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46722
|1.44634
|182
|2008.01.18 07:00
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46717
|1.45524
|183
|2008.01.18 07:00
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46717
|1.44634
|184
|2008.01.18 07:15
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46712
|1.45524
|185
|2008.01.18 07:15
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46712
|1.44634
|186
|2008.01.18 07:30
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46708
|1.45524
|187
|2008.01.18 07:30
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46708
|1.44634
|188
|2008.01.18 07:45
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46703
|1.45524
|189
|2008.01.18 07:45
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46703
|1.44634
|190
|2008.01.18 08:00
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46698
|1.45524
|191
|2008.01.18 08:00
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46698
|1.44634
|192
|2008.01.18 08:15
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46695
|1.45524
|193
|2008.01.18 08:15
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46695
|1.44634
|194
|2008.01.18 08:30
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46691
|1.45524
|195
|2008.01.18 08:30
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46691
|1.44634
|196
|2008.01.18 08:45
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46686
|1.45524
|197
|2008.01.18 08:45
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46686
|1.44634
|198
|2008.01.18 09:00
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46681
|1.45524
|199
|2008.01.18 09:00
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46681
|1.44634
|200
|2008.01.18 09:15
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46677
|1.45524
|201
|2008.01.18 09:15
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46677
|1.44634
|202
|2008.01.18 09:30
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46674
|1.45524
|203
|2008.01.18 09:30
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46674
|1.44634
|204
|2008.01.18 09:45
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46670
|1.45524
|205
|2008.01.18 09:45
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46670
|1.44634
|206
|2008.01.18 10:00
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46666
|1.45524
|207
|2008.01.18 10:00
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46666
|1.44634
|208
|2008.01.18 10:15
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46662
|1.45524
|209
|2008.01.18 10:15
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46662
|1.44634
|210
|2008.01.18 10:30
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46658
|1.45524
|211
|2008.01.18 10:30
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46658
|1.44634
|212
|2008.01.18 10:45
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46652
|1.45524
|213
|2008.01.18 10:45
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46652
|1.44634
|214
|2008.01.18 11:00
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46645
|1.45524
|215
|2008.01.18 11:00
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46645
|1.44634
|216
|2008.01.18 11:15
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46639
|1.45524
|217
|2008.01.18 11:15
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46639
|1.44634
|218
|2008.01.18 11:30
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46633
|1.45524
|219
|2008.01.18 11:30
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46633
|1.44634
|220
|2008.01.18 11:45
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46627
|1.45524
|221
|2008.01.18 11:45
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46627
|1.44634
|222
|2008.01.18 12:00
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46621
|1.45524
|223
|2008.01.18 12:00
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46621
|1.44634
|224
|2008.01.18 12:15
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46615
|1.45524
|225
|2008.01.18 12:15
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46615
|1.44634
|226
|2008.01.18 12:30
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46610
|1.45524
|227
|2008.01.18 12:30
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46610
|1.44634
|228
|2008.01.18 12:45
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46607
|1.45524
|229
|2008.01.18 12:45
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46607
|1.44634
|230
|2008.01.18 13:00
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46605
|1.45524
|231
|2008.01.18 13:00
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46605
|1.44634
|232
|2008.01.18 13:15
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46603
|1.45524
|233
|2008.01.18 13:15
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46603
|1.44634
|234
|2008.01.18 13:30
|modify
|47
|0.01
|1.46964
|1.46601
|1.45524
|235
|2008.01.18 13:30
|modify
|48
|0.01
|1.46964
|1.46601
|1.44634
|236
|2008.01.18 13:40
|s/l
|47
|0.01
|1.46601
|1.46601
|1.45524
|3.33
|512.23
|237
|2008.01.18 13:40
|s/l
|48
|0.01
|1.46601
|1.46601
|1.44634
|3.33
|515.56
|238
|2008.01.18 13:40
|sell stop
|49
|0.01
|1.45135
|1.48067
|1.44245
|239
|2008.01.18 13:40
|sell stop
|50
|0.01
|1.45135
|1.48067
|1.43695
|240
|2008.01.18 13:40
|sell stop
|51
|0.01
|1.45135
|1.48067
|1.42805
|241
|2008.01.21 01:07
|s/l
|37
|0.01
|1.45757
|1.45757
|1.49592
|-28.99
|486.57
|242
|2008.01.21 01:07
|s/l
|38
|0.01
|1.45757
|1.45757
|1.50142
|-28.99
|457.58
|243
|2008.01.21 01:07
|s/l
|39
|0.01
|1.45757
|1.45757
|1.51032
|-28.99
|428.60
|244
|2008.01.21 01:07
|buy stop
|52
|0.01
|1.47918
|1.44989
|1.48808
|245
|2008.01.21 01:07
|buy stop
|53
|0.01
|1.47918
|1.44989
|1.49358
|246
|2008.01.21 01:07
|buy stop
|54
|0.01
|1.47918
|1.44989
|1.50248
|247
|2008.01.21 09:27
|sell
|49
|0.01
|1.45135
|1.48067
|1.44245
|248
|2008.01.21 09:27
|sell
|50
|0.01
|1.45135
|1.48067
|1.43695
|249
|2008.01.21 09:27
|sell
|51
|0.01
|1.45135
|1.48067
|1.42805
|250
|2008.01.21 17:23
|t/p
|49
|0.01
|1.44245
|1.48067
|1.44245
|8.90
|437.50
|251
|2008.01.21 23:00
|delete
|52
|0.01
|1.47918
|1.44989
|1.48808
|252
|2008.01.21 23:00
|delete
|54
|0.01
|1.47918
|1.44989
|1.50248
|253
|2008.01.21 23:00
|delete
|53
|0.01
|1.47918
|1.44989
|1.49358
|254
|2008.01.22 01:00
|buy stop
|55
|0.01
|1.46660
|1.43755
|1.47550
|255
|2008.01.22 01:00
|buy stop
|56
|0.01
|1.46660
|1.43755
|1.48100
|256
|2008.01.22 01:00
|buy stop
|57
|0.01
|1.46660
|1.43755
|1.48990
|257
|2008.01.22 02:30
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.45124
|1.43695
|258
|2008.01.22 02:30
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.45124
|1.42805
|259
|2008.01.22 02:45
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.45114
|1.43695
|260
|2008.01.22 02:45
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.45114
|1.42805
|261
|2008.01.22 03:00
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.45104
|1.43695
|262
|2008.01.22 03:00
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.45104
|1.42805
|263
|2008.01.22 03:15
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.45093
|1.43695
|264
|2008.01.22 03:15
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.45093
|1.42805
|265
|2008.01.22 03:30
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.45084
|1.43695
|266
|2008.01.22 03:30
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.45084
|1.42805
|267
|2008.01.22 03:45
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.45073
|1.43695
|268
|2008.01.22 03:45
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.45073
|1.42805
|269
|2008.01.22 04:00
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.45065
|1.43695
|270
|2008.01.22 04:00
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.45065
|1.42805
|271
|2008.01.22 04:15
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.45056
|1.43695
|272
|2008.01.22 04:15
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.45056
|1.42805
|273
|2008.01.22 04:30
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.45047
|1.43695
|274
|2008.01.22 04:30
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.45047
|1.42805
|275
|2008.01.22 04:46
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.45038
|1.43695
|276
|2008.01.22 04:46
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.45038
|1.42805
|277
|2008.01.22 05:01
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.45029
|1.43695
|278
|2008.01.22 05:01
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.45029
|1.42805
|279
|2008.01.22 05:15
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.45020
|1.43695
|280
|2008.01.22 05:15
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.45020
|1.42805
|281
|2008.01.22 05:30
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.45010
|1.43695
|282
|2008.01.22 05:30
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.45010
|1.42805
|283
|2008.01.22 05:45
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.44998
|1.43695
|284
|2008.01.22 05:45
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.44998
|1.42805
|285
|2008.01.22 06:00
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.44986
|1.43695
|286
|2008.01.22 06:00
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.44986
|1.42805
|287
|2008.01.22 06:15
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.44975
|1.43695
|288
|2008.01.22 06:15
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.44975
|1.42805
|289
|2008.01.22 06:31
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.44964
|1.43695
|290
|2008.01.22 06:31
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.44964
|1.42805
|291
|2008.01.22 06:45
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.44956
|1.43695
|292
|2008.01.22 06:45
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.44956
|1.42805
|293
|2008.01.22 07:05
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.44947
|1.43695
|294
|2008.01.22 07:05
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.44947
|1.42805
|295
|2008.01.22 07:22
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.44938
|1.43695
|296
|2008.01.22 07:22
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.44938
|1.42805
|297
|2008.01.22 07:30
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.44930
|1.43695
|298
|2008.01.22 07:30
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.44930
|1.42805
|299
|2008.01.22 07:45
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.44920
|1.43695
|300
|2008.01.22 07:45
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.44920
|1.42805
|301
|2008.01.22 08:00
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.44911
|1.43695
|302
|2008.01.22 08:00
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.44911
|1.42805
|303
|2008.01.22 08:15
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.44900
|1.43695
|304
|2008.01.22 08:15
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.44900
|1.42805
|305
|2008.01.22 08:30
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.44890
|1.43695
|306
|2008.01.22 08:30
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.44890
|1.42805
|307
|2008.01.22 08:45
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.44876
|1.43695
|308
|2008.01.22 08:45
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.44876
|1.42805
|309
|2008.01.22 09:00
|modify
|50
|0.01
|1.45135
|1.44862
|1.43695
|310
|2008.01.22 09:00
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.44862
|1.42805
|311
|2008.01.22 09:02
|t/p
|50
|0.01
|1.43695
|1.44862
|1.43695
|14.33
|451.82
|312
|2008.01.22 09:15
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.44849
|1.42805
|313
|2008.01.22 09:30
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.44837
|1.42805
|314
|2008.01.22 09:45
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.44830
|1.42805
|315
|2008.01.22 10:00
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.44827
|1.42805
|316
|2008.01.22 10:15
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.44824
|1.42805
|317
|2008.01.22 10:30
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.44820
|1.42805
|318
|2008.01.22 10:45
|modify
|51
|0.01
|1.45135
|1.44817
|1.42805
|319
|2008.01.22 10:55
|s/l
|51
|0.01
|1.44817
|1.44817
|1.42805
|3.11
|454.93
|320
|2008.01.22 10:55
|sell stop
|58
|0.01
|1.43369
|1.46265
|1.42479
|321
|2008.01.22 10:55
|sell stop
|59
|0.01
|1.43369
|1.46265
|1.41929
|322
|2008.01.22 10:55
|sell stop
|60
|0.01
|1.43369
|1.46265
|1.41039
|323
|2008.01.22 23:00
|delete
|55
|0.01
|1.46660
|1.43755
|1.47550
|324
|2008.01.22 23:00
|delete
|57
|0.01
|1.46660
|1.43755
|1.48990
|325
|2008.01.22 23:00
|delete
|59
|0.01
|1.43369
|1.46265
|1.41929
|326
|2008.01.22 23:00
|delete
|56
|0.01
|1.46660
|1.43755
|1.48100
|327
|2008.01.22 23:00
|delete
|60
|0.01
|1.43369
|1.46265
|1.41039
|328
|2008.01.22 23:00
|delete
|58
|0.01
|1.43369
|1.46265
|1.42479
|329
|2008.01.23 01:00
|buy stop
|61
|0.01
|1.46884
|1.43976
|1.47774
|330
|2008.01.23 01:00
|buy stop
|62
|0.01
|1.46884
|1.43976
|1.48324
|331
|2008.01.23 01:00
|buy stop
|63
|0.01
|1.46884
|1.43976
|1.49214
|332
|2008.01.23 01:00
|sell stop
|64
|0.01
|1.43976
|1.46884
|1.43086
|333
|2008.01.23 01:00
|sell stop
|65
|0.01
|1.43976
|1.46884
|1.42536
|334
|2008.01.23 01:00
|sell stop
|66
|0.01
|1.43976
|1.46884
|1.41646
|335
|2008.01.23 23:00
|delete
|61
|0.01
|1.46884
|1.43976
|1.47774
|336
|2008.01.23 23:00
|delete
|63
|0.01
|1.46884
|1.43976
|1.49214
|337
|2008.01.23 23:00
|delete
|65
|0.01
|1.43976
|1.46884
|1.42536
|338
|2008.01.23 23:00
|delete
|62
|0.01
|1.46884
|1.43976
|1.48324
|339
|2008.01.23 23:00
|delete
|66
|0.01
|1.43976
|1.46884
|1.41646
|340
|2008.01.23 23:00
|delete
|64
|0.01
|1.43976
|1.46884
|1.43086
|341
|2008.01.24 01:00
|buy stop
|67
|0.01
|1.47287
|1.44371
|1.48177
|342
|2008.01.24 01:00
|buy stop
|68
|0.01
|1.47287
|1.44371
|1.48727
|343
|2008.01.24 01:00
|buy stop
|69
|0.01
|1.47287
|1.44371
|1.49617
|344
|2008.01.24 01:00
|sell stop
|70
|0.01
|1.44371
|1.47287
|1.43481
|345
|2008.01.24 01:00
|sell stop
|71
|0.01
|1.44371
|1.47287
|1.42931
|346
|2008.01.24 01:00
|sell stop
|72
|0.01
|1.44371
|1.47287
|1.42041
|347
|2008.01.24 16:09
|buy
|67
|0.01
|1.47287
|1.44371
|1.48177
|348
|2008.01.24 16:09
|buy
|68
|0.01
|1.47287
|1.44371
|1.48727
|349
|2008.01.24 16:09
|buy
|69
|0.01
|1.47287
|1.44371
|1.49617
|350
|2008.01.24 23:00
|delete
|70
|0.01
|1.44371
|1.47287
|1.43481
|351
|2008.01.24 23:00
|delete
|72
|0.01
|1.44371
|1.47287
|1.42041
|352
|2008.01.24 23:00
|delete
|71
|0.01
|1.44371
|1.47287
|1.42931
|353
|2008.01.25 01:00
|sell stop
|73
|0.01
|1.45204
|1.48137
|1.44314
|354
|2008.01.25 01:00
|sell stop
|74
|0.01
|1.45204
|1.48137
|1.43764
|355
|2008.01.25 01:00
|sell stop
|75
|0.01
|1.45204
|1.48137
|1.42874
|356
|2008.01.28 23:00
|delete
|73
|0.01
|1.45204
|1.48137
|1.44314
|357
|2008.01.28 23:00
|delete
|75
|0.01
|1.45204
|1.48137
|1.42874
|358
|2008.01.28 23:00
|delete
|74
|0.01
|1.45204
|1.48137
|1.43764
|359
|2008.01.28 23:30
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47287
|1.48177
|360
|2008.01.28 23:30
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47287
|1.48727
|361
|2008.01.28 23:30
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47287
|1.49617
|362
|2008.01.28 23:45
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47295
|1.48177
|363
|2008.01.28 23:45
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47295
|1.48727
|364
|2008.01.28 23:45
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47295
|1.49617
|365
|2008.01.29 00:02
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47303
|1.48177
|366
|2008.01.29 00:02
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47303
|1.48727
|367
|2008.01.29 00:02
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47303
|1.49617
|368
|2008.01.29 00:16
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47310
|1.48177
|369
|2008.01.29 00:16
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47310
|1.48727
|370
|2008.01.29 00:16
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47310
|1.49617
|371
|2008.01.29 00:30
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47318
|1.48177
|372
|2008.01.29 00:30
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47318
|1.48727
|373
|2008.01.29 00:30
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47318
|1.49617
|374
|2008.01.29 00:45
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47326
|1.48177
|375
|2008.01.29 00:45
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47326
|1.48727
|376
|2008.01.29 00:45
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47326
|1.49617
|377
|2008.01.29 01:00
|sell stop
|76
|0.01
|1.45860
|1.48807
|1.44970
|378
|2008.01.29 01:02
|sell stop
|77
|0.01
|1.45860
|1.48807
|1.44420
|379
|2008.01.29 01:02
|sell stop
|78
|0.01
|1.45860
|1.48807
|1.43530
|380
|2008.01.29 01:02
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47333
|1.48177
|381
|2008.01.29 01:02
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47333
|1.48727
|382
|2008.01.29 01:02
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47333
|1.49617
|383
|2008.01.29 01:15
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47340
|1.48177
|384
|2008.01.29 01:15
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47340
|1.48727
|385
|2008.01.29 01:15
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47340
|1.49617
|386
|2008.01.29 01:31
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47346
|1.48177
|387
|2008.01.29 01:31
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47346
|1.48727
|388
|2008.01.29 01:31
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47346
|1.49617
|389
|2008.01.29 01:45
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47352
|1.48177
|390
|2008.01.29 01:45
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47352
|1.48727
|391
|2008.01.29 01:45
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47352
|1.49617
|392
|2008.01.29 02:00
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47358
|1.48177
|393
|2008.01.29 02:00
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47358
|1.48727
|394
|2008.01.29 02:00
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47358
|1.49617
|395
|2008.01.29 02:15
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47363
|1.48177
|396
|2008.01.29 02:15
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47363
|1.48727
|397
|2008.01.29 02:15
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47363
|1.49617
|398
|2008.01.29 02:30
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47367
|1.48177
|399
|2008.01.29 02:30
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47367
|1.48727
|400
|2008.01.29 02:30
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47367
|1.49617
|401
|2008.01.29 02:46
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47372
|1.48177
|402
|2008.01.29 02:46
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47372
|1.48727
|403
|2008.01.29 02:46
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47372
|1.49617
|404
|2008.01.29 03:00
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47375
|1.48177
|405
|2008.01.29 03:00
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47375
|1.48727
|406
|2008.01.29 03:00
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47375
|1.49617
|407
|2008.01.29 03:15
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47378
|1.48177
|408
|2008.01.29 03:15
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47378
|1.48727
|409
|2008.01.29 03:15
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47378
|1.49617
|410
|2008.01.29 03:30
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47381
|1.48177
|411
|2008.01.29 03:30
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47381
|1.48727
|412
|2008.01.29 03:30
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47381
|1.49617
|413
|2008.01.29 03:46
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47385
|1.48177
|414
|2008.01.29 03:46
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47385
|1.48727
|415
|2008.01.29 03:46
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47385
|1.49617
|416
|2008.01.29 04:00
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47390
|1.48177
|417
|2008.01.29 04:00
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47390
|1.48727
|418
|2008.01.29 04:00
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47390
|1.49617
|419
|2008.01.29 04:15
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47393
|1.48177
|420
|2008.01.29 04:15
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47393
|1.48727
|421
|2008.01.29 04:15
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47393
|1.49617
|422
|2008.01.29 04:30
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47397
|1.48177
|423
|2008.01.29 04:30
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47397
|1.48727
|424
|2008.01.29 04:30
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47397
|1.49617
|425
|2008.01.29 04:45
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47400
|1.48177
|426
|2008.01.29 04:45
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47400
|1.48727
|427
|2008.01.29 04:45
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47400
|1.49617
|428
|2008.01.29 05:00
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47404
|1.48177
|429
|2008.01.29 05:00
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47404
|1.48727
|430
|2008.01.29 05:00
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47404
|1.49617
|431
|2008.01.29 05:15
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47408
|1.48177
|432
|2008.01.29 05:15
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47408
|1.48727
|433
|2008.01.29 05:15
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47408
|1.49617
|434
|2008.01.29 05:30
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47412
|1.48177
|435
|2008.01.29 05:30
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47412
|1.48727
|436
|2008.01.29 05:30
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47412
|1.49617
|437
|2008.01.29 05:45
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47415
|1.48177
|438
|2008.01.29 05:45
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47415
|1.48727
|439
|2008.01.29 05:45
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47415
|1.49617
|440
|2008.01.29 06:00
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47418
|1.48177
|441
|2008.01.29 06:00
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47418
|1.48727
|442
|2008.01.29 06:00
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47418
|1.49617
|443
|2008.01.29 06:17
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47422
|1.48177
|444
|2008.01.29 06:17
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47422
|1.48727
|445
|2008.01.29 06:17
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47422
|1.49617
|446
|2008.01.29 06:30
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47426
|1.48177
|447
|2008.01.29 06:30
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47426
|1.48727
|448
|2008.01.29 06:30
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47426
|1.49617
|449
|2008.01.29 06:45
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47430
|1.48177
|450
|2008.01.29 06:45
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47430
|1.48727
|451
|2008.01.29 06:45
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47430
|1.49617
|452
|2008.01.29 07:00
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47434
|1.48177
|453
|2008.01.29 07:00
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47434
|1.48727
|454
|2008.01.29 07:00
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47434
|1.49617
|455
|2008.01.29 07:15
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47439
|1.48177
|456
|2008.01.29 07:15
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47439
|1.48727
|457
|2008.01.29 07:15
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47439
|1.49617
|458
|2008.01.29 07:30
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47445
|1.48177
|459
|2008.01.29 07:30
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47445
|1.48727
|460
|2008.01.29 07:30
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47445
|1.49617
|461
|2008.01.29 07:45
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47449
|1.48177
|462
|2008.01.29 07:45
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47449
|1.48727
|463
|2008.01.29 07:45
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47449
|1.49617
|464
|2008.01.29 08:00
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47454
|1.48177
|465
|2008.01.29 08:00
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47454
|1.48727
|466
|2008.01.29 08:00
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47454
|1.49617
|467
|2008.01.29 08:15
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47456
|1.48177
|468
|2008.01.29 08:15
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47456
|1.48727
|469
|2008.01.29 08:15
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47456
|1.49617
|470
|2008.01.29 08:30
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47459
|1.48177
|471
|2008.01.29 08:30
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47459
|1.48727
|472
|2008.01.29 08:30
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47459
|1.49617
|473
|2008.01.29 08:45
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47463
|1.48177
|474
|2008.01.29 08:45
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47463
|1.48727
|475
|2008.01.29 08:45
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47463
|1.49617
|476
|2008.01.29 09:00
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47466
|1.48177
|477
|2008.01.29 09:00
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47466
|1.48727
|478
|2008.01.29 09:00
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47466
|1.49617
|479
|2008.01.29 09:15
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47467
|1.48177
|480
|2008.01.29 09:15
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47467
|1.48727
|481
|2008.01.29 09:15
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47467
|1.49617
|482
|2008.01.29 09:30
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47468
|1.48177
|483
|2008.01.29 09:30
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47468
|1.48727
|484
|2008.01.29 09:30
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47468
|1.49617
|485
|2008.01.29 09:45
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47469
|1.48177
|486
|2008.01.29 09:45
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47469
|1.48727
|487
|2008.01.29 09:45
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47469
|1.49617
|488
|2008.01.29 10:00
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47471
|1.48177
|489
|2008.01.29 10:00
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47471
|1.48727
|490
|2008.01.29 10:00
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47471
|1.49617
|491
|2008.01.29 10:15
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47473
|1.48177
|492
|2008.01.29 10:15
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47473
|1.48727
|493
|2008.01.29 10:15
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47473
|1.49617
|494
|2008.01.29 10:31
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47477
|1.48177
|495
|2008.01.29 10:31
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47477
|1.48727
|496
|2008.01.29 10:31
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47477
|1.49617
|497
|2008.01.29 10:45
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47480
|1.48177
|498
|2008.01.29 10:45
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47480
|1.48727
|499
|2008.01.29 10:45
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47480
|1.49617
|500
|2008.01.29 11:00
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47482
|1.48177
|501
|2008.01.29 11:00
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47482
|1.48727
|502
|2008.01.29 11:00
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47482
|1.49617
|503
|2008.01.29 11:15
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47485
|1.48177
|504
|2008.01.29 11:15
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47485
|1.48727
|505
|2008.01.29 11:15
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47485
|1.49617
|506
|2008.01.29 11:30
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47488
|1.48177
|507
|2008.01.29 11:30
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47488
|1.48727
|508
|2008.01.29 11:30
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47488
|1.49617
|509
|2008.01.29 11:45
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47492
|1.48177
|510
|2008.01.29 11:45
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47492
|1.48727
|511
|2008.01.29 11:45
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47492
|1.49617
|512
|2008.01.29 12:00
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47496
|1.48177
|513
|2008.01.29 12:00
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47496
|1.48727
|514
|2008.01.29 12:00
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47496
|1.49617
|515
|2008.01.29 12:15
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47500
|1.48177
|516
|2008.01.29 12:15
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47500
|1.48727
|517
|2008.01.29 12:15
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47500
|1.49617
|518
|2008.01.29 12:30
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47504
|1.48177
|519
|2008.01.29 12:30
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47504
|1.48727
|520
|2008.01.29 12:30
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47504
|1.49617
|521
|2008.01.29 12:45
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47508
|1.48177
|522
|2008.01.29 12:45
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47508
|1.48727
|523
|2008.01.29 12:45
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47508
|1.49617
|524
|2008.01.29 13:00
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47513
|1.48177
|525
|2008.01.29 13:00
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47513
|1.48727
|526
|2008.01.29 13:00
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47513
|1.49617
|527
|2008.01.29 13:15
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47517
|1.48177
|528
|2008.01.29 13:15
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47517
|1.48727
|529
|2008.01.29 13:15
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47517
|1.49617
|530
|2008.01.29 13:30
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47520
|1.48177
|531
|2008.01.29 13:30
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47520
|1.48727
|532
|2008.01.29 13:30
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47520
|1.49617
|533
|2008.01.29 13:45
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47524
|1.48177
|534
|2008.01.29 13:45
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47524
|1.48727
|535
|2008.01.29 13:45
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47524
|1.49617
|536
|2008.01.29 14:00
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47526
|1.48177
|537
|2008.01.29 14:00
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47526
|1.48727
|538
|2008.01.29 14:00
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47526
|1.49617
|539
|2008.01.29 14:15
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47529
|1.48177
|540
|2008.01.29 14:15
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47529
|1.48727
|541
|2008.01.29 14:15
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47529
|1.49617
|542
|2008.01.29 14:30
|modify
|67
|0.01
|1.47287
|1.47532
|1.48177
|543
|2008.01.29 14:30
|modify
|68
|0.01
|1.47287
|1.47532
|1.48727
|544
|2008.01.29 14:30
|modify
|69
|0.01
|1.47287
|1.47532
|1.49617
|545
|2008.01.29 14:50
|s/l
|67
|0.01
|1.47532
|1.47532
|1.48177
|2.65
|457.57
|546
|2008.01.29 14:50
|s/l
|68
|0.01
|1.47532
|1.47532
|1.48727
|2.65
|460.22
|547
|2008.01.29 14:50
|s/l
|69
|0.01
|1.47532
|1.47532
|1.49617
|2.65
|462.87
|548
|2008.01.29 14:50
|buy stop
|79
|0.01
|1.49007
|1.46057
|1.49897
|549
|2008.01.29 14:50
|buy stop
|80
|0.01
|1.49007
|1.46057
|1.50447
|550
|2008.01.29 14:50
|buy stop
|81
|0.01
|1.49007
|1.46057
|1.51337
|551
|2008.01.29 23:00
|delete
|76
|0.01
|1.45860
|1.48807
|1.44970
|552
|2008.01.29 23:00
|delete
|78
|0.01
|1.45860
|1.48807
|1.43530
|553
|2008.01.29 23:00
|delete
|80
|0.01
|1.49007
|1.46057
|1.50447
|554
|2008.01.29 23:00
|delete
|77
|0.01
|1.45860
|1.48807
|1.44420
|555
|2008.01.29 23:00
|delete
|81
|0.01
|1.49007
|1.46057
|1.51337
|556
|2008.01.29 23:00
|delete
|79
|0.01
|1.49007
|1.46057
|1.49897
|557
|2008.01.30 01:00
|buy stop
|82
|0.01
|1.49076
|1.46124
|1.49966
|558
|2008.01.30 01:00
|buy stop
|83
|0.01
|1.49076
|1.46124
|1.50516
|559
|2008.01.30 01:00
|buy stop
|84
|0.01
|1.49076
|1.46124
|1.51406
|560
|2008.01.30 01:00
|sell stop
|85
|0.01
|1.46124
|1.49076
|1.45234
|561
|2008.01.30 01:00
|sell stop
|86
|0.01
|1.46124
|1.49076
|1.44684
|562
|2008.01.30 01:00
|sell stop
|87
|0.01
|1.46124
|1.49076
|1.43794
|563
|2008.01.30 21:06
|buy
|82
|0.01
|1.49076
|1.46124
|1.49966
|564
|2008.01.30 21:06
|buy
|83
|0.01
|1.49076
|1.46124
|1.50516
|565
|2008.01.30 21:06
|buy
|84
|0.01
|1.49076
|1.46124
|1.51406
|566
|2008.01.30 23:00
|delete
|85
|0.01
|1.46124
|1.49076
|1.45234
|567
|2008.01.30 23:00
|delete
|87
|0.01
|1.46124
|1.49076
|1.43794
|568
|2008.01.30 23:00
|delete
|86
|0.01
|1.46124
|1.49076
|1.44684
|569
|2008.01.31 01:00
|sell stop
|88
|0.01
|1.46478
|1.49437
|1.45588
|570
|2008.01.31 01:00
|sell stop
|89
|0.01
|1.46478
|1.49437
|1.45038
|571
|2008.01.31 01:00
|sell stop
|90
|0.01
|1.46478
|1.49437
|1.44148
|572
|2008.01.31 23:00
|delete
|88
|0.01
|1.46478
|1.49437
|1.45588
|573
|2008.01.31 23:00
|delete
|90
|0.01
|1.46478
|1.49437
|1.44148
|574
|2008.01.31 23:00
|delete
|89
|0.01
|1.46478
|1.49437
|1.45038
|575
|2008.02.01 01:00
|sell stop
|91
|0.01
|1.46901
|1.49869
|1.46011
|576
|2008.02.01 01:00
|sell stop
|92
|0.01
|1.46901
|1.49869
|1.45461
|577
|2008.02.01 01:01
|sell stop
|93
|0.01
|1.46901
|1.49869
|1.44571
|578
|2008.02.04 23:00
|delete
|91
|0.01
|1.46901
|1.49869
|1.46011
|579
|2008.02.04 23:00
|delete
|93
|0.01
|1.46901
|1.49869
|1.44571
|580
|2008.02.04 23:00
|delete
|92
|0.01
|1.46901
|1.49869
|1.45461
|581
|2008.02.05 01:00
|sell stop
|94
|0.01
|1.46786
|1.49752
|1.45896
|582
|2008.02.05 01:00
|sell stop
|95
|0.01
|1.46786
|1.49752
|1.45346
|583
|2008.02.05 01:00
|sell stop
|96
|0.01
|1.46786
|1.49752
|1.44456
|584
|2008.02.05 11:24
|sell
|94
|0.01
|1.46786
|1.49752
|1.45896
|585
|2008.02.05 11:24
|sell
|95
|0.01
|1.46786
|1.49752
|1.45346
|586
|2008.02.05 11:24
|sell
|96
|0.01
|1.46786
|1.49752
|1.44456
|587
|2008.02.06 09:13
|s/l
|82
|0.01
|1.46124
|1.46124
|1.49966
|-29.06
|433.81
|588
|2008.02.06 09:13
|s/l
|83
|0.01
|1.46124
|1.46124
|1.50516
|-29.06
|404.75
|589
|2008.02.06 09:13
|s/l
|84
|0.01
|1.46124
|1.46124
|1.51406
|-29.06
|375.70
|590
|2008.02.06 09:13
|buy stop
|97
|0.01
|1.48422
|1.45483
|1.49312
|591
|2008.02.06 09:14
|buy stop
|98
|0.01
|1.48422
|1.45483
|1.49862
|592
|2008.02.06 09:14
|buy stop
|99
|0.01
|1.48422
|1.45483
|1.50752
|593
|2008.02.06 13:15
|modify
|94
|0.01
|1.46786
|1.46783
|1.45896
|594
|2008.02.06 13:15
|modify
|95
|0.01
|1.46786
|1.46783
|1.45346
|595
|2008.02.06 13:15
|modify
|96
|0.01
|1.46786
|1.46783
|1.44456
|596
|2008.02.06 13:30
|modify
|94
|0.01
|1.46786
|1.46774
|1.45896
|597
|2008.02.06 13:30
|modify
|95
|0.01
|1.46786
|1.46774
|1.45346
|598
|2008.02.06 13:30
|modify
|96
|0.01
|1.46786
|1.46774
|1.44456
|599
|2008.02.06 13:45
|modify
|94
|0.01
|1.46786
|1.46766
|1.45896
|600
|2008.02.06 13:45
|modify
|95
|0.01
|1.46786
|1.46766
|1.45346
|601
|2008.02.06 13:45
|modify
|96
|0.01
|1.46786
|1.46766
|1.44456
|602
|2008.02.06 14:00
|modify
|94
|0.01
|1.46786
|1.46757
|1.45896
|603
|2008.02.06 14:00
|modify
|95
|0.01
|1.46786
|1.46757
|1.45346
|604
|2008.02.06 14:00
|modify
|96
|0.01
|1.46786
|1.46757
|1.44456
|605
|2008.02.06 14:15
|modify
|94
|0.01
|1.46786
|1.46749
|1.45896
|606
|2008.02.06 14:15
|modify
|95
|0.01
|1.46786
|1.46749
|1.45346
|607
|2008.02.06 14:15
|modify
|96
|0.01
|1.46786
|1.46749
|1.44456
|608
|2008.02.06 14:30
|modify
|94
|0.01
|1.46786
|1.46742
|1.45896
|609
|2008.02.06 14:30
|modify
|95
|0.01
|1.46786
|1.46742
|1.45346
|610
|2008.02.06 14:30
|modify
|96
|0.01
|1.46786
|1.46742
|1.44456
|611
|2008.02.06 14:45
|modify
|94
|0.01
|1.46786
|1.46735
|1.45896
|612
|2008.02.06 14:45
|modify
|95
|0.01
|1.46786
|1.46735
|1.45346
|613
|2008.02.06 14:45
|modify
|96
|0.01
|1.46786
|1.46735
|1.44456
|614
|2008.02.06 15:00
|modify
|94
|0.01
|1.46786
|1.46729
|1.45896
|615
|2008.02.06 15:00
|modify
|95
|0.01
|1.46786
|1.46729
|1.45346
|616
|2008.02.06 15:00
|modify
|96
|0.01
|1.46786
|1.46729
|1.44456
|617
|2008.02.06 15:15
|modify
|94
|0.01
|1.46786
|1.46723
|1.45896
|618
|2008.02.06 15:15
|modify
|95
|0.01
|1.46786
|1.46723
|1.45346
|619
|2008.02.06 15:15
|modify
|96
|0.01
|1.46786
|1.46723
|1.44456
|620
|2008.02.06 15:30
|modify
|94
|0.01
|1.46786
|1.46719
|1.45896
|621
|2008.02.06 15:30
|modify
|95
|0.01
|1.46786
|1.46719
|1.45346
|622
|2008.02.06 15:30
|modify
|96
|0.01
|1.46786
|1.46719
|1.44456
|623
|2008.02.06 15:45
|modify
|94
|0.01
|1.46786
|1.46713
|1.45896
|624
|2008.02.06 15:45
|modify
|95
|0.01
|1.46786
|1.46713
|1.45346
|625
|2008.02.06 15:45
|modify
|96
|0.01
|1.46786
|1.46713
|1.44456
|626
|2008.02.06 16:00
|modify
|94
|0.01
|1.46786
|1.46708
|1.45896
|627
|2008.02.06 16:00
|modify
|95
|0.01
|1.46786
|1.46708
|1.45346
|628
|2008.02.06 16:00
|modify
|96
|0.01
|1.46786
|1.46708
|1.44456
|629
|2008.02.06 16:15
|modify
|94
|0.01
|1.46786
|1.46705
|1.45896
|630
|2008.02.06 16:15
|modify
|95
|0.01
|1.46786
|1.46705
|1.45346
|631
|2008.02.06 16:15
|modify
|96
|0.01
|1.46786
|1.46705
|1.44456
|632
|2008.02.06 16:30
|modify
|94
|0.01
|1.46786
|1.46702
|1.45896
|633
|2008.02.06 16:30
|modify
|95
|0.01
|1.46786
|1.46702
|1.45346
|634
|2008.02.06 16:30
|modify
|96
|0.01
|1.46786
|1.46702
|1.44456
|635
|2008.02.06 16:45
|modify
|94
|0.01
|1.46786
|1.46700
|1.45896
|636
|2008.02.06 16:45
|modify
|95
|0.01
|1.46786
|1.46700
|1.45346
|637
|2008.02.06 16:45
|modify
|96
|0.01
|1.46786
|1.46700
|1.44456
|638
|2008.02.06 16:59
|s/l
|94
|0.01
|1.46700
|1.46700
|1.45896
|0.79
|376.48
|639
|2008.02.06 16:59
|s/l
|95
|0.01
|1.46700
|1.46700
|1.45346
|0.79
|377.27
|640
|2008.02.06 16:59
|s/l
|96
|0.01
|1.46700
|1.46700
|1.44456
|0.79
|378.05
|641
|2008.02.06 16:59
|sell stop
|100
|0.01
|1.45233
|1.48167
|1.44343
|642
|2008.02.06 16:59
|sell stop
|101
|0.01
|1.45233
|1.48167
|1.43793
|643
|2008.02.06 16:59
|sell stop
|102
|0.01
|1.45233
|1.48167
|1.42903
|644
|2008.02.06 23:00
|delete
|97
|0.01
|1.48422
|1.45483
|1.49312
|645
|2008.02.06 23:00
|delete
|99
|0.01
|1.48422
|1.45483
|1.50752
|646
|2008.02.06 23:00
|delete
|101
|0.01
|1.45233
|1.48167
|1.43793
|647
|2008.02.06 23:00
|delete
|98
|0.01
|1.48422
|1.45483
|1.49862
|648
|2008.02.06 23:00
|delete
|102
|0.01
|1.45233
|1.48167
|1.42903
|649
|2008.02.06 23:00
|delete
|100
|0.01
|1.45233
|1.48167
|1.44343
|650
|2008.02.07 01:00
|buy stop
|103
|0.01
|1.48019
|1.45088
|1.48909
|651
|2008.02.07 01:00
|buy stop
|104
|0.01
|1.48019
|1.45088
|1.49459
|652
|2008.02.07 01:00
|buy stop
|105
|0.01
|1.48019
|1.45088
|1.50349
|653
|2008.02.07 01:00
|sell stop
|106
|0.01
|1.45088
|1.48019
|1.44198
|654
|2008.02.07 01:00
|sell stop
|107
|0.01
|1.45088
|1.48019
|1.43648
|655
|2008.02.07 01:00
|sell stop
|108
|0.01
|1.45088
|1.48019
|1.42758
|656
|2008.02.07 14:53
|sell
|106
|0.01
|1.45088
|1.48019
|1.44198
|657
|2008.02.07 14:53
|sell
|107
|0.01
|1.45088
|1.48019
|1.43648
|658
|2008.02.07 14:53
|sell
|108
|0.01
|1.45088
|1.48019
|1.42758
|659
|2008.02.07 23:00
|delete
|103
|0.01
|1.48019
|1.45088
|1.48909
|660
|2008.02.07 23:00
|delete
|105
|0.01
|1.48019
|1.45088
|1.50349
|661
|2008.02.07 23:00
|delete
|104
|0.01
|1.48019
|1.45088
|1.49459
|662
|2008.02.08 01:00
|buy stop
|109
|0.01
|1.47146
|1.44233
|1.48036
|663
|2008.02.08 01:00
|buy stop
|110
|0.01
|1.47146
|1.44233
|1.48586
|664
|2008.02.08 01:00
|buy stop
|111
|0.01
|1.47146
|1.44233
|1.49476
|665
|2008.02.11 23:02
|delete
|109
|0.01
|1.47146
|1.44233
|1.48036
|666
|2008.02.11 23:02
|delete
|111
|0.01
|1.47146
|1.44233
|1.49476
|667
|2008.02.11 23:02
|delete
|110
|0.01
|1.47146
|1.44233
|1.48586
|668
|2008.02.12 01:00
|buy stop
|112
|0.01
|1.46682
|1.43777
|1.47572
|669
|2008.02.12 01:00
|buy stop
|113
|0.01
|1.46682
|1.43777
|1.48122
|670
|2008.02.12 01:00
|buy stop
|114
|0.01
|1.46682
|1.43777
|1.49012
|671
|2008.02.12 23:00
|delete
|112
|0.01
|1.46682
|1.43777
|1.47572
|672
|2008.02.12 23:00
|delete
|114
|0.01
|1.46682
|1.43777
|1.49012
|673
|2008.02.12 23:00
|delete
|113
|0.01
|1.46682
|1.43777
|1.48122
|674
|2008.02.13 01:00
|buy stop
|115
|0.01
|1.46946
|1.44037
|1.47836
|675
|2008.02.13 01:00
|buy stop
|116
|0.01
|1.46946
|1.44037
|1.48386
|676
|2008.02.13 01:00
|buy stop
|117
|0.01
|1.46946
|1.44037
|1.49276
|677
|2008.02.13 23:00
|delete
|115
|0.01
|1.46946
|1.44037
|1.47836
|678
|2008.02.13 23:00
|delete
|117
|0.01
|1.46946
|1.44037
|1.49276
|679
|2008.02.13 23:00
|delete
|116
|0.01
|1.46946
|1.44037
|1.48386
|680
|2008.02.14 01:00
|buy stop
|118
|0.01
|1.47103
|1.44191
|1.47993
|681
|2008.02.14 01:00
|buy stop
|119
|0.01
|1.47103
|1.44191
|1.48543
|682
|2008.02.14 01:00
|buy stop
|120
|0.01
|1.47103
|1.44191
|1.49433
|683
|2008.02.14 23:00
|delete
|118
|0.01
|1.47103
|1.44191
|1.47993
|684
|2008.02.14 23:00
|delete
|120
|0.01
|1.47103
|1.44191
|1.49433
|685
|2008.02.14 23:00
|delete
|119
|0.01
|1.47103
|1.44191
|1.48543
|686
|2008.02.15 01:00
|buy stop
|121
|0.01
|1.47473
|1.44553
|1.48363
|687
|2008.02.15 01:01
|buy stop
|122
|0.01
|1.47473
|1.44553
|1.48913
|688
|2008.02.15 01:02
|buy stop
|123
|0.01
|1.47473
|1.44553
|1.49803
|689
|2008.02.18 23:00
|delete
|121
|0.01
|1.47473
|1.44553
|1.48363
|690
|2008.02.18 23:00
|delete
|123
|0.01
|1.47473
|1.44553
|1.49803
|691
|2008.02.18 23:00
|delete
|122
|0.01
|1.47473
|1.44553
|1.48913
|692
|2008.02.19 01:01
|buy stop
|124
|0.01
|1.47984
|1.45053
|1.48874
|693
|2008.02.19 01:01
|buy stop
|125
|0.01
|1.47984
|1.45053
|1.49424
|694
|2008.02.19 01:02
|buy stop
|126
|0.01
|1.47984
|1.45053
|1.50314
|695
|2008.02.19 23:00
|delete
|124
|0.01
|1.47984
|1.45053
|1.48874
|696
|2008.02.19 23:00
|delete
|126
|0.01
|1.47984
|1.45053
|1.50314
|697
|2008.02.19 23:00
|delete
|125
|0.01
|1.47984
|1.45053
|1.49424
|698
|2008.02.20 01:00
|buy stop
|127
|0.01
|1.48495
|1.45554
|1.49385
|699
|2008.02.20 01:00
|buy stop
|128
|0.01
|1.48495
|1.45554
|1.49935
|700
|2008.02.20 01:00
|buy stop
|129
|0.01
|1.48495
|1.45554
|1.50825
|701
|2008.02.20 23:00
|delete
|127
|0.01
|1.48495
|1.45554
|1.49385
|702
|2008.02.20 23:00
|delete
|129
|0.01
|1.48495
|1.45554
|1.50825
|703
|2008.02.20 23:00
|delete
|128
|0.01
|1.48495
|1.45554
|1.49935
|704
|2008.02.21 01:00
|buy stop
|130
|0.01
|1.48443
|1.45503
|1.49333
|705
|2008.02.21 01:00
|buy stop
|131
|0.01
|1.48443
|1.45503
|1.49883
|706
|2008.02.21 01:00
|buy stop
|132
|0.01
|1.48443
|1.45503
|1.50773
|707
|2008.02.21 17:07
|s/l
|106
|0.01
|1.48019
|1.48019
|1.44198
|-30.36
|347.69
|708
|2008.02.21 17:07
|s/l
|107
|0.01
|1.48019
|1.48019
|1.43648
|-30.36
|317.33
|709
|2008.02.21 17:07
|s/l
|108
|0.01
|1.48019
|1.48019
|1.42758
|-30.36
|286.97
|710
|2008.02.21 17:07
|sell stop
|133
|0.01
|1.45690
|1.48634
|1.44800
|711
|2008.02.21 17:07
|sell stop
|134
|0.01
|1.45690
|1.48634
|1.44250
|712
|2008.02.21 17:07
|sell stop
|135
|0.01
|1.45690
|1.48634
|1.43360
|713
|2008.02.21 23:00
|delete
|130
|0.01
|1.48443
|1.45503
|1.49333
|714
|2008.02.21 23:00
|delete
|132
|0.01
|1.48443
|1.45503
|1.50773
|715
|2008.02.21 23:00
|delete
|134
|0.01
|1.45690
|1.48634
|1.44250
|716
|2008.02.21 23:00
|delete
|131
|0.01
|1.48443
|1.45503
|1.49883
|717
|2008.02.21 23:00
|delete
|135
|0.01
|1.45690
|1.48634
|1.43360
|718
|2008.02.21 23:00
|delete
|133
|0.01
|1.45690
|1.48634
|1.44800
|719
|2008.02.22 01:00
|buy stop
|136
|0.01
|1.48987
|1.46037
|1.49877
|720
|2008.02.22 01:01
|buy stop
|137
|0.01
|1.48987
|1.46037
|1.50427
|721
|2008.02.22 01:02
|buy stop
|138
|0.01
|1.48987
|1.46037
|1.51317
|722
|2008.02.22 01:03
|sell stop
|139
|0.01
|1.46037
|1.48987
|1.45147
|723
|2008.02.22 01:03
|sell stop
|140
|0.01
|1.46037
|1.48987
|1.44597
|724
|2008.02.22 01:03
|sell stop
|141
|0.01
|1.46037
|1.48987
|1.43707
|725
|2008.02.25 23:00
|delete
|136
|0.01
|1.48987
|1.46037
|1.49877
|726
|2008.02.25 23:00
|delete
|138
|0.01
|1.48987
|1.46037
|1.51317
|727
|2008.02.25 23:00
|delete
|140
|0.01
|1.46037
|1.48987
|1.44597
|728
|2008.02.25 23:00
|delete
|137
|0.01
|1.48987
|1.46037
|1.50427
|729
|2008.02.25 23:00
|delete
|141
|0.01
|1.46037
|1.48987
|1.43707
|730
|2008.02.25 23:00
|delete
|139
|0.01
|1.46037
|1.48987
|1.45147
|731
|2008.02.26 01:00
|buy stop
|142
|0.01
|1.49643
|1.46680
|1.50533
|732
|2008.02.26 01:00
|buy stop
|143
|0.01
|1.49643
|1.46680
|1.51083
|733
|2008.02.26 01:01
|buy stop
|144
|0.01
|1.49643
|1.46680
|1.51973
|734
|2008.02.26 01:04
|sell stop
|145
|0.01
|1.46680
|1.49643
|1.45790
|735
|2008.02.26 01:04
|sell stop
|146
|0.01
|1.46680
|1.49643
|1.45240
|736
|2008.02.26 01:04
|sell stop
|147
|0.01
|1.46680
|1.49643
|1.44350
|737
|2008.02.26 20:48
|buy
|142
|0.01
|1.49643
|1.46680
|1.50533
|738
|2008.02.26 20:48
|buy
|143
|0.01
|1.49643
|1.46680
|1.51083
|739
|2008.02.26 20:48
|buy
|144
|0.01
|1.49643
|1.46680
|1.51973
|740
|2008.02.26 23:00
|delete
|145
|0.01
|1.46680
|1.49643
|1.45790
|741
|2008.02.26 23:00
|delete
|147
|0.01
|1.46680
|1.49643
|1.44350
|742
|2008.02.26 23:00
|delete
|146
|0.01
|1.46680
|1.49643
|1.45240
|743
|2008.02.27 01:00
|sell stop
|148
|0.01
|1.47291
|1.50266
|1.46401
|744
|2008.02.27 01:00
|sell stop
|149
|0.01
|1.47291
|1.50266
|1.45851
|745
|2008.02.27 01:00
|sell stop
|150
|0.01
|1.47291
|1.50266
|1.44961
|746
|2008.02.27 08:31
|t/p
|142
|0.01
|1.50533
|1.46680
|1.50533
|8.97
|295.94
|747
|2008.02.27 16:15
|modify
|143
|0.01
|1.49643
|1.49649
|1.51083
|748
|2008.02.27 16:15
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.49649
|1.51973
|749
|2008.02.27 16:30
|modify
|143
|0.01
|1.49643
|1.49666
|1.51083
|750
|2008.02.27 16:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.49666
|1.51973
|751
|2008.02.27 16:45
|modify
|143
|0.01
|1.49643
|1.49683
|1.51083
|752
|2008.02.27 16:45
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.49683
|1.51973
|753
|2008.02.27 17:00
|modify
|143
|0.01
|1.49643
|1.49701
|1.51083
|754
|2008.02.27 17:00
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.49701
|1.51973
|755
|2008.02.27 17:04
|t/p
|143
|0.01
|1.51083
|1.49701
|1.51083
|14.47
|310.40
|756
|2008.02.27 17:15
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.49720
|1.51973
|757
|2008.02.27 17:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.49740
|1.51973
|758
|2008.02.27 17:45
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.49762
|1.51973
|759
|2008.02.27 18:00
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.49783
|1.51973
|760
|2008.02.27 18:15
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.49803
|1.51973
|761
|2008.02.27 18:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.49823
|1.51973
|762
|2008.02.27 18:45
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.49843
|1.51973
|763
|2008.02.27 19:00
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.49863
|1.51973
|764
|2008.02.27 19:15
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.49883
|1.51973
|765
|2008.02.27 19:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.49900
|1.51973
|766
|2008.02.27 19:45
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.49917
|1.51973
|767
|2008.02.27 20:00
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.49933
|1.51973
|768
|2008.02.27 20:15
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.49948
|1.51973
|769
|2008.02.27 20:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.49963
|1.51973
|770
|2008.02.27 20:45
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.49979
|1.51973
|771
|2008.02.27 21:00
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.49995
|1.51973
|772
|2008.02.27 21:16
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50011
|1.51973
|773
|2008.02.27 21:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50028
|1.51973
|774
|2008.02.27 21:45
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50046
|1.51973
|775
|2008.02.27 22:00
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50064
|1.51973
|776
|2008.02.27 22:15
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50080
|1.51973
|777
|2008.02.27 22:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50095
|1.51973
|778
|2008.02.27 22:45
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50111
|1.51973
|779
|2008.02.27 23:00
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50126
|1.51973
|780
|2008.02.27 23:00
|delete
|148
|0.01
|1.47291
|1.50266
|1.46401
|781
|2008.02.27 23:00
|delete
|150
|0.01
|1.47291
|1.50266
|1.44961
|782
|2008.02.27 23:00
|delete
|149
|0.01
|1.47291
|1.50266
|1.45851
|783
|2008.02.27 23:15
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50140
|1.51973
|784
|2008.02.27 23:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50154
|1.51973
|785
|2008.02.27 23:45
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50168
|1.51973
|786
|2008.02.28 00:03
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50182
|1.51973
|787
|2008.02.28 00:17
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50196
|1.51973
|788
|2008.02.28 00:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50210
|1.51973
|789
|2008.02.28 00:46
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50224
|1.51973
|790
|2008.02.28 01:00
|sell stop
|151
|0.01
|1.48734
|1.51739
|1.47844
|791
|2008.02.28 01:00
|sell stop
|152
|0.01
|1.48734
|1.51739
|1.47294
|792
|2008.02.28 01:01
|sell stop
|153
|0.01
|1.48734
|1.51739
|1.46404
|793
|2008.02.28 01:01
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50237
|1.51973
|794
|2008.02.28 01:15
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50250
|1.51973
|795
|2008.02.28 01:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50262
|1.51973
|796
|2008.02.28 01:45
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50274
|1.51973
|797
|2008.02.28 02:00
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50287
|1.51973
|798
|2008.02.28 02:15
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50299
|1.51973
|799
|2008.02.28 02:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50309
|1.51973
|800
|2008.02.28 02:45
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50319
|1.51973
|801
|2008.02.28 03:00
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50328
|1.51973
|802
|2008.02.28 03:15
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50337
|1.51973
|803
|2008.02.28 03:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50345
|1.51973
|804
|2008.02.28 03:45
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50355
|1.51973
|805
|2008.02.28 04:01
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50364
|1.51973
|806
|2008.02.28 04:15
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50374
|1.51973
|807
|2008.02.28 04:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50383
|1.51973
|808
|2008.02.28 04:45
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50393
|1.51973
|809
|2008.02.28 05:00
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50402
|1.51973
|810
|2008.02.28 05:16
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50411
|1.51973
|811
|2008.02.28 05:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50421
|1.51973
|812
|2008.02.28 05:51
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50430
|1.51973
|813
|2008.02.28 06:00
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50439
|1.51973
|814
|2008.02.28 06:15
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50448
|1.51973
|815
|2008.02.28 06:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50456
|1.51973
|816
|2008.02.28 06:45
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50465
|1.51973
|817
|2008.02.28 07:00
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50474
|1.51973
|818
|2008.02.28 07:15
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50483
|1.51973
|819
|2008.02.28 07:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50491
|1.51973
|820
|2008.02.28 07:45
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50497
|1.51973
|821
|2008.02.28 08:00
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50505
|1.51973
|822
|2008.02.28 08:15
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50512
|1.51973
|823
|2008.02.28 08:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50517
|1.51973
|824
|2008.02.28 08:45
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50522
|1.51973
|825
|2008.02.28 09:00
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50528
|1.51973
|826
|2008.02.28 09:15
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50534
|1.51973
|827
|2008.02.28 09:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50539
|1.51973
|828
|2008.02.28 09:45
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50544
|1.51973
|829
|2008.02.28 10:00
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50550
|1.51973
|830
|2008.02.28 10:15
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50555
|1.51973
|831
|2008.02.28 10:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50561
|1.51973
|832
|2008.02.28 10:45
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50567
|1.51973
|833
|2008.02.28 11:00
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50574
|1.51973
|834
|2008.02.28 11:15
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50579
|1.51973
|835
|2008.02.28 11:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50584
|1.51973
|836
|2008.02.28 11:45
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50589
|1.51973
|837
|2008.02.28 12:00
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50593
|1.51973
|838
|2008.02.28 12:15
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50599
|1.51973
|839
|2008.02.28 12:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50604
|1.51973
|840
|2008.02.28 12:45
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50608
|1.51973
|841
|2008.02.28 13:00
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50612
|1.51973
|842
|2008.02.28 13:15
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50616
|1.51973
|843
|2008.02.28 13:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50621
|1.51973
|844
|2008.02.28 13:45
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50627
|1.51973
|845
|2008.02.28 14:00
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50634
|1.51973
|846
|2008.02.28 14:15
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50641
|1.51973
|847
|2008.02.28 14:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50649
|1.51973
|848
|2008.02.28 14:45
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50657
|1.51973
|849
|2008.02.28 15:00
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50666
|1.51973
|850
|2008.02.28 15:15
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50674
|1.51973
|851
|2008.02.28 15:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50685
|1.51973
|852
|2008.02.28 15:45
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50693
|1.51973
|853
|2008.02.28 16:00
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50702
|1.51973
|854
|2008.02.28 16:15
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50710
|1.51973
|855
|2008.02.28 16:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50718
|1.51973
|856
|2008.02.28 16:45
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50727
|1.51973
|857
|2008.02.28 17:00
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50742
|1.51973
|858
|2008.02.28 17:15
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50756
|1.51973
|859
|2008.02.28 17:30
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50770
|1.51973
|860
|2008.02.28 17:45
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50785
|1.51973
|861
|2008.02.28 18:00
|modify
|144
|0.01
|1.49643
|1.50798
|1.51973
|862
|2008.02.28 18:12
|t/p
|144
|0.01
|1.51973
|1.50798
|1.51973
|23.56
|333.97
|863
|2008.02.28 18:12
|buy stop
|154
|0.01
|1.52306
|1.49290
|1.53196
|864
|2008.02.28 18:12
|buy stop
|155
|0.01
|1.52306
|1.49290
|1.53746
|865
|2008.02.28 18:12
|buy stop
|156
|0.01
|1.52306
|1.49290
|1.54636
|866
|2008.02.28 23:00
|delete
|151
|0.01
|1.48734
|1.51739
|1.47844
|867
|2008.02.28 23:00
|delete
|153
|0.01
|1.48734
|1.51739
|1.46404
|868
|2008.02.28 23:00
|delete
|155
|0.01
|1.52306
|1.49290
|1.53746
|869
|2008.02.28 23:00
|delete
|152
|0.01
|1.48734
|1.51739
|1.47294
|870
|2008.02.28 23:00
|delete
|156
|0.01
|1.52306
|1.49290
|1.54636
|871
|2008.02.28 23:00
|delete
|154
|0.01
|1.52306
|1.49290
|1.53196
|872
|2008.02.29 01:00
|buy stop
|157
|0.01
|1.52710
|1.49686
|1.53600
|873
|2008.02.29 01:00
|buy stop
|158
|0.01
|1.52710
|1.49686
|1.54150
|874
|2008.02.29 01:01
|buy stop
|159
|0.01
|1.52710
|1.49686
|1.55040
|875
|2008.02.29 01:03
|sell stop
|160
|0.01
|1.49686
|1.52710
|1.48796
|876
|2008.02.29 01:03
|sell stop
|161
|0.01
|1.49686
|1.52710
|1.48246
|877
|2008.02.29 01:03
|sell stop
|162
|0.01
|1.49686
|1.52710
|1.47356
|878
|2008.03.03 15:50
|buy
|157
|0.01
|1.52710
|1.49686
|1.53600
|879
|2008.03.03 15:50
|buy
|158
|0.01
|1.52710
|1.49686
|1.54150
|880
|2008.03.03 15:50
|buy
|159
|0.01
|1.52710
|1.49686
|1.55040
|881
|2008.03.03 23:00
|delete
|160
|0.01
|1.49686
|1.52710
|1.48796
|882
|2008.03.03 23:00
|delete
|162
|0.01
|1.49686
|1.52710
|1.47356
|883
|2008.03.03 23:00
|delete
|161
|0.01
|1.49686
|1.52710
|1.48246
|884
|2008.03.04 01:01
|sell stop
|163
|0.01
|1.50370
|1.53407
|1.49480
|885
|2008.03.04 01:01
|sell stop
|164
|0.01
|1.50370
|1.53407
|1.48930
|886
|2008.03.04 01:02
|sell stop
|165
|0.01
|1.50370
|1.53407
|1.48040
|887
|2008.03.04 23:00
|delete
|163
|0.01
|1.50370
|1.53407
|1.49480
|888
|2008.03.04 23:00
|delete
|165
|0.01
|1.50370
|1.53407
|1.48040
|889
|2008.03.04 23:00
|delete
|164
|0.01
|1.50370
|1.53407
|1.48930
|890
|2008.03.05 01:00
|sell stop
|166
|0.01
|1.50494
|1.53535
|1.49604
|891
|2008.03.05 01:00
|sell stop
|167
|0.01
|1.50494
|1.53535
|1.49054
|892
|2008.03.05 01:00
|sell stop
|168
|0.01
|1.50494
|1.53535
|1.48164
|893
|2008.03.05 23:00
|delete
|166
|0.01
|1.50494
|1.53535
|1.49604
|894
|2008.03.05 23:00
|delete
|168
|0.01
|1.50494
|1.53535
|1.48164
|895
|2008.03.05 23:00
|delete
|167
|0.01
|1.50494
|1.53535
|1.49054
|896
|2008.03.06 01:00
|sell stop
|169
|0.01
|1.50733
|1.53778
|1.49843
|897
|2008.03.06 01:00
|sell stop
|170
|0.01
|1.50733
|1.53778
|1.49293
|898
|2008.03.06 01:00
|sell stop
|171
|0.01
|1.50733
|1.53778
|1.48403
|899
|2008.03.06 15:08
|t/p
|157
|0.01
|1.53600
|1.49686
|1.53600
|9.23
|343.20
|900
|2008.03.06 15:30
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52710
|1.54150
|901
|2008.03.06 15:30
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52710
|1.55040
|902
|2008.03.06 15:45
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52720
|1.54150
|903
|2008.03.06 15:45
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52720
|1.55040
|904
|2008.03.06 16:00
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52729
|1.54150
|905
|2008.03.06 16:00
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52729
|1.55040
|906
|2008.03.06 16:15
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52740
|1.54150
|907
|2008.03.06 16:15
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52740
|1.55040
|908
|2008.03.06 16:30
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52751
|1.54150
|909
|2008.03.06 16:30
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52751
|1.55040
|910
|2008.03.06 16:45
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52762
|1.54150
|911
|2008.03.06 16:45
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52762
|1.55040
|912
|2008.03.06 17:00
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52773
|1.54150
|913
|2008.03.06 17:00
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52773
|1.55040
|914
|2008.03.06 17:15
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52783
|1.54150
|915
|2008.03.06 17:15
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52783
|1.55040
|916
|2008.03.06 17:30
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52796
|1.54150
|917
|2008.03.06 17:30
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52796
|1.55040
|918
|2008.03.06 17:45
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52808
|1.54150
|919
|2008.03.06 17:45
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52808
|1.55040
|920
|2008.03.06 18:00
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52818
|1.54150
|921
|2008.03.06 18:00
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52818
|1.55040
|922
|2008.03.06 18:15
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52828
|1.54150
|923
|2008.03.06 18:15
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52828
|1.55040
|924
|2008.03.06 18:30
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52838
|1.54150
|925
|2008.03.06 18:30
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52838
|1.55040
|926
|2008.03.06 18:45
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52848
|1.54150
|927
|2008.03.06 18:45
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52848
|1.55040
|928
|2008.03.06 19:00
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52860
|1.54150
|929
|2008.03.06 19:00
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52860
|1.55040
|930
|2008.03.06 19:15
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52871
|1.54150
|931
|2008.03.06 19:15
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52871
|1.55040
|932
|2008.03.06 19:30
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52882
|1.54150
|933
|2008.03.06 19:30
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52882
|1.55040
|934
|2008.03.06 19:45
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52893
|1.54150
|935
|2008.03.06 19:45
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52893
|1.55040
|936
|2008.03.06 20:00
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52904
|1.54150
|937
|2008.03.06 20:00
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52904
|1.55040
|938
|2008.03.06 20:15
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52915
|1.54150
|939
|2008.03.06 20:15
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52915
|1.55040
|940
|2008.03.06 20:30
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52924
|1.54150
|941
|2008.03.06 20:30
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52924
|1.55040
|942
|2008.03.06 20:45
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52933
|1.54150
|943
|2008.03.06 20:45
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52933
|1.55040
|944
|2008.03.06 21:00
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52943
|1.54150
|945
|2008.03.06 21:00
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52943
|1.55040
|946
|2008.03.06 21:15
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52953
|1.54150
|947
|2008.03.06 21:15
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52953
|1.55040
|948
|2008.03.06 21:30
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52963
|1.54150
|949
|2008.03.06 21:30
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52963
|1.55040
|950
|2008.03.06 21:45
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52974
|1.54150
|951
|2008.03.06 21:45
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52974
|1.55040
|952
|2008.03.06 22:00
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52985
|1.54150
|953
|2008.03.06 22:00
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52985
|1.55040
|954
|2008.03.06 22:15
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.52997
|1.54150
|955
|2008.03.06 22:15
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.52997
|1.55040
|956
|2008.03.06 22:30
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53009
|1.54150
|957
|2008.03.06 22:30
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53009
|1.55040
|958
|2008.03.06 22:45
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53021
|1.54150
|959
|2008.03.06 22:45
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53021
|1.55040
|960
|2008.03.06 23:00
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53032
|1.54150
|961
|2008.03.06 23:00
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53032
|1.55040
|962
|2008.03.06 23:00
|delete
|169
|0.01
|1.50733
|1.53778
|1.49843
|963
|2008.03.06 23:00
|delete
|171
|0.01
|1.50733
|1.53778
|1.48403
|964
|2008.03.06 23:00
|delete
|170
|0.01
|1.50733
|1.53778
|1.49293
|965
|2008.03.06 23:15
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53043
|1.54150
|966
|2008.03.06 23:15
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53043
|1.55040
|967
|2008.03.06 23:30
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53053
|1.54150
|968
|2008.03.06 23:30
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53053
|1.55040
|969
|2008.03.06 23:45
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53065
|1.54150
|970
|2008.03.06 23:45
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53065
|1.55040
|971
|2008.03.07 00:00
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53076
|1.54150
|972
|2008.03.07 00:00
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53076
|1.55040
|973
|2008.03.07 00:15
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53088
|1.54150
|974
|2008.03.07 00:15
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53088
|1.55040
|975
|2008.03.07 00:30
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53098
|1.54150
|976
|2008.03.07 00:30
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53098
|1.55040
|977
|2008.03.07 00:45
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53108
|1.54150
|978
|2008.03.07 00:45
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53108
|1.55040
|979
|2008.03.07 01:00
|sell stop
|172
|0.01
|1.51587
|1.54650
|1.50697
|980
|2008.03.07 01:02
|sell stop
|173
|0.01
|1.51587
|1.54650
|1.50147
|981
|2008.03.07 01:03
|sell stop
|174
|0.01
|1.51587
|1.54650
|1.49257
|982
|2008.03.07 01:04
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53119
|1.54150
|983
|2008.03.07 01:04
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53119
|1.55040
|984
|2008.03.07 01:15
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53127
|1.54150
|985
|2008.03.07 01:15
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53127
|1.55040
|986
|2008.03.07 01:30
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53136
|1.54150
|987
|2008.03.07 01:30
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53136
|1.55040
|988
|2008.03.07 01:48
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53145
|1.54150
|989
|2008.03.07 01:48
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53145
|1.55040
|990
|2008.03.07 02:01
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53153
|1.54150
|991
|2008.03.07 02:01
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53153
|1.55040
|992
|2008.03.07 02:15
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53161
|1.54150
|993
|2008.03.07 02:15
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53161
|1.55040
|994
|2008.03.07 02:30
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53170
|1.54150
|995
|2008.03.07 02:30
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53170
|1.55040
|996
|2008.03.07 02:48
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53178
|1.54150
|997
|2008.03.07 02:48
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53178
|1.55040
|998
|2008.03.07 03:00
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53186
|1.54150
|999
|2008.03.07 03:00
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53186
|1.55040
|1000
|2008.03.07 03:17
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53194
|1.54150
|1001
|2008.03.07 03:17
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53194
|1.55040
|1002
|2008.03.07 03:32
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53202
|1.54150
|1003
|2008.03.07 03:32
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53202
|1.55040
|1004
|2008.03.07 03:46
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53209
|1.54150
|1005
|2008.03.07 03:46
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53209
|1.55040
|1006
|2008.03.07 04:00
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53216
|1.54150
|1007
|2008.03.07 04:00
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53216
|1.55040
|1008
|2008.03.07 04:15
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53224
|1.54150
|1009
|2008.03.07 04:15
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53224
|1.55040
|1010
|2008.03.07 04:30
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53231
|1.54150
|1011
|2008.03.07 04:30
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53231
|1.55040
|1012
|2008.03.07 04:45
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53238
|1.54150
|1013
|2008.03.07 04:45
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53238
|1.55040
|1014
|2008.03.07 05:00
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53246
|1.54150
|1015
|2008.03.07 05:00
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53246
|1.55040
|1016
|2008.03.07 05:15
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53253
|1.54150
|1017
|2008.03.07 05:15
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53253
|1.55040
|1018
|2008.03.07 05:30
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53261
|1.54150
|1019
|2008.03.07 05:30
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53261
|1.55040
|1020
|2008.03.07 05:45
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53269
|1.54150
|1021
|2008.03.07 05:45
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53269
|1.55040
|1022
|2008.03.07 06:00
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53276
|1.54150
|1023
|2008.03.07 06:00
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53276
|1.55040
|1024
|2008.03.07 06:15
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53284
|1.54150
|1025
|2008.03.07 06:15
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53284
|1.55040
|1026
|2008.03.07 06:31
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53293
|1.54150
|1027
|2008.03.07 06:31
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53293
|1.55040
|1028
|2008.03.07 06:45
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53302
|1.54150
|1029
|2008.03.07 06:45
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53302
|1.55040
|1030
|2008.03.07 07:00
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53311
|1.54150
|1031
|2008.03.07 07:00
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53311
|1.55040
|1032
|2008.03.07 07:15
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53321
|1.54150
|1033
|2008.03.07 07:15
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53321
|1.55040
|1034
|2008.03.07 07:30
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53329
|1.54150
|1035
|2008.03.07 07:30
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53329
|1.55040
|1036
|2008.03.07 07:45
|modify
|158
|0.01
|1.52710
|1.53338
|1.54150
|1037
|2008.03.07 07:45
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53338
|1.55040
|1038
|2008.03.07 07:52
|t/p
|158
|0.01
|1.54150
|1.53338
|1.54150
|14.80
|357.99
|1039
|2008.03.07 08:00
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53350
|1.55040
|1040
|2008.03.07 08:15
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53360
|1.55040
|1041
|2008.03.07 08:30
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53369
|1.55040
|1042
|2008.03.07 08:45
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53376
|1.55040
|1043
|2008.03.07 09:00
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53383
|1.55040
|1044
|2008.03.07 09:15
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53389
|1.55040
|1045
|2008.03.07 09:30
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53395
|1.55040
|1046
|2008.03.07 09:45
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53401
|1.55040
|1047
|2008.03.07 10:00
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53409
|1.55040
|1048
|2008.03.07 10:15
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53418
|1.55040
|1049
|2008.03.07 10:30
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53426
|1.55040
|1050
|2008.03.07 10:45
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53435
|1.55040
|1051
|2008.03.07 11:00
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53442
|1.55040
|1052
|2008.03.07 11:15
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53450
|1.55040
|1053
|2008.03.07 11:30
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53458
|1.55040
|1054
|2008.03.07 11:45
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53466
|1.55040
|1055
|2008.03.07 12:00
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53475
|1.55040
|1056
|2008.03.07 12:15
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53485
|1.55040
|1057
|2008.03.07 12:30
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53493
|1.55040
|1058
|2008.03.07 12:45
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53503
|1.55040
|1059
|2008.03.07 13:00
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53512
|1.55040
|1060
|2008.03.07 13:15
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53520
|1.55040
|1061
|2008.03.07 13:30
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53529
|1.55040
|1062
|2008.03.07 13:45
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53536
|1.55040
|1063
|2008.03.07 14:00
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53543
|1.55040
|1064
|2008.03.07 14:15
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53552
|1.55040
|1065
|2008.03.07 14:30
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53561
|1.55040
|1066
|2008.03.07 14:45
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53571
|1.55040
|1067
|2008.03.07 15:00
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53578
|1.55040
|1068
|2008.03.07 15:15
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53585
|1.55040
|1069
|2008.03.07 15:30
|modify
|159
|0.01
|1.52710
|1.53588
|1.55040
|1070
|2008.03.07 15:37
|s/l
|159
|0.01
|1.53588
|1.53588
|1.55040
|9.18
|367.17
|1071
|2008.03.07 15:37
|buy stop
|175
|0.01
|1.55124
|1.52052
|1.56014
|1072
|2008.03.07 15:37
|buy stop
|176
|0.01
|1.55124
|1.52052
|1.56564
|1073
|2008.03.07 15:37
|buy stop
|177
|0.01
|1.55124
|1.52052
|1.57454
|1074
|2008.03.10 23:00
|delete
|172
|0.01
|1.51587
|1.54650
|1.50697
|1075
|2008.03.10 23:00
|delete
|174
|0.01
|1.51587
|1.54650
|1.49257
|1076
|2008.03.10 23:00
|delete
|176
|0.01
|1.55124
|1.52052
|1.56564
|1077
|2008.03.10 23:00
|delete
|173
|0.01
|1.51587
|1.54650
|1.50147
|1078
|2008.03.10 23:00
|delete
|177
|0.01
|1.55124
|1.52052
|1.57454
|1079
|2008.03.10 23:00
|delete
|175
|0.01
|1.55124
|1.52052
|1.56014
|1080
|2008.03.11 01:01
|buy stop
|178
|0.01
|1.55108
|1.52036
|1.55998
|1081
|2008.03.11 01:01
|buy stop
|179
|0.01
|1.55108
|1.52036
|1.56548
|1082
|2008.03.11 01:01
|buy stop
|180
|0.01
|1.55108
|1.52036
|1.57438
|1083
|2008.03.11 01:02
|sell stop
|181
|0.01
|1.52036
|1.55108
|1.51146
|1084
|2008.03.11 01:03
|sell stop
|182
|0.01
|1.52036
|1.55108
|1.50596
|1085
|2008.03.11 01:03
|sell stop
|183
|0.01
|1.52036
|1.55108
|1.49706
|1086
|2008.03.11 23:00
|delete
|178
|0.01
|1.55108
|1.52036
|1.55998
|1087
|2008.03.11 23:00
|delete
|180
|0.01
|1.55108
|1.52036
|1.57438
|1088
|2008.03.11 23:00
|delete
|182
|0.01
|1.52036
|1.55108
|1.50596
|1089
|2008.03.11 23:00
|delete
|179
|0.01
|1.55108
|1.52036
|1.56548
|1090
|2008.03.11 23:00
|delete
|183
|0.01
|1.52036
|1.55108
|1.49706
|1091
|2008.03.11 23:00
|delete
|181
|0.01
|1.52036
|1.55108
|1.51146
|1092
|2008.03.12 01:00
|buy stop
|184
|0.01
|1.55073
|1.52003
|1.55963
|1093
|2008.03.12 01:00
|buy stop
|185
|0.01
|1.55073
|1.52003
|1.56513
|1094
|2008.03.12 01:00
|buy stop
|186
|0.01
|1.55073
|1.52003
|1.57403
|1095
|2008.03.12 01:04
|sell stop
|187
|0.01
|1.52003
|1.55073
|1.51113
|1096
|2008.03.12 01:04
|sell stop
|188
|0.01
|1.52003
|1.55073
|1.50563
|1097
|2008.03.12 01:05
|sell stop
|189
|0.01
|1.52003
|1.55073
|1.49673
|1098
|2008.03.12 16:32
|buy
|184
|0.01
|1.55073
|1.52003
|1.55963
|1099
|2008.03.12 16:32
|buy
|185
|0.01
|1.55073
|1.52003
|1.56513
|1100
|2008.03.12 16:32
|buy
|186
|0.01
|1.55073
|1.52003
|1.57403
|1101
|2008.03.12 23:00
|delete
|187
|0.01
|1.52003
|1.55073
|1.51113
|1102
|2008.03.12 23:00
|delete
|189
|0.01
|1.52003
|1.55073
|1.49673
|1103
|2008.03.12 23:00
|delete
|188
|0.01
|1.52003
|1.55073
|1.50563
|1104
|2008.03.13 01:00
|sell stop
|190
|0.01
|1.52865
|1.55953
|1.51975
|1105
|2008.03.13 01:00
|sell stop
|191
|0.01
|1.52865
|1.55953
|1.51425
|1106
|2008.03.13 01:00
|sell stop
|192
|0.01
|1.52865
|1.55953
|1.50535
|1107
|2008.03.13 10:05
|t/p
|184
|0.01
|1.55963
|1.52003
|1.55963
|9.10
|376.27
|1108
|2008.03.13 14:30
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55079
|1.56513
|1109
|2008.03.13 14:30
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55079
|1.57403
|1110
|2008.03.13 14:45
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55090
|1.56513
|1111
|2008.03.13 14:45
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55090
|1.57403
|1112
|2008.03.13 15:00
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55103
|1.56513
|1113
|2008.03.13 15:00
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55103
|1.57403
|1114
|2008.03.13 15:15
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55113
|1.56513
|1115
|2008.03.13 15:15
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55113
|1.57403
|1116
|2008.03.13 15:30
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55124
|1.56513
|1117
|2008.03.13 15:30
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55124
|1.57403
|1118
|2008.03.13 15:45
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55134
|1.56513
|1119
|2008.03.13 15:45
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55134
|1.57403
|1120
|2008.03.13 16:00
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55144
|1.56513
|1121
|2008.03.13 16:00
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55144
|1.57403
|1122
|2008.03.13 16:15
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55152
|1.56513
|1123
|2008.03.13 16:15
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55152
|1.57403
|1124
|2008.03.13 16:30
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55160
|1.56513
|1125
|2008.03.13 16:30
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55160
|1.57403
|1126
|2008.03.13 16:45
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55167
|1.56513
|1127
|2008.03.13 16:45
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55167
|1.57403
|1128
|2008.03.13 17:00
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55176
|1.56513
|1129
|2008.03.13 17:00
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55176
|1.57403
|1130
|2008.03.13 17:15
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55183
|1.56513
|1131
|2008.03.13 17:15
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55183
|1.57403
|1132
|2008.03.13 17:30
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55192
|1.56513
|1133
|2008.03.13 17:30
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55192
|1.57403
|1134
|2008.03.13 17:45
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55201
|1.56513
|1135
|2008.03.13 17:45
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55201
|1.57403
|1136
|2008.03.13 18:00
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55211
|1.56513
|1137
|2008.03.13 18:00
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55211
|1.57403
|1138
|2008.03.13 18:15
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55218
|1.56513
|1139
|2008.03.13 18:15
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55218
|1.57403
|1140
|2008.03.13 18:30
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55225
|1.56513
|1141
|2008.03.13 18:30
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55225
|1.57403
|1142
|2008.03.13 18:45
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55232
|1.56513
|1143
|2008.03.13 18:45
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55232
|1.57403
|1144
|2008.03.13 19:00
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55239
|1.56513
|1145
|2008.03.13 19:00
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55239
|1.57403
|1146
|2008.03.13 19:15
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55246
|1.56513
|1147
|2008.03.13 19:15
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55246
|1.57403
|1148
|2008.03.13 19:30
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55251
|1.56513
|1149
|2008.03.13 19:30
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55251
|1.57403
|1150
|2008.03.13 19:45
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55258
|1.56513
|1151
|2008.03.13 19:45
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55258
|1.57403
|1152
|2008.03.13 20:00
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55266
|1.56513
|1153
|2008.03.13 20:00
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55266
|1.57403
|1154
|2008.03.13 20:15
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55273
|1.56513
|1155
|2008.03.13 20:15
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55273
|1.57403
|1156
|2008.03.13 20:30
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55281
|1.56513
|1157
|2008.03.13 20:30
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55281
|1.57403
|1158
|2008.03.13 20:45
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55292
|1.56513
|1159
|2008.03.13 20:45
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55292
|1.57403
|1160
|2008.03.13 21:00
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55303
|1.56513
|1161
|2008.03.13 21:00
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55303
|1.57403
|1162
|2008.03.13 21:15
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55314
|1.56513
|1163
|2008.03.13 21:15
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55314
|1.57403
|1164
|2008.03.13 21:30
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55327
|1.56513
|1165
|2008.03.13 21:30
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55327
|1.57403
|1166
|2008.03.13 21:45
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55339
|1.56513
|1167
|2008.03.13 21:45
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55339
|1.57403
|1168
|2008.03.13 22:00
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55353
|1.56513
|1169
|2008.03.13 22:00
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55353
|1.57403
|1170
|2008.03.13 22:16
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55367
|1.56513
|1171
|2008.03.13 22:16
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55367
|1.57403
|1172
|2008.03.13 22:44
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55381
|1.56513
|1173
|2008.03.13 22:44
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55381
|1.57403
|1174
|2008.03.13 22:46
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55395
|1.56513
|1175
|2008.03.13 22:46
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55395
|1.57403
|1176
|2008.03.13 23:01
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55407
|1.56513
|1177
|2008.03.13 23:01
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55407
|1.57403
|1178
|2008.03.13 23:01
|delete
|190
|0.01
|1.52865
|1.55953
|1.51975
|1179
|2008.03.13 23:01
|delete
|192
|0.01
|1.52865
|1.55953
|1.50535
|1180
|2008.03.13 23:01
|delete
|191
|0.01
|1.52865
|1.55953
|1.51425
|1181
|2008.03.13 23:15
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55418
|1.56513
|1182
|2008.03.13 23:15
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55418
|1.57403
|1183
|2008.03.13 23:30
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55429
|1.56513
|1184
|2008.03.13 23:30
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55429
|1.57403
|1185
|2008.03.13 23:45
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55440
|1.56513
|1186
|2008.03.13 23:45
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55440
|1.57403
|1187
|2008.03.14 00:00
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55449
|1.56513
|1188
|2008.03.14 00:00
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55449
|1.57403
|1189
|2008.03.14 00:15
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55458
|1.56513
|1190
|2008.03.14 00:15
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55458
|1.57403
|1191
|2008.03.14 00:30
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55467
|1.56513
|1192
|2008.03.14 00:30
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55467
|1.57403
|1193
|2008.03.14 00:45
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55477
|1.56513
|1194
|2008.03.14 00:45
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55477
|1.57403
|1195
|2008.03.14 01:00
|sell stop
|193
|0.01
|1.53932
|1.57042
|1.53042
|1196
|2008.03.14 01:03
|sell stop
|194
|0.01
|1.53932
|1.57042
|1.52492
|1197
|2008.03.14 01:03
|sell stop
|195
|0.01
|1.53932
|1.57042
|1.51602
|1198
|2008.03.14 01:03
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55487
|1.56513
|1199
|2008.03.14 01:03
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55487
|1.57403
|1200
|2008.03.14 01:15
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55495
|1.56513
|1201
|2008.03.14 01:15
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55495
|1.57403
|1202
|2008.03.14 01:30
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55504
|1.56513
|1203
|2008.03.14 01:30
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55504
|1.57403
|1204
|2008.03.14 01:45
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55511
|1.56513
|1205
|2008.03.14 01:45
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55511
|1.57403
|1206
|2008.03.14 02:00
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55516
|1.56513
|1207
|2008.03.14 02:00
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55516
|1.57403
|1208
|2008.03.14 02:15
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55523
|1.56513
|1209
|2008.03.14 02:15
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55523
|1.57403
|1210
|2008.03.14 02:30
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55529
|1.56513
|1211
|2008.03.14 02:30
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55529
|1.57403
|1212
|2008.03.14 02:45
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55535
|1.56513
|1213
|2008.03.14 02:45
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55535
|1.57403
|1214
|2008.03.14 03:00
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55541
|1.56513
|1215
|2008.03.14 03:00
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55541
|1.57403
|1216
|2008.03.14 03:15
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55549
|1.56513
|1217
|2008.03.14 03:15
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55549
|1.57403
|1218
|2008.03.14 03:30
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55556
|1.56513
|1219
|2008.03.14 03:30
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55556
|1.57403
|1220
|2008.03.14 03:49
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55563
|1.56513
|1221
|2008.03.14 03:49
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55563
|1.57403
|1222
|2008.03.14 04:00
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55569
|1.56513
|1223
|2008.03.14 04:00
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55569
|1.57403
|1224
|2008.03.14 04:16
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55576
|1.56513
|1225
|2008.03.14 04:16
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55576
|1.57403
|1226
|2008.03.14 04:30
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55582
|1.56513
|1227
|2008.03.14 04:30
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55582
|1.57403
|1228
|2008.03.14 04:45
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55588
|1.56513
|1229
|2008.03.14 04:45
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55588
|1.57403
|1230
|2008.03.14 05:00
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55593
|1.56513
|1231
|2008.03.14 05:00
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55593
|1.57403
|1232
|2008.03.14 05:15
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55600
|1.56513
|1233
|2008.03.14 05:15
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55600
|1.57403
|1234
|2008.03.14 05:30
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55607
|1.56513
|1235
|2008.03.14 05:30
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55607
|1.57403
|1236
|2008.03.14 05:45
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55615
|1.56513
|1237
|2008.03.14 05:45
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55615
|1.57403
|1238
|2008.03.14 06:00
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55625
|1.56513
|1239
|2008.03.14 06:00
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55625
|1.57403
|1240
|2008.03.14 06:15
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55634
|1.56513
|1241
|2008.03.14 06:15
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55634
|1.57403
|1242
|2008.03.14 06:30
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55645
|1.56513
|1243
|2008.03.14 06:30
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55645
|1.57403
|1244
|2008.03.14 06:45
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55654
|1.56513
|1245
|2008.03.14 06:45
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55654
|1.57403
|1246
|2008.03.14 07:00
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55663
|1.56513
|1247
|2008.03.14 07:00
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55663
|1.57403
|1248
|2008.03.14 07:15
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55669
|1.56513
|1249
|2008.03.14 07:15
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55669
|1.57403
|1250
|2008.03.14 07:30
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55678
|1.56513
|1251
|2008.03.14 07:30
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55678
|1.57403
|1252
|2008.03.14 07:45
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55685
|1.56513
|1253
|2008.03.14 07:45
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55685
|1.57403
|1254
|2008.03.14 08:00
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55691
|1.56513
|1255
|2008.03.14 08:00
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55691
|1.57403
|1256
|2008.03.14 08:15
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55697
|1.56513
|1257
|2008.03.14 08:15
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55697
|1.57403
|1258
|2008.03.14 08:30
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55703
|1.56513
|1259
|2008.03.14 08:30
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55703
|1.57403
|1260
|2008.03.14 08:45
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55707
|1.56513
|1261
|2008.03.14 08:45
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55707
|1.57403
|1262
|2008.03.14 09:00
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55710
|1.56513
|1263
|2008.03.14 09:00
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55710
|1.57403
|1264
|2008.03.14 09:15
|modify
|185
|0.01
|1.55073
|1.55712
|1.56513
|1265
|2008.03.14 09:15
|modify
|186
|0.01
|1.55073
|1.55712
|1.57403
|1266
|2008.03.14 09:20
|s/l
|185
|0.01
|1.55712
|1.55712
|1.56513
|6.65
|382.92
|1267
|2008.03.14 09:20
|s/l
|186
|0.01
|1.55712
|1.55712
|1.57403
|6.65
|389.57
|1268
|2008.03.14 09:20
|buy stop
|196
|0.01
|1.57269
|1.54155
|1.58159
|1269
|2008.03.14 09:20
|buy stop
|197
|0.01
|1.57269
|1.54155
|1.58709
|1270
|2008.03.14 09:20
|buy stop
|198
|0.01
|1.57269
|1.54155
|1.59599
|1271
|2008.03.17 00:07
|buy
|196
|0.01
|1.57269
|1.54155
|1.58159
|1272
|2008.03.17 00:07
|buy
|197
|0.01
|1.57269
|1.54155
|1.58709
|1273
|2008.03.17 00:07
|buy
|198
|0.01
|1.57269
|1.54155
|1.59599
|1274
|2008.03.17 02:27
|t/p
|196
|0.01
|1.58159
|1.54155
|1.58159
|8.90
|398.47
|1275
|2008.03.17 03:25
|t/p
|197
|0.01
|1.58709
|1.54155
|1.58709
|14.40
|412.87
|1276
|2008.03.17 23:00
|delete
|193
|0.01
|1.53932
|1.57042
|1.53042
|1277
|2008.03.17 23:00
|delete
|195
|0.01
|1.53932
|1.57042
|1.51602
|1278
|2008.03.17 23:00
|delete
|194
|0.01
|1.53932
|1.57042
|1.52492
|1279
|2008.03.18 01:00
|sell stop
|199
|0.01
|1.55620
|1.58764
|1.54730
|1280
|2008.03.18 01:00
|sell stop
|200
|0.01
|1.55620
|1.58764
|1.54180
|1281
|2008.03.18 01:00
|sell stop
|201
|0.01
|1.55620
|1.58764
|1.53290
|1282
|2008.03.18 05:16
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57272
|1.59599
|1283
|2008.03.18 05:30
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57280
|1.59599
|1284
|2008.03.18 05:45
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57286
|1.59599
|1285
|2008.03.18 06:00
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57293
|1.59599
|1286
|2008.03.18 06:15
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57299
|1.59599
|1287
|2008.03.18 06:30
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57305
|1.59599
|1288
|2008.03.18 06:45
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57310
|1.59599
|1289
|2008.03.18 07:00
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57315
|1.59599
|1290
|2008.03.18 07:15
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57322
|1.59599
|1291
|2008.03.18 07:30
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57328
|1.59599
|1292
|2008.03.18 07:45
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57334
|1.59599
|1293
|2008.03.18 08:00
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57339
|1.59599
|1294
|2008.03.18 08:15
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57344
|1.59599
|1295
|2008.03.18 08:30
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57347
|1.59599
|1296
|2008.03.18 08:45
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57351
|1.59599
|1297
|2008.03.18 09:00
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57354
|1.59599
|1298
|2008.03.18 09:15
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57357
|1.59599
|1299
|2008.03.18 09:30
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57360
|1.59599
|1300
|2008.03.18 09:45
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57364
|1.59599
|1301
|2008.03.18 10:00
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57368
|1.59599
|1302
|2008.03.18 10:15
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57374
|1.59599
|1303
|2008.03.18 10:30
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57378
|1.59599
|1304
|2008.03.18 10:45
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57384
|1.59599
|1305
|2008.03.18 11:00
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57391
|1.59599
|1306
|2008.03.18 11:15
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57400
|1.59599
|1307
|2008.03.18 11:30
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57412
|1.59599
|1308
|2008.03.18 11:45
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57422
|1.59599
|1309
|2008.03.18 12:00
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57432
|1.59599
|1310
|2008.03.18 12:15
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57442
|1.59599
|1311
|2008.03.18 12:30
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57453
|1.59599
|1312
|2008.03.18 12:45
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57463
|1.59599
|1313
|2008.03.18 13:00
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57472
|1.59599
|1314
|2008.03.18 13:15
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57479
|1.59599
|1315
|2008.03.18 13:30
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57485
|1.59599
|1316
|2008.03.18 13:45
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57491
|1.59599
|1317
|2008.03.18 14:00
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57497
|1.59599
|1318
|2008.03.18 14:15
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57500
|1.59599
|1319
|2008.03.18 14:30
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57504
|1.59599
|1320
|2008.03.18 14:45
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57507
|1.59599
|1321
|2008.03.18 15:00
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57511
|1.59599
|1322
|2008.03.18 15:15
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57514
|1.59599
|1323
|2008.03.18 15:30
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57519
|1.59599
|1324
|2008.03.18 15:45
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57523
|1.59599
|1325
|2008.03.18 16:00
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57526
|1.59599
|1326
|2008.03.18 16:15
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57528
|1.59599
|1327
|2008.03.18 16:30
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57530
|1.59599
|1328
|2008.03.18 16:45
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57532
|1.59599
|1329
|2008.03.18 17:00
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57536
|1.59599
|1330
|2008.03.18 17:15
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57540
|1.59599
|1331
|2008.03.18 17:30
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57546
|1.59599
|1332
|2008.03.18 17:45
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57552
|1.59599
|1333
|2008.03.18 18:00
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57556
|1.59599
|1334
|2008.03.18 18:15
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57562
|1.59599
|1335
|2008.03.18 18:30
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57567
|1.59599
|1336
|2008.03.18 18:45
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57573
|1.59599
|1337
|2008.03.18 19:00
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57579
|1.59599
|1338
|2008.03.18 19:15
|modify
|198
|0.01
|1.57269
|1.57581
|1.59599
|1339
|2008.03.18 19:15
|s/l
|198
|0.01
|1.57581
|1.57581
|1.59599
|3.19
|416.06
|1340
|2008.03.18 19:15
|buy stop
|202
|0.01
|1.59157
|1.56005
|1.60047
|1341
|2008.03.18 19:15
|buy stop
|203
|0.01
|1.59157
|1.56005
|1.60597
|1342
|2008.03.18 19:15
|buy stop
|204
|0.01
|1.59157
|1.56005
|1.61487
|1343
|2008.03.18 23:00
|delete
|199
|0.01
|1.55620
|1.58764
|1.54730
|1344
|2008.03.18 23:00
|delete
|201
|0.01
|1.55620
|1.58764
|1.53290
|1345
|2008.03.18 23:00
|delete
|203
|0.01
|1.59157
|1.56005
|1.60597
|1346
|2008.03.18 23:00
|delete
|200
|0.01
|1.55620
|1.58764
|1.54180
|1347
|2008.03.18 23:00
|delete
|204
|0.01
|1.59157
|1.56005
|1.61487
|1348
|2008.03.18 23:00
|delete
|202
|0.01
|1.59157
|1.56005
|1.60047
|1349
|2008.03.19 01:00
|buy stop
|205
|0.01
|1.58862
|1.55716
|1.59752
|1350
|2008.03.19 01:00
|buy stop
|206
|0.01
|1.58862
|1.55716
|1.60302
|1351
|2008.03.19 01:00
|buy stop
|207
|0.01
|1.58862
|1.55716
|1.61192
|1352
|2008.03.19 01:00
|sell stop
|208
|0.01
|1.55716
|1.58862
|1.54826
|1353
|2008.03.19 01:01
|sell stop
|209
|0.01
|1.55716
|1.58862
|1.54276
|1354
|2008.03.19 01:01
|sell stop
|210
|0.01
|1.55716
|1.58862
|1.53386
|1355
|2008.03.19 23:00
|delete
|205
|0.01
|1.58862
|1.55716
|1.59752
|1356
|2008.03.19 23:00
|delete
|207
|0.01
|1.58862
|1.55716
|1.61192
|1357
|2008.03.19 23:00
|delete
|209
|0.01
|1.55716
|1.58862
|1.54276
|1358
|2008.03.19 23:00
|delete
|206
|0.01
|1.58862
|1.55716
|1.60302
|1359
|2008.03.19 23:00
|delete
|210
|0.01
|1.55716
|1.58862
|1.53386
|1360
|2008.03.19 23:00
|delete
|208
|0.01
|1.55716
|1.58862
|1.54826
|1361
|2008.03.20 01:00
|buy stop
|211
|0.01
|1.58408
|1.55271
|1.59298
|1362
|2008.03.20 01:00
|buy stop
|212
|0.01
|1.58408
|1.55271
|1.59848
|1363
|2008.03.20 01:00
|buy stop
|213
|0.01
|1.58408
|1.55271
|1.60738
|1364
|2008.03.20 01:00
|sell stop
|214
|0.01
|1.55271
|1.58408
|1.54381
|1365
|2008.03.20 01:01
|sell stop
|215
|0.01
|1.55271
|1.58408
|1.53831
|1366
|2008.03.20 01:01
|sell stop
|216
|0.01
|1.55271
|1.58408
|1.52941
|1367
|2008.03.20 10:28
|sell
|214
|0.01
|1.55271
|1.58408
|1.54381
|1368
|2008.03.20 10:28
|sell
|215
|0.01
|1.55271
|1.58408
|1.53831
|1369
|2008.03.20 10:28
|sell
|216
|0.01
|1.55271
|1.58408
|1.52941
|1370
|2008.03.20 11:37
|t/p
|214
|0.01
|1.54381
|1.58408
|1.54381
|8.90
|424.96
|1371
|2008.03.20 23:00
|delete
|211
|0.01
|1.58408
|1.55271
|1.59298
|1372
|2008.03.20 23:00
|delete
|213
|0.01
|1.58408
|1.55271
|1.60738
|1373
|2008.03.20 23:00
|delete
|212
|0.01
|1.58408
|1.55271
|1.59848
|1374
|2008.03.21 01:00
|buy stop
|217
|0.01
|1.56838
|1.53732
|1.57728
|1375
|2008.03.21 01:01
|buy stop
|218
|0.01
|1.56838
|1.53732
|1.58278
|1376
|2008.03.21 01:02
|buy stop
|219
|0.01
|1.56838
|1.53732
|1.59168
|1377
|2008.03.21 01:15
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.55271
|1.53831
|1378
|2008.03.21 01:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.55271
|1.52941
|1379
|2008.03.21 01:30
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.55256
|1.53831
|1380
|2008.03.21 01:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.55256
|1.52941
|1381
|2008.03.21 01:45
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.55242
|1.53831
|1382
|2008.03.21 01:45
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.55242
|1.52941
|1383
|2008.03.21 02:00
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.55226
|1.53831
|1384
|2008.03.21 02:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.55226
|1.52941
|1385
|2008.03.21 02:15
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.55211
|1.53831
|1386
|2008.03.21 02:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.55211
|1.52941
|1387
|2008.03.21 02:30
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.55196
|1.53831
|1388
|2008.03.21 02:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.55196
|1.52941
|1389
|2008.03.21 02:46
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.55182
|1.53831
|1390
|2008.03.21 02:46
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.55182
|1.52941
|1391
|2008.03.21 03:00
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.55167
|1.53831
|1392
|2008.03.21 03:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.55167
|1.52941
|1393
|2008.03.21 03:15
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.55153
|1.53831
|1394
|2008.03.21 03:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.55153
|1.52941
|1395
|2008.03.21 03:30
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.55140
|1.53831
|1396
|2008.03.21 03:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.55140
|1.52941
|1397
|2008.03.21 03:46
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.55128
|1.53831
|1398
|2008.03.21 03:46
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.55128
|1.52941
|1399
|2008.03.21 04:00
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.55115
|1.53831
|1400
|2008.03.21 04:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.55115
|1.52941
|1401
|2008.03.21 04:15
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.55103
|1.53831
|1402
|2008.03.21 04:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.55103
|1.52941
|1403
|2008.03.21 04:30
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.55092
|1.53831
|1404
|2008.03.21 04:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.55092
|1.52941
|1405
|2008.03.21 04:45
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.55079
|1.53831
|1406
|2008.03.21 04:45
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.55079
|1.52941
|1407
|2008.03.21 05:00
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.55067
|1.53831
|1408
|2008.03.21 05:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.55067
|1.52941
|1409
|2008.03.21 05:15
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.55055
|1.53831
|1410
|2008.03.21 05:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.55055
|1.52941
|1411
|2008.03.21 05:30
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.55042
|1.53831
|1412
|2008.03.21 05:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.55042
|1.52941
|1413
|2008.03.21 05:45
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.55031
|1.53831
|1414
|2008.03.21 05:45
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.55031
|1.52941
|1415
|2008.03.21 06:00
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.55020
|1.53831
|1416
|2008.03.21 06:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.55020
|1.52941
|1417
|2008.03.21 06:15
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.55010
|1.53831
|1418
|2008.03.21 06:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.55010
|1.52941
|1419
|2008.03.21 06:30
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54999
|1.53831
|1420
|2008.03.21 06:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54999
|1.52941
|1421
|2008.03.21 06:45
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54989
|1.53831
|1422
|2008.03.21 06:45
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54989
|1.52941
|1423
|2008.03.21 07:00
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54981
|1.53831
|1424
|2008.03.21 07:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54981
|1.52941
|1425
|2008.03.21 07:16
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54973
|1.53831
|1426
|2008.03.21 07:16
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54973
|1.52941
|1427
|2008.03.21 07:30
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54965
|1.53831
|1428
|2008.03.21 07:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54965
|1.52941
|1429
|2008.03.21 07:45
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54958
|1.53831
|1430
|2008.03.21 07:45
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54958
|1.52941
|1431
|2008.03.21 08:00
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54952
|1.53831
|1432
|2008.03.21 08:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54952
|1.52941
|1433
|2008.03.21 08:15
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54947
|1.53831
|1434
|2008.03.21 08:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54947
|1.52941
|1435
|2008.03.21 08:31
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54941
|1.53831
|1436
|2008.03.21 08:31
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54941
|1.52941
|1437
|2008.03.21 08:45
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54936
|1.53831
|1438
|2008.03.21 08:45
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54936
|1.52941
|1439
|2008.03.21 09:00
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54931
|1.53831
|1440
|2008.03.21 09:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54931
|1.52941
|1441
|2008.03.21 09:15
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54926
|1.53831
|1442
|2008.03.21 09:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54926
|1.52941
|1443
|2008.03.21 09:30
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54923
|1.53831
|1444
|2008.03.21 09:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54923
|1.52941
|1445
|2008.03.21 09:45
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54919
|1.53831
|1446
|2008.03.21 09:45
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54919
|1.52941
|1447
|2008.03.21 10:00
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54916
|1.53831
|1448
|2008.03.21 10:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54916
|1.52941
|1449
|2008.03.21 10:15
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54912
|1.53831
|1450
|2008.03.21 10:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54912
|1.52941
|1451
|2008.03.21 10:30
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54906
|1.53831
|1452
|2008.03.21 10:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54906
|1.52941
|1453
|2008.03.21 10:45
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54900
|1.53831
|1454
|2008.03.21 10:45
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54900
|1.52941
|1455
|2008.03.21 11:00
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54893
|1.53831
|1456
|2008.03.21 11:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54893
|1.52941
|1457
|2008.03.21 11:15
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54886
|1.53831
|1458
|2008.03.21 11:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54886
|1.52941
|1459
|2008.03.21 11:30
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54880
|1.53831
|1460
|2008.03.21 11:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54880
|1.52941
|1461
|2008.03.21 11:45
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54873
|1.53831
|1462
|2008.03.21 11:45
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54873
|1.52941
|1463
|2008.03.21 12:00
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54865
|1.53831
|1464
|2008.03.21 12:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54865
|1.52941
|1465
|2008.03.21 12:15
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54857
|1.53831
|1466
|2008.03.21 12:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54857
|1.52941
|1467
|2008.03.21 12:30
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54849
|1.53831
|1468
|2008.03.21 12:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54849
|1.52941
|1469
|2008.03.21 12:48
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54841
|1.53831
|1470
|2008.03.21 12:48
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54841
|1.52941
|1471
|2008.03.21 13:00
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54834
|1.53831
|1472
|2008.03.21 13:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54834
|1.52941
|1473
|2008.03.21 13:15
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54827
|1.53831
|1474
|2008.03.21 13:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54827
|1.52941
|1475
|2008.03.21 13:30
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54822
|1.53831
|1476
|2008.03.21 13:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54822
|1.52941
|1477
|2008.03.21 13:45
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54818
|1.53831
|1478
|2008.03.21 13:45
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54818
|1.52941
|1479
|2008.03.21 14:00
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54815
|1.53831
|1480
|2008.03.21 14:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54815
|1.52941
|1481
|2008.03.21 14:17
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54812
|1.53831
|1482
|2008.03.21 14:17
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54812
|1.52941
|1483
|2008.03.21 14:30
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54808
|1.53831
|1484
|2008.03.21 14:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54808
|1.52941
|1485
|2008.03.21 14:46
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54804
|1.53831
|1486
|2008.03.21 14:46
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54804
|1.52941
|1487
|2008.03.21 15:00
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54801
|1.53831
|1488
|2008.03.21 15:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54801
|1.52941
|1489
|2008.03.21 15:15
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54796
|1.53831
|1490
|2008.03.21 15:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54796
|1.52941
|1491
|2008.03.21 15:30
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54792
|1.53831
|1492
|2008.03.21 15:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54792
|1.52941
|1493
|2008.03.21 15:45
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54787
|1.53831
|1494
|2008.03.21 15:45
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54787
|1.52941
|1495
|2008.03.21 16:00
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54782
|1.53831
|1496
|2008.03.21 16:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54782
|1.52941
|1497
|2008.03.21 16:15
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54778
|1.53831
|1498
|2008.03.21 16:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54778
|1.52941
|1499
|2008.03.21 16:30
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54774
|1.53831
|1500
|2008.03.21 16:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54774
|1.52941
|1501
|2008.03.21 16:45
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54769
|1.53831
|1502
|2008.03.21 16:45
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54769
|1.52941
|1503
|2008.03.21 17:01
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54765
|1.53831
|1504
|2008.03.21 17:01
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54765
|1.52941
|1505
|2008.03.21 17:17
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54761
|1.53831
|1506
|2008.03.21 17:17
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54761
|1.52941
|1507
|2008.03.21 17:30
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54757
|1.53831
|1508
|2008.03.21 17:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54757
|1.52941
|1509
|2008.03.21 17:45
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54753
|1.53831
|1510
|2008.03.21 17:45
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54753
|1.52941
|1511
|2008.03.21 18:00
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54749
|1.53831
|1512
|2008.03.21 18:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54749
|1.52941
|1513
|2008.03.21 18:15
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54746
|1.53831
|1514
|2008.03.21 18:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54746
|1.52941
|1515
|2008.03.21 18:30
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54743
|1.53831
|1516
|2008.03.21 18:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54743
|1.52941
|1517
|2008.03.21 18:45
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54740
|1.53831
|1518
|2008.03.21 18:45
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54740
|1.52941
|1519
|2008.03.21 19:00
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54737
|1.53831
|1520
|2008.03.21 19:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54737
|1.52941
|1521
|2008.03.21 19:15
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54734
|1.53831
|1522
|2008.03.21 19:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54734
|1.52941
|1523
|2008.03.21 19:30
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54729
|1.53831
|1524
|2008.03.21 19:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54729
|1.52941
|1525
|2008.03.21 19:45
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54725
|1.53831
|1526
|2008.03.21 19:45
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54725
|1.52941
|1527
|2008.03.21 20:00
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54720
|1.53831
|1528
|2008.03.21 20:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54720
|1.52941
|1529
|2008.03.21 20:15
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54715
|1.53831
|1530
|2008.03.21 20:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54715
|1.52941
|1531
|2008.03.21 20:30
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54710
|1.53831
|1532
|2008.03.21 20:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54710
|1.52941
|1533
|2008.03.21 20:45
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54706
|1.53831
|1534
|2008.03.21 20:45
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54706
|1.52941
|1535
|2008.03.21 21:00
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54701
|1.53831
|1536
|2008.03.21 21:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54701
|1.52941
|1537
|2008.03.21 21:15
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54696
|1.53831
|1538
|2008.03.21 21:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54696
|1.52941
|1539
|2008.03.21 21:30
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54691
|1.53831
|1540
|2008.03.21 21:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54691
|1.52941
|1541
|2008.03.21 21:47
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54686
|1.53831
|1542
|2008.03.21 21:47
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54686
|1.52941
|1543
|2008.03.21 22:00
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54681
|1.53831
|1544
|2008.03.21 22:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54681
|1.52941
|1545
|2008.03.24 00:00
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54676
|1.53831
|1546
|2008.03.24 00:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54676
|1.52941
|1547
|2008.03.24 00:15
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54668
|1.53831
|1548
|2008.03.24 00:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54668
|1.52941
|1549
|2008.03.24 00:30
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54660
|1.53831
|1550
|2008.03.24 00:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54660
|1.52941
|1551
|2008.03.24 00:46
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54653
|1.53831
|1552
|2008.03.24 00:46
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54653
|1.52941
|1553
|2008.03.24 01:01
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54645
|1.53831
|1554
|2008.03.24 01:01
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54645
|1.52941
|1555
|2008.03.24 01:15
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54637
|1.53831
|1556
|2008.03.24 01:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54637
|1.52941
|1557
|2008.03.24 01:30
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54629
|1.53831
|1558
|2008.03.24 01:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54629
|1.52941
|1559
|2008.03.24 01:45
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54621
|1.53831
|1560
|2008.03.24 01:45
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54621
|1.52941
|1561
|2008.03.24 02:00
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54612
|1.53831
|1562
|2008.03.24 02:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54612
|1.52941
|1563
|2008.03.24 02:16
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54604
|1.53831
|1564
|2008.03.24 02:16
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54604
|1.52941
|1565
|2008.03.24 02:30
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54596
|1.53831
|1566
|2008.03.24 02:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54596
|1.52941
|1567
|2008.03.24 02:49
|modify
|215
|0.01
|1.55271
|1.54587
|1.53831
|1568
|2008.03.24 02:49
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54587
|1.52941
|1569
|2008.03.24 02:55
|t/p
|215
|0.01
|1.53831
|1.54587
|1.53831
|14.25
|439.21
|1570
|2008.03.24 03:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54574
|1.52941
|1571
|2008.03.24 03:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54560
|1.52941
|1572
|2008.03.24 03:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54547
|1.52941
|1573
|2008.03.24 03:45
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54534
|1.52941
|1574
|2008.03.24 04:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54521
|1.52941
|1575
|2008.03.24 04:17
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54508
|1.52941
|1576
|2008.03.24 04:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54495
|1.52941
|1577
|2008.03.24 04:45
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54480
|1.52941
|1578
|2008.03.24 05:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54466
|1.52941
|1579
|2008.03.24 05:18
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54453
|1.52941
|1580
|2008.03.24 05:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54441
|1.52941
|1581
|2008.03.24 05:46
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54428
|1.52941
|1582
|2008.03.24 06:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54417
|1.52941
|1583
|2008.03.24 06:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54406
|1.52941
|1584
|2008.03.24 06:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54396
|1.52941
|1585
|2008.03.24 06:45
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54387
|1.52941
|1586
|2008.03.24 07:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54377
|1.52941
|1587
|2008.03.24 07:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54367
|1.52941
|1588
|2008.03.24 07:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54358
|1.52941
|1589
|2008.03.24 07:45
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54350
|1.52941
|1590
|2008.03.24 08:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54342
|1.52941
|1591
|2008.03.24 08:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54333
|1.52941
|1592
|2008.03.24 08:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54326
|1.52941
|1593
|2008.03.24 08:45
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54320
|1.52941
|1594
|2008.03.24 09:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54313
|1.52941
|1595
|2008.03.24 09:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54307
|1.52941
|1596
|2008.03.24 09:31
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54301
|1.52941
|1597
|2008.03.24 09:45
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54295
|1.52941
|1598
|2008.03.24 10:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54290
|1.52941
|1599
|2008.03.24 10:15
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54284
|1.52941
|1600
|2008.03.24 10:30
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54278
|1.52941
|1601
|2008.03.24 10:47
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54272
|1.52941
|1602
|2008.03.24 11:00
|modify
|216
|0.01
|1.55271
|1.54268
|1.52941
|1603
|2008.03.24 11:11
|s/l
|216
|0.01
|1.54268
|1.54268
|1.52941
|9.88
|449.09
|1604
|2008.03.24 11:11
|sell stop
|220
|0.01
|1.52726
|1.55811
|1.51836
|1605
|2008.03.24 11:12
|sell stop
|221
|0.01
|1.52726
|1.55811
|1.51286
|1606
|2008.03.24 11:12
|sell stop
|222
|0.01
|1.52726
|1.55811
|1.50396
|1607
|2008.03.24 23:00
|delete
|217
|0.01
|1.56838
|1.53732
|1.57728
|1608
|2008.03.24 23:00
|delete
|219
|0.01
|1.56838
|1.53732
|1.59168
|1609
|2008.03.24 23:00
|delete
|221
|0.01
|1.52726
|1.55811
|1.51286
|1610
|2008.03.24 23:00
|delete
|218
|0.01
|1.56838
|1.53732
|1.58278
|1611
|2008.03.24 23:00
|delete
|222
|0.01
|1.52726
|1.55811
|1.50396
|1612
|2008.03.24 23:00
|delete
|220
|0.01
|1.52726
|1.55811
|1.51836
|1613
|2008.03.25 01:00
|buy stop
|223
|0.01
|1.55765
|1.52680
|1.56655
|1614
|2008.03.25 01:00
|buy stop
|224
|0.01
|1.55765
|1.52680
|1.57205
|1615
|2008.03.25 01:01
|buy stop
|225
|0.01
|1.55765
|1.52680
|1.58095
|1616
|2008.03.25 01:02
|sell stop
|226
|0.01
|1.52680
|1.55765
|1.51790
|1617
|2008.03.25 01:02
|sell stop
|227
|0.01
|1.52680
|1.55765
|1.51240
|1618
|2008.03.25 01:02
|sell stop
|228
|0.01
|1.52680
|1.55765
|1.50350
|1619
|2008.03.25 11:51
|buy
|223
|0.01
|1.55765
|1.52680
|1.56655
|1620
|2008.03.25 11:51
|buy
|224
|0.01
|1.55765
|1.52680
|1.57205
|1621
|2008.03.25 11:51
|buy
|225
|0.01
|1.55765
|1.52680
|1.58095
|1622
|2008.03.25 23:00
|delete
|226
|0.01
|1.52680
|1.55765
|1.51790
|1623
|2008.03.25 23:00
|delete
|228
|0.01
|1.52680
|1.55765
|1.50350
|1624
|2008.03.25 23:00
|delete
|227
|0.01
|1.52680
|1.55765
|1.51240
|1625
|2008.03.26 01:00
|sell stop
|229
|0.01
|1.53846
|1.56954
|1.52956
|1626
|2008.03.26 01:00
|sell stop
|230
|0.01
|1.53846
|1.56954
|1.52406
|1627
|2008.03.26 01:00
|sell stop
|231
|0.01
|1.53846
|1.56954
|1.51516
|1628
|2008.03.26 10:08
|t/p
|223
|0.01
|1.56655
|1.52680
|1.56655
|8.97
|458.06
|1629
|2008.03.26 10:43
|t/p
|224
|0.01
|1.57205
|1.52680
|1.57205
|14.47
|472.52
|1630
|2008.03.26 10:45
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.55765
|1.58095
|1631
|2008.03.26 11:00
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.55785
|1.58095
|1632
|2008.03.26 11:15
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.55803
|1.58095
|1633
|2008.03.26 11:30
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.55821
|1.58095
|1634
|2008.03.26 11:45
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.55839
|1.58095
|1635
|2008.03.26 12:00
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.55860
|1.58095
|1636
|2008.03.26 12:15
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.55881
|1.58095
|1637
|2008.03.26 12:30
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.55902
|1.58095
|1638
|2008.03.26 12:45
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.55922
|1.58095
|1639
|2008.03.26 13:00
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.55940
|1.58095
|1640
|2008.03.26 13:17
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.55958
|1.58095
|1641
|2008.03.26 13:30
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.55977
|1.58095
|1642
|2008.03.26 13:45
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.55996
|1.58095
|1643
|2008.03.26 14:00
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.56013
|1.58095
|1644
|2008.03.26 14:15
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.56028
|1.58095
|1645
|2008.03.26 14:30
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.56043
|1.58095
|1646
|2008.03.26 14:45
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.56060
|1.58095
|1647
|2008.03.26 15:00
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.56076
|1.58095
|1648
|2008.03.26 15:15
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.56092
|1.58095
|1649
|2008.03.26 15:30
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.56108
|1.58095
|1650
|2008.03.26 15:45
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.56126
|1.58095
|1651
|2008.03.26 16:00
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.56141
|1.58095
|1652
|2008.03.26 16:15
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.56158
|1.58095
|1653
|2008.03.26 16:30
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.56176
|1.58095
|1654
|2008.03.26 16:45
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.56195
|1.58095
|1655
|2008.03.26 17:00
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.56214
|1.58095
|1656
|2008.03.26 17:15
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.56233
|1.58095
|1657
|2008.03.26 17:30
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.56251
|1.58095
|1658
|2008.03.26 17:45
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.56269
|1.58095
|1659
|2008.03.26 18:00
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.56289
|1.58095
|1660
|2008.03.26 18:15
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.56309
|1.58095
|1661
|2008.03.26 18:30
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.56328
|1.58095
|1662
|2008.03.26 18:45
|modify
|225
|0.01
|1.55765
|1.56352
|1.58095
|1663
|2008.03.26 18:54
|t/p
|225
|0.01
|1.58095
|1.56352
|1.58095
|23.37
|495.89
|1664
|2008.03.26 23:00
|delete
|229
|0.01
|1.53846
|1.56954
|1.52956
|1665
|2008.03.26 23:00
|delete
|231
|0.01
|1.53846
|1.56954
|1.51516
|1666
|2008.03.26 23:00
|delete
|230
|0.01
|1.53846
|1.56954
|1.52406
|1667
|2008.03.27 01:00
|buy stop
|232
|0.01
|1.58496
|1.55358
|1.59386
|1668
|2008.03.27 01:00
|buy stop
|233
|0.01
|1.58496
|1.55358
|1.59936
|1669
|2008.03.27 01:00
|buy stop
|234
|0.01
|1.58496
|1.55358
|1.60826
|1670
|2008.03.27 01:00
|sell stop
|235
|0.01
|1.55358
|1.58496
|1.54468
|1671
|2008.03.27 01:00
|sell stop
|236
|0.01
|1.55358
|1.58496
|1.53918
|1672
|2008.03.27 01:00
|sell stop
|237
|0.01
|1.55358
|1.58496
|1.53028
|1673
|2008.03.27 23:00
|delete
|232
|0.01
|1.58496
|1.55358
|1.59386
|1674
|2008.03.27 23:00
|delete
|234
|0.01
|1.58496
|1.55358
|1.60826
|1675
|2008.03.27 23:00
|delete
|236
|0.01
|1.55358
|1.58496
|1.53918
|1676
|2008.03.27 23:00
|delete
|233
|0.01
|1.58496
|1.55358
|1.59936
|1677
|2008.03.27 23:00
|delete
|237
|0.01
|1.55358
|1.58496
|1.53028
|1678
|2008.03.27 23:00
|delete
|235
|0.01
|1.55358
|1.58496
|1.54468
|1679
|2008.03.28 01:00
|buy stop
|238
|0.01
|1.59220
|1.56067
|1.60110
|1680
|2008.03.28 01:00
|buy stop
|239
|0.01
|1.59220
|1.56067
|1.60660
|1681
|2008.03.28 01:01
|buy stop
|240
|0.01
|1.59220
|1.56067
|1.61550
|1682
|2008.03.28 01:01
|sell stop
|241
|0.01
|1.56067
|1.59220
|1.55177
|1683
|2008.03.28 01:02
|sell stop
|242
|0.01
|1.56067
|1.59220
|1.54627
|1684
|2008.03.28 01:02
|sell stop
|243
|0.01
|1.56067
|1.59220
|1.53737
|1685
|2008.03.31 23:00
|delete
|238
|0.01
|1.59220
|1.56067
|1.60110
|1686
|2008.03.31 23:00
|delete
|240
|0.01
|1.59220
|1.56067
|1.61550
|1687
|2008.03.31 23:00
|delete
|242
|0.01
|1.56067
|1.59220
|1.54627
|1688
|2008.03.31 23:00
|delete
|239
|0.01
|1.59220
|1.56067
|1.60660
|1689
|2008.03.31 23:00
|delete
|243
|0.01
|1.56067
|1.59220
|1.53737
|1690
|2008.03.31 23:00
|delete
|241
|0.01
|1.56067
|1.59220
|1.55177
|1691
|2008.04.01 01:00
|buy stop
|244
|0.01
|1.59481
|1.56323
|1.60371
|1692
|2008.04.01 01:00
|buy stop
|245
|0.01
|1.59481
|1.56323
|1.60921
|1693
|2008.04.01 01:00
|buy stop
|246
|0.01
|1.59481
|1.56323
|1.61811
|1694
|2008.04.01 01:01
|sell stop
|247
|0.01
|1.56323
|1.59481
|1.55433
|1695
|2008.04.01 01:01
|sell stop
|248
|0.01
|1.56323
|1.59481
|1.54883
|1696
|2008.04.01 01:01
|sell stop
|249
|0.01
|1.56323
|1.59481
|1.53993
|1697
|2008.04.01 11:59
|sell
|247
|0.01
|1.56323
|1.59481
|1.55433
|1698
|2008.04.01 11:59
|sell
|248
|0.01
|1.56323
|1.59481
|1.54883
|1699
|2008.04.01 11:59
|sell
|249
|0.01
|1.56323
|1.59481
|1.53993
|1700
|2008.04.01 23:00
|delete
|244
|0.01
|1.59481
|1.56323
|1.60371
|1701
|2008.04.01 23:00
|delete
|246
|0.01
|1.59481
|1.56323
|1.61811
|1702
|2008.04.01 23:00
|delete
|245
|0.01
|1.59481
|1.56323
|1.60921
|1703
|2008.04.02 01:00
|buy stop
|250
|0.01
|1.58412
|1.55275
|1.59302
|1704
|2008.04.02 01:00
|buy stop
|251
|0.01
|1.58412
|1.55275
|1.59852
|1705
|2008.04.02 01:00
|buy stop
|252
|0.01
|1.58412
|1.55275
|1.60742
|1706
|2008.04.02 07:46
|t/p
|247
|0.01
|1.55433
|1.59481
|1.55433
|8.83
|504.71
|1707
|2008.04.02 23:00
|delete
|250
|0.01
|1.58412
|1.55275
|1.59302
|1708
|2008.04.02 23:00
|delete
|252
|0.01
|1.58412
|1.55275
|1.60742
|1709
|2008.04.02 23:00
|delete
|251
|0.01
|1.58412
|1.55275
|1.59852
|1710
|2008.04.03 01:00
|buy stop
|253
|0.01
|1.58075
|1.54945
|1.58965
|1711
|2008.04.03 01:00
|buy stop
|254
|0.01
|1.58075
|1.54945
|1.59515
|1712
|2008.04.03 01:00
|buy stop
|255
|0.01
|1.58075
|1.54945
|1.60405
|1713
|2008.04.03 14:00
|modify
|248
|0.01
|1.56323
|1.56318
|1.54883
|1714
|2008.04.03 14:00
|modify
|249
|0.01
|1.56323
|1.56318
|1.53993
|1715
|2008.04.03 14:15
|modify
|248
|0.01
|1.56323
|1.56304
|1.54883
|1716
|2008.04.03 14:15
|modify
|249
|0.01
|1.56323
|1.56304
|1.53993
|1717
|2008.04.03 14:30
|modify
|248
|0.01
|1.56323
|1.56291
|1.54883
|1718
|2008.04.03 14:30
|modify
|249
|0.01
|1.56323
|1.56291
|1.53993
|1719
|2008.04.03 14:45
|modify
|248
|0.01
|1.56323
|1.56283
|1.54883
|1720
|2008.04.03 14:45
|modify
|249
|0.01
|1.56323
|1.56283
|1.53993
|1721
|2008.04.03 15:00
|modify
|248
|0.01
|1.56323
|1.56278
|1.54883
|1722
|2008.04.03 15:00
|modify
|249
|0.01
|1.56323
|1.56278
|1.53993
|1723
|2008.04.03 15:15
|modify
|248
|0.01
|1.56323
|1.56273
|1.54883
|1724
|2008.04.03 15:15
|modify
|249
|0.01
|1.56323
|1.56273
|1.53993
|1725
|2008.04.03 15:30
|modify
|248
|0.01
|1.56323
|1.56270
|1.54883
|1726
|2008.04.03 15:30
|modify
|249
|0.01
|1.56323
|1.56270
|1.53993
|1727
|2008.04.03 15:45
|modify
|248
|0.01
|1.56323
|1.56267
|1.54883
|1728
|2008.04.03 15:45
|modify
|249
|0.01
|1.56323
|1.56267
|1.53993
|1729
|2008.04.03 15:58
|s/l
|248
|0.01
|1.56267
|1.56267
|1.54883
|0.26
|504.97
|1730
|2008.04.03 15:58
|s/l
|249
|0.01
|1.56267
|1.56267
|1.53993
|0.26
|505.23
|1731
|2008.04.03 15:58
|sell stop
|256
|0.01
|1.54704
|1.57829
|1.53814
|1732
|2008.04.03 15:58
|sell stop
|257
|0.01
|1.54704
|1.57829
|1.53264
|1733
|2008.04.03 15:58
|sell stop
|258
|0.01
|1.54704
|1.57829
|1.52374
|1734
|2008.04.03 23:00
|delete
|253
|0.01
|1.58075
|1.54945
|1.58965
|1735
|2008.04.03 23:00
|delete
|255
|0.01
|1.58075
|1.54945
|1.60405
|1736
|2008.04.03 23:00
|delete
|257
|0.01
|1.54704
|1.57829
|1.53264
|1737
|2008.04.03 23:00
|delete
|254
|0.01
|1.58075
|1.54945
|1.59515
|1738
|2008.04.03 23:00
|delete
|258
|0.01
|1.54704
|1.57829
|1.52374
|1739
|2008.04.03 23:00
|delete
|256
|0.01
|1.54704
|1.57829
|1.53814
|1740
|2008.04.04 01:00
|buy stop
|259
|0.01
|1.57981
|1.54853
|1.58871
|1741
|2008.04.04 01:00
|buy stop
|260
|0.01
|1.57981
|1.54853
|1.59421
|1742
|2008.04.04 01:00
|buy stop
|261
|0.01
|1.57981
|1.54853
|1.60311
|1743
|2008.04.04 01:01
|sell stop
|262
|0.01
|1.54853
|1.57981
|1.53963
|1744
|2008.04.04 01:02
|sell stop
|263
|0.01
|1.54853
|1.57981
|1.53413
|1745
|2008.04.04 01:02
|sell stop
|264
|0.01
|1.54853
|1.57981
|1.52523
|1746
|2008.04.07 23:00
|delete
|259
|0.01
|1.57981
|1.54853
|1.58871
|1747
|2008.04.07 23:00
|delete
|261
|0.01
|1.57981
|1.54853
|1.60311
|1748
|2008.04.07 23:00
|delete
|263
|0.01
|1.54853
|1.57981
|1.53413
|1749
|2008.04.07 23:00
|delete
|260
|0.01
|1.57981
|1.54853
|1.59421
|1750
|2008.04.07 23:00
|delete
|264
|0.01
|1.54853
|1.57981
|1.52523
|1751
|2008.04.07 23:00
|delete
|262
|0.01
|1.54853
|1.57981
|1.53963
|1752
|2008.04.08 01:00
|buy stop
|265
|0.01
|1.58535
|1.55396
|1.59425
|1753
|2008.04.08 01:00
|buy stop
|266
|0.01
|1.58535
|1.55396
|1.59975
|1754
|2008.04.08 01:01
|buy stop
|267
|0.01
|1.58535
|1.55396
|1.60865
|1755
|2008.04.08 01:01
|sell stop
|268
|0.01
|1.55396
|1.58535
|1.54506
|1756
|2008.04.08 01:01
|sell stop
|269
|0.01
|1.55396
|1.58535
|1.53956
|1757
|2008.04.08 01:01
|sell stop
|270
|0.01
|1.55396
|1.58535
|1.53066
|1758
|2008.04.08 23:00
|delete
|265
|0.01
|1.58535
|1.55396
|1.59425
|1759
|2008.04.08 23:00
|delete
|267
|0.01
|1.58535
|1.55396
|1.60865
|1760
|2008.04.08 23:00
|delete
|269
|0.01
|1.55396
|1.58535
|1.53956
|1761
|2008.04.08 23:00
|delete
|266
|0.01
|1.58535
|1.55396
|1.59975
|1762
|2008.04.08 23:00
|delete
|270
|0.01
|1.55396
|1.58535
|1.53066
|1763
|2008.04.08 23:00
|delete
|268
|0.01
|1.55396
|1.58535
|1.54506
|1764
|2008.04.09 01:00
|buy stop
|271
|0.01
|1.58727
|1.55584
|1.59617
|1765
|2008.04.09 01:00
|buy stop
|272
|0.01
|1.58727
|1.55584
|1.60167
|1766
|2008.04.09 01:00
|buy stop
|273
|0.01
|1.58727
|1.55584
|1.61057
|1767
|2008.04.09 01:00
|sell stop
|274
|0.01
|1.55584
|1.58727
|1.54694
|1768
|2008.04.09 01:01
|sell stop
|275
|0.01
|1.55584
|1.58727
|1.54144
|1769
|2008.04.09 01:01
|sell stop
|276
|0.01
|1.55584
|1.58727
|1.53254
|1770
|2008.04.09 23:00
|delete
|271
|0.01
|1.58727
|1.55584
|1.59617
|1771
|2008.04.09 23:00
|delete
|273
|0.01
|1.58727
|1.55584
|1.61057
|1772
|2008.04.09 23:00
|delete
|275
|0.01
|1.55584
|1.58727
|1.54144
|1773
|2008.04.09 23:00
|delete
|272
|0.01
|1.58727
|1.55584
|1.60167
|1774
|2008.04.09 23:00
|delete
|276
|0.01
|1.55584
|1.58727
|1.53254
|1775
|2008.04.09 23:00
|delete
|274
|0.01
|1.55584
|1.58727
|1.54694
|1776
|2008.04.10 01:00
|buy stop
|277
|0.01
|1.59155
|1.56003
|1.60045
|1777
|2008.04.10 01:00
|buy stop
|278
|0.01
|1.59155
|1.56003
|1.60595
|1778
|2008.04.10 01:00
|buy stop
|279
|0.01
|1.59155
|1.56003
|1.61485
|1779
|2008.04.10 01:00
|sell stop
|280
|0.01
|1.56003
|1.59155
|1.55113
|1780
|2008.04.10 01:01
|sell stop
|281
|0.01
|1.56003
|1.59155
|1.54563
|1781
|2008.04.10 01:01
|sell stop
|282
|0.01
|1.56003
|1.59155
|1.53673
|1782
|2008.04.10 23:00
|delete
|277
|0.01
|1.59155
|1.56003
|1.60045
|1783
|2008.04.10 23:00
|delete
|279
|0.01
|1.59155
|1.56003
|1.61485
|1784
|2008.04.10 23:00
|delete
|281
|0.01
|1.56003
|1.59155
|1.54563
|1785
|2008.04.10 23:00
|delete
|278
|0.01
|1.59155
|1.56003
|1.60595
|1786
|2008.04.10 23:00
|delete
|282
|0.01
|1.56003
|1.59155
|1.53673
|1787
|2008.04.10 23:00
|delete
|280
|0.01
|1.56003
|1.59155
|1.55113
|1788
|2008.04.11 01:00
|buy stop
|283
|0.01
|1.59445
|1.56288
|1.60335
|1789
|2008.04.11 01:00
|buy stop
|284
|0.01
|1.59445
|1.56288
|1.60885
|1790
|2008.04.11 01:00
|buy stop
|285
|0.01
|1.59445
|1.56288
|1.61775
|1791
|2008.04.11 01:00
|sell stop
|286
|0.01
|1.56288
|1.59445
|1.55398
|1792
|2008.04.11 01:01
|sell stop
|287
|0.01
|1.56288
|1.59445
|1.54848
|1793
|2008.04.11 01:01
|sell stop
|288
|0.01
|1.56288
|1.59445
|1.53958
|1794
|2008.04.14 23:00
|delete
|283
|0.01
|1.59445
|1.56288
|1.60335
|1795
|2008.04.14 23:00
|delete
|285
|0.01
|1.59445
|1.56288
|1.61775
|1796
|2008.04.14 23:00
|delete
|287
|0.01
|1.56288
|1.59445
|1.54848
|1797
|2008.04.14 23:00
|delete
|284
|0.01
|1.59445
|1.56288
|1.60885
|1798
|2008.04.14 23:00
|delete
|288
|0.01
|1.56288
|1.59445
|1.53958
|1799
|2008.04.14 23:00
|delete
|286
|0.01
|1.56288
|1.59445
|1.55398
|1800
|2008.04.15 01:00
|buy stop
|289
|0.01
|1.59587
|1.56427
|1.60477
|1801
|2008.04.15 01:00
|buy stop
|290
|0.01
|1.59587
|1.56427
|1.61027
|1802
|2008.04.15 01:00
|buy stop
|291
|0.01
|1.59587
|1.56427
|1.61917
|1803
|2008.04.15 01:00
|sell stop
|292
|0.01
|1.56427
|1.59587
|1.55537
|1804
|2008.04.15 01:00
|sell stop
|293
|0.01
|1.56427
|1.59587
|1.54987
|1805
|2008.04.15 01:00
|sell stop
|294
|0.01
|1.56427
|1.59587
|1.54097
|1806
|2008.04.15 23:00
|delete
|289
|0.01
|1.59587
|1.56427
|1.60477
|1807
|2008.04.15 23:00
|delete
|291
|0.01
|1.59587
|1.56427
|1.61917
|1808
|2008.04.15 23:00
|delete
|293
|0.01
|1.56427
|1.59587
|1.54987
|1809
|2008.04.15 23:00
|delete
|290
|0.01
|1.59587
|1.56427
|1.61027
|1810
|2008.04.15 23:00
|delete
|294
|0.01
|1.56427
|1.59587
|1.54097
|1811
|2008.04.15 23:00
|delete
|292
|0.01
|1.56427
|1.59587
|1.55537
|1812
|2008.04.16 01:00
|buy stop
|295
|0.01
|1.59634
|1.56473
|1.60524
|1813
|2008.04.16 01:00
|buy stop
|296
|0.01
|1.59634
|1.56473
|1.61074
|1814
|2008.04.16 01:00
|buy stop
|297
|0.01
|1.59634
|1.56473
|1.61964
|1815
|2008.04.16 01:01
|sell stop
|298
|0.01
|1.56473
|1.59634
|1.55583
|1816
|2008.04.16 01:01
|sell stop
|299
|0.01
|1.56473
|1.59634
|1.55033
|1817
|2008.04.16 01:02
|sell stop
|300
|0.01
|1.56473
|1.59634
|1.54143
|1818
|2008.04.16 11:51
|buy
|295
|0.01
|1.59634
|1.56473
|1.60524
|1819
|2008.04.16 11:51
|buy
|296
|0.01
|1.59634
|1.56473
|1.61074
|1820
|2008.04.16 11:51
|buy
|297
|0.01
|1.59634
|1.56473
|1.61964
|1821
|2008.04.16 23:00
|delete
|298
|0.01
|1.56473
|1.59634
|1.55583
|1822
|2008.04.16 23:00
|delete
|300
|0.01
|1.56473
|1.59634
|1.54143
|1823
|2008.04.16 23:00
|delete
|299
|0.01
|1.56473
|1.59634
|1.55033
|1824
|2008.04.17 01:00
|sell stop
|301
|0.01
|1.57242
|1.60418
|1.56352
|1825
|2008.04.17 01:00
|sell stop
|302
|0.01
|1.57242
|1.60418
|1.55802
|1826
|2008.04.17 01:00
|sell stop
|303
|0.01
|1.57242
|1.60418
|1.54912
|1827
|2008.04.17 23:00
|delete
|301
|0.01
|1.57242
|1.60418
|1.56352
|1828
|2008.04.17 23:00
|delete
|303
|0.01
|1.57242
|1.60418
|1.54912
|1829
|2008.04.17 23:00
|delete
|302
|0.01
|1.57242
|1.60418
|1.55802
|1830
|2008.04.18 01:00
|sell stop
|304
|0.01
|1.57462
|1.60643
|1.56572
|1831
|2008.04.18 01:00
|sell stop
|305
|0.01
|1.57462
|1.60643
|1.56022
|1832
|2008.04.18 01:00
|sell stop
|306
|0.01
|1.57462
|1.60643
|1.55132
|1833
|2008.04.18 14:38
|sell
|304
|0.01
|1.57462
|1.60643
|1.56572
|1834
|2008.04.18 14:38
|sell
|305
|0.01
|1.57462
|1.60643
|1.56022
|1835
|2008.04.18 14:38
|sell
|306
|0.01
|1.57462
|1.60643
|1.55132
|1836
|2008.04.24 17:22
|t/p
|304
|0.01
|1.56572
|1.60643
|1.56572
|8.45
|513.68
|1837
|2008.04.24 17:24
|s/l
|295
|0.01
|1.56473
|1.56473
|1.60524
|-30.95
|482.73
|1838
|2008.04.24 17:24
|s/l
|296
|0.01
|1.56473
|1.56473
|1.61074
|-30.95
|451.78
|1839
|2008.04.24 17:24
|s/l
|297
|0.01
|1.56473
|1.56473
|1.61964
|-30.95
|420.83
|1840
|2008.04.24 20:21
|buy stop
|307
|0.01
|1.59718
|1.56555
|1.60608
|1841
|2008.04.24 20:22
|buy stop
|308
|0.01
|1.59718
|1.56555
|1.61158
|1842
|2008.04.24 20:22
|buy stop
|309
|0.01
|1.59718
|1.56555
|1.62048
|1843
|2008.04.24 23:00
|delete
|307
|0.01
|1.59718
|1.56555
|1.60608
|1844
|2008.04.24 23:00
|delete
|309
|0.01
|1.59718
|1.56555
|1.62048
|1845
|2008.04.24 23:00
|delete
|308
|0.01
|1.59718
|1.56555
|1.61158
|1846
|2008.04.25 01:01
|buy stop
|310
|0.01
|1.59406
|1.56250
|1.60296
|1847
|2008.04.25 01:01
|buy stop
|311
|0.01
|1.59406
|1.56250
|1.60846
|1848
|2008.04.25 01:01
|buy stop
|312
|0.01
|1.59406
|1.56250
|1.61736
|1849
|2008.04.25 09:15
|modify
|305
|0.01
|1.57462
|1.57455
|1.56022
|1850
|2008.04.25 09:15
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57455
|1.55132
|1851
|2008.04.25 09:30
|modify
|305
|0.01
|1.57462
|1.57439
|1.56022
|1852
|2008.04.25 09:30
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57439
|1.55132
|1853
|2008.04.25 09:45
|modify
|305
|0.01
|1.57462
|1.57420
|1.56022
|1854
|2008.04.25 09:45
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57420
|1.55132
|1855
|2008.04.25 09:45
|t/p
|305
|0.01
|1.56022
|1.57420
|1.56022
|13.88
|434.71
|1856
|2008.04.25 10:00
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57398
|1.55132
|1857
|2008.04.25 10:15
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57375
|1.55132
|1858
|2008.04.25 10:30
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57352
|1.55132
|1859
|2008.04.25 10:45
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57332
|1.55132
|1860
|2008.04.25 11:00
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57311
|1.55132
|1861
|2008.04.25 11:15
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57289
|1.55132
|1862
|2008.04.25 11:30
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57272
|1.55132
|1863
|2008.04.25 11:45
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57256
|1.55132
|1864
|2008.04.25 12:00
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57240
|1.55132
|1865
|2008.04.25 12:15
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57223
|1.55132
|1866
|2008.04.25 12:30
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57208
|1.55132
|1867
|2008.04.25 12:45
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57192
|1.55132
|1868
|2008.04.25 13:00
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57176
|1.55132
|1869
|2008.04.25 13:15
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57159
|1.55132
|1870
|2008.04.25 13:30
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57143
|1.55132
|1871
|2008.04.25 13:45
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57126
|1.55132
|1872
|2008.04.25 14:00
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57112
|1.55132
|1873
|2008.04.25 14:15
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57096
|1.55132
|1874
|2008.04.25 14:30
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57081
|1.55132
|1875
|2008.04.25 14:45
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57066
|1.55132
|1876
|2008.04.25 15:00
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57051
|1.55132
|1877
|2008.04.25 15:15
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57037
|1.55132
|1878
|2008.04.25 15:30
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57026
|1.55132
|1879
|2008.04.25 15:45
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57017
|1.55132
|1880
|2008.04.25 16:00
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.57008
|1.55132
|1881
|2008.04.25 16:15
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56999
|1.55132
|1882
|2008.04.25 16:30
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56988
|1.55132
|1883
|2008.04.25 16:45
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56981
|1.55132
|1884
|2008.04.25 17:00
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56975
|1.55132
|1885
|2008.04.25 17:15
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56970
|1.55132
|1886
|2008.04.25 17:30
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56965
|1.55132
|1887
|2008.04.25 17:45
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56958
|1.55132
|1888
|2008.04.25 18:00
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56949
|1.55132
|1889
|2008.04.25 18:15
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56942
|1.55132
|1890
|2008.04.25 18:30
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56934
|1.55132
|1891
|2008.04.25 18:45
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56924
|1.55132
|1892
|2008.04.25 19:00
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56913
|1.55132
|1893
|2008.04.25 19:15
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56901
|1.55132
|1894
|2008.04.25 19:30
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56889
|1.55132
|1895
|2008.04.25 19:45
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56878
|1.55132
|1896
|2008.04.25 20:00
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56867
|1.55132
|1897
|2008.04.25 20:15
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56855
|1.55132
|1898
|2008.04.25 20:30
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56844
|1.55132
|1899
|2008.04.25 20:45
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56831
|1.55132
|1900
|2008.04.25 21:00
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56818
|1.55132
|1901
|2008.04.25 21:15
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56807
|1.55132
|1902
|2008.04.25 21:30
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56796
|1.55132
|1903
|2008.04.25 21:45
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56784
|1.55132
|1904
|2008.04.25 22:00
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56772
|1.55132
|1905
|2008.04.25 22:15
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56761
|1.55132
|1906
|2008.04.25 22:30
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56751
|1.55132
|1907
|2008.04.25 22:45
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56744
|1.55132
|1908
|2008.04.28 00:01
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56738
|1.55132
|1909
|2008.04.28 00:15
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56729
|1.55132
|1910
|2008.04.28 00:30
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56721
|1.55132
|1911
|2008.04.28 00:45
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56711
|1.55132
|1912
|2008.04.28 01:00
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56701
|1.55132
|1913
|2008.04.28 01:15
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56692
|1.55132
|1914
|2008.04.28 01:30
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56684
|1.55132
|1915
|2008.04.28 01:45
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56678
|1.55132
|1916
|2008.04.28 02:00
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56671
|1.55132
|1917
|2008.04.28 02:16
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56664
|1.55132
|1918
|2008.04.28 02:30
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56657
|1.55132
|1919
|2008.04.28 02:45
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56650
|1.55132
|1920
|2008.04.28 03:00
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56644
|1.55132
|1921
|2008.04.28 03:15
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56639
|1.55132
|1922
|2008.04.28 03:30
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56634
|1.55132
|1923
|2008.04.28 03:45
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56628
|1.55132
|1924
|2008.04.28 04:00
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56624
|1.55132
|1925
|2008.04.28 04:16
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56619
|1.55132
|1926
|2008.04.28 04:30
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56615
|1.55132
|1927
|2008.04.28 04:48
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56611
|1.55132
|1928
|2008.04.28 05:00
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56607
|1.55132
|1929
|2008.04.28 05:15
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56605
|1.55132
|1930
|2008.04.28 05:30
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56602
|1.55132
|1931
|2008.04.28 05:45
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56599
|1.55132
|1932
|2008.04.28 06:00
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56596
|1.55132
|1933
|2008.04.28 06:15
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56594
|1.55132
|1934
|2008.04.28 06:31
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56592
|1.55132
|1935
|2008.04.28 06:45
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56590
|1.55132
|1936
|2008.04.28 07:00
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56588
|1.55132
|1937
|2008.04.28 07:15
|modify
|306
|0.01
|1.57462
|1.56587
|1.55132
|1938
|2008.04.28 07:23
|s/l
|306
|0.01
|1.56587
|1.56587
|1.55132
|8.15
|442.86
|1939
|2008.04.28 07:23
|sell stop
|313
|0.01
|1.55022
|1.58153
|1.54132
|1940
|2008.04.28 07:23
|sell stop
|314
|0.01
|1.55022
|1.58153
|1.53582
|1941
|2008.04.28 07:23
|sell stop
|315
|0.01
|1.55022
|1.58153
|1.52692
|1942
|2008.04.28 23:00
|delete
|310
|0.01
|1.59406
|1.56250
|1.60296
|1943
|2008.04.28 23:00
|delete
|312
|0.01
|1.59406
|1.56250
|1.61736
|1944
|2008.04.28 23:00
|delete
|314
|0.01
|1.55022
|1.58153
|1.53582
|1945
|2008.04.28 23:00
|delete
|311
|0.01
|1.59406
|1.56250
|1.60846
|1946
|2008.04.28 23:00
|delete
|315
|0.01
|1.55022
|1.58153
|1.52692
|1947
|2008.04.28 23:00
|delete
|313
|0.01
|1.55022
|1.58153
|1.54132
|1948
|2008.04.29 01:00
|buy stop
|316
|0.01
|1.58064
|1.54934
|1.58954
|1949
|2008.04.29 01:01
|buy stop
|317
|0.01
|1.58064
|1.54934
|1.59504
|1950
|2008.04.29 01:02
|buy stop
|318
|0.01
|1.58064
|1.54934
|1.60394
|1951
|2008.04.29 01:02
|sell stop
|319
|0.01
|1.54934
|1.58064
|1.54044
|1952
|2008.04.29 01:02
|sell stop
|320
|0.01
|1.54934
|1.58064
|1.53494
|1953
|2008.04.29 01:03
|sell stop
|321
|0.01
|1.54934
|1.58064
|1.52604
|1954
|2008.04.29 23:00
|delete
|316
|0.01
|1.58064
|1.54934
|1.58954
|1955
|2008.04.29 23:00
|delete
|318
|0.01
|1.58064
|1.54934
|1.60394
|1956
|2008.04.29 23:00
|delete
|320
|0.01
|1.54934
|1.58064
|1.53494
|1957
|2008.04.29 23:00
|delete
|317
|0.01
|1.58064
|1.54934
|1.59504
|1958
|2008.04.29 23:00
|delete
|321
|0.01
|1.54934
|1.58064
|1.52604
|1959
|2008.04.29 23:00
|delete
|319
|0.01
|1.54934
|1.58064
|1.54044
|1960
|2008.04.30 01:00
|buy stop
|322
|0.01
|1.57592
|1.54471
|1.58482
|1961
|2008.04.30 01:00
|buy stop
|323
|0.01
|1.57592
|1.54471
|1.59032
|1962
|2008.04.30 01:00
|buy stop
|324
|0.01
|1.57592
|1.54471
|1.59922
|1963
|2008.04.30 01:00
|sell stop
|325
|0.01
|1.54471
|1.57592
|1.53581
|1964
|2008.04.30 01:00
|sell stop
|326
|0.01
|1.54471
|1.57592
|1.53031
|1965
|2008.04.30 01:00
|sell stop
|327
|0.01
|1.54471
|1.57592
|1.52141
|1966
|2008.04.30 23:00
|delete
|322
|0.01
|1.57592
|1.54471
|1.58482
|1967
|2008.04.30 23:00
|delete
|324
|0.01
|1.57592
|1.54471
|1.59922
|1968
|2008.04.30 23:00
|delete
|326
|0.01
|1.54471
|1.57592
|1.53031
|1969
|2008.04.30 23:00
|delete
|323
|0.01
|1.57592
|1.54471
|1.59032
|1970
|2008.04.30 23:00
|delete
|327
|0.01
|1.54471
|1.57592
|1.52141
|1971
|2008.04.30 23:00
|delete
|325
|0.01
|1.54471
|1.57592
|1.53581
|1972
|2008.05.01 01:00
|buy stop
|328
|0.01
|1.57435
|1.54317
|1.58325
|1973
|2008.05.01 01:00
|buy stop
|329
|0.01
|1.57435
|1.54317
|1.58875
|1974
|2008.05.01 01:00
|buy stop
|330
|0.01
|1.57435
|1.54317
|1.59765
|1975
|2008.05.01 01:00
|sell stop
|331
|0.01
|1.54317
|1.57435
|1.53427
|1976
|2008.05.01 01:00
|sell stop
|332
|0.01
|1.54317
|1.57435
|1.52877
|1977
|2008.05.01 01:00
|sell stop
|333
|0.01
|1.54317
|1.57435
|1.51987
|1978
|2008.05.01 19:17
|sell
|331
|0.01
|1.54317
|1.57435
|1.53427
|1979
|2008.05.01 19:17
|sell
|332
|0.01
|1.54317
|1.57435
|1.52877
|1980
|2008.05.01 19:17
|sell
|333
|0.01
|1.54317
|1.57435
|1.51987
|1981
|2008.05.01 23:00
|delete
|328
|0.01
|1.57435
|1.54317
|1.58325
|1982
|2008.05.01 23:00
|delete
|330
|0.01
|1.57435
|1.54317
|1.59765
|1983
|2008.05.01 23:00
|delete
|329
|0.01
|1.57435
|1.54317
|1.58875
|1984
|2008.05.02 01:00
|buy stop
|334
|0.01
|1.56857
|1.53751
|1.57747
|1985
|2008.05.02 01:02
|buy stop
|335
|0.01
|1.56857
|1.53751
|1.58297
|1986
|2008.05.02 01:03
|buy stop
|336
|0.01
|1.56857
|1.53751
|1.59187
|1987
|2008.05.05 23:00
|delete
|334
|0.01
|1.56857
|1.53751
|1.57747
|1988
|2008.05.05 23:00
|delete
|336
|0.01
|1.56857
|1.53751
|1.59187
|1989
|2008.05.05 23:00
|delete
|335
|0.01
|1.56857
|1.53751
|1.58297
|1990
|2008.05.06 01:00
|buy stop
|337
|0.01
|1.56305
|1.53210
|1.57195
|1991
|2008.05.06 01:00
|buy stop
|338
|0.01
|1.56305
|1.53210
|1.57745
|1992
|2008.05.06 01:00
|buy stop
|339
|0.01
|1.56305
|1.53210
|1.58635
|1993
|2008.05.06 23:00
|delete
|337
|0.01
|1.56305
|1.53210
|1.57195
|1994
|2008.05.06 23:00
|delete
|339
|0.01
|1.56305
|1.53210
|1.58635
|1995
|2008.05.06 23:00
|delete
|338
|0.01
|1.56305
|1.53210
|1.57745
|1996
|2008.05.07 01:00
|buy stop
|340
|0.01
|1.56683
|1.53580
|1.57573
|1997
|2008.05.07 01:00
|buy stop
|341
|0.01
|1.56683
|1.53580
|1.58123
|1998
|2008.05.07 01:00
|buy stop
|342
|0.01
|1.56683
|1.53580
|1.59013
|1999
|2008.05.07 23:00
|delete
|340
|0.01
|1.56683
|1.53580
|1.57573
|2000
|2008.05.07 23:00
|delete
|342
|0.01
|1.56683
|1.53580
|1.59013
|2001
|2008.05.07 23:00
|delete
|341
|0.01
|1.56683
|1.53580
|1.58123
|2002
|2008.05.08 01:00
|buy stop
|343
|0.01
|1.56052
|1.52962
|1.56942
|2003
|2008.05.08 01:00
|buy stop
|344
|0.01
|1.56052
|1.52962
|1.57492
|2004
|2008.05.08 01:00
|buy stop
|345
|0.01
|1.56052
|1.52962
|1.58382
|2005
|2008.05.08 01:51
|t/p
|331
|0.01
|1.53427
|1.57435
|1.53427
|8.38
|451.23
|2006
|2008.05.08 03:56
|t/p
|332
|0.01
|1.52877
|1.57435
|1.52877
|13.88
|465.11
|2007
|2008.05.08 04:30
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.54316
|1.51987
|2008
|2008.05.08 04:45
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.54301
|1.51987
|2009
|2008.05.08 05:00
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.54285
|1.51987
|2010
|2008.05.08 05:15
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.54269
|1.51987
|2011
|2008.05.08 05:30
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.54253
|1.51987
|2012
|2008.05.08 05:45
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.54237
|1.51987
|2013
|2008.05.08 06:00
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.54222
|1.51987
|2014
|2008.05.08 06:17
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.54207
|1.51987
|2015
|2008.05.08 06:30
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.54192
|1.51987
|2016
|2008.05.08 06:46
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.54178
|1.51987
|2017
|2008.05.08 07:00
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.54165
|1.51987
|2018
|2008.05.08 07:15
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.54149
|1.51987
|2019
|2008.05.08 07:30
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.54134
|1.51987
|2020
|2008.05.08 07:45
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.54118
|1.51987
|2021
|2008.05.08 08:00
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.54105
|1.51987
|2022
|2008.05.08 08:15
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.54093
|1.51987
|2023
|2008.05.08 08:30
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.54080
|1.51987
|2024
|2008.05.08 08:45
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.54071
|1.51987
|2025
|2008.05.08 09:00
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.54062
|1.51987
|2026
|2008.05.08 09:15
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.54051
|1.51987
|2027
|2008.05.08 09:30
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.54041
|1.51987
|2028
|2008.05.08 09:45
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.54032
|1.51987
|2029
|2008.05.08 10:00
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.54022
|1.51987
|2030
|2008.05.08 10:15
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.54013
|1.51987
|2031
|2008.05.08 10:30
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.54003
|1.51987
|2032
|2008.05.08 10:45
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.53995
|1.51987
|2033
|2008.05.08 11:00
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.53986
|1.51987
|2034
|2008.05.08 11:15
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.53978
|1.51987
|2035
|2008.05.08 11:31
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.53970
|1.51987
|2036
|2008.05.08 11:46
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.53962
|1.51987
|2037
|2008.05.08 12:00
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.53955
|1.51987
|2038
|2008.05.08 12:15
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.53948
|1.51987
|2039
|2008.05.08 12:31
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.53941
|1.51987
|2040
|2008.05.08 12:45
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.53936
|1.51987
|2041
|2008.05.08 13:00
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.53929
|1.51987
|2042
|2008.05.08 13:15
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.53922
|1.51987
|2043
|2008.05.08 13:30
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.53916
|1.51987
|2044
|2008.05.08 13:45
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.53912
|1.51987
|2045
|2008.05.08 14:00
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.53909
|1.51987
|2046
|2008.05.08 14:15
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.53902
|1.51987
|2047
|2008.05.08 14:30
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.53896
|1.51987
|2048
|2008.05.08 14:45
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.53889
|1.51987
|2049
|2008.05.08 15:00
|modify
|333
|0.01
|1.54317
|1.53888
|1.51987
|2050
|2008.05.08 15:08
|s/l
|333
|0.01
|1.53888
|1.53888
|1.51987
|3.77
|468.87
|2051
|2008.05.08 15:08
|sell stop
|346
|0.01
|1.52349
|1.55427
|1.51459
|2052
|2008.05.08 15:08
|sell stop
|347
|0.01
|1.52349
|1.55427
|1.50909
|2053
|2008.05.08 15:08
|sell stop
|348
|0.01
|1.52349
|1.55427
|1.50019
|2054
|2008.05.08 23:00
|delete
|343
|0.01
|1.56052
|1.52962
|1.56942
|2055
|2008.05.08 23:00
|delete
|345
|0.01
|1.56052
|1.52962
|1.58382
|2056
|2008.05.08 23:00
|delete
|347
|0.01
|1.52349
|1.55427
|1.50909
|2057
|2008.05.08 23:00
|delete
|344
|0.01
|1.56052
|1.52962
|1.57492
|2058
|2008.05.08 23:00
|delete
|348
|0.01
|1.52349
|1.55427
|1.50019
|2059
|2008.05.08 23:00
|delete
|346
|0.01
|1.52349
|1.55427
|1.51459
|2060
|2008.05.09 01:00
|buy stop
|349
|0.01
|1.55494
|1.52415
|1.56384
|2061
|2008.05.09 01:00
|buy stop
|350
|0.01
|1.55494
|1.52415
|1.56934
|2062
|2008.05.09 01:00
|buy stop
|351
|0.01
|1.55494
|1.52415
|1.57824
|2063
|2008.05.09 01:00
|sell stop
|352
|0.01
|1.52415
|1.55494
|1.51525
|2064
|2008.05.09 01:01
|sell stop
|353
|0.01
|1.52415
|1.55494
|1.50975
|2065
|2008.05.09 01:01
|sell stop
|354
|0.01
|1.52415
|1.55494
|1.50085
|2066
|2008.05.12 18:51
|buy
|349
|0.01
|1.55494
|1.52415
|1.56384
|2067
|2008.05.12 18:51
|buy
|350
|0.01
|1.55494
|1.52415
|1.56934
|2068
|2008.05.12 18:51
|buy
|351
|0.01
|1.55494
|1.52415
|1.57824
|2069
|2008.05.12 23:00
|delete
|352
|0.01
|1.52415
|1.55494
|1.51525
|2070
|2008.05.12 23:00
|delete
|354
|0.01
|1.52415
|1.55494
|1.50085
|2071
|2008.05.12 23:00
|delete
|353
|0.01
|1.52415
|1.55494
|1.50975
|2072
|2008.05.13 01:00
|sell stop
|355
|0.01
|1.53200
|1.56295
|1.52310
|2073
|2008.05.13 01:00
|sell stop
|356
|0.01
|1.53200
|1.56295
|1.51760
|2074
|2008.05.13 01:00
|sell stop
|357
|0.01
|1.53200
|1.56295
|1.50870
|2075
|2008.05.13 23:00
|delete
|355
|0.01
|1.53200
|1.56295
|1.52310
|2076
|2008.05.13 23:00
|delete
|357
|0.01
|1.53200
|1.56295
|1.50870
|2077
|2008.05.13 23:00
|delete
|356
|0.01
|1.53200
|1.56295
|1.51760
|2078
|2008.05.14 01:00
|sell stop
|358
|0.01
|1.53311
|1.56408
|1.52421
|2079
|2008.05.14 01:00
|sell stop
|359
|0.01
|1.53311
|1.56408
|1.51871
|2080
|2008.05.14 01:00
|sell stop
|360
|0.01
|1.53311
|1.56408
|1.50981
|2081
|2008.05.14 23:00
|delete
|358
|0.01
|1.53311
|1.56408
|1.52421
|2082
|2008.05.14 23:00
|delete
|360
|0.01
|1.53311
|1.56408
|1.50981
|2083
|2008.05.14 23:00
|delete
|359
|0.01
|1.53311
|1.56408
|1.51871
|2084
|2008.05.15 01:00
|sell stop
|361
|0.01
|1.53094
|1.56187
|1.52204
|2085
|2008.05.15 01:01
|sell stop
|362
|0.01
|1.53094
|1.56187
|1.51654
|2086
|2008.05.15 01:01
|sell stop
|363
|0.01
|1.53094
|1.56187
|1.50764
|2087
|2008.05.15 23:00
|delete
|361
|0.01
|1.53094
|1.56187
|1.52204
|2088
|2008.05.15 23:00
|delete
|363
|0.01
|1.53094
|1.56187
|1.50764
|2089
|2008.05.15 23:00
|delete
|362
|0.01
|1.53094
|1.56187
|1.51654
|2090
|2008.05.16 01:00
|sell stop
|364
|0.01
|1.53144
|1.56238
|1.52254
|2091
|2008.05.16 01:01
|sell stop
|365
|0.01
|1.53144
|1.56238
|1.51704
|2092
|2008.05.16 01:01
|sell stop
|366
|0.01
|1.53144
|1.56238
|1.50814
|2093
|2008.05.19 14:30
|modify
|349
|0.01
|1.55494
|1.55497
|1.56384
|2094
|2008.05.19 14:30
|modify
|350
|0.01
|1.55494
|1.55497
|1.56934
|2095
|2008.05.19 14:30
|modify
|351
|0.01
|1.55494
|1.55497
|1.57824
|2096
|2008.05.19 14:45
|modify
|349
|0.01
|1.55494
|1.55502
|1.56384
|2097
|2008.05.19 14:45
|modify
|350
|0.01
|1.55494
|1.55502
|1.56934
|2098
|2008.05.19 14:45
|modify
|351
|0.01
|1.55494
|1.55502
|1.57824
|2099
|2008.05.19 15:00
|modify
|349
|0.01
|1.55494
|1.55506
|1.56384
|2100
|2008.05.19 15:00
|modify
|350
|0.01
|1.55494
|1.55506
|1.56934
|2101
|2008.05.19 15:00
|modify
|351
|0.01
|1.55494
|1.55506
|1.57824
|2102
|2008.05.19 15:15
|modify
|349
|0.01
|1.55494
|1.55511
|1.56384
|2103
|2008.05.19 15:15
|modify
|350
|0.01
|1.55494
|1.55511
|1.56934
|2104
|2008.05.19 15:15
|modify
|351
|0.01
|1.55494
|1.55511
|1.57824
|2105
|2008.05.19 15:30
|modify
|349
|0.01
|1.55494
|1.55514
|1.56384
|2106
|2008.05.19 15:30
|modify
|350
|0.01
|1.55494
|1.55514
|1.56934
|2107
|2008.05.19 15:30
|modify
|351
|0.01
|1.55494
|1.55514
|1.57824
|2108
|2008.05.19 15:45
|modify
|349
|0.01
|1.55494
|1.55515
|1.56384
|2109
|2008.05.19 15:45
|modify
|350
|0.01
|1.55494
|1.55515
|1.56934
|2110
|2008.05.19 15:45
|modify
|351
|0.01
|1.55494
|1.55515
|1.57824
|2111
|2008.05.19 15:51
|s/l
|349
|0.01
|1.55515
|1.55515
|1.56384
|0.67
|469.55
|2112
|2008.05.19 15:51
|s/l
|350
|0.01
|1.55515
|1.55515
|1.56934
|0.67
|470.22
|2113
|2008.05.19 15:51
|s/l
|351
|0.01
|1.55515
|1.55515
|1.57824
|0.67
|470.89
|2114
|2008.05.19 15:51
|buy stop
|367
|0.01
|1.57070
|1.53960
|1.57960
|2115
|2008.05.19 15:51
|buy stop
|368
|0.01
|1.57070
|1.53960
|1.58510
|2116
|2008.05.19 15:51
|buy stop
|369
|0.01
|1.57070
|1.53960
|1.59400
|2117
|2008.05.19 23:00
|delete
|364
|0.01
|1.53144
|1.56238
|1.52254
|2118
|2008.05.19 23:00
|delete
|366
|0.01
|1.53144
|1.56238
|1.50814
|2119
|2008.05.19 23:00
|delete
|368
|0.01
|1.57070
|1.53960
|1.58510
|2120
|2008.05.19 23:00
|delete
|365
|0.01
|1.53144
|1.56238
|1.51704
|2121
|2008.05.19 23:00
|delete
|369
|0.01
|1.57070
|1.53960
|1.59400
|2122
|2008.05.19 23:00
|delete
|367
|0.01
|1.57070
|1.53960
|1.57960
|2123
|2008.05.20 01:00
|buy stop
|370
|0.01
|1.56913
|1.53806
|1.57803
|2124
|2008.05.20 01:02
|buy stop
|371
|0.01
|1.56913
|1.53806
|1.58353
|2125
|2008.05.20 01:02
|buy stop
|372
|0.01
|1.56913
|1.53806
|1.59243
|2126
|2008.05.20 01:02
|sell stop
|373
|0.01
|1.53806
|1.56913
|1.52916
|2127
|2008.05.20 01:03
|sell stop
|374
|0.01
|1.53806
|1.56913
|1.52366
|2128
|2008.05.20 01:03
|sell stop
|375
|0.01
|1.53806
|1.56913
|1.51476
|2129
|2008.05.20 23:00
|delete
|370
|0.01
|1.56913
|1.53806
|1.57803
|2130
|2008.05.20 23:00
|delete
|372
|0.01
|1.56913
|1.53806
|1.59243
|2131
|2008.05.20 23:00
|delete
|374
|0.01
|1.53806
|1.56913
|1.52366
|2132
|2008.05.20 23:00
|delete
|371
|0.01
|1.56913
|1.53806
|1.58353
|2133
|2008.05.20 23:00
|delete
|375
|0.01
|1.53806
|1.56913
|1.51476
|2134
|2008.05.20 23:00
|delete
|373
|0.01
|1.53806
|1.56913
|1.52916
|2135
|2008.05.21 01:00
|buy stop
|376
|0.01
|1.57585
|1.54465
|1.58475
|2136
|2008.05.21 01:00
|buy stop
|377
|0.01
|1.57585
|1.54465
|1.59025
|2137
|2008.05.21 01:00
|buy stop
|378
|0.01
|1.57585
|1.54465
|1.59915
|2138
|2008.05.21 01:00
|sell stop
|379
|0.01
|1.54465
|1.57585
|1.53575
|2139
|2008.05.21 01:00
|sell stop
|380
|0.01
|1.54465
|1.57585
|1.53025
|2140
|2008.05.21 01:00
|sell stop
|381
|0.01
|1.54465
|1.57585
|1.52135
|2141
|2008.05.21 12:30
|buy
|376
|0.01
|1.57585
|1.54465
|1.58475
|2142
|2008.05.21 12:30
|buy
|377
|0.01
|1.57585
|1.54465
|1.59025
|2143
|2008.05.21 12:30
|buy
|378
|0.01
|1.57585
|1.54465
|1.59915
|2144
|2008.05.21 23:00
|delete
|379
|0.01
|1.54465
|1.57585
|1.53575
|2145
|2008.05.21 23:00
|delete
|381
|0.01
|1.54465
|1.57585
|1.52135
|2146
|2008.05.21 23:00
|delete
|380
|0.01
|1.54465
|1.57585
|1.53025
|2147
|2008.05.22 01:02
|sell stop
|382
|0.01
|1.55484
|1.58625
|1.54594
|2148
|2008.05.22 01:02
|sell stop
|383
|0.01
|1.55484
|1.58625
|1.54044
|2149
|2008.05.22 01:03
|sell stop
|384
|0.01
|1.55484
|1.58625
|1.53154
|2150
|2008.05.22 23:00
|delete
|382
|0.01
|1.55484
|1.58625
|1.54594
|2151
|2008.05.22 23:00
|delete
|384
|0.01
|1.55484
|1.58625
|1.53154
|2152
|2008.05.22 23:00
|delete
|383
|0.01
|1.55484
|1.58625
|1.54044
|2153
|2008.05.23 01:02
|sell stop
|385
|0.01
|1.55730
|1.58876
|1.54840
|2154
|2008.05.23 01:02
|sell stop
|386
|0.01
|1.55730
|1.58876
|1.54290
|2155
|2008.05.23 01:05
|sell stop
|387
|0.01
|1.55730
|1.58876
|1.53400
|2156
|2008.05.26 20:30
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57586
|1.58475
|2157
|2008.05.26 20:30
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57586
|1.59025
|2158
|2008.05.26 20:30
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57586
|1.59915
|2159
|2008.05.26 20:45
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57588
|1.58475
|2160
|2008.05.26 20:45
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57588
|1.59025
|2161
|2008.05.26 20:45
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57588
|1.59915
|2162
|2008.05.26 21:00
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57589
|1.58475
|2163
|2008.05.26 21:00
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57589
|1.59025
|2164
|2008.05.26 21:00
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57589
|1.59915
|2165
|2008.05.26 21:17
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57592
|1.58475
|2166
|2008.05.26 21:17
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57592
|1.59025
|2167
|2008.05.26 21:17
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57592
|1.59915
|2168
|2008.05.26 21:33
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57593
|1.58475
|2169
|2008.05.26 21:33
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57593
|1.59025
|2170
|2008.05.26 21:33
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57593
|1.59915
|2171
|2008.05.26 21:45
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57595
|1.58475
|2172
|2008.05.26 21:45
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57595
|1.59025
|2173
|2008.05.26 21:45
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57595
|1.59915
|2174
|2008.05.26 22:03
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57596
|1.58475
|2175
|2008.05.26 22:03
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57596
|1.59025
|2176
|2008.05.26 22:03
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57596
|1.59915
|2177
|2008.05.26 22:17
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57598
|1.58475
|2178
|2008.05.26 22:17
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57598
|1.59025
|2179
|2008.05.26 22:17
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57598
|1.59915
|2180
|2008.05.26 22:30
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57599
|1.58475
|2181
|2008.05.26 22:30
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57599
|1.59025
|2182
|2008.05.26 22:30
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57599
|1.59915
|2183
|2008.05.26 22:47
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57600
|1.58475
|2184
|2008.05.26 22:47
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57600
|1.59025
|2185
|2008.05.26 22:47
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57600
|1.59915
|2186
|2008.05.26 23:05
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57602
|1.58475
|2187
|2008.05.26 23:05
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57602
|1.59025
|2188
|2008.05.26 23:05
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57602
|1.59915
|2189
|2008.05.26 23:05
|delete
|385
|0.01
|1.55730
|1.58876
|1.54840
|2190
|2008.05.26 23:05
|delete
|387
|0.01
|1.55730
|1.58876
|1.53400
|2191
|2008.05.26 23:05
|delete
|386
|0.01
|1.55730
|1.58876
|1.54290
|2192
|2008.05.26 23:21
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57603
|1.58475
|2193
|2008.05.26 23:21
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57603
|1.59025
|2194
|2008.05.26 23:21
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57603
|1.59915
|2195
|2008.05.26 23:31
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57605
|1.58475
|2196
|2008.05.26 23:31
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57605
|1.59025
|2197
|2008.05.26 23:31
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57605
|1.59915
|2198
|2008.05.26 23:46
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57607
|1.58475
|2199
|2008.05.26 23:46
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57607
|1.59025
|2200
|2008.05.26 23:46
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57607
|1.59915
|2201
|2008.05.27 00:00
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57609
|1.58475
|2202
|2008.05.27 00:00
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57609
|1.59025
|2203
|2008.05.27 00:00
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57609
|1.59915
|2204
|2008.05.27 00:16
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57610
|1.58475
|2205
|2008.05.27 00:16
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57610
|1.59025
|2206
|2008.05.27 00:16
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57610
|1.59915
|2207
|2008.05.27 00:30
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57611
|1.58475
|2208
|2008.05.27 00:30
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57611
|1.59025
|2209
|2008.05.27 00:30
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57611
|1.59915
|2210
|2008.05.27 00:51
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57613
|1.58475
|2211
|2008.05.27 00:51
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57613
|1.59025
|2212
|2008.05.27 00:51
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57613
|1.59915
|2213
|2008.05.27 01:00
|sell stop
|388
|0.01
|1.56039
|1.59191
|1.55149
|2214
|2008.05.27 01:01
|sell stop
|389
|0.01
|1.56039
|1.59191
|1.54599
|2215
|2008.05.27 01:06
|sell stop
|390
|0.01
|1.56039
|1.59191
|1.53709
|2216
|2008.05.27 01:06
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57615
|1.58475
|2217
|2008.05.27 01:06
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57615
|1.59025
|2218
|2008.05.27 01:06
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57615
|1.59915
|2219
|2008.05.27 01:15
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57617
|1.58475
|2220
|2008.05.27 01:15
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57617
|1.59025
|2221
|2008.05.27 01:15
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57617
|1.59915
|2222
|2008.05.27 01:30
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57618
|1.58475
|2223
|2008.05.27 01:30
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57618
|1.59025
|2224
|2008.05.27 01:30
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57618
|1.59915
|2225
|2008.05.27 01:45
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57621
|1.58475
|2226
|2008.05.27 01:45
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57621
|1.59025
|2227
|2008.05.27 01:45
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57621
|1.59915
|2228
|2008.05.27 02:00
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57623
|1.58475
|2229
|2008.05.27 02:00
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57623
|1.59025
|2230
|2008.05.27 02:00
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57623
|1.59915
|2231
|2008.05.27 02:15
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57627
|1.58475
|2232
|2008.05.27 02:15
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57627
|1.59025
|2233
|2008.05.27 02:15
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57627
|1.59915
|2234
|2008.05.27 02:30
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57631
|1.58475
|2235
|2008.05.27 02:30
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57631
|1.59025
|2236
|2008.05.27 02:30
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57631
|1.59915
|2237
|2008.05.27 02:45
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57636
|1.58475
|2238
|2008.05.27 02:45
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57636
|1.59025
|2239
|2008.05.27 02:45
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57636
|1.59915
|2240
|2008.05.27 03:00
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57639
|1.58475
|2241
|2008.05.27 03:00
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57639
|1.59025
|2242
|2008.05.27 03:00
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57639
|1.59915
|2243
|2008.05.27 03:15
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57644
|1.58475
|2244
|2008.05.27 03:15
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57644
|1.59025
|2245
|2008.05.27 03:15
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57644
|1.59915
|2246
|2008.05.27 03:31
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57647
|1.58475
|2247
|2008.05.27 03:31
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57647
|1.59025
|2248
|2008.05.27 03:31
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57647
|1.59915
|2249
|2008.05.27 03:45
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57652
|1.58475
|2250
|2008.05.27 03:45
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57652
|1.59025
|2251
|2008.05.27 03:45
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57652
|1.59915
|2252
|2008.05.27 04:01
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57655
|1.58475
|2253
|2008.05.27 04:01
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57655
|1.59025
|2254
|2008.05.27 04:01
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57655
|1.59915
|2255
|2008.05.27 04:16
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57658
|1.58475
|2256
|2008.05.27 04:16
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57658
|1.59025
|2257
|2008.05.27 04:16
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57658
|1.59915
|2258
|2008.05.27 04:31
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57661
|1.58475
|2259
|2008.05.27 04:31
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57661
|1.59025
|2260
|2008.05.27 04:31
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57661
|1.59915
|2261
|2008.05.27 04:47
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57664
|1.58475
|2262
|2008.05.27 04:47
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57664
|1.59025
|2263
|2008.05.27 04:47
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57664
|1.59915
|2264
|2008.05.27 05:00
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57667
|1.58475
|2265
|2008.05.27 05:00
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57667
|1.59025
|2266
|2008.05.27 05:00
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57667
|1.59915
|2267
|2008.05.27 05:17
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57670
|1.58475
|2268
|2008.05.27 05:17
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57670
|1.59025
|2269
|2008.05.27 05:17
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57670
|1.59915
|2270
|2008.05.27 05:30
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57673
|1.58475
|2271
|2008.05.27 05:30
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57673
|1.59025
|2272
|2008.05.27 05:30
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57673
|1.59915
|2273
|2008.05.27 05:45
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57675
|1.58475
|2274
|2008.05.27 05:45
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57675
|1.59025
|2275
|2008.05.27 05:45
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57675
|1.59915
|2276
|2008.05.27 06:04
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57678
|1.58475
|2277
|2008.05.27 06:04
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57678
|1.59025
|2278
|2008.05.27 06:04
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57678
|1.59915
|2279
|2008.05.27 06:15
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57681
|1.58475
|2280
|2008.05.27 06:15
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57681
|1.59025
|2281
|2008.05.27 06:15
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57681
|1.59915
|2282
|2008.05.27 06:30
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57684
|1.58475
|2283
|2008.05.27 06:30
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57684
|1.59025
|2284
|2008.05.27 06:30
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57684
|1.59915
|2285
|2008.05.27 06:45
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57688
|1.58475
|2286
|2008.05.27 06:45
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57688
|1.59025
|2287
|2008.05.27 06:45
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57688
|1.59915
|2288
|2008.05.27 07:01
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57691
|1.58475
|2289
|2008.05.27 07:01
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57691
|1.59025
|2290
|2008.05.27 07:01
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57691
|1.59915
|2291
|2008.05.27 07:15
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57693
|1.58475
|2292
|2008.05.27 07:15
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57693
|1.59025
|2293
|2008.05.27 07:15
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57693
|1.59915
|2294
|2008.05.27 07:30
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57697
|1.58475
|2295
|2008.05.27 07:30
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57697
|1.59025
|2296
|2008.05.27 07:30
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57697
|1.59915
|2297
|2008.05.27 07:45
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57702
|1.58475
|2298
|2008.05.27 07:45
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57702
|1.59025
|2299
|2008.05.27 07:45
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57702
|1.59915
|2300
|2008.05.27 08:00
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57708
|1.58475
|2301
|2008.05.27 08:00
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57708
|1.59025
|2302
|2008.05.27 08:00
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57708
|1.59915
|2303
|2008.05.27 08:15
|modify
|376
|0.01
|1.57585
|1.57713
|1.58475
|2304
|2008.05.27 08:15
|modify
|377
|0.01
|1.57585
|1.57713
|1.59025
|2305
|2008.05.27 08:15
|modify
|378
|0.01
|1.57585
|1.57713
|1.59915
|2306
|2008.05.27 08:26
|s/l
|376
|0.01
|1.57713
|1.57713
|1.58475
|1.68
|472.57
|2307
|2008.05.27 08:26
|s/l
|377
|0.01
|1.57713
|1.57713
|1.59025
|1.68
|474.24
|2308
|2008.05.27 08:26
|s/l
|378
|0.01
|1.57713
|1.57713
|1.59915
|1.68
|475.92
|2309
|2008.05.27 08:26
|buy stop
|391
|0.01
|1.59290
|1.56136
|1.60180
|2310
|2008.05.27 08:26
|buy stop
|392
|0.01
|1.59290
|1.56136
|1.60730
|2311
|2008.05.27 08:26
|buy stop
|393
|0.01
|1.59290
|1.56136
|1.61620
|2312
|2008.05.27 23:00
|delete
|388
|0.01
|1.56039
|1.59191
|1.55149
|2313
|2008.05.27 23:00
|delete
|390
|0.01
|1.56039
|1.59191
|1.53709
|2314
|2008.05.27 23:00
|delete
|392
|0.01
|1.59290
|1.56136
|1.60730
|2315
|2008.05.27 23:00
|delete
|389
|0.01
|1.56039
|1.59191
|1.54599
|2316
|2008.05.27 23:00
|delete
|393
|0.01
|1.59290
|1.56136
|1.61620
|2317
|2008.05.27 23:00
|delete
|391
|0.01
|1.59290
|1.56136
|1.60180
|2318
|2008.05.28 01:00
|buy stop
|394
|0.01
|1.58978
|1.55830
|1.59868
|2319
|2008.05.28 01:00
|buy stop
|395
|0.01
|1.58978
|1.55830
|1.60418
|2320
|2008.05.28 01:00
|buy stop
|396
|0.01
|1.58978
|1.55830
|1.61308
|2321
|2008.05.28 01:00
|sell stop
|397
|0.01
|1.55830
|1.58978
|1.54940
|2322
|2008.05.28 01:00
|sell stop
|398
|0.01
|1.55830
|1.58978
|1.54390
|2323
|2008.05.28 01:01
|sell stop
|399
|0.01
|1.55830
|1.58978
|1.53500
|2324
|2008.05.28 23:00
|delete
|394
|0.01
|1.58978
|1.55830
|1.59868
|2325
|2008.05.28 23:00
|delete
|396
|0.01
|1.58978
|1.55830
|1.61308
|2326
|2008.05.28 23:00
|delete
|398
|0.01
|1.55830
|1.58978
|1.54390
|2327
|2008.05.28 23:00
|delete
|395
|0.01
|1.58978
|1.55830
|1.60418
|2328
|2008.05.28 23:00
|delete
|399
|0.01
|1.55830
|1.58978
|1.53500
|2329
|2008.05.28 23:00
|delete
|397
|0.01
|1.55830
|1.58978
|1.54940
|2330
|2008.05.29 01:00
|buy stop
|400
|0.01
|1.58389
|1.55252
|1.59279
|2331
|2008.05.29 01:00
|buy stop
|401
|0.01
|1.58389
|1.55252
|1.59829
|2332
|2008.05.29 01:00
|buy stop
|402
|0.01
|1.58389
|1.55252
|1.60719
|2333
|2008.05.29 01:01
|sell stop
|403
|0.01
|1.55252
|1.58389
|1.54362
|2334
|2008.05.29 01:01
|sell stop
|404
|0.01
|1.55252
|1.58389
|1.53812
|2335
|2008.05.29 01:01
|sell stop
|405
|0.01
|1.55252
|1.58389
|1.52922
|2336
|2008.05.29 15:25
|sell
|403
|0.01
|1.55252
|1.58389
|1.54362
|2337
|2008.05.29 15:25
|sell
|404
|0.01
|1.55252
|1.58389
|1.53812
|2338
|2008.05.29 15:25
|sell
|405
|0.01
|1.55252
|1.58389
|1.52922
|2339
|2008.05.29 23:00
|delete
|400
|0.01
|1.58389
|1.55252
|1.59279
|2340
|2008.05.29 23:00
|delete
|402
|0.01
|1.58389
|1.55252
|1.60719
|2341
|2008.05.29 23:00
|delete
|401
|0.01
|1.58389
|1.55252
|1.59829
|2342
|2008.05.30 01:00
|buy stop
|406
|0.01
|1.57398
|1.54281
|1.58288
|2343
|2008.05.30 01:00
|buy stop
|407
|0.01
|1.57398
|1.54281
|1.58838
|2344
|2008.05.30 01:00
|buy stop
|408
|0.01
|1.57398
|1.54281
|1.59728
|2345
|2008.06.02 23:00
|delete
|406
|0.01
|1.57398
|1.54281
|1.58288
|2346
|2008.06.02 23:00
|delete
|408
|0.01
|1.57398
|1.54281
|1.59728
|2347
|2008.06.02 23:00
|delete
|407
|0.01
|1.57398
|1.54281
|1.58838
|2348
|2008.06.03 01:02
|buy stop
|409
|0.01
|1.56957
|1.53849
|1.57847
|2349
|2008.06.03 01:02
|buy stop
|410
|0.01
|1.56957
|1.53849
|1.58397
|2350
|2008.06.03 01:03
|buy stop
|411
|0.01
|1.56957
|1.53849
|1.59287
|2351
|2008.06.03 15:45
|t/p
|403
|0.01
|1.54362
|1.58389
|1.54362
|8.68
|484.59
|2352
|2008.06.03 21:15
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55248
|1.53812
|2353
|2008.06.03 21:15
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55248
|1.52922
|2354
|2008.06.03 21:30
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55239
|1.53812
|2355
|2008.06.03 21:30
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55239
|1.52922
|2356
|2008.06.03 21:45
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55230
|1.53812
|2357
|2008.06.03 21:45
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55230
|1.52922
|2358
|2008.06.03 22:00
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55222
|1.53812
|2359
|2008.06.03 22:00
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55222
|1.52922
|2360
|2008.06.03 22:17
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55212
|1.53812
|2361
|2008.06.03 22:17
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55212
|1.52922
|2362
|2008.06.03 22:30
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55203
|1.53812
|2363
|2008.06.03 22:30
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55203
|1.52922
|2364
|2008.06.03 22:45
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55194
|1.53812
|2365
|2008.06.03 22:45
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55194
|1.52922
|2366
|2008.06.03 23:00
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55183
|1.53812
|2367
|2008.06.03 23:00
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55183
|1.52922
|2368
|2008.06.03 23:00
|delete
|409
|0.01
|1.56957
|1.53849
|1.57847
|2369
|2008.06.03 23:00
|delete
|411
|0.01
|1.56957
|1.53849
|1.59287
|2370
|2008.06.03 23:00
|delete
|410
|0.01
|1.56957
|1.53849
|1.58397
|2371
|2008.06.03 23:15
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55173
|1.53812
|2372
|2008.06.03 23:15
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55173
|1.52922
|2373
|2008.06.03 23:30
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55163
|1.53812
|2374
|2008.06.03 23:30
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55163
|1.52922
|2375
|2008.06.03 23:45
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55152
|1.53812
|2376
|2008.06.03 23:45
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55152
|1.52922
|2377
|2008.06.04 00:00
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55141
|1.53812
|2378
|2008.06.04 00:00
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55141
|1.52922
|2379
|2008.06.04 00:15
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55131
|1.53812
|2380
|2008.06.04 00:15
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55131
|1.52922
|2381
|2008.06.04 00:31
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55121
|1.53812
|2382
|2008.06.04 00:31
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55121
|1.52922
|2383
|2008.06.04 00:45
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55112
|1.53812
|2384
|2008.06.04 00:45
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55112
|1.52922
|2385
|2008.06.04 01:00
|buy stop
|412
|0.01
|1.56654
|1.53552
|1.57544
|2386
|2008.06.04 01:00
|buy stop
|413
|0.01
|1.56654
|1.53552
|1.58094
|2387
|2008.06.04 01:00
|buy stop
|414
|0.01
|1.56654
|1.53552
|1.58984
|2388
|2008.06.04 01:01
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55103
|1.53812
|2389
|2008.06.04 01:01
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55103
|1.52922
|2390
|2008.06.04 01:15
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55095
|1.53812
|2391
|2008.06.04 01:15
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55095
|1.52922
|2392
|2008.06.04 01:30
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55088
|1.53812
|2393
|2008.06.04 01:30
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55088
|1.52922
|2394
|2008.06.04 01:45
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55080
|1.53812
|2395
|2008.06.04 01:45
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55080
|1.52922
|2396
|2008.06.04 02:00
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55072
|1.53812
|2397
|2008.06.04 02:00
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55072
|1.52922
|2398
|2008.06.04 02:15
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55064
|1.53812
|2399
|2008.06.04 02:15
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55064
|1.52922
|2400
|2008.06.04 02:30
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55057
|1.53812
|2401
|2008.06.04 02:30
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55057
|1.52922
|2402
|2008.06.04 02:48
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55049
|1.53812
|2403
|2008.06.04 02:48
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55049
|1.52922
|2404
|2008.06.04 03:00
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55040
|1.53812
|2405
|2008.06.04 03:00
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55040
|1.52922
|2406
|2008.06.04 03:15
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55032
|1.53812
|2407
|2008.06.04 03:15
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55032
|1.52922
|2408
|2008.06.04 03:30
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55023
|1.53812
|2409
|2008.06.04 03:30
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55023
|1.52922
|2410
|2008.06.04 03:45
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55015
|1.53812
|2411
|2008.06.04 03:45
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55015
|1.52922
|2412
|2008.06.04 04:00
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.55006
|1.53812
|2413
|2008.06.04 04:00
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.55006
|1.52922
|2414
|2008.06.04 04:15
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54997
|1.53812
|2415
|2008.06.04 04:15
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54997
|1.52922
|2416
|2008.06.04 04:30
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54990
|1.53812
|2417
|2008.06.04 04:30
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54990
|1.52922
|2418
|2008.06.04 04:45
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54983
|1.53812
|2419
|2008.06.04 04:45
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54983
|1.52922
|2420
|2008.06.04 05:00
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54977
|1.53812
|2421
|2008.06.04 05:00
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54977
|1.52922
|2422
|2008.06.04 05:15
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54972
|1.53812
|2423
|2008.06.04 05:15
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54972
|1.52922
|2424
|2008.06.04 05:30
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54966
|1.53812
|2425
|2008.06.04 05:30
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54966
|1.52922
|2426
|2008.06.04 05:46
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54960
|1.53812
|2427
|2008.06.04 05:46
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54960
|1.52922
|2428
|2008.06.04 06:00
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54954
|1.53812
|2429
|2008.06.04 06:00
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54954
|1.52922
|2430
|2008.06.04 06:17
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54948
|1.53812
|2431
|2008.06.04 06:17
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54948
|1.52922
|2432
|2008.06.04 06:30
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54942
|1.53812
|2433
|2008.06.04 06:30
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54942
|1.52922
|2434
|2008.06.04 06:45
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54937
|1.53812
|2435
|2008.06.04 06:45
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54937
|1.52922
|2436
|2008.06.04 07:00
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54932
|1.53812
|2437
|2008.06.04 07:00
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54932
|1.52922
|2438
|2008.06.04 07:15
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54926
|1.53812
|2439
|2008.06.04 07:15
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54926
|1.52922
|2440
|2008.06.04 07:30
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54919
|1.53812
|2441
|2008.06.04 07:30
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54919
|1.52922
|2442
|2008.06.04 07:45
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54914
|1.53812
|2443
|2008.06.04 07:45
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54914
|1.52922
|2444
|2008.06.04 08:00
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54909
|1.53812
|2445
|2008.06.04 08:00
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54909
|1.52922
|2446
|2008.06.04 08:15
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54902
|1.53812
|2447
|2008.06.04 08:15
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54902
|1.52922
|2448
|2008.06.04 08:30
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54894
|1.53812
|2449
|2008.06.04 08:30
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54894
|1.52922
|2450
|2008.06.04 08:45
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54887
|1.53812
|2451
|2008.06.04 08:45
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54887
|1.52922
|2452
|2008.06.04 09:00
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54881
|1.53812
|2453
|2008.06.04 09:00
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54881
|1.52922
|2454
|2008.06.04 09:15
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54874
|1.53812
|2455
|2008.06.04 09:15
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54874
|1.52922
|2456
|2008.06.04 09:30
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54867
|1.53812
|2457
|2008.06.04 09:30
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54867
|1.52922
|2458
|2008.06.04 09:45
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54861
|1.53812
|2459
|2008.06.04 09:45
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54861
|1.52922
|2460
|2008.06.04 10:00
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54855
|1.53812
|2461
|2008.06.04 10:00
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54855
|1.52922
|2462
|2008.06.04 10:15
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54849
|1.53812
|2463
|2008.06.04 10:15
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54849
|1.52922
|2464
|2008.06.04 10:30
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54847
|1.53812
|2465
|2008.06.04 10:30
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54847
|1.52922
|2466
|2008.06.04 10:45
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54845
|1.53812
|2467
|2008.06.04 10:45
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54845
|1.52922
|2468
|2008.06.04 11:00
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54841
|1.53812
|2469
|2008.06.04 11:00
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54841
|1.52922
|2470
|2008.06.04 11:15
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54836
|1.53812
|2471
|2008.06.04 11:15
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54836
|1.52922
|2472
|2008.06.04 11:30
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54832
|1.53812
|2473
|2008.06.04 11:30
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54832
|1.52922
|2474
|2008.06.04 11:45
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54830
|1.53812
|2475
|2008.06.04 11:45
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54830
|1.52922
|2476
|2008.06.04 12:00
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54828
|1.53812
|2477
|2008.06.04 12:00
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54828
|1.52922
|2478
|2008.06.04 12:16
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54826
|1.53812
|2479
|2008.06.04 12:16
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54826
|1.52922
|2480
|2008.06.04 12:30
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54823
|1.53812
|2481
|2008.06.04 12:30
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54823
|1.52922
|2482
|2008.06.04 12:45
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54821
|1.53812
|2483
|2008.06.04 12:45
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54821
|1.52922
|2484
|2008.06.04 13:00
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54819
|1.53812
|2485
|2008.06.04 13:00
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54819
|1.52922
|2486
|2008.06.04 13:15
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54816
|1.53812
|2487
|2008.06.04 13:15
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54816
|1.52922
|2488
|2008.06.04 13:30
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54812
|1.53812
|2489
|2008.06.04 13:30
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54812
|1.52922
|2490
|2008.06.04 13:47
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54810
|1.53812
|2491
|2008.06.04 13:47
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54810
|1.52922
|2492
|2008.06.04 14:00
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54808
|1.53812
|2493
|2008.06.04 14:00
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54808
|1.52922
|2494
|2008.06.04 14:15
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54806
|1.53812
|2495
|2008.06.04 14:15
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54806
|1.52922
|2496
|2008.06.04 14:30
|modify
|404
|0.01
|1.55252
|1.54802
|1.53812
|2497
|2008.06.04 14:30
|modify
|405
|0.01
|1.55252
|1.54802
|1.52922
|2498
|2008.06.04 14:44
|s/l
|404
|0.01
|1.54802
|1.54802
|1.53812
|4.20
|488.79
|2499
|2008.06.04 14:44
|s/l
|405
|0.01
|1.54802
|1.54802
|1.52922
|4.20
|492.99
|2500
|2008.06.04 14:44
|sell stop
|415
|0.01
|1.53254
|1.56350
|1.52364
|2501
|2008.06.04 14:44
|sell stop
|416
|0.01
|1.53254
|1.56350
|1.51814
|2502
|2008.06.04 14:44
|sell stop
|417
|0.01
|1.53254
|1.56350
|1.50924
|2503
|2008.06.04 23:00
|delete
|412
|0.01
|1.56654
|1.53552
|1.57544
|2504
|2008.06.04 23:00
|delete
|414
|0.01
|1.56654
|1.53552
|1.58984
|2505
|2008.06.04 23:00
|delete
|416
|0.01
|1.53254
|1.56350
|1.51814
|2506
|2008.06.04 23:00
|delete
|413
|0.01
|1.56654
|1.53552
|1.58094
|2507
|2008.06.04 23:00
|delete
|417
|0.01
|1.53254
|1.56350
|1.50924
|2508
|2008.06.04 23:00
|delete
|415
|0.01
|1.53254
|1.56350
|1.52364
|2509
|2008.06.05 01:00
|buy stop
|418
|0.01
|1.56176
|1.53083
|1.57066
|2510
|2008.06.05 01:01
|buy stop
|419
|0.01
|1.56176
|1.53083
|1.57616
|2511
|2008.06.05 01:01
|buy stop
|420
|0.01
|1.56176
|1.53083
|1.58506
|2512
|2008.06.05 01:02
|sell stop
|421
|0.01
|1.53083
|1.56176
|1.52193
|2513
|2008.06.05 01:02
|sell stop
|422
|0.01
|1.53083
|1.56176
|1.51643
|2514
|2008.06.05 01:02
|sell stop
|423
|0.01
|1.53083
|1.56176
|1.50753
|2515
|2008.06.05 23:00
|delete
|418
|0.01
|1.56176
|1.53083
|1.57066
|2516
|2008.06.05 23:00
|delete
|420
|0.01
|1.56176
|1.53083
|1.58506
|2517
|2008.06.05 23:00
|delete
|422
|0.01
|1.53083
|1.56176
|1.51643
|2518
|2008.06.05 23:00
|delete
|419
|0.01
|1.56176
|1.53083
|1.57616
|2519
|2008.06.05 23:00
|delete
|423
|0.01
|1.53083
|1.56176
|1.50753
|2520
|2008.06.05 23:00
|delete
|421
|0.01
|1.53083
|1.56176
|1.52193
|2521
|2008.06.06 01:00
|buy stop
|424
|0.01
|1.56489
|1.53390
|1.57379
|2522
|2008.06.06 01:00
|buy stop
|425
|0.01
|1.56489
|1.53390
|1.57929
|2523
|2008.06.06 01:00
|buy stop
|426
|0.01
|1.56489
|1.53390
|1.58819
|2524
|2008.06.06 01:00
|sell stop
|427
|0.01
|1.53390
|1.56489
|1.52500
|2525
|2008.06.06 01:00
|sell stop
|428
|0.01
|1.53390
|1.56489
|1.51950
|2526
|2008.06.06 01:00
|sell stop
|429
|0.01
|1.53390
|1.56489
|1.51060
|2527
|2008.06.06 14:30
|buy
|424
|0.01
|1.56489
|1.53390
|1.57379
|2528
|2008.06.06 14:30
|buy
|425
|0.01
|1.56489
|1.53390
|1.57929
|2529
|2008.06.06 14:30
|buy
|426
|0.01
|1.56489
|1.53390
|1.58819
|2530
|2008.06.06 17:01
|t/p
|424
|0.01
|1.57379
|1.53390
|1.57379
|8.90
|501.89
|2531
|2008.06.09 00:04
|t/p
|425
|0.01
|1.57929
|1.53390
|1.57929
|14.47
|516.36
|2532
|2008.06.09 04:00
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56503
|1.58819
|2533
|2008.06.09 04:15
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56521
|1.58819
|2534
|2008.06.09 04:30
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56538
|1.58819
|2535
|2008.06.09 04:45
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56556
|1.58819
|2536
|2008.06.09 05:00
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56573
|1.58819
|2537
|2008.06.09 05:16
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56591
|1.58819
|2538
|2008.06.09 05:31
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56607
|1.58819
|2539
|2008.06.09 05:45
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56625
|1.58819
|2540
|2008.06.09 06:00
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56641
|1.58819
|2541
|2008.06.09 06:16
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56658
|1.58819
|2542
|2008.06.09 06:30
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56674
|1.58819
|2543
|2008.06.09 06:50
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56690
|1.58819
|2544
|2008.06.09 07:00
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56706
|1.58819
|2545
|2008.06.09 07:15
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56719
|1.58819
|2546
|2008.06.09 07:30
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56734
|1.58819
|2547
|2008.06.09 07:45
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56748
|1.58819
|2548
|2008.06.09 08:00
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56763
|1.58819
|2549
|2008.06.09 08:15
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56776
|1.58819
|2550
|2008.06.09 08:30
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56788
|1.58819
|2551
|2008.06.09 08:45
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56803
|1.58819
|2552
|2008.06.09 09:00
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56819
|1.58819
|2553
|2008.06.09 09:15
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56836
|1.58819
|2554
|2008.06.09 09:30
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56855
|1.58819
|2555
|2008.06.09 09:45
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56876
|1.58819
|2556
|2008.06.09 10:00
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56895
|1.58819
|2557
|2008.06.09 10:15
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56912
|1.58819
|2558
|2008.06.09 10:30
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56929
|1.58819
|2559
|2008.06.09 10:45
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56946
|1.58819
|2560
|2008.06.09 11:00
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56961
|1.58819
|2561
|2008.06.09 11:15
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56975
|1.58819
|2562
|2008.06.09 11:30
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.56987
|1.58819
|2563
|2008.06.09 11:45
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.57001
|1.58819
|2564
|2008.06.09 12:00
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.57015
|1.58819
|2565
|2008.06.09 12:15
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.57031
|1.58819
|2566
|2008.06.09 12:30
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.57046
|1.58819
|2567
|2008.06.09 12:45
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.57058
|1.58819
|2568
|2008.06.09 13:00
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.57070
|1.58819
|2569
|2008.06.09 13:15
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.57081
|1.58819
|2570
|2008.06.09 13:30
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.57094
|1.58819
|2571
|2008.06.09 13:45
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.57105
|1.58819
|2572
|2008.06.09 14:00
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.57116
|1.58819
|2573
|2008.06.09 14:15
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.57126
|1.58819
|2574
|2008.06.09 14:30
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.57135
|1.58819
|2575
|2008.06.09 14:45
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.57142
|1.58819
|2576
|2008.06.09 15:00
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.57149
|1.58819
|2577
|2008.06.09 15:15
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.57156
|1.58819
|2578
|2008.06.09 15:30
|modify
|426
|0.01
|1.56489
|1.57158
|1.58819
|2579
|2008.06.09 15:31
|s/l
|426
|0.01
|1.57158
|1.57158
|1.58819
|6.76
|523.11
|2580
|2008.06.09 15:31
|buy stop
|430
|0.01
|1.58730
|1.55587
|1.59620
|2581
|2008.06.09 15:31
|buy stop
|431
|0.01
|1.58730
|1.55587
|1.60170
|2582
|2008.06.09 15:31
|buy stop
|432
|0.01
|1.58730
|1.55587
|1.61060
|2583
|2008.06.09 23:00
|delete
|427
|0.01
|1.53390
|1.56489
|1.52500
|2584
|2008.06.09 23:00
|delete
|429
|0.01
|1.53390
|1.56489
|1.51060
|2585
|2008.06.09 23:00
|delete
|431
|0.01
|1.58730
|1.55587
|1.60170
|2586
|2008.06.09 23:00
|delete
|428
|0.01
|1.53390
|1.56489
|1.51950
|2587
|2008.06.09 23:00
|delete
|432
|0.01
|1.58730
|1.55587
|1.61060
|2588
|2008.06.09 23:00
|delete
|430
|0.01
|1.58730
|1.55587
|1.59620
|2589
|2008.06.10 01:00
|buy stop
|433
|0.01
|1.58505
|1.55367
|1.59395
|2590
|2008.06.10 01:00
|buy stop
|434
|0.01
|1.58505
|1.55367
|1.59945
|2591
|2008.06.10 01:00
|buy stop
|435
|0.01
|1.58505
|1.55367
|1.60835
|2592
|2008.06.10 01:00
|sell stop
|436
|0.01
|1.55367
|1.58505
|1.54477
|2593
|2008.06.10 01:01
|sell stop
|437
|0.01
|1.55367
|1.58505
|1.53927
|2594
|2008.06.10 01:01
|sell stop
|438
|0.01
|1.55367
|1.58505
|1.53037
|2595
|2008.06.10 10:51
|sell
|436
|0.01
|1.55367
|1.58505
|1.54477
|2596
|2008.06.10 10:51
|sell
|437
|0.01
|1.55367
|1.58505
|1.53927
|2597
|2008.06.10 10:51
|sell
|438
|0.01
|1.55367
|1.58505
|1.53037
|2598
|2008.06.10 20:11
|t/p
|436
|0.01
|1.54477
|1.58505
|1.54477
|8.90
|532.01
|2599
|2008.06.10 23:00
|delete
|433
|0.01
|1.58505
|1.55367
|1.59395
|2600
|2008.06.10 23:00
|delete
|435
|0.01
|1.58505
|1.55367
|1.60835
|2601
|2008.06.10 23:00
|delete
|434
|0.01
|1.58505
|1.55367
|1.59945
|2602
|2008.06.11 01:00
|buy stop
|439
|0.01
|1.57121
|1.54010
|1.58011
|2603
|2008.06.11 01:00
|buy stop
|440
|0.01
|1.57121
|1.54010
|1.58561
|2604
|2008.06.11 01:00
|buy stop
|441
|0.01
|1.57121
|1.54010
|1.59451
|2605
|2008.06.11 06:02
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55362
|1.53927
|2606
|2008.06.11 06:02
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55362
|1.53037
|2607
|2008.06.11 06:15
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55354
|1.53927
|2608
|2008.06.11 06:15
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55354
|1.53037
|2609
|2008.06.11 06:30
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55347
|1.53927
|2610
|2008.06.11 06:30
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55347
|1.53037
|2611
|2008.06.11 06:45
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55338
|1.53927
|2612
|2008.06.11 06:45
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55338
|1.53037
|2613
|2008.06.11 07:00
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55329
|1.53927
|2614
|2008.06.11 07:00
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55329
|1.53037
|2615
|2008.06.11 07:15
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55319
|1.53927
|2616
|2008.06.11 07:15
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55319
|1.53037
|2617
|2008.06.11 07:30
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55311
|1.53927
|2618
|2008.06.11 07:30
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55311
|1.53037
|2619
|2008.06.11 07:45
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55303
|1.53927
|2620
|2008.06.11 07:45
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55303
|1.53037
|2621
|2008.06.11 08:00
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55296
|1.53927
|2622
|2008.06.11 08:00
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55296
|1.53037
|2623
|2008.06.11 08:15
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55290
|1.53927
|2624
|2008.06.11 08:15
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55290
|1.53037
|2625
|2008.06.11 08:30
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55284
|1.53927
|2626
|2008.06.11 08:30
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55284
|1.53037
|2627
|2008.06.11 08:45
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55279
|1.53927
|2628
|2008.06.11 08:45
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55279
|1.53037
|2629
|2008.06.11 09:00
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55277
|1.53927
|2630
|2008.06.11 09:00
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55277
|1.53037
|2631
|2008.06.11 09:15
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55272
|1.53927
|2632
|2008.06.11 09:15
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55272
|1.53037
|2633
|2008.06.11 09:30
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55267
|1.53927
|2634
|2008.06.11 09:30
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55267
|1.53037
|2635
|2008.06.11 09:45
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55263
|1.53927
|2636
|2008.06.11 09:45
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55263
|1.53037
|2637
|2008.06.11 10:00
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55257
|1.53927
|2638
|2008.06.11 10:00
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55257
|1.53037
|2639
|2008.06.11 10:15
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55252
|1.53927
|2640
|2008.06.11 10:15
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55252
|1.53037
|2641
|2008.06.11 10:30
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55246
|1.53927
|2642
|2008.06.11 10:30
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55246
|1.53037
|2643
|2008.06.11 10:45
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55239
|1.53927
|2644
|2008.06.11 10:45
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55239
|1.53037
|2645
|2008.06.11 11:00
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55234
|1.53927
|2646
|2008.06.11 11:00
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55234
|1.53037
|2647
|2008.06.11 11:15
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55229
|1.53927
|2648
|2008.06.11 11:15
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55229
|1.53037
|2649
|2008.06.11 11:30
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55226
|1.53927
|2650
|2008.06.11 11:30
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55226
|1.53037
|2651
|2008.06.11 11:45
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55223
|1.53927
|2652
|2008.06.11 11:45
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55223
|1.53037
|2653
|2008.06.11 12:00
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55219
|1.53927
|2654
|2008.06.11 12:00
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55219
|1.53037
|2655
|2008.06.11 12:15
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55215
|1.53927
|2656
|2008.06.11 12:15
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55215
|1.53037
|2657
|2008.06.11 12:30
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55212
|1.53927
|2658
|2008.06.11 12:30
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55212
|1.53037
|2659
|2008.06.11 12:45
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55209
|1.53927
|2660
|2008.06.11 12:45
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55209
|1.53037
|2661
|2008.06.11 13:00
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55205
|1.53927
|2662
|2008.06.11 13:00
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55205
|1.53037
|2663
|2008.06.11 13:15
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55200
|1.53927
|2664
|2008.06.11 13:15
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55200
|1.53037
|2665
|2008.06.11 13:30
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55196
|1.53927
|2666
|2008.06.11 13:30
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55196
|1.53037
|2667
|2008.06.11 13:45
|modify
|437
|0.01
|1.55367
|1.55193
|1.53927
|2668
|2008.06.11 13:45
|modify
|438
|0.01
|1.55367
|1.55193
|1.53037
|2669
|2008.06.11 13:55
|s/l
|437
|0.01
|1.55193
|1.55193
|1.53927
|1.67
|533.68
|2670
|2008.06.11 13:55
|s/l
|438
|0.01
|1.55193
|1.55193
|1.53037
|1.67
|535.34
|2671
|2008.06.11 13:55
|sell stop
|442
|0.01
|1.53641
|1.56745
|1.52751
|2672
|2008.06.11 13:55
|sell stop
|443
|0.01
|1.53641
|1.56745
|1.52201
|2673
|2008.06.11 13:55
|sell stop
|444
|0.01
|1.53641
|1.56745
|1.51311
|2674
|2008.06.11 23:00
|delete
|439
|0.01
|1.57121
|1.54010
|1.58011
|2675
|2008.06.11 23:00
|delete
|441
|0.01
|1.57121
|1.54010
|1.59451
|2676
|2008.06.11 23:00
|delete
|443
|0.01
|1.53641
|1.56745
|1.52201
|2677
|2008.06.11 23:00
|delete
|440
|0.01
|1.57121
|1.54010
|1.58561
|2678
|2008.06.11 23:00
|delete
|444
|0.01
|1.53641
|1.56745
|1.51311
|2679
|2008.06.11 23:00
|delete
|442
|0.01
|1.53641
|1.56745
|1.52751
|2680
|2008.06.12 01:00
|buy stop
|445
|0.01
|1.56882
|1.53776
|1.57772
|2681
|2008.06.12 01:00
|buy stop
|446
|0.01
|1.56882
|1.53776
|1.58322
|2682
|2008.06.12 01:00
|buy stop
|447
|0.01
|1.56882
|1.53776
|1.59212
|2683
|2008.06.12 01:00
|sell stop
|448
|0.01
|1.53776
|1.56882
|1.52886
|2684
|2008.06.12 01:01
|sell stop
|449
|0.01
|1.53776
|1.56882
|1.52336
|2685
|2008.06.12 01:01
|sell stop
|450
|0.01
|1.53776
|1.56882
|1.51446
|2686
|2008.06.12 23:00
|delete
|445
|0.01
|1.56882
|1.53776
|1.57772
|2687
|2008.06.12 23:00
|delete
|447
|0.01
|1.56882
|1.53776
|1.59212
|2688
|2008.06.12 23:00
|delete
|449
|0.01
|1.53776
|1.56882
|1.52336
|2689
|2008.06.12 23:00
|delete
|446
|0.01
|1.56882
|1.53776
|1.58322
|2690
|2008.06.12 23:00
|delete
|450
|0.01
|1.53776
|1.56882
|1.51446
|2691
|2008.06.12 23:00
|delete
|448
|0.01
|1.53776
|1.56882
|1.52886
|2692
|2008.06.13 01:00
|buy stop
|451
|0.01
|1.56192
|1.53099
|1.57082
|2693
|2008.06.13 01:00
|buy stop
|452
|0.01
|1.56192
|1.53099
|1.57632
|2694
|2008.06.13 01:00
|buy stop
|453
|0.01
|1.56192
|1.53099
|1.58522
|2695
|2008.06.13 01:00
|sell stop
|454
|0.01
|1.53099
|1.56192
|1.52209
|2696
|2008.06.13 01:00
|sell stop
|455
|0.01
|1.53099
|1.56192
|1.51659
|2697
|2008.06.13 01:00
|sell stop
|456
|0.01
|1.53099
|1.56192
|1.50769
|2698
|2008.06.13 12:42
|sell
|454
|0.01
|1.53099
|1.56192
|1.52209
|2699
|2008.06.13 12:42
|sell
|455
|0.01
|1.53099
|1.56192
|1.51659
|2700
|2008.06.13 12:42
|sell
|456
|0.01
|1.53099
|1.56192
|1.50769
|2701
|2008.06.16 23:00
|delete
|451
|0.01
|1.56192
|1.53099
|1.57082
|2702
|2008.06.16 23:00
|delete
|453
|0.01
|1.56192
|1.53099
|1.58522
|2703
|2008.06.16 23:00
|delete
|452
|0.01
|1.56192
|1.53099
|1.57632
|2704
|2008.06.17 01:00
|buy stop
|457
|0.01
|1.55928
|1.52841
|1.56818
|2705
|2008.06.17 01:00
|buy stop
|458
|0.01
|1.55928
|1.52841
|1.57368
|2706
|2008.06.17 01:00
|buy stop
|459
|0.01
|1.55928
|1.52841
|1.58258
|2707
|2008.06.17 23:01
|delete
|457
|0.01
|1.55928
|1.52841
|1.56818
|2708
|2008.06.17 23:01
|delete
|459
|0.01
|1.55928
|1.52841
|1.58258
|2709
|2008.06.17 23:01
|delete
|458
|0.01
|1.55928
|1.52841
|1.57368
|2710
|2008.06.18 01:00
|buy stop
|460
|0.01
|1.56438
|1.53341
|1.57328
|2711
|2008.06.18 01:00
|buy stop
|461
|0.01
|1.56438
|1.53341
|1.57878
|2712
|2008.06.18 01:00
|buy stop
|462
|0.01
|1.56438
|1.53341
|1.58768
|2713
|2008.06.18 23:00
|delete
|460
|0.01
|1.56438
|1.53341
|1.57328
|2714
|2008.06.18 23:00
|delete
|462
|0.01
|1.56438
|1.53341
|1.58768
|2715
|2008.06.18 23:00
|delete
|461
|0.01
|1.56438
|1.53341
|1.57878
|2716
|2008.06.19 01:00
|buy stop
|463
|0.01
|1.56589
|1.53488
|1.57479
|2717
|2008.06.19 01:00
|buy stop
|464
|0.01
|1.56589
|1.53488
|1.58029
|2718
|2008.06.19 01:00
|buy stop
|465
|0.01
|1.56589
|1.53488
|1.58919
|2719
|2008.06.19 23:00
|delete
|463
|0.01
|1.56589
|1.53488
|1.57479
|2720
|2008.06.19 23:00
|delete
|465
|0.01
|1.56589
|1.53488
|1.58919
|2721
|2008.06.19 23:00
|delete
|464
|0.01
|1.56589
|1.53488
|1.58029
|2722
|2008.06.20 01:00
|buy stop
|466
|0.01
|1.56651
|1.53549
|1.57541
|2723
|2008.06.20 01:00
|buy stop
|467
|0.01
|1.56651
|1.53549
|1.58091
|2724
|2008.06.20 01:01
|buy stop
|468
|0.01
|1.56651
|1.53549
|1.58981
|2725
|2008.06.20 12:20
|s/l
|454
|0.01
|1.56192
|1.56192
|1.52209
|-31.45
|503.89
|2726
|2008.06.20 12:20
|s/l
|455
|0.01
|1.56192
|1.56192
|1.51659
|-31.45
|472.43
|2727
|2008.06.20 12:20
|s/l
|456
|0.01
|1.56192
|1.56192
|1.50769
|-31.45
|440.98
|2728
|2008.06.20 12:20
|sell stop
|469
|0.01
|1.53652
|1.56757
|1.52762
|2729
|2008.06.20 12:20
|sell stop
|470
|0.01
|1.53652
|1.56757
|1.52212
|2730
|2008.06.20 12:20
|sell stop
|471
|0.01
|1.53652
|1.56757
|1.51322
|2731
|2008.06.23 23:00
|delete
|466
|0.01
|1.56651
|1.53549
|1.57541
|2732
|2008.06.23 23:00
|delete
|468
|0.01
|1.56651
|1.53549
|1.58981
|2733
|2008.06.23 23:00
|delete
|470
|0.01
|1.53652
|1.56757
|1.52212
|2734
|2008.06.23 23:00
|delete
|467
|0.01
|1.56651
|1.53549
|1.58091
|2735
|2008.06.23 23:00
|delete
|471
|0.01
|1.53652
|1.56757
|1.51322
|2736
|2008.06.23 23:00
|delete
|469
|0.01
|1.53652
|1.56757
|1.52762
|2737
|2008.06.24 01:00
|buy stop
|472
|0.01
|1.56973
|1.53865
|1.57863
|2738
|2008.06.24 01:00
|buy stop
|473
|0.01
|1.56973
|1.53865
|1.58413
|2739
|2008.06.24 01:00
|buy stop
|474
|0.01
|1.56973
|1.53865
|1.59303
|2740
|2008.06.24 01:01
|sell stop
|475
|0.01
|1.53865
|1.56973
|1.52975
|2741
|2008.06.24 01:02
|sell stop
|476
|0.01
|1.53865
|1.56973
|1.52425
|2742
|2008.06.24 01:02
|sell stop
|477
|0.01
|1.53865
|1.56973
|1.51535
|2743
|2008.06.24 23:05
|delete
|472
|0.01
|1.56973
|1.53865
|1.57863
|2744
|2008.06.24 23:05
|delete
|474
|0.01
|1.56973
|1.53865
|1.59303
|2745
|2008.06.24 23:05
|delete
|476
|0.01
|1.53865
|1.56973
|1.52425
|2746
|2008.06.24 23:05
|delete
|473
|0.01
|1.56973
|1.53865
|1.58413
|2747
|2008.06.24 23:05
|delete
|477
|0.01
|1.53865
|1.56973
|1.51535
|2748
|2008.06.24 23:05
|delete
|475
|0.01
|1.53865
|1.56973
|1.52975
|2749
|2008.06.25 01:00
|buy stop
|478
|0.01
|1.57124
|1.54013
|1.58014
|2750
|2008.06.25 01:00
|buy stop
|479
|0.01
|1.57124
|1.54013
|1.58564
|2751
|2008.06.25 01:00
|buy stop
|480
|0.01
|1.57124
|1.54013
|1.59454
|2752
|2008.06.25 01:00
|sell stop
|481
|0.01
|1.54013
|1.57124
|1.53123
|2753
|2008.06.25 01:01
|sell stop
|482
|0.01
|1.54013
|1.57124
|1.52573
|2754
|2008.06.25 01:01
|sell stop
|483
|0.01
|1.54013
|1.57124
|1.51683
|2755
|2008.06.25 23:00
|delete
|478
|0.01
|1.57124
|1.54013
|1.58014
|2756
|2008.06.25 23:00
|delete
|480
|0.01
|1.57124
|1.54013
|1.59454
|2757
|2008.06.25 23:00
|delete
|482
|0.01
|1.54013
|1.57124
|1.52573
|2758
|2008.06.25 23:00
|delete
|479
|0.01
|1.57124
|1.54013
|1.58564
|2759
|2008.06.25 23:00
|delete
|483
|0.01
|1.54013
|1.57124
|1.51683
|2760
|2008.06.25 23:00
|delete
|481
|0.01
|1.54013
|1.57124
|1.53123
|2761
|2008.06.26 01:00
|buy stop
|484
|0.01
|1.57489
|1.54371
|1.58379
|2762
|2008.06.26 01:00
|buy stop
|485
|0.01
|1.57489
|1.54371
|1.58929
|2763
|2008.06.26 01:02
|buy stop
|486
|0.01
|1.57489
|1.54371
|1.59819
|2764
|2008.06.26 01:02
|sell stop
|487
|0.01
|1.54371
|1.57489
|1.53481
|2765
|2008.06.26 01:02
|sell stop
|488
|0.01
|1.54371
|1.57489
|1.52931
|2766
|2008.06.26 01:04
|sell stop
|489
|0.01
|1.54371
|1.57489
|1.52041
|2767
|2008.06.26 14:33
|buy
|484
|0.01
|1.57489
|1.54371
|1.58379
|2768
|2008.06.26 14:33
|buy
|485
|0.01
|1.57489
|1.54371
|1.58929
|2769
|2008.06.26 14:33
|buy
|486
|0.01
|1.57489
|1.54371
|1.59819
|2770
|2008.06.26 23:00
|delete
|487
|0.01
|1.54371
|1.57489
|1.53481
|2771
|2008.06.26 23:00
|delete
|489
|0.01
|1.54371
|1.57489
|1.52041
|2772
|2008.06.26 23:00
|delete
|488
|0.01
|1.54371
|1.57489
|1.52931
|2773
|2008.06.27 01:00
|sell stop
|490
|0.01
|1.55293
|1.58431
|1.54403
|2774
|2008.06.27 01:00
|sell stop
|491
|0.01
|1.55293
|1.58431
|1.53853
|2775
|2008.06.27 01:00
|sell stop
|492
|0.01
|1.55293
|1.58431
|1.52963
|2776
|2008.06.30 05:15
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57489
|1.58379
|2777
|2008.06.30 05:15
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57489
|1.58929
|2778
|2008.06.30 05:15
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57489
|1.59819
|2779
|2008.06.30 05:30
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57494
|1.58379
|2780
|2008.06.30 05:30
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57494
|1.58929
|2781
|2008.06.30 05:30
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57494
|1.59819
|2782
|2008.06.30 05:45
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57499
|1.58379
|2783
|2008.06.30 05:45
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57499
|1.58929
|2784
|2008.06.30 05:45
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57499
|1.59819
|2785
|2008.06.30 06:00
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57503
|1.58379
|2786
|2008.06.30 06:00
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57503
|1.58929
|2787
|2008.06.30 06:00
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57503
|1.59819
|2788
|2008.06.30 06:16
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57508
|1.58379
|2789
|2008.06.30 06:16
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57508
|1.58929
|2790
|2008.06.30 06:16
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57508
|1.59819
|2791
|2008.06.30 06:30
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57513
|1.58379
|2792
|2008.06.30 06:30
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57513
|1.58929
|2793
|2008.06.30 06:30
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57513
|1.59819
|2794
|2008.06.30 06:46
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57518
|1.58379
|2795
|2008.06.30 06:46
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57518
|1.58929
|2796
|2008.06.30 06:46
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57518
|1.59819
|2797
|2008.06.30 07:00
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57523
|1.58379
|2798
|2008.06.30 07:00
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57523
|1.58929
|2799
|2008.06.30 07:00
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57523
|1.59819
|2800
|2008.06.30 07:15
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57528
|1.58379
|2801
|2008.06.30 07:15
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57528
|1.58929
|2802
|2008.06.30 07:15
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57528
|1.59819
|2803
|2008.06.30 07:30
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57533
|1.58379
|2804
|2008.06.30 07:30
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57533
|1.58929
|2805
|2008.06.30 07:30
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57533
|1.59819
|2806
|2008.06.30 07:45
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57538
|1.58379
|2807
|2008.06.30 07:45
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57538
|1.58929
|2808
|2008.06.30 07:45
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57538
|1.59819
|2809
|2008.06.30 08:00
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57543
|1.58379
|2810
|2008.06.30 08:00
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57543
|1.58929
|2811
|2008.06.30 08:00
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57543
|1.59819
|2812
|2008.06.30 08:15
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57548
|1.58379
|2813
|2008.06.30 08:15
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57548
|1.58929
|2814
|2008.06.30 08:15
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57548
|1.59819
|2815
|2008.06.30 08:30
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57554
|1.58379
|2816
|2008.06.30 08:30
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57554
|1.58929
|2817
|2008.06.30 08:30
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57554
|1.59819
|2818
|2008.06.30 08:45
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57559
|1.58379
|2819
|2008.06.30 08:45
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57559
|1.58929
|2820
|2008.06.30 08:45
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57559
|1.59819
|2821
|2008.06.30 09:00
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57565
|1.58379
|2822
|2008.06.30 09:00
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57565
|1.58929
|2823
|2008.06.30 09:00
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57565
|1.59819
|2824
|2008.06.30 09:15
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57572
|1.58379
|2825
|2008.06.30 09:15
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57572
|1.58929
|2826
|2008.06.30 09:15
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57572
|1.59819
|2827
|2008.06.30 09:30
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57578
|1.58379
|2828
|2008.06.30 09:30
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57578
|1.58929
|2829
|2008.06.30 09:30
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57578
|1.59819
|2830
|2008.06.30 09:45
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57583
|1.58379
|2831
|2008.06.30 09:45
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57583
|1.58929
|2832
|2008.06.30 09:45
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57583
|1.59819
|2833
|2008.06.30 10:00
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57589
|1.58379
|2834
|2008.06.30 10:00
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57589
|1.58929
|2835
|2008.06.30 10:00
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57589
|1.59819
|2836
|2008.06.30 10:15
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57597
|1.58379
|2837
|2008.06.30 10:15
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57597
|1.58929
|2838
|2008.06.30 10:15
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57597
|1.59819
|2839
|2008.06.30 10:30
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57604
|1.58379
|2840
|2008.06.30 10:30
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57604
|1.58929
|2841
|2008.06.30 10:30
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57604
|1.59819
|2842
|2008.06.30 10:45
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57614
|1.58379
|2843
|2008.06.30 10:45
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57614
|1.58929
|2844
|2008.06.30 10:45
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57614
|1.59819
|2845
|2008.06.30 11:00
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57622
|1.58379
|2846
|2008.06.30 11:00
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57622
|1.58929
|2847
|2008.06.30 11:00
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57622
|1.59819
|2848
|2008.06.30 11:15
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57630
|1.58379
|2849
|2008.06.30 11:15
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57630
|1.58929
|2850
|2008.06.30 11:15
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57630
|1.59819
|2851
|2008.06.30 11:30
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57638
|1.58379
|2852
|2008.06.30 11:30
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57638
|1.58929
|2853
|2008.06.30 11:30
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57638
|1.59819
|2854
|2008.06.30 11:45
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57645
|1.58379
|2855
|2008.06.30 11:45
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57645
|1.58929
|2856
|2008.06.30 11:45
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57645
|1.59819
|2857
|2008.06.30 12:00
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57650
|1.58379
|2858
|2008.06.30 12:00
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57650
|1.58929
|2859
|2008.06.30 12:00
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57650
|1.59819
|2860
|2008.06.30 12:15
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57655
|1.58379
|2861
|2008.06.30 12:15
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57655
|1.58929
|2862
|2008.06.30 12:15
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57655
|1.59819
|2863
|2008.06.30 12:30
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57662
|1.58379
|2864
|2008.06.30 12:30
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57662
|1.58929
|2865
|2008.06.30 12:30
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57662
|1.59819
|2866
|2008.06.30 12:46
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57668
|1.58379
|2867
|2008.06.30 12:46
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57668
|1.58929
|2868
|2008.06.30 12:46
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57668
|1.59819
|2869
|2008.06.30 13:00
|modify
|484
|0.01
|1.57489
|1.57672
|1.58379
|2870
|2008.06.30 13:00
|modify
|485
|0.01
|1.57489
|1.57672
|1.58929
|2871
|2008.06.30 13:00
|modify
|486
|0.01
|1.57489
|1.57672
|1.59819
|2872
|2008.06.30 13:02
|s/l
|484
|0.01
|1.57672
|1.57672
|1.58379
|1.96
|442.94
|2873
|2008.06.30 13:02
|s/l
|485
|0.01
|1.57672
|1.57672
|1.58929
|1.96
|444.90
|2874
|2008.06.30 13:02
|s/l
|486
|0.01
|1.57672
|1.57672
|1.59819
|1.96
|446.87
|2875
|2008.06.30 13:02
|buy stop
|493
|0.01
|1.59248
|1.56095
|1.60138
|2876
|2008.06.30 13:02
|buy stop
|494
|0.01
|1.59248
|1.56095
|1.60688
|2877
|2008.06.30 13:02
|buy stop
|495
|0.01
|1.59248
|1.56095
|1.61578
|2878
|2008.06.30 23:00
|delete
|490
|0.01
|1.55293
|1.58431
|1.54403
|2879
|2008.06.30 23:00
|delete
|492
|0.01
|1.55293
|1.58431
|1.52963
|2880
|2008.06.30 23:00
|delete
|494
|0.01
|1.59248
|1.56095
|1.60688
|2881
|2008.06.30 23:00
|delete
|491
|0.01
|1.55293
|1.58431
|1.53853
|2882
|2008.06.30 23:00
|delete
|495
|0.01
|1.59248
|1.56095
|1.61578
|2883
|2008.06.30 23:00
|delete
|493
|0.01
|1.59248
|1.56095
|1.60138
|2884
|2008.07.01 01:00
|buy stop
|496
|0.01
|1.59178
|1.56026
|1.60068
|2885
|2008.07.01 01:00
|buy stop
|497
|0.01
|1.59178
|1.56026
|1.60618
|2886
|2008.07.01 01:00
|buy stop
|498
|0.01
|1.59178
|1.56026
|1.61508
|2887
|2008.07.01 01:00
|sell stop
|499
|0.01
|1.56026
|1.59178
|1.55136
|2888
|2008.07.01 01:00
|sell stop
|500
|0.01
|1.56026
|1.59178
|1.54586
|2889
|2008.07.01 01:01
|sell stop
|501
|0.01
|1.56026
|1.59178
|1.53696
|2890
|2008.07.01 23:00
|delete
|496
|0.01
|1.59178
|1.56026
|1.60068
|2891
|2008.07.01 23:00
|delete
|498
|0.01
|1.59178
|1.56026
|1.61508
|2892
|2008.07.01 23:00
|delete
|500
|0.01
|1.56026
|1.59178
|1.54586
|2893
|2008.07.01 23:00
|delete
|497
|0.01
|1.59178
|1.56026
|1.60618
|2894
|2008.07.01 23:00
|delete
|501
|0.01
|1.56026
|1.59178
|1.53696
|2895
|2008.07.01 23:00
|delete
|499
|0.01
|1.56026
|1.59178
|1.55136
|2896
|2008.07.02 01:00
|buy stop
|502
|0.01
|1.59308
|1.56154
|1.60198
|2897
|2008.07.02 01:01
|buy stop
|503
|0.01
|1.59308
|1.56154
|1.60748
|2898
|2008.07.02 01:03
|buy stop
|504
|0.01
|1.59308
|1.56154
|1.61638
|2899
|2008.07.02 01:03
|sell stop
|505
|0.01
|1.56154
|1.59308
|1.55264
|2900
|2008.07.02 01:03
|sell stop
|506
|0.01
|1.56154
|1.59308
|1.54714
|2901
|2008.07.02 01:04
|sell stop
|507
|0.01
|1.56154
|1.59308
|1.53824
|2902
|2008.07.02 23:01
|delete
|502
|0.01
|1.59308
|1.56154
|1.60198
|2903
|2008.07.02 23:01
|delete
|504
|0.01
|1.59308
|1.56154
|1.61638
|2904
|2008.07.02 23:01
|delete
|506
|0.01
|1.56154
|1.59308
|1.54714
|2905
|2008.07.02 23:01
|delete
|503
|0.01
|1.59308
|1.56154
|1.60748
|2906
|2008.07.02 23:01
|delete
|507
|0.01
|1.56154
|1.59308
|1.53824
|2907
|2008.07.02 23:01
|delete
|505
|0.01
|1.56154
|1.59308
|1.55264
|2908
|2008.07.03 01:00
|buy stop
|508
|0.01
|1.59849
|1.56683
|1.60739
|2909
|2008.07.03 01:00
|buy stop
|509
|0.01
|1.59849
|1.56683
|1.61289
|2910
|2008.07.03 01:00
|buy stop
|510
|0.01
|1.59849
|1.56683
|1.62179
|2911
|2008.07.03 01:00
|sell stop
|511
|0.01
|1.56683
|1.59849
|1.55793
|2912
|2008.07.03 01:00
|sell stop
|512
|0.01
|1.56683
|1.59849
|1.55243
|2913
|2008.07.03 01:01
|sell stop
|513
|0.01
|1.56683
|1.59849
|1.54353
|2914
|2008.07.03 23:00
|delete
|508
|0.01
|1.59849
|1.56683
|1.60739
|2915
|2008.07.03 23:00
|delete
|510
|0.01
|1.59849
|1.56683
|1.62179
|2916
|2008.07.03 23:00
|delete
|512
|0.01
|1.56683
|1.59849
|1.55243
|2917
|2008.07.03 23:00
|delete
|509
|0.01
|1.59849
|1.56683
|1.61289
|2918
|2008.07.03 23:00
|delete
|513
|0.01
|1.56683
|1.59849
|1.54353
|2919
|2008.07.03 23:00
|delete
|511
|0.01
|1.56683
|1.59849
|1.55793
|2920
|2008.07.04 01:00
|buy stop
|514
|0.01
|1.59463
|1.56305
|1.60353
|2921
|2008.07.04 01:00
|buy stop
|515
|0.01
|1.59463
|1.56305
|1.60903
|2922
|2008.07.04 01:00
|buy stop
|516
|0.01
|1.59463
|1.56305
|1.61793
|2923
|2008.07.04 01:00
|sell stop
|517
|0.01
|1.56305
|1.59463
|1.55415
|2924
|2008.07.04 01:00
|sell stop
|518
|0.01
|1.56305
|1.59463
|1.54865
|2925
|2008.07.04 01:00
|sell stop
|519
|0.01
|1.56305
|1.59463
|1.53975
|2926
|2008.07.07 07:36
|sell
|517
|0.01
|1.56305
|1.59463
|1.55415
|2927
|2008.07.07 07:36
|sell
|518
|0.01
|1.56305
|1.59463
|1.54865
|2928
|2008.07.07 07:36
|sell
|519
|0.01
|1.56305
|1.59463
|1.53975
|2929
|2008.07.07 23:00
|delete
|514
|0.01
|1.59463
|1.56305
|1.60353
|2930
|2008.07.07 23:00
|delete
|516
|0.01
|1.59463
|1.56305
|1.61793
|2931
|2008.07.07 23:00
|delete
|515
|0.01
|1.59463
|1.56305
|1.60903
|2932
|2008.07.08 01:00
|buy stop
|520
|0.01
|1.58481
|1.55343
|1.59371
|2933
|2008.07.08 01:00
|buy stop
|521
|0.01
|1.58481
|1.55343
|1.59921
|2934
|2008.07.08 01:00
|buy stop
|522
|0.01
|1.58481
|1.55343
|1.60811
|2935
|2008.07.08 23:00
|delete
|520
|0.01
|1.58481
|1.55343
|1.59371
|2936
|2008.07.08 23:00
|delete
|522
|0.01
|1.58481
|1.55343
|1.60811
|2937
|2008.07.08 23:00
|delete
|521
|0.01
|1.58481
|1.55343
|1.59921
|2938
|2008.07.09 01:00
|buy stop
|523
|0.01
|1.58404
|1.55268
|1.59294
|2939
|2008.07.09 01:01
|buy stop
|524
|0.01
|1.58404
|1.55268
|1.59844
|2940
|2008.07.09 01:01
|buy stop
|525
|0.01
|1.58404
|1.55268
|1.60734
|2941
|2008.07.09 23:00
|delete
|523
|0.01
|1.58404
|1.55268
|1.59294
|2942
|2008.07.09 23:00
|delete
|525
|0.01
|1.58404
|1.55268
|1.60734
|2943
|2008.07.09 23:00
|delete
|524
|0.01
|1.58404
|1.55268
|1.59844
|2944
|2008.07.10 01:02
|buy stop
|526
|0.01
|1.58639
|1.55498
|1.59529
|2945
|2008.07.10 01:02
|buy stop
|527
|0.01
|1.58639
|1.55498
|1.60079
|2946
|2008.07.10 01:03
|buy stop
|528
|0.01
|1.58639
|1.55498
|1.60969
|2947
|2008.07.10 23:00
|delete
|526
|0.01
|1.58639
|1.55498
|1.59529
|2948
|2008.07.10 23:00
|delete
|528
|0.01
|1.58639
|1.55498
|1.60969
|2949
|2008.07.10 23:00
|delete
|527
|0.01
|1.58639
|1.55498
|1.60079
|2950
|2008.07.11 01:00
|buy stop
|529
|0.01
|1.58969
|1.55821
|1.59859
|2951
|2008.07.11 01:02
|buy stop
|530
|0.01
|1.58969
|1.55821
|1.60409
|2952
|2008.07.11 01:03
|buy stop
|531
|0.01
|1.58969
|1.55821
|1.61299
|2953
|2008.07.11 15:24
|buy
|529
|0.01
|1.58969
|1.55821
|1.59859
|2954
|2008.07.11 15:24
|buy
|530
|0.01
|1.58969
|1.55821
|1.60409
|2955
|2008.07.11 15:24
|buy
|531
|0.01
|1.58969
|1.55821
|1.61299
|2956
|2008.07.14 00:00
|s/l
|517
|0.01
|1.59463
|1.59463
|1.55415
|-32.10
|414.76
|2957
|2008.07.14 00:00
|s/l
|518
|0.01
|1.59463
|1.59463
|1.54865
|-32.10
|382.66
|2958
|2008.07.14 00:00
|s/l
|519
|0.01
|1.59463
|1.59463
|1.53975
|-32.10
|350.55
|2959
|2008.07.14 01:00
|sell stop
|532
|0.01
|1.56657
|1.59821
|1.55767
|2960
|2008.07.14 01:00
|sell stop
|533
|0.01
|1.56657
|1.59821
|1.55217
|2961
|2008.07.14 01:00
|sell stop
|534
|0.01
|1.56657
|1.59821
|1.54327
|2962
|2008.07.14 23:00
|delete
|532
|0.01
|1.56657
|1.59821
|1.55767
|2963
|2008.07.14 23:00
|delete
|534
|0.01
|1.56657
|1.59821
|1.54327
|2964
|2008.07.14 23:00
|delete
|533
|0.01
|1.56657
|1.59821
|1.55217
|2965
|2008.07.15 01:00
|sell stop
|535
|0.01
|1.57163
|1.60338
|1.56273
|2966
|2008.07.15 01:00
|sell stop
|536
|0.01
|1.57163
|1.60338
|1.55723
|2967
|2008.07.15 01:00
|sell stop
|537
|0.01
|1.57163
|1.60338
|1.54833
|2968
|2008.07.15 10:02
|t/p
|529
|0.01
|1.59859
|1.55821
|1.59859
|9.03
|359.58
|2969
|2008.07.15 10:15
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.58979
|1.60409
|2970
|2008.07.15 10:15
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.58979
|1.61299
|2971
|2008.07.15 10:30
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.58992
|1.60409
|2972
|2008.07.15 10:30
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.58992
|1.61299
|2973
|2008.07.15 10:45
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59004
|1.60409
|2974
|2008.07.15 10:45
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59004
|1.61299
|2975
|2008.07.15 11:00
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59015
|1.60409
|2976
|2008.07.15 11:00
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59015
|1.61299
|2977
|2008.07.15 11:15
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59028
|1.60409
|2978
|2008.07.15 11:15
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59028
|1.61299
|2979
|2008.07.15 11:30
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59043
|1.60409
|2980
|2008.07.15 11:30
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59043
|1.61299
|2981
|2008.07.15 11:45
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59055
|1.60409
|2982
|2008.07.15 11:45
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59055
|1.61299
|2983
|2008.07.15 12:00
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59067
|1.60409
|2984
|2008.07.15 12:00
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59067
|1.61299
|2985
|2008.07.15 12:15
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59080
|1.60409
|2986
|2008.07.15 12:15
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59080
|1.61299
|2987
|2008.07.15 12:30
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59092
|1.60409
|2988
|2008.07.15 12:30
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59092
|1.61299
|2989
|2008.07.15 12:45
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59104
|1.60409
|2990
|2008.07.15 12:45
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59104
|1.61299
|2991
|2008.07.15 13:00
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59118
|1.60409
|2992
|2008.07.15 13:00
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59118
|1.61299
|2993
|2008.07.15 13:15
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59130
|1.60409
|2994
|2008.07.15 13:15
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59130
|1.61299
|2995
|2008.07.15 13:30
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59142
|1.60409
|2996
|2008.07.15 13:30
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59142
|1.61299
|2997
|2008.07.15 13:45
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59155
|1.60409
|2998
|2008.07.15 13:45
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59155
|1.61299
|2999
|2008.07.15 14:00
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59166
|1.60409
|3000
|2008.07.15 14:00
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59166
|1.61299
|3001
|2008.07.15 14:15
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59176
|1.60409
|3002
|2008.07.15 14:15
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59176
|1.61299
|3003
|2008.07.15 14:30
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59184
|1.60409
|3004
|2008.07.15 14:30
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59184
|1.61299
|3005
|2008.07.15 14:45
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59192
|1.60409
|3006
|2008.07.15 14:45
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59192
|1.61299
|3007
|2008.07.15 15:00
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59201
|1.60409
|3008
|2008.07.15 15:00
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59201
|1.61299
|3009
|2008.07.15 15:15
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59209
|1.60409
|3010
|2008.07.15 15:15
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59209
|1.61299
|3011
|2008.07.15 15:30
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59214
|1.60409
|3012
|2008.07.15 15:30
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59214
|1.61299
|3013
|2008.07.15 15:45
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59221
|1.60409
|3014
|2008.07.15 15:45
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59221
|1.61299
|3015
|2008.07.15 16:00
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59228
|1.60409
|3016
|2008.07.15 16:00
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59228
|1.61299
|3017
|2008.07.15 16:15
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59234
|1.60409
|3018
|2008.07.15 16:15
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59234
|1.61299
|3019
|2008.07.15 16:30
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59241
|1.60409
|3020
|2008.07.15 16:30
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59241
|1.61299
|3021
|2008.07.15 16:45
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59248
|1.60409
|3022
|2008.07.15 16:45
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59248
|1.61299
|3023
|2008.07.15 17:00
|modify
|530
|0.01
|1.58969
|1.59254
|1.60409
|3024
|2008.07.15 17:00
|modify
|531
|0.01
|1.58969
|1.59254
|1.61299
|3025
|2008.07.15 17:07
|s/l
|530
|0.01
|1.59254
|1.59254
|1.60409
|2.98
|362.56
|3026
|2008.07.15 17:07
|s/l
|531
|0.01
|1.59254
|1.59254
|1.61299
|2.98
|365.55
|3027
|2008.07.15 17:07
|buy stop
|538
|0.01
|1.60847
|1.57662
|1.61737
|3028
|2008.07.15 17:07
|buy stop
|539
|0.01
|1.60847
|1.57662
|1.62287
|3029
|2008.07.15 17:07
|buy stop
|540
|0.01
|1.60847
|1.57662
|1.63177
|3030
|2008.07.15 23:00
|delete
|535
|0.01
|1.57163
|1.60338
|1.56273
|3031
|2008.07.15 23:00
|delete
|537
|0.01
|1.57163
|1.60338
|1.54833
|3032
|2008.07.15 23:00
|delete
|539
|0.01
|1.60847
|1.57662
|1.62287
|3033
|2008.07.15 23:00
|delete
|536
|0.01
|1.57163
|1.60338
|1.55723
|3034
|2008.07.15 23:00
|delete
|540
|0.01
|1.60847
|1.57662
|1.63177
|3035
|2008.07.15 23:00
|delete
|538
|0.01
|1.60847
|1.57662
|1.61737
|3036
|2008.07.16 01:00
|buy stop
|541
|0.01
|1.60781
|1.57597
|1.61671
|3037
|2008.07.16 01:01
|buy stop
|542
|0.01
|1.60781
|1.57597
|1.62221
|3038
|2008.07.16 01:01
|buy stop
|543
|0.01
|1.60781
|1.57597
|1.63111
|3039
|2008.07.16 01:01
|sell stop
|544
|0.01
|1.57597
|1.60781
|1.56707
|3040
|2008.07.16 01:02
|sell stop
|545
|0.01
|1.57597
|1.60781
|1.56157
|3041
|2008.07.16 01:02
|sell stop
|546
|0.01
|1.57597
|1.60781
|1.55267
|3042
|2008.07.16 23:00
|delete
|541
|0.01
|1.60781
|1.57597
|1.61671
|3043
|2008.07.16 23:00
|delete
|543
|0.01
|1.60781
|1.57597
|1.63111
|3044
|2008.07.16 23:00
|delete
|545
|0.01
|1.57597
|1.60781
|1.56157
|3045
|2008.07.16 23:00
|delete
|542
|0.01
|1.60781
|1.57597
|1.62221
|3046
|2008.07.16 23:00
|delete
|546
|0.01
|1.57597
|1.60781
|1.55267
|3047
|2008.07.16 23:00
|delete
|544
|0.01
|1.57597
|1.60781
|1.56707
|3048
|2008.07.17 01:00
|buy stop
|547
|0.01
|1.60392
|1.57216
|1.61282
|3049
|2008.07.17 01:00
|buy stop
|548
|0.01
|1.60392
|1.57216
|1.61832
|3050
|2008.07.17 01:00
|buy stop
|549
|0.01
|1.60392
|1.57216
|1.62722
|3051
|2008.07.17 01:00
|sell stop
|550
|0.01
|1.57216
|1.60392
|1.56326
|3052
|2008.07.17 01:00
|sell stop
|551
|0.01
|1.57216
|1.60392
|1.55776
|3053
|2008.07.17 01:00
|sell stop
|552
|0.01
|1.57216
|1.60392
|1.54886
|3054
|2008.07.17 23:00
|delete
|547
|0.01
|1.60392
|1.57216
|1.61282
|3055
|2008.07.17 23:00
|delete
|549
|0.01
|1.60392
|1.57216
|1.62722
|3056
|2008.07.17 23:00
|delete
|551
|0.01
|1.57216
|1.60392
|1.55776
|3057
|2008.07.17 23:00
|delete
|548
|0.01
|1.60392
|1.57216
|1.61832
|3058
|2008.07.17 23:00
|delete
|552
|0.01
|1.57216
|1.60392
|1.54886
|3059
|2008.07.17 23:00
|delete
|550
|0.01
|1.57216
|1.60392
|1.56326
|3060
|2008.07.18 01:00
|buy stop
|553
|0.01
|1.60163
|1.56992
|1.61053
|3061
|2008.07.18 01:01
|buy stop
|554
|0.01
|1.60163
|1.56992
|1.61603
|3062
|2008.07.18 01:01
|buy stop
|555
|0.01
|1.60163
|1.56992
|1.62493
|3063
|2008.07.18 01:04
|sell stop
|556
|0.01
|1.56992
|1.60163
|1.56102
|3064
|2008.07.18 01:05
|sell stop
|557
|0.01
|1.56992
|1.60163
|1.55552
|3065
|2008.07.18 01:06
|sell stop
|558
|0.01
|1.56992
|1.60163
|1.54662
|3066
|2008.07.21 23:00
|delete
|553
|0.01
|1.60163
|1.56992
|1.61053
|3067
|2008.07.21 23:00
|delete
|555
|0.01
|1.60163
|1.56992
|1.62493
|3068
|2008.07.21 23:00
|delete
|557
|0.01
|1.56992
|1.60163
|1.55552
|3069
|2008.07.21 23:00
|delete
|554
|0.01
|1.60163
|1.56992
|1.61603
|3070
|2008.07.21 23:00
|delete
|558
|0.01
|1.56992
|1.60163
|1.54662
|3071
|2008.07.21 23:00
|delete
|556
|0.01
|1.56992
|1.60163
|1.56102
|3072
|2008.07.22 01:00
|buy stop
|559
|0.01
|1.60305
|1.57131
|1.61195
|3073
|2008.07.22 01:00
|buy stop
|560
|0.01
|1.60305
|1.57131
|1.61745
|3074
|2008.07.22 01:00
|buy stop
|561
|0.01
|1.60305
|1.57131
|1.62635
|3075
|2008.07.22 01:00
|sell stop
|562
|0.01
|1.57131
|1.60305
|1.56241
|3076
|2008.07.22 01:00
|sell stop
|563
|0.01
|1.57131
|1.60305
|1.55691
|3077
|2008.07.22 01:00
|sell stop
|564
|0.01
|1.57131
|1.60305
|1.54801
|3078
|2008.07.22 23:00
|delete
|559
|0.01
|1.60305
|1.57131
|1.61195
|3079
|2008.07.22 23:00
|delete
|561
|0.01
|1.60305
|1.57131
|1.62635
|3080
|2008.07.22 23:00
|delete
|563
|0.01
|1.57131
|1.60305
|1.55691
|3081
|2008.07.22 23:00
|delete
|560
|0.01
|1.60305
|1.57131
|1.61745
|3082
|2008.07.22 23:00
|delete
|564
|0.01
|1.57131
|1.60305
|1.54801
|3083
|2008.07.22 23:00
|delete
|562
|0.01
|1.57131
|1.60305
|1.56241
|3084
|2008.07.23 01:00
|buy stop
|565
|0.01
|1.60130
|1.56959
|1.61020
|3085
|2008.07.23 01:00
|buy stop
|566
|0.01
|1.60130
|1.56959
|1.61570
|3086
|2008.07.23 01:00
|buy stop
|567
|0.01
|1.60130
|1.56959
|1.62460
|3087
|2008.07.23 01:01
|sell stop
|568
|0.01
|1.56959
|1.60130
|1.56069
|3088
|2008.07.23 01:01
|sell stop
|569
|0.01
|1.56959
|1.60130
|1.55519
|3089
|2008.07.23 01:01
|sell stop
|570
|0.01
|1.56959
|1.60130
|1.54629
|3090
|2008.07.23 16:36
|sell
|568
|0.01
|1.56959
|1.60130
|1.56069
|3091
|2008.07.23 16:36
|sell
|569
|0.01
|1.56959
|1.60130
|1.55519
|3092
|2008.07.23 16:36
|sell
|570
|0.01
|1.56959
|1.60130
|1.54629
|3093
|2008.07.23 23:00
|delete
|565
|0.01
|1.60130
|1.56959
|1.61020
|3094
|2008.07.23 23:00
|delete
|567
|0.01
|1.60130
|1.56959
|1.62460
|3095
|2008.07.23 23:00
|delete
|566
|0.01
|1.60130
|1.56959
|1.61570
|3096
|2008.07.24 01:00
|buy stop
|571
|0.01
|1.59167
|1.56015
|1.60057
|3097
|2008.07.24 01:01
|buy stop
|572
|0.01
|1.59167
|1.56015
|1.60607
|3098
|2008.07.24 01:01
|buy stop
|573
|0.01
|1.59167
|1.56015
|1.61497
|3099
|2008.07.24 23:00
|delete
|571
|0.01
|1.59167
|1.56015
|1.60057
|3100
|2008.07.24 23:00
|delete
|573
|0.01
|1.59167
|1.56015
|1.61497
|3101
|2008.07.24 23:00
|delete
|572
|0.01
|1.59167
|1.56015
|1.60607
|3102
|2008.07.25 01:00
|buy stop
|574
|0.01
|1.58535
|1.55396
|1.59425
|3103
|2008.07.25 01:00
|buy stop
|575
|0.01
|1.58535
|1.55396
|1.59975
|3104
|2008.07.25 01:01
|buy stop
|576
|0.01
|1.58535
|1.55396
|1.60865
|3105
|2008.07.25 02:15
|modify
|568
|0.01
|1.56959
|1.56958
|1.56069
|3106
|2008.07.25 02:15
|modify
|569
|0.01
|1.56959
|1.56958
|1.55519
|3107
|2008.07.25 02:15
|modify
|570
|0.01
|1.56959
|1.56958
|1.54629
|3108
|2008.07.25 02:31
|modify
|568
|0.01
|1.56959
|1.56955
|1.56069
|3109
|2008.07.25 02:31
|modify
|569
|0.01
|1.56959
|1.56955
|1.55519
|3110
|2008.07.25 02:31
|modify
|570
|0.01
|1.56959
|1.56955
|1.54629
|3111
|2008.07.25 02:45
|modify
|568
|0.01
|1.56959
|1.56952
|1.56069
|3112
|2008.07.25 02:45
|modify
|569
|0.01
|1.56959
|1.56952
|1.55519
|3113
|2008.07.25 02:45
|modify
|570
|0.01
|1.56959
|1.56952
|1.54629
|3114
|2008.07.25 03:00
|modify
|568
|0.01
|1.56959
|1.56949
|1.56069
|3115
|2008.07.25 03:00
|modify
|569
|0.01
|1.56959
|1.56949
|1.55519
|3116
|2008.07.25 03:00
|modify
|570
|0.01
|1.56959
|1.56949
|1.54629
|3117
|2008.07.25 03:15
|modify
|568
|0.01
|1.56959
|1.56945
|1.56069
|3118
|2008.07.25 03:15
|modify
|569
|0.01
|1.56959
|1.56945
|1.55519
|3119
|2008.07.25 03:15
|modify
|570
|0.01
|1.56959
|1.56945
|1.54629
|3120
|2008.07.25 03:30
|modify
|568
|0.01
|1.56959
|1.56942
|1.56069
|3121
|2008.07.25 03:30
|modify
|569
|0.01
|1.56959
|1.56942
|1.55519
|3122
|2008.07.25 03:30
|modify
|570
|0.01
|1.56959
|1.56942
|1.54629
|3123
|2008.07.25 03:45
|modify
|568
|0.01
|1.56959
|1.56938
|1.56069
|3124
|2008.07.25 03:45
|modify
|569
|0.01
|1.56959
|1.56938
|1.55519
|3125
|2008.07.25 03:45
|modify
|570
|0.01
|1.56959
|1.56938
|1.54629
|3126
|2008.07.25 04:00
|modify
|568
|0.01
|1.56959
|1.56935
|1.56069
|3127
|2008.07.25 04:00
|modify
|569
|0.01
|1.56959
|1.56935
|1.55519
|3128
|2008.07.25 04:00
|modify
|570
|0.01
|1.56959
|1.56935
|1.54629
|3129
|2008.07.25 04:16
|modify
|568
|0.01
|1.56959
|1.56932
|1.56069
|3130
|2008.07.25 04:16
|modify
|569
|0.01
|1.56959
|1.56932
|1.55519
|3131
|2008.07.25 04:16
|modify
|570
|0.01
|1.56959
|1.56932
|1.54629
|3132
|2008.07.25 04:30
|modify
|568
|0.01
|1.56959
|1.56929
|1.56069
|3133
|2008.07.25 04:30
|modify
|569
|0.01
|1.56959
|1.56929
|1.55519
|3134
|2008.07.25 04:30
|modify
|570
|0.01
|1.56959
|1.56929
|1.54629
|3135
|2008.07.25 04:45
|modify
|568
|0.01
|1.56959
|1.56927
|1.56069
|3136
|2008.07.25 04:45
|modify
|569
|0.01
|1.56959
|1.56927
|1.55519
|3137
|2008.07.25 04:45
|modify
|570
|0.01
|1.56959
|1.56927
|1.54629
|3138
|2008.07.25 05:00
|modify
|568
|0.01
|1.56959
|1.56923
|1.56069
|3139
|2008.07.25 05:00
|modify
|569
|0.01
|1.56959
|1.56923
|1.55519
|3140
|2008.07.25 05:00
|modify
|570
|0.01
|1.56959
|1.56923
|1.54629
|3141
|2008.07.25 05:15
|modify
|568
|0.01
|1.56959
|1.56921
|1.56069
|3142
|2008.07.25 05:15
|modify
|569
|0.01
|1.56959
|1.56921
|1.55519
|3143
|2008.07.25 05:15
|modify
|570
|0.01
|1.56959
|1.56921
|1.54629
|3144
|2008.07.25 05:30
|modify
|568
|0.01
|1.56959
|1.56918
|1.56069
|3145
|2008.07.25 05:30
|modify
|569
|0.01
|1.56959
|1.56918
|1.55519
|3146
|2008.07.25 05:30
|modify
|570
|0.01
|1.56959
|1.56918
|1.54629
|3147
|2008.07.25 05:45
|modify
|568
|0.01
|1.56959
|1.56917
|1.56069
|3148
|2008.07.25 05:45
|modify
|569
|0.01
|1.56959
|1.56917
|1.55519
|3149
|2008.07.25 05:45
|modify
|570
|0.01
|1.56959
|1.56917
|1.54629
|3150
|2008.07.25 05:59
|s/l
|568
|0.01
|1.56917
|1.56917
|1.56069
|0.12
|365.67
|3151
|2008.07.25 05:59
|s/l
|569
|0.01
|1.56917
|1.56917
|1.55519
|0.12
|365.79
|3152
|2008.07.25 05:59
|s/l
|570
|0.01
|1.56917
|1.56917
|1.54629
|0.12
|365.91
|3153
|2008.07.25 05:59
|sell stop
|577
|0.01
|1.55348
|1.58487
|1.54458
|3154
|2008.07.25 05:59
|sell stop
|578
|0.01
|1.55348
|1.58487
|1.53908
|3155
|2008.07.25 05:59
|sell stop
|579
|0.01
|1.55348
|1.58487
|1.53018
|3156
|2008.07.28 23:00
|delete
|574
|0.01
|1.58535
|1.55396
|1.59425
|3157
|2008.07.28 23:00
|delete
|576
|0.01
|1.58535
|1.55396
|1.60865
|3158
|2008.07.28 23:00
|delete
|578
|0.01
|1.55348
|1.58487
|1.53908
|3159
|2008.07.28 23:00
|delete
|575
|0.01
|1.58535
|1.55396
|1.59975
|3160
|2008.07.28 23:00
|delete
|579
|0.01
|1.55348
|1.58487
|1.53018
|3161
|2008.07.28 23:00
|delete
|577
|0.01
|1.55348
|1.58487
|1.54458
|3162
|2008.07.29 01:00
|buy stop
|580
|0.01
|1.58825
|1.55680
|1.59715
|3163
|2008.07.29 01:00
|buy stop
|581
|0.01
|1.58825
|1.55680
|1.60265
|3164
|2008.07.29 01:01
|buy stop
|582
|0.01
|1.58825
|1.55680
|1.61155
|3165
|2008.07.29 01:01
|sell stop
|583
|0.01
|1.55680
|1.58825
|1.54790
|3166
|2008.07.29 01:10
|sell stop
|584
|0.01
|1.55680
|1.58825
|1.54240
|3167
|2008.07.29 01:12
|sell stop
|585
|0.01
|1.55680
|1.58825
|1.53350
|3168
|2008.07.29 19:32
|sell
|583
|0.01
|1.55680
|1.58825
|1.54790
|3169
|2008.07.29 19:32
|sell
|584
|0.01
|1.55680
|1.58825
|1.54240
|3170
|2008.07.29 19:32
|sell
|585
|0.01
|1.55680
|1.58825
|1.53350
|3171
|2008.07.29 23:00
|delete
|580
|0.01
|1.58825
|1.55680
|1.59715
|3172
|2008.07.29 23:00
|delete
|582
|0.01
|1.58825
|1.55680
|1.61155
|3173
|2008.07.29 23:00
|delete
|581
|0.01
|1.58825
|1.55680
|1.60265
|3174
|2008.07.30 01:00
|buy stop
|586
|0.01
|1.58285
|1.55151
|1.59175
|3175
|2008.07.30 01:00
|buy stop
|587
|0.01
|1.58285
|1.55151
|1.59725
|3176
|2008.07.30 01:00
|buy stop
|588
|0.01
|1.58285
|1.55151
|1.60615
|3177
|2008.07.30 23:00
|delete
|586
|0.01
|1.58285
|1.55151
|1.59175
|3178
|2008.07.30 23:00
|delete
|588
|0.01
|1.58285
|1.55151
|1.60615
|3179
|2008.07.30 23:00
|delete
|587
|0.01
|1.58285
|1.55151
|1.59725
|3180
|2008.07.31 01:00
|buy stop
|589
|0.01
|1.57583
|1.54462
|1.58473
|3181
|2008.07.31 01:00
|buy stop
|590
|0.01
|1.57583
|1.54462
|1.59023
|3182
|2008.07.31 01:00
|buy stop
|591
|0.01
|1.57583
|1.54462
|1.59913
|3183
|2008.07.31 23:00
|delete
|589
|0.01
|1.57583
|1.54462
|1.58473
|3184
|2008.07.31 23:00
|delete
|591
|0.01
|1.57583
|1.54462
|1.59913
|3185
|2008.07.31 23:00
|delete
|590
|0.01
|1.57583
|1.54462
|1.59023
|3186
|2008.08.01 01:00
|buy stop
|592
|0.01
|1.57587
|1.54466
|1.58477
|3187
|2008.08.01 01:00
|buy stop
|593
|0.01
|1.57587
|1.54466
|1.59027
|3188
|2008.08.01 01:00
|buy stop
|594
|0.01
|1.57587
|1.54466
|1.59917
|3189
|2008.08.04 23:00
|delete
|592
|0.01
|1.57587
|1.54466
|1.58477
|3190
|2008.08.04 23:00
|delete
|594
|0.01
|1.57587
|1.54466
|1.59917
|3191
|2008.08.04 23:00
|delete
|593
|0.01
|1.57587
|1.54466
|1.59027
|3192
|2008.08.05 01:00
|buy stop
|595
|0.01
|1.57350
|1.54234
|1.58240
|3193
|2008.08.05 01:00
|buy stop
|596
|0.01
|1.57350
|1.54234
|1.58790
|3194
|2008.08.05 01:00
|buy stop
|597
|0.01
|1.57350
|1.54234
|1.59680
|3195
|2008.08.05 07:31
|modify
|583
|0.01
|1.55680
|1.55676
|1.54790
|3196
|2008.08.05 07:31
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55676
|1.54240
|3197
|2008.08.05 07:31
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55676
|1.53350
|3198
|2008.08.05 07:45
|modify
|583
|0.01
|1.55680
|1.55671
|1.54790
|3199
|2008.08.05 07:45
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55671
|1.54240
|3200
|2008.08.05 07:45
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55671
|1.53350
|3201
|2008.08.05 08:00
|modify
|583
|0.01
|1.55680
|1.55667
|1.54790
|3202
|2008.08.05 08:00
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55667
|1.54240
|3203
|2008.08.05 08:00
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55667
|1.53350
|3204
|2008.08.05 08:15
|modify
|583
|0.01
|1.55680
|1.55663
|1.54790
|3205
|2008.08.05 08:15
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55663
|1.54240
|3206
|2008.08.05 08:15
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55663
|1.53350
|3207
|2008.08.05 08:30
|modify
|583
|0.01
|1.55680
|1.55660
|1.54790
|3208
|2008.08.05 08:30
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55660
|1.54240
|3209
|2008.08.05 08:30
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55660
|1.53350
|3210
|2008.08.05 08:45
|modify
|583
|0.01
|1.55680
|1.55656
|1.54790
|3211
|2008.08.05 08:45
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55656
|1.54240
|3212
|2008.08.05 08:45
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55656
|1.53350
|3213
|2008.08.05 09:00
|modify
|583
|0.01
|1.55680
|1.55652
|1.54790
|3214
|2008.08.05 09:00
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55652
|1.54240
|3215
|2008.08.05 09:00
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55652
|1.53350
|3216
|2008.08.05 09:15
|modify
|583
|0.01
|1.55680
|1.55646
|1.54790
|3217
|2008.08.05 09:15
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55646
|1.54240
|3218
|2008.08.05 09:15
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55646
|1.53350
|3219
|2008.08.05 09:30
|modify
|583
|0.01
|1.55680
|1.55641
|1.54790
|3220
|2008.08.05 09:30
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55641
|1.54240
|3221
|2008.08.05 09:30
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55641
|1.53350
|3222
|2008.08.05 09:45
|modify
|583
|0.01
|1.55680
|1.55634
|1.54790
|3223
|2008.08.05 09:45
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55634
|1.54240
|3224
|2008.08.05 09:45
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55634
|1.53350
|3225
|2008.08.05 10:00
|modify
|583
|0.01
|1.55680
|1.55624
|1.54790
|3226
|2008.08.05 10:00
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55624
|1.54240
|3227
|2008.08.05 10:00
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55624
|1.53350
|3228
|2008.08.05 10:15
|modify
|583
|0.01
|1.55680
|1.55616
|1.54790
|3229
|2008.08.05 10:15
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55616
|1.54240
|3230
|2008.08.05 10:15
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55616
|1.53350
|3231
|2008.08.05 10:30
|modify
|583
|0.01
|1.55680
|1.55609
|1.54790
|3232
|2008.08.05 10:30
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55609
|1.54240
|3233
|2008.08.05 10:30
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55609
|1.53350
|3234
|2008.08.05 10:45
|modify
|583
|0.01
|1.55680
|1.55600
|1.54790
|3235
|2008.08.05 10:45
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55600
|1.54240
|3236
|2008.08.05 10:45
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55600
|1.53350
|3237
|2008.08.05 11:00
|modify
|583
|0.01
|1.55680
|1.55591
|1.54790
|3238
|2008.08.05 11:00
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55591
|1.54240
|3239
|2008.08.05 11:00
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55591
|1.53350
|3240
|2008.08.05 11:15
|modify
|583
|0.01
|1.55680
|1.55583
|1.54790
|3241
|2008.08.05 11:15
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55583
|1.54240
|3242
|2008.08.05 11:15
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55583
|1.53350
|3243
|2008.08.05 11:30
|modify
|583
|0.01
|1.55680
|1.55574
|1.54790
|3244
|2008.08.05 11:30
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55574
|1.54240
|3245
|2008.08.05 11:30
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55574
|1.53350
|3246
|2008.08.05 11:45
|modify
|583
|0.01
|1.55680
|1.55566
|1.54790
|3247
|2008.08.05 11:45
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55566
|1.54240
|3248
|2008.08.05 11:45
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55566
|1.53350
|3249
|2008.08.05 12:00
|modify
|583
|0.01
|1.55680
|1.55558
|1.54790
|3250
|2008.08.05 12:00
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55558
|1.54240
|3251
|2008.08.05 12:00
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55558
|1.53350
|3252
|2008.08.05 12:15
|modify
|583
|0.01
|1.55680
|1.55549
|1.54790
|3253
|2008.08.05 12:15
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55549
|1.54240
|3254
|2008.08.05 12:15
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55549
|1.53350
|3255
|2008.08.05 12:30
|modify
|583
|0.01
|1.55680
|1.55542
|1.54790
|3256
|2008.08.05 12:30
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55542
|1.54240
|3257
|2008.08.05 12:30
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55542
|1.53350
|3258
|2008.08.05 12:45
|modify
|583
|0.01
|1.55680
|1.55533
|1.54790
|3259
|2008.08.05 12:45
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55533
|1.54240
|3260
|2008.08.05 12:45
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55533
|1.53350
|3261
|2008.08.05 13:00
|modify
|583
|0.01
|1.55680
|1.55525
|1.54790
|3262
|2008.08.05 13:00
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55525
|1.54240
|3263
|2008.08.05 13:00
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55525
|1.53350
|3264
|2008.08.05 13:15
|modify
|583
|0.01
|1.55680
|1.55515
|1.54790
|3265
|2008.08.05 13:15
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55515
|1.54240
|3266
|2008.08.05 13:15
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55515
|1.53350
|3267
|2008.08.05 13:15
|t/p
|583
|0.01
|1.54790
|1.55515
|1.54790
|8.38
|374.28
|3268
|2008.08.05 13:30
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55505
|1.54240
|3269
|2008.08.05 13:30
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55505
|1.53350
|3270
|2008.08.05 13:45
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55493
|1.54240
|3271
|2008.08.05 13:45
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55493
|1.53350
|3272
|2008.08.05 14:00
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55485
|1.54240
|3273
|2008.08.05 14:00
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55485
|1.53350
|3274
|2008.08.05 14:15
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55476
|1.54240
|3275
|2008.08.05 14:15
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55476
|1.53350
|3276
|2008.08.05 14:30
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55467
|1.54240
|3277
|2008.08.05 14:30
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55467
|1.53350
|3278
|2008.08.05 14:45
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55458
|1.54240
|3279
|2008.08.05 14:45
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55458
|1.53350
|3280
|2008.08.05 15:00
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55448
|1.54240
|3281
|2008.08.05 15:00
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55448
|1.53350
|3282
|2008.08.05 15:15
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55439
|1.54240
|3283
|2008.08.05 15:15
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55439
|1.53350
|3284
|2008.08.05 15:30
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55431
|1.54240
|3285
|2008.08.05 15:30
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55431
|1.53350
|3286
|2008.08.05 15:45
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55424
|1.54240
|3287
|2008.08.05 15:45
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55424
|1.53350
|3288
|2008.08.05 16:00
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55416
|1.54240
|3289
|2008.08.05 16:00
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55416
|1.53350
|3290
|2008.08.05 16:15
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55408
|1.54240
|3291
|2008.08.05 16:15
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55408
|1.53350
|3292
|2008.08.05 16:30
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55401
|1.54240
|3293
|2008.08.05 16:30
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55401
|1.53350
|3294
|2008.08.05 16:45
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55392
|1.54240
|3295
|2008.08.05 16:45
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55392
|1.53350
|3296
|2008.08.05 17:00
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55385
|1.54240
|3297
|2008.08.05 17:00
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55385
|1.53350
|3298
|2008.08.05 17:15
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55376
|1.54240
|3299
|2008.08.05 17:15
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55376
|1.53350
|3300
|2008.08.05 17:30
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55366
|1.54240
|3301
|2008.08.05 17:30
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55366
|1.53350
|3302
|2008.08.05 17:45
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55355
|1.54240
|3303
|2008.08.05 17:45
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55355
|1.53350
|3304
|2008.08.05 18:01
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55345
|1.54240
|3305
|2008.08.05 18:01
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55345
|1.53350
|3306
|2008.08.05 18:15
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55336
|1.54240
|3307
|2008.08.05 18:15
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55336
|1.53350
|3308
|2008.08.05 18:30
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55327
|1.54240
|3309
|2008.08.05 18:30
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55327
|1.53350
|3310
|2008.08.05 18:45
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55318
|1.54240
|3311
|2008.08.05 18:45
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55318
|1.53350
|3312
|2008.08.05 19:00
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55309
|1.54240
|3313
|2008.08.05 19:00
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55309
|1.53350
|3314
|2008.08.05 19:15
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55300
|1.54240
|3315
|2008.08.05 19:15
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55300
|1.53350
|3316
|2008.08.05 19:30
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55291
|1.54240
|3317
|2008.08.05 19:30
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55291
|1.53350
|3318
|2008.08.05 19:45
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55280
|1.54240
|3319
|2008.08.05 19:45
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55280
|1.53350
|3320
|2008.08.05 20:00
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55270
|1.54240
|3321
|2008.08.05 20:00
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55270
|1.53350
|3322
|2008.08.05 20:15
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55263
|1.54240
|3323
|2008.08.05 20:15
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55263
|1.53350
|3324
|2008.08.05 20:30
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55254
|1.54240
|3325
|2008.08.05 20:30
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55254
|1.53350
|3326
|2008.08.05 20:45
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55245
|1.54240
|3327
|2008.08.05 20:45
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55245
|1.53350
|3328
|2008.08.05 21:00
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55238
|1.54240
|3329
|2008.08.05 21:00
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55238
|1.53350
|3330
|2008.08.05 21:15
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55231
|1.54240
|3331
|2008.08.05 21:15
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55231
|1.53350
|3332
|2008.08.05 21:30
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55223
|1.54240
|3333
|2008.08.05 21:30
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55223
|1.53350
|3334
|2008.08.05 21:45
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55214
|1.54240
|3335
|2008.08.05 21:45
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55214
|1.53350
|3336
|2008.08.05 22:02
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55206
|1.54240
|3337
|2008.08.05 22:02
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55206
|1.53350
|3338
|2008.08.05 22:15
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55197
|1.54240
|3339
|2008.08.05 22:15
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55197
|1.53350
|3340
|2008.08.05 22:30
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55188
|1.54240
|3341
|2008.08.05 22:30
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55188
|1.53350
|3342
|2008.08.05 22:45
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55179
|1.54240
|3343
|2008.08.05 22:45
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55179
|1.53350
|3344
|2008.08.05 23:00
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55170
|1.54240
|3345
|2008.08.05 23:00
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55170
|1.53350
|3346
|2008.08.05 23:00
|delete
|595
|0.01
|1.57350
|1.54234
|1.58240
|3347
|2008.08.05 23:00
|delete
|597
|0.01
|1.57350
|1.54234
|1.59680
|3348
|2008.08.05 23:00
|delete
|596
|0.01
|1.57350
|1.54234
|1.58790
|3349
|2008.08.05 23:15
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55162
|1.54240
|3350
|2008.08.05 23:15
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55162
|1.53350
|3351
|2008.08.05 23:31
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55153
|1.54240
|3352
|2008.08.05 23:31
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55153
|1.53350
|3353
|2008.08.05 23:46
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55145
|1.54240
|3354
|2008.08.05 23:46
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55145
|1.53350
|3355
|2008.08.06 00:04
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55136
|1.54240
|3356
|2008.08.06 00:04
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55136
|1.53350
|3357
|2008.08.06 00:15
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55127
|1.54240
|3358
|2008.08.06 00:15
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55127
|1.53350
|3359
|2008.08.06 00:34
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55119
|1.54240
|3360
|2008.08.06 00:34
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55119
|1.53350
|3361
|2008.08.06 00:45
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55112
|1.54240
|3362
|2008.08.06 00:45
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55112
|1.53350
|3363
|2008.08.06 01:01
|buy stop
|598
|0.01
|1.56656
|1.53554
|1.57546
|3364
|2008.08.06 01:01
|buy stop
|599
|0.01
|1.56656
|1.53554
|1.58096
|3365
|2008.08.06 01:01
|buy stop
|600
|0.01
|1.56656
|1.53554
|1.58986
|3366
|2008.08.06 01:03
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55105
|1.54240
|3367
|2008.08.06 01:03
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55105
|1.53350
|3368
|2008.08.06 01:15
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55098
|1.54240
|3369
|2008.08.06 01:15
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55098
|1.53350
|3370
|2008.08.06 01:31
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55091
|1.54240
|3371
|2008.08.06 01:31
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55091
|1.53350
|3372
|2008.08.06 01:47
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55085
|1.54240
|3373
|2008.08.06 01:47
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55085
|1.53350
|3374
|2008.08.06 02:00
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55079
|1.54240
|3375
|2008.08.06 02:00
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55079
|1.53350
|3376
|2008.08.06 02:15
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55074
|1.54240
|3377
|2008.08.06 02:15
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55074
|1.53350
|3378
|2008.08.06 02:32
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55069
|1.54240
|3379
|2008.08.06 02:32
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55069
|1.53350
|3380
|2008.08.06 02:45
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55065
|1.54240
|3381
|2008.08.06 02:45
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55065
|1.53350
|3382
|2008.08.06 03:00
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55060
|1.54240
|3383
|2008.08.06 03:00
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55060
|1.53350
|3384
|2008.08.06 03:16
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55055
|1.54240
|3385
|2008.08.06 03:16
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55055
|1.53350
|3386
|2008.08.06 03:30
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55050
|1.54240
|3387
|2008.08.06 03:30
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55050
|1.53350
|3388
|2008.08.06 03:45
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55046
|1.54240
|3389
|2008.08.06 03:45
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55046
|1.53350
|3390
|2008.08.06 04:00
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55043
|1.54240
|3391
|2008.08.06 04:00
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55043
|1.53350
|3392
|2008.08.06 04:17
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55039
|1.54240
|3393
|2008.08.06 04:17
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55039
|1.53350
|3394
|2008.08.06 04:30
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55035
|1.54240
|3395
|2008.08.06 04:30
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55035
|1.53350
|3396
|2008.08.06 04:45
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55032
|1.54240
|3397
|2008.08.06 04:45
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55032
|1.53350
|3398
|2008.08.06 05:00
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55028
|1.54240
|3399
|2008.08.06 05:00
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55028
|1.53350
|3400
|2008.08.06 05:17
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55025
|1.54240
|3401
|2008.08.06 05:17
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55025
|1.53350
|3402
|2008.08.06 05:30
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55023
|1.54240
|3403
|2008.08.06 05:30
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55023
|1.53350
|3404
|2008.08.06 05:45
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55022
|1.54240
|3405
|2008.08.06 05:45
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55022
|1.53350
|3406
|2008.08.06 06:00
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55020
|1.54240
|3407
|2008.08.06 06:00
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55020
|1.53350
|3408
|2008.08.06 06:15
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55019
|1.54240
|3409
|2008.08.06 06:15
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55019
|1.53350
|3410
|2008.08.06 06:32
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55017
|1.54240
|3411
|2008.08.06 06:32
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55017
|1.53350
|3412
|2008.08.06 06:45
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55015
|1.54240
|3413
|2008.08.06 06:45
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55015
|1.53350
|3414
|2008.08.06 07:00
|modify
|584
|0.01
|1.55680
|1.55014
|1.54240
|3415
|2008.08.06 07:00
|modify
|585
|0.01
|1.55680
|1.55014
|1.53350
|3416
|2008.08.06 07:08
|s/l
|584
|0.01
|1.55014
|1.55014
|1.54240
|6.06
|380.34
|3417
|2008.08.06 07:08
|s/l
|585
|0.01
|1.55014
|1.55014
|1.53350
|6.06
|386.40
|3418
|2008.08.06 07:08
|sell stop
|601
|0.01
|1.53464
|1.56564
|1.52574
|3419
|2008.08.06 07:08
|sell stop
|602
|0.01
|1.53464
|1.56564
|1.52024
|3420
|2008.08.06 07:08
|sell stop
|603
|0.01
|1.53464
|1.56564
|1.51134
|3421
|2008.08.06 23:00
|delete
|598
|0.01
|1.56656
|1.53554
|1.57546
|3422
|2008.08.06 23:00
|delete
|600
|0.01
|1.56656
|1.53554
|1.58986
|3423
|2008.08.06 23:00
|delete
|602
|0.01
|1.53464
|1.56564
|1.52024
|3424
|2008.08.06 23:00
|delete
|599
|0.01
|1.56656
|1.53554
|1.58096
|3425
|2008.08.06 23:00
|delete
|603
|0.01
|1.53464
|1.56564
|1.51134
|3426
|2008.08.06 23:00
|delete
|601
|0.01
|1.53464
|1.56564
|1.52574
|3427
|2008.08.07 01:00
|buy stop
|604
|0.01
|1.56155
|1.53062
|1.57045
|3428
|2008.08.07 01:00
|buy stop
|605
|0.01
|1.56155
|1.53062
|1.57595
|3429
|2008.08.07 01:01
|buy stop
|606
|0.01
|1.56155
|1.53062
|1.58485
|3430
|2008.08.07 01:01
|sell stop
|607
|0.01
|1.53062
|1.56155
|1.52172
|3431
|2008.08.07 01:01
|sell stop
|608
|0.01
|1.53062
|1.56155
|1.51622
|3432
|2008.08.07 01:02
|sell stop
|609
|0.01
|1.53062
|1.56155
|1.50732
|3433
|2008.08.07 23:00
|delete
|604
|0.01
|1.56155
|1.53062
|1.57045
|3434
|2008.08.07 23:00
|delete
|606
|0.01
|1.56155
|1.53062
|1.58485
|3435
|2008.08.07 23:00
|delete
|608
|0.01
|1.53062
|1.56155
|1.51622
|3436
|2008.08.07 23:00
|delete
|605
|0.01
|1.56155
|1.53062
|1.57595
|3437
|2008.08.07 23:00
|delete
|609
|0.01
|1.53062
|1.56155
|1.50732
|3438
|2008.08.07 23:00
|delete
|607
|0.01
|1.53062
|1.56155
|1.52172
|3439
|2008.08.08 01:00
|buy stop
|610
|0.01
|1.55595
|1.52514
|1.56485
|3440
|2008.08.08 01:00
|buy stop
|611
|0.01
|1.55595
|1.52514
|1.57035
|3441
|2008.08.08 01:00
|buy stop
|612
|0.01
|1.55595
|1.52514
|1.57925
|3442
|2008.08.08 01:00
|sell stop
|613
|0.01
|1.52514
|1.55595
|1.51624
|3443
|2008.08.08 01:00
|sell stop
|614
|0.01
|1.52514
|1.55595
|1.51074
|3444
|2008.08.08 01:01
|sell stop
|615
|0.01
|1.52514
|1.55595
|1.50184
|3445
|2008.08.08 02:12
|sell
|613
|0.01
|1.52514
|1.55595
|1.51624
|3446
|2008.08.08 02:12
|sell
|614
|0.01
|1.52514
|1.55595
|1.51074
|3447
|2008.08.08 02:12
|sell
|615
|0.01
|1.52514
|1.55595
|1.50184
|3448
|2008.08.08 09:19
|t/p
|613
|0.01
|1.51624
|1.55595
|1.51624
|8.90
|395.30
|3449
|2008.08.08 12:46
|t/p
|614
|0.01
|1.51074
|1.55595
|1.51074
|14.40
|409.70
|3450
|2008.08.08 16:02
|t/p
|615
|0.01
|1.50184
|1.55595
|1.50184
|23.30
|433.00
|3451
|2008.08.11 06:40
|sell stop
|616
|0.01
|1.49726
|1.52751
|1.48836
|3452
|2008.08.11 06:40
|sell stop
|617
|0.01
|1.49726
|1.52751
|1.48286
|3453
|2008.08.11 06:42
|sell stop
|618
|0.01
|1.49726
|1.52751
|1.47396
|3454
|2008.08.11 07:49
|sell
|616
|0.01
|1.49726
|1.52751
|1.48836
|3455
|2008.08.11 07:49
|sell
|617
|0.01
|1.49726
|1.52751
|1.48286
|3456
|2008.08.11 07:49
|sell
|618
|0.01
|1.49726
|1.52751
|1.47396
|3457
|2008.08.11 19:35
|t/p
|616
|0.01
|1.48836
|1.52751
|1.48836
|8.90
|441.90
|3458
|2008.08.11 23:00
|delete
|610
|0.01
|1.55595
|1.52514
|1.56485
|3459
|2008.08.11 23:00
|delete
|612
|0.01
|1.55595
|1.52514
|1.57925
|3460
|2008.08.11 23:00
|delete
|611
|0.01
|1.55595
|1.52514
|1.57035
|3461
|2008.08.12 01:00
|buy stop
|619
|0.01
|1.51663
|1.48660
|1.52553
|3462
|2008.08.12 01:00
|buy stop
|620
|0.01
|1.51663
|1.48660
|1.53103
|3463
|2008.08.12 01:01
|buy stop
|621
|0.01
|1.51663
|1.48660
|1.53993
|3464
|2008.08.12 07:54
|t/p
|617
|0.01
|1.48286
|1.52751
|1.48286
|14.33
|456.23
|3465
|2008.08.12 08:15
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49719
|1.47396
|3466
|2008.08.12 08:30
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49702
|1.47396
|3467
|2008.08.12 08:45
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49688
|1.47396
|3468
|2008.08.12 09:00
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49675
|1.47396
|3469
|2008.08.12 09:15
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49660
|1.47396
|3470
|2008.08.12 09:30
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49650
|1.47396
|3471
|2008.08.12 09:45
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49640
|1.47396
|3472
|2008.08.12 10:00
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49632
|1.47396
|3473
|2008.08.12 10:15
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49624
|1.47396
|3474
|2008.08.12 10:30
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49614
|1.47396
|3475
|2008.08.12 10:45
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49603
|1.47396
|3476
|2008.08.12 11:00
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49590
|1.47396
|3477
|2008.08.12 11:15
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49584
|1.47396
|3478
|2008.08.12 11:30
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49578
|1.47396
|3479
|2008.08.12 11:45
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49569
|1.47396
|3480
|2008.08.12 12:00
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49558
|1.47396
|3481
|2008.08.12 12:15
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49549
|1.47396
|3482
|2008.08.12 12:30
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49541
|1.47396
|3483
|2008.08.12 12:45
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49533
|1.47396
|3484
|2008.08.12 13:00
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49524
|1.47396
|3485
|2008.08.12 13:15
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49514
|1.47396
|3486
|2008.08.12 13:30
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49505
|1.47396
|3487
|2008.08.12 13:45
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49497
|1.47396
|3488
|2008.08.12 14:00
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49490
|1.47396
|3489
|2008.08.12 14:15
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49484
|1.47396
|3490
|2008.08.12 14:30
|modify
|618
|0.01
|1.49726
|1.49479
|1.47396
|3491
|2008.08.12 14:40
|s/l
|618
|0.01
|1.49479
|1.49479
|1.47396
|2.40
|458.62
|3492
|2008.08.12 14:40
|sell stop
|622
|0.01
|1.47985
|1.50974
|1.47095
|3493
|2008.08.12 14:40
|sell stop
|623
|0.01
|1.47985
|1.50974
|1.46545
|3494
|2008.08.12 14:40
|sell stop
|624
|0.01
|1.47985
|1.50974
|1.45655
|3495
|2008.08.12 23:00
|delete
|619
|0.01
|1.51663
|1.48660
|1.52553
|3496
|2008.08.12 23:00
|delete
|621
|0.01
|1.51663
|1.48660
|1.53993
|3497
|2008.08.12 23:00
|delete
|623
|0.01
|1.47985
|1.50974
|1.46545
|3498
|2008.08.12 23:00
|delete
|620
|0.01
|1.51663
|1.48660
|1.53103
|3499
|2008.08.12 23:00
|delete
|624
|0.01
|1.47985
|1.50974
|1.45655
|3500
|2008.08.12 23:00
|delete
|622
|0.01
|1.47985
|1.50974
|1.47095
|3501
|2008.08.13 01:00
|buy stop
|625
|0.01
|1.50830
|1.47844
|1.51720
|3502
|2008.08.13 01:00
|buy stop
|626
|0.01
|1.50830
|1.47844
|1.52270
|3503
|2008.08.13 01:00
|buy stop
|627
|0.01
|1.50830
|1.47844
|1.53160
|3504
|2008.08.13 01:00
|sell stop
|628
|0.01
|1.47844
|1.50830
|1.46954
|3505
|2008.08.13 01:00
|sell stop
|629
|0.01
|1.47844
|1.50830
|1.46404
|3506
|2008.08.13 01:00
|sell stop
|630
|0.01
|1.47844
|1.50830
|1.45514
|3507
|2008.08.13 23:00
|delete
|625
|0.01
|1.50830
|1.47844
|1.51720
|3508
|2008.08.13 23:00
|delete
|627
|0.01
|1.50830
|1.47844
|1.53160
|3509
|2008.08.13 23:00
|delete
|629
|0.01
|1.47844
|1.50830
|1.46404
|3510
|2008.08.13 23:00
|delete
|626
|0.01
|1.50830
|1.47844
|1.52270
|3511
|2008.08.13 23:00
|delete
|630
|0.01
|1.47844
|1.50830
|1.45514
|3512
|2008.08.13 23:00
|delete
|628
|0.01
|1.47844
|1.50830
|1.46954
|3513
|2008.08.14 01:00
|buy stop
|631
|0.01
|1.50683
|1.47699
|1.51573
|3514
|2008.08.14 01:00
|buy stop
|632
|0.01
|1.50683
|1.47699
|1.52123
|3515
|2008.08.14 01:00
|buy stop
|633
|0.01
|1.50683
|1.47699
|1.53013
|3516
|2008.08.14 01:00
|sell stop
|634
|0.01
|1.47699
|1.50683
|1.46809
|3517
|2008.08.14 01:00
|sell stop
|635
|0.01
|1.47699
|1.50683
|1.46259
|3518
|2008.08.14 01:00
|sell stop
|636
|0.01
|1.47699
|1.50683
|1.45369
|3519
|2008.08.14 23:00
|delete
|631
|0.01
|1.50683
|1.47699
|1.51573
|3520
|2008.08.14 23:00
|delete
|633
|0.01
|1.50683
|1.47699
|1.53013
|3521
|2008.08.14 23:00
|delete
|635
|0.01
|1.47699
|1.50683
|1.46259
|3522
|2008.08.14 23:00
|delete
|632
|0.01
|1.50683
|1.47699
|1.52123
|3523
|2008.08.14 23:00
|delete
|636
|0.01
|1.47699
|1.50683
|1.45369
|3524
|2008.08.14 23:00
|delete
|634
|0.01
|1.47699
|1.50683
|1.46809
|3525
|2008.08.15 01:12
|buy stop
|637
|0.01
|1.50221
|1.47246
|1.51111
|3526
|2008.08.15 01:12
|buy stop
|638
|0.01
|1.50221
|1.47246
|1.51661
|3527
|2008.08.15 01:12
|buy stop
|639
|0.01
|1.50221
|1.47246
|1.52551
|3528
|2008.08.15 01:12
|sell stop
|640
|0.01
|1.47246
|1.50221
|1.46356
|3529
|2008.08.15 01:12
|sell stop
|641
|0.01
|1.47246
|1.50221
|1.45806
|3530
|2008.08.15 01:12
|sell stop
|642
|0.01
|1.47246
|1.50221
|1.44916
|3531
|2008.08.15 09:38
|sell
|640
|0.01
|1.47246
|1.50221
|1.46356
|3532
|2008.08.15 09:38
|sell
|641
|0.01
|1.47246
|1.50221
|1.45806
|3533
|2008.08.15 09:38
|sell
|642
|0.01
|1.47246
|1.50221
|1.44916
|3534
|2008.08.18 23:00
|delete
|637
|0.01
|1.50221
|1.47246
|1.51111
|3535
|2008.08.18 23:00
|delete
|639
|0.01
|1.50221
|1.47246
|1.52551
|3536
|2008.08.18 23:00
|delete
|638
|0.01
|1.50221
|1.47246
|1.51661
|3537
|2008.08.19 01:00
|buy stop
|643
|0.01
|1.48743
|1.45798
|1.49633
|3538
|2008.08.19 01:00
|buy stop
|644
|0.01
|1.48743
|1.45798
|1.50183
|3539
|2008.08.19 01:02
|buy stop
|645
|0.01
|1.48743
|1.45798
|1.51073
|3540
|2008.08.19 02:15
|modify
|640
|0.01
|1.47246
|1.47243
|1.46356
|3541
|2008.08.19 02:15
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47243
|1.45806
|3542
|2008.08.19 02:15
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47243
|1.44916
|3543
|2008.08.19 02:30
|modify
|640
|0.01
|1.47246
|1.47237
|1.46356
|3544
|2008.08.19 02:30
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47237
|1.45806
|3545
|2008.08.19 02:30
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47237
|1.44916
|3546
|2008.08.19 02:45
|modify
|640
|0.01
|1.47246
|1.47231
|1.46356
|3547
|2008.08.19 02:45
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47231
|1.45806
|3548
|2008.08.19 02:45
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47231
|1.44916
|3549
|2008.08.19 03:00
|modify
|640
|0.01
|1.47246
|1.47225
|1.46356
|3550
|2008.08.19 03:00
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47225
|1.45806
|3551
|2008.08.19 03:00
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47225
|1.44916
|3552
|2008.08.19 03:15
|modify
|640
|0.01
|1.47246
|1.47220
|1.46356
|3553
|2008.08.19 03:15
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47220
|1.45806
|3554
|2008.08.19 03:15
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47220
|1.44916
|3555
|2008.08.19 03:30
|modify
|640
|0.01
|1.47246
|1.47214
|1.46356
|3556
|2008.08.19 03:30
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47214
|1.45806
|3557
|2008.08.19 03:30
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47214
|1.44916
|3558
|2008.08.19 03:46
|modify
|640
|0.01
|1.47246
|1.47209
|1.46356
|3559
|2008.08.19 03:46
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47209
|1.45806
|3560
|2008.08.19 03:46
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47209
|1.44916
|3561
|2008.08.19 04:00
|modify
|640
|0.01
|1.47246
|1.47204
|1.46356
|3562
|2008.08.19 04:00
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47204
|1.45806
|3563
|2008.08.19 04:00
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47204
|1.44916
|3564
|2008.08.19 04:16
|modify
|640
|0.01
|1.47246
|1.47198
|1.46356
|3565
|2008.08.19 04:16
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47198
|1.45806
|3566
|2008.08.19 04:16
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47198
|1.44916
|3567
|2008.08.19 04:30
|modify
|640
|0.01
|1.47246
|1.47194
|1.46356
|3568
|2008.08.19 04:30
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47194
|1.45806
|3569
|2008.08.19 04:30
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47194
|1.44916
|3570
|2008.08.19 04:45
|modify
|640
|0.01
|1.47246
|1.47190
|1.46356
|3571
|2008.08.19 04:45
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47190
|1.45806
|3572
|2008.08.19 04:45
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47190
|1.44916
|3573
|2008.08.19 05:00
|modify
|640
|0.01
|1.47246
|1.47187
|1.46356
|3574
|2008.08.19 05:00
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47187
|1.45806
|3575
|2008.08.19 05:00
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47187
|1.44916
|3576
|2008.08.19 05:15
|modify
|640
|0.01
|1.47246
|1.47182
|1.46356
|3577
|2008.08.19 05:15
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47182
|1.45806
|3578
|2008.08.19 05:15
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47182
|1.44916
|3579
|2008.08.19 05:30
|modify
|640
|0.01
|1.47246
|1.47178
|1.46356
|3580
|2008.08.19 05:30
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47178
|1.45806
|3581
|2008.08.19 05:30
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47178
|1.44916
|3582
|2008.08.19 05:45
|modify
|640
|0.01
|1.47246
|1.47175
|1.46356
|3583
|2008.08.19 05:45
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47175
|1.45806
|3584
|2008.08.19 05:45
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47175
|1.44916
|3585
|2008.08.19 06:00
|modify
|640
|0.01
|1.47246
|1.47171
|1.46356
|3586
|2008.08.19 06:00
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47171
|1.45806
|3587
|2008.08.19 06:00
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47171
|1.44916
|3588
|2008.08.19 06:15
|modify
|640
|0.01
|1.47246
|1.47167
|1.46356
|3589
|2008.08.19 06:15
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47167
|1.45806
|3590
|2008.08.19 06:15
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47167
|1.44916
|3591
|2008.08.19 06:30
|modify
|640
|0.01
|1.47246
|1.47163
|1.46356
|3592
|2008.08.19 06:30
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47163
|1.45806
|3593
|2008.08.19 06:30
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47163
|1.44916
|3594
|2008.08.19 06:45
|modify
|640
|0.01
|1.47246
|1.47160
|1.46356
|3595
|2008.08.19 06:45
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47160
|1.45806
|3596
|2008.08.19 06:45
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47160
|1.44916
|3597
|2008.08.19 07:00
|modify
|640
|0.01
|1.47246
|1.47157
|1.46356
|3598
|2008.08.19 07:00
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47157
|1.45806
|3599
|2008.08.19 07:00
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47157
|1.44916
|3600
|2008.08.19 07:17
|modify
|640
|0.01
|1.47246
|1.47152
|1.46356
|3601
|2008.08.19 07:17
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47152
|1.45806
|3602
|2008.08.19 07:17
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47152
|1.44916
|3603
|2008.08.19 07:30
|modify
|640
|0.01
|1.47246
|1.47146
|1.46356
|3604
|2008.08.19 07:30
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47146
|1.45806
|3605
|2008.08.19 07:30
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47146
|1.44916
|3606
|2008.08.19 07:45
|modify
|640
|0.01
|1.47246
|1.47142
|1.46356
|3607
|2008.08.19 07:45
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47142
|1.45806
|3608
|2008.08.19 07:45
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47142
|1.44916
|3609
|2008.08.19 08:00
|modify
|640
|0.01
|1.47246
|1.47135
|1.46356
|3610
|2008.08.19 08:00
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47135
|1.45806
|3611
|2008.08.19 08:00
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47135
|1.44916
|3612
|2008.08.19 08:15
|modify
|640
|0.01
|1.47246
|1.47126
|1.46356
|3613
|2008.08.19 08:15
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47126
|1.45806
|3614
|2008.08.19 08:15
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47126
|1.44916
|3615
|2008.08.19 08:23
|t/p
|640
|0.01
|1.46356
|1.47126
|1.46356
|8.75
|467.37
|3616
|2008.08.19 08:30
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47115
|1.45806
|3617
|2008.08.19 08:30
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47115
|1.44916
|3618
|2008.08.19 08:45
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47106
|1.45806
|3619
|2008.08.19 08:45
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47106
|1.44916
|3620
|2008.08.19 09:00
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47097
|1.45806
|3621
|2008.08.19 09:00
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47097
|1.44916
|3622
|2008.08.19 09:15
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47089
|1.45806
|3623
|2008.08.19 09:15
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47089
|1.44916
|3624
|2008.08.19 09:30
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47081
|1.45806
|3625
|2008.08.19 09:30
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47081
|1.44916
|3626
|2008.08.19 09:45
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47074
|1.45806
|3627
|2008.08.19 09:45
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47074
|1.44916
|3628
|2008.08.19 10:00
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47068
|1.45806
|3629
|2008.08.19 10:00
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47068
|1.44916
|3630
|2008.08.19 10:15
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47062
|1.45806
|3631
|2008.08.19 10:15
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47062
|1.44916
|3632
|2008.08.19 10:30
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47056
|1.45806
|3633
|2008.08.19 10:30
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47056
|1.44916
|3634
|2008.08.19 10:45
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47051
|1.45806
|3635
|2008.08.19 10:45
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47051
|1.44916
|3636
|2008.08.19 11:00
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47046
|1.45806
|3637
|2008.08.19 11:00
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47046
|1.44916
|3638
|2008.08.19 11:15
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47040
|1.45806
|3639
|2008.08.19 11:15
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47040
|1.44916
|3640
|2008.08.19 11:30
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47033
|1.45806
|3641
|2008.08.19 11:30
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47033
|1.44916
|3642
|2008.08.19 11:45
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47027
|1.45806
|3643
|2008.08.19 11:45
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47027
|1.44916
|3644
|2008.08.19 12:00
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47022
|1.45806
|3645
|2008.08.19 12:00
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47022
|1.44916
|3646
|2008.08.19 12:15
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47017
|1.45806
|3647
|2008.08.19 12:15
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47017
|1.44916
|3648
|2008.08.19 12:30
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47014
|1.45806
|3649
|2008.08.19 12:30
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47014
|1.44916
|3650
|2008.08.19 12:45
|modify
|641
|0.01
|1.47246
|1.47011
|1.45806
|3651
|2008.08.19 12:45
|modify
|642
|0.01
|1.47246
|1.47011
|1.44916
|3652
|2008.08.19 12:52
|s/l
|641
|0.01
|1.47011
|1.47011
|1.45806
|2.20
|469.57
|3653
|2008.08.19 12:52
|s/l
|642
|0.01
|1.47011
|1.47011
|1.44916
|2.20
|471.77
|3654
|2008.08.19 12:52
|sell stop
|646
|0.01
|1.45540
|1.48481
|1.44650
|3655
|2008.08.19 12:52
|sell stop
|647
|0.01
|1.45540
|1.48481
|1.44100
|3656
|2008.08.19 12:52
|sell stop
|648
|0.01
|1.45540
|1.48481
|1.43210
|3657
|2008.08.19 23:00
|delete
|643
|0.01
|1.48743
|1.45798
|1.49633
|3658
|2008.08.19 23:00
|delete
|645
|0.01
|1.48743
|1.45798
|1.51073
|3659
|2008.08.19 23:00
|delete
|647
|0.01
|1.45540
|1.48481
|1.44100
|3660
|2008.08.19 23:00
|delete
|644
|0.01
|1.48743
|1.45798
|1.50183
|3661
|2008.08.19 23:00
|delete
|648
|0.01
|1.45540
|1.48481
|1.43210
|3662
|2008.08.19 23:00
|delete
|646
|0.01
|1.45540
|1.48481
|1.44650
|3663
|2008.08.20 01:00
|buy stop
|649
|0.01
|1.48716
|1.45771
|1.49606
|3664
|2008.08.20 01:00
|buy stop
|650
|0.01
|1.48716
|1.45771
|1.50156
|3665
|2008.08.20 01:00
|buy stop
|651
|0.01
|1.48716
|1.45771
|1.51046
|3666
|2008.08.20 01:00
|sell stop
|652
|0.01
|1.45771
|1.48716
|1.44881
|3667
|2008.08.20 01:00
|sell stop
|653
|0.01
|1.45771
|1.48716
|1.44331
|3668
|2008.08.20 01:00
|sell stop
|654
|0.01
|1.45771
|1.48716
|1.43441
|3669
|2008.08.20 23:00
|delete
|649
|0.01
|1.48716
|1.45771
|1.49606
|3670
|2008.08.20 23:00
|delete
|651
|0.01
|1.48716
|1.45771
|1.51046
|3671
|2008.08.20 23:00
|delete
|653
|0.01
|1.45771
|1.48716
|1.44331
|3672
|2008.08.20 23:00
|delete
|650
|0.01
|1.48716
|1.45771
|1.50156
|3673
|2008.08.20 23:00
|delete
|654
|0.01
|1.45771
|1.48716
|1.43441
|3674
|2008.08.20 23:00
|delete
|652
|0.01
|1.45771
|1.48716
|1.44881
|3675
|2008.08.21 01:00
|buy stop
|655
|0.01
|1.48804
|1.45858
|1.49694
|3676
|2008.08.21 01:01
|buy stop
|656
|0.01
|1.48804
|1.45858
|1.50244
|3677
|2008.08.21 01:01
|buy stop
|657
|0.01
|1.48804
|1.45858
|1.51134
|3678
|2008.08.21 01:01
|sell stop
|658
|0.01
|1.45858
|1.48804
|1.44968
|3679
|2008.08.21 01:01
|sell stop
|659
|0.01
|1.45858
|1.48804
|1.44418
|3680
|2008.08.21 01:01
|sell stop
|660
|0.01
|1.45858
|1.48804
|1.43528
|3681
|2008.08.21 16:46
|buy
|655
|0.01
|1.48804
|1.45858
|1.49694
|3682
|2008.08.21 16:46
|buy
|656
|0.01
|1.48804
|1.45858
|1.50244
|3683
|2008.08.21 16:46
|buy
|657
|0.01
|1.48804
|1.45858
|1.51134
|3684
|2008.08.21 23:00
|delete
|658
|0.01
|1.45858
|1.48804
|1.44968
|3685
|2008.08.21 23:00
|delete
|660
|0.01
|1.45858
|1.48804
|1.43528
|3686
|2008.08.21 23:00
|delete
|659
|0.01
|1.45858
|1.48804
|1.44418
|3687
|2008.08.22 01:00
|sell stop
|661
|0.01
|1.46628
|1.49591
|1.45738
|3688
|2008.08.22 01:01
|sell stop
|662
|0.01
|1.46628
|1.49591
|1.45188
|3689
|2008.08.22 01:01
|sell stop
|663
|0.01
|1.46628
|1.49591
|1.44298
|3690
|2008.08.25 23:00
|delete
|661
|0.01
|1.46628
|1.49591
|1.45738
|3691
|2008.08.25 23:00
|delete
|663
|0.01
|1.46628
|1.49591
|1.44298
|3692
|2008.08.25 23:00
|delete
|662
|0.01
|1.46628
|1.49591
|1.45188
|3693
|2008.08.26 01:00
|sell stop
|664
|0.01
|1.46249
|1.49203
|1.45359
|3694
|2008.08.26 01:00
|sell stop
|665
|0.01
|1.46249
|1.49203
|1.44809
|3695
|2008.08.26 01:00
|sell stop
|666
|0.01
|1.46249
|1.49203
|1.43919
|3696
|2008.08.26 10:06
|sell
|664
|0.01
|1.46249
|1.49203
|1.45359
|3697
|2008.08.26 10:06
|sell
|665
|0.01
|1.46249
|1.49203
|1.44809
|3698
|2008.08.26 10:06
|sell
|666
|0.01
|1.46249
|1.49203
|1.43919
|3699
|2008.08.26 11:54
|s/l
|655
|0.01
|1.45858
|1.45858
|1.49694
|-29.26
|442.51
|3700
|2008.08.26 11:54
|s/l
|656
|0.01
|1.45858
|1.45858
|1.50244
|-29.26
|413.25
|3701
|2008.08.26 11:54
|s/l
|657
|0.01
|1.45858
|1.45858
|1.51134
|-29.26
|383.99
|3702
|2008.08.26 11:56
|buy stop
|667
|0.01
|1.48807
|1.45860
|1.49697
|3703
|2008.08.26 11:56
|buy stop
|668
|0.01
|1.48807
|1.45860
|1.50247
|3704
|2008.08.26 11:56
|buy stop
|669
|0.01
|1.48807
|1.45860
|1.51137
|3705
|2008.08.26 23:00
|delete
|667
|0.01
|1.48807
|1.45860
|1.49697
|3706
|2008.08.26 23:00
|delete
|669
|0.01
|1.48807
|1.45860
|1.51137
|3707
|2008.08.26 23:00
|delete
|668
|0.01
|1.48807
|1.45860
|1.50247
|3708
|2008.08.27 01:00
|buy stop
|670
|0.01
|1.48293
|1.45357
|1.49183
|3709
|2008.08.27 01:00
|buy stop
|671
|0.01
|1.48293
|1.45357
|1.49733
|3710
|2008.08.27 01:01
|buy stop
|672
|0.01
|1.48293
|1.45357
|1.50623
|3711
|2008.08.27 23:00
|delete
|670
|0.01
|1.48293
|1.45357
|1.49183
|3712
|2008.08.27 23:00
|delete
|672
|0.01
|1.48293
|1.45357
|1.50623
|3713
|2008.08.27 23:00
|delete
|671
|0.01
|1.48293
|1.45357
|1.49733
|3714
|2008.08.28 01:00
|buy stop
|673
|0.01
|1.48520
|1.45579
|1.49410
|3715
|2008.08.28 01:00
|buy stop
|674
|0.01
|1.48520
|1.45579
|1.49960
|3716
|2008.08.28 01:00
|buy stop
|675
|0.01
|1.48520
|1.45579
|1.50850
|3717
|2008.08.28 23:00
|delete
|673
|0.01
|1.48520
|1.45579
|1.49410
|3718
|2008.08.28 23:00
|delete
|675
|0.01
|1.48520
|1.45579
|1.50850
|3719
|2008.08.28 23:00
|delete
|674
|0.01
|1.48520
|1.45579
|1.49960
|3720
|2008.08.29 01:00
|buy stop
|676
|0.01
|1.48752
|1.45807
|1.49642
|3721
|2008.08.29 01:00
|buy stop
|677
|0.01
|1.48752
|1.45807
|1.50192
|3722
|2008.08.29 01:00
|buy stop
|678
|0.01
|1.48752
|1.45807
|1.51082
|3723
|2008.09.01 23:00
|delete
|676
|0.01
|1.48752
|1.45807
|1.49642
|3724
|2008.09.01 23:00
|delete
|678
|0.01
|1.48752
|1.45807
|1.51082
|3725
|2008.09.01 23:00
|delete
|677
|0.01
|1.48752
|1.45807
|1.50192
|3726
|2008.09.02 01:00
|buy stop
|679
|0.01
|1.47887
|1.44958
|1.48777
|3727
|2008.09.02 01:00
|buy stop
|680
|0.01
|1.47887
|1.44958
|1.49327
|3728
|2008.09.02 01:00
|buy stop
|681
|0.01
|1.47887
|1.44958
|1.50217
|3729
|2008.09.02 06:45
|modify
|664
|0.01
|1.46249
|1.46249
|1.45359
|3730
|2008.09.02 06:45
|modify
|665
|0.01
|1.46249
|1.46249
|1.44809
|3731
|2008.09.02 06:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.46249
|1.43919
|3732
|2008.09.02 07:02
|modify
|664
|0.01
|1.46249
|1.46243
|1.45359
|3733
|2008.09.02 07:02
|modify
|665
|0.01
|1.46249
|1.46243
|1.44809
|3734
|2008.09.02 07:02
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.46243
|1.43919
|3735
|2008.09.02 07:15
|modify
|664
|0.01
|1.46249
|1.46239
|1.45359
|3736
|2008.09.02 07:15
|modify
|665
|0.01
|1.46249
|1.46239
|1.44809
|3737
|2008.09.02 07:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.46239
|1.43919
|3738
|2008.09.02 07:31
|modify
|664
|0.01
|1.46249
|1.46234
|1.45359
|3739
|2008.09.02 07:31
|modify
|665
|0.01
|1.46249
|1.46234
|1.44809
|3740
|2008.09.02 07:31
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.46234
|1.43919
|3741
|2008.09.02 07:45
|modify
|664
|0.01
|1.46249
|1.46227
|1.45359
|3742
|2008.09.02 07:45
|modify
|665
|0.01
|1.46249
|1.46227
|1.44809
|3743
|2008.09.02 07:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.46227
|1.43919
|3744
|2008.09.02 08:00
|modify
|664
|0.01
|1.46249
|1.46219
|1.45359
|3745
|2008.09.02 08:00
|modify
|665
|0.01
|1.46249
|1.46219
|1.44809
|3746
|2008.09.02 08:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.46219
|1.43919
|3747
|2008.09.02 08:15
|modify
|664
|0.01
|1.46249
|1.46211
|1.45359
|3748
|2008.09.02 08:15
|modify
|665
|0.01
|1.46249
|1.46211
|1.44809
|3749
|2008.09.02 08:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.46211
|1.43919
|3750
|2008.09.02 08:30
|modify
|664
|0.01
|1.46249
|1.46201
|1.45359
|3751
|2008.09.02 08:30
|modify
|665
|0.01
|1.46249
|1.46201
|1.44809
|3752
|2008.09.02 08:30
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.46201
|1.43919
|3753
|2008.09.02 08:38
|t/p
|664
|0.01
|1.45359
|1.46201
|1.45359
|8.38
|392.36
|3754
|2008.09.02 08:45
|modify
|665
|0.01
|1.46249
|1.46188
|1.44809
|3755
|2008.09.02 08:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.46188
|1.43919
|3756
|2008.09.02 09:00
|modify
|665
|0.01
|1.46249
|1.46174
|1.44809
|3757
|2008.09.02 09:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.46174
|1.43919
|3758
|2008.09.02 09:15
|modify
|665
|0.01
|1.46249
|1.46162
|1.44809
|3759
|2008.09.02 09:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.46162
|1.43919
|3760
|2008.09.02 09:30
|modify
|665
|0.01
|1.46249
|1.46150
|1.44809
|3761
|2008.09.02 09:30
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.46150
|1.43919
|3762
|2008.09.02 09:45
|modify
|665
|0.01
|1.46249
|1.46137
|1.44809
|3763
|2008.09.02 09:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.46137
|1.43919
|3764
|2008.09.02 10:00
|modify
|665
|0.01
|1.46249
|1.46121
|1.44809
|3765
|2008.09.02 10:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.46121
|1.43919
|3766
|2008.09.02 10:15
|modify
|665
|0.01
|1.46249
|1.46106
|1.44809
|3767
|2008.09.02 10:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.46106
|1.43919
|3768
|2008.09.02 10:30
|modify
|665
|0.01
|1.46249
|1.46092
|1.44809
|3769
|2008.09.02 10:30
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.46092
|1.43919
|3770
|2008.09.02 10:45
|modify
|665
|0.01
|1.46249
|1.46077
|1.44809
|3771
|2008.09.02 10:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.46077
|1.43919
|3772
|2008.09.02 11:00
|modify
|665
|0.01
|1.46249
|1.46063
|1.44809
|3773
|2008.09.02 11:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.46063
|1.43919
|3774
|2008.09.02 11:15
|modify
|665
|0.01
|1.46249
|1.46048
|1.44809
|3775
|2008.09.02 11:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.46048
|1.43919
|3776
|2008.09.02 11:30
|modify
|665
|0.01
|1.46249
|1.46032
|1.44809
|3777
|2008.09.02 11:30
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.46032
|1.43919
|3778
|2008.09.02 11:30
|t/p
|665
|0.01
|1.44809
|1.46032
|1.44809
|13.88
|406.24
|3779
|2008.09.02 11:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.46014
|1.43919
|3780
|2008.09.02 12:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45997
|1.43919
|3781
|2008.09.02 12:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45982
|1.43919
|3782
|2008.09.02 12:30
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45967
|1.43919
|3783
|2008.09.02 12:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45952
|1.43919
|3784
|2008.09.02 13:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45938
|1.43919
|3785
|2008.09.02 13:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45924
|1.43919
|3786
|2008.09.02 13:30
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45908
|1.43919
|3787
|2008.09.02 13:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45895
|1.43919
|3788
|2008.09.02 14:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45884
|1.43919
|3789
|2008.09.02 14:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45873
|1.43919
|3790
|2008.09.02 14:30
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45859
|1.43919
|3791
|2008.09.02 14:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45845
|1.43919
|3792
|2008.09.02 15:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45830
|1.43919
|3793
|2008.09.02 15:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45817
|1.43919
|3794
|2008.09.02 15:30
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45804
|1.43919
|3795
|2008.09.02 15:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45793
|1.43919
|3796
|2008.09.02 16:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45781
|1.43919
|3797
|2008.09.02 16:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45773
|1.43919
|3798
|2008.09.02 16:30
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45766
|1.43919
|3799
|2008.09.02 16:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45761
|1.43919
|3800
|2008.09.02 17:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45753
|1.43919
|3801
|2008.09.02 17:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45745
|1.43919
|3802
|2008.09.02 17:30
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45739
|1.43919
|3803
|2008.09.02 17:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45729
|1.43919
|3804
|2008.09.02 18:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45722
|1.43919
|3805
|2008.09.02 18:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45714
|1.43919
|3806
|2008.09.02 18:30
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45708
|1.43919
|3807
|2008.09.02 18:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45702
|1.43919
|3808
|2008.09.02 19:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45695
|1.43919
|3809
|2008.09.02 19:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45690
|1.43919
|3810
|2008.09.02 19:30
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45683
|1.43919
|3811
|2008.09.02 19:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45676
|1.43919
|3812
|2008.09.02 20:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45669
|1.43919
|3813
|2008.09.02 20:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45662
|1.43919
|3814
|2008.09.02 20:30
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45654
|1.43919
|3815
|2008.09.02 20:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45646
|1.43919
|3816
|2008.09.02 21:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45638
|1.43919
|3817
|2008.09.02 21:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45632
|1.43919
|3818
|2008.09.02 21:30
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45626
|1.43919
|3819
|2008.09.02 21:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45619
|1.43919
|3820
|2008.09.02 22:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45611
|1.43919
|3821
|2008.09.02 22:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45603
|1.43919
|3822
|2008.09.02 22:31
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45596
|1.43919
|3823
|2008.09.02 22:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45590
|1.43919
|3824
|2008.09.02 23:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45585
|1.43919
|3825
|2008.09.02 23:00
|delete
|679
|0.01
|1.47887
|1.44958
|1.48777
|3826
|2008.09.02 23:00
|delete
|681
|0.01
|1.47887
|1.44958
|1.50217
|3827
|2008.09.02 23:00
|delete
|680
|0.01
|1.47887
|1.44958
|1.49327
|3828
|2008.09.02 23:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45579
|1.43919
|3829
|2008.09.02 23:30
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45572
|1.43919
|3830
|2008.09.02 23:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45566
|1.43919
|3831
|2008.09.03 00:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45560
|1.43919
|3832
|2008.09.03 00:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45554
|1.43919
|3833
|2008.09.03 00:30
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45548
|1.43919
|3834
|2008.09.03 00:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45542
|1.43919
|3835
|2008.09.03 01:00
|buy stop
|682
|0.01
|1.46992
|1.44081
|1.47882
|3836
|2008.09.03 01:00
|buy stop
|683
|0.01
|1.46992
|1.44081
|1.48432
|3837
|2008.09.03 01:00
|buy stop
|684
|0.01
|1.46992
|1.44081
|1.49322
|3838
|2008.09.03 01:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45536
|1.43919
|3839
|2008.09.03 01:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45531
|1.43919
|3840
|2008.09.03 01:30
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45527
|1.43919
|3841
|2008.09.03 01:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45522
|1.43919
|3842
|2008.09.03 02:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45513
|1.43919
|3843
|2008.09.03 02:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45505
|1.43919
|3844
|2008.09.03 02:30
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45498
|1.43919
|3845
|2008.09.03 02:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45490
|1.43919
|3846
|2008.09.03 03:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45484
|1.43919
|3847
|2008.09.03 03:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45476
|1.43919
|3848
|2008.09.03 03:30
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45469
|1.43919
|3849
|2008.09.03 03:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45462
|1.43919
|3850
|2008.09.03 04:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45456
|1.43919
|3851
|2008.09.03 04:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45450
|1.43919
|3852
|2008.09.03 04:30
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45445
|1.43919
|3853
|2008.09.03 04:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45440
|1.43919
|3854
|2008.09.03 05:01
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45433
|1.43919
|3855
|2008.09.03 05:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45426
|1.43919
|3856
|2008.09.03 05:30
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45419
|1.43919
|3857
|2008.09.03 05:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45412
|1.43919
|3858
|2008.09.03 06:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45405
|1.43919
|3859
|2008.09.03 06:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45391
|1.43919
|3860
|2008.09.03 06:30
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45376
|1.43919
|3861
|2008.09.03 06:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45361
|1.43919
|3862
|2008.09.03 07:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45346
|1.43919
|3863
|2008.09.03 07:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45331
|1.43919
|3864
|2008.09.03 07:30
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45319
|1.43919
|3865
|2008.09.03 07:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45304
|1.43919
|3866
|2008.09.03 08:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45291
|1.43919
|3867
|2008.09.03 08:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45280
|1.43919
|3868
|2008.09.03 08:30
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45268
|1.43919
|3869
|2008.09.03 08:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45258
|1.43919
|3870
|2008.09.03 09:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45247
|1.43919
|3871
|2008.09.03 09:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45237
|1.43919
|3872
|2008.09.03 09:30
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45222
|1.43919
|3873
|2008.09.03 09:45
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45208
|1.43919
|3874
|2008.09.03 10:00
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45194
|1.43919
|3875
|2008.09.03 10:15
|modify
|666
|0.01
|1.46249
|1.45178
|1.43919
|3876
|2008.09.03 10:22
|t/p
|666
|0.01
|1.43919
|1.45178
|1.43919
|22.70
|428.94
|3877
|2008.09.03 10:22
|sell stop
|685
|0.01
|1.43727
|1.46630
|1.42837
|3878
|2008.09.03 10:22
|sell stop
|686
|0.01
|1.43727
|1.46630
|1.42287
|3879
|2008.09.03 10:22
|sell stop
|687
|0.01
|1.43727
|1.46630
|1.41397
|3880
|2008.09.03 23:00
|delete
|682
|0.01
|1.46992
|1.44081
|1.47882
|3881
|2008.09.03 23:00
|delete
|684
|0.01
|1.46992
|1.44081
|1.49322
|3882
|2008.09.03 23:00
|delete
|686
|0.01
|1.43727
|1.46630
|1.42287
|3883
|2008.09.03 23:00
|delete
|683
|0.01
|1.46992
|1.44081
|1.48432
|3884
|2008.09.03 23:00
|delete
|687
|0.01
|1.43727
|1.46630
|1.41397
|3885
|2008.09.03 23:00
|delete
|685
|0.01
|1.43727
|1.46630
|1.42837
|3886
|2008.09.04 01:00
|buy stop
|688
|0.01
|1.46345
|1.43447
|1.47235
|3887
|2008.09.04 01:00
|buy stop
|689
|0.01
|1.46345
|1.43447
|1.47785
|3888
|2008.09.04 01:00
|buy stop
|690
|0.01
|1.46345
|1.43447
|1.48675
|3889
|2008.09.04 01:00
|sell stop
|691
|0.01
|1.43447
|1.46345
|1.42557
|3890
|2008.09.04 01:00
|sell stop
|692
|0.01
|1.43447
|1.46345
|1.42007
|3891
|2008.09.04 01:00
|sell stop
|693
|0.01
|1.43447
|1.46345
|1.41117
|3892
|2008.09.04 17:18
|sell
|691
|0.01
|1.43447
|1.46345
|1.42557
|3893
|2008.09.04 17:18
|sell
|692
|0.01
|1.43447
|1.46345
|1.42007
|3894
|2008.09.04 17:18
|sell
|693
|0.01
|1.43447
|1.46345
|1.41117
|3895
|2008.09.04 23:00
|delete
|688
|0.01
|1.46345
|1.43447
|1.47235
|3896
|2008.09.04 23:00
|delete
|690
|0.01
|1.46345
|1.43447
|1.48675
|3897
|2008.09.04 23:00
|delete
|689
|0.01
|1.46345
|1.43447
|1.47785
|3898
|2008.09.04 23:16
|t/p
|691
|0.01
|1.42557
|1.46345
|1.42557
|8.90
|437.84
|3899
|2008.09.05 02:49
|buy stop
|694
|0.01
|1.45535
|1.42654
|1.46425
|3900
|2008.09.05 02:49
|buy stop
|695
|0.01
|1.45535
|1.42654
|1.46975
|3901
|2008.09.05 02:50
|buy stop
|696
|0.01
|1.45535
|1.42654
|1.47865
|3902
|2008.09.05 12:57
|t/p
|692
|0.01
|1.42007
|1.46345
|1.42007
|14.33
|452.16
|3903
|2008.09.05 13:30
|modify
|693
|0.01
|1.43447
|1.43442
|1.41117
|3904
|2008.09.05 13:45
|modify
|693
|0.01
|1.43447
|1.43429
|1.41117
|3905
|2008.09.05 14:00
|modify
|693
|0.01
|1.43447
|1.43416
|1.41117
|3906
|2008.09.05 14:15
|modify
|693
|0.01
|1.43447
|1.43403
|1.41117
|3907
|2008.09.05 14:30
|modify
|693
|0.01
|1.43447
|1.43392
|1.41117
|3908
|2008.09.05 14:45
|modify
|693
|0.01
|1.43447
|1.43389
|1.41117
|3909
|2008.09.05 14:48
|s/l
|693
|0.01
|1.43389
|1.43389
|1.41117
|0.51
|452.67
|3910
|2008.09.05 14:48
|sell stop
|697
|0.01
|1.41955
|1.44823
|1.41065
|3911
|2008.09.05 14:48
|sell stop
|698
|0.01
|1.41955
|1.44823
|1.40515
|3912
|2008.09.05 14:48
|sell stop
|699
|0.01
|1.41955
|1.44823
|1.39625
|3913
|2008.09.08 11:44
|sell
|697
|0.01
|1.41955
|1.44823
|1.41065
|3914
|2008.09.08 11:44
|sell
|698
|0.01
|1.41955
|1.44823
|1.40515
|3915
|2008.09.08 11:44
|sell
|699
|0.01
|1.41955
|1.44823
|1.39625
|3916
|2008.09.08 18:32
|t/p
|697
|0.01
|1.41065
|1.44823
|1.41065
|8.90
|461.57
|3917
|2008.09.08 23:00
|delete
|694
|0.01
|1.45535
|1.42654
|1.46425
|3918
|2008.09.08 23:00
|delete
|696
|0.01
|1.45535
|1.42654
|1.47865
|3919
|2008.09.08 23:00
|delete
|695
|0.01
|1.45535
|1.42654
|1.46975
|3920
|2008.09.09 01:00
|buy stop
|700
|0.01
|1.43784
|1.40937
|1.44674
|3921
|2008.09.09 01:00
|buy stop
|701
|0.01
|1.43784
|1.40937
|1.45224
|3922
|2008.09.09 01:00
|buy stop
|702
|0.01
|1.43784
|1.40937
|1.46114
|3923
|2008.09.09 04:46
|t/p
|698
|0.01
|1.40515
|1.44823
|1.40515
|14.33
|475.89
|3924
|2008.09.09 07:15
|modify
|699
|0.01
|1.41955
|1.41948
|1.39625
|3925
|2008.09.09 07:30
|modify
|699
|0.01
|1.41955
|1.41933
|1.39625
|3926
|2008.09.09 07:45
|modify
|699
|0.01
|1.41955
|1.41917
|1.39625
|3927
|2008.09.09 08:00
|modify
|699
|0.01
|1.41955
|1.41903
|1.39625
|3928
|2008.09.09 08:15
|modify
|699
|0.01
|1.41955
|1.41889
|1.39625
|3929
|2008.09.09 08:30
|modify
|699
|0.01
|1.41955
|1.41877
|1.39625
|3930
|2008.09.09 08:45
|modify
|699
|0.01
|1.41955
|1.41869
|1.39625
|3931
|2008.09.09 09:00
|modify
|699
|0.01
|1.41955
|1.41862
|1.39625
|3932
|2008.09.09 09:15
|modify
|699
|0.01
|1.41955
|1.41850
|1.39625
|3933
|2008.09.09 09:30
|modify
|699
|0.01
|1.41955
|1.41842
|1.39625
|3934
|2008.09.09 09:45
|modify
|699
|0.01
|1.41955
|1.41834
|1.39625
|3935
|2008.09.09 10:00
|modify
|699
|0.01
|1.41955
|1.41826
|1.39625
|3936
|2008.09.09 10:15
|modify
|699
|0.01
|1.41955
|1.41817
|1.39625
|3937
|2008.09.09 10:30
|modify
|699
|0.01
|1.41955
|1.41807
|1.39625
|3938
|2008.09.09 10:45
|modify
|699
|0.01
|1.41955
|1.41799
|1.39625
|3939
|2008.09.09 11:00
|modify
|699
|0.01
|1.41955
|1.41794
|1.39625
|3940
|2008.09.09 11:15
|modify
|699
|0.01
|1.41955
|1.41792
|1.39625
|3941
|2008.09.09 11:29
|s/l
|699
|0.01
|1.41792
|1.41792
|1.39625
|1.55
|477.45
|3942
|2008.09.09 11:29
|sell stop
|703
|0.01
|1.40375
|1.43210
|1.39485
|3943
|2008.09.09 11:29
|sell stop
|704
|0.01
|1.40375
|1.43210
|1.38935
|3944
|2008.09.09 11:29
|sell stop
|705
|0.01
|1.40375
|1.43210
|1.38045
|3945
|2008.09.09 23:00
|delete
|700
|0.01
|1.43784
|1.40937
|1.44674
|3946
|2008.09.09 23:00
|delete
|702
|0.01
|1.43784
|1.40937
|1.46114
|3947
|2008.09.09 23:00
|delete
|704
|0.01
|1.40375
|1.43210
|1.38935
|3948
|2008.09.09 23:00
|delete
|701
|0.01
|1.43784
|1.40937
|1.45224
|3949
|2008.09.09 23:00
|delete
|705
|0.01
|1.40375
|1.43210
|1.38045
|3950
|2008.09.09 23:00
|delete
|703
|0.01
|1.40375
|1.43210
|1.39485
|3951
|2008.09.10 01:00
|buy stop
|706
|0.01
|1.43033
|1.40201
|1.43923
|3952
|2008.09.10 01:00
|buy stop
|707
|0.01
|1.43033
|1.40201
|1.44473
|3953
|2008.09.10 01:00
|buy stop
|708
|0.01
|1.43033
|1.40201
|1.45363
|3954
|2008.09.10 01:00
|sell stop
|709
|0.01
|1.40201
|1.43033
|1.39311
|3955
|2008.09.10 01:00
|sell stop
|710
|0.01
|1.40201
|1.43033
|1.38761
|3956
|2008.09.10 01:00
|sell stop
|711
|0.01
|1.40201
|1.43033
|1.37871
|3957
|2008.09.10 17:23
|sell
|709
|0.01
|1.40201
|1.43033
|1.39311
|3958
|2008.09.10 17:23
|sell
|710
|0.01
|1.40201
|1.43033
|1.38761
|3959
|2008.09.10 17:23
|sell
|711
|0.01
|1.40201
|1.43033
|1.37871
|3960
|2008.09.10 23:00
|delete
|706
|0.01
|1.43033
|1.40201
|1.43923
|3961
|2008.09.10 23:00
|delete
|708
|0.01
|1.43033
|1.40201
|1.45363
|3962
|2008.09.10 23:00
|delete
|707
|0.01
|1.43033
|1.40201
|1.44473
|3963
|2008.09.11 01:00
|buy stop
|712
|0.01
|1.42366
|1.39547
|1.43256
|3964
|2008.09.11 01:00
|buy stop
|713
|0.01
|1.42366
|1.39547
|1.43806
|3965
|2008.09.11 01:01
|buy stop
|714
|0.01
|1.42366
|1.39547
|1.44696
|3966
|2008.09.11 09:36
|t/p
|709
|0.01
|1.39311
|1.43033
|1.39311
|8.68
|486.12
|3967
|2008.09.11 13:45
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.40198
|1.38761
|3968
|2008.09.11 13:45
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.40198
|1.37871
|3969
|2008.09.11 14:00
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.40187
|1.38761
|3970
|2008.09.11 14:00
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.40187
|1.37871
|3971
|2008.09.11 14:15
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.40175
|1.38761
|3972
|2008.09.11 14:15
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.40175
|1.37871
|3973
|2008.09.11 14:30
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.40166
|1.38761
|3974
|2008.09.11 14:30
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.40166
|1.37871
|3975
|2008.09.11 14:45
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.40154
|1.38761
|3976
|2008.09.11 14:45
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.40154
|1.37871
|3977
|2008.09.11 15:00
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.40142
|1.38761
|3978
|2008.09.11 15:00
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.40142
|1.37871
|3979
|2008.09.11 15:15
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.40127
|1.38761
|3980
|2008.09.11 15:15
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.40127
|1.37871
|3981
|2008.09.11 15:30
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.40113
|1.38761
|3982
|2008.09.11 15:30
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.40113
|1.37871
|3983
|2008.09.11 15:45
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.40100
|1.38761
|3984
|2008.09.11 15:45
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.40100
|1.37871
|3985
|2008.09.11 16:00
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.40085
|1.38761
|3986
|2008.09.11 16:00
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.40085
|1.37871
|3987
|2008.09.11 16:15
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.40072
|1.38761
|3988
|2008.09.11 16:15
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.40072
|1.37871
|3989
|2008.09.11 16:30
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.40060
|1.38761
|3990
|2008.09.11 16:30
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.40060
|1.37871
|3991
|2008.09.11 16:45
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.40048
|1.38761
|3992
|2008.09.11 16:45
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.40048
|1.37871
|3993
|2008.09.11 17:00
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.40037
|1.38761
|3994
|2008.09.11 17:00
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.40037
|1.37871
|3995
|2008.09.11 17:15
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.40025
|1.38761
|3996
|2008.09.11 17:15
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.40025
|1.37871
|3997
|2008.09.11 17:30
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.40012
|1.38761
|3998
|2008.09.11 17:30
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.40012
|1.37871
|3999
|2008.09.11 17:45
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.40001
|1.38761
|4000
|2008.09.11 17:45
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.40001
|1.37871
|4001
|2008.09.11 18:00
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.39992
|1.38761
|4002
|2008.09.11 18:00
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.39992
|1.37871
|4003
|2008.09.11 18:15
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.39984
|1.38761
|4004
|2008.09.11 18:15
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.39984
|1.37871
|4005
|2008.09.11 18:30
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.39977
|1.38761
|4006
|2008.09.11 18:30
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.39977
|1.37871
|4007
|2008.09.11 18:45
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.39967
|1.38761
|4008
|2008.09.11 18:45
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.39967
|1.37871
|4009
|2008.09.11 19:00
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.39960
|1.38761
|4010
|2008.09.11 19:00
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.39960
|1.37871
|4011
|2008.09.11 19:15
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.39951
|1.38761
|4012
|2008.09.11 19:15
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.39951
|1.37871
|4013
|2008.09.11 19:30
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.39940
|1.38761
|4014
|2008.09.11 19:30
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.39940
|1.37871
|4015
|2008.09.11 19:45
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.39934
|1.38761
|4016
|2008.09.11 19:45
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.39934
|1.37871
|4017
|2008.09.11 20:00
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.39926
|1.38761
|4018
|2008.09.11 20:00
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.39926
|1.37871
|4019
|2008.09.11 20:15
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.39920
|1.38761
|4020
|2008.09.11 20:15
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.39920
|1.37871
|4021
|2008.09.11 20:30
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.39912
|1.38761
|4022
|2008.09.11 20:30
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.39912
|1.37871
|4023
|2008.09.11 20:45
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.39906
|1.38761
|4024
|2008.09.11 20:45
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.39906
|1.37871
|4025
|2008.09.11 21:00
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.39900
|1.38761
|4026
|2008.09.11 21:00
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.39900
|1.37871
|4027
|2008.09.11 21:15
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.39893
|1.38761
|4028
|2008.09.11 21:15
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.39893
|1.37871
|4029
|2008.09.11 21:30
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.39886
|1.38761
|4030
|2008.09.11 21:30
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.39886
|1.37871
|4031
|2008.09.11 21:45
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.39878
|1.38761
|4032
|2008.09.11 21:45
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.39878
|1.37871
|4033
|2008.09.11 22:00
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.39873
|1.38761
|4034
|2008.09.11 22:00
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.39873
|1.37871
|4035
|2008.09.11 22:15
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.39867
|1.38761
|4036
|2008.09.11 22:15
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.39867
|1.37871
|4037
|2008.09.11 22:30
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.39865
|1.38761
|4038
|2008.09.11 22:30
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.39865
|1.37871
|4039
|2008.09.11 22:45
|modify
|710
|0.01
|1.40201
|1.39864
|1.38761
|4040
|2008.09.11 22:45
|modify
|711
|0.01
|1.40201
|1.39864
|1.37871
|4041
|2008.09.11 22:53
|s/l
|710
|0.01
|1.39864
|1.39864
|1.38761
|3.15
|489.27
|4042
|2008.09.11 22:53
|s/l
|711
|0.01
|1.39864
|1.39864
|1.37871
|3.15
|492.41
|4043
|2008.09.11 22:53
|sell stop
|715
|0.01
|1.38465
|1.41262
|1.37575
|4044
|2008.09.11 22:53
|sell stop
|716
|0.01
|1.38465
|1.41262
|1.37025
|4045
|2008.09.11 22:53
|sell stop
|717
|0.01
|1.38465
|1.41262
|1.36135
|4046
|2008.09.11 23:00
|delete
|712
|0.01
|1.42366
|1.39547
|1.43256
|4047
|2008.09.11 23:00
|delete
|714
|0.01
|1.42366
|1.39547
|1.44696
|4048
|2008.09.11 23:00
|delete
|716
|0.01
|1.38465
|1.41262
|1.37025
|4049
|2008.09.11 23:00
|delete
|713
|0.01
|1.42366
|1.39547
|1.43806
|4050
|2008.09.11 23:00
|delete
|717
|0.01
|1.38465
|1.41262
|1.36135
|4051
|2008.09.11 23:00
|delete
|715
|0.01
|1.38465
|1.41262
|1.37575
|4052
|2008.09.12 01:00
|buy stop
|718
|0.01
|1.41289
|1.38491
|1.42179
|4053
|2008.09.12 01:00
|buy stop
|719
|0.01
|1.41289
|1.38491
|1.42729
|4054
|2008.09.12 01:00
|buy stop
|720
|0.01
|1.41289
|1.38491
|1.43619
|4055
|2008.09.12 01:00
|sell stop
|721
|0.01
|1.38491
|1.41289
|1.37601
|4056
|2008.09.12 01:00
|sell stop
|722
|0.01
|1.38491
|1.41289
|1.37051
|4057
|2008.09.12 01:00
|sell stop
|723
|0.01
|1.38491
|1.41289
|1.36161
|4058
|2008.09.12 15:19
|buy
|718
|0.01
|1.41289
|1.38491
|1.42179
|4059
|2008.09.12 15:19
|buy
|719
|0.01
|1.41289
|1.38491
|1.42729
|4060
|2008.09.12 15:19
|buy
|720
|0.01
|1.41289
|1.38491
|1.43619
|4061
|2008.09.12 21:06
|t/p
|718
|0.01
|1.42179
|1.38491
|1.42179
|8.90
|501.31
|4062
|2008.09.15 00:00
|t/p
|719
|0.01
|1.42729
|1.38491
|1.42729
|14.47
|515.78
|4063
|2008.09.15 04:13
|t/p
|720
|0.01
|1.43619
|1.38491
|1.43619
|23.37
|539.14
|4064
|2008.09.15 08:37
|buy stop
|724
|0.01
|1.43308
|1.40470
|1.44198
|4065
|2008.09.15 08:37
|buy stop
|725
|0.01
|1.43308
|1.40470
|1.44748
|4066
|2008.09.15 08:37
|buy stop
|726
|0.01
|1.43308
|1.40470
|1.45638
|4067
|2008.09.15 08:40
|buy
|724
|0.01
|1.43308
|1.40470
|1.44198
|4068
|2008.09.15 08:40
|buy
|725
|0.01
|1.43308
|1.40470
|1.44748
|4069
|2008.09.15 08:40
|buy
|726
|0.01
|1.43308
|1.40470
|1.45638
|4070
|2008.09.15 23:00
|delete
|721
|0.01
|1.38491
|1.41289
|1.37601
|4071
|2008.09.15 23:00
|delete
|723
|0.01
|1.38491
|1.41289
|1.36161
|4072
|2008.09.15 23:00
|delete
|722
|0.01
|1.38491
|1.41289
|1.37051
|4073
|2008.09.16 01:00
|sell stop
|727
|0.01
|1.40683
|1.43525
|1.39793
|4074
|2008.09.16 01:00
|sell stop
|728
|0.01
|1.40683
|1.43525
|1.39243
|4075
|2008.09.16 01:00
|sell stop
|729
|0.01
|1.40683
|1.43525
|1.38353
|4076
|2008.09.16 23:00
|delete
|727
|0.01
|1.40683
|1.43525
|1.39793
|4077
|2008.09.16 23:00
|delete
|729
|0.01
|1.40683
|1.43525
|1.38353
|4078
|2008.09.16 23:00
|delete
|728
|0.01
|1.40683
|1.43525
|1.39243
|4079
|2008.09.17 01:00
|sell stop
|730
|0.01
|1.40450
|1.43287
|1.39560
|4080
|2008.09.17 01:00
|sell stop
|731
|0.01
|1.40450
|1.43287
|1.39010
|4081
|2008.09.17 01:00
|sell stop
|732
|0.01
|1.40450
|1.43287
|1.38120
|4082
|2008.09.17 23:00
|delete
|730
|0.01
|1.40450
|1.43287
|1.39560
|4083
|2008.09.17 23:00
|delete
|732
|0.01
|1.40450
|1.43287
|1.38120
|4084
|2008.09.17 23:00
|delete
|731
|0.01
|1.40450
|1.43287
|1.39010
|4085
|2008.09.18 01:00
|sell stop
|733
|0.01
|1.40760
|1.43604
|1.39870
|4086
|2008.09.18 01:00
|sell stop
|734
|0.01
|1.40760
|1.43604
|1.39320
|4087
|2008.09.18 01:00
|sell stop
|735
|0.01
|1.40760
|1.43604
|1.38430
|4088
|2008.09.18 10:33
|t/p
|724
|0.01
|1.44198
|1.40470
|1.44198
|9.23
|548.37
|4089
|2008.09.18 11:58
|t/p
|725
|0.01
|1.44748
|1.40470
|1.44748
|14.73
|563.10
|4090
|2008.09.18 19:15
|modify
|726
|0.01
|1.43308
|1.43317
|1.45638
|4091
|2008.09.18 19:30
|modify
|726
|0.01
|1.43308
|1.43331
|1.45638
|4092
|2008.09.18 19:45
|modify
|726
|0.01
|1.43308
|1.43339
|1.45638
|4093
|2008.09.18 20:00
|modify
|726
|0.01
|1.43308
|1.43348
|1.45638
|4094
|2008.09.18 20:15
|modify
|726
|0.01
|1.43308
|1.43356
|1.45638
|4095
|2008.09.18 20:30
|modify
|726
|0.01
|1.43308
|1.43363
|1.45638
|4096
|2008.09.18 20:45
|modify
|726
|0.01
|1.43308
|1.43368
|1.45638
|4097
|2008.09.18 21:00
|modify
|726
|0.01
|1.43308
|1.43372
|1.45638
|4098
|2008.09.18 21:08
|s/l
|726
|0.01
|1.43372
|1.43372
|1.45638
|0.97
|564.07
|4099
|2008.09.18 21:08
|buy stop
|736
|0.01
|1.44806
|1.41939
|1.45696
|4100
|2008.09.18 21:08
|buy stop
|737
|0.01
|1.44806
|1.41939
|1.46246
|4101
|2008.09.18 21:08
|buy stop
|738
|0.01
|1.44806
|1.41939
|1.47136
|4102
|2008.09.18 23:00
|delete
|733
|0.01
|1.40760
|1.43604
|1.39870
|4103
|2008.09.18 23:00
|delete
|735
|0.01
|1.40760
|1.43604
|1.38430
|4104
|2008.09.18 23:00
|delete
|737
|0.01
|1.44806
|1.41939
|1.46246
|4105
|2008.09.18 23:00
|delete
|734
|0.01
|1.40760
|1.43604
|1.39320
|4106
|2008.09.18 23:00
|delete
|738
|0.01
|1.44806
|1.41939
|1.47136
|4107
|2008.09.18 23:00
|delete
|736
|0.01
|1.44806
|1.41939
|1.45696
|4108
|2008.09.19 01:04
|buy stop
|739
|0.01
|1.44778
|1.41912
|1.45668
|4109
|2008.09.19 01:04
|buy stop
|740
|0.01
|1.44778
|1.41912
|1.46218
|4110
|2008.09.19 01:04
|buy stop
|741
|0.01
|1.44778
|1.41912
|1.47108
|4111
|2008.09.19 01:05
|sell stop
|742
|0.01
|1.41912
|1.44778
|1.41022
|4112
|2008.09.19 01:05
|sell stop
|743
|0.01
|1.41912
|1.44778
|1.40472
|4113
|2008.09.19 01:05
|sell stop
|744
|0.01
|1.41912
|1.44778
|1.39582
|4114
|2008.09.19 05:24
|sell
|742
|0.01
|1.41912
|1.44778
|1.41022
|4115
|2008.09.19 05:24
|sell
|743
|0.01
|1.41912
|1.44778
|1.40472
|4116
|2008.09.19 05:24
|sell
|744
|0.01
|1.41912
|1.44778
|1.39582
|4117
|2008.09.19 20:41
|s/l
|742
|0.01
|1.44778
|1.44778
|1.41022
|-28.66
|535.41
|4118
|2008.09.19 20:41
|s/l
|743
|0.01
|1.44778
|1.44778
|1.40472
|-28.66
|506.75
|4119
|2008.09.19 20:41
|s/l
|744
|0.01
|1.44778
|1.44778
|1.39582
|-28.66
|478.09
|4120
|2008.09.19 20:41
|buy
|739
|0.01
|1.44778
|1.41912
|1.45668
|4121
|2008.09.19 20:41
|buy
|740
|0.01
|1.44778
|1.41912
|1.46218
|4122
|2008.09.19 20:41
|buy
|741
|0.01
|1.44778
|1.41912
|1.47108
|4123
|2008.09.19 22:59
|sell stop
|745
|0.01
|1.41853
|1.44719
|1.40963
|4124
|2008.09.19 22:59
|sell stop
|746
|0.01
|1.41853
|1.44719
|1.40413
|4125
|2008.09.19 22:59
|sell stop
|747
|0.01
|1.41853
|1.44719
|1.39523
|4126
|2008.09.22 09:46
|t/p
|739
|0.01
|1.45668
|1.41912
|1.45668
|8.97
|487.06
|4127
|2008.09.22 12:26
|t/p
|740
|0.01
|1.46218
|1.41912
|1.46218
|14.47
|501.52
|4128
|2008.09.22 18:00
|modify
|741
|0.01
|1.44778
|1.44781
|1.47108
|4129
|2008.09.22 18:15
|modify
|741
|0.01
|1.44778
|1.44808
|1.47108
|4130
|2008.09.22 18:30
|modify
|741
|0.01
|1.44778
|1.44836
|1.47108
|4131
|2008.09.22 18:42
|t/p
|741
|0.01
|1.47108
|1.44836
|1.47108
|23.37
|524.89
|4132
|2008.09.22 23:00
|delete
|745
|0.01
|1.41853
|1.44719
|1.40963
|4133
|2008.09.22 23:00
|delete
|747
|0.01
|1.41853
|1.44719
|1.39523
|4134
|2008.09.22 23:00
|delete
|746
|0.01
|1.41853
|1.44719
|1.40413
|4135
|2008.09.23 07:05
|buy stop
|748
|0.01
|1.47834
|1.44907
|1.48724
|4136
|2008.09.23 07:05
|buy stop
|749
|0.01
|1.47834
|1.44907
|1.49274
|4137
|2008.09.23 07:05
|buy stop
|750
|0.01
|1.47834
|1.44907
|1.50164
|4138
|2008.09.23 07:05
|sell stop
|751
|0.01
|1.44907
|1.47834
|1.44017
|4139
|2008.09.23 07:05
|sell stop
|752
|0.01
|1.44907
|1.47834
|1.43467
|4140
|2008.09.23 07:05
|sell stop
|753
|0.01
|1.44907
|1.47834
|1.42577
|4141
|2008.09.23 07:19
|buy
|748
|0.01
|1.47834
|1.44907
|1.48724
|4142
|2008.09.23 07:19
|buy
|749
|0.01
|1.47834
|1.44907
|1.49274
|4143
|2008.09.23 07:19
|buy
|750
|0.01
|1.47834
|1.44907
|1.50164
|4144
|2008.09.23 23:00
|delete
|751
|0.01
|1.44907
|1.47834
|1.44017
|4145
|2008.09.23 23:00
|delete
|753
|0.01
|1.44907
|1.47834
|1.42577
|4146
|2008.09.23 23:00
|delete
|752
|0.01
|1.44907
|1.47834
|1.43467
|4147
|2008.09.24 01:00
|sell stop
|754
|0.01
|1.45371
|1.48308
|1.44481
|4148
|2008.09.24 01:00
|sell stop
|755
|0.01
|1.45371
|1.48308
|1.43931
|4149
|2008.09.24 01:00
|sell stop
|756
|0.01
|1.45371
|1.48308
|1.43041
|4150
|2008.09.24 23:00
|delete
|754
|0.01
|1.45371
|1.48308
|1.44481
|4151
|2008.09.24 23:00
|delete
|756
|0.01
|1.45371
|1.48308
|1.43041
|4152
|2008.09.24 23:00
|delete
|755
|0.01
|1.45371
|1.48308
|1.43931
|4153
|2008.09.25 01:00
|sell stop
|757
|0.01
|1.45205
|1.48138
|1.44315
|4154
|2008.09.25 01:01
|sell stop
|758
|0.01
|1.45205
|1.48138
|1.43765
|4155
|2008.09.25 01:01
|sell stop
|759
|0.01
|1.45205
|1.48138
|1.42875
|4156
|2008.09.25 23:00
|delete
|757
|0.01
|1.45205
|1.48138
|1.44315
|4157
|2008.09.25 23:00
|delete
|759
|0.01
|1.45205
|1.48138
|1.42875
|4158
|2008.09.25 23:00
|delete
|758
|0.01
|1.45205
|1.48138
|1.43765
|4159
|2008.09.26 01:00
|sell stop
|760
|0.01
|1.45156
|1.48089
|1.44266
|4160
|2008.09.26 01:00
|sell stop
|761
|0.01
|1.45156
|1.48089
|1.43716
|4161
|2008.09.26 01:01
|sell stop
|762
|0.01
|1.45156
|1.48089
|1.42826
|4162
|2008.09.29 02:20
|sell
|760
|0.01
|1.45156
|1.48089
|1.44266
|4163
|2008.09.29 02:20
|sell
|761
|0.01
|1.45156
|1.48089
|1.43716
|4164
|2008.09.29 02:20
|sell
|762
|0.01
|1.45156
|1.48089
|1.42826
|4165
|2008.09.29 02:43
|s/l
|748
|0.01
|1.44907
|1.44907
|1.48724
|-28.87
|496.02
|4166
|2008.09.29 02:43
|s/l
|749
|0.01
|1.44907
|1.44907
|1.49274
|-28.87
|467.14
|4167
|2008.09.29 02:43
|s/l
|750
|0.01
|1.44907
|1.44907
|1.50164
|-28.87
|438.27
|4168
|2008.09.29 02:43
|buy stop
|763
|0.01
|1.47651
|1.44727
|1.48541
|4169
|2008.09.29 02:43
|buy stop
|764
|0.01
|1.47651
|1.44727
|1.49091
|4170
|2008.09.29 02:44
|buy stop
|765
|0.01
|1.47651
|1.44727
|1.49981
|4171
|2008.09.29 08:35
|t/p
|760
|0.01
|1.44266
|1.48089
|1.44266
|8.90
|447.17
|4172
|2008.09.29 09:15
|t/p
|761
|0.01
|1.43716
|1.48089
|1.43716
|14.40
|461.57
|4173
|2008.09.29 14:45
|modify
|762
|0.01
|1.45156
|1.45142
|1.42826
|4174
|2008.09.29 15:00
|modify
|762
|0.01
|1.45156
|1.45122
|1.42826
|4175
|2008.09.29 15:15
|modify
|762
|0.01
|1.45156
|1.45102
|1.42826
|4176
|2008.09.29 15:30
|modify
|762
|0.01
|1.45156
|1.45084
|1.42826
|4177
|2008.09.29 15:45
|modify
|762
|0.01
|1.45156
|1.45068
|1.42826
|4178
|2008.09.29 16:00
|modify
|762
|0.01
|1.45156
|1.45052
|1.42826
|4179
|2008.09.29 16:15
|modify
|762
|0.01
|1.45156
|1.45041
|1.42826
|4180
|2008.09.29 16:30
|modify
|762
|0.01
|1.45156
|1.45034
|1.42826
|4181
|2008.09.29 16:45
|modify
|762
|0.01
|1.45156
|1.45024
|1.42826
|4182
|2008.09.29 17:00
|modify
|762
|0.01
|1.45156
|1.45014
|1.42826
|4183
|2008.09.29 17:15
|modify
|762
|0.01
|1.45156
|1.45005
|1.42826
|4184
|2008.09.29 17:30
|modify
|762
|0.01
|1.45156
|1.44993
|1.42826
|4185
|2008.09.29 17:45
|modify
|762
|0.01
|1.45156
|1.44981
|1.42826
|4186
|2008.09.29 18:00
|modify
|762
|0.01
|1.45156
|1.44964
|1.42826
|4187
|2008.09.29 18:15
|modify
|762
|0.01
|1.45156
|1.44948
|1.42826
|4188
|2008.09.29 18:30
|modify
|762
|0.01
|1.45156
|1.44934
|1.42826
|4189
|2008.09.29 18:45
|modify
|762
|0.01
|1.45156
|1.44922
|1.42826
|4190
|2008.09.29 19:00
|modify
|762
|0.01
|1.45156
|1.44909
|1.42826
|4191
|2008.09.29 19:15
|modify
|762
|0.01
|1.45156
|1.44896
|1.42826
|4192
|2008.09.29 19:30
|modify
|762
|0.01
|1.45156
|1.44883
|1.42826
|4193
|2008.09.29 19:45
|modify
|762
|0.01
|1.45156
|1.44876
|1.42826
|4194
|2008.09.29 19:46
|s/l
|762
|0.01
|1.44876
|1.44876
|1.42826
|2.80
|464.37
|4195
|2008.09.29 19:46
|sell stop
|766
|0.01
|1.43427
|1.46324
|1.42537
|4196
|2008.09.29 19:46
|sell stop
|767
|0.01
|1.43427
|1.46324
|1.41987
|4197
|2008.09.29 19:46
|sell stop
|768
|0.01
|1.43427
|1.46324
|1.41097
|4198
|2008.09.29 23:00
|delete
|763
|0.01
|1.47651
|1.44727
|1.48541
|4199
|2008.09.29 23:00
|delete
|765
|0.01
|1.47651
|1.44727
|1.49981
|4200
|2008.09.29 23:00
|delete
|767
|0.01
|1.43427
|1.46324
|1.41987
|4201
|2008.09.29 23:00
|delete
|764
|0.01
|1.47651
|1.44727
|1.49091
|4202
|2008.09.29 23:00
|delete
|768
|0.01
|1.43427
|1.46324
|1.41097
|4203
|2008.09.29 23:00
|delete
|766
|0.01
|1.43427
|1.46324
|1.42537
|4204
|2008.09.30 01:00
|buy stop
|769
|0.01
|1.46192
|1.43297
|1.47082
|4205
|2008.09.30 01:00
|buy stop
|770
|0.01
|1.46192
|1.43297
|1.47632
|4206
|2008.09.30 01:00
|buy stop
|771
|0.01
|1.46192
|1.43297
|1.48522
|4207
|2008.09.30 01:00
|sell stop
|772
|0.01
|1.43297
|1.46192
|1.42407
|4208
|2008.09.30 01:00
|sell stop
|773
|0.01
|1.43297
|1.46192
|1.41857
|4209
|2008.09.30 01:00
|sell stop
|774
|0.01
|1.43297
|1.46192
|1.40967
|4210
|2008.09.30 12:30
|sell
|772
|0.01
|1.43297
|1.46192
|1.42407
|4211
|2008.09.30 12:30
|sell
|773
|0.01
|1.43297
|1.46192
|1.41857
|4212
|2008.09.30 12:30
|sell
|774
|0.01
|1.43297
|1.46192
|1.40967
|4213
|2008.09.30 14:46
|t/p
|772
|0.01
|1.42407
|1.46192
|1.42407
|8.90
|473.27
|4214
|2008.09.30 15:39
|t/p
|773
|0.01
|1.41857
|1.46192
|1.41857
|14.40
|487.67
|4215
|2008.09.30 16:45
|t/p
|774
|0.01
|1.40967
|1.46192
|1.40967
|23.30
|510.97
|4216
|2008.09.30 23:00
|delete
|769
|0.01
|1.46192
|1.43297
|1.47082
|4217
|2008.09.30 23:00
|delete
|771
|0.01
|1.46192
|1.43297
|1.48522
|4218
|2008.09.30 23:00
|delete
|770
|0.01
|1.46192
|1.43297
|1.47632
|4219
|2008.10.01 02:50
|buy stop
|775
|0.01
|1.44042
|1.41190
|1.44932
|4220
|2008.10.01 02:50
|buy stop
|776
|0.01
|1.44042
|1.41190
|1.45482
|4221
|2008.10.01 02:50
|buy stop
|777
|0.01
|1.44042
|1.41190
|1.46372
|4222
|2008.10.01 02:50
|sell stop
|778
|0.01
|1.41190
|1.44042
|1.40300
|4223
|2008.10.01 02:50
|sell stop
|779
|0.01
|1.41190
|1.44042
|1.39750
|4224
|2008.10.01 02:50
|sell stop
|780
|0.01
|1.41190
|1.44042
|1.38860
|4225
|2008.10.01 02:56
|sell
|778
|0.01
|1.41190
|1.44042
|1.40300
|4226
|2008.10.01 02:56
|sell
|779
|0.01
|1.41190
|1.44042
|1.39750
|4227
|2008.10.01 02:56
|sell
|780
|0.01
|1.41190
|1.44042
|1.38860
|4228
|2008.10.01 14:25
|t/p
|778
|0.01
|1.40300
|1.44042
|1.40300
|8.90
|519.87
|4229
|2008.10.01 23:00
|delete
|775
|0.01
|1.44042
|1.41190
|1.44932
|4230
|2008.10.01 23:00
|delete
|777
|0.01
|1.44042
|1.41190
|1.46372
|4231
|2008.10.01 23:00
|delete
|776
|0.01
|1.44042
|1.41190
|1.45482
|4232
|2008.10.02 01:00
|buy stop
|781
|0.01
|1.42617
|1.39793
|1.43507
|4233
|2008.10.02 01:00
|buy stop
|782
|0.01
|1.42617
|1.39793
|1.44057
|4234
|2008.10.02 01:00
|buy stop
|783
|0.01
|1.42617
|1.39793
|1.44947
|4235
|2008.10.02 01:15
|modify
|779
|0.01
|1.41190
|1.41190
|1.39750
|4236
|2008.10.02 01:15
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.41190
|1.38860
|4237
|2008.10.02 01:30
|modify
|779
|0.01
|1.41190
|1.41174
|1.39750
|4238
|2008.10.02 01:30
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.41174
|1.38860
|4239
|2008.10.02 01:45
|modify
|779
|0.01
|1.41190
|1.41158
|1.39750
|4240
|2008.10.02 01:45
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.41158
|1.38860
|4241
|2008.10.02 02:00
|modify
|779
|0.01
|1.41190
|1.41141
|1.39750
|4242
|2008.10.02 02:00
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.41141
|1.38860
|4243
|2008.10.02 02:01
|t/p
|779
|0.01
|1.39750
|1.41141
|1.39750
|14.18
|534.04
|4244
|2008.10.02 02:15
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.41117
|1.38860
|4245
|2008.10.02 02:30
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.41095
|1.38860
|4246
|2008.10.02 02:46
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.41073
|1.38860
|4247
|2008.10.02 03:00
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.41053
|1.38860
|4248
|2008.10.02 03:15
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.41034
|1.38860
|4249
|2008.10.02 03:30
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.41015
|1.38860
|4250
|2008.10.02 03:45
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.41002
|1.38860
|4251
|2008.10.02 04:00
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.40984
|1.38860
|4252
|2008.10.02 04:15
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.40963
|1.38860
|4253
|2008.10.02 04:30
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.40943
|1.38860
|4254
|2008.10.02 04:45
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.40928
|1.38860
|4255
|2008.10.02 05:00
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.40912
|1.38860
|4256
|2008.10.02 05:15
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.40898
|1.38860
|4257
|2008.10.02 05:30
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.40882
|1.38860
|4258
|2008.10.02 05:45
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.40868
|1.38860
|4259
|2008.10.02 06:00
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.40853
|1.38860
|4260
|2008.10.02 06:15
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.40839
|1.38860
|4261
|2008.10.02 06:30
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.40825
|1.38860
|4262
|2008.10.02 06:45
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.40806
|1.38860
|4263
|2008.10.02 07:00
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.40790
|1.38860
|4264
|2008.10.02 07:15
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.40774
|1.38860
|4265
|2008.10.02 07:30
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.40755
|1.38860
|4266
|2008.10.02 07:45
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.40737
|1.38860
|4267
|2008.10.02 08:00
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.40722
|1.38860
|4268
|2008.10.02 08:15
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.40701
|1.38860
|4269
|2008.10.02 08:30
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.40684
|1.38860
|4270
|2008.10.02 08:45
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.40668
|1.38860
|4271
|2008.10.02 09:00
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.40650
|1.38860
|4272
|2008.10.02 09:15
|modify
|780
|0.01
|1.41190
|1.40631
|1.38860
|4273
|2008.10.02 09:23
|t/p
|780
|0.01
|1.38860
|1.40631
|1.38860
|23.07
|557.12
|4274
|2008.10.02 10:31
|sell stop
|784
|0.01
|1.39111
|1.41921
|1.38221
|4275
|2008.10.02 10:31
|sell stop
|785
|0.01
|1.39111
|1.41921
|1.37671
|4276
|2008.10.02 10:31
|sell stop
|786
|0.01
|1.39111
|1.41921
|1.36781
|4277
|2008.10.02 10:48
|sell
|784
|0.01
|1.39111
|1.41921
|1.38221
|4278
|2008.10.02 10:48
|sell
|785
|0.01
|1.39111
|1.41921
|1.37671
|4279
|2008.10.02 10:48
|sell
|786
|0.01
|1.39111
|1.41921
|1.36781
|4280
|2008.10.02 14:35
|t/p
|784
|0.01
|1.38221
|1.41921
|1.38221
|8.90
|566.02
|4281
|2008.10.02 14:54
|t/p
|785
|0.01
|1.37671
|1.41921
|1.37671
|14.40
|580.42
|4282
|2008.10.02 23:00
|delete
|781
|0.01
|1.42617
|1.39793
|1.43507
|4283
|2008.10.02 23:00
|delete
|783
|0.01
|1.42617
|1.39793
|1.44947
|4284
|2008.10.02 23:00
|delete
|782
|0.01
|1.42617
|1.39793
|1.44057
|4285
|2008.10.03 01:00
|buy stop
|787
|0.01
|1.40689
|1.37903
|1.41579
|4286
|2008.10.03 01:00
|buy stop
|788
|0.01
|1.40689
|1.37903
|1.42129
|4287
|2008.10.03 01:00
|buy stop
|789
|0.01
|1.40689
|1.37903
|1.43019
|4288
|2008.10.03 04:15
|modify
|786
|0.01
|1.39111
|1.39105
|1.36781
|4289
|2008.10.03 04:30
|modify
|786
|0.01
|1.39111
|1.39096
|1.36781
|4290
|2008.10.03 04:45
|modify
|786
|0.01
|1.39111
|1.39087
|1.36781
|4291
|2008.10.03 05:00
|modify
|786
|0.01
|1.39111
|1.39076
|1.36781
|4292
|2008.10.03 05:15
|modify
|786
|0.01
|1.39111
|1.39066
|1.36781
|4293
|2008.10.03 05:32
|modify
|786
|0.01
|1.39111
|1.39055
|1.36781
|4294
|2008.10.03 05:45
|modify
|786
|0.01
|1.39111
|1.39045
|1.36781
|4295
|2008.10.03 06:00
|modify
|786
|0.01
|1.39111
|1.39037
|1.36781
|4296
|2008.10.03 06:15
|modify
|786
|0.01
|1.39111
|1.39031
|1.36781
|4297
|2008.10.03 06:30
|modify
|786
|0.01
|1.39111
|1.39026
|1.36781
|4298
|2008.10.03 06:45
|modify
|786
|0.01
|1.39111
|1.39019
|1.36781
|4299
|2008.10.03 07:00
|modify
|786
|0.01
|1.39111
|1.39014
|1.36781
|4300
|2008.10.03 07:15
|modify
|786
|0.01
|1.39111
|1.39008
|1.36781
|4301
|2008.10.03 07:30
|modify
|786
|0.01
|1.39111
|1.39006
|1.36781
|4302
|2008.10.03 07:45
|modify
|786
|0.01
|1.39111
|1.39002
|1.36781
|4303
|2008.10.03 07:59
|s/l
|786
|0.01
|1.39002
|1.39002
|1.36781
|1.02
|581.43
|4304
|2008.10.03 07:59
|sell stop
|790
|0.01
|1.37612
|1.40392
|1.36722
|4305
|2008.10.03 07:59
|sell stop
|791
|0.01
|1.37612
|1.40392
|1.36172
|4306
|2008.10.03 07:59
|sell stop
|792
|0.01
|1.37612
|1.40392
|1.35282
|4307
|2008.10.03 14:58
|sell
|790
|0.01
|1.37612
|1.40392
|1.36722
|4308
|2008.10.03 14:58
|sell
|791
|0.01
|1.37612
|1.40392
|1.36172
|4309
|2008.10.03 14:58
|sell
|792
|0.01
|1.37612
|1.40392
|1.35282
|4310
|2008.10.06 00:00
|t/p
|790
|0.01
|1.36722
|1.40392
|1.36722
|8.83
|590.26
|4311
|2008.10.06 01:50
|t/p
|791
|0.01
|1.36172
|1.40392
|1.36172
|14.33
|604.58
|4312
|2008.10.06 09:30
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37607
|1.35282
|4313
|2008.10.06 09:45
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37583
|1.35282
|4314
|2008.10.06 10:00
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37562
|1.35282
|4315
|2008.10.06 10:15
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37540
|1.35282
|4316
|2008.10.06 10:30
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37519
|1.35282
|4317
|2008.10.06 10:45
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37498
|1.35282
|4318
|2008.10.06 11:00
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37475
|1.35282
|4319
|2008.10.06 11:15
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37450
|1.35282
|4320
|2008.10.06 11:30
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37423
|1.35282
|4321
|2008.10.06 11:45
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37398
|1.35282
|4322
|2008.10.06 12:00
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37374
|1.35282
|4323
|2008.10.06 12:15
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37351
|1.35282
|4324
|2008.10.06 12:30
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37332
|1.35282
|4325
|2008.10.06 12:45
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37313
|1.35282
|4326
|2008.10.06 13:00
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37291
|1.35282
|4327
|2008.10.06 13:15
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37271
|1.35282
|4328
|2008.10.06 13:30
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37255
|1.35282
|4329
|2008.10.06 13:45
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37236
|1.35282
|4330
|2008.10.06 14:00
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37222
|1.35282
|4331
|2008.10.06 14:15
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37209
|1.35282
|4332
|2008.10.06 14:30
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37194
|1.35282
|4333
|2008.10.06 14:45
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37175
|1.35282
|4334
|2008.10.06 15:00
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37159
|1.35282
|4335
|2008.10.06 15:15
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37140
|1.35282
|4336
|2008.10.06 15:30
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37123
|1.35282
|4337
|2008.10.06 15:45
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37106
|1.35282
|4338
|2008.10.06 16:00
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37086
|1.35282
|4339
|2008.10.06 16:15
|modify
|792
|0.01
|1.37612
|1.37065
|1.35282
|4340
|2008.10.06 16:21
|t/p
|792
|0.01
|1.35282
|1.37065
|1.35282
|23.23
|627.81
|4341
|2008.10.06 22:00
|sell stop
|793
|0.01
|1.35126
|1.37855
|1.34236
|4342
|2008.10.06 22:00
|sell stop
|794
|0.01
|1.35126
|1.37855
|1.33686
|4343
|2008.10.06 22:00
|sell stop
|795
|0.01
|1.35126
|1.37855
|1.32796
|4344
|2008.10.06 22:02
|sell
|793
|0.01
|1.35126
|1.37855
|1.34236
|4345
|2008.10.06 22:02
|sell
|794
|0.01
|1.35126
|1.37855
|1.33686
|4346
|2008.10.06 22:02
|sell
|795
|0.01
|1.35126
|1.37855
|1.32796
|4347
|2008.10.06 23:00
|delete
|787
|0.01
|1.40689
|1.37903
|1.41579
|4348
|2008.10.06 23:00
|delete
|789
|0.01
|1.40689
|1.37903
|1.43019
|4349
|2008.10.06 23:00
|delete
|788
|0.01
|1.40689
|1.37903
|1.42129
|4350
|2008.10.07 01:00
|buy stop
|796
|0.01
|1.37627
|1.34902
|1.38517
|4351
|2008.10.07 01:00
|buy stop
|797
|0.01
|1.37627
|1.34902
|1.39067
|4352
|2008.10.07 01:00
|buy stop
|798
|0.01
|1.37627
|1.34902
|1.39957
|4353
|2008.10.07 23:00
|delete
|796
|0.01
|1.37627
|1.34902
|1.38517
|4354
|2008.10.07 23:00
|delete
|798
|0.01
|1.37627
|1.34902
|1.39957
|4355
|2008.10.07 23:00
|delete
|797
|0.01
|1.37627
|1.34902
|1.39067
|4356
|2008.10.08 01:00
|buy stop
|799
|0.01
|1.37412
|1.34691
|1.38302
|4357
|2008.10.08 01:00
|buy stop
|800
|0.01
|1.37412
|1.34691
|1.38852
|4358
|2008.10.08 01:00
|buy stop
|801
|0.01
|1.37412
|1.34691
|1.39742
|4359
|2008.10.08 14:16
|buy
|799
|0.01
|1.37412
|1.34691
|1.38302
|4360
|2008.10.08 14:16
|buy
|800
|0.01
|1.37412
|1.34691
|1.38852
|4361
|2008.10.08 14:16
|buy
|801
|0.01
|1.37412
|1.34691
|1.39742
|4362
|2008.10.09 10:32
|s/l
|793
|0.01
|1.37855
|1.37855
|1.34236
|-27.66
|600.14
|4363
|2008.10.09 10:32
|s/l
|794
|0.01
|1.37855
|1.37855
|1.33686
|-27.66
|572.48
|4364
|2008.10.09 10:32
|s/l
|795
|0.01
|1.37855
|1.37855
|1.32796
|-27.66
|544.81
|4365
|2008.10.09 10:34
|sell stop
|802
|0.01
|1.35118
|1.37847
|1.34228
|4366
|2008.10.09 10:34
|sell stop
|803
|0.01
|1.35118
|1.37847
|1.33678
|4367
|2008.10.09 10:34
|sell stop
|804
|0.01
|1.35118
|1.37847
|1.32788
|4368
|2008.10.09 23:00
|delete
|802
|0.01
|1.35118
|1.37847
|1.34228
|4369
|2008.10.09 23:00
|delete
|804
|0.01
|1.35118
|1.37847
|1.32788
|4370
|2008.10.09 23:00
|delete
|803
|0.01
|1.35118
|1.37847
|1.33678
|4371
|2008.10.10 01:00
|sell stop
|805
|0.01
|1.35132
|1.37862
|1.34242
|4372
|2008.10.10 01:00
|sell stop
|806
|0.01
|1.35132
|1.37862
|1.33692
|4373
|2008.10.10 01:00
|sell stop
|807
|0.01
|1.35132
|1.37862
|1.32802
|4374
|2008.10.10 06:30
|sell
|805
|0.01
|1.35132
|1.37862
|1.34242
|4375
|2008.10.10 06:30
|sell
|806
|0.01
|1.35132
|1.37862
|1.33692
|4376
|2008.10.10 06:30
|sell
|807
|0.01
|1.35132
|1.37862
|1.32802
|4377
|2008.10.10 17:13
|s/l
|799
|0.01
|1.34691
|1.34691
|1.38302
|-26.95
|517.87
|4378
|2008.10.10 17:13
|s/l
|800
|0.01
|1.34691
|1.34691
|1.38852
|-26.95
|490.92
|4379
|2008.10.10 17:13
|s/l
|801
|0.01
|1.34691
|1.34691
|1.39742
|-26.95
|463.98
|4380
|2008.10.10 17:13
|buy stop
|808
|0.01
|1.37336
|1.34617
|1.38226
|4381
|2008.10.10 17:13
|buy stop
|809
|0.01
|1.37336
|1.34617
|1.38776
|4382
|2008.10.10 17:14
|buy stop
|810
|0.01
|1.37336
|1.34617
|1.39666
|4383
|2008.10.10 19:25
|t/p
|805
|0.01
|1.34242
|1.37862
|1.34242
|8.90
|472.88
|4384
|2008.10.10 19:44
|t/p
|806
|0.01
|1.33692
|1.37862
|1.33692
|14.40
|487.28
|4385
|2008.10.10 20:44
|t/p
|807
|0.01
|1.32802
|1.37862
|1.32802
|23.30
|510.58
|4386
|2008.10.10 21:35
|sell stop
|811
|0.01
|1.34205
|1.36916
|1.33315
|4387
|2008.10.10 21:35
|sell stop
|812
|0.01
|1.34205
|1.36916
|1.32765
|4388
|2008.10.10 21:35
|sell stop
|813
|0.01
|1.34205
|1.36916
|1.31875
|4389
|2008.10.10 21:40
|sell
|811
|0.01
|1.34205
|1.36916
|1.33315
|4390
|2008.10.10 21:40
|sell
|812
|0.01
|1.34205
|1.36916
|1.32765
|4391
|2008.10.10 21:40
|sell
|813
|0.01
|1.34205
|1.36916
|1.31875
|4392
|2008.10.13 23:00
|delete
|808
|0.01
|1.37336
|1.34617
|1.38226
|4393
|2008.10.13 23:00
|delete
|810
|0.01
|1.37336
|1.34617
|1.39666
|4394
|2008.10.13 23:00
|delete
|809
|0.01
|1.37336
|1.34617
|1.38776
|4395
|2008.10.14 01:00
|buy stop
|814
|0.01
|1.37069
|1.34354
|1.37959
|4396
|2008.10.14 01:00
|buy stop
|815
|0.01
|1.37069
|1.34354
|1.38509
|4397
|2008.10.14 01:00
|buy stop
|816
|0.01
|1.37069
|1.34354
|1.39399
|4398
|2008.10.14 04:29
|s/l
|811
|0.01
|1.36916
|1.36916
|1.33315
|-27.26
|483.32
|4399
|2008.10.14 04:29
|s/l
|812
|0.01
|1.36916
|1.36916
|1.32765
|-27.26
|456.06
|4400
|2008.10.14 04:29
|s/l
|813
|0.01
|1.36916
|1.36916
|1.31875
|-27.26
|428.80
|4401
|2008.10.14 04:29
|sell stop
|817
|0.01
|1.34487
|1.37204
|1.33597
|4402
|2008.10.14 04:29
|sell stop
|818
|0.01
|1.34487
|1.37204
|1.33047
|4403
|2008.10.14 04:29
|sell stop
|819
|0.01
|1.34487
|1.37204
|1.32157
|4404
|2008.10.14 12:05
|buy
|814
|0.01
|1.37069
|1.34354
|1.37959
|4405
|2008.10.14 12:05
|buy
|815
|0.01
|1.37069
|1.34354
|1.38509
|4406
|2008.10.14 12:05
|buy
|816
|0.01
|1.37069
|1.34354
|1.39399
|4407
|2008.10.14 23:00
|delete
|817
|0.01
|1.34487
|1.37204
|1.33597
|4408
|2008.10.14 23:00
|delete
|819
|0.01
|1.34487
|1.37204
|1.32157
|4409
|2008.10.14 23:00
|delete
|818
|0.01
|1.34487
|1.37204
|1.33047
|4410
|2008.10.15 01:00
|sell stop
|820
|0.01
|1.35029
|1.37757
|1.34139
|4411
|2008.10.15 01:00
|sell stop
|821
|0.01
|1.35029
|1.37757
|1.33589
|4412
|2008.10.15 01:00
|sell stop
|822
|0.01
|1.35029
|1.37757
|1.32699
|4413
|2008.10.15 20:09
|sell
|820
|0.01
|1.35029
|1.37757
|1.34139
|4414
|2008.10.15 20:09
|sell
|821
|0.01
|1.35029
|1.37757
|1.33589
|4415
|2008.10.15 20:09
|sell
|822
|0.01
|1.35029
|1.37757
|1.32699
|4416
|2008.10.16 00:21
|s/l
|814
|0.01
|1.34354
|1.34354
|1.37959
|-26.89
|401.91
|4417
|2008.10.16 00:21
|s/l
|815
|0.01
|1.34354
|1.34354
|1.38509
|-26.89
|375.02
|4418
|2008.10.16 00:21
|s/l
|816
|0.01
|1.34354
|1.34354
|1.39399
|-26.89
|348.14
|4419
|2008.10.16 01:17
|buy stop
|823
|0.01
|1.37077
|1.34363
|1.37967
|4420
|2008.10.16 01:17
|buy stop
|824
|0.01
|1.37077
|1.34363
|1.38517
|4421
|2008.10.16 01:17
|buy stop
|825
|0.01
|1.37077
|1.34363
|1.39407
|4422
|2008.10.16 06:26
|t/p
|820
|0.01
|1.34139
|1.37757
|1.34139
|8.68
|356.81
|4423
|2008.10.16 06:39
|t/p
|821
|0.01
|1.33589
|1.37757
|1.33589
|14.18
|370.99
|4424
|2008.10.16 17:00
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.35018
|1.32699
|4425
|2008.10.16 17:15
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.35002
|1.32699
|4426
|2008.10.16 17:30
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.34987
|1.32699
|4427
|2008.10.16 17:45
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.34974
|1.32699
|4428
|2008.10.16 18:00
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.34962
|1.32699
|4429
|2008.10.16 18:15
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.34954
|1.32699
|4430
|2008.10.16 18:30
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.34944
|1.32699
|4431
|2008.10.16 18:45
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.34933
|1.32699
|4432
|2008.10.16 19:00
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.34920
|1.32699
|4433
|2008.10.16 19:15
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.34909
|1.32699
|4434
|2008.10.16 19:30
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.34896
|1.32699
|4435
|2008.10.16 19:45
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.34884
|1.32699
|4436
|2008.10.16 20:00
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.34871
|1.32699
|4437
|2008.10.16 20:15
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.34860
|1.32699
|4438
|2008.10.16 20:30
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.34850
|1.32699
|4439
|2008.10.16 20:45
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.34841
|1.32699
|4440
|2008.10.16 21:00
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.34834
|1.32699
|4441
|2008.10.16 21:15
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.34832
|1.32699
|4442
|2008.10.16 21:30
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.34828
|1.32699
|4443
|2008.10.16 21:45
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.34825
|1.32699
|4444
|2008.10.16 22:00
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.34822
|1.32699
|4445
|2008.10.16 22:15
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.34820
|1.32699
|4446
|2008.10.16 22:30
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.34816
|1.32699
|4447
|2008.10.16 22:45
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.34812
|1.32699
|4448
|2008.10.16 23:00
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.34809
|1.32699
|4449
|2008.10.16 23:00
|delete
|823
|0.01
|1.37077
|1.34363
|1.37967
|4450
|2008.10.16 23:00
|delete
|825
|0.01
|1.37077
|1.34363
|1.39407
|4451
|2008.10.16 23:00
|delete
|824
|0.01
|1.37077
|1.34363
|1.38517
|4452
|2008.10.16 23:15
|modify
|822
|0.01
|1.35029
|1.34807
|1.32699
|4453
|2008.10.16 23:19
|s/l
|822
|0.01
|1.34807
|1.34807
|1.32699
|2.00
|372.98
|4454
|2008.10.17 01:00
|buy stop
|826
|0.01
|1.36155
|1.33459
|1.37045
|4455
|2008.10.17 01:00
|buy stop
|827
|0.01
|1.36155
|1.33459
|1.37595
|4456
|2008.10.17 01:01
|buy stop
|828
|0.01
|1.36155
|1.33459
|1.38485
|4457
|2008.10.17 01:01
|sell stop
|829
|0.01
|1.33459
|1.36155
|1.32569
|4458
|2008.10.17 01:01
|sell stop
|830
|0.01
|1.33459
|1.36155
|1.32019
|4459
|2008.10.17 01:02
|sell stop
|831
|0.01
|1.33459
|1.36155
|1.31129
|4460
|2008.10.20 15:33
|sell
|829
|0.01
|1.33459
|1.36155
|1.32569
|4461
|2008.10.20 15:33
|sell
|830
|0.01
|1.33459
|1.36155
|1.32019
|4462
|2008.10.20 15:33
|sell
|831
|0.01
|1.33459
|1.36155
|1.31129
|4463
|2008.10.20 23:00
|delete
|826
|0.01
|1.36155
|1.33459
|1.37045
|4464
|2008.10.20 23:00
|delete
|828
|0.01
|1.36155
|1.33459
|1.38485
|4465
|2008.10.20 23:00
|delete
|827
|0.01
|1.36155
|1.33459
|1.37595
|4466
|2008.10.21 01:00
|buy stop
|832
|0.01
|1.35349
|1.32669
|1.36239
|4467
|2008.10.21 01:00
|buy stop
|833
|0.01
|1.35349
|1.32669
|1.36789
|4468
|2008.10.21 01:00
|buy stop
|834
|0.01
|1.35349
|1.32669
|1.37679
|4469
|2008.10.21 08:49
|t/p
|829
|0.01
|1.32569
|1.36155
|1.32569
|8.83
|381.81
|4470
|2008.10.21 13:15
|modify
|830
|0.01
|1.33459
|1.33446
|1.32019
|4471
|2008.10.21 13:15
|modify
|831
|0.01
|1.33459
|1.33446
|1.31129
|4472
|2008.10.21 13:30
|modify
|830
|0.01
|1.33459
|1.33429
|1.32019
|4473
|2008.10.21 13:30
|modify
|831
|0.01
|1.33459
|1.33429
|1.31129
|4474
|2008.10.21 13:40
|t/p
|830
|0.01
|1.32019
|1.33429
|1.32019
|14.33
|396.13
|4475
|2008.10.21 13:45
|modify
|831
|0.01
|1.33459
|1.33412
|1.31129
|4476
|2008.10.21 14:00
|modify
|831
|0.01
|1.33459
|1.33393
|1.31129
|4477
|2008.10.21 14:15
|modify
|831
|0.01
|1.33459
|1.33372
|1.31129
|4478
|2008.10.21 14:30
|modify
|831
|0.01
|1.33459
|1.33352
|1.31129
|4479
|2008.10.21 14:45
|modify
|831
|0.01
|1.33459
|1.33331
|1.31129
|4480
|2008.10.21 15:00
|modify
|831
|0.01
|1.33459
|1.33307
|1.31129
|4481
|2008.10.21 15:15
|modify
|831
|0.01
|1.33459
|1.33285
|1.31129
|4482
|2008.10.21 15:30
|modify
|831
|0.01
|1.33459
|1.33267
|1.31129
|4483
|2008.10.21 15:45
|modify
|831
|0.01
|1.33459
|1.33250
|1.31129
|4484
|2008.10.21 16:00
|modify
|831
|0.01
|1.33459
|1.33233
|1.31129
|4485
|2008.10.21 16:15
|modify
|831
|0.01
|1.33459
|1.33217
|1.31129
|4486
|2008.10.21 16:30
|modify
|831
|0.01
|1.33459
|1.33202
|1.31129
|4487
|2008.10.21 16:45
|modify
|831
|0.01
|1.33459
|1.33187
|1.31129
|4488
|2008.10.21 17:00
|modify
|831
|0.01
|1.33459
|1.33168
|1.31129
|4489
|2008.10.21 17:15
|modify
|831
|0.01
|1.33459
|1.33151
|1.31129
|4490
|2008.10.21 17:30
|modify
|831
|0.01
|1.33459
|1.33131
|1.31129
|4491
|2008.10.21 17:45
|modify
|831
|0.01
|1.33459
|1.33107
|1.31129
|4492
|2008.10.21 17:51
|t/p
|831
|0.01
|1.31129
|1.33107
|1.31129
|23.23
|419.36
|4493
|2008.10.21 23:00
|delete
|832
|0.01
|1.35349
|1.32669
|1.36239
|4494
|2008.10.21 23:00
|delete
|834
|0.01
|1.35349
|1.32669
|1.37679
|4495
|2008.10.21 23:00
|delete
|833
|0.01
|1.35349
|1.32669
|1.36789
|4496
|2008.10.22 17:00
|buy stop
|835
|0.01
|1.31659
|1.29052
|1.32549
|4497
|2008.10.22 17:00
|buy stop
|836
|0.01
|1.31659
|1.29052
|1.33099
|4498
|2008.10.22 17:00
|buy stop
|837
|0.01
|1.31659
|1.29052
|1.33989
|4499
|2008.10.22 17:00
|sell stop
|838
|0.01
|1.29052
|1.31659
|1.28162
|4500
|2008.10.22 17:00
|sell stop
|839
|0.01
|1.29052
|1.31659
|1.27612
|4501
|2008.10.22 17:00
|sell stop
|840
|0.01
|1.29052
|1.31659
|1.26722
|4502
|2008.10.22 17:03
|sell
|838
|0.01
|1.29052
|1.31659
|1.28162
|4503
|2008.10.22 17:03
|sell
|839
|0.01
|1.29052
|1.31659
|1.27612
|4504
|2008.10.22 17:03
|sell
|840
|0.01
|1.29052
|1.31659
|1.26722
|4505
|2008.10.22 21:41
|t/p
|838
|0.01
|1.28162
|1.31659
|1.28162
|8.90
|428.26
|4506
|2008.10.22 23:00
|delete
|835
|0.01
|1.31659
|1.29052
|1.32549
|4507
|2008.10.22 23:00
|delete
|837
|0.01
|1.31659
|1.29052
|1.33989
|4508
|2008.10.22 23:00
|delete
|836
|0.01
|1.31659
|1.29052
|1.33099
|4509
|2008.10.23 01:09
|t/p
|839
|0.01
|1.27612
|1.31659
|1.27612
|14.18
|442.43
|4510
|2008.10.23 02:10
|buy stop
|841
|0.01
|1.30863
|1.28272
|1.31753
|4511
|2008.10.23 02:10
|buy stop
|842
|0.01
|1.30863
|1.28272
|1.32303
|4512
|2008.10.23 02:10
|buy stop
|843
|0.01
|1.30863
|1.28272
|1.33193
|4513
|2008.10.23 09:15
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.29048
|1.26722
|4514
|2008.10.23 09:30
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.29032
|1.26722
|4515
|2008.10.23 09:45
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.29016
|1.26722
|4516
|2008.10.23 10:00
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.29005
|1.26722
|4517
|2008.10.23 10:15
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28995
|1.26722
|4518
|2008.10.23 10:30
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28983
|1.26722
|4519
|2008.10.23 10:45
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28972
|1.26722
|4520
|2008.10.23 11:00
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28964
|1.26722
|4521
|2008.10.23 11:15
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28956
|1.26722
|4522
|2008.10.23 11:30
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28951
|1.26722
|4523
|2008.10.23 11:45
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28944
|1.26722
|4524
|2008.10.23 12:00
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28935
|1.26722
|4525
|2008.10.23 12:15
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28926
|1.26722
|4526
|2008.10.23 12:30
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28917
|1.26722
|4527
|2008.10.23 12:45
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28908
|1.26722
|4528
|2008.10.23 13:00
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28896
|1.26722
|4529
|2008.10.23 13:15
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28886
|1.26722
|4530
|2008.10.23 13:30
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28877
|1.26722
|4531
|2008.10.23 13:45
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28868
|1.26722
|4532
|2008.10.23 14:00
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28854
|1.26722
|4533
|2008.10.23 14:15
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28844
|1.26722
|4534
|2008.10.23 14:30
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28827
|1.26722
|4535
|2008.10.23 14:45
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28813
|1.26722
|4536
|2008.10.23 15:00
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28805
|1.26722
|4537
|2008.10.23 15:15
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28796
|1.26722
|4538
|2008.10.23 15:30
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28785
|1.26722
|4539
|2008.10.23 15:45
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28777
|1.26722
|4540
|2008.10.23 16:00
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28767
|1.26722
|4541
|2008.10.23 16:15
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28760
|1.26722
|4542
|2008.10.23 16:30
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28749
|1.26722
|4543
|2008.10.23 16:45
|modify
|840
|0.01
|1.29052
|1.28745
|1.26722
|4544
|2008.10.23 16:55
|s/l
|840
|0.01
|1.28745
|1.28745
|1.26722
|2.84
|445.28
|4545
|2008.10.23 16:55
|sell stop
|844
|0.01
|1.27458
|1.30033
|1.26568
|4546
|2008.10.23 16:55
|sell stop
|845
|0.01
|1.27458
|1.30033
|1.26018
|4547
|2008.10.23 16:55
|sell stop
|846
|0.01
|1.27458
|1.30033
|1.25128
|4548
|2008.10.23 23:00
|delete
|841
|0.01
|1.30863
|1.28272
|1.31753
|4549
|2008.10.23 23:00
|delete
|843
|0.01
|1.30863
|1.28272
|1.33193
|4550
|2008.10.23 23:00
|delete
|845
|0.01
|1.27458
|1.30033
|1.26018
|4551
|2008.10.23 23:00
|delete
|842
|0.01
|1.30863
|1.28272
|1.32303
|4552
|2008.10.23 23:00
|delete
|846
|0.01
|1.27458
|1.30033
|1.25128
|4553
|2008.10.23 23:00
|delete
|844
|0.01
|1.27458
|1.30033
|1.26568
|4554
|2008.10.24 01:00
|buy stop
|847
|0.01
|1.30090
|1.27514
|1.30980
|4555
|2008.10.24 01:00
|buy stop
|848
|0.01
|1.30090
|1.27514
|1.31530
|4556
|2008.10.24 01:00
|buy stop
|849
|0.01
|1.30090
|1.27514
|1.32420
|4557
|2008.10.24 01:00
|sell stop
|850
|0.01
|1.27514
|1.30090
|1.26624
|4558
|2008.10.24 01:00
|sell stop
|851
|0.01
|1.27514
|1.30090
|1.26074
|4559
|2008.10.24 01:00
|sell stop
|852
|0.01
|1.27514
|1.30090
|1.25184
|4560
|2008.10.24 08:09
|sell
|850
|0.01
|1.27514
|1.30090
|1.26624
|4561
|2008.10.24 08:09
|sell
|851
|0.01
|1.27514
|1.30090
|1.26074
|4562
|2008.10.24 08:09
|sell
|852
|0.01
|1.27514
|1.30090
|1.25184
|4563
|2008.10.24 09:33
|t/p
|850
|0.01
|1.26624
|1.30090
|1.26624
|8.90
|454.18
|4564
|2008.10.24 10:18
|t/p
|851
|0.01
|1.26074
|1.30090
|1.26074
|14.40
|468.58
|4565
|2008.10.24 11:33
|t/p
|852
|0.01
|1.25184
|1.30090
|1.25184
|23.30
|491.88
|4566
|2008.10.24 14:41
|sell stop
|853
|0.01
|1.26573
|1.29130
|1.25683
|4567
|2008.10.24 14:41
|sell stop
|854
|0.01
|1.26573
|1.29130
|1.25133
|4568
|2008.10.24 14:41
|sell stop
|855
|0.01
|1.26573
|1.29130
|1.24243
|4569
|2008.10.24 14:46
|sell
|853
|0.01
|1.26573
|1.29130
|1.25683
|4570
|2008.10.24 14:46
|sell
|854
|0.01
|1.26573
|1.29130
|1.25133
|4571
|2008.10.24 14:46
|sell
|855
|0.01
|1.26573
|1.29130
|1.24243
|4572
|2008.10.24 22:02
|t/p
|853
|0.01
|1.25683
|1.29130
|1.25683
|8.90
|500.78
|4573
|2008.10.27 07:57
|t/p
|854
|0.01
|1.25133
|1.29130
|1.25133
|14.33
|515.10
|4574
|2008.10.27 08:54
|t/p
|855
|0.01
|1.24243
|1.29130
|1.24243
|23.23
|538.33
|4575
|2008.10.27 17:04
|sell stop
|856
|0.01
|1.24564
|1.27080
|1.23674
|4576
|2008.10.27 17:04
|sell stop
|857
|0.01
|1.24564
|1.27080
|1.23124
|4577
|2008.10.27 17:04
|sell stop
|858
|0.01
|1.24564
|1.27080
|1.22234
|4578
|2008.10.27 22:12
|sell
|856
|0.01
|1.24564
|1.27080
|1.23674
|4579
|2008.10.27 22:12
|sell
|857
|0.01
|1.24564
|1.27080
|1.23124
|4580
|2008.10.27 22:12
|sell
|858
|0.01
|1.24564
|1.27080
|1.22234
|4581
|2008.10.27 23:00
|delete
|847
|0.01
|1.30090
|1.27514
|1.30980
|4582
|2008.10.27 23:00
|delete
|849
|0.01
|1.30090
|1.27514
|1.32420
|4583
|2008.10.27 23:00
|delete
|848
|0.01
|1.30090
|1.27514
|1.31530
|4584
|2008.10.28 01:00
|buy stop
|859
|0.01
|1.26785
|1.24274
|1.27675
|4585
|2008.10.28 01:00
|buy stop
|860
|0.01
|1.26785
|1.24274
|1.28225
|4586
|2008.10.28 01:00
|buy stop
|861
|0.01
|1.26785
|1.24274
|1.29115
|4587
|2008.10.28 02:05
|t/p
|856
|0.01
|1.23674
|1.27080
|1.23674
|8.83
|547.15
|4588
|2008.10.28 20:57
|buy
|859
|0.01
|1.26785
|1.24274
|1.27675
|4589
|2008.10.28 20:57
|buy
|860
|0.01
|1.26785
|1.24274
|1.28225
|4590
|2008.10.28 20:57
|buy
|861
|0.01
|1.26785
|1.24274
|1.29115
|4591
|2008.10.28 21:00
|s/l
|857
|0.01
|1.27080
|1.27080
|1.23124
|-25.23
|521.92
|4592
|2008.10.28 21:00
|s/l
|858
|0.01
|1.27080
|1.27080
|1.22234
|-25.23
|496.68
|4593
|2008.10.28 22:46
|t/p
|859
|0.01
|1.27675
|1.24274
|1.27675
|8.90
|505.58
|4594
|2008.10.28 23:57
|t/p
|860
|0.01
|1.28225
|1.24274
|1.28225
|14.40
|519.98
|4595
|2008.10.29 04:05
|sell stop
|862
|0.01
|1.24698
|1.27217
|1.23808
|4596
|2008.10.29 04:05
|sell stop
|863
|0.01
|1.24698
|1.27217
|1.23258
|4597
|2008.10.29 04:05
|sell stop
|864
|0.01
|1.24698
|1.27217
|1.22368
|4598
|2008.10.29 15:17
|t/p
|861
|0.01
|1.29115
|1.24274
|1.29115
|23.37
|543.35
|4599
|2008.10.29 19:32
|buy stop
|865
|0.01
|1.28440
|1.25897
|1.29330
|4600
|2008.10.29 19:32
|buy stop
|866
|0.01
|1.28440
|1.25897
|1.29880
|4601
|2008.10.29 19:32
|buy stop
|867
|0.01
|1.28440
|1.25897
|1.30770
|4602
|2008.10.29 19:35
|buy
|865
|0.01
|1.28440
|1.25897
|1.29330
|4603
|2008.10.29 19:35
|buy
|866
|0.01
|1.28440
|1.25897
|1.29880
|4604
|2008.10.29 19:35
|buy
|867
|0.01
|1.28440
|1.25897
|1.30770
|4605
|2008.10.29 20:21
|t/p
|865
|0.01
|1.29330
|1.25897
|1.29330
|8.90
|552.25
|4606
|2008.10.29 23:00
|delete
|862
|0.01
|1.24698
|1.27217
|1.23808
|4607
|2008.10.29 23:00
|delete
|864
|0.01
|1.24698
|1.27217
|1.22368
|4608
|2008.10.29 23:00
|delete
|863
|0.01
|1.24698
|1.27217
|1.23258
|4609
|2008.10.30 01:17
|t/p
|866
|0.01
|1.29880
|1.25897
|1.29880
|14.60
|566.85
|4610
|2008.10.30 01:51
|t/p
|867
|0.01
|1.30770
|1.25897
|1.30770
|23.50
|590.34
|4611
|2008.10.30 10:55
|buy stop
|868
|0.01
|1.30698
|1.28110
|1.31588
|4612
|2008.10.30 10:55
|buy stop
|869
|0.01
|1.30698
|1.28110
|1.32138
|4613
|2008.10.30 10:55
|buy stop
|870
|0.01
|1.30698
|1.28110
|1.33028
|4614
|2008.10.30 10:55
|sell stop
|871
|0.01
|1.28110
|1.30698
|1.27220
|4615
|2008.10.30 10:55
|sell stop
|872
|0.01
|1.28110
|1.30698
|1.26670
|4616
|2008.10.30 10:56
|sell stop
|873
|0.01
|1.28110
|1.30698
|1.25780
|4617
|2008.10.30 11:14
|buy
|868
|0.01
|1.30698
|1.28110
|1.31588
|4618
|2008.10.30 11:14
|buy
|869
|0.01
|1.30698
|1.28110
|1.32138
|4619
|2008.10.30 11:14
|buy
|870
|0.01
|1.30698
|1.28110
|1.33028
|4620
|2008.10.30 12:05
|t/p
|868
|0.01
|1.31588
|1.28110
|1.31588
|8.90
|599.24
|4621
|2008.10.30 16:53
|s/l
|869
|0.01
|1.28110
|1.28110
|1.32138
|-25.88
|573.36
|4622
|2008.10.30 16:53
|s/l
|870
|0.01
|1.28110
|1.28110
|1.33028
|-25.88
|547.48
|4623
|2008.10.30 16:53
|sell
|871
|0.01
|1.28110
|1.30698
|1.27220
|4624
|2008.10.30 16:53
|sell
|872
|0.01
|1.28110
|1.30698
|1.26670
|4625
|2008.10.30 16:53
|sell
|873
|0.01
|1.28110
|1.30698
|1.25780
|4626
|2008.10.30 16:59
|buy stop
|874
|0.01
|1.30925
|1.28333
|1.31815
|4627
|2008.10.30 16:59
|buy stop
|875
|0.01
|1.30925
|1.28333
|1.32365
|4628
|2008.10.30 16:59
|buy stop
|876
|0.01
|1.30925
|1.28333
|1.33255
|4629
|2008.10.30 23:00
|delete
|874
|0.01
|1.30925
|1.28333
|1.31815
|4630
|2008.10.30 23:00
|delete
|876
|0.01
|1.30925
|1.28333
|1.33255
|4631
|2008.10.30 23:00
|delete
|875
|0.01
|1.30925
|1.28333
|1.32365
|4632
|2008.10.31 01:00
|buy stop
|877
|0.01
|1.30698
|1.28110
|1.31588
|4633
|2008.10.31 01:00
|buy stop
|878
|0.01
|1.30698
|1.28110
|1.32138
|4634
|2008.10.31 01:00
|buy stop
|879
|0.01
|1.30698
|1.28110
|1.33028
|4635
|2008.10.31 07:46
|t/p
|871
|0.01
|1.27220
|1.30698
|1.27220
|8.83
|556.31
|4636
|2008.10.31 21:30
|modify
|872
|0.01
|1.28110
|1.28109
|1.26670
|4637
|2008.10.31 21:30
|modify
|873
|0.01
|1.28110
|1.28109
|1.25780
|4638
|2008.10.31 21:45
|modify
|872
|0.01
|1.28110
|1.28099
|1.26670
|4639
|2008.10.31 21:45
|modify
|873
|0.01
|1.28110
|1.28099
|1.25780
|4640
|2008.10.31 22:00
|modify
|872
|0.01
|1.28110
|1.28089
|1.26670
|4641
|2008.10.31 22:00
|modify
|873
|0.01
|1.28110
|1.28089
|1.25780
|4642
|2008.11.03 00:00
|modify
|872
|0.01
|1.28110
|1.28077
|1.26670
|4643
|2008.11.03 00:00
|modify
|873
|0.01
|1.28110
|1.28077
|1.25780
|4644
|2008.11.03 00:15
|modify
|872
|0.01
|1.28110
|1.28073
|1.26670
|4645
|2008.11.03 00:15
|modify
|873
|0.01
|1.28110
|1.28073
|1.25780
|4646
|2008.11.03 00:30
|modify
|872
|0.01
|1.28110
|1.28070
|1.26670
|4647
|2008.11.03 00:30
|modify
|873
|0.01
|1.28110
|1.28070
|1.25780
|4648
|2008.11.03 00:45
|modify
|872
|0.01
|1.28110
|1.28066
|1.26670
|4649
|2008.11.03 00:45
|modify
|873
|0.01
|1.28110
|1.28066
|1.25780
|4650
|2008.11.03 01:00
|modify
|872
|0.01
|1.28110
|1.28061
|1.26670
|4651
|2008.11.03 01:00
|modify
|873
|0.01
|1.28110
|1.28061
|1.25780
|4652
|2008.11.03 01:15
|modify
|872
|0.01
|1.28110
|1.28055
|1.26670
|4653
|2008.11.03 01:15
|modify
|873
|0.01
|1.28110
|1.28055
|1.25780
|4654
|2008.11.03 01:30
|modify
|872
|0.01
|1.28110
|1.28048
|1.26670
|4655
|2008.11.03 01:30
|modify
|873
|0.01
|1.28110
|1.28048
|1.25780
|4656
|2008.11.03 01:45
|modify
|872
|0.01
|1.28110
|1.28044
|1.26670
|4657
|2008.11.03 01:45
|modify
|873
|0.01
|1.28110
|1.28044
|1.25780
|4658
|2008.11.03 02:00
|modify
|872
|0.01
|1.28110
|1.28042
|1.26670
|4659
|2008.11.03 02:00
|modify
|873
|0.01
|1.28110
|1.28042
|1.25780
|4660
|2008.11.03 02:15
|modify
|872
|0.01
|1.28110
|1.28040
|1.26670
|4661
|2008.11.03 02:15
|modify
|873
|0.01
|1.28110
|1.28040
|1.25780
|4662
|2008.11.03 02:27
|s/l
|872
|0.01
|1.28040
|1.28040
|1.26670
|0.55
|556.86
|4663
|2008.11.03 02:27
|s/l
|873
|0.01
|1.28040
|1.28040
|1.25780
|0.55
|557.41
|4664
|2008.11.03 02:27
|sell stop
|880
|0.01
|1.26759
|1.29320
|1.25869
|4665
|2008.11.03 02:27
|sell stop
|881
|0.01
|1.26759
|1.29320
|1.25319
|4666
|2008.11.03 02:27
|sell stop
|882
|0.01
|1.26759
|1.29320
|1.24429
|4667
|2008.11.03 18:15
|sell
|880
|0.01
|1.26759
|1.29320
|1.25869
|4668
|2008.11.03 18:15
|sell
|881
|0.01
|1.26759
|1.29320
|1.25319
|4669
|2008.11.03 18:15
|sell
|882
|0.01
|1.26759
|1.29320
|1.24429
|4670
|2008.11.03 23:00
|delete
|877
|0.01
|1.30698
|1.28110
|1.31588
|4671
|2008.11.03 23:00
|delete
|879
|0.01
|1.30698
|1.28110
|1.33028
|4672
|2008.11.03 23:00
|delete
|878
|0.01
|1.30698
|1.28110
|1.32138
|4673
|2008.11.03 23:53
|t/p
|880
|0.01
|1.25869
|1.29320
|1.25869
|8.90
|566.31
|4674
|2008.11.04 01:04
|buy stop
|883
|0.01
|1.28791
|1.26240
|1.29681
|4675
|2008.11.04 01:04
|buy stop
|884
|0.01
|1.28791
|1.26240
|1.30231
|4676
|2008.11.04 01:05
|buy stop
|885
|0.01
|1.28791
|1.26240
|1.31121
|4677
|2008.11.04 05:23
|t/p
|881
|0.01
|1.25319
|1.29320
|1.25319
|14.33
|580.63
|4678
|2008.11.04 15:43
|buy
|883
|0.01
|1.28791
|1.26240
|1.29681
|4679
|2008.11.04 15:43
|buy
|884
|0.01
|1.28791
|1.26240
|1.30231
|4680
|2008.11.04 15:43
|buy
|885
|0.01
|1.28791
|1.26240
|1.31121
|4681
|2008.11.04 16:36
|s/l
|882
|0.01
|1.29320
|1.29320
|1.24429
|-25.68
|554.95
|4682
|2008.11.04 16:48
|t/p
|883
|0.01
|1.29681
|1.26240
|1.29681
|8.90
|563.85
|4683
|2008.11.04 18:02
|t/p
|884
|0.01
|1.30231
|1.26240
|1.30231
|14.40
|578.25
|4684
|2008.11.05 01:11
|sell stop
|886
|0.01
|1.26959
|1.29524
|1.26069
|4685
|2008.11.05 01:11
|sell stop
|887
|0.01
|1.26959
|1.29524
|1.25519
|4686
|2008.11.05 01:11
|sell stop
|888
|0.01
|1.26959
|1.29524
|1.24629
|4687
|2008.11.05 16:30
|t/p
|885
|0.01
|1.31121
|1.26240
|1.31121
|23.37
|601.62
|4688
|2008.11.05 17:38
|buy stop
|889
|0.01
|1.30050
|1.27475
|1.30940
|4689
|2008.11.05 17:39
|buy
|889
|0.01
|1.30050
|1.27475
|1.30940
|4690
|2008.11.05 17:51
|buy stop
|890
|0.01
|1.30070
|1.27494
|1.31510
|4691
|2008.11.05 17:51
|buy stop
|891
|0.01
|1.30070
|1.27494
|1.32400
|4692
|2008.11.05 17:52
|buy
|890
|0.01
|1.30070
|1.27494
|1.31510
|4693
|2008.11.05 17:52
|buy
|891
|0.01
|1.30070
|1.27494
|1.32400
|4694
|2008.11.05 23:00
|delete
|886
|0.01
|1.26959
|1.29524
|1.26069
|4695
|2008.11.05 23:00
|delete
|888
|0.01
|1.26959
|1.29524
|1.24629
|4696
|2008.11.05 23:00
|delete
|887
|0.01
|1.26959
|1.29524
|1.25519
|4697
|2008.11.06 01:00
|sell stop
|892
|0.01
|1.27774
|1.30356
|1.26884
|4698
|2008.11.06 01:00
|sell stop
|893
|0.01
|1.27774
|1.30356
|1.26334
|4699
|2008.11.06 01:00
|sell stop
|894
|0.01
|1.27774
|1.30356
|1.25444
|4700
|2008.11.06 13:56
|sell
|892
|0.01
|1.27774
|1.30356
|1.26884
|4701
|2008.11.06 13:56
|sell
|893
|0.01
|1.27774
|1.30356
|1.26334
|4702
|2008.11.06 13:56
|sell
|894
|0.01
|1.27774
|1.30356
|1.25444
|4703
|2008.11.06 14:03
|s/l
|890
|0.01
|1.27494
|1.27494
|1.31510
|-25.56
|576.05
|4704
|2008.11.06 14:03
|s/l
|891
|0.01
|1.27494
|1.27494
|1.32400
|-25.56
|550.49
|4705
|2008.11.06 14:03
|s/l
|889
|0.01
|1.27475
|1.27475
|1.30940
|-25.55
|524.94
|4706
|2008.11.06 14:08
|buy stop
|895
|0.01
|1.30195
|1.27617
|1.31085
|4707
|2008.11.06 14:08
|buy stop
|896
|0.01
|1.30195
|1.27617
|1.31635
|4708
|2008.11.06 14:08
|buy stop
|897
|0.01
|1.30195
|1.27617
|1.32525
|4709
|2008.11.06 22:22
|t/p
|892
|0.01
|1.26884
|1.30356
|1.26884
|8.90
|533.84
|4710
|2008.11.06 23:00
|delete
|895
|0.01
|1.30195
|1.27617
|1.31085
|4711
|2008.11.06 23:00
|delete
|897
|0.01
|1.30195
|1.27617
|1.32525
|4712
|2008.11.06 23:00
|delete
|896
|0.01
|1.30195
|1.27617
|1.31635
|4713
|2008.11.07 01:08
|buy stop
|898
|0.01
|1.29486
|1.26922
|1.30376
|4714
|2008.11.07 01:08
|buy stop
|899
|0.01
|1.29486
|1.26922
|1.30926
|4715
|2008.11.07 01:08
|buy stop
|900
|0.01
|1.29486
|1.26922
|1.31816
|4716
|2008.11.10 23:00
|delete
|898
|0.01
|1.29486
|1.26922
|1.30376
|4717
|2008.11.10 23:00
|delete
|900
|0.01
|1.29486
|1.26922
|1.31816
|4718
|2008.11.10 23:00
|delete
|899
|0.01
|1.29486
|1.26922
|1.30926
|4719
|2008.11.11 01:00
|buy stop
|901
|0.01
|1.29332
|1.26771
|1.30222
|4720
|2008.11.11 01:00
|buy stop
|902
|0.01
|1.29332
|1.26771
|1.30772
|4721
|2008.11.11 01:01
|buy stop
|903
|0.01
|1.29332
|1.26771
|1.31662
|4722
|2008.11.11 08:45
|modify
|893
|0.01
|1.27774
|1.27770
|1.26334
|4723
|2008.11.11 08:45
|modify
|894
|0.01
|1.27774
|1.27770
|1.25444
|4724
|2008.11.11 09:00
|modify
|893
|0.01
|1.27774
|1.27763
|1.26334
|4725
|2008.11.11 09:00
|modify
|894
|0.01
|1.27774
|1.27763
|1.25444
|4726
|2008.11.11 09:15
|modify
|893
|0.01
|1.27774
|1.27760
|1.26334
|4727
|2008.11.11 09:15
|modify
|894
|0.01
|1.27774
|1.27760
|1.25444
|4728
|2008.11.11 09:30
|modify
|893
|0.01
|1.27774
|1.27757
|1.26334
|4729
|2008.11.11 09:30
|modify
|894
|0.01
|1.27774
|1.27757
|1.25444
|4730
|2008.11.11 09:45
|modify
|893
|0.01
|1.27774
|1.27753
|1.26334
|4731
|2008.11.11 09:45
|modify
|894
|0.01
|1.27774
|1.27753
|1.25444
|4732
|2008.11.11 10:00
|modify
|893
|0.01
|1.27774
|1.27750
|1.26334
|4733
|2008.11.11 10:00
|modify
|894
|0.01
|1.27774
|1.27750
|1.25444
|4734
|2008.11.11 10:04
|s/l
|893
|0.01
|1.27750
|1.27750
|1.26334
|0.02
|533.85
|4735
|2008.11.11 10:04
|s/l
|894
|0.01
|1.27750
|1.27750
|1.25444
|0.02
|533.87
|4736
|2008.11.11 10:04
|sell stop
|904
|0.01
|1.26472
|1.29027
|1.25582
|4737
|2008.11.11 10:04
|sell stop
|905
|0.01
|1.26472
|1.29027
|1.25032
|4738
|2008.11.11 10:04
|sell stop
|906
|0.01
|1.26472
|1.29027
|1.24142
|4739
|2008.11.11 15:58
|sell
|904
|0.01
|1.26472
|1.29027
|1.25582
|4740
|2008.11.11 15:58
|sell
|905
|0.01
|1.26472
|1.29027
|1.25032
|4741
|2008.11.11 15:58
|sell
|906
|0.01
|1.26472
|1.29027
|1.24142
|4742
|2008.11.11 16:57
|t/p
|904
|0.01
|1.25582
|1.29027
|1.25582
|8.90
|542.77
|4743
|2008.11.11 23:00
|delete
|901
|0.01
|1.29332
|1.26771
|1.30222
|4744
|2008.11.11 23:00
|delete
|903
|0.01
|1.29332
|1.26771
|1.31662
|4745
|2008.11.11 23:00
|delete
|902
|0.01
|1.29332
|1.26771
|1.30772
|4746
|2008.11.12 00:32
|t/p
|905
|0.01
|1.25032
|1.29027
|1.25032
|14.33
|557.09
|4747
|2008.11.12 01:27
|buy stop
|907
|0.01
|1.27992
|1.25458
|1.28882
|4748
|2008.11.12 01:27
|buy stop
|908
|0.01
|1.27992
|1.25458
|1.29432
|4749
|2008.11.12 02:06
|buy stop
|909
|0.01
|1.27938
|1.25405
|1.30268
|4750
|2008.11.12 05:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26468
|1.24142
|4751
|2008.11.12 06:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26457
|1.24142
|4752
|2008.11.12 06:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26445
|1.24142
|4753
|2008.11.12 06:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26433
|1.24142
|4754
|2008.11.12 06:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26423
|1.24142
|4755
|2008.11.12 07:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26412
|1.24142
|4756
|2008.11.12 07:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26405
|1.24142
|4757
|2008.11.12 07:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26398
|1.24142
|4758
|2008.11.12 07:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26394
|1.24142
|4759
|2008.11.12 08:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26388
|1.24142
|4760
|2008.11.12 08:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26383
|1.24142
|4761
|2008.11.12 08:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26381
|1.24142
|4762
|2008.11.12 08:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26377
|1.24142
|4763
|2008.11.12 09:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26372
|1.24142
|4764
|2008.11.12 09:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26366
|1.24142
|4765
|2008.11.12 09:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26360
|1.24142
|4766
|2008.11.12 09:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26350
|1.24142
|4767
|2008.11.12 10:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26338
|1.24142
|4768
|2008.11.12 10:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26325
|1.24142
|4769
|2008.11.12 10:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26313
|1.24142
|4770
|2008.11.12 10:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26303
|1.24142
|4771
|2008.11.12 11:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26291
|1.24142
|4772
|2008.11.12 11:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26277
|1.24142
|4773
|2008.11.12 11:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26266
|1.24142
|4774
|2008.11.12 11:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26253
|1.24142
|4775
|2008.11.12 12:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26239
|1.24142
|4776
|2008.11.12 12:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26224
|1.24142
|4777
|2008.11.12 12:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26213
|1.24142
|4778
|2008.11.12 12:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26203
|1.24142
|4779
|2008.11.12 13:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26196
|1.24142
|4780
|2008.11.12 13:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26190
|1.24142
|4781
|2008.11.12 13:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26187
|1.24142
|4782
|2008.11.12 13:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26178
|1.24142
|4783
|2008.11.12 14:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26163
|1.24142
|4784
|2008.11.12 14:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26151
|1.24142
|4785
|2008.11.12 14:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26139
|1.24142
|4786
|2008.11.12 14:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26128
|1.24142
|4787
|2008.11.12 15:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26117
|1.24142
|4788
|2008.11.12 15:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26100
|1.24142
|4789
|2008.11.12 15:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26087
|1.24142
|4790
|2008.11.12 15:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26074
|1.24142
|4791
|2008.11.12 16:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26061
|1.24142
|4792
|2008.11.12 16:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26050
|1.24142
|4793
|2008.11.12 16:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26038
|1.24142
|4794
|2008.11.12 16:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26025
|1.24142
|4795
|2008.11.12 17:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.26013
|1.24142
|4796
|2008.11.12 17:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25999
|1.24142
|4797
|2008.11.12 17:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25990
|1.24142
|4798
|2008.11.12 17:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25981
|1.24142
|4799
|2008.11.12 18:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25975
|1.24142
|4800
|2008.11.12 18:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25965
|1.24142
|4801
|2008.11.12 18:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25961
|1.24142
|4802
|2008.11.12 18:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25955
|1.24142
|4803
|2008.11.12 19:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25949
|1.24142
|4804
|2008.11.12 19:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25943
|1.24142
|4805
|2008.11.12 19:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25936
|1.24142
|4806
|2008.11.12 19:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25931
|1.24142
|4807
|2008.11.12 20:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25925
|1.24142
|4808
|2008.11.12 20:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25913
|1.24142
|4809
|2008.11.12 20:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25902
|1.24142
|4810
|2008.11.12 20:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25893
|1.24142
|4811
|2008.11.12 21:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25882
|1.24142
|4812
|2008.11.12 21:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25871
|1.24142
|4813
|2008.11.12 21:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25860
|1.24142
|4814
|2008.11.12 21:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25847
|1.24142
|4815
|2008.11.12 22:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25833
|1.24142
|4816
|2008.11.12 22:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25818
|1.24142
|4817
|2008.11.12 22:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25807
|1.24142
|4818
|2008.11.12 22:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25796
|1.24142
|4819
|2008.11.12 23:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25786
|1.24142
|4820
|2008.11.12 23:00
|delete
|907
|0.01
|1.27992
|1.25458
|1.28882
|4821
|2008.11.12 23:00
|delete
|909
|0.01
|1.27938
|1.25405
|1.30268
|4822
|2008.11.12 23:00
|delete
|908
|0.01
|1.27992
|1.25458
|1.29432
|4823
|2008.11.12 23:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25769
|1.24142
|4824
|2008.11.12 23:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25752
|1.24142
|4825
|2008.11.12 23:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25736
|1.24142
|4826
|2008.11.13 00:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25719
|1.24142
|4827
|2008.11.13 00:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25703
|1.24142
|4828
|2008.11.13 00:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25689
|1.24142
|4829
|2008.11.13 00:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25677
|1.24142
|4830
|2008.11.13 01:00
|buy stop
|910
|0.01
|1.26918
|1.24405
|1.27808
|4831
|2008.11.13 01:00
|buy stop
|911
|0.01
|1.26918
|1.24405
|1.28358
|4832
|2008.11.13 01:00
|buy stop
|912
|0.01
|1.26918
|1.24405
|1.29248
|4833
|2008.11.13 01:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25662
|1.24142
|4834
|2008.11.13 01:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25648
|1.24142
|4835
|2008.11.13 01:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25635
|1.24142
|4836
|2008.11.13 01:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25623
|1.24142
|4837
|2008.11.13 02:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25609
|1.24142
|4838
|2008.11.13 02:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25596
|1.24142
|4839
|2008.11.13 02:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25584
|1.24142
|4840
|2008.11.13 02:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25571
|1.24142
|4841
|2008.11.13 03:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25560
|1.24142
|4842
|2008.11.13 03:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25548
|1.24142
|4843
|2008.11.13 03:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25536
|1.24142
|4844
|2008.11.13 03:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25524
|1.24142
|4845
|2008.11.13 04:01
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25512
|1.24142
|4846
|2008.11.13 04:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25500
|1.24142
|4847
|2008.11.13 04:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25493
|1.24142
|4848
|2008.11.13 04:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25484
|1.24142
|4849
|2008.11.13 05:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25475
|1.24142
|4850
|2008.11.13 05:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25463
|1.24142
|4851
|2008.11.13 05:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25451
|1.24142
|4852
|2008.11.13 05:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25439
|1.24142
|4853
|2008.11.13 06:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25427
|1.24142
|4854
|2008.11.13 06:16
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25415
|1.24142
|4855
|2008.11.13 06:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25406
|1.24142
|4856
|2008.11.13 06:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25398
|1.24142
|4857
|2008.11.13 07:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25388
|1.24142
|4858
|2008.11.13 07:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25380
|1.24142
|4859
|2008.11.13 07:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25372
|1.24142
|4860
|2008.11.13 07:45
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25368
|1.24142
|4861
|2008.11.13 08:00
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25359
|1.24142
|4862
|2008.11.13 08:15
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25348
|1.24142
|4863
|2008.11.13 08:30
|modify
|906
|0.01
|1.26472
|1.25332
|1.24142
|4864
|2008.11.13 08:30
|t/p
|906
|0.01
|1.24142
|1.25332
|1.24142
|23.00
|580.09
|4865
|2008.11.13 08:50
|sell stop
|913
|0.01
|1.24060
|1.26566
|1.23170
|4866
|2008.11.13 08:50
|sell stop
|914
|0.01
|1.24060
|1.26566
|1.22620
|4867
|2008.11.13 08:50
|sell stop
|915
|0.01
|1.24060
|1.26566
|1.21730
|4868
|2008.11.13 08:55
|sell
|913
|0.01
|1.24060
|1.26566
|1.23170
|4869
|2008.11.13 08:55
|sell
|914
|0.01
|1.24060
|1.26566
|1.22620
|4870
|2008.11.13 08:55
|sell
|915
|0.01
|1.24060
|1.26566
|1.21730
|4871
|2008.11.13 20:39
|s/l
|913
|0.01
|1.26566
|1.26566
|1.23170
|-25.06
|555.03
|4872
|2008.11.13 20:39
|s/l
|914
|0.01
|1.26566
|1.26566
|1.22620
|-25.06
|529.97
|4873
|2008.11.13 20:39
|s/l
|915
|0.01
|1.26566
|1.26566
|1.21730
|-25.06
|504.91
|4874
|2008.11.13 20:43
|buy
|910
|0.01
|1.26918
|1.24405
|1.27808
|4875
|2008.11.13 20:43
|buy
|911
|0.01
|1.26918
|1.24405
|1.28358
|4876
|2008.11.13 20:43
|buy
|912
|0.01
|1.26918
|1.24405
|1.29248
|4877
|2008.11.13 21:52
|t/p
|910
|0.01
|1.27808
|1.24405
|1.27808
|8.90
|513.81
|4878
|2008.11.13 21:56
|t/p
|911
|0.01
|1.28358
|1.24405
|1.28358
|14.40
|528.21
|4879
|2008.11.14 05:22
|sell stop
|916
|0.01
|1.24889
|1.27412
|1.23999
|4880
|2008.11.14 05:22
|sell stop
|917
|0.01
|1.24889
|1.27412
|1.23449
|4881
|2008.11.14 05:22
|sell stop
|918
|0.01
|1.24889
|1.27412
|1.22559
|4882
|2008.11.17 23:00
|delete
|916
|0.01
|1.24889
|1.27412
|1.23999
|4883
|2008.11.17 23:00
|delete
|918
|0.01
|1.24889
|1.27412
|1.22559
|4884
|2008.11.17 23:00
|delete
|917
|0.01
|1.24889
|1.27412
|1.23449
|4885
|2008.11.18 01:00
|sell stop
|919
|0.01
|1.25254
|1.27785
|1.24364
|4886
|2008.11.18 01:00
|sell stop
|920
|0.01
|1.25254
|1.27785
|1.23814
|4887
|2008.11.18 01:00
|sell stop
|921
|0.01
|1.25254
|1.27785
|1.22924
|4888
|2008.11.18 23:01
|delete
|919
|0.01
|1.25254
|1.27785
|1.24364
|4889
|2008.11.18 23:01
|delete
|921
|0.01
|1.25254
|1.27785
|1.22924
|4890
|2008.11.18 23:01
|delete
|920
|0.01
|1.25254
|1.27785
|1.23814
|4891
|2008.11.19 01:00
|sell stop
|922
|0.01
|1.25062
|1.27588
|1.24172
|4892
|2008.11.19 01:00
|sell stop
|923
|0.01
|1.25062
|1.27588
|1.23622
|4893
|2008.11.19 01:00
|sell stop
|924
|0.01
|1.25062
|1.27588
|1.22732
|4894
|2008.11.19 22:43
|sell
|922
|0.01
|1.25062
|1.27588
|1.24172
|4895
|2008.11.19 22:43
|sell
|923
|0.01
|1.25062
|1.27588
|1.23622
|4896
|2008.11.19 22:43
|sell
|924
|0.01
|1.25062
|1.27588
|1.22732
|4897
|2008.11.20 22:31
|s/l
|912
|0.01
|1.24405
|1.24405
|1.29248
|-24.67
|503.55
|4898
|2008.11.20 22:31
|buy stop
|925
|0.01
|1.26702
|1.24193
|1.27592
|4899
|2008.11.20 22:31
|buy stop
|926
|0.01
|1.26702
|1.24193
|1.28142
|4900
|2008.11.20 22:31
|buy stop
|927
|0.01
|1.26702
|1.24193
|1.29032
|4901
|2008.11.20 23:00
|delete
|925
|0.01
|1.26702
|1.24193
|1.27592
|4902
|2008.11.20 23:00
|delete
|927
|0.01
|1.26702
|1.24193
|1.29032
|4903
|2008.11.20 23:00
|delete
|926
|0.01
|1.26702
|1.24193
|1.28142
|4904
|2008.11.21 01:00
|buy stop
|928
|0.01
|1.26581
|1.24074
|1.27471
|4905
|2008.11.21 01:00
|buy stop
|929
|0.01
|1.26581
|1.24074
|1.28021
|4906
|2008.11.21 01:00
|buy stop
|930
|0.01
|1.26581
|1.24074
|1.28911
|4907
|2008.11.24 05:45
|buy
|928
|0.01
|1.26581
|1.24074
|1.27471
|4908
|2008.11.24 05:45
|buy
|929
|0.01
|1.26581
|1.24074
|1.28021
|4909
|2008.11.24 05:45
|buy
|930
|0.01
|1.26581
|1.24074
|1.28911
|4910
|2008.11.24 13:41
|t/p
|928
|0.01
|1.27471
|1.24074
|1.27471
|8.90
|512.45
|4911
|2008.11.24 13:53
|s/l
|922
|0.01
|1.27588
|1.27588
|1.24172
|-25.64
|486.81
|4912
|2008.11.24 13:53
|s/l
|923
|0.01
|1.27588
|1.27588
|1.23622
|-25.64
|461.18
|4913
|2008.11.24 13:53
|s/l
|924
|0.01
|1.27588
|1.27588
|1.22732
|-25.64
|435.54
|4914
|2008.11.24 15:12
|t/p
|929
|0.01
|1.28021
|1.24074
|1.28021
|14.40
|449.94
|4915
|2008.11.24 17:57
|t/p
|930
|0.01
|1.28911
|1.24074
|1.28911
|23.30
|473.24
|4916
|2008.11.25 02:14
|buy stop
|931
|0.01
|1.28614
|1.26067
|1.29504
|4917
|2008.11.25 02:14
|buy stop
|932
|0.01
|1.28614
|1.26067
|1.30054
|4918
|2008.11.25 02:14
|buy stop
|933
|0.01
|1.28614
|1.26067
|1.30944
|4919
|2008.11.25 02:14
|sell stop
|934
|0.01
|1.26067
|1.28614
|1.25177
|4920
|2008.11.25 02:14
|sell stop
|935
|0.01
|1.26067
|1.28614
|1.24627
|4921
|2008.11.25 02:14
|sell stop
|936
|0.01
|1.26067
|1.28614
|1.23737
|4922
|2008.11.25 02:16
|buy
|931
|0.01
|1.28614
|1.26067
|1.29504
|4923
|2008.11.25 02:16
|buy
|932
|0.01
|1.28614
|1.26067
|1.30054
|4924
|2008.11.25 02:16
|buy
|933
|0.01
|1.28614
|1.26067
|1.30944
|4925
|2008.11.25 14:39
|t/p
|931
|0.01
|1.29504
|1.26067
|1.29504
|8.90
|482.14
|4926
|2008.11.25 14:45
|t/p
|932
|0.01
|1.30054
|1.26067
|1.30054
|14.40
|496.54
|4927
|2008.11.25 21:15
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.28623
|1.30944
|4928
|2008.11.25 21:30
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.28649
|1.30944
|4929
|2008.11.25 21:45
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.28678
|1.30944
|4930
|2008.11.25 22:00
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.28705
|1.30944
|4931
|2008.11.25 22:15
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.28731
|1.30944
|4932
|2008.11.25 22:30
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.28757
|1.30944
|4933
|2008.11.25 22:45
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.28783
|1.30944
|4934
|2008.11.25 23:00
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.28808
|1.30944
|4935
|2008.11.25 23:00
|delete
|934
|0.01
|1.26067
|1.28614
|1.25177
|4936
|2008.11.25 23:00
|delete
|936
|0.01
|1.26067
|1.28614
|1.23737
|4937
|2008.11.25 23:00
|delete
|935
|0.01
|1.26067
|1.28614
|1.24627
|4938
|2008.11.25 23:15
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.28833
|1.30944
|4939
|2008.11.25 23:30
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.28857
|1.30944
|4940
|2008.11.25 23:45
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.28878
|1.30944
|4941
|2008.11.26 00:00
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.28902
|1.30944
|4942
|2008.11.26 00:15
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.28923
|1.30944
|4943
|2008.11.26 00:30
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.28942
|1.30944
|4944
|2008.11.26 00:45
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.28963
|1.30944
|4945
|2008.11.26 01:00
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.28982
|1.30944
|4946
|2008.11.26 01:03
|sell stop
|937
|0.01
|1.27692
|1.30271
|1.26802
|4947
|2008.11.26 01:10
|sell stop
|938
|0.01
|1.27692
|1.30271
|1.26252
|4948
|2008.11.26 01:10
|sell stop
|939
|0.01
|1.27692
|1.30271
|1.25362
|4949
|2008.11.26 01:15
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.28998
|1.30944
|4950
|2008.11.26 01:31
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29013
|1.30944
|4951
|2008.11.26 01:45
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29029
|1.30944
|4952
|2008.11.26 02:01
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29045
|1.30944
|4953
|2008.11.26 02:15
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29061
|1.30944
|4954
|2008.11.26 02:30
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29076
|1.30944
|4955
|2008.11.26 02:45
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29091
|1.30944
|4956
|2008.11.26 03:00
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29106
|1.30944
|4957
|2008.11.26 03:15
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29120
|1.30944
|4958
|2008.11.26 03:30
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29134
|1.30944
|4959
|2008.11.26 03:45
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29147
|1.30944
|4960
|2008.11.26 04:00
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29158
|1.30944
|4961
|2008.11.26 04:15
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29168
|1.30944
|4962
|2008.11.26 04:30
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29175
|1.30944
|4963
|2008.11.26 04:45
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29184
|1.30944
|4964
|2008.11.26 05:00
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29190
|1.30944
|4965
|2008.11.26 05:15
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29198
|1.30944
|4966
|2008.11.26 05:30
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29206
|1.30944
|4967
|2008.11.26 05:45
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29214
|1.30944
|4968
|2008.11.26 06:00
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29222
|1.30944
|4969
|2008.11.26 06:15
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29226
|1.30944
|4970
|2008.11.26 06:30
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29232
|1.30944
|4971
|2008.11.26 06:45
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29239
|1.30944
|4972
|2008.11.26 07:00
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29247
|1.30944
|4973
|2008.11.26 07:15
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29253
|1.30944
|4974
|2008.11.26 07:30
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29260
|1.30944
|4975
|2008.11.26 07:45
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29267
|1.30944
|4976
|2008.11.26 08:00
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29275
|1.30944
|4977
|2008.11.26 08:15
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29281
|1.30944
|4978
|2008.11.26 08:30
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29289
|1.30944
|4979
|2008.11.26 08:45
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29295
|1.30944
|4980
|2008.11.26 09:00
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29298
|1.30944
|4981
|2008.11.26 09:15
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29300
|1.30944
|4982
|2008.11.26 09:30
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29306
|1.30944
|4983
|2008.11.26 09:45
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29312
|1.30944
|4984
|2008.11.26 10:00
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29321
|1.30944
|4985
|2008.11.26 10:15
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29331
|1.30944
|4986
|2008.11.26 10:30
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29342
|1.30944
|4987
|2008.11.26 10:45
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29350
|1.30944
|4988
|2008.11.26 11:00
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29357
|1.30944
|4989
|2008.11.26 11:15
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29360
|1.30944
|4990
|2008.11.26 11:30
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29367
|1.30944
|4991
|2008.11.26 11:45
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29373
|1.30944
|4992
|2008.11.26 12:00
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29379
|1.30944
|4993
|2008.11.26 12:15
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29383
|1.30944
|4994
|2008.11.26 12:30
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29386
|1.30944
|4995
|2008.11.26 12:45
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29390
|1.30944
|4996
|2008.11.26 13:00
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29391
|1.30944
|4997
|2008.11.26 13:15
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29392
|1.30944
|4998
|2008.11.26 13:30
|modify
|933
|0.01
|1.28614
|1.29395
|1.30944
|4999
|2008.11.26 13:37
|s/l
|933
|0.01
|1.29395
|1.29395
|1.30944
|7.88
|504.42
|5000
|2008.11.26 13:37
|buy stop
|940
|0.01
|1.30689
|1.28101
|1.31579
|5001
|2008.11.26 13:37
|buy stop
|941
|0.01
|1.30689
|1.28101
|1.32129
|5002
|2008.11.26 13:37
|buy stop
|942
|0.01
|1.30689
|1.28101
|1.33019
|5003
|2008.11.26 23:00
|delete
|937
|0.01
|1.27692
|1.30271
|1.26802
|5004
|2008.11.26 23:00
|delete
|939
|0.01
|1.27692
|1.30271
|1.25362
|5005
|2008.11.26 23:00
|delete
|941
|0.01
|1.30689
|1.28101
|1.32129
|5006
|2008.11.26 23:00
|delete
|938
|0.01
|1.27692
|1.30271
|1.26252
|5007
|2008.11.26 23:00
|delete
|942
|0.01
|1.30689
|1.28101
|1.33019
|5008
|2008.11.26 23:00
|delete
|940
|0.01
|1.30689
|1.28101
|1.31579
|5009
|2008.11.27 01:00
|buy stop
|943
|0.01
|1.30475
|1.27891
|1.31365
|5010
|2008.11.27 01:00
|buy stop
|944
|0.01
|1.30475
|1.27891
|1.31915
|5011
|2008.11.27 01:00
|buy stop
|945
|0.01
|1.30475
|1.27891
|1.32805
|5012
|2008.11.27 01:00
|sell stop
|946
|0.01
|1.27891
|1.30475
|1.27001
|5013
|2008.11.27 01:00
|sell stop
|947
|0.01
|1.27891
|1.30475
|1.26451
|5014
|2008.11.27 01:00
|sell stop
|948
|0.01
|1.27891
|1.30475
|1.25561
|5015
|2008.11.27 23:00
|delete
|943
|0.01
|1.30475
|1.27891
|1.31365
|5016
|2008.11.27 23:00
|delete
|945
|0.01
|1.30475
|1.27891
|1.32805
|5017
|2008.11.27 23:00
|delete
|947
|0.01
|1.27891
|1.30475
|1.26451
|5018
|2008.11.27 23:00
|delete
|944
|0.01
|1.30475
|1.27891
|1.31915
|5019
|2008.11.27 23:00
|delete
|948
|0.01
|1.27891
|1.30475
|1.25561
|5020
|2008.11.27 23:00
|delete
|946
|0.01
|1.27891
|1.30475
|1.27001
|5021
|2008.11.28 01:00
|buy stop
|949
|0.01
|1.30359
|1.27777
|1.31249
|5022
|2008.11.28 01:00
|buy stop
|950
|0.01
|1.30359
|1.27777
|1.31799
|5023
|2008.11.28 01:00
|buy stop
|951
|0.01
|1.30359
|1.27777
|1.32689
|5024
|2008.11.28 01:00
|sell stop
|952
|0.01
|1.27777
|1.30359
|1.26887
|5025
|2008.11.28 01:00
|sell stop
|953
|0.01
|1.27777
|1.30359
|1.26337
|5026
|2008.11.28 01:00
|sell stop
|954
|0.01
|1.27777
|1.30359
|1.25447
|5027
|2008.11.28 13:01
|sell
|952
|0.01
|1.27777
|1.30359
|1.26887
|5028
|2008.11.28 13:01
|sell
|953
|0.01
|1.27777
|1.30359
|1.26337
|5029
|2008.11.28 13:01
|sell
|954
|0.01
|1.27777
|1.30359
|1.25447
|5030
|2008.11.28 16:59
|t/p
|952
|0.01
|1.26887
|1.30359
|1.26887
|8.90
|513.32
|5031
|2008.12.01 02:20
|t/p
|953
|0.01
|1.26337
|1.30359
|1.26337
|14.33
|527.64
|5032
|2008.12.01 05:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27770
|1.25447
|5033
|2008.12.01 06:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27757
|1.25447
|5034
|2008.12.01 06:16
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27744
|1.25447
|5035
|2008.12.01 06:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27731
|1.25447
|5036
|2008.12.01 06:46
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27719
|1.25447
|5037
|2008.12.01 07:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27708
|1.25447
|5038
|2008.12.01 07:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27696
|1.25447
|5039
|2008.12.01 07:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27684
|1.25447
|5040
|2008.12.01 07:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27670
|1.25447
|5041
|2008.12.01 08:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27658
|1.25447
|5042
|2008.12.01 08:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27644
|1.25447
|5043
|2008.12.01 08:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27631
|1.25447
|5044
|2008.12.01 08:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27623
|1.25447
|5045
|2008.12.01 09:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27612
|1.25447
|5046
|2008.12.01 09:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27600
|1.25447
|5047
|2008.12.01 09:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27583
|1.25447
|5048
|2008.12.01 09:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27568
|1.25447
|5049
|2008.12.01 10:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27556
|1.25447
|5050
|2008.12.01 10:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27544
|1.25447
|5051
|2008.12.01 10:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27530
|1.25447
|5052
|2008.12.01 10:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27516
|1.25447
|5053
|2008.12.01 11:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27504
|1.25447
|5054
|2008.12.01 11:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27492
|1.25447
|5055
|2008.12.01 11:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27478
|1.25447
|5056
|2008.12.01 11:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27466
|1.25447
|5057
|2008.12.01 12:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27452
|1.25447
|5058
|2008.12.01 12:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27441
|1.25447
|5059
|2008.12.01 12:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27430
|1.25447
|5060
|2008.12.01 12:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27420
|1.25447
|5061
|2008.12.01 13:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27409
|1.25447
|5062
|2008.12.01 13:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27399
|1.25447
|5063
|2008.12.01 13:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27387
|1.25447
|5064
|2008.12.01 13:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27371
|1.25447
|5065
|2008.12.01 14:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27356
|1.25447
|5066
|2008.12.01 14:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27338
|1.25447
|5067
|2008.12.01 14:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27322
|1.25447
|5068
|2008.12.01 14:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27306
|1.25447
|5069
|2008.12.01 15:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27290
|1.25447
|5070
|2008.12.01 15:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27274
|1.25447
|5071
|2008.12.01 15:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27259
|1.25447
|5072
|2008.12.01 15:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27244
|1.25447
|5073
|2008.12.01 16:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27231
|1.25447
|5074
|2008.12.01 16:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27218
|1.25447
|5075
|2008.12.01 16:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27205
|1.25447
|5076
|2008.12.01 16:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27191
|1.25447
|5077
|2008.12.01 17:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27173
|1.25447
|5078
|2008.12.01 17:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27159
|1.25447
|5079
|2008.12.01 17:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27146
|1.25447
|5080
|2008.12.01 17:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27133
|1.25447
|5081
|2008.12.01 18:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27122
|1.25447
|5082
|2008.12.01 18:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27110
|1.25447
|5083
|2008.12.01 18:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27099
|1.25447
|5084
|2008.12.01 18:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27088
|1.25447
|5085
|2008.12.01 19:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27076
|1.25447
|5086
|2008.12.01 19:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27068
|1.25447
|5087
|2008.12.01 19:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27058
|1.25447
|5088
|2008.12.01 19:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27049
|1.25447
|5089
|2008.12.01 20:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27044
|1.25447
|5090
|2008.12.01 20:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27036
|1.25447
|5091
|2008.12.01 20:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27027
|1.25447
|5092
|2008.12.01 20:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27019
|1.25447
|5093
|2008.12.01 21:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27015
|1.25447
|5094
|2008.12.01 21:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27009
|1.25447
|5095
|2008.12.01 21:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.27001
|1.25447
|5096
|2008.12.01 21:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26994
|1.25447
|5097
|2008.12.01 22:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26979
|1.25447
|5098
|2008.12.01 22:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26970
|1.25447
|5099
|2008.12.01 22:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26959
|1.25447
|5100
|2008.12.01 22:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26948
|1.25447
|5101
|2008.12.01 23:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26936
|1.25447
|5102
|2008.12.01 23:00
|delete
|949
|0.01
|1.30359
|1.27777
|1.31249
|5103
|2008.12.01 23:00
|delete
|951
|0.01
|1.30359
|1.27777
|1.32689
|5104
|2008.12.01 23:00
|delete
|950
|0.01
|1.30359
|1.27777
|1.31799
|5105
|2008.12.01 23:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26925
|1.25447
|5106
|2008.12.01 23:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26916
|1.25447
|5107
|2008.12.01 23:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26907
|1.25447
|5108
|2008.12.02 00:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26897
|1.25447
|5109
|2008.12.02 00:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26886
|1.25447
|5110
|2008.12.02 00:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26872
|1.25447
|5111
|2008.12.02 00:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26858
|1.25447
|5112
|2008.12.02 01:00
|buy stop
|955
|0.01
|1.28114
|1.25577
|1.29004
|5113
|2008.12.02 01:00
|buy stop
|956
|0.01
|1.28114
|1.25577
|1.29554
|5114
|2008.12.02 01:00
|buy stop
|957
|0.01
|1.28114
|1.25577
|1.30444
|5115
|2008.12.02 01:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26845
|1.25447
|5116
|2008.12.02 01:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26835
|1.25447
|5117
|2008.12.02 01:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26825
|1.25447
|5118
|2008.12.02 01:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26816
|1.25447
|5119
|2008.12.02 02:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26807
|1.25447
|5120
|2008.12.02 02:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26796
|1.25447
|5121
|2008.12.02 02:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26789
|1.25447
|5122
|2008.12.02 02:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26781
|1.25447
|5123
|2008.12.02 03:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26775
|1.25447
|5124
|2008.12.02 03:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26769
|1.25447
|5125
|2008.12.02 03:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26764
|1.25447
|5126
|2008.12.02 03:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26759
|1.25447
|5127
|2008.12.02 04:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26753
|1.25447
|5128
|2008.12.02 04:17
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26748
|1.25447
|5129
|2008.12.02 04:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26743
|1.25447
|5130
|2008.12.02 04:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26737
|1.25447
|5131
|2008.12.02 05:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26729
|1.25447
|5132
|2008.12.02 05:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26724
|1.25447
|5133
|2008.12.02 05:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26717
|1.25447
|5134
|2008.12.02 05:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26714
|1.25447
|5135
|2008.12.02 06:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26710
|1.25447
|5136
|2008.12.02 06:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26706
|1.25447
|5137
|2008.12.02 06:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26702
|1.25447
|5138
|2008.12.02 06:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26697
|1.25447
|5139
|2008.12.02 07:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26688
|1.25447
|5140
|2008.12.02 07:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26680
|1.25447
|5141
|2008.12.02 07:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26672
|1.25447
|5142
|2008.12.02 07:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26665
|1.25447
|5143
|2008.12.02 08:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26658
|1.25447
|5144
|2008.12.02 08:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26651
|1.25447
|5145
|2008.12.02 08:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26646
|1.25447
|5146
|2008.12.02 08:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26641
|1.25447
|5147
|2008.12.02 09:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26635
|1.25447
|5148
|2008.12.02 09:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26622
|1.25447
|5149
|2008.12.02 09:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26611
|1.25447
|5150
|2008.12.02 09:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26601
|1.25447
|5151
|2008.12.02 10:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26589
|1.25447
|5152
|2008.12.02 10:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26580
|1.25447
|5153
|2008.12.02 10:30
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26573
|1.25447
|5154
|2008.12.02 10:45
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26566
|1.25447
|5155
|2008.12.02 11:00
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26563
|1.25447
|5156
|2008.12.02 11:15
|modify
|954
|0.01
|1.27777
|1.26560
|1.25447
|5157
|2008.12.02 11:20
|s/l
|954
|0.01
|1.26560
|1.26560
|1.25447
|12.02
|539.66
|5158
|2008.12.02 11:20
|sell stop
|958
|0.01
|1.25294
|1.27825
|1.24404
|5159
|2008.12.02 11:20
|sell stop
|959
|0.01
|1.25294
|1.27825
|1.23854
|5160
|2008.12.02 11:20
|sell stop
|960
|0.01
|1.25294
|1.27825
|1.22964
|5161
|2008.12.02 23:00
|delete
|955
|0.01
|1.28114
|1.25577
|1.29004
|5162
|2008.12.02 23:00
|delete
|957
|0.01
|1.28114
|1.25577
|1.30444
|5163
|2008.12.02 23:00
|delete
|959
|0.01
|1.25294
|1.27825
|1.23854
|5164
|2008.12.02 23:00
|delete
|956
|0.01
|1.28114
|1.25577
|1.29554
|5165
|2008.12.02 23:00
|delete
|960
|0.01
|1.25294
|1.27825
|1.22964
|5166
|2008.12.02 23:00
|delete
|958
|0.01
|1.25294
|1.27825
|1.24404
|5167
|2008.12.03 01:00
|buy stop
|961
|0.01
|1.28073
|1.25537
|1.28963
|5168
|2008.12.03 01:00
|buy stop
|962
|0.01
|1.28073
|1.25537
|1.29513
|5169
|2008.12.03 01:00
|buy stop
|963
|0.01
|1.28073
|1.25537
|1.30403
|5170
|2008.12.03 01:00
|sell stop
|964
|0.01
|1.25537
|1.28073
|1.24647
|5171
|2008.12.03 01:00
|sell stop
|965
|0.01
|1.25537
|1.28073
|1.24097
|5172
|2008.12.03 01:00
|sell stop
|966
|0.01
|1.25537
|1.28073
|1.23207
|5173
|2008.12.03 23:00
|delete
|961
|0.01
|1.28073
|1.25537
|1.28963
|5174
|2008.12.03 23:00
|delete
|963
|0.01
|1.28073
|1.25537
|1.30403
|5175
|2008.12.03 23:00
|delete
|965
|0.01
|1.25537
|1.28073
|1.24097
|5176
|2008.12.03 23:00
|delete
|962
|0.01
|1.28073
|1.25537
|1.29513
|5177
|2008.12.03 23:00
|delete
|966
|0.01
|1.25537
|1.28073
|1.23207
|5178
|2008.12.03 23:00
|delete
|964
|0.01
|1.25537
|1.28073
|1.24647
|5179
|2008.12.04 01:01
|buy stop
|967
|0.01
|1.28026
|1.25491
|1.28916
|5180
|2008.12.04 01:01
|buy stop
|968
|0.01
|1.28026
|1.25491
|1.29466
|5181
|2008.12.04 01:02
|buy stop
|969
|0.01
|1.28026
|1.25491
|1.30356
|5182
|2008.12.04 01:02
|sell stop
|970
|0.01
|1.25491
|1.28026
|1.24601
|5183
|2008.12.04 01:02
|sell stop
|971
|0.01
|1.25491
|1.28026
|1.24051
|5184
|2008.12.04 01:04
|sell stop
|972
|0.01
|1.25491
|1.28026
|1.23161
|5185
|2008.12.04 17:24
|buy
|967
|0.01
|1.28026
|1.25491
|1.28916
|5186
|2008.12.04 17:24
|buy
|968
|0.01
|1.28026
|1.25491
|1.29466
|5187
|2008.12.04 17:24
|buy
|969
|0.01
|1.28026
|1.25491
|1.30356
|5188
|2008.12.04 23:00
|delete
|970
|0.01
|1.25491
|1.28026
|1.24601
|5189
|2008.12.04 23:00
|delete
|972
|0.01
|1.25491
|1.28026
|1.23161
|5190
|2008.12.04 23:00
|delete
|971
|0.01
|1.25491
|1.28026
|1.24051
|5191
|2008.12.05 01:00
|sell stop
|973
|0.01
|1.25810
|1.28351
|1.24920
|5192
|2008.12.05 01:00
|sell stop
|974
|0.01
|1.25810
|1.28351
|1.24370
|5193
|2008.12.05 01:00
|sell stop
|975
|0.01
|1.25810
|1.28351
|1.23480
|5194
|2008.12.08 09:09
|t/p
|967
|0.01
|1.28916
|1.25491
|1.28916
|9.03
|548.69
|5195
|2008.12.08 16:50
|t/p
|968
|0.01
|1.29466
|1.25491
|1.29466
|14.53
|563.23
|5196
|2008.12.08 19:00
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28041
|1.30356
|5197
|2008.12.08 19:15
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28056
|1.30356
|5198
|2008.12.08 19:30
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28070
|1.30356
|5199
|2008.12.08 19:45
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28086
|1.30356
|5200
|2008.12.08 20:00
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28100
|1.30356
|5201
|2008.12.08 20:15
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28117
|1.30356
|5202
|2008.12.08 20:30
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28133
|1.30356
|5203
|2008.12.08 20:45
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28150
|1.30356
|5204
|2008.12.08 21:00
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28169
|1.30356
|5205
|2008.12.08 21:15
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28186
|1.30356
|5206
|2008.12.08 21:30
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28203
|1.30356
|5207
|2008.12.08 21:45
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28218
|1.30356
|5208
|2008.12.08 22:00
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28235
|1.30356
|5209
|2008.12.08 22:17
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28250
|1.30356
|5210
|2008.12.08 22:30
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28267
|1.30356
|5211
|2008.12.08 22:45
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28284
|1.30356
|5212
|2008.12.08 23:00
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28301
|1.30356
|5213
|2008.12.08 23:00
|delete
|973
|0.01
|1.25810
|1.28351
|1.24920
|5214
|2008.12.08 23:00
|delete
|975
|0.01
|1.25810
|1.28351
|1.23480
|5215
|2008.12.08 23:00
|delete
|974
|0.01
|1.25810
|1.28351
|1.24370
|5216
|2008.12.08 23:15
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28318
|1.30356
|5217
|2008.12.08 23:30
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28333
|1.30356
|5218
|2008.12.08 23:45
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28347
|1.30356
|5219
|2008.12.09 00:00
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28361
|1.30356
|5220
|2008.12.09 00:15
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28373
|1.30356
|5221
|2008.12.09 00:30
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28385
|1.30356
|5222
|2008.12.09 00:45
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28396
|1.30356
|5223
|2008.12.09 01:00
|sell stop
|976
|0.01
|1.27122
|1.29690
|1.26232
|5224
|2008.12.09 01:00
|sell stop
|977
|0.01
|1.27122
|1.29690
|1.25682
|5225
|2008.12.09 01:01
|sell stop
|978
|0.01
|1.27122
|1.29690
|1.24792
|5226
|2008.12.09 01:01
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28406
|1.30356
|5227
|2008.12.09 01:15
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28417
|1.30356
|5228
|2008.12.09 01:30
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28428
|1.30356
|5229
|2008.12.09 01:45
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28439
|1.30356
|5230
|2008.12.09 02:00
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28448
|1.30356
|5231
|2008.12.09 02:15
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28457
|1.30356
|5232
|2008.12.09 02:30
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28465
|1.30356
|5233
|2008.12.09 02:45
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28471
|1.30356
|5234
|2008.12.09 03:00
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28474
|1.30356
|5235
|2008.12.09 03:15
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28477
|1.30356
|5236
|2008.12.09 03:30
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28481
|1.30356
|5237
|2008.12.09 03:45
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28485
|1.30356
|5238
|2008.12.09 04:00
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28488
|1.30356
|5239
|2008.12.09 04:15
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28492
|1.30356
|5240
|2008.12.09 04:30
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28495
|1.30356
|5241
|2008.12.09 04:45
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28496
|1.30356
|5242
|2008.12.09 05:00
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28499
|1.30356
|5243
|2008.12.09 05:15
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28503
|1.30356
|5244
|2008.12.09 05:30
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28506
|1.30356
|5245
|2008.12.09 05:46
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28509
|1.30356
|5246
|2008.12.09 06:00
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28512
|1.30356
|5247
|2008.12.09 06:15
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28515
|1.30356
|5248
|2008.12.09 06:30
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28517
|1.30356
|5249
|2008.12.09 06:45
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28520
|1.30356
|5250
|2008.12.09 07:00
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28525
|1.30356
|5251
|2008.12.09 07:15
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28528
|1.30356
|5252
|2008.12.09 07:30
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28530
|1.30356
|5253
|2008.12.09 07:45
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28533
|1.30356
|5254
|2008.12.09 08:00
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28536
|1.30356
|5255
|2008.12.09 08:15
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28537
|1.30356
|5256
|2008.12.09 08:30
|modify
|969
|0.01
|1.28026
|1.28538
|1.30356
|5257
|2008.12.09 08:30
|s/l
|969
|0.01
|1.28538
|1.28538
|1.30356
|5.32
|568.54
|5258
|2008.12.09 08:30
|buy stop
|979
|0.01
|1.29823
|1.27252
|1.30713
|5259
|2008.12.09 08:30
|buy stop
|980
|0.01
|1.29823
|1.27252
|1.31263
|5260
|2008.12.09 08:30
|buy stop
|981
|0.01
|1.29823
|1.27252
|1.32153
|5261
|2008.12.09 18:13
|buy
|979
|0.01
|1.29823
|1.27252
|1.30713
|5262
|2008.12.09 18:13
|buy
|980
|0.01
|1.29823
|1.27252
|1.31263
|5263
|2008.12.09 18:13
|buy
|981
|0.01
|1.29823
|1.27252
|1.32153
|5264
|2008.12.09 23:00
|delete
|976
|0.01
|1.27122
|1.29690
|1.26232
|5265
|2008.12.09 23:00
|delete
|978
|0.01
|1.27122
|1.29690
|1.24792
|5266
|2008.12.09 23:00
|delete
|977
|0.01
|1.27122
|1.29690
|1.25682
|5267
|2008.12.10 01:00
|sell stop
|982
|0.01
|1.27516
|1.30092
|1.26626
|5268
|2008.12.10 01:00
|sell stop
|983
|0.01
|1.27516
|1.30092
|1.26076
|5269
|2008.12.10 01:00
|sell stop
|984
|0.01
|1.27516
|1.30092
|1.25186
|5270
|2008.12.10 23:00
|delete
|982
|0.01
|1.27516
|1.30092
|1.26626
|5271
|2008.12.10 23:00
|delete
|984
|0.01
|1.27516
|1.30092
|1.25186
|5272
|2008.12.10 23:00
|delete
|983
|0.01
|1.27516
|1.30092
|1.26076
|5273
|2008.12.11 01:00
|sell stop
|985
|0.01
|1.28284
|1.30875
|1.27394
|5274
|2008.12.11 01:00
|sell stop
|986
|0.01
|1.28284
|1.30875
|1.26844
|5275
|2008.12.11 01:01
|sell stop
|987
|0.01
|1.28284
|1.30875
|1.25954
|5276
|2008.12.11 06:27
|t/p
|979
|0.01
|1.30713
|1.27252
|1.30713
|9.16
|577.71
|5277
|2008.12.11 06:59
|t/p
|980
|0.01
|1.31263
|1.27252
|1.31263
|14.66
|592.37
|5278
|2008.12.11 07:00
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.29838
|1.32153
|5279
|2008.12.11 07:15
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.29857
|1.32153
|5280
|2008.12.11 07:30
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.29878
|1.32153
|5281
|2008.12.11 07:45
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.29900
|1.32153
|5282
|2008.12.11 08:00
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.29920
|1.32153
|5283
|2008.12.11 08:15
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.29940
|1.32153
|5284
|2008.12.11 08:30
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.29959
|1.32153
|5285
|2008.12.11 08:45
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.29977
|1.32153
|5286
|2008.12.11 09:00
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.29994
|1.32153
|5287
|2008.12.11 09:15
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.30012
|1.32153
|5288
|2008.12.11 09:30
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.30028
|1.32153
|5289
|2008.12.11 09:45
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.30042
|1.32153
|5290
|2008.12.11 10:00
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.30054
|1.32153
|5291
|2008.12.11 10:15
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.30066
|1.32153
|5292
|2008.12.11 10:30
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.30081
|1.32153
|5293
|2008.12.11 10:45
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.30095
|1.32153
|5294
|2008.12.11 11:00
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.30112
|1.32153
|5295
|2008.12.11 11:15
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.30129
|1.32153
|5296
|2008.12.11 11:30
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.30147
|1.32153
|5297
|2008.12.11 11:45
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.30168
|1.32153
|5298
|2008.12.11 12:00
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.30189
|1.32153
|5299
|2008.12.11 12:15
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.30209
|1.32153
|5300
|2008.12.11 12:30
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.30230
|1.32153
|5301
|2008.12.11 12:45
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.30252
|1.32153
|5302
|2008.12.11 13:00
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.30275
|1.32153
|5303
|2008.12.11 13:15
|modify
|981
|0.01
|1.29823
|1.30299
|1.32153
|5304
|2008.12.11 13:18
|t/p
|981
|0.01
|1.32153
|1.30299
|1.32153
|23.56
|615.94
|5305
|2008.12.11 23:00
|delete
|985
|0.01
|1.28284
|1.30875
|1.27394
|5306
|2008.12.11 23:00
|delete
|987
|0.01
|1.28284
|1.30875
|1.25954
|5307
|2008.12.11 23:00
|delete
|986
|0.01
|1.28284
|1.30875
|1.26844
|5308
|2008.12.12 04:22
|buy stop
|988
|0.01
|1.33233
|1.30595
|1.34123
|5309
|2008.12.12 04:22
|buy stop
|989
|0.01
|1.33233
|1.30595
|1.34673
|5310
|2008.12.12 04:23
|buy stop
|990
|0.01
|1.33233
|1.30595
|1.35563
|5311
|2008.12.12 04:23
|sell stop
|991
|0.01
|1.30595
|1.33233
|1.29705
|5312
|2008.12.12 04:23
|sell stop
|992
|0.01
|1.30595
|1.33233
|1.29155
|5313
|2008.12.12 04:23
|sell stop
|993
|0.01
|1.30595
|1.33233
|1.28265
|5314
|2008.12.12 04:24
|buy
|988
|0.01
|1.33233
|1.30595
|1.34123
|5315
|2008.12.12 04:24
|buy
|989
|0.01
|1.33233
|1.30595
|1.34673
|5316
|2008.12.12 04:24
|buy
|990
|0.01
|1.33233
|1.30595
|1.35563
|5317
|2008.12.12 14:55
|t/p
|988
|0.01
|1.34123
|1.30595
|1.34123
|8.90
|624.84
|5318
|2008.12.15 04:16
|modify
|989
|0.01
|1.33233
|1.33246
|1.34673
|5319
|2008.12.15 04:16
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33246
|1.35563
|5320
|2008.12.15 04:30
|modify
|989
|0.01
|1.33233
|1.33264
|1.34673
|5321
|2008.12.15 04:30
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33264
|1.35563
|5322
|2008.12.15 04:45
|modify
|989
|0.01
|1.33233
|1.33282
|1.34673
|5323
|2008.12.15 04:45
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33282
|1.35563
|5324
|2008.12.15 04:48
|t/p
|989
|0.01
|1.34673
|1.33282
|1.34673
|14.47
|639.30
|5325
|2008.12.15 05:01
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33302
|1.35563
|5326
|2008.12.15 05:15
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33321
|1.35563
|5327
|2008.12.15 05:30
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33342
|1.35563
|5328
|2008.12.15 05:45
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33363
|1.35563
|5329
|2008.12.15 06:00
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33384
|1.35563
|5330
|2008.12.15 06:15
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33405
|1.35563
|5331
|2008.12.15 06:30
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33423
|1.35563
|5332
|2008.12.15 06:45
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33441
|1.35563
|5333
|2008.12.15 07:00
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33460
|1.35563
|5334
|2008.12.15 07:15
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33479
|1.35563
|5335
|2008.12.15 07:30
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33498
|1.35563
|5336
|2008.12.15 07:45
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33517
|1.35563
|5337
|2008.12.15 08:00
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33534
|1.35563
|5338
|2008.12.15 08:15
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33550
|1.35563
|5339
|2008.12.15 08:30
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33564
|1.35563
|5340
|2008.12.15 08:45
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33579
|1.35563
|5341
|2008.12.15 09:00
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33590
|1.35563
|5342
|2008.12.15 09:15
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33602
|1.35563
|5343
|2008.12.15 09:30
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33613
|1.35563
|5344
|2008.12.15 09:45
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33628
|1.35563
|5345
|2008.12.15 10:00
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33640
|1.35563
|5346
|2008.12.15 10:15
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33654
|1.35563
|5347
|2008.12.15 10:30
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33669
|1.35563
|5348
|2008.12.15 10:45
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33681
|1.35563
|5349
|2008.12.15 11:02
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33694
|1.35563
|5350
|2008.12.15 11:15
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33708
|1.35563
|5351
|2008.12.15 11:30
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33723
|1.35563
|5352
|2008.12.15 11:45
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33736
|1.35563
|5353
|2008.12.15 12:00
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33749
|1.35563
|5354
|2008.12.15 12:15
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33761
|1.35563
|5355
|2008.12.15 12:30
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33775
|1.35563
|5356
|2008.12.15 12:45
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33789
|1.35563
|5357
|2008.12.15 13:00
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33802
|1.35563
|5358
|2008.12.15 13:15
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33813
|1.35563
|5359
|2008.12.15 13:30
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33825
|1.35563
|5360
|2008.12.15 13:45
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33838
|1.35563
|5361
|2008.12.15 14:00
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33855
|1.35563
|5362
|2008.12.15 14:15
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33873
|1.35563
|5363
|2008.12.15 14:30
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33892
|1.35563
|5364
|2008.12.15 14:45
|modify
|990
|0.01
|1.33233
|1.33912
|1.35563
|5365
|2008.12.15 14:56
|t/p
|990
|0.01
|1.35563
|1.33912
|1.35563
|23.37
|662.67
|5366
|2008.12.15 23:00
|delete
|991
|0.01
|1.30595
|1.33233
|1.29705
|5367
|2008.12.15 23:00
|delete
|993
|0.01
|1.30595
|1.33233
|1.28265
|5368
|2008.12.15 23:00
|delete
|992
|0.01
|1.30595
|1.33233
|1.29155
|5369
|2008.12.16 08:06
|buy stop
|994
|0.01
|1.37127
|1.34411
|1.38017
|5370
|2008.12.16 08:06
|buy stop
|995
|0.01
|1.37127
|1.34411
|1.38567
|5371
|2008.12.16 08:06
|buy stop
|996
|0.01
|1.37127
|1.34411
|1.39457
|5372
|2008.12.16 08:06
|sell stop
|997
|0.01
|1.34411
|1.37127
|1.33521
|5373
|2008.12.16 08:06
|sell stop
|998
|0.01
|1.34411
|1.37127
|1.32971
|5374
|2008.12.16 08:06
|sell stop
|999
|0.01
|1.34411
|1.37127
|1.32081
|5375
|2008.12.16 08:17
|buy
|994
|0.01
|1.37127
|1.34411
|1.38017
|5376
|2008.12.16 08:17
|buy
|995
|0.01
|1.37127
|1.34411
|1.38567
|5377
|2008.12.16 08:17
|buy
|996
|0.01
|1.37127
|1.34411
|1.39457
|5378
|2008.12.16 17:44
|t/p
|994
|0.01
|1.38017
|1.34411
|1.38017
|8.90
|671.57
|5379
|2008.12.16 20:22
|t/p
|995
|0.01
|1.38567
|1.34411
|1.38567
|14.40
|685.97
|5380
|2008.12.16 20:32
|t/p
|996
|0.01
|1.39457
|1.34411
|1.39457
|23.30
|709.27
|5381
|2008.12.16 23:00
|delete
|997
|0.01
|1.34411
|1.37127
|1.33521
|5382
|2008.12.16 23:00
|delete
|999
|0.01
|1.34411
|1.37127
|1.32081
|5383
|2008.12.16 23:00
|delete
|998
|0.01
|1.34411
|1.37127
|1.32971
|5384
|2008.12.17 13:33
|buy stop
|1000
|0.01
|1.40551
|1.37768
|1.41441
|5385
|2008.12.17 13:33
|buy stop
|1001
|0.01
|1.40551
|1.37768
|1.41991
|5386
|2008.12.17 13:34
|buy stop
|1002
|0.01
|1.40551
|1.37768
|1.42881
|5387
|2008.12.17 13:34
|sell stop
|1003
|0.01
|1.37768
|1.40551
|1.36878
|5388
|2008.12.17 13:34
|sell stop
|1004
|0.01
|1.37768
|1.40551
|1.36328
|5389
|2008.12.17 13:34
|sell stop
|1005
|0.01
|1.37768
|1.40551
|1.35438
|5390
|2008.12.17 13:55
|buy
|1000
|0.01
|1.40551
|1.37768
|1.41441
|5391
|2008.12.17 13:55
|buy
|1001
|0.01
|1.40551
|1.37768
|1.41991
|5392
|2008.12.17 13:55
|buy
|1002
|0.01
|1.40551
|1.37768
|1.42881
|5393
|2008.12.17 15:15
|t/p
|1000
|0.01
|1.41441
|1.37768
|1.41441
|8.90
|718.17
|5394
|2008.12.17 15:33
|t/p
|1001
|0.01
|1.41991
|1.37768
|1.41991
|14.40
|732.57
|5395
|2008.12.17 15:57
|t/p
|1002
|0.01
|1.42881
|1.37768
|1.42881
|23.30
|755.87
|5396
|2008.12.17 23:00
|delete
|1003
|0.01
|1.37768
|1.40551
|1.36878
|5397
|2008.12.17 23:00
|delete
|1005
|0.01
|1.37768
|1.40551
|1.35438
|5398
|2008.12.17 23:00
|delete
|1004
|0.01
|1.37768
|1.40551
|1.36328
|5399
|2008.12.18 08:20
|buy stop
|1006
|0.01
|1.43598
|1.40755
|1.44488
|5400
|2008.12.18 08:20
|buy stop
|1007
|0.01
|1.43598
|1.40755
|1.45038
|5401
|2008.12.18 08:20
|buy stop
|1008
|0.01
|1.43598
|1.40755
|1.45928
|5402
|2008.12.18 08:20
|sell stop
|1009
|0.01
|1.40755
|1.43598
|1.39865
|5403
|2008.12.18 08:20
|sell stop
|1010
|0.01
|1.40755
|1.43598
|1.39315
|5404
|2008.12.18 08:20
|sell stop
|1011
|0.01
|1.40755
|1.43598
|1.38425
|5405
|2008.12.18 08:21
|buy
|1006
|0.01
|1.43598
|1.40755
|1.44488
|5406
|2008.12.18 08:21
|buy
|1007
|0.01
|1.43598
|1.40755
|1.45038
|5407
|2008.12.18 08:21
|buy
|1008
|0.01
|1.43598
|1.40755
|1.45928
|5408
|2008.12.18 09:28
|t/p
|1006
|0.01
|1.44488
|1.40755
|1.44488
|8.90
|764.77
|5409
|2008.12.18 10:37
|t/p
|1007
|0.01
|1.45038
|1.40755
|1.45038
|14.40
|779.17
|5410
|2008.12.18 10:43
|t/p
|1008
|0.01
|1.45928
|1.40755
|1.45928
|23.30
|802.47
|5411
|2008.12.18 15:34
|buy stop
|1012
|0.01
|1.44727
|1.41861
|1.45617
|5412
|2008.12.18 15:34
|buy stop
|1013
|0.01
|1.44727
|1.41861
|1.46167
|5413
|2008.12.18 15:35
|buy stop
|1014
|0.01
|1.44727
|1.41861
|1.47057
|5414
|2008.12.18 15:36
|buy
|1012
|0.01
|1.44727
|1.41861
|1.45617
|5415
|2008.12.18 15:36
|buy
|1013
|0.01
|1.44727
|1.41861
|1.46167
|5416
|2008.12.18 15:36
|buy
|1014
|0.01
|1.44727
|1.41861
|1.47057
|5417
|2008.12.18 18:27
|s/l
|1012
|0.01
|1.41861
|1.41861
|1.45617
|-28.66
|773.81
|5418
|2008.12.18 18:27
|s/l
|1013
|0.01
|1.41861
|1.41861
|1.46167
|-28.66
|745.15
|5419
|2008.12.18 18:27
|s/l
|1014
|0.01
|1.41861
|1.41861
|1.47057
|-28.66
|716.49
|5420
|2008.12.18 18:27
|buy stop
|1015
|0.01
|1.44788
|1.41921
|1.45678
|5421
|2008.12.18 18:27
|buy stop
|1016
|0.01
|1.44788
|1.41921
|1.46228
|5422
|2008.12.18 18:27
|buy stop
|1017
|0.01
|1.44788
|1.41921
|1.47118
|5423
|2008.12.18 23:00
|delete
|1009
|0.01
|1.40755
|1.43598
|1.39865
|5424
|2008.12.18 23:00
|delete
|1011
|0.01
|1.40755
|1.43598
|1.38425
|5425
|2008.12.18 23:00
|delete
|1016
|0.01
|1.44788
|1.41921
|1.46228
|5426
|2008.12.18 23:00
|delete
|1010
|0.01
|1.40755
|1.43598
|1.39315
|5427
|2008.12.18 23:00
|delete
|1017
|0.01
|1.44788
|1.41921
|1.47118
|5428
|2008.12.18 23:00
|delete
|1015
|0.01
|1.44788
|1.41921
|1.45678
|5429
|2008.12.19 01:00
|buy stop
|1018
|0.01
|1.44583
|1.41720
|1.45473
|5430
|2008.12.19 01:00
|buy stop
|1019
|0.01
|1.44583
|1.41720
|1.46023
|5431
|2008.12.19 01:00
|buy stop
|1020
|0.01
|1.44583
|1.41720
|1.46913
|5432
|2008.12.19 01:00
|sell stop
|1021
|0.01
|1.41720
|1.44583
|1.40830
|5433
|2008.12.19 01:00
|sell stop
|1022
|0.01
|1.41720
|1.44583
|1.40280
|5434
|2008.12.19 01:00
|sell stop
|1023
|0.01
|1.41720
|1.44583
|1.39390
|5435
|2008.12.19 09:48
|sell
|1021
|0.01
|1.41720
|1.44583
|1.40830
|5436
|2008.12.19 09:48
|sell
|1022
|0.01
|1.41720
|1.44583
|1.40280
|5437
|2008.12.19 09:48
|sell
|1023
|0.01
|1.41720
|1.44583
|1.39390
|5438
|2008.12.19 10:00
|t/p
|1021
|0.01
|1.40830
|1.44583
|1.40830
|8.90
|725.39
|5439
|2008.12.19 11:21
|t/p
|1022
|0.01
|1.40280
|1.44583
|1.40280
|14.40
|739.79
|5440
|2008.12.19 13:04
|t/p
|1023
|0.01
|1.39390
|1.44583
|1.39390
|23.30
|763.09
|5441
|2008.12.22 01:00
|sell stop
|1024
|0.01
|1.39552
|1.42371
|1.38662
|5442
|2008.12.22 01:00
|sell stop
|1025
|0.01
|1.39552
|1.42371
|1.38112
|5443
|2008.12.22 01:00
|sell stop
|1026
|0.01
|1.39552
|1.42371
|1.37222
|5444
|2008.12.22 03:33
|sell
|1024
|0.01
|1.39552
|1.42371
|1.38662
|5445
|2008.12.22 03:33
|sell
|1025
|0.01
|1.39552
|1.42371
|1.38112
|5446
|2008.12.22 03:33
|sell
|1026
|0.01
|1.39552
|1.42371
|1.37222
|5447
|2008.12.22 23:00
|delete
|1018
|0.01
|1.44583
|1.41720
|1.45473
|5448
|2008.12.22 23:00
|delete
|1020
|0.01
|1.44583
|1.41720
|1.46913
|5449
|2008.12.22 23:00
|delete
|1019
|0.01
|1.44583
|1.41720
|1.46023
|5450
|2008.12.23 01:00
|buy stop
|1027
|0.01
|1.41471
|1.38669
|1.42361
|5451
|2008.12.23 01:01
|buy stop
|1028
|0.01
|1.41471
|1.38669
|1.42911
|5452
|2008.12.23 01:01
|buy stop
|1029
|0.01
|1.41471
|1.38669
|1.43801
|5453
|2008.12.23 23:00
|delete
|1027
|0.01
|1.41471
|1.38669
|1.42361
|5454
|2008.12.23 23:00
|delete
|1029
|0.01
|1.41471
|1.38669
|1.43801
|5455
|2008.12.23 23:00
|delete
|1028
|0.01
|1.41471
|1.38669
|1.42911
|5456
|2008.12.24 01:00
|buy stop
|1030
|0.01
|1.41168
|1.38372
|1.42058
|5457
|2008.12.24 01:00
|buy stop
|1031
|0.01
|1.41168
|1.38372
|1.42608
|5458
|2008.12.24 01:00
|buy stop
|1032
|0.01
|1.41168
|1.38372
|1.43498
|5459
|2008.12.26 14:58
|buy
|1030
|0.01
|1.41168
|1.38372
|1.42058
|5460
|2008.12.26 14:58
|buy
|1031
|0.01
|1.41168
|1.38372
|1.42608
|5461
|2008.12.26 14:58
|buy
|1032
|0.01
|1.41168
|1.38372
|1.43498
|5462
|2008.12.26 22:59
|close at stop
|1032
|0.01
|1.40270
|1.38372
|1.43498
|-8.98
|754.11
|5463
|2008.12.26 22:59
|close at stop
|1031
|0.01
|1.40270
|1.38372
|1.42608
|-8.98
|745.13
|5464
|2008.12.26 22:59
|close at stop
|1030
|0.01
|1.40270
|1.38372
|1.42058
|-8.98
|736.15
|5465
|2008.12.26 22:59
|close at stop
|1026
|0.01
|1.40290
|1.42371
|1.37222
|-7.83
|728.32
|5466
|2008.12.26 22:59
|close at stop
|1025
|0.01
|1.40290
|1.42371
|1.38112
|-7.83
|720.49
|5467
|2008.12.26 22:59
|close at stop
|1024
|0.01
|1.40290
|1.42371
|1.38662
|-7.83
|712.66