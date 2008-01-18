Strategy Tester Report
Envelope_2.13_mini_all
AlpariUK-Demo (Build 220)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2008.01.02 09:00 - 2008.12.26 22:45 (2008.01.01 - 2008.12.31)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersEnvelopePeriod=144; EnvTimeFrame=0; EnvMaMethod=1; EnvelopeDeviation=1; EnvShift=1; MinDistance=10; TimeOpen=0; TimeClose=23; FirstTP=89; SecondTP=144; ThirdTP=233; Lots=0.01; MaximumRisk=0; DecreaseFactor=5; MaElineTSL=0; BreakEven=10; PipsLock=0; PrefSettings=false;
Bars in test25364Ticks modelled4062954Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit500.00
Total net profit212.66Gross profit1865.82Gross loss-1653.16
Profit factor1.13Expected payoff0.86
Absolute drawdown215.52Maximal drawdown294.06 (46.16%)Relative drawdown46.16% (294.06)
Total trades246Short positions (won %)135 (77.78%)Long positions (won %)111 (70.27%)
Profit trades (% of total)183 (74.39%)Loss trades (% of total)63 (25.61%)
Largestprofit trade23.56loss trade-32.10
Averageprofit trade10.20loss trade-26.24
Maximumconsecutive wins (profit in money)26 (366.93)consecutive losses (loss in money)6 (-163.83)
Maximalconsecutive profit (count of wins)366.93 (26)consecutive loss (count of losses)-163.83 (6)
Averageconsecutive wins9consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.02 09:01buy stop10.011.482621.453261.49152
22008.01.02 09:01buy stop20.011.482621.453261.49702
32008.01.02 09:01buy stop30.011.482621.453261.50592
42008.01.02 09:01sell stop40.011.453261.482621.44436
52008.01.02 09:01sell stop50.011.453261.482621.43886
62008.01.02 09:01sell stop60.011.453261.482621.42996
72008.01.02 23:00delete10.011.482621.453261.49152
82008.01.02 23:00delete30.011.482621.453261.50592
92008.01.02 23:00delete50.011.453261.482621.43886
102008.01.02 23:00delete20.011.482621.453261.49702
112008.01.02 23:00delete60.011.453261.482621.42996
122008.01.02 23:00delete40.011.453261.482621.44436
132008.01.03 01:00buy stop70.011.484151.454761.49305
142008.01.03 01:00buy stop80.011.484151.454761.49855
152008.01.03 01:00buy stop90.011.484151.454761.50745
162008.01.03 01:00sell stop100.011.454761.484151.44586
172008.01.03 01:00sell stop110.011.454761.484151.44036
182008.01.03 01:00sell stop120.011.454761.484151.43146
192008.01.03 23:00delete70.011.484151.454761.49305
202008.01.03 23:00delete90.011.484151.454761.50745
212008.01.03 23:00delete110.011.454761.484151.44036
222008.01.03 23:00delete80.011.484151.454761.49855
232008.01.03 23:00delete120.011.454761.484151.43146
242008.01.03 23:00delete100.011.454761.484151.44586
252008.01.04 01:00buy stop130.011.487031.457581.49593
262008.01.04 01:01buy stop140.011.487031.457581.50143
272008.01.04 01:01buy stop150.011.487031.457581.51033
282008.01.04 01:01sell stop160.011.457581.487031.44868
292008.01.04 01:02sell stop170.011.457581.487031.44318
302008.01.04 01:02sell stop180.011.457581.487031.43428
312008.01.07 23:00delete130.011.487031.457581.49593
322008.01.07 23:00delete150.011.487031.457581.51033
332008.01.07 23:00delete170.011.457581.487031.44318
342008.01.07 23:00delete140.011.487031.457581.50143
352008.01.07 23:00delete180.011.457581.487031.43428
362008.01.07 23:00delete160.011.457581.487031.44868
372008.01.08 01:00buy stop190.011.485541.456131.49444
382008.01.08 01:00buy stop200.011.485541.456131.49994
392008.01.08 01:00buy stop210.011.485541.456131.50884
402008.01.08 01:01sell stop220.011.456131.485541.44723
412008.01.08 01:01sell stop230.011.456131.485541.44173
422008.01.08 01:02sell stop240.011.456131.485541.43283
432008.01.08 23:00delete190.011.485541.456131.49444
442008.01.08 23:00delete210.011.485541.456131.50884
452008.01.08 23:00delete230.011.456131.485541.44173
462008.01.08 23:00delete200.011.485541.456131.49994
472008.01.08 23:00delete240.011.456131.485541.43283
482008.01.08 23:00delete220.011.456131.485541.44723
492008.01.09 01:00buy stop250.011.485511.456091.49441
502008.01.09 01:00buy stop260.011.485511.456091.49991
512008.01.09 01:01buy stop270.011.485511.456091.50881
522008.01.09 01:01sell stop280.011.456091.485511.44719
532008.01.09 01:01sell stop290.011.456091.485511.44169
542008.01.09 01:03sell stop300.011.456091.485511.43279
552008.01.09 23:00delete250.011.485511.456091.49441
562008.01.09 23:00delete270.011.485511.456091.50881
572008.01.09 23:00delete290.011.456091.485511.44169
582008.01.09 23:00delete260.011.485511.456091.49991
592008.01.09 23:00delete300.011.456091.485511.43279
602008.01.09 23:00delete280.011.456091.485511.44719
612008.01.10 01:13buy stop310.011.483511.454131.49241
622008.01.10 01:13buy stop320.011.483511.454131.49791
632008.01.10 01:13buy stop330.011.483511.454131.50681
642008.01.10 01:13sell stop340.011.454131.483511.44523
652008.01.10 01:13sell stop350.011.454131.483511.43973
662008.01.10 01:13sell stop360.011.454131.483511.43083
672008.01.10 23:00delete310.011.483511.454131.49241
682008.01.10 23:00delete330.011.483511.454131.50681
692008.01.10 23:00delete350.011.454131.483511.43973
702008.01.10 23:00delete320.011.483511.454131.49791
712008.01.10 23:00delete360.011.454131.483511.43083
722008.01.10 23:00delete340.011.454131.483511.44523
732008.01.11 01:00buy stop370.011.487021.457571.49592
742008.01.11 01:00buy stop380.011.487021.457571.50142
752008.01.11 01:01buy stop390.011.487021.457571.51032
762008.01.11 01:01sell stop400.011.457571.487021.44867
772008.01.11 01:02sell stop410.011.457571.487021.44317
782008.01.11 01:02sell stop420.011.457571.487021.43427
792008.01.14 07:09buy370.011.487021.457571.49592
802008.01.14 07:09buy380.011.487021.457571.50142
812008.01.14 07:09buy390.011.487021.457571.51032
822008.01.14 23:00delete400.011.457571.487021.44867
832008.01.14 23:00delete420.011.457571.487021.43427
842008.01.14 23:00delete410.011.457571.487021.44317
852008.01.15 01:00sell stop430.011.469241.498931.46034
862008.01.15 01:00sell stop440.011.469241.498931.45484
872008.01.15 01:00sell stop450.011.469241.498931.44594
882008.01.15 23:00delete430.011.469241.498931.46034
892008.01.15 23:00delete450.011.469241.498931.44594
902008.01.15 23:00delete440.011.469241.498931.45484
912008.01.16 01:00sell stop460.011.469641.499331.46074
922008.01.16 01:00sell stop470.011.469641.499331.45524
932008.01.16 01:00sell stop480.011.469641.499331.44634
942008.01.16 16:52sell460.011.469641.499331.46074
952008.01.16 16:52sell470.011.469641.499331.45524
962008.01.16 16:52sell480.011.469641.499331.44634
972008.01.16 17:14t/p460.011.460741.499331.460748.90508.90
982008.01.17 20:30modify470.011.469641.469641.45524
992008.01.17 20:30modify480.011.469641.469641.44634
1002008.01.17 20:45modify470.011.469641.469581.45524
1012008.01.17 20:45modify480.011.469641.469581.44634
1022008.01.17 21:00modify470.011.469641.469551.45524
1032008.01.17 21:00modify480.011.469641.469551.44634
1042008.01.17 21:15modify470.011.469641.469511.45524
1052008.01.17 21:15modify480.011.469641.469511.44634
1062008.01.17 21:30modify470.011.469641.469461.45524
1072008.01.17 21:30modify480.011.469641.469461.44634
1082008.01.17 21:45modify470.011.469641.469421.45524
1092008.01.17 21:45modify480.011.469641.469421.44634
1102008.01.17 22:00modify470.011.469641.469361.45524
1112008.01.17 22:00modify480.011.469641.469361.44634
1122008.01.17 22:15modify470.011.469641.469321.45524
1132008.01.17 22:15modify480.011.469641.469321.44634
1142008.01.17 22:30modify470.011.469641.469241.45524
1152008.01.17 22:30modify480.011.469641.469241.44634
1162008.01.17 22:45modify470.011.469641.469181.45524
1172008.01.17 22:45modify480.011.469641.469181.44634
1182008.01.17 23:00modify470.011.469641.469111.45524
1192008.01.17 23:00modify480.011.469641.469111.44634
1202008.01.17 23:15modify470.011.469641.469041.45524
1212008.01.17 23:15modify480.011.469641.469041.44634
1222008.01.17 23:30modify470.011.469641.468961.45524
1232008.01.17 23:30modify480.011.469641.468961.44634
1242008.01.17 23:45modify470.011.469641.468891.45524
1252008.01.17 23:45modify480.011.469641.468891.44634
1262008.01.18 00:01modify470.011.469641.468831.45524
1272008.01.18 00:01modify480.011.469641.468831.44634
1282008.01.18 00:15modify470.011.469641.468771.45524
1292008.01.18 00:15modify480.011.469641.468771.44634
1302008.01.18 00:30modify470.011.469641.468691.45524
1312008.01.18 00:30modify480.011.469641.468691.44634
1322008.01.18 00:45modify470.011.469641.468621.45524
1332008.01.18 00:45modify480.011.469641.468621.44634
1342008.01.18 01:01modify470.011.469641.468551.45524
1352008.01.18 01:01modify480.011.469641.468551.44634
1362008.01.18 01:15modify470.011.469641.468481.45524
1372008.01.18 01:15modify480.011.469641.468481.44634
1382008.01.18 01:30modify470.011.469641.468421.45524
1392008.01.18 01:30modify480.011.469641.468421.44634
1402008.01.18 01:45modify470.011.469641.468361.45524
1412008.01.18 01:45modify480.011.469641.468361.44634
1422008.01.18 02:00modify470.011.469641.468291.45524
1432008.01.18 02:00modify480.011.469641.468291.44634
1442008.01.18 02:15modify470.011.469641.468221.45524
1452008.01.18 02:15modify480.011.469641.468221.44634
1462008.01.18 02:30modify470.011.469641.468141.45524
1472008.01.18 02:30modify480.011.469641.468141.44634
1482008.01.18 02:45modify470.011.469641.468061.45524
1492008.01.18 02:45modify480.011.469641.468061.44634
1502008.01.18 03:00modify470.011.469641.467991.45524
1512008.01.18 03:00modify480.011.469641.467991.44634
1522008.01.18 03:15modify470.011.469641.467911.45524
1532008.01.18 03:15modify480.011.469641.467911.44634
1542008.01.18 03:30modify470.011.469641.467851.45524
1552008.01.18 03:30modify480.011.469641.467851.44634
1562008.01.18 03:46modify470.011.469641.467781.45524
1572008.01.18 03:46modify480.011.469641.467781.44634
1582008.01.18 04:00modify470.011.469641.467731.45524
1592008.01.18 04:00modify480.011.469641.467731.44634
1602008.01.18 04:15modify470.011.469641.467671.45524
1612008.01.18 04:15modify480.011.469641.467671.44634
1622008.01.18 04:30modify470.011.469641.467611.45524
1632008.01.18 04:30modify480.011.469641.467611.44634
1642008.01.18 04:45modify470.011.469641.467551.45524
1652008.01.18 04:45modify480.011.469641.467551.44634
1662008.01.18 05:00modify470.011.469641.467501.45524
1672008.01.18 05:00modify480.011.469641.467501.44634
1682008.01.18 05:15modify470.011.469641.467451.45524
1692008.01.18 05:15modify480.011.469641.467451.44634
1702008.01.18 05:30modify470.011.469641.467421.45524
1712008.01.18 05:30modify480.011.469641.467421.44634
1722008.01.18 05:45modify470.011.469641.467381.45524
1732008.01.18 05:45modify480.011.469641.467381.44634
1742008.01.18 06:00modify470.011.469641.467341.45524
1752008.01.18 06:00modify480.011.469641.467341.44634
1762008.01.18 06:15modify470.011.469641.467301.45524
1772008.01.18 06:15modify480.011.469641.467301.44634
1782008.01.18 06:30modify470.011.469641.467261.45524
1792008.01.18 06:30modify480.011.469641.467261.44634
1802008.01.18 06:45modify470.011.469641.467221.45524
1812008.01.18 06:45modify480.011.469641.467221.44634
1822008.01.18 07:00modify470.011.469641.467171.45524
1832008.01.18 07:00modify480.011.469641.467171.44634
1842008.01.18 07:15modify470.011.469641.467121.45524
1852008.01.18 07:15modify480.011.469641.467121.44634
1862008.01.18 07:30modify470.011.469641.467081.45524
1872008.01.18 07:30modify480.011.469641.467081.44634
1882008.01.18 07:45modify470.011.469641.467031.45524
1892008.01.18 07:45modify480.011.469641.467031.44634
1902008.01.18 08:00modify470.011.469641.466981.45524
1912008.01.18 08:00modify480.011.469641.466981.44634
1922008.01.18 08:15modify470.011.469641.466951.45524
1932008.01.18 08:15modify480.011.469641.466951.44634
1942008.01.18 08:30modify470.011.469641.466911.45524
1952008.01.18 08:30modify480.011.469641.466911.44634
1962008.01.18 08:45modify470.011.469641.466861.45524
1972008.01.18 08:45modify480.011.469641.466861.44634
1982008.01.18 09:00modify470.011.469641.466811.45524
1992008.01.18 09:00modify480.011.469641.466811.44634
2002008.01.18 09:15modify470.011.469641.466771.45524
2012008.01.18 09:15modify480.011.469641.466771.44634
2022008.01.18 09:30modify470.011.469641.466741.45524
2032008.01.18 09:30modify480.011.469641.466741.44634
2042008.01.18 09:45modify470.011.469641.466701.45524
2052008.01.18 09:45modify480.011.469641.466701.44634
2062008.01.18 10:00modify470.011.469641.466661.45524
2072008.01.18 10:00modify480.011.469641.466661.44634
2082008.01.18 10:15modify470.011.469641.466621.45524
2092008.01.18 10:15modify480.011.469641.466621.44634
2102008.01.18 10:30modify470.011.469641.466581.45524
2112008.01.18 10:30modify480.011.469641.466581.44634
2122008.01.18 10:45modify470.011.469641.466521.45524
2132008.01.18 10:45modify480.011.469641.466521.44634
2142008.01.18 11:00modify470.011.469641.466451.45524
2152008.01.18 11:00modify480.011.469641.466451.44634
2162008.01.18 11:15modify470.011.469641.466391.45524
2172008.01.18 11:15modify480.011.469641.466391.44634
2182008.01.18 11:30modify470.011.469641.466331.45524
2192008.01.18 11:30modify480.011.469641.466331.44634
2202008.01.18 11:45modify470.011.469641.466271.45524
2212008.01.18 11:45modify480.011.469641.466271.44634
2222008.01.18 12:00modify470.011.469641.466211.45524
2232008.01.18 12:00modify480.011.469641.466211.44634
2242008.01.18 12:15modify470.011.469641.466151.45524
2252008.01.18 12:15modify480.011.469641.466151.44634
2262008.01.18 12:30modify470.011.469641.466101.45524
2272008.01.18 12:30modify480.011.469641.466101.44634
2282008.01.18 12:45modify470.011.469641.466071.45524
2292008.01.18 12:45modify480.011.469641.466071.44634
2302008.01.18 13:00modify470.011.469641.466051.45524
2312008.01.18 13:00modify480.011.469641.466051.44634
2322008.01.18 13:15modify470.011.469641.466031.45524
2332008.01.18 13:15modify480.011.469641.466031.44634
2342008.01.18 13:30modify470.011.469641.466011.45524
2352008.01.18 13:30modify480.011.469641.466011.44634
2362008.01.18 13:40s/l470.011.466011.466011.455243.33512.23
2372008.01.18 13:40s/l480.011.466011.466011.446343.33515.56
2382008.01.18 13:40sell stop490.011.451351.480671.44245
2392008.01.18 13:40sell stop500.011.451351.480671.43695
2402008.01.18 13:40sell stop510.011.451351.480671.42805
2412008.01.21 01:07s/l370.011.457571.457571.49592-28.99486.57
2422008.01.21 01:07s/l380.011.457571.457571.50142-28.99457.58
2432008.01.21 01:07s/l390.011.457571.457571.51032-28.99428.60
2442008.01.21 01:07buy stop520.011.479181.449891.48808
2452008.01.21 01:07buy stop530.011.479181.449891.49358
2462008.01.21 01:07buy stop540.011.479181.449891.50248
2472008.01.21 09:27sell490.011.451351.480671.44245
2482008.01.21 09:27sell500.011.451351.480671.43695
2492008.01.21 09:27sell510.011.451351.480671.42805
2502008.01.21 17:23t/p490.011.442451.480671.442458.90437.50
2512008.01.21 23:00delete520.011.479181.449891.48808
2522008.01.21 23:00delete540.011.479181.449891.50248
2532008.01.21 23:00delete530.011.479181.449891.49358
2542008.01.22 01:00buy stop550.011.466601.437551.47550
2552008.01.22 01:00buy stop560.011.466601.437551.48100
2562008.01.22 01:00buy stop570.011.466601.437551.48990
2572008.01.22 02:30modify500.011.451351.451241.43695
2582008.01.22 02:30modify510.011.451351.451241.42805
2592008.01.22 02:45modify500.011.451351.451141.43695
2602008.01.22 02:45modify510.011.451351.451141.42805
2612008.01.22 03:00modify500.011.451351.451041.43695
2622008.01.22 03:00modify510.011.451351.451041.42805
2632008.01.22 03:15modify500.011.451351.450931.43695
2642008.01.22 03:15modify510.011.451351.450931.42805
2652008.01.22 03:30modify500.011.451351.450841.43695
2662008.01.22 03:30modify510.011.451351.450841.42805
2672008.01.22 03:45modify500.011.451351.450731.43695
2682008.01.22 03:45modify510.011.451351.450731.42805
2692008.01.22 04:00modify500.011.451351.450651.43695
2702008.01.22 04:00modify510.011.451351.450651.42805
2712008.01.22 04:15modify500.011.451351.450561.43695
2722008.01.22 04:15modify510.011.451351.450561.42805
2732008.01.22 04:30modify500.011.451351.450471.43695
2742008.01.22 04:30modify510.011.451351.450471.42805
2752008.01.22 04:46modify500.011.451351.450381.43695
2762008.01.22 04:46modify510.011.451351.450381.42805
2772008.01.22 05:01modify500.011.451351.450291.43695
2782008.01.22 05:01modify510.011.451351.450291.42805
2792008.01.22 05:15modify500.011.451351.450201.43695
2802008.01.22 05:15modify510.011.451351.450201.42805
2812008.01.22 05:30modify500.011.451351.450101.43695
2822008.01.22 05:30modify510.011.451351.450101.42805
2832008.01.22 05:45modify500.011.451351.449981.43695
2842008.01.22 05:45modify510.011.451351.449981.42805
2852008.01.22 06:00modify500.011.451351.449861.43695
2862008.01.22 06:00modify510.011.451351.449861.42805
2872008.01.22 06:15modify500.011.451351.449751.43695
2882008.01.22 06:15modify510.011.451351.449751.42805
2892008.01.22 06:31modify500.011.451351.449641.43695
2902008.01.22 06:31modify510.011.451351.449641.42805
2912008.01.22 06:45modify500.011.451351.449561.43695
2922008.01.22 06:45modify510.011.451351.449561.42805
2932008.01.22 07:05modify500.011.451351.449471.43695
2942008.01.22 07:05modify510.011.451351.449471.42805
2952008.01.22 07:22modify500.011.451351.449381.43695
2962008.01.22 07:22modify510.011.451351.449381.42805
2972008.01.22 07:30modify500.011.451351.449301.43695
2982008.01.22 07:30modify510.011.451351.449301.42805
2992008.01.22 07:45modify500.011.451351.449201.43695
3002008.01.22 07:45modify510.011.451351.449201.42805
3012008.01.22 08:00modify500.011.451351.449111.43695
3022008.01.22 08:00modify510.011.451351.449111.42805
3032008.01.22 08:15modify500.011.451351.449001.43695
3042008.01.22 08:15modify510.011.451351.449001.42805
3052008.01.22 08:30modify500.011.451351.448901.43695
3062008.01.22 08:30modify510.011.451351.448901.42805
3072008.01.22 08:45modify500.011.451351.448761.43695
3082008.01.22 08:45modify510.011.451351.448761.42805
3092008.01.22 09:00modify500.011.451351.448621.43695
3102008.01.22 09:00modify510.011.451351.448621.42805
3112008.01.22 09:02t/p500.011.436951.448621.4369514.33451.82
3122008.01.22 09:15modify510.011.451351.448491.42805
3132008.01.22 09:30modify510.011.451351.448371.42805
3142008.01.22 09:45modify510.011.451351.448301.42805
3152008.01.22 10:00modify510.011.451351.448271.42805
3162008.01.22 10:15modify510.011.451351.448241.42805
3172008.01.22 10:30modify510.011.451351.448201.42805
3182008.01.22 10:45modify510.011.451351.448171.42805
3192008.01.22 10:55s/l510.011.448171.448171.428053.11454.93
3202008.01.22 10:55sell stop580.011.433691.462651.42479
3212008.01.22 10:55sell stop590.011.433691.462651.41929
3222008.01.22 10:55sell stop600.011.433691.462651.41039
3232008.01.22 23:00delete550.011.466601.437551.47550
3242008.01.22 23:00delete570.011.466601.437551.48990
3252008.01.22 23:00delete590.011.433691.462651.41929
3262008.01.22 23:00delete560.011.466601.437551.48100
3272008.01.22 23:00delete600.011.433691.462651.41039
3282008.01.22 23:00delete580.011.433691.462651.42479
3292008.01.23 01:00buy stop610.011.468841.439761.47774
3302008.01.23 01:00buy stop620.011.468841.439761.48324
3312008.01.23 01:00buy stop630.011.468841.439761.49214
3322008.01.23 01:00sell stop640.011.439761.468841.43086
3332008.01.23 01:00sell stop650.011.439761.468841.42536
3342008.01.23 01:00sell stop660.011.439761.468841.41646
3352008.01.23 23:00delete610.011.468841.439761.47774
3362008.01.23 23:00delete630.011.468841.439761.49214
3372008.01.23 23:00delete650.011.439761.468841.42536
3382008.01.23 23:00delete620.011.468841.439761.48324
3392008.01.23 23:00delete660.011.439761.468841.41646
3402008.01.23 23:00delete640.011.439761.468841.43086
3412008.01.24 01:00buy stop670.011.472871.443711.48177
3422008.01.24 01:00buy stop680.011.472871.443711.48727
3432008.01.24 01:00buy stop690.011.472871.443711.49617
3442008.01.24 01:00sell stop700.011.443711.472871.43481
3452008.01.24 01:00sell stop710.011.443711.472871.42931
3462008.01.24 01:00sell stop720.011.443711.472871.42041
3472008.01.24 16:09buy670.011.472871.443711.48177
3482008.01.24 16:09buy680.011.472871.443711.48727
3492008.01.24 16:09buy690.011.472871.443711.49617
3502008.01.24 23:00delete700.011.443711.472871.43481
3512008.01.24 23:00delete720.011.443711.472871.42041
3522008.01.24 23:00delete710.011.443711.472871.42931
3532008.01.25 01:00sell stop730.011.452041.481371.44314
3542008.01.25 01:00sell stop740.011.452041.481371.43764
3552008.01.25 01:00sell stop750.011.452041.481371.42874
3562008.01.28 23:00delete730.011.452041.481371.44314
3572008.01.28 23:00delete750.011.452041.481371.42874
3582008.01.28 23:00delete740.011.452041.481371.43764
3592008.01.28 23:30modify670.011.472871.472871.48177
3602008.01.28 23:30modify680.011.472871.472871.48727
3612008.01.28 23:30modify690.011.472871.472871.49617
3622008.01.28 23:45modify670.011.472871.472951.48177
3632008.01.28 23:45modify680.011.472871.472951.48727
3642008.01.28 23:45modify690.011.472871.472951.49617
3652008.01.29 00:02modify670.011.472871.473031.48177
3662008.01.29 00:02modify680.011.472871.473031.48727
3672008.01.29 00:02modify690.011.472871.473031.49617
3682008.01.29 00:16modify670.011.472871.473101.48177
3692008.01.29 00:16modify680.011.472871.473101.48727
3702008.01.29 00:16modify690.011.472871.473101.49617
3712008.01.29 00:30modify670.011.472871.473181.48177
3722008.01.29 00:30modify680.011.472871.473181.48727
3732008.01.29 00:30modify690.011.472871.473181.49617
3742008.01.29 00:45modify670.011.472871.473261.48177
3752008.01.29 00:45modify680.011.472871.473261.48727
3762008.01.29 00:45modify690.011.472871.473261.49617
3772008.01.29 01:00sell stop760.011.458601.488071.44970
3782008.01.29 01:02sell stop770.011.458601.488071.44420
3792008.01.29 01:02sell stop780.011.458601.488071.43530
3802008.01.29 01:02modify670.011.472871.473331.48177
3812008.01.29 01:02modify680.011.472871.473331.48727
3822008.01.29 01:02modify690.011.472871.473331.49617
3832008.01.29 01:15modify670.011.472871.473401.48177
3842008.01.29 01:15modify680.011.472871.473401.48727
3852008.01.29 01:15modify690.011.472871.473401.49617
3862008.01.29 01:31modify670.011.472871.473461.48177
3872008.01.29 01:31modify680.011.472871.473461.48727
3882008.01.29 01:31modify690.011.472871.473461.49617
3892008.01.29 01:45modify670.011.472871.473521.48177
3902008.01.29 01:45modify680.011.472871.473521.48727
3912008.01.29 01:45modify690.011.472871.473521.49617
3922008.01.29 02:00modify670.011.472871.473581.48177
3932008.01.29 02:00modify680.011.472871.473581.48727
3942008.01.29 02:00modify690.011.472871.473581.49617
3952008.01.29 02:15modify670.011.472871.473631.48177
3962008.01.29 02:15modify680.011.472871.473631.48727
3972008.01.29 02:15modify690.011.472871.473631.49617
3982008.01.29 02:30modify670.011.472871.473671.48177
3992008.01.29 02:30modify680.011.472871.473671.48727
4002008.01.29 02:30modify690.011.472871.473671.49617
4012008.01.29 02:46modify670.011.472871.473721.48177
4022008.01.29 02:46modify680.011.472871.473721.48727
4032008.01.29 02:46modify690.011.472871.473721.49617
4042008.01.29 03:00modify670.011.472871.473751.48177
4052008.01.29 03:00modify680.011.472871.473751.48727
4062008.01.29 03:00modify690.011.472871.473751.49617
4072008.01.29 03:15modify670.011.472871.473781.48177
4082008.01.29 03:15modify680.011.472871.473781.48727
4092008.01.29 03:15modify690.011.472871.473781.49617
4102008.01.29 03:30modify670.011.472871.473811.48177
4112008.01.29 03:30modify680.011.472871.473811.48727
4122008.01.29 03:30modify690.011.472871.473811.49617
4132008.01.29 03:46modify670.011.472871.473851.48177
4142008.01.29 03:46modify680.011.472871.473851.48727
4152008.01.29 03:46modify690.011.472871.473851.49617
4162008.01.29 04:00modify670.011.472871.473901.48177
4172008.01.29 04:00modify680.011.472871.473901.48727
4182008.01.29 04:00modify690.011.472871.473901.49617
4192008.01.29 04:15modify670.011.472871.473931.48177
4202008.01.29 04:15modify680.011.472871.473931.48727
4212008.01.29 04:15modify690.011.472871.473931.49617
4222008.01.29 04:30modify670.011.472871.473971.48177
4232008.01.29 04:30modify680.011.472871.473971.48727
4242008.01.29 04:30modify690.011.472871.473971.49617
4252008.01.29 04:45modify670.011.472871.474001.48177
4262008.01.29 04:45modify680.011.472871.474001.48727
4272008.01.29 04:45modify690.011.472871.474001.49617
4282008.01.29 05:00modify670.011.472871.474041.48177
4292008.01.29 05:00modify680.011.472871.474041.48727
4302008.01.29 05:00modify690.011.472871.474041.49617
4312008.01.29 05:15modify670.011.472871.474081.48177
4322008.01.29 05:15modify680.011.472871.474081.48727
4332008.01.29 05:15modify690.011.472871.474081.49617
4342008.01.29 05:30modify670.011.472871.474121.48177
4352008.01.29 05:30modify680.011.472871.474121.48727
4362008.01.29 05:30modify690.011.472871.474121.49617
4372008.01.29 05:45modify670.011.472871.474151.48177
4382008.01.29 05:45modify680.011.472871.474151.48727
4392008.01.29 05:45modify690.011.472871.474151.49617
4402008.01.29 06:00modify670.011.472871.474181.48177
4412008.01.29 06:00modify680.011.472871.474181.48727
4422008.01.29 06:00modify690.011.472871.474181.49617
4432008.01.29 06:17modify670.011.472871.474221.48177
4442008.01.29 06:17modify680.011.472871.474221.48727
4452008.01.29 06:17modify690.011.472871.474221.49617
4462008.01.29 06:30modify670.011.472871.474261.48177
4472008.01.29 06:30modify680.011.472871.474261.48727
4482008.01.29 06:30modify690.011.472871.474261.49617
4492008.01.29 06:45modify670.011.472871.474301.48177
4502008.01.29 06:45modify680.011.472871.474301.48727
4512008.01.29 06:45modify690.011.472871.474301.49617
4522008.01.29 07:00modify670.011.472871.474341.48177
4532008.01.29 07:00modify680.011.472871.474341.48727
4542008.01.29 07:00modify690.011.472871.474341.49617
4552008.01.29 07:15modify670.011.472871.474391.48177
4562008.01.29 07:15modify680.011.472871.474391.48727
4572008.01.29 07:15modify690.011.472871.474391.49617
4582008.01.29 07:30modify670.011.472871.474451.48177
4592008.01.29 07:30modify680.011.472871.474451.48727
4602008.01.29 07:30modify690.011.472871.474451.49617
4612008.01.29 07:45modify670.011.472871.474491.48177
4622008.01.29 07:45modify680.011.472871.474491.48727
4632008.01.29 07:45modify690.011.472871.474491.49617
4642008.01.29 08:00modify670.011.472871.474541.48177
4652008.01.29 08:00modify680.011.472871.474541.48727
4662008.01.29 08:00modify690.011.472871.474541.49617
4672008.01.29 08:15modify670.011.472871.474561.48177
4682008.01.29 08:15modify680.011.472871.474561.48727
4692008.01.29 08:15modify690.011.472871.474561.49617
4702008.01.29 08:30modify670.011.472871.474591.48177
4712008.01.29 08:30modify680.011.472871.474591.48727
4722008.01.29 08:30modify690.011.472871.474591.49617
4732008.01.29 08:45modify670.011.472871.474631.48177
4742008.01.29 08:45modify680.011.472871.474631.48727
4752008.01.29 08:45modify690.011.472871.474631.49617
4762008.01.29 09:00modify670.011.472871.474661.48177
4772008.01.29 09:00modify680.011.472871.474661.48727
4782008.01.29 09:00modify690.011.472871.474661.49617
4792008.01.29 09:15modify670.011.472871.474671.48177
4802008.01.29 09:15modify680.011.472871.474671.48727
4812008.01.29 09:15modify690.011.472871.474671.49617
4822008.01.29 09:30modify670.011.472871.474681.48177
4832008.01.29 09:30modify680.011.472871.474681.48727
4842008.01.29 09:30modify690.011.472871.474681.49617
4852008.01.29 09:45modify670.011.472871.474691.48177
4862008.01.29 09:45modify680.011.472871.474691.48727
4872008.01.29 09:45modify690.011.472871.474691.49617
4882008.01.29 10:00modify670.011.472871.474711.48177
4892008.01.29 10:00modify680.011.472871.474711.48727
4902008.01.29 10:00modify690.011.472871.474711.49617
4912008.01.29 10:15modify670.011.472871.474731.48177
4922008.01.29 10:15modify680.011.472871.474731.48727
4932008.01.29 10:15modify690.011.472871.474731.49617
4942008.01.29 10:31modify670.011.472871.474771.48177
4952008.01.29 10:31modify680.011.472871.474771.48727
4962008.01.29 10:31modify690.011.472871.474771.49617
4972008.01.29 10:45modify670.011.472871.474801.48177
4982008.01.29 10:45modify680.011.472871.474801.48727
4992008.01.29 10:45modify690.011.472871.474801.49617
5002008.01.29 11:00modify670.011.472871.474821.48177
5012008.01.29 11:00modify680.011.472871.474821.48727
5022008.01.29 11:00modify690.011.472871.474821.49617
5032008.01.29 11:15modify670.011.472871.474851.48177
5042008.01.29 11:15modify680.011.472871.474851.48727
5052008.01.29 11:15modify690.011.472871.474851.49617
5062008.01.29 11:30modify670.011.472871.474881.48177
5072008.01.29 11:30modify680.011.472871.474881.48727
5082008.01.29 11:30modify690.011.472871.474881.49617
5092008.01.29 11:45modify670.011.472871.474921.48177
5102008.01.29 11:45modify680.011.472871.474921.48727
5112008.01.29 11:45modify690.011.472871.474921.49617
5122008.01.29 12:00modify670.011.472871.474961.48177
5132008.01.29 12:00modify680.011.472871.474961.48727
5142008.01.29 12:00modify690.011.472871.474961.49617
5152008.01.29 12:15modify670.011.472871.475001.48177
5162008.01.29 12:15modify680.011.472871.475001.48727
5172008.01.29 12:15modify690.011.472871.475001.49617
5182008.01.29 12:30modify670.011.472871.475041.48177
5192008.01.29 12:30modify680.011.472871.475041.48727
5202008.01.29 12:30modify690.011.472871.475041.49617
5212008.01.29 12:45modify670.011.472871.475081.48177
5222008.01.29 12:45modify680.011.472871.475081.48727
5232008.01.29 12:45modify690.011.472871.475081.49617
5242008.01.29 13:00modify670.011.472871.475131.48177
5252008.01.29 13:00modify680.011.472871.475131.48727
5262008.01.29 13:00modify690.011.472871.475131.49617
5272008.01.29 13:15modify670.011.472871.475171.48177
5282008.01.29 13:15modify680.011.472871.475171.48727
5292008.01.29 13:15modify690.011.472871.475171.49617
5302008.01.29 13:30modify670.011.472871.475201.48177
5312008.01.29 13:30modify680.011.472871.475201.48727
5322008.01.29 13:30modify690.011.472871.475201.49617
5332008.01.29 13:45modify670.011.472871.475241.48177
5342008.01.29 13:45modify680.011.472871.475241.48727
5352008.01.29 13:45modify690.011.472871.475241.49617
5362008.01.29 14:00modify670.011.472871.475261.48177
5372008.01.29 14:00modify680.011.472871.475261.48727
5382008.01.29 14:00modify690.011.472871.475261.49617
5392008.01.29 14:15modify670.011.472871.475291.48177
5402008.01.29 14:15modify680.011.472871.475291.48727
5412008.01.29 14:15modify690.011.472871.475291.49617
5422008.01.29 14:30modify670.011.472871.475321.48177
5432008.01.29 14:30modify680.011.472871.475321.48727
5442008.01.29 14:30modify690.011.472871.475321.49617
5452008.01.29 14:50s/l670.011.475321.475321.481772.65457.57
5462008.01.29 14:50s/l680.011.475321.475321.487272.65460.22
5472008.01.29 14:50s/l690.011.475321.475321.496172.65462.87
5482008.01.29 14:50buy stop790.011.490071.460571.49897
5492008.01.29 14:50buy stop800.011.490071.460571.50447
5502008.01.29 14:50buy stop810.011.490071.460571.51337
5512008.01.29 23:00delete760.011.458601.488071.44970
5522008.01.29 23:00delete780.011.458601.488071.43530
5532008.01.29 23:00delete800.011.490071.460571.50447
5542008.01.29 23:00delete770.011.458601.488071.44420
5552008.01.29 23:00delete810.011.490071.460571.51337
5562008.01.29 23:00delete790.011.490071.460571.49897
5572008.01.30 01:00buy stop820.011.490761.461241.49966
5582008.01.30 01:00buy stop830.011.490761.461241.50516
5592008.01.30 01:00buy stop840.011.490761.461241.51406
5602008.01.30 01:00sell stop850.011.461241.490761.45234
5612008.01.30 01:00sell stop860.011.461241.490761.44684
5622008.01.30 01:00sell stop870.011.461241.490761.43794
5632008.01.30 21:06buy820.011.490761.461241.49966
5642008.01.30 21:06buy830.011.490761.461241.50516
5652008.01.30 21:06buy840.011.490761.461241.51406
5662008.01.30 23:00delete850.011.461241.490761.45234
5672008.01.30 23:00delete870.011.461241.490761.43794
5682008.01.30 23:00delete860.011.461241.490761.44684
5692008.01.31 01:00sell stop880.011.464781.494371.45588
5702008.01.31 01:00sell stop890.011.464781.494371.45038
5712008.01.31 01:00sell stop900.011.464781.494371.44148
5722008.01.31 23:00delete880.011.464781.494371.45588
5732008.01.31 23:00delete900.011.464781.494371.44148
5742008.01.31 23:00delete890.011.464781.494371.45038
5752008.02.01 01:00sell stop910.011.469011.498691.46011
5762008.02.01 01:00sell stop920.011.469011.498691.45461
5772008.02.01 01:01sell stop930.011.469011.498691.44571
5782008.02.04 23:00delete910.011.469011.498691.46011
5792008.02.04 23:00delete930.011.469011.498691.44571
5802008.02.04 23:00delete920.011.469011.498691.45461
5812008.02.05 01:00sell stop940.011.467861.497521.45896
5822008.02.05 01:00sell stop950.011.467861.497521.45346
5832008.02.05 01:00sell stop960.011.467861.497521.44456
5842008.02.05 11:24sell940.011.467861.497521.45896
5852008.02.05 11:24sell950.011.467861.497521.45346
5862008.02.05 11:24sell960.011.467861.497521.44456
5872008.02.06 09:13s/l820.011.461241.461241.49966-29.06433.81
5882008.02.06 09:13s/l830.011.461241.461241.50516-29.06404.75
5892008.02.06 09:13s/l840.011.461241.461241.51406-29.06375.70
5902008.02.06 09:13buy stop970.011.484221.454831.49312
5912008.02.06 09:14buy stop980.011.484221.454831.49862
5922008.02.06 09:14buy stop990.011.484221.454831.50752
5932008.02.06 13:15modify940.011.467861.467831.45896
5942008.02.06 13:15modify950.011.467861.467831.45346
5952008.02.06 13:15modify960.011.467861.467831.44456
5962008.02.06 13:30modify940.011.467861.467741.45896
5972008.02.06 13:30modify950.011.467861.467741.45346
5982008.02.06 13:30modify960.011.467861.467741.44456
5992008.02.06 13:45modify940.011.467861.467661.45896
6002008.02.06 13:45modify950.011.467861.467661.45346
6012008.02.06 13:45modify960.011.467861.467661.44456
6022008.02.06 14:00modify940.011.467861.467571.45896
6032008.02.06 14:00modify950.011.467861.467571.45346
6042008.02.06 14:00modify960.011.467861.467571.44456
6052008.02.06 14:15modify940.011.467861.467491.45896
6062008.02.06 14:15modify950.011.467861.467491.45346
6072008.02.06 14:15modify960.011.467861.467491.44456
6082008.02.06 14:30modify940.011.467861.467421.45896
6092008.02.06 14:30modify950.011.467861.467421.45346
6102008.02.06 14:30modify960.011.467861.467421.44456
6112008.02.06 14:45modify940.011.467861.467351.45896
6122008.02.06 14:45modify950.011.467861.467351.45346
6132008.02.06 14:45modify960.011.467861.467351.44456
6142008.02.06 15:00modify940.011.467861.467291.45896
6152008.02.06 15:00modify950.011.467861.467291.45346
6162008.02.06 15:00modify960.011.467861.467291.44456
6172008.02.06 15:15modify940.011.467861.467231.45896
6182008.02.06 15:15modify950.011.467861.467231.45346
6192008.02.06 15:15modify960.011.467861.467231.44456
6202008.02.06 15:30modify940.011.467861.467191.45896
6212008.02.06 15:30modify950.011.467861.467191.45346
6222008.02.06 15:30modify960.011.467861.467191.44456
6232008.02.06 15:45modify940.011.467861.467131.45896
6242008.02.06 15:45modify950.011.467861.467131.45346
6252008.02.06 15:45modify960.011.467861.467131.44456
6262008.02.06 16:00modify940.011.467861.467081.45896
6272008.02.06 16:00modify950.011.467861.467081.45346
6282008.02.06 16:00modify960.011.467861.467081.44456
6292008.02.06 16:15modify940.011.467861.467051.45896
6302008.02.06 16:15modify950.011.467861.467051.45346
6312008.02.06 16:15modify960.011.467861.467051.44456
6322008.02.06 16:30modify940.011.467861.467021.45896
6332008.02.06 16:30modify950.011.467861.467021.45346
6342008.02.06 16:30modify960.011.467861.467021.44456
6352008.02.06 16:45modify940.011.467861.467001.45896
6362008.02.06 16:45modify950.011.467861.467001.45346
6372008.02.06 16:45modify960.011.467861.467001.44456
6382008.02.06 16:59s/l940.011.467001.467001.458960.79376.48
6392008.02.06 16:59s/l950.011.467001.467001.453460.79377.27
6402008.02.06 16:59s/l960.011.467001.467001.444560.79378.05
6412008.02.06 16:59sell stop1000.011.452331.481671.44343
6422008.02.06 16:59sell stop1010.011.452331.481671.43793
6432008.02.06 16:59sell stop1020.011.452331.481671.42903
6442008.02.06 23:00delete970.011.484221.454831.49312
6452008.02.06 23:00delete990.011.484221.454831.50752
6462008.02.06 23:00delete1010.011.452331.481671.43793
6472008.02.06 23:00delete980.011.484221.454831.49862
6482008.02.06 23:00delete1020.011.452331.481671.42903
6492008.02.06 23:00delete1000.011.452331.481671.44343
6502008.02.07 01:00buy stop1030.011.480191.450881.48909
6512008.02.07 01:00buy stop1040.011.480191.450881.49459
6522008.02.07 01:00buy stop1050.011.480191.450881.50349
6532008.02.07 01:00sell stop1060.011.450881.480191.44198
6542008.02.07 01:00sell stop1070.011.450881.480191.43648
6552008.02.07 01:00sell stop1080.011.450881.480191.42758
6562008.02.07 14:53sell1060.011.450881.480191.44198
6572008.02.07 14:53sell1070.011.450881.480191.43648
6582008.02.07 14:53sell1080.011.450881.480191.42758
6592008.02.07 23:00delete1030.011.480191.450881.48909
6602008.02.07 23:00delete1050.011.480191.450881.50349
6612008.02.07 23:00delete1040.011.480191.450881.49459
6622008.02.08 01:00buy stop1090.011.471461.442331.48036
6632008.02.08 01:00buy stop1100.011.471461.442331.48586
6642008.02.08 01:00buy stop1110.011.471461.442331.49476
6652008.02.11 23:02delete1090.011.471461.442331.48036
6662008.02.11 23:02delete1110.011.471461.442331.49476
6672008.02.11 23:02delete1100.011.471461.442331.48586
6682008.02.12 01:00buy stop1120.011.466821.437771.47572
6692008.02.12 01:00buy stop1130.011.466821.437771.48122
6702008.02.12 01:00buy stop1140.011.466821.437771.49012
6712008.02.12 23:00delete1120.011.466821.437771.47572
6722008.02.12 23:00delete1140.011.466821.437771.49012
6732008.02.12 23:00delete1130.011.466821.437771.48122
6742008.02.13 01:00buy stop1150.011.469461.440371.47836
6752008.02.13 01:00buy stop1160.011.469461.440371.48386
6762008.02.13 01:00buy stop1170.011.469461.440371.49276
6772008.02.13 23:00delete1150.011.469461.440371.47836
6782008.02.13 23:00delete1170.011.469461.440371.49276
6792008.02.13 23:00delete1160.011.469461.440371.48386
6802008.02.14 01:00buy stop1180.011.471031.441911.47993
6812008.02.14 01:00buy stop1190.011.471031.441911.48543
6822008.02.14 01:00buy stop1200.011.471031.441911.49433
6832008.02.14 23:00delete1180.011.471031.441911.47993
6842008.02.14 23:00delete1200.011.471031.441911.49433
6852008.02.14 23:00delete1190.011.471031.441911.48543
6862008.02.15 01:00buy stop1210.011.474731.445531.48363
6872008.02.15 01:01buy stop1220.011.474731.445531.48913
6882008.02.15 01:02buy stop1230.011.474731.445531.49803
6892008.02.18 23:00delete1210.011.474731.445531.48363
6902008.02.18 23:00delete1230.011.474731.445531.49803
6912008.02.18 23:00delete1220.011.474731.445531.48913
6922008.02.19 01:01buy stop1240.011.479841.450531.48874
6932008.02.19 01:01buy stop1250.011.479841.450531.49424
6942008.02.19 01:02buy stop1260.011.479841.450531.50314
6952008.02.19 23:00delete1240.011.479841.450531.48874
6962008.02.19 23:00delete1260.011.479841.450531.50314
6972008.02.19 23:00delete1250.011.479841.450531.49424
6982008.02.20 01:00buy stop1270.011.484951.455541.49385
6992008.02.20 01:00buy stop1280.011.484951.455541.49935
7002008.02.20 01:00buy stop1290.011.484951.455541.50825
7012008.02.20 23:00delete1270.011.484951.455541.49385
7022008.02.20 23:00delete1290.011.484951.455541.50825
7032008.02.20 23:00delete1280.011.484951.455541.49935
7042008.02.21 01:00buy stop1300.011.484431.455031.49333
7052008.02.21 01:00buy stop1310.011.484431.455031.49883
7062008.02.21 01:00buy stop1320.011.484431.455031.50773
7072008.02.21 17:07s/l1060.011.480191.480191.44198-30.36347.69
7082008.02.21 17:07s/l1070.011.480191.480191.43648-30.36317.33
7092008.02.21 17:07s/l1080.011.480191.480191.42758-30.36286.97
7102008.02.21 17:07sell stop1330.011.456901.486341.44800
7112008.02.21 17:07sell stop1340.011.456901.486341.44250
7122008.02.21 17:07sell stop1350.011.456901.486341.43360
7132008.02.21 23:00delete1300.011.484431.455031.49333
7142008.02.21 23:00delete1320.011.484431.455031.50773
7152008.02.21 23:00delete1340.011.456901.486341.44250
7162008.02.21 23:00delete1310.011.484431.455031.49883
7172008.02.21 23:00delete1350.011.456901.486341.43360
7182008.02.21 23:00delete1330.011.456901.486341.44800
7192008.02.22 01:00buy stop1360.011.489871.460371.49877
7202008.02.22 01:01buy stop1370.011.489871.460371.50427
7212008.02.22 01:02buy stop1380.011.489871.460371.51317
7222008.02.22 01:03sell stop1390.011.460371.489871.45147
7232008.02.22 01:03sell stop1400.011.460371.489871.44597
7242008.02.22 01:03sell stop1410.011.460371.489871.43707
7252008.02.25 23:00delete1360.011.489871.460371.49877
7262008.02.25 23:00delete1380.011.489871.460371.51317
7272008.02.25 23:00delete1400.011.460371.489871.44597
7282008.02.25 23:00delete1370.011.489871.460371.50427
7292008.02.25 23:00delete1410.011.460371.489871.43707
7302008.02.25 23:00delete1390.011.460371.489871.45147
7312008.02.26 01:00buy stop1420.011.496431.466801.50533
7322008.02.26 01:00buy stop1430.011.496431.466801.51083
7332008.02.26 01:01buy stop1440.011.496431.466801.51973
7342008.02.26 01:04sell stop1450.011.466801.496431.45790
7352008.02.26 01:04sell stop1460.011.466801.496431.45240
7362008.02.26 01:04sell stop1470.011.466801.496431.44350
7372008.02.26 20:48buy1420.011.496431.466801.50533
7382008.02.26 20:48buy1430.011.496431.466801.51083
7392008.02.26 20:48buy1440.011.496431.466801.51973
7402008.02.26 23:00delete1450.011.466801.496431.45790
7412008.02.26 23:00delete1470.011.466801.496431.44350
7422008.02.26 23:00delete1460.011.466801.496431.45240
7432008.02.27 01:00sell stop1480.011.472911.502661.46401
7442008.02.27 01:00sell stop1490.011.472911.502661.45851
7452008.02.27 01:00sell stop1500.011.472911.502661.44961
7462008.02.27 08:31t/p1420.011.505331.466801.505338.97295.94
7472008.02.27 16:15modify1430.011.496431.496491.51083
7482008.02.27 16:15modify1440.011.496431.496491.51973
7492008.02.27 16:30modify1430.011.496431.496661.51083
7502008.02.27 16:30modify1440.011.496431.496661.51973
7512008.02.27 16:45modify1430.011.496431.496831.51083
7522008.02.27 16:45modify1440.011.496431.496831.51973
7532008.02.27 17:00modify1430.011.496431.497011.51083
7542008.02.27 17:00modify1440.011.496431.497011.51973
7552008.02.27 17:04t/p1430.011.510831.497011.5108314.47310.40
7562008.02.27 17:15modify1440.011.496431.497201.51973
7572008.02.27 17:30modify1440.011.496431.497401.51973
7582008.02.27 17:45modify1440.011.496431.497621.51973
7592008.02.27 18:00modify1440.011.496431.497831.51973
7602008.02.27 18:15modify1440.011.496431.498031.51973
7612008.02.27 18:30modify1440.011.496431.498231.51973
7622008.02.27 18:45modify1440.011.496431.498431.51973
7632008.02.27 19:00modify1440.011.496431.498631.51973
7642008.02.27 19:15modify1440.011.496431.498831.51973
7652008.02.27 19:30modify1440.011.496431.499001.51973
7662008.02.27 19:45modify1440.011.496431.499171.51973
7672008.02.27 20:00modify1440.011.496431.499331.51973
7682008.02.27 20:15modify1440.011.496431.499481.51973
7692008.02.27 20:30modify1440.011.496431.499631.51973
7702008.02.27 20:45modify1440.011.496431.499791.51973
7712008.02.27 21:00modify1440.011.496431.499951.51973
7722008.02.27 21:16modify1440.011.496431.500111.51973
7732008.02.27 21:30modify1440.011.496431.500281.51973
7742008.02.27 21:45modify1440.011.496431.500461.51973
7752008.02.27 22:00modify1440.011.496431.500641.51973
7762008.02.27 22:15modify1440.011.496431.500801.51973
7772008.02.27 22:30modify1440.011.496431.500951.51973
7782008.02.27 22:45modify1440.011.496431.501111.51973
7792008.02.27 23:00modify1440.011.496431.501261.51973
7802008.02.27 23:00delete1480.011.472911.502661.46401
7812008.02.27 23:00delete1500.011.472911.502661.44961
7822008.02.27 23:00delete1490.011.472911.502661.45851
7832008.02.27 23:15modify1440.011.496431.501401.51973
7842008.02.27 23:30modify1440.011.496431.501541.51973
7852008.02.27 23:45modify1440.011.496431.501681.51973
7862008.02.28 00:03modify1440.011.496431.501821.51973
7872008.02.28 00:17modify1440.011.496431.501961.51973
7882008.02.28 00:30modify1440.011.496431.502101.51973
7892008.02.28 00:46modify1440.011.496431.502241.51973
7902008.02.28 01:00sell stop1510.011.487341.517391.47844
7912008.02.28 01:00sell stop1520.011.487341.517391.47294
7922008.02.28 01:01sell stop1530.011.487341.517391.46404
7932008.02.28 01:01modify1440.011.496431.502371.51973
7942008.02.28 01:15modify1440.011.496431.502501.51973
7952008.02.28 01:30modify1440.011.496431.502621.51973
7962008.02.28 01:45modify1440.011.496431.502741.51973
7972008.02.28 02:00modify1440.011.496431.502871.51973
7982008.02.28 02:15modify1440.011.496431.502991.51973
7992008.02.28 02:30modify1440.011.496431.503091.51973
8002008.02.28 02:45modify1440.011.496431.503191.51973
8012008.02.28 03:00modify1440.011.496431.503281.51973
8022008.02.28 03:15modify1440.011.496431.503371.51973
8032008.02.28 03:30modify1440.011.496431.503451.51973
8042008.02.28 03:45modify1440.011.496431.503551.51973
8052008.02.28 04:01modify1440.011.496431.503641.51973
8062008.02.28 04:15modify1440.011.496431.503741.51973
8072008.02.28 04:30modify1440.011.496431.503831.51973
8082008.02.28 04:45modify1440.011.496431.503931.51973
8092008.02.28 05:00modify1440.011.496431.504021.51973
8102008.02.28 05:16modify1440.011.496431.504111.51973
8112008.02.28 05:30modify1440.011.496431.504211.51973
8122008.02.28 05:51modify1440.011.496431.504301.51973
8132008.02.28 06:00modify1440.011.496431.504391.51973
8142008.02.28 06:15modify1440.011.496431.504481.51973
8152008.02.28 06:30modify1440.011.496431.504561.51973
8162008.02.28 06:45modify1440.011.496431.504651.51973
8172008.02.28 07:00modify1440.011.496431.504741.51973
8182008.02.28 07:15modify1440.011.496431.504831.51973
8192008.02.28 07:30modify1440.011.496431.504911.51973
8202008.02.28 07:45modify1440.011.496431.504971.51973
8212008.02.28 08:00modify1440.011.496431.505051.51973
8222008.02.28 08:15modify1440.011.496431.505121.51973
8232008.02.28 08:30modify1440.011.496431.505171.51973
8242008.02.28 08:45modify1440.011.496431.505221.51973
8252008.02.28 09:00modify1440.011.496431.505281.51973
8262008.02.28 09:15modify1440.011.496431.505341.51973
8272008.02.28 09:30modify1440.011.496431.505391.51973
8282008.02.28 09:45modify1440.011.496431.505441.51973
8292008.02.28 10:00modify1440.011.496431.505501.51973
8302008.02.28 10:15modify1440.011.496431.505551.51973
8312008.02.28 10:30modify1440.011.496431.505611.51973
8322008.02.28 10:45modify1440.011.496431.505671.51973
8332008.02.28 11:00modify1440.011.496431.505741.51973
8342008.02.28 11:15modify1440.011.496431.505791.51973
8352008.02.28 11:30modify1440.011.496431.505841.51973
8362008.02.28 11:45modify1440.011.496431.505891.51973
8372008.02.28 12:00modify1440.011.496431.505931.51973
8382008.02.28 12:15modify1440.011.496431.505991.51973
8392008.02.28 12:30modify1440.011.496431.506041.51973
8402008.02.28 12:45modify1440.011.496431.506081.51973
8412008.02.28 13:00modify1440.011.496431.506121.51973
8422008.02.28 13:15modify1440.011.496431.506161.51973
8432008.02.28 13:30modify1440.011.496431.506211.51973
8442008.02.28 13:45modify1440.011.496431.506271.51973
8452008.02.28 14:00modify1440.011.496431.506341.51973
8462008.02.28 14:15modify1440.011.496431.506411.51973
8472008.02.28 14:30modify1440.011.496431.506491.51973
8482008.02.28 14:45modify1440.011.496431.506571.51973
8492008.02.28 15:00modify1440.011.496431.506661.51973
8502008.02.28 15:15modify1440.011.496431.506741.51973
8512008.02.28 15:30modify1440.011.496431.506851.51973
8522008.02.28 15:45modify1440.011.496431.506931.51973
8532008.02.28 16:00modify1440.011.496431.507021.51973
8542008.02.28 16:15modify1440.011.496431.507101.51973
8552008.02.28 16:30modify1440.011.496431.507181.51973
8562008.02.28 16:45modify1440.011.496431.507271.51973
8572008.02.28 17:00modify1440.011.496431.507421.51973
8582008.02.28 17:15modify1440.011.496431.507561.51973
8592008.02.28 17:30modify1440.011.496431.507701.51973
8602008.02.28 17:45modify1440.011.496431.507851.51973
8612008.02.28 18:00modify1440.011.496431.507981.51973
8622008.02.28 18:12t/p1440.011.519731.507981.5197323.56333.97
8632008.02.28 18:12buy stop1540.011.523061.492901.53196
8642008.02.28 18:12buy stop1550.011.523061.492901.53746
8652008.02.28 18:12buy stop1560.011.523061.492901.54636
8662008.02.28 23:00delete1510.011.487341.517391.47844
8672008.02.28 23:00delete1530.011.487341.517391.46404
8682008.02.28 23:00delete1550.011.523061.492901.53746
8692008.02.28 23:00delete1520.011.487341.517391.47294
8702008.02.28 23:00delete1560.011.523061.492901.54636
8712008.02.28 23:00delete1540.011.523061.492901.53196
8722008.02.29 01:00buy stop1570.011.527101.496861.53600
8732008.02.29 01:00buy stop1580.011.527101.496861.54150
8742008.02.29 01:01buy stop1590.011.527101.496861.55040
8752008.02.29 01:03sell stop1600.011.496861.527101.48796
8762008.02.29 01:03sell stop1610.011.496861.527101.48246
8772008.02.29 01:03sell stop1620.011.496861.527101.47356
8782008.03.03 15:50buy1570.011.527101.496861.53600
8792008.03.03 15:50buy1580.011.527101.496861.54150
8802008.03.03 15:50buy1590.011.527101.496861.55040
8812008.03.03 23:00delete1600.011.496861.527101.48796
8822008.03.03 23:00delete1620.011.496861.527101.47356
8832008.03.03 23:00delete1610.011.496861.527101.48246
8842008.03.04 01:01sell stop1630.011.503701.534071.49480
8852008.03.04 01:01sell stop1640.011.503701.534071.48930
8862008.03.04 01:02sell stop1650.011.503701.534071.48040
8872008.03.04 23:00delete1630.011.503701.534071.49480
8882008.03.04 23:00delete1650.011.503701.534071.48040
8892008.03.04 23:00delete1640.011.503701.534071.48930
8902008.03.05 01:00sell stop1660.011.504941.535351.49604
8912008.03.05 01:00sell stop1670.011.504941.535351.49054
8922008.03.05 01:00sell stop1680.011.504941.535351.48164
8932008.03.05 23:00delete1660.011.504941.535351.49604
8942008.03.05 23:00delete1680.011.504941.535351.48164
8952008.03.05 23:00delete1670.011.504941.535351.49054
8962008.03.06 01:00sell stop1690.011.507331.537781.49843
8972008.03.06 01:00sell stop1700.011.507331.537781.49293
8982008.03.06 01:00sell stop1710.011.507331.537781.48403
8992008.03.06 15:08t/p1570.011.536001.496861.536009.23343.20
9002008.03.06 15:30modify1580.011.527101.527101.54150
9012008.03.06 15:30modify1590.011.527101.527101.55040
9022008.03.06 15:45modify1580.011.527101.527201.54150
9032008.03.06 15:45modify1590.011.527101.527201.55040
9042008.03.06 16:00modify1580.011.527101.527291.54150
9052008.03.06 16:00modify1590.011.527101.527291.55040
9062008.03.06 16:15modify1580.011.527101.527401.54150
9072008.03.06 16:15modify1590.011.527101.527401.55040
9082008.03.06 16:30modify1580.011.527101.527511.54150
9092008.03.06 16:30modify1590.011.527101.527511.55040
9102008.03.06 16:45modify1580.011.527101.527621.54150
9112008.03.06 16:45modify1590.011.527101.527621.55040
9122008.03.06 17:00modify1580.011.527101.527731.54150
9132008.03.06 17:00modify1590.011.527101.527731.55040
9142008.03.06 17:15modify1580.011.527101.527831.54150
9152008.03.06 17:15modify1590.011.527101.527831.55040
9162008.03.06 17:30modify1580.011.527101.527961.54150
9172008.03.06 17:30modify1590.011.527101.527961.55040
9182008.03.06 17:45modify1580.011.527101.528081.54150
9192008.03.06 17:45modify1590.011.527101.528081.55040
9202008.03.06 18:00modify1580.011.527101.528181.54150
9212008.03.06 18:00modify1590.011.527101.528181.55040
9222008.03.06 18:15modify1580.011.527101.528281.54150
9232008.03.06 18:15modify1590.011.527101.528281.55040
9242008.03.06 18:30modify1580.011.527101.528381.54150
9252008.03.06 18:30modify1590.011.527101.528381.55040
9262008.03.06 18:45modify1580.011.527101.528481.54150
9272008.03.06 18:45modify1590.011.527101.528481.55040
9282008.03.06 19:00modify1580.011.527101.528601.54150
9292008.03.06 19:00modify1590.011.527101.528601.55040
9302008.03.06 19:15modify1580.011.527101.528711.54150
9312008.03.06 19:15modify1590.011.527101.528711.55040
9322008.03.06 19:30modify1580.011.527101.528821.54150
9332008.03.06 19:30modify1590.011.527101.528821.55040
9342008.03.06 19:45modify1580.011.527101.528931.54150
9352008.03.06 19:45modify1590.011.527101.528931.55040
9362008.03.06 20:00modify1580.011.527101.529041.54150
9372008.03.06 20:00modify1590.011.527101.529041.55040
9382008.03.06 20:15modify1580.011.527101.529151.54150
9392008.03.06 20:15modify1590.011.527101.529151.55040
9402008.03.06 20:30modify1580.011.527101.529241.54150
9412008.03.06 20:30modify1590.011.527101.529241.55040
9422008.03.06 20:45modify1580.011.527101.529331.54150
9432008.03.06 20:45modify1590.011.527101.529331.55040
9442008.03.06 21:00modify1580.011.527101.529431.54150
9452008.03.06 21:00modify1590.011.527101.529431.55040
9462008.03.06 21:15modify1580.011.527101.529531.54150
9472008.03.06 21:15modify1590.011.527101.529531.55040
9482008.03.06 21:30modify1580.011.527101.529631.54150
9492008.03.06 21:30modify1590.011.527101.529631.55040
9502008.03.06 21:45modify1580.011.527101.529741.54150
9512008.03.06 21:45modify1590.011.527101.529741.55040
9522008.03.06 22:00modify1580.011.527101.529851.54150
9532008.03.06 22:00modify1590.011.527101.529851.55040
9542008.03.06 22:15modify1580.011.527101.529971.54150
9552008.03.06 22:15modify1590.011.527101.529971.55040
9562008.03.06 22:30modify1580.011.527101.530091.54150
9572008.03.06 22:30modify1590.011.527101.530091.55040
9582008.03.06 22:45modify1580.011.527101.530211.54150
9592008.03.06 22:45modify1590.011.527101.530211.55040
9602008.03.06 23:00modify1580.011.527101.530321.54150
9612008.03.06 23:00modify1590.011.527101.530321.55040
9622008.03.06 23:00delete1690.011.507331.537781.49843
9632008.03.06 23:00delete1710.011.507331.537781.48403
9642008.03.06 23:00delete1700.011.507331.537781.49293
9652008.03.06 23:15modify1580.011.527101.530431.54150
9662008.03.06 23:15modify1590.011.527101.530431.55040
9672008.03.06 23:30modify1580.011.527101.530531.54150
9682008.03.06 23:30modify1590.011.527101.530531.55040
9692008.03.06 23:45modify1580.011.527101.530651.54150
9702008.03.06 23:45modify1590.011.527101.530651.55040
9712008.03.07 00:00modify1580.011.527101.530761.54150
9722008.03.07 00:00modify1590.011.527101.530761.55040
9732008.03.07 00:15modify1580.011.527101.530881.54150
9742008.03.07 00:15modify1590.011.527101.530881.55040
9752008.03.07 00:30modify1580.011.527101.530981.54150
9762008.03.07 00:30modify1590.011.527101.530981.55040
9772008.03.07 00:45modify1580.011.527101.531081.54150
9782008.03.07 00:45modify1590.011.527101.531081.55040
9792008.03.07 01:00sell stop1720.011.515871.546501.50697
9802008.03.07 01:02sell stop1730.011.515871.546501.50147
9812008.03.07 01:03sell stop1740.011.515871.546501.49257
9822008.03.07 01:04modify1580.011.527101.531191.54150
9832008.03.07 01:04modify1590.011.527101.531191.55040
9842008.03.07 01:15modify1580.011.527101.531271.54150
9852008.03.07 01:15modify1590.011.527101.531271.55040
9862008.03.07 01:30modify1580.011.527101.531361.54150
9872008.03.07 01:30modify1590.011.527101.531361.55040
9882008.03.07 01:48modify1580.011.527101.531451.54150
9892008.03.07 01:48modify1590.011.527101.531451.55040
9902008.03.07 02:01modify1580.011.527101.531531.54150
9912008.03.07 02:01modify1590.011.527101.531531.55040
9922008.03.07 02:15modify1580.011.527101.531611.54150
9932008.03.07 02:15modify1590.011.527101.531611.55040
9942008.03.07 02:30modify1580.011.527101.531701.54150
9952008.03.07 02:30modify1590.011.527101.531701.55040
9962008.03.07 02:48modify1580.011.527101.531781.54150
9972008.03.07 02:48modify1590.011.527101.531781.55040
9982008.03.07 03:00modify1580.011.527101.531861.54150
9992008.03.07 03:00modify1590.011.527101.531861.55040
10002008.03.07 03:17modify1580.011.527101.531941.54150
10012008.03.07 03:17modify1590.011.527101.531941.55040
10022008.03.07 03:32modify1580.011.527101.532021.54150
10032008.03.07 03:32modify1590.011.527101.532021.55040
10042008.03.07 03:46modify1580.011.527101.532091.54150
10052008.03.07 03:46modify1590.011.527101.532091.55040
10062008.03.07 04:00modify1580.011.527101.532161.54150
10072008.03.07 04:00modify1590.011.527101.532161.55040
10082008.03.07 04:15modify1580.011.527101.532241.54150
10092008.03.07 04:15modify1590.011.527101.532241.55040
10102008.03.07 04:30modify1580.011.527101.532311.54150
10112008.03.07 04:30modify1590.011.527101.532311.55040
10122008.03.07 04:45modify1580.011.527101.532381.54150
10132008.03.07 04:45modify1590.011.527101.532381.55040
10142008.03.07 05:00modify1580.011.527101.532461.54150
10152008.03.07 05:00modify1590.011.527101.532461.55040
10162008.03.07 05:15modify1580.011.527101.532531.54150
10172008.03.07 05:15modify1590.011.527101.532531.55040
10182008.03.07 05:30modify1580.011.527101.532611.54150
10192008.03.07 05:30modify1590.011.527101.532611.55040
10202008.03.07 05:45modify1580.011.527101.532691.54150
10212008.03.07 05:45modify1590.011.527101.532691.55040
10222008.03.07 06:00modify1580.011.527101.532761.54150
10232008.03.07 06:00modify1590.011.527101.532761.55040
10242008.03.07 06:15modify1580.011.527101.532841.54150
10252008.03.07 06:15modify1590.011.527101.532841.55040
10262008.03.07 06:31modify1580.011.527101.532931.54150
10272008.03.07 06:31modify1590.011.527101.532931.55040
10282008.03.07 06:45modify1580.011.527101.533021.54150
10292008.03.07 06:45modify1590.011.527101.533021.55040
10302008.03.07 07:00modify1580.011.527101.533111.54150
10312008.03.07 07:00modify1590.011.527101.533111.55040
10322008.03.07 07:15modify1580.011.527101.533211.54150
10332008.03.07 07:15modify1590.011.527101.533211.55040
10342008.03.07 07:30modify1580.011.527101.533291.54150
10352008.03.07 07:30modify1590.011.527101.533291.55040
10362008.03.07 07:45modify1580.011.527101.533381.54150
10372008.03.07 07:45modify1590.011.527101.533381.55040
10382008.03.07 07:52t/p1580.011.541501.533381.5415014.80357.99
10392008.03.07 08:00modify1590.011.527101.533501.55040
10402008.03.07 08:15modify1590.011.527101.533601.55040
10412008.03.07 08:30modify1590.011.527101.533691.55040
10422008.03.07 08:45modify1590.011.527101.533761.55040
10432008.03.07 09:00modify1590.011.527101.533831.55040
10442008.03.07 09:15modify1590.011.527101.533891.55040
10452008.03.07 09:30modify1590.011.527101.533951.55040
10462008.03.07 09:45modify1590.011.527101.534011.55040
10472008.03.07 10:00modify1590.011.527101.534091.55040
10482008.03.07 10:15modify1590.011.527101.534181.55040
10492008.03.07 10:30modify1590.011.527101.534261.55040
10502008.03.07 10:45modify1590.011.527101.534351.55040
10512008.03.07 11:00modify1590.011.527101.534421.55040
10522008.03.07 11:15modify1590.011.527101.534501.55040
10532008.03.07 11:30modify1590.011.527101.534581.55040
10542008.03.07 11:45modify1590.011.527101.534661.55040
10552008.03.07 12:00modify1590.011.527101.534751.55040
10562008.03.07 12:15modify1590.011.527101.534851.55040
10572008.03.07 12:30modify1590.011.527101.534931.55040
10582008.03.07 12:45modify1590.011.527101.535031.55040
10592008.03.07 13:00modify1590.011.527101.535121.55040
10602008.03.07 13:15modify1590.011.527101.535201.55040
10612008.03.07 13:30modify1590.011.527101.535291.55040
10622008.03.07 13:45modify1590.011.527101.535361.55040
10632008.03.07 14:00modify1590.011.527101.535431.55040
10642008.03.07 14:15modify1590.011.527101.535521.55040
10652008.03.07 14:30modify1590.011.527101.535611.55040
10662008.03.07 14:45modify1590.011.527101.535711.55040
10672008.03.07 15:00modify1590.011.527101.535781.55040
10682008.03.07 15:15modify1590.011.527101.535851.55040
10692008.03.07 15:30modify1590.011.527101.535881.55040
10702008.03.07 15:37s/l1590.011.535881.535881.550409.18367.17
10712008.03.07 15:37buy stop1750.011.551241.520521.56014
10722008.03.07 15:37buy stop1760.011.551241.520521.56564
10732008.03.07 15:37buy stop1770.011.551241.520521.57454
10742008.03.10 23:00delete1720.011.515871.546501.50697
10752008.03.10 23:00delete1740.011.515871.546501.49257
10762008.03.10 23:00delete1760.011.551241.520521.56564
10772008.03.10 23:00delete1730.011.515871.546501.50147
10782008.03.10 23:00delete1770.011.551241.520521.57454
10792008.03.10 23:00delete1750.011.551241.520521.56014
10802008.03.11 01:01buy stop1780.011.551081.520361.55998
10812008.03.11 01:01buy stop1790.011.551081.520361.56548
10822008.03.11 01:01buy stop1800.011.551081.520361.57438
10832008.03.11 01:02sell stop1810.011.520361.551081.51146
10842008.03.11 01:03sell stop1820.011.520361.551081.50596
10852008.03.11 01:03sell stop1830.011.520361.551081.49706
10862008.03.11 23:00delete1780.011.551081.520361.55998
10872008.03.11 23:00delete1800.011.551081.520361.57438
10882008.03.11 23:00delete1820.011.520361.551081.50596
10892008.03.11 23:00delete1790.011.551081.520361.56548
10902008.03.11 23:00delete1830.011.520361.551081.49706
10912008.03.11 23:00delete1810.011.520361.551081.51146
10922008.03.12 01:00buy stop1840.011.550731.520031.55963
10932008.03.12 01:00buy stop1850.011.550731.520031.56513
10942008.03.12 01:00buy stop1860.011.550731.520031.57403
10952008.03.12 01:04sell stop1870.011.520031.550731.51113
10962008.03.12 01:04sell stop1880.011.520031.550731.50563
10972008.03.12 01:05sell stop1890.011.520031.550731.49673
10982008.03.12 16:32buy1840.011.550731.520031.55963
10992008.03.12 16:32buy1850.011.550731.520031.56513
11002008.03.12 16:32buy1860.011.550731.520031.57403
11012008.03.12 23:00delete1870.011.520031.550731.51113
11022008.03.12 23:00delete1890.011.520031.550731.49673
11032008.03.12 23:00delete1880.011.520031.550731.50563
11042008.03.13 01:00sell stop1900.011.528651.559531.51975
11052008.03.13 01:00sell stop1910.011.528651.559531.51425
11062008.03.13 01:00sell stop1920.011.528651.559531.50535
11072008.03.13 10:05t/p1840.011.559631.520031.559639.10376.27
11082008.03.13 14:30modify1850.011.550731.550791.56513
11092008.03.13 14:30modify1860.011.550731.550791.57403
11102008.03.13 14:45modify1850.011.550731.550901.56513
11112008.03.13 14:45modify1860.011.550731.550901.57403
11122008.03.13 15:00modify1850.011.550731.551031.56513
11132008.03.13 15:00modify1860.011.550731.551031.57403
11142008.03.13 15:15modify1850.011.550731.551131.56513
11152008.03.13 15:15modify1860.011.550731.551131.57403
11162008.03.13 15:30modify1850.011.550731.551241.56513
11172008.03.13 15:30modify1860.011.550731.551241.57403
11182008.03.13 15:45modify1850.011.550731.551341.56513
11192008.03.13 15:45modify1860.011.550731.551341.57403
11202008.03.13 16:00modify1850.011.550731.551441.56513
11212008.03.13 16:00modify1860.011.550731.551441.57403
11222008.03.13 16:15modify1850.011.550731.551521.56513
11232008.03.13 16:15modify1860.011.550731.551521.57403
11242008.03.13 16:30modify1850.011.550731.551601.56513
11252008.03.13 16:30modify1860.011.550731.551601.57403
11262008.03.13 16:45modify1850.011.550731.551671.56513
11272008.03.13 16:45modify1860.011.550731.551671.57403
11282008.03.13 17:00modify1850.011.550731.551761.56513
11292008.03.13 17:00modify1860.011.550731.551761.57403
11302008.03.13 17:15modify1850.011.550731.551831.56513
11312008.03.13 17:15modify1860.011.550731.551831.57403
11322008.03.13 17:30modify1850.011.550731.551921.56513
11332008.03.13 17:30modify1860.011.550731.551921.57403
11342008.03.13 17:45modify1850.011.550731.552011.56513
11352008.03.13 17:45modify1860.011.550731.552011.57403
11362008.03.13 18:00modify1850.011.550731.552111.56513
11372008.03.13 18:00modify1860.011.550731.552111.57403
11382008.03.13 18:15modify1850.011.550731.552181.56513
11392008.03.13 18:15modify1860.011.550731.552181.57403
11402008.03.13 18:30modify1850.011.550731.552251.56513
11412008.03.13 18:30modify1860.011.550731.552251.57403
11422008.03.13 18:45modify1850.011.550731.552321.56513
11432008.03.13 18:45modify1860.011.550731.552321.57403
11442008.03.13 19:00modify1850.011.550731.552391.56513
11452008.03.13 19:00modify1860.011.550731.552391.57403
11462008.03.13 19:15modify1850.011.550731.552461.56513
11472008.03.13 19:15modify1860.011.550731.552461.57403
11482008.03.13 19:30modify1850.011.550731.552511.56513
11492008.03.13 19:30modify1860.011.550731.552511.57403
11502008.03.13 19:45modify1850.011.550731.552581.56513
11512008.03.13 19:45modify1860.011.550731.552581.57403
11522008.03.13 20:00modify1850.011.550731.552661.56513
11532008.03.13 20:00modify1860.011.550731.552661.57403
11542008.03.13 20:15modify1850.011.550731.552731.56513
11552008.03.13 20:15modify1860.011.550731.552731.57403
11562008.03.13 20:30modify1850.011.550731.552811.56513
11572008.03.13 20:30modify1860.011.550731.552811.57403
11582008.03.13 20:45modify1850.011.550731.552921.56513
11592008.03.13 20:45modify1860.011.550731.552921.57403
11602008.03.13 21:00modify1850.011.550731.553031.56513
11612008.03.13 21:00modify1860.011.550731.553031.57403
11622008.03.13 21:15modify1850.011.550731.553141.56513
11632008.03.13 21:15modify1860.011.550731.553141.57403
11642008.03.13 21:30modify1850.011.550731.553271.56513
11652008.03.13 21:30modify1860.011.550731.553271.57403
11662008.03.13 21:45modify1850.011.550731.553391.56513
11672008.03.13 21:45modify1860.011.550731.553391.57403
11682008.03.13 22:00modify1850.011.550731.553531.56513
11692008.03.13 22:00modify1860.011.550731.553531.57403
11702008.03.13 22:16modify1850.011.550731.553671.56513
11712008.03.13 22:16modify1860.011.550731.553671.57403
11722008.03.13 22:44modify1850.011.550731.553811.56513
11732008.03.13 22:44modify1860.011.550731.553811.57403
11742008.03.13 22:46modify1850.011.550731.553951.56513
11752008.03.13 22:46modify1860.011.550731.553951.57403
11762008.03.13 23:01modify1850.011.550731.554071.56513
11772008.03.13 23:01modify1860.011.550731.554071.57403
11782008.03.13 23:01delete1900.011.528651.559531.51975
11792008.03.13 23:01delete1920.011.528651.559531.50535
11802008.03.13 23:01delete1910.011.528651.559531.51425
11812008.03.13 23:15modify1850.011.550731.554181.56513
11822008.03.13 23:15modify1860.011.550731.554181.57403
11832008.03.13 23:30modify1850.011.550731.554291.56513
11842008.03.13 23:30modify1860.011.550731.554291.57403
11852008.03.13 23:45modify1850.011.550731.554401.56513
11862008.03.13 23:45modify1860.011.550731.554401.57403
11872008.03.14 00:00modify1850.011.550731.554491.56513
11882008.03.14 00:00modify1860.011.550731.554491.57403
11892008.03.14 00:15modify1850.011.550731.554581.56513
11902008.03.14 00:15modify1860.011.550731.554581.57403
11912008.03.14 00:30modify1850.011.550731.554671.56513
11922008.03.14 00:30modify1860.011.550731.554671.57403
11932008.03.14 00:45modify1850.011.550731.554771.56513
11942008.03.14 00:45modify1860.011.550731.554771.57403
11952008.03.14 01:00sell stop1930.011.539321.570421.53042
11962008.03.14 01:03sell stop1940.011.539321.570421.52492
11972008.03.14 01:03sell stop1950.011.539321.570421.51602
11982008.03.14 01:03modify1850.011.550731.554871.56513
11992008.03.14 01:03modify1860.011.550731.554871.57403
12002008.03.14 01:15modify1850.011.550731.554951.56513
12012008.03.14 01:15modify1860.011.550731.554951.57403
12022008.03.14 01:30modify1850.011.550731.555041.56513
12032008.03.14 01:30modify1860.011.550731.555041.57403
12042008.03.14 01:45modify1850.011.550731.555111.56513
12052008.03.14 01:45modify1860.011.550731.555111.57403
12062008.03.14 02:00modify1850.011.550731.555161.56513
12072008.03.14 02:00modify1860.011.550731.555161.57403
12082008.03.14 02:15modify1850.011.550731.555231.56513
12092008.03.14 02:15modify1860.011.550731.555231.57403
12102008.03.14 02:30modify1850.011.550731.555291.56513
12112008.03.14 02:30modify1860.011.550731.555291.57403
12122008.03.14 02:45modify1850.011.550731.555351.56513
12132008.03.14 02:45modify1860.011.550731.555351.57403
12142008.03.14 03:00modify1850.011.550731.555411.56513
12152008.03.14 03:00modify1860.011.550731.555411.57403
12162008.03.14 03:15modify1850.011.550731.555491.56513
12172008.03.14 03:15modify1860.011.550731.555491.57403
12182008.03.14 03:30modify1850.011.550731.555561.56513
12192008.03.14 03:30modify1860.011.550731.555561.57403
12202008.03.14 03:49modify1850.011.550731.555631.56513
12212008.03.14 03:49modify1860.011.550731.555631.57403
12222008.03.14 04:00modify1850.011.550731.555691.56513
12232008.03.14 04:00modify1860.011.550731.555691.57403
12242008.03.14 04:16modify1850.011.550731.555761.56513
12252008.03.14 04:16modify1860.011.550731.555761.57403
12262008.03.14 04:30modify1850.011.550731.555821.56513
12272008.03.14 04:30modify1860.011.550731.555821.57403
12282008.03.14 04:45modify1850.011.550731.555881.56513
12292008.03.14 04:45modify1860.011.550731.555881.57403
12302008.03.14 05:00modify1850.011.550731.555931.56513
12312008.03.14 05:00modify1860.011.550731.555931.57403
12322008.03.14 05:15modify1850.011.550731.556001.56513
12332008.03.14 05:15modify1860.011.550731.556001.57403
12342008.03.14 05:30modify1850.011.550731.556071.56513
12352008.03.14 05:30modify1860.011.550731.556071.57403
12362008.03.14 05:45modify1850.011.550731.556151.56513
12372008.03.14 05:45modify1860.011.550731.556151.57403
12382008.03.14 06:00modify1850.011.550731.556251.56513
12392008.03.14 06:00modify1860.011.550731.556251.57403
12402008.03.14 06:15modify1850.011.550731.556341.56513
12412008.03.14 06:15modify1860.011.550731.556341.57403
12422008.03.14 06:30modify1850.011.550731.556451.56513
12432008.03.14 06:30modify1860.011.550731.556451.57403
12442008.03.14 06:45modify1850.011.550731.556541.56513
12452008.03.14 06:45modify1860.011.550731.556541.57403
12462008.03.14 07:00modify1850.011.550731.556631.56513
12472008.03.14 07:00modify1860.011.550731.556631.57403
12482008.03.14 07:15modify1850.011.550731.556691.56513
12492008.03.14 07:15modify1860.011.550731.556691.57403
12502008.03.14 07:30modify1850.011.550731.556781.56513
12512008.03.14 07:30modify1860.011.550731.556781.57403
12522008.03.14 07:45modify1850.011.550731.556851.56513
12532008.03.14 07:45modify1860.011.550731.556851.57403
12542008.03.14 08:00modify1850.011.550731.556911.56513
12552008.03.14 08:00modify1860.011.550731.556911.57403
12562008.03.14 08:15modify1850.011.550731.556971.56513
12572008.03.14 08:15modify1860.011.550731.556971.57403
12582008.03.14 08:30modify1850.011.550731.557031.56513
12592008.03.14 08:30modify1860.011.550731.557031.57403
12602008.03.14 08:45modify1850.011.550731.557071.56513
12612008.03.14 08:45modify1860.011.550731.557071.57403
12622008.03.14 09:00modify1850.011.550731.557101.56513
12632008.03.14 09:00modify1860.011.550731.557101.57403
12642008.03.14 09:15modify1850.011.550731.557121.56513
12652008.03.14 09:15modify1860.011.550731.557121.57403
12662008.03.14 09:20s/l1850.011.557121.557121.565136.65382.92
12672008.03.14 09:20s/l1860.011.557121.557121.574036.65389.57
12682008.03.14 09:20buy stop1960.011.572691.541551.58159
12692008.03.14 09:20buy stop1970.011.572691.541551.58709
12702008.03.14 09:20buy stop1980.011.572691.541551.59599
12712008.03.17 00:07buy1960.011.572691.541551.58159
12722008.03.17 00:07buy1970.011.572691.541551.58709
12732008.03.17 00:07buy1980.011.572691.541551.59599
12742008.03.17 02:27t/p1960.011.581591.541551.581598.90398.47
12752008.03.17 03:25t/p1970.011.587091.541551.5870914.40412.87
12762008.03.17 23:00delete1930.011.539321.570421.53042
12772008.03.17 23:00delete1950.011.539321.570421.51602
12782008.03.17 23:00delete1940.011.539321.570421.52492
12792008.03.18 01:00sell stop1990.011.556201.587641.54730
12802008.03.18 01:00sell stop2000.011.556201.587641.54180
12812008.03.18 01:00sell stop2010.011.556201.587641.53290
12822008.03.18 05:16modify1980.011.572691.572721.59599
12832008.03.18 05:30modify1980.011.572691.572801.59599
12842008.03.18 05:45modify1980.011.572691.572861.59599
12852008.03.18 06:00modify1980.011.572691.572931.59599
12862008.03.18 06:15modify1980.011.572691.572991.59599
12872008.03.18 06:30modify1980.011.572691.573051.59599
12882008.03.18 06:45modify1980.011.572691.573101.59599
12892008.03.18 07:00modify1980.011.572691.573151.59599
12902008.03.18 07:15modify1980.011.572691.573221.59599
12912008.03.18 07:30modify1980.011.572691.573281.59599
12922008.03.18 07:45modify1980.011.572691.573341.59599
12932008.03.18 08:00modify1980.011.572691.573391.59599
12942008.03.18 08:15modify1980.011.572691.573441.59599
12952008.03.18 08:30modify1980.011.572691.573471.59599
12962008.03.18 08:45modify1980.011.572691.573511.59599
12972008.03.18 09:00modify1980.011.572691.573541.59599
12982008.03.18 09:15modify1980.011.572691.573571.59599
12992008.03.18 09:30modify1980.011.572691.573601.59599
13002008.03.18 09:45modify1980.011.572691.573641.59599
13012008.03.18 10:00modify1980.011.572691.573681.59599
13022008.03.18 10:15modify1980.011.572691.573741.59599
13032008.03.18 10:30modify1980.011.572691.573781.59599
13042008.03.18 10:45modify1980.011.572691.573841.59599
13052008.03.18 11:00modify1980.011.572691.573911.59599
13062008.03.18 11:15modify1980.011.572691.574001.59599
13072008.03.18 11:30modify1980.011.572691.574121.59599
13082008.03.18 11:45modify1980.011.572691.574221.59599
13092008.03.18 12:00modify1980.011.572691.574321.59599
13102008.03.18 12:15modify1980.011.572691.574421.59599
13112008.03.18 12:30modify1980.011.572691.574531.59599
13122008.03.18 12:45modify1980.011.572691.574631.59599
13132008.03.18 13:00modify1980.011.572691.574721.59599
13142008.03.18 13:15modify1980.011.572691.574791.59599
13152008.03.18 13:30modify1980.011.572691.574851.59599
13162008.03.18 13:45modify1980.011.572691.574911.59599
13172008.03.18 14:00modify1980.011.572691.574971.59599
13182008.03.18 14:15modify1980.011.572691.575001.59599
13192008.03.18 14:30modify1980.011.572691.575041.59599
13202008.03.18 14:45modify1980.011.572691.575071.59599
13212008.03.18 15:00modify1980.011.572691.575111.59599
13222008.03.18 15:15modify1980.011.572691.575141.59599
13232008.03.18 15:30modify1980.011.572691.575191.59599
13242008.03.18 15:45modify1980.011.572691.575231.59599
13252008.03.18 16:00modify1980.011.572691.575261.59599
13262008.03.18 16:15modify1980.011.572691.575281.59599
13272008.03.18 16:30modify1980.011.572691.575301.59599
13282008.03.18 16:45modify1980.011.572691.575321.59599
13292008.03.18 17:00modify1980.011.572691.575361.59599
13302008.03.18 17:15modify1980.011.572691.575401.59599
13312008.03.18 17:30modify1980.011.572691.575461.59599
13322008.03.18 17:45modify1980.011.572691.575521.59599
13332008.03.18 18:00modify1980.011.572691.575561.59599
13342008.03.18 18:15modify1980.011.572691.575621.59599
13352008.03.18 18:30modify1980.011.572691.575671.59599
13362008.03.18 18:45modify1980.011.572691.575731.59599
13372008.03.18 19:00modify1980.011.572691.575791.59599
13382008.03.18 19:15modify1980.011.572691.575811.59599
13392008.03.18 19:15s/l1980.011.575811.575811.595993.19416.06
13402008.03.18 19:15buy stop2020.011.591571.560051.60047
13412008.03.18 19:15buy stop2030.011.591571.560051.60597
13422008.03.18 19:15buy stop2040.011.591571.560051.61487
13432008.03.18 23:00delete1990.011.556201.587641.54730
13442008.03.18 23:00delete2010.011.556201.587641.53290
13452008.03.18 23:00delete2030.011.591571.560051.60597
13462008.03.18 23:00delete2000.011.556201.587641.54180
13472008.03.18 23:00delete2040.011.591571.560051.61487
13482008.03.18 23:00delete2020.011.591571.560051.60047
13492008.03.19 01:00buy stop2050.011.588621.557161.59752
13502008.03.19 01:00buy stop2060.011.588621.557161.60302
13512008.03.19 01:00buy stop2070.011.588621.557161.61192
13522008.03.19 01:00sell stop2080.011.557161.588621.54826
13532008.03.19 01:01sell stop2090.011.557161.588621.54276
13542008.03.19 01:01sell stop2100.011.557161.588621.53386
13552008.03.19 23:00delete2050.011.588621.557161.59752
13562008.03.19 23:00delete2070.011.588621.557161.61192
13572008.03.19 23:00delete2090.011.557161.588621.54276
13582008.03.19 23:00delete2060.011.588621.557161.60302
13592008.03.19 23:00delete2100.011.557161.588621.53386
13602008.03.19 23:00delete2080.011.557161.588621.54826
13612008.03.20 01:00buy stop2110.011.584081.552711.59298
13622008.03.20 01:00buy stop2120.011.584081.552711.59848
13632008.03.20 01:00buy stop2130.011.584081.552711.60738
13642008.03.20 01:00sell stop2140.011.552711.584081.54381
13652008.03.20 01:01sell stop2150.011.552711.584081.53831
13662008.03.20 01:01sell stop2160.011.552711.584081.52941
13672008.03.20 10:28sell2140.011.552711.584081.54381
13682008.03.20 10:28sell2150.011.552711.584081.53831
13692008.03.20 10:28sell2160.011.552711.584081.52941
13702008.03.20 11:37t/p2140.011.543811.584081.543818.90424.96
13712008.03.20 23:00delete2110.011.584081.552711.59298
13722008.03.20 23:00delete2130.011.584081.552711.60738
13732008.03.20 23:00delete2120.011.584081.552711.59848
13742008.03.21 01:00buy stop2170.011.568381.537321.57728
13752008.03.21 01:01buy stop2180.011.568381.537321.58278
13762008.03.21 01:02buy stop2190.011.568381.537321.59168
13772008.03.21 01:15modify2150.011.552711.552711.53831
13782008.03.21 01:15modify2160.011.552711.552711.52941
13792008.03.21 01:30modify2150.011.552711.552561.53831
13802008.03.21 01:30modify2160.011.552711.552561.52941
13812008.03.21 01:45modify2150.011.552711.552421.53831
13822008.03.21 01:45modify2160.011.552711.552421.52941
13832008.03.21 02:00modify2150.011.552711.552261.53831
13842008.03.21 02:00modify2160.011.552711.552261.52941
13852008.03.21 02:15modify2150.011.552711.552111.53831
13862008.03.21 02:15modify2160.011.552711.552111.52941
13872008.03.21 02:30modify2150.011.552711.551961.53831
13882008.03.21 02:30modify2160.011.552711.551961.52941
13892008.03.21 02:46modify2150.011.552711.551821.53831
13902008.03.21 02:46modify2160.011.552711.551821.52941
13912008.03.21 03:00modify2150.011.552711.551671.53831
13922008.03.21 03:00modify2160.011.552711.551671.52941
13932008.03.21 03:15modify2150.011.552711.551531.53831
13942008.03.21 03:15modify2160.011.552711.551531.52941
13952008.03.21 03:30modify2150.011.552711.551401.53831
13962008.03.21 03:30modify2160.011.552711.551401.52941
13972008.03.21 03:46modify2150.011.552711.551281.53831
13982008.03.21 03:46modify2160.011.552711.551281.52941
13992008.03.21 04:00modify2150.011.552711.551151.53831
14002008.03.21 04:00modify2160.011.552711.551151.52941
14012008.03.21 04:15modify2150.011.552711.551031.53831
14022008.03.21 04:15modify2160.011.552711.551031.52941
14032008.03.21 04:30modify2150.011.552711.550921.53831
14042008.03.21 04:30modify2160.011.552711.550921.52941
14052008.03.21 04:45modify2150.011.552711.550791.53831
14062008.03.21 04:45modify2160.011.552711.550791.52941
14072008.03.21 05:00modify2150.011.552711.550671.53831
14082008.03.21 05:00modify2160.011.552711.550671.52941
14092008.03.21 05:15modify2150.011.552711.550551.53831
14102008.03.21 05:15modify2160.011.552711.550551.52941
14112008.03.21 05:30modify2150.011.552711.550421.53831
14122008.03.21 05:30modify2160.011.552711.550421.52941
14132008.03.21 05:45modify2150.011.552711.550311.53831
14142008.03.21 05:45modify2160.011.552711.550311.52941
14152008.03.21 06:00modify2150.011.552711.550201.53831
14162008.03.21 06:00modify2160.011.552711.550201.52941
14172008.03.21 06:15modify2150.011.552711.550101.53831
14182008.03.21 06:15modify2160.011.552711.550101.52941
14192008.03.21 06:30modify2150.011.552711.549991.53831
14202008.03.21 06:30modify2160.011.552711.549991.52941
14212008.03.21 06:45modify2150.011.552711.549891.53831
14222008.03.21 06:45modify2160.011.552711.549891.52941
14232008.03.21 07:00modify2150.011.552711.549811.53831
14242008.03.21 07:00modify2160.011.552711.549811.52941
14252008.03.21 07:16modify2150.011.552711.549731.53831
14262008.03.21 07:16modify2160.011.552711.549731.52941
14272008.03.21 07:30modify2150.011.552711.549651.53831
14282008.03.21 07:30modify2160.011.552711.549651.52941
14292008.03.21 07:45modify2150.011.552711.549581.53831
14302008.03.21 07:45modify2160.011.552711.549581.52941
14312008.03.21 08:00modify2150.011.552711.549521.53831
14322008.03.21 08:00modify2160.011.552711.549521.52941
14332008.03.21 08:15modify2150.011.552711.549471.53831
14342008.03.21 08:15modify2160.011.552711.549471.52941
14352008.03.21 08:31modify2150.011.552711.549411.53831
14362008.03.21 08:31modify2160.011.552711.549411.52941
14372008.03.21 08:45modify2150.011.552711.549361.53831
14382008.03.21 08:45modify2160.011.552711.549361.52941
14392008.03.21 09:00modify2150.011.552711.549311.53831
14402008.03.21 09:00modify2160.011.552711.549311.52941
14412008.03.21 09:15modify2150.011.552711.549261.53831
14422008.03.21 09:15modify2160.011.552711.549261.52941
14432008.03.21 09:30modify2150.011.552711.549231.53831
14442008.03.21 09:30modify2160.011.552711.549231.52941
14452008.03.21 09:45modify2150.011.552711.549191.53831
14462008.03.21 09:45modify2160.011.552711.549191.52941
14472008.03.21 10:00modify2150.011.552711.549161.53831
14482008.03.21 10:00modify2160.011.552711.549161.52941
14492008.03.21 10:15modify2150.011.552711.549121.53831
14502008.03.21 10:15modify2160.011.552711.549121.52941
14512008.03.21 10:30modify2150.011.552711.549061.53831
14522008.03.21 10:30modify2160.011.552711.549061.52941
14532008.03.21 10:45modify2150.011.552711.549001.53831
14542008.03.21 10:45modify2160.011.552711.549001.52941
14552008.03.21 11:00modify2150.011.552711.548931.53831
14562008.03.21 11:00modify2160.011.552711.548931.52941
14572008.03.21 11:15modify2150.011.552711.548861.53831
14582008.03.21 11:15modify2160.011.552711.548861.52941
14592008.03.21 11:30modify2150.011.552711.548801.53831
14602008.03.21 11:30modify2160.011.552711.548801.52941
14612008.03.21 11:45modify2150.011.552711.548731.53831
14622008.03.21 11:45modify2160.011.552711.548731.52941
14632008.03.21 12:00modify2150.011.552711.548651.53831
14642008.03.21 12:00modify2160.011.552711.548651.52941
14652008.03.21 12:15modify2150.011.552711.548571.53831
14662008.03.21 12:15modify2160.011.552711.548571.52941
14672008.03.21 12:30modify2150.011.552711.548491.53831
14682008.03.21 12:30modify2160.011.552711.548491.52941
14692008.03.21 12:48modify2150.011.552711.548411.53831
14702008.03.21 12:48modify2160.011.552711.548411.52941
14712008.03.21 13:00modify2150.011.552711.548341.53831
14722008.03.21 13:00modify2160.011.552711.548341.52941
14732008.03.21 13:15modify2150.011.552711.548271.53831
14742008.03.21 13:15modify2160.011.552711.548271.52941
14752008.03.21 13:30modify2150.011.552711.548221.53831
14762008.03.21 13:30modify2160.011.552711.548221.52941
14772008.03.21 13:45modify2150.011.552711.548181.53831
14782008.03.21 13:45modify2160.011.552711.548181.52941
14792008.03.21 14:00modify2150.011.552711.548151.53831
14802008.03.21 14:00modify2160.011.552711.548151.52941
14812008.03.21 14:17modify2150.011.552711.548121.53831
14822008.03.21 14:17modify2160.011.552711.548121.52941
14832008.03.21 14:30modify2150.011.552711.548081.53831
14842008.03.21 14:30modify2160.011.552711.548081.52941
14852008.03.21 14:46modify2150.011.552711.548041.53831
14862008.03.21 14:46modify2160.011.552711.548041.52941
14872008.03.21 15:00modify2150.011.552711.548011.53831
14882008.03.21 15:00modify2160.011.552711.548011.52941
14892008.03.21 15:15modify2150.011.552711.547961.53831
14902008.03.21 15:15modify2160.011.552711.547961.52941
14912008.03.21 15:30modify2150.011.552711.547921.53831
14922008.03.21 15:30modify2160.011.552711.547921.52941
14932008.03.21 15:45modify2150.011.552711.547871.53831
14942008.03.21 15:45modify2160.011.552711.547871.52941
14952008.03.21 16:00modify2150.011.552711.547821.53831
14962008.03.21 16:00modify2160.011.552711.547821.52941
14972008.03.21 16:15modify2150.011.552711.547781.53831
14982008.03.21 16:15modify2160.011.552711.547781.52941
14992008.03.21 16:30modify2150.011.552711.547741.53831
15002008.03.21 16:30modify2160.011.552711.547741.52941
15012008.03.21 16:45modify2150.011.552711.547691.53831
15022008.03.21 16:45modify2160.011.552711.547691.52941
15032008.03.21 17:01modify2150.011.552711.547651.53831
15042008.03.21 17:01modify2160.011.552711.547651.52941
15052008.03.21 17:17modify2150.011.552711.547611.53831
15062008.03.21 17:17modify2160.011.552711.547611.52941
15072008.03.21 17:30modify2150.011.552711.547571.53831
15082008.03.21 17:30modify2160.011.552711.547571.52941
15092008.03.21 17:45modify2150.011.552711.547531.53831
15102008.03.21 17:45modify2160.011.552711.547531.52941
15112008.03.21 18:00modify2150.011.552711.547491.53831
15122008.03.21 18:00modify2160.011.552711.547491.52941
15132008.03.21 18:15modify2150.011.552711.547461.53831
15142008.03.21 18:15modify2160.011.552711.547461.52941
15152008.03.21 18:30modify2150.011.552711.547431.53831
15162008.03.21 18:30modify2160.011.552711.547431.52941
15172008.03.21 18:45modify2150.011.552711.547401.53831
15182008.03.21 18:45modify2160.011.552711.547401.52941
15192008.03.21 19:00modify2150.011.552711.547371.53831
15202008.03.21 19:00modify2160.011.552711.547371.52941
15212008.03.21 19:15modify2150.011.552711.547341.53831
15222008.03.21 19:15modify2160.011.552711.547341.52941
15232008.03.21 19:30modify2150.011.552711.547291.53831
15242008.03.21 19:30modify2160.011.552711.547291.52941
15252008.03.21 19:45modify2150.011.552711.547251.53831
15262008.03.21 19:45modify2160.011.552711.547251.52941
15272008.03.21 20:00modify2150.011.552711.547201.53831
15282008.03.21 20:00modify2160.011.552711.547201.52941
15292008.03.21 20:15modify2150.011.552711.547151.53831
15302008.03.21 20:15modify2160.011.552711.547151.52941
15312008.03.21 20:30modify2150.011.552711.547101.53831
15322008.03.21 20:30modify2160.011.552711.547101.52941
15332008.03.21 20:45modify2150.011.552711.547061.53831
15342008.03.21 20:45modify2160.011.552711.547061.52941
15352008.03.21 21:00modify2150.011.552711.547011.53831
15362008.03.21 21:00modify2160.011.552711.547011.52941
15372008.03.21 21:15modify2150.011.552711.546961.53831
15382008.03.21 21:15modify2160.011.552711.546961.52941
15392008.03.21 21:30modify2150.011.552711.546911.53831
15402008.03.21 21:30modify2160.011.552711.546911.52941
15412008.03.21 21:47modify2150.011.552711.546861.53831
15422008.03.21 21:47modify2160.011.552711.546861.52941
15432008.03.21 22:00modify2150.011.552711.546811.53831
15442008.03.21 22:00modify2160.011.552711.546811.52941
15452008.03.24 00:00modify2150.011.552711.546761.53831
15462008.03.24 00:00modify2160.011.552711.546761.52941
15472008.03.24 00:15modify2150.011.552711.546681.53831
15482008.03.24 00:15modify2160.011.552711.546681.52941
15492008.03.24 00:30modify2150.011.552711.546601.53831
15502008.03.24 00:30modify2160.011.552711.546601.52941
15512008.03.24 00:46modify2150.011.552711.546531.53831
15522008.03.24 00:46modify2160.011.552711.546531.52941
15532008.03.24 01:01modify2150.011.552711.546451.53831
15542008.03.24 01:01modify2160.011.552711.546451.52941
15552008.03.24 01:15modify2150.011.552711.546371.53831
15562008.03.24 01:15modify2160.011.552711.546371.52941
15572008.03.24 01:30modify2150.011.552711.546291.53831
15582008.03.24 01:30modify2160.011.552711.546291.52941
15592008.03.24 01:45modify2150.011.552711.546211.53831
15602008.03.24 01:45modify2160.011.552711.546211.52941
15612008.03.24 02:00modify2150.011.552711.546121.53831
15622008.03.24 02:00modify2160.011.552711.546121.52941
15632008.03.24 02:16modify2150.011.552711.546041.53831
15642008.03.24 02:16modify2160.011.552711.546041.52941
15652008.03.24 02:30modify2150.011.552711.545961.53831
15662008.03.24 02:30modify2160.011.552711.545961.52941
15672008.03.24 02:49modify2150.011.552711.545871.53831
15682008.03.24 02:49modify2160.011.552711.545871.52941
15692008.03.24 02:55t/p2150.011.538311.545871.5383114.25439.21
15702008.03.24 03:00modify2160.011.552711.545741.52941
15712008.03.24 03:15modify2160.011.552711.545601.52941
15722008.03.24 03:30modify2160.011.552711.545471.52941
15732008.03.24 03:45modify2160.011.552711.545341.52941
15742008.03.24 04:00modify2160.011.552711.545211.52941
15752008.03.24 04:17modify2160.011.552711.545081.52941
15762008.03.24 04:30modify2160.011.552711.544951.52941
15772008.03.24 04:45modify2160.011.552711.544801.52941
15782008.03.24 05:00modify2160.011.552711.544661.52941
15792008.03.24 05:18modify2160.011.552711.544531.52941
15802008.03.24 05:30modify2160.011.552711.544411.52941
15812008.03.24 05:46modify2160.011.552711.544281.52941
15822008.03.24 06:00modify2160.011.552711.544171.52941
15832008.03.24 06:15modify2160.011.552711.544061.52941
15842008.03.24 06:30modify2160.011.552711.543961.52941
15852008.03.24 06:45modify2160.011.552711.543871.52941
15862008.03.24 07:00modify2160.011.552711.543771.52941
15872008.03.24 07:15modify2160.011.552711.543671.52941
15882008.03.24 07:30modify2160.011.552711.543581.52941
15892008.03.24 07:45modify2160.011.552711.543501.52941
15902008.03.24 08:00modify2160.011.552711.543421.52941
15912008.03.24 08:15modify2160.011.552711.543331.52941
15922008.03.24 08:30modify2160.011.552711.543261.52941
15932008.03.24 08:45modify2160.011.552711.543201.52941
15942008.03.24 09:00modify2160.011.552711.543131.52941
15952008.03.24 09:15modify2160.011.552711.543071.52941
15962008.03.24 09:31modify2160.011.552711.543011.52941
15972008.03.24 09:45modify2160.011.552711.542951.52941
15982008.03.24 10:00modify2160.011.552711.542901.52941
15992008.03.24 10:15modify2160.011.552711.542841.52941
16002008.03.24 10:30modify2160.011.552711.542781.52941
16012008.03.24 10:47modify2160.011.552711.542721.52941
16022008.03.24 11:00modify2160.011.552711.542681.52941
16032008.03.24 11:11s/l2160.011.542681.542681.529419.88449.09
16042008.03.24 11:11sell stop2200.011.527261.558111.51836
16052008.03.24 11:12sell stop2210.011.527261.558111.51286
16062008.03.24 11:12sell stop2220.011.527261.558111.50396
16072008.03.24 23:00delete2170.011.568381.537321.57728
16082008.03.24 23:00delete2190.011.568381.537321.59168
16092008.03.24 23:00delete2210.011.527261.558111.51286
16102008.03.24 23:00delete2180.011.568381.537321.58278
16112008.03.24 23:00delete2220.011.527261.558111.50396
16122008.03.24 23:00delete2200.011.527261.558111.51836
16132008.03.25 01:00buy stop2230.011.557651.526801.56655
16142008.03.25 01:00buy stop2240.011.557651.526801.57205
16152008.03.25 01:01buy stop2250.011.557651.526801.58095
16162008.03.25 01:02sell stop2260.011.526801.557651.51790
16172008.03.25 01:02sell stop2270.011.526801.557651.51240
16182008.03.25 01:02sell stop2280.011.526801.557651.50350
16192008.03.25 11:51buy2230.011.557651.526801.56655
16202008.03.25 11:51buy2240.011.557651.526801.57205
16212008.03.25 11:51buy2250.011.557651.526801.58095
16222008.03.25 23:00delete2260.011.526801.557651.51790
16232008.03.25 23:00delete2280.011.526801.557651.50350
16242008.03.25 23:00delete2270.011.526801.557651.51240
16252008.03.26 01:00sell stop2290.011.538461.569541.52956
16262008.03.26 01:00sell stop2300.011.538461.569541.52406
16272008.03.26 01:00sell stop2310.011.538461.569541.51516
16282008.03.26 10:08t/p2230.011.566551.526801.566558.97458.06
16292008.03.26 10:43t/p2240.011.572051.526801.5720514.47472.52
16302008.03.26 10:45modify2250.011.557651.557651.58095
16312008.03.26 11:00modify2250.011.557651.557851.58095
16322008.03.26 11:15modify2250.011.557651.558031.58095
16332008.03.26 11:30modify2250.011.557651.558211.58095
16342008.03.26 11:45modify2250.011.557651.558391.58095
16352008.03.26 12:00modify2250.011.557651.558601.58095
16362008.03.26 12:15modify2250.011.557651.558811.58095
16372008.03.26 12:30modify2250.011.557651.559021.58095
16382008.03.26 12:45modify2250.011.557651.559221.58095
16392008.03.26 13:00modify2250.011.557651.559401.58095
16402008.03.26 13:17modify2250.011.557651.559581.58095
16412008.03.26 13:30modify2250.011.557651.559771.58095
16422008.03.26 13:45modify2250.011.557651.559961.58095
16432008.03.26 14:00modify2250.011.557651.560131.58095
16442008.03.26 14:15modify2250.011.557651.560281.58095
16452008.03.26 14:30modify2250.011.557651.560431.58095
16462008.03.26 14:45modify2250.011.557651.560601.58095
16472008.03.26 15:00modify2250.011.557651.560761.58095
16482008.03.26 15:15modify2250.011.557651.560921.58095
16492008.03.26 15:30modify2250.011.557651.561081.58095
16502008.03.26 15:45modify2250.011.557651.561261.58095
16512008.03.26 16:00modify2250.011.557651.561411.58095
16522008.03.26 16:15modify2250.011.557651.561581.58095
16532008.03.26 16:30modify2250.011.557651.561761.58095
16542008.03.26 16:45modify2250.011.557651.561951.58095
16552008.03.26 17:00modify2250.011.557651.562141.58095
16562008.03.26 17:15modify2250.011.557651.562331.58095
16572008.03.26 17:30modify2250.011.557651.562511.58095
16582008.03.26 17:45modify2250.011.557651.562691.58095
16592008.03.26 18:00modify2250.011.557651.562891.58095
16602008.03.26 18:15modify2250.011.557651.563091.58095
16612008.03.26 18:30modify2250.011.557651.563281.58095
16622008.03.26 18:45modify2250.011.557651.563521.58095
16632008.03.26 18:54t/p2250.011.580951.563521.5809523.37495.89
16642008.03.26 23:00delete2290.011.538461.569541.52956
16652008.03.26 23:00delete2310.011.538461.569541.51516
16662008.03.26 23:00delete2300.011.538461.569541.52406
16672008.03.27 01:00buy stop2320.011.584961.553581.59386
16682008.03.27 01:00buy stop2330.011.584961.553581.59936
16692008.03.27 01:00buy stop2340.011.584961.553581.60826
16702008.03.27 01:00sell stop2350.011.553581.584961.54468
16712008.03.27 01:00sell stop2360.011.553581.584961.53918
16722008.03.27 01:00sell stop2370.011.553581.584961.53028
16732008.03.27 23:00delete2320.011.584961.553581.59386
16742008.03.27 23:00delete2340.011.584961.553581.60826
16752008.03.27 23:00delete2360.011.553581.584961.53918
16762008.03.27 23:00delete2330.011.584961.553581.59936
16772008.03.27 23:00delete2370.011.553581.584961.53028
16782008.03.27 23:00delete2350.011.553581.584961.54468
16792008.03.28 01:00buy stop2380.011.592201.560671.60110
16802008.03.28 01:00buy stop2390.011.592201.560671.60660
16812008.03.28 01:01buy stop2400.011.592201.560671.61550
16822008.03.28 01:01sell stop2410.011.560671.592201.55177
16832008.03.28 01:02sell stop2420.011.560671.592201.54627
16842008.03.28 01:02sell stop2430.011.560671.592201.53737
16852008.03.31 23:00delete2380.011.592201.560671.60110
16862008.03.31 23:00delete2400.011.592201.560671.61550
16872008.03.31 23:00delete2420.011.560671.592201.54627
16882008.03.31 23:00delete2390.011.592201.560671.60660
16892008.03.31 23:00delete2430.011.560671.592201.53737
16902008.03.31 23:00delete2410.011.560671.592201.55177
16912008.04.01 01:00buy stop2440.011.594811.563231.60371
16922008.04.01 01:00buy stop2450.011.594811.563231.60921
16932008.04.01 01:00buy stop2460.011.594811.563231.61811
16942008.04.01 01:01sell stop2470.011.563231.594811.55433
16952008.04.01 01:01sell stop2480.011.563231.594811.54883
16962008.04.01 01:01sell stop2490.011.563231.594811.53993
16972008.04.01 11:59sell2470.011.563231.594811.55433
16982008.04.01 11:59sell2480.011.563231.594811.54883
16992008.04.01 11:59sell2490.011.563231.594811.53993
17002008.04.01 23:00delete2440.011.594811.563231.60371
17012008.04.01 23:00delete2460.011.594811.563231.61811
17022008.04.01 23:00delete2450.011.594811.563231.60921
17032008.04.02 01:00buy stop2500.011.584121.552751.59302
17042008.04.02 01:00buy stop2510.011.584121.552751.59852
17052008.04.02 01:00buy stop2520.011.584121.552751.60742
17062008.04.02 07:46t/p2470.011.554331.594811.554338.83504.71
17072008.04.02 23:00delete2500.011.584121.552751.59302
17082008.04.02 23:00delete2520.011.584121.552751.60742
17092008.04.02 23:00delete2510.011.584121.552751.59852
17102008.04.03 01:00buy stop2530.011.580751.549451.58965
17112008.04.03 01:00buy stop2540.011.580751.549451.59515
17122008.04.03 01:00buy stop2550.011.580751.549451.60405
17132008.04.03 14:00modify2480.011.563231.563181.54883
17142008.04.03 14:00modify2490.011.563231.563181.53993
17152008.04.03 14:15modify2480.011.563231.563041.54883
17162008.04.03 14:15modify2490.011.563231.563041.53993
17172008.04.03 14:30modify2480.011.563231.562911.54883
17182008.04.03 14:30modify2490.011.563231.562911.53993
17192008.04.03 14:45modify2480.011.563231.562831.54883
17202008.04.03 14:45modify2490.011.563231.562831.53993
17212008.04.03 15:00modify2480.011.563231.562781.54883
17222008.04.03 15:00modify2490.011.563231.562781.53993
17232008.04.03 15:15modify2480.011.563231.562731.54883
17242008.04.03 15:15modify2490.011.563231.562731.53993
17252008.04.03 15:30modify2480.011.563231.562701.54883
17262008.04.03 15:30modify2490.011.563231.562701.53993
17272008.04.03 15:45modify2480.011.563231.562671.54883
17282008.04.03 15:45modify2490.011.563231.562671.53993
17292008.04.03 15:58s/l2480.011.562671.562671.548830.26504.97
17302008.04.03 15:58s/l2490.011.562671.562671.539930.26505.23
17312008.04.03 15:58sell stop2560.011.547041.578291.53814
17322008.04.03 15:58sell stop2570.011.547041.578291.53264
17332008.04.03 15:58sell stop2580.011.547041.578291.52374
17342008.04.03 23:00delete2530.011.580751.549451.58965
17352008.04.03 23:00delete2550.011.580751.549451.60405
17362008.04.03 23:00delete2570.011.547041.578291.53264
17372008.04.03 23:00delete2540.011.580751.549451.59515
17382008.04.03 23:00delete2580.011.547041.578291.52374
17392008.04.03 23:00delete2560.011.547041.578291.53814
17402008.04.04 01:00buy stop2590.011.579811.548531.58871
17412008.04.04 01:00buy stop2600.011.579811.548531.59421
17422008.04.04 01:00buy stop2610.011.579811.548531.60311
17432008.04.04 01:01sell stop2620.011.548531.579811.53963
17442008.04.04 01:02sell stop2630.011.548531.579811.53413
17452008.04.04 01:02sell stop2640.011.548531.579811.52523
17462008.04.07 23:00delete2590.011.579811.548531.58871
17472008.04.07 23:00delete2610.011.579811.548531.60311
17482008.04.07 23:00delete2630.011.548531.579811.53413
17492008.04.07 23:00delete2600.011.579811.548531.59421
17502008.04.07 23:00delete2640.011.548531.579811.52523
17512008.04.07 23:00delete2620.011.548531.579811.53963
17522008.04.08 01:00buy stop2650.011.585351.553961.59425
17532008.04.08 01:00buy stop2660.011.585351.553961.59975
17542008.04.08 01:01buy stop2670.011.585351.553961.60865
17552008.04.08 01:01sell stop2680.011.553961.585351.54506
17562008.04.08 01:01sell stop2690.011.553961.585351.53956
17572008.04.08 01:01sell stop2700.011.553961.585351.53066
17582008.04.08 23:00delete2650.011.585351.553961.59425
17592008.04.08 23:00delete2670.011.585351.553961.60865
17602008.04.08 23:00delete2690.011.553961.585351.53956
17612008.04.08 23:00delete2660.011.585351.553961.59975
17622008.04.08 23:00delete2700.011.553961.585351.53066
17632008.04.08 23:00delete2680.011.553961.585351.54506
17642008.04.09 01:00buy stop2710.011.587271.555841.59617
17652008.04.09 01:00buy stop2720.011.587271.555841.60167
17662008.04.09 01:00buy stop2730.011.587271.555841.61057
17672008.04.09 01:00sell stop2740.011.555841.587271.54694
17682008.04.09 01:01sell stop2750.011.555841.587271.54144
17692008.04.09 01:01sell stop2760.011.555841.587271.53254
17702008.04.09 23:00delete2710.011.587271.555841.59617
17712008.04.09 23:00delete2730.011.587271.555841.61057
17722008.04.09 23:00delete2750.011.555841.587271.54144
17732008.04.09 23:00delete2720.011.587271.555841.60167
17742008.04.09 23:00delete2760.011.555841.587271.53254
17752008.04.09 23:00delete2740.011.555841.587271.54694
17762008.04.10 01:00buy stop2770.011.591551.560031.60045
17772008.04.10 01:00buy stop2780.011.591551.560031.60595
17782008.04.10 01:00buy stop2790.011.591551.560031.61485
17792008.04.10 01:00sell stop2800.011.560031.591551.55113
17802008.04.10 01:01sell stop2810.011.560031.591551.54563
17812008.04.10 01:01sell stop2820.011.560031.591551.53673
17822008.04.10 23:00delete2770.011.591551.560031.60045
17832008.04.10 23:00delete2790.011.591551.560031.61485
17842008.04.10 23:00delete2810.011.560031.591551.54563
17852008.04.10 23:00delete2780.011.591551.560031.60595
17862008.04.10 23:00delete2820.011.560031.591551.53673
17872008.04.10 23:00delete2800.011.560031.591551.55113
17882008.04.11 01:00buy stop2830.011.594451.562881.60335
17892008.04.11 01:00buy stop2840.011.594451.562881.60885
17902008.04.11 01:00buy stop2850.011.594451.562881.61775
17912008.04.11 01:00sell stop2860.011.562881.594451.55398
17922008.04.11 01:01sell stop2870.011.562881.594451.54848
17932008.04.11 01:01sell stop2880.011.562881.594451.53958
17942008.04.14 23:00delete2830.011.594451.562881.60335
17952008.04.14 23:00delete2850.011.594451.562881.61775
17962008.04.14 23:00delete2870.011.562881.594451.54848
17972008.04.14 23:00delete2840.011.594451.562881.60885
17982008.04.14 23:00delete2880.011.562881.594451.53958
17992008.04.14 23:00delete2860.011.562881.594451.55398
18002008.04.15 01:00buy stop2890.011.595871.564271.60477
18012008.04.15 01:00buy stop2900.011.595871.564271.61027
18022008.04.15 01:00buy stop2910.011.595871.564271.61917
18032008.04.15 01:00sell stop2920.011.564271.595871.55537
18042008.04.15 01:00sell stop2930.011.564271.595871.54987
18052008.04.15 01:00sell stop2940.011.564271.595871.54097
18062008.04.15 23:00delete2890.011.595871.564271.60477
18072008.04.15 23:00delete2910.011.595871.564271.61917
18082008.04.15 23:00delete2930.011.564271.595871.54987
18092008.04.15 23:00delete2900.011.595871.564271.61027
18102008.04.15 23:00delete2940.011.564271.595871.54097
18112008.04.15 23:00delete2920.011.564271.595871.55537
18122008.04.16 01:00buy stop2950.011.596341.564731.60524
18132008.04.16 01:00buy stop2960.011.596341.564731.61074
18142008.04.16 01:00buy stop2970.011.596341.564731.61964
18152008.04.16 01:01sell stop2980.011.564731.596341.55583
18162008.04.16 01:01sell stop2990.011.564731.596341.55033
18172008.04.16 01:02sell stop3000.011.564731.596341.54143
18182008.04.16 11:51buy2950.011.596341.564731.60524
18192008.04.16 11:51buy2960.011.596341.564731.61074
18202008.04.16 11:51buy2970.011.596341.564731.61964
18212008.04.16 23:00delete2980.011.564731.596341.55583
18222008.04.16 23:00delete3000.011.564731.596341.54143
18232008.04.16 23:00delete2990.011.564731.596341.55033
18242008.04.17 01:00sell stop3010.011.572421.604181.56352
18252008.04.17 01:00sell stop3020.011.572421.604181.55802
18262008.04.17 01:00sell stop3030.011.572421.604181.54912
18272008.04.17 23:00delete3010.011.572421.604181.56352
18282008.04.17 23:00delete3030.011.572421.604181.54912
18292008.04.17 23:00delete3020.011.572421.604181.55802
18302008.04.18 01:00sell stop3040.011.574621.606431.56572
18312008.04.18 01:00sell stop3050.011.574621.606431.56022
18322008.04.18 01:00sell stop3060.011.574621.606431.55132
18332008.04.18 14:38sell3040.011.574621.606431.56572
18342008.04.18 14:38sell3050.011.574621.606431.56022
18352008.04.18 14:38sell3060.011.574621.606431.55132
18362008.04.24 17:22t/p3040.011.565721.606431.565728.45513.68
18372008.04.24 17:24s/l2950.011.564731.564731.60524-30.95482.73
18382008.04.24 17:24s/l2960.011.564731.564731.61074-30.95451.78
18392008.04.24 17:24s/l2970.011.564731.564731.61964-30.95420.83
18402008.04.24 20:21buy stop3070.011.597181.565551.60608
18412008.04.24 20:22buy stop3080.011.597181.565551.61158
18422008.04.24 20:22buy stop3090.011.597181.565551.62048
18432008.04.24 23:00delete3070.011.597181.565551.60608
18442008.04.24 23:00delete3090.011.597181.565551.62048
18452008.04.24 23:00delete3080.011.597181.565551.61158
18462008.04.25 01:01buy stop3100.011.594061.562501.60296
18472008.04.25 01:01buy stop3110.011.594061.562501.60846
18482008.04.25 01:01buy stop3120.011.594061.562501.61736
18492008.04.25 09:15modify3050.011.574621.574551.56022
18502008.04.25 09:15modify3060.011.574621.574551.55132
18512008.04.25 09:30modify3050.011.574621.574391.56022
18522008.04.25 09:30modify3060.011.574621.574391.55132
18532008.04.25 09:45modify3050.011.574621.574201.56022
18542008.04.25 09:45modify3060.011.574621.574201.55132
18552008.04.25 09:45t/p3050.011.560221.574201.5602213.88434.71
18562008.04.25 10:00modify3060.011.574621.573981.55132
18572008.04.25 10:15modify3060.011.574621.573751.55132
18582008.04.25 10:30modify3060.011.574621.573521.55132
18592008.04.25 10:45modify3060.011.574621.573321.55132
18602008.04.25 11:00modify3060.011.574621.573111.55132
18612008.04.25 11:15modify3060.011.574621.572891.55132
18622008.04.25 11:30modify3060.011.574621.572721.55132
18632008.04.25 11:45modify3060.011.574621.572561.55132
18642008.04.25 12:00modify3060.011.574621.572401.55132
18652008.04.25 12:15modify3060.011.574621.572231.55132
18662008.04.25 12:30modify3060.011.574621.572081.55132
18672008.04.25 12:45modify3060.011.574621.571921.55132
18682008.04.25 13:00modify3060.011.574621.571761.55132
18692008.04.25 13:15modify3060.011.574621.571591.55132
18702008.04.25 13:30modify3060.011.574621.571431.55132
18712008.04.25 13:45modify3060.011.574621.571261.55132
18722008.04.25 14:00modify3060.011.574621.571121.55132
18732008.04.25 14:15modify3060.011.574621.570961.55132
18742008.04.25 14:30modify3060.011.574621.570811.55132
18752008.04.25 14:45modify3060.011.574621.570661.55132
18762008.04.25 15:00modify3060.011.574621.570511.55132
18772008.04.25 15:15modify3060.011.574621.570371.55132
18782008.04.25 15:30modify3060.011.574621.570261.55132
18792008.04.25 15:45modify3060.011.574621.570171.55132
18802008.04.25 16:00modify3060.011.574621.570081.55132
18812008.04.25 16:15modify3060.011.574621.569991.55132
18822008.04.25 16:30modify3060.011.574621.569881.55132
18832008.04.25 16:45modify3060.011.574621.569811.55132
18842008.04.25 17:00modify3060.011.574621.569751.55132
18852008.04.25 17:15modify3060.011.574621.569701.55132
18862008.04.25 17:30modify3060.011.574621.569651.55132
18872008.04.25 17:45modify3060.011.574621.569581.55132
18882008.04.25 18:00modify3060.011.574621.569491.55132
18892008.04.25 18:15modify3060.011.574621.569421.55132
18902008.04.25 18:30modify3060.011.574621.569341.55132
18912008.04.25 18:45modify3060.011.574621.569241.55132
18922008.04.25 19:00modify3060.011.574621.569131.55132
18932008.04.25 19:15modify3060.011.574621.569011.55132
18942008.04.25 19:30modify3060.011.574621.568891.55132
18952008.04.25 19:45modify3060.011.574621.568781.55132
18962008.04.25 20:00modify3060.011.574621.568671.55132
18972008.04.25 20:15modify3060.011.574621.568551.55132
18982008.04.25 20:30modify3060.011.574621.568441.55132
18992008.04.25 20:45modify3060.011.574621.568311.55132
19002008.04.25 21:00modify3060.011.574621.568181.55132
19012008.04.25 21:15modify3060.011.574621.568071.55132
19022008.04.25 21:30modify3060.011.574621.567961.55132
19032008.04.25 21:45modify3060.011.574621.567841.55132
19042008.04.25 22:00modify3060.011.574621.567721.55132
19052008.04.25 22:15modify3060.011.574621.567611.55132
19062008.04.25 22:30modify3060.011.574621.567511.55132
19072008.04.25 22:45modify3060.011.574621.567441.55132
19082008.04.28 00:01modify3060.011.574621.567381.55132
19092008.04.28 00:15modify3060.011.574621.567291.55132
19102008.04.28 00:30modify3060.011.574621.567211.55132
19112008.04.28 00:45modify3060.011.574621.567111.55132
19122008.04.28 01:00modify3060.011.574621.567011.55132
19132008.04.28 01:15modify3060.011.574621.566921.55132
19142008.04.28 01:30modify3060.011.574621.566841.55132
19152008.04.28 01:45modify3060.011.574621.566781.55132
19162008.04.28 02:00modify3060.011.574621.566711.55132
19172008.04.28 02:16modify3060.011.574621.566641.55132
19182008.04.28 02:30modify3060.011.574621.566571.55132
19192008.04.28 02:45modify3060.011.574621.566501.55132
19202008.04.28 03:00modify3060.011.574621.566441.55132
19212008.04.28 03:15modify3060.011.574621.566391.55132
19222008.04.28 03:30modify3060.011.574621.566341.55132
19232008.04.28 03:45modify3060.011.574621.566281.55132
19242008.04.28 04:00modify3060.011.574621.566241.55132
19252008.04.28 04:16modify3060.011.574621.566191.55132
19262008.04.28 04:30modify3060.011.574621.566151.55132
19272008.04.28 04:48modify3060.011.574621.566111.55132
19282008.04.28 05:00modify3060.011.574621.566071.55132
19292008.04.28 05:15modify3060.011.574621.566051.55132
19302008.04.28 05:30modify3060.011.574621.566021.55132
19312008.04.28 05:45modify3060.011.574621.565991.55132
19322008.04.28 06:00modify3060.011.574621.565961.55132
19332008.04.28 06:15modify3060.011.574621.565941.55132
19342008.04.28 06:31modify3060.011.574621.565921.55132
19352008.04.28 06:45modify3060.011.574621.565901.55132
19362008.04.28 07:00modify3060.011.574621.565881.55132
19372008.04.28 07:15modify3060.011.574621.565871.55132
19382008.04.28 07:23s/l3060.011.565871.565871.551328.15442.86
19392008.04.28 07:23sell stop3130.011.550221.581531.54132
19402008.04.28 07:23sell stop3140.011.550221.581531.53582
19412008.04.28 07:23sell stop3150.011.550221.581531.52692
19422008.04.28 23:00delete3100.011.594061.562501.60296
19432008.04.28 23:00delete3120.011.594061.562501.61736
19442008.04.28 23:00delete3140.011.550221.581531.53582
19452008.04.28 23:00delete3110.011.594061.562501.60846
19462008.04.28 23:00delete3150.011.550221.581531.52692
19472008.04.28 23:00delete3130.011.550221.581531.54132
19482008.04.29 01:00buy stop3160.011.580641.549341.58954
19492008.04.29 01:01buy stop3170.011.580641.549341.59504
19502008.04.29 01:02buy stop3180.011.580641.549341.60394
19512008.04.29 01:02sell stop3190.011.549341.580641.54044
19522008.04.29 01:02sell stop3200.011.549341.580641.53494
19532008.04.29 01:03sell stop3210.011.549341.580641.52604
19542008.04.29 23:00delete3160.011.580641.549341.58954
19552008.04.29 23:00delete3180.011.580641.549341.60394
19562008.04.29 23:00delete3200.011.549341.580641.53494
19572008.04.29 23:00delete3170.011.580641.549341.59504
19582008.04.29 23:00delete3210.011.549341.580641.52604
19592008.04.29 23:00delete3190.011.549341.580641.54044
19602008.04.30 01:00buy stop3220.011.575921.544711.58482
19612008.04.30 01:00buy stop3230.011.575921.544711.59032
19622008.04.30 01:00buy stop3240.011.575921.544711.59922
19632008.04.30 01:00sell stop3250.011.544711.575921.53581
19642008.04.30 01:00sell stop3260.011.544711.575921.53031
19652008.04.30 01:00sell stop3270.011.544711.575921.52141
19662008.04.30 23:00delete3220.011.575921.544711.58482
19672008.04.30 23:00delete3240.011.575921.544711.59922
19682008.04.30 23:00delete3260.011.544711.575921.53031
19692008.04.30 23:00delete3230.011.575921.544711.59032
19702008.04.30 23:00delete3270.011.544711.575921.52141
19712008.04.30 23:00delete3250.011.544711.575921.53581
19722008.05.01 01:00buy stop3280.011.574351.543171.58325
19732008.05.01 01:00buy stop3290.011.574351.543171.58875
19742008.05.01 01:00buy stop3300.011.574351.543171.59765
19752008.05.01 01:00sell stop3310.011.543171.574351.53427
19762008.05.01 01:00sell stop3320.011.543171.574351.52877
19772008.05.01 01:00sell stop3330.011.543171.574351.51987
19782008.05.01 19:17sell3310.011.543171.574351.53427
19792008.05.01 19:17sell3320.011.543171.574351.52877
19802008.05.01 19:17sell3330.011.543171.574351.51987
19812008.05.01 23:00delete3280.011.574351.543171.58325
19822008.05.01 23:00delete3300.011.574351.543171.59765
19832008.05.01 23:00delete3290.011.574351.543171.58875
19842008.05.02 01:00buy stop3340.011.568571.537511.57747
19852008.05.02 01:02buy stop3350.011.568571.537511.58297
19862008.05.02 01:03buy stop3360.011.568571.537511.59187
19872008.05.05 23:00delete3340.011.568571.537511.57747
19882008.05.05 23:00delete3360.011.568571.537511.59187
19892008.05.05 23:00delete3350.011.568571.537511.58297
19902008.05.06 01:00buy stop3370.011.563051.532101.57195
19912008.05.06 01:00buy stop3380.011.563051.532101.57745
19922008.05.06 01:00buy stop3390.011.563051.532101.58635
19932008.05.06 23:00delete3370.011.563051.532101.57195
19942008.05.06 23:00delete3390.011.563051.532101.58635
19952008.05.06 23:00delete3380.011.563051.532101.57745
19962008.05.07 01:00buy stop3400.011.566831.535801.57573
19972008.05.07 01:00buy stop3410.011.566831.535801.58123
19982008.05.07 01:00buy stop3420.011.566831.535801.59013
19992008.05.07 23:00delete3400.011.566831.535801.57573
20002008.05.07 23:00delete3420.011.566831.535801.59013
20012008.05.07 23:00delete3410.011.566831.535801.58123
20022008.05.08 01:00buy stop3430.011.560521.529621.56942
20032008.05.08 01:00buy stop3440.011.560521.529621.57492
20042008.05.08 01:00buy stop3450.011.560521.529621.58382
20052008.05.08 01:51t/p3310.011.534271.574351.534278.38451.23
20062008.05.08 03:56t/p3320.011.528771.574351.5287713.88465.11
20072008.05.08 04:30modify3330.011.543171.543161.51987
20082008.05.08 04:45modify3330.011.543171.543011.51987
20092008.05.08 05:00modify3330.011.543171.542851.51987
20102008.05.08 05:15modify3330.011.543171.542691.51987
20112008.05.08 05:30modify3330.011.543171.542531.51987
20122008.05.08 05:45modify3330.011.543171.542371.51987
20132008.05.08 06:00modify3330.011.543171.542221.51987
20142008.05.08 06:17modify3330.011.543171.542071.51987
20152008.05.08 06:30modify3330.011.543171.541921.51987
20162008.05.08 06:46modify3330.011.543171.541781.51987
20172008.05.08 07:00modify3330.011.543171.541651.51987
20182008.05.08 07:15modify3330.011.543171.541491.51987
20192008.05.08 07:30modify3330.011.543171.541341.51987
20202008.05.08 07:45modify3330.011.543171.541181.51987
20212008.05.08 08:00modify3330.011.543171.541051.51987
20222008.05.08 08:15modify3330.011.543171.540931.51987
20232008.05.08 08:30modify3330.011.543171.540801.51987
20242008.05.08 08:45modify3330.011.543171.540711.51987
20252008.05.08 09:00modify3330.011.543171.540621.51987
20262008.05.08 09:15modify3330.011.543171.540511.51987
20272008.05.08 09:30modify3330.011.543171.540411.51987
20282008.05.08 09:45modify3330.011.543171.540321.51987
20292008.05.08 10:00modify3330.011.543171.540221.51987
20302008.05.08 10:15modify3330.011.543171.540131.51987
20312008.05.08 10:30modify3330.011.543171.540031.51987
20322008.05.08 10:45modify3330.011.543171.539951.51987
20332008.05.08 11:00modify3330.011.543171.539861.51987
20342008.05.08 11:15modify3330.011.543171.539781.51987
20352008.05.08 11:31modify3330.011.543171.539701.51987
20362008.05.08 11:46modify3330.011.543171.539621.51987
20372008.05.08 12:00modify3330.011.543171.539551.51987
20382008.05.08 12:15modify3330.011.543171.539481.51987
20392008.05.08 12:31modify3330.011.543171.539411.51987
20402008.05.08 12:45modify3330.011.543171.539361.51987
20412008.05.08 13:00modify3330.011.543171.539291.51987
20422008.05.08 13:15modify3330.011.543171.539221.51987
20432008.05.08 13:30modify3330.011.543171.539161.51987
20442008.05.08 13:45modify3330.011.543171.539121.51987
20452008.05.08 14:00modify3330.011.543171.539091.51987
20462008.05.08 14:15modify3330.011.543171.539021.51987
20472008.05.08 14:30modify3330.011.543171.538961.51987
20482008.05.08 14:45modify3330.011.543171.538891.51987
20492008.05.08 15:00modify3330.011.543171.538881.51987
20502008.05.08 15:08s/l3330.011.538881.538881.519873.77468.87
20512008.05.08 15:08sell stop3460.011.523491.554271.51459
20522008.05.08 15:08sell stop3470.011.523491.554271.50909
20532008.05.08 15:08sell stop3480.011.523491.554271.50019
20542008.05.08 23:00delete3430.011.560521.529621.56942
20552008.05.08 23:00delete3450.011.560521.529621.58382
20562008.05.08 23:00delete3470.011.523491.554271.50909
20572008.05.08 23:00delete3440.011.560521.529621.57492
20582008.05.08 23:00delete3480.011.523491.554271.50019
20592008.05.08 23:00delete3460.011.523491.554271.51459
20602008.05.09 01:00buy stop3490.011.554941.524151.56384
20612008.05.09 01:00buy stop3500.011.554941.524151.56934
20622008.05.09 01:00buy stop3510.011.554941.524151.57824
20632008.05.09 01:00sell stop3520.011.524151.554941.51525
20642008.05.09 01:01sell stop3530.011.524151.554941.50975
20652008.05.09 01:01sell stop3540.011.524151.554941.50085
20662008.05.12 18:51buy3490.011.554941.524151.56384
20672008.05.12 18:51buy3500.011.554941.524151.56934
20682008.05.12 18:51buy3510.011.554941.524151.57824
20692008.05.12 23:00delete3520.011.524151.554941.51525
20702008.05.12 23:00delete3540.011.524151.554941.50085
20712008.05.12 23:00delete3530.011.524151.554941.50975
20722008.05.13 01:00sell stop3550.011.532001.562951.52310
20732008.05.13 01:00sell stop3560.011.532001.562951.51760
20742008.05.13 01:00sell stop3570.011.532001.562951.50870
20752008.05.13 23:00delete3550.011.532001.562951.52310
20762008.05.13 23:00delete3570.011.532001.562951.50870
20772008.05.13 23:00delete3560.011.532001.562951.51760
20782008.05.14 01:00sell stop3580.011.533111.564081.52421
20792008.05.14 01:00sell stop3590.011.533111.564081.51871
20802008.05.14 01:00sell stop3600.011.533111.564081.50981
20812008.05.14 23:00delete3580.011.533111.564081.52421
20822008.05.14 23:00delete3600.011.533111.564081.50981
20832008.05.14 23:00delete3590.011.533111.564081.51871
20842008.05.15 01:00sell stop3610.011.530941.561871.52204
20852008.05.15 01:01sell stop3620.011.530941.561871.51654
20862008.05.15 01:01sell stop3630.011.530941.561871.50764
20872008.05.15 23:00delete3610.011.530941.561871.52204
20882008.05.15 23:00delete3630.011.530941.561871.50764
20892008.05.15 23:00delete3620.011.530941.561871.51654
20902008.05.16 01:00sell stop3640.011.531441.562381.52254
20912008.05.16 01:01sell stop3650.011.531441.562381.51704
20922008.05.16 01:01sell stop3660.011.531441.562381.50814
20932008.05.19 14:30modify3490.011.554941.554971.56384
20942008.05.19 14:30modify3500.011.554941.554971.56934
20952008.05.19 14:30modify3510.011.554941.554971.57824
20962008.05.19 14:45modify3490.011.554941.555021.56384
20972008.05.19 14:45modify3500.011.554941.555021.56934
20982008.05.19 14:45modify3510.011.554941.555021.57824
20992008.05.19 15:00modify3490.011.554941.555061.56384
21002008.05.19 15:00modify3500.011.554941.555061.56934
21012008.05.19 15:00modify3510.011.554941.555061.57824
21022008.05.19 15:15modify3490.011.554941.555111.56384
21032008.05.19 15:15modify3500.011.554941.555111.56934
21042008.05.19 15:15modify3510.011.554941.555111.57824
21052008.05.19 15:30modify3490.011.554941.555141.56384
21062008.05.19 15:30modify3500.011.554941.555141.56934
21072008.05.19 15:30modify3510.011.554941.555141.57824
21082008.05.19 15:45modify3490.011.554941.555151.56384
21092008.05.19 15:45modify3500.011.554941.555151.56934
21102008.05.19 15:45modify3510.011.554941.555151.57824
21112008.05.19 15:51s/l3490.011.555151.555151.563840.67469.55
21122008.05.19 15:51s/l3500.011.555151.555151.569340.67470.22
21132008.05.19 15:51s/l3510.011.555151.555151.578240.67470.89
21142008.05.19 15:51buy stop3670.011.570701.539601.57960
21152008.05.19 15:51buy stop3680.011.570701.539601.58510
21162008.05.19 15:51buy stop3690.011.570701.539601.59400
21172008.05.19 23:00delete3640.011.531441.562381.52254
21182008.05.19 23:00delete3660.011.531441.562381.50814
21192008.05.19 23:00delete3680.011.570701.539601.58510
21202008.05.19 23:00delete3650.011.531441.562381.51704
21212008.05.19 23:00delete3690.011.570701.539601.59400
21222008.05.19 23:00delete3670.011.570701.539601.57960
21232008.05.20 01:00buy stop3700.011.569131.538061.57803
21242008.05.20 01:02buy stop3710.011.569131.538061.58353
21252008.05.20 01:02buy stop3720.011.569131.538061.59243
21262008.05.20 01:02sell stop3730.011.538061.569131.52916
21272008.05.20 01:03sell stop3740.011.538061.569131.52366
21282008.05.20 01:03sell stop3750.011.538061.569131.51476
21292008.05.20 23:00delete3700.011.569131.538061.57803
21302008.05.20 23:00delete3720.011.569131.538061.59243
21312008.05.20 23:00delete3740.011.538061.569131.52366
21322008.05.20 23:00delete3710.011.569131.538061.58353
21332008.05.20 23:00delete3750.011.538061.569131.51476
21342008.05.20 23:00delete3730.011.538061.569131.52916
21352008.05.21 01:00buy stop3760.011.575851.544651.58475
21362008.05.21 01:00buy stop3770.011.575851.544651.59025
21372008.05.21 01:00buy stop3780.011.575851.544651.59915
21382008.05.21 01:00sell stop3790.011.544651.575851.53575
21392008.05.21 01:00sell stop3800.011.544651.575851.53025
21402008.05.21 01:00sell stop3810.011.544651.575851.52135
21412008.05.21 12:30buy3760.011.575851.544651.58475
21422008.05.21 12:30buy3770.011.575851.544651.59025
21432008.05.21 12:30buy3780.011.575851.544651.59915
21442008.05.21 23:00delete3790.011.544651.575851.53575
21452008.05.21 23:00delete3810.011.544651.575851.52135
21462008.05.21 23:00delete3800.011.544651.575851.53025
21472008.05.22 01:02sell stop3820.011.554841.586251.54594
21482008.05.22 01:02sell stop3830.011.554841.586251.54044
21492008.05.22 01:03sell stop3840.011.554841.586251.53154
21502008.05.22 23:00delete3820.011.554841.586251.54594
21512008.05.22 23:00delete3840.011.554841.586251.53154
21522008.05.22 23:00delete3830.011.554841.586251.54044
21532008.05.23 01:02sell stop3850.011.557301.588761.54840
21542008.05.23 01:02sell stop3860.011.557301.588761.54290
21552008.05.23 01:05sell stop3870.011.557301.588761.53400
21562008.05.26 20:30modify3760.011.575851.575861.58475
21572008.05.26 20:30modify3770.011.575851.575861.59025
21582008.05.26 20:30modify3780.011.575851.575861.59915
21592008.05.26 20:45modify3760.011.575851.575881.58475
21602008.05.26 20:45modify3770.011.575851.575881.59025
21612008.05.26 20:45modify3780.011.575851.575881.59915
21622008.05.26 21:00modify3760.011.575851.575891.58475
21632008.05.26 21:00modify3770.011.575851.575891.59025
21642008.05.26 21:00modify3780.011.575851.575891.59915
21652008.05.26 21:17modify3760.011.575851.575921.58475
21662008.05.26 21:17modify3770.011.575851.575921.59025
21672008.05.26 21:17modify3780.011.575851.575921.59915
21682008.05.26 21:33modify3760.011.575851.575931.58475
21692008.05.26 21:33modify3770.011.575851.575931.59025
21702008.05.26 21:33modify3780.011.575851.575931.59915
21712008.05.26 21:45modify3760.011.575851.575951.58475
21722008.05.26 21:45modify3770.011.575851.575951.59025
21732008.05.26 21:45modify3780.011.575851.575951.59915
21742008.05.26 22:03modify3760.011.575851.575961.58475
21752008.05.26 22:03modify3770.011.575851.575961.59025
21762008.05.26 22:03modify3780.011.575851.575961.59915
21772008.05.26 22:17modify3760.011.575851.575981.58475
21782008.05.26 22:17modify3770.011.575851.575981.59025
21792008.05.26 22:17modify3780.011.575851.575981.59915
21802008.05.26 22:30modify3760.011.575851.575991.58475
21812008.05.26 22:30modify3770.011.575851.575991.59025
21822008.05.26 22:30modify3780.011.575851.575991.59915
21832008.05.26 22:47modify3760.011.575851.576001.58475
21842008.05.26 22:47modify3770.011.575851.576001.59025
21852008.05.26 22:47modify3780.011.575851.576001.59915
21862008.05.26 23:05modify3760.011.575851.576021.58475
21872008.05.26 23:05modify3770.011.575851.576021.59025
21882008.05.26 23:05modify3780.011.575851.576021.59915
21892008.05.26 23:05delete3850.011.557301.588761.54840
21902008.05.26 23:05delete3870.011.557301.588761.53400
21912008.05.26 23:05delete3860.011.557301.588761.54290
21922008.05.26 23:21modify3760.011.575851.576031.58475
21932008.05.26 23:21modify3770.011.575851.576031.59025
21942008.05.26 23:21modify3780.011.575851.576031.59915
21952008.05.26 23:31modify3760.011.575851.576051.58475
21962008.05.26 23:31modify3770.011.575851.576051.59025
21972008.05.26 23:31modify3780.011.575851.576051.59915
21982008.05.26 23:46modify3760.011.575851.576071.58475
21992008.05.26 23:46modify3770.011.575851.576071.59025
22002008.05.26 23:46modify3780.011.575851.576071.59915
22012008.05.27 00:00modify3760.011.575851.576091.58475
22022008.05.27 00:00modify3770.011.575851.576091.59025
22032008.05.27 00:00modify3780.011.575851.576091.59915
22042008.05.27 00:16modify3760.011.575851.576101.58475
22052008.05.27 00:16modify3770.011.575851.576101.59025
22062008.05.27 00:16modify3780.011.575851.576101.59915
22072008.05.27 00:30modify3760.011.575851.576111.58475
22082008.05.27 00:30modify3770.011.575851.576111.59025
22092008.05.27 00:30modify3780.011.575851.576111.59915
22102008.05.27 00:51modify3760.011.575851.576131.58475
22112008.05.27 00:51modify3770.011.575851.576131.59025
22122008.05.27 00:51modify3780.011.575851.576131.59915
22132008.05.27 01:00sell stop3880.011.560391.591911.55149
22142008.05.27 01:01sell stop3890.011.560391.591911.54599
22152008.05.27 01:06sell stop3900.011.560391.591911.53709
22162008.05.27 01:06modify3760.011.575851.576151.58475
22172008.05.27 01:06modify3770.011.575851.576151.59025
22182008.05.27 01:06modify3780.011.575851.576151.59915
22192008.05.27 01:15modify3760.011.575851.576171.58475
22202008.05.27 01:15modify3770.011.575851.576171.59025
22212008.05.27 01:15modify3780.011.575851.576171.59915
22222008.05.27 01:30modify3760.011.575851.576181.58475
22232008.05.27 01:30modify3770.011.575851.576181.59025
22242008.05.27 01:30modify3780.011.575851.576181.59915
22252008.05.27 01:45modify3760.011.575851.576211.58475
22262008.05.27 01:45modify3770.011.575851.576211.59025
22272008.05.27 01:45modify3780.011.575851.576211.59915
22282008.05.27 02:00modify3760.011.575851.576231.58475
22292008.05.27 02:00modify3770.011.575851.576231.59025
22302008.05.27 02:00modify3780.011.575851.576231.59915
22312008.05.27 02:15modify3760.011.575851.576271.58475
22322008.05.27 02:15modify3770.011.575851.576271.59025
22332008.05.27 02:15modify3780.011.575851.576271.59915
22342008.05.27 02:30modify3760.011.575851.576311.58475
22352008.05.27 02:30modify3770.011.575851.576311.59025
22362008.05.27 02:30modify3780.011.575851.576311.59915
22372008.05.27 02:45modify3760.011.575851.576361.58475
22382008.05.27 02:45modify3770.011.575851.576361.59025
22392008.05.27 02:45modify3780.011.575851.576361.59915
22402008.05.27 03:00modify3760.011.575851.576391.58475
22412008.05.27 03:00modify3770.011.575851.576391.59025
22422008.05.27 03:00modify3780.011.575851.576391.59915
22432008.05.27 03:15modify3760.011.575851.576441.58475
22442008.05.27 03:15modify3770.011.575851.576441.59025
22452008.05.27 03:15modify3780.011.575851.576441.59915
22462008.05.27 03:31modify3760.011.575851.576471.58475
22472008.05.27 03:31modify3770.011.575851.576471.59025
22482008.05.27 03:31modify3780.011.575851.576471.59915
22492008.05.27 03:45modify3760.011.575851.576521.58475
22502008.05.27 03:45modify3770.011.575851.576521.59025
22512008.05.27 03:45modify3780.011.575851.576521.59915
22522008.05.27 04:01modify3760.011.575851.576551.58475
22532008.05.27 04:01modify3770.011.575851.576551.59025
22542008.05.27 04:01modify3780.011.575851.576551.59915
22552008.05.27 04:16modify3760.011.575851.576581.58475
22562008.05.27 04:16modify3770.011.575851.576581.59025
22572008.05.27 04:16modify3780.011.575851.576581.59915
22582008.05.27 04:31modify3760.011.575851.576611.58475
22592008.05.27 04:31modify3770.011.575851.576611.59025
22602008.05.27 04:31modify3780.011.575851.576611.59915
22612008.05.27 04:47modify3760.011.575851.576641.58475
22622008.05.27 04:47modify3770.011.575851.576641.59025
22632008.05.27 04:47modify3780.011.575851.576641.59915
22642008.05.27 05:00modify3760.011.575851.576671.58475
22652008.05.27 05:00modify3770.011.575851.576671.59025
22662008.05.27 05:00modify3780.011.575851.576671.59915
22672008.05.27 05:17modify3760.011.575851.576701.58475
22682008.05.27 05:17modify3770.011.575851.576701.59025
22692008.05.27 05:17modify3780.011.575851.576701.59915
22702008.05.27 05:30modify3760.011.575851.576731.58475
22712008.05.27 05:30modify3770.011.575851.576731.59025
22722008.05.27 05:30modify3780.011.575851.576731.59915
22732008.05.27 05:45modify3760.011.575851.576751.58475
22742008.05.27 05:45modify3770.011.575851.576751.59025
22752008.05.27 05:45modify3780.011.575851.576751.59915
22762008.05.27 06:04modify3760.011.575851.576781.58475
22772008.05.27 06:04modify3770.011.575851.576781.59025
22782008.05.27 06:04modify3780.011.575851.576781.59915
22792008.05.27 06:15modify3760.011.575851.576811.58475
22802008.05.27 06:15modify3770.011.575851.576811.59025
22812008.05.27 06:15modify3780.011.575851.576811.59915
22822008.05.27 06:30modify3760.011.575851.576841.58475
22832008.05.27 06:30modify3770.011.575851.576841.59025
22842008.05.27 06:30modify3780.011.575851.576841.59915
22852008.05.27 06:45modify3760.011.575851.576881.58475
22862008.05.27 06:45modify3770.011.575851.576881.59025
22872008.05.27 06:45modify3780.011.575851.576881.59915
22882008.05.27 07:01modify3760.011.575851.576911.58475
22892008.05.27 07:01modify3770.011.575851.576911.59025
22902008.05.27 07:01modify3780.011.575851.576911.59915
22912008.05.27 07:15modify3760.011.575851.576931.58475
22922008.05.27 07:15modify3770.011.575851.576931.59025
22932008.05.27 07:15modify3780.011.575851.576931.59915
22942008.05.27 07:30modify3760.011.575851.576971.58475
22952008.05.27 07:30modify3770.011.575851.576971.59025
22962008.05.27 07:30modify3780.011.575851.576971.59915
22972008.05.27 07:45modify3760.011.575851.577021.58475
22982008.05.27 07:45modify3770.011.575851.577021.59025
22992008.05.27 07:45modify3780.011.575851.577021.59915
23002008.05.27 08:00modify3760.011.575851.577081.58475
23012008.05.27 08:00modify3770.011.575851.577081.59025
23022008.05.27 08:00modify3780.011.575851.577081.59915
23032008.05.27 08:15modify3760.011.575851.577131.58475
23042008.05.27 08:15modify3770.011.575851.577131.59025
23052008.05.27 08:15modify3780.011.575851.577131.59915
23062008.05.27 08:26s/l3760.011.577131.577131.584751.68472.57
23072008.05.27 08:26s/l3770.011.577131.577131.590251.68474.24
23082008.05.27 08:26s/l3780.011.577131.577131.599151.68475.92
23092008.05.27 08:26buy stop3910.011.592901.561361.60180
23102008.05.27 08:26buy stop3920.011.592901.561361.60730
23112008.05.27 08:26buy stop3930.011.592901.561361.61620
23122008.05.27 23:00delete3880.011.560391.591911.55149
23132008.05.27 23:00delete3900.011.560391.591911.53709
23142008.05.27 23:00delete3920.011.592901.561361.60730
23152008.05.27 23:00delete3890.011.560391.591911.54599
23162008.05.27 23:00delete3930.011.592901.561361.61620
23172008.05.27 23:00delete3910.011.592901.561361.60180
23182008.05.28 01:00buy stop3940.011.589781.558301.59868
23192008.05.28 01:00buy stop3950.011.589781.558301.60418
23202008.05.28 01:00buy stop3960.011.589781.558301.61308
23212008.05.28 01:00sell stop3970.011.558301.589781.54940
23222008.05.28 01:00sell stop3980.011.558301.589781.54390
23232008.05.28 01:01sell stop3990.011.558301.589781.53500
23242008.05.28 23:00delete3940.011.589781.558301.59868
23252008.05.28 23:00delete3960.011.589781.558301.61308
23262008.05.28 23:00delete3980.011.558301.589781.54390
23272008.05.28 23:00delete3950.011.589781.558301.60418
23282008.05.28 23:00delete3990.011.558301.589781.53500
23292008.05.28 23:00delete3970.011.558301.589781.54940
23302008.05.29 01:00buy stop4000.011.583891.552521.59279
23312008.05.29 01:00buy stop4010.011.583891.552521.59829
23322008.05.29 01:00buy stop4020.011.583891.552521.60719
23332008.05.29 01:01sell stop4030.011.552521.583891.54362
23342008.05.29 01:01sell stop4040.011.552521.583891.53812
23352008.05.29 01:01sell stop4050.011.552521.583891.52922
23362008.05.29 15:25sell4030.011.552521.583891.54362
23372008.05.29 15:25sell4040.011.552521.583891.53812
23382008.05.29 15:25sell4050.011.552521.583891.52922
23392008.05.29 23:00delete4000.011.583891.552521.59279
23402008.05.29 23:00delete4020.011.583891.552521.60719
23412008.05.29 23:00delete4010.011.583891.552521.59829
23422008.05.30 01:00buy stop4060.011.573981.542811.58288
23432008.05.30 01:00buy stop4070.011.573981.542811.58838
23442008.05.30 01:00buy stop4080.011.573981.542811.59728
23452008.06.02 23:00delete4060.011.573981.542811.58288
23462008.06.02 23:00delete4080.011.573981.542811.59728
23472008.06.02 23:00delete4070.011.573981.542811.58838
23482008.06.03 01:02buy stop4090.011.569571.538491.57847
23492008.06.03 01:02buy stop4100.011.569571.538491.58397
23502008.06.03 01:03buy stop4110.011.569571.538491.59287
23512008.06.03 15:45t/p4030.011.543621.583891.543628.68484.59
23522008.06.03 21:15modify4040.011.552521.552481.53812
23532008.06.03 21:15modify4050.011.552521.552481.52922
23542008.06.03 21:30modify4040.011.552521.552391.53812
23552008.06.03 21:30modify4050.011.552521.552391.52922
23562008.06.03 21:45modify4040.011.552521.552301.53812
23572008.06.03 21:45modify4050.011.552521.552301.52922
23582008.06.03 22:00modify4040.011.552521.552221.53812
23592008.06.03 22:00modify4050.011.552521.552221.52922
23602008.06.03 22:17modify4040.011.552521.552121.53812
23612008.06.03 22:17modify4050.011.552521.552121.52922
23622008.06.03 22:30modify4040.011.552521.552031.53812
23632008.06.03 22:30modify4050.011.552521.552031.52922
23642008.06.03 22:45modify4040.011.552521.551941.53812
23652008.06.03 22:45modify4050.011.552521.551941.52922
23662008.06.03 23:00modify4040.011.552521.551831.53812
23672008.06.03 23:00modify4050.011.552521.551831.52922
23682008.06.03 23:00delete4090.011.569571.538491.57847
23692008.06.03 23:00delete4110.011.569571.538491.59287
23702008.06.03 23:00delete4100.011.569571.538491.58397
23712008.06.03 23:15modify4040.011.552521.551731.53812
23722008.06.03 23:15modify4050.011.552521.551731.52922
23732008.06.03 23:30modify4040.011.552521.551631.53812
23742008.06.03 23:30modify4050.011.552521.551631.52922
23752008.06.03 23:45modify4040.011.552521.551521.53812
23762008.06.03 23:45modify4050.011.552521.551521.52922
23772008.06.04 00:00modify4040.011.552521.551411.53812
23782008.06.04 00:00modify4050.011.552521.551411.52922
23792008.06.04 00:15modify4040.011.552521.551311.53812
23802008.06.04 00:15modify4050.011.552521.551311.52922
23812008.06.04 00:31modify4040.011.552521.551211.53812
23822008.06.04 00:31modify4050.011.552521.551211.52922
23832008.06.04 00:45modify4040.011.552521.551121.53812
23842008.06.04 00:45modify4050.011.552521.551121.52922
23852008.06.04 01:00buy stop4120.011.566541.535521.57544
23862008.06.04 01:00buy stop4130.011.566541.535521.58094
23872008.06.04 01:00buy stop4140.011.566541.535521.58984
23882008.06.04 01:01modify4040.011.552521.551031.53812
23892008.06.04 01:01modify4050.011.552521.551031.52922
23902008.06.04 01:15modify4040.011.552521.550951.53812
23912008.06.04 01:15modify4050.011.552521.550951.52922
23922008.06.04 01:30modify4040.011.552521.550881.53812
23932008.06.04 01:30modify4050.011.552521.550881.52922
23942008.06.04 01:45modify4040.011.552521.550801.53812
23952008.06.04 01:45modify4050.011.552521.550801.52922
23962008.06.04 02:00modify4040.011.552521.550721.53812
23972008.06.04 02:00modify4050.011.552521.550721.52922
23982008.06.04 02:15modify4040.011.552521.550641.53812
23992008.06.04 02:15modify4050.011.552521.550641.52922
24002008.06.04 02:30modify4040.011.552521.550571.53812
24012008.06.04 02:30modify4050.011.552521.550571.52922
24022008.06.04 02:48modify4040.011.552521.550491.53812
24032008.06.04 02:48modify4050.011.552521.550491.52922
24042008.06.04 03:00modify4040.011.552521.550401.53812
24052008.06.04 03:00modify4050.011.552521.550401.52922
24062008.06.04 03:15modify4040.011.552521.550321.53812
24072008.06.04 03:15modify4050.011.552521.550321.52922
24082008.06.04 03:30modify4040.011.552521.550231.53812
24092008.06.04 03:30modify4050.011.552521.550231.52922
24102008.06.04 03:45modify4040.011.552521.550151.53812
24112008.06.04 03:45modify4050.011.552521.550151.52922
24122008.06.04 04:00modify4040.011.552521.550061.53812
24132008.06.04 04:00modify4050.011.552521.550061.52922
24142008.06.04 04:15modify4040.011.552521.549971.53812
24152008.06.04 04:15modify4050.011.552521.549971.52922
24162008.06.04 04:30modify4040.011.552521.549901.53812
24172008.06.04 04:30modify4050.011.552521.549901.52922
24182008.06.04 04:45modify4040.011.552521.549831.53812
24192008.06.04 04:45modify4050.011.552521.549831.52922
24202008.06.04 05:00modify4040.011.552521.549771.53812
24212008.06.04 05:00modify4050.011.552521.549771.52922
24222008.06.04 05:15modify4040.011.552521.549721.53812
24232008.06.04 05:15modify4050.011.552521.549721.52922
24242008.06.04 05:30modify4040.011.552521.549661.53812
24252008.06.04 05:30modify4050.011.552521.549661.52922
24262008.06.04 05:46modify4040.011.552521.549601.53812
24272008.06.04 05:46modify4050.011.552521.549601.52922
24282008.06.04 06:00modify4040.011.552521.549541.53812
24292008.06.04 06:00modify4050.011.552521.549541.52922
24302008.06.04 06:17modify4040.011.552521.549481.53812
24312008.06.04 06:17modify4050.011.552521.549481.52922
24322008.06.04 06:30modify4040.011.552521.549421.53812
24332008.06.04 06:30modify4050.011.552521.549421.52922
24342008.06.04 06:45modify4040.011.552521.549371.53812
24352008.06.04 06:45modify4050.011.552521.549371.52922
24362008.06.04 07:00modify4040.011.552521.549321.53812
24372008.06.04 07:00modify4050.011.552521.549321.52922
24382008.06.04 07:15modify4040.011.552521.549261.53812
24392008.06.04 07:15modify4050.011.552521.549261.52922
24402008.06.04 07:30modify4040.011.552521.549191.53812
24412008.06.04 07:30modify4050.011.552521.549191.52922
24422008.06.04 07:45modify4040.011.552521.549141.53812
24432008.06.04 07:45modify4050.011.552521.549141.52922
24442008.06.04 08:00modify4040.011.552521.549091.53812
24452008.06.04 08:00modify4050.011.552521.549091.52922
24462008.06.04 08:15modify4040.011.552521.549021.53812
24472008.06.04 08:15modify4050.011.552521.549021.52922
24482008.06.04 08:30modify4040.011.552521.548941.53812
24492008.06.04 08:30modify4050.011.552521.548941.52922
24502008.06.04 08:45modify4040.011.552521.548871.53812
24512008.06.04 08:45modify4050.011.552521.548871.52922
24522008.06.04 09:00modify4040.011.552521.548811.53812
24532008.06.04 09:00modify4050.011.552521.548811.52922
24542008.06.04 09:15modify4040.011.552521.548741.53812
24552008.06.04 09:15modify4050.011.552521.548741.52922
24562008.06.04 09:30modify4040.011.552521.548671.53812
24572008.06.04 09:30modify4050.011.552521.548671.52922
24582008.06.04 09:45modify4040.011.552521.548611.53812
24592008.06.04 09:45modify4050.011.552521.548611.52922
24602008.06.04 10:00modify4040.011.552521.548551.53812
24612008.06.04 10:00modify4050.011.552521.548551.52922
24622008.06.04 10:15modify4040.011.552521.548491.53812
24632008.06.04 10:15modify4050.011.552521.548491.52922
24642008.06.04 10:30modify4040.011.552521.548471.53812
24652008.06.04 10:30modify4050.011.552521.548471.52922
24662008.06.04 10:45modify4040.011.552521.548451.53812
24672008.06.04 10:45modify4050.011.552521.548451.52922
24682008.06.04 11:00modify4040.011.552521.548411.53812
24692008.06.04 11:00modify4050.011.552521.548411.52922
24702008.06.04 11:15modify4040.011.552521.548361.53812
24712008.06.04 11:15modify4050.011.552521.548361.52922
24722008.06.04 11:30modify4040.011.552521.548321.53812
24732008.06.04 11:30modify4050.011.552521.548321.52922
24742008.06.04 11:45modify4040.011.552521.548301.53812
24752008.06.04 11:45modify4050.011.552521.548301.52922
24762008.06.04 12:00modify4040.011.552521.548281.53812
24772008.06.04 12:00modify4050.011.552521.548281.52922
24782008.06.04 12:16modify4040.011.552521.548261.53812
24792008.06.04 12:16modify4050.011.552521.548261.52922
24802008.06.04 12:30modify4040.011.552521.548231.53812
24812008.06.04 12:30modify4050.011.552521.548231.52922
24822008.06.04 12:45modify4040.011.552521.548211.53812
24832008.06.04 12:45modify4050.011.552521.548211.52922
24842008.06.04 13:00modify4040.011.552521.548191.53812
24852008.06.04 13:00modify4050.011.552521.548191.52922
24862008.06.04 13:15modify4040.011.552521.548161.53812
24872008.06.04 13:15modify4050.011.552521.548161.52922
24882008.06.04 13:30modify4040.011.552521.548121.53812
24892008.06.04 13:30modify4050.011.552521.548121.52922
24902008.06.04 13:47modify4040.011.552521.548101.53812
24912008.06.04 13:47modify4050.011.552521.548101.52922
24922008.06.04 14:00modify4040.011.552521.548081.53812
24932008.06.04 14:00modify4050.011.552521.548081.52922
24942008.06.04 14:15modify4040.011.552521.548061.53812
24952008.06.04 14:15modify4050.011.552521.548061.52922
24962008.06.04 14:30modify4040.011.552521.548021.53812
24972008.06.04 14:30modify4050.011.552521.548021.52922
24982008.06.04 14:44s/l4040.011.548021.548021.538124.20488.79
24992008.06.04 14:44s/l4050.011.548021.548021.529224.20492.99
25002008.06.04 14:44sell stop4150.011.532541.563501.52364
25012008.06.04 14:44sell stop4160.011.532541.563501.51814
25022008.06.04 14:44sell stop4170.011.532541.563501.50924
25032008.06.04 23:00delete4120.011.566541.535521.57544
25042008.06.04 23:00delete4140.011.566541.535521.58984
25052008.06.04 23:00delete4160.011.532541.563501.51814
25062008.06.04 23:00delete4130.011.566541.535521.58094
25072008.06.04 23:00delete4170.011.532541.563501.50924
25082008.06.04 23:00delete4150.011.532541.563501.52364
25092008.06.05 01:00buy stop4180.011.561761.530831.57066
25102008.06.05 01:01buy stop4190.011.561761.530831.57616
25112008.06.05 01:01buy stop4200.011.561761.530831.58506
25122008.06.05 01:02sell stop4210.011.530831.561761.52193
25132008.06.05 01:02sell stop4220.011.530831.561761.51643
25142008.06.05 01:02sell stop4230.011.530831.561761.50753
25152008.06.05 23:00delete4180.011.561761.530831.57066
25162008.06.05 23:00delete4200.011.561761.530831.58506
25172008.06.05 23:00delete4220.011.530831.561761.51643
25182008.06.05 23:00delete4190.011.561761.530831.57616
25192008.06.05 23:00delete4230.011.530831.561761.50753
25202008.06.05 23:00delete4210.011.530831.561761.52193
25212008.06.06 01:00buy stop4240.011.564891.533901.57379
25222008.06.06 01:00buy stop4250.011.564891.533901.57929
25232008.06.06 01:00buy stop4260.011.564891.533901.58819
25242008.06.06 01:00sell stop4270.011.533901.564891.52500
25252008.06.06 01:00sell stop4280.011.533901.564891.51950
25262008.06.06 01:00sell stop4290.011.533901.564891.51060
25272008.06.06 14:30buy4240.011.564891.533901.57379
25282008.06.06 14:30buy4250.011.564891.533901.57929
25292008.06.06 14:30buy4260.011.564891.533901.58819
25302008.06.06 17:01t/p4240.011.573791.533901.573798.90501.89
25312008.06.09 00:04t/p4250.011.579291.533901.5792914.47516.36
25322008.06.09 04:00modify4260.011.564891.565031.58819
25332008.06.09 04:15modify4260.011.564891.565211.58819
25342008.06.09 04:30modify4260.011.564891.565381.58819
25352008.06.09 04:45modify4260.011.564891.565561.58819
25362008.06.09 05:00modify4260.011.564891.565731.58819
25372008.06.09 05:16modify4260.011.564891.565911.58819
25382008.06.09 05:31modify4260.011.564891.566071.58819
25392008.06.09 05:45modify4260.011.564891.566251.58819
25402008.06.09 06:00modify4260.011.564891.566411.58819
25412008.06.09 06:16modify4260.011.564891.566581.58819
25422008.06.09 06:30modify4260.011.564891.566741.58819
25432008.06.09 06:50modify4260.011.564891.566901.58819
25442008.06.09 07:00modify4260.011.564891.567061.58819
25452008.06.09 07:15modify4260.011.564891.567191.58819
25462008.06.09 07:30modify4260.011.564891.567341.58819
25472008.06.09 07:45modify4260.011.564891.567481.58819
25482008.06.09 08:00modify4260.011.564891.567631.58819
25492008.06.09 08:15modify4260.011.564891.567761.58819
25502008.06.09 08:30modify4260.011.564891.567881.58819
25512008.06.09 08:45modify4260.011.564891.568031.58819
25522008.06.09 09:00modify4260.011.564891.568191.58819
25532008.06.09 09:15modify4260.011.564891.568361.58819
25542008.06.09 09:30modify4260.011.564891.568551.58819
25552008.06.09 09:45modify4260.011.564891.568761.58819
25562008.06.09 10:00modify4260.011.564891.568951.58819
25572008.06.09 10:15modify4260.011.564891.569121.58819
25582008.06.09 10:30modify4260.011.564891.569291.58819
25592008.06.09 10:45modify4260.011.564891.569461.58819
25602008.06.09 11:00modify4260.011.564891.569611.58819
25612008.06.09 11:15modify4260.011.564891.569751.58819
25622008.06.09 11:30modify4260.011.564891.569871.58819
25632008.06.09 11:45modify4260.011.564891.570011.58819
25642008.06.09 12:00modify4260.011.564891.570151.58819
25652008.06.09 12:15modify4260.011.564891.570311.58819
25662008.06.09 12:30modify4260.011.564891.570461.58819
25672008.06.09 12:45modify4260.011.564891.570581.58819
25682008.06.09 13:00modify4260.011.564891.570701.58819
25692008.06.09 13:15modify4260.011.564891.570811.58819
25702008.06.09 13:30modify4260.011.564891.570941.58819
25712008.06.09 13:45modify4260.011.564891.571051.58819
25722008.06.09 14:00modify4260.011.564891.571161.58819
25732008.06.09 14:15modify4260.011.564891.571261.58819
25742008.06.09 14:30modify4260.011.564891.571351.58819
25752008.06.09 14:45modify4260.011.564891.571421.58819
25762008.06.09 15:00modify4260.011.564891.571491.58819
25772008.06.09 15:15modify4260.011.564891.571561.58819
25782008.06.09 15:30modify4260.011.564891.571581.58819
25792008.06.09 15:31s/l4260.011.571581.571581.588196.76523.11
25802008.06.09 15:31buy stop4300.011.587301.555871.59620
25812008.06.09 15:31buy stop4310.011.587301.555871.60170
25822008.06.09 15:31buy stop4320.011.587301.555871.61060
25832008.06.09 23:00delete4270.011.533901.564891.52500
25842008.06.09 23:00delete4290.011.533901.564891.51060
25852008.06.09 23:00delete4310.011.587301.555871.60170
25862008.06.09 23:00delete4280.011.533901.564891.51950
25872008.06.09 23:00delete4320.011.587301.555871.61060
25882008.06.09 23:00delete4300.011.587301.555871.59620
25892008.06.10 01:00buy stop4330.011.585051.553671.59395
25902008.06.10 01:00buy stop4340.011.585051.553671.59945
25912008.06.10 01:00buy stop4350.011.585051.553671.60835
25922008.06.10 01:00sell stop4360.011.553671.585051.54477
25932008.06.10 01:01sell stop4370.011.553671.585051.53927
25942008.06.10 01:01sell stop4380.011.553671.585051.53037
25952008.06.10 10:51sell4360.011.553671.585051.54477
25962008.06.10 10:51sell4370.011.553671.585051.53927
25972008.06.10 10:51sell4380.011.553671.585051.53037
25982008.06.10 20:11t/p4360.011.544771.585051.544778.90532.01
25992008.06.10 23:00delete4330.011.585051.553671.59395
26002008.06.10 23:00delete4350.011.585051.553671.60835
26012008.06.10 23:00delete4340.011.585051.553671.59945
26022008.06.11 01:00buy stop4390.011.571211.540101.58011
26032008.06.11 01:00buy stop4400.011.571211.540101.58561
26042008.06.11 01:00buy stop4410.011.571211.540101.59451
26052008.06.11 06:02modify4370.011.553671.553621.53927
26062008.06.11 06:02modify4380.011.553671.553621.53037
26072008.06.11 06:15modify4370.011.553671.553541.53927
26082008.06.11 06:15modify4380.011.553671.553541.53037
26092008.06.11 06:30modify4370.011.553671.553471.53927
26102008.06.11 06:30modify4380.011.553671.553471.53037
26112008.06.11 06:45modify4370.011.553671.553381.53927
26122008.06.11 06:45modify4380.011.553671.553381.53037
26132008.06.11 07:00modify4370.011.553671.553291.53927
26142008.06.11 07:00modify4380.011.553671.553291.53037
26152008.06.11 07:15modify4370.011.553671.553191.53927
26162008.06.11 07:15modify4380.011.553671.553191.53037
26172008.06.11 07:30modify4370.011.553671.553111.53927
26182008.06.11 07:30modify4380.011.553671.553111.53037
26192008.06.11 07:45modify4370.011.553671.553031.53927
26202008.06.11 07:45modify4380.011.553671.553031.53037
26212008.06.11 08:00modify4370.011.553671.552961.53927
26222008.06.11 08:00modify4380.011.553671.552961.53037
26232008.06.11 08:15modify4370.011.553671.552901.53927
26242008.06.11 08:15modify4380.011.553671.552901.53037
26252008.06.11 08:30modify4370.011.553671.552841.53927
26262008.06.11 08:30modify4380.011.553671.552841.53037
26272008.06.11 08:45modify4370.011.553671.552791.53927
26282008.06.11 08:45modify4380.011.553671.552791.53037
26292008.06.11 09:00modify4370.011.553671.552771.53927
26302008.06.11 09:00modify4380.011.553671.552771.53037
26312008.06.11 09:15modify4370.011.553671.552721.53927
26322008.06.11 09:15modify4380.011.553671.552721.53037
26332008.06.11 09:30modify4370.011.553671.552671.53927
26342008.06.11 09:30modify4380.011.553671.552671.53037
26352008.06.11 09:45modify4370.011.553671.552631.53927
26362008.06.11 09:45modify4380.011.553671.552631.53037
26372008.06.11 10:00modify4370.011.553671.552571.53927
26382008.06.11 10:00modify4380.011.553671.552571.53037
26392008.06.11 10:15modify4370.011.553671.552521.53927
26402008.06.11 10:15modify4380.011.553671.552521.53037
26412008.06.11 10:30modify4370.011.553671.552461.53927
26422008.06.11 10:30modify4380.011.553671.552461.53037
26432008.06.11 10:45modify4370.011.553671.552391.53927
26442008.06.11 10:45modify4380.011.553671.552391.53037
26452008.06.11 11:00modify4370.011.553671.552341.53927
26462008.06.11 11:00modify4380.011.553671.552341.53037
26472008.06.11 11:15modify4370.011.553671.552291.53927
26482008.06.11 11:15modify4380.011.553671.552291.53037
26492008.06.11 11:30modify4370.011.553671.552261.53927
26502008.06.11 11:30modify4380.011.553671.552261.53037
26512008.06.11 11:45modify4370.011.553671.552231.53927
26522008.06.11 11:45modify4380.011.553671.552231.53037
26532008.06.11 12:00modify4370.011.553671.552191.53927
26542008.06.11 12:00modify4380.011.553671.552191.53037
26552008.06.11 12:15modify4370.011.553671.552151.53927
26562008.06.11 12:15modify4380.011.553671.552151.53037
26572008.06.11 12:30modify4370.011.553671.552121.53927
26582008.06.11 12:30modify4380.011.553671.552121.53037
26592008.06.11 12:45modify4370.011.553671.552091.53927
26602008.06.11 12:45modify4380.011.553671.552091.53037
26612008.06.11 13:00modify4370.011.553671.552051.53927
26622008.06.11 13:00modify4380.011.553671.552051.53037
26632008.06.11 13:15modify4370.011.553671.552001.53927
26642008.06.11 13:15modify4380.011.553671.552001.53037
26652008.06.11 13:30modify4370.011.553671.551961.53927
26662008.06.11 13:30modify4380.011.553671.551961.53037
26672008.06.11 13:45modify4370.011.553671.551931.53927
26682008.06.11 13:45modify4380.011.553671.551931.53037
26692008.06.11 13:55s/l4370.011.551931.551931.539271.67533.68
26702008.06.11 13:55s/l4380.011.551931.551931.530371.67535.34
26712008.06.11 13:55sell stop4420.011.536411.567451.52751
26722008.06.11 13:55sell stop4430.011.536411.567451.52201
26732008.06.11 13:55sell stop4440.011.536411.567451.51311
26742008.06.11 23:00delete4390.011.571211.540101.58011
26752008.06.11 23:00delete4410.011.571211.540101.59451
26762008.06.11 23:00delete4430.011.536411.567451.52201
26772008.06.11 23:00delete4400.011.571211.540101.58561
26782008.06.11 23:00delete4440.011.536411.567451.51311
26792008.06.11 23:00delete4420.011.536411.567451.52751
26802008.06.12 01:00buy stop4450.011.568821.537761.57772
26812008.06.12 01:00buy stop4460.011.568821.537761.58322
26822008.06.12 01:00buy stop4470.011.568821.537761.59212
26832008.06.12 01:00sell stop4480.011.537761.568821.52886
26842008.06.12 01:01sell stop4490.011.537761.568821.52336
26852008.06.12 01:01sell stop4500.011.537761.568821.51446
26862008.06.12 23:00delete4450.011.568821.537761.57772
26872008.06.12 23:00delete4470.011.568821.537761.59212
26882008.06.12 23:00delete4490.011.537761.568821.52336
26892008.06.12 23:00delete4460.011.568821.537761.58322
26902008.06.12 23:00delete4500.011.537761.568821.51446
26912008.06.12 23:00delete4480.011.537761.568821.52886
26922008.06.13 01:00buy stop4510.011.561921.530991.57082
26932008.06.13 01:00buy stop4520.011.561921.530991.57632
26942008.06.13 01:00buy stop4530.011.561921.530991.58522
26952008.06.13 01:00sell stop4540.011.530991.561921.52209
26962008.06.13 01:00sell stop4550.011.530991.561921.51659
26972008.06.13 01:00sell stop4560.011.530991.561921.50769
26982008.06.13 12:42sell4540.011.530991.561921.52209
26992008.06.13 12:42sell4550.011.530991.561921.51659
27002008.06.13 12:42sell4560.011.530991.561921.50769
27012008.06.16 23:00delete4510.011.561921.530991.57082
27022008.06.16 23:00delete4530.011.561921.530991.58522
27032008.06.16 23:00delete4520.011.561921.530991.57632
27042008.06.17 01:00buy stop4570.011.559281.528411.56818
27052008.06.17 01:00buy stop4580.011.559281.528411.57368
27062008.06.17 01:00buy stop4590.011.559281.528411.58258
27072008.06.17 23:01delete4570.011.559281.528411.56818
27082008.06.17 23:01delete4590.011.559281.528411.58258
27092008.06.17 23:01delete4580.011.559281.528411.57368
27102008.06.18 01:00buy stop4600.011.564381.533411.57328
27112008.06.18 01:00buy stop4610.011.564381.533411.57878
27122008.06.18 01:00buy stop4620.011.564381.533411.58768
27132008.06.18 23:00delete4600.011.564381.533411.57328
27142008.06.18 23:00delete4620.011.564381.533411.58768
27152008.06.18 23:00delete4610.011.564381.533411.57878
27162008.06.19 01:00buy stop4630.011.565891.534881.57479
27172008.06.19 01:00buy stop4640.011.565891.534881.58029
27182008.06.19 01:00buy stop4650.011.565891.534881.58919
27192008.06.19 23:00delete4630.011.565891.534881.57479
27202008.06.19 23:00delete4650.011.565891.534881.58919
27212008.06.19 23:00delete4640.011.565891.534881.58029
27222008.06.20 01:00buy stop4660.011.566511.535491.57541
27232008.06.20 01:00buy stop4670.011.566511.535491.58091
27242008.06.20 01:01buy stop4680.011.566511.535491.58981
27252008.06.20 12:20s/l4540.011.561921.561921.52209-31.45503.89
27262008.06.20 12:20s/l4550.011.561921.561921.51659-31.45472.43
27272008.06.20 12:20s/l4560.011.561921.561921.50769-31.45440.98
27282008.06.20 12:20sell stop4690.011.536521.567571.52762
27292008.06.20 12:20sell stop4700.011.536521.567571.52212
27302008.06.20 12:20sell stop4710.011.536521.567571.51322
27312008.06.23 23:00delete4660.011.566511.535491.57541
27322008.06.23 23:00delete4680.011.566511.535491.58981
27332008.06.23 23:00delete4700.011.536521.567571.52212
27342008.06.23 23:00delete4670.011.566511.535491.58091
27352008.06.23 23:00delete4710.011.536521.567571.51322
27362008.06.23 23:00delete4690.011.536521.567571.52762
27372008.06.24 01:00buy stop4720.011.569731.538651.57863
27382008.06.24 01:00buy stop4730.011.569731.538651.58413
27392008.06.24 01:00buy stop4740.011.569731.538651.59303
27402008.06.24 01:01sell stop4750.011.538651.569731.52975
27412008.06.24 01:02sell stop4760.011.538651.569731.52425
27422008.06.24 01:02sell stop4770.011.538651.569731.51535
27432008.06.24 23:05delete4720.011.569731.538651.57863
27442008.06.24 23:05delete4740.011.569731.538651.59303
27452008.06.24 23:05delete4760.011.538651.569731.52425
27462008.06.24 23:05delete4730.011.569731.538651.58413
27472008.06.24 23:05delete4770.011.538651.569731.51535
27482008.06.24 23:05delete4750.011.538651.569731.52975
27492008.06.25 01:00buy stop4780.011.571241.540131.58014
27502008.06.25 01:00buy stop4790.011.571241.540131.58564
27512008.06.25 01:00buy stop4800.011.571241.540131.59454
27522008.06.25 01:00sell stop4810.011.540131.571241.53123
27532008.06.25 01:01sell stop4820.011.540131.571241.52573
27542008.06.25 01:01sell stop4830.011.540131.571241.51683
27552008.06.25 23:00delete4780.011.571241.540131.58014
27562008.06.25 23:00delete4800.011.571241.540131.59454
27572008.06.25 23:00delete4820.011.540131.571241.52573
27582008.06.25 23:00delete4790.011.571241.540131.58564
27592008.06.25 23:00delete4830.011.540131.571241.51683
27602008.06.25 23:00delete4810.011.540131.571241.53123
27612008.06.26 01:00buy stop4840.011.574891.543711.58379
27622008.06.26 01:00buy stop4850.011.574891.543711.58929
27632008.06.26 01:02buy stop4860.011.574891.543711.59819
27642008.06.26 01:02sell stop4870.011.543711.574891.53481
27652008.06.26 01:02sell stop4880.011.543711.574891.52931
27662008.06.26 01:04sell stop4890.011.543711.574891.52041
27672008.06.26 14:33buy4840.011.574891.543711.58379
27682008.06.26 14:33buy4850.011.574891.543711.58929
27692008.06.26 14:33buy4860.011.574891.543711.59819
27702008.06.26 23:00delete4870.011.543711.574891.53481
27712008.06.26 23:00delete4890.011.543711.574891.52041
27722008.06.26 23:00delete4880.011.543711.574891.52931
27732008.06.27 01:00sell stop4900.011.552931.584311.54403
27742008.06.27 01:00sell stop4910.011.552931.584311.53853
27752008.06.27 01:00sell stop4920.011.552931.584311.52963
27762008.06.30 05:15modify4840.011.574891.574891.58379
27772008.06.30 05:15modify4850.011.574891.574891.58929
27782008.06.30 05:15modify4860.011.574891.574891.59819
27792008.06.30 05:30modify4840.011.574891.574941.58379
27802008.06.30 05:30modify4850.011.574891.574941.58929
27812008.06.30 05:30modify4860.011.574891.574941.59819
27822008.06.30 05:45modify4840.011.574891.574991.58379
27832008.06.30 05:45modify4850.011.574891.574991.58929
27842008.06.30 05:45modify4860.011.574891.574991.59819
27852008.06.30 06:00modify4840.011.574891.575031.58379
27862008.06.30 06:00modify4850.011.574891.575031.58929
27872008.06.30 06:00modify4860.011.574891.575031.59819
27882008.06.30 06:16modify4840.011.574891.575081.58379
27892008.06.30 06:16modify4850.011.574891.575081.58929
27902008.06.30 06:16modify4860.011.574891.575081.59819
27912008.06.30 06:30modify4840.011.574891.575131.58379
27922008.06.30 06:30modify4850.011.574891.575131.58929
27932008.06.30 06:30modify4860.011.574891.575131.59819
27942008.06.30 06:46modify4840.011.574891.575181.58379
27952008.06.30 06:46modify4850.011.574891.575181.58929
27962008.06.30 06:46modify4860.011.574891.575181.59819
27972008.06.30 07:00modify4840.011.574891.575231.58379
27982008.06.30 07:00modify4850.011.574891.575231.58929
27992008.06.30 07:00modify4860.011.574891.575231.59819
28002008.06.30 07:15modify4840.011.574891.575281.58379
28012008.06.30 07:15modify4850.011.574891.575281.58929
28022008.06.30 07:15modify4860.011.574891.575281.59819
28032008.06.30 07:30modify4840.011.574891.575331.58379
28042008.06.30 07:30modify4850.011.574891.575331.58929
28052008.06.30 07:30modify4860.011.574891.575331.59819
28062008.06.30 07:45modify4840.011.574891.575381.58379
28072008.06.30 07:45modify4850.011.574891.575381.58929
28082008.06.30 07:45modify4860.011.574891.575381.59819
28092008.06.30 08:00modify4840.011.574891.575431.58379
28102008.06.30 08:00modify4850.011.574891.575431.58929
28112008.06.30 08:00modify4860.011.574891.575431.59819
28122008.06.30 08:15modify4840.011.574891.575481.58379
28132008.06.30 08:15modify4850.011.574891.575481.58929
28142008.06.30 08:15modify4860.011.574891.575481.59819
28152008.06.30 08:30modify4840.011.574891.575541.58379
28162008.06.30 08:30modify4850.011.574891.575541.58929
28172008.06.30 08:30modify4860.011.574891.575541.59819
28182008.06.30 08:45modify4840.011.574891.575591.58379
28192008.06.30 08:45modify4850.011.574891.575591.58929
28202008.06.30 08:45modify4860.011.574891.575591.59819
28212008.06.30 09:00modify4840.011.574891.575651.58379
28222008.06.30 09:00modify4850.011.574891.575651.58929
28232008.06.30 09:00modify4860.011.574891.575651.59819
28242008.06.30 09:15modify4840.011.574891.575721.58379
28252008.06.30 09:15modify4850.011.574891.575721.58929
28262008.06.30 09:15modify4860.011.574891.575721.59819
28272008.06.30 09:30modify4840.011.574891.575781.58379
28282008.06.30 09:30modify4850.011.574891.575781.58929
28292008.06.30 09:30modify4860.011.574891.575781.59819
28302008.06.30 09:45modify4840.011.574891.575831.58379
28312008.06.30 09:45modify4850.011.574891.575831.58929
28322008.06.30 09:45modify4860.011.574891.575831.59819
28332008.06.30 10:00modify4840.011.574891.575891.58379
28342008.06.30 10:00modify4850.011.574891.575891.58929
28352008.06.30 10:00modify4860.011.574891.575891.59819
28362008.06.30 10:15modify4840.011.574891.575971.58379
28372008.06.30 10:15modify4850.011.574891.575971.58929
28382008.06.30 10:15modify4860.011.574891.575971.59819
28392008.06.30 10:30modify4840.011.574891.576041.58379
28402008.06.30 10:30modify4850.011.574891.576041.58929
28412008.06.30 10:30modify4860.011.574891.576041.59819
28422008.06.30 10:45modify4840.011.574891.576141.58379
28432008.06.30 10:45modify4850.011.574891.576141.58929
28442008.06.30 10:45modify4860.011.574891.576141.59819
28452008.06.30 11:00modify4840.011.574891.576221.58379
28462008.06.30 11:00modify4850.011.574891.576221.58929
28472008.06.30 11:00modify4860.011.574891.576221.59819
28482008.06.30 11:15modify4840.011.574891.576301.58379
28492008.06.30 11:15modify4850.011.574891.576301.58929
28502008.06.30 11:15modify4860.011.574891.576301.59819
28512008.06.30 11:30modify4840.011.574891.576381.58379
28522008.06.30 11:30modify4850.011.574891.576381.58929
28532008.06.30 11:30modify4860.011.574891.576381.59819
28542008.06.30 11:45modify4840.011.574891.576451.58379
28552008.06.30 11:45modify4850.011.574891.576451.58929
28562008.06.30 11:45modify4860.011.574891.576451.59819
28572008.06.30 12:00modify4840.011.574891.576501.58379
28582008.06.30 12:00modify4850.011.574891.576501.58929
28592008.06.30 12:00modify4860.011.574891.576501.59819
28602008.06.30 12:15modify4840.011.574891.576551.58379
28612008.06.30 12:15modify4850.011.574891.576551.58929
28622008.06.30 12:15modify4860.011.574891.576551.59819
28632008.06.30 12:30modify4840.011.574891.576621.58379
28642008.06.30 12:30modify4850.011.574891.576621.58929
28652008.06.30 12:30modify4860.011.574891.576621.59819
28662008.06.30 12:46modify4840.011.574891.576681.58379
28672008.06.30 12:46modify4850.011.574891.576681.58929
28682008.06.30 12:46modify4860.011.574891.576681.59819
28692008.06.30 13:00modify4840.011.574891.576721.58379
28702008.06.30 13:00modify4850.011.574891.576721.58929
28712008.06.30 13:00modify4860.011.574891.576721.59819
28722008.06.30 13:02s/l4840.011.576721.576721.583791.96442.94
28732008.06.30 13:02s/l4850.011.576721.576721.589291.96444.90
28742008.06.30 13:02s/l4860.011.576721.576721.598191.96446.87
28752008.06.30 13:02buy stop4930.011.592481.560951.60138
28762008.06.30 13:02buy stop4940.011.592481.560951.60688
28772008.06.30 13:02buy stop4950.011.592481.560951.61578
28782008.06.30 23:00delete4900.011.552931.584311.54403
28792008.06.30 23:00delete4920.011.552931.584311.52963
28802008.06.30 23:00delete4940.011.592481.560951.60688
28812008.06.30 23:00delete4910.011.552931.584311.53853
28822008.06.30 23:00delete4950.011.592481.560951.61578
28832008.06.30 23:00delete4930.011.592481.560951.60138
28842008.07.01 01:00buy stop4960.011.591781.560261.60068
28852008.07.01 01:00buy stop4970.011.591781.560261.60618
28862008.07.01 01:00buy stop4980.011.591781.560261.61508
28872008.07.01 01:00sell stop4990.011.560261.591781.55136
28882008.07.01 01:00sell stop5000.011.560261.591781.54586
28892008.07.01 01:01sell stop5010.011.560261.591781.53696
28902008.07.01 23:00delete4960.011.591781.560261.60068
28912008.07.01 23:00delete4980.011.591781.560261.61508
28922008.07.01 23:00delete5000.011.560261.591781.54586
28932008.07.01 23:00delete4970.011.591781.560261.60618
28942008.07.01 23:00delete5010.011.560261.591781.53696
28952008.07.01 23:00delete4990.011.560261.591781.55136
28962008.07.02 01:00buy stop5020.011.593081.561541.60198
28972008.07.02 01:01buy stop5030.011.593081.561541.60748
28982008.07.02 01:03buy stop5040.011.593081.561541.61638
28992008.07.02 01:03sell stop5050.011.561541.593081.55264
29002008.07.02 01:03sell stop5060.011.561541.593081.54714
29012008.07.02 01:04sell stop5070.011.561541.593081.53824
29022008.07.02 23:01delete5020.011.593081.561541.60198
29032008.07.02 23:01delete5040.011.593081.561541.61638
29042008.07.02 23:01delete5060.011.561541.593081.54714
29052008.07.02 23:01delete5030.011.593081.561541.60748
29062008.07.02 23:01delete5070.011.561541.593081.53824
29072008.07.02 23:01delete5050.011.561541.593081.55264
29082008.07.03 01:00buy stop5080.011.598491.566831.60739
29092008.07.03 01:00buy stop5090.011.598491.566831.61289
29102008.07.03 01:00buy stop5100.011.598491.566831.62179
29112008.07.03 01:00sell stop5110.011.566831.598491.55793
29122008.07.03 01:00sell stop5120.011.566831.598491.55243
29132008.07.03 01:01sell stop5130.011.566831.598491.54353
29142008.07.03 23:00delete5080.011.598491.566831.60739
29152008.07.03 23:00delete5100.011.598491.566831.62179
29162008.07.03 23:00delete5120.011.566831.598491.55243
29172008.07.03 23:00delete5090.011.598491.566831.61289
29182008.07.03 23:00delete5130.011.566831.598491.54353
29192008.07.03 23:00delete5110.011.566831.598491.55793
29202008.07.04 01:00buy stop5140.011.594631.563051.60353
29212008.07.04 01:00buy stop5150.011.594631.563051.60903
29222008.07.04 01:00buy stop5160.011.594631.563051.61793
29232008.07.04 01:00sell stop5170.011.563051.594631.55415
29242008.07.04 01:00sell stop5180.011.563051.594631.54865
29252008.07.04 01:00sell stop5190.011.563051.594631.53975
29262008.07.07 07:36sell5170.011.563051.594631.55415
29272008.07.07 07:36sell5180.011.563051.594631.54865
29282008.07.07 07:36sell5190.011.563051.594631.53975
29292008.07.07 23:00delete5140.011.594631.563051.60353
29302008.07.07 23:00delete5160.011.594631.563051.61793
29312008.07.07 23:00delete5150.011.594631.563051.60903
29322008.07.08 01:00buy stop5200.011.584811.553431.59371
29332008.07.08 01:00buy stop5210.011.584811.553431.59921
29342008.07.08 01:00buy stop5220.011.584811.553431.60811
29352008.07.08 23:00delete5200.011.584811.553431.59371
29362008.07.08 23:00delete5220.011.584811.553431.60811
29372008.07.08 23:00delete5210.011.584811.553431.59921
29382008.07.09 01:00buy stop5230.011.584041.552681.59294
29392008.07.09 01:01buy stop5240.011.584041.552681.59844
29402008.07.09 01:01buy stop5250.011.584041.552681.60734
29412008.07.09 23:00delete5230.011.584041.552681.59294
29422008.07.09 23:00delete5250.011.584041.552681.60734
29432008.07.09 23:00delete5240.011.584041.552681.59844
29442008.07.10 01:02buy stop5260.011.586391.554981.59529
29452008.07.10 01:02buy stop5270.011.586391.554981.60079
29462008.07.10 01:03buy stop5280.011.586391.554981.60969
29472008.07.10 23:00delete5260.011.586391.554981.59529
29482008.07.10 23:00delete5280.011.586391.554981.60969
29492008.07.10 23:00delete5270.011.586391.554981.60079
29502008.07.11 01:00buy stop5290.011.589691.558211.59859
29512008.07.11 01:02buy stop5300.011.589691.558211.60409
29522008.07.11 01:03buy stop5310.011.589691.558211.61299
29532008.07.11 15:24buy5290.011.589691.558211.59859
29542008.07.11 15:24buy5300.011.589691.558211.60409
29552008.07.11 15:24buy5310.011.589691.558211.61299
29562008.07.14 00:00s/l5170.011.594631.594631.55415-32.10414.76
29572008.07.14 00:00s/l5180.011.594631.594631.54865-32.10382.66
29582008.07.14 00:00s/l5190.011.594631.594631.53975-32.10350.55
29592008.07.14 01:00sell stop5320.011.566571.598211.55767
29602008.07.14 01:00sell stop5330.011.566571.598211.55217
29612008.07.14 01:00sell stop5340.011.566571.598211.54327
29622008.07.14 23:00delete5320.011.566571.598211.55767
29632008.07.14 23:00delete5340.011.566571.598211.54327
29642008.07.14 23:00delete5330.011.566571.598211.55217
29652008.07.15 01:00sell stop5350.011.571631.603381.56273
29662008.07.15 01:00sell stop5360.011.571631.603381.55723
29672008.07.15 01:00sell stop5370.011.571631.603381.54833
29682008.07.15 10:02t/p5290.011.598591.558211.598599.03359.58
29692008.07.15 10:15modify5300.011.589691.589791.60409
29702008.07.15 10:15modify5310.011.589691.589791.61299
29712008.07.15 10:30modify5300.011.589691.589921.60409
29722008.07.15 10:30modify5310.011.589691.589921.61299
29732008.07.15 10:45modify5300.011.589691.590041.60409
29742008.07.15 10:45modify5310.011.589691.590041.61299
29752008.07.15 11:00modify5300.011.589691.590151.60409
29762008.07.15 11:00modify5310.011.589691.590151.61299
29772008.07.15 11:15modify5300.011.589691.590281.60409
29782008.07.15 11:15modify5310.011.589691.590281.61299
29792008.07.15 11:30modify5300.011.589691.590431.60409
29802008.07.15 11:30modify5310.011.589691.590431.61299
29812008.07.15 11:45modify5300.011.589691.590551.60409
29822008.07.15 11:45modify5310.011.589691.590551.61299
29832008.07.15 12:00modify5300.011.589691.590671.60409
29842008.07.15 12:00modify5310.011.589691.590671.61299
29852008.07.15 12:15modify5300.011.589691.590801.60409
29862008.07.15 12:15modify5310.011.589691.590801.61299
29872008.07.15 12:30modify5300.011.589691.590921.60409
29882008.07.15 12:30modify5310.011.589691.590921.61299
29892008.07.15 12:45modify5300.011.589691.591041.60409
29902008.07.15 12:45modify5310.011.589691.591041.61299
29912008.07.15 13:00modify5300.011.589691.591181.60409
29922008.07.15 13:00modify5310.011.589691.591181.61299
29932008.07.15 13:15modify5300.011.589691.591301.60409
29942008.07.15 13:15modify5310.011.589691.591301.61299
29952008.07.15 13:30modify5300.011.589691.591421.60409
29962008.07.15 13:30modify5310.011.589691.591421.61299
29972008.07.15 13:45modify5300.011.589691.591551.60409
29982008.07.15 13:45modify5310.011.589691.591551.61299
29992008.07.15 14:00modify5300.011.589691.591661.60409
30002008.07.15 14:00modify5310.011.589691.591661.61299
30012008.07.15 14:15modify5300.011.589691.591761.60409
30022008.07.15 14:15modify5310.011.589691.591761.61299
30032008.07.15 14:30modify5300.011.589691.591841.60409
30042008.07.15 14:30modify5310.011.589691.591841.61299
30052008.07.15 14:45modify5300.011.589691.591921.60409
30062008.07.15 14:45modify5310.011.589691.591921.61299
30072008.07.15 15:00modify5300.011.589691.592011.60409
30082008.07.15 15:00modify5310.011.589691.592011.61299
30092008.07.15 15:15modify5300.011.589691.592091.60409
30102008.07.15 15:15modify5310.011.589691.592091.61299
30112008.07.15 15:30modify5300.011.589691.592141.60409
30122008.07.15 15:30modify5310.011.589691.592141.61299
30132008.07.15 15:45modify5300.011.589691.592211.60409
30142008.07.15 15:45modify5310.011.589691.592211.61299
30152008.07.15 16:00modify5300.011.589691.592281.60409
30162008.07.15 16:00modify5310.011.589691.592281.61299
30172008.07.15 16:15modify5300.011.589691.592341.60409
30182008.07.15 16:15modify5310.011.589691.592341.61299
30192008.07.15 16:30modify5300.011.589691.592411.60409
30202008.07.15 16:30modify5310.011.589691.592411.61299
30212008.07.15 16:45modify5300.011.589691.592481.60409
30222008.07.15 16:45modify5310.011.589691.592481.61299
30232008.07.15 17:00modify5300.011.589691.592541.60409
30242008.07.15 17:00modify5310.011.589691.592541.61299
30252008.07.15 17:07s/l5300.011.592541.592541.604092.98362.56
30262008.07.15 17:07s/l5310.011.592541.592541.612992.98365.55
30272008.07.15 17:07buy stop5380.011.608471.576621.61737
30282008.07.15 17:07buy stop5390.011.608471.576621.62287
30292008.07.15 17:07buy stop5400.011.608471.576621.63177
30302008.07.15 23:00delete5350.011.571631.603381.56273
30312008.07.15 23:00delete5370.011.571631.603381.54833
30322008.07.15 23:00delete5390.011.608471.576621.62287
30332008.07.15 23:00delete5360.011.571631.603381.55723
30342008.07.15 23:00delete5400.011.608471.576621.63177
30352008.07.15 23:00delete5380.011.608471.576621.61737
30362008.07.16 01:00buy stop5410.011.607811.575971.61671
30372008.07.16 01:01buy stop5420.011.607811.575971.62221
30382008.07.16 01:01buy stop5430.011.607811.575971.63111
30392008.07.16 01:01sell stop5440.011.575971.607811.56707
30402008.07.16 01:02sell stop5450.011.575971.607811.56157
30412008.07.16 01:02sell stop5460.011.575971.607811.55267
30422008.07.16 23:00delete5410.011.607811.575971.61671
30432008.07.16 23:00delete5430.011.607811.575971.63111
30442008.07.16 23:00delete5450.011.575971.607811.56157
30452008.07.16 23:00delete5420.011.607811.575971.62221
30462008.07.16 23:00delete5460.011.575971.607811.55267
30472008.07.16 23:00delete5440.011.575971.607811.56707
30482008.07.17 01:00buy stop5470.011.603921.572161.61282
30492008.07.17 01:00buy stop5480.011.603921.572161.61832
30502008.07.17 01:00buy stop5490.011.603921.572161.62722
30512008.07.17 01:00sell stop5500.011.572161.603921.56326
30522008.07.17 01:00sell stop5510.011.572161.603921.55776
30532008.07.17 01:00sell stop5520.011.572161.603921.54886
30542008.07.17 23:00delete5470.011.603921.572161.61282
30552008.07.17 23:00delete5490.011.603921.572161.62722
30562008.07.17 23:00delete5510.011.572161.603921.55776
30572008.07.17 23:00delete5480.011.603921.572161.61832
30582008.07.17 23:00delete5520.011.572161.603921.54886
30592008.07.17 23:00delete5500.011.572161.603921.56326
30602008.07.18 01:00buy stop5530.011.601631.569921.61053
30612008.07.18 01:01buy stop5540.011.601631.569921.61603
30622008.07.18 01:01buy stop5550.011.601631.569921.62493
30632008.07.18 01:04sell stop5560.011.569921.601631.56102
30642008.07.18 01:05sell stop5570.011.569921.601631.55552
30652008.07.18 01:06sell stop5580.011.569921.601631.54662
30662008.07.21 23:00delete5530.011.601631.569921.61053
30672008.07.21 23:00delete5550.011.601631.569921.62493
30682008.07.21 23:00delete5570.011.569921.601631.55552
30692008.07.21 23:00delete5540.011.601631.569921.61603
30702008.07.21 23:00delete5580.011.569921.601631.54662
30712008.07.21 23:00delete5560.011.569921.601631.56102
30722008.07.22 01:00buy stop5590.011.603051.571311.61195
30732008.07.22 01:00buy stop5600.011.603051.571311.61745
30742008.07.22 01:00buy stop5610.011.603051.571311.62635
30752008.07.22 01:00sell stop5620.011.571311.603051.56241
30762008.07.22 01:00sell stop5630.011.571311.603051.55691
30772008.07.22 01:00sell stop5640.011.571311.603051.54801
30782008.07.22 23:00delete5590.011.603051.571311.61195
30792008.07.22 23:00delete5610.011.603051.571311.62635
30802008.07.22 23:00delete5630.011.571311.603051.55691
30812008.07.22 23:00delete5600.011.603051.571311.61745
30822008.07.22 23:00delete5640.011.571311.603051.54801
30832008.07.22 23:00delete5620.011.571311.603051.56241
30842008.07.23 01:00buy stop5650.011.601301.569591.61020
30852008.07.23 01:00buy stop5660.011.601301.569591.61570
30862008.07.23 01:00buy stop5670.011.601301.569591.62460
30872008.07.23 01:01sell stop5680.011.569591.601301.56069
30882008.07.23 01:01sell stop5690.011.569591.601301.55519
30892008.07.23 01:01sell stop5700.011.569591.601301.54629
30902008.07.23 16:36sell5680.011.569591.601301.56069
30912008.07.23 16:36sell5690.011.569591.601301.55519
30922008.07.23 16:36sell5700.011.569591.601301.54629
30932008.07.23 23:00delete5650.011.601301.569591.61020
30942008.07.23 23:00delete5670.011.601301.569591.62460
30952008.07.23 23:00delete5660.011.601301.569591.61570
30962008.07.24 01:00buy stop5710.011.591671.560151.60057
30972008.07.24 01:01buy stop5720.011.591671.560151.60607
30982008.07.24 01:01buy stop5730.011.591671.560151.61497
30992008.07.24 23:00delete5710.011.591671.560151.60057
31002008.07.24 23:00delete5730.011.591671.560151.61497
31012008.07.24 23:00delete5720.011.591671.560151.60607
31022008.07.25 01:00buy stop5740.011.585351.553961.59425
31032008.07.25 01:00buy stop5750.011.585351.553961.59975
31042008.07.25 01:01buy stop5760.011.585351.553961.60865
31052008.07.25 02:15modify5680.011.569591.569581.56069
31062008.07.25 02:15modify5690.011.569591.569581.55519
31072008.07.25 02:15modify5700.011.569591.569581.54629
31082008.07.25 02:31modify5680.011.569591.569551.56069
31092008.07.25 02:31modify5690.011.569591.569551.55519
31102008.07.25 02:31modify5700.011.569591.569551.54629
31112008.07.25 02:45modify5680.011.569591.569521.56069
31122008.07.25 02:45modify5690.011.569591.569521.55519
31132008.07.25 02:45modify5700.011.569591.569521.54629
31142008.07.25 03:00modify5680.011.569591.569491.56069
31152008.07.25 03:00modify5690.011.569591.569491.55519
31162008.07.25 03:00modify5700.011.569591.569491.54629
31172008.07.25 03:15modify5680.011.569591.569451.56069
31182008.07.25 03:15modify5690.011.569591.569451.55519
31192008.07.25 03:15modify5700.011.569591.569451.54629
31202008.07.25 03:30modify5680.011.569591.569421.56069
31212008.07.25 03:30modify5690.011.569591.569421.55519
31222008.07.25 03:30modify5700.011.569591.569421.54629
31232008.07.25 03:45modify5680.011.569591.569381.56069
31242008.07.25 03:45modify5690.011.569591.569381.55519
31252008.07.25 03:45modify5700.011.569591.569381.54629
31262008.07.25 04:00modify5680.011.569591.569351.56069
31272008.07.25 04:00modify5690.011.569591.569351.55519
31282008.07.25 04:00modify5700.011.569591.569351.54629
31292008.07.25 04:16modify5680.011.569591.569321.56069
31302008.07.25 04:16modify5690.011.569591.569321.55519
31312008.07.25 04:16modify5700.011.569591.569321.54629
31322008.07.25 04:30modify5680.011.569591.569291.56069
31332008.07.25 04:30modify5690.011.569591.569291.55519
31342008.07.25 04:30modify5700.011.569591.569291.54629
31352008.07.25 04:45modify5680.011.569591.569271.56069
31362008.07.25 04:45modify5690.011.569591.569271.55519
31372008.07.25 04:45modify5700.011.569591.569271.54629
31382008.07.25 05:00modify5680.011.569591.569231.56069
31392008.07.25 05:00modify5690.011.569591.569231.55519
31402008.07.25 05:00modify5700.011.569591.569231.54629
31412008.07.25 05:15modify5680.011.569591.569211.56069
31422008.07.25 05:15modify5690.011.569591.569211.55519
31432008.07.25 05:15modify5700.011.569591.569211.54629
31442008.07.25 05:30modify5680.011.569591.569181.56069
31452008.07.25 05:30modify5690.011.569591.569181.55519
31462008.07.25 05:30modify5700.011.569591.569181.54629
31472008.07.25 05:45modify5680.011.569591.569171.56069
31482008.07.25 05:45modify5690.011.569591.569171.55519
31492008.07.25 05:45modify5700.011.569591.569171.54629
31502008.07.25 05:59s/l5680.011.569171.569171.560690.12365.67
31512008.07.25 05:59s/l5690.011.569171.569171.555190.12365.79
31522008.07.25 05:59s/l5700.011.569171.569171.546290.12365.91
31532008.07.25 05:59sell stop5770.011.553481.584871.54458
31542008.07.25 05:59sell stop5780.011.553481.584871.53908
31552008.07.25 05:59sell stop5790.011.553481.584871.53018
31562008.07.28 23:00delete5740.011.585351.553961.59425
31572008.07.28 23:00delete5760.011.585351.553961.60865
31582008.07.28 23:00delete5780.011.553481.584871.53908
31592008.07.28 23:00delete5750.011.585351.553961.59975
31602008.07.28 23:00delete5790.011.553481.584871.53018
31612008.07.28 23:00delete5770.011.553481.584871.54458
31622008.07.29 01:00buy stop5800.011.588251.556801.59715
31632008.07.29 01:00buy stop5810.011.588251.556801.60265
31642008.07.29 01:01buy stop5820.011.588251.556801.61155
31652008.07.29 01:01sell stop5830.011.556801.588251.54790
31662008.07.29 01:10sell stop5840.011.556801.588251.54240
31672008.07.29 01:12sell stop5850.011.556801.588251.53350
31682008.07.29 19:32sell5830.011.556801.588251.54790
31692008.07.29 19:32sell5840.011.556801.588251.54240
31702008.07.29 19:32sell5850.011.556801.588251.53350
31712008.07.29 23:00delete5800.011.588251.556801.59715
31722008.07.29 23:00delete5820.011.588251.556801.61155
31732008.07.29 23:00delete5810.011.588251.556801.60265
31742008.07.30 01:00buy stop5860.011.582851.551511.59175
31752008.07.30 01:00buy stop5870.011.582851.551511.59725
31762008.07.30 01:00buy stop5880.011.582851.551511.60615
31772008.07.30 23:00delete5860.011.582851.551511.59175
31782008.07.30 23:00delete5880.011.582851.551511.60615
31792008.07.30 23:00delete5870.011.582851.551511.59725
31802008.07.31 01:00buy stop5890.011.575831.544621.58473
31812008.07.31 01:00buy stop5900.011.575831.544621.59023
31822008.07.31 01:00buy stop5910.011.575831.544621.59913
31832008.07.31 23:00delete5890.011.575831.544621.58473
31842008.07.31 23:00delete5910.011.575831.544621.59913
31852008.07.31 23:00delete5900.011.575831.544621.59023
31862008.08.01 01:00buy stop5920.011.575871.544661.58477
31872008.08.01 01:00buy stop5930.011.575871.544661.59027
31882008.08.01 01:00buy stop5940.011.575871.544661.59917
31892008.08.04 23:00delete5920.011.575871.544661.58477
31902008.08.04 23:00delete5940.011.575871.544661.59917
31912008.08.04 23:00delete5930.011.575871.544661.59027
31922008.08.05 01:00buy stop5950.011.573501.542341.58240
31932008.08.05 01:00buy stop5960.011.573501.542341.58790
31942008.08.05 01:00buy stop5970.011.573501.542341.59680
31952008.08.05 07:31modify5830.011.556801.556761.54790
31962008.08.05 07:31modify5840.011.556801.556761.54240
31972008.08.05 07:31modify5850.011.556801.556761.53350
31982008.08.05 07:45modify5830.011.556801.556711.54790
31992008.08.05 07:45modify5840.011.556801.556711.54240
32002008.08.05 07:45modify5850.011.556801.556711.53350
32012008.08.05 08:00modify5830.011.556801.556671.54790
32022008.08.05 08:00modify5840.011.556801.556671.54240
32032008.08.05 08:00modify5850.011.556801.556671.53350
32042008.08.05 08:15modify5830.011.556801.556631.54790
32052008.08.05 08:15modify5840.011.556801.556631.54240
32062008.08.05 08:15modify5850.011.556801.556631.53350
32072008.08.05 08:30modify5830.011.556801.556601.54790
32082008.08.05 08:30modify5840.011.556801.556601.54240
32092008.08.05 08:30modify5850.011.556801.556601.53350
32102008.08.05 08:45modify5830.011.556801.556561.54790
32112008.08.05 08:45modify5840.011.556801.556561.54240
32122008.08.05 08:45modify5850.011.556801.556561.53350
32132008.08.05 09:00modify5830.011.556801.556521.54790
32142008.08.05 09:00modify5840.011.556801.556521.54240
32152008.08.05 09:00modify5850.011.556801.556521.53350
32162008.08.05 09:15modify5830.011.556801.556461.54790
32172008.08.05 09:15modify5840.011.556801.556461.54240
32182008.08.05 09:15modify5850.011.556801.556461.53350
32192008.08.05 09:30modify5830.011.556801.556411.54790
32202008.08.05 09:30modify5840.011.556801.556411.54240
32212008.08.05 09:30modify5850.011.556801.556411.53350
32222008.08.05 09:45modify5830.011.556801.556341.54790
32232008.08.05 09:45modify5840.011.556801.556341.54240
32242008.08.05 09:45modify5850.011.556801.556341.53350
32252008.08.05 10:00modify5830.011.556801.556241.54790
32262008.08.05 10:00modify5840.011.556801.556241.54240
32272008.08.05 10:00modify5850.011.556801.556241.53350
32282008.08.05 10:15modify5830.011.556801.556161.54790
32292008.08.05 10:15modify5840.011.556801.556161.54240
32302008.08.05 10:15modify5850.011.556801.556161.53350
32312008.08.05 10:30modify5830.011.556801.556091.54790
32322008.08.05 10:30modify5840.011.556801.556091.54240
32332008.08.05 10:30modify5850.011.556801.556091.53350
32342008.08.05 10:45modify5830.011.556801.556001.54790
32352008.08.05 10:45modify5840.011.556801.556001.54240
32362008.08.05 10:45modify5850.011.556801.556001.53350
32372008.08.05 11:00modify5830.011.556801.555911.54790
32382008.08.05 11:00modify5840.011.556801.555911.54240
32392008.08.05 11:00modify5850.011.556801.555911.53350
32402008.08.05 11:15modify5830.011.556801.555831.54790
32412008.08.05 11:15modify5840.011.556801.555831.54240
32422008.08.05 11:15modify5850.011.556801.555831.53350
32432008.08.05 11:30modify5830.011.556801.555741.54790
32442008.08.05 11:30modify5840.011.556801.555741.54240
32452008.08.05 11:30modify5850.011.556801.555741.53350
32462008.08.05 11:45modify5830.011.556801.555661.54790
32472008.08.05 11:45modify5840.011.556801.555661.54240
32482008.08.05 11:45modify5850.011.556801.555661.53350
32492008.08.05 12:00modify5830.011.556801.555581.54790
32502008.08.05 12:00modify5840.011.556801.555581.54240
32512008.08.05 12:00modify5850.011.556801.555581.53350
32522008.08.05 12:15modify5830.011.556801.555491.54790
32532008.08.05 12:15modify5840.011.556801.555491.54240
32542008.08.05 12:15modify5850.011.556801.555491.53350
32552008.08.05 12:30modify5830.011.556801.555421.54790
32562008.08.05 12:30modify5840.011.556801.555421.54240
32572008.08.05 12:30modify5850.011.556801.555421.53350
32582008.08.05 12:45modify5830.011.556801.555331.54790
32592008.08.05 12:45modify5840.011.556801.555331.54240
32602008.08.05 12:45modify5850.011.556801.555331.53350
32612008.08.05 13:00modify5830.011.556801.555251.54790
32622008.08.05 13:00modify5840.011.556801.555251.54240
32632008.08.05 13:00modify5850.011.556801.555251.53350
32642008.08.05 13:15modify5830.011.556801.555151.54790
32652008.08.05 13:15modify5840.011.556801.555151.54240
32662008.08.05 13:15modify5850.011.556801.555151.53350
32672008.08.05 13:15t/p5830.011.547901.555151.547908.38374.28
32682008.08.05 13:30modify5840.011.556801.555051.54240
32692008.08.05 13:30modify5850.011.556801.555051.53350
32702008.08.05 13:45modify5840.011.556801.554931.54240
32712008.08.05 13:45modify5850.011.556801.554931.53350
32722008.08.05 14:00modify5840.011.556801.554851.54240
32732008.08.05 14:00modify5850.011.556801.554851.53350
32742008.08.05 14:15modify5840.011.556801.554761.54240
32752008.08.05 14:15modify5850.011.556801.554761.53350
32762008.08.05 14:30modify5840.011.556801.554671.54240
32772008.08.05 14:30modify5850.011.556801.554671.53350
32782008.08.05 14:45modify5840.011.556801.554581.54240
32792008.08.05 14:45modify5850.011.556801.554581.53350
32802008.08.05 15:00modify5840.011.556801.554481.54240
32812008.08.05 15:00modify5850.011.556801.554481.53350
32822008.08.05 15:15modify5840.011.556801.554391.54240
32832008.08.05 15:15modify5850.011.556801.554391.53350
32842008.08.05 15:30modify5840.011.556801.554311.54240
32852008.08.05 15:30modify5850.011.556801.554311.53350
32862008.08.05 15:45modify5840.011.556801.554241.54240
32872008.08.05 15:45modify5850.011.556801.554241.53350
32882008.08.05 16:00modify5840.011.556801.554161.54240
32892008.08.05 16:00modify5850.011.556801.554161.53350
32902008.08.05 16:15modify5840.011.556801.554081.54240
32912008.08.05 16:15modify5850.011.556801.554081.53350
32922008.08.05 16:30modify5840.011.556801.554011.54240
32932008.08.05 16:30modify5850.011.556801.554011.53350
32942008.08.05 16:45modify5840.011.556801.553921.54240
32952008.08.05 16:45modify5850.011.556801.553921.53350
32962008.08.05 17:00modify5840.011.556801.553851.54240
32972008.08.05 17:00modify5850.011.556801.553851.53350
32982008.08.05 17:15modify5840.011.556801.553761.54240
32992008.08.05 17:15modify5850.011.556801.553761.53350
33002008.08.05 17:30modify5840.011.556801.553661.54240
33012008.08.05 17:30modify5850.011.556801.553661.53350
33022008.08.05 17:45modify5840.011.556801.553551.54240
33032008.08.05 17:45modify5850.011.556801.553551.53350
33042008.08.05 18:01modify5840.011.556801.553451.54240
33052008.08.05 18:01modify5850.011.556801.553451.53350
33062008.08.05 18:15modify5840.011.556801.553361.54240
33072008.08.05 18:15modify5850.011.556801.553361.53350
33082008.08.05 18:30modify5840.011.556801.553271.54240
33092008.08.05 18:30modify5850.011.556801.553271.53350
33102008.08.05 18:45modify5840.011.556801.553181.54240
33112008.08.05 18:45modify5850.011.556801.553181.53350
33122008.08.05 19:00modify5840.011.556801.553091.54240
33132008.08.05 19:00modify5850.011.556801.553091.53350
33142008.08.05 19:15modify5840.011.556801.553001.54240
33152008.08.05 19:15modify5850.011.556801.553001.53350
33162008.08.05 19:30modify5840.011.556801.552911.54240
33172008.08.05 19:30modify5850.011.556801.552911.53350
33182008.08.05 19:45modify5840.011.556801.552801.54240
33192008.08.05 19:45modify5850.011.556801.552801.53350
33202008.08.05 20:00modify5840.011.556801.552701.54240
33212008.08.05 20:00modify5850.011.556801.552701.53350
33222008.08.05 20:15modify5840.011.556801.552631.54240
33232008.08.05 20:15modify5850.011.556801.552631.53350
33242008.08.05 20:30modify5840.011.556801.552541.54240
33252008.08.05 20:30modify5850.011.556801.552541.53350
33262008.08.05 20:45modify5840.011.556801.552451.54240
33272008.08.05 20:45modify5850.011.556801.552451.53350
33282008.08.05 21:00modify5840.011.556801.552381.54240
33292008.08.05 21:00modify5850.011.556801.552381.53350
33302008.08.05 21:15modify5840.011.556801.552311.54240
33312008.08.05 21:15modify5850.011.556801.552311.53350
33322008.08.05 21:30modify5840.011.556801.552231.54240
33332008.08.05 21:30modify5850.011.556801.552231.53350
33342008.08.05 21:45modify5840.011.556801.552141.54240
33352008.08.05 21:45modify5850.011.556801.552141.53350
33362008.08.05 22:02modify5840.011.556801.552061.54240
33372008.08.05 22:02modify5850.011.556801.552061.53350
33382008.08.05 22:15modify5840.011.556801.551971.54240
33392008.08.05 22:15modify5850.011.556801.551971.53350
33402008.08.05 22:30modify5840.011.556801.551881.54240
33412008.08.05 22:30modify5850.011.556801.551881.53350
33422008.08.05 22:45modify5840.011.556801.551791.54240
33432008.08.05 22:45modify5850.011.556801.551791.53350
33442008.08.05 23:00modify5840.011.556801.551701.54240
33452008.08.05 23:00modify5850.011.556801.551701.53350
33462008.08.05 23:00delete5950.011.573501.542341.58240
33472008.08.05 23:00delete5970.011.573501.542341.59680
33482008.08.05 23:00delete5960.011.573501.542341.58790
33492008.08.05 23:15modify5840.011.556801.551621.54240
33502008.08.05 23:15modify5850.011.556801.551621.53350
33512008.08.05 23:31modify5840.011.556801.551531.54240
33522008.08.05 23:31modify5850.011.556801.551531.53350
33532008.08.05 23:46modify5840.011.556801.551451.54240
33542008.08.05 23:46modify5850.011.556801.551451.53350
33552008.08.06 00:04modify5840.011.556801.551361.54240
33562008.08.06 00:04modify5850.011.556801.551361.53350
33572008.08.06 00:15modify5840.011.556801.551271.54240
33582008.08.06 00:15modify5850.011.556801.551271.53350
33592008.08.06 00:34modify5840.011.556801.551191.54240
33602008.08.06 00:34modify5850.011.556801.551191.53350
33612008.08.06 00:45modify5840.011.556801.551121.54240
33622008.08.06 00:45modify5850.011.556801.551121.53350
33632008.08.06 01:01buy stop5980.011.566561.535541.57546
33642008.08.06 01:01buy stop5990.011.566561.535541.58096
33652008.08.06 01:01buy stop6000.011.566561.535541.58986
33662008.08.06 01:03modify5840.011.556801.551051.54240
33672008.08.06 01:03modify5850.011.556801.551051.53350
33682008.08.06 01:15modify5840.011.556801.550981.54240
33692008.08.06 01:15modify5850.011.556801.550981.53350
33702008.08.06 01:31modify5840.011.556801.550911.54240
33712008.08.06 01:31modify5850.011.556801.550911.53350
33722008.08.06 01:47modify5840.011.556801.550851.54240
33732008.08.06 01:47modify5850.011.556801.550851.53350
33742008.08.06 02:00modify5840.011.556801.550791.54240
33752008.08.06 02:00modify5850.011.556801.550791.53350
33762008.08.06 02:15modify5840.011.556801.550741.54240
33772008.08.06 02:15modify5850.011.556801.550741.53350
33782008.08.06 02:32modify5840.011.556801.550691.54240
33792008.08.06 02:32modify5850.011.556801.550691.53350
33802008.08.06 02:45modify5840.011.556801.550651.54240
33812008.08.06 02:45modify5850.011.556801.550651.53350
33822008.08.06 03:00modify5840.011.556801.550601.54240
33832008.08.06 03:00modify5850.011.556801.550601.53350
33842008.08.06 03:16modify5840.011.556801.550551.54240
33852008.08.06 03:16modify5850.011.556801.550551.53350
33862008.08.06 03:30modify5840.011.556801.550501.54240
33872008.08.06 03:30modify5850.011.556801.550501.53350
33882008.08.06 03:45modify5840.011.556801.550461.54240
33892008.08.06 03:45modify5850.011.556801.550461.53350
33902008.08.06 04:00modify5840.011.556801.550431.54240
33912008.08.06 04:00modify5850.011.556801.550431.53350
33922008.08.06 04:17modify5840.011.556801.550391.54240
33932008.08.06 04:17modify5850.011.556801.550391.53350
33942008.08.06 04:30modify5840.011.556801.550351.54240
33952008.08.06 04:30modify5850.011.556801.550351.53350
33962008.08.06 04:45modify5840.011.556801.550321.54240
33972008.08.06 04:45modify5850.011.556801.550321.53350
33982008.08.06 05:00modify5840.011.556801.550281.54240
33992008.08.06 05:00modify5850.011.556801.550281.53350
34002008.08.06 05:17modify5840.011.556801.550251.54240
34012008.08.06 05:17modify5850.011.556801.550251.53350
34022008.08.06 05:30modify5840.011.556801.550231.54240
34032008.08.06 05:30modify5850.011.556801.550231.53350
34042008.08.06 05:45modify5840.011.556801.550221.54240
34052008.08.06 05:45modify5850.011.556801.550221.53350
34062008.08.06 06:00modify5840.011.556801.550201.54240
34072008.08.06 06:00modify5850.011.556801.550201.53350
34082008.08.06 06:15modify5840.011.556801.550191.54240
34092008.08.06 06:15modify5850.011.556801.550191.53350
34102008.08.06 06:32modify5840.011.556801.550171.54240
34112008.08.06 06:32modify5850.011.556801.550171.53350
34122008.08.06 06:45modify5840.011.556801.550151.54240
34132008.08.06 06:45modify5850.011.556801.550151.53350
34142008.08.06 07:00modify5840.011.556801.550141.54240
34152008.08.06 07:00modify5850.011.556801.550141.53350
34162008.08.06 07:08s/l5840.011.550141.550141.542406.06380.34
34172008.08.06 07:08s/l5850.011.550141.550141.533506.06386.40
34182008.08.06 07:08sell stop6010.011.534641.565641.52574
34192008.08.06 07:08sell stop6020.011.534641.565641.52024
34202008.08.06 07:08sell stop6030.011.534641.565641.51134
34212008.08.06 23:00delete5980.011.566561.535541.57546
34222008.08.06 23:00delete6000.011.566561.535541.58986
34232008.08.06 23:00delete6020.011.534641.565641.52024
34242008.08.06 23:00delete5990.011.566561.535541.58096
34252008.08.06 23:00delete6030.011.534641.565641.51134
34262008.08.06 23:00delete6010.011.534641.565641.52574
34272008.08.07 01:00buy stop6040.011.561551.530621.57045
34282008.08.07 01:00buy stop6050.011.561551.530621.57595
34292008.08.07 01:01buy stop6060.011.561551.530621.58485
34302008.08.07 01:01sell stop6070.011.530621.561551.52172
34312008.08.07 01:01sell stop6080.011.530621.561551.51622
34322008.08.07 01:02sell stop6090.011.530621.561551.50732
34332008.08.07 23:00delete6040.011.561551.530621.57045
34342008.08.07 23:00delete6060.011.561551.530621.58485
34352008.08.07 23:00delete6080.011.530621.561551.51622
34362008.08.07 23:00delete6050.011.561551.530621.57595
34372008.08.07 23:00delete6090.011.530621.561551.50732
34382008.08.07 23:00delete6070.011.530621.561551.52172
34392008.08.08 01:00buy stop6100.011.555951.525141.56485
34402008.08.08 01:00buy stop6110.011.555951.525141.57035
34412008.08.08 01:00buy stop6120.011.555951.525141.57925
34422008.08.08 01:00sell stop6130.011.525141.555951.51624
34432008.08.08 01:00sell stop6140.011.525141.555951.51074
34442008.08.08 01:01sell stop6150.011.525141.555951.50184
34452008.08.08 02:12sell6130.011.525141.555951.51624
34462008.08.08 02:12sell6140.011.525141.555951.51074
34472008.08.08 02:12sell6150.011.525141.555951.50184
34482008.08.08 09:19t/p6130.011.516241.555951.516248.90395.30
34492008.08.08 12:46t/p6140.011.510741.555951.5107414.40409.70
34502008.08.08 16:02t/p6150.011.501841.555951.5018423.30433.00
34512008.08.11 06:40sell stop6160.011.497261.527511.48836
34522008.08.11 06:40sell stop6170.011.497261.527511.48286
34532008.08.11 06:42sell stop6180.011.497261.527511.47396
34542008.08.11 07:49sell6160.011.497261.527511.48836
34552008.08.11 07:49sell6170.011.497261.527511.48286
34562008.08.11 07:49sell6180.011.497261.527511.47396
34572008.08.11 19:35t/p6160.011.488361.527511.488368.90441.90
34582008.08.11 23:00delete6100.011.555951.525141.56485
34592008.08.11 23:00delete6120.011.555951.525141.57925
34602008.08.11 23:00delete6110.011.555951.525141.57035
34612008.08.12 01:00buy stop6190.011.516631.486601.52553
34622008.08.12 01:00buy stop6200.011.516631.486601.53103
34632008.08.12 01:01buy stop6210.011.516631.486601.53993
34642008.08.12 07:54t/p6170.011.482861.527511.4828614.33456.23
34652008.08.12 08:15modify6180.011.497261.497191.47396
34662008.08.12 08:30modify6180.011.497261.497021.47396
34672008.08.12 08:45modify6180.011.497261.496881.47396
34682008.08.12 09:00modify6180.011.497261.496751.47396
34692008.08.12 09:15modify6180.011.497261.496601.47396
34702008.08.12 09:30modify6180.011.497261.496501.47396
34712008.08.12 09:45modify6180.011.497261.496401.47396
34722008.08.12 10:00modify6180.011.497261.496321.47396
34732008.08.12 10:15modify6180.011.497261.496241.47396
34742008.08.12 10:30modify6180.011.497261.496141.47396
34752008.08.12 10:45modify6180.011.497261.496031.47396
34762008.08.12 11:00modify6180.011.497261.495901.47396
34772008.08.12 11:15modify6180.011.497261.495841.47396
34782008.08.12 11:30modify6180.011.497261.495781.47396
34792008.08.12 11:45modify6180.011.497261.495691.47396
34802008.08.12 12:00modify6180.011.497261.495581.47396
34812008.08.12 12:15modify6180.011.497261.495491.47396
34822008.08.12 12:30modify6180.011.497261.495411.47396
34832008.08.12 12:45modify6180.011.497261.495331.47396
34842008.08.12 13:00modify6180.011.497261.495241.47396
34852008.08.12 13:15modify6180.011.497261.495141.47396
34862008.08.12 13:30modify6180.011.497261.495051.47396
34872008.08.12 13:45modify6180.011.497261.494971.47396
34882008.08.12 14:00modify6180.011.497261.494901.47396
34892008.08.12 14:15modify6180.011.497261.494841.47396
34902008.08.12 14:30modify6180.011.497261.494791.47396
34912008.08.12 14:40s/l6180.011.494791.494791.473962.40458.62
34922008.08.12 14:40sell stop6220.011.479851.509741.47095
34932008.08.12 14:40sell stop6230.011.479851.509741.46545
34942008.08.12 14:40sell stop6240.011.479851.509741.45655
34952008.08.12 23:00delete6190.011.516631.486601.52553
34962008.08.12 23:00delete6210.011.516631.486601.53993
34972008.08.12 23:00delete6230.011.479851.509741.46545
34982008.08.12 23:00delete6200.011.516631.486601.53103
34992008.08.12 23:00delete6240.011.479851.509741.45655
35002008.08.12 23:00delete6220.011.479851.509741.47095
35012008.08.13 01:00buy stop6250.011.508301.478441.51720
35022008.08.13 01:00buy stop6260.011.508301.478441.52270
35032008.08.13 01:00buy stop6270.011.508301.478441.53160
35042008.08.13 01:00sell stop6280.011.478441.508301.46954
35052008.08.13 01:00sell stop6290.011.478441.508301.46404
35062008.08.13 01:00sell stop6300.011.478441.508301.45514
35072008.08.13 23:00delete6250.011.508301.478441.51720
35082008.08.13 23:00delete6270.011.508301.478441.53160
35092008.08.13 23:00delete6290.011.478441.508301.46404
35102008.08.13 23:00delete6260.011.508301.478441.52270
35112008.08.13 23:00delete6300.011.478441.508301.45514
35122008.08.13 23:00delete6280.011.478441.508301.46954
35132008.08.14 01:00buy stop6310.011.506831.476991.51573
35142008.08.14 01:00buy stop6320.011.506831.476991.52123
35152008.08.14 01:00buy stop6330.011.506831.476991.53013
35162008.08.14 01:00sell stop6340.011.476991.506831.46809
35172008.08.14 01:00sell stop6350.011.476991.506831.46259
35182008.08.14 01:00sell stop6360.011.476991.506831.45369
35192008.08.14 23:00delete6310.011.506831.476991.51573
35202008.08.14 23:00delete6330.011.506831.476991.53013
35212008.08.14 23:00delete6350.011.476991.506831.46259
35222008.08.14 23:00delete6320.011.506831.476991.52123
35232008.08.14 23:00delete6360.011.476991.506831.45369
35242008.08.14 23:00delete6340.011.476991.506831.46809
35252008.08.15 01:12buy stop6370.011.502211.472461.51111
35262008.08.15 01:12buy stop6380.011.502211.472461.51661
35272008.08.15 01:12buy stop6390.011.502211.472461.52551
35282008.08.15 01:12sell stop6400.011.472461.502211.46356
35292008.08.15 01:12sell stop6410.011.472461.502211.45806
35302008.08.15 01:12sell stop6420.011.472461.502211.44916
35312008.08.15 09:38sell6400.011.472461.502211.46356
35322008.08.15 09:38sell6410.011.472461.502211.45806
35332008.08.15 09:38sell6420.011.472461.502211.44916
35342008.08.18 23:00delete6370.011.502211.472461.51111
35352008.08.18 23:00delete6390.011.502211.472461.52551
35362008.08.18 23:00delete6380.011.502211.472461.51661
35372008.08.19 01:00buy stop6430.011.487431.457981.49633
35382008.08.19 01:00buy stop6440.011.487431.457981.50183
35392008.08.19 01:02buy stop6450.011.487431.457981.51073
35402008.08.19 02:15modify6400.011.472461.472431.46356
35412008.08.19 02:15modify6410.011.472461.472431.45806
35422008.08.19 02:15modify6420.011.472461.472431.44916
35432008.08.19 02:30modify6400.011.472461.472371.46356
35442008.08.19 02:30modify6410.011.472461.472371.45806
35452008.08.19 02:30modify6420.011.472461.472371.44916
35462008.08.19 02:45modify6400.011.472461.472311.46356
35472008.08.19 02:45modify6410.011.472461.472311.45806
35482008.08.19 02:45modify6420.011.472461.472311.44916
35492008.08.19 03:00modify6400.011.472461.472251.46356
35502008.08.19 03:00modify6410.011.472461.472251.45806
35512008.08.19 03:00modify6420.011.472461.472251.44916
35522008.08.19 03:15modify6400.011.472461.472201.46356
35532008.08.19 03:15modify6410.011.472461.472201.45806
35542008.08.19 03:15modify6420.011.472461.472201.44916
35552008.08.19 03:30modify6400.011.472461.472141.46356
35562008.08.19 03:30modify6410.011.472461.472141.45806
35572008.08.19 03:30modify6420.011.472461.472141.44916
35582008.08.19 03:46modify6400.011.472461.472091.46356
35592008.08.19 03:46modify6410.011.472461.472091.45806
35602008.08.19 03:46modify6420.011.472461.472091.44916
35612008.08.19 04:00modify6400.011.472461.472041.46356
35622008.08.19 04:00modify6410.011.472461.472041.45806
35632008.08.19 04:00modify6420.011.472461.472041.44916
35642008.08.19 04:16modify6400.011.472461.471981.46356
35652008.08.19 04:16modify6410.011.472461.471981.45806
35662008.08.19 04:16modify6420.011.472461.471981.44916
35672008.08.19 04:30modify6400.011.472461.471941.46356
35682008.08.19 04:30modify6410.011.472461.471941.45806
35692008.08.19 04:30modify6420.011.472461.471941.44916
35702008.08.19 04:45modify6400.011.472461.471901.46356
35712008.08.19 04:45modify6410.011.472461.471901.45806
35722008.08.19 04:45modify6420.011.472461.471901.44916
35732008.08.19 05:00modify6400.011.472461.471871.46356
35742008.08.19 05:00modify6410.011.472461.471871.45806
35752008.08.19 05:00modify6420.011.472461.471871.44916
35762008.08.19 05:15modify6400.011.472461.471821.46356
35772008.08.19 05:15modify6410.011.472461.471821.45806
35782008.08.19 05:15modify6420.011.472461.471821.44916
35792008.08.19 05:30modify6400.011.472461.471781.46356
35802008.08.19 05:30modify6410.011.472461.471781.45806
35812008.08.19 05:30modify6420.011.472461.471781.44916
35822008.08.19 05:45modify6400.011.472461.471751.46356
35832008.08.19 05:45modify6410.011.472461.471751.45806
35842008.08.19 05:45modify6420.011.472461.471751.44916
35852008.08.19 06:00modify6400.011.472461.471711.46356
35862008.08.19 06:00modify6410.011.472461.471711.45806
35872008.08.19 06:00modify6420.011.472461.471711.44916
35882008.08.19 06:15modify6400.011.472461.471671.46356
35892008.08.19 06:15modify6410.011.472461.471671.45806
35902008.08.19 06:15modify6420.011.472461.471671.44916
35912008.08.19 06:30modify6400.011.472461.471631.46356
35922008.08.19 06:30modify6410.011.472461.471631.45806
35932008.08.19 06:30modify6420.011.472461.471631.44916
35942008.08.19 06:45modify6400.011.472461.471601.46356
35952008.08.19 06:45modify6410.011.472461.471601.45806
35962008.08.19 06:45modify6420.011.472461.471601.44916
35972008.08.19 07:00modify6400.011.472461.471571.46356
35982008.08.19 07:00modify6410.011.472461.471571.45806
35992008.08.19 07:00modify6420.011.472461.471571.44916
36002008.08.19 07:17modify6400.011.472461.471521.46356
36012008.08.19 07:17modify6410.011.472461.471521.45806
36022008.08.19 07:17modify6420.011.472461.471521.44916
36032008.08.19 07:30modify6400.011.472461.471461.46356
36042008.08.19 07:30modify6410.011.472461.471461.45806
36052008.08.19 07:30modify6420.011.472461.471461.44916
36062008.08.19 07:45modify6400.011.472461.471421.46356
36072008.08.19 07:45modify6410.011.472461.471421.45806
36082008.08.19 07:45modify6420.011.472461.471421.44916
36092008.08.19 08:00modify6400.011.472461.471351.46356
36102008.08.19 08:00modify6410.011.472461.471351.45806
36112008.08.19 08:00modify6420.011.472461.471351.44916
36122008.08.19 08:15modify6400.011.472461.471261.46356
36132008.08.19 08:15modify6410.011.472461.471261.45806
36142008.08.19 08:15modify6420.011.472461.471261.44916
36152008.08.19 08:23t/p6400.011.463561.471261.463568.75467.37
36162008.08.19 08:30modify6410.011.472461.471151.45806
36172008.08.19 08:30modify6420.011.472461.471151.44916
36182008.08.19 08:45modify6410.011.472461.471061.45806
36192008.08.19 08:45modify6420.011.472461.471061.44916
36202008.08.19 09:00modify6410.011.472461.470971.45806
36212008.08.19 09:00modify6420.011.472461.470971.44916
36222008.08.19 09:15modify6410.011.472461.470891.45806
36232008.08.19 09:15modify6420.011.472461.470891.44916
36242008.08.19 09:30modify6410.011.472461.470811.45806
36252008.08.19 09:30modify6420.011.472461.470811.44916
36262008.08.19 09:45modify6410.011.472461.470741.45806
36272008.08.19 09:45modify6420.011.472461.470741.44916
36282008.08.19 10:00modify6410.011.472461.470681.45806
36292008.08.19 10:00modify6420.011.472461.470681.44916
36302008.08.19 10:15modify6410.011.472461.470621.45806
36312008.08.19 10:15modify6420.011.472461.470621.44916
36322008.08.19 10:30modify6410.011.472461.470561.45806
36332008.08.19 10:30modify6420.011.472461.470561.44916
36342008.08.19 10:45modify6410.011.472461.470511.45806
36352008.08.19 10:45modify6420.011.472461.470511.44916
36362008.08.19 11:00modify6410.011.472461.470461.45806
36372008.08.19 11:00modify6420.011.472461.470461.44916
36382008.08.19 11:15modify6410.011.472461.470401.45806
36392008.08.19 11:15modify6420.011.472461.470401.44916
36402008.08.19 11:30modify6410.011.472461.470331.45806
36412008.08.19 11:30modify6420.011.472461.470331.44916
36422008.08.19 11:45modify6410.011.472461.470271.45806
36432008.08.19 11:45modify6420.011.472461.470271.44916
36442008.08.19 12:00modify6410.011.472461.470221.45806
36452008.08.19 12:00modify6420.011.472461.470221.44916
36462008.08.19 12:15modify6410.011.472461.470171.45806
36472008.08.19 12:15modify6420.011.472461.470171.44916
36482008.08.19 12:30modify6410.011.472461.470141.45806
36492008.08.19 12:30modify6420.011.472461.470141.44916
36502008.08.19 12:45modify6410.011.472461.470111.45806
36512008.08.19 12:45modify6420.011.472461.470111.44916
36522008.08.19 12:52s/l6410.011.470111.470111.458062.20469.57
36532008.08.19 12:52s/l6420.011.470111.470111.449162.20471.77
36542008.08.19 12:52sell stop6460.011.455401.484811.44650
36552008.08.19 12:52sell stop6470.011.455401.484811.44100
36562008.08.19 12:52sell stop6480.011.455401.484811.43210
36572008.08.19 23:00delete6430.011.487431.457981.49633
36582008.08.19 23:00delete6450.011.487431.457981.51073
36592008.08.19 23:00delete6470.011.455401.484811.44100
36602008.08.19 23:00delete6440.011.487431.457981.50183
36612008.08.19 23:00delete6480.011.455401.484811.43210
36622008.08.19 23:00delete6460.011.455401.484811.44650
36632008.08.20 01:00buy stop6490.011.487161.457711.49606
36642008.08.20 01:00buy stop6500.011.487161.457711.50156
36652008.08.20 01:00buy stop6510.011.487161.457711.51046
36662008.08.20 01:00sell stop6520.011.457711.487161.44881
36672008.08.20 01:00sell stop6530.011.457711.487161.44331
36682008.08.20 01:00sell stop6540.011.457711.487161.43441
36692008.08.20 23:00delete6490.011.487161.457711.49606
36702008.08.20 23:00delete6510.011.487161.457711.51046
36712008.08.20 23:00delete6530.011.457711.487161.44331
36722008.08.20 23:00delete6500.011.487161.457711.50156
36732008.08.20 23:00delete6540.011.457711.487161.43441
36742008.08.20 23:00delete6520.011.457711.487161.44881
36752008.08.21 01:00buy stop6550.011.488041.458581.49694
36762008.08.21 01:01buy stop6560.011.488041.458581.50244
36772008.08.21 01:01buy stop6570.011.488041.458581.51134
36782008.08.21 01:01sell stop6580.011.458581.488041.44968
36792008.08.21 01:01sell stop6590.011.458581.488041.44418
36802008.08.21 01:01sell stop6600.011.458581.488041.43528
36812008.08.21 16:46buy6550.011.488041.458581.49694
36822008.08.21 16:46buy6560.011.488041.458581.50244
36832008.08.21 16:46buy6570.011.488041.458581.51134
36842008.08.21 23:00delete6580.011.458581.488041.44968
36852008.08.21 23:00delete6600.011.458581.488041.43528
36862008.08.21 23:00delete6590.011.458581.488041.44418
36872008.08.22 01:00sell stop6610.011.466281.495911.45738
36882008.08.22 01:01sell stop6620.011.466281.495911.45188
36892008.08.22 01:01sell stop6630.011.466281.495911.44298
36902008.08.25 23:00delete6610.011.466281.495911.45738
36912008.08.25 23:00delete6630.011.466281.495911.44298
36922008.08.25 23:00delete6620.011.466281.495911.45188
36932008.08.26 01:00sell stop6640.011.462491.492031.45359
36942008.08.26 01:00sell stop6650.011.462491.492031.44809
36952008.08.26 01:00sell stop6660.011.462491.492031.43919
36962008.08.26 10:06sell6640.011.462491.492031.45359
36972008.08.26 10:06sell6650.011.462491.492031.44809
36982008.08.26 10:06sell6660.011.462491.492031.43919
36992008.08.26 11:54s/l6550.011.458581.458581.49694-29.26442.51
37002008.08.26 11:54s/l6560.011.458581.458581.50244-29.26413.25
37012008.08.26 11:54s/l6570.011.458581.458581.51134-29.26383.99
37022008.08.26 11:56buy stop6670.011.488071.458601.49697
37032008.08.26 11:56buy stop6680.011.488071.458601.50247
37042008.08.26 11:56buy stop6690.011.488071.458601.51137
37052008.08.26 23:00delete6670.011.488071.458601.49697
37062008.08.26 23:00delete6690.011.488071.458601.51137
37072008.08.26 23:00delete6680.011.488071.458601.50247
37082008.08.27 01:00buy stop6700.011.482931.453571.49183
37092008.08.27 01:00buy stop6710.011.482931.453571.49733
37102008.08.27 01:01buy stop6720.011.482931.453571.50623
37112008.08.27 23:00delete6700.011.482931.453571.49183
37122008.08.27 23:00delete6720.011.482931.453571.50623
37132008.08.27 23:00delete6710.011.482931.453571.49733
37142008.08.28 01:00buy stop6730.011.485201.455791.49410
37152008.08.28 01:00buy stop6740.011.485201.455791.49960
37162008.08.28 01:00buy stop6750.011.485201.455791.50850
37172008.08.28 23:00delete6730.011.485201.455791.49410
37182008.08.28 23:00delete6750.011.485201.455791.50850
37192008.08.28 23:00delete6740.011.485201.455791.49960
37202008.08.29 01:00buy stop6760.011.487521.458071.49642
37212008.08.29 01:00buy stop6770.011.487521.458071.50192
37222008.08.29 01:00buy stop6780.011.487521.458071.51082
37232008.09.01 23:00delete6760.011.487521.458071.49642
37242008.09.01 23:00delete6780.011.487521.458071.51082
37252008.09.01 23:00delete6770.011.487521.458071.50192
37262008.09.02 01:00buy stop6790.011.478871.449581.48777
37272008.09.02 01:00buy stop6800.011.478871.449581.49327
37282008.09.02 01:00buy stop6810.011.478871.449581.50217
37292008.09.02 06:45modify6640.011.462491.462491.45359
37302008.09.02 06:45modify6650.011.462491.462491.44809
37312008.09.02 06:45modify6660.011.462491.462491.43919
37322008.09.02 07:02modify6640.011.462491.462431.45359
37332008.09.02 07:02modify6650.011.462491.462431.44809
37342008.09.02 07:02modify6660.011.462491.462431.43919
37352008.09.02 07:15modify6640.011.462491.462391.45359
37362008.09.02 07:15modify6650.011.462491.462391.44809
37372008.09.02 07:15modify6660.011.462491.462391.43919
37382008.09.02 07:31modify6640.011.462491.462341.45359
37392008.09.02 07:31modify6650.011.462491.462341.44809
37402008.09.02 07:31modify6660.011.462491.462341.43919
37412008.09.02 07:45modify6640.011.462491.462271.45359
37422008.09.02 07:45modify6650.011.462491.462271.44809
37432008.09.02 07:45modify6660.011.462491.462271.43919
37442008.09.02 08:00modify6640.011.462491.462191.45359
37452008.09.02 08:00modify6650.011.462491.462191.44809
37462008.09.02 08:00modify6660.011.462491.462191.43919
37472008.09.02 08:15modify6640.011.462491.462111.45359
37482008.09.02 08:15modify6650.011.462491.462111.44809
37492008.09.02 08:15modify6660.011.462491.462111.43919
37502008.09.02 08:30modify6640.011.462491.462011.45359
37512008.09.02 08:30modify6650.011.462491.462011.44809
37522008.09.02 08:30modify6660.011.462491.462011.43919
37532008.09.02 08:38t/p6640.011.453591.462011.453598.38392.36
37542008.09.02 08:45modify6650.011.462491.461881.44809
37552008.09.02 08:45modify6660.011.462491.461881.43919
37562008.09.02 09:00modify6650.011.462491.461741.44809
37572008.09.02 09:00modify6660.011.462491.461741.43919
37582008.09.02 09:15modify6650.011.462491.461621.44809
37592008.09.02 09:15modify6660.011.462491.461621.43919
37602008.09.02 09:30modify6650.011.462491.461501.44809
37612008.09.02 09:30modify6660.011.462491.461501.43919
37622008.09.02 09:45modify6650.011.462491.461371.44809
37632008.09.02 09:45modify6660.011.462491.461371.43919
37642008.09.02 10:00modify6650.011.462491.461211.44809
37652008.09.02 10:00modify6660.011.462491.461211.43919
37662008.09.02 10:15modify6650.011.462491.461061.44809
37672008.09.02 10:15modify6660.011.462491.461061.43919
37682008.09.02 10:30modify6650.011.462491.460921.44809
37692008.09.02 10:30modify6660.011.462491.460921.43919
37702008.09.02 10:45modify6650.011.462491.460771.44809
37712008.09.02 10:45modify6660.011.462491.460771.43919
37722008.09.02 11:00modify6650.011.462491.460631.44809
37732008.09.02 11:00modify6660.011.462491.460631.43919
37742008.09.02 11:15modify6650.011.462491.460481.44809
37752008.09.02 11:15modify6660.011.462491.460481.43919
37762008.09.02 11:30modify6650.011.462491.460321.44809
37772008.09.02 11:30modify6660.011.462491.460321.43919
37782008.09.02 11:30t/p6650.011.448091.460321.4480913.88406.24
37792008.09.02 11:45modify6660.011.462491.460141.43919
37802008.09.02 12:00modify6660.011.462491.459971.43919
37812008.09.02 12:15modify6660.011.462491.459821.43919
37822008.09.02 12:30modify6660.011.462491.459671.43919
37832008.09.02 12:45modify6660.011.462491.459521.43919
37842008.09.02 13:00modify6660.011.462491.459381.43919
37852008.09.02 13:15modify6660.011.462491.459241.43919
37862008.09.02 13:30modify6660.011.462491.459081.43919
37872008.09.02 13:45modify6660.011.462491.458951.43919
37882008.09.02 14:00modify6660.011.462491.458841.43919
37892008.09.02 14:15modify6660.011.462491.458731.43919
37902008.09.02 14:30modify6660.011.462491.458591.43919
37912008.09.02 14:45modify6660.011.462491.458451.43919
37922008.09.02 15:00modify6660.011.462491.458301.43919
37932008.09.02 15:15modify6660.011.462491.458171.43919
37942008.09.02 15:30modify6660.011.462491.458041.43919
37952008.09.02 15:45modify6660.011.462491.457931.43919
37962008.09.02 16:00modify6660.011.462491.457811.43919
37972008.09.02 16:15modify6660.011.462491.457731.43919
37982008.09.02 16:30modify6660.011.462491.457661.43919
37992008.09.02 16:45modify6660.011.462491.457611.43919
38002008.09.02 17:00modify6660.011.462491.457531.43919
38012008.09.02 17:15modify6660.011.462491.457451.43919
38022008.09.02 17:30modify6660.011.462491.457391.43919
38032008.09.02 17:45modify6660.011.462491.457291.43919
38042008.09.02 18:00modify6660.011.462491.457221.43919
38052008.09.02 18:15modify6660.011.462491.457141.43919
38062008.09.02 18:30modify6660.011.462491.457081.43919
38072008.09.02 18:45modify6660.011.462491.457021.43919
38082008.09.02 19:00modify6660.011.462491.456951.43919
38092008.09.02 19:15modify6660.011.462491.456901.43919
38102008.09.02 19:30modify6660.011.462491.456831.43919
38112008.09.02 19:45modify6660.011.462491.456761.43919
38122008.09.02 20:00modify6660.011.462491.456691.43919
38132008.09.02 20:15modify6660.011.462491.456621.43919
38142008.09.02 20:30modify6660.011.462491.456541.43919
38152008.09.02 20:45modify6660.011.462491.456461.43919
38162008.09.02 21:00modify6660.011.462491.456381.43919
38172008.09.02 21:15modify6660.011.462491.456321.43919
38182008.09.02 21:30modify6660.011.462491.456261.43919
38192008.09.02 21:45modify6660.011.462491.456191.43919
38202008.09.02 22:00modify6660.011.462491.456111.43919
38212008.09.02 22:15modify6660.011.462491.456031.43919
38222008.09.02 22:31modify6660.011.462491.455961.43919
38232008.09.02 22:45modify6660.011.462491.455901.43919
38242008.09.02 23:00modify6660.011.462491.455851.43919
38252008.09.02 23:00delete6790.011.478871.449581.48777
38262008.09.02 23:00delete6810.011.478871.449581.50217
38272008.09.02 23:00delete6800.011.478871.449581.49327
38282008.09.02 23:15modify6660.011.462491.455791.43919
38292008.09.02 23:30modify6660.011.462491.455721.43919
38302008.09.02 23:45modify6660.011.462491.455661.43919
38312008.09.03 00:00modify6660.011.462491.455601.43919
38322008.09.03 00:15modify6660.011.462491.455541.43919
38332008.09.03 00:30modify6660.011.462491.455481.43919
38342008.09.03 00:45modify6660.011.462491.455421.43919
38352008.09.03 01:00buy stop6820.011.469921.440811.47882
38362008.09.03 01:00buy stop6830.011.469921.440811.48432
38372008.09.03 01:00buy stop6840.011.469921.440811.49322
38382008.09.03 01:00modify6660.011.462491.455361.43919
38392008.09.03 01:15modify6660.011.462491.455311.43919
38402008.09.03 01:30modify6660.011.462491.455271.43919
38412008.09.03 01:45modify6660.011.462491.455221.43919
38422008.09.03 02:00modify6660.011.462491.455131.43919
38432008.09.03 02:15modify6660.011.462491.455051.43919
38442008.09.03 02:30modify6660.011.462491.454981.43919
38452008.09.03 02:45modify6660.011.462491.454901.43919
38462008.09.03 03:00modify6660.011.462491.454841.43919
38472008.09.03 03:15modify6660.011.462491.454761.43919
38482008.09.03 03:30modify6660.011.462491.454691.43919
38492008.09.03 03:45modify6660.011.462491.454621.43919
38502008.09.03 04:00modify6660.011.462491.454561.43919
38512008.09.03 04:15modify6660.011.462491.454501.43919
38522008.09.03 04:30modify6660.011.462491.454451.43919
38532008.09.03 04:45modify6660.011.462491.454401.43919
38542008.09.03 05:01modify6660.011.462491.454331.43919
38552008.09.03 05:15modify6660.011.462491.454261.43919
38562008.09.03 05:30modify6660.011.462491.454191.43919
38572008.09.03 05:45modify6660.011.462491.454121.43919
38582008.09.03 06:00modify6660.011.462491.454051.43919
38592008.09.03 06:15modify6660.011.462491.453911.43919
38602008.09.03 06:30modify6660.011.462491.453761.43919
38612008.09.03 06:45modify6660.011.462491.453611.43919
38622008.09.03 07:00modify6660.011.462491.453461.43919
38632008.09.03 07:15modify6660.011.462491.453311.43919
38642008.09.03 07:30modify6660.011.462491.453191.43919
38652008.09.03 07:45modify6660.011.462491.453041.43919
38662008.09.03 08:00modify6660.011.462491.452911.43919
38672008.09.03 08:15modify6660.011.462491.452801.43919
38682008.09.03 08:30modify6660.011.462491.452681.43919
38692008.09.03 08:45modify6660.011.462491.452581.43919
38702008.09.03 09:00modify6660.011.462491.452471.43919
38712008.09.03 09:15modify6660.011.462491.452371.43919
38722008.09.03 09:30modify6660.011.462491.452221.43919
38732008.09.03 09:45modify6660.011.462491.452081.43919
38742008.09.03 10:00modify6660.011.462491.451941.43919
38752008.09.03 10:15modify6660.011.462491.451781.43919
38762008.09.03 10:22t/p6660.011.439191.451781.4391922.70428.94
38772008.09.03 10:22sell stop6850.011.437271.466301.42837
38782008.09.03 10:22sell stop6860.011.437271.466301.42287
38792008.09.03 10:22sell stop6870.011.437271.466301.41397
38802008.09.03 23:00delete6820.011.469921.440811.47882
38812008.09.03 23:00delete6840.011.469921.440811.49322
38822008.09.03 23:00delete6860.011.437271.466301.42287
38832008.09.03 23:00delete6830.011.469921.440811.48432
38842008.09.03 23:00delete6870.011.437271.466301.41397
38852008.09.03 23:00delete6850.011.437271.466301.42837
38862008.09.04 01:00buy stop6880.011.463451.434471.47235
38872008.09.04 01:00buy stop6890.011.463451.434471.47785
38882008.09.04 01:00buy stop6900.011.463451.434471.48675
38892008.09.04 01:00sell stop6910.011.434471.463451.42557
38902008.09.04 01:00sell stop6920.011.434471.463451.42007
38912008.09.04 01:00sell stop6930.011.434471.463451.41117
38922008.09.04 17:18sell6910.011.434471.463451.42557
38932008.09.04 17:18sell6920.011.434471.463451.42007
38942008.09.04 17:18sell6930.011.434471.463451.41117
38952008.09.04 23:00delete6880.011.463451.434471.47235
38962008.09.04 23:00delete6900.011.463451.434471.48675
38972008.09.04 23:00delete6890.011.463451.434471.47785
38982008.09.04 23:16t/p6910.011.425571.463451.425578.90437.84
38992008.09.05 02:49buy stop6940.011.455351.426541.46425
39002008.09.05 02:49buy stop6950.011.455351.426541.46975
39012008.09.05 02:50buy stop6960.011.455351.426541.47865
39022008.09.05 12:57t/p6920.011.420071.463451.4200714.33452.16
39032008.09.05 13:30modify6930.011.434471.434421.41117
39042008.09.05 13:45modify6930.011.434471.434291.41117
39052008.09.05 14:00modify6930.011.434471.434161.41117
39062008.09.05 14:15modify6930.011.434471.434031.41117
39072008.09.05 14:30modify6930.011.434471.433921.41117
39082008.09.05 14:45modify6930.011.434471.433891.41117
39092008.09.05 14:48s/l6930.011.433891.433891.411170.51452.67
39102008.09.05 14:48sell stop6970.011.419551.448231.41065
39112008.09.05 14:48sell stop6980.011.419551.448231.40515
39122008.09.05 14:48sell stop6990.011.419551.448231.39625
39132008.09.08 11:44sell6970.011.419551.448231.41065
39142008.09.08 11:44sell6980.011.419551.448231.40515
39152008.09.08 11:44sell6990.011.419551.448231.39625
39162008.09.08 18:32t/p6970.011.410651.448231.410658.90461.57
39172008.09.08 23:00delete6940.011.455351.426541.46425
39182008.09.08 23:00delete6960.011.455351.426541.47865
39192008.09.08 23:00delete6950.011.455351.426541.46975
39202008.09.09 01:00buy stop7000.011.437841.409371.44674
39212008.09.09 01:00buy stop7010.011.437841.409371.45224
39222008.09.09 01:00buy stop7020.011.437841.409371.46114
39232008.09.09 04:46t/p6980.011.405151.448231.4051514.33475.89
39242008.09.09 07:15modify6990.011.419551.419481.39625
39252008.09.09 07:30modify6990.011.419551.419331.39625
39262008.09.09 07:45modify6990.011.419551.419171.39625
39272008.09.09 08:00modify6990.011.419551.419031.39625
39282008.09.09 08:15modify6990.011.419551.418891.39625
39292008.09.09 08:30modify6990.011.419551.418771.39625
39302008.09.09 08:45modify6990.011.419551.418691.39625
39312008.09.09 09:00modify6990.011.419551.418621.39625
39322008.09.09 09:15modify6990.011.419551.418501.39625
39332008.09.09 09:30modify6990.011.419551.418421.39625
39342008.09.09 09:45modify6990.011.419551.418341.39625
39352008.09.09 10:00modify6990.011.419551.418261.39625
39362008.09.09 10:15modify6990.011.419551.418171.39625
39372008.09.09 10:30modify6990.011.419551.418071.39625
39382008.09.09 10:45modify6990.011.419551.417991.39625
39392008.09.09 11:00modify6990.011.419551.417941.39625
39402008.09.09 11:15modify6990.011.419551.417921.39625
39412008.09.09 11:29s/l6990.011.417921.417921.396251.55477.45
39422008.09.09 11:29sell stop7030.011.403751.432101.39485
39432008.09.09 11:29sell stop7040.011.403751.432101.38935
39442008.09.09 11:29sell stop7050.011.403751.432101.38045
39452008.09.09 23:00delete7000.011.437841.409371.44674
39462008.09.09 23:00delete7020.011.437841.409371.46114
39472008.09.09 23:00delete7040.011.403751.432101.38935
39482008.09.09 23:00delete7010.011.437841.409371.45224
39492008.09.09 23:00delete7050.011.403751.432101.38045
39502008.09.09 23:00delete7030.011.403751.432101.39485
39512008.09.10 01:00buy stop7060.011.430331.402011.43923
39522008.09.10 01:00buy stop7070.011.430331.402011.44473
39532008.09.10 01:00buy stop7080.011.430331.402011.45363
39542008.09.10 01:00sell stop7090.011.402011.430331.39311
39552008.09.10 01:00sell stop7100.011.402011.430331.38761
39562008.09.10 01:00sell stop7110.011.402011.430331.37871
39572008.09.10 17:23sell7090.011.402011.430331.39311
39582008.09.10 17:23sell7100.011.402011.430331.38761
39592008.09.10 17:23sell7110.011.402011.430331.37871
39602008.09.10 23:00delete7060.011.430331.402011.43923
39612008.09.10 23:00delete7080.011.430331.402011.45363
39622008.09.10 23:00delete7070.011.430331.402011.44473
39632008.09.11 01:00buy stop7120.011.423661.395471.43256
39642008.09.11 01:00buy stop7130.011.423661.395471.43806
39652008.09.11 01:01buy stop7140.011.423661.395471.44696
39662008.09.11 09:36t/p7090.011.393111.430331.393118.68486.12
39672008.09.11 13:45modify7100.011.402011.401981.38761
39682008.09.11 13:45modify7110.011.402011.401981.37871
39692008.09.11 14:00modify7100.011.402011.401871.38761
39702008.09.11 14:00modify7110.011.402011.401871.37871
39712008.09.11 14:15modify7100.011.402011.401751.38761
39722008.09.11 14:15modify7110.011.402011.401751.37871
39732008.09.11 14:30modify7100.011.402011.401661.38761
39742008.09.11 14:30modify7110.011.402011.401661.37871
39752008.09.11 14:45modify7100.011.402011.401541.38761
39762008.09.11 14:45modify7110.011.402011.401541.37871
39772008.09.11 15:00modify7100.011.402011.401421.38761
39782008.09.11 15:00modify7110.011.402011.401421.37871
39792008.09.11 15:15modify7100.011.402011.401271.38761
39802008.09.11 15:15modify7110.011.402011.401271.37871
39812008.09.11 15:30modify7100.011.402011.401131.38761
39822008.09.11 15:30modify7110.011.402011.401131.37871
39832008.09.11 15:45modify7100.011.402011.401001.38761
39842008.09.11 15:45modify7110.011.402011.401001.37871
39852008.09.11 16:00modify7100.011.402011.400851.38761
39862008.09.11 16:00modify7110.011.402011.400851.37871
39872008.09.11 16:15modify7100.011.402011.400721.38761
39882008.09.11 16:15modify7110.011.402011.400721.37871
39892008.09.11 16:30modify7100.011.402011.400601.38761
39902008.09.11 16:30modify7110.011.402011.400601.37871
39912008.09.11 16:45modify7100.011.402011.400481.38761
39922008.09.11 16:45modify7110.011.402011.400481.37871
39932008.09.11 17:00modify7100.011.402011.400371.38761
39942008.09.11 17:00modify7110.011.402011.400371.37871
39952008.09.11 17:15modify7100.011.402011.400251.38761
39962008.09.11 17:15modify7110.011.402011.400251.37871
39972008.09.11 17:30modify7100.011.402011.400121.38761
39982008.09.11 17:30modify7110.011.402011.400121.37871
39992008.09.11 17:45modify7100.011.402011.400011.38761
40002008.09.11 17:45modify7110.011.402011.400011.37871
40012008.09.11 18:00modify7100.011.402011.399921.38761
40022008.09.11 18:00modify7110.011.402011.399921.37871
40032008.09.11 18:15modify7100.011.402011.399841.38761
40042008.09.11 18:15modify7110.011.402011.399841.37871
40052008.09.11 18:30modify7100.011.402011.399771.38761
40062008.09.11 18:30modify7110.011.402011.399771.37871
40072008.09.11 18:45modify7100.011.402011.399671.38761
40082008.09.11 18:45modify7110.011.402011.399671.37871
40092008.09.11 19:00modify7100.011.402011.399601.38761
40102008.09.11 19:00modify7110.011.402011.399601.37871
40112008.09.11 19:15modify7100.011.402011.399511.38761
40122008.09.11 19:15modify7110.011.402011.399511.37871
40132008.09.11 19:30modify7100.011.402011.399401.38761
40142008.09.11 19:30modify7110.011.402011.399401.37871
40152008.09.11 19:45modify7100.011.402011.399341.38761
40162008.09.11 19:45modify7110.011.402011.399341.37871
40172008.09.11 20:00modify7100.011.402011.399261.38761
40182008.09.11 20:00modify7110.011.402011.399261.37871
40192008.09.11 20:15modify7100.011.402011.399201.38761
40202008.09.11 20:15modify7110.011.402011.399201.37871
40212008.09.11 20:30modify7100.011.402011.399121.38761
40222008.09.11 20:30modify7110.011.402011.399121.37871
40232008.09.11 20:45modify7100.011.402011.399061.38761
40242008.09.11 20:45modify7110.011.402011.399061.37871
40252008.09.11 21:00modify7100.011.402011.399001.38761
40262008.09.11 21:00modify7110.011.402011.399001.37871
40272008.09.11 21:15modify7100.011.402011.398931.38761
40282008.09.11 21:15modify7110.011.402011.398931.37871
40292008.09.11 21:30modify7100.011.402011.398861.38761
40302008.09.11 21:30modify7110.011.402011.398861.37871
40312008.09.11 21:45modify7100.011.402011.398781.38761
40322008.09.11 21:45modify7110.011.402011.398781.37871
40332008.09.11 22:00modify7100.011.402011.398731.38761
40342008.09.11 22:00modify7110.011.402011.398731.37871
40352008.09.11 22:15modify7100.011.402011.398671.38761
40362008.09.11 22:15modify7110.011.402011.398671.37871
40372008.09.11 22:30modify7100.011.402011.398651.38761
40382008.09.11 22:30modify7110.011.402011.398651.37871
40392008.09.11 22:45modify7100.011.402011.398641.38761
40402008.09.11 22:45modify7110.011.402011.398641.37871
40412008.09.11 22:53s/l7100.011.398641.398641.387613.15489.27
40422008.09.11 22:53s/l7110.011.398641.398641.378713.15492.41
40432008.09.11 22:53sell stop7150.011.384651.412621.37575
40442008.09.11 22:53sell stop7160.011.384651.412621.37025
40452008.09.11 22:53sell stop7170.011.384651.412621.36135
40462008.09.11 23:00delete7120.011.423661.395471.43256
40472008.09.11 23:00delete7140.011.423661.395471.44696
40482008.09.11 23:00delete7160.011.384651.412621.37025
40492008.09.11 23:00delete7130.011.423661.395471.43806
40502008.09.11 23:00delete7170.011.384651.412621.36135
40512008.09.11 23:00delete7150.011.384651.412621.37575
40522008.09.12 01:00buy stop7180.011.412891.384911.42179
40532008.09.12 01:00buy stop7190.011.412891.384911.42729
40542008.09.12 01:00buy stop7200.011.412891.384911.43619
40552008.09.12 01:00sell stop7210.011.384911.412891.37601
40562008.09.12 01:00sell stop7220.011.384911.412891.37051
40572008.09.12 01:00sell stop7230.011.384911.412891.36161
40582008.09.12 15:19buy7180.011.412891.384911.42179
40592008.09.12 15:19buy7190.011.412891.384911.42729
40602008.09.12 15:19buy7200.011.412891.384911.43619
40612008.09.12 21:06t/p7180.011.421791.384911.421798.90501.31
40622008.09.15 00:00t/p7190.011.427291.384911.4272914.47515.78
40632008.09.15 04:13t/p7200.011.436191.384911.4361923.37539.14
40642008.09.15 08:37buy stop7240.011.433081.404701.44198
40652008.09.15 08:37buy stop7250.011.433081.404701.44748
40662008.09.15 08:37buy stop7260.011.433081.404701.45638
40672008.09.15 08:40buy7240.011.433081.404701.44198
40682008.09.15 08:40buy7250.011.433081.404701.44748
40692008.09.15 08:40buy7260.011.433081.404701.45638
40702008.09.15 23:00delete7210.011.384911.412891.37601
40712008.09.15 23:00delete7230.011.384911.412891.36161
40722008.09.15 23:00delete7220.011.384911.412891.37051
40732008.09.16 01:00sell stop7270.011.406831.435251.39793
40742008.09.16 01:00sell stop7280.011.406831.435251.39243
40752008.09.16 01:00sell stop7290.011.406831.435251.38353
40762008.09.16 23:00delete7270.011.406831.435251.39793
40772008.09.16 23:00delete7290.011.406831.435251.38353
40782008.09.16 23:00delete7280.011.406831.435251.39243
40792008.09.17 01:00sell stop7300.011.404501.432871.39560
40802008.09.17 01:00sell stop7310.011.404501.432871.39010
40812008.09.17 01:00sell stop7320.011.404501.432871.38120
40822008.09.17 23:00delete7300.011.404501.432871.39560
40832008.09.17 23:00delete7320.011.404501.432871.38120
40842008.09.17 23:00delete7310.011.404501.432871.39010
40852008.09.18 01:00sell stop7330.011.407601.436041.39870
40862008.09.18 01:00sell stop7340.011.407601.436041.39320
40872008.09.18 01:00sell stop7350.011.407601.436041.38430
40882008.09.18 10:33t/p7240.011.441981.404701.441989.23548.37
40892008.09.18 11:58t/p7250.011.447481.404701.4474814.73563.10
40902008.09.18 19:15modify7260.011.433081.433171.45638
40912008.09.18 19:30modify7260.011.433081.433311.45638
40922008.09.18 19:45modify7260.011.433081.433391.45638
40932008.09.18 20:00modify7260.011.433081.433481.45638
40942008.09.18 20:15modify7260.011.433081.433561.45638
40952008.09.18 20:30modify7260.011.433081.433631.45638
40962008.09.18 20:45modify7260.011.433081.433681.45638
40972008.09.18 21:00modify7260.011.433081.433721.45638
40982008.09.18 21:08s/l7260.011.433721.433721.456380.97564.07
40992008.09.18 21:08buy stop7360.011.448061.419391.45696
41002008.09.18 21:08buy stop7370.011.448061.419391.46246
41012008.09.18 21:08buy stop7380.011.448061.419391.47136
41022008.09.18 23:00delete7330.011.407601.436041.39870
41032008.09.18 23:00delete7350.011.407601.436041.38430
41042008.09.18 23:00delete7370.011.448061.419391.46246
41052008.09.18 23:00delete7340.011.407601.436041.39320
41062008.09.18 23:00delete7380.011.448061.419391.47136
41072008.09.18 23:00delete7360.011.448061.419391.45696
41082008.09.19 01:04buy stop7390.011.447781.419121.45668
41092008.09.19 01:04buy stop7400.011.447781.419121.46218
41102008.09.19 01:04buy stop7410.011.447781.419121.47108
41112008.09.19 01:05sell stop7420.011.419121.447781.41022
41122008.09.19 01:05sell stop7430.011.419121.447781.40472
41132008.09.19 01:05sell stop7440.011.419121.447781.39582
41142008.09.19 05:24sell7420.011.419121.447781.41022
41152008.09.19 05:24sell7430.011.419121.447781.40472
41162008.09.19 05:24sell7440.011.419121.447781.39582
41172008.09.19 20:41s/l7420.011.447781.447781.41022-28.66535.41
41182008.09.19 20:41s/l7430.011.447781.447781.40472-28.66506.75
41192008.09.19 20:41s/l7440.011.447781.447781.39582-28.66478.09
41202008.09.19 20:41buy7390.011.447781.419121.45668
41212008.09.19 20:41buy7400.011.447781.419121.46218
41222008.09.19 20:41buy7410.011.447781.419121.47108
41232008.09.19 22:59sell stop7450.011.418531.447191.40963
41242008.09.19 22:59sell stop7460.011.418531.447191.40413
41252008.09.19 22:59sell stop7470.011.418531.447191.39523
41262008.09.22 09:46t/p7390.011.456681.419121.456688.97487.06
41272008.09.22 12:26t/p7400.011.462181.419121.4621814.47501.52
41282008.09.22 18:00modify7410.011.447781.447811.47108
41292008.09.22 18:15modify7410.011.447781.448081.47108
41302008.09.22 18:30modify7410.011.447781.448361.47108
41312008.09.22 18:42t/p7410.011.471081.448361.4710823.37524.89
41322008.09.22 23:00delete7450.011.418531.447191.40963
41332008.09.22 23:00delete7470.011.418531.447191.39523
41342008.09.22 23:00delete7460.011.418531.447191.40413
41352008.09.23 07:05buy stop7480.011.478341.449071.48724
41362008.09.23 07:05buy stop7490.011.478341.449071.49274
41372008.09.23 07:05buy stop7500.011.478341.449071.50164
41382008.09.23 07:05sell stop7510.011.449071.478341.44017
41392008.09.23 07:05sell stop7520.011.449071.478341.43467
41402008.09.23 07:05sell stop7530.011.449071.478341.42577
41412008.09.23 07:19buy7480.011.478341.449071.48724
41422008.09.23 07:19buy7490.011.478341.449071.49274
41432008.09.23 07:19buy7500.011.478341.449071.50164
41442008.09.23 23:00delete7510.011.449071.478341.44017
41452008.09.23 23:00delete7530.011.449071.478341.42577
41462008.09.23 23:00delete7520.011.449071.478341.43467
41472008.09.24 01:00sell stop7540.011.453711.483081.44481
41482008.09.24 01:00sell stop7550.011.453711.483081.43931
41492008.09.24 01:00sell stop7560.011.453711.483081.43041
41502008.09.24 23:00delete7540.011.453711.483081.44481
41512008.09.24 23:00delete7560.011.453711.483081.43041
41522008.09.24 23:00delete7550.011.453711.483081.43931
41532008.09.25 01:00sell stop7570.011.452051.481381.44315
41542008.09.25 01:01sell stop7580.011.452051.481381.43765
41552008.09.25 01:01sell stop7590.011.452051.481381.42875
41562008.09.25 23:00delete7570.011.452051.481381.44315
41572008.09.25 23:00delete7590.011.452051.481381.42875
41582008.09.25 23:00delete7580.011.452051.481381.43765
41592008.09.26 01:00sell stop7600.011.451561.480891.44266
41602008.09.26 01:00sell stop7610.011.451561.480891.43716
41612008.09.26 01:01sell stop7620.011.451561.480891.42826
41622008.09.29 02:20sell7600.011.451561.480891.44266
41632008.09.29 02:20sell7610.011.451561.480891.43716
41642008.09.29 02:20sell7620.011.451561.480891.42826
41652008.09.29 02:43s/l7480.011.449071.449071.48724-28.87496.02
41662008.09.29 02:43s/l7490.011.449071.449071.49274-28.87467.14
41672008.09.29 02:43s/l7500.011.449071.449071.50164-28.87438.27
41682008.09.29 02:43buy stop7630.011.476511.447271.48541
41692008.09.29 02:43buy stop7640.011.476511.447271.49091
41702008.09.29 02:44buy stop7650.011.476511.447271.49981
41712008.09.29 08:35t/p7600.011.442661.480891.442668.90447.17
41722008.09.29 09:15t/p7610.011.437161.480891.4371614.40461.57
41732008.09.29 14:45modify7620.011.451561.451421.42826
41742008.09.29 15:00modify7620.011.451561.451221.42826
41752008.09.29 15:15modify7620.011.451561.451021.42826
41762008.09.29 15:30modify7620.011.451561.450841.42826
41772008.09.29 15:45modify7620.011.451561.450681.42826
41782008.09.29 16:00modify7620.011.451561.450521.42826
41792008.09.29 16:15modify7620.011.451561.450411.42826
41802008.09.29 16:30modify7620.011.451561.450341.42826
41812008.09.29 16:45modify7620.011.451561.450241.42826
41822008.09.29 17:00modify7620.011.451561.450141.42826
41832008.09.29 17:15modify7620.011.451561.450051.42826
41842008.09.29 17:30modify7620.011.451561.449931.42826
41852008.09.29 17:45modify7620.011.451561.449811.42826
41862008.09.29 18:00modify7620.011.451561.449641.42826
41872008.09.29 18:15modify7620.011.451561.449481.42826
41882008.09.29 18:30modify7620.011.451561.449341.42826
41892008.09.29 18:45modify7620.011.451561.449221.42826
41902008.09.29 19:00modify7620.011.451561.449091.42826
41912008.09.29 19:15modify7620.011.451561.448961.42826
41922008.09.29 19:30modify7620.011.451561.448831.42826
41932008.09.29 19:45modify7620.011.451561.448761.42826
41942008.09.29 19:46s/l7620.011.448761.448761.428262.80464.37
41952008.09.29 19:46sell stop7660.011.434271.463241.42537
41962008.09.29 19:46sell stop7670.011.434271.463241.41987
41972008.09.29 19:46sell stop7680.011.434271.463241.41097
41982008.09.29 23:00delete7630.011.476511.447271.48541
41992008.09.29 23:00delete7650.011.476511.447271.49981
42002008.09.29 23:00delete7670.011.434271.463241.41987
42012008.09.29 23:00delete7640.011.476511.447271.49091
42022008.09.29 23:00delete7680.011.434271.463241.41097
42032008.09.29 23:00delete7660.011.434271.463241.42537
42042008.09.30 01:00buy stop7690.011.461921.432971.47082
42052008.09.30 01:00buy stop7700.011.461921.432971.47632
42062008.09.30 01:00buy stop7710.011.461921.432971.48522
42072008.09.30 01:00sell stop7720.011.432971.461921.42407
42082008.09.30 01:00sell stop7730.011.432971.461921.41857
42092008.09.30 01:00sell stop7740.011.432971.461921.40967
42102008.09.30 12:30sell7720.011.432971.461921.42407
42112008.09.30 12:30sell7730.011.432971.461921.41857
42122008.09.30 12:30sell7740.011.432971.461921.40967
42132008.09.30 14:46t/p7720.011.424071.461921.424078.90473.27
42142008.09.30 15:39t/p7730.011.418571.461921.4185714.40487.67
42152008.09.30 16:45t/p7740.011.409671.461921.4096723.30510.97
42162008.09.30 23:00delete7690.011.461921.432971.47082
42172008.09.30 23:00delete7710.011.461921.432971.48522
42182008.09.30 23:00delete7700.011.461921.432971.47632
42192008.10.01 02:50buy stop7750.011.440421.411901.44932
42202008.10.01 02:50buy stop7760.011.440421.411901.45482
42212008.10.01 02:50buy stop7770.011.440421.411901.46372
42222008.10.01 02:50sell stop7780.011.411901.440421.40300
42232008.10.01 02:50sell stop7790.011.411901.440421.39750
42242008.10.01 02:50sell stop7800.011.411901.440421.38860
42252008.10.01 02:56sell7780.011.411901.440421.40300
42262008.10.01 02:56sell7790.011.411901.440421.39750
42272008.10.01 02:56sell7800.011.411901.440421.38860
42282008.10.01 14:25t/p7780.011.403001.440421.403008.90519.87
42292008.10.01 23:00delete7750.011.440421.411901.44932
42302008.10.01 23:00delete7770.011.440421.411901.46372
42312008.10.01 23:00delete7760.011.440421.411901.45482
42322008.10.02 01:00buy stop7810.011.426171.397931.43507
42332008.10.02 01:00buy stop7820.011.426171.397931.44057
42342008.10.02 01:00buy stop7830.011.426171.397931.44947
42352008.10.02 01:15modify7790.011.411901.411901.39750
42362008.10.02 01:15modify7800.011.411901.411901.38860
42372008.10.02 01:30modify7790.011.411901.411741.39750
42382008.10.02 01:30modify7800.011.411901.411741.38860
42392008.10.02 01:45modify7790.011.411901.411581.39750
42402008.10.02 01:45modify7800.011.411901.411581.38860
42412008.10.02 02:00modify7790.011.411901.411411.39750
42422008.10.02 02:00modify7800.011.411901.411411.38860
42432008.10.02 02:01t/p7790.011.397501.411411.3975014.18534.04
42442008.10.02 02:15modify7800.011.411901.411171.38860
42452008.10.02 02:30modify7800.011.411901.410951.38860
42462008.10.02 02:46modify7800.011.411901.410731.38860
42472008.10.02 03:00modify7800.011.411901.410531.38860
42482008.10.02 03:15modify7800.011.411901.410341.38860
42492008.10.02 03:30modify7800.011.411901.410151.38860
42502008.10.02 03:45modify7800.011.411901.410021.38860
42512008.10.02 04:00modify7800.011.411901.409841.38860
42522008.10.02 04:15modify7800.011.411901.409631.38860
42532008.10.02 04:30modify7800.011.411901.409431.38860
42542008.10.02 04:45modify7800.011.411901.409281.38860
42552008.10.02 05:00modify7800.011.411901.409121.38860
42562008.10.02 05:15modify7800.011.411901.408981.38860
42572008.10.02 05:30modify7800.011.411901.408821.38860
42582008.10.02 05:45modify7800.011.411901.408681.38860
42592008.10.02 06:00modify7800.011.411901.408531.38860
42602008.10.02 06:15modify7800.011.411901.408391.38860
42612008.10.02 06:30modify7800.011.411901.408251.38860
42622008.10.02 06:45modify7800.011.411901.408061.38860
42632008.10.02 07:00modify7800.011.411901.407901.38860
42642008.10.02 07:15modify7800.011.411901.407741.38860
42652008.10.02 07:30modify7800.011.411901.407551.38860
42662008.10.02 07:45modify7800.011.411901.407371.38860
42672008.10.02 08:00modify7800.011.411901.407221.38860
42682008.10.02 08:15modify7800.011.411901.407011.38860
42692008.10.02 08:30modify7800.011.411901.406841.38860
42702008.10.02 08:45modify7800.011.411901.406681.38860
42712008.10.02 09:00modify7800.011.411901.406501.38860
42722008.10.02 09:15modify7800.011.411901.406311.38860
42732008.10.02 09:23t/p7800.011.388601.406311.3886023.07557.12
42742008.10.02 10:31sell stop7840.011.391111.419211.38221
42752008.10.02 10:31sell stop7850.011.391111.419211.37671
42762008.10.02 10:31sell stop7860.011.391111.419211.36781
42772008.10.02 10:48sell7840.011.391111.419211.38221
42782008.10.02 10:48sell7850.011.391111.419211.37671
42792008.10.02 10:48sell7860.011.391111.419211.36781
42802008.10.02 14:35t/p7840.011.382211.419211.382218.90566.02
42812008.10.02 14:54t/p7850.011.376711.419211.3767114.40580.42
42822008.10.02 23:00delete7810.011.426171.397931.43507
42832008.10.02 23:00delete7830.011.426171.397931.44947
42842008.10.02 23:00delete7820.011.426171.397931.44057
42852008.10.03 01:00buy stop7870.011.406891.379031.41579
42862008.10.03 01:00buy stop7880.011.406891.379031.42129
42872008.10.03 01:00buy stop7890.011.406891.379031.43019
42882008.10.03 04:15modify7860.011.391111.391051.36781
42892008.10.03 04:30modify7860.011.391111.390961.36781
42902008.10.03 04:45modify7860.011.391111.390871.36781
42912008.10.03 05:00modify7860.011.391111.390761.36781
42922008.10.03 05:15modify7860.011.391111.390661.36781
42932008.10.03 05:32modify7860.011.391111.390551.36781
42942008.10.03 05:45modify7860.011.391111.390451.36781
42952008.10.03 06:00modify7860.011.391111.390371.36781
42962008.10.03 06:15modify7860.011.391111.390311.36781
42972008.10.03 06:30modify7860.011.391111.390261.36781
42982008.10.03 06:45modify7860.011.391111.390191.36781
42992008.10.03 07:00modify7860.011.391111.390141.36781
43002008.10.03 07:15modify7860.011.391111.390081.36781
43012008.10.03 07:30modify7860.011.391111.390061.36781
43022008.10.03 07:45modify7860.011.391111.390021.36781
43032008.10.03 07:59s/l7860.011.390021.390021.367811.02581.43
43042008.10.03 07:59sell stop7900.011.376121.403921.36722
43052008.10.03 07:59sell stop7910.011.376121.403921.36172
43062008.10.03 07:59sell stop7920.011.376121.403921.35282
43072008.10.03 14:58sell7900.011.376121.403921.36722
43082008.10.03 14:58sell7910.011.376121.403921.36172
43092008.10.03 14:58sell7920.011.376121.403921.35282
43102008.10.06 00:00t/p7900.011.367221.403921.367228.83590.26
43112008.10.06 01:50t/p7910.011.361721.403921.3617214.33604.58
43122008.10.06 09:30modify7920.011.376121.376071.35282
43132008.10.06 09:45modify7920.011.376121.375831.35282
43142008.10.06 10:00modify7920.011.376121.375621.35282
43152008.10.06 10:15modify7920.011.376121.375401.35282
43162008.10.06 10:30modify7920.011.376121.375191.35282
43172008.10.06 10:45modify7920.011.376121.374981.35282
43182008.10.06 11:00modify7920.011.376121.374751.35282
43192008.10.06 11:15modify7920.011.376121.374501.35282
43202008.10.06 11:30modify7920.011.376121.374231.35282
43212008.10.06 11:45modify7920.011.376121.373981.35282
43222008.10.06 12:00modify7920.011.376121.373741.35282
43232008.10.06 12:15modify7920.011.376121.373511.35282
43242008.10.06 12:30modify7920.011.376121.373321.35282
43252008.10.06 12:45modify7920.011.376121.373131.35282
43262008.10.06 13:00modify7920.011.376121.372911.35282
43272008.10.06 13:15modify7920.011.376121.372711.35282
43282008.10.06 13:30modify7920.011.376121.372551.35282
43292008.10.06 13:45modify7920.011.376121.372361.35282
43302008.10.06 14:00modify7920.011.376121.372221.35282
43312008.10.06 14:15modify7920.011.376121.372091.35282
43322008.10.06 14:30modify7920.011.376121.371941.35282
43332008.10.06 14:45modify7920.011.376121.371751.35282
43342008.10.06 15:00modify7920.011.376121.371591.35282
43352008.10.06 15:15modify7920.011.376121.371401.35282
43362008.10.06 15:30modify7920.011.376121.371231.35282
43372008.10.06 15:45modify7920.011.376121.371061.35282
43382008.10.06 16:00modify7920.011.376121.370861.35282
43392008.10.06 16:15modify7920.011.376121.370651.35282
43402008.10.06 16:21t/p7920.011.352821.370651.3528223.23627.81
43412008.10.06 22:00sell stop7930.011.351261.378551.34236
43422008.10.06 22:00sell stop7940.011.351261.378551.33686
43432008.10.06 22:00sell stop7950.011.351261.378551.32796
43442008.10.06 22:02sell7930.011.351261.378551.34236
43452008.10.06 22:02sell7940.011.351261.378551.33686
43462008.10.06 22:02sell7950.011.351261.378551.32796
43472008.10.06 23:00delete7870.011.406891.379031.41579
43482008.10.06 23:00delete7890.011.406891.379031.43019
43492008.10.06 23:00delete7880.011.406891.379031.42129
43502008.10.07 01:00buy stop7960.011.376271.349021.38517
43512008.10.07 01:00buy stop7970.011.376271.349021.39067
43522008.10.07 01:00buy stop7980.011.376271.349021.39957
43532008.10.07 23:00delete7960.011.376271.349021.38517
43542008.10.07 23:00delete7980.011.376271.349021.39957
43552008.10.07 23:00delete7970.011.376271.349021.39067
43562008.10.08 01:00buy stop7990.011.374121.346911.38302
43572008.10.08 01:00buy stop8000.011.374121.346911.38852
43582008.10.08 01:00buy stop8010.011.374121.346911.39742
43592008.10.08 14:16buy7990.011.374121.346911.38302
43602008.10.08 14:16buy8000.011.374121.346911.38852
43612008.10.08 14:16buy8010.011.374121.346911.39742
43622008.10.09 10:32s/l7930.011.378551.378551.34236-27.66600.14
43632008.10.09 10:32s/l7940.011.378551.378551.33686-27.66572.48
43642008.10.09 10:32s/l7950.011.378551.378551.32796-27.66544.81
43652008.10.09 10:34sell stop8020.011.351181.378471.34228
43662008.10.09 10:34sell stop8030.011.351181.378471.33678
43672008.10.09 10:34sell stop8040.011.351181.378471.32788
43682008.10.09 23:00delete8020.011.351181.378471.34228
43692008.10.09 23:00delete8040.011.351181.378471.32788
43702008.10.09 23:00delete8030.011.351181.378471.33678
43712008.10.10 01:00sell stop8050.011.351321.378621.34242
43722008.10.10 01:00sell stop8060.011.351321.378621.33692
43732008.10.10 01:00sell stop8070.011.351321.378621.32802
43742008.10.10 06:30sell8050.011.351321.378621.34242
43752008.10.10 06:30sell8060.011.351321.378621.33692
43762008.10.10 06:30sell8070.011.351321.378621.32802
43772008.10.10 17:13s/l7990.011.346911.346911.38302-26.95517.87
43782008.10.10 17:13s/l8000.011.346911.346911.38852-26.95490.92
43792008.10.10 17:13s/l8010.011.346911.346911.39742-26.95463.98
43802008.10.10 17:13buy stop8080.011.373361.346171.38226
43812008.10.10 17:13buy stop8090.011.373361.346171.38776
43822008.10.10 17:14buy stop8100.011.373361.346171.39666
43832008.10.10 19:25t/p8050.011.342421.378621.342428.90472.88
43842008.10.10 19:44t/p8060.011.336921.378621.3369214.40487.28
43852008.10.10 20:44t/p8070.011.328021.378621.3280223.30510.58
43862008.10.10 21:35sell stop8110.011.342051.369161.33315
43872008.10.10 21:35sell stop8120.011.342051.369161.32765
43882008.10.10 21:35sell stop8130.011.342051.369161.31875
43892008.10.10 21:40sell8110.011.342051.369161.33315
43902008.10.10 21:40sell8120.011.342051.369161.32765
43912008.10.10 21:40sell8130.011.342051.369161.31875
43922008.10.13 23:00delete8080.011.373361.346171.38226
43932008.10.13 23:00delete8100.011.373361.346171.39666
43942008.10.13 23:00delete8090.011.373361.346171.38776
43952008.10.14 01:00buy stop8140.011.370691.343541.37959
43962008.10.14 01:00buy stop8150.011.370691.343541.38509
43972008.10.14 01:00buy stop8160.011.370691.343541.39399
43982008.10.14 04:29s/l8110.011.369161.369161.33315-27.26483.32
43992008.10.14 04:29s/l8120.011.369161.369161.32765-27.26456.06
44002008.10.14 04:29s/l8130.011.369161.369161.31875-27.26428.80
44012008.10.14 04:29sell stop8170.011.344871.372041.33597
44022008.10.14 04:29sell stop8180.011.344871.372041.33047
44032008.10.14 04:29sell stop8190.011.344871.372041.32157
44042008.10.14 12:05buy8140.011.370691.343541.37959
44052008.10.14 12:05buy8150.011.370691.343541.38509
44062008.10.14 12:05buy8160.011.370691.343541.39399
44072008.10.14 23:00delete8170.011.344871.372041.33597
44082008.10.14 23:00delete8190.011.344871.372041.32157
44092008.10.14 23:00delete8180.011.344871.372041.33047
44102008.10.15 01:00sell stop8200.011.350291.377571.34139
44112008.10.15 01:00sell stop8210.011.350291.377571.33589
44122008.10.15 01:00sell stop8220.011.350291.377571.32699
44132008.10.15 20:09sell8200.011.350291.377571.34139
44142008.10.15 20:09sell8210.011.350291.377571.33589
44152008.10.15 20:09sell8220.011.350291.377571.32699
44162008.10.16 00:21s/l8140.011.343541.343541.37959-26.89401.91
44172008.10.16 00:21s/l8150.011.343541.343541.38509-26.89375.02
44182008.10.16 00:21s/l8160.011.343541.343541.39399-26.89348.14
44192008.10.16 01:17buy stop8230.011.370771.343631.37967
44202008.10.16 01:17buy stop8240.011.370771.343631.38517
44212008.10.16 01:17buy stop8250.011.370771.343631.39407
44222008.10.16 06:26t/p8200.011.341391.377571.341398.68356.81
44232008.10.16 06:39t/p8210.011.335891.377571.3358914.18370.99
44242008.10.16 17:00modify8220.011.350291.350181.32699
44252008.10.16 17:15modify8220.011.350291.350021.32699
44262008.10.16 17:30modify8220.011.350291.349871.32699
44272008.10.16 17:45modify8220.011.350291.349741.32699
44282008.10.16 18:00modify8220.011.350291.349621.32699
44292008.10.16 18:15modify8220.011.350291.349541.32699
44302008.10.16 18:30modify8220.011.350291.349441.32699
44312008.10.16 18:45modify8220.011.350291.349331.32699
44322008.10.16 19:00modify8220.011.350291.349201.32699
44332008.10.16 19:15modify8220.011.350291.349091.32699
44342008.10.16 19:30modify8220.011.350291.348961.32699
44352008.10.16 19:45modify8220.011.350291.348841.32699
44362008.10.16 20:00modify8220.011.350291.348711.32699
44372008.10.16 20:15modify8220.011.350291.348601.32699
44382008.10.16 20:30modify8220.011.350291.348501.32699
44392008.10.16 20:45modify8220.011.350291.348411.32699
44402008.10.16 21:00modify8220.011.350291.348341.32699
44412008.10.16 21:15modify8220.011.350291.348321.32699
44422008.10.16 21:30modify8220.011.350291.348281.32699
44432008.10.16 21:45modify8220.011.350291.348251.32699
44442008.10.16 22:00modify8220.011.350291.348221.32699
44452008.10.16 22:15modify8220.011.350291.348201.32699
44462008.10.16 22:30modify8220.011.350291.348161.32699
44472008.10.16 22:45modify8220.011.350291.348121.32699
44482008.10.16 23:00modify8220.011.350291.348091.32699
44492008.10.16 23:00delete8230.011.370771.343631.37967
44502008.10.16 23:00delete8250.011.370771.343631.39407
44512008.10.16 23:00delete8240.011.370771.343631.38517
44522008.10.16 23:15modify8220.011.350291.348071.32699
44532008.10.16 23:19s/l8220.011.348071.348071.326992.00372.98
44542008.10.17 01:00buy stop8260.011.361551.334591.37045
44552008.10.17 01:00buy stop8270.011.361551.334591.37595
44562008.10.17 01:01buy stop8280.011.361551.334591.38485
44572008.10.17 01:01sell stop8290.011.334591.361551.32569
44582008.10.17 01:01sell stop8300.011.334591.361551.32019
44592008.10.17 01:02sell stop8310.011.334591.361551.31129
44602008.10.20 15:33sell8290.011.334591.361551.32569
44612008.10.20 15:33sell8300.011.334591.361551.32019
44622008.10.20 15:33sell8310.011.334591.361551.31129
44632008.10.20 23:00delete8260.011.361551.334591.37045
44642008.10.20 23:00delete8280.011.361551.334591.38485
44652008.10.20 23:00delete8270.011.361551.334591.37595
44662008.10.21 01:00buy stop8320.011.353491.326691.36239
44672008.10.21 01:00buy stop8330.011.353491.326691.36789
44682008.10.21 01:00buy stop8340.011.353491.326691.37679
44692008.10.21 08:49t/p8290.011.325691.361551.325698.83381.81
44702008.10.21 13:15modify8300.011.334591.334461.32019
44712008.10.21 13:15modify8310.011.334591.334461.31129
44722008.10.21 13:30modify8300.011.334591.334291.32019
44732008.10.21 13:30modify8310.011.334591.334291.31129
44742008.10.21 13:40t/p8300.011.320191.334291.3201914.33396.13
44752008.10.21 13:45modify8310.011.334591.334121.31129
44762008.10.21 14:00modify8310.011.334591.333931.31129
44772008.10.21 14:15modify8310.011.334591.333721.31129
44782008.10.21 14:30modify8310.011.334591.333521.31129
44792008.10.21 14:45modify8310.011.334591.333311.31129
44802008.10.21 15:00modify8310.011.334591.333071.31129
44812008.10.21 15:15modify8310.011.334591.332851.31129
44822008.10.21 15:30modify8310.011.334591.332671.31129
44832008.10.21 15:45modify8310.011.334591.332501.31129
44842008.10.21 16:00modify8310.011.334591.332331.31129
44852008.10.21 16:15modify8310.011.334591.332171.31129
44862008.10.21 16:30modify8310.011.334591.332021.31129
44872008.10.21 16:45modify8310.011.334591.331871.31129
44882008.10.21 17:00modify8310.011.334591.331681.31129
44892008.10.21 17:15modify8310.011.334591.331511.31129
44902008.10.21 17:30modify8310.011.334591.331311.31129
44912008.10.21 17:45modify8310.011.334591.331071.31129
44922008.10.21 17:51t/p8310.011.311291.331071.3112923.23419.36
44932008.10.21 23:00delete8320.011.353491.326691.36239
44942008.10.21 23:00delete8340.011.353491.326691.37679
44952008.10.21 23:00delete8330.011.353491.326691.36789
44962008.10.22 17:00buy stop8350.011.316591.290521.32549
44972008.10.22 17:00buy stop8360.011.316591.290521.33099
44982008.10.22 17:00buy stop8370.011.316591.290521.33989
44992008.10.22 17:00sell stop8380.011.290521.316591.28162
45002008.10.22 17:00sell stop8390.011.290521.316591.27612
45012008.10.22 17:00sell stop8400.011.290521.316591.26722
45022008.10.22 17:03sell8380.011.290521.316591.28162
45032008.10.22 17:03sell8390.011.290521.316591.27612
45042008.10.22 17:03sell8400.011.290521.316591.26722
45052008.10.22 21:41t/p8380.011.281621.316591.281628.90428.26
45062008.10.22 23:00delete8350.011.316591.290521.32549
45072008.10.22 23:00delete8370.011.316591.290521.33989
45082008.10.22 23:00delete8360.011.316591.290521.33099
45092008.10.23 01:09t/p8390.011.276121.316591.2761214.18442.43
45102008.10.23 02:10buy stop8410.011.308631.282721.31753
45112008.10.23 02:10buy stop8420.011.308631.282721.32303
45122008.10.23 02:10buy stop8430.011.308631.282721.33193
45132008.10.23 09:15modify8400.011.290521.290481.26722
45142008.10.23 09:30modify8400.011.290521.290321.26722
45152008.10.23 09:45modify8400.011.290521.290161.26722
45162008.10.23 10:00modify8400.011.290521.290051.26722
45172008.10.23 10:15modify8400.011.290521.289951.26722
45182008.10.23 10:30modify8400.011.290521.289831.26722
45192008.10.23 10:45modify8400.011.290521.289721.26722
45202008.10.23 11:00modify8400.011.290521.289641.26722
45212008.10.23 11:15modify8400.011.290521.289561.26722
45222008.10.23 11:30modify8400.011.290521.289511.26722
45232008.10.23 11:45modify8400.011.290521.289441.26722
45242008.10.23 12:00modify8400.011.290521.289351.26722
45252008.10.23 12:15modify8400.011.290521.289261.26722
45262008.10.23 12:30modify8400.011.290521.289171.26722
45272008.10.23 12:45modify8400.011.290521.289081.26722
45282008.10.23 13:00modify8400.011.290521.288961.26722
45292008.10.23 13:15modify8400.011.290521.288861.26722
45302008.10.23 13:30modify8400.011.290521.288771.26722
45312008.10.23 13:45modify8400.011.290521.288681.26722
45322008.10.23 14:00modify8400.011.290521.288541.26722
45332008.10.23 14:15modify8400.011.290521.288441.26722
45342008.10.23 14:30modify8400.011.290521.288271.26722
45352008.10.23 14:45modify8400.011.290521.288131.26722
45362008.10.23 15:00modify8400.011.290521.288051.26722
45372008.10.23 15:15modify8400.011.290521.287961.26722
45382008.10.23 15:30modify8400.011.290521.287851.26722
45392008.10.23 15:45modify8400.011.290521.287771.26722
45402008.10.23 16:00modify8400.011.290521.287671.26722
45412008.10.23 16:15modify8400.011.290521.287601.26722
45422008.10.23 16:30modify8400.011.290521.287491.26722
45432008.10.23 16:45modify8400.011.290521.287451.26722
45442008.10.23 16:55s/l8400.011.287451.287451.267222.84445.28
45452008.10.23 16:55sell stop8440.011.274581.300331.26568
45462008.10.23 16:55sell stop8450.011.274581.300331.26018
45472008.10.23 16:55sell stop8460.011.274581.300331.25128
45482008.10.23 23:00delete8410.011.308631.282721.31753
45492008.10.23 23:00delete8430.011.308631.282721.33193
45502008.10.23 23:00delete8450.011.274581.300331.26018
45512008.10.23 23:00delete8420.011.308631.282721.32303
45522008.10.23 23:00delete8460.011.274581.300331.25128
45532008.10.23 23:00delete8440.011.274581.300331.26568
45542008.10.24 01:00buy stop8470.011.300901.275141.30980
45552008.10.24 01:00buy stop8480.011.300901.275141.31530
45562008.10.24 01:00buy stop8490.011.300901.275141.32420
45572008.10.24 01:00sell stop8500.011.275141.300901.26624
45582008.10.24 01:00sell stop8510.011.275141.300901.26074
45592008.10.24 01:00sell stop8520.011.275141.300901.25184
45602008.10.24 08:09sell8500.011.275141.300901.26624
45612008.10.24 08:09sell8510.011.275141.300901.26074
45622008.10.24 08:09sell8520.011.275141.300901.25184
45632008.10.24 09:33t/p8500.011.266241.300901.266248.90454.18
45642008.10.24 10:18t/p8510.011.260741.300901.2607414.40468.58
45652008.10.24 11:33t/p8520.011.251841.300901.2518423.30491.88
45662008.10.24 14:41sell stop8530.011.265731.291301.25683
45672008.10.24 14:41sell stop8540.011.265731.291301.25133
45682008.10.24 14:41sell stop8550.011.265731.291301.24243
45692008.10.24 14:46sell8530.011.265731.291301.25683
45702008.10.24 14:46sell8540.011.265731.291301.25133
45712008.10.24 14:46sell8550.011.265731.291301.24243
45722008.10.24 22:02t/p8530.011.256831.291301.256838.90500.78
45732008.10.27 07:57t/p8540.011.251331.291301.2513314.33515.10
45742008.10.27 08:54t/p8550.011.242431.291301.2424323.23538.33
45752008.10.27 17:04sell stop8560.011.245641.270801.23674
45762008.10.27 17:04sell stop8570.011.245641.270801.23124
45772008.10.27 17:04sell stop8580.011.245641.270801.22234
45782008.10.27 22:12sell8560.011.245641.270801.23674
45792008.10.27 22:12sell8570.011.245641.270801.23124
45802008.10.27 22:12sell8580.011.245641.270801.22234
45812008.10.27 23:00delete8470.011.300901.275141.30980
45822008.10.27 23:00delete8490.011.300901.275141.32420
45832008.10.27 23:00delete8480.011.300901.275141.31530
45842008.10.28 01:00buy stop8590.011.267851.242741.27675
45852008.10.28 01:00buy stop8600.011.267851.242741.28225
45862008.10.28 01:00buy stop8610.011.267851.242741.29115
45872008.10.28 02:05t/p8560.011.236741.270801.236748.83547.15
45882008.10.28 20:57buy8590.011.267851.242741.27675
45892008.10.28 20:57buy8600.011.267851.242741.28225
45902008.10.28 20:57buy8610.011.267851.242741.29115
45912008.10.28 21:00s/l8570.011.270801.270801.23124-25.23521.92
45922008.10.28 21:00s/l8580.011.270801.270801.22234-25.23496.68
45932008.10.28 22:46t/p8590.011.276751.242741.276758.90505.58
45942008.10.28 23:57t/p8600.011.282251.242741.2822514.40519.98
45952008.10.29 04:05sell stop8620.011.246981.272171.23808
45962008.10.29 04:05sell stop8630.011.246981.272171.23258
45972008.10.29 04:05sell stop8640.011.246981.272171.22368
45982008.10.29 15:17t/p8610.011.291151.242741.2911523.37543.35
45992008.10.29 19:32buy stop8650.011.284401.258971.29330
46002008.10.29 19:32buy stop8660.011.284401.258971.29880
46012008.10.29 19:32buy stop8670.011.284401.258971.30770
46022008.10.29 19:35buy8650.011.284401.258971.29330
46032008.10.29 19:35buy8660.011.284401.258971.29880
46042008.10.29 19:35buy8670.011.284401.258971.30770
46052008.10.29 20:21t/p8650.011.293301.258971.293308.90552.25
46062008.10.29 23:00delete8620.011.246981.272171.23808
46072008.10.29 23:00delete8640.011.246981.272171.22368
46082008.10.29 23:00delete8630.011.246981.272171.23258
46092008.10.30 01:17t/p8660.011.298801.258971.2988014.60566.85
46102008.10.30 01:51t/p8670.011.307701.258971.3077023.50590.34
46112008.10.30 10:55buy stop8680.011.306981.281101.31588
46122008.10.30 10:55buy stop8690.011.306981.281101.32138
46132008.10.30 10:55buy stop8700.011.306981.281101.33028
46142008.10.30 10:55sell stop8710.011.281101.306981.27220
46152008.10.30 10:55sell stop8720.011.281101.306981.26670
46162008.10.30 10:56sell stop8730.011.281101.306981.25780
46172008.10.30 11:14buy8680.011.306981.281101.31588
46182008.10.30 11:14buy8690.011.306981.281101.32138
46192008.10.30 11:14buy8700.011.306981.281101.33028
46202008.10.30 12:05t/p8680.011.315881.281101.315888.90599.24
46212008.10.30 16:53s/l8690.011.281101.281101.32138-25.88573.36
46222008.10.30 16:53s/l8700.011.281101.281101.33028-25.88547.48
46232008.10.30 16:53sell8710.011.281101.306981.27220
46242008.10.30 16:53sell8720.011.281101.306981.26670
46252008.10.30 16:53sell8730.011.281101.306981.25780
46262008.10.30 16:59buy stop8740.011.309251.283331.31815
46272008.10.30 16:59buy stop8750.011.309251.283331.32365
46282008.10.30 16:59buy stop8760.011.309251.283331.33255
46292008.10.30 23:00delete8740.011.309251.283331.31815
46302008.10.30 23:00delete8760.011.309251.283331.33255
46312008.10.30 23:00delete8750.011.309251.283331.32365
46322008.10.31 01:00buy stop8770.011.306981.281101.31588
46332008.10.31 01:00buy stop8780.011.306981.281101.32138
46342008.10.31 01:00buy stop8790.011.306981.281101.33028
46352008.10.31 07:46t/p8710.011.272201.306981.272208.83556.31
46362008.10.31 21:30modify8720.011.281101.281091.26670
46372008.10.31 21:30modify8730.011.281101.281091.25780
46382008.10.31 21:45modify8720.011.281101.280991.26670
46392008.10.31 21:45modify8730.011.281101.280991.25780
46402008.10.31 22:00modify8720.011.281101.280891.26670
46412008.10.31 22:00modify8730.011.281101.280891.25780
46422008.11.03 00:00modify8720.011.281101.280771.26670
46432008.11.03 00:00modify8730.011.281101.280771.25780
46442008.11.03 00:15modify8720.011.281101.280731.26670
46452008.11.03 00:15modify8730.011.281101.280731.25780
46462008.11.03 00:30modify8720.011.281101.280701.26670
46472008.11.03 00:30modify8730.011.281101.280701.25780
46482008.11.03 00:45modify8720.011.281101.280661.26670
46492008.11.03 00:45modify8730.011.281101.280661.25780
46502008.11.03 01:00modify8720.011.281101.280611.26670
46512008.11.03 01:00modify8730.011.281101.280611.25780
46522008.11.03 01:15modify8720.011.281101.280551.26670
46532008.11.03 01:15modify8730.011.281101.280551.25780
46542008.11.03 01:30modify8720.011.281101.280481.26670
46552008.11.03 01:30modify8730.011.281101.280481.25780
46562008.11.03 01:45modify8720.011.281101.280441.26670
46572008.11.03 01:45modify8730.011.281101.280441.25780
46582008.11.03 02:00modify8720.011.281101.280421.26670
46592008.11.03 02:00modify8730.011.281101.280421.25780
46602008.11.03 02:15modify8720.011.281101.280401.26670
46612008.11.03 02:15modify8730.011.281101.280401.25780
46622008.11.03 02:27s/l8720.011.280401.280401.266700.55556.86
46632008.11.03 02:27s/l8730.011.280401.280401.257800.55557.41
46642008.11.03 02:27sell stop8800.011.267591.293201.25869
46652008.11.03 02:27sell stop8810.011.267591.293201.25319
46662008.11.03 02:27sell stop8820.011.267591.293201.24429
46672008.11.03 18:15sell8800.011.267591.293201.25869
46682008.11.03 18:15sell8810.011.267591.293201.25319
46692008.11.03 18:15sell8820.011.267591.293201.24429
46702008.11.03 23:00delete8770.011.306981.281101.31588
46712008.11.03 23:00delete8790.011.306981.281101.33028
46722008.11.03 23:00delete8780.011.306981.281101.32138
46732008.11.03 23:53t/p8800.011.258691.293201.258698.90566.31
46742008.11.04 01:04buy stop8830.011.287911.262401.29681
46752008.11.04 01:04buy stop8840.011.287911.262401.30231
46762008.11.04 01:05buy stop8850.011.287911.262401.31121
46772008.11.04 05:23t/p8810.011.253191.293201.2531914.33580.63
46782008.11.04 15:43buy8830.011.287911.262401.29681
46792008.11.04 15:43buy8840.011.287911.262401.30231
46802008.11.04 15:43buy8850.011.287911.262401.31121
46812008.11.04 16:36s/l8820.011.293201.293201.24429-25.68554.95
46822008.11.04 16:48t/p8830.011.296811.262401.296818.90563.85
46832008.11.04 18:02t/p8840.011.302311.262401.3023114.40578.25
46842008.11.05 01:11sell stop8860.011.269591.295241.26069
46852008.11.05 01:11sell stop8870.011.269591.295241.25519
46862008.11.05 01:11sell stop8880.011.269591.295241.24629
46872008.11.05 16:30t/p8850.011.311211.262401.3112123.37601.62
46882008.11.05 17:38buy stop8890.011.300501.274751.30940
46892008.11.05 17:39buy8890.011.300501.274751.30940
46902008.11.05 17:51buy stop8900.011.300701.274941.31510
46912008.11.05 17:51buy stop8910.011.300701.274941.32400
46922008.11.05 17:52buy8900.011.300701.274941.31510
46932008.11.05 17:52buy8910.011.300701.274941.32400
46942008.11.05 23:00delete8860.011.269591.295241.26069
46952008.11.05 23:00delete8880.011.269591.295241.24629
46962008.11.05 23:00delete8870.011.269591.295241.25519
46972008.11.06 01:00sell stop8920.011.277741.303561.26884
46982008.11.06 01:00sell stop8930.011.277741.303561.26334
46992008.11.06 01:00sell stop8940.011.277741.303561.25444
47002008.11.06 13:56sell8920.011.277741.303561.26884
47012008.11.06 13:56sell8930.011.277741.303561.26334
47022008.11.06 13:56sell8940.011.277741.303561.25444
47032008.11.06 14:03s/l8900.011.274941.274941.31510-25.56576.05
47042008.11.06 14:03s/l8910.011.274941.274941.32400-25.56550.49
47052008.11.06 14:03s/l8890.011.274751.274751.30940-25.55524.94
47062008.11.06 14:08buy stop8950.011.301951.276171.31085
47072008.11.06 14:08buy stop8960.011.301951.276171.31635
47082008.11.06 14:08buy stop8970.011.301951.276171.32525
47092008.11.06 22:22t/p8920.011.268841.303561.268848.90533.84
47102008.11.06 23:00delete8950.011.301951.276171.31085
47112008.11.06 23:00delete8970.011.301951.276171.32525
47122008.11.06 23:00delete8960.011.301951.276171.31635
47132008.11.07 01:08buy stop8980.011.294861.269221.30376
47142008.11.07 01:08buy stop8990.011.294861.269221.30926
47152008.11.07 01:08buy stop9000.011.294861.269221.31816
47162008.11.10 23:00delete8980.011.294861.269221.30376
47172008.11.10 23:00delete9000.011.294861.269221.31816
47182008.11.10 23:00delete8990.011.294861.269221.30926
47192008.11.11 01:00buy stop9010.011.293321.267711.30222
47202008.11.11 01:00buy stop9020.011.293321.267711.30772
47212008.11.11 01:01buy stop9030.011.293321.267711.31662
47222008.11.11 08:45modify8930.011.277741.277701.26334
47232008.11.11 08:45modify8940.011.277741.277701.25444
47242008.11.11 09:00modify8930.011.277741.277631.26334
47252008.11.11 09:00modify8940.011.277741.277631.25444
47262008.11.11 09:15modify8930.011.277741.277601.26334
47272008.11.11 09:15modify8940.011.277741.277601.25444
47282008.11.11 09:30modify8930.011.277741.277571.26334
47292008.11.11 09:30modify8940.011.277741.277571.25444
47302008.11.11 09:45modify8930.011.277741.277531.26334
47312008.11.11 09:45modify8940.011.277741.277531.25444
47322008.11.11 10:00modify8930.011.277741.277501.26334
47332008.11.11 10:00modify8940.011.277741.277501.25444
47342008.11.11 10:04s/l8930.011.277501.277501.263340.02533.85
47352008.11.11 10:04s/l8940.011.277501.277501.254440.02533.87
47362008.11.11 10:04sell stop9040.011.264721.290271.25582
47372008.11.11 10:04sell stop9050.011.264721.290271.25032
47382008.11.11 10:04sell stop9060.011.264721.290271.24142
47392008.11.11 15:58sell9040.011.264721.290271.25582
47402008.11.11 15:58sell9050.011.264721.290271.25032
47412008.11.11 15:58sell9060.011.264721.290271.24142
47422008.11.11 16:57t/p9040.011.255821.290271.255828.90542.77
47432008.11.11 23:00delete9010.011.293321.267711.30222
47442008.11.11 23:00delete9030.011.293321.267711.31662
47452008.11.11 23:00delete9020.011.293321.267711.30772
47462008.11.12 00:32t/p9050.011.250321.290271.2503214.33557.09
47472008.11.12 01:27buy stop9070.011.279921.254581.28882
47482008.11.12 01:27buy stop9080.011.279921.254581.29432
47492008.11.12 02:06buy stop9090.011.279381.254051.30268
47502008.11.12 05:45modify9060.011.264721.264681.24142
47512008.11.12 06:00modify9060.011.264721.264571.24142
47522008.11.12 06:15modify9060.011.264721.264451.24142
47532008.11.12 06:30modify9060.011.264721.264331.24142
47542008.11.12 06:45modify9060.011.264721.264231.24142
47552008.11.12 07:00modify9060.011.264721.264121.24142
47562008.11.12 07:15modify9060.011.264721.264051.24142
47572008.11.12 07:30modify9060.011.264721.263981.24142
47582008.11.12 07:45modify9060.011.264721.263941.24142
47592008.11.12 08:00modify9060.011.264721.263881.24142
47602008.11.12 08:15modify9060.011.264721.263831.24142
47612008.11.12 08:30modify9060.011.264721.263811.24142
47622008.11.12 08:45modify9060.011.264721.263771.24142
47632008.11.12 09:00modify9060.011.264721.263721.24142
47642008.11.12 09:15modify9060.011.264721.263661.24142
47652008.11.12 09:30modify9060.011.264721.263601.24142
47662008.11.12 09:45modify9060.011.264721.263501.24142
47672008.11.12 10:00modify9060.011.264721.263381.24142
47682008.11.12 10:15modify9060.011.264721.263251.24142
47692008.11.12 10:30modify9060.011.264721.263131.24142
47702008.11.12 10:45modify9060.011.264721.263031.24142
47712008.11.12 11:00modify9060.011.264721.262911.24142
47722008.11.12 11:15modify9060.011.264721.262771.24142
47732008.11.12 11:30modify9060.011.264721.262661.24142
47742008.11.12 11:45modify9060.011.264721.262531.24142
47752008.11.12 12:00modify9060.011.264721.262391.24142
47762008.11.12 12:15modify9060.011.264721.262241.24142
47772008.11.12 12:30modify9060.011.264721.262131.24142
47782008.11.12 12:45modify9060.011.264721.262031.24142
47792008.11.12 13:00modify9060.011.264721.261961.24142
47802008.11.12 13:15modify9060.011.264721.261901.24142
47812008.11.12 13:30modify9060.011.264721.261871.24142
47822008.11.12 13:45modify9060.011.264721.261781.24142
47832008.11.12 14:00modify9060.011.264721.261631.24142
47842008.11.12 14:15modify9060.011.264721.261511.24142
47852008.11.12 14:30modify9060.011.264721.261391.24142
47862008.11.12 14:45modify9060.011.264721.261281.24142
47872008.11.12 15:00modify9060.011.264721.261171.24142
47882008.11.12 15:15modify9060.011.264721.261001.24142
47892008.11.12 15:30modify9060.011.264721.260871.24142
47902008.11.12 15:45modify9060.011.264721.260741.24142
47912008.11.12 16:00modify9060.011.264721.260611.24142
47922008.11.12 16:15modify9060.011.264721.260501.24142
47932008.11.12 16:30modify9060.011.264721.260381.24142
47942008.11.12 16:45modify9060.011.264721.260251.24142
47952008.11.12 17:00modify9060.011.264721.260131.24142
47962008.11.12 17:15modify9060.011.264721.259991.24142
47972008.11.12 17:30modify9060.011.264721.259901.24142
47982008.11.12 17:45modify9060.011.264721.259811.24142
47992008.11.12 18:00modify9060.011.264721.259751.24142
48002008.11.12 18:15modify9060.011.264721.259651.24142
48012008.11.12 18:30modify9060.011.264721.259611.24142
48022008.11.12 18:45modify9060.011.264721.259551.24142
48032008.11.12 19:00modify9060.011.264721.259491.24142
48042008.11.12 19:15modify9060.011.264721.259431.24142
48052008.11.12 19:30modify9060.011.264721.259361.24142
48062008.11.12 19:45modify9060.011.264721.259311.24142
48072008.11.12 20:00modify9060.011.264721.259251.24142
48082008.11.12 20:15modify9060.011.264721.259131.24142
48092008.11.12 20:30modify9060.011.264721.259021.24142
48102008.11.12 20:45modify9060.011.264721.258931.24142
48112008.11.12 21:00modify9060.011.264721.258821.24142
48122008.11.12 21:15modify9060.011.264721.258711.24142
48132008.11.12 21:30modify9060.011.264721.258601.24142
48142008.11.12 21:45modify9060.011.264721.258471.24142
48152008.11.12 22:00modify9060.011.264721.258331.24142
48162008.11.12 22:15modify9060.011.264721.258181.24142
48172008.11.12 22:30modify9060.011.264721.258071.24142
48182008.11.12 22:45modify9060.011.264721.257961.24142
48192008.11.12 23:00modify9060.011.264721.257861.24142
48202008.11.12 23:00delete9070.011.279921.254581.28882
48212008.11.12 23:00delete9090.011.279381.254051.30268
48222008.11.12 23:00delete9080.011.279921.254581.29432
48232008.11.12 23:15modify9060.011.264721.257691.24142
48242008.11.12 23:30modify9060.011.264721.257521.24142
48252008.11.12 23:45modify9060.011.264721.257361.24142
48262008.11.13 00:00modify9060.011.264721.257191.24142
48272008.11.13 00:15modify9060.011.264721.257031.24142
48282008.11.13 00:30modify9060.011.264721.256891.24142
48292008.11.13 00:45modify9060.011.264721.256771.24142
48302008.11.13 01:00buy stop9100.011.269181.244051.27808
48312008.11.13 01:00buy stop9110.011.269181.244051.28358
48322008.11.13 01:00buy stop9120.011.269181.244051.29248
48332008.11.13 01:00modify9060.011.264721.256621.24142
48342008.11.13 01:15modify9060.011.264721.256481.24142
48352008.11.13 01:30modify9060.011.264721.256351.24142
48362008.11.13 01:45modify9060.011.264721.256231.24142
48372008.11.13 02:00modify9060.011.264721.256091.24142
48382008.11.13 02:15modify9060.011.264721.255961.24142
48392008.11.13 02:30modify9060.011.264721.255841.24142
48402008.11.13 02:45modify9060.011.264721.255711.24142
48412008.11.13 03:00modify9060.011.264721.255601.24142
48422008.11.13 03:15modify9060.011.264721.255481.24142
48432008.11.13 03:30modify9060.011.264721.255361.24142
48442008.11.13 03:45modify9060.011.264721.255241.24142
48452008.11.13 04:01modify9060.011.264721.255121.24142
48462008.11.13 04:15modify9060.011.264721.255001.24142
48472008.11.13 04:30modify9060.011.264721.254931.24142
48482008.11.13 04:45modify9060.011.264721.254841.24142
48492008.11.13 05:00modify9060.011.264721.254751.24142
48502008.11.13 05:15modify9060.011.264721.254631.24142
48512008.11.13 05:30modify9060.011.264721.254511.24142
48522008.11.13 05:45modify9060.011.264721.254391.24142
48532008.11.13 06:00modify9060.011.264721.254271.24142
48542008.11.13 06:16modify9060.011.264721.254151.24142
48552008.11.13 06:30modify9060.011.264721.254061.24142
48562008.11.13 06:45modify9060.011.264721.253981.24142
48572008.11.13 07:00modify9060.011.264721.253881.24142
48582008.11.13 07:15modify9060.011.264721.253801.24142
48592008.11.13 07:30modify9060.011.264721.253721.24142
48602008.11.13 07:45modify9060.011.264721.253681.24142
48612008.11.13 08:00modify9060.011.264721.253591.24142
48622008.11.13 08:15modify9060.011.264721.253481.24142
48632008.11.13 08:30modify9060.011.264721.253321.24142
48642008.11.13 08:30t/p9060.011.241421.253321.2414223.00580.09
48652008.11.13 08:50sell stop9130.011.240601.265661.23170
48662008.11.13 08:50sell stop9140.011.240601.265661.22620
48672008.11.13 08:50sell stop9150.011.240601.265661.21730
48682008.11.13 08:55sell9130.011.240601.265661.23170
48692008.11.13 08:55sell9140.011.240601.265661.22620
48702008.11.13 08:55sell9150.011.240601.265661.21730
48712008.11.13 20:39s/l9130.011.265661.265661.23170-25.06555.03
48722008.11.13 20:39s/l9140.011.265661.265661.22620-25.06529.97
48732008.11.13 20:39s/l9150.011.265661.265661.21730-25.06504.91
48742008.11.13 20:43buy9100.011.269181.244051.27808
48752008.11.13 20:43buy9110.011.269181.244051.28358
48762008.11.13 20:43buy9120.011.269181.244051.29248
48772008.11.13 21:52t/p9100.011.278081.244051.278088.90513.81
48782008.11.13 21:56t/p9110.011.283581.244051.2835814.40528.21
48792008.11.14 05:22sell stop9160.011.248891.274121.23999
48802008.11.14 05:22sell stop9170.011.248891.274121.23449
48812008.11.14 05:22sell stop9180.011.248891.274121.22559
48822008.11.17 23:00delete9160.011.248891.274121.23999
48832008.11.17 23:00delete9180.011.248891.274121.22559
48842008.11.17 23:00delete9170.011.248891.274121.23449
48852008.11.18 01:00sell stop9190.011.252541.277851.24364
48862008.11.18 01:00sell stop9200.011.252541.277851.23814
48872008.11.18 01:00sell stop9210.011.252541.277851.22924
48882008.11.18 23:01delete9190.011.252541.277851.24364
48892008.11.18 23:01delete9210.011.252541.277851.22924
48902008.11.18 23:01delete9200.011.252541.277851.23814
48912008.11.19 01:00sell stop9220.011.250621.275881.24172
48922008.11.19 01:00sell stop9230.011.250621.275881.23622
48932008.11.19 01:00sell stop9240.011.250621.275881.22732
48942008.11.19 22:43sell9220.011.250621.275881.24172
48952008.11.19 22:43sell9230.011.250621.275881.23622
48962008.11.19 22:43sell9240.011.250621.275881.22732
48972008.11.20 22:31s/l9120.011.244051.244051.29248-24.67503.55
48982008.11.20 22:31buy stop9250.011.267021.241931.27592
48992008.11.20 22:31buy stop9260.011.267021.241931.28142
49002008.11.20 22:31buy stop9270.011.267021.241931.29032
49012008.11.20 23:00delete9250.011.267021.241931.27592
49022008.11.20 23:00delete9270.011.267021.241931.29032
49032008.11.20 23:00delete9260.011.267021.241931.28142
49042008.11.21 01:00buy stop9280.011.265811.240741.27471
49052008.11.21 01:00buy stop9290.011.265811.240741.28021
49062008.11.21 01:00buy stop9300.011.265811.240741.28911
49072008.11.24 05:45buy9280.011.265811.240741.27471
49082008.11.24 05:45buy9290.011.265811.240741.28021
49092008.11.24 05:45buy9300.011.265811.240741.28911
49102008.11.24 13:41t/p9280.011.274711.240741.274718.90512.45
49112008.11.24 13:53s/l9220.011.275881.275881.24172-25.64486.81
49122008.11.24 13:53s/l9230.011.275881.275881.23622-25.64461.18
49132008.11.24 13:53s/l9240.011.275881.275881.22732-25.64435.54
49142008.11.24 15:12t/p9290.011.280211.240741.2802114.40449.94
49152008.11.24 17:57t/p9300.011.289111.240741.2891123.30473.24
49162008.11.25 02:14buy stop9310.011.286141.260671.29504
49172008.11.25 02:14buy stop9320.011.286141.260671.30054
49182008.11.25 02:14buy stop9330.011.286141.260671.30944
49192008.11.25 02:14sell stop9340.011.260671.286141.25177
49202008.11.25 02:14sell stop9350.011.260671.286141.24627
49212008.11.25 02:14sell stop9360.011.260671.286141.23737
49222008.11.25 02:16buy9310.011.286141.260671.29504
49232008.11.25 02:16buy9320.011.286141.260671.30054
49242008.11.25 02:16buy9330.011.286141.260671.30944
49252008.11.25 14:39t/p9310.011.295041.260671.295048.90482.14
49262008.11.25 14:45t/p9320.011.300541.260671.3005414.40496.54
49272008.11.25 21:15modify9330.011.286141.286231.30944
49282008.11.25 21:30modify9330.011.286141.286491.30944
49292008.11.25 21:45modify9330.011.286141.286781.30944
49302008.11.25 22:00modify9330.011.286141.287051.30944
49312008.11.25 22:15modify9330.011.286141.287311.30944
49322008.11.25 22:30modify9330.011.286141.287571.30944
49332008.11.25 22:45modify9330.011.286141.287831.30944
49342008.11.25 23:00modify9330.011.286141.288081.30944
49352008.11.25 23:00delete9340.011.260671.286141.25177
49362008.11.25 23:00delete9360.011.260671.286141.23737
49372008.11.25 23:00delete9350.011.260671.286141.24627
49382008.11.25 23:15modify9330.011.286141.288331.30944
49392008.11.25 23:30modify9330.011.286141.288571.30944
49402008.11.25 23:45modify9330.011.286141.288781.30944
49412008.11.26 00:00modify9330.011.286141.289021.30944
49422008.11.26 00:15modify9330.011.286141.289231.30944
49432008.11.26 00:30modify9330.011.286141.289421.30944
49442008.11.26 00:45modify9330.011.286141.289631.30944
49452008.11.26 01:00modify9330.011.286141.289821.30944
49462008.11.26 01:03sell stop9370.011.276921.302711.26802
49472008.11.26 01:10sell stop9380.011.276921.302711.26252
49482008.11.26 01:10sell stop9390.011.276921.302711.25362
49492008.11.26 01:15modify9330.011.286141.289981.30944
49502008.11.26 01:31modify9330.011.286141.290131.30944
49512008.11.26 01:45modify9330.011.286141.290291.30944
49522008.11.26 02:01modify9330.011.286141.290451.30944
49532008.11.26 02:15modify9330.011.286141.290611.30944
49542008.11.26 02:30modify9330.011.286141.290761.30944
49552008.11.26 02:45modify9330.011.286141.290911.30944
49562008.11.26 03:00modify9330.011.286141.291061.30944
49572008.11.26 03:15modify9330.011.286141.291201.30944
49582008.11.26 03:30modify9330.011.286141.291341.30944
49592008.11.26 03:45modify9330.011.286141.291471.30944
49602008.11.26 04:00modify9330.011.286141.291581.30944
49612008.11.26 04:15modify9330.011.286141.291681.30944
49622008.11.26 04:30modify9330.011.286141.291751.30944
49632008.11.26 04:45modify9330.011.286141.291841.30944
49642008.11.26 05:00modify9330.011.286141.291901.30944
49652008.11.26 05:15modify9330.011.286141.291981.30944
49662008.11.26 05:30modify9330.011.286141.292061.30944
49672008.11.26 05:45modify9330.011.286141.292141.30944
49682008.11.26 06:00modify9330.011.286141.292221.30944
49692008.11.26 06:15modify9330.011.286141.292261.30944
49702008.11.26 06:30modify9330.011.286141.292321.30944
49712008.11.26 06:45modify9330.011.286141.292391.30944
49722008.11.26 07:00modify9330.011.286141.292471.30944
49732008.11.26 07:15modify9330.011.286141.292531.30944
49742008.11.26 07:30modify9330.011.286141.292601.30944
49752008.11.26 07:45modify9330.011.286141.292671.30944
49762008.11.26 08:00modify9330.011.286141.292751.30944
49772008.11.26 08:15modify9330.011.286141.292811.30944
49782008.11.26 08:30modify9330.011.286141.292891.30944
49792008.11.26 08:45modify9330.011.286141.292951.30944
49802008.11.26 09:00modify9330.011.286141.292981.30944
49812008.11.26 09:15modify9330.011.286141.293001.30944
49822008.11.26 09:30modify9330.011.286141.293061.30944
49832008.11.26 09:45modify9330.011.286141.293121.30944
49842008.11.26 10:00modify9330.011.286141.293211.30944
49852008.11.26 10:15modify9330.011.286141.293311.30944
49862008.11.26 10:30modify9330.011.286141.293421.30944
49872008.11.26 10:45modify9330.011.286141.293501.30944
49882008.11.26 11:00modify9330.011.286141.293571.30944
49892008.11.26 11:15modify9330.011.286141.293601.30944
49902008.11.26 11:30modify9330.011.286141.293671.30944
49912008.11.26 11:45modify9330.011.286141.293731.30944
49922008.11.26 12:00modify9330.011.286141.293791.30944
49932008.11.26 12:15modify9330.011.286141.293831.30944
49942008.11.26 12:30modify9330.011.286141.293861.30944
49952008.11.26 12:45modify9330.011.286141.293901.30944
49962008.11.26 13:00modify9330.011.286141.293911.30944
49972008.11.26 13:15modify9330.011.286141.293921.30944
49982008.11.26 13:30modify9330.011.286141.293951.30944
49992008.11.26 13:37s/l9330.011.293951.293951.309447.88504.42
50002008.11.26 13:37buy stop9400.011.306891.281011.31579
50012008.11.26 13:37buy stop9410.011.306891.281011.32129
50022008.11.26 13:37buy stop9420.011.306891.281011.33019
50032008.11.26 23:00delete9370.011.276921.302711.26802
50042008.11.26 23:00delete9390.011.276921.302711.25362
50052008.11.26 23:00delete9410.011.306891.281011.32129
50062008.11.26 23:00delete9380.011.276921.302711.26252
50072008.11.26 23:00delete9420.011.306891.281011.33019
50082008.11.26 23:00delete9400.011.306891.281011.31579
50092008.11.27 01:00buy stop9430.011.304751.278911.31365
50102008.11.27 01:00buy stop9440.011.304751.278911.31915
50112008.11.27 01:00buy stop9450.011.304751.278911.32805
50122008.11.27 01:00sell stop9460.011.278911.304751.27001
50132008.11.27 01:00sell stop9470.011.278911.304751.26451
50142008.11.27 01:00sell stop9480.011.278911.304751.25561
50152008.11.27 23:00delete9430.011.304751.278911.31365
50162008.11.27 23:00delete9450.011.304751.278911.32805
50172008.11.27 23:00delete9470.011.278911.304751.26451
50182008.11.27 23:00delete9440.011.304751.278911.31915
50192008.11.27 23:00delete9480.011.278911.304751.25561
50202008.11.27 23:00delete9460.011.278911.304751.27001
50212008.11.28 01:00buy stop9490.011.303591.277771.31249
50222008.11.28 01:00buy stop9500.011.303591.277771.31799
50232008.11.28 01:00buy stop9510.011.303591.277771.32689
50242008.11.28 01:00sell stop9520.011.277771.303591.26887
50252008.11.28 01:00sell stop9530.011.277771.303591.26337
50262008.11.28 01:00sell stop9540.011.277771.303591.25447
50272008.11.28 13:01sell9520.011.277771.303591.26887
50282008.11.28 13:01sell9530.011.277771.303591.26337
50292008.11.28 13:01sell9540.011.277771.303591.25447
50302008.11.28 16:59t/p9520.011.268871.303591.268878.90513.32
50312008.12.01 02:20t/p9530.011.263371.303591.2633714.33527.64
50322008.12.01 05:45modify9540.011.277771.277701.25447
50332008.12.01 06:00modify9540.011.277771.277571.25447
50342008.12.01 06:16modify9540.011.277771.277441.25447
50352008.12.01 06:30modify9540.011.277771.277311.25447
50362008.12.01 06:46modify9540.011.277771.277191.25447
50372008.12.01 07:00modify9540.011.277771.277081.25447
50382008.12.01 07:15modify9540.011.277771.276961.25447
50392008.12.01 07:30modify9540.011.277771.276841.25447
50402008.12.01 07:45modify9540.011.277771.276701.25447
50412008.12.01 08:00modify9540.011.277771.276581.25447
50422008.12.01 08:15modify9540.011.277771.276441.25447
50432008.12.01 08:30modify9540.011.277771.276311.25447
50442008.12.01 08:45modify9540.011.277771.276231.25447
50452008.12.01 09:00modify9540.011.277771.276121.25447
50462008.12.01 09:15modify9540.011.277771.276001.25447
50472008.12.01 09:30modify9540.011.277771.275831.25447
50482008.12.01 09:45modify9540.011.277771.275681.25447
50492008.12.01 10:00modify9540.011.277771.275561.25447
50502008.12.01 10:15modify9540.011.277771.275441.25447
50512008.12.01 10:30modify9540.011.277771.275301.25447
50522008.12.01 10:45modify9540.011.277771.275161.25447
50532008.12.01 11:00modify9540.011.277771.275041.25447
50542008.12.01 11:15modify9540.011.277771.274921.25447
50552008.12.01 11:30modify9540.011.277771.274781.25447
50562008.12.01 11:45modify9540.011.277771.274661.25447
50572008.12.01 12:00modify9540.011.277771.274521.25447
50582008.12.01 12:15modify9540.011.277771.274411.25447
50592008.12.01 12:30modify9540.011.277771.274301.25447
50602008.12.01 12:45modify9540.011.277771.274201.25447
50612008.12.01 13:00modify9540.011.277771.274091.25447
50622008.12.01 13:15modify9540.011.277771.273991.25447
50632008.12.01 13:30modify9540.011.277771.273871.25447
50642008.12.01 13:45modify9540.011.277771.273711.25447
50652008.12.01 14:00modify9540.011.277771.273561.25447
50662008.12.01 14:15modify9540.011.277771.273381.25447
50672008.12.01 14:30modify9540.011.277771.273221.25447
50682008.12.01 14:45modify9540.011.277771.273061.25447
50692008.12.01 15:00modify9540.011.277771.272901.25447
50702008.12.01 15:15modify9540.011.277771.272741.25447
50712008.12.01 15:30modify9540.011.277771.272591.25447
50722008.12.01 15:45modify9540.011.277771.272441.25447
50732008.12.01 16:00modify9540.011.277771.272311.25447
50742008.12.01 16:15modify9540.011.277771.272181.25447
50752008.12.01 16:30modify9540.011.277771.272051.25447
50762008.12.01 16:45modify9540.011.277771.271911.25447
50772008.12.01 17:00modify9540.011.277771.271731.25447
50782008.12.01 17:15modify9540.011.277771.271591.25447
50792008.12.01 17:30modify9540.011.277771.271461.25447
50802008.12.01 17:45modify9540.011.277771.271331.25447
50812008.12.01 18:00modify9540.011.277771.271221.25447
50822008.12.01 18:15modify9540.011.277771.271101.25447
50832008.12.01 18:30modify9540.011.277771.270991.25447
50842008.12.01 18:45modify9540.011.277771.270881.25447
50852008.12.01 19:00modify9540.011.277771.270761.25447
50862008.12.01 19:15modify9540.011.277771.270681.25447
50872008.12.01 19:30modify9540.011.277771.270581.25447
50882008.12.01 19:45modify9540.011.277771.270491.25447
50892008.12.01 20:00modify9540.011.277771.270441.25447
50902008.12.01 20:15modify9540.011.277771.270361.25447
50912008.12.01 20:30modify9540.011.277771.270271.25447
50922008.12.01 20:45modify9540.011.277771.270191.25447
50932008.12.01 21:00modify9540.011.277771.270151.25447
50942008.12.01 21:15modify9540.011.277771.270091.25447
50952008.12.01 21:30modify9540.011.277771.270011.25447
50962008.12.01 21:45modify9540.011.277771.269941.25447
50972008.12.01 22:00modify9540.011.277771.269791.25447
50982008.12.01 22:15modify9540.011.277771.269701.25447
50992008.12.01 22:30modify9540.011.277771.269591.25447
51002008.12.01 22:45modify9540.011.277771.269481.25447
51012008.12.01 23:00modify9540.011.277771.269361.25447
51022008.12.01 23:00delete9490.011.303591.277771.31249
51032008.12.01 23:00delete9510.011.303591.277771.32689
51042008.12.01 23:00delete9500.011.303591.277771.31799
51052008.12.01 23:15modify9540.011.277771.269251.25447
51062008.12.01 23:30modify9540.011.277771.269161.25447
51072008.12.01 23:45modify9540.011.277771.269071.25447
51082008.12.02 00:00modify9540.011.277771.268971.25447
51092008.12.02 00:15modify9540.011.277771.268861.25447
51102008.12.02 00:30modify9540.011.277771.268721.25447
51112008.12.02 00:45modify9540.011.277771.268581.25447
51122008.12.02 01:00buy stop9550.011.281141.255771.29004
51132008.12.02 01:00buy stop9560.011.281141.255771.29554
51142008.12.02 01:00buy stop9570.011.281141.255771.30444
51152008.12.02 01:00modify9540.011.277771.268451.25447
51162008.12.02 01:15modify9540.011.277771.268351.25447
51172008.12.02 01:30modify9540.011.277771.268251.25447
51182008.12.02 01:45modify9540.011.277771.268161.25447
51192008.12.02 02:00modify9540.011.277771.268071.25447
51202008.12.02 02:15modify9540.011.277771.267961.25447
51212008.12.02 02:30modify9540.011.277771.267891.25447
51222008.12.02 02:45modify9540.011.277771.267811.25447
51232008.12.02 03:00modify9540.011.277771.267751.25447
51242008.12.02 03:15modify9540.011.277771.267691.25447
51252008.12.02 03:30modify9540.011.277771.267641.25447
51262008.12.02 03:45modify9540.011.277771.267591.25447
51272008.12.02 04:00modify9540.011.277771.267531.25447
51282008.12.02 04:17modify9540.011.277771.267481.25447
51292008.12.02 04:30modify9540.011.277771.267431.25447
51302008.12.02 04:45modify9540.011.277771.267371.25447
51312008.12.02 05:00modify9540.011.277771.267291.25447
51322008.12.02 05:15modify9540.011.277771.267241.25447
51332008.12.02 05:30modify9540.011.277771.267171.25447
51342008.12.02 05:45modify9540.011.277771.267141.25447
51352008.12.02 06:00modify9540.011.277771.267101.25447
51362008.12.02 06:15modify9540.011.277771.267061.25447
51372008.12.02 06:30modify9540.011.277771.267021.25447
51382008.12.02 06:45modify9540.011.277771.266971.25447
51392008.12.02 07:00modify9540.011.277771.266881.25447
51402008.12.02 07:15modify9540.011.277771.266801.25447
51412008.12.02 07:30modify9540.011.277771.266721.25447
51422008.12.02 07:45modify9540.011.277771.266651.25447
51432008.12.02 08:00modify9540.011.277771.266581.25447
51442008.12.02 08:15modify9540.011.277771.266511.25447
51452008.12.02 08:30modify9540.011.277771.266461.25447
51462008.12.02 08:45modify9540.011.277771.266411.25447
51472008.12.02 09:00modify9540.011.277771.266351.25447
51482008.12.02 09:15modify9540.011.277771.266221.25447
51492008.12.02 09:30modify9540.011.277771.266111.25447
51502008.12.02 09:45modify9540.011.277771.266011.25447
51512008.12.02 10:00modify9540.011.277771.265891.25447
51522008.12.02 10:15modify9540.011.277771.265801.25447
51532008.12.02 10:30modify9540.011.277771.265731.25447
51542008.12.02 10:45modify9540.011.277771.265661.25447
51552008.12.02 11:00modify9540.011.277771.265631.25447
51562008.12.02 11:15modify9540.011.277771.265601.25447
51572008.12.02 11:20s/l9540.011.265601.265601.2544712.02539.66
51582008.12.02 11:20sell stop9580.011.252941.278251.24404
51592008.12.02 11:20sell stop9590.011.252941.278251.23854
51602008.12.02 11:20sell stop9600.011.252941.278251.22964
51612008.12.02 23:00delete9550.011.281141.255771.29004
51622008.12.02 23:00delete9570.011.281141.255771.30444
51632008.12.02 23:00delete9590.011.252941.278251.23854
51642008.12.02 23:00delete9560.011.281141.255771.29554
51652008.12.02 23:00delete9600.011.252941.278251.22964
51662008.12.02 23:00delete9580.011.252941.278251.24404
51672008.12.03 01:00buy stop9610.011.280731.255371.28963
51682008.12.03 01:00buy stop9620.011.280731.255371.29513
51692008.12.03 01:00buy stop9630.011.280731.255371.30403
51702008.12.03 01:00sell stop9640.011.255371.280731.24647
51712008.12.03 01:00sell stop9650.011.255371.280731.24097
51722008.12.03 01:00sell stop9660.011.255371.280731.23207
51732008.12.03 23:00delete9610.011.280731.255371.28963
51742008.12.03 23:00delete9630.011.280731.255371.30403
51752008.12.03 23:00delete9650.011.255371.280731.24097
51762008.12.03 23:00delete9620.011.280731.255371.29513
51772008.12.03 23:00delete9660.011.255371.280731.23207
51782008.12.03 23:00delete9640.011.255371.280731.24647
51792008.12.04 01:01buy stop9670.011.280261.254911.28916
51802008.12.04 01:01buy stop9680.011.280261.254911.29466
51812008.12.04 01:02buy stop9690.011.280261.254911.30356
51822008.12.04 01:02sell stop9700.011.254911.280261.24601
51832008.12.04 01:02sell stop9710.011.254911.280261.24051
51842008.12.04 01:04sell stop9720.011.254911.280261.23161
51852008.12.04 17:24buy9670.011.280261.254911.28916
51862008.12.04 17:24buy9680.011.280261.254911.29466
51872008.12.04 17:24buy9690.011.280261.254911.30356
51882008.12.04 23:00delete9700.011.254911.280261.24601
51892008.12.04 23:00delete9720.011.254911.280261.23161
51902008.12.04 23:00delete9710.011.254911.280261.24051
51912008.12.05 01:00sell stop9730.011.258101.283511.24920
51922008.12.05 01:00sell stop9740.011.258101.283511.24370
51932008.12.05 01:00sell stop9750.011.258101.283511.23480
51942008.12.08 09:09t/p9670.011.289161.254911.289169.03548.69
51952008.12.08 16:50t/p9680.011.294661.254911.2946614.53563.23
51962008.12.08 19:00modify9690.011.280261.280411.30356
51972008.12.08 19:15modify9690.011.280261.280561.30356
51982008.12.08 19:30modify9690.011.280261.280701.30356
51992008.12.08 19:45modify9690.011.280261.280861.30356
52002008.12.08 20:00modify9690.011.280261.281001.30356
52012008.12.08 20:15modify9690.011.280261.281171.30356
52022008.12.08 20:30modify9690.011.280261.281331.30356
52032008.12.08 20:45modify9690.011.280261.281501.30356
52042008.12.08 21:00modify9690.011.280261.281691.30356
52052008.12.08 21:15modify9690.011.280261.281861.30356
52062008.12.08 21:30modify9690.011.280261.282031.30356
52072008.12.08 21:45modify9690.011.280261.282181.30356
52082008.12.08 22:00modify9690.011.280261.282351.30356
52092008.12.08 22:17modify9690.011.280261.282501.30356
52102008.12.08 22:30modify9690.011.280261.282671.30356
52112008.12.08 22:45modify9690.011.280261.282841.30356
52122008.12.08 23:00modify9690.011.280261.283011.30356
52132008.12.08 23:00delete9730.011.258101.283511.24920
52142008.12.08 23:00delete9750.011.258101.283511.23480
52152008.12.08 23:00delete9740.011.258101.283511.24370
52162008.12.08 23:15modify9690.011.280261.283181.30356
52172008.12.08 23:30modify9690.011.280261.283331.30356
52182008.12.08 23:45modify9690.011.280261.283471.30356
52192008.12.09 00:00modify9690.011.280261.283611.30356
52202008.12.09 00:15modify9690.011.280261.283731.30356
52212008.12.09 00:30modify9690.011.280261.283851.30356
52222008.12.09 00:45modify9690.011.280261.283961.30356
52232008.12.09 01:00sell stop9760.011.271221.296901.26232
52242008.12.09 01:00sell stop9770.011.271221.296901.25682
52252008.12.09 01:01sell stop9780.011.271221.296901.24792
52262008.12.09 01:01modify9690.011.280261.284061.30356
52272008.12.09 01:15modify9690.011.280261.284171.30356
52282008.12.09 01:30modify9690.011.280261.284281.30356
52292008.12.09 01:45modify9690.011.280261.284391.30356
52302008.12.09 02:00modify9690.011.280261.284481.30356
52312008.12.09 02:15modify9690.011.280261.284571.30356
52322008.12.09 02:30modify9690.011.280261.284651.30356
52332008.12.09 02:45modify9690.011.280261.284711.30356
52342008.12.09 03:00modify9690.011.280261.284741.30356
52352008.12.09 03:15modify9690.011.280261.284771.30356
52362008.12.09 03:30modify9690.011.280261.284811.30356
52372008.12.09 03:45modify9690.011.280261.284851.30356
52382008.12.09 04:00modify9690.011.280261.284881.30356
52392008.12.09 04:15modify9690.011.280261.284921.30356
52402008.12.09 04:30modify9690.011.280261.284951.30356
52412008.12.09 04:45modify9690.011.280261.284961.30356
52422008.12.09 05:00modify9690.011.280261.284991.30356
52432008.12.09 05:15modify9690.011.280261.285031.30356
52442008.12.09 05:30modify9690.011.280261.285061.30356
52452008.12.09 05:46modify9690.011.280261.285091.30356
52462008.12.09 06:00modify9690.011.280261.285121.30356
52472008.12.09 06:15modify9690.011.280261.285151.30356
52482008.12.09 06:30modify9690.011.280261.285171.30356
52492008.12.09 06:45modify9690.011.280261.285201.30356
52502008.12.09 07:00modify9690.011.280261.285251.30356
52512008.12.09 07:15modify9690.011.280261.285281.30356
52522008.12.09 07:30modify9690.011.280261.285301.30356
52532008.12.09 07:45modify9690.011.280261.285331.30356
52542008.12.09 08:00modify9690.011.280261.285361.30356
52552008.12.09 08:15modify9690.011.280261.285371.30356
52562008.12.09 08:30modify9690.011.280261.285381.30356
52572008.12.09 08:30s/l9690.011.285381.285381.303565.32568.54
52582008.12.09 08:30buy stop9790.011.298231.272521.30713
52592008.12.09 08:30buy stop9800.011.298231.272521.31263
52602008.12.09 08:30buy stop9810.011.298231.272521.32153
52612008.12.09 18:13buy9790.011.298231.272521.30713
52622008.12.09 18:13buy9800.011.298231.272521.31263
52632008.12.09 18:13buy9810.011.298231.272521.32153
52642008.12.09 23:00delete9760.011.271221.296901.26232
52652008.12.09 23:00delete9780.011.271221.296901.24792
52662008.12.09 23:00delete9770.011.271221.296901.25682
52672008.12.10 01:00sell stop9820.011.275161.300921.26626
52682008.12.10 01:00sell stop9830.011.275161.300921.26076
52692008.12.10 01:00sell stop9840.011.275161.300921.25186
52702008.12.10 23:00delete9820.011.275161.300921.26626
52712008.12.10 23:00delete9840.011.275161.300921.25186
52722008.12.10 23:00delete9830.011.275161.300921.26076
52732008.12.11 01:00sell stop9850.011.282841.308751.27394
52742008.12.11 01:00sell stop9860.011.282841.308751.26844
52752008.12.11 01:01sell stop9870.011.282841.308751.25954
52762008.12.11 06:27t/p9790.011.307131.272521.307139.16577.71
52772008.12.11 06:59t/p9800.011.312631.272521.3126314.66592.37
52782008.12.11 07:00modify9810.011.298231.298381.32153
52792008.12.11 07:15modify9810.011.298231.298571.32153
52802008.12.11 07:30modify9810.011.298231.298781.32153
52812008.12.11 07:45modify9810.011.298231.299001.32153
52822008.12.11 08:00modify9810.011.298231.299201.32153
52832008.12.11 08:15modify9810.011.298231.299401.32153
52842008.12.11 08:30modify9810.011.298231.299591.32153
52852008.12.11 08:45modify9810.011.298231.299771.32153
52862008.12.11 09:00modify9810.011.298231.299941.32153
52872008.12.11 09:15modify9810.011.298231.300121.32153
52882008.12.11 09:30modify9810.011.298231.300281.32153
52892008.12.11 09:45modify9810.011.298231.300421.32153
52902008.12.11 10:00modify9810.011.298231.300541.32153
52912008.12.11 10:15modify9810.011.298231.300661.32153
52922008.12.11 10:30modify9810.011.298231.300811.32153
52932008.12.11 10:45modify9810.011.298231.300951.32153
52942008.12.11 11:00modify9810.011.298231.301121.32153
52952008.12.11 11:15modify9810.011.298231.301291.32153
52962008.12.11 11:30modify9810.011.298231.301471.32153
52972008.12.11 11:45modify9810.011.298231.301681.32153
52982008.12.11 12:00modify9810.011.298231.301891.32153
52992008.12.11 12:15modify9810.011.298231.302091.32153
53002008.12.11 12:30modify9810.011.298231.302301.32153
53012008.12.11 12:45modify9810.011.298231.302521.32153
53022008.12.11 13:00modify9810.011.298231.302751.32153
53032008.12.11 13:15modify9810.011.298231.302991.32153
53042008.12.11 13:18t/p9810.011.321531.302991.3215323.56615.94
53052008.12.11 23:00delete9850.011.282841.308751.27394
53062008.12.11 23:00delete9870.011.282841.308751.25954
53072008.12.11 23:00delete9860.011.282841.308751.26844
53082008.12.12 04:22buy stop9880.011.332331.305951.34123
53092008.12.12 04:22buy stop9890.011.332331.305951.34673
53102008.12.12 04:23buy stop9900.011.332331.305951.35563
53112008.12.12 04:23sell stop9910.011.305951.332331.29705
53122008.12.12 04:23sell stop9920.011.305951.332331.29155
53132008.12.12 04:23sell stop9930.011.305951.332331.28265
53142008.12.12 04:24buy9880.011.332331.305951.34123
53152008.12.12 04:24buy9890.011.332331.305951.34673
53162008.12.12 04:24buy9900.011.332331.305951.35563
53172008.12.12 14:55t/p9880.011.341231.305951.341238.90624.84
53182008.12.15 04:16modify9890.011.332331.332461.34673
53192008.12.15 04:16modify9900.011.332331.332461.35563
53202008.12.15 04:30modify9890.011.332331.332641.34673
53212008.12.15 04:30modify9900.011.332331.332641.35563
53222008.12.15 04:45modify9890.011.332331.332821.34673
53232008.12.15 04:45modify9900.011.332331.332821.35563
53242008.12.15 04:48t/p9890.011.346731.332821.3467314.47639.30
53252008.12.15 05:01modify9900.011.332331.333021.35563
53262008.12.15 05:15modify9900.011.332331.333211.35563
53272008.12.15 05:30modify9900.011.332331.333421.35563
53282008.12.15 05:45modify9900.011.332331.333631.35563
53292008.12.15 06:00modify9900.011.332331.333841.35563
53302008.12.15 06:15modify9900.011.332331.334051.35563
53312008.12.15 06:30modify9900.011.332331.334231.35563
53322008.12.15 06:45modify9900.011.332331.334411.35563
53332008.12.15 07:00modify9900.011.332331.334601.35563
53342008.12.15 07:15modify9900.011.332331.334791.35563
53352008.12.15 07:30modify9900.011.332331.334981.35563
53362008.12.15 07:45modify9900.011.332331.335171.35563
53372008.12.15 08:00modify9900.011.332331.335341.35563
53382008.12.15 08:15modify9900.011.332331.335501.35563
53392008.12.15 08:30modify9900.011.332331.335641.35563
53402008.12.15 08:45modify9900.011.332331.335791.35563
53412008.12.15 09:00modify9900.011.332331.335901.35563
53422008.12.15 09:15modify9900.011.332331.336021.35563
53432008.12.15 09:30modify9900.011.332331.336131.35563
53442008.12.15 09:45modify9900.011.332331.336281.35563
53452008.12.15 10:00modify9900.011.332331.336401.35563
53462008.12.15 10:15modify9900.011.332331.336541.35563
53472008.12.15 10:30modify9900.011.332331.336691.35563
53482008.12.15 10:45modify9900.011.332331.336811.35563
53492008.12.15 11:02modify9900.011.332331.336941.35563
53502008.12.15 11:15modify9900.011.332331.337081.35563
53512008.12.15 11:30modify9900.011.332331.337231.35563
53522008.12.15 11:45modify9900.011.332331.337361.35563
53532008.12.15 12:00modify9900.011.332331.337491.35563
53542008.12.15 12:15modify9900.011.332331.337611.35563
53552008.12.15 12:30modify9900.011.332331.337751.35563
53562008.12.15 12:45modify9900.011.332331.337891.35563
53572008.12.15 13:00modify9900.011.332331.338021.35563
53582008.12.15 13:15modify9900.011.332331.338131.35563
53592008.12.15 13:30modify9900.011.332331.338251.35563
53602008.12.15 13:45modify9900.011.332331.338381.35563
53612008.12.15 14:00modify9900.011.332331.338551.35563
53622008.12.15 14:15modify9900.011.332331.338731.35563
53632008.12.15 14:30modify9900.011.332331.338921.35563
53642008.12.15 14:45modify9900.011.332331.339121.35563
53652008.12.15 14:56t/p9900.011.355631.339121.3556323.37662.67
53662008.12.15 23:00delete9910.011.305951.332331.29705
53672008.12.15 23:00delete9930.011.305951.332331.28265
53682008.12.15 23:00delete9920.011.305951.332331.29155
53692008.12.16 08:06buy stop9940.011.371271.344111.38017
53702008.12.16 08:06buy stop9950.011.371271.344111.38567
53712008.12.16 08:06buy stop9960.011.371271.344111.39457
53722008.12.16 08:06sell stop9970.011.344111.371271.33521
53732008.12.16 08:06sell stop9980.011.344111.371271.32971
53742008.12.16 08:06sell stop9990.011.344111.371271.32081
53752008.12.16 08:17buy9940.011.371271.344111.38017
53762008.12.16 08:17buy9950.011.371271.344111.38567
53772008.12.16 08:17buy9960.011.371271.344111.39457
53782008.12.16 17:44t/p9940.011.380171.344111.380178.90671.57
53792008.12.16 20:22t/p9950.011.385671.344111.3856714.40685.97
53802008.12.16 20:32t/p9960.011.394571.344111.3945723.30709.27
53812008.12.16 23:00delete9970.011.344111.371271.33521
53822008.12.16 23:00delete9990.011.344111.371271.32081
53832008.12.16 23:00delete9980.011.344111.371271.32971
53842008.12.17 13:33buy stop10000.011.405511.377681.41441
53852008.12.17 13:33buy stop10010.011.405511.377681.41991
53862008.12.17 13:34buy stop10020.011.405511.377681.42881
53872008.12.17 13:34sell stop10030.011.377681.405511.36878
53882008.12.17 13:34sell stop10040.011.377681.405511.36328
53892008.12.17 13:34sell stop10050.011.377681.405511.35438
53902008.12.17 13:55buy10000.011.405511.377681.41441
53912008.12.17 13:55buy10010.011.405511.377681.41991
53922008.12.17 13:55buy10020.011.405511.377681.42881
53932008.12.17 15:15t/p10000.011.414411.377681.414418.90718.17
53942008.12.17 15:33t/p10010.011.419911.377681.4199114.40732.57
53952008.12.17 15:57t/p10020.011.428811.377681.4288123.30755.87
53962008.12.17 23:00delete10030.011.377681.405511.36878
53972008.12.17 23:00delete10050.011.377681.405511.35438
53982008.12.17 23:00delete10040.011.377681.405511.36328
53992008.12.18 08:20buy stop10060.011.435981.407551.44488
54002008.12.18 08:20buy stop10070.011.435981.407551.45038
54012008.12.18 08:20buy stop10080.011.435981.407551.45928
54022008.12.18 08:20sell stop10090.011.407551.435981.39865
54032008.12.18 08:20sell stop10100.011.407551.435981.39315
54042008.12.18 08:20sell stop10110.011.407551.435981.38425
54052008.12.18 08:21buy10060.011.435981.407551.44488
54062008.12.18 08:21buy10070.011.435981.407551.45038
54072008.12.18 08:21buy10080.011.435981.407551.45928
54082008.12.18 09:28t/p10060.011.444881.407551.444888.90764.77
54092008.12.18 10:37t/p10070.011.450381.407551.4503814.40779.17
54102008.12.18 10:43t/p10080.011.459281.407551.4592823.30802.47
54112008.12.18 15:34buy stop10120.011.447271.418611.45617
54122008.12.18 15:34buy stop10130.011.447271.418611.46167
54132008.12.18 15:35buy stop10140.011.447271.418611.47057
54142008.12.18 15:36buy10120.011.447271.418611.45617
54152008.12.18 15:36buy10130.011.447271.418611.46167
54162008.12.18 15:36buy10140.011.447271.418611.47057
54172008.12.18 18:27s/l10120.011.418611.418611.45617-28.66773.81
54182008.12.18 18:27s/l10130.011.418611.418611.46167-28.66745.15
54192008.12.18 18:27s/l10140.011.418611.418611.47057-28.66716.49
54202008.12.18 18:27buy stop10150.011.447881.419211.45678
54212008.12.18 18:27buy stop10160.011.447881.419211.46228
54222008.12.18 18:27buy stop10170.011.447881.419211.47118
54232008.12.18 23:00delete10090.011.407551.435981.39865
54242008.12.18 23:00delete10110.011.407551.435981.38425
54252008.12.18 23:00delete10160.011.447881.419211.46228
54262008.12.18 23:00delete10100.011.407551.435981.39315
54272008.12.18 23:00delete10170.011.447881.419211.47118
54282008.12.18 23:00delete10150.011.447881.419211.45678
54292008.12.19 01:00buy stop10180.011.445831.417201.45473
54302008.12.19 01:00buy stop10190.011.445831.417201.46023
54312008.12.19 01:00buy stop10200.011.445831.417201.46913
54322008.12.19 01:00sell stop10210.011.417201.445831.40830
54332008.12.19 01:00sell stop10220.011.417201.445831.40280
54342008.12.19 01:00sell stop10230.011.417201.445831.39390
54352008.12.19 09:48sell10210.011.417201.445831.40830
54362008.12.19 09:48sell10220.011.417201.445831.40280
54372008.12.19 09:48sell10230.011.417201.445831.39390
54382008.12.19 10:00t/p10210.011.408301.445831.408308.90725.39
54392008.12.19 11:21t/p10220.011.402801.445831.4028014.40739.79
54402008.12.19 13:04t/p10230.011.393901.445831.3939023.30763.09
54412008.12.22 01:00sell stop10240.011.395521.423711.38662
54422008.12.22 01:00sell stop10250.011.395521.423711.38112
54432008.12.22 01:00sell stop10260.011.395521.423711.37222
54442008.12.22 03:33sell10240.011.395521.423711.38662
54452008.12.22 03:33sell10250.011.395521.423711.38112
54462008.12.22 03:33sell10260.011.395521.423711.37222
54472008.12.22 23:00delete10180.011.445831.417201.45473
54482008.12.22 23:00delete10200.011.445831.417201.46913
54492008.12.22 23:00delete10190.011.445831.417201.46023
54502008.12.23 01:00buy stop10270.011.414711.386691.42361
54512008.12.23 01:01buy stop10280.011.414711.386691.42911
54522008.12.23 01:01buy stop10290.011.414711.386691.43801
54532008.12.23 23:00delete10270.011.414711.386691.42361
54542008.12.23 23:00delete10290.011.414711.386691.43801
54552008.12.23 23:00delete10280.011.414711.386691.42911
54562008.12.24 01:00buy stop10300.011.411681.383721.42058
54572008.12.24 01:00buy stop10310.011.411681.383721.42608
54582008.12.24 01:00buy stop10320.011.411681.383721.43498
54592008.12.26 14:58buy10300.011.411681.383721.42058
54602008.12.26 14:58buy10310.011.411681.383721.42608
54612008.12.26 14:58buy10320.011.411681.383721.43498
54622008.12.26 22:59close at stop10320.011.402701.383721.43498-8.98754.11
54632008.12.26 22:59close at stop10310.011.402701.383721.42608-8.98745.13
54642008.12.26 22:59close at stop10300.011.402701.383721.42058-8.98736.15
54652008.12.26 22:59close at stop10260.011.402901.423711.37222-7.83728.32
54662008.12.26 22:59close at stop10250.011.402901.423711.38112-7.83720.49
54672008.12.26 22:59close at stop10240.011.402901.423711.38662-7.83712.66