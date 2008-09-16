|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2005.01.10 10:50 - 2008.11.14 22:55
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Trd_Up_X=true; tpx=50; slx=50; px=10; x1=0; x2=0; x3=0; x4=0; Trd_Dn_Y=true; tpy=50; sly=50; py=10; y1=0; y2=0; y3=0; y4=0; Text0="BTS F=1"; F=1; pz=10; z1=0; z2=0; z3=0; z4=0; Text1="Neyro G=4"; G=4; Text2="XXXXXXXXXXXXX"; tpX=50; slX=50; pX=10; X1=0; X2=0; X3=0; X4=0; Text3="YYYYYYYYYYYYY"; tpY=50; slY=50; pY=10; Y1=0; Y2=0; Y3=0; Y4=0; Text4="ZZZZZZZZZZZZ"; pZ=10; Z1=0; Z2=0; Z3=0; Z4=0;
|Bars in test
|283868
|Ticks modelled
|18767723
|Modelling quality
|89.97%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|2072.26
|Gross profit
|20490.85
|Gross loss
|-18418.58
|Profit factor
|1.11
|Expected payoff
|2.97
|Absolute drawdown
|1211.39
|Maximal drawdown
|2526.26 (17.67%)
|Relative drawdown
|17.67% (2526.26)
|Total trades
|698
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|698 (46.99%)
|Profit trades (% of total)
|328 (46.99%)
|Loss trades (% of total)
|370 (53.01%)
|Largest
|profit trade
|369.80
|loss trade
|-52.00
|Average
|profit trade
|62.47
|loss trade
|-49.78
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (742.40)
|consecutive losses (loss in money)
|11 (-571.53)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|742.40 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-571.53 (11)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.12 01:00
|buy
|1
|0.10
|1.3109
|1.3057
|1.5607
|2
|2005.01.12 16:45
|modify
|1
|0.10
|1.3109
|1.3164
|0.0000
|3
|2005.01.12 18:15
|modify
|1
|0.10
|1.3109
|1.3225
|0.0000
|4
|2005.01.13 11:52
|s/l
|1
|0.10
|1.3225
|1.3225
|0.0000
|117.40
|10117.40
|5
|2005.01.13 19:00
|buy
|2
|0.10
|1.3202
|1.3150
|1.5700
|6
|2005.01.14 05:40
|s/l
|2
|0.10
|1.3150
|1.3150
|1.5700
|-51.53
|10065.87
|7
|2005.01.14 05:45
|buy
|3
|0.10
|1.3143
|1.3091
|1.5641
|8
|2005.01.14 11:31
|s/l
|3
|0.10
|1.3091
|1.3091
|1.5641
|-52.00
|10013.87
|9
|2005.01.19 12:00
|buy
|4
|0.10
|1.3097
|1.3045
|1.5595
|10
|2005.01.19 18:04
|s/l
|4
|0.10
|1.3045
|1.3045
|1.5595
|-52.00
|9961.87
|11
|2005.01.19 18:05
|buy
|5
|0.10
|1.3047
|1.2995
|1.5545
|12
|2005.01.19 21:04
|s/l
|5
|0.10
|1.2995
|1.2995
|1.5545
|-52.00
|9909.87
|13
|2005.01.21 13:00
|buy
|6
|0.10
|1.2998
|1.2946
|1.5496
|14
|2005.01.21 15:18
|s/l
|6
|0.10
|1.2946
|1.2946
|1.5496
|-52.00
|9857.87
|15
|2005.01.21 15:20
|buy
|7
|0.10
|1.2954
|1.2902
|1.5452
|16
|2005.01.21 18:15
|modify
|7
|0.10
|1.2954
|1.2959
|0.0000
|17
|2005.01.21 20:45
|modify
|7
|0.10
|1.2954
|1.3013
|0.0000
|18
|2005.01.21 22:00
|close
|7
|0.10
|1.3053
|1.3013
|0.0000
|99.00
|9956.87
|19
|2005.01.24 02:34
|buy
|8
|0.10
|1.3048
|1.2996
|1.5546
|20
|2005.01.25 18:08
|s/l
|8
|0.10
|1.2996
|1.2996
|1.5546
|-51.53
|9905.33
|21
|2005.01.25 18:10
|buy
|9
|0.10
|1.2995
|1.2943
|1.5493
|22
|2005.01.26 17:15
|modify
|9
|0.10
|1.2995
|1.3006
|0.0000
|23
|2005.01.27 11:00
|modify
|9
|0.10
|1.2995
|1.3065
|0.0000
|24
|2005.01.27 12:06
|s/l
|9
|0.10
|1.3065
|1.3065
|0.0000
|71.87
|9977.20
|25
|2005.01.27 16:00
|buy
|10
|0.10
|1.3038
|1.2986
|1.5536
|26
|2005.01.28 18:21
|s/l
|10
|0.10
|1.2986
|1.2986
|1.5536
|-51.53
|9925.67
|27
|2005.01.31 19:00
|buy
|11
|0.10
|1.3039
|1.2987
|1.5537
|28
|2005.02.03 16:05
|s/l
|11
|0.10
|1.2987
|1.2987
|1.5537
|-49.67
|9876.00
|29
|2005.02.08 23:00
|buy
|12
|0.10
|1.2776
|1.2724
|1.5274
|30
|2005.02.10 17:45
|modify
|12
|0.10
|1.2776
|1.2783
|0.0000
|31
|2005.02.10 19:00
|modify
|12
|0.10
|1.2776
|1.2839
|0.0000
|32
|2005.02.11 22:00
|close
|12
|0.10
|1.2869
|1.2839
|0.0000
|95.33
|9971.33
|33
|2005.02.16 21:00
|buy
|13
|0.10
|1.3021
|1.2969
|1.5519
|34
|2005.02.17 13:15
|modify
|13
|0.10
|1.3021
|1.3025
|0.0000
|35
|2005.02.17 16:32
|s/l
|13
|0.10
|1.3025
|1.3025
|0.0000
|5.40
|9976.74
|36
|2005.02.18 14:00
|buy
|14
|0.10
|1.3044
|1.2992
|1.5542
|37
|2005.02.18 22:00
|close
|14
|0.10
|1.3059
|1.2992
|1.5542
|15.00
|9991.74
|38
|2005.02.21 05:00
|buy
|15
|0.10
|1.3051
|1.2999
|1.5549
|39
|2005.02.22 06:00
|close
|15
|0.10
|1.3109
|1.2999
|1.5549
|58.47
|10050.20
|40
|2005.02.23 15:00
|buy
|16
|0.10
|1.3208
|1.3156
|1.5706
|41
|2005.02.24 14:00
|modify
|16
|0.10
|1.3208
|1.3209
|0.0000
|42
|2005.02.24 18:25
|s/l
|16
|0.10
|1.3209
|1.3209
|0.0000
|2.40
|10052.60
|43
|2005.02.28 02:46
|buy
|17
|0.10
|1.3244
|1.3192
|1.5742
|44
|2005.03.01 05:33
|s/l
|17
|0.10
|1.3192
|1.3192
|1.5742
|-51.53
|10001.07
|45
|2005.03.01 05:35
|buy
|18
|0.10
|1.3194
|1.3142
|1.5692
|46
|2005.03.02 11:53
|s/l
|18
|0.10
|1.3142
|1.3142
|1.5692
|-51.53
|9949.54
|47
|2005.03.03 13:00
|buy
|19
|0.10
|1.3153
|1.3101
|1.5651
|48
|2005.03.03 21:39
|s/l
|19
|0.10
|1.3101
|1.3101
|1.5651
|-52.00
|9897.54
|49
|2005.03.04 17:00
|buy
|20
|0.10
|1.3151
|1.3099
|1.5649
|50
|2005.03.04 18:00
|modify
|20
|0.10
|1.3151
|1.3163
|0.0000
|51
|2005.03.04 22:00
|close
|20
|0.10
|1.3241
|1.3163
|0.0000
|90.00
|9987.54
|52
|2005.03.08 02:00
|buy
|21
|0.10
|1.3216
|1.3164
|1.5714
|53
|2005.03.08 17:15
|modify
|21
|0.10
|1.3216
|1.3232
|0.0000
|54
|2005.03.08 19:00
|modify
|21
|0.10
|1.3216
|1.3295
|0.0000
|55
|2005.03.09 20:45
|modify
|21
|0.10
|1.3216
|1.3355
|0.0000
|56
|2005.03.11 16:45
|close
|21
|0.10
|1.3467
|1.3355
|0.0000
|253.33
|10240.87
|57
|2005.03.11 16:45
|buy
|22
|0.10
|1.3469
|1.3417
|1.5967
|58
|2005.03.11 16:57
|s/l
|22
|0.10
|1.3417
|1.3417
|1.5967
|-52.00
|10188.87
|59
|2005.03.11 17:00
|buy
|23
|0.10
|1.3412
|1.3360
|1.5910
|60
|2005.03.11 19:15
|modify
|23
|0.10
|1.3412
|1.3422
|0.0000
|61
|2005.03.11 22:00
|close
|23
|0.10
|1.3463
|1.3422
|0.0000
|51.00
|10239.87
|62
|2005.03.14 12:00
|buy
|24
|0.10
|1.3406
|1.3354
|1.5904
|63
|2005.03.14 19:34
|s/l
|24
|0.10
|1.3354
|1.3354
|1.5904
|-52.00
|10187.87
|64
|2005.03.15 17:00
|buy
|25
|0.10
|1.3409
|1.3357
|1.5907
|65
|2005.03.15 17:04
|s/l
|25
|0.10
|1.3357
|1.3357
|1.5907
|-52.00
|10135.87
|66
|2005.03.15 17:05
|buy
|26
|0.10
|1.3356
|1.3304
|1.5854
|67
|2005.03.15 19:04
|s/l
|26
|0.10
|1.3304
|1.3304
|1.5854
|-52.00
|10083.87
|68
|2005.03.16 13:00
|buy
|27
|0.10
|1.3353
|1.3301
|1.5851
|69
|2005.03.16 16:45
|close
|27
|0.10
|1.3415
|1.3301
|1.5851
|62.00
|10145.87
|70
|2005.03.16 16:45
|buy
|28
|0.10
|1.3417
|1.3365
|1.5915
|71
|2005.03.17 16:33
|s/l
|28
|0.10
|1.3365
|1.3365
|1.5915
|-50.60
|10095.27
|72
|2005.03.17 16:35
|buy
|29
|0.10
|1.3359
|1.3307
|1.5857
|73
|2005.03.18 13:17
|s/l
|29
|0.10
|1.3307
|1.3307
|1.5857
|-51.53
|10043.74
|74
|2005.03.22 18:00
|buy
|30
|0.10
|1.3200
|1.3148
|1.5698
|75
|2005.03.22 22:23
|s/l
|30
|0.10
|1.3148
|1.3148
|1.5698
|-52.00
|9991.74
|76
|2005.03.22 22:25
|buy
|31
|0.10
|1.3146
|1.3094
|1.5644
|77
|2005.03.22 22:53
|s/l
|31
|0.10
|1.3094
|1.3094
|1.5644
|-52.00
|9939.74
|78
|2005.03.22 22:55
|buy
|32
|0.10
|1.3100
|1.3048
|1.5598
|79
|2005.03.23 12:13
|s/l
|32
|0.10
|1.3048
|1.3048
|1.5598
|-51.53
|9888.20
|80
|2005.03.29 06:00
|buy
|33
|0.10
|1.2938
|1.2886
|1.5436
|81
|2005.03.31 16:45
|modify
|33
|0.10
|1.2938
|1.2941
|0.0000
|82
|2005.04.01 18:00
|s/l
|33
|0.10
|1.2941
|1.2941
|0.0000
|5.33
|9893.54
|83
|2005.04.05 20:00
|buy
|34
|0.10
|1.2850
|1.2798
|1.5348
|84
|2005.04.06 12:30
|modify
|34
|0.10
|1.2850
|1.2853
|0.0000
|85
|2005.04.06 15:21
|s/l
|34
|0.10
|1.2853
|1.2853
|0.0000
|3.47
|9897.00
|86
|2005.04.07 22:00
|buy
|35
|0.10
|1.2853
|1.2801
|1.5351
|87
|2005.04.08 19:00
|modify
|35
|0.10
|1.2853
|1.2863
|0.0000
|88
|2005.04.08 22:00
|close
|35
|0.10
|1.2924
|1.2863
|0.0000
|71.47
|9968.47
|89
|2005.04.11 04:00
|buy
|36
|0.10
|1.2922
|1.2870
|1.5420
|90
|2005.04.11 14:30
|modify
|36
|0.10
|1.2922
|1.2931
|0.0000
|91
|2005.04.12 15:48
|s/l
|36
|0.10
|1.2931
|1.2931
|0.0000
|9.47
|9977.94
|92
|2005.04.12 16:00
|buy
|37
|0.10
|1.2927
|1.2875
|1.5425
|93
|2005.04.12 17:08
|s/l
|37
|0.10
|1.2875
|1.2875
|1.5425
|-52.00
|9925.94
|94
|2005.04.12 17:10
|buy
|38
|0.10
|1.2873
|1.2821
|1.5371
|95
|2005.04.12 22:00
|close
|38
|0.10
|1.2925
|1.2821
|1.5371
|52.00
|9977.94
|96
|2005.04.12 22:00
|buy
|39
|0.10
|1.2927
|1.2875
|1.5425
|97
|2005.04.13 16:03
|s/l
|39
|0.10
|1.2875
|1.2875
|1.5425
|-51.53
|9926.40
|98
|2005.04.14 01:00
|buy
|40
|0.10
|1.2921
|1.2869
|1.5419
|99
|2005.04.14 09:11
|s/l
|40
|0.10
|1.2869
|1.2869
|1.5419
|-52.00
|9874.40
|100
|2005.04.15 14:00
|buy
|41
|0.10
|1.2830
|1.2778
|1.5328
|101
|2005.04.15 16:45
|modify
|41
|0.10
|1.2830
|1.2847
|0.0000
|102
|2005.04.15 22:00
|close
|41
|0.10
|1.2909
|1.2847
|0.0000
|79.00
|9953.40
|103
|2005.04.18 02:00
|buy
|42
|0.10
|1.2916
|1.2864
|1.5414
|104
|2005.04.18 10:45
|modify
|42
|0.10
|1.2916
|1.2923
|0.0000
|105
|2005.04.18 18:30
|modify
|42
|0.10
|1.2916
|1.2976
|0.0000
|106
|2005.04.20 04:45
|modify
|42
|0.10
|1.2916
|1.3030
|0.0000
|107
|2005.04.20 12:41
|s/l
|42
|0.10
|1.3030
|1.3030
|0.0000
|114.93
|10068.34
|108
|2005.04.20 16:00
|buy
|43
|0.10
|1.3013
|1.2961
|1.5511
|109
|2005.04.20 17:45
|close
|43
|0.10
|1.3076
|1.2961
|1.5511
|63.00
|10131.34
|110
|2005.04.20 17:45
|buy
|44
|0.10
|1.3078
|1.3026
|1.5576
|111
|2005.04.21 19:27
|s/l
|44
|0.10
|1.3026
|1.3026
|1.5576
|-50.60
|10080.74
|112
|2005.04.21 20:00
|buy
|45
|0.10
|1.3042
|1.2990
|1.5540
|113
|2005.04.22 22:00
|close
|45
|0.10
|1.3064
|1.2990
|1.5540
|22.47
|10103.20
|114
|2005.04.26 09:00
|buy
|46
|0.10
|1.3010
|1.2958
|1.5508
|115
|2005.04.26 17:15
|s/l
|46
|0.10
|1.2958
|1.2958
|1.5508
|-52.00
|10051.20
|116
|2005.04.29 08:00
|buy
|47
|0.10
|1.2921
|1.2869
|1.5419
|117
|2005.04.29 09:45
|modify
|47
|0.10
|1.2921
|1.2922
|0.0000
|118
|2005.04.29 17:28
|s/l
|47
|0.10
|1.2922
|1.2922
|0.0000
|1.00
|10052.20
|119
|2005.04.29 17:30
|buy
|48
|0.10
|1.2926
|1.2874
|1.5424
|120
|2005.04.29 20:25
|s/l
|48
|0.10
|1.2874
|1.2874
|1.5424
|-52.00
|10000.20
|121
|2005.05.03 13:00
|buy
|49
|0.10
|1.2871
|1.2819
|1.5369
|122
|2005.05.04 04:45
|modify
|49
|0.10
|1.2871
|1.2889
|0.0000
|123
|2005.05.06 15:33
|s/l
|49
|0.10
|1.2889
|1.2889
|0.0000
|20.33
|10020.54
|124
|2005.05.09 23:00
|buy
|50
|0.10
|1.2844
|1.2792
|1.5342
|125
|2005.05.11 16:11
|s/l
|50
|0.10
|1.2792
|1.2792
|1.5342
|-51.07
|9969.47
|126
|2005.05.11 16:15
|buy
|51
|0.10
|1.2797
|1.2745
|1.5295
|127
|2005.05.12 10:33
|s/l
|51
|0.10
|1.2745
|1.2745
|1.5295
|-50.60
|9918.87
|128
|2005.05.16 19:00
|buy
|52
|0.10
|1.2631
|1.2579
|1.5129
|129
|2005.05.18 23:15
|modify
|52
|0.10
|1.2631
|1.2632
|0.0000
|130
|2005.05.19 14:45
|s/l
|52
|0.10
|1.2632
|1.2632
|0.0000
|3.33
|9922.21
|131
|2005.05.19 15:00
|buy
|53
|0.10
|1.2636
|1.2584
|1.5134
|132
|2005.05.20 15:55
|s/l
|53
|0.10
|1.2584
|1.2584
|1.5134
|-51.53
|9870.67
|133
|2005.05.23 20:00
|buy
|54
|0.10
|1.2564
|1.2512
|1.5062
|134
|2005.05.24 14:45
|modify
|54
|0.10
|1.2564
|1.2567
|0.0000
|135
|2005.05.24 20:38
|s/l
|54
|0.10
|1.2567
|1.2567
|0.0000
|3.47
|9874.14
|136
|2005.05.25 01:00
|buy
|55
|0.10
|1.2577
|1.2525
|1.5075
|137
|2005.05.26 14:16
|s/l
|55
|0.10
|1.2525
|1.2525
|1.5075
|-50.60
|9823.54
|138
|2005.05.27 14:00
|buy
|56
|0.10
|1.2537
|1.2485
|1.5035
|139
|2005.05.27 22:00
|close
|56
|0.10
|1.2571
|1.2485
|1.5035
|34.00
|9857.54
|140
|2005.05.30 02:00
|buy
|57
|0.10
|1.2530
|1.2478
|1.5028
|141
|2005.05.30 14:06
|s/l
|57
|0.10
|1.2478
|1.2478
|1.5028
|-52.00
|9805.54
|142
|2005.06.02 13:00
|buy
|58
|0.10
|1.2268
|1.2216
|1.4766
|143
|2005.06.03 19:15
|s/l
|58
|0.10
|1.2216
|1.2216
|1.4766
|-51.53
|9754.01
|144
|2005.06.06 02:00
|buy
|59
|0.10
|1.2228
|1.2176
|1.4726
|145
|2005.06.06 12:00
|modify
|59
|0.10
|1.2228
|1.2234
|0.0000
|146
|2005.06.08 13:00
|modify
|59
|0.10
|1.2228
|1.2287
|0.0000
|147
|2005.06.08 19:41
|s/l
|59
|0.10
|1.2287
|1.2287
|0.0000
|59.93
|9813.94
|148
|2005.06.08 21:00
|buy
|60
|0.10
|1.2241
|1.2189
|1.4739
|149
|2005.06.09 17:32
|s/l
|60
|0.10
|1.2189
|1.2189
|1.4739
|-50.60
|9763.34
|150
|2005.06.10 05:00
|buy
|61
|0.10
|1.2234
|1.2182
|1.4732
|151
|2005.06.10 15:46
|s/l
|61
|0.10
|1.2182
|1.2182
|1.4732
|-52.00
|9711.34
|152
|2005.06.10 15:50
|buy
|62
|0.10
|1.2193
|1.2141
|1.4691
|153
|2005.06.10 17:12
|s/l
|62
|0.10
|1.2141
|1.2141
|1.4691
|-52.00
|9659.34
|154
|2005.06.14 01:00
|buy
|63
|0.10
|1.2115
|1.2063
|1.4613
|155
|2005.06.14 16:14
|s/l
|63
|0.10
|1.2063
|1.2063
|1.4613
|-52.00
|9607.34
|156
|2005.06.14 16:15
|buy
|64
|0.10
|1.2064
|1.2012
|1.4562
|157
|2005.06.15 21:00
|modify
|64
|0.10
|1.2064
|1.2072
|0.0000
|158
|2005.06.16 06:48
|s/l
|64
|0.10
|1.2072
|1.2072
|0.0000
|9.87
|9617.21
|159
|2005.06.16 06:50
|buy
|65
|0.10
|1.2072
|1.2020
|1.4570
|160
|2005.06.16 13:30
|modify
|65
|0.10
|1.2072
|1.2073
|0.0000
|161
|2005.06.16 17:14
|s/l
|65
|0.10
|1.2073
|1.2073
|0.0000
|1.00
|9618.21
|162
|2005.06.16 21:00
|buy
|66
|0.10
|1.2090
|1.2038
|1.4588
|163
|2005.06.17 13:15
|modify
|66
|0.10
|1.2090
|1.2103
|0.0000
|164
|2005.06.17 17:30
|modify
|66
|0.10
|1.2090
|1.2158
|0.0000
|165
|2005.06.17 21:15
|modify
|66
|0.10
|1.2090
|1.2227
|0.0000
|166
|2005.06.17 22:00
|close
|66
|0.10
|1.2276
|1.2227
|0.0000
|186.47
|9804.67
|167
|2005.06.20 17:00
|buy
|67
|0.10
|1.2152
|1.2100
|1.4650
|168
|2005.06.21 10:58
|s/l
|67
|0.10
|1.2100
|1.2100
|1.4650
|-51.53
|9753.14
|169
|2005.06.21 22:00
|buy
|68
|0.10
|1.2176
|1.2124
|1.4674
|170
|2005.06.22 13:57
|s/l
|68
|0.10
|1.2124
|1.2124
|1.4674
|-51.53
|9701.61
|171
|2005.06.22 14:00
|buy
|69
|0.10
|1.2124
|1.2072
|1.4622
|172
|2005.06.23 14:55
|s/l
|69
|0.10
|1.2072
|1.2072
|1.4622
|-50.60
|9651.01
|173
|2005.06.24 14:00
|buy
|70
|0.10
|1.2074
|1.2022
|1.4572
|174
|2005.06.24 22:00
|close
|70
|0.10
|1.2090
|1.2022
|1.4572
|16.00
|9667.01
|175
|2005.06.27 02:00
|buy
|71
|0.10
|1.2108
|1.2056
|1.4606
|176
|2005.06.27 09:45
|modify
|71
|0.10
|1.2108
|1.2122
|0.0000
|177
|2005.06.28 09:50
|s/l
|71
|0.10
|1.2122
|1.2122
|0.0000
|14.47
|9681.47
|178
|2005.06.28 10:00
|buy
|72
|0.10
|1.2131
|1.2079
|1.4629
|179
|2005.06.28 16:08
|s/l
|72
|0.10
|1.2079
|1.2079
|1.4629
|-52.00
|9629.47
|180
|2005.06.28 16:10
|buy
|73
|0.10
|1.2079
|1.2027
|1.4577
|181
|2005.06.29 10:42
|s/l
|73
|0.10
|1.2027
|1.2027
|1.4577
|-51.53
|9577.94
|182
|2005.06.29 21:00
|buy
|74
|0.10
|1.2079
|1.2027
|1.4577
|183
|2005.07.01 17:14
|s/l
|74
|0.10
|1.2027
|1.2027
|1.4577
|-50.13
|9527.81
|184
|2005.07.01 17:15
|buy
|75
|0.10
|1.2031
|1.1979
|1.4529
|185
|2005.07.01 17:43
|s/l
|75
|0.10
|1.1979
|1.1979
|1.4529
|-52.00
|9475.81
|186
|2005.07.01 17:45
|buy
|76
|0.10
|1.1986
|1.1934
|1.4484
|187
|2005.07.01 22:00
|close
|76
|0.10
|1.1946
|1.1934
|1.4484
|-40.00
|9435.81
|188
|2005.07.05 19:00
|buy
|77
|0.10
|1.1916
|1.1864
|1.4414
|189
|2005.07.07 12:30
|modify
|77
|0.10
|1.1916
|1.1965
|0.0000
|190
|2005.07.07 12:48
|s/l
|77
|0.10
|1.1965
|1.1965
|0.0000
|50.87
|9486.67
|191
|2005.07.08 05:00
|buy
|78
|0.10
|1.1933
|1.1881
|1.4431
|192
|2005.07.08 15:32
|s/l
|78
|0.10
|1.1881
|1.1881
|1.4431
|-52.00
|9434.67
|193
|2005.07.13 13:00
|buy
|79
|0.10
|1.2180
|1.2128
|1.4678
|194
|2005.07.13 16:02
|s/l
|79
|0.10
|1.2128
|1.2128
|1.4678
|-52.00
|9382.67
|195
|2005.07.13 16:05
|buy
|80
|0.10
|1.2134
|1.2082
|1.4632
|196
|2005.07.13 18:03
|s/l
|80
|0.10
|1.2082
|1.2082
|1.4632
|-52.00
|9330.67
|197
|2005.07.13 18:05
|buy
|81
|0.10
|1.2080
|1.2028
|1.4578
|198
|2005.07.15 10:00
|modify
|81
|0.10
|1.2080
|1.2084
|0.0000
|199
|2005.07.15 13:07
|s/l
|81
|0.10
|1.2084
|1.2084
|0.0000
|5.87
|9336.54
|200
|2005.07.15 13:10
|buy
|82
|0.10
|1.2088
|1.2036
|1.4586
|201
|2005.07.15 15:36
|s/l
|82
|0.10
|1.2036
|1.2036
|1.4586
|-52.00
|9284.54
|202
|2005.07.15 15:40
|buy
|83
|0.10
|1.2036
|1.1984
|1.4534
|203
|2005.07.15 22:00
|close
|83
|0.10
|1.2041
|1.1984
|1.4534
|5.00
|9289.54
|204
|2005.07.18 19:00
|buy
|84
|0.10
|1.2078
|1.2026
|1.4576
|205
|2005.07.19 07:54
|s/l
|84
|0.10
|1.2026
|1.2026
|1.4576
|-51.53
|9238.01
|206
|2005.07.19 23:00
|buy
|85
|0.10
|1.2040
|1.1988
|1.4538
|207
|2005.07.20 07:45
|modify
|85
|0.10
|1.2040
|1.2041
|0.0000
|208
|2005.07.20 17:11
|s/l
|85
|0.10
|1.2041
|1.2041
|0.0000
|1.47
|9239.47
|209
|2005.07.20 20:00
|buy
|86
|0.10
|1.2048
|1.1996
|1.4546
|210
|2005.07.20 20:45
|modify
|86
|0.10
|1.2048
|1.2063
|0.0000
|211
|2005.07.20 21:30
|modify
|86
|0.10
|1.2048
|1.2136
|0.0000
|212
|2005.07.20 23:07
|s/l
|86
|0.10
|1.2136
|1.2136
|0.0000
|88.00
|9327.47
|213
|2005.07.22 15:00
|buy
|87
|0.10
|1.2151
|1.2099
|1.4649
|214
|2005.07.22 18:49
|s/l
|87
|0.10
|1.2099
|1.2099
|1.4649
|-52.00
|9275.47
|215
|2005.07.27 18:00
|buy
|88
|0.10
|1.2039
|1.1987
|1.4537
|216
|2005.07.28 14:30
|modify
|88
|0.10
|1.2039
|1.2042
|0.0000
|217
|2005.07.28 19:45
|modify
|88
|0.10
|1.2039
|1.2095
|0.0000
|218
|2005.07.29 11:05
|s/l
|88
|0.10
|1.2095
|1.2095
|0.0000
|57.87
|9333.34
|219
|2005.07.29 14:00
|buy
|89
|0.10
|1.2093
|1.2041
|1.4591
|220
|2005.07.29 17:45
|modify
|89
|0.10
|1.2093
|1.2106
|0.0000
|221
|2005.07.29 18:16
|s/l
|89
|0.10
|1.2106
|1.2106
|0.0000
|13.00
|9346.34
|222
|2005.08.02 20:00
|buy
|90
|0.10
|1.2198
|1.2146
|1.4696
|223
|2005.08.03 12:15
|modify
|90
|0.10
|1.2198
|1.2228
|0.0000
|224
|2005.08.03 19:00
|modify
|90
|0.10
|1.2198
|1.2286
|0.0000
|225
|2005.08.04 18:30
|modify
|90
|0.10
|1.2198
|1.2341
|0.0000
|226
|2005.08.05 15:37
|s/l
|90
|0.10
|1.2341
|1.2341
|0.0000
|145.33
|9491.68
|227
|2005.08.05 17:00
|buy
|91
|0.10
|1.2340
|1.2288
|1.4838
|228
|2005.08.05 22:00
|close
|91
|0.10
|1.2345
|1.2288
|1.4838
|5.00
|9496.68
|229
|2005.08.08 02:00
|buy
|92
|0.10
|1.2331
|1.2279
|1.4829
|230
|2005.08.08 12:30
|close
|92
|0.10
|1.2382
|1.2279
|1.4829
|51.00
|9547.68
|231
|2005.08.08 12:30
|buy
|93
|0.10
|1.2384
|1.2332
|1.4882
|232
|2005.08.09 16:07
|s/l
|93
|0.10
|1.2332
|1.2332
|1.4882
|-51.53
|9496.14
|233
|2005.08.09 16:10
|buy
|94
|0.10
|1.2335
|1.2283
|1.4833
|234
|2005.08.10 09:45
|close
|94
|0.10
|1.2387
|1.2283
|1.4833
|52.47
|9548.61
|235
|2005.08.10 09:45
|buy
|95
|0.10
|1.2389
|1.2337
|1.4887
|236
|2005.08.10 18:47
|s/l
|95
|0.10
|1.2337
|1.2337
|1.4887
|-52.00
|9496.61
|237
|2005.08.10 21:00
|buy
|96
|0.10
|1.2358
|1.2306
|1.4856
|238
|2005.08.11 06:15
|modify
|96
|0.10
|1.2358
|1.2360
|0.0000
|239
|2005.08.11 23:00
|modify
|96
|0.10
|1.2358
|1.2414
|0.0000
|240
|2005.08.12 15:49
|s/l
|96
|0.10
|1.2414
|1.2414
|0.0000
|57.87
|9554.48
|241
|2005.08.15 02:04
|buy
|97
|0.10
|1.2454
|1.2402
|1.4952
|242
|2005.08.15 08:37
|s/l
|97
|0.10
|1.2402
|1.2402
|1.4952
|-52.00
|9502.48
|243
|2005.08.15 08:40
|buy
|98
|0.10
|1.2402
|1.2350
|1.4900
|244
|2005.08.15 16:14
|s/l
|98
|0.10
|1.2350
|1.2350
|1.4900
|-52.00
|9450.48
|245
|2005.08.16 23:00
|buy
|99
|0.10
|1.2361
|1.2309
|1.4859
|246
|2005.08.17 09:05
|s/l
|99
|0.10
|1.2309
|1.2309
|1.4859
|-51.53
|9398.94
|247
|2005.08.22 06:00
|buy
|100
|0.10
|1.2185
|1.2133
|1.4683
|248
|2005.08.22 15:30
|modify
|100
|0.10
|1.2185
|1.2187
|0.0000
|249
|2005.08.24 07:33
|s/l
|100
|0.10
|1.2187
|1.2187
|0.0000
|2.93
|9401.88
|250
|2005.08.24 07:35
|buy
|101
|0.10
|1.2191
|1.2139
|1.4689
|251
|2005.08.24 16:00
|modify
|101
|0.10
|1.2191
|1.2195
|0.0000
|252
|2005.08.25 05:45
|modify
|101
|0.10
|1.2191
|1.2250
|0.0000
|253
|2005.08.26 22:00
|close
|101
|0.10
|1.2283
|1.2250
|0.0000
|93.87
|9495.74
|254
|2005.08.29 02:00
|buy
|102
|0.10
|1.2303
|1.2251
|1.4801
|255
|2005.08.29 18:09
|s/l
|102
|0.10
|1.2251
|1.2251
|1.4801
|-52.00
|9443.74
|256
|2005.08.29 18:10
|buy
|103
|0.10
|1.2255
|1.2203
|1.4753
|257
|2005.08.30 12:50
|s/l
|103
|0.10
|1.2203
|1.2203
|1.4753
|-51.53
|9392.21
|258
|2005.08.31 02:00
|buy
|104
|0.10
|1.2218
|1.2166
|1.4716
|259
|2005.08.31 17:15
|modify
|104
|0.10
|1.2218
|1.2223
|0.0000
|260
|2005.08.31 19:00
|modify
|104
|0.10
|1.2218
|1.2283
|0.0000
|261
|2005.09.01 13:45
|modify
|104
|0.10
|1.2218
|1.2341
|0.0000
|262
|2005.09.01 17:15
|modify
|104
|0.10
|1.2218
|1.2414
|0.0000
|263
|2005.09.01 21:45
|modify
|104
|0.10
|1.2218
|1.2468
|0.0000
|264
|2005.09.02 03:30
|s/l
|104
|0.10
|1.2468
|1.2468
|0.0000
|251.87
|9644.08
|265
|2005.09.05 18:00
|buy
|105
|0.10
|1.2518
|1.2466
|1.5016
|266
|2005.09.06 09:53
|s/l
|105
|0.10
|1.2466
|1.2466
|1.5016
|-51.53
|9592.54
|267
|2005.09.07 10:00
|buy
|106
|0.10
|1.2525
|1.2473
|1.5023
|268
|2005.09.07 12:55
|s/l
|106
|0.10
|1.2473
|1.2473
|1.5023
|-52.00
|9540.54
|269
|2005.09.07 13:00
|buy
|107
|0.10
|1.2475
|1.2423
|1.4973
|270
|2005.09.07 16:12
|s/l
|107
|0.10
|1.2423
|1.2423
|1.4973
|-52.00
|9488.54
|271
|2005.09.09 08:00
|buy
|108
|0.10
|1.2434
|1.2382
|1.4932
|272
|2005.09.09 14:21
|s/l
|108
|0.10
|1.2382
|1.2382
|1.4932
|-52.00
|9436.54
|273
|2005.09.14 05:00
|buy
|109
|0.10
|1.2301
|1.2249
|1.4799
|274
|2005.09.15 04:07
|s/l
|109
|0.10
|1.2249
|1.2249
|1.4799
|-50.60
|9385.94
|275
|2005.09.15 04:10
|buy
|110
|0.10
|1.2236
|1.2184
|1.4734
|276
|2005.09.16 07:45
|modify
|110
|0.10
|1.2236
|1.2245
|0.0000
|277
|2005.09.16 14:43
|s/l
|110
|0.10
|1.2245
|1.2245
|0.0000
|9.47
|9395.41
|278
|2005.09.16 14:45
|buy
|111
|0.10
|1.2246
|1.2194
|1.4744
|279
|2005.09.16 22:00
|close
|111
|0.10
|1.2241
|1.2194
|1.4744
|-5.00
|9390.41
|280
|2005.09.20 07:00
|buy
|112
|0.10
|1.2165
|1.2113
|1.4663
|281
|2005.09.20 23:28
|s/l
|112
|0.10
|1.2113
|1.2113
|1.4663
|-52.00
|9338.41
|282
|2005.09.22 17:00
|buy
|113
|0.10
|1.2199
|1.2147
|1.4697
|283
|2005.09.22 17:37
|s/l
|113
|0.10
|1.2147
|1.2147
|1.4697
|-52.00
|9286.41
|284
|2005.09.22 17:40
|buy
|114
|0.10
|1.2144
|1.2092
|1.4642
|285
|2005.09.23 15:48
|s/l
|114
|0.10
|1.2092
|1.2092
|1.4642
|-51.53
|9234.88
|286
|2005.09.26 22:00
|buy
|115
|0.10
|1.2069
|1.2017
|1.4567
|287
|2005.09.27 08:53
|s/l
|115
|0.10
|1.2017
|1.2017
|1.4567
|-51.53
|9183.34
|288
|2005.09.28 09:00
|buy
|116
|0.10
|1.2033
|1.1981
|1.4531
|289
|2005.09.30 22:00
|close
|116
|0.10
|1.2012
|1.1981
|1.4531
|-19.13
|9164.21
|290
|2005.10.04 15:00
|buy
|117
|0.10
|1.1935
|1.1883
|1.4433
|291
|2005.10.06 01:00
|modify
|117
|0.10
|1.1935
|1.1962
|0.0000
|292
|2005.10.06 09:30
|modify
|117
|0.10
|1.1935
|1.2018
|0.0000
|293
|2005.10.06 17:00
|modify
|117
|0.10
|1.1935
|1.2082
|0.0000
|294
|2005.10.06 21:30
|modify
|117
|0.10
|1.1935
|1.2139
|0.0000
|295
|2005.10.07 15:20
|s/l
|117
|0.10
|1.2139
|1.2139
|0.0000
|206.33
|9370.54
|296
|2005.10.07 17:00
|buy
|118
|0.10
|1.2110
|1.2058
|1.4608
|297
|2005.10.07 22:00
|close
|118
|0.10
|1.2127
|1.2058
|1.4608
|17.00
|9387.54
|298
|2005.10.10 02:00
|buy
|119
|0.10
|1.2130
|1.2078
|1.4628
|299
|2005.10.10 14:08
|s/l
|119
|0.10
|1.2078
|1.2078
|1.4628
|-52.00
|9335.54
|300
|2005.10.10 14:10
|buy
|120
|0.10
|1.2087
|1.2035
|1.4585
|301
|2005.10.11 02:54
|s/l
|120
|0.10
|1.2035
|1.2035
|1.4585
|-51.53
|9284.01
|302
|2005.10.12 15:00
|buy
|121
|0.10
|1.2020
|1.1968
|1.4518
|303
|2005.10.13 04:53
|s/l
|121
|0.10
|1.1968
|1.1968
|1.4518
|-50.60
|9233.41
|304
|2005.10.13 04:55
|buy
|122
|0.10
|1.1975
|1.1923
|1.4473
|305
|2005.10.13 15:59
|s/l
|122
|0.10
|1.1923
|1.1923
|1.4473
|-52.00
|9181.41
|306
|2005.10.13 21:00
|buy
|123
|0.10
|1.2021
|1.1969
|1.4519
|307
|2005.10.14 17:30
|modify
|123
|0.10
|1.2021
|1.2035
|0.0000
|308
|2005.10.17 11:51
|s/l
|123
|0.10
|1.2035
|1.2035
|0.0000
|14.93
|9196.34
|309
|2005.10.17 14:00
|buy
|124
|0.10
|1.2031
|1.1979
|1.4529
|310
|2005.10.18 08:48
|s/l
|124
|0.10
|1.1979
|1.1979
|1.4529
|-51.53
|9144.81
|311
|2005.10.18 08:50
|buy
|125
|0.10
|1.1983
|1.1931
|1.4481
|312
|2005.10.18 14:30
|s/l
|125
|0.10
|1.1931
|1.1931
|1.4481
|-52.00
|9092.81
|313
|2005.10.19 15:00
|buy
|126
|0.10
|1.1949
|1.1897
|1.4447
|314
|2005.10.19 22:00
|modify
|126
|0.10
|1.1949
|1.1952
|0.0000
|315
|2005.10.20 11:12
|s/l
|126
|0.10
|1.1952
|1.1952
|0.0000
|4.40
|9097.21
|316
|2005.10.24 02:00
|buy
|127
|0.10
|1.1932
|1.1880
|1.4430
|317
|2005.10.24 17:45
|modify
|127
|0.10
|1.1932
|1.1939
|0.0000
|318
|2005.10.25 09:10
|s/l
|127
|0.10
|1.1939
|1.1939
|0.0000
|7.47
|9104.68
|319
|2005.10.25 09:15
|buy
|128
|0.10
|1.1942
|1.1890
|1.4440
|320
|2005.10.25 10:30
|modify
|128
|0.10
|1.1942
|1.1952
|0.0000
|321
|2005.10.25 15:00
|modify
|128
|0.10
|1.1942
|1.2009
|0.0000
|322
|2005.10.25 20:15
|modify
|128
|0.10
|1.1942
|1.2063
|0.0000
|323
|2005.10.26 09:47
|s/l
|128
|0.10
|1.2063
|1.2063
|0.0000
|121.47
|9226.15
|324
|2005.10.26 18:00
|buy
|129
|0.10
|1.2084
|1.2032
|1.4582
|325
|2005.10.27 10:15
|modify
|129
|0.10
|1.2084
|1.2085
|0.0000
|326
|2005.10.28 17:12
|s/l
|129
|0.10
|1.2085
|1.2085
|0.0000
|2.87
|9229.01
|327
|2005.10.28 17:15
|buy
|130
|0.10
|1.2090
|1.2038
|1.4588
|328
|2005.10.31 13:04
|s/l
|130
|0.10
|1.2038
|1.2038
|1.4588
|-51.53
|9177.48
|329
|2005.11.01 15:00
|buy
|131
|0.10
|1.2018
|1.1966
|1.4516
|330
|2005.11.02 19:15
|modify
|131
|0.10
|1.2018
|1.2021
|0.0000
|331
|2005.11.03 15:35
|s/l
|131
|0.10
|1.2021
|1.2021
|0.0000
|4.87
|9182.35
|332
|2005.11.03 16:00
|buy
|132
|0.10
|1.2013
|1.1961
|1.4511
|333
|2005.11.03 19:04
|s/l
|132
|0.10
|1.1961
|1.1961
|1.4511
|-52.00
|9130.35
|334
|2005.11.03 19:05
|buy
|133
|0.10
|1.1963
|1.1911
|1.4461
|335
|2005.11.04 17:00
|s/l
|133
|0.10
|1.1911
|1.1911
|1.4461
|-51.53
|9078.81
|336
|2005.11.08 21:00
|buy
|134
|0.10
|1.1790
|1.1738
|1.4288
|337
|2005.11.09 13:15
|s/l
|134
|0.10
|1.1738
|1.1738
|1.4288
|-51.53
|9027.28
|338
|2005.11.09 13:20
|buy
|135
|0.10
|1.1743
|1.1691
|1.4241
|339
|2005.11.10 21:57
|s/l
|135
|0.10
|1.1691
|1.1691
|1.4241
|-50.60
|8976.68
|340
|2005.11.14 02:00
|buy
|136
|0.10
|1.1733
|1.1681
|1.4231
|341
|2005.11.14 18:27
|s/l
|136
|0.10
|1.1681
|1.1681
|1.4231
|-52.00
|8924.68
|342
|2005.11.14 23:00
|buy
|137
|0.10
|1.1695
|1.1643
|1.4193
|343
|2005.11.15 14:11
|s/l
|137
|0.10
|1.1643
|1.1643
|1.4193
|-51.53
|8873.15
|344
|2005.11.15 22:00
|buy
|138
|0.10
|1.1711
|1.1659
|1.4209
|345
|2005.11.16 16:36
|s/l
|138
|0.10
|1.1659
|1.1659
|1.4209
|-51.53
|8821.61
|346
|2005.11.17 07:00
|buy
|139
|0.10
|1.1676
|1.1624
|1.4174
|347
|2005.11.17 20:15
|modify
|139
|0.10
|1.1676
|1.1680
|0.0000
|348
|2005.11.18 10:38
|s/l
|139
|0.10
|1.1680
|1.1680
|0.0000
|4.47
|8826.08
|349
|2005.11.18 12:00
|buy
|140
|0.10
|1.1677
|1.1625
|1.4175
|350
|2005.11.18 16:15
|close
|140
|0.10
|1.1741
|1.1625
|1.4175
|64.00
|8890.08
|351
|2005.11.18 16:15
|buy
|141
|0.10
|1.1743
|1.1691
|1.4241
|352
|2005.11.18 22:00
|close
|141
|0.10
|1.1762
|1.1691
|1.4241
|19.00
|8909.08
|353
|2005.11.21 21:00
|buy
|142
|0.10
|1.1729
|1.1677
|1.4227
|354
|2005.11.22 21:15
|modify
|142
|0.10
|1.1729
|1.1745
|0.0000
|355
|2005.11.23 08:15
|modify
|142
|0.10
|1.1729
|1.1805
|0.0000
|356
|2005.11.23 11:05
|s/l
|142
|0.10
|1.1805
|1.1805
|0.0000
|76.93
|8986.01
|357
|2005.11.24 12:00
|buy
|143
|0.10
|1.1785
|1.1733
|1.4283
|358
|2005.11.25 17:12
|s/l
|143
|0.10
|1.1733
|1.1733
|1.4283
|-51.53
|8934.48
|359
|2005.11.28 18:00
|buy
|144
|0.10
|1.1795
|1.1743
|1.4293
|360
|2005.11.28 20:45
|modify
|144
|0.10
|1.1795
|1.1801
|0.0000
|361
|2005.11.29 15:00
|s/l
|144
|0.10
|1.1801
|1.1801
|0.0000
|6.47
|8940.95
|362
|2005.11.29 18:00
|buy
|145
|0.10
|1.1763
|1.1711
|1.4261
|363
|2005.12.01 16:24
|s/l
|145
|0.10
|1.1711
|1.1711
|1.4261
|-50.13
|8890.81
|364
|2005.12.05 14:00
|buy
|146
|0.10
|1.1745
|1.1693
|1.4243
|365
|2005.12.05 19:45
|modify
|146
|0.10
|1.1745
|1.1761
|0.0000
|366
|2005.12.06 12:49
|s/l
|146
|0.10
|1.1761
|1.1761
|0.0000
|16.47
|8907.28
|367
|2005.12.07 03:00
|buy
|147
|0.10
|1.1786
|1.1734
|1.4284
|368
|2005.12.07 11:52
|s/l
|147
|0.10
|1.1734
|1.1734
|1.4284
|-52.00
|8855.28
|369
|2005.12.07 11:55
|buy
|148
|0.10
|1.1737
|1.1685
|1.4235
|370
|2005.12.08 17:15
|modify
|148
|0.10
|1.1737
|1.1745
|0.0000
|371
|2005.12.09 22:00
|close
|148
|0.10
|1.1821
|1.1745
|0.0000
|85.87
|8941.15
|372
|2005.12.12 02:00
|buy
|149
|0.10
|1.1792
|1.1740
|1.4290
|373
|2005.12.12 10:30
|modify
|149
|0.10
|1.1792
|1.1815
|0.0000
|374
|2005.12.12 15:15
|modify
|149
|0.10
|1.1792
|1.1874
|0.0000
|375
|2005.12.12 19:30
|modify
|149
|0.10
|1.1792
|1.1928
|0.0000
|376
|2005.12.13 10:42
|s/l
|149
|0.10
|1.1928
|1.1928
|0.0000
|136.47
|9077.61
|377
|2005.12.13 15:00
|buy
|150
|0.10
|1.1927
|1.1875
|1.4425
|378
|2005.12.13 21:30
|close
|150
|0.10
|1.1979
|1.1875
|1.4425
|52.00
|9129.61
|379
|2005.12.13 21:30
|buy
|151
|0.10
|1.1981
|1.1929
|1.4479
|380
|2005.12.13 23:00
|s/l
|151
|0.10
|1.1929
|1.1929
|1.4479
|-52.00
|9077.61
|381
|2005.12.13 23:00
|buy
|152
|0.10
|1.1931
|1.1879
|1.4429
|382
|2005.12.14 03:45
|close
|152
|0.10
|1.1986
|1.1879
|1.4429
|55.47
|9133.08
|383
|2005.12.14 03:45
|buy
|153
|0.10
|1.1988
|1.1936
|1.4486
|384
|2005.12.14 15:45
|modify
|153
|0.10
|1.1988
|1.1999
|0.0000
|385
|2005.12.14 20:52
|s/l
|153
|0.10
|1.1999
|1.1999
|0.0000
|11.00
|9144.08
|386
|2005.12.15 03:00
|buy
|154
|0.10
|1.1989
|1.1937
|1.4487
|387
|2005.12.15 17:15
|s/l
|154
|0.10
|1.1937
|1.1937
|1.4487
|-52.00
|9092.08
|388
|2005.12.15 17:20
|buy
|155
|0.10
|1.1941
|1.1889
|1.4439
|389
|2005.12.16 10:15
|modify
|155
|0.10
|1.1941
|1.1943
|0.0000
|390
|2005.12.16 22:00
|close
|155
|0.10
|1.2013
|1.1943
|0.0000
|72.47
|9164.55
|391
|2005.12.19 02:00
|buy
|156
|0.10
|1.2037
|1.1985
|1.4535
|392
|2005.12.19 14:39
|s/l
|156
|0.10
|1.1985
|1.1985
|1.4535
|-52.00
|9112.55
|393
|2005.12.19 16:00
|buy
|157
|0.10
|1.1990
|1.1938
|1.4488
|394
|2005.12.20 15:40
|s/l
|157
|0.10
|1.1938
|1.1938
|1.4488
|-51.53
|9061.01
|395
|2005.12.22 18:00
|buy
|158
|0.10
|1.1865
|1.1813
|1.4363
|396
|2005.12.23 22:00
|close
|158
|0.10
|1.1860
|1.1813
|1.4363
|-4.53
|9056.48
|397
|2005.12.27 08:20
|buy
|159
|0.10
|1.1840
|1.1788
|1.4338
|398
|2005.12.28 09:15
|modify
|159
|0.10
|1.1840
|1.1862
|0.0000
|399
|2005.12.28 19:01
|s/l
|159
|0.10
|1.1862
|1.1862
|0.0000
|22.47
|9078.95
|400
|2005.12.28 21:00
|buy
|160
|0.10
|1.1830
|1.1778
|1.4328
|401
|2005.12.30 06:45
|close
|160
|0.10
|1.1882
|1.1778
|1.4328
|53.87
|9132.82
|402
|2005.12.30 06:45
|buy
|161
|0.10
|1.1884
|1.1832
|1.4382
|403
|2005.12.30 11:27
|s/l
|161
|0.10
|1.1832
|1.1832
|1.4382
|-52.00
|9080.82
|404
|2005.12.30 11:30
|buy
|162
|0.10
|1.1833
|1.1781
|1.4331
|405
|2005.12.30 16:16
|s/l
|162
|0.10
|1.1781
|1.1781
|1.4331
|-52.00
|9028.82
|406
|2006.01.03 08:27
|buy
|163
|0.10
|1.1893
|1.1841
|1.4391
|407
|2006.01.03 17:15
|modify
|163
|0.10
|1.1893
|1.1896
|0.0000
|408
|2006.01.03 21:30
|modify
|163
|0.10
|1.1893
|1.1954
|0.0000
|409
|2006.01.04 04:15
|modify
|163
|0.10
|1.1893
|1.2010
|0.0000
|410
|2006.01.04 19:30
|modify
|163
|0.10
|1.1893
|1.2079
|0.0000
|411
|2006.01.05 12:50
|s/l
|163
|0.10
|1.2079
|1.2079
|0.0000
|187.87
|9216.68
|412
|2006.01.05 14:00
|buy
|164
|0.10
|1.2086
|1.2034
|1.4584
|413
|2006.01.06 16:00
|close
|164
|0.10
|1.2160
|1.2034
|1.4584
|74.47
|9291.15
|414
|2006.01.09 11:00
|buy
|165
|0.10
|1.2089
|1.2037
|1.4587
|415
|2006.01.10 09:43
|s/l
|165
|0.10
|1.2037
|1.2037
|1.4587
|-51.53
|9239.62
|416
|2006.01.10 14:00
|buy
|166
|0.10
|1.2091
|1.2039
|1.4589
|417
|2006.01.12 03:30
|modify
|166
|0.10
|1.2091
|1.2093
|0.0000
|418
|2006.01.12 15:55
|s/l
|166
|0.10
|1.2093
|1.2093
|0.0000
|3.87
|9243.48
|419
|2006.01.12 17:00
|buy
|167
|0.10
|1.2031
|1.1979
|1.4529
|420
|2006.01.13 11:45
|modify
|167
|0.10
|1.2031
|1.2032
|0.0000
|421
|2006.01.13 20:00
|modify
|167
|0.10
|1.2031
|1.2085
|0.0000
|422
|2006.01.13 22:00
|close
|167
|0.10
|1.2136
|1.2085
|0.0000
|105.47
|9348.95
|423
|2006.01.16 02:00
|buy
|168
|0.10
|1.2168
|1.2116
|1.4666
|424
|2006.01.16 15:06
|s/l
|168
|0.10
|1.2116
|1.2116
|1.4666
|-52.00
|9296.95
|425
|2006.01.16 20:00
|buy
|169
|0.10
|1.2119
|1.2067
|1.4617
|426
|2006.01.17 13:41
|s/l
|169
|0.10
|1.2067
|1.2067
|1.4617
|-51.53
|9245.42
|427
|2006.01.17 13:45
|buy
|170
|0.10
|1.2063
|1.2011
|1.4561
|428
|2006.01.18 00:30
|modify
|170
|0.10
|1.2063
|1.2065
|0.0000
|429
|2006.01.19 10:35
|s/l
|170
|0.10
|1.2065
|1.2065
|0.0000
|3.87
|9249.28
|430
|2006.01.19 10:40
|buy
|171
|0.10
|1.2071
|1.2019
|1.4569
|431
|2006.01.20 21:00
|close
|171
|0.10
|1.2128
|1.2019
|1.4569
|57.47
|9306.75
|432
|2006.01.24 14:00
|buy
|172
|0.10
|1.2272
|1.2220
|1.4770
|433
|2006.01.26 20:01
|s/l
|172
|0.10
|1.2220
|1.2220
|1.4770
|-50.13
|9256.62
|434
|2006.01.31 06:00
|buy
|173
|0.10
|1.2103
|1.2051
|1.4601
|435
|2006.01.31 19:00
|modify
|173
|0.10
|1.2103
|1.2106
|0.0000
|436
|2006.02.01 12:51
|s/l
|173
|0.10
|1.2106
|1.2106
|0.0000
|3.47
|9260.08
|437
|2006.02.01 14:00
|buy
|174
|0.10
|1.2101
|1.2049
|1.4599
|438
|2006.02.01 23:34
|s/l
|174
|0.10
|1.2049
|1.2049
|1.4599
|-52.00
|9208.08
|439
|2006.02.02 04:00
|buy
|175
|0.10
|1.2068
|1.2016
|1.4566
|440
|2006.02.03 15:36
|s/l
|175
|0.10
|1.2016
|1.2016
|1.4566
|-51.53
|9156.55
|441
|2006.02.07 12:00
|buy
|176
|0.10
|1.2000
|1.1948
|1.4498
|442
|2006.02.07 18:01
|s/l
|176
|0.10
|1.1948
|1.1948
|1.4498
|-52.00
|9104.55
|443
|2006.02.08 00:00
|buy
|177
|0.10
|1.1981
|1.1929
|1.4479
|444
|2006.02.08 18:07
|s/l
|177
|0.10
|1.1929
|1.1929
|1.4479
|-52.00
|9052.55
|445
|2006.02.09 03:00
|buy
|178
|0.10
|1.1989
|1.1937
|1.4487
|446
|2006.02.10 17:32
|s/l
|178
|0.10
|1.1937
|1.1937
|1.4487
|-51.53
|9001.02
|447
|2006.02.14 05:00
|buy
|179
|0.10
|1.1904
|1.1852
|1.4402
|448
|2006.02.16 13:19
|s/l
|179
|0.10
|1.1852
|1.1852
|1.4402
|-50.13
|8950.88
|449
|2006.02.16 23:00
|buy
|180
|0.10
|1.1894
|1.1842
|1.4392
|450
|2006.02.17 22:15
|close
|180
|0.10
|1.1936
|1.1842
|1.4392
|42.47
|8993.35
|451
|2006.02.21 02:00
|buy
|181
|0.10
|1.1934
|1.1882
|1.4432
|452
|2006.02.22 12:25
|s/l
|181
|0.10
|1.1882
|1.1882
|1.4432
|-51.53
|8941.82
|453
|2006.02.23 02:00
|buy
|182
|0.10
|1.1917
|1.1865
|1.4415
|454
|2006.02.24 17:57
|s/l
|182
|0.10
|1.1865
|1.1865
|1.4415
|-51.53
|8890.28
|455
|2006.02.28 08:00
|buy
|183
|0.10
|1.1862
|1.1810
|1.4360
|456
|2006.02.28 17:30
|modify
|183
|0.10
|1.1862
|1.1876
|0.0000
|457
|2006.03.02 17:15
|modify
|183
|0.10
|1.1862
|1.1936
|0.0000
|458
|2006.03.02 22:45
|modify
|183
|0.10
|1.1862
|1.1992
|0.0000
|459
|2006.03.03 22:00
|close
|183
|0.10
|1.2033
|1.1992
|0.0000
|173.33
|9063.62
|460
|2006.03.06 15:00
|buy
|184
|0.10
|1.2026
|1.1974
|1.4524
|461
|2006.03.07 06:53
|s/l
|184
|0.10
|1.1974
|1.1974
|1.4524
|-51.53
|9012.08
|462
|2006.03.08 13:00
|buy
|185
|0.10
|1.1930
|1.1878
|1.4428
|463
|2006.03.10 16:20
|s/l
|185
|0.10
|1.1878
|1.1878
|1.4428
|-50.13
|8961.95
|464
|2006.03.13 02:00
|buy
|186
|0.10
|1.1919
|1.1867
|1.4417
|465
|2006.03.14 02:45
|modify
|186
|0.10
|1.1919
|1.1926
|0.0000
|466
|2006.03.15 09:45
|modify
|186
|0.10
|1.1919
|1.1981
|0.0000
|467
|2006.03.16 15:45
|modify
|186
|0.10
|1.1919
|1.2073
|0.0000
|468
|2006.03.16 19:30
|modify
|186
|0.10
|1.1919
|1.2129
|0.0000
|469
|2006.03.17 22:00
|close
|186
|0.10
|1.2195
|1.2129
|0.0000
|278.80
|9240.75
|470
|2006.03.20 06:00
|buy
|187
|0.10
|1.2175
|1.2123
|1.4673
|471
|2006.03.21 05:02
|s/l
|187
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.4673
|-51.53
|9189.22
|472
|2006.03.27 02:00
|buy
|188
|0.10
|1.2036
|1.1984
|1.4534
|473
|2006.03.28 15:30
|modify
|188
|0.10
|1.2036
|1.2051
|0.0000
|474
|2006.03.28 21:17
|s/l
|188
|0.10
|1.2051
|1.2051
|0.0000
|15.47
|9204.69
|475
|2006.03.29 00:00
|buy
|189
|0.10
|1.2000
|1.1948
|1.4498
|476
|2006.03.30 04:45
|modify
|189
|0.10
|1.2000
|1.2002
|0.0000
|477
|2006.03.30 16:45
|modify
|189
|0.10
|1.2000
|1.2090
|0.0000
|478
|2006.03.31 12:04
|s/l
|189
|0.10
|1.2090
|1.2090
|0.0000
|91.87
|9296.55
|479
|2006.03.31 13:00
|buy
|190
|0.10
|1.2096
|1.2044
|1.4594
|480
|2006.03.31 22:00
|close
|190
|0.10
|1.2121
|1.2044
|1.4594
|25.00
|9321.55
|481
|2006.04.03 02:00
|buy
|191
|0.10
|1.2118
|1.2066
|1.4616
|482
|2006.04.03 06:02
|s/l
|191
|0.10
|1.2066
|1.2066
|1.4616
|-52.00
|9269.55
|483
|2006.04.03 06:05
|buy
|192
|0.10
|1.2069
|1.2017
|1.4567
|484
|2006.04.03 18:30
|modify
|192
|0.10
|1.2069
|1.2084
|0.0000
|485
|2006.04.04 15:00
|modify
|192
|0.10
|1.2069
|1.2137
|0.0000
|486
|2006.04.04 15:30
|modify
|192
|0.10
|1.2069
|1.2202
|0.0000
|487
|2006.04.06 10:30
|modify
|192
|0.10
|1.2069
|1.2257
|0.0000
|488
|2006.04.06 15:46
|s/l
|192
|0.10
|1.2257
|1.2257
|0.0000
|190.33
|9459.89
|489
|2006.04.06 17:00
|buy
|193
|0.10
|1.2218
|1.2166
|1.4716
|490
|2006.04.07 10:17
|s/l
|193
|0.10
|1.2166
|1.2166
|1.4716
|-51.53
|9408.35
|491
|2006.04.11 03:00
|buy
|194
|0.10
|1.2106
|1.2054
|1.4604
|492
|2006.04.12 03:15
|modify
|194
|0.10
|1.2106
|1.2113
|0.0000
|493
|2006.04.12 15:30
|s/l
|194
|0.10
|1.2113
|1.2113
|0.0000
|7.47
|9415.82
|494
|2006.04.12 16:00
|buy
|195
|0.10
|1.2087
|1.2035
|1.4585
|495
|2006.04.14 22:00
|close
|195
|0.10
|1.2111
|1.2035
|1.4585
|25.87
|9441.69
|496
|2006.04.17 02:00
|buy
|196
|0.10
|1.2128
|1.2076
|1.4626
|497
|2006.04.17 04:30
|modify
|196
|0.10
|1.2128
|1.2144
|0.0000
|498
|2006.04.17 16:00
|modify
|196
|0.10
|1.2128
|1.2201
|0.0000
|499
|2006.04.18 21:15
|modify
|196
|0.10
|1.2128
|1.2256
|0.0000
|500
|2006.04.19 00:30
|modify
|196
|0.10
|1.2128
|1.2309
|0.0000
|501
|2006.04.19 15:35
|s/l
|196
|0.10
|1.2309
|1.2309
|0.0000
|181.93
|9623.62
|502
|2006.04.20 08:00
|buy
|197
|0.10
|1.2355
|1.2303
|1.4853
|503
|2006.04.20 17:07
|s/l
|197
|0.10
|1.2303
|1.2303
|1.4853
|-52.00
|9571.62
|504
|2006.04.20 17:10
|buy
|198
|0.10
|1.2306
|1.2254
|1.4804
|505
|2006.04.21 22:00
|close
|198
|0.10
|1.2341
|1.2254
|1.4804
|35.47
|9607.09
|506
|2006.04.24 02:00
|buy
|199
|0.10
|1.2377
|1.2325
|1.4875
|507
|2006.04.25 16:30
|modify
|199
|0.10
|1.2377
|1.2378
|0.0000
|508
|2006.04.25 17:08
|s/l
|199
|0.10
|1.2378
|1.2378
|0.0000
|1.47
|9608.55
|509
|2006.04.27 14:00
|buy
|200
|0.10
|1.2427
|1.2375
|1.4925
|510
|2006.04.27 17:15
|close
|200
|0.10
|1.2488
|1.2375
|1.4925
|61.00
|9669.55
|511
|2006.04.27 17:15
|buy
|201
|0.10
|1.2490
|1.2438
|1.4988
|512
|2006.04.27 20:00
|modify
|201
|0.10
|1.2490
|1.2494
|0.0000
|513
|2006.04.28 18:15
|modify
|201
|0.10
|1.2490
|1.2570
|0.0000
|514
|2006.04.28 22:00
|close
|201
|0.10
|1.2611
|1.2570
|0.0000
|121.47
|9791.02
|515
|2006.05.01 23:00
|buy
|202
|0.10
|1.2591
|1.2539
|1.5089
|516
|2006.05.02 13:00
|close
|202
|0.10
|1.2644
|1.2539
|1.5089
|53.47
|9844.49
|517
|2006.05.02 21:00
|buy
|203
|0.10
|1.2620
|1.2568
|1.5118
|518
|2006.05.04 17:30
|close
|203
|0.10
|1.2678
|1.2568
|1.5118
|59.87
|9904.35
|519
|2006.05.04 17:30
|buy
|204
|0.10
|1.2680
|1.2628
|1.5178
|520
|2006.05.05 15:45
|modify
|204
|0.10
|1.2680
|1.2687
|0.0000
|521
|2006.05.05 22:00
|close
|204
|0.10
|1.2736
|1.2687
|0.0000
|56.47
|9960.82
|522
|2006.05.08 19:00
|buy
|205
|0.10
|1.2720
|1.2668
|1.5218
|523
|2006.05.09 09:56
|s/l
|205
|0.10
|1.2668
|1.2668
|1.5218
|-51.53
|9909.29
|524
|2006.05.09 10:00
|buy
|206
|0.10
|1.2680
|1.2628
|1.5178
|525
|2006.05.09 17:00
|modify
|206
|0.10
|1.2680
|1.2694
|0.0000
|526
|2006.05.10 10:30
|modify
|206
|0.10
|1.2680
|1.2747
|0.0000
|527
|2006.05.11 04:05
|s/l
|206
|0.10
|1.2747
|1.2747
|0.0000
|68.87
|9978.15
|528
|2006.05.11 04:10
|buy
|207
|0.10
|1.2737
|1.2685
|1.5235
|529
|2006.05.11 10:54
|s/l
|207
|0.10
|1.2685
|1.2685
|1.5235
|-52.00
|9926.15
|530
|2006.05.11 10:55
|buy
|208
|0.10
|1.2692
|1.2640
|1.5190
|531
|2006.05.11 15:45
|close
|208
|0.10
|1.2754
|1.2640
|1.5190
|62.00
|9988.15
|532
|2006.05.11 15:45
|buy
|209
|0.10
|1.2756
|1.2704
|1.5254
|533
|2006.05.11 17:45
|close
|209
|0.10
|1.2825
|1.2704
|1.5254
|69.00
|10057.15
|534
|2006.05.11 17:45
|buy
|210
|0.10
|1.2827
|1.2775
|1.5325
|535
|2006.05.12 09:30
|modify
|210
|0.10
|1.2827
|1.2830
|0.0000
|536
|2006.05.12 12:45
|modify
|210
|0.10
|1.2827
|1.2893
|0.0000
|537
|2006.05.12 15:30
|s/l
|210
|0.10
|1.2893
|1.2893
|0.0000
|66.47
|10123.62
|538
|2006.05.15 12:00
|buy
|211
|0.10
|1.2844
|1.2792
|1.5342
|539
|2006.05.15 19:51
|s/l
|211
|0.10
|1.2792
|1.2792
|1.5342
|-52.00
|10071.62
|540
|2006.05.15 19:55
|buy
|212
|0.10
|1.2796
|1.2744
|1.5294
|541
|2006.05.16 15:45
|modify
|212
|0.10
|1.2796
|1.2815
|0.0000
|542
|2006.05.16 18:18
|s/l
|212
|0.10
|1.2815
|1.2815
|0.0000
|19.47
|10091.09
|543
|2006.05.16 18:20
|buy
|213
|0.10
|1.2819
|1.2767
|1.5317
|544
|2006.05.17 06:45
|modify
|213
|0.10
|1.2819
|1.2827
|0.0000
|545
|2006.05.17 17:08
|s/l
|213
|0.10
|1.2827
|1.2827
|0.0000
|8.47
|10099.55
|546
|2006.05.17 18:00
|buy
|214
|0.10
|1.2788
|1.2736
|1.5286
|547
|2006.05.17 18:30
|s/l
|214
|0.10
|1.2736
|1.2736
|1.5286
|-52.00
|10047.55
|548
|2006.05.17 18:35
|buy
|215
|0.10
|1.2745
|1.2693
|1.5243
|549
|2006.05.18 16:45
|modify
|215
|0.10
|1.2745
|1.2774
|0.0000
|550
|2006.05.19 10:40
|s/l
|215
|0.10
|1.2774
|1.2774
|0.0000
|30.87
|10078.42
|551
|2006.05.19 10:45
|buy
|216
|0.10
|1.2769
|1.2717
|1.5267
|552
|2006.05.19 16:04
|s/l
|216
|0.10
|1.2717
|1.2717
|1.5267
|-52.00
|10026.42
|553
|2006.05.22 02:00
|buy
|217
|0.10
|1.2767
|1.2715
|1.5265
|554
|2006.05.22 08:58
|s/l
|217
|0.10
|1.2715
|1.2715
|1.5265
|-52.00
|9974.42
|555
|2006.05.22 16:00
|buy
|218
|0.10
|1.2763
|1.2711
|1.5261
|556
|2006.05.22 17:45
|modify
|218
|0.10
|1.2763
|1.2764
|0.0000
|557
|2006.05.22 21:15
|modify
|218
|0.10
|1.2763
|1.2833
|0.0000
|558
|2006.05.23 10:34
|s/l
|218
|0.10
|1.2833
|1.2833
|0.0000
|70.47
|10044.89
|559
|2006.05.24 01:00
|buy
|219
|0.10
|1.2784
|1.2732
|1.5282
|560
|2006.05.24 10:45
|close
|219
|0.10
|1.2841
|1.2732
|1.5282
|57.00
|10101.89
|561
|2006.05.24 10:45
|buy
|220
|0.10
|1.2843
|1.2791
|1.5341
|562
|2006.05.24 17:08
|s/l
|220
|0.10
|1.2791
|1.2791
|1.5341
|-52.00
|10049.89
|563
|2006.05.24 18:00
|buy
|221
|0.10
|1.2763
|1.2711
|1.5261
|564
|2006.05.25 21:45
|modify
|221
|0.10
|1.2763
|1.2763
|0.0000
|565
|2006.05.26 16:32
|s/l
|221
|0.10
|1.2763
|1.2763
|0.0000
|1.87
|10051.76
|566
|2006.05.26 17:00
|buy
|222
|0.10
|1.2738
|1.2686
|1.5236
|567
|2006.05.26 22:00
|close
|222
|0.10
|1.2727
|1.2686
|1.5236
|-11.00
|10040.76
|568
|2006.05.29 16:00
|buy
|223
|0.10
|1.2762
|1.2710
|1.5260
|569
|2006.05.30 06:15
|modify
|223
|0.10
|1.2762
|1.2769
|0.0000
|570
|2006.05.30 13:00
|modify
|223
|0.10
|1.2762
|1.2824
|0.0000
|571
|2006.05.30 15:18
|s/l
|223
|0.10
|1.2824
|1.2824
|0.0000
|62.47
|10103.22
|572
|2006.05.31 18:00
|buy
|224
|0.10
|1.2841
|1.2789
|1.5339
|573
|2006.06.01 03:34
|s/l
|224
|0.10
|1.2789
|1.2789
|1.5339
|-50.60
|10052.62
|574
|2006.06.01 03:35
|buy
|225
|0.10
|1.2789
|1.2737
|1.5287
|575
|2006.06.01 14:27
|s/l
|225
|0.10
|1.2737
|1.2737
|1.5287
|-52.00
|10000.62
|576
|2006.06.01 22:00
|buy
|226
|0.10
|1.2803
|1.2751
|1.5301
|577
|2006.06.02 15:45
|modify
|226
|0.10
|1.2803
|1.2876
|0.0000
|578
|2006.06.02 22:00
|close
|226
|0.10
|1.2920
|1.2876
|0.0000
|117.47
|10118.09
|579
|2006.06.06 00:00
|buy
|227
|0.10
|1.2908
|1.2856
|1.5406
|580
|2006.06.06 13:24
|s/l
|227
|0.10
|1.2856
|1.2856
|1.5406
|-52.00
|10066.09
|581
|2006.06.06 13:25
|buy
|228
|0.10
|1.2860
|1.2808
|1.5358
|582
|2006.06.06 17:59
|s/l
|228
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.5358
|-52.00
|10014.09
|583
|2006.06.14 11:00
|buy
|229
|0.10
|1.2588
|1.2536
|1.5086
|584
|2006.06.14 15:51
|s/l
|229
|0.10
|1.2536
|1.2536
|1.5086
|-52.00
|9962.09
|585
|2006.06.14 15:55
|buy
|230
|0.10
|1.2543
|1.2491
|1.5041
|586
|2006.06.14 16:30
|modify
|230
|0.10
|1.2543
|1.2592
|0.0000
|587
|2006.06.14 21:44
|s/l
|230
|0.10
|1.2592
|1.2592
|0.0000
|49.00
|10011.09
|588
|2006.06.15 01:00
|buy
|231
|0.10
|1.2607
|1.2555
|1.5105
|589
|2006.06.16 10:30
|modify
|231
|0.10
|1.2607
|1.2609
|0.0000
|590
|2006.06.16 22:00
|close
|231
|0.10
|1.2646
|1.2609
|0.0000
|39.47
|10050.56
|591
|2006.06.19 04:00
|buy
|232
|0.10
|1.2614
|1.2562
|1.5112
|592
|2006.06.19 16:00
|s/l
|232
|0.10
|1.2562
|1.2562
|1.5112
|-52.00
|9998.56
|593
|2006.06.20 21:00
|buy
|233
|0.10
|1.2603
|1.2551
|1.5101
|594
|2006.06.21 19:00
|modify
|233
|0.10
|1.2603
|1.2615
|0.0000
|595
|2006.06.22 13:16
|s/l
|233
|0.10
|1.2615
|1.2615
|0.0000
|13.87
|10012.42
|596
|2006.06.22 13:20
|buy
|234
|0.10
|1.2616
|1.2564
|1.5114
|597
|2006.06.22 16:20
|s/l
|234
|0.10
|1.2564
|1.2564
|1.5114
|-52.00
|9960.42
|598
|2006.06.22 16:25
|buy
|235
|0.10
|1.2571
|1.2519
|1.5069
|599
|2006.06.23 14:47
|s/l
|235
|0.10
|1.2519
|1.2519
|1.5069
|-51.53
|9908.89
|600
|2006.06.26 12:00
|buy
|236
|0.10
|1.2563
|1.2511
|1.5061
|601
|2006.06.27 04:15
|modify
|236
|0.10
|1.2563
|1.2564
|0.0000
|602
|2006.06.27 13:15
|s/l
|236
|0.10
|1.2564
|1.2564
|0.0000
|1.47
|9910.36
|603
|2006.06.28 00:02
|buy
|237
|0.10
|1.2581
|1.2529
|1.5079
|604
|2006.06.28 17:34
|s/l
|237
|0.10
|1.2529
|1.2529
|1.5079
|-52.00
|9858.36
|605
|2006.06.28 17:35
|buy
|238
|0.10
|1.2529
|1.2477
|1.5027
|606
|2006.06.29 21:30
|modify
|238
|0.10
|1.2529
|1.2564
|0.0000
|607
|2006.06.30 00:45
|modify
|238
|0.10
|1.2529
|1.2617
|0.0000
|608
|2006.06.30 08:30
|modify
|238
|0.10
|1.2529
|1.2670
|0.0000
|609
|2006.06.30 17:45
|modify
|238
|0.10
|1.2529
|1.2723
|0.0000
|610
|2006.06.30 22:00
|close
|238
|0.10
|1.2785
|1.2723
|0.0000
|257.87
|10116.22
|611
|2006.07.04 18:00
|buy
|239
|0.10
|1.2800
|1.2748
|1.5298
|612
|2006.07.05 12:05
|s/l
|239
|0.10
|1.2748
|1.2748
|1.5298
|-51.53
|10064.69
|613
|2006.07.06 17:00
|buy
|240
|0.10
|1.2754
|1.2702
|1.5252
|614
|2006.07.07 15:30
|modify
|240
|0.10
|1.2754
|1.2762
|0.0000
|615
|2006.07.07 22:00
|close
|240
|0.10
|1.2818
|1.2762
|0.0000
|64.47
|10129.16
|616
|2006.07.10 13:00
|buy
|241
|0.10
|1.2781
|1.2729
|1.5279
|617
|2006.07.10 15:52
|s/l
|241
|0.10
|1.2729
|1.2729
|1.5279
|-52.00
|10077.16
|618
|2006.07.10 15:55
|buy
|242
|0.10
|1.2734
|1.2682
|1.5232
|619
|2006.07.12 17:04
|s/l
|242
|0.10
|1.2682
|1.2682
|1.5232
|-51.07
|10026.09
|620
|2006.07.19 18:00
|buy
|243
|0.10
|1.2567
|1.2515
|1.5065
|621
|2006.07.20 13:45
|modify
|243
|0.10
|1.2567
|1.2575
|0.0000
|622
|2006.07.21 14:00
|modify
|243
|0.10
|1.2567
|1.2628
|0.0000
|623
|2006.07.21 22:00
|close
|243
|0.10
|1.2688
|1.2628
|0.0000
|122.87
|10148.96
|624
|2006.07.24 07:00
|buy
|244
|0.10
|1.2657
|1.2605
|1.5155
|625
|2006.07.25 03:36
|s/l
|244
|0.10
|1.2605
|1.2605
|1.5155
|-51.53
|10097.42
|626
|2006.07.25 10:00
|buy
|245
|0.10
|1.2659
|1.2607
|1.5157
|627
|2006.07.25 18:10
|s/l
|245
|0.10
|1.2607
|1.2607
|1.5157
|-52.00
|10045.42
|628
|2006.07.25 18:15
|buy
|246
|0.10
|1.2601
|1.2549
|1.5099
|629
|2006.07.26 20:00
|close
|246
|0.10
|1.2659
|1.2549
|1.5099
|58.47
|10103.89
|630
|2006.07.26 20:00
|buy
|247
|0.10
|1.2661
|1.2609
|1.5159
|631
|2006.07.26 23:30
|modify
|247
|0.10
|1.2661
|1.2662
|0.0000
|632
|2006.07.27 16:30
|modify
|247
|0.10
|1.2661
|1.2717
|0.0000
|633
|2006.07.27 18:07
|s/l
|247
|0.10
|1.2717
|1.2717
|0.0000
|57.40
|10161.29
|634
|2006.07.28 00:00
|buy
|248
|0.10
|1.2698
|1.2646
|1.5196
|635
|2006.07.28 17:15
|close
|248
|0.10
|1.2751
|1.2646
|1.5196
|53.00
|10214.29
|636
|2006.07.28 17:15
|buy
|249
|0.10
|1.2753
|1.2701
|1.5251
|637
|2006.07.28 22:00
|close
|249
|0.10
|1.2750
|1.2701
|1.5251
|-3.00
|10211.29
|638
|2006.08.01 05:00
|buy
|250
|0.10
|1.2741
|1.2689
|1.5239
|639
|2006.08.01 19:15
|modify
|250
|0.10
|1.2741
|1.2755
|0.0000
|640
|2006.08.03 03:58
|s/l
|250
|0.10
|1.2755
|1.2755
|0.0000
|15.87
|10227.16
|641
|2006.08.03 04:00
|buy
|251
|0.10
|1.2759
|1.2707
|1.5257
|642
|2006.08.03 15:45
|modify
|251
|0.10
|1.2759
|1.2780
|0.0000
|643
|2006.08.03 18:09
|s/l
|251
|0.10
|1.2780
|1.2780
|0.0000
|21.00
|10248.16
|644
|2006.08.03 18:10
|buy
|252
|0.10
|1.2783
|1.2731
|1.5281
|645
|2006.08.04 16:30
|modify
|252
|0.10
|1.2783
|1.2824
|0.0000
|646
|2006.08.04 22:00
|close
|252
|0.10
|1.2879
|1.2824
|0.0000
|96.47
|10344.62
|647
|2006.08.07 20:00
|buy
|253
|0.10
|1.2854
|1.2802
|1.5352
|648
|2006.08.09 01:48
|s/l
|253
|0.10
|1.2802
|1.2802
|1.5352
|-51.07
|10293.56
|649
|2006.08.09 01:50
|buy
|254
|0.10
|1.2779
|1.2727
|1.5277
|650
|2006.08.09 10:00
|modify
|254
|0.10
|1.2779
|1.2784
|0.0000
|651
|2006.08.09 13:45
|close
|254
|0.10
|1.2898
|1.2784
|0.0000
|119.00
|10412.56
|652
|2006.08.09 13:45
|buy
|255
|0.10
|1.2900
|1.2848
|1.5398
|653
|2006.08.10 11:11
|s/l
|255
|0.10
|1.2848
|1.2848
|1.5398
|-50.60
|10361.96
|654
|2006.08.10 15:00
|buy
|256
|0.10
|1.2860
|1.2808
|1.5358
|655
|2006.08.10 17:06
|s/l
|256
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.5358
|-52.00
|10309.96
|656
|2006.08.10 17:10
|buy
|257
|0.10
|1.2813
|1.2761
|1.5311
|657
|2006.08.10 17:37
|s/l
|257
|0.10
|1.2761
|1.2761
|1.5311
|-52.00
|10257.96
|658
|2006.08.10 17:40
|buy
|258
|0.10
|1.2767
|1.2715
|1.5265
|659
|2006.08.11 15:33
|s/l
|258
|0.10
|1.2715
|1.2715
|1.5265
|-51.53
|10206.43
|660
|2006.08.15 09:00
|buy
|259
|0.10
|1.2745
|1.2693
|1.5243
|661
|2006.08.15 16:45
|modify
|259
|0.10
|1.2745
|1.2747
|0.0000
|662
|2006.08.16 16:30
|modify
|259
|0.10
|1.2745
|1.2806
|0.0000
|663
|2006.08.18 14:24
|s/l
|259
|0.10
|1.2806
|1.2806
|0.0000
|63.33
|10269.76
|664
|2006.08.18 14:25
|buy
|260
|0.10
|1.2809
|1.2757
|1.5307
|665
|2006.08.18 22:00
|close
|260
|0.10
|1.2827
|1.2757
|1.5307
|18.00
|10287.76
|666
|2006.08.21 03:00
|buy
|261
|0.10
|1.2840
|1.2788
|1.5338
|667
|2006.08.21 10:30
|modify
|261
|0.10
|1.2840
|1.2843
|0.0000
|668
|2006.08.22 12:54
|s/l
|261
|0.10
|1.2843
|1.2843
|0.0000
|3.47
|10291.23
|669
|2006.08.22 12:55
|buy
|262
|0.10
|1.2845
|1.2793
|1.5343
|670
|2006.08.22 20:29
|s/l
|262
|0.10
|1.2793
|1.2793
|1.5343
|-52.00
|10239.23
|671
|2006.08.22 20:30
|buy
|263
|0.10
|1.2794
|1.2742
|1.5292
|672
|2006.08.25 17:07
|s/l
|263
|0.10
|1.2742
|1.2742
|1.5292
|-49.67
|10189.56
|673
|2006.08.28 05:00
|buy
|264
|0.10
|1.2776
|1.2724
|1.5274
|674
|2006.08.29 10:15
|modify
|264
|0.10
|1.2776
|1.2784
|0.0000
|675
|2006.08.29 17:08
|s/l
|264
|0.10
|1.2784
|1.2784
|0.0000
|8.47
|10198.03
|676
|2006.08.29 18:00
|buy
|265
|0.10
|1.2757
|1.2705
|1.5255
|677
|2006.08.29 21:30
|modify
|265
|0.10
|1.2757
|1.2766
|0.0000
|678
|2006.08.31 15:45
|modify
|265
|0.10
|1.2757
|1.2826
|0.0000
|679
|2006.08.31 17:01
|s/l
|265
|0.10
|1.2826
|1.2826
|0.0000
|70.87
|10268.89
|680
|2006.08.31 19:00
|buy
|266
|0.10
|1.2794
|1.2742
|1.5292
|681
|2006.09.01 22:00
|close
|266
|0.10
|1.2838
|1.2742
|1.5292
|44.47
|10313.36
|682
|2006.09.04 02:00
|buy
|267
|0.10
|1.2850
|1.2798
|1.5348
|683
|2006.09.05 16:41
|s/l
|267
|0.10
|1.2798
|1.2798
|1.5348
|-51.53
|10261.83
|684
|2006.09.05 16:45
|buy
|268
|0.10
|1.2808
|1.2756
|1.5306
|685
|2006.09.07 13:37
|s/l
|268
|0.10
|1.2756
|1.2756
|1.5306
|-50.13
|10211.69
|686
|2006.09.11 12:00
|buy
|269
|0.10
|1.2712
|1.2660
|1.5210
|687
|2006.09.15 15:45
|s/l
|269
|0.10
|1.2660
|1.2660
|1.5210
|-49.20
|10162.49
|688
|2006.09.15 15:50
|buy
|270
|0.10
|1.2672
|1.2620
|1.5170
|689
|2006.09.15 22:00
|close
|270
|0.10
|1.2659
|1.2620
|1.5170
|-13.00
|10149.49
|690
|2006.09.18 18:00
|buy
|271
|0.10
|1.2687
|1.2635
|1.5185
|691
|2006.09.21 13:45
|modify
|271
|0.10
|1.2687
|1.2690
|0.0000
|692
|2006.09.21 22:45
|modify
|271
|0.10
|1.2687
|1.2745
|0.0000
|693
|2006.09.22 22:00
|close
|271
|0.10
|1.2784
|1.2745
|0.0000
|99.80
|10249.29
|694
|2006.09.25 03:00
|buy
|272
|0.10
|1.2792
|1.2740
|1.5290
|695
|2006.09.25 17:00
|s/l
|272
|0.10
|1.2740
|1.2740
|1.5290
|-52.00
|10197.29
|696
|2006.09.25 17:05
|buy
|273
|0.10
|1.2750
|1.2698
|1.5248
|697
|2006.09.26 12:59
|s/l
|273
|0.10
|1.2698
|1.2698
|1.5248
|-51.53
|10145.76
|698
|2006.09.27 18:00
|buy
|274
|0.10
|1.2711
|1.2659
|1.5209
|699
|2006.09.29 11:06
|s/l
|274
|0.10
|1.2659
|1.2659
|1.5209
|-50.13
|10095.63
|700
|2006.09.29 11:10
|buy
|275
|0.10
|1.2663
|1.2611
|1.5161
|701
|2006.09.29 22:00
|close
|275
|0.10
|1.2684
|1.2611
|1.5161
|21.00
|10116.63
|702
|2006.10.02 14:00
|buy
|276
|0.10
|1.2695
|1.2643
|1.5193
|703
|2006.10.02 17:30
|modify
|276
|0.10
|1.2695
|1.2701
|0.0000
|704
|2006.10.04 11:42
|s/l
|276
|0.10
|1.2701
|1.2701
|0.0000
|6.93
|10123.56
|705
|2006.10.04 11:45
|buy
|277
|0.10
|1.2698
|1.2646
|1.5196
|706
|2006.10.06 15:32
|s/l
|277
|0.10
|1.2646
|1.2646
|1.5196
|-50.13
|10073.43
|707
|2006.10.10 02:00
|buy
|278
|0.10
|1.2600
|1.2548
|1.5098
|708
|2006.10.10 14:08
|s/l
|278
|0.10
|1.2548
|1.2548
|1.5098
|-52.00
|10021.43
|709
|2006.10.11 18:00
|buy
|279
|0.10
|1.2550
|1.2498
|1.5048
|710
|2006.10.13 17:04
|s/l
|279
|0.10
|1.2498
|1.2498
|1.5048
|-50.13
|9971.30
|711
|2006.10.13 17:05
|buy
|280
|0.10
|1.2501
|1.2449
|1.4999
|712
|2006.10.13 22:00
|close
|280
|0.10
|1.2514
|1.2449
|1.4999
|13.00
|9984.30
|713
|2006.10.16 19:00
|buy
|281
|0.10
|1.2518
|1.2466
|1.5016
|714
|2006.10.19 12:45
|modify
|281
|0.10
|1.2518
|1.2523
|0.0000
|715
|2006.10.19 21:15
|modify
|281
|0.10
|1.2518
|1.2580
|0.0000
|716
|2006.10.20 22:00
|close
|281
|0.10
|1.2618
|1.2580
|0.0000
|102.80
|10087.10
|717
|2006.10.23 02:00
|buy
|282
|0.10
|1.2614
|1.2562
|1.5112
|718
|2006.10.23 12:15
|s/l
|282
|0.10
|1.2562
|1.2562
|1.5112
|-52.00
|10035.10
|719
|2006.10.23 12:20
|buy
|283
|0.10
|1.2567
|1.2515
|1.5065
|720
|2006.10.26 03:45
|modify
|283
|0.10
|1.2567
|1.2568
|0.0000
|721
|2006.10.26 17:45
|modify
|283
|0.10
|1.2567
|1.2624
|0.0000
|722
|2006.10.27 16:15
|modify
|283
|0.10
|1.2567
|1.2692
|0.0000
|723
|2006.10.27 22:00
|close
|283
|0.10
|1.2735
|1.2692
|0.0000
|170.80
|10205.90
|724
|2006.10.30 19:00
|buy
|284
|0.10
|1.2718
|1.2666
|1.5216
|725
|2006.10.31 17:30
|modify
|284
|0.10
|1.2718
|1.2723
|0.0000
|726
|2006.11.03 15:30
|s/l
|284
|0.10
|1.2723
|1.2723
|0.0000
|7.80
|10213.70
|727
|2006.11.06 21:00
|buy
|285
|0.10
|1.2723
|1.2671
|1.5221
|728
|2006.11.07 15:45
|modify
|285
|0.10
|1.2723
|1.2726
|0.0000
|729
|2006.11.09 18:45
|modify
|285
|0.10
|1.2723
|1.2785
|0.0000
|730
|2006.11.10 22:00
|close
|285
|0.10
|1.2846
|1.2785
|0.0000
|125.80
|10339.50
|731
|2006.11.13 02:00
|buy
|286
|0.10
|1.2849
|1.2797
|1.5347
|732
|2006.11.13 19:48
|s/l
|286
|0.10
|1.2797
|1.2797
|1.5347
|-52.00
|10287.50
|733
|2006.11.13 19:50
|buy
|287
|0.10
|1.2800
|1.2748
|1.5298
|734
|2006.11.14 15:45
|modify
|287
|0.10
|1.2800
|1.2809
|0.0000
|735
|2006.11.14 17:11
|s/l
|287
|0.10
|1.2809
|1.2809
|0.0000
|9.47
|10296.96
|736
|2006.11.14 17:15
|buy
|288
|0.10
|1.2805
|1.2753
|1.5303
|737
|2006.11.17 22:00
|close
|288
|0.10
|1.2815
|1.2753
|1.5303
|12.33
|10309.30
|738
|2006.11.20 02:00
|buy
|289
|0.10
|1.2822
|1.2770
|1.5320
|739
|2006.11.22 11:45
|modify
|289
|0.10
|1.2822
|1.2823
|0.0000
|740
|2006.11.22 17:15
|modify
|289
|0.10
|1.2822
|1.2888
|0.0000
|741
|2006.11.24 10:30
|modify
|289
|0.10
|1.2822
|1.2947
|0.0000
|742
|2006.11.24 10:45
|modify
|289
|0.10
|1.2822
|1.3015
|0.0000
|743
|2006.11.24 22:00
|close
|289
|0.10
|1.3098
|1.3015
|0.0000
|278.80
|10588.10
|744
|2006.11.29 14:00
|buy
|290
|0.10
|1.3161
|1.3109
|1.5659
|745
|2006.11.30 17:15
|modify
|290
|0.10
|1.3161
|1.3192
|0.0000
|746
|2006.12.01 17:15
|modify
|290
|0.10
|1.3161
|1.3256
|0.0000
|747
|2006.12.01 22:00
|close
|290
|0.10
|1.3332
|1.3256
|0.0000
|172.87
|10760.97
|748
|2006.12.05 12:00
|buy
|291
|0.10
|1.3303
|1.3251
|1.5801
|749
|2006.12.08 15:30
|s/l
|291
|0.10
|1.3251
|1.3251
|1.5801
|-49.67
|10711.30
|750
|2006.12.11 20:00
|buy
|292
|0.10
|1.3259
|1.3207
|1.5757
|751
|2006.12.13 15:35
|s/l
|292
|0.10
|1.3207
|1.3207
|1.5757
|-51.07
|10660.23
|752
|2006.12.13 16:00
|buy
|293
|0.10
|1.3224
|1.3172
|1.5722
|753
|2006.12.14 15:30
|s/l
|293
|0.10
|1.3172
|1.3172
|1.5722
|-50.60
|10609.63
|754
|2006.12.19 00:00
|buy
|294
|0.10
|1.3099
|1.3047
|1.5597
|755
|2006.12.19 11:15
|modify
|294
|0.10
|1.3099
|1.3124
|0.0000
|756
|2006.12.20 03:45
|modify
|294
|0.10
|1.3099
|1.3180
|0.0000
|757
|2006.12.20 18:50
|s/l
|294
|0.10
|1.3180
|1.3180
|0.0000
|81.47
|10691.10
|758
|2006.12.20 19:00
|buy
|295
|0.10
|1.3185
|1.3133
|1.5683
|759
|2006.12.22 18:48
|s/l
|295
|0.10
|1.3133
|1.3133
|1.5683
|-50.13
|10640.97
|760
|2006.12.27 08:00
|buy
|296
|0.10
|1.3145
|1.3093
|1.5643
|761
|2006.12.29 18:45
|modify
|296
|0.10
|1.3145
|1.3147
|0.0000
|762
|2007.01.02 09:45
|modify
|296
|0.10
|1.3145
|1.3213
|0.0000
|763
|2007.01.03 17:00
|s/l
|296
|0.10
|1.3213
|1.3213
|0.0000
|71.27
|10712.23
|764
|2007.01.03 17:05
|buy
|297
|0.10
|1.3209
|1.3157
|1.5707
|765
|2007.01.03 19:24
|s/l
|297
|0.10
|1.3157
|1.3157
|1.5707
|-52.00
|10660.23
|766
|2007.01.03 19:25
|buy
|298
|0.10
|1.3156
|1.3104
|1.5654
|767
|2007.01.04 11:32
|s/l
|298
|0.10
|1.3104
|1.3104
|1.5654
|-50.60
|10609.63
|768
|2007.01.08 21:00
|buy
|299
|0.10
|1.3024
|1.2972
|1.5522
|769
|2007.01.10 02:19
|s/l
|299
|0.10
|1.2972
|1.2972
|1.5522
|-51.07
|10558.57
|770
|2007.01.11 12:00
|buy
|300
|0.10
|1.2966
|1.2914
|1.5464
|771
|2007.01.11 16:20
|s/l
|300
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.5464
|-52.00
|10506.57
|772
|2007.01.11 16:25
|buy
|301
|0.10
|1.2919
|1.2867
|1.5417
|773
|2007.01.12 15:30
|s/l
|301
|0.10
|1.2867
|1.2867
|1.5417
|-51.53
|10455.03
|774
|2007.01.15 02:00
|buy
|302
|0.10
|1.2928
|1.2876
|1.5426
|775
|2007.01.16 12:30
|modify
|302
|0.10
|1.2928
|1.2936
|0.0000
|776
|2007.01.16 16:27
|s/l
|302
|0.10
|1.2936
|1.2936
|0.0000
|8.47
|10463.50
|777
|2007.01.16 19:00
|buy
|303
|0.10
|1.2919
|1.2867
|1.5417
|778
|2007.01.18 05:30
|modify
|303
|0.10
|1.2919
|1.2920
|0.0000
|779
|2007.01.18 14:12
|s/l
|303
|0.10
|1.2920
|1.2920
|0.0000
|2.87
|10466.37
|780
|2007.01.18 15:00
|buy
|304
|0.10
|1.2925
|1.2873
|1.5423
|781
|2007.01.19 04:15
|modify
|304
|0.10
|1.2925
|1.2934
|0.0000
|782
|2007.01.19 17:00
|s/l
|304
|0.10
|1.2934
|1.2934
|0.0000
|9.47
|10475.83
|783
|2007.01.19 17:05
|buy
|305
|0.10
|1.2934
|1.2882
|1.5432
|784
|2007.01.19 22:00
|close
|305
|0.10
|1.2964
|1.2882
|1.5432
|30.00
|10505.83
|785
|2007.01.22 02:00
|buy
|306
|0.10
|1.2963
|1.2911
|1.5461
|786
|2007.01.23 13:45
|modify
|306
|0.10
|1.2963
|1.2969
|0.0000
|787
|2007.01.24 17:17
|s/l
|306
|0.10
|1.2969
|1.2969
|0.0000
|6.93
|10512.77
|788
|2007.01.24 17:20
|buy
|307
|0.10
|1.2961
|1.2909
|1.5459
|789
|2007.01.26 10:10
|s/l
|307
|0.10
|1.2909
|1.2909
|1.5459
|-50.13
|10462.63
|790
|2007.01.29 13:00
|buy
|308
|0.10
|1.2917
|1.2865
|1.5415
|791
|2007.01.30 05:15
|modify
|308
|0.10
|1.2917
|1.2918
|0.0000
|792
|2007.01.31 21:30
|modify
|308
|0.10
|1.2917
|1.2973
|0.0000
|793
|2007.02.02 17:01
|s/l
|308
|0.10
|1.2973
|1.2973
|0.0000
|58.80
|10521.44
|794
|2007.02.02 17:05
|buy
|309
|0.10
|1.2974
|1.2922
|1.5472
|795
|2007.02.02 22:00
|close
|309
|0.10
|1.2966
|1.2922
|1.5472
|-8.00
|10513.44
|796
|2007.02.06 13:00
|buy
|310
|0.10
|1.2944
|1.2892
|1.5442
|797
|2007.02.07 12:30
|modify
|310
|0.10
|1.2944
|1.2948
|0.0000
|798
|2007.02.09 22:00
|close
|310
|0.10
|1.3006
|1.2948
|0.0000
|64.33
|10577.77
|799
|2007.02.12 02:00
|buy
|311
|0.10
|1.3020
|1.2968
|1.5518
|800
|2007.02.12 12:16
|s/l
|311
|0.10
|1.2968
|1.2968
|1.5518
|-52.00
|10525.77
|801
|2007.02.13 11:00
|buy
|312
|0.10
|1.2997
|1.2945
|1.5495
|802
|2007.02.14 09:15
|modify
|312
|0.10
|1.2997
|1.2999
|0.0000
|803
|2007.02.14 17:15
|modify
|312
|0.10
|1.2997
|1.3090
|0.0000
|804
|2007.02.16 22:00
|close
|312
|0.10
|1.3137
|1.3090
|0.0000
|142.33
|10668.10
|805
|2007.02.19 13:00
|buy
|313
|0.10
|1.3126
|1.3074
|1.5624
|806
|2007.02.20 04:30
|modify
|313
|0.10
|1.3126
|1.3132
|0.0000
|807
|2007.02.20 10:39
|s/l
|313
|0.10
|1.3132
|1.3132
|0.0000
|6.47
|10674.57
|808
|2007.02.20 13:00
|buy
|314
|0.10
|1.3147
|1.3095
|1.5645
|809
|2007.02.22 09:42
|s/l
|314
|0.10
|1.3095
|1.3095
|1.5645
|-50.13
|10624.44
|810
|2007.02.22 22:00
|buy
|315
|0.10
|1.3128
|1.3076
|1.5626
|811
|2007.02.23 17:45
|modify
|315
|0.10
|1.3128
|1.3132
|0.0000
|812
|2007.02.23 22:00
|close
|315
|0.10
|1.3163
|1.3132
|0.0000
|35.47
|10659.90
|813
|2007.02.27 10:00
|buy
|316
|0.10
|1.3172
|1.3120
|1.5670
|814
|2007.02.27 15:15
|modify
|316
|0.10
|1.3172
|1.3179
|0.0000
|815
|2007.03.01 17:17
|s/l
|316
|0.10
|1.3179
|1.3179
|0.0000
|8.87
|10668.77
|816
|2007.03.05 02:00
|buy
|317
|0.10
|1.3185
|1.3133
|1.5683
|817
|2007.03.05 03:42
|s/l
|317
|0.10
|1.3133
|1.3133
|1.5683
|-52.00
|10616.77
|818
|2007.03.06 12:05
|buy
|318
|0.10
|1.3110
|1.3058
|1.5608
|819
|2007.03.07 21:15
|modify
|318
|0.10
|1.3110
|1.3118
|0.0000
|820
|2007.03.08 16:20
|s/l
|318
|0.10
|1.3118
|1.3118
|0.0000
|9.87
|10626.64
|821
|2007.03.08 16:25
|buy
|319
|0.10
|1.3128
|1.3076
|1.5626
|822
|2007.03.09 22:00
|close
|319
|0.10
|1.3114
|1.3076
|1.5626
|-13.53
|10613.10
|823
|2007.03.12 12:05
|buy
|320
|0.10
|1.3174
|1.3122
|1.5672
|824
|2007.03.14 18:00
|modify
|320
|0.10
|1.3174
|1.3175
|0.0000
|825
|2007.03.16 02:00
|modify
|320
|0.10
|1.3174
|1.3230
|0.0000
|826
|2007.03.16 12:45
|modify
|320
|0.10
|1.3174
|1.3282
|0.0000
|827
|2007.03.19 12:09
|s/l
|320
|0.10
|1.3282
|1.3282
|0.0000
|111.27
|10724.37
|828
|2007.03.19 12:10
|buy
|321
|0.10
|1.3285
|1.3233
|1.5783
|829
|2007.03.21 20:30
|close
|321
|0.10
|1.3356
|1.3233
|1.5783
|71.93
|10796.30
|830
|2007.03.21 20:30
|buy
|322
|0.10
|1.3358
|1.3306
|1.5856
|831
|2007.03.23 11:14
|s/l
|322
|0.10
|1.3306
|1.3306
|1.5856
|-50.13
|10746.17
|832
|2007.03.23 11:20
|buy
|323
|0.10
|1.3310
|1.3258
|1.5808
|833
|2007.03.23 22:00
|close
|323
|0.10
|1.3288
|1.3258
|1.5808
|-22.00
|10724.17
|834
|2007.03.26 17:10
|buy
|324
|0.10
|1.3336
|1.3284
|1.5834
|835
|2007.03.30 17:30
|modify
|324
|0.10
|1.3336
|1.3340
|0.0000
|836
|2007.04.02 03:20
|s/l
|324
|0.10
|1.3340
|1.3340
|0.0000
|7.27
|10731.44
|837
|2007.04.03 15:00
|buy
|325
|0.10
|1.3361
|1.3309
|1.5859
|838
|2007.04.05 16:30
|modify
|325
|0.10
|1.3361
|1.3380
|0.0000
|839
|2007.04.06 15:30
|s/l
|325
|0.10
|1.3380
|1.3380
|0.0000
|21.33
|10752.77
|840
|2007.04.06 17:00
|buy
|326
|0.10
|1.3374
|1.3322
|1.5872
|841
|2007.04.06 22:00
|close
|326
|0.10
|1.3376
|1.3322
|1.5872
|2.00
|10754.77
|842
|2007.04.09 02:00
|buy
|327
|0.10
|1.3373
|1.3321
|1.5871
|843
|2007.04.10 05:45
|modify
|327
|0.10
|1.3373
|1.3379
|0.0000
|844
|2007.04.12 17:30
|modify
|327
|0.10
|1.3373
|1.3433
|0.0000
|845
|2007.04.13 13:30
|modify
|327
|0.10
|1.3373
|1.3493
|0.0000
|846
|2007.04.13 18:18
|s/l
|327
|0.10
|1.3493
|1.3493
|0.0000
|122.80
|10877.57
|847
|2007.04.16 23:00
|buy
|328
|0.10
|1.3545
|1.3493
|1.6043
|848
|2007.04.18 10:15
|modify
|328
|0.10
|1.3545
|1.3550
|0.0000
|849
|2007.04.20 22:00
|close
|328
|0.10
|1.3598
|1.3550
|0.0000
|55.80
|10933.37
|850
|2007.04.23 02:00
|buy
|329
|0.10
|1.3604
|1.3552
|1.6102
|851
|2007.04.23 13:57
|s/l
|329
|0.10
|1.3552
|1.3552
|1.6102
|-52.00
|10881.37
|852
|2007.04.24 15:00
|buy
|330
|0.10
|1.3582
|1.3530
|1.6080
|853
|2007.04.24 23:00
|modify
|330
|0.10
|1.3582
|1.3584
|0.0000
|854
|2007.04.26 18:58
|s/l
|330
|0.10
|1.3584
|1.3584
|0.0000
|3.87
|10885.24
|855
|2007.04.26 19:00
|buy
|331
|0.10
|1.3591
|1.3539
|1.6089
|856
|2007.04.27 14:15
|close
|331
|0.10
|1.3644
|1.3539
|1.6089
|53.47
|10938.71
|857
|2007.04.27 14:15
|buy
|332
|0.10
|1.3646
|1.3594
|1.6144
|858
|2007.04.27 22:00
|close
|332
|0.10
|1.3642
|1.3594
|1.6144
|-4.00
|10934.71
|859
|2007.04.30 02:00
|buy
|333
|0.10
|1.3639
|1.3587
|1.6137
|860
|2007.05.02 06:14
|s/l
|333
|0.10
|1.3587
|1.3587
|1.6137
|-51.07
|10883.64
|861
|2007.05.03 06:00
|buy
|334
|0.10
|1.3598
|1.3546
|1.6096
|862
|2007.05.03 21:32
|s/l
|334
|0.10
|1.3546
|1.3546
|1.6096
|-52.00
|10831.64
|863
|2007.05.04 17:00
|buy
|335
|0.10
|1.3594
|1.3542
|1.6092
|864
|2007.05.04 22:00
|close
|335
|0.10
|1.3593
|1.3542
|1.6092
|-1.00
|10830.64
|865
|2007.05.07 02:00
|buy
|336
|0.10
|1.3597
|1.3545
|1.6095
|866
|2007.05.08 17:12
|s/l
|336
|0.10
|1.3545
|1.3545
|1.6095
|-51.53
|10779.11
|867
|2007.05.09 19:00
|buy
|337
|0.10
|1.3550
|1.3498
|1.6048
|868
|2007.05.10 16:20
|s/l
|337
|0.10
|1.3498
|1.3498
|1.6048
|-50.60
|10728.51
|869
|2007.05.14 02:00
|buy
|338
|0.10
|1.3534
|1.3482
|1.6032
|870
|2007.05.15 18:00
|modify
|338
|0.10
|1.3534
|1.3544
|0.0000
|871
|2007.05.16 18:12
|s/l
|338
|0.10
|1.3544
|1.3544
|0.0000
|10.93
|10739.44
|872
|2007.05.16 18:15
|buy
|339
|0.10
|1.3542
|1.3490
|1.6040
|873
|2007.05.17 15:33
|s/l
|339
|0.10
|1.3490
|1.3490
|1.6040
|-50.60
|10688.84
|874
|2007.05.21 02:00
|buy
|340
|0.10
|1.3523
|1.3471
|1.6021
|875
|2007.05.21 13:33
|s/l
|340
|0.10
|1.3471
|1.3471
|1.6021
|-52.00
|10636.84
|876
|2007.05.23 09:00
|buy
|341
|0.10
|1.3462
|1.3410
|1.5960
|877
|2007.05.25 22:00
|close
|341
|0.10
|1.3446
|1.3410
|1.5960
|-14.13
|10622.71
|878
|2007.05.28 02:00
|buy
|342
|0.10
|1.3451
|1.3399
|1.5949
|879
|2007.05.29 15:15
|modify
|342
|0.10
|1.3451
|1.3458
|0.0000
|880
|2007.05.29 20:38
|s/l
|342
|0.10
|1.3458
|1.3458
|0.0000
|7.47
|10630.17
|881
|2007.05.29 23:00
|buy
|343
|0.10
|1.3450
|1.3398
|1.5948
|882
|2007.06.01 17:09
|s/l
|343
|0.10
|1.3398
|1.3398
|1.5948
|-49.67
|10580.51
|883
|2007.06.01 17:10
|buy
|344
|0.10
|1.3404
|1.3352
|1.5902
|884
|2007.06.01 22:00
|close
|344
|0.10
|1.3443
|1.3352
|1.5902
|39.00
|10619.51
|885
|2007.06.04 02:00
|buy
|345
|0.10
|1.3440
|1.3388
|1.5938
|886
|2007.06.04 16:30
|modify
|345
|0.10
|1.3440
|1.3441
|0.0000
|887
|2007.06.07 19:16
|s/l
|345
|0.10
|1.3441
|1.3441
|0.0000
|3.33
|10622.84
|888
|2007.06.11 22:00
|buy
|346
|0.10
|1.3360
|1.3308
|1.5858
|889
|2007.06.12 23:10
|s/l
|346
|0.10
|1.3308
|1.3308
|1.5858
|-51.53
|10571.31
|890
|2007.06.14 00:00
|buy
|347
|0.10
|1.3313
|1.3261
|1.5811
|891
|2007.06.15 18:15
|modify
|347
|0.10
|1.3313
|1.3319
|0.0000
|892
|2007.06.15 22:00
|close
|347
|0.10
|1.3377
|1.3319
|0.0000
|64.47
|10635.78
|893
|2007.06.19 13:00
|buy
|348
|0.10
|1.3389
|1.3337
|1.5887
|894
|2007.06.22 15:15
|modify
|348
|0.10
|1.3389
|1.3390
|0.0000
|895
|2007.06.22 22:00
|close
|348
|0.10
|1.3466
|1.3390
|0.0000
|79.33
|10715.11
|896
|2007.06.26 10:00
|buy
|349
|0.10
|1.3452
|1.3400
|1.5950
|897
|2007.06.29 15:15
|modify
|349
|0.10
|1.3452
|1.3454
|0.0000
|898
|2007.06.29 22:00
|close
|349
|0.10
|1.3533
|1.3454
|0.0000
|83.33
|10798.44
|899
|2007.07.03 15:00
|buy
|350
|0.10
|1.3603
|1.3551
|1.6101
|900
|2007.07.06 22:00
|close
|350
|0.10
|1.3620
|1.3551
|1.6101
|19.33
|10817.78
|901
|2007.07.09 02:00
|buy
|351
|0.10
|1.3628
|1.3576
|1.6126
|902
|2007.07.10 16:30
|modify
|351
|0.10
|1.3628
|1.3633
|0.0000
|903
|2007.07.10 23:30
|modify
|351
|0.10
|1.3628
|1.3689
|0.0000
|904
|2007.07.12 14:00
|modify
|351
|0.10
|1.3628
|1.3742
|0.0000
|905
|2007.07.13 22:00
|close
|351
|0.10
|1.3787
|1.3742
|0.0000
|161.80
|10979.58
|906
|2007.07.16 02:00
|buy
|352
|0.10
|1.3774
|1.3722
|1.6272
|907
|2007.07.18 07:15
|modify
|352
|0.10
|1.3774
|1.3776
|0.0000
|908
|2007.07.18 11:44
|s/l
|352
|0.10
|1.3776
|1.3776
|0.0000
|2.93
|10982.51
|909
|2007.07.18 14:00
|buy
|353
|0.10
|1.3788
|1.3736
|1.6286
|910
|2007.07.20 17:45
|close
|353
|0.10
|1.3842
|1.3736
|1.6286
|55.87
|11038.38
|911
|2007.07.20 17:45
|buy
|354
|0.10
|1.3844
|1.3792
|1.6342
|912
|2007.07.20 22:00
|close
|354
|0.10
|1.3821
|1.3792
|1.6342
|-23.00
|11015.38
|913
|2007.07.23 14:00
|buy
|355
|0.10
|1.3813
|1.3761
|1.6311
|914
|2007.07.25 10:57
|s/l
|355
|0.10
|1.3761
|1.3761
|1.6311
|-51.07
|10964.31
|915
|2007.07.26 19:00
|buy
|356
|0.10
|1.3730
|1.3678
|1.6228
|916
|2007.07.27 11:46
|s/l
|356
|0.10
|1.3678
|1.3678
|1.6228
|-51.53
|10912.78
|917
|2007.07.30 14:00
|buy
|357
|0.10
|1.3671
|1.3619
|1.6169
|918
|2007.07.31 02:15
|modify
|357
|0.10
|1.3671
|1.3672
|0.0000
|919
|2007.08.01 00:17
|s/l
|357
|0.10
|1.3672
|1.3672
|0.0000
|1.93
|10914.71
|920
|2007.08.01 00:20
|buy
|358
|0.10
|1.3675
|1.3623
|1.6173
|921
|2007.08.03 16:45
|modify
|358
|0.10
|1.3675
|1.3689
|0.0000
|922
|2007.08.03 21:45
|modify
|358
|0.10
|1.3675
|1.3744
|0.0000
|923
|2007.08.03 22:00
|close
|358
|0.10
|1.3800
|1.3744
|0.0000
|126.87
|11041.58
|924
|2007.08.06 23:00
|buy
|359
|0.10
|1.3784
|1.3732
|1.6282
|925
|2007.08.08 09:14
|s/l
|359
|0.10
|1.3732
|1.3732
|1.6282
|-51.07
|10990.51
|926
|2007.08.08 16:00
|buy
|360
|0.10
|1.3805
|1.3753
|1.6303
|927
|2007.08.09 10:04
|s/l
|360
|0.10
|1.3753
|1.3753
|1.6303
|-50.60
|10939.91
|928
|2007.08.09 13:00
|buy
|361
|0.10
|1.3764
|1.3712
|1.6262
|929
|2007.08.09 15:26
|s/l
|361
|0.10
|1.3712
|1.3712
|1.6262
|-52.00
|10887.91
|930
|2007.08.09 15:30
|buy
|362
|0.10
|1.3714
|1.3662
|1.6212
|931
|2007.08.09 15:59
|s/l
|362
|0.10
|1.3662
|1.3662
|1.6212
|-52.00
|10835.91
|932
|2007.08.13 02:00
|buy
|363
|0.10
|1.3690
|1.3638
|1.6188
|933
|2007.08.13 17:01
|s/l
|363
|0.10
|1.3638
|1.3638
|1.6188
|-52.00
|10783.91
|934
|2007.08.17 03:00
|buy
|364
|0.10
|1.3432
|1.3380
|1.5930
|935
|2007.08.17 10:07
|s/l
|364
|0.10
|1.3380
|1.3380
|1.5930
|-52.00
|10731.91
|936
|2007.08.17 12:00
|buy
|365
|0.10
|1.3444
|1.3392
|1.5942
|937
|2007.08.17 15:30
|modify
|365
|0.10
|1.3444
|1.3453
|0.0000
|938
|2007.08.17 22:00
|close
|365
|0.10
|1.3474
|1.3453
|0.0000
|30.00
|10761.91
|939
|2007.08.20 19:00
|buy
|366
|0.10
|1.3469
|1.3417
|1.5967
|940
|2007.08.22 18:30
|modify
|366
|0.10
|1.3469
|1.3495
|0.0000
|941
|2007.08.24 14:00
|modify
|366
|0.10
|1.3469
|1.3552
|0.0000
|942
|2007.08.24 19:30
|modify
|366
|0.10
|1.3469
|1.3610
|0.0000
|943
|2007.08.24 22:00
|close
|366
|0.10
|1.3671
|1.3610
|0.0000
|204.80
|10966.71
|944
|2007.08.27 20:00
|buy
|367
|0.10
|1.3653
|1.3601
|1.6151
|945
|2007.08.28 23:42
|s/l
|367
|0.10
|1.3601
|1.3601
|1.6151
|-51.53
|10915.18
|946
|2007.08.29 16:00
|buy
|368
|0.10
|1.3642
|1.3590
|1.6140
|947
|2007.08.31 14:45
|modify
|368
|0.10
|1.3642
|1.3651
|0.0000
|948
|2007.08.31 17:00
|s/l
|368
|0.10
|1.3651
|1.3651
|0.0000
|10.87
|10926.05
|949
|2007.09.03 02:00
|buy
|369
|0.10
|1.3634
|1.3582
|1.6132
|950
|2007.09.04 13:30
|s/l
|369
|0.10
|1.3582
|1.3582
|1.6132
|-51.53
|10874.51
|951
|2007.09.04 23:00
|buy
|370
|0.10
|1.3610
|1.3558
|1.6108
|952
|2007.09.05 18:45
|modify
|370
|0.10
|1.3610
|1.3611
|0.0000
|953
|2007.09.07 15:45
|modify
|370
|0.10
|1.3610
|1.3717
|0.0000
|954
|2007.09.07 22:00
|close
|370
|0.10
|1.3769
|1.3717
|0.0000
|161.33
|11035.85
|955
|2007.09.11 12:00
|buy
|371
|0.10
|1.3797
|1.3745
|1.6295
|956
|2007.09.12 08:30
|modify
|371
|0.10
|1.3797
|1.3817
|0.0000
|957
|2007.09.13 12:00
|modify
|371
|0.10
|1.3797
|1.3872
|0.0000
|958
|2007.09.13 16:16
|s/l
|371
|0.10
|1.3872
|1.3872
|0.0000
|76.87
|11112.71
|959
|2007.09.13 17:00
|buy
|372
|0.10
|1.3873
|1.3821
|1.6371
|960
|2007.09.14 22:00
|close
|372
|0.10
|1.3877
|1.3821
|1.6371
|4.47
|11117.18
|961
|2007.09.17 07:00
|buy
|373
|0.10
|1.3879
|1.3827
|1.6377
|962
|2007.09.18 21:30
|close
|373
|0.10
|1.3940
|1.3827
|1.6377
|61.47
|11178.65
|963
|2007.09.18 21:30
|buy
|374
|0.10
|1.3942
|1.3890
|1.6440
|964
|2007.09.20 09:15
|modify
|374
|0.10
|1.3942
|1.3943
|0.0000
|965
|2007.09.20 10:30
|modify
|374
|0.10
|1.3942
|1.4004
|0.0000
|966
|2007.09.21 09:45
|modify
|374
|0.10
|1.3942
|1.4061
|0.0000
|967
|2007.09.21 11:38
|s/l
|374
|0.10
|1.4061
|1.4061
|0.0000
|121.33
|11299.98
|968
|2007.09.24 20:00
|buy
|375
|0.10
|1.4089
|1.4037
|1.6587
|969
|2007.09.25 20:00
|modify
|375
|0.10
|1.4089
|1.4093
|0.0000
|970
|2007.09.28 16:00
|modify
|375
|0.10
|1.4089
|1.4150
|0.0000
|971
|2007.09.28 20:45
|modify
|375
|0.10
|1.4089
|1.4214
|0.0000
|972
|2007.09.28 22:00
|close
|375
|0.10
|1.4271
|1.4214
|0.0000
|184.80
|11484.78
|973
|2007.10.01 17:00
|buy
|376
|0.10
|1.4220
|1.4168
|1.6718
|974
|2007.10.02 13:31
|s/l
|376
|0.10
|1.4168
|1.4168
|1.6718
|-51.53
|11433.25
|975
|2007.10.02 13:35
|buy
|377
|0.10
|1.4164
|1.4112
|1.6662
|976
|2007.10.03 19:19
|s/l
|377
|0.10
|1.4112
|1.4112
|1.6662
|-51.53
|11381.71
|977
|2007.10.04 21:00
|buy
|378
|0.10
|1.4131
|1.4079
|1.6629
|978
|2007.10.05 15:30
|s/l
|378
|0.10
|1.4079
|1.4079
|1.6629
|-51.53
|11330.18
|979
|2007.10.05 15:35
|buy
|379
|0.10
|1.4060
|1.4008
|1.6558
|980
|2007.10.05 16:45
|modify
|379
|0.10
|1.4060
|1.4074
|0.0000
|981
|2007.10.05 22:00
|close
|379
|0.10
|1.4141
|1.4074
|0.0000
|81.00
|11411.18
|982
|2007.10.08 10:00
|buy
|380
|0.10
|1.4122
|1.4070
|1.6620
|983
|2007.10.08 17:51
|s/l
|380
|0.10
|1.4070
|1.4070
|1.6620
|-52.00
|11359.18
|984
|2007.10.09 19:00
|buy
|381
|0.10
|1.4093
|1.4041
|1.6591
|985
|2007.10.10 13:00
|modify
|381
|0.10
|1.4093
|1.4097
|0.0000
|986
|2007.10.11 11:45
|modify
|381
|0.10
|1.4093
|1.4157
|0.0000
|987
|2007.10.11 16:22
|s/l
|381
|0.10
|1.4157
|1.4157
|0.0000
|65.87
|11425.05
|988
|2007.10.12 11:00
|buy
|382
|0.10
|1.4194
|1.4142
|1.6692
|989
|2007.10.12 22:00
|close
|382
|0.10
|1.4175
|1.4142
|1.6692
|-19.00
|11406.05
|990
|2007.10.15 02:00
|buy
|383
|0.10
|1.4168
|1.4116
|1.6666
|991
|2007.10.15 11:15
|modify
|383
|0.10
|1.4168
|1.4172
|0.0000
|992
|2007.10.16 10:32
|s/l
|383
|0.10
|1.4172
|1.4172
|0.0000
|4.47
|11410.52
|993
|2007.10.16 11:00
|buy
|384
|0.10
|1.4169
|1.4117
|1.6667
|994
|2007.10.18 04:45
|modify
|384
|0.10
|1.4169
|1.4177
|0.0000
|995
|2007.10.18 15:15
|modify
|384
|0.10
|1.4169
|1.4249
|0.0000
|996
|2007.10.19 17:41
|s/l
|384
|0.10
|1.4249
|1.4249
|0.0000
|82.33
|11492.85
|997
|2007.10.22 14:00
|buy
|385
|0.10
|1.4210
|1.4158
|1.6708
|998
|2007.10.22 14:43
|s/l
|385
|0.10
|1.4158
|1.4158
|1.6708
|-52.00
|11440.85
|999
|2007.10.22 14:45
|buy
|386
|0.10
|1.4159
|1.4107
|1.6657
|1000
|2007.10.23 09:15
|modify
|386
|0.10
|1.4159
|1.4163
|0.0000
|1001
|2007.10.23 17:15
|modify
|386
|0.10
|1.4159
|1.4222
|0.0000
|1002
|2007.10.24 10:03
|s/l
|386
|0.10
|1.4222
|1.4222
|0.0000
|63.93
|11504.78
|1003
|2007.10.24 10:05
|buy
|387
|0.10
|1.4221
|1.4169
|1.6719
|1004
|2007.10.25 06:30
|modify
|387
|0.10
|1.4221
|1.4226
|0.0000
|1005
|2007.10.25 15:45
|modify
|387
|0.10
|1.4221
|1.4280
|0.0000
|1006
|2007.10.26 15:15
|modify
|387
|0.10
|1.4221
|1.4335
|0.0000
|1007
|2007.10.26 22:00
|close
|387
|0.10
|1.4387
|1.4335
|0.0000
|167.87
|11672.65
|1008
|2007.10.30 04:00
|buy
|388
|0.10
|1.4399
|1.4347
|1.6897
|1009
|2007.10.31 09:30
|modify
|388
|0.10
|1.4399
|1.4409
|0.0000
|1010
|2007.11.01 13:15
|s/l
|388
|0.10
|1.4409
|1.4409
|0.0000
|11.87
|11684.52
|1011
|2007.11.01 13:20
|buy
|389
|0.10
|1.4415
|1.4363
|1.6913
|1012
|2007.11.01 18:45
|close
|389
|0.10
|1.4474
|1.4363
|1.6913
|59.00
|11743.52
|1013
|2007.11.01 18:45
|buy
|390
|0.10
|1.4476
|1.4424
|1.6974
|1014
|2007.11.01 22:32
|s/l
|390
|0.10
|1.4424
|1.4424
|1.6974
|-52.00
|11691.52
|1015
|2007.11.01 22:35
|buy
|391
|0.10
|1.4429
|1.4377
|1.6927
|1016
|2007.11.02 11:15
|close
|391
|0.10
|1.4483
|1.4377
|1.6927
|54.47
|11745.98
|1017
|2007.11.02 11:15
|buy
|392
|0.10
|1.4485
|1.4433
|1.6983
|1018
|2007.11.06 13:15
|modify
|392
|0.10
|1.4485
|1.4491
|0.0000
|1019
|2007.11.07 04:30
|modify
|392
|0.10
|1.4485
|1.4608
|0.0000
|1020
|2007.11.07 04:51
|s/l
|392
|0.10
|1.4608
|1.4608
|0.0000
|124.40
|11870.38
|1021
|2007.11.08 08:00
|buy
|393
|0.10
|1.4631
|1.4579
|1.7129
|1022
|2007.11.08 17:15
|modify
|393
|0.10
|1.4631
|1.4643
|0.0000
|1023
|2007.11.09 18:36
|s/l
|393
|0.10
|1.4643
|1.4643
|0.0000
|12.47
|11882.85
|1024
|2007.11.12 02:00
|buy
|394
|0.10
|1.4659
|1.4607
|1.7157
|1025
|2007.11.12 10:58
|s/l
|394
|0.10
|1.4607
|1.4607
|1.7157
|-52.00
|11830.85
|1026
|2007.11.13 10:00
|buy
|395
|0.10
|1.4625
|1.4573
|1.7123
|1027
|2007.11.13 12:56
|s/l
|395
|0.10
|1.4573
|1.4573
|1.7123
|-52.00
|11778.85
|1028
|2007.11.13 13:00
|buy
|396
|0.10
|1.4577
|1.4525
|1.7075
|1029
|2007.11.14 02:15
|modify
|396
|0.10
|1.4577
|1.4578
|0.0000
|1030
|2007.11.14 12:00
|modify
|396
|0.10
|1.4577
|1.4634
|0.0000
|1031
|2007.11.15 11:18
|s/l
|396
|0.10
|1.4634
|1.4634
|0.0000
|58.87
|11837.72
|1032
|2007.11.15 12:00
|buy
|397
|0.10
|1.4650
|1.4598
|1.7148
|1033
|2007.11.16 10:17
|s/l
|397
|0.10
|1.4598
|1.4598
|1.7148
|-51.53
|11786.18
|1034
|2007.11.16 17:00
|buy
|398
|0.10
|1.4657
|1.4605
|1.7155
|1035
|2007.11.16 22:00
|close
|398
|0.10
|1.4659
|1.4605
|1.7155
|2.00
|11788.18
|1036
|2007.11.19 02:00
|buy
|399
|0.10
|1.4671
|1.4619
|1.7169
|1037
|2007.11.20 09:45
|modify
|399
|0.10
|1.4671
|1.4676
|0.0000
|1038
|2007.11.20 12:00
|modify
|399
|0.10
|1.4671
|1.4731
|0.0000
|1039
|2007.11.20 23:45
|modify
|399
|0.10
|1.4671
|1.4797
|0.0000
|1040
|2007.11.21 10:05
|s/l
|399
|0.10
|1.4797
|1.4797
|0.0000
|126.93
|11915.12
|1041
|2007.11.22 13:00
|buy
|400
|0.10
|1.4829
|1.4777
|1.7327
|1042
|2007.11.23 03:30
|modify
|400
|0.10
|1.4829
|1.4848
|0.0000
|1043
|2007.11.23 11:06
|s/l
|400
|0.10
|1.4848
|1.4848
|0.0000
|19.47
|11934.58
|1044
|2007.11.23 13:00
|buy
|401
|0.10
|1.4788
|1.4736
|1.7286
|1045
|2007.11.23 22:00
|close
|401
|0.10
|1.4837
|1.4736
|1.7286
|49.00
|11983.58
|1046
|2007.11.26 04:00
|buy
|402
|0.10
|1.4820
|1.4768
|1.7318
|1047
|2007.11.26 13:00
|modify
|402
|0.10
|1.4820
|1.4820
|0.0000
|1048
|2007.11.27 10:35
|s/l
|402
|0.10
|1.4820
|1.4820
|0.0000
|0.47
|11984.05
|1049
|2007.11.27 11:00
|buy
|403
|0.10
|1.4825
|1.4773
|1.7323
|1050
|2007.11.27 15:30
|close
|403
|0.10
|1.4896
|1.4773
|1.7323
|71.00
|12055.05
|1051
|2007.11.27 15:30
|buy
|404
|0.10
|1.4898
|1.4846
|1.7396
|1052
|2007.11.27 18:10
|s/l
|404
|0.10
|1.4846
|1.4846
|1.7396
|-52.00
|12003.05
|1053
|2007.11.27 19:00
|buy
|405
|0.10
|1.4818
|1.4766
|1.7316
|1054
|2007.11.28 09:45
|s/l
|405
|0.10
|1.4766
|1.4766
|1.7316
|-51.53
|11951.52
|1055
|2007.11.28 23:00
|buy
|406
|0.10
|1.4829
|1.4777
|1.7327
|1056
|2007.11.29 10:09
|s/l
|406
|0.10
|1.4777
|1.4777
|1.7327
|-50.60
|11900.92
|1057
|2007.11.29 10:10
|buy
|407
|0.10
|1.4778
|1.4726
|1.7276
|1058
|2007.11.29 13:12
|s/l
|407
|0.10
|1.4726
|1.4726
|1.7276
|-52.00
|11848.92
|1059
|2007.11.30 15:00
|buy
|408
|0.10
|1.4757
|1.4705
|1.7255
|1060
|2007.11.30 17:37
|s/l
|408
|0.10
|1.4705
|1.4705
|1.7255
|-52.00
|11796.92
|1061
|2007.11.30 17:40
|buy
|409
|0.10
|1.4703
|1.4651
|1.7201
|1062
|2007.11.30 21:03
|s/l
|409
|0.10
|1.4651
|1.4651
|1.7201
|-52.00
|11744.92
|1063
|2007.12.04 02:00
|buy
|410
|0.10
|1.4671
|1.4619
|1.7169
|1064
|2007.12.04 14:00
|modify
|410
|0.10
|1.4671
|1.4685
|0.0000
|1065
|2007.12.05 15:23
|s/l
|410
|0.10
|1.4685
|1.4685
|0.0000
|14.47
|11759.38
|1066
|2007.12.05 15:25
|buy
|411
|0.10
|1.4679
|1.4627
|1.7177
|1067
|2007.12.05 21:16
|s/l
|411
|0.10
|1.4627
|1.4627
|1.7177
|-52.00
|11707.38
|1068
|2007.12.05 21:20
|buy
|412
|0.10
|1.4612
|1.4560
|1.7110
|1069
|2007.12.06 10:07
|s/l
|412
|0.10
|1.4560
|1.4560
|1.7110
|-50.60
|11656.78
|1070
|2007.12.06 20:00
|buy
|413
|0.10
|1.4652
|1.4600
|1.7150
|1071
|2007.12.07 10:21
|s/l
|413
|0.10
|1.4600
|1.4600
|1.7150
|-51.53
|11605.25
|1072
|2007.12.07 10:25
|buy
|414
|0.10
|1.4606
|1.4554
|1.7104
|1073
|2007.12.07 15:45
|modify
|414
|0.10
|1.4606
|1.4619
|0.0000
|1074
|2007.12.07 22:00
|close
|414
|0.10
|1.4654
|1.4619
|0.0000
|48.00
|11653.25
|1075
|2007.12.11 14:00
|buy
|415
|0.10
|1.4676
|1.4624
|1.7174
|1076
|2007.12.13 05:30
|modify
|415
|0.10
|1.4676
|1.4677
|0.0000
|1077
|2007.12.13 14:16
|s/l
|415
|0.10
|1.4677
|1.4677
|0.0000
|2.87
|11656.12
|1078
|2007.12.13 14:20
|buy
|416
|0.10
|1.4681
|1.4629
|1.7179
|1079
|2007.12.13 17:26
|s/l
|416
|0.10
|1.4629
|1.4629
|1.7179
|-52.00
|11604.12
|1080
|2007.12.13 17:30
|buy
|417
|0.10
|1.4615
|1.4563
|1.7113
|1081
|2007.12.14 11:38
|s/l
|417
|0.10
|1.4563
|1.4563
|1.7113
|-51.53
|11552.59
|1082
|2007.12.18 09:00
|buy
|418
|0.10
|1.4416
|1.4364
|1.6914
|1083
|2007.12.19 18:30
|s/l
|418
|0.10
|1.4364
|1.4364
|1.6914
|-51.53
|11501.05
|1084
|2007.12.19 18:35
|buy
|419
|0.10
|1.4345
|1.4293
|1.6843
|1085
|2007.12.21 09:30
|modify
|419
|0.10
|1.4345
|1.4346
|0.0000
|1086
|2007.12.21 22:00
|close
|419
|0.10
|1.4357
|1.4346
|0.0000
|13.87
|11514.92
|1087
|2007.12.24 02:00
|buy
|420
|0.10
|1.4379
|1.4327
|1.6877
|1088
|2007.12.26 12:30
|modify
|420
|0.10
|1.4379
|1.4381
|0.0000
|1089
|2007.12.26 17:15
|modify
|420
|0.10
|1.4379
|1.4439
|0.0000
|1090
|2007.12.27 15:45
|modify
|420
|0.10
|1.4379
|1.4499
|0.0000
|1091
|2007.12.27 19:15
|modify
|420
|0.10
|1.4379
|1.4567
|0.0000
|1092
|2007.12.28 11:45
|modify
|420
|0.10
|1.4379
|1.4626
|0.0000
|1093
|2007.12.28 22:00
|close
|420
|0.10
|1.4715
|1.4626
|0.0000
|338.80
|11853.72
|1094
|2007.12.31 18:00
|buy
|421
|0.10
|1.4622
|1.4570
|1.7120
|1095
|2007.12.31 19:12
|s/l
|421
|0.10
|1.4570
|1.4570
|1.7120
|-52.00
|11801.72
|1096
|2007.12.31 19:15
|buy
|422
|0.10
|1.4574
|1.4522
|1.7072
|1097
|2008.01.02 07:00
|close
|422
|0.10
|1.4636
|1.4522
|1.7072
|62.93
|11864.65
|1098
|2008.01.02 07:00
|buy
|423
|0.10
|1.4638
|1.4586
|1.7136
|1099
|2008.01.02 13:15
|close
|423
|0.10
|1.4688
|1.4586
|1.7136
|50.00
|11914.65
|1100
|2008.01.02 13:15
|buy
|424
|0.10
|1.4690
|1.4638
|1.7188
|1101
|2008.01.03 12:45
|close
|424
|0.10
|1.4741
|1.4638
|1.7188
|52.40
|11967.05
|1102
|2008.01.03 12:45
|buy
|425
|0.10
|1.4743
|1.4691
|1.7241
|1103
|2008.01.04 16:00
|close
|425
|0.10
|1.4802
|1.4691
|1.7241
|59.47
|12026.52
|1104
|2008.01.07 04:00
|buy
|426
|0.10
|1.4738
|1.4686
|1.7236
|1105
|2008.01.07 09:49
|s/l
|426
|0.10
|1.4686
|1.4686
|1.7236
|-52.00
|11974.52
|1106
|2008.01.07 09:50
|buy
|427
|0.10
|1.4687
|1.4635
|1.7185
|1107
|2008.01.09 09:30
|modify
|427
|0.10
|1.4687
|1.4689
|0.0000
|1108
|2008.01.09 14:11
|s/l
|427
|0.10
|1.4689
|1.4689
|0.0000
|2.93
|11977.45
|1109
|2008.01.09 14:15
|buy
|428
|0.10
|1.4693
|1.4641
|1.7191
|1110
|2008.01.09 21:11
|s/l
|428
|0.10
|1.4641
|1.4641
|1.7191
|-52.00
|11925.45
|1111
|2008.01.10 17:00
|buy
|429
|0.10
|1.4741
|1.4689
|1.7239
|1112
|2008.01.10 20:00
|modify
|429
|0.10
|1.4741
|1.4752
|0.0000
|1113
|2008.01.11 22:00
|close
|429
|0.10
|1.4788
|1.4752
|0.0000
|47.47
|11972.92
|1114
|2008.01.15 12:00
|buy
|430
|0.10
|1.4856
|1.4804
|1.7354
|1115
|2008.01.15 16:15
|modify
|430
|0.10
|1.4856
|1.4857
|0.0000
|1116
|2008.01.15 17:49
|s/l
|430
|0.10
|1.4857
|1.4857
|0.0000
|1.00
|11973.92
|1117
|2008.01.15 19:00
|buy
|431
|0.10
|1.4843
|1.4791
|1.7341
|1118
|2008.01.16 00:07
|s/l
|431
|0.10
|1.4791
|1.4791
|1.7341
|-51.53
|11922.39
|1119
|2008.01.16 00:10
|buy
|432
|0.10
|1.4784
|1.4732
|1.7282
|1120
|2008.01.16 05:15
|close
|432
|0.10
|1.4838
|1.4732
|1.7282
|54.00
|11976.39
|1121
|2008.01.16 05:15
|buy
|433
|0.10
|1.4840
|1.4788
|1.7338
|1122
|2008.01.16 12:40
|s/l
|433
|0.10
|1.4788
|1.4788
|1.7338
|-52.00
|11924.39
|1123
|2008.01.17 21:00
|buy
|434
|0.10
|1.4685
|1.4633
|1.7183
|1124
|2008.01.17 23:21
|s/l
|434
|0.10
|1.4633
|1.4633
|1.7183
|-52.00
|11872.39
|1125
|2008.01.18 16:00
|buy
|435
|0.10
|1.4687
|1.4635
|1.7185
|1126
|2008.01.18 17:39
|s/l
|435
|0.10
|1.4635
|1.4635
|1.7185
|-52.00
|11820.39
|1127
|2008.01.18 17:40
|buy
|436
|0.10
|1.4637
|1.4585
|1.7135
|1128
|2008.01.18 22:00
|close
|436
|0.10
|1.4622
|1.4585
|1.7135
|-15.00
|11805.39
|1129
|2008.01.22 14:00
|buy
|437
|0.10
|1.4509
|1.4457
|1.7007
|1130
|2008.01.22 15:45
|modify
|437
|0.10
|1.4509
|1.4512
|0.0000
|1131
|2008.01.22 17:30
|modify
|437
|0.10
|1.4509
|1.4575
|0.0000
|1132
|2008.01.23 00:45
|modify
|437
|0.10
|1.4509
|1.4633
|0.0000
|1133
|2008.01.23 01:49
|s/l
|437
|0.10
|1.4633
|1.4633
|0.0000
|124.47
|11929.85
|1134
|2008.01.23 01:50
|buy
|438
|0.10
|1.4632
|1.4580
|1.7130
|1135
|2008.01.23 10:15
|s/l
|438
|0.10
|1.4580
|1.4580
|1.7130
|-52.00
|11877.85
|1136
|2008.01.23 16:00
|buy
|439
|0.10
|1.4522
|1.4470
|1.7020
|1137
|2008.01.23 18:30
|modify
|439
|0.10
|1.4522
|1.4527
|0.0000
|1138
|2008.01.23 23:00
|close
|439
|0.10
|1.4634
|1.4527
|0.0000
|112.00
|11989.85
|1139
|2008.01.23 23:00
|buy
|440
|0.10
|1.4636
|1.4584
|1.7134
|1140
|2008.01.24 16:15
|modify
|440
|0.10
|1.4636
|1.4648
|0.0000
|1141
|2008.01.24 20:45
|modify
|440
|0.10
|1.4636
|1.4707
|0.0000
|1142
|2008.01.25 12:43
|s/l
|440
|0.10
|1.4707
|1.4707
|0.0000
|72.87
|12062.72
|1143
|2008.01.25 16:00
|buy
|441
|0.10
|1.4705
|1.4653
|1.7203
|1144
|2008.01.25 22:00
|close
|441
|0.10
|1.4674
|1.4653
|1.7203
|-31.00
|12031.72
|1145
|2008.01.28 02:00
|buy
|442
|0.10
|1.4692
|1.4640
|1.7190
|1146
|2008.01.28 15:15
|modify
|442
|0.10
|1.4692
|1.4705
|0.0000
|1147
|2008.01.30 12:15
|modify
|442
|0.10
|1.4692
|1.4767
|0.0000
|1148
|2008.01.30 15:26
|s/l
|442
|0.10
|1.4767
|1.4767
|0.0000
|75.93
|12107.65
|1149
|2008.02.04 02:00
|buy
|443
|0.10
|1.4805
|1.4753
|1.7303
|1150
|2008.02.05 11:04
|s/l
|443
|0.10
|1.4753
|1.4753
|1.7303
|-51.53
|12056.12
|1151
|2008.02.11 02:00
|buy
|444
|0.10
|1.4529
|1.4477
|1.7027
|1152
|2008.02.12 16:30
|modify
|444
|0.10
|1.4529
|1.4546
|0.0000
|1153
|2008.02.13 09:39
|s/l
|444
|0.10
|1.4546
|1.4546
|0.0000
|17.93
|12074.05
|1154
|2008.02.13 18:00
|buy
|445
|0.10
|1.4566
|1.4514
|1.7064
|1155
|2008.02.14 10:15
|modify
|445
|0.10
|1.4566
|1.4572
|0.0000
|1156
|2008.02.15 12:00
|modify
|445
|0.10
|1.4566
|1.4629
|0.0000
|1157
|2008.02.15 22:00
|close
|445
|0.10
|1.4678
|1.4629
|0.0000
|113.87
|12187.92
|1158
|2008.02.18 12:00
|buy
|446
|0.10
|1.4637
|1.4585
|1.7135
|1159
|2008.02.19 08:00
|modify
|446
|0.10
|1.4637
|1.4649
|0.0000
|1160
|2008.02.20 14:06
|s/l
|446
|0.10
|1.4649
|1.4649
|0.0000
|12.93
|12200.85
|1161
|2008.02.20 14:10
|buy
|447
|0.10
|1.4661
|1.4609
|1.7159
|1162
|2008.02.20 21:45
|close
|447
|0.10
|1.4716
|1.4609
|1.7159
|55.00
|12255.85
|1163
|2008.02.20 21:45
|buy
|448
|0.10
|1.4718
|1.4666
|1.7216
|1164
|2008.02.21 17:45
|modify
|448
|0.10
|1.4718
|1.4719
|0.0000
|1165
|2008.02.21 20:30
|modify
|448
|0.10
|1.4718
|1.4777
|0.0000
|1166
|2008.02.22 22:00
|close
|448
|0.10
|1.4825
|1.4777
|0.0000
|108.87
|12364.72
|1167
|2008.02.25 07:00
|buy
|449
|0.10
|1.4815
|1.4763
|1.7313
|1168
|2008.02.26 12:30
|modify
|449
|0.10
|1.4815
|1.4823
|0.0000
|1169
|2008.02.26 20:30
|modify
|449
|0.10
|1.4815
|1.4877
|0.0000
|1170
|2008.02.26 23:30
|modify
|449
|0.10
|1.4815
|1.4934
|0.0000
|1171
|2008.02.27 09:30
|modify
|449
|0.10
|1.4815
|1.4995
|0.0000
|1172
|2008.02.27 18:00
|modify
|449
|0.10
|1.4815
|1.5049
|0.0000
|1173
|2008.02.28 18:00
|modify
|449
|0.10
|1.4815
|1.5129
|0.0000
|1174
|2008.02.29 10:00
|modify
|449
|0.10
|1.4815
|1.5182
|0.0000
|1175
|2008.02.29 13:09
|s/l
|449
|0.10
|1.5182
|1.5182
|0.0000
|369.80
|12734.52
|1176
|2008.03.03 13:00
|buy
|450
|0.10
|1.5175
|1.5123
|1.7673
|1177
|2008.03.03 16:30
|close
|450
|0.10
|1.5239
|1.5123
|1.7673
|64.00
|12798.52
|1178
|2008.03.03 16:30
|buy
|451
|0.10
|1.5241
|1.5189
|1.7739
|1179
|2008.03.03 18:01
|s/l
|451
|0.10
|1.5189
|1.5189
|1.7739
|-52.00
|12746.52
|1180
|2008.03.03 21:00
|buy
|452
|0.10
|1.5186
|1.5134
|1.7684
|1181
|2008.03.04 17:15
|modify
|452
|0.10
|1.5186
|1.5187
|0.0000
|1182
|2008.03.05 08:09
|s/l
|452
|0.10
|1.5187
|1.5187
|0.0000
|1.93
|12748.46
|1183
|2008.03.05 08:10
|buy
|453
|0.10
|1.5189
|1.5137
|1.7687
|1184
|2008.03.05 17:45
|modify
|453
|0.10
|1.5189
|1.5214
|0.0000
|1185
|2008.03.06 10:15
|modify
|453
|0.10
|1.5189
|1.5273
|0.0000
|1186
|2008.03.06 23:00
|modify
|453
|0.10
|1.5189
|1.5327
|0.0000
|1187
|2008.03.07 17:00
|s/l
|453
|0.10
|1.5327
|1.5327
|0.0000
|139.87
|12888.32
|1188
|2008.03.10 02:00
|buy
|454
|0.10
|1.5400
|1.5348
|1.7898
|1189
|2008.03.10 14:39
|s/l
|454
|0.10
|1.5348
|1.5348
|1.7898
|-52.00
|12836.32
|1190
|2008.03.10 14:40
|buy
|455
|0.10
|1.5352
|1.5300
|1.7850
|1191
|2008.03.11 12:45
|modify
|455
|0.10
|1.5352
|1.5354
|0.0000
|1192
|2008.03.11 13:45
|close
|455
|0.10
|1.5478
|1.5354
|0.0000
|126.47
|12962.79
|1193
|2008.03.11 13:45
|buy
|456
|0.10
|1.5480
|1.5428
|1.7978
|1194
|2008.03.11 15:32
|s/l
|456
|0.10
|1.5428
|1.5428
|1.7978
|-52.00
|12910.79
|1195
|2008.03.11 18:00
|buy
|457
|0.10
|1.5286
|1.5234
|1.7784
|1196
|2008.03.11 19:15
|modify
|457
|0.10
|1.5286
|1.5289
|0.0000
|1197
|2008.03.12 13:00
|modify
|457
|0.10
|1.5286
|1.5351
|0.0000
|1198
|2008.03.12 13:30
|modify
|457
|0.10
|1.5286
|1.5417
|0.0000
|1199
|2008.03.12 21:15
|modify
|457
|0.10
|1.5286
|1.5473
|0.0000
|1200
|2008.03.13 06:30
|modify
|457
|0.10
|1.5286
|1.5534
|0.0000
|1201
|2008.03.14 00:00
|modify
|457
|0.10
|1.5286
|1.5586
|0.0000
|1202
|2008.03.14 11:00
|s/l
|457
|0.10
|1.5586
|1.5586
|0.0000
|302.33
|13213.12
|1203
|2008.03.14 14:00
|buy
|458
|0.10
|1.5562
|1.5510
|1.8060
|1204
|2008.03.14 17:00
|close
|458
|0.10
|1.5646
|1.5510
|1.8060
|84.00
|13297.12
|1205
|2008.03.14 17:00
|buy
|459
|0.10
|1.5648
|1.5596
|1.8146
|1206
|2008.03.14 22:00
|close
|459
|0.10
|1.5667
|1.5596
|1.8146
|19.00
|13316.12
|1207
|2008.03.18 01:00
|buy
|460
|0.10
|1.5730
|1.5678
|1.8228
|1208
|2008.03.18 06:15
|close
|460
|0.10
|1.5782
|1.5678
|1.8228
|52.00
|13368.12
|1209
|2008.03.18 06:15
|buy
|461
|0.10
|1.5784
|1.5732
|1.8282
|1210
|2008.03.18 21:21
|s/l
|461
|0.10
|1.5732
|1.5732
|1.8282
|-52.00
|13316.12
|1211
|2008.03.18 23:00
|buy
|462
|0.10
|1.5639
|1.5587
|1.8137
|1212
|2008.03.19 07:15
|modify
|462
|0.10
|1.5639
|1.5643
|0.0000
|1213
|2008.03.19 12:00
|modify
|462
|0.10
|1.5639
|1.5711
|0.0000
|1214
|2008.03.19 14:28
|s/l
|462
|0.10
|1.5711
|1.5711
|0.0000
|72.47
|13388.59
|1215
|2008.03.19 14:30
|buy
|463
|0.10
|1.5714
|1.5662
|1.8212
|1216
|2008.03.19 18:27
|s/l
|463
|0.10
|1.5662
|1.5662
|1.8212
|-52.00
|13336.59
|1217
|2008.03.24 16:00
|buy
|464
|0.10
|1.5432
|1.5380
|1.7930
|1218
|2008.03.24 17:06
|s/l
|464
|0.10
|1.5380
|1.5380
|1.7930
|-52.00
|13284.59
|1219
|2008.03.24 17:10
|buy
|465
|0.10
|1.5385
|1.5333
|1.7883
|1220
|2008.03.24 23:15
|modify
|465
|0.10
|1.5385
|1.5387
|0.0000
|1221
|2008.03.25 05:30
|modify
|465
|0.10
|1.5385
|1.5457
|0.0000
|1222
|2008.03.25 07:15
|modify
|465
|0.10
|1.5385
|1.5515
|0.0000
|1223
|2008.03.25 23:45
|modify
|465
|0.10
|1.5385
|1.5596
|0.0000
|1224
|2008.03.26 09:18
|s/l
|465
|0.10
|1.5596
|1.5596
|0.0000
|211.93
|13496.52
|1225
|2008.03.27 23:00
|buy
|466
|0.10
|1.5777
|1.5725
|1.8275
|1226
|2008.03.28 14:30
|close
|466
|0.10
|1.5828
|1.5725
|1.8275
|51.47
|13547.99
|1227
|2008.03.28 14:30
|buy
|467
|0.10
|1.5830
|1.5778
|1.8328
|1228
|2008.03.28 16:21
|s/l
|467
|0.10
|1.5778
|1.5778
|1.8328
|-52.00
|13495.99
|1229
|2008.03.31 07:00
|buy
|468
|0.10
|1.5803
|1.5751
|1.8301
|1230
|2008.03.31 17:30
|close
|468
|0.10
|1.5893
|1.5751
|1.8301
|90.00
|13585.99
|1231
|2008.03.31 17:30
|buy
|469
|0.10
|1.5895
|1.5843
|1.8393
|1232
|2008.03.31 17:58
|s/l
|469
|0.10
|1.5843
|1.5843
|1.8393
|-52.00
|13533.99
|1233
|2008.03.31 23:00
|buy
|470
|0.10
|1.5788
|1.5736
|1.8286
|1234
|2008.04.01 08:24
|s/l
|470
|0.10
|1.5736
|1.5736
|1.8286
|-51.53
|13482.46
|1235
|2008.04.02 15:00
|buy
|471
|0.10
|1.5656
|1.5604
|1.8154
|1236
|2008.04.02 15:18
|s/l
|471
|0.10
|1.5604
|1.5604
|1.8154
|-52.00
|13430.46
|1237
|2008.04.02 15:20
|buy
|472
|0.10
|1.5603
|1.5551
|1.8101
|1238
|2008.04.02 20:15
|modify
|472
|0.10
|1.5603
|1.5610
|0.0000
|1239
|2008.04.03 10:39
|s/l
|472
|0.10
|1.5610
|1.5610
|0.0000
|8.40
|13438.86
|1240
|2008.04.03 10:40
|buy
|473
|0.10
|1.5615
|1.5563
|1.8113
|1241
|2008.04.03 12:43
|s/l
|473
|0.10
|1.5563
|1.5563
|1.8113
|-52.00
|13386.86
|1242
|2008.04.03 19:00
|buy
|474
|0.10
|1.5669
|1.5617
|1.8167
|1243
|2008.04.04 11:00
|modify
|474
|0.10
|1.5669
|1.5670
|0.0000
|1244
|2008.04.04 22:00
|close
|474
|0.10
|1.5721
|1.5670
|0.0000
|52.47
|13439.32
|1245
|2008.04.07 07:00
|buy
|475
|0.10
|1.5672
|1.5620
|1.8170
|1246
|2008.04.07 16:45
|modify
|475
|0.10
|1.5672
|1.5675
|0.0000
|1247
|2008.04.08 03:15
|modify
|475
|0.10
|1.5672
|1.5733
|0.0000
|1248
|2008.04.08 07:56
|s/l
|475
|0.10
|1.5733
|1.5733
|0.0000
|61.47
|13500.79
|1249
|2008.04.08 17:00
|buy
|476
|0.10
|1.5722
|1.5670
|1.8220
|1250
|2008.04.09 18:00
|modify
|476
|0.10
|1.5722
|1.5726
|0.0000
|1251
|2008.04.09 20:00
|modify
|476
|0.10
|1.5722
|1.5803
|0.0000
|1252
|2008.04.10 12:15
|modify
|476
|0.10
|1.5722
|1.5858
|0.0000
|1253
|2008.04.10 15:41
|s/l
|476
|0.10
|1.5858
|1.5858
|0.0000
|137.87
|13638.66
|1254
|2008.04.10 19:00
|buy
|477
|0.10
|1.5744
|1.5692
|1.8242
|1255
|2008.04.11 10:00
|close
|477
|0.10
|1.5819
|1.5692
|1.8242
|75.47
|13714.12
|1256
|2008.04.11 10:00
|buy
|478
|0.10
|1.5821
|1.5769
|1.8319
|1257
|2008.04.11 22:00
|close
|478
|0.10
|1.5833
|1.5769
|1.8319
|12.00
|13726.12
|1258
|2008.04.14 13:00
|buy
|479
|0.10
|1.5791
|1.5739
|1.8289
|1259
|2008.04.14 14:30
|close
|479
|0.10
|1.5849
|1.5739
|1.8289
|58.00
|13784.12
|1260
|2008.04.14 14:30
|buy
|480
|0.10
|1.5851
|1.5799
|1.8349
|1261
|2008.04.14 22:01
|s/l
|480
|0.10
|1.5799
|1.5799
|1.8349
|-52.00
|13732.12
|1262
|2008.04.15 17:00
|buy
|481
|0.10
|1.5790
|1.5738
|1.8288
|1263
|2008.04.16 09:15
|close
|481
|0.10
|1.5841
|1.5738
|1.8288
|51.47
|13783.59
|1264
|2008.04.16 09:15
|buy
|482
|0.10
|1.5843
|1.5791
|1.8341
|1265
|2008.04.16 12:15
|modify
|482
|0.10
|1.5843
|1.5844
|0.0000
|1266
|2008.04.16 15:45
|modify
|482
|0.10
|1.5843
|1.5901
|0.0000
|1267
|2008.04.17 09:45
|s/l
|482
|0.10
|1.5901
|1.5901
|0.0000
|59.40
|13842.99
|1268
|2008.04.17 16:00
|buy
|483
|0.10
|1.5912
|1.5860
|1.8410
|1269
|2008.04.18 13:10
|s/l
|483
|0.10
|1.5860
|1.5860
|1.8410
|-51.53
|13791.46
|1270
|2008.04.21 11:00
|buy
|484
|0.10
|1.5881
|1.5829
|1.8379
|1271
|2008.04.21 15:45
|modify
|484
|0.10
|1.5881
|1.5885
|0.0000
|1272
|2008.04.21 18:24
|s/l
|484
|0.10
|1.5885
|1.5885
|0.0000
|4.00
|13795.46
|1273
|2008.04.21 18:25
|buy
|485
|0.10
|1.5887
|1.5835
|1.8385
|1274
|2008.04.22 09:56
|s/l
|485
|0.10
|1.5835
|1.5835
|1.8385
|-51.53
|13743.92
|1275
|2008.04.23 16:00
|buy
|486
|0.10
|1.5932
|1.5880
|1.8430
|1276
|2008.04.23 16:30
|s/l
|486
|0.10
|1.5880
|1.5880
|1.8430
|-52.00
|13691.92
|1277
|2008.04.23 16:35
|buy
|487
|0.10
|1.5882
|1.5830
|1.8380
|1278
|2008.04.24 09:38
|s/l
|487
|0.10
|1.5830
|1.5830
|1.8380
|-50.60
|13641.32
|1279
|2008.04.28 09:00
|buy
|488
|0.10
|1.5662
|1.5610
|1.8160
|1280
|2008.04.28 15:44
|s/l
|488
|0.10
|1.5610
|1.5610
|1.8160
|-52.00
|13589.32
|1281
|2008.04.28 15:45
|buy
|489
|0.10
|1.5614
|1.5562
|1.8112
|1282
|2008.04.29 10:33
|s/l
|489
|0.10
|1.5562
|1.5562
|1.8112
|-51.53
|13537.79
|1283
|2008.04.30 22:00
|buy
|490
|0.10
|1.5641
|1.5589
|1.8139
|1284
|2008.05.01 10:19
|s/l
|490
|0.10
|1.5589
|1.5589
|1.8139
|-50.60
|13487.19
|1285
|2008.05.01 11:00
|buy
|491
|0.10
|1.5538
|1.5486
|1.8036
|1286
|2008.05.01 15:34
|s/l
|491
|0.10
|1.5486
|1.5486
|1.8036
|-52.00
|13435.19
|1287
|2008.05.05 06:00
|buy
|492
|0.10
|1.5468
|1.5416
|1.7966
|1288
|2008.05.06 04:15
|modify
|492
|0.10
|1.5468
|1.5476
|0.0000
|1289
|2008.05.06 10:04
|s/l
|492
|0.10
|1.5476
|1.5476
|0.0000
|8.47
|13443.66
|1290
|2008.05.07 05:00
|buy
|493
|0.10
|1.5503
|1.5451
|1.8001
|1291
|2008.05.07 12:23
|s/l
|493
|0.10
|1.5451
|1.5451
|1.8001
|-52.00
|13391.66
|1292
|2008.05.07 12:25
|buy
|494
|0.10
|1.5459
|1.5407
|1.7957
|1293
|2008.05.07 15:46
|s/l
|494
|0.10
|1.5407
|1.5407
|1.7957
|-52.00
|13339.66
|1294
|2008.05.07 15:50
|buy
|495
|0.10
|1.5401
|1.5349
|1.7899
|1295
|2008.05.08 02:51
|s/l
|495
|0.10
|1.5349
|1.5349
|1.7899
|-50.60
|13289.06
|1296
|2008.05.08 18:00
|buy
|496
|0.10
|1.5421
|1.5369
|1.7919
|1297
|2008.05.09 10:45
|modify
|496
|0.10
|1.5421
|1.5427
|0.0000
|1298
|2008.05.09 17:08
|s/l
|496
|0.10
|1.5427
|1.5427
|0.0000
|6.47
|13295.53
|1299
|2008.05.12 07:00
|buy
|497
|0.10
|1.5415
|1.5363
|1.7913
|1300
|2008.05.12 16:45
|modify
|497
|0.10
|1.5415
|1.5428
|0.0000
|1301
|2008.05.12 18:45
|modify
|497
|0.10
|1.5415
|1.5487
|0.0000
|1302
|2008.05.13 11:42
|s/l
|497
|0.10
|1.5487
|1.5487
|0.0000
|72.47
|13367.99
|1303
|2008.05.13 14:00
|buy
|498
|0.10
|1.5468
|1.5416
|1.7966
|1304
|2008.05.14 10:11
|s/l
|498
|0.10
|1.5416
|1.5416
|1.7966
|-51.53
|13316.46
|1305
|2008.05.14 20:00
|buy
|499
|0.10
|1.5475
|1.5423
|1.7973
|1306
|2008.05.15 09:30
|modify
|499
|0.10
|1.5475
|1.5480
|0.0000
|1307
|2008.05.15 13:08
|s/l
|499
|0.10
|1.5480
|1.5480
|0.0000
|6.40
|13322.86
|1308
|2008.05.15 13:10
|buy
|500
|0.10
|1.5485
|1.5433
|1.7983
|1309
|2008.05.15 19:39
|s/l
|500
|0.10
|1.5433
|1.5433
|1.7983
|-52.00
|13270.86
|1310
|2008.05.15 19:40
|buy
|501
|0.10
|1.5435
|1.5383
|1.7933
|1311
|2008.05.16 08:00
|close
|501
|0.10
|1.5487
|1.5383
|1.7933
|52.47
|13323.33
|1312
|2008.05.16 16:00
|buy
|502
|0.10
|1.5460
|1.5408
|1.7958
|1313
|2008.05.16 17:15
|modify
|502
|0.10
|1.5460
|1.5476
|0.0000
|1314
|2008.05.16 18:30
|modify
|502
|0.10
|1.5460
|1.5538
|0.0000
|1315
|2008.05.16 22:00
|close
|502
|0.10
|1.5581
|1.5538
|0.0000
|121.00
|13444.33
|1316
|2008.05.19 19:00
|buy
|503
|0.10
|1.5517
|1.5465
|1.8015
|1317
|2008.05.20 09:45
|close
|503
|0.10
|1.5568
|1.5465
|1.8015
|51.47
|13495.79
|1318
|2008.05.20 09:45
|buy
|504
|0.10
|1.5570
|1.5518
|1.8068
|1319
|2008.05.20 12:30
|modify
|504
|0.10
|1.5570
|1.5590
|0.0000
|1320
|2008.05.21 11:15
|modify
|504
|0.10
|1.5570
|1.5673
|0.0000
|1321
|2008.05.21 21:45
|modify
|504
|0.10
|1.5570
|1.5732
|0.0000
|1322
|2008.05.22 15:32
|s/l
|504
|0.10
|1.5732
|1.5732
|0.0000
|163.87
|13659.66
|1323
|2008.05.22 17:00
|buy
|505
|0.10
|1.5743
|1.5691
|1.8241
|1324
|2008.05.23 22:00
|close
|505
|0.10
|1.5773
|1.5691
|1.8241
|30.47
|13690.13
|1325
|2008.05.26 02:00
|buy
|506
|0.10
|1.5762
|1.5710
|1.8260
|1326
|2008.05.27 09:00
|modify
|506
|0.10
|1.5762
|1.5765
|0.0000
|1327
|2008.05.27 09:26
|s/l
|506
|0.10
|1.5765
|1.5765
|0.0000
|3.47
|13693.59
|1328
|2008.05.27 12:00
|buy
|507
|0.10
|1.5771
|1.5719
|1.8269
|1329
|2008.05.27 16:16
|s/l
|507
|0.10
|1.5719
|1.5719
|1.8269
|-52.00
|13641.59
|1330
|2008.05.27 16:20
|buy
|508
|0.10
|1.5724
|1.5672
|1.8222
|1331
|2008.05.28 00:35
|s/l
|508
|0.10
|1.5672
|1.5672
|1.8222
|-51.53
|13590.06
|1332
|2008.06.02 02:00
|buy
|509
|0.10
|1.5565
|1.5513
|1.8063
|1333
|2008.06.02 09:37
|s/l
|509
|0.10
|1.5513
|1.5513
|1.8063
|-52.00
|13538.06
|1334
|2008.06.02 09:40
|buy
|510
|0.10
|1.5523
|1.5471
|1.8021
|1335
|2008.06.03 11:00
|modify
|510
|0.10
|1.5523
|1.5534
|0.0000
|1336
|2008.06.03 16:03
|s/l
|510
|0.10
|1.5534
|1.5534
|0.0000
|11.47
|13549.53
|1337
|2008.06.05 17:00
|buy
|511
|0.10
|1.5549
|1.5497
|1.8047
|1338
|2008.06.06 08:45
|modify
|511
|0.10
|1.5549
|1.5557
|0.0000
|1339
|2008.06.06 15:45
|modify
|511
|0.10
|1.5549
|1.5614
|0.0000
|1340
|2008.06.06 17:45
|modify
|511
|0.10
|1.5549
|1.5668
|0.0000
|1341
|2008.06.06 22:00
|close
|511
|0.10
|1.5766
|1.5668
|0.0000
|217.47
|13766.99
|1342
|2008.06.09 19:00
|buy
|512
|0.10
|1.5719
|1.5667
|1.8217
|1343
|2008.06.09 19:55
|s/l
|512
|0.10
|1.5667
|1.5667
|1.8217
|-52.00
|13714.99
|1344
|2008.06.09 20:00
|buy
|513
|0.10
|1.5674
|1.5622
|1.8172
|1345
|2008.06.09 20:13
|s/l
|513
|0.10
|1.5622
|1.5622
|1.8172
|-52.00
|13662.99
|1346
|2008.06.09 20:15
|buy
|514
|0.10
|1.5628
|1.5576
|1.8126
|1347
|2008.06.10 03:21
|s/l
|514
|0.10
|1.5576
|1.5576
|1.8126
|-51.53
|13611.46
|1348
|2008.06.10 03:25
|buy
|515
|0.10
|1.5592
|1.5540
|1.8090
|1349
|2008.06.10 11:51
|s/l
|515
|0.10
|1.5540
|1.5540
|1.8090
|-52.00
|13559.46
|1350
|2008.06.11 16:00
|buy
|516
|0.10
|1.5500
|1.5448
|1.7998
|1351
|2008.06.11 18:30
|close
|516
|0.10
|1.5562
|1.5448
|1.7998
|62.00
|13621.46
|1352
|2008.06.11 18:30
|buy
|517
|0.10
|1.5564
|1.5512
|1.8062
|1353
|2008.06.12 04:25
|s/l
|517
|0.10
|1.5512
|1.5512
|1.8062
|-50.60
|13570.86
|1354
|2008.06.12 04:30
|buy
|518
|0.10
|1.5512
|1.5460
|1.8010
|1355
|2008.06.12 09:03
|s/l
|518
|0.10
|1.5460
|1.5460
|1.8010
|-52.00
|13518.86
|1356
|2008.06.16 08:00
|buy
|519
|0.10
|1.5395
|1.5343
|1.7893
|1357
|2008.06.16 13:45
|modify
|519
|0.10
|1.5395
|1.5410
|0.0000
|1358
|2008.06.17 04:45
|modify
|519
|0.10
|1.5395
|1.5472
|0.0000
|1359
|2008.06.17 12:00
|s/l
|519
|0.10
|1.5472
|1.5472
|0.0000
|77.47
|13596.33
|1360
|2008.06.18 08:00
|buy
|520
|0.10
|1.5500
|1.5448
|1.7998
|1361
|2008.06.19 03:15
|modify
|520
|0.10
|1.5500
|1.5516
|0.0000
|1362
|2008.06.19 11:31
|s/l
|520
|0.10
|1.5516
|1.5516
|0.0000
|17.40
|13613.73
|1363
|2008.06.19 14:00
|buy
|521
|0.10
|1.5488
|1.5436
|1.7986
|1364
|2008.06.20 09:15
|close
|521
|0.10
|1.5541
|1.5436
|1.7986
|53.47
|13667.19
|1365
|2008.06.20 09:15
|buy
|522
|0.10
|1.5543
|1.5491
|1.8041
|1366
|2008.06.20 13:00
|modify
|522
|0.10
|1.5543
|1.5544
|0.0000
|1367
|2008.06.20 22:00
|close
|522
|0.10
|1.5622
|1.5544
|0.0000
|79.00
|13746.19
|1368
|2008.06.23 11:00
|buy
|523
|0.10
|1.5535
|1.5483
|1.8033
|1369
|2008.06.23 15:37
|s/l
|523
|0.10
|1.5483
|1.5483
|1.8033
|-52.00
|13694.19
|1370
|2008.06.23 15:40
|buy
|524
|0.10
|1.5485
|1.5433
|1.7983
|1371
|2008.06.24 09:30
|modify
|524
|0.10
|1.5485
|1.5492
|0.0000
|1372
|2008.06.24 17:15
|modify
|524
|0.10
|1.5485
|1.5563
|0.0000
|1373
|2008.06.24 23:21
|s/l
|524
|0.10
|1.5563
|1.5563
|0.0000
|78.47
|13772.66
|1374
|2008.06.24 23:25
|buy
|525
|0.10
|1.5570
|1.5518
|1.8068
|1375
|2008.06.25 21:30
|modify
|525
|0.10
|1.5570
|1.5597
|0.0000
|1376
|2008.06.26 13:00
|modify
|525
|0.10
|1.5570
|1.5670
|0.0000
|1377
|2008.06.27 12:15
|modify
|525
|0.10
|1.5570
|1.5726
|0.0000
|1378
|2008.06.27 22:00
|close
|525
|0.10
|1.5772
|1.5726
|0.0000
|204.33
|13976.99
|1379
|2008.06.30 18:00
|buy
|526
|0.10
|1.5756
|1.5704
|1.8254
|1380
|2008.07.01 14:00
|close
|526
|0.10
|1.5811
|1.5704
|1.8254
|55.47
|14032.46
|1381
|2008.07.01 15:00
|buy
|527
|0.10
|1.5783
|1.5731
|1.8281
|1382
|2008.07.02 15:45
|modify
|527
|0.10
|1.5783
|1.5788
|0.0000
|1383
|2008.07.03 14:00
|modify
|527
|0.10
|1.5783
|1.5845
|0.0000
|1384
|2008.07.03 15:35
|s/l
|527
|0.10
|1.5845
|1.5845
|0.0000
|63.87
|14096.33
|1385
|2008.07.03 16:00
|buy
|528
|0.10
|1.5769
|1.5717
|1.8267
|1386
|2008.07.03 17:30
|s/l
|528
|0.10
|1.5717
|1.5717
|1.8267
|-52.00
|14044.33
|1387
|2008.07.03 17:35
|buy
|529
|0.10
|1.5718
|1.5666
|1.8216
|1388
|2008.07.04 14:19
|s/l
|529
|0.10
|1.5666
|1.5666
|1.8216
|-51.53
|13992.79
|1389
|2008.07.07 21:00
|buy
|530
|0.10
|1.5746
|1.5694
|1.8244
|1390
|2008.07.08 04:59
|s/l
|530
|0.10
|1.5694
|1.5694
|1.8244
|-51.53
|13941.26
|1391
|2008.07.08 05:00
|buy
|531
|0.10
|1.5696
|1.5644
|1.8194
|1392
|2008.07.08 18:34
|s/l
|531
|0.10
|1.5644
|1.5644
|1.8194
|-52.00
|13889.26
|1393
|2008.07.08 18:35
|buy
|532
|0.10
|1.5645
|1.5593
|1.8143
|1394
|2008.07.09 08:00
|close
|532
|0.10
|1.5695
|1.5593
|1.8143
|50.47
|13939.73
|1395
|2008.07.09 08:00
|buy
|533
|0.10
|1.5697
|1.5645
|1.8195
|1396
|2008.07.09 23:15
|modify
|533
|0.10
|1.5697
|1.5699
|0.0000
|1397
|2008.07.10 11:58
|s/l
|533
|0.10
|1.5699
|1.5699
|0.0000
|3.40
|13943.13
|1398
|2008.07.10 14:00
|buy
|534
|0.10
|1.5714
|1.5662
|1.8212
|1399
|2008.07.10 17:30
|modify
|534
|0.10
|1.5714
|1.5724
|0.0000
|1400
|2008.07.11 15:15
|modify
|534
|0.10
|1.5714
|1.5783
|0.0000
|1401
|2008.07.11 16:30
|modify
|534
|0.10
|1.5714
|1.5865
|0.0000
|1402
|2008.07.11 22:00
|close
|534
|0.10
|1.5888
|1.5865
|0.0000
|174.47
|14117.60
|1403
|2008.07.14 14:00
|buy
|535
|0.10
|1.5857
|1.5805
|1.8355
|1404
|2008.07.14 19:00
|modify
|535
|0.10
|1.5857
|1.5863
|0.0000
|1405
|2008.07.15 10:30
|modify
|535
|0.10
|1.5857
|1.5918
|0.0000
|1406
|2008.07.15 18:26
|s/l
|535
|0.10
|1.5918
|1.5918
|0.0000
|61.47
|14179.06
|1407
|2008.07.15 22:00
|buy
|536
|0.10
|1.5877
|1.5825
|1.8375
|1408
|2008.07.16 10:45
|close
|536
|0.10
|1.5935
|1.5825
|1.8375
|58.47
|14237.53
|1409
|2008.07.16 10:45
|buy
|537
|0.10
|1.5937
|1.5885
|1.8435
|1410
|2008.07.16 15:03
|s/l
|537
|0.10
|1.5885
|1.5885
|1.8435
|-52.00
|14185.53
|1411
|2008.07.16 15:05
|buy
|538
|0.10
|1.5895
|1.5843
|1.8393
|1412
|2008.07.16 17:52
|s/l
|538
|0.10
|1.5843
|1.5843
|1.8393
|-52.00
|14133.53
|1413
|2008.07.16 17:55
|buy
|539
|0.10
|1.5841
|1.5789
|1.8339
|1414
|2008.07.17 21:26
|s/l
|539
|0.10
|1.5789
|1.5789
|1.8339
|-50.60
|14082.93
|1415
|2008.07.17 21:30
|buy
|540
|0.10
|1.5790
|1.5738
|1.8288
|1416
|2008.07.17 23:30
|modify
|540
|0.10
|1.5790
|1.5802
|0.0000
|1417
|2008.07.18 22:00
|close
|540
|0.10
|1.5842
|1.5802
|0.0000
|52.47
|14135.40
|1418
|2008.07.21 05:00
|buy
|541
|0.10
|1.5870
|1.5818
|1.8368
|1419
|2008.07.21 23:45
|modify
|541
|0.10
|1.5870
|1.5873
|0.0000
|1420
|2008.07.22 16:00
|s/l
|541
|0.10
|1.5873
|1.5873
|0.0000
|3.47
|14138.86
|1421
|2008.07.22 18:00
|buy
|542
|0.10
|1.5837
|1.5785
|1.8335
|1422
|2008.07.22 18:35
|s/l
|542
|0.10
|1.5785
|1.5785
|1.8335
|-52.00
|14086.86
|1423
|2008.07.22 18:40
|buy
|543
|0.10
|1.5793
|1.5741
|1.8291
|1424
|2008.07.23 11:40
|s/l
|543
|0.10
|1.5741
|1.5741
|1.8291
|-51.53
|14035.33
|1425
|2008.07.25 03:00
|buy
|544
|0.10
|1.5686
|1.5634
|1.8184
|1426
|2008.07.25 13:30
|modify
|544
|0.10
|1.5686
|1.5692
|0.0000
|1427
|2008.07.25 16:15
|s/l
|544
|0.10
|1.5692
|1.5692
|0.0000
|6.00
|14041.33
|1428
|2008.07.25 16:20
|buy
|545
|0.10
|1.5694
|1.5642
|1.8192
|1429
|2008.07.25 22:00
|close
|545
|0.10
|1.5693
|1.5642
|1.8192
|-1.00
|14040.33
|1430
|2008.07.28 04:00
|buy
|546
|0.10
|1.5697
|1.5645
|1.8195
|1431
|2008.07.28 13:30
|modify
|546
|0.10
|1.5697
|1.5698
|0.0000
|1432
|2008.07.29 15:17
|s/l
|546
|0.10
|1.5698
|1.5698
|0.0000
|1.47
|14041.80
|1433
|2008.07.29 15:20
|buy
|547
|0.10
|1.5701
|1.5649
|1.8199
|1434
|2008.07.29 17:02
|s/l
|547
|0.10
|1.5649
|1.5649
|1.8199
|-52.00
|13989.80
|1435
|2008.07.29 17:05
|buy
|548
|0.10
|1.5646
|1.5594
|1.8144
|1436
|2008.07.29 17:13
|s/l
|548
|0.10
|1.5594
|1.5594
|1.8144
|-52.00
|13937.80
|1437
|2008.07.29 17:15
|buy
|549
|0.10
|1.5616
|1.5564
|1.8114
|1438
|2008.07.29 20:32
|s/l
|549
|0.10
|1.5564
|1.5564
|1.8114
|-52.00
|13885.80
|1439
|2008.07.31 07:00
|buy
|550
|0.10
|1.5588
|1.5536
|1.8086
|1440
|2008.07.31 15:45
|modify
|550
|0.10
|1.5588
|1.5623
|0.0000
|1441
|2008.07.31 17:48
|s/l
|550
|0.10
|1.5623
|1.5623
|0.0000
|35.00
|13920.80
|1442
|2008.07.31 17:50
|buy
|551
|0.10
|1.5626
|1.5574
|1.8124
|1443
|2008.07.31 19:08
|s/l
|551
|0.10
|1.5574
|1.5574
|1.8124
|-52.00
|13868.80
|1444
|2008.07.31 19:10
|buy
|552
|0.10
|1.5583
|1.5531
|1.8081
|1445
|2008.08.01 15:30
|s/l
|552
|0.10
|1.5531
|1.5531
|1.8081
|-51.53
|13817.26
|1446
|2008.08.04 04:00
|buy
|553
|0.10
|1.5578
|1.5526
|1.8076
|1447
|2008.08.05 07:34
|s/l
|553
|0.10
|1.5526
|1.5526
|1.8076
|-51.53
|13765.73
|1448
|2008.08.06 10:00
|buy
|554
|0.10
|1.5511
|1.5459
|1.8009
|1449
|2008.08.06 15:43
|s/l
|554
|0.10
|1.5459
|1.5459
|1.8009
|-52.00
|13713.73
|1450
|2008.08.07 11:00
|buy
|555
|0.10
|1.5467
|1.5415
|1.7965
|1451
|2008.08.07 15:53
|s/l
|555
|0.10
|1.5415
|1.5415
|1.7965
|-52.00
|13661.73
|1452
|2008.08.07 15:55
|buy
|556
|0.10
|1.5422
|1.5370
|1.7920
|1453
|2008.08.07 17:00
|s/l
|556
|0.10
|1.5370
|1.5370
|1.7920
|-52.00
|13609.73
|1454
|2008.08.13 00:00
|buy
|557
|0.10
|1.4928
|1.4876
|1.7426
|1455
|2008.08.13 13:20
|s/l
|557
|0.10
|1.4876
|1.4876
|1.7426
|-52.00
|13557.73
|1456
|2008.08.13 13:25
|buy
|558
|0.10
|1.4871
|1.4819
|1.7369
|1457
|2008.08.13 16:00
|modify
|558
|0.10
|1.4871
|1.4875
|0.0000
|1458
|2008.08.13 16:56
|s/l
|558
|0.10
|1.4875
|1.4875
|0.0000
|4.00
|13561.73
|1459
|2008.08.14 03:00
|buy
|559
|0.10
|1.4900
|1.4848
|1.7398
|1460
|2008.08.14 19:05
|s/l
|559
|0.10
|1.4848
|1.4848
|1.7398
|-52.00
|13509.73
|1461
|2008.08.18 07:00
|buy
|560
|0.10
|1.4765
|1.4713
|1.7263
|1462
|2008.08.18 13:38
|s/l
|560
|0.10
|1.4713
|1.4713
|1.7263
|-52.00
|13457.73
|1463
|2008.08.18 13:40
|buy
|561
|0.10
|1.4718
|1.4666
|1.7216
|1464
|2008.08.19 01:02
|s/l
|561
|0.10
|1.4666
|1.4666
|1.7216
|-51.53
|13406.20
|1465
|2008.08.19 19:00
|buy
|562
|0.10
|1.4747
|1.4695
|1.7245
|1466
|2008.08.20 12:50
|s/l
|562
|0.10
|1.4695
|1.4695
|1.7245
|-51.53
|13354.66
|1467
|2008.08.20 15:00
|buy
|563
|0.10
|1.4722
|1.4670
|1.7220
|1468
|2008.08.21 04:00
|close
|563
|0.10
|1.4774
|1.4670
|1.7220
|53.40
|13408.06
|1469
|2008.08.22 15:00
|buy
|564
|0.10
|1.4808
|1.4756
|1.7306
|1470
|2008.08.22 22:00
|close
|564
|0.10
|1.4773
|1.4756
|1.7306
|-35.00
|13373.06
|1471
|2008.08.25 02:00
|buy
|565
|0.10
|1.4786
|1.4734
|1.7284
|1472
|2008.08.25 03:17
|s/l
|565
|0.10
|1.4734
|1.4734
|1.7284
|-52.00
|13321.06
|1473
|2008.08.25 03:20
|buy
|566
|0.10
|1.4726
|1.4674
|1.7224
|1474
|2008.08.25 15:45
|modify
|566
|0.10
|1.4726
|1.4744
|0.0000
|1475
|2008.08.25 20:37
|s/l
|566
|0.10
|1.4744
|1.4744
|0.0000
|18.00
|13339.06
|1476
|2008.08.25 20:40
|buy
|567
|0.10
|1.4749
|1.4697
|1.7247
|1477
|2008.08.26 08:23
|s/l
|567
|0.10
|1.4697
|1.4697
|1.7247
|-51.53
|13287.53
|1478
|2008.08.27 06:00
|buy
|568
|0.10
|1.4694
|1.4642
|1.7192
|1479
|2008.08.27 13:45
|modify
|568
|0.10
|1.4694
|1.4711
|0.0000
|1480
|2008.08.27 17:04
|s/l
|568
|0.10
|1.4711
|1.4711
|0.0000
|17.00
|13304.53
|1481
|2008.08.27 17:05
|buy
|569
|0.10
|1.4716
|1.4664
|1.7214
|1482
|2008.08.28 04:30
|modify
|569
|0.10
|1.4716
|1.4718
|0.0000
|1483
|2008.08.28 17:44
|s/l
|569
|0.10
|1.4718
|1.4718
|0.0000
|3.40
|13307.93
|1484
|2008.08.28 19:00
|buy
|570
|0.10
|1.4686
|1.4634
|1.7184
|1485
|2008.08.29 05:15
|close
|570
|0.10
|1.4749
|1.4634
|1.7184
|63.47
|13371.40
|1486
|2008.08.29 05:15
|buy
|571
|0.10
|1.4751
|1.4699
|1.7249
|1487
|2008.08.29 16:50
|s/l
|571
|0.10
|1.4699
|1.4699
|1.7249
|-52.00
|13319.40
|1488
|2008.08.29 16:55
|buy
|572
|0.10
|1.4706
|1.4654
|1.7204
|1489
|2008.08.29 18:45
|s/l
|572
|0.10
|1.4654
|1.4654
|1.7204
|-52.00
|13267.40
|1490
|2008.09.03 22:00
|buy
|573
|0.10
|1.4493
|1.4441
|1.6991
|1491
|2008.09.04 15:37
|s/l
|573
|0.10
|1.4441
|1.4441
|1.6991
|-50.60
|13216.80
|1492
|2008.09.04 15:40
|buy
|574
|0.10
|1.4462
|1.4410
|1.6960
|1493
|2008.09.04 17:29
|s/l
|574
|0.10
|1.4410
|1.4410
|1.6960
|-52.00
|13164.80
|1494
|2008.09.08 02:00
|buy
|575
|0.10
|1.4349
|1.4297
|1.6847
|1495
|2008.09.08 05:15
|modify
|575
|0.10
|1.4349
|1.4355
|0.0000
|1496
|2008.09.08 09:19
|s/l
|575
|0.10
|1.4355
|1.4355
|0.0000
|6.00
|13170.80
|1497
|2008.09.08 09:20
|buy
|576
|0.10
|1.4360
|1.4308
|1.6858
|1498
|2008.09.08 10:51
|s/l
|576
|0.10
|1.4308
|1.4308
|1.6858
|-52.00
|13118.80
|1499
|2008.09.08 10:55
|buy
|577
|0.10
|1.4310
|1.4258
|1.6808
|1500
|2008.09.08 11:55
|s/l
|577
|0.10
|1.4258
|1.4258
|1.6808
|-52.00
|13066.80
|1501
|2008.09.08 12:00
|buy
|578
|0.10
|1.4242
|1.4190
|1.6740
|1502
|2008.09.08 13:11
|s/l
|578
|0.10
|1.4190
|1.4190
|1.6740
|-52.00
|13014.80
|1503
|2008.09.09 20:00
|buy
|579
|0.10
|1.4199
|1.4147
|1.6697
|1504
|2008.09.09 22:08
|s/l
|579
|0.10
|1.4147
|1.4147
|1.6697
|-52.00
|12962.80
|1505
|2008.09.09 22:10
|buy
|580
|0.10
|1.4152
|1.4100
|1.6650
|1506
|2008.09.09 22:59
|s/l
|580
|0.10
|1.4100
|1.4100
|1.6650
|-52.00
|12910.80
|1507
|2008.09.09 23:00
|buy
|581
|0.10
|1.4103
|1.4051
|1.6601
|1508
|2008.09.10 07:45
|modify
|581
|0.10
|1.4103
|1.4106
|0.0000
|1509
|2008.09.10 13:10
|s/l
|581
|0.10
|1.4106
|1.4106
|0.0000
|3.47
|12914.26
|1510
|2008.09.10 13:15
|buy
|582
|0.10
|1.4093
|1.4041
|1.6591
|1511
|2008.09.10 17:58
|s/l
|582
|0.10
|1.4041
|1.4041
|1.6591
|-52.00
|12862.26
|1512
|2008.09.12 01:00
|buy
|583
|0.10
|1.4018
|1.3966
|1.6516
|1513
|2008.09.12 10:15
|modify
|583
|0.10
|1.4018
|1.4033
|0.0000
|1514
|2008.09.12 17:30
|modify
|583
|0.10
|1.4018
|1.4098
|0.0000
|1515
|2008.09.12 21:30
|modify
|583
|0.10
|1.4018
|1.4153
|0.0000
|1516
|2008.09.12 22:00
|close
|583
|0.10
|1.4214
|1.4153
|0.0000
|196.00
|13058.26
|1517
|2008.09.15 16:00
|buy
|584
|0.10
|1.4170
|1.4118
|1.6668
|1518
|2008.09.15 22:30
|modify
|584
|0.10
|1.4170
|1.4203
|0.0000
|1519
|2008.09.15 23:00
|modify
|584
|0.10
|1.4170
|1.4263
|0.0000
|1520
|2008.09.15 23:26
|s/l
|584
|0.10
|1.4263
|1.4263
|0.0000
|93.00
|13151.26
|1521
|2008.09.15 23:30
|buy
|585
|0.10
|1.4258
|1.4206
|1.6756
|1522
|2008.09.16 03:02
|s/l
|585
|0.10
|1.4206
|1.4206
|1.6756
|-51.53
|13099.73
|1523
|2008.09.16 04:00
|buy
|586
|0.10
|1.4222
|1.4170
|1.6720
|1524
|2008.09.16 12:52
|s/l
|586
|0.10
|1.4170
|1.4170
|1.6720
|-52.00
|13047.73
|1525
|2008.09.16 12:55
|buy
|587
|0.10
|1.4164
|1.4112
|1.6662
|1526
|2008.09.16 15:15
|modify
|587
|0.10
|1.4164
|1.4215
|0.0000
|1527
|2008.09.16 16:01
|s/l
|587
|0.10
|1.4215
|1.4215
|0.0000
|51.00
|13098.73
|1528
|2008.09.16 16:05
|buy
|588
|0.10
|1.4235
|1.4183
|1.6733
|1529
|2008.09.16 16:29
|s/l
|588
|0.10
|1.4183
|1.4183
|1.6733
|-52.00
|13046.73
|1530
|2008.09.16 16:30
|buy
|589
|0.10
|1.4189
|1.4137
|1.6687
|1531
|2008.09.16 17:57
|s/l
|589
|0.10
|1.4137
|1.4137
|1.6687
|-52.00
|12994.73
|1532
|2008.09.16 18:00
|buy
|590
|0.10
|1.4122
|1.4070
|1.6620
|1533
|2008.09.17 03:15
|modify
|590
|0.10
|1.4122
|1.4163
|0.0000
|1534
|2008.09.17 06:06
|s/l
|590
|0.10
|1.4163
|1.4163
|0.0000
|41.47
|13036.20
|1535
|2008.09.17 11:00
|buy
|591
|0.10
|1.4231
|1.4179
|1.6729
|1536
|2008.09.17 15:38
|s/l
|591
|0.10
|1.4179
|1.4179
|1.6729
|-52.00
|12984.20
|1537
|2008.09.17 15:40
|buy
|592
|0.10
|1.4177
|1.4125
|1.6675
|1538
|2008.09.17 18:28
|s/l
|592
|0.10
|1.4125
|1.4125
|1.6675
|-52.00
|12932.20
|1539
|2008.09.17 18:30
|buy
|593
|0.10
|1.4129
|1.4077
|1.6627
|1540
|2008.09.17 20:15
|modify
|593
|0.10
|1.4129
|1.4130
|0.0000
|1541
|2008.09.17 20:30
|modify
|593
|0.10
|1.4129
|1.4214
|0.0000
|1542
|2008.09.17 21:15
|modify
|593
|0.10
|1.4129
|1.4288
|0.0000
|1543
|2008.09.18 00:20
|s/l
|593
|0.10
|1.4288
|1.4288
|0.0000
|160.40
|13092.60
|1544
|2008.09.19 01:00
|buy
|594
|0.10
|1.4325
|1.4273
|1.6823
|1545
|2008.09.19 03:22
|s/l
|594
|0.10
|1.4273
|1.4273
|1.6823
|-52.00
|13040.60
|1546
|2008.09.19 03:25
|buy
|595
|0.10
|1.4261
|1.4209
|1.6759
|1547
|2008.09.19 04:07
|s/l
|595
|0.10
|1.4209
|1.4209
|1.6759
|-52.00
|12988.60
|1548
|2008.09.19 04:10
|buy
|596
|0.10
|1.4223
|1.4171
|1.6721
|1549
|2008.09.19 07:38
|s/l
|596
|0.10
|1.4171
|1.4171
|1.6721
|-52.00
|12936.60
|1550
|2008.09.19 07:40
|buy
|597
|0.10
|1.4175
|1.4123
|1.6673
|1551
|2008.09.19 09:15
|close
|597
|0.10
|1.4245
|1.4123
|1.6673
|70.00
|13006.60
|1552
|2008.09.19 09:15
|buy
|598
|0.10
|1.4247
|1.4195
|1.6745
|1553
|2008.09.19 10:16
|s/l
|598
|0.10
|1.4195
|1.4195
|1.6745
|-52.00
|12954.60
|1554
|2008.09.19 10:20
|buy
|599
|0.10
|1.4195
|1.4143
|1.6693
|1555
|2008.09.19 15:30
|close
|599
|0.10
|1.4246
|1.4143
|1.6693
|51.00
|13005.60
|1556
|2008.09.19 15:30
|buy
|600
|0.10
|1.4248
|1.4196
|1.6746
|1557
|2008.09.19 16:00
|close
|600
|0.10
|1.4339
|1.4196
|1.6746
|91.00
|13096.60
|1558
|2008.09.19 16:00
|buy
|601
|0.10
|1.4341
|1.4289
|1.6839
|1559
|2008.09.19 16:30
|close
|601
|0.10
|1.4396
|1.4289
|1.6839
|55.00
|13151.60
|1560
|2008.09.19 16:30
|buy
|602
|0.10
|1.4398
|1.4346
|1.6896
|1561
|2008.09.19 21:30
|modify
|602
|0.10
|1.4398
|1.4412
|0.0000
|1562
|2008.09.19 22:00
|close
|602
|0.10
|1.4468
|1.4412
|0.0000
|70.00
|13221.60
|1563
|2008.09.23 20:00
|buy
|603
|0.10
|1.4678
|1.4626
|1.7176
|1564
|2008.09.23 20:13
|s/l
|603
|0.10
|1.4626
|1.4626
|1.7176
|-52.00
|13169.60
|1565
|2008.09.23 20:15
|buy
|604
|0.10
|1.4628
|1.4576
|1.7126
|1566
|2008.09.23 21:15
|modify
|604
|0.10
|1.4628
|1.4634
|0.0000
|1567
|2008.09.24 00:39
|s/l
|604
|0.10
|1.4634
|1.4634
|0.0000
|6.47
|13176.06
|1568
|2008.09.24 00:40
|buy
|605
|0.10
|1.4642
|1.4590
|1.7140
|1569
|2008.09.24 03:15
|close
|605
|0.10
|1.4700
|1.4590
|1.7140
|58.00
|13234.06
|1570
|2008.09.24 03:15
|buy
|606
|0.10
|1.4702
|1.4650
|1.7200
|1571
|2008.09.24 08:38
|s/l
|606
|0.10
|1.4650
|1.4650
|1.7200
|-52.00
|13182.06
|1572
|2008.09.24 08:40
|buy
|607
|0.10
|1.4647
|1.4595
|1.7145
|1573
|2008.09.24 09:45
|close
|607
|0.10
|1.4702
|1.4595
|1.7145
|55.00
|13237.06
|1574
|2008.09.24 09:45
|buy
|608
|0.10
|1.4704
|1.4652
|1.7202
|1575
|2008.09.24 10:41
|s/l
|608
|0.10
|1.4652
|1.4652
|1.7202
|-52.00
|13185.06
|1576
|2008.09.24 10:45
|buy
|609
|0.10
|1.4665
|1.4613
|1.7163
|1577
|2008.09.24 15:45
|close
|609
|0.10
|1.4737
|1.4613
|1.7163
|72.00
|13257.06
|1578
|2008.09.24 15:45
|buy
|610
|0.10
|1.4739
|1.4687
|1.7237
|1579
|2008.09.24 17:15
|s/l
|610
|0.10
|1.4687
|1.4687
|1.7237
|-52.00
|13205.06
|1580
|2008.09.24 17:20
|buy
|611
|0.10
|1.4688
|1.4636
|1.7186
|1581
|2008.09.24 19:05
|s/l
|611
|0.10
|1.4636
|1.4636
|1.7186
|-52.00
|13153.06
|1582
|2008.09.25 06:00
|buy
|612
|0.10
|1.4729
|1.4677
|1.7227
|1583
|2008.09.25 13:40
|s/l
|612
|0.10
|1.4677
|1.4677
|1.7227
|-52.00
|13101.06
|1584
|2008.09.25 13:45
|buy
|613
|0.10
|1.4678
|1.4626
|1.7176
|1585
|2008.09.25 18:22
|s/l
|613
|0.10
|1.4626
|1.4626
|1.7176
|-52.00
|13049.06
|1586
|2008.09.25 18:25
|buy
|614
|0.10
|1.4642
|1.4590
|1.7140
|1587
|2008.09.25 19:59
|s/l
|614
|0.10
|1.4590
|1.4590
|1.7140
|-52.00
|12997.06
|1588
|2008.09.26 07:00
|buy
|615
|0.10
|1.4676
|1.4624
|1.7174
|1589
|2008.09.26 08:44
|s/l
|615
|0.10
|1.4624
|1.4624
|1.7174
|-52.00
|12945.06
|1590
|2008.09.26 08:45
|buy
|616
|0.10
|1.4627
|1.4575
|1.7125
|1591
|2008.09.26 10:36
|s/l
|616
|0.10
|1.4575
|1.4575
|1.7125
|-52.00
|12893.06
|1592
|2008.10.03 15:00
|buy
|617
|0.10
|1.3850
|1.3798
|1.6348
|1593
|2008.10.03 15:32
|s/l
|617
|0.10
|1.3798
|1.3798
|1.6348
|-52.00
|12841.06
|1594
|2008.10.03 15:35
|buy
|618
|0.10
|1.3824
|1.3772
|1.6322
|1595
|2008.10.03 15:57
|s/l
|618
|0.10
|1.3772
|1.3772
|1.6322
|-52.00
|12789.06
|1596
|2008.10.05 23:59
|buy
|619
|0.10
|1.3673
|1.3621
|1.6171
|1597
|2008.10.06 02:49
|s/l
|619
|0.10
|1.3621
|1.3621
|1.6171
|-51.53
|12737.53
|1598
|2008.10.07 10:00
|buy
|620
|0.10
|1.3582
|1.3530
|1.6080
|1599
|2008.10.07 11:16
|s/l
|620
|0.10
|1.3530
|1.3530
|1.6080
|-52.00
|12685.53
|1600
|2008.10.07 11:20
|buy
|621
|0.10
|1.3529
|1.3477
|1.6027
|1601
|2008.10.07 14:15
|modify
|621
|0.10
|1.3529
|1.3534
|0.0000
|1602
|2008.10.07 16:15
|modify
|621
|0.10
|1.3529
|1.3629
|0.0000
|1603
|2008.10.07 17:59
|s/l
|621
|0.10
|1.3629
|1.3629
|0.0000
|100.00
|12785.53
|1604
|2008.10.07 18:00
|buy
|622
|0.10
|1.3641
|1.3589
|1.6139
|1605
|2008.10.07 18:13
|s/l
|622
|0.10
|1.3589
|1.3589
|1.6139
|-52.00
|12733.53
|1606
|2008.10.07 18:15
|buy
|623
|0.10
|1.3603
|1.3551
|1.6101
|1607
|2008.10.08 02:28
|s/l
|623
|0.10
|1.3551
|1.3551
|1.6101
|-51.53
|12682.00
|1608
|2008.10.08 02:30
|buy
|624
|0.10
|1.3558
|1.3506
|1.6056
|1609
|2008.10.08 07:15
|modify
|624
|0.10
|1.3558
|1.3575
|0.0000
|1610
|2008.10.08 08:11
|s/l
|624
|0.10
|1.3575
|1.3575
|0.0000
|17.00
|12699.00
|1611
|2008.10.08 08:15
|buy
|625
|0.10
|1.3600
|1.3548
|1.6098
|1612
|2008.10.08 08:37
|s/l
|625
|0.10
|1.3548
|1.3548
|1.6098
|-52.00
|12647.00
|1613
|2008.10.08 08:40
|buy
|626
|0.10
|1.3569
|1.3517
|1.6067
|1614
|2008.10.08 10:15
|modify
|626
|0.10
|1.3569
|1.3608
|0.0000
|1615
|2008.10.08 11:33
|s/l
|626
|0.10
|1.3608
|1.3608
|0.0000
|39.00
|12686.00
|1616
|2008.10.08 11:35
|buy
|627
|0.10
|1.3606
|1.3554
|1.6104
|1617
|2008.10.08 12:30
|modify
|627
|0.10
|1.3606
|1.3614
|0.0000
|1618
|2008.10.08 12:43
|s/l
|627
|0.10
|1.3614
|1.3614
|0.0000
|8.00
|12694.00
|1619
|2008.10.09 04:00
|buy
|628
|0.10
|1.3599
|1.3547
|1.6097
|1620
|2008.10.09 05:45
|modify
|628
|0.10
|1.3599
|1.3634
|0.0000
|1621
|2008.10.09 11:15
|modify
|628
|0.10
|1.3599
|1.3707
|0.0000
|1622
|2008.10.09 13:36
|s/l
|628
|0.10
|1.3707
|1.3707
|0.0000
|108.00
|12802.00
|1623
|2008.10.09 19:00
|buy
|629
|0.10
|1.3646
|1.3594
|1.6144
|1624
|2008.10.10 00:02
|s/l
|629
|0.10
|1.3594
|1.3594
|1.6144
|-51.53
|12750.46
|1625
|2008.10.10 00:05
|buy
|630
|0.10
|1.3585
|1.3533
|1.6083
|1626
|2008.10.10 07:15
|s/l
|630
|0.10
|1.3533
|1.3533
|1.6083
|-52.00
|12698.46
|1627
|2008.10.13 04:00
|buy
|631
|0.10
|1.3574
|1.3522
|1.6072
|1628
|2008.10.13 05:45
|s/l
|631
|0.10
|1.3522
|1.3522
|1.6072
|-52.00
|12646.46
|1629
|2008.10.13 05:50
|buy
|632
|0.10
|1.3489
|1.3437
|1.5987
|1630
|2008.10.13 08:45
|modify
|632
|0.10
|1.3489
|1.3510
|0.0000
|1631
|2008.10.13 09:15
|modify
|632
|0.10
|1.3489
|1.3574
|0.0000
|1632
|2008.10.13 13:09
|s/l
|632
|0.10
|1.3574
|1.3574
|0.0000
|85.00
|12731.46
|1633
|2008.10.13 13:10
|buy
|633
|0.10
|1.3578
|1.3526
|1.6076
|1634
|2008.10.13 15:15
|modify
|633
|0.10
|1.3578
|1.3590
|0.0000
|1635
|2008.10.13 17:11
|s/l
|633
|0.10
|1.3590
|1.3590
|0.0000
|12.00
|12743.46
|1636
|2008.10.13 17:15
|buy
|634
|0.10
|1.3597
|1.3545
|1.6095
|1637
|2008.10.13 18:43
|s/l
|634
|0.10
|1.3545
|1.3545
|1.6095
|-52.00
|12691.46
|1638
|2008.10.13 18:45
|buy
|635
|0.10
|1.3545
|1.3493
|1.6043
|1639
|2008.10.13 19:19
|s/l
|635
|0.10
|1.3493
|1.3493
|1.6043
|-52.00
|12639.46
|1640
|2008.10.13 19:20
|buy
|636
|0.10
|1.3493
|1.3441
|1.5991
|1641
|2008.10.13 22:30
|modify
|636
|0.10
|1.3493
|1.3506
|0.0000
|1642
|2008.10.14 01:45
|modify
|636
|0.10
|1.3493
|1.3560
|0.0000
|1643
|2008.10.14 03:30
|close
|636
|0.10
|1.3674
|1.3560
|0.0000
|181.47
|12820.93
|1644
|2008.10.14 03:30
|buy
|637
|0.10
|1.3676
|1.3624
|1.6174
|1645
|2008.10.14 04:05
|s/l
|637
|0.10
|1.3624
|1.3624
|1.6174
|-52.00
|12768.93
|1646
|2008.10.14 04:10
|buy
|638
|0.10
|1.3632
|1.3580
|1.6130
|1647
|2008.10.14 05:30
|modify
|638
|0.10
|1.3632
|1.3635
|0.0000
|1648
|2008.10.14 09:23
|s/l
|638
|0.10
|1.3635
|1.3635
|0.0000
|3.00
|12771.93
|1649
|2008.10.15 02:00
|buy
|639
|0.10
|1.3616
|1.3564
|1.6114
|1650
|2008.10.15 02:41
|s/l
|639
|0.10
|1.3564
|1.3564
|1.6114
|-52.00
|12719.93
|1651
|2008.10.15 02:45
|buy
|640
|0.10
|1.3568
|1.3516
|1.6066
|1652
|2008.10.15 09:15
|close
|640
|0.10
|1.3621
|1.3516
|1.6066
|53.00
|12772.93
|1653
|2008.10.15 09:15
|buy
|641
|0.10
|1.3623
|1.3571
|1.6121
|1654
|2008.10.15 11:52
|s/l
|641
|0.10
|1.3571
|1.3571
|1.6121
|-52.00
|12720.93
|1655
|2008.10.15 11:55
|buy
|642
|0.10
|1.3579
|1.3527
|1.6077
|1656
|2008.10.15 13:15
|close
|642
|0.10
|1.3632
|1.3527
|1.6077
|53.00
|12773.93
|1657
|2008.10.15 13:15
|buy
|643
|0.10
|1.3634
|1.3582
|1.6132
|1658
|2008.10.15 15:56
|s/l
|643
|0.10
|1.3582
|1.3582
|1.6132
|-52.00
|12721.93
|1659
|2008.10.15 16:00
|buy
|644
|0.10
|1.3592
|1.3540
|1.6090
|1660
|2008.10.15 19:10
|s/l
|644
|0.10
|1.3540
|1.3540
|1.6090
|-52.00
|12669.93
|1661
|2008.10.17 02:00
|buy
|645
|0.10
|1.3491
|1.3439
|1.5989
|1662
|2008.10.17 04:42
|s/l
|645
|0.10
|1.3439
|1.3439
|1.5989
|-52.00
|12617.93
|1663
|2008.10.17 04:45
|buy
|646
|0.10
|1.3437
|1.3385
|1.5935
|1664
|2008.10.17 08:00
|modify
|646
|0.10
|1.3437
|1.3438
|0.0000
|1665
|2008.10.17 11:00
|s/l
|646
|0.10
|1.3438
|1.3438
|0.0000
|1.00
|12618.93
|1666
|2008.10.17 11:05
|buy
|647
|0.10
|1.3446
|1.3394
|1.5944
|1667
|2008.10.17 13:13
|s/l
|647
|0.10
|1.3394
|1.3394
|1.5944
|-52.00
|12566.93
|1668
|2008.10.17 13:15
|buy
|648
|0.10
|1.3404
|1.3352
|1.5902
|1669
|2008.10.17 17:00
|modify
|648
|0.10
|1.3404
|1.3423
|0.0000
|1670
|2008.10.17 17:31
|s/l
|648
|0.10
|1.3423
|1.3423
|0.0000
|19.00
|12585.93
|1671
|2008.10.20 12:00
|buy
|649
|0.10
|1.3485
|1.3433
|1.5983
|1672
|2008.10.20 14:03
|s/l
|649
|0.10
|1.3433
|1.3433
|1.5983
|-52.00
|12533.93
|1673
|2008.10.20 16:00
|buy
|650
|0.10
|1.3424
|1.3372
|1.5922
|1674
|2008.10.20 16:25
|s/l
|650
|0.10
|1.3372
|1.3372
|1.5922
|-52.00
|12481.93
|1675
|2008.10.20 16:30
|buy
|651
|0.10
|1.3376
|1.3324
|1.5874
|1676
|2008.10.20 17:24
|s/l
|651
|0.10
|1.3324
|1.3324
|1.5874
|-52.00
|12429.93
|1677
|2008.10.23 19:00
|buy
|652
|0.10
|1.2879
|1.2827
|1.5377
|1678
|2008.10.23 19:09
|s/l
|652
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.5377
|-52.00
|12377.93
|1679
|2008.10.23 19:10
|buy
|653
|0.10
|1.2826
|1.2774
|1.5324
|1680
|2008.10.23 23:00
|modify
|653
|0.10
|1.2826
|1.2849
|0.0000
|1681
|2008.10.24 00:15
|modify
|653
|0.10
|1.2826
|1.2944
|0.0000
|1682
|2008.10.24 01:30
|s/l
|653
|0.10
|1.2944
|1.2944
|0.0000
|118.47
|12496.40
|1683
|2008.10.24 01:35
|buy
|654
|0.10
|1.2949
|1.2897
|1.5447
|1684
|2008.10.24 02:48
|s/l
|654
|0.10
|1.2897
|1.2897
|1.5447
|-52.00
|12444.40
|1685
|2008.10.24 02:50
|buy
|655
|0.10
|1.2898
|1.2846
|1.5396
|1686
|2008.10.24 03:57
|s/l
|655
|0.10
|1.2846
|1.2846
|1.5396
|-52.00
|12392.40
|1687
|2008.10.24 04:00
|buy
|656
|0.10
|1.2851
|1.2799
|1.5349
|1688
|2008.10.24 05:19
|s/l
|656
|0.10
|1.2799
|1.2799
|1.5349
|-52.00
|12340.40
|1689
|2008.10.24 05:20
|buy
|657
|0.10
|1.2801
|1.2749
|1.5299
|1690
|2008.10.24 09:09
|s/l
|657
|0.10
|1.2749
|1.2749
|1.5299
|-52.00
|12288.40
|1691
|2008.10.28 10:00
|buy
|658
|0.10
|1.2579
|1.2527
|1.5077
|1692
|2008.10.28 10:19
|s/l
|658
|0.10
|1.2527
|1.2527
|1.5077
|-52.00
|12236.40
|1693
|2008.10.28 10:20
|buy
|659
|0.10
|1.2530
|1.2478
|1.5028
|1694
|2008.10.28 10:55
|s/l
|659
|0.10
|1.2478
|1.2478
|1.5028
|-52.00
|12184.40
|1695
|2008.10.28 11:00
|buy
|660
|0.10
|1.2478
|1.2426
|1.4976
|1696
|2008.10.28 14:45
|modify
|660
|0.10
|1.2478
|1.2501
|0.0000
|1697
|2008.10.28 17:17
|s/l
|660
|0.10
|1.2501
|1.2501
|0.0000
|23.00
|12207.40
|1698
|2008.10.28 17:20
|buy
|661
|0.10
|1.2507
|1.2455
|1.5005
|1699
|2008.10.28 17:46
|s/l
|661
|0.10
|1.2455
|1.2455
|1.5005
|-52.00
|12155.40
|1700
|2008.10.28 17:50
|buy
|662
|0.10
|1.2472
|1.2420
|1.4970
|1701
|2008.10.28 21:30
|modify
|662
|0.10
|1.2472
|1.2488
|0.0000
|1702
|2008.10.28 22:00
|modify
|662
|0.10
|1.2472
|1.2548
|0.0000
|1703
|2008.10.28 22:30
|modify
|662
|0.10
|1.2472
|1.2616
|0.0000
|1704
|2008.10.28 23:30
|modify
|662
|0.10
|1.2472
|1.2672
|0.0000
|1705
|2008.10.29 01:00
|modify
|662
|0.10
|1.2472
|1.2734
|0.0000
|1706
|2008.10.29 01:25
|s/l
|662
|0.10
|1.2734
|1.2734
|0.0000
|262.47
|12417.86
|1707
|2008.10.30 19:00
|buy
|663
|0.10
|1.2852
|1.2800
|1.5350
|1708
|2008.10.30 20:15
|modify
|663
|0.10
|1.2852
|1.2879
|0.0000
|1709
|2008.10.31 00:36
|s/l
|663
|0.10
|1.2879
|1.2879
|0.0000
|27.47
|12445.33
|1710
|2008.10.31 00:40
|buy
|664
|0.10
|1.2890
|1.2838
|1.5388
|1711
|2008.10.31 02:22
|s/l
|664
|0.10
|1.2838
|1.2838
|1.5388
|-52.00
|12393.33
|1712
|2008.10.31 02:25
|buy
|665
|0.10
|1.2849
|1.2797
|1.5347
|1713
|2008.10.31 03:24
|s/l
|665
|0.10
|1.2797
|1.2797
|1.5347
|-52.00
|12341.33
|1714
|2008.10.31 03:25
|buy
|666
|0.10
|1.2785
|1.2733
|1.5283
|1715
|2008.10.31 07:00
|close
|666
|0.10
|1.2854
|1.2733
|1.5283
|69.00
|12410.33
|1716
|2008.10.31 07:00
|buy
|667
|0.10
|1.2856
|1.2804
|1.5354
|1717
|2008.10.31 07:59
|s/l
|667
|0.10
|1.2804
|1.2804
|1.5354
|-52.00
|12358.33
|1718
|2008.10.31 08:00
|buy
|668
|0.10
|1.2787
|1.2735
|1.5285
|1719
|2008.10.31 09:36
|s/l
|668
|0.10
|1.2735
|1.2735
|1.5285
|-52.00
|12306.33
|1720
|2008.10.31 09:40
|buy
|669
|0.10
|1.2740
|1.2688
|1.5238
|1721
|2008.10.31 09:53
|s/l
|669
|0.10
|1.2688
|1.2688
|1.5238
|-52.00
|12254.33
|1722
|2008.10.31 09:55
|buy
|670
|0.10
|1.2699
|1.2647
|1.5197
|1723
|2008.10.31 12:45
|modify
|670
|0.10
|1.2699
|1.2711
|0.0000
|1724
|2008.10.31 14:57
|s/l
|670
|0.10
|1.2711
|1.2711
|0.0000
|12.00
|12266.33
|1725
|2008.11.03 05:00
|buy
|671
|0.10
|1.2839
|1.2787
|1.5337
|1726
|2008.11.03 10:22
|s/l
|671
|0.10
|1.2787
|1.2787
|1.5337
|-52.00
|12214.33
|1727
|2008.11.03 10:25
|buy
|672
|0.10
|1.2798
|1.2746
|1.5296
|1728
|2008.11.03 11:30
|modify
|672
|0.10
|1.2798
|1.2803
|0.0000
|1729
|2008.11.03 15:31
|s/l
|672
|0.10
|1.2803
|1.2803
|0.0000
|5.00
|12219.33
|1730
|2008.11.03 15:35
|buy
|673
|0.10
|1.2801
|1.2749
|1.5299
|1731
|2008.11.03 16:07
|s/l
|673
|0.10
|1.2749
|1.2749
|1.5299
|-52.00
|12167.33
|1732
|2008.11.03 16:10
|buy
|674
|0.10
|1.2743
|1.2691
|1.5241
|1733
|2008.11.03 19:12
|s/l
|674
|0.10
|1.2691
|1.2691
|1.5241
|-52.00
|12115.33
|1734
|2008.11.04 14:00
|buy
|675
|0.10
|1.2787
|1.2735
|1.5285
|1735
|2008.11.04 16:45
|modify
|675
|0.10
|1.2787
|1.2831
|0.0000
|1736
|2008.11.04 17:45
|modify
|675
|0.10
|1.2787
|1.2893
|0.0000
|1737
|2008.11.04 19:00
|modify
|675
|0.10
|1.2787
|1.2970
|0.0000
|1738
|2008.11.04 20:15
|s/l
|675
|0.10
|1.2970
|1.2970
|0.0000
|183.00
|12298.33
|1739
|2008.11.06 02:00
|buy
|676
|0.10
|1.2916
|1.2864
|1.5414
|1740
|2008.11.06 03:57
|s/l
|676
|0.10
|1.2864
|1.2864
|1.5414
|-52.00
|12246.33
|1741
|2008.11.06 04:00
|buy
|677
|0.10
|1.2866
|1.2814
|1.5364
|1742
|2008.11.06 11:15
|close
|677
|0.10
|1.2922
|1.2814
|1.5364
|56.00
|12302.33
|1743
|2008.11.06 11:15
|buy
|678
|0.10
|1.2924
|1.2872
|1.5422
|1744
|2008.11.06 13:02
|s/l
|678
|0.10
|1.2872
|1.2872
|1.5422
|-52.00
|12250.33
|1745
|2008.11.06 13:05
|buy
|679
|0.10
|1.2873
|1.2821
|1.5371
|1746
|2008.11.06 14:03
|s/l
|679
|0.10
|1.2821
|1.2821
|1.5371
|-52.00
|12198.33
|1747
|2008.11.06 14:05
|buy
|680
|0.10
|1.2836
|1.2784
|1.5334
|1748
|2008.11.06 14:46
|s/l
|680
|0.10
|1.2784
|1.2784
|1.5334
|-52.00
|12146.33
|1749
|2008.11.06 14:50
|buy
|681
|0.10
|1.2802
|1.2750
|1.5300
|1750
|2008.11.06 15:03
|s/l
|681
|0.10
|1.2750
|1.2750
|1.5300
|-52.00
|12094.33
|1751
|2008.11.06 15:05
|buy
|682
|0.10
|1.2764
|1.2712
|1.5262
|1752
|2008.11.06 15:45
|modify
|682
|0.10
|1.2764
|1.2792
|0.0000
|1753
|2008.11.06 16:02
|s/l
|682
|0.10
|1.2792
|1.2792
|0.0000
|28.00
|12122.33
|1754
|2008.11.06 16:05
|buy
|683
|0.10
|1.2807
|1.2755
|1.5305
|1755
|2008.11.06 16:45
|modify
|683
|0.10
|1.2807
|1.2809
|0.0000
|1756
|2008.11.06 16:52
|s/l
|683
|0.10
|1.2809
|1.2809
|0.0000
|2.00
|12124.33
|1757
|2008.11.06 16:55
|buy
|684
|0.10
|1.2819
|1.2767
|1.5317
|1758
|2008.11.06 18:03
|s/l
|684
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.5317
|-52.00
|12072.33
|1759
|2008.11.07 12:00
|buy
|685
|0.10
|1.2840
|1.2788
|1.5338
|1760
|2008.11.07 13:03
|s/l
|685
|0.10
|1.2788
|1.2788
|1.5338
|-52.00
|12020.33
|1761
|2008.11.07 13:05
|buy
|686
|0.10
|1.2793
|1.2741
|1.5291
|1762
|2008.11.07 15:31
|s/l
|686
|0.10
|1.2741
|1.2741
|1.5291
|-52.00
|11968.33
|1763
|2008.11.07 15:35
|buy
|687
|0.10
|1.2766
|1.2714
|1.5264
|1764
|2008.11.07 15:45
|close
|687
|0.10
|1.2820
|1.2714
|1.5264
|54.00
|12022.33
|1765
|2008.11.07 15:45
|buy
|688
|0.10
|1.2822
|1.2770
|1.5320
|1766
|2008.11.07 16:00
|s/l
|688
|0.10
|1.2770
|1.2770
|1.5320
|-52.00
|11970.33
|1767
|2008.11.07 16:05
|buy
|689
|0.10
|1.2776
|1.2724
|1.5274
|1768
|2008.11.07 21:07
|s/l
|689
|0.10
|1.2724
|1.2724
|1.5274
|-52.00
|11918.33
|1769
|2008.11.10 02:00
|buy
|690
|0.10
|1.2826
|1.2774
|1.5324
|1770
|2008.11.10 02:45
|modify
|690
|0.10
|1.2826
|1.2835
|0.0000
|1771
|2008.11.10 08:04
|s/l
|690
|0.10
|1.2835
|1.2835
|0.0000
|9.00
|11927.33
|1772
|2008.11.10 08:05
|buy
|691
|0.10
|1.2840
|1.2788
|1.5338
|1773
|2008.11.10 13:15
|modify
|691
|0.10
|1.2840
|1.2841
|0.0000
|1774
|2008.11.10 16:44
|s/l
|691
|0.10
|1.2841
|1.2841
|0.0000
|1.00
|11928.33
|1775
|2008.11.10 20:00
|buy
|692
|0.10
|1.2765
|1.2713
|1.5263
|1776
|2008.11.11 02:39
|s/l
|692
|0.10
|1.2713
|1.2713
|1.5263
|-51.53
|11876.80
|1777
|2008.11.11 02:40
|buy
|693
|0.10
|1.2709
|1.2657
|1.5207
|1778
|2008.11.11 11:15
|close
|693
|0.10
|1.2780
|1.2657
|1.5207
|71.00
|11947.80
|1779
|2008.11.11 11:15
|buy
|694
|0.10
|1.2782
|1.2730
|1.5280
|1780
|2008.11.11 12:35
|s/l
|694
|0.10
|1.2730
|1.2730
|1.5280
|-52.00
|11895.80
|1781
|2008.11.11 12:40
|buy
|695
|0.10
|1.2742
|1.2690
|1.5240
|1782
|2008.11.11 16:41
|s/l
|695
|0.10
|1.2690
|1.2690
|1.5240
|-52.00
|11843.80
|1783
|2008.11.13 15:00
|buy
|696
|0.10
|1.2526
|1.2474
|1.5024
|1784
|2008.11.13 19:48
|s/l
|696
|0.10
|1.2474
|1.2474
|1.5024
|-52.00
|11791.80
|1785
|2008.11.13 19:50
|buy
|697
|0.10
|1.2468
|1.2416
|1.4966
|1786
|2008.11.13 20:45
|modify
|697
|0.10
|1.2468
|1.2485
|0.0000
|1787
|2008.11.13 21:45
|modify
|697
|0.10
|1.2468
|1.2654
|0.0000
|1788
|2008.11.13 22:30
|modify
|697
|0.10
|1.2468
|1.2711
|0.0000
|1789
|2008.11.13 23:00
|modify
|697
|0.10
|1.2468
|1.2800
|0.0000
|1790
|2008.11.13 23:18
|s/l
|697
|0.10
|1.2800
|1.2800
|0.0000
|332.00
|12123.80
|1791
|2008.11.13 23:20
|buy
|698
|0.10
|1.2795
|1.2743
|1.5293
|1792
|2008.11.14 00:24
|s/l
|698
|0.10
|1.2743
|1.2743
|1.5293
|-51.53
|12072.26