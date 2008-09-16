Strategy Tester Report
N7S_AO_772012_mod_v01
(Build 220)

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2005.01.10 10:50 - 2008.11.14 22:55
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTrd_Up_X=true; tpx=50; slx=50; px=10; x1=0; x2=0; x3=0; x4=0; Trd_Dn_Y=true; tpy=50; sly=50; py=10; y1=0; y2=0; y3=0; y4=0; Text0="BTS F=1"; F=1; pz=10; z1=0; z2=0; z3=0; z4=0; Text1="Neyro G=4"; G=4; Text2="XXXXXXXXXXXXX"; tpX=50; slX=50; pX=10; X1=0; X2=0; X3=0; X4=0; Text3="YYYYYYYYYYYYY"; tpY=50; slY=50; pY=10; Y1=0; Y2=0; Y3=0; Y4=0; Text4="ZZZZZZZZZZZZ"; pZ=10; Z1=0; Z2=0; Z3=0; Z4=0;
Bars in test283868Ticks modelled18767723Modelling quality89.97%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit2072.26Gross profit20490.85Gross loss-18418.58
Profit factor1.11Expected payoff2.97
Absolute drawdown1211.39Maximal drawdown2526.26 (17.67%)Relative drawdown17.67% (2526.26)
Total trades698Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)698 (46.99%)
Profit trades (% of total)328 (46.99%)Loss trades (% of total)370 (53.01%)
Largestprofit trade369.80loss trade-52.00
Averageprofit trade62.47loss trade-49.78
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (742.40)consecutive losses (loss in money)11 (-571.53)
Maximalconsecutive profit (count of wins)742.40 (7)consecutive loss (count of losses)-571.53 (11)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12005.01.12 01:00buy10.101.31091.30571.5607
22005.01.12 16:45modify10.101.31091.31640.0000
32005.01.12 18:15modify10.101.31091.32250.0000
42005.01.13 11:52s/l10.101.32251.32250.0000117.4010117.40
52005.01.13 19:00buy20.101.32021.31501.5700
62005.01.14 05:40s/l20.101.31501.31501.5700-51.5310065.87
72005.01.14 05:45buy30.101.31431.30911.5641
82005.01.14 11:31s/l30.101.30911.30911.5641-52.0010013.87
92005.01.19 12:00buy40.101.30971.30451.5595
102005.01.19 18:04s/l40.101.30451.30451.5595-52.009961.87
112005.01.19 18:05buy50.101.30471.29951.5545
122005.01.19 21:04s/l50.101.29951.29951.5545-52.009909.87
132005.01.21 13:00buy60.101.29981.29461.5496
142005.01.21 15:18s/l60.101.29461.29461.5496-52.009857.87
152005.01.21 15:20buy70.101.29541.29021.5452
162005.01.21 18:15modify70.101.29541.29590.0000
172005.01.21 20:45modify70.101.29541.30130.0000
182005.01.21 22:00close70.101.30531.30130.000099.009956.87
192005.01.24 02:34buy80.101.30481.29961.5546
202005.01.25 18:08s/l80.101.29961.29961.5546-51.539905.33
212005.01.25 18:10buy90.101.29951.29431.5493
222005.01.26 17:15modify90.101.29951.30060.0000
232005.01.27 11:00modify90.101.29951.30650.0000
242005.01.27 12:06s/l90.101.30651.30650.000071.879977.20
252005.01.27 16:00buy100.101.30381.29861.5536
262005.01.28 18:21s/l100.101.29861.29861.5536-51.539925.67
272005.01.31 19:00buy110.101.30391.29871.5537
282005.02.03 16:05s/l110.101.29871.29871.5537-49.679876.00
292005.02.08 23:00buy120.101.27761.27241.5274
302005.02.10 17:45modify120.101.27761.27830.0000
312005.02.10 19:00modify120.101.27761.28390.0000
322005.02.11 22:00close120.101.28691.28390.000095.339971.33
332005.02.16 21:00buy130.101.30211.29691.5519
342005.02.17 13:15modify130.101.30211.30250.0000
352005.02.17 16:32s/l130.101.30251.30250.00005.409976.74
362005.02.18 14:00buy140.101.30441.29921.5542
372005.02.18 22:00close140.101.30591.29921.554215.009991.74
382005.02.21 05:00buy150.101.30511.29991.5549
392005.02.22 06:00close150.101.31091.29991.554958.4710050.20
402005.02.23 15:00buy160.101.32081.31561.5706
412005.02.24 14:00modify160.101.32081.32090.0000
422005.02.24 18:25s/l160.101.32091.32090.00002.4010052.60
432005.02.28 02:46buy170.101.32441.31921.5742
442005.03.01 05:33s/l170.101.31921.31921.5742-51.5310001.07
452005.03.01 05:35buy180.101.31941.31421.5692
462005.03.02 11:53s/l180.101.31421.31421.5692-51.539949.54
472005.03.03 13:00buy190.101.31531.31011.5651
482005.03.03 21:39s/l190.101.31011.31011.5651-52.009897.54
492005.03.04 17:00buy200.101.31511.30991.5649
502005.03.04 18:00modify200.101.31511.31630.0000
512005.03.04 22:00close200.101.32411.31630.000090.009987.54
522005.03.08 02:00buy210.101.32161.31641.5714
532005.03.08 17:15modify210.101.32161.32320.0000
542005.03.08 19:00modify210.101.32161.32950.0000
552005.03.09 20:45modify210.101.32161.33550.0000
562005.03.11 16:45close210.101.34671.33550.0000253.3310240.87
572005.03.11 16:45buy220.101.34691.34171.5967
582005.03.11 16:57s/l220.101.34171.34171.5967-52.0010188.87
592005.03.11 17:00buy230.101.34121.33601.5910
602005.03.11 19:15modify230.101.34121.34220.0000
612005.03.11 22:00close230.101.34631.34220.000051.0010239.87
622005.03.14 12:00buy240.101.34061.33541.5904
632005.03.14 19:34s/l240.101.33541.33541.5904-52.0010187.87
642005.03.15 17:00buy250.101.34091.33571.5907
652005.03.15 17:04s/l250.101.33571.33571.5907-52.0010135.87
662005.03.15 17:05buy260.101.33561.33041.5854
672005.03.15 19:04s/l260.101.33041.33041.5854-52.0010083.87
682005.03.16 13:00buy270.101.33531.33011.5851
692005.03.16 16:45close270.101.34151.33011.585162.0010145.87
702005.03.16 16:45buy280.101.34171.33651.5915
712005.03.17 16:33s/l280.101.33651.33651.5915-50.6010095.27
722005.03.17 16:35buy290.101.33591.33071.5857
732005.03.18 13:17s/l290.101.33071.33071.5857-51.5310043.74
742005.03.22 18:00buy300.101.32001.31481.5698
752005.03.22 22:23s/l300.101.31481.31481.5698-52.009991.74
762005.03.22 22:25buy310.101.31461.30941.5644
772005.03.22 22:53s/l310.101.30941.30941.5644-52.009939.74
782005.03.22 22:55buy320.101.31001.30481.5598
792005.03.23 12:13s/l320.101.30481.30481.5598-51.539888.20
802005.03.29 06:00buy330.101.29381.28861.5436
812005.03.31 16:45modify330.101.29381.29410.0000
822005.04.01 18:00s/l330.101.29411.29410.00005.339893.54
832005.04.05 20:00buy340.101.28501.27981.5348
842005.04.06 12:30modify340.101.28501.28530.0000
852005.04.06 15:21s/l340.101.28531.28530.00003.479897.00
862005.04.07 22:00buy350.101.28531.28011.5351
872005.04.08 19:00modify350.101.28531.28630.0000
882005.04.08 22:00close350.101.29241.28630.000071.479968.47
892005.04.11 04:00buy360.101.29221.28701.5420
902005.04.11 14:30modify360.101.29221.29310.0000
912005.04.12 15:48s/l360.101.29311.29310.00009.479977.94
922005.04.12 16:00buy370.101.29271.28751.5425
932005.04.12 17:08s/l370.101.28751.28751.5425-52.009925.94
942005.04.12 17:10buy380.101.28731.28211.5371
952005.04.12 22:00close380.101.29251.28211.537152.009977.94
962005.04.12 22:00buy390.101.29271.28751.5425
972005.04.13 16:03s/l390.101.28751.28751.5425-51.539926.40
982005.04.14 01:00buy400.101.29211.28691.5419
992005.04.14 09:11s/l400.101.28691.28691.5419-52.009874.40
1002005.04.15 14:00buy410.101.28301.27781.5328
1012005.04.15 16:45modify410.101.28301.28470.0000
1022005.04.15 22:00close410.101.29091.28470.000079.009953.40
1032005.04.18 02:00buy420.101.29161.28641.5414
1042005.04.18 10:45modify420.101.29161.29230.0000
1052005.04.18 18:30modify420.101.29161.29760.0000
1062005.04.20 04:45modify420.101.29161.30300.0000
1072005.04.20 12:41s/l420.101.30301.30300.0000114.9310068.34
1082005.04.20 16:00buy430.101.30131.29611.5511
1092005.04.20 17:45close430.101.30761.29611.551163.0010131.34
1102005.04.20 17:45buy440.101.30781.30261.5576
1112005.04.21 19:27s/l440.101.30261.30261.5576-50.6010080.74
1122005.04.21 20:00buy450.101.30421.29901.5540
1132005.04.22 22:00close450.101.30641.29901.554022.4710103.20
1142005.04.26 09:00buy460.101.30101.29581.5508
1152005.04.26 17:15s/l460.101.29581.29581.5508-52.0010051.20
1162005.04.29 08:00buy470.101.29211.28691.5419
1172005.04.29 09:45modify470.101.29211.29220.0000
1182005.04.29 17:28s/l470.101.29221.29220.00001.0010052.20
1192005.04.29 17:30buy480.101.29261.28741.5424
1202005.04.29 20:25s/l480.101.28741.28741.5424-52.0010000.20
1212005.05.03 13:00buy490.101.28711.28191.5369
1222005.05.04 04:45modify490.101.28711.28890.0000
1232005.05.06 15:33s/l490.101.28891.28890.000020.3310020.54
1242005.05.09 23:00buy500.101.28441.27921.5342
1252005.05.11 16:11s/l500.101.27921.27921.5342-51.079969.47
1262005.05.11 16:15buy510.101.27971.27451.5295
1272005.05.12 10:33s/l510.101.27451.27451.5295-50.609918.87
1282005.05.16 19:00buy520.101.26311.25791.5129
1292005.05.18 23:15modify520.101.26311.26320.0000
1302005.05.19 14:45s/l520.101.26321.26320.00003.339922.21
1312005.05.19 15:00buy530.101.26361.25841.5134
1322005.05.20 15:55s/l530.101.25841.25841.5134-51.539870.67
1332005.05.23 20:00buy540.101.25641.25121.5062
1342005.05.24 14:45modify540.101.25641.25670.0000
1352005.05.24 20:38s/l540.101.25671.25670.00003.479874.14
1362005.05.25 01:00buy550.101.25771.25251.5075
1372005.05.26 14:16s/l550.101.25251.25251.5075-50.609823.54
1382005.05.27 14:00buy560.101.25371.24851.5035
1392005.05.27 22:00close560.101.25711.24851.503534.009857.54
1402005.05.30 02:00buy570.101.25301.24781.5028
1412005.05.30 14:06s/l570.101.24781.24781.5028-52.009805.54
1422005.06.02 13:00buy580.101.22681.22161.4766
1432005.06.03 19:15s/l580.101.22161.22161.4766-51.539754.01
1442005.06.06 02:00buy590.101.22281.21761.4726
1452005.06.06 12:00modify590.101.22281.22340.0000
1462005.06.08 13:00modify590.101.22281.22870.0000
1472005.06.08 19:41s/l590.101.22871.22870.000059.939813.94
1482005.06.08 21:00buy600.101.22411.21891.4739
1492005.06.09 17:32s/l600.101.21891.21891.4739-50.609763.34
1502005.06.10 05:00buy610.101.22341.21821.4732
1512005.06.10 15:46s/l610.101.21821.21821.4732-52.009711.34
1522005.06.10 15:50buy620.101.21931.21411.4691
1532005.06.10 17:12s/l620.101.21411.21411.4691-52.009659.34
1542005.06.14 01:00buy630.101.21151.20631.4613
1552005.06.14 16:14s/l630.101.20631.20631.4613-52.009607.34
1562005.06.14 16:15buy640.101.20641.20121.4562
1572005.06.15 21:00modify640.101.20641.20720.0000
1582005.06.16 06:48s/l640.101.20721.20720.00009.879617.21
1592005.06.16 06:50buy650.101.20721.20201.4570
1602005.06.16 13:30modify650.101.20721.20730.0000
1612005.06.16 17:14s/l650.101.20731.20730.00001.009618.21
1622005.06.16 21:00buy660.101.20901.20381.4588
1632005.06.17 13:15modify660.101.20901.21030.0000
1642005.06.17 17:30modify660.101.20901.21580.0000
1652005.06.17 21:15modify660.101.20901.22270.0000
1662005.06.17 22:00close660.101.22761.22270.0000186.479804.67
1672005.06.20 17:00buy670.101.21521.21001.4650
1682005.06.21 10:58s/l670.101.21001.21001.4650-51.539753.14
1692005.06.21 22:00buy680.101.21761.21241.4674
1702005.06.22 13:57s/l680.101.21241.21241.4674-51.539701.61
1712005.06.22 14:00buy690.101.21241.20721.4622
1722005.06.23 14:55s/l690.101.20721.20721.4622-50.609651.01
1732005.06.24 14:00buy700.101.20741.20221.4572
1742005.06.24 22:00close700.101.20901.20221.457216.009667.01
1752005.06.27 02:00buy710.101.21081.20561.4606
1762005.06.27 09:45modify710.101.21081.21220.0000
1772005.06.28 09:50s/l710.101.21221.21220.000014.479681.47
1782005.06.28 10:00buy720.101.21311.20791.4629
1792005.06.28 16:08s/l720.101.20791.20791.4629-52.009629.47
1802005.06.28 16:10buy730.101.20791.20271.4577
1812005.06.29 10:42s/l730.101.20271.20271.4577-51.539577.94
1822005.06.29 21:00buy740.101.20791.20271.4577
1832005.07.01 17:14s/l740.101.20271.20271.4577-50.139527.81
1842005.07.01 17:15buy750.101.20311.19791.4529
1852005.07.01 17:43s/l750.101.19791.19791.4529-52.009475.81
1862005.07.01 17:45buy760.101.19861.19341.4484
1872005.07.01 22:00close760.101.19461.19341.4484-40.009435.81
1882005.07.05 19:00buy770.101.19161.18641.4414
1892005.07.07 12:30modify770.101.19161.19650.0000
1902005.07.07 12:48s/l770.101.19651.19650.000050.879486.67
1912005.07.08 05:00buy780.101.19331.18811.4431
1922005.07.08 15:32s/l780.101.18811.18811.4431-52.009434.67
1932005.07.13 13:00buy790.101.21801.21281.4678
1942005.07.13 16:02s/l790.101.21281.21281.4678-52.009382.67
1952005.07.13 16:05buy800.101.21341.20821.4632
1962005.07.13 18:03s/l800.101.20821.20821.4632-52.009330.67
1972005.07.13 18:05buy810.101.20801.20281.4578
1982005.07.15 10:00modify810.101.20801.20840.0000
1992005.07.15 13:07s/l810.101.20841.20840.00005.879336.54
2002005.07.15 13:10buy820.101.20881.20361.4586
2012005.07.15 15:36s/l820.101.20361.20361.4586-52.009284.54
2022005.07.15 15:40buy830.101.20361.19841.4534
2032005.07.15 22:00close830.101.20411.19841.45345.009289.54
2042005.07.18 19:00buy840.101.20781.20261.4576
2052005.07.19 07:54s/l840.101.20261.20261.4576-51.539238.01
2062005.07.19 23:00buy850.101.20401.19881.4538
2072005.07.20 07:45modify850.101.20401.20410.0000
2082005.07.20 17:11s/l850.101.20411.20410.00001.479239.47
2092005.07.20 20:00buy860.101.20481.19961.4546
2102005.07.20 20:45modify860.101.20481.20630.0000
2112005.07.20 21:30modify860.101.20481.21360.0000
2122005.07.20 23:07s/l860.101.21361.21360.000088.009327.47
2132005.07.22 15:00buy870.101.21511.20991.4649
2142005.07.22 18:49s/l870.101.20991.20991.4649-52.009275.47
2152005.07.27 18:00buy880.101.20391.19871.4537
2162005.07.28 14:30modify880.101.20391.20420.0000
2172005.07.28 19:45modify880.101.20391.20950.0000
2182005.07.29 11:05s/l880.101.20951.20950.000057.879333.34
2192005.07.29 14:00buy890.101.20931.20411.4591
2202005.07.29 17:45modify890.101.20931.21060.0000
2212005.07.29 18:16s/l890.101.21061.21060.000013.009346.34
2222005.08.02 20:00buy900.101.21981.21461.4696
2232005.08.03 12:15modify900.101.21981.22280.0000
2242005.08.03 19:00modify900.101.21981.22860.0000
2252005.08.04 18:30modify900.101.21981.23410.0000
2262005.08.05 15:37s/l900.101.23411.23410.0000145.339491.68
2272005.08.05 17:00buy910.101.23401.22881.4838
2282005.08.05 22:00close910.101.23451.22881.48385.009496.68
2292005.08.08 02:00buy920.101.23311.22791.4829
2302005.08.08 12:30close920.101.23821.22791.482951.009547.68
2312005.08.08 12:30buy930.101.23841.23321.4882
2322005.08.09 16:07s/l930.101.23321.23321.4882-51.539496.14
2332005.08.09 16:10buy940.101.23351.22831.4833
2342005.08.10 09:45close940.101.23871.22831.483352.479548.61
2352005.08.10 09:45buy950.101.23891.23371.4887
2362005.08.10 18:47s/l950.101.23371.23371.4887-52.009496.61
2372005.08.10 21:00buy960.101.23581.23061.4856
2382005.08.11 06:15modify960.101.23581.23600.0000
2392005.08.11 23:00modify960.101.23581.24140.0000
2402005.08.12 15:49s/l960.101.24141.24140.000057.879554.48
2412005.08.15 02:04buy970.101.24541.24021.4952
2422005.08.15 08:37s/l970.101.24021.24021.4952-52.009502.48
2432005.08.15 08:40buy980.101.24021.23501.4900
2442005.08.15 16:14s/l980.101.23501.23501.4900-52.009450.48
2452005.08.16 23:00buy990.101.23611.23091.4859
2462005.08.17 09:05s/l990.101.23091.23091.4859-51.539398.94
2472005.08.22 06:00buy1000.101.21851.21331.4683
2482005.08.22 15:30modify1000.101.21851.21870.0000
2492005.08.24 07:33s/l1000.101.21871.21870.00002.939401.88
2502005.08.24 07:35buy1010.101.21911.21391.4689
2512005.08.24 16:00modify1010.101.21911.21950.0000
2522005.08.25 05:45modify1010.101.21911.22500.0000
2532005.08.26 22:00close1010.101.22831.22500.000093.879495.74
2542005.08.29 02:00buy1020.101.23031.22511.4801
2552005.08.29 18:09s/l1020.101.22511.22511.4801-52.009443.74
2562005.08.29 18:10buy1030.101.22551.22031.4753
2572005.08.30 12:50s/l1030.101.22031.22031.4753-51.539392.21
2582005.08.31 02:00buy1040.101.22181.21661.4716
2592005.08.31 17:15modify1040.101.22181.22230.0000
2602005.08.31 19:00modify1040.101.22181.22830.0000
2612005.09.01 13:45modify1040.101.22181.23410.0000
2622005.09.01 17:15modify1040.101.22181.24140.0000
2632005.09.01 21:45modify1040.101.22181.24680.0000
2642005.09.02 03:30s/l1040.101.24681.24680.0000251.879644.08
2652005.09.05 18:00buy1050.101.25181.24661.5016
2662005.09.06 09:53s/l1050.101.24661.24661.5016-51.539592.54
2672005.09.07 10:00buy1060.101.25251.24731.5023
2682005.09.07 12:55s/l1060.101.24731.24731.5023-52.009540.54
2692005.09.07 13:00buy1070.101.24751.24231.4973
2702005.09.07 16:12s/l1070.101.24231.24231.4973-52.009488.54
2712005.09.09 08:00buy1080.101.24341.23821.4932
2722005.09.09 14:21s/l1080.101.23821.23821.4932-52.009436.54
2732005.09.14 05:00buy1090.101.23011.22491.4799
2742005.09.15 04:07s/l1090.101.22491.22491.4799-50.609385.94
2752005.09.15 04:10buy1100.101.22361.21841.4734
2762005.09.16 07:45modify1100.101.22361.22450.0000
2772005.09.16 14:43s/l1100.101.22451.22450.00009.479395.41
2782005.09.16 14:45buy1110.101.22461.21941.4744
2792005.09.16 22:00close1110.101.22411.21941.4744-5.009390.41
2802005.09.20 07:00buy1120.101.21651.21131.4663
2812005.09.20 23:28s/l1120.101.21131.21131.4663-52.009338.41
2822005.09.22 17:00buy1130.101.21991.21471.4697
2832005.09.22 17:37s/l1130.101.21471.21471.4697-52.009286.41
2842005.09.22 17:40buy1140.101.21441.20921.4642
2852005.09.23 15:48s/l1140.101.20921.20921.4642-51.539234.88
2862005.09.26 22:00buy1150.101.20691.20171.4567
2872005.09.27 08:53s/l1150.101.20171.20171.4567-51.539183.34
2882005.09.28 09:00buy1160.101.20331.19811.4531
2892005.09.30 22:00close1160.101.20121.19811.4531-19.139164.21
2902005.10.04 15:00buy1170.101.19351.18831.4433
2912005.10.06 01:00modify1170.101.19351.19620.0000
2922005.10.06 09:30modify1170.101.19351.20180.0000
2932005.10.06 17:00modify1170.101.19351.20820.0000
2942005.10.06 21:30modify1170.101.19351.21390.0000
2952005.10.07 15:20s/l1170.101.21391.21390.0000206.339370.54
2962005.10.07 17:00buy1180.101.21101.20581.4608
2972005.10.07 22:00close1180.101.21271.20581.460817.009387.54
2982005.10.10 02:00buy1190.101.21301.20781.4628
2992005.10.10 14:08s/l1190.101.20781.20781.4628-52.009335.54
3002005.10.10 14:10buy1200.101.20871.20351.4585
3012005.10.11 02:54s/l1200.101.20351.20351.4585-51.539284.01
3022005.10.12 15:00buy1210.101.20201.19681.4518
3032005.10.13 04:53s/l1210.101.19681.19681.4518-50.609233.41
3042005.10.13 04:55buy1220.101.19751.19231.4473
3052005.10.13 15:59s/l1220.101.19231.19231.4473-52.009181.41
3062005.10.13 21:00buy1230.101.20211.19691.4519
3072005.10.14 17:30modify1230.101.20211.20350.0000
3082005.10.17 11:51s/l1230.101.20351.20350.000014.939196.34
3092005.10.17 14:00buy1240.101.20311.19791.4529
3102005.10.18 08:48s/l1240.101.19791.19791.4529-51.539144.81
3112005.10.18 08:50buy1250.101.19831.19311.4481
3122005.10.18 14:30s/l1250.101.19311.19311.4481-52.009092.81
3132005.10.19 15:00buy1260.101.19491.18971.4447
3142005.10.19 22:00modify1260.101.19491.19520.0000
3152005.10.20 11:12s/l1260.101.19521.19520.00004.409097.21
3162005.10.24 02:00buy1270.101.19321.18801.4430
3172005.10.24 17:45modify1270.101.19321.19390.0000
3182005.10.25 09:10s/l1270.101.19391.19390.00007.479104.68
3192005.10.25 09:15buy1280.101.19421.18901.4440
3202005.10.25 10:30modify1280.101.19421.19520.0000
3212005.10.25 15:00modify1280.101.19421.20090.0000
3222005.10.25 20:15modify1280.101.19421.20630.0000
3232005.10.26 09:47s/l1280.101.20631.20630.0000121.479226.15
3242005.10.26 18:00buy1290.101.20841.20321.4582
3252005.10.27 10:15modify1290.101.20841.20850.0000
3262005.10.28 17:12s/l1290.101.20851.20850.00002.879229.01
3272005.10.28 17:15buy1300.101.20901.20381.4588
3282005.10.31 13:04s/l1300.101.20381.20381.4588-51.539177.48
3292005.11.01 15:00buy1310.101.20181.19661.4516
3302005.11.02 19:15modify1310.101.20181.20210.0000
3312005.11.03 15:35s/l1310.101.20211.20210.00004.879182.35
3322005.11.03 16:00buy1320.101.20131.19611.4511
3332005.11.03 19:04s/l1320.101.19611.19611.4511-52.009130.35
3342005.11.03 19:05buy1330.101.19631.19111.4461
3352005.11.04 17:00s/l1330.101.19111.19111.4461-51.539078.81
3362005.11.08 21:00buy1340.101.17901.17381.4288
3372005.11.09 13:15s/l1340.101.17381.17381.4288-51.539027.28
3382005.11.09 13:20buy1350.101.17431.16911.4241
3392005.11.10 21:57s/l1350.101.16911.16911.4241-50.608976.68
3402005.11.14 02:00buy1360.101.17331.16811.4231
3412005.11.14 18:27s/l1360.101.16811.16811.4231-52.008924.68
3422005.11.14 23:00buy1370.101.16951.16431.4193
3432005.11.15 14:11s/l1370.101.16431.16431.4193-51.538873.15
3442005.11.15 22:00buy1380.101.17111.16591.4209
3452005.11.16 16:36s/l1380.101.16591.16591.4209-51.538821.61
3462005.11.17 07:00buy1390.101.16761.16241.4174
3472005.11.17 20:15modify1390.101.16761.16800.0000
3482005.11.18 10:38s/l1390.101.16801.16800.00004.478826.08
3492005.11.18 12:00buy1400.101.16771.16251.4175
3502005.11.18 16:15close1400.101.17411.16251.417564.008890.08
3512005.11.18 16:15buy1410.101.17431.16911.4241
3522005.11.18 22:00close1410.101.17621.16911.424119.008909.08
3532005.11.21 21:00buy1420.101.17291.16771.4227
3542005.11.22 21:15modify1420.101.17291.17450.0000
3552005.11.23 08:15modify1420.101.17291.18050.0000
3562005.11.23 11:05s/l1420.101.18051.18050.000076.938986.01
3572005.11.24 12:00buy1430.101.17851.17331.4283
3582005.11.25 17:12s/l1430.101.17331.17331.4283-51.538934.48
3592005.11.28 18:00buy1440.101.17951.17431.4293
3602005.11.28 20:45modify1440.101.17951.18010.0000
3612005.11.29 15:00s/l1440.101.18011.18010.00006.478940.95
3622005.11.29 18:00buy1450.101.17631.17111.4261
3632005.12.01 16:24s/l1450.101.17111.17111.4261-50.138890.81
3642005.12.05 14:00buy1460.101.17451.16931.4243
3652005.12.05 19:45modify1460.101.17451.17610.0000
3662005.12.06 12:49s/l1460.101.17611.17610.000016.478907.28
3672005.12.07 03:00buy1470.101.17861.17341.4284
3682005.12.07 11:52s/l1470.101.17341.17341.4284-52.008855.28
3692005.12.07 11:55buy1480.101.17371.16851.4235
3702005.12.08 17:15modify1480.101.17371.17450.0000
3712005.12.09 22:00close1480.101.18211.17450.000085.878941.15
3722005.12.12 02:00buy1490.101.17921.17401.4290
3732005.12.12 10:30modify1490.101.17921.18150.0000
3742005.12.12 15:15modify1490.101.17921.18740.0000
3752005.12.12 19:30modify1490.101.17921.19280.0000
3762005.12.13 10:42s/l1490.101.19281.19280.0000136.479077.61
3772005.12.13 15:00buy1500.101.19271.18751.4425
3782005.12.13 21:30close1500.101.19791.18751.442552.009129.61
3792005.12.13 21:30buy1510.101.19811.19291.4479
3802005.12.13 23:00s/l1510.101.19291.19291.4479-52.009077.61
3812005.12.13 23:00buy1520.101.19311.18791.4429
3822005.12.14 03:45close1520.101.19861.18791.442955.479133.08
3832005.12.14 03:45buy1530.101.19881.19361.4486
3842005.12.14 15:45modify1530.101.19881.19990.0000
3852005.12.14 20:52s/l1530.101.19991.19990.000011.009144.08
3862005.12.15 03:00buy1540.101.19891.19371.4487
3872005.12.15 17:15s/l1540.101.19371.19371.4487-52.009092.08
3882005.12.15 17:20buy1550.101.19411.18891.4439
3892005.12.16 10:15modify1550.101.19411.19430.0000
3902005.12.16 22:00close1550.101.20131.19430.000072.479164.55
3912005.12.19 02:00buy1560.101.20371.19851.4535
3922005.12.19 14:39s/l1560.101.19851.19851.4535-52.009112.55
3932005.12.19 16:00buy1570.101.19901.19381.4488
3942005.12.20 15:40s/l1570.101.19381.19381.4488-51.539061.01
3952005.12.22 18:00buy1580.101.18651.18131.4363
3962005.12.23 22:00close1580.101.18601.18131.4363-4.539056.48
3972005.12.27 08:20buy1590.101.18401.17881.4338
3982005.12.28 09:15modify1590.101.18401.18620.0000
3992005.12.28 19:01s/l1590.101.18621.18620.000022.479078.95
4002005.12.28 21:00buy1600.101.18301.17781.4328
4012005.12.30 06:45close1600.101.18821.17781.432853.879132.82
4022005.12.30 06:45buy1610.101.18841.18321.4382
4032005.12.30 11:27s/l1610.101.18321.18321.4382-52.009080.82
4042005.12.30 11:30buy1620.101.18331.17811.4331
4052005.12.30 16:16s/l1620.101.17811.17811.4331-52.009028.82
4062006.01.03 08:27buy1630.101.18931.18411.4391
4072006.01.03 17:15modify1630.101.18931.18960.0000
4082006.01.03 21:30modify1630.101.18931.19540.0000
4092006.01.04 04:15modify1630.101.18931.20100.0000
4102006.01.04 19:30modify1630.101.18931.20790.0000
4112006.01.05 12:50s/l1630.101.20791.20790.0000187.879216.68
4122006.01.05 14:00buy1640.101.20861.20341.4584
4132006.01.06 16:00close1640.101.21601.20341.458474.479291.15
4142006.01.09 11:00buy1650.101.20891.20371.4587
4152006.01.10 09:43s/l1650.101.20371.20371.4587-51.539239.62
4162006.01.10 14:00buy1660.101.20911.20391.4589
4172006.01.12 03:30modify1660.101.20911.20930.0000
4182006.01.12 15:55s/l1660.101.20931.20930.00003.879243.48
4192006.01.12 17:00buy1670.101.20311.19791.4529
4202006.01.13 11:45modify1670.101.20311.20320.0000
4212006.01.13 20:00modify1670.101.20311.20850.0000
4222006.01.13 22:00close1670.101.21361.20850.0000105.479348.95
4232006.01.16 02:00buy1680.101.21681.21161.4666
4242006.01.16 15:06s/l1680.101.21161.21161.4666-52.009296.95
4252006.01.16 20:00buy1690.101.21191.20671.4617
4262006.01.17 13:41s/l1690.101.20671.20671.4617-51.539245.42
4272006.01.17 13:45buy1700.101.20631.20111.4561
4282006.01.18 00:30modify1700.101.20631.20650.0000
4292006.01.19 10:35s/l1700.101.20651.20650.00003.879249.28
4302006.01.19 10:40buy1710.101.20711.20191.4569
4312006.01.20 21:00close1710.101.21281.20191.456957.479306.75
4322006.01.24 14:00buy1720.101.22721.22201.4770
4332006.01.26 20:01s/l1720.101.22201.22201.4770-50.139256.62
4342006.01.31 06:00buy1730.101.21031.20511.4601
4352006.01.31 19:00modify1730.101.21031.21060.0000
4362006.02.01 12:51s/l1730.101.21061.21060.00003.479260.08
4372006.02.01 14:00buy1740.101.21011.20491.4599
4382006.02.01 23:34s/l1740.101.20491.20491.4599-52.009208.08
4392006.02.02 04:00buy1750.101.20681.20161.4566
4402006.02.03 15:36s/l1750.101.20161.20161.4566-51.539156.55
4412006.02.07 12:00buy1760.101.20001.19481.4498
4422006.02.07 18:01s/l1760.101.19481.19481.4498-52.009104.55
4432006.02.08 00:00buy1770.101.19811.19291.4479
4442006.02.08 18:07s/l1770.101.19291.19291.4479-52.009052.55
4452006.02.09 03:00buy1780.101.19891.19371.4487
4462006.02.10 17:32s/l1780.101.19371.19371.4487-51.539001.02
4472006.02.14 05:00buy1790.101.19041.18521.4402
4482006.02.16 13:19s/l1790.101.18521.18521.4402-50.138950.88
4492006.02.16 23:00buy1800.101.18941.18421.4392
4502006.02.17 22:15close1800.101.19361.18421.439242.478993.35
4512006.02.21 02:00buy1810.101.19341.18821.4432
4522006.02.22 12:25s/l1810.101.18821.18821.4432-51.538941.82
4532006.02.23 02:00buy1820.101.19171.18651.4415
4542006.02.24 17:57s/l1820.101.18651.18651.4415-51.538890.28
4552006.02.28 08:00buy1830.101.18621.18101.4360
4562006.02.28 17:30modify1830.101.18621.18760.0000
4572006.03.02 17:15modify1830.101.18621.19360.0000
4582006.03.02 22:45modify1830.101.18621.19920.0000
4592006.03.03 22:00close1830.101.20331.19920.0000173.339063.62
4602006.03.06 15:00buy1840.101.20261.19741.4524
4612006.03.07 06:53s/l1840.101.19741.19741.4524-51.539012.08
4622006.03.08 13:00buy1850.101.19301.18781.4428
4632006.03.10 16:20s/l1850.101.18781.18781.4428-50.138961.95
4642006.03.13 02:00buy1860.101.19191.18671.4417
4652006.03.14 02:45modify1860.101.19191.19260.0000
4662006.03.15 09:45modify1860.101.19191.19810.0000
4672006.03.16 15:45modify1860.101.19191.20730.0000
4682006.03.16 19:30modify1860.101.19191.21290.0000
4692006.03.17 22:00close1860.101.21951.21290.0000278.809240.75
4702006.03.20 06:00buy1870.101.21751.21231.4673
4712006.03.21 05:02s/l1870.101.21231.21231.4673-51.539189.22
4722006.03.27 02:00buy1880.101.20361.19841.4534
4732006.03.28 15:30modify1880.101.20361.20510.0000
4742006.03.28 21:17s/l1880.101.20511.20510.000015.479204.69
4752006.03.29 00:00buy1890.101.20001.19481.4498
4762006.03.30 04:45modify1890.101.20001.20020.0000
4772006.03.30 16:45modify1890.101.20001.20900.0000
4782006.03.31 12:04s/l1890.101.20901.20900.000091.879296.55
4792006.03.31 13:00buy1900.101.20961.20441.4594
4802006.03.31 22:00close1900.101.21211.20441.459425.009321.55
4812006.04.03 02:00buy1910.101.21181.20661.4616
4822006.04.03 06:02s/l1910.101.20661.20661.4616-52.009269.55
4832006.04.03 06:05buy1920.101.20691.20171.4567
4842006.04.03 18:30modify1920.101.20691.20840.0000
4852006.04.04 15:00modify1920.101.20691.21370.0000
4862006.04.04 15:30modify1920.101.20691.22020.0000
4872006.04.06 10:30modify1920.101.20691.22570.0000
4882006.04.06 15:46s/l1920.101.22571.22570.0000190.339459.89
4892006.04.06 17:00buy1930.101.22181.21661.4716
4902006.04.07 10:17s/l1930.101.21661.21661.4716-51.539408.35
4912006.04.11 03:00buy1940.101.21061.20541.4604
4922006.04.12 03:15modify1940.101.21061.21130.0000
4932006.04.12 15:30s/l1940.101.21131.21130.00007.479415.82
4942006.04.12 16:00buy1950.101.20871.20351.4585
4952006.04.14 22:00close1950.101.21111.20351.458525.879441.69
4962006.04.17 02:00buy1960.101.21281.20761.4626
4972006.04.17 04:30modify1960.101.21281.21440.0000
4982006.04.17 16:00modify1960.101.21281.22010.0000
4992006.04.18 21:15modify1960.101.21281.22560.0000
5002006.04.19 00:30modify1960.101.21281.23090.0000
5012006.04.19 15:35s/l1960.101.23091.23090.0000181.939623.62
5022006.04.20 08:00buy1970.101.23551.23031.4853
5032006.04.20 17:07s/l1970.101.23031.23031.4853-52.009571.62
5042006.04.20 17:10buy1980.101.23061.22541.4804
5052006.04.21 22:00close1980.101.23411.22541.480435.479607.09
5062006.04.24 02:00buy1990.101.23771.23251.4875
5072006.04.25 16:30modify1990.101.23771.23780.0000
5082006.04.25 17:08s/l1990.101.23781.23780.00001.479608.55
5092006.04.27 14:00buy2000.101.24271.23751.4925
5102006.04.27 17:15close2000.101.24881.23751.492561.009669.55
5112006.04.27 17:15buy2010.101.24901.24381.4988
5122006.04.27 20:00modify2010.101.24901.24940.0000
5132006.04.28 18:15modify2010.101.24901.25700.0000
5142006.04.28 22:00close2010.101.26111.25700.0000121.479791.02
5152006.05.01 23:00buy2020.101.25911.25391.5089
5162006.05.02 13:00close2020.101.26441.25391.508953.479844.49
5172006.05.02 21:00buy2030.101.26201.25681.5118
5182006.05.04 17:30close2030.101.26781.25681.511859.879904.35
5192006.05.04 17:30buy2040.101.26801.26281.5178
5202006.05.05 15:45modify2040.101.26801.26870.0000
5212006.05.05 22:00close2040.101.27361.26870.000056.479960.82
5222006.05.08 19:00buy2050.101.27201.26681.5218
5232006.05.09 09:56s/l2050.101.26681.26681.5218-51.539909.29
5242006.05.09 10:00buy2060.101.26801.26281.5178
5252006.05.09 17:00modify2060.101.26801.26940.0000
5262006.05.10 10:30modify2060.101.26801.27470.0000
5272006.05.11 04:05s/l2060.101.27471.27470.000068.879978.15
5282006.05.11 04:10buy2070.101.27371.26851.5235
5292006.05.11 10:54s/l2070.101.26851.26851.5235-52.009926.15
5302006.05.11 10:55buy2080.101.26921.26401.5190
5312006.05.11 15:45close2080.101.27541.26401.519062.009988.15
5322006.05.11 15:45buy2090.101.27561.27041.5254
5332006.05.11 17:45close2090.101.28251.27041.525469.0010057.15
5342006.05.11 17:45buy2100.101.28271.27751.5325
5352006.05.12 09:30modify2100.101.28271.28300.0000
5362006.05.12 12:45modify2100.101.28271.28930.0000
5372006.05.12 15:30s/l2100.101.28931.28930.000066.4710123.62
5382006.05.15 12:00buy2110.101.28441.27921.5342
5392006.05.15 19:51s/l2110.101.27921.27921.5342-52.0010071.62
5402006.05.15 19:55buy2120.101.27961.27441.5294
5412006.05.16 15:45modify2120.101.27961.28150.0000
5422006.05.16 18:18s/l2120.101.28151.28150.000019.4710091.09
5432006.05.16 18:20buy2130.101.28191.27671.5317
5442006.05.17 06:45modify2130.101.28191.28270.0000
5452006.05.17 17:08s/l2130.101.28271.28270.00008.4710099.55
5462006.05.17 18:00buy2140.101.27881.27361.5286
5472006.05.17 18:30s/l2140.101.27361.27361.5286-52.0010047.55
5482006.05.17 18:35buy2150.101.27451.26931.5243
5492006.05.18 16:45modify2150.101.27451.27740.0000
5502006.05.19 10:40s/l2150.101.27741.27740.000030.8710078.42
5512006.05.19 10:45buy2160.101.27691.27171.5267
5522006.05.19 16:04s/l2160.101.27171.27171.5267-52.0010026.42
5532006.05.22 02:00buy2170.101.27671.27151.5265
5542006.05.22 08:58s/l2170.101.27151.27151.5265-52.009974.42
5552006.05.22 16:00buy2180.101.27631.27111.5261
5562006.05.22 17:45modify2180.101.27631.27640.0000
5572006.05.22 21:15modify2180.101.27631.28330.0000
5582006.05.23 10:34s/l2180.101.28331.28330.000070.4710044.89
5592006.05.24 01:00buy2190.101.27841.27321.5282
5602006.05.24 10:45close2190.101.28411.27321.528257.0010101.89
5612006.05.24 10:45buy2200.101.28431.27911.5341
5622006.05.24 17:08s/l2200.101.27911.27911.5341-52.0010049.89
5632006.05.24 18:00buy2210.101.27631.27111.5261
5642006.05.25 21:45modify2210.101.27631.27630.0000
5652006.05.26 16:32s/l2210.101.27631.27630.00001.8710051.76
5662006.05.26 17:00buy2220.101.27381.26861.5236
5672006.05.26 22:00close2220.101.27271.26861.5236-11.0010040.76
5682006.05.29 16:00buy2230.101.27621.27101.5260
5692006.05.30 06:15modify2230.101.27621.27690.0000
5702006.05.30 13:00modify2230.101.27621.28240.0000
5712006.05.30 15:18s/l2230.101.28241.28240.000062.4710103.22
5722006.05.31 18:00buy2240.101.28411.27891.5339
5732006.06.01 03:34s/l2240.101.27891.27891.5339-50.6010052.62
5742006.06.01 03:35buy2250.101.27891.27371.5287
5752006.06.01 14:27s/l2250.101.27371.27371.5287-52.0010000.62
5762006.06.01 22:00buy2260.101.28031.27511.5301
5772006.06.02 15:45modify2260.101.28031.28760.0000
5782006.06.02 22:00close2260.101.29201.28760.0000117.4710118.09
5792006.06.06 00:00buy2270.101.29081.28561.5406
5802006.06.06 13:24s/l2270.101.28561.28561.5406-52.0010066.09
5812006.06.06 13:25buy2280.101.28601.28081.5358
5822006.06.06 17:59s/l2280.101.28081.28081.5358-52.0010014.09
5832006.06.14 11:00buy2290.101.25881.25361.5086
5842006.06.14 15:51s/l2290.101.25361.25361.5086-52.009962.09
5852006.06.14 15:55buy2300.101.25431.24911.5041
5862006.06.14 16:30modify2300.101.25431.25920.0000
5872006.06.14 21:44s/l2300.101.25921.25920.000049.0010011.09
5882006.06.15 01:00buy2310.101.26071.25551.5105
5892006.06.16 10:30modify2310.101.26071.26090.0000
5902006.06.16 22:00close2310.101.26461.26090.000039.4710050.56
5912006.06.19 04:00buy2320.101.26141.25621.5112
5922006.06.19 16:00s/l2320.101.25621.25621.5112-52.009998.56
5932006.06.20 21:00buy2330.101.26031.25511.5101
5942006.06.21 19:00modify2330.101.26031.26150.0000
5952006.06.22 13:16s/l2330.101.26151.26150.000013.8710012.42
5962006.06.22 13:20buy2340.101.26161.25641.5114
5972006.06.22 16:20s/l2340.101.25641.25641.5114-52.009960.42
5982006.06.22 16:25buy2350.101.25711.25191.5069
5992006.06.23 14:47s/l2350.101.25191.25191.5069-51.539908.89
6002006.06.26 12:00buy2360.101.25631.25111.5061
6012006.06.27 04:15modify2360.101.25631.25640.0000
6022006.06.27 13:15s/l2360.101.25641.25640.00001.479910.36
6032006.06.28 00:02buy2370.101.25811.25291.5079
6042006.06.28 17:34s/l2370.101.25291.25291.5079-52.009858.36
6052006.06.28 17:35buy2380.101.25291.24771.5027
6062006.06.29 21:30modify2380.101.25291.25640.0000
6072006.06.30 00:45modify2380.101.25291.26170.0000
6082006.06.30 08:30modify2380.101.25291.26700.0000
6092006.06.30 17:45modify2380.101.25291.27230.0000
6102006.06.30 22:00close2380.101.27851.27230.0000257.8710116.22
6112006.07.04 18:00buy2390.101.28001.27481.5298
6122006.07.05 12:05s/l2390.101.27481.27481.5298-51.5310064.69
6132006.07.06 17:00buy2400.101.27541.27021.5252
6142006.07.07 15:30modify2400.101.27541.27620.0000
6152006.07.07 22:00close2400.101.28181.27620.000064.4710129.16
6162006.07.10 13:00buy2410.101.27811.27291.5279
6172006.07.10 15:52s/l2410.101.27291.27291.5279-52.0010077.16
6182006.07.10 15:55buy2420.101.27341.26821.5232
6192006.07.12 17:04s/l2420.101.26821.26821.5232-51.0710026.09
6202006.07.19 18:00buy2430.101.25671.25151.5065
6212006.07.20 13:45modify2430.101.25671.25750.0000
6222006.07.21 14:00modify2430.101.25671.26280.0000
6232006.07.21 22:00close2430.101.26881.26280.0000122.8710148.96
6242006.07.24 07:00buy2440.101.26571.26051.5155
6252006.07.25 03:36s/l2440.101.26051.26051.5155-51.5310097.42
6262006.07.25 10:00buy2450.101.26591.26071.5157
6272006.07.25 18:10s/l2450.101.26071.26071.5157-52.0010045.42
6282006.07.25 18:15buy2460.101.26011.25491.5099
6292006.07.26 20:00close2460.101.26591.25491.509958.4710103.89
6302006.07.26 20:00buy2470.101.26611.26091.5159
6312006.07.26 23:30modify2470.101.26611.26620.0000
6322006.07.27 16:30modify2470.101.26611.27170.0000
6332006.07.27 18:07s/l2470.101.27171.27170.000057.4010161.29
6342006.07.28 00:00buy2480.101.26981.26461.5196
6352006.07.28 17:15close2480.101.27511.26461.519653.0010214.29
6362006.07.28 17:15buy2490.101.27531.27011.5251
6372006.07.28 22:00close2490.101.27501.27011.5251-3.0010211.29
6382006.08.01 05:00buy2500.101.27411.26891.5239
6392006.08.01 19:15modify2500.101.27411.27550.0000
6402006.08.03 03:58s/l2500.101.27551.27550.000015.8710227.16
6412006.08.03 04:00buy2510.101.27591.27071.5257
6422006.08.03 15:45modify2510.101.27591.27800.0000
6432006.08.03 18:09s/l2510.101.27801.27800.000021.0010248.16
6442006.08.03 18:10buy2520.101.27831.27311.5281
6452006.08.04 16:30modify2520.101.27831.28240.0000
6462006.08.04 22:00close2520.101.28791.28240.000096.4710344.62
6472006.08.07 20:00buy2530.101.28541.28021.5352
6482006.08.09 01:48s/l2530.101.28021.28021.5352-51.0710293.56
6492006.08.09 01:50buy2540.101.27791.27271.5277
6502006.08.09 10:00modify2540.101.27791.27840.0000
6512006.08.09 13:45close2540.101.28981.27840.0000119.0010412.56
6522006.08.09 13:45buy2550.101.29001.28481.5398
6532006.08.10 11:11s/l2550.101.28481.28481.5398-50.6010361.96
6542006.08.10 15:00buy2560.101.28601.28081.5358
6552006.08.10 17:06s/l2560.101.28081.28081.5358-52.0010309.96
6562006.08.10 17:10buy2570.101.28131.27611.5311
6572006.08.10 17:37s/l2570.101.27611.27611.5311-52.0010257.96
6582006.08.10 17:40buy2580.101.27671.27151.5265
6592006.08.11 15:33s/l2580.101.27151.27151.5265-51.5310206.43
6602006.08.15 09:00buy2590.101.27451.26931.5243
6612006.08.15 16:45modify2590.101.27451.27470.0000
6622006.08.16 16:30modify2590.101.27451.28060.0000
6632006.08.18 14:24s/l2590.101.28061.28060.000063.3310269.76
6642006.08.18 14:25buy2600.101.28091.27571.5307
6652006.08.18 22:00close2600.101.28271.27571.530718.0010287.76
6662006.08.21 03:00buy2610.101.28401.27881.5338
6672006.08.21 10:30modify2610.101.28401.28430.0000
6682006.08.22 12:54s/l2610.101.28431.28430.00003.4710291.23
6692006.08.22 12:55buy2620.101.28451.27931.5343
6702006.08.22 20:29s/l2620.101.27931.27931.5343-52.0010239.23
6712006.08.22 20:30buy2630.101.27941.27421.5292
6722006.08.25 17:07s/l2630.101.27421.27421.5292-49.6710189.56
6732006.08.28 05:00buy2640.101.27761.27241.5274
6742006.08.29 10:15modify2640.101.27761.27840.0000
6752006.08.29 17:08s/l2640.101.27841.27840.00008.4710198.03
6762006.08.29 18:00buy2650.101.27571.27051.5255
6772006.08.29 21:30modify2650.101.27571.27660.0000
6782006.08.31 15:45modify2650.101.27571.28260.0000
6792006.08.31 17:01s/l2650.101.28261.28260.000070.8710268.89
6802006.08.31 19:00buy2660.101.27941.27421.5292
6812006.09.01 22:00close2660.101.28381.27421.529244.4710313.36
6822006.09.04 02:00buy2670.101.28501.27981.5348
6832006.09.05 16:41s/l2670.101.27981.27981.5348-51.5310261.83
6842006.09.05 16:45buy2680.101.28081.27561.5306
6852006.09.07 13:37s/l2680.101.27561.27561.5306-50.1310211.69
6862006.09.11 12:00buy2690.101.27121.26601.5210
6872006.09.15 15:45s/l2690.101.26601.26601.5210-49.2010162.49
6882006.09.15 15:50buy2700.101.26721.26201.5170
6892006.09.15 22:00close2700.101.26591.26201.5170-13.0010149.49
6902006.09.18 18:00buy2710.101.26871.26351.5185
6912006.09.21 13:45modify2710.101.26871.26900.0000
6922006.09.21 22:45modify2710.101.26871.27450.0000
6932006.09.22 22:00close2710.101.27841.27450.000099.8010249.29
6942006.09.25 03:00buy2720.101.27921.27401.5290
6952006.09.25 17:00s/l2720.101.27401.27401.5290-52.0010197.29
6962006.09.25 17:05buy2730.101.27501.26981.5248
6972006.09.26 12:59s/l2730.101.26981.26981.5248-51.5310145.76
6982006.09.27 18:00buy2740.101.27111.26591.5209
6992006.09.29 11:06s/l2740.101.26591.26591.5209-50.1310095.63
7002006.09.29 11:10buy2750.101.26631.26111.5161
7012006.09.29 22:00close2750.101.26841.26111.516121.0010116.63
7022006.10.02 14:00buy2760.101.26951.26431.5193
7032006.10.02 17:30modify2760.101.26951.27010.0000
7042006.10.04 11:42s/l2760.101.27011.27010.00006.9310123.56
7052006.10.04 11:45buy2770.101.26981.26461.5196
7062006.10.06 15:32s/l2770.101.26461.26461.5196-50.1310073.43
7072006.10.10 02:00buy2780.101.26001.25481.5098
7082006.10.10 14:08s/l2780.101.25481.25481.5098-52.0010021.43
7092006.10.11 18:00buy2790.101.25501.24981.5048
7102006.10.13 17:04s/l2790.101.24981.24981.5048-50.139971.30
7112006.10.13 17:05buy2800.101.25011.24491.4999
7122006.10.13 22:00close2800.101.25141.24491.499913.009984.30
7132006.10.16 19:00buy2810.101.25181.24661.5016
7142006.10.19 12:45modify2810.101.25181.25230.0000
7152006.10.19 21:15modify2810.101.25181.25800.0000
7162006.10.20 22:00close2810.101.26181.25800.0000102.8010087.10
7172006.10.23 02:00buy2820.101.26141.25621.5112
7182006.10.23 12:15s/l2820.101.25621.25621.5112-52.0010035.10
7192006.10.23 12:20buy2830.101.25671.25151.5065
7202006.10.26 03:45modify2830.101.25671.25680.0000
7212006.10.26 17:45modify2830.101.25671.26240.0000
7222006.10.27 16:15modify2830.101.25671.26920.0000
7232006.10.27 22:00close2830.101.27351.26920.0000170.8010205.90
7242006.10.30 19:00buy2840.101.27181.26661.5216
7252006.10.31 17:30modify2840.101.27181.27230.0000
7262006.11.03 15:30s/l2840.101.27231.27230.00007.8010213.70
7272006.11.06 21:00buy2850.101.27231.26711.5221
7282006.11.07 15:45modify2850.101.27231.27260.0000
7292006.11.09 18:45modify2850.101.27231.27850.0000
7302006.11.10 22:00close2850.101.28461.27850.0000125.8010339.50
7312006.11.13 02:00buy2860.101.28491.27971.5347
7322006.11.13 19:48s/l2860.101.27971.27971.5347-52.0010287.50
7332006.11.13 19:50buy2870.101.28001.27481.5298
7342006.11.14 15:45modify2870.101.28001.28090.0000
7352006.11.14 17:11s/l2870.101.28091.28090.00009.4710296.96
7362006.11.14 17:15buy2880.101.28051.27531.5303
7372006.11.17 22:00close2880.101.28151.27531.530312.3310309.30
7382006.11.20 02:00buy2890.101.28221.27701.5320
7392006.11.22 11:45modify2890.101.28221.28230.0000
7402006.11.22 17:15modify2890.101.28221.28880.0000
7412006.11.24 10:30modify2890.101.28221.29470.0000
7422006.11.24 10:45modify2890.101.28221.30150.0000
7432006.11.24 22:00close2890.101.30981.30150.0000278.8010588.10
7442006.11.29 14:00buy2900.101.31611.31091.5659
7452006.11.30 17:15modify2900.101.31611.31920.0000
7462006.12.01 17:15modify2900.101.31611.32560.0000
7472006.12.01 22:00close2900.101.33321.32560.0000172.8710760.97
7482006.12.05 12:00buy2910.101.33031.32511.5801
7492006.12.08 15:30s/l2910.101.32511.32511.5801-49.6710711.30
7502006.12.11 20:00buy2920.101.32591.32071.5757
7512006.12.13 15:35s/l2920.101.32071.32071.5757-51.0710660.23
7522006.12.13 16:00buy2930.101.32241.31721.5722
7532006.12.14 15:30s/l2930.101.31721.31721.5722-50.6010609.63
7542006.12.19 00:00buy2940.101.30991.30471.5597
7552006.12.19 11:15modify2940.101.30991.31240.0000
7562006.12.20 03:45modify2940.101.30991.31800.0000
7572006.12.20 18:50s/l2940.101.31801.31800.000081.4710691.10
7582006.12.20 19:00buy2950.101.31851.31331.5683
7592006.12.22 18:48s/l2950.101.31331.31331.5683-50.1310640.97
7602006.12.27 08:00buy2960.101.31451.30931.5643
7612006.12.29 18:45modify2960.101.31451.31470.0000
7622007.01.02 09:45modify2960.101.31451.32130.0000
7632007.01.03 17:00s/l2960.101.32131.32130.000071.2710712.23
7642007.01.03 17:05buy2970.101.32091.31571.5707
7652007.01.03 19:24s/l2970.101.31571.31571.5707-52.0010660.23
7662007.01.03 19:25buy2980.101.31561.31041.5654
7672007.01.04 11:32s/l2980.101.31041.31041.5654-50.6010609.63
7682007.01.08 21:00buy2990.101.30241.29721.5522
7692007.01.10 02:19s/l2990.101.29721.29721.5522-51.0710558.57
7702007.01.11 12:00buy3000.101.29661.29141.5464
7712007.01.11 16:20s/l3000.101.29141.29141.5464-52.0010506.57
7722007.01.11 16:25buy3010.101.29191.28671.5417
7732007.01.12 15:30s/l3010.101.28671.28671.5417-51.5310455.03
7742007.01.15 02:00buy3020.101.29281.28761.5426
7752007.01.16 12:30modify3020.101.29281.29360.0000
7762007.01.16 16:27s/l3020.101.29361.29360.00008.4710463.50
7772007.01.16 19:00buy3030.101.29191.28671.5417
7782007.01.18 05:30modify3030.101.29191.29200.0000
7792007.01.18 14:12s/l3030.101.29201.29200.00002.8710466.37
7802007.01.18 15:00buy3040.101.29251.28731.5423
7812007.01.19 04:15modify3040.101.29251.29340.0000
7822007.01.19 17:00s/l3040.101.29341.29340.00009.4710475.83
7832007.01.19 17:05buy3050.101.29341.28821.5432
7842007.01.19 22:00close3050.101.29641.28821.543230.0010505.83
7852007.01.22 02:00buy3060.101.29631.29111.5461
7862007.01.23 13:45modify3060.101.29631.29690.0000
7872007.01.24 17:17s/l3060.101.29691.29690.00006.9310512.77
7882007.01.24 17:20buy3070.101.29611.29091.5459
7892007.01.26 10:10s/l3070.101.29091.29091.5459-50.1310462.63
7902007.01.29 13:00buy3080.101.29171.28651.5415
7912007.01.30 05:15modify3080.101.29171.29180.0000
7922007.01.31 21:30modify3080.101.29171.29730.0000
7932007.02.02 17:01s/l3080.101.29731.29730.000058.8010521.44
7942007.02.02 17:05buy3090.101.29741.29221.5472
7952007.02.02 22:00close3090.101.29661.29221.5472-8.0010513.44
7962007.02.06 13:00buy3100.101.29441.28921.5442
7972007.02.07 12:30modify3100.101.29441.29480.0000
7982007.02.09 22:00close3100.101.30061.29480.000064.3310577.77
7992007.02.12 02:00buy3110.101.30201.29681.5518
8002007.02.12 12:16s/l3110.101.29681.29681.5518-52.0010525.77
8012007.02.13 11:00buy3120.101.29971.29451.5495
8022007.02.14 09:15modify3120.101.29971.29990.0000
8032007.02.14 17:15modify3120.101.29971.30900.0000
8042007.02.16 22:00close3120.101.31371.30900.0000142.3310668.10
8052007.02.19 13:00buy3130.101.31261.30741.5624
8062007.02.20 04:30modify3130.101.31261.31320.0000
8072007.02.20 10:39s/l3130.101.31321.31320.00006.4710674.57
8082007.02.20 13:00buy3140.101.31471.30951.5645
8092007.02.22 09:42s/l3140.101.30951.30951.5645-50.1310624.44
8102007.02.22 22:00buy3150.101.31281.30761.5626
8112007.02.23 17:45modify3150.101.31281.31320.0000
8122007.02.23 22:00close3150.101.31631.31320.000035.4710659.90
8132007.02.27 10:00buy3160.101.31721.31201.5670
8142007.02.27 15:15modify3160.101.31721.31790.0000
8152007.03.01 17:17s/l3160.101.31791.31790.00008.8710668.77
8162007.03.05 02:00buy3170.101.31851.31331.5683
8172007.03.05 03:42s/l3170.101.31331.31331.5683-52.0010616.77
8182007.03.06 12:05buy3180.101.31101.30581.5608
8192007.03.07 21:15modify3180.101.31101.31180.0000
8202007.03.08 16:20s/l3180.101.31181.31180.00009.8710626.64
8212007.03.08 16:25buy3190.101.31281.30761.5626
8222007.03.09 22:00close3190.101.31141.30761.5626-13.5310613.10
8232007.03.12 12:05buy3200.101.31741.31221.5672
8242007.03.14 18:00modify3200.101.31741.31750.0000
8252007.03.16 02:00modify3200.101.31741.32300.0000
8262007.03.16 12:45modify3200.101.31741.32820.0000
8272007.03.19 12:09s/l3200.101.32821.32820.0000111.2710724.37
8282007.03.19 12:10buy3210.101.32851.32331.5783
8292007.03.21 20:30close3210.101.33561.32331.578371.9310796.30
8302007.03.21 20:30buy3220.101.33581.33061.5856
8312007.03.23 11:14s/l3220.101.33061.33061.5856-50.1310746.17
8322007.03.23 11:20buy3230.101.33101.32581.5808
8332007.03.23 22:00close3230.101.32881.32581.5808-22.0010724.17
8342007.03.26 17:10buy3240.101.33361.32841.5834
8352007.03.30 17:30modify3240.101.33361.33400.0000
8362007.04.02 03:20s/l3240.101.33401.33400.00007.2710731.44
8372007.04.03 15:00buy3250.101.33611.33091.5859
8382007.04.05 16:30modify3250.101.33611.33800.0000
8392007.04.06 15:30s/l3250.101.33801.33800.000021.3310752.77
8402007.04.06 17:00buy3260.101.33741.33221.5872
8412007.04.06 22:00close3260.101.33761.33221.58722.0010754.77
8422007.04.09 02:00buy3270.101.33731.33211.5871
8432007.04.10 05:45modify3270.101.33731.33790.0000
8442007.04.12 17:30modify3270.101.33731.34330.0000
8452007.04.13 13:30modify3270.101.33731.34930.0000
8462007.04.13 18:18s/l3270.101.34931.34930.0000122.8010877.57
8472007.04.16 23:00buy3280.101.35451.34931.6043
8482007.04.18 10:15modify3280.101.35451.35500.0000
8492007.04.20 22:00close3280.101.35981.35500.000055.8010933.37
8502007.04.23 02:00buy3290.101.36041.35521.6102
8512007.04.23 13:57s/l3290.101.35521.35521.6102-52.0010881.37
8522007.04.24 15:00buy3300.101.35821.35301.6080
8532007.04.24 23:00modify3300.101.35821.35840.0000
8542007.04.26 18:58s/l3300.101.35841.35840.00003.8710885.24
8552007.04.26 19:00buy3310.101.35911.35391.6089
8562007.04.27 14:15close3310.101.36441.35391.608953.4710938.71
8572007.04.27 14:15buy3320.101.36461.35941.6144
8582007.04.27 22:00close3320.101.36421.35941.6144-4.0010934.71
8592007.04.30 02:00buy3330.101.36391.35871.6137
8602007.05.02 06:14s/l3330.101.35871.35871.6137-51.0710883.64
8612007.05.03 06:00buy3340.101.35981.35461.6096
8622007.05.03 21:32s/l3340.101.35461.35461.6096-52.0010831.64
8632007.05.04 17:00buy3350.101.35941.35421.6092
8642007.05.04 22:00close3350.101.35931.35421.6092-1.0010830.64
8652007.05.07 02:00buy3360.101.35971.35451.6095
8662007.05.08 17:12s/l3360.101.35451.35451.6095-51.5310779.11
8672007.05.09 19:00buy3370.101.35501.34981.6048
8682007.05.10 16:20s/l3370.101.34981.34981.6048-50.6010728.51
8692007.05.14 02:00buy3380.101.35341.34821.6032
8702007.05.15 18:00modify3380.101.35341.35440.0000
8712007.05.16 18:12s/l3380.101.35441.35440.000010.9310739.44
8722007.05.16 18:15buy3390.101.35421.34901.6040
8732007.05.17 15:33s/l3390.101.34901.34901.6040-50.6010688.84
8742007.05.21 02:00buy3400.101.35231.34711.6021
8752007.05.21 13:33s/l3400.101.34711.34711.6021-52.0010636.84
8762007.05.23 09:00buy3410.101.34621.34101.5960
8772007.05.25 22:00close3410.101.34461.34101.5960-14.1310622.71
8782007.05.28 02:00buy3420.101.34511.33991.5949
8792007.05.29 15:15modify3420.101.34511.34580.0000
8802007.05.29 20:38s/l3420.101.34581.34580.00007.4710630.17
8812007.05.29 23:00buy3430.101.34501.33981.5948
8822007.06.01 17:09s/l3430.101.33981.33981.5948-49.6710580.51
8832007.06.01 17:10buy3440.101.34041.33521.5902
8842007.06.01 22:00close3440.101.34431.33521.590239.0010619.51
8852007.06.04 02:00buy3450.101.34401.33881.5938
8862007.06.04 16:30modify3450.101.34401.34410.0000
8872007.06.07 19:16s/l3450.101.34411.34410.00003.3310622.84
8882007.06.11 22:00buy3460.101.33601.33081.5858
8892007.06.12 23:10s/l3460.101.33081.33081.5858-51.5310571.31
8902007.06.14 00:00buy3470.101.33131.32611.5811
8912007.06.15 18:15modify3470.101.33131.33190.0000
8922007.06.15 22:00close3470.101.33771.33190.000064.4710635.78
8932007.06.19 13:00buy3480.101.33891.33371.5887
8942007.06.22 15:15modify3480.101.33891.33900.0000
8952007.06.22 22:00close3480.101.34661.33900.000079.3310715.11
8962007.06.26 10:00buy3490.101.34521.34001.5950
8972007.06.29 15:15modify3490.101.34521.34540.0000
8982007.06.29 22:00close3490.101.35331.34540.000083.3310798.44
8992007.07.03 15:00buy3500.101.36031.35511.6101
9002007.07.06 22:00close3500.101.36201.35511.610119.3310817.78
9012007.07.09 02:00buy3510.101.36281.35761.6126
9022007.07.10 16:30modify3510.101.36281.36330.0000
9032007.07.10 23:30modify3510.101.36281.36890.0000
9042007.07.12 14:00modify3510.101.36281.37420.0000
9052007.07.13 22:00close3510.101.37871.37420.0000161.8010979.58
9062007.07.16 02:00buy3520.101.37741.37221.6272
9072007.07.18 07:15modify3520.101.37741.37760.0000
9082007.07.18 11:44s/l3520.101.37761.37760.00002.9310982.51
9092007.07.18 14:00buy3530.101.37881.37361.6286
9102007.07.20 17:45close3530.101.38421.37361.628655.8711038.38
9112007.07.20 17:45buy3540.101.38441.37921.6342
9122007.07.20 22:00close3540.101.38211.37921.6342-23.0011015.38
9132007.07.23 14:00buy3550.101.38131.37611.6311
9142007.07.25 10:57s/l3550.101.37611.37611.6311-51.0710964.31
9152007.07.26 19:00buy3560.101.37301.36781.6228
9162007.07.27 11:46s/l3560.101.36781.36781.6228-51.5310912.78
9172007.07.30 14:00buy3570.101.36711.36191.6169
9182007.07.31 02:15modify3570.101.36711.36720.0000
9192007.08.01 00:17s/l3570.101.36721.36720.00001.9310914.71
9202007.08.01 00:20buy3580.101.36751.36231.6173
9212007.08.03 16:45modify3580.101.36751.36890.0000
9222007.08.03 21:45modify3580.101.36751.37440.0000
9232007.08.03 22:00close3580.101.38001.37440.0000126.8711041.58
9242007.08.06 23:00buy3590.101.37841.37321.6282
9252007.08.08 09:14s/l3590.101.37321.37321.6282-51.0710990.51
9262007.08.08 16:00buy3600.101.38051.37531.6303
9272007.08.09 10:04s/l3600.101.37531.37531.6303-50.6010939.91
9282007.08.09 13:00buy3610.101.37641.37121.6262
9292007.08.09 15:26s/l3610.101.37121.37121.6262-52.0010887.91
9302007.08.09 15:30buy3620.101.37141.36621.6212
9312007.08.09 15:59s/l3620.101.36621.36621.6212-52.0010835.91
9322007.08.13 02:00buy3630.101.36901.36381.6188
9332007.08.13 17:01s/l3630.101.36381.36381.6188-52.0010783.91
9342007.08.17 03:00buy3640.101.34321.33801.5930
9352007.08.17 10:07s/l3640.101.33801.33801.5930-52.0010731.91
9362007.08.17 12:00buy3650.101.34441.33921.5942
9372007.08.17 15:30modify3650.101.34441.34530.0000
9382007.08.17 22:00close3650.101.34741.34530.000030.0010761.91
9392007.08.20 19:00buy3660.101.34691.34171.5967
9402007.08.22 18:30modify3660.101.34691.34950.0000
9412007.08.24 14:00modify3660.101.34691.35520.0000
9422007.08.24 19:30modify3660.101.34691.36100.0000
9432007.08.24 22:00close3660.101.36711.36100.0000204.8010966.71
9442007.08.27 20:00buy3670.101.36531.36011.6151
9452007.08.28 23:42s/l3670.101.36011.36011.6151-51.5310915.18
9462007.08.29 16:00buy3680.101.36421.35901.6140
9472007.08.31 14:45modify3680.101.36421.36510.0000
9482007.08.31 17:00s/l3680.101.36511.36510.000010.8710926.05
9492007.09.03 02:00buy3690.101.36341.35821.6132
9502007.09.04 13:30s/l3690.101.35821.35821.6132-51.5310874.51
9512007.09.04 23:00buy3700.101.36101.35581.6108
9522007.09.05 18:45modify3700.101.36101.36110.0000
9532007.09.07 15:45modify3700.101.36101.37170.0000
9542007.09.07 22:00close3700.101.37691.37170.0000161.3311035.85
9552007.09.11 12:00buy3710.101.37971.37451.6295
9562007.09.12 08:30modify3710.101.37971.38170.0000
9572007.09.13 12:00modify3710.101.37971.38720.0000
9582007.09.13 16:16s/l3710.101.38721.38720.000076.8711112.71
9592007.09.13 17:00buy3720.101.38731.38211.6371
9602007.09.14 22:00close3720.101.38771.38211.63714.4711117.18
9612007.09.17 07:00buy3730.101.38791.38271.6377
9622007.09.18 21:30close3730.101.39401.38271.637761.4711178.65
9632007.09.18 21:30buy3740.101.39421.38901.6440
9642007.09.20 09:15modify3740.101.39421.39430.0000
9652007.09.20 10:30modify3740.101.39421.40040.0000
9662007.09.21 09:45modify3740.101.39421.40610.0000
9672007.09.21 11:38s/l3740.101.40611.40610.0000121.3311299.98
9682007.09.24 20:00buy3750.101.40891.40371.6587
9692007.09.25 20:00modify3750.101.40891.40930.0000
9702007.09.28 16:00modify3750.101.40891.41500.0000
9712007.09.28 20:45modify3750.101.40891.42140.0000
9722007.09.28 22:00close3750.101.42711.42140.0000184.8011484.78
9732007.10.01 17:00buy3760.101.42201.41681.6718
9742007.10.02 13:31s/l3760.101.41681.41681.6718-51.5311433.25
9752007.10.02 13:35buy3770.101.41641.41121.6662
9762007.10.03 19:19s/l3770.101.41121.41121.6662-51.5311381.71
9772007.10.04 21:00buy3780.101.41311.40791.6629
9782007.10.05 15:30s/l3780.101.40791.40791.6629-51.5311330.18
9792007.10.05 15:35buy3790.101.40601.40081.6558
9802007.10.05 16:45modify3790.101.40601.40740.0000
9812007.10.05 22:00close3790.101.41411.40740.000081.0011411.18
9822007.10.08 10:00buy3800.101.41221.40701.6620
9832007.10.08 17:51s/l3800.101.40701.40701.6620-52.0011359.18
9842007.10.09 19:00buy3810.101.40931.40411.6591
9852007.10.10 13:00modify3810.101.40931.40970.0000
9862007.10.11 11:45modify3810.101.40931.41570.0000
9872007.10.11 16:22s/l3810.101.41571.41570.000065.8711425.05
9882007.10.12 11:00buy3820.101.41941.41421.6692
9892007.10.12 22:00close3820.101.41751.41421.6692-19.0011406.05
9902007.10.15 02:00buy3830.101.41681.41161.6666
9912007.10.15 11:15modify3830.101.41681.41720.0000
9922007.10.16 10:32s/l3830.101.41721.41720.00004.4711410.52
9932007.10.16 11:00buy3840.101.41691.41171.6667
9942007.10.18 04:45modify3840.101.41691.41770.0000
9952007.10.18 15:15modify3840.101.41691.42490.0000
9962007.10.19 17:41s/l3840.101.42491.42490.000082.3311492.85
9972007.10.22 14:00buy3850.101.42101.41581.6708
9982007.10.22 14:43s/l3850.101.41581.41581.6708-52.0011440.85
9992007.10.22 14:45buy3860.101.41591.41071.6657
10002007.10.23 09:15modify3860.101.41591.41630.0000
10012007.10.23 17:15modify3860.101.41591.42220.0000
10022007.10.24 10:03s/l3860.101.42221.42220.000063.9311504.78
10032007.10.24 10:05buy3870.101.42211.41691.6719
10042007.10.25 06:30modify3870.101.42211.42260.0000
10052007.10.25 15:45modify3870.101.42211.42800.0000
10062007.10.26 15:15modify3870.101.42211.43350.0000
10072007.10.26 22:00close3870.101.43871.43350.0000167.8711672.65
10082007.10.30 04:00buy3880.101.43991.43471.6897
10092007.10.31 09:30modify3880.101.43991.44090.0000
10102007.11.01 13:15s/l3880.101.44091.44090.000011.8711684.52
10112007.11.01 13:20buy3890.101.44151.43631.6913
10122007.11.01 18:45close3890.101.44741.43631.691359.0011743.52
10132007.11.01 18:45buy3900.101.44761.44241.6974
10142007.11.01 22:32s/l3900.101.44241.44241.6974-52.0011691.52
10152007.11.01 22:35buy3910.101.44291.43771.6927
10162007.11.02 11:15close3910.101.44831.43771.692754.4711745.98
10172007.11.02 11:15buy3920.101.44851.44331.6983
10182007.11.06 13:15modify3920.101.44851.44910.0000
10192007.11.07 04:30modify3920.101.44851.46080.0000
10202007.11.07 04:51s/l3920.101.46081.46080.0000124.4011870.38
10212007.11.08 08:00buy3930.101.46311.45791.7129
10222007.11.08 17:15modify3930.101.46311.46430.0000
10232007.11.09 18:36s/l3930.101.46431.46430.000012.4711882.85
10242007.11.12 02:00buy3940.101.46591.46071.7157
10252007.11.12 10:58s/l3940.101.46071.46071.7157-52.0011830.85
10262007.11.13 10:00buy3950.101.46251.45731.7123
10272007.11.13 12:56s/l3950.101.45731.45731.7123-52.0011778.85
10282007.11.13 13:00buy3960.101.45771.45251.7075
10292007.11.14 02:15modify3960.101.45771.45780.0000
10302007.11.14 12:00modify3960.101.45771.46340.0000
10312007.11.15 11:18s/l3960.101.46341.46340.000058.8711837.72
10322007.11.15 12:00buy3970.101.46501.45981.7148
10332007.11.16 10:17s/l3970.101.45981.45981.7148-51.5311786.18
10342007.11.16 17:00buy3980.101.46571.46051.7155
10352007.11.16 22:00close3980.101.46591.46051.71552.0011788.18
10362007.11.19 02:00buy3990.101.46711.46191.7169
10372007.11.20 09:45modify3990.101.46711.46760.0000
10382007.11.20 12:00modify3990.101.46711.47310.0000
10392007.11.20 23:45modify3990.101.46711.47970.0000
10402007.11.21 10:05s/l3990.101.47971.47970.0000126.9311915.12
10412007.11.22 13:00buy4000.101.48291.47771.7327
10422007.11.23 03:30modify4000.101.48291.48480.0000
10432007.11.23 11:06s/l4000.101.48481.48480.000019.4711934.58
10442007.11.23 13:00buy4010.101.47881.47361.7286
10452007.11.23 22:00close4010.101.48371.47361.728649.0011983.58
10462007.11.26 04:00buy4020.101.48201.47681.7318
10472007.11.26 13:00modify4020.101.48201.48200.0000
10482007.11.27 10:35s/l4020.101.48201.48200.00000.4711984.05
10492007.11.27 11:00buy4030.101.48251.47731.7323
10502007.11.27 15:30close4030.101.48961.47731.732371.0012055.05
10512007.11.27 15:30buy4040.101.48981.48461.7396
10522007.11.27 18:10s/l4040.101.48461.48461.7396-52.0012003.05
10532007.11.27 19:00buy4050.101.48181.47661.7316
10542007.11.28 09:45s/l4050.101.47661.47661.7316-51.5311951.52
10552007.11.28 23:00buy4060.101.48291.47771.7327
10562007.11.29 10:09s/l4060.101.47771.47771.7327-50.6011900.92
10572007.11.29 10:10buy4070.101.47781.47261.7276
10582007.11.29 13:12s/l4070.101.47261.47261.7276-52.0011848.92
10592007.11.30 15:00buy4080.101.47571.47051.7255
10602007.11.30 17:37s/l4080.101.47051.47051.7255-52.0011796.92
10612007.11.30 17:40buy4090.101.47031.46511.7201
10622007.11.30 21:03s/l4090.101.46511.46511.7201-52.0011744.92
10632007.12.04 02:00buy4100.101.46711.46191.7169
10642007.12.04 14:00modify4100.101.46711.46850.0000
10652007.12.05 15:23s/l4100.101.46851.46850.000014.4711759.38
10662007.12.05 15:25buy4110.101.46791.46271.7177
10672007.12.05 21:16s/l4110.101.46271.46271.7177-52.0011707.38
10682007.12.05 21:20buy4120.101.46121.45601.7110
10692007.12.06 10:07s/l4120.101.45601.45601.7110-50.6011656.78
10702007.12.06 20:00buy4130.101.46521.46001.7150
10712007.12.07 10:21s/l4130.101.46001.46001.7150-51.5311605.25
10722007.12.07 10:25buy4140.101.46061.45541.7104
10732007.12.07 15:45modify4140.101.46061.46190.0000
10742007.12.07 22:00close4140.101.46541.46190.000048.0011653.25
10752007.12.11 14:00buy4150.101.46761.46241.7174
10762007.12.13 05:30modify4150.101.46761.46770.0000
10772007.12.13 14:16s/l4150.101.46771.46770.00002.8711656.12
10782007.12.13 14:20buy4160.101.46811.46291.7179
10792007.12.13 17:26s/l4160.101.46291.46291.7179-52.0011604.12
10802007.12.13 17:30buy4170.101.46151.45631.7113
10812007.12.14 11:38s/l4170.101.45631.45631.7113-51.5311552.59
10822007.12.18 09:00buy4180.101.44161.43641.6914
10832007.12.19 18:30s/l4180.101.43641.43641.6914-51.5311501.05
10842007.12.19 18:35buy4190.101.43451.42931.6843
10852007.12.21 09:30modify4190.101.43451.43460.0000
10862007.12.21 22:00close4190.101.43571.43460.000013.8711514.92
10872007.12.24 02:00buy4200.101.43791.43271.6877
10882007.12.26 12:30modify4200.101.43791.43810.0000
10892007.12.26 17:15modify4200.101.43791.44390.0000
10902007.12.27 15:45modify4200.101.43791.44990.0000
10912007.12.27 19:15modify4200.101.43791.45670.0000
10922007.12.28 11:45modify4200.101.43791.46260.0000
10932007.12.28 22:00close4200.101.47151.46260.0000338.8011853.72
10942007.12.31 18:00buy4210.101.46221.45701.7120
10952007.12.31 19:12s/l4210.101.45701.45701.7120-52.0011801.72
10962007.12.31 19:15buy4220.101.45741.45221.7072
10972008.01.02 07:00close4220.101.46361.45221.707262.9311864.65
10982008.01.02 07:00buy4230.101.46381.45861.7136
10992008.01.02 13:15close4230.101.46881.45861.713650.0011914.65
11002008.01.02 13:15buy4240.101.46901.46381.7188
11012008.01.03 12:45close4240.101.47411.46381.718852.4011967.05
11022008.01.03 12:45buy4250.101.47431.46911.7241
11032008.01.04 16:00close4250.101.48021.46911.724159.4712026.52
11042008.01.07 04:00buy4260.101.47381.46861.7236
11052008.01.07 09:49s/l4260.101.46861.46861.7236-52.0011974.52
11062008.01.07 09:50buy4270.101.46871.46351.7185
11072008.01.09 09:30modify4270.101.46871.46890.0000
11082008.01.09 14:11s/l4270.101.46891.46890.00002.9311977.45
11092008.01.09 14:15buy4280.101.46931.46411.7191
11102008.01.09 21:11s/l4280.101.46411.46411.7191-52.0011925.45
11112008.01.10 17:00buy4290.101.47411.46891.7239
11122008.01.10 20:00modify4290.101.47411.47520.0000
11132008.01.11 22:00close4290.101.47881.47520.000047.4711972.92
11142008.01.15 12:00buy4300.101.48561.48041.7354
11152008.01.15 16:15modify4300.101.48561.48570.0000
11162008.01.15 17:49s/l4300.101.48571.48570.00001.0011973.92
11172008.01.15 19:00buy4310.101.48431.47911.7341
11182008.01.16 00:07s/l4310.101.47911.47911.7341-51.5311922.39
11192008.01.16 00:10buy4320.101.47841.47321.7282
11202008.01.16 05:15close4320.101.48381.47321.728254.0011976.39
11212008.01.16 05:15buy4330.101.48401.47881.7338
11222008.01.16 12:40s/l4330.101.47881.47881.7338-52.0011924.39
11232008.01.17 21:00buy4340.101.46851.46331.7183
11242008.01.17 23:21s/l4340.101.46331.46331.7183-52.0011872.39
11252008.01.18 16:00buy4350.101.46871.46351.7185
11262008.01.18 17:39s/l4350.101.46351.46351.7185-52.0011820.39
11272008.01.18 17:40buy4360.101.46371.45851.7135
11282008.01.18 22:00close4360.101.46221.45851.7135-15.0011805.39
11292008.01.22 14:00buy4370.101.45091.44571.7007
11302008.01.22 15:45modify4370.101.45091.45120.0000
11312008.01.22 17:30modify4370.101.45091.45750.0000
11322008.01.23 00:45modify4370.101.45091.46330.0000
11332008.01.23 01:49s/l4370.101.46331.46330.0000124.4711929.85
11342008.01.23 01:50buy4380.101.46321.45801.7130
11352008.01.23 10:15s/l4380.101.45801.45801.7130-52.0011877.85
11362008.01.23 16:00buy4390.101.45221.44701.7020
11372008.01.23 18:30modify4390.101.45221.45270.0000
11382008.01.23 23:00close4390.101.46341.45270.0000112.0011989.85
11392008.01.23 23:00buy4400.101.46361.45841.7134
11402008.01.24 16:15modify4400.101.46361.46480.0000
11412008.01.24 20:45modify4400.101.46361.47070.0000
11422008.01.25 12:43s/l4400.101.47071.47070.000072.8712062.72
11432008.01.25 16:00buy4410.101.47051.46531.7203
11442008.01.25 22:00close4410.101.46741.46531.7203-31.0012031.72
11452008.01.28 02:00buy4420.101.46921.46401.7190
11462008.01.28 15:15modify4420.101.46921.47050.0000
11472008.01.30 12:15modify4420.101.46921.47670.0000
11482008.01.30 15:26s/l4420.101.47671.47670.000075.9312107.65
11492008.02.04 02:00buy4430.101.48051.47531.7303
11502008.02.05 11:04s/l4430.101.47531.47531.7303-51.5312056.12
11512008.02.11 02:00buy4440.101.45291.44771.7027
11522008.02.12 16:30modify4440.101.45291.45460.0000
11532008.02.13 09:39s/l4440.101.45461.45460.000017.9312074.05
11542008.02.13 18:00buy4450.101.45661.45141.7064
11552008.02.14 10:15modify4450.101.45661.45720.0000
11562008.02.15 12:00modify4450.101.45661.46290.0000
11572008.02.15 22:00close4450.101.46781.46290.0000113.8712187.92
11582008.02.18 12:00buy4460.101.46371.45851.7135
11592008.02.19 08:00modify4460.101.46371.46490.0000
11602008.02.20 14:06s/l4460.101.46491.46490.000012.9312200.85
11612008.02.20 14:10buy4470.101.46611.46091.7159
11622008.02.20 21:45close4470.101.47161.46091.715955.0012255.85
11632008.02.20 21:45buy4480.101.47181.46661.7216
11642008.02.21 17:45modify4480.101.47181.47190.0000
11652008.02.21 20:30modify4480.101.47181.47770.0000
11662008.02.22 22:00close4480.101.48251.47770.0000108.8712364.72
11672008.02.25 07:00buy4490.101.48151.47631.7313
11682008.02.26 12:30modify4490.101.48151.48230.0000
11692008.02.26 20:30modify4490.101.48151.48770.0000
11702008.02.26 23:30modify4490.101.48151.49340.0000
11712008.02.27 09:30modify4490.101.48151.49950.0000
11722008.02.27 18:00modify4490.101.48151.50490.0000
11732008.02.28 18:00modify4490.101.48151.51290.0000
11742008.02.29 10:00modify4490.101.48151.51820.0000
11752008.02.29 13:09s/l4490.101.51821.51820.0000369.8012734.52
11762008.03.03 13:00buy4500.101.51751.51231.7673
11772008.03.03 16:30close4500.101.52391.51231.767364.0012798.52
11782008.03.03 16:30buy4510.101.52411.51891.7739
11792008.03.03 18:01s/l4510.101.51891.51891.7739-52.0012746.52
11802008.03.03 21:00buy4520.101.51861.51341.7684
11812008.03.04 17:15modify4520.101.51861.51870.0000
11822008.03.05 08:09s/l4520.101.51871.51870.00001.9312748.46
11832008.03.05 08:10buy4530.101.51891.51371.7687
11842008.03.05 17:45modify4530.101.51891.52140.0000
11852008.03.06 10:15modify4530.101.51891.52730.0000
11862008.03.06 23:00modify4530.101.51891.53270.0000
11872008.03.07 17:00s/l4530.101.53271.53270.0000139.8712888.32
11882008.03.10 02:00buy4540.101.54001.53481.7898
11892008.03.10 14:39s/l4540.101.53481.53481.7898-52.0012836.32
11902008.03.10 14:40buy4550.101.53521.53001.7850
11912008.03.11 12:45modify4550.101.53521.53540.0000
11922008.03.11 13:45close4550.101.54781.53540.0000126.4712962.79
11932008.03.11 13:45buy4560.101.54801.54281.7978
11942008.03.11 15:32s/l4560.101.54281.54281.7978-52.0012910.79
11952008.03.11 18:00buy4570.101.52861.52341.7784
11962008.03.11 19:15modify4570.101.52861.52890.0000
11972008.03.12 13:00modify4570.101.52861.53510.0000
11982008.03.12 13:30modify4570.101.52861.54170.0000
11992008.03.12 21:15modify4570.101.52861.54730.0000
12002008.03.13 06:30modify4570.101.52861.55340.0000
12012008.03.14 00:00modify4570.101.52861.55860.0000
12022008.03.14 11:00s/l4570.101.55861.55860.0000302.3313213.12
12032008.03.14 14:00buy4580.101.55621.55101.8060
12042008.03.14 17:00close4580.101.56461.55101.806084.0013297.12
12052008.03.14 17:00buy4590.101.56481.55961.8146
12062008.03.14 22:00close4590.101.56671.55961.814619.0013316.12
12072008.03.18 01:00buy4600.101.57301.56781.8228
12082008.03.18 06:15close4600.101.57821.56781.822852.0013368.12
12092008.03.18 06:15buy4610.101.57841.57321.8282
12102008.03.18 21:21s/l4610.101.57321.57321.8282-52.0013316.12
12112008.03.18 23:00buy4620.101.56391.55871.8137
12122008.03.19 07:15modify4620.101.56391.56430.0000
12132008.03.19 12:00modify4620.101.56391.57110.0000
12142008.03.19 14:28s/l4620.101.57111.57110.000072.4713388.59
12152008.03.19 14:30buy4630.101.57141.56621.8212
12162008.03.19 18:27s/l4630.101.56621.56621.8212-52.0013336.59
12172008.03.24 16:00buy4640.101.54321.53801.7930
12182008.03.24 17:06s/l4640.101.53801.53801.7930-52.0013284.59
12192008.03.24 17:10buy4650.101.53851.53331.7883
12202008.03.24 23:15modify4650.101.53851.53870.0000
12212008.03.25 05:30modify4650.101.53851.54570.0000
12222008.03.25 07:15modify4650.101.53851.55150.0000
12232008.03.25 23:45modify4650.101.53851.55960.0000
12242008.03.26 09:18s/l4650.101.55961.55960.0000211.9313496.52
12252008.03.27 23:00buy4660.101.57771.57251.8275
12262008.03.28 14:30close4660.101.58281.57251.827551.4713547.99
12272008.03.28 14:30buy4670.101.58301.57781.8328
12282008.03.28 16:21s/l4670.101.57781.57781.8328-52.0013495.99
12292008.03.31 07:00buy4680.101.58031.57511.8301
12302008.03.31 17:30close4680.101.58931.57511.830190.0013585.99
12312008.03.31 17:30buy4690.101.58951.58431.8393
12322008.03.31 17:58s/l4690.101.58431.58431.8393-52.0013533.99
12332008.03.31 23:00buy4700.101.57881.57361.8286
12342008.04.01 08:24s/l4700.101.57361.57361.8286-51.5313482.46
12352008.04.02 15:00buy4710.101.56561.56041.8154
12362008.04.02 15:18s/l4710.101.56041.56041.8154-52.0013430.46
12372008.04.02 15:20buy4720.101.56031.55511.8101
12382008.04.02 20:15modify4720.101.56031.56100.0000
12392008.04.03 10:39s/l4720.101.56101.56100.00008.4013438.86
12402008.04.03 10:40buy4730.101.56151.55631.8113
12412008.04.03 12:43s/l4730.101.55631.55631.8113-52.0013386.86
12422008.04.03 19:00buy4740.101.56691.56171.8167
12432008.04.04 11:00modify4740.101.56691.56700.0000
12442008.04.04 22:00close4740.101.57211.56700.000052.4713439.32
12452008.04.07 07:00buy4750.101.56721.56201.8170
12462008.04.07 16:45modify4750.101.56721.56750.0000
12472008.04.08 03:15modify4750.101.56721.57330.0000
12482008.04.08 07:56s/l4750.101.57331.57330.000061.4713500.79
12492008.04.08 17:00buy4760.101.57221.56701.8220
12502008.04.09 18:00modify4760.101.57221.57260.0000
12512008.04.09 20:00modify4760.101.57221.58030.0000
12522008.04.10 12:15modify4760.101.57221.58580.0000
12532008.04.10 15:41s/l4760.101.58581.58580.0000137.8713638.66
12542008.04.10 19:00buy4770.101.57441.56921.8242
12552008.04.11 10:00close4770.101.58191.56921.824275.4713714.12
12562008.04.11 10:00buy4780.101.58211.57691.8319
12572008.04.11 22:00close4780.101.58331.57691.831912.0013726.12
12582008.04.14 13:00buy4790.101.57911.57391.8289
12592008.04.14 14:30close4790.101.58491.57391.828958.0013784.12
12602008.04.14 14:30buy4800.101.58511.57991.8349
12612008.04.14 22:01s/l4800.101.57991.57991.8349-52.0013732.12
12622008.04.15 17:00buy4810.101.57901.57381.8288
12632008.04.16 09:15close4810.101.58411.57381.828851.4713783.59
12642008.04.16 09:15buy4820.101.58431.57911.8341
12652008.04.16 12:15modify4820.101.58431.58440.0000
12662008.04.16 15:45modify4820.101.58431.59010.0000
12672008.04.17 09:45s/l4820.101.59011.59010.000059.4013842.99
12682008.04.17 16:00buy4830.101.59121.58601.8410
12692008.04.18 13:10s/l4830.101.58601.58601.8410-51.5313791.46
12702008.04.21 11:00buy4840.101.58811.58291.8379
12712008.04.21 15:45modify4840.101.58811.58850.0000
12722008.04.21 18:24s/l4840.101.58851.58850.00004.0013795.46
12732008.04.21 18:25buy4850.101.58871.58351.8385
12742008.04.22 09:56s/l4850.101.58351.58351.8385-51.5313743.92
12752008.04.23 16:00buy4860.101.59321.58801.8430
12762008.04.23 16:30s/l4860.101.58801.58801.8430-52.0013691.92
12772008.04.23 16:35buy4870.101.58821.58301.8380
12782008.04.24 09:38s/l4870.101.58301.58301.8380-50.6013641.32
12792008.04.28 09:00buy4880.101.56621.56101.8160
12802008.04.28 15:44s/l4880.101.56101.56101.8160-52.0013589.32
12812008.04.28 15:45buy4890.101.56141.55621.8112
12822008.04.29 10:33s/l4890.101.55621.55621.8112-51.5313537.79
12832008.04.30 22:00buy4900.101.56411.55891.8139
12842008.05.01 10:19s/l4900.101.55891.55891.8139-50.6013487.19
12852008.05.01 11:00buy4910.101.55381.54861.8036
12862008.05.01 15:34s/l4910.101.54861.54861.8036-52.0013435.19
12872008.05.05 06:00buy4920.101.54681.54161.7966
12882008.05.06 04:15modify4920.101.54681.54760.0000
12892008.05.06 10:04s/l4920.101.54761.54760.00008.4713443.66
12902008.05.07 05:00buy4930.101.55031.54511.8001
12912008.05.07 12:23s/l4930.101.54511.54511.8001-52.0013391.66
12922008.05.07 12:25buy4940.101.54591.54071.7957
12932008.05.07 15:46s/l4940.101.54071.54071.7957-52.0013339.66
12942008.05.07 15:50buy4950.101.54011.53491.7899
12952008.05.08 02:51s/l4950.101.53491.53491.7899-50.6013289.06
12962008.05.08 18:00buy4960.101.54211.53691.7919
12972008.05.09 10:45modify4960.101.54211.54270.0000
12982008.05.09 17:08s/l4960.101.54271.54270.00006.4713295.53
12992008.05.12 07:00buy4970.101.54151.53631.7913
13002008.05.12 16:45modify4970.101.54151.54280.0000
13012008.05.12 18:45modify4970.101.54151.54870.0000
13022008.05.13 11:42s/l4970.101.54871.54870.000072.4713367.99
13032008.05.13 14:00buy4980.101.54681.54161.7966
13042008.05.14 10:11s/l4980.101.54161.54161.7966-51.5313316.46
13052008.05.14 20:00buy4990.101.54751.54231.7973
13062008.05.15 09:30modify4990.101.54751.54800.0000
13072008.05.15 13:08s/l4990.101.54801.54800.00006.4013322.86
13082008.05.15 13:10buy5000.101.54851.54331.7983
13092008.05.15 19:39s/l5000.101.54331.54331.7983-52.0013270.86
13102008.05.15 19:40buy5010.101.54351.53831.7933
13112008.05.16 08:00close5010.101.54871.53831.793352.4713323.33
13122008.05.16 16:00buy5020.101.54601.54081.7958
13132008.05.16 17:15modify5020.101.54601.54760.0000
13142008.05.16 18:30modify5020.101.54601.55380.0000
13152008.05.16 22:00close5020.101.55811.55380.0000121.0013444.33
13162008.05.19 19:00buy5030.101.55171.54651.8015
13172008.05.20 09:45close5030.101.55681.54651.801551.4713495.79
13182008.05.20 09:45buy5040.101.55701.55181.8068
13192008.05.20 12:30modify5040.101.55701.55900.0000
13202008.05.21 11:15modify5040.101.55701.56730.0000
13212008.05.21 21:45modify5040.101.55701.57320.0000
13222008.05.22 15:32s/l5040.101.57321.57320.0000163.8713659.66
13232008.05.22 17:00buy5050.101.57431.56911.8241
13242008.05.23 22:00close5050.101.57731.56911.824130.4713690.13
13252008.05.26 02:00buy5060.101.57621.57101.8260
13262008.05.27 09:00modify5060.101.57621.57650.0000
13272008.05.27 09:26s/l5060.101.57651.57650.00003.4713693.59
13282008.05.27 12:00buy5070.101.57711.57191.8269
13292008.05.27 16:16s/l5070.101.57191.57191.8269-52.0013641.59
13302008.05.27 16:20buy5080.101.57241.56721.8222
13312008.05.28 00:35s/l5080.101.56721.56721.8222-51.5313590.06
13322008.06.02 02:00buy5090.101.55651.55131.8063
13332008.06.02 09:37s/l5090.101.55131.55131.8063-52.0013538.06
13342008.06.02 09:40buy5100.101.55231.54711.8021
13352008.06.03 11:00modify5100.101.55231.55340.0000
13362008.06.03 16:03s/l5100.101.55341.55340.000011.4713549.53
13372008.06.05 17:00buy5110.101.55491.54971.8047
13382008.06.06 08:45modify5110.101.55491.55570.0000
13392008.06.06 15:45modify5110.101.55491.56140.0000
13402008.06.06 17:45modify5110.101.55491.56680.0000
13412008.06.06 22:00close5110.101.57661.56680.0000217.4713766.99
13422008.06.09 19:00buy5120.101.57191.56671.8217
13432008.06.09 19:55s/l5120.101.56671.56671.8217-52.0013714.99
13442008.06.09 20:00buy5130.101.56741.56221.8172
13452008.06.09 20:13s/l5130.101.56221.56221.8172-52.0013662.99
13462008.06.09 20:15buy5140.101.56281.55761.8126
13472008.06.10 03:21s/l5140.101.55761.55761.8126-51.5313611.46
13482008.06.10 03:25buy5150.101.55921.55401.8090
13492008.06.10 11:51s/l5150.101.55401.55401.8090-52.0013559.46
13502008.06.11 16:00buy5160.101.55001.54481.7998
13512008.06.11 18:30close5160.101.55621.54481.799862.0013621.46
13522008.06.11 18:30buy5170.101.55641.55121.8062
13532008.06.12 04:25s/l5170.101.55121.55121.8062-50.6013570.86
13542008.06.12 04:30buy5180.101.55121.54601.8010
13552008.06.12 09:03s/l5180.101.54601.54601.8010-52.0013518.86
13562008.06.16 08:00buy5190.101.53951.53431.7893
13572008.06.16 13:45modify5190.101.53951.54100.0000
13582008.06.17 04:45modify5190.101.53951.54720.0000
13592008.06.17 12:00s/l5190.101.54721.54720.000077.4713596.33
13602008.06.18 08:00buy5200.101.55001.54481.7998
13612008.06.19 03:15modify5200.101.55001.55160.0000
13622008.06.19 11:31s/l5200.101.55161.55160.000017.4013613.73
13632008.06.19 14:00buy5210.101.54881.54361.7986
13642008.06.20 09:15close5210.101.55411.54361.798653.4713667.19
13652008.06.20 09:15buy5220.101.55431.54911.8041
13662008.06.20 13:00modify5220.101.55431.55440.0000
13672008.06.20 22:00close5220.101.56221.55440.000079.0013746.19
13682008.06.23 11:00buy5230.101.55351.54831.8033
13692008.06.23 15:37s/l5230.101.54831.54831.8033-52.0013694.19
13702008.06.23 15:40buy5240.101.54851.54331.7983
13712008.06.24 09:30modify5240.101.54851.54920.0000
13722008.06.24 17:15modify5240.101.54851.55630.0000
13732008.06.24 23:21s/l5240.101.55631.55630.000078.4713772.66
13742008.06.24 23:25buy5250.101.55701.55181.8068
13752008.06.25 21:30modify5250.101.55701.55970.0000
13762008.06.26 13:00modify5250.101.55701.56700.0000
13772008.06.27 12:15modify5250.101.55701.57260.0000
13782008.06.27 22:00close5250.101.57721.57260.0000204.3313976.99
13792008.06.30 18:00buy5260.101.57561.57041.8254
13802008.07.01 14:00close5260.101.58111.57041.825455.4714032.46
13812008.07.01 15:00buy5270.101.57831.57311.8281
13822008.07.02 15:45modify5270.101.57831.57880.0000
13832008.07.03 14:00modify5270.101.57831.58450.0000
13842008.07.03 15:35s/l5270.101.58451.58450.000063.8714096.33
13852008.07.03 16:00buy5280.101.57691.57171.8267
13862008.07.03 17:30s/l5280.101.57171.57171.8267-52.0014044.33
13872008.07.03 17:35buy5290.101.57181.56661.8216
13882008.07.04 14:19s/l5290.101.56661.56661.8216-51.5313992.79
13892008.07.07 21:00buy5300.101.57461.56941.8244
13902008.07.08 04:59s/l5300.101.56941.56941.8244-51.5313941.26
13912008.07.08 05:00buy5310.101.56961.56441.8194
13922008.07.08 18:34s/l5310.101.56441.56441.8194-52.0013889.26
13932008.07.08 18:35buy5320.101.56451.55931.8143
13942008.07.09 08:00close5320.101.56951.55931.814350.4713939.73
13952008.07.09 08:00buy5330.101.56971.56451.8195
13962008.07.09 23:15modify5330.101.56971.56990.0000
13972008.07.10 11:58s/l5330.101.56991.56990.00003.4013943.13
13982008.07.10 14:00buy5340.101.57141.56621.8212
13992008.07.10 17:30modify5340.101.57141.57240.0000
14002008.07.11 15:15modify5340.101.57141.57830.0000
14012008.07.11 16:30modify5340.101.57141.58650.0000
14022008.07.11 22:00close5340.101.58881.58650.0000174.4714117.60
14032008.07.14 14:00buy5350.101.58571.58051.8355
14042008.07.14 19:00modify5350.101.58571.58630.0000
14052008.07.15 10:30modify5350.101.58571.59180.0000
14062008.07.15 18:26s/l5350.101.59181.59180.000061.4714179.06
14072008.07.15 22:00buy5360.101.58771.58251.8375
14082008.07.16 10:45close5360.101.59351.58251.837558.4714237.53
14092008.07.16 10:45buy5370.101.59371.58851.8435
14102008.07.16 15:03s/l5370.101.58851.58851.8435-52.0014185.53
14112008.07.16 15:05buy5380.101.58951.58431.8393
14122008.07.16 17:52s/l5380.101.58431.58431.8393-52.0014133.53
14132008.07.16 17:55buy5390.101.58411.57891.8339
14142008.07.17 21:26s/l5390.101.57891.57891.8339-50.6014082.93
14152008.07.17 21:30buy5400.101.57901.57381.8288
14162008.07.17 23:30modify5400.101.57901.58020.0000
14172008.07.18 22:00close5400.101.58421.58020.000052.4714135.40
14182008.07.21 05:00buy5410.101.58701.58181.8368
14192008.07.21 23:45modify5410.101.58701.58730.0000
14202008.07.22 16:00s/l5410.101.58731.58730.00003.4714138.86
14212008.07.22 18:00buy5420.101.58371.57851.8335
14222008.07.22 18:35s/l5420.101.57851.57851.8335-52.0014086.86
14232008.07.22 18:40buy5430.101.57931.57411.8291
14242008.07.23 11:40s/l5430.101.57411.57411.8291-51.5314035.33
14252008.07.25 03:00buy5440.101.56861.56341.8184
14262008.07.25 13:30modify5440.101.56861.56920.0000
14272008.07.25 16:15s/l5440.101.56921.56920.00006.0014041.33
14282008.07.25 16:20buy5450.101.56941.56421.8192
14292008.07.25 22:00close5450.101.56931.56421.8192-1.0014040.33
14302008.07.28 04:00buy5460.101.56971.56451.8195
14312008.07.28 13:30modify5460.101.56971.56980.0000
14322008.07.29 15:17s/l5460.101.56981.56980.00001.4714041.80
14332008.07.29 15:20buy5470.101.57011.56491.8199
14342008.07.29 17:02s/l5470.101.56491.56491.8199-52.0013989.80
14352008.07.29 17:05buy5480.101.56461.55941.8144
14362008.07.29 17:13s/l5480.101.55941.55941.8144-52.0013937.80
14372008.07.29 17:15buy5490.101.56161.55641.8114
14382008.07.29 20:32s/l5490.101.55641.55641.8114-52.0013885.80
14392008.07.31 07:00buy5500.101.55881.55361.8086
14402008.07.31 15:45modify5500.101.55881.56230.0000
14412008.07.31 17:48s/l5500.101.56231.56230.000035.0013920.80
14422008.07.31 17:50buy5510.101.56261.55741.8124
14432008.07.31 19:08s/l5510.101.55741.55741.8124-52.0013868.80
14442008.07.31 19:10buy5520.101.55831.55311.8081
14452008.08.01 15:30s/l5520.101.55311.55311.8081-51.5313817.26
14462008.08.04 04:00buy5530.101.55781.55261.8076
14472008.08.05 07:34s/l5530.101.55261.55261.8076-51.5313765.73
14482008.08.06 10:00buy5540.101.55111.54591.8009
14492008.08.06 15:43s/l5540.101.54591.54591.8009-52.0013713.73
14502008.08.07 11:00buy5550.101.54671.54151.7965
14512008.08.07 15:53s/l5550.101.54151.54151.7965-52.0013661.73
14522008.08.07 15:55buy5560.101.54221.53701.7920
14532008.08.07 17:00s/l5560.101.53701.53701.7920-52.0013609.73
14542008.08.13 00:00buy5570.101.49281.48761.7426
14552008.08.13 13:20s/l5570.101.48761.48761.7426-52.0013557.73
14562008.08.13 13:25buy5580.101.48711.48191.7369
14572008.08.13 16:00modify5580.101.48711.48750.0000
14582008.08.13 16:56s/l5580.101.48751.48750.00004.0013561.73
14592008.08.14 03:00buy5590.101.49001.48481.7398
14602008.08.14 19:05s/l5590.101.48481.48481.7398-52.0013509.73
14612008.08.18 07:00buy5600.101.47651.47131.7263
14622008.08.18 13:38s/l5600.101.47131.47131.7263-52.0013457.73
14632008.08.18 13:40buy5610.101.47181.46661.7216
14642008.08.19 01:02s/l5610.101.46661.46661.7216-51.5313406.20
14652008.08.19 19:00buy5620.101.47471.46951.7245
14662008.08.20 12:50s/l5620.101.46951.46951.7245-51.5313354.66
14672008.08.20 15:00buy5630.101.47221.46701.7220
14682008.08.21 04:00close5630.101.47741.46701.722053.4013408.06
14692008.08.22 15:00buy5640.101.48081.47561.7306
14702008.08.22 22:00close5640.101.47731.47561.7306-35.0013373.06
14712008.08.25 02:00buy5650.101.47861.47341.7284
14722008.08.25 03:17s/l5650.101.47341.47341.7284-52.0013321.06
14732008.08.25 03:20buy5660.101.47261.46741.7224
14742008.08.25 15:45modify5660.101.47261.47440.0000
14752008.08.25 20:37s/l5660.101.47441.47440.000018.0013339.06
14762008.08.25 20:40buy5670.101.47491.46971.7247
14772008.08.26 08:23s/l5670.101.46971.46971.7247-51.5313287.53
14782008.08.27 06:00buy5680.101.46941.46421.7192
14792008.08.27 13:45modify5680.101.46941.47110.0000
14802008.08.27 17:04s/l5680.101.47111.47110.000017.0013304.53
14812008.08.27 17:05buy5690.101.47161.46641.7214
14822008.08.28 04:30modify5690.101.47161.47180.0000
14832008.08.28 17:44s/l5690.101.47181.47180.00003.4013307.93
14842008.08.28 19:00buy5700.101.46861.46341.7184
14852008.08.29 05:15close5700.101.47491.46341.718463.4713371.40
14862008.08.29 05:15buy5710.101.47511.46991.7249
14872008.08.29 16:50s/l5710.101.46991.46991.7249-52.0013319.40
14882008.08.29 16:55buy5720.101.47061.46541.7204
14892008.08.29 18:45s/l5720.101.46541.46541.7204-52.0013267.40
14902008.09.03 22:00buy5730.101.44931.44411.6991
14912008.09.04 15:37s/l5730.101.44411.44411.6991-50.6013216.80
14922008.09.04 15:40buy5740.101.44621.44101.6960
14932008.09.04 17:29s/l5740.101.44101.44101.6960-52.0013164.80
14942008.09.08 02:00buy5750.101.43491.42971.6847
14952008.09.08 05:15modify5750.101.43491.43550.0000
14962008.09.08 09:19s/l5750.101.43551.43550.00006.0013170.80
14972008.09.08 09:20buy5760.101.43601.43081.6858
14982008.09.08 10:51s/l5760.101.43081.43081.6858-52.0013118.80
14992008.09.08 10:55buy5770.101.43101.42581.6808
15002008.09.08 11:55s/l5770.101.42581.42581.6808-52.0013066.80
15012008.09.08 12:00buy5780.101.42421.41901.6740
15022008.09.08 13:11s/l5780.101.41901.41901.6740-52.0013014.80
15032008.09.09 20:00buy5790.101.41991.41471.6697
15042008.09.09 22:08s/l5790.101.41471.41471.6697-52.0012962.80
15052008.09.09 22:10buy5800.101.41521.41001.6650
15062008.09.09 22:59s/l5800.101.41001.41001.6650-52.0012910.80
15072008.09.09 23:00buy5810.101.41031.40511.6601
15082008.09.10 07:45modify5810.101.41031.41060.0000
15092008.09.10 13:10s/l5810.101.41061.41060.00003.4712914.26
15102008.09.10 13:15buy5820.101.40931.40411.6591
15112008.09.10 17:58s/l5820.101.40411.40411.6591-52.0012862.26
15122008.09.12 01:00buy5830.101.40181.39661.6516
15132008.09.12 10:15modify5830.101.40181.40330.0000
15142008.09.12 17:30modify5830.101.40181.40980.0000
15152008.09.12 21:30modify5830.101.40181.41530.0000
15162008.09.12 22:00close5830.101.42141.41530.0000196.0013058.26
15172008.09.15 16:00buy5840.101.41701.41181.6668
15182008.09.15 22:30modify5840.101.41701.42030.0000
15192008.09.15 23:00modify5840.101.41701.42630.0000
15202008.09.15 23:26s/l5840.101.42631.42630.000093.0013151.26
15212008.09.15 23:30buy5850.101.42581.42061.6756
15222008.09.16 03:02s/l5850.101.42061.42061.6756-51.5313099.73
15232008.09.16 04:00buy5860.101.42221.41701.6720
15242008.09.16 12:52s/l5860.101.41701.41701.6720-52.0013047.73
15252008.09.16 12:55buy5870.101.41641.41121.6662
15262008.09.16 15:15modify5870.101.41641.42150.0000
15272008.09.16 16:01s/l5870.101.42151.42150.000051.0013098.73
15282008.09.16 16:05buy5880.101.42351.41831.6733
15292008.09.16 16:29s/l5880.101.41831.41831.6733-52.0013046.73
15302008.09.16 16:30buy5890.101.41891.41371.6687
15312008.09.16 17:57s/l5890.101.41371.41371.6687-52.0012994.73
15322008.09.16 18:00buy5900.101.41221.40701.6620
15332008.09.17 03:15modify5900.101.41221.41630.0000
15342008.09.17 06:06s/l5900.101.41631.41630.000041.4713036.20
15352008.09.17 11:00buy5910.101.42311.41791.6729
15362008.09.17 15:38s/l5910.101.41791.41791.6729-52.0012984.20
15372008.09.17 15:40buy5920.101.41771.41251.6675
15382008.09.17 18:28s/l5920.101.41251.41251.6675-52.0012932.20
15392008.09.17 18:30buy5930.101.41291.40771.6627
15402008.09.17 20:15modify5930.101.41291.41300.0000
15412008.09.17 20:30modify5930.101.41291.42140.0000
15422008.09.17 21:15modify5930.101.41291.42880.0000
15432008.09.18 00:20s/l5930.101.42881.42880.0000160.4013092.60
15442008.09.19 01:00buy5940.101.43251.42731.6823
15452008.09.19 03:22s/l5940.101.42731.42731.6823-52.0013040.60
15462008.09.19 03:25buy5950.101.42611.42091.6759
15472008.09.19 04:07s/l5950.101.42091.42091.6759-52.0012988.60
15482008.09.19 04:10buy5960.101.42231.41711.6721
15492008.09.19 07:38s/l5960.101.41711.41711.6721-52.0012936.60
15502008.09.19 07:40buy5970.101.41751.41231.6673
15512008.09.19 09:15close5970.101.42451.41231.667370.0013006.60
15522008.09.19 09:15buy5980.101.42471.41951.6745
15532008.09.19 10:16s/l5980.101.41951.41951.6745-52.0012954.60
15542008.09.19 10:20buy5990.101.41951.41431.6693
15552008.09.19 15:30close5990.101.42461.41431.669351.0013005.60
15562008.09.19 15:30buy6000.101.42481.41961.6746
15572008.09.19 16:00close6000.101.43391.41961.674691.0013096.60
15582008.09.19 16:00buy6010.101.43411.42891.6839
15592008.09.19 16:30close6010.101.43961.42891.683955.0013151.60
15602008.09.19 16:30buy6020.101.43981.43461.6896
15612008.09.19 21:30modify6020.101.43981.44120.0000
15622008.09.19 22:00close6020.101.44681.44120.000070.0013221.60
15632008.09.23 20:00buy6030.101.46781.46261.7176
15642008.09.23 20:13s/l6030.101.46261.46261.7176-52.0013169.60
15652008.09.23 20:15buy6040.101.46281.45761.7126
15662008.09.23 21:15modify6040.101.46281.46340.0000
15672008.09.24 00:39s/l6040.101.46341.46340.00006.4713176.06
15682008.09.24 00:40buy6050.101.46421.45901.7140
15692008.09.24 03:15close6050.101.47001.45901.714058.0013234.06
15702008.09.24 03:15buy6060.101.47021.46501.7200
15712008.09.24 08:38s/l6060.101.46501.46501.7200-52.0013182.06
15722008.09.24 08:40buy6070.101.46471.45951.7145
15732008.09.24 09:45close6070.101.47021.45951.714555.0013237.06
15742008.09.24 09:45buy6080.101.47041.46521.7202
15752008.09.24 10:41s/l6080.101.46521.46521.7202-52.0013185.06
15762008.09.24 10:45buy6090.101.46651.46131.7163
15772008.09.24 15:45close6090.101.47371.46131.716372.0013257.06
15782008.09.24 15:45buy6100.101.47391.46871.7237
15792008.09.24 17:15s/l6100.101.46871.46871.7237-52.0013205.06
15802008.09.24 17:20buy6110.101.46881.46361.7186
15812008.09.24 19:05s/l6110.101.46361.46361.7186-52.0013153.06
15822008.09.25 06:00buy6120.101.47291.46771.7227
15832008.09.25 13:40s/l6120.101.46771.46771.7227-52.0013101.06
15842008.09.25 13:45buy6130.101.46781.46261.7176
15852008.09.25 18:22s/l6130.101.46261.46261.7176-52.0013049.06
15862008.09.25 18:25buy6140.101.46421.45901.7140
15872008.09.25 19:59s/l6140.101.45901.45901.7140-52.0012997.06
15882008.09.26 07:00buy6150.101.46761.46241.7174
15892008.09.26 08:44s/l6150.101.46241.46241.7174-52.0012945.06
15902008.09.26 08:45buy6160.101.46271.45751.7125
15912008.09.26 10:36s/l6160.101.45751.45751.7125-52.0012893.06
15922008.10.03 15:00buy6170.101.38501.37981.6348
15932008.10.03 15:32s/l6170.101.37981.37981.6348-52.0012841.06
15942008.10.03 15:35buy6180.101.38241.37721.6322
15952008.10.03 15:57s/l6180.101.37721.37721.6322-52.0012789.06
15962008.10.05 23:59buy6190.101.36731.36211.6171
15972008.10.06 02:49s/l6190.101.36211.36211.6171-51.5312737.53
15982008.10.07 10:00buy6200.101.35821.35301.6080
15992008.10.07 11:16s/l6200.101.35301.35301.6080-52.0012685.53
16002008.10.07 11:20buy6210.101.35291.34771.6027
16012008.10.07 14:15modify6210.101.35291.35340.0000
16022008.10.07 16:15modify6210.101.35291.36290.0000
16032008.10.07 17:59s/l6210.101.36291.36290.0000100.0012785.53
16042008.10.07 18:00buy6220.101.36411.35891.6139
16052008.10.07 18:13s/l6220.101.35891.35891.6139-52.0012733.53
16062008.10.07 18:15buy6230.101.36031.35511.6101
16072008.10.08 02:28s/l6230.101.35511.35511.6101-51.5312682.00
16082008.10.08 02:30buy6240.101.35581.35061.6056
16092008.10.08 07:15modify6240.101.35581.35750.0000
16102008.10.08 08:11s/l6240.101.35751.35750.000017.0012699.00
16112008.10.08 08:15buy6250.101.36001.35481.6098
16122008.10.08 08:37s/l6250.101.35481.35481.6098-52.0012647.00
16132008.10.08 08:40buy6260.101.35691.35171.6067
16142008.10.08 10:15modify6260.101.35691.36080.0000
16152008.10.08 11:33s/l6260.101.36081.36080.000039.0012686.00
16162008.10.08 11:35buy6270.101.36061.35541.6104
16172008.10.08 12:30modify6270.101.36061.36140.0000
16182008.10.08 12:43s/l6270.101.36141.36140.00008.0012694.00
16192008.10.09 04:00buy6280.101.35991.35471.6097
16202008.10.09 05:45modify6280.101.35991.36340.0000
16212008.10.09 11:15modify6280.101.35991.37070.0000
16222008.10.09 13:36s/l6280.101.37071.37070.0000108.0012802.00
16232008.10.09 19:00buy6290.101.36461.35941.6144
16242008.10.10 00:02s/l6290.101.35941.35941.6144-51.5312750.46
16252008.10.10 00:05buy6300.101.35851.35331.6083
16262008.10.10 07:15s/l6300.101.35331.35331.6083-52.0012698.46
16272008.10.13 04:00buy6310.101.35741.35221.6072
16282008.10.13 05:45s/l6310.101.35221.35221.6072-52.0012646.46
16292008.10.13 05:50buy6320.101.34891.34371.5987
16302008.10.13 08:45modify6320.101.34891.35100.0000
16312008.10.13 09:15modify6320.101.34891.35740.0000
16322008.10.13 13:09s/l6320.101.35741.35740.000085.0012731.46
16332008.10.13 13:10buy6330.101.35781.35261.6076
16342008.10.13 15:15modify6330.101.35781.35900.0000
16352008.10.13 17:11s/l6330.101.35901.35900.000012.0012743.46
16362008.10.13 17:15buy6340.101.35971.35451.6095
16372008.10.13 18:43s/l6340.101.35451.35451.6095-52.0012691.46
16382008.10.13 18:45buy6350.101.35451.34931.6043
16392008.10.13 19:19s/l6350.101.34931.34931.6043-52.0012639.46
16402008.10.13 19:20buy6360.101.34931.34411.5991
16412008.10.13 22:30modify6360.101.34931.35060.0000
16422008.10.14 01:45modify6360.101.34931.35600.0000
16432008.10.14 03:30close6360.101.36741.35600.0000181.4712820.93
16442008.10.14 03:30buy6370.101.36761.36241.6174
16452008.10.14 04:05s/l6370.101.36241.36241.6174-52.0012768.93
16462008.10.14 04:10buy6380.101.36321.35801.6130
16472008.10.14 05:30modify6380.101.36321.36350.0000
16482008.10.14 09:23s/l6380.101.36351.36350.00003.0012771.93
16492008.10.15 02:00buy6390.101.36161.35641.6114
16502008.10.15 02:41s/l6390.101.35641.35641.6114-52.0012719.93
16512008.10.15 02:45buy6400.101.35681.35161.6066
16522008.10.15 09:15close6400.101.36211.35161.606653.0012772.93
16532008.10.15 09:15buy6410.101.36231.35711.6121
16542008.10.15 11:52s/l6410.101.35711.35711.6121-52.0012720.93
16552008.10.15 11:55buy6420.101.35791.35271.6077
16562008.10.15 13:15close6420.101.36321.35271.607753.0012773.93
16572008.10.15 13:15buy6430.101.36341.35821.6132
16582008.10.15 15:56s/l6430.101.35821.35821.6132-52.0012721.93
16592008.10.15 16:00buy6440.101.35921.35401.6090
16602008.10.15 19:10s/l6440.101.35401.35401.6090-52.0012669.93
16612008.10.17 02:00buy6450.101.34911.34391.5989
16622008.10.17 04:42s/l6450.101.34391.34391.5989-52.0012617.93
16632008.10.17 04:45buy6460.101.34371.33851.5935
16642008.10.17 08:00modify6460.101.34371.34380.0000
16652008.10.17 11:00s/l6460.101.34381.34380.00001.0012618.93
16662008.10.17 11:05buy6470.101.34461.33941.5944
16672008.10.17 13:13s/l6470.101.33941.33941.5944-52.0012566.93
16682008.10.17 13:15buy6480.101.34041.33521.5902
16692008.10.17 17:00modify6480.101.34041.34230.0000
16702008.10.17 17:31s/l6480.101.34231.34230.000019.0012585.93
16712008.10.20 12:00buy6490.101.34851.34331.5983
16722008.10.20 14:03s/l6490.101.34331.34331.5983-52.0012533.93
16732008.10.20 16:00buy6500.101.34241.33721.5922
16742008.10.20 16:25s/l6500.101.33721.33721.5922-52.0012481.93
16752008.10.20 16:30buy6510.101.33761.33241.5874
16762008.10.20 17:24s/l6510.101.33241.33241.5874-52.0012429.93
16772008.10.23 19:00buy6520.101.28791.28271.5377
16782008.10.23 19:09s/l6520.101.28271.28271.5377-52.0012377.93
16792008.10.23 19:10buy6530.101.28261.27741.5324
16802008.10.23 23:00modify6530.101.28261.28490.0000
16812008.10.24 00:15modify6530.101.28261.29440.0000
16822008.10.24 01:30s/l6530.101.29441.29440.0000118.4712496.40
16832008.10.24 01:35buy6540.101.29491.28971.5447
16842008.10.24 02:48s/l6540.101.28971.28971.5447-52.0012444.40
16852008.10.24 02:50buy6550.101.28981.28461.5396
16862008.10.24 03:57s/l6550.101.28461.28461.5396-52.0012392.40
16872008.10.24 04:00buy6560.101.28511.27991.5349
16882008.10.24 05:19s/l6560.101.27991.27991.5349-52.0012340.40
16892008.10.24 05:20buy6570.101.28011.27491.5299
16902008.10.24 09:09s/l6570.101.27491.27491.5299-52.0012288.40
16912008.10.28 10:00buy6580.101.25791.25271.5077
16922008.10.28 10:19s/l6580.101.25271.25271.5077-52.0012236.40
16932008.10.28 10:20buy6590.101.25301.24781.5028
16942008.10.28 10:55s/l6590.101.24781.24781.5028-52.0012184.40
16952008.10.28 11:00buy6600.101.24781.24261.4976
16962008.10.28 14:45modify6600.101.24781.25010.0000
16972008.10.28 17:17s/l6600.101.25011.25010.000023.0012207.40
16982008.10.28 17:20buy6610.101.25071.24551.5005
16992008.10.28 17:46s/l6610.101.24551.24551.5005-52.0012155.40
17002008.10.28 17:50buy6620.101.24721.24201.4970
17012008.10.28 21:30modify6620.101.24721.24880.0000
17022008.10.28 22:00modify6620.101.24721.25480.0000
17032008.10.28 22:30modify6620.101.24721.26160.0000
17042008.10.28 23:30modify6620.101.24721.26720.0000
17052008.10.29 01:00modify6620.101.24721.27340.0000
17062008.10.29 01:25s/l6620.101.27341.27340.0000262.4712417.86
17072008.10.30 19:00buy6630.101.28521.28001.5350
17082008.10.30 20:15modify6630.101.28521.28790.0000
17092008.10.31 00:36s/l6630.101.28791.28790.000027.4712445.33
17102008.10.31 00:40buy6640.101.28901.28381.5388
17112008.10.31 02:22s/l6640.101.28381.28381.5388-52.0012393.33
17122008.10.31 02:25buy6650.101.28491.27971.5347
17132008.10.31 03:24s/l6650.101.27971.27971.5347-52.0012341.33
17142008.10.31 03:25buy6660.101.27851.27331.5283
17152008.10.31 07:00close6660.101.28541.27331.528369.0012410.33
17162008.10.31 07:00buy6670.101.28561.28041.5354
17172008.10.31 07:59s/l6670.101.28041.28041.5354-52.0012358.33
17182008.10.31 08:00buy6680.101.27871.27351.5285
17192008.10.31 09:36s/l6680.101.27351.27351.5285-52.0012306.33
17202008.10.31 09:40buy6690.101.27401.26881.5238
17212008.10.31 09:53s/l6690.101.26881.26881.5238-52.0012254.33
17222008.10.31 09:55buy6700.101.26991.26471.5197
17232008.10.31 12:45modify6700.101.26991.27110.0000
17242008.10.31 14:57s/l6700.101.27111.27110.000012.0012266.33
17252008.11.03 05:00buy6710.101.28391.27871.5337
17262008.11.03 10:22s/l6710.101.27871.27871.5337-52.0012214.33
17272008.11.03 10:25buy6720.101.27981.27461.5296
17282008.11.03 11:30modify6720.101.27981.28030.0000
17292008.11.03 15:31s/l6720.101.28031.28030.00005.0012219.33
17302008.11.03 15:35buy6730.101.28011.27491.5299
17312008.11.03 16:07s/l6730.101.27491.27491.5299-52.0012167.33
17322008.11.03 16:10buy6740.101.27431.26911.5241
17332008.11.03 19:12s/l6740.101.26911.26911.5241-52.0012115.33
17342008.11.04 14:00buy6750.101.27871.27351.5285
17352008.11.04 16:45modify6750.101.27871.28310.0000
17362008.11.04 17:45modify6750.101.27871.28930.0000
17372008.11.04 19:00modify6750.101.27871.29700.0000
17382008.11.04 20:15s/l6750.101.29701.29700.0000183.0012298.33
17392008.11.06 02:00buy6760.101.29161.28641.5414
17402008.11.06 03:57s/l6760.101.28641.28641.5414-52.0012246.33
17412008.11.06 04:00buy6770.101.28661.28141.5364
17422008.11.06 11:15close6770.101.29221.28141.536456.0012302.33
17432008.11.06 11:15buy6780.101.29241.28721.5422
17442008.11.06 13:02s/l6780.101.28721.28721.5422-52.0012250.33
17452008.11.06 13:05buy6790.101.28731.28211.5371
17462008.11.06 14:03s/l6790.101.28211.28211.5371-52.0012198.33
17472008.11.06 14:05buy6800.101.28361.27841.5334
17482008.11.06 14:46s/l6800.101.27841.27841.5334-52.0012146.33
17492008.11.06 14:50buy6810.101.28021.27501.5300
17502008.11.06 15:03s/l6810.101.27501.27501.5300-52.0012094.33
17512008.11.06 15:05buy6820.101.27641.27121.5262
17522008.11.06 15:45modify6820.101.27641.27920.0000
17532008.11.06 16:02s/l6820.101.27921.27920.000028.0012122.33
17542008.11.06 16:05buy6830.101.28071.27551.5305
17552008.11.06 16:45modify6830.101.28071.28090.0000
17562008.11.06 16:52s/l6830.101.28091.28090.00002.0012124.33
17572008.11.06 16:55buy6840.101.28191.27671.5317
17582008.11.06 18:03s/l6840.101.27671.27671.5317-52.0012072.33
17592008.11.07 12:00buy6850.101.28401.27881.5338
17602008.11.07 13:03s/l6850.101.27881.27881.5338-52.0012020.33
17612008.11.07 13:05buy6860.101.27931.27411.5291
17622008.11.07 15:31s/l6860.101.27411.27411.5291-52.0011968.33
17632008.11.07 15:35buy6870.101.27661.27141.5264
17642008.11.07 15:45close6870.101.28201.27141.526454.0012022.33
17652008.11.07 15:45buy6880.101.28221.27701.5320
17662008.11.07 16:00s/l6880.101.27701.27701.5320-52.0011970.33
17672008.11.07 16:05buy6890.101.27761.27241.5274
17682008.11.07 21:07s/l6890.101.27241.27241.5274-52.0011918.33
17692008.11.10 02:00buy6900.101.28261.27741.5324
17702008.11.10 02:45modify6900.101.28261.28350.0000
17712008.11.10 08:04s/l6900.101.28351.28350.00009.0011927.33
17722008.11.10 08:05buy6910.101.28401.27881.5338
17732008.11.10 13:15modify6910.101.28401.28410.0000
17742008.11.10 16:44s/l6910.101.28411.28410.00001.0011928.33
17752008.11.10 20:00buy6920.101.27651.27131.5263
17762008.11.11 02:39s/l6920.101.27131.27131.5263-51.5311876.80
17772008.11.11 02:40buy6930.101.27091.26571.5207
17782008.11.11 11:15close6930.101.27801.26571.520771.0011947.80
17792008.11.11 11:15buy6940.101.27821.27301.5280
17802008.11.11 12:35s/l6940.101.27301.27301.5280-52.0011895.80
17812008.11.11 12:40buy6950.101.27421.26901.5240
17822008.11.11 16:41s/l6950.101.26901.26901.5240-52.0011843.80
17832008.11.13 15:00buy6960.101.25261.24741.5024
17842008.11.13 19:48s/l6960.101.24741.24741.5024-52.0011791.80
17852008.11.13 19:50buy6970.101.24681.24161.4966
17862008.11.13 20:45modify6970.101.24681.24850.0000
17872008.11.13 21:45modify6970.101.24681.26540.0000
17882008.11.13 22:30modify6970.101.24681.27110.0000
17892008.11.13 23:00modify6970.101.24681.28000.0000
17902008.11.13 23:18s/l6970.101.28001.28000.0000332.0012123.80
17912008.11.13 23:20buy6980.101.27951.27431.5293
17922008.11.14 00:24s/l6980.101.27431.27431.5293-51.5312072.26