Strategy Tester Report
Your_Lucky_EURGBP_rdb_v1
Activtrades-Demo (Build 220)

SymbolEURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Periode5 Minuten (M5) 2008.10.22 04:35 - 2008.12.19 22:55 (2008.10.21 - 2008.12.20)
ModellJedes Ticksignal (präziseste Methode, die auf allen nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen basiert)
ParameterOriginal_EA="MyLuckyPro V.0.4p"; LasEdit_by="_rdb_ : 30 Nopember 2008"; Balance_Info="Bila sudah tercapai ROBOT berhenti, INGAT JANGAN serakah"; TargetBalance=3000000; AutoStop_Info="AutoStop=false, tidak buka posisi baru, posisi yg lama tetap di maintain"; AutoStop=false; Time_Info="Jam Trading waktu Server"; OpenHour=22; CloseHour=6; MM_Info="Kalau MM=true, isi risk berapa persen yg mau di pake."; MM=true; Risk=50; Lots_Info="Kalau MM=false, isi Lots yg mau di pake."; Lots=1; MaxLots=100; MinLots=0.1; LotsDigit=1; Slippage=3; Trade_Info="TP=TakeProfit, disarankan sedikit saja"; TP=7; SL1_Info="SL1=StopLoss bukan jam trading"; SL1=22; SL2_Info="SL2=StopLoss jam trading"; SL2=31; FractalRange=32; ATR_Level=15; PriceFromFractal=7; HiddenTP_Info="Bila true, maka TP tidak di set"; HiddenTP=true; Filter_Info="Filter untuk buka posisi"; SignalFilter=5; MaxTrades=5; MaxTradePerBar=2; MaxTradePerPosition=3; IMA_PERIOD=11; Magic=11111; email_YM="abdulrahman_maros@yahoo.com"; Need_Donation="Abdul Rahman"; Bank="BCA : 7990026640"; LibertyReserve="U7067895"; Time_Opened_Protection=true;
Balken im Test12401Ticks modelliert595307Modellierungsqualität50.96%
Fehler in Charts-Anpassung11
Ursprüngliche Einlage1000.00
Gesamt netto Profit319893.58Brutto Profit440798.73Brutto Loss-120905.15
Profit Faktor3.65Erwartetes Ergebnis260.08
Drawdown absolut80.79Maximaler Drawdown47014.71 (13.31%)Relative Drawdown32.41% (853.76)
Trades gesamt1230Short Positionen (gewonnen %)623 (94.06%)Long Positionen (gewonnen %)607 (92.26%)
Profit Trades (% gesamt)1146 (93.17%)Loss Trades (% gesamtl)84 (6.83%)
GrössterProfit Trade4788.24Loss Trade-11214.30
DurchschnittProfit Trade384.64Loss Trade-1439.35
Maximumaufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)115 (2323.81)Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)6 (-467.68)
MaximalAufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)107266.42 (53)Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)-41928.61 (4)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinne29aufeinanderfolgende Verluste2
Graph
Nr.ZeitTypAuftragVolumenPreisS / LT / PGewinnBilanz
12008.10.22 04:35sell10.100.78620.78930.0000
22008.10.22 04:35sell20.100.78650.78960.0000
32008.10.22 04:52close20.100.78590.78960.00007.631007.63
42008.10.22 04:57sell30.100.78650.78960.0000
52008.10.22 05:02close30.100.78590.78960.00007.631015.26
62008.10.22 05:08close10.100.78560.78930.00007.641022.90
72008.10.22 05:18sell40.100.78590.78900.0000
82008.10.22 05:20sell50.100.78620.78930.0000
92008.10.22 05:23close50.100.78560.78930.00007.641030.54
102008.10.22 05:27close40.100.78530.78900.00007.641038.18
112008.10.22 05:28buy60.100.78490.78180.0000
122008.10.22 05:28buy70.100.78460.78150.0000
132008.10.22 05:30close70.100.78520.78150.00007.641045.82
142008.10.22 05:30close60.100.78560.78180.00008.911054.73
152008.10.22 05:30sell80.100.78580.78890.0000
162008.10.22 05:31sell90.100.78610.78920.0000
172008.10.22 05:31sell100.100.78640.78950.0000
182008.10.22 05:35sell110.100.78670.78980.0000
192008.10.22 05:38close110.100.78610.78980.00007.631062.36
202008.10.22 05:41sell120.100.78670.78980.0000
212008.10.22 05:59close120.100.78610.78980.00007.631069.99
222008.10.22 06:03sell130.100.78670.78980.0000
232008.10.22 06:18s/l80.100.78890.78890.0000-39.301030.69
242008.10.22 06:18s/l90.100.78920.78920.0000-39.28991.41
252008.10.22 06:21sell140.100.78790.79100.0000
262008.10.22 06:22close140.100.78730.79100.00007.62999.03
272008.10.22 06:22sell150.100.78690.79000.0000
282008.10.22 06:28close150.100.78630.79000.00007.631006.66
292008.10.22 06:29close130.100.78610.78980.00007.631014.29
302008.10.22 06:29close100.100.78580.78950.00007.641021.93
312008.10.22 06:31sell160.100.78680.78990.0000
322008.10.22 06:32sell170.100.78710.79020.0000
332008.10.22 06:32sell180.100.78740.79050.0000
342008.10.22 06:35close180.100.78670.79050.00008.901030.83
352008.10.22 06:35close170.100.78650.79020.00007.631038.46
362008.10.22 06:38sell190.100.78710.79020.0000
372008.10.22 06:38sell200.100.78740.79050.0000
382008.10.22 06:43close200.100.78680.79050.00007.631046.09
392008.10.22 06:43close190.100.78650.79020.00007.631053.72
402008.10.22 06:48buy210.100.78620.78310.0000
412008.10.22 06:48close160.100.78620.78990.00007.631061.35
422008.10.22 06:49buy220.100.78600.78290.0000
432008.10.22 06:49buy230.100.78570.78260.0000
442008.10.22 06:52close230.100.78630.78260.00007.631068.98
452008.10.22 06:53close220.100.78660.78290.00007.631076.61
462008.10.22 06:58buy240.100.78600.78290.0000
472008.10.22 07:00close240.100.78660.78290.00007.631084.24
482008.10.22 07:00close210.100.78680.78310.00007.631091.87
492008.10.22 22:00sell250.100.79000.79310.0000
502008.10.22 22:05sell260.100.79030.79340.0000
512008.10.22 22:06sell270.100.79060.79370.0000
522008.10.22 22:10close270.100.79000.79370.00007.591099.46
532008.10.22 22:12close260.100.78970.79340.00007.601107.06
542008.10.22 22:12close250.100.78940.79310.00007.601114.66
552008.10.22 22:16buy280.100.78820.78510.0000
562008.10.22 22:17close280.100.78880.78510.00007.611122.27
572008.10.22 22:19sell290.100.78980.79290.0000
582008.10.22 22:31sell300.100.79000.79310.0000
592008.10.22 22:32sell310.100.79040.79350.0000
602008.10.22 22:46sell320.100.79070.79380.0000
612008.10.22 23:08close320.100.79010.79380.00007.591129.86
622008.10.22 23:13close310.100.78960.79350.000010.131139.99
632008.10.22 23:20close290.100.78950.79290.00003.801143.79
642008.10.22 23:20close300.100.78930.79310.00008.871152.66
652008.10.22 23:20buy330.100.78900.78590.0000
662008.10.22 23:22close330.100.78960.78590.00007.601160.26
672008.10.22 23:23sell340.100.79010.79320.0000
682008.10.22 23:23sell350.100.79040.79350.0000
692008.10.22 23:25close350.100.78970.79350.00008.861169.12
702008.10.22 23:25close340.100.78950.79320.00007.601176.72
712008.10.22 23:26buy360.100.78890.78580.0000
722008.10.22 23:27buy370.100.78840.78530.0000
732008.10.22 23:27buy380.100.78800.78490.0000
742008.10.22 23:33close380.100.78860.78490.00007.611184.33
752008.10.22 23:36close370.100.78910.78530.00008.871193.20
762008.10.22 23:37close360.100.78950.78580.00007.601200.80
772008.10.22 23:38sell390.100.79010.79320.0000
782008.10.22 23:38sell400.100.79050.79360.0000
792008.10.22 23:40close400.100.78990.79360.00007.601208.40
802008.10.22 23:55sell410.100.79050.79360.0000
812008.10.22 23:56sell420.100.79080.79390.0000
822008.10.22 23:57sell430.100.79100.79410.0000
832008.10.23 00:37close430.100.79040.79410.00007.631216.03
842008.10.23 00:45sell440.100.79100.79410.0000
852008.10.23 01:04close420.100.79040.79390.00005.101221.13
862008.10.23 01:04close440.100.79040.79410.00007.591228.72
872008.10.23 01:04close410.100.79010.79360.00005.101233.81
882008.10.23 01:07close390.100.78980.79320.00003.841237.65
892008.10.23 01:08buy450.100.78910.78600.0000
902008.10.23 01:09buy460.100.78880.78570.0000
912008.10.23 01:09buy470.100.78850.78540.0000
922008.10.23 01:10buy480.100.78820.78510.0000
932008.10.23 01:12close480.100.78890.78510.00008.871246.52
942008.10.23 01:13close470.100.78910.78540.00007.601254.12
952008.10.23 01:13close460.100.78940.78570.00007.601261.72
962008.10.23 01:22buy490.100.78880.78570.0000
972008.10.23 01:23buy500.100.78850.78540.0000
982008.10.23 01:23buy510.100.78810.78500.0000
992008.10.23 01:36close510.100.78870.78500.00007.611269.33
1002008.10.23 01:37buy520.100.78820.78510.0000
1012008.10.23 02:24close500.100.78880.78540.00003.801273.13
1022008.10.23 02:24close520.100.78880.78510.00007.611280.74
1032008.10.23 02:28close490.100.78910.78570.00003.801284.54
1042008.10.23 02:33buy530.100.78830.78520.0000
1052008.10.23 02:34close530.100.78920.78520.000011.401295.94
1062008.10.23 02:35close450.100.78940.78600.00003.801299.74
1072008.10.23 02:43sell540.100.78960.79270.0000
1082008.10.23 02:50close540.100.78890.79270.00008.871308.61
1092008.10.23 02:56sell550.100.78960.79270.0000
1102008.10.23 02:58close550.100.78900.79270.00007.601316.21
1112008.10.23 03:16sell560.100.78910.79220.0000
1122008.10.23 03:17sell570.100.78940.79250.0000
1132008.10.23 03:18sell580.100.78970.79280.0000
1142008.10.23 03:22close580.100.78910.79280.00007.601323.81
1152008.10.23 03:23buy590.100.78870.78560.0000
1162008.10.23 03:23close570.100.78870.79250.00008.881332.69
1172008.10.23 03:23buy600.100.78840.78530.0000
1182008.10.23 03:23close560.100.78840.79220.00008.881341.57
1192008.10.23 04:05sell610.100.78890.79200.0000
1202008.10.23 04:10close600.100.78910.78530.00008.871350.44
1212008.10.23 04:17sell620.100.78920.79230.0000
1222008.10.23 04:17close590.100.78930.78560.00007.601358.04
1232008.10.23 04:18sell630.100.78950.79260.0000
1242008.10.23 04:52close630.100.78890.79260.00007.611365.65
1252008.10.23 04:58close620.100.78850.79230.00008.881374.53
1262008.10.23 05:22sell640.100.78920.79230.0000
1272008.10.23 05:23sell650.100.78950.79260.0000
1282008.10.23 05:26close650.100.78880.79260.00008.871383.40
1292008.10.23 05:27close610.100.78860.79200.00003.801387.20
1302008.10.23 05:27close640.100.78860.79230.00007.611394.81
1312008.10.23 05:28buy660.100.78830.78520.0000
1322008.10.23 05:28buy670.100.78810.78500.0000
1332008.10.23 05:34buy680.100.78780.78470.0000
1342008.10.23 05:36buy690.100.78750.78440.0000
1352008.10.23 05:38close690.100.78810.78440.00007.611402.42
1362008.10.23 05:40buy700.100.78740.78430.0000
1372008.10.23 05:53s/l660.100.78520.78520.0000-39.481362.94
1382008.10.23 05:53s/l670.100.78500.78500.0000-39.491323.45
1392008.10.23 06:49s/l680.100.78470.78470.0000-39.511283.94
1402008.10.23 07:02close700.100.78780.78430.00005.081289.02
1412008.10.23 23:02sell710.100.79770.80080.0000
1422008.10.23 23:02sell720.100.79790.80100.0000
1432008.10.23 23:03sell730.100.79830.80140.0000
1442008.10.23 23:04close730.100.79690.80140.000017.571306.59
1452008.10.23 23:04close720.100.79690.80100.000012.551319.14
1462008.10.23 23:04close710.100.79690.80080.000010.041329.18
1472008.10.23 23:07buy740.100.79670.79360.0000
1482008.10.23 23:07buy750.100.79640.79330.0000
1492008.10.23 23:08buy760.100.79600.79290.0000
1502008.10.23 23:10buy770.100.79570.79260.0000
1512008.10.23 23:13close770.100.79630.79260.00007.531336.71
1522008.10.23 23:18close760.100.79660.79290.00007.531344.24
1532008.10.23 23:21buy780.100.79600.79290.0000
1542008.10.23 23:23buy790.100.79560.79250.0000
1552008.10.24 00:01close790.100.79620.79250.00007.511351.76
1562008.10.24 00:02close780.100.79660.79290.00007.501359.26
1572008.10.24 00:07close750.100.79690.79330.00006.241365.51
1582008.10.24 00:08close740.100.79700.79360.00003.731369.24
1592008.10.24 00:08sell800.100.79710.80020.0000
1602008.10.24 00:17close800.100.79650.80020.00007.531376.77
1612008.10.24 00:27buy810.100.79600.79290.0000
1622008.10.24 00:31sell820.100.79650.79960.0000
1632008.10.24 00:31close810.100.79670.79290.00008.791385.56
1642008.10.24 00:32sell830.100.79680.79990.0000
1652008.10.24 00:32sell840.100.79700.80010.0000
1662008.10.24 00:35sell850.100.79740.80050.0000
1672008.10.24 01:35close850.100.79710.80050.00003.761389.32
1682008.10.24 01:39sell860.100.79770.80080.0000
1692008.10.24 01:54buy870.100.79740.79430.0000
1702008.10.24 01:54buy880.100.79710.79400.0000
1712008.10.24 01:54close860.100.79710.80080.00007.531396.85
1722008.10.24 01:58sell890.100.79750.80060.0000
1732008.10.24 02:03close890.100.79690.80060.00007.531404.38
1742008.10.24 02:03close840.100.79670.80010.00003.771408.15
1752008.10.24 02:05close830.100.79650.79990.00003.771411.92
1762008.10.24 02:05close820.100.79620.79960.00003.771415.69
1772008.10.24 02:05buy900.100.79620.79310.0000
1782008.10.24 02:08close900.100.79680.79310.00007.531423.22
1792008.10.24 02:15buy910.100.79620.79310.0000
1802008.10.24 02:18close910.100.79680.79310.00007.531430.75
1812008.10.24 02:23sell920.100.79730.80040.0000
1822008.10.24 02:31close920.100.79670.80040.00007.531438.28
1832008.10.24 02:32sell930.100.79710.80020.0000
1842008.10.24 02:33sell940.100.79740.80050.0000
1852008.10.24 02:38sell950.100.79770.80080.0000
1862008.10.24 02:40close950.100.79710.80080.00007.531445.81
1872008.10.24 02:48sell960.100.79770.80080.0000
1882008.10.24 02:48close880.100.79780.79400.00008.771454.58
1892008.10.24 02:48sell970.100.79790.80100.0000
1902008.10.24 02:50close870.100.79810.79430.00008.771463.35
1912008.10.24 02:55close970.100.79730.80100.00007.531470.88
1922008.10.24 02:55close960.100.79710.80080.00007.531478.41
1932008.10.24 02:55close940.100.79680.80050.00007.531485.94
1942008.10.24 02:55buy980.100.79670.79360.0000
1952008.10.24 02:57close980.100.79730.79360.00007.531493.47
1962008.10.24 02:58sell990.100.79760.80070.0000
1972008.10.24 02:58sell1000.100.79790.80100.0000
1982008.10.24 03:04close1000.100.79730.80100.00007.531501.00
1992008.10.24 03:08close990.100.79700.80070.00007.531508.53
2002008.10.24 03:13buy1010.100.79670.79360.0000
2012008.10.24 03:13buy1020.200.79640.79330.0000
2022008.10.24 03:13close930.100.79640.80020.00008.791517.32
2032008.10.24 03:17close1020.200.79670.79330.00007.531524.85
2042008.10.24 03:20close1010.100.79730.79360.00007.531532.38
2052008.10.24 03:21sell1030.200.79770.80080.0000
2062008.10.24 03:22close1030.200.79730.80080.000010.031542.41
2072008.10.24 03:23buy1040.200.79680.79370.0000
2082008.10.24 03:23buy1050.100.79640.79330.0000
2092008.10.24 03:27close1050.100.79700.79330.00007.531549.94
2102008.10.24 03:27close1040.200.79710.79370.00007.531557.47
2112008.10.24 03:38buy1060.200.79680.79370.0000
2122008.10.24 03:40close1060.200.79720.79370.000010.041567.51
2132008.10.24 03:43buy1070.200.79680.79370.0000
2142008.10.24 03:45close1070.200.79710.79370.00007.531575.04
2152008.10.24 03:48buy1080.200.79690.79380.0000
2162008.10.24 03:50close1080.200.79720.79380.00007.531582.57
2172008.10.24 03:52buy1090.200.79690.79380.0000
2182008.10.24 03:52buy1100.100.79660.79350.0000
2192008.10.24 03:53buy1110.100.79620.79310.0000
2202008.10.24 03:57close1110.100.79680.79310.00007.531590.10
2212008.10.24 04:00close1100.100.79720.79350.00007.531597.63
2222008.10.24 04:02buy1120.100.79660.79350.0000
2232008.10.24 04:03buy1130.100.79630.79320.0000
2242008.10.24 04:03buy1140.100.79610.79300.0000
2252008.10.24 04:04close1140.100.79680.79300.00008.791606.42
2262008.10.24 04:05close1130.100.79690.79320.00007.531613.95
2272008.10.24 04:05close1120.100.79720.79350.00007.531621.48
2282008.10.24 04:08buy1150.200.79660.79350.0000
2292008.10.24 04:12close1150.200.79690.79350.00007.531629.01
2302008.10.24 04:16close1090.200.79750.79380.000015.051644.06
2312008.10.24 04:18buy1160.200.79670.79360.0000
2322008.10.24 04:22close1160.200.79730.79360.000015.051659.11
2332008.10.24 04:30sell1170.200.79760.80070.0000
2342008.10.24 04:31sell1180.200.79790.80100.0000
2352008.10.24 04:31close1180.200.79750.80100.000010.031669.14
2362008.10.24 04:32close1170.200.79700.80070.000015.061684.20
2372008.10.24 04:32buy1190.200.79670.79360.0000
2382008.10.24 04:35buy1200.200.79620.79310.0000
2392008.10.24 04:35close1200.200.79650.79310.00007.531691.73
2402008.10.24 04:36buy1210.200.79640.79330.0000
2412008.10.24 04:37buy1220.100.79610.79300.0000
2422008.10.24 04:40buy1230.100.79580.79270.0000
2432008.10.24 04:45close1230.100.79640.79270.00007.531699.26
2442008.10.24 04:55buy1240.100.79580.79270.0000
2452008.10.24 04:58close1240.100.79640.79270.00007.531706.79
2462008.10.24 05:01close1220.100.79670.79300.00007.531714.32
2472008.10.24 05:02sell1250.200.79680.79990.0000
2482008.10.24 05:02sell1260.200.79700.80010.0000
2492008.10.24 05:02close1210.200.79700.79330.000015.061729.38
2502008.10.24 05:04close1260.200.79640.80010.000015.071744.45
2512008.10.24 05:05close1250.200.79620.79990.000015.071759.52
2522008.10.24 05:05buy1270.200.79590.79280.0000
2532008.10.24 05:08close1270.200.79650.79280.000015.071774.59
2542008.10.24 05:08sell1280.200.79680.79990.0000
2552008.10.24 05:12close1280.200.79620.79990.000015.071789.66
2562008.10.24 05:13buy1290.200.79590.79280.0000
2572008.10.24 05:26buy1300.200.79560.79250.0000
2582008.10.24 05:26close1300.200.79590.79250.00007.541797.20
2592008.10.24 05:27close1290.200.79650.79280.000015.071812.27
2602008.10.24 05:28sell1310.200.79680.79990.0000
2612008.10.24 05:28sell1320.200.79700.80010.0000
2622008.10.24 05:29close1320.200.79630.80010.000017.581829.85
2632008.10.24 05:32close1310.200.79620.79990.000015.071844.92
2642008.10.24 05:33buy1330.200.79590.79280.0000
2652008.10.24 05:36close1330.200.79650.79280.000015.071859.99
2662008.10.24 05:36sell1340.200.79680.79990.0000
2672008.10.24 05:37close1190.200.79700.79360.00007.531867.52
2682008.10.24 05:37sell1350.200.79700.80010.0000
2692008.10.24 05:37sell1360.200.79730.80040.0000
2702008.10.24 05:40sell1370.100.79810.80120.0000
2712008.10.24 05:43close1370.100.79740.80120.00008.781876.30
2722008.10.24 05:48close1360.200.79670.80040.000015.061891.36
2732008.10.24 05:52close1350.200.79640.80010.000015.071906.43
2742008.10.24 05:53close1340.200.79620.79990.000015.071921.50
2752008.10.24 05:53buy1380.200.79590.79280.0000
2762008.10.24 05:58buy1390.200.79560.79250.0000
2772008.10.24 05:58buy1400.200.79530.79220.0000
2782008.10.24 05:59close1400.200.79590.79220.000015.081936.58
2792008.10.24 06:03close1390.200.79620.79250.000015.071951.65
2802008.10.24 06:08close1380.200.79650.79280.000015.071966.72
2812008.10.26 23:00sell1410.200.79720.80030.0000
2822008.10.26 23:10sell1420.200.79750.80060.0000
2832008.10.26 23:10sell1430.200.79790.80100.0000
2842008.10.26 23:11sell1440.200.79820.80130.0000
2852008.10.26 23:28close1440.200.79750.80130.000017.551984.27
2862008.10.26 23:31sell1450.200.79820.80130.0000
2872008.10.26 23:32close1450.200.79750.80130.000017.552001.82
2882008.10.26 23:32close1430.200.79730.80100.000015.052016.87
2892008.10.26 23:33close1420.200.79690.80060.000015.062031.93
2902008.10.26 23:33close1410.200.79660.80030.000015.062046.99
2912008.10.26 23:33sell1460.200.79620.79930.0000
2922008.10.26 23:33sell1470.200.79650.79960.0000
2932008.10.26 23:35sell1480.200.79720.80030.0000
2942008.10.26 23:38close1480.200.79650.80030.000017.582064.57
2952008.10.26 23:41sell1490.200.79680.79990.0000
2962008.10.26 23:43close1490.200.79620.79990.000015.072079.64
2972008.10.26 23:47sell1500.200.79710.80020.0000
2982008.10.26 23:48sell1510.200.79740.80050.0000
2992008.10.26 23:53s/l1460.200.79930.79930.0000-77.562002.08
3002008.10.26 23:53sell1520.200.79910.80220.0000
3012008.10.26 23:53s/l1470.200.79960.79960.0000-77.541924.54
3022008.10.26 23:56sell1530.100.79940.80250.0000
3032008.10.27 00:01s/l1500.200.80020.80020.0000-77.441847.10
3042008.10.27 00:01s/l1510.200.80050.80050.0000-77.411769.68
3052008.10.27 00:08s/l1520.200.80220.80220.0000-77.261692.42
3062008.10.27 00:46close1530.100.79810.80250.000016.301708.72
3072008.10.27 23:02sell1540.200.80210.80520.0000
3082008.10.27 23:03sell1550.200.80240.80550.0000
3092008.10.27 23:15buy1560.200.80170.79860.0000
3102008.10.27 23:15close1550.200.80170.80550.000017.461726.18
3112008.10.27 23:36close1560.200.80240.79860.000017.451743.63
3122008.10.27 23:37sell1570.200.80260.80570.0000
3132008.10.27 23:38sell1580.200.80290.80600.0000
3142008.10.27 23:38sell1590.100.80310.80620.0000
3152008.10.27 23:43close1580.200.80250.80600.00009.971753.60
3162008.10.28 00:13close1570.200.80190.80570.000017.491771.09
3172008.10.28 00:22close1540.200.80180.80520.00007.511778.59
3182008.10.28 00:22close1590.100.80180.80620.000016.221794.81
3192008.10.28 00:22buy1600.200.80160.79850.0000
3202008.10.28 00:23buy1610.200.80130.79820.0000
3212008.10.28 00:23buy1620.200.80110.79800.0000
3222008.10.28 00:28buy1630.100.80080.79770.0000
3232008.10.28 00:33close1630.100.80150.79770.00008.731803.54
3242008.10.28 00:36close1620.200.80180.79800.000017.461821.00
3252008.10.28 00:37close1610.200.80200.79820.000017.461838.46
3262008.10.28 00:37close1600.200.80230.79850.000017.451855.91
3272008.10.28 00:38sell1640.200.80260.80570.0000
3282008.10.28 01:01close1640.200.80190.80570.000017.461873.37
3292008.10.28 01:02buy1650.200.80080.79770.0000
3302008.10.28 01:05buy1660.200.80050.79740.0000
3312008.10.28 01:06buy1670.200.80020.79710.0000
3322008.10.28 01:08close1670.200.80090.79710.000017.481890.85
3332008.10.28 01:13close1660.200.80120.79740.000017.471908.32
3342008.10.28 01:15buy1680.200.80050.79740.0000
3352008.10.28 01:16buy1690.200.80020.79710.0000
3362008.10.28 01:18close1690.200.80090.79710.000017.481925.80
3372008.10.28 01:21buy1700.200.80020.79710.0000
3382008.10.28 01:21close1700.200.80090.79710.000017.481943.28
3392008.10.28 01:22close1680.200.80120.79740.000017.471960.75
3402008.10.28 01:22close1650.200.80150.79770.000017.471978.22
3412008.10.28 01:22sell1710.200.80170.80480.0000
3422008.10.28 01:23sell1720.200.80200.80510.0000
3432008.10.28 01:25sell1730.200.80230.80540.0000
3442008.10.28 01:26sell1740.200.80260.80570.0000
3452008.10.28 01:30close1740.200.80190.80570.000017.461995.68
3462008.10.28 01:31close1730.200.80160.80540.000017.472013.15
3472008.10.28 01:31sell1750.200.80230.80540.0000
3482008.10.28 01:32sell1760.200.80260.80570.0000
3492008.10.28 01:53close1760.200.80190.80570.000017.462030.61
3502008.10.28 01:57sell1770.200.80260.80570.0000
3512008.10.28 02:04close1770.200.80190.80570.000017.462048.07
3522008.10.28 02:04close1750.200.80160.80540.000017.472065.54
3532008.10.28 02:04buy1780.200.80150.79840.0000
3542008.10.28 02:04close1720.200.80130.80510.000017.472083.01
3552008.10.28 02:05buy1790.200.80120.79810.0000
3562008.10.28 02:05close1710.200.80100.80480.000017.482100.49
3572008.10.28 02:05buy1800.200.80090.79780.0000
3582008.10.28 02:07close1800.200.80160.79780.000017.472117.96
3592008.10.28 02:08close1790.200.80190.79810.000017.462135.42
3602008.10.28 02:12buy1810.200.80120.79810.0000
3612008.10.28 02:13buy1820.200.80090.79780.0000
3622008.10.28 02:13buy1830.200.80060.79750.0000
3632008.10.28 02:18close1830.200.80130.79750.000017.472152.89
3642008.10.28 02:18close1820.200.80160.79780.000017.472170.36
3652008.10.28 02:33buy1840.200.80090.79780.0000
3662008.10.28 02:33buy1850.200.80060.79750.0000
3672008.10.28 02:35close1850.200.80130.79750.000017.472187.83
3682008.10.28 02:39buy1860.200.80060.79750.0000
3692008.10.28 03:03close1860.200.80130.79750.000017.472205.30
3702008.10.28 03:08buy1870.200.80060.79750.0000
3712008.10.28 03:43close1840.200.80120.79780.00007.492212.79
3722008.10.28 03:43close1870.200.80130.79750.000017.472230.26
3732008.10.28 03:45buy1880.200.80020.79710.0000
3742008.10.28 03:46buy1890.200.80000.79690.0000
3752008.10.28 03:48close1890.200.80070.79690.000017.482247.74
3762008.10.28 03:48close1880.200.80090.79710.000017.482265.22
3772008.10.28 03:49buy1900.200.80020.79710.0000
3782008.10.28 03:51buy1910.200.80000.79690.0000
3792008.10.28 03:53close1910.200.80070.79690.000017.482282.70
3802008.10.28 03:58buy1920.200.80000.79690.0000
3812008.10.28 04:30close1920.200.80070.79690.000017.482300.18
3822008.10.28 04:30close1900.200.80090.79710.000017.482317.66
3832008.10.28 04:33buy1930.200.80010.79700.0000
3842008.10.28 04:43close1930.200.80080.79700.000017.482335.14
3852008.10.28 04:45buy1940.200.80020.79710.0000
3862008.10.28 04:45buy1950.200.80000.79690.0000
3872008.10.28 05:03sell1960.200.80050.80360.0000
3882008.10.28 05:03close1950.200.80070.79690.000017.482352.62
3892008.10.28 05:03sell1970.200.80080.80390.0000
3902008.10.28 05:06close1970.200.80010.80390.000017.502370.12
3912008.10.28 05:07close1960.200.79980.80360.000017.502387.62
3922008.10.28 05:23s/l1780.200.79840.79840.0000-77.662309.96
3932008.10.28 05:38s/l1810.200.79810.79810.0000-77.682232.28
3942008.10.28 06:31s/l1940.200.79710.79710.0000-77.782154.50
3952008.10.28 22:00buy1980.200.79790.79480.0000
3962008.10.28 22:00buy1990.200.79740.79430.0000
3972008.10.28 22:01buy2000.200.79710.79400.0000
3982008.10.28 22:02close2000.200.79780.79400.000017.552172.05
3992008.10.28 22:03close1990.200.79820.79430.000020.052192.10
4002008.10.28 22:05close1980.200.79870.79480.000020.032212.13
4012008.10.28 22:05sell2010.200.79900.80210.0000
4022008.10.28 22:05sell2020.200.79930.80240.0000
4032008.10.28 22:09close2020.200.79860.80240.000017.532229.66
4042008.10.28 22:09close2010.200.79830.80210.000017.542247.20
4052008.10.28 22:11buy2030.200.79810.79500.0000
4062008.10.28 22:12close2030.200.79880.79500.000017.532264.73
4072008.10.28 22:12sell2040.200.79900.80210.0000
4082008.10.28 22:13sell2050.200.79930.80240.0000
4092008.10.28 22:15close2050.200.79860.80240.000017.532282.26
4102008.10.28 22:15close2040.200.79830.80210.000017.542299.80
4112008.10.28 22:18sell2060.200.79900.80210.0000
4122008.10.28 22:25close2060.200.79830.80210.000017.542317.34
4132008.10.28 22:25buy2070.200.79810.79500.0000
4142008.10.28 22:35close2070.200.79890.79500.000020.032337.37
4152008.10.28 22:36sell2080.200.79950.80260.0000
4162008.10.28 22:37close2080.200.79880.80260.000017.532354.90
4172008.10.28 22:38buy2090.200.79860.79550.0000
4182008.10.28 22:38buy2100.200.79830.79520.0000
4192008.10.28 22:42buy2110.200.79810.79500.0000
4202008.10.28 22:43buy2120.200.79780.79470.0000
4212008.10.28 22:45close2120.200.79850.79470.000017.532372.43
4222008.10.28 22:46close2110.200.79880.79500.000017.532389.96
4232008.10.28 22:46close2100.200.79900.79520.000017.522407.48
4242008.10.28 22:47close2090.200.79930.79550.000017.522425.00
4252008.10.28 22:52sell2130.200.79950.80260.0000
4262008.10.28 22:52sell2140.200.79980.80290.0000
4272008.10.28 22:53sell2150.200.80000.80310.0000
4282008.10.28 22:56close2150.200.79930.80310.000017.522442.52
4292008.10.28 22:56close2140.200.79910.80290.000017.522460.04
4302008.10.28 22:57close2130.200.79880.80260.000017.532477.57
4312008.10.28 22:57buy2160.200.79860.79550.0000
4322008.10.28 22:58buy2170.200.79830.79520.0000
4332008.10.28 22:58buy2180.200.79810.79500.0000
4342008.10.28 23:00close2180.200.79880.79500.000017.532495.10
4352008.10.28 23:00close2170.200.79900.79520.000017.522512.62
4362008.10.28 23:02buy2190.200.79830.79520.0000
4372008.10.28 23:02buy2200.200.79810.79500.0000
4382008.10.28 23:03buy2210.200.79780.79470.0000
4392008.10.28 23:28s/l2160.200.79550.79550.0000-77.942434.68
4402008.10.28 23:29buy2220.200.79610.79300.0000
4412008.10.28 23:41close2220.200.79670.79300.000015.062449.74
4422008.10.28 23:41buy2230.200.79690.79380.0000
4432008.10.28 23:43close2230.200.79750.79380.000015.052464.79
4442008.10.28 23:43buy2240.200.79750.79440.0000
4452008.10.28 23:48close2240.200.79820.79440.000017.542482.33
4462008.10.28 23:53sell2250.200.79840.80150.0000
4472008.10.28 23:53close2210.200.79850.79470.000017.532499.86
4482008.10.28 23:53sell2260.200.79870.80180.0000
4492008.10.28 23:56sell2270.300.79890.80200.0000
4502008.10.28 23:56close2200.200.79890.79500.000020.032519.89
4512008.10.28 23:56close2190.200.79900.79520.000017.522537.41
4522008.10.28 23:56sell2280.200.79920.80230.0000
4532008.10.29 00:16close2280.200.79850.80230.000017.562554.97
4542008.10.29 00:16close2270.300.79840.80200.000018.832573.80
4552008.10.29 00:20close2260.200.79800.80180.000017.572591.36
4562008.10.29 00:38buy2290.300.79750.79440.0000
4572008.10.29 00:38close2250.200.79750.80150.000022.602613.96
4582008.10.29 00:38buy2300.200.79720.79410.0000
4592008.10.29 00:47buy2310.200.79700.79390.0000
4602008.10.29 00:49buy2320.200.79670.79360.0000
4612008.10.29 01:33s/l2290.300.79440.79440.0000-117.072496.89
4622008.10.29 01:42buy2330.200.79610.79300.0000
4632008.10.29 01:58s/l2300.200.79410.79410.0000-78.082418.81
4642008.10.29 01:58s/l2310.200.79390.79390.0000-78.102340.71
4652008.10.29 02:06s/l2320.200.79360.79360.0000-78.132262.58
4662008.10.29 04:03buy2340.200.79390.79080.0000
4672008.10.29 04:07s/l2330.200.79300.79300.0000-78.182184.40
4682008.10.29 04:53close2340.200.79450.79080.000015.102199.50
4692008.10.29 22:39sell2350.200.79080.79390.0000
4702008.10.29 22:45buy2360.200.79080.78770.0000
4712008.10.29 22:52close2360.200.79140.78770.000015.162214.66
4722008.10.29 23:00buy2370.200.79060.78750.0000
4732008.10.29 23:03buy2380.200.79030.78720.0000
4742008.10.29 23:03close2350.200.79020.79390.000015.192229.85
4752008.10.29 23:03buy2390.200.79010.78700.0000
4762008.10.29 23:27sell2400.200.79070.79380.0000
4772008.10.29 23:27close2390.200.79070.78700.000015.182245.03
4782008.10.29 23:28sell2410.200.79090.79400.0000
4792008.10.29 23:28close2380.200.79090.78720.000015.172260.20
4802008.10.29 23:37sell2420.200.79120.79430.0000
4812008.10.29 23:37close2370.200.79120.78750.000015.172275.37
4822008.10.29 23:48close2420.200.79060.79430.000015.182290.55
4832008.10.29 23:53sell2430.200.79120.79430.0000
4842008.10.30 00:12sell2440.200.79150.79460.0000
4852008.10.30 01:20s/l2400.200.79380.79380.0000-78.032212.51
4862008.10.30 01:20sell2450.200.79350.79660.0000
4872008.10.30 01:21s/l2410.200.79400.79400.0000-78.012134.50
4882008.10.30 01:21sell2460.200.79380.79690.0000
4892008.10.30 01:21s/l2430.200.79430.79430.0000-77.982056.52
4902008.10.30 01:21s/l2440.200.79460.79460.0000-78.031978.49
4912008.10.30 02:15s/l2450.200.79660.79660.0000-77.831900.66
4922008.10.30 02:15s/l2460.200.79690.79690.0000-77.791822.87
4932008.10.30 05:00sell2470.200.79770.80080.0000
4942008.10.30 05:04close2470.200.79710.80080.000015.051837.92
4952008.10.30 05:27sell2480.200.79680.79990.0000
4962008.10.30 05:28sell2490.200.79700.80010.0000
4972008.10.30 05:29sell2500.200.79730.80040.0000
4982008.10.30 05:33close2500.200.79670.80040.000015.061852.98
4992008.10.30 05:33close2490.200.79640.80010.000015.071868.05
5002008.10.30 05:38close2480.200.79620.79990.000015.071883.12
5012008.10.30 05:43sell2510.200.79670.79980.0000
5022008.10.30 05:43sell2520.200.79690.80000.0000
5032008.10.30 05:45buy2530.200.79690.79380.0000
5042008.10.30 05:45buy2540.200.79660.79350.0000
5052008.10.30 05:47buy2550.200.79630.79320.0000
5062008.10.30 05:47close2520.200.79630.80000.000015.071898.19
5072008.10.30 05:47close2510.200.79610.79980.000015.071913.26
5082008.10.30 05:51close2550.200.79690.79320.000015.061928.32
5092008.10.30 05:51close2540.200.79720.79350.000015.051943.37
5102008.10.30 05:52close2530.200.79750.79380.000015.051958.42
5112008.10.30 06:03buy2560.200.79700.79390.0000
5122008.10.30 06:15sell2570.200.79750.80060.0000
5132008.10.30 06:17close2570.200.79690.80060.000015.061973.48
5142008.10.30 06:23sell2580.200.79730.80040.0000
5152008.10.30 06:26close2580.200.79670.80040.000015.061988.54
5162008.10.30 06:28sell2590.200.79730.80040.0000
5172008.10.30 06:30sell2600.200.79760.80070.0000
5182008.10.30 06:30close2560.200.79760.79390.000015.052003.59
5192008.10.30 06:31sell2610.200.79790.80100.0000
5202008.10.30 06:33close2610.200.79730.80100.000015.052018.64
5212008.10.30 06:33close2600.200.79700.80070.000015.062033.70
5222008.10.30 06:37close2590.200.79670.80040.000015.062048.76
5232008.10.30 06:38buy2620.200.79640.79330.0000
5242008.10.30 06:38buy2630.200.79610.79300.0000
5252008.10.30 06:43buy2640.200.79580.79270.0000
5262008.10.30 06:44buy2650.200.79550.79240.0000
5272008.10.30 06:47close2650.200.79610.79240.000015.072063.83
5282008.10.30 06:48close2640.200.79640.79270.000015.072078.90
5292008.10.30 06:48close2630.200.79670.79300.000015.062093.96
5302008.10.30 06:49buy2660.200.79560.79250.0000
5312008.10.30 06:51buy2670.200.79530.79220.0000
5322008.10.30 06:51close2670.200.79590.79220.000015.082109.04
5332008.10.30 06:52close2660.200.79620.79250.000015.072124.11
5342008.10.30 06:53close2620.200.79700.79330.000015.062139.17
5352008.10.30 06:54buy2680.200.79600.79290.0000
5362008.10.30 06:55close2680.200.79660.79290.000015.062154.23
5372008.10.30 06:56buy2690.200.79640.79330.0000
5382008.10.30 06:57buy2700.200.79610.79300.0000
5392008.10.30 06:58buy2710.200.79580.79270.0000
5402008.10.30 07:13close2690.200.79380.79330.0000-65.512088.72
5412008.10.30 08:06close2700.200.79350.79300.0000-65.532023.19
5422008.10.30 08:07close2710.200.79320.79270.0000-65.561957.63
5432008.10.30 22:37sell2720.200.78610.78920.0000
5442008.10.30 22:38sell2730.200.78640.78950.0000
5452008.10.30 22:38sell2740.200.78670.78980.0000
5462008.10.30 22:40sell2750.200.78690.79000.0000
5472008.10.30 22:42close2750.200.78630.79000.000015.261972.89
5482008.10.30 22:42close2740.200.78610.78980.000015.271988.16
5492008.10.30 22:43close2730.200.78580.78950.000015.272003.43
5502008.10.30 22:43close2720.200.78550.78920.000015.282018.71
5512008.10.30 22:45sell2760.200.78620.78930.0000
5522008.10.30 22:46close2760.200.78560.78930.000015.272033.98
5532008.10.30 22:57sell2770.200.78610.78920.0000
5542008.10.30 22:58sell2780.200.78640.78950.0000
5552008.10.30 23:13close2780.200.78580.78950.000015.272049.25
5562008.10.30 23:13close2770.200.78550.78920.000015.282064.53
5572008.10.30 23:13buy2790.200.78530.78220.0000
5582008.10.30 23:18close2790.200.78590.78220.000015.272079.80
5592008.10.30 23:20sell2800.200.78640.78950.0000
5602008.10.30 23:20sell2810.200.78680.78990.0000
5612008.10.30 23:23close2810.200.78620.78990.000015.262095.06
5622008.10.30 23:32sell2820.200.78670.78980.0000
5632008.10.30 23:33sell2830.200.78690.79000.0000
5642008.10.30 23:44close2830.200.78620.79000.000017.812112.87
5652008.10.30 23:44close2820.200.78610.78980.000015.272128.14
5662008.10.30 23:58sell2840.200.78670.78980.0000
5672008.10.31 00:01close2840.200.78610.78980.000015.302143.43
5682008.10.31 00:01close2800.200.78580.78950.000015.302158.73
5692008.10.31 00:07sell2850.200.78620.78930.0000
5702008.10.31 00:08sell2860.200.78650.78960.0000
5712008.10.31 00:19close2860.200.78590.78960.000015.272174.00
5722008.10.31 00:19close2850.200.78560.78930.000015.272189.27
5732008.10.31 00:20buy2870.200.78530.78220.0000
5742008.10.31 00:20buy2880.200.78500.78190.0000
5752008.10.31 00:21buy2890.200.78470.78160.0000
5762008.10.31 00:23close2890.200.78530.78160.000015.282204.55
5772008.10.31 00:25buy2900.200.78470.78160.0000
5782008.10.31 00:25buy2910.200.78440.78130.0000
5792008.10.31 00:28close2910.200.78500.78130.000015.292219.84
5802008.10.31 00:32close2900.200.78530.78160.000015.282235.12
5812008.10.31 00:33close2880.200.78560.78190.000015.272250.39
5822008.10.31 00:38buy2920.200.78500.78190.0000
5832008.10.31 00:41close2920.200.78560.78190.000015.272265.66
5842008.10.31 00:43close2870.200.78590.78220.000015.272280.93
5852008.10.31 00:47sell2930.200.78600.78910.0000
5862008.10.31 00:48sell2940.200.78630.78940.0000
5872008.10.31 00:49sell2950.200.78660.78970.0000
5882008.10.31 00:50sell2960.200.78680.78990.0000
5892008.10.31 00:52close2960.200.78620.78990.000015.262296.19
5902008.10.31 00:53close2950.200.78600.78970.000015.272311.46
5912008.10.31 00:53close2940.200.78570.78940.000015.272326.73
5922008.10.31 00:57sell2970.200.78630.78940.0000
5932008.10.31 00:58sell2980.200.78660.78970.0000
5942008.10.31 01:03close2980.200.78600.78970.000015.272342.00
5952008.10.31 01:07close2970.200.78570.78940.000015.272357.27
5962008.10.31 01:08close2930.200.78540.78910.000015.282372.55
5972008.10.31 01:08buy2990.200.78510.78200.0000
5982008.10.31 01:09close2990.200.78570.78200.000015.272387.82
5992008.10.31 01:17buy3000.200.78500.78190.0000
6002008.10.31 01:18buy3010.200.78470.78160.0000
6012008.10.31 01:21buy3020.200.78440.78130.0000
6022008.10.31 01:21close3020.200.78500.78130.000015.292403.11
6032008.10.31 01:22close3010.200.78530.78160.000015.282418.39
6042008.10.31 01:23close3000.200.78560.78190.000015.272433.66
6052008.10.31 01:23sell3030.200.78590.78900.0000
6062008.10.31 01:24buy3040.200.78500.78190.0000
6072008.10.31 01:24close3030.200.78500.78900.000022.932456.59
6082008.10.31 01:25buy3050.200.78470.78160.0000
6092008.10.31 01:25close3050.200.78530.78160.000015.282471.87
6102008.10.31 01:26close3040.200.78560.78190.000015.272487.14
6112008.10.31 01:26sell3060.200.78590.78900.0000
6122008.10.31 01:27sell3070.200.78620.78930.0000
6132008.10.31 01:30sell3080.200.78650.78960.0000
6142008.10.31 01:31sell3090.200.78680.78990.0000
6152008.10.31 01:32close3090.200.78620.78990.000015.262502.40
6162008.10.31 01:33close3080.200.78590.78960.000015.272517.67
6172008.10.31 01:33close3070.200.78560.78930.000015.272532.94
6182008.10.31 01:39close3060.200.78530.78900.000015.282548.22
6192008.10.31 01:42sell3100.300.78590.78900.0000
6202008.10.31 01:43sell3110.200.78620.78930.0000
6212008.10.31 01:44close3110.200.78560.78930.000015.272563.49
6222008.10.31 01:48close3100.300.78550.78900.000015.282578.77
6232008.10.31 01:52buy3120.300.78500.78190.0000
6242008.10.31 01:53buy3130.200.78470.78160.0000
6252008.10.31 01:53buy3140.200.78440.78130.0000
6262008.10.31 01:57close3140.200.78500.78130.000015.292594.06
6272008.10.31 01:58close3130.200.78530.78160.000015.282609.34
6282008.10.31 01:58close3120.300.78540.78190.000015.282624.62
6292008.10.31 01:59buy3150.300.78500.78190.0000
6302008.10.31 02:03buy3160.200.78470.78160.0000
6312008.10.31 02:06close3160.200.78530.78160.000015.282639.90
6322008.10.31 02:08buy3170.200.78470.78160.0000
6332008.10.31 02:17buy3180.200.78440.78130.0000
6342008.10.31 02:38close3180.200.78500.78130.000015.292655.19
6352008.10.31 02:42close3170.200.78530.78160.000015.282670.47
6362008.10.31 02:52close3150.300.78560.78190.000022.912693.38
6372008.10.31 02:53sell3190.300.78570.78880.0000
6382008.10.31 02:53sell3200.300.78590.78900.0000
6392008.10.31 02:54sell3210.200.78620.78930.0000
6402008.10.31 02:57sell3220.200.78650.78960.0000
6412008.10.31 03:02close3220.200.78590.78960.000015.272708.65
6422008.10.31 03:03close3210.200.78560.78930.000015.272723.92
6432008.10.31 03:03close3200.300.78550.78900.000015.282739.20
6442008.10.31 03:04sell3230.300.78620.78930.0000
6452008.10.31 03:06sell3240.200.78650.78960.0000
6462008.10.31 03:07close3240.200.78590.78960.000015.272754.47
6472008.10.31 03:07close3230.300.78580.78930.000015.272769.74
6482008.10.31 03:11close3190.300.78510.78880.000022.932792.67
6492008.10.31 03:12sell3250.300.78570.78880.0000
6502008.10.31 03:13sell3260.300.78590.78900.0000
6512008.10.31 03:15sell3270.200.78620.78930.0000
6522008.10.31 03:23close3270.200.78560.78930.000015.272807.94
6532008.10.31 03:26close3260.300.78530.78900.000022.922830.86
6542008.10.31 03:27sell3280.300.78590.78900.0000
6552008.10.31 03:28sell3290.200.78620.78930.0000
6562008.10.31 03:33close3290.200.78560.78930.000015.272846.13
6572008.10.31 03:33close3280.300.78530.78900.000022.922869.05
6582008.10.31 03:35close3250.300.78510.78880.000022.932891.98
6592008.10.31 03:35buy3300.300.78490.78180.0000
6602008.10.31 03:38close3300.300.78550.78180.000022.922914.90
6612008.10.31 03:46sell3310.300.78580.78890.0000
6622008.10.31 03:47close3310.300.78520.78890.000022.922937.82
6632008.10.31 03:48buy3320.300.78480.78170.0000
6642008.10.31 03:48buy3330.300.78450.78140.0000
6652008.10.31 03:50close3330.300.78510.78140.000022.932960.75
6662008.10.31 03:51buy3340.300.78450.78140.0000
6672008.10.31 05:03buy3350.300.78420.78110.0000
6682008.10.31 05:13close3340.300.78480.78140.000011.472972.22
6692008.10.31 05:13close3350.300.78480.78110.000022.942995.16
6702008.10.31 05:17buy3360.300.78450.78140.0000
6712008.10.31 05:17buy3370.300.78420.78110.0000
6722008.10.31 05:18buy3380.200.78390.78080.0000
6732008.10.31 05:19close3380.200.78460.78080.000017.843013.00
6742008.10.31 05:20close3370.300.78490.78110.000026.763039.76
6752008.10.31 05:23close3320.300.78510.78170.000011.463051.22
6762008.10.31 05:23close3360.300.78510.78140.000022.933074.15
6772008.10.31 05:24sell3390.300.78550.78860.0000
6782008.10.31 05:25close3390.300.78490.78860.000022.933097.08
6792008.10.31 05:25buy3400.300.78460.78150.0000
6802008.10.31 05:27close3400.300.78520.78150.000022.923120.00
6812008.10.31 05:28sell3410.300.78550.78860.0000
6822008.10.31 05:28sell3420.300.78580.78890.0000
6832008.10.31 05:32close3420.300.78520.78890.000022.923142.92
6842008.10.31 05:33close3410.300.78490.78860.000022.933165.85
6852008.10.31 05:33buy3430.300.78460.78150.0000
6862008.10.31 05:41buy3440.300.78430.78120.0000
6872008.10.31 05:43close3440.300.78490.78120.000022.933188.78
6882008.10.31 05:50buy3450.300.78410.78100.0000
6892008.10.31 05:56close3450.300.78470.78100.000022.943211.72
6902008.10.31 05:56sell3460.300.78500.78810.0000
6912008.10.31 05:57close3430.300.78520.78150.000022.923234.64
6922008.10.31 05:57sell3470.300.78530.78840.0000
6932008.10.31 05:57sell3480.300.78560.78870.0000
6942008.10.31 05:59close3480.300.78490.78870.000026.763261.40
6952008.10.31 06:00close3470.300.78470.78840.000022.943284.34
6962008.10.31 06:03close3460.300.78440.78810.000022.953307.29
6972008.11.02 23:00sell3490.300.79260.79570.0000
6982008.11.03 01:08close3490.300.79230.79570.000011.403318.69
6992008.11.03 23:00sell3500.300.79910.80220.0000
7002008.11.03 23:00sell3510.300.79940.80250.0000
7012008.11.03 23:03close3510.300.79860.80250.000030.053348.74
7022008.11.03 23:03close3500.300.79840.80220.000026.303375.04
7032008.11.03 23:05buy3520.300.79810.79500.0000
7042008.11.03 23:11close3520.300.79880.79500.000026.293401.33
7052008.11.03 23:12buy3530.300.79810.79500.0000
7062008.11.03 23:13buy3540.300.79780.79470.0000
7072008.11.03 23:16close3540.300.79850.79470.000026.303427.63
7082008.11.03 23:17close3530.300.79880.79500.000026.293453.92
7092008.11.03 23:17sell3550.300.79900.80210.0000
7102008.11.03 23:18sell3560.300.79930.80240.0000
7112008.11.03 23:20close3560.300.79860.80240.000026.303480.22
7122008.11.03 23:23sell3570.300.79930.80240.0000
7132008.11.03 23:38sell3580.300.79960.80270.0000
7142008.11.03 23:40sell3590.300.79990.80300.0000
7152008.11.03 23:43close3590.300.79920.80300.000026.283506.50
7162008.11.03 23:43close3580.300.79890.80270.000026.293532.79
7172008.11.03 23:52close3570.300.79860.80240.000026.303559.09
7182008.11.03 23:53close3550.300.79820.80210.000030.073589.16
7192008.11.03 23:53buy3600.400.79800.79490.0000
7202008.11.03 23:55close3600.400.79850.79490.000025.053614.21
7212008.11.03 23:56sell3610.400.79890.80200.0000
7222008.11.03 23:57sell3620.300.79920.80230.0000
7232008.11.03 23:58sell3630.300.79950.80260.0000
7242008.11.04 00:00sell3640.300.79990.80300.0000
7252008.11.04 00:34close3640.300.79920.80300.000026.283640.49
7262008.11.04 00:35close3630.300.79860.80260.000033.853674.33
7272008.11.04 00:36sell3650.300.79950.80260.0000
7282008.11.04 00:36sell3660.300.79980.80290.0000
7292008.11.04 01:54close3660.300.79950.80290.000011.263685.59
7302008.11.04 01:54close3650.300.79920.80260.000011.263696.85
7312008.11.04 01:54close3620.300.79880.80230.000015.063711.91
7322008.11.04 01:55close3610.400.79850.80200.000020.093732.00
7332008.11.04 01:55buy3670.400.79850.79540.0000
7342008.11.04 01:55buy3680.400.79820.79510.0000
7352008.11.04 01:55buy3690.300.79800.79490.0000
7362008.11.04 01:58close3690.300.79870.79490.000026.293758.29
7372008.11.04 01:58close3680.400.79870.79510.000025.043783.33
7382008.11.04 02:10buy3700.400.79820.79510.0000
7392008.11.04 02:13close3700.400.79870.79510.000025.043808.37
7402008.11.04 02:15buy3710.400.79820.79510.0000
7412008.11.04 02:20close3710.400.79870.79510.000025.043833.41
7422008.11.04 02:23close3670.400.79920.79540.000035.043868.45
7432008.11.04 02:25sell3720.400.80000.80310.0000
7442008.11.04 02:25sell3730.400.80030.80340.0000
7452008.11.04 02:27close3730.400.79960.80340.000035.023903.47
7462008.11.04 02:27close3720.400.79930.80310.000035.033938.50
7472008.11.04 02:28buy3740.400.79910.79600.0000
7482008.11.04 02:30buy3750.400.79880.79570.0000
7492008.11.04 02:32buy3760.300.79850.79540.0000
7502008.11.04 02:33buy3770.300.79820.79510.0000
7512008.11.04 02:37close3770.300.79890.79510.000026.293964.79
7522008.11.04 02:41close3760.300.79920.79540.000026.283991.07
7532008.11.04 02:43buy3780.400.79850.79540.0000
7542008.11.04 02:43buy3790.300.79820.79510.0000
7552008.11.04 02:58close3790.300.79890.79510.000026.294017.36
7562008.11.04 02:58close3780.400.79900.79540.000025.034042.39
7572008.11.04 03:00buy3800.400.79850.79540.0000
7582008.11.04 03:01buy3810.300.79820.79510.0000
7592008.11.04 03:03close3810.300.79890.79510.000026.294068.68
7602008.11.04 03:08close3800.400.79900.79540.000025.034093.71
7612008.11.04 03:17buy3820.400.79850.79540.0000
7622008.11.04 03:17buy3830.300.79820.79510.0000
7632008.11.04 03:33close3830.300.79890.79510.000026.294120.00
7642008.11.04 03:36buy3840.300.79820.79510.0000
7652008.11.04 03:56close3840.300.79890.79510.000026.294146.29
7662008.11.04 03:56close3750.400.79910.79570.000015.024161.31
7672008.11.04 03:57close3820.400.79920.79540.000035.044196.35
7682008.11.04 03:57close3740.400.79940.79600.000015.014211.36
7692008.11.04 04:02sell3850.400.80000.80310.0000
7702008.11.04 04:10close3850.400.79930.80310.000035.034246.39
7712008.11.04 04:12buy3860.400.79850.79540.0000
7722008.11.04 04:28close3860.400.79920.79540.000035.044281.43
7732008.11.04 04:30sell3870.400.79900.80210.0000
7742008.11.04 04:31sell3880.400.79930.80240.0000
7752008.11.04 04:32sell3890.400.79960.80270.0000
7762008.11.04 04:36sell3900.400.79990.80300.0000
7772008.11.04 05:12s/l3870.400.80210.80210.0000-154.594126.84
7782008.11.04 05:12s/l3880.400.80240.80240.0000-154.543972.30
7792008.11.04 05:13s/l3890.400.80270.80270.0000-154.483817.82
7802008.11.04 05:15sell3910.400.80150.80460.0000
7812008.11.04 05:23s/l3900.400.80300.80300.0000-154.423663.40
7822008.11.04 06:00s/l3910.400.80460.80460.0000-154.113509.29
7832008.11.05 02:00buy3920.400.81280.80970.0000
7842008.11.05 02:03buy3930.300.81250.80940.0000
7852008.11.05 02:12close3930.300.81320.80940.000025.823535.11
7862008.11.05 02:12close3920.400.81330.80970.000024.593559.70
7872008.11.05 02:23sell3940.400.81500.81810.0000
7882008.11.05 02:23sell3950.300.81520.81830.0000
7892008.11.05 02:28close3950.300.81450.81830.000025.783585.48
7902008.11.05 02:28close3940.400.81450.81810.000024.553610.03
7912008.11.05 02:35sell3960.400.81470.81780.0000
7922008.11.05 02:35sell3970.300.81500.81810.0000
7932008.11.05 02:39close3970.300.81430.81810.000025.793635.82
7942008.11.05 02:40close3960.400.81410.81780.000029.483665.30
7952008.11.05 02:45sell3980.400.81440.81750.0000
7962008.11.05 02:48close3980.400.81390.81750.000024.573689.87
7972008.11.05 02:53buy3990.400.81320.81010.0000
7982008.11.05 02:53buy4000.300.81290.80980.0000
7992008.11.05 03:03close4000.300.81360.80980.000025.813715.68
8002008.11.05 03:07buy4010.300.81290.80980.0000
8012008.11.05 03:23buy4020.300.81260.80950.0000
8022008.11.05 03:27buy4030.300.81230.80920.0000
8032008.11.05 05:10close4030.300.81260.80920.000011.083726.76
8042008.11.05 05:10close4020.300.81300.80950.000014.763741.52
8052008.11.05 05:10close4010.300.81330.80980.000014.753756.27
8062008.11.05 05:10sell4040.400.81330.81640.0000
8072008.11.05 05:11close3990.400.81350.81010.000014.753771.02
8082008.11.05 05:12close4040.400.81260.81640.000034.463805.48
8092008.11.05 05:17buy4050.400.81140.80830.0000
8102008.11.05 05:18buy4060.400.81120.80810.0000
8112008.11.05 05:22close4060.400.81170.80810.000024.643830.12
8122008.11.05 05:23close4050.400.81210.80830.000034.483864.60
8132008.11.05 05:27buy4070.400.81150.80840.0000
8142008.11.05 05:28buy4080.400.81120.80810.0000
8152008.11.05 05:28buy4090.300.81090.80780.0000
8162008.11.05 05:31close4090.300.81160.80780.000025.873890.47
8172008.11.05 05:32close4080.400.81190.80810.000034.493924.96
8182008.11.05 05:37close4070.400.81220.80840.000034.473959.43
8192008.11.05 05:37sell4100.400.81240.81550.0000
8202008.11.05 05:38sell4110.400.81270.81580.0000
8212008.11.05 05:40close4110.400.81200.81580.000034.483993.91
8222008.11.05 05:40close4100.400.81170.81550.000034.504028.41
8232008.11.05 05:40buy4120.400.81150.80840.0000
8242008.11.05 05:41buy4130.400.81120.80810.0000
8252008.11.05 05:41close4130.400.81190.80810.000034.494062.90
8262008.11.05 05:41close4120.400.81220.80840.000034.474097.37
8272008.11.05 05:42sell4140.400.81240.81550.0000
8282008.11.05 05:45sell4150.400.81320.81630.0000
8292008.11.05 05:47close4150.400.81250.81630.000034.464131.83
8302008.11.05 05:48buy4160.400.81180.80870.0000
8312008.11.05 05:48close4140.400.81170.81550.000034.504166.33
8322008.11.05 05:52buy4170.400.81150.80840.0000
8332008.11.05 05:53buy4180.400.81120.80810.0000
8342008.11.05 06:01buy4190.300.81090.80780.0000
8352008.11.05 06:01close4190.300.81170.80780.000029.574195.90
8362008.11.05 06:02close4180.400.81190.80810.000034.494230.39
8372008.11.05 06:02close4170.400.81220.80840.000034.474264.86
8382008.11.05 06:02close4160.400.81250.80870.000034.464299.32
8392008.11.05 06:03sell4200.400.81270.81580.0000
8402008.11.05 06:03sell4210.400.81300.81610.0000
8412008.11.05 06:07close4210.400.81230.81610.000034.474333.79
8422008.11.05 06:07close4200.400.81200.81580.000034.484368.27
8432008.11.05 06:07buy4220.400.81180.80870.0000
8442008.11.05 06:08buy4230.400.81150.80840.0000
8452008.11.05 06:08buy4240.400.81120.80810.0000
8462008.11.05 06:18close4240.400.81190.80810.000034.494402.76
8472008.11.05 06:22buy4250.400.81120.80810.0000
8482008.11.05 06:23buy4260.400.81090.80780.0000
8492008.11.05 06:25close4260.400.81160.80780.000034.504437.26
8502008.11.05 06:35close4250.400.81190.80810.000034.494471.75
8512008.11.05 06:35close4230.400.81220.80840.000034.474506.22
8522008.11.05 06:35close4220.400.81250.80870.000034.464540.68
8532008.11.05 06:36sell4270.500.81270.81580.0000
8542008.11.05 06:37close4270.500.81220.81580.000030.784571.46
8552008.11.05 06:38buy4280.500.81180.80870.0000
8562008.11.05 06:38buy4290.400.81150.80840.0000
8572008.11.05 06:43close4290.400.81220.80840.000034.474605.93
8582008.11.05 06:45close4280.500.81230.80870.000030.784636.71
8592008.11.05 06:45sell4300.500.81260.81570.0000
8602008.11.05 06:45sell4310.400.81290.81600.0000
8612008.11.05 06:46sell4320.400.81310.81620.0000
8622008.11.05 06:47close4320.400.81240.81620.000034.474671.18
8632008.11.05 06:47close4310.400.81220.81600.000034.474705.65
8642008.11.05 06:47close4300.500.81210.81570.000030.784736.43
8652008.11.05 06:50buy4330.500.81170.80860.0000
8662008.11.05 06:50buy4340.400.81140.80830.0000
8672008.11.05 06:50buy4350.400.81120.80810.0000
8682008.11.05 06:52close4350.400.81190.80810.000034.494770.92
8692008.11.05 06:52close4340.400.81210.80830.000034.484805.40
8702008.11.05 06:53close4330.500.81240.80860.000043.084848.48
8712008.11.05 06:55buy4360.500.81170.80860.0000
8722008.11.05 06:55buy4370.500.81140.80830.0000
8732008.11.05 06:56buy4380.400.81120.80810.0000
8742008.11.05 06:58close4380.400.81190.80810.000034.494882.97
8752008.11.05 06:58close4370.500.81190.80830.000030.794913.76
8762008.11.05 07:23close4360.500.81240.80860.000043.084956.84
8772008.11.05 22:11sell4390.500.81250.81560.0000
8782008.11.05 22:13sell4400.500.81280.81590.0000
8792008.11.05 22:28buy4410.400.81260.80950.0000
8802008.11.05 22:30buy4420.500.81230.80920.0000
8812008.11.05 22:30buy4430.500.81210.80900.0000
8822008.11.05 22:30close4400.500.81210.81590.000043.104999.94
8832008.11.05 22:30close4390.500.81200.81560.000030.795030.73
8842008.11.05 22:31buy4440.400.81180.80870.0000
8852008.11.05 22:32close4440.400.81250.80870.000034.465065.19
8862008.11.05 22:33close4430.500.81260.80900.000030.775095.96
8872008.11.05 22:40close4420.500.81300.80920.000043.055139.01
8882008.11.05 22:41close4410.400.81340.80950.000039.345178.35
8892008.11.05 22:43buy4450.500.81260.80950.0000
8902008.11.05 22:46close4450.500.81330.80950.000043.035221.38
8912008.11.05 22:50sell4460.500.81420.81730.0000
8922008.11.05 22:51sell4470.500.81450.81760.0000
8932008.11.05 22:52sell4480.500.81480.81790.0000
8942008.11.05 23:02close4480.500.81410.81790.000042.995264.37
8952008.11.05 23:03close4470.500.81370.81760.000049.165313.53
8962008.11.05 23:05sell4490.500.81450.81760.0000
8972008.11.05 23:06sell4500.500.81480.81790.0000
8982008.11.05 23:07close4500.500.81410.81790.000042.995356.52
8992008.11.05 23:08close4490.500.81370.81760.000049.165405.68
9002008.11.05 23:08close4460.500.81340.81730.000049.185454.86
9012008.11.05 23:10buy4510.500.81330.81020.0000
9022008.11.05 23:13buy4520.500.81300.80990.0000
9032008.11.05 23:13buy4530.500.81270.80960.0000
9042008.11.05 23:23sell4540.500.81340.81650.0000
9052008.11.05 23:23close4530.500.81340.80960.000043.035497.89
9062008.11.05 23:26sell4550.500.81370.81680.0000
9072008.11.05 23:27close4550.500.81290.81680.000049.215547.10
9082008.11.05 23:28close4540.500.81260.81650.000049.225596.32
9092008.11.05 23:28buy4560.500.81250.80940.0000
9102008.11.05 23:32close4560.500.81320.80940.000043.045639.36
9112008.11.05 23:33sell4570.500.81340.81650.0000
9122008.11.05 23:35close4570.500.81270.81650.000043.075682.43
9132008.11.05 23:38sell4580.500.81340.81650.0000
9142008.11.05 23:38sell4590.500.81370.81680.0000
9152008.11.05 23:40close4520.500.81380.80990.000049.155731.58
9162008.11.05 23:45sell4600.500.81410.81720.0000
9172008.11.05 23:45close4510.500.81410.81020.000049.135780.71
9182008.11.05 23:48close4600.500.81340.81720.000043.035823.74
9192008.11.05 23:50sell4610.500.81400.81710.0000
9202008.11.05 23:50sell4620.500.81440.81750.0000
9212008.11.05 23:53close4620.500.81360.81750.000049.165872.90
9222008.11.06 00:02sell4630.500.81420.81730.0000
9232008.11.06 01:46close4630.500.81390.81730.000018.435891.33
9242008.11.06 01:47close4610.500.81370.81710.000018.625909.95
9252008.11.06 01:48close4590.500.81340.81680.000018.635928.58
9262008.11.06 01:48buy4640.600.81340.81030.0000
9272008.11.06 02:02close4580.500.81320.81650.000012.495941.08
9282008.11.06 02:02buy4650.600.81320.81010.0000
9292008.11.06 02:06buy4660.500.81290.80980.0000
9302008.11.06 02:08close4660.500.81360.80980.000043.025984.10
9312008.11.06 02:08close4650.600.81380.81010.000044.246028.34
9322008.11.06 02:16buy4670.600.81320.81010.0000
9332008.11.06 02:33close4670.600.81390.81010.000051.606079.94
9342008.11.06 02:52buy4680.600.81320.81010.0000
9352008.11.06 02:53buy4690.500.81290.80980.0000
9362008.11.06 02:58close4690.500.81360.80980.000043.026122.96
9372008.11.06 03:00close4640.600.81370.81030.000022.126145.08
9382008.11.06 03:00sell4700.600.81370.81680.0000
9392008.11.06 03:14close4700.600.81300.81680.000051.666196.74
9402008.11.06 03:18buy4710.600.81280.80970.0000
9412008.11.06 03:40buy4720.500.81250.80940.0000
9422008.11.06 04:12close4720.500.81320.80940.000043.046239.78
9432008.11.06 04:12close4680.600.81350.81010.000022.136261.91
9442008.11.06 04:12close4710.600.81350.80970.000051.636313.54
9452008.11.06 04:13sell4730.600.81370.81680.0000
9462008.11.06 04:23close4730.600.81300.81680.000051.666365.20
9472008.11.06 04:23buy4740.600.81280.80970.0000
9482008.11.06 04:27close4740.600.81350.80970.000051.636416.83
9492008.11.06 04:30sell4750.600.81340.81650.0000
9502008.11.06 04:33close4750.600.81270.81650.000051.686468.51
9512008.11.06 04:40sell4760.600.81340.81650.0000
9522008.11.06 04:48close4760.600.81270.81650.000051.686520.19
9532008.11.06 04:53sell4770.700.81340.81650.0000
9542008.11.06 04:57close4770.700.81280.81650.000051.676571.86
9552008.11.06 05:00sell4780.700.81340.81650.0000
9562008.11.06 05:02close4780.700.81280.81650.000051.676623.53
9572008.11.06 05:03buy4790.700.81250.80940.0000
9582008.11.06 05:03buy4800.600.81220.80910.0000
9592008.11.06 05:08close4800.600.81290.80910.000051.676675.20
9602008.11.06 05:08close4790.700.81310.80940.000051.656726.85
9612008.11.06 05:13sell4810.700.81340.81650.0000
9622008.11.06 05:25sell4820.600.81370.81680.0000
9632008.11.06 05:36close4820.600.81300.81680.000051.666778.51
9642008.11.06 05:37close4810.700.81280.81650.000051.676830.18
9652008.11.06 05:37buy4830.700.81240.80930.0000
9662008.11.06 05:43close4830.700.81310.80930.000060.266890.44
9672008.11.06 05:43sell4840.700.81330.81640.0000
9682008.11.06 05:45close4840.700.81260.81640.000060.306950.74
9692008.11.06 05:45buy4850.700.81240.80930.0000
9702008.11.06 05:45buy4860.700.81220.80910.0000
9712008.11.06 05:48close4860.700.81280.80910.000051.677002.41
9722008.11.06 06:01buy4870.700.81220.80910.0000
9732008.11.06 06:03close4870.700.81280.80910.000051.677054.08
9742008.11.06 06:05close4850.700.81310.80930.000060.267114.34
9752008.11.06 06:32buy4880.700.81240.80930.0000
9762008.11.06 06:33buy4890.700.81220.80910.0000
9772008.11.06 06:33buy4900.600.81190.80880.0000
9782008.11.06 06:37close4900.600.81260.80880.000051.697166.03
9792008.11.06 06:50close4890.700.81290.80910.000060.287226.31
9802008.11.06 06:50close4880.700.81310.80930.000060.267286.57
9812008.11.06 06:50sell4910.700.81330.81640.0000
9822008.11.06 06:55sell4920.700.81360.81670.0000
9832008.11.06 06:58close4920.700.81290.81670.000060.287346.85
9842008.11.06 07:02close4910.700.81260.81640.000060.307407.15
9852008.11.06 22:00sell4930.700.81210.81520.0000
9862008.11.06 22:00sell4940.700.81240.81550.0000
9872008.11.06 22:00sell4950.700.81270.81580.0000
9882008.11.06 22:05sell4960.600.81320.81630.0000
9892008.11.06 23:38close4960.600.81290.81630.000022.147429.29
9902008.11.06 23:42sell4970.600.81380.81690.0000
9912008.11.07 00:38s/l4930.700.81520.81520.0000-266.107163.18
9922008.11.07 00:38sell4980.600.81490.81800.0000
9932008.11.07 01:03close4980.600.81420.81800.000051.587214.76
9942008.11.07 01:05sell4990.600.81430.81740.0000
9952008.11.07 02:12close4990.600.81400.81740.000022.117236.87
9962008.11.07 02:13buy5000.600.81380.81070.0000
9972008.11.07 02:13close4970.600.81360.81690.000014.837251.70
9982008.11.07 02:13buy5010.700.81340.81030.0000
9992008.11.07 02:16buy5020.700.81320.81010.0000
10002008.11.07 02:18close5020.700.81390.81010.000060.207311.90
10012008.11.07 02:18close5010.700.81410.81030.000060.197372.09
10022008.11.07 02:19sell5030.700.81420.81730.0000
10032008.11.07 02:19sell5040.600.81450.81760.0000
10042008.11.07 02:19close5000.600.81450.81070.000051.577423.66
10052008.11.07 02:36close5040.600.81380.81760.000051.617475.27
10062008.11.07 02:38sell5050.600.81450.81760.0000
10072008.11.07 02:53close5050.600.81380.81760.000051.617526.88
10082008.11.07 02:58sell5060.600.81450.81760.0000
10092008.11.07 03:22close5030.700.81390.81730.000025.807552.68
10102008.11.07 03:23close5060.600.81380.81760.000051.617604.29
10112008.11.07 03:23buy5070.700.81340.81030.0000
10122008.11.07 03:28close5070.700.81410.81030.000060.197664.48
10132008.11.07 03:37sell5080.700.81430.81740.0000
10142008.11.07 03:38sell5090.600.81460.81770.0000
10152008.11.07 03:43close5090.600.81390.81770.000051.607716.08
10162008.11.07 03:46sell5100.600.81460.81770.0000
10172008.11.07 03:48close5100.600.81390.81770.000051.607767.68
10182008.11.07 03:48close5080.700.81360.81740.000060.237827.91
10192008.11.07 03:48buy5110.700.81350.81040.0000
10202008.11.07 03:59close5110.700.81420.81040.000060.187888.09
10212008.11.07 04:02sell5120.700.81440.81750.0000
10222008.11.07 04:08sell5130.600.81470.81780.0000
10232008.11.07 04:15close5130.600.81400.81780.000051.607939.69
10242008.11.07 04:15close5120.700.81370.81750.000060.227999.91
10252008.11.07 04:16buy5140.700.81350.81040.0000
10262008.11.07 04:18close5140.700.81420.81040.000060.188060.09
10272008.11.07 04:30sell5150.700.81440.81750.0000
10282008.11.07 04:30sell5160.700.81470.81780.0000
10292008.11.07 04:37close5160.700.81410.81780.000051.598111.68
10302008.11.07 04:43close5150.700.81370.81750.000060.228171.90
10312008.11.07 04:52buy5170.700.81350.81040.0000
10322008.11.07 04:52buy5180.800.81330.81020.0000
10332008.11.07 04:52close4950.700.81310.81580.0000-34.358137.55
10342008.11.07 04:55buy5190.800.81300.80990.0000
10352008.11.07 04:56close4940.700.81280.81550.0000-34.368103.19
10362008.11.07 05:02close5190.800.81360.80990.000059.008162.19
10372008.11.07 05:03close5180.800.81400.81020.000068.808230.99
10382008.11.07 05:03close5170.700.81420.81040.000060.188291.17
10392008.11.07 05:04buy5200.800.81350.81040.0000
10402008.11.07 05:08close5200.800.81420.81040.000068.788359.95
10412008.11.07 05:11sell5210.800.81440.81750.0000
10422008.11.07 05:12close5210.800.81370.81750.000068.828428.77
10432008.11.07 05:13buy5220.800.81350.81040.0000
10442008.11.07 05:13buy5230.800.81330.81020.0000
10452008.11.07 05:25close5230.800.81410.81020.000078.618507.38
10462008.11.07 05:27buy5240.800.81330.81020.0000
10472008.11.07 05:27buy5250.800.81300.80990.0000
10482008.11.07 05:33buy5260.700.81270.80960.0000
10492008.11.07 05:42close5260.700.81340.80960.000060.248567.62
10502008.11.07 05:42close5250.800.81360.80990.000059.008626.62
10512008.11.07 05:43close5240.800.81400.81020.000068.808695.42
10522008.11.07 05:44buy5270.800.81300.80990.0000
10532008.11.07 05:46buy5280.800.81270.80960.0000
10542008.11.07 05:47buy5290.700.81240.80930.0000
10552008.11.07 05:51close5290.700.81310.80930.000060.268755.68
10562008.11.07 05:51close5280.800.81340.80960.000068.858824.53
10572008.11.07 05:52close5270.800.81370.80990.000068.828893.35
10582008.11.07 05:54buy5300.800.81270.80960.0000
10592008.11.07 05:55buy5310.800.81240.80930.0000
10602008.11.07 06:00close5310.800.81310.80930.000068.878962.22
10612008.11.07 06:01close5300.800.81340.80960.000068.859031.07
10622008.11.07 06:30close5220.800.81380.81040.000029.499060.56
10632008.11.09 23:00buy5320.900.81090.80780.0000
10642008.11.09 23:11close5320.900.81160.80780.000077.629138.18
10652008.11.09 23:11buy5330.900.81180.80870.0000
10662008.11.09 23:16close5330.900.81260.80870.000088.609226.78
10672008.11.09 23:17sell5340.900.81280.81590.0000
10682008.11.09 23:21close5340.900.81210.81590.000077.589304.36
10692008.11.09 23:22sell5350.900.81280.81590.0000
10702008.11.09 23:23sell5360.900.81320.81630.0000
10712008.11.09 23:34close5360.900.81260.81630.000066.459370.81
10722008.11.09 23:38sell5370.900.81310.81620.0000
10732008.11.09 23:41sell5380.800.81340.81650.0000
10742008.11.09 23:42close5380.800.81270.81650.000068.919439.72
10752008.11.09 23:43close5370.900.81240.81620.000077.559517.27
10762008.11.09 23:43buy5390.900.81210.80900.0000
10772008.11.09 23:43close5350.900.81210.81590.000077.589594.85
10782008.11.09 23:44sell5400.900.81300.81610.0000
10792008.11.09 23:44close5390.900.81300.80900.000099.639694.48
10802008.11.09 23:55sell5410.900.81320.81630.0000
10812008.11.10 00:04close5410.900.81250.81630.000077.659772.13
10822008.11.10 00:05close5400.900.81230.81610.000077.679849.81
10832008.11.10 23:17sell5421.000.81650.81960.0000
10842008.11.10 23:18sell5430.900.81680.81990.0000
10852008.11.10 23:27close5430.900.81610.81990.000077.209927.01
10862008.11.10 23:28close5421.000.81580.81960.000085.8110012.82
10872008.11.10 23:30buy5441.000.81560.81250.0000
10882008.11.10 23:35close5441.000.81630.81250.000085.7510098.57
10892008.11.10 23:36sell5451.000.81650.81960.0000
10902008.11.10 23:38close5451.000.81580.81960.000085.8110184.38
10912008.11.11 00:01buy5461.000.81590.81280.0000
10922008.11.11 00:02buy5471.000.81560.81250.0000
10932008.11.11 00:10close5471.000.81620.81250.000073.5110257.89
10942008.11.11 00:22buy5481.000.81560.81250.0000
10952008.11.11 00:24buy5490.900.81530.81220.0000
10962008.11.11 03:21s/l5461.000.81280.81280.0000-381.409876.49
10972008.11.11 03:22s/l5481.000.81250.81250.0000-381.549494.95
10982008.11.11 03:27s/l5490.900.81220.81220.0000-343.519151.44
10992008.11.11 05:00sell5500.900.81370.81680.0000
11002008.11.11 05:03sell5510.900.81400.81710.0000
11012008.11.11 05:06close5510.900.81340.81710.000066.399217.83
11022008.11.11 05:07close5500.900.81300.81680.000077.499295.32
11032008.11.11 05:13sell5520.900.81330.81640.0000
11042008.11.11 05:23sell5530.900.81360.81670.0000
11052008.11.11 05:27close5530.900.81300.81670.000066.429361.74
11062008.11.11 05:30close5520.900.81260.81640.000077.539439.27
11072008.11.11 05:48sell5540.900.81310.81620.0000
11082008.11.11 05:48sell5550.900.81340.81650.0000
11092008.11.11 05:57close5550.900.81270.81650.000077.529516.79
11102008.11.11 05:58close5540.900.81240.81620.000077.559594.34
11112008.11.11 05:58buy5561.000.81220.80910.0000
11122008.11.11 06:03buy5570.900.81190.80880.0000
11132008.11.11 06:03buy5580.800.81160.80850.0000
11142008.11.11 06:26close5580.800.81230.80850.000068.949663.28
11152008.11.11 06:28close5570.900.81260.80880.000077.539740.81
11162008.11.11 06:35close5561.000.81280.80910.000073.829814.63
11172008.11.11 06:41buy5591.000.81210.80900.0000
11182008.11.11 06:42close5591.000.81270.80900.000073.839888.46
11192008.11.11 06:42sell5601.000.81300.81610.0000
11202008.11.11 06:43sell5610.900.81320.81630.0000
11212008.11.11 06:45sell5620.900.81350.81660.0000
11222008.11.11 06:50close5620.900.81280.81660.000077.519965.97
11232008.11.11 06:58sell5630.900.81350.81660.0000
11242008.11.11 07:03close5630.900.81280.81660.000077.5110043.48
11252008.11.11 07:04close5610.900.81250.81630.000077.5410121.02
11262008.11.11 07:23close5601.000.81230.81610.000086.1810207.20
11272008.11.11 22:06sell5641.000.81440.81750.0000
11282008.11.11 22:20close5641.000.81370.81750.000086.0310293.23
11292008.11.11 22:29sell5651.000.81430.81740.0000
11302008.11.11 22:31sell5661.000.81460.81770.0000
11312008.11.11 22:45sell5670.900.81490.81800.0000
11322008.11.11 22:59close5670.900.81420.81800.000077.3810370.61
11332008.11.11 23:02close5661.000.81400.81770.000073.7110444.32
11342008.11.11 23:03close5651.000.81360.81740.000086.0410530.36
11352008.11.11 23:03buy5681.100.81340.81030.0000
11362008.11.11 23:20close5681.100.81400.81030.000081.0810611.44
11372008.11.11 23:28buy5691.100.81340.81030.0000
11382008.11.11 23:28buy5701.000.81320.81010.0000
11392008.11.12 00:07close5701.000.81390.81010.000085.7610697.19
11402008.11.12 00:07close5691.100.81400.81030.000080.8010777.99
11412008.11.12 00:20buy5711.100.81320.81010.0000
11422008.11.12 00:31close5711.100.81380.81010.000081.1010859.09
11432008.11.12 00:32sell5721.100.81390.81700.0000
11442008.11.12 00:33sell5731.000.81430.81740.0000
11452008.11.12 00:40sell5741.000.81460.81770.0000
11462008.11.12 00:42close5741.000.81400.81770.000073.7110932.80
11472008.11.12 00:46close5731.000.81360.81740.000086.0411018.84
11482008.11.12 00:47buy5751.100.81340.81030.0000
11492008.11.12 00:47buy5761.100.81320.81010.0000
11502008.11.12 00:47close5721.100.81320.81700.000094.6911113.53
11512008.11.12 00:57close5761.100.81380.81010.000081.1011194.63
11522008.11.12 00:58close5751.100.81410.81030.000094.5811289.21
11532008.11.12 00:58sell5771.100.81430.81740.0000
11542008.11.12 01:00close5771.100.81360.81740.000094.6411383.85
11552008.11.12 01:01buy5781.100.81330.81020.0000
11562008.11.12 01:02close5781.100.81400.81020.000094.5911478.44
11572008.11.12 01:03sell5791.100.81420.81730.0000
11582008.11.12 01:03sell5801.100.81450.81760.0000
11592008.11.12 01:05close5801.100.81380.81760.000094.6211573.06
11602008.11.12 01:08sell5811.100.81450.81760.0000
11612008.11.12 01:13sell5821.000.81480.81790.0000
11622008.11.12 01:18close5821.000.81410.81790.000085.9811659.04
11632008.11.12 01:20close5811.100.81380.81760.000094.6211753.66
11642008.11.12 01:21close5791.100.81350.81730.000094.6511848.31
11652008.11.12 01:27sell5831.200.81430.81740.0000
11662008.11.12 01:27sell5841.100.81460.81770.0000
11672008.11.12 01:28sell5851.000.81490.81800.0000
11682008.11.12 01:32close5851.000.81420.81800.000085.9711934.28
11692008.11.12 01:33close5841.100.81390.81770.000094.6112028.89
11702008.11.12 01:38close5831.200.81360.81740.0000103.2412132.13
11712008.11.12 01:41sell5861.200.81430.81740.0000
11722008.11.12 01:43close5861.200.81360.81740.0000103.2412235.37
11732008.11.12 01:47sell5871.200.81430.81740.0000
11742008.11.12 01:48sell5881.200.81460.81770.0000
11752008.11.12 01:50close5881.200.81400.81770.000088.4512323.82
11762008.11.12 01:53close5871.200.81360.81740.0000103.2412427.06
11772008.11.12 01:56sell5891.200.81430.81740.0000
11782008.11.12 02:27close5891.200.81360.81740.0000103.2412530.30
11792008.11.12 02:27buy5901.300.81340.81030.0000
11802008.11.12 02:35close5901.300.81400.81030.000095.8212626.12
11812008.11.12 02:38buy5911.300.81340.81030.0000
11822008.11.12 02:38buy5921.200.81320.81010.0000
11832008.11.12 02:41close5921.200.81390.81010.0000103.2112729.33
11842008.11.12 02:42close5911.300.81400.81030.000095.8212825.15
11852008.11.12 02:43sell5931.300.81430.81740.0000
11862008.11.12 02:48sell5941.200.81460.81770.0000
11872008.11.12 02:53close5941.200.81390.81770.0000103.2112928.36
11882008.11.12 02:57close5931.300.81370.81740.000095.8613024.22
11892008.11.12 03:06buy5951.300.81340.81030.0000
11902008.11.12 03:08close5951.300.81400.81030.000095.8213120.04
11912008.11.12 03:11buy5961.300.81340.81030.0000
11922008.11.12 03:17close5961.300.81410.81030.0000111.7813231.82
11932008.11.12 03:20sell5971.300.81420.81730.0000
11942008.11.12 03:51close5971.300.81350.81730.0000111.8613343.68
11952008.11.12 03:55sell5981.300.81420.81730.0000
11962008.11.12 04:00sell5991.300.81450.81760.0000
11972008.11.12 04:13close5991.300.81390.81760.000095.8313439.51
11982008.11.12 04:18sell6001.300.81450.81760.0000
11992008.11.12 04:25sell6011.200.81480.81790.0000
12002008.11.12 04:33close6011.200.81410.81790.0000103.1813542.69
12012008.11.12 04:42sell6021.200.81480.81790.0000
12022008.11.12 05:25close6001.300.81420.81760.000047.9013590.59
12032008.11.12 05:25close6021.200.81410.81790.0000103.1813693.77
12042008.11.12 05:33sell6031.300.81470.81780.0000
12052008.11.12 06:18buy6041.200.81420.81110.0000
12062008.11.12 06:28close6041.200.81490.81110.0000103.0813796.85
12072008.11.12 06:31buy6051.300.81420.81110.0000
12082008.11.12 06:33close6051.300.81490.81110.0000111.6713908.52
12092008.11.12 06:41close6031.300.81440.81780.000047.8913956.41
12102008.11.12 06:47close5981.300.81420.81730.00000.0013956.41
12112008.11.12 06:47buy6061.400.81420.81110.0000
12122008.11.12 06:48buy6071.300.81390.81080.0000
12132008.11.12 07:10close6071.300.81470.81080.0000127.6514084.06
12142008.11.12 07:10close6061.400.81480.81110.0000103.0914187.15
12152008.11.12 22:00buy6081.400.83600.83290.0000
12162008.11.12 22:00buy6091.300.83570.83260.0000
12172008.11.12 22:07close6091.300.83640.83260.0000108.8014295.95
12182008.11.12 22:08close6081.400.83670.83290.0000117.1314413.08
12192008.11.12 22:18buy6101.400.83620.83310.0000
12202008.11.12 22:20buy6111.400.83590.83280.0000
12212008.11.12 22:20buy6121.300.83560.83250.0000
12222008.11.12 22:21buy6131.200.83540.83230.0000
12232008.11.12 22:55close6131.200.83610.83230.0000100.4714513.55
12242008.11.12 22:55sell6141.300.83620.83930.0000
12252008.11.12 22:55close6121.300.83630.83250.0000108.8114622.36
12262008.11.12 23:02close6141.300.83550.83930.0000108.9214731.28
12272008.11.12 23:03buy6151.300.83520.83210.0000
12282008.11.12 23:05buy6161.200.83490.83180.0000
12292008.11.12 23:07close6161.200.83560.83180.0000100.5314831.81
12302008.11.12 23:07close6151.300.83590.83210.0000108.8614940.67
12312008.11.12 23:08sell6171.400.83620.83930.0000
12322008.11.12 23:08sell6181.400.83660.83970.0000
12332008.11.12 23:08close6111.400.83660.83280.0000117.1415057.81
12342008.11.12 23:11close6181.400.83590.83970.0000117.2415175.05
12352008.11.12 23:12close6171.400.83550.83930.0000117.3015292.35
12362008.11.12 23:13buy6191.400.83530.83220.0000
12372008.11.12 23:13buy6201.400.83500.83190.0000
12382008.11.12 23:13buy6211.300.83470.83160.0000
12392008.11.12 23:30close6211.300.83550.83160.0000124.4815416.83
12402008.11.12 23:30close6201.400.83560.83190.0000100.5315517.36
12412008.11.12 23:31sell6221.400.83580.83890.0000
12422008.11.12 23:34close6221.400.83500.83890.0000134.1315651.49
12432008.11.12 23:34buy6231.400.83480.83170.0000
12442008.11.12 23:43close6231.400.83560.83170.0000134.0415785.53
12452008.11.12 23:44sell6241.400.83580.83890.0000
12462008.11.12 23:44close6191.400.83600.83220.0000117.2215902.75
12472008.11.12 23:46sell6251.600.83640.83950.0000
12482008.11.12 23:46close6101.400.83690.83310.0000117.1016019.85
12492008.11.12 23:46sell6261.400.83690.84000.0000
12502008.11.12 23:47sell6271.300.83730.84040.0000
12512008.11.12 23:53s/l6241.400.83890.83890.0000-517.3415502.51
12522008.11.12 23:53sell6281.200.83860.84170.0000
12532008.11.13 00:15close6281.200.83790.84170.0000100.7115603.22
12542008.11.13 00:16sell6291.300.83760.84070.0000
12552008.11.13 00:27close6291.300.83690.84070.0000108.7315711.95
12562008.11.13 00:28close6271.300.83660.84040.0000109.2715821.22
12572008.11.13 00:32close6261.400.83620.84000.0000117.7315938.95
12582008.11.13 00:32buy6301.500.83610.83300.0000
12592008.11.13 00:33buy6311.600.83580.83270.0000
12602008.11.13 00:33close6251.600.83580.83950.0000115.4716054.42
12612008.11.13 00:37buy6321.400.83550.83240.0000
12622008.11.13 00:38buy6331.300.83530.83220.0000
12632008.11.13 00:42close6331.300.83600.83220.0000108.8516163.27
12642008.11.13 00:43close6321.400.83620.83240.0000117.2016280.47
12652008.11.13 00:43close6311.600.83640.83270.0000114.7816395.25
12662008.11.13 00:45close6301.500.83690.83300.0000143.3916538.64
12672008.11.13 00:48buy6341.700.83610.83300.0000
12682008.11.13 00:48buy6351.600.83580.83270.0000
12692008.11.13 00:50close6351.600.83640.83270.0000114.7816653.42
12702008.11.13 00:56buy6361.600.83580.83270.0000
12712008.11.13 00:57close6361.600.83640.83270.0000114.7816768.20
12722008.11.13 00:58close6341.700.83670.83300.0000121.9116890.11
12732008.11.13 01:00buy6371.700.83640.83330.0000
12742008.11.13 01:00buy6381.600.83610.83300.0000
12752008.11.13 01:01buy6391.500.83580.83270.0000
12762008.11.13 01:02close6391.500.83650.83270.0000125.5217015.63
12772008.11.13 01:03close6381.600.83680.83300.0000133.8417149.47
12782008.11.13 01:06close6371.700.83700.83330.0000121.8617271.33
12792008.11.13 01:06sell6401.700.83720.84030.0000
12802008.11.13 01:07sell6411.600.83750.84060.0000
12812008.11.13 01:10close6411.600.83680.84060.0000133.8417405.17
12822008.11.13 01:13sell6421.600.83750.84060.0000
12832008.11.13 01:18close6421.600.83680.84060.0000133.8417539.01
12842008.11.13 01:23close6401.700.83650.84030.0000142.2617681.27
12852008.11.13 01:23buy6431.800.83640.83330.0000
12862008.11.13 01:25close6431.800.83700.83330.0000129.0317810.30
12872008.11.13 01:27sell6441.800.83720.84030.0000
12882008.11.13 01:31sell6451.700.83750.84060.0000
12892008.11.13 01:32sell6461.600.83780.84090.0000
12902008.11.13 01:43close6461.600.83720.84090.0000114.6717924.97
12912008.11.13 01:48close6451.700.83680.84060.0000142.2118067.18
12922008.11.13 01:58close6441.800.83650.84030.0000150.6318217.81
12932008.11.13 01:58buy6471.800.83640.83330.0000
12942008.11.13 02:03buy6481.700.83600.83290.0000
12952008.11.13 02:07buy6491.600.83570.83260.0000
12962008.11.13 02:08buy6501.500.83540.83230.0000
12972008.11.13 02:17close6501.500.83610.83230.0000125.5818343.39
12982008.11.13 02:18close6491.600.83640.83260.0000133.9118477.30
12992008.11.13 02:19close6481.700.83670.83290.0000142.2318619.53
13002008.11.13 02:20sell6511.800.83690.84000.0000
13012008.11.13 02:21close6511.800.83620.84000.0000150.6818770.21
13022008.11.13 02:22buy6521.800.83590.83280.0000
13032008.11.13 02:39buy6531.700.83560.83250.0000
13042008.11.13 02:39buy6541.600.83540.83230.0000
13052008.11.13 04:53close6541.600.83570.83230.000057.4418827.65
13062008.11.13 05:02buy6551.500.83500.83190.0000
13072008.11.13 05:17sell6561.500.83540.83850.0000
13082008.11.13 05:18close6531.700.83580.83250.000040.6818868.33
13092008.11.13 05:18close6551.500.83580.83190.0000143.5819011.91
13102008.11.13 05:18close6521.800.83590.83280.00000.0019011.91
13112008.11.13 05:40close6471.800.83630.83330.0000-21.5218990.39
13122008.11.13 05:48buy6571.800.83540.83230.0000
13132008.11.13 05:57close6571.800.83620.83230.0000172.2119162.60
13142008.11.13 06:06sell6581.800.83660.83970.0000
13152008.11.13 06:41close6581.800.83590.83970.0000150.7419313.34
13162008.11.13 06:46close6561.500.83510.83850.000053.8919367.23
13172008.11.13 06:53sell6591.900.83600.83910.0000
13182008.11.13 06:56sell6601.800.83620.83930.0000
13192008.11.13 06:57sell6611.700.83660.83970.0000
13202008.11.13 06:57sell6621.600.83690.84000.0000
13212008.11.13 07:08close6621.600.83610.84000.0000153.0919520.32
13222008.11.13 08:13close6611.700.83630.83970.000060.9819581.30
13232008.11.13 08:14close6601.800.83590.83930.000064.6019645.90
13242008.11.13 08:16close6591.900.83570.83910.000068.2119714.11
13252008.11.13 23:00buy6632.000.86080.85770.0000
13262008.11.13 23:00buy6641.900.86050.85740.0000
13272008.11.13 23:03close6641.900.86120.85740.0000154.4419868.55
13282008.11.13 23:16buy6651.900.86060.85750.0000
13292008.11.13 23:25buy6661.800.86020.85710.0000
13302008.11.13 23:25buy6671.600.85990.85680.0000
13312008.11.13 23:27close6671.600.86060.85680.0000130.1419998.69
13322008.11.13 23:27close6661.800.86090.85710.0000146.3620145.05
13332008.11.13 23:28close6651.900.86130.85750.0000154.4220299.47
13342008.11.13 23:28close6632.000.86150.85770.0000162.5120461.98
13352008.11.13 23:33buy6682.000.86080.85770.0000
13362008.11.13 23:38close6682.000.86150.85770.0000162.5120624.49
13372008.11.13 23:46buy6692.100.86100.85790.0000
13382008.11.13 23:47buy6701.900.86070.85760.0000
13392008.11.13 23:47buy6711.800.86040.85730.0000
13402008.11.13 23:51close6711.800.86110.85730.0000146.3220770.81
13412008.11.13 23:52close6701.900.86140.85760.0000154.4020925.21
13422008.11.13 23:53close6692.100.86170.85790.0000170.5921095.80
13432008.11.14 00:00sell6722.100.86220.86530.0000
13442008.11.14 00:05close6722.100.86140.86530.0000195.0321290.83
13452008.11.14 00:07buy6732.100.86040.85730.0000
13462008.11.14 00:11buy6742.000.86010.85700.0000
13472008.11.14 00:12buy6751.900.85980.85670.0000
13482008.11.14 00:17buy6761.800.85960.85650.0000
13492008.11.14 01:18close6761.800.85990.85650.000062.8021353.63
13502008.11.14 01:18close6751.900.86010.85670.000066.2721419.90
13512008.11.14 01:45sell6771.900.85960.86270.0000
13522008.11.14 01:45sell6782.000.86000.86310.0000
13532008.11.14 01:55close6742.000.86040.85700.000069.7421489.64
13542008.11.14 01:55close6732.100.86070.85730.000073.2021562.84
13552008.11.14 01:55sell6791.900.86070.86380.0000
13562008.11.14 01:56sell6801.800.86100.86410.0000
13572008.11.14 01:58close6801.800.86030.86410.0000146.4621709.30
13582008.11.14 01:58close6791.900.86000.86380.0000154.6521863.95
13592008.11.14 02:01sell6811.900.86070.86380.0000
13602008.11.14 02:02sell6821.800.86110.86420.0000
13612008.11.14 02:21close6821.800.86040.86420.0000146.4422010.39
13622008.11.14 02:22close6811.900.86000.86380.0000154.6522165.04
13632008.11.14 02:22buy6832.000.85970.85660.0000
13642008.11.14 02:32buy6842.100.85940.85630.0000
13652008.11.14 02:46close6782.000.85970.86310.000069.7922234.83
13662008.11.14 02:55close6842.100.86010.85630.0000170.9122405.74
13672008.11.14 02:56sell6852.200.86030.86340.0000
13682008.11.14 02:58close6832.000.86040.85660.0000162.7222568.46
13692008.11.14 03:28buy6862.100.86000.85690.0000
13702008.11.14 03:40close6852.200.85960.86340.0000179.1522747.61
13712008.11.14 03:40buy6872.200.85940.85630.0000
13722008.11.14 03:59close6771.900.85930.86270.000066.3322813.94
13732008.11.14 03:59buy6882.000.85910.85600.0000
13742008.11.14 04:18buy6891.900.85870.85560.0000
13752008.11.14 04:30close6891.900.85940.85560.0000154.7622968.70
13762008.11.14 04:37buy6901.900.85880.85570.0000
13772008.11.14 05:15s/l6862.100.85690.85690.0000-759.7222208.98
13782008.11.14 05:18buy6911.800.85810.85500.0000
13792008.11.14 05:25close6911.800.85890.85500.0000167.6622376.64
13802008.11.14 05:25close6882.000.85960.85600.0000116.3322492.97
13812008.11.14 05:25sell6922.100.85960.86270.0000
13822008.11.14 05:25close6901.900.85960.85570.0000176.8322669.80
13832008.11.14 05:25close6872.200.85990.85630.0000127.9222797.72
13842008.11.14 05:25sell6932.200.85990.86300.0000
13852008.11.14 05:27close6932.200.85910.86300.0000204.8723002.59
13862008.11.14 05:28close6922.100.85890.86270.0000171.1523173.74
13872008.11.14 05:38buy6942.300.85820.85510.0000
13882008.11.14 05:42close6942.300.85890.85510.0000187.4523361.19
13892008.11.14 05:45sell6952.300.85900.86210.0000
13902008.11.14 05:50sell6962.200.85940.86250.0000
13912008.11.14 05:57close6962.200.85870.86250.0000179.3423540.53
13922008.11.14 07:00close6952.300.86160.86210.0000-694.0622846.47
13932008.11.16 23:00buy6972.300.85580.85270.0000
13942008.11.16 23:00buy6982.200.85550.85240.0000
13952008.11.16 23:00buy6992.000.85520.85210.0000
13962008.11.16 23:05buy7001.900.85490.85180.0000
13972008.11.16 23:28s/l6972.300.85270.85270.0000-836.1722010.30
13982008.11.16 23:28s/l6982.200.85240.85240.0000-800.2821210.02
13992008.11.16 23:28s/l6992.000.85210.85210.0000-727.7920482.23
14002008.11.16 23:30s/l7001.900.85180.85180.0000-691.4819790.75
14012008.11.16 23:32buy7012.000.85320.85010.0000
14022008.11.16 23:38close7012.000.85400.85010.0000187.3519978.10
14032008.11.16 23:38buy7022.000.85420.85110.0000
14042008.11.16 23:41buy7031.900.85380.85070.0000
14052008.11.16 23:45buy7041.800.85360.85050.0000
14062008.11.16 23:49close7041.800.85430.85050.0000147.4920125.59
14072008.11.16 23:50close7031.900.85450.85070.0000155.6520281.24
14082008.11.16 23:52close7022.000.85490.85110.0000163.7620445.00
14092008.11.17 23:13buy7052.000.84370.84060.0000
14102008.11.17 23:14buy7061.900.84350.84040.0000
14112008.11.17 23:21buy7071.800.84320.84010.0000
14122008.11.17 23:23buy7081.700.84290.83980.0000
14132008.11.17 23:40sell7091.700.84350.84660.0000
14142008.11.17 23:40close7081.700.84370.83980.0000161.1920606.19
14152008.11.17 23:40sell7101.900.84390.84700.0000
14162008.11.17 23:41close7071.800.84410.84010.0000191.9220798.11
14172008.11.17 23:41sell7112.100.84420.84730.0000
14182008.11.17 23:41close7061.900.84420.84040.0000157.5520955.66
14192008.11.17 23:42close7052.000.84440.84060.0000165.8021121.46
14202008.11.18 00:01sell7121.700.84520.84830.0000
14212008.11.18 00:02close7121.700.84430.84830.0000181.2221302.68
14222008.11.18 00:02buy7131.900.84380.84070.0000
14232008.11.18 00:03close7112.100.84360.84730.0000149.6321452.31
14242008.11.18 00:03buy7142.100.84330.84020.0000
14252008.11.18 00:03close7101.900.84310.84700.0000180.5321632.84
14262008.11.18 00:05close7142.100.84400.84020.0000174.1721807.01
14272008.11.18 00:18buy7152.200.84350.84040.0000
14282008.11.18 00:19buy7162.000.84320.84010.0000
14292008.11.18 01:06close7091.700.84320.84660.000060.7021867.71
14302008.11.18 01:07buy7171.800.84290.83980.0000
14312008.11.18 01:15close7171.800.84360.83980.0000149.3622017.07
14322008.11.18 01:19buy7181.800.84290.83980.0000
14332008.11.18 01:28close7162.000.84350.84010.000071.1322088.20
14342008.11.18 01:29close7181.800.84370.83980.0000170.6822258.88
14352008.11.18 01:29close7152.200.84380.84040.000078.2222337.10
14362008.11.18 01:30buy7192.100.84340.84030.0000
14372008.11.18 01:33close7131.900.84420.84070.000090.0322427.13
14382008.11.18 01:33close7192.100.84420.84030.0000199.0022626.13
14392008.11.18 01:33sell7202.300.84440.84750.0000
14402008.11.18 01:42close7202.300.84370.84750.0000190.8322816.96
14412008.11.18 01:42buy7212.300.84350.84040.0000
14422008.11.18 01:45buy7222.200.84320.84010.0000
14432008.11.18 02:24buy7232.000.84280.83970.0000
14442008.11.18 02:27buy7241.900.84250.83940.0000
14452008.11.18 02:32close7241.900.84320.83940.0000157.7322974.69
14462008.11.18 02:44buy7251.900.84250.83940.0000
14472008.11.18 05:37close7251.900.84250.83940.00000.0022974.69
14482008.11.18 06:24close7232.000.84240.83970.0000-94.9722879.72
14492008.11.18 06:30sell7262.000.84270.84580.0000
14502008.11.18 06:35close7222.200.84280.84010.0000-104.4122775.31
14512008.11.18 07:03close7262.000.84200.84580.0000166.2722941.58
14522008.11.18 07:09close7212.300.84090.84040.0000-711.1422230.44
14532008.11.18 22:00sell7272.200.84470.84780.0000
14542008.11.18 22:03sell7282.100.84500.84810.0000
14552008.11.18 22:17close7282.100.84430.84810.0000174.1122404.55
14562008.11.18 22:18close7272.200.84400.84780.0000182.4622587.01
14572008.11.18 22:19buy7292.300.84370.84060.0000
14582008.11.18 22:19buy7302.100.84350.84040.0000
14592008.11.18 22:30buy7312.000.84320.84010.0000
14602008.11.18 22:33close7312.000.84390.84010.0000165.9022752.91
14612008.11.18 22:40buy7322.000.84320.84010.0000
14622008.11.18 22:48close7322.000.84390.84010.0000165.9022918.81
14632008.11.18 23:10buy7332.000.84320.84010.0000
14642008.11.18 23:16close7332.000.84390.84010.0000165.9023084.71
14652008.11.18 23:17close7302.100.84430.84040.0000198.9823283.69
14662008.11.18 23:17close7292.300.84440.84060.0000190.6723474.36
14672008.11.18 23:18sell7342.300.84460.84770.0000
14682008.11.18 23:23close7342.300.84390.84770.0000190.7823665.14
14692008.11.18 23:23buy7352.400.84370.84060.0000
14702008.11.18 23:50sell7362.300.84420.84730.0000
14712008.11.18 23:50sell7372.400.84440.84750.0000
14722008.11.18 23:50close7352.400.84440.84060.0000198.9623864.10
14732008.11.19 00:00close7372.400.84380.84750.0000170.9724035.06
14742008.11.19 00:11sell7382.300.84440.84750.0000
14752008.11.19 00:12sell7392.100.84470.84780.0000
14762008.11.19 01:20close7392.100.84440.84780.000074.6124109.67
14772008.11.19 01:39close7382.300.84410.84750.000081.7424191.41
14782008.11.19 01:54sell7402.300.84460.84770.0000
14792008.11.19 01:55sell7412.100.84490.84800.0000
14802008.11.19 02:12sell7422.000.84520.84830.0000
14812008.11.19 02:48buy7432.000.84450.84140.0000
14822008.11.19 02:48close7422.000.84450.84830.0000165.7824357.19
14832008.11.19 02:55close7412.100.84450.84800.000099.4724456.66
14842008.11.19 03:13close7362.300.84430.84730.0000-26.9524429.72
14852008.11.19 03:28close7402.300.84430.84770.000081.7224511.44
14862008.11.19 03:28buy7442.300.84420.84110.0000
14872008.11.19 04:27buy7452.200.84390.84080.0000
14882008.11.19 04:58buy7462.100.84360.84050.0000
14892008.11.19 05:23close7462.100.84430.84050.0000174.1124685.55
14902008.11.19 05:25close7442.300.84450.84110.000081.7124767.26
14912008.11.19 05:25sell7472.300.84450.84760.0000
14922008.11.19 05:25close7452.200.84460.84080.0000182.3324949.59
14932008.11.19 05:25close7432.000.84470.84140.000047.3524996.94
14942008.11.19 05:26sell7482.400.84480.84790.0000
14952008.11.19 05:28close7482.400.84410.84790.0000199.0325195.97
14962008.11.19 06:25close7472.300.84420.84760.000081.7325277.70
14972008.11.19 06:40sell7492.500.84420.84730.0000
14982008.11.19 07:42close7492.500.84390.84730.000088.8725366.57
14992008.11.19 22:03buy7502.500.83640.83330.0000
15002008.11.19 22:13buy7512.400.83610.83300.0000
15012008.11.19 22:18close7512.400.83680.83300.0000200.7625567.33
15022008.11.19 22:18close7502.500.83710.83330.0000209.0625776.39
15032008.11.19 22:30buy7522.600.83680.83370.0000
15042008.11.19 22:30buy7532.400.83650.83340.0000
15052008.11.19 22:42buy7542.300.83630.83320.0000
15062008.11.19 22:43buy7552.100.83600.83290.0000
15072008.11.20 01:24s/l7522.600.83370.83370.0000-968.7524807.63
15082008.11.20 01:42sell7562.000.83500.83810.0000
15092008.11.20 01:43sell7572.100.83530.83840.0000
15102008.11.20 01:51sell7582.300.83560.83870.0000
15112008.11.20 01:53close7582.300.83490.83870.0000192.8425000.47
15122008.11.20 01:55close7572.100.83460.83840.0000176.1325176.60
15132008.11.20 01:58sell7592.200.83520.83830.0000
15142008.11.20 02:27sell7602.300.83550.83860.0000
15152008.11.20 02:50close7552.100.83560.83290.0000-102.1325074.47
15162008.11.20 02:56sell7612.300.83580.83890.0000
15172008.11.20 02:56close7542.300.83590.83320.0000-111.8224962.65
15182008.11.20 02:57close7532.400.83620.83340.0000-87.9324874.72
15192008.11.20 03:58close7612.300.83550.83890.000082.5924957.31
15202008.11.20 04:03close7602.300.83520.83860.000082.6125039.92
15212008.11.20 04:05sell7622.200.83580.83890.0000
15222008.11.20 04:19sell7632.100.83610.83920.0000
15232008.11.20 05:15close7622.200.83550.83890.000078.9925118.91
15242008.11.20 05:16close7632.100.83540.83920.0000175.9625294.87
15252008.11.20 05:18sell7642.300.83610.83920.0000
15262008.11.20 05:18sell7652.100.83630.83940.0000
15272008.11.20 07:03close7652.100.83600.83940.000075.3625370.23
15282008.11.20 07:03close7642.300.83580.83920.000082.5625452.79
15292008.11.20 07:04close7592.200.83560.83830.0000-105.3125347.48
15302008.11.20 07:04close7562.000.83540.83810.0000-95.7625251.72
15312008.11.20 22:00buy7662.500.84550.84240.0000
15322008.11.20 22:09close7662.500.84620.84240.0000206.8125458.53
15332008.11.20 22:15sell7672.500.84630.84940.0000
15342008.11.20 22:31close7672.500.84550.84940.0000236.5525695.08
15352008.11.20 22:31buy7682.600.84530.84220.0000
15362008.11.20 22:32buy7692.400.84500.84190.0000
15372008.11.20 22:33buy7702.300.84470.84160.0000
15382008.11.20 22:37close7702.300.84540.84160.0000190.4425885.52
15392008.11.20 22:38close7692.400.84570.84190.0000198.6526084.17
15402008.11.20 23:03close7682.600.84600.84220.0000215.1326299.30
15412008.11.20 23:07sell7712.600.84630.84940.0000
15422008.11.20 23:08sell7722.500.84660.84970.0000
15432008.11.20 23:13close7722.500.84590.84970.0000206.8826506.18
15442008.11.20 23:18sell7732.500.84660.84970.0000
15452008.11.20 23:25sell7742.400.84690.85000.0000
15462008.11.20 23:28close7742.400.84620.85000.0000198.5326704.71
15472008.11.20 23:33sell7752.400.84690.85000.0000
15482008.11.20 23:38close7752.400.84600.85000.0000255.3226960.03
15492008.11.20 23:40close7732.500.84590.84970.0000206.8827166.91
15502008.11.20 23:48close7712.600.84560.84940.0000215.2327382.14
15512008.11.20 23:49buy7762.700.84540.84230.0000
15522008.11.20 23:50buy7772.600.84500.84190.0000
15532008.11.20 23:55buy7782.400.84470.84160.0000
15542008.11.21 00:07buy7792.300.84430.84120.0000
15552008.11.21 00:37close7792.300.84500.84120.0000190.5327572.67
15562008.11.21 00:44buy7802.300.84440.84130.0000
15572008.11.21 03:35close7802.300.84450.84130.000027.2427599.91
15582008.11.21 03:35close7782.400.84460.84160.0000-29.0327570.88
15592008.11.21 03:40close7772.600.84490.84190.0000-31.4327539.45
15602008.11.21 03:57close7762.700.84500.84230.0000-128.5027410.95
15612008.11.21 04:08buy7812.700.84460.84150.0000
15622008.11.21 04:08buy7822.600.84440.84130.0000
15632008.11.21 04:11buy7832.400.84410.84100.0000
15642008.11.21 04:22buy7842.300.84380.84070.0000
15652008.11.21 04:27close7842.300.84450.84070.0000190.6527601.60
15662008.11.21 04:28close7832.400.84480.84100.0000198.8627800.46
15672008.11.21 04:34sell7852.500.84480.84790.0000
15682008.11.21 04:40sell7862.700.84510.84820.0000
15692008.11.21 04:40close7822.600.84510.84130.0000215.3628015.82
15702008.11.21 05:03close7862.700.84440.84820.0000223.8328239.65
15712008.11.21 05:04close7852.500.84400.84790.0000236.9728476.62
15722008.11.21 05:08buy7872.700.84380.84070.0000
15732008.11.21 05:17close7872.700.84450.84070.0000223.8028700.42
15742008.11.21 05:20buy7882.700.84390.84080.0000
15752008.11.21 05:28close7882.700.84460.84080.0000223.7728924.19
15762008.11.21 05:30buy7892.700.84390.84080.0000
15772008.11.21 05:35buy7902.600.84360.84050.0000
15782008.11.21 05:38close7902.600.84430.84050.0000215.5629139.75
15792008.11.21 05:53buy7912.600.84350.84040.0000
15802008.11.21 05:58close7912.600.84420.84040.0000215.5929355.34
15812008.11.21 08:25close7812.700.84210.84150.0000-801.5728553.77
15822008.11.21 08:50close7892.700.84380.84080.0000-32.0028521.77
15832008.11.23 23:00buy7922.900.84390.84080.0000
15842008.11.23 23:03buy7932.700.84360.84050.0000
15852008.11.23 23:27buy7942.500.84340.84030.0000
15862008.11.24 00:10close7932.700.84410.84050.0000159.2428681.02
15872008.11.24 00:10close7942.500.84410.84030.0000206.6828887.70
15882008.11.24 00:21close7922.900.84430.84080.0000136.6529024.35
15892008.11.24 23:00sell7952.900.85310.85620.0000
15902008.11.24 23:00sell7962.700.85340.85650.0000
15912008.11.24 23:08close7962.700.85270.85650.0000221.6529246.00
15922008.11.24 23:10close7952.900.85240.85620.0000238.1529484.15
15932008.11.24 23:11sell7972.900.85230.85540.0000
15942008.11.24 23:12sell7982.800.85250.85560.0000
15952008.11.24 23:13sell7992.600.85280.85590.0000
15962008.11.24 23:18sell8002.400.85310.85620.0000
15972008.11.25 00:00close8002.400.85240.85620.0000197.4029681.55
15982008.11.25 00:10sell8012.500.85310.85620.0000
15992008.11.25 00:35close7992.600.85250.85590.000091.8329773.38
16002008.11.25 00:36close8012.500.85240.85620.0000205.3029978.68
16012008.11.25 00:37sell8022.700.85280.85590.0000
16022008.11.25 00:38sell8032.500.85310.85620.0000
16032008.11.25 00:48close8032.500.85240.85620.0000205.3030183.98
16042008.11.25 01:12close7982.800.85220.85560.000098.9330282.90
16052008.11.25 01:13close8022.700.85210.85590.0000221.8030504.70
16062008.11.25 01:13close7972.900.85200.85540.0000102.4830607.18
16072008.11.25 01:20buy8043.100.85160.84850.0000
16082008.11.25 01:27close8043.100.85220.84850.0000218.2630825.44
16092008.11.25 01:40sell8053.100.85250.85560.0000
16102008.11.25 01:47buy8062.900.85200.84890.0000
16112008.11.25 01:48close8053.100.85180.85560.0000254.7531080.19
16122008.11.25 01:48buy8072.900.85170.84860.0000
16132008.11.25 01:49buy8082.800.85150.84840.0000
16142008.11.25 01:53buy8092.600.85120.84810.0000
16152008.11.25 04:01sell8102.500.85120.85430.0000
16162008.11.25 04:02sell8112.600.85140.85450.0000
16172008.11.25 04:03close8092.600.85150.84810.000091.6031171.79
16182008.11.25 04:20close8082.800.85170.84840.000065.7531237.54
16192008.11.25 04:20sell8123.000.85170.85480.0000
16202008.11.25 04:27close8123.000.85100.85480.0000246.7731484.31
16212008.11.25 04:28close8112.600.85060.85450.0000244.5331728.84
16222008.11.25 04:28close8102.500.85040.85430.0000235.1831964.02
16232008.11.25 04:28buy8132.800.85030.84720.0000
16242008.11.25 04:31buy8142.600.85000.84690.0000
16252008.11.25 04:47close8142.600.85070.84690.0000213.9432177.96
16262008.11.25 04:53buy8152.600.85000.84690.0000
16272008.11.25 05:10close8152.600.85070.84690.0000213.9432391.90
16282008.11.25 05:15buy8162.600.85000.84690.0000
16292008.11.25 05:48s/l8062.900.84890.84890.0000-1059.0231332.88
16302008.11.25 05:48buy8172.500.84920.84610.0000
16312008.11.25 05:57close8172.500.84990.84610.0000205.9131538.79
16322008.11.25 05:59buy8182.600.84970.84660.0000
16332008.11.25 06:13close8182.600.85040.84660.0000214.0231752.81
16342008.11.25 06:15close8162.600.85030.84690.000091.7331844.54
16352008.11.25 06:18buy8192.800.84990.84680.0000
16362008.11.25 06:20buy8202.600.84960.84650.0000
16372008.11.25 07:04close8072.900.84920.84860.0000-853.7430990.80
16382008.11.25 07:10close8202.600.85030.84650.0000214.0431204.84
16392008.11.25 07:21close8192.800.85020.84680.000098.8031303.64
16402008.11.25 07:21close8132.800.85030.84720.00000.0031303.64
16412008.11.25 22:00sell8213.100.84330.84640.0000
16422008.11.25 22:11sell8223.000.84360.84670.0000
16432008.11.25 22:12sell8232.800.84390.84700.0000
16442008.11.25 22:15sell8242.600.84430.84740.0000
16452008.11.25 23:15close8242.600.84390.84740.0000123.2431426.88
16462008.11.25 23:15close8232.800.84360.84700.000099.5731526.45
16472008.11.25 23:46buy8252.800.84370.84060.0000
16482008.11.25 23:51close8252.800.84450.84060.0000265.2531791.70
16492008.11.25 23:51sell8262.800.84460.84770.0000
16502008.11.25 23:58sell8272.600.84490.84800.0000
16512008.11.26 00:03s/l8213.100.84640.84640.0000-1135.0130656.70
16522008.11.26 00:03sell8282.400.84610.84920.0000
16532008.11.26 00:05close8282.400.84530.84920.0000227.1430883.84
16542008.11.26 00:08sell8292.600.84520.84830.0000
16552008.11.26 00:18close8292.600.84450.84830.0000215.5131099.35
16562008.11.26 00:25sell8302.600.84520.84830.0000
16572008.11.26 01:10close8272.600.84460.84800.000092.6831192.03
16582008.11.26 01:11close8302.600.84450.84830.0000215.5131407.54
16592008.11.26 01:12sell8312.800.84510.84820.0000
16602008.11.26 01:12sell8322.600.84530.84840.0000
16612008.11.26 01:18s/l8223.000.84670.84670.0000-1098.0030309.54
16622008.11.26 01:18sell8332.500.84640.84950.0000
16632008.11.26 01:39close8332.500.84570.84950.0000206.9330516.47
16642008.11.26 01:48sell8342.600.84560.84870.0000
16652008.11.26 02:10buy8352.500.84500.84190.0000
16662008.11.26 02:10close8342.600.84480.84870.0000246.2130762.68
16672008.11.26 02:10buy8362.800.84470.84160.0000
16682008.11.26 02:13close8362.800.84540.84160.0000231.8430994.52
16692008.11.26 02:15close8322.600.84490.84840.0000123.0931117.61
16702008.11.26 02:15close8312.800.84480.84820.000099.4331217.04
16712008.11.26 02:16buy8373.100.84470.84160.0000
16722008.11.26 02:24buy8382.900.84450.84140.0000
16732008.11.26 02:24close8262.800.84440.84770.000066.6831283.72
16742008.11.26 03:10close8382.900.84520.84140.0000240.1831523.90
16752008.11.26 03:10close8352.500.84530.84190.000088.7331612.63
16762008.11.26 03:11close8373.100.84540.84160.0000256.6831869.31
16772008.11.26 03:12sell8393.200.84590.84900.0000
16782008.11.26 03:17sell8403.000.84620.84930.0000
16792008.11.26 03:18sell8412.800.84640.84950.0000
16802008.11.26 03:37close8412.800.84570.84950.0000231.7632101.07
16812008.11.26 03:45close8403.000.84550.84930.0000248.3732349.44
16822008.11.26 04:12close8393.200.84560.84900.0000113.5332462.97
16832008.11.26 04:17buy8423.200.84480.84170.0000
16842008.11.26 04:18buy8433.100.84440.84130.0000
16852008.11.26 04:35close8433.100.84510.84130.0000256.7732719.74
16862008.11.26 04:48buy8443.100.84450.84140.0000
16872008.11.26 04:48buy8452.900.84420.84110.0000
16882008.11.26 04:53close8452.900.84490.84110.0000240.2732960.01
16892008.11.26 05:01close8443.100.84520.84140.0000256.7433216.75
16902008.11.26 05:17close8423.200.84520.84170.0000151.4433368.19
16912008.11.26 05:20sell8463.300.84560.84870.0000
16922008.11.26 05:34close8463.300.84490.84870.0000273.4133641.60
16932008.11.26 05:34buy8473.400.84470.84160.0000
16942008.11.26 05:36close8473.400.84530.84160.0000241.3333882.93
16952008.11.26 05:37sell8483.400.84560.84870.0000
16962008.11.26 05:39close8483.400.84490.84870.0000281.6934164.62
16972008.11.26 05:40buy8493.400.84470.84160.0000
16982008.11.26 06:10sell8503.300.84540.84850.0000
16992008.11.26 06:10close8493.400.84540.84160.0000281.5234446.14
17002008.11.26 06:10sell8513.300.84570.84880.0000
17012008.11.26 06:18close8513.300.84500.84880.0000273.3734719.51
17022008.11.26 06:33buy8523.300.84460.84150.0000
17032008.11.26 06:33close8503.300.84460.84850.0000312.5735032.08
17042008.11.26 06:34close8523.300.84550.84150.0000351.2735383.35
17052008.11.26 06:35sell8533.500.84560.84870.0000
17062008.11.26 06:41close8533.500.84490.84870.0000289.9835673.33
17072008.11.26 06:47buy8543.600.84470.84160.0000
17082008.11.26 06:58close8543.600.84540.84160.0000298.0835971.41
17092008.11.26 22:06buy8553.600.84080.83770.0000
17102008.11.26 22:12buy8563.400.84050.83740.0000
17112008.11.26 22:13buy8573.200.84020.83710.0000
17122008.11.26 22:13buy8583.000.83990.83680.0000
17132008.11.26 22:29close8583.000.84080.83680.0000321.1236292.53
17142008.11.26 22:29close8573.200.84100.83710.0000304.4036596.93
17152008.11.26 22:29sell8593.400.84120.84430.0000
17162008.11.26 22:29close8563.400.84120.83740.0000282.9336879.86
17172008.11.26 22:42close8593.400.84040.84430.0000323.6637203.52
17182008.11.26 22:42buy8603.500.84030.83720.0000
17192008.11.26 22:50close8603.500.84100.83720.0000291.3237494.84
17202008.11.26 22:50sell8613.600.84120.84430.0000
17212008.11.26 22:56buy8623.800.84000.83690.0000
17222008.11.26 22:56close8613.600.84000.84430.0000514.2938009.13
17232008.11.26 22:56close8623.800.84070.83690.0000316.4038325.53
17242008.11.26 22:57buy8633.600.84030.83720.0000
17252008.11.26 23:01buy8643.400.83990.83680.0000
17262008.11.26 23:02buy8653.200.83960.83650.0000
17272008.11.26 23:05close8653.200.84070.83650.0000418.7038744.23
17282008.11.26 23:05close8643.400.84070.83680.0000323.5439067.77
17292008.11.26 23:08buy8663.500.83990.83680.0000
17302008.11.26 23:11buy8673.200.83960.83650.0000
17312008.11.26 23:40close8673.200.84030.83650.0000266.5739334.34
17322008.11.26 23:42buy8683.300.83950.83640.0000
17332008.11.27 00:13close8663.500.84030.83680.0000163.9439498.27
17342008.11.27 00:13close8683.300.84030.83640.0000311.6539809.93
17352008.11.27 00:24close8633.600.84060.83720.0000125.7339935.66
17362008.11.27 00:24sell8693.800.84090.84400.0000
17372008.11.27 00:55close8553.600.84100.83770.000082.8640018.52
17382008.11.27 01:02sell8703.800.84120.84430.0000
17392008.11.27 01:20sell8713.600.84150.84460.0000
17402008.11.27 01:38close8713.600.84080.84460.0000299.7140318.23
17412008.11.27 01:42close8693.800.84060.84400.0000135.6240453.85
17422008.11.27 01:42close8703.800.84040.84430.0000361.7340815.58
17432008.11.27 02:07buy8724.100.83980.83670.0000
17442008.11.27 02:09buy8733.800.83940.83630.0000
17452008.11.27 02:50close8733.800.84010.83630.0000316.6341132.21
17462008.11.27 03:02close8724.100.84050.83670.0000341.4641473.67
17472008.11.27 03:30sell8744.100.84030.84340.0000
17482008.11.27 03:49sell8753.900.84080.84390.0000
17492008.11.27 04:21close8753.900.84000.84390.0000371.4341845.10
17502008.11.27 04:25sell8763.900.84070.84380.0000
17512008.11.27 04:41close8744.100.84000.84340.0000146.4341991.53
17522008.11.27 04:41close8763.900.84000.84380.0000325.0042316.53
17532008.11.27 04:44sell8774.200.84050.84360.0000
17542008.11.27 04:46close8774.200.83970.84360.0000400.1442716.67
17552008.11.27 05:12sell8784.300.84050.84360.0000
17562008.11.27 05:26buy8794.100.83980.83670.0000
17572008.11.27 05:26close8784.300.83980.84360.0000358.4243075.09
17582008.11.27 05:46sell8804.100.84050.84360.0000
17592008.11.27 05:46close8794.100.84050.83670.0000341.4643416.55
17602008.11.27 05:51sell8814.100.84090.84400.0000
17612008.11.27 06:12close8814.100.84020.84400.0000341.5943758.14
17622008.11.27 06:32close8804.100.83980.84360.0000341.7544099.89
17632008.11.27 22:16buy8824.400.83730.83420.0000
17642008.11.27 22:27close8824.400.83800.83420.0000367.5444467.43
17652008.11.27 22:47buy8834.400.83710.83400.0000
17662008.11.27 22:48close8834.400.83780.83400.0000367.6344835.06
17672008.11.27 23:27sell8844.500.83800.84110.0000
17682008.11.28 00:18close8844.500.83730.84110.0000376.7845211.84
17692008.11.28 00:34sell8854.500.83780.84090.0000
17702008.11.28 00:37close8854.500.83700.84090.0000430.1145641.95
17712008.11.28 01:05sell8864.600.83800.84110.0000
17722008.11.28 01:16close8864.600.83730.84110.0000384.5746026.52
17732008.11.28 01:18buy8874.600.83690.83380.0000
17742008.11.28 01:18close8874.600.83760.83380.0000384.4346410.95
17752008.11.28 01:18sell8884.600.83780.84090.0000
17762008.11.28 01:50sell8894.400.83820.84130.0000
17772008.11.28 04:23close8894.400.83790.84130.0000157.5446568.49
17782008.11.28 04:23buy8904.400.83790.83480.0000
17792008.11.28 04:23close8884.600.83770.84090.000054.9146623.40
17802008.11.28 04:23buy8914.400.83760.83450.0000
17812008.11.28 04:23buy8924.200.83740.83430.0000
17822008.11.28 04:53close8924.200.83810.83430.0000350.7946974.19
17832008.11.28 04:53close8914.400.83830.83450.0000367.4147341.60
17842008.11.28 04:53close8904.400.83890.83480.0000524.5047866.10
17852008.11.30 23:21buy8934.800.82600.82290.0000
17862008.11.30 23:23buy8944.500.82560.82250.0000
17872008.11.30 23:26buy8954.200.82540.82230.0000
17882008.12.01 00:28close8954.200.82570.82230.0000151.5348017.63
17892008.12.01 00:29close8944.500.82590.82250.0000162.3248179.95
17902008.12.01 00:29close8934.800.82630.82290.0000173.0548353.00
17912008.12.01 23:00buy8964.800.84710.84400.0000
17922008.12.01 23:19close8964.800.84790.84400.0000452.8848805.88
17932008.12.01 23:40buy8974.900.84760.84450.0000
17942008.12.01 23:45sell8984.600.84770.85080.0000
17952008.12.02 00:25close8984.600.84690.85080.0000435.1249240.99
17962008.12.02 00:25buy8994.600.84660.84350.0000
17972008.12.02 00:26close8994.600.84730.84350.0000380.0349621.02
17982008.12.02 00:28sell9004.700.84780.85090.0000
17992008.12.02 00:30close9004.700.84710.85090.0000388.3850009.40
18002008.12.02 00:30sell9014.800.84770.85080.0000
18012008.12.02 00:40sell9025.000.84810.85120.0000
18022008.12.02 00:42close8974.900.84800.84450.0000229.8850239.29
18032008.12.02 00:43close9025.000.84730.85120.0000472.0950711.38
18042008.12.02 00:47sell9034.800.84800.85110.0000
18052008.12.02 00:49sell9044.500.84830.85140.0000
18062008.12.02 01:00close9044.500.84730.85140.0000531.1051242.48
18072008.12.02 01:00close9034.800.84730.85110.0000396.5551639.03
18082008.12.02 01:09sell9054.900.84800.85110.0000
18092008.12.02 01:15close9054.900.84730.85110.0000404.8252043.85
18102008.12.02 01:16buy9065.000.84690.84380.0000
18112008.12.02 01:16close9014.800.84690.85080.0000453.4252497.27
18122008.12.02 01:21close9065.000.84760.84380.0000412.9352910.20
18132008.12.02 01:36buy9075.300.84690.84380.0000
18142008.12.02 01:37buy9085.000.84660.84350.0000
18152008.12.02 01:37buy9094.700.84640.84330.0000
18162008.12.02 01:45buy9104.400.84600.84290.0000
18172008.12.02 01:56close9104.400.84720.84290.0000623.2353533.43
18182008.12.02 01:56close9094.700.84720.84330.0000443.8153977.24
18192008.12.02 01:56close9085.000.84730.84350.0000413.0854390.32
18202008.12.02 02:03buy9115.100.84650.84340.0000
18212008.12.02 02:04buy9124.800.84620.84310.0000
18222008.12.02 02:10buy9134.500.84590.84280.0000
18232008.12.02 02:54close9134.500.84660.84280.0000372.0854762.40
18242008.12.02 03:09close9124.800.84650.84310.0000170.1154932.51
18252008.12.02 03:15sell9144.900.84640.84950.0000
18262008.12.02 03:42close9115.100.84680.84340.0000180.6855113.19
18272008.12.02 03:45sell9155.400.84710.85020.0000
18282008.12.02 04:03close9155.400.84640.85020.0000446.6055559.79
18292008.12.02 04:07buy9165.500.84620.84310.0000
18302008.12.02 04:27sell9175.300.84680.84990.0000
18312008.12.02 04:28close9075.300.84690.84380.00000.0055559.79
18322008.12.02 04:28close9165.500.84690.84310.0000454.6056014.39
18332008.12.02 04:28sell9185.000.84710.85020.0000
18342008.12.02 04:55sell9194.600.84760.85070.0000
18352008.12.02 05:24close9194.600.84690.85070.0000380.2156394.60
18362008.12.02 05:26buy9204.900.84660.84350.0000
18372008.12.02 05:28close9185.000.84670.85020.0000236.2156630.81
18382008.12.02 05:43sell9215.300.84730.85040.0000
18392008.12.02 05:43close9204.900.84730.84350.0000404.8257035.63
18402008.12.02 06:05sell9224.700.84760.85070.0000
18412008.12.02 06:14close9224.700.84680.85070.0000444.0257479.65
18422008.12.02 06:28sell9234.700.84780.85090.0000
18432008.12.02 06:47close9215.300.84690.85040.0000250.3257729.97
18442008.12.02 06:47close9234.700.84690.85090.0000499.4758229.44
18452008.12.02 06:48sell9245.200.84730.85040.0000
18462008.12.02 06:50sell9254.800.84810.85120.0000
18472008.12.02 06:50close9254.800.84730.85120.0000453.2058682.64
18482008.12.02 06:51sell9264.900.84760.85070.0000
18492008.12.02 07:01close9144.900.84910.84950.0000-1558.1257124.52
18502008.12.02 07:37close9175.300.84940.84990.0000-1622.3255502.20
18512008.12.02 08:05close9264.900.84730.85070.0000173.4955675.69
18522008.12.02 08:05close9245.200.84690.85040.0000245.6055921.29
18532008.12.02 22:02sell9275.600.85310.85620.0000
18542008.12.02 22:02sell9285.300.85340.85650.0000
18552008.12.02 22:10close9285.300.85270.85650.0000435.0956356.38
18562008.12.02 22:26sell9295.300.85340.85650.0000
18572008.12.02 22:57sell9305.000.85380.85690.0000
18582008.12.02 22:59close9305.000.85300.85690.0000468.9356825.31
18592008.12.02 22:59close9295.300.85250.85650.0000559.5357384.84
18602008.12.02 22:59close9275.600.85230.85620.0000525.6457910.48
18612008.12.02 23:02sell9315.800.85280.85590.0000
18622008.12.02 23:04sell9325.500.85310.85620.0000
18632008.12.02 23:13close9325.500.85230.85620.0000516.2558426.73
18642008.12.02 23:18buy9335.600.85230.84920.0000
18652008.12.02 23:28close9335.600.85300.84920.0000459.5558886.28
18662008.12.02 23:28sell9345.600.85320.85630.0000
18672008.12.02 23:28sell9355.200.85340.85650.0000
18682008.12.02 23:40close9355.200.85270.85650.0000426.8859313.16
18692008.12.02 23:41close9345.600.85250.85630.0000459.8259772.98
18702008.12.03 00:03close9315.800.85250.85590.0000204.8559977.83
18712008.12.03 00:05buy9366.000.85230.84920.0000
18722008.12.03 00:35sell9375.700.85280.85590.0000
18732008.12.03 00:35close9366.000.85300.84920.0000492.3860470.21
18742008.12.03 00:36sell9385.700.85320.85630.0000
18752008.12.03 00:42sell9395.400.85340.85650.0000
18762008.12.03 00:59close9395.400.85270.85650.0000443.3060913.51
18772008.12.03 01:07sell9405.400.85350.85660.0000
18782008.12.03 01:33close9405.400.85280.85660.0000443.2561356.76
18792008.12.03 01:36close9385.700.85290.85630.0000200.4961557.25
18802008.12.03 01:52close9375.700.85250.85590.0000200.5961757.84
18812008.12.03 02:09sell9416.200.85330.85640.0000
18822008.12.03 02:33sell9425.800.85350.85660.0000
18832008.12.03 02:50buy9435.700.85250.84940.0000
18842008.12.03 02:50close9425.800.85250.85660.0000680.3562438.19
18852008.12.03 02:50close9416.200.85250.85640.0000581.8263020.01
18862008.12.03 03:10close9435.700.85320.84940.0000467.6563487.66
18872008.12.03 03:55buy9446.300.85250.84940.0000
18882008.12.03 03:56buy9456.000.85220.84910.0000
18892008.12.03 04:32close9456.000.85290.84910.0000492.4463980.10
18902008.12.03 04:33sell9466.100.85330.85640.0000
18912008.12.03 04:33close9446.300.85330.84940.0000590.6564570.75
18922008.12.03 04:43sell9476.100.85360.85670.0000
18932008.12.03 04:52sell9485.700.85390.85700.0000
18942008.12.03 05:50close9476.100.85310.85670.0000357.5264928.27
18952008.12.03 05:50close9485.700.85310.85700.0000534.5265462.79
18962008.12.03 05:52sell9496.200.85350.85660.0000
18972008.12.03 05:54sell9505.800.85380.85690.0000
18982008.12.03 06:31close9505.800.85310.85690.0000475.9165938.70
18992008.12.03 06:53sell9515.900.85390.85700.0000
19002008.12.03 07:19close9496.200.85320.85660.0000218.0066156.70
19012008.12.03 07:19close9515.900.85320.85700.0000484.0666640.76
19022008.12.03 07:43close9466.100.85320.85640.000071.5066712.26
19032008.12.03 22:00sell9526.700.86030.86340.0000
19042008.12.03 22:00sell9536.300.86050.86360.0000
19052008.12.03 22:03close9536.300.85980.86360.0000512.9167225.17
19062008.12.03 22:15sell9546.300.86050.86360.0000
19072008.12.03 22:30close9546.300.85980.86360.0000512.9167738.08
19082008.12.03 22:56sell9556.400.86050.86360.0000
19092008.12.03 23:04close9526.700.86000.86340.0000233.7267971.80
19102008.12.03 23:04close9556.400.85980.86360.0000521.0568492.85
19112008.12.03 23:17sell9566.800.85990.86300.0000
19122008.12.03 23:42sell9576.500.86030.86340.0000
19132008.12.03 23:44sell9586.100.86050.86360.0000
19142008.12.04 00:20close9586.100.85980.86360.0000498.9668991.80
19152008.12.04 00:21close9566.800.85960.86300.0000239.9169231.72
19162008.12.04 00:21close9576.500.85960.86340.0000531.8069763.52
19172008.12.04 00:42sell9597.000.86010.86320.0000
19182008.12.04 01:42close9597.000.85970.86320.0000325.7070089.22
19192008.12.04 01:47sell9607.000.86030.86340.0000
19202008.12.04 02:41sell9616.600.86050.86360.0000
19212008.12.04 03:53close9616.600.86020.86360.0000230.1870319.40
19222008.12.04 03:54sell9626.600.86050.86360.0000
19232008.12.04 04:12close9607.000.86000.86340.0000244.1970563.59
19242008.12.04 04:14close9626.600.85980.86360.0000537.3371100.92
19252008.12.04 05:30sell9637.100.86050.86360.0000
19262008.12.04 05:42close9637.100.85980.86360.0000578.0471678.96
19272008.12.04 05:46buy9647.200.85960.85650.0000
19282008.12.04 05:46buy9656.800.85930.85620.0000
19292008.12.04 05:47close9656.800.86000.85620.0000553.4972232.45
19302008.12.04 05:47close9647.200.86040.85650.0000669.4672901.91
19312008.12.04 05:47sell9667.300.86050.86360.0000
19322008.12.04 06:33buy9677.000.85990.85680.0000
19332008.12.04 06:33close9667.300.85980.86360.0000594.3273496.23
19342008.12.04 06:56buy9686.900.85950.85640.0000
19352008.12.04 07:15close9686.900.86020.85640.0000561.5074057.73
19362008.12.04 07:15close9677.000.86060.85680.0000569.3774627.10
19372008.12.04 23:00buy9697.500.87060.86750.0000
19382008.12.04 23:02buy9707.000.87030.86720.0000
19392008.12.04 23:12buy9716.400.86880.86570.0000
19402008.12.04 23:13close9716.400.86950.86570.0000515.2475142.34
19412008.12.04 23:22sell9726.700.87010.87320.0000
19422008.12.04 23:33sell9737.100.87040.87350.0000
19432008.12.04 23:33sell9747.400.87070.87380.0000
19442008.12.04 23:36close9747.400.86980.87380.0000765.6975908.03
19452008.12.04 23:38close9737.100.86970.87350.0000571.4676479.49
19462008.12.04 23:39buy9757.100.86950.86640.0000
19472008.12.04 23:54close9757.100.87020.86640.0000571.1377050.62
19482008.12.05 00:01buy9767.100.86940.86630.0000
19492008.12.05 00:01close9726.700.86940.87320.0000540.3077590.92
19502008.12.05 00:30close9767.100.87010.86630.0000571.2078162.12
19512008.12.05 00:31buy9776.900.86980.86670.0000
19522008.12.05 01:01close9776.900.87050.86670.0000554.8578716.97
19532008.12.05 01:02close9707.000.87060.86720.0000239.4378956.40
19542008.12.05 01:30sell9787.500.87040.87350.0000
19552008.12.05 01:54close9787.500.86970.87350.0000603.6679560.06
19562008.12.05 02:01sell9797.600.87050.87360.0000
19572008.12.05 02:12close9697.500.87060.86750.0000-1.9179558.15
19582008.12.05 03:01sell9807.500.87080.87390.0000
19592008.12.05 03:27close9797.600.87020.87360.0000262.0179820.16
19602008.12.05 03:30close9807.500.86990.87390.0000775.9580596.11
19612008.12.05 03:34buy9818.100.86950.86640.0000
19622008.12.05 03:39buy9827.600.86920.86610.0000
19632008.12.05 03:57close9827.600.86990.86610.0000611.5681207.67
19642008.12.05 04:07close9818.100.87020.86640.0000651.5781859.24
19652008.12.05 04:12sell9838.200.87030.87340.0000
19662008.12.05 04:12buy9847.900.86940.86630.0000
19672008.12.05 04:12close9838.200.86940.87340.0000848.8682708.10
19682008.12.05 04:12close9847.900.87020.86630.0000726.2783434.37
19692008.12.05 04:13sell9858.300.87030.87340.0000
19702008.12.05 04:40sell9867.900.87050.87360.0000
19712008.12.05 04:44close9867.900.86970.87360.0000726.6984161.06
19722008.12.05 04:44close9858.300.86950.87340.0000763.6684924.72
19732008.12.05 05:54buy9878.500.86920.86610.0000
19742008.12.05 06:01close9878.500.87000.86610.0000781.6185706.33
19752008.12.07 23:04buy9888.600.86370.86060.0000
19762008.12.07 23:38close9888.600.86440.86060.0000696.4486402.77
19772008.12.07 23:53buy9898.600.86420.86110.0000
19782008.12.08 00:03close9898.600.86550.86110.00001289.5587692.32
19792008.12.08 23:00sell9908.800.86870.87180.0000
19802008.12.08 23:02sell9918.300.86910.87220.0000
19812008.12.08 23:03close9918.300.86820.87220.0000860.4088552.72
19822008.12.08 23:04sell9928.300.86920.87230.0000
19832008.12.08 23:34close9928.300.86850.87230.0000668.9789221.69
19842008.12.08 23:35buy9938.500.86830.86520.0000
19852008.12.08 23:38sell9948.900.86900.87210.0000
19862008.12.08 23:38close9938.500.86900.86520.0000684.7089906.39
19872008.12.08 23:43close9948.900.86820.87210.0000820.0990726.48
19882008.12.08 23:52sell9958.600.86910.87220.0000
19892008.12.09 00:08close9908.800.86830.87180.0000406.5191132.99
19902008.12.09 00:08close9958.600.86830.87220.0000793.4491926.44
19912008.12.09 00:15sell9969.200.86850.87160.0000
19922008.12.09 00:36sell9978.700.86890.87200.0000
19932008.12.09 00:41close9978.700.86810.87200.0000801.7592728.19
19942008.12.09 01:00sell9988.700.86890.87200.0000
19952008.12.09 01:31close9969.200.86810.87160.0000423.9193152.10
19962008.12.09 01:31close9988.700.86810.87200.0000801.7593953.85
19972008.12.09 01:33sell9999.400.86870.87180.0000
19982008.12.09 01:50close9999.400.86790.87180.0000866.4694820.31
19992008.12.09 01:56buy10009.500.86780.86470.0000
20002008.12.09 01:56buy10019.000.86760.86450.0000
20012008.12.09 02:38buy10028.400.86720.86410.0000
20022008.12.09 02:47close10028.400.86790.86410.0000677.5095497.81
20032008.12.09 02:49buy10038.500.86720.86410.0000
20042008.12.09 02:51close10038.500.86800.86410.0000783.4196281.22
20052008.12.09 02:53buy10048.500.86720.86410.0000
20062008.12.09 02:55close10048.500.86790.86410.0000685.5696966.78
20072008.12.09 03:03buy10058.600.86730.86420.0000
20082008.12.09 03:16close10019.000.86790.86450.0000311.1097277.88
20092008.12.09 03:48buy10068.600.86700.86390.0000
20102008.12.09 04:04close10058.600.86760.86420.0000297.3797575.25
20112008.12.09 04:06close10068.600.86780.86390.0000792.8198368.06
20122008.12.09 04:56close10009.500.86780.86470.00000.0098368.06
20132008.12.09 04:56sell10079.800.86780.87090.0000
20142008.12.09 05:44close10079.800.86710.87090.0000791.1499159.20
20152008.12.09 05:47sell10089.900.86770.87080.0000
20162008.12.09 06:24close10089.900.86700.87080.0000799.3199958.51
20172008.12.09 06:34sell100910.000.86780.87090.0000
20182008.12.09 06:56sell10109.400.86820.87130.0000
20192008.12.09 06:58sell10118.800.86850.87160.0000
20202008.12.09 06:58sell10128.300.86880.87190.0000
20212008.12.09 07:06close10128.300.86810.87190.0000669.28100627.79
20222008.12.09 07:07close10118.800.86770.87160.0000811.34101439.13
20232008.12.09 07:10close10109.400.86730.87130.0000975.44102414.57
20242008.12.09 07:45close100910.000.86740.87090.0000461.15102875.72
20252008.12.09 22:01sell101310.300.87610.87920.0000
20262008.12.09 23:04close101310.300.87580.87920.0000352.82103228.54
20272008.12.09 23:05sell101410.300.87600.87910.0000
20282008.12.10 01:04sell10159.700.87650.87960.0000
20292008.12.10 02:04close10159.700.87620.87960.0000332.12103560.66
20302008.12.10 02:07close101410.300.87600.87910.00001.31103561.97
20312008.12.10 02:08buy101610.400.87560.87250.0000
20322008.12.10 02:14buy10179.800.87530.87220.0000
20332008.12.10 02:17close10179.800.87610.87220.0000894.88104456.85
20342008.12.10 02:18close101610.400.87640.87250.0000949.34105406.19
20352008.12.10 02:30sell101810.500.87630.87940.0000
20362008.12.10 02:30sell10199.900.87660.87970.0000
20372008.12.10 03:11close10199.900.87580.87970.0000904.32106310.51
20382008.12.10 03:35close101810.500.87600.87940.0000359.59106670.10
20392008.12.10 04:24buy102010.700.87560.87250.0000
20402008.12.10 04:33close102010.700.87630.87250.0000854.73107524.83
20412008.12.10 04:37buy102110.800.87560.87250.0000
20422008.12.10 04:41close102110.800.87630.87250.0000862.72108387.55
20432008.12.10 04:43sell102210.800.87660.87970.0000
20442008.12.10 05:43close102210.800.87630.87970.0000369.74108757.29
20452008.12.10 06:27sell102310.900.87660.87970.0000
20462008.12.10 07:09close102310.900.87580.87970.0000995.66109752.95
20472008.12.10 22:00buy102411.000.87960.87650.0000
20482008.12.10 22:04close102411.000.88030.87650.0000874.70110627.65
20492008.12.10 22:13buy102511.100.87970.87660.0000
20502008.12.10 22:13buy102610.400.87940.87630.0000
20512008.12.10 22:18close102610.400.88010.87630.0000827.18111454.83
20522008.12.10 22:19close102511.100.88040.87660.0000882.55112337.38
20532008.12.10 22:27buy102711.200.87990.87680.0000
20542008.12.10 22:29buy102810.600.87970.87660.0000
20552008.12.10 22:29buy102910.000.87940.87630.0000
20562008.12.10 22:32close102910.000.88010.87630.0000795.36113132.74
20572008.12.10 22:36close102810.600.88040.87660.0000842.80113975.54
20582008.12.10 22:41close102711.200.88060.87680.0000890.30114865.84
20592008.12.10 22:41sell103011.500.88080.88390.0000
20602008.12.10 23:05close103011.500.88010.88390.0000914.67115780.51
20612008.12.10 23:14buy103111.600.87980.87670.0000
20622008.12.10 23:54sell103211.100.88020.88330.0000
20632008.12.11 00:15close103111.600.88020.87670.0000518.30116298.80
20642008.12.11 00:18sell103311.000.88060.88370.0000
20652008.12.11 00:22close103311.000.87980.88370.00001000.23117299.03
20662008.12.11 00:22buy103411.300.87960.87650.0000
20672008.12.11 00:26close103211.100.87940.88330.00001014.02118313.05
20682008.12.11 01:06buy103511.200.87920.87610.0000
20692008.12.11 01:14close103511.200.87990.87610.0000891.01119204.06
20702008.12.11 01:18buy103611.300.87920.87610.0000
20712008.12.11 01:24buy103710.600.87890.87580.0000
20722008.12.11 01:26close103710.600.87960.87580.0000843.57120047.63
20732008.12.11 01:31close103411.300.87990.87650.0000385.27120432.90
20742008.12.11 01:31close103611.300.87990.87610.0000898.97121331.87
20752008.12.11 01:33buy103812.100.87910.87600.0000
20762008.12.11 01:41buy103911.400.87880.87570.0000
20772008.12.11 01:57close103911.400.87950.87570.0000907.33122239.20
20782008.12.11 02:36close103812.100.87950.87600.0000550.31122789.51
20792008.12.11 02:38sell104012.300.87960.88270.0000
20802008.12.11 02:45close104012.300.87890.88270.0000979.63123769.14
20812008.12.11 02:49buy104112.400.87870.87560.0000
20822008.12.11 03:01close104112.400.87940.87560.0000987.04124756.18
20832008.12.11 03:14buy104212.500.87870.87560.0000
20842008.12.11 03:18buy104311.800.87840.87530.0000
20852008.12.11 03:18buy104411.100.87810.87500.0000
20862008.12.11 03:18buy104510.300.87780.87470.0000
20872008.12.11 03:19close104510.300.87850.87470.0000820.72125576.90
20882008.12.11 03:19close104411.100.87880.87500.0000884.16126461.06
20892008.12.11 03:20buy104611.100.87780.87470.0000
20902008.12.11 03:29close104611.100.87850.87470.0000884.46127345.52
20912008.12.11 03:35buy104711.300.87810.87500.0000
20922008.12.11 03:56buy104810.600.87780.87470.0000
20932008.12.11 05:35sell104910.200.87780.88090.0000
20942008.12.11 05:35close104810.600.87820.87470.0000482.81127828.33
20952008.12.11 05:35sell105011.300.87820.88130.0000
20962008.12.11 05:46close105011.300.87750.88130.0000901.42128729.75
20972008.12.11 06:14buy105111.000.87690.87380.0000
20982008.12.11 06:14close104910.200.87690.88090.00001046.87129776.62
20992008.12.11 06:25close105111.000.87760.87380.0000877.39130654.01
21002008.12.11 06:25sell105211.000.87780.88090.0000
21012008.12.11 06:27close104711.300.87830.87500.0000257.32130911.33
21022008.12.11 06:27sell105312.300.87830.88140.0000
21032008.12.11 06:27close104311.800.87850.87530.0000134.32131045.65
21042008.12.11 06:27close104212.500.87870.87560.00000.00131045.65
21052008.12.11 06:27sell105411.700.87870.88180.0000
21062008.12.11 06:29close105411.700.87800.88180.0000932.80131978.45
21072008.12.11 06:30close105312.300.87750.88140.00001121.37133099.82
21082008.12.11 06:30close105211.000.87700.88090.00001003.42134103.24
21092008.12.11 06:30buy105513.400.87680.87370.0000
21102008.12.11 06:30buy105612.600.87630.87320.0000
21112008.12.11 06:31close105612.600.87700.87320.00001005.70135108.94
21122008.12.11 06:32close105513.400.87750.87370.00001068.95136177.89
21132008.12.11 06:33buy105713.600.87690.87380.0000
21142008.12.11 06:41buy105812.900.87670.87360.0000
21152008.12.11 06:49close105812.900.87740.87360.00001029.18137207.07
21162008.12.11 06:52close105713.600.87770.87380.00001239.60138446.67
21172008.12.11 06:53buy105913.800.87730.87420.0000
21182008.12.11 06:58close105913.800.87800.87420.00001100.23139546.90
21192008.12.11 06:58sell106014.000.87830.88140.0000
21202008.12.11 07:02close106014.000.87750.88140.00001276.35140823.25
21212008.12.11 22:16sell106114.100.88900.89210.0000
21222008.12.11 22:19sell106213.300.88930.89240.0000
21232008.12.11 22:19sell106312.500.88960.89270.0000
21242008.12.11 22:36close106312.500.88890.89270.0000984.36141807.61
21252008.12.11 22:53close106213.300.88860.89240.00001047.72142855.33
21262008.12.11 22:59buy106413.700.88820.88510.0000
21272008.12.11 22:59close106114.100.88820.89210.00001269.98144125.31
21282008.12.11 23:00buy106513.600.88790.88480.0000
21292008.12.11 23:01close106513.600.88870.88480.00001224.26145349.57
21302008.12.11 23:01close106413.700.88900.88510.00001232.85146582.42
21312008.12.11 23:03buy106614.700.88830.88520.0000
21322008.12.11 23:09buy106713.800.88800.88490.0000
21332008.12.11 23:11buy106813.000.88780.88470.0000
21342008.12.11 23:16buy106912.200.88750.88440.0000
21352008.12.11 23:46close106912.200.88830.88440.00001098.73147681.15
21362008.12.11 23:52buy107012.300.88750.88440.0000
21372008.12.12 00:15sell107112.000.88780.89090.0000
21382008.12.12 00:17close106813.000.88810.88470.0000435.83148116.98
21392008.12.12 00:17sell107213.400.88810.89120.0000
21402008.12.12 00:27close107213.400.88730.89120.00001208.16149325.14
21412008.12.12 00:36close107112.000.88700.89090.00001082.30150407.44
21422008.12.12 00:50buy107312.400.88690.88380.0000
21432008.12.12 01:45close107312.400.88760.88380.0000977.92151385.36
21442008.12.12 01:49buy107412.500.88690.88380.0000
21452008.12.12 01:55close107412.500.88760.88380.0000985.80152371.16
21462008.12.12 01:55close107012.300.88780.88440.0000412.50152783.66
21472008.12.12 01:55sell107513.700.88780.89090.0000
21482008.12.12 02:03close106713.800.88800.88490.0000-3.51152780.15
21492008.12.12 02:03sell107615.100.88810.89120.0000
21502008.12.12 02:08close107615.100.88730.89120.00001361.43154141.58
21512008.12.12 02:25sell107715.200.88810.89120.0000
21522008.12.12 02:33close107715.200.88730.89120.00001370.45155512.03
21532008.12.12 02:33close107513.700.88700.89090.00001235.63156747.66
21542008.12.12 02:37buy107814.600.88680.88370.0000
21552008.12.12 04:05close107814.600.88710.88370.0000493.74157241.40
21562008.12.12 04:05sell107914.800.88740.89050.0000
21572008.12.12 04:06close107914.800.88660.89050.00001335.44158576.84
21582008.12.12 04:19sell108015.000.88740.89050.0000
21592008.12.12 04:19sell108115.600.88780.89090.0000
21602008.12.12 04:19close106614.700.88790.88520.0000-665.98157910.86
21612008.12.12 04:21close108115.600.88700.89090.00001406.99159317.85
21622008.12.12 04:24sell108215.100.88770.89080.0000
21632008.12.12 04:25close108215.100.88700.89080.00001191.66160509.51
21642008.12.12 04:30sell108315.200.88780.89090.0000
21652008.12.12 04:30sell108414.200.88820.89130.0000
21662008.12.12 04:30sell108513.300.88850.89160.0000
21672008.12.12 04:32close108513.300.88770.89160.00001198.60161708.11
21682008.12.12 04:33close108414.200.88750.89130.00001120.00162828.11
21692008.12.12 04:33close108315.200.88690.89090.00001542.45164370.56
21702008.12.12 04:33close108015.000.88660.89050.00001353.49165724.05
21712008.12.12 04:38sell108616.600.88740.89050.0000
21722008.12.12 04:39close108616.600.88660.89050.00001497.86167221.91
21732008.12.12 04:48sell108716.700.88740.89050.0000
21742008.12.12 04:49sell108815.700.88810.89120.0000
21752008.12.12 04:49sell108914.800.88840.89150.0000
21762008.12.12 04:49close108914.800.88750.89150.00001500.85168722.76
21772008.12.12 05:04close108815.700.88730.89120.00001415.53170138.29
21782008.12.12 05:06sell109016.100.88770.89080.0000
21792008.12.12 05:12sell109115.100.88810.89120.0000
21802008.12.12 05:13close109115.100.88730.89120.00001361.43171499.72
21812008.12.12 05:14sell109215.200.88800.89110.0000
21822008.12.12 05:14sell109314.300.88830.89140.0000
21832008.12.12 05:17close109314.300.88760.89140.00001127.76172627.48
21842008.12.12 05:17close109215.200.88730.89110.00001199.14173826.62
21852008.12.12 05:18buy109416.000.88680.88370.0000
21862008.12.12 05:18close109016.100.88680.89080.00001633.96175460.58
21872008.12.12 05:30close109416.000.88760.88370.00001442.09176902.67
21882008.12.12 05:30sell109516.700.88790.89100.0000
21892008.12.12 05:30sell109615.700.88830.89140.0000
21902008.12.12 05:31sell109714.700.88860.89170.0000
21912008.12.12 05:32close109714.700.88780.89170.00001324.62178227.29
21922008.12.12 05:33close109615.700.88750.89140.00001415.21179642.50
21932008.12.12 05:33close109516.700.88710.89100.00001506.03181148.53
21942008.12.12 05:35close108716.700.88650.89050.00001695.43182843.96
21952008.12.12 05:36buy109818.300.88680.88370.0000
21962008.12.12 05:39sell109917.600.88780.89090.0000
21972008.12.12 05:39close109818.300.88780.88370.00002061.28184905.24
21982008.12.12 05:39sell110017.500.88810.89120.0000
21992008.12.12 05:40sell110116.400.88860.89170.0000
22002008.12.12 05:40close110116.400.88790.89170.00001292.94186198.18
22012008.12.12 05:41sell110216.600.88840.89150.0000
22022008.12.12 05:41close110216.600.88750.89150.00001683.38187881.56
22032008.12.12 05:42sell110316.700.88840.89150.0000
22042008.12.12 05:43close110316.700.88770.89150.00001316.89189198.45
22052008.12.12 05:44close110017.500.88740.89120.00001380.44190578.89
22062008.12.12 05:44close109917.600.88710.89090.00001388.79191967.68
22072008.12.12 05:45buy110419.200.88680.88370.0000
22082008.12.12 05:45close110419.200.88750.88370.00001514.37193482.05
22092008.12.12 05:46sell110519.300.88770.89080.0000
22102008.12.12 05:47sell110618.300.88800.89110.0000
22112008.12.12 05:50sell110716.700.88930.89240.0000
22122008.12.12 05:50sell110815.700.88960.89270.0000
22132008.12.12 05:53close110815.700.88890.89270.00001236.36194718.41
22142008.12.12 05:54close110716.700.88850.89240.00001503.66196222.07
22152008.12.12 05:54sell110917.400.88830.89140.0000
22162008.12.12 05:55sell111016.300.88860.89170.0000
22172008.12.12 06:08close111016.300.88790.89170.00001285.05197507.12
22182008.12.12 06:14close110917.400.88750.89140.00001568.45199075.57
22192008.12.12 06:14close110618.300.88720.89110.00001650.14200725.71
22202008.12.12 06:14close110519.300.88700.89080.00001523.11202248.82
22212008.12.14 23:08sell111120.200.89470.89780.0000
22222008.12.14 23:11sell111219.000.89550.89860.0000
22232008.12.14 23:12sell111317.900.89570.89880.0000
22242008.12.14 23:26close111317.900.89490.89880.00001600.18203849.00
22252008.12.14 23:27close111219.000.89480.89860.00001486.37205335.37
22262008.12.14 23:27sell111419.400.89510.89820.0000
22272008.12.14 23:34sell111518.100.89560.89870.0000
22282008.12.14 23:39close111518.100.89490.89870.00001415.80206751.17
22292008.12.14 23:51sell111618.300.89540.89850.0000
22302008.12.15 00:07close111618.300.89470.89850.00001434.09208185.26
22312008.12.15 00:11close111120.200.89440.89780.0000680.12208865.38
22322008.12.15 00:11close111419.400.89440.89820.00001520.81210386.19
22332008.12.15 23:00buy111721.000.89440.89130.0000
22342008.12.15 23:03close111721.000.89510.89130.00001642.27212028.46
22352008.12.15 23:03buy111821.200.89500.89190.0000
22362008.12.15 23:13close111821.200.89570.89190.00001656.80213685.26
22372008.12.15 23:18sell111921.400.89610.89920.0000
22382008.12.15 23:19sell112020.200.89640.89950.0000
22392008.12.15 23:20close112020.200.89570.89950.00001578.65215263.91
22402008.12.15 23:31close111921.400.89540.89920.00001673.00216936.91
22412008.12.16 00:07buy112121.700.89480.89170.0000
22422008.12.16 00:39close112121.700.89550.89170.00001696.26218633.17
22432008.12.16 00:39sell112221.900.89600.89910.0000
22442008.12.16 00:45close112221.900.89520.89910.00001957.10220590.27
22452008.12.16 00:53buy112322.100.89500.89190.0000
22462008.12.16 01:21sell112421.100.89570.89880.0000
22472008.12.16 01:21close112322.100.89570.89190.00001727.14222317.41
22482008.12.16 01:30close112421.100.89490.89880.00001886.24224203.65
22492008.12.16 01:40sell112522.400.89570.89880.0000
22502008.12.16 02:03sell112621.200.89600.89910.0000
22512008.12.16 03:03close112621.200.89560.89910.0000946.85225150.50
22522008.12.16 03:08close112522.400.89540.89880.0000750.50225901.00
22532008.12.16 03:40sell112722.600.89610.89920.0000
22542008.12.16 04:21close112722.600.89530.89920.00002019.43227920.43
22552008.12.16 05:04sell112822.800.89600.89910.0000
22562008.12.16 05:42sell112921.500.89630.89940.0000
22572008.12.16 07:17close112921.500.89600.89940.0000719.87228640.30
22582008.12.16 08:42close112822.800.89610.89910.0000-254.44228385.86
22592008.12.16 23:00buy113022.800.89900.89590.0000
22602008.12.16 23:00buy113121.600.89880.89570.0000
22612008.12.16 23:00close113121.600.89950.89570.00001680.93230066.79
22622008.12.16 23:00close113022.800.89980.89590.00002027.12232093.91
22632008.12.16 23:00buy113223.200.90000.89690.0000
22642008.12.16 23:03close113223.200.90080.89690.00002060.39234154.30
22652008.12.16 23:05buy113323.400.89990.89680.0000
22662008.12.16 23:06buy113422.100.89950.89640.0000
22672008.12.16 23:10buy113520.700.89920.89610.0000
22682008.12.16 23:10close113520.700.90010.89610.00002069.77236224.07
22692008.12.16 23:10close113422.100.90050.89640.00002454.19238678.26
22702008.12.16 23:12close113323.400.90070.89680.00002078.38240756.64
22712008.12.16 23:13buy113624.100.90110.89800.0000
22722008.12.16 23:13close113624.100.90190.89800.00002137.71242894.35
22732008.12.16 23:18buy113724.300.90110.89800.0000
22742008.12.16 23:19buy113822.900.90080.89770.0000
22752008.12.16 23:26close113822.900.90150.89770.00001778.15244672.50
22762008.12.16 23:26close113724.300.90190.89800.00002155.45246827.95
22772008.12.16 23:44sell113924.700.90230.90540.0000
22782008.12.16 23:44sell114023.300.90260.90570.0000
22792008.12.16 23:48close114023.300.90190.90570.00001808.40248636.35
22802008.12.16 23:53close113924.700.90150.90540.00002191.90250828.25
22812008.12.17 00:00sell114125.100.90160.90470.0000
22822008.12.17 00:00sell114223.700.90190.90500.0000
22832008.12.17 00:01sell114322.200.90220.90530.0000
22842008.12.17 00:06close114322.200.90130.90530.00002216.80253045.05
22852008.12.17 00:11close114223.700.90100.90500.00002367.37255412.42
22862008.12.17 00:13close114125.100.90090.90470.00001950.27257362.69
22872008.12.17 00:30buy114425.700.90110.89800.0000
22882008.12.17 00:36sell114524.500.90140.90450.0000
22892008.12.17 00:38sell114625.700.90170.90480.0000
22902008.12.17 00:38sell114724.400.90190.90500.0000
22912008.12.17 00:38close114425.700.90190.89800.00002279.63259642.32
22922008.12.17 00:45sell114821.500.90220.90530.0000
22932008.12.17 01:56close114821.500.90190.90530.0000715.16260357.48
22942008.12.17 01:58close114724.400.90150.90500.00001082.64261440.12
22952008.12.17 02:00sell114923.000.90240.90550.0000
22962008.12.17 02:05sell115021.500.90270.90580.0000
22972008.12.17 02:10close115021.500.90200.90580.00001668.51263108.63
22982008.12.17 02:12close114923.000.90170.90550.00001785.52264894.15
22992008.12.17 02:21close114625.700.90130.90480.00001140.57266034.72
23002008.12.17 02:28sell115125.100.90230.90540.0000
23012008.12.17 02:34close115125.100.90150.90540.00002227.40268262.12
23022008.12.17 02:38buy115225.600.90130.89820.0000
23032008.12.17 03:04close115225.600.90210.89820.00002270.26270532.38
23042008.12.17 03:18buy115325.800.90160.89850.0000
23052008.12.17 03:27close114524.500.90140.90450.00000.00270532.38
23062008.12.17 03:29buy115425.600.90130.89820.0000
23072008.12.17 03:41close115425.600.90210.89820.00002270.26272802.64
23082008.12.17 04:24close115325.800.90190.89850.0000858.19273660.83
23092008.12.17 05:13sell115527.400.90250.90560.0000
23102008.12.17 05:35close115527.400.90180.90560.00002126.86275787.69
23112008.12.17 05:41sell115627.600.90250.90560.0000
23122008.12.17 05:44close115627.600.90180.90560.00002142.38277930.07
23132008.12.17 05:45buy115727.800.90150.89840.0000
23142008.12.17 05:45buy115826.200.90120.89810.0000
23152008.12.17 05:45buy115924.600.90080.89770.0000
23162008.12.17 05:48close115924.600.90160.89770.00002182.79280112.86
23172008.12.17 05:49close115826.200.90190.89810.00002033.48282146.34
23182008.12.17 05:50close115727.800.90230.89840.00002464.81284611.15
23192008.12.17 05:51sell116028.500.90260.90570.0000
23202008.12.17 06:00sell116126.900.90280.90590.0000
23212008.12.17 06:04close116126.900.90210.90590.00002087.35286698.50
23222008.12.17 06:07close116028.500.90190.90570.00002212.00288910.50
23232008.12.17 06:11sell116228.900.90250.90560.0000
23242008.12.17 06:15close116228.900.90180.90560.00002243.29291153.79
23252008.12.17 06:23buy116329.100.90120.89810.0000
23262008.12.17 06:24close116329.100.90190.89810.00002258.57293412.36
23272008.12.17 06:29sell116429.300.90230.90540.0000
23282008.12.17 06:33close116429.300.90160.90540.00002274.84295687.20
23292008.12.17 06:33sell116529.600.90210.90520.0000
23302008.12.17 06:36close116529.600.90140.90520.00002298.65297985.85
23312008.12.17 06:41sell116629.800.90210.90520.0000
23322008.12.17 06:43close116629.800.90140.90520.00002314.18300300.03
23332008.12.17 06:45sell116730.000.90210.90520.0000
23342008.12.17 06:56close116730.000.90140.90520.00002329.71302629.74
23352008.12.17 22:10buy116830.300.92790.92480.0000
23362008.12.17 22:17close116830.300.92860.92480.00002284.08304913.82
23372008.12.17 22:21buy116930.500.92820.92510.0000
23382008.12.17 22:21buy117028.800.92790.92480.0000
23392008.12.17 22:23close117028.800.92870.92480.00002480.89307394.71
23402008.12.17 22:23close116930.500.92900.92510.00002626.48310021.19
23412008.12.17 22:25sell117131.000.92930.93240.0000
23422008.12.17 22:28close117131.000.92850.93240.00002670.97312692.16
23432008.12.17 22:28buy117231.300.92820.92510.0000
23442008.12.17 22:29buy117329.500.92790.92480.0000
23452008.12.17 22:30buy117427.600.92740.92430.0000
23462008.12.17 22:30buy117525.800.92710.92400.0000
23472008.12.17 22:31close117525.800.92780.92400.00001946.54314638.70
23482008.12.17 22:37buy117625.900.92700.92390.0000
23492008.12.17 22:40close117625.900.92770.92390.00001954.30316593.00
23502008.12.17 22:45sell117727.500.92810.93120.0000
23512008.12.17 22:45close117427.600.92830.92430.00002675.86319268.86
23522008.12.17 22:47sell117830.300.92850.93160.0000
23532008.12.17 23:01close117329.500.92870.92480.00002541.19321810.05
23542008.12.17 23:06sell117930.600.92880.93190.0000
23552008.12.17 23:07close117231.300.92890.92510.00002358.70324168.75
23562008.12.17 23:07sell118027.100.92910.93220.0000
23572008.12.17 23:11close118027.100.92840.93220.00002043.30326212.05
23582008.12.17 23:31sell118127.400.92900.93210.0000
23592008.12.18 00:00close117830.300.92810.93160.00001317.45327529.50
23602008.12.18 00:00close118127.400.92810.93210.00002667.50330197.00
23612008.12.18 00:00close117930.600.92810.93190.00002319.62332516.61
23622008.12.18 00:08sell118231.600.92870.93180.0000
23632008.12.18 00:20sell118329.600.92920.93230.0000
23642008.12.18 00:36close118329.600.92850.93230.00002231.56334748.17
23652008.12.18 00:37sell118430.000.92900.93210.0000
23662008.12.18 00:38sell118528.000.92940.93250.0000
23672008.12.18 01:46close118528.000.92910.93250.0000904.10335652.27
23682008.12.18 01:46sell118628.200.92930.93240.0000
23692008.12.18 04:27s/l117727.500.93120.93120.0000-9144.36326507.92
23702008.12.18 04:27sell118726.000.93090.93400.0000
23712008.12.18 04:35close118726.000.93020.93400.00001956.57328464.49
23722008.12.18 04:39sell118826.800.93030.93340.0000
23732008.12.18 04:58close118826.800.92960.93340.00002018.07330482.56
23742008.12.18 05:01close118430.000.92940.93210.0000-1291.16329191.40
23752008.12.18 05:03close118628.200.92920.93240.0000303.49329494.89
23762008.12.18 05:18close118231.600.92910.93180.0000-1360.46328134.43
23772008.12.18 05:19buy118932.800.92880.92570.0000
23782008.12.18 05:22buy119030.900.92840.92530.0000
23792008.12.18 05:32buy119129.100.92810.92500.0000
23802008.12.18 06:15buy119227.200.92780.92470.0000
23812008.12.18 06:20s/l118932.800.92570.92570.0000-10985.31317149.12
23822008.12.18 06:20buy119325.000.92590.92280.0000
23832008.12.18 06:22s/l119030.900.92530.92530.0000-10352.32306796.80
23842008.12.18 06:22buy119424.800.92560.92250.0000
23852008.12.18 06:24close119424.800.92630.92250.00001874.12308670.92
23862008.12.18 06:25close119325.000.92670.92280.00002158.20310829.12
23872008.12.18 06:25buy119527.700.92740.92430.0000
23882008.12.18 06:26close119527.700.92810.92430.00002089.21312918.33
23892008.12.18 06:30close119227.200.92860.92470.00002343.31315261.64
23902008.12.18 06:30close119129.100.92890.92500.00002506.19317767.83
23912008.12.18 06:32buy119631.800.92830.92520.0000
23922008.12.18 06:33buy119730.000.92810.92500.0000
23932008.12.18 06:42buy119828.200.92770.92460.0000
23942008.12.18 06:45close119828.200.92840.92460.00002126.24319894.07
23952008.12.18 06:45sell119929.100.92850.93160.0000
23962008.12.18 06:46sell120030.600.92880.93190.0000
23972008.12.18 06:47close119730.000.92890.92500.00002583.70322477.77
23982008.12.18 06:47sell120130.700.92900.93210.0000
23992008.12.18 06:47close119631.800.92900.92520.00002396.12324873.89
24002008.12.18 06:50sell120227.200.92930.93240.0000
24012008.12.18 07:02close120227.200.92860.93240.00002050.40326924.29
24022008.12.18 08:06close119929.100.93110.93160.0000-8125.87318798.42
24032008.12.18 08:11close120030.600.93130.93190.0000-8214.32310584.10
24042008.12.18 08:15close120130.700.93160.93210.0000-8568.05302016.05
24052008.12.18 22:00buy120330.200.94900.94590.0000
24062008.12.18 22:01buy120428.500.94860.94550.0000
24072008.12.18 22:02buy120526.600.94810.94500.0000
24082008.12.18 22:09close120526.600.94890.94500.00002242.60304258.65
24092008.12.18 22:14buy120627.000.94830.94520.0000
24102008.12.18 22:14buy120725.300.94800.94490.0000
24112008.12.18 22:54close120725.300.94880.94490.00002133.22306391.87
24122008.12.18 22:55close120627.000.94910.94520.00002275.84308667.71
24132008.12.18 23:02close120330.200.94930.94590.0000954.39309622.10
24142008.12.18 23:02close120428.500.94960.94550.00003001.26312623.36
24152008.12.18 23:02sell120831.300.95010.95320.0000
24162008.12.18 23:02sell120929.500.95030.95340.0000
24172008.12.18 23:02sell121027.700.95070.95380.0000
24182008.12.18 23:06close121027.700.94990.95380.00002332.88314956.24
24192008.12.18 23:20close120929.500.94960.95340.00002174.60317130.84
24202008.12.18 23:22close120831.300.94940.95320.00002307.77319438.61
24212008.12.18 23:26buy121131.900.94910.94600.0000
24222008.12.18 23:27buy121230.100.94880.94570.0000
24232008.12.18 23:29close121230.100.94950.94570.00002219.06321657.67
24242008.12.19 00:02sell121330.700.94950.95260.0000
24252008.12.19 00:02sell121432.100.94990.95300.0000
24262008.12.19 00:02close121131.900.94990.94600.00002678.48324336.15
24272008.12.19 00:17buy121529.700.94910.94600.0000
24282008.12.19 00:17close121432.100.94910.95300.00002705.72327041.87
24292008.12.19 00:32buy121632.700.94880.94570.0000
24302008.12.19 00:39close121330.700.94860.95260.00002912.71329954.58
24312008.12.19 00:42buy121729.300.94840.94530.0000
24322008.12.19 00:42buy121827.600.94820.94510.0000
24332008.12.19 00:54close121827.600.94920.94510.00002907.71332862.29
24342008.12.19 00:54close121729.300.94920.94530.00002469.45335331.74
24352008.12.19 00:57close121632.700.94950.94570.00002410.74337742.48
24362008.12.19 00:59sell121932.500.94970.95280.0000
24372008.12.19 01:18close121529.700.94940.94600.0000938.49338680.97
24382008.12.19 01:18close121932.500.94880.95280.00003082.84341763.81
24392008.12.19 01:20buy122034.200.94850.94540.0000
24402008.12.19 01:25buy122132.200.94800.94490.0000
24412008.12.19 01:27buy122230.300.94770.94460.0000
24422008.12.19 01:29close122230.300.94920.94460.00004788.24346552.05
24432008.12.19 01:29close122132.200.94920.94490.00004070.80350622.85
24442008.12.19 01:31buy122333.200.94830.94520.0000
24452008.12.19 01:35buy122431.200.94800.94490.0000
24462008.12.19 01:37buy122529.200.94770.94460.0000
24472008.12.19 01:59s/l122034.200.94540.94540.0000-11214.30339408.55
24482008.12.19 01:59s/l122333.200.94520.94520.0000-10893.31328515.24
24492008.12.19 01:59s/l122431.200.94490.94490.0000-10237.09318278.15
24502008.12.19 02:05s/l122529.200.94460.94460.0000-9583.91308694.24
24512008.12.19 05:00buy122630.900.94230.93920.0000
24522008.12.19 05:09close122630.900.94300.93920.00002293.74310987.98
24532008.12.19 05:10buy122731.100.94280.93970.0000
24542008.12.19 05:10buy122829.300.94230.93920.0000
24552008.12.19 05:19close122829.300.94300.93920.00002174.97313162.95
24562008.12.19 05:19sell122929.900.94310.94620.0000
24572008.12.19 05:20close122929.900.94230.94620.00002538.47315701.42
24582008.12.19 05:51sell123030.100.94310.94620.0000
24592008.12.19 06:04close122731.100.94360.93970.00002636.71318338.13
24602008.12.19 06:43close123030.100.94230.94620.00002555.45320893.58