Strategy Tester Report
Your_Lucky_EURGBP_rdb_v1
Activtrades-Demo (Build 220)
|Symbol
|EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
|Periode
|5 Minuten (M5) 2008.10.22 04:35 - 2008.12.19 22:55 (2008.10.21 - 2008.12.20)
|Modell
|Jedes Ticksignal (präziseste Methode, die auf allen nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen basiert)
|Parameter
|Original_EA="MyLuckyPro V.0.4p"; LasEdit_by="_rdb_ : 30 Nopember 2008"; Balance_Info="Bila sudah tercapai ROBOT berhenti, INGAT JANGAN serakah"; TargetBalance=3000000; AutoStop_Info="AutoStop=false, tidak buka posisi baru, posisi yg lama tetap di maintain"; AutoStop=false;
Time_Info="Jam Trading waktu Server"; OpenHour=22; CloseHour=6; MM_Info="Kalau MM=true, isi risk berapa persen yg mau di pake."; MM=true;
Risk=50; Lots_Info="Kalau MM=false, isi Lots yg mau di pake."; Lots=1; MaxLots=100; MinLots=0.1; LotsDigit=1; Slippage=3; Trade_Info="TP=TakeProfit, disarankan sedikit saja"; TP=7; SL1_Info="SL1=StopLoss bukan jam trading"; SL1=22; SL2_Info="SL2=StopLoss jam trading"; SL2=31; FractalRange=32; ATR_Level=15; PriceFromFractal=7; HiddenTP_Info="Bila true, maka TP tidak di set"; HiddenTP=true;
Filter_Info="Filter untuk buka posisi"; SignalFilter=5; MaxTrades=5; MaxTradePerBar=2; MaxTradePerPosition=3; IMA_PERIOD=11; Magic=11111; email_YM="abdulrahman_maros@yahoo.com"; Need_Donation="Abdul Rahman"; Bank="BCA : 7990026640"; LibertyReserve="U7067895"; Time_Opened_Protection=true;
|Balken im Test
|12401
|Ticks modelliert
|595307
|Modellierungsqualität
|50.96%
|Fehler in Charts-Anpassung
|11
|Ursprüngliche Einlage
|1000.00
|Gesamt netto Profit
|319893.58
|Brutto Profit
|440798.73
|Brutto Loss
|-120905.15
|Profit Faktor
|3.65
|Erwartetes Ergebnis
|260.08
|Drawdown absolut
|80.79
|Maximaler Drawdown
|47014.71 (13.31%)
|Relative Drawdown
|32.41% (853.76)
|Trades gesamt
|1230
|Short Positionen (gewonnen %)
|623 (94.06%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|607 (92.26%)
|Profit Trades (% gesamt)
|1146 (93.17%)
|Loss Trades (% gesamtl)
|84 (6.83%)
|Grösster
|Profit Trade
|4788.24
|Loss Trade
|-11214.30
|Durchschnitt
|Profit Trade
|384.64
|Loss Trade
|-1439.35
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)
|115 (2323.81)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)
|6 (-467.68)
|Maximal
|Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)
|107266.42 (53)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|-41928.61 (4)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|29
|aufeinanderfolgende Verluste
|2
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Auftrag
|Volumen
|Preis
|S / L
|T / P
|Gewinn
|Bilanz
|1
|2008.10.22 04:35
|sell
|1
|0.10
|0.7862
|0.7893
|0.0000
|2
|2008.10.22 04:35
|sell
|2
|0.10
|0.7865
|0.7896
|0.0000
|3
|2008.10.22 04:52
|close
|2
|0.10
|0.7859
|0.7896
|0.0000
|7.63
|1007.63
|4
|2008.10.22 04:57
|sell
|3
|0.10
|0.7865
|0.7896
|0.0000
|5
|2008.10.22 05:02
|close
|3
|0.10
|0.7859
|0.7896
|0.0000
|7.63
|1015.26
|6
|2008.10.22 05:08
|close
|1
|0.10
|0.7856
|0.7893
|0.0000
|7.64
|1022.90
|7
|2008.10.22 05:18
|sell
|4
|0.10
|0.7859
|0.7890
|0.0000
|8
|2008.10.22 05:20
|sell
|5
|0.10
|0.7862
|0.7893
|0.0000
|9
|2008.10.22 05:23
|close
|5
|0.10
|0.7856
|0.7893
|0.0000
|7.64
|1030.54
|10
|2008.10.22 05:27
|close
|4
|0.10
|0.7853
|0.7890
|0.0000
|7.64
|1038.18
|11
|2008.10.22 05:28
|buy
|6
|0.10
|0.7849
|0.7818
|0.0000
|12
|2008.10.22 05:28
|buy
|7
|0.10
|0.7846
|0.7815
|0.0000
|13
|2008.10.22 05:30
|close
|7
|0.10
|0.7852
|0.7815
|0.0000
|7.64
|1045.82
|14
|2008.10.22 05:30
|close
|6
|0.10
|0.7856
|0.7818
|0.0000
|8.91
|1054.73
|15
|2008.10.22 05:30
|sell
|8
|0.10
|0.7858
|0.7889
|0.0000
|16
|2008.10.22 05:31
|sell
|9
|0.10
|0.7861
|0.7892
|0.0000
|17
|2008.10.22 05:31
|sell
|10
|0.10
|0.7864
|0.7895
|0.0000
|18
|2008.10.22 05:35
|sell
|11
|0.10
|0.7867
|0.7898
|0.0000
|19
|2008.10.22 05:38
|close
|11
|0.10
|0.7861
|0.7898
|0.0000
|7.63
|1062.36
|20
|2008.10.22 05:41
|sell
|12
|0.10
|0.7867
|0.7898
|0.0000
|21
|2008.10.22 05:59
|close
|12
|0.10
|0.7861
|0.7898
|0.0000
|7.63
|1069.99
|22
|2008.10.22 06:03
|sell
|13
|0.10
|0.7867
|0.7898
|0.0000
|23
|2008.10.22 06:18
|s/l
|8
|0.10
|0.7889
|0.7889
|0.0000
|-39.30
|1030.69
|24
|2008.10.22 06:18
|s/l
|9
|0.10
|0.7892
|0.7892
|0.0000
|-39.28
|991.41
|25
|2008.10.22 06:21
|sell
|14
|0.10
|0.7879
|0.7910
|0.0000
|26
|2008.10.22 06:22
|close
|14
|0.10
|0.7873
|0.7910
|0.0000
|7.62
|999.03
|27
|2008.10.22 06:22
|sell
|15
|0.10
|0.7869
|0.7900
|0.0000
|28
|2008.10.22 06:28
|close
|15
|0.10
|0.7863
|0.7900
|0.0000
|7.63
|1006.66
|29
|2008.10.22 06:29
|close
|13
|0.10
|0.7861
|0.7898
|0.0000
|7.63
|1014.29
|30
|2008.10.22 06:29
|close
|10
|0.10
|0.7858
|0.7895
|0.0000
|7.64
|1021.93
|31
|2008.10.22 06:31
|sell
|16
|0.10
|0.7868
|0.7899
|0.0000
|32
|2008.10.22 06:32
|sell
|17
|0.10
|0.7871
|0.7902
|0.0000
|33
|2008.10.22 06:32
|sell
|18
|0.10
|0.7874
|0.7905
|0.0000
|34
|2008.10.22 06:35
|close
|18
|0.10
|0.7867
|0.7905
|0.0000
|8.90
|1030.83
|35
|2008.10.22 06:35
|close
|17
|0.10
|0.7865
|0.7902
|0.0000
|7.63
|1038.46
|36
|2008.10.22 06:38
|sell
|19
|0.10
|0.7871
|0.7902
|0.0000
|37
|2008.10.22 06:38
|sell
|20
|0.10
|0.7874
|0.7905
|0.0000
|38
|2008.10.22 06:43
|close
|20
|0.10
|0.7868
|0.7905
|0.0000
|7.63
|1046.09
|39
|2008.10.22 06:43
|close
|19
|0.10
|0.7865
|0.7902
|0.0000
|7.63
|1053.72
|40
|2008.10.22 06:48
|buy
|21
|0.10
|0.7862
|0.7831
|0.0000
|41
|2008.10.22 06:48
|close
|16
|0.10
|0.7862
|0.7899
|0.0000
|7.63
|1061.35
|42
|2008.10.22 06:49
|buy
|22
|0.10
|0.7860
|0.7829
|0.0000
|43
|2008.10.22 06:49
|buy
|23
|0.10
|0.7857
|0.7826
|0.0000
|44
|2008.10.22 06:52
|close
|23
|0.10
|0.7863
|0.7826
|0.0000
|7.63
|1068.98
|45
|2008.10.22 06:53
|close
|22
|0.10
|0.7866
|0.7829
|0.0000
|7.63
|1076.61
|46
|2008.10.22 06:58
|buy
|24
|0.10
|0.7860
|0.7829
|0.0000
|47
|2008.10.22 07:00
|close
|24
|0.10
|0.7866
|0.7829
|0.0000
|7.63
|1084.24
|48
|2008.10.22 07:00
|close
|21
|0.10
|0.7868
|0.7831
|0.0000
|7.63
|1091.87
|49
|2008.10.22 22:00
|sell
|25
|0.10
|0.7900
|0.7931
|0.0000
|50
|2008.10.22 22:05
|sell
|26
|0.10
|0.7903
|0.7934
|0.0000
|51
|2008.10.22 22:06
|sell
|27
|0.10
|0.7906
|0.7937
|0.0000
|52
|2008.10.22 22:10
|close
|27
|0.10
|0.7900
|0.7937
|0.0000
|7.59
|1099.46
|53
|2008.10.22 22:12
|close
|26
|0.10
|0.7897
|0.7934
|0.0000
|7.60
|1107.06
|54
|2008.10.22 22:12
|close
|25
|0.10
|0.7894
|0.7931
|0.0000
|7.60
|1114.66
|55
|2008.10.22 22:16
|buy
|28
|0.10
|0.7882
|0.7851
|0.0000
|56
|2008.10.22 22:17
|close
|28
|0.10
|0.7888
|0.7851
|0.0000
|7.61
|1122.27
|57
|2008.10.22 22:19
|sell
|29
|0.10
|0.7898
|0.7929
|0.0000
|58
|2008.10.22 22:31
|sell
|30
|0.10
|0.7900
|0.7931
|0.0000
|59
|2008.10.22 22:32
|sell
|31
|0.10
|0.7904
|0.7935
|0.0000
|60
|2008.10.22 22:46
|sell
|32
|0.10
|0.7907
|0.7938
|0.0000
|61
|2008.10.22 23:08
|close
|32
|0.10
|0.7901
|0.7938
|0.0000
|7.59
|1129.86
|62
|2008.10.22 23:13
|close
|31
|0.10
|0.7896
|0.7935
|0.0000
|10.13
|1139.99
|63
|2008.10.22 23:20
|close
|29
|0.10
|0.7895
|0.7929
|0.0000
|3.80
|1143.79
|64
|2008.10.22 23:20
|close
|30
|0.10
|0.7893
|0.7931
|0.0000
|8.87
|1152.66
|65
|2008.10.22 23:20
|buy
|33
|0.10
|0.7890
|0.7859
|0.0000
|66
|2008.10.22 23:22
|close
|33
|0.10
|0.7896
|0.7859
|0.0000
|7.60
|1160.26
|67
|2008.10.22 23:23
|sell
|34
|0.10
|0.7901
|0.7932
|0.0000
|68
|2008.10.22 23:23
|sell
|35
|0.10
|0.7904
|0.7935
|0.0000
|69
|2008.10.22 23:25
|close
|35
|0.10
|0.7897
|0.7935
|0.0000
|8.86
|1169.12
|70
|2008.10.22 23:25
|close
|34
|0.10
|0.7895
|0.7932
|0.0000
|7.60
|1176.72
|71
|2008.10.22 23:26
|buy
|36
|0.10
|0.7889
|0.7858
|0.0000
|72
|2008.10.22 23:27
|buy
|37
|0.10
|0.7884
|0.7853
|0.0000
|73
|2008.10.22 23:27
|buy
|38
|0.10
|0.7880
|0.7849
|0.0000
|74
|2008.10.22 23:33
|close
|38
|0.10
|0.7886
|0.7849
|0.0000
|7.61
|1184.33
|75
|2008.10.22 23:36
|close
|37
|0.10
|0.7891
|0.7853
|0.0000
|8.87
|1193.20
|76
|2008.10.22 23:37
|close
|36
|0.10
|0.7895
|0.7858
|0.0000
|7.60
|1200.80
|77
|2008.10.22 23:38
|sell
|39
|0.10
|0.7901
|0.7932
|0.0000
|78
|2008.10.22 23:38
|sell
|40
|0.10
|0.7905
|0.7936
|0.0000
|79
|2008.10.22 23:40
|close
|40
|0.10
|0.7899
|0.7936
|0.0000
|7.60
|1208.40
|80
|2008.10.22 23:55
|sell
|41
|0.10
|0.7905
|0.7936
|0.0000
|81
|2008.10.22 23:56
|sell
|42
|0.10
|0.7908
|0.7939
|0.0000
|82
|2008.10.22 23:57
|sell
|43
|0.10
|0.7910
|0.7941
|0.0000
|83
|2008.10.23 00:37
|close
|43
|0.10
|0.7904
|0.7941
|0.0000
|7.63
|1216.03
|84
|2008.10.23 00:45
|sell
|44
|0.10
|0.7910
|0.7941
|0.0000
|85
|2008.10.23 01:04
|close
|42
|0.10
|0.7904
|0.7939
|0.0000
|5.10
|1221.13
|86
|2008.10.23 01:04
|close
|44
|0.10
|0.7904
|0.7941
|0.0000
|7.59
|1228.72
|87
|2008.10.23 01:04
|close
|41
|0.10
|0.7901
|0.7936
|0.0000
|5.10
|1233.81
|88
|2008.10.23 01:07
|close
|39
|0.10
|0.7898
|0.7932
|0.0000
|3.84
|1237.65
|89
|2008.10.23 01:08
|buy
|45
|0.10
|0.7891
|0.7860
|0.0000
|90
|2008.10.23 01:09
|buy
|46
|0.10
|0.7888
|0.7857
|0.0000
|91
|2008.10.23 01:09
|buy
|47
|0.10
|0.7885
|0.7854
|0.0000
|92
|2008.10.23 01:10
|buy
|48
|0.10
|0.7882
|0.7851
|0.0000
|93
|2008.10.23 01:12
|close
|48
|0.10
|0.7889
|0.7851
|0.0000
|8.87
|1246.52
|94
|2008.10.23 01:13
|close
|47
|0.10
|0.7891
|0.7854
|0.0000
|7.60
|1254.12
|95
|2008.10.23 01:13
|close
|46
|0.10
|0.7894
|0.7857
|0.0000
|7.60
|1261.72
|96
|2008.10.23 01:22
|buy
|49
|0.10
|0.7888
|0.7857
|0.0000
|97
|2008.10.23 01:23
|buy
|50
|0.10
|0.7885
|0.7854
|0.0000
|98
|2008.10.23 01:23
|buy
|51
|0.10
|0.7881
|0.7850
|0.0000
|99
|2008.10.23 01:36
|close
|51
|0.10
|0.7887
|0.7850
|0.0000
|7.61
|1269.33
|100
|2008.10.23 01:37
|buy
|52
|0.10
|0.7882
|0.7851
|0.0000
|101
|2008.10.23 02:24
|close
|50
|0.10
|0.7888
|0.7854
|0.0000
|3.80
|1273.13
|102
|2008.10.23 02:24
|close
|52
|0.10
|0.7888
|0.7851
|0.0000
|7.61
|1280.74
|103
|2008.10.23 02:28
|close
|49
|0.10
|0.7891
|0.7857
|0.0000
|3.80
|1284.54
|104
|2008.10.23 02:33
|buy
|53
|0.10
|0.7883
|0.7852
|0.0000
|105
|2008.10.23 02:34
|close
|53
|0.10
|0.7892
|0.7852
|0.0000
|11.40
|1295.94
|106
|2008.10.23 02:35
|close
|45
|0.10
|0.7894
|0.7860
|0.0000
|3.80
|1299.74
|107
|2008.10.23 02:43
|sell
|54
|0.10
|0.7896
|0.7927
|0.0000
|108
|2008.10.23 02:50
|close
|54
|0.10
|0.7889
|0.7927
|0.0000
|8.87
|1308.61
|109
|2008.10.23 02:56
|sell
|55
|0.10
|0.7896
|0.7927
|0.0000
|110
|2008.10.23 02:58
|close
|55
|0.10
|0.7890
|0.7927
|0.0000
|7.60
|1316.21
|111
|2008.10.23 03:16
|sell
|56
|0.10
|0.7891
|0.7922
|0.0000
|112
|2008.10.23 03:17
|sell
|57
|0.10
|0.7894
|0.7925
|0.0000
|113
|2008.10.23 03:18
|sell
|58
|0.10
|0.7897
|0.7928
|0.0000
|114
|2008.10.23 03:22
|close
|58
|0.10
|0.7891
|0.7928
|0.0000
|7.60
|1323.81
|115
|2008.10.23 03:23
|buy
|59
|0.10
|0.7887
|0.7856
|0.0000
|116
|2008.10.23 03:23
|close
|57
|0.10
|0.7887
|0.7925
|0.0000
|8.88
|1332.69
|117
|2008.10.23 03:23
|buy
|60
|0.10
|0.7884
|0.7853
|0.0000
|118
|2008.10.23 03:23
|close
|56
|0.10
|0.7884
|0.7922
|0.0000
|8.88
|1341.57
|119
|2008.10.23 04:05
|sell
|61
|0.10
|0.7889
|0.7920
|0.0000
|120
|2008.10.23 04:10
|close
|60
|0.10
|0.7891
|0.7853
|0.0000
|8.87
|1350.44
|121
|2008.10.23 04:17
|sell
|62
|0.10
|0.7892
|0.7923
|0.0000
|122
|2008.10.23 04:17
|close
|59
|0.10
|0.7893
|0.7856
|0.0000
|7.60
|1358.04
|123
|2008.10.23 04:18
|sell
|63
|0.10
|0.7895
|0.7926
|0.0000
|124
|2008.10.23 04:52
|close
|63
|0.10
|0.7889
|0.7926
|0.0000
|7.61
|1365.65
|125
|2008.10.23 04:58
|close
|62
|0.10
|0.7885
|0.7923
|0.0000
|8.88
|1374.53
|126
|2008.10.23 05:22
|sell
|64
|0.10
|0.7892
|0.7923
|0.0000
|127
|2008.10.23 05:23
|sell
|65
|0.10
|0.7895
|0.7926
|0.0000
|128
|2008.10.23 05:26
|close
|65
|0.10
|0.7888
|0.7926
|0.0000
|8.87
|1383.40
|129
|2008.10.23 05:27
|close
|61
|0.10
|0.7886
|0.7920
|0.0000
|3.80
|1387.20
|130
|2008.10.23 05:27
|close
|64
|0.10
|0.7886
|0.7923
|0.0000
|7.61
|1394.81
|131
|2008.10.23 05:28
|buy
|66
|0.10
|0.7883
|0.7852
|0.0000
|132
|2008.10.23 05:28
|buy
|67
|0.10
|0.7881
|0.7850
|0.0000
|133
|2008.10.23 05:34
|buy
|68
|0.10
|0.7878
|0.7847
|0.0000
|134
|2008.10.23 05:36
|buy
|69
|0.10
|0.7875
|0.7844
|0.0000
|135
|2008.10.23 05:38
|close
|69
|0.10
|0.7881
|0.7844
|0.0000
|7.61
|1402.42
|136
|2008.10.23 05:40
|buy
|70
|0.10
|0.7874
|0.7843
|0.0000
|137
|2008.10.23 05:53
|s/l
|66
|0.10
|0.7852
|0.7852
|0.0000
|-39.48
|1362.94
|138
|2008.10.23 05:53
|s/l
|67
|0.10
|0.7850
|0.7850
|0.0000
|-39.49
|1323.45
|139
|2008.10.23 06:49
|s/l
|68
|0.10
|0.7847
|0.7847
|0.0000
|-39.51
|1283.94
|140
|2008.10.23 07:02
|close
|70
|0.10
|0.7878
|0.7843
|0.0000
|5.08
|1289.02
|141
|2008.10.23 23:02
|sell
|71
|0.10
|0.7977
|0.8008
|0.0000
|142
|2008.10.23 23:02
|sell
|72
|0.10
|0.7979
|0.8010
|0.0000
|143
|2008.10.23 23:03
|sell
|73
|0.10
|0.7983
|0.8014
|0.0000
|144
|2008.10.23 23:04
|close
|73
|0.10
|0.7969
|0.8014
|0.0000
|17.57
|1306.59
|145
|2008.10.23 23:04
|close
|72
|0.10
|0.7969
|0.8010
|0.0000
|12.55
|1319.14
|146
|2008.10.23 23:04
|close
|71
|0.10
|0.7969
|0.8008
|0.0000
|10.04
|1329.18
|147
|2008.10.23 23:07
|buy
|74
|0.10
|0.7967
|0.7936
|0.0000
|148
|2008.10.23 23:07
|buy
|75
|0.10
|0.7964
|0.7933
|0.0000
|149
|2008.10.23 23:08
|buy
|76
|0.10
|0.7960
|0.7929
|0.0000
|150
|2008.10.23 23:10
|buy
|77
|0.10
|0.7957
|0.7926
|0.0000
|151
|2008.10.23 23:13
|close
|77
|0.10
|0.7963
|0.7926
|0.0000
|7.53
|1336.71
|152
|2008.10.23 23:18
|close
|76
|0.10
|0.7966
|0.7929
|0.0000
|7.53
|1344.24
|153
|2008.10.23 23:21
|buy
|78
|0.10
|0.7960
|0.7929
|0.0000
|154
|2008.10.23 23:23
|buy
|79
|0.10
|0.7956
|0.7925
|0.0000
|155
|2008.10.24 00:01
|close
|79
|0.10
|0.7962
|0.7925
|0.0000
|7.51
|1351.76
|156
|2008.10.24 00:02
|close
|78
|0.10
|0.7966
|0.7929
|0.0000
|7.50
|1359.26
|157
|2008.10.24 00:07
|close
|75
|0.10
|0.7969
|0.7933
|0.0000
|6.24
|1365.51
|158
|2008.10.24 00:08
|close
|74
|0.10
|0.7970
|0.7936
|0.0000
|3.73
|1369.24
|159
|2008.10.24 00:08
|sell
|80
|0.10
|0.7971
|0.8002
|0.0000
|160
|2008.10.24 00:17
|close
|80
|0.10
|0.7965
|0.8002
|0.0000
|7.53
|1376.77
|161
|2008.10.24 00:27
|buy
|81
|0.10
|0.7960
|0.7929
|0.0000
|162
|2008.10.24 00:31
|sell
|82
|0.10
|0.7965
|0.7996
|0.0000
|163
|2008.10.24 00:31
|close
|81
|0.10
|0.7967
|0.7929
|0.0000
|8.79
|1385.56
|164
|2008.10.24 00:32
|sell
|83
|0.10
|0.7968
|0.7999
|0.0000
|165
|2008.10.24 00:32
|sell
|84
|0.10
|0.7970
|0.8001
|0.0000
|166
|2008.10.24 00:35
|sell
|85
|0.10
|0.7974
|0.8005
|0.0000
|167
|2008.10.24 01:35
|close
|85
|0.10
|0.7971
|0.8005
|0.0000
|3.76
|1389.32
|168
|2008.10.24 01:39
|sell
|86
|0.10
|0.7977
|0.8008
|0.0000
|169
|2008.10.24 01:54
|buy
|87
|0.10
|0.7974
|0.7943
|0.0000
|170
|2008.10.24 01:54
|buy
|88
|0.10
|0.7971
|0.7940
|0.0000
|171
|2008.10.24 01:54
|close
|86
|0.10
|0.7971
|0.8008
|0.0000
|7.53
|1396.85
|172
|2008.10.24 01:58
|sell
|89
|0.10
|0.7975
|0.8006
|0.0000
|173
|2008.10.24 02:03
|close
|89
|0.10
|0.7969
|0.8006
|0.0000
|7.53
|1404.38
|174
|2008.10.24 02:03
|close
|84
|0.10
|0.7967
|0.8001
|0.0000
|3.77
|1408.15
|175
|2008.10.24 02:05
|close
|83
|0.10
|0.7965
|0.7999
|0.0000
|3.77
|1411.92
|176
|2008.10.24 02:05
|close
|82
|0.10
|0.7962
|0.7996
|0.0000
|3.77
|1415.69
|177
|2008.10.24 02:05
|buy
|90
|0.10
|0.7962
|0.7931
|0.0000
|178
|2008.10.24 02:08
|close
|90
|0.10
|0.7968
|0.7931
|0.0000
|7.53
|1423.22
|179
|2008.10.24 02:15
|buy
|91
|0.10
|0.7962
|0.7931
|0.0000
|180
|2008.10.24 02:18
|close
|91
|0.10
|0.7968
|0.7931
|0.0000
|7.53
|1430.75
|181
|2008.10.24 02:23
|sell
|92
|0.10
|0.7973
|0.8004
|0.0000
|182
|2008.10.24 02:31
|close
|92
|0.10
|0.7967
|0.8004
|0.0000
|7.53
|1438.28
|183
|2008.10.24 02:32
|sell
|93
|0.10
|0.7971
|0.8002
|0.0000
|184
|2008.10.24 02:33
|sell
|94
|0.10
|0.7974
|0.8005
|0.0000
|185
|2008.10.24 02:38
|sell
|95
|0.10
|0.7977
|0.8008
|0.0000
|186
|2008.10.24 02:40
|close
|95
|0.10
|0.7971
|0.8008
|0.0000
|7.53
|1445.81
|187
|2008.10.24 02:48
|sell
|96
|0.10
|0.7977
|0.8008
|0.0000
|188
|2008.10.24 02:48
|close
|88
|0.10
|0.7978
|0.7940
|0.0000
|8.77
|1454.58
|189
|2008.10.24 02:48
|sell
|97
|0.10
|0.7979
|0.8010
|0.0000
|190
|2008.10.24 02:50
|close
|87
|0.10
|0.7981
|0.7943
|0.0000
|8.77
|1463.35
|191
|2008.10.24 02:55
|close
|97
|0.10
|0.7973
|0.8010
|0.0000
|7.53
|1470.88
|192
|2008.10.24 02:55
|close
|96
|0.10
|0.7971
|0.8008
|0.0000
|7.53
|1478.41
|193
|2008.10.24 02:55
|close
|94
|0.10
|0.7968
|0.8005
|0.0000
|7.53
|1485.94
|194
|2008.10.24 02:55
|buy
|98
|0.10
|0.7967
|0.7936
|0.0000
|195
|2008.10.24 02:57
|close
|98
|0.10
|0.7973
|0.7936
|0.0000
|7.53
|1493.47
|196
|2008.10.24 02:58
|sell
|99
|0.10
|0.7976
|0.8007
|0.0000
|197
|2008.10.24 02:58
|sell
|100
|0.10
|0.7979
|0.8010
|0.0000
|198
|2008.10.24 03:04
|close
|100
|0.10
|0.7973
|0.8010
|0.0000
|7.53
|1501.00
|199
|2008.10.24 03:08
|close
|99
|0.10
|0.7970
|0.8007
|0.0000
|7.53
|1508.53
|200
|2008.10.24 03:13
|buy
|101
|0.10
|0.7967
|0.7936
|0.0000
|201
|2008.10.24 03:13
|buy
|102
|0.20
|0.7964
|0.7933
|0.0000
|202
|2008.10.24 03:13
|close
|93
|0.10
|0.7964
|0.8002
|0.0000
|8.79
|1517.32
|203
|2008.10.24 03:17
|close
|102
|0.20
|0.7967
|0.7933
|0.0000
|7.53
|1524.85
|204
|2008.10.24 03:20
|close
|101
|0.10
|0.7973
|0.7936
|0.0000
|7.53
|1532.38
|205
|2008.10.24 03:21
|sell
|103
|0.20
|0.7977
|0.8008
|0.0000
|206
|2008.10.24 03:22
|close
|103
|0.20
|0.7973
|0.8008
|0.0000
|10.03
|1542.41
|207
|2008.10.24 03:23
|buy
|104
|0.20
|0.7968
|0.7937
|0.0000
|208
|2008.10.24 03:23
|buy
|105
|0.10
|0.7964
|0.7933
|0.0000
|209
|2008.10.24 03:27
|close
|105
|0.10
|0.7970
|0.7933
|0.0000
|7.53
|1549.94
|210
|2008.10.24 03:27
|close
|104
|0.20
|0.7971
|0.7937
|0.0000
|7.53
|1557.47
|211
|2008.10.24 03:38
|buy
|106
|0.20
|0.7968
|0.7937
|0.0000
|212
|2008.10.24 03:40
|close
|106
|0.20
|0.7972
|0.7937
|0.0000
|10.04
|1567.51
|213
|2008.10.24 03:43
|buy
|107
|0.20
|0.7968
|0.7937
|0.0000
|214
|2008.10.24 03:45
|close
|107
|0.20
|0.7971
|0.7937
|0.0000
|7.53
|1575.04
|215
|2008.10.24 03:48
|buy
|108
|0.20
|0.7969
|0.7938
|0.0000
|216
|2008.10.24 03:50
|close
|108
|0.20
|0.7972
|0.7938
|0.0000
|7.53
|1582.57
|217
|2008.10.24 03:52
|buy
|109
|0.20
|0.7969
|0.7938
|0.0000
|218
|2008.10.24 03:52
|buy
|110
|0.10
|0.7966
|0.7935
|0.0000
|219
|2008.10.24 03:53
|buy
|111
|0.10
|0.7962
|0.7931
|0.0000
|220
|2008.10.24 03:57
|close
|111
|0.10
|0.7968
|0.7931
|0.0000
|7.53
|1590.10
|221
|2008.10.24 04:00
|close
|110
|0.10
|0.7972
|0.7935
|0.0000
|7.53
|1597.63
|222
|2008.10.24 04:02
|buy
|112
|0.10
|0.7966
|0.7935
|0.0000
|223
|2008.10.24 04:03
|buy
|113
|0.10
|0.7963
|0.7932
|0.0000
|224
|2008.10.24 04:03
|buy
|114
|0.10
|0.7961
|0.7930
|0.0000
|225
|2008.10.24 04:04
|close
|114
|0.10
|0.7968
|0.7930
|0.0000
|8.79
|1606.42
|226
|2008.10.24 04:05
|close
|113
|0.10
|0.7969
|0.7932
|0.0000
|7.53
|1613.95
|227
|2008.10.24 04:05
|close
|112
|0.10
|0.7972
|0.7935
|0.0000
|7.53
|1621.48
|228
|2008.10.24 04:08
|buy
|115
|0.20
|0.7966
|0.7935
|0.0000
|229
|2008.10.24 04:12
|close
|115
|0.20
|0.7969
|0.7935
|0.0000
|7.53
|1629.01
|230
|2008.10.24 04:16
|close
|109
|0.20
|0.7975
|0.7938
|0.0000
|15.05
|1644.06
|231
|2008.10.24 04:18
|buy
|116
|0.20
|0.7967
|0.7936
|0.0000
|232
|2008.10.24 04:22
|close
|116
|0.20
|0.7973
|0.7936
|0.0000
|15.05
|1659.11
|233
|2008.10.24 04:30
|sell
|117
|0.20
|0.7976
|0.8007
|0.0000
|234
|2008.10.24 04:31
|sell
|118
|0.20
|0.7979
|0.8010
|0.0000
|235
|2008.10.24 04:31
|close
|118
|0.20
|0.7975
|0.8010
|0.0000
|10.03
|1669.14
|236
|2008.10.24 04:32
|close
|117
|0.20
|0.7970
|0.8007
|0.0000
|15.06
|1684.20
|237
|2008.10.24 04:32
|buy
|119
|0.20
|0.7967
|0.7936
|0.0000
|238
|2008.10.24 04:35
|buy
|120
|0.20
|0.7962
|0.7931
|0.0000
|239
|2008.10.24 04:35
|close
|120
|0.20
|0.7965
|0.7931
|0.0000
|7.53
|1691.73
|240
|2008.10.24 04:36
|buy
|121
|0.20
|0.7964
|0.7933
|0.0000
|241
|2008.10.24 04:37
|buy
|122
|0.10
|0.7961
|0.7930
|0.0000
|242
|2008.10.24 04:40
|buy
|123
|0.10
|0.7958
|0.7927
|0.0000
|243
|2008.10.24 04:45
|close
|123
|0.10
|0.7964
|0.7927
|0.0000
|7.53
|1699.26
|244
|2008.10.24 04:55
|buy
|124
|0.10
|0.7958
|0.7927
|0.0000
|245
|2008.10.24 04:58
|close
|124
|0.10
|0.7964
|0.7927
|0.0000
|7.53
|1706.79
|246
|2008.10.24 05:01
|close
|122
|0.10
|0.7967
|0.7930
|0.0000
|7.53
|1714.32
|247
|2008.10.24 05:02
|sell
|125
|0.20
|0.7968
|0.7999
|0.0000
|248
|2008.10.24 05:02
|sell
|126
|0.20
|0.7970
|0.8001
|0.0000
|249
|2008.10.24 05:02
|close
|121
|0.20
|0.7970
|0.7933
|0.0000
|15.06
|1729.38
|250
|2008.10.24 05:04
|close
|126
|0.20
|0.7964
|0.8001
|0.0000
|15.07
|1744.45
|251
|2008.10.24 05:05
|close
|125
|0.20
|0.7962
|0.7999
|0.0000
|15.07
|1759.52
|252
|2008.10.24 05:05
|buy
|127
|0.20
|0.7959
|0.7928
|0.0000
|253
|2008.10.24 05:08
|close
|127
|0.20
|0.7965
|0.7928
|0.0000
|15.07
|1774.59
|254
|2008.10.24 05:08
|sell
|128
|0.20
|0.7968
|0.7999
|0.0000
|255
|2008.10.24 05:12
|close
|128
|0.20
|0.7962
|0.7999
|0.0000
|15.07
|1789.66
|256
|2008.10.24 05:13
|buy
|129
|0.20
|0.7959
|0.7928
|0.0000
|257
|2008.10.24 05:26
|buy
|130
|0.20
|0.7956
|0.7925
|0.0000
|258
|2008.10.24 05:26
|close
|130
|0.20
|0.7959
|0.7925
|0.0000
|7.54
|1797.20
|259
|2008.10.24 05:27
|close
|129
|0.20
|0.7965
|0.7928
|0.0000
|15.07
|1812.27
|260
|2008.10.24 05:28
|sell
|131
|0.20
|0.7968
|0.7999
|0.0000
|261
|2008.10.24 05:28
|sell
|132
|0.20
|0.7970
|0.8001
|0.0000
|262
|2008.10.24 05:29
|close
|132
|0.20
|0.7963
|0.8001
|0.0000
|17.58
|1829.85
|263
|2008.10.24 05:32
|close
|131
|0.20
|0.7962
|0.7999
|0.0000
|15.07
|1844.92
|264
|2008.10.24 05:33
|buy
|133
|0.20
|0.7959
|0.7928
|0.0000
|265
|2008.10.24 05:36
|close
|133
|0.20
|0.7965
|0.7928
|0.0000
|15.07
|1859.99
|266
|2008.10.24 05:36
|sell
|134
|0.20
|0.7968
|0.7999
|0.0000
|267
|2008.10.24 05:37
|close
|119
|0.20
|0.7970
|0.7936
|0.0000
|7.53
|1867.52
|268
|2008.10.24 05:37
|sell
|135
|0.20
|0.7970
|0.8001
|0.0000
|269
|2008.10.24 05:37
|sell
|136
|0.20
|0.7973
|0.8004
|0.0000
|270
|2008.10.24 05:40
|sell
|137
|0.10
|0.7981
|0.8012
|0.0000
|271
|2008.10.24 05:43
|close
|137
|0.10
|0.7974
|0.8012
|0.0000
|8.78
|1876.30
|272
|2008.10.24 05:48
|close
|136
|0.20
|0.7967
|0.8004
|0.0000
|15.06
|1891.36
|273
|2008.10.24 05:52
|close
|135
|0.20
|0.7964
|0.8001
|0.0000
|15.07
|1906.43
|274
|2008.10.24 05:53
|close
|134
|0.20
|0.7962
|0.7999
|0.0000
|15.07
|1921.50
|275
|2008.10.24 05:53
|buy
|138
|0.20
|0.7959
|0.7928
|0.0000
|276
|2008.10.24 05:58
|buy
|139
|0.20
|0.7956
|0.7925
|0.0000
|277
|2008.10.24 05:58
|buy
|140
|0.20
|0.7953
|0.7922
|0.0000
|278
|2008.10.24 05:59
|close
|140
|0.20
|0.7959
|0.7922
|0.0000
|15.08
|1936.58
|279
|2008.10.24 06:03
|close
|139
|0.20
|0.7962
|0.7925
|0.0000
|15.07
|1951.65
|280
|2008.10.24 06:08
|close
|138
|0.20
|0.7965
|0.7928
|0.0000
|15.07
|1966.72
|281
|2008.10.26 23:00
|sell
|141
|0.20
|0.7972
|0.8003
|0.0000
|282
|2008.10.26 23:10
|sell
|142
|0.20
|0.7975
|0.8006
|0.0000
|283
|2008.10.26 23:10
|sell
|143
|0.20
|0.7979
|0.8010
|0.0000
|284
|2008.10.26 23:11
|sell
|144
|0.20
|0.7982
|0.8013
|0.0000
|285
|2008.10.26 23:28
|close
|144
|0.20
|0.7975
|0.8013
|0.0000
|17.55
|1984.27
|286
|2008.10.26 23:31
|sell
|145
|0.20
|0.7982
|0.8013
|0.0000
|287
|2008.10.26 23:32
|close
|145
|0.20
|0.7975
|0.8013
|0.0000
|17.55
|2001.82
|288
|2008.10.26 23:32
|close
|143
|0.20
|0.7973
|0.8010
|0.0000
|15.05
|2016.87
|289
|2008.10.26 23:33
|close
|142
|0.20
|0.7969
|0.8006
|0.0000
|15.06
|2031.93
|290
|2008.10.26 23:33
|close
|141
|0.20
|0.7966
|0.8003
|0.0000
|15.06
|2046.99
|291
|2008.10.26 23:33
|sell
|146
|0.20
|0.7962
|0.7993
|0.0000
|292
|2008.10.26 23:33
|sell
|147
|0.20
|0.7965
|0.7996
|0.0000
|293
|2008.10.26 23:35
|sell
|148
|0.20
|0.7972
|0.8003
|0.0000
|294
|2008.10.26 23:38
|close
|148
|0.20
|0.7965
|0.8003
|0.0000
|17.58
|2064.57
|295
|2008.10.26 23:41
|sell
|149
|0.20
|0.7968
|0.7999
|0.0000
|296
|2008.10.26 23:43
|close
|149
|0.20
|0.7962
|0.7999
|0.0000
|15.07
|2079.64
|297
|2008.10.26 23:47
|sell
|150
|0.20
|0.7971
|0.8002
|0.0000
|298
|2008.10.26 23:48
|sell
|151
|0.20
|0.7974
|0.8005
|0.0000
|299
|2008.10.26 23:53
|s/l
|146
|0.20
|0.7993
|0.7993
|0.0000
|-77.56
|2002.08
|300
|2008.10.26 23:53
|sell
|152
|0.20
|0.7991
|0.8022
|0.0000
|301
|2008.10.26 23:53
|s/l
|147
|0.20
|0.7996
|0.7996
|0.0000
|-77.54
|1924.54
|302
|2008.10.26 23:56
|sell
|153
|0.10
|0.7994
|0.8025
|0.0000
|303
|2008.10.27 00:01
|s/l
|150
|0.20
|0.8002
|0.8002
|0.0000
|-77.44
|1847.10
|304
|2008.10.27 00:01
|s/l
|151
|0.20
|0.8005
|0.8005
|0.0000
|-77.41
|1769.68
|305
|2008.10.27 00:08
|s/l
|152
|0.20
|0.8022
|0.8022
|0.0000
|-77.26
|1692.42
|306
|2008.10.27 00:46
|close
|153
|0.10
|0.7981
|0.8025
|0.0000
|16.30
|1708.72
|307
|2008.10.27 23:02
|sell
|154
|0.20
|0.8021
|0.8052
|0.0000
|308
|2008.10.27 23:03
|sell
|155
|0.20
|0.8024
|0.8055
|0.0000
|309
|2008.10.27 23:15
|buy
|156
|0.20
|0.8017
|0.7986
|0.0000
|310
|2008.10.27 23:15
|close
|155
|0.20
|0.8017
|0.8055
|0.0000
|17.46
|1726.18
|311
|2008.10.27 23:36
|close
|156
|0.20
|0.8024
|0.7986
|0.0000
|17.45
|1743.63
|312
|2008.10.27 23:37
|sell
|157
|0.20
|0.8026
|0.8057
|0.0000
|313
|2008.10.27 23:38
|sell
|158
|0.20
|0.8029
|0.8060
|0.0000
|314
|2008.10.27 23:38
|sell
|159
|0.10
|0.8031
|0.8062
|0.0000
|315
|2008.10.27 23:43
|close
|158
|0.20
|0.8025
|0.8060
|0.0000
|9.97
|1753.60
|316
|2008.10.28 00:13
|close
|157
|0.20
|0.8019
|0.8057
|0.0000
|17.49
|1771.09
|317
|2008.10.28 00:22
|close
|154
|0.20
|0.8018
|0.8052
|0.0000
|7.51
|1778.59
|318
|2008.10.28 00:22
|close
|159
|0.10
|0.8018
|0.8062
|0.0000
|16.22
|1794.81
|319
|2008.10.28 00:22
|buy
|160
|0.20
|0.8016
|0.7985
|0.0000
|320
|2008.10.28 00:23
|buy
|161
|0.20
|0.8013
|0.7982
|0.0000
|321
|2008.10.28 00:23
|buy
|162
|0.20
|0.8011
|0.7980
|0.0000
|322
|2008.10.28 00:28
|buy
|163
|0.10
|0.8008
|0.7977
|0.0000
|323
|2008.10.28 00:33
|close
|163
|0.10
|0.8015
|0.7977
|0.0000
|8.73
|1803.54
|324
|2008.10.28 00:36
|close
|162
|0.20
|0.8018
|0.7980
|0.0000
|17.46
|1821.00
|325
|2008.10.28 00:37
|close
|161
|0.20
|0.8020
|0.7982
|0.0000
|17.46
|1838.46
|326
|2008.10.28 00:37
|close
|160
|0.20
|0.8023
|0.7985
|0.0000
|17.45
|1855.91
|327
|2008.10.28 00:38
|sell
|164
|0.20
|0.8026
|0.8057
|0.0000
|328
|2008.10.28 01:01
|close
|164
|0.20
|0.8019
|0.8057
|0.0000
|17.46
|1873.37
|329
|2008.10.28 01:02
|buy
|165
|0.20
|0.8008
|0.7977
|0.0000
|330
|2008.10.28 01:05
|buy
|166
|0.20
|0.8005
|0.7974
|0.0000
|331
|2008.10.28 01:06
|buy
|167
|0.20
|0.8002
|0.7971
|0.0000
|332
|2008.10.28 01:08
|close
|167
|0.20
|0.8009
|0.7971
|0.0000
|17.48
|1890.85
|333
|2008.10.28 01:13
|close
|166
|0.20
|0.8012
|0.7974
|0.0000
|17.47
|1908.32
|334
|2008.10.28 01:15
|buy
|168
|0.20
|0.8005
|0.7974
|0.0000
|335
|2008.10.28 01:16
|buy
|169
|0.20
|0.8002
|0.7971
|0.0000
|336
|2008.10.28 01:18
|close
|169
|0.20
|0.8009
|0.7971
|0.0000
|17.48
|1925.80
|337
|2008.10.28 01:21
|buy
|170
|0.20
|0.8002
|0.7971
|0.0000
|338
|2008.10.28 01:21
|close
|170
|0.20
|0.8009
|0.7971
|0.0000
|17.48
|1943.28
|339
|2008.10.28 01:22
|close
|168
|0.20
|0.8012
|0.7974
|0.0000
|17.47
|1960.75
|340
|2008.10.28 01:22
|close
|165
|0.20
|0.8015
|0.7977
|0.0000
|17.47
|1978.22
|341
|2008.10.28 01:22
|sell
|171
|0.20
|0.8017
|0.8048
|0.0000
|342
|2008.10.28 01:23
|sell
|172
|0.20
|0.8020
|0.8051
|0.0000
|343
|2008.10.28 01:25
|sell
|173
|0.20
|0.8023
|0.8054
|0.0000
|344
|2008.10.28 01:26
|sell
|174
|0.20
|0.8026
|0.8057
|0.0000
|345
|2008.10.28 01:30
|close
|174
|0.20
|0.8019
|0.8057
|0.0000
|17.46
|1995.68
|346
|2008.10.28 01:31
|close
|173
|0.20
|0.8016
|0.8054
|0.0000
|17.47
|2013.15
|347
|2008.10.28 01:31
|sell
|175
|0.20
|0.8023
|0.8054
|0.0000
|348
|2008.10.28 01:32
|sell
|176
|0.20
|0.8026
|0.8057
|0.0000
|349
|2008.10.28 01:53
|close
|176
|0.20
|0.8019
|0.8057
|0.0000
|17.46
|2030.61
|350
|2008.10.28 01:57
|sell
|177
|0.20
|0.8026
|0.8057
|0.0000
|351
|2008.10.28 02:04
|close
|177
|0.20
|0.8019
|0.8057
|0.0000
|17.46
|2048.07
|352
|2008.10.28 02:04
|close
|175
|0.20
|0.8016
|0.8054
|0.0000
|17.47
|2065.54
|353
|2008.10.28 02:04
|buy
|178
|0.20
|0.8015
|0.7984
|0.0000
|354
|2008.10.28 02:04
|close
|172
|0.20
|0.8013
|0.8051
|0.0000
|17.47
|2083.01
|355
|2008.10.28 02:05
|buy
|179
|0.20
|0.8012
|0.7981
|0.0000
|356
|2008.10.28 02:05
|close
|171
|0.20
|0.8010
|0.8048
|0.0000
|17.48
|2100.49
|357
|2008.10.28 02:05
|buy
|180
|0.20
|0.8009
|0.7978
|0.0000
|358
|2008.10.28 02:07
|close
|180
|0.20
|0.8016
|0.7978
|0.0000
|17.47
|2117.96
|359
|2008.10.28 02:08
|close
|179
|0.20
|0.8019
|0.7981
|0.0000
|17.46
|2135.42
|360
|2008.10.28 02:12
|buy
|181
|0.20
|0.8012
|0.7981
|0.0000
|361
|2008.10.28 02:13
|buy
|182
|0.20
|0.8009
|0.7978
|0.0000
|362
|2008.10.28 02:13
|buy
|183
|0.20
|0.8006
|0.7975
|0.0000
|363
|2008.10.28 02:18
|close
|183
|0.20
|0.8013
|0.7975
|0.0000
|17.47
|2152.89
|364
|2008.10.28 02:18
|close
|182
|0.20
|0.8016
|0.7978
|0.0000
|17.47
|2170.36
|365
|2008.10.28 02:33
|buy
|184
|0.20
|0.8009
|0.7978
|0.0000
|366
|2008.10.28 02:33
|buy
|185
|0.20
|0.8006
|0.7975
|0.0000
|367
|2008.10.28 02:35
|close
|185
|0.20
|0.8013
|0.7975
|0.0000
|17.47
|2187.83
|368
|2008.10.28 02:39
|buy
|186
|0.20
|0.8006
|0.7975
|0.0000
|369
|2008.10.28 03:03
|close
|186
|0.20
|0.8013
|0.7975
|0.0000
|17.47
|2205.30
|370
|2008.10.28 03:08
|buy
|187
|0.20
|0.8006
|0.7975
|0.0000
|371
|2008.10.28 03:43
|close
|184
|0.20
|0.8012
|0.7978
|0.0000
|7.49
|2212.79
|372
|2008.10.28 03:43
|close
|187
|0.20
|0.8013
|0.7975
|0.0000
|17.47
|2230.26
|373
|2008.10.28 03:45
|buy
|188
|0.20
|0.8002
|0.7971
|0.0000
|374
|2008.10.28 03:46
|buy
|189
|0.20
|0.8000
|0.7969
|0.0000
|375
|2008.10.28 03:48
|close
|189
|0.20
|0.8007
|0.7969
|0.0000
|17.48
|2247.74
|376
|2008.10.28 03:48
|close
|188
|0.20
|0.8009
|0.7971
|0.0000
|17.48
|2265.22
|377
|2008.10.28 03:49
|buy
|190
|0.20
|0.8002
|0.7971
|0.0000
|378
|2008.10.28 03:51
|buy
|191
|0.20
|0.8000
|0.7969
|0.0000
|379
|2008.10.28 03:53
|close
|191
|0.20
|0.8007
|0.7969
|0.0000
|17.48
|2282.70
|380
|2008.10.28 03:58
|buy
|192
|0.20
|0.8000
|0.7969
|0.0000
|381
|2008.10.28 04:30
|close
|192
|0.20
|0.8007
|0.7969
|0.0000
|17.48
|2300.18
|382
|2008.10.28 04:30
|close
|190
|0.20
|0.8009
|0.7971
|0.0000
|17.48
|2317.66
|383
|2008.10.28 04:33
|buy
|193
|0.20
|0.8001
|0.7970
|0.0000
|384
|2008.10.28 04:43
|close
|193
|0.20
|0.8008
|0.7970
|0.0000
|17.48
|2335.14
|385
|2008.10.28 04:45
|buy
|194
|0.20
|0.8002
|0.7971
|0.0000
|386
|2008.10.28 04:45
|buy
|195
|0.20
|0.8000
|0.7969
|0.0000
|387
|2008.10.28 05:03
|sell
|196
|0.20
|0.8005
|0.8036
|0.0000
|388
|2008.10.28 05:03
|close
|195
|0.20
|0.8007
|0.7969
|0.0000
|17.48
|2352.62
|389
|2008.10.28 05:03
|sell
|197
|0.20
|0.8008
|0.8039
|0.0000
|390
|2008.10.28 05:06
|close
|197
|0.20
|0.8001
|0.8039
|0.0000
|17.50
|2370.12
|391
|2008.10.28 05:07
|close
|196
|0.20
|0.7998
|0.8036
|0.0000
|17.50
|2387.62
|392
|2008.10.28 05:23
|s/l
|178
|0.20
|0.7984
|0.7984
|0.0000
|-77.66
|2309.96
|393
|2008.10.28 05:38
|s/l
|181
|0.20
|0.7981
|0.7981
|0.0000
|-77.68
|2232.28
|394
|2008.10.28 06:31
|s/l
|194
|0.20
|0.7971
|0.7971
|0.0000
|-77.78
|2154.50
|395
|2008.10.28 22:00
|buy
|198
|0.20
|0.7979
|0.7948
|0.0000
|396
|2008.10.28 22:00
|buy
|199
|0.20
|0.7974
|0.7943
|0.0000
|397
|2008.10.28 22:01
|buy
|200
|0.20
|0.7971
|0.7940
|0.0000
|398
|2008.10.28 22:02
|close
|200
|0.20
|0.7978
|0.7940
|0.0000
|17.55
|2172.05
|399
|2008.10.28 22:03
|close
|199
|0.20
|0.7982
|0.7943
|0.0000
|20.05
|2192.10
|400
|2008.10.28 22:05
|close
|198
|0.20
|0.7987
|0.7948
|0.0000
|20.03
|2212.13
|401
|2008.10.28 22:05
|sell
|201
|0.20
|0.7990
|0.8021
|0.0000
|402
|2008.10.28 22:05
|sell
|202
|0.20
|0.7993
|0.8024
|0.0000
|403
|2008.10.28 22:09
|close
|202
|0.20
|0.7986
|0.8024
|0.0000
|17.53
|2229.66
|404
|2008.10.28 22:09
|close
|201
|0.20
|0.7983
|0.8021
|0.0000
|17.54
|2247.20
|405
|2008.10.28 22:11
|buy
|203
|0.20
|0.7981
|0.7950
|0.0000
|406
|2008.10.28 22:12
|close
|203
|0.20
|0.7988
|0.7950
|0.0000
|17.53
|2264.73
|407
|2008.10.28 22:12
|sell
|204
|0.20
|0.7990
|0.8021
|0.0000
|408
|2008.10.28 22:13
|sell
|205
|0.20
|0.7993
|0.8024
|0.0000
|409
|2008.10.28 22:15
|close
|205
|0.20
|0.7986
|0.8024
|0.0000
|17.53
|2282.26
|410
|2008.10.28 22:15
|close
|204
|0.20
|0.7983
|0.8021
|0.0000
|17.54
|2299.80
|411
|2008.10.28 22:18
|sell
|206
|0.20
|0.7990
|0.8021
|0.0000
|412
|2008.10.28 22:25
|close
|206
|0.20
|0.7983
|0.8021
|0.0000
|17.54
|2317.34
|413
|2008.10.28 22:25
|buy
|207
|0.20
|0.7981
|0.7950
|0.0000
|414
|2008.10.28 22:35
|close
|207
|0.20
|0.7989
|0.7950
|0.0000
|20.03
|2337.37
|415
|2008.10.28 22:36
|sell
|208
|0.20
|0.7995
|0.8026
|0.0000
|416
|2008.10.28 22:37
|close
|208
|0.20
|0.7988
|0.8026
|0.0000
|17.53
|2354.90
|417
|2008.10.28 22:38
|buy
|209
|0.20
|0.7986
|0.7955
|0.0000
|418
|2008.10.28 22:38
|buy
|210
|0.20
|0.7983
|0.7952
|0.0000
|419
|2008.10.28 22:42
|buy
|211
|0.20
|0.7981
|0.7950
|0.0000
|420
|2008.10.28 22:43
|buy
|212
|0.20
|0.7978
|0.7947
|0.0000
|421
|2008.10.28 22:45
|close
|212
|0.20
|0.7985
|0.7947
|0.0000
|17.53
|2372.43
|422
|2008.10.28 22:46
|close
|211
|0.20
|0.7988
|0.7950
|0.0000
|17.53
|2389.96
|423
|2008.10.28 22:46
|close
|210
|0.20
|0.7990
|0.7952
|0.0000
|17.52
|2407.48
|424
|2008.10.28 22:47
|close
|209
|0.20
|0.7993
|0.7955
|0.0000
|17.52
|2425.00
|425
|2008.10.28 22:52
|sell
|213
|0.20
|0.7995
|0.8026
|0.0000
|426
|2008.10.28 22:52
|sell
|214
|0.20
|0.7998
|0.8029
|0.0000
|427
|2008.10.28 22:53
|sell
|215
|0.20
|0.8000
|0.8031
|0.0000
|428
|2008.10.28 22:56
|close
|215
|0.20
|0.7993
|0.8031
|0.0000
|17.52
|2442.52
|429
|2008.10.28 22:56
|close
|214
|0.20
|0.7991
|0.8029
|0.0000
|17.52
|2460.04
|430
|2008.10.28 22:57
|close
|213
|0.20
|0.7988
|0.8026
|0.0000
|17.53
|2477.57
|431
|2008.10.28 22:57
|buy
|216
|0.20
|0.7986
|0.7955
|0.0000
|432
|2008.10.28 22:58
|buy
|217
|0.20
|0.7983
|0.7952
|0.0000
|433
|2008.10.28 22:58
|buy
|218
|0.20
|0.7981
|0.7950
|0.0000
|434
|2008.10.28 23:00
|close
|218
|0.20
|0.7988
|0.7950
|0.0000
|17.53
|2495.10
|435
|2008.10.28 23:00
|close
|217
|0.20
|0.7990
|0.7952
|0.0000
|17.52
|2512.62
|436
|2008.10.28 23:02
|buy
|219
|0.20
|0.7983
|0.7952
|0.0000
|437
|2008.10.28 23:02
|buy
|220
|0.20
|0.7981
|0.7950
|0.0000
|438
|2008.10.28 23:03
|buy
|221
|0.20
|0.7978
|0.7947
|0.0000
|439
|2008.10.28 23:28
|s/l
|216
|0.20
|0.7955
|0.7955
|0.0000
|-77.94
|2434.68
|440
|2008.10.28 23:29
|buy
|222
|0.20
|0.7961
|0.7930
|0.0000
|441
|2008.10.28 23:41
|close
|222
|0.20
|0.7967
|0.7930
|0.0000
|15.06
|2449.74
|442
|2008.10.28 23:41
|buy
|223
|0.20
|0.7969
|0.7938
|0.0000
|443
|2008.10.28 23:43
|close
|223
|0.20
|0.7975
|0.7938
|0.0000
|15.05
|2464.79
|444
|2008.10.28 23:43
|buy
|224
|0.20
|0.7975
|0.7944
|0.0000
|445
|2008.10.28 23:48
|close
|224
|0.20
|0.7982
|0.7944
|0.0000
|17.54
|2482.33
|446
|2008.10.28 23:53
|sell
|225
|0.20
|0.7984
|0.8015
|0.0000
|447
|2008.10.28 23:53
|close
|221
|0.20
|0.7985
|0.7947
|0.0000
|17.53
|2499.86
|448
|2008.10.28 23:53
|sell
|226
|0.20
|0.7987
|0.8018
|0.0000
|449
|2008.10.28 23:56
|sell
|227
|0.30
|0.7989
|0.8020
|0.0000
|450
|2008.10.28 23:56
|close
|220
|0.20
|0.7989
|0.7950
|0.0000
|20.03
|2519.89
|451
|2008.10.28 23:56
|close
|219
|0.20
|0.7990
|0.7952
|0.0000
|17.52
|2537.41
|452
|2008.10.28 23:56
|sell
|228
|0.20
|0.7992
|0.8023
|0.0000
|453
|2008.10.29 00:16
|close
|228
|0.20
|0.7985
|0.8023
|0.0000
|17.56
|2554.97
|454
|2008.10.29 00:16
|close
|227
|0.30
|0.7984
|0.8020
|0.0000
|18.83
|2573.80
|455
|2008.10.29 00:20
|close
|226
|0.20
|0.7980
|0.8018
|0.0000
|17.57
|2591.36
|456
|2008.10.29 00:38
|buy
|229
|0.30
|0.7975
|0.7944
|0.0000
|457
|2008.10.29 00:38
|close
|225
|0.20
|0.7975
|0.8015
|0.0000
|22.60
|2613.96
|458
|2008.10.29 00:38
|buy
|230
|0.20
|0.7972
|0.7941
|0.0000
|459
|2008.10.29 00:47
|buy
|231
|0.20
|0.7970
|0.7939
|0.0000
|460
|2008.10.29 00:49
|buy
|232
|0.20
|0.7967
|0.7936
|0.0000
|461
|2008.10.29 01:33
|s/l
|229
|0.30
|0.7944
|0.7944
|0.0000
|-117.07
|2496.89
|462
|2008.10.29 01:42
|buy
|233
|0.20
|0.7961
|0.7930
|0.0000
|463
|2008.10.29 01:58
|s/l
|230
|0.20
|0.7941
|0.7941
|0.0000
|-78.08
|2418.81
|464
|2008.10.29 01:58
|s/l
|231
|0.20
|0.7939
|0.7939
|0.0000
|-78.10
|2340.71
|465
|2008.10.29 02:06
|s/l
|232
|0.20
|0.7936
|0.7936
|0.0000
|-78.13
|2262.58
|466
|2008.10.29 04:03
|buy
|234
|0.20
|0.7939
|0.7908
|0.0000
|467
|2008.10.29 04:07
|s/l
|233
|0.20
|0.7930
|0.7930
|0.0000
|-78.18
|2184.40
|468
|2008.10.29 04:53
|close
|234
|0.20
|0.7945
|0.7908
|0.0000
|15.10
|2199.50
|469
|2008.10.29 22:39
|sell
|235
|0.20
|0.7908
|0.7939
|0.0000
|470
|2008.10.29 22:45
|buy
|236
|0.20
|0.7908
|0.7877
|0.0000
|471
|2008.10.29 22:52
|close
|236
|0.20
|0.7914
|0.7877
|0.0000
|15.16
|2214.66
|472
|2008.10.29 23:00
|buy
|237
|0.20
|0.7906
|0.7875
|0.0000
|473
|2008.10.29 23:03
|buy
|238
|0.20
|0.7903
|0.7872
|0.0000
|474
|2008.10.29 23:03
|close
|235
|0.20
|0.7902
|0.7939
|0.0000
|15.19
|2229.85
|475
|2008.10.29 23:03
|buy
|239
|0.20
|0.7901
|0.7870
|0.0000
|476
|2008.10.29 23:27
|sell
|240
|0.20
|0.7907
|0.7938
|0.0000
|477
|2008.10.29 23:27
|close
|239
|0.20
|0.7907
|0.7870
|0.0000
|15.18
|2245.03
|478
|2008.10.29 23:28
|sell
|241
|0.20
|0.7909
|0.7940
|0.0000
|479
|2008.10.29 23:28
|close
|238
|0.20
|0.7909
|0.7872
|0.0000
|15.17
|2260.20
|480
|2008.10.29 23:37
|sell
|242
|0.20
|0.7912
|0.7943
|0.0000
|481
|2008.10.29 23:37
|close
|237
|0.20
|0.7912
|0.7875
|0.0000
|15.17
|2275.37
|482
|2008.10.29 23:48
|close
|242
|0.20
|0.7906
|0.7943
|0.0000
|15.18
|2290.55
|483
|2008.10.29 23:53
|sell
|243
|0.20
|0.7912
|0.7943
|0.0000
|484
|2008.10.30 00:12
|sell
|244
|0.20
|0.7915
|0.7946
|0.0000
|485
|2008.10.30 01:20
|s/l
|240
|0.20
|0.7938
|0.7938
|0.0000
|-78.03
|2212.51
|486
|2008.10.30 01:20
|sell
|245
|0.20
|0.7935
|0.7966
|0.0000
|487
|2008.10.30 01:21
|s/l
|241
|0.20
|0.7940
|0.7940
|0.0000
|-78.01
|2134.50
|488
|2008.10.30 01:21
|sell
|246
|0.20
|0.7938
|0.7969
|0.0000
|489
|2008.10.30 01:21
|s/l
|243
|0.20
|0.7943
|0.7943
|0.0000
|-77.98
|2056.52
|490
|2008.10.30 01:21
|s/l
|244
|0.20
|0.7946
|0.7946
|0.0000
|-78.03
|1978.49
|491
|2008.10.30 02:15
|s/l
|245
|0.20
|0.7966
|0.7966
|0.0000
|-77.83
|1900.66
|492
|2008.10.30 02:15
|s/l
|246
|0.20
|0.7969
|0.7969
|0.0000
|-77.79
|1822.87
|493
|2008.10.30 05:00
|sell
|247
|0.20
|0.7977
|0.8008
|0.0000
|494
|2008.10.30 05:04
|close
|247
|0.20
|0.7971
|0.8008
|0.0000
|15.05
|1837.92
|495
|2008.10.30 05:27
|sell
|248
|0.20
|0.7968
|0.7999
|0.0000
|496
|2008.10.30 05:28
|sell
|249
|0.20
|0.7970
|0.8001
|0.0000
|497
|2008.10.30 05:29
|sell
|250
|0.20
|0.7973
|0.8004
|0.0000
|498
|2008.10.30 05:33
|close
|250
|0.20
|0.7967
|0.8004
|0.0000
|15.06
|1852.98
|499
|2008.10.30 05:33
|close
|249
|0.20
|0.7964
|0.8001
|0.0000
|15.07
|1868.05
|500
|2008.10.30 05:38
|close
|248
|0.20
|0.7962
|0.7999
|0.0000
|15.07
|1883.12
|501
|2008.10.30 05:43
|sell
|251
|0.20
|0.7967
|0.7998
|0.0000
|502
|2008.10.30 05:43
|sell
|252
|0.20
|0.7969
|0.8000
|0.0000
|503
|2008.10.30 05:45
|buy
|253
|0.20
|0.7969
|0.7938
|0.0000
|504
|2008.10.30 05:45
|buy
|254
|0.20
|0.7966
|0.7935
|0.0000
|505
|2008.10.30 05:47
|buy
|255
|0.20
|0.7963
|0.7932
|0.0000
|506
|2008.10.30 05:47
|close
|252
|0.20
|0.7963
|0.8000
|0.0000
|15.07
|1898.19
|507
|2008.10.30 05:47
|close
|251
|0.20
|0.7961
|0.7998
|0.0000
|15.07
|1913.26
|508
|2008.10.30 05:51
|close
|255
|0.20
|0.7969
|0.7932
|0.0000
|15.06
|1928.32
|509
|2008.10.30 05:51
|close
|254
|0.20
|0.7972
|0.7935
|0.0000
|15.05
|1943.37
|510
|2008.10.30 05:52
|close
|253
|0.20
|0.7975
|0.7938
|0.0000
|15.05
|1958.42
|511
|2008.10.30 06:03
|buy
|256
|0.20
|0.7970
|0.7939
|0.0000
|512
|2008.10.30 06:15
|sell
|257
|0.20
|0.7975
|0.8006
|0.0000
|513
|2008.10.30 06:17
|close
|257
|0.20
|0.7969
|0.8006
|0.0000
|15.06
|1973.48
|514
|2008.10.30 06:23
|sell
|258
|0.20
|0.7973
|0.8004
|0.0000
|515
|2008.10.30 06:26
|close
|258
|0.20
|0.7967
|0.8004
|0.0000
|15.06
|1988.54
|516
|2008.10.30 06:28
|sell
|259
|0.20
|0.7973
|0.8004
|0.0000
|517
|2008.10.30 06:30
|sell
|260
|0.20
|0.7976
|0.8007
|0.0000
|518
|2008.10.30 06:30
|close
|256
|0.20
|0.7976
|0.7939
|0.0000
|15.05
|2003.59
|519
|2008.10.30 06:31
|sell
|261
|0.20
|0.7979
|0.8010
|0.0000
|520
|2008.10.30 06:33
|close
|261
|0.20
|0.7973
|0.8010
|0.0000
|15.05
|2018.64
|521
|2008.10.30 06:33
|close
|260
|0.20
|0.7970
|0.8007
|0.0000
|15.06
|2033.70
|522
|2008.10.30 06:37
|close
|259
|0.20
|0.7967
|0.8004
|0.0000
|15.06
|2048.76
|523
|2008.10.30 06:38
|buy
|262
|0.20
|0.7964
|0.7933
|0.0000
|524
|2008.10.30 06:38
|buy
|263
|0.20
|0.7961
|0.7930
|0.0000
|525
|2008.10.30 06:43
|buy
|264
|0.20
|0.7958
|0.7927
|0.0000
|526
|2008.10.30 06:44
|buy
|265
|0.20
|0.7955
|0.7924
|0.0000
|527
|2008.10.30 06:47
|close
|265
|0.20
|0.7961
|0.7924
|0.0000
|15.07
|2063.83
|528
|2008.10.30 06:48
|close
|264
|0.20
|0.7964
|0.7927
|0.0000
|15.07
|2078.90
|529
|2008.10.30 06:48
|close
|263
|0.20
|0.7967
|0.7930
|0.0000
|15.06
|2093.96
|530
|2008.10.30 06:49
|buy
|266
|0.20
|0.7956
|0.7925
|0.0000
|531
|2008.10.30 06:51
|buy
|267
|0.20
|0.7953
|0.7922
|0.0000
|532
|2008.10.30 06:51
|close
|267
|0.20
|0.7959
|0.7922
|0.0000
|15.08
|2109.04
|533
|2008.10.30 06:52
|close
|266
|0.20
|0.7962
|0.7925
|0.0000
|15.07
|2124.11
|534
|2008.10.30 06:53
|close
|262
|0.20
|0.7970
|0.7933
|0.0000
|15.06
|2139.17
|535
|2008.10.30 06:54
|buy
|268
|0.20
|0.7960
|0.7929
|0.0000
|536
|2008.10.30 06:55
|close
|268
|0.20
|0.7966
|0.7929
|0.0000
|15.06
|2154.23
|537
|2008.10.30 06:56
|buy
|269
|0.20
|0.7964
|0.7933
|0.0000
|538
|2008.10.30 06:57
|buy
|270
|0.20
|0.7961
|0.7930
|0.0000
|539
|2008.10.30 06:58
|buy
|271
|0.20
|0.7958
|0.7927
|0.0000
|540
|2008.10.30 07:13
|close
|269
|0.20
|0.7938
|0.7933
|0.0000
|-65.51
|2088.72
|541
|2008.10.30 08:06
|close
|270
|0.20
|0.7935
|0.7930
|0.0000
|-65.53
|2023.19
|542
|2008.10.30 08:07
|close
|271
|0.20
|0.7932
|0.7927
|0.0000
|-65.56
|1957.63
|543
|2008.10.30 22:37
|sell
|272
|0.20
|0.7861
|0.7892
|0.0000
|544
|2008.10.30 22:38
|sell
|273
|0.20
|0.7864
|0.7895
|0.0000
|545
|2008.10.30 22:38
|sell
|274
|0.20
|0.7867
|0.7898
|0.0000
|546
|2008.10.30 22:40
|sell
|275
|0.20
|0.7869
|0.7900
|0.0000
|547
|2008.10.30 22:42
|close
|275
|0.20
|0.7863
|0.7900
|0.0000
|15.26
|1972.89
|548
|2008.10.30 22:42
|close
|274
|0.20
|0.7861
|0.7898
|0.0000
|15.27
|1988.16
|549
|2008.10.30 22:43
|close
|273
|0.20
|0.7858
|0.7895
|0.0000
|15.27
|2003.43
|550
|2008.10.30 22:43
|close
|272
|0.20
|0.7855
|0.7892
|0.0000
|15.28
|2018.71
|551
|2008.10.30 22:45
|sell
|276
|0.20
|0.7862
|0.7893
|0.0000
|552
|2008.10.30 22:46
|close
|276
|0.20
|0.7856
|0.7893
|0.0000
|15.27
|2033.98
|553
|2008.10.30 22:57
|sell
|277
|0.20
|0.7861
|0.7892
|0.0000
|554
|2008.10.30 22:58
|sell
|278
|0.20
|0.7864
|0.7895
|0.0000
|555
|2008.10.30 23:13
|close
|278
|0.20
|0.7858
|0.7895
|0.0000
|15.27
|2049.25
|556
|2008.10.30 23:13
|close
|277
|0.20
|0.7855
|0.7892
|0.0000
|15.28
|2064.53
|557
|2008.10.30 23:13
|buy
|279
|0.20
|0.7853
|0.7822
|0.0000
|558
|2008.10.30 23:18
|close
|279
|0.20
|0.7859
|0.7822
|0.0000
|15.27
|2079.80
|559
|2008.10.30 23:20
|sell
|280
|0.20
|0.7864
|0.7895
|0.0000
|560
|2008.10.30 23:20
|sell
|281
|0.20
|0.7868
|0.7899
|0.0000
|561
|2008.10.30 23:23
|close
|281
|0.20
|0.7862
|0.7899
|0.0000
|15.26
|2095.06
|562
|2008.10.30 23:32
|sell
|282
|0.20
|0.7867
|0.7898
|0.0000
|563
|2008.10.30 23:33
|sell
|283
|0.20
|0.7869
|0.7900
|0.0000
|564
|2008.10.30 23:44
|close
|283
|0.20
|0.7862
|0.7900
|0.0000
|17.81
|2112.87
|565
|2008.10.30 23:44
|close
|282
|0.20
|0.7861
|0.7898
|0.0000
|15.27
|2128.14
|566
|2008.10.30 23:58
|sell
|284
|0.20
|0.7867
|0.7898
|0.0000
|567
|2008.10.31 00:01
|close
|284
|0.20
|0.7861
|0.7898
|0.0000
|15.30
|2143.43
|568
|2008.10.31 00:01
|close
|280
|0.20
|0.7858
|0.7895
|0.0000
|15.30
|2158.73
|569
|2008.10.31 00:07
|sell
|285
|0.20
|0.7862
|0.7893
|0.0000
|570
|2008.10.31 00:08
|sell
|286
|0.20
|0.7865
|0.7896
|0.0000
|571
|2008.10.31 00:19
|close
|286
|0.20
|0.7859
|0.7896
|0.0000
|15.27
|2174.00
|572
|2008.10.31 00:19
|close
|285
|0.20
|0.7856
|0.7893
|0.0000
|15.27
|2189.27
|573
|2008.10.31 00:20
|buy
|287
|0.20
|0.7853
|0.7822
|0.0000
|574
|2008.10.31 00:20
|buy
|288
|0.20
|0.7850
|0.7819
|0.0000
|575
|2008.10.31 00:21
|buy
|289
|0.20
|0.7847
|0.7816
|0.0000
|576
|2008.10.31 00:23
|close
|289
|0.20
|0.7853
|0.7816
|0.0000
|15.28
|2204.55
|577
|2008.10.31 00:25
|buy
|290
|0.20
|0.7847
|0.7816
|0.0000
|578
|2008.10.31 00:25
|buy
|291
|0.20
|0.7844
|0.7813
|0.0000
|579
|2008.10.31 00:28
|close
|291
|0.20
|0.7850
|0.7813
|0.0000
|15.29
|2219.84
|580
|2008.10.31 00:32
|close
|290
|0.20
|0.7853
|0.7816
|0.0000
|15.28
|2235.12
|581
|2008.10.31 00:33
|close
|288
|0.20
|0.7856
|0.7819
|0.0000
|15.27
|2250.39
|582
|2008.10.31 00:38
|buy
|292
|0.20
|0.7850
|0.7819
|0.0000
|583
|2008.10.31 00:41
|close
|292
|0.20
|0.7856
|0.7819
|0.0000
|15.27
|2265.66
|584
|2008.10.31 00:43
|close
|287
|0.20
|0.7859
|0.7822
|0.0000
|15.27
|2280.93
|585
|2008.10.31 00:47
|sell
|293
|0.20
|0.7860
|0.7891
|0.0000
|586
|2008.10.31 00:48
|sell
|294
|0.20
|0.7863
|0.7894
|0.0000
|587
|2008.10.31 00:49
|sell
|295
|0.20
|0.7866
|0.7897
|0.0000
|588
|2008.10.31 00:50
|sell
|296
|0.20
|0.7868
|0.7899
|0.0000
|589
|2008.10.31 00:52
|close
|296
|0.20
|0.7862
|0.7899
|0.0000
|15.26
|2296.19
|590
|2008.10.31 00:53
|close
|295
|0.20
|0.7860
|0.7897
|0.0000
|15.27
|2311.46
|591
|2008.10.31 00:53
|close
|294
|0.20
|0.7857
|0.7894
|0.0000
|15.27
|2326.73
|592
|2008.10.31 00:57
|sell
|297
|0.20
|0.7863
|0.7894
|0.0000
|593
|2008.10.31 00:58
|sell
|298
|0.20
|0.7866
|0.7897
|0.0000
|594
|2008.10.31 01:03
|close
|298
|0.20
|0.7860
|0.7897
|0.0000
|15.27
|2342.00
|595
|2008.10.31 01:07
|close
|297
|0.20
|0.7857
|0.7894
|0.0000
|15.27
|2357.27
|596
|2008.10.31 01:08
|close
|293
|0.20
|0.7854
|0.7891
|0.0000
|15.28
|2372.55
|597
|2008.10.31 01:08
|buy
|299
|0.20
|0.7851
|0.7820
|0.0000
|598
|2008.10.31 01:09
|close
|299
|0.20
|0.7857
|0.7820
|0.0000
|15.27
|2387.82
|599
|2008.10.31 01:17
|buy
|300
|0.20
|0.7850
|0.7819
|0.0000
|600
|2008.10.31 01:18
|buy
|301
|0.20
|0.7847
|0.7816
|0.0000
|601
|2008.10.31 01:21
|buy
|302
|0.20
|0.7844
|0.7813
|0.0000
|602
|2008.10.31 01:21
|close
|302
|0.20
|0.7850
|0.7813
|0.0000
|15.29
|2403.11
|603
|2008.10.31 01:22
|close
|301
|0.20
|0.7853
|0.7816
|0.0000
|15.28
|2418.39
|604
|2008.10.31 01:23
|close
|300
|0.20
|0.7856
|0.7819
|0.0000
|15.27
|2433.66
|605
|2008.10.31 01:23
|sell
|303
|0.20
|0.7859
|0.7890
|0.0000
|606
|2008.10.31 01:24
|buy
|304
|0.20
|0.7850
|0.7819
|0.0000
|607
|2008.10.31 01:24
|close
|303
|0.20
|0.7850
|0.7890
|0.0000
|22.93
|2456.59
|608
|2008.10.31 01:25
|buy
|305
|0.20
|0.7847
|0.7816
|0.0000
|609
|2008.10.31 01:25
|close
|305
|0.20
|0.7853
|0.7816
|0.0000
|15.28
|2471.87
|610
|2008.10.31 01:26
|close
|304
|0.20
|0.7856
|0.7819
|0.0000
|15.27
|2487.14
|611
|2008.10.31 01:26
|sell
|306
|0.20
|0.7859
|0.7890
|0.0000
|612
|2008.10.31 01:27
|sell
|307
|0.20
|0.7862
|0.7893
|0.0000
|613
|2008.10.31 01:30
|sell
|308
|0.20
|0.7865
|0.7896
|0.0000
|614
|2008.10.31 01:31
|sell
|309
|0.20
|0.7868
|0.7899
|0.0000
|615
|2008.10.31 01:32
|close
|309
|0.20
|0.7862
|0.7899
|0.0000
|15.26
|2502.40
|616
|2008.10.31 01:33
|close
|308
|0.20
|0.7859
|0.7896
|0.0000
|15.27
|2517.67
|617
|2008.10.31 01:33
|close
|307
|0.20
|0.7856
|0.7893
|0.0000
|15.27
|2532.94
|618
|2008.10.31 01:39
|close
|306
|0.20
|0.7853
|0.7890
|0.0000
|15.28
|2548.22
|619
|2008.10.31 01:42
|sell
|310
|0.30
|0.7859
|0.7890
|0.0000
|620
|2008.10.31 01:43
|sell
|311
|0.20
|0.7862
|0.7893
|0.0000
|621
|2008.10.31 01:44
|close
|311
|0.20
|0.7856
|0.7893
|0.0000
|15.27
|2563.49
|622
|2008.10.31 01:48
|close
|310
|0.30
|0.7855
|0.7890
|0.0000
|15.28
|2578.77
|623
|2008.10.31 01:52
|buy
|312
|0.30
|0.7850
|0.7819
|0.0000
|624
|2008.10.31 01:53
|buy
|313
|0.20
|0.7847
|0.7816
|0.0000
|625
|2008.10.31 01:53
|buy
|314
|0.20
|0.7844
|0.7813
|0.0000
|626
|2008.10.31 01:57
|close
|314
|0.20
|0.7850
|0.7813
|0.0000
|15.29
|2594.06
|627
|2008.10.31 01:58
|close
|313
|0.20
|0.7853
|0.7816
|0.0000
|15.28
|2609.34
|628
|2008.10.31 01:58
|close
|312
|0.30
|0.7854
|0.7819
|0.0000
|15.28
|2624.62
|629
|2008.10.31 01:59
|buy
|315
|0.30
|0.7850
|0.7819
|0.0000
|630
|2008.10.31 02:03
|buy
|316
|0.20
|0.7847
|0.7816
|0.0000
|631
|2008.10.31 02:06
|close
|316
|0.20
|0.7853
|0.7816
|0.0000
|15.28
|2639.90
|632
|2008.10.31 02:08
|buy
|317
|0.20
|0.7847
|0.7816
|0.0000
|633
|2008.10.31 02:17
|buy
|318
|0.20
|0.7844
|0.7813
|0.0000
|634
|2008.10.31 02:38
|close
|318
|0.20
|0.7850
|0.7813
|0.0000
|15.29
|2655.19
|635
|2008.10.31 02:42
|close
|317
|0.20
|0.7853
|0.7816
|0.0000
|15.28
|2670.47
|636
|2008.10.31 02:52
|close
|315
|0.30
|0.7856
|0.7819
|0.0000
|22.91
|2693.38
|637
|2008.10.31 02:53
|sell
|319
|0.30
|0.7857
|0.7888
|0.0000
|638
|2008.10.31 02:53
|sell
|320
|0.30
|0.7859
|0.7890
|0.0000
|639
|2008.10.31 02:54
|sell
|321
|0.20
|0.7862
|0.7893
|0.0000
|640
|2008.10.31 02:57
|sell
|322
|0.20
|0.7865
|0.7896
|0.0000
|641
|2008.10.31 03:02
|close
|322
|0.20
|0.7859
|0.7896
|0.0000
|15.27
|2708.65
|642
|2008.10.31 03:03
|close
|321
|0.20
|0.7856
|0.7893
|0.0000
|15.27
|2723.92
|643
|2008.10.31 03:03
|close
|320
|0.30
|0.7855
|0.7890
|0.0000
|15.28
|2739.20
|644
|2008.10.31 03:04
|sell
|323
|0.30
|0.7862
|0.7893
|0.0000
|645
|2008.10.31 03:06
|sell
|324
|0.20
|0.7865
|0.7896
|0.0000
|646
|2008.10.31 03:07
|close
|324
|0.20
|0.7859
|0.7896
|0.0000
|15.27
|2754.47
|647
|2008.10.31 03:07
|close
|323
|0.30
|0.7858
|0.7893
|0.0000
|15.27
|2769.74
|648
|2008.10.31 03:11
|close
|319
|0.30
|0.7851
|0.7888
|0.0000
|22.93
|2792.67
|649
|2008.10.31 03:12
|sell
|325
|0.30
|0.7857
|0.7888
|0.0000
|650
|2008.10.31 03:13
|sell
|326
|0.30
|0.7859
|0.7890
|0.0000
|651
|2008.10.31 03:15
|sell
|327
|0.20
|0.7862
|0.7893
|0.0000
|652
|2008.10.31 03:23
|close
|327
|0.20
|0.7856
|0.7893
|0.0000
|15.27
|2807.94
|653
|2008.10.31 03:26
|close
|326
|0.30
|0.7853
|0.7890
|0.0000
|22.92
|2830.86
|654
|2008.10.31 03:27
|sell
|328
|0.30
|0.7859
|0.7890
|0.0000
|655
|2008.10.31 03:28
|sell
|329
|0.20
|0.7862
|0.7893
|0.0000
|656
|2008.10.31 03:33
|close
|329
|0.20
|0.7856
|0.7893
|0.0000
|15.27
|2846.13
|657
|2008.10.31 03:33
|close
|328
|0.30
|0.7853
|0.7890
|0.0000
|22.92
|2869.05
|658
|2008.10.31 03:35
|close
|325
|0.30
|0.7851
|0.7888
|0.0000
|22.93
|2891.98
|659
|2008.10.31 03:35
|buy
|330
|0.30
|0.7849
|0.7818
|0.0000
|660
|2008.10.31 03:38
|close
|330
|0.30
|0.7855
|0.7818
|0.0000
|22.92
|2914.90
|661
|2008.10.31 03:46
|sell
|331
|0.30
|0.7858
|0.7889
|0.0000
|662
|2008.10.31 03:47
|close
|331
|0.30
|0.7852
|0.7889
|0.0000
|22.92
|2937.82
|663
|2008.10.31 03:48
|buy
|332
|0.30
|0.7848
|0.7817
|0.0000
|664
|2008.10.31 03:48
|buy
|333
|0.30
|0.7845
|0.7814
|0.0000
|665
|2008.10.31 03:50
|close
|333
|0.30
|0.7851
|0.7814
|0.0000
|22.93
|2960.75
|666
|2008.10.31 03:51
|buy
|334
|0.30
|0.7845
|0.7814
|0.0000
|667
|2008.10.31 05:03
|buy
|335
|0.30
|0.7842
|0.7811
|0.0000
|668
|2008.10.31 05:13
|close
|334
|0.30
|0.7848
|0.7814
|0.0000
|11.47
|2972.22
|669
|2008.10.31 05:13
|close
|335
|0.30
|0.7848
|0.7811
|0.0000
|22.94
|2995.16
|670
|2008.10.31 05:17
|buy
|336
|0.30
|0.7845
|0.7814
|0.0000
|671
|2008.10.31 05:17
|buy
|337
|0.30
|0.7842
|0.7811
|0.0000
|672
|2008.10.31 05:18
|buy
|338
|0.20
|0.7839
|0.7808
|0.0000
|673
|2008.10.31 05:19
|close
|338
|0.20
|0.7846
|0.7808
|0.0000
|17.84
|3013.00
|674
|2008.10.31 05:20
|close
|337
|0.30
|0.7849
|0.7811
|0.0000
|26.76
|3039.76
|675
|2008.10.31 05:23
|close
|332
|0.30
|0.7851
|0.7817
|0.0000
|11.46
|3051.22
|676
|2008.10.31 05:23
|close
|336
|0.30
|0.7851
|0.7814
|0.0000
|22.93
|3074.15
|677
|2008.10.31 05:24
|sell
|339
|0.30
|0.7855
|0.7886
|0.0000
|678
|2008.10.31 05:25
|close
|339
|0.30
|0.7849
|0.7886
|0.0000
|22.93
|3097.08
|679
|2008.10.31 05:25
|buy
|340
|0.30
|0.7846
|0.7815
|0.0000
|680
|2008.10.31 05:27
|close
|340
|0.30
|0.7852
|0.7815
|0.0000
|22.92
|3120.00
|681
|2008.10.31 05:28
|sell
|341
|0.30
|0.7855
|0.7886
|0.0000
|682
|2008.10.31 05:28
|sell
|342
|0.30
|0.7858
|0.7889
|0.0000
|683
|2008.10.31 05:32
|close
|342
|0.30
|0.7852
|0.7889
|0.0000
|22.92
|3142.92
|684
|2008.10.31 05:33
|close
|341
|0.30
|0.7849
|0.7886
|0.0000
|22.93
|3165.85
|685
|2008.10.31 05:33
|buy
|343
|0.30
|0.7846
|0.7815
|0.0000
|686
|2008.10.31 05:41
|buy
|344
|0.30
|0.7843
|0.7812
|0.0000
|687
|2008.10.31 05:43
|close
|344
|0.30
|0.7849
|0.7812
|0.0000
|22.93
|3188.78
|688
|2008.10.31 05:50
|buy
|345
|0.30
|0.7841
|0.7810
|0.0000
|689
|2008.10.31 05:56
|close
|345
|0.30
|0.7847
|0.7810
|0.0000
|22.94
|3211.72
|690
|2008.10.31 05:56
|sell
|346
|0.30
|0.7850
|0.7881
|0.0000
|691
|2008.10.31 05:57
|close
|343
|0.30
|0.7852
|0.7815
|0.0000
|22.92
|3234.64
|692
|2008.10.31 05:57
|sell
|347
|0.30
|0.7853
|0.7884
|0.0000
|693
|2008.10.31 05:57
|sell
|348
|0.30
|0.7856
|0.7887
|0.0000
|694
|2008.10.31 05:59
|close
|348
|0.30
|0.7849
|0.7887
|0.0000
|26.76
|3261.40
|695
|2008.10.31 06:00
|close
|347
|0.30
|0.7847
|0.7884
|0.0000
|22.94
|3284.34
|696
|2008.10.31 06:03
|close
|346
|0.30
|0.7844
|0.7881
|0.0000
|22.95
|3307.29
|697
|2008.11.02 23:00
|sell
|349
|0.30
|0.7926
|0.7957
|0.0000
|698
|2008.11.03 01:08
|close
|349
|0.30
|0.7923
|0.7957
|0.0000
|11.40
|3318.69
|699
|2008.11.03 23:00
|sell
|350
|0.30
|0.7991
|0.8022
|0.0000
|700
|2008.11.03 23:00
|sell
|351
|0.30
|0.7994
|0.8025
|0.0000
|701
|2008.11.03 23:03
|close
|351
|0.30
|0.7986
|0.8025
|0.0000
|30.05
|3348.74
|702
|2008.11.03 23:03
|close
|350
|0.30
|0.7984
|0.8022
|0.0000
|26.30
|3375.04
|703
|2008.11.03 23:05
|buy
|352
|0.30
|0.7981
|0.7950
|0.0000
|704
|2008.11.03 23:11
|close
|352
|0.30
|0.7988
|0.7950
|0.0000
|26.29
|3401.33
|705
|2008.11.03 23:12
|buy
|353
|0.30
|0.7981
|0.7950
|0.0000
|706
|2008.11.03 23:13
|buy
|354
|0.30
|0.7978
|0.7947
|0.0000
|707
|2008.11.03 23:16
|close
|354
|0.30
|0.7985
|0.7947
|0.0000
|26.30
|3427.63
|708
|2008.11.03 23:17
|close
|353
|0.30
|0.7988
|0.7950
|0.0000
|26.29
|3453.92
|709
|2008.11.03 23:17
|sell
|355
|0.30
|0.7990
|0.8021
|0.0000
|710
|2008.11.03 23:18
|sell
|356
|0.30
|0.7993
|0.8024
|0.0000
|711
|2008.11.03 23:20
|close
|356
|0.30
|0.7986
|0.8024
|0.0000
|26.30
|3480.22
|712
|2008.11.03 23:23
|sell
|357
|0.30
|0.7993
|0.8024
|0.0000
|713
|2008.11.03 23:38
|sell
|358
|0.30
|0.7996
|0.8027
|0.0000
|714
|2008.11.03 23:40
|sell
|359
|0.30
|0.7999
|0.8030
|0.0000
|715
|2008.11.03 23:43
|close
|359
|0.30
|0.7992
|0.8030
|0.0000
|26.28
|3506.50
|716
|2008.11.03 23:43
|close
|358
|0.30
|0.7989
|0.8027
|0.0000
|26.29
|3532.79
|717
|2008.11.03 23:52
|close
|357
|0.30
|0.7986
|0.8024
|0.0000
|26.30
|3559.09
|718
|2008.11.03 23:53
|close
|355
|0.30
|0.7982
|0.8021
|0.0000
|30.07
|3589.16
|719
|2008.11.03 23:53
|buy
|360
|0.40
|0.7980
|0.7949
|0.0000
|720
|2008.11.03 23:55
|close
|360
|0.40
|0.7985
|0.7949
|0.0000
|25.05
|3614.21
|721
|2008.11.03 23:56
|sell
|361
|0.40
|0.7989
|0.8020
|0.0000
|722
|2008.11.03 23:57
|sell
|362
|0.30
|0.7992
|0.8023
|0.0000
|723
|2008.11.03 23:58
|sell
|363
|0.30
|0.7995
|0.8026
|0.0000
|724
|2008.11.04 00:00
|sell
|364
|0.30
|0.7999
|0.8030
|0.0000
|725
|2008.11.04 00:34
|close
|364
|0.30
|0.7992
|0.8030
|0.0000
|26.28
|3640.49
|726
|2008.11.04 00:35
|close
|363
|0.30
|0.7986
|0.8026
|0.0000
|33.85
|3674.33
|727
|2008.11.04 00:36
|sell
|365
|0.30
|0.7995
|0.8026
|0.0000
|728
|2008.11.04 00:36
|sell
|366
|0.30
|0.7998
|0.8029
|0.0000
|729
|2008.11.04 01:54
|close
|366
|0.30
|0.7995
|0.8029
|0.0000
|11.26
|3685.59
|730
|2008.11.04 01:54
|close
|365
|0.30
|0.7992
|0.8026
|0.0000
|11.26
|3696.85
|731
|2008.11.04 01:54
|close
|362
|0.30
|0.7988
|0.8023
|0.0000
|15.06
|3711.91
|732
|2008.11.04 01:55
|close
|361
|0.40
|0.7985
|0.8020
|0.0000
|20.09
|3732.00
|733
|2008.11.04 01:55
|buy
|367
|0.40
|0.7985
|0.7954
|0.0000
|734
|2008.11.04 01:55
|buy
|368
|0.40
|0.7982
|0.7951
|0.0000
|735
|2008.11.04 01:55
|buy
|369
|0.30
|0.7980
|0.7949
|0.0000
|736
|2008.11.04 01:58
|close
|369
|0.30
|0.7987
|0.7949
|0.0000
|26.29
|3758.29
|737
|2008.11.04 01:58
|close
|368
|0.40
|0.7987
|0.7951
|0.0000
|25.04
|3783.33
|738
|2008.11.04 02:10
|buy
|370
|0.40
|0.7982
|0.7951
|0.0000
|739
|2008.11.04 02:13
|close
|370
|0.40
|0.7987
|0.7951
|0.0000
|25.04
|3808.37
|740
|2008.11.04 02:15
|buy
|371
|0.40
|0.7982
|0.7951
|0.0000
|741
|2008.11.04 02:20
|close
|371
|0.40
|0.7987
|0.7951
|0.0000
|25.04
|3833.41
|742
|2008.11.04 02:23
|close
|367
|0.40
|0.7992
|0.7954
|0.0000
|35.04
|3868.45
|743
|2008.11.04 02:25
|sell
|372
|0.40
|0.8000
|0.8031
|0.0000
|744
|2008.11.04 02:25
|sell
|373
|0.40
|0.8003
|0.8034
|0.0000
|745
|2008.11.04 02:27
|close
|373
|0.40
|0.7996
|0.8034
|0.0000
|35.02
|3903.47
|746
|2008.11.04 02:27
|close
|372
|0.40
|0.7993
|0.8031
|0.0000
|35.03
|3938.50
|747
|2008.11.04 02:28
|buy
|374
|0.40
|0.7991
|0.7960
|0.0000
|748
|2008.11.04 02:30
|buy
|375
|0.40
|0.7988
|0.7957
|0.0000
|749
|2008.11.04 02:32
|buy
|376
|0.30
|0.7985
|0.7954
|0.0000
|750
|2008.11.04 02:33
|buy
|377
|0.30
|0.7982
|0.7951
|0.0000
|751
|2008.11.04 02:37
|close
|377
|0.30
|0.7989
|0.7951
|0.0000
|26.29
|3964.79
|752
|2008.11.04 02:41
|close
|376
|0.30
|0.7992
|0.7954
|0.0000
|26.28
|3991.07
|753
|2008.11.04 02:43
|buy
|378
|0.40
|0.7985
|0.7954
|0.0000
|754
|2008.11.04 02:43
|buy
|379
|0.30
|0.7982
|0.7951
|0.0000
|755
|2008.11.04 02:58
|close
|379
|0.30
|0.7989
|0.7951
|0.0000
|26.29
|4017.36
|756
|2008.11.04 02:58
|close
|378
|0.40
|0.7990
|0.7954
|0.0000
|25.03
|4042.39
|757
|2008.11.04 03:00
|buy
|380
|0.40
|0.7985
|0.7954
|0.0000
|758
|2008.11.04 03:01
|buy
|381
|0.30
|0.7982
|0.7951
|0.0000
|759
|2008.11.04 03:03
|close
|381
|0.30
|0.7989
|0.7951
|0.0000
|26.29
|4068.68
|760
|2008.11.04 03:08
|close
|380
|0.40
|0.7990
|0.7954
|0.0000
|25.03
|4093.71
|761
|2008.11.04 03:17
|buy
|382
|0.40
|0.7985
|0.7954
|0.0000
|762
|2008.11.04 03:17
|buy
|383
|0.30
|0.7982
|0.7951
|0.0000
|763
|2008.11.04 03:33
|close
|383
|0.30
|0.7989
|0.7951
|0.0000
|26.29
|4120.00
|764
|2008.11.04 03:36
|buy
|384
|0.30
|0.7982
|0.7951
|0.0000
|765
|2008.11.04 03:56
|close
|384
|0.30
|0.7989
|0.7951
|0.0000
|26.29
|4146.29
|766
|2008.11.04 03:56
|close
|375
|0.40
|0.7991
|0.7957
|0.0000
|15.02
|4161.31
|767
|2008.11.04 03:57
|close
|382
|0.40
|0.7992
|0.7954
|0.0000
|35.04
|4196.35
|768
|2008.11.04 03:57
|close
|374
|0.40
|0.7994
|0.7960
|0.0000
|15.01
|4211.36
|769
|2008.11.04 04:02
|sell
|385
|0.40
|0.8000
|0.8031
|0.0000
|770
|2008.11.04 04:10
|close
|385
|0.40
|0.7993
|0.8031
|0.0000
|35.03
|4246.39
|771
|2008.11.04 04:12
|buy
|386
|0.40
|0.7985
|0.7954
|0.0000
|772
|2008.11.04 04:28
|close
|386
|0.40
|0.7992
|0.7954
|0.0000
|35.04
|4281.43
|773
|2008.11.04 04:30
|sell
|387
|0.40
|0.7990
|0.8021
|0.0000
|774
|2008.11.04 04:31
|sell
|388
|0.40
|0.7993
|0.8024
|0.0000
|775
|2008.11.04 04:32
|sell
|389
|0.40
|0.7996
|0.8027
|0.0000
|776
|2008.11.04 04:36
|sell
|390
|0.40
|0.7999
|0.8030
|0.0000
|777
|2008.11.04 05:12
|s/l
|387
|0.40
|0.8021
|0.8021
|0.0000
|-154.59
|4126.84
|778
|2008.11.04 05:12
|s/l
|388
|0.40
|0.8024
|0.8024
|0.0000
|-154.54
|3972.30
|779
|2008.11.04 05:13
|s/l
|389
|0.40
|0.8027
|0.8027
|0.0000
|-154.48
|3817.82
|780
|2008.11.04 05:15
|sell
|391
|0.40
|0.8015
|0.8046
|0.0000
|781
|2008.11.04 05:23
|s/l
|390
|0.40
|0.8030
|0.8030
|0.0000
|-154.42
|3663.40
|782
|2008.11.04 06:00
|s/l
|391
|0.40
|0.8046
|0.8046
|0.0000
|-154.11
|3509.29
|783
|2008.11.05 02:00
|buy
|392
|0.40
|0.8128
|0.8097
|0.0000
|784
|2008.11.05 02:03
|buy
|393
|0.30
|0.8125
|0.8094
|0.0000
|785
|2008.11.05 02:12
|close
|393
|0.30
|0.8132
|0.8094
|0.0000
|25.82
|3535.11
|786
|2008.11.05 02:12
|close
|392
|0.40
|0.8133
|0.8097
|0.0000
|24.59
|3559.70
|787
|2008.11.05 02:23
|sell
|394
|0.40
|0.8150
|0.8181
|0.0000
|788
|2008.11.05 02:23
|sell
|395
|0.30
|0.8152
|0.8183
|0.0000
|789
|2008.11.05 02:28
|close
|395
|0.30
|0.8145
|0.8183
|0.0000
|25.78
|3585.48
|790
|2008.11.05 02:28
|close
|394
|0.40
|0.8145
|0.8181
|0.0000
|24.55
|3610.03
|791
|2008.11.05 02:35
|sell
|396
|0.40
|0.8147
|0.8178
|0.0000
|792
|2008.11.05 02:35
|sell
|397
|0.30
|0.8150
|0.8181
|0.0000
|793
|2008.11.05 02:39
|close
|397
|0.30
|0.8143
|0.8181
|0.0000
|25.79
|3635.82
|794
|2008.11.05 02:40
|close
|396
|0.40
|0.8141
|0.8178
|0.0000
|29.48
|3665.30
|795
|2008.11.05 02:45
|sell
|398
|0.40
|0.8144
|0.8175
|0.0000
|796
|2008.11.05 02:48
|close
|398
|0.40
|0.8139
|0.8175
|0.0000
|24.57
|3689.87
|797
|2008.11.05 02:53
|buy
|399
|0.40
|0.8132
|0.8101
|0.0000
|798
|2008.11.05 02:53
|buy
|400
|0.30
|0.8129
|0.8098
|0.0000
|799
|2008.11.05 03:03
|close
|400
|0.30
|0.8136
|0.8098
|0.0000
|25.81
|3715.68
|800
|2008.11.05 03:07
|buy
|401
|0.30
|0.8129
|0.8098
|0.0000
|801
|2008.11.05 03:23
|buy
|402
|0.30
|0.8126
|0.8095
|0.0000
|802
|2008.11.05 03:27
|buy
|403
|0.30
|0.8123
|0.8092
|0.0000
|803
|2008.11.05 05:10
|close
|403
|0.30
|0.8126
|0.8092
|0.0000
|11.08
|3726.76
|804
|2008.11.05 05:10
|close
|402
|0.30
|0.8130
|0.8095
|0.0000
|14.76
|3741.52
|805
|2008.11.05 05:10
|close
|401
|0.30
|0.8133
|0.8098
|0.0000
|14.75
|3756.27
|806
|2008.11.05 05:10
|sell
|404
|0.40
|0.8133
|0.8164
|0.0000
|807
|2008.11.05 05:11
|close
|399
|0.40
|0.8135
|0.8101
|0.0000
|14.75
|3771.02
|808
|2008.11.05 05:12
|close
|404
|0.40
|0.8126
|0.8164
|0.0000
|34.46
|3805.48
|809
|2008.11.05 05:17
|buy
|405
|0.40
|0.8114
|0.8083
|0.0000
|810
|2008.11.05 05:18
|buy
|406
|0.40
|0.8112
|0.8081
|0.0000
|811
|2008.11.05 05:22
|close
|406
|0.40
|0.8117
|0.8081
|0.0000
|24.64
|3830.12
|812
|2008.11.05 05:23
|close
|405
|0.40
|0.8121
|0.8083
|0.0000
|34.48
|3864.60
|813
|2008.11.05 05:27
|buy
|407
|0.40
|0.8115
|0.8084
|0.0000
|814
|2008.11.05 05:28
|buy
|408
|0.40
|0.8112
|0.8081
|0.0000
|815
|2008.11.05 05:28
|buy
|409
|0.30
|0.8109
|0.8078
|0.0000
|816
|2008.11.05 05:31
|close
|409
|0.30
|0.8116
|0.8078
|0.0000
|25.87
|3890.47
|817
|2008.11.05 05:32
|close
|408
|0.40
|0.8119
|0.8081
|0.0000
|34.49
|3924.96
|818
|2008.11.05 05:37
|close
|407
|0.40
|0.8122
|0.8084
|0.0000
|34.47
|3959.43
|819
|2008.11.05 05:37
|sell
|410
|0.40
|0.8124
|0.8155
|0.0000
|820
|2008.11.05 05:38
|sell
|411
|0.40
|0.8127
|0.8158
|0.0000
|821
|2008.11.05 05:40
|close
|411
|0.40
|0.8120
|0.8158
|0.0000
|34.48
|3993.91
|822
|2008.11.05 05:40
|close
|410
|0.40
|0.8117
|0.8155
|0.0000
|34.50
|4028.41
|823
|2008.11.05 05:40
|buy
|412
|0.40
|0.8115
|0.8084
|0.0000
|824
|2008.11.05 05:41
|buy
|413
|0.40
|0.8112
|0.8081
|0.0000
|825
|2008.11.05 05:41
|close
|413
|0.40
|0.8119
|0.8081
|0.0000
|34.49
|4062.90
|826
|2008.11.05 05:41
|close
|412
|0.40
|0.8122
|0.8084
|0.0000
|34.47
|4097.37
|827
|2008.11.05 05:42
|sell
|414
|0.40
|0.8124
|0.8155
|0.0000
|828
|2008.11.05 05:45
|sell
|415
|0.40
|0.8132
|0.8163
|0.0000
|829
|2008.11.05 05:47
|close
|415
|0.40
|0.8125
|0.8163
|0.0000
|34.46
|4131.83
|830
|2008.11.05 05:48
|buy
|416
|0.40
|0.8118
|0.8087
|0.0000
|831
|2008.11.05 05:48
|close
|414
|0.40
|0.8117
|0.8155
|0.0000
|34.50
|4166.33
|832
|2008.11.05 05:52
|buy
|417
|0.40
|0.8115
|0.8084
|0.0000
|833
|2008.11.05 05:53
|buy
|418
|0.40
|0.8112
|0.8081
|0.0000
|834
|2008.11.05 06:01
|buy
|419
|0.30
|0.8109
|0.8078
|0.0000
|835
|2008.11.05 06:01
|close
|419
|0.30
|0.8117
|0.8078
|0.0000
|29.57
|4195.90
|836
|2008.11.05 06:02
|close
|418
|0.40
|0.8119
|0.8081
|0.0000
|34.49
|4230.39
|837
|2008.11.05 06:02
|close
|417
|0.40
|0.8122
|0.8084
|0.0000
|34.47
|4264.86
|838
|2008.11.05 06:02
|close
|416
|0.40
|0.8125
|0.8087
|0.0000
|34.46
|4299.32
|839
|2008.11.05 06:03
|sell
|420
|0.40
|0.8127
|0.8158
|0.0000
|840
|2008.11.05 06:03
|sell
|421
|0.40
|0.8130
|0.8161
|0.0000
|841
|2008.11.05 06:07
|close
|421
|0.40
|0.8123
|0.8161
|0.0000
|34.47
|4333.79
|842
|2008.11.05 06:07
|close
|420
|0.40
|0.8120
|0.8158
|0.0000
|34.48
|4368.27
|843
|2008.11.05 06:07
|buy
|422
|0.40
|0.8118
|0.8087
|0.0000
|844
|2008.11.05 06:08
|buy
|423
|0.40
|0.8115
|0.8084
|0.0000
|845
|2008.11.05 06:08
|buy
|424
|0.40
|0.8112
|0.8081
|0.0000
|846
|2008.11.05 06:18
|close
|424
|0.40
|0.8119
|0.8081
|0.0000
|34.49
|4402.76
|847
|2008.11.05 06:22
|buy
|425
|0.40
|0.8112
|0.8081
|0.0000
|848
|2008.11.05 06:23
|buy
|426
|0.40
|0.8109
|0.8078
|0.0000
|849
|2008.11.05 06:25
|close
|426
|0.40
|0.8116
|0.8078
|0.0000
|34.50
|4437.26
|850
|2008.11.05 06:35
|close
|425
|0.40
|0.8119
|0.8081
|0.0000
|34.49
|4471.75
|851
|2008.11.05 06:35
|close
|423
|0.40
|0.8122
|0.8084
|0.0000
|34.47
|4506.22
|852
|2008.11.05 06:35
|close
|422
|0.40
|0.8125
|0.8087
|0.0000
|34.46
|4540.68
|853
|2008.11.05 06:36
|sell
|427
|0.50
|0.8127
|0.8158
|0.0000
|854
|2008.11.05 06:37
|close
|427
|0.50
|0.8122
|0.8158
|0.0000
|30.78
|4571.46
|855
|2008.11.05 06:38
|buy
|428
|0.50
|0.8118
|0.8087
|0.0000
|856
|2008.11.05 06:38
|buy
|429
|0.40
|0.8115
|0.8084
|0.0000
|857
|2008.11.05 06:43
|close
|429
|0.40
|0.8122
|0.8084
|0.0000
|34.47
|4605.93
|858
|2008.11.05 06:45
|close
|428
|0.50
|0.8123
|0.8087
|0.0000
|30.78
|4636.71
|859
|2008.11.05 06:45
|sell
|430
|0.50
|0.8126
|0.8157
|0.0000
|860
|2008.11.05 06:45
|sell
|431
|0.40
|0.8129
|0.8160
|0.0000
|861
|2008.11.05 06:46
|sell
|432
|0.40
|0.8131
|0.8162
|0.0000
|862
|2008.11.05 06:47
|close
|432
|0.40
|0.8124
|0.8162
|0.0000
|34.47
|4671.18
|863
|2008.11.05 06:47
|close
|431
|0.40
|0.8122
|0.8160
|0.0000
|34.47
|4705.65
|864
|2008.11.05 06:47
|close
|430
|0.50
|0.8121
|0.8157
|0.0000
|30.78
|4736.43
|865
|2008.11.05 06:50
|buy
|433
|0.50
|0.8117
|0.8086
|0.0000
|866
|2008.11.05 06:50
|buy
|434
|0.40
|0.8114
|0.8083
|0.0000
|867
|2008.11.05 06:50
|buy
|435
|0.40
|0.8112
|0.8081
|0.0000
|868
|2008.11.05 06:52
|close
|435
|0.40
|0.8119
|0.8081
|0.0000
|34.49
|4770.92
|869
|2008.11.05 06:52
|close
|434
|0.40
|0.8121
|0.8083
|0.0000
|34.48
|4805.40
|870
|2008.11.05 06:53
|close
|433
|0.50
|0.8124
|0.8086
|0.0000
|43.08
|4848.48
|871
|2008.11.05 06:55
|buy
|436
|0.50
|0.8117
|0.8086
|0.0000
|872
|2008.11.05 06:55
|buy
|437
|0.50
|0.8114
|0.8083
|0.0000
|873
|2008.11.05 06:56
|buy
|438
|0.40
|0.8112
|0.8081
|0.0000
|874
|2008.11.05 06:58
|close
|438
|0.40
|0.8119
|0.8081
|0.0000
|34.49
|4882.97
|875
|2008.11.05 06:58
|close
|437
|0.50
|0.8119
|0.8083
|0.0000
|30.79
|4913.76
|876
|2008.11.05 07:23
|close
|436
|0.50
|0.8124
|0.8086
|0.0000
|43.08
|4956.84
|877
|2008.11.05 22:11
|sell
|439
|0.50
|0.8125
|0.8156
|0.0000
|878
|2008.11.05 22:13
|sell
|440
|0.50
|0.8128
|0.8159
|0.0000
|879
|2008.11.05 22:28
|buy
|441
|0.40
|0.8126
|0.8095
|0.0000
|880
|2008.11.05 22:30
|buy
|442
|0.50
|0.8123
|0.8092
|0.0000
|881
|2008.11.05 22:30
|buy
|443
|0.50
|0.8121
|0.8090
|0.0000
|882
|2008.11.05 22:30
|close
|440
|0.50
|0.8121
|0.8159
|0.0000
|43.10
|4999.94
|883
|2008.11.05 22:30
|close
|439
|0.50
|0.8120
|0.8156
|0.0000
|30.79
|5030.73
|884
|2008.11.05 22:31
|buy
|444
|0.40
|0.8118
|0.8087
|0.0000
|885
|2008.11.05 22:32
|close
|444
|0.40
|0.8125
|0.8087
|0.0000
|34.46
|5065.19
|886
|2008.11.05 22:33
|close
|443
|0.50
|0.8126
|0.8090
|0.0000
|30.77
|5095.96
|887
|2008.11.05 22:40
|close
|442
|0.50
|0.8130
|0.8092
|0.0000
|43.05
|5139.01
|888
|2008.11.05 22:41
|close
|441
|0.40
|0.8134
|0.8095
|0.0000
|39.34
|5178.35
|889
|2008.11.05 22:43
|buy
|445
|0.50
|0.8126
|0.8095
|0.0000
|890
|2008.11.05 22:46
|close
|445
|0.50
|0.8133
|0.8095
|0.0000
|43.03
|5221.38
|891
|2008.11.05 22:50
|sell
|446
|0.50
|0.8142
|0.8173
|0.0000
|892
|2008.11.05 22:51
|sell
|447
|0.50
|0.8145
|0.8176
|0.0000
|893
|2008.11.05 22:52
|sell
|448
|0.50
|0.8148
|0.8179
|0.0000
|894
|2008.11.05 23:02
|close
|448
|0.50
|0.8141
|0.8179
|0.0000
|42.99
|5264.37
|895
|2008.11.05 23:03
|close
|447
|0.50
|0.8137
|0.8176
|0.0000
|49.16
|5313.53
|896
|2008.11.05 23:05
|sell
|449
|0.50
|0.8145
|0.8176
|0.0000
|897
|2008.11.05 23:06
|sell
|450
|0.50
|0.8148
|0.8179
|0.0000
|898
|2008.11.05 23:07
|close
|450
|0.50
|0.8141
|0.8179
|0.0000
|42.99
|5356.52
|899
|2008.11.05 23:08
|close
|449
|0.50
|0.8137
|0.8176
|0.0000
|49.16
|5405.68
|900
|2008.11.05 23:08
|close
|446
|0.50
|0.8134
|0.8173
|0.0000
|49.18
|5454.86
|901
|2008.11.05 23:10
|buy
|451
|0.50
|0.8133
|0.8102
|0.0000
|902
|2008.11.05 23:13
|buy
|452
|0.50
|0.8130
|0.8099
|0.0000
|903
|2008.11.05 23:13
|buy
|453
|0.50
|0.8127
|0.8096
|0.0000
|904
|2008.11.05 23:23
|sell
|454
|0.50
|0.8134
|0.8165
|0.0000
|905
|2008.11.05 23:23
|close
|453
|0.50
|0.8134
|0.8096
|0.0000
|43.03
|5497.89
|906
|2008.11.05 23:26
|sell
|455
|0.50
|0.8137
|0.8168
|0.0000
|907
|2008.11.05 23:27
|close
|455
|0.50
|0.8129
|0.8168
|0.0000
|49.21
|5547.10
|908
|2008.11.05 23:28
|close
|454
|0.50
|0.8126
|0.8165
|0.0000
|49.22
|5596.32
|909
|2008.11.05 23:28
|buy
|456
|0.50
|0.8125
|0.8094
|0.0000
|910
|2008.11.05 23:32
|close
|456
|0.50
|0.8132
|0.8094
|0.0000
|43.04
|5639.36
|911
|2008.11.05 23:33
|sell
|457
|0.50
|0.8134
|0.8165
|0.0000
|912
|2008.11.05 23:35
|close
|457
|0.50
|0.8127
|0.8165
|0.0000
|43.07
|5682.43
|913
|2008.11.05 23:38
|sell
|458
|0.50
|0.8134
|0.8165
|0.0000
|914
|2008.11.05 23:38
|sell
|459
|0.50
|0.8137
|0.8168
|0.0000
|915
|2008.11.05 23:40
|close
|452
|0.50
|0.8138
|0.8099
|0.0000
|49.15
|5731.58
|916
|2008.11.05 23:45
|sell
|460
|0.50
|0.8141
|0.8172
|0.0000
|917
|2008.11.05 23:45
|close
|451
|0.50
|0.8141
|0.8102
|0.0000
|49.13
|5780.71
|918
|2008.11.05 23:48
|close
|460
|0.50
|0.8134
|0.8172
|0.0000
|43.03
|5823.74
|919
|2008.11.05 23:50
|sell
|461
|0.50
|0.8140
|0.8171
|0.0000
|920
|2008.11.05 23:50
|sell
|462
|0.50
|0.8144
|0.8175
|0.0000
|921
|2008.11.05 23:53
|close
|462
|0.50
|0.8136
|0.8175
|0.0000
|49.16
|5872.90
|922
|2008.11.06 00:02
|sell
|463
|0.50
|0.8142
|0.8173
|0.0000
|923
|2008.11.06 01:46
|close
|463
|0.50
|0.8139
|0.8173
|0.0000
|18.43
|5891.33
|924
|2008.11.06 01:47
|close
|461
|0.50
|0.8137
|0.8171
|0.0000
|18.62
|5909.95
|925
|2008.11.06 01:48
|close
|459
|0.50
|0.8134
|0.8168
|0.0000
|18.63
|5928.58
|926
|2008.11.06 01:48
|buy
|464
|0.60
|0.8134
|0.8103
|0.0000
|927
|2008.11.06 02:02
|close
|458
|0.50
|0.8132
|0.8165
|0.0000
|12.49
|5941.08
|928
|2008.11.06 02:02
|buy
|465
|0.60
|0.8132
|0.8101
|0.0000
|929
|2008.11.06 02:06
|buy
|466
|0.50
|0.8129
|0.8098
|0.0000
|930
|2008.11.06 02:08
|close
|466
|0.50
|0.8136
|0.8098
|0.0000
|43.02
|5984.10
|931
|2008.11.06 02:08
|close
|465
|0.60
|0.8138
|0.8101
|0.0000
|44.24
|6028.34
|932
|2008.11.06 02:16
|buy
|467
|0.60
|0.8132
|0.8101
|0.0000
|933
|2008.11.06 02:33
|close
|467
|0.60
|0.8139
|0.8101
|0.0000
|51.60
|6079.94
|934
|2008.11.06 02:52
|buy
|468
|0.60
|0.8132
|0.8101
|0.0000
|935
|2008.11.06 02:53
|buy
|469
|0.50
|0.8129
|0.8098
|0.0000
|936
|2008.11.06 02:58
|close
|469
|0.50
|0.8136
|0.8098
|0.0000
|43.02
|6122.96
|937
|2008.11.06 03:00
|close
|464
|0.60
|0.8137
|0.8103
|0.0000
|22.12
|6145.08
|938
|2008.11.06 03:00
|sell
|470
|0.60
|0.8137
|0.8168
|0.0000
|939
|2008.11.06 03:14
|close
|470
|0.60
|0.8130
|0.8168
|0.0000
|51.66
|6196.74
|940
|2008.11.06 03:18
|buy
|471
|0.60
|0.8128
|0.8097
|0.0000
|941
|2008.11.06 03:40
|buy
|472
|0.50
|0.8125
|0.8094
|0.0000
|942
|2008.11.06 04:12
|close
|472
|0.50
|0.8132
|0.8094
|0.0000
|43.04
|6239.78
|943
|2008.11.06 04:12
|close
|468
|0.60
|0.8135
|0.8101
|0.0000
|22.13
|6261.91
|944
|2008.11.06 04:12
|close
|471
|0.60
|0.8135
|0.8097
|0.0000
|51.63
|6313.54
|945
|2008.11.06 04:13
|sell
|473
|0.60
|0.8137
|0.8168
|0.0000
|946
|2008.11.06 04:23
|close
|473
|0.60
|0.8130
|0.8168
|0.0000
|51.66
|6365.20
|947
|2008.11.06 04:23
|buy
|474
|0.60
|0.8128
|0.8097
|0.0000
|948
|2008.11.06 04:27
|close
|474
|0.60
|0.8135
|0.8097
|0.0000
|51.63
|6416.83
|949
|2008.11.06 04:30
|sell
|475
|0.60
|0.8134
|0.8165
|0.0000
|950
|2008.11.06 04:33
|close
|475
|0.60
|0.8127
|0.8165
|0.0000
|51.68
|6468.51
|951
|2008.11.06 04:40
|sell
|476
|0.60
|0.8134
|0.8165
|0.0000
|952
|2008.11.06 04:48
|close
|476
|0.60
|0.8127
|0.8165
|0.0000
|51.68
|6520.19
|953
|2008.11.06 04:53
|sell
|477
|0.70
|0.8134
|0.8165
|0.0000
|954
|2008.11.06 04:57
|close
|477
|0.70
|0.8128
|0.8165
|0.0000
|51.67
|6571.86
|955
|2008.11.06 05:00
|sell
|478
|0.70
|0.8134
|0.8165
|0.0000
|956
|2008.11.06 05:02
|close
|478
|0.70
|0.8128
|0.8165
|0.0000
|51.67
|6623.53
|957
|2008.11.06 05:03
|buy
|479
|0.70
|0.8125
|0.8094
|0.0000
|958
|2008.11.06 05:03
|buy
|480
|0.60
|0.8122
|0.8091
|0.0000
|959
|2008.11.06 05:08
|close
|480
|0.60
|0.8129
|0.8091
|0.0000
|51.67
|6675.20
|960
|2008.11.06 05:08
|close
|479
|0.70
|0.8131
|0.8094
|0.0000
|51.65
|6726.85
|961
|2008.11.06 05:13
|sell
|481
|0.70
|0.8134
|0.8165
|0.0000
|962
|2008.11.06 05:25
|sell
|482
|0.60
|0.8137
|0.8168
|0.0000
|963
|2008.11.06 05:36
|close
|482
|0.60
|0.8130
|0.8168
|0.0000
|51.66
|6778.51
|964
|2008.11.06 05:37
|close
|481
|0.70
|0.8128
|0.8165
|0.0000
|51.67
|6830.18
|965
|2008.11.06 05:37
|buy
|483
|0.70
|0.8124
|0.8093
|0.0000
|966
|2008.11.06 05:43
|close
|483
|0.70
|0.8131
|0.8093
|0.0000
|60.26
|6890.44
|967
|2008.11.06 05:43
|sell
|484
|0.70
|0.8133
|0.8164
|0.0000
|968
|2008.11.06 05:45
|close
|484
|0.70
|0.8126
|0.8164
|0.0000
|60.30
|6950.74
|969
|2008.11.06 05:45
|buy
|485
|0.70
|0.8124
|0.8093
|0.0000
|970
|2008.11.06 05:45
|buy
|486
|0.70
|0.8122
|0.8091
|0.0000
|971
|2008.11.06 05:48
|close
|486
|0.70
|0.8128
|0.8091
|0.0000
|51.67
|7002.41
|972
|2008.11.06 06:01
|buy
|487
|0.70
|0.8122
|0.8091
|0.0000
|973
|2008.11.06 06:03
|close
|487
|0.70
|0.8128
|0.8091
|0.0000
|51.67
|7054.08
|974
|2008.11.06 06:05
|close
|485
|0.70
|0.8131
|0.8093
|0.0000
|60.26
|7114.34
|975
|2008.11.06 06:32
|buy
|488
|0.70
|0.8124
|0.8093
|0.0000
|976
|2008.11.06 06:33
|buy
|489
|0.70
|0.8122
|0.8091
|0.0000
|977
|2008.11.06 06:33
|buy
|490
|0.60
|0.8119
|0.8088
|0.0000
|978
|2008.11.06 06:37
|close
|490
|0.60
|0.8126
|0.8088
|0.0000
|51.69
|7166.03
|979
|2008.11.06 06:50
|close
|489
|0.70
|0.8129
|0.8091
|0.0000
|60.28
|7226.31
|980
|2008.11.06 06:50
|close
|488
|0.70
|0.8131
|0.8093
|0.0000
|60.26
|7286.57
|981
|2008.11.06 06:50
|sell
|491
|0.70
|0.8133
|0.8164
|0.0000
|982
|2008.11.06 06:55
|sell
|492
|0.70
|0.8136
|0.8167
|0.0000
|983
|2008.11.06 06:58
|close
|492
|0.70
|0.8129
|0.8167
|0.0000
|60.28
|7346.85
|984
|2008.11.06 07:02
|close
|491
|0.70
|0.8126
|0.8164
|0.0000
|60.30
|7407.15
|985
|2008.11.06 22:00
|sell
|493
|0.70
|0.8121
|0.8152
|0.0000
|986
|2008.11.06 22:00
|sell
|494
|0.70
|0.8124
|0.8155
|0.0000
|987
|2008.11.06 22:00
|sell
|495
|0.70
|0.8127
|0.8158
|0.0000
|988
|2008.11.06 22:05
|sell
|496
|0.60
|0.8132
|0.8163
|0.0000
|989
|2008.11.06 23:38
|close
|496
|0.60
|0.8129
|0.8163
|0.0000
|22.14
|7429.29
|990
|2008.11.06 23:42
|sell
|497
|0.60
|0.8138
|0.8169
|0.0000
|991
|2008.11.07 00:38
|s/l
|493
|0.70
|0.8152
|0.8152
|0.0000
|-266.10
|7163.18
|992
|2008.11.07 00:38
|sell
|498
|0.60
|0.8149
|0.8180
|0.0000
|993
|2008.11.07 01:03
|close
|498
|0.60
|0.8142
|0.8180
|0.0000
|51.58
|7214.76
|994
|2008.11.07 01:05
|sell
|499
|0.60
|0.8143
|0.8174
|0.0000
|995
|2008.11.07 02:12
|close
|499
|0.60
|0.8140
|0.8174
|0.0000
|22.11
|7236.87
|996
|2008.11.07 02:13
|buy
|500
|0.60
|0.8138
|0.8107
|0.0000
|997
|2008.11.07 02:13
|close
|497
|0.60
|0.8136
|0.8169
|0.0000
|14.83
|7251.70
|998
|2008.11.07 02:13
|buy
|501
|0.70
|0.8134
|0.8103
|0.0000
|999
|2008.11.07 02:16
|buy
|502
|0.70
|0.8132
|0.8101
|0.0000
|1000
|2008.11.07 02:18
|close
|502
|0.70
|0.8139
|0.8101
|0.0000
|60.20
|7311.90
|1001
|2008.11.07 02:18
|close
|501
|0.70
|0.8141
|0.8103
|0.0000
|60.19
|7372.09
|1002
|2008.11.07 02:19
|sell
|503
|0.70
|0.8142
|0.8173
|0.0000
|1003
|2008.11.07 02:19
|sell
|504
|0.60
|0.8145
|0.8176
|0.0000
|1004
|2008.11.07 02:19
|close
|500
|0.60
|0.8145
|0.8107
|0.0000
|51.57
|7423.66
|1005
|2008.11.07 02:36
|close
|504
|0.60
|0.8138
|0.8176
|0.0000
|51.61
|7475.27
|1006
|2008.11.07 02:38
|sell
|505
|0.60
|0.8145
|0.8176
|0.0000
|1007
|2008.11.07 02:53
|close
|505
|0.60
|0.8138
|0.8176
|0.0000
|51.61
|7526.88
|1008
|2008.11.07 02:58
|sell
|506
|0.60
|0.8145
|0.8176
|0.0000
|1009
|2008.11.07 03:22
|close
|503
|0.70
|0.8139
|0.8173
|0.0000
|25.80
|7552.68
|1010
|2008.11.07 03:23
|close
|506
|0.60
|0.8138
|0.8176
|0.0000
|51.61
|7604.29
|1011
|2008.11.07 03:23
|buy
|507
|0.70
|0.8134
|0.8103
|0.0000
|1012
|2008.11.07 03:28
|close
|507
|0.70
|0.8141
|0.8103
|0.0000
|60.19
|7664.48
|1013
|2008.11.07 03:37
|sell
|508
|0.70
|0.8143
|0.8174
|0.0000
|1014
|2008.11.07 03:38
|sell
|509
|0.60
|0.8146
|0.8177
|0.0000
|1015
|2008.11.07 03:43
|close
|509
|0.60
|0.8139
|0.8177
|0.0000
|51.60
|7716.08
|1016
|2008.11.07 03:46
|sell
|510
|0.60
|0.8146
|0.8177
|0.0000
|1017
|2008.11.07 03:48
|close
|510
|0.60
|0.8139
|0.8177
|0.0000
|51.60
|7767.68
|1018
|2008.11.07 03:48
|close
|508
|0.70
|0.8136
|0.8174
|0.0000
|60.23
|7827.91
|1019
|2008.11.07 03:48
|buy
|511
|0.70
|0.8135
|0.8104
|0.0000
|1020
|2008.11.07 03:59
|close
|511
|0.70
|0.8142
|0.8104
|0.0000
|60.18
|7888.09
|1021
|2008.11.07 04:02
|sell
|512
|0.70
|0.8144
|0.8175
|0.0000
|1022
|2008.11.07 04:08
|sell
|513
|0.60
|0.8147
|0.8178
|0.0000
|1023
|2008.11.07 04:15
|close
|513
|0.60
|0.8140
|0.8178
|0.0000
|51.60
|7939.69
|1024
|2008.11.07 04:15
|close
|512
|0.70
|0.8137
|0.8175
|0.0000
|60.22
|7999.91
|1025
|2008.11.07 04:16
|buy
|514
|0.70
|0.8135
|0.8104
|0.0000
|1026
|2008.11.07 04:18
|close
|514
|0.70
|0.8142
|0.8104
|0.0000
|60.18
|8060.09
|1027
|2008.11.07 04:30
|sell
|515
|0.70
|0.8144
|0.8175
|0.0000
|1028
|2008.11.07 04:30
|sell
|516
|0.70
|0.8147
|0.8178
|0.0000
|1029
|2008.11.07 04:37
|close
|516
|0.70
|0.8141
|0.8178
|0.0000
|51.59
|8111.68
|1030
|2008.11.07 04:43
|close
|515
|0.70
|0.8137
|0.8175
|0.0000
|60.22
|8171.90
|1031
|2008.11.07 04:52
|buy
|517
|0.70
|0.8135
|0.8104
|0.0000
|1032
|2008.11.07 04:52
|buy
|518
|0.80
|0.8133
|0.8102
|0.0000
|1033
|2008.11.07 04:52
|close
|495
|0.70
|0.8131
|0.8158
|0.0000
|-34.35
|8137.55
|1034
|2008.11.07 04:55
|buy
|519
|0.80
|0.8130
|0.8099
|0.0000
|1035
|2008.11.07 04:56
|close
|494
|0.70
|0.8128
|0.8155
|0.0000
|-34.36
|8103.19
|1036
|2008.11.07 05:02
|close
|519
|0.80
|0.8136
|0.8099
|0.0000
|59.00
|8162.19
|1037
|2008.11.07 05:03
|close
|518
|0.80
|0.8140
|0.8102
|0.0000
|68.80
|8230.99
|1038
|2008.11.07 05:03
|close
|517
|0.70
|0.8142
|0.8104
|0.0000
|60.18
|8291.17
|1039
|2008.11.07 05:04
|buy
|520
|0.80
|0.8135
|0.8104
|0.0000
|1040
|2008.11.07 05:08
|close
|520
|0.80
|0.8142
|0.8104
|0.0000
|68.78
|8359.95
|1041
|2008.11.07 05:11
|sell
|521
|0.80
|0.8144
|0.8175
|0.0000
|1042
|2008.11.07 05:12
|close
|521
|0.80
|0.8137
|0.8175
|0.0000
|68.82
|8428.77
|1043
|2008.11.07 05:13
|buy
|522
|0.80
|0.8135
|0.8104
|0.0000
|1044
|2008.11.07 05:13
|buy
|523
|0.80
|0.8133
|0.8102
|0.0000
|1045
|2008.11.07 05:25
|close
|523
|0.80
|0.8141
|0.8102
|0.0000
|78.61
|8507.38
|1046
|2008.11.07 05:27
|buy
|524
|0.80
|0.8133
|0.8102
|0.0000
|1047
|2008.11.07 05:27
|buy
|525
|0.80
|0.8130
|0.8099
|0.0000
|1048
|2008.11.07 05:33
|buy
|526
|0.70
|0.8127
|0.8096
|0.0000
|1049
|2008.11.07 05:42
|close
|526
|0.70
|0.8134
|0.8096
|0.0000
|60.24
|8567.62
|1050
|2008.11.07 05:42
|close
|525
|0.80
|0.8136
|0.8099
|0.0000
|59.00
|8626.62
|1051
|2008.11.07 05:43
|close
|524
|0.80
|0.8140
|0.8102
|0.0000
|68.80
|8695.42
|1052
|2008.11.07 05:44
|buy
|527
|0.80
|0.8130
|0.8099
|0.0000
|1053
|2008.11.07 05:46
|buy
|528
|0.80
|0.8127
|0.8096
|0.0000
|1054
|2008.11.07 05:47
|buy
|529
|0.70
|0.8124
|0.8093
|0.0000
|1055
|2008.11.07 05:51
|close
|529
|0.70
|0.8131
|0.8093
|0.0000
|60.26
|8755.68
|1056
|2008.11.07 05:51
|close
|528
|0.80
|0.8134
|0.8096
|0.0000
|68.85
|8824.53
|1057
|2008.11.07 05:52
|close
|527
|0.80
|0.8137
|0.8099
|0.0000
|68.82
|8893.35
|1058
|2008.11.07 05:54
|buy
|530
|0.80
|0.8127
|0.8096
|0.0000
|1059
|2008.11.07 05:55
|buy
|531
|0.80
|0.8124
|0.8093
|0.0000
|1060
|2008.11.07 06:00
|close
|531
|0.80
|0.8131
|0.8093
|0.0000
|68.87
|8962.22
|1061
|2008.11.07 06:01
|close
|530
|0.80
|0.8134
|0.8096
|0.0000
|68.85
|9031.07
|1062
|2008.11.07 06:30
|close
|522
|0.80
|0.8138
|0.8104
|0.0000
|29.49
|9060.56
|1063
|2008.11.09 23:00
|buy
|532
|0.90
|0.8109
|0.8078
|0.0000
|1064
|2008.11.09 23:11
|close
|532
|0.90
|0.8116
|0.8078
|0.0000
|77.62
|9138.18
|1065
|2008.11.09 23:11
|buy
|533
|0.90
|0.8118
|0.8087
|0.0000
|1066
|2008.11.09 23:16
|close
|533
|0.90
|0.8126
|0.8087
|0.0000
|88.60
|9226.78
|1067
|2008.11.09 23:17
|sell
|534
|0.90
|0.8128
|0.8159
|0.0000
|1068
|2008.11.09 23:21
|close
|534
|0.90
|0.8121
|0.8159
|0.0000
|77.58
|9304.36
|1069
|2008.11.09 23:22
|sell
|535
|0.90
|0.8128
|0.8159
|0.0000
|1070
|2008.11.09 23:23
|sell
|536
|0.90
|0.8132
|0.8163
|0.0000
|1071
|2008.11.09 23:34
|close
|536
|0.90
|0.8126
|0.8163
|0.0000
|66.45
|9370.81
|1072
|2008.11.09 23:38
|sell
|537
|0.90
|0.8131
|0.8162
|0.0000
|1073
|2008.11.09 23:41
|sell
|538
|0.80
|0.8134
|0.8165
|0.0000
|1074
|2008.11.09 23:42
|close
|538
|0.80
|0.8127
|0.8165
|0.0000
|68.91
|9439.72
|1075
|2008.11.09 23:43
|close
|537
|0.90
|0.8124
|0.8162
|0.0000
|77.55
|9517.27
|1076
|2008.11.09 23:43
|buy
|539
|0.90
|0.8121
|0.8090
|0.0000
|1077
|2008.11.09 23:43
|close
|535
|0.90
|0.8121
|0.8159
|0.0000
|77.58
|9594.85
|1078
|2008.11.09 23:44
|sell
|540
|0.90
|0.8130
|0.8161
|0.0000
|1079
|2008.11.09 23:44
|close
|539
|0.90
|0.8130
|0.8090
|0.0000
|99.63
|9694.48
|1080
|2008.11.09 23:55
|sell
|541
|0.90
|0.8132
|0.8163
|0.0000
|1081
|2008.11.10 00:04
|close
|541
|0.90
|0.8125
|0.8163
|0.0000
|77.65
|9772.13
|1082
|2008.11.10 00:05
|close
|540
|0.90
|0.8123
|0.8161
|0.0000
|77.67
|9849.81
|1083
|2008.11.10 23:17
|sell
|542
|1.00
|0.8165
|0.8196
|0.0000
|1084
|2008.11.10 23:18
|sell
|543
|0.90
|0.8168
|0.8199
|0.0000
|1085
|2008.11.10 23:27
|close
|543
|0.90
|0.8161
|0.8199
|0.0000
|77.20
|9927.01
|1086
|2008.11.10 23:28
|close
|542
|1.00
|0.8158
|0.8196
|0.0000
|85.81
|10012.82
|1087
|2008.11.10 23:30
|buy
|544
|1.00
|0.8156
|0.8125
|0.0000
|1088
|2008.11.10 23:35
|close
|544
|1.00
|0.8163
|0.8125
|0.0000
|85.75
|10098.57
|1089
|2008.11.10 23:36
|sell
|545
|1.00
|0.8165
|0.8196
|0.0000
|1090
|2008.11.10 23:38
|close
|545
|1.00
|0.8158
|0.8196
|0.0000
|85.81
|10184.38
|1091
|2008.11.11 00:01
|buy
|546
|1.00
|0.8159
|0.8128
|0.0000
|1092
|2008.11.11 00:02
|buy
|547
|1.00
|0.8156
|0.8125
|0.0000
|1093
|2008.11.11 00:10
|close
|547
|1.00
|0.8162
|0.8125
|0.0000
|73.51
|10257.89
|1094
|2008.11.11 00:22
|buy
|548
|1.00
|0.8156
|0.8125
|0.0000
|1095
|2008.11.11 00:24
|buy
|549
|0.90
|0.8153
|0.8122
|0.0000
|1096
|2008.11.11 03:21
|s/l
|546
|1.00
|0.8128
|0.8128
|0.0000
|-381.40
|9876.49
|1097
|2008.11.11 03:22
|s/l
|548
|1.00
|0.8125
|0.8125
|0.0000
|-381.54
|9494.95
|1098
|2008.11.11 03:27
|s/l
|549
|0.90
|0.8122
|0.8122
|0.0000
|-343.51
|9151.44
|1099
|2008.11.11 05:00
|sell
|550
|0.90
|0.8137
|0.8168
|0.0000
|1100
|2008.11.11 05:03
|sell
|551
|0.90
|0.8140
|0.8171
|0.0000
|1101
|2008.11.11 05:06
|close
|551
|0.90
|0.8134
|0.8171
|0.0000
|66.39
|9217.83
|1102
|2008.11.11 05:07
|close
|550
|0.90
|0.8130
|0.8168
|0.0000
|77.49
|9295.32
|1103
|2008.11.11 05:13
|sell
|552
|0.90
|0.8133
|0.8164
|0.0000
|1104
|2008.11.11 05:23
|sell
|553
|0.90
|0.8136
|0.8167
|0.0000
|1105
|2008.11.11 05:27
|close
|553
|0.90
|0.8130
|0.8167
|0.0000
|66.42
|9361.74
|1106
|2008.11.11 05:30
|close
|552
|0.90
|0.8126
|0.8164
|0.0000
|77.53
|9439.27
|1107
|2008.11.11 05:48
|sell
|554
|0.90
|0.8131
|0.8162
|0.0000
|1108
|2008.11.11 05:48
|sell
|555
|0.90
|0.8134
|0.8165
|0.0000
|1109
|2008.11.11 05:57
|close
|555
|0.90
|0.8127
|0.8165
|0.0000
|77.52
|9516.79
|1110
|2008.11.11 05:58
|close
|554
|0.90
|0.8124
|0.8162
|0.0000
|77.55
|9594.34
|1111
|2008.11.11 05:58
|buy
|556
|1.00
|0.8122
|0.8091
|0.0000
|1112
|2008.11.11 06:03
|buy
|557
|0.90
|0.8119
|0.8088
|0.0000
|1113
|2008.11.11 06:03
|buy
|558
|0.80
|0.8116
|0.8085
|0.0000
|1114
|2008.11.11 06:26
|close
|558
|0.80
|0.8123
|0.8085
|0.0000
|68.94
|9663.28
|1115
|2008.11.11 06:28
|close
|557
|0.90
|0.8126
|0.8088
|0.0000
|77.53
|9740.81
|1116
|2008.11.11 06:35
|close
|556
|1.00
|0.8128
|0.8091
|0.0000
|73.82
|9814.63
|1117
|2008.11.11 06:41
|buy
|559
|1.00
|0.8121
|0.8090
|0.0000
|1118
|2008.11.11 06:42
|close
|559
|1.00
|0.8127
|0.8090
|0.0000
|73.83
|9888.46
|1119
|2008.11.11 06:42
|sell
|560
|1.00
|0.8130
|0.8161
|0.0000
|1120
|2008.11.11 06:43
|sell
|561
|0.90
|0.8132
|0.8163
|0.0000
|1121
|2008.11.11 06:45
|sell
|562
|0.90
|0.8135
|0.8166
|0.0000
|1122
|2008.11.11 06:50
|close
|562
|0.90
|0.8128
|0.8166
|0.0000
|77.51
|9965.97
|1123
|2008.11.11 06:58
|sell
|563
|0.90
|0.8135
|0.8166
|0.0000
|1124
|2008.11.11 07:03
|close
|563
|0.90
|0.8128
|0.8166
|0.0000
|77.51
|10043.48
|1125
|2008.11.11 07:04
|close
|561
|0.90
|0.8125
|0.8163
|0.0000
|77.54
|10121.02
|1126
|2008.11.11 07:23
|close
|560
|1.00
|0.8123
|0.8161
|0.0000
|86.18
|10207.20
|1127
|2008.11.11 22:06
|sell
|564
|1.00
|0.8144
|0.8175
|0.0000
|1128
|2008.11.11 22:20
|close
|564
|1.00
|0.8137
|0.8175
|0.0000
|86.03
|10293.23
|1129
|2008.11.11 22:29
|sell
|565
|1.00
|0.8143
|0.8174
|0.0000
|1130
|2008.11.11 22:31
|sell
|566
|1.00
|0.8146
|0.8177
|0.0000
|1131
|2008.11.11 22:45
|sell
|567
|0.90
|0.8149
|0.8180
|0.0000
|1132
|2008.11.11 22:59
|close
|567
|0.90
|0.8142
|0.8180
|0.0000
|77.38
|10370.61
|1133
|2008.11.11 23:02
|close
|566
|1.00
|0.8140
|0.8177
|0.0000
|73.71
|10444.32
|1134
|2008.11.11 23:03
|close
|565
|1.00
|0.8136
|0.8174
|0.0000
|86.04
|10530.36
|1135
|2008.11.11 23:03
|buy
|568
|1.10
|0.8134
|0.8103
|0.0000
|1136
|2008.11.11 23:20
|close
|568
|1.10
|0.8140
|0.8103
|0.0000
|81.08
|10611.44
|1137
|2008.11.11 23:28
|buy
|569
|1.10
|0.8134
|0.8103
|0.0000
|1138
|2008.11.11 23:28
|buy
|570
|1.00
|0.8132
|0.8101
|0.0000
|1139
|2008.11.12 00:07
|close
|570
|1.00
|0.8139
|0.8101
|0.0000
|85.76
|10697.19
|1140
|2008.11.12 00:07
|close
|569
|1.10
|0.8140
|0.8103
|0.0000
|80.80
|10777.99
|1141
|2008.11.12 00:20
|buy
|571
|1.10
|0.8132
|0.8101
|0.0000
|1142
|2008.11.12 00:31
|close
|571
|1.10
|0.8138
|0.8101
|0.0000
|81.10
|10859.09
|1143
|2008.11.12 00:32
|sell
|572
|1.10
|0.8139
|0.8170
|0.0000
|1144
|2008.11.12 00:33
|sell
|573
|1.00
|0.8143
|0.8174
|0.0000
|1145
|2008.11.12 00:40
|sell
|574
|1.00
|0.8146
|0.8177
|0.0000
|1146
|2008.11.12 00:42
|close
|574
|1.00
|0.8140
|0.8177
|0.0000
|73.71
|10932.80
|1147
|2008.11.12 00:46
|close
|573
|1.00
|0.8136
|0.8174
|0.0000
|86.04
|11018.84
|1148
|2008.11.12 00:47
|buy
|575
|1.10
|0.8134
|0.8103
|0.0000
|1149
|2008.11.12 00:47
|buy
|576
|1.10
|0.8132
|0.8101
|0.0000
|1150
|2008.11.12 00:47
|close
|572
|1.10
|0.8132
|0.8170
|0.0000
|94.69
|11113.53
|1151
|2008.11.12 00:57
|close
|576
|1.10
|0.8138
|0.8101
|0.0000
|81.10
|11194.63
|1152
|2008.11.12 00:58
|close
|575
|1.10
|0.8141
|0.8103
|0.0000
|94.58
|11289.21
|1153
|2008.11.12 00:58
|sell
|577
|1.10
|0.8143
|0.8174
|0.0000
|1154
|2008.11.12 01:00
|close
|577
|1.10
|0.8136
|0.8174
|0.0000
|94.64
|11383.85
|1155
|2008.11.12 01:01
|buy
|578
|1.10
|0.8133
|0.8102
|0.0000
|1156
|2008.11.12 01:02
|close
|578
|1.10
|0.8140
|0.8102
|0.0000
|94.59
|11478.44
|1157
|2008.11.12 01:03
|sell
|579
|1.10
|0.8142
|0.8173
|0.0000
|1158
|2008.11.12 01:03
|sell
|580
|1.10
|0.8145
|0.8176
|0.0000
|1159
|2008.11.12 01:05
|close
|580
|1.10
|0.8138
|0.8176
|0.0000
|94.62
|11573.06
|1160
|2008.11.12 01:08
|sell
|581
|1.10
|0.8145
|0.8176
|0.0000
|1161
|2008.11.12 01:13
|sell
|582
|1.00
|0.8148
|0.8179
|0.0000
|1162
|2008.11.12 01:18
|close
|582
|1.00
|0.8141
|0.8179
|0.0000
|85.98
|11659.04
|1163
|2008.11.12 01:20
|close
|581
|1.10
|0.8138
|0.8176
|0.0000
|94.62
|11753.66
|1164
|2008.11.12 01:21
|close
|579
|1.10
|0.8135
|0.8173
|0.0000
|94.65
|11848.31
|1165
|2008.11.12 01:27
|sell
|583
|1.20
|0.8143
|0.8174
|0.0000
|1166
|2008.11.12 01:27
|sell
|584
|1.10
|0.8146
|0.8177
|0.0000
|1167
|2008.11.12 01:28
|sell
|585
|1.00
|0.8149
|0.8180
|0.0000
|1168
|2008.11.12 01:32
|close
|585
|1.00
|0.8142
|0.8180
|0.0000
|85.97
|11934.28
|1169
|2008.11.12 01:33
|close
|584
|1.10
|0.8139
|0.8177
|0.0000
|94.61
|12028.89
|1170
|2008.11.12 01:38
|close
|583
|1.20
|0.8136
|0.8174
|0.0000
|103.24
|12132.13
|1171
|2008.11.12 01:41
|sell
|586
|1.20
|0.8143
|0.8174
|0.0000
|1172
|2008.11.12 01:43
|close
|586
|1.20
|0.8136
|0.8174
|0.0000
|103.24
|12235.37
|1173
|2008.11.12 01:47
|sell
|587
|1.20
|0.8143
|0.8174
|0.0000
|1174
|2008.11.12 01:48
|sell
|588
|1.20
|0.8146
|0.8177
|0.0000
|1175
|2008.11.12 01:50
|close
|588
|1.20
|0.8140
|0.8177
|0.0000
|88.45
|12323.82
|1176
|2008.11.12 01:53
|close
|587
|1.20
|0.8136
|0.8174
|0.0000
|103.24
|12427.06
|1177
|2008.11.12 01:56
|sell
|589
|1.20
|0.8143
|0.8174
|0.0000
|1178
|2008.11.12 02:27
|close
|589
|1.20
|0.8136
|0.8174
|0.0000
|103.24
|12530.30
|1179
|2008.11.12 02:27
|buy
|590
|1.30
|0.8134
|0.8103
|0.0000
|1180
|2008.11.12 02:35
|close
|590
|1.30
|0.8140
|0.8103
|0.0000
|95.82
|12626.12
|1181
|2008.11.12 02:38
|buy
|591
|1.30
|0.8134
|0.8103
|0.0000
|1182
|2008.11.12 02:38
|buy
|592
|1.20
|0.8132
|0.8101
|0.0000
|1183
|2008.11.12 02:41
|close
|592
|1.20
|0.8139
|0.8101
|0.0000
|103.21
|12729.33
|1184
|2008.11.12 02:42
|close
|591
|1.30
|0.8140
|0.8103
|0.0000
|95.82
|12825.15
|1185
|2008.11.12 02:43
|sell
|593
|1.30
|0.8143
|0.8174
|0.0000
|1186
|2008.11.12 02:48
|sell
|594
|1.20
|0.8146
|0.8177
|0.0000
|1187
|2008.11.12 02:53
|close
|594
|1.20
|0.8139
|0.8177
|0.0000
|103.21
|12928.36
|1188
|2008.11.12 02:57
|close
|593
|1.30
|0.8137
|0.8174
|0.0000
|95.86
|13024.22
|1189
|2008.11.12 03:06
|buy
|595
|1.30
|0.8134
|0.8103
|0.0000
|1190
|2008.11.12 03:08
|close
|595
|1.30
|0.8140
|0.8103
|0.0000
|95.82
|13120.04
|1191
|2008.11.12 03:11
|buy
|596
|1.30
|0.8134
|0.8103
|0.0000
|1192
|2008.11.12 03:17
|close
|596
|1.30
|0.8141
|0.8103
|0.0000
|111.78
|13231.82
|1193
|2008.11.12 03:20
|sell
|597
|1.30
|0.8142
|0.8173
|0.0000
|1194
|2008.11.12 03:51
|close
|597
|1.30
|0.8135
|0.8173
|0.0000
|111.86
|13343.68
|1195
|2008.11.12 03:55
|sell
|598
|1.30
|0.8142
|0.8173
|0.0000
|1196
|2008.11.12 04:00
|sell
|599
|1.30
|0.8145
|0.8176
|0.0000
|1197
|2008.11.12 04:13
|close
|599
|1.30
|0.8139
|0.8176
|0.0000
|95.83
|13439.51
|1198
|2008.11.12 04:18
|sell
|600
|1.30
|0.8145
|0.8176
|0.0000
|1199
|2008.11.12 04:25
|sell
|601
|1.20
|0.8148
|0.8179
|0.0000
|1200
|2008.11.12 04:33
|close
|601
|1.20
|0.8141
|0.8179
|0.0000
|103.18
|13542.69
|1201
|2008.11.12 04:42
|sell
|602
|1.20
|0.8148
|0.8179
|0.0000
|1202
|2008.11.12 05:25
|close
|600
|1.30
|0.8142
|0.8176
|0.0000
|47.90
|13590.59
|1203
|2008.11.12 05:25
|close
|602
|1.20
|0.8141
|0.8179
|0.0000
|103.18
|13693.77
|1204
|2008.11.12 05:33
|sell
|603
|1.30
|0.8147
|0.8178
|0.0000
|1205
|2008.11.12 06:18
|buy
|604
|1.20
|0.8142
|0.8111
|0.0000
|1206
|2008.11.12 06:28
|close
|604
|1.20
|0.8149
|0.8111
|0.0000
|103.08
|13796.85
|1207
|2008.11.12 06:31
|buy
|605
|1.30
|0.8142
|0.8111
|0.0000
|1208
|2008.11.12 06:33
|close
|605
|1.30
|0.8149
|0.8111
|0.0000
|111.67
|13908.52
|1209
|2008.11.12 06:41
|close
|603
|1.30
|0.8144
|0.8178
|0.0000
|47.89
|13956.41
|1210
|2008.11.12 06:47
|close
|598
|1.30
|0.8142
|0.8173
|0.0000
|0.00
|13956.41
|1211
|2008.11.12 06:47
|buy
|606
|1.40
|0.8142
|0.8111
|0.0000
|1212
|2008.11.12 06:48
|buy
|607
|1.30
|0.8139
|0.8108
|0.0000
|1213
|2008.11.12 07:10
|close
|607
|1.30
|0.8147
|0.8108
|0.0000
|127.65
|14084.06
|1214
|2008.11.12 07:10
|close
|606
|1.40
|0.8148
|0.8111
|0.0000
|103.09
|14187.15
|1215
|2008.11.12 22:00
|buy
|608
|1.40
|0.8360
|0.8329
|0.0000
|1216
|2008.11.12 22:00
|buy
|609
|1.30
|0.8357
|0.8326
|0.0000
|1217
|2008.11.12 22:07
|close
|609
|1.30
|0.8364
|0.8326
|0.0000
|108.80
|14295.95
|1218
|2008.11.12 22:08
|close
|608
|1.40
|0.8367
|0.8329
|0.0000
|117.13
|14413.08
|1219
|2008.11.12 22:18
|buy
|610
|1.40
|0.8362
|0.8331
|0.0000
|1220
|2008.11.12 22:20
|buy
|611
|1.40
|0.8359
|0.8328
|0.0000
|1221
|2008.11.12 22:20
|buy
|612
|1.30
|0.8356
|0.8325
|0.0000
|1222
|2008.11.12 22:21
|buy
|613
|1.20
|0.8354
|0.8323
|0.0000
|1223
|2008.11.12 22:55
|close
|613
|1.20
|0.8361
|0.8323
|0.0000
|100.47
|14513.55
|1224
|2008.11.12 22:55
|sell
|614
|1.30
|0.8362
|0.8393
|0.0000
|1225
|2008.11.12 22:55
|close
|612
|1.30
|0.8363
|0.8325
|0.0000
|108.81
|14622.36
|1226
|2008.11.12 23:02
|close
|614
|1.30
|0.8355
|0.8393
|0.0000
|108.92
|14731.28
|1227
|2008.11.12 23:03
|buy
|615
|1.30
|0.8352
|0.8321
|0.0000
|1228
|2008.11.12 23:05
|buy
|616
|1.20
|0.8349
|0.8318
|0.0000
|1229
|2008.11.12 23:07
|close
|616
|1.20
|0.8356
|0.8318
|0.0000
|100.53
|14831.81
|1230
|2008.11.12 23:07
|close
|615
|1.30
|0.8359
|0.8321
|0.0000
|108.86
|14940.67
|1231
|2008.11.12 23:08
|sell
|617
|1.40
|0.8362
|0.8393
|0.0000
|1232
|2008.11.12 23:08
|sell
|618
|1.40
|0.8366
|0.8397
|0.0000
|1233
|2008.11.12 23:08
|close
|611
|1.40
|0.8366
|0.8328
|0.0000
|117.14
|15057.81
|1234
|2008.11.12 23:11
|close
|618
|1.40
|0.8359
|0.8397
|0.0000
|117.24
|15175.05
|1235
|2008.11.12 23:12
|close
|617
|1.40
|0.8355
|0.8393
|0.0000
|117.30
|15292.35
|1236
|2008.11.12 23:13
|buy
|619
|1.40
|0.8353
|0.8322
|0.0000
|1237
|2008.11.12 23:13
|buy
|620
|1.40
|0.8350
|0.8319
|0.0000
|1238
|2008.11.12 23:13
|buy
|621
|1.30
|0.8347
|0.8316
|0.0000
|1239
|2008.11.12 23:30
|close
|621
|1.30
|0.8355
|0.8316
|0.0000
|124.48
|15416.83
|1240
|2008.11.12 23:30
|close
|620
|1.40
|0.8356
|0.8319
|0.0000
|100.53
|15517.36
|1241
|2008.11.12 23:31
|sell
|622
|1.40
|0.8358
|0.8389
|0.0000
|1242
|2008.11.12 23:34
|close
|622
|1.40
|0.8350
|0.8389
|0.0000
|134.13
|15651.49
|1243
|2008.11.12 23:34
|buy
|623
|1.40
|0.8348
|0.8317
|0.0000
|1244
|2008.11.12 23:43
|close
|623
|1.40
|0.8356
|0.8317
|0.0000
|134.04
|15785.53
|1245
|2008.11.12 23:44
|sell
|624
|1.40
|0.8358
|0.8389
|0.0000
|1246
|2008.11.12 23:44
|close
|619
|1.40
|0.8360
|0.8322
|0.0000
|117.22
|15902.75
|1247
|2008.11.12 23:46
|sell
|625
|1.60
|0.8364
|0.8395
|0.0000
|1248
|2008.11.12 23:46
|close
|610
|1.40
|0.8369
|0.8331
|0.0000
|117.10
|16019.85
|1249
|2008.11.12 23:46
|sell
|626
|1.40
|0.8369
|0.8400
|0.0000
|1250
|2008.11.12 23:47
|sell
|627
|1.30
|0.8373
|0.8404
|0.0000
|1251
|2008.11.12 23:53
|s/l
|624
|1.40
|0.8389
|0.8389
|0.0000
|-517.34
|15502.51
|1252
|2008.11.12 23:53
|sell
|628
|1.20
|0.8386
|0.8417
|0.0000
|1253
|2008.11.13 00:15
|close
|628
|1.20
|0.8379
|0.8417
|0.0000
|100.71
|15603.22
|1254
|2008.11.13 00:16
|sell
|629
|1.30
|0.8376
|0.8407
|0.0000
|1255
|2008.11.13 00:27
|close
|629
|1.30
|0.8369
|0.8407
|0.0000
|108.73
|15711.95
|1256
|2008.11.13 00:28
|close
|627
|1.30
|0.8366
|0.8404
|0.0000
|109.27
|15821.22
|1257
|2008.11.13 00:32
|close
|626
|1.40
|0.8362
|0.8400
|0.0000
|117.73
|15938.95
|1258
|2008.11.13 00:32
|buy
|630
|1.50
|0.8361
|0.8330
|0.0000
|1259
|2008.11.13 00:33
|buy
|631
|1.60
|0.8358
|0.8327
|0.0000
|1260
|2008.11.13 00:33
|close
|625
|1.60
|0.8358
|0.8395
|0.0000
|115.47
|16054.42
|1261
|2008.11.13 00:37
|buy
|632
|1.40
|0.8355
|0.8324
|0.0000
|1262
|2008.11.13 00:38
|buy
|633
|1.30
|0.8353
|0.8322
|0.0000
|1263
|2008.11.13 00:42
|close
|633
|1.30
|0.8360
|0.8322
|0.0000
|108.85
|16163.27
|1264
|2008.11.13 00:43
|close
|632
|1.40
|0.8362
|0.8324
|0.0000
|117.20
|16280.47
|1265
|2008.11.13 00:43
|close
|631
|1.60
|0.8364
|0.8327
|0.0000
|114.78
|16395.25
|1266
|2008.11.13 00:45
|close
|630
|1.50
|0.8369
|0.8330
|0.0000
|143.39
|16538.64
|1267
|2008.11.13 00:48
|buy
|634
|1.70
|0.8361
|0.8330
|0.0000
|1268
|2008.11.13 00:48
|buy
|635
|1.60
|0.8358
|0.8327
|0.0000
|1269
|2008.11.13 00:50
|close
|635
|1.60
|0.8364
|0.8327
|0.0000
|114.78
|16653.42
|1270
|2008.11.13 00:56
|buy
|636
|1.60
|0.8358
|0.8327
|0.0000
|1271
|2008.11.13 00:57
|close
|636
|1.60
|0.8364
|0.8327
|0.0000
|114.78
|16768.20
|1272
|2008.11.13 00:58
|close
|634
|1.70
|0.8367
|0.8330
|0.0000
|121.91
|16890.11
|1273
|2008.11.13 01:00
|buy
|637
|1.70
|0.8364
|0.8333
|0.0000
|1274
|2008.11.13 01:00
|buy
|638
|1.60
|0.8361
|0.8330
|0.0000
|1275
|2008.11.13 01:01
|buy
|639
|1.50
|0.8358
|0.8327
|0.0000
|1276
|2008.11.13 01:02
|close
|639
|1.50
|0.8365
|0.8327
|0.0000
|125.52
|17015.63
|1277
|2008.11.13 01:03
|close
|638
|1.60
|0.8368
|0.8330
|0.0000
|133.84
|17149.47
|1278
|2008.11.13 01:06
|close
|637
|1.70
|0.8370
|0.8333
|0.0000
|121.86
|17271.33
|1279
|2008.11.13 01:06
|sell
|640
|1.70
|0.8372
|0.8403
|0.0000
|1280
|2008.11.13 01:07
|sell
|641
|1.60
|0.8375
|0.8406
|0.0000
|1281
|2008.11.13 01:10
|close
|641
|1.60
|0.8368
|0.8406
|0.0000
|133.84
|17405.17
|1282
|2008.11.13 01:13
|sell
|642
|1.60
|0.8375
|0.8406
|0.0000
|1283
|2008.11.13 01:18
|close
|642
|1.60
|0.8368
|0.8406
|0.0000
|133.84
|17539.01
|1284
|2008.11.13 01:23
|close
|640
|1.70
|0.8365
|0.8403
|0.0000
|142.26
|17681.27
|1285
|2008.11.13 01:23
|buy
|643
|1.80
|0.8364
|0.8333
|0.0000
|1286
|2008.11.13 01:25
|close
|643
|1.80
|0.8370
|0.8333
|0.0000
|129.03
|17810.30
|1287
|2008.11.13 01:27
|sell
|644
|1.80
|0.8372
|0.8403
|0.0000
|1288
|2008.11.13 01:31
|sell
|645
|1.70
|0.8375
|0.8406
|0.0000
|1289
|2008.11.13 01:32
|sell
|646
|1.60
|0.8378
|0.8409
|0.0000
|1290
|2008.11.13 01:43
|close
|646
|1.60
|0.8372
|0.8409
|0.0000
|114.67
|17924.97
|1291
|2008.11.13 01:48
|close
|645
|1.70
|0.8368
|0.8406
|0.0000
|142.21
|18067.18
|1292
|2008.11.13 01:58
|close
|644
|1.80
|0.8365
|0.8403
|0.0000
|150.63
|18217.81
|1293
|2008.11.13 01:58
|buy
|647
|1.80
|0.8364
|0.8333
|0.0000
|1294
|2008.11.13 02:03
|buy
|648
|1.70
|0.8360
|0.8329
|0.0000
|1295
|2008.11.13 02:07
|buy
|649
|1.60
|0.8357
|0.8326
|0.0000
|1296
|2008.11.13 02:08
|buy
|650
|1.50
|0.8354
|0.8323
|0.0000
|1297
|2008.11.13 02:17
|close
|650
|1.50
|0.8361
|0.8323
|0.0000
|125.58
|18343.39
|1298
|2008.11.13 02:18
|close
|649
|1.60
|0.8364
|0.8326
|0.0000
|133.91
|18477.30
|1299
|2008.11.13 02:19
|close
|648
|1.70
|0.8367
|0.8329
|0.0000
|142.23
|18619.53
|1300
|2008.11.13 02:20
|sell
|651
|1.80
|0.8369
|0.8400
|0.0000
|1301
|2008.11.13 02:21
|close
|651
|1.80
|0.8362
|0.8400
|0.0000
|150.68
|18770.21
|1302
|2008.11.13 02:22
|buy
|652
|1.80
|0.8359
|0.8328
|0.0000
|1303
|2008.11.13 02:39
|buy
|653
|1.70
|0.8356
|0.8325
|0.0000
|1304
|2008.11.13 02:39
|buy
|654
|1.60
|0.8354
|0.8323
|0.0000
|1305
|2008.11.13 04:53
|close
|654
|1.60
|0.8357
|0.8323
|0.0000
|57.44
|18827.65
|1306
|2008.11.13 05:02
|buy
|655
|1.50
|0.8350
|0.8319
|0.0000
|1307
|2008.11.13 05:17
|sell
|656
|1.50
|0.8354
|0.8385
|0.0000
|1308
|2008.11.13 05:18
|close
|653
|1.70
|0.8358
|0.8325
|0.0000
|40.68
|18868.33
|1309
|2008.11.13 05:18
|close
|655
|1.50
|0.8358
|0.8319
|0.0000
|143.58
|19011.91
|1310
|2008.11.13 05:18
|close
|652
|1.80
|0.8359
|0.8328
|0.0000
|0.00
|19011.91
|1311
|2008.11.13 05:40
|close
|647
|1.80
|0.8363
|0.8333
|0.0000
|-21.52
|18990.39
|1312
|2008.11.13 05:48
|buy
|657
|1.80
|0.8354
|0.8323
|0.0000
|1313
|2008.11.13 05:57
|close
|657
|1.80
|0.8362
|0.8323
|0.0000
|172.21
|19162.60
|1314
|2008.11.13 06:06
|sell
|658
|1.80
|0.8366
|0.8397
|0.0000
|1315
|2008.11.13 06:41
|close
|658
|1.80
|0.8359
|0.8397
|0.0000
|150.74
|19313.34
|1316
|2008.11.13 06:46
|close
|656
|1.50
|0.8351
|0.8385
|0.0000
|53.89
|19367.23
|1317
|2008.11.13 06:53
|sell
|659
|1.90
|0.8360
|0.8391
|0.0000
|1318
|2008.11.13 06:56
|sell
|660
|1.80
|0.8362
|0.8393
|0.0000
|1319
|2008.11.13 06:57
|sell
|661
|1.70
|0.8366
|0.8397
|0.0000
|1320
|2008.11.13 06:57
|sell
|662
|1.60
|0.8369
|0.8400
|0.0000
|1321
|2008.11.13 07:08
|close
|662
|1.60
|0.8361
|0.8400
|0.0000
|153.09
|19520.32
|1322
|2008.11.13 08:13
|close
|661
|1.70
|0.8363
|0.8397
|0.0000
|60.98
|19581.30
|1323
|2008.11.13 08:14
|close
|660
|1.80
|0.8359
|0.8393
|0.0000
|64.60
|19645.90
|1324
|2008.11.13 08:16
|close
|659
|1.90
|0.8357
|0.8391
|0.0000
|68.21
|19714.11
|1325
|2008.11.13 23:00
|buy
|663
|2.00
|0.8608
|0.8577
|0.0000
|1326
|2008.11.13 23:00
|buy
|664
|1.90
|0.8605
|0.8574
|0.0000
|1327
|2008.11.13 23:03
|close
|664
|1.90
|0.8612
|0.8574
|0.0000
|154.44
|19868.55
|1328
|2008.11.13 23:16
|buy
|665
|1.90
|0.8606
|0.8575
|0.0000
|1329
|2008.11.13 23:25
|buy
|666
|1.80
|0.8602
|0.8571
|0.0000
|1330
|2008.11.13 23:25
|buy
|667
|1.60
|0.8599
|0.8568
|0.0000
|1331
|2008.11.13 23:27
|close
|667
|1.60
|0.8606
|0.8568
|0.0000
|130.14
|19998.69
|1332
|2008.11.13 23:27
|close
|666
|1.80
|0.8609
|0.8571
|0.0000
|146.36
|20145.05
|1333
|2008.11.13 23:28
|close
|665
|1.90
|0.8613
|0.8575
|0.0000
|154.42
|20299.47
|1334
|2008.11.13 23:28
|close
|663
|2.00
|0.8615
|0.8577
|0.0000
|162.51
|20461.98
|1335
|2008.11.13 23:33
|buy
|668
|2.00
|0.8608
|0.8577
|0.0000
|1336
|2008.11.13 23:38
|close
|668
|2.00
|0.8615
|0.8577
|0.0000
|162.51
|20624.49
|1337
|2008.11.13 23:46
|buy
|669
|2.10
|0.8610
|0.8579
|0.0000
|1338
|2008.11.13 23:47
|buy
|670
|1.90
|0.8607
|0.8576
|0.0000
|1339
|2008.11.13 23:47
|buy
|671
|1.80
|0.8604
|0.8573
|0.0000
|1340
|2008.11.13 23:51
|close
|671
|1.80
|0.8611
|0.8573
|0.0000
|146.32
|20770.81
|1341
|2008.11.13 23:52
|close
|670
|1.90
|0.8614
|0.8576
|0.0000
|154.40
|20925.21
|1342
|2008.11.13 23:53
|close
|669
|2.10
|0.8617
|0.8579
|0.0000
|170.59
|21095.80
|1343
|2008.11.14 00:00
|sell
|672
|2.10
|0.8622
|0.8653
|0.0000
|1344
|2008.11.14 00:05
|close
|672
|2.10
|0.8614
|0.8653
|0.0000
|195.03
|21290.83
|1345
|2008.11.14 00:07
|buy
|673
|2.10
|0.8604
|0.8573
|0.0000
|1346
|2008.11.14 00:11
|buy
|674
|2.00
|0.8601
|0.8570
|0.0000
|1347
|2008.11.14 00:12
|buy
|675
|1.90
|0.8598
|0.8567
|0.0000
|1348
|2008.11.14 00:17
|buy
|676
|1.80
|0.8596
|0.8565
|0.0000
|1349
|2008.11.14 01:18
|close
|676
|1.80
|0.8599
|0.8565
|0.0000
|62.80
|21353.63
|1350
|2008.11.14 01:18
|close
|675
|1.90
|0.8601
|0.8567
|0.0000
|66.27
|21419.90
|1351
|2008.11.14 01:45
|sell
|677
|1.90
|0.8596
|0.8627
|0.0000
|1352
|2008.11.14 01:45
|sell
|678
|2.00
|0.8600
|0.8631
|0.0000
|1353
|2008.11.14 01:55
|close
|674
|2.00
|0.8604
|0.8570
|0.0000
|69.74
|21489.64
|1354
|2008.11.14 01:55
|close
|673
|2.10
|0.8607
|0.8573
|0.0000
|73.20
|21562.84
|1355
|2008.11.14 01:55
|sell
|679
|1.90
|0.8607
|0.8638
|0.0000
|1356
|2008.11.14 01:56
|sell
|680
|1.80
|0.8610
|0.8641
|0.0000
|1357
|2008.11.14 01:58
|close
|680
|1.80
|0.8603
|0.8641
|0.0000
|146.46
|21709.30
|1358
|2008.11.14 01:58
|close
|679
|1.90
|0.8600
|0.8638
|0.0000
|154.65
|21863.95
|1359
|2008.11.14 02:01
|sell
|681
|1.90
|0.8607
|0.8638
|0.0000
|1360
|2008.11.14 02:02
|sell
|682
|1.80
|0.8611
|0.8642
|0.0000
|1361
|2008.11.14 02:21
|close
|682
|1.80
|0.8604
|0.8642
|0.0000
|146.44
|22010.39
|1362
|2008.11.14 02:22
|close
|681
|1.90
|0.8600
|0.8638
|0.0000
|154.65
|22165.04
|1363
|2008.11.14 02:22
|buy
|683
|2.00
|0.8597
|0.8566
|0.0000
|1364
|2008.11.14 02:32
|buy
|684
|2.10
|0.8594
|0.8563
|0.0000
|1365
|2008.11.14 02:46
|close
|678
|2.00
|0.8597
|0.8631
|0.0000
|69.79
|22234.83
|1366
|2008.11.14 02:55
|close
|684
|2.10
|0.8601
|0.8563
|0.0000
|170.91
|22405.74
|1367
|2008.11.14 02:56
|sell
|685
|2.20
|0.8603
|0.8634
|0.0000
|1368
|2008.11.14 02:58
|close
|683
|2.00
|0.8604
|0.8566
|0.0000
|162.72
|22568.46
|1369
|2008.11.14 03:28
|buy
|686
|2.10
|0.8600
|0.8569
|0.0000
|1370
|2008.11.14 03:40
|close
|685
|2.20
|0.8596
|0.8634
|0.0000
|179.15
|22747.61
|1371
|2008.11.14 03:40
|buy
|687
|2.20
|0.8594
|0.8563
|0.0000
|1372
|2008.11.14 03:59
|close
|677
|1.90
|0.8593
|0.8627
|0.0000
|66.33
|22813.94
|1373
|2008.11.14 03:59
|buy
|688
|2.00
|0.8591
|0.8560
|0.0000
|1374
|2008.11.14 04:18
|buy
|689
|1.90
|0.8587
|0.8556
|0.0000
|1375
|2008.11.14 04:30
|close
|689
|1.90
|0.8594
|0.8556
|0.0000
|154.76
|22968.70
|1376
|2008.11.14 04:37
|buy
|690
|1.90
|0.8588
|0.8557
|0.0000
|1377
|2008.11.14 05:15
|s/l
|686
|2.10
|0.8569
|0.8569
|0.0000
|-759.72
|22208.98
|1378
|2008.11.14 05:18
|buy
|691
|1.80
|0.8581
|0.8550
|0.0000
|1379
|2008.11.14 05:25
|close
|691
|1.80
|0.8589
|0.8550
|0.0000
|167.66
|22376.64
|1380
|2008.11.14 05:25
|close
|688
|2.00
|0.8596
|0.8560
|0.0000
|116.33
|22492.97
|1381
|2008.11.14 05:25
|sell
|692
|2.10
|0.8596
|0.8627
|0.0000
|1382
|2008.11.14 05:25
|close
|690
|1.90
|0.8596
|0.8557
|0.0000
|176.83
|22669.80
|1383
|2008.11.14 05:25
|close
|687
|2.20
|0.8599
|0.8563
|0.0000
|127.92
|22797.72
|1384
|2008.11.14 05:25
|sell
|693
|2.20
|0.8599
|0.8630
|0.0000
|1385
|2008.11.14 05:27
|close
|693
|2.20
|0.8591
|0.8630
|0.0000
|204.87
|23002.59
|1386
|2008.11.14 05:28
|close
|692
|2.10
|0.8589
|0.8627
|0.0000
|171.15
|23173.74
|1387
|2008.11.14 05:38
|buy
|694
|2.30
|0.8582
|0.8551
|0.0000
|1388
|2008.11.14 05:42
|close
|694
|2.30
|0.8589
|0.8551
|0.0000
|187.45
|23361.19
|1389
|2008.11.14 05:45
|sell
|695
|2.30
|0.8590
|0.8621
|0.0000
|1390
|2008.11.14 05:50
|sell
|696
|2.20
|0.8594
|0.8625
|0.0000
|1391
|2008.11.14 05:57
|close
|696
|2.20
|0.8587
|0.8625
|0.0000
|179.34
|23540.53
|1392
|2008.11.14 07:00
|close
|695
|2.30
|0.8616
|0.8621
|0.0000
|-694.06
|22846.47
|1393
|2008.11.16 23:00
|buy
|697
|2.30
|0.8558
|0.8527
|0.0000
|1394
|2008.11.16 23:00
|buy
|698
|2.20
|0.8555
|0.8524
|0.0000
|1395
|2008.11.16 23:00
|buy
|699
|2.00
|0.8552
|0.8521
|0.0000
|1396
|2008.11.16 23:05
|buy
|700
|1.90
|0.8549
|0.8518
|0.0000
|1397
|2008.11.16 23:28
|s/l
|697
|2.30
|0.8527
|0.8527
|0.0000
|-836.17
|22010.30
|1398
|2008.11.16 23:28
|s/l
|698
|2.20
|0.8524
|0.8524
|0.0000
|-800.28
|21210.02
|1399
|2008.11.16 23:28
|s/l
|699
|2.00
|0.8521
|0.8521
|0.0000
|-727.79
|20482.23
|1400
|2008.11.16 23:30
|s/l
|700
|1.90
|0.8518
|0.8518
|0.0000
|-691.48
|19790.75
|1401
|2008.11.16 23:32
|buy
|701
|2.00
|0.8532
|0.8501
|0.0000
|1402
|2008.11.16 23:38
|close
|701
|2.00
|0.8540
|0.8501
|0.0000
|187.35
|19978.10
|1403
|2008.11.16 23:38
|buy
|702
|2.00
|0.8542
|0.8511
|0.0000
|1404
|2008.11.16 23:41
|buy
|703
|1.90
|0.8538
|0.8507
|0.0000
|1405
|2008.11.16 23:45
|buy
|704
|1.80
|0.8536
|0.8505
|0.0000
|1406
|2008.11.16 23:49
|close
|704
|1.80
|0.8543
|0.8505
|0.0000
|147.49
|20125.59
|1407
|2008.11.16 23:50
|close
|703
|1.90
|0.8545
|0.8507
|0.0000
|155.65
|20281.24
|1408
|2008.11.16 23:52
|close
|702
|2.00
|0.8549
|0.8511
|0.0000
|163.76
|20445.00
|1409
|2008.11.17 23:13
|buy
|705
|2.00
|0.8437
|0.8406
|0.0000
|1410
|2008.11.17 23:14
|buy
|706
|1.90
|0.8435
|0.8404
|0.0000
|1411
|2008.11.17 23:21
|buy
|707
|1.80
|0.8432
|0.8401
|0.0000
|1412
|2008.11.17 23:23
|buy
|708
|1.70
|0.8429
|0.8398
|0.0000
|1413
|2008.11.17 23:40
|sell
|709
|1.70
|0.8435
|0.8466
|0.0000
|1414
|2008.11.17 23:40
|close
|708
|1.70
|0.8437
|0.8398
|0.0000
|161.19
|20606.19
|1415
|2008.11.17 23:40
|sell
|710
|1.90
|0.8439
|0.8470
|0.0000
|1416
|2008.11.17 23:41
|close
|707
|1.80
|0.8441
|0.8401
|0.0000
|191.92
|20798.11
|1417
|2008.11.17 23:41
|sell
|711
|2.10
|0.8442
|0.8473
|0.0000
|1418
|2008.11.17 23:41
|close
|706
|1.90
|0.8442
|0.8404
|0.0000
|157.55
|20955.66
|1419
|2008.11.17 23:42
|close
|705
|2.00
|0.8444
|0.8406
|0.0000
|165.80
|21121.46
|1420
|2008.11.18 00:01
|sell
|712
|1.70
|0.8452
|0.8483
|0.0000
|1421
|2008.11.18 00:02
|close
|712
|1.70
|0.8443
|0.8483
|0.0000
|181.22
|21302.68
|1422
|2008.11.18 00:02
|buy
|713
|1.90
|0.8438
|0.8407
|0.0000
|1423
|2008.11.18 00:03
|close
|711
|2.10
|0.8436
|0.8473
|0.0000
|149.63
|21452.31
|1424
|2008.11.18 00:03
|buy
|714
|2.10
|0.8433
|0.8402
|0.0000
|1425
|2008.11.18 00:03
|close
|710
|1.90
|0.8431
|0.8470
|0.0000
|180.53
|21632.84
|1426
|2008.11.18 00:05
|close
|714
|2.10
|0.8440
|0.8402
|0.0000
|174.17
|21807.01
|1427
|2008.11.18 00:18
|buy
|715
|2.20
|0.8435
|0.8404
|0.0000
|1428
|2008.11.18 00:19
|buy
|716
|2.00
|0.8432
|0.8401
|0.0000
|1429
|2008.11.18 01:06
|close
|709
|1.70
|0.8432
|0.8466
|0.0000
|60.70
|21867.71
|1430
|2008.11.18 01:07
|buy
|717
|1.80
|0.8429
|0.8398
|0.0000
|1431
|2008.11.18 01:15
|close
|717
|1.80
|0.8436
|0.8398
|0.0000
|149.36
|22017.07
|1432
|2008.11.18 01:19
|buy
|718
|1.80
|0.8429
|0.8398
|0.0000
|1433
|2008.11.18 01:28
|close
|716
|2.00
|0.8435
|0.8401
|0.0000
|71.13
|22088.20
|1434
|2008.11.18 01:29
|close
|718
|1.80
|0.8437
|0.8398
|0.0000
|170.68
|22258.88
|1435
|2008.11.18 01:29
|close
|715
|2.20
|0.8438
|0.8404
|0.0000
|78.22
|22337.10
|1436
|2008.11.18 01:30
|buy
|719
|2.10
|0.8434
|0.8403
|0.0000
|1437
|2008.11.18 01:33
|close
|713
|1.90
|0.8442
|0.8407
|0.0000
|90.03
|22427.13
|1438
|2008.11.18 01:33
|close
|719
|2.10
|0.8442
|0.8403
|0.0000
|199.00
|22626.13
|1439
|2008.11.18 01:33
|sell
|720
|2.30
|0.8444
|0.8475
|0.0000
|1440
|2008.11.18 01:42
|close
|720
|2.30
|0.8437
|0.8475
|0.0000
|190.83
|22816.96
|1441
|2008.11.18 01:42
|buy
|721
|2.30
|0.8435
|0.8404
|0.0000
|1442
|2008.11.18 01:45
|buy
|722
|2.20
|0.8432
|0.8401
|0.0000
|1443
|2008.11.18 02:24
|buy
|723
|2.00
|0.8428
|0.8397
|0.0000
|1444
|2008.11.18 02:27
|buy
|724
|1.90
|0.8425
|0.8394
|0.0000
|1445
|2008.11.18 02:32
|close
|724
|1.90
|0.8432
|0.8394
|0.0000
|157.73
|22974.69
|1446
|2008.11.18 02:44
|buy
|725
|1.90
|0.8425
|0.8394
|0.0000
|1447
|2008.11.18 05:37
|close
|725
|1.90
|0.8425
|0.8394
|0.0000
|0.00
|22974.69
|1448
|2008.11.18 06:24
|close
|723
|2.00
|0.8424
|0.8397
|0.0000
|-94.97
|22879.72
|1449
|2008.11.18 06:30
|sell
|726
|2.00
|0.8427
|0.8458
|0.0000
|1450
|2008.11.18 06:35
|close
|722
|2.20
|0.8428
|0.8401
|0.0000
|-104.41
|22775.31
|1451
|2008.11.18 07:03
|close
|726
|2.00
|0.8420
|0.8458
|0.0000
|166.27
|22941.58
|1452
|2008.11.18 07:09
|close
|721
|2.30
|0.8409
|0.8404
|0.0000
|-711.14
|22230.44
|1453
|2008.11.18 22:00
|sell
|727
|2.20
|0.8447
|0.8478
|0.0000
|1454
|2008.11.18 22:03
|sell
|728
|2.10
|0.8450
|0.8481
|0.0000
|1455
|2008.11.18 22:17
|close
|728
|2.10
|0.8443
|0.8481
|0.0000
|174.11
|22404.55
|1456
|2008.11.18 22:18
|close
|727
|2.20
|0.8440
|0.8478
|0.0000
|182.46
|22587.01
|1457
|2008.11.18 22:19
|buy
|729
|2.30
|0.8437
|0.8406
|0.0000
|1458
|2008.11.18 22:19
|buy
|730
|2.10
|0.8435
|0.8404
|0.0000
|1459
|2008.11.18 22:30
|buy
|731
|2.00
|0.8432
|0.8401
|0.0000
|1460
|2008.11.18 22:33
|close
|731
|2.00
|0.8439
|0.8401
|0.0000
|165.90
|22752.91
|1461
|2008.11.18 22:40
|buy
|732
|2.00
|0.8432
|0.8401
|0.0000
|1462
|2008.11.18 22:48
|close
|732
|2.00
|0.8439
|0.8401
|0.0000
|165.90
|22918.81
|1463
|2008.11.18 23:10
|buy
|733
|2.00
|0.8432
|0.8401
|0.0000
|1464
|2008.11.18 23:16
|close
|733
|2.00
|0.8439
|0.8401
|0.0000
|165.90
|23084.71
|1465
|2008.11.18 23:17
|close
|730
|2.10
|0.8443
|0.8404
|0.0000
|198.98
|23283.69
|1466
|2008.11.18 23:17
|close
|729
|2.30
|0.8444
|0.8406
|0.0000
|190.67
|23474.36
|1467
|2008.11.18 23:18
|sell
|734
|2.30
|0.8446
|0.8477
|0.0000
|1468
|2008.11.18 23:23
|close
|734
|2.30
|0.8439
|0.8477
|0.0000
|190.78
|23665.14
|1469
|2008.11.18 23:23
|buy
|735
|2.40
|0.8437
|0.8406
|0.0000
|1470
|2008.11.18 23:50
|sell
|736
|2.30
|0.8442
|0.8473
|0.0000
|1471
|2008.11.18 23:50
|sell
|737
|2.40
|0.8444
|0.8475
|0.0000
|1472
|2008.11.18 23:50
|close
|735
|2.40
|0.8444
|0.8406
|0.0000
|198.96
|23864.10
|1473
|2008.11.19 00:00
|close
|737
|2.40
|0.8438
|0.8475
|0.0000
|170.97
|24035.06
|1474
|2008.11.19 00:11
|sell
|738
|2.30
|0.8444
|0.8475
|0.0000
|1475
|2008.11.19 00:12
|sell
|739
|2.10
|0.8447
|0.8478
|0.0000
|1476
|2008.11.19 01:20
|close
|739
|2.10
|0.8444
|0.8478
|0.0000
|74.61
|24109.67
|1477
|2008.11.19 01:39
|close
|738
|2.30
|0.8441
|0.8475
|0.0000
|81.74
|24191.41
|1478
|2008.11.19 01:54
|sell
|740
|2.30
|0.8446
|0.8477
|0.0000
|1479
|2008.11.19 01:55
|sell
|741
|2.10
|0.8449
|0.8480
|0.0000
|1480
|2008.11.19 02:12
|sell
|742
|2.00
|0.8452
|0.8483
|0.0000
|1481
|2008.11.19 02:48
|buy
|743
|2.00
|0.8445
|0.8414
|0.0000
|1482
|2008.11.19 02:48
|close
|742
|2.00
|0.8445
|0.8483
|0.0000
|165.78
|24357.19
|1483
|2008.11.19 02:55
|close
|741
|2.10
|0.8445
|0.8480
|0.0000
|99.47
|24456.66
|1484
|2008.11.19 03:13
|close
|736
|2.30
|0.8443
|0.8473
|0.0000
|-26.95
|24429.72
|1485
|2008.11.19 03:28
|close
|740
|2.30
|0.8443
|0.8477
|0.0000
|81.72
|24511.44
|1486
|2008.11.19 03:28
|buy
|744
|2.30
|0.8442
|0.8411
|0.0000
|1487
|2008.11.19 04:27
|buy
|745
|2.20
|0.8439
|0.8408
|0.0000
|1488
|2008.11.19 04:58
|buy
|746
|2.10
|0.8436
|0.8405
|0.0000
|1489
|2008.11.19 05:23
|close
|746
|2.10
|0.8443
|0.8405
|0.0000
|174.11
|24685.55
|1490
|2008.11.19 05:25
|close
|744
|2.30
|0.8445
|0.8411
|0.0000
|81.71
|24767.26
|1491
|2008.11.19 05:25
|sell
|747
|2.30
|0.8445
|0.8476
|0.0000
|1492
|2008.11.19 05:25
|close
|745
|2.20
|0.8446
|0.8408
|0.0000
|182.33
|24949.59
|1493
|2008.11.19 05:25
|close
|743
|2.00
|0.8447
|0.8414
|0.0000
|47.35
|24996.94
|1494
|2008.11.19 05:26
|sell
|748
|2.40
|0.8448
|0.8479
|0.0000
|1495
|2008.11.19 05:28
|close
|748
|2.40
|0.8441
|0.8479
|0.0000
|199.03
|25195.97
|1496
|2008.11.19 06:25
|close
|747
|2.30
|0.8442
|0.8476
|0.0000
|81.73
|25277.70
|1497
|2008.11.19 06:40
|sell
|749
|2.50
|0.8442
|0.8473
|0.0000
|1498
|2008.11.19 07:42
|close
|749
|2.50
|0.8439
|0.8473
|0.0000
|88.87
|25366.57
|1499
|2008.11.19 22:03
|buy
|750
|2.50
|0.8364
|0.8333
|0.0000
|1500
|2008.11.19 22:13
|buy
|751
|2.40
|0.8361
|0.8330
|0.0000
|1501
|2008.11.19 22:18
|close
|751
|2.40
|0.8368
|0.8330
|0.0000
|200.76
|25567.33
|1502
|2008.11.19 22:18
|close
|750
|2.50
|0.8371
|0.8333
|0.0000
|209.06
|25776.39
|1503
|2008.11.19 22:30
|buy
|752
|2.60
|0.8368
|0.8337
|0.0000
|1504
|2008.11.19 22:30
|buy
|753
|2.40
|0.8365
|0.8334
|0.0000
|1505
|2008.11.19 22:42
|buy
|754
|2.30
|0.8363
|0.8332
|0.0000
|1506
|2008.11.19 22:43
|buy
|755
|2.10
|0.8360
|0.8329
|0.0000
|1507
|2008.11.20 01:24
|s/l
|752
|2.60
|0.8337
|0.8337
|0.0000
|-968.75
|24807.63
|1508
|2008.11.20 01:42
|sell
|756
|2.00
|0.8350
|0.8381
|0.0000
|1509
|2008.11.20 01:43
|sell
|757
|2.10
|0.8353
|0.8384
|0.0000
|1510
|2008.11.20 01:51
|sell
|758
|2.30
|0.8356
|0.8387
|0.0000
|1511
|2008.11.20 01:53
|close
|758
|2.30
|0.8349
|0.8387
|0.0000
|192.84
|25000.47
|1512
|2008.11.20 01:55
|close
|757
|2.10
|0.8346
|0.8384
|0.0000
|176.13
|25176.60
|1513
|2008.11.20 01:58
|sell
|759
|2.20
|0.8352
|0.8383
|0.0000
|1514
|2008.11.20 02:27
|sell
|760
|2.30
|0.8355
|0.8386
|0.0000
|1515
|2008.11.20 02:50
|close
|755
|2.10
|0.8356
|0.8329
|0.0000
|-102.13
|25074.47
|1516
|2008.11.20 02:56
|sell
|761
|2.30
|0.8358
|0.8389
|0.0000
|1517
|2008.11.20 02:56
|close
|754
|2.30
|0.8359
|0.8332
|0.0000
|-111.82
|24962.65
|1518
|2008.11.20 02:57
|close
|753
|2.40
|0.8362
|0.8334
|0.0000
|-87.93
|24874.72
|1519
|2008.11.20 03:58
|close
|761
|2.30
|0.8355
|0.8389
|0.0000
|82.59
|24957.31
|1520
|2008.11.20 04:03
|close
|760
|2.30
|0.8352
|0.8386
|0.0000
|82.61
|25039.92
|1521
|2008.11.20 04:05
|sell
|762
|2.20
|0.8358
|0.8389
|0.0000
|1522
|2008.11.20 04:19
|sell
|763
|2.10
|0.8361
|0.8392
|0.0000
|1523
|2008.11.20 05:15
|close
|762
|2.20
|0.8355
|0.8389
|0.0000
|78.99
|25118.91
|1524
|2008.11.20 05:16
|close
|763
|2.10
|0.8354
|0.8392
|0.0000
|175.96
|25294.87
|1525
|2008.11.20 05:18
|sell
|764
|2.30
|0.8361
|0.8392
|0.0000
|1526
|2008.11.20 05:18
|sell
|765
|2.10
|0.8363
|0.8394
|0.0000
|1527
|2008.11.20 07:03
|close
|765
|2.10
|0.8360
|0.8394
|0.0000
|75.36
|25370.23
|1528
|2008.11.20 07:03
|close
|764
|2.30
|0.8358
|0.8392
|0.0000
|82.56
|25452.79
|1529
|2008.11.20 07:04
|close
|759
|2.20
|0.8356
|0.8383
|0.0000
|-105.31
|25347.48
|1530
|2008.11.20 07:04
|close
|756
|2.00
|0.8354
|0.8381
|0.0000
|-95.76
|25251.72
|1531
|2008.11.20 22:00
|buy
|766
|2.50
|0.8455
|0.8424
|0.0000
|1532
|2008.11.20 22:09
|close
|766
|2.50
|0.8462
|0.8424
|0.0000
|206.81
|25458.53
|1533
|2008.11.20 22:15
|sell
|767
|2.50
|0.8463
|0.8494
|0.0000
|1534
|2008.11.20 22:31
|close
|767
|2.50
|0.8455
|0.8494
|0.0000
|236.55
|25695.08
|1535
|2008.11.20 22:31
|buy
|768
|2.60
|0.8453
|0.8422
|0.0000
|1536
|2008.11.20 22:32
|buy
|769
|2.40
|0.8450
|0.8419
|0.0000
|1537
|2008.11.20 22:33
|buy
|770
|2.30
|0.8447
|0.8416
|0.0000
|1538
|2008.11.20 22:37
|close
|770
|2.30
|0.8454
|0.8416
|0.0000
|190.44
|25885.52
|1539
|2008.11.20 22:38
|close
|769
|2.40
|0.8457
|0.8419
|0.0000
|198.65
|26084.17
|1540
|2008.11.20 23:03
|close
|768
|2.60
|0.8460
|0.8422
|0.0000
|215.13
|26299.30
|1541
|2008.11.20 23:07
|sell
|771
|2.60
|0.8463
|0.8494
|0.0000
|1542
|2008.11.20 23:08
|sell
|772
|2.50
|0.8466
|0.8497
|0.0000
|1543
|2008.11.20 23:13
|close
|772
|2.50
|0.8459
|0.8497
|0.0000
|206.88
|26506.18
|1544
|2008.11.20 23:18
|sell
|773
|2.50
|0.8466
|0.8497
|0.0000
|1545
|2008.11.20 23:25
|sell
|774
|2.40
|0.8469
|0.8500
|0.0000
|1546
|2008.11.20 23:28
|close
|774
|2.40
|0.8462
|0.8500
|0.0000
|198.53
|26704.71
|1547
|2008.11.20 23:33
|sell
|775
|2.40
|0.8469
|0.8500
|0.0000
|1548
|2008.11.20 23:38
|close
|775
|2.40
|0.8460
|0.8500
|0.0000
|255.32
|26960.03
|1549
|2008.11.20 23:40
|close
|773
|2.50
|0.8459
|0.8497
|0.0000
|206.88
|27166.91
|1550
|2008.11.20 23:48
|close
|771
|2.60
|0.8456
|0.8494
|0.0000
|215.23
|27382.14
|1551
|2008.11.20 23:49
|buy
|776
|2.70
|0.8454
|0.8423
|0.0000
|1552
|2008.11.20 23:50
|buy
|777
|2.60
|0.8450
|0.8419
|0.0000
|1553
|2008.11.20 23:55
|buy
|778
|2.40
|0.8447
|0.8416
|0.0000
|1554
|2008.11.21 00:07
|buy
|779
|2.30
|0.8443
|0.8412
|0.0000
|1555
|2008.11.21 00:37
|close
|779
|2.30
|0.8450
|0.8412
|0.0000
|190.53
|27572.67
|1556
|2008.11.21 00:44
|buy
|780
|2.30
|0.8444
|0.8413
|0.0000
|1557
|2008.11.21 03:35
|close
|780
|2.30
|0.8445
|0.8413
|0.0000
|27.24
|27599.91
|1558
|2008.11.21 03:35
|close
|778
|2.40
|0.8446
|0.8416
|0.0000
|-29.03
|27570.88
|1559
|2008.11.21 03:40
|close
|777
|2.60
|0.8449
|0.8419
|0.0000
|-31.43
|27539.45
|1560
|2008.11.21 03:57
|close
|776
|2.70
|0.8450
|0.8423
|0.0000
|-128.50
|27410.95
|1561
|2008.11.21 04:08
|buy
|781
|2.70
|0.8446
|0.8415
|0.0000
|1562
|2008.11.21 04:08
|buy
|782
|2.60
|0.8444
|0.8413
|0.0000
|1563
|2008.11.21 04:11
|buy
|783
|2.40
|0.8441
|0.8410
|0.0000
|1564
|2008.11.21 04:22
|buy
|784
|2.30
|0.8438
|0.8407
|0.0000
|1565
|2008.11.21 04:27
|close
|784
|2.30
|0.8445
|0.8407
|0.0000
|190.65
|27601.60
|1566
|2008.11.21 04:28
|close
|783
|2.40
|0.8448
|0.8410
|0.0000
|198.86
|27800.46
|1567
|2008.11.21 04:34
|sell
|785
|2.50
|0.8448
|0.8479
|0.0000
|1568
|2008.11.21 04:40
|sell
|786
|2.70
|0.8451
|0.8482
|0.0000
|1569
|2008.11.21 04:40
|close
|782
|2.60
|0.8451
|0.8413
|0.0000
|215.36
|28015.82
|1570
|2008.11.21 05:03
|close
|786
|2.70
|0.8444
|0.8482
|0.0000
|223.83
|28239.65
|1571
|2008.11.21 05:04
|close
|785
|2.50
|0.8440
|0.8479
|0.0000
|236.97
|28476.62
|1572
|2008.11.21 05:08
|buy
|787
|2.70
|0.8438
|0.8407
|0.0000
|1573
|2008.11.21 05:17
|close
|787
|2.70
|0.8445
|0.8407
|0.0000
|223.80
|28700.42
|1574
|2008.11.21 05:20
|buy
|788
|2.70
|0.8439
|0.8408
|0.0000
|1575
|2008.11.21 05:28
|close
|788
|2.70
|0.8446
|0.8408
|0.0000
|223.77
|28924.19
|1576
|2008.11.21 05:30
|buy
|789
|2.70
|0.8439
|0.8408
|0.0000
|1577
|2008.11.21 05:35
|buy
|790
|2.60
|0.8436
|0.8405
|0.0000
|1578
|2008.11.21 05:38
|close
|790
|2.60
|0.8443
|0.8405
|0.0000
|215.56
|29139.75
|1579
|2008.11.21 05:53
|buy
|791
|2.60
|0.8435
|0.8404
|0.0000
|1580
|2008.11.21 05:58
|close
|791
|2.60
|0.8442
|0.8404
|0.0000
|215.59
|29355.34
|1581
|2008.11.21 08:25
|close
|781
|2.70
|0.8421
|0.8415
|0.0000
|-801.57
|28553.77
|1582
|2008.11.21 08:50
|close
|789
|2.70
|0.8438
|0.8408
|0.0000
|-32.00
|28521.77
|1583
|2008.11.23 23:00
|buy
|792
|2.90
|0.8439
|0.8408
|0.0000
|1584
|2008.11.23 23:03
|buy
|793
|2.70
|0.8436
|0.8405
|0.0000
|1585
|2008.11.23 23:27
|buy
|794
|2.50
|0.8434
|0.8403
|0.0000
|1586
|2008.11.24 00:10
|close
|793
|2.70
|0.8441
|0.8405
|0.0000
|159.24
|28681.02
|1587
|2008.11.24 00:10
|close
|794
|2.50
|0.8441
|0.8403
|0.0000
|206.68
|28887.70
|1588
|2008.11.24 00:21
|close
|792
|2.90
|0.8443
|0.8408
|0.0000
|136.65
|29024.35
|1589
|2008.11.24 23:00
|sell
|795
|2.90
|0.8531
|0.8562
|0.0000
|1590
|2008.11.24 23:00
|sell
|796
|2.70
|0.8534
|0.8565
|0.0000
|1591
|2008.11.24 23:08
|close
|796
|2.70
|0.8527
|0.8565
|0.0000
|221.65
|29246.00
|1592
|2008.11.24 23:10
|close
|795
|2.90
|0.8524
|0.8562
|0.0000
|238.15
|29484.15
|1593
|2008.11.24 23:11
|sell
|797
|2.90
|0.8523
|0.8554
|0.0000
|1594
|2008.11.24 23:12
|sell
|798
|2.80
|0.8525
|0.8556
|0.0000
|1595
|2008.11.24 23:13
|sell
|799
|2.60
|0.8528
|0.8559
|0.0000
|1596
|2008.11.24 23:18
|sell
|800
|2.40
|0.8531
|0.8562
|0.0000
|1597
|2008.11.25 00:00
|close
|800
|2.40
|0.8524
|0.8562
|0.0000
|197.40
|29681.55
|1598
|2008.11.25 00:10
|sell
|801
|2.50
|0.8531
|0.8562
|0.0000
|1599
|2008.11.25 00:35
|close
|799
|2.60
|0.8525
|0.8559
|0.0000
|91.83
|29773.38
|1600
|2008.11.25 00:36
|close
|801
|2.50
|0.8524
|0.8562
|0.0000
|205.30
|29978.68
|1601
|2008.11.25 00:37
|sell
|802
|2.70
|0.8528
|0.8559
|0.0000
|1602
|2008.11.25 00:38
|sell
|803
|2.50
|0.8531
|0.8562
|0.0000
|1603
|2008.11.25 00:48
|close
|803
|2.50
|0.8524
|0.8562
|0.0000
|205.30
|30183.98
|1604
|2008.11.25 01:12
|close
|798
|2.80
|0.8522
|0.8556
|0.0000
|98.93
|30282.90
|1605
|2008.11.25 01:13
|close
|802
|2.70
|0.8521
|0.8559
|0.0000
|221.80
|30504.70
|1606
|2008.11.25 01:13
|close
|797
|2.90
|0.8520
|0.8554
|0.0000
|102.48
|30607.18
|1607
|2008.11.25 01:20
|buy
|804
|3.10
|0.8516
|0.8485
|0.0000
|1608
|2008.11.25 01:27
|close
|804
|3.10
|0.8522
|0.8485
|0.0000
|218.26
|30825.44
|1609
|2008.11.25 01:40
|sell
|805
|3.10
|0.8525
|0.8556
|0.0000
|1610
|2008.11.25 01:47
|buy
|806
|2.90
|0.8520
|0.8489
|0.0000
|1611
|2008.11.25 01:48
|close
|805
|3.10
|0.8518
|0.8556
|0.0000
|254.75
|31080.19
|1612
|2008.11.25 01:48
|buy
|807
|2.90
|0.8517
|0.8486
|0.0000
|1613
|2008.11.25 01:49
|buy
|808
|2.80
|0.8515
|0.8484
|0.0000
|1614
|2008.11.25 01:53
|buy
|809
|2.60
|0.8512
|0.8481
|0.0000
|1615
|2008.11.25 04:01
|sell
|810
|2.50
|0.8512
|0.8543
|0.0000
|1616
|2008.11.25 04:02
|sell
|811
|2.60
|0.8514
|0.8545
|0.0000
|1617
|2008.11.25 04:03
|close
|809
|2.60
|0.8515
|0.8481
|0.0000
|91.60
|31171.79
|1618
|2008.11.25 04:20
|close
|808
|2.80
|0.8517
|0.8484
|0.0000
|65.75
|31237.54
|1619
|2008.11.25 04:20
|sell
|812
|3.00
|0.8517
|0.8548
|0.0000
|1620
|2008.11.25 04:27
|close
|812
|3.00
|0.8510
|0.8548
|0.0000
|246.77
|31484.31
|1621
|2008.11.25 04:28
|close
|811
|2.60
|0.8506
|0.8545
|0.0000
|244.53
|31728.84
|1622
|2008.11.25 04:28
|close
|810
|2.50
|0.8504
|0.8543
|0.0000
|235.18
|31964.02
|1623
|2008.11.25 04:28
|buy
|813
|2.80
|0.8503
|0.8472
|0.0000
|1624
|2008.11.25 04:31
|buy
|814
|2.60
|0.8500
|0.8469
|0.0000
|1625
|2008.11.25 04:47
|close
|814
|2.60
|0.8507
|0.8469
|0.0000
|213.94
|32177.96
|1626
|2008.11.25 04:53
|buy
|815
|2.60
|0.8500
|0.8469
|0.0000
|1627
|2008.11.25 05:10
|close
|815
|2.60
|0.8507
|0.8469
|0.0000
|213.94
|32391.90
|1628
|2008.11.25 05:15
|buy
|816
|2.60
|0.8500
|0.8469
|0.0000
|1629
|2008.11.25 05:48
|s/l
|806
|2.90
|0.8489
|0.8489
|0.0000
|-1059.02
|31332.88
|1630
|2008.11.25 05:48
|buy
|817
|2.50
|0.8492
|0.8461
|0.0000
|1631
|2008.11.25 05:57
|close
|817
|2.50
|0.8499
|0.8461
|0.0000
|205.91
|31538.79
|1632
|2008.11.25 05:59
|buy
|818
|2.60
|0.8497
|0.8466
|0.0000
|1633
|2008.11.25 06:13
|close
|818
|2.60
|0.8504
|0.8466
|0.0000
|214.02
|31752.81
|1634
|2008.11.25 06:15
|close
|816
|2.60
|0.8503
|0.8469
|0.0000
|91.73
|31844.54
|1635
|2008.11.25 06:18
|buy
|819
|2.80
|0.8499
|0.8468
|0.0000
|1636
|2008.11.25 06:20
|buy
|820
|2.60
|0.8496
|0.8465
|0.0000
|1637
|2008.11.25 07:04
|close
|807
|2.90
|0.8492
|0.8486
|0.0000
|-853.74
|30990.80
|1638
|2008.11.25 07:10
|close
|820
|2.60
|0.8503
|0.8465
|0.0000
|214.04
|31204.84
|1639
|2008.11.25 07:21
|close
|819
|2.80
|0.8502
|0.8468
|0.0000
|98.80
|31303.64
|1640
|2008.11.25 07:21
|close
|813
|2.80
|0.8503
|0.8472
|0.0000
|0.00
|31303.64
|1641
|2008.11.25 22:00
|sell
|821
|3.10
|0.8433
|0.8464
|0.0000
|1642
|2008.11.25 22:11
|sell
|822
|3.00
|0.8436
|0.8467
|0.0000
|1643
|2008.11.25 22:12
|sell
|823
|2.80
|0.8439
|0.8470
|0.0000
|1644
|2008.11.25 22:15
|sell
|824
|2.60
|0.8443
|0.8474
|0.0000
|1645
|2008.11.25 23:15
|close
|824
|2.60
|0.8439
|0.8474
|0.0000
|123.24
|31426.88
|1646
|2008.11.25 23:15
|close
|823
|2.80
|0.8436
|0.8470
|0.0000
|99.57
|31526.45
|1647
|2008.11.25 23:46
|buy
|825
|2.80
|0.8437
|0.8406
|0.0000
|1648
|2008.11.25 23:51
|close
|825
|2.80
|0.8445
|0.8406
|0.0000
|265.25
|31791.70
|1649
|2008.11.25 23:51
|sell
|826
|2.80
|0.8446
|0.8477
|0.0000
|1650
|2008.11.25 23:58
|sell
|827
|2.60
|0.8449
|0.8480
|0.0000
|1651
|2008.11.26 00:03
|s/l
|821
|3.10
|0.8464
|0.8464
|0.0000
|-1135.01
|30656.70
|1652
|2008.11.26 00:03
|sell
|828
|2.40
|0.8461
|0.8492
|0.0000
|1653
|2008.11.26 00:05
|close
|828
|2.40
|0.8453
|0.8492
|0.0000
|227.14
|30883.84
|1654
|2008.11.26 00:08
|sell
|829
|2.60
|0.8452
|0.8483
|0.0000
|1655
|2008.11.26 00:18
|close
|829
|2.60
|0.8445
|0.8483
|0.0000
|215.51
|31099.35
|1656
|2008.11.26 00:25
|sell
|830
|2.60
|0.8452
|0.8483
|0.0000
|1657
|2008.11.26 01:10
|close
|827
|2.60
|0.8446
|0.8480
|0.0000
|92.68
|31192.03
|1658
|2008.11.26 01:11
|close
|830
|2.60
|0.8445
|0.8483
|0.0000
|215.51
|31407.54
|1659
|2008.11.26 01:12
|sell
|831
|2.80
|0.8451
|0.8482
|0.0000
|1660
|2008.11.26 01:12
|sell
|832
|2.60
|0.8453
|0.8484
|0.0000
|1661
|2008.11.26 01:18
|s/l
|822
|3.00
|0.8467
|0.8467
|0.0000
|-1098.00
|30309.54
|1662
|2008.11.26 01:18
|sell
|833
|2.50
|0.8464
|0.8495
|0.0000
|1663
|2008.11.26 01:39
|close
|833
|2.50
|0.8457
|0.8495
|0.0000
|206.93
|30516.47
|1664
|2008.11.26 01:48
|sell
|834
|2.60
|0.8456
|0.8487
|0.0000
|1665
|2008.11.26 02:10
|buy
|835
|2.50
|0.8450
|0.8419
|0.0000
|1666
|2008.11.26 02:10
|close
|834
|2.60
|0.8448
|0.8487
|0.0000
|246.21
|30762.68
|1667
|2008.11.26 02:10
|buy
|836
|2.80
|0.8447
|0.8416
|0.0000
|1668
|2008.11.26 02:13
|close
|836
|2.80
|0.8454
|0.8416
|0.0000
|231.84
|30994.52
|1669
|2008.11.26 02:15
|close
|832
|2.60
|0.8449
|0.8484
|0.0000
|123.09
|31117.61
|1670
|2008.11.26 02:15
|close
|831
|2.80
|0.8448
|0.8482
|0.0000
|99.43
|31217.04
|1671
|2008.11.26 02:16
|buy
|837
|3.10
|0.8447
|0.8416
|0.0000
|1672
|2008.11.26 02:24
|buy
|838
|2.90
|0.8445
|0.8414
|0.0000
|1673
|2008.11.26 02:24
|close
|826
|2.80
|0.8444
|0.8477
|0.0000
|66.68
|31283.72
|1674
|2008.11.26 03:10
|close
|838
|2.90
|0.8452
|0.8414
|0.0000
|240.18
|31523.90
|1675
|2008.11.26 03:10
|close
|835
|2.50
|0.8453
|0.8419
|0.0000
|88.73
|31612.63
|1676
|2008.11.26 03:11
|close
|837
|3.10
|0.8454
|0.8416
|0.0000
|256.68
|31869.31
|1677
|2008.11.26 03:12
|sell
|839
|3.20
|0.8459
|0.8490
|0.0000
|1678
|2008.11.26 03:17
|sell
|840
|3.00
|0.8462
|0.8493
|0.0000
|1679
|2008.11.26 03:18
|sell
|841
|2.80
|0.8464
|0.8495
|0.0000
|1680
|2008.11.26 03:37
|close
|841
|2.80
|0.8457
|0.8495
|0.0000
|231.76
|32101.07
|1681
|2008.11.26 03:45
|close
|840
|3.00
|0.8455
|0.8493
|0.0000
|248.37
|32349.44
|1682
|2008.11.26 04:12
|close
|839
|3.20
|0.8456
|0.8490
|0.0000
|113.53
|32462.97
|1683
|2008.11.26 04:17
|buy
|842
|3.20
|0.8448
|0.8417
|0.0000
|1684
|2008.11.26 04:18
|buy
|843
|3.10
|0.8444
|0.8413
|0.0000
|1685
|2008.11.26 04:35
|close
|843
|3.10
|0.8451
|0.8413
|0.0000
|256.77
|32719.74
|1686
|2008.11.26 04:48
|buy
|844
|3.10
|0.8445
|0.8414
|0.0000
|1687
|2008.11.26 04:48
|buy
|845
|2.90
|0.8442
|0.8411
|0.0000
|1688
|2008.11.26 04:53
|close
|845
|2.90
|0.8449
|0.8411
|0.0000
|240.27
|32960.01
|1689
|2008.11.26 05:01
|close
|844
|3.10
|0.8452
|0.8414
|0.0000
|256.74
|33216.75
|1690
|2008.11.26 05:17
|close
|842
|3.20
|0.8452
|0.8417
|0.0000
|151.44
|33368.19
|1691
|2008.11.26 05:20
|sell
|846
|3.30
|0.8456
|0.8487
|0.0000
|1692
|2008.11.26 05:34
|close
|846
|3.30
|0.8449
|0.8487
|0.0000
|273.41
|33641.60
|1693
|2008.11.26 05:34
|buy
|847
|3.40
|0.8447
|0.8416
|0.0000
|1694
|2008.11.26 05:36
|close
|847
|3.40
|0.8453
|0.8416
|0.0000
|241.33
|33882.93
|1695
|2008.11.26 05:37
|sell
|848
|3.40
|0.8456
|0.8487
|0.0000
|1696
|2008.11.26 05:39
|close
|848
|3.40
|0.8449
|0.8487
|0.0000
|281.69
|34164.62
|1697
|2008.11.26 05:40
|buy
|849
|3.40
|0.8447
|0.8416
|0.0000
|1698
|2008.11.26 06:10
|sell
|850
|3.30
|0.8454
|0.8485
|0.0000
|1699
|2008.11.26 06:10
|close
|849
|3.40
|0.8454
|0.8416
|0.0000
|281.52
|34446.14
|1700
|2008.11.26 06:10
|sell
|851
|3.30
|0.8457
|0.8488
|0.0000
|1701
|2008.11.26 06:18
|close
|851
|3.30
|0.8450
|0.8488
|0.0000
|273.37
|34719.51
|1702
|2008.11.26 06:33
|buy
|852
|3.30
|0.8446
|0.8415
|0.0000
|1703
|2008.11.26 06:33
|close
|850
|3.30
|0.8446
|0.8485
|0.0000
|312.57
|35032.08
|1704
|2008.11.26 06:34
|close
|852
|3.30
|0.8455
|0.8415
|0.0000
|351.27
|35383.35
|1705
|2008.11.26 06:35
|sell
|853
|3.50
|0.8456
|0.8487
|0.0000
|1706
|2008.11.26 06:41
|close
|853
|3.50
|0.8449
|0.8487
|0.0000
|289.98
|35673.33
|1707
|2008.11.26 06:47
|buy
|854
|3.60
|0.8447
|0.8416
|0.0000
|1708
|2008.11.26 06:58
|close
|854
|3.60
|0.8454
|0.8416
|0.0000
|298.08
|35971.41
|1709
|2008.11.26 22:06
|buy
|855
|3.60
|0.8408
|0.8377
|0.0000
|1710
|2008.11.26 22:12
|buy
|856
|3.40
|0.8405
|0.8374
|0.0000
|1711
|2008.11.26 22:13
|buy
|857
|3.20
|0.8402
|0.8371
|0.0000
|1712
|2008.11.26 22:13
|buy
|858
|3.00
|0.8399
|0.8368
|0.0000
|1713
|2008.11.26 22:29
|close
|858
|3.00
|0.8408
|0.8368
|0.0000
|321.12
|36292.53
|1714
|2008.11.26 22:29
|close
|857
|3.20
|0.8410
|0.8371
|0.0000
|304.40
|36596.93
|1715
|2008.11.26 22:29
|sell
|859
|3.40
|0.8412
|0.8443
|0.0000
|1716
|2008.11.26 22:29
|close
|856
|3.40
|0.8412
|0.8374
|0.0000
|282.93
|36879.86
|1717
|2008.11.26 22:42
|close
|859
|3.40
|0.8404
|0.8443
|0.0000
|323.66
|37203.52
|1718
|2008.11.26 22:42
|buy
|860
|3.50
|0.8403
|0.8372
|0.0000
|1719
|2008.11.26 22:50
|close
|860
|3.50
|0.8410
|0.8372
|0.0000
|291.32
|37494.84
|1720
|2008.11.26 22:50
|sell
|861
|3.60
|0.8412
|0.8443
|0.0000
|1721
|2008.11.26 22:56
|buy
|862
|3.80
|0.8400
|0.8369
|0.0000
|1722
|2008.11.26 22:56
|close
|861
|3.60
|0.8400
|0.8443
|0.0000
|514.29
|38009.13
|1723
|2008.11.26 22:56
|close
|862
|3.80
|0.8407
|0.8369
|0.0000
|316.40
|38325.53
|1724
|2008.11.26 22:57
|buy
|863
|3.60
|0.8403
|0.8372
|0.0000
|1725
|2008.11.26 23:01
|buy
|864
|3.40
|0.8399
|0.8368
|0.0000
|1726
|2008.11.26 23:02
|buy
|865
|3.20
|0.8396
|0.8365
|0.0000
|1727
|2008.11.26 23:05
|close
|865
|3.20
|0.8407
|0.8365
|0.0000
|418.70
|38744.23
|1728
|2008.11.26 23:05
|close
|864
|3.40
|0.8407
|0.8368
|0.0000
|323.54
|39067.77
|1729
|2008.11.26 23:08
|buy
|866
|3.50
|0.8399
|0.8368
|0.0000
|1730
|2008.11.26 23:11
|buy
|867
|3.20
|0.8396
|0.8365
|0.0000
|1731
|2008.11.26 23:40
|close
|867
|3.20
|0.8403
|0.8365
|0.0000
|266.57
|39334.34
|1732
|2008.11.26 23:42
|buy
|868
|3.30
|0.8395
|0.8364
|0.0000
|1733
|2008.11.27 00:13
|close
|866
|3.50
|0.8403
|0.8368
|0.0000
|163.94
|39498.27
|1734
|2008.11.27 00:13
|close
|868
|3.30
|0.8403
|0.8364
|0.0000
|311.65
|39809.93
|1735
|2008.11.27 00:24
|close
|863
|3.60
|0.8406
|0.8372
|0.0000
|125.73
|39935.66
|1736
|2008.11.27 00:24
|sell
|869
|3.80
|0.8409
|0.8440
|0.0000
|1737
|2008.11.27 00:55
|close
|855
|3.60
|0.8410
|0.8377
|0.0000
|82.86
|40018.52
|1738
|2008.11.27 01:02
|sell
|870
|3.80
|0.8412
|0.8443
|0.0000
|1739
|2008.11.27 01:20
|sell
|871
|3.60
|0.8415
|0.8446
|0.0000
|1740
|2008.11.27 01:38
|close
|871
|3.60
|0.8408
|0.8446
|0.0000
|299.71
|40318.23
|1741
|2008.11.27 01:42
|close
|869
|3.80
|0.8406
|0.8440
|0.0000
|135.62
|40453.85
|1742
|2008.11.27 01:42
|close
|870
|3.80
|0.8404
|0.8443
|0.0000
|361.73
|40815.58
|1743
|2008.11.27 02:07
|buy
|872
|4.10
|0.8398
|0.8367
|0.0000
|1744
|2008.11.27 02:09
|buy
|873
|3.80
|0.8394
|0.8363
|0.0000
|1745
|2008.11.27 02:50
|close
|873
|3.80
|0.8401
|0.8363
|0.0000
|316.63
|41132.21
|1746
|2008.11.27 03:02
|close
|872
|4.10
|0.8405
|0.8367
|0.0000
|341.46
|41473.67
|1747
|2008.11.27 03:30
|sell
|874
|4.10
|0.8403
|0.8434
|0.0000
|1748
|2008.11.27 03:49
|sell
|875
|3.90
|0.8408
|0.8439
|0.0000
|1749
|2008.11.27 04:21
|close
|875
|3.90
|0.8400
|0.8439
|0.0000
|371.43
|41845.10
|1750
|2008.11.27 04:25
|sell
|876
|3.90
|0.8407
|0.8438
|0.0000
|1751
|2008.11.27 04:41
|close
|874
|4.10
|0.8400
|0.8434
|0.0000
|146.43
|41991.53
|1752
|2008.11.27 04:41
|close
|876
|3.90
|0.8400
|0.8438
|0.0000
|325.00
|42316.53
|1753
|2008.11.27 04:44
|sell
|877
|4.20
|0.8405
|0.8436
|0.0000
|1754
|2008.11.27 04:46
|close
|877
|4.20
|0.8397
|0.8436
|0.0000
|400.14
|42716.67
|1755
|2008.11.27 05:12
|sell
|878
|4.30
|0.8405
|0.8436
|0.0000
|1756
|2008.11.27 05:26
|buy
|879
|4.10
|0.8398
|0.8367
|0.0000
|1757
|2008.11.27 05:26
|close
|878
|4.30
|0.8398
|0.8436
|0.0000
|358.42
|43075.09
|1758
|2008.11.27 05:46
|sell
|880
|4.10
|0.8405
|0.8436
|0.0000
|1759
|2008.11.27 05:46
|close
|879
|4.10
|0.8405
|0.8367
|0.0000
|341.46
|43416.55
|1760
|2008.11.27 05:51
|sell
|881
|4.10
|0.8409
|0.8440
|0.0000
|1761
|2008.11.27 06:12
|close
|881
|4.10
|0.8402
|0.8440
|0.0000
|341.59
|43758.14
|1762
|2008.11.27 06:32
|close
|880
|4.10
|0.8398
|0.8436
|0.0000
|341.75
|44099.89
|1763
|2008.11.27 22:16
|buy
|882
|4.40
|0.8373
|0.8342
|0.0000
|1764
|2008.11.27 22:27
|close
|882
|4.40
|0.8380
|0.8342
|0.0000
|367.54
|44467.43
|1765
|2008.11.27 22:47
|buy
|883
|4.40
|0.8371
|0.8340
|0.0000
|1766
|2008.11.27 22:48
|close
|883
|4.40
|0.8378
|0.8340
|0.0000
|367.63
|44835.06
|1767
|2008.11.27 23:27
|sell
|884
|4.50
|0.8380
|0.8411
|0.0000
|1768
|2008.11.28 00:18
|close
|884
|4.50
|0.8373
|0.8411
|0.0000
|376.78
|45211.84
|1769
|2008.11.28 00:34
|sell
|885
|4.50
|0.8378
|0.8409
|0.0000
|1770
|2008.11.28 00:37
|close
|885
|4.50
|0.8370
|0.8409
|0.0000
|430.11
|45641.95
|1771
|2008.11.28 01:05
|sell
|886
|4.60
|0.8380
|0.8411
|0.0000
|1772
|2008.11.28 01:16
|close
|886
|4.60
|0.8373
|0.8411
|0.0000
|384.57
|46026.52
|1773
|2008.11.28 01:18
|buy
|887
|4.60
|0.8369
|0.8338
|0.0000
|1774
|2008.11.28 01:18
|close
|887
|4.60
|0.8376
|0.8338
|0.0000
|384.43
|46410.95
|1775
|2008.11.28 01:18
|sell
|888
|4.60
|0.8378
|0.8409
|0.0000
|1776
|2008.11.28 01:50
|sell
|889
|4.40
|0.8382
|0.8413
|0.0000
|1777
|2008.11.28 04:23
|close
|889
|4.40
|0.8379
|0.8413
|0.0000
|157.54
|46568.49
|1778
|2008.11.28 04:23
|buy
|890
|4.40
|0.8379
|0.8348
|0.0000
|1779
|2008.11.28 04:23
|close
|888
|4.60
|0.8377
|0.8409
|0.0000
|54.91
|46623.40
|1780
|2008.11.28 04:23
|buy
|891
|4.40
|0.8376
|0.8345
|0.0000
|1781
|2008.11.28 04:23
|buy
|892
|4.20
|0.8374
|0.8343
|0.0000
|1782
|2008.11.28 04:53
|close
|892
|4.20
|0.8381
|0.8343
|0.0000
|350.79
|46974.19
|1783
|2008.11.28 04:53
|close
|891
|4.40
|0.8383
|0.8345
|0.0000
|367.41
|47341.60
|1784
|2008.11.28 04:53
|close
|890
|4.40
|0.8389
|0.8348
|0.0000
|524.50
|47866.10
|1785
|2008.11.30 23:21
|buy
|893
|4.80
|0.8260
|0.8229
|0.0000
|1786
|2008.11.30 23:23
|buy
|894
|4.50
|0.8256
|0.8225
|0.0000
|1787
|2008.11.30 23:26
|buy
|895
|4.20
|0.8254
|0.8223
|0.0000
|1788
|2008.12.01 00:28
|close
|895
|4.20
|0.8257
|0.8223
|0.0000
|151.53
|48017.63
|1789
|2008.12.01 00:29
|close
|894
|4.50
|0.8259
|0.8225
|0.0000
|162.32
|48179.95
|1790
|2008.12.01 00:29
|close
|893
|4.80
|0.8263
|0.8229
|0.0000
|173.05
|48353.00
|1791
|2008.12.01 23:00
|buy
|896
|4.80
|0.8471
|0.8440
|0.0000
|1792
|2008.12.01 23:19
|close
|896
|4.80
|0.8479
|0.8440
|0.0000
|452.88
|48805.88
|1793
|2008.12.01 23:40
|buy
|897
|4.90
|0.8476
|0.8445
|0.0000
|1794
|2008.12.01 23:45
|sell
|898
|4.60
|0.8477
|0.8508
|0.0000
|1795
|2008.12.02 00:25
|close
|898
|4.60
|0.8469
|0.8508
|0.0000
|435.12
|49240.99
|1796
|2008.12.02 00:25
|buy
|899
|4.60
|0.8466
|0.8435
|0.0000
|1797
|2008.12.02 00:26
|close
|899
|4.60
|0.8473
|0.8435
|0.0000
|380.03
|49621.02
|1798
|2008.12.02 00:28
|sell
|900
|4.70
|0.8478
|0.8509
|0.0000
|1799
|2008.12.02 00:30
|close
|900
|4.70
|0.8471
|0.8509
|0.0000
|388.38
|50009.40
|1800
|2008.12.02 00:30
|sell
|901
|4.80
|0.8477
|0.8508
|0.0000
|1801
|2008.12.02 00:40
|sell
|902
|5.00
|0.8481
|0.8512
|0.0000
|1802
|2008.12.02 00:42
|close
|897
|4.90
|0.8480
|0.8445
|0.0000
|229.88
|50239.29
|1803
|2008.12.02 00:43
|close
|902
|5.00
|0.8473
|0.8512
|0.0000
|472.09
|50711.38
|1804
|2008.12.02 00:47
|sell
|903
|4.80
|0.8480
|0.8511
|0.0000
|1805
|2008.12.02 00:49
|sell
|904
|4.50
|0.8483
|0.8514
|0.0000
|1806
|2008.12.02 01:00
|close
|904
|4.50
|0.8473
|0.8514
|0.0000
|531.10
|51242.48
|1807
|2008.12.02 01:00
|close
|903
|4.80
|0.8473
|0.8511
|0.0000
|396.55
|51639.03
|1808
|2008.12.02 01:09
|sell
|905
|4.90
|0.8480
|0.8511
|0.0000
|1809
|2008.12.02 01:15
|close
|905
|4.90
|0.8473
|0.8511
|0.0000
|404.82
|52043.85
|1810
|2008.12.02 01:16
|buy
|906
|5.00
|0.8469
|0.8438
|0.0000
|1811
|2008.12.02 01:16
|close
|901
|4.80
|0.8469
|0.8508
|0.0000
|453.42
|52497.27
|1812
|2008.12.02 01:21
|close
|906
|5.00
|0.8476
|0.8438
|0.0000
|412.93
|52910.20
|1813
|2008.12.02 01:36
|buy
|907
|5.30
|0.8469
|0.8438
|0.0000
|1814
|2008.12.02 01:37
|buy
|908
|5.00
|0.8466
|0.8435
|0.0000
|1815
|2008.12.02 01:37
|buy
|909
|4.70
|0.8464
|0.8433
|0.0000
|1816
|2008.12.02 01:45
|buy
|910
|4.40
|0.8460
|0.8429
|0.0000
|1817
|2008.12.02 01:56
|close
|910
|4.40
|0.8472
|0.8429
|0.0000
|623.23
|53533.43
|1818
|2008.12.02 01:56
|close
|909
|4.70
|0.8472
|0.8433
|0.0000
|443.81
|53977.24
|1819
|2008.12.02 01:56
|close
|908
|5.00
|0.8473
|0.8435
|0.0000
|413.08
|54390.32
|1820
|2008.12.02 02:03
|buy
|911
|5.10
|0.8465
|0.8434
|0.0000
|1821
|2008.12.02 02:04
|buy
|912
|4.80
|0.8462
|0.8431
|0.0000
|1822
|2008.12.02 02:10
|buy
|913
|4.50
|0.8459
|0.8428
|0.0000
|1823
|2008.12.02 02:54
|close
|913
|4.50
|0.8466
|0.8428
|0.0000
|372.08
|54762.40
|1824
|2008.12.02 03:09
|close
|912
|4.80
|0.8465
|0.8431
|0.0000
|170.11
|54932.51
|1825
|2008.12.02 03:15
|sell
|914
|4.90
|0.8464
|0.8495
|0.0000
|1826
|2008.12.02 03:42
|close
|911
|5.10
|0.8468
|0.8434
|0.0000
|180.68
|55113.19
|1827
|2008.12.02 03:45
|sell
|915
|5.40
|0.8471
|0.8502
|0.0000
|1828
|2008.12.02 04:03
|close
|915
|5.40
|0.8464
|0.8502
|0.0000
|446.60
|55559.79
|1829
|2008.12.02 04:07
|buy
|916
|5.50
|0.8462
|0.8431
|0.0000
|1830
|2008.12.02 04:27
|sell
|917
|5.30
|0.8468
|0.8499
|0.0000
|1831
|2008.12.02 04:28
|close
|907
|5.30
|0.8469
|0.8438
|0.0000
|0.00
|55559.79
|1832
|2008.12.02 04:28
|close
|916
|5.50
|0.8469
|0.8431
|0.0000
|454.60
|56014.39
|1833
|2008.12.02 04:28
|sell
|918
|5.00
|0.8471
|0.8502
|0.0000
|1834
|2008.12.02 04:55
|sell
|919
|4.60
|0.8476
|0.8507
|0.0000
|1835
|2008.12.02 05:24
|close
|919
|4.60
|0.8469
|0.8507
|0.0000
|380.21
|56394.60
|1836
|2008.12.02 05:26
|buy
|920
|4.90
|0.8466
|0.8435
|0.0000
|1837
|2008.12.02 05:28
|close
|918
|5.00
|0.8467
|0.8502
|0.0000
|236.21
|56630.81
|1838
|2008.12.02 05:43
|sell
|921
|5.30
|0.8473
|0.8504
|0.0000
|1839
|2008.12.02 05:43
|close
|920
|4.90
|0.8473
|0.8435
|0.0000
|404.82
|57035.63
|1840
|2008.12.02 06:05
|sell
|922
|4.70
|0.8476
|0.8507
|0.0000
|1841
|2008.12.02 06:14
|close
|922
|4.70
|0.8468
|0.8507
|0.0000
|444.02
|57479.65
|1842
|2008.12.02 06:28
|sell
|923
|4.70
|0.8478
|0.8509
|0.0000
|1843
|2008.12.02 06:47
|close
|921
|5.30
|0.8469
|0.8504
|0.0000
|250.32
|57729.97
|1844
|2008.12.02 06:47
|close
|923
|4.70
|0.8469
|0.8509
|0.0000
|499.47
|58229.44
|1845
|2008.12.02 06:48
|sell
|924
|5.20
|0.8473
|0.8504
|0.0000
|1846
|2008.12.02 06:50
|sell
|925
|4.80
|0.8481
|0.8512
|0.0000
|1847
|2008.12.02 06:50
|close
|925
|4.80
|0.8473
|0.8512
|0.0000
|453.20
|58682.64
|1848
|2008.12.02 06:51
|sell
|926
|4.90
|0.8476
|0.8507
|0.0000
|1849
|2008.12.02 07:01
|close
|914
|4.90
|0.8491
|0.8495
|0.0000
|-1558.12
|57124.52
|1850
|2008.12.02 07:37
|close
|917
|5.30
|0.8494
|0.8499
|0.0000
|-1622.32
|55502.20
|1851
|2008.12.02 08:05
|close
|926
|4.90
|0.8473
|0.8507
|0.0000
|173.49
|55675.69
|1852
|2008.12.02 08:05
|close
|924
|5.20
|0.8469
|0.8504
|0.0000
|245.60
|55921.29
|1853
|2008.12.02 22:02
|sell
|927
|5.60
|0.8531
|0.8562
|0.0000
|1854
|2008.12.02 22:02
|sell
|928
|5.30
|0.8534
|0.8565
|0.0000
|1855
|2008.12.02 22:10
|close
|928
|5.30
|0.8527
|0.8565
|0.0000
|435.09
|56356.38
|1856
|2008.12.02 22:26
|sell
|929
|5.30
|0.8534
|0.8565
|0.0000
|1857
|2008.12.02 22:57
|sell
|930
|5.00
|0.8538
|0.8569
|0.0000
|1858
|2008.12.02 22:59
|close
|930
|5.00
|0.8530
|0.8569
|0.0000
|468.93
|56825.31
|1859
|2008.12.02 22:59
|close
|929
|5.30
|0.8525
|0.8565
|0.0000
|559.53
|57384.84
|1860
|2008.12.02 22:59
|close
|927
|5.60
|0.8523
|0.8562
|0.0000
|525.64
|57910.48
|1861
|2008.12.02 23:02
|sell
|931
|5.80
|0.8528
|0.8559
|0.0000
|1862
|2008.12.02 23:04
|sell
|932
|5.50
|0.8531
|0.8562
|0.0000
|1863
|2008.12.02 23:13
|close
|932
|5.50
|0.8523
|0.8562
|0.0000
|516.25
|58426.73
|1864
|2008.12.02 23:18
|buy
|933
|5.60
|0.8523
|0.8492
|0.0000
|1865
|2008.12.02 23:28
|close
|933
|5.60
|0.8530
|0.8492
|0.0000
|459.55
|58886.28
|1866
|2008.12.02 23:28
|sell
|934
|5.60
|0.8532
|0.8563
|0.0000
|1867
|2008.12.02 23:28
|sell
|935
|5.20
|0.8534
|0.8565
|0.0000
|1868
|2008.12.02 23:40
|close
|935
|5.20
|0.8527
|0.8565
|0.0000
|426.88
|59313.16
|1869
|2008.12.02 23:41
|close
|934
|5.60
|0.8525
|0.8563
|0.0000
|459.82
|59772.98
|1870
|2008.12.03 00:03
|close
|931
|5.80
|0.8525
|0.8559
|0.0000
|204.85
|59977.83
|1871
|2008.12.03 00:05
|buy
|936
|6.00
|0.8523
|0.8492
|0.0000
|1872
|2008.12.03 00:35
|sell
|937
|5.70
|0.8528
|0.8559
|0.0000
|1873
|2008.12.03 00:35
|close
|936
|6.00
|0.8530
|0.8492
|0.0000
|492.38
|60470.21
|1874
|2008.12.03 00:36
|sell
|938
|5.70
|0.8532
|0.8563
|0.0000
|1875
|2008.12.03 00:42
|sell
|939
|5.40
|0.8534
|0.8565
|0.0000
|1876
|2008.12.03 00:59
|close
|939
|5.40
|0.8527
|0.8565
|0.0000
|443.30
|60913.51
|1877
|2008.12.03 01:07
|sell
|940
|5.40
|0.8535
|0.8566
|0.0000
|1878
|2008.12.03 01:33
|close
|940
|5.40
|0.8528
|0.8566
|0.0000
|443.25
|61356.76
|1879
|2008.12.03 01:36
|close
|938
|5.70
|0.8529
|0.8563
|0.0000
|200.49
|61557.25
|1880
|2008.12.03 01:52
|close
|937
|5.70
|0.8525
|0.8559
|0.0000
|200.59
|61757.84
|1881
|2008.12.03 02:09
|sell
|941
|6.20
|0.8533
|0.8564
|0.0000
|1882
|2008.12.03 02:33
|sell
|942
|5.80
|0.8535
|0.8566
|0.0000
|1883
|2008.12.03 02:50
|buy
|943
|5.70
|0.8525
|0.8494
|0.0000
|1884
|2008.12.03 02:50
|close
|942
|5.80
|0.8525
|0.8566
|0.0000
|680.35
|62438.19
|1885
|2008.12.03 02:50
|close
|941
|6.20
|0.8525
|0.8564
|0.0000
|581.82
|63020.01
|1886
|2008.12.03 03:10
|close
|943
|5.70
|0.8532
|0.8494
|0.0000
|467.65
|63487.66
|1887
|2008.12.03 03:55
|buy
|944
|6.30
|0.8525
|0.8494
|0.0000
|1888
|2008.12.03 03:56
|buy
|945
|6.00
|0.8522
|0.8491
|0.0000
|1889
|2008.12.03 04:32
|close
|945
|6.00
|0.8529
|0.8491
|0.0000
|492.44
|63980.10
|1890
|2008.12.03 04:33
|sell
|946
|6.10
|0.8533
|0.8564
|0.0000
|1891
|2008.12.03 04:33
|close
|944
|6.30
|0.8533
|0.8494
|0.0000
|590.65
|64570.75
|1892
|2008.12.03 04:43
|sell
|947
|6.10
|0.8536
|0.8567
|0.0000
|1893
|2008.12.03 04:52
|sell
|948
|5.70
|0.8539
|0.8570
|0.0000
|1894
|2008.12.03 05:50
|close
|947
|6.10
|0.8531
|0.8567
|0.0000
|357.52
|64928.27
|1895
|2008.12.03 05:50
|close
|948
|5.70
|0.8531
|0.8570
|0.0000
|534.52
|65462.79
|1896
|2008.12.03 05:52
|sell
|949
|6.20
|0.8535
|0.8566
|0.0000
|1897
|2008.12.03 05:54
|sell
|950
|5.80
|0.8538
|0.8569
|0.0000
|1898
|2008.12.03 06:31
|close
|950
|5.80
|0.8531
|0.8569
|0.0000
|475.91
|65938.70
|1899
|2008.12.03 06:53
|sell
|951
|5.90
|0.8539
|0.8570
|0.0000
|1900
|2008.12.03 07:19
|close
|949
|6.20
|0.8532
|0.8566
|0.0000
|218.00
|66156.70
|1901
|2008.12.03 07:19
|close
|951
|5.90
|0.8532
|0.8570
|0.0000
|484.06
|66640.76
|1902
|2008.12.03 07:43
|close
|946
|6.10
|0.8532
|0.8564
|0.0000
|71.50
|66712.26
|1903
|2008.12.03 22:00
|sell
|952
|6.70
|0.8603
|0.8634
|0.0000
|1904
|2008.12.03 22:00
|sell
|953
|6.30
|0.8605
|0.8636
|0.0000
|1905
|2008.12.03 22:03
|close
|953
|6.30
|0.8598
|0.8636
|0.0000
|512.91
|67225.17
|1906
|2008.12.03 22:15
|sell
|954
|6.30
|0.8605
|0.8636
|0.0000
|1907
|2008.12.03 22:30
|close
|954
|6.30
|0.8598
|0.8636
|0.0000
|512.91
|67738.08
|1908
|2008.12.03 22:56
|sell
|955
|6.40
|0.8605
|0.8636
|0.0000
|1909
|2008.12.03 23:04
|close
|952
|6.70
|0.8600
|0.8634
|0.0000
|233.72
|67971.80
|1910
|2008.12.03 23:04
|close
|955
|6.40
|0.8598
|0.8636
|0.0000
|521.05
|68492.85
|1911
|2008.12.03 23:17
|sell
|956
|6.80
|0.8599
|0.8630
|0.0000
|1912
|2008.12.03 23:42
|sell
|957
|6.50
|0.8603
|0.8634
|0.0000
|1913
|2008.12.03 23:44
|sell
|958
|6.10
|0.8605
|0.8636
|0.0000
|1914
|2008.12.04 00:20
|close
|958
|6.10
|0.8598
|0.8636
|0.0000
|498.96
|68991.80
|1915
|2008.12.04 00:21
|close
|956
|6.80
|0.8596
|0.8630
|0.0000
|239.91
|69231.72
|1916
|2008.12.04 00:21
|close
|957
|6.50
|0.8596
|0.8634
|0.0000
|531.80
|69763.52
|1917
|2008.12.04 00:42
|sell
|959
|7.00
|0.8601
|0.8632
|0.0000
|1918
|2008.12.04 01:42
|close
|959
|7.00
|0.8597
|0.8632
|0.0000
|325.70
|70089.22
|1919
|2008.12.04 01:47
|sell
|960
|7.00
|0.8603
|0.8634
|0.0000
|1920
|2008.12.04 02:41
|sell
|961
|6.60
|0.8605
|0.8636
|0.0000
|1921
|2008.12.04 03:53
|close
|961
|6.60
|0.8602
|0.8636
|0.0000
|230.18
|70319.40
|1922
|2008.12.04 03:54
|sell
|962
|6.60
|0.8605
|0.8636
|0.0000
|1923
|2008.12.04 04:12
|close
|960
|7.00
|0.8600
|0.8634
|0.0000
|244.19
|70563.59
|1924
|2008.12.04 04:14
|close
|962
|6.60
|0.8598
|0.8636
|0.0000
|537.33
|71100.92
|1925
|2008.12.04 05:30
|sell
|963
|7.10
|0.8605
|0.8636
|0.0000
|1926
|2008.12.04 05:42
|close
|963
|7.10
|0.8598
|0.8636
|0.0000
|578.04
|71678.96
|1927
|2008.12.04 05:46
|buy
|964
|7.20
|0.8596
|0.8565
|0.0000
|1928
|2008.12.04 05:46
|buy
|965
|6.80
|0.8593
|0.8562
|0.0000
|1929
|2008.12.04 05:47
|close
|965
|6.80
|0.8600
|0.8562
|0.0000
|553.49
|72232.45
|1930
|2008.12.04 05:47
|close
|964
|7.20
|0.8604
|0.8565
|0.0000
|669.46
|72901.91
|1931
|2008.12.04 05:47
|sell
|966
|7.30
|0.8605
|0.8636
|0.0000
|1932
|2008.12.04 06:33
|buy
|967
|7.00
|0.8599
|0.8568
|0.0000
|1933
|2008.12.04 06:33
|close
|966
|7.30
|0.8598
|0.8636
|0.0000
|594.32
|73496.23
|1934
|2008.12.04 06:56
|buy
|968
|6.90
|0.8595
|0.8564
|0.0000
|1935
|2008.12.04 07:15
|close
|968
|6.90
|0.8602
|0.8564
|0.0000
|561.50
|74057.73
|1936
|2008.12.04 07:15
|close
|967
|7.00
|0.8606
|0.8568
|0.0000
|569.37
|74627.10
|1937
|2008.12.04 23:00
|buy
|969
|7.50
|0.8706
|0.8675
|0.0000
|1938
|2008.12.04 23:02
|buy
|970
|7.00
|0.8703
|0.8672
|0.0000
|1939
|2008.12.04 23:12
|buy
|971
|6.40
|0.8688
|0.8657
|0.0000
|1940
|2008.12.04 23:13
|close
|971
|6.40
|0.8695
|0.8657
|0.0000
|515.24
|75142.34
|1941
|2008.12.04 23:22
|sell
|972
|6.70
|0.8701
|0.8732
|0.0000
|1942
|2008.12.04 23:33
|sell
|973
|7.10
|0.8704
|0.8735
|0.0000
|1943
|2008.12.04 23:33
|sell
|974
|7.40
|0.8707
|0.8738
|0.0000
|1944
|2008.12.04 23:36
|close
|974
|7.40
|0.8698
|0.8738
|0.0000
|765.69
|75908.03
|1945
|2008.12.04 23:38
|close
|973
|7.10
|0.8697
|0.8735
|0.0000
|571.46
|76479.49
|1946
|2008.12.04 23:39
|buy
|975
|7.10
|0.8695
|0.8664
|0.0000
|1947
|2008.12.04 23:54
|close
|975
|7.10
|0.8702
|0.8664
|0.0000
|571.13
|77050.62
|1948
|2008.12.05 00:01
|buy
|976
|7.10
|0.8694
|0.8663
|0.0000
|1949
|2008.12.05 00:01
|close
|972
|6.70
|0.8694
|0.8732
|0.0000
|540.30
|77590.92
|1950
|2008.12.05 00:30
|close
|976
|7.10
|0.8701
|0.8663
|0.0000
|571.20
|78162.12
|1951
|2008.12.05 00:31
|buy
|977
|6.90
|0.8698
|0.8667
|0.0000
|1952
|2008.12.05 01:01
|close
|977
|6.90
|0.8705
|0.8667
|0.0000
|554.85
|78716.97
|1953
|2008.12.05 01:02
|close
|970
|7.00
|0.8706
|0.8672
|0.0000
|239.43
|78956.40
|1954
|2008.12.05 01:30
|sell
|978
|7.50
|0.8704
|0.8735
|0.0000
|1955
|2008.12.05 01:54
|close
|978
|7.50
|0.8697
|0.8735
|0.0000
|603.66
|79560.06
|1956
|2008.12.05 02:01
|sell
|979
|7.60
|0.8705
|0.8736
|0.0000
|1957
|2008.12.05 02:12
|close
|969
|7.50
|0.8706
|0.8675
|0.0000
|-1.91
|79558.15
|1958
|2008.12.05 03:01
|sell
|980
|7.50
|0.8708
|0.8739
|0.0000
|1959
|2008.12.05 03:27
|close
|979
|7.60
|0.8702
|0.8736
|0.0000
|262.01
|79820.16
|1960
|2008.12.05 03:30
|close
|980
|7.50
|0.8699
|0.8739
|0.0000
|775.95
|80596.11
|1961
|2008.12.05 03:34
|buy
|981
|8.10
|0.8695
|0.8664
|0.0000
|1962
|2008.12.05 03:39
|buy
|982
|7.60
|0.8692
|0.8661
|0.0000
|1963
|2008.12.05 03:57
|close
|982
|7.60
|0.8699
|0.8661
|0.0000
|611.56
|81207.67
|1964
|2008.12.05 04:07
|close
|981
|8.10
|0.8702
|0.8664
|0.0000
|651.57
|81859.24
|1965
|2008.12.05 04:12
|sell
|983
|8.20
|0.8703
|0.8734
|0.0000
|1966
|2008.12.05 04:12
|buy
|984
|7.90
|0.8694
|0.8663
|0.0000
|1967
|2008.12.05 04:12
|close
|983
|8.20
|0.8694
|0.8734
|0.0000
|848.86
|82708.10
|1968
|2008.12.05 04:12
|close
|984
|7.90
|0.8702
|0.8663
|0.0000
|726.27
|83434.37
|1969
|2008.12.05 04:13
|sell
|985
|8.30
|0.8703
|0.8734
|0.0000
|1970
|2008.12.05 04:40
|sell
|986
|7.90
|0.8705
|0.8736
|0.0000
|1971
|2008.12.05 04:44
|close
|986
|7.90
|0.8697
|0.8736
|0.0000
|726.69
|84161.06
|1972
|2008.12.05 04:44
|close
|985
|8.30
|0.8695
|0.8734
|0.0000
|763.66
|84924.72
|1973
|2008.12.05 05:54
|buy
|987
|8.50
|0.8692
|0.8661
|0.0000
|1974
|2008.12.05 06:01
|close
|987
|8.50
|0.8700
|0.8661
|0.0000
|781.61
|85706.33
|1975
|2008.12.07 23:04
|buy
|988
|8.60
|0.8637
|0.8606
|0.0000
|1976
|2008.12.07 23:38
|close
|988
|8.60
|0.8644
|0.8606
|0.0000
|696.44
|86402.77
|1977
|2008.12.07 23:53
|buy
|989
|8.60
|0.8642
|0.8611
|0.0000
|1978
|2008.12.08 00:03
|close
|989
|8.60
|0.8655
|0.8611
|0.0000
|1289.55
|87692.32
|1979
|2008.12.08 23:00
|sell
|990
|8.80
|0.8687
|0.8718
|0.0000
|1980
|2008.12.08 23:02
|sell
|991
|8.30
|0.8691
|0.8722
|0.0000
|1981
|2008.12.08 23:03
|close
|991
|8.30
|0.8682
|0.8722
|0.0000
|860.40
|88552.72
|1982
|2008.12.08 23:04
|sell
|992
|8.30
|0.8692
|0.8723
|0.0000
|1983
|2008.12.08 23:34
|close
|992
|8.30
|0.8685
|0.8723
|0.0000
|668.97
|89221.69
|1984
|2008.12.08 23:35
|buy
|993
|8.50
|0.8683
|0.8652
|0.0000
|1985
|2008.12.08 23:38
|sell
|994
|8.90
|0.8690
|0.8721
|0.0000
|1986
|2008.12.08 23:38
|close
|993
|8.50
|0.8690
|0.8652
|0.0000
|684.70
|89906.39
|1987
|2008.12.08 23:43
|close
|994
|8.90
|0.8682
|0.8721
|0.0000
|820.09
|90726.48
|1988
|2008.12.08 23:52
|sell
|995
|8.60
|0.8691
|0.8722
|0.0000
|1989
|2008.12.09 00:08
|close
|990
|8.80
|0.8683
|0.8718
|0.0000
|406.51
|91132.99
|1990
|2008.12.09 00:08
|close
|995
|8.60
|0.8683
|0.8722
|0.0000
|793.44
|91926.44
|1991
|2008.12.09 00:15
|sell
|996
|9.20
|0.8685
|0.8716
|0.0000
|1992
|2008.12.09 00:36
|sell
|997
|8.70
|0.8689
|0.8720
|0.0000
|1993
|2008.12.09 00:41
|close
|997
|8.70
|0.8681
|0.8720
|0.0000
|801.75
|92728.19
|1994
|2008.12.09 01:00
|sell
|998
|8.70
|0.8689
|0.8720
|0.0000
|1995
|2008.12.09 01:31
|close
|996
|9.20
|0.8681
|0.8716
|0.0000
|423.91
|93152.10
|1996
|2008.12.09 01:31
|close
|998
|8.70
|0.8681
|0.8720
|0.0000
|801.75
|93953.85
|1997
|2008.12.09 01:33
|sell
|999
|9.40
|0.8687
|0.8718
|0.0000
|1998
|2008.12.09 01:50
|close
|999
|9.40
|0.8679
|0.8718
|0.0000
|866.46
|94820.31
|1999
|2008.12.09 01:56
|buy
|1000
|9.50
|0.8678
|0.8647
|0.0000
|2000
|2008.12.09 01:56
|buy
|1001
|9.00
|0.8676
|0.8645
|0.0000
|2001
|2008.12.09 02:38
|buy
|1002
|8.40
|0.8672
|0.8641
|0.0000
|2002
|2008.12.09 02:47
|close
|1002
|8.40
|0.8679
|0.8641
|0.0000
|677.50
|95497.81
|2003
|2008.12.09 02:49
|buy
|1003
|8.50
|0.8672
|0.8641
|0.0000
|2004
|2008.12.09 02:51
|close
|1003
|8.50
|0.8680
|0.8641
|0.0000
|783.41
|96281.22
|2005
|2008.12.09 02:53
|buy
|1004
|8.50
|0.8672
|0.8641
|0.0000
|2006
|2008.12.09 02:55
|close
|1004
|8.50
|0.8679
|0.8641
|0.0000
|685.56
|96966.78
|2007
|2008.12.09 03:03
|buy
|1005
|8.60
|0.8673
|0.8642
|0.0000
|2008
|2008.12.09 03:16
|close
|1001
|9.00
|0.8679
|0.8645
|0.0000
|311.10
|97277.88
|2009
|2008.12.09 03:48
|buy
|1006
|8.60
|0.8670
|0.8639
|0.0000
|2010
|2008.12.09 04:04
|close
|1005
|8.60
|0.8676
|0.8642
|0.0000
|297.37
|97575.25
|2011
|2008.12.09 04:06
|close
|1006
|8.60
|0.8678
|0.8639
|0.0000
|792.81
|98368.06
|2012
|2008.12.09 04:56
|close
|1000
|9.50
|0.8678
|0.8647
|0.0000
|0.00
|98368.06
|2013
|2008.12.09 04:56
|sell
|1007
|9.80
|0.8678
|0.8709
|0.0000
|2014
|2008.12.09 05:44
|close
|1007
|9.80
|0.8671
|0.8709
|0.0000
|791.14
|99159.20
|2015
|2008.12.09 05:47
|sell
|1008
|9.90
|0.8677
|0.8708
|0.0000
|2016
|2008.12.09 06:24
|close
|1008
|9.90
|0.8670
|0.8708
|0.0000
|799.31
|99958.51
|2017
|2008.12.09 06:34
|sell
|1009
|10.00
|0.8678
|0.8709
|0.0000
|2018
|2008.12.09 06:56
|sell
|1010
|9.40
|0.8682
|0.8713
|0.0000
|2019
|2008.12.09 06:58
|sell
|1011
|8.80
|0.8685
|0.8716
|0.0000
|2020
|2008.12.09 06:58
|sell
|1012
|8.30
|0.8688
|0.8719
|0.0000
|2021
|2008.12.09 07:06
|close
|1012
|8.30
|0.8681
|0.8719
|0.0000
|669.28
|100627.79
|2022
|2008.12.09 07:07
|close
|1011
|8.80
|0.8677
|0.8716
|0.0000
|811.34
|101439.13
|2023
|2008.12.09 07:10
|close
|1010
|9.40
|0.8673
|0.8713
|0.0000
|975.44
|102414.57
|2024
|2008.12.09 07:45
|close
|1009
|10.00
|0.8674
|0.8709
|0.0000
|461.15
|102875.72
|2025
|2008.12.09 22:01
|sell
|1013
|10.30
|0.8761
|0.8792
|0.0000
|2026
|2008.12.09 23:04
|close
|1013
|10.30
|0.8758
|0.8792
|0.0000
|352.82
|103228.54
|2027
|2008.12.09 23:05
|sell
|1014
|10.30
|0.8760
|0.8791
|0.0000
|2028
|2008.12.10 01:04
|sell
|1015
|9.70
|0.8765
|0.8796
|0.0000
|2029
|2008.12.10 02:04
|close
|1015
|9.70
|0.8762
|0.8796
|0.0000
|332.12
|103560.66
|2030
|2008.12.10 02:07
|close
|1014
|10.30
|0.8760
|0.8791
|0.0000
|1.31
|103561.97
|2031
|2008.12.10 02:08
|buy
|1016
|10.40
|0.8756
|0.8725
|0.0000
|2032
|2008.12.10 02:14
|buy
|1017
|9.80
|0.8753
|0.8722
|0.0000
|2033
|2008.12.10 02:17
|close
|1017
|9.80
|0.8761
|0.8722
|0.0000
|894.88
|104456.85
|2034
|2008.12.10 02:18
|close
|1016
|10.40
|0.8764
|0.8725
|0.0000
|949.34
|105406.19
|2035
|2008.12.10 02:30
|sell
|1018
|10.50
|0.8763
|0.8794
|0.0000
|2036
|2008.12.10 02:30
|sell
|1019
|9.90
|0.8766
|0.8797
|0.0000
|2037
|2008.12.10 03:11
|close
|1019
|9.90
|0.8758
|0.8797
|0.0000
|904.32
|106310.51
|2038
|2008.12.10 03:35
|close
|1018
|10.50
|0.8760
|0.8794
|0.0000
|359.59
|106670.10
|2039
|2008.12.10 04:24
|buy
|1020
|10.70
|0.8756
|0.8725
|0.0000
|2040
|2008.12.10 04:33
|close
|1020
|10.70
|0.8763
|0.8725
|0.0000
|854.73
|107524.83
|2041
|2008.12.10 04:37
|buy
|1021
|10.80
|0.8756
|0.8725
|0.0000
|2042
|2008.12.10 04:41
|close
|1021
|10.80
|0.8763
|0.8725
|0.0000
|862.72
|108387.55
|2043
|2008.12.10 04:43
|sell
|1022
|10.80
|0.8766
|0.8797
|0.0000
|2044
|2008.12.10 05:43
|close
|1022
|10.80
|0.8763
|0.8797
|0.0000
|369.74
|108757.29
|2045
|2008.12.10 06:27
|sell
|1023
|10.90
|0.8766
|0.8797
|0.0000
|2046
|2008.12.10 07:09
|close
|1023
|10.90
|0.8758
|0.8797
|0.0000
|995.66
|109752.95
|2047
|2008.12.10 22:00
|buy
|1024
|11.00
|0.8796
|0.8765
|0.0000
|2048
|2008.12.10 22:04
|close
|1024
|11.00
|0.8803
|0.8765
|0.0000
|874.70
|110627.65
|2049
|2008.12.10 22:13
|buy
|1025
|11.10
|0.8797
|0.8766
|0.0000
|2050
|2008.12.10 22:13
|buy
|1026
|10.40
|0.8794
|0.8763
|0.0000
|2051
|2008.12.10 22:18
|close
|1026
|10.40
|0.8801
|0.8763
|0.0000
|827.18
|111454.83
|2052
|2008.12.10 22:19
|close
|1025
|11.10
|0.8804
|0.8766
|0.0000
|882.55
|112337.38
|2053
|2008.12.10 22:27
|buy
|1027
|11.20
|0.8799
|0.8768
|0.0000
|2054
|2008.12.10 22:29
|buy
|1028
|10.60
|0.8797
|0.8766
|0.0000
|2055
|2008.12.10 22:29
|buy
|1029
|10.00
|0.8794
|0.8763
|0.0000
|2056
|2008.12.10 22:32
|close
|1029
|10.00
|0.8801
|0.8763
|0.0000
|795.36
|113132.74
|2057
|2008.12.10 22:36
|close
|1028
|10.60
|0.8804
|0.8766
|0.0000
|842.80
|113975.54
|2058
|2008.12.10 22:41
|close
|1027
|11.20
|0.8806
|0.8768
|0.0000
|890.30
|114865.84
|2059
|2008.12.10 22:41
|sell
|1030
|11.50
|0.8808
|0.8839
|0.0000
|2060
|2008.12.10 23:05
|close
|1030
|11.50
|0.8801
|0.8839
|0.0000
|914.67
|115780.51
|2061
|2008.12.10 23:14
|buy
|1031
|11.60
|0.8798
|0.8767
|0.0000
|2062
|2008.12.10 23:54
|sell
|1032
|11.10
|0.8802
|0.8833
|0.0000
|2063
|2008.12.11 00:15
|close
|1031
|11.60
|0.8802
|0.8767
|0.0000
|518.30
|116298.80
|2064
|2008.12.11 00:18
|sell
|1033
|11.00
|0.8806
|0.8837
|0.0000
|2065
|2008.12.11 00:22
|close
|1033
|11.00
|0.8798
|0.8837
|0.0000
|1000.23
|117299.03
|2066
|2008.12.11 00:22
|buy
|1034
|11.30
|0.8796
|0.8765
|0.0000
|2067
|2008.12.11 00:26
|close
|1032
|11.10
|0.8794
|0.8833
|0.0000
|1014.02
|118313.05
|2068
|2008.12.11 01:06
|buy
|1035
|11.20
|0.8792
|0.8761
|0.0000
|2069
|2008.12.11 01:14
|close
|1035
|11.20
|0.8799
|0.8761
|0.0000
|891.01
|119204.06
|2070
|2008.12.11 01:18
|buy
|1036
|11.30
|0.8792
|0.8761
|0.0000
|2071
|2008.12.11 01:24
|buy
|1037
|10.60
|0.8789
|0.8758
|0.0000
|2072
|2008.12.11 01:26
|close
|1037
|10.60
|0.8796
|0.8758
|0.0000
|843.57
|120047.63
|2073
|2008.12.11 01:31
|close
|1034
|11.30
|0.8799
|0.8765
|0.0000
|385.27
|120432.90
|2074
|2008.12.11 01:31
|close
|1036
|11.30
|0.8799
|0.8761
|0.0000
|898.97
|121331.87
|2075
|2008.12.11 01:33
|buy
|1038
|12.10
|0.8791
|0.8760
|0.0000
|2076
|2008.12.11 01:41
|buy
|1039
|11.40
|0.8788
|0.8757
|0.0000
|2077
|2008.12.11 01:57
|close
|1039
|11.40
|0.8795
|0.8757
|0.0000
|907.33
|122239.20
|2078
|2008.12.11 02:36
|close
|1038
|12.10
|0.8795
|0.8760
|0.0000
|550.31
|122789.51
|2079
|2008.12.11 02:38
|sell
|1040
|12.30
|0.8796
|0.8827
|0.0000
|2080
|2008.12.11 02:45
|close
|1040
|12.30
|0.8789
|0.8827
|0.0000
|979.63
|123769.14
|2081
|2008.12.11 02:49
|buy
|1041
|12.40
|0.8787
|0.8756
|0.0000
|2082
|2008.12.11 03:01
|close
|1041
|12.40
|0.8794
|0.8756
|0.0000
|987.04
|124756.18
|2083
|2008.12.11 03:14
|buy
|1042
|12.50
|0.8787
|0.8756
|0.0000
|2084
|2008.12.11 03:18
|buy
|1043
|11.80
|0.8784
|0.8753
|0.0000
|2085
|2008.12.11 03:18
|buy
|1044
|11.10
|0.8781
|0.8750
|0.0000
|2086
|2008.12.11 03:18
|buy
|1045
|10.30
|0.8778
|0.8747
|0.0000
|2087
|2008.12.11 03:19
|close
|1045
|10.30
|0.8785
|0.8747
|0.0000
|820.72
|125576.90
|2088
|2008.12.11 03:19
|close
|1044
|11.10
|0.8788
|0.8750
|0.0000
|884.16
|126461.06
|2089
|2008.12.11 03:20
|buy
|1046
|11.10
|0.8778
|0.8747
|0.0000
|2090
|2008.12.11 03:29
|close
|1046
|11.10
|0.8785
|0.8747
|0.0000
|884.46
|127345.52
|2091
|2008.12.11 03:35
|buy
|1047
|11.30
|0.8781
|0.8750
|0.0000
|2092
|2008.12.11 03:56
|buy
|1048
|10.60
|0.8778
|0.8747
|0.0000
|2093
|2008.12.11 05:35
|sell
|1049
|10.20
|0.8778
|0.8809
|0.0000
|2094
|2008.12.11 05:35
|close
|1048
|10.60
|0.8782
|0.8747
|0.0000
|482.81
|127828.33
|2095
|2008.12.11 05:35
|sell
|1050
|11.30
|0.8782
|0.8813
|0.0000
|2096
|2008.12.11 05:46
|close
|1050
|11.30
|0.8775
|0.8813
|0.0000
|901.42
|128729.75
|2097
|2008.12.11 06:14
|buy
|1051
|11.00
|0.8769
|0.8738
|0.0000
|2098
|2008.12.11 06:14
|close
|1049
|10.20
|0.8769
|0.8809
|0.0000
|1046.87
|129776.62
|2099
|2008.12.11 06:25
|close
|1051
|11.00
|0.8776
|0.8738
|0.0000
|877.39
|130654.01
|2100
|2008.12.11 06:25
|sell
|1052
|11.00
|0.8778
|0.8809
|0.0000
|2101
|2008.12.11 06:27
|close
|1047
|11.30
|0.8783
|0.8750
|0.0000
|257.32
|130911.33
|2102
|2008.12.11 06:27
|sell
|1053
|12.30
|0.8783
|0.8814
|0.0000
|2103
|2008.12.11 06:27
|close
|1043
|11.80
|0.8785
|0.8753
|0.0000
|134.32
|131045.65
|2104
|2008.12.11 06:27
|close
|1042
|12.50
|0.8787
|0.8756
|0.0000
|0.00
|131045.65
|2105
|2008.12.11 06:27
|sell
|1054
|11.70
|0.8787
|0.8818
|0.0000
|2106
|2008.12.11 06:29
|close
|1054
|11.70
|0.8780
|0.8818
|0.0000
|932.80
|131978.45
|2107
|2008.12.11 06:30
|close
|1053
|12.30
|0.8775
|0.8814
|0.0000
|1121.37
|133099.82
|2108
|2008.12.11 06:30
|close
|1052
|11.00
|0.8770
|0.8809
|0.0000
|1003.42
|134103.24
|2109
|2008.12.11 06:30
|buy
|1055
|13.40
|0.8768
|0.8737
|0.0000
|2110
|2008.12.11 06:30
|buy
|1056
|12.60
|0.8763
|0.8732
|0.0000
|2111
|2008.12.11 06:31
|close
|1056
|12.60
|0.8770
|0.8732
|0.0000
|1005.70
|135108.94
|2112
|2008.12.11 06:32
|close
|1055
|13.40
|0.8775
|0.8737
|0.0000
|1068.95
|136177.89
|2113
|2008.12.11 06:33
|buy
|1057
|13.60
|0.8769
|0.8738
|0.0000
|2114
|2008.12.11 06:41
|buy
|1058
|12.90
|0.8767
|0.8736
|0.0000
|2115
|2008.12.11 06:49
|close
|1058
|12.90
|0.8774
|0.8736
|0.0000
|1029.18
|137207.07
|2116
|2008.12.11 06:52
|close
|1057
|13.60
|0.8777
|0.8738
|0.0000
|1239.60
|138446.67
|2117
|2008.12.11 06:53
|buy
|1059
|13.80
|0.8773
|0.8742
|0.0000
|2118
|2008.12.11 06:58
|close
|1059
|13.80
|0.8780
|0.8742
|0.0000
|1100.23
|139546.90
|2119
|2008.12.11 06:58
|sell
|1060
|14.00
|0.8783
|0.8814
|0.0000
|2120
|2008.12.11 07:02
|close
|1060
|14.00
|0.8775
|0.8814
|0.0000
|1276.35
|140823.25
|2121
|2008.12.11 22:16
|sell
|1061
|14.10
|0.8890
|0.8921
|0.0000
|2122
|2008.12.11 22:19
|sell
|1062
|13.30
|0.8893
|0.8924
|0.0000
|2123
|2008.12.11 22:19
|sell
|1063
|12.50
|0.8896
|0.8927
|0.0000
|2124
|2008.12.11 22:36
|close
|1063
|12.50
|0.8889
|0.8927
|0.0000
|984.36
|141807.61
|2125
|2008.12.11 22:53
|close
|1062
|13.30
|0.8886
|0.8924
|0.0000
|1047.72
|142855.33
|2126
|2008.12.11 22:59
|buy
|1064
|13.70
|0.8882
|0.8851
|0.0000
|2127
|2008.12.11 22:59
|close
|1061
|14.10
|0.8882
|0.8921
|0.0000
|1269.98
|144125.31
|2128
|2008.12.11 23:00
|buy
|1065
|13.60
|0.8879
|0.8848
|0.0000
|2129
|2008.12.11 23:01
|close
|1065
|13.60
|0.8887
|0.8848
|0.0000
|1224.26
|145349.57
|2130
|2008.12.11 23:01
|close
|1064
|13.70
|0.8890
|0.8851
|0.0000
|1232.85
|146582.42
|2131
|2008.12.11 23:03
|buy
|1066
|14.70
|0.8883
|0.8852
|0.0000
|2132
|2008.12.11 23:09
|buy
|1067
|13.80
|0.8880
|0.8849
|0.0000
|2133
|2008.12.11 23:11
|buy
|1068
|13.00
|0.8878
|0.8847
|0.0000
|2134
|2008.12.11 23:16
|buy
|1069
|12.20
|0.8875
|0.8844
|0.0000
|2135
|2008.12.11 23:46
|close
|1069
|12.20
|0.8883
|0.8844
|0.0000
|1098.73
|147681.15
|2136
|2008.12.11 23:52
|buy
|1070
|12.30
|0.8875
|0.8844
|0.0000
|2137
|2008.12.12 00:15
|sell
|1071
|12.00
|0.8878
|0.8909
|0.0000
|2138
|2008.12.12 00:17
|close
|1068
|13.00
|0.8881
|0.8847
|0.0000
|435.83
|148116.98
|2139
|2008.12.12 00:17
|sell
|1072
|13.40
|0.8881
|0.8912
|0.0000
|2140
|2008.12.12 00:27
|close
|1072
|13.40
|0.8873
|0.8912
|0.0000
|1208.16
|149325.14
|2141
|2008.12.12 00:36
|close
|1071
|12.00
|0.8870
|0.8909
|0.0000
|1082.30
|150407.44
|2142
|2008.12.12 00:50
|buy
|1073
|12.40
|0.8869
|0.8838
|0.0000
|2143
|2008.12.12 01:45
|close
|1073
|12.40
|0.8876
|0.8838
|0.0000
|977.92
|151385.36
|2144
|2008.12.12 01:49
|buy
|1074
|12.50
|0.8869
|0.8838
|0.0000
|2145
|2008.12.12 01:55
|close
|1074
|12.50
|0.8876
|0.8838
|0.0000
|985.80
|152371.16
|2146
|2008.12.12 01:55
|close
|1070
|12.30
|0.8878
|0.8844
|0.0000
|412.50
|152783.66
|2147
|2008.12.12 01:55
|sell
|1075
|13.70
|0.8878
|0.8909
|0.0000
|2148
|2008.12.12 02:03
|close
|1067
|13.80
|0.8880
|0.8849
|0.0000
|-3.51
|152780.15
|2149
|2008.12.12 02:03
|sell
|1076
|15.10
|0.8881
|0.8912
|0.0000
|2150
|2008.12.12 02:08
|close
|1076
|15.10
|0.8873
|0.8912
|0.0000
|1361.43
|154141.58
|2151
|2008.12.12 02:25
|sell
|1077
|15.20
|0.8881
|0.8912
|0.0000
|2152
|2008.12.12 02:33
|close
|1077
|15.20
|0.8873
|0.8912
|0.0000
|1370.45
|155512.03
|2153
|2008.12.12 02:33
|close
|1075
|13.70
|0.8870
|0.8909
|0.0000
|1235.63
|156747.66
|2154
|2008.12.12 02:37
|buy
|1078
|14.60
|0.8868
|0.8837
|0.0000
|2155
|2008.12.12 04:05
|close
|1078
|14.60
|0.8871
|0.8837
|0.0000
|493.74
|157241.40
|2156
|2008.12.12 04:05
|sell
|1079
|14.80
|0.8874
|0.8905
|0.0000
|2157
|2008.12.12 04:06
|close
|1079
|14.80
|0.8866
|0.8905
|0.0000
|1335.44
|158576.84
|2158
|2008.12.12 04:19
|sell
|1080
|15.00
|0.8874
|0.8905
|0.0000
|2159
|2008.12.12 04:19
|sell
|1081
|15.60
|0.8878
|0.8909
|0.0000
|2160
|2008.12.12 04:19
|close
|1066
|14.70
|0.8879
|0.8852
|0.0000
|-665.98
|157910.86
|2161
|2008.12.12 04:21
|close
|1081
|15.60
|0.8870
|0.8909
|0.0000
|1406.99
|159317.85
|2162
|2008.12.12 04:24
|sell
|1082
|15.10
|0.8877
|0.8908
|0.0000
|2163
|2008.12.12 04:25
|close
|1082
|15.10
|0.8870
|0.8908
|0.0000
|1191.66
|160509.51
|2164
|2008.12.12 04:30
|sell
|1083
|15.20
|0.8878
|0.8909
|0.0000
|2165
|2008.12.12 04:30
|sell
|1084
|14.20
|0.8882
|0.8913
|0.0000
|2166
|2008.12.12 04:30
|sell
|1085
|13.30
|0.8885
|0.8916
|0.0000
|2167
|2008.12.12 04:32
|close
|1085
|13.30
|0.8877
|0.8916
|0.0000
|1198.60
|161708.11
|2168
|2008.12.12 04:33
|close
|1084
|14.20
|0.8875
|0.8913
|0.0000
|1120.00
|162828.11
|2169
|2008.12.12 04:33
|close
|1083
|15.20
|0.8869
|0.8909
|0.0000
|1542.45
|164370.56
|2170
|2008.12.12 04:33
|close
|1080
|15.00
|0.8866
|0.8905
|0.0000
|1353.49
|165724.05
|2171
|2008.12.12 04:38
|sell
|1086
|16.60
|0.8874
|0.8905
|0.0000
|2172
|2008.12.12 04:39
|close
|1086
|16.60
|0.8866
|0.8905
|0.0000
|1497.86
|167221.91
|2173
|2008.12.12 04:48
|sell
|1087
|16.70
|0.8874
|0.8905
|0.0000
|2174
|2008.12.12 04:49
|sell
|1088
|15.70
|0.8881
|0.8912
|0.0000
|2175
|2008.12.12 04:49
|sell
|1089
|14.80
|0.8884
|0.8915
|0.0000
|2176
|2008.12.12 04:49
|close
|1089
|14.80
|0.8875
|0.8915
|0.0000
|1500.85
|168722.76
|2177
|2008.12.12 05:04
|close
|1088
|15.70
|0.8873
|0.8912
|0.0000
|1415.53
|170138.29
|2178
|2008.12.12 05:06
|sell
|1090
|16.10
|0.8877
|0.8908
|0.0000
|2179
|2008.12.12 05:12
|sell
|1091
|15.10
|0.8881
|0.8912
|0.0000
|2180
|2008.12.12 05:13
|close
|1091
|15.10
|0.8873
|0.8912
|0.0000
|1361.43
|171499.72
|2181
|2008.12.12 05:14
|sell
|1092
|15.20
|0.8880
|0.8911
|0.0000
|2182
|2008.12.12 05:14
|sell
|1093
|14.30
|0.8883
|0.8914
|0.0000
|2183
|2008.12.12 05:17
|close
|1093
|14.30
|0.8876
|0.8914
|0.0000
|1127.76
|172627.48
|2184
|2008.12.12 05:17
|close
|1092
|15.20
|0.8873
|0.8911
|0.0000
|1199.14
|173826.62
|2185
|2008.12.12 05:18
|buy
|1094
|16.00
|0.8868
|0.8837
|0.0000
|2186
|2008.12.12 05:18
|close
|1090
|16.10
|0.8868
|0.8908
|0.0000
|1633.96
|175460.58
|2187
|2008.12.12 05:30
|close
|1094
|16.00
|0.8876
|0.8837
|0.0000
|1442.09
|176902.67
|2188
|2008.12.12 05:30
|sell
|1095
|16.70
|0.8879
|0.8910
|0.0000
|2189
|2008.12.12 05:30
|sell
|1096
|15.70
|0.8883
|0.8914
|0.0000
|2190
|2008.12.12 05:31
|sell
|1097
|14.70
|0.8886
|0.8917
|0.0000
|2191
|2008.12.12 05:32
|close
|1097
|14.70
|0.8878
|0.8917
|0.0000
|1324.62
|178227.29
|2192
|2008.12.12 05:33
|close
|1096
|15.70
|0.8875
|0.8914
|0.0000
|1415.21
|179642.50
|2193
|2008.12.12 05:33
|close
|1095
|16.70
|0.8871
|0.8910
|0.0000
|1506.03
|181148.53
|2194
|2008.12.12 05:35
|close
|1087
|16.70
|0.8865
|0.8905
|0.0000
|1695.43
|182843.96
|2195
|2008.12.12 05:36
|buy
|1098
|18.30
|0.8868
|0.8837
|0.0000
|2196
|2008.12.12 05:39
|sell
|1099
|17.60
|0.8878
|0.8909
|0.0000
|2197
|2008.12.12 05:39
|close
|1098
|18.30
|0.8878
|0.8837
|0.0000
|2061.28
|184905.24
|2198
|2008.12.12 05:39
|sell
|1100
|17.50
|0.8881
|0.8912
|0.0000
|2199
|2008.12.12 05:40
|sell
|1101
|16.40
|0.8886
|0.8917
|0.0000
|2200
|2008.12.12 05:40
|close
|1101
|16.40
|0.8879
|0.8917
|0.0000
|1292.94
|186198.18
|2201
|2008.12.12 05:41
|sell
|1102
|16.60
|0.8884
|0.8915
|0.0000
|2202
|2008.12.12 05:41
|close
|1102
|16.60
|0.8875
|0.8915
|0.0000
|1683.38
|187881.56
|2203
|2008.12.12 05:42
|sell
|1103
|16.70
|0.8884
|0.8915
|0.0000
|2204
|2008.12.12 05:43
|close
|1103
|16.70
|0.8877
|0.8915
|0.0000
|1316.89
|189198.45
|2205
|2008.12.12 05:44
|close
|1100
|17.50
|0.8874
|0.8912
|0.0000
|1380.44
|190578.89
|2206
|2008.12.12 05:44
|close
|1099
|17.60
|0.8871
|0.8909
|0.0000
|1388.79
|191967.68
|2207
|2008.12.12 05:45
|buy
|1104
|19.20
|0.8868
|0.8837
|0.0000
|2208
|2008.12.12 05:45
|close
|1104
|19.20
|0.8875
|0.8837
|0.0000
|1514.37
|193482.05
|2209
|2008.12.12 05:46
|sell
|1105
|19.30
|0.8877
|0.8908
|0.0000
|2210
|2008.12.12 05:47
|sell
|1106
|18.30
|0.8880
|0.8911
|0.0000
|2211
|2008.12.12 05:50
|sell
|1107
|16.70
|0.8893
|0.8924
|0.0000
|2212
|2008.12.12 05:50
|sell
|1108
|15.70
|0.8896
|0.8927
|0.0000
|2213
|2008.12.12 05:53
|close
|1108
|15.70
|0.8889
|0.8927
|0.0000
|1236.36
|194718.41
|2214
|2008.12.12 05:54
|close
|1107
|16.70
|0.8885
|0.8924
|0.0000
|1503.66
|196222.07
|2215
|2008.12.12 05:54
|sell
|1109
|17.40
|0.8883
|0.8914
|0.0000
|2216
|2008.12.12 05:55
|sell
|1110
|16.30
|0.8886
|0.8917
|0.0000
|2217
|2008.12.12 06:08
|close
|1110
|16.30
|0.8879
|0.8917
|0.0000
|1285.05
|197507.12
|2218
|2008.12.12 06:14
|close
|1109
|17.40
|0.8875
|0.8914
|0.0000
|1568.45
|199075.57
|2219
|2008.12.12 06:14
|close
|1106
|18.30
|0.8872
|0.8911
|0.0000
|1650.14
|200725.71
|2220
|2008.12.12 06:14
|close
|1105
|19.30
|0.8870
|0.8908
|0.0000
|1523.11
|202248.82
|2221
|2008.12.14 23:08
|sell
|1111
|20.20
|0.8947
|0.8978
|0.0000
|2222
|2008.12.14 23:11
|sell
|1112
|19.00
|0.8955
|0.8986
|0.0000
|2223
|2008.12.14 23:12
|sell
|1113
|17.90
|0.8957
|0.8988
|0.0000
|2224
|2008.12.14 23:26
|close
|1113
|17.90
|0.8949
|0.8988
|0.0000
|1600.18
|203849.00
|2225
|2008.12.14 23:27
|close
|1112
|19.00
|0.8948
|0.8986
|0.0000
|1486.37
|205335.37
|2226
|2008.12.14 23:27
|sell
|1114
|19.40
|0.8951
|0.8982
|0.0000
|2227
|2008.12.14 23:34
|sell
|1115
|18.10
|0.8956
|0.8987
|0.0000
|2228
|2008.12.14 23:39
|close
|1115
|18.10
|0.8949
|0.8987
|0.0000
|1415.80
|206751.17
|2229
|2008.12.14 23:51
|sell
|1116
|18.30
|0.8954
|0.8985
|0.0000
|2230
|2008.12.15 00:07
|close
|1116
|18.30
|0.8947
|0.8985
|0.0000
|1434.09
|208185.26
|2231
|2008.12.15 00:11
|close
|1111
|20.20
|0.8944
|0.8978
|0.0000
|680.12
|208865.38
|2232
|2008.12.15 00:11
|close
|1114
|19.40
|0.8944
|0.8982
|0.0000
|1520.81
|210386.19
|2233
|2008.12.15 23:00
|buy
|1117
|21.00
|0.8944
|0.8913
|0.0000
|2234
|2008.12.15 23:03
|close
|1117
|21.00
|0.8951
|0.8913
|0.0000
|1642.27
|212028.46
|2235
|2008.12.15 23:03
|buy
|1118
|21.20
|0.8950
|0.8919
|0.0000
|2236
|2008.12.15 23:13
|close
|1118
|21.20
|0.8957
|0.8919
|0.0000
|1656.80
|213685.26
|2237
|2008.12.15 23:18
|sell
|1119
|21.40
|0.8961
|0.8992
|0.0000
|2238
|2008.12.15 23:19
|sell
|1120
|20.20
|0.8964
|0.8995
|0.0000
|2239
|2008.12.15 23:20
|close
|1120
|20.20
|0.8957
|0.8995
|0.0000
|1578.65
|215263.91
|2240
|2008.12.15 23:31
|close
|1119
|21.40
|0.8954
|0.8992
|0.0000
|1673.00
|216936.91
|2241
|2008.12.16 00:07
|buy
|1121
|21.70
|0.8948
|0.8917
|0.0000
|2242
|2008.12.16 00:39
|close
|1121
|21.70
|0.8955
|0.8917
|0.0000
|1696.26
|218633.17
|2243
|2008.12.16 00:39
|sell
|1122
|21.90
|0.8960
|0.8991
|0.0000
|2244
|2008.12.16 00:45
|close
|1122
|21.90
|0.8952
|0.8991
|0.0000
|1957.10
|220590.27
|2245
|2008.12.16 00:53
|buy
|1123
|22.10
|0.8950
|0.8919
|0.0000
|2246
|2008.12.16 01:21
|sell
|1124
|21.10
|0.8957
|0.8988
|0.0000
|2247
|2008.12.16 01:21
|close
|1123
|22.10
|0.8957
|0.8919
|0.0000
|1727.14
|222317.41
|2248
|2008.12.16 01:30
|close
|1124
|21.10
|0.8949
|0.8988
|0.0000
|1886.24
|224203.65
|2249
|2008.12.16 01:40
|sell
|1125
|22.40
|0.8957
|0.8988
|0.0000
|2250
|2008.12.16 02:03
|sell
|1126
|21.20
|0.8960
|0.8991
|0.0000
|2251
|2008.12.16 03:03
|close
|1126
|21.20
|0.8956
|0.8991
|0.0000
|946.85
|225150.50
|2252
|2008.12.16 03:08
|close
|1125
|22.40
|0.8954
|0.8988
|0.0000
|750.50
|225901.00
|2253
|2008.12.16 03:40
|sell
|1127
|22.60
|0.8961
|0.8992
|0.0000
|2254
|2008.12.16 04:21
|close
|1127
|22.60
|0.8953
|0.8992
|0.0000
|2019.43
|227920.43
|2255
|2008.12.16 05:04
|sell
|1128
|22.80
|0.8960
|0.8991
|0.0000
|2256
|2008.12.16 05:42
|sell
|1129
|21.50
|0.8963
|0.8994
|0.0000
|2257
|2008.12.16 07:17
|close
|1129
|21.50
|0.8960
|0.8994
|0.0000
|719.87
|228640.30
|2258
|2008.12.16 08:42
|close
|1128
|22.80
|0.8961
|0.8991
|0.0000
|-254.44
|228385.86
|2259
|2008.12.16 23:00
|buy
|1130
|22.80
|0.8990
|0.8959
|0.0000
|2260
|2008.12.16 23:00
|buy
|1131
|21.60
|0.8988
|0.8957
|0.0000
|2261
|2008.12.16 23:00
|close
|1131
|21.60
|0.8995
|0.8957
|0.0000
|1680.93
|230066.79
|2262
|2008.12.16 23:00
|close
|1130
|22.80
|0.8998
|0.8959
|0.0000
|2027.12
|232093.91
|2263
|2008.12.16 23:00
|buy
|1132
|23.20
|0.9000
|0.8969
|0.0000
|2264
|2008.12.16 23:03
|close
|1132
|23.20
|0.9008
|0.8969
|0.0000
|2060.39
|234154.30
|2265
|2008.12.16 23:05
|buy
|1133
|23.40
|0.8999
|0.8968
|0.0000
|2266
|2008.12.16 23:06
|buy
|1134
|22.10
|0.8995
|0.8964
|0.0000
|2267
|2008.12.16 23:10
|buy
|1135
|20.70
|0.8992
|0.8961
|0.0000
|2268
|2008.12.16 23:10
|close
|1135
|20.70
|0.9001
|0.8961
|0.0000
|2069.77
|236224.07
|2269
|2008.12.16 23:10
|close
|1134
|22.10
|0.9005
|0.8964
|0.0000
|2454.19
|238678.26
|2270
|2008.12.16 23:12
|close
|1133
|23.40
|0.9007
|0.8968
|0.0000
|2078.38
|240756.64
|2271
|2008.12.16 23:13
|buy
|1136
|24.10
|0.9011
|0.8980
|0.0000
|2272
|2008.12.16 23:13
|close
|1136
|24.10
|0.9019
|0.8980
|0.0000
|2137.71
|242894.35
|2273
|2008.12.16 23:18
|buy
|1137
|24.30
|0.9011
|0.8980
|0.0000
|2274
|2008.12.16 23:19
|buy
|1138
|22.90
|0.9008
|0.8977
|0.0000
|2275
|2008.12.16 23:26
|close
|1138
|22.90
|0.9015
|0.8977
|0.0000
|1778.15
|244672.50
|2276
|2008.12.16 23:26
|close
|1137
|24.30
|0.9019
|0.8980
|0.0000
|2155.45
|246827.95
|2277
|2008.12.16 23:44
|sell
|1139
|24.70
|0.9023
|0.9054
|0.0000
|2278
|2008.12.16 23:44
|sell
|1140
|23.30
|0.9026
|0.9057
|0.0000
|2279
|2008.12.16 23:48
|close
|1140
|23.30
|0.9019
|0.9057
|0.0000
|1808.40
|248636.35
|2280
|2008.12.16 23:53
|close
|1139
|24.70
|0.9015
|0.9054
|0.0000
|2191.90
|250828.25
|2281
|2008.12.17 00:00
|sell
|1141
|25.10
|0.9016
|0.9047
|0.0000
|2282
|2008.12.17 00:00
|sell
|1142
|23.70
|0.9019
|0.9050
|0.0000
|2283
|2008.12.17 00:01
|sell
|1143
|22.20
|0.9022
|0.9053
|0.0000
|2284
|2008.12.17 00:06
|close
|1143
|22.20
|0.9013
|0.9053
|0.0000
|2216.80
|253045.05
|2285
|2008.12.17 00:11
|close
|1142
|23.70
|0.9010
|0.9050
|0.0000
|2367.37
|255412.42
|2286
|2008.12.17 00:13
|close
|1141
|25.10
|0.9009
|0.9047
|0.0000
|1950.27
|257362.69
|2287
|2008.12.17 00:30
|buy
|1144
|25.70
|0.9011
|0.8980
|0.0000
|2288
|2008.12.17 00:36
|sell
|1145
|24.50
|0.9014
|0.9045
|0.0000
|2289
|2008.12.17 00:38
|sell
|1146
|25.70
|0.9017
|0.9048
|0.0000
|2290
|2008.12.17 00:38
|sell
|1147
|24.40
|0.9019
|0.9050
|0.0000
|2291
|2008.12.17 00:38
|close
|1144
|25.70
|0.9019
|0.8980
|0.0000
|2279.63
|259642.32
|2292
|2008.12.17 00:45
|sell
|1148
|21.50
|0.9022
|0.9053
|0.0000
|2293
|2008.12.17 01:56
|close
|1148
|21.50
|0.9019
|0.9053
|0.0000
|715.16
|260357.48
|2294
|2008.12.17 01:58
|close
|1147
|24.40
|0.9015
|0.9050
|0.0000
|1082.64
|261440.12
|2295
|2008.12.17 02:00
|sell
|1149
|23.00
|0.9024
|0.9055
|0.0000
|2296
|2008.12.17 02:05
|sell
|1150
|21.50
|0.9027
|0.9058
|0.0000
|2297
|2008.12.17 02:10
|close
|1150
|21.50
|0.9020
|0.9058
|0.0000
|1668.51
|263108.63
|2298
|2008.12.17 02:12
|close
|1149
|23.00
|0.9017
|0.9055
|0.0000
|1785.52
|264894.15
|2299
|2008.12.17 02:21
|close
|1146
|25.70
|0.9013
|0.9048
|0.0000
|1140.57
|266034.72
|2300
|2008.12.17 02:28
|sell
|1151
|25.10
|0.9023
|0.9054
|0.0000
|2301
|2008.12.17 02:34
|close
|1151
|25.10
|0.9015
|0.9054
|0.0000
|2227.40
|268262.12
|2302
|2008.12.17 02:38
|buy
|1152
|25.60
|0.9013
|0.8982
|0.0000
|2303
|2008.12.17 03:04
|close
|1152
|25.60
|0.9021
|0.8982
|0.0000
|2270.26
|270532.38
|2304
|2008.12.17 03:18
|buy
|1153
|25.80
|0.9016
|0.8985
|0.0000
|2305
|2008.12.17 03:27
|close
|1145
|24.50
|0.9014
|0.9045
|0.0000
|0.00
|270532.38
|2306
|2008.12.17 03:29
|buy
|1154
|25.60
|0.9013
|0.8982
|0.0000
|2307
|2008.12.17 03:41
|close
|1154
|25.60
|0.9021
|0.8982
|0.0000
|2270.26
|272802.64
|2308
|2008.12.17 04:24
|close
|1153
|25.80
|0.9019
|0.8985
|0.0000
|858.19
|273660.83
|2309
|2008.12.17 05:13
|sell
|1155
|27.40
|0.9025
|0.9056
|0.0000
|2310
|2008.12.17 05:35
|close
|1155
|27.40
|0.9018
|0.9056
|0.0000
|2126.86
|275787.69
|2311
|2008.12.17 05:41
|sell
|1156
|27.60
|0.9025
|0.9056
|0.0000
|2312
|2008.12.17 05:44
|close
|1156
|27.60
|0.9018
|0.9056
|0.0000
|2142.38
|277930.07
|2313
|2008.12.17 05:45
|buy
|1157
|27.80
|0.9015
|0.8984
|0.0000
|2314
|2008.12.17 05:45
|buy
|1158
|26.20
|0.9012
|0.8981
|0.0000
|2315
|2008.12.17 05:45
|buy
|1159
|24.60
|0.9008
|0.8977
|0.0000
|2316
|2008.12.17 05:48
|close
|1159
|24.60
|0.9016
|0.8977
|0.0000
|2182.79
|280112.86
|2317
|2008.12.17 05:49
|close
|1158
|26.20
|0.9019
|0.8981
|0.0000
|2033.48
|282146.34
|2318
|2008.12.17 05:50
|close
|1157
|27.80
|0.9023
|0.8984
|0.0000
|2464.81
|284611.15
|2319
|2008.12.17 05:51
|sell
|1160
|28.50
|0.9026
|0.9057
|0.0000
|2320
|2008.12.17 06:00
|sell
|1161
|26.90
|0.9028
|0.9059
|0.0000
|2321
|2008.12.17 06:04
|close
|1161
|26.90
|0.9021
|0.9059
|0.0000
|2087.35
|286698.50
|2322
|2008.12.17 06:07
|close
|1160
|28.50
|0.9019
|0.9057
|0.0000
|2212.00
|288910.50
|2323
|2008.12.17 06:11
|sell
|1162
|28.90
|0.9025
|0.9056
|0.0000
|2324
|2008.12.17 06:15
|close
|1162
|28.90
|0.9018
|0.9056
|0.0000
|2243.29
|291153.79
|2325
|2008.12.17 06:23
|buy
|1163
|29.10
|0.9012
|0.8981
|0.0000
|2326
|2008.12.17 06:24
|close
|1163
|29.10
|0.9019
|0.8981
|0.0000
|2258.57
|293412.36
|2327
|2008.12.17 06:29
|sell
|1164
|29.30
|0.9023
|0.9054
|0.0000
|2328
|2008.12.17 06:33
|close
|1164
|29.30
|0.9016
|0.9054
|0.0000
|2274.84
|295687.20
|2329
|2008.12.17 06:33
|sell
|1165
|29.60
|0.9021
|0.9052
|0.0000
|2330
|2008.12.17 06:36
|close
|1165
|29.60
|0.9014
|0.9052
|0.0000
|2298.65
|297985.85
|2331
|2008.12.17 06:41
|sell
|1166
|29.80
|0.9021
|0.9052
|0.0000
|2332
|2008.12.17 06:43
|close
|1166
|29.80
|0.9014
|0.9052
|0.0000
|2314.18
|300300.03
|2333
|2008.12.17 06:45
|sell
|1167
|30.00
|0.9021
|0.9052
|0.0000
|2334
|2008.12.17 06:56
|close
|1167
|30.00
|0.9014
|0.9052
|0.0000
|2329.71
|302629.74
|2335
|2008.12.17 22:10
|buy
|1168
|30.30
|0.9279
|0.9248
|0.0000
|2336
|2008.12.17 22:17
|close
|1168
|30.30
|0.9286
|0.9248
|0.0000
|2284.08
|304913.82
|2337
|2008.12.17 22:21
|buy
|1169
|30.50
|0.9282
|0.9251
|0.0000
|2338
|2008.12.17 22:21
|buy
|1170
|28.80
|0.9279
|0.9248
|0.0000
|2339
|2008.12.17 22:23
|close
|1170
|28.80
|0.9287
|0.9248
|0.0000
|2480.89
|307394.71
|2340
|2008.12.17 22:23
|close
|1169
|30.50
|0.9290
|0.9251
|0.0000
|2626.48
|310021.19
|2341
|2008.12.17 22:25
|sell
|1171
|31.00
|0.9293
|0.9324
|0.0000
|2342
|2008.12.17 22:28
|close
|1171
|31.00
|0.9285
|0.9324
|0.0000
|2670.97
|312692.16
|2343
|2008.12.17 22:28
|buy
|1172
|31.30
|0.9282
|0.9251
|0.0000
|2344
|2008.12.17 22:29
|buy
|1173
|29.50
|0.9279
|0.9248
|0.0000
|2345
|2008.12.17 22:30
|buy
|1174
|27.60
|0.9274
|0.9243
|0.0000
|2346
|2008.12.17 22:30
|buy
|1175
|25.80
|0.9271
|0.9240
|0.0000
|2347
|2008.12.17 22:31
|close
|1175
|25.80
|0.9278
|0.9240
|0.0000
|1946.54
|314638.70
|2348
|2008.12.17 22:37
|buy
|1176
|25.90
|0.9270
|0.9239
|0.0000
|2349
|2008.12.17 22:40
|close
|1176
|25.90
|0.9277
|0.9239
|0.0000
|1954.30
|316593.00
|2350
|2008.12.17 22:45
|sell
|1177
|27.50
|0.9281
|0.9312
|0.0000
|2351
|2008.12.17 22:45
|close
|1174
|27.60
|0.9283
|0.9243
|0.0000
|2675.86
|319268.86
|2352
|2008.12.17 22:47
|sell
|1178
|30.30
|0.9285
|0.9316
|0.0000
|2353
|2008.12.17 23:01
|close
|1173
|29.50
|0.9287
|0.9248
|0.0000
|2541.19
|321810.05
|2354
|2008.12.17 23:06
|sell
|1179
|30.60
|0.9288
|0.9319
|0.0000
|2355
|2008.12.17 23:07
|close
|1172
|31.30
|0.9289
|0.9251
|0.0000
|2358.70
|324168.75
|2356
|2008.12.17 23:07
|sell
|1180
|27.10
|0.9291
|0.9322
|0.0000
|2357
|2008.12.17 23:11
|close
|1180
|27.10
|0.9284
|0.9322
|0.0000
|2043.30
|326212.05
|2358
|2008.12.17 23:31
|sell
|1181
|27.40
|0.9290
|0.9321
|0.0000
|2359
|2008.12.18 00:00
|close
|1178
|30.30
|0.9281
|0.9316
|0.0000
|1317.45
|327529.50
|2360
|2008.12.18 00:00
|close
|1181
|27.40
|0.9281
|0.9321
|0.0000
|2667.50
|330197.00
|2361
|2008.12.18 00:00
|close
|1179
|30.60
|0.9281
|0.9319
|0.0000
|2319.62
|332516.61
|2362
|2008.12.18 00:08
|sell
|1182
|31.60
|0.9287
|0.9318
|0.0000
|2363
|2008.12.18 00:20
|sell
|1183
|29.60
|0.9292
|0.9323
|0.0000
|2364
|2008.12.18 00:36
|close
|1183
|29.60
|0.9285
|0.9323
|0.0000
|2231.56
|334748.17
|2365
|2008.12.18 00:37
|sell
|1184
|30.00
|0.9290
|0.9321
|0.0000
|2366
|2008.12.18 00:38
|sell
|1185
|28.00
|0.9294
|0.9325
|0.0000
|2367
|2008.12.18 01:46
|close
|1185
|28.00
|0.9291
|0.9325
|0.0000
|904.10
|335652.27
|2368
|2008.12.18 01:46
|sell
|1186
|28.20
|0.9293
|0.9324
|0.0000
|2369
|2008.12.18 04:27
|s/l
|1177
|27.50
|0.9312
|0.9312
|0.0000
|-9144.36
|326507.92
|2370
|2008.12.18 04:27
|sell
|1187
|26.00
|0.9309
|0.9340
|0.0000
|2371
|2008.12.18 04:35
|close
|1187
|26.00
|0.9302
|0.9340
|0.0000
|1956.57
|328464.49
|2372
|2008.12.18 04:39
|sell
|1188
|26.80
|0.9303
|0.9334
|0.0000
|2373
|2008.12.18 04:58
|close
|1188
|26.80
|0.9296
|0.9334
|0.0000
|2018.07
|330482.56
|2374
|2008.12.18 05:01
|close
|1184
|30.00
|0.9294
|0.9321
|0.0000
|-1291.16
|329191.40
|2375
|2008.12.18 05:03
|close
|1186
|28.20
|0.9292
|0.9324
|0.0000
|303.49
|329494.89
|2376
|2008.12.18 05:18
|close
|1182
|31.60
|0.9291
|0.9318
|0.0000
|-1360.46
|328134.43
|2377
|2008.12.18 05:19
|buy
|1189
|32.80
|0.9288
|0.9257
|0.0000
|2378
|2008.12.18 05:22
|buy
|1190
|30.90
|0.9284
|0.9253
|0.0000
|2379
|2008.12.18 05:32
|buy
|1191
|29.10
|0.9281
|0.9250
|0.0000
|2380
|2008.12.18 06:15
|buy
|1192
|27.20
|0.9278
|0.9247
|0.0000
|2381
|2008.12.18 06:20
|s/l
|1189
|32.80
|0.9257
|0.9257
|0.0000
|-10985.31
|317149.12
|2382
|2008.12.18 06:20
|buy
|1193
|25.00
|0.9259
|0.9228
|0.0000
|2383
|2008.12.18 06:22
|s/l
|1190
|30.90
|0.9253
|0.9253
|0.0000
|-10352.32
|306796.80
|2384
|2008.12.18 06:22
|buy
|1194
|24.80
|0.9256
|0.9225
|0.0000
|2385
|2008.12.18 06:24
|close
|1194
|24.80
|0.9263
|0.9225
|0.0000
|1874.12
|308670.92
|2386
|2008.12.18 06:25
|close
|1193
|25.00
|0.9267
|0.9228
|0.0000
|2158.20
|310829.12
|2387
|2008.12.18 06:25
|buy
|1195
|27.70
|0.9274
|0.9243
|0.0000
|2388
|2008.12.18 06:26
|close
|1195
|27.70
|0.9281
|0.9243
|0.0000
|2089.21
|312918.33
|2389
|2008.12.18 06:30
|close
|1192
|27.20
|0.9286
|0.9247
|0.0000
|2343.31
|315261.64
|2390
|2008.12.18 06:30
|close
|1191
|29.10
|0.9289
|0.9250
|0.0000
|2506.19
|317767.83
|2391
|2008.12.18 06:32
|buy
|1196
|31.80
|0.9283
|0.9252
|0.0000
|2392
|2008.12.18 06:33
|buy
|1197
|30.00
|0.9281
|0.9250
|0.0000
|2393
|2008.12.18 06:42
|buy
|1198
|28.20
|0.9277
|0.9246
|0.0000
|2394
|2008.12.18 06:45
|close
|1198
|28.20
|0.9284
|0.9246
|0.0000
|2126.24
|319894.07
|2395
|2008.12.18 06:45
|sell
|1199
|29.10
|0.9285
|0.9316
|0.0000
|2396
|2008.12.18 06:46
|sell
|1200
|30.60
|0.9288
|0.9319
|0.0000
|2397
|2008.12.18 06:47
|close
|1197
|30.00
|0.9289
|0.9250
|0.0000
|2583.70
|322477.77
|2398
|2008.12.18 06:47
|sell
|1201
|30.70
|0.9290
|0.9321
|0.0000
|2399
|2008.12.18 06:47
|close
|1196
|31.80
|0.9290
|0.9252
|0.0000
|2396.12
|324873.89
|2400
|2008.12.18 06:50
|sell
|1202
|27.20
|0.9293
|0.9324
|0.0000
|2401
|2008.12.18 07:02
|close
|1202
|27.20
|0.9286
|0.9324
|0.0000
|2050.40
|326924.29
|2402
|2008.12.18 08:06
|close
|1199
|29.10
|0.9311
|0.9316
|0.0000
|-8125.87
|318798.42
|2403
|2008.12.18 08:11
|close
|1200
|30.60
|0.9313
|0.9319
|0.0000
|-8214.32
|310584.10
|2404
|2008.12.18 08:15
|close
|1201
|30.70
|0.9316
|0.9321
|0.0000
|-8568.05
|302016.05
|2405
|2008.12.18 22:00
|buy
|1203
|30.20
|0.9490
|0.9459
|0.0000
|2406
|2008.12.18 22:01
|buy
|1204
|28.50
|0.9486
|0.9455
|0.0000
|2407
|2008.12.18 22:02
|buy
|1205
|26.60
|0.9481
|0.9450
|0.0000
|2408
|2008.12.18 22:09
|close
|1205
|26.60
|0.9489
|0.9450
|0.0000
|2242.60
|304258.65
|2409
|2008.12.18 22:14
|buy
|1206
|27.00
|0.9483
|0.9452
|0.0000
|2410
|2008.12.18 22:14
|buy
|1207
|25.30
|0.9480
|0.9449
|0.0000
|2411
|2008.12.18 22:54
|close
|1207
|25.30
|0.9488
|0.9449
|0.0000
|2133.22
|306391.87
|2412
|2008.12.18 22:55
|close
|1206
|27.00
|0.9491
|0.9452
|0.0000
|2275.84
|308667.71
|2413
|2008.12.18 23:02
|close
|1203
|30.20
|0.9493
|0.9459
|0.0000
|954.39
|309622.10
|2414
|2008.12.18 23:02
|close
|1204
|28.50
|0.9496
|0.9455
|0.0000
|3001.26
|312623.36
|2415
|2008.12.18 23:02
|sell
|1208
|31.30
|0.9501
|0.9532
|0.0000
|2416
|2008.12.18 23:02
|sell
|1209
|29.50
|0.9503
|0.9534
|0.0000
|2417
|2008.12.18 23:02
|sell
|1210
|27.70
|0.9507
|0.9538
|0.0000
|2418
|2008.12.18 23:06
|close
|1210
|27.70
|0.9499
|0.9538
|0.0000
|2332.88
|314956.24
|2419
|2008.12.18 23:20
|close
|1209
|29.50
|0.9496
|0.9534
|0.0000
|2174.60
|317130.84
|2420
|2008.12.18 23:22
|close
|1208
|31.30
|0.9494
|0.9532
|0.0000
|2307.77
|319438.61
|2421
|2008.12.18 23:26
|buy
|1211
|31.90
|0.9491
|0.9460
|0.0000
|2422
|2008.12.18 23:27
|buy
|1212
|30.10
|0.9488
|0.9457
|0.0000
|2423
|2008.12.18 23:29
|close
|1212
|30.10
|0.9495
|0.9457
|0.0000
|2219.06
|321657.67
|2424
|2008.12.19 00:02
|sell
|1213
|30.70
|0.9495
|0.9526
|0.0000
|2425
|2008.12.19 00:02
|sell
|1214
|32.10
|0.9499
|0.9530
|0.0000
|2426
|2008.12.19 00:02
|close
|1211
|31.90
|0.9499
|0.9460
|0.0000
|2678.48
|324336.15
|2427
|2008.12.19 00:17
|buy
|1215
|29.70
|0.9491
|0.9460
|0.0000
|2428
|2008.12.19 00:17
|close
|1214
|32.10
|0.9491
|0.9530
|0.0000
|2705.72
|327041.87
|2429
|2008.12.19 00:32
|buy
|1216
|32.70
|0.9488
|0.9457
|0.0000
|2430
|2008.12.19 00:39
|close
|1213
|30.70
|0.9486
|0.9526
|0.0000
|2912.71
|329954.58
|2431
|2008.12.19 00:42
|buy
|1217
|29.30
|0.9484
|0.9453
|0.0000
|2432
|2008.12.19 00:42
|buy
|1218
|27.60
|0.9482
|0.9451
|0.0000
|2433
|2008.12.19 00:54
|close
|1218
|27.60
|0.9492
|0.9451
|0.0000
|2907.71
|332862.29
|2434
|2008.12.19 00:54
|close
|1217
|29.30
|0.9492
|0.9453
|0.0000
|2469.45
|335331.74
|2435
|2008.12.19 00:57
|close
|1216
|32.70
|0.9495
|0.9457
|0.0000
|2410.74
|337742.48
|2436
|2008.12.19 00:59
|sell
|1219
|32.50
|0.9497
|0.9528
|0.0000
|2437
|2008.12.19 01:18
|close
|1215
|29.70
|0.9494
|0.9460
|0.0000
|938.49
|338680.97
|2438
|2008.12.19 01:18
|close
|1219
|32.50
|0.9488
|0.9528
|0.0000
|3082.84
|341763.81
|2439
|2008.12.19 01:20
|buy
|1220
|34.20
|0.9485
|0.9454
|0.0000
|2440
|2008.12.19 01:25
|buy
|1221
|32.20
|0.9480
|0.9449
|0.0000
|2441
|2008.12.19 01:27
|buy
|1222
|30.30
|0.9477
|0.9446
|0.0000
|2442
|2008.12.19 01:29
|close
|1222
|30.30
|0.9492
|0.9446
|0.0000
|4788.24
|346552.05
|2443
|2008.12.19 01:29
|close
|1221
|32.20
|0.9492
|0.9449
|0.0000
|4070.80
|350622.85
|2444
|2008.12.19 01:31
|buy
|1223
|33.20
|0.9483
|0.9452
|0.0000
|2445
|2008.12.19 01:35
|buy
|1224
|31.20
|0.9480
|0.9449
|0.0000
|2446
|2008.12.19 01:37
|buy
|1225
|29.20
|0.9477
|0.9446
|0.0000
|2447
|2008.12.19 01:59
|s/l
|1220
|34.20
|0.9454
|0.9454
|0.0000
|-11214.30
|339408.55
|2448
|2008.12.19 01:59
|s/l
|1223
|33.20
|0.9452
|0.9452
|0.0000
|-10893.31
|328515.24
|2449
|2008.12.19 01:59
|s/l
|1224
|31.20
|0.9449
|0.9449
|0.0000
|-10237.09
|318278.15
|2450
|2008.12.19 02:05
|s/l
|1225
|29.20
|0.9446
|0.9446
|0.0000
|-9583.91
|308694.24
|2451
|2008.12.19 05:00
|buy
|1226
|30.90
|0.9423
|0.9392
|0.0000
|2452
|2008.12.19 05:09
|close
|1226
|30.90
|0.9430
|0.9392
|0.0000
|2293.74
|310987.98
|2453
|2008.12.19 05:10
|buy
|1227
|31.10
|0.9428
|0.9397
|0.0000
|2454
|2008.12.19 05:10
|buy
|1228
|29.30
|0.9423
|0.9392
|0.0000
|2455
|2008.12.19 05:19
|close
|1228
|29.30
|0.9430
|0.9392
|0.0000
|2174.97
|313162.95
|2456
|2008.12.19 05:19
|sell
|1229
|29.90
|0.9431
|0.9462
|0.0000
|2457
|2008.12.19 05:20
|close
|1229
|29.90
|0.9423
|0.9462
|0.0000
|2538.47
|315701.42
|2458
|2008.12.19 05:51
|sell
|1230
|30.10
|0.9431
|0.9462
|0.0000
|2459
|2008.12.19 06:04
|close
|1227
|31.10
|0.9436
|0.9397
|0.0000
|2636.71
|318338.13
|2460
|2008.12.19 06:43
|close
|1230
|30.10
|0.9423
|0.9462
|0.0000
|2555.45
|320893.58