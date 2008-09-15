|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2005.01.10 10:50 - 2008.11.14 22:55
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|x1=135; x2=127; x3=16; x4=93; sl=85; lots=1; MagicNumber=888;
|Bars in test
|283868
|Ticks modelled
|18767723
|Modelling quality
|89.97%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|44477.95
|Gross profit
|232184.31
|Gross loss
|-187706.36
|Profit factor
|1.24
|Expected payoff
|82.37
|Absolute drawdown
|2637.06
|Maximal drawdown
|15637.17 (33.32%)
|Relative drawdown
|67.94% (15602.46)
|Total trades
|540
|Short positions (won %)
|265 (59.25%)
|Long positions (won %)
|275 (58.18%)
|Profit trades (% of total)
|317 (58.70%)
|Loss trades (% of total)
|223 (41.30%)
|Largest
|profit trade
|5783.33
|loss trade
|-971.13
|Average
|profit trade
|732.44
|loss trade
|-841.73
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (12481.10)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-6066.66)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|12481.10 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-6066.66 (7)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.10 10:50
|buy
|1
|1.00
|1.3075
|1.2988
|0.0000
|2
|2005.01.11 13:10
|modify
|1
|1.00
|1.3075
|1.3079
|0.0000
|3
|2005.01.12 18:00
|sell
|2
|2.00
|1.3264
|1.3351
|0.0000
|4
|2005.01.12 18:00
|close by
|2
|1.00
|1.3075
|1.3351
|0.0000
|1899.33
|11899.33
|5
|2005.01.12 18:00
|sell
|3
|1.00
|1.3264
|1.3351
|0.0000
|6
|2005.01.12 18:00
|close by
|1
|0.00
|1.3075
|1.3079
|0.0000
|0.00
|11899.33
|7
|2005.01.14 05:10
|modify
|3
|1.00
|1.3264
|1.3256
|0.0000
|8
|2005.01.14 12:00
|modify
|3
|1.00
|1.3264
|1.3147
|0.0000
|9
|2005.01.19 22:10
|modify
|3
|1.00
|1.3264
|1.3053
|0.0000
|10
|2005.01.21 20:15
|s/l
|3
|1.00
|1.3053
|1.3053
|0.0000
|2024.43
|13923.77
|11
|2005.01.21 20:20
|buy
|4
|1.00
|1.3041
|1.2954
|0.0000
|12
|2005.01.25 18:36
|s/l
|4
|1.00
|1.2954
|1.2954
|0.0000
|-860.67
|13063.10
|13
|2005.01.25 18:40
|sell
|5
|1.00
|1.2954
|1.3041
|0.0000
|14
|2005.01.26 16:56
|s/l
|5
|1.00
|1.3041
|1.3041
|0.0000
|-877.78
|12185.32
|15
|2005.01.26 17:00
|buy
|6
|1.00
|1.3041
|1.2954
|0.0000
|16
|2005.02.03 16:49
|s/l
|6
|1.00
|1.2954
|1.2954
|0.0000
|-823.33
|11362.00
|17
|2005.02.03 16:50
|sell
|7
|1.00
|1.2955
|1.3042
|0.0000
|18
|2005.02.04 16:30
|s/l
|7
|1.00
|1.3042
|1.3042
|0.0000
|-877.78
|10484.22
|19
|2005.02.04 16:35
|buy
|8
|1.00
|1.3031
|1.2944
|0.0000
|20
|2005.02.04 16:50
|s/l
|8
|1.00
|1.2944
|1.2944
|0.0000
|-870.00
|9614.22
|21
|2005.02.04 16:55
|sell
|9
|1.00
|1.2942
|1.3029
|0.0000
|22
|2005.02.07 02:55
|modify
|9
|1.00
|1.2942
|1.2939
|0.0000
|23
|2005.02.07 20:10
|modify
|9
|1.00
|1.2942
|1.2851
|0.0000
|24
|2005.02.10 17:50
|s/l
|9
|1.00
|1.2851
|1.2851
|0.0000
|863.33
|10477.54
|25
|2005.02.10 17:55
|buy
|10
|1.00
|1.2852
|1.2765
|0.0000
|26
|2005.02.14 04:40
|modify
|10
|1.00
|1.2852
|1.2863
|0.0000
|27
|2005.02.15 16:35
|modify
|10
|1.00
|1.2852
|1.2956
|0.0000
|28
|2005.02.22 06:20
|modify
|10
|1.00
|1.2852
|1.3051
|0.0000
|29
|2005.02.22 19:10
|modify
|10
|1.00
|1.2852
|1.3148
|0.0000
|30
|2005.02.25 15:14
|s/l
|10
|1.00
|1.3148
|1.3148
|0.0000
|3030.01
|13507.55
|31
|2005.02.25 15:15
|buy
|11
|1.00
|1.3150
|1.3063
|0.0000
|32
|2005.02.25 21:15
|modify
|11
|1.00
|1.3150
|1.3151
|0.0000
|33
|2005.03.02 04:41
|s/l
|11
|1.00
|1.3151
|1.3151
|0.0000
|24.00
|13531.56
|34
|2005.03.02 04:45
|sell
|12
|1.00
|1.3153
|1.3240
|0.0000
|35
|2005.03.04 18:34
|s/l
|12
|1.00
|1.3240
|1.3240
|0.0000
|-901.12
|12630.44
|36
|2005.03.04 18:35
|sell
|13
|1.00
|1.3234
|1.3321
|0.0000
|37
|2005.03.08 17:55
|s/l
|13
|1.00
|1.3321
|1.3321
|0.0000
|-885.56
|11744.88
|38
|2005.03.08 18:00
|buy
|14
|1.00
|1.3320
|1.3233
|0.0000
|39
|2005.03.09 20:50
|modify
|14
|1.00
|1.3320
|1.3328
|0.0000
|40
|2005.03.15 17:35
|s/l
|14
|1.00
|1.3328
|1.3328
|0.0000
|112.67
|11857.55
|41
|2005.03.15 17:40
|sell
|15
|1.00
|1.3318
|1.3405
|0.0000
|42
|2005.03.16 16:36
|s/l
|15
|1.00
|1.3405
|1.3405
|0.0000
|-877.78
|10979.77
|43
|2005.03.16 16:40
|sell
|16
|1.00
|1.3403
|1.3490
|0.0000
|44
|2005.03.18 11:55
|modify
|16
|1.00
|1.3403
|1.3397
|0.0000
|45
|2005.03.21 10:55
|modify
|16
|1.00
|1.3403
|1.3309
|0.0000
|46
|2005.03.22 22:40
|modify
|16
|1.00
|1.3403
|1.3216
|0.0000
|47
|2005.03.23 12:20
|modify
|16
|1.00
|1.3403
|1.3119
|0.0000
|48
|2005.03.24 21:35
|modify
|16
|1.00
|1.3403
|1.3028
|0.0000
|49
|2005.04.01 16:30
|s/l
|16
|1.00
|1.3028
|1.3028
|0.0000
|3609.98
|14589.75
|50
|2005.04.01 16:35
|buy
|17
|1.00
|1.3037
|1.2950
|0.0000
|51
|2005.04.01 18:00
|s/l
|17
|1.00
|1.2950
|1.2950
|0.0000
|-870.00
|13719.75
|52
|2005.04.01 18:05
|sell
|18
|1.00
|1.2937
|1.3024
|0.0000
|53
|2005.04.04 16:35
|modify
|18
|1.00
|1.2937
|1.2932
|0.0000
|54
|2005.04.07 09:56
|s/l
|18
|1.00
|1.2932
|1.2932
|0.0000
|3.33
|13723.08
|55
|2005.04.07 10:00
|sell
|19
|1.00
|1.2924
|1.3011
|0.0000
|56
|2005.04.08 03:00
|modify
|19
|1.00
|1.2924
|1.2920
|0.0000
|57
|2005.04.08 19:00
|s/l
|19
|1.00
|1.2920
|1.2920
|0.0000
|32.22
|13755.30
|58
|2005.04.08 19:05
|buy
|20
|1.00
|1.2929
|1.2842
|0.0000
|59
|2005.04.14 12:48
|s/l
|20
|1.00
|1.2842
|1.2842
|0.0000
|-842.00
|12913.30
|60
|2005.04.14 12:50
|sell
|21
|1.00
|1.2840
|1.2927
|0.0000
|61
|2005.04.15 17:21
|s/l
|21
|1.00
|1.2927
|1.2927
|0.0000
|-877.78
|12035.52
|62
|2005.04.15 17:25
|buy
|22
|1.00
|1.2921
|1.2834
|0.0000
|63
|2005.04.18 17:55
|modify
|22
|1.00
|1.2921
|1.2929
|0.0000
|64
|2005.04.21 03:15
|modify
|22
|1.00
|1.2921
|1.3024
|0.0000
|65
|2005.04.22 04:02
|s/l
|22
|1.00
|1.3024
|1.3024
|0.0000
|1062.67
|13098.20
|66
|2005.04.22 04:05
|buy
|23
|1.00
|1.3023
|1.2936
|0.0000
|67
|2005.04.27 08:59
|s/l
|23
|1.00
|1.2936
|1.2936
|0.0000
|-856.00
|12242.20
|68
|2005.04.27 09:00
|sell
|24
|1.00
|1.2937
|1.3024
|0.0000
|69
|2005.05.02 03:05
|modify
|24
|1.00
|1.2937
|1.2934
|0.0000
|70
|2005.05.04 04:37
|s/l
|24
|1.00
|1.2934
|1.2934
|0.0000
|-24.45
|12217.75
|71
|2005.05.04 04:40
|buy
|25
|1.00
|1.2939
|1.2852
|0.0000
|72
|2005.05.06 16:02
|s/l
|25
|1.00
|1.2852
|1.2852
|0.0000
|-851.33
|11366.41
|73
|2005.05.06 16:05
|sell
|26
|1.00
|1.2858
|1.2945
|0.0000
|74
|2005.05.12 09:55
|modify
|26
|1.00
|1.2858
|1.2854
|0.0000
|75
|2005.05.13 00:05
|modify
|26
|1.00
|1.2858
|1.2761
|0.0000
|76
|2005.05.16 09:35
|modify
|26
|1.00
|1.2858
|1.2670
|0.0000
|77
|2005.05.18 18:40
|s/l
|26
|1.00
|1.2670
|1.2670
|0.0000
|1802.21
|13168.62
|78
|2005.05.18 18:45
|buy
|27
|1.00
|1.2664
|1.2577
|0.0000
|79
|2005.05.20 16:01
|s/l
|27
|1.00
|1.2577
|1.2577
|0.0000
|-851.33
|12317.29
|80
|2005.05.20 16:05
|sell
|28
|1.00
|1.2564
|1.2651
|0.0000
|81
|2005.05.30 14:30
|modify
|28
|1.00
|1.2564
|1.2563
|0.0000
|82
|2005.05.31 04:25
|modify
|28
|1.00
|1.2564
|1.2472
|0.0000
|83
|2005.06.01 03:05
|modify
|28
|1.00
|1.2564
|1.2384
|0.0000
|84
|2005.06.01 22:45
|modify
|28
|1.00
|1.2564
|1.2292
|0.0000
|85
|2005.06.02 12:02
|s/l
|28
|1.00
|1.2292
|1.2292
|0.0000
|2618.87
|14936.17
|86
|2005.06.02 12:05
|buy
|29
|1.00
|1.2295
|1.2208
|0.0000
|87
|2005.06.03 19:23
|s/l
|29
|1.00
|1.2208
|1.2208
|0.0000
|-865.33
|14070.83
|88
|2005.06.03 19:25
|buy
|30
|1.00
|1.2213
|1.2126
|0.0000
|89
|2005.06.07 09:30
|modify
|30
|1.00
|1.2213
|1.2220
|0.0000
|90
|2005.06.08 21:12
|s/l
|30
|1.00
|1.2220
|1.2220
|0.0000
|84.00
|14154.84
|91
|2005.06.08 21:15
|buy
|31
|1.00
|1.2227
|1.2140
|0.0000
|92
|2005.06.10 17:12
|s/l
|31
|1.00
|1.2140
|1.2140
|0.0000
|-851.33
|13303.51
|93
|2005.06.10 17:15
|sell
|32
|1.00
|1.2133
|1.2220
|0.0000
|94
|2005.06.13 12:30
|modify
|32
|1.00
|1.2133
|1.2125
|0.0000
|95
|2005.06.14 03:14
|s/l
|32
|1.00
|1.2125
|1.2125
|0.0000
|64.44
|13367.95
|96
|2005.06.14 03:15
|buy
|33
|1.00
|1.2125
|1.2038
|0.0000
|97
|2005.06.14 16:55
|s/l
|33
|1.00
|1.2038
|1.2038
|0.0000
|-870.00
|12497.95
|98
|2005.06.14 17:00
|sell
|34
|1.00
|1.2041
|1.2128
|0.0000
|99
|2005.06.15 20:52
|s/l
|34
|1.00
|1.2128
|1.2128
|0.0000
|-877.78
|11620.17
|100
|2005.06.15 20:55
|buy
|35
|1.00
|1.2128
|1.2041
|0.0000
|101
|2005.06.17 17:40
|modify
|35
|1.00
|1.2128
|1.2129
|0.0000
|102
|2005.06.20 17:34
|s/l
|35
|1.00
|1.2129
|1.2129
|0.0000
|33.34
|11653.51
|103
|2005.06.20 17:35
|sell
|36
|1.00
|1.2127
|1.2214
|0.0000
|104
|2005.06.23 15:40
|modify
|36
|1.00
|1.2127
|1.2115
|0.0000
|105
|2005.06.27 02:08
|s/l
|36
|1.00
|1.2115
|1.2115
|0.0000
|65.55
|11719.05
|106
|2005.06.27 02:10
|buy
|37
|1.00
|1.2114
|1.2027
|0.0000
|107
|2005.06.29 10:42
|s/l
|37
|1.00
|1.2027
|1.2027
|0.0000
|-860.67
|10858.39
|108
|2005.06.29 10:45
|buy
|38
|1.00
|1.2030
|1.1943
|0.0000
|109
|2005.07.01 19:06
|s/l
|38
|1.00
|1.1943
|1.1943
|0.0000
|-851.33
|10007.06
|110
|2005.07.01 19:10
|buy
|39
|1.00
|1.1946
|1.1859
|0.0000
|111
|2005.07.11 17:30
|sell
|40
|2.00
|1.2034
|1.2121
|0.0000
|112
|2005.07.11 17:30
|close by
|40
|1.00
|1.1946
|1.2121
|0.0000
|917.34
|10924.40
|113
|2005.07.11 17:30
|sell
|41
|1.00
|1.2034
|1.2121
|0.0000
|114
|2005.07.11 17:30
|close by
|39
|0.00
|1.1946
|1.1859
|0.0000
|0.00
|10924.40
|115
|2005.07.12 05:22
|s/l
|41
|1.00
|1.2121
|1.2121
|0.0000
|-877.78
|10046.62
|116
|2005.07.12 05:25
|buy
|42
|1.00
|1.2124
|1.2037
|0.0000
|117
|2005.07.12 18:40
|modify
|42
|1.00
|1.2124
|1.2126
|0.0000
|118
|2005.07.13 16:03
|s/l
|42
|1.00
|1.2126
|1.2126
|0.0000
|24.67
|10071.29
|119
|2005.07.13 16:05
|sell
|43
|1.00
|1.2132
|1.2219
|0.0000
|120
|2005.07.15 15:40
|modify
|43
|1.00
|1.2132
|1.2121
|0.0000
|121
|2005.07.20 20:31
|s/l
|43
|1.00
|1.2121
|1.2121
|0.0000
|55.55
|10126.83
|122
|2005.07.20 20:35
|buy
|44
|1.00
|1.2119
|1.2032
|0.0000
|123
|2005.07.21 14:30
|modify
|44
|1.00
|1.2119
|1.2151
|0.0000
|124
|2005.07.21 16:53
|s/l
|44
|1.00
|1.2151
|1.2151
|0.0000
|334.00
|10460.83
|125
|2005.07.21 16:55
|buy
|45
|1.00
|1.2148
|1.2061
|0.0000
|126
|2005.07.22 19:18
|s/l
|45
|1.00
|1.2061
|1.2061
|0.0000
|-865.33
|9595.50
|127
|2005.07.22 19:20
|buy
|46
|1.00
|1.2062
|1.1975
|0.0000
|128
|2005.07.27 15:30
|s/l
|46
|1.00
|1.1975
|1.1975
|0.0000
|-856.00
|8739.50
|129
|2005.07.27 15:35
|sell
|47
|1.00
|1.1968
|1.2055
|0.0000
|130
|2005.07.27 17:43
|s/l
|47
|1.00
|1.2055
|1.2055
|0.0000
|-870.00
|7869.50
|131
|2005.07.27 17:45
|buy
|48
|1.00
|1.2049
|1.1962
|0.0000
|132
|2005.07.28 19:20
|modify
|48
|1.00
|1.2049
|1.2053
|0.0000
|133
|2005.08.01 13:40
|modify
|48
|1.00
|1.2049
|1.2144
|0.0000
|134
|2005.08.03 13:10
|sell
|49
|2.00
|1.2318
|1.2405
|0.0000
|135
|2005.08.03 13:10
|close by
|49
|1.00
|1.2049
|1.2405
|0.0000
|2722.67
|10592.18
|136
|2005.08.03 13:10
|sell
|50
|1.00
|1.2318
|1.2405
|0.0000
|137
|2005.08.03 13:10
|close by
|48
|0.00
|1.2049
|1.2144
|0.0000
|0.00
|10592.18
|138
|2005.08.04 18:27
|s/l
|50
|1.00
|1.2405
|1.2405
|0.0000
|-893.34
|9698.84
|139
|2005.08.04 18:30
|buy
|51
|1.00
|1.2393
|1.2306
|0.0000
|140
|2005.08.12 11:30
|sell
|52
|2.00
|1.2483
|1.2570
|0.0000
|141
|2005.08.12 11:30
|close by
|52
|1.00
|1.2393
|1.2570
|0.0000
|937.34
|10636.18
|142
|2005.08.12 11:30
|sell
|53
|1.00
|1.2483
|1.2570
|0.0000
|143
|2005.08.12 11:30
|close by
|51
|0.00
|1.2393
|1.2306
|0.0000
|0.00
|10636.18
|144
|2005.08.12 16:05
|modify
|53
|1.00
|1.2483
|1.2481
|0.0000
|145
|2005.08.16 15:45
|modify
|53
|1.00
|1.2483
|1.2390
|0.0000
|146
|2005.08.18 14:45
|modify
|53
|1.00
|1.2483
|1.2301
|0.0000
|147
|2005.08.25 05:37
|s/l
|53
|1.00
|1.2301
|1.2301
|0.0000
|1718.87
|12355.05
|148
|2005.08.25 05:40
|sell
|54
|1.00
|1.2294
|1.2381
|0.0000
|149
|2005.08.30 07:10
|modify
|54
|1.00
|1.2294
|1.2293
|0.0000
|150
|2005.08.31 17:30
|s/l
|54
|1.00
|1.2293
|1.2293
|0.0000
|-21.12
|12333.93
|151
|2005.08.31 17:35
|buy
|55
|1.00
|1.2294
|1.2207
|0.0000
|152
|2005.09.01 13:30
|modify
|55
|1.00
|1.2294
|1.2295
|0.0000
|153
|2005.09.01 18:15
|sell
|56
|2.00
|1.2472
|1.2559
|0.0000
|154
|2005.09.01 18:15
|close by
|56
|1.00
|1.2294
|1.2559
|0.0000
|1794.00
|14127.94
|155
|2005.09.01 18:15
|sell
|57
|1.00
|1.2472
|1.2559
|0.0000
|156
|2005.09.01 18:15
|close by
|55
|0.00
|1.2294
|1.2295
|0.0000
|0.00
|14127.94
|157
|2005.09.02 11:14
|s/l
|57
|1.00
|1.2559
|1.2559
|0.0000
|-877.78
|13250.16
|158
|2005.09.02 11:15
|sell
|58
|1.00
|1.2559
|1.2646
|0.0000
|159
|2005.09.06 09:55
|modify
|58
|1.00
|1.2559
|1.2557
|0.0000
|160
|2005.09.09 03:25
|modify
|58
|1.00
|1.2559
|1.2469
|0.0000
|161
|2005.09.12 15:50
|modify
|58
|1.00
|1.2559
|1.2375
|0.0000
|162
|2005.09.19 00:35
|modify
|58
|1.00
|1.2559
|1.2252
|0.0000
|163
|2005.09.22 02:45
|s/l
|58
|1.00
|1.2252
|1.2252
|0.0000
|2914.42
|16164.58
|164
|2005.09.22 02:50
|buy
|59
|1.00
|1.2264
|1.2177
|0.0000
|165
|2005.09.22 17:03
|s/l
|59
|1.00
|1.2177
|1.2177
|0.0000
|-870.00
|15294.58
|166
|2005.09.22 17:05
|buy
|60
|1.00
|1.2174
|1.2087
|0.0000
|167
|2005.09.23 15:50
|s/l
|60
|1.00
|1.2087
|1.2087
|0.0000
|-865.33
|14429.24
|168
|2005.09.23 15:55
|sell
|61
|1.00
|1.2091
|1.2178
|0.0000
|169
|2005.09.27 09:25
|modify
|61
|1.00
|1.2091
|1.2090
|0.0000
|170
|2005.09.30 18:34
|s/l
|61
|1.00
|1.2090
|1.2090
|0.0000
|-44.45
|14384.79
|171
|2005.09.30 18:35
|sell
|62
|1.00
|1.2085
|1.2172
|0.0000
|172
|2005.09.30 21:45
|buy
|63
|2.00
|1.1999
|1.1912
|0.0000
|173
|2005.09.30 21:45
|close by
|63
|1.00
|1.2085
|1.1912
|0.0000
|860.00
|15244.79
|174
|2005.09.30 21:45
|buy
|64
|1.00
|1.1999
|1.1912
|0.0000
|175
|2005.09.30 21:45
|close by
|62
|0.00
|1.2085
|1.2172
|0.0000
|0.00
|15244.79
|176
|2005.10.03 17:16
|s/l
|64
|1.00
|1.1912
|1.1912
|0.0000
|-865.33
|14379.46
|177
|2005.10.03 17:20
|sell
|65
|1.00
|1.1914
|1.2001
|0.0000
|178
|2005.10.06 00:58
|s/l
|65
|1.00
|1.2001
|1.2001
|0.0000
|-908.90
|13470.56
|179
|2005.10.06 01:00
|buy
|66
|1.00
|1.2014
|1.1927
|0.0000
|180
|2005.10.06 16:15
|modify
|66
|1.00
|1.2014
|1.2015
|0.0000
|181
|2005.10.06 21:30
|modify
|66
|1.00
|1.2014
|1.2104
|0.0000
|182
|2005.10.07 15:40
|s/l
|66
|1.00
|1.2104
|1.2104
|0.0000
|904.67
|14375.23
|183
|2005.10.07 15:45
|sell
|67
|1.00
|1.2124
|1.2211
|0.0000
|184
|2005.10.11 02:55
|buy
|68
|2.00
|1.2035
|1.1948
|0.0000
|185
|2005.10.11 02:55
|close by
|68
|1.00
|1.2124
|1.1948
|0.0000
|874.44
|15249.67
|186
|2005.10.11 02:55
|buy
|69
|1.00
|1.2035
|1.1948
|0.0000
|187
|2005.10.11 02:55
|close by
|67
|0.00
|1.2124
|1.2211
|0.0000
|0.00
|15249.67
|188
|2005.10.13 14:51
|s/l
|69
|1.00
|1.1948
|1.1948
|0.0000
|-851.33
|14398.34
|189
|2005.10.13 14:55
|sell
|70
|1.00
|1.1939
|1.2026
|0.0000
|190
|2005.10.13 21:27
|s/l
|70
|1.00
|1.2026
|1.2026
|0.0000
|-870.00
|13528.34
|191
|2005.10.13 21:30
|buy
|71
|1.00
|1.2029
|1.1942
|0.0000
|192
|2005.10.17 03:05
|modify
|71
|1.00
|1.2029
|1.2030
|0.0000
|193
|2005.10.17 11:57
|s/l
|71
|1.00
|1.2030
|1.2030
|0.0000
|19.33
|13547.68
|194
|2005.10.17 12:00
|buy
|72
|1.00
|1.2033
|1.1946
|0.0000
|195
|2005.10.18 11:55
|s/l
|72
|1.00
|1.1946
|1.1946
|0.0000
|-865.33
|12682.35
|196
|2005.10.18 12:00
|buy
|73
|1.00
|1.1956
|1.1869
|0.0000
|197
|2005.10.21 02:15
|modify
|73
|1.00
|1.1956
|1.1971
|0.0000
|198
|2005.10.21 17:24
|s/l
|73
|1.00
|1.1971
|1.1971
|0.0000
|173.34
|12855.68
|199
|2005.10.21 17:25
|sell
|74
|1.00
|1.1969
|1.2056
|0.0000
|200
|2005.10.25 14:58
|s/l
|74
|1.00
|1.2056
|1.2056
|0.0000
|-885.56
|11970.12
|201
|2005.10.25 15:00
|buy
|75
|1.00
|1.2061
|1.1974
|0.0000
|202
|2005.10.27 10:35
|sell
|76
|2.00
|1.2148
|1.2235
|0.0000
|203
|2005.10.27 10:35
|close by
|76
|1.00
|1.2061
|1.2235
|0.0000
|888.67
|12858.79
|204
|2005.10.27 10:35
|sell
|77
|1.00
|1.2148
|1.2235
|0.0000
|205
|2005.10.27 10:35
|close by
|75
|0.00
|1.2061
|1.1974
|0.0000
|0.00
|12858.79
|206
|2005.10.28 19:05
|modify
|77
|1.00
|1.2148
|1.2147
|0.0000
|207
|2005.10.31 17:55
|modify
|77
|1.00
|1.2148
|1.2058
|0.0000
|208
|2005.11.02 17:32
|s/l
|77
|1.00
|1.2058
|1.2058
|0.0000
|868.88
|13727.68
|209
|2005.11.02 17:35
|sell
|78
|1.00
|1.2058
|1.2145
|0.0000
|210
|2005.11.03 19:00
|modify
|78
|1.00
|1.2058
|1.2056
|0.0000
|211
|2005.11.04 17:30
|modify
|78
|1.00
|1.2058
|1.1945
|0.0000
|212
|2005.11.08 02:55
|modify
|78
|1.00
|1.2058
|1.1847
|0.0000
|213
|2005.11.14 18:45
|modify
|78
|1.00
|1.2058
|1.1754
|0.0000
|214
|2005.11.17 20:25
|s/l
|78
|1.00
|1.1754
|1.1754
|0.0000
|2907.76
|16635.43
|215
|2005.11.17 20:30
|buy
|79
|1.00
|1.1746
|1.1659
|0.0000
|216
|2005.11.21 16:15
|modify
|79
|1.00
|1.1746
|1.1749
|0.0000
|217
|2005.11.21 17:13
|s/l
|79
|1.00
|1.1749
|1.1749
|0.0000
|39.33
|16674.77
|218
|2005.11.21 17:15
|sell
|80
|1.00
|1.1759
|1.1846
|0.0000
|219
|2005.11.23 08:14
|s/l
|80
|1.00
|1.1846
|1.1846
|0.0000
|-885.56
|15789.21
|220
|2005.11.23 08:15
|buy
|81
|1.00
|1.1857
|1.1770
|0.0000
|221
|2005.11.23 13:14
|s/l
|81
|1.00
|1.1770
|1.1770
|0.0000
|-870.00
|14919.21
|222
|2005.11.23 13:15
|sell
|82
|1.00
|1.1776
|1.1863
|0.0000
|223
|2005.11.28 09:05
|modify
|82
|1.00
|1.1776
|1.1773
|0.0000
|224
|2005.11.28 17:31
|s/l
|82
|1.00
|1.1773
|1.1773
|0.0000
|-8.90
|14910.32
|225
|2005.11.28 17:35
|buy
|83
|1.00
|1.1769
|1.1682
|0.0000
|226
|2005.11.28 20:50
|modify
|83
|1.00
|1.1769
|1.1770
|0.0000
|227
|2005.11.29 15:37
|s/l
|83
|1.00
|1.1770
|1.1770
|0.0000
|14.67
|14924.98
|228
|2005.11.29 15:40
|sell
|84
|1.00
|1.1771
|1.1858
|0.0000
|229
|2005.12.02 16:55
|modify
|84
|1.00
|1.1771
|1.1760
|0.0000
|230
|2005.12.05 14:51
|s/l
|84
|1.00
|1.1760
|1.1760
|0.0000
|63.33
|14988.31
|231
|2005.12.05 14:55
|sell
|85
|1.00
|1.1765
|1.1852
|0.0000
|232
|2005.12.12 10:20
|s/l
|85
|1.00
|1.1852
|1.1852
|0.0000
|-924.45
|14063.86
|233
|2005.12.12 10:25
|buy
|86
|1.00
|1.1857
|1.1770
|0.0000
|234
|2005.12.12 15:20
|modify
|86
|1.00
|1.1857
|1.1866
|0.0000
|235
|2005.12.14 10:40
|modify
|86
|1.00
|1.1857
|1.1961
|0.0000
|236
|2005.12.15 05:50
|s/l
|86
|1.00
|1.1961
|1.1961
|0.0000
|1063.34
|15127.19
|237
|2005.12.15 05:55
|buy
|87
|1.00
|1.1975
|1.1888
|0.0000
|238
|2005.12.20 17:07
|s/l
|87
|1.00
|1.1888
|1.1888
|0.0000
|-856.00
|14271.20
|239
|2005.12.20 17:10
|buy
|88
|1.00
|1.1886
|1.1799
|0.0000
|240
|2005.12.30 14:32
|s/l
|88
|1.00
|1.1799
|1.1799
|0.0000
|-813.99
|13457.20
|241
|2005.12.30 14:35
|sell
|89
|1.00
|1.1791
|1.1878
|0.0000
|242
|2006.01.03 08:27
|s/l
|89
|1.00
|1.1878
|1.1878
|0.0000
|-885.56
|12571.65
|243
|2006.01.03 08:27
|buy
|90
|1.00
|1.1893
|1.1806
|0.0000
|244
|2006.01.03 17:55
|sell
|91
|2.00
|1.1982
|1.2069
|0.0000
|245
|2006.01.03 17:55
|close by
|91
|1.00
|1.1893
|1.2069
|0.0000
|890.00
|13461.65
|246
|2006.01.03 17:55
|sell
|92
|1.00
|1.1982
|1.2069
|0.0000
|247
|2006.01.03 17:55
|close by
|90
|0.00
|1.1893
|1.1806
|0.0000
|0.00
|13461.65
|248
|2006.01.04 04:07
|s/l
|92
|1.00
|1.2069
|1.2069
|0.0000
|-877.78
|12583.87
|249
|2006.01.04 04:10
|buy
|93
|1.00
|1.2068
|1.1981
|0.0000
|250
|2006.01.06 15:55
|modify
|93
|1.00
|1.2068
|1.2086
|0.0000
|251
|2006.01.09 10:54
|s/l
|93
|1.00
|1.2086
|1.2086
|0.0000
|203.34
|12787.20
|252
|2006.01.09 10:55
|buy
|94
|1.00
|1.2087
|1.2000
|0.0000
|253
|2006.01.23 02:10
|modify
|94
|1.00
|1.2087
|1.2090
|0.0000
|254
|2006.01.23 11:50
|modify
|94
|1.00
|1.2087
|1.2180
|0.0000
|255
|2006.01.27 13:00
|s/l
|94
|1.00
|1.2180
|1.2180
|0.0000
|1023.35
|13810.55
|256
|2006.01.27 13:05
|sell
|95
|1.00
|1.2181
|1.2268
|0.0000
|257
|2006.01.27 20:30
|modify
|95
|1.00
|1.2181
|1.2180
|0.0000
|258
|2006.01.31 19:17
|s/l
|95
|1.00
|1.2180
|1.2180
|0.0000
|-5.56
|13804.99
|259
|2006.01.31 19:20
|buy
|96
|1.00
|1.2180
|1.2093
|0.0000
|260
|2006.02.01 13:33
|s/l
|96
|1.00
|1.2093
|1.2093
|0.0000
|-865.33
|12939.66
|261
|2006.02.01 13:35
|sell
|97
|1.00
|1.2097
|1.2184
|0.0000
|262
|2006.02.03 16:00
|modify
|97
|1.00
|1.2097
|1.2092
|0.0000
|263
|2006.02.10 17:55
|modify
|97
|1.00
|1.2097
|1.1997
|0.0000
|264
|2006.03.02 17:23
|s/l
|97
|1.00
|1.1997
|1.1997
|0.0000
|758.85
|13698.51
|265
|2006.03.02 17:25
|buy
|98
|1.00
|1.1990
|1.1903
|0.0000
|266
|2006.03.06 01:30
|sell
|99
|2.00
|1.2080
|1.2167
|0.0000
|267
|2006.03.06 01:30
|close by
|99
|1.00
|1.1990
|1.2167
|0.0000
|909.33
|14607.85
|268
|2006.03.06 01:30
|sell
|100
|1.00
|1.2080
|1.2167
|0.0000
|269
|2006.03.06 01:30
|close by
|98
|0.00
|1.1990
|1.1903
|0.0000
|0.00
|14607.85
|270
|2006.03.07 02:55
|modify
|100
|1.00
|1.2080
|1.2077
|0.0000
|271
|2006.03.07 14:00
|buy
|101
|2.00
|1.1903
|1.1816
|0.0000
|272
|2006.03.07 14:00
|close by
|101
|1.00
|1.2080
|1.1816
|0.0000
|1762.22
|16370.07
|273
|2006.03.07 14:00
|buy
|102
|1.00
|1.1903
|1.1816
|0.0000
|274
|2006.03.07 14:00
|close by
|100
|0.00
|1.2080
|1.2077
|0.0000
|0.00
|16370.07
|275
|2006.03.14 17:05
|modify
|102
|1.00
|1.1903
|1.1913
|0.0000
|276
|2006.03.16 12:20
|sell
|103
|2.00
|1.2087
|1.2174
|0.0000
|277
|2006.03.16 12:20
|close by
|103
|1.00
|1.1903
|1.2174
|0.0000
|1891.34
|18261.41
|278
|2006.03.16 12:20
|sell
|104
|1.00
|1.2087
|1.2174
|0.0000
|279
|2006.03.16 12:20
|close by
|102
|0.00
|1.1903
|1.1913
|0.0000
|0.00
|18261.41
|280
|2006.03.16 19:16
|s/l
|104
|1.00
|1.2174
|1.2174
|0.0000
|-870.00
|17391.41
|281
|2006.03.16 19:20
|buy
|105
|1.00
|1.2171
|1.2084
|0.0000
|282
|2006.03.21 17:55
|s/l
|105
|1.00
|1.2084
|1.2084
|0.0000
|-856.00
|16535.41
|283
|2006.03.21 18:00
|buy
|106
|1.00
|1.2093
|1.2006
|0.0000
|284
|2006.03.23 17:22
|s/l
|106
|1.00
|1.2006
|1.2006
|0.0000
|-851.33
|15684.08
|285
|2006.03.23 17:25
|sell
|107
|1.00
|1.2010
|1.2097
|0.0000
|286
|2006.03.28 15:26
|s/l
|107
|1.00
|1.2097
|1.2097
|0.0000
|-893.34
|14790.74
|287
|2006.03.28 15:30
|sell
|108
|1.00
|1.2101
|1.2188
|0.0000
|288
|2006.03.28 21:45
|modify
|108
|1.00
|1.2101
|1.2095
|0.0000
|289
|2006.03.30 13:38
|s/l
|108
|1.00
|1.2095
|1.2095
|0.0000
|28.88
|14819.63
|290
|2006.03.30 13:40
|buy
|109
|1.00
|1.2095
|1.2008
|0.0000
|291
|2006.04.04 12:45
|modify
|109
|1.00
|1.2095
|1.2096
|0.0000
|292
|2006.04.04 16:50
|sell
|110
|2.00
|1.2269
|1.2356
|0.0000
|293
|2006.04.04 16:50
|close by
|110
|1.00
|1.2095
|1.2356
|0.0000
|1754.00
|16573.63
|294
|2006.04.04 16:50
|sell
|111
|1.00
|1.2269
|1.2356
|0.0000
|295
|2006.04.04 16:50
|close by
|109
|0.00
|1.2095
|1.2096
|0.0000
|0.00
|16573.63
|296
|2006.04.07 10:20
|modify
|111
|1.00
|1.2269
|1.2260
|0.0000
|297
|2006.04.10 19:30
|buy
|112
|2.00
|1.2086
|1.1999
|0.0000
|298
|2006.04.10 19:30
|close by
|112
|1.00
|1.2269
|1.1999
|0.0000
|1783.33
|18356.96
|299
|2006.04.10 19:30
|buy
|113
|1.00
|1.2086
|1.1999
|0.0000
|300
|2006.04.10 19:30
|close by
|111
|0.00
|1.2269
|1.2260
|0.0000
|0.00
|18356.96
|301
|2006.04.17 04:10
|modify
|113
|1.00
|1.2086
|1.2096
|0.0000
|302
|2006.04.17 17:50
|modify
|113
|1.00
|1.2086
|1.2192
|0.0000
|303
|2006.04.19 01:55
|sell
|114
|2.00
|1.2367
|1.2454
|0.0000
|304
|2006.04.19 01:55
|close by
|114
|1.00
|1.2086
|1.2454
|0.0000
|2852.01
|21208.96
|305
|2006.04.19 01:55
|sell
|115
|1.00
|1.2367
|1.2454
|0.0000
|306
|2006.04.19 01:55
|close by
|113
|0.00
|1.2086
|1.2192
|0.0000
|0.00
|21208.96
|307
|2006.04.21 09:45
|modify
|115
|1.00
|1.2367
|1.2361
|0.0000
|308
|2006.04.21 17:38
|s/l
|115
|1.00
|1.2361
|1.2361
|0.0000
|28.88
|21237.85
|309
|2006.04.21 17:40
|buy
|116
|1.00
|1.2355
|1.2268
|0.0000
|310
|2006.04.26 16:25
|sell
|117
|2.00
|1.2442
|1.2529
|0.0000
|311
|2006.04.26 16:25
|close by
|117
|1.00
|1.2355
|1.2529
|0.0000
|884.00
|22121.85
|312
|2006.04.26 16:25
|sell
|118
|1.00
|1.2442
|1.2529
|0.0000
|313
|2006.04.26 16:25
|close by
|116
|0.00
|1.2355
|1.2268
|0.0000
|0.00
|22121.85
|314
|2006.04.27 17:30
|s/l
|118
|1.00
|1.2529
|1.2529
|0.0000
|-893.34
|21228.51
|315
|2006.04.27 17:35
|buy
|119
|1.00
|1.2531
|1.2444
|0.0000
|316
|2006.04.28 18:10
|sell
|120
|2.00
|1.2631
|1.2718
|0.0000
|317
|2006.04.28 18:10
|close by
|120
|1.00
|1.2531
|1.2718
|0.0000
|1004.67
|22233.18
|318
|2006.04.28 18:10
|sell
|121
|1.00
|1.2631
|1.2718
|0.0000
|319
|2006.04.28 18:10
|close by
|119
|0.00
|1.2531
|1.2444
|0.0000
|0.00
|22233.18
|320
|2006.05.04 21:11
|s/l
|121
|1.00
|1.2718
|1.2718
|0.0000
|-916.67
|21316.51
|321
|2006.05.04 21:15
|buy
|122
|1.00
|1.2716
|1.2629
|0.0000
|322
|2006.05.10 17:20
|modify
|122
|1.00
|1.2716
|1.2725
|0.0000
|323
|2006.05.11 04:18
|s/l
|122
|1.00
|1.2725
|1.2725
|0.0000
|122.67
|21439.18
|324
|2006.05.11 04:20
|sell
|123
|1.00
|1.2724
|1.2811
|0.0000
|325
|2006.05.11 17:33
|s/l
|123
|1.00
|1.2811
|1.2811
|0.0000
|-870.00
|20569.18
|326
|2006.05.11 17:35
|buy
|124
|1.00
|1.2812
|1.2725
|0.0000
|327
|2006.05.12 10:35
|modify
|124
|1.00
|1.2812
|1.2816
|0.0000
|328
|2006.05.15 13:41
|s/l
|124
|1.00
|1.2816
|1.2816
|0.0000
|49.33
|20618.51
|329
|2006.05.15 13:45
|sell
|125
|1.00
|1.2815
|1.2902
|0.0000
|330
|2006.05.17 10:18
|s/l
|125
|1.00
|1.2902
|1.2902
|0.0000
|-885.56
|19732.95
|331
|2006.05.17 10:20
|buy
|126
|1.00
|1.2901
|1.2814
|0.0000
|332
|2006.05.17 17:24
|s/l
|126
|1.00
|1.2814
|1.2814
|0.0000
|-870.00
|18862.95
|333
|2006.05.17 17:25
|buy
|127
|1.00
|1.2814
|1.2727
|0.0000
|334
|2006.05.17 18:57
|s/l
|127
|1.00
|1.2727
|1.2727
|0.0000
|-870.00
|17992.95
|335
|2006.05.17 19:00
|buy
|128
|1.00
|1.2724
|1.2637
|0.0000
|336
|2006.05.18 16:35
|sell
|129
|2.00
|1.2823
|1.2910
|0.0000
|337
|2006.05.18 16:35
|close by
|129
|1.00
|1.2724
|1.2910
|0.0000
|1004.00
|18996.96
|338
|2006.05.18 16:35
|sell
|130
|1.00
|1.2823
|1.2910
|0.0000
|339
|2006.05.18 16:35
|close by
|128
|0.00
|1.2724
|1.2637
|0.0000
|0.00
|18996.96
|340
|2006.05.19 16:00
|modify
|130
|1.00
|1.2823
|1.2818
|0.0000
|341
|2006.05.22 17:27
|s/l
|130
|1.00
|1.2818
|1.2818
|0.0000
|34.44
|19031.40
|342
|2006.05.22 17:30
|buy
|131
|1.00
|1.2811
|1.2724
|0.0000
|343
|2006.05.26 17:16
|s/l
|131
|1.00
|1.2724
|1.2724
|0.0000
|-842.00
|18189.40
|344
|2006.05.26 17:20
|sell
|132
|1.00
|1.2718
|1.2805
|0.0000
|345
|2006.05.30 05:52
|s/l
|132
|1.00
|1.2805
|1.2805
|0.0000
|-885.56
|17303.84
|346
|2006.05.30 05:55
|buy
|133
|1.00
|1.2809
|1.2722
|0.0000
|347
|2006.05.30 17:05
|modify
|133
|1.00
|1.2809
|1.2816
|0.0000
|348
|2006.05.31 21:33
|s/l
|133
|1.00
|1.2816
|1.2816
|0.0000
|74.67
|17378.51
|349
|2006.05.31 21:35
|sell
|134
|1.00
|1.2822
|1.2909
|0.0000
|350
|2006.06.01 15:20
|buy
|135
|2.00
|1.2732
|1.2645
|0.0000
|351
|2006.06.01 15:20
|close by
|135
|1.00
|1.2822
|1.2645
|0.0000
|876.66
|18255.17
|352
|2006.06.01 15:20
|buy
|136
|1.00
|1.2732
|1.2645
|0.0000
|353
|2006.06.01 15:20
|close by
|134
|0.00
|1.2822
|1.2909
|0.0000
|0.00
|18255.17
|354
|2006.06.01 18:55
|sell
|137
|2.00
|1.2819
|1.2906
|0.0000
|355
|2006.06.01 18:55
|close by
|137
|1.00
|1.2732
|1.2906
|0.0000
|870.00
|19125.17
|356
|2006.06.01 18:55
|sell
|138
|1.00
|1.2819
|1.2906
|0.0000
|357
|2006.06.01 18:55
|close by
|136
|0.00
|1.2732
|1.2645
|0.0000
|0.00
|19125.17
|358
|2006.06.02 15:35
|s/l
|138
|1.00
|1.2906
|1.2906
|0.0000
|-877.78
|18247.40
|359
|2006.06.02 15:40
|buy
|139
|1.00
|1.2895
|1.2808
|0.0000
|360
|2006.06.06 17:59
|s/l
|139
|1.00
|1.2808
|1.2808
|0.0000
|-860.67
|17386.73
|361
|2006.06.06 18:00
|buy
|140
|1.00
|1.2811
|1.2724
|0.0000
|362
|2006.06.08 15:02
|s/l
|140
|1.00
|1.2724
|1.2724
|0.0000
|-851.33
|16535.40
|363
|2006.06.08 15:05
|sell
|141
|1.00
|1.2717
|1.2804
|0.0000
|364
|2006.06.09 09:20
|modify
|141
|1.00
|1.2717
|1.2714
|0.0000
|365
|2006.06.13 20:25
|modify
|141
|1.00
|1.2717
|1.2623
|0.0000
|366
|2006.06.14 16:20
|s/l
|141
|1.00
|1.2623
|1.2623
|0.0000
|908.88
|17444.28
|367
|2006.06.14 16:25
|buy
|142
|1.00
|1.2613
|1.2526
|0.0000
|368
|2006.06.23 14:47
|s/l
|142
|1.00
|1.2526
|1.2526
|0.0000
|-818.66
|16625.63
|369
|2006.06.23 14:50
|sell
|143
|1.00
|1.2516
|1.2603
|0.0000
|370
|2006.06.26 20:39
|s/l
|143
|1.00
|1.2603
|1.2603
|0.0000
|-877.78
|15747.85
|371
|2006.06.26 20:40
|sell
|144
|1.00
|1.2600
|1.2687
|0.0000
|372
|2006.06.30 04:08
|s/l
|144
|1.00
|1.2687
|1.2687
|0.0000
|-916.67
|14831.17
|373
|2006.06.30 04:10
|buy
|145
|1.00
|1.2690
|1.2603
|0.0000
|374
|2006.06.30 17:55
|modify
|145
|1.00
|1.2690
|1.2699
|0.0000
|375
|2006.07.12 15:31
|s/l
|145
|1.00
|1.2699
|1.2699
|0.0000
|136.67
|14967.85
|376
|2006.07.12 15:35
|buy
|146
|1.00
|1.2713
|1.2626
|0.0000
|377
|2006.07.14 17:00
|s/l
|146
|1.00
|1.2626
|1.2626
|0.0000
|-851.33
|14116.52
|378
|2006.07.14 17:05
|sell
|147
|1.00
|1.2631
|1.2718
|0.0000
|379
|2006.07.17 12:30
|buy
|148
|2.00
|1.2540
|1.2453
|0.0000
|380
|2006.07.17 12:30
|close by
|148
|1.00
|1.2631
|1.2453
|0.0000
|902.22
|15018.74
|381
|2006.07.17 12:30
|buy
|149
|1.00
|1.2540
|1.2453
|0.0000
|382
|2006.07.17 12:30
|close by
|147
|0.00
|1.2631
|1.2718
|0.0000
|0.00
|15018.74
|383
|2006.07.20 13:50
|modify
|149
|1.00
|1.2540
|1.2541
|0.0000
|384
|2006.07.27 00:00
|modify
|149
|1.00
|1.2540
|1.2633
|0.0000
|385
|2006.08.01 19:20
|modify
|149
|1.00
|1.2540
|1.2724
|0.0000
|386
|2006.08.04 17:00
|modify
|149
|1.00
|1.2540
|1.2817
|0.0000
|387
|2006.08.08 00:58
|s/l
|149
|1.00
|1.2817
|1.2817
|0.0000
|2872.68
|17891.42
|388
|2006.08.08 01:00
|sell
|150
|1.00
|1.2817
|1.2904
|0.0000
|389
|2006.08.09 13:55
|s/l
|150
|1.00
|1.2904
|1.2904
|0.0000
|-877.78
|17013.64
|390
|2006.08.09 14:00
|buy
|151
|1.00
|1.2901
|1.2814
|0.0000
|391
|2006.08.10 17:02
|s/l
|151
|1.00
|1.2814
|1.2814
|0.0000
|-856.00
|16157.64
|392
|2006.08.10 17:05
|buy
|152
|1.00
|1.2814
|1.2727
|0.0000
|393
|2006.08.11 15:31
|s/l
|152
|1.00
|1.2727
|1.2727
|0.0000
|-865.33
|15292.31
|394
|2006.08.11 15:35
|sell
|153
|1.00
|1.2728
|1.2815
|0.0000
|395
|2006.08.16 15:30
|s/l
|153
|1.00
|1.2815
|1.2815
|0.0000
|-893.34
|14398.97
|396
|2006.08.16 15:35
|buy
|154
|1.00
|1.2830
|1.2743
|0.0000
|397
|2006.08.21 15:15
|modify
|154
|1.00
|1.2830
|1.2833
|0.0000
|398
|2006.08.22 13:10
|s/l
|154
|1.00
|1.2833
|1.2833
|0.0000
|58.00
|14456.98
|399
|2006.08.22 13:15
|buy
|155
|1.00
|1.2835
|1.2748
|0.0000
|400
|2006.08.24 11:00
|s/l
|155
|1.00
|1.2748
|1.2748
|0.0000
|-851.33
|13605.65
|401
|2006.08.24 11:05
|buy
|156
|1.00
|1.2808
|1.2721
|0.0000
|402
|2006.09.07 15:43
|s/l
|156
|1.00
|1.2721
|1.2721
|0.0000
|-804.66
|12800.99
|403
|2006.09.07 15:45
|buy
|157
|1.00
|1.2714
|1.2627
|0.0000
|404
|2006.09.22 10:05
|modify
|157
|1.00
|1.2714
|1.2720
|0.0000
|405
|2006.09.26 11:49
|s/l
|157
|1.00
|1.2720
|1.2720
|0.0000
|139.35
|12940.34
|406
|2006.09.26 11:50
|sell
|158
|1.00
|1.2721
|1.2808
|0.0000
|407
|2006.10.06 15:35
|modify
|158
|1.00
|1.2721
|1.2720
|0.0000
|408
|2006.10.10 14:20
|modify
|158
|1.00
|1.2721
|1.2623
|0.0000
|409
|2006.10.19 20:09
|s/l
|158
|1.00
|1.2623
|1.2623
|0.0000
|785.52
|13725.86
|410
|2006.10.19 20:10
|buy
|159
|1.00
|1.2619
|1.2532
|0.0000
|411
|2006.10.24 08:59
|s/l
|159
|1.00
|1.2532
|1.2532
|0.0000
|-856.00
|12869.86
|412
|2006.10.24 09:00
|sell
|160
|1.00
|1.2532
|1.2619
|0.0000
|413
|2006.10.25 21:20
|s/l
|160
|1.00
|1.2619
|1.2619
|0.0000
|-877.78
|11992.09
|414
|2006.10.25 21:25
|buy
|161
|1.00
|1.2608
|1.2521
|0.0000
|415
|2006.10.26 19:45
|sell
|162
|2.00
|1.2695
|1.2782
|0.0000
|416
|2006.10.26 19:45
|close by
|162
|1.00
|1.2608
|1.2782
|0.0000
|884.00
|12876.09
|417
|2006.10.26 19:45
|sell
|163
|1.00
|1.2695
|1.2782
|0.0000
|418
|2006.10.26 19:45
|close by
|161
|0.00
|1.2608
|1.2521
|0.0000
|0.00
|12876.09
|419
|2006.10.31 17:30
|s/l
|163
|1.00
|1.2782
|1.2782
|0.0000
|-893.34
|11982.75
|420
|2006.10.31 17:35
|buy
|164
|1.00
|1.2779
|1.2692
|0.0000
|421
|2006.11.03 15:44
|s/l
|164
|1.00
|1.2692
|1.2692
|0.0000
|-846.66
|11136.09
|422
|2006.11.03 15:45
|sell
|165
|1.00
|1.2693
|1.2780
|0.0000
|423
|2006.11.07 15:40
|s/l
|165
|1.00
|1.2780
|1.2780
|0.0000
|-885.56
|10250.53
|424
|2006.11.07 15:45
|buy
|166
|1.00
|1.2778
|1.2691
|0.0000
|425
|2006.11.10 04:55
|modify
|166
|1.00
|1.2778
|1.2779
|0.0000
|426
|2006.11.15 13:06
|s/l
|166
|1.00
|1.2779
|1.2779
|0.0000
|47.34
|10297.87
|427
|2006.11.15 13:10
|buy
|167
|1.00
|1.2785
|1.2698
|0.0000
|428
|2006.11.22 10:35
|sell
|168
|2.00
|1.2873
|1.2960
|0.0000
|429
|2006.11.22 10:35
|close by
|168
|1.00
|1.2785
|1.2960
|0.0000
|912.67
|11210.54
|430
|2006.11.22 10:35
|sell
|169
|1.00
|1.2873
|1.2960
|0.0000
|431
|2006.11.22 10:35
|close by
|167
|0.00
|1.2785
|1.2698
|0.0000
|0.00
|11210.54
|432
|2006.11.23 11:07
|s/l
|169
|1.00
|1.2960
|1.2960
|0.0000
|-893.34
|10317.20
|433
|2006.11.23 11:10
|buy
|170
|1.00
|1.2970
|1.2883
|0.0000
|434
|2006.11.24 10:35
|modify
|170
|1.00
|1.2970
|1.2971
|0.0000
|435
|2006.11.27 00:00
|modify
|170
|1.00
|1.2970
|1.3078
|0.0000
|436
|2006.11.30 17:50
|modify
|170
|1.00
|1.2970
|1.3168
|0.0000
|437
|2006.12.01 17:45
|sell
|171
|2.00
|1.3341
|1.3428
|0.0000
|438
|2006.12.01 17:45
|close by
|171
|1.00
|1.2970
|1.3428
|0.0000
|3747.34
|14064.54
|439
|2006.12.01 17:45
|sell
|172
|1.00
|1.3341
|1.3428
|0.0000
|440
|2006.12.01 17:45
|close by
|170
|0.00
|1.2970
|1.3168
|0.0000
|0.00
|14064.54
|441
|2006.12.08 18:55
|modify
|172
|1.00
|1.3341
|1.3301
|0.0000
|442
|2006.12.15 11:30
|modify
|172
|1.00
|1.3341
|1.3201
|0.0000
|443
|2006.12.19 19:21
|s/l
|172
|1.00
|1.3201
|1.3201
|0.0000
|1275.54
|15340.08
|444
|2006.12.19 19:25
|buy
|173
|1.00
|1.3201
|1.3114
|0.0000
|445
|2006.12.22 19:01
|s/l
|173
|1.00
|1.3114
|1.3114
|0.0000
|-846.66
|14493.42
|446
|2006.12.22 19:05
|sell
|174
|1.00
|1.3117
|1.3204
|0.0000
|447
|2006.12.29 18:31
|s/l
|174
|1.00
|1.3204
|1.3204
|0.0000
|-924.45
|13568.96
|448
|2006.12.29 18:35
|buy
|175
|1.00
|1.3200
|1.3113
|0.0000
|449
|2007.01.02 12:10
|modify
|175
|1.00
|1.3200
|1.3201
|0.0000
|450
|2007.01.03 17:06
|s/l
|175
|1.00
|1.3201
|1.3201
|0.0000
|24.00
|13592.97
|451
|2007.01.03 17:10
|sell
|176
|1.00
|1.3181
|1.3268
|0.0000
|452
|2007.01.04 12:55
|buy
|177
|2.00
|1.3094
|1.3007
|0.0000
|453
|2007.01.04 12:55
|close by
|177
|1.00
|1.3181
|1.3007
|0.0000
|846.66
|14439.63
|454
|2007.01.04 12:55
|buy
|178
|1.00
|1.3094
|1.3007
|0.0000
|455
|2007.01.04 12:55
|close by
|176
|0.00
|1.3181
|1.3268
|0.0000
|0.00
|14439.63
|456
|2007.01.05 15:32
|s/l
|178
|1.00
|1.3007
|1.3007
|0.0000
|-865.33
|13574.30
|457
|2007.01.05 15:35
|sell
|179
|1.00
|1.3014
|1.3101
|0.0000
|458
|2007.01.11 16:20
|modify
|179
|1.00
|1.3014
|1.3009
|0.0000
|459
|2007.01.23 12:09
|s/l
|179
|1.00
|1.3009
|1.3009
|0.0000
|-74.46
|13499.83
|460
|2007.01.23 12:10
|buy
|180
|1.00
|1.3015
|1.2928
|0.0000
|461
|2007.01.25 21:33
|s/l
|180
|1.00
|1.2928
|1.2928
|0.0000
|-851.33
|12648.50
|462
|2007.01.25 21:35
|buy
|181
|1.00
|1.2932
|1.2845
|0.0000
|463
|2007.01.31 21:20
|modify
|181
|1.00
|1.2932
|1.2940
|0.0000
|464
|2007.02.05 04:49
|s/l
|181
|1.00
|1.2940
|1.2940
|0.0000
|122.01
|12770.51
|465
|2007.02.05 04:50
|buy
|182
|1.00
|1.2943
|1.2856
|0.0000
|466
|2007.02.08 17:45
|sell
|183
|2.00
|1.3030
|1.3117
|0.0000
|467
|2007.02.08 17:45
|close by
|183
|1.00
|1.2943
|1.3117
|0.0000
|893.34
|13663.84
|468
|2007.02.08 17:45
|sell
|184
|1.00
|1.3030
|1.3117
|0.0000
|469
|2007.02.08 17:45
|close by
|182
|0.00
|1.2943
|1.2856
|0.0000
|0.00
|13663.84
|470
|2007.02.14 17:00
|s/l
|184
|1.00
|1.3117
|1.3117
|0.0000
|-901.12
|12762.73
|471
|2007.02.14 17:05
|sell
|185
|1.00
|1.3134
|1.3221
|0.0000
|472
|2007.02.27 10:21
|s/l
|185
|1.00
|1.3221
|1.3221
|0.0000
|-971.13
|11791.60
|473
|2007.02.27 10:25
|buy
|186
|1.00
|1.3216
|1.3129
|0.0000
|474
|2007.03.05 03:43
|s/l
|186
|1.00
|1.3129
|1.3129
|0.0000
|-842.00
|10949.61
|475
|2007.03.05 03:45
|sell
|187
|1.00
|1.3135
|1.3222
|0.0000
|476
|2007.03.13 15:11
|s/l
|187
|1.00
|1.3222
|1.3222
|0.0000
|-932.23
|10017.37
|477
|2007.03.13 15:15
|buy
|188
|1.00
|1.3218
|1.3131
|0.0000
|478
|2007.03.16 04:05
|sell
|189
|2.00
|1.3311
|1.3398
|0.0000
|479
|2007.03.16 04:05
|close by
|189
|1.00
|1.3218
|1.3398
|0.0000
|953.34
|10970.71
|480
|2007.03.16 04:05
|sell
|190
|1.00
|1.3311
|1.3398
|0.0000
|481
|2007.03.16 04:05
|close by
|188
|0.00
|1.3218
|1.3131
|0.0000
|0.00
|10970.71
|482
|2007.03.22 01:42
|s/l
|190
|1.00
|1.3398
|1.3398
|0.0000
|-916.67
|10054.04
|483
|2007.03.22 01:45
|buy
|191
|1.00
|1.3398
|1.3311
|0.0000
|484
|2007.03.22 19:16
|s/l
|191
|1.00
|1.3311
|1.3311
|0.0000
|-870.00
|9184.04
|485
|2007.03.22 19:20
|sell
|192
|1.00
|1.3311
|1.3398
|0.0000
|486
|2007.03.30 17:44
|s/l
|192
|1.00
|1.3398
|1.3398
|0.0000
|-932.23
|8251.80
|487
|2007.03.30 17:45
|buy
|193
|1.00
|1.3396
|1.3309
|0.0000
|488
|2007.04.12 17:20
|modify
|193
|1.00
|1.3396
|1.3402
|0.0000
|489
|2007.04.17 15:50
|modify
|193
|1.00
|1.3396
|1.3505
|0.0000
|490
|2007.05.10 15:52
|s/l
|193
|1.00
|1.3505
|1.3505
|0.0000
|1281.36
|9533.17
|491
|2007.05.10 15:55
|sell
|194
|1.00
|1.3505
|1.3592
|0.0000
|492
|2007.05.15 17:41
|s/l
|194
|1.00
|1.3592
|1.3592
|0.0000
|-893.34
|8639.83
|493
|2007.05.15 17:45
|buy
|195
|1.00
|1.3585
|1.3498
|0.0000
|494
|2007.05.17 15:32
|s/l
|195
|1.00
|1.3498
|1.3498
|0.0000
|-851.33
|7788.50
|495
|2007.05.17 15:35
|sell
|196
|1.00
|1.3491
|1.3578
|0.0000
|496
|2007.06.01 17:10
|buy
|197
|2.00
|1.3404
|1.3317
|0.0000
|497
|2007.06.01 17:10
|close by
|197
|1.00
|1.3491
|1.3317
|0.0000
|753.31
|8541.82
|498
|2007.06.01 17:10
|buy
|198
|1.00
|1.3404
|1.3317
|0.0000
|499
|2007.06.01 17:10
|close by
|196
|0.00
|1.3491
|1.3578
|0.0000
|0.00
|8541.82
|500
|2007.06.04 16:20
|sell
|199
|2.00
|1.3493
|1.3580
|0.0000
|501
|2007.06.04 16:20
|close by
|199
|1.00
|1.3404
|1.3580
|0.0000
|894.67
|9436.48
|502
|2007.06.04 16:20
|sell
|200
|1.00
|1.3493
|1.3580
|0.0000
|503
|2007.06.04 16:20
|close by
|198
|0.00
|1.3404
|1.3317
|0.0000
|0.00
|9436.48
|504
|2007.06.08 10:20
|modify
|200
|1.00
|1.3493
|1.3488
|0.0000
|505
|2007.06.12 22:10
|modify
|200
|1.00
|1.3493
|1.3400
|0.0000
|506
|2007.06.18 09:45
|s/l
|200
|1.00
|1.3400
|1.3400
|0.0000
|821.09
|10257.58
|507
|2007.06.18 09:50
|buy
|201
|1.00
|1.3402
|1.3315
|0.0000
|508
|2007.06.29 13:05
|modify
|201
|1.00
|1.3402
|1.3414
|0.0000
|509
|2007.07.02 13:15
|modify
|201
|1.00
|1.3402
|1.3503
|0.0000
|510
|2007.07.10 16:15
|sell
|202
|2.00
|1.3677
|1.3764
|0.0000
|511
|2007.07.10 16:15
|close by
|202
|1.00
|1.3402
|1.3764
|0.0000
|2852.68
|13110.26
|512
|2007.07.10 16:15
|sell
|203
|1.00
|1.3677
|1.3764
|0.0000
|513
|2007.07.10 16:15
|close by
|201
|0.00
|1.3402
|1.3503
|0.0000
|0.00
|13110.26
|514
|2007.07.11 00:50
|s/l
|203
|1.00
|1.3764
|1.3764
|0.0000
|-877.78
|12232.48
|515
|2007.07.11 00:55
|sell
|204
|1.00
|1.3775
|1.3862
|0.0000
|516
|2007.07.27 11:45
|buy
|205
|2.00
|1.3682
|1.3595
|0.0000
|517
|2007.07.27 11:45
|close by
|205
|1.00
|1.3775
|1.3595
|0.0000
|789.98
|13022.46
|518
|2007.07.27 11:45
|buy
|206
|1.00
|1.3682
|1.3595
|0.0000
|519
|2007.07.27 11:45
|close by
|204
|0.00
|1.3775
|1.3862
|0.0000
|0.00
|13022.46
|520
|2007.08.03 17:30
|sell
|207
|2.00
|1.3773
|1.3860
|0.0000
|521
|2007.08.03 17:30
|close by
|207
|1.00
|1.3682
|1.3860
|0.0000
|942.67
|13965.13
|522
|2007.08.03 17:30
|sell
|208
|1.00
|1.3773
|1.3860
|0.0000
|523
|2007.08.03 17:30
|close by
|206
|0.00
|1.3682
|1.3595
|0.0000
|0.00
|13965.13
|524
|2007.08.09 16:00
|modify
|208
|1.00
|1.3773
|1.3751
|0.0000
|525
|2007.08.14 10:55
|modify
|208
|1.00
|1.3773
|1.3654
|0.0000
|526
|2007.08.15 09:15
|modify
|208
|1.00
|1.3773
|1.3563
|0.0000
|527
|2007.08.16 06:25
|modify
|208
|1.00
|1.3773
|1.3474
|0.0000
|528
|2007.08.17 14:19
|s/l
|208
|1.00
|1.3474
|1.3474
|0.0000
|2881.09
|16846.22
|529
|2007.08.17 14:20
|buy
|209
|1.00
|1.3468
|1.3381
|0.0000
|530
|2007.08.23 01:05
|modify
|209
|1.00
|1.3468
|1.3469
|0.0000
|531
|2007.08.24 17:05
|sell
|210
|2.00
|1.3643
|1.3730
|0.0000
|532
|2007.08.24 17:05
|close by
|210
|1.00
|1.3468
|1.3730
|0.0000
|1782.67
|18628.90
|533
|2007.08.24 17:05
|sell
|211
|1.00
|1.3643
|1.3730
|0.0000
|534
|2007.08.24 17:05
|close by
|209
|0.00
|1.3468
|1.3469
|0.0000
|0.00
|18628.90
|535
|2007.09.04 15:50
|modify
|211
|1.00
|1.3643
|1.3641
|0.0000
|536
|2007.09.05 17:12
|s/l
|211
|1.00
|1.3641
|1.3641
|0.0000
|-57.79
|18571.10
|537
|2007.09.05 17:15
|buy
|212
|1.00
|1.3649
|1.3562
|0.0000
|538
|2007.09.07 15:35
|modify
|212
|1.00
|1.3649
|1.3673
|0.0000
|539
|2007.09.11 18:05
|modify
|212
|1.00
|1.3649
|1.3761
|0.0000
|540
|2007.09.18 21:30
|modify
|212
|1.00
|1.3649
|1.3855
|0.0000
|541
|2007.09.20 09:55
|modify
|212
|1.00
|1.3649
|1.3946
|0.0000
|542
|2007.09.24 09:00
|modify
|212
|1.00
|1.3649
|1.4034
|0.0000
|543
|2007.09.28 17:10
|sell
|213
|2.00
|1.4210
|1.4297
|0.0000
|544
|2007.09.28 17:10
|close by
|213
|1.00
|1.3649
|1.4297
|0.0000
|5726.69
|24297.79
|545
|2007.09.28 17:10
|sell
|214
|1.00
|1.4210
|1.4297
|0.0000
|546
|2007.09.28 17:10
|close by
|212
|0.00
|1.3649
|1.4034
|0.0000
|0.00
|24297.79
|547
|2007.10.03 19:10
|buy
|215
|2.00
|1.4122
|1.4035
|0.0000
|548
|2007.10.03 19:10
|close by
|215
|1.00
|1.4210
|1.4035
|0.0000
|856.66
|25154.45
|549
|2007.10.03 19:10
|buy
|216
|1.00
|1.4122
|1.4035
|0.0000
|550
|2007.10.03 19:10
|close by
|214
|0.00
|1.4210
|1.4297
|0.0000
|0.00
|25154.45
|551
|2007.10.05 15:36
|s/l
|216
|1.00
|1.4035
|1.4035
|0.0000
|-851.33
|24303.12
|552
|2007.10.05 15:40
|sell
|217
|1.00
|1.4052
|1.4139
|0.0000
|553
|2007.10.05 16:46
|s/l
|217
|1.00
|1.4139
|1.4139
|0.0000
|-870.00
|23433.12
|554
|2007.10.05 16:50
|buy
|218
|1.00
|1.4144
|1.4057
|0.0000
|555
|2007.10.08 18:44
|s/l
|218
|1.00
|1.4057
|1.4057
|0.0000
|-865.33
|22567.79
|556
|2007.10.08 18:45
|sell
|219
|1.00
|1.4055
|1.4142
|0.0000
|557
|2007.10.10 11:36
|s/l
|219
|1.00
|1.4142
|1.4142
|0.0000
|-885.56
|21682.23
|558
|2007.10.10 11:40
|sell
|220
|1.00
|1.4139
|1.4226
|0.0000
|559
|2007.10.11 17:34
|s/l
|220
|1.00
|1.4226
|1.4226
|0.0000
|-893.34
|20788.90
|560
|2007.10.11 17:35
|buy
|221
|1.00
|1.4223
|1.4136
|0.0000
|561
|2007.10.19 08:55
|modify
|221
|1.00
|1.4223
|1.4230
|0.0000
|562
|2007.10.22 13:34
|s/l
|221
|1.00
|1.4230
|1.4230
|0.0000
|112.01
|20900.90
|563
|2007.10.22 13:35
|sell
|222
|1.00
|1.4227
|1.4314
|0.0000
|564
|2007.10.22 18:20
|modify
|222
|1.00
|1.4227
|1.4218
|0.0000
|565
|2007.10.23 09:11
|s/l
|222
|1.00
|1.4218
|1.4218
|0.0000
|82.22
|20983.12
|566
|2007.10.23 09:15
|buy
|223
|1.00
|1.4215
|1.4128
|0.0000
|567
|2007.10.25 13:30
|sell
|224
|2.00
|1.4305
|1.4392
|0.0000
|568
|2007.10.25 13:30
|close by
|224
|1.00
|1.4215
|1.4392
|0.0000
|918.67
|21901.79
|569
|2007.10.25 13:30
|sell
|225
|1.00
|1.4305
|1.4392
|0.0000
|570
|2007.10.25 13:30
|close by
|223
|0.00
|1.4215
|1.4128
|0.0000
|0.00
|21901.79
|571
|2007.10.26 17:52
|s/l
|225
|1.00
|1.4392
|1.4392
|0.0000
|-877.78
|21024.01
|572
|2007.10.26 17:55
|buy
|226
|1.00
|1.4386
|1.4299
|0.0000
|573
|2007.10.31 20:45
|sell
|227
|2.00
|1.4494
|1.4581
|0.0000
|574
|2007.10.31 20:45
|close by
|227
|1.00
|1.4386
|1.4581
|0.0000
|1094.00
|22118.02
|575
|2007.10.31 20:45
|sell
|228
|1.00
|1.4494
|1.4581
|0.0000
|576
|2007.10.31 20:45
|close by
|226
|0.00
|1.4386
|1.4299
|0.0000
|0.00
|22118.02
|577
|2007.11.01 16:20
|buy
|229
|2.00
|1.4408
|1.4321
|0.0000
|578
|2007.11.01 16:20
|close by
|229
|1.00
|1.4494
|1.4321
|0.0000
|836.66
|22954.68
|579
|2007.11.01 16:20
|buy
|230
|1.00
|1.4408
|1.4321
|0.0000
|580
|2007.11.01 16:20
|close by
|228
|0.00
|1.4494
|1.4581
|0.0000
|0.00
|22954.68
|581
|2007.11.02 14:45
|modify
|230
|1.00
|1.4408
|1.4423
|0.0000
|582
|2007.11.07 04:30
|modify
|230
|1.00
|1.4408
|1.4573
|0.0000
|583
|2007.11.09 12:25
|modify
|230
|1.00
|1.4408
|1.4665
|0.0000
|584
|2007.11.09 14:03
|s/l
|230
|1.00
|1.4665
|1.4665
|0.0000
|2607.34
|25562.02
|585
|2007.11.09 14:05
|buy
|231
|1.00
|1.4668
|1.4581
|0.0000
|586
|2007.11.12 12:17
|s/l
|231
|1.00
|1.4581
|1.4581
|0.0000
|-865.33
|24696.69
|587
|2007.11.12 12:20
|buy
|232
|1.00
|1.4579
|1.4492
|0.0000
|588
|2007.11.14 08:05
|modify
|232
|1.00
|1.4579
|1.4582
|0.0000
|589
|2007.11.16 10:22
|s/l
|232
|1.00
|1.4582
|1.4582
|0.0000
|58.00
|24754.69
|590
|2007.11.16 10:25
|sell
|233
|1.00
|1.4591
|1.4678
|0.0000
|591
|2007.11.19 02:13
|s/l
|233
|1.00
|1.4678
|1.4678
|0.0000
|-877.78
|23876.91
|592
|2007.11.19 02:15
|buy
|234
|1.00
|1.4685
|1.4598
|0.0000
|593
|2007.11.20 11:30
|sell
|235
|2.00
|1.4776
|1.4863
|0.0000
|594
|2007.11.20 11:30
|close by
|235
|1.00
|1.4685
|1.4863
|0.0000
|914.67
|24791.58
|595
|2007.11.20 11:30
|sell
|236
|1.00
|1.4776
|1.4863
|0.0000
|596
|2007.11.20 11:30
|close by
|234
|0.00
|1.4685
|1.4598
|0.0000
|0.00
|24791.58
|597
|2007.11.21 22:13
|s/l
|236
|1.00
|1.4863
|1.4863
|0.0000
|-877.78
|23913.80
|598
|2007.11.21 22:15
|buy
|237
|1.00
|1.4864
|1.4777
|0.0000
|599
|2007.11.23 04:35
|sell
|238
|2.00
|1.4953
|1.5040
|0.0000
|600
|2007.11.23 04:35
|close by
|238
|1.00
|1.4864
|1.5040
|0.0000
|908.67
|24822.47
|601
|2007.11.23 04:35
|sell
|239
|1.00
|1.4953
|1.5040
|0.0000
|602
|2007.11.23 04:35
|close by
|237
|0.00
|1.4864
|1.4777
|0.0000
|0.00
|24822.47
|603
|2007.11.23 10:25
|modify
|239
|1.00
|1.4953
|1.4952
|0.0000
|604
|2007.11.28 09:50
|modify
|239
|1.00
|1.4953
|1.4856
|0.0000
|605
|2007.11.28 21:40
|s/l
|239
|1.00
|1.4856
|1.4856
|0.0000
|946.66
|25769.13
|606
|2007.11.28 21:45
|buy
|240
|1.00
|1.4845
|1.4758
|0.0000
|607
|2007.11.29 10:19
|s/l
|240
|1.00
|1.4758
|1.4758
|0.0000
|-856.00
|24913.13
|608
|2007.11.29 10:20
|buy
|241
|1.00
|1.4755
|1.4668
|0.0000
|609
|2007.11.30 21:01
|s/l
|241
|1.00
|1.4668
|1.4668
|0.0000
|-865.33
|24047.80
|610
|2007.11.30 21:05
|sell
|242
|1.00
|1.4654
|1.4741
|0.0000
|611
|2007.12.04 14:01
|s/l
|242
|1.00
|1.4741
|1.4741
|0.0000
|-885.56
|23162.24
|612
|2007.12.04 14:05
|sell
|243
|1.00
|1.4739
|1.4826
|0.0000
|613
|2007.12.05 21:15
|modify
|243
|1.00
|1.4739
|1.4723
|0.0000
|614
|2007.12.06 13:35
|modify
|243
|1.00
|1.4739
|1.4634
|0.0000
|615
|2007.12.06 16:29
|s/l
|243
|1.00
|1.4634
|1.4634
|0.0000
|1018.88
|24181.13
|616
|2007.12.06 16:30
|buy
|244
|1.00
|1.4635
|1.4548
|0.0000
|617
|2007.12.10 14:55
|modify
|244
|1.00
|1.4635
|1.4637
|0.0000
|618
|2007.12.13 17:26
|s/l
|244
|1.00
|1.4637
|1.4637
|0.0000
|52.67
|24233.80
|619
|2007.12.13 17:30
|sell
|245
|1.00
|1.4613
|1.4700
|0.0000
|620
|2007.12.14 13:25
|modify
|245
|1.00
|1.4613
|1.4590
|0.0000
|621
|2007.12.14 21:10
|modify
|245
|1.00
|1.4613
|1.4501
|0.0000
|622
|2007.12.20 13:05
|modify
|245
|1.00
|1.4613
|1.4404
|0.0000
|623
|2007.12.21 09:18
|s/l
|245
|1.00
|1.4404
|1.4404
|0.0000
|2027.77
|26261.57
|624
|2007.12.21 09:20
|buy
|246
|1.00
|1.4407
|1.4320
|0.0000
|625
|2007.12.26 17:30
|sell
|247
|2.00
|1.4500
|1.4587
|0.0000
|626
|2007.12.26 17:30
|close by
|247
|1.00
|1.4407
|1.4587
|0.0000
|944.00
|27205.57
|627
|2007.12.26 17:30
|sell
|248
|1.00
|1.4500
|1.4587
|0.0000
|628
|2007.12.26 17:30
|close by
|246
|0.00
|1.4407
|1.4320
|0.0000
|0.00
|27205.57
|629
|2007.12.27 18:10
|s/l
|248
|1.00
|1.4587
|1.4587
|0.0000
|-893.34
|26312.23
|630
|2007.12.27 18:15
|buy
|249
|1.00
|1.4589
|1.4502
|0.0000
|631
|2007.12.28 11:40
|modify
|249
|1.00
|1.4589
|1.4590
|0.0000
|632
|2007.12.31 18:14
|s/l
|249
|1.00
|1.4590
|1.4590
|0.0000
|19.33
|26331.57
|633
|2007.12.31 18:15
|buy
|250
|1.00
|1.4594
|1.4507
|0.0000
|634
|2008.01.02 13:10
|modify
|250
|1.00
|1.4594
|1.4603
|0.0000
|635
|2008.01.03 14:25
|sell
|251
|2.00
|1.4776
|1.4863
|0.0000
|636
|2008.01.03 14:25
|close by
|251
|1.00
|1.4594
|1.4863
|0.0000
|1843.34
|28174.90
|637
|2008.01.03 14:25
|sell
|252
|1.00
|1.4776
|1.4863
|0.0000
|638
|2008.01.03 14:25
|close by
|250
|0.00
|1.4594
|1.4603
|0.0000
|0.00
|28174.90
|639
|2008.01.07 09:50
|buy
|253
|2.00
|1.4687
|1.4600
|0.0000
|640
|2008.01.07 09:50
|close by
|253
|1.00
|1.4776
|1.4600
|0.0000
|874.44
|29049.35
|641
|2008.01.07 09:50
|buy
|254
|1.00
|1.4687
|1.4600
|0.0000
|642
|2008.01.07 09:50
|close by
|252
|0.00
|1.4776
|1.4863
|0.0000
|0.00
|29049.35
|643
|2008.01.10 19:30
|modify
|254
|1.00
|1.4687
|1.4700
|0.0000
|644
|2008.01.14 09:00
|modify
|254
|1.00
|1.4687
|1.4790
|0.0000
|645
|2008.01.16 00:07
|s/l
|254
|1.00
|1.4790
|1.4790
|0.0000
|1072.01
|30121.35
|646
|2008.01.16 00:10
|buy
|255
|1.00
|1.4784
|1.4697
|0.0000
|647
|2008.01.16 17:52
|s/l
|255
|1.00
|1.4697
|1.4697
|0.0000
|-870.00
|29251.35
|648
|2008.01.16 17:55
|sell
|256
|1.00
|1.4699
|1.4786
|0.0000
|649
|2008.01.16 18:15
|modify
|256
|1.00
|1.4699
|1.4692
|0.0000
|650
|2008.01.17 14:30
|s/l
|256
|1.00
|1.4692
|1.4692
|0.0000
|46.66
|29298.02
|651
|2008.01.17 14:35
|sell
|257
|1.00
|1.4686
|1.4773
|0.0000
|652
|2008.01.21 00:20
|modify
|257
|1.00
|1.4686
|1.4685
|0.0000
|653
|2008.01.21 10:45
|modify
|257
|1.00
|1.4686
|1.4586
|0.0000
|654
|2008.01.22 02:50
|modify
|257
|1.00
|1.4686
|1.4498
|0.0000
|655
|2008.01.22 12:30
|s/l
|257
|1.00
|1.4498
|1.4498
|0.0000
|1856.66
|31154.68
|656
|2008.01.22 12:35
|sell
|258
|1.00
|1.4485
|1.4572
|0.0000
|657
|2008.01.22 15:20
|s/l
|258
|1.00
|1.4572
|1.4572
|0.0000
|-870.00
|30284.68
|658
|2008.01.22 15:25
|buy
|259
|1.00
|1.4560
|1.4473
|0.0000
|659
|2008.01.23 00:20
|modify
|259
|1.00
|1.4560
|1.4569
|0.0000
|660
|2008.01.23 11:36
|s/l
|259
|1.00
|1.4569
|1.4569
|0.0000
|94.67
|30379.35
|661
|2008.01.23 11:40
|buy
|260
|1.00
|1.4585
|1.4498
|0.0000
|662
|2008.01.24 13:30
|modify
|260
|1.00
|1.4585
|1.4586
|0.0000
|663
|2008.01.24 20:50
|modify
|260
|1.00
|1.4585
|1.4682
|0.0000
|664
|2008.01.25 18:49
|s/l
|260
|1.00
|1.4682
|1.4682
|0.0000
|988.67
|31368.02
|665
|2008.01.25 18:50
|buy
|261
|1.00
|1.4682
|1.4595
|0.0000
|666
|2008.01.28 16:50
|modify
|261
|1.00
|1.4682
|1.4684
|0.0000
|667
|2008.01.30 21:20
|sell
|262
|2.00
|1.4865
|1.4952
|0.0000
|668
|2008.01.30 21:20
|close by
|262
|1.00
|1.4682
|1.4952
|0.0000
|1844.00
|33212.02
|669
|2008.01.30 21:20
|sell
|263
|1.00
|1.4865
|1.4952
|0.0000
|670
|2008.01.30 21:20
|close by
|261
|0.00
|1.4682
|1.4684
|0.0000
|0.00
|33212.02
|671
|2008.02.05 10:40
|modify
|263
|1.00
|1.4865
|1.4861
|0.0000
|672
|2008.02.05 12:25
|buy
|264
|2.00
|1.4683
|1.4596
|0.0000
|673
|2008.02.05 12:25
|close by
|264
|1.00
|1.4865
|1.4596
|0.0000
|1773.33
|34985.34
|674
|2008.02.05 12:25
|buy
|265
|1.00
|1.4683
|1.4596
|0.0000
|675
|2008.02.05 12:25
|close by
|263
|0.00
|1.4865
|1.4861
|0.0000
|0.00
|34985.34
|676
|2008.02.06 10:21
|s/l
|265
|1.00
|1.4596
|1.4596
|0.0000
|-865.33
|34120.01
|677
|2008.02.06 10:25
|sell
|266
|1.00
|1.4597
|1.4684
|0.0000
|678
|2008.02.07 15:55
|buy
|267
|2.00
|1.4486
|1.4399
|0.0000
|679
|2008.02.07 15:55
|close by
|267
|1.00
|1.4597
|1.4399
|0.0000
|1086.66
|35206.67
|680
|2008.02.07 15:55
|buy
|268
|1.00
|1.4486
|1.4399
|0.0000
|681
|2008.02.07 15:55
|close by
|266
|0.00
|1.4597
|1.4684
|0.0000
|0.00
|35206.67
|682
|2008.02.11 10:15
|sell
|269
|2.00
|1.4576
|1.4663
|0.0000
|683
|2008.02.11 10:15
|close by
|269
|1.00
|1.4486
|1.4663
|0.0000
|909.33
|36116.01
|684
|2008.02.11 10:15
|sell
|270
|1.00
|1.4576
|1.4663
|0.0000
|685
|2008.02.11 10:15
|close by
|268
|0.00
|1.4486
|1.4399
|0.0000
|0.00
|36116.01
|686
|2008.02.11 17:55
|modify
|270
|1.00
|1.4576
|1.4575
|0.0000
|687
|2008.02.12 16:07
|s/l
|270
|1.00
|1.4575
|1.4575
|0.0000
|2.22
|36118.23
|688
|2008.02.12 16:10
|buy
|271
|1.00
|1.4582
|1.4495
|0.0000
|689
|2008.02.15 11:50
|modify
|271
|1.00
|1.4582
|1.4601
|0.0000
|690
|2008.02.21 17:55
|modify
|271
|1.00
|1.4582
|1.4693
|0.0000
|691
|2008.02.26 12:10
|sell
|272
|2.00
|1.4867
|1.4954
|0.0000
|692
|2008.02.26 12:10
|close by
|272
|1.00
|1.4582
|1.4954
|0.0000
|2915.34
|39033.57
|693
|2008.02.26 12:10
|sell
|273
|1.00
|1.4867
|1.4954
|0.0000
|694
|2008.02.26 12:10
|close by
|271
|0.00
|1.4582
|1.4693
|0.0000
|0.00
|39033.57
|695
|2008.02.26 21:34
|s/l
|273
|1.00
|1.4954
|1.4954
|0.0000
|-870.00
|38163.57
|696
|2008.02.26 21:35
|sell
|274
|1.00
|1.4955
|1.5042
|0.0000
|697
|2008.02.27 00:20
|s/l
|274
|1.00
|1.5042
|1.5042
|0.0000
|-877.78
|37285.79
|698
|2008.02.27 00:25
|buy
|275
|1.00
|1.5039
|1.4952
|0.0000
|699
|2008.02.27 18:25
|modify
|275
|1.00
|1.5039
|1.5042
|0.0000
|700
|2008.02.28 20:00
|modify
|275
|1.00
|1.5039
|1.5137
|0.0000
|701
|2008.03.06 10:10
|modify
|275
|1.00
|1.5039
|1.5232
|0.0000
|702
|2008.03.07 08:55
|modify
|275
|1.00
|1.5039
|1.5339
|0.0000
|703
|2008.03.07 16:41
|s/l
|275
|1.00
|1.5339
|1.5339
|0.0000
|3051.34
|40337.14
|704
|2008.03.07 16:45
|sell
|276
|1.00
|1.5345
|1.5432
|0.0000
|705
|2008.03.11 13:06
|s/l
|276
|1.00
|1.5432
|1.5432
|0.0000
|-885.56
|39451.58
|706
|2008.03.11 13:10
|buy
|277
|1.00
|1.5444
|1.5357
|0.0000
|707
|2008.03.11 15:51
|s/l
|277
|1.00
|1.5357
|1.5357
|0.0000
|-870.00
|38581.58
|708
|2008.03.11 15:55
|sell
|278
|1.00
|1.5349
|1.5436
|0.0000
|709
|2008.03.12 13:05
|s/l
|278
|1.00
|1.5436
|1.5436
|0.0000
|-877.78
|37703.80
|710
|2008.03.12 13:10
|buy
|279
|1.00
|1.5433
|1.5346
|0.0000
|711
|2008.03.12 21:05
|modify
|279
|1.00
|1.5433
|1.5435
|0.0000
|712
|2008.03.13 12:15
|modify
|279
|1.00
|1.5433
|1.5525
|0.0000
|713
|2008.03.17 00:50
|modify
|279
|1.00
|1.5433
|1.5638
|0.0000
|714
|2008.03.17 04:30
|modify
|279
|1.00
|1.5433
|1.5750
|0.0000
|715
|2008.03.17 13:05
|s/l
|279
|1.00
|1.5750
|1.5750
|0.0000
|3193.34
|40897.14
|716
|2008.03.17 13:10
|sell
|280
|1.00
|1.5740
|1.5827
|0.0000
|717
|2008.03.18 13:27
|s/l
|280
|1.00
|1.5827
|1.5827
|0.0000
|-877.78
|40019.36
|718
|2008.03.18 13:30
|buy
|281
|1.00
|1.5830
|1.5743
|0.0000
|719
|2008.03.18 21:15
|s/l
|281
|1.00
|1.5743
|1.5743
|0.0000
|-870.00
|39149.36
|720
|2008.03.18 21:20
|sell
|282
|1.00
|1.5756
|1.5843
|0.0000
|721
|2008.03.18 22:45
|buy
|283
|2.00
|1.5649
|1.5562
|0.0000
|722
|2008.03.18 22:45
|close by
|283
|1.00
|1.5756
|1.5562
|0.0000
|1070.00
|40219.36
|723
|2008.03.18 22:45
|buy
|284
|1.00
|1.5649
|1.5562
|0.0000
|724
|2008.03.18 22:45
|close by
|282
|0.00
|1.5756
|1.5843
|0.0000
|0.00
|40219.36
|725
|2008.03.19 11:50
|modify
|284
|1.00
|1.5649
|1.5662
|0.0000
|726
|2008.03.19 18:27
|s/l
|284
|1.00
|1.5662
|1.5662
|0.0000
|134.67
|40354.02
|727
|2008.03.19 18:30
|sell
|285
|1.00
|1.5657
|1.5744
|0.0000
|728
|2008.03.20 11:05
|modify
|285
|1.00
|1.5657
|1.5651
|0.0000
|729
|2008.03.20 12:55
|modify
|285
|1.00
|1.5657
|1.5554
|0.0000
|730
|2008.03.24 04:55
|modify
|285
|1.00
|1.5657
|1.5466
|0.0000
|731
|2008.03.25 05:00
|s/l
|285
|1.00
|1.5466
|1.5466
|0.0000
|1863.33
|42217.35
|732
|2008.03.25 05:05
|buy
|286
|1.00
|1.5467
|1.5380
|0.0000
|733
|2008.03.25 06:55
|sell
|287
|2.00
|1.5555
|1.5642
|0.0000
|734
|2008.03.25 06:55
|close by
|287
|1.00
|1.5467
|1.5642
|0.0000
|880.00
|43097.35
|735
|2008.03.25 06:55
|sell
|288
|1.00
|1.5555
|1.5642
|0.0000
|736
|2008.03.25 06:55
|close by
|286
|0.00
|1.5467
|1.5380
|0.0000
|0.00
|43097.35
|737
|2008.03.25 23:35
|s/l
|288
|1.00
|1.5642
|1.5642
|0.0000
|-870.00
|42227.35
|738
|2008.03.25 23:40
|buy
|289
|1.00
|1.5645
|1.5558
|0.0000
|739
|2008.03.26 13:55
|sell
|290
|2.00
|1.5731
|1.5818
|0.0000
|740
|2008.03.26 13:55
|close by
|290
|1.00
|1.5645
|1.5818
|0.0000
|864.67
|43092.02
|741
|2008.03.26 13:55
|sell
|291
|1.00
|1.5731
|1.5818
|0.0000
|742
|2008.03.26 13:55
|close by
|289
|0.00
|1.5645
|1.5558
|0.0000
|0.00
|43092.02
|743
|2008.03.26 20:54
|s/l
|291
|1.00
|1.5818
|1.5818
|0.0000
|-870.00
|42222.02
|744
|2008.03.26 20:55
|buy
|292
|1.00
|1.5819
|1.5732
|0.0000
|745
|2008.03.27 11:20
|s/l
|292
|1.00
|1.5732
|1.5732
|0.0000
|-856.00
|41366.02
|746
|2008.03.27 11:25
|sell
|293
|1.00
|1.5739
|1.5826
|0.0000
|747
|2008.03.28 14:17
|s/l
|293
|1.00
|1.5826
|1.5826
|0.0000
|-877.78
|40488.24
|748
|2008.03.28 14:20
|sell
|294
|1.00
|1.5826
|1.5913
|0.0000
|749
|2008.04.01 08:40
|modify
|294
|1.00
|1.5826
|1.5824
|0.0000
|750
|2008.04.01 13:00
|modify
|294
|1.00
|1.5826
|1.5721
|0.0000
|751
|2008.04.02 08:50
|modify
|294
|1.00
|1.5826
|1.5631
|0.0000
|752
|2008.04.02 11:40
|s/l
|294
|1.00
|1.5631
|1.5631
|0.0000
|1926.66
|42414.90
|753
|2008.04.02 11:45
|sell
|295
|1.00
|1.5644
|1.5731
|0.0000
|754
|2008.04.03 13:00
|buy
|296
|2.00
|1.5555
|1.5468
|0.0000
|755
|2008.04.03 13:00
|close by
|296
|1.00
|1.5644
|1.5468
|0.0000
|866.66
|43281.57
|756
|2008.04.03 13:00
|buy
|297
|1.00
|1.5555
|1.5468
|0.0000
|757
|2008.04.03 13:00
|close by
|295
|0.00
|1.5644
|1.5731
|0.0000
|0.00
|43281.57
|758
|2008.04.03 18:15
|modify
|297
|1.00
|1.5555
|1.5573
|0.0000
|759
|2008.04.04 15:35
|modify
|297
|1.00
|1.5555
|1.5683
|0.0000
|760
|2008.04.04 15:43
|s/l
|297
|1.00
|1.5683
|1.5683
|0.0000
|1284.67
|44566.23
|761
|2008.04.04 15:45
|buy
|298
|1.00
|1.5711
|1.5624
|0.0000
|762
|2008.04.09 18:30
|modify
|298
|1.00
|1.5711
|1.5712
|0.0000
|763
|2008.04.10 12:15
|modify
|298
|1.00
|1.5711
|1.5823
|0.0000
|764
|2008.04.10 15:50
|s/l
|298
|1.00
|1.5823
|1.5823
|0.0000
|1148.00
|45714.24
|765
|2008.04.10 15:55
|sell
|299
|1.00
|1.5848
|1.5935
|0.0000
|766
|2008.04.10 18:45
|modify
|299
|1.00
|1.5848
|1.5844
|0.0000
|767
|2008.04.11 10:40
|s/l
|299
|1.00
|1.5844
|1.5844
|0.0000
|32.22
|45746.46
|768
|2008.04.11 10:45
|buy
|300
|1.00
|1.5845
|1.5758
|0.0000
|769
|2008.04.14 00:00
|s/l
|300
|1.00
|1.5758
|1.5758
|0.0000
|-865.33
|44881.13
|770
|2008.04.14 00:00
|sell
|301
|1.00
|1.5695
|1.5782
|0.0000
|771
|2008.04.14 10:15
|s/l
|301
|1.00
|1.5782
|1.5782
|0.0000
|-870.00
|44011.13
|772
|2008.04.14 10:20
|sell
|302
|1.00
|1.5771
|1.5858
|0.0000
|773
|2008.04.14 14:30
|s/l
|302
|1.00
|1.5858
|1.5858
|0.0000
|-870.00
|43141.13
|774
|2008.04.14 14:35
|sell
|303
|1.00
|1.5871
|1.5958
|0.0000
|775
|2008.04.15 20:15
|buy
|304
|2.00
|1.5783
|1.5696
|0.0000
|776
|2008.04.15 20:15
|close by
|304
|1.00
|1.5871
|1.5696
|0.0000
|872.22
|44013.35
|777
|2008.04.15 20:15
|buy
|305
|1.00
|1.5783
|1.5696
|0.0000
|778
|2008.04.15 20:15
|close by
|303
|0.00
|1.5871
|1.5958
|0.0000
|0.00
|44013.35
|779
|2008.04.16 12:05
|modify
|305
|1.00
|1.5783
|1.5791
|0.0000
|780
|2008.04.16 15:40
|modify
|305
|1.00
|1.5783
|1.5879
|0.0000
|781
|2008.04.17 14:46
|s/l
|305
|1.00
|1.5879
|1.5879
|0.0000
|978.67
|44992.02
|782
|2008.04.17 14:50
|buy
|306
|1.00
|1.5886
|1.5799
|0.0000
|783
|2008.04.18 14:55
|s/l
|306
|1.00
|1.5799
|1.5799
|0.0000
|-865.33
|44126.69
|784
|2008.04.18 15:00
|sell
|307
|1.00
|1.5783
|1.5870
|0.0000
|785
|2008.04.21 10:52
|s/l
|307
|1.00
|1.5870
|1.5870
|0.0000
|-877.78
|43248.91
|786
|2008.04.21 10:55
|buy
|308
|1.00
|1.5864
|1.5777
|0.0000
|787
|2008.04.22 12:00
|modify
|308
|1.00
|1.5864
|1.5865
|0.0000
|788
|2008.04.23 17:08
|s/l
|308
|1.00
|1.5865
|1.5865
|0.0000
|19.33
|43268.24
|789
|2008.04.23 17:10
|buy
|309
|1.00
|1.5873
|1.5786
|0.0000
|790
|2008.04.24 11:05
|s/l
|309
|1.00
|1.5786
|1.5786
|0.0000
|-856.00
|42412.24
|791
|2008.04.24 11:10
|sell
|310
|1.00
|1.5770
|1.5857
|0.0000
|792
|2008.04.24 18:05
|modify
|310
|1.00
|1.5770
|1.5756
|0.0000
|793
|2008.04.25 11:05
|modify
|310
|1.00
|1.5770
|1.5653
|0.0000
|794
|2008.04.25 17:43
|s/l
|310
|1.00
|1.5653
|1.5653
|0.0000
|1162.22
|43574.46
|795
|2008.04.25 17:45
|sell
|311
|1.00
|1.5645
|1.5732
|0.0000
|796
|2008.04.29 11:05
|buy
|312
|2.00
|1.5552
|1.5465
|0.0000
|797
|2008.04.29 11:05
|close by
|312
|1.00
|1.5645
|1.5465
|0.0000
|914.44
|44488.91
|798
|2008.04.29 11:05
|buy
|313
|1.00
|1.5552
|1.5465
|0.0000
|799
|2008.04.29 11:05
|close by
|311
|0.00
|1.5645
|1.5732
|0.0000
|0.00
|44488.91
|800
|2008.04.30 22:00
|modify
|313
|1.00
|1.5552
|1.5554
|0.0000
|801
|2008.05.01 10:38
|s/l
|313
|1.00
|1.5554
|1.5554
|0.0000
|38.67
|44527.58
|802
|2008.05.01 10:40
|sell
|314
|1.00
|1.5551
|1.5638
|0.0000
|803
|2008.05.01 17:05
|buy
|315
|2.00
|1.5463
|1.5376
|0.0000
|804
|2008.05.01 17:05
|close by
|315
|1.00
|1.5551
|1.5376
|0.0000
|880.00
|45407.58
|805
|2008.05.01 17:05
|buy
|316
|1.00
|1.5463
|1.5376
|0.0000
|806
|2008.05.01 17:05
|close by
|314
|0.00
|1.5551
|1.5638
|0.0000
|0.00
|45407.58
|807
|2008.05.02 15:32
|s/l
|316
|1.00
|1.5376
|1.5376
|0.0000
|-865.33
|44542.24
|808
|2008.05.02 15:35
|sell
|317
|1.00
|1.5387
|1.5474
|0.0000
|809
|2008.05.05 06:37
|s/l
|317
|1.00
|1.5474
|1.5474
|0.0000
|-877.78
|43664.46
|810
|2008.05.05 06:40
|sell
|318
|1.00
|1.5474
|1.5561
|0.0000
|811
|2008.05.06 16:43
|s/l
|318
|1.00
|1.5561
|1.5561
|0.0000
|-877.78
|42786.69
|812
|2008.05.06 16:45
|buy
|319
|1.00
|1.5562
|1.5475
|0.0000
|813
|2008.05.07 08:57
|s/l
|319
|1.00
|1.5475
|1.5475
|0.0000
|-865.33
|41921.35
|814
|2008.05.07 09:00
|sell
|320
|1.00
|1.5479
|1.5566
|0.0000
|815
|2008.05.07 16:05
|modify
|320
|1.00
|1.5479
|1.5476
|0.0000
|816
|2008.05.08 05:00
|modify
|320
|1.00
|1.5479
|1.5385
|0.0000
|817
|2008.05.08 15:57
|s/l
|320
|1.00
|1.5385
|1.5385
|0.0000
|916.66
|42838.02
|818
|2008.05.08 16:00
|sell
|321
|1.00
|1.5381
|1.5468
|0.0000
|819
|2008.05.09 10:24
|s/l
|321
|1.00
|1.5468
|1.5468
|0.0000
|-877.78
|41960.24
|820
|2008.05.09 10:25
|sell
|322
|1.00
|1.5462
|1.5549
|0.0000
|821
|2008.05.12 19:51
|s/l
|322
|1.00
|1.5549
|1.5549
|0.0000
|-877.78
|41082.46
|822
|2008.05.12 19:55
|sell
|323
|1.00
|1.5541
|1.5628
|0.0000
|823
|2008.05.13 13:15
|buy
|324
|2.00
|1.5453
|1.5366
|0.0000
|824
|2008.05.13 13:15
|close by
|324
|1.00
|1.5541
|1.5366
|0.0000
|872.22
|41954.68
|825
|2008.05.13 13:15
|buy
|325
|1.00
|1.5453
|1.5366
|0.0000
|826
|2008.05.13 13:15
|close by
|323
|0.00
|1.5541
|1.5628
|0.0000
|0.00
|41954.68
|827
|2008.05.15 10:00
|modify
|325
|1.00
|1.5453
|1.5457
|0.0000
|828
|2008.05.15 19:36
|s/l
|325
|1.00
|1.5457
|1.5457
|0.0000
|58.67
|42013.35
|829
|2008.05.15 19:40
|sell
|326
|1.00
|1.5433
|1.5520
|0.0000
|830
|2008.05.16 12:26
|s/l
|326
|1.00
|1.5520
|1.5520
|0.0000
|-877.78
|41135.57
|831
|2008.05.16 12:30
|sell
|327
|1.00
|1.5506
|1.5593
|0.0000
|832
|2008.05.16 18:20
|s/l
|327
|1.00
|1.5593
|1.5593
|0.0000
|-870.00
|40265.57
|833
|2008.05.16 18:25
|sell
|328
|1.00
|1.5589
|1.5676
|0.0000
|834
|2008.05.19 18:10
|buy
|329
|2.00
|1.5502
|1.5415
|0.0000
|835
|2008.05.19 18:10
|close by
|329
|1.00
|1.5589
|1.5415
|0.0000
|862.22
|41127.79
|836
|2008.05.19 18:10
|buy
|330
|1.00
|1.5502
|1.5415
|0.0000
|837
|2008.05.19 18:10
|close by
|328
|0.00
|1.5589
|1.5676
|0.0000
|0.00
|41127.79
|838
|2008.05.20 10:05
|modify
|330
|1.00
|1.5502
|1.5503
|0.0000
|839
|2008.05.20 17:05
|sell
|331
|2.00
|1.5677
|1.5764
|0.0000
|840
|2008.05.20 17:05
|close by
|331
|1.00
|1.5502
|1.5764
|0.0000
|1754.67
|42882.46
|841
|2008.05.20 17:05
|sell
|332
|1.00
|1.5677
|1.5764
|0.0000
|842
|2008.05.20 17:05
|close by
|330
|0.00
|1.5502
|1.5503
|0.0000
|0.00
|42882.46
|843
|2008.05.21 13:34
|s/l
|332
|1.00
|1.5764
|1.5764
|0.0000
|-877.78
|42004.68
|844
|2008.05.21 13:35
|buy
|333
|1.00
|1.5769
|1.5682
|0.0000
|845
|2008.05.27 23:02
|s/l
|333
|1.00
|1.5682
|1.5682
|0.0000
|-842.00
|41162.68
|846
|2008.05.27 23:05
|buy
|334
|1.00
|1.5684
|1.5597
|0.0000
|847
|2008.05.29 09:06
|s/l
|334
|1.00
|1.5597
|1.5597
|0.0000
|-851.33
|40311.35
|848
|2008.05.29 09:10
|sell
|335
|1.00
|1.5588
|1.5675
|0.0000
|849
|2008.05.29 20:05
|modify
|335
|1.00
|1.5588
|1.5579
|0.0000
|850
|2008.06.02 19:38
|s/l
|335
|1.00
|1.5579
|1.5579
|0.0000
|74.44
|40385.79
|851
|2008.06.02 19:40
|buy
|336
|1.00
|1.5580
|1.5493
|0.0000
|852
|2008.06.03 16:19
|s/l
|336
|1.00
|1.5493
|1.5493
|0.0000
|-865.33
|39520.46
|853
|2008.06.03 16:20
|sell
|337
|1.00
|1.5493
|1.5580
|0.0000
|854
|2008.06.05 04:30
|modify
|337
|1.00
|1.5493
|1.5484
|0.0000
|855
|2008.06.05 16:13
|s/l
|337
|1.00
|1.5484
|1.5484
|0.0000
|58.88
|39579.35
|856
|2008.06.05 16:15
|buy
|338
|1.00
|1.5499
|1.5412
|0.0000
|857
|2008.06.05 21:25
|sell
|339
|2.00
|1.5586
|1.5673
|0.0000
|858
|2008.06.05 21:25
|close by
|339
|1.00
|1.5499
|1.5673
|0.0000
|870.00
|40449.35
|859
|2008.06.05 21:25
|sell
|340
|1.00
|1.5586
|1.5673
|0.0000
|860
|2008.06.05 21:25
|close by
|338
|0.00
|1.5499
|1.5412
|0.0000
|0.00
|40449.35
|861
|2008.06.06 15:31
|s/l
|340
|1.00
|1.5673
|1.5673
|0.0000
|-877.78
|39571.57
|862
|2008.06.06 15:35
|buy
|341
|1.00
|1.5697
|1.5610
|0.0000
|863
|2008.06.09 00:00
|modify
|341
|1.00
|1.5697
|1.5699
|0.0000
|864
|2008.06.09 16:42
|s/l
|341
|1.00
|1.5699
|1.5699
|0.0000
|24.67
|39596.23
|865
|2008.06.09 16:45
|sell
|342
|1.00
|1.5683
|1.5770
|0.0000
|866
|2008.06.10 03:25
|modify
|342
|1.00
|1.5683
|1.5677
|0.0000
|867
|2008.06.10 12:50
|modify
|342
|1.00
|1.5683
|1.5587
|0.0000
|868
|2008.06.11 18:38
|s/l
|342
|1.00
|1.5587
|1.5587
|0.0000
|944.44
|40540.68
|869
|2008.06.11 18:40
|sell
|343
|1.00
|1.5578
|1.5665
|0.0000
|870
|2008.06.12 05:00
|buy
|344
|2.00
|1.5487
|1.5400
|0.0000
|871
|2008.06.12 05:00
|close by
|344
|1.00
|1.5578
|1.5400
|0.0000
|886.66
|41427.34
|872
|2008.06.12 05:00
|buy
|345
|1.00
|1.5487
|1.5400
|0.0000
|873
|2008.06.12 05:00
|close by
|343
|0.00
|1.5578
|1.5665
|0.0000
|0.00
|41427.34
|874
|2008.06.12 10:04
|s/l
|345
|1.00
|1.5400
|1.5400
|0.0000
|-870.00
|40557.34
|875
|2008.06.12 10:05
|sell
|346
|1.00
|1.5397
|1.5484
|0.0000
|876
|2008.06.16 15:36
|s/l
|346
|1.00
|1.5484
|1.5484
|0.0000
|-885.56
|39671.78
|877
|2008.06.16 15:40
|buy
|347
|1.00
|1.5488
|1.5401
|0.0000
|878
|2008.06.19 03:45
|modify
|347
|1.00
|1.5488
|1.5491
|0.0000
|879
|2008.06.19 12:03
|s/l
|347
|1.00
|1.5491
|1.5491
|0.0000
|53.34
|39725.12
|880
|2008.06.19 12:05
|buy
|348
|1.00
|1.5491
|1.5404
|0.0000
|881
|2008.06.20 12:45
|modify
|348
|1.00
|1.5491
|1.5500
|0.0000
|882
|2008.06.23 11:23
|s/l
|348
|1.00
|1.5500
|1.5500
|0.0000
|99.33
|39824.45
|883
|2008.06.23 11:25
|buy
|349
|1.00
|1.5507
|1.5420
|0.0000
|884
|2008.06.24 17:05
|sell
|350
|2.00
|1.5604
|1.5691
|0.0000
|885
|2008.06.24 17:05
|close by
|350
|1.00
|1.5507
|1.5691
|0.0000
|974.67
|40799.12
|886
|2008.06.24 17:05
|sell
|351
|1.00
|1.5604
|1.5691
|0.0000
|887
|2008.06.24 17:05
|close by
|349
|0.00
|1.5507
|1.5420
|0.0000
|0.00
|40799.12
|888
|2008.06.26 12:39
|s/l
|351
|1.00
|1.5691
|1.5691
|0.0000
|-901.12
|39898.00
|889
|2008.06.26 12:40
|sell
|352
|1.00
|1.5689
|1.5776
|0.0000
|890
|2008.06.27 11:41
|s/l
|352
|1.00
|1.5776
|1.5776
|0.0000
|-877.78
|39020.23
|891
|2008.06.27 11:45
|sell
|353
|1.00
|1.5767
|1.5854
|0.0000
|892
|2008.07.02 15:41
|s/l
|353
|1.00
|1.5854
|1.5854
|0.0000
|-893.34
|38126.89
|893
|2008.07.02 15:45
|sell
|354
|1.00
|1.5838
|1.5925
|0.0000
|894
|2008.07.03 15:55
|modify
|354
|1.00
|1.5838
|1.5835
|0.0000
|895
|2008.07.07 03:55
|modify
|354
|1.00
|1.5838
|1.5745
|0.0000
|896
|2008.07.07 20:02
|s/l
|354
|1.00
|1.5745
|1.5745
|0.0000
|891.10
|39017.99
|897
|2008.07.07 20:05
|buy
|355
|1.00
|1.5742
|1.5655
|0.0000
|898
|2008.07.08 18:20
|s/l
|355
|1.00
|1.5655
|1.5655
|0.0000
|-865.33
|38152.66
|899
|2008.07.08 18:25
|buy
|356
|1.00
|1.5660
|1.5573
|0.0000
|900
|2008.07.09 23:15
|sell
|357
|2.00
|1.5749
|1.5836
|0.0000
|901
|2008.07.09 23:15
|close by
|357
|1.00
|1.5660
|1.5836
|0.0000
|894.67
|39047.33
|902
|2008.07.09 23:15
|sell
|358
|1.00
|1.5749
|1.5836
|0.0000
|903
|2008.07.09 23:15
|close by
|356
|0.00
|1.5660
|1.5573
|0.0000
|0.00
|39047.33
|904
|2008.07.11 15:13
|s/l
|358
|1.00
|1.5836
|1.5836
|0.0000
|-901.12
|38146.21
|905
|2008.07.11 15:15
|buy
|359
|1.00
|1.5835
|1.5748
|0.0000
|906
|2008.07.11 16:35
|sell
|360
|2.00
|1.5925
|1.6012
|0.0000
|907
|2008.07.11 16:35
|close by
|360
|1.00
|1.5835
|1.6012
|0.0000
|900.00
|39046.21
|908
|2008.07.11 16:35
|sell
|361
|1.00
|1.5925
|1.6012
|0.0000
|909
|2008.07.11 16:35
|close by
|359
|0.00
|1.5835
|1.5748
|0.0000
|0.00
|39046.21
|910
|2008.07.15 12:18
|s/l
|361
|1.00
|1.6012
|1.6012
|0.0000
|-885.56
|38160.65
|911
|2008.07.15 12:20
|sell
|362
|1.00
|1.6034
|1.6121
|0.0000
|912
|2008.07.15 18:20
|modify
|362
|1.00
|1.6034
|1.6028
|0.0000
|913
|2008.07.16 17:55
|modify
|362
|1.00
|1.6034
|1.5926
|0.0000
|914
|2008.07.21 23:33
|s/l
|362
|1.00
|1.5926
|1.5926
|0.0000
|1033.33
|39193.98
|915
|2008.07.21 23:35
|buy
|363
|1.00
|1.5929
|1.5842
|0.0000
|916
|2008.07.22 17:12
|s/l
|363
|1.00
|1.5842
|1.5842
|0.0000
|-865.33
|38328.65
|917
|2008.07.22 17:15
|buy
|364
|1.00
|1.5851
|1.5764
|0.0000
|918
|2008.07.22 19:29
|s/l
|364
|1.00
|1.5764
|1.5764
|0.0000
|-870.00
|37458.65
|919
|2008.07.22 19:30
|buy
|365
|1.00
|1.5765
|1.5678
|0.0000
|920
|2008.07.23 21:07
|s/l
|365
|1.00
|1.5678
|1.5678
|0.0000
|-865.33
|36593.31
|921
|2008.07.23 21:10
|sell
|366
|1.00
|1.5673
|1.5760
|0.0000
|922
|2008.07.28 13:54
|s/l
|366
|1.00
|1.5760
|1.5760
|0.0000
|-908.90
|35684.42
|923
|2008.07.28 13:55
|buy
|367
|1.00
|1.5763
|1.5676
|0.0000
|924
|2008.07.29 16:43
|s/l
|367
|1.00
|1.5676
|1.5676
|0.0000
|-865.33
|34819.09
|925
|2008.07.29 16:45
|sell
|368
|1.00
|1.5677
|1.5764
|0.0000
|926
|2008.07.29 18:20
|buy
|369
|2.00
|1.5588
|1.5501
|0.0000
|927
|2008.07.29 18:20
|close by
|369
|1.00
|1.5677
|1.5501
|0.0000
|890.00
|35709.09
|928
|2008.07.29 18:20
|buy
|370
|1.00
|1.5588
|1.5501
|0.0000
|929
|2008.07.29 18:20
|close by
|368
|0.00
|1.5677
|1.5764
|0.0000
|0.00
|35709.09
|930
|2008.07.31 15:40
|modify
|370
|1.00
|1.5588
|1.5591
|0.0000
|931
|2008.07.31 18:07
|s/l
|370
|1.00
|1.5591
|1.5591
|0.0000
|48.67
|35757.76
|932
|2008.07.31 18:10
|buy
|371
|1.00
|1.5595
|1.5508
|0.0000
|933
|2008.08.05 10:41
|s/l
|371
|1.00
|1.5508
|1.5508
|0.0000
|-856.00
|34901.76
|934
|2008.08.05 10:45
|sell
|372
|1.00
|1.5513
|1.5600
|0.0000
|935
|2008.08.06 16:40
|modify
|372
|1.00
|1.5513
|1.5510
|0.0000
|936
|2008.08.07 18:55
|modify
|372
|1.00
|1.5513
|1.5421
|0.0000
|937
|2008.08.08 03:20
|modify
|372
|1.00
|1.5513
|1.5326
|0.0000
|938
|2008.08.08 10:25
|modify
|372
|1.00
|1.5513
|1.5235
|0.0000
|939
|2008.08.08 15:45
|modify
|372
|1.00
|1.5513
|1.5140
|0.0000
|940
|2008.08.11 00:04
|buy
|373
|2.00
|1.4930
|1.4843
|0.0000
|941
|2008.08.11 00:04
|close by
|373
|1.00
|1.5513
|1.4843
|0.0000
|5783.33
|40685.08
|942
|2008.08.11 00:04
|buy
|374
|1.00
|1.4930
|1.4843
|0.0000
|943
|2008.08.11 00:04
|close by
|372
|0.00
|1.5513
|1.5140
|0.0000
|0.00
|40685.08
|944
|2008.08.11 10:55
|modify
|374
|1.00
|1.4930
|1.4950
|0.0000
|945
|2008.08.11 19:00
|s/l
|374
|1.00
|1.4950
|1.4950
|0.0000
|200.00
|40885.08
|946
|2008.08.11 19:05
|sell
|375
|1.00
|1.4946
|1.5033
|0.0000
|947
|2008.08.12 08:45
|modify
|375
|1.00
|1.4946
|1.4930
|0.0000
|948
|2008.08.12 15:20
|s/l
|375
|1.00
|1.4930
|1.4930
|0.0000
|152.22
|41037.31
|949
|2008.08.12 15:25
|buy
|376
|1.00
|1.4934
|1.4847
|0.0000
|950
|2008.08.13 17:07
|s/l
|376
|1.00
|1.4847
|1.4847
|0.0000
|-865.33
|40171.97
|951
|2008.08.13 17:10
|sell
|377
|1.00
|1.4853
|1.4940
|0.0000
|952
|2008.08.13 20:50
|s/l
|377
|1.00
|1.4940
|1.4940
|0.0000
|-870.00
|39301.97
|953
|2008.08.13 20:55
|buy
|378
|1.00
|1.4938
|1.4851
|0.0000
|954
|2008.08.14 08:48
|s/l
|378
|1.00
|1.4851
|1.4851
|0.0000
|-856.00
|38445.98
|955
|2008.08.14 08:50
|buy
|379
|1.00
|1.4857
|1.4770
|0.0000
|956
|2008.08.15 02:22
|s/l
|379
|1.00
|1.4770
|1.4770
|0.0000
|-865.33
|37580.64
|957
|2008.08.15 02:25
|sell
|380
|1.00
|1.4765
|1.4852
|0.0000
|958
|2008.08.15 18:15
|buy
|381
|2.00
|1.4669
|1.4582
|0.0000
|959
|2008.08.15 18:15
|close by
|381
|1.00
|1.4765
|1.4582
|0.0000
|960.00
|38540.64
|960
|2008.08.15 18:15
|buy
|382
|1.00
|1.4669
|1.4582
|0.0000
|961
|2008.08.15 18:15
|close by
|380
|0.00
|1.4765
|1.4852
|0.0000
|0.00
|38540.64
|962
|2008.08.18 06:50
|modify
|382
|1.00
|1.4669
|1.4671
|0.0000
|963
|2008.08.19 01:00
|s/l
|382
|1.00
|1.4671
|1.4671
|0.0000
|29.33
|38569.98
|964
|2008.08.19 01:05
|sell
|383
|1.00
|1.4676
|1.4763
|0.0000
|965
|2008.08.19 19:03
|s/l
|383
|1.00
|1.4763
|1.4763
|0.0000
|-870.00
|37699.98
|966
|2008.08.19 19:05
|sell
|384
|1.00
|1.4761
|1.4848
|0.0000
|967
|2008.08.21 16:04
|s/l
|384
|1.00
|1.4848
|1.4848
|0.0000
|-901.12
|36798.86
|968
|2008.08.21 16:05
|sell
|385
|1.00
|1.4846
|1.4933
|0.0000
|969
|2008.08.25 03:10
|modify
|385
|1.00
|1.4846
|1.4842
|0.0000
|970
|2008.08.26 11:05
|modify
|385
|1.00
|1.4846
|1.4726
|0.0000
|971
|2008.08.27 06:37
|s/l
|385
|1.00
|1.4726
|1.4726
|0.0000
|1168.88
|37967.75
|972
|2008.08.27 06:40
|buy
|386
|1.00
|1.4729
|1.4642
|0.0000
|973
|2008.08.29 19:52
|s/l
|386
|1.00
|1.4642
|1.4642
|0.0000
|-851.33
|37116.41
|974
|2008.08.29 19:55
|buy
|387
|1.00
|1.4650
|1.4563
|0.0000
|975
|2008.09.02 01:28
|s/l
|387
|1.00
|1.4563
|1.4563
|0.0000
|-860.67
|36255.75
|976
|2008.09.02 01:30
|buy
|388
|1.00
|1.4573
|1.4486
|0.0000
|977
|2008.09.02 11:19
|s/l
|388
|1.00
|1.4486
|1.4486
|0.0000
|-870.00
|35385.75
|978
|2008.09.02 11:20
|sell
|389
|1.00
|1.4487
|1.4574
|0.0000
|979
|2008.09.03 11:25
|buy
|390
|2.00
|1.4398
|1.4311
|0.0000
|980
|2008.09.03 11:25
|close by
|390
|1.00
|1.4487
|1.4311
|0.0000
|882.22
|36267.97
|981
|2008.09.03 11:25
|buy
|391
|1.00
|1.4398
|1.4311
|0.0000
|982
|2008.09.03 11:25
|close by
|389
|0.00
|1.4487
|1.4574
|0.0000
|0.00
|36267.97
|983
|2008.09.03 18:55
|modify
|391
|1.00
|1.4398
|1.4405
|0.0000
|984
|2008.09.04 17:29
|s/l
|391
|1.00
|1.4405
|1.4405
|0.0000
|84.00
|36351.97
|985
|2008.09.04 17:30
|sell
|392
|1.00
|1.4399
|1.4486
|0.0000
|986
|2008.09.05 00:15
|modify
|392
|1.00
|1.4399
|1.4349
|0.0000
|987
|2008.09.08 00:04
|s/l
|392
|1.00
|1.4349
|1.4349
|0.0000
|484.44
|36836.41
|988
|2008.09.08 00:05
|buy
|393
|1.00
|1.4349
|1.4262
|0.0000
|989
|2008.09.08 11:55
|s/l
|393
|1.00
|1.4262
|1.4262
|0.0000
|-870.00
|35966.41
|990
|2008.09.08 12:00
|sell
|394
|1.00
|1.4240
|1.4327
|0.0000
|991
|2008.09.08 19:00
|modify
|394
|1.00
|1.4240
|1.4208
|0.0000
|992
|2008.09.09 19:29
|s/l
|394
|1.00
|1.4208
|1.4208
|0.0000
|312.22
|36278.64
|993
|2008.09.09 19:30
|sell
|395
|1.00
|1.4203
|1.4290
|0.0000
|994
|2008.09.09 22:55
|buy
|396
|2.00
|1.4114
|1.4027
|0.0000
|995
|2008.09.09 22:55
|close by
|396
|1.00
|1.4203
|1.4027
|0.0000
|890.00
|37168.64
|996
|2008.09.09 22:55
|buy
|397
|1.00
|1.4114
|1.4027
|0.0000
|997
|2008.09.09 22:55
|close by
|395
|0.00
|1.4203
|1.4290
|0.0000
|0.00
|37168.64
|998
|2008.09.10 18:21
|s/l
|397
|1.00
|1.4027
|1.4027
|0.0000
|-865.33
|36303.30
|999
|2008.09.10 18:25
|sell
|398
|1.00
|1.4031
|1.4118
|0.0000
|1000
|2008.09.11 02:55
|modify
|398
|1.00
|1.4031
|1.4028
|0.0000
|1001
|2008.09.12 00:12
|s/l
|398
|1.00
|1.4028
|1.4028
|0.0000
|-1.12
|36302.19
|1002
|2008.09.12 00:15
|buy
|399
|1.00
|1.4032
|1.3945
|0.0000
|1003
|2008.09.12 11:50
|modify
|399
|1.00
|1.4032
|1.4037
|0.0000
|1004
|2008.09.12 21:45
|modify
|399
|1.00
|1.4032
|1.4127
|0.0000
|1005
|2008.09.15 00:00
|modify
|399
|1.00
|1.4032
|1.4256
|0.0000
|1006
|2008.09.15 06:15
|modify
|399
|1.00
|1.4032
|1.4356
|0.0000
|1007
|2008.09.15 07:44
|s/l
|399
|1.00
|1.4356
|1.4356
|0.0000
|3244.67
|39546.85
|1008
|2008.09.15 07:45
|sell
|400
|1.00
|1.4353
|1.4440
|0.0000
|1009
|2008.09.15 08:55
|s/l
|400
|1.00
|1.4440
|1.4440
|0.0000
|-870.00
|38676.85
|1010
|2008.09.15 09:00
|buy
|401
|1.00
|1.4445
|1.4358
|0.0000
|1011
|2008.09.15 09:23
|s/l
|401
|1.00
|1.4358
|1.4358
|0.0000
|-870.00
|37806.85
|1012
|2008.09.15 09:25
|sell
|402
|1.00
|1.4358
|1.4445
|0.0000
|1013
|2008.09.15 11:25
|modify
|402
|1.00
|1.4358
|1.4343
|0.0000
|1014
|2008.09.15 14:20
|modify
|402
|1.00
|1.4358
|1.4243
|0.0000
|1015
|2008.09.15 22:24
|s/l
|402
|1.00
|1.4243
|1.4243
|0.0000
|1150.00
|38956.85
|1016
|2008.09.15 22:25
|buy
|403
|1.00
|1.4253
|1.4166
|0.0000
|1017
|2008.09.16 12:53
|s/l
|403
|1.00
|1.4166
|1.4166
|0.0000
|-865.33
|38091.52
|1018
|2008.09.16 12:55
|sell
|404
|1.00
|1.4162
|1.4249
|0.0000
|1019
|2008.09.16 15:13
|s/l
|404
|1.00
|1.4249
|1.4249
|0.0000
|-870.00
|37221.52
|1020
|2008.09.16 15:15
|buy
|405
|1.00
|1.4267
|1.4180
|0.0000
|1021
|2008.09.16 16:29
|s/l
|405
|1.00
|1.4180
|1.4180
|0.0000
|-870.00
|36351.52
|1022
|2008.09.16 16:30
|sell
|406
|1.00
|1.4187
|1.4274
|0.0000
|1023
|2008.09.16 21:15
|modify
|406
|1.00
|1.4187
|1.4180
|0.0000
|1024
|2008.09.17 03:01
|s/l
|406
|1.00
|1.4180
|1.4180
|0.0000
|62.22
|36413.74
|1025
|2008.09.17 03:05
|sell
|407
|1.00
|1.4187
|1.4274
|0.0000
|1026
|2008.09.17 20:33
|s/l
|407
|1.00
|1.4274
|1.4274
|0.0000
|-870.00
|35543.74
|1027
|2008.09.17 20:35
|buy
|408
|1.00
|1.4275
|1.4188
|0.0000
|1028
|2008.09.17 21:50
|sell
|409
|2.00
|1.4375
|1.4462
|0.0000
|1029
|2008.09.17 21:50
|close by
|409
|1.00
|1.4275
|1.4462
|0.0000
|1000.00
|36543.74
|1030
|2008.09.17 21:50
|sell
|410
|1.00
|1.4375
|1.4462
|0.0000
|1031
|2008.09.17 21:50
|close by
|408
|0.00
|1.4275
|1.4188
|0.0000
|0.00
|36543.74
|1032
|2008.09.18 12:52
|s/l
|410
|1.00
|1.4462
|1.4462
|0.0000
|-893.34
|35650.41
|1033
|2008.09.18 12:55
|sell
|411
|1.00
|1.4464
|1.4551
|0.0000
|1034
|2008.09.18 17:10
|buy
|412
|2.00
|1.4370
|1.4283
|0.0000
|1035
|2008.09.18 17:10
|close by
|412
|1.00
|1.4464
|1.4283
|0.0000
|940.00
|36590.41
|1036
|2008.09.18 17:10
|buy
|413
|1.00
|1.4370
|1.4283
|0.0000
|1037
|2008.09.18 17:10
|close by
|411
|0.00
|1.4464
|1.4551
|0.0000
|0.00
|36590.41
|1038
|2008.09.19 02:51
|s/l
|413
|1.00
|1.4283
|1.4283
|0.0000
|-865.33
|35725.07
|1039
|2008.09.19 02:55
|buy
|414
|1.00
|1.4288
|1.4201
|0.0000
|1040
|2008.09.19 05:28
|s/l
|414
|1.00
|1.4201
|1.4201
|0.0000
|-870.00
|34855.07
|1041
|2008.09.19 05:30
|buy
|415
|1.00
|1.4202
|1.4115
|0.0000
|1042
|2008.09.19 15:50
|modify
|415
|1.00
|1.4202
|1.4210
|0.0000
|1043
|2008.09.19 16:30
|modify
|415
|1.00
|1.4202
|1.4311
|0.0000
|1044
|2008.09.22 00:01
|sell
|416
|2.00
|1.4490
|1.4577
|0.0000
|1045
|2008.09.22 00:01
|close by
|416
|1.00
|1.4202
|1.4577
|0.0000
|2884.67
|37739.74
|1046
|2008.09.22 00:01
|sell
|417
|1.00
|1.4490
|1.4577
|0.0000
|1047
|2008.09.22 00:01
|close by
|415
|0.00
|1.4202
|1.4311
|0.0000
|0.00
|37739.74
|1048
|2008.09.22 11:07
|s/l
|417
|1.00
|1.4577
|1.4577
|0.0000
|-870.00
|36869.74
|1049
|2008.09.22 11:10
|sell
|418
|1.00
|1.4583
|1.4670
|0.0000
|1050
|2008.09.22 18:07
|s/l
|418
|1.00
|1.4670
|1.4670
|0.0000
|-870.00
|35999.74
|1051
|2008.09.22 18:10
|buy
|419
|1.00
|1.4684
|1.4597
|0.0000
|1052
|2008.09.22 20:20
|modify
|419
|1.00
|1.4684
|1.4689
|0.0000
|1053
|2008.09.22 22:35
|modify
|419
|1.00
|1.4684
|1.4780
|0.0000
|1054
|2008.09.22 23:52
|s/l
|419
|1.00
|1.4780
|1.4780
|0.0000
|960.00
|36959.74
|1055
|2008.09.22 23:55
|sell
|420
|1.00
|1.4776
|1.4863
|0.0000
|1056
|2008.09.23 12:05
|modify
|420
|1.00
|1.4776
|1.4774
|0.0000
|1057
|2008.09.23 12:55
|s/l
|420
|1.00
|1.4774
|1.4774
|0.0000
|12.22
|36971.96
|1058
|2008.09.23 13:00
|buy
|421
|1.00
|1.4782
|1.4695
|0.0000
|1059
|2008.09.23 18:29
|s/l
|421
|1.00
|1.4695
|1.4695
|0.0000
|-870.00
|36101.96
|1060
|2008.09.23 18:30
|buy
|422
|1.00
|1.4704
|1.4617
|0.0000
|1061
|2008.09.24 22:49
|s/l
|422
|1.00
|1.4617
|1.4617
|0.0000
|-865.33
|35236.63
|1062
|2008.09.24 22:50
|sell
|423
|1.00
|1.4613
|1.4700
|0.0000
|1063
|2008.09.25 04:19
|s/l
|423
|1.00
|1.4700
|1.4700
|0.0000
|-893.34
|34343.29
|1064
|2008.09.25 04:20
|buy
|424
|1.00
|1.4701
|1.4614
|0.0000
|1065
|2008.09.25 19:57
|s/l
|424
|1.00
|1.4614
|1.4614
|0.0000
|-870.00
|33473.29
|1066
|2008.09.25 20:00
|sell
|425
|1.00
|1.4576
|1.4663
|0.0000
|1067
|2008.09.26 02:53
|s/l
|425
|1.00
|1.4663
|1.4663
|0.0000
|-877.78
|32595.51
|1068
|2008.09.26 02:55
|sell
|426
|1.00
|1.4665
|1.4752
|0.0000
|1069
|2008.09.26 10:55
|modify
|426
|1.00
|1.4665
|1.4664
|0.0000
|1070
|2008.09.29 03:45
|modify
|426
|1.00
|1.4665
|1.4572
|0.0000
|1071
|2008.09.29 09:55
|modify
|426
|1.00
|1.4665
|1.4481
|0.0000
|1072
|2008.09.29 20:45
|s/l
|426
|1.00
|1.4481
|1.4481
|0.0000
|1832.22
|34427.73
|1073
|2008.09.29 20:50
|buy
|427
|1.00
|1.4479
|1.4392
|0.0000
|1074
|2008.09.30 01:06
|s/l
|427
|1.00
|1.4392
|1.4392
|0.0000
|-865.33
|33562.40
|1075
|2008.09.30 01:10
|buy
|428
|1.00
|1.4389
|1.4302
|0.0000
|1076
|2008.09.30 14:59
|s/l
|428
|1.00
|1.4302
|1.4302
|0.0000
|-870.00
|32692.40
|1077
|2008.09.30 15:00
|buy
|429
|1.00
|1.4307
|1.4220
|0.0000
|1078
|2008.09.30 16:23
|s/l
|429
|1.00
|1.4220
|1.4220
|0.0000
|-870.00
|31822.40
|1079
|2008.09.30 16:25
|sell
|430
|1.00
|1.4218
|1.4305
|0.0000
|1080
|2008.09.30 17:40
|buy
|431
|2.00
|1.4131
|1.4044
|0.0000
|1081
|2008.09.30 17:40
|close by
|431
|1.00
|1.4218
|1.4044
|0.0000
|870.00
|32692.40
|1082
|2008.09.30 17:40
|buy
|432
|1.00
|1.4131
|1.4044
|0.0000
|1083
|2008.09.30 17:40
|close by
|430
|0.00
|1.4218
|1.4305
|0.0000
|0.00
|32692.40
|1084
|2008.09.30 18:00
|s/l
|432
|1.00
|1.4044
|1.4044
|0.0000
|-870.00
|31822.40
|1085
|2008.09.30 18:05
|buy
|433
|1.00
|1.4034
|1.3947
|0.0000
|1086
|2008.10.01 00:25
|modify
|433
|1.00
|1.4034
|1.4035
|0.0000
|1087
|2008.10.01 15:24
|s/l
|433
|1.00
|1.4035
|1.4035
|0.0000
|14.67
|31837.07
|1088
|2008.10.01 15:25
|sell
|434
|1.00
|1.4037
|1.4124
|0.0000
|1089
|2008.10.02 03:10
|modify
|434
|1.00
|1.4037
|1.4029
|0.0000
|1090
|2008.10.02 15:40
|modify
|434
|1.00
|1.4037
|1.3904
|0.0000
|1091
|2008.10.03 16:20
|modify
|434
|1.00
|1.4037
|1.3799
|0.0000
|1092
|2008.10.03 17:45
|s/l
|434
|1.00
|1.3799
|1.3799
|0.0000
|2348.88
|34185.95
|1093
|2008.10.03 17:50
|buy
|435
|1.00
|1.3794
|1.3707
|0.0000
|1094
|2008.10.03 21:15
|modify
|435
|1.00
|1.3794
|1.3812
|0.0000
|1095
|2008.10.03 22:25
|s/l
|435
|1.00
|1.3812
|1.3812
|0.0000
|180.00
|34365.95
|1096
|2008.10.03 22:30
|sell
|436
|1.00
|1.3824
|1.3911
|0.0000
|1097
|2008.10.05 23:59
|modify
|436
|1.00
|1.3824
|1.3758
|0.0000
|1098
|2008.10.06 09:10
|modify
|436
|1.00
|1.3824
|1.3658
|0.0000
|1099
|2008.10.06 17:50
|modify
|436
|1.00
|1.3824
|1.3565
|0.0000
|1100
|2008.10.07 06:48
|s/l
|436
|1.00
|1.3565
|1.3565
|0.0000
|2574.44
|36940.39
|1101
|2008.10.07 06:50
|buy
|437
|1.00
|1.3571
|1.3484
|0.0000
|1102
|2008.10.07 16:15
|sell
|438
|2.00
|1.3679
|1.3766
|0.0000
|1103
|2008.10.07 16:15
|close by
|438
|1.00
|1.3571
|1.3766
|0.0000
|1080.00
|38020.39
|1104
|2008.10.07 16:15
|sell
|439
|1.00
|1.3679
|1.3766
|0.0000
|1105
|2008.10.07 16:15
|close by
|437
|0.00
|1.3571
|1.3484
|0.0000
|0.00
|38020.39
|1106
|2008.10.07 20:45
|modify
|439
|1.00
|1.3679
|1.3669
|0.0000
|1107
|2008.10.08 10:11
|s/l
|439
|1.00
|1.3669
|1.3669
|0.0000
|92.22
|38112.62
|1108
|2008.10.08 10:15
|buy
|440
|1.00
|1.3660
|1.3573
|0.0000
|1109
|2008.10.09 11:15
|modify
|440
|1.00
|1.3660
|1.3672
|0.0000
|1110
|2008.10.09 14:15
|s/l
|440
|1.00
|1.3672
|1.3672
|0.0000
|134.00
|38246.62
|1111
|2008.10.09 14:20
|sell
|441
|1.00
|1.3665
|1.3752
|0.0000
|1112
|2008.10.10 02:35
|modify
|441
|1.00
|1.3665
|1.3660
|0.0000
|1113
|2008.10.10 18:15
|modify
|441
|1.00
|1.3665
|1.3565
|0.0000
|1114
|2008.10.10 20:45
|modify
|441
|1.00
|1.3665
|1.3449
|0.0000
|1115
|2008.10.10 21:45
|buy
|442
|2.00
|1.3275
|1.3188
|0.0000
|1116
|2008.10.10 21:45
|close by
|442
|1.00
|1.3665
|1.3188
|0.0000
|3892.22
|42138.84
|1117
|2008.10.10 21:45
|buy
|443
|1.00
|1.3275
|1.3188
|0.0000
|1118
|2008.10.10 21:45
|close by
|441
|0.00
|1.3665
|1.3449
|0.0000
|0.00
|42138.84
|1119
|2008.10.10 22:15
|modify
|443
|1.00
|1.3275
|1.3277
|0.0000
|1120
|2008.10.13 00:00
|modify
|443
|1.00
|1.3275
|1.3491
|0.0000
|1121
|2008.10.13 05:49
|s/l
|443
|1.00
|1.3491
|1.3491
|0.0000
|2164.67
|44303.51
|1122
|2008.10.13 05:50
|sell
|444
|1.00
|1.3487
|1.3574
|0.0000
|1123
|2008.10.13 09:01
|s/l
|444
|1.00
|1.3574
|1.3574
|0.0000
|-870.00
|43433.51
|1124
|2008.10.13 09:05
|sell
|445
|1.00
|1.3591
|1.3678
|0.0000
|1125
|2008.10.13 16:05
|s/l
|445
|1.00
|1.3678
|1.3678
|0.0000
|-870.00
|42563.51
|1126
|2008.10.13 16:10
|sell
|446
|1.00
|1.3662
|1.3749
|0.0000
|1127
|2008.10.13 18:30
|buy
|447
|2.00
|1.3576
|1.3489
|0.0000
|1128
|2008.10.13 18:30
|close by
|447
|1.00
|1.3662
|1.3489
|0.0000
|860.00
|43423.51
|1129
|2008.10.13 18:30
|buy
|448
|1.00
|1.3576
|1.3489
|0.0000
|1130
|2008.10.13 18:30
|close by
|446
|0.00
|1.3662
|1.3749
|0.0000
|0.00
|43423.51
|1131
|2008.10.13 19:19
|s/l
|448
|1.00
|1.3489
|1.3489
|0.0000
|-870.00
|42553.51
|1132
|2008.10.13 19:20
|buy
|449
|1.00
|1.3493
|1.3406
|0.0000
|1133
|2008.10.13 22:45
|modify
|449
|1.00
|1.3493
|1.3507
|0.0000
|1134
|2008.10.14 03:35
|modify
|449
|1.00
|1.3493
|1.3596
|0.0000
|1135
|2008.10.15 02:04
|s/l
|449
|1.00
|1.3596
|1.3596
|0.0000
|1039.33
|43592.84
|1136
|2008.10.15 02:05
|sell
|450
|1.00
|1.3592
|1.3679
|0.0000
|1137
|2008.10.15 13:45
|s/l
|450
|1.00
|1.3679
|1.3679
|0.0000
|-870.00
|42722.84
|1138
|2008.10.15 13:50
|buy
|451
|1.00
|1.3682
|1.3595
|0.0000
|1139
|2008.10.15 15:46
|s/l
|451
|1.00
|1.3595
|1.3595
|0.0000
|-870.00
|41852.84
|1140
|2008.10.15 15:50
|buy
|452
|1.00
|1.3610
|1.3523
|0.0000
|1141
|2008.10.15 19:18
|s/l
|452
|1.00
|1.3523
|1.3523
|0.0000
|-870.00
|40982.84
|1142
|2008.10.15 19:20
|buy
|453
|1.00
|1.3525
|1.3438
|0.0000
|1143
|2008.10.16 01:15
|s/l
|453
|1.00
|1.3438
|1.3438
|0.0000
|-856.00
|40126.84
|1144
|2008.10.16 01:20
|buy
|454
|1.00
|1.3442
|1.3355
|0.0000
|1145
|2008.10.16 07:39
|s/l
|454
|1.00
|1.3355
|1.3355
|0.0000
|-870.00
|39256.84
|1146
|2008.10.16 07:40
|sell
|455
|1.00
|1.3362
|1.3449
|0.0000
|1147
|2008.10.16 11:07
|s/l
|455
|1.00
|1.3449
|1.3449
|0.0000
|-870.00
|38386.84
|1148
|2008.10.16 11:10
|buy
|456
|1.00
|1.3466
|1.3379
|0.0000
|1149
|2008.10.20 16:25
|s/l
|456
|1.00
|1.3379
|1.3379
|0.0000
|-860.67
|37526.18
|1150
|2008.10.20 16:30
|sell
|457
|1.00
|1.3374
|1.3461
|0.0000
|1151
|2008.10.21 09:45
|modify
|457
|1.00
|1.3374
|1.3366
|0.0000
|1152
|2008.10.21 15:05
|buy
|458
|2.00
|1.3191
|1.3104
|0.0000
|1153
|2008.10.21 15:05
|close by
|458
|1.00
|1.3374
|1.3104
|0.0000
|1822.22
|39348.40
|1154
|2008.10.21 15:05
|buy
|459
|1.00
|1.3191
|1.3104
|0.0000
|1155
|2008.10.21 15:05
|close by
|457
|0.00
|1.3374
|1.3366
|0.0000
|0.00
|39348.40
|1156
|2008.10.21 18:57
|s/l
|459
|1.00
|1.3104
|1.3104
|0.0000
|-870.00
|38478.40
|1157
|2008.10.21 19:00
|buy
|460
|1.00
|1.3103
|1.3016
|0.0000
|1158
|2008.10.22 02:31
|s/l
|460
|1.00
|1.3016
|1.3016
|0.0000
|-865.33
|37613.07
|1159
|2008.10.22 02:35
|sell
|461
|1.00
|1.3025
|1.3112
|0.0000
|1160
|2008.10.22 06:30
|buy
|462
|2.00
|1.2939
|1.2852
|0.0000
|1161
|2008.10.22 06:30
|close by
|462
|1.00
|1.3025
|1.2852
|0.0000
|860.00
|38473.07
|1162
|2008.10.22 06:30
|buy
|463
|1.00
|1.2939
|1.2852
|0.0000
|1163
|2008.10.22 06:30
|close by
|461
|0.00
|1.3025
|1.3112
|0.0000
|0.00
|38473.07
|1164
|2008.10.22 07:17
|s/l
|463
|1.00
|1.2852
|1.2852
|0.0000
|-870.00
|37603.07
|1165
|2008.10.22 07:20
|sell
|464
|1.00
|1.2859
|1.2946
|0.0000
|1166
|2008.10.22 07:30
|modify
|464
|1.00
|1.2859
|1.2838
|0.0000
|1167
|2008.10.22 08:03
|s/l
|464
|1.00
|1.2838
|1.2838
|0.0000
|210.00
|37813.07
|1168
|2008.10.22 08:05
|buy
|465
|1.00
|1.2839
|1.2752
|0.0000
|1169
|2008.10.22 13:05
|sell
|466
|2.00
|1.2936
|1.3023
|0.0000
|1170
|2008.10.22 13:05
|close by
|466
|1.00
|1.2839
|1.3023
|0.0000
|970.00
|38783.07
|1171
|2008.10.22 13:05
|sell
|467
|1.00
|1.2936
|1.3023
|0.0000
|1172
|2008.10.22 13:05
|close by
|465
|0.00
|1.2839
|1.2752
|0.0000
|0.00
|38783.07
|1173
|2008.10.22 13:50
|modify
|467
|1.00
|1.2936
|1.2929
|0.0000
|1174
|2008.10.23 02:25
|modify
|467
|1.00
|1.2936
|1.2839
|0.0000
|1175
|2008.10.23 03:09
|s/l
|467
|1.00
|1.2839
|1.2839
|0.0000
|946.66
|39729.73
|1176
|2008.10.23 03:10
|buy
|468
|1.00
|1.2861
|1.2774
|0.0000
|1177
|2008.10.23 06:34
|s/l
|468
|1.00
|1.2774
|1.2774
|0.0000
|-870.00
|38859.73
|1178
|2008.10.23 06:35
|buy
|469
|1.00
|1.2774
|1.2687
|0.0000
|1179
|2008.10.23 17:55
|modify
|469
|1.00
|1.2774
|1.2793
|0.0000
|1180
|2008.10.24 00:10
|sell
|470
|2.00
|1.2975
|1.3062
|0.0000
|1181
|2008.10.24 00:10
|close by
|470
|1.00
|1.2774
|1.3062
|0.0000
|2014.67
|40874.40
|1182
|2008.10.24 00:10
|sell
|471
|1.00
|1.2975
|1.3062
|0.0000
|1183
|2008.10.24 00:10
|close by
|469
|0.00
|1.2774
|1.2793
|0.0000
|0.00
|40874.40
|1184
|2008.10.24 03:05
|buy
|472
|2.00
|1.2889
|1.2802
|0.0000
|1185
|2008.10.24 03:05
|close by
|472
|1.00
|1.2975
|1.2802
|0.0000
|860.00
|41734.40
|1186
|2008.10.24 03:05
|buy
|473
|1.00
|1.2889
|1.2802
|0.0000
|1187
|2008.10.24 03:05
|close by
|471
|0.00
|1.2975
|1.3062
|0.0000
|0.00
|41734.40
|1188
|2008.10.24 05:19
|s/l
|473
|1.00
|1.2802
|1.2802
|0.0000
|-870.00
|40864.40
|1189
|2008.10.24 05:20
|buy
|474
|1.00
|1.2801
|1.2714
|0.0000
|1190
|2008.10.24 09:54
|s/l
|474
|1.00
|1.2714
|1.2714
|0.0000
|-870.00
|39994.40
|1191
|2008.10.24 09:55
|sell
|475
|1.00
|1.2693
|1.2780
|0.0000
|1192
|2008.10.24 11:20
|buy
|476
|2.00
|1.2606
|1.2519
|0.0000
|1193
|2008.10.24 11:20
|close by
|476
|1.00
|1.2693
|1.2519
|0.0000
|870.00
|40864.40
|1194
|2008.10.24 11:20
|buy
|477
|1.00
|1.2606
|1.2519
|0.0000
|1195
|2008.10.24 11:20
|close by
|475
|0.00
|1.2693
|1.2780
|0.0000
|0.00
|40864.40
|1196
|2008.10.24 12:33
|s/l
|477
|1.00
|1.2519
|1.2519
|0.0000
|-870.00
|39994.40
|1197
|2008.10.24 12:35
|buy
|478
|1.00
|1.2502
|1.2415
|0.0000
|1198
|2008.10.24 13:25
|sell
|479
|2.00
|1.2589
|1.2676
|0.0000
|1199
|2008.10.24 13:25
|close by
|479
|1.00
|1.2502
|1.2676
|0.0000
|870.00
|40864.40
|1200
|2008.10.24 13:25
|sell
|480
|1.00
|1.2589
|1.2676
|0.0000
|1201
|2008.10.24 13:25
|close by
|478
|0.00
|1.2502
|1.2415
|0.0000
|0.00
|40864.40
|1202
|2008.10.24 15:40
|s/l
|480
|1.00
|1.2676
|1.2676
|0.0000
|-870.00
|39994.40
|1203
|2008.10.24 15:45
|buy
|481
|1.00
|1.2676
|1.2589
|0.0000
|1204
|2008.10.24 21:05
|s/l
|481
|1.00
|1.2589
|1.2589
|0.0000
|-870.00
|39124.40
|1205
|2008.10.24 21:10
|sell
|482
|1.00
|1.2582
|1.2669
|0.0000
|1206
|2008.10.27 03:04
|s/l
|482
|1.00
|1.2669
|1.2669
|0.0000
|-877.78
|38246.62
|1207
|2008.10.27 03:05
|sell
|483
|1.00
|1.2662
|1.2749
|0.0000
|1208
|2008.10.27 04:35
|modify
|483
|1.00
|1.2662
|1.2648
|0.0000
|1209
|2008.10.27 10:15
|modify
|483
|1.00
|1.2662
|1.2560
|0.0000
|1210
|2008.10.27 11:40
|buy
|484
|2.00
|1.2381
|1.2294
|0.0000
|1211
|2008.10.27 11:40
|close by
|484
|1.00
|1.2662
|1.2294
|0.0000
|2810.00
|41056.62
|1212
|2008.10.27 11:40
|buy
|485
|1.00
|1.2381
|1.2294
|0.0000
|1213
|2008.10.27 11:40
|close by
|483
|0.00
|1.2662
|1.2560
|0.0000
|0.00
|41056.62
|1214
|2008.10.27 19:05
|modify
|485
|1.00
|1.2381
|1.2396
|0.0000
|1215
|2008.10.27 20:45
|modify
|485
|1.00
|1.2381
|1.2491
|0.0000
|1216
|2008.10.27 23:29
|s/l
|485
|1.00
|1.2491
|1.2491
|0.0000
|1100.00
|42156.62
|1217
|2008.10.27 23:30
|sell
|486
|1.00
|1.2500
|1.2587
|0.0000
|1218
|2008.10.28 03:55
|buy
|487
|2.00
|1.2411
|1.2324
|0.0000
|1219
|2008.10.28 03:55
|close by
|487
|1.00
|1.2500
|1.2324
|0.0000
|882.22
|43038.84
|1220
|2008.10.28 03:55
|buy
|488
|1.00
|1.2411
|1.2324
|0.0000
|1221
|2008.10.28 03:55
|close by
|486
|0.00
|1.2500
|1.2587
|0.0000
|0.00
|43038.84
|1222
|2008.10.28 08:40
|modify
|488
|1.00
|1.2411
|1.2430
|0.0000
|1223
|2008.10.28 21:55
|modify
|488
|1.00
|1.2411
|1.2526
|0.0000
|1224
|2008.10.28 23:00
|sell
|489
|2.00
|1.2700
|1.2787
|0.0000
|1225
|2008.10.28 23:00
|close by
|489
|1.00
|1.2411
|1.2787
|0.0000
|2890.00
|45928.84
|1226
|2008.10.28 23:00
|sell
|490
|1.00
|1.2700
|1.2787
|0.0000
|1227
|2008.10.28 23:00
|close by
|488
|0.00
|1.2411
|1.2526
|0.0000
|0.00
|45928.84
|1228
|2008.10.29 00:59
|s/l
|490
|1.00
|1.2787
|1.2787
|0.0000
|-877.78
|45051.06
|1229
|2008.10.29 01:00
|buy
|491
|1.00
|1.2786
|1.2699
|0.0000
|1230
|2008.10.29 06:07
|s/l
|491
|1.00
|1.2699
|1.2699
|0.0000
|-870.00
|44181.06
|1231
|2008.10.29 06:10
|sell
|492
|1.00
|1.2700
|1.2787
|0.0000
|1232
|2008.10.29 09:50
|s/l
|492
|1.00
|1.2787
|1.2787
|0.0000
|-870.00
|43311.06
|1233
|2008.10.29 09:55
|sell
|493
|1.00
|1.2783
|1.2870
|0.0000
|1234
|2008.10.29 10:30
|modify
|493
|1.00
|1.2783
|1.2772
|0.0000
|1235
|2008.10.29 11:55
|s/l
|493
|1.00
|1.2772
|1.2772
|0.0000
|110.00
|43421.06
|1236
|2008.10.29 12:00
|buy
|494
|1.00
|1.2774
|1.2687
|0.0000
|1237
|2008.10.29 17:05
|modify
|494
|1.00
|1.2774
|1.2797
|0.0000
|1238
|2008.10.29 17:50
|sell
|495
|2.00
|1.2975
|1.3062
|0.0000
|1239
|2008.10.29 17:50
|close by
|495
|1.00
|1.2774
|1.3062
|0.0000
|2010.00
|45431.06
|1240
|2008.10.29 17:50
|sell
|496
|1.00
|1.2975
|1.3062
|0.0000
|1241
|2008.10.29 17:50
|close by
|494
|0.00
|1.2774
|1.2797
|0.0000
|0.00
|45431.06
|1242
|2008.10.29 18:55
|modify
|496
|1.00
|1.2975
|1.2963
|0.0000
|1243
|2008.10.29 22:38
|s/l
|496
|1.00
|1.2963
|1.2963
|0.0000
|120.00
|45551.06
|1244
|2008.10.29 22:40
|buy
|497
|1.00
|1.2969
|1.2882
|0.0000
|1245
|2008.10.30 03:30
|modify
|497
|1.00
|1.2969
|1.2971
|0.0000
|1246
|2008.10.30 04:20
|modify
|497
|1.00
|1.2969
|1.3072
|0.0000
|1247
|2008.10.30 05:45
|sell
|498
|2.00
|1.3255
|1.3342
|0.0000
|1248
|2008.10.30 05:45
|close by
|498
|1.00
|1.2969
|1.3342
|0.0000
|2874.00
|48425.06
|1249
|2008.10.30 05:45
|sell
|499
|1.00
|1.3255
|1.3342
|0.0000
|1250
|2008.10.30 05:45
|close by
|497
|0.00
|1.2969
|1.3072
|0.0000
|0.00
|48425.06
|1251
|2008.10.30 09:15
|buy
|500
|2.00
|1.3141
|1.3054
|0.0000
|1252
|2008.10.30 09:15
|close by
|500
|1.00
|1.3255
|1.3054
|0.0000
|1140.00
|49565.06
|1253
|2008.10.30 09:15
|buy
|501
|1.00
|1.3141
|1.3054
|0.0000
|1254
|2008.10.30 09:15
|close by
|499
|0.00
|1.3255
|1.3342
|0.0000
|0.00
|49565.06
|1255
|2008.10.30 10:40
|modify
|501
|1.00
|1.3141
|1.3142
|0.0000
|1256
|2008.10.30 12:00
|s/l
|501
|1.00
|1.3142
|1.3142
|0.0000
|10.00
|49575.06
|1257
|2008.10.30 12:05
|sell
|502
|1.00
|1.3135
|1.3222
|0.0000
|1258
|2008.10.30 13:05
|modify
|502
|1.00
|1.3135
|1.3130
|0.0000
|1259
|2008.10.30 13:38
|s/l
|502
|1.00
|1.3130
|1.3130
|0.0000
|50.00
|49625.06
|1260
|2008.10.30 13:40
|buy
|503
|1.00
|1.3138
|1.3051
|0.0000
|1261
|2008.10.30 15:06
|s/l
|503
|1.00
|1.3051
|1.3051
|0.0000
|-870.00
|48755.06
|1262
|2008.10.30 15:10
|sell
|504
|1.00
|1.3066
|1.3153
|0.0000
|1263
|2008.10.30 16:50
|modify
|504
|1.00
|1.3066
|1.3049
|0.0000
|1264
|2008.10.30 18:40
|modify
|504
|1.00
|1.3066
|1.2949
|0.0000
|1265
|2008.10.30 21:18
|s/l
|504
|1.00
|1.2949
|1.2949
|0.0000
|1170.00
|49925.06
|1266
|2008.10.30 21:20
|sell
|505
|1.00
|1.2941
|1.3028
|0.0000
|1267
|2008.10.31 02:25
|modify
|505
|1.00
|1.2941
|1.2934
|0.0000
|1268
|2008.10.31 03:40
|modify
|505
|1.00
|1.2941
|1.2835
|0.0000
|1269
|2008.10.31 05:08
|s/l
|505
|1.00
|1.2835
|1.2835
|0.0000
|1052.22
|50977.28
|1270
|2008.10.31 05:10
|buy
|506
|1.00
|1.2836
|1.2749
|0.0000
|1271
|2008.10.31 09:27
|s/l
|506
|1.00
|1.2749
|1.2749
|0.0000
|-870.00
|50107.28
|1272
|2008.10.31 09:30
|sell
|507
|1.00
|1.2764
|1.2851
|0.0000
|1273
|2008.10.31 10:45
|buy
|508
|2.00
|1.2671
|1.2584
|0.0000
|1274
|2008.10.31 10:45
|close by
|508
|1.00
|1.2764
|1.2584
|0.0000
|930.00
|51037.28
|1275
|2008.10.31 10:45
|buy
|509
|1.00
|1.2671
|1.2584
|0.0000
|1276
|2008.10.31 10:45
|close by
|507
|0.00
|1.2764
|1.2851
|0.0000
|0.00
|51037.28
|1277
|2008.10.31 12:45
|modify
|509
|1.00
|1.2671
|1.2676
|0.0000
|1278
|2008.10.31 19:00
|s/l
|509
|1.00
|1.2676
|1.2676
|0.0000
|50.00
|51087.28
|1279
|2008.10.31 19:05
|sell
|510
|1.00
|1.2745
|1.2832
|0.0000
|1280
|2008.11.03 03:30
|s/l
|510
|1.00
|1.2832
|1.2832
|0.0000
|-877.78
|50209.50
|1281
|2008.11.03 03:35
|buy
|511
|1.00
|1.2834
|1.2747
|0.0000
|1282
|2008.11.03 16:07
|s/l
|511
|1.00
|1.2747
|1.2747
|0.0000
|-870.00
|49339.50
|1283
|2008.11.03 16:10
|sell
|512
|1.00
|1.2741
|1.2828
|0.0000
|1284
|2008.11.03 19:25
|buy
|513
|2.00
|1.2655
|1.2568
|0.0000
|1285
|2008.11.03 19:25
|close by
|513
|1.00
|1.2741
|1.2568
|0.0000
|860.00
|50199.50
|1286
|2008.11.03 19:25
|buy
|514
|1.00
|1.2655
|1.2568
|0.0000
|1287
|2008.11.03 19:25
|close by
|512
|0.00
|1.2741
|1.2828
|0.0000
|0.00
|50199.50
|1288
|2008.11.04 03:25
|s/l
|514
|1.00
|1.2568
|1.2568
|0.0000
|-865.33
|49334.17
|1289
|2008.11.04 03:30
|sell
|515
|1.00
|1.2557
|1.2644
|0.0000
|1290
|2008.11.04 09:30
|s/l
|515
|1.00
|1.2644
|1.2644
|0.0000
|-870.00
|48464.17
|1291
|2008.11.04 09:35
|buy
|516
|1.00
|1.2646
|1.2559
|0.0000
|1292
|2008.11.04 12:25
|modify
|516
|1.00
|1.2646
|1.2663
|0.0000
|1293
|2008.11.04 14:50
|modify
|516
|1.00
|1.2646
|1.2754
|0.0000
|1294
|2008.11.04 17:40
|modify
|516
|1.00
|1.2646
|1.2855
|0.0000
|1295
|2008.11.04 23:20
|modify
|516
|1.00
|1.2646
|1.2950
|0.0000
|1296
|2008.11.05 02:09
|s/l
|516
|1.00
|1.2950
|1.2950
|0.0000
|3044.67
|51508.84
|1297
|2008.11.05 02:10
|buy
|517
|1.00
|1.2952
|1.2865
|0.0000
|1298
|2008.11.05 06:17
|s/l
|517
|1.00
|1.2865
|1.2865
|0.0000
|-870.00
|50638.84
|1299
|2008.11.05 06:20
|sell
|518
|1.00
|1.2845
|1.2932
|0.0000
|1300
|2008.11.05 13:48
|s/l
|518
|1.00
|1.2932
|1.2932
|0.0000
|-870.00
|49768.84
|1301
|2008.11.05 13:50
|buy
|519
|1.00
|1.2928
|1.2841
|0.0000
|1302
|2008.11.05 17:15
|modify
|519
|1.00
|1.2928
|1.2947
|0.0000
|1303
|2008.11.05 22:22
|s/l
|519
|1.00
|1.2947
|1.2947
|0.0000
|190.00
|49958.84
|1304
|2008.11.05 22:25
|buy
|520
|1.00
|1.2947
|1.2860
|0.0000
|1305
|2008.11.06 04:34
|s/l
|520
|1.00
|1.2860
|1.2860
|0.0000
|-856.00
|49102.84
|1306
|2008.11.06 04:35
|buy
|521
|1.00
|1.2865
|1.2778
|0.0000
|1307
|2008.11.06 14:46
|s/l
|521
|1.00
|1.2778
|1.2778
|0.0000
|-870.00
|48232.84
|1308
|2008.11.06 14:50
|sell
|522
|1.00
|1.2800
|1.2887
|0.0000
|1309
|2008.11.06 23:10
|modify
|522
|1.00
|1.2800
|1.2791
|0.0000
|1310
|2008.11.07 10:03
|s/l
|522
|1.00
|1.2791
|1.2791
|0.0000
|82.22
|48315.06
|1311
|2008.11.07 10:05
|buy
|523
|1.00
|1.2782
|1.2695
|0.0000
|1312
|2008.11.10 02:25
|sell
|524
|2.00
|1.2874
|1.2961
|0.0000
|1313
|2008.11.10 02:25
|close by
|524
|1.00
|1.2782
|1.2961
|0.0000
|924.67
|49239.73
|1314
|2008.11.10 02:25
|sell
|525
|1.00
|1.2874
|1.2961
|0.0000
|1315
|2008.11.10 02:25
|close by
|523
|0.00
|1.2782
|1.2695
|0.0000
|0.00
|49239.73
|1316
|2008.11.10 18:20
|buy
|526
|2.00
|1.2784
|1.2697
|0.0000
|1317
|2008.11.10 18:20
|close by
|526
|1.00
|1.2874
|1.2697
|0.0000
|900.00
|50139.73
|1318
|2008.11.10 18:20
|buy
|527
|1.00
|1.2784
|1.2697
|0.0000
|1319
|2008.11.10 18:20
|close by
|525
|0.00
|1.2874
|1.2961
|0.0000
|0.00
|50139.73
|1320
|2008.11.11 02:40
|s/l
|527
|1.00
|1.2697
|1.2697
|0.0000
|-865.33
|49274.40
|1321
|2008.11.11 02:45
|sell
|528
|1.00
|1.2699
|1.2786
|0.0000
|1322
|2008.11.11 11:09
|s/l
|528
|1.00
|1.2786
|1.2786
|0.0000
|-870.00
|48404.40
|1323
|2008.11.11 11:10
|buy
|529
|1.00
|1.2787
|1.2700
|0.0000
|1324
|2008.11.11 14:27
|s/l
|529
|1.00
|1.2700
|1.2700
|0.0000
|-870.00
|47534.40
|1325
|2008.11.11 14:30
|sell
|530
|1.00
|1.2703
|1.2790
|0.0000
|1326
|2008.11.11 17:30
|buy
|531
|2.00
|1.2614
|1.2527
|0.0000
|1327
|2008.11.11 17:30
|close by
|531
|1.00
|1.2703
|1.2527
|0.0000
|890.00
|48424.40
|1328
|2008.11.11 17:30
|buy
|532
|1.00
|1.2614
|1.2527
|0.0000
|1329
|2008.11.11 17:30
|close by
|530
|0.00
|1.2703
|1.2790
|0.0000
|0.00
|48424.40
|1330
|2008.11.11 18:04
|s/l
|532
|1.00
|1.2527
|1.2527
|0.0000
|-870.00
|47554.40
|1331
|2008.11.11 18:05
|buy
|533
|1.00
|1.2540
|1.2453
|0.0000
|1332
|2008.11.12 09:35
|sell
|534
|2.00
|1.2626
|1.2713
|0.0000
|1333
|2008.11.12 09:35
|close by
|534
|1.00
|1.2540
|1.2713
|0.0000
|864.67
|48419.06
|1334
|2008.11.12 09:35
|sell
|535
|1.00
|1.2626
|1.2713
|0.0000
|1335
|2008.11.12 09:35
|close by
|533
|0.00
|1.2540
|1.2453
|0.0000
|0.00
|48419.06
|1336
|2008.11.12 11:05
|modify
|535
|1.00
|1.2626
|1.2620
|0.0000
|1337
|2008.11.13 00:55
|modify
|535
|1.00
|1.2626
|1.2532
|0.0000
|1338
|2008.11.13 11:16
|s/l
|535
|1.00
|1.2532
|1.2532
|0.0000
|916.66
|49335.73
|1339
|2008.11.13 11:20
|buy
|536
|1.00
|1.2531
|1.2444
|0.0000
|1340
|2008.11.13 21:40
|modify
|536
|1.00
|1.2531
|1.2587
|0.0000
|1341
|2008.11.13 22:30
|modify
|536
|1.00
|1.2531
|1.2676
|0.0000
|1342
|2008.11.13 23:00
|sell
|537
|2.00
|1.2850
|1.2937
|0.0000
|1343
|2008.11.13 23:00
|close by
|537
|1.00
|1.2531
|1.2937
|0.0000
|3190.00
|52525.73
|1344
|2008.11.13 23:00
|sell
|538
|1.00
|1.2850
|1.2937
|0.0000
|1345
|2008.11.13 23:00
|close by
|536
|0.00
|1.2531
|1.2676
|0.0000
|0.00
|52525.73
|1346
|2008.11.14 00:15
|modify
|538
|1.00
|1.2850
|1.2849
|0.0000
|1347
|2008.11.14 11:30
|buy
|539
|2.00
|1.2672
|1.2585
|0.0000
|1348
|2008.11.14 11:30
|close by
|539
|1.00
|1.2850
|1.2585
|0.0000
|1772.22
|54297.95
|1349
|2008.11.14 11:30
|buy
|540
|1.00
|1.2672
|1.2585
|0.0000
|1350
|2008.11.14 11:30
|close by
|538
|0.00
|1.2850
|1.2849
|0.0000
|0.00
|54297.95
|1351
|2008.11.14 21:20
|modify
|540
|1.00
|1.2672
|1.2676
|0.0000
|1352
|2008.11.14 22:59
|close at stop
|540
|1.00
|1.2690
|1.2676
|0.0000
|180.00
|54477.95