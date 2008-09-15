Strategy Tester Report
ArtificialIntelligence
(Build 220)

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2005.01.10 10:50 - 2008.11.14 22:55
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parametersx1=135; x2=127; x3=16; x4=93; sl=85; lots=1; MagicNumber=888;
Bars in test283868Ticks modelled18767723Modelling quality89.97%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit44477.95Gross profit232184.31Gross loss-187706.36
Profit factor1.24Expected payoff82.37
Absolute drawdown2637.06Maximal drawdown15637.17 (33.32%)Relative drawdown67.94% (15602.46)
Total trades540Short positions (won %)265 (59.25%)Long positions (won %)275 (58.18%)
Profit trades (% of total)317 (58.70%)Loss trades (% of total)223 (41.30%)
Largestprofit trade5783.33loss trade-971.13
Averageprofit trade732.44loss trade-841.73
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (12481.10)consecutive losses (loss in money)7 (-6066.66)
Maximalconsecutive profit (count of wins)12481.10 (11)consecutive loss (count of losses)-6066.66 (7)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12005.01.10 10:50buy11.001.30751.29880.0000
22005.01.11 13:10modify11.001.30751.30790.0000
32005.01.12 18:00sell22.001.32641.33510.0000
42005.01.12 18:00close by21.001.30751.33510.00001899.3311899.33
52005.01.12 18:00sell31.001.32641.33510.0000
62005.01.12 18:00close by10.001.30751.30790.00000.0011899.33
72005.01.14 05:10modify31.001.32641.32560.0000
82005.01.14 12:00modify31.001.32641.31470.0000
92005.01.19 22:10modify31.001.32641.30530.0000
102005.01.21 20:15s/l31.001.30531.30530.00002024.4313923.77
112005.01.21 20:20buy41.001.30411.29540.0000
122005.01.25 18:36s/l41.001.29541.29540.0000-860.6713063.10
132005.01.25 18:40sell51.001.29541.30410.0000
142005.01.26 16:56s/l51.001.30411.30410.0000-877.7812185.32
152005.01.26 17:00buy61.001.30411.29540.0000
162005.02.03 16:49s/l61.001.29541.29540.0000-823.3311362.00
172005.02.03 16:50sell71.001.29551.30420.0000
182005.02.04 16:30s/l71.001.30421.30420.0000-877.7810484.22
192005.02.04 16:35buy81.001.30311.29440.0000
202005.02.04 16:50s/l81.001.29441.29440.0000-870.009614.22
212005.02.04 16:55sell91.001.29421.30290.0000
222005.02.07 02:55modify91.001.29421.29390.0000
232005.02.07 20:10modify91.001.29421.28510.0000
242005.02.10 17:50s/l91.001.28511.28510.0000863.3310477.54
252005.02.10 17:55buy101.001.28521.27650.0000
262005.02.14 04:40modify101.001.28521.28630.0000
272005.02.15 16:35modify101.001.28521.29560.0000
282005.02.22 06:20modify101.001.28521.30510.0000
292005.02.22 19:10modify101.001.28521.31480.0000
302005.02.25 15:14s/l101.001.31481.31480.00003030.0113507.55
312005.02.25 15:15buy111.001.31501.30630.0000
322005.02.25 21:15modify111.001.31501.31510.0000
332005.03.02 04:41s/l111.001.31511.31510.000024.0013531.56
342005.03.02 04:45sell121.001.31531.32400.0000
352005.03.04 18:34s/l121.001.32401.32400.0000-901.1212630.44
362005.03.04 18:35sell131.001.32341.33210.0000
372005.03.08 17:55s/l131.001.33211.33210.0000-885.5611744.88
382005.03.08 18:00buy141.001.33201.32330.0000
392005.03.09 20:50modify141.001.33201.33280.0000
402005.03.15 17:35s/l141.001.33281.33280.0000112.6711857.55
412005.03.15 17:40sell151.001.33181.34050.0000
422005.03.16 16:36s/l151.001.34051.34050.0000-877.7810979.77
432005.03.16 16:40sell161.001.34031.34900.0000
442005.03.18 11:55modify161.001.34031.33970.0000
452005.03.21 10:55modify161.001.34031.33090.0000
462005.03.22 22:40modify161.001.34031.32160.0000
472005.03.23 12:20modify161.001.34031.31190.0000
482005.03.24 21:35modify161.001.34031.30280.0000
492005.04.01 16:30s/l161.001.30281.30280.00003609.9814589.75
502005.04.01 16:35buy171.001.30371.29500.0000
512005.04.01 18:00s/l171.001.29501.29500.0000-870.0013719.75
522005.04.01 18:05sell181.001.29371.30240.0000
532005.04.04 16:35modify181.001.29371.29320.0000
542005.04.07 09:56s/l181.001.29321.29320.00003.3313723.08
552005.04.07 10:00sell191.001.29241.30110.0000
562005.04.08 03:00modify191.001.29241.29200.0000
572005.04.08 19:00s/l191.001.29201.29200.000032.2213755.30
582005.04.08 19:05buy201.001.29291.28420.0000
592005.04.14 12:48s/l201.001.28421.28420.0000-842.0012913.30
602005.04.14 12:50sell211.001.28401.29270.0000
612005.04.15 17:21s/l211.001.29271.29270.0000-877.7812035.52
622005.04.15 17:25buy221.001.29211.28340.0000
632005.04.18 17:55modify221.001.29211.29290.0000
642005.04.21 03:15modify221.001.29211.30240.0000
652005.04.22 04:02s/l221.001.30241.30240.00001062.6713098.20
662005.04.22 04:05buy231.001.30231.29360.0000
672005.04.27 08:59s/l231.001.29361.29360.0000-856.0012242.20
682005.04.27 09:00sell241.001.29371.30240.0000
692005.05.02 03:05modify241.001.29371.29340.0000
702005.05.04 04:37s/l241.001.29341.29340.0000-24.4512217.75
712005.05.04 04:40buy251.001.29391.28520.0000
722005.05.06 16:02s/l251.001.28521.28520.0000-851.3311366.41
732005.05.06 16:05sell261.001.28581.29450.0000
742005.05.12 09:55modify261.001.28581.28540.0000
752005.05.13 00:05modify261.001.28581.27610.0000
762005.05.16 09:35modify261.001.28581.26700.0000
772005.05.18 18:40s/l261.001.26701.26700.00001802.2113168.62
782005.05.18 18:45buy271.001.26641.25770.0000
792005.05.20 16:01s/l271.001.25771.25770.0000-851.3312317.29
802005.05.20 16:05sell281.001.25641.26510.0000
812005.05.30 14:30modify281.001.25641.25630.0000
822005.05.31 04:25modify281.001.25641.24720.0000
832005.06.01 03:05modify281.001.25641.23840.0000
842005.06.01 22:45modify281.001.25641.22920.0000
852005.06.02 12:02s/l281.001.22921.22920.00002618.8714936.17
862005.06.02 12:05buy291.001.22951.22080.0000
872005.06.03 19:23s/l291.001.22081.22080.0000-865.3314070.83
882005.06.03 19:25buy301.001.22131.21260.0000
892005.06.07 09:30modify301.001.22131.22200.0000
902005.06.08 21:12s/l301.001.22201.22200.000084.0014154.84
912005.06.08 21:15buy311.001.22271.21400.0000
922005.06.10 17:12s/l311.001.21401.21400.0000-851.3313303.51
932005.06.10 17:15sell321.001.21331.22200.0000
942005.06.13 12:30modify321.001.21331.21250.0000
952005.06.14 03:14s/l321.001.21251.21250.000064.4413367.95
962005.06.14 03:15buy331.001.21251.20380.0000
972005.06.14 16:55s/l331.001.20381.20380.0000-870.0012497.95
982005.06.14 17:00sell341.001.20411.21280.0000
992005.06.15 20:52s/l341.001.21281.21280.0000-877.7811620.17
1002005.06.15 20:55buy351.001.21281.20410.0000
1012005.06.17 17:40modify351.001.21281.21290.0000
1022005.06.20 17:34s/l351.001.21291.21290.000033.3411653.51
1032005.06.20 17:35sell361.001.21271.22140.0000
1042005.06.23 15:40modify361.001.21271.21150.0000
1052005.06.27 02:08s/l361.001.21151.21150.000065.5511719.05
1062005.06.27 02:10buy371.001.21141.20270.0000
1072005.06.29 10:42s/l371.001.20271.20270.0000-860.6710858.39
1082005.06.29 10:45buy381.001.20301.19430.0000
1092005.07.01 19:06s/l381.001.19431.19430.0000-851.3310007.06
1102005.07.01 19:10buy391.001.19461.18590.0000
1112005.07.11 17:30sell402.001.20341.21210.0000
1122005.07.11 17:30close by401.001.19461.21210.0000917.3410924.40
1132005.07.11 17:30sell411.001.20341.21210.0000
1142005.07.11 17:30close by390.001.19461.18590.00000.0010924.40
1152005.07.12 05:22s/l411.001.21211.21210.0000-877.7810046.62
1162005.07.12 05:25buy421.001.21241.20370.0000
1172005.07.12 18:40modify421.001.21241.21260.0000
1182005.07.13 16:03s/l421.001.21261.21260.000024.6710071.29
1192005.07.13 16:05sell431.001.21321.22190.0000
1202005.07.15 15:40modify431.001.21321.21210.0000
1212005.07.20 20:31s/l431.001.21211.21210.000055.5510126.83
1222005.07.20 20:35buy441.001.21191.20320.0000
1232005.07.21 14:30modify441.001.21191.21510.0000
1242005.07.21 16:53s/l441.001.21511.21510.0000334.0010460.83
1252005.07.21 16:55buy451.001.21481.20610.0000
1262005.07.22 19:18s/l451.001.20611.20610.0000-865.339595.50
1272005.07.22 19:20buy461.001.20621.19750.0000
1282005.07.27 15:30s/l461.001.19751.19750.0000-856.008739.50
1292005.07.27 15:35sell471.001.19681.20550.0000
1302005.07.27 17:43s/l471.001.20551.20550.0000-870.007869.50
1312005.07.27 17:45buy481.001.20491.19620.0000
1322005.07.28 19:20modify481.001.20491.20530.0000
1332005.08.01 13:40modify481.001.20491.21440.0000
1342005.08.03 13:10sell492.001.23181.24050.0000
1352005.08.03 13:10close by491.001.20491.24050.00002722.6710592.18
1362005.08.03 13:10sell501.001.23181.24050.0000
1372005.08.03 13:10close by480.001.20491.21440.00000.0010592.18
1382005.08.04 18:27s/l501.001.24051.24050.0000-893.349698.84
1392005.08.04 18:30buy511.001.23931.23060.0000
1402005.08.12 11:30sell522.001.24831.25700.0000
1412005.08.12 11:30close by521.001.23931.25700.0000937.3410636.18
1422005.08.12 11:30sell531.001.24831.25700.0000
1432005.08.12 11:30close by510.001.23931.23060.00000.0010636.18
1442005.08.12 16:05modify531.001.24831.24810.0000
1452005.08.16 15:45modify531.001.24831.23900.0000
1462005.08.18 14:45modify531.001.24831.23010.0000
1472005.08.25 05:37s/l531.001.23011.23010.00001718.8712355.05
1482005.08.25 05:40sell541.001.22941.23810.0000
1492005.08.30 07:10modify541.001.22941.22930.0000
1502005.08.31 17:30s/l541.001.22931.22930.0000-21.1212333.93
1512005.08.31 17:35buy551.001.22941.22070.0000
1522005.09.01 13:30modify551.001.22941.22950.0000
1532005.09.01 18:15sell562.001.24721.25590.0000
1542005.09.01 18:15close by561.001.22941.25590.00001794.0014127.94
1552005.09.01 18:15sell571.001.24721.25590.0000
1562005.09.01 18:15close by550.001.22941.22950.00000.0014127.94
1572005.09.02 11:14s/l571.001.25591.25590.0000-877.7813250.16
1582005.09.02 11:15sell581.001.25591.26460.0000
1592005.09.06 09:55modify581.001.25591.25570.0000
1602005.09.09 03:25modify581.001.25591.24690.0000
1612005.09.12 15:50modify581.001.25591.23750.0000
1622005.09.19 00:35modify581.001.25591.22520.0000
1632005.09.22 02:45s/l581.001.22521.22520.00002914.4216164.58
1642005.09.22 02:50buy591.001.22641.21770.0000
1652005.09.22 17:03s/l591.001.21771.21770.0000-870.0015294.58
1662005.09.22 17:05buy601.001.21741.20870.0000
1672005.09.23 15:50s/l601.001.20871.20870.0000-865.3314429.24
1682005.09.23 15:55sell611.001.20911.21780.0000
1692005.09.27 09:25modify611.001.20911.20900.0000
1702005.09.30 18:34s/l611.001.20901.20900.0000-44.4514384.79
1712005.09.30 18:35sell621.001.20851.21720.0000
1722005.09.30 21:45buy632.001.19991.19120.0000
1732005.09.30 21:45close by631.001.20851.19120.0000860.0015244.79
1742005.09.30 21:45buy641.001.19991.19120.0000
1752005.09.30 21:45close by620.001.20851.21720.00000.0015244.79
1762005.10.03 17:16s/l641.001.19121.19120.0000-865.3314379.46
1772005.10.03 17:20sell651.001.19141.20010.0000
1782005.10.06 00:58s/l651.001.20011.20010.0000-908.9013470.56
1792005.10.06 01:00buy661.001.20141.19270.0000
1802005.10.06 16:15modify661.001.20141.20150.0000
1812005.10.06 21:30modify661.001.20141.21040.0000
1822005.10.07 15:40s/l661.001.21041.21040.0000904.6714375.23
1832005.10.07 15:45sell671.001.21241.22110.0000
1842005.10.11 02:55buy682.001.20351.19480.0000
1852005.10.11 02:55close by681.001.21241.19480.0000874.4415249.67
1862005.10.11 02:55buy691.001.20351.19480.0000
1872005.10.11 02:55close by670.001.21241.22110.00000.0015249.67
1882005.10.13 14:51s/l691.001.19481.19480.0000-851.3314398.34
1892005.10.13 14:55sell701.001.19391.20260.0000
1902005.10.13 21:27s/l701.001.20261.20260.0000-870.0013528.34
1912005.10.13 21:30buy711.001.20291.19420.0000
1922005.10.17 03:05modify711.001.20291.20300.0000
1932005.10.17 11:57s/l711.001.20301.20300.000019.3313547.68
1942005.10.17 12:00buy721.001.20331.19460.0000
1952005.10.18 11:55s/l721.001.19461.19460.0000-865.3312682.35
1962005.10.18 12:00buy731.001.19561.18690.0000
1972005.10.21 02:15modify731.001.19561.19710.0000
1982005.10.21 17:24s/l731.001.19711.19710.0000173.3412855.68
1992005.10.21 17:25sell741.001.19691.20560.0000
2002005.10.25 14:58s/l741.001.20561.20560.0000-885.5611970.12
2012005.10.25 15:00buy751.001.20611.19740.0000
2022005.10.27 10:35sell762.001.21481.22350.0000
2032005.10.27 10:35close by761.001.20611.22350.0000888.6712858.79
2042005.10.27 10:35sell771.001.21481.22350.0000
2052005.10.27 10:35close by750.001.20611.19740.00000.0012858.79
2062005.10.28 19:05modify771.001.21481.21470.0000
2072005.10.31 17:55modify771.001.21481.20580.0000
2082005.11.02 17:32s/l771.001.20581.20580.0000868.8813727.68
2092005.11.02 17:35sell781.001.20581.21450.0000
2102005.11.03 19:00modify781.001.20581.20560.0000
2112005.11.04 17:30modify781.001.20581.19450.0000
2122005.11.08 02:55modify781.001.20581.18470.0000
2132005.11.14 18:45modify781.001.20581.17540.0000
2142005.11.17 20:25s/l781.001.17541.17540.00002907.7616635.43
2152005.11.17 20:30buy791.001.17461.16590.0000
2162005.11.21 16:15modify791.001.17461.17490.0000
2172005.11.21 17:13s/l791.001.17491.17490.000039.3316674.77
2182005.11.21 17:15sell801.001.17591.18460.0000
2192005.11.23 08:14s/l801.001.18461.18460.0000-885.5615789.21
2202005.11.23 08:15buy811.001.18571.17700.0000
2212005.11.23 13:14s/l811.001.17701.17700.0000-870.0014919.21
2222005.11.23 13:15sell821.001.17761.18630.0000
2232005.11.28 09:05modify821.001.17761.17730.0000
2242005.11.28 17:31s/l821.001.17731.17730.0000-8.9014910.32
2252005.11.28 17:35buy831.001.17691.16820.0000
2262005.11.28 20:50modify831.001.17691.17700.0000
2272005.11.29 15:37s/l831.001.17701.17700.000014.6714924.98
2282005.11.29 15:40sell841.001.17711.18580.0000
2292005.12.02 16:55modify841.001.17711.17600.0000
2302005.12.05 14:51s/l841.001.17601.17600.000063.3314988.31
2312005.12.05 14:55sell851.001.17651.18520.0000
2322005.12.12 10:20s/l851.001.18521.18520.0000-924.4514063.86
2332005.12.12 10:25buy861.001.18571.17700.0000
2342005.12.12 15:20modify861.001.18571.18660.0000
2352005.12.14 10:40modify861.001.18571.19610.0000
2362005.12.15 05:50s/l861.001.19611.19610.00001063.3415127.19
2372005.12.15 05:55buy871.001.19751.18880.0000
2382005.12.20 17:07s/l871.001.18881.18880.0000-856.0014271.20
2392005.12.20 17:10buy881.001.18861.17990.0000
2402005.12.30 14:32s/l881.001.17991.17990.0000-813.9913457.20
2412005.12.30 14:35sell891.001.17911.18780.0000
2422006.01.03 08:27s/l891.001.18781.18780.0000-885.5612571.65
2432006.01.03 08:27buy901.001.18931.18060.0000
2442006.01.03 17:55sell912.001.19821.20690.0000
2452006.01.03 17:55close by911.001.18931.20690.0000890.0013461.65
2462006.01.03 17:55sell921.001.19821.20690.0000
2472006.01.03 17:55close by900.001.18931.18060.00000.0013461.65
2482006.01.04 04:07s/l921.001.20691.20690.0000-877.7812583.87
2492006.01.04 04:10buy931.001.20681.19810.0000
2502006.01.06 15:55modify931.001.20681.20860.0000
2512006.01.09 10:54s/l931.001.20861.20860.0000203.3412787.20
2522006.01.09 10:55buy941.001.20871.20000.0000
2532006.01.23 02:10modify941.001.20871.20900.0000
2542006.01.23 11:50modify941.001.20871.21800.0000
2552006.01.27 13:00s/l941.001.21801.21800.00001023.3513810.55
2562006.01.27 13:05sell951.001.21811.22680.0000
2572006.01.27 20:30modify951.001.21811.21800.0000
2582006.01.31 19:17s/l951.001.21801.21800.0000-5.5613804.99
2592006.01.31 19:20buy961.001.21801.20930.0000
2602006.02.01 13:33s/l961.001.20931.20930.0000-865.3312939.66
2612006.02.01 13:35sell971.001.20971.21840.0000
2622006.02.03 16:00modify971.001.20971.20920.0000
2632006.02.10 17:55modify971.001.20971.19970.0000
2642006.03.02 17:23s/l971.001.19971.19970.0000758.8513698.51
2652006.03.02 17:25buy981.001.19901.19030.0000
2662006.03.06 01:30sell992.001.20801.21670.0000
2672006.03.06 01:30close by991.001.19901.21670.0000909.3314607.85
2682006.03.06 01:30sell1001.001.20801.21670.0000
2692006.03.06 01:30close by980.001.19901.19030.00000.0014607.85
2702006.03.07 02:55modify1001.001.20801.20770.0000
2712006.03.07 14:00buy1012.001.19031.18160.0000
2722006.03.07 14:00close by1011.001.20801.18160.00001762.2216370.07
2732006.03.07 14:00buy1021.001.19031.18160.0000
2742006.03.07 14:00close by1000.001.20801.20770.00000.0016370.07
2752006.03.14 17:05modify1021.001.19031.19130.0000
2762006.03.16 12:20sell1032.001.20871.21740.0000
2772006.03.16 12:20close by1031.001.19031.21740.00001891.3418261.41
2782006.03.16 12:20sell1041.001.20871.21740.0000
2792006.03.16 12:20close by1020.001.19031.19130.00000.0018261.41
2802006.03.16 19:16s/l1041.001.21741.21740.0000-870.0017391.41
2812006.03.16 19:20buy1051.001.21711.20840.0000
2822006.03.21 17:55s/l1051.001.20841.20840.0000-856.0016535.41
2832006.03.21 18:00buy1061.001.20931.20060.0000
2842006.03.23 17:22s/l1061.001.20061.20060.0000-851.3315684.08
2852006.03.23 17:25sell1071.001.20101.20970.0000
2862006.03.28 15:26s/l1071.001.20971.20970.0000-893.3414790.74
2872006.03.28 15:30sell1081.001.21011.21880.0000
2882006.03.28 21:45modify1081.001.21011.20950.0000
2892006.03.30 13:38s/l1081.001.20951.20950.000028.8814819.63
2902006.03.30 13:40buy1091.001.20951.20080.0000
2912006.04.04 12:45modify1091.001.20951.20960.0000
2922006.04.04 16:50sell1102.001.22691.23560.0000
2932006.04.04 16:50close by1101.001.20951.23560.00001754.0016573.63
2942006.04.04 16:50sell1111.001.22691.23560.0000
2952006.04.04 16:50close by1090.001.20951.20960.00000.0016573.63
2962006.04.07 10:20modify1111.001.22691.22600.0000
2972006.04.10 19:30buy1122.001.20861.19990.0000
2982006.04.10 19:30close by1121.001.22691.19990.00001783.3318356.96
2992006.04.10 19:30buy1131.001.20861.19990.0000
3002006.04.10 19:30close by1110.001.22691.22600.00000.0018356.96
3012006.04.17 04:10modify1131.001.20861.20960.0000
3022006.04.17 17:50modify1131.001.20861.21920.0000
3032006.04.19 01:55sell1142.001.23671.24540.0000
3042006.04.19 01:55close by1141.001.20861.24540.00002852.0121208.96
3052006.04.19 01:55sell1151.001.23671.24540.0000
3062006.04.19 01:55close by1130.001.20861.21920.00000.0021208.96
3072006.04.21 09:45modify1151.001.23671.23610.0000
3082006.04.21 17:38s/l1151.001.23611.23610.000028.8821237.85
3092006.04.21 17:40buy1161.001.23551.22680.0000
3102006.04.26 16:25sell1172.001.24421.25290.0000
3112006.04.26 16:25close by1171.001.23551.25290.0000884.0022121.85
3122006.04.26 16:25sell1181.001.24421.25290.0000
3132006.04.26 16:25close by1160.001.23551.22680.00000.0022121.85
3142006.04.27 17:30s/l1181.001.25291.25290.0000-893.3421228.51
3152006.04.27 17:35buy1191.001.25311.24440.0000
3162006.04.28 18:10sell1202.001.26311.27180.0000
3172006.04.28 18:10close by1201.001.25311.27180.00001004.6722233.18
3182006.04.28 18:10sell1211.001.26311.27180.0000
3192006.04.28 18:10close by1190.001.25311.24440.00000.0022233.18
3202006.05.04 21:11s/l1211.001.27181.27180.0000-916.6721316.51
3212006.05.04 21:15buy1221.001.27161.26290.0000
3222006.05.10 17:20modify1221.001.27161.27250.0000
3232006.05.11 04:18s/l1221.001.27251.27250.0000122.6721439.18
3242006.05.11 04:20sell1231.001.27241.28110.0000
3252006.05.11 17:33s/l1231.001.28111.28110.0000-870.0020569.18
3262006.05.11 17:35buy1241.001.28121.27250.0000
3272006.05.12 10:35modify1241.001.28121.28160.0000
3282006.05.15 13:41s/l1241.001.28161.28160.000049.3320618.51
3292006.05.15 13:45sell1251.001.28151.29020.0000
3302006.05.17 10:18s/l1251.001.29021.29020.0000-885.5619732.95
3312006.05.17 10:20buy1261.001.29011.28140.0000
3322006.05.17 17:24s/l1261.001.28141.28140.0000-870.0018862.95
3332006.05.17 17:25buy1271.001.28141.27270.0000
3342006.05.17 18:57s/l1271.001.27271.27270.0000-870.0017992.95
3352006.05.17 19:00buy1281.001.27241.26370.0000
3362006.05.18 16:35sell1292.001.28231.29100.0000
3372006.05.18 16:35close by1291.001.27241.29100.00001004.0018996.96
3382006.05.18 16:35sell1301.001.28231.29100.0000
3392006.05.18 16:35close by1280.001.27241.26370.00000.0018996.96
3402006.05.19 16:00modify1301.001.28231.28180.0000
3412006.05.22 17:27s/l1301.001.28181.28180.000034.4419031.40
3422006.05.22 17:30buy1311.001.28111.27240.0000
3432006.05.26 17:16s/l1311.001.27241.27240.0000-842.0018189.40
3442006.05.26 17:20sell1321.001.27181.28050.0000
3452006.05.30 05:52s/l1321.001.28051.28050.0000-885.5617303.84
3462006.05.30 05:55buy1331.001.28091.27220.0000
3472006.05.30 17:05modify1331.001.28091.28160.0000
3482006.05.31 21:33s/l1331.001.28161.28160.000074.6717378.51
3492006.05.31 21:35sell1341.001.28221.29090.0000
3502006.06.01 15:20buy1352.001.27321.26450.0000
3512006.06.01 15:20close by1351.001.28221.26450.0000876.6618255.17
3522006.06.01 15:20buy1361.001.27321.26450.0000
3532006.06.01 15:20close by1340.001.28221.29090.00000.0018255.17
3542006.06.01 18:55sell1372.001.28191.29060.0000
3552006.06.01 18:55close by1371.001.27321.29060.0000870.0019125.17
3562006.06.01 18:55sell1381.001.28191.29060.0000
3572006.06.01 18:55close by1360.001.27321.26450.00000.0019125.17
3582006.06.02 15:35s/l1381.001.29061.29060.0000-877.7818247.40
3592006.06.02 15:40buy1391.001.28951.28080.0000
3602006.06.06 17:59s/l1391.001.28081.28080.0000-860.6717386.73
3612006.06.06 18:00buy1401.001.28111.27240.0000
3622006.06.08 15:02s/l1401.001.27241.27240.0000-851.3316535.40
3632006.06.08 15:05sell1411.001.27171.28040.0000
3642006.06.09 09:20modify1411.001.27171.27140.0000
3652006.06.13 20:25modify1411.001.27171.26230.0000
3662006.06.14 16:20s/l1411.001.26231.26230.0000908.8817444.28
3672006.06.14 16:25buy1421.001.26131.25260.0000
3682006.06.23 14:47s/l1421.001.25261.25260.0000-818.6616625.63
3692006.06.23 14:50sell1431.001.25161.26030.0000
3702006.06.26 20:39s/l1431.001.26031.26030.0000-877.7815747.85
3712006.06.26 20:40sell1441.001.26001.26870.0000
3722006.06.30 04:08s/l1441.001.26871.26870.0000-916.6714831.17
3732006.06.30 04:10buy1451.001.26901.26030.0000
3742006.06.30 17:55modify1451.001.26901.26990.0000
3752006.07.12 15:31s/l1451.001.26991.26990.0000136.6714967.85
3762006.07.12 15:35buy1461.001.27131.26260.0000
3772006.07.14 17:00s/l1461.001.26261.26260.0000-851.3314116.52
3782006.07.14 17:05sell1471.001.26311.27180.0000
3792006.07.17 12:30buy1482.001.25401.24530.0000
3802006.07.17 12:30close by1481.001.26311.24530.0000902.2215018.74
3812006.07.17 12:30buy1491.001.25401.24530.0000
3822006.07.17 12:30close by1470.001.26311.27180.00000.0015018.74
3832006.07.20 13:50modify1491.001.25401.25410.0000
3842006.07.27 00:00modify1491.001.25401.26330.0000
3852006.08.01 19:20modify1491.001.25401.27240.0000
3862006.08.04 17:00modify1491.001.25401.28170.0000
3872006.08.08 00:58s/l1491.001.28171.28170.00002872.6817891.42
3882006.08.08 01:00sell1501.001.28171.29040.0000
3892006.08.09 13:55s/l1501.001.29041.29040.0000-877.7817013.64
3902006.08.09 14:00buy1511.001.29011.28140.0000
3912006.08.10 17:02s/l1511.001.28141.28140.0000-856.0016157.64
3922006.08.10 17:05buy1521.001.28141.27270.0000
3932006.08.11 15:31s/l1521.001.27271.27270.0000-865.3315292.31
3942006.08.11 15:35sell1531.001.27281.28150.0000
3952006.08.16 15:30s/l1531.001.28151.28150.0000-893.3414398.97
3962006.08.16 15:35buy1541.001.28301.27430.0000
3972006.08.21 15:15modify1541.001.28301.28330.0000
3982006.08.22 13:10s/l1541.001.28331.28330.000058.0014456.98
3992006.08.22 13:15buy1551.001.28351.27480.0000
4002006.08.24 11:00s/l1551.001.27481.27480.0000-851.3313605.65
4012006.08.24 11:05buy1561.001.28081.27210.0000
4022006.09.07 15:43s/l1561.001.27211.27210.0000-804.6612800.99
4032006.09.07 15:45buy1571.001.27141.26270.0000
4042006.09.22 10:05modify1571.001.27141.27200.0000
4052006.09.26 11:49s/l1571.001.27201.27200.0000139.3512940.34
4062006.09.26 11:50sell1581.001.27211.28080.0000
4072006.10.06 15:35modify1581.001.27211.27200.0000
4082006.10.10 14:20modify1581.001.27211.26230.0000
4092006.10.19 20:09s/l1581.001.26231.26230.0000785.5213725.86
4102006.10.19 20:10buy1591.001.26191.25320.0000
4112006.10.24 08:59s/l1591.001.25321.25320.0000-856.0012869.86
4122006.10.24 09:00sell1601.001.25321.26190.0000
4132006.10.25 21:20s/l1601.001.26191.26190.0000-877.7811992.09
4142006.10.25 21:25buy1611.001.26081.25210.0000
4152006.10.26 19:45sell1622.001.26951.27820.0000
4162006.10.26 19:45close by1621.001.26081.27820.0000884.0012876.09
4172006.10.26 19:45sell1631.001.26951.27820.0000
4182006.10.26 19:45close by1610.001.26081.25210.00000.0012876.09
4192006.10.31 17:30s/l1631.001.27821.27820.0000-893.3411982.75
4202006.10.31 17:35buy1641.001.27791.26920.0000
4212006.11.03 15:44s/l1641.001.26921.26920.0000-846.6611136.09
4222006.11.03 15:45sell1651.001.26931.27800.0000
4232006.11.07 15:40s/l1651.001.27801.27800.0000-885.5610250.53
4242006.11.07 15:45buy1661.001.27781.26910.0000
4252006.11.10 04:55modify1661.001.27781.27790.0000
4262006.11.15 13:06s/l1661.001.27791.27790.000047.3410297.87
4272006.11.15 13:10buy1671.001.27851.26980.0000
4282006.11.22 10:35sell1682.001.28731.29600.0000
4292006.11.22 10:35close by1681.001.27851.29600.0000912.6711210.54
4302006.11.22 10:35sell1691.001.28731.29600.0000
4312006.11.22 10:35close by1670.001.27851.26980.00000.0011210.54
4322006.11.23 11:07s/l1691.001.29601.29600.0000-893.3410317.20
4332006.11.23 11:10buy1701.001.29701.28830.0000
4342006.11.24 10:35modify1701.001.29701.29710.0000
4352006.11.27 00:00modify1701.001.29701.30780.0000
4362006.11.30 17:50modify1701.001.29701.31680.0000
4372006.12.01 17:45sell1712.001.33411.34280.0000
4382006.12.01 17:45close by1711.001.29701.34280.00003747.3414064.54
4392006.12.01 17:45sell1721.001.33411.34280.0000
4402006.12.01 17:45close by1700.001.29701.31680.00000.0014064.54
4412006.12.08 18:55modify1721.001.33411.33010.0000
4422006.12.15 11:30modify1721.001.33411.32010.0000
4432006.12.19 19:21s/l1721.001.32011.32010.00001275.5415340.08
4442006.12.19 19:25buy1731.001.32011.31140.0000
4452006.12.22 19:01s/l1731.001.31141.31140.0000-846.6614493.42
4462006.12.22 19:05sell1741.001.31171.32040.0000
4472006.12.29 18:31s/l1741.001.32041.32040.0000-924.4513568.96
4482006.12.29 18:35buy1751.001.32001.31130.0000
4492007.01.02 12:10modify1751.001.32001.32010.0000
4502007.01.03 17:06s/l1751.001.32011.32010.000024.0013592.97
4512007.01.03 17:10sell1761.001.31811.32680.0000
4522007.01.04 12:55buy1772.001.30941.30070.0000
4532007.01.04 12:55close by1771.001.31811.30070.0000846.6614439.63
4542007.01.04 12:55buy1781.001.30941.30070.0000
4552007.01.04 12:55close by1760.001.31811.32680.00000.0014439.63
4562007.01.05 15:32s/l1781.001.30071.30070.0000-865.3313574.30
4572007.01.05 15:35sell1791.001.30141.31010.0000
4582007.01.11 16:20modify1791.001.30141.30090.0000
4592007.01.23 12:09s/l1791.001.30091.30090.0000-74.4613499.83
4602007.01.23 12:10buy1801.001.30151.29280.0000
4612007.01.25 21:33s/l1801.001.29281.29280.0000-851.3312648.50
4622007.01.25 21:35buy1811.001.29321.28450.0000
4632007.01.31 21:20modify1811.001.29321.29400.0000
4642007.02.05 04:49s/l1811.001.29401.29400.0000122.0112770.51
4652007.02.05 04:50buy1821.001.29431.28560.0000
4662007.02.08 17:45sell1832.001.30301.31170.0000
4672007.02.08 17:45close by1831.001.29431.31170.0000893.3413663.84
4682007.02.08 17:45sell1841.001.30301.31170.0000
4692007.02.08 17:45close by1820.001.29431.28560.00000.0013663.84
4702007.02.14 17:00s/l1841.001.31171.31170.0000-901.1212762.73
4712007.02.14 17:05sell1851.001.31341.32210.0000
4722007.02.27 10:21s/l1851.001.32211.32210.0000-971.1311791.60
4732007.02.27 10:25buy1861.001.32161.31290.0000
4742007.03.05 03:43s/l1861.001.31291.31290.0000-842.0010949.61
4752007.03.05 03:45sell1871.001.31351.32220.0000
4762007.03.13 15:11s/l1871.001.32221.32220.0000-932.2310017.37
4772007.03.13 15:15buy1881.001.32181.31310.0000
4782007.03.16 04:05sell1892.001.33111.33980.0000
4792007.03.16 04:05close by1891.001.32181.33980.0000953.3410970.71
4802007.03.16 04:05sell1901.001.33111.33980.0000
4812007.03.16 04:05close by1880.001.32181.31310.00000.0010970.71
4822007.03.22 01:42s/l1901.001.33981.33980.0000-916.6710054.04
4832007.03.22 01:45buy1911.001.33981.33110.0000
4842007.03.22 19:16s/l1911.001.33111.33110.0000-870.009184.04
4852007.03.22 19:20sell1921.001.33111.33980.0000
4862007.03.30 17:44s/l1921.001.33981.33980.0000-932.238251.80
4872007.03.30 17:45buy1931.001.33961.33090.0000
4882007.04.12 17:20modify1931.001.33961.34020.0000
4892007.04.17 15:50modify1931.001.33961.35050.0000
4902007.05.10 15:52s/l1931.001.35051.35050.00001281.369533.17
4912007.05.10 15:55sell1941.001.35051.35920.0000
4922007.05.15 17:41s/l1941.001.35921.35920.0000-893.348639.83
4932007.05.15 17:45buy1951.001.35851.34980.0000
4942007.05.17 15:32s/l1951.001.34981.34980.0000-851.337788.50
4952007.05.17 15:35sell1961.001.34911.35780.0000
4962007.06.01 17:10buy1972.001.34041.33170.0000
4972007.06.01 17:10close by1971.001.34911.33170.0000753.318541.82
4982007.06.01 17:10buy1981.001.34041.33170.0000
4992007.06.01 17:10close by1960.001.34911.35780.00000.008541.82
5002007.06.04 16:20sell1992.001.34931.35800.0000
5012007.06.04 16:20close by1991.001.34041.35800.0000894.679436.48
5022007.06.04 16:20sell2001.001.34931.35800.0000
5032007.06.04 16:20close by1980.001.34041.33170.00000.009436.48
5042007.06.08 10:20modify2001.001.34931.34880.0000
5052007.06.12 22:10modify2001.001.34931.34000.0000
5062007.06.18 09:45s/l2001.001.34001.34000.0000821.0910257.58
5072007.06.18 09:50buy2011.001.34021.33150.0000
5082007.06.29 13:05modify2011.001.34021.34140.0000
5092007.07.02 13:15modify2011.001.34021.35030.0000
5102007.07.10 16:15sell2022.001.36771.37640.0000
5112007.07.10 16:15close by2021.001.34021.37640.00002852.6813110.26
5122007.07.10 16:15sell2031.001.36771.37640.0000
5132007.07.10 16:15close by2010.001.34021.35030.00000.0013110.26
5142007.07.11 00:50s/l2031.001.37641.37640.0000-877.7812232.48
5152007.07.11 00:55sell2041.001.37751.38620.0000
5162007.07.27 11:45buy2052.001.36821.35950.0000
5172007.07.27 11:45close by2051.001.37751.35950.0000789.9813022.46
5182007.07.27 11:45buy2061.001.36821.35950.0000
5192007.07.27 11:45close by2040.001.37751.38620.00000.0013022.46
5202007.08.03 17:30sell2072.001.37731.38600.0000
5212007.08.03 17:30close by2071.001.36821.38600.0000942.6713965.13
5222007.08.03 17:30sell2081.001.37731.38600.0000
5232007.08.03 17:30close by2060.001.36821.35950.00000.0013965.13
5242007.08.09 16:00modify2081.001.37731.37510.0000
5252007.08.14 10:55modify2081.001.37731.36540.0000
5262007.08.15 09:15modify2081.001.37731.35630.0000
5272007.08.16 06:25modify2081.001.37731.34740.0000
5282007.08.17 14:19s/l2081.001.34741.34740.00002881.0916846.22
5292007.08.17 14:20buy2091.001.34681.33810.0000
5302007.08.23 01:05modify2091.001.34681.34690.0000
5312007.08.24 17:05sell2102.001.36431.37300.0000
5322007.08.24 17:05close by2101.001.34681.37300.00001782.6718628.90
5332007.08.24 17:05sell2111.001.36431.37300.0000
5342007.08.24 17:05close by2090.001.34681.34690.00000.0018628.90
5352007.09.04 15:50modify2111.001.36431.36410.0000
5362007.09.05 17:12s/l2111.001.36411.36410.0000-57.7918571.10
5372007.09.05 17:15buy2121.001.36491.35620.0000
5382007.09.07 15:35modify2121.001.36491.36730.0000
5392007.09.11 18:05modify2121.001.36491.37610.0000
5402007.09.18 21:30modify2121.001.36491.38550.0000
5412007.09.20 09:55modify2121.001.36491.39460.0000
5422007.09.24 09:00modify2121.001.36491.40340.0000
5432007.09.28 17:10sell2132.001.42101.42970.0000
5442007.09.28 17:10close by2131.001.36491.42970.00005726.6924297.79
5452007.09.28 17:10sell2141.001.42101.42970.0000
5462007.09.28 17:10close by2120.001.36491.40340.00000.0024297.79
5472007.10.03 19:10buy2152.001.41221.40350.0000
5482007.10.03 19:10close by2151.001.42101.40350.0000856.6625154.45
5492007.10.03 19:10buy2161.001.41221.40350.0000
5502007.10.03 19:10close by2140.001.42101.42970.00000.0025154.45
5512007.10.05 15:36s/l2161.001.40351.40350.0000-851.3324303.12
5522007.10.05 15:40sell2171.001.40521.41390.0000
5532007.10.05 16:46s/l2171.001.41391.41390.0000-870.0023433.12
5542007.10.05 16:50buy2181.001.41441.40570.0000
5552007.10.08 18:44s/l2181.001.40571.40570.0000-865.3322567.79
5562007.10.08 18:45sell2191.001.40551.41420.0000
5572007.10.10 11:36s/l2191.001.41421.41420.0000-885.5621682.23
5582007.10.10 11:40sell2201.001.41391.42260.0000
5592007.10.11 17:34s/l2201.001.42261.42260.0000-893.3420788.90
5602007.10.11 17:35buy2211.001.42231.41360.0000
5612007.10.19 08:55modify2211.001.42231.42300.0000
5622007.10.22 13:34s/l2211.001.42301.42300.0000112.0120900.90
5632007.10.22 13:35sell2221.001.42271.43140.0000
5642007.10.22 18:20modify2221.001.42271.42180.0000
5652007.10.23 09:11s/l2221.001.42181.42180.000082.2220983.12
5662007.10.23 09:15buy2231.001.42151.41280.0000
5672007.10.25 13:30sell2242.001.43051.43920.0000
5682007.10.25 13:30close by2241.001.42151.43920.0000918.6721901.79
5692007.10.25 13:30sell2251.001.43051.43920.0000
5702007.10.25 13:30close by2230.001.42151.41280.00000.0021901.79
5712007.10.26 17:52s/l2251.001.43921.43920.0000-877.7821024.01
5722007.10.26 17:55buy2261.001.43861.42990.0000
5732007.10.31 20:45sell2272.001.44941.45810.0000
5742007.10.31 20:45close by2271.001.43861.45810.00001094.0022118.02
5752007.10.31 20:45sell2281.001.44941.45810.0000
5762007.10.31 20:45close by2260.001.43861.42990.00000.0022118.02
5772007.11.01 16:20buy2292.001.44081.43210.0000
5782007.11.01 16:20close by2291.001.44941.43210.0000836.6622954.68
5792007.11.01 16:20buy2301.001.44081.43210.0000
5802007.11.01 16:20close by2280.001.44941.45810.00000.0022954.68
5812007.11.02 14:45modify2301.001.44081.44230.0000
5822007.11.07 04:30modify2301.001.44081.45730.0000
5832007.11.09 12:25modify2301.001.44081.46650.0000
5842007.11.09 14:03s/l2301.001.46651.46650.00002607.3425562.02
5852007.11.09 14:05buy2311.001.46681.45810.0000
5862007.11.12 12:17s/l2311.001.45811.45810.0000-865.3324696.69
5872007.11.12 12:20buy2321.001.45791.44920.0000
5882007.11.14 08:05modify2321.001.45791.45820.0000
5892007.11.16 10:22s/l2321.001.45821.45820.000058.0024754.69
5902007.11.16 10:25sell2331.001.45911.46780.0000
5912007.11.19 02:13s/l2331.001.46781.46780.0000-877.7823876.91
5922007.11.19 02:15buy2341.001.46851.45980.0000
5932007.11.20 11:30sell2352.001.47761.48630.0000
5942007.11.20 11:30close by2351.001.46851.48630.0000914.6724791.58
5952007.11.20 11:30sell2361.001.47761.48630.0000
5962007.11.20 11:30close by2340.001.46851.45980.00000.0024791.58
5972007.11.21 22:13s/l2361.001.48631.48630.0000-877.7823913.80
5982007.11.21 22:15buy2371.001.48641.47770.0000
5992007.11.23 04:35sell2382.001.49531.50400.0000
6002007.11.23 04:35close by2381.001.48641.50400.0000908.6724822.47
6012007.11.23 04:35sell2391.001.49531.50400.0000
6022007.11.23 04:35close by2370.001.48641.47770.00000.0024822.47
6032007.11.23 10:25modify2391.001.49531.49520.0000
6042007.11.28 09:50modify2391.001.49531.48560.0000
6052007.11.28 21:40s/l2391.001.48561.48560.0000946.6625769.13
6062007.11.28 21:45buy2401.001.48451.47580.0000
6072007.11.29 10:19s/l2401.001.47581.47580.0000-856.0024913.13
6082007.11.29 10:20buy2411.001.47551.46680.0000
6092007.11.30 21:01s/l2411.001.46681.46680.0000-865.3324047.80
6102007.11.30 21:05sell2421.001.46541.47410.0000
6112007.12.04 14:01s/l2421.001.47411.47410.0000-885.5623162.24
6122007.12.04 14:05sell2431.001.47391.48260.0000
6132007.12.05 21:15modify2431.001.47391.47230.0000
6142007.12.06 13:35modify2431.001.47391.46340.0000
6152007.12.06 16:29s/l2431.001.46341.46340.00001018.8824181.13
6162007.12.06 16:30buy2441.001.46351.45480.0000
6172007.12.10 14:55modify2441.001.46351.46370.0000
6182007.12.13 17:26s/l2441.001.46371.46370.000052.6724233.80
6192007.12.13 17:30sell2451.001.46131.47000.0000
6202007.12.14 13:25modify2451.001.46131.45900.0000
6212007.12.14 21:10modify2451.001.46131.45010.0000
6222007.12.20 13:05modify2451.001.46131.44040.0000
6232007.12.21 09:18s/l2451.001.44041.44040.00002027.7726261.57
6242007.12.21 09:20buy2461.001.44071.43200.0000
6252007.12.26 17:30sell2472.001.45001.45870.0000
6262007.12.26 17:30close by2471.001.44071.45870.0000944.0027205.57
6272007.12.26 17:30sell2481.001.45001.45870.0000
6282007.12.26 17:30close by2460.001.44071.43200.00000.0027205.57
6292007.12.27 18:10s/l2481.001.45871.45870.0000-893.3426312.23
6302007.12.27 18:15buy2491.001.45891.45020.0000
6312007.12.28 11:40modify2491.001.45891.45900.0000
6322007.12.31 18:14s/l2491.001.45901.45900.000019.3326331.57
6332007.12.31 18:15buy2501.001.45941.45070.0000
6342008.01.02 13:10modify2501.001.45941.46030.0000
6352008.01.03 14:25sell2512.001.47761.48630.0000
6362008.01.03 14:25close by2511.001.45941.48630.00001843.3428174.90
6372008.01.03 14:25sell2521.001.47761.48630.0000
6382008.01.03 14:25close by2500.001.45941.46030.00000.0028174.90
6392008.01.07 09:50buy2532.001.46871.46000.0000
6402008.01.07 09:50close by2531.001.47761.46000.0000874.4429049.35
6412008.01.07 09:50buy2541.001.46871.46000.0000
6422008.01.07 09:50close by2520.001.47761.48630.00000.0029049.35
6432008.01.10 19:30modify2541.001.46871.47000.0000
6442008.01.14 09:00modify2541.001.46871.47900.0000
6452008.01.16 00:07s/l2541.001.47901.47900.00001072.0130121.35
6462008.01.16 00:10buy2551.001.47841.46970.0000
6472008.01.16 17:52s/l2551.001.46971.46970.0000-870.0029251.35
6482008.01.16 17:55sell2561.001.46991.47860.0000
6492008.01.16 18:15modify2561.001.46991.46920.0000
6502008.01.17 14:30s/l2561.001.46921.46920.000046.6629298.02
6512008.01.17 14:35sell2571.001.46861.47730.0000
6522008.01.21 00:20modify2571.001.46861.46850.0000
6532008.01.21 10:45modify2571.001.46861.45860.0000
6542008.01.22 02:50modify2571.001.46861.44980.0000
6552008.01.22 12:30s/l2571.001.44981.44980.00001856.6631154.68
6562008.01.22 12:35sell2581.001.44851.45720.0000
6572008.01.22 15:20s/l2581.001.45721.45720.0000-870.0030284.68
6582008.01.22 15:25buy2591.001.45601.44730.0000
6592008.01.23 00:20modify2591.001.45601.45690.0000
6602008.01.23 11:36s/l2591.001.45691.45690.000094.6730379.35
6612008.01.23 11:40buy2601.001.45851.44980.0000
6622008.01.24 13:30modify2601.001.45851.45860.0000
6632008.01.24 20:50modify2601.001.45851.46820.0000
6642008.01.25 18:49s/l2601.001.46821.46820.0000988.6731368.02
6652008.01.25 18:50buy2611.001.46821.45950.0000
6662008.01.28 16:50modify2611.001.46821.46840.0000
6672008.01.30 21:20sell2622.001.48651.49520.0000
6682008.01.30 21:20close by2621.001.46821.49520.00001844.0033212.02
6692008.01.30 21:20sell2631.001.48651.49520.0000
6702008.01.30 21:20close by2610.001.46821.46840.00000.0033212.02
6712008.02.05 10:40modify2631.001.48651.48610.0000
6722008.02.05 12:25buy2642.001.46831.45960.0000
6732008.02.05 12:25close by2641.001.48651.45960.00001773.3334985.34
6742008.02.05 12:25buy2651.001.46831.45960.0000
6752008.02.05 12:25close by2630.001.48651.48610.00000.0034985.34
6762008.02.06 10:21s/l2651.001.45961.45960.0000-865.3334120.01
6772008.02.06 10:25sell2661.001.45971.46840.0000
6782008.02.07 15:55buy2672.001.44861.43990.0000
6792008.02.07 15:55close by2671.001.45971.43990.00001086.6635206.67
6802008.02.07 15:55buy2681.001.44861.43990.0000
6812008.02.07 15:55close by2660.001.45971.46840.00000.0035206.67
6822008.02.11 10:15sell2692.001.45761.46630.0000
6832008.02.11 10:15close by2691.001.44861.46630.0000909.3336116.01
6842008.02.11 10:15sell2701.001.45761.46630.0000
6852008.02.11 10:15close by2680.001.44861.43990.00000.0036116.01
6862008.02.11 17:55modify2701.001.45761.45750.0000
6872008.02.12 16:07s/l2701.001.45751.45750.00002.2236118.23
6882008.02.12 16:10buy2711.001.45821.44950.0000
6892008.02.15 11:50modify2711.001.45821.46010.0000
6902008.02.21 17:55modify2711.001.45821.46930.0000
6912008.02.26 12:10sell2722.001.48671.49540.0000
6922008.02.26 12:10close by2721.001.45821.49540.00002915.3439033.57
6932008.02.26 12:10sell2731.001.48671.49540.0000
6942008.02.26 12:10close by2710.001.45821.46930.00000.0039033.57
6952008.02.26 21:34s/l2731.001.49541.49540.0000-870.0038163.57
6962008.02.26 21:35sell2741.001.49551.50420.0000
6972008.02.27 00:20s/l2741.001.50421.50420.0000-877.7837285.79
6982008.02.27 00:25buy2751.001.50391.49520.0000
6992008.02.27 18:25modify2751.001.50391.50420.0000
7002008.02.28 20:00modify2751.001.50391.51370.0000
7012008.03.06 10:10modify2751.001.50391.52320.0000
7022008.03.07 08:55modify2751.001.50391.53390.0000
7032008.03.07 16:41s/l2751.001.53391.53390.00003051.3440337.14
7042008.03.07 16:45sell2761.001.53451.54320.0000
7052008.03.11 13:06s/l2761.001.54321.54320.0000-885.5639451.58
7062008.03.11 13:10buy2771.001.54441.53570.0000
7072008.03.11 15:51s/l2771.001.53571.53570.0000-870.0038581.58
7082008.03.11 15:55sell2781.001.53491.54360.0000
7092008.03.12 13:05s/l2781.001.54361.54360.0000-877.7837703.80
7102008.03.12 13:10buy2791.001.54331.53460.0000
7112008.03.12 21:05modify2791.001.54331.54350.0000
7122008.03.13 12:15modify2791.001.54331.55250.0000
7132008.03.17 00:50modify2791.001.54331.56380.0000
7142008.03.17 04:30modify2791.001.54331.57500.0000
7152008.03.17 13:05s/l2791.001.57501.57500.00003193.3440897.14
7162008.03.17 13:10sell2801.001.57401.58270.0000
7172008.03.18 13:27s/l2801.001.58271.58270.0000-877.7840019.36
7182008.03.18 13:30buy2811.001.58301.57430.0000
7192008.03.18 21:15s/l2811.001.57431.57430.0000-870.0039149.36
7202008.03.18 21:20sell2821.001.57561.58430.0000
7212008.03.18 22:45buy2832.001.56491.55620.0000
7222008.03.18 22:45close by2831.001.57561.55620.00001070.0040219.36
7232008.03.18 22:45buy2841.001.56491.55620.0000
7242008.03.18 22:45close by2820.001.57561.58430.00000.0040219.36
7252008.03.19 11:50modify2841.001.56491.56620.0000
7262008.03.19 18:27s/l2841.001.56621.56620.0000134.6740354.02
7272008.03.19 18:30sell2851.001.56571.57440.0000
7282008.03.20 11:05modify2851.001.56571.56510.0000
7292008.03.20 12:55modify2851.001.56571.55540.0000
7302008.03.24 04:55modify2851.001.56571.54660.0000
7312008.03.25 05:00s/l2851.001.54661.54660.00001863.3342217.35
7322008.03.25 05:05buy2861.001.54671.53800.0000
7332008.03.25 06:55sell2872.001.55551.56420.0000
7342008.03.25 06:55close by2871.001.54671.56420.0000880.0043097.35
7352008.03.25 06:55sell2881.001.55551.56420.0000
7362008.03.25 06:55close by2860.001.54671.53800.00000.0043097.35
7372008.03.25 23:35s/l2881.001.56421.56420.0000-870.0042227.35
7382008.03.25 23:40buy2891.001.56451.55580.0000
7392008.03.26 13:55sell2902.001.57311.58180.0000
7402008.03.26 13:55close by2901.001.56451.58180.0000864.6743092.02
7412008.03.26 13:55sell2911.001.57311.58180.0000
7422008.03.26 13:55close by2890.001.56451.55580.00000.0043092.02
7432008.03.26 20:54s/l2911.001.58181.58180.0000-870.0042222.02
7442008.03.26 20:55buy2921.001.58191.57320.0000
7452008.03.27 11:20s/l2921.001.57321.57320.0000-856.0041366.02
7462008.03.27 11:25sell2931.001.57391.58260.0000
7472008.03.28 14:17s/l2931.001.58261.58260.0000-877.7840488.24
7482008.03.28 14:20sell2941.001.58261.59130.0000
7492008.04.01 08:40modify2941.001.58261.58240.0000
7502008.04.01 13:00modify2941.001.58261.57210.0000
7512008.04.02 08:50modify2941.001.58261.56310.0000
7522008.04.02 11:40s/l2941.001.56311.56310.00001926.6642414.90
7532008.04.02 11:45sell2951.001.56441.57310.0000
7542008.04.03 13:00buy2962.001.55551.54680.0000
7552008.04.03 13:00close by2961.001.56441.54680.0000866.6643281.57
7562008.04.03 13:00buy2971.001.55551.54680.0000
7572008.04.03 13:00close by2950.001.56441.57310.00000.0043281.57
7582008.04.03 18:15modify2971.001.55551.55730.0000
7592008.04.04 15:35modify2971.001.55551.56830.0000
7602008.04.04 15:43s/l2971.001.56831.56830.00001284.6744566.23
7612008.04.04 15:45buy2981.001.57111.56240.0000
7622008.04.09 18:30modify2981.001.57111.57120.0000
7632008.04.10 12:15modify2981.001.57111.58230.0000
7642008.04.10 15:50s/l2981.001.58231.58230.00001148.0045714.24
7652008.04.10 15:55sell2991.001.58481.59350.0000
7662008.04.10 18:45modify2991.001.58481.58440.0000
7672008.04.11 10:40s/l2991.001.58441.58440.000032.2245746.46
7682008.04.11 10:45buy3001.001.58451.57580.0000
7692008.04.14 00:00s/l3001.001.57581.57580.0000-865.3344881.13
7702008.04.14 00:00sell3011.001.56951.57820.0000
7712008.04.14 10:15s/l3011.001.57821.57820.0000-870.0044011.13
7722008.04.14 10:20sell3021.001.57711.58580.0000
7732008.04.14 14:30s/l3021.001.58581.58580.0000-870.0043141.13
7742008.04.14 14:35sell3031.001.58711.59580.0000
7752008.04.15 20:15buy3042.001.57831.56960.0000
7762008.04.15 20:15close by3041.001.58711.56960.0000872.2244013.35
7772008.04.15 20:15buy3051.001.57831.56960.0000
7782008.04.15 20:15close by3030.001.58711.59580.00000.0044013.35
7792008.04.16 12:05modify3051.001.57831.57910.0000
7802008.04.16 15:40modify3051.001.57831.58790.0000
7812008.04.17 14:46s/l3051.001.58791.58790.0000978.6744992.02
7822008.04.17 14:50buy3061.001.58861.57990.0000
7832008.04.18 14:55s/l3061.001.57991.57990.0000-865.3344126.69
7842008.04.18 15:00sell3071.001.57831.58700.0000
7852008.04.21 10:52s/l3071.001.58701.58700.0000-877.7843248.91
7862008.04.21 10:55buy3081.001.58641.57770.0000
7872008.04.22 12:00modify3081.001.58641.58650.0000
7882008.04.23 17:08s/l3081.001.58651.58650.000019.3343268.24
7892008.04.23 17:10buy3091.001.58731.57860.0000
7902008.04.24 11:05s/l3091.001.57861.57860.0000-856.0042412.24
7912008.04.24 11:10sell3101.001.57701.58570.0000
7922008.04.24 18:05modify3101.001.57701.57560.0000
7932008.04.25 11:05modify3101.001.57701.56530.0000
7942008.04.25 17:43s/l3101.001.56531.56530.00001162.2243574.46
7952008.04.25 17:45sell3111.001.56451.57320.0000
7962008.04.29 11:05buy3122.001.55521.54650.0000
7972008.04.29 11:05close by3121.001.56451.54650.0000914.4444488.91
7982008.04.29 11:05buy3131.001.55521.54650.0000
7992008.04.29 11:05close by3110.001.56451.57320.00000.0044488.91
8002008.04.30 22:00modify3131.001.55521.55540.0000
8012008.05.01 10:38s/l3131.001.55541.55540.000038.6744527.58
8022008.05.01 10:40sell3141.001.55511.56380.0000
8032008.05.01 17:05buy3152.001.54631.53760.0000
8042008.05.01 17:05close by3151.001.55511.53760.0000880.0045407.58
8052008.05.01 17:05buy3161.001.54631.53760.0000
8062008.05.01 17:05close by3140.001.55511.56380.00000.0045407.58
8072008.05.02 15:32s/l3161.001.53761.53760.0000-865.3344542.24
8082008.05.02 15:35sell3171.001.53871.54740.0000
8092008.05.05 06:37s/l3171.001.54741.54740.0000-877.7843664.46
8102008.05.05 06:40sell3181.001.54741.55610.0000
8112008.05.06 16:43s/l3181.001.55611.55610.0000-877.7842786.69
8122008.05.06 16:45buy3191.001.55621.54750.0000
8132008.05.07 08:57s/l3191.001.54751.54750.0000-865.3341921.35
8142008.05.07 09:00sell3201.001.54791.55660.0000
8152008.05.07 16:05modify3201.001.54791.54760.0000
8162008.05.08 05:00modify3201.001.54791.53850.0000
8172008.05.08 15:57s/l3201.001.53851.53850.0000916.6642838.02
8182008.05.08 16:00sell3211.001.53811.54680.0000
8192008.05.09 10:24s/l3211.001.54681.54680.0000-877.7841960.24
8202008.05.09 10:25sell3221.001.54621.55490.0000
8212008.05.12 19:51s/l3221.001.55491.55490.0000-877.7841082.46
8222008.05.12 19:55sell3231.001.55411.56280.0000
8232008.05.13 13:15buy3242.001.54531.53660.0000
8242008.05.13 13:15close by3241.001.55411.53660.0000872.2241954.68
8252008.05.13 13:15buy3251.001.54531.53660.0000
8262008.05.13 13:15close by3230.001.55411.56280.00000.0041954.68
8272008.05.15 10:00modify3251.001.54531.54570.0000
8282008.05.15 19:36s/l3251.001.54571.54570.000058.6742013.35
8292008.05.15 19:40sell3261.001.54331.55200.0000
8302008.05.16 12:26s/l3261.001.55201.55200.0000-877.7841135.57
8312008.05.16 12:30sell3271.001.55061.55930.0000
8322008.05.16 18:20s/l3271.001.55931.55930.0000-870.0040265.57
8332008.05.16 18:25sell3281.001.55891.56760.0000
8342008.05.19 18:10buy3292.001.55021.54150.0000
8352008.05.19 18:10close by3291.001.55891.54150.0000862.2241127.79
8362008.05.19 18:10buy3301.001.55021.54150.0000
8372008.05.19 18:10close by3280.001.55891.56760.00000.0041127.79
8382008.05.20 10:05modify3301.001.55021.55030.0000
8392008.05.20 17:05sell3312.001.56771.57640.0000
8402008.05.20 17:05close by3311.001.55021.57640.00001754.6742882.46
8412008.05.20 17:05sell3321.001.56771.57640.0000
8422008.05.20 17:05close by3300.001.55021.55030.00000.0042882.46
8432008.05.21 13:34s/l3321.001.57641.57640.0000-877.7842004.68
8442008.05.21 13:35buy3331.001.57691.56820.0000
8452008.05.27 23:02s/l3331.001.56821.56820.0000-842.0041162.68
8462008.05.27 23:05buy3341.001.56841.55970.0000
8472008.05.29 09:06s/l3341.001.55971.55970.0000-851.3340311.35
8482008.05.29 09:10sell3351.001.55881.56750.0000
8492008.05.29 20:05modify3351.001.55881.55790.0000
8502008.06.02 19:38s/l3351.001.55791.55790.000074.4440385.79
8512008.06.02 19:40buy3361.001.55801.54930.0000
8522008.06.03 16:19s/l3361.001.54931.54930.0000-865.3339520.46
8532008.06.03 16:20sell3371.001.54931.55800.0000
8542008.06.05 04:30modify3371.001.54931.54840.0000
8552008.06.05 16:13s/l3371.001.54841.54840.000058.8839579.35
8562008.06.05 16:15buy3381.001.54991.54120.0000
8572008.06.05 21:25sell3392.001.55861.56730.0000
8582008.06.05 21:25close by3391.001.54991.56730.0000870.0040449.35
8592008.06.05 21:25sell3401.001.55861.56730.0000
8602008.06.05 21:25close by3380.001.54991.54120.00000.0040449.35
8612008.06.06 15:31s/l3401.001.56731.56730.0000-877.7839571.57
8622008.06.06 15:35buy3411.001.56971.56100.0000
8632008.06.09 00:00modify3411.001.56971.56990.0000
8642008.06.09 16:42s/l3411.001.56991.56990.000024.6739596.23
8652008.06.09 16:45sell3421.001.56831.57700.0000
8662008.06.10 03:25modify3421.001.56831.56770.0000
8672008.06.10 12:50modify3421.001.56831.55870.0000
8682008.06.11 18:38s/l3421.001.55871.55870.0000944.4440540.68
8692008.06.11 18:40sell3431.001.55781.56650.0000
8702008.06.12 05:00buy3442.001.54871.54000.0000
8712008.06.12 05:00close by3441.001.55781.54000.0000886.6641427.34
8722008.06.12 05:00buy3451.001.54871.54000.0000
8732008.06.12 05:00close by3430.001.55781.56650.00000.0041427.34
8742008.06.12 10:04s/l3451.001.54001.54000.0000-870.0040557.34
8752008.06.12 10:05sell3461.001.53971.54840.0000
8762008.06.16 15:36s/l3461.001.54841.54840.0000-885.5639671.78
8772008.06.16 15:40buy3471.001.54881.54010.0000
8782008.06.19 03:45modify3471.001.54881.54910.0000
8792008.06.19 12:03s/l3471.001.54911.54910.000053.3439725.12
8802008.06.19 12:05buy3481.001.54911.54040.0000
8812008.06.20 12:45modify3481.001.54911.55000.0000
8822008.06.23 11:23s/l3481.001.55001.55000.000099.3339824.45
8832008.06.23 11:25buy3491.001.55071.54200.0000
8842008.06.24 17:05sell3502.001.56041.56910.0000
8852008.06.24 17:05close by3501.001.55071.56910.0000974.6740799.12
8862008.06.24 17:05sell3511.001.56041.56910.0000
8872008.06.24 17:05close by3490.001.55071.54200.00000.0040799.12
8882008.06.26 12:39s/l3511.001.56911.56910.0000-901.1239898.00
8892008.06.26 12:40sell3521.001.56891.57760.0000
8902008.06.27 11:41s/l3521.001.57761.57760.0000-877.7839020.23
8912008.06.27 11:45sell3531.001.57671.58540.0000
8922008.07.02 15:41s/l3531.001.58541.58540.0000-893.3438126.89
8932008.07.02 15:45sell3541.001.58381.59250.0000
8942008.07.03 15:55modify3541.001.58381.58350.0000
8952008.07.07 03:55modify3541.001.58381.57450.0000
8962008.07.07 20:02s/l3541.001.57451.57450.0000891.1039017.99
8972008.07.07 20:05buy3551.001.57421.56550.0000
8982008.07.08 18:20s/l3551.001.56551.56550.0000-865.3338152.66
8992008.07.08 18:25buy3561.001.56601.55730.0000
9002008.07.09 23:15sell3572.001.57491.58360.0000
9012008.07.09 23:15close by3571.001.56601.58360.0000894.6739047.33
9022008.07.09 23:15sell3581.001.57491.58360.0000
9032008.07.09 23:15close by3560.001.56601.55730.00000.0039047.33
9042008.07.11 15:13s/l3581.001.58361.58360.0000-901.1238146.21
9052008.07.11 15:15buy3591.001.58351.57480.0000
9062008.07.11 16:35sell3602.001.59251.60120.0000
9072008.07.11 16:35close by3601.001.58351.60120.0000900.0039046.21
9082008.07.11 16:35sell3611.001.59251.60120.0000
9092008.07.11 16:35close by3590.001.58351.57480.00000.0039046.21
9102008.07.15 12:18s/l3611.001.60121.60120.0000-885.5638160.65
9112008.07.15 12:20sell3621.001.60341.61210.0000
9122008.07.15 18:20modify3621.001.60341.60280.0000
9132008.07.16 17:55modify3621.001.60341.59260.0000
9142008.07.21 23:33s/l3621.001.59261.59260.00001033.3339193.98
9152008.07.21 23:35buy3631.001.59291.58420.0000
9162008.07.22 17:12s/l3631.001.58421.58420.0000-865.3338328.65
9172008.07.22 17:15buy3641.001.58511.57640.0000
9182008.07.22 19:29s/l3641.001.57641.57640.0000-870.0037458.65
9192008.07.22 19:30buy3651.001.57651.56780.0000
9202008.07.23 21:07s/l3651.001.56781.56780.0000-865.3336593.31
9212008.07.23 21:10sell3661.001.56731.57600.0000
9222008.07.28 13:54s/l3661.001.57601.57600.0000-908.9035684.42
9232008.07.28 13:55buy3671.001.57631.56760.0000
9242008.07.29 16:43s/l3671.001.56761.56760.0000-865.3334819.09
9252008.07.29 16:45sell3681.001.56771.57640.0000
9262008.07.29 18:20buy3692.001.55881.55010.0000
9272008.07.29 18:20close by3691.001.56771.55010.0000890.0035709.09
9282008.07.29 18:20buy3701.001.55881.55010.0000
9292008.07.29 18:20close by3680.001.56771.57640.00000.0035709.09
9302008.07.31 15:40modify3701.001.55881.55910.0000
9312008.07.31 18:07s/l3701.001.55911.55910.000048.6735757.76
9322008.07.31 18:10buy3711.001.55951.55080.0000
9332008.08.05 10:41s/l3711.001.55081.55080.0000-856.0034901.76
9342008.08.05 10:45sell3721.001.55131.56000.0000
9352008.08.06 16:40modify3721.001.55131.55100.0000
9362008.08.07 18:55modify3721.001.55131.54210.0000
9372008.08.08 03:20modify3721.001.55131.53260.0000
9382008.08.08 10:25modify3721.001.55131.52350.0000
9392008.08.08 15:45modify3721.001.55131.51400.0000
9402008.08.11 00:04buy3732.001.49301.48430.0000
9412008.08.11 00:04close by3731.001.55131.48430.00005783.3340685.08
9422008.08.11 00:04buy3741.001.49301.48430.0000
9432008.08.11 00:04close by3720.001.55131.51400.00000.0040685.08
9442008.08.11 10:55modify3741.001.49301.49500.0000
9452008.08.11 19:00s/l3741.001.49501.49500.0000200.0040885.08
9462008.08.11 19:05sell3751.001.49461.50330.0000
9472008.08.12 08:45modify3751.001.49461.49300.0000
9482008.08.12 15:20s/l3751.001.49301.49300.0000152.2241037.31
9492008.08.12 15:25buy3761.001.49341.48470.0000
9502008.08.13 17:07s/l3761.001.48471.48470.0000-865.3340171.97
9512008.08.13 17:10sell3771.001.48531.49400.0000
9522008.08.13 20:50s/l3771.001.49401.49400.0000-870.0039301.97
9532008.08.13 20:55buy3781.001.49381.48510.0000
9542008.08.14 08:48s/l3781.001.48511.48510.0000-856.0038445.98
9552008.08.14 08:50buy3791.001.48571.47700.0000
9562008.08.15 02:22s/l3791.001.47701.47700.0000-865.3337580.64
9572008.08.15 02:25sell3801.001.47651.48520.0000
9582008.08.15 18:15buy3812.001.46691.45820.0000
9592008.08.15 18:15close by3811.001.47651.45820.0000960.0038540.64
9602008.08.15 18:15buy3821.001.46691.45820.0000
9612008.08.15 18:15close by3800.001.47651.48520.00000.0038540.64
9622008.08.18 06:50modify3821.001.46691.46710.0000
9632008.08.19 01:00s/l3821.001.46711.46710.000029.3338569.98
9642008.08.19 01:05sell3831.001.46761.47630.0000
9652008.08.19 19:03s/l3831.001.47631.47630.0000-870.0037699.98
9662008.08.19 19:05sell3841.001.47611.48480.0000
9672008.08.21 16:04s/l3841.001.48481.48480.0000-901.1236798.86
9682008.08.21 16:05sell3851.001.48461.49330.0000
9692008.08.25 03:10modify3851.001.48461.48420.0000
9702008.08.26 11:05modify3851.001.48461.47260.0000
9712008.08.27 06:37s/l3851.001.47261.47260.00001168.8837967.75
9722008.08.27 06:40buy3861.001.47291.46420.0000
9732008.08.29 19:52s/l3861.001.46421.46420.0000-851.3337116.41
9742008.08.29 19:55buy3871.001.46501.45630.0000
9752008.09.02 01:28s/l3871.001.45631.45630.0000-860.6736255.75
9762008.09.02 01:30buy3881.001.45731.44860.0000
9772008.09.02 11:19s/l3881.001.44861.44860.0000-870.0035385.75
9782008.09.02 11:20sell3891.001.44871.45740.0000
9792008.09.03 11:25buy3902.001.43981.43110.0000
9802008.09.03 11:25close by3901.001.44871.43110.0000882.2236267.97
9812008.09.03 11:25buy3911.001.43981.43110.0000
9822008.09.03 11:25close by3890.001.44871.45740.00000.0036267.97
9832008.09.03 18:55modify3911.001.43981.44050.0000
9842008.09.04 17:29s/l3911.001.44051.44050.000084.0036351.97
9852008.09.04 17:30sell3921.001.43991.44860.0000
9862008.09.05 00:15modify3921.001.43991.43490.0000
9872008.09.08 00:04s/l3921.001.43491.43490.0000484.4436836.41
9882008.09.08 00:05buy3931.001.43491.42620.0000
9892008.09.08 11:55s/l3931.001.42621.42620.0000-870.0035966.41
9902008.09.08 12:00sell3941.001.42401.43270.0000
9912008.09.08 19:00modify3941.001.42401.42080.0000
9922008.09.09 19:29s/l3941.001.42081.42080.0000312.2236278.64
9932008.09.09 19:30sell3951.001.42031.42900.0000
9942008.09.09 22:55buy3962.001.41141.40270.0000
9952008.09.09 22:55close by3961.001.42031.40270.0000890.0037168.64
9962008.09.09 22:55buy3971.001.41141.40270.0000
9972008.09.09 22:55close by3950.001.42031.42900.00000.0037168.64
9982008.09.10 18:21s/l3971.001.40271.40270.0000-865.3336303.30
9992008.09.10 18:25sell3981.001.40311.41180.0000
10002008.09.11 02:55modify3981.001.40311.40280.0000
10012008.09.12 00:12s/l3981.001.40281.40280.0000-1.1236302.19
10022008.09.12 00:15buy3991.001.40321.39450.0000
10032008.09.12 11:50modify3991.001.40321.40370.0000
10042008.09.12 21:45modify3991.001.40321.41270.0000
10052008.09.15 00:00modify3991.001.40321.42560.0000
10062008.09.15 06:15modify3991.001.40321.43560.0000
10072008.09.15 07:44s/l3991.001.43561.43560.00003244.6739546.85
10082008.09.15 07:45sell4001.001.43531.44400.0000
10092008.09.15 08:55s/l4001.001.44401.44400.0000-870.0038676.85
10102008.09.15 09:00buy4011.001.44451.43580.0000
10112008.09.15 09:23s/l4011.001.43581.43580.0000-870.0037806.85
10122008.09.15 09:25sell4021.001.43581.44450.0000
10132008.09.15 11:25modify4021.001.43581.43430.0000
10142008.09.15 14:20modify4021.001.43581.42430.0000
10152008.09.15 22:24s/l4021.001.42431.42430.00001150.0038956.85
10162008.09.15 22:25buy4031.001.42531.41660.0000
10172008.09.16 12:53s/l4031.001.41661.41660.0000-865.3338091.52
10182008.09.16 12:55sell4041.001.41621.42490.0000
10192008.09.16 15:13s/l4041.001.42491.42490.0000-870.0037221.52
10202008.09.16 15:15buy4051.001.42671.41800.0000
10212008.09.16 16:29s/l4051.001.41801.41800.0000-870.0036351.52
10222008.09.16 16:30sell4061.001.41871.42740.0000
10232008.09.16 21:15modify4061.001.41871.41800.0000
10242008.09.17 03:01s/l4061.001.41801.41800.000062.2236413.74
10252008.09.17 03:05sell4071.001.41871.42740.0000
10262008.09.17 20:33s/l4071.001.42741.42740.0000-870.0035543.74
10272008.09.17 20:35buy4081.001.42751.41880.0000
10282008.09.17 21:50sell4092.001.43751.44620.0000
10292008.09.17 21:50close by4091.001.42751.44620.00001000.0036543.74
10302008.09.17 21:50sell4101.001.43751.44620.0000
10312008.09.17 21:50close by4080.001.42751.41880.00000.0036543.74
10322008.09.18 12:52s/l4101.001.44621.44620.0000-893.3435650.41
10332008.09.18 12:55sell4111.001.44641.45510.0000
10342008.09.18 17:10buy4122.001.43701.42830.0000
10352008.09.18 17:10close by4121.001.44641.42830.0000940.0036590.41
10362008.09.18 17:10buy4131.001.43701.42830.0000
10372008.09.18 17:10close by4110.001.44641.45510.00000.0036590.41
10382008.09.19 02:51s/l4131.001.42831.42830.0000-865.3335725.07
10392008.09.19 02:55buy4141.001.42881.42010.0000
10402008.09.19 05:28s/l4141.001.42011.42010.0000-870.0034855.07
10412008.09.19 05:30buy4151.001.42021.41150.0000
10422008.09.19 15:50modify4151.001.42021.42100.0000
10432008.09.19 16:30modify4151.001.42021.43110.0000
10442008.09.22 00:01sell4162.001.44901.45770.0000
10452008.09.22 00:01close by4161.001.42021.45770.00002884.6737739.74
10462008.09.22 00:01sell4171.001.44901.45770.0000
10472008.09.22 00:01close by4150.001.42021.43110.00000.0037739.74
10482008.09.22 11:07s/l4171.001.45771.45770.0000-870.0036869.74
10492008.09.22 11:10sell4181.001.45831.46700.0000
10502008.09.22 18:07s/l4181.001.46701.46700.0000-870.0035999.74
10512008.09.22 18:10buy4191.001.46841.45970.0000
10522008.09.22 20:20modify4191.001.46841.46890.0000
10532008.09.22 22:35modify4191.001.46841.47800.0000
10542008.09.22 23:52s/l4191.001.47801.47800.0000960.0036959.74
10552008.09.22 23:55sell4201.001.47761.48630.0000
10562008.09.23 12:05modify4201.001.47761.47740.0000
10572008.09.23 12:55s/l4201.001.47741.47740.000012.2236971.96
10582008.09.23 13:00buy4211.001.47821.46950.0000
10592008.09.23 18:29s/l4211.001.46951.46950.0000-870.0036101.96
10602008.09.23 18:30buy4221.001.47041.46170.0000
10612008.09.24 22:49s/l4221.001.46171.46170.0000-865.3335236.63
10622008.09.24 22:50sell4231.001.46131.47000.0000
10632008.09.25 04:19s/l4231.001.47001.47000.0000-893.3434343.29
10642008.09.25 04:20buy4241.001.47011.46140.0000
10652008.09.25 19:57s/l4241.001.46141.46140.0000-870.0033473.29
10662008.09.25 20:00sell4251.001.45761.46630.0000
10672008.09.26 02:53s/l4251.001.46631.46630.0000-877.7832595.51
10682008.09.26 02:55sell4261.001.46651.47520.0000
10692008.09.26 10:55modify4261.001.46651.46640.0000
10702008.09.29 03:45modify4261.001.46651.45720.0000
10712008.09.29 09:55modify4261.001.46651.44810.0000
10722008.09.29 20:45s/l4261.001.44811.44810.00001832.2234427.73
10732008.09.29 20:50buy4271.001.44791.43920.0000
10742008.09.30 01:06s/l4271.001.43921.43920.0000-865.3333562.40
10752008.09.30 01:10buy4281.001.43891.43020.0000
10762008.09.30 14:59s/l4281.001.43021.43020.0000-870.0032692.40
10772008.09.30 15:00buy4291.001.43071.42200.0000
10782008.09.30 16:23s/l4291.001.42201.42200.0000-870.0031822.40
10792008.09.30 16:25sell4301.001.42181.43050.0000
10802008.09.30 17:40buy4312.001.41311.40440.0000
10812008.09.30 17:40close by4311.001.42181.40440.0000870.0032692.40
10822008.09.30 17:40buy4321.001.41311.40440.0000
10832008.09.30 17:40close by4300.001.42181.43050.00000.0032692.40
10842008.09.30 18:00s/l4321.001.40441.40440.0000-870.0031822.40
10852008.09.30 18:05buy4331.001.40341.39470.0000
10862008.10.01 00:25modify4331.001.40341.40350.0000
10872008.10.01 15:24s/l4331.001.40351.40350.000014.6731837.07
10882008.10.01 15:25sell4341.001.40371.41240.0000
10892008.10.02 03:10modify4341.001.40371.40290.0000
10902008.10.02 15:40modify4341.001.40371.39040.0000
10912008.10.03 16:20modify4341.001.40371.37990.0000
10922008.10.03 17:45s/l4341.001.37991.37990.00002348.8834185.95
10932008.10.03 17:50buy4351.001.37941.37070.0000
10942008.10.03 21:15modify4351.001.37941.38120.0000
10952008.10.03 22:25s/l4351.001.38121.38120.0000180.0034365.95
10962008.10.03 22:30sell4361.001.38241.39110.0000
10972008.10.05 23:59modify4361.001.38241.37580.0000
10982008.10.06 09:10modify4361.001.38241.36580.0000
10992008.10.06 17:50modify4361.001.38241.35650.0000
11002008.10.07 06:48s/l4361.001.35651.35650.00002574.4436940.39
11012008.10.07 06:50buy4371.001.35711.34840.0000
11022008.10.07 16:15sell4382.001.36791.37660.0000
11032008.10.07 16:15close by4381.001.35711.37660.00001080.0038020.39
11042008.10.07 16:15sell4391.001.36791.37660.0000
11052008.10.07 16:15close by4370.001.35711.34840.00000.0038020.39
11062008.10.07 20:45modify4391.001.36791.36690.0000
11072008.10.08 10:11s/l4391.001.36691.36690.000092.2238112.62
11082008.10.08 10:15buy4401.001.36601.35730.0000
11092008.10.09 11:15modify4401.001.36601.36720.0000
11102008.10.09 14:15s/l4401.001.36721.36720.0000134.0038246.62
11112008.10.09 14:20sell4411.001.36651.37520.0000
11122008.10.10 02:35modify4411.001.36651.36600.0000
11132008.10.10 18:15modify4411.001.36651.35650.0000
11142008.10.10 20:45modify4411.001.36651.34490.0000
11152008.10.10 21:45buy4422.001.32751.31880.0000
11162008.10.10 21:45close by4421.001.36651.31880.00003892.2242138.84
11172008.10.10 21:45buy4431.001.32751.31880.0000
11182008.10.10 21:45close by4410.001.36651.34490.00000.0042138.84
11192008.10.10 22:15modify4431.001.32751.32770.0000
11202008.10.13 00:00modify4431.001.32751.34910.0000
11212008.10.13 05:49s/l4431.001.34911.34910.00002164.6744303.51
11222008.10.13 05:50sell4441.001.34871.35740.0000
11232008.10.13 09:01s/l4441.001.35741.35740.0000-870.0043433.51
11242008.10.13 09:05sell4451.001.35911.36780.0000
11252008.10.13 16:05s/l4451.001.36781.36780.0000-870.0042563.51
11262008.10.13 16:10sell4461.001.36621.37490.0000
11272008.10.13 18:30buy4472.001.35761.34890.0000
11282008.10.13 18:30close by4471.001.36621.34890.0000860.0043423.51
11292008.10.13 18:30buy4481.001.35761.34890.0000
11302008.10.13 18:30close by4460.001.36621.37490.00000.0043423.51
11312008.10.13 19:19s/l4481.001.34891.34890.0000-870.0042553.51
11322008.10.13 19:20buy4491.001.34931.34060.0000
11332008.10.13 22:45modify4491.001.34931.35070.0000
11342008.10.14 03:35modify4491.001.34931.35960.0000
11352008.10.15 02:04s/l4491.001.35961.35960.00001039.3343592.84
11362008.10.15 02:05sell4501.001.35921.36790.0000
11372008.10.15 13:45s/l4501.001.36791.36790.0000-870.0042722.84
11382008.10.15 13:50buy4511.001.36821.35950.0000
11392008.10.15 15:46s/l4511.001.35951.35950.0000-870.0041852.84
11402008.10.15 15:50buy4521.001.36101.35230.0000
11412008.10.15 19:18s/l4521.001.35231.35230.0000-870.0040982.84
11422008.10.15 19:20buy4531.001.35251.34380.0000
11432008.10.16 01:15s/l4531.001.34381.34380.0000-856.0040126.84
11442008.10.16 01:20buy4541.001.34421.33550.0000
11452008.10.16 07:39s/l4541.001.33551.33550.0000-870.0039256.84
11462008.10.16 07:40sell4551.001.33621.34490.0000
11472008.10.16 11:07s/l4551.001.34491.34490.0000-870.0038386.84
11482008.10.16 11:10buy4561.001.34661.33790.0000
11492008.10.20 16:25s/l4561.001.33791.33790.0000-860.6737526.18
11502008.10.20 16:30sell4571.001.33741.34610.0000
11512008.10.21 09:45modify4571.001.33741.33660.0000
11522008.10.21 15:05buy4582.001.31911.31040.0000
11532008.10.21 15:05close by4581.001.33741.31040.00001822.2239348.40
11542008.10.21 15:05buy4591.001.31911.31040.0000
11552008.10.21 15:05close by4570.001.33741.33660.00000.0039348.40
11562008.10.21 18:57s/l4591.001.31041.31040.0000-870.0038478.40
11572008.10.21 19:00buy4601.001.31031.30160.0000
11582008.10.22 02:31s/l4601.001.30161.30160.0000-865.3337613.07
11592008.10.22 02:35sell4611.001.30251.31120.0000
11602008.10.22 06:30buy4622.001.29391.28520.0000
11612008.10.22 06:30close by4621.001.30251.28520.0000860.0038473.07
11622008.10.22 06:30buy4631.001.29391.28520.0000
11632008.10.22 06:30close by4610.001.30251.31120.00000.0038473.07
11642008.10.22 07:17s/l4631.001.28521.28520.0000-870.0037603.07
11652008.10.22 07:20sell4641.001.28591.29460.0000
11662008.10.22 07:30modify4641.001.28591.28380.0000
11672008.10.22 08:03s/l4641.001.28381.28380.0000210.0037813.07
11682008.10.22 08:05buy4651.001.28391.27520.0000
11692008.10.22 13:05sell4662.001.29361.30230.0000
11702008.10.22 13:05close by4661.001.28391.30230.0000970.0038783.07
11712008.10.22 13:05sell4671.001.29361.30230.0000
11722008.10.22 13:05close by4650.001.28391.27520.00000.0038783.07
11732008.10.22 13:50modify4671.001.29361.29290.0000
11742008.10.23 02:25modify4671.001.29361.28390.0000
11752008.10.23 03:09s/l4671.001.28391.28390.0000946.6639729.73
11762008.10.23 03:10buy4681.001.28611.27740.0000
11772008.10.23 06:34s/l4681.001.27741.27740.0000-870.0038859.73
11782008.10.23 06:35buy4691.001.27741.26870.0000
11792008.10.23 17:55modify4691.001.27741.27930.0000
11802008.10.24 00:10sell4702.001.29751.30620.0000
11812008.10.24 00:10close by4701.001.27741.30620.00002014.6740874.40
11822008.10.24 00:10sell4711.001.29751.30620.0000
11832008.10.24 00:10close by4690.001.27741.27930.00000.0040874.40
11842008.10.24 03:05buy4722.001.28891.28020.0000
11852008.10.24 03:05close by4721.001.29751.28020.0000860.0041734.40
11862008.10.24 03:05buy4731.001.28891.28020.0000
11872008.10.24 03:05close by4710.001.29751.30620.00000.0041734.40
11882008.10.24 05:19s/l4731.001.28021.28020.0000-870.0040864.40
11892008.10.24 05:20buy4741.001.28011.27140.0000
11902008.10.24 09:54s/l4741.001.27141.27140.0000-870.0039994.40
11912008.10.24 09:55sell4751.001.26931.27800.0000
11922008.10.24 11:20buy4762.001.26061.25190.0000
11932008.10.24 11:20close by4761.001.26931.25190.0000870.0040864.40
11942008.10.24 11:20buy4771.001.26061.25190.0000
11952008.10.24 11:20close by4750.001.26931.27800.00000.0040864.40
11962008.10.24 12:33s/l4771.001.25191.25190.0000-870.0039994.40
11972008.10.24 12:35buy4781.001.25021.24150.0000
11982008.10.24 13:25sell4792.001.25891.26760.0000
11992008.10.24 13:25close by4791.001.25021.26760.0000870.0040864.40
12002008.10.24 13:25sell4801.001.25891.26760.0000
12012008.10.24 13:25close by4780.001.25021.24150.00000.0040864.40
12022008.10.24 15:40s/l4801.001.26761.26760.0000-870.0039994.40
12032008.10.24 15:45buy4811.001.26761.25890.0000
12042008.10.24 21:05s/l4811.001.25891.25890.0000-870.0039124.40
12052008.10.24 21:10sell4821.001.25821.26690.0000
12062008.10.27 03:04s/l4821.001.26691.26690.0000-877.7838246.62
12072008.10.27 03:05sell4831.001.26621.27490.0000
12082008.10.27 04:35modify4831.001.26621.26480.0000
12092008.10.27 10:15modify4831.001.26621.25600.0000
12102008.10.27 11:40buy4842.001.23811.22940.0000
12112008.10.27 11:40close by4841.001.26621.22940.00002810.0041056.62
12122008.10.27 11:40buy4851.001.23811.22940.0000
12132008.10.27 11:40close by4830.001.26621.25600.00000.0041056.62
12142008.10.27 19:05modify4851.001.23811.23960.0000
12152008.10.27 20:45modify4851.001.23811.24910.0000
12162008.10.27 23:29s/l4851.001.24911.24910.00001100.0042156.62
12172008.10.27 23:30sell4861.001.25001.25870.0000
12182008.10.28 03:55buy4872.001.24111.23240.0000
12192008.10.28 03:55close by4871.001.25001.23240.0000882.2243038.84
12202008.10.28 03:55buy4881.001.24111.23240.0000
12212008.10.28 03:55close by4860.001.25001.25870.00000.0043038.84
12222008.10.28 08:40modify4881.001.24111.24300.0000
12232008.10.28 21:55modify4881.001.24111.25260.0000
12242008.10.28 23:00sell4892.001.27001.27870.0000
12252008.10.28 23:00close by4891.001.24111.27870.00002890.0045928.84
12262008.10.28 23:00sell4901.001.27001.27870.0000
12272008.10.28 23:00close by4880.001.24111.25260.00000.0045928.84
12282008.10.29 00:59s/l4901.001.27871.27870.0000-877.7845051.06
12292008.10.29 01:00buy4911.001.27861.26990.0000
12302008.10.29 06:07s/l4911.001.26991.26990.0000-870.0044181.06
12312008.10.29 06:10sell4921.001.27001.27870.0000
12322008.10.29 09:50s/l4921.001.27871.27870.0000-870.0043311.06
12332008.10.29 09:55sell4931.001.27831.28700.0000
12342008.10.29 10:30modify4931.001.27831.27720.0000
12352008.10.29 11:55s/l4931.001.27721.27720.0000110.0043421.06
12362008.10.29 12:00buy4941.001.27741.26870.0000
12372008.10.29 17:05modify4941.001.27741.27970.0000
12382008.10.29 17:50sell4952.001.29751.30620.0000
12392008.10.29 17:50close by4951.001.27741.30620.00002010.0045431.06
12402008.10.29 17:50sell4961.001.29751.30620.0000
12412008.10.29 17:50close by4940.001.27741.27970.00000.0045431.06
12422008.10.29 18:55modify4961.001.29751.29630.0000
12432008.10.29 22:38s/l4961.001.29631.29630.0000120.0045551.06
12442008.10.29 22:40buy4971.001.29691.28820.0000
12452008.10.30 03:30modify4971.001.29691.29710.0000
12462008.10.30 04:20modify4971.001.29691.30720.0000
12472008.10.30 05:45sell4982.001.32551.33420.0000
12482008.10.30 05:45close by4981.001.29691.33420.00002874.0048425.06
12492008.10.30 05:45sell4991.001.32551.33420.0000
12502008.10.30 05:45close by4970.001.29691.30720.00000.0048425.06
12512008.10.30 09:15buy5002.001.31411.30540.0000
12522008.10.30 09:15close by5001.001.32551.30540.00001140.0049565.06
12532008.10.30 09:15buy5011.001.31411.30540.0000
12542008.10.30 09:15close by4990.001.32551.33420.00000.0049565.06
12552008.10.30 10:40modify5011.001.31411.31420.0000
12562008.10.30 12:00s/l5011.001.31421.31420.000010.0049575.06
12572008.10.30 12:05sell5021.001.31351.32220.0000
12582008.10.30 13:05modify5021.001.31351.31300.0000
12592008.10.30 13:38s/l5021.001.31301.31300.000050.0049625.06
12602008.10.30 13:40buy5031.001.31381.30510.0000
12612008.10.30 15:06s/l5031.001.30511.30510.0000-870.0048755.06
12622008.10.30 15:10sell5041.001.30661.31530.0000
12632008.10.30 16:50modify5041.001.30661.30490.0000
12642008.10.30 18:40modify5041.001.30661.29490.0000
12652008.10.30 21:18s/l5041.001.29491.29490.00001170.0049925.06
12662008.10.30 21:20sell5051.001.29411.30280.0000
12672008.10.31 02:25modify5051.001.29411.29340.0000
12682008.10.31 03:40modify5051.001.29411.28350.0000
12692008.10.31 05:08s/l5051.001.28351.28350.00001052.2250977.28
12702008.10.31 05:10buy5061.001.28361.27490.0000
12712008.10.31 09:27s/l5061.001.27491.27490.0000-870.0050107.28
12722008.10.31 09:30sell5071.001.27641.28510.0000
12732008.10.31 10:45buy5082.001.26711.25840.0000
12742008.10.31 10:45close by5081.001.27641.25840.0000930.0051037.28
12752008.10.31 10:45buy5091.001.26711.25840.0000
12762008.10.31 10:45close by5070.001.27641.28510.00000.0051037.28
12772008.10.31 12:45modify5091.001.26711.26760.0000
12782008.10.31 19:00s/l5091.001.26761.26760.000050.0051087.28
12792008.10.31 19:05sell5101.001.27451.28320.0000
12802008.11.03 03:30s/l5101.001.28321.28320.0000-877.7850209.50
12812008.11.03 03:35buy5111.001.28341.27470.0000
12822008.11.03 16:07s/l5111.001.27471.27470.0000-870.0049339.50
12832008.11.03 16:10sell5121.001.27411.28280.0000
12842008.11.03 19:25buy5132.001.26551.25680.0000
12852008.11.03 19:25close by5131.001.27411.25680.0000860.0050199.50
12862008.11.03 19:25buy5141.001.26551.25680.0000
12872008.11.03 19:25close by5120.001.27411.28280.00000.0050199.50
12882008.11.04 03:25s/l5141.001.25681.25680.0000-865.3349334.17
12892008.11.04 03:30sell5151.001.25571.26440.0000
12902008.11.04 09:30s/l5151.001.26441.26440.0000-870.0048464.17
12912008.11.04 09:35buy5161.001.26461.25590.0000
12922008.11.04 12:25modify5161.001.26461.26630.0000
12932008.11.04 14:50modify5161.001.26461.27540.0000
12942008.11.04 17:40modify5161.001.26461.28550.0000
12952008.11.04 23:20modify5161.001.26461.29500.0000
12962008.11.05 02:09s/l5161.001.29501.29500.00003044.6751508.84
12972008.11.05 02:10buy5171.001.29521.28650.0000
12982008.11.05 06:17s/l5171.001.28651.28650.0000-870.0050638.84
12992008.11.05 06:20sell5181.001.28451.29320.0000
13002008.11.05 13:48s/l5181.001.29321.29320.0000-870.0049768.84
13012008.11.05 13:50buy5191.001.29281.28410.0000
13022008.11.05 17:15modify5191.001.29281.29470.0000
13032008.11.05 22:22s/l5191.001.29471.29470.0000190.0049958.84
13042008.11.05 22:25buy5201.001.29471.28600.0000
13052008.11.06 04:34s/l5201.001.28601.28600.0000-856.0049102.84
13062008.11.06 04:35buy5211.001.28651.27780.0000
13072008.11.06 14:46s/l5211.001.27781.27780.0000-870.0048232.84
13082008.11.06 14:50sell5221.001.28001.28870.0000
13092008.11.06 23:10modify5221.001.28001.27910.0000
13102008.11.07 10:03s/l5221.001.27911.27910.000082.2248315.06
13112008.11.07 10:05buy5231.001.27821.26950.0000
13122008.11.10 02:25sell5242.001.28741.29610.0000
13132008.11.10 02:25close by5241.001.27821.29610.0000924.6749239.73
13142008.11.10 02:25sell5251.001.28741.29610.0000
13152008.11.10 02:25close by5230.001.27821.26950.00000.0049239.73
13162008.11.10 18:20buy5262.001.27841.26970.0000
13172008.11.10 18:20close by5261.001.28741.26970.0000900.0050139.73
13182008.11.10 18:20buy5271.001.27841.26970.0000
13192008.11.10 18:20close by5250.001.28741.29610.00000.0050139.73
13202008.11.11 02:40s/l5271.001.26971.26970.0000-865.3349274.40
13212008.11.11 02:45sell5281.001.26991.27860.0000
13222008.11.11 11:09s/l5281.001.27861.27860.0000-870.0048404.40
13232008.11.11 11:10buy5291.001.27871.27000.0000
13242008.11.11 14:27s/l5291.001.27001.27000.0000-870.0047534.40
13252008.11.11 14:30sell5301.001.27031.27900.0000
13262008.11.11 17:30buy5312.001.26141.25270.0000
13272008.11.11 17:30close by5311.001.27031.25270.0000890.0048424.40
13282008.11.11 17:30buy5321.001.26141.25270.0000
13292008.11.11 17:30close by5300.001.27031.27900.00000.0048424.40
13302008.11.11 18:04s/l5321.001.25271.25270.0000-870.0047554.40
13312008.11.11 18:05buy5331.001.25401.24530.0000
13322008.11.12 09:35sell5342.001.26261.27130.0000
13332008.11.12 09:35close by5341.001.25401.27130.0000864.6748419.06
13342008.11.12 09:35sell5351.001.26261.27130.0000
13352008.11.12 09:35close by5330.001.25401.24530.00000.0048419.06
13362008.11.12 11:05modify5351.001.26261.26200.0000
13372008.11.13 00:55modify5351.001.26261.25320.0000
13382008.11.13 11:16s/l5351.001.25321.25320.0000916.6649335.73
13392008.11.13 11:20buy5361.001.25311.24440.0000
13402008.11.13 21:40modify5361.001.25311.25870.0000
13412008.11.13 22:30modify5361.001.25311.26760.0000
13422008.11.13 23:00sell5372.001.28501.29370.0000
13432008.11.13 23:00close by5371.001.25311.29370.00003190.0052525.73
13442008.11.13 23:00sell5381.001.28501.29370.0000
13452008.11.13 23:00close by5360.001.25311.26760.00000.0052525.73
13462008.11.14 00:15modify5381.001.28501.28490.0000
13472008.11.14 11:30buy5392.001.26721.25850.0000
13482008.11.14 11:30close by5391.001.28501.25850.00001772.2254297.95
13492008.11.14 11:30buy5401.001.26721.25850.0000
13502008.11.14 11:30close by5380.001.28501.28490.00000.0054297.95
13512008.11.14 21:20modify5401.001.26721.26760.0000
13522008.11.14 22:59close at stop5401.001.26901.26760.0000180.0054477.95