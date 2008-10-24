Strategy Tester Report
Your_Lucky_EURGBP_v1e
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 2 (Build 220)

SymbolEURGBPm (Euro vs Great Britain Pound )
Okres5 Minut (M5) 2008.10.24 00:00 - 2008.12.10 23:55 (2008.10.24 - 2008.12.11)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametryExpert_Name="Your_Lucky_v1e"; CloseAll_NOW=false; TargetEquity=5000000; OpenHour=20; CloseHour=4; LotsOptimized=true; Risk=10; Lots=0.01; MaxLots=100; TP=5; SLA=22; SLB=32; Range_OP=5; Slippage=2; MaxSpread=4; Time_Opened_Protection=true; OPFromFractal=6; Hidden_TP=true; Hidden_SL=true; MaxTrades=5; MaxTradePerBar=2; MaxTradePerPosition=3; IMA_PERIOD=11; MA_AngleZero_PERIOD=14; LimitTime_1=60; LimitTime_2=140; LimitTime_3=170; LimitTime_4=200; LimitTime_5=240; pips_1=3; pips_2=2; pips_3=0; pips_4=1; pips_5=4; created_by="_rdb_ : 11 Desember 2008"; Need_Donation="Abdul Rahman"; PayPal="abdulrahman_maros@yahoo.com"; Bank_Wire="BCA : 7990026640"; LibertyReserve="U7067895";
Słupki w tescie10604Ticks modelled614217Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Depozyt początkowy3000.00
Total net profit1725.53Gross profit4211.72Gross loss-2486.19
Profit factor1.69Przewidywany zysk2.01
Absolute drawdown27.33Maximal drawdown381.63 (11.23%)Relative drawdown11.23% (381.63)
Transakcji w sumie860Short positions (won %)465 (86.88%)Long positions (won %)395 (87.34%)
Profit trades (% of total)749 (87.09%)Loss trades (% of total)111 (12.91%)
Największyprofit trade18.21loss trade-42.68
Średniprofit trade5.62loss trade-22.40
Maksimumconsecutive wins (profit in money)54 (322.45)consecutive losses (loss in money)7 (-157.50)
Maximalconsecutive profit (count of wins)322.45 (54)consecutive loss (count of losses)-157.50 (7)
Średniconsecutive wins13consecutive losses2
Graph
#CzasTypZlecenieLotyCenaS / LT / PProfitBalance:
12008.10.24 00:00buy10.600.79720.00000.0000
22008.10.24 00:01buy20.590.79690.00000.0000
32008.10.24 00:08buy30.590.79660.00000.0000
42008.10.24 00:23close30.590.79710.00000.00004.493004.49
52008.10.24 00:36close20.590.79740.00000.00004.493008.98
62008.10.24 00:45sell40.600.79750.00000.0000
72008.10.24 00:48close10.600.79780.00000.00005.473014.45
82008.10.24 00:48sell50.600.79780.00000.0000
92008.10.24 00:50sell60.590.79800.00000.0000
102008.10.24 00:55close60.590.79750.00000.00004.493018.94
112008.10.24 00:57close50.600.79730.00000.00004.573023.51
122008.10.24 00:57close40.600.79690.00000.00005.483028.99
132008.10.24 00:57sell70.610.79740.00000.0000
142008.10.24 01:11close70.610.79690.00000.00004.643033.63
152008.10.24 01:12buy80.610.79670.00000.0000
162008.10.24 01:15buy90.600.79640.00000.0000
172008.10.24 01:20close90.600.79700.00000.00005.473039.10
182008.10.24 01:22close80.610.79730.00000.00005.573044.67
192008.10.24 01:23buy100.610.79670.00000.0000
202008.10.24 01:28close100.610.79720.00000.00004.643049.31
212008.10.24 01:54buy110.610.79620.00000.0000
222008.10.24 01:55close110.610.79670.00000.00004.643053.95
232008.10.24 02:16sell120.610.79730.00000.0000
242008.10.24 02:19close120.610.79680.00000.00004.643058.59
252008.10.24 02:25sell130.610.79710.00000.0000
262008.10.24 02:28sell140.600.79740.00000.0000
272008.10.24 02:34close140.600.79680.00000.00005.483064.07
282008.10.24 02:34close130.610.79640.00000.00006.503070.57
292008.10.24 02:34buy150.610.79620.00000.0000
302008.10.24 02:34buy160.610.79590.00000.0000
312008.10.24 02:35buy170.600.79560.00000.0000
322008.10.24 02:37close170.600.79630.00000.00006.383076.95
332008.10.24 02:37close160.610.79640.00000.00004.643081.59
342008.10.24 02:39buy180.610.79600.00000.0000
352008.10.24 02:41buy190.600.79570.00000.0000
362008.10.24 02:45close190.600.79630.00000.00005.473087.06
372008.10.24 02:50close180.610.79650.00000.00004.643091.70
382008.10.24 02:55buy200.610.79590.00000.0000
392008.10.24 02:56buy210.600.79560.00000.0000
402008.10.24 02:57close210.600.79620.00000.00005.473097.17
412008.10.24 03:00close200.610.79640.00000.00004.643101.81
422008.10.24 03:01sell220.620.79670.00000.0000
432008.10.24 03:01close150.610.79670.00000.00004.643106.45
442008.10.24 03:02sell230.610.79690.00000.0000
452008.10.24 03:02sell240.610.79720.00000.0000
462008.10.24 03:03close240.610.79670.00000.00004.643111.09
472008.10.24 03:04close230.610.79640.00000.00004.643115.73
482008.10.24 03:04close220.620.79620.00000.00004.723120.45
492008.10.24 03:11buy250.620.79580.00000.0000
502008.10.24 03:13close250.620.79660.00000.00007.553128.00
512008.10.24 03:24buy260.630.79570.00000.0000
522008.10.24 03:27close260.630.79680.00000.000010.543138.54
532008.10.24 03:35sell270.630.79670.00000.0000
542008.10.24 03:35sell280.620.79690.00000.0000
552008.10.24 03:39sell290.610.79740.00000.0000
562008.10.24 03:40close290.610.79690.00000.00004.643143.18
572008.10.24 03:40sell300.610.79750.00000.0000
582008.10.24 03:43close300.610.79700.00000.00004.643147.82
592008.10.24 03:43sell310.610.79720.00000.0000
602008.10.24 03:45close310.610.79670.00000.00004.643152.46
612008.10.24 03:50close280.620.79620.00000.00006.603159.06
622008.10.24 03:50close270.630.79620.00000.00004.803163.86
632008.10.24 03:53buy320.630.79580.00000.0000
642008.10.24 03:55close320.630.79630.00000.00004.803168.66
652008.10.26 22:10sell330.630.79760.00000.0000
662008.10.26 22:10sell340.630.79790.00000.0000
672008.10.26 22:12sell350.620.79820.00000.0000
682008.10.26 22:26close350.620.79770.00000.00004.723173.38
692008.10.26 22:26close340.630.79730.00000.00005.753179.13
702008.10.26 22:32close330.630.79700.00000.00005.753184.88
712008.10.26 22:48sell360.640.79760.00000.0000
722008.10.26 22:49sell370.630.79790.00000.0000
732008.10.26 22:50sell380.620.79820.00000.0000
742008.10.26 23:00close360.640.79990.00000.0000-22.393162.49
752008.10.26 23:00sell390.610.79950.00000.0000
762008.10.26 23:00close370.630.80020.00000.0000-22.043140.45
772008.10.26 23:00sell400.610.79980.00000.0000
782008.10.26 23:02close400.610.79920.00000.00005.573146.02
792008.10.26 23:02close390.610.79890.00000.00005.573151.59
802008.10.26 23:02sell410.620.79870.00000.0000
812008.10.26 23:04close380.620.80050.00000.0000-21.693129.90
822008.10.26 23:04close410.620.80110.00000.0000-22.643107.26
832008.10.26 23:05sell420.620.80100.00000.0000
842008.10.26 23:05sell430.610.80130.00000.0000
852008.10.26 23:06sell440.610.80160.00000.0000
862008.10.26 23:07close440.610.80110.00000.00004.643111.90
872008.10.26 23:07close430.610.80070.00000.00005.573117.47
882008.10.26 23:08close420.620.80040.00000.00005.663123.13
892008.10.26 23:10sell450.620.80070.00000.0000
902008.10.26 23:10sell460.620.80100.00000.0000
912008.10.26 23:11sell470.610.80130.00000.0000
922008.10.26 23:11close470.610.80080.00000.00004.643127.77
932008.10.26 23:12close460.620.80050.00000.00004.723132.49
942008.10.26 23:12close450.620.80020.00000.00004.723137.21
952008.10.26 23:15sell480.630.80010.00000.0000
962008.10.26 23:24close480.630.79960.00000.00004.793142.00
972008.10.26 23:36buy490.630.79830.00000.0000
982008.10.26 23:37close490.630.79880.00000.00004.793146.79
992008.10.26 23:46buy500.630.79830.00000.0000
1002008.10.26 23:46buy510.620.79810.00000.0000
1012008.10.26 23:46buy520.610.79780.00000.0000
1022008.10.26 23:53close500.630.79590.00000.0000-23.003123.79
1032008.10.26 23:53close510.620.79580.00000.0000-21.693102.10
1042008.10.26 23:53buy530.610.79610.00000.0000
1052008.10.26 23:55close520.610.79550.00000.0000-21.343080.76
1062008.10.26 23:55buy540.610.79580.00000.0000
1072008.10.27 00:00buy550.600.79550.00000.0000
1082008.10.27 00:01close550.600.79600.00000.00004.573085.33
1092008.10.27 00:01close540.610.79630.00000.00004.283089.61
1102008.10.27 00:01close530.610.79670.00000.00005.203094.81
1112008.10.27 00:01buy560.620.79690.00000.0000
1122008.10.27 00:02close560.620.79740.00000.00004.713099.52
1132008.10.27 00:02buy570.620.79760.00000.0000
1142008.10.27 00:03close570.620.79810.00000.00004.713104.23
1152008.10.27 00:10sell580.620.79900.00000.0000
1162008.10.27 00:11close580.620.79850.00000.00004.723108.95
1172008.10.27 00:21buy590.620.79740.00000.0000
1182008.10.27 00:21close590.620.79790.00000.00004.723113.67
1192008.10.27 00:22buy600.620.79740.00000.0000
1202008.10.27 00:23buy610.620.79700.00000.0000
1212008.10.27 00:23close610.620.79750.00000.00004.713118.38
1222008.10.27 00:25buy620.610.79620.00000.0000
1232008.10.27 00:25buy630.610.79600.00000.0000
1242008.10.27 00:26close630.610.79660.00000.00005.563123.94
1252008.10.27 00:26close620.610.79670.00000.00004.643128.58
1262008.10.27 00:26buy640.620.79690.00000.0000
1272008.10.27 00:30buy650.610.79630.00000.0000
1282008.10.27 00:36close600.620.79510.00000.0000-21.693106.89
1292008.10.27 00:36buy660.600.79530.00000.0000
1302008.10.27 00:36close640.620.79460.00000.0000-21.693085.20
1312008.10.27 00:36buy670.600.79480.00000.0000
1322008.10.27 00:37close650.610.79400.00000.0000-21.343063.86
1332008.10.27 00:37buy680.600.79440.00000.0000
1342008.10.27 00:40close680.600.79490.00000.00004.573068.43
1352008.10.27 00:41close670.600.79530.00000.00004.573073.00
1362008.10.27 00:42buy690.610.79490.00000.0000
1372008.10.27 00:44buy700.600.79460.00000.0000
1382008.10.27 00:45close700.600.79520.00000.00005.483078.48
1392008.10.27 00:45close690.610.79550.00000.00005.573084.05
1402008.10.27 00:46close660.600.79590.00000.00005.473089.52
1412008.10.27 00:46buy710.620.79610.00000.0000
1422008.10.27 00:47buy720.610.79580.00000.0000
1432008.10.27 00:52close720.610.79630.00000.00004.643094.16
1442008.10.27 00:55buy730.610.79460.00000.0000
1452008.10.27 01:00close730.610.79520.00000.00005.573099.73
1462008.10.27 01:00buy740.610.79540.00000.0000
1472008.10.27 01:00buy750.600.79510.00000.0000
1482008.10.27 01:22close750.600.79560.00000.00004.573104.30
1492008.10.27 01:22close740.610.79590.00000.00004.643108.94
1502008.10.27 01:27close710.620.79660.00000.00004.723113.66
1512008.10.27 01:36sell760.620.79820.00000.0000
1522008.10.27 01:36sell770.620.79850.00000.0000
1532008.10.27 01:36sell780.610.79880.00000.0000
1542008.10.27 01:38close780.610.79830.00000.00004.643118.30
1552008.10.27 01:38close770.620.79800.00000.00004.713123.01
1562008.10.27 01:38close760.620.79770.00000.00004.723127.73
1572008.10.27 01:49sell790.630.79830.00000.0000
1582008.10.27 01:49sell800.620.79860.00000.0000
1592008.10.27 01:53close800.620.79810.00000.00004.723132.45
1602008.10.27 01:58sell810.620.79860.00000.0000
1612008.10.27 02:01sell820.610.79900.00000.0000
1622008.10.27 02:07close820.610.79850.00000.00004.643137.09
1632008.10.27 02:08sell830.610.79890.00000.0000
1642008.10.27 02:09close830.610.79840.00000.00004.643141.73
1652008.10.27 02:10close810.620.79810.00000.00004.723146.45
1662008.10.27 02:10close790.630.79770.00000.00005.753152.20
1672008.10.27 02:10buy840.630.79670.00000.0000
1682008.10.27 02:11close840.630.79740.00000.00006.713158.91
1692008.10.27 02:17buy850.630.79720.00000.0000
1702008.10.27 02:17buy860.620.79700.00000.0000
1712008.10.27 02:17buy870.620.79670.00000.0000
1722008.10.27 02:18close870.620.79720.00000.00004.723163.63
1732008.10.27 02:23close860.620.79760.00000.00005.663169.29
1742008.10.27 02:23close850.630.79780.00000.00005.753175.04
1752008.10.27 02:26sell880.640.79820.00000.0000
1762008.10.27 02:31sell890.630.79850.00000.0000
1772008.10.27 02:35sell900.620.79880.00000.0000
1782008.10.27 02:51close900.620.79820.00000.00005.653180.69
1792008.10.27 02:58close890.630.79800.00000.00004.793185.48
1802008.10.27 02:59close880.640.79770.00000.00004.873190.35
1812008.10.27 03:20sell910.640.79840.00000.0000
1822008.10.27 03:20sell920.630.79870.00000.0000
1832008.10.27 03:23sell930.620.79890.00000.0000
1842008.10.27 03:24close930.620.79840.00000.00004.723195.07
1852008.10.27 03:26close920.630.79820.00000.00004.803199.87
1862008.10.27 03:27sell940.630.79870.00000.0000
1872008.10.27 03:27sell950.620.79890.00000.0000
1882008.10.27 03:33close950.620.79840.00000.00004.723204.59
1892008.10.27 03:33close940.630.79820.00000.00004.803209.39
1902008.10.27 03:34sell960.630.79870.00000.0000
1912008.10.27 03:34sell970.630.79890.00000.0000
1922008.10.27 03:34close970.630.79840.00000.00004.793214.18
1932008.10.27 03:34close960.630.79800.00000.00006.713220.89
1942008.10.27 03:37close910.640.79790.00000.00004.873225.76
1952008.10.27 03:37buy980.650.79780.00000.0000
1962008.10.27 03:37buy990.640.79750.00000.0000
1972008.10.27 03:37buy1000.630.79710.00000.0000
1982008.10.27 03:37close980.650.79550.00000.0000-22.743203.02
1992008.10.27 03:37close990.640.79520.00000.0000-22.393180.63
2002008.10.27 03:42close1000.630.79770.00000.00005.753186.38
2012008.10.27 03:44sell1010.640.79890.00000.0000
2022008.10.27 03:47sell1020.630.79920.00000.0000
2032008.10.27 03:47close1020.630.79860.00000.00005.753192.13
2042008.10.27 03:47close1010.640.79840.00000.00004.873197.00
2052008.10.27 03:47sell1030.640.79820.00000.0000
2062008.10.27 03:47sell1040.630.79850.00000.0000
2072008.10.27 03:49close1040.630.79790.00000.00005.753202.75
2082008.10.27 03:49close1030.640.79770.00000.00004.873207.62
2092008.10.27 20:01buy1050.640.80050.00000.0000
2102008.10.27 20:06close1050.640.80110.00000.00005.843213.46
2112008.10.27 20:09sell1060.640.80220.00000.0000
2122008.10.27 20:09sell1070.640.80250.00000.0000
2132008.10.27 20:09sell1080.630.80280.00000.0000
2142008.10.27 20:11close1080.630.80210.00000.00006.713220.17
2152008.10.27 20:12sell1090.630.80280.00000.0000
2162008.10.27 20:19close1090.630.80220.00000.00005.753225.92
2172008.10.27 20:19sell1100.630.80280.00000.0000
2182008.10.27 20:29close1100.630.80220.00000.00005.753231.67
2192008.10.27 20:33sell1110.630.80380.00000.0000
2202008.10.27 20:33close1110.630.80330.00000.00004.793236.46
2212008.10.27 20:55sell1120.630.80320.00000.0000
2222008.10.27 21:10close1120.630.80260.00000.00005.753242.21
2232008.10.27 21:12close1070.640.80220.00000.00002.923245.13
2242008.10.27 21:27sell1130.640.80310.00000.0000
2252008.10.27 21:27sell1140.630.80340.00000.0000
2262008.10.27 21:29close1140.630.80270.00000.00006.703251.83
2272008.10.27 21:29close1130.640.80260.00000.00004.873256.70
2282008.10.27 21:38sell1150.640.80380.00000.0000
2292008.10.27 21:38close1060.640.80480.00000.0000-25.323231.38
2302008.10.27 21:38sell1160.640.80450.00000.0000
2312008.10.27 21:38sell1170.630.80550.00000.0000
2322008.10.27 21:39close1170.630.80360.00000.000018.213249.59
2332008.10.27 21:39close1160.640.80360.00000.00008.763258.35
2342008.10.27 21:39close1150.640.80320.00000.00005.843264.19
2352008.10.27 21:41buy1180.650.80140.00000.0000
2362008.10.27 21:43close1180.650.80210.00000.00006.923271.11
2372008.10.27 21:58buy1190.650.80140.00000.0000
2382008.10.27 21:58buy1200.650.80120.00000.0000
2392008.10.27 21:59close1200.650.80170.00000.00004.953276.06
2402008.10.27 21:59close1190.650.80200.00000.00005.933281.99
2412008.10.27 22:00buy1210.660.80170.00000.0000
2422008.10.27 22:35close1210.660.80220.00000.00005.013287.00
2432008.10.27 23:21buy1220.660.80170.00000.0000
2442008.10.27 23:21buy1230.650.80140.00000.0000
2452008.10.27 23:21buy1240.640.80110.00000.0000
2462008.10.27 23:21close1240.640.80160.00000.00004.873291.87
2472008.10.27 23:22close1230.650.80200.00000.00005.933297.80
2482008.10.27 23:27buy1250.650.80140.00000.0000
2492008.10.27 23:27buy1260.640.80120.00000.0000
2502008.10.27 23:32close1260.640.80170.00000.00004.873302.67
2512008.10.27 23:36close1250.650.80200.00000.00005.933308.60
2522008.10.27 23:37close1220.660.80240.00000.00007.023315.62
2532008.10.27 23:38sell1270.660.80260.00000.0000
2542008.10.27 23:56close1270.660.80210.00000.00005.023320.64
2552008.10.28 00:02sell1280.660.80230.00000.0000
2562008.10.28 00:03close1280.660.80180.00000.00005.023325.66
2572008.10.28 00:04buy1290.670.80100.00000.0000
2582008.10.28 00:04buy1300.660.80070.00000.0000
2592008.10.28 00:05buy1310.650.80040.00000.0000
2602008.10.28 00:09close1310.650.80090.00000.00004.953330.61
2612008.10.28 00:10buy1320.650.80020.00000.0000
2622008.10.28 00:14close1320.650.80080.00000.00005.933336.54
2632008.10.28 00:17buy1330.650.80040.00000.0000
2642008.10.28 00:23close1330.650.80090.00000.00004.953341.49
2652008.10.28 00:23close1300.660.80120.00000.00005.023346.51
2662008.10.28 00:24close1290.670.80150.00000.00005.103351.61
2672008.10.28 00:24sell1340.670.80200.00000.0000
2682008.10.28 00:25sell1350.660.80230.00000.0000
2692008.10.28 00:25sell1360.650.80260.00000.0000
2702008.10.28 00:31close1360.650.80190.00000.00006.923358.53
2712008.10.28 00:31close1350.660.80180.00000.00005.023363.55
2722008.10.28 00:32sell1370.660.80230.00000.0000
2732008.10.28 00:33sell1380.660.80260.00000.0000
2742008.10.28 00:35close1340.670.80430.00000.0000-23.453340.10
2752008.10.28 00:35sell1390.650.80410.00000.0000
2762008.10.28 00:35close1390.650.80350.00000.00005.943346.04
2772008.10.28 00:36sell1400.650.80310.00000.0000
2782008.10.28 00:54close1400.650.80250.00000.00005.943351.98
2792008.10.28 00:54close1380.660.80200.00000.00006.033358.01
2802008.10.28 01:03close1370.660.80160.00000.00007.033365.04
2812008.10.28 01:03buy1410.670.80160.00000.0000
2822008.10.28 01:04close1410.670.80230.00000.00007.133372.17
2832008.10.28 01:04buy1420.670.80160.00000.0000
2842008.10.28 01:04buy1430.670.80130.00000.0000
2852008.10.28 01:05buy1440.660.80110.00000.0000
2862008.10.28 01:06close1440.660.80160.00000.00005.023377.19
2872008.10.28 01:06close1430.670.80180.00000.00005.093382.28
2882008.10.28 01:07close1420.670.80220.00000.00006.113388.39
2892008.10.28 01:08buy1450.680.80160.00000.0000
2902008.10.28 01:11buy1460.670.80130.00000.0000
2912008.10.28 01:11buy1470.660.80110.00000.0000
2922008.10.28 01:20close1470.660.80160.00000.00005.023393.41
2932008.10.28 01:30buy1480.660.80110.00000.0000
2942008.10.28 02:29close1450.680.79920.00000.0000-24.823368.59
2952008.10.28 03:30sell1490.660.80050.00000.0000
2962008.10.28 03:31sell1500.660.80080.00000.0000
2972008.10.28 03:31sell1510.660.80100.00000.0000
2982008.10.28 03:35close1510.660.80050.00000.00005.023373.61
2992008.10.28 03:35close1500.660.80030.00000.00005.023378.63
3002008.10.28 03:42sell1520.660.80080.00000.0000
3012008.10.28 03:44close1520.660.80030.00000.00005.023383.65
3022008.10.28 03:46close1490.660.80000.00000.00005.023388.67
3032008.10.28 03:46close1460.670.79900.00000.0000-23.443365.23
3042008.10.28 04:38close1480.660.79780.00000.0000-33.123332.11
3052008.10.28 20:23sell1530.670.79860.00000.0000
3062008.10.28 20:29sell1540.660.79890.00000.0000
3072008.10.28 20:29sell1550.650.79920.00000.0000
3082008.10.28 20:31close1530.670.80100.00000.0000-24.473307.64
3092008.10.28 20:31close1540.660.80130.00000.0000-24.103283.54
3102008.10.28 20:31sell1560.650.80100.00000.0000
3112008.10.28 20:31close1550.650.80170.00000.0000-24.723258.82
3122008.10.28 20:31sell1570.640.80140.00000.0000
3132008.10.28 20:31sell1580.640.80170.00000.0000
3142008.10.28 20:31close1580.640.80110.00000.00005.843264.66
3152008.10.28 20:31close1570.640.80090.00000.00004.873269.53
3162008.10.28 20:31close1560.650.80040.00000.00005.933275.46
3172008.10.28 20:35sell1590.660.79900.00000.0000
3182008.10.28 20:37sell1600.650.79930.00000.0000
3192008.10.28 20:37sell1610.640.79960.00000.0000
3202008.10.28 20:42close1610.640.79910.00000.00004.873280.33
3212008.10.28 20:43sell1620.640.79960.00000.0000
3222008.10.28 20:45close1620.640.79910.00000.00004.873285.20
3232008.10.28 20:45close1600.650.79880.00000.00004.953290.15
3242008.10.28 20:45sell1630.650.79950.00000.0000
3252008.10.28 20:47close1630.650.79900.00000.00004.953295.10
3262008.10.28 20:47close1590.660.79840.00000.00006.023301.12
3272008.10.28 21:00buy1640.660.79780.00000.0000
3282008.10.28 21:05close1640.660.79860.00000.00008.033309.15
3292008.10.28 21:06sell1650.660.79930.00000.0000
3302008.10.28 21:07close1650.660.79880.00000.00005.023314.17
3312008.10.28 21:11sell1660.660.79930.00000.0000
3322008.10.28 21:14close1660.660.79880.00000.00005.023319.19
3332008.10.28 21:28buy1670.660.79820.00000.0000
3342008.10.28 21:36close1670.660.79870.00000.00005.023324.21
3352008.10.28 21:41buy1680.660.79790.00000.0000
3362008.10.28 21:46close1680.660.79840.00000.00005.023329.23
3372008.10.28 21:57buy1690.670.79810.00000.0000
3382008.10.28 21:57close1690.670.79860.00000.00005.093334.32
3392008.10.28 22:00buy1700.670.79800.00000.0000
3402008.10.28 22:04buy1710.660.79770.00000.0000
3412008.10.28 22:04buy1720.650.79740.00000.0000
3422008.10.28 22:25close1700.670.79560.00000.0000-24.463309.86
3432008.10.28 22:26buy1730.640.79630.00000.0000
3442008.10.28 22:41close1730.640.79680.00000.00004.873314.73
3452008.10.28 22:51close1720.650.79800.00000.00005.933320.66
3462008.10.28 22:51sell1740.660.79800.00000.0000
3472008.10.28 22:54close1710.660.79820.00000.00005.023325.68
3482008.10.28 22:54sell1750.660.79830.00000.0000
3492008.10.28 22:54sell1760.650.79860.00000.0000
3502008.10.28 22:57close1740.660.80040.00000.0000-24.103301.58
3512008.10.28 22:57sell1770.640.80020.00000.0000
3522008.10.28 22:57close1750.660.80060.00000.0000-23.103278.48
3532008.10.28 22:58close1770.640.79970.00000.00004.873283.35
3542008.10.28 22:58sell1780.650.79930.00000.0000
3552008.10.28 22:59sell1790.640.79960.00000.0000
3562008.10.28 23:05close1790.640.79900.00000.00005.843289.19
3572008.10.28 23:05close1780.650.79870.00000.00005.943295.13
3582008.10.28 23:05sell1800.650.79920.00000.0000
3592008.10.28 23:09close1800.650.79870.00000.00004.953300.08
3602008.10.28 23:09sell1810.650.79890.00000.0000
3612008.10.28 23:11sell1820.640.79990.00000.0000
3622008.10.28 23:12close1820.640.79940.00000.00004.873304.95
3632008.10.28 23:17close1810.650.79820.00000.00006.923311.87
3642008.10.28 23:21close1760.650.79800.00000.00005.933317.80
3652008.10.28 23:39buy1830.660.79760.00000.0000
3662008.10.28 23:39buy1840.660.79730.00000.0000
3672008.10.28 23:47buy1850.650.79680.00000.0000
3682008.10.29 00:06close1830.660.79530.00000.0000-23.483294.32
3692008.10.29 00:10close1840.660.79500.00000.0000-23.483270.84
3702008.10.29 00:14buy1860.650.79630.00000.0000
3712008.10.29 00:14close1860.650.79680.00000.00004.943275.78
3722008.10.29 00:58close1850.650.79450.00000.0000-23.123252.66
3732008.10.29 03:05buy1870.650.79390.00000.0000
3742008.10.29 03:07buy1880.640.79360.00000.0000
3752008.10.29 03:15close1880.640.79410.00000.00004.873257.53
3762008.10.29 05:04close1870.650.79060.00000.0000-32.633224.90
3772008.10.29 20:02sell1890.640.78980.00000.0000
3782008.10.29 20:02sell1900.640.79000.00000.0000
3792008.10.29 20:02sell1910.630.79030.00000.0000
3802008.10.29 20:19close1890.640.79210.00000.0000-22.393202.51
3812008.10.29 20:19sell1920.620.79170.00000.0000
3822008.10.29 20:19close1900.640.79230.00000.0000-22.403180.11
3832008.10.29 20:19sell1930.620.79190.00000.0000
3842008.10.29 20:21close1910.630.79260.00000.0000-22.053158.06
3852008.10.29 20:21sell1940.620.79220.00000.0000
3862008.10.29 20:46close1940.620.79170.00000.00004.723162.78
3872008.10.29 20:56close1930.620.79140.00000.00004.723167.50
3882008.10.29 21:09close1920.620.79110.00000.00005.663173.16
3892008.10.29 22:04buy1950.630.79000.00000.0000
3902008.10.29 22:27close1950.630.79050.00000.00004.803177.96
3912008.10.29 22:28sell1960.640.79060.00000.0000
3922008.10.29 22:28sell1970.630.79090.00000.0000
3932008.10.29 22:37sell1980.620.79130.00000.0000
3942008.10.29 22:45close1980.620.79080.00000.00004.723182.68
3952008.10.29 22:59sell1990.620.79130.00000.0000
3962008.10.30 00:21close1960.640.79290.00000.0000-24.103158.58
3972008.10.30 00:21sell2000.610.79280.00000.0000
3982008.10.30 00:21close1970.630.79320.00000.0000-23.733134.85
3992008.10.30 00:21sell2010.610.79300.00000.0000
4002008.10.30 00:21close1990.620.79360.00000.0000-23.363111.49
4012008.10.30 00:21sell2020.610.79330.00000.0000
4022008.10.30 00:23close2000.610.79520.00000.0000-22.273089.22
4032008.10.30 00:23close2010.610.79530.00000.0000-21.353067.87
4042008.10.30 00:23close2020.610.79560.00000.0000-21.343046.53
4052008.10.30 00:25sell2030.610.79340.00000.0000
4062008.10.30 01:15close2030.610.79570.00000.0000-21.353025.18
4072008.10.30 21:39sell2040.610.78610.00000.0000
4082008.10.30 21:41close2040.610.78530.00000.00007.423032.60
4092008.10.30 21:42sell2050.610.78620.00000.0000
4102008.10.30 21:43sell2060.600.78710.00000.0000
4112008.10.30 21:43close2060.600.78660.00000.00004.573037.17
4122008.10.30 21:43sell2070.600.78650.00000.0000
4132008.10.30 21:44close2070.600.78600.00000.00004.573041.74
4142008.10.30 21:44close2050.610.78560.00000.00005.573047.31
4152008.10.30 21:45sell2080.610.78620.00000.0000
4162008.10.30 21:47close2080.610.78570.00000.00004.643051.95
4172008.10.30 21:56sell2090.610.78610.00000.0000
4182008.10.30 22:00close2090.610.78560.00000.00004.643056.59
4192008.10.30 22:00sell2100.610.78610.00000.0000
4202008.10.30 22:08sell2110.600.78640.00000.0000
4212008.10.30 22:11close2110.600.78590.00000.00004.573061.16
4222008.10.30 22:12close2100.610.78560.00000.00004.643065.80
4232008.10.30 22:22sell2120.610.78650.00000.0000
4242008.10.30 22:26close2120.610.78600.00000.00004.643070.44
4252008.10.30 22:30sell2130.610.78620.00000.0000
4262008.10.30 22:31sell2140.610.78650.00000.0000
4272008.10.30 22:45close2140.610.78600.00000.00004.643075.08
4282008.10.30 22:57sell2150.610.78650.00000.0000
4292008.10.30 23:01close2150.610.78570.00000.00007.423082.50
4302008.10.30 23:01close2130.610.78570.00000.00004.643087.14
4312008.10.30 23:09sell2160.620.78640.00000.0000
4322008.10.30 23:19close2160.620.78590.00000.00004.723091.86
4332008.10.30 23:20buy2170.620.78530.00000.0000
4342008.10.30 23:21buy2180.610.78500.00000.0000
4352008.10.30 23:22buy2190.600.78470.00000.0000
4362008.10.30 23:23close2190.600.78520.00000.00004.573096.43
4372008.10.30 23:27buy2200.600.78460.00000.0000
4382008.10.30 23:31close2200.600.78530.00000.00006.393102.82
4392008.10.30 23:34close2180.610.78550.00000.00004.643107.46
4402008.10.30 23:43close2170.620.78580.00000.00004.723112.18
4412008.10.30 23:45sell2210.620.78590.00000.0000
4422008.10.30 23:45sell2220.620.78620.00000.0000
4432008.10.30 23:49sell2230.610.78650.00000.0000
4442008.10.30 23:53close2230.610.78600.00000.00004.643116.82
4452008.10.30 23:54close2220.620.78560.00000.00005.663122.48
4462008.10.31 00:00sell2240.620.78640.00000.0000
4472008.10.31 00:01sell2250.610.78680.00000.0000
4482008.10.31 00:02close2250.610.78630.00000.00004.643127.12
4492008.10.31 00:04close2240.620.78590.00000.00004.723131.84
4502008.10.31 00:05close2210.620.78540.00000.00004.173136.01
4512008.10.31 00:06buy2260.630.78520.00000.0000
4522008.10.31 00:07close2260.630.78570.00000.00004.793140.80
4532008.10.31 00:07buy2270.630.78520.00000.0000
4542008.10.31 00:09close2270.630.78570.00000.00004.793145.59
4552008.10.31 00:14buy2280.630.78520.00000.0000
4562008.10.31 00:16buy2290.620.78500.00000.0000
4572008.10.31 00:20close2290.620.78560.00000.00005.663151.25
4582008.10.31 00:20close2280.630.78570.00000.00004.793156.04
4592008.10.31 00:22buy2300.630.78520.00000.0000
4602008.10.31 00:23buy2310.620.78490.00000.0000
4612008.10.31 00:23buy2320.620.78460.00000.0000
4622008.10.31 00:25close2320.620.78510.00000.00004.723160.76
4632008.10.31 00:26close2310.620.78540.00000.00004.723165.48
4642008.10.31 00:26close2300.630.78580.00000.00005.753171.23
4652008.10.31 00:29sell2330.630.78600.00000.0000
4662008.10.31 00:29sell2340.630.78630.00000.0000
4672008.10.31 00:30close2340.630.78580.00000.00004.793176.02
4682008.10.31 00:31sell2350.630.78630.00000.0000
4692008.10.31 00:34close2350.630.78580.00000.00004.793180.81
4702008.10.31 00:37close2330.630.78540.00000.00005.753186.56
4712008.10.31 00:41sell2360.640.78610.00000.0000
4722008.10.31 00:42close2360.640.78550.00000.00005.853192.41
4732008.10.31 00:43sell2370.640.78590.00000.0000
4742008.10.31 00:45close2370.640.78540.00000.00004.873197.28
4752008.10.31 00:54buy2380.640.78500.00000.0000
4762008.10.31 00:54buy2390.630.78470.00000.0000
4772008.10.31 00:54buy2400.620.78440.00000.0000
4782008.10.31 00:55close2400.620.78500.00000.00005.653202.93
4792008.10.31 00:55close2390.630.78530.00000.00005.743208.67
4802008.10.31 00:57buy2410.630.78470.00000.0000
4812008.10.31 01:17buy2420.630.78440.00000.0000
4822008.10.31 01:37close2420.630.78490.00000.00004.793213.46
4832008.10.31 01:50close2410.630.78530.00000.00005.743219.20
4842008.10.31 01:51close2380.640.78560.00000.00005.843225.04
4852008.10.31 01:52sell2430.650.78570.00000.0000
4862008.10.31 01:54sell2440.640.78590.00000.0000
4872008.10.31 01:55sell2450.630.78620.00000.0000
4882008.10.31 02:03close2450.630.78560.00000.00005.753230.79
4892008.10.31 02:03sell2460.630.78630.00000.0000
4902008.10.31 02:08close2460.630.78570.00000.00005.753236.54
4912008.10.31 02:09close2440.640.78530.00000.00005.843242.38
4922008.10.31 02:10close2430.650.78520.00000.00004.953247.33
4932008.10.31 02:18sell2470.650.78600.00000.0000
4942008.10.31 02:22close2470.650.78550.00000.00004.943252.27
4952008.10.31 02:37buy2480.650.78500.00000.0000
4962008.10.31 02:44close2480.650.78550.00000.00004.953257.22
4972008.10.31 02:49buy2490.650.78480.00000.0000
4982008.10.31 02:49buy2500.640.78440.00000.0000
4992008.10.31 04:15close2500.640.78470.00000.00002.923260.14
5002008.10.31 04:25close2490.650.78510.00000.00002.963263.10
5012008.11.02 23:00sell2510.650.79220.00000.0000
5022008.11.02 23:01sell2520.640.79250.00000.0000
5032008.11.03 01:00sell2530.630.79330.00000.0000
5042008.11.03 01:08close2530.630.79280.00000.00004.803267.90
5052008.11.03 01:21sell2540.640.79320.00000.0000
5062008.11.03 01:26close2540.640.79260.00000.00005.843273.74
5072008.11.03 01:46close2520.640.79230.00000.00001.383275.12
5082008.11.03 01:46buy2550.650.79230.00000.0000
5092008.11.03 01:47buy2560.650.79210.00000.0000
5102008.11.03 01:47close2510.650.79200.00000.00001.403276.52
5112008.11.03 01:51buy2570.640.79170.00000.0000
5122008.11.03 02:11close2570.640.79220.00000.00004.873281.39
5132008.11.03 02:13close2560.650.79260.00000.00004.953286.34
5142008.11.03 02:20buy2580.650.79170.00000.0000
5152008.11.03 02:25buy2590.640.79140.00000.0000
5162008.11.03 02:27close2550.650.79000.00000.0000-22.743263.60
5172008.11.03 02:27buy2600.630.79040.00000.0000
5182008.11.03 02:46close2580.650.78940.00000.0000-22.743240.86
5192008.11.03 02:46buy2610.630.78980.00000.0000
5202008.11.03 02:46close2590.640.78910.00000.0000-22.393218.47
5212008.11.03 02:46buy2620.630.78950.00000.0000
5222008.11.03 02:47close2600.630.78810.00000.0000-22.043196.43
5232008.11.03 02:47buy2630.620.78820.00000.0000
5242008.11.03 02:47close2610.630.78750.00000.0000-22.043174.39
5252008.11.03 02:47close2620.630.78720.00000.0000-22.043152.35
5262008.11.03 02:50buy2640.620.78790.00000.0000
5272008.11.03 02:52buy2650.620.78760.00000.0000
5282008.11.03 02:54close2650.620.78810.00000.00004.723157.07
5292008.11.03 02:55close2640.620.78840.00000.00004.723161.79
5302008.11.03 02:55close2630.620.78880.00000.00005.663167.45
5312008.11.03 02:55buy2660.630.78900.00000.0000
5322008.11.03 02:55buy2670.630.78870.00000.0000
5332008.11.03 03:09buy2680.620.78840.00000.0000
5342008.11.03 03:13close2680.620.78900.00000.00005.663173.11
5352008.11.03 03:13close2670.630.78920.00000.00004.793177.90
5362008.11.03 03:38buy2690.630.78820.00000.0000
5372008.11.03 03:40close2690.630.78870.00000.00004.793182.69
5382008.11.03 03:56close2660.630.78940.00000.00003.833186.52
5392008.11.03 20:29buy2700.640.79810.00000.0000
5402008.11.03 20:33close2700.640.79860.00000.00004.863191.38
5412008.11.03 21:00buy2710.640.79810.00000.0000
5422008.11.03 21:12close2710.640.79860.00000.00004.863196.24
5432008.11.03 21:26sell2720.640.79890.00000.0000
5442008.11.03 21:27sell2730.630.79920.00000.0000
5452008.11.03 21:28sell2740.620.79950.00000.0000
5462008.11.03 21:50close2740.620.79890.00000.00005.663201.90
5472008.11.03 21:52close2730.630.79840.00000.00007.673209.57
5482008.11.03 21:52close2720.640.79840.00000.00004.873214.44
5492008.11.03 22:00sell2750.640.79930.00000.0000
5502008.11.03 22:04close2750.640.79880.00000.00004.873219.31
5512008.11.03 22:11buy2760.640.79800.00000.0000
5522008.11.03 22:11buy2770.640.79770.00000.0000
5532008.11.03 22:11close2770.640.79820.00000.00004.873224.18
5542008.11.03 22:14close2760.640.79850.00000.00004.873229.05
5552008.11.03 22:21sell2780.650.79920.00000.0000
5562008.11.03 22:21close2780.650.79860.00000.00005.943234.99
5572008.11.03 22:33sell2790.650.79900.00000.0000
5582008.11.03 22:38sell2800.640.79930.00000.0000
5592008.11.03 22:39sell2810.630.79960.00000.0000
5602008.11.03 22:46close2810.630.79910.00000.00004.803239.79
5612008.11.03 22:52close2800.640.79870.00000.00005.843245.63
5622008.11.03 22:53close2790.650.79850.00000.00004.943250.57
5632008.11.03 22:53buy2820.650.79800.00000.0000
5642008.11.03 22:53close2820.650.79850.00000.00004.943255.51
5652008.11.03 22:58sell2830.650.79960.00000.0000
5662008.11.03 22:59sell2840.640.79990.00000.0000
5672008.11.03 23:01close2840.640.79940.00000.00004.873260.38
5682008.11.03 23:07sell2850.640.79990.00000.0000
5692008.11.03 23:18close2850.640.79940.00000.00004.873265.25
5702008.11.03 23:35close2830.650.79880.00000.00007.913273.16
5712008.11.03 23:37sell2860.650.80020.00000.0000
5722008.11.03 23:42close2860.650.79970.00000.00004.953278.11
5732008.11.03 23:42sell2870.660.79970.00000.0000
5742008.11.03 23:47sell2880.650.80020.00000.0000
5752008.11.03 23:53close2880.650.79960.00000.00005.943284.05
5762008.11.03 23:59sell2890.650.80000.00000.0000
5772008.11.04 00:02close2890.650.79940.00000.00005.353289.40
5782008.11.04 00:07sell2900.650.80050.00000.0000
5792008.11.04 00:07sell2910.640.80080.00000.0000
5802008.11.04 00:13close2910.640.80030.00000.00004.873294.27
5812008.11.04 00:13close2900.650.79990.00000.00005.933300.20
5822008.11.04 00:14sell2920.650.80020.00000.0000
5832008.11.04 00:15sell2930.640.80060.00000.0000
5842008.11.04 00:17close2930.640.80010.00000.00004.873305.07
5852008.11.04 00:19sell2940.640.80060.00000.0000
5862008.11.04 00:53close2940.640.80000.00000.00005.843310.91
5872008.11.04 00:54close2920.650.79970.00000.00004.953315.86
5882008.11.04 00:54close2870.660.79940.00000.00002.433318.30
5892008.11.04 00:55buy2950.660.79850.00000.0000
5902008.11.04 00:55buy2960.660.79800.00000.0000
5912008.11.04 00:55close2960.660.79850.00000.00005.023323.32
5922008.11.04 01:15buy2970.660.79820.00000.0000
5932008.11.04 01:20close2970.660.79870.00000.00005.023328.34
5942008.11.04 01:21close2950.660.79900.00000.00005.023333.36
5952008.11.04 01:25sell2980.670.79990.00000.0000
5962008.11.04 01:25sell2990.660.80020.00000.0000
5972008.11.04 01:25sell3000.650.80050.00000.0000
5982008.11.04 01:26close3000.650.79990.00000.00005.933339.29
5992008.11.04 01:26close2990.660.79970.00000.00005.023344.31
6002008.11.04 01:26close2980.670.79940.00000.00005.103349.41
6012008.11.04 01:31buy3010.670.79860.00000.0000
6022008.11.04 01:34buy3020.660.79830.00000.0000
6032008.11.04 01:38close3020.660.79880.00000.00005.023354.43
6042008.11.04 01:48buy3030.660.79820.00000.0000
6052008.11.04 01:48buy3040.650.79800.00000.0000
6062008.11.04 01:56close3040.650.79860.00000.00005.933360.36
6072008.11.04 01:56close3030.660.79870.00000.00005.023365.38
6082008.11.04 02:16buy3050.660.79820.00000.0000
6092008.11.04 02:16buy3060.660.79790.00000.0000
6102008.11.04 02:18close3060.660.79840.00000.00005.023370.40
6112008.11.04 02:23buy3070.660.79790.00000.0000
6122008.11.04 02:31close3070.660.79840.00000.00005.023375.42
6132008.11.04 02:33close3050.660.79870.00000.00005.023380.44
6142008.11.04 02:37buy3080.670.79790.00000.0000
6152008.11.04 02:44buy3090.660.79760.00000.0000
6162008.11.04 02:55close3090.660.79810.00000.00005.023385.46
6172008.11.04 02:55close3080.670.79850.00000.00006.123391.58
6182008.11.04 02:57close3010.670.79890.00000.00003.063394.64
6192008.11.04 03:30sell3100.680.79920.00000.0000
6202008.11.04 03:30sell3110.670.79950.00000.0000
6212008.11.04 03:30sell3120.660.79980.00000.0000
6222008.11.04 04:14close3100.680.80250.00000.0000-34.153360.49
6232008.11.04 04:14close3110.670.80280.00000.0000-33.643326.85
6242008.11.04 04:23close3120.660.80310.00000.0000-33.143293.71
6252008.11.05 01:00buy3130.660.81300.00000.0000
6262008.11.05 01:00buy3140.650.81270.00000.0000
6272008.11.05 01:02buy3150.640.81240.00000.0000
6282008.11.05 01:03close3150.640.81300.00000.00005.843299.55
6292008.11.05 01:11close3140.650.81330.00000.00005.933305.48
6302008.11.05 01:11close3130.660.81350.00000.00005.023310.50
6312008.11.05 01:30sell3160.660.81460.00000.0000
6322008.11.05 01:36sell3170.650.81560.00000.0000
6332008.11.05 01:36close3170.650.81490.00000.00006.923317.42
6342008.11.05 01:40close3160.660.81410.00000.00005.023322.44
6352008.11.05 01:52buy3180.660.81330.00000.0000
6362008.11.05 01:53buy3190.660.81290.00000.0000
6372008.11.05 02:00close3190.660.81340.00000.00005.023327.46
6382008.11.05 02:06buy3200.660.81290.00000.0000
6392008.11.05 02:25buy3210.650.81260.00000.0000
6402008.11.05 02:58close3180.660.81100.00000.0000-23.093304.37
6412008.11.05 02:58buy3220.640.81140.00000.0000
6422008.11.05 03:00close3200.660.81060.00000.0000-23.093281.28
6432008.11.05 03:00buy3230.640.81100.00000.0000
6442008.11.05 04:00close3230.640.81130.00000.00002.923284.20
6452008.11.05 04:06close3220.640.81170.00000.00002.923287.12
6462008.11.05 04:10close3210.650.81290.00000.00002.963290.08
6472008.11.05 20:20buy3240.660.81390.00000.0000
6482008.11.05 20:20buy3250.650.81360.00000.0000
6492008.11.05 20:21buy3260.640.81330.00000.0000
6502008.11.05 20:47close3240.660.81150.00000.0000-24.103265.98
6512008.11.05 20:52close3250.650.81130.00000.0000-22.743243.24
6522008.11.05 21:11sell3270.640.81270.00000.0000
6532008.11.05 21:32close3270.640.81220.00000.00004.873248.11
6542008.11.05 21:46sell3280.640.81300.00000.0000
6552008.11.05 21:47close3260.640.81360.00000.00002.923251.03
6562008.11.05 21:49sell3290.640.81410.00000.0000
6572008.11.05 21:50sell3300.630.81440.00000.0000
6582008.11.05 22:09close3300.630.81390.00000.00004.803255.83
6592008.11.05 22:09close3290.640.81350.00000.00005.843261.67
6602008.11.05 22:11buy3310.650.81310.00000.0000
6612008.11.05 22:12close3310.650.81370.00000.00005.933267.60
6622008.11.05 22:14buy3320.650.81270.00000.0000
6632008.11.05 22:14close3320.650.81330.00000.00005.943273.54
6642008.11.05 22:14buy3330.650.81310.00000.0000
6652008.11.05 22:28buy3340.650.81260.00000.0000
6662008.11.05 22:30close3280.640.81250.00000.00004.873278.41
6672008.11.05 22:37close3340.650.81310.00000.00004.953283.36
6682008.11.05 22:40close3330.650.81370.00000.00005.933289.29
6692008.11.05 22:45sell3350.660.81370.00000.0000
6702008.11.05 23:02sell3360.650.81400.00000.0000
6712008.11.05 23:02sell3370.640.81420.00000.0000
6722008.11.06 00:46close3370.640.81390.00000.00001.223290.51
6732008.11.06 00:47close3360.650.81370.00000.00001.223291.73
6742008.11.06 00:49buy3380.650.81350.00000.0000
6752008.11.06 00:54close3350.660.81340.00000.00001.253292.98
6762008.11.06 00:54buy3390.650.81320.00000.0000
6772008.11.06 01:04buy3400.640.81290.00000.0000
6782008.11.06 01:08close3400.640.81340.00000.00004.873297.85
6792008.11.06 01:32close3390.650.81380.00000.00005.933303.78
6802008.11.06 01:53buy3410.650.81300.00000.0000
6812008.11.06 01:55close3410.650.81360.00000.00005.933309.71
6822008.11.06 02:02sell3420.660.81360.00000.0000
6832008.11.06 02:12close3420.660.81310.00000.00005.023314.73
6842008.11.06 02:37buy3430.650.81270.00000.0000
6852008.11.06 03:12close3430.650.81320.00000.00004.953319.68
6862008.11.06 03:13sell3440.660.81350.00000.0000
6872008.11.06 03:13close3380.650.81370.00000.00001.983321.66
6882008.11.06 03:13sell3450.660.81380.00000.0000
6892008.11.06 03:16close3450.660.81320.00000.00006.023327.68
6902008.11.06 03:22close3440.660.81280.00000.00007.033334.71
6912008.11.06 03:31sell3460.670.81340.00000.0000
6922008.11.06 03:32close3460.670.81290.00000.00005.103339.81
6932008.11.06 03:48buy3470.670.81260.00000.0000
6942008.11.06 03:49close3470.670.81310.00000.00005.093344.90
6952008.11.06 20:00sell3480.670.80850.00000.0000
6962008.11.06 20:05sell3490.660.80880.00000.0000
6972008.11.06 20:12sell3500.650.80900.00000.0000
6982008.11.06 20:30close3480.670.81090.00000.0000-24.473320.43
6992008.11.06 20:30close3490.660.81110.00000.0000-23.103297.33
7002008.11.06 20:30sell3510.650.81080.00000.0000
7012008.11.06 20:30close3500.650.81130.00000.0000-22.753274.58
7022008.11.06 20:30sell3520.650.81100.00000.0000
7032008.11.06 20:30sell3530.640.81130.00000.0000
7042008.11.06 21:00close3510.650.81310.00000.0000-22.743251.84
7052008.11.06 21:00sell3540.630.81290.00000.0000
7062008.11.06 21:00close3520.650.81330.00000.0000-22.753229.09
7072008.11.06 21:00sell3550.630.81310.00000.0000
7082008.11.06 21:00close3530.640.81360.00000.0000-22.403206.69
7092008.11.06 21:00sell3560.630.81340.00000.0000
7102008.11.06 21:00close3560.630.81290.00000.00004.803211.49
7112008.11.06 21:21sell3570.630.81340.00000.0000
7122008.11.06 21:40close3570.630.81290.00000.00004.803216.29
7132008.11.06 21:47sell3580.630.81340.00000.0000
7142008.11.06 22:39close3580.630.81290.00000.00004.803221.09
7152008.11.06 22:47sell3590.630.81420.00000.0000
7162008.11.06 22:50close3590.630.81370.00000.00004.803225.89
7172008.11.06 22:53sell3600.630.81400.00000.0000
7182008.11.07 00:36close3600.630.81370.00000.00002.323228.21
7192008.11.07 00:47sell3610.630.81440.00000.0000
7202008.11.07 00:49close3540.630.81520.00000.0000-22.613205.60
7212008.11.07 00:49sell3620.620.81480.00000.0000
7222008.11.07 01:06close3620.620.81430.00000.00004.723210.32
7232008.11.07 01:13close3610.630.81380.00000.00005.753216.07
7242008.11.07 01:13buy3630.640.81380.00000.0000
7252008.11.07 01:13close3550.630.81350.00000.0000-4.403211.67
7262008.11.07 01:19close3630.640.81440.00000.00005.843217.51
7272008.11.07 01:20sell3640.640.81440.00000.0000
7282008.11.07 01:27sell3650.640.81470.00000.0000
7292008.11.07 01:31close3650.640.81410.00000.00005.843223.35
7302008.11.07 01:34close3640.640.81390.00000.00004.873228.22
7312008.11.07 01:59sell3660.650.81440.00000.0000
7322008.11.07 02:00sell3670.640.81470.00000.0000
7332008.11.07 02:13close3670.640.81420.00000.00004.863233.08
7342008.11.07 02:23close3660.650.81390.00000.00004.943238.02
7352008.11.07 02:23buy3680.650.81360.00000.0000
7362008.11.07 02:24close3680.650.81410.00000.00004.953242.97
7372008.11.07 02:24buy3690.650.81360.00000.0000
7382008.11.07 02:33close3690.650.81410.00000.00004.953247.92
7392008.11.07 02:36sell3700.650.81470.00000.0000
7402008.11.07 02:36close3700.650.81420.00000.00004.953252.87
7412008.11.07 02:37sell3710.650.81440.00000.0000
7422008.11.07 02:43close3710.650.81380.00000.00005.933258.80
7432008.11.07 02:46buy3720.650.81370.00000.0000
7442008.11.07 02:47close3720.650.81420.00000.00004.953263.75
7452008.11.07 02:48buy3730.650.81370.00000.0000
7462008.11.07 02:59close3730.650.81420.00000.00004.953268.70
7472008.11.07 03:01sell3740.650.81440.00000.0000
7482008.11.07 03:17close3740.650.81380.00000.00005.933274.63
7492008.11.07 03:17buy3750.650.81350.00000.0000
7502008.11.07 03:19close3750.650.81410.00000.00005.933280.56
7512008.11.07 03:32sell3760.660.81430.00000.0000
7522008.11.07 03:43close3760.660.81380.00000.00005.023285.58
7532008.11.07 03:52buy3770.660.81360.00000.0000
7542008.11.07 03:52buy3780.650.81330.00000.0000
7552008.11.07 04:05close3780.650.81390.00000.00005.933291.51
7562008.11.07 04:05close3770.660.81410.00000.00005.023296.53
7572008.11.09 23:25buy3790.660.81190.00000.0000
7582008.11.09 23:26buy3800.650.81160.00000.0000
7592008.11.09 23:36buy3810.640.81130.00000.0000
7602008.11.09 23:45close3810.640.81180.00000.00004.873301.40
7612008.11.09 23:55buy3820.640.81130.00000.0000
7622008.11.09 23:57close3820.640.81180.00000.00004.873306.27
7632008.11.10 00:00close3800.650.81220.00000.00005.553311.81
7642008.11.10 00:03close3790.660.81240.00000.00004.633316.44
7652008.11.10 00:09sell3830.660.81260.00000.0000
7662008.11.10 00:16sell3840.660.81290.00000.0000
7672008.11.10 00:16sell3850.650.81310.00000.0000
7682008.11.10 00:30close3850.650.81250.00000.00005.933322.37
7692008.11.10 00:37sell3860.650.81310.00000.0000
7702008.11.10 01:04close3860.650.81240.00000.00006.923329.29
7712008.11.10 01:04close3840.660.81240.00000.00005.023334.31
7722008.11.10 01:06close3830.660.81210.00000.00005.023339.33
7732008.11.10 01:11buy3870.670.81190.00000.0000
7742008.11.10 01:11buy3880.660.81160.00000.0000
7752008.11.10 01:11buy3890.650.81130.00000.0000
7762008.11.10 01:29close3890.650.81180.00000.00004.953344.28
7772008.11.10 02:28close3880.660.81190.00000.00003.013347.29
7782008.11.10 03:04sell3900.660.81200.00000.0000
7792008.11.10 03:04close3870.670.81220.00000.00003.053350.34
7802008.11.10 03:22sell3910.660.81270.00000.0000
7812008.11.10 03:26close3910.660.81220.00000.00005.023355.36
7822008.11.10 03:31sell3920.660.81270.00000.0000
7832008.11.10 05:11close3920.660.81240.00000.00003.013358.37
7842008.11.10 06:28close3900.660.81540.00000.0000-34.143324.23
7852008.11.10 20:04sell3930.660.81820.00000.0000
7862008.11.10 20:18close3930.660.81770.00000.00005.023329.25
7872008.11.10 20:40buy3940.670.81670.00000.0000
7882008.11.10 20:46buy3950.660.81640.00000.0000
7892008.11.10 20:47buy3960.650.81620.00000.0000
7902008.11.10 21:46close3950.660.81670.00000.00003.013332.26
7912008.11.10 21:46close3960.650.81670.00000.00004.953337.21
7922008.11.10 21:48close3940.670.81700.00000.00003.063340.27
7932008.11.10 21:48sell3970.670.81710.00000.0000
7942008.11.10 22:02close3970.670.81660.00000.00005.103345.37
7952008.11.10 22:33buy3980.670.81570.00000.0000
7962008.11.10 22:38close3980.670.81620.00000.00005.093350.46
7972008.11.10 23:02buy3990.670.81570.00000.0000
7982008.11.10 23:24buy4000.660.81540.00000.0000
7992008.11.10 23:24buy4010.650.81520.00000.0000
8002008.11.11 00:04close4010.650.81570.00000.00004.573355.03
8012008.11.11 02:17close3990.670.81330.00000.0000-24.863330.18
8022008.11.11 02:19close4000.660.81310.00000.0000-23.483306.70
8032008.11.11 20:09buy4020.660.81330.00000.0000
8042008.11.11 20:59close4020.660.81380.00000.00005.023311.72
8052008.11.11 21:03sell4030.660.81410.00000.0000
8062008.11.11 21:06sell4040.650.81440.00000.0000
8072008.11.11 21:17close4040.650.81380.00000.00005.933317.65
8082008.11.11 21:30sell4050.660.81450.00000.0000
8092008.11.11 21:47sell4060.650.81480.00000.0000
8102008.11.11 21:56close4060.650.81430.00000.00004.953322.60
8112008.11.11 21:59close4050.660.81400.00000.00005.033327.63
8122008.11.11 22:03close4030.660.81360.00000.00005.023332.65
8132008.11.11 22:07buy4070.670.81340.00000.0000
8142008.11.11 22:26buy4080.660.81320.00000.0000
8152008.11.11 23:08close4070.670.81380.00000.00004.073336.72
8162008.11.11 23:08close4080.660.81380.00000.00006.033342.75
8172008.11.11 23:32sell4090.670.81420.00000.0000
8182008.11.11 23:45close4090.670.81360.00000.00006.123348.87
8192008.11.11 23:47buy4100.670.81320.00000.0000
8202008.11.11 23:56close4100.670.81370.00000.00005.093353.96
8212008.11.12 00:01sell4110.670.81390.00000.0000
8222008.11.12 00:01sell4120.660.81420.00000.0000
8232008.11.12 00:01close4120.660.81360.00000.00006.023359.98
8242008.11.12 00:06sell4130.660.81410.00000.0000
8252008.11.12 00:06sell4140.660.81440.00000.0000
8262008.11.12 00:07close4140.660.81390.00000.00005.023365.00
8272008.11.12 00:08sell4150.660.81440.00000.0000
8282008.11.12 00:19close4150.660.81390.00000.00005.023370.02
8292008.11.12 00:20close4130.660.81350.00000.00006.033376.05
8302008.11.12 00:26sell4160.670.81440.00000.0000
8312008.11.12 00:38close4160.670.81390.00000.00005.103381.15
8322008.11.12 00:47sell4170.670.81420.00000.0000
8332008.11.12 00:52close4170.670.81370.00000.00005.103386.25
8342008.11.12 01:19sell4180.670.81410.00000.0000
8352008.11.12 01:27close4110.670.81360.00000.00003.063389.31
8362008.11.12 01:27close4180.670.81360.00000.00005.103394.41
8372008.11.12 01:29buy4190.680.81340.00000.0000
8382008.11.12 01:36close4190.680.81390.00000.00005.173399.58
8392008.11.12 01:43sell4200.680.81410.00000.0000
8402008.11.12 01:49sell4210.670.81440.00000.0000
8412008.11.12 01:52close4210.670.81390.00000.00005.103404.68
8422008.11.12 02:08close4200.680.81360.00000.00005.183409.86
8432008.11.12 02:10buy4220.680.81340.00000.0000
8442008.11.12 02:15close4220.680.81400.00000.00006.213416.07
8452008.11.12 02:22sell4230.680.81410.00000.0000
8462008.11.12 03:02sell4240.680.81440.00000.0000
8472008.11.12 03:10close4240.680.81380.00000.00006.213422.28
8482008.11.12 03:21sell4250.680.81440.00000.0000
8492008.11.12 05:46close4230.680.81420.00000.0000-1.033421.25
8502008.11.12 05:46close4250.680.81410.00000.00003.103424.35
8512008.11.12 20:01buy4260.680.83610.00000.0000
8522008.11.12 20:06close4260.680.83670.00000.00006.203430.55
8532008.11.12 20:17buy4270.690.83620.00000.0000
8542008.11.12 20:17buy4280.680.83590.00000.0000
8552008.11.12 20:18buy4290.670.83560.00000.0000
8562008.11.12 20:26close4290.670.83620.00000.00006.113436.66
8572008.11.12 20:27buy4300.670.83560.00000.0000
8582008.11.12 20:28close4300.670.83620.00000.00006.113442.77
8592008.11.12 20:29close4280.680.83650.00000.00006.203448.97
8602008.11.12 20:36buy4310.680.83550.00000.0000
8612008.11.12 20:36buy4320.670.83530.00000.0000
8622008.11.12 20:44close4320.670.83580.00000.00005.103454.07
8632008.11.12 20:44close4310.680.83610.00000.00006.213460.28
8642008.11.12 20:57close4270.690.83680.00000.00006.293466.57
8652008.11.12 20:57sell4330.690.83680.00000.0000
8662008.11.12 20:57close4330.690.83630.00000.00005.253471.82
8672008.11.12 20:59buy4340.690.83530.00000.0000
8682008.11.12 21:04close4340.690.83580.00000.00005.253477.07
8692008.11.12 21:22buy4350.700.83550.00000.0000
8702008.11.12 21:23buy4360.690.83530.00000.0000
8712008.11.12 21:23buy4370.680.83490.00000.0000
8722008.11.12 21:30close4370.680.83540.00000.00005.183482.25
8732008.11.12 21:55close4360.690.83580.00000.00005.253487.50
8742008.11.12 21:55close4350.700.83600.00000.00005.323492.82
8752008.11.12 21:55sell4380.700.83600.00000.0000
8762008.11.12 21:55sell4390.690.83620.00000.0000
8772008.11.12 21:58close4390.690.83570.00000.00005.253498.07
8782008.11.12 22:02close4380.700.83530.00000.00007.453505.52
8792008.11.12 22:04buy4400.700.83530.00000.0000
8802008.11.12 22:05buy4410.690.83500.00000.0000
8812008.11.12 22:05buy4420.680.83470.00000.0000
8822008.11.12 22:08close4420.680.83530.00000.00006.203511.72
8832008.11.12 22:08close4410.690.83550.00000.00005.253516.97
8842008.11.12 22:08close4400.700.83590.00000.00006.393523.36
8852008.11.12 22:08buy4430.700.83510.00000.0000
8862008.11.12 22:09close4430.700.83590.00000.00008.523531.88
8872008.11.12 22:12buy4440.710.83470.00000.0000
8882008.11.12 22:14close4440.710.83520.00000.00005.403537.28
8892008.11.12 22:16buy4450.710.83490.00000.0000
8902008.11.12 22:17buy4460.700.83460.00000.0000
8912008.11.12 22:24close4460.700.83510.00000.00005.323542.60
8922008.11.12 22:31close4450.710.83540.00000.00005.403548.00
8932008.11.12 22:35buy4470.710.83490.00000.0000
8942008.11.12 22:43close4470.710.83550.00000.00006.483554.48
8952008.11.12 22:43sell4480.710.83570.00000.0000
8962008.11.12 22:44sell4490.700.83600.00000.0000
8972008.11.12 22:49sell4500.690.83620.00000.0000
8982008.11.12 22:49close4480.710.83810.00000.0000-25.933528.55
8992008.11.12 22:49close4490.700.83830.00000.0000-24.503504.05
9002008.11.12 22:49sell4510.690.83800.00000.0000
9012008.11.12 22:49close4500.690.83850.00000.0000-24.153479.90
9022008.11.12 22:49sell4520.690.83830.00000.0000
9032008.11.12 22:53sell4530.680.83860.00000.0000
9042008.11.12 23:15close4530.680.83800.00000.00006.203486.10
9052008.11.12 23:15close4520.690.83780.00000.00005.253491.35
9062008.11.12 23:21close4510.690.83750.00000.00005.253496.60
9072008.11.12 23:32buy4540.700.83600.00000.0000
9082008.11.12 23:32buy4550.690.83560.00000.0000
9092008.11.12 23:34close4550.690.83610.00000.00005.253501.85
9102008.11.12 23:36buy4560.690.83560.00000.0000
9112008.11.12 23:38buy4570.680.83520.00000.0000
9122008.11.12 23:41close4570.680.83580.00000.00006.203508.05
9132008.11.12 23:43close4560.690.83610.00000.00005.253513.30
9142008.11.12 23:46close4540.700.83650.00000.00005.333518.63
9152008.11.12 23:52buy4580.700.83600.00000.0000
9162008.11.12 23:59close4580.700.83660.00000.00006.393525.02
9172008.11.13 00:08sell4590.710.83720.00000.0000
9182008.11.13 00:13close4590.710.83660.00000.00006.483531.50
9192008.11.13 00:14sell4600.710.83730.00000.0000
9202008.11.13 00:15close4600.710.83680.00000.00005.403536.90
9212008.11.13 00:29sell4610.710.83720.00000.0000
9222008.11.13 00:32sell4620.700.83750.00000.0000
9232008.11.13 00:33sell4630.690.83790.00000.0000
9242008.11.13 00:38close4630.690.83740.00000.00005.253542.15
9252008.11.13 00:40sell4640.690.83780.00000.0000
9262008.11.13 00:40close4640.690.83730.00000.00005.253547.40
9272008.11.13 00:46close4620.700.83700.00000.00005.333552.73
9282008.11.13 00:53close4610.710.83670.00000.00005.403558.13
9292008.11.13 00:57buy4650.710.83640.00000.0000
9302008.11.13 01:04buy4660.700.83610.00000.0000
9312008.11.13 01:04buy4670.690.83570.00000.0000
9322008.11.13 01:19close4670.690.83620.00000.00005.253563.38
9332008.11.13 01:20close4660.700.83670.00000.00006.383569.76
9342008.11.13 01:38buy4680.700.83550.00000.0000
9352008.11.13 01:40buy4690.700.83530.00000.0000
9362008.11.13 01:57close4690.700.83580.00000.00005.323575.08
9372008.11.13 02:03buy4700.700.83500.00000.0000
9382008.11.13 03:39close4700.700.83530.00000.00003.193578.27
9392008.11.13 04:16close4680.700.83570.00000.00002.133580.40
9402008.11.13 04:40close4650.710.83630.00000.0000-1.083579.32
9412008.11.13 22:01buy4710.720.86050.00000.0000
9422008.11.13 22:25buy4720.710.85990.00000.0000
9432008.11.13 22:25close4720.710.86040.00000.00005.403584.72
9442008.11.13 22:27close4710.720.86100.00000.00005.473590.19
9452008.11.13 23:01sell4730.720.86200.00000.0000
9462008.11.13 23:01sell4740.710.86230.00000.0000
9472008.11.13 23:03close4740.710.86180.00000.00005.413595.60
9482008.11.13 23:04close4730.720.86140.00000.00006.583602.18
9492008.11.13 23:04sell4750.720.86140.00000.0000
9502008.11.13 23:05sell4760.710.86170.00000.0000
9512008.11.13 23:07close4760.710.86120.00000.00005.403607.58
9522008.11.13 23:08close4750.720.86070.00000.00007.663615.24
9532008.11.13 23:09buy4770.720.86060.00000.0000
9542008.11.13 23:09buy4780.710.86030.00000.0000
9552008.11.13 23:11buy4790.700.85940.00000.0000
9562008.11.13 23:11close4790.700.85990.00000.00005.333620.57
9572008.11.13 23:14buy4800.710.86000.00000.0000
9582008.11.13 23:31close4770.720.85820.00000.0000-26.283594.29
9592008.11.13 23:31buy4810.700.85860.00000.0000
9602008.11.13 23:34close4810.700.85910.00000.00005.323599.61
9612008.11.13 23:34buy4820.700.85930.00000.0000
9622008.11.13 23:35close4820.700.85990.00000.00006.393606.00
9632008.11.13 23:35buy4830.700.85960.00000.0000
9642008.11.13 23:54close4780.710.85800.00000.0000-24.843581.16
9652008.11.13 23:54buy4840.690.85840.00000.0000
9662008.11.13 23:58close4800.710.85770.00000.0000-24.843556.32
9672008.11.13 23:58buy4850.690.85790.00000.0000
9682008.11.14 00:04close4850.690.85870.00000.00007.983564.30
9692008.11.14 00:07close4840.690.85900.00000.00005.893570.19
9702008.11.14 00:41close4830.700.85990.00000.00002.793572.98
9712008.11.14 00:45sell4860.710.85950.00000.0000
9722008.11.14 00:55sell4870.700.86050.00000.0000
9732008.11.14 00:55sell4880.700.86080.00000.0000
9742008.11.14 00:58close4880.700.86010.00000.00007.453580.43
9752008.11.14 00:59close4870.700.85990.00000.00006.403586.83
9762008.11.14 00:59sell4890.710.86040.00000.0000
9772008.11.14 01:01sell4900.700.86090.00000.0000
9782008.11.14 01:01close4860.710.86180.00000.0000-24.843561.99
9792008.11.14 01:01sell4910.690.86140.00000.0000
9802008.11.14 01:03close4910.690.86090.00000.00005.253567.24
9812008.11.14 01:06sell4920.700.86130.00000.0000
9822008.11.14 01:14close4920.700.86080.00000.00005.333572.57
9832008.11.14 01:22close4900.700.86040.00000.00005.333577.90
9842008.11.14 01:22close4890.710.85980.00000.00006.483584.38
9852008.11.14 01:22buy4930.720.85970.00000.0000
9862008.11.14 01:31buy4940.710.85950.00000.0000
9872008.11.14 01:31buy4950.700.85920.00000.0000
9882008.11.14 01:36close4950.700.85970.00000.00005.333589.71
9892008.11.14 01:44close4940.710.86000.00000.00005.403595.11
9902008.11.14 01:55close4930.720.86020.00000.00005.473600.58
9912008.11.14 01:55sell4960.720.86030.00000.0000
9922008.11.14 02:39close4960.720.85980.00000.00005.473606.05
9932008.11.14 02:40buy4970.720.85950.00000.0000
9942008.11.14 02:59buy4980.710.85920.00000.0000
9952008.11.14 03:00buy4990.700.85880.00000.0000
9962008.11.14 03:32close4990.700.85930.00000.00005.333611.38
9972008.11.14 03:38buy5000.700.85860.00000.0000
9982008.11.14 04:26close5000.700.85920.00000.00006.383617.76
9992008.11.14 04:26close4980.710.85950.00000.00003.243621.00
10002008.11.14 04:26close4970.720.85980.00000.00003.283624.28
10012008.11.16 23:02buy5010.720.85440.00000.0000
10022008.11.16 23:02buy5020.720.85400.00000.0000
10032008.11.16 23:03buy5030.710.85370.00000.0000
10042008.11.16 23:17close5010.720.85210.00000.0000-25.203599.08
10052008.11.16 23:17buy5040.700.85300.00000.0000
10062008.11.16 23:35close5040.700.85370.00000.00007.453606.53
10072008.11.16 23:35close5030.710.85430.00000.00006.483613.01
10082008.11.16 23:36close5020.720.85450.00000.00005.483618.49
10092008.11.17 00:02buy5050.720.85300.00000.0000
10102008.11.17 00:03close5050.720.85360.00000.00006.573625.06
10112008.11.17 00:18sell5060.730.85390.00000.0000
10122008.11.17 00:23sell5070.720.85420.00000.0000
10132008.11.17 00:25close5070.720.85370.00000.00005.483630.54
10142008.11.17 00:26close5060.730.85340.00000.00005.563636.10
10152008.11.17 00:33buy5080.730.85300.00000.0000
10162008.11.17 00:51close5080.730.85350.00000.00005.553641.65
10172008.11.17 00:59sell5090.730.85380.00000.0000
10182008.11.17 01:00close5090.730.85330.00000.00005.563647.21
10192008.11.17 01:03buy5100.730.85300.00000.0000
10202008.11.17 01:03close5100.730.85360.00000.00006.663653.87
10212008.11.17 01:14buy5110.730.85290.00000.0000
10222008.11.17 01:14buy5120.720.85260.00000.0000
10232008.11.17 02:15close5120.720.85300.00000.00004.383658.25
10242008.11.17 02:15close5110.730.85320.00000.00003.333661.58
10252008.11.17 02:15sell5130.730.85330.00000.0000
10262008.11.17 02:26close5130.730.85270.00000.00006.663668.24
10272008.11.17 02:43sell5140.730.85350.00000.0000
10282008.11.17 02:45sell5150.730.85380.00000.0000
10292008.11.17 02:45sell5160.720.85410.00000.0000
10302008.11.17 02:53close5160.720.85360.00000.00005.483673.72
10312008.11.17 02:56close5150.730.85330.00000.00005.563679.28
10322008.11.17 03:22close5140.730.85290.00000.00006.663685.94
10332008.11.17 03:27sell5170.740.85350.00000.0000
10342008.11.17 03:27sell5180.730.85380.00000.0000
10352008.11.17 03:28sell5190.720.85410.00000.0000
10362008.11.17 03:33close5190.720.85360.00000.00005.483691.42
10372008.11.17 03:34close5180.730.85330.00000.00005.563696.98
10382008.11.17 03:34close5170.740.85300.00000.00005.633702.61
10392008.11.17 03:39sell5200.740.85380.00000.0000
10402008.11.17 03:46close5200.740.85310.00000.00007.883710.49
10412008.11.17 03:53sell5210.740.85390.00000.0000
10422008.11.17 03:56close5210.740.85340.00000.00005.633716.12
10432008.11.17 20:00buy5220.740.84380.00000.0000
10442008.11.17 20:04close5220.740.84440.00000.00006.753722.87
10452008.11.17 20:04buy5230.740.84460.00000.0000
10462008.11.17 20:04buy5240.740.84440.00000.0000
10472008.11.17 20:11buy5250.730.84410.00000.0000
10482008.11.17 20:17close5250.730.84460.00000.00005.553728.42
10492008.11.17 20:23buy5260.730.84400.00000.0000
10502008.11.17 20:38close5230.740.84230.00000.0000-25.893702.53
10512008.11.17 20:38buy5270.720.84270.00000.0000
10522008.11.17 20:42close5270.720.84320.00000.00005.483708.01
10532008.11.17 20:49buy5280.720.84290.00000.0000
10542008.11.17 20:50close5240.740.84210.00000.0000-25.893682.12
10552008.11.17 20:50buy5290.720.84250.00000.0000
10562008.11.17 20:56close5260.730.84160.00000.0000-26.653655.47
10572008.11.17 20:56buy5300.710.84200.00000.0000
10582008.11.17 21:01close5300.710.84260.00000.00006.483661.95
10592008.11.17 21:03close5290.720.84300.00000.00005.483667.43
10602008.11.17 21:10close5280.720.84350.00000.00006.573674.00
10612008.11.17 21:37sell5310.730.84330.00000.0000
10622008.11.17 21:38sell5320.730.84360.00000.0000
10632008.11.17 21:54close5320.730.84300.00000.00006.673680.67
10642008.11.17 22:00sell5330.730.84380.00000.0000
10652008.11.17 22:14close5330.730.84330.00000.00005.553686.22
10662008.11.17 22:20buy5340.730.84300.00000.0000
10672008.11.17 22:24close5310.730.84280.00000.00005.563691.78
10682008.11.17 22:39close5340.730.84350.00000.00005.563697.34
10692008.11.17 22:40sell5350.740.84350.00000.0000
10702008.11.17 22:43sell5360.730.84390.00000.0000
10712008.11.17 22:44sell5370.720.84420.00000.0000
10722008.11.17 23:04close5370.720.84340.00000.00008.763706.10
10732008.11.17 23:14buy5380.730.84340.00000.0000
10742008.11.17 23:15close5360.730.84330.00000.00006.663712.76
10752008.11.17 23:19buy5390.730.84310.00000.0000
10762008.11.17 23:19close5350.740.84300.00000.00005.633718.39
10772008.11.17 23:19buy5400.730.84270.00000.0000
10782008.11.17 23:30close5400.730.84320.00000.00005.553723.94
10792008.11.17 23:34close5390.730.84360.00000.00005.563729.50
10802008.11.18 00:07buy5410.740.84270.00000.0000
10812008.11.18 00:13close5410.740.84320.00000.00005.633735.13
10822008.11.18 00:20buy5420.740.84280.00000.0000
10832008.11.18 00:22buy5430.730.84250.00000.0000
10842008.11.18 00:24close5430.730.84310.00000.00006.663741.79
10852008.11.18 00:27close5420.740.84330.00000.00005.633747.42
10862008.11.18 00:30close5380.730.84370.00000.00002.913750.33
10872008.11.18 00:33sell5440.750.84420.00000.0000
10882008.11.18 00:38sell5450.740.84440.00000.0000
10892008.11.18 00:39close5450.740.84390.00000.00005.633755.96
10902008.11.18 00:43close5440.750.84370.00000.00005.713761.67
10912008.11.18 00:54buy5460.750.84290.00000.0000
10922008.11.18 01:22buy5470.740.84260.00000.0000
10932008.11.18 01:28buy5480.730.84240.00000.0000
10942008.11.18 01:32close5480.730.84300.00000.00006.663768.33
10952008.11.18 01:32close5470.740.84310.00000.00005.633773.96
10962008.11.18 01:44buy5490.750.84240.00000.0000
10972008.11.18 01:48close5490.750.84290.00000.00005.713779.67
10982008.11.18 02:13buy5500.750.84230.00000.0000
10992008.11.18 02:21close5500.750.84280.00000.00005.713785.38
11002008.11.18 02:41buy5510.750.84200.00000.0000
11012008.11.18 02:44close5510.750.84250.00000.00005.703791.08
11022008.11.18 02:51buy5520.750.84210.00000.0000
11032008.11.18 03:45close5520.750.84260.00000.00005.703796.78
11042008.11.18 05:11close5460.750.84250.00000.0000-4.573792.21
11052008.11.18 20:02buy5530.760.84360.00000.0000
11062008.11.18 20:04buy5540.750.84340.00000.0000
11072008.11.18 20:09close5540.750.84390.00000.00005.713797.92
11082008.11.18 20:09close5530.760.84410.00000.00005.783803.70
11092008.11.18 20:16buy5550.760.84340.00000.0000
11102008.11.18 20:21close5550.760.84400.00000.00006.943810.64
11112008.11.18 20:31sell5560.760.84450.00000.0000
11122008.11.18 20:36sell5570.750.84480.00000.0000
11132008.11.18 20:36sell5580.740.84510.00000.0000
11142008.11.18 20:44close5580.740.84450.00000.00006.763817.40
11152008.11.18 20:44close5570.750.84420.00000.00006.853824.25
11162008.11.18 20:45sell5590.760.84490.00000.0000
11172008.11.18 20:48sell5600.750.84520.00000.0000
11182008.11.18 20:49close5600.750.84470.00000.00005.703829.95
11192008.11.18 20:53sell5610.750.84520.00000.0000
11202008.11.18 20:58close5610.750.84470.00000.00005.703835.65
11212008.11.18 20:58close5590.760.84440.00000.00005.783841.43
11222008.11.18 21:07sell5620.760.84490.00000.0000
11232008.11.18 21:16close5620.760.84440.00000.00005.783847.21
11242008.11.18 21:18close5560.760.84390.00000.00006.943854.15
11252008.11.18 21:19buy5630.770.84370.00000.0000
11262008.11.18 21:19buy5640.760.84350.00000.0000
11272008.11.18 21:21buy5650.750.84320.00000.0000
11282008.11.18 21:48close5650.750.84380.00000.00006.843860.99
11292008.11.18 21:56buy5660.750.84300.00000.0000
11302008.11.18 21:57close5660.750.84360.00000.00006.843867.83
11312008.11.18 22:17close5640.760.84410.00000.00006.943874.77
11322008.11.18 22:18close5630.770.84430.00000.00007.033881.80
11332008.11.18 22:18sell5670.780.84450.00000.0000
11342008.11.18 22:21close5670.780.84400.00000.00005.933887.73
11352008.11.18 22:50sell5680.780.84410.00000.0000
11362008.11.18 22:52sell5690.770.84430.00000.0000
11372008.11.18 22:55close5690.770.84380.00000.00005.863893.59
11382008.11.18 23:04sell5700.770.84430.00000.0000
11392008.11.18 23:08close5700.770.84380.00000.00005.863899.45
11402008.11.18 23:08close5680.780.84360.00000.00005.933905.38
11412008.11.18 23:13sell5710.780.84450.00000.0000
11422008.11.19 00:20close5710.780.84420.00000.00002.873908.24
11432008.11.19 00:54sell5720.780.84450.00000.0000
11442008.11.19 00:54sell5730.770.84480.00000.0000
11452008.11.19 00:54sell5740.760.84520.00000.0000
11462008.11.19 00:56close5740.760.84460.00000.00006.943915.18
11472008.11.19 01:13sell5750.760.84510.00000.0000
11482008.11.19 01:47close5750.760.84450.00000.00006.943922.12
11492008.11.19 01:47buy5760.770.84450.00000.0000
11502008.11.19 01:47close5730.770.84430.00000.00005.863927.98
11512008.11.19 02:11close5720.780.84420.00000.00003.563931.54
11522008.11.19 02:11buy5770.780.84420.00000.0000
11532008.11.19 02:19close5770.780.84470.00000.00005.933937.47
11542008.11.19 02:26buy5780.780.84420.00000.0000
11552008.11.19 04:27close5780.780.84450.00000.00003.563941.03
11562008.11.19 04:28close5760.770.84470.00000.00002.343943.37
11572008.11.19 20:01sell5790.790.83830.00000.0000
11582008.11.19 20:02sell5800.780.83860.00000.0000
11592008.11.19 20:02sell5810.770.83890.00000.0000
11602008.11.19 20:18close5810.770.83830.00000.00007.023950.39
11612008.11.19 20:20close5800.780.83800.00000.00007.123957.51
11622008.11.19 20:20close5790.790.83780.00000.00006.013963.52
11632008.11.19 20:30buy5820.790.83700.00000.0000
11642008.11.19 20:34close5820.790.83750.00000.00006.013969.53
11652008.11.19 20:36buy5830.790.83700.00000.0000
11662008.11.19 20:39buy5840.780.83670.00000.0000
11672008.11.19 20:41buy5850.770.83640.00000.0000
11682008.11.19 20:44close5850.770.83690.00000.00005.863975.39
11692008.11.19 20:48close5840.780.83720.00000.00005.943981.33
11702008.11.19 20:48close5830.790.83750.00000.00006.013987.34
11712008.11.19 20:51buy5860.800.83660.00000.0000
11722008.11.19 20:51close5860.800.83710.00000.00006.083993.42
11732008.11.19 20:58buy5870.800.83680.00000.0000
11742008.11.19 20:58buy5880.790.83650.00000.0000
11752008.11.19 21:04buy5890.780.83630.00000.0000
11762008.11.19 21:18close5890.780.83690.00000.00007.124000.54
11772008.11.19 21:19close5880.790.83700.00000.00006.014006.55
11782008.11.19 21:40buy5900.790.83620.00000.0000
11792008.11.19 21:43buy5910.780.83590.00000.0000
11802008.11.19 22:03close5870.800.83450.00000.0000-27.993978.56
11812008.11.19 22:04buy5920.770.83470.00000.0000
11822008.11.19 22:18close5920.770.83520.00000.00005.863984.42
11832008.11.19 22:44buy5930.770.83490.00000.0000
11842008.11.19 22:50close5930.770.83540.00000.00005.863990.28
11852008.11.19 23:03buy5940.780.83490.00000.0000
11862008.11.20 00:24close5900.790.83390.00000.0000-29.043961.25
11872008.11.20 00:24close5910.780.83360.00000.0000-28.673932.58
11882008.11.20 00:42sell5950.780.83500.00000.0000
11892008.11.20 00:43close5940.780.83520.00000.00002.183934.75
11902008.11.20 00:43sell5960.780.83520.00000.0000
11912008.11.20 00:55close5960.780.83460.00000.00007.123941.87
11922008.11.20 01:11sell5970.780.83520.00000.0000
11932008.11.20 01:27sell5980.770.83550.00000.0000
11942008.11.20 01:33close5980.770.83500.00000.00005.863947.73
11952008.11.20 01:51sell5990.770.83550.00000.0000
11962008.11.20 03:14close5990.770.83520.00000.00003.523951.25
11972008.11.20 03:19sell6000.770.83620.00000.0000
11982008.11.20 04:16close6000.770.83570.00000.00005.863957.11
11992008.11.20 06:02close5970.780.83560.00000.0000-4.753952.36
12002008.11.20 06:02close5950.780.83540.00000.0000-4.753947.61
12012008.11.20 20:00buy6010.790.84440.00000.0000
12022008.11.20 20:13close6010.790.84490.00000.00006.013953.62
12032008.11.20 20:45sell6020.790.84730.00000.0000
12042008.11.20 20:45sell6030.780.84760.00000.0000
12052008.11.20 20:49close6030.780.84700.00000.00007.123960.74
12062008.11.20 20:49close6020.790.84670.00000.00007.213967.95
12072008.11.20 20:55buy6040.790.84510.00000.0000
12082008.11.20 21:00close6040.790.84560.00000.00006.013973.96
12092008.11.20 21:29buy6050.790.84560.00000.0000
12102008.11.20 21:30buy6060.790.84530.00000.0000
12112008.11.20 21:31buy6070.780.84500.00000.0000
12122008.11.20 21:36close6070.780.84550.00000.00005.933979.89
12132008.11.20 21:36buy6080.780.84490.00000.0000
12142008.11.20 21:37close6080.780.84540.00000.00005.943985.83
12152008.11.20 21:46close6060.790.84580.00000.00006.003991.83
12162008.11.20 22:06close6050.790.84610.00000.00006.013997.84
12172008.11.20 22:06sell6090.800.84610.00000.0000
12182008.11.20 22:07sell6100.790.84630.00000.0000
12192008.11.20 22:12close6100.790.84580.00000.00006.014003.85
12202008.11.20 22:13close6090.800.84560.00000.00006.094009.94
12212008.11.20 22:21sell6110.800.84610.00000.0000
12222008.11.20 22:24sell6120.790.84630.00000.0000
12232008.11.20 22:31sell6130.780.84660.00000.0000
12242008.11.20 22:39close6130.780.84600.00000.00007.134017.07
12252008.11.20 22:39close6120.790.84580.00000.00006.014023.08
12262008.11.20 22:41close6110.800.84560.00000.00006.094029.17
12272008.11.20 22:49buy6140.810.84540.00000.0000
12282008.11.20 22:50buy6150.800.84510.00000.0000
12292008.11.20 22:50buy6160.790.84460.00000.0000
12302008.11.20 22:52close6160.790.84510.00000.00006.014035.18
12312008.11.20 22:55buy6170.790.84480.00000.0000
12322008.11.20 23:10close6140.810.84310.00000.0000-28.344006.84
12332008.11.20 23:10buy6180.780.84320.00000.0000
12342008.11.20 23:13close6180.780.84370.00000.00005.934012.77
12352008.11.20 23:13buy6190.780.84390.00000.0000
12362008.11.20 23:36close6190.780.84450.00000.00007.124019.89
12372008.11.21 00:28buy6200.780.84380.00000.0000
12382008.11.21 00:31close6150.800.84280.00000.0000-28.463991.43
12392008.11.21 00:31buy6210.780.84320.00000.0000
12402008.11.21 00:40close6210.780.84370.00000.00005.933997.36
12412008.11.21 00:46buy6220.780.84320.00000.0000
12422008.11.21 01:27close6220.780.84370.00000.00005.934003.29
12432008.11.21 01:40close6200.780.84420.00000.00004.754008.04
12442008.11.21 02:41close6170.790.84470.00000.0000-1.674006.38
12452008.11.21 03:23buy6230.800.84410.00000.0000
12462008.11.21 03:23buy6240.790.84380.00000.0000
12472008.11.21 03:27close6240.790.84430.00000.00006.014012.39
12482008.11.21 03:34sell6250.800.84460.00000.0000
12492008.11.21 03:34close6230.800.84460.00000.00006.084018.47
12502008.11.21 04:05close6250.800.84380.00000.00009.744028.21
12512008.11.23 23:00buy6260.810.84270.00000.0000
12522008.11.23 23:03buy6270.800.84240.00000.0000
12532008.11.23 23:09close6270.800.84290.00000.00006.084034.29
12542008.11.23 23:10close6260.810.84320.00000.00006.164040.45
12552008.11.23 23:10buy6280.810.84340.00000.0000
12562008.11.23 23:11close6280.810.84390.00000.00006.174046.62
12572008.11.23 23:11buy6290.810.84410.00000.0000
12582008.11.23 23:24close6290.810.84460.00000.00006.164052.78
12592008.11.23 23:31sell6300.810.84560.00000.0000
12602008.11.23 23:32sell6310.800.84600.00000.0000
12612008.11.23 23:40close6310.800.84520.00000.00009.744062.52
12622008.11.23 23:46sell6320.800.84590.00000.0000
12632008.11.23 23:46sell6330.790.84620.00000.0000
12642008.11.23 23:52close6300.810.84800.00000.0000-29.584032.94
12652008.11.23 23:52sell6340.780.84780.00000.0000
12662008.11.23 23:55close6340.780.84730.00000.00005.944038.88
12672008.11.23 23:55sell6350.790.84710.00000.0000
12682008.11.24 00:13close6320.800.84820.00000.0000-28.724010.15
12692008.11.24 00:13sell6360.780.84800.00000.0000
12702008.11.24 00:14close6330.790.84850.00000.0000-28.353981.80
12712008.11.24 00:14sell6370.780.84830.00000.0000
12722008.11.24 00:38close6350.790.84940.00000.0000-28.353953.45
12732008.11.24 00:38sell6380.770.84900.00000.0000
12742008.11.24 00:44close6380.770.84850.00000.00005.863959.31
12752008.11.24 01:06close6370.780.84770.00000.00007.123966.43
12762008.11.24 01:07close6360.780.84740.00000.00007.123973.55
12772008.11.24 02:36buy6390.790.84520.00000.0000
12782008.11.24 02:36close6390.790.84590.00000.00008.413981.96
12792008.11.24 02:41sell6400.800.84740.00000.0000
12802008.11.24 02:45sell6410.790.84780.00000.0000
12812008.11.24 02:58close6410.790.84730.00000.00006.013987.97
12822008.11.24 03:17close6400.800.84690.00000.00006.093994.06
12832008.11.24 03:23sell6420.800.84740.00000.0000
12842008.11.24 03:34sell6430.790.84770.00000.0000
12852008.11.24 03:48close6430.790.84720.00000.00006.024000.08
12862008.11.24 03:50close6420.800.84680.00000.00007.314007.39
12872008.11.24 20:02sell6440.800.85240.00000.0000
12882008.11.24 20:07sell6450.790.85270.00000.0000
12892008.11.24 20:13close6450.790.85210.00000.00007.214014.60
12902008.11.24 20:14close6440.800.85190.00000.00006.094020.69
12912008.11.24 20:23sell6460.800.85230.00000.0000
12922008.11.24 20:23sell6470.790.85260.00000.0000
12932008.11.24 20:26sell6480.780.85290.00000.0000
12942008.11.24 20:36close6480.780.85230.00000.00007.124027.81
12952008.11.24 20:38close6470.790.85210.00000.00006.014033.82
12962008.11.24 20:42close6460.800.85160.00000.00008.524042.34
12972008.11.24 21:21buy6490.810.85130.00000.0000
12982008.11.24 21:42sell6500.800.85170.00000.0000
12992008.11.24 21:44close6490.810.85190.00000.00007.394049.73
13002008.11.24 21:45sell6510.800.85200.00000.0000
13012008.11.24 21:49sell6520.790.85230.00000.0000
13022008.11.25 00:11buy6530.780.85220.00000.0000
13032008.11.25 00:14close6520.790.85210.00000.00001.704051.43
13042008.11.25 00:17buy6540.790.85190.00000.0000
13052008.11.25 00:19close6510.800.85180.00000.00001.734053.15
13062008.11.25 00:40close6540.790.85240.00000.00006.014059.16
13072008.11.25 00:49close6500.800.85170.00000.0000-0.714058.45
13082008.11.25 00:49buy6550.800.85170.00000.0000
13092008.11.25 00:49buy6560.790.85150.00000.0000
13102008.11.25 03:02sell6570.780.85120.00000.0000
13112008.11.25 03:04sell6580.780.85150.00000.0000
13122008.11.25 03:25close6580.780.85090.00000.00007.124065.57
13132008.11.25 03:29close6570.780.85060.00000.00007.124072.69
13142008.11.25 03:29close6530.780.84990.00000.0000-27.294045.40
13152008.11.25 03:29buy6590.790.85030.00000.0000
13162008.11.25 03:47close6590.790.85080.00000.00006.014051.41
13172008.11.25 03:47buy6600.790.85030.00000.0000
13182008.11.25 03:53close6550.800.84940.00000.0000-27.994023.42
13192008.11.25 03:53buy6610.780.84980.00000.0000
13202008.11.25 04:10close6610.780.85050.00000.00008.304031.72
13212008.11.25 06:22close6600.790.85050.00000.00002.414034.13
13222008.11.25 06:22close6560.790.85110.00000.0000-4.814029.32
13232008.11.25 21:00sell6620.810.84310.00000.0000
13242008.11.25 21:01sell6630.800.84330.00000.0000
13252008.11.25 21:12sell6640.790.84360.00000.0000
13262008.11.25 23:02close6620.810.84540.00000.0000-28.354000.97
13272008.11.25 23:02sell6650.770.84520.00000.0000
13282008.11.25 23:02close6630.800.84570.00000.0000-29.213971.76
13292008.11.25 23:02sell6660.770.84550.00000.0000
13302008.11.25 23:02close6640.790.84590.00000.0000-27.653944.11
13312008.11.25 23:02sell6670.770.84580.00000.0000
13322008.11.25 23:05close6670.770.84520.00000.00007.033951.14
13332008.11.25 23:06close6660.770.84490.00000.00007.033958.17
13342008.11.25 23:12sell6680.780.84540.00000.0000
13352008.11.25 23:18close6680.780.84480.00000.00007.123965.29
13362008.11.25 23:18close6650.770.84460.00000.00007.033972.32
13372008.11.25 23:18sell6690.790.84450.00000.0000
13382008.11.25 23:31sell6700.780.84500.00000.0000
13392008.11.26 00:14sell6710.770.84570.00000.0000
13402008.11.26 00:20close6690.790.84680.00000.0000-28.353943.97
13412008.11.26 00:20sell6720.770.84640.00000.0000
13422008.11.26 00:39close6720.770.84590.00000.00005.853949.82
13432008.11.26 01:08close6710.770.84510.00000.00007.033956.85
13442008.11.26 01:08buy6730.780.84510.00000.0000
13452008.11.26 01:14close6700.780.84460.00000.00004.053960.89
13462008.11.26 01:14buy6740.780.84460.00000.0000
13472008.11.26 01:24buy6750.770.84440.00000.0000
13482008.11.26 01:29close6750.770.84490.00000.00005.863966.75
13492008.11.26 02:12close6740.780.84520.00000.00007.123973.87
13502008.11.26 02:12close6730.780.84540.00000.00003.563977.43
13512008.11.26 02:12sell6760.800.84580.00000.0000
13522008.11.26 02:16sell6770.790.84610.00000.0000
13532008.11.26 02:19sell6780.780.84630.00000.0000
13542008.11.26 02:36close6780.780.84580.00000.00005.933983.36
13552008.11.26 02:38close6770.790.84560.00000.00006.013989.37
13562008.11.26 02:55close6760.800.84530.00000.00006.093995.46
13572008.11.26 03:09sell6790.800.84590.00000.0000
13582008.11.26 03:13close6790.800.84530.00000.00007.314002.77
13592008.11.26 03:18buy6800.800.84490.00000.0000
13602008.11.26 03:26buy6810.790.84450.00000.0000
13612008.11.26 03:31close6810.790.84500.00000.00006.014008.78
13622008.11.26 03:50buy6820.790.84450.00000.0000
13632008.11.26 04:01close6820.790.84500.00000.00006.014014.79
13642008.11.26 04:15close6800.800.84540.00000.00006.094020.88
13652008.11.26 20:00buy6830.800.84020.00000.0000
13662008.11.26 20:08buy6840.790.83990.00000.0000
13672008.11.26 20:33close6840.790.84040.00000.00006.014026.89
13682008.11.26 20:36close6830.800.84070.00000.00006.094032.98
13692008.11.26 21:13buy6850.810.84030.00000.0000
13702008.11.26 21:13buy6860.800.83990.00000.0000
13712008.11.26 21:24buy6870.790.83960.00000.0000
13722008.11.26 21:27close6870.790.84010.00000.00006.014038.99
13732008.11.26 21:29close6860.800.84040.00000.00006.084045.07
13742008.11.26 21:29close6850.810.84080.00000.00006.164051.23
13752008.11.26 21:50sell6880.810.84080.00000.0000
13762008.11.26 21:51sell6890.800.84110.00000.0000
13772008.11.26 21:56close6890.800.84050.00000.00007.304058.53
13782008.11.26 21:56close6880.810.84030.00000.00006.174064.70
13792008.11.26 21:57buy6900.810.84000.00000.0000
13802008.11.26 22:08buy6910.800.83970.00000.0000
13812008.11.26 22:11buy6920.790.83950.00000.0000
13822008.11.26 22:18close6920.790.84000.00000.00006.014070.71
13832008.11.26 22:52buy6930.790.83920.00000.0000
13842008.11.26 23:13close6930.790.83970.00000.00006.014076.72
13852008.11.26 23:18close6910.800.84000.00000.00003.664080.38
13862008.11.26 23:24close6900.810.84040.00000.00004.924085.30
13872008.11.26 23:24sell6940.820.84040.00000.0000
13882008.11.26 23:24sell6950.810.84070.00000.0000
13892008.11.26 23:56sell6960.800.84100.00000.0000
13902008.11.27 00:42close6960.800.84050.00000.00003.954089.26
13912008.11.27 00:43close6950.810.84040.00000.00001.534090.79
13922008.11.27 00:54close6940.820.84000.00000.00002.804093.59
13932008.11.27 01:07buy6970.820.83980.00000.0000
13942008.11.27 01:09buy6980.810.83950.00000.0000
13952008.11.27 01:50close6980.810.84000.00000.00006.174099.76
13962008.11.27 01:53close6970.820.84030.00000.00006.244106.00
13972008.11.27 02:43sell6990.820.84060.00000.0000
13982008.11.27 02:54sell7000.810.84090.00000.0000
13992008.11.27 03:21close7000.810.84030.00000.00007.404113.40
14002008.11.27 03:21close6990.820.84000.00000.00007.494120.89
14012008.11.27 03:45buy7010.820.83980.00000.0000
14022008.11.27 04:11close7010.820.84030.00000.00006.244127.13
14032008.11.27 20:00sell7020.830.83790.00000.0000
14042008.11.27 20:39close7020.830.83740.00000.00006.324133.45
14052008.11.27 21:27sell7030.830.83790.00000.0000
14062008.11.27 21:28close7030.830.83720.00000.00008.844142.29
14072008.11.27 21:30sell7040.830.83780.00000.0000
14082008.11.27 21:47close7040.830.83670.00000.000013.904156.19
14092008.11.27 21:47buy7050.830.83670.00000.0000
14102008.11.27 21:48close7050.830.83720.00000.00006.314162.50
14112008.11.27 23:02sell7060.830.83760.00000.0000
14122008.11.28 00:01close7060.830.83700.00000.00006.844169.34
14132008.11.28 00:06sell7070.830.83780.00000.0000
14142008.11.28 00:15close7070.830.83730.00000.00006.324175.66
14152008.11.28 00:29sell7080.840.83750.00000.0000
14162008.11.28 00:29sell7090.830.83780.00000.0000
14172008.11.28 00:31close7090.830.83730.00000.00006.324181.98
14182008.11.28 00:33sell7100.830.83780.00000.0000
14192008.11.28 01:19sell7110.820.83810.00000.0000
14202008.11.28 03:17close7110.820.83780.00000.00003.744185.72
14212008.11.28 03:23close7100.830.83760.00000.00002.534188.25
14222008.11.28 03:23close7080.840.83750.00000.00000.004188.25
14232008.11.28 03:23buy7120.840.83720.00000.0000
14242008.11.28 03:53close7120.840.83770.00000.00006.394194.64
14252008.11.30 23:45sell7130.840.82540.00000.0000
14262008.12.01 00:00close7130.840.82490.00000.00005.644200.28
14272008.12.01 00:02buy7140.840.82480.00000.0000
14282008.12.01 00:03buy7150.830.82450.00000.0000
14292008.12.01 00:04buy7160.820.82430.00000.0000
14302008.12.01 00:13close7160.820.82480.00000.00006.244206.52
14312008.12.01 00:14close7150.830.82510.00000.00007.574214.09
14322008.12.01 00:17close7140.840.82530.00000.00006.394220.48
14332008.12.01 00:17sell7170.840.82530.00000.0000
14342008.12.01 00:41sell7180.830.82560.00000.0000
14352008.12.01 00:54close7180.830.82510.00000.00006.324226.80
14362008.12.01 00:55close7170.840.82480.00000.00006.404233.20
14372008.12.01 01:01sell7190.850.82560.00000.0000
14382008.12.01 01:15close7190.850.82510.00000.00006.474239.67
14392008.12.01 01:15buy7200.850.82490.00000.0000
14402008.12.01 01:18buy7210.840.82460.00000.0000
14412008.12.01 01:21buy7220.830.82430.00000.0000
14422008.12.01 01:22close7220.830.82480.00000.00006.324245.99
14432008.12.01 01:23close7210.840.82510.00000.00006.394252.38
14442008.12.01 01:23close7200.850.82540.00000.00006.474258.85
14452008.12.01 01:25sell7230.850.82550.00000.0000
14462008.12.01 01:27sell7240.840.82580.00000.0000
14472008.12.01 01:27sell7250.830.82610.00000.0000
14482008.12.01 01:50close7250.830.82550.00000.00007.574266.42
14492008.12.01 01:56sell7260.830.82610.00000.0000
14502008.12.01 05:56close7260.830.82640.00000.0000-3.794262.63
14512008.12.01 05:59close7240.840.82620.00000.0000-5.114257.52
14522008.12.01 07:46close7230.850.82880.00000.0000-42.684214.84
14532008.12.01 20:06buy7270.840.84900.00000.0000
14542008.12.01 20:08buy7280.830.84870.00000.0000
14552008.12.01 20:10buy7290.820.84850.00000.0000
14562008.12.01 20:19close7290.820.84900.00000.00006.244221.08
14572008.12.01 20:20close7280.830.84930.00000.00007.574228.65
14582008.12.01 20:20close7270.840.84950.00000.00006.394235.04
14592008.12.01 20:33buy7300.850.84870.00000.0000
14602008.12.01 20:41close7300.850.84920.00000.00006.474241.51
14612008.12.01 20:42sell7310.850.84960.00000.0000
14622008.12.01 20:44sell7320.840.84990.00000.0000
14632008.12.01 20:45close7320.840.84930.00000.00007.674249.18
14642008.12.01 20:45close7310.850.84900.00000.00007.764256.94
14652008.12.01 20:47sell7330.850.84960.00000.0000
14662008.12.01 20:55sell7340.840.84990.00000.0000
14672008.12.01 20:59close7340.840.84940.00000.00006.394263.33
14682008.12.01 20:59close7330.850.84910.00000.00006.474269.80
14692008.12.01 21:00sell7350.850.84940.00000.0000
14702008.12.01 21:07close7350.850.84890.00000.00006.474276.27
14712008.12.01 21:17buy7360.860.84870.00000.0000
14722008.12.01 21:18buy7370.850.84850.00000.0000
14732008.12.01 21:20buy7380.830.84810.00000.0000
14742008.12.01 21:23close7380.830.84870.00000.00007.584283.85
14752008.12.01 21:25buy7390.840.84820.00000.0000
14762008.12.01 21:54close7360.860.84640.00000.0000-30.094253.76
14772008.12.01 21:55buy7400.820.84680.00000.0000
14782008.12.01 22:09close7400.820.84730.00000.00006.244260.00
14792008.12.01 23:16sell7410.830.84770.00000.0000
14802008.12.01 23:24close7410.830.84710.00000.00007.574267.57
14812008.12.01 23:25buy7420.830.84690.00000.0000
14822008.12.01 23:28close7420.830.84740.00000.00006.314273.88
14832008.12.01 23:38sell7430.830.84770.00000.0000
14842008.12.01 23:40sell7440.830.84800.00000.0000
14852008.12.01 23:43close7440.830.84740.00000.00007.574281.45
14862008.12.01 23:49sell7450.840.84800.00000.0000
14872008.12.01 23:53sell7460.840.84830.00000.0000
14882008.12.01 23:57close7460.840.84780.00000.00006.394287.84
14892008.12.02 00:00close7450.840.84750.00000.00005.644293.48
14902008.12.02 00:15close7430.830.84710.00000.00006.834300.31
14912008.12.02 00:15buy7470.830.84700.00000.0000
14922008.12.02 00:21close7470.830.84760.00000.00007.584307.89
14932008.12.02 00:36buy7480.840.84700.00000.0000
14942008.12.02 00:37close7370.850.84620.00000.0000-30.254277.64
14952008.12.02 00:37buy7490.830.84630.00000.0000
14962008.12.02 00:45close7390.840.84590.00000.0000-29.894247.76
14972008.12.02 00:50buy7500.830.84590.00000.0000
14982008.12.02 00:54close7500.830.84640.00000.00006.324254.08
14992008.12.02 00:56close7490.830.84690.00000.00007.584261.66
15002008.12.02 01:07buy7510.840.84630.00000.0000
15012008.12.02 01:07buy7520.830.84600.00000.0000
15022008.12.02 01:54close7520.830.84650.00000.00006.324267.98
15032008.12.02 02:29close7510.840.84660.00000.00003.834271.81
15042008.12.02 03:28sell7530.850.84670.00000.0000
15052008.12.02 03:55close7480.840.84700.00000.00000.004271.81
15062008.12.02 07:05close7530.850.84670.00000.00000.004271.81
15072008.12.02 20:00sell7540.850.85360.00000.0000
15082008.12.02 20:04sell7550.840.85390.00000.0000
15092008.12.02 20:18close7550.840.85340.00000.00006.394278.20
15102008.12.02 20:20close7540.850.85310.00000.00006.474284.67
15112008.12.02 20:55sell7560.860.85340.00000.0000
15122008.12.02 20:58close7560.860.85290.00000.00006.544291.21
15132008.12.02 21:05sell7570.860.85330.00000.0000
15142008.12.02 21:10close7570.860.85280.00000.00006.544297.75
15152008.12.02 21:25sell7580.860.85310.00000.0000
15162008.12.02 21:39close7580.860.85260.00000.00006.554304.30
15172008.12.02 21:56sell7590.860.85360.00000.0000
15182008.12.02 21:59close7590.860.85290.00000.00009.164313.46
15192008.12.02 22:28sell7600.860.85300.00000.0000
15202008.12.02 22:41close7600.860.85250.00000.00006.554320.01
15212008.12.02 23:00sell7610.860.85290.00000.0000
15222008.12.02 23:03close7610.860.85240.00000.00006.554326.56
15232008.12.02 23:07buy7620.870.85210.00000.0000
15242008.12.02 23:09close7620.870.85260.00000.00006.624333.18
15252008.12.02 23:25buy7630.870.85210.00000.0000
15262008.12.02 23:35close7630.870.85260.00000.00006.624339.80
15272008.12.02 23:36sell7640.870.85300.00000.0000
15282008.12.02 23:40sell7650.860.85330.00000.0000
15292008.12.02 23:40close7650.860.85280.00000.00006.544346.34
15302008.12.02 23:44sell7660.860.85330.00000.0000
15312008.12.02 23:49close7660.860.85280.00000.00006.544352.88
15322008.12.03 00:08sell7670.860.85340.00000.0000
15332008.12.03 00:14sell7680.850.85380.00000.0000
15342008.12.03 00:16close7680.850.85320.00000.00007.764360.64
15352008.12.03 00:28sell7690.850.85370.00000.0000
15362008.12.03 00:30close7690.850.85320.00000.00006.474367.11
15372008.12.03 00:33close7670.860.85280.00000.00007.854374.96
15382008.12.03 00:34close7640.870.85250.00000.00005.854380.80
15392008.12.03 01:09sell7700.880.85320.00000.0000
15402008.12.03 01:33sell7710.870.85340.00000.0000
15412008.12.03 01:36sell7720.850.85370.00000.0000
15422008.12.03 01:46close7720.850.85320.00000.00006.474387.27
15432008.12.03 01:50close7710.870.85260.00000.000010.594397.86
15442008.12.03 01:50close7700.880.85260.00000.00008.044405.90
15452008.12.03 01:50buy7730.880.85260.00000.0000
15462008.12.03 02:07close7730.880.85310.00000.00006.704412.60
15472008.12.03 02:55buy7740.880.85240.00000.0000
15482008.12.03 03:33close7740.880.85290.00000.00006.704419.30
15492008.12.03 03:33sell7750.880.85320.00000.0000
15502008.12.03 03:37sell7760.870.85340.00000.0000
15512008.12.03 03:43sell7770.860.85370.00000.0000
15522008.12.03 04:50close7770.860.85340.00000.00003.934423.23
15532008.12.03 05:31close7760.870.85310.00000.00003.974427.20
15542008.12.03 05:31close7750.880.85290.00000.00004.024431.22
15552008.12.03 20:35sell7780.890.85950.00000.0000
15562008.12.03 20:35sell7790.880.85980.00000.0000
15572008.12.03 20:40close7790.880.85930.00000.00006.704437.92
15582008.12.03 20:42close7780.890.85900.00000.00006.774444.69
15592008.12.03 20:42buy7800.890.85870.00000.0000
15602008.12.03 20:43close7800.890.85920.00000.00006.774451.46
15612008.12.03 20:48sell7810.890.85950.00000.0000
15622008.12.03 20:54sell7820.880.85980.00000.0000
15632008.12.03 20:58sell7830.870.86010.00000.0000
15642008.12.03 21:04close7830.870.85960.00000.00006.624458.08
15652008.12.03 21:09sell7840.870.86010.00000.0000
15662008.12.03 22:05close7820.880.85950.00000.00004.024462.10
15672008.12.03 22:05close7840.870.85950.00000.00007.944470.04
15682008.12.03 22:05close7810.890.85920.00000.00004.064474.10
15692008.12.03 22:31sell7850.890.86010.00000.0000
15702008.12.03 22:44sell7860.880.86040.00000.0000
15712008.12.03 23:21close7860.880.85980.00000.00008.034482.13
15722008.12.03 23:49close7850.890.85970.00000.00005.424487.55
15732008.12.04 00:12sell7870.900.86000.00000.0000
15742008.12.04 00:33close7870.900.85950.00000.00006.854494.40
15752008.12.04 00:46sell7880.900.85980.00000.0000
15762008.12.04 00:47sell7890.890.86010.00000.0000
15772008.12.04 01:40sell7900.880.86040.00000.0000
15782008.12.04 03:11close7900.880.86010.00000.00004.024498.42
15792008.12.04 03:14close7890.890.85990.00000.00002.714501.13
15802008.12.04 04:19close7880.900.85990.00000.0000-1.374499.76
15812008.12.04 20:02buy7910.900.86650.00000.0000
15822008.12.04 20:03close7910.900.86700.00000.00006.844506.60
15832008.12.04 20:06sell7920.900.86770.00000.0000
15842008.12.04 20:08sell7930.890.86800.00000.0000
15852008.12.04 20:08sell7940.880.86830.00000.0000
15862008.12.04 20:15close7940.880.86760.00000.00009.374515.97
15872008.12.04 20:16sell7950.880.86830.00000.0000
15882008.12.04 20:45close7920.900.87000.00000.0000-31.504484.47
15892008.12.04 20:45close7930.890.87030.00000.0000-31.154453.32
15902008.12.04 20:53close7950.880.87060.00000.0000-30.814422.51
15912008.12.05 00:01sell7960.880.86990.00000.0000
15922008.12.05 00:55buy7970.880.86960.00000.0000
15932008.12.05 01:00close7970.880.87010.00000.00006.704429.21
15942008.12.05 01:02sell7980.880.87020.00000.0000
15952008.12.05 01:11sell7990.860.87050.00000.0000
15962008.12.05 02:26close7990.860.87020.00000.00003.924433.13
15972008.12.05 02:30close7980.880.86980.00000.00005.364438.49
15982008.12.05 02:33close7960.880.86970.00000.00002.684441.17
15992008.12.05 02:33buy8000.890.86960.00000.0000
16002008.12.05 02:39buy8010.880.86930.00000.0000
16012008.12.05 02:57close8010.880.86980.00000.00006.694447.86
16022008.12.05 03:08close8000.890.87010.00000.00006.774454.63
16032008.12.05 03:38sell8020.890.87030.00000.0000
16042008.12.05 03:44close8020.890.86980.00000.00006.774461.40
16052008.12.07 23:13sell8030.890.86490.00000.0000
16062008.12.07 23:16sell8040.880.86520.00000.0000
16072008.12.07 23:31sell8050.870.86550.00000.0000
16082008.12.08 00:51close8030.890.86720.00000.0000-31.944429.46
16092008.12.08 00:51sell8060.860.86680.00000.0000
16102008.12.08 01:14close8060.860.86620.00000.00007.854437.31
16112008.12.08 01:52buy8070.870.86570.00000.0000
16122008.12.08 02:16close8050.870.86530.00000.00001.884439.19
16132008.12.08 02:16buy8080.880.86530.00000.0000
16142008.12.08 02:17close8040.880.86520.00000.0000-0.784438.40
16152008.12.08 02:37close8080.880.86580.00000.00006.704445.10
16162008.12.08 03:12close8070.870.86600.00000.00003.974449.07
16172008.12.08 03:15sell8090.890.86580.00000.0000
16182008.12.08 03:40sell8100.880.86630.00000.0000
16192008.12.08 03:40sell8110.870.86650.00000.0000
16202008.12.08 03:43close8110.870.86600.00000.00006.624455.69
16212008.12.08 03:46close8100.880.86580.00000.00006.694462.38
16222008.12.08 06:08close8090.890.86580.00000.00000.004462.38
16232008.12.08 20:00buy8120.890.86680.00000.0000
16242008.12.08 20:03buy8130.880.86660.00000.0000
16252008.12.08 20:09close8130.880.86720.00000.00008.034470.41
16262008.12.08 20:09close8120.890.86730.00000.00006.774477.18
16272008.12.08 20:09buy8140.900.86750.00000.0000
16282008.12.08 20:09buy8150.880.86720.00000.0000
16292008.12.08 20:10buy8160.870.86690.00000.0000
16302008.12.08 20:12close8160.870.86740.00000.00006.624483.80
16312008.12.08 20:15buy8170.870.86670.00000.0000
16322008.12.08 20:26close8170.870.86720.00000.00006.624490.42
16332008.12.08 20:29close8150.880.86790.00000.00009.374499.79
16342008.12.08 20:30close8140.900.86800.00000.00006.854506.64
16352008.12.08 20:48buy8180.900.86680.00000.0000
16362008.12.08 20:49buy8190.890.86650.00000.0000
16372008.12.08 20:49close8190.890.86700.00000.00006.774513.41
16382008.12.08 20:53close8180.900.86740.00000.00008.214521.62
16392008.12.08 21:00sell8200.900.86750.00000.0000
16402008.12.08 21:07sell8210.890.86780.00000.0000
16412008.12.08 21:09close8210.890.86730.00000.00006.774528.39
16422008.12.08 21:21sell8220.890.86810.00000.0000
16432008.12.08 21:21sell8230.880.86840.00000.0000
16442008.12.08 21:51close8200.900.86980.00000.0000-31.504496.89
16452008.12.08 21:51sell8240.870.86940.00000.0000
16462008.12.08 21:56close8240.870.86890.00000.00006.624503.51
16472008.12.08 21:56sell8250.880.86870.00000.0000
16482008.12.08 22:34close8250.880.86820.00000.00006.704510.21
16492008.12.08 22:34close8230.880.86800.00000.00005.364515.57
16502008.12.08 22:59sell8260.890.86860.00000.0000
16512008.12.08 23:08close8260.890.86810.00000.00006.774522.34
16522008.12.08 23:08buy8270.900.86800.00000.0000
16532008.12.08 23:10close8220.890.86780.00000.00004.064526.40
16542008.12.08 23:18sell8280.900.86850.00000.0000
16552008.12.08 23:18close8270.900.86870.00000.00009.584535.98
16562008.12.08 23:18sell8290.900.86880.00000.0000
16572008.12.08 23:20close8290.900.86830.00000.00006.854542.83
16582008.12.08 23:24close8280.900.86800.00000.00006.854549.68
16592008.12.08 23:30buy8300.910.86790.00000.0000
16602008.12.08 23:36close8300.910.86860.00000.00009.694559.37
16612008.12.08 23:36sell8310.910.86860.00000.0000
16622008.12.08 23:41close8310.910.86810.00000.00006.924566.29
16632008.12.09 00:09sell8320.910.86850.00000.0000
16642008.12.09 00:13sell8330.900.86880.00000.0000
16652008.12.09 00:31close8330.900.86830.00000.00006.854573.14
16662008.12.09 00:37close8320.910.86800.00000.00006.934580.07
16672008.12.09 00:56buy8340.920.86780.00000.0000
16682008.12.09 00:56buy8350.910.86760.00000.0000
16692008.12.09 01:20buy8360.890.86730.00000.0000
16702008.12.09 01:51close8360.890.86780.00000.00006.774586.84
16712008.12.09 01:52close8350.910.86810.00000.00006.924593.76
16722008.12.09 03:48sell8370.910.86750.00000.0000
16732008.12.09 04:21close8340.920.86770.00000.0000-1.404592.36
16742008.12.09 05:01close8370.910.86720.00000.00004.154596.51
16752008.12.09 20:00sell8380.920.87540.00000.0000
16762008.12.09 20:00sell8390.910.87560.00000.0000
16772008.12.09 20:35sell8400.900.87590.00000.0000
16782008.12.09 21:56close8400.900.87560.00000.00004.104600.61
16792008.12.09 22:10sell8410.900.87610.00000.0000
16802008.12.09 22:40close8410.900.87550.00000.00008.214608.82
16812008.12.09 22:40buy8420.900.87550.00000.0000
16822008.12.09 22:41close8420.900.87610.00000.00008.214617.03
16832008.12.10 00:00close8390.910.87600.00000.0000-6.354610.68
16842008.12.10 00:01close8380.920.87580.00000.0000-6.424604.26
16852008.12.10 00:04sell8430.920.87630.00000.0000
16862008.12.10 00:05sell8440.910.87660.00000.0000
16872008.12.10 00:05close8440.910.87610.00000.00006.924611.18
16882008.12.10 01:06close8430.920.87600.00000.00004.204615.38
16892008.12.10 01:07buy8450.920.87570.00000.0000
16902008.12.10 01:14buy8460.910.87540.00000.0000
16912008.12.10 01:17close8460.910.87600.00000.00008.314623.69
16922008.12.10 01:18close8450.920.87630.00000.00008.394632.08
16932008.12.10 01:18sell8470.930.87640.00000.0000
16942008.12.10 01:30sell8480.920.87660.00000.0000
16952008.12.10 01:41close8480.920.87610.00000.00007.004639.08
16962008.12.10 02:06close8470.930.87590.00000.00007.074646.15
16972008.12.10 03:42sell8490.930.87630.00000.0000
16982008.12.10 03:44sell8500.920.87660.00000.0000
16992008.12.10 04:35close8500.920.87610.00000.00007.004653.15
17002008.12.10 04:46close8490.930.87600.00000.00004.254657.40
17012008.12.10 21:01sell8510.930.87970.00000.0000
17022008.12.10 21:03sell8520.920.88000.00000.0000
17032008.12.10 21:05sell8530.910.88030.00000.0000
17042008.12.10 21:10close8530.910.87980.00000.00006.934664.33
17052008.12.10 21:13close8520.920.87950.00000.00007.004671.33
17062008.12.10 21:29close8510.930.87920.00000.00007.084678.41
17072008.12.10 21:29buy8540.940.87920.00000.0000
17082008.12.10 21:30close8540.940.87990.00000.000010.014688.42
17092008.12.10 21:42sell8550.940.88080.00000.0000
17102008.12.10 21:47close8550.940.88030.00000.00007.154695.57
17112008.12.10 21:53sell8560.940.88080.00000.0000
17122008.12.10 22:01close8560.940.88030.00000.00007.154702.72
17132008.12.10 22:21buy8570.940.87940.00000.0000
17142008.12.10 22:36buy8580.930.87910.00000.0000
17152008.12.10 22:55close8580.930.87960.00000.00007.074709.79
17162008.12.10 23:14close8570.940.87990.00000.00007.154716.94
17172008.12.10 23:17sell8590.940.88020.00000.0000
17182008.12.10 23:22close8590.940.87970.00000.00007.164724.10
17192008.12.10 23:45buy8600.940.87920.00000.0000
17202008.12.10 23:59close at stop8600.940.87930.00000.00001.434725.53