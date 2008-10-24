Strategy Tester Report
Your_Lucky_EURGBP_v1e
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 2 (Build 220)
|Symbol
|EURGBPm (Euro vs Great Britain Pound )
|Okres
|5 Minut (M5) 2008.10.24 00:00 - 2008.12.10 23:55 (2008.10.24 - 2008.12.11)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parametry
|Expert_Name="Your_Lucky_v1e"; CloseAll_NOW=false;
TargetEquity=5000000; OpenHour=20; CloseHour=4; LotsOptimized=true;
Risk=10; Lots=0.01; MaxLots=100; TP=5; SLA=22; SLB=32; Range_OP=5; Slippage=2; MaxSpread=4; Time_Opened_Protection=true;
OPFromFractal=6; Hidden_TP=true;
Hidden_SL=true;
MaxTrades=5; MaxTradePerBar=2; MaxTradePerPosition=3; IMA_PERIOD=11; MA_AngleZero_PERIOD=14; LimitTime_1=60; LimitTime_2=140; LimitTime_3=170; LimitTime_4=200; LimitTime_5=240; pips_1=3; pips_2=2; pips_3=0; pips_4=1; pips_5=4; created_by="_rdb_ : 11 Desember 2008"; Need_Donation="Abdul Rahman"; PayPal="abdulrahman_maros@yahoo.com"; Bank_Wire="BCA : 7990026640"; LibertyReserve="U7067895";
|Słupki w tescie
|10604
|Ticks modelled
|614217
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Depozyt początkowy
|3000.00
|Total net profit
|1725.53
|Gross profit
|4211.72
|Gross loss
|-2486.19
|Profit factor
|1.69
|Przewidywany zysk
|2.01
|Absolute drawdown
|27.33
|Maximal drawdown
|381.63 (11.23%)
|Relative drawdown
|11.23% (381.63)
|Transakcji w sumie
|860
|Short positions (won %)
|465 (86.88%)
|Long positions (won %)
|395 (87.34%)
|Profit trades (% of total)
|749 (87.09%)
|Loss trades (% of total)
|111 (12.91%)
|Największy
|profit trade
|18.21
|loss trade
|-42.68
|Średni
|profit trade
|5.62
|loss trade
|-22.40
|Maksimum
|consecutive wins (profit in money)
|54 (322.45)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-157.50)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|322.45 (54)
|consecutive loss (count of losses)
|-157.50 (7)
|Średni
|consecutive wins
|13
|consecutive losses
|2
|#
|Czas
|Typ
|Zlecenie
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance:
|1
|2008.10.24 00:00
|buy
|1
|0.60
|0.7972
|0.0000
|0.0000
|2
|2008.10.24 00:01
|buy
|2
|0.59
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|3
|2008.10.24 00:08
|buy
|3
|0.59
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|4
|2008.10.24 00:23
|close
|3
|0.59
|0.7971
|0.0000
|0.0000
|4.49
|3004.49
|5
|2008.10.24 00:36
|close
|2
|0.59
|0.7974
|0.0000
|0.0000
|4.49
|3008.98
|6
|2008.10.24 00:45
|sell
|4
|0.60
|0.7975
|0.0000
|0.0000
|7
|2008.10.24 00:48
|close
|1
|0.60
|0.7978
|0.0000
|0.0000
|5.47
|3014.45
|8
|2008.10.24 00:48
|sell
|5
|0.60
|0.7978
|0.0000
|0.0000
|9
|2008.10.24 00:50
|sell
|6
|0.59
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|10
|2008.10.24 00:55
|close
|6
|0.59
|0.7975
|0.0000
|0.0000
|4.49
|3018.94
|11
|2008.10.24 00:57
|close
|5
|0.60
|0.7973
|0.0000
|0.0000
|4.57
|3023.51
|12
|2008.10.24 00:57
|close
|4
|0.60
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|5.48
|3028.99
|13
|2008.10.24 00:57
|sell
|7
|0.61
|0.7974
|0.0000
|0.0000
|14
|2008.10.24 01:11
|close
|7
|0.61
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3033.63
|15
|2008.10.24 01:12
|buy
|8
|0.61
|0.7967
|0.0000
|0.0000
|16
|2008.10.24 01:15
|buy
|9
|0.60
|0.7964
|0.0000
|0.0000
|17
|2008.10.24 01:20
|close
|9
|0.60
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|5.47
|3039.10
|18
|2008.10.24 01:22
|close
|8
|0.61
|0.7973
|0.0000
|0.0000
|5.57
|3044.67
|19
|2008.10.24 01:23
|buy
|10
|0.61
|0.7967
|0.0000
|0.0000
|20
|2008.10.24 01:28
|close
|10
|0.61
|0.7972
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3049.31
|21
|2008.10.24 01:54
|buy
|11
|0.61
|0.7962
|0.0000
|0.0000
|22
|2008.10.24 01:55
|close
|11
|0.61
|0.7967
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3053.95
|23
|2008.10.24 02:16
|sell
|12
|0.61
|0.7973
|0.0000
|0.0000
|24
|2008.10.24 02:19
|close
|12
|0.61
|0.7968
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3058.59
|25
|2008.10.24 02:25
|sell
|13
|0.61
|0.7971
|0.0000
|0.0000
|26
|2008.10.24 02:28
|sell
|14
|0.60
|0.7974
|0.0000
|0.0000
|27
|2008.10.24 02:34
|close
|14
|0.60
|0.7968
|0.0000
|0.0000
|5.48
|3064.07
|28
|2008.10.24 02:34
|close
|13
|0.61
|0.7964
|0.0000
|0.0000
|6.50
|3070.57
|29
|2008.10.24 02:34
|buy
|15
|0.61
|0.7962
|0.0000
|0.0000
|30
|2008.10.24 02:34
|buy
|16
|0.61
|0.7959
|0.0000
|0.0000
|31
|2008.10.24 02:35
|buy
|17
|0.60
|0.7956
|0.0000
|0.0000
|32
|2008.10.24 02:37
|close
|17
|0.60
|0.7963
|0.0000
|0.0000
|6.38
|3076.95
|33
|2008.10.24 02:37
|close
|16
|0.61
|0.7964
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3081.59
|34
|2008.10.24 02:39
|buy
|18
|0.61
|0.7960
|0.0000
|0.0000
|35
|2008.10.24 02:41
|buy
|19
|0.60
|0.7957
|0.0000
|0.0000
|36
|2008.10.24 02:45
|close
|19
|0.60
|0.7963
|0.0000
|0.0000
|5.47
|3087.06
|37
|2008.10.24 02:50
|close
|18
|0.61
|0.7965
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3091.70
|38
|2008.10.24 02:55
|buy
|20
|0.61
|0.7959
|0.0000
|0.0000
|39
|2008.10.24 02:56
|buy
|21
|0.60
|0.7956
|0.0000
|0.0000
|40
|2008.10.24 02:57
|close
|21
|0.60
|0.7962
|0.0000
|0.0000
|5.47
|3097.17
|41
|2008.10.24 03:00
|close
|20
|0.61
|0.7964
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3101.81
|42
|2008.10.24 03:01
|sell
|22
|0.62
|0.7967
|0.0000
|0.0000
|43
|2008.10.24 03:01
|close
|15
|0.61
|0.7967
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3106.45
|44
|2008.10.24 03:02
|sell
|23
|0.61
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|45
|2008.10.24 03:02
|sell
|24
|0.61
|0.7972
|0.0000
|0.0000
|46
|2008.10.24 03:03
|close
|24
|0.61
|0.7967
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3111.09
|47
|2008.10.24 03:04
|close
|23
|0.61
|0.7964
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3115.73
|48
|2008.10.24 03:04
|close
|22
|0.62
|0.7962
|0.0000
|0.0000
|4.72
|3120.45
|49
|2008.10.24 03:11
|buy
|25
|0.62
|0.7958
|0.0000
|0.0000
|50
|2008.10.24 03:13
|close
|25
|0.62
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|7.55
|3128.00
|51
|2008.10.24 03:24
|buy
|26
|0.63
|0.7957
|0.0000
|0.0000
|52
|2008.10.24 03:27
|close
|26
|0.63
|0.7968
|0.0000
|0.0000
|10.54
|3138.54
|53
|2008.10.24 03:35
|sell
|27
|0.63
|0.7967
|0.0000
|0.0000
|54
|2008.10.24 03:35
|sell
|28
|0.62
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|55
|2008.10.24 03:39
|sell
|29
|0.61
|0.7974
|0.0000
|0.0000
|56
|2008.10.24 03:40
|close
|29
|0.61
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3143.18
|57
|2008.10.24 03:40
|sell
|30
|0.61
|0.7975
|0.0000
|0.0000
|58
|2008.10.24 03:43
|close
|30
|0.61
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3147.82
|59
|2008.10.24 03:43
|sell
|31
|0.61
|0.7972
|0.0000
|0.0000
|60
|2008.10.24 03:45
|close
|31
|0.61
|0.7967
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3152.46
|61
|2008.10.24 03:50
|close
|28
|0.62
|0.7962
|0.0000
|0.0000
|6.60
|3159.06
|62
|2008.10.24 03:50
|close
|27
|0.63
|0.7962
|0.0000
|0.0000
|4.80
|3163.86
|63
|2008.10.24 03:53
|buy
|32
|0.63
|0.7958
|0.0000
|0.0000
|64
|2008.10.24 03:55
|close
|32
|0.63
|0.7963
|0.0000
|0.0000
|4.80
|3168.66
|65
|2008.10.26 22:10
|sell
|33
|0.63
|0.7976
|0.0000
|0.0000
|66
|2008.10.26 22:10
|sell
|34
|0.63
|0.7979
|0.0000
|0.0000
|67
|2008.10.26 22:12
|sell
|35
|0.62
|0.7982
|0.0000
|0.0000
|68
|2008.10.26 22:26
|close
|35
|0.62
|0.7977
|0.0000
|0.0000
|4.72
|3173.38
|69
|2008.10.26 22:26
|close
|34
|0.63
|0.7973
|0.0000
|0.0000
|5.75
|3179.13
|70
|2008.10.26 22:32
|close
|33
|0.63
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|5.75
|3184.88
|71
|2008.10.26 22:48
|sell
|36
|0.64
|0.7976
|0.0000
|0.0000
|72
|2008.10.26 22:49
|sell
|37
|0.63
|0.7979
|0.0000
|0.0000
|73
|2008.10.26 22:50
|sell
|38
|0.62
|0.7982
|0.0000
|0.0000
|74
|2008.10.26 23:00
|close
|36
|0.64
|0.7999
|0.0000
|0.0000
|-22.39
|3162.49
|75
|2008.10.26 23:00
|sell
|39
|0.61
|0.7995
|0.0000
|0.0000
|76
|2008.10.26 23:00
|close
|37
|0.63
|0.8002
|0.0000
|0.0000
|-22.04
|3140.45
|77
|2008.10.26 23:00
|sell
|40
|0.61
|0.7998
|0.0000
|0.0000
|78
|2008.10.26 23:02
|close
|40
|0.61
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|5.57
|3146.02
|79
|2008.10.26 23:02
|close
|39
|0.61
|0.7989
|0.0000
|0.0000
|5.57
|3151.59
|80
|2008.10.26 23:02
|sell
|41
|0.62
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|81
|2008.10.26 23:04
|close
|38
|0.62
|0.8005
|0.0000
|0.0000
|-21.69
|3129.90
|82
|2008.10.26 23:04
|close
|41
|0.62
|0.8011
|0.0000
|0.0000
|-22.64
|3107.26
|83
|2008.10.26 23:05
|sell
|42
|0.62
|0.8010
|0.0000
|0.0000
|84
|2008.10.26 23:05
|sell
|43
|0.61
|0.8013
|0.0000
|0.0000
|85
|2008.10.26 23:06
|sell
|44
|0.61
|0.8016
|0.0000
|0.0000
|86
|2008.10.26 23:07
|close
|44
|0.61
|0.8011
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3111.90
|87
|2008.10.26 23:07
|close
|43
|0.61
|0.8007
|0.0000
|0.0000
|5.57
|3117.47
|88
|2008.10.26 23:08
|close
|42
|0.62
|0.8004
|0.0000
|0.0000
|5.66
|3123.13
|89
|2008.10.26 23:10
|sell
|45
|0.62
|0.8007
|0.0000
|0.0000
|90
|2008.10.26 23:10
|sell
|46
|0.62
|0.8010
|0.0000
|0.0000
|91
|2008.10.26 23:11
|sell
|47
|0.61
|0.8013
|0.0000
|0.0000
|92
|2008.10.26 23:11
|close
|47
|0.61
|0.8008
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3127.77
|93
|2008.10.26 23:12
|close
|46
|0.62
|0.8005
|0.0000
|0.0000
|4.72
|3132.49
|94
|2008.10.26 23:12
|close
|45
|0.62
|0.8002
|0.0000
|0.0000
|4.72
|3137.21
|95
|2008.10.26 23:15
|sell
|48
|0.63
|0.8001
|0.0000
|0.0000
|96
|2008.10.26 23:24
|close
|48
|0.63
|0.7996
|0.0000
|0.0000
|4.79
|3142.00
|97
|2008.10.26 23:36
|buy
|49
|0.63
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|98
|2008.10.26 23:37
|close
|49
|0.63
|0.7988
|0.0000
|0.0000
|4.79
|3146.79
|99
|2008.10.26 23:46
|buy
|50
|0.63
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|100
|2008.10.26 23:46
|buy
|51
|0.62
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|101
|2008.10.26 23:46
|buy
|52
|0.61
|0.7978
|0.0000
|0.0000
|102
|2008.10.26 23:53
|close
|50
|0.63
|0.7959
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|3123.79
|103
|2008.10.26 23:53
|close
|51
|0.62
|0.7958
|0.0000
|0.0000
|-21.69
|3102.10
|104
|2008.10.26 23:53
|buy
|53
|0.61
|0.7961
|0.0000
|0.0000
|105
|2008.10.26 23:55
|close
|52
|0.61
|0.7955
|0.0000
|0.0000
|-21.34
|3080.76
|106
|2008.10.26 23:55
|buy
|54
|0.61
|0.7958
|0.0000
|0.0000
|107
|2008.10.27 00:00
|buy
|55
|0.60
|0.7955
|0.0000
|0.0000
|108
|2008.10.27 00:01
|close
|55
|0.60
|0.7960
|0.0000
|0.0000
|4.57
|3085.33
|109
|2008.10.27 00:01
|close
|54
|0.61
|0.7963
|0.0000
|0.0000
|4.28
|3089.61
|110
|2008.10.27 00:01
|close
|53
|0.61
|0.7967
|0.0000
|0.0000
|5.20
|3094.81
|111
|2008.10.27 00:01
|buy
|56
|0.62
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|112
|2008.10.27 00:02
|close
|56
|0.62
|0.7974
|0.0000
|0.0000
|4.71
|3099.52
|113
|2008.10.27 00:02
|buy
|57
|0.62
|0.7976
|0.0000
|0.0000
|114
|2008.10.27 00:03
|close
|57
|0.62
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|4.71
|3104.23
|115
|2008.10.27 00:10
|sell
|58
|0.62
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|116
|2008.10.27 00:11
|close
|58
|0.62
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|4.72
|3108.95
|117
|2008.10.27 00:21
|buy
|59
|0.62
|0.7974
|0.0000
|0.0000
|118
|2008.10.27 00:21
|close
|59
|0.62
|0.7979
|0.0000
|0.0000
|4.72
|3113.67
|119
|2008.10.27 00:22
|buy
|60
|0.62
|0.7974
|0.0000
|0.0000
|120
|2008.10.27 00:23
|buy
|61
|0.62
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|121
|2008.10.27 00:23
|close
|61
|0.62
|0.7975
|0.0000
|0.0000
|4.71
|3118.38
|122
|2008.10.27 00:25
|buy
|62
|0.61
|0.7962
|0.0000
|0.0000
|123
|2008.10.27 00:25
|buy
|63
|0.61
|0.7960
|0.0000
|0.0000
|124
|2008.10.27 00:26
|close
|63
|0.61
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|5.56
|3123.94
|125
|2008.10.27 00:26
|close
|62
|0.61
|0.7967
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3128.58
|126
|2008.10.27 00:26
|buy
|64
|0.62
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|127
|2008.10.27 00:30
|buy
|65
|0.61
|0.7963
|0.0000
|0.0000
|128
|2008.10.27 00:36
|close
|60
|0.62
|0.7951
|0.0000
|0.0000
|-21.69
|3106.89
|129
|2008.10.27 00:36
|buy
|66
|0.60
|0.7953
|0.0000
|0.0000
|130
|2008.10.27 00:36
|close
|64
|0.62
|0.7946
|0.0000
|0.0000
|-21.69
|3085.20
|131
|2008.10.27 00:36
|buy
|67
|0.60
|0.7948
|0.0000
|0.0000
|132
|2008.10.27 00:37
|close
|65
|0.61
|0.7940
|0.0000
|0.0000
|-21.34
|3063.86
|133
|2008.10.27 00:37
|buy
|68
|0.60
|0.7944
|0.0000
|0.0000
|134
|2008.10.27 00:40
|close
|68
|0.60
|0.7949
|0.0000
|0.0000
|4.57
|3068.43
|135
|2008.10.27 00:41
|close
|67
|0.60
|0.7953
|0.0000
|0.0000
|4.57
|3073.00
|136
|2008.10.27 00:42
|buy
|69
|0.61
|0.7949
|0.0000
|0.0000
|137
|2008.10.27 00:44
|buy
|70
|0.60
|0.7946
|0.0000
|0.0000
|138
|2008.10.27 00:45
|close
|70
|0.60
|0.7952
|0.0000
|0.0000
|5.48
|3078.48
|139
|2008.10.27 00:45
|close
|69
|0.61
|0.7955
|0.0000
|0.0000
|5.57
|3084.05
|140
|2008.10.27 00:46
|close
|66
|0.60
|0.7959
|0.0000
|0.0000
|5.47
|3089.52
|141
|2008.10.27 00:46
|buy
|71
|0.62
|0.7961
|0.0000
|0.0000
|142
|2008.10.27 00:47
|buy
|72
|0.61
|0.7958
|0.0000
|0.0000
|143
|2008.10.27 00:52
|close
|72
|0.61
|0.7963
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3094.16
|144
|2008.10.27 00:55
|buy
|73
|0.61
|0.7946
|0.0000
|0.0000
|145
|2008.10.27 01:00
|close
|73
|0.61
|0.7952
|0.0000
|0.0000
|5.57
|3099.73
|146
|2008.10.27 01:00
|buy
|74
|0.61
|0.7954
|0.0000
|0.0000
|147
|2008.10.27 01:00
|buy
|75
|0.60
|0.7951
|0.0000
|0.0000
|148
|2008.10.27 01:22
|close
|75
|0.60
|0.7956
|0.0000
|0.0000
|4.57
|3104.30
|149
|2008.10.27 01:22
|close
|74
|0.61
|0.7959
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3108.94
|150
|2008.10.27 01:27
|close
|71
|0.62
|0.7966
|0.0000
|0.0000
|4.72
|3113.66
|151
|2008.10.27 01:36
|sell
|76
|0.62
|0.7982
|0.0000
|0.0000
|152
|2008.10.27 01:36
|sell
|77
|0.62
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|153
|2008.10.27 01:36
|sell
|78
|0.61
|0.7988
|0.0000
|0.0000
|154
|2008.10.27 01:38
|close
|78
|0.61
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3118.30
|155
|2008.10.27 01:38
|close
|77
|0.62
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|4.71
|3123.01
|156
|2008.10.27 01:38
|close
|76
|0.62
|0.7977
|0.0000
|0.0000
|4.72
|3127.73
|157
|2008.10.27 01:49
|sell
|79
|0.63
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|158
|2008.10.27 01:49
|sell
|80
|0.62
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|159
|2008.10.27 01:53
|close
|80
|0.62
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|4.72
|3132.45
|160
|2008.10.27 01:58
|sell
|81
|0.62
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|161
|2008.10.27 02:01
|sell
|82
|0.61
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|162
|2008.10.27 02:07
|close
|82
|0.61
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3137.09
|163
|2008.10.27 02:08
|sell
|83
|0.61
|0.7989
|0.0000
|0.0000
|164
|2008.10.27 02:09
|close
|83
|0.61
|0.7984
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3141.73
|165
|2008.10.27 02:10
|close
|81
|0.62
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|4.72
|3146.45
|166
|2008.10.27 02:10
|close
|79
|0.63
|0.7977
|0.0000
|0.0000
|5.75
|3152.20
|167
|2008.10.27 02:10
|buy
|84
|0.63
|0.7967
|0.0000
|0.0000
|168
|2008.10.27 02:11
|close
|84
|0.63
|0.7974
|0.0000
|0.0000
|6.71
|3158.91
|169
|2008.10.27 02:17
|buy
|85
|0.63
|0.7972
|0.0000
|0.0000
|170
|2008.10.27 02:17
|buy
|86
|0.62
|0.7970
|0.0000
|0.0000
|171
|2008.10.27 02:17
|buy
|87
|0.62
|0.7967
|0.0000
|0.0000
|172
|2008.10.27 02:18
|close
|87
|0.62
|0.7972
|0.0000
|0.0000
|4.72
|3163.63
|173
|2008.10.27 02:23
|close
|86
|0.62
|0.7976
|0.0000
|0.0000
|5.66
|3169.29
|174
|2008.10.27 02:23
|close
|85
|0.63
|0.7978
|0.0000
|0.0000
|5.75
|3175.04
|175
|2008.10.27 02:26
|sell
|88
|0.64
|0.7982
|0.0000
|0.0000
|176
|2008.10.27 02:31
|sell
|89
|0.63
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|177
|2008.10.27 02:35
|sell
|90
|0.62
|0.7988
|0.0000
|0.0000
|178
|2008.10.27 02:51
|close
|90
|0.62
|0.7982
|0.0000
|0.0000
|5.65
|3180.69
|179
|2008.10.27 02:58
|close
|89
|0.63
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|4.79
|3185.48
|180
|2008.10.27 02:59
|close
|88
|0.64
|0.7977
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3190.35
|181
|2008.10.27 03:20
|sell
|91
|0.64
|0.7984
|0.0000
|0.0000
|182
|2008.10.27 03:20
|sell
|92
|0.63
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|183
|2008.10.27 03:23
|sell
|93
|0.62
|0.7989
|0.0000
|0.0000
|184
|2008.10.27 03:24
|close
|93
|0.62
|0.7984
|0.0000
|0.0000
|4.72
|3195.07
|185
|2008.10.27 03:26
|close
|92
|0.63
|0.7982
|0.0000
|0.0000
|4.80
|3199.87
|186
|2008.10.27 03:27
|sell
|94
|0.63
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|187
|2008.10.27 03:27
|sell
|95
|0.62
|0.7989
|0.0000
|0.0000
|188
|2008.10.27 03:33
|close
|95
|0.62
|0.7984
|0.0000
|0.0000
|4.72
|3204.59
|189
|2008.10.27 03:33
|close
|94
|0.63
|0.7982
|0.0000
|0.0000
|4.80
|3209.39
|190
|2008.10.27 03:34
|sell
|96
|0.63
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|191
|2008.10.27 03:34
|sell
|97
|0.63
|0.7989
|0.0000
|0.0000
|192
|2008.10.27 03:34
|close
|97
|0.63
|0.7984
|0.0000
|0.0000
|4.79
|3214.18
|193
|2008.10.27 03:34
|close
|96
|0.63
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|6.71
|3220.89
|194
|2008.10.27 03:37
|close
|91
|0.64
|0.7979
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3225.76
|195
|2008.10.27 03:37
|buy
|98
|0.65
|0.7978
|0.0000
|0.0000
|196
|2008.10.27 03:37
|buy
|99
|0.64
|0.7975
|0.0000
|0.0000
|197
|2008.10.27 03:37
|buy
|100
|0.63
|0.7971
|0.0000
|0.0000
|198
|2008.10.27 03:37
|close
|98
|0.65
|0.7955
|0.0000
|0.0000
|-22.74
|3203.02
|199
|2008.10.27 03:37
|close
|99
|0.64
|0.7952
|0.0000
|0.0000
|-22.39
|3180.63
|200
|2008.10.27 03:42
|close
|100
|0.63
|0.7977
|0.0000
|0.0000
|5.75
|3186.38
|201
|2008.10.27 03:44
|sell
|101
|0.64
|0.7989
|0.0000
|0.0000
|202
|2008.10.27 03:47
|sell
|102
|0.63
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|203
|2008.10.27 03:47
|close
|102
|0.63
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|5.75
|3192.13
|204
|2008.10.27 03:47
|close
|101
|0.64
|0.7984
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3197.00
|205
|2008.10.27 03:47
|sell
|103
|0.64
|0.7982
|0.0000
|0.0000
|206
|2008.10.27 03:47
|sell
|104
|0.63
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|207
|2008.10.27 03:49
|close
|104
|0.63
|0.7979
|0.0000
|0.0000
|5.75
|3202.75
|208
|2008.10.27 03:49
|close
|103
|0.64
|0.7977
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3207.62
|209
|2008.10.27 20:01
|buy
|105
|0.64
|0.8005
|0.0000
|0.0000
|210
|2008.10.27 20:06
|close
|105
|0.64
|0.8011
|0.0000
|0.0000
|5.84
|3213.46
|211
|2008.10.27 20:09
|sell
|106
|0.64
|0.8022
|0.0000
|0.0000
|212
|2008.10.27 20:09
|sell
|107
|0.64
|0.8025
|0.0000
|0.0000
|213
|2008.10.27 20:09
|sell
|108
|0.63
|0.8028
|0.0000
|0.0000
|214
|2008.10.27 20:11
|close
|108
|0.63
|0.8021
|0.0000
|0.0000
|6.71
|3220.17
|215
|2008.10.27 20:12
|sell
|109
|0.63
|0.8028
|0.0000
|0.0000
|216
|2008.10.27 20:19
|close
|109
|0.63
|0.8022
|0.0000
|0.0000
|5.75
|3225.92
|217
|2008.10.27 20:19
|sell
|110
|0.63
|0.8028
|0.0000
|0.0000
|218
|2008.10.27 20:29
|close
|110
|0.63
|0.8022
|0.0000
|0.0000
|5.75
|3231.67
|219
|2008.10.27 20:33
|sell
|111
|0.63
|0.8038
|0.0000
|0.0000
|220
|2008.10.27 20:33
|close
|111
|0.63
|0.8033
|0.0000
|0.0000
|4.79
|3236.46
|221
|2008.10.27 20:55
|sell
|112
|0.63
|0.8032
|0.0000
|0.0000
|222
|2008.10.27 21:10
|close
|112
|0.63
|0.8026
|0.0000
|0.0000
|5.75
|3242.21
|223
|2008.10.27 21:12
|close
|107
|0.64
|0.8022
|0.0000
|0.0000
|2.92
|3245.13
|224
|2008.10.27 21:27
|sell
|113
|0.64
|0.8031
|0.0000
|0.0000
|225
|2008.10.27 21:27
|sell
|114
|0.63
|0.8034
|0.0000
|0.0000
|226
|2008.10.27 21:29
|close
|114
|0.63
|0.8027
|0.0000
|0.0000
|6.70
|3251.83
|227
|2008.10.27 21:29
|close
|113
|0.64
|0.8026
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3256.70
|228
|2008.10.27 21:38
|sell
|115
|0.64
|0.8038
|0.0000
|0.0000
|229
|2008.10.27 21:38
|close
|106
|0.64
|0.8048
|0.0000
|0.0000
|-25.32
|3231.38
|230
|2008.10.27 21:38
|sell
|116
|0.64
|0.8045
|0.0000
|0.0000
|231
|2008.10.27 21:38
|sell
|117
|0.63
|0.8055
|0.0000
|0.0000
|232
|2008.10.27 21:39
|close
|117
|0.63
|0.8036
|0.0000
|0.0000
|18.21
|3249.59
|233
|2008.10.27 21:39
|close
|116
|0.64
|0.8036
|0.0000
|0.0000
|8.76
|3258.35
|234
|2008.10.27 21:39
|close
|115
|0.64
|0.8032
|0.0000
|0.0000
|5.84
|3264.19
|235
|2008.10.27 21:41
|buy
|118
|0.65
|0.8014
|0.0000
|0.0000
|236
|2008.10.27 21:43
|close
|118
|0.65
|0.8021
|0.0000
|0.0000
|6.92
|3271.11
|237
|2008.10.27 21:58
|buy
|119
|0.65
|0.8014
|0.0000
|0.0000
|238
|2008.10.27 21:58
|buy
|120
|0.65
|0.8012
|0.0000
|0.0000
|239
|2008.10.27 21:59
|close
|120
|0.65
|0.8017
|0.0000
|0.0000
|4.95
|3276.06
|240
|2008.10.27 21:59
|close
|119
|0.65
|0.8020
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3281.99
|241
|2008.10.27 22:00
|buy
|121
|0.66
|0.8017
|0.0000
|0.0000
|242
|2008.10.27 22:35
|close
|121
|0.66
|0.8022
|0.0000
|0.0000
|5.01
|3287.00
|243
|2008.10.27 23:21
|buy
|122
|0.66
|0.8017
|0.0000
|0.0000
|244
|2008.10.27 23:21
|buy
|123
|0.65
|0.8014
|0.0000
|0.0000
|245
|2008.10.27 23:21
|buy
|124
|0.64
|0.8011
|0.0000
|0.0000
|246
|2008.10.27 23:21
|close
|124
|0.64
|0.8016
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3291.87
|247
|2008.10.27 23:22
|close
|123
|0.65
|0.8020
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3297.80
|248
|2008.10.27 23:27
|buy
|125
|0.65
|0.8014
|0.0000
|0.0000
|249
|2008.10.27 23:27
|buy
|126
|0.64
|0.8012
|0.0000
|0.0000
|250
|2008.10.27 23:32
|close
|126
|0.64
|0.8017
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3302.67
|251
|2008.10.27 23:36
|close
|125
|0.65
|0.8020
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3308.60
|252
|2008.10.27 23:37
|close
|122
|0.66
|0.8024
|0.0000
|0.0000
|7.02
|3315.62
|253
|2008.10.27 23:38
|sell
|127
|0.66
|0.8026
|0.0000
|0.0000
|254
|2008.10.27 23:56
|close
|127
|0.66
|0.8021
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3320.64
|255
|2008.10.28 00:02
|sell
|128
|0.66
|0.8023
|0.0000
|0.0000
|256
|2008.10.28 00:03
|close
|128
|0.66
|0.8018
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3325.66
|257
|2008.10.28 00:04
|buy
|129
|0.67
|0.8010
|0.0000
|0.0000
|258
|2008.10.28 00:04
|buy
|130
|0.66
|0.8007
|0.0000
|0.0000
|259
|2008.10.28 00:05
|buy
|131
|0.65
|0.8004
|0.0000
|0.0000
|260
|2008.10.28 00:09
|close
|131
|0.65
|0.8009
|0.0000
|0.0000
|4.95
|3330.61
|261
|2008.10.28 00:10
|buy
|132
|0.65
|0.8002
|0.0000
|0.0000
|262
|2008.10.28 00:14
|close
|132
|0.65
|0.8008
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3336.54
|263
|2008.10.28 00:17
|buy
|133
|0.65
|0.8004
|0.0000
|0.0000
|264
|2008.10.28 00:23
|close
|133
|0.65
|0.8009
|0.0000
|0.0000
|4.95
|3341.49
|265
|2008.10.28 00:23
|close
|130
|0.66
|0.8012
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3346.51
|266
|2008.10.28 00:24
|close
|129
|0.67
|0.8015
|0.0000
|0.0000
|5.10
|3351.61
|267
|2008.10.28 00:24
|sell
|134
|0.67
|0.8020
|0.0000
|0.0000
|268
|2008.10.28 00:25
|sell
|135
|0.66
|0.8023
|0.0000
|0.0000
|269
|2008.10.28 00:25
|sell
|136
|0.65
|0.8026
|0.0000
|0.0000
|270
|2008.10.28 00:31
|close
|136
|0.65
|0.8019
|0.0000
|0.0000
|6.92
|3358.53
|271
|2008.10.28 00:31
|close
|135
|0.66
|0.8018
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3363.55
|272
|2008.10.28 00:32
|sell
|137
|0.66
|0.8023
|0.0000
|0.0000
|273
|2008.10.28 00:33
|sell
|138
|0.66
|0.8026
|0.0000
|0.0000
|274
|2008.10.28 00:35
|close
|134
|0.67
|0.8043
|0.0000
|0.0000
|-23.45
|3340.10
|275
|2008.10.28 00:35
|sell
|139
|0.65
|0.8041
|0.0000
|0.0000
|276
|2008.10.28 00:35
|close
|139
|0.65
|0.8035
|0.0000
|0.0000
|5.94
|3346.04
|277
|2008.10.28 00:36
|sell
|140
|0.65
|0.8031
|0.0000
|0.0000
|278
|2008.10.28 00:54
|close
|140
|0.65
|0.8025
|0.0000
|0.0000
|5.94
|3351.98
|279
|2008.10.28 00:54
|close
|138
|0.66
|0.8020
|0.0000
|0.0000
|6.03
|3358.01
|280
|2008.10.28 01:03
|close
|137
|0.66
|0.8016
|0.0000
|0.0000
|7.03
|3365.04
|281
|2008.10.28 01:03
|buy
|141
|0.67
|0.8016
|0.0000
|0.0000
|282
|2008.10.28 01:04
|close
|141
|0.67
|0.8023
|0.0000
|0.0000
|7.13
|3372.17
|283
|2008.10.28 01:04
|buy
|142
|0.67
|0.8016
|0.0000
|0.0000
|284
|2008.10.28 01:04
|buy
|143
|0.67
|0.8013
|0.0000
|0.0000
|285
|2008.10.28 01:05
|buy
|144
|0.66
|0.8011
|0.0000
|0.0000
|286
|2008.10.28 01:06
|close
|144
|0.66
|0.8016
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3377.19
|287
|2008.10.28 01:06
|close
|143
|0.67
|0.8018
|0.0000
|0.0000
|5.09
|3382.28
|288
|2008.10.28 01:07
|close
|142
|0.67
|0.8022
|0.0000
|0.0000
|6.11
|3388.39
|289
|2008.10.28 01:08
|buy
|145
|0.68
|0.8016
|0.0000
|0.0000
|290
|2008.10.28 01:11
|buy
|146
|0.67
|0.8013
|0.0000
|0.0000
|291
|2008.10.28 01:11
|buy
|147
|0.66
|0.8011
|0.0000
|0.0000
|292
|2008.10.28 01:20
|close
|147
|0.66
|0.8016
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3393.41
|293
|2008.10.28 01:30
|buy
|148
|0.66
|0.8011
|0.0000
|0.0000
|294
|2008.10.28 02:29
|close
|145
|0.68
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|-24.82
|3368.59
|295
|2008.10.28 03:30
|sell
|149
|0.66
|0.8005
|0.0000
|0.0000
|296
|2008.10.28 03:31
|sell
|150
|0.66
|0.8008
|0.0000
|0.0000
|297
|2008.10.28 03:31
|sell
|151
|0.66
|0.8010
|0.0000
|0.0000
|298
|2008.10.28 03:35
|close
|151
|0.66
|0.8005
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3373.61
|299
|2008.10.28 03:35
|close
|150
|0.66
|0.8003
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3378.63
|300
|2008.10.28 03:42
|sell
|152
|0.66
|0.8008
|0.0000
|0.0000
|301
|2008.10.28 03:44
|close
|152
|0.66
|0.8003
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3383.65
|302
|2008.10.28 03:46
|close
|149
|0.66
|0.8000
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3388.67
|303
|2008.10.28 03:46
|close
|146
|0.67
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|-23.44
|3365.23
|304
|2008.10.28 04:38
|close
|148
|0.66
|0.7978
|0.0000
|0.0000
|-33.12
|3332.11
|305
|2008.10.28 20:23
|sell
|153
|0.67
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|306
|2008.10.28 20:29
|sell
|154
|0.66
|0.7989
|0.0000
|0.0000
|307
|2008.10.28 20:29
|sell
|155
|0.65
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|308
|2008.10.28 20:31
|close
|153
|0.67
|0.8010
|0.0000
|0.0000
|-24.47
|3307.64
|309
|2008.10.28 20:31
|close
|154
|0.66
|0.8013
|0.0000
|0.0000
|-24.10
|3283.54
|310
|2008.10.28 20:31
|sell
|156
|0.65
|0.8010
|0.0000
|0.0000
|311
|2008.10.28 20:31
|close
|155
|0.65
|0.8017
|0.0000
|0.0000
|-24.72
|3258.82
|312
|2008.10.28 20:31
|sell
|157
|0.64
|0.8014
|0.0000
|0.0000
|313
|2008.10.28 20:31
|sell
|158
|0.64
|0.8017
|0.0000
|0.0000
|314
|2008.10.28 20:31
|close
|158
|0.64
|0.8011
|0.0000
|0.0000
|5.84
|3264.66
|315
|2008.10.28 20:31
|close
|157
|0.64
|0.8009
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3269.53
|316
|2008.10.28 20:31
|close
|156
|0.65
|0.8004
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3275.46
|317
|2008.10.28 20:35
|sell
|159
|0.66
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|318
|2008.10.28 20:37
|sell
|160
|0.65
|0.7993
|0.0000
|0.0000
|319
|2008.10.28 20:37
|sell
|161
|0.64
|0.7996
|0.0000
|0.0000
|320
|2008.10.28 20:42
|close
|161
|0.64
|0.7991
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3280.33
|321
|2008.10.28 20:43
|sell
|162
|0.64
|0.7996
|0.0000
|0.0000
|322
|2008.10.28 20:45
|close
|162
|0.64
|0.7991
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3285.20
|323
|2008.10.28 20:45
|close
|160
|0.65
|0.7988
|0.0000
|0.0000
|4.95
|3290.15
|324
|2008.10.28 20:45
|sell
|163
|0.65
|0.7995
|0.0000
|0.0000
|325
|2008.10.28 20:47
|close
|163
|0.65
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|4.95
|3295.10
|326
|2008.10.28 20:47
|close
|159
|0.66
|0.7984
|0.0000
|0.0000
|6.02
|3301.12
|327
|2008.10.28 21:00
|buy
|164
|0.66
|0.7978
|0.0000
|0.0000
|328
|2008.10.28 21:05
|close
|164
|0.66
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|8.03
|3309.15
|329
|2008.10.28 21:06
|sell
|165
|0.66
|0.7993
|0.0000
|0.0000
|330
|2008.10.28 21:07
|close
|165
|0.66
|0.7988
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3314.17
|331
|2008.10.28 21:11
|sell
|166
|0.66
|0.7993
|0.0000
|0.0000
|332
|2008.10.28 21:14
|close
|166
|0.66
|0.7988
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3319.19
|333
|2008.10.28 21:28
|buy
|167
|0.66
|0.7982
|0.0000
|0.0000
|334
|2008.10.28 21:36
|close
|167
|0.66
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3324.21
|335
|2008.10.28 21:41
|buy
|168
|0.66
|0.7979
|0.0000
|0.0000
|336
|2008.10.28 21:46
|close
|168
|0.66
|0.7984
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3329.23
|337
|2008.10.28 21:57
|buy
|169
|0.67
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|338
|2008.10.28 21:57
|close
|169
|0.67
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|5.09
|3334.32
|339
|2008.10.28 22:00
|buy
|170
|0.67
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|340
|2008.10.28 22:04
|buy
|171
|0.66
|0.7977
|0.0000
|0.0000
|341
|2008.10.28 22:04
|buy
|172
|0.65
|0.7974
|0.0000
|0.0000
|342
|2008.10.28 22:25
|close
|170
|0.67
|0.7956
|0.0000
|0.0000
|-24.46
|3309.86
|343
|2008.10.28 22:26
|buy
|173
|0.64
|0.7963
|0.0000
|0.0000
|344
|2008.10.28 22:41
|close
|173
|0.64
|0.7968
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3314.73
|345
|2008.10.28 22:51
|close
|172
|0.65
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3320.66
|346
|2008.10.28 22:51
|sell
|174
|0.66
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|347
|2008.10.28 22:54
|close
|171
|0.66
|0.7982
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3325.68
|348
|2008.10.28 22:54
|sell
|175
|0.66
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|349
|2008.10.28 22:54
|sell
|176
|0.65
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|350
|2008.10.28 22:57
|close
|174
|0.66
|0.8004
|0.0000
|0.0000
|-24.10
|3301.58
|351
|2008.10.28 22:57
|sell
|177
|0.64
|0.8002
|0.0000
|0.0000
|352
|2008.10.28 22:57
|close
|175
|0.66
|0.8006
|0.0000
|0.0000
|-23.10
|3278.48
|353
|2008.10.28 22:58
|close
|177
|0.64
|0.7997
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3283.35
|354
|2008.10.28 22:58
|sell
|178
|0.65
|0.7993
|0.0000
|0.0000
|355
|2008.10.28 22:59
|sell
|179
|0.64
|0.7996
|0.0000
|0.0000
|356
|2008.10.28 23:05
|close
|179
|0.64
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|5.84
|3289.19
|357
|2008.10.28 23:05
|close
|178
|0.65
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|5.94
|3295.13
|358
|2008.10.28 23:05
|sell
|180
|0.65
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|359
|2008.10.28 23:09
|close
|180
|0.65
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|4.95
|3300.08
|360
|2008.10.28 23:09
|sell
|181
|0.65
|0.7989
|0.0000
|0.0000
|361
|2008.10.28 23:11
|sell
|182
|0.64
|0.7999
|0.0000
|0.0000
|362
|2008.10.28 23:12
|close
|182
|0.64
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3304.95
|363
|2008.10.28 23:17
|close
|181
|0.65
|0.7982
|0.0000
|0.0000
|6.92
|3311.87
|364
|2008.10.28 23:21
|close
|176
|0.65
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3317.80
|365
|2008.10.28 23:39
|buy
|183
|0.66
|0.7976
|0.0000
|0.0000
|366
|2008.10.28 23:39
|buy
|184
|0.66
|0.7973
|0.0000
|0.0000
|367
|2008.10.28 23:47
|buy
|185
|0.65
|0.7968
|0.0000
|0.0000
|368
|2008.10.29 00:06
|close
|183
|0.66
|0.7953
|0.0000
|0.0000
|-23.48
|3294.32
|369
|2008.10.29 00:10
|close
|184
|0.66
|0.7950
|0.0000
|0.0000
|-23.48
|3270.84
|370
|2008.10.29 00:14
|buy
|186
|0.65
|0.7963
|0.0000
|0.0000
|371
|2008.10.29 00:14
|close
|186
|0.65
|0.7968
|0.0000
|0.0000
|4.94
|3275.78
|372
|2008.10.29 00:58
|close
|185
|0.65
|0.7945
|0.0000
|0.0000
|-23.12
|3252.66
|373
|2008.10.29 03:05
|buy
|187
|0.65
|0.7939
|0.0000
|0.0000
|374
|2008.10.29 03:07
|buy
|188
|0.64
|0.7936
|0.0000
|0.0000
|375
|2008.10.29 03:15
|close
|188
|0.64
|0.7941
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3257.53
|376
|2008.10.29 05:04
|close
|187
|0.65
|0.7906
|0.0000
|0.0000
|-32.63
|3224.90
|377
|2008.10.29 20:02
|sell
|189
|0.64
|0.7898
|0.0000
|0.0000
|378
|2008.10.29 20:02
|sell
|190
|0.64
|0.7900
|0.0000
|0.0000
|379
|2008.10.29 20:02
|sell
|191
|0.63
|0.7903
|0.0000
|0.0000
|380
|2008.10.29 20:19
|close
|189
|0.64
|0.7921
|0.0000
|0.0000
|-22.39
|3202.51
|381
|2008.10.29 20:19
|sell
|192
|0.62
|0.7917
|0.0000
|0.0000
|382
|2008.10.29 20:19
|close
|190
|0.64
|0.7923
|0.0000
|0.0000
|-22.40
|3180.11
|383
|2008.10.29 20:19
|sell
|193
|0.62
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|384
|2008.10.29 20:21
|close
|191
|0.63
|0.7926
|0.0000
|0.0000
|-22.05
|3158.06
|385
|2008.10.29 20:21
|sell
|194
|0.62
|0.7922
|0.0000
|0.0000
|386
|2008.10.29 20:46
|close
|194
|0.62
|0.7917
|0.0000
|0.0000
|4.72
|3162.78
|387
|2008.10.29 20:56
|close
|193
|0.62
|0.7914
|0.0000
|0.0000
|4.72
|3167.50
|388
|2008.10.29 21:09
|close
|192
|0.62
|0.7911
|0.0000
|0.0000
|5.66
|3173.16
|389
|2008.10.29 22:04
|buy
|195
|0.63
|0.7900
|0.0000
|0.0000
|390
|2008.10.29 22:27
|close
|195
|0.63
|0.7905
|0.0000
|0.0000
|4.80
|3177.96
|391
|2008.10.29 22:28
|sell
|196
|0.64
|0.7906
|0.0000
|0.0000
|392
|2008.10.29 22:28
|sell
|197
|0.63
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|393
|2008.10.29 22:37
|sell
|198
|0.62
|0.7913
|0.0000
|0.0000
|394
|2008.10.29 22:45
|close
|198
|0.62
|0.7908
|0.0000
|0.0000
|4.72
|3182.68
|395
|2008.10.29 22:59
|sell
|199
|0.62
|0.7913
|0.0000
|0.0000
|396
|2008.10.30 00:21
|close
|196
|0.64
|0.7929
|0.0000
|0.0000
|-24.10
|3158.58
|397
|2008.10.30 00:21
|sell
|200
|0.61
|0.7928
|0.0000
|0.0000
|398
|2008.10.30 00:21
|close
|197
|0.63
|0.7932
|0.0000
|0.0000
|-23.73
|3134.85
|399
|2008.10.30 00:21
|sell
|201
|0.61
|0.7930
|0.0000
|0.0000
|400
|2008.10.30 00:21
|close
|199
|0.62
|0.7936
|0.0000
|0.0000
|-23.36
|3111.49
|401
|2008.10.30 00:21
|sell
|202
|0.61
|0.7933
|0.0000
|0.0000
|402
|2008.10.30 00:23
|close
|200
|0.61
|0.7952
|0.0000
|0.0000
|-22.27
|3089.22
|403
|2008.10.30 00:23
|close
|201
|0.61
|0.7953
|0.0000
|0.0000
|-21.35
|3067.87
|404
|2008.10.30 00:23
|close
|202
|0.61
|0.7956
|0.0000
|0.0000
|-21.34
|3046.53
|405
|2008.10.30 00:25
|sell
|203
|0.61
|0.7934
|0.0000
|0.0000
|406
|2008.10.30 01:15
|close
|203
|0.61
|0.7957
|0.0000
|0.0000
|-21.35
|3025.18
|407
|2008.10.30 21:39
|sell
|204
|0.61
|0.7861
|0.0000
|0.0000
|408
|2008.10.30 21:41
|close
|204
|0.61
|0.7853
|0.0000
|0.0000
|7.42
|3032.60
|409
|2008.10.30 21:42
|sell
|205
|0.61
|0.7862
|0.0000
|0.0000
|410
|2008.10.30 21:43
|sell
|206
|0.60
|0.7871
|0.0000
|0.0000
|411
|2008.10.30 21:43
|close
|206
|0.60
|0.7866
|0.0000
|0.0000
|4.57
|3037.17
|412
|2008.10.30 21:43
|sell
|207
|0.60
|0.7865
|0.0000
|0.0000
|413
|2008.10.30 21:44
|close
|207
|0.60
|0.7860
|0.0000
|0.0000
|4.57
|3041.74
|414
|2008.10.30 21:44
|close
|205
|0.61
|0.7856
|0.0000
|0.0000
|5.57
|3047.31
|415
|2008.10.30 21:45
|sell
|208
|0.61
|0.7862
|0.0000
|0.0000
|416
|2008.10.30 21:47
|close
|208
|0.61
|0.7857
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3051.95
|417
|2008.10.30 21:56
|sell
|209
|0.61
|0.7861
|0.0000
|0.0000
|418
|2008.10.30 22:00
|close
|209
|0.61
|0.7856
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3056.59
|419
|2008.10.30 22:00
|sell
|210
|0.61
|0.7861
|0.0000
|0.0000
|420
|2008.10.30 22:08
|sell
|211
|0.60
|0.7864
|0.0000
|0.0000
|421
|2008.10.30 22:11
|close
|211
|0.60
|0.7859
|0.0000
|0.0000
|4.57
|3061.16
|422
|2008.10.30 22:12
|close
|210
|0.61
|0.7856
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3065.80
|423
|2008.10.30 22:22
|sell
|212
|0.61
|0.7865
|0.0000
|0.0000
|424
|2008.10.30 22:26
|close
|212
|0.61
|0.7860
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3070.44
|425
|2008.10.30 22:30
|sell
|213
|0.61
|0.7862
|0.0000
|0.0000
|426
|2008.10.30 22:31
|sell
|214
|0.61
|0.7865
|0.0000
|0.0000
|427
|2008.10.30 22:45
|close
|214
|0.61
|0.7860
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3075.08
|428
|2008.10.30 22:57
|sell
|215
|0.61
|0.7865
|0.0000
|0.0000
|429
|2008.10.30 23:01
|close
|215
|0.61
|0.7857
|0.0000
|0.0000
|7.42
|3082.50
|430
|2008.10.30 23:01
|close
|213
|0.61
|0.7857
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3087.14
|431
|2008.10.30 23:09
|sell
|216
|0.62
|0.7864
|0.0000
|0.0000
|432
|2008.10.30 23:19
|close
|216
|0.62
|0.7859
|0.0000
|0.0000
|4.72
|3091.86
|433
|2008.10.30 23:20
|buy
|217
|0.62
|0.7853
|0.0000
|0.0000
|434
|2008.10.30 23:21
|buy
|218
|0.61
|0.7850
|0.0000
|0.0000
|435
|2008.10.30 23:22
|buy
|219
|0.60
|0.7847
|0.0000
|0.0000
|436
|2008.10.30 23:23
|close
|219
|0.60
|0.7852
|0.0000
|0.0000
|4.57
|3096.43
|437
|2008.10.30 23:27
|buy
|220
|0.60
|0.7846
|0.0000
|0.0000
|438
|2008.10.30 23:31
|close
|220
|0.60
|0.7853
|0.0000
|0.0000
|6.39
|3102.82
|439
|2008.10.30 23:34
|close
|218
|0.61
|0.7855
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3107.46
|440
|2008.10.30 23:43
|close
|217
|0.62
|0.7858
|0.0000
|0.0000
|4.72
|3112.18
|441
|2008.10.30 23:45
|sell
|221
|0.62
|0.7859
|0.0000
|0.0000
|442
|2008.10.30 23:45
|sell
|222
|0.62
|0.7862
|0.0000
|0.0000
|443
|2008.10.30 23:49
|sell
|223
|0.61
|0.7865
|0.0000
|0.0000
|444
|2008.10.30 23:53
|close
|223
|0.61
|0.7860
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3116.82
|445
|2008.10.30 23:54
|close
|222
|0.62
|0.7856
|0.0000
|0.0000
|5.66
|3122.48
|446
|2008.10.31 00:00
|sell
|224
|0.62
|0.7864
|0.0000
|0.0000
|447
|2008.10.31 00:01
|sell
|225
|0.61
|0.7868
|0.0000
|0.0000
|448
|2008.10.31 00:02
|close
|225
|0.61
|0.7863
|0.0000
|0.0000
|4.64
|3127.12
|449
|2008.10.31 00:04
|close
|224
|0.62
|0.7859
|0.0000
|0.0000
|4.72
|3131.84
|450
|2008.10.31 00:05
|close
|221
|0.62
|0.7854
|0.0000
|0.0000
|4.17
|3136.01
|451
|2008.10.31 00:06
|buy
|226
|0.63
|0.7852
|0.0000
|0.0000
|452
|2008.10.31 00:07
|close
|226
|0.63
|0.7857
|0.0000
|0.0000
|4.79
|3140.80
|453
|2008.10.31 00:07
|buy
|227
|0.63
|0.7852
|0.0000
|0.0000
|454
|2008.10.31 00:09
|close
|227
|0.63
|0.7857
|0.0000
|0.0000
|4.79
|3145.59
|455
|2008.10.31 00:14
|buy
|228
|0.63
|0.7852
|0.0000
|0.0000
|456
|2008.10.31 00:16
|buy
|229
|0.62
|0.7850
|0.0000
|0.0000
|457
|2008.10.31 00:20
|close
|229
|0.62
|0.7856
|0.0000
|0.0000
|5.66
|3151.25
|458
|2008.10.31 00:20
|close
|228
|0.63
|0.7857
|0.0000
|0.0000
|4.79
|3156.04
|459
|2008.10.31 00:22
|buy
|230
|0.63
|0.7852
|0.0000
|0.0000
|460
|2008.10.31 00:23
|buy
|231
|0.62
|0.7849
|0.0000
|0.0000
|461
|2008.10.31 00:23
|buy
|232
|0.62
|0.7846
|0.0000
|0.0000
|462
|2008.10.31 00:25
|close
|232
|0.62
|0.7851
|0.0000
|0.0000
|4.72
|3160.76
|463
|2008.10.31 00:26
|close
|231
|0.62
|0.7854
|0.0000
|0.0000
|4.72
|3165.48
|464
|2008.10.31 00:26
|close
|230
|0.63
|0.7858
|0.0000
|0.0000
|5.75
|3171.23
|465
|2008.10.31 00:29
|sell
|233
|0.63
|0.7860
|0.0000
|0.0000
|466
|2008.10.31 00:29
|sell
|234
|0.63
|0.7863
|0.0000
|0.0000
|467
|2008.10.31 00:30
|close
|234
|0.63
|0.7858
|0.0000
|0.0000
|4.79
|3176.02
|468
|2008.10.31 00:31
|sell
|235
|0.63
|0.7863
|0.0000
|0.0000
|469
|2008.10.31 00:34
|close
|235
|0.63
|0.7858
|0.0000
|0.0000
|4.79
|3180.81
|470
|2008.10.31 00:37
|close
|233
|0.63
|0.7854
|0.0000
|0.0000
|5.75
|3186.56
|471
|2008.10.31 00:41
|sell
|236
|0.64
|0.7861
|0.0000
|0.0000
|472
|2008.10.31 00:42
|close
|236
|0.64
|0.7855
|0.0000
|0.0000
|5.85
|3192.41
|473
|2008.10.31 00:43
|sell
|237
|0.64
|0.7859
|0.0000
|0.0000
|474
|2008.10.31 00:45
|close
|237
|0.64
|0.7854
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3197.28
|475
|2008.10.31 00:54
|buy
|238
|0.64
|0.7850
|0.0000
|0.0000
|476
|2008.10.31 00:54
|buy
|239
|0.63
|0.7847
|0.0000
|0.0000
|477
|2008.10.31 00:54
|buy
|240
|0.62
|0.7844
|0.0000
|0.0000
|478
|2008.10.31 00:55
|close
|240
|0.62
|0.7850
|0.0000
|0.0000
|5.65
|3202.93
|479
|2008.10.31 00:55
|close
|239
|0.63
|0.7853
|0.0000
|0.0000
|5.74
|3208.67
|480
|2008.10.31 00:57
|buy
|241
|0.63
|0.7847
|0.0000
|0.0000
|481
|2008.10.31 01:17
|buy
|242
|0.63
|0.7844
|0.0000
|0.0000
|482
|2008.10.31 01:37
|close
|242
|0.63
|0.7849
|0.0000
|0.0000
|4.79
|3213.46
|483
|2008.10.31 01:50
|close
|241
|0.63
|0.7853
|0.0000
|0.0000
|5.74
|3219.20
|484
|2008.10.31 01:51
|close
|238
|0.64
|0.7856
|0.0000
|0.0000
|5.84
|3225.04
|485
|2008.10.31 01:52
|sell
|243
|0.65
|0.7857
|0.0000
|0.0000
|486
|2008.10.31 01:54
|sell
|244
|0.64
|0.7859
|0.0000
|0.0000
|487
|2008.10.31 01:55
|sell
|245
|0.63
|0.7862
|0.0000
|0.0000
|488
|2008.10.31 02:03
|close
|245
|0.63
|0.7856
|0.0000
|0.0000
|5.75
|3230.79
|489
|2008.10.31 02:03
|sell
|246
|0.63
|0.7863
|0.0000
|0.0000
|490
|2008.10.31 02:08
|close
|246
|0.63
|0.7857
|0.0000
|0.0000
|5.75
|3236.54
|491
|2008.10.31 02:09
|close
|244
|0.64
|0.7853
|0.0000
|0.0000
|5.84
|3242.38
|492
|2008.10.31 02:10
|close
|243
|0.65
|0.7852
|0.0000
|0.0000
|4.95
|3247.33
|493
|2008.10.31 02:18
|sell
|247
|0.65
|0.7860
|0.0000
|0.0000
|494
|2008.10.31 02:22
|close
|247
|0.65
|0.7855
|0.0000
|0.0000
|4.94
|3252.27
|495
|2008.10.31 02:37
|buy
|248
|0.65
|0.7850
|0.0000
|0.0000
|496
|2008.10.31 02:44
|close
|248
|0.65
|0.7855
|0.0000
|0.0000
|4.95
|3257.22
|497
|2008.10.31 02:49
|buy
|249
|0.65
|0.7848
|0.0000
|0.0000
|498
|2008.10.31 02:49
|buy
|250
|0.64
|0.7844
|0.0000
|0.0000
|499
|2008.10.31 04:15
|close
|250
|0.64
|0.7847
|0.0000
|0.0000
|2.92
|3260.14
|500
|2008.10.31 04:25
|close
|249
|0.65
|0.7851
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3263.10
|501
|2008.11.02 23:00
|sell
|251
|0.65
|0.7922
|0.0000
|0.0000
|502
|2008.11.02 23:01
|sell
|252
|0.64
|0.7925
|0.0000
|0.0000
|503
|2008.11.03 01:00
|sell
|253
|0.63
|0.7933
|0.0000
|0.0000
|504
|2008.11.03 01:08
|close
|253
|0.63
|0.7928
|0.0000
|0.0000
|4.80
|3267.90
|505
|2008.11.03 01:21
|sell
|254
|0.64
|0.7932
|0.0000
|0.0000
|506
|2008.11.03 01:26
|close
|254
|0.64
|0.7926
|0.0000
|0.0000
|5.84
|3273.74
|507
|2008.11.03 01:46
|close
|252
|0.64
|0.7923
|0.0000
|0.0000
|1.38
|3275.12
|508
|2008.11.03 01:46
|buy
|255
|0.65
|0.7923
|0.0000
|0.0000
|509
|2008.11.03 01:47
|buy
|256
|0.65
|0.7921
|0.0000
|0.0000
|510
|2008.11.03 01:47
|close
|251
|0.65
|0.7920
|0.0000
|0.0000
|1.40
|3276.52
|511
|2008.11.03 01:51
|buy
|257
|0.64
|0.7917
|0.0000
|0.0000
|512
|2008.11.03 02:11
|close
|257
|0.64
|0.7922
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3281.39
|513
|2008.11.03 02:13
|close
|256
|0.65
|0.7926
|0.0000
|0.0000
|4.95
|3286.34
|514
|2008.11.03 02:20
|buy
|258
|0.65
|0.7917
|0.0000
|0.0000
|515
|2008.11.03 02:25
|buy
|259
|0.64
|0.7914
|0.0000
|0.0000
|516
|2008.11.03 02:27
|close
|255
|0.65
|0.7900
|0.0000
|0.0000
|-22.74
|3263.60
|517
|2008.11.03 02:27
|buy
|260
|0.63
|0.7904
|0.0000
|0.0000
|518
|2008.11.03 02:46
|close
|258
|0.65
|0.7894
|0.0000
|0.0000
|-22.74
|3240.86
|519
|2008.11.03 02:46
|buy
|261
|0.63
|0.7898
|0.0000
|0.0000
|520
|2008.11.03 02:46
|close
|259
|0.64
|0.7891
|0.0000
|0.0000
|-22.39
|3218.47
|521
|2008.11.03 02:46
|buy
|262
|0.63
|0.7895
|0.0000
|0.0000
|522
|2008.11.03 02:47
|close
|260
|0.63
|0.7881
|0.0000
|0.0000
|-22.04
|3196.43
|523
|2008.11.03 02:47
|buy
|263
|0.62
|0.7882
|0.0000
|0.0000
|524
|2008.11.03 02:47
|close
|261
|0.63
|0.7875
|0.0000
|0.0000
|-22.04
|3174.39
|525
|2008.11.03 02:47
|close
|262
|0.63
|0.7872
|0.0000
|0.0000
|-22.04
|3152.35
|526
|2008.11.03 02:50
|buy
|264
|0.62
|0.7879
|0.0000
|0.0000
|527
|2008.11.03 02:52
|buy
|265
|0.62
|0.7876
|0.0000
|0.0000
|528
|2008.11.03 02:54
|close
|265
|0.62
|0.7881
|0.0000
|0.0000
|4.72
|3157.07
|529
|2008.11.03 02:55
|close
|264
|0.62
|0.7884
|0.0000
|0.0000
|4.72
|3161.79
|530
|2008.11.03 02:55
|close
|263
|0.62
|0.7888
|0.0000
|0.0000
|5.66
|3167.45
|531
|2008.11.03 02:55
|buy
|266
|0.63
|0.7890
|0.0000
|0.0000
|532
|2008.11.03 02:55
|buy
|267
|0.63
|0.7887
|0.0000
|0.0000
|533
|2008.11.03 03:09
|buy
|268
|0.62
|0.7884
|0.0000
|0.0000
|534
|2008.11.03 03:13
|close
|268
|0.62
|0.7890
|0.0000
|0.0000
|5.66
|3173.11
|535
|2008.11.03 03:13
|close
|267
|0.63
|0.7892
|0.0000
|0.0000
|4.79
|3177.90
|536
|2008.11.03 03:38
|buy
|269
|0.63
|0.7882
|0.0000
|0.0000
|537
|2008.11.03 03:40
|close
|269
|0.63
|0.7887
|0.0000
|0.0000
|4.79
|3182.69
|538
|2008.11.03 03:56
|close
|266
|0.63
|0.7894
|0.0000
|0.0000
|3.83
|3186.52
|539
|2008.11.03 20:29
|buy
|270
|0.64
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|540
|2008.11.03 20:33
|close
|270
|0.64
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|4.86
|3191.38
|541
|2008.11.03 21:00
|buy
|271
|0.64
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|542
|2008.11.03 21:12
|close
|271
|0.64
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|4.86
|3196.24
|543
|2008.11.03 21:26
|sell
|272
|0.64
|0.7989
|0.0000
|0.0000
|544
|2008.11.03 21:27
|sell
|273
|0.63
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|545
|2008.11.03 21:28
|sell
|274
|0.62
|0.7995
|0.0000
|0.0000
|546
|2008.11.03 21:50
|close
|274
|0.62
|0.7989
|0.0000
|0.0000
|5.66
|3201.90
|547
|2008.11.03 21:52
|close
|273
|0.63
|0.7984
|0.0000
|0.0000
|7.67
|3209.57
|548
|2008.11.03 21:52
|close
|272
|0.64
|0.7984
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3214.44
|549
|2008.11.03 22:00
|sell
|275
|0.64
|0.7993
|0.0000
|0.0000
|550
|2008.11.03 22:04
|close
|275
|0.64
|0.7988
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3219.31
|551
|2008.11.03 22:11
|buy
|276
|0.64
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|552
|2008.11.03 22:11
|buy
|277
|0.64
|0.7977
|0.0000
|0.0000
|553
|2008.11.03 22:11
|close
|277
|0.64
|0.7982
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3224.18
|554
|2008.11.03 22:14
|close
|276
|0.64
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3229.05
|555
|2008.11.03 22:21
|sell
|278
|0.65
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|556
|2008.11.03 22:21
|close
|278
|0.65
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|5.94
|3234.99
|557
|2008.11.03 22:33
|sell
|279
|0.65
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|558
|2008.11.03 22:38
|sell
|280
|0.64
|0.7993
|0.0000
|0.0000
|559
|2008.11.03 22:39
|sell
|281
|0.63
|0.7996
|0.0000
|0.0000
|560
|2008.11.03 22:46
|close
|281
|0.63
|0.7991
|0.0000
|0.0000
|4.80
|3239.79
|561
|2008.11.03 22:52
|close
|280
|0.64
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|5.84
|3245.63
|562
|2008.11.03 22:53
|close
|279
|0.65
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|4.94
|3250.57
|563
|2008.11.03 22:53
|buy
|282
|0.65
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|564
|2008.11.03 22:53
|close
|282
|0.65
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|4.94
|3255.51
|565
|2008.11.03 22:58
|sell
|283
|0.65
|0.7996
|0.0000
|0.0000
|566
|2008.11.03 22:59
|sell
|284
|0.64
|0.7999
|0.0000
|0.0000
|567
|2008.11.03 23:01
|close
|284
|0.64
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3260.38
|568
|2008.11.03 23:07
|sell
|285
|0.64
|0.7999
|0.0000
|0.0000
|569
|2008.11.03 23:18
|close
|285
|0.64
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3265.25
|570
|2008.11.03 23:35
|close
|283
|0.65
|0.7988
|0.0000
|0.0000
|7.91
|3273.16
|571
|2008.11.03 23:37
|sell
|286
|0.65
|0.8002
|0.0000
|0.0000
|572
|2008.11.03 23:42
|close
|286
|0.65
|0.7997
|0.0000
|0.0000
|4.95
|3278.11
|573
|2008.11.03 23:42
|sell
|287
|0.66
|0.7997
|0.0000
|0.0000
|574
|2008.11.03 23:47
|sell
|288
|0.65
|0.8002
|0.0000
|0.0000
|575
|2008.11.03 23:53
|close
|288
|0.65
|0.7996
|0.0000
|0.0000
|5.94
|3284.05
|576
|2008.11.03 23:59
|sell
|289
|0.65
|0.8000
|0.0000
|0.0000
|577
|2008.11.04 00:02
|close
|289
|0.65
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|5.35
|3289.40
|578
|2008.11.04 00:07
|sell
|290
|0.65
|0.8005
|0.0000
|0.0000
|579
|2008.11.04 00:07
|sell
|291
|0.64
|0.8008
|0.0000
|0.0000
|580
|2008.11.04 00:13
|close
|291
|0.64
|0.8003
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3294.27
|581
|2008.11.04 00:13
|close
|290
|0.65
|0.7999
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3300.20
|582
|2008.11.04 00:14
|sell
|292
|0.65
|0.8002
|0.0000
|0.0000
|583
|2008.11.04 00:15
|sell
|293
|0.64
|0.8006
|0.0000
|0.0000
|584
|2008.11.04 00:17
|close
|293
|0.64
|0.8001
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3305.07
|585
|2008.11.04 00:19
|sell
|294
|0.64
|0.8006
|0.0000
|0.0000
|586
|2008.11.04 00:53
|close
|294
|0.64
|0.8000
|0.0000
|0.0000
|5.84
|3310.91
|587
|2008.11.04 00:54
|close
|292
|0.65
|0.7997
|0.0000
|0.0000
|4.95
|3315.86
|588
|2008.11.04 00:54
|close
|287
|0.66
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|2.43
|3318.30
|589
|2008.11.04 00:55
|buy
|295
|0.66
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|590
|2008.11.04 00:55
|buy
|296
|0.66
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|591
|2008.11.04 00:55
|close
|296
|0.66
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3323.32
|592
|2008.11.04 01:15
|buy
|297
|0.66
|0.7982
|0.0000
|0.0000
|593
|2008.11.04 01:20
|close
|297
|0.66
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3328.34
|594
|2008.11.04 01:21
|close
|295
|0.66
|0.7990
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3333.36
|595
|2008.11.04 01:25
|sell
|298
|0.67
|0.7999
|0.0000
|0.0000
|596
|2008.11.04 01:25
|sell
|299
|0.66
|0.8002
|0.0000
|0.0000
|597
|2008.11.04 01:25
|sell
|300
|0.65
|0.8005
|0.0000
|0.0000
|598
|2008.11.04 01:26
|close
|300
|0.65
|0.7999
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3339.29
|599
|2008.11.04 01:26
|close
|299
|0.66
|0.7997
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3344.31
|600
|2008.11.04 01:26
|close
|298
|0.67
|0.7994
|0.0000
|0.0000
|5.10
|3349.41
|601
|2008.11.04 01:31
|buy
|301
|0.67
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|602
|2008.11.04 01:34
|buy
|302
|0.66
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|603
|2008.11.04 01:38
|close
|302
|0.66
|0.7988
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3354.43
|604
|2008.11.04 01:48
|buy
|303
|0.66
|0.7982
|0.0000
|0.0000
|605
|2008.11.04 01:48
|buy
|304
|0.65
|0.7980
|0.0000
|0.0000
|606
|2008.11.04 01:56
|close
|304
|0.65
|0.7986
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3360.36
|607
|2008.11.04 01:56
|close
|303
|0.66
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3365.38
|608
|2008.11.04 02:16
|buy
|305
|0.66
|0.7982
|0.0000
|0.0000
|609
|2008.11.04 02:16
|buy
|306
|0.66
|0.7979
|0.0000
|0.0000
|610
|2008.11.04 02:18
|close
|306
|0.66
|0.7984
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3370.40
|611
|2008.11.04 02:23
|buy
|307
|0.66
|0.7979
|0.0000
|0.0000
|612
|2008.11.04 02:31
|close
|307
|0.66
|0.7984
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3375.42
|613
|2008.11.04 02:33
|close
|305
|0.66
|0.7987
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3380.44
|614
|2008.11.04 02:37
|buy
|308
|0.67
|0.7979
|0.0000
|0.0000
|615
|2008.11.04 02:44
|buy
|309
|0.66
|0.7976
|0.0000
|0.0000
|616
|2008.11.04 02:55
|close
|309
|0.66
|0.7981
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3385.46
|617
|2008.11.04 02:55
|close
|308
|0.67
|0.7985
|0.0000
|0.0000
|6.12
|3391.58
|618
|2008.11.04 02:57
|close
|301
|0.67
|0.7989
|0.0000
|0.0000
|3.06
|3394.64
|619
|2008.11.04 03:30
|sell
|310
|0.68
|0.7992
|0.0000
|0.0000
|620
|2008.11.04 03:30
|sell
|311
|0.67
|0.7995
|0.0000
|0.0000
|621
|2008.11.04 03:30
|sell
|312
|0.66
|0.7998
|0.0000
|0.0000
|622
|2008.11.04 04:14
|close
|310
|0.68
|0.8025
|0.0000
|0.0000
|-34.15
|3360.49
|623
|2008.11.04 04:14
|close
|311
|0.67
|0.8028
|0.0000
|0.0000
|-33.64
|3326.85
|624
|2008.11.04 04:23
|close
|312
|0.66
|0.8031
|0.0000
|0.0000
|-33.14
|3293.71
|625
|2008.11.05 01:00
|buy
|313
|0.66
|0.8130
|0.0000
|0.0000
|626
|2008.11.05 01:00
|buy
|314
|0.65
|0.8127
|0.0000
|0.0000
|627
|2008.11.05 01:02
|buy
|315
|0.64
|0.8124
|0.0000
|0.0000
|628
|2008.11.05 01:03
|close
|315
|0.64
|0.8130
|0.0000
|0.0000
|5.84
|3299.55
|629
|2008.11.05 01:11
|close
|314
|0.65
|0.8133
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3305.48
|630
|2008.11.05 01:11
|close
|313
|0.66
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3310.50
|631
|2008.11.05 01:30
|sell
|316
|0.66
|0.8146
|0.0000
|0.0000
|632
|2008.11.05 01:36
|sell
|317
|0.65
|0.8156
|0.0000
|0.0000
|633
|2008.11.05 01:36
|close
|317
|0.65
|0.8149
|0.0000
|0.0000
|6.92
|3317.42
|634
|2008.11.05 01:40
|close
|316
|0.66
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3322.44
|635
|2008.11.05 01:52
|buy
|318
|0.66
|0.8133
|0.0000
|0.0000
|636
|2008.11.05 01:53
|buy
|319
|0.66
|0.8129
|0.0000
|0.0000
|637
|2008.11.05 02:00
|close
|319
|0.66
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3327.46
|638
|2008.11.05 02:06
|buy
|320
|0.66
|0.8129
|0.0000
|0.0000
|639
|2008.11.05 02:25
|buy
|321
|0.65
|0.8126
|0.0000
|0.0000
|640
|2008.11.05 02:58
|close
|318
|0.66
|0.8110
|0.0000
|0.0000
|-23.09
|3304.37
|641
|2008.11.05 02:58
|buy
|322
|0.64
|0.8114
|0.0000
|0.0000
|642
|2008.11.05 03:00
|close
|320
|0.66
|0.8106
|0.0000
|0.0000
|-23.09
|3281.28
|643
|2008.11.05 03:00
|buy
|323
|0.64
|0.8110
|0.0000
|0.0000
|644
|2008.11.05 04:00
|close
|323
|0.64
|0.8113
|0.0000
|0.0000
|2.92
|3284.20
|645
|2008.11.05 04:06
|close
|322
|0.64
|0.8117
|0.0000
|0.0000
|2.92
|3287.12
|646
|2008.11.05 04:10
|close
|321
|0.65
|0.8129
|0.0000
|0.0000
|2.96
|3290.08
|647
|2008.11.05 20:20
|buy
|324
|0.66
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|648
|2008.11.05 20:20
|buy
|325
|0.65
|0.8136
|0.0000
|0.0000
|649
|2008.11.05 20:21
|buy
|326
|0.64
|0.8133
|0.0000
|0.0000
|650
|2008.11.05 20:47
|close
|324
|0.66
|0.8115
|0.0000
|0.0000
|-24.10
|3265.98
|651
|2008.11.05 20:52
|close
|325
|0.65
|0.8113
|0.0000
|0.0000
|-22.74
|3243.24
|652
|2008.11.05 21:11
|sell
|327
|0.64
|0.8127
|0.0000
|0.0000
|653
|2008.11.05 21:32
|close
|327
|0.64
|0.8122
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3248.11
|654
|2008.11.05 21:46
|sell
|328
|0.64
|0.8130
|0.0000
|0.0000
|655
|2008.11.05 21:47
|close
|326
|0.64
|0.8136
|0.0000
|0.0000
|2.92
|3251.03
|656
|2008.11.05 21:49
|sell
|329
|0.64
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|657
|2008.11.05 21:50
|sell
|330
|0.63
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|658
|2008.11.05 22:09
|close
|330
|0.63
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|4.80
|3255.83
|659
|2008.11.05 22:09
|close
|329
|0.64
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|5.84
|3261.67
|660
|2008.11.05 22:11
|buy
|331
|0.65
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|661
|2008.11.05 22:12
|close
|331
|0.65
|0.8137
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3267.60
|662
|2008.11.05 22:14
|buy
|332
|0.65
|0.8127
|0.0000
|0.0000
|663
|2008.11.05 22:14
|close
|332
|0.65
|0.8133
|0.0000
|0.0000
|5.94
|3273.54
|664
|2008.11.05 22:14
|buy
|333
|0.65
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|665
|2008.11.05 22:28
|buy
|334
|0.65
|0.8126
|0.0000
|0.0000
|666
|2008.11.05 22:30
|close
|328
|0.64
|0.8125
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3278.41
|667
|2008.11.05 22:37
|close
|334
|0.65
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|4.95
|3283.36
|668
|2008.11.05 22:40
|close
|333
|0.65
|0.8137
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3289.29
|669
|2008.11.05 22:45
|sell
|335
|0.66
|0.8137
|0.0000
|0.0000
|670
|2008.11.05 23:02
|sell
|336
|0.65
|0.8140
|0.0000
|0.0000
|671
|2008.11.05 23:02
|sell
|337
|0.64
|0.8142
|0.0000
|0.0000
|672
|2008.11.06 00:46
|close
|337
|0.64
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|1.22
|3290.51
|673
|2008.11.06 00:47
|close
|336
|0.65
|0.8137
|0.0000
|0.0000
|1.22
|3291.73
|674
|2008.11.06 00:49
|buy
|338
|0.65
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|675
|2008.11.06 00:54
|close
|335
|0.66
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|1.25
|3292.98
|676
|2008.11.06 00:54
|buy
|339
|0.65
|0.8132
|0.0000
|0.0000
|677
|2008.11.06 01:04
|buy
|340
|0.64
|0.8129
|0.0000
|0.0000
|678
|2008.11.06 01:08
|close
|340
|0.64
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3297.85
|679
|2008.11.06 01:32
|close
|339
|0.65
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3303.78
|680
|2008.11.06 01:53
|buy
|341
|0.65
|0.8130
|0.0000
|0.0000
|681
|2008.11.06 01:55
|close
|341
|0.65
|0.8136
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3309.71
|682
|2008.11.06 02:02
|sell
|342
|0.66
|0.8136
|0.0000
|0.0000
|683
|2008.11.06 02:12
|close
|342
|0.66
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3314.73
|684
|2008.11.06 02:37
|buy
|343
|0.65
|0.8127
|0.0000
|0.0000
|685
|2008.11.06 03:12
|close
|343
|0.65
|0.8132
|0.0000
|0.0000
|4.95
|3319.68
|686
|2008.11.06 03:13
|sell
|344
|0.66
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|687
|2008.11.06 03:13
|close
|338
|0.65
|0.8137
|0.0000
|0.0000
|1.98
|3321.66
|688
|2008.11.06 03:13
|sell
|345
|0.66
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|689
|2008.11.06 03:16
|close
|345
|0.66
|0.8132
|0.0000
|0.0000
|6.02
|3327.68
|690
|2008.11.06 03:22
|close
|344
|0.66
|0.8128
|0.0000
|0.0000
|7.03
|3334.71
|691
|2008.11.06 03:31
|sell
|346
|0.67
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|692
|2008.11.06 03:32
|close
|346
|0.67
|0.8129
|0.0000
|0.0000
|5.10
|3339.81
|693
|2008.11.06 03:48
|buy
|347
|0.67
|0.8126
|0.0000
|0.0000
|694
|2008.11.06 03:49
|close
|347
|0.67
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|5.09
|3344.90
|695
|2008.11.06 20:00
|sell
|348
|0.67
|0.8085
|0.0000
|0.0000
|696
|2008.11.06 20:05
|sell
|349
|0.66
|0.8088
|0.0000
|0.0000
|697
|2008.11.06 20:12
|sell
|350
|0.65
|0.8090
|0.0000
|0.0000
|698
|2008.11.06 20:30
|close
|348
|0.67
|0.8109
|0.0000
|0.0000
|-24.47
|3320.43
|699
|2008.11.06 20:30
|close
|349
|0.66
|0.8111
|0.0000
|0.0000
|-23.10
|3297.33
|700
|2008.11.06 20:30
|sell
|351
|0.65
|0.8108
|0.0000
|0.0000
|701
|2008.11.06 20:30
|close
|350
|0.65
|0.8113
|0.0000
|0.0000
|-22.75
|3274.58
|702
|2008.11.06 20:30
|sell
|352
|0.65
|0.8110
|0.0000
|0.0000
|703
|2008.11.06 20:30
|sell
|353
|0.64
|0.8113
|0.0000
|0.0000
|704
|2008.11.06 21:00
|close
|351
|0.65
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|-22.74
|3251.84
|705
|2008.11.06 21:00
|sell
|354
|0.63
|0.8129
|0.0000
|0.0000
|706
|2008.11.06 21:00
|close
|352
|0.65
|0.8133
|0.0000
|0.0000
|-22.75
|3229.09
|707
|2008.11.06 21:00
|sell
|355
|0.63
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|708
|2008.11.06 21:00
|close
|353
|0.64
|0.8136
|0.0000
|0.0000
|-22.40
|3206.69
|709
|2008.11.06 21:00
|sell
|356
|0.63
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|710
|2008.11.06 21:00
|close
|356
|0.63
|0.8129
|0.0000
|0.0000
|4.80
|3211.49
|711
|2008.11.06 21:21
|sell
|357
|0.63
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|712
|2008.11.06 21:40
|close
|357
|0.63
|0.8129
|0.0000
|0.0000
|4.80
|3216.29
|713
|2008.11.06 21:47
|sell
|358
|0.63
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|714
|2008.11.06 22:39
|close
|358
|0.63
|0.8129
|0.0000
|0.0000
|4.80
|3221.09
|715
|2008.11.06 22:47
|sell
|359
|0.63
|0.8142
|0.0000
|0.0000
|716
|2008.11.06 22:50
|close
|359
|0.63
|0.8137
|0.0000
|0.0000
|4.80
|3225.89
|717
|2008.11.06 22:53
|sell
|360
|0.63
|0.8140
|0.0000
|0.0000
|718
|2008.11.07 00:36
|close
|360
|0.63
|0.8137
|0.0000
|0.0000
|2.32
|3228.21
|719
|2008.11.07 00:47
|sell
|361
|0.63
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|720
|2008.11.07 00:49
|close
|354
|0.63
|0.8152
|0.0000
|0.0000
|-22.61
|3205.60
|721
|2008.11.07 00:49
|sell
|362
|0.62
|0.8148
|0.0000
|0.0000
|722
|2008.11.07 01:06
|close
|362
|0.62
|0.8143
|0.0000
|0.0000
|4.72
|3210.32
|723
|2008.11.07 01:13
|close
|361
|0.63
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|5.75
|3216.07
|724
|2008.11.07 01:13
|buy
|363
|0.64
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|725
|2008.11.07 01:13
|close
|355
|0.63
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|-4.40
|3211.67
|726
|2008.11.07 01:19
|close
|363
|0.64
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|5.84
|3217.51
|727
|2008.11.07 01:20
|sell
|364
|0.64
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|728
|2008.11.07 01:27
|sell
|365
|0.64
|0.8147
|0.0000
|0.0000
|729
|2008.11.07 01:31
|close
|365
|0.64
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|5.84
|3223.35
|730
|2008.11.07 01:34
|close
|364
|0.64
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3228.22
|731
|2008.11.07 01:59
|sell
|366
|0.65
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|732
|2008.11.07 02:00
|sell
|367
|0.64
|0.8147
|0.0000
|0.0000
|733
|2008.11.07 02:13
|close
|367
|0.64
|0.8142
|0.0000
|0.0000
|4.86
|3233.08
|734
|2008.11.07 02:23
|close
|366
|0.65
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|4.94
|3238.02
|735
|2008.11.07 02:23
|buy
|368
|0.65
|0.8136
|0.0000
|0.0000
|736
|2008.11.07 02:24
|close
|368
|0.65
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|4.95
|3242.97
|737
|2008.11.07 02:24
|buy
|369
|0.65
|0.8136
|0.0000
|0.0000
|738
|2008.11.07 02:33
|close
|369
|0.65
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|4.95
|3247.92
|739
|2008.11.07 02:36
|sell
|370
|0.65
|0.8147
|0.0000
|0.0000
|740
|2008.11.07 02:36
|close
|370
|0.65
|0.8142
|0.0000
|0.0000
|4.95
|3252.87
|741
|2008.11.07 02:37
|sell
|371
|0.65
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|742
|2008.11.07 02:43
|close
|371
|0.65
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3258.80
|743
|2008.11.07 02:46
|buy
|372
|0.65
|0.8137
|0.0000
|0.0000
|744
|2008.11.07 02:47
|close
|372
|0.65
|0.8142
|0.0000
|0.0000
|4.95
|3263.75
|745
|2008.11.07 02:48
|buy
|373
|0.65
|0.8137
|0.0000
|0.0000
|746
|2008.11.07 02:59
|close
|373
|0.65
|0.8142
|0.0000
|0.0000
|4.95
|3268.70
|747
|2008.11.07 03:01
|sell
|374
|0.65
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|748
|2008.11.07 03:17
|close
|374
|0.65
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3274.63
|749
|2008.11.07 03:17
|buy
|375
|0.65
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|750
|2008.11.07 03:19
|close
|375
|0.65
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3280.56
|751
|2008.11.07 03:32
|sell
|376
|0.66
|0.8143
|0.0000
|0.0000
|752
|2008.11.07 03:43
|close
|376
|0.66
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3285.58
|753
|2008.11.07 03:52
|buy
|377
|0.66
|0.8136
|0.0000
|0.0000
|754
|2008.11.07 03:52
|buy
|378
|0.65
|0.8133
|0.0000
|0.0000
|755
|2008.11.07 04:05
|close
|378
|0.65
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3291.51
|756
|2008.11.07 04:05
|close
|377
|0.66
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3296.53
|757
|2008.11.09 23:25
|buy
|379
|0.66
|0.8119
|0.0000
|0.0000
|758
|2008.11.09 23:26
|buy
|380
|0.65
|0.8116
|0.0000
|0.0000
|759
|2008.11.09 23:36
|buy
|381
|0.64
|0.8113
|0.0000
|0.0000
|760
|2008.11.09 23:45
|close
|381
|0.64
|0.8118
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3301.40
|761
|2008.11.09 23:55
|buy
|382
|0.64
|0.8113
|0.0000
|0.0000
|762
|2008.11.09 23:57
|close
|382
|0.64
|0.8118
|0.0000
|0.0000
|4.87
|3306.27
|763
|2008.11.10 00:00
|close
|380
|0.65
|0.8122
|0.0000
|0.0000
|5.55
|3311.81
|764
|2008.11.10 00:03
|close
|379
|0.66
|0.8124
|0.0000
|0.0000
|4.63
|3316.44
|765
|2008.11.10 00:09
|sell
|383
|0.66
|0.8126
|0.0000
|0.0000
|766
|2008.11.10 00:16
|sell
|384
|0.66
|0.8129
|0.0000
|0.0000
|767
|2008.11.10 00:16
|sell
|385
|0.65
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|768
|2008.11.10 00:30
|close
|385
|0.65
|0.8125
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3322.37
|769
|2008.11.10 00:37
|sell
|386
|0.65
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|770
|2008.11.10 01:04
|close
|386
|0.65
|0.8124
|0.0000
|0.0000
|6.92
|3329.29
|771
|2008.11.10 01:04
|close
|384
|0.66
|0.8124
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3334.31
|772
|2008.11.10 01:06
|close
|383
|0.66
|0.8121
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3339.33
|773
|2008.11.10 01:11
|buy
|387
|0.67
|0.8119
|0.0000
|0.0000
|774
|2008.11.10 01:11
|buy
|388
|0.66
|0.8116
|0.0000
|0.0000
|775
|2008.11.10 01:11
|buy
|389
|0.65
|0.8113
|0.0000
|0.0000
|776
|2008.11.10 01:29
|close
|389
|0.65
|0.8118
|0.0000
|0.0000
|4.95
|3344.28
|777
|2008.11.10 02:28
|close
|388
|0.66
|0.8119
|0.0000
|0.0000
|3.01
|3347.29
|778
|2008.11.10 03:04
|sell
|390
|0.66
|0.8120
|0.0000
|0.0000
|779
|2008.11.10 03:04
|close
|387
|0.67
|0.8122
|0.0000
|0.0000
|3.05
|3350.34
|780
|2008.11.10 03:22
|sell
|391
|0.66
|0.8127
|0.0000
|0.0000
|781
|2008.11.10 03:26
|close
|391
|0.66
|0.8122
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3355.36
|782
|2008.11.10 03:31
|sell
|392
|0.66
|0.8127
|0.0000
|0.0000
|783
|2008.11.10 05:11
|close
|392
|0.66
|0.8124
|0.0000
|0.0000
|3.01
|3358.37
|784
|2008.11.10 06:28
|close
|390
|0.66
|0.8154
|0.0000
|0.0000
|-34.14
|3324.23
|785
|2008.11.10 20:04
|sell
|393
|0.66
|0.8182
|0.0000
|0.0000
|786
|2008.11.10 20:18
|close
|393
|0.66
|0.8177
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3329.25
|787
|2008.11.10 20:40
|buy
|394
|0.67
|0.8167
|0.0000
|0.0000
|788
|2008.11.10 20:46
|buy
|395
|0.66
|0.8164
|0.0000
|0.0000
|789
|2008.11.10 20:47
|buy
|396
|0.65
|0.8162
|0.0000
|0.0000
|790
|2008.11.10 21:46
|close
|395
|0.66
|0.8167
|0.0000
|0.0000
|3.01
|3332.26
|791
|2008.11.10 21:46
|close
|396
|0.65
|0.8167
|0.0000
|0.0000
|4.95
|3337.21
|792
|2008.11.10 21:48
|close
|394
|0.67
|0.8170
|0.0000
|0.0000
|3.06
|3340.27
|793
|2008.11.10 21:48
|sell
|397
|0.67
|0.8171
|0.0000
|0.0000
|794
|2008.11.10 22:02
|close
|397
|0.67
|0.8166
|0.0000
|0.0000
|5.10
|3345.37
|795
|2008.11.10 22:33
|buy
|398
|0.67
|0.8157
|0.0000
|0.0000
|796
|2008.11.10 22:38
|close
|398
|0.67
|0.8162
|0.0000
|0.0000
|5.09
|3350.46
|797
|2008.11.10 23:02
|buy
|399
|0.67
|0.8157
|0.0000
|0.0000
|798
|2008.11.10 23:24
|buy
|400
|0.66
|0.8154
|0.0000
|0.0000
|799
|2008.11.10 23:24
|buy
|401
|0.65
|0.8152
|0.0000
|0.0000
|800
|2008.11.11 00:04
|close
|401
|0.65
|0.8157
|0.0000
|0.0000
|4.57
|3355.03
|801
|2008.11.11 02:17
|close
|399
|0.67
|0.8133
|0.0000
|0.0000
|-24.86
|3330.18
|802
|2008.11.11 02:19
|close
|400
|0.66
|0.8131
|0.0000
|0.0000
|-23.48
|3306.70
|803
|2008.11.11 20:09
|buy
|402
|0.66
|0.8133
|0.0000
|0.0000
|804
|2008.11.11 20:59
|close
|402
|0.66
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3311.72
|805
|2008.11.11 21:03
|sell
|403
|0.66
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|806
|2008.11.11 21:06
|sell
|404
|0.65
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|807
|2008.11.11 21:17
|close
|404
|0.65
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3317.65
|808
|2008.11.11 21:30
|sell
|405
|0.66
|0.8145
|0.0000
|0.0000
|809
|2008.11.11 21:47
|sell
|406
|0.65
|0.8148
|0.0000
|0.0000
|810
|2008.11.11 21:56
|close
|406
|0.65
|0.8143
|0.0000
|0.0000
|4.95
|3322.60
|811
|2008.11.11 21:59
|close
|405
|0.66
|0.8140
|0.0000
|0.0000
|5.03
|3327.63
|812
|2008.11.11 22:03
|close
|403
|0.66
|0.8136
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3332.65
|813
|2008.11.11 22:07
|buy
|407
|0.67
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|814
|2008.11.11 22:26
|buy
|408
|0.66
|0.8132
|0.0000
|0.0000
|815
|2008.11.11 23:08
|close
|407
|0.67
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|4.07
|3336.72
|816
|2008.11.11 23:08
|close
|408
|0.66
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|6.03
|3342.75
|817
|2008.11.11 23:32
|sell
|409
|0.67
|0.8142
|0.0000
|0.0000
|818
|2008.11.11 23:45
|close
|409
|0.67
|0.8136
|0.0000
|0.0000
|6.12
|3348.87
|819
|2008.11.11 23:47
|buy
|410
|0.67
|0.8132
|0.0000
|0.0000
|820
|2008.11.11 23:56
|close
|410
|0.67
|0.8137
|0.0000
|0.0000
|5.09
|3353.96
|821
|2008.11.12 00:01
|sell
|411
|0.67
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|822
|2008.11.12 00:01
|sell
|412
|0.66
|0.8142
|0.0000
|0.0000
|823
|2008.11.12 00:01
|close
|412
|0.66
|0.8136
|0.0000
|0.0000
|6.02
|3359.98
|824
|2008.11.12 00:06
|sell
|413
|0.66
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|825
|2008.11.12 00:06
|sell
|414
|0.66
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|826
|2008.11.12 00:07
|close
|414
|0.66
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3365.00
|827
|2008.11.12 00:08
|sell
|415
|0.66
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|828
|2008.11.12 00:19
|close
|415
|0.66
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|5.02
|3370.02
|829
|2008.11.12 00:20
|close
|413
|0.66
|0.8135
|0.0000
|0.0000
|6.03
|3376.05
|830
|2008.11.12 00:26
|sell
|416
|0.67
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|831
|2008.11.12 00:38
|close
|416
|0.67
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|5.10
|3381.15
|832
|2008.11.12 00:47
|sell
|417
|0.67
|0.8142
|0.0000
|0.0000
|833
|2008.11.12 00:52
|close
|417
|0.67
|0.8137
|0.0000
|0.0000
|5.10
|3386.25
|834
|2008.11.12 01:19
|sell
|418
|0.67
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|835
|2008.11.12 01:27
|close
|411
|0.67
|0.8136
|0.0000
|0.0000
|3.06
|3389.31
|836
|2008.11.12 01:27
|close
|418
|0.67
|0.8136
|0.0000
|0.0000
|5.10
|3394.41
|837
|2008.11.12 01:29
|buy
|419
|0.68
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|838
|2008.11.12 01:36
|close
|419
|0.68
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|5.17
|3399.58
|839
|2008.11.12 01:43
|sell
|420
|0.68
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|840
|2008.11.12 01:49
|sell
|421
|0.67
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|841
|2008.11.12 01:52
|close
|421
|0.67
|0.8139
|0.0000
|0.0000
|5.10
|3404.68
|842
|2008.11.12 02:08
|close
|420
|0.68
|0.8136
|0.0000
|0.0000
|5.18
|3409.86
|843
|2008.11.12 02:10
|buy
|422
|0.68
|0.8134
|0.0000
|0.0000
|844
|2008.11.12 02:15
|close
|422
|0.68
|0.8140
|0.0000
|0.0000
|6.21
|3416.07
|845
|2008.11.12 02:22
|sell
|423
|0.68
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|846
|2008.11.12 03:02
|sell
|424
|0.68
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|847
|2008.11.12 03:10
|close
|424
|0.68
|0.8138
|0.0000
|0.0000
|6.21
|3422.28
|848
|2008.11.12 03:21
|sell
|425
|0.68
|0.8144
|0.0000
|0.0000
|849
|2008.11.12 05:46
|close
|423
|0.68
|0.8142
|0.0000
|0.0000
|-1.03
|3421.25
|850
|2008.11.12 05:46
|close
|425
|0.68
|0.8141
|0.0000
|0.0000
|3.10
|3424.35
|851
|2008.11.12 20:01
|buy
|426
|0.68
|0.8361
|0.0000
|0.0000
|852
|2008.11.12 20:06
|close
|426
|0.68
|0.8367
|0.0000
|0.0000
|6.20
|3430.55
|853
|2008.11.12 20:17
|buy
|427
|0.69
|0.8362
|0.0000
|0.0000
|854
|2008.11.12 20:17
|buy
|428
|0.68
|0.8359
|0.0000
|0.0000
|855
|2008.11.12 20:18
|buy
|429
|0.67
|0.8356
|0.0000
|0.0000
|856
|2008.11.12 20:26
|close
|429
|0.67
|0.8362
|0.0000
|0.0000
|6.11
|3436.66
|857
|2008.11.12 20:27
|buy
|430
|0.67
|0.8356
|0.0000
|0.0000
|858
|2008.11.12 20:28
|close
|430
|0.67
|0.8362
|0.0000
|0.0000
|6.11
|3442.77
|859
|2008.11.12 20:29
|close
|428
|0.68
|0.8365
|0.0000
|0.0000
|6.20
|3448.97
|860
|2008.11.12 20:36
|buy
|431
|0.68
|0.8355
|0.0000
|0.0000
|861
|2008.11.12 20:36
|buy
|432
|0.67
|0.8353
|0.0000
|0.0000
|862
|2008.11.12 20:44
|close
|432
|0.67
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|5.10
|3454.07
|863
|2008.11.12 20:44
|close
|431
|0.68
|0.8361
|0.0000
|0.0000
|6.21
|3460.28
|864
|2008.11.12 20:57
|close
|427
|0.69
|0.8368
|0.0000
|0.0000
|6.29
|3466.57
|865
|2008.11.12 20:57
|sell
|433
|0.69
|0.8368
|0.0000
|0.0000
|866
|2008.11.12 20:57
|close
|433
|0.69
|0.8363
|0.0000
|0.0000
|5.25
|3471.82
|867
|2008.11.12 20:59
|buy
|434
|0.69
|0.8353
|0.0000
|0.0000
|868
|2008.11.12 21:04
|close
|434
|0.69
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|5.25
|3477.07
|869
|2008.11.12 21:22
|buy
|435
|0.70
|0.8355
|0.0000
|0.0000
|870
|2008.11.12 21:23
|buy
|436
|0.69
|0.8353
|0.0000
|0.0000
|871
|2008.11.12 21:23
|buy
|437
|0.68
|0.8349
|0.0000
|0.0000
|872
|2008.11.12 21:30
|close
|437
|0.68
|0.8354
|0.0000
|0.0000
|5.18
|3482.25
|873
|2008.11.12 21:55
|close
|436
|0.69
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|5.25
|3487.50
|874
|2008.11.12 21:55
|close
|435
|0.70
|0.8360
|0.0000
|0.0000
|5.32
|3492.82
|875
|2008.11.12 21:55
|sell
|438
|0.70
|0.8360
|0.0000
|0.0000
|876
|2008.11.12 21:55
|sell
|439
|0.69
|0.8362
|0.0000
|0.0000
|877
|2008.11.12 21:58
|close
|439
|0.69
|0.8357
|0.0000
|0.0000
|5.25
|3498.07
|878
|2008.11.12 22:02
|close
|438
|0.70
|0.8353
|0.0000
|0.0000
|7.45
|3505.52
|879
|2008.11.12 22:04
|buy
|440
|0.70
|0.8353
|0.0000
|0.0000
|880
|2008.11.12 22:05
|buy
|441
|0.69
|0.8350
|0.0000
|0.0000
|881
|2008.11.12 22:05
|buy
|442
|0.68
|0.8347
|0.0000
|0.0000
|882
|2008.11.12 22:08
|close
|442
|0.68
|0.8353
|0.0000
|0.0000
|6.20
|3511.72
|883
|2008.11.12 22:08
|close
|441
|0.69
|0.8355
|0.0000
|0.0000
|5.25
|3516.97
|884
|2008.11.12 22:08
|close
|440
|0.70
|0.8359
|0.0000
|0.0000
|6.39
|3523.36
|885
|2008.11.12 22:08
|buy
|443
|0.70
|0.8351
|0.0000
|0.0000
|886
|2008.11.12 22:09
|close
|443
|0.70
|0.8359
|0.0000
|0.0000
|8.52
|3531.88
|887
|2008.11.12 22:12
|buy
|444
|0.71
|0.8347
|0.0000
|0.0000
|888
|2008.11.12 22:14
|close
|444
|0.71
|0.8352
|0.0000
|0.0000
|5.40
|3537.28
|889
|2008.11.12 22:16
|buy
|445
|0.71
|0.8349
|0.0000
|0.0000
|890
|2008.11.12 22:17
|buy
|446
|0.70
|0.8346
|0.0000
|0.0000
|891
|2008.11.12 22:24
|close
|446
|0.70
|0.8351
|0.0000
|0.0000
|5.32
|3542.60
|892
|2008.11.12 22:31
|close
|445
|0.71
|0.8354
|0.0000
|0.0000
|5.40
|3548.00
|893
|2008.11.12 22:35
|buy
|447
|0.71
|0.8349
|0.0000
|0.0000
|894
|2008.11.12 22:43
|close
|447
|0.71
|0.8355
|0.0000
|0.0000
|6.48
|3554.48
|895
|2008.11.12 22:43
|sell
|448
|0.71
|0.8357
|0.0000
|0.0000
|896
|2008.11.12 22:44
|sell
|449
|0.70
|0.8360
|0.0000
|0.0000
|897
|2008.11.12 22:49
|sell
|450
|0.69
|0.8362
|0.0000
|0.0000
|898
|2008.11.12 22:49
|close
|448
|0.71
|0.8381
|0.0000
|0.0000
|-25.93
|3528.55
|899
|2008.11.12 22:49
|close
|449
|0.70
|0.8383
|0.0000
|0.0000
|-24.50
|3504.05
|900
|2008.11.12 22:49
|sell
|451
|0.69
|0.8380
|0.0000
|0.0000
|901
|2008.11.12 22:49
|close
|450
|0.69
|0.8385
|0.0000
|0.0000
|-24.15
|3479.90
|902
|2008.11.12 22:49
|sell
|452
|0.69
|0.8383
|0.0000
|0.0000
|903
|2008.11.12 22:53
|sell
|453
|0.68
|0.8386
|0.0000
|0.0000
|904
|2008.11.12 23:15
|close
|453
|0.68
|0.8380
|0.0000
|0.0000
|6.20
|3486.10
|905
|2008.11.12 23:15
|close
|452
|0.69
|0.8378
|0.0000
|0.0000
|5.25
|3491.35
|906
|2008.11.12 23:21
|close
|451
|0.69
|0.8375
|0.0000
|0.0000
|5.25
|3496.60
|907
|2008.11.12 23:32
|buy
|454
|0.70
|0.8360
|0.0000
|0.0000
|908
|2008.11.12 23:32
|buy
|455
|0.69
|0.8356
|0.0000
|0.0000
|909
|2008.11.12 23:34
|close
|455
|0.69
|0.8361
|0.0000
|0.0000
|5.25
|3501.85
|910
|2008.11.12 23:36
|buy
|456
|0.69
|0.8356
|0.0000
|0.0000
|911
|2008.11.12 23:38
|buy
|457
|0.68
|0.8352
|0.0000
|0.0000
|912
|2008.11.12 23:41
|close
|457
|0.68
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|6.20
|3508.05
|913
|2008.11.12 23:43
|close
|456
|0.69
|0.8361
|0.0000
|0.0000
|5.25
|3513.30
|914
|2008.11.12 23:46
|close
|454
|0.70
|0.8365
|0.0000
|0.0000
|5.33
|3518.63
|915
|2008.11.12 23:52
|buy
|458
|0.70
|0.8360
|0.0000
|0.0000
|916
|2008.11.12 23:59
|close
|458
|0.70
|0.8366
|0.0000
|0.0000
|6.39
|3525.02
|917
|2008.11.13 00:08
|sell
|459
|0.71
|0.8372
|0.0000
|0.0000
|918
|2008.11.13 00:13
|close
|459
|0.71
|0.8366
|0.0000
|0.0000
|6.48
|3531.50
|919
|2008.11.13 00:14
|sell
|460
|0.71
|0.8373
|0.0000
|0.0000
|920
|2008.11.13 00:15
|close
|460
|0.71
|0.8368
|0.0000
|0.0000
|5.40
|3536.90
|921
|2008.11.13 00:29
|sell
|461
|0.71
|0.8372
|0.0000
|0.0000
|922
|2008.11.13 00:32
|sell
|462
|0.70
|0.8375
|0.0000
|0.0000
|923
|2008.11.13 00:33
|sell
|463
|0.69
|0.8379
|0.0000
|0.0000
|924
|2008.11.13 00:38
|close
|463
|0.69
|0.8374
|0.0000
|0.0000
|5.25
|3542.15
|925
|2008.11.13 00:40
|sell
|464
|0.69
|0.8378
|0.0000
|0.0000
|926
|2008.11.13 00:40
|close
|464
|0.69
|0.8373
|0.0000
|0.0000
|5.25
|3547.40
|927
|2008.11.13 00:46
|close
|462
|0.70
|0.8370
|0.0000
|0.0000
|5.33
|3552.73
|928
|2008.11.13 00:53
|close
|461
|0.71
|0.8367
|0.0000
|0.0000
|5.40
|3558.13
|929
|2008.11.13 00:57
|buy
|465
|0.71
|0.8364
|0.0000
|0.0000
|930
|2008.11.13 01:04
|buy
|466
|0.70
|0.8361
|0.0000
|0.0000
|931
|2008.11.13 01:04
|buy
|467
|0.69
|0.8357
|0.0000
|0.0000
|932
|2008.11.13 01:19
|close
|467
|0.69
|0.8362
|0.0000
|0.0000
|5.25
|3563.38
|933
|2008.11.13 01:20
|close
|466
|0.70
|0.8367
|0.0000
|0.0000
|6.38
|3569.76
|934
|2008.11.13 01:38
|buy
|468
|0.70
|0.8355
|0.0000
|0.0000
|935
|2008.11.13 01:40
|buy
|469
|0.70
|0.8353
|0.0000
|0.0000
|936
|2008.11.13 01:57
|close
|469
|0.70
|0.8358
|0.0000
|0.0000
|5.32
|3575.08
|937
|2008.11.13 02:03
|buy
|470
|0.70
|0.8350
|0.0000
|0.0000
|938
|2008.11.13 03:39
|close
|470
|0.70
|0.8353
|0.0000
|0.0000
|3.19
|3578.27
|939
|2008.11.13 04:16
|close
|468
|0.70
|0.8357
|0.0000
|0.0000
|2.13
|3580.40
|940
|2008.11.13 04:40
|close
|465
|0.71
|0.8363
|0.0000
|0.0000
|-1.08
|3579.32
|941
|2008.11.13 22:01
|buy
|471
|0.72
|0.8605
|0.0000
|0.0000
|942
|2008.11.13 22:25
|buy
|472
|0.71
|0.8599
|0.0000
|0.0000
|943
|2008.11.13 22:25
|close
|472
|0.71
|0.8604
|0.0000
|0.0000
|5.40
|3584.72
|944
|2008.11.13 22:27
|close
|471
|0.72
|0.8610
|0.0000
|0.0000
|5.47
|3590.19
|945
|2008.11.13 23:01
|sell
|473
|0.72
|0.8620
|0.0000
|0.0000
|946
|2008.11.13 23:01
|sell
|474
|0.71
|0.8623
|0.0000
|0.0000
|947
|2008.11.13 23:03
|close
|474
|0.71
|0.8618
|0.0000
|0.0000
|5.41
|3595.60
|948
|2008.11.13 23:04
|close
|473
|0.72
|0.8614
|0.0000
|0.0000
|6.58
|3602.18
|949
|2008.11.13 23:04
|sell
|475
|0.72
|0.8614
|0.0000
|0.0000
|950
|2008.11.13 23:05
|sell
|476
|0.71
|0.8617
|0.0000
|0.0000
|951
|2008.11.13 23:07
|close
|476
|0.71
|0.8612
|0.0000
|0.0000
|5.40
|3607.58
|952
|2008.11.13 23:08
|close
|475
|0.72
|0.8607
|0.0000
|0.0000
|7.66
|3615.24
|953
|2008.11.13 23:09
|buy
|477
|0.72
|0.8606
|0.0000
|0.0000
|954
|2008.11.13 23:09
|buy
|478
|0.71
|0.8603
|0.0000
|0.0000
|955
|2008.11.13 23:11
|buy
|479
|0.70
|0.8594
|0.0000
|0.0000
|956
|2008.11.13 23:11
|close
|479
|0.70
|0.8599
|0.0000
|0.0000
|5.33
|3620.57
|957
|2008.11.13 23:14
|buy
|480
|0.71
|0.8600
|0.0000
|0.0000
|958
|2008.11.13 23:31
|close
|477
|0.72
|0.8582
|0.0000
|0.0000
|-26.28
|3594.29
|959
|2008.11.13 23:31
|buy
|481
|0.70
|0.8586
|0.0000
|0.0000
|960
|2008.11.13 23:34
|close
|481
|0.70
|0.8591
|0.0000
|0.0000
|5.32
|3599.61
|961
|2008.11.13 23:34
|buy
|482
|0.70
|0.8593
|0.0000
|0.0000
|962
|2008.11.13 23:35
|close
|482
|0.70
|0.8599
|0.0000
|0.0000
|6.39
|3606.00
|963
|2008.11.13 23:35
|buy
|483
|0.70
|0.8596
|0.0000
|0.0000
|964
|2008.11.13 23:54
|close
|478
|0.71
|0.8580
|0.0000
|0.0000
|-24.84
|3581.16
|965
|2008.11.13 23:54
|buy
|484
|0.69
|0.8584
|0.0000
|0.0000
|966
|2008.11.13 23:58
|close
|480
|0.71
|0.8577
|0.0000
|0.0000
|-24.84
|3556.32
|967
|2008.11.13 23:58
|buy
|485
|0.69
|0.8579
|0.0000
|0.0000
|968
|2008.11.14 00:04
|close
|485
|0.69
|0.8587
|0.0000
|0.0000
|7.98
|3564.30
|969
|2008.11.14 00:07
|close
|484
|0.69
|0.8590
|0.0000
|0.0000
|5.89
|3570.19
|970
|2008.11.14 00:41
|close
|483
|0.70
|0.8599
|0.0000
|0.0000
|2.79
|3572.98
|971
|2008.11.14 00:45
|sell
|486
|0.71
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|972
|2008.11.14 00:55
|sell
|487
|0.70
|0.8605
|0.0000
|0.0000
|973
|2008.11.14 00:55
|sell
|488
|0.70
|0.8608
|0.0000
|0.0000
|974
|2008.11.14 00:58
|close
|488
|0.70
|0.8601
|0.0000
|0.0000
|7.45
|3580.43
|975
|2008.11.14 00:59
|close
|487
|0.70
|0.8599
|0.0000
|0.0000
|6.40
|3586.83
|976
|2008.11.14 00:59
|sell
|489
|0.71
|0.8604
|0.0000
|0.0000
|977
|2008.11.14 01:01
|sell
|490
|0.70
|0.8609
|0.0000
|0.0000
|978
|2008.11.14 01:01
|close
|486
|0.71
|0.8618
|0.0000
|0.0000
|-24.84
|3561.99
|979
|2008.11.14 01:01
|sell
|491
|0.69
|0.8614
|0.0000
|0.0000
|980
|2008.11.14 01:03
|close
|491
|0.69
|0.8609
|0.0000
|0.0000
|5.25
|3567.24
|981
|2008.11.14 01:06
|sell
|492
|0.70
|0.8613
|0.0000
|0.0000
|982
|2008.11.14 01:14
|close
|492
|0.70
|0.8608
|0.0000
|0.0000
|5.33
|3572.57
|983
|2008.11.14 01:22
|close
|490
|0.70
|0.8604
|0.0000
|0.0000
|5.33
|3577.90
|984
|2008.11.14 01:22
|close
|489
|0.71
|0.8598
|0.0000
|0.0000
|6.48
|3584.38
|985
|2008.11.14 01:22
|buy
|493
|0.72
|0.8597
|0.0000
|0.0000
|986
|2008.11.14 01:31
|buy
|494
|0.71
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|987
|2008.11.14 01:31
|buy
|495
|0.70
|0.8592
|0.0000
|0.0000
|988
|2008.11.14 01:36
|close
|495
|0.70
|0.8597
|0.0000
|0.0000
|5.33
|3589.71
|989
|2008.11.14 01:44
|close
|494
|0.71
|0.8600
|0.0000
|0.0000
|5.40
|3595.11
|990
|2008.11.14 01:55
|close
|493
|0.72
|0.8602
|0.0000
|0.0000
|5.47
|3600.58
|991
|2008.11.14 01:55
|sell
|496
|0.72
|0.8603
|0.0000
|0.0000
|992
|2008.11.14 02:39
|close
|496
|0.72
|0.8598
|0.0000
|0.0000
|5.47
|3606.05
|993
|2008.11.14 02:40
|buy
|497
|0.72
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|994
|2008.11.14 02:59
|buy
|498
|0.71
|0.8592
|0.0000
|0.0000
|995
|2008.11.14 03:00
|buy
|499
|0.70
|0.8588
|0.0000
|0.0000
|996
|2008.11.14 03:32
|close
|499
|0.70
|0.8593
|0.0000
|0.0000
|5.33
|3611.38
|997
|2008.11.14 03:38
|buy
|500
|0.70
|0.8586
|0.0000
|0.0000
|998
|2008.11.14 04:26
|close
|500
|0.70
|0.8592
|0.0000
|0.0000
|6.38
|3617.76
|999
|2008.11.14 04:26
|close
|498
|0.71
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|3.24
|3621.00
|1000
|2008.11.14 04:26
|close
|497
|0.72
|0.8598
|0.0000
|0.0000
|3.28
|3624.28
|1001
|2008.11.16 23:02
|buy
|501
|0.72
|0.8544
|0.0000
|0.0000
|1002
|2008.11.16 23:02
|buy
|502
|0.72
|0.8540
|0.0000
|0.0000
|1003
|2008.11.16 23:03
|buy
|503
|0.71
|0.8537
|0.0000
|0.0000
|1004
|2008.11.16 23:17
|close
|501
|0.72
|0.8521
|0.0000
|0.0000
|-25.20
|3599.08
|1005
|2008.11.16 23:17
|buy
|504
|0.70
|0.8530
|0.0000
|0.0000
|1006
|2008.11.16 23:35
|close
|504
|0.70
|0.8537
|0.0000
|0.0000
|7.45
|3606.53
|1007
|2008.11.16 23:35
|close
|503
|0.71
|0.8543
|0.0000
|0.0000
|6.48
|3613.01
|1008
|2008.11.16 23:36
|close
|502
|0.72
|0.8545
|0.0000
|0.0000
|5.48
|3618.49
|1009
|2008.11.17 00:02
|buy
|505
|0.72
|0.8530
|0.0000
|0.0000
|1010
|2008.11.17 00:03
|close
|505
|0.72
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|6.57
|3625.06
|1011
|2008.11.17 00:18
|sell
|506
|0.73
|0.8539
|0.0000
|0.0000
|1012
|2008.11.17 00:23
|sell
|507
|0.72
|0.8542
|0.0000
|0.0000
|1013
|2008.11.17 00:25
|close
|507
|0.72
|0.8537
|0.0000
|0.0000
|5.48
|3630.54
|1014
|2008.11.17 00:26
|close
|506
|0.73
|0.8534
|0.0000
|0.0000
|5.56
|3636.10
|1015
|2008.11.17 00:33
|buy
|508
|0.73
|0.8530
|0.0000
|0.0000
|1016
|2008.11.17 00:51
|close
|508
|0.73
|0.8535
|0.0000
|0.0000
|5.55
|3641.65
|1017
|2008.11.17 00:59
|sell
|509
|0.73
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|1018
|2008.11.17 01:00
|close
|509
|0.73
|0.8533
|0.0000
|0.0000
|5.56
|3647.21
|1019
|2008.11.17 01:03
|buy
|510
|0.73
|0.8530
|0.0000
|0.0000
|1020
|2008.11.17 01:03
|close
|510
|0.73
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|6.66
|3653.87
|1021
|2008.11.17 01:14
|buy
|511
|0.73
|0.8529
|0.0000
|0.0000
|1022
|2008.11.17 01:14
|buy
|512
|0.72
|0.8526
|0.0000
|0.0000
|1023
|2008.11.17 02:15
|close
|512
|0.72
|0.8530
|0.0000
|0.0000
|4.38
|3658.25
|1024
|2008.11.17 02:15
|close
|511
|0.73
|0.8532
|0.0000
|0.0000
|3.33
|3661.58
|1025
|2008.11.17 02:15
|sell
|513
|0.73
|0.8533
|0.0000
|0.0000
|1026
|2008.11.17 02:26
|close
|513
|0.73
|0.8527
|0.0000
|0.0000
|6.66
|3668.24
|1027
|2008.11.17 02:43
|sell
|514
|0.73
|0.8535
|0.0000
|0.0000
|1028
|2008.11.17 02:45
|sell
|515
|0.73
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|1029
|2008.11.17 02:45
|sell
|516
|0.72
|0.8541
|0.0000
|0.0000
|1030
|2008.11.17 02:53
|close
|516
|0.72
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|5.48
|3673.72
|1031
|2008.11.17 02:56
|close
|515
|0.73
|0.8533
|0.0000
|0.0000
|5.56
|3679.28
|1032
|2008.11.17 03:22
|close
|514
|0.73
|0.8529
|0.0000
|0.0000
|6.66
|3685.94
|1033
|2008.11.17 03:27
|sell
|517
|0.74
|0.8535
|0.0000
|0.0000
|1034
|2008.11.17 03:27
|sell
|518
|0.73
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|1035
|2008.11.17 03:28
|sell
|519
|0.72
|0.8541
|0.0000
|0.0000
|1036
|2008.11.17 03:33
|close
|519
|0.72
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|5.48
|3691.42
|1037
|2008.11.17 03:34
|close
|518
|0.73
|0.8533
|0.0000
|0.0000
|5.56
|3696.98
|1038
|2008.11.17 03:34
|close
|517
|0.74
|0.8530
|0.0000
|0.0000
|5.63
|3702.61
|1039
|2008.11.17 03:39
|sell
|520
|0.74
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|1040
|2008.11.17 03:46
|close
|520
|0.74
|0.8531
|0.0000
|0.0000
|7.88
|3710.49
|1041
|2008.11.17 03:53
|sell
|521
|0.74
|0.8539
|0.0000
|0.0000
|1042
|2008.11.17 03:56
|close
|521
|0.74
|0.8534
|0.0000
|0.0000
|5.63
|3716.12
|1043
|2008.11.17 20:00
|buy
|522
|0.74
|0.8438
|0.0000
|0.0000
|1044
|2008.11.17 20:04
|close
|522
|0.74
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|6.75
|3722.87
|1045
|2008.11.17 20:04
|buy
|523
|0.74
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|1046
|2008.11.17 20:04
|buy
|524
|0.74
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|1047
|2008.11.17 20:11
|buy
|525
|0.73
|0.8441
|0.0000
|0.0000
|1048
|2008.11.17 20:17
|close
|525
|0.73
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|5.55
|3728.42
|1049
|2008.11.17 20:23
|buy
|526
|0.73
|0.8440
|0.0000
|0.0000
|1050
|2008.11.17 20:38
|close
|523
|0.74
|0.8423
|0.0000
|0.0000
|-25.89
|3702.53
|1051
|2008.11.17 20:38
|buy
|527
|0.72
|0.8427
|0.0000
|0.0000
|1052
|2008.11.17 20:42
|close
|527
|0.72
|0.8432
|0.0000
|0.0000
|5.48
|3708.01
|1053
|2008.11.17 20:49
|buy
|528
|0.72
|0.8429
|0.0000
|0.0000
|1054
|2008.11.17 20:50
|close
|524
|0.74
|0.8421
|0.0000
|0.0000
|-25.89
|3682.12
|1055
|2008.11.17 20:50
|buy
|529
|0.72
|0.8425
|0.0000
|0.0000
|1056
|2008.11.17 20:56
|close
|526
|0.73
|0.8416
|0.0000
|0.0000
|-26.65
|3655.47
|1057
|2008.11.17 20:56
|buy
|530
|0.71
|0.8420
|0.0000
|0.0000
|1058
|2008.11.17 21:01
|close
|530
|0.71
|0.8426
|0.0000
|0.0000
|6.48
|3661.95
|1059
|2008.11.17 21:03
|close
|529
|0.72
|0.8430
|0.0000
|0.0000
|5.48
|3667.43
|1060
|2008.11.17 21:10
|close
|528
|0.72
|0.8435
|0.0000
|0.0000
|6.57
|3674.00
|1061
|2008.11.17 21:37
|sell
|531
|0.73
|0.8433
|0.0000
|0.0000
|1062
|2008.11.17 21:38
|sell
|532
|0.73
|0.8436
|0.0000
|0.0000
|1063
|2008.11.17 21:54
|close
|532
|0.73
|0.8430
|0.0000
|0.0000
|6.67
|3680.67
|1064
|2008.11.17 22:00
|sell
|533
|0.73
|0.8438
|0.0000
|0.0000
|1065
|2008.11.17 22:14
|close
|533
|0.73
|0.8433
|0.0000
|0.0000
|5.55
|3686.22
|1066
|2008.11.17 22:20
|buy
|534
|0.73
|0.8430
|0.0000
|0.0000
|1067
|2008.11.17 22:24
|close
|531
|0.73
|0.8428
|0.0000
|0.0000
|5.56
|3691.78
|1068
|2008.11.17 22:39
|close
|534
|0.73
|0.8435
|0.0000
|0.0000
|5.56
|3697.34
|1069
|2008.11.17 22:40
|sell
|535
|0.74
|0.8435
|0.0000
|0.0000
|1070
|2008.11.17 22:43
|sell
|536
|0.73
|0.8439
|0.0000
|0.0000
|1071
|2008.11.17 22:44
|sell
|537
|0.72
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|1072
|2008.11.17 23:04
|close
|537
|0.72
|0.8434
|0.0000
|0.0000
|8.76
|3706.10
|1073
|2008.11.17 23:14
|buy
|538
|0.73
|0.8434
|0.0000
|0.0000
|1074
|2008.11.17 23:15
|close
|536
|0.73
|0.8433
|0.0000
|0.0000
|6.66
|3712.76
|1075
|2008.11.17 23:19
|buy
|539
|0.73
|0.8431
|0.0000
|0.0000
|1076
|2008.11.17 23:19
|close
|535
|0.74
|0.8430
|0.0000
|0.0000
|5.63
|3718.39
|1077
|2008.11.17 23:19
|buy
|540
|0.73
|0.8427
|0.0000
|0.0000
|1078
|2008.11.17 23:30
|close
|540
|0.73
|0.8432
|0.0000
|0.0000
|5.55
|3723.94
|1079
|2008.11.17 23:34
|close
|539
|0.73
|0.8436
|0.0000
|0.0000
|5.56
|3729.50
|1080
|2008.11.18 00:07
|buy
|541
|0.74
|0.8427
|0.0000
|0.0000
|1081
|2008.11.18 00:13
|close
|541
|0.74
|0.8432
|0.0000
|0.0000
|5.63
|3735.13
|1082
|2008.11.18 00:20
|buy
|542
|0.74
|0.8428
|0.0000
|0.0000
|1083
|2008.11.18 00:22
|buy
|543
|0.73
|0.8425
|0.0000
|0.0000
|1084
|2008.11.18 00:24
|close
|543
|0.73
|0.8431
|0.0000
|0.0000
|6.66
|3741.79
|1085
|2008.11.18 00:27
|close
|542
|0.74
|0.8433
|0.0000
|0.0000
|5.63
|3747.42
|1086
|2008.11.18 00:30
|close
|538
|0.73
|0.8437
|0.0000
|0.0000
|2.91
|3750.33
|1087
|2008.11.18 00:33
|sell
|544
|0.75
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|1088
|2008.11.18 00:38
|sell
|545
|0.74
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|1089
|2008.11.18 00:39
|close
|545
|0.74
|0.8439
|0.0000
|0.0000
|5.63
|3755.96
|1090
|2008.11.18 00:43
|close
|544
|0.75
|0.8437
|0.0000
|0.0000
|5.71
|3761.67
|1091
|2008.11.18 00:54
|buy
|546
|0.75
|0.8429
|0.0000
|0.0000
|1092
|2008.11.18 01:22
|buy
|547
|0.74
|0.8426
|0.0000
|0.0000
|1093
|2008.11.18 01:28
|buy
|548
|0.73
|0.8424
|0.0000
|0.0000
|1094
|2008.11.18 01:32
|close
|548
|0.73
|0.8430
|0.0000
|0.0000
|6.66
|3768.33
|1095
|2008.11.18 01:32
|close
|547
|0.74
|0.8431
|0.0000
|0.0000
|5.63
|3773.96
|1096
|2008.11.18 01:44
|buy
|549
|0.75
|0.8424
|0.0000
|0.0000
|1097
|2008.11.18 01:48
|close
|549
|0.75
|0.8429
|0.0000
|0.0000
|5.71
|3779.67
|1098
|2008.11.18 02:13
|buy
|550
|0.75
|0.8423
|0.0000
|0.0000
|1099
|2008.11.18 02:21
|close
|550
|0.75
|0.8428
|0.0000
|0.0000
|5.71
|3785.38
|1100
|2008.11.18 02:41
|buy
|551
|0.75
|0.8420
|0.0000
|0.0000
|1101
|2008.11.18 02:44
|close
|551
|0.75
|0.8425
|0.0000
|0.0000
|5.70
|3791.08
|1102
|2008.11.18 02:51
|buy
|552
|0.75
|0.8421
|0.0000
|0.0000
|1103
|2008.11.18 03:45
|close
|552
|0.75
|0.8426
|0.0000
|0.0000
|5.70
|3796.78
|1104
|2008.11.18 05:11
|close
|546
|0.75
|0.8425
|0.0000
|0.0000
|-4.57
|3792.21
|1105
|2008.11.18 20:02
|buy
|553
|0.76
|0.8436
|0.0000
|0.0000
|1106
|2008.11.18 20:04
|buy
|554
|0.75
|0.8434
|0.0000
|0.0000
|1107
|2008.11.18 20:09
|close
|554
|0.75
|0.8439
|0.0000
|0.0000
|5.71
|3797.92
|1108
|2008.11.18 20:09
|close
|553
|0.76
|0.8441
|0.0000
|0.0000
|5.78
|3803.70
|1109
|2008.11.18 20:16
|buy
|555
|0.76
|0.8434
|0.0000
|0.0000
|1110
|2008.11.18 20:21
|close
|555
|0.76
|0.8440
|0.0000
|0.0000
|6.94
|3810.64
|1111
|2008.11.18 20:31
|sell
|556
|0.76
|0.8445
|0.0000
|0.0000
|1112
|2008.11.18 20:36
|sell
|557
|0.75
|0.8448
|0.0000
|0.0000
|1113
|2008.11.18 20:36
|sell
|558
|0.74
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|1114
|2008.11.18 20:44
|close
|558
|0.74
|0.8445
|0.0000
|0.0000
|6.76
|3817.40
|1115
|2008.11.18 20:44
|close
|557
|0.75
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|6.85
|3824.25
|1116
|2008.11.18 20:45
|sell
|559
|0.76
|0.8449
|0.0000
|0.0000
|1117
|2008.11.18 20:48
|sell
|560
|0.75
|0.8452
|0.0000
|0.0000
|1118
|2008.11.18 20:49
|close
|560
|0.75
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|5.70
|3829.95
|1119
|2008.11.18 20:53
|sell
|561
|0.75
|0.8452
|0.0000
|0.0000
|1120
|2008.11.18 20:58
|close
|561
|0.75
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|5.70
|3835.65
|1121
|2008.11.18 20:58
|close
|559
|0.76
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|5.78
|3841.43
|1122
|2008.11.18 21:07
|sell
|562
|0.76
|0.8449
|0.0000
|0.0000
|1123
|2008.11.18 21:16
|close
|562
|0.76
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|5.78
|3847.21
|1124
|2008.11.18 21:18
|close
|556
|0.76
|0.8439
|0.0000
|0.0000
|6.94
|3854.15
|1125
|2008.11.18 21:19
|buy
|563
|0.77
|0.8437
|0.0000
|0.0000
|1126
|2008.11.18 21:19
|buy
|564
|0.76
|0.8435
|0.0000
|0.0000
|1127
|2008.11.18 21:21
|buy
|565
|0.75
|0.8432
|0.0000
|0.0000
|1128
|2008.11.18 21:48
|close
|565
|0.75
|0.8438
|0.0000
|0.0000
|6.84
|3860.99
|1129
|2008.11.18 21:56
|buy
|566
|0.75
|0.8430
|0.0000
|0.0000
|1130
|2008.11.18 21:57
|close
|566
|0.75
|0.8436
|0.0000
|0.0000
|6.84
|3867.83
|1131
|2008.11.18 22:17
|close
|564
|0.76
|0.8441
|0.0000
|0.0000
|6.94
|3874.77
|1132
|2008.11.18 22:18
|close
|563
|0.77
|0.8443
|0.0000
|0.0000
|7.03
|3881.80
|1133
|2008.11.18 22:18
|sell
|567
|0.78
|0.8445
|0.0000
|0.0000
|1134
|2008.11.18 22:21
|close
|567
|0.78
|0.8440
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3887.73
|1135
|2008.11.18 22:50
|sell
|568
|0.78
|0.8441
|0.0000
|0.0000
|1136
|2008.11.18 22:52
|sell
|569
|0.77
|0.8443
|0.0000
|0.0000
|1137
|2008.11.18 22:55
|close
|569
|0.77
|0.8438
|0.0000
|0.0000
|5.86
|3893.59
|1138
|2008.11.18 23:04
|sell
|570
|0.77
|0.8443
|0.0000
|0.0000
|1139
|2008.11.18 23:08
|close
|570
|0.77
|0.8438
|0.0000
|0.0000
|5.86
|3899.45
|1140
|2008.11.18 23:08
|close
|568
|0.78
|0.8436
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3905.38
|1141
|2008.11.18 23:13
|sell
|571
|0.78
|0.8445
|0.0000
|0.0000
|1142
|2008.11.19 00:20
|close
|571
|0.78
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|2.87
|3908.24
|1143
|2008.11.19 00:54
|sell
|572
|0.78
|0.8445
|0.0000
|0.0000
|1144
|2008.11.19 00:54
|sell
|573
|0.77
|0.8448
|0.0000
|0.0000
|1145
|2008.11.19 00:54
|sell
|574
|0.76
|0.8452
|0.0000
|0.0000
|1146
|2008.11.19 00:56
|close
|574
|0.76
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|6.94
|3915.18
|1147
|2008.11.19 01:13
|sell
|575
|0.76
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|1148
|2008.11.19 01:47
|close
|575
|0.76
|0.8445
|0.0000
|0.0000
|6.94
|3922.12
|1149
|2008.11.19 01:47
|buy
|576
|0.77
|0.8445
|0.0000
|0.0000
|1150
|2008.11.19 01:47
|close
|573
|0.77
|0.8443
|0.0000
|0.0000
|5.86
|3927.98
|1151
|2008.11.19 02:11
|close
|572
|0.78
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|3.56
|3931.54
|1152
|2008.11.19 02:11
|buy
|577
|0.78
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|1153
|2008.11.19 02:19
|close
|577
|0.78
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3937.47
|1154
|2008.11.19 02:26
|buy
|578
|0.78
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|1155
|2008.11.19 04:27
|close
|578
|0.78
|0.8445
|0.0000
|0.0000
|3.56
|3941.03
|1156
|2008.11.19 04:28
|close
|576
|0.77
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|2.34
|3943.37
|1157
|2008.11.19 20:01
|sell
|579
|0.79
|0.8383
|0.0000
|0.0000
|1158
|2008.11.19 20:02
|sell
|580
|0.78
|0.8386
|0.0000
|0.0000
|1159
|2008.11.19 20:02
|sell
|581
|0.77
|0.8389
|0.0000
|0.0000
|1160
|2008.11.19 20:18
|close
|581
|0.77
|0.8383
|0.0000
|0.0000
|7.02
|3950.39
|1161
|2008.11.19 20:20
|close
|580
|0.78
|0.8380
|0.0000
|0.0000
|7.12
|3957.51
|1162
|2008.11.19 20:20
|close
|579
|0.79
|0.8378
|0.0000
|0.0000
|6.01
|3963.52
|1163
|2008.11.19 20:30
|buy
|582
|0.79
|0.8370
|0.0000
|0.0000
|1164
|2008.11.19 20:34
|close
|582
|0.79
|0.8375
|0.0000
|0.0000
|6.01
|3969.53
|1165
|2008.11.19 20:36
|buy
|583
|0.79
|0.8370
|0.0000
|0.0000
|1166
|2008.11.19 20:39
|buy
|584
|0.78
|0.8367
|0.0000
|0.0000
|1167
|2008.11.19 20:41
|buy
|585
|0.77
|0.8364
|0.0000
|0.0000
|1168
|2008.11.19 20:44
|close
|585
|0.77
|0.8369
|0.0000
|0.0000
|5.86
|3975.39
|1169
|2008.11.19 20:48
|close
|584
|0.78
|0.8372
|0.0000
|0.0000
|5.94
|3981.33
|1170
|2008.11.19 20:48
|close
|583
|0.79
|0.8375
|0.0000
|0.0000
|6.01
|3987.34
|1171
|2008.11.19 20:51
|buy
|586
|0.80
|0.8366
|0.0000
|0.0000
|1172
|2008.11.19 20:51
|close
|586
|0.80
|0.8371
|0.0000
|0.0000
|6.08
|3993.42
|1173
|2008.11.19 20:58
|buy
|587
|0.80
|0.8368
|0.0000
|0.0000
|1174
|2008.11.19 20:58
|buy
|588
|0.79
|0.8365
|0.0000
|0.0000
|1175
|2008.11.19 21:04
|buy
|589
|0.78
|0.8363
|0.0000
|0.0000
|1176
|2008.11.19 21:18
|close
|589
|0.78
|0.8369
|0.0000
|0.0000
|7.12
|4000.54
|1177
|2008.11.19 21:19
|close
|588
|0.79
|0.8370
|0.0000
|0.0000
|6.01
|4006.55
|1178
|2008.11.19 21:40
|buy
|590
|0.79
|0.8362
|0.0000
|0.0000
|1179
|2008.11.19 21:43
|buy
|591
|0.78
|0.8359
|0.0000
|0.0000
|1180
|2008.11.19 22:03
|close
|587
|0.80
|0.8345
|0.0000
|0.0000
|-27.99
|3978.56
|1181
|2008.11.19 22:04
|buy
|592
|0.77
|0.8347
|0.0000
|0.0000
|1182
|2008.11.19 22:18
|close
|592
|0.77
|0.8352
|0.0000
|0.0000
|5.86
|3984.42
|1183
|2008.11.19 22:44
|buy
|593
|0.77
|0.8349
|0.0000
|0.0000
|1184
|2008.11.19 22:50
|close
|593
|0.77
|0.8354
|0.0000
|0.0000
|5.86
|3990.28
|1185
|2008.11.19 23:03
|buy
|594
|0.78
|0.8349
|0.0000
|0.0000
|1186
|2008.11.20 00:24
|close
|590
|0.79
|0.8339
|0.0000
|0.0000
|-29.04
|3961.25
|1187
|2008.11.20 00:24
|close
|591
|0.78
|0.8336
|0.0000
|0.0000
|-28.67
|3932.58
|1188
|2008.11.20 00:42
|sell
|595
|0.78
|0.8350
|0.0000
|0.0000
|1189
|2008.11.20 00:43
|close
|594
|0.78
|0.8352
|0.0000
|0.0000
|2.18
|3934.75
|1190
|2008.11.20 00:43
|sell
|596
|0.78
|0.8352
|0.0000
|0.0000
|1191
|2008.11.20 00:55
|close
|596
|0.78
|0.8346
|0.0000
|0.0000
|7.12
|3941.87
|1192
|2008.11.20 01:11
|sell
|597
|0.78
|0.8352
|0.0000
|0.0000
|1193
|2008.11.20 01:27
|sell
|598
|0.77
|0.8355
|0.0000
|0.0000
|1194
|2008.11.20 01:33
|close
|598
|0.77
|0.8350
|0.0000
|0.0000
|5.86
|3947.73
|1195
|2008.11.20 01:51
|sell
|599
|0.77
|0.8355
|0.0000
|0.0000
|1196
|2008.11.20 03:14
|close
|599
|0.77
|0.8352
|0.0000
|0.0000
|3.52
|3951.25
|1197
|2008.11.20 03:19
|sell
|600
|0.77
|0.8362
|0.0000
|0.0000
|1198
|2008.11.20 04:16
|close
|600
|0.77
|0.8357
|0.0000
|0.0000
|5.86
|3957.11
|1199
|2008.11.20 06:02
|close
|597
|0.78
|0.8356
|0.0000
|0.0000
|-4.75
|3952.36
|1200
|2008.11.20 06:02
|close
|595
|0.78
|0.8354
|0.0000
|0.0000
|-4.75
|3947.61
|1201
|2008.11.20 20:00
|buy
|601
|0.79
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|1202
|2008.11.20 20:13
|close
|601
|0.79
|0.8449
|0.0000
|0.0000
|6.01
|3953.62
|1203
|2008.11.20 20:45
|sell
|602
|0.79
|0.8473
|0.0000
|0.0000
|1204
|2008.11.20 20:45
|sell
|603
|0.78
|0.8476
|0.0000
|0.0000
|1205
|2008.11.20 20:49
|close
|603
|0.78
|0.8470
|0.0000
|0.0000
|7.12
|3960.74
|1206
|2008.11.20 20:49
|close
|602
|0.79
|0.8467
|0.0000
|0.0000
|7.21
|3967.95
|1207
|2008.11.20 20:55
|buy
|604
|0.79
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|1208
|2008.11.20 21:00
|close
|604
|0.79
|0.8456
|0.0000
|0.0000
|6.01
|3973.96
|1209
|2008.11.20 21:29
|buy
|605
|0.79
|0.8456
|0.0000
|0.0000
|1210
|2008.11.20 21:30
|buy
|606
|0.79
|0.8453
|0.0000
|0.0000
|1211
|2008.11.20 21:31
|buy
|607
|0.78
|0.8450
|0.0000
|0.0000
|1212
|2008.11.20 21:36
|close
|607
|0.78
|0.8455
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3979.89
|1213
|2008.11.20 21:36
|buy
|608
|0.78
|0.8449
|0.0000
|0.0000
|1214
|2008.11.20 21:37
|close
|608
|0.78
|0.8454
|0.0000
|0.0000
|5.94
|3985.83
|1215
|2008.11.20 21:46
|close
|606
|0.79
|0.8458
|0.0000
|0.0000
|6.00
|3991.83
|1216
|2008.11.20 22:06
|close
|605
|0.79
|0.8461
|0.0000
|0.0000
|6.01
|3997.84
|1217
|2008.11.20 22:06
|sell
|609
|0.80
|0.8461
|0.0000
|0.0000
|1218
|2008.11.20 22:07
|sell
|610
|0.79
|0.8463
|0.0000
|0.0000
|1219
|2008.11.20 22:12
|close
|610
|0.79
|0.8458
|0.0000
|0.0000
|6.01
|4003.85
|1220
|2008.11.20 22:13
|close
|609
|0.80
|0.8456
|0.0000
|0.0000
|6.09
|4009.94
|1221
|2008.11.20 22:21
|sell
|611
|0.80
|0.8461
|0.0000
|0.0000
|1222
|2008.11.20 22:24
|sell
|612
|0.79
|0.8463
|0.0000
|0.0000
|1223
|2008.11.20 22:31
|sell
|613
|0.78
|0.8466
|0.0000
|0.0000
|1224
|2008.11.20 22:39
|close
|613
|0.78
|0.8460
|0.0000
|0.0000
|7.13
|4017.07
|1225
|2008.11.20 22:39
|close
|612
|0.79
|0.8458
|0.0000
|0.0000
|6.01
|4023.08
|1226
|2008.11.20 22:41
|close
|611
|0.80
|0.8456
|0.0000
|0.0000
|6.09
|4029.17
|1227
|2008.11.20 22:49
|buy
|614
|0.81
|0.8454
|0.0000
|0.0000
|1228
|2008.11.20 22:50
|buy
|615
|0.80
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|1229
|2008.11.20 22:50
|buy
|616
|0.79
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|1230
|2008.11.20 22:52
|close
|616
|0.79
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|6.01
|4035.18
|1231
|2008.11.20 22:55
|buy
|617
|0.79
|0.8448
|0.0000
|0.0000
|1232
|2008.11.20 23:10
|close
|614
|0.81
|0.8431
|0.0000
|0.0000
|-28.34
|4006.84
|1233
|2008.11.20 23:10
|buy
|618
|0.78
|0.8432
|0.0000
|0.0000
|1234
|2008.11.20 23:13
|close
|618
|0.78
|0.8437
|0.0000
|0.0000
|5.93
|4012.77
|1235
|2008.11.20 23:13
|buy
|619
|0.78
|0.8439
|0.0000
|0.0000
|1236
|2008.11.20 23:36
|close
|619
|0.78
|0.8445
|0.0000
|0.0000
|7.12
|4019.89
|1237
|2008.11.21 00:28
|buy
|620
|0.78
|0.8438
|0.0000
|0.0000
|1238
|2008.11.21 00:31
|close
|615
|0.80
|0.8428
|0.0000
|0.0000
|-28.46
|3991.43
|1239
|2008.11.21 00:31
|buy
|621
|0.78
|0.8432
|0.0000
|0.0000
|1240
|2008.11.21 00:40
|close
|621
|0.78
|0.8437
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3997.36
|1241
|2008.11.21 00:46
|buy
|622
|0.78
|0.8432
|0.0000
|0.0000
|1242
|2008.11.21 01:27
|close
|622
|0.78
|0.8437
|0.0000
|0.0000
|5.93
|4003.29
|1243
|2008.11.21 01:40
|close
|620
|0.78
|0.8442
|0.0000
|0.0000
|4.75
|4008.04
|1244
|2008.11.21 02:41
|close
|617
|0.79
|0.8447
|0.0000
|0.0000
|-1.67
|4006.38
|1245
|2008.11.21 03:23
|buy
|623
|0.80
|0.8441
|0.0000
|0.0000
|1246
|2008.11.21 03:23
|buy
|624
|0.79
|0.8438
|0.0000
|0.0000
|1247
|2008.11.21 03:27
|close
|624
|0.79
|0.8443
|0.0000
|0.0000
|6.01
|4012.39
|1248
|2008.11.21 03:34
|sell
|625
|0.80
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|1249
|2008.11.21 03:34
|close
|623
|0.80
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|6.08
|4018.47
|1250
|2008.11.21 04:05
|close
|625
|0.80
|0.8438
|0.0000
|0.0000
|9.74
|4028.21
|1251
|2008.11.23 23:00
|buy
|626
|0.81
|0.8427
|0.0000
|0.0000
|1252
|2008.11.23 23:03
|buy
|627
|0.80
|0.8424
|0.0000
|0.0000
|1253
|2008.11.23 23:09
|close
|627
|0.80
|0.8429
|0.0000
|0.0000
|6.08
|4034.29
|1254
|2008.11.23 23:10
|close
|626
|0.81
|0.8432
|0.0000
|0.0000
|6.16
|4040.45
|1255
|2008.11.23 23:10
|buy
|628
|0.81
|0.8434
|0.0000
|0.0000
|1256
|2008.11.23 23:11
|close
|628
|0.81
|0.8439
|0.0000
|0.0000
|6.17
|4046.62
|1257
|2008.11.23 23:11
|buy
|629
|0.81
|0.8441
|0.0000
|0.0000
|1258
|2008.11.23 23:24
|close
|629
|0.81
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|6.16
|4052.78
|1259
|2008.11.23 23:31
|sell
|630
|0.81
|0.8456
|0.0000
|0.0000
|1260
|2008.11.23 23:32
|sell
|631
|0.80
|0.8460
|0.0000
|0.0000
|1261
|2008.11.23 23:40
|close
|631
|0.80
|0.8452
|0.0000
|0.0000
|9.74
|4062.52
|1262
|2008.11.23 23:46
|sell
|632
|0.80
|0.8459
|0.0000
|0.0000
|1263
|2008.11.23 23:46
|sell
|633
|0.79
|0.8462
|0.0000
|0.0000
|1264
|2008.11.23 23:52
|close
|630
|0.81
|0.8480
|0.0000
|0.0000
|-29.58
|4032.94
|1265
|2008.11.23 23:52
|sell
|634
|0.78
|0.8478
|0.0000
|0.0000
|1266
|2008.11.23 23:55
|close
|634
|0.78
|0.8473
|0.0000
|0.0000
|5.94
|4038.88
|1267
|2008.11.23 23:55
|sell
|635
|0.79
|0.8471
|0.0000
|0.0000
|1268
|2008.11.24 00:13
|close
|632
|0.80
|0.8482
|0.0000
|0.0000
|-28.72
|4010.15
|1269
|2008.11.24 00:13
|sell
|636
|0.78
|0.8480
|0.0000
|0.0000
|1270
|2008.11.24 00:14
|close
|633
|0.79
|0.8485
|0.0000
|0.0000
|-28.35
|3981.80
|1271
|2008.11.24 00:14
|sell
|637
|0.78
|0.8483
|0.0000
|0.0000
|1272
|2008.11.24 00:38
|close
|635
|0.79
|0.8494
|0.0000
|0.0000
|-28.35
|3953.45
|1273
|2008.11.24 00:38
|sell
|638
|0.77
|0.8490
|0.0000
|0.0000
|1274
|2008.11.24 00:44
|close
|638
|0.77
|0.8485
|0.0000
|0.0000
|5.86
|3959.31
|1275
|2008.11.24 01:06
|close
|637
|0.78
|0.8477
|0.0000
|0.0000
|7.12
|3966.43
|1276
|2008.11.24 01:07
|close
|636
|0.78
|0.8474
|0.0000
|0.0000
|7.12
|3973.55
|1277
|2008.11.24 02:36
|buy
|639
|0.79
|0.8452
|0.0000
|0.0000
|1278
|2008.11.24 02:36
|close
|639
|0.79
|0.8459
|0.0000
|0.0000
|8.41
|3981.96
|1279
|2008.11.24 02:41
|sell
|640
|0.80
|0.8474
|0.0000
|0.0000
|1280
|2008.11.24 02:45
|sell
|641
|0.79
|0.8478
|0.0000
|0.0000
|1281
|2008.11.24 02:58
|close
|641
|0.79
|0.8473
|0.0000
|0.0000
|6.01
|3987.97
|1282
|2008.11.24 03:17
|close
|640
|0.80
|0.8469
|0.0000
|0.0000
|6.09
|3994.06
|1283
|2008.11.24 03:23
|sell
|642
|0.80
|0.8474
|0.0000
|0.0000
|1284
|2008.11.24 03:34
|sell
|643
|0.79
|0.8477
|0.0000
|0.0000
|1285
|2008.11.24 03:48
|close
|643
|0.79
|0.8472
|0.0000
|0.0000
|6.02
|4000.08
|1286
|2008.11.24 03:50
|close
|642
|0.80
|0.8468
|0.0000
|0.0000
|7.31
|4007.39
|1287
|2008.11.24 20:02
|sell
|644
|0.80
|0.8524
|0.0000
|0.0000
|1288
|2008.11.24 20:07
|sell
|645
|0.79
|0.8527
|0.0000
|0.0000
|1289
|2008.11.24 20:13
|close
|645
|0.79
|0.8521
|0.0000
|0.0000
|7.21
|4014.60
|1290
|2008.11.24 20:14
|close
|644
|0.80
|0.8519
|0.0000
|0.0000
|6.09
|4020.69
|1291
|2008.11.24 20:23
|sell
|646
|0.80
|0.8523
|0.0000
|0.0000
|1292
|2008.11.24 20:23
|sell
|647
|0.79
|0.8526
|0.0000
|0.0000
|1293
|2008.11.24 20:26
|sell
|648
|0.78
|0.8529
|0.0000
|0.0000
|1294
|2008.11.24 20:36
|close
|648
|0.78
|0.8523
|0.0000
|0.0000
|7.12
|4027.81
|1295
|2008.11.24 20:38
|close
|647
|0.79
|0.8521
|0.0000
|0.0000
|6.01
|4033.82
|1296
|2008.11.24 20:42
|close
|646
|0.80
|0.8516
|0.0000
|0.0000
|8.52
|4042.34
|1297
|2008.11.24 21:21
|buy
|649
|0.81
|0.8513
|0.0000
|0.0000
|1298
|2008.11.24 21:42
|sell
|650
|0.80
|0.8517
|0.0000
|0.0000
|1299
|2008.11.24 21:44
|close
|649
|0.81
|0.8519
|0.0000
|0.0000
|7.39
|4049.73
|1300
|2008.11.24 21:45
|sell
|651
|0.80
|0.8520
|0.0000
|0.0000
|1301
|2008.11.24 21:49
|sell
|652
|0.79
|0.8523
|0.0000
|0.0000
|1302
|2008.11.25 00:11
|buy
|653
|0.78
|0.8522
|0.0000
|0.0000
|1303
|2008.11.25 00:14
|close
|652
|0.79
|0.8521
|0.0000
|0.0000
|1.70
|4051.43
|1304
|2008.11.25 00:17
|buy
|654
|0.79
|0.8519
|0.0000
|0.0000
|1305
|2008.11.25 00:19
|close
|651
|0.80
|0.8518
|0.0000
|0.0000
|1.73
|4053.15
|1306
|2008.11.25 00:40
|close
|654
|0.79
|0.8524
|0.0000
|0.0000
|6.01
|4059.16
|1307
|2008.11.25 00:49
|close
|650
|0.80
|0.8517
|0.0000
|0.0000
|-0.71
|4058.45
|1308
|2008.11.25 00:49
|buy
|655
|0.80
|0.8517
|0.0000
|0.0000
|1309
|2008.11.25 00:49
|buy
|656
|0.79
|0.8515
|0.0000
|0.0000
|1310
|2008.11.25 03:02
|sell
|657
|0.78
|0.8512
|0.0000
|0.0000
|1311
|2008.11.25 03:04
|sell
|658
|0.78
|0.8515
|0.0000
|0.0000
|1312
|2008.11.25 03:25
|close
|658
|0.78
|0.8509
|0.0000
|0.0000
|7.12
|4065.57
|1313
|2008.11.25 03:29
|close
|657
|0.78
|0.8506
|0.0000
|0.0000
|7.12
|4072.69
|1314
|2008.11.25 03:29
|close
|653
|0.78
|0.8499
|0.0000
|0.0000
|-27.29
|4045.40
|1315
|2008.11.25 03:29
|buy
|659
|0.79
|0.8503
|0.0000
|0.0000
|1316
|2008.11.25 03:47
|close
|659
|0.79
|0.8508
|0.0000
|0.0000
|6.01
|4051.41
|1317
|2008.11.25 03:47
|buy
|660
|0.79
|0.8503
|0.0000
|0.0000
|1318
|2008.11.25 03:53
|close
|655
|0.80
|0.8494
|0.0000
|0.0000
|-27.99
|4023.42
|1319
|2008.11.25 03:53
|buy
|661
|0.78
|0.8498
|0.0000
|0.0000
|1320
|2008.11.25 04:10
|close
|661
|0.78
|0.8505
|0.0000
|0.0000
|8.30
|4031.72
|1321
|2008.11.25 06:22
|close
|660
|0.79
|0.8505
|0.0000
|0.0000
|2.41
|4034.13
|1322
|2008.11.25 06:22
|close
|656
|0.79
|0.8511
|0.0000
|0.0000
|-4.81
|4029.32
|1323
|2008.11.25 21:00
|sell
|662
|0.81
|0.8431
|0.0000
|0.0000
|1324
|2008.11.25 21:01
|sell
|663
|0.80
|0.8433
|0.0000
|0.0000
|1325
|2008.11.25 21:12
|sell
|664
|0.79
|0.8436
|0.0000
|0.0000
|1326
|2008.11.25 23:02
|close
|662
|0.81
|0.8454
|0.0000
|0.0000
|-28.35
|4000.97
|1327
|2008.11.25 23:02
|sell
|665
|0.77
|0.8452
|0.0000
|0.0000
|1328
|2008.11.25 23:02
|close
|663
|0.80
|0.8457
|0.0000
|0.0000
|-29.21
|3971.76
|1329
|2008.11.25 23:02
|sell
|666
|0.77
|0.8455
|0.0000
|0.0000
|1330
|2008.11.25 23:02
|close
|664
|0.79
|0.8459
|0.0000
|0.0000
|-27.65
|3944.11
|1331
|2008.11.25 23:02
|sell
|667
|0.77
|0.8458
|0.0000
|0.0000
|1332
|2008.11.25 23:05
|close
|667
|0.77
|0.8452
|0.0000
|0.0000
|7.03
|3951.14
|1333
|2008.11.25 23:06
|close
|666
|0.77
|0.8449
|0.0000
|0.0000
|7.03
|3958.17
|1334
|2008.11.25 23:12
|sell
|668
|0.78
|0.8454
|0.0000
|0.0000
|1335
|2008.11.25 23:18
|close
|668
|0.78
|0.8448
|0.0000
|0.0000
|7.12
|3965.29
|1336
|2008.11.25 23:18
|close
|665
|0.77
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|7.03
|3972.32
|1337
|2008.11.25 23:18
|sell
|669
|0.79
|0.8445
|0.0000
|0.0000
|1338
|2008.11.25 23:31
|sell
|670
|0.78
|0.8450
|0.0000
|0.0000
|1339
|2008.11.26 00:14
|sell
|671
|0.77
|0.8457
|0.0000
|0.0000
|1340
|2008.11.26 00:20
|close
|669
|0.79
|0.8468
|0.0000
|0.0000
|-28.35
|3943.97
|1341
|2008.11.26 00:20
|sell
|672
|0.77
|0.8464
|0.0000
|0.0000
|1342
|2008.11.26 00:39
|close
|672
|0.77
|0.8459
|0.0000
|0.0000
|5.85
|3949.82
|1343
|2008.11.26 01:08
|close
|671
|0.77
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|7.03
|3956.85
|1344
|2008.11.26 01:08
|buy
|673
|0.78
|0.8451
|0.0000
|0.0000
|1345
|2008.11.26 01:14
|close
|670
|0.78
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|4.05
|3960.89
|1346
|2008.11.26 01:14
|buy
|674
|0.78
|0.8446
|0.0000
|0.0000
|1347
|2008.11.26 01:24
|buy
|675
|0.77
|0.8444
|0.0000
|0.0000
|1348
|2008.11.26 01:29
|close
|675
|0.77
|0.8449
|0.0000
|0.0000
|5.86
|3966.75
|1349
|2008.11.26 02:12
|close
|674
|0.78
|0.8452
|0.0000
|0.0000
|7.12
|3973.87
|1350
|2008.11.26 02:12
|close
|673
|0.78
|0.8454
|0.0000
|0.0000
|3.56
|3977.43
|1351
|2008.11.26 02:12
|sell
|676
|0.80
|0.8458
|0.0000
|0.0000
|1352
|2008.11.26 02:16
|sell
|677
|0.79
|0.8461
|0.0000
|0.0000
|1353
|2008.11.26 02:19
|sell
|678
|0.78
|0.8463
|0.0000
|0.0000
|1354
|2008.11.26 02:36
|close
|678
|0.78
|0.8458
|0.0000
|0.0000
|5.93
|3983.36
|1355
|2008.11.26 02:38
|close
|677
|0.79
|0.8456
|0.0000
|0.0000
|6.01
|3989.37
|1356
|2008.11.26 02:55
|close
|676
|0.80
|0.8453
|0.0000
|0.0000
|6.09
|3995.46
|1357
|2008.11.26 03:09
|sell
|679
|0.80
|0.8459
|0.0000
|0.0000
|1358
|2008.11.26 03:13
|close
|679
|0.80
|0.8453
|0.0000
|0.0000
|7.31
|4002.77
|1359
|2008.11.26 03:18
|buy
|680
|0.80
|0.8449
|0.0000
|0.0000
|1360
|2008.11.26 03:26
|buy
|681
|0.79
|0.8445
|0.0000
|0.0000
|1361
|2008.11.26 03:31
|close
|681
|0.79
|0.8450
|0.0000
|0.0000
|6.01
|4008.78
|1362
|2008.11.26 03:50
|buy
|682
|0.79
|0.8445
|0.0000
|0.0000
|1363
|2008.11.26 04:01
|close
|682
|0.79
|0.8450
|0.0000
|0.0000
|6.01
|4014.79
|1364
|2008.11.26 04:15
|close
|680
|0.80
|0.8454
|0.0000
|0.0000
|6.09
|4020.88
|1365
|2008.11.26 20:00
|buy
|683
|0.80
|0.8402
|0.0000
|0.0000
|1366
|2008.11.26 20:08
|buy
|684
|0.79
|0.8399
|0.0000
|0.0000
|1367
|2008.11.26 20:33
|close
|684
|0.79
|0.8404
|0.0000
|0.0000
|6.01
|4026.89
|1368
|2008.11.26 20:36
|close
|683
|0.80
|0.8407
|0.0000
|0.0000
|6.09
|4032.98
|1369
|2008.11.26 21:13
|buy
|685
|0.81
|0.8403
|0.0000
|0.0000
|1370
|2008.11.26 21:13
|buy
|686
|0.80
|0.8399
|0.0000
|0.0000
|1371
|2008.11.26 21:24
|buy
|687
|0.79
|0.8396
|0.0000
|0.0000
|1372
|2008.11.26 21:27
|close
|687
|0.79
|0.8401
|0.0000
|0.0000
|6.01
|4038.99
|1373
|2008.11.26 21:29
|close
|686
|0.80
|0.8404
|0.0000
|0.0000
|6.08
|4045.07
|1374
|2008.11.26 21:29
|close
|685
|0.81
|0.8408
|0.0000
|0.0000
|6.16
|4051.23
|1375
|2008.11.26 21:50
|sell
|688
|0.81
|0.8408
|0.0000
|0.0000
|1376
|2008.11.26 21:51
|sell
|689
|0.80
|0.8411
|0.0000
|0.0000
|1377
|2008.11.26 21:56
|close
|689
|0.80
|0.8405
|0.0000
|0.0000
|7.30
|4058.53
|1378
|2008.11.26 21:56
|close
|688
|0.81
|0.8403
|0.0000
|0.0000
|6.17
|4064.70
|1379
|2008.11.26 21:57
|buy
|690
|0.81
|0.8400
|0.0000
|0.0000
|1380
|2008.11.26 22:08
|buy
|691
|0.80
|0.8397
|0.0000
|0.0000
|1381
|2008.11.26 22:11
|buy
|692
|0.79
|0.8395
|0.0000
|0.0000
|1382
|2008.11.26 22:18
|close
|692
|0.79
|0.8400
|0.0000
|0.0000
|6.01
|4070.71
|1383
|2008.11.26 22:52
|buy
|693
|0.79
|0.8392
|0.0000
|0.0000
|1384
|2008.11.26 23:13
|close
|693
|0.79
|0.8397
|0.0000
|0.0000
|6.01
|4076.72
|1385
|2008.11.26 23:18
|close
|691
|0.80
|0.8400
|0.0000
|0.0000
|3.66
|4080.38
|1386
|2008.11.26 23:24
|close
|690
|0.81
|0.8404
|0.0000
|0.0000
|4.92
|4085.30
|1387
|2008.11.26 23:24
|sell
|694
|0.82
|0.8404
|0.0000
|0.0000
|1388
|2008.11.26 23:24
|sell
|695
|0.81
|0.8407
|0.0000
|0.0000
|1389
|2008.11.26 23:56
|sell
|696
|0.80
|0.8410
|0.0000
|0.0000
|1390
|2008.11.27 00:42
|close
|696
|0.80
|0.8405
|0.0000
|0.0000
|3.95
|4089.26
|1391
|2008.11.27 00:43
|close
|695
|0.81
|0.8404
|0.0000
|0.0000
|1.53
|4090.79
|1392
|2008.11.27 00:54
|close
|694
|0.82
|0.8400
|0.0000
|0.0000
|2.80
|4093.59
|1393
|2008.11.27 01:07
|buy
|697
|0.82
|0.8398
|0.0000
|0.0000
|1394
|2008.11.27 01:09
|buy
|698
|0.81
|0.8395
|0.0000
|0.0000
|1395
|2008.11.27 01:50
|close
|698
|0.81
|0.8400
|0.0000
|0.0000
|6.17
|4099.76
|1396
|2008.11.27 01:53
|close
|697
|0.82
|0.8403
|0.0000
|0.0000
|6.24
|4106.00
|1397
|2008.11.27 02:43
|sell
|699
|0.82
|0.8406
|0.0000
|0.0000
|1398
|2008.11.27 02:54
|sell
|700
|0.81
|0.8409
|0.0000
|0.0000
|1399
|2008.11.27 03:21
|close
|700
|0.81
|0.8403
|0.0000
|0.0000
|7.40
|4113.40
|1400
|2008.11.27 03:21
|close
|699
|0.82
|0.8400
|0.0000
|0.0000
|7.49
|4120.89
|1401
|2008.11.27 03:45
|buy
|701
|0.82
|0.8398
|0.0000
|0.0000
|1402
|2008.11.27 04:11
|close
|701
|0.82
|0.8403
|0.0000
|0.0000
|6.24
|4127.13
|1403
|2008.11.27 20:00
|sell
|702
|0.83
|0.8379
|0.0000
|0.0000
|1404
|2008.11.27 20:39
|close
|702
|0.83
|0.8374
|0.0000
|0.0000
|6.32
|4133.45
|1405
|2008.11.27 21:27
|sell
|703
|0.83
|0.8379
|0.0000
|0.0000
|1406
|2008.11.27 21:28
|close
|703
|0.83
|0.8372
|0.0000
|0.0000
|8.84
|4142.29
|1407
|2008.11.27 21:30
|sell
|704
|0.83
|0.8378
|0.0000
|0.0000
|1408
|2008.11.27 21:47
|close
|704
|0.83
|0.8367
|0.0000
|0.0000
|13.90
|4156.19
|1409
|2008.11.27 21:47
|buy
|705
|0.83
|0.8367
|0.0000
|0.0000
|1410
|2008.11.27 21:48
|close
|705
|0.83
|0.8372
|0.0000
|0.0000
|6.31
|4162.50
|1411
|2008.11.27 23:02
|sell
|706
|0.83
|0.8376
|0.0000
|0.0000
|1412
|2008.11.28 00:01
|close
|706
|0.83
|0.8370
|0.0000
|0.0000
|6.84
|4169.34
|1413
|2008.11.28 00:06
|sell
|707
|0.83
|0.8378
|0.0000
|0.0000
|1414
|2008.11.28 00:15
|close
|707
|0.83
|0.8373
|0.0000
|0.0000
|6.32
|4175.66
|1415
|2008.11.28 00:29
|sell
|708
|0.84
|0.8375
|0.0000
|0.0000
|1416
|2008.11.28 00:29
|sell
|709
|0.83
|0.8378
|0.0000
|0.0000
|1417
|2008.11.28 00:31
|close
|709
|0.83
|0.8373
|0.0000
|0.0000
|6.32
|4181.98
|1418
|2008.11.28 00:33
|sell
|710
|0.83
|0.8378
|0.0000
|0.0000
|1419
|2008.11.28 01:19
|sell
|711
|0.82
|0.8381
|0.0000
|0.0000
|1420
|2008.11.28 03:17
|close
|711
|0.82
|0.8378
|0.0000
|0.0000
|3.74
|4185.72
|1421
|2008.11.28 03:23
|close
|710
|0.83
|0.8376
|0.0000
|0.0000
|2.53
|4188.25
|1422
|2008.11.28 03:23
|close
|708
|0.84
|0.8375
|0.0000
|0.0000
|0.00
|4188.25
|1423
|2008.11.28 03:23
|buy
|712
|0.84
|0.8372
|0.0000
|0.0000
|1424
|2008.11.28 03:53
|close
|712
|0.84
|0.8377
|0.0000
|0.0000
|6.39
|4194.64
|1425
|2008.11.30 23:45
|sell
|713
|0.84
|0.8254
|0.0000
|0.0000
|1426
|2008.12.01 00:00
|close
|713
|0.84
|0.8249
|0.0000
|0.0000
|5.64
|4200.28
|1427
|2008.12.01 00:02
|buy
|714
|0.84
|0.8248
|0.0000
|0.0000
|1428
|2008.12.01 00:03
|buy
|715
|0.83
|0.8245
|0.0000
|0.0000
|1429
|2008.12.01 00:04
|buy
|716
|0.82
|0.8243
|0.0000
|0.0000
|1430
|2008.12.01 00:13
|close
|716
|0.82
|0.8248
|0.0000
|0.0000
|6.24
|4206.52
|1431
|2008.12.01 00:14
|close
|715
|0.83
|0.8251
|0.0000
|0.0000
|7.57
|4214.09
|1432
|2008.12.01 00:17
|close
|714
|0.84
|0.8253
|0.0000
|0.0000
|6.39
|4220.48
|1433
|2008.12.01 00:17
|sell
|717
|0.84
|0.8253
|0.0000
|0.0000
|1434
|2008.12.01 00:41
|sell
|718
|0.83
|0.8256
|0.0000
|0.0000
|1435
|2008.12.01 00:54
|close
|718
|0.83
|0.8251
|0.0000
|0.0000
|6.32
|4226.80
|1436
|2008.12.01 00:55
|close
|717
|0.84
|0.8248
|0.0000
|0.0000
|6.40
|4233.20
|1437
|2008.12.01 01:01
|sell
|719
|0.85
|0.8256
|0.0000
|0.0000
|1438
|2008.12.01 01:15
|close
|719
|0.85
|0.8251
|0.0000
|0.0000
|6.47
|4239.67
|1439
|2008.12.01 01:15
|buy
|720
|0.85
|0.8249
|0.0000
|0.0000
|1440
|2008.12.01 01:18
|buy
|721
|0.84
|0.8246
|0.0000
|0.0000
|1441
|2008.12.01 01:21
|buy
|722
|0.83
|0.8243
|0.0000
|0.0000
|1442
|2008.12.01 01:22
|close
|722
|0.83
|0.8248
|0.0000
|0.0000
|6.32
|4245.99
|1443
|2008.12.01 01:23
|close
|721
|0.84
|0.8251
|0.0000
|0.0000
|6.39
|4252.38
|1444
|2008.12.01 01:23
|close
|720
|0.85
|0.8254
|0.0000
|0.0000
|6.47
|4258.85
|1445
|2008.12.01 01:25
|sell
|723
|0.85
|0.8255
|0.0000
|0.0000
|1446
|2008.12.01 01:27
|sell
|724
|0.84
|0.8258
|0.0000
|0.0000
|1447
|2008.12.01 01:27
|sell
|725
|0.83
|0.8261
|0.0000
|0.0000
|1448
|2008.12.01 01:50
|close
|725
|0.83
|0.8255
|0.0000
|0.0000
|7.57
|4266.42
|1449
|2008.12.01 01:56
|sell
|726
|0.83
|0.8261
|0.0000
|0.0000
|1450
|2008.12.01 05:56
|close
|726
|0.83
|0.8264
|0.0000
|0.0000
|-3.79
|4262.63
|1451
|2008.12.01 05:59
|close
|724
|0.84
|0.8262
|0.0000
|0.0000
|-5.11
|4257.52
|1452
|2008.12.01 07:46
|close
|723
|0.85
|0.8288
|0.0000
|0.0000
|-42.68
|4214.84
|1453
|2008.12.01 20:06
|buy
|727
|0.84
|0.8490
|0.0000
|0.0000
|1454
|2008.12.01 20:08
|buy
|728
|0.83
|0.8487
|0.0000
|0.0000
|1455
|2008.12.01 20:10
|buy
|729
|0.82
|0.8485
|0.0000
|0.0000
|1456
|2008.12.01 20:19
|close
|729
|0.82
|0.8490
|0.0000
|0.0000
|6.24
|4221.08
|1457
|2008.12.01 20:20
|close
|728
|0.83
|0.8493
|0.0000
|0.0000
|7.57
|4228.65
|1458
|2008.12.01 20:20
|close
|727
|0.84
|0.8495
|0.0000
|0.0000
|6.39
|4235.04
|1459
|2008.12.01 20:33
|buy
|730
|0.85
|0.8487
|0.0000
|0.0000
|1460
|2008.12.01 20:41
|close
|730
|0.85
|0.8492
|0.0000
|0.0000
|6.47
|4241.51
|1461
|2008.12.01 20:42
|sell
|731
|0.85
|0.8496
|0.0000
|0.0000
|1462
|2008.12.01 20:44
|sell
|732
|0.84
|0.8499
|0.0000
|0.0000
|1463
|2008.12.01 20:45
|close
|732
|0.84
|0.8493
|0.0000
|0.0000
|7.67
|4249.18
|1464
|2008.12.01 20:45
|close
|731
|0.85
|0.8490
|0.0000
|0.0000
|7.76
|4256.94
|1465
|2008.12.01 20:47
|sell
|733
|0.85
|0.8496
|0.0000
|0.0000
|1466
|2008.12.01 20:55
|sell
|734
|0.84
|0.8499
|0.0000
|0.0000
|1467
|2008.12.01 20:59
|close
|734
|0.84
|0.8494
|0.0000
|0.0000
|6.39
|4263.33
|1468
|2008.12.01 20:59
|close
|733
|0.85
|0.8491
|0.0000
|0.0000
|6.47
|4269.80
|1469
|2008.12.01 21:00
|sell
|735
|0.85
|0.8494
|0.0000
|0.0000
|1470
|2008.12.01 21:07
|close
|735
|0.85
|0.8489
|0.0000
|0.0000
|6.47
|4276.27
|1471
|2008.12.01 21:17
|buy
|736
|0.86
|0.8487
|0.0000
|0.0000
|1472
|2008.12.01 21:18
|buy
|737
|0.85
|0.8485
|0.0000
|0.0000
|1473
|2008.12.01 21:20
|buy
|738
|0.83
|0.8481
|0.0000
|0.0000
|1474
|2008.12.01 21:23
|close
|738
|0.83
|0.8487
|0.0000
|0.0000
|7.58
|4283.85
|1475
|2008.12.01 21:25
|buy
|739
|0.84
|0.8482
|0.0000
|0.0000
|1476
|2008.12.01 21:54
|close
|736
|0.86
|0.8464
|0.0000
|0.0000
|-30.09
|4253.76
|1477
|2008.12.01 21:55
|buy
|740
|0.82
|0.8468
|0.0000
|0.0000
|1478
|2008.12.01 22:09
|close
|740
|0.82
|0.8473
|0.0000
|0.0000
|6.24
|4260.00
|1479
|2008.12.01 23:16
|sell
|741
|0.83
|0.8477
|0.0000
|0.0000
|1480
|2008.12.01 23:24
|close
|741
|0.83
|0.8471
|0.0000
|0.0000
|7.57
|4267.57
|1481
|2008.12.01 23:25
|buy
|742
|0.83
|0.8469
|0.0000
|0.0000
|1482
|2008.12.01 23:28
|close
|742
|0.83
|0.8474
|0.0000
|0.0000
|6.31
|4273.88
|1483
|2008.12.01 23:38
|sell
|743
|0.83
|0.8477
|0.0000
|0.0000
|1484
|2008.12.01 23:40
|sell
|744
|0.83
|0.8480
|0.0000
|0.0000
|1485
|2008.12.01 23:43
|close
|744
|0.83
|0.8474
|0.0000
|0.0000
|7.57
|4281.45
|1486
|2008.12.01 23:49
|sell
|745
|0.84
|0.8480
|0.0000
|0.0000
|1487
|2008.12.01 23:53
|sell
|746
|0.84
|0.8483
|0.0000
|0.0000
|1488
|2008.12.01 23:57
|close
|746
|0.84
|0.8478
|0.0000
|0.0000
|6.39
|4287.84
|1489
|2008.12.02 00:00
|close
|745
|0.84
|0.8475
|0.0000
|0.0000
|5.64
|4293.48
|1490
|2008.12.02 00:15
|close
|743
|0.83
|0.8471
|0.0000
|0.0000
|6.83
|4300.31
|1491
|2008.12.02 00:15
|buy
|747
|0.83
|0.8470
|0.0000
|0.0000
|1492
|2008.12.02 00:21
|close
|747
|0.83
|0.8476
|0.0000
|0.0000
|7.58
|4307.89
|1493
|2008.12.02 00:36
|buy
|748
|0.84
|0.8470
|0.0000
|0.0000
|1494
|2008.12.02 00:37
|close
|737
|0.85
|0.8462
|0.0000
|0.0000
|-30.25
|4277.64
|1495
|2008.12.02 00:37
|buy
|749
|0.83
|0.8463
|0.0000
|0.0000
|1496
|2008.12.02 00:45
|close
|739
|0.84
|0.8459
|0.0000
|0.0000
|-29.89
|4247.76
|1497
|2008.12.02 00:50
|buy
|750
|0.83
|0.8459
|0.0000
|0.0000
|1498
|2008.12.02 00:54
|close
|750
|0.83
|0.8464
|0.0000
|0.0000
|6.32
|4254.08
|1499
|2008.12.02 00:56
|close
|749
|0.83
|0.8469
|0.0000
|0.0000
|7.58
|4261.66
|1500
|2008.12.02 01:07
|buy
|751
|0.84
|0.8463
|0.0000
|0.0000
|1501
|2008.12.02 01:07
|buy
|752
|0.83
|0.8460
|0.0000
|0.0000
|1502
|2008.12.02 01:54
|close
|752
|0.83
|0.8465
|0.0000
|0.0000
|6.32
|4267.98
|1503
|2008.12.02 02:29
|close
|751
|0.84
|0.8466
|0.0000
|0.0000
|3.83
|4271.81
|1504
|2008.12.02 03:28
|sell
|753
|0.85
|0.8467
|0.0000
|0.0000
|1505
|2008.12.02 03:55
|close
|748
|0.84
|0.8470
|0.0000
|0.0000
|0.00
|4271.81
|1506
|2008.12.02 07:05
|close
|753
|0.85
|0.8467
|0.0000
|0.0000
|0.00
|4271.81
|1507
|2008.12.02 20:00
|sell
|754
|0.85
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|1508
|2008.12.02 20:04
|sell
|755
|0.84
|0.8539
|0.0000
|0.0000
|1509
|2008.12.02 20:18
|close
|755
|0.84
|0.8534
|0.0000
|0.0000
|6.39
|4278.20
|1510
|2008.12.02 20:20
|close
|754
|0.85
|0.8531
|0.0000
|0.0000
|6.47
|4284.67
|1511
|2008.12.02 20:55
|sell
|756
|0.86
|0.8534
|0.0000
|0.0000
|1512
|2008.12.02 20:58
|close
|756
|0.86
|0.8529
|0.0000
|0.0000
|6.54
|4291.21
|1513
|2008.12.02 21:05
|sell
|757
|0.86
|0.8533
|0.0000
|0.0000
|1514
|2008.12.02 21:10
|close
|757
|0.86
|0.8528
|0.0000
|0.0000
|6.54
|4297.75
|1515
|2008.12.02 21:25
|sell
|758
|0.86
|0.8531
|0.0000
|0.0000
|1516
|2008.12.02 21:39
|close
|758
|0.86
|0.8526
|0.0000
|0.0000
|6.55
|4304.30
|1517
|2008.12.02 21:56
|sell
|759
|0.86
|0.8536
|0.0000
|0.0000
|1518
|2008.12.02 21:59
|close
|759
|0.86
|0.8529
|0.0000
|0.0000
|9.16
|4313.46
|1519
|2008.12.02 22:28
|sell
|760
|0.86
|0.8530
|0.0000
|0.0000
|1520
|2008.12.02 22:41
|close
|760
|0.86
|0.8525
|0.0000
|0.0000
|6.55
|4320.01
|1521
|2008.12.02 23:00
|sell
|761
|0.86
|0.8529
|0.0000
|0.0000
|1522
|2008.12.02 23:03
|close
|761
|0.86
|0.8524
|0.0000
|0.0000
|6.55
|4326.56
|1523
|2008.12.02 23:07
|buy
|762
|0.87
|0.8521
|0.0000
|0.0000
|1524
|2008.12.02 23:09
|close
|762
|0.87
|0.8526
|0.0000
|0.0000
|6.62
|4333.18
|1525
|2008.12.02 23:25
|buy
|763
|0.87
|0.8521
|0.0000
|0.0000
|1526
|2008.12.02 23:35
|close
|763
|0.87
|0.8526
|0.0000
|0.0000
|6.62
|4339.80
|1527
|2008.12.02 23:36
|sell
|764
|0.87
|0.8530
|0.0000
|0.0000
|1528
|2008.12.02 23:40
|sell
|765
|0.86
|0.8533
|0.0000
|0.0000
|1529
|2008.12.02 23:40
|close
|765
|0.86
|0.8528
|0.0000
|0.0000
|6.54
|4346.34
|1530
|2008.12.02 23:44
|sell
|766
|0.86
|0.8533
|0.0000
|0.0000
|1531
|2008.12.02 23:49
|close
|766
|0.86
|0.8528
|0.0000
|0.0000
|6.54
|4352.88
|1532
|2008.12.03 00:08
|sell
|767
|0.86
|0.8534
|0.0000
|0.0000
|1533
|2008.12.03 00:14
|sell
|768
|0.85
|0.8538
|0.0000
|0.0000
|1534
|2008.12.03 00:16
|close
|768
|0.85
|0.8532
|0.0000
|0.0000
|7.76
|4360.64
|1535
|2008.12.03 00:28
|sell
|769
|0.85
|0.8537
|0.0000
|0.0000
|1536
|2008.12.03 00:30
|close
|769
|0.85
|0.8532
|0.0000
|0.0000
|6.47
|4367.11
|1537
|2008.12.03 00:33
|close
|767
|0.86
|0.8528
|0.0000
|0.0000
|7.85
|4374.96
|1538
|2008.12.03 00:34
|close
|764
|0.87
|0.8525
|0.0000
|0.0000
|5.85
|4380.80
|1539
|2008.12.03 01:09
|sell
|770
|0.88
|0.8532
|0.0000
|0.0000
|1540
|2008.12.03 01:33
|sell
|771
|0.87
|0.8534
|0.0000
|0.0000
|1541
|2008.12.03 01:36
|sell
|772
|0.85
|0.8537
|0.0000
|0.0000
|1542
|2008.12.03 01:46
|close
|772
|0.85
|0.8532
|0.0000
|0.0000
|6.47
|4387.27
|1543
|2008.12.03 01:50
|close
|771
|0.87
|0.8526
|0.0000
|0.0000
|10.59
|4397.86
|1544
|2008.12.03 01:50
|close
|770
|0.88
|0.8526
|0.0000
|0.0000
|8.04
|4405.90
|1545
|2008.12.03 01:50
|buy
|773
|0.88
|0.8526
|0.0000
|0.0000
|1546
|2008.12.03 02:07
|close
|773
|0.88
|0.8531
|0.0000
|0.0000
|6.70
|4412.60
|1547
|2008.12.03 02:55
|buy
|774
|0.88
|0.8524
|0.0000
|0.0000
|1548
|2008.12.03 03:33
|close
|774
|0.88
|0.8529
|0.0000
|0.0000
|6.70
|4419.30
|1549
|2008.12.03 03:33
|sell
|775
|0.88
|0.8532
|0.0000
|0.0000
|1550
|2008.12.03 03:37
|sell
|776
|0.87
|0.8534
|0.0000
|0.0000
|1551
|2008.12.03 03:43
|sell
|777
|0.86
|0.8537
|0.0000
|0.0000
|1552
|2008.12.03 04:50
|close
|777
|0.86
|0.8534
|0.0000
|0.0000
|3.93
|4423.23
|1553
|2008.12.03 05:31
|close
|776
|0.87
|0.8531
|0.0000
|0.0000
|3.97
|4427.20
|1554
|2008.12.03 05:31
|close
|775
|0.88
|0.8529
|0.0000
|0.0000
|4.02
|4431.22
|1555
|2008.12.03 20:35
|sell
|778
|0.89
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|1556
|2008.12.03 20:35
|sell
|779
|0.88
|0.8598
|0.0000
|0.0000
|1557
|2008.12.03 20:40
|close
|779
|0.88
|0.8593
|0.0000
|0.0000
|6.70
|4437.92
|1558
|2008.12.03 20:42
|close
|778
|0.89
|0.8590
|0.0000
|0.0000
|6.77
|4444.69
|1559
|2008.12.03 20:42
|buy
|780
|0.89
|0.8587
|0.0000
|0.0000
|1560
|2008.12.03 20:43
|close
|780
|0.89
|0.8592
|0.0000
|0.0000
|6.77
|4451.46
|1561
|2008.12.03 20:48
|sell
|781
|0.89
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|1562
|2008.12.03 20:54
|sell
|782
|0.88
|0.8598
|0.0000
|0.0000
|1563
|2008.12.03 20:58
|sell
|783
|0.87
|0.8601
|0.0000
|0.0000
|1564
|2008.12.03 21:04
|close
|783
|0.87
|0.8596
|0.0000
|0.0000
|6.62
|4458.08
|1565
|2008.12.03 21:09
|sell
|784
|0.87
|0.8601
|0.0000
|0.0000
|1566
|2008.12.03 22:05
|close
|782
|0.88
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|4.02
|4462.10
|1567
|2008.12.03 22:05
|close
|784
|0.87
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|7.94
|4470.04
|1568
|2008.12.03 22:05
|close
|781
|0.89
|0.8592
|0.0000
|0.0000
|4.06
|4474.10
|1569
|2008.12.03 22:31
|sell
|785
|0.89
|0.8601
|0.0000
|0.0000
|1570
|2008.12.03 22:44
|sell
|786
|0.88
|0.8604
|0.0000
|0.0000
|1571
|2008.12.03 23:21
|close
|786
|0.88
|0.8598
|0.0000
|0.0000
|8.03
|4482.13
|1572
|2008.12.03 23:49
|close
|785
|0.89
|0.8597
|0.0000
|0.0000
|5.42
|4487.55
|1573
|2008.12.04 00:12
|sell
|787
|0.90
|0.8600
|0.0000
|0.0000
|1574
|2008.12.04 00:33
|close
|787
|0.90
|0.8595
|0.0000
|0.0000
|6.85
|4494.40
|1575
|2008.12.04 00:46
|sell
|788
|0.90
|0.8598
|0.0000
|0.0000
|1576
|2008.12.04 00:47
|sell
|789
|0.89
|0.8601
|0.0000
|0.0000
|1577
|2008.12.04 01:40
|sell
|790
|0.88
|0.8604
|0.0000
|0.0000
|1578
|2008.12.04 03:11
|close
|790
|0.88
|0.8601
|0.0000
|0.0000
|4.02
|4498.42
|1579
|2008.12.04 03:14
|close
|789
|0.89
|0.8599
|0.0000
|0.0000
|2.71
|4501.13
|1580
|2008.12.04 04:19
|close
|788
|0.90
|0.8599
|0.0000
|0.0000
|-1.37
|4499.76
|1581
|2008.12.04 20:02
|buy
|791
|0.90
|0.8665
|0.0000
|0.0000
|1582
|2008.12.04 20:03
|close
|791
|0.90
|0.8670
|0.0000
|0.0000
|6.84
|4506.60
|1583
|2008.12.04 20:06
|sell
|792
|0.90
|0.8677
|0.0000
|0.0000
|1584
|2008.12.04 20:08
|sell
|793
|0.89
|0.8680
|0.0000
|0.0000
|1585
|2008.12.04 20:08
|sell
|794
|0.88
|0.8683
|0.0000
|0.0000
|1586
|2008.12.04 20:15
|close
|794
|0.88
|0.8676
|0.0000
|0.0000
|9.37
|4515.97
|1587
|2008.12.04 20:16
|sell
|795
|0.88
|0.8683
|0.0000
|0.0000
|1588
|2008.12.04 20:45
|close
|792
|0.90
|0.8700
|0.0000
|0.0000
|-31.50
|4484.47
|1589
|2008.12.04 20:45
|close
|793
|0.89
|0.8703
|0.0000
|0.0000
|-31.15
|4453.32
|1590
|2008.12.04 20:53
|close
|795
|0.88
|0.8706
|0.0000
|0.0000
|-30.81
|4422.51
|1591
|2008.12.05 00:01
|sell
|796
|0.88
|0.8699
|0.0000
|0.0000
|1592
|2008.12.05 00:55
|buy
|797
|0.88
|0.8696
|0.0000
|0.0000
|1593
|2008.12.05 01:00
|close
|797
|0.88
|0.8701
|0.0000
|0.0000
|6.70
|4429.21
|1594
|2008.12.05 01:02
|sell
|798
|0.88
|0.8702
|0.0000
|0.0000
|1595
|2008.12.05 01:11
|sell
|799
|0.86
|0.8705
|0.0000
|0.0000
|1596
|2008.12.05 02:26
|close
|799
|0.86
|0.8702
|0.0000
|0.0000
|3.92
|4433.13
|1597
|2008.12.05 02:30
|close
|798
|0.88
|0.8698
|0.0000
|0.0000
|5.36
|4438.49
|1598
|2008.12.05 02:33
|close
|796
|0.88
|0.8697
|0.0000
|0.0000
|2.68
|4441.17
|1599
|2008.12.05 02:33
|buy
|800
|0.89
|0.8696
|0.0000
|0.0000
|1600
|2008.12.05 02:39
|buy
|801
|0.88
|0.8693
|0.0000
|0.0000
|1601
|2008.12.05 02:57
|close
|801
|0.88
|0.8698
|0.0000
|0.0000
|6.69
|4447.86
|1602
|2008.12.05 03:08
|close
|800
|0.89
|0.8701
|0.0000
|0.0000
|6.77
|4454.63
|1603
|2008.12.05 03:38
|sell
|802
|0.89
|0.8703
|0.0000
|0.0000
|1604
|2008.12.05 03:44
|close
|802
|0.89
|0.8698
|0.0000
|0.0000
|6.77
|4461.40
|1605
|2008.12.07 23:13
|sell
|803
|0.89
|0.8649
|0.0000
|0.0000
|1606
|2008.12.07 23:16
|sell
|804
|0.88
|0.8652
|0.0000
|0.0000
|1607
|2008.12.07 23:31
|sell
|805
|0.87
|0.8655
|0.0000
|0.0000
|1608
|2008.12.08 00:51
|close
|803
|0.89
|0.8672
|0.0000
|0.0000
|-31.94
|4429.46
|1609
|2008.12.08 00:51
|sell
|806
|0.86
|0.8668
|0.0000
|0.0000
|1610
|2008.12.08 01:14
|close
|806
|0.86
|0.8662
|0.0000
|0.0000
|7.85
|4437.31
|1611
|2008.12.08 01:52
|buy
|807
|0.87
|0.8657
|0.0000
|0.0000
|1612
|2008.12.08 02:16
|close
|805
|0.87
|0.8653
|0.0000
|0.0000
|1.88
|4439.19
|1613
|2008.12.08 02:16
|buy
|808
|0.88
|0.8653
|0.0000
|0.0000
|1614
|2008.12.08 02:17
|close
|804
|0.88
|0.8652
|0.0000
|0.0000
|-0.78
|4438.40
|1615
|2008.12.08 02:37
|close
|808
|0.88
|0.8658
|0.0000
|0.0000
|6.70
|4445.10
|1616
|2008.12.08 03:12
|close
|807
|0.87
|0.8660
|0.0000
|0.0000
|3.97
|4449.07
|1617
|2008.12.08 03:15
|sell
|809
|0.89
|0.8658
|0.0000
|0.0000
|1618
|2008.12.08 03:40
|sell
|810
|0.88
|0.8663
|0.0000
|0.0000
|1619
|2008.12.08 03:40
|sell
|811
|0.87
|0.8665
|0.0000
|0.0000
|1620
|2008.12.08 03:43
|close
|811
|0.87
|0.8660
|0.0000
|0.0000
|6.62
|4455.69
|1621
|2008.12.08 03:46
|close
|810
|0.88
|0.8658
|0.0000
|0.0000
|6.69
|4462.38
|1622
|2008.12.08 06:08
|close
|809
|0.89
|0.8658
|0.0000
|0.0000
|0.00
|4462.38
|1623
|2008.12.08 20:00
|buy
|812
|0.89
|0.8668
|0.0000
|0.0000
|1624
|2008.12.08 20:03
|buy
|813
|0.88
|0.8666
|0.0000
|0.0000
|1625
|2008.12.08 20:09
|close
|813
|0.88
|0.8672
|0.0000
|0.0000
|8.03
|4470.41
|1626
|2008.12.08 20:09
|close
|812
|0.89
|0.8673
|0.0000
|0.0000
|6.77
|4477.18
|1627
|2008.12.08 20:09
|buy
|814
|0.90
|0.8675
|0.0000
|0.0000
|1628
|2008.12.08 20:09
|buy
|815
|0.88
|0.8672
|0.0000
|0.0000
|1629
|2008.12.08 20:10
|buy
|816
|0.87
|0.8669
|0.0000
|0.0000
|1630
|2008.12.08 20:12
|close
|816
|0.87
|0.8674
|0.0000
|0.0000
|6.62
|4483.80
|1631
|2008.12.08 20:15
|buy
|817
|0.87
|0.8667
|0.0000
|0.0000
|1632
|2008.12.08 20:26
|close
|817
|0.87
|0.8672
|0.0000
|0.0000
|6.62
|4490.42
|1633
|2008.12.08 20:29
|close
|815
|0.88
|0.8679
|0.0000
|0.0000
|9.37
|4499.79
|1634
|2008.12.08 20:30
|close
|814
|0.90
|0.8680
|0.0000
|0.0000
|6.85
|4506.64
|1635
|2008.12.08 20:48
|buy
|818
|0.90
|0.8668
|0.0000
|0.0000
|1636
|2008.12.08 20:49
|buy
|819
|0.89
|0.8665
|0.0000
|0.0000
|1637
|2008.12.08 20:49
|close
|819
|0.89
|0.8670
|0.0000
|0.0000
|6.77
|4513.41
|1638
|2008.12.08 20:53
|close
|818
|0.90
|0.8674
|0.0000
|0.0000
|8.21
|4521.62
|1639
|2008.12.08 21:00
|sell
|820
|0.90
|0.8675
|0.0000
|0.0000
|1640
|2008.12.08 21:07
|sell
|821
|0.89
|0.8678
|0.0000
|0.0000
|1641
|2008.12.08 21:09
|close
|821
|0.89
|0.8673
|0.0000
|0.0000
|6.77
|4528.39
|1642
|2008.12.08 21:21
|sell
|822
|0.89
|0.8681
|0.0000
|0.0000
|1643
|2008.12.08 21:21
|sell
|823
|0.88
|0.8684
|0.0000
|0.0000
|1644
|2008.12.08 21:51
|close
|820
|0.90
|0.8698
|0.0000
|0.0000
|-31.50
|4496.89
|1645
|2008.12.08 21:51
|sell
|824
|0.87
|0.8694
|0.0000
|0.0000
|1646
|2008.12.08 21:56
|close
|824
|0.87
|0.8689
|0.0000
|0.0000
|6.62
|4503.51
|1647
|2008.12.08 21:56
|sell
|825
|0.88
|0.8687
|0.0000
|0.0000
|1648
|2008.12.08 22:34
|close
|825
|0.88
|0.8682
|0.0000
|0.0000
|6.70
|4510.21
|1649
|2008.12.08 22:34
|close
|823
|0.88
|0.8680
|0.0000
|0.0000
|5.36
|4515.57
|1650
|2008.12.08 22:59
|sell
|826
|0.89
|0.8686
|0.0000
|0.0000
|1651
|2008.12.08 23:08
|close
|826
|0.89
|0.8681
|0.0000
|0.0000
|6.77
|4522.34
|1652
|2008.12.08 23:08
|buy
|827
|0.90
|0.8680
|0.0000
|0.0000
|1653
|2008.12.08 23:10
|close
|822
|0.89
|0.8678
|0.0000
|0.0000
|4.06
|4526.40
|1654
|2008.12.08 23:18
|sell
|828
|0.90
|0.8685
|0.0000
|0.0000
|1655
|2008.12.08 23:18
|close
|827
|0.90
|0.8687
|0.0000
|0.0000
|9.58
|4535.98
|1656
|2008.12.08 23:18
|sell
|829
|0.90
|0.8688
|0.0000
|0.0000
|1657
|2008.12.08 23:20
|close
|829
|0.90
|0.8683
|0.0000
|0.0000
|6.85
|4542.83
|1658
|2008.12.08 23:24
|close
|828
|0.90
|0.8680
|0.0000
|0.0000
|6.85
|4549.68
|1659
|2008.12.08 23:30
|buy
|830
|0.91
|0.8679
|0.0000
|0.0000
|1660
|2008.12.08 23:36
|close
|830
|0.91
|0.8686
|0.0000
|0.0000
|9.69
|4559.37
|1661
|2008.12.08 23:36
|sell
|831
|0.91
|0.8686
|0.0000
|0.0000
|1662
|2008.12.08 23:41
|close
|831
|0.91
|0.8681
|0.0000
|0.0000
|6.92
|4566.29
|1663
|2008.12.09 00:09
|sell
|832
|0.91
|0.8685
|0.0000
|0.0000
|1664
|2008.12.09 00:13
|sell
|833
|0.90
|0.8688
|0.0000
|0.0000
|1665
|2008.12.09 00:31
|close
|833
|0.90
|0.8683
|0.0000
|0.0000
|6.85
|4573.14
|1666
|2008.12.09 00:37
|close
|832
|0.91
|0.8680
|0.0000
|0.0000
|6.93
|4580.07
|1667
|2008.12.09 00:56
|buy
|834
|0.92
|0.8678
|0.0000
|0.0000
|1668
|2008.12.09 00:56
|buy
|835
|0.91
|0.8676
|0.0000
|0.0000
|1669
|2008.12.09 01:20
|buy
|836
|0.89
|0.8673
|0.0000
|0.0000
|1670
|2008.12.09 01:51
|close
|836
|0.89
|0.8678
|0.0000
|0.0000
|6.77
|4586.84
|1671
|2008.12.09 01:52
|close
|835
|0.91
|0.8681
|0.0000
|0.0000
|6.92
|4593.76
|1672
|2008.12.09 03:48
|sell
|837
|0.91
|0.8675
|0.0000
|0.0000
|1673
|2008.12.09 04:21
|close
|834
|0.92
|0.8677
|0.0000
|0.0000
|-1.40
|4592.36
|1674
|2008.12.09 05:01
|close
|837
|0.91
|0.8672
|0.0000
|0.0000
|4.15
|4596.51
|1675
|2008.12.09 20:00
|sell
|838
|0.92
|0.8754
|0.0000
|0.0000
|1676
|2008.12.09 20:00
|sell
|839
|0.91
|0.8756
|0.0000
|0.0000
|1677
|2008.12.09 20:35
|sell
|840
|0.90
|0.8759
|0.0000
|0.0000
|1678
|2008.12.09 21:56
|close
|840
|0.90
|0.8756
|0.0000
|0.0000
|4.10
|4600.61
|1679
|2008.12.09 22:10
|sell
|841
|0.90
|0.8761
|0.0000
|0.0000
|1680
|2008.12.09 22:40
|close
|841
|0.90
|0.8755
|0.0000
|0.0000
|8.21
|4608.82
|1681
|2008.12.09 22:40
|buy
|842
|0.90
|0.8755
|0.0000
|0.0000
|1682
|2008.12.09 22:41
|close
|842
|0.90
|0.8761
|0.0000
|0.0000
|8.21
|4617.03
|1683
|2008.12.10 00:00
|close
|839
|0.91
|0.8760
|0.0000
|0.0000
|-6.35
|4610.68
|1684
|2008.12.10 00:01
|close
|838
|0.92
|0.8758
|0.0000
|0.0000
|-6.42
|4604.26
|1685
|2008.12.10 00:04
|sell
|843
|0.92
|0.8763
|0.0000
|0.0000
|1686
|2008.12.10 00:05
|sell
|844
|0.91
|0.8766
|0.0000
|0.0000
|1687
|2008.12.10 00:05
|close
|844
|0.91
|0.8761
|0.0000
|0.0000
|6.92
|4611.18
|1688
|2008.12.10 01:06
|close
|843
|0.92
|0.8760
|0.0000
|0.0000
|4.20
|4615.38
|1689
|2008.12.10 01:07
|buy
|845
|0.92
|0.8757
|0.0000
|0.0000
|1690
|2008.12.10 01:14
|buy
|846
|0.91
|0.8754
|0.0000
|0.0000
|1691
|2008.12.10 01:17
|close
|846
|0.91
|0.8760
|0.0000
|0.0000
|8.31
|4623.69
|1692
|2008.12.10 01:18
|close
|845
|0.92
|0.8763
|0.0000
|0.0000
|8.39
|4632.08
|1693
|2008.12.10 01:18
|sell
|847
|0.93
|0.8764
|0.0000
|0.0000
|1694
|2008.12.10 01:30
|sell
|848
|0.92
|0.8766
|0.0000
|0.0000
|1695
|2008.12.10 01:41
|close
|848
|0.92
|0.8761
|0.0000
|0.0000
|7.00
|4639.08
|1696
|2008.12.10 02:06
|close
|847
|0.93
|0.8759
|0.0000
|0.0000
|7.07
|4646.15
|1697
|2008.12.10 03:42
|sell
|849
|0.93
|0.8763
|0.0000
|0.0000
|1698
|2008.12.10 03:44
|sell
|850
|0.92
|0.8766
|0.0000
|0.0000
|1699
|2008.12.10 04:35
|close
|850
|0.92
|0.8761
|0.0000
|0.0000
|7.00
|4653.15
|1700
|2008.12.10 04:46
|close
|849
|0.93
|0.8760
|0.0000
|0.0000
|4.25
|4657.40
|1701
|2008.12.10 21:01
|sell
|851
|0.93
|0.8797
|0.0000
|0.0000
|1702
|2008.12.10 21:03
|sell
|852
|0.92
|0.8800
|0.0000
|0.0000
|1703
|2008.12.10 21:05
|sell
|853
|0.91
|0.8803
|0.0000
|0.0000
|1704
|2008.12.10 21:10
|close
|853
|0.91
|0.8798
|0.0000
|0.0000
|6.93
|4664.33
|1705
|2008.12.10 21:13
|close
|852
|0.92
|0.8795
|0.0000
|0.0000
|7.00
|4671.33
|1706
|2008.12.10 21:29
|close
|851
|0.93
|0.8792
|0.0000
|0.0000
|7.08
|4678.41
|1707
|2008.12.10 21:29
|buy
|854
|0.94
|0.8792
|0.0000
|0.0000
|1708
|2008.12.10 21:30
|close
|854
|0.94
|0.8799
|0.0000
|0.0000
|10.01
|4688.42
|1709
|2008.12.10 21:42
|sell
|855
|0.94
|0.8808
|0.0000
|0.0000
|1710
|2008.12.10 21:47
|close
|855
|0.94
|0.8803
|0.0000
|0.0000
|7.15
|4695.57
|1711
|2008.12.10 21:53
|sell
|856
|0.94
|0.8808
|0.0000
|0.0000
|1712
|2008.12.10 22:01
|close
|856
|0.94
|0.8803
|0.0000
|0.0000
|7.15
|4702.72
|1713
|2008.12.10 22:21
|buy
|857
|0.94
|0.8794
|0.0000
|0.0000
|1714
|2008.12.10 22:36
|buy
|858
|0.93
|0.8791
|0.0000
|0.0000
|1715
|2008.12.10 22:55
|close
|858
|0.93
|0.8796
|0.0000
|0.0000
|7.07
|4709.79
|1716
|2008.12.10 23:14
|close
|857
|0.94
|0.8799
|0.0000
|0.0000
|7.15
|4716.94
|1717
|2008.12.10 23:17
|sell
|859
|0.94
|0.8802
|0.0000
|0.0000
|1718
|2008.12.10 23:22
|close
|859
|0.94
|0.8797
|0.0000
|0.0000
|7.16
|4724.10
|1719
|2008.12.10 23:45
|buy
|860
|0.94
|0.8792
|0.0000
|0.0000
|1720
|2008.12.10 23:59
|close at stop
|860
|0.94
|0.8793
|0.0000
|0.0000
|1.43
|4725.53