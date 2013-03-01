Pass Profit Trades PF Exp. Res. Drawdown $ Drawdown 6
1 18143.19 379 2 47.87 5290.65 43.24% TP=70  SLA=250  SLB=290  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
2 19169.87 479 2.03 40.02 6307.98 46.45% TP=50  SLA=230  SLB=310  Range_OP=50  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
3 17387.01 440 2.1 39.52 5406.21 49.03% TP=60  SLA=290  SLB=290  Range_OP=40  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
4 16209.11 432 1.74 37.52 5138.39 49.06% TP=60  SLA=300  SLB=290  Range_OP=80  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
5 13479.29 464 2.14 29.05 2575.16 43.46% TP=50  SLA=300  SLB=330  Range_OP=40  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
6 27056.68 356 2.37 76 5071.05 38.58% TP=80  SLA=280  SLB=330  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
7 19252.3 424 2.13 45.41 5799.13 44.70% TP=60  SLA=240  SLB=280  Range_OP=70  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
8 8673.52 522 1.9 16.62 2735.82 49.80% TP=50  SLA=240  SLB=260  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
9 7842.37 412 1.7 19.03 2518.75 48.11% TP=70  SLA=210  SLB=310  Range_OP=50  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
10 15620.53 430 1.9 36.33 2832 48.20% TP=70  SLA=210  SLB=340  Range_OP=40  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
11 12092.69 393 1.89 30.77 3497.3 43.14% TP=60  SLA=290  SLB=290  Range_OP=50  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
12 13729.04 512 1.92 26.81 4547.63 48.57% TP=50  SLA=230  SLB=290  Range_OP=60  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
13 9271.85 470 1.55 19.73 2819.71 52.03% TP=70  SLA=230  SLB=250  Range_OP=60  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
14 27062.36 392 2.17 69.04 7961.09 40.06% TP=70  SLA=240  SLB=280  Range_OP=70  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
15 18360.71 498 2.12 36.87 3474.76 45.87% TP=50  SLA=230  SLB=350  Range_OP=60  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
16 12112.21 373 1.81 32.47 3722.2 49.45% TP=80  SLA=250  SLB=280  Range_OP=60  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
17 14210.9 368 1.89 38.62 4083.51 48.07% TP=80  SLA=290  SLB=250  Range_OP=80  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
18 16432.81 370 1.9 44.41 5104.15 50.54% TP=80  SLA=270  SLB=310  Range_OP=40  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
19 33773.64 428 2.46 78.91 6331.28 42.02% TP=60  SLA=280  SLB=350  Range_OP=50  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
20 14439.64 464 1.61 31.12 5123.64 43.95% TP=60  SLA=280  SLB=310  Range_OP=60  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
21 5636.42 419 1.47 13.45 1737.6 45.77% TP=80  SLA=230  SLB=250  Range_OP=50  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
22 12101.32 431 1.66 28.08 3673.31 47.37% TP=70  SLA=230  SLB=260  Range_OP=60  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
23 26623.56 393 2.29 67.74 4430.4 42.62% TP=60  SLA=300  SLB=330  Range_OP=80  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
24 9986.62 519 1.55 19.24 3393.57 50.41% TP=50  SLA=250  SLB=280  Range_OP=50  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
25 11893.39 457 1.72 26.02 3751.99 50.20% TP=60  SLA=230  SLB=270  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
26 4614.26 529 1.61 8.72 1032.53 53.87% TP=60  SLA=200  SLB=320  Range_OP=80  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
27 16361.37 479 2 34.16 3144.18 54.42% TP=60  SLA=220  SLB=320  Range_OP=60  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
28 14425.68 360 1.89 40.07 4374.61 41.07% TP=80  SLA=250  SLB=310  Range_OP=50  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
29 14094.84 431 2.16 32.7 2382.68 47.11% TP=50  SLA=290  SLB=320  Range_OP=60  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
30 26954.09 377 2.37 71.5 5021 38.96% TP=70  SLA=280  SLB=340  Range_OP=60  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
31 7094.13 494 1.51 14.36 2428.49 46.95% TP=60  SLA=210  SLB=300  Range_OP=60  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
32 32922.39 389 2.37 84.63 5982.4 45.80% TP=80  SLA=290  SLB=330  Range_OP=70  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
33 9996.62 513 1.76 19.49 3295.25 48.93% TP=50  SLA=210  SLB=300  Range_OP=40  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
34 21926.79 421 2.42 52.08 4029.04 48.78% TP=70  SLA=290  SLB=320  Range_OP=70  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
35 10370.27 470 1.66 22.06 3614.18 48.41% TP=60  SLA=240  SLB=310  Range_OP=50  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
36 27577.93 415 2.25 66.45 5202.24 40.69% TP=60  SLA=280  SLB=330  Range_OP=50  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
37 15161.52 353 2.21 42.95 2889.18 40.90% TP=80  SLA=280  SLB=320  Range_OP=60  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
38 14198.29 413 1.82 34.38 4343.14 52.00% TP=80  SLA=220  SLB=290  Range_OP=40  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
39 24289.54 434 2.31 55.97 4566.66 46.94% TP=60  SLA=250  SLB=350  Range_OP=80  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
40 4962.69 414 1.47 11.99 1727.68 55.70% TP=80  SLA=240  SLB=300  Range_OP=80  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
41 10766.55 435 1.98 24.75 3285.62 48.27% TP=50  SLA=280  SLB=260  Range_OP=80  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
42 12868.6 403 1.87 31.93 2440.49 48.64% TP=80  SLA=250  SLB=350  Range_OP=60  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
43 17707.12 502 1.93 35.27 5787.2 42.18% TP=50  SLA=220  SLB=300  Range_OP=80  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
44 18975.15 376 1.98 50.47 5845.74 45.86% TP=80  SLA=280  SLB=290  Range_OP=50  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
45 7586.3 540 1.52 14.05 2691.48 53.92% TP=50  SLA=220  SLB=300  Range_OP=70  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
46 11717.91 386 1.81 30.36 3465.73 49.76% TP=80  SLA=300  SLB=250  Range_OP=80  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
47 14648.43 466 2.05 31.43 4458.17 53.02% TP=60  SLA=240  SLB=260  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
48 20662.8 442 2.05 46.75 5838.05 43.07% TP=50  SLA=300  SLB=270  Range_OP=70  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
49 22818.94 487 2.33 46.86 4160.12 45.94% TP=50  SLA=230  SLB=330  Range_OP=60  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
50 23180.55 483 2.29 47.99 4271.12 42.77% TP=50  SLA=300  SLB=340  Range_OP=40  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
51 19808.92 383 2.22 51.72 3703.47 42.85% TP=70  SLA=240  SLB=350  Range_OP=60  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
52 15631.9 428 1.84 36.52 4777.21 53.65% TP=70  SLA=220  SLB=280  Range_OP=50  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
53 8884.42 408 1.53 21.78 2799.21 47.03% TP=80  SLA=230  SLB=280  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
54 37510.59 437 2.55 85.84 6611.56 37.77% TP=60  SLA=280  SLB=340  Range_OP=50  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
55 14478.7 448 2.05 32.32 4291.61 48.08% TP=50  SLA=260  SLB=280  Range_OP=70  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
56 15295.74 471 1.86 32.48 4923.7 45.12% TP=50  SLA=250  SLB=290  Range_OP=40  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
57 6162.78 473 1.45 13.03 2167.88 53.24% TP=70  SLA=200  SLB=280  Range_OP=70  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
58 17805.48 439 1.87 40.56 3572.16 49.11% TP=70  SLA=250  SLB=350  Range_OP=70  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
59 6688.31 484 1.57 13.82 1485.4 46.69% TP=70  SLA=200  SLB=340  Range_OP=80  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
60 17023.05 353 2 48.22 5087.84 39.73% TP=80  SLA=270  SLB=290  Range_OP=60  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
61 13862.78 458 1.89 30.27 4807.51 49.83% TP=60  SLA=270  SLB=300  Range_OP=40  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
62 3440.16 546 1.47 6.3 1202.15 54.90% TP=50  SLA=210  SLB=250  Range_OP=40  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
63 21269.7 439 2.08 48.45 6515.28 40.26% TP=60  SLA=240  SLB=300  Range_OP=40  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
64 22672.41 390 1.97 58.13 7234.47 47.26% TP=70  SLA=290  SLB=300  Range_OP=50  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
65 12543.62 454 2.1 27.63 4002.2 50.77% TP=60  SLA=270  SLB=300  Range_OP=80  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
66 7684.03 473 1.61 16.25 2656.85 44.58% TP=50  SLA=260  SLB=290  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
67 17082.58 423 2.03 40.38 5123.67 44.65% TP=60  SLA=240  SLB=280  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
68 9144.8 489 1.59 18.7 3145.57 52.65% TP=60  SLA=230  SLB=300  Range_OP=60  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
69 30124.35 420 2.22 71.72 5348.69 51.09% TP=70  SLA=270  SLB=350  Range_OP=50  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
70 10722.25 476 1.91 22.53 3367.98 51.43% TP=50  SLA=290  SLB=270  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
71 9454.49 481 1.65 19.66 2051.61 52.06% TP=70  SLA=200  SLB=320  Range_OP=60  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
72 25744.02 406 2.19 63.41 4838.81 50.94% TP=70  SLA=300  SLB=320  Range_OP=80  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
73 12519.51 487 2.23 25.71 2329.87 51.42% TP=50  SLA=280  SLB=330  Range_OP=70  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
74 21363.26 362 2.07 59.01 6129.24 42.15% TP=80  SLA=260  SLB=290  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
75 12651.37 456 1.62 27.74 4352.3 45.74% TP=60  SLA=280  SLB=300  Range_OP=80  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
76 16378.94 407 1.92 40.24 2964.37 47.27% TP=80  SLA=220  SLB=320  Range_OP=80  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
77 19768.53 447 2.18 44.22 3696.41 45.08% TP=50  SLA=270  SLB=350  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
78 16075.31 486 2.1 33.08 4945.07 54.37% TP=50  SLA=280  SLB=280  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
79 19947.71 401 1.89 49.74 6228.05 40.09% TP=80  SLA=220  SLB=300  Range_OP=60  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
80 21036.72 373 2.15 56.4 3960.96 45.73% TP=80  SLA=230  SLB=330  Range_OP=60  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
81 15536.1 463 2.11 33.56 2781.72 50.47% TP=50  SLA=270  SLB=350  Range_OP=50  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
82 18871.86 413 1.98 45.69 5475.83 50.61% TP=70  SLA=230  SLB=260  Range_OP=50  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
83 6656.52 418 1.43 15.92 2236.66 54.42% TP=80  SLA=210  SLB=310  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
84 12282.11 434 1.59 28.3 4137.56 50.04% TP=70  SLA=270  SLB=310  Range_OP=80  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
85 13324.72 396 1.88 33.65 2501.94 49.20% TP=80  SLA=240  SLB=340  Range_OP=40  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
86 7449.67 404 1.64 18.44 2460.42 55.02% TP=80  SLA=250  SLB=290  Range_OP=40  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
87 8361.75 512 1.58 16.33 3084.92 51.19% TP=50  SLA=250  SLB=310  Range_OP=80  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
88 8478.53 489 1.63 17.34 2716.42 44.08% TP=50  SLA=250  SLB=280  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
89 8391.31 462 1.57 18.16 2733.92 49.20% TP=60  SLA=220  SLB=290  Range_OP=50  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
90 6763.6 488 1.6 13.86 2431.04 59.93% TP=70  SLA=210  SLB=310  Range_OP=40  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
91 16484.08 468 1.92 35.22 5178.89 46.97% TP=60  SLA=220  SLB=290  Range_OP=80  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
92 3424.47 533 1.52 6.42 1320.69 66.20% TP=60  SLA=200  SLB=280  Range_OP=40  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
93 23365.16 381 2.18 61.33 4388 50.67% TP=80  SLA=250  SLB=330  Range_OP=60  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
94 25611.45 409 2.47 62.62 4456.78 46.09% TP=60  SLA=260  SLB=330  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
95 21005.06 477 2.3 44.04 3656.49 44.07% TP=50  SLA=240  SLB=330  Range_OP=60  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
96 25547.17 480 2.38 53.22 4688.71 49.81% TP=50  SLA=290  SLB=330  Range_OP=60  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
97 25712.69 372 2.3 69.12 4302.03 41.07% TP=70  SLA=290  SLB=350  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
98 9765.85 483 1.95 20.22 3166.86 54.33% TP=50  SLA=300  SLB=280  Range_OP=60  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
99 15215.72 460 2.16 33.08 2732.56 49.33% TP=50  SLA=250  SLB=340  Range_OP=50  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
100 19558.27 503 2.02 38.88 6260.97 47.74% TP=50  SLA=250  SLB=300  Range_OP=60  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
101 19498.44 416 2.09 46.87 5722.14 44.37% TP=60  SLA=250  SLB=280  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
102 8754.79 437 1.71 20.03 1685.48 59.57% TP=80  SLA=210  SLB=350  Range_OP=60  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
103 12995.62 352 2.05 36.92 2319.67 45.36% TP=80  SLA=260  SLB=320  Range_OP=60  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
104 8369.74 441 1.62 18.98 2428.07 45.44% TP=70  SLA=200  SLB=250  Range_OP=70  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
105 8742.77 458 1.8 19.09 2856.6 44.93% TP=50  SLA=290  SLB=280  Range_OP=50  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
106 12094.81 444 1.8 27.24 3661.22 47.41% TP=70  SLA=240  SLB=250  Range_OP=60  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
107 12961.68 377 1.94 34.38 4153.37 48.85% TP=80  SLA=300  SLB=290  Range_OP=60  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
108 18319.74 438 2.24 41.83 3065.87 46.50% TP=50  SLA=290  SLB=320  Range_OP=80  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
109 14239.94 396 1.98 35.96 4352.27 44.57% TP=70  SLA=230  SLB=290  Range_OP=50  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
110 14345.96 427 1.83 33.6 4547.58 42.48% TP=60  SLA=280  SLB=280  Range_OP=60  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
111 10248.73 481 1.94 21.31 1965.5 60.56% TP=60  SLA=210  SLB=340  Range_OP=40  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
112 12101.42 453 1.61 26.71 3864.8 47.87% TP=60  SLA=280  SLB=260  Range_OP=60  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
113 14042.51 382 1.74 36.76 4494.38 46.19% TP=80  SLA=290  SLB=310  Range_OP=40  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
114 17968.77 420 1.93 42.78 5359.35 41.45% TP=60  SLA=290  SLB=260  Range_OP=60  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
115 25960.61 391 2.21 66.4 4868.82 45.67% TP=80  SLA=300  SLB=330  Range_OP=40  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
116 11522.17 424 1.62 27.17 3793.12 48.07% TP=70  SLA=230  SLB=300  Range_OP=40  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
117 8737.61 422 1.51 20.71 2795.66 50.36% TP=80  SLA=220  SLB=280  Range_OP=50  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
118 8294.27 462 1.63 17.95 2882.39 48.93% TP=60  SLA=250  SLB=310  Range_OP=50  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
119 2108.44 577 1.37 3.65 872.69 56.71% TP=50  SLA=200  SLB=260  Range_OP=70  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
120 13370.19 500 1.83 26.74 4594.79 58.12% TP=60  SLA=220  SLB=310  Range_OP=60  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
121 6369.41 456 1.67 13.97 2053.5 53.45% TP=60  SLA=250  SLB=270  Range_OP=40  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
122 17679.36 422 2.06 41.89 3369.99 49.14% TP=70  SLA=300  SLB=320  Range_OP=60  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
123 21642.82 440 2.21 49.19 3968 49.63% TP=60  SLA=300  SLB=350  Range_OP=50  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
124 21964.16 482 2.29 45.57 4028.79 46.75% TP=50  SLA=230  SLB=330  Range_OP=80  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
125 4401.31 469 1.53 9.38 1525.7 58.28% TP=80  SLA=200  SLB=250  Range_OP=80  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
126 17659.08 368 1.78 47.99 4984.08 40.46% TP=80  SLA=240  SLB=260  Range_OP=50  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
127 8722.73 423 1.78 20.62 2464.28 48.31% TP=70  SLA=200  SLB=250  Range_OP=80  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
128 5945.56 491 1.64 12.11 1961.72 52.49% TP=50  SLA=200  SLB=300  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
129 12899.95 446 1.71 28.92 3897.44 48.75% TP=60  SLA=290  SLB=260  Range_OP=60  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
130 10841.05 494 1.66 21.95 3336.95 48.30% TP=50  SLA=290  SLB=250  Range_OP=60  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
131 23786 384 2.25 61.94 4339.69 46.43% TP=80  SLA=290  SLB=340  Range_OP=50  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
132 26377.97 420 2.39 62.8 4686.94 53.15% TP=70  SLA=270  SLB=350  Range_OP=50  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
133 8270.45 515 1.97 16.06 1642.96 50.70% TP=50  SLA=240  SLB=340  Range_OP=60  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
134 21122.23 471 2.27 44.85 3676.33 47.70% TP=50  SLA=220  SLB=330  Range_OP=70  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
135 20625.85 548 2.21 37.64 3928.24 58.28% TP=50  SLA=220  SLB=340  Range_OP=70  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
136 22369.36 393 2.17 56.92 6520.19 46.47% TP=70  SLA=230  SLB=270  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
137 8196.31 453 1.61 18.09 2676.35 49.56% TP=60  SLA=260  SLB=290  Range_OP=50  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
138 5818.3 412 1.48 14.12 1802.47 43.49% TP=80  SLA=250  SLB=250  Range_OP=60  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
139 6690.47 409 1.64 16.36 2050.95 54.70% TP=80  SLA=260  SLB=250  Range_OP=80  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
140 8655.16 469 1.77 18.45 1714.21 59.40% TP=70  SLA=230  SLB=320  Range_OP=40  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
141 19176.21 386 2.02 49.68 3638.75 51.87% TP=80  SLA=260  SLB=350  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
142 14430.82 449 2 32.14 4229.14 46.68% TP=60  SLA=240  SLB=270  Range_OP=70  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
143 15070.33 445 2.06 33.87 2956.45 54.19% TP=60  SLA=270  SLB=350  Range_OP=40  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
144 25693.04 404 2.41 63.6 4816.71 43.13% TP=60  SLA=280  SLB=330  Range_OP=80  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
145 8980.13 481 1.56 18.67 2868.59 52.72% TP=60  SLA=220  SLB=260  Range_OP=40  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
146 13704.09 429 1.87 31.94 4200.75 42.69% TP=60  SLA=260  SLB=290  Range_OP=80  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
147 40012.03 413 2.44 96.88 7258.74 48.32% TP=70  SLA=300  SLB=340  Range_OP=80  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
148 15255.42 464 2.05 32.88 2980.05 50.00% TP=60  SLA=240  SLB=330  Range_OP=60  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
149 21593.05 385 2.14 56.09 3960.03 46.62% TP=80  SLA=300  SLB=320  Range_OP=70  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
150 17691.28 398 1.94 44.45 5023.14 50.13% TP=70  SLA=260  SLB=260  Range_OP=70  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
151 9771.33 423 1.71 23.1 2835.5 41.47% TP=60  SLA=260  SLB=250  Range_OP=80  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
152 12738.91 440 1.83 28.95 3701.92 50.17% TP=70  SLA=200  SLB=260  Range_OP=60  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
153 15139.46 434 1.9 34.88 4312.23 49.41% TP=70  SLA=210  SLB=250  Range_OP=60  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
154 11080.81 477 1.75 23.23 3558.76 50.50% TP=50  SLA=280  SLB=270  Range_OP=40  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
155 8554.73 406 1.52 21.07 2673.12 46.61% TP=80  SLA=250  SLB=270  Range_OP=60  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
156 8210.1 500 1.53 16.42 2624.52 42.68% TP=50  SLA=260  SLB=250  Range_OP=60  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
157 19083.01 428 2 44.59 3582.99 52.58% TP=70  SLA=270  SLB=350  Range_OP=70  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
158 5838.82 466 1.69 12.53 1866.94 48.66% TP=50  SLA=270  SLB=280  Range_OP=50  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
159 5692.15 457 1.54 12.46 1748.07 50.41% TP=70  SLA=200  SLB=250  Range_OP=50  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
160 16111.6 400 2.01 40.28 4784.06 46.48% TP=70  SLA=280  SLB=260  Range_OP=40  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
161 15614.6 453 2.02 34.47 4576.88 46.03% TP=50  SLA=230  SLB=250  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
162 18027.32 450 2.05 40.06 5498.76 47.99% TP=60  SLA=290  SLB=270  Range_OP=80  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
163 17133.97 451 1.83 37.99 5491.48 46.21% TP=60  SLA=280  SLB=270  Range_OP=40  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
164 15067.38 467 2.3 32.26 2874.46 47.26% TP=50  SLA=230  SLB=320  Range_OP=60  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
165 6749.08 500 1.58 13.5 2248.81 47.62% TP=50  SLA=220  SLB=290  Range_OP=80  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
166 18995.88 369 2.01 51.48 5626.04 39.43% TP=70  SLA=290  SLB=310  Range_OP=50  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
167 5777.85 445 1.53 12.98 1235.97 60.52% TP=80  SLA=210  SLB=350  Range_OP=70  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
168 7582.88 483 1.72 15.7 1549.14 59.69% TP=70  SLA=210  SLB=330  Range_OP=60  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
169 13158.39 496 1.62 26.53 4219.54 47.17% TP=50  SLA=290  SLB=270  Range_OP=80  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
170 10902.88 492 1.97 22.16 3806.4 51.83% TP=50  SLA=290  SLB=310  Range_OP=50  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
171 14206.2 453 1.77 31.36 4325.96 45.74% TP=60  SLA=250  SLB=280  Range_OP=50  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
172 11662.8 431 1.61 27.06 3405.72 49.54% TP=70  SLA=210  SLB=260  Range_OP=40  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
173 12623.41 483 1.74 26.14 2384.64 48.46% TP=60  SLA=210  SLB=330  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
174 26700.32 364 2.37 73.35 4426.99 39.78% TP=70  SLA=290  SLB=340  Range_OP=60  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
175 18183.26 345 1.9 52.71 5325.87 38.17% TP=80  SLA=290  SLB=310  Range_OP=50  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
176 35707.88 483 2.51 73.93 6546.64 40.54% TP=50  SLA=300  SLB=340  Range_OP=60  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
177 22417.97 379 2.29 59.15 3927.56 43.45% TP=70  SLA=260  SLB=340  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
178 14761.34 435 2.06 33.93 4516.76 49.51% TP=60  SLA=280  SLB=270  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
179 8597.61 430 1.71 19.99 2942.64 48.46% TP=60  SLA=260  SLB=300  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
180 30049.87 390 2.13 77.05 5502.17 47.95% TP=80  SLA=290  SLB=350  Range_OP=40  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
181 18530.83 362 2.07 51.19 3512.22 44.37% TP=80  SLA=230  SLB=350  Range_OP=80  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
182 17953.9 455 1.69 39.46 5917.61 47.03% TP=60  SLA=290  SLB=300  Range_OP=80  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
183 24727.84 368 2.23 67.2 4146.17 37.87% TP=70  SLA=300  SLB=340  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
184 16476.93 388 2.16 42.47 2968.71 51.70% TP=80  SLA=270  SLB=330  Range_OP=80  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
185 13641.71 514 2.23 26.54 2684.2 47.54% TP=50  SLA=240  SLB=320  Range_OP=70  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
186 8230.99 550 1.54 14.97 2965.31 45.37% TP=50  SLA=220  SLB=310  Range_OP=50  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
187 13401.08 389 1.95 34.45 4024.67 46.54% TP=70  SLA=240  SLB=270  Range_OP=50  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
188 15286.68 426 2.06 35.88 4991.97 46.09% TP=60  SLA=230  SLB=310  Range_OP=50  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
189 20107.87 425 2.08 47.31 5824.96 48.35% TP=70  SLA=230  SLB=260  Range_OP=70  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
190 19109.14 360 2.19 53.08 3184.07 40.47% TP=70  SLA=300  SLB=320  Range_OP=80  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
191 18138.43 400 2.01 45.35 5517.95 41.16% TP=60  SLA=280  SLB=280  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
192 10046.6 388 1.61 25.89 3157.64 52.87% TP=80  SLA=300  SLB=280  Range_OP=40  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
193 25639 416 2.45 61.63 4798.96 44.90% TP=60  SLA=240  SLB=330  Range_OP=70  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
194 19749.91 389 2.03 50.77 5462.1 42.17% TP=70  SLA=250  SLB=260  Range_OP=80  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
195 6569.58 410 1.5 16.02 2281.13 50.74% TP=80  SLA=250  SLB=300  Range_OP=70  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
196 18139.04 424 2.08 42.78 5857.74 44.48% TP=60  SLA=240  SLB=310  Range_OP=80  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
197 11338.69 397 1.61 28.56 3550.55 47.57% TP=80  SLA=280  SLB=260  Range_OP=80  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
198 18241.52 341 1.84 53.49 4749.31 38.24% TP=80  SLA=300  SLB=260  Range_OP=50  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
199 21085.88 412 1.91 51.18 6225.32 39.86% TP=60  SLA=300  SLB=290  Range_OP=60  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
200 15691.58 405 1.8 38.74 4981.7 51.62% TP=70  SLA=300  SLB=280  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
201 16099.47 454 1.89 35.46 4796.75 40.68% TP=50  SLA=300  SLB=280  Range_OP=60  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
202 9067.58 404 1.63 22.44 2781.26 47.98% TP=80  SLA=240  SLB=270  Range_OP=50  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
203 24053.12 471 2.04 51.07 7167.94 40.93% TP=50  SLA=300  SLB=290  Range_OP=40  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
204 19235.03 351 1.93 54.8 5389.59 41.21% TP=80  SLA=250  SLB=280  Range_OP=80  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
205 15581.91 449 2.01 34.7 3058.93 54.29% TP=70  SLA=240  SLB=340  Range_OP=70  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
206 17234.33 421 1.76 40.94 5562.26 49.91% TP=70  SLA=250  SLB=310  Range_OP=40  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
207 20590.7 466 2.09 44.19 5964.04 44.76% TP=50  SLA=230  SLB=250  Range_OP=70  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
208 23192.66 464 2.22 49.98 4116.33 40.74% TP=50  SLA=280  SLB=340  Range_OP=80  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
209 10549.19 437 1.59 24.14 3420.23 47.40% TP=70  SLA=240  SLB=280  Range_OP=50  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
210 18128.6 378 2 47.96 5349.23 42.67% TP=70  SLA=250  SLB=290  Range_OP=60  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
211 13578.09 450 2.16 30.17 2582.51 49.79% TP=50  SLA=230  SLB=330  Range_OP=80  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
212 14290.51 448 1.77 31.9 4725.08 45.78% TP=60  SLA=280  SLB=280  Range_OP=60  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
213 9432.09 399 1.54 23.64 3035 50.28% TP=80  SLA=230  SLB=290  Range_OP=60  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
214 12546.43 473 1.8 26.53 4112.77 47.48% TP=60  SLA=200  SLB=310  Range_OP=50  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
215 9641.8 511 1.78 18.87 3139.21 46.97% TP=50  SLA=240  SLB=280  Range_OP=80  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
216 22153.96 425 2.18 52.13 6340.64 46.75% TP=60  SLA=220  SLB=280  Range_OP=80  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
217 34954.75 389 2.37 89.86 6208.78 45.79% TP=80  SLA=280  SLB=340  Range_OP=50  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
218 12146.85 511 2.14 23.77 2304.78 51.55% TP=50  SLA=230  SLB=320  Range_OP=40  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
219 16555.87 390 1.73 42.45 5236.97 48.54% TP=80  SLA=250  SLB=310  Range_OP=40  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
220 12881.7 499 2 25.82 4318.52 51.95% TP=50  SLA=240  SLB=300  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
221 26081.99 415 2.1 62.85 7831.59 41.42% TP=60  SLA=300  SLB=300  Range_OP=50  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
222 19812.95 360 2.13 55.04 3511.65 39.05% TP=80  SLA=250  SLB=340  Range_OP=50  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
223 20891.32 380 2.04 54.98 6226.31 41.50% TP=70  SLA=240  SLB=280  Range_OP=50  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
224 27830.68 416 2.1 66.9 8663.34 45.23% TP=70  SLA=230  SLB=300  Range_OP=40  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
225 19390.03 432 1.8 44.88 6332.79 47.78% TP=70  SLA=240  SLB=310  Range_OP=40  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
226 7534.65 499 1.51 15.1 2409.83 51.81% TP=60  SLA=230  SLB=260  Range_OP=40  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
227 12835.36 449 1.63 28.59 3878.83 47.97% TP=60  SLA=300  SLB=250  Range_OP=40  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
228 23529.54 423 2.39 55.63 4136.14 46.02% TP=60  SLA=220  SLB=330  Range_OP=70  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
229 10566.99 470 1.66 22.48 3245.67 53.75% TP=70  SLA=200  SLB=270  Range_OP=50  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
230 16791.43 446 1.94 37.65 3190.1 50.95% TP=60  SLA=290  SLB=350  Range_OP=60  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
231 11049.89 481 1.77 22.97 2099.36 56.17% TP=60  SLA=210  SLB=330  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
232 21260.46 392 2.01 54.24 6060.04 43.83% TP=80  SLA=280  SLB=250  Range_OP=40  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
233 11711.82 467 1.93 25.08 3559.44 48.83% TP=50  SLA=280  SLB=250  Range_OP=70  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
234 16380.95 474 1.92 34.56 3266.16 47.48% TP=60  SLA=250  SLB=320  Range_OP=40  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
235 4702 517 1.65 9.09 979.75 58.16% TP=60  SLA=210  SLB=340  Range_OP=60  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
236 7286.93 498 1.51 14.63 2432.17 47.30% TP=60  SLA=210  SLB=290  Range_OP=80  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
237 22779.48 477 2.21 47.76 4238.53 50.76% TP=50  SLA=290  SLB=350  Range_OP=60  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
238 7161.45 463 1.69 15.47 1362.83 53.66% TP=70  SLA=200  SLB=320  Range_OP=60  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
239 12571.07 499 1.64 25.19 4541.84 47.20% TP=50  SLA=280  SLB=310  Range_OP=80  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
240 18893.26 447 2.27 42.27 3588.01 44.52% TP=50  SLA=240  SLB=330  Range_OP=60  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
241 7180.22 482 1.5 14.9 2281.11 49.06% TP=60  SLA=240  SLB=250  Range_OP=70  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
242 22743.52 507 2.33 44.86 4319.25 40.65% TP=50  SLA=230  SLB=340  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
243 14971 442 1.95 33.87 2710.05 52.03% TP=70  SLA=200  SLB=340  Range_OP=60  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
244 13226.16 443 1.6 29.86 4236.34 46.58% TP=70  SLA=240  SLB=270  Range_OP=60  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
245 14629.42 487 2.03 30.04 4770.62 48.11% TP=50  SLA=280  SLB=290  Range_OP=40  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
246 13349.27 403 1.86 33.12 4115.72 49.29% TP=80  SLA=270  SLB=260  Range_OP=40  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
247 18911.57 381 1.95 49.64 5870.13 47.78% TP=80  SLA=250  SLB=290  Range_OP=50  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
248 20029.9 413 1.79 48.5 6156.15 38.60% TP=70  SLA=280  SLB=290  Range_OP=80  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
249 8415.11 413 1.52 20.38 2875.9 47.17% TP=80  SLA=260  SLB=310  Range_OP=40  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
250 18538.16 372 1.81 49.83 5282.8 46.94% TP=80  SLA=260  SLB=270  Range_OP=50  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
251 24974.39 382 2.23 65.38 4663.57 42.11% TP=70  SLA=270  SLB=350  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
252 14147.49 441 2.02 32.08 3975.2 42.64% TP=50  SLA=290  SLB=270  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
253 16460.04 438 2.02 37.58 2947.79 41.07% TP=60  SLA=250  SLB=340  Range_OP=80  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
254 8042.49 426 1.56 18.88 1522.12 54.44% TP=80  SLA=200  SLB=340  Range_OP=50  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
255 23969.27 364 2.13 65.85 6211.69 39.38% TP=70  SLA=290  SLB=250  Range_OP=80  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
256 6453.05 405 1.61 15.93 2044.89 54.47% TP=80  SLA=260  SLB=260  Range_OP=70  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
257 9731.55 463 1.76 21.02 3173.37 46.54% TP=60  SLA=250  SLB=280  Range_OP=50  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
258 9984.31 472 1.71 21.15 3288.37 47.32% TP=50  SLA=300  SLB=280  Range_OP=60  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
259 25750.4 408 2.19 63.11 4902.32 50.08% TP=70  SLA=300  SLB=330  Range_OP=80  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
260 16477.48 388 2.17 42.47 2973.47 51.30% TP=80  SLA=270  SLB=320  Range_OP=80  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
261 25918.1 490 2.22 52.89 4906.09 48.94% TP=50  SLA=300  SLB=330  Range_OP=80  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
262 9778.77 517 1.62 18.91 3563.89 50.47% TP=50  SLA=250  SLB=310  Range_OP=70  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
263 14361.35 472 1.88 30.43 4670.07 40.95% TP=50  SLA=280  SLB=280  Range_OP=70  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
264 11846.24 445 1.92 26.62 3873.4 49.94% TP=60  SLA=260  SLB=290  Range_OP=80  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
265 18217.26 422 2.06 43.17 5900.12 45.47% TP=60  SLA=240  SLB=310  Range_OP=50  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
266 16337.78 409 1.75 39.95 5394.59 48.00% TP=70  SLA=290  SLB=310  Range_OP=50  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
267 12303.58 394 1.87 31.23 3337.65 43.77% TP=80  SLA=200  SLB=250  Range_OP=80  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
268 2888.64 588 1.38 4.91 1075.39 46.53% TP=50  SLA=200  SLB=250  Range_OP=40  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
269 21576.32 424 2.16 50.89 4053.02 55.08% TP=70  SLA=220  SLB=330  Range_OP=70  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
270 17620.24 385 1.93 45.77 5323.16 50.08% TP=80  SLA=290  SLB=280  Range_OP=50  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
271 31422.6 478 2.35 65.74 5625.1 39.96% TP=50  SLA=290  SLB=350  Range_OP=60  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
272 4857.24 488 1.41 9.95 1761.45 51.48% TP=60  SLA=220  SLB=300  Range_OP=80  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
273 25619.82 391 2.19 65.52 4827.78 45.76% TP=80  SLA=300  SLB=330  Range_OP=70  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
274 24285.64 388 2.13 62.59 7280.13 39.59% TP=70  SLA=240  SLB=280  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
275 13397.61 507 1.9 26.43 4459.79 44.38% TP=50  SLA=230  SLB=290  Range_OP=60  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
276 14523.11 520 1.88 27.93 4766.59 48.07% TP=50  SLA=220  SLB=300  Range_OP=80  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
277 18440.07 396 2.08 46.57 5360.99 39.97% TP=60  SLA=290  SLB=290  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
278 17208.57 497 1.98 34.62 5580.39 43.13% TP=50  SLA=260  SLB=280  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
279 11704.76 390 1.7 30.01 3405.74 48.98% TP=80  SLA=250  SLB=260  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
280 1761.41 566 1.33 3.11 834.06 58.84% TP=50  SLA=200  SLB=310  Range_OP=40  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
281 8935.23 464 1.49 19.26 2781.72 49.95% TP=70  SLA=230  SLB=260  Range_OP=70  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
282 14388.88 483 1.88 29.79 4183.43 43.89% TP=50  SLA=260  SLB=250  Range_OP=60  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
283 31053.83 404 2.21 76.87 5865.48 50.06% TP=70  SLA=300  SLB=340  Range_OP=40  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
284 7606.54 377 1.63 20.18 2428.63 46.40% TP=80  SLA=210  SLB=310  Range_OP=70  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
285 16424.76 393 2.04 41.79 5300.27 47.83% TP=70  SLA=230  SLB=310  Range_OP=50  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
286 7506.48 449 1.76 16.72 2163.27 49.47% TP=60  SLA=200  SLB=250  Range_OP=80  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
287 20528.08 392 2.1 52.37 5929.07 44.88% TP=70  SLA=230  SLB=260  Range_OP=60  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
288 10491.66 448 2.06 23.42 1965.28 50.24% TP=60  SLA=240  SLB=330  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
289 8136.59 410 1.69 19.85 2714.05 57.31% TP=80  SLA=260  SLB=290  Range_OP=50  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
290 5191.39 446 1.5 11.64 1664.4 51.33% TP=60  SLA=260  SLB=260  Range_OP=70  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
291 12868.86 415 1.77 31.01 3599.09 48.86% TP=80  SLA=200  SLB=250  Range_OP=80  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
292 11545.81 504 1.74 22.91 2466.46 58.02% TP=70  SLA=200  SLB=340  Range_OP=60  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
293 22456.32 392 2.15 57.29 6566.02 45.16% TP=70  SLA=230  SLB=270  Range_OP=60  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
294 15746 379 2.13 41.55 2978.09 42.64% TP=70  SLA=240  SLB=350  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
295 11510.36 431 1.78 26.71 2242.37 53.24% TP=70  SLA=270  SLB=350  Range_OP=40  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
296 12308.67 395 1.98 31.16 3896.62 40.35% TP=60  SLA=280  SLB=300  Range_OP=80  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
297 13598.87 373 1.84 36.46 4071.84 48.64% TP=80  SLA=250  SLB=270  Range_OP=60  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
298 12875.78 490 1.77 26.28 4098.93 40.92% TP=50  SLA=290  SLB=280  Range_OP=50  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
299 10816.71 418 1.73 25.88 3452.97 54.94% TP=80  SLA=230  SLB=290  Range_OP=60  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
300 8154.7 419 1.51 19.46 2013.03 61.94% TP=80  SLA=210  SLB=350  Range_OP=60  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
301 25504.08 431 2.32 59.17 4712.45 50.82% TP=60  SLA=300  SLB=340  Range_OP=80  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
302 7394.38 464 1.68 15.94 2576.97 49.12% TP=50  SLA=270  SLB=310  Range_OP=50  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
303 5699.27 455 1.47 12.53 1350.13 59.56% TP=80  SLA=210  SLB=350  Range_OP=60  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
304 10491.94 475 1.8 22.09 3255.39 45.55% TP=60  SLA=240  SLB=250  Range_OP=70  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
305 20006.02 373 2.06 53.64 5650.3 39.84% TP=70  SLA=280  SLB=250  Range_OP=80  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
306 13799.91 381 1.81 36.22 3971.66 46.80% TP=80  SLA=240  SLB=270  Range_OP=50  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
307 6785.75 462 1.48 14.69 2203.56 48.50% TP=60  SLA=260  SLB=250  Range_OP=80  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
308 17699.72 401 1.92 44.14 3193.03 41.78% TP=80  SLA=200  SLB=330  Range_OP=80  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
309 18670.45 454 2.08 41.12 5148.8 46.18% TP=50  SLA=260  SLB=250  Range_OP=80  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
310 2546.29 529 1.37 4.81 956.41 50.72% TP=60  SLA=200  SLB=250  Range_OP=40  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
311 11624.4 472 1.97 24.63 3496.99 48.93% TP=50  SLA=230  SLB=260  Range_OP=60  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
312 18415.57 433 2.05 42.53 3478.32 48.92% TP=70  SLA=230  SLB=320  Range_OP=60  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
313 14802.92 465 2 31.83 4542.32 48.26% TP=50  SLA=220  SLB=300  Range_OP=80  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
314 15954.48 501 1.93 31.85 3239.43 47.01% TP=50  SLA=280  SLB=330  Range_OP=70  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
315 8871.18 503 1.67 17.64 2809.81 47.30% TP=50  SLA=210  SLB=280  Range_OP=50  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
316 10644.31 427 1.93 24.93 2984.48 52.95% TP=70  SLA=240  SLB=250  Range_OP=70  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
317 6373.07 479 1.46 13.3 1998.99 49.13% TP=60  SLA=240  SLB=250  Range_OP=50  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
318 7863.46 424 1.57 18.55 1521.98 54.09% TP=80  SLA=200  SLB=340  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
319 16405.31 388 2.06 42.28 4734.34 44.69% TP=70  SLA=230  SLB=260  Range_OP=50  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
320 26317.92 389 2.03 67.66 7616.92 46.08% TP=70  SLA=290  SLB=250  Range_OP=80  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
321 12769.25 429 1.85 29.77 3737.5 55.18% TP=70  SLA=250  SLB=260  Range_OP=80  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
322 7938.56 439 1.79 18.08 1514.34 52.91% TP=60  SLA=210  SLB=340  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
323 9021.18 469 1.51 19.23 2916.34 53.76% TP=70  SLA=230  SLB=280  Range_OP=70  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
324 6419.43 407 1.53 15.77 1990.6 45.16% TP=80  SLA=230  SLB=250  Range_OP=60  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
325 16611.47 451 1.91 36.83 3359.36 48.20% TP=60  SLA=280  SLB=330  Range_OP=50  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
326 23802.89 411 2.17 57.91 4468.98 40.42% TP=60  SLA=290  SLB=350  Range_OP=60  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
327 33134.44 381 2.34 86.97 5857.88 47.06% TP=80  SLA=290  SLB=330  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
328 8083.69 435 1.56 18.58 2769.57 50.83% TP=70  SLA=250  SLB=310  Range_OP=40  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
329 17712.78 409 1.93 43.31 3200.35 48.50% TP=80  SLA=220  SLB=320  Range_OP=80  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
330 11320.4 385 1.64 29.4 3626.51 49.48% TP=80  SLA=250  SLB=310  Range_OP=40  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
331 18619.06 412 2.06 45.19 3572.49 54.29% TP=80  SLA=250  SLB=340  Range_OP=50  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
332 18405.72 349 1.85 52.74 5121.85 36.25% TP=80  SLA=280  SLB=250  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
333 13222.47 452 1.58 29.25 4221.61 46.52% TP=60  SLA=290  SLB=270  Range_OP=80  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
334 22392.43 452 2.15 49.54 7375.43 47.86% TP=60  SLA=280  SLB=310  Range_OP=60  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
335 9917.57 434 1.61 22.85 3244.84 47.88% TP=70  SLA=240  SLB=280  Range_OP=50  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
336 9862.02 461 1.92 21.39 1983.6 49.63% TP=60  SLA=240  SLB=330  Range_OP=60  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
337 4821.54 471 1.44 10.24 1101.22 55.62% TP=80  SLA=200  SLB=350  Range_OP=80  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
338 14942.78 459 2.02 32.56 4315.89 47.58% TP=50  SLA=220  SLB=260  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
339 43574.67 488 2.62 89.29 7967.41 41.43% TP=50  SLA=300  SLB=330  Range_OP=40  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
340 16975.29 425 2.02 39.94 3126.3 49.72% TP=70  SLA=240  SLB=340  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
341 25625.43 377 2.11 67.97 7327.22 38.73% TP=70  SLA=280  SLB=260  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
342 27178.01 466 2.33 58.32 5154.36 44.00% TP=50  SLA=290  SLB=320  Range_OP=80  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
343 9395.19 470 1.55 19.99 2872.62 51.81% TP=70  SLA=230  SLB=250  Range_OP=80  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
344 17225.81 478 1.88 36.04 5457.59 46.76% TP=60  SLA=220  SLB=290  Range_OP=60  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
345 15954.96 442 1.87 36.1 5229.76 44.07% TP=60  SLA=230  SLB=310  Range_OP=50  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
346 17940.14 359 2.06 49.97 4958.62 41.02% TP=80  SLA=260  SLB=270  Range_OP=60  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
347 15956.29 495 1.92 32.23 3239.56 39.59% TP=50  SLA=280  SLB=350  Range_OP=70  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
348 4000.08 447 1.39 8.95 1466.78 59.51% TP=80  SLA=210  SLB=310  Range_OP=80  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
349 19739.71 492 1.9 40.12 6428.73 48.62% TP=50  SLA=300  SLB=280  Range_OP=40  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
350 13357.62 391 1.94 34.16 4081.67 48.94% TP=70  SLA=240  SLB=280  Range_OP=70  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
351 9628.27 436 1.85 22.08 2789.59 48.96% TP=50  SLA=290  SLB=270  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
352 7424.29 490 1.7 15.15 2444.29 44.31% TP=50  SLA=200  SLB=300  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
353 8227.71 455 1.75 18.08 2693.58 49.34% TP=60  SLA=260  SLB=290  Range_OP=50  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
354 11128.97 479 1.75 23.23 3658.49 43.14% TP=50  SLA=300  SLB=290  Range_OP=40  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
355 13796.77 456 1.98 30.26 4161.69 42.57% TP=50  SLA=240  SLB=260  Range_OP=70  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
356 12296.74 447 1.88 27.51 3835.71 53.60% TP=70  SLA=240  SLB=280  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
357 14883.76 473 2.22 31.47 2765.53 42.67% TP=50  SLA=300  SLB=340  Range_OP=60  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
358 8098.61 480 1.72 16.87 1777.71 58.74% TP=70  SLA=200  SLB=340  Range_OP=80  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
359 19032.47 379 2 50.22 5953.46 49.07% TP=80  SLA=250  SLB=300  Range_OP=70  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
360 13472.25 439 2.13 30.69 2574.27 45.18% TP=50  SLA=270  SLB=350  Range_OP=70  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
361 8106.77 518 1.87 15.65 2595.25 50.45% TP=50  SLA=240  SLB=260  Range_OP=40  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
362 26701.43 395 2.37 67.6 4442.93 41.95% TP=60  SLA=300  SLB=350  Range_OP=50  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
363 27064.79 443 2.32 61.09 4960.65 48.46% TP=60  SLA=280  SLB=330  Range_OP=80  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
364 16986.46 366 1.98 46.41 4723.82 40.78% TP=80  SLA=240  SLB=250  Range_OP=70  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
365 10907.21 530 1.63 20.58 3813.65 50.67% TP=50  SLA=240  SLB=300  Range_OP=70  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
366 19830.43 385 1.99 51.51 5602.28 45.71% TP=80  SLA=280  SLB=260  Range_OP=80  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
367 13015.82 352 2.02 36.98 2328.47 45.40% TP=80  SLA=260  SLB=320  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
368 21369.76 362 2.06 59.03 6147.97 44.22% TP=80  SLA=260  SLB=290  Range_OP=60  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
369 17803.97 359 1.94 49.59 5124.38 40.61% TP=80  SLA=240  SLB=270  Range_OP=50  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
370 25570 419 2.17 61.03 4536.8 53.68% TP=70  SLA=270  SLB=350  Range_OP=40  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
371 6604.98 483 1.62 13.67 2331.05 56.02% TP=70  SLA=210  SLB=310  Range_OP=70  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
372 14241.7 483 1.83 29.49 2712.83 47.27% TP=60  SLA=210  SLB=330  Range_OP=40  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
373 13886.03 452 2.04 30.72 4376.28 53.36% TP=60  SLA=270  SLB=290  Range_OP=60  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
374 7039.5 511 1.52 13.78 2427.08 49.53% TP=50  SLA=250  SLB=280  Range_OP=70  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
375 12105.89 451 1.71 26.84 3588.47 41.39% TP=60  SLA=240  SLB=250  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
376 8760.79 467 1.73 18.76 2721.63 47.78% TP=60  SLA=230  SLB=250  Range_OP=60  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
377 14935.33 455 1.68 32.82 4708.42 48.89% TP=60  SLA=290  SLB=270  Range_OP=80  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
378 19332.17 403 2.11 47.97 6310.42 46.42% TP=70  SLA=280  SLB=310  Range_OP=40  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
379 11982.57 421 1.74 28.46 3545.23 49.09% TP=70  SLA=250  SLB=260  Range_OP=40  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
380 6438.78 435 1.66 14.8 1326.41 54.68% TP=80  SLA=230  SLB=330  Range_OP=60  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
381 13793.5 452 1.92 30.52 4451.83 46.73% TP=50  SLA=250  SLB=310  Range_OP=80  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
382 18073.14 387 2.17 46.7 3218.13 52.63% TP=80  SLA=270  SLB=330  Range_OP=70  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
383 8940.86 519 1.71 17.23 2904.14 45.69% TP=50  SLA=200  SLB=290  Range_OP=40  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
384 22366.83 513 2.39 43.6 4132.69 46.25% TP=50  SLA=240  SLB=350  Range_OP=60  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
385 14574.7 443 1.81 32.9 4651.38 51.77% TP=70  SLA=200  SLB=310  Range_OP=70  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
386 15458.43 455 2.02 33.97 4293.52 47.91% TP=50  SLA=260  SLB=250  Range_OP=60  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
387 14915.45 504 1.91 29.59 3008.14 45.99% TP=50  SLA=250  SLB=330  Range_OP=50  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
388 12968.62 444 1.93 29.21 3842.55 43.10% TP=50  SLA=280  SLB=250  Range_OP=70  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
389 27150.29 397 2.14 68.39 8788.73 40.31% TP=70  SLA=290  SLB=310  Range_OP=50  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
390 23337.78 423 2.1 55.17 7145.81 47.70% TP=70  SLA=290  SLB=280  Range_OP=40  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
391 14510.99 389 2.02 37.3 2762.59 50.44% TP=80  SLA=300  SLB=320  Range_OP=70  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
392 7533.8 545 1.54 13.82 2635.31 52.55% TP=50  SLA=230  SLB=300  Range_OP=40  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
393 14103.5 417 1.87 33.82 4553.84 53.61% TP=70  SLA=220  SLB=300  Range_OP=70  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
394 6778.32 500 1.61 13.56 2266.67 52.35% TP=50  SLA=250  SLB=280  Range_OP=70  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
395 5306.76 415 1.43 12.79 1653.03 57.84% TP=80  SLA=210  SLB=250  Range_OP=40  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
396 18595.14 422 2.09 44.06 5715.13 45.22% TP=70  SLA=300  SLB=280  Range_OP=60  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
397 6624.31 511 1.75 12.96 2164.5 47.62% TP=50  SLA=240  SLB=250  Range_OP=60  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
398 9271.7 431 1.67 21.51 2889.65 47.90% TP=60  SLA=290  SLB=270  Range_OP=80  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
399 11028.85 419 1.74 26.32 3496.06 53.56% TP=80  SLA=230  SLB=290  Range_OP=60  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
400 8362.64 461 1.75 18.14 1582.36 53.87% TP=70  SLA=200  SLB=320  Range_OP=80  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
401 10480.44 395 1.59 26.53 3348.69 47.56% TP=80  SLA=280  SLB=260  Range_OP=60  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
402 6656.67 478 1.69 13.93 2385.44 51.43% TP=50  SLA=290  SLB=310  Range_OP=50  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
403 21317.98 387 2.36 55.09 3920.09 48.41% TP=80  SLA=300  SLB=320  Range_OP=70  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
404 8801.96 468 1.51 18.81 2829.09 53.77% TP=70  SLA=230  SLB=280  Range_OP=40  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
405 14997.57 411 2.01 36.49 4198.95 43.85% TP=60  SLA=250  SLB=250  Range_OP=60  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
406 6672.25 387 1.6 17.24 1902.69 44.11% TP=80  SLA=200  SLB=250  Range_OP=80  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
407 8965.16 465 1.63 19.28 3135.31 50.36% TP=60  SLA=240  SLB=310  Range_OP=40  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
408 16995.6 419 1.9 40.56 5133.13 42.60% TP=60  SLA=290  SLB=260  Range_OP=50  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
409 36783.58 416 2.52 88.42 6916.73 49.71% TP=70  SLA=300  SLB=320  Range_OP=80  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
410 11413.6 447 1.92 25.53 3666.86 49.09% TP=50  SLA=230  SLB=290  Range_OP=60  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
411 10700.62 430 1.78 24.89 3272.49 43.67% TP=60  SLA=260  SLB=280  Range_OP=50  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
412 13390.95 375 1.85 35.71 4094.09 50.12% TP=80  SLA=260  SLB=300  Range_OP=80  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
413 14785.61 423 1.9 34.95 4294.74 43.17% TP=60  SLA=260  SLB=250  Range_OP=80  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
414 23253.26 436 2.08 53.33 6296.55 43.27% TP=50  SLA=300  SLB=250  Range_OP=80  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
415 23243.68 371 2.3 62.65 3869.87 40.59% TP=70  SLA=290  SLB=340  Range_OP=60  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
416 13337.92 418 2.02 31.91 4036.13 43.39% TP=60  SLA=240  SLB=280  Range_OP=80  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
417 11451.97 432 1.73 26.51 2107.08 50.57% TP=70  SLA=200  SLB=340  Range_OP=80  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
418 11563.33 452 1.65 25.58 3487.07 49.71% TP=60  SLA=260  SLB=250  Range_OP=80  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
419 11421.3 473 1.78 24.15 2340.83 55.55% TP=60  SLA=250  SLB=340  Range_OP=50  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
420 10692.7 383 1.75 27.92 2020.49 51.76% TP=80  SLA=210  SLB=340  Range_OP=60  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
421 10972.23 388 1.75 28.28 3323.17 55.55% TP=80  SLA=250  SLB=280  Range_OP=60  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
422 10136.17 466 1.9 21.75 3263.6 47.35% TP=50  SLA=290  SLB=270  Range_OP=70  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
423 21662.49 359 2.33 60.34 3812.98 43.62% TP=80  SLA=260  SLB=320  Range_OP=60  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=12  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
424 17266.59 407 2.02 42.42 5021.59 44.40% TP=60  SLA=250  SLB=280  Range_OP=40  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
425 23463.03 413 2.15 56.81 4167.47 52.84% TP=70  SLA=270  SLB=350  Range_OP=60  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
426 18315.38 493 2.18 37.15 3481.46 42.41% TP=50  SLA=230  SLB=350  Range_OP=50  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
427 7386.58 500 1.68 14.77 1636.93 54.85% TP=70  SLA=200  SLB=320  Range_OP=60  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
428 11541.02 474 1.74 24.35 2213.67 56.99% TP=70  SLA=210  SLB=330  Range_OP=60  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=11  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
429 15386.47 436 1.88 35.29 4573.9 45.55% TP=60  SLA=230  SLB=260  Range_OP=40  OPFromFractal=80  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
430 8331.36 536 1.7 15.54 2731.05 47.59% TP=50  SLA=200  SLB=280  Range_OP=40  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
431 17429.39 461 1.87 37.81 5857.08 51.27% TP=60  SLA=270  SLB=310  Range_OP=40  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=13 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
432 3232.17 568 1.4 5.69 1175.2 50.02% TP=50  SLA=200  SLB=250  Range_OP=80  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
433 16280.8 452 2.24 36.02 3084.25 45.38% TP=50  SLA=240  SLB=330  Range_OP=60  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=17 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
434 10523.29 411 1.71 25.6 3373.72 48.49% TP=70  SLA=210  SLB=310  Range_OP=50  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
435 26874.52 391 2.32 68.73 4902.28 46.63% TP=80  SLA=280  SLB=340  Range_OP=50  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
436 14697.57 486 2.05 30.24 4797.3 54.96% TP=50  SLA=280  SLB=290  Range_OP=40  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
437 17795.81 349 1.94 50.99 5198.63 38.39% TP=80  SLA=290  SLB=310  Range_OP=50  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=14 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
438 11154.28 515 1.88 21.66 3897.33 55.13% TP=50  SLA=250  SLB=310  Range_OP=50  OPFromFractal=60  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
439 10501.48 549 1.78 19.13 2116.15 46.41% TP=50  SLA=220  SLB=330  Range_OP=40  OPFromFractal=50  IMA_PERIOD=9  MA_AngleZero_PERIOD=12 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
440 10526.06 402 1.53 26.18 3388.36 50.05% TP=80  SLA=230  SLB=290  Range_OP=80  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
441 9457.3 380 1.89 24.89 2867.55 52.16% TP=70  SLA=250  SLB=290  Range_OP=60  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=14  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
442 17036.74 366 1.92 46.55 5085.72 42.25% TP=70  SLA=290  SLB=310  Range_OP=50  OPFromFractal=90  IMA_PERIOD=10  MA_AngleZero_PERIOD=15 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40
443 14237.16 461 2.22 30.88 2640.39 47.24% TP=60  SLA=240  SLB=330  Range_OP=60  OPFromFractal=70  IMA_PERIOD=13  MA_AngleZero_PERIOD=16 TargetEquity=5000000  OpenHour=22  CloseHour=6  Risk=25  Lots=0.1  MaxLots=20  Slippage=20  MaxSpread=50  MaxTrades=1  MaxTradePerBar=1  MaxTradePerPosition=1  LimitTime_1=60  LimitTime_2=140  LimitTime_3=170  LimitTime_4=200  LimitTime_5=240  pips_1=30  pips_2=20  pips_3=0  pips_4=10  pips_5=40