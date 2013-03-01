|Pass
|Profit
|Trades
|PF
|Exp. Res.
|Drawdown $
|Drawdown 6
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|1
|18143.19
|379
|2
|47.87
|5290.65
|43.24%
|TP=70
|SLA=250
|SLB=290
|Range_OP=40
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|2
|19169.87
|479
|2.03
|40.02
|6307.98
|46.45%
|TP=50
|SLA=230
|SLB=310
|Range_OP=50
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|3
|17387.01
|440
|2.1
|39.52
|5406.21
|49.03%
|TP=60
|SLA=290
|SLB=290
|Range_OP=40
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|4
|16209.11
|432
|1.74
|37.52
|5138.39
|49.06%
|TP=60
|SLA=300
|SLB=290
|Range_OP=80
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|5
|13479.29
|464
|2.14
|29.05
|2575.16
|43.46%
|TP=50
|SLA=300
|SLB=330
|Range_OP=40
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|6
|27056.68
|356
|2.37
|76
|5071.05
|38.58%
|TP=80
|SLA=280
|SLB=330
|Range_OP=40
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|7
|19252.3
|424
|2.13
|45.41
|5799.13
|44.70%
|TP=60
|SLA=240
|SLB=280
|Range_OP=70
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|8
|8673.52
|522
|1.9
|16.62
|2735.82
|49.80%
|TP=50
|SLA=240
|SLB=260
|Range_OP=70
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|9
|7842.37
|412
|1.7
|19.03
|2518.75
|48.11%
|TP=70
|SLA=210
|SLB=310
|Range_OP=50
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|10
|15620.53
|430
|1.9
|36.33
|2832
|48.20%
|TP=70
|SLA=210
|SLB=340
|Range_OP=40
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|11
|12092.69
|393
|1.89
|30.77
|3497.3
|43.14%
|TP=60
|SLA=290
|SLB=290
|Range_OP=50
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|12
|13729.04
|512
|1.92
|26.81
|4547.63
|48.57%
|TP=50
|SLA=230
|SLB=290
|Range_OP=60
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|13
|9271.85
|470
|1.55
|19.73
|2819.71
|52.03%
|TP=70
|SLA=230
|SLB=250
|Range_OP=60
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|14
|27062.36
|392
|2.17
|69.04
|7961.09
|40.06%
|TP=70
|SLA=240
|SLB=280
|Range_OP=70
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|15
|18360.71
|498
|2.12
|36.87
|3474.76
|45.87%
|TP=50
|SLA=230
|SLB=350
|Range_OP=60
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|16
|12112.21
|373
|1.81
|32.47
|3722.2
|49.45%
|TP=80
|SLA=250
|SLB=280
|Range_OP=60
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|17
|14210.9
|368
|1.89
|38.62
|4083.51
|48.07%
|TP=80
|SLA=290
|SLB=250
|Range_OP=80
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|18
|16432.81
|370
|1.9
|44.41
|5104.15
|50.54%
|TP=80
|SLA=270
|SLB=310
|Range_OP=40
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|19
|33773.64
|428
|2.46
|78.91
|6331.28
|42.02%
|TP=60
|SLA=280
|SLB=350
|Range_OP=50
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|20
|14439.64
|464
|1.61
|31.12
|5123.64
|43.95%
|TP=60
|SLA=280
|SLB=310
|Range_OP=60
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|21
|5636.42
|419
|1.47
|13.45
|1737.6
|45.77%
|TP=80
|SLA=230
|SLB=250
|Range_OP=50
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|22
|12101.32
|431
|1.66
|28.08
|3673.31
|47.37%
|TP=70
|SLA=230
|SLB=260
|Range_OP=60
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|23
|26623.56
|393
|2.29
|67.74
|4430.4
|42.62%
|TP=60
|SLA=300
|SLB=330
|Range_OP=80
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|24
|9986.62
|519
|1.55
|19.24
|3393.57
|50.41%
|TP=50
|SLA=250
|SLB=280
|Range_OP=50
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|25
|11893.39
|457
|1.72
|26.02
|3751.99
|50.20%
|TP=60
|SLA=230
|SLB=270
|Range_OP=70
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|26
|4614.26
|529
|1.61
|8.72
|1032.53
|53.87%
|TP=60
|SLA=200
|SLB=320
|Range_OP=80
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
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|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|27
|16361.37
|479
|2
|34.16
|3144.18
|54.42%
|TP=60
|SLA=220
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|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|28
|14425.68
|360
|1.89
|40.07
|4374.61
|41.07%
|TP=80
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|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|29
|14094.84
|431
|2.16
|32.7
|2382.68
|47.11%
|TP=50
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|pips_2=20
|pips_3=0
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|pips_5=40
|30
|26954.09
|377
|2.37
|71.5
|5021
|38.96%
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|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|31
|7094.13
|494
|1.51
|14.36
|2428.49
|46.95%
|TP=60
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|pips_3=0
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|pips_5=40
|32
|32922.39
|389
|2.37
|84.63
|5982.4
|45.80%
|TP=80
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|pips_3=0
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|pips_5=40
|33
|9996.62
|513
|1.76
|19.49
|3295.25
|48.93%
|TP=50
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|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|34
|21926.79
|421
|2.42
|52.08
|4029.04
|48.78%
|TP=70
|SLA=290
|SLB=320
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
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|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|35
|10370.27
|470
|1.66
|22.06
|3614.18
|48.41%
|TP=60
|SLA=240
|SLB=310
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|36
|27577.93
|415
|2.25
|66.45
|5202.24
|40.69%
|TP=60
|SLA=280
|SLB=330
|Range_OP=50
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|TargetEquity=5000000
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|37
|15161.52
|353
|2.21
|42.95
|2889.18
|40.90%
|TP=80
|SLA=280
|SLB=320
|Range_OP=60
|OPFromFractal=90
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|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
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|MaxSpread=50
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|38
|14198.29
|413
|1.82
|34.38
|4343.14
|52.00%
|TP=80
|SLA=220
|SLB=290
|Range_OP=40
|OPFromFractal=70
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|CloseHour=6
|Risk=25
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|39
|24289.54
|434
|2.31
|55.97
|4566.66
|46.94%
|TP=60
|SLA=250
|SLB=350
|Range_OP=80
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|40
|4962.69
|414
|1.47
|11.99
|1727.68
|55.70%
|TP=80
|SLA=240
|SLB=300
|Range_OP=80
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|CloseHour=6
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|41
|10766.55
|435
|1.98
|24.75
|3285.62
|48.27%
|TP=50
|SLA=280
|SLB=260
|Range_OP=80
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|CloseHour=6
|Risk=25
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|42
|12868.6
|403
|1.87
|31.93
|2440.49
|48.64%
|TP=80
|SLA=250
|SLB=350
|Range_OP=60
|OPFromFractal=60
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|CloseHour=6
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|43
|17707.12
|502
|1.93
|35.27
|5787.2
|42.18%
|TP=50
|SLA=220
|SLB=300
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
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|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|44
|18975.15
|376
|1.98
|50.47
|5845.74
|45.86%
|TP=80
|SLA=280
|SLB=290
|Range_OP=50
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|45
|7586.3
|540
|1.52
|14.05
|2691.48
|53.92%
|TP=50
|SLA=220
|SLB=300
|Range_OP=70
|OPFromFractal=50
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|CloseHour=6
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|MaxSpread=50
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|46
|11717.91
|386
|1.81
|30.36
|3465.73
|49.76%
|TP=80
|SLA=300
|SLB=250
|Range_OP=80
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|CloseHour=6
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|MaxSpread=50
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|47
|14648.43
|466
|2.05
|31.43
|4458.17
|53.02%
|TP=60
|SLA=240
|SLB=260
|Range_OP=70
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=12
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|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|48
|20662.8
|442
|2.05
|46.75
|5838.05
|43.07%
|TP=50
|SLA=300
|SLB=270
|Range_OP=70
|OPFromFractal=90
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|49
|22818.94
|487
|2.33
|46.86
|4160.12
|45.94%
|TP=50
|SLA=230
|SLB=330
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|50
|23180.55
|483
|2.29
|47.99
|4271.12
|42.77%
|TP=50
|SLA=300
|SLB=340
|Range_OP=40
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|MA_AngleZero_PERIOD=12
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|51
|19808.92
|383
|2.22
|51.72
|3703.47
|42.85%
|TP=70
|SLA=240
|SLB=350
|Range_OP=60
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=15
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|CloseHour=6
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|52
|15631.9
|428
|1.84
|36.52
|4777.21
|53.65%
|TP=70
|SLA=220
|SLB=280
|Range_OP=50
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|53
|8884.42
|408
|1.53
|21.78
|2799.21
|47.03%
|TP=80
|SLA=230
|SLB=280
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|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|54
|37510.59
|437
|2.55
|85.84
|6611.56
|37.77%
|TP=60
|SLA=280
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|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|55
|14478.7
|448
|2.05
|32.32
|4291.61
|48.08%
|TP=50
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|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|56
|15295.74
|471
|1.86
|32.48
|4923.7
|45.12%
|TP=50
|SLA=250
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|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|57
|6162.78
|473
|1.45
|13.03
|2167.88
|53.24%
|TP=70
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|pips_2=20
|pips_3=0
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|pips_5=40
|58
|17805.48
|439
|1.87
|40.56
|3572.16
|49.11%
|TP=70
|SLA=250
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|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|59
|6688.31
|484
|1.57
|13.82
|1485.4
|46.69%
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|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|60
|17023.05
|353
|2
|48.22
|5087.84
|39.73%
|TP=80
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|SLB=290
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|61
|13862.78
|458
|1.89
|30.27
|4807.51
|49.83%
|TP=60
|SLA=270
|SLB=300
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|62
|3440.16
|546
|1.47
|6.3
|1202.15
|54.90%
|TP=50
|SLA=210
|SLB=250
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|63
|21269.7
|439
|2.08
|48.45
|6515.28
|40.26%
|TP=60
|SLA=240
|SLB=300
|Range_OP=40
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|TargetEquity=5000000
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|64
|22672.41
|390
|1.97
|58.13
|7234.47
|47.26%
|TP=70
|SLA=290
|SLB=300
|Range_OP=50
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|65
|12543.62
|454
|2.1
|27.63
|4002.2
|50.77%
|TP=60
|SLA=270
|SLB=300
|Range_OP=80
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|66
|7684.03
|473
|1.61
|16.25
|2656.85
|44.58%
|TP=50
|SLA=260
|SLB=290
|Range_OP=70
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|Risk=25
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|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|67
|17082.58
|423
|2.03
|40.38
|5123.67
|44.65%
|TP=60
|SLA=240
|SLB=280
|Range_OP=40
|OPFromFractal=90
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|68
|9144.8
|489
|1.59
|18.7
|3145.57
|52.65%
|TP=60
|SLA=230
|SLB=300
|Range_OP=60
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|69
|30124.35
|420
|2.22
|71.72
|5348.69
|51.09%
|TP=70
|SLA=270
|SLB=350
|Range_OP=50
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
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|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|70
|10722.25
|476
|1.91
|22.53
|3367.98
|51.43%
|TP=50
|SLA=290
|SLB=270
|Range_OP=70
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|71
|9454.49
|481
|1.65
|19.66
|2051.61
|52.06%
|TP=70
|SLA=200
|SLB=320
|Range_OP=60
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|MA_AngleZero_PERIOD=14
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|72
|25744.02
|406
|2.19
|63.41
|4838.81
|50.94%
|TP=70
|SLA=300
|SLB=320
|Range_OP=80
|OPFromFractal=70
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|CloseHour=6
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|Slippage=20
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|73
|12519.51
|487
|2.23
|25.71
|2329.87
|51.42%
|TP=50
|SLA=280
|SLB=330
|Range_OP=70
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=16
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|CloseHour=6
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|74
|21363.26
|362
|2.07
|59.01
|6129.24
|42.15%
|TP=80
|SLA=260
|SLB=290
|Range_OP=40
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|75
|12651.37
|456
|1.62
|27.74
|4352.3
|45.74%
|TP=60
|SLA=280
|SLB=300
|Range_OP=80
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|76
|16378.94
|407
|1.92
|40.24
|2964.37
|47.27%
|TP=80
|SLA=220
|SLB=320
|Range_OP=80
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=13
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|CloseHour=6
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|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|77
|19768.53
|447
|2.18
|44.22
|3696.41
|45.08%
|TP=50
|SLA=270
|SLB=350
|Range_OP=40
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
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|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|78
|16075.31
|486
|2.1
|33.08
|4945.07
|54.37%
|TP=50
|SLA=280
|SLB=280
|Range_OP=70
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|79
|19947.71
|401
|1.89
|49.74
|6228.05
|40.09%
|TP=80
|SLA=220
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|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|80
|21036.72
|373
|2.15
|56.4
|3960.96
|45.73%
|TP=80
|SLA=230
|SLB=330
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|pips_3=0
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|81
|15536.1
|463
|2.11
|33.56
|2781.72
|50.47%
|TP=50
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|82
|18871.86
|413
|1.98
|45.69
|5475.83
|50.61%
|TP=70
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|pips_5=40
|83
|6656.52
|418
|1.43
|15.92
|2236.66
|54.42%
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|84
|12282.11
|434
|1.59
|28.3
|4137.56
|50.04%
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|85
|13324.72
|396
|1.88
|33.65
|2501.94
|49.20%
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|pips_5=40
|86
|7449.67
|404
|1.64
|18.44
|2460.42
|55.02%
|TP=80
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|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|87
|8361.75
|512
|1.58
|16.33
|3084.92
|51.19%
|TP=50
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|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|88
|8478.53
|489
|1.63
|17.34
|2716.42
|44.08%
|TP=50
|SLA=250
|SLB=280
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|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|89
|8391.31
|462
|1.57
|18.16
|2733.92
|49.20%
|TP=60
|SLA=220
|SLB=290
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
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|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|90
|6763.6
|488
|1.6
|13.86
|2431.04
|59.93%
|TP=70
|SLA=210
|SLB=310
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|LimitTime_3=170
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|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|91
|16484.08
|468
|1.92
|35.22
|5178.89
|46.97%
|TP=60
|SLA=220
|SLB=290
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|MaxSpread=50
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|92
|3424.47
|533
|1.52
|6.42
|1320.69
|66.20%
|TP=60
|SLA=200
|SLB=280
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|CloseHour=6
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|Slippage=20
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|93
|23365.16
|381
|2.18
|61.33
|4388
|50.67%
|TP=80
|SLA=250
|SLB=330
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|MaxSpread=50
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|94
|25611.45
|409
|2.47
|62.62
|4456.78
|46.09%
|TP=60
|SLA=260
|SLB=330
|Range_OP=40
|OPFromFractal=90
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|95
|21005.06
|477
|2.3
|44.04
|3656.49
|44.07%
|TP=50
|SLA=240
|SLB=330
|Range_OP=60
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|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
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|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|96
|25547.17
|480
|2.38
|53.22
|4688.71
|49.81%
|TP=50
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|Range_OP=60
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|97
|25712.69
|372
|2.3
|69.12
|4302.03
|41.07%
|TP=70
|SLA=290
|SLB=350
|Range_OP=40
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|CloseHour=6
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|98
|9765.85
|483
|1.95
|20.22
|3166.86
|54.33%
|TP=50
|SLA=300
|SLB=280
|Range_OP=60
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|99
|15215.72
|460
|2.16
|33.08
|2732.56
|49.33%
|TP=50
|SLA=250
|SLB=340
|Range_OP=50
|OPFromFractal=90
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|100
|19558.27
|503
|2.02
|38.88
|6260.97
|47.74%
|TP=50
|SLA=250
|SLB=300
|Range_OP=60
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|101
|19498.44
|416
|2.09
|46.87
|5722.14
|44.37%
|TP=60
|SLA=250
|SLB=280
|Range_OP=40
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|MaxSpread=50
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|102
|8754.79
|437
|1.71
|20.03
|1685.48
|59.57%
|TP=80
|SLA=210
|SLB=350
|Range_OP=60
|OPFromFractal=60
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|MA_AngleZero_PERIOD=15
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|CloseHour=6
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|Slippage=20
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|103
|12995.62
|352
|2.05
|36.92
|2319.67
|45.36%
|TP=80
|SLA=260
|SLB=320
|Range_OP=60
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|104
|8369.74
|441
|1.62
|18.98
|2428.07
|45.44%
|TP=70
|SLA=200
|SLB=250
|Range_OP=70
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|105
|8742.77
|458
|1.8
|19.09
|2856.6
|44.93%
|TP=50
|SLA=290
|SLB=280
|Range_OP=50
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|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|106
|12094.81
|444
|1.8
|27.24
|3661.22
|47.41%
|TP=70
|SLA=240
|SLB=250
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|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|107
|12961.68
|377
|1.94
|34.38
|4153.37
|48.85%
|TP=80
|SLA=300
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|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|108
|18319.74
|438
|2.24
|41.83
|3065.87
|46.50%
|TP=50
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|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|109
|14239.94
|396
|1.98
|35.96
|4352.27
|44.57%
|TP=70
|SLA=230
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|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|110
|14345.96
|427
|1.83
|33.6
|4547.58
|42.48%
|TP=60
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|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|111
|10248.73
|481
|1.94
|21.31
|1965.5
|60.56%
|TP=60
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|pips_2=20
|pips_3=0
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|pips_5=40
|112
|12101.42
|453
|1.61
|26.71
|3864.8
|47.87%
|TP=60
|SLA=280
|SLB=260
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|LimitTime_3=170
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|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|113
|14042.51
|382
|1.74
|36.76
|4494.38
|46.19%
|TP=80
|SLA=290
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|114
|17968.77
|420
|1.93
|42.78
|5359.35
|41.45%
|TP=60
|SLA=290
|SLB=260
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|115
|25960.61
|391
|2.21
|66.4
|4868.82
|45.67%
|TP=80
|SLA=300
|SLB=330
|Range_OP=40
|OPFromFractal=50
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|CloseHour=6
|Risk=25
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|MaxSpread=50
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|116
|11522.17
|424
|1.62
|27.17
|3793.12
|48.07%
|TP=70
|SLA=230
|SLB=300
|Range_OP=40
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|CloseHour=6
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|117
|8737.61
|422
|1.51
|20.71
|2795.66
|50.36%
|TP=80
|SLA=220
|SLB=280
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|OPFromFractal=60
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|118
|8294.27
|462
|1.63
|17.95
|2882.39
|48.93%
|TP=60
|SLA=250
|SLB=310
|Range_OP=50
|OPFromFractal=60
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|CloseHour=6
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|119
|2108.44
|577
|1.37
|3.65
|872.69
|56.71%
|TP=50
|SLA=200
|SLB=260
|Range_OP=70
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|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|120
|13370.19
|500
|1.83
|26.74
|4594.79
|58.12%
|TP=60
|SLA=220
|SLB=310
|Range_OP=60
|OPFromFractal=50
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|CloseHour=6
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|121
|6369.41
|456
|1.67
|13.97
|2053.5
|53.45%
|TP=60
|SLA=250
|SLB=270
|Range_OP=40
|OPFromFractal=60
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|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|122
|17679.36
|422
|2.06
|41.89
|3369.99
|49.14%
|TP=70
|SLA=300
|SLB=320
|Range_OP=60
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|123
|21642.82
|440
|2.21
|49.19
|3968
|49.63%
|TP=60
|SLA=300
|SLB=350
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|CloseHour=6
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|124
|21964.16
|482
|2.29
|45.57
|4028.79
|46.75%
|TP=50
|SLA=230
|SLB=330
|Range_OP=80
|OPFromFractal=80
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|CloseHour=6
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|125
|4401.31
|469
|1.53
|9.38
|1525.7
|58.28%
|TP=80
|SLA=200
|SLB=250
|Range_OP=80
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=14
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|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|126
|17659.08
|368
|1.78
|47.99
|4984.08
|40.46%
|TP=80
|SLA=240
|SLB=260
|Range_OP=50
|OPFromFractal=90
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|MA_AngleZero_PERIOD=12
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|CloseHour=6
|Risk=25
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|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|127
|8722.73
|423
|1.78
|20.62
|2464.28
|48.31%
|TP=70
|SLA=200
|SLB=250
|Range_OP=80
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=13
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|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|128
|5945.56
|491
|1.64
|12.11
|1961.72
|52.49%
|TP=50
|SLA=200
|SLB=300
|Range_OP=40
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
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|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|129
|12899.95
|446
|1.71
|28.92
|3897.44
|48.75%
|TP=60
|SLA=290
|SLB=260
|Range_OP=60
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|130
|10841.05
|494
|1.66
|21.95
|3336.95
|48.30%
|TP=50
|SLA=290
|SLB=250
|Range_OP=60
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|131
|23786
|384
|2.25
|61.94
|4339.69
|46.43%
|TP=80
|SLA=290
|SLB=340
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|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|132
|26377.97
|420
|2.39
|62.8
|4686.94
|53.15%
|TP=70
|SLA=270
|SLB=350
|Range_OP=50
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|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|133
|8270.45
|515
|1.97
|16.06
|1642.96
|50.70%
|TP=50
|SLA=240
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|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|134
|21122.23
|471
|2.27
|44.85
|3676.33
|47.70%
|TP=50
|SLA=220
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|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|135
|20625.85
|548
|2.21
|37.64
|3928.24
|58.28%
|TP=50
|SLA=220
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|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|136
|22369.36
|393
|2.17
|56.92
|6520.19
|46.47%
|TP=70
|SLA=230
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|pips_4=10
|pips_5=40
|137
|8196.31
|453
|1.61
|18.09
|2676.35
|49.56%
|TP=60
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|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|138
|5818.3
|412
|1.48
|14.12
|1802.47
|43.49%
|TP=80
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|LimitTime_3=170
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|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|139
|6690.47
|409
|1.64
|16.36
|2050.95
|54.70%
|TP=80
|SLA=260
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|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|140
|8655.16
|469
|1.77
|18.45
|1714.21
|59.40%
|TP=70
|SLA=230
|SLB=320
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|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
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|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|141
|19176.21
|386
|2.02
|49.68
|3638.75
|51.87%
|TP=80
|SLA=260
|SLB=350
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|OPFromFractal=70
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|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|142
|14430.82
|449
|2
|32.14
|4229.14
|46.68%
|TP=60
|SLA=240
|SLB=270
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|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
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|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|143
|15070.33
|445
|2.06
|33.87
|2956.45
|54.19%
|TP=60
|SLA=270
|SLB=350
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|144
|25693.04
|404
|2.41
|63.6
|4816.71
|43.13%
|TP=60
|SLA=280
|SLB=330
|Range_OP=80
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|145
|8980.13
|481
|1.56
|18.67
|2868.59
|52.72%
|TP=60
|SLA=220
|SLB=260
|Range_OP=40
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|146
|13704.09
|429
|1.87
|31.94
|4200.75
|42.69%
|TP=60
|SLA=260
|SLB=290
|Range_OP=80
|OPFromFractal=80
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|MaxSpread=50
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|147
|40012.03
|413
|2.44
|96.88
|7258.74
|48.32%
|TP=70
|SLA=300
|SLB=340
|Range_OP=80
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|148
|15255.42
|464
|2.05
|32.88
|2980.05
|50.00%
|TP=60
|SLA=240
|SLB=330
|Range_OP=60
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|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|149
|21593.05
|385
|2.14
|56.09
|3960.03
|46.62%
|TP=80
|SLA=300
|SLB=320
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|150
|17691.28
|398
|1.94
|44.45
|5023.14
|50.13%
|TP=70
|SLA=260
|SLB=260
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|151
|9771.33
|423
|1.71
|23.1
|2835.5
|41.47%
|TP=60
|SLA=260
|SLB=250
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|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|152
|12738.91
|440
|1.83
|28.95
|3701.92
|50.17%
|TP=70
|SLA=200
|SLB=260
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|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|153
|15139.46
|434
|1.9
|34.88
|4312.23
|49.41%
|TP=70
|SLA=210
|SLB=250
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|LimitTime_2=140
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|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|154
|11080.81
|477
|1.75
|23.23
|3558.76
|50.50%
|TP=50
|SLA=280
|SLB=270
|Range_OP=40
|OPFromFractal=60
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|155
|8554.73
|406
|1.52
|21.07
|2673.12
|46.61%
|TP=80
|SLA=250
|SLB=270
|Range_OP=60
|OPFromFractal=60
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|MA_AngleZero_PERIOD=13
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|Risk=25
|Lots=0.1
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|156
|8210.1
|500
|1.53
|16.42
|2624.52
|42.68%
|TP=50
|SLA=260
|SLB=250
|Range_OP=60
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|157
|19083.01
|428
|2
|44.59
|3582.99
|52.58%
|TP=70
|SLA=270
|SLB=350
|Range_OP=70
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=17
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|158
|5838.82
|466
|1.69
|12.53
|1866.94
|48.66%
|TP=50
|SLA=270
|SLB=280
|Range_OP=50
|OPFromFractal=80
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|159
|5692.15
|457
|1.54
|12.46
|1748.07
|50.41%
|TP=70
|SLA=200
|SLB=250
|Range_OP=50
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|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|160
|16111.6
|400
|2.01
|40.28
|4784.06
|46.48%
|TP=70
|SLA=280
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|LimitTime_4=200
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|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|161
|15614.6
|453
|2.02
|34.47
|4576.88
|46.03%
|TP=50
|SLA=230
|SLB=250
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|LimitTime_2=140
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|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|162
|18027.32
|450
|2.05
|40.06
|5498.76
|47.99%
|TP=60
|SLA=290
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|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|163
|17133.97
|451
|1.83
|37.99
|5491.48
|46.21%
|TP=60
|SLA=280
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|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|164
|15067.38
|467
|2.3
|32.26
|2874.46
|47.26%
|TP=50
|SLA=230
|SLB=320
|Range_OP=60
|OPFromFractal=90
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|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
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|Slippage=20
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|165
|6749.08
|500
|1.58
|13.5
|2248.81
|47.62%
|TP=50
|SLA=220
|SLB=290
|Range_OP=80
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=12
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|TargetEquity=5000000
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|166
|18995.88
|369
|2.01
|51.48
|5626.04
|39.43%
|TP=70
|SLA=290
|SLB=310
|Range_OP=50
|OPFromFractal=90
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|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|167
|5777.85
|445
|1.53
|12.98
|1235.97
|60.52%
|TP=80
|SLA=210
|SLB=350
|Range_OP=70
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
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|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|168
|7582.88
|483
|1.72
|15.7
|1549.14
|59.69%
|TP=70
|SLA=210
|SLB=330
|Range_OP=60
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
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|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|169
|13158.39
|496
|1.62
|26.53
|4219.54
|47.17%
|TP=50
|SLA=290
|SLB=270
|Range_OP=80
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|170
|10902.88
|492
|1.97
|22.16
|3806.4
|51.83%
|TP=50
|SLA=290
|SLB=310
|Range_OP=50
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|171
|14206.2
|453
|1.77
|31.36
|4325.96
|45.74%
|TP=60
|SLA=250
|SLB=280
|Range_OP=50
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|172
|11662.8
|431
|1.61
|27.06
|3405.72
|49.54%
|TP=70
|SLA=210
|SLB=260
|Range_OP=40
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|173
|12623.41
|483
|1.74
|26.14
|2384.64
|48.46%
|TP=60
|SLA=210
|SLB=330
|Range_OP=70
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
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|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|174
|26700.32
|364
|2.37
|73.35
|4426.99
|39.78%
|TP=70
|SLA=290
|SLB=340
|Range_OP=60
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
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|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|175
|18183.26
|345
|1.9
|52.71
|5325.87
|38.17%
|TP=80
|SLA=290
|SLB=310
|Range_OP=50
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|176
|35707.88
|483
|2.51
|73.93
|6546.64
|40.54%
|TP=50
|SLA=300
|SLB=340
|Range_OP=60
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|177
|22417.97
|379
|2.29
|59.15
|3927.56
|43.45%
|TP=70
|SLA=260
|SLB=340
|Range_OP=40
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|178
|14761.34
|435
|2.06
|33.93
|4516.76
|49.51%
|TP=60
|SLA=280
|SLB=270
|Range_OP=70
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|179
|8597.61
|430
|1.71
|19.99
|2942.64
|48.46%
|TP=60
|SLA=260
|SLB=300
|Range_OP=70
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
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|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|180
|30049.87
|390
|2.13
|77.05
|5502.17
|47.95%
|TP=80
|SLA=290
|SLB=350
|Range_OP=40
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|181
|18530.83
|362
|2.07
|51.19
|3512.22
|44.37%
|TP=80
|SLA=230
|SLB=350
|Range_OP=80
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|182
|17953.9
|455
|1.69
|39.46
|5917.61
|47.03%
|TP=60
|SLA=290
|SLB=300
|Range_OP=80
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|183
|24727.84
|368
|2.23
|67.2
|4146.17
|37.87%
|TP=70
|SLA=300
|SLB=340
|Range_OP=40
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
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|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|184
|16476.93
|388
|2.16
|42.47
|2968.71
|51.70%
|TP=80
|SLA=270
|SLB=330
|Range_OP=80
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
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|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|185
|13641.71
|514
|2.23
|26.54
|2684.2
|47.54%
|TP=50
|SLA=240
|SLB=320
|Range_OP=70
|OPFromFractal=60
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|186
|8230.99
|550
|1.54
|14.97
|2965.31
|45.37%
|TP=50
|SLA=220
|SLB=310
|Range_OP=50
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|187
|13401.08
|389
|1.95
|34.45
|4024.67
|46.54%
|TP=70
|SLA=240
|SLB=270
|Range_OP=50
|OPFromFractal=90
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|188
|15286.68
|426
|2.06
|35.88
|4991.97
|46.09%
|TP=60
|SLA=230
|SLB=310
|Range_OP=50
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|LimitTime_2=140
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|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|189
|20107.87
|425
|2.08
|47.31
|5824.96
|48.35%
|TP=70
|SLA=230
|SLB=260
|Range_OP=70
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
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|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|190
|19109.14
|360
|2.19
|53.08
|3184.07
|40.47%
|TP=70
|SLA=300
|SLB=320
|Range_OP=80
|OPFromFractal=90
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|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|191
|18138.43
|400
|2.01
|45.35
|5517.95
|41.16%
|TP=60
|SLA=280
|SLB=280
|Range_OP=40
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
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|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|192
|10046.6
|388
|1.61
|25.89
|3157.64
|52.87%
|TP=80
|SLA=300
|SLB=280
|Range_OP=40
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|193
|25639
|416
|2.45
|61.63
|4798.96
|44.90%
|TP=60
|SLA=240
|SLB=330
|Range_OP=70
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|194
|19749.91
|389
|2.03
|50.77
|5462.1
|42.17%
|TP=70
|SLA=250
|SLB=260
|Range_OP=80
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|195
|6569.58
|410
|1.5
|16.02
|2281.13
|50.74%
|TP=80
|SLA=250
|SLB=300
|Range_OP=70
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|196
|18139.04
|424
|2.08
|42.78
|5857.74
|44.48%
|TP=60
|SLA=240
|SLB=310
|Range_OP=80
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|197
|11338.69
|397
|1.61
|28.56
|3550.55
|47.57%
|TP=80
|SLA=280
|SLB=260
|Range_OP=80
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|198
|18241.52
|341
|1.84
|53.49
|4749.31
|38.24%
|TP=80
|SLA=300
|SLB=260
|Range_OP=50
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|199
|21085.88
|412
|1.91
|51.18
|6225.32
|39.86%
|TP=60
|SLA=300
|SLB=290
|Range_OP=60
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|200
|15691.58
|405
|1.8
|38.74
|4981.7
|51.62%
|TP=70
|SLA=300
|SLB=280
|Range_OP=70
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|201
|16099.47
|454
|1.89
|35.46
|4796.75
|40.68%
|TP=50
|SLA=300
|SLB=280
|Range_OP=60
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|202
|9067.58
|404
|1.63
|22.44
|2781.26
|47.98%
|TP=80
|SLA=240
|SLB=270
|Range_OP=50
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|203
|24053.12
|471
|2.04
|51.07
|7167.94
|40.93%
|TP=50
|SLA=300
|SLB=290
|Range_OP=40
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|204
|19235.03
|351
|1.93
|54.8
|5389.59
|41.21%
|TP=80
|SLA=250
|SLB=280
|Range_OP=80
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|205
|15581.91
|449
|2.01
|34.7
|3058.93
|54.29%
|TP=70
|SLA=240
|SLB=340
|Range_OP=70
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|206
|17234.33
|421
|1.76
|40.94
|5562.26
|49.91%
|TP=70
|SLA=250
|SLB=310
|Range_OP=40
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|207
|20590.7
|466
|2.09
|44.19
|5964.04
|44.76%
|TP=50
|SLA=230
|SLB=250
|Range_OP=70
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|208
|23192.66
|464
|2.22
|49.98
|4116.33
|40.74%
|TP=50
|SLA=280
|SLB=340
|Range_OP=80
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|209
|10549.19
|437
|1.59
|24.14
|3420.23
|47.40%
|TP=70
|SLA=240
|SLB=280
|Range_OP=50
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|210
|18128.6
|378
|2
|47.96
|5349.23
|42.67%
|TP=70
|SLA=250
|SLB=290
|Range_OP=60
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|211
|13578.09
|450
|2.16
|30.17
|2582.51
|49.79%
|TP=50
|SLA=230
|SLB=330
|Range_OP=80
|OPFromFractal=90
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|212
|14290.51
|448
|1.77
|31.9
|4725.08
|45.78%
|TP=60
|SLA=280
|SLB=280
|Range_OP=60
|OPFromFractal=50
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|213
|9432.09
|399
|1.54
|23.64
|3035
|50.28%
|TP=80
|SLA=230
|SLB=290
|Range_OP=60
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|214
|12546.43
|473
|1.8
|26.53
|4112.77
|47.48%
|TP=60
|SLA=200
|SLB=310
|Range_OP=50
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|215
|9641.8
|511
|1.78
|18.87
|3139.21
|46.97%
|TP=50
|SLA=240
|SLB=280
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|LimitTime_2=140
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|LimitTime_4=200
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|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|216
|22153.96
|425
|2.18
|52.13
|6340.64
|46.75%
|TP=60
|SLA=220
|SLB=280
|Range_OP=80
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|217
|34954.75
|389
|2.37
|89.86
|6208.78
|45.79%
|TP=80
|SLA=280
|SLB=340
|Range_OP=50
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|218
|12146.85
|511
|2.14
|23.77
|2304.78
|51.55%
|TP=50
|SLA=230
|SLB=320
|Range_OP=40
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|219
|16555.87
|390
|1.73
|42.45
|5236.97
|48.54%
|TP=80
|SLA=250
|SLB=310
|Range_OP=40
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
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|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|220
|12881.7
|499
|2
|25.82
|4318.52
|51.95%
|TP=50
|SLA=240
|SLB=300
|Range_OP=70
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|221
|26081.99
|415
|2.1
|62.85
|7831.59
|41.42%
|TP=60
|SLA=300
|SLB=300
|Range_OP=50
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|222
|19812.95
|360
|2.13
|55.04
|3511.65
|39.05%
|TP=80
|SLA=250
|SLB=340
|Range_OP=50
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|223
|20891.32
|380
|2.04
|54.98
|6226.31
|41.50%
|TP=70
|SLA=240
|SLB=280
|Range_OP=50
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|224
|27830.68
|416
|2.1
|66.9
|8663.34
|45.23%
|TP=70
|SLA=230
|SLB=300
|Range_OP=40
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|225
|19390.03
|432
|1.8
|44.88
|6332.79
|47.78%
|TP=70
|SLA=240
|SLB=310
|Range_OP=40
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|226
|7534.65
|499
|1.51
|15.1
|2409.83
|51.81%
|TP=60
|SLA=230
|SLB=260
|Range_OP=40
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|227
|12835.36
|449
|1.63
|28.59
|3878.83
|47.97%
|TP=60
|SLA=300
|SLB=250
|Range_OP=40
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|228
|23529.54
|423
|2.39
|55.63
|4136.14
|46.02%
|TP=60
|SLA=220
|SLB=330
|Range_OP=70
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|229
|10566.99
|470
|1.66
|22.48
|3245.67
|53.75%
|TP=70
|SLA=200
|SLB=270
|Range_OP=50
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|230
|16791.43
|446
|1.94
|37.65
|3190.1
|50.95%
|TP=60
|SLA=290
|SLB=350
|Range_OP=60
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|231
|11049.89
|481
|1.77
|22.97
|2099.36
|56.17%
|TP=60
|SLA=210
|SLB=330
|Range_OP=70
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|232
|21260.46
|392
|2.01
|54.24
|6060.04
|43.83%
|TP=80
|SLA=280
|SLB=250
|Range_OP=40
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|233
|11711.82
|467
|1.93
|25.08
|3559.44
|48.83%
|TP=50
|SLA=280
|SLB=250
|Range_OP=70
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|234
|16380.95
|474
|1.92
|34.56
|3266.16
|47.48%
|TP=60
|SLA=250
|SLB=320
|Range_OP=40
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|235
|4702
|517
|1.65
|9.09
|979.75
|58.16%
|TP=60
|SLA=210
|SLB=340
|Range_OP=60
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
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|Lots=0.1
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|236
|7286.93
|498
|1.51
|14.63
|2432.17
|47.30%
|TP=60
|SLA=210
|SLB=290
|Range_OP=80
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
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|Lots=0.1
|MaxLots=20
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|237
|22779.48
|477
|2.21
|47.76
|4238.53
|50.76%
|TP=50
|SLA=290
|SLB=350
|Range_OP=60
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=12
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|TargetEquity=5000000
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|238
|7161.45
|463
|1.69
|15.47
|1362.83
|53.66%
|TP=70
|SLA=200
|SLB=320
|Range_OP=60
|OPFromFractal=70
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|239
|12571.07
|499
|1.64
|25.19
|4541.84
|47.20%
|TP=50
|SLA=280
|SLB=310
|Range_OP=80
|OPFromFractal=50
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|TargetEquity=5000000
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|240
|18893.26
|447
|2.27
|42.27
|3588.01
|44.52%
|TP=50
|SLA=240
|SLB=330
|Range_OP=60
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|241
|7180.22
|482
|1.5
|14.9
|2281.11
|49.06%
|TP=60
|SLA=240
|SLB=250
|Range_OP=70
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
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|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|242
|22743.52
|507
|2.33
|44.86
|4319.25
|40.65%
|TP=50
|SLA=230
|SLB=340
|Range_OP=70
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|243
|14971
|442
|1.95
|33.87
|2710.05
|52.03%
|TP=70
|SLA=200
|SLB=340
|Range_OP=60
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|244
|13226.16
|443
|1.6
|29.86
|4236.34
|46.58%
|TP=70
|SLA=240
|SLB=270
|Range_OP=60
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
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|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|245
|14629.42
|487
|2.03
|30.04
|4770.62
|48.11%
|TP=50
|SLA=280
|SLB=290
|Range_OP=40
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|246
|13349.27
|403
|1.86
|33.12
|4115.72
|49.29%
|TP=80
|SLA=270
|SLB=260
|Range_OP=40
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|247
|18911.57
|381
|1.95
|49.64
|5870.13
|47.78%
|TP=80
|SLA=250
|SLB=290
|Range_OP=50
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|248
|20029.9
|413
|1.79
|48.5
|6156.15
|38.60%
|TP=70
|SLA=280
|SLB=290
|Range_OP=80
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|249
|8415.11
|413
|1.52
|20.38
|2875.9
|47.17%
|TP=80
|SLA=260
|SLB=310
|Range_OP=40
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|250
|18538.16
|372
|1.81
|49.83
|5282.8
|46.94%
|TP=80
|SLA=260
|SLB=270
|Range_OP=50
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|251
|24974.39
|382
|2.23
|65.38
|4663.57
|42.11%
|TP=70
|SLA=270
|SLB=350
|Range_OP=40
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|252
|14147.49
|441
|2.02
|32.08
|3975.2
|42.64%
|TP=50
|SLA=290
|SLB=270
|Range_OP=40
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|253
|16460.04
|438
|2.02
|37.58
|2947.79
|41.07%
|TP=60
|SLA=250
|SLB=340
|Range_OP=80
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|254
|8042.49
|426
|1.56
|18.88
|1522.12
|54.44%
|TP=80
|SLA=200
|SLB=340
|Range_OP=50
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|255
|23969.27
|364
|2.13
|65.85
|6211.69
|39.38%
|TP=70
|SLA=290
|SLB=250
|Range_OP=80
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|256
|6453.05
|405
|1.61
|15.93
|2044.89
|54.47%
|TP=80
|SLA=260
|SLB=260
|Range_OP=70
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|257
|9731.55
|463
|1.76
|21.02
|3173.37
|46.54%
|TP=60
|SLA=250
|SLB=280
|Range_OP=50
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|258
|9984.31
|472
|1.71
|21.15
|3288.37
|47.32%
|TP=50
|SLA=300
|SLB=280
|Range_OP=60
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|259
|25750.4
|408
|2.19
|63.11
|4902.32
|50.08%
|TP=70
|SLA=300
|SLB=330
|Range_OP=80
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|260
|16477.48
|388
|2.17
|42.47
|2973.47
|51.30%
|TP=80
|SLA=270
|SLB=320
|Range_OP=80
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|261
|25918.1
|490
|2.22
|52.89
|4906.09
|48.94%
|TP=50
|SLA=300
|SLB=330
|Range_OP=80
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
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|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|262
|9778.77
|517
|1.62
|18.91
|3563.89
|50.47%
|TP=50
|SLA=250
|SLB=310
|Range_OP=70
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|263
|14361.35
|472
|1.88
|30.43
|4670.07
|40.95%
|TP=50
|SLA=280
|SLB=280
|Range_OP=70
|OPFromFractal=80
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|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|264
|11846.24
|445
|1.92
|26.62
|3873.4
|49.94%
|TP=60
|SLA=260
|SLB=290
|Range_OP=80
|OPFromFractal=70
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|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|265
|18217.26
|422
|2.06
|43.17
|5900.12
|45.47%
|TP=60
|SLA=240
|SLB=310
|Range_OP=50
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
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|MaxSpread=50
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|266
|16337.78
|409
|1.75
|39.95
|5394.59
|48.00%
|TP=70
|SLA=290
|SLB=310
|Range_OP=50
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|TargetEquity=5000000
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|267
|12303.58
|394
|1.87
|31.23
|3337.65
|43.77%
|TP=80
|SLA=200
|SLB=250
|Range_OP=80
|OPFromFractal=90
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|MA_AngleZero_PERIOD=13
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|268
|2888.64
|588
|1.38
|4.91
|1075.39
|46.53%
|TP=50
|SLA=200
|SLB=250
|Range_OP=40
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|269
|21576.32
|424
|2.16
|50.89
|4053.02
|55.08%
|TP=70
|SLA=220
|SLB=330
|Range_OP=70
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|270
|17620.24
|385
|1.93
|45.77
|5323.16
|50.08%
|TP=80
|SLA=290
|SLB=280
|Range_OP=50
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|271
|31422.6
|478
|2.35
|65.74
|5625.1
|39.96%
|TP=50
|SLA=290
|SLB=350
|Range_OP=60
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|272
|4857.24
|488
|1.41
|9.95
|1761.45
|51.48%
|TP=60
|SLA=220
|SLB=300
|Range_OP=80
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|273
|25619.82
|391
|2.19
|65.52
|4827.78
|45.76%
|TP=80
|SLA=300
|SLB=330
|Range_OP=70
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|274
|24285.64
|388
|2.13
|62.59
|7280.13
|39.59%
|TP=70
|SLA=240
|SLB=280
|Range_OP=40
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|275
|13397.61
|507
|1.9
|26.43
|4459.79
|44.38%
|TP=50
|SLA=230
|SLB=290
|Range_OP=60
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|276
|14523.11
|520
|1.88
|27.93
|4766.59
|48.07%
|TP=50
|SLA=220
|SLB=300
|Range_OP=80
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|277
|18440.07
|396
|2.08
|46.57
|5360.99
|39.97%
|TP=60
|SLA=290
|SLB=290
|Range_OP=40
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|278
|17208.57
|497
|1.98
|34.62
|5580.39
|43.13%
|TP=50
|SLA=260
|SLB=280
|Range_OP=70
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|279
|11704.76
|390
|1.7
|30.01
|3405.74
|48.98%
|TP=80
|SLA=250
|SLB=260
|Range_OP=70
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|280
|1761.41
|566
|1.33
|3.11
|834.06
|58.84%
|TP=50
|SLA=200
|SLB=310
|Range_OP=40
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|281
|8935.23
|464
|1.49
|19.26
|2781.72
|49.95%
|TP=70
|SLA=230
|SLB=260
|Range_OP=70
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|282
|14388.88
|483
|1.88
|29.79
|4183.43
|43.89%
|TP=50
|SLA=260
|SLB=250
|Range_OP=60
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|283
|31053.83
|404
|2.21
|76.87
|5865.48
|50.06%
|TP=70
|SLA=300
|SLB=340
|Range_OP=40
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|284
|7606.54
|377
|1.63
|20.18
|2428.63
|46.40%
|TP=80
|SLA=210
|SLB=310
|Range_OP=70
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|285
|16424.76
|393
|2.04
|41.79
|5300.27
|47.83%
|TP=70
|SLA=230
|SLB=310
|Range_OP=50
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|286
|7506.48
|449
|1.76
|16.72
|2163.27
|49.47%
|TP=60
|SLA=200
|SLB=250
|Range_OP=80
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|287
|20528.08
|392
|2.1
|52.37
|5929.07
|44.88%
|TP=70
|SLA=230
|SLB=260
|Range_OP=60
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|288
|10491.66
|448
|2.06
|23.42
|1965.28
|50.24%
|TP=60
|SLA=240
|SLB=330
|Range_OP=70
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|289
|8136.59
|410
|1.69
|19.85
|2714.05
|57.31%
|TP=80
|SLA=260
|SLB=290
|Range_OP=50
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=13
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|TargetEquity=5000000
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|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|290
|5191.39
|446
|1.5
|11.64
|1664.4
|51.33%
|TP=60
|SLA=260
|SLB=260
|Range_OP=70
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|291
|12868.86
|415
|1.77
|31.01
|3599.09
|48.86%
|TP=80
|SLA=200
|SLB=250
|Range_OP=80
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|292
|11545.81
|504
|1.74
|22.91
|2466.46
|58.02%
|TP=70
|SLA=200
|SLB=340
|Range_OP=60
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|TargetEquity=5000000
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|293
|22456.32
|392
|2.15
|57.29
|6566.02
|45.16%
|TP=70
|SLA=230
|SLB=270
|Range_OP=60
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|294
|15746
|379
|2.13
|41.55
|2978.09
|42.64%
|TP=70
|SLA=240
|SLB=350
|Range_OP=40
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|295
|11510.36
|431
|1.78
|26.71
|2242.37
|53.24%
|TP=70
|SLA=270
|SLB=350
|Range_OP=40
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|296
|12308.67
|395
|1.98
|31.16
|3896.62
|40.35%
|TP=60
|SLA=280
|SLB=300
|Range_OP=80
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|297
|13598.87
|373
|1.84
|36.46
|4071.84
|48.64%
|TP=80
|SLA=250
|SLB=270
|Range_OP=60
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|298
|12875.78
|490
|1.77
|26.28
|4098.93
|40.92%
|TP=50
|SLA=290
|SLB=280
|Range_OP=50
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|299
|10816.71
|418
|1.73
|25.88
|3452.97
|54.94%
|TP=80
|SLA=230
|SLB=290
|Range_OP=60
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|300
|8154.7
|419
|1.51
|19.46
|2013.03
|61.94%
|TP=80
|SLA=210
|SLB=350
|Range_OP=60
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|301
|25504.08
|431
|2.32
|59.17
|4712.45
|50.82%
|TP=60
|SLA=300
|SLB=340
|Range_OP=80
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|302
|7394.38
|464
|1.68
|15.94
|2576.97
|49.12%
|TP=50
|SLA=270
|SLB=310
|Range_OP=50
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|303
|5699.27
|455
|1.47
|12.53
|1350.13
|59.56%
|TP=80
|SLA=210
|SLB=350
|Range_OP=60
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
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|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|304
|10491.94
|475
|1.8
|22.09
|3255.39
|45.55%
|TP=60
|SLA=240
|SLB=250
|Range_OP=70
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|305
|20006.02
|373
|2.06
|53.64
|5650.3
|39.84%
|TP=70
|SLA=280
|SLB=250
|Range_OP=80
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|306
|13799.91
|381
|1.81
|36.22
|3971.66
|46.80%
|TP=80
|SLA=240
|SLB=270
|Range_OP=50
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|307
|6785.75
|462
|1.48
|14.69
|2203.56
|48.50%
|TP=60
|SLA=260
|SLB=250
|Range_OP=80
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|308
|17699.72
|401
|1.92
|44.14
|3193.03
|41.78%
|TP=80
|SLA=200
|SLB=330
|Range_OP=80
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|309
|18670.45
|454
|2.08
|41.12
|5148.8
|46.18%
|TP=50
|SLA=260
|SLB=250
|Range_OP=80
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|310
|2546.29
|529
|1.37
|4.81
|956.41
|50.72%
|TP=60
|SLA=200
|SLB=250
|Range_OP=40
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|311
|11624.4
|472
|1.97
|24.63
|3496.99
|48.93%
|TP=50
|SLA=230
|SLB=260
|Range_OP=60
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|312
|18415.57
|433
|2.05
|42.53
|3478.32
|48.92%
|TP=70
|SLA=230
|SLB=320
|Range_OP=60
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|313
|14802.92
|465
|2
|31.83
|4542.32
|48.26%
|TP=50
|SLA=220
|SLB=300
|Range_OP=80
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|314
|15954.48
|501
|1.93
|31.85
|3239.43
|47.01%
|TP=50
|SLA=280
|SLB=330
|Range_OP=70
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|315
|8871.18
|503
|1.67
|17.64
|2809.81
|47.30%
|TP=50
|SLA=210
|SLB=280
|Range_OP=50
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|316
|10644.31
|427
|1.93
|24.93
|2984.48
|52.95%
|TP=70
|SLA=240
|SLB=250
|Range_OP=70
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
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|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|317
|6373.07
|479
|1.46
|13.3
|1998.99
|49.13%
|TP=60
|SLA=240
|SLB=250
|Range_OP=50
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
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|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|318
|7863.46
|424
|1.57
|18.55
|1521.98
|54.09%
|TP=80
|SLA=200
|SLB=340
|Range_OP=70
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
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|MaxLots=20
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|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|319
|16405.31
|388
|2.06
|42.28
|4734.34
|44.69%
|TP=70
|SLA=230
|SLB=260
|Range_OP=50
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=13
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|320
|26317.92
|389
|2.03
|67.66
|7616.92
|46.08%
|TP=70
|SLA=290
|SLB=250
|Range_OP=80
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|321
|12769.25
|429
|1.85
|29.77
|3737.5
|55.18%
|TP=70
|SLA=250
|SLB=260
|Range_OP=80
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|322
|7938.56
|439
|1.79
|18.08
|1514.34
|52.91%
|TP=60
|SLA=210
|SLB=340
|Range_OP=40
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|323
|9021.18
|469
|1.51
|19.23
|2916.34
|53.76%
|TP=70
|SLA=230
|SLB=280
|Range_OP=70
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|324
|6419.43
|407
|1.53
|15.77
|1990.6
|45.16%
|TP=80
|SLA=230
|SLB=250
|Range_OP=60
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|325
|16611.47
|451
|1.91
|36.83
|3359.36
|48.20%
|TP=60
|SLA=280
|SLB=330
|Range_OP=50
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|326
|23802.89
|411
|2.17
|57.91
|4468.98
|40.42%
|TP=60
|SLA=290
|SLB=350
|Range_OP=60
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|327
|33134.44
|381
|2.34
|86.97
|5857.88
|47.06%
|TP=80
|SLA=290
|SLB=330
|Range_OP=70
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|328
|8083.69
|435
|1.56
|18.58
|2769.57
|50.83%
|TP=70
|SLA=250
|SLB=310
|Range_OP=40
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|329
|17712.78
|409
|1.93
|43.31
|3200.35
|48.50%
|TP=80
|SLA=220
|SLB=320
|Range_OP=80
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|330
|11320.4
|385
|1.64
|29.4
|3626.51
|49.48%
|TP=80
|SLA=250
|SLB=310
|Range_OP=40
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|331
|18619.06
|412
|2.06
|45.19
|3572.49
|54.29%
|TP=80
|SLA=250
|SLB=340
|Range_OP=50
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|332
|18405.72
|349
|1.85
|52.74
|5121.85
|36.25%
|TP=80
|SLA=280
|SLB=250
|Range_OP=40
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|333
|13222.47
|452
|1.58
|29.25
|4221.61
|46.52%
|TP=60
|SLA=290
|SLB=270
|Range_OP=80
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|334
|22392.43
|452
|2.15
|49.54
|7375.43
|47.86%
|TP=60
|SLA=280
|SLB=310
|Range_OP=60
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|335
|9917.57
|434
|1.61
|22.85
|3244.84
|47.88%
|TP=70
|SLA=240
|SLB=280
|Range_OP=50
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|336
|9862.02
|461
|1.92
|21.39
|1983.6
|49.63%
|TP=60
|SLA=240
|SLB=330
|Range_OP=60
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|337
|4821.54
|471
|1.44
|10.24
|1101.22
|55.62%
|TP=80
|SLA=200
|SLB=350
|Range_OP=80
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|338
|14942.78
|459
|2.02
|32.56
|4315.89
|47.58%
|TP=50
|SLA=220
|SLB=260
|Range_OP=40
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|339
|43574.67
|488
|2.62
|89.29
|7967.41
|41.43%
|TP=50
|SLA=300
|SLB=330
|Range_OP=40
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|340
|16975.29
|425
|2.02
|39.94
|3126.3
|49.72%
|TP=70
|SLA=240
|SLB=340
|Range_OP=70
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|341
|25625.43
|377
|2.11
|67.97
|7327.22
|38.73%
|TP=70
|SLA=280
|SLB=260
|Range_OP=40
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=10
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|TargetEquity=5000000
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|342
|27178.01
|466
|2.33
|58.32
|5154.36
|44.00%
|TP=50
|SLA=290
|SLB=320
|Range_OP=80
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=14
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|343
|9395.19
|470
|1.55
|19.99
|2872.62
|51.81%
|TP=70
|SLA=230
|SLB=250
|Range_OP=80
|OPFromFractal=50
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|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|344
|17225.81
|478
|1.88
|36.04
|5457.59
|46.76%
|TP=60
|SLA=220
|SLB=290
|Range_OP=60
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|345
|15954.96
|442
|1.87
|36.1
|5229.76
|44.07%
|TP=60
|SLA=230
|SLB=310
|Range_OP=50
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|346
|17940.14
|359
|2.06
|49.97
|4958.62
|41.02%
|TP=80
|SLA=260
|SLB=270
|Range_OP=60
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|347
|15956.29
|495
|1.92
|32.23
|3239.56
|39.59%
|TP=50
|SLA=280
|SLB=350
|Range_OP=70
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|348
|4000.08
|447
|1.39
|8.95
|1466.78
|59.51%
|TP=80
|SLA=210
|SLB=310
|Range_OP=80
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
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|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|349
|19739.71
|492
|1.9
|40.12
|6428.73
|48.62%
|TP=50
|SLA=300
|SLB=280
|Range_OP=40
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|350
|13357.62
|391
|1.94
|34.16
|4081.67
|48.94%
|TP=70
|SLA=240
|SLB=280
|Range_OP=70
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|351
|9628.27
|436
|1.85
|22.08
|2789.59
|48.96%
|TP=50
|SLA=290
|SLB=270
|Range_OP=40
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|352
|7424.29
|490
|1.7
|15.15
|2444.29
|44.31%
|TP=50
|SLA=200
|SLB=300
|Range_OP=40
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|353
|8227.71
|455
|1.75
|18.08
|2693.58
|49.34%
|TP=60
|SLA=260
|SLB=290
|Range_OP=50
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|354
|11128.97
|479
|1.75
|23.23
|3658.49
|43.14%
|TP=50
|SLA=300
|SLB=290
|Range_OP=40
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|355
|13796.77
|456
|1.98
|30.26
|4161.69
|42.57%
|TP=50
|SLA=240
|SLB=260
|Range_OP=70
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|356
|12296.74
|447
|1.88
|27.51
|3835.71
|53.60%
|TP=70
|SLA=240
|SLB=280
|Range_OP=70
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|357
|14883.76
|473
|2.22
|31.47
|2765.53
|42.67%
|TP=50
|SLA=300
|SLB=340
|Range_OP=60
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|358
|8098.61
|480
|1.72
|16.87
|1777.71
|58.74%
|TP=70
|SLA=200
|SLB=340
|Range_OP=80
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|359
|19032.47
|379
|2
|50.22
|5953.46
|49.07%
|TP=80
|SLA=250
|SLB=300
|Range_OP=70
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|360
|13472.25
|439
|2.13
|30.69
|2574.27
|45.18%
|TP=50
|SLA=270
|SLB=350
|Range_OP=70
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|361
|8106.77
|518
|1.87
|15.65
|2595.25
|50.45%
|TP=50
|SLA=240
|SLB=260
|Range_OP=40
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|362
|26701.43
|395
|2.37
|67.6
|4442.93
|41.95%
|TP=60
|SLA=300
|SLB=350
|Range_OP=50
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|363
|27064.79
|443
|2.32
|61.09
|4960.65
|48.46%
|TP=60
|SLA=280
|SLB=330
|Range_OP=80
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|364
|16986.46
|366
|1.98
|46.41
|4723.82
|40.78%
|TP=80
|SLA=240
|SLB=250
|Range_OP=70
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|365
|10907.21
|530
|1.63
|20.58
|3813.65
|50.67%
|TP=50
|SLA=240
|SLB=300
|Range_OP=70
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|366
|19830.43
|385
|1.99
|51.51
|5602.28
|45.71%
|TP=80
|SLA=280
|SLB=260
|Range_OP=80
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|367
|13015.82
|352
|2.02
|36.98
|2328.47
|45.40%
|TP=80
|SLA=260
|SLB=320
|Range_OP=40
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
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|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|368
|21369.76
|362
|2.06
|59.03
|6147.97
|44.22%
|TP=80
|SLA=260
|SLB=290
|Range_OP=60
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
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|Slippage=20
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|369
|17803.97
|359
|1.94
|49.59
|5124.38
|40.61%
|TP=80
|SLA=240
|SLB=270
|Range_OP=50
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
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|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|370
|25570
|419
|2.17
|61.03
|4536.8
|53.68%
|TP=70
|SLA=270
|SLB=350
|Range_OP=40
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|TargetEquity=5000000
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|371
|6604.98
|483
|1.62
|13.67
|2331.05
|56.02%
|TP=70
|SLA=210
|SLB=310
|Range_OP=70
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=13
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|372
|14241.7
|483
|1.83
|29.49
|2712.83
|47.27%
|TP=60
|SLA=210
|SLB=330
|Range_OP=40
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|373
|13886.03
|452
|2.04
|30.72
|4376.28
|53.36%
|TP=60
|SLA=270
|SLB=290
|Range_OP=60
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|374
|7039.5
|511
|1.52
|13.78
|2427.08
|49.53%
|TP=50
|SLA=250
|SLB=280
|Range_OP=70
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|375
|12105.89
|451
|1.71
|26.84
|3588.47
|41.39%
|TP=60
|SLA=240
|SLB=250
|Range_OP=70
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|376
|8760.79
|467
|1.73
|18.76
|2721.63
|47.78%
|TP=60
|SLA=230
|SLB=250
|Range_OP=60
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|377
|14935.33
|455
|1.68
|32.82
|4708.42
|48.89%
|TP=60
|SLA=290
|SLB=270
|Range_OP=80
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|378
|19332.17
|403
|2.11
|47.97
|6310.42
|46.42%
|TP=70
|SLA=280
|SLB=310
|Range_OP=40
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|379
|11982.57
|421
|1.74
|28.46
|3545.23
|49.09%
|TP=70
|SLA=250
|SLB=260
|Range_OP=40
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|380
|6438.78
|435
|1.66
|14.8
|1326.41
|54.68%
|TP=80
|SLA=230
|SLB=330
|Range_OP=60
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|381
|13793.5
|452
|1.92
|30.52
|4451.83
|46.73%
|TP=50
|SLA=250
|SLB=310
|Range_OP=80
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|382
|18073.14
|387
|2.17
|46.7
|3218.13
|52.63%
|TP=80
|SLA=270
|SLB=330
|Range_OP=70
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|383
|8940.86
|519
|1.71
|17.23
|2904.14
|45.69%
|TP=50
|SLA=200
|SLB=290
|Range_OP=40
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|384
|22366.83
|513
|2.39
|43.6
|4132.69
|46.25%
|TP=50
|SLA=240
|SLB=350
|Range_OP=60
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|385
|14574.7
|443
|1.81
|32.9
|4651.38
|51.77%
|TP=70
|SLA=200
|SLB=310
|Range_OP=70
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|386
|15458.43
|455
|2.02
|33.97
|4293.52
|47.91%
|TP=50
|SLA=260
|SLB=250
|Range_OP=60
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|387
|14915.45
|504
|1.91
|29.59
|3008.14
|45.99%
|TP=50
|SLA=250
|SLB=330
|Range_OP=50
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|388
|12968.62
|444
|1.93
|29.21
|3842.55
|43.10%
|TP=50
|SLA=280
|SLB=250
|Range_OP=70
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|389
|27150.29
|397
|2.14
|68.39
|8788.73
|40.31%
|TP=70
|SLA=290
|SLB=310
|Range_OP=50
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|390
|23337.78
|423
|2.1
|55.17
|7145.81
|47.70%
|TP=70
|SLA=290
|SLB=280
|Range_OP=40
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|391
|14510.99
|389
|2.02
|37.3
|2762.59
|50.44%
|TP=80
|SLA=300
|SLB=320
|Range_OP=70
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
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|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|392
|7533.8
|545
|1.54
|13.82
|2635.31
|52.55%
|TP=50
|SLA=230
|SLB=300
|Range_OP=40
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|393
|14103.5
|417
|1.87
|33.82
|4553.84
|53.61%
|TP=70
|SLA=220
|SLB=300
|Range_OP=70
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
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|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|394
|6778.32
|500
|1.61
|13.56
|2266.67
|52.35%
|TP=50
|SLA=250
|SLB=280
|Range_OP=70
|OPFromFractal=60
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|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
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|Slippage=20
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|395
|5306.76
|415
|1.43
|12.79
|1653.03
|57.84%
|TP=80
|SLA=210
|SLB=250
|Range_OP=40
|OPFromFractal=70
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|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|396
|18595.14
|422
|2.09
|44.06
|5715.13
|45.22%
|TP=70
|SLA=300
|SLB=280
|Range_OP=60
|OPFromFractal=60
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|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|397
|6624.31
|511
|1.75
|12.96
|2164.5
|47.62%
|TP=50
|SLA=240
|SLB=250
|Range_OP=60
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|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|398
|9271.7
|431
|1.67
|21.51
|2889.65
|47.90%
|TP=60
|SLA=290
|SLB=270
|Range_OP=80
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|399
|11028.85
|419
|1.74
|26.32
|3496.06
|53.56%
|TP=80
|SLA=230
|SLB=290
|Range_OP=60
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|400
|8362.64
|461
|1.75
|18.14
|1582.36
|53.87%
|TP=70
|SLA=200
|SLB=320
|Range_OP=80
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|401
|10480.44
|395
|1.59
|26.53
|3348.69
|47.56%
|TP=80
|SLA=280
|SLB=260
|Range_OP=60
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|402
|6656.67
|478
|1.69
|13.93
|2385.44
|51.43%
|TP=50
|SLA=290
|SLB=310
|Range_OP=50
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|403
|21317.98
|387
|2.36
|55.09
|3920.09
|48.41%
|TP=80
|SLA=300
|SLB=320
|Range_OP=70
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|404
|8801.96
|468
|1.51
|18.81
|2829.09
|53.77%
|TP=70
|SLA=230
|SLB=280
|Range_OP=40
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|405
|14997.57
|411
|2.01
|36.49
|4198.95
|43.85%
|TP=60
|SLA=250
|SLB=250
|Range_OP=60
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|406
|6672.25
|387
|1.6
|17.24
|1902.69
|44.11%
|TP=80
|SLA=200
|SLB=250
|Range_OP=80
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|407
|8965.16
|465
|1.63
|19.28
|3135.31
|50.36%
|TP=60
|SLA=240
|SLB=310
|Range_OP=40
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|408
|16995.6
|419
|1.9
|40.56
|5133.13
|42.60%
|TP=60
|SLA=290
|SLB=260
|Range_OP=50
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|409
|36783.58
|416
|2.52
|88.42
|6916.73
|49.71%
|TP=70
|SLA=300
|SLB=320
|Range_OP=80
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|410
|11413.6
|447
|1.92
|25.53
|3666.86
|49.09%
|TP=50
|SLA=230
|SLB=290
|Range_OP=60
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|411
|10700.62
|430
|1.78
|24.89
|3272.49
|43.67%
|TP=60
|SLA=260
|SLB=280
|Range_OP=50
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|412
|13390.95
|375
|1.85
|35.71
|4094.09
|50.12%
|TP=80
|SLA=260
|SLB=300
|Range_OP=80
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|413
|14785.61
|423
|1.9
|34.95
|4294.74
|43.17%
|TP=60
|SLA=260
|SLB=250
|Range_OP=80
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|414
|23253.26
|436
|2.08
|53.33
|6296.55
|43.27%
|TP=50
|SLA=300
|SLB=250
|Range_OP=80
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|415
|23243.68
|371
|2.3
|62.65
|3869.87
|40.59%
|TP=70
|SLA=290
|SLB=340
|Range_OP=60
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|416
|13337.92
|418
|2.02
|31.91
|4036.13
|43.39%
|TP=60
|SLA=240
|SLB=280
|Range_OP=80
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|417
|11451.97
|432
|1.73
|26.51
|2107.08
|50.57%
|TP=70
|SLA=200
|SLB=340
|Range_OP=80
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|418
|11563.33
|452
|1.65
|25.58
|3487.07
|49.71%
|TP=60
|SLA=260
|SLB=250
|Range_OP=80
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|419
|11421.3
|473
|1.78
|24.15
|2340.83
|55.55%
|TP=60
|SLA=250
|SLB=340
|Range_OP=50
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|420
|10692.7
|383
|1.75
|27.92
|2020.49
|51.76%
|TP=80
|SLA=210
|SLB=340
|Range_OP=60
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|421
|10972.23
|388
|1.75
|28.28
|3323.17
|55.55%
|TP=80
|SLA=250
|SLB=280
|Range_OP=60
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|422
|10136.17
|466
|1.9
|21.75
|3263.6
|47.35%
|TP=50
|SLA=290
|SLB=270
|Range_OP=70
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
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|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|423
|21662.49
|359
|2.33
|60.34
|3812.98
|43.62%
|TP=80
|SLA=260
|SLB=320
|Range_OP=60
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=12
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
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|CloseHour=6
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|Slippage=20
|MaxSpread=50
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|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|424
|17266.59
|407
|2.02
|42.42
|5021.59
|44.40%
|TP=60
|SLA=250
|SLB=280
|Range_OP=40
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|425
|23463.03
|413
|2.15
|56.81
|4167.47
|52.84%
|TP=70
|SLA=270
|SLB=350
|Range_OP=60
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|426
|18315.38
|493
|2.18
|37.15
|3481.46
|42.41%
|TP=50
|SLA=230
|SLB=350
|Range_OP=50
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|427
|7386.58
|500
|1.68
|14.77
|1636.93
|54.85%
|TP=70
|SLA=200
|SLB=320
|Range_OP=60
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|428
|11541.02
|474
|1.74
|24.35
|2213.67
|56.99%
|TP=70
|SLA=210
|SLB=330
|Range_OP=60
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=11
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|429
|15386.47
|436
|1.88
|35.29
|4573.9
|45.55%
|TP=60
|SLA=230
|SLB=260
|Range_OP=40
|OPFromFractal=80
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|430
|8331.36
|536
|1.7
|15.54
|2731.05
|47.59%
|TP=50
|SLA=200
|SLB=280
|Range_OP=40
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|431
|17429.39
|461
|1.87
|37.81
|5857.08
|51.27%
|TP=60
|SLA=270
|SLB=310
|Range_OP=40
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=13
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|432
|3232.17
|568
|1.4
|5.69
|1175.2
|50.02%
|TP=50
|SLA=200
|SLB=250
|Range_OP=80
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|433
|16280.8
|452
|2.24
|36.02
|3084.25
|45.38%
|TP=50
|SLA=240
|SLB=330
|Range_OP=60
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=17
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|434
|10523.29
|411
|1.71
|25.6
|3373.72
|48.49%
|TP=70
|SLA=210
|SLB=310
|Range_OP=50
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|435
|26874.52
|391
|2.32
|68.73
|4902.28
|46.63%
|TP=80
|SLA=280
|SLB=340
|Range_OP=50
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|436
|14697.57
|486
|2.05
|30.24
|4797.3
|54.96%
|TP=50
|SLA=280
|SLB=290
|Range_OP=40
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|437
|17795.81
|349
|1.94
|50.99
|5198.63
|38.39%
|TP=80
|SLA=290
|SLB=310
|Range_OP=50
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=14
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|438
|11154.28
|515
|1.88
|21.66
|3897.33
|55.13%
|TP=50
|SLA=250
|SLB=310
|Range_OP=50
|OPFromFractal=60
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|439
|10501.48
|549
|1.78
|19.13
|2116.15
|46.41%
|TP=50
|SLA=220
|SLB=330
|Range_OP=40
|OPFromFractal=50
|IMA_PERIOD=9
|MA_AngleZero_PERIOD=12
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|440
|10526.06
|402
|1.53
|26.18
|3388.36
|50.05%
|TP=80
|SLA=230
|SLB=290
|Range_OP=80
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|441
|9457.3
|380
|1.89
|24.89
|2867.55
|52.16%
|TP=70
|SLA=250
|SLB=290
|Range_OP=60
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=14
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|442
|17036.74
|366
|1.92
|46.55
|5085.72
|42.25%
|TP=70
|SLA=290
|SLB=310
|Range_OP=50
|OPFromFractal=90
|IMA_PERIOD=10
|MA_AngleZero_PERIOD=15
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
|443
|14237.16
|461
|2.22
|30.88
|2640.39
|47.24%
|TP=60
|SLA=240
|SLB=330
|Range_OP=60
|OPFromFractal=70
|IMA_PERIOD=13
|MA_AngleZero_PERIOD=16
|TargetEquity=5000000
|OpenHour=22
|CloseHour=6
|Risk=25
|Lots=0.1
|MaxLots=20
|Slippage=20
|MaxSpread=50
|MaxTrades=1
|MaxTradePerBar=1
|MaxTradePerPosition=1
|LimitTime_1=60
|LimitTime_2=140
|LimitTime_3=170
|LimitTime_4=200
|LimitTime_5=240
|pips_1=30
|pips_2=20
|pips_3=0
|pips_4=10
|pips_5=40
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