Strategy Tester Report
EURGBP King v1.2
AlpariUK-Demo (Build 220)

SymbolEURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Period5 Minutes (M5) 2008.12.02 16:00 - 2008.12.19 22:55 (2008.12.01 - 2008.12.21)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersOriginal_trade_settings="----------------------------------------------------------------------"; OriginalTrade=true; MagicNumber1=111101; Comment1="EURGBP King Original Trade"; StopLoss1=1000; TakeProfit1=3; BreakEven1=0; TrailingStop1=0; TrailingStep1=0; Slippage1=2; LotMultiplier1=1; StartHour1="2100"; EndHour1="0500"; ClosedBarSignal=true; CloseAllOrders=false; CloseAllHour="0900"; RSI_Period=14; RSI_TF=1; RSI_Buy=35; RSI_Sell=65; RSI_Buy_Reset=40; RSI_Sell_Reset=60; Additional_trade_settings="----------------------------------------------------------------------"; AdditionalTrade=true; MagicNumber2=222202; Comment2="EURGBP King Additional Trade"; UsePendingOrder2=true; Distance2=20; StopLoss2=1000; TakeProfit2=14; BreakEven2=0; TrailingStop2=0; TrailingStep2=0; Slippage2=2; LotMultiplier2=0.2; DeleteAfterEndHour2=false; DeleteIfOriginalClosed=true; StartHour2="2100"; EndHour2="0500"; Hedge_trade_settings="----------------------------------------------------------------------"; HedgeTrade=true; MagicNumber3=333303; Comment3="EURGBP King Hedge Trade"; UsePendingOrder3=true; Distance3=14; StopLoss3=1000; TakeProfit3=10; BreakEven3=0; TrailingStop3=0; TrailingStep3=0; Slippage3=2; LotMultiplier3=0.2; StartHour3="2100"; EndHour3="0500"; Money_management_settings="----------------------------------------------------------------------"; Lots=0.1; MaxLots=200; MoneyManagement=true; AllowMicro=false; LeveragePercent=5;
Bars in test4805Ticks modelled262291Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors756
Initial deposit3000.00
Total net profit740.79Gross profit855.45Gross loss-114.66
Profit factor7.46Expected payoff7.56
Absolute drawdown8.96Maximal drawdown157.69 (4.17%)Relative drawdown4.17% (157.69)
Total trades98Short positions (won %)52 (100.00%)Long positions (won %)46 (97.83%)
Profit trades (% of total)97 (98.98%)Loss trades (% of total)1 (1.02%)
Largestprofit trade9.41loss trade-114.66
Averageprofit trade8.82loss trade-114.66
Maximumconsecutive wins (profit in money)97 (855.45)consecutive losses (loss in money)1 (-114.66)
Maximalconsecutive profit (count of wins)855.45 (97)consecutive loss (count of losses)-114.66 (1)
Averageconsecutive wins97consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.12.02 22:12buy10.200.852750.752750.85305
22008.12.02 22:12buy limit20.020.850750.750750.85215
32008.12.02 22:12sell stop30.020.851350.951350.85035
42008.12.02 22:16t/p10.200.853050.752750.853058.963008.96
52008.12.02 22:16delete20.020.850750.750750.85215
62008.12.02 22:16delete30.020.851350.951350.85035
72008.12.02 22:57sell40.200.853750.953750.85345
82008.12.02 22:57sell limit50.040.855750.955750.85435
92008.12.02 22:57buy stop60.040.855150.755150.85615
102008.12.02 22:57t/p40.200.853450.953750.853458.963017.92
112008.12.02 22:57delete50.040.855750.955750.85435
122008.12.02 22:58delete60.040.855150.755150.85615
132008.12.03 00:38sell70.200.853050.953050.85275
142008.12.03 00:38sell limit80.040.855050.955050.85365
152008.12.03 00:38buy stop90.040.854450.754450.85545
162008.12.03 00:49t/p70.200.852750.953050.852758.963026.88
172008.12.03 00:49delete80.040.855050.955050.85365
182008.12.03 00:49delete90.040.854450.754450.85545
192008.12.03 01:37buy100.200.852650.752650.85295
202008.12.03 01:37buy limit110.040.850650.750650.85205
212008.12.03 01:37sell stop120.040.851250.951250.85025
222008.12.03 01:37t/p100.200.852950.752650.852958.963035.84
232008.12.03 01:37delete110.040.850650.750650.85205
242008.12.03 01:37delete120.040.851250.951250.85025
252008.12.03 02:35sell130.200.853450.953450.85315
262008.12.03 02:36sell limit140.040.855450.955450.85405
272008.12.03 02:36buy stop150.040.854850.754850.85585
282008.12.03 02:46t/p130.200.853150.953450.853158.963044.80
292008.12.03 02:46delete140.040.855450.955450.85405
302008.12.03 02:46delete150.040.854850.754850.85585
312008.12.03 02:51buy160.200.852950.752950.85325
322008.12.03 02:51buy limit170.040.850950.750950.85235
332008.12.03 02:51sell stop180.040.851550.951550.85055
342008.12.03 03:11t/p160.200.853250.752950.853258.963053.76
352008.12.03 03:11delete170.040.850950.750950.85235
362008.12.03 03:11delete180.040.851550.951550.85055
372008.12.03 03:56buy190.200.852550.752550.85285
382008.12.03 03:56buy limit200.040.850550.750550.85195
392008.12.03 03:56sell stop210.040.851150.951150.85015
402008.12.03 04:31t/p190.200.852850.752550.852858.963062.72
412008.12.03 04:31delete200.040.850550.750550.85195
422008.12.03 04:31delete210.040.851150.951150.85015
432008.12.03 04:34sell220.200.853050.953050.85275
442008.12.03 04:34sell limit230.040.855050.955050.85365
452008.12.03 04:34buy stop240.040.854450.754450.85545
462008.12.03 08:35t/p220.200.852750.953050.852758.963071.68
472008.12.03 08:35delete230.040.855050.955050.85365
482008.12.03 08:35delete240.040.854450.754450.85545
492008.12.03 21:59sell250.200.860350.960350.86005
502008.12.03 21:59sell limit260.040.862350.962350.86095
512008.12.03 21:59buy stop270.040.861750.761750.86275
522008.12.03 22:02t/p250.200.860050.960350.860058.973080.65
532008.12.03 22:02delete260.040.862350.962350.86095
542008.12.03 22:02delete270.040.861750.761750.86275
552008.12.03 22:31buy280.200.859850.759850.86015
562008.12.03 22:31buy limit290.040.857850.757850.85925
572008.12.03 22:31sell stop300.040.858450.958450.85745
582008.12.03 22:35t/p280.200.860150.759850.860158.963089.61
592008.12.03 22:35delete290.040.857850.757850.85925
602008.12.03 22:35delete300.040.858450.958450.85745
612008.12.03 23:05buy310.200.859950.759950.86025
622008.12.03 23:05buy limit320.040.857950.757950.85935
632008.12.03 23:05sell stop330.040.858550.958550.85755
642008.12.03 23:42t/p310.200.860250.759950.860258.963098.57
652008.12.03 23:42delete320.040.857950.757950.85935
662008.12.03 23:43delete330.040.858550.958550.85755
672008.12.04 00:20buy340.200.859950.759950.86025
682008.12.04 00:20buy limit350.040.857950.757950.85935
692008.12.04 00:20sell stop360.040.858550.958550.85755
702008.12.04 01:12t/p340.200.860250.759950.860258.963107.53
712008.12.04 01:12delete350.040.857950.757950.85935
722008.12.04 01:13delete360.040.858550.958550.85755
732008.12.04 03:46sell370.200.860550.960550.86025
742008.12.04 03:46sell limit380.040.862550.962550.86115
752008.12.04 03:46buy stop390.040.861950.761950.86295
762008.12.04 03:50t/p370.200.860250.960550.860258.963116.49
772008.12.04 03:50delete380.040.862550.962550.86115
782008.12.04 03:50delete390.040.861950.761950.86295
792008.12.04 21:09sell400.200.868250.968250.86795
802008.12.04 21:09sell limit410.040.870250.970250.86885
812008.12.04 21:09buy stop420.040.869650.769650.87065
822008.12.04 21:11t/p400.200.867950.968250.867958.963125.45
832008.12.04 21:11delete410.040.870250.970250.86885
842008.12.04 21:11delete420.040.869650.769650.87065
852008.12.04 21:32sell430.200.868850.968850.86855
862008.12.04 21:32sell limit440.040.870850.970850.86945
872008.12.04 21:32buy stop450.040.870250.770250.87125
882008.12.04 21:34t/p430.200.868550.968850.868558.963134.41
892008.12.04 21:34delete440.040.870850.970850.86945
902008.12.04 21:34delete450.040.870250.770250.87125
912008.12.04 21:46sell460.200.869950.969950.86965
922008.12.04 21:46sell limit470.040.871950.971950.87055
932008.12.04 21:46buy stop480.040.871350.771350.87235
942008.12.04 21:54buy480.040.871350.771350.87235
952008.12.04 21:55sell470.040.871950.971950.87055
962008.12.04 21:55t/p480.040.872350.771350.872355.973140.38
972008.12.04 22:09t/p470.040.870550.971950.870558.373148.75
982008.12.04 23:03t/p460.200.869650.969950.869658.973157.72
992008.12.04 23:04buy490.200.869750.769750.87005
1002008.12.04 23:04buy limit500.040.867750.767750.86915
1012008.12.04 23:04sell stop510.040.868350.968350.86735
1022008.12.04 23:22t/p490.200.870050.769750.870058.963166.68
1032008.12.04 23:22delete500.040.867750.767750.86915
1042008.12.04 23:22delete510.040.868350.968350.86735
1052008.12.05 01:58buy520.200.869550.769550.86985
1062008.12.05 01:58buy limit530.040.867550.767550.86895
1072008.12.05 01:58sell stop540.040.868150.968150.86715
1082008.12.05 02:00t/p520.200.869850.769550.869858.963175.64
1092008.12.05 02:00delete530.040.867550.767550.86895
1102008.12.05 02:00delete540.040.868150.968150.86715
1112008.12.05 02:12sell550.200.870550.970550.87025
1122008.12.05 02:12sell limit560.040.872550.972550.87115
1132008.12.05 02:12buy stop570.040.871950.771950.87295
1142008.12.05 02:16t/p550.200.870250.970550.870258.963184.60
1152008.12.05 02:16delete560.040.872550.972550.87115
1162008.12.05 02:16delete570.040.871950.771950.87295
1172008.12.05 02:59sell580.200.870550.970550.87025
1182008.12.05 02:59sell limit590.040.872550.972550.87115
1192008.12.05 02:59buy stop600.040.871950.771950.87295
1202008.12.05 03:02t/p580.200.870250.970550.870258.963193.56
1212008.12.05 03:02delete590.040.872550.972550.87115
1222008.12.05 03:02delete600.040.871950.771950.87295
1232008.12.05 03:33buy610.200.869650.769650.86995
1242008.12.05 03:33buy limit620.040.867650.767650.86905
1252008.12.05 03:33sell stop630.040.868250.968250.86725
1262008.12.05 04:00t/p610.200.869950.769650.869958.963202.52
1272008.12.05 04:00delete620.040.867650.767650.86905
1282008.12.05 04:00delete630.040.868250.968250.86725
1292008.12.05 04:09sell640.200.869950.969950.86965
1302008.12.05 04:09sell limit650.040.871950.971950.87055
1312008.12.05 04:09buy stop660.040.871350.771350.87235
1322008.12.05 04:12t/p640.200.869650.969950.869658.973211.49
1332008.12.05 04:12delete650.040.871950.971950.87055
1342008.12.05 04:12delete660.040.871350.771350.87235
1352008.12.05 04:41sell670.200.870250.970250.86995
1362008.12.05 04:41sell limit680.040.872250.972250.87085
1372008.12.05 04:41buy stop690.040.871650.771650.87265
1382008.12.05 04:44t/p670.200.869950.970250.869958.963220.45
1392008.12.05 04:44delete680.040.872250.972250.87085
1402008.12.05 04:44delete690.040.871650.771650.87265
1412008.12.05 04:48buy700.200.869550.769550.86985
1422008.12.05 04:48buy limit710.040.867550.767550.86895
1432008.12.05 04:48sell stop720.040.868150.968150.86715
1442008.12.05 04:53t/p700.200.869850.769550.869858.963229.41
1452008.12.05 04:53delete710.040.867550.767550.86895
1462008.12.05 04:53delete720.040.868150.968150.86715
1472008.12.05 22:30buy730.200.862550.762550.86285
1482008.12.05 22:30buy limit740.040.860550.760550.86195
1492008.12.05 22:30sell stop750.040.861150.961150.86015
1502008.12.05 22:32t/p730.200.862850.762550.862858.963238.37
1512008.12.05 22:32delete740.040.860550.760550.86195
1522008.12.05 22:33delete750.040.861150.961150.86015
1532008.12.05 22:43sell760.200.863950.963950.86365
1542008.12.05 22:43sell limit770.040.865950.965950.86455
1552008.12.05 22:43buy stop780.040.865350.765350.86635
1562008.12.05 22:43buy780.040.865350.765350.86635
1572008.12.05 22:53sell770.040.865950.965950.86455
1582008.12.05 22:56t/p780.040.866350.765350.866355.973244.34
1592008.12.08 00:00t/p770.040.864550.965950.864558.283252.62
1602008.12.08 08:00t/p760.200.863650.963950.863658.543261.16
1612008.12.08 21:06buy790.200.866750.766750.86705
1622008.12.08 21:06buy limit800.040.864750.764750.86615
1632008.12.08 21:06sell stop810.040.865350.965350.86435
1642008.12.08 21:09t/p790.200.867050.766750.867058.963270.12
1652008.12.08 21:09delete800.040.864750.764750.86615
1662008.12.08 21:09delete810.040.865350.965350.86435
1672008.12.08 21:31sell820.200.867950.967950.86765
1682008.12.08 21:31sell limit830.040.869950.969950.86855
1692008.12.08 21:31buy stop840.040.869350.769350.87035
1702008.12.08 21:38t/p820.200.867650.967950.867658.963279.08
1712008.12.08 21:38delete830.040.869950.969950.86855
1722008.12.08 21:38delete840.040.869350.769350.87035
1732008.12.08 22:23sell850.200.868550.968550.86825
1742008.12.08 22:23sell limit860.040.870550.970550.86915
1752008.12.08 22:23buy stop870.040.869950.769950.87095
1762008.12.08 22:23t/p850.200.868250.968550.868258.973288.05
1772008.12.08 22:23delete860.040.870550.970550.86915
1782008.12.08 22:23delete870.040.869950.769950.87095
1792008.12.08 22:35sell880.200.868750.968750.86845
1802008.12.08 22:35sell limit890.040.870750.970750.86935
1812008.12.08 22:35buy stop900.040.870150.770150.87115
1822008.12.08 23:34t/p880.200.868450.968750.868458.963297.01
1832008.12.08 23:34delete890.040.870750.970750.86935
1842008.12.08 23:34delete900.040.870150.770150.87115
1852008.12.09 00:12buy910.200.868050.768050.86835
1862008.12.09 00:12buy limit920.040.866050.766050.86745
1872008.12.09 00:12sell stop930.040.866650.966650.86565
1882008.12.09 00:13t/p910.200.868350.768050.868358.963305.97
1892008.12.09 00:13delete920.040.866050.766050.86745
1902008.12.09 00:13delete930.040.866650.966650.86565
1912008.12.09 01:57buy940.200.867850.767850.86815
1922008.12.09 01:57buy limit950.040.865850.765850.86725
1932008.12.09 01:57sell stop960.040.866450.966450.86545
1942008.12.09 02:53t/p940.200.868150.767850.868158.963314.93
1952008.12.09 02:53delete950.040.865850.765850.86725
1962008.12.09 02:53delete960.040.866450.966450.86545
1972008.12.09 21:48sell970.200.876350.976350.87605
1982008.12.09 21:48sell limit980.040.878350.978350.87695
1992008.12.09 21:48buy stop990.040.877750.777750.87875
2002008.12.09 22:12t/p970.200.876050.976350.876058.963323.89
2012008.12.09 22:12delete980.040.878350.978350.87695
2022008.12.09 22:12delete990.040.877750.777750.87875
2032008.12.09 22:50sell1000.200.876650.976650.87635
2042008.12.09 22:50sell limit1010.040.878650.978650.87725
2052008.12.09 22:50buy stop1020.040.878050.778050.87905
2062008.12.09 22:51t/p1000.200.876350.976650.876358.963332.85
2072008.12.09 22:51delete1010.040.878650.978650.87725
2082008.12.09 22:51delete1020.040.878050.778050.87905
2092008.12.09 23:40buy1030.200.875750.775750.87605
2102008.12.09 23:40buy limit1040.040.873750.773750.87515
2112008.12.09 23:40sell stop1050.040.874350.974350.87335
2122008.12.09 23:41t/p1030.200.876050.775750.876058.963341.81
2132008.12.09 23:41delete1040.040.873750.773750.87515
2142008.12.09 23:41delete1050.040.874350.974350.87335
2152008.12.10 01:05sell1060.200.876450.976450.87615
2162008.12.10 01:05sell limit1070.040.878450.978450.87705
2172008.12.10 01:05buy stop1080.040.877850.777850.87885
2182008.12.10 01:05t/p1060.200.876150.976450.876158.963350.77
2192008.12.10 01:05delete1070.040.878450.978450.87705
2202008.12.10 01:05delete1080.040.877850.777850.87885
2212008.12.10 02:08buy1090.200.875650.775650.87595
2222008.12.10 02:08buy limit1100.040.873650.773650.87505
2232008.12.10 02:08sell stop1110.040.874250.974250.87325
2242008.12.10 02:17t/p1090.200.875950.775650.875958.963359.73
2252008.12.10 02:17delete1100.040.873650.773650.87505
2262008.12.10 02:17delete1110.040.874250.974250.87325
2272008.12.10 04:43sell1120.200.876550.976550.87625
2282008.12.10 04:43sell limit1130.040.878550.978550.87715
2292008.12.10 04:43buy stop1140.040.877950.777950.87895
2302008.12.10 05:34t/p1120.200.876250.976550.876258.963368.69
2312008.12.10 05:34delete1130.040.878550.978550.87715
2322008.12.10 05:35delete1140.040.877950.777950.87895
2332008.12.10 21:27buy1150.200.879150.779150.87945
2342008.12.10 21:27buy limit1160.040.877150.777150.87855
2352008.12.10 21:27sell stop1170.040.877750.977750.87675
2362008.12.10 21:27t/p1150.200.879450.779150.879458.963377.65
2372008.12.10 21:27delete1160.040.877150.777150.87855
2382008.12.10 21:27delete1170.040.877750.977750.87675
2392008.12.10 21:35buy1180.200.879150.779150.87945
2402008.12.10 21:36buy limit1190.040.877150.777150.87855
2412008.12.10 21:36sell stop1200.040.877750.977750.87675
2422008.12.10 21:41t/p1180.200.879450.779150.879458.963386.61
2432008.12.10 21:41delete1190.040.877150.777150.87855
2442008.12.10 21:41delete1200.040.877750.977750.87675
2452008.12.10 22:05sell1210.200.880350.980350.88005
2462008.12.10 22:05sell limit1220.040.882350.982350.88095
2472008.12.10 22:05buy stop1230.040.881750.781750.88275
2482008.12.10 22:09t/p1210.200.880050.980350.880058.973395.58
2492008.12.10 22:09delete1220.040.882350.982350.88095
2502008.12.10 22:09delete1230.040.881750.781750.88275
2512008.12.10 22:42sell1240.200.880750.980750.88045
2522008.12.10 22:42sell limit1250.040.882750.982750.88135
2532008.12.10 22:42buy stop1260.040.882150.782150.88315
2542008.12.10 22:45t/p1240.200.880450.980750.880458.963404.54
2552008.12.10 22:45delete1250.040.882750.982750.88135
2562008.12.10 22:45delete1260.040.882150.782150.88315
2572008.12.10 23:21buy1270.200.879650.779650.87995
2582008.12.10 23:21buy limit1280.040.877650.777650.87905
2592008.12.10 23:21sell stop1290.040.878250.978250.87725
2602008.12.11 00:14t/p1270.200.879950.779650.879959.413413.95
2612008.12.11 00:14delete1280.040.877650.777650.87905
2622008.12.11 00:14delete1290.040.878250.978250.87725
2632008.12.11 00:15sell1300.200.880150.980150.87985
2642008.12.11 00:15sell limit1310.040.882150.982150.88075
2652008.12.11 00:15buy stop1320.040.881550.781550.88255
2662008.12.11 00:22t/p1300.200.879850.980150.879858.963422.91
2672008.12.11 00:22delete1310.040.882150.982150.88075
2682008.12.11 00:22delete1320.040.881550.781550.88255
2692008.12.11 03:18buy1330.200.878350.778350.87865
2702008.12.11 03:18buy limit1340.040.876350.776350.87775
2712008.12.11 03:18sell stop1350.040.876950.976950.87595
2722008.12.11 03:19t/p1330.200.878650.778350.878658.963431.87
2732008.12.11 03:19delete1340.040.876350.776350.87775
2742008.12.11 03:19delete1350.040.876950.976950.87595
2752008.12.11 03:59buy1360.200.877750.777750.87805
2762008.12.11 03:59buy limit1370.040.875750.775750.87715
2772008.12.11 03:59sell stop1380.040.876350.976350.87535
2782008.12.11 04:38t/p1360.200.878050.777750.878058.963440.83
2792008.12.11 04:38delete1370.040.875750.775750.87715
2802008.12.11 04:38delete1380.040.876350.976350.87535
2812008.12.11 04:42sell1390.200.878050.978050.87775
2822008.12.11 04:42sell limit1400.040.880050.980050.87865
2832008.12.11 04:42buy stop1410.040.879450.779450.88045
2842008.12.11 04:58t/p1390.200.877750.978050.877758.963449.79
2852008.12.11 04:58delete1400.040.880050.980050.87865
2862008.12.11 04:58delete1410.040.879450.779450.88045
2872008.12.11 04:59buy1420.200.877550.777550.87785
2882008.12.11 04:59buy limit1430.040.875550.775550.87695
2892008.12.11 04:59sell stop1440.040.876150.976150.87515
2902008.12.11 05:35t/p1420.200.877850.777550.877858.963458.75
2912008.12.11 05:35delete1430.040.875550.775550.87695
2922008.12.11 05:35delete1440.040.876150.976150.87515
2932008.12.11 23:00buy1450.200.888250.788250.88855
2942008.12.11 23:00buy limit1460.040.886250.786250.88765
2952008.12.11 23:00sell stop1470.040.886850.986850.88585
2962008.12.11 23:01t/p1450.200.888550.788250.888558.963467.71
2972008.12.11 23:01delete1460.040.886250.786250.88765
2982008.12.11 23:01delete1470.040.886850.986850.88585
2992008.12.11 23:17buy1480.200.887250.787250.88755
3002008.12.11 23:17buy limit1490.040.885250.785250.88665
3012008.12.11 23:17sell stop1500.040.885850.985850.88485
3022008.12.11 23:27t/p1480.200.887550.787250.887558.963476.67
3032008.12.11 23:27delete1490.040.885250.785250.88665
3042008.12.11 23:27delete1500.040.885850.985850.88485
3052008.12.12 00:19sell1510.200.888050.988050.88775
3062008.12.12 00:20sell limit1520.040.890050.990050.88865
3072008.12.12 00:20buy stop1530.040.889450.789450.89045
3082008.12.12 00:27t/p1510.200.887750.988050.887758.963485.63
3092008.12.12 00:27delete1520.040.890050.990050.88865
3102008.12.12 00:27delete1530.040.889450.789450.89045
3112008.12.12 03:34buy1540.200.886450.786450.88675
3122008.12.12 03:34buy limit1550.040.884450.784450.88585
3132008.12.12 03:34sell stop1560.040.885050.985050.88405
3142008.12.12 03:36t/p1540.200.886750.786450.886758.963494.59
3152008.12.12 03:36delete1550.040.884450.784450.88585
3162008.12.12 03:36delete1560.040.885050.985050.88405
3172008.12.12 04:25sell1570.200.887750.987750.88745
3182008.12.12 04:25sell limit1580.040.889750.989750.88835
3192008.12.12 04:25buy stop1590.040.889150.789150.89015
3202008.12.12 04:25t/p1570.200.887450.987750.887458.963503.55
3212008.12.12 04:25delete1580.040.889750.989750.88835
3222008.12.12 04:25delete1590.040.889150.789150.89015
3232008.12.12 04:31sell1600.200.888250.988250.88795
3242008.12.12 04:31sell limit1610.040.890250.990250.88885
3252008.12.12 04:31buy stop1620.040.889650.789650.89065
3262008.12.12 04:32t/p1600.200.887950.988250.887958.963512.51
3272008.12.12 04:32delete1610.040.890250.990250.88885
3282008.12.12 04:32delete1620.040.889650.789650.89065
3292008.12.12 21:02buy1630.200.892950.792950.89325
3302008.12.12 21:02buy limit1640.040.890950.790950.89235
3312008.12.12 21:02sell stop1650.040.891550.991550.89055
3322008.12.12 21:08t/p1630.200.893250.792950.893258.963521.47
3332008.12.12 21:08delete1640.040.890950.790950.89235
3342008.12.12 21:09delete1650.040.891550.991550.89055
3352008.12.12 21:49sell1660.200.893950.993950.89365
3362008.12.12 21:49sell limit1670.040.895950.995950.89455
3372008.12.12 21:49buy stop1680.040.895350.795350.89635
3382008.12.12 22:01buy1680.040.895350.795350.89635
3392008.12.12 22:18t/p1660.200.893650.993950.893658.963530.43
3402008.12.12 22:18delete1670.040.895950.995950.89455
3412008.12.15 00:21t/p1680.040.896350.795350.896356.013536.44
3422008.12.15 00:21sell1690.200.896380.996380.89608
3432008.12.15 00:21sell limit1700.040.898380.998380.89698
3442008.12.15 00:21buy stop1710.040.897780.797780.89878
3452008.12.15 00:21t/p1690.200.896080.996380.896088.963545.40
3462008.12.15 00:21delete1700.040.898380.998380.89698
3472008.12.15 00:21delete1710.040.897780.797780.89878
3482008.12.15 00:45sell1720.200.896950.996950.89665
3492008.12.15 00:45sell limit1730.040.898950.998950.89755
3502008.12.15 00:45buy stop1740.040.898350.798350.89935
3512008.12.15 00:47t/p1720.200.896650.996950.896658.963554.36
3522008.12.15 00:47delete1730.040.898950.998950.89755
3532008.12.15 00:47delete1740.040.898350.798350.89935
3542008.12.15 00:51sell1750.200.896950.996950.89665
3552008.12.15 00:51sell limit1760.040.898950.998950.89755
3562008.12.15 00:51buy stop1770.040.898350.798350.89935
3572008.12.15 00:51t/p1750.200.896650.996950.896658.963563.32
3582008.12.15 00:51delete1760.040.898950.998950.89755
3592008.12.15 00:51delete1770.040.898350.798350.89935
3602008.12.15 01:33buy1780.200.895950.795950.89625
3612008.12.15 01:33buy limit1790.040.893950.793950.89535
3622008.12.15 01:33sell stop1800.040.894550.994550.89355
3632008.12.15 01:54t/p1780.200.896250.795950.896258.963572.28
3642008.12.15 01:54delete1790.040.893950.793950.89535
3652008.12.15 01:54delete1800.040.894550.994550.89355
3662008.12.15 01:55sell1810.200.897050.997050.89675
3672008.12.15 01:55sell limit1820.040.899050.999050.89765
3682008.12.15 01:55buy stop1830.040.898450.798450.89945
3692008.12.15 01:55t/p1810.200.896750.997050.896758.963581.24
3702008.12.15 01:55delete1820.040.899050.999050.89765
3712008.12.15 01:55delete1830.040.898450.798450.89945
3722008.12.15 02:21buy1840.200.895250.795250.89555
3732008.12.15 02:21buy limit1850.040.893250.793250.89465
3742008.12.15 02:21sell stop1860.040.893850.993850.89285
3752008.12.15 02:22t/p1840.200.895550.795250.895558.963590.20
3762008.12.15 02:22delete1850.040.893250.793250.89465
3772008.12.15 02:22delete1860.040.893850.993850.89285
3782008.12.15 02:51buy1870.200.895450.795450.89575
3792008.12.15 02:51buy limit1880.040.893450.793450.89485
3802008.12.15 02:51sell stop1890.040.894050.994050.89305
3812008.12.15 02:59t/p1870.200.895750.795450.895758.963599.16
3822008.12.15 02:59delete1880.040.893450.793450.89485
3832008.12.15 02:59delete1890.040.894050.994050.89305
3842008.12.15 04:55sell1900.200.896550.996550.89625
3852008.12.15 04:55sell limit1910.040.898550.998550.89715
3862008.12.15 04:55buy stop1920.040.897950.797950.89895
3872008.12.15 05:09t/p1900.200.896250.996550.896258.963608.12
3882008.12.15 05:09delete1910.040.898550.998550.89715
3892008.12.15 05:10delete1920.040.897950.797950.89895
3902008.12.15 21:32sell1930.200.896150.996150.89585
3912008.12.15 21:32sell limit1940.040.898150.998150.89675
3922008.12.15 21:32buy stop1950.040.897550.797550.89855
3932008.12.15 21:35t/p1930.200.895850.996150.895858.963617.08
3942008.12.15 21:35delete1940.040.898150.998150.89675
3952008.12.15 21:35delete1950.040.897550.797550.89855
3962008.12.15 23:14sell1960.200.895550.995550.89525
3972008.12.15 23:14sell limit1970.040.897550.997550.89615
3982008.12.15 23:14buy stop1980.040.896950.796950.89795
3992008.12.15 23:49t/p1960.200.895250.995550.895258.963626.04
4002008.12.15 23:49delete1970.040.897550.997550.89615
4012008.12.15 23:51delete1980.040.896950.796950.89795
4022008.12.16 00:11buy1990.200.894950.794950.89525
4032008.12.16 00:11buy limit2000.040.892950.792950.89435
4042008.12.16 00:11sell stop2010.040.893550.993550.89255
4052008.12.16 00:22t/p1990.200.895250.794950.895258.963635.00
4062008.12.16 00:22delete2000.040.892950.792950.89435
4072008.12.16 00:22delete2010.040.893550.993550.89255
4082008.12.16 00:40sell2020.200.895850.995850.89555
4092008.12.16 00:40sell limit2030.040.897850.997850.89645
4102008.12.16 00:40buy stop2040.040.897250.797250.89825
4112008.12.16 00:41t/p2020.200.895550.995850.895558.963643.96
4122008.12.16 00:41delete2030.040.897850.997850.89645
4132008.12.16 00:41delete2040.040.897250.797250.89825
4142008.12.16 02:09sell2050.200.896150.996150.89585
4152008.12.16 02:09sell limit2060.040.898150.998150.89675
4162008.12.16 02:09buy stop2070.040.897550.797550.89855
4172008.12.16 02:11t/p2050.200.895850.996150.895858.963652.92
4182008.12.16 02:11delete2060.040.898150.998150.89675
4192008.12.16 02:11delete2070.040.897550.797550.89855
4202008.12.16 03:41sell2080.200.896050.996050.89575
4212008.12.16 03:41sell limit2090.040.898050.998050.89665
4222008.12.16 03:41buy stop2100.040.897450.797450.89845
4232008.12.16 03:45t/p2080.200.895750.996050.895758.973661.89
4242008.12.16 03:45delete2090.040.898050.998050.89665
4252008.12.16 03:45delete2100.040.897450.797450.89845
4262008.12.16 21:57sell2110.200.904651.004650.90435
4272008.12.16 21:57sell limit2120.040.906651.006650.90525
4282008.12.16 21:57buy stop2130.040.906050.806050.90705
4292008.12.16 21:57t/p2110.200.904351.004650.904358.963670.85
4302008.12.16 21:57delete2120.040.906651.006650.90525
4312008.12.16 21:57delete2130.040.906050.806050.90705
4322008.12.16 22:28buy2140.200.901750.801750.90205
4332008.12.16 22:28buy limit2150.040.899750.799750.90115
4342008.12.16 22:28sell stop2160.040.900351.000350.89935
4352008.12.16 22:30t/p2140.200.902050.801750.902058.963679.81
4362008.12.16 22:30delete2150.040.899750.799750.90115
4372008.12.16 22:30delete2160.040.900351.000350.89935
4382008.12.16 22:42buy2170.200.901450.801450.90175
4392008.12.16 22:42buy limit2180.040.899450.799450.90085
4402008.12.16 22:42sell stop2190.040.900051.000050.89905
4412008.12.16 22:43t/p2170.200.901750.801450.901758.963688.77
4422008.12.16 22:43delete2180.040.899450.799450.90085
4432008.12.16 22:43delete2190.040.900051.000050.89905
4442008.12.16 22:56buy2200.200.900650.800650.90095
4452008.12.16 22:56buy limit2210.040.898650.798650.90005
4462008.12.16 22:56sell stop2220.040.899250.999250.89825
4472008.12.16 22:57t/p2200.200.900950.800650.900958.963697.73
4482008.12.16 22:57delete2210.040.898650.798650.90005
4492008.12.16 22:57delete2220.040.899250.999250.89825
4502008.12.16 23:09buy2230.200.899250.799250.89955
4512008.12.16 23:09buy limit2240.040.897250.797250.89865
4522008.12.16 23:09sell stop2250.040.897850.997850.89685
4532008.12.16 23:10t/p2230.200.899550.799250.899558.963706.69
4542008.12.16 23:10delete2240.040.897250.797250.89865
4552008.12.16 23:10delete2250.040.897850.997850.89685
4562008.12.17 00:46sell2260.200.902351.002350.90205
4572008.12.17 00:46sell limit2270.040.904351.004350.90295
4582008.12.17 00:46buy stop2280.040.903750.803750.90475
4592008.12.17 00:52t/p2260.200.902051.002350.902058.963715.65
4602008.12.17 00:52delete2270.040.904351.004350.90295
4612008.12.17 00:52delete2280.040.903750.803750.90475
4622008.12.17 01:36sell2290.200.902751.002750.90245
4632008.12.17 01:36sell limit2300.040.904751.004750.90335
4642008.12.17 01:36buy stop2310.040.904150.804150.90515
4652008.12.17 01:46t/p2290.200.902451.002750.902458.963724.61
4662008.12.17 01:46delete2300.040.904751.004750.90335
4672008.12.17 01:46delete2310.040.904150.804150.90515
4682008.12.17 01:58buy2320.200.902450.802450.90275
4692008.12.17 01:58buy limit2330.040.900450.800450.90185
4702008.12.17 01:58sell stop2340.040.901051.001050.90005
4712008.12.17 02:05t/p2320.200.902750.802450.902758.963733.57
4722008.12.17 02:05delete2330.040.900450.800450.90185
4732008.12.17 02:05delete2340.040.901051.001050.90005
4742008.12.17 02:23buy2350.200.901250.801250.90155
4752008.12.17 02:23buy limit2360.040.899250.799250.90065
4762008.12.17 02:23sell stop2370.040.899850.999850.89885
4772008.12.17 02:23t/p2350.200.901550.801250.901558.963742.53
4782008.12.17 02:23delete2360.040.899250.799250.90065
4792008.12.17 02:23delete2370.040.899850.999850.89885
4802008.12.17 04:44sell2380.200.901851.001850.90155
4812008.12.17 04:44sell limit2390.040.903851.003850.90245
4822008.12.17 04:44buy stop2400.040.903250.803250.90425
4832008.12.17 05:44t/p2380.200.901551.001850.901558.963751.49
4842008.12.17 05:44delete2390.040.903851.003850.90245
4852008.12.17 05:44delete2400.040.903250.803250.90425
4862008.12.17 23:33sell2410.200.929251.029250.92895
4872008.12.17 23:33sell limit2420.040.931251.031250.92985
4882008.12.17 23:33buy stop2430.040.930650.830650.93165
4892008.12.17 23:33t/p2410.200.928951.029250.928958.973760.46
4902008.12.17 23:33delete2420.040.931251.031250.92985
4912008.12.17 23:33delete2430.040.930650.830650.93165
4922008.12.18 01:55buy2440.200.928950.828950.92925
4932008.12.18 01:55buy limit2450.040.926950.826950.92835
4942008.12.18 01:55sell stop2460.040.927551.027550.92655
4952008.12.18 01:56t/p2440.200.929250.828950.929258.963769.42
4962008.12.18 01:56delete2450.040.926950.826950.92835
4972008.12.18 01:57delete2460.040.927551.027550.92655
4982008.12.18 02:13sell2470.200.929951.029950.92965
4992008.12.18 02:13sell limit2480.040.931951.031950.93055
5002008.12.18 02:13buy stop2490.040.931350.831350.93235
5012008.12.18 02:15t/p2470.200.929651.029950.929658.973778.39
5022008.12.18 02:15delete2480.040.931951.031950.93055
5032008.12.18 02:15delete2490.040.931350.831350.93235
5042008.12.18 04:53buy2500.200.929850.829850.93015
5052008.12.18 04:53buy limit2510.040.927850.827850.92925
5062008.12.18 04:53sell stop2520.040.928451.028450.92745
5072008.12.18 05:19sell2520.040.928451.028450.92745
5082008.12.18 06:13buy2510.040.927850.827850.92925
5092008.12.18 06:15t/p2520.040.927451.028450.927455.973784.36
5102008.12.18 06:49t/p2510.040.929250.827850.929258.373792.73
5112008.12.18 07:17t/p2500.200.930150.829850.930158.963801.69
5122008.12.18 21:05sell2530.200.950851.050850.95055
5132008.12.18 21:05sell limit2540.040.952851.052850.95145
5142008.12.18 21:05buy stop2550.040.952250.852250.95325
5152008.12.18 21:06t/p2530.200.950551.050850.950558.963810.65
5162008.12.18 21:06delete2540.040.952851.052850.95145
5172008.12.18 21:06delete2550.040.952250.852250.95325
5182008.12.18 21:09sell2560.200.951151.051150.95085
5192008.12.18 21:09sell limit2570.040.953151.053150.95175
5202008.12.18 21:09buy stop2580.040.952550.852550.95355
5212008.12.18 21:09t/p2560.200.950851.051150.950858.963819.61
5222008.12.18 21:09delete2570.040.953151.053150.95175
5232008.12.18 21:09delete2580.040.952550.852550.95355
5242008.12.18 21:43buy2590.200.948050.848050.94835
5252008.12.18 21:43buy limit2600.040.946050.846050.94745
5262008.12.18 21:43sell stop2610.040.946651.046650.94565
5272008.12.18 21:43t/p2590.200.948350.848050.948358.963828.57
5282008.12.18 21:43delete2600.040.946050.846050.94745
5292008.12.18 21:43delete2610.040.946651.046650.94565
5302008.12.18 22:24buy2620.200.947650.847650.94795
5312008.12.18 22:24buy limit2630.040.945650.845650.94705
5322008.12.18 22:24sell stop2640.040.946251.046250.94525
5332008.12.18 22:24t/p2620.200.947950.847650.947958.963837.53
5342008.12.18 22:24delete2630.040.945650.845650.94705
5352008.12.18 22:25delete2640.040.946251.046250.94525
5362008.12.18 22:56sell2650.200.949051.049050.94875
5372008.12.18 22:56sell limit2660.040.951051.051050.94965
5382008.12.18 22:56buy stop2670.040.950450.850450.95145
5392008.12.18 22:59t/p2650.200.948751.049050.948758.963846.49
5402008.12.18 22:59delete2660.040.951051.051050.94965
5412008.12.18 22:59delete2670.040.950450.850450.95145
5422008.12.18 23:02sell2680.200.949451.049450.94915
5432008.12.18 23:02sell limit2690.040.951451.051450.95005
5442008.12.18 23:02buy stop2700.040.950850.850850.95185
5452008.12.18 23:02buy2700.040.950850.850850.95185
5462008.12.18 23:26t/p2680.200.949151.049450.949158.963855.45
5472008.12.18 23:26delete2690.040.951451.051450.95005
5482008.12.19 22:59close at stop2700.040.931650.850850.95185-114.663740.79