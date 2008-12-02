Strategy Tester Report
EURGBP King v1.2
AlpariUK-Demo (Build 220)
|Symbol
|EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
|Period
|5 Minutes (M5) 2008.12.02 16:00 - 2008.12.19 22:55 (2008.12.01 - 2008.12.21)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Original_trade_settings="----------------------------------------------------------------------"; OriginalTrade=true;
MagicNumber1=111101; Comment1="EURGBP King Original Trade"; StopLoss1=1000; TakeProfit1=3; BreakEven1=0; TrailingStop1=0; TrailingStep1=0; Slippage1=2; LotMultiplier1=1; StartHour1="2100"; EndHour1="0500"; ClosedBarSignal=true;
CloseAllOrders=false;
CloseAllHour="0900"; RSI_Period=14; RSI_TF=1; RSI_Buy=35; RSI_Sell=65; RSI_Buy_Reset=40; RSI_Sell_Reset=60; Additional_trade_settings="----------------------------------------------------------------------"; AdditionalTrade=true;
MagicNumber2=222202; Comment2="EURGBP King Additional Trade"; UsePendingOrder2=true;
Distance2=20; StopLoss2=1000; TakeProfit2=14; BreakEven2=0; TrailingStop2=0; TrailingStep2=0; Slippage2=2; LotMultiplier2=0.2; DeleteAfterEndHour2=false;
DeleteIfOriginalClosed=true;
StartHour2="2100"; EndHour2="0500"; Hedge_trade_settings="----------------------------------------------------------------------"; HedgeTrade=true;
MagicNumber3=333303; Comment3="EURGBP King Hedge Trade"; UsePendingOrder3=true;
Distance3=14; StopLoss3=1000; TakeProfit3=10; BreakEven3=0; TrailingStop3=0; TrailingStep3=0; Slippage3=2; LotMultiplier3=0.2; StartHour3="2100"; EndHour3="0500"; Money_management_settings="----------------------------------------------------------------------"; Lots=0.1; MaxLots=200; MoneyManagement=true;
AllowMicro=false;
LeveragePercent=5;
|Bars in test
|4805
|Ticks modelled
|262291
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|756
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|740.79
|Gross profit
|855.45
|Gross loss
|-114.66
|Profit factor
|7.46
|Expected payoff
|7.56
|Absolute drawdown
|8.96
|Maximal drawdown
|157.69 (4.17%)
|Relative drawdown
|4.17% (157.69)
|Total trades
|98
|Short positions (won %)
|52 (100.00%)
|Long positions (won %)
|46 (97.83%)
|Profit trades (% of total)
|97 (98.98%)
|Loss trades (% of total)
|1 (1.02%)
|Largest
|profit trade
|9.41
|loss trade
|-114.66
|Average
|profit trade
|8.82
|loss trade
|-114.66
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|97 (855.45)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-114.66)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|855.45 (97)
|consecutive loss (count of losses)
|-114.66 (1)
|Average
|consecutive wins
|97
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.12.02 22:12
|buy
|1
|0.20
|0.85275
|0.75275
|0.85305
|2
|2008.12.02 22:12
|buy limit
|2
|0.02
|0.85075
|0.75075
|0.85215
|3
|2008.12.02 22:12
|sell stop
|3
|0.02
|0.85135
|0.95135
|0.85035
|4
|2008.12.02 22:16
|t/p
|1
|0.20
|0.85305
|0.75275
|0.85305
|8.96
|3008.96
|5
|2008.12.02 22:16
|delete
|2
|0.02
|0.85075
|0.75075
|0.85215
|6
|2008.12.02 22:16
|delete
|3
|0.02
|0.85135
|0.95135
|0.85035
|7
|2008.12.02 22:57
|sell
|4
|0.20
|0.85375
|0.95375
|0.85345
|8
|2008.12.02 22:57
|sell limit
|5
|0.04
|0.85575
|0.95575
|0.85435
|9
|2008.12.02 22:57
|buy stop
|6
|0.04
|0.85515
|0.75515
|0.85615
|10
|2008.12.02 22:57
|t/p
|4
|0.20
|0.85345
|0.95375
|0.85345
|8.96
|3017.92
|11
|2008.12.02 22:57
|delete
|5
|0.04
|0.85575
|0.95575
|0.85435
|12
|2008.12.02 22:58
|delete
|6
|0.04
|0.85515
|0.75515
|0.85615
|13
|2008.12.03 00:38
|sell
|7
|0.20
|0.85305
|0.95305
|0.85275
|14
|2008.12.03 00:38
|sell limit
|8
|0.04
|0.85505
|0.95505
|0.85365
|15
|2008.12.03 00:38
|buy stop
|9
|0.04
|0.85445
|0.75445
|0.85545
|16
|2008.12.03 00:49
|t/p
|7
|0.20
|0.85275
|0.95305
|0.85275
|8.96
|3026.88
|17
|2008.12.03 00:49
|delete
|8
|0.04
|0.85505
|0.95505
|0.85365
|18
|2008.12.03 00:49
|delete
|9
|0.04
|0.85445
|0.75445
|0.85545
|19
|2008.12.03 01:37
|buy
|10
|0.20
|0.85265
|0.75265
|0.85295
|20
|2008.12.03 01:37
|buy limit
|11
|0.04
|0.85065
|0.75065
|0.85205
|21
|2008.12.03 01:37
|sell stop
|12
|0.04
|0.85125
|0.95125
|0.85025
|22
|2008.12.03 01:37
|t/p
|10
|0.20
|0.85295
|0.75265
|0.85295
|8.96
|3035.84
|23
|2008.12.03 01:37
|delete
|11
|0.04
|0.85065
|0.75065
|0.85205
|24
|2008.12.03 01:37
|delete
|12
|0.04
|0.85125
|0.95125
|0.85025
|25
|2008.12.03 02:35
|sell
|13
|0.20
|0.85345
|0.95345
|0.85315
|26
|2008.12.03 02:36
|sell limit
|14
|0.04
|0.85545
|0.95545
|0.85405
|27
|2008.12.03 02:36
|buy stop
|15
|0.04
|0.85485
|0.75485
|0.85585
|28
|2008.12.03 02:46
|t/p
|13
|0.20
|0.85315
|0.95345
|0.85315
|8.96
|3044.80
|29
|2008.12.03 02:46
|delete
|14
|0.04
|0.85545
|0.95545
|0.85405
|30
|2008.12.03 02:46
|delete
|15
|0.04
|0.85485
|0.75485
|0.85585
|31
|2008.12.03 02:51
|buy
|16
|0.20
|0.85295
|0.75295
|0.85325
|32
|2008.12.03 02:51
|buy limit
|17
|0.04
|0.85095
|0.75095
|0.85235
|33
|2008.12.03 02:51
|sell stop
|18
|0.04
|0.85155
|0.95155
|0.85055
|34
|2008.12.03 03:11
|t/p
|16
|0.20
|0.85325
|0.75295
|0.85325
|8.96
|3053.76
|35
|2008.12.03 03:11
|delete
|17
|0.04
|0.85095
|0.75095
|0.85235
|36
|2008.12.03 03:11
|delete
|18
|0.04
|0.85155
|0.95155
|0.85055
|37
|2008.12.03 03:56
|buy
|19
|0.20
|0.85255
|0.75255
|0.85285
|38
|2008.12.03 03:56
|buy limit
|20
|0.04
|0.85055
|0.75055
|0.85195
|39
|2008.12.03 03:56
|sell stop
|21
|0.04
|0.85115
|0.95115
|0.85015
|40
|2008.12.03 04:31
|t/p
|19
|0.20
|0.85285
|0.75255
|0.85285
|8.96
|3062.72
|41
|2008.12.03 04:31
|delete
|20
|0.04
|0.85055
|0.75055
|0.85195
|42
|2008.12.03 04:31
|delete
|21
|0.04
|0.85115
|0.95115
|0.85015
|43
|2008.12.03 04:34
|sell
|22
|0.20
|0.85305
|0.95305
|0.85275
|44
|2008.12.03 04:34
|sell limit
|23
|0.04
|0.85505
|0.95505
|0.85365
|45
|2008.12.03 04:34
|buy stop
|24
|0.04
|0.85445
|0.75445
|0.85545
|46
|2008.12.03 08:35
|t/p
|22
|0.20
|0.85275
|0.95305
|0.85275
|8.96
|3071.68
|47
|2008.12.03 08:35
|delete
|23
|0.04
|0.85505
|0.95505
|0.85365
|48
|2008.12.03 08:35
|delete
|24
|0.04
|0.85445
|0.75445
|0.85545
|49
|2008.12.03 21:59
|sell
|25
|0.20
|0.86035
|0.96035
|0.86005
|50
|2008.12.03 21:59
|sell limit
|26
|0.04
|0.86235
|0.96235
|0.86095
|51
|2008.12.03 21:59
|buy stop
|27
|0.04
|0.86175
|0.76175
|0.86275
|52
|2008.12.03 22:02
|t/p
|25
|0.20
|0.86005
|0.96035
|0.86005
|8.97
|3080.65
|53
|2008.12.03 22:02
|delete
|26
|0.04
|0.86235
|0.96235
|0.86095
|54
|2008.12.03 22:02
|delete
|27
|0.04
|0.86175
|0.76175
|0.86275
|55
|2008.12.03 22:31
|buy
|28
|0.20
|0.85985
|0.75985
|0.86015
|56
|2008.12.03 22:31
|buy limit
|29
|0.04
|0.85785
|0.75785
|0.85925
|57
|2008.12.03 22:31
|sell stop
|30
|0.04
|0.85845
|0.95845
|0.85745
|58
|2008.12.03 22:35
|t/p
|28
|0.20
|0.86015
|0.75985
|0.86015
|8.96
|3089.61
|59
|2008.12.03 22:35
|delete
|29
|0.04
|0.85785
|0.75785
|0.85925
|60
|2008.12.03 22:35
|delete
|30
|0.04
|0.85845
|0.95845
|0.85745
|61
|2008.12.03 23:05
|buy
|31
|0.20
|0.85995
|0.75995
|0.86025
|62
|2008.12.03 23:05
|buy limit
|32
|0.04
|0.85795
|0.75795
|0.85935
|63
|2008.12.03 23:05
|sell stop
|33
|0.04
|0.85855
|0.95855
|0.85755
|64
|2008.12.03 23:42
|t/p
|31
|0.20
|0.86025
|0.75995
|0.86025
|8.96
|3098.57
|65
|2008.12.03 23:42
|delete
|32
|0.04
|0.85795
|0.75795
|0.85935
|66
|2008.12.03 23:43
|delete
|33
|0.04
|0.85855
|0.95855
|0.85755
|67
|2008.12.04 00:20
|buy
|34
|0.20
|0.85995
|0.75995
|0.86025
|68
|2008.12.04 00:20
|buy limit
|35
|0.04
|0.85795
|0.75795
|0.85935
|69
|2008.12.04 00:20
|sell stop
|36
|0.04
|0.85855
|0.95855
|0.85755
|70
|2008.12.04 01:12
|t/p
|34
|0.20
|0.86025
|0.75995
|0.86025
|8.96
|3107.53
|71
|2008.12.04 01:12
|delete
|35
|0.04
|0.85795
|0.75795
|0.85935
|72
|2008.12.04 01:13
|delete
|36
|0.04
|0.85855
|0.95855
|0.85755
|73
|2008.12.04 03:46
|sell
|37
|0.20
|0.86055
|0.96055
|0.86025
|74
|2008.12.04 03:46
|sell limit
|38
|0.04
|0.86255
|0.96255
|0.86115
|75
|2008.12.04 03:46
|buy stop
|39
|0.04
|0.86195
|0.76195
|0.86295
|76
|2008.12.04 03:50
|t/p
|37
|0.20
|0.86025
|0.96055
|0.86025
|8.96
|3116.49
|77
|2008.12.04 03:50
|delete
|38
|0.04
|0.86255
|0.96255
|0.86115
|78
|2008.12.04 03:50
|delete
|39
|0.04
|0.86195
|0.76195
|0.86295
|79
|2008.12.04 21:09
|sell
|40
|0.20
|0.86825
|0.96825
|0.86795
|80
|2008.12.04 21:09
|sell limit
|41
|0.04
|0.87025
|0.97025
|0.86885
|81
|2008.12.04 21:09
|buy stop
|42
|0.04
|0.86965
|0.76965
|0.87065
|82
|2008.12.04 21:11
|t/p
|40
|0.20
|0.86795
|0.96825
|0.86795
|8.96
|3125.45
|83
|2008.12.04 21:11
|delete
|41
|0.04
|0.87025
|0.97025
|0.86885
|84
|2008.12.04 21:11
|delete
|42
|0.04
|0.86965
|0.76965
|0.87065
|85
|2008.12.04 21:32
|sell
|43
|0.20
|0.86885
|0.96885
|0.86855
|86
|2008.12.04 21:32
|sell limit
|44
|0.04
|0.87085
|0.97085
|0.86945
|87
|2008.12.04 21:32
|buy stop
|45
|0.04
|0.87025
|0.77025
|0.87125
|88
|2008.12.04 21:34
|t/p
|43
|0.20
|0.86855
|0.96885
|0.86855
|8.96
|3134.41
|89
|2008.12.04 21:34
|delete
|44
|0.04
|0.87085
|0.97085
|0.86945
|90
|2008.12.04 21:34
|delete
|45
|0.04
|0.87025
|0.77025
|0.87125
|91
|2008.12.04 21:46
|sell
|46
|0.20
|0.86995
|0.96995
|0.86965
|92
|2008.12.04 21:46
|sell limit
|47
|0.04
|0.87195
|0.97195
|0.87055
|93
|2008.12.04 21:46
|buy stop
|48
|0.04
|0.87135
|0.77135
|0.87235
|94
|2008.12.04 21:54
|buy
|48
|0.04
|0.87135
|0.77135
|0.87235
|95
|2008.12.04 21:55
|sell
|47
|0.04
|0.87195
|0.97195
|0.87055
|96
|2008.12.04 21:55
|t/p
|48
|0.04
|0.87235
|0.77135
|0.87235
|5.97
|3140.38
|97
|2008.12.04 22:09
|t/p
|47
|0.04
|0.87055
|0.97195
|0.87055
|8.37
|3148.75
|98
|2008.12.04 23:03
|t/p
|46
|0.20
|0.86965
|0.96995
|0.86965
|8.97
|3157.72
|99
|2008.12.04 23:04
|buy
|49
|0.20
|0.86975
|0.76975
|0.87005
|100
|2008.12.04 23:04
|buy limit
|50
|0.04
|0.86775
|0.76775
|0.86915
|101
|2008.12.04 23:04
|sell stop
|51
|0.04
|0.86835
|0.96835
|0.86735
|102
|2008.12.04 23:22
|t/p
|49
|0.20
|0.87005
|0.76975
|0.87005
|8.96
|3166.68
|103
|2008.12.04 23:22
|delete
|50
|0.04
|0.86775
|0.76775
|0.86915
|104
|2008.12.04 23:22
|delete
|51
|0.04
|0.86835
|0.96835
|0.86735
|105
|2008.12.05 01:58
|buy
|52
|0.20
|0.86955
|0.76955
|0.86985
|106
|2008.12.05 01:58
|buy limit
|53
|0.04
|0.86755
|0.76755
|0.86895
|107
|2008.12.05 01:58
|sell stop
|54
|0.04
|0.86815
|0.96815
|0.86715
|108
|2008.12.05 02:00
|t/p
|52
|0.20
|0.86985
|0.76955
|0.86985
|8.96
|3175.64
|109
|2008.12.05 02:00
|delete
|53
|0.04
|0.86755
|0.76755
|0.86895
|110
|2008.12.05 02:00
|delete
|54
|0.04
|0.86815
|0.96815
|0.86715
|111
|2008.12.05 02:12
|sell
|55
|0.20
|0.87055
|0.97055
|0.87025
|112
|2008.12.05 02:12
|sell limit
|56
|0.04
|0.87255
|0.97255
|0.87115
|113
|2008.12.05 02:12
|buy stop
|57
|0.04
|0.87195
|0.77195
|0.87295
|114
|2008.12.05 02:16
|t/p
|55
|0.20
|0.87025
|0.97055
|0.87025
|8.96
|3184.60
|115
|2008.12.05 02:16
|delete
|56
|0.04
|0.87255
|0.97255
|0.87115
|116
|2008.12.05 02:16
|delete
|57
|0.04
|0.87195
|0.77195
|0.87295
|117
|2008.12.05 02:59
|sell
|58
|0.20
|0.87055
|0.97055
|0.87025
|118
|2008.12.05 02:59
|sell limit
|59
|0.04
|0.87255
|0.97255
|0.87115
|119
|2008.12.05 02:59
|buy stop
|60
|0.04
|0.87195
|0.77195
|0.87295
|120
|2008.12.05 03:02
|t/p
|58
|0.20
|0.87025
|0.97055
|0.87025
|8.96
|3193.56
|121
|2008.12.05 03:02
|delete
|59
|0.04
|0.87255
|0.97255
|0.87115
|122
|2008.12.05 03:02
|delete
|60
|0.04
|0.87195
|0.77195
|0.87295
|123
|2008.12.05 03:33
|buy
|61
|0.20
|0.86965
|0.76965
|0.86995
|124
|2008.12.05 03:33
|buy limit
|62
|0.04
|0.86765
|0.76765
|0.86905
|125
|2008.12.05 03:33
|sell stop
|63
|0.04
|0.86825
|0.96825
|0.86725
|126
|2008.12.05 04:00
|t/p
|61
|0.20
|0.86995
|0.76965
|0.86995
|8.96
|3202.52
|127
|2008.12.05 04:00
|delete
|62
|0.04
|0.86765
|0.76765
|0.86905
|128
|2008.12.05 04:00
|delete
|63
|0.04
|0.86825
|0.96825
|0.86725
|129
|2008.12.05 04:09
|sell
|64
|0.20
|0.86995
|0.96995
|0.86965
|130
|2008.12.05 04:09
|sell limit
|65
|0.04
|0.87195
|0.97195
|0.87055
|131
|2008.12.05 04:09
|buy stop
|66
|0.04
|0.87135
|0.77135
|0.87235
|132
|2008.12.05 04:12
|t/p
|64
|0.20
|0.86965
|0.96995
|0.86965
|8.97
|3211.49
|133
|2008.12.05 04:12
|delete
|65
|0.04
|0.87195
|0.97195
|0.87055
|134
|2008.12.05 04:12
|delete
|66
|0.04
|0.87135
|0.77135
|0.87235
|135
|2008.12.05 04:41
|sell
|67
|0.20
|0.87025
|0.97025
|0.86995
|136
|2008.12.05 04:41
|sell limit
|68
|0.04
|0.87225
|0.97225
|0.87085
|137
|2008.12.05 04:41
|buy stop
|69
|0.04
|0.87165
|0.77165
|0.87265
|138
|2008.12.05 04:44
|t/p
|67
|0.20
|0.86995
|0.97025
|0.86995
|8.96
|3220.45
|139
|2008.12.05 04:44
|delete
|68
|0.04
|0.87225
|0.97225
|0.87085
|140
|2008.12.05 04:44
|delete
|69
|0.04
|0.87165
|0.77165
|0.87265
|141
|2008.12.05 04:48
|buy
|70
|0.20
|0.86955
|0.76955
|0.86985
|142
|2008.12.05 04:48
|buy limit
|71
|0.04
|0.86755
|0.76755
|0.86895
|143
|2008.12.05 04:48
|sell stop
|72
|0.04
|0.86815
|0.96815
|0.86715
|144
|2008.12.05 04:53
|t/p
|70
|0.20
|0.86985
|0.76955
|0.86985
|8.96
|3229.41
|145
|2008.12.05 04:53
|delete
|71
|0.04
|0.86755
|0.76755
|0.86895
|146
|2008.12.05 04:53
|delete
|72
|0.04
|0.86815
|0.96815
|0.86715
|147
|2008.12.05 22:30
|buy
|73
|0.20
|0.86255
|0.76255
|0.86285
|148
|2008.12.05 22:30
|buy limit
|74
|0.04
|0.86055
|0.76055
|0.86195
|149
|2008.12.05 22:30
|sell stop
|75
|0.04
|0.86115
|0.96115
|0.86015
|150
|2008.12.05 22:32
|t/p
|73
|0.20
|0.86285
|0.76255
|0.86285
|8.96
|3238.37
|151
|2008.12.05 22:32
|delete
|74
|0.04
|0.86055
|0.76055
|0.86195
|152
|2008.12.05 22:33
|delete
|75
|0.04
|0.86115
|0.96115
|0.86015
|153
|2008.12.05 22:43
|sell
|76
|0.20
|0.86395
|0.96395
|0.86365
|154
|2008.12.05 22:43
|sell limit
|77
|0.04
|0.86595
|0.96595
|0.86455
|155
|2008.12.05 22:43
|buy stop
|78
|0.04
|0.86535
|0.76535
|0.86635
|156
|2008.12.05 22:43
|buy
|78
|0.04
|0.86535
|0.76535
|0.86635
|157
|2008.12.05 22:53
|sell
|77
|0.04
|0.86595
|0.96595
|0.86455
|158
|2008.12.05 22:56
|t/p
|78
|0.04
|0.86635
|0.76535
|0.86635
|5.97
|3244.34
|159
|2008.12.08 00:00
|t/p
|77
|0.04
|0.86455
|0.96595
|0.86455
|8.28
|3252.62
|160
|2008.12.08 08:00
|t/p
|76
|0.20
|0.86365
|0.96395
|0.86365
|8.54
|3261.16
|161
|2008.12.08 21:06
|buy
|79
|0.20
|0.86675
|0.76675
|0.86705
|162
|2008.12.08 21:06
|buy limit
|80
|0.04
|0.86475
|0.76475
|0.86615
|163
|2008.12.08 21:06
|sell stop
|81
|0.04
|0.86535
|0.96535
|0.86435
|164
|2008.12.08 21:09
|t/p
|79
|0.20
|0.86705
|0.76675
|0.86705
|8.96
|3270.12
|165
|2008.12.08 21:09
|delete
|80
|0.04
|0.86475
|0.76475
|0.86615
|166
|2008.12.08 21:09
|delete
|81
|0.04
|0.86535
|0.96535
|0.86435
|167
|2008.12.08 21:31
|sell
|82
|0.20
|0.86795
|0.96795
|0.86765
|168
|2008.12.08 21:31
|sell limit
|83
|0.04
|0.86995
|0.96995
|0.86855
|169
|2008.12.08 21:31
|buy stop
|84
|0.04
|0.86935
|0.76935
|0.87035
|170
|2008.12.08 21:38
|t/p
|82
|0.20
|0.86765
|0.96795
|0.86765
|8.96
|3279.08
|171
|2008.12.08 21:38
|delete
|83
|0.04
|0.86995
|0.96995
|0.86855
|172
|2008.12.08 21:38
|delete
|84
|0.04
|0.86935
|0.76935
|0.87035
|173
|2008.12.08 22:23
|sell
|85
|0.20
|0.86855
|0.96855
|0.86825
|174
|2008.12.08 22:23
|sell limit
|86
|0.04
|0.87055
|0.97055
|0.86915
|175
|2008.12.08 22:23
|buy stop
|87
|0.04
|0.86995
|0.76995
|0.87095
|176
|2008.12.08 22:23
|t/p
|85
|0.20
|0.86825
|0.96855
|0.86825
|8.97
|3288.05
|177
|2008.12.08 22:23
|delete
|86
|0.04
|0.87055
|0.97055
|0.86915
|178
|2008.12.08 22:23
|delete
|87
|0.04
|0.86995
|0.76995
|0.87095
|179
|2008.12.08 22:35
|sell
|88
|0.20
|0.86875
|0.96875
|0.86845
|180
|2008.12.08 22:35
|sell limit
|89
|0.04
|0.87075
|0.97075
|0.86935
|181
|2008.12.08 22:35
|buy stop
|90
|0.04
|0.87015
|0.77015
|0.87115
|182
|2008.12.08 23:34
|t/p
|88
|0.20
|0.86845
|0.96875
|0.86845
|8.96
|3297.01
|183
|2008.12.08 23:34
|delete
|89
|0.04
|0.87075
|0.97075
|0.86935
|184
|2008.12.08 23:34
|delete
|90
|0.04
|0.87015
|0.77015
|0.87115
|185
|2008.12.09 00:12
|buy
|91
|0.20
|0.86805
|0.76805
|0.86835
|186
|2008.12.09 00:12
|buy limit
|92
|0.04
|0.86605
|0.76605
|0.86745
|187
|2008.12.09 00:12
|sell stop
|93
|0.04
|0.86665
|0.96665
|0.86565
|188
|2008.12.09 00:13
|t/p
|91
|0.20
|0.86835
|0.76805
|0.86835
|8.96
|3305.97
|189
|2008.12.09 00:13
|delete
|92
|0.04
|0.86605
|0.76605
|0.86745
|190
|2008.12.09 00:13
|delete
|93
|0.04
|0.86665
|0.96665
|0.86565
|191
|2008.12.09 01:57
|buy
|94
|0.20
|0.86785
|0.76785
|0.86815
|192
|2008.12.09 01:57
|buy limit
|95
|0.04
|0.86585
|0.76585
|0.86725
|193
|2008.12.09 01:57
|sell stop
|96
|0.04
|0.86645
|0.96645
|0.86545
|194
|2008.12.09 02:53
|t/p
|94
|0.20
|0.86815
|0.76785
|0.86815
|8.96
|3314.93
|195
|2008.12.09 02:53
|delete
|95
|0.04
|0.86585
|0.76585
|0.86725
|196
|2008.12.09 02:53
|delete
|96
|0.04
|0.86645
|0.96645
|0.86545
|197
|2008.12.09 21:48
|sell
|97
|0.20
|0.87635
|0.97635
|0.87605
|198
|2008.12.09 21:48
|sell limit
|98
|0.04
|0.87835
|0.97835
|0.87695
|199
|2008.12.09 21:48
|buy stop
|99
|0.04
|0.87775
|0.77775
|0.87875
|200
|2008.12.09 22:12
|t/p
|97
|0.20
|0.87605
|0.97635
|0.87605
|8.96
|3323.89
|201
|2008.12.09 22:12
|delete
|98
|0.04
|0.87835
|0.97835
|0.87695
|202
|2008.12.09 22:12
|delete
|99
|0.04
|0.87775
|0.77775
|0.87875
|203
|2008.12.09 22:50
|sell
|100
|0.20
|0.87665
|0.97665
|0.87635
|204
|2008.12.09 22:50
|sell limit
|101
|0.04
|0.87865
|0.97865
|0.87725
|205
|2008.12.09 22:50
|buy stop
|102
|0.04
|0.87805
|0.77805
|0.87905
|206
|2008.12.09 22:51
|t/p
|100
|0.20
|0.87635
|0.97665
|0.87635
|8.96
|3332.85
|207
|2008.12.09 22:51
|delete
|101
|0.04
|0.87865
|0.97865
|0.87725
|208
|2008.12.09 22:51
|delete
|102
|0.04
|0.87805
|0.77805
|0.87905
|209
|2008.12.09 23:40
|buy
|103
|0.20
|0.87575
|0.77575
|0.87605
|210
|2008.12.09 23:40
|buy limit
|104
|0.04
|0.87375
|0.77375
|0.87515
|211
|2008.12.09 23:40
|sell stop
|105
|0.04
|0.87435
|0.97435
|0.87335
|212
|2008.12.09 23:41
|t/p
|103
|0.20
|0.87605
|0.77575
|0.87605
|8.96
|3341.81
|213
|2008.12.09 23:41
|delete
|104
|0.04
|0.87375
|0.77375
|0.87515
|214
|2008.12.09 23:41
|delete
|105
|0.04
|0.87435
|0.97435
|0.87335
|215
|2008.12.10 01:05
|sell
|106
|0.20
|0.87645
|0.97645
|0.87615
|216
|2008.12.10 01:05
|sell limit
|107
|0.04
|0.87845
|0.97845
|0.87705
|217
|2008.12.10 01:05
|buy stop
|108
|0.04
|0.87785
|0.77785
|0.87885
|218
|2008.12.10 01:05
|t/p
|106
|0.20
|0.87615
|0.97645
|0.87615
|8.96
|3350.77
|219
|2008.12.10 01:05
|delete
|107
|0.04
|0.87845
|0.97845
|0.87705
|220
|2008.12.10 01:05
|delete
|108
|0.04
|0.87785
|0.77785
|0.87885
|221
|2008.12.10 02:08
|buy
|109
|0.20
|0.87565
|0.77565
|0.87595
|222
|2008.12.10 02:08
|buy limit
|110
|0.04
|0.87365
|0.77365
|0.87505
|223
|2008.12.10 02:08
|sell stop
|111
|0.04
|0.87425
|0.97425
|0.87325
|224
|2008.12.10 02:17
|t/p
|109
|0.20
|0.87595
|0.77565
|0.87595
|8.96
|3359.73
|225
|2008.12.10 02:17
|delete
|110
|0.04
|0.87365
|0.77365
|0.87505
|226
|2008.12.10 02:17
|delete
|111
|0.04
|0.87425
|0.97425
|0.87325
|227
|2008.12.10 04:43
|sell
|112
|0.20
|0.87655
|0.97655
|0.87625
|228
|2008.12.10 04:43
|sell limit
|113
|0.04
|0.87855
|0.97855
|0.87715
|229
|2008.12.10 04:43
|buy stop
|114
|0.04
|0.87795
|0.77795
|0.87895
|230
|2008.12.10 05:34
|t/p
|112
|0.20
|0.87625
|0.97655
|0.87625
|8.96
|3368.69
|231
|2008.12.10 05:34
|delete
|113
|0.04
|0.87855
|0.97855
|0.87715
|232
|2008.12.10 05:35
|delete
|114
|0.04
|0.87795
|0.77795
|0.87895
|233
|2008.12.10 21:27
|buy
|115
|0.20
|0.87915
|0.77915
|0.87945
|234
|2008.12.10 21:27
|buy limit
|116
|0.04
|0.87715
|0.77715
|0.87855
|235
|2008.12.10 21:27
|sell stop
|117
|0.04
|0.87775
|0.97775
|0.87675
|236
|2008.12.10 21:27
|t/p
|115
|0.20
|0.87945
|0.77915
|0.87945
|8.96
|3377.65
|237
|2008.12.10 21:27
|delete
|116
|0.04
|0.87715
|0.77715
|0.87855
|238
|2008.12.10 21:27
|delete
|117
|0.04
|0.87775
|0.97775
|0.87675
|239
|2008.12.10 21:35
|buy
|118
|0.20
|0.87915
|0.77915
|0.87945
|240
|2008.12.10 21:36
|buy limit
|119
|0.04
|0.87715
|0.77715
|0.87855
|241
|2008.12.10 21:36
|sell stop
|120
|0.04
|0.87775
|0.97775
|0.87675
|242
|2008.12.10 21:41
|t/p
|118
|0.20
|0.87945
|0.77915
|0.87945
|8.96
|3386.61
|243
|2008.12.10 21:41
|delete
|119
|0.04
|0.87715
|0.77715
|0.87855
|244
|2008.12.10 21:41
|delete
|120
|0.04
|0.87775
|0.97775
|0.87675
|245
|2008.12.10 22:05
|sell
|121
|0.20
|0.88035
|0.98035
|0.88005
|246
|2008.12.10 22:05
|sell limit
|122
|0.04
|0.88235
|0.98235
|0.88095
|247
|2008.12.10 22:05
|buy stop
|123
|0.04
|0.88175
|0.78175
|0.88275
|248
|2008.12.10 22:09
|t/p
|121
|0.20
|0.88005
|0.98035
|0.88005
|8.97
|3395.58
|249
|2008.12.10 22:09
|delete
|122
|0.04
|0.88235
|0.98235
|0.88095
|250
|2008.12.10 22:09
|delete
|123
|0.04
|0.88175
|0.78175
|0.88275
|251
|2008.12.10 22:42
|sell
|124
|0.20
|0.88075
|0.98075
|0.88045
|252
|2008.12.10 22:42
|sell limit
|125
|0.04
|0.88275
|0.98275
|0.88135
|253
|2008.12.10 22:42
|buy stop
|126
|0.04
|0.88215
|0.78215
|0.88315
|254
|2008.12.10 22:45
|t/p
|124
|0.20
|0.88045
|0.98075
|0.88045
|8.96
|3404.54
|255
|2008.12.10 22:45
|delete
|125
|0.04
|0.88275
|0.98275
|0.88135
|256
|2008.12.10 22:45
|delete
|126
|0.04
|0.88215
|0.78215
|0.88315
|257
|2008.12.10 23:21
|buy
|127
|0.20
|0.87965
|0.77965
|0.87995
|258
|2008.12.10 23:21
|buy limit
|128
|0.04
|0.87765
|0.77765
|0.87905
|259
|2008.12.10 23:21
|sell stop
|129
|0.04
|0.87825
|0.97825
|0.87725
|260
|2008.12.11 00:14
|t/p
|127
|0.20
|0.87995
|0.77965
|0.87995
|9.41
|3413.95
|261
|2008.12.11 00:14
|delete
|128
|0.04
|0.87765
|0.77765
|0.87905
|262
|2008.12.11 00:14
|delete
|129
|0.04
|0.87825
|0.97825
|0.87725
|263
|2008.12.11 00:15
|sell
|130
|0.20
|0.88015
|0.98015
|0.87985
|264
|2008.12.11 00:15
|sell limit
|131
|0.04
|0.88215
|0.98215
|0.88075
|265
|2008.12.11 00:15
|buy stop
|132
|0.04
|0.88155
|0.78155
|0.88255
|266
|2008.12.11 00:22
|t/p
|130
|0.20
|0.87985
|0.98015
|0.87985
|8.96
|3422.91
|267
|2008.12.11 00:22
|delete
|131
|0.04
|0.88215
|0.98215
|0.88075
|268
|2008.12.11 00:22
|delete
|132
|0.04
|0.88155
|0.78155
|0.88255
|269
|2008.12.11 03:18
|buy
|133
|0.20
|0.87835
|0.77835
|0.87865
|270
|2008.12.11 03:18
|buy limit
|134
|0.04
|0.87635
|0.77635
|0.87775
|271
|2008.12.11 03:18
|sell stop
|135
|0.04
|0.87695
|0.97695
|0.87595
|272
|2008.12.11 03:19
|t/p
|133
|0.20
|0.87865
|0.77835
|0.87865
|8.96
|3431.87
|273
|2008.12.11 03:19
|delete
|134
|0.04
|0.87635
|0.77635
|0.87775
|274
|2008.12.11 03:19
|delete
|135
|0.04
|0.87695
|0.97695
|0.87595
|275
|2008.12.11 03:59
|buy
|136
|0.20
|0.87775
|0.77775
|0.87805
|276
|2008.12.11 03:59
|buy limit
|137
|0.04
|0.87575
|0.77575
|0.87715
|277
|2008.12.11 03:59
|sell stop
|138
|0.04
|0.87635
|0.97635
|0.87535
|278
|2008.12.11 04:38
|t/p
|136
|0.20
|0.87805
|0.77775
|0.87805
|8.96
|3440.83
|279
|2008.12.11 04:38
|delete
|137
|0.04
|0.87575
|0.77575
|0.87715
|280
|2008.12.11 04:38
|delete
|138
|0.04
|0.87635
|0.97635
|0.87535
|281
|2008.12.11 04:42
|sell
|139
|0.20
|0.87805
|0.97805
|0.87775
|282
|2008.12.11 04:42
|sell limit
|140
|0.04
|0.88005
|0.98005
|0.87865
|283
|2008.12.11 04:42
|buy stop
|141
|0.04
|0.87945
|0.77945
|0.88045
|284
|2008.12.11 04:58
|t/p
|139
|0.20
|0.87775
|0.97805
|0.87775
|8.96
|3449.79
|285
|2008.12.11 04:58
|delete
|140
|0.04
|0.88005
|0.98005
|0.87865
|286
|2008.12.11 04:58
|delete
|141
|0.04
|0.87945
|0.77945
|0.88045
|287
|2008.12.11 04:59
|buy
|142
|0.20
|0.87755
|0.77755
|0.87785
|288
|2008.12.11 04:59
|buy limit
|143
|0.04
|0.87555
|0.77555
|0.87695
|289
|2008.12.11 04:59
|sell stop
|144
|0.04
|0.87615
|0.97615
|0.87515
|290
|2008.12.11 05:35
|t/p
|142
|0.20
|0.87785
|0.77755
|0.87785
|8.96
|3458.75
|291
|2008.12.11 05:35
|delete
|143
|0.04
|0.87555
|0.77555
|0.87695
|292
|2008.12.11 05:35
|delete
|144
|0.04
|0.87615
|0.97615
|0.87515
|293
|2008.12.11 23:00
|buy
|145
|0.20
|0.88825
|0.78825
|0.88855
|294
|2008.12.11 23:00
|buy limit
|146
|0.04
|0.88625
|0.78625
|0.88765
|295
|2008.12.11 23:00
|sell stop
|147
|0.04
|0.88685
|0.98685
|0.88585
|296
|2008.12.11 23:01
|t/p
|145
|0.20
|0.88855
|0.78825
|0.88855
|8.96
|3467.71
|297
|2008.12.11 23:01
|delete
|146
|0.04
|0.88625
|0.78625
|0.88765
|298
|2008.12.11 23:01
|delete
|147
|0.04
|0.88685
|0.98685
|0.88585
|299
|2008.12.11 23:17
|buy
|148
|0.20
|0.88725
|0.78725
|0.88755
|300
|2008.12.11 23:17
|buy limit
|149
|0.04
|0.88525
|0.78525
|0.88665
|301
|2008.12.11 23:17
|sell stop
|150
|0.04
|0.88585
|0.98585
|0.88485
|302
|2008.12.11 23:27
|t/p
|148
|0.20
|0.88755
|0.78725
|0.88755
|8.96
|3476.67
|303
|2008.12.11 23:27
|delete
|149
|0.04
|0.88525
|0.78525
|0.88665
|304
|2008.12.11 23:27
|delete
|150
|0.04
|0.88585
|0.98585
|0.88485
|305
|2008.12.12 00:19
|sell
|151
|0.20
|0.88805
|0.98805
|0.88775
|306
|2008.12.12 00:20
|sell limit
|152
|0.04
|0.89005
|0.99005
|0.88865
|307
|2008.12.12 00:20
|buy stop
|153
|0.04
|0.88945
|0.78945
|0.89045
|308
|2008.12.12 00:27
|t/p
|151
|0.20
|0.88775
|0.98805
|0.88775
|8.96
|3485.63
|309
|2008.12.12 00:27
|delete
|152
|0.04
|0.89005
|0.99005
|0.88865
|310
|2008.12.12 00:27
|delete
|153
|0.04
|0.88945
|0.78945
|0.89045
|311
|2008.12.12 03:34
|buy
|154
|0.20
|0.88645
|0.78645
|0.88675
|312
|2008.12.12 03:34
|buy limit
|155
|0.04
|0.88445
|0.78445
|0.88585
|313
|2008.12.12 03:34
|sell stop
|156
|0.04
|0.88505
|0.98505
|0.88405
|314
|2008.12.12 03:36
|t/p
|154
|0.20
|0.88675
|0.78645
|0.88675
|8.96
|3494.59
|315
|2008.12.12 03:36
|delete
|155
|0.04
|0.88445
|0.78445
|0.88585
|316
|2008.12.12 03:36
|delete
|156
|0.04
|0.88505
|0.98505
|0.88405
|317
|2008.12.12 04:25
|sell
|157
|0.20
|0.88775
|0.98775
|0.88745
|318
|2008.12.12 04:25
|sell limit
|158
|0.04
|0.88975
|0.98975
|0.88835
|319
|2008.12.12 04:25
|buy stop
|159
|0.04
|0.88915
|0.78915
|0.89015
|320
|2008.12.12 04:25
|t/p
|157
|0.20
|0.88745
|0.98775
|0.88745
|8.96
|3503.55
|321
|2008.12.12 04:25
|delete
|158
|0.04
|0.88975
|0.98975
|0.88835
|322
|2008.12.12 04:25
|delete
|159
|0.04
|0.88915
|0.78915
|0.89015
|323
|2008.12.12 04:31
|sell
|160
|0.20
|0.88825
|0.98825
|0.88795
|324
|2008.12.12 04:31
|sell limit
|161
|0.04
|0.89025
|0.99025
|0.88885
|325
|2008.12.12 04:31
|buy stop
|162
|0.04
|0.88965
|0.78965
|0.89065
|326
|2008.12.12 04:32
|t/p
|160
|0.20
|0.88795
|0.98825
|0.88795
|8.96
|3512.51
|327
|2008.12.12 04:32
|delete
|161
|0.04
|0.89025
|0.99025
|0.88885
|328
|2008.12.12 04:32
|delete
|162
|0.04
|0.88965
|0.78965
|0.89065
|329
|2008.12.12 21:02
|buy
|163
|0.20
|0.89295
|0.79295
|0.89325
|330
|2008.12.12 21:02
|buy limit
|164
|0.04
|0.89095
|0.79095
|0.89235
|331
|2008.12.12 21:02
|sell stop
|165
|0.04
|0.89155
|0.99155
|0.89055
|332
|2008.12.12 21:08
|t/p
|163
|0.20
|0.89325
|0.79295
|0.89325
|8.96
|3521.47
|333
|2008.12.12 21:08
|delete
|164
|0.04
|0.89095
|0.79095
|0.89235
|334
|2008.12.12 21:09
|delete
|165
|0.04
|0.89155
|0.99155
|0.89055
|335
|2008.12.12 21:49
|sell
|166
|0.20
|0.89395
|0.99395
|0.89365
|336
|2008.12.12 21:49
|sell limit
|167
|0.04
|0.89595
|0.99595
|0.89455
|337
|2008.12.12 21:49
|buy stop
|168
|0.04
|0.89535
|0.79535
|0.89635
|338
|2008.12.12 22:01
|buy
|168
|0.04
|0.89535
|0.79535
|0.89635
|339
|2008.12.12 22:18
|t/p
|166
|0.20
|0.89365
|0.99395
|0.89365
|8.96
|3530.43
|340
|2008.12.12 22:18
|delete
|167
|0.04
|0.89595
|0.99595
|0.89455
|341
|2008.12.15 00:21
|t/p
|168
|0.04
|0.89635
|0.79535
|0.89635
|6.01
|3536.44
|342
|2008.12.15 00:21
|sell
|169
|0.20
|0.89638
|0.99638
|0.89608
|343
|2008.12.15 00:21
|sell limit
|170
|0.04
|0.89838
|0.99838
|0.89698
|344
|2008.12.15 00:21
|buy stop
|171
|0.04
|0.89778
|0.79778
|0.89878
|345
|2008.12.15 00:21
|t/p
|169
|0.20
|0.89608
|0.99638
|0.89608
|8.96
|3545.40
|346
|2008.12.15 00:21
|delete
|170
|0.04
|0.89838
|0.99838
|0.89698
|347
|2008.12.15 00:21
|delete
|171
|0.04
|0.89778
|0.79778
|0.89878
|348
|2008.12.15 00:45
|sell
|172
|0.20
|0.89695
|0.99695
|0.89665
|349
|2008.12.15 00:45
|sell limit
|173
|0.04
|0.89895
|0.99895
|0.89755
|350
|2008.12.15 00:45
|buy stop
|174
|0.04
|0.89835
|0.79835
|0.89935
|351
|2008.12.15 00:47
|t/p
|172
|0.20
|0.89665
|0.99695
|0.89665
|8.96
|3554.36
|352
|2008.12.15 00:47
|delete
|173
|0.04
|0.89895
|0.99895
|0.89755
|353
|2008.12.15 00:47
|delete
|174
|0.04
|0.89835
|0.79835
|0.89935
|354
|2008.12.15 00:51
|sell
|175
|0.20
|0.89695
|0.99695
|0.89665
|355
|2008.12.15 00:51
|sell limit
|176
|0.04
|0.89895
|0.99895
|0.89755
|356
|2008.12.15 00:51
|buy stop
|177
|0.04
|0.89835
|0.79835
|0.89935
|357
|2008.12.15 00:51
|t/p
|175
|0.20
|0.89665
|0.99695
|0.89665
|8.96
|3563.32
|358
|2008.12.15 00:51
|delete
|176
|0.04
|0.89895
|0.99895
|0.89755
|359
|2008.12.15 00:51
|delete
|177
|0.04
|0.89835
|0.79835
|0.89935
|360
|2008.12.15 01:33
|buy
|178
|0.20
|0.89595
|0.79595
|0.89625
|361
|2008.12.15 01:33
|buy limit
|179
|0.04
|0.89395
|0.79395
|0.89535
|362
|2008.12.15 01:33
|sell stop
|180
|0.04
|0.89455
|0.99455
|0.89355
|363
|2008.12.15 01:54
|t/p
|178
|0.20
|0.89625
|0.79595
|0.89625
|8.96
|3572.28
|364
|2008.12.15 01:54
|delete
|179
|0.04
|0.89395
|0.79395
|0.89535
|365
|2008.12.15 01:54
|delete
|180
|0.04
|0.89455
|0.99455
|0.89355
|366
|2008.12.15 01:55
|sell
|181
|0.20
|0.89705
|0.99705
|0.89675
|367
|2008.12.15 01:55
|sell limit
|182
|0.04
|0.89905
|0.99905
|0.89765
|368
|2008.12.15 01:55
|buy stop
|183
|0.04
|0.89845
|0.79845
|0.89945
|369
|2008.12.15 01:55
|t/p
|181
|0.20
|0.89675
|0.99705
|0.89675
|8.96
|3581.24
|370
|2008.12.15 01:55
|delete
|182
|0.04
|0.89905
|0.99905
|0.89765
|371
|2008.12.15 01:55
|delete
|183
|0.04
|0.89845
|0.79845
|0.89945
|372
|2008.12.15 02:21
|buy
|184
|0.20
|0.89525
|0.79525
|0.89555
|373
|2008.12.15 02:21
|buy limit
|185
|0.04
|0.89325
|0.79325
|0.89465
|374
|2008.12.15 02:21
|sell stop
|186
|0.04
|0.89385
|0.99385
|0.89285
|375
|2008.12.15 02:22
|t/p
|184
|0.20
|0.89555
|0.79525
|0.89555
|8.96
|3590.20
|376
|2008.12.15 02:22
|delete
|185
|0.04
|0.89325
|0.79325
|0.89465
|377
|2008.12.15 02:22
|delete
|186
|0.04
|0.89385
|0.99385
|0.89285
|378
|2008.12.15 02:51
|buy
|187
|0.20
|0.89545
|0.79545
|0.89575
|379
|2008.12.15 02:51
|buy limit
|188
|0.04
|0.89345
|0.79345
|0.89485
|380
|2008.12.15 02:51
|sell stop
|189
|0.04
|0.89405
|0.99405
|0.89305
|381
|2008.12.15 02:59
|t/p
|187
|0.20
|0.89575
|0.79545
|0.89575
|8.96
|3599.16
|382
|2008.12.15 02:59
|delete
|188
|0.04
|0.89345
|0.79345
|0.89485
|383
|2008.12.15 02:59
|delete
|189
|0.04
|0.89405
|0.99405
|0.89305
|384
|2008.12.15 04:55
|sell
|190
|0.20
|0.89655
|0.99655
|0.89625
|385
|2008.12.15 04:55
|sell limit
|191
|0.04
|0.89855
|0.99855
|0.89715
|386
|2008.12.15 04:55
|buy stop
|192
|0.04
|0.89795
|0.79795
|0.89895
|387
|2008.12.15 05:09
|t/p
|190
|0.20
|0.89625
|0.99655
|0.89625
|8.96
|3608.12
|388
|2008.12.15 05:09
|delete
|191
|0.04
|0.89855
|0.99855
|0.89715
|389
|2008.12.15 05:10
|delete
|192
|0.04
|0.89795
|0.79795
|0.89895
|390
|2008.12.15 21:32
|sell
|193
|0.20
|0.89615
|0.99615
|0.89585
|391
|2008.12.15 21:32
|sell limit
|194
|0.04
|0.89815
|0.99815
|0.89675
|392
|2008.12.15 21:32
|buy stop
|195
|0.04
|0.89755
|0.79755
|0.89855
|393
|2008.12.15 21:35
|t/p
|193
|0.20
|0.89585
|0.99615
|0.89585
|8.96
|3617.08
|394
|2008.12.15 21:35
|delete
|194
|0.04
|0.89815
|0.99815
|0.89675
|395
|2008.12.15 21:35
|delete
|195
|0.04
|0.89755
|0.79755
|0.89855
|396
|2008.12.15 23:14
|sell
|196
|0.20
|0.89555
|0.99555
|0.89525
|397
|2008.12.15 23:14
|sell limit
|197
|0.04
|0.89755
|0.99755
|0.89615
|398
|2008.12.15 23:14
|buy stop
|198
|0.04
|0.89695
|0.79695
|0.89795
|399
|2008.12.15 23:49
|t/p
|196
|0.20
|0.89525
|0.99555
|0.89525
|8.96
|3626.04
|400
|2008.12.15 23:49
|delete
|197
|0.04
|0.89755
|0.99755
|0.89615
|401
|2008.12.15 23:51
|delete
|198
|0.04
|0.89695
|0.79695
|0.89795
|402
|2008.12.16 00:11
|buy
|199
|0.20
|0.89495
|0.79495
|0.89525
|403
|2008.12.16 00:11
|buy limit
|200
|0.04
|0.89295
|0.79295
|0.89435
|404
|2008.12.16 00:11
|sell stop
|201
|0.04
|0.89355
|0.99355
|0.89255
|405
|2008.12.16 00:22
|t/p
|199
|0.20
|0.89525
|0.79495
|0.89525
|8.96
|3635.00
|406
|2008.12.16 00:22
|delete
|200
|0.04
|0.89295
|0.79295
|0.89435
|407
|2008.12.16 00:22
|delete
|201
|0.04
|0.89355
|0.99355
|0.89255
|408
|2008.12.16 00:40
|sell
|202
|0.20
|0.89585
|0.99585
|0.89555
|409
|2008.12.16 00:40
|sell limit
|203
|0.04
|0.89785
|0.99785
|0.89645
|410
|2008.12.16 00:40
|buy stop
|204
|0.04
|0.89725
|0.79725
|0.89825
|411
|2008.12.16 00:41
|t/p
|202
|0.20
|0.89555
|0.99585
|0.89555
|8.96
|3643.96
|412
|2008.12.16 00:41
|delete
|203
|0.04
|0.89785
|0.99785
|0.89645
|413
|2008.12.16 00:41
|delete
|204
|0.04
|0.89725
|0.79725
|0.89825
|414
|2008.12.16 02:09
|sell
|205
|0.20
|0.89615
|0.99615
|0.89585
|415
|2008.12.16 02:09
|sell limit
|206
|0.04
|0.89815
|0.99815
|0.89675
|416
|2008.12.16 02:09
|buy stop
|207
|0.04
|0.89755
|0.79755
|0.89855
|417
|2008.12.16 02:11
|t/p
|205
|0.20
|0.89585
|0.99615
|0.89585
|8.96
|3652.92
|418
|2008.12.16 02:11
|delete
|206
|0.04
|0.89815
|0.99815
|0.89675
|419
|2008.12.16 02:11
|delete
|207
|0.04
|0.89755
|0.79755
|0.89855
|420
|2008.12.16 03:41
|sell
|208
|0.20
|0.89605
|0.99605
|0.89575
|421
|2008.12.16 03:41
|sell limit
|209
|0.04
|0.89805
|0.99805
|0.89665
|422
|2008.12.16 03:41
|buy stop
|210
|0.04
|0.89745
|0.79745
|0.89845
|423
|2008.12.16 03:45
|t/p
|208
|0.20
|0.89575
|0.99605
|0.89575
|8.97
|3661.89
|424
|2008.12.16 03:45
|delete
|209
|0.04
|0.89805
|0.99805
|0.89665
|425
|2008.12.16 03:45
|delete
|210
|0.04
|0.89745
|0.79745
|0.89845
|426
|2008.12.16 21:57
|sell
|211
|0.20
|0.90465
|1.00465
|0.90435
|427
|2008.12.16 21:57
|sell limit
|212
|0.04
|0.90665
|1.00665
|0.90525
|428
|2008.12.16 21:57
|buy stop
|213
|0.04
|0.90605
|0.80605
|0.90705
|429
|2008.12.16 21:57
|t/p
|211
|0.20
|0.90435
|1.00465
|0.90435
|8.96
|3670.85
|430
|2008.12.16 21:57
|delete
|212
|0.04
|0.90665
|1.00665
|0.90525
|431
|2008.12.16 21:57
|delete
|213
|0.04
|0.90605
|0.80605
|0.90705
|432
|2008.12.16 22:28
|buy
|214
|0.20
|0.90175
|0.80175
|0.90205
|433
|2008.12.16 22:28
|buy limit
|215
|0.04
|0.89975
|0.79975
|0.90115
|434
|2008.12.16 22:28
|sell stop
|216
|0.04
|0.90035
|1.00035
|0.89935
|435
|2008.12.16 22:30
|t/p
|214
|0.20
|0.90205
|0.80175
|0.90205
|8.96
|3679.81
|436
|2008.12.16 22:30
|delete
|215
|0.04
|0.89975
|0.79975
|0.90115
|437
|2008.12.16 22:30
|delete
|216
|0.04
|0.90035
|1.00035
|0.89935
|438
|2008.12.16 22:42
|buy
|217
|0.20
|0.90145
|0.80145
|0.90175
|439
|2008.12.16 22:42
|buy limit
|218
|0.04
|0.89945
|0.79945
|0.90085
|440
|2008.12.16 22:42
|sell stop
|219
|0.04
|0.90005
|1.00005
|0.89905
|441
|2008.12.16 22:43
|t/p
|217
|0.20
|0.90175
|0.80145
|0.90175
|8.96
|3688.77
|442
|2008.12.16 22:43
|delete
|218
|0.04
|0.89945
|0.79945
|0.90085
|443
|2008.12.16 22:43
|delete
|219
|0.04
|0.90005
|1.00005
|0.89905
|444
|2008.12.16 22:56
|buy
|220
|0.20
|0.90065
|0.80065
|0.90095
|445
|2008.12.16 22:56
|buy limit
|221
|0.04
|0.89865
|0.79865
|0.90005
|446
|2008.12.16 22:56
|sell stop
|222
|0.04
|0.89925
|0.99925
|0.89825
|447
|2008.12.16 22:57
|t/p
|220
|0.20
|0.90095
|0.80065
|0.90095
|8.96
|3697.73
|448
|2008.12.16 22:57
|delete
|221
|0.04
|0.89865
|0.79865
|0.90005
|449
|2008.12.16 22:57
|delete
|222
|0.04
|0.89925
|0.99925
|0.89825
|450
|2008.12.16 23:09
|buy
|223
|0.20
|0.89925
|0.79925
|0.89955
|451
|2008.12.16 23:09
|buy limit
|224
|0.04
|0.89725
|0.79725
|0.89865
|452
|2008.12.16 23:09
|sell stop
|225
|0.04
|0.89785
|0.99785
|0.89685
|453
|2008.12.16 23:10
|t/p
|223
|0.20
|0.89955
|0.79925
|0.89955
|8.96
|3706.69
|454
|2008.12.16 23:10
|delete
|224
|0.04
|0.89725
|0.79725
|0.89865
|455
|2008.12.16 23:10
|delete
|225
|0.04
|0.89785
|0.99785
|0.89685
|456
|2008.12.17 00:46
|sell
|226
|0.20
|0.90235
|1.00235
|0.90205
|457
|2008.12.17 00:46
|sell limit
|227
|0.04
|0.90435
|1.00435
|0.90295
|458
|2008.12.17 00:46
|buy stop
|228
|0.04
|0.90375
|0.80375
|0.90475
|459
|2008.12.17 00:52
|t/p
|226
|0.20
|0.90205
|1.00235
|0.90205
|8.96
|3715.65
|460
|2008.12.17 00:52
|delete
|227
|0.04
|0.90435
|1.00435
|0.90295
|461
|2008.12.17 00:52
|delete
|228
|0.04
|0.90375
|0.80375
|0.90475
|462
|2008.12.17 01:36
|sell
|229
|0.20
|0.90275
|1.00275
|0.90245
|463
|2008.12.17 01:36
|sell limit
|230
|0.04
|0.90475
|1.00475
|0.90335
|464
|2008.12.17 01:36
|buy stop
|231
|0.04
|0.90415
|0.80415
|0.90515
|465
|2008.12.17 01:46
|t/p
|229
|0.20
|0.90245
|1.00275
|0.90245
|8.96
|3724.61
|466
|2008.12.17 01:46
|delete
|230
|0.04
|0.90475
|1.00475
|0.90335
|467
|2008.12.17 01:46
|delete
|231
|0.04
|0.90415
|0.80415
|0.90515
|468
|2008.12.17 01:58
|buy
|232
|0.20
|0.90245
|0.80245
|0.90275
|469
|2008.12.17 01:58
|buy limit
|233
|0.04
|0.90045
|0.80045
|0.90185
|470
|2008.12.17 01:58
|sell stop
|234
|0.04
|0.90105
|1.00105
|0.90005
|471
|2008.12.17 02:05
|t/p
|232
|0.20
|0.90275
|0.80245
|0.90275
|8.96
|3733.57
|472
|2008.12.17 02:05
|delete
|233
|0.04
|0.90045
|0.80045
|0.90185
|473
|2008.12.17 02:05
|delete
|234
|0.04
|0.90105
|1.00105
|0.90005
|474
|2008.12.17 02:23
|buy
|235
|0.20
|0.90125
|0.80125
|0.90155
|475
|2008.12.17 02:23
|buy limit
|236
|0.04
|0.89925
|0.79925
|0.90065
|476
|2008.12.17 02:23
|sell stop
|237
|0.04
|0.89985
|0.99985
|0.89885
|477
|2008.12.17 02:23
|t/p
|235
|0.20
|0.90155
|0.80125
|0.90155
|8.96
|3742.53
|478
|2008.12.17 02:23
|delete
|236
|0.04
|0.89925
|0.79925
|0.90065
|479
|2008.12.17 02:23
|delete
|237
|0.04
|0.89985
|0.99985
|0.89885
|480
|2008.12.17 04:44
|sell
|238
|0.20
|0.90185
|1.00185
|0.90155
|481
|2008.12.17 04:44
|sell limit
|239
|0.04
|0.90385
|1.00385
|0.90245
|482
|2008.12.17 04:44
|buy stop
|240
|0.04
|0.90325
|0.80325
|0.90425
|483
|2008.12.17 05:44
|t/p
|238
|0.20
|0.90155
|1.00185
|0.90155
|8.96
|3751.49
|484
|2008.12.17 05:44
|delete
|239
|0.04
|0.90385
|1.00385
|0.90245
|485
|2008.12.17 05:44
|delete
|240
|0.04
|0.90325
|0.80325
|0.90425
|486
|2008.12.17 23:33
|sell
|241
|0.20
|0.92925
|1.02925
|0.92895
|487
|2008.12.17 23:33
|sell limit
|242
|0.04
|0.93125
|1.03125
|0.92985
|488
|2008.12.17 23:33
|buy stop
|243
|0.04
|0.93065
|0.83065
|0.93165
|489
|2008.12.17 23:33
|t/p
|241
|0.20
|0.92895
|1.02925
|0.92895
|8.97
|3760.46
|490
|2008.12.17 23:33
|delete
|242
|0.04
|0.93125
|1.03125
|0.92985
|491
|2008.12.17 23:33
|delete
|243
|0.04
|0.93065
|0.83065
|0.93165
|492
|2008.12.18 01:55
|buy
|244
|0.20
|0.92895
|0.82895
|0.92925
|493
|2008.12.18 01:55
|buy limit
|245
|0.04
|0.92695
|0.82695
|0.92835
|494
|2008.12.18 01:55
|sell stop
|246
|0.04
|0.92755
|1.02755
|0.92655
|495
|2008.12.18 01:56
|t/p
|244
|0.20
|0.92925
|0.82895
|0.92925
|8.96
|3769.42
|496
|2008.12.18 01:56
|delete
|245
|0.04
|0.92695
|0.82695
|0.92835
|497
|2008.12.18 01:57
|delete
|246
|0.04
|0.92755
|1.02755
|0.92655
|498
|2008.12.18 02:13
|sell
|247
|0.20
|0.92995
|1.02995
|0.92965
|499
|2008.12.18 02:13
|sell limit
|248
|0.04
|0.93195
|1.03195
|0.93055
|500
|2008.12.18 02:13
|buy stop
|249
|0.04
|0.93135
|0.83135
|0.93235
|501
|2008.12.18 02:15
|t/p
|247
|0.20
|0.92965
|1.02995
|0.92965
|8.97
|3778.39
|502
|2008.12.18 02:15
|delete
|248
|0.04
|0.93195
|1.03195
|0.93055
|503
|2008.12.18 02:15
|delete
|249
|0.04
|0.93135
|0.83135
|0.93235
|504
|2008.12.18 04:53
|buy
|250
|0.20
|0.92985
|0.82985
|0.93015
|505
|2008.12.18 04:53
|buy limit
|251
|0.04
|0.92785
|0.82785
|0.92925
|506
|2008.12.18 04:53
|sell stop
|252
|0.04
|0.92845
|1.02845
|0.92745
|507
|2008.12.18 05:19
|sell
|252
|0.04
|0.92845
|1.02845
|0.92745
|508
|2008.12.18 06:13
|buy
|251
|0.04
|0.92785
|0.82785
|0.92925
|509
|2008.12.18 06:15
|t/p
|252
|0.04
|0.92745
|1.02845
|0.92745
|5.97
|3784.36
|510
|2008.12.18 06:49
|t/p
|251
|0.04
|0.92925
|0.82785
|0.92925
|8.37
|3792.73
|511
|2008.12.18 07:17
|t/p
|250
|0.20
|0.93015
|0.82985
|0.93015
|8.96
|3801.69
|512
|2008.12.18 21:05
|sell
|253
|0.20
|0.95085
|1.05085
|0.95055
|513
|2008.12.18 21:05
|sell limit
|254
|0.04
|0.95285
|1.05285
|0.95145
|514
|2008.12.18 21:05
|buy stop
|255
|0.04
|0.95225
|0.85225
|0.95325
|515
|2008.12.18 21:06
|t/p
|253
|0.20
|0.95055
|1.05085
|0.95055
|8.96
|3810.65
|516
|2008.12.18 21:06
|delete
|254
|0.04
|0.95285
|1.05285
|0.95145
|517
|2008.12.18 21:06
|delete
|255
|0.04
|0.95225
|0.85225
|0.95325
|518
|2008.12.18 21:09
|sell
|256
|0.20
|0.95115
|1.05115
|0.95085
|519
|2008.12.18 21:09
|sell limit
|257
|0.04
|0.95315
|1.05315
|0.95175
|520
|2008.12.18 21:09
|buy stop
|258
|0.04
|0.95255
|0.85255
|0.95355
|521
|2008.12.18 21:09
|t/p
|256
|0.20
|0.95085
|1.05115
|0.95085
|8.96
|3819.61
|522
|2008.12.18 21:09
|delete
|257
|0.04
|0.95315
|1.05315
|0.95175
|523
|2008.12.18 21:09
|delete
|258
|0.04
|0.95255
|0.85255
|0.95355
|524
|2008.12.18 21:43
|buy
|259
|0.20
|0.94805
|0.84805
|0.94835
|525
|2008.12.18 21:43
|buy limit
|260
|0.04
|0.94605
|0.84605
|0.94745
|526
|2008.12.18 21:43
|sell stop
|261
|0.04
|0.94665
|1.04665
|0.94565
|527
|2008.12.18 21:43
|t/p
|259
|0.20
|0.94835
|0.84805
|0.94835
|8.96
|3828.57
|528
|2008.12.18 21:43
|delete
|260
|0.04
|0.94605
|0.84605
|0.94745
|529
|2008.12.18 21:43
|delete
|261
|0.04
|0.94665
|1.04665
|0.94565
|530
|2008.12.18 22:24
|buy
|262
|0.20
|0.94765
|0.84765
|0.94795
|531
|2008.12.18 22:24
|buy limit
|263
|0.04
|0.94565
|0.84565
|0.94705
|532
|2008.12.18 22:24
|sell stop
|264
|0.04
|0.94625
|1.04625
|0.94525
|533
|2008.12.18 22:24
|t/p
|262
|0.20
|0.94795
|0.84765
|0.94795
|8.96
|3837.53
|534
|2008.12.18 22:24
|delete
|263
|0.04
|0.94565
|0.84565
|0.94705
|535
|2008.12.18 22:25
|delete
|264
|0.04
|0.94625
|1.04625
|0.94525
|536
|2008.12.18 22:56
|sell
|265
|0.20
|0.94905
|1.04905
|0.94875
|537
|2008.12.18 22:56
|sell limit
|266
|0.04
|0.95105
|1.05105
|0.94965
|538
|2008.12.18 22:56
|buy stop
|267
|0.04
|0.95045
|0.85045
|0.95145
|539
|2008.12.18 22:59
|t/p
|265
|0.20
|0.94875
|1.04905
|0.94875
|8.96
|3846.49
|540
|2008.12.18 22:59
|delete
|266
|0.04
|0.95105
|1.05105
|0.94965
|541
|2008.12.18 22:59
|delete
|267
|0.04
|0.95045
|0.85045
|0.95145
|542
|2008.12.18 23:02
|sell
|268
|0.20
|0.94945
|1.04945
|0.94915
|543
|2008.12.18 23:02
|sell limit
|269
|0.04
|0.95145
|1.05145
|0.95005
|544
|2008.12.18 23:02
|buy stop
|270
|0.04
|0.95085
|0.85085
|0.95185
|545
|2008.12.18 23:02
|buy
|270
|0.04
|0.95085
|0.85085
|0.95185
|546
|2008.12.18 23:26
|t/p
|268
|0.20
|0.94915
|1.04945
|0.94915
|8.96
|3855.45
|547
|2008.12.18 23:26
|delete
|269
|0.04
|0.95145
|1.05145
|0.95005
|548
|2008.12.19 22:59
|close at stop
|270
|0.04
|0.93165
|0.85085
|0.95185
|-114.66
|3740.79